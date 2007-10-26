Belvedere Inc.

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Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 324.45 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 13 324.45 Equity: 13 324.45 Free Margin: 13 324.45
 
Details:
Graph
Gross Profit: 10 293.86 Gross Loss: 6 969.41 Total Net Profit: 3 324.45
Profit Factor: 1.48 Expected Payoff: 19.91  
Absolute Drawdown: 380.55 Maximal Drawdown: 1 054.00 (7.33%) Relative Drawdown: 9.87% (1 053.00)
 
Total Trades: 167 Short Positions (won %): 123 (64.23%) Long Positions (won %): 44 (75.00%)
Profit Trades (% of total): 112 (67.07%) Loss trades (% of total): 55 (32.93%)
Largest profit trade: 810.00 loss trade: -700.00
Average profit trade: 91.91 loss trade: -126.72
Maximum consecutive wins ($): 19 (260.00) consecutive losses ($): 7 (-379.00)
Maximal consecutive profit (count): 2 120.00 (6) consecutive loss (count): -946.00 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2