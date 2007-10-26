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|2007.11.02 15:17
|2.0843
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|-320.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194025744
|971460
|2007.11.02 14:40
|sell
|4.30
|gbpusd
|2.0852
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|2007.11.02 15:18
|2.0844
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|0.00
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|344.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194025744
|971435
|2007.11.02 14:35
|sell
|4.20
|gbpusd
|2.0844
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|0.0000
|2007.11.02 15:18
|2.0842
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194025744
|971407
|2007.11.02 14:27
|sell
|4.10
|gbpusd
|2.0836
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 15:19
|2.0836
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|0.00
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|0.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194025744
|
|0.00
|0.00
|0.00
|2 198.45
|Closed P/L:
|2 198.45
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 198.45
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|12 198.45
|Equity:
|12 198.45
|Free Margin:
|12 198.45
|
|Details:
|Gross Profit:
|7 749.86
|Gross Loss:
|5 551.41
|Total Net Profit:
|2 198.45
|Profit Factor:
|1.40
|Expected Payoff:
|14.28
|
|Absolute Drawdown:
|380.55
|Maximal Drawdown:
|1 053.00 (9.87%)
|Relative Drawdown:
|9.87% (1 053.00)
|
|Total Trades:
|154
|Short Positions (won %):
|110 (64.55%)
|Long Positions (won %):
|44 (75.00%)
|Profit Trades (% of total):
|104 (67.53%)
|Loss trades (% of total):
|50 (32.47%)
|Largest
|profit trade:
|344.00
|loss trade:
|-600.00
|Average
|profit trade:
|74.52
|loss trade:
|-111.03
|Maximum
|consecutive wins ($):
|19 (260.00)
|consecutive losses ($):
|7 (-379.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|670.00 (5)
|consecutive loss (count):
|-946.00 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2