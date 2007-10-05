|Account: 1260084
|Name: Richard Benson
|Currency: USD
|2007 October 12, 21:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4009154
|2007.10.05 00:31
|balance
|Deposit
|5 000.00
|4009945
|2007.10.05 08:09
|sell
|2.30
|gbpchf
|2.3948
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 08:25
|2.3944
|0.00
|0.00
|0.00
|78.22
|4010318
|2007.10.05 09:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.94
|0.00
|0.00
|2007.10.05 09:49
|237.05
|0.00
|0.00
|0.00
|9.45
|4010512
|2007.10.05 09:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.94
|0.00
|0.00
|2007.10.05 09:49
|237.06
|0.00
|0.00
|0.00
|10.30
|4010513
|2007.10.05 09:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.94
|0.00
|0.00
|2007.10.05 09:49
|237.09
|0.00
|0.00
|0.00
|12.87
|4010515
|2007.10.05 09:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.94
|0.00
|0.00
|2007.10.05 10:31
|237.11
|0.00
|0.00
|0.00
|14.59
|4010723
|2007.10.05 09:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.94
|0.00
|0.00
|2007.10.05 10:31
|237.12
|0.00
|0.00
|0.00
|15.45
|4010724
|2007.10.05 09:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.94
|0.00
|0.00
|2007.10.05 10:35
|237.15
|0.00
|0.00
|0.00
|18.02
|4010746
|2007.10.05 09:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.94
|0.00
|0.00
|2007.10.05 10:35
|237.17
|0.00
|0.00
|0.00
|19.74
|4010748
|2007.10.05 09:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.94
|0.00
|0.00
|2007.10.05 10:36
|237.18
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|4010752
|2007.10.05 09:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.94
|0.00
|0.00
|2007.10.05 11:27
|237.21
|0.00
|0.00
|0.00
|23.18
|4011100
|2007.10.05 09:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.94
|0.00
|0.00
|2007.10.05 11:27
|237.22
|0.00
|0.00
|0.00
|24.04
|4011101
|2007.10.05 09:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.94
|0.00
|0.00
|2007.10.05 11:31
|237.25
|0.00
|0.00
|0.00
|26.61
|4011126
|2007.10.05 09:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.94
|0.00
|0.00
|2007.10.05 11:32
|237.27
|0.00
|0.00
|0.00
|28.32
|4011129
|2007.10.05 09:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.94
|0.00
|0.00
|2007.10.05 11:33
|237.28
|0.00
|0.00
|0.00
|29.18
|4011134
|2007.10.05 09:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.94
|0.00
|0.00
|2007.10.05 11:35
|237.31
|0.00
|0.00
|0.00
|31.77
|4011143
|2007.10.05 09:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.94
|0.00
|0.00
|2007.10.05 11:48
|237.33
|0.00
|0.00
|0.00
|33.46
|4011197
|2007.10.05 09:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.94
|0.00
|0.00
|2007.10.05 11:48
|237.34
|0.00
|0.00
|0.00
|34.32
|4011199
|2007.10.05 09:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.94
|0.00
|0.00
|2007.10.05 11:48
|237.36
|0.00
|0.00
|0.00
|36.03
|4011203
|2007.10.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|237.44
|0.00
|0.00
|2007.10.05 13:11
|237.55
|0.00
|0.00
|0.00
|9.44
|4011675
|2007.10.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|237.44
|0.00
|0.00
|2007.10.05 13:11
|237.56
|0.00
|0.00
|0.00
|10.30
|4011676
|2007.10.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|237.44
|0.00
|0.00
|2007.10.05 13:12
|237.60
|0.00
|0.00
|0.00
|13.73
|4011682
|2007.10.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|237.44
|0.00
|0.00
|2007.10.05 13:13
|237.61
|0.00
|0.00
|0.00
|14.59
|4011687
|2007.10.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|237.44
|0.00
|0.00
|2007.10.05 13:13
|237.62
|0.00
|0.00
|0.00
|15.45
|4011688
|2007.10.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|237.44
|0.00
|0.00
|2007.10.05 13:14
|237.65
|0.00
|0.00
|0.00
|18.02
|4011698
|2007.10.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|237.44
|0.00
|0.00
|2007.10.05 13:58
|237.55
|0.00
|0.00
|0.00
|9.44
|4011992
|2007.10.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|237.44
|0.00
|0.00
|2007.10.05 13:59
|237.57
|0.00
|0.00
|0.00
|11.16
|4012004
|2007.10.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|237.44
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:05
|237.58
|0.00
|0.00
|0.00
|12.01
|4012037
|2007.10.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|237.44
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:12
|237.61
|0.00
|0.00
|0.00
|14.60
|4012077
|2007.10.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|237.44
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:12
|237.62
|0.00
|0.00
|0.00
|15.45
|4012078
|2007.10.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|237.44
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:31
|237.65
|0.00
|0.00
|0.00
|17.96
|4012081
|2007.10.05 14:13
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.68
|0.00
|0.00
|2007.10.05 15:27
|164.79
|0.00
|0.00
|0.00
|9.40
|4012302
|2007.10.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|237.44
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:31
|237.67
|0.00
|0.00
|0.00
|19.67
|4012305
|2007.10.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|237.44
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:32
|237.69
|0.00
|0.00
|0.00
|21.38
|4012352
|2007.10.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|237.44
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:33
|237.71
|0.00
|0.00
|0.00
|23.10
|4012360
|2007.10.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|237.44
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:33
|237.73
|0.00
|0.00
|0.00
|24.81
|4012362
|2007.10.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|237.44
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:33
|237.75
|0.00
|0.00
|0.00
|26.52
|4013679
|2007.10.05 14:13
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.68
|0.00
|0.00
|2007.10.05 15:30
|164.80
|0.00
|0.00
|0.00
|10.25
|4013750
|2007.10.05 14:13
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.68
|0.00
|0.00
|2007.10.05 15:33
|164.84
|0.00
|0.00
|0.00
|13.67
|4013813
|2007.10.05 14:13
|buy
|2.80
|eurjpy
|164.68
|0.00
|0.00
|2007.10.08 01:50
|165.52
|0.00
|0.00
|19.09
|2 010.77
|4022325
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 10:46
|2.4089
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|4022870
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 10:47
|2.4091
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4022876
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 10:47
|2.4092
|0.00
|0.00
|0.00
|11.84
|4022877
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 10:48
|2.4095
|0.00
|0.00
|0.00
|14.37
|4022878
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 10:48
|2.4096
|0.00
|0.00
|0.00
|15.22
|4022879
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 10:48
|2.4098
|0.00
|0.00
|0.00
|16.91
|4022884
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 10:51
|2.4101
|0.00
|0.00
|0.00
|19.44
|4022899
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 10:51
|2.4102
|0.00
|0.00
|0.00
|20.28
|4022900
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 10:51
|2.4104
|0.00
|0.00
|0.00
|21.97
|4022901
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 10:51
|2.4106
|0.00
|0.00
|0.00
|23.66
|4022902
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 10:51
|2.4109
|0.00
|0.00
|0.00
|26.19
|4022903
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 10:54
|2.4110
|0.00
|0.00
|0.00
|27.04
|4022924
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 11:27
|2.4112
|0.00
|0.00
|0.00
|28.71
|4023260
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 11:29
|2.4115
|0.00
|0.00
|0.00
|31.25
|4023268
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 11:29
|2.4116
|0.00
|0.00
|0.00
|32.09
|4023269
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 11:29
|2.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|33.78
|4023275
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 12:25
|2.4121
|0.00
|0.00
|0.00
|36.32
|4023524
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 12:25
|2.4124
|0.00
|0.00
|0.00
|38.85
|4023526
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 12:25
|2.4125
|0.00
|0.00
|0.00
|39.69
|4023528
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 12:25
|2.4127
|0.00
|0.00
|0.00
|41.38
|4023529
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 13:06
|2.4129
|0.00
|0.00
|0.00
|43.11
|4023715
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 14:14
|2.4131
|0.00
|0.00
|0.00
|44.76
|4024012
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 14:14
|2.4133
|0.00
|0.00
|0.00
|46.45
|4024015
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 14:56
|2.4135
|0.00
|0.00
|0.00
|48.17
|4024203
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 14:56
|2.4136
|0.00
|0.00
|0.00
|49.01
|4024204
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 14:58
|2.4138
|0.00
|0.00
|0.00
|50.70
|4024211
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 15:02
|2.4140
|0.00
|0.00
|0.00
|52.39
|4024239
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 15:02
|2.4143
|0.00
|0.00
|0.00
|54.92
|4024240
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 15:02
|2.4144
|0.00
|0.00
|0.00
|55.76
|4024241
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 15:53
|2.4147
|0.00
|0.00
|0.00
|58.25
|4024630
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 15:57
|2.4148
|0.00
|0.00
|0.00
|59.09
|4024661
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 15:57
|2.4150
|0.00
|0.00
|0.00
|60.78
|4024665
|2007.10.08 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 15:58
|2.4152
|0.00
|0.00
|0.00
|62.46
|4024666
|2007.10.08 15:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4156
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:15
|2.4167
|0.00
|0.00
|2.63
|9.30
|4037076
|2007.10.08 15:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4156
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:19
|2.4169
|0.00
|0.00
|2.63
|11.00
|4037102
|2007.10.08 15:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4156
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:32
|2.4171
|0.00
|0.00
|2.63
|12.69
|4037183
|2007.10.08 15:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4156
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:32
|2.4172
|0.00
|0.00
|2.63
|13.54
|4037185
|2007.10.08 15:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4156
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:33
|2.4175
|0.00
|0.00
|2.63
|16.07
|4037187
|2007.10.08 15:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4156
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:34
|2.4176
|0.00
|0.00
|2.63
|16.92
|4037193
|2007.10.08 15:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4156
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:34
|2.4178
|0.00
|0.00
|2.63
|18.61
|4037194
|2007.10.08 15:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4156
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:35
|2.4181
|0.00
|0.00
|2.63
|21.15
|4037208
|2007.10.08 15:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4156
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:35
|2.4182
|0.00
|0.00
|2.63
|22.00
|4037210
|2007.10.08 15:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4156
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:40
|2.4185
|0.00
|0.00
|2.63
|24.53
|4037240
|2007.10.08 15:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4156
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:41
|2.4186
|0.00
|0.00
|2.63
|25.38
|4037244
|2007.10.08 15:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4156
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:45
|2.4188
|0.00
|0.00
|2.63
|27.07
|4037279
|2007.10.08 15:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4156
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 12:07
|2.4191
|0.00
|0.00
|2.63
|29.61
|4037522
|2007.10.08 15:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4156
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 12:08
|2.4192
|0.00
|0.00
|2.63
|30.45
|4037528
|2007.10.08 15:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4156
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 12:13
|2.4194
|0.00
|0.00
|2.63
|32.13
|4037577
|2007.10.08 15:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4156
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 12:20
|2.4196
|0.00
|0.00
|2.63
|33.82
|4037631
|2007.10.08 15:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4156
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 12:20
|2.4200
|0.00
|0.00
|2.63
|37.21
|4037634
|2007.10.08 15:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4156
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 12:24
|2.4201
|0.00
|0.00
|2.63
|38.04
|4037657
|2007.10.08 15:57
|buy
|1.50
|gbpchf
|2.4156
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 23:02
|2.4159
|0.00
|0.00
|39.42
|38.04
|4041736
|2007.10.11 02:59
|sell
|9.50
|usdcad
|0.9815
|0.0000
|0.0000
|2007.10.11 03:03
|0.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|387.32
|4042095
|2007.10.11 06:34
|buy
|9.90
|usdjpy
|117.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 08:00
|117.26
|0.00
|0.00
|0.00
|84.43
|4042627
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 10:43
|239.36
|0.00
|0.00
|0.00
|9.38
|4043765
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 10:44
|239.37
|0.00
|0.00
|0.00
|10.23
|4043771
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 10:44
|239.40
|0.00
|0.00
|0.00
|12.79
|4043781
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 10:55
|239.42
|0.00
|0.00
|0.00
|14.49
|4043848
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 11:00
|239.43
|0.00
|0.00
|0.00
|15.34
|4043903
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 11:02
|239.46
|0.00
|0.00
|0.00
|17.90
|4043915
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 11:02
|239.48
|0.00
|0.00
|0.00
|19.61
|4043916
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 11:02
|239.49
|0.00
|0.00
|0.00
|20.46
|4043919
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 11:04
|239.52
|0.00
|0.00
|0.00
|23.02
|4043929
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 11:04
|239.53
|0.00
|0.00
|0.00
|23.87
|4043935
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 11:05
|239.55
|0.00
|0.00
|0.00
|25.57
|4043941
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 13:43
|239.58
|0.00
|0.00
|0.00
|28.07
|4045201
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 13:43
|239.59
|0.00
|0.00
|0.00
|28.92
|4045208
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 13:43
|239.61
|0.00
|0.00
|0.00
|30.62
|4045212
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 13:50
|239.64
|0.00
|0.00
|0.00
|33.16
|4045279
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 13:51
|239.66
|0.00
|0.00
|0.00
|34.86
|4045280
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 16:21
|239.68
|0.00
|0.00
|0.00
|36.58
|4047105
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 16:37
|239.70
|0.00
|0.00
|0.00
|38.26
|4047351
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 16:37
|239.71
|0.00
|0.00
|0.00
|39.11
|4047352
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 16:46
|239.74
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|4047491
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 16:47
|239.75
|0.00
|0.00
|0.00
|42.51
|4047499
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.11 16:47
|239.77
|0.00
|0.00
|0.00
|44.22
|4047506
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.12 21:36
|239.36
|0.00
|0.00
|1.86
|9.35
|4058336
|2007.10.11 08:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|2007.10.12 21:38
|239.38
|0.00
|0.00
|1.86
|11.05
|0.00
|0.00
|109.57
|5 513.34
|Closed P/L:
|5 622.91
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4058348
|2007.10.11 08:18
|buy
|1.80
|gbpjpy
|239.25
|0.00
|0.00
|239.17
|0.00
|0.00
|33.53
|-122.45
|0.00
|0.00
|33.53
|-122.45
|Floating P/L:
|-88.92
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|5 622.91
|Floating P/L:
|-88.92
|Margin:
|3 663.81
|Balance:
|10 622.91
|Equity:
|10 533.99
|Free Margin:
|6 870.18
|Details:
|Gross Profit:
|5 622.91
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|5 622.91
|Profit Factor:
|Expected Payoff:
|48.06
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|Total Trades:
|117
|Short Positions (won %):
|2 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|115 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|117 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|2 029.86
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|48.06
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|117 (5 622.91)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|5 622.91 (117)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|117
|consecutive losses:
|0