Aleccoh FX

Account: 1007087 Name: Michael Johnson Currency: USD 2007 October 12, 23:14
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
5921272007.09.24 04:14balanceDeposit10 000.00
5921862007.09.24 04:44buy0.20audjpy99.880.000.002007.09.24 13:5699.860.000.000.00-3.48
5922912007.09.24 06:09buy0.40audjpy99.840.000.002007.09.24 08:4999.770.000.000.00-24.34
5923632007.09.24 08:49buy0.80audjpy99.820.000.002007.09.24 13:5699.880.000.000.0041.74
5924872007.09.24 13:58buy0.20audjpy99.910.000.002007.09.26 16:19101.290.000.003.52238.61
5925042007.09.24 14:07buy0.40audjpy99.950.000.002007.09.24 14:4599.890.000.000.00-20.85
5925432007.09.24 14:56buy0.40audjpy99.850.000.002007.09.26 15:56101.170.000.007.03456.99
5956082007.09.26 15:56buy0.80audjpy101.230.000.002007.09.26 16:19101.290.000.000.0041.50
5980062007.09.28 15:10buy0.10audjpy101.620.000.002007.10.01 04:25102.210.000.000.8851.32
5980702007.09.28 16:25buy0.20audjpy101.710.000.002007.09.28 17:03101.770.000.000.0010.44
5980982007.09.28 16:31buy0.30audjpy101.610.000.002007.09.28 17:03101.780.000.000.0044.36
5981332007.09.28 16:46buy0.40audjpy101.600.000.002007.09.28 17:03101.780.000.000.0062.63
5981742007.09.28 17:03buy0.20audjpy101.820.000.002007.09.28 18:15101.710.000.000.00-19.16
5982382007.09.28 18:15buy0.30audjpy101.760.000.002007.09.28 22:19101.770.000.000.002.61
5982492007.09.28 18:15buy0.20audjpy101.760.000.002007.09.28 22:19101.770.000.000.001.74
5982832007.09.28 19:17buy0.40audjpy101.700.000.002007.09.28 22:19101.750.000.000.0017.43
5984002007.09.28 22:19buy0.20audjpy101.820.000.002007.10.01 04:25102.210.000.001.7667.84
5984132007.09.28 22:20buy0.30audjpy101.830.000.002007.10.01 04:25102.210.000.002.6499.16
5986652007.10.01 05:27buy0.10audjpy102.440.000.002007.10.01 15:05102.850.000.000.0035.42
5993022007.10.01 17:20buy0.10audjpy103.260.000.002007.10.02 12:03102.410.000.000.87-73.49
6014472007.10.02 12:40buy0.10audjpy102.500.000.002007.10.02 13:35102.430.000.000.00-6.05
6015002007.10.02 13:38buy0.10audjpy102.490.000.002007.10.03 18:05103.630.000.000.8797.65
6091252007.10.04 04:24buy0.10audjpy103.140.000.002007.10.05 14:30104.060.000.000.8778.77
6123962007.10.07 23:19buy0.20audjpy105.220.000.002007.10.08 03:55105.580.000.000.0061.47
6126012007.10.08 04:07buy0.20audjpy105.560.000.002007.10.08 08:35105.520.000.000.00-6.83
6130192007.10.08 12:59buy0.40audjpy105.590.000.002007.10.08 15:52105.290.000.000.00-102.19
6138652007.10.09 04:24buy0.30audjpy104.680.000.002007.10.10 11:47105.490.000.002.59207.02
6159352007.10.10 12:49buy0.20audjpy105.610.000.002007.10.12 15:31106.230.000.006.88105.43
6173832007.10.11 13:11buy0.30audjpy106.220.000.002007.10.11 15:55106.250.000.000.007.66
6186042007.10.12 00:29buy0.40audjpy105.700.000.002007.10.12 15:37106.020.000.000.00108.96
6190702007.10.12 09:38buy0.40audjpy105.460.000.002007.10.12 10:00105.710.000.000.0085.24
5921972007.09.24 04:44sell0.20audusd0.86870.00000.00002007.09.24 13:560.86900.000.000.00-6.00
5923302007.09.24 07:55sell0.40audusd0.86810.00000.00002007.09.24 08:490.86860.000.000.00-20.00
5924982007.09.24 13:59sell0.20audusd0.86860.00000.00002007.09.26 16:190.87600.000.00-1.40-148.00
5925162007.09.24 14:07sell0.40audusd0.86900.00000.00002007.09.24 14:450.86800.000.000.0040.00
5925542007.09.24 14:56sell0.40audusd0.86830.00000.00002007.09.26 15:560.87600.000.00-2.80-308.00
5980172007.09.28 15:10sell0.10audusd0.88220.00000.00002007.10.01 04:250.88880.000.00-0.35-66.00
5980832007.09.28 16:25sell0.20audusd0.88400.00000.00002007.09.28 17:030.88540.000.000.00-28.00
5981102007.09.28 16:32sell0.30audusd0.88470.00000.00002007.09.28 17:030.88540.000.000.00-21.00
5981722007.09.28 17:03sell0.40audusd0.88510.00000.00002007.09.28 18:150.88600.000.000.00-36.00
5981862007.09.28 17:03sell0.20audusd0.88520.00000.00002007.09.28 18:150.88600.000.000.00-16.00
5982472007.09.28 18:15sell0.30audusd0.88570.00000.00002007.09.28 22:190.88680.000.000.00-33.00
5982602007.09.28 18:15sell0.20audusd0.88580.00000.00002007.09.28 22:190.88680.000.000.00-20.00
5983982007.09.28 22:19sell0.40audusd0.88660.00000.00002007.10.01 04:250.88880.000.00-1.40-88.00
5984112007.09.28 22:19sell0.20audusd0.88660.00000.00002007.10.01 04:250.88890.000.00-0.70-46.00
5986762007.10.01 05:28sell0.10audusd0.89000.00000.00002007.10.01 15:050.88810.000.000.0019.00
5993132007.10.01 17:20sell0.10audusd0.89170.00000.00002007.10.02 12:030.88560.000.00-0.3561.00
6014592007.10.02 12:40sell0.10audusd0.88550.00000.00002007.10.02 13:350.88490.000.000.006.00
6015112007.10.02 13:38sell0.10audusd0.88470.00000.00002007.10.03 18:050.88790.000.00-0.35-32.00
6091362007.10.04 04:24sell0.10audusd0.88380.00000.00002007.10.05 14:300.89110.000.00-0.35-73.00
6124072007.10.07 23:19sell0.20audusd0.89860.00000.00002007.10.08 03:560.90140.000.000.00-56.00
6126122007.10.08 04:08sell0.20audusd0.90070.00000.00002007.10.08 08:350.90090.000.000.00-4.00
6130302007.10.08 12:59sell0.40audusd0.89870.00000.00002007.10.08 15:520.89660.000.000.0084.00
6138772007.10.09 04:24sell0.30audusd0.89330.00000.00002007.10.10 11:470.89870.000.00-1.05-162.00
6159462007.10.10 12:50sell0.20audusd0.89890.00000.00002007.10.12 15:310.90330.000.00-2.80-88.00
6173942007.10.11 13:11sell0.30audusd0.90420.00000.00002007.10.11 15:570.90370.000.000.0015.00
6186152007.10.12 00:29sell0.40audusd0.90080.00000.00002007.10.12 15:370.90270.000.000.00-76.00
6190772007.10.12 09:38sell0.40audusd0.89860.00000.00002007.10.12 10:000.90120.000.000.00-104.00
5921962007.09.24 04:44sell0.20chfjpy98.340.000.002007.09.24 13:5698.120.000.000.0038.26
5923012007.09.24 06:09sell0.40chfjpy98.340.000.002007.09.24 08:4998.270.000.000.0024.33
5924312007.09.24 11:57sell0.80chfjpy98.130.000.002007.09.24 13:5698.120.000.000.006.95
5924972007.09.24 13:58sell0.20chfjpy98.070.000.002007.09.26 16:1998.770.000.00-2.72-121.01
5925152007.09.24 14:07sell0.40chfjpy98.110.000.002007.09.24 14:4598.100.000.000.003.47
5925532007.09.24 14:56sell0.40chfjpy98.010.000.002007.09.26 15:5698.670.000.00-5.43-228.49
5980162007.09.28 15:10sell0.10chfjpy98.450.000.002007.10.01 04:2598.730.000.00-0.68-24.35
5980812007.09.28 16:25sell0.20chfjpy98.360.000.002007.09.28 17:0398.430.000.000.00-12.18
5981092007.09.28 16:32sell0.30chfjpy98.280.000.002007.09.28 17:0398.430.000.000.00-39.13
5981432007.09.28 16:55sell0.40chfjpy98.430.000.002007.09.28 17:0398.420.000.000.003.48
5981852007.09.28 17:03sell0.20chfjpy98.430.000.002007.09.28 18:1598.420.000.000.001.75
5982272007.09.28 18:06sell0.30chfjpy98.420.000.002007.09.28 18:1598.410.000.000.002.61
5982592007.09.28 18:15sell0.20chfjpy98.400.000.002007.09.28 22:1998.580.000.000.00-31.36
5983822007.09.28 21:31sell0.40chfjpy98.690.000.002007.09.28 22:1998.610.000.000.0027.86
5984102007.09.28 22:19sell0.20chfjpy98.560.000.002007.10.01 04:2598.730.000.00-1.36-29.57
5984262007.09.28 22:38sell0.30chfjpy98.610.000.002007.10.01 04:2598.710.000.00-2.04-26.09
5986752007.10.01 05:28sell0.10chfjpy98.720.000.002007.10.01 15:0599.110.000.000.00-33.68
5993122007.10.01 17:20sell0.10chfjpy99.160.000.002007.10.02 12:0398.480.000.00-0.6758.78
6014582007.10.02 12:40sell0.10chfjpy98.390.000.002007.10.02 13:3698.290.000.000.008.64
6015102007.10.02 13:38sell0.10chfjpy98.300.000.002007.10.03 18:0598.880.000.00-0.67-49.67
6091352007.10.04 04:24sell0.10chfjpy98.870.000.002007.10.05 14:3098.750.000.00-0.6710.28
6124062007.10.07 23:19sell0.20chfjpy99.370.000.002007.10.08 03:5699.490.000.000.00-20.48
6126112007.10.08 04:08sell0.20chfjpy99.450.000.002007.10.08 08:3599.260.000.000.0032.44
6130292007.10.08 12:59sell0.40chfjpy99.230.000.002007.10.08 15:5299.190.000.000.0013.63
6138762007.10.09 04:24sell0.30chfjpy98.720.000.002007.10.10 11:4799.260.000.00-2.00-137.99
6159452007.10.10 12:49sell0.20chfjpy99.260.000.002007.10.12 15:3199.160.000.00-5.3217.01
6173932007.10.11 13:11sell0.30chfjpy99.570.000.002007.10.11 15:5799.440.000.000.0033.17
6186142007.10.12 00:29sell0.40chfjpy99.190.000.002007.10.12 15:3799.140.000.000.0017.02
6190762007.10.12 09:38sell0.40chfjpy99.320.000.002007.10.12 10:0099.270.000.000.0017.05
5921952007.09.24 04:44sell0.20euraud1.62620.00000.00002007.09.24 13:561.62450.000.000.0029.55
5923002007.09.24 06:09sell0.40euraud1.62640.00000.00002007.09.24 08:491.62770.000.000.00-45.17
5924962007.09.24 13:58sell0.20euraud1.62410.00000.00002007.09.26 16:191.61360.000.001.50183.96
5925142007.09.24 14:07sell0.40euraud1.62430.00000.00002007.09.24 14:451.62490.000.000.00-20.83
5925522007.09.24 14:56sell0.40euraud1.62480.00000.00002007.09.26 15:561.61340.000.002.99399.45
5980152007.09.28 15:10sell0.10euraud1.60870.00000.00002007.10.01 04:251.60520.000.000.3831.11
5980802007.09.28 16:25sell0.20euraud1.60640.00000.00002007.09.28 17:031.60650.000.000.00-1.77
5981082007.09.28 16:32sell0.30euraud1.60630.00000.00002007.09.28 17:031.60650.000.000.00-5.31
5981712007.09.28 17:03sell0.40euraud1.60630.00000.00002007.09.28 18:151.60710.000.000.00-28.35
5981842007.09.28 17:03sell0.20euraud1.60660.00000.00002007.09.28 18:151.60710.000.000.00-8.86
5982462007.09.28 18:15sell0.30euraud1.60670.00000.00002007.09.28 22:191.60900.000.000.00-61.19
5982582007.09.28 18:15sell0.20euraud1.60670.00000.00002007.09.28 22:191.60900.000.000.00-40.79
5983972007.09.28 22:19sell0.40euraud1.60850.00000.00002007.10.01 04:251.60520.000.001.53117.32
5984092007.09.28 22:19sell0.20euraud1.60820.00000.00002007.10.01 04:251.60520.000.000.7653.32
5986742007.10.01 05:28sell0.10euraud1.60230.00000.00002007.10.01 15:051.60170.000.000.005.33
5993112007.10.01 17:20sell0.10euraud1.59670.00000.00002007.10.02 12:031.60120.000.000.38-39.84
6014572007.10.02 12:40sell0.10euraud1.59890.00000.00002007.10.02 13:361.59960.000.000.00-6.19
6015092007.10.02 13:38sell0.10euraud1.59880.00000.00002007.10.03 18:051.59140.000.000.3865.70
6091342007.10.04 04:24sell0.10euraud1.59560.00000.00002007.10.05 14:301.57950.000.000.38143.43
6124052007.10.07 23:19sell0.20euraud1.57230.00000.00002007.10.08 03:571.56850.000.000.0068.50
6126102007.10.08 04:07sell0.20euraud1.56900.00000.00002007.10.08 08:351.56640.000.000.0046.84
6130282007.10.08 12:59sell0.40euraud1.56680.00000.00002007.10.08 15:521.57010.000.000.00-118.34
6138752007.10.09 04:24sell0.30euraud1.57080.00000.00002007.10.10 11:471.57370.000.001.16-78.19
6159442007.10.10 12:49sell0.20euraud1.57290.00000.00002007.10.12 15:311.56910.000.003.0868.65
6173922007.10.11 13:11sell0.30euraud1.56900.00000.00002007.10.11 15:561.56860.000.000.0010.85
6186132007.10.12 00:29sell0.40euraud1.57580.00000.00002007.10.12 15:361.57050.000.000.00191.31
6190752007.10.12 09:38sell0.40euraud1.57870.00000.00002007.10.12 10:001.57500.000.000.00133.38
5921902007.09.24 04:44buy0.20eurchf1.65110.00000.00002007.09.24 13:561.65350.000.000.0040.96
5922952007.09.24 06:09buy0.40eurchf1.65050.00000.00002007.09.24 08:491.65240.000.000.0064.92
5923672007.09.24 08:49buy0.80eurchf1.65250.00000.00002007.09.24 13:561.65350.000.000.0068.27
5924912007.09.24 13:58buy0.20eurchf1.65390.00000.00002007.09.26 16:191.65410.000.000.783.42
5925082007.09.24 14:07buy0.40eurchf1.65390.00000.00002007.09.24 14:451.65450.000.000.0020.44
5925472007.09.24 14:56buy0.40eurchf1.65460.00000.00002007.09.26 15:561.65360.000.001.57-34.17
5956122007.09.26 15:56buy0.80eurchf1.65380.00000.00002007.09.26 16:191.65410.000.000.0020.49
5980102007.09.28 15:10buy0.10eurchf1.66000.00000.00002007.10.01 04:251.66140.000.000.2012.02
5980752007.09.28 16:25buy0.20eurchf1.66050.00000.00002007.09.28 17:031.66090.000.000.006.84
5981032007.09.28 16:32buy0.30eurchf1.66010.00000.00002007.09.28 17:031.66090.000.000.0020.55
5981662007.09.28 17:03buy0.40eurchf1.66100.00000.00002007.09.28 18:151.66080.000.000.00-6.85
5981782007.09.28 17:03buy0.20eurchf1.66100.00000.00002007.09.28 18:151.66080.000.000.00-3.43
5982412007.09.28 18:15buy0.30eurchf1.66080.00000.00002007.09.28 22:191.66080.000.000.000.00
5982532007.09.28 18:15buy0.20eurchf1.66090.00000.00002007.09.28 22:191.66080.000.000.00-1.72
5983922007.09.28 22:19buy0.40eurchf1.66100.00000.00002007.10.01 04:251.66140.000.000.7913.74
5984042007.09.28 22:19buy0.20eurchf1.66090.00000.00002007.10.01 04:251.66140.000.000.408.58
5986692007.10.01 05:27buy0.10eurchf1.66150.00000.00002007.10.01 15:051.66150.000.000.000.00
5993062007.10.01 17:20buy0.10eurchf1.66150.00000.00002007.10.02 12:031.66430.000.000.2023.85
6014512007.10.02 12:40buy0.10eurchf1.66430.00000.00002007.10.02 13:361.66570.000.000.0011.89
6015042007.10.02 13:38buy0.10eurchf1.66590.00000.00002007.10.03 18:061.66700.000.000.209.32
6091292007.10.04 04:24buy0.10eurchf1.66330.00000.00002007.10.05 14:301.66230.000.000.20-8.46
6124002007.10.07 23:19buy0.20eurchf1.66430.00000.00002007.10.08 03:571.66400.000.000.00-5.10
6126052007.10.08 04:07buy0.20eurchf1.66440.00000.00002007.10.08 08:351.66480.000.000.006.78
6130232007.10.08 12:59buy0.40eurchf1.66630.00000.00002007.10.08 15:521.66640.000.000.003.38
6138692007.10.09 04:24buy0.30eurchf1.66530.00000.00002007.10.10 11:471.67200.000.000.58170.05
6159392007.10.10 12:49buy0.20eurchf1.67250.00000.00002007.10.12 15:301.68100.000.001.56143.33
6173872007.10.11 13:11buy0.30eurchf1.67330.00000.00002007.10.11 15:561.67540.000.000.0053.30
6186082007.10.12 00:29buy0.40eurchf1.67840.00000.00002007.10.12 15:361.68030.000.000.0064.11
6190742007.10.12 09:38sell0.40eurchf1.67550.00000.00002007.10.12 10:001.67730.000.000.00-60.90
5921942007.09.24 04:44sell0.20eurgbp0.69630.00000.00002007.09.24 13:560.69680.000.000.00-20.25
5922992007.09.24 06:09sell0.40eurgbp0.69630.00000.00002007.09.24 08:490.69550.000.000.0064.93
5924952007.09.24 13:58sell0.20eurgbp0.69660.00000.00002007.09.26 16:190.70080.000.001.22-169.35
5925122007.09.24 14:07sell0.40eurgbp0.69670.00000.00002007.09.24 14:450.69660.000.000.008.10
5925512007.09.24 14:56sell0.40eurgbp0.69640.00000.00002007.09.26 15:560.70050.000.002.42-330.73
5980142007.09.28 15:10sell0.10eurgbp0.69720.00000.00002007.10.01 04:250.69760.000.000.31-8.18
5980792007.09.28 16:25sell0.20eurgbp0.69860.00000.00002007.09.28 17:030.69790.000.000.0028.53
5981072007.09.28 16:32sell0.30eurgbp0.69870.00000.00002007.09.28 17:030.69790.000.000.0048.91
5981702007.09.28 17:03sell0.40eurgbp0.69770.00000.00002007.09.28 18:150.69720.000.000.0040.83
5981832007.09.28 17:03sell0.20eurgbp0.69780.00000.00002007.09.28 18:150.69720.000.000.0024.50
5982452007.09.28 18:15sell0.30eurgbp0.69700.00000.00002007.09.28 22:190.69690.000.000.006.14
5982572007.09.28 18:15sell0.20eurgbp0.69710.00000.00002007.09.28 22:190.69690.000.000.008.19
5983962007.09.28 22:19sell0.40eurgbp0.69670.00000.00002007.10.01 04:250.69760.000.001.23-73.62
5984082007.09.28 22:19sell0.20eurgbp0.69660.00000.00002007.10.01 04:250.69760.000.000.61-40.89
5986732007.10.01 05:28sell0.10eurgbp0.69750.00000.00002007.10.01 15:050.69630.000.000.0024.50
5993102007.10.01 17:20sell0.10eurgbp0.69620.00000.00002007.10.02 12:040.69430.000.000.3138.79
6014562007.10.02 12:40sell0.10eurgbp0.69410.00000.00002007.10.02 13:370.69360.000.000.0010.19
6015082007.10.02 13:38sell0.10eurgbp0.69340.00000.00002007.10.03 18:060.69350.000.000.31-2.03
6091332007.10.04 04:24sell0.10eurgbp0.69360.00000.00002007.10.05 14:300.69260.000.000.3120.32
6124042007.10.07 23:19sell0.20eurgbp0.69220.00000.00002007.10.08 03:570.69230.000.000.00-4.09
6126092007.10.08 04:07sell0.20eurgbp0.69220.00000.00002007.10.08 08:350.69150.000.000.0028.56
6130272007.10.08 12:59sell0.40eurgbp0.69110.00000.00002007.10.08 15:520.69030.000.000.0065.24
6138732007.10.09 04:24sell0.30eurgbp0.68930.00000.00002007.10.10 11:480.69080.000.000.92-92.11
6159432007.10.10 12:49sell0.20eurgbp0.69170.00000.00002007.10.12 15:300.69700.000.002.45-215.54
6173912007.10.11 13:11sell0.30eurgbp0.69610.00000.00002007.10.11 15:560.69680.000.000.00-42.72
6186122007.10.12 00:29sell0.40eurgbp0.69800.00000.00002007.10.12 15:360.69700.000.000.0081.34
6190712007.10.12 09:38buy0.40eurgbp0.70030.00000.00002007.10.12 10:000.70030.000.000.000.00
5921852007.09.24 04:44buy0.20eurjpy162.390.000.002007.09.24 13:56162.230.000.000.00-27.83
5922902007.09.24 06:09buy0.40eurjpy162.330.000.002007.09.24 08:49162.360.000.000.0010.43
5923622007.09.24 08:49buy0.80eurjpy162.390.000.002007.09.24 13:56162.230.000.000.00-111.31
5924862007.09.24 13:58buy0.20eurjpy162.220.000.002007.09.26 16:19163.400.000.003.28204.03
5925032007.09.24 14:07buy0.40eurjpy162.290.000.002007.09.24 14:45162.270.000.000.00-6.95
5925422007.09.24 14:56buy0.40eurjpy162.180.000.002007.09.26 15:56163.160.000.006.55339.33
5956072007.09.26 15:56buy0.80eurjpy163.230.000.002007.09.26 16:19163.380.000.000.00103.76
5980052007.09.28 15:10buy0.10eurjpy163.470.000.002007.10.01 04:25164.030.000.000.8248.71
5980692007.09.28 16:25buy0.20eurjpy163.400.000.002007.09.28 17:03163.480.000.000.0013.92
5980972007.09.28 16:31buy0.30eurjpy163.190.000.002007.09.28 17:03163.480.000.000.0075.68
5981632007.09.28 17:03buy0.40eurjpy163.550.000.002007.09.28 18:15163.480.000.000.00-24.38
5981732007.09.28 17:03buy0.20eurjpy163.560.000.002007.09.28 18:15163.480.000.000.00-13.93
5982372007.09.28 18:15buy0.30eurjpy163.490.000.002007.09.28 22:19163.750.000.000.0067.93
5982482007.09.28 18:15buy0.20eurjpy163.480.000.002007.09.28 22:19163.750.000.000.0047.03
5982822007.09.28 19:17buy0.40eurjpy163.490.000.002007.09.28 22:19163.720.000.000.0080.16
5983992007.09.28 22:19buy0.20eurjpy163.750.000.002007.10.01 04:25164.020.000.001.6446.97
5984122007.09.28 22:20buy0.30eurjpy163.770.000.002007.10.01 04:25164.020.000.002.4665.24
5986642007.10.01 05:27buy0.10eurjpy164.090.000.002007.10.01 15:05164.750.000.000.0057.00
5993012007.10.01 17:20buy0.10eurjpy164.880.000.002007.10.02 12:04163.960.000.000.81-79.55
6014462007.10.02 12:40buy0.10eurjpy163.850.000.002007.10.02 13:37163.790.000.000.00-5.19
6014992007.10.02 13:38buy0.10eurjpy163.870.000.002007.10.03 18:06164.870.000.000.8185.66
6091242007.10.04 04:24buy0.10eurjpy164.550.000.002007.10.05 14:30164.370.000.000.81-15.41
6123952007.10.07 23:19buy0.20eurjpy165.420.000.002007.10.08 03:57165.590.000.000.0029.03
6126002007.10.08 04:07buy0.20eurjpy165.590.000.002007.10.08 08:35165.240.000.000.00-59.77
6130182007.10.08 12:59buy0.40eurjpy165.400.000.002007.10.08 15:52165.270.000.000.00-44.28
6138642007.10.09 04:24buy0.30eurjpy164.410.000.002007.10.10 11:48165.980.000.002.41401.36
6159342007.10.10 12:49buy0.20eurjpy166.110.000.002007.10.12 15:30166.710.000.006.41102.03
6173822007.10.11 13:11buy0.30eurjpy166.690.000.002007.10.11 15:55166.710.000.000.005.10
6186032007.10.12 00:29buy0.40eurjpy166.610.000.002007.10.12 15:37166.560.000.000.00-17.02
6190792007.10.12 09:38buy0.40eurjpy166.520.000.002007.10.12 10:00166.500.000.000.00-6.82
5921922007.09.24 04:44buy0.20eurusd1.41100.00000.00002007.09.24 13:561.41090.000.000.00-2.00
5922972007.09.24 06:09buy0.40eurusd1.41030.00000.00002007.09.24 08:491.41120.000.000.0036.00
5923682007.09.24 08:49buy0.80eurusd1.41150.00000.00002007.09.24 13:561.41090.000.000.00-48.00
5924932007.09.24 13:58buy0.20eurusd1.41080.00000.00002007.09.26 16:191.41250.000.00-2.6834.00
5925102007.09.24 14:07buy0.40eurusd1.41160.00000.00002007.09.24 14:451.40960.000.000.00-80.00
5925492007.09.24 14:56buy0.40eurusd1.41090.00000.00002007.09.26 15:561.41240.000.00-5.3660.00
5956142007.09.26 15:56buy0.80eurusd1.41260.00000.00002007.09.26 16:191.41250.000.000.00-8.00
5980132007.09.28 15:10sell0.10eurusd1.41940.00000.00002007.10.01 04:251.42640.000.000.18-70.00
5980782007.09.28 16:25sell0.20eurusd1.42030.00000.00002007.09.28 17:031.42220.000.000.00-38.00
5981062007.09.28 16:32sell0.30eurusd1.42130.00000.00002007.09.28 17:031.42220.000.000.00-27.00
5981692007.09.28 17:03sell0.40eurusd1.42190.00000.00002007.09.28 18:151.42360.000.000.00-68.00
5981822007.09.28 17:03sell0.20eurusd1.42220.00000.00002007.09.28 18:151.42350.000.000.00-26.00
5982442007.09.28 18:15sell0.30eurusd1.42320.00000.00002007.09.28 22:191.42650.000.000.00-99.00
5982562007.09.28 18:15sell0.20eurusd1.42330.00000.00002007.09.28 22:191.42650.000.000.00-64.00
5983952007.09.28 22:19sell0.40eurusd1.42630.00000.00002007.10.01 04:251.42640.000.000.72-4.00
5984072007.09.28 22:19sell0.20eurusd1.42620.00000.00002007.10.01 04:251.42640.000.000.36-4.00
5986722007.10.01 05:27sell0.10eurusd1.42630.00000.00002007.10.01 15:051.42220.000.000.0041.00
5993092007.10.01 17:20sell0.10eurusd1.42400.00000.00002007.10.02 12:041.41760.000.000.1864.00
6014552007.10.02 12:40sell0.10eurusd1.41620.00000.00002007.10.02 13:371.41490.000.000.0013.00
6015072007.10.02 13:38sell0.10eurusd1.41470.00000.00002007.10.03 18:061.41240.000.000.1823.00
6091322007.10.04 04:24sell0.10eurusd1.41050.00000.00002007.10.05 14:301.40840.000.000.1821.00
6124032007.10.07 23:19sell0.20eurusd1.41440.00000.00002007.10.08 03:571.41370.000.000.0014.00
6126082007.10.08 04:07sell0.20eurusd1.41350.00000.00002007.10.08 08:351.41090.000.000.0052.00
6130262007.10.08 12:59sell0.40eurusd1.40840.00000.00002007.10.08 15:521.40740.000.000.0040.00
6138722007.10.09 04:24sell0.30eurusd1.40330.00000.00002007.10.10 11:481.41450.000.000.54-336.00
6159422007.10.10 12:49sell0.20eurusd1.41450.00000.00002007.10.12 15:301.41720.000.001.44-54.00
6173892007.10.11 13:11buy0.30eurusd1.41960.00000.00002007.10.11 15:561.41780.000.000.00-54.00
6186112007.10.12 00:29sell0.40eurusd1.41990.00000.00002007.10.12 15:361.41730.000.000.00104.00
6190722007.10.12 09:38buy0.40eurusd1.41920.00000.00002007.10.12 10:001.41900.000.000.00-8.00
5921912007.09.24 04:44buy0.20gbpchf2.37030.00000.00002007.09.24 13:562.37240.000.000.0035.84
5922962007.09.24 06:09buy0.40gbpchf2.36980.00000.00002007.09.24 08:492.37510.000.000.00181.09
5924922007.09.24 13:58buy0.20gbpchf2.37360.00000.00002007.09.26 16:192.36030.000.004.00-227.14
5925092007.09.24 14:07buy0.40gbpchf2.37320.00000.00002007.09.24 14:452.37430.000.000.0037.49
5925482007.09.24 14:56buy0.40gbpchf2.37480.00000.00002007.09.26 15:562.36050.000.008.00-488.56
5956132007.09.26 15:56buy0.80gbpchf2.36130.00000.00002007.09.26 16:192.36030.000.000.00-68.32
5980112007.09.28 15:10buy0.10gbpchf2.38070.00000.00002007.10.01 04:252.38170.000.001.018.59
5980762007.09.28 16:25buy0.20gbpchf2.37650.00000.00002007.09.28 17:032.37990.000.000.0058.22
5981042007.09.28 16:32buy0.30gbpchf2.37570.00000.00002007.09.28 17:032.37990.000.000.00107.88
5981672007.09.28 17:03buy0.40gbpchf2.38050.00000.00002007.09.28 18:152.38180.000.000.0044.57
5981792007.09.28 17:03buy0.20gbpchf2.38020.00000.00002007.09.28 18:152.38180.000.000.0027.42
5982422007.09.28 18:15buy0.30gbpchf2.38260.00000.00002007.09.28 22:192.38330.000.000.0018.03
5982542007.09.28 18:15buy0.20gbpchf2.38250.00000.00002007.09.28 22:192.38330.000.000.0013.73
5983932007.09.28 22:19buy0.40gbpchf2.38390.00000.00002007.10.01 04:252.38170.000.004.02-75.57
5984052007.09.28 22:19buy0.20gbpchf2.38400.00000.00002007.10.01 04:252.38170.000.002.01-39.50
5986702007.10.01 05:27buy0.10gbpchf2.38180.00000.00002007.10.01 15:052.38590.000.000.0035.10
5993072007.10.01 17:20buy0.10gbpchf2.38620.00000.00002007.10.02 12:042.39700.000.001.0092.04
6014532007.10.02 12:40buy0.10gbpchf2.39780.00000.00002007.10.02 13:372.40150.000.000.0031.44
6015052007.10.02 13:38buy0.10gbpchf2.40230.00000.00002007.10.03 18:062.40340.000.000.999.31
6091302007.10.04 04:24buy0.10gbpchf2.39800.00000.00002007.10.05 14:302.40140.000.001.0028.77
6124012007.10.07 23:19buy0.20gbpchf2.40390.00000.00002007.10.08 03:572.40370.000.000.00-3.39
6126062007.10.08 04:07buy0.20gbpchf2.40420.00000.00002007.10.08 08:352.40780.000.000.0061.00
6130242007.10.08 12:59buy0.40gbpchf2.41090.00000.00002007.10.08 15:532.41370.000.000.0094.57
6138702007.10.09 04:24buy0.30gbpchf2.41520.00000.00002007.10.10 11:482.42030.000.002.96129.44
6159402007.10.10 12:49buy0.20gbpchf2.41750.00000.00002007.10.12 15:302.41110.000.007.91-107.92
6173882007.10.11 13:11buy0.30gbpchf2.40300.00000.00002007.10.11 15:562.40360.000.000.0015.23
6186092007.10.12 00:29buy0.40gbpchf2.40400.00000.00002007.10.12 15:362.40960.000.000.00188.95
5921932007.09.24 04:44sell0.20gbpusd2.02560.00000.00002007.09.24 13:562.02490.000.000.0014.00
5922982007.09.24 06:09sell0.40gbpusd2.02470.00000.00002007.09.24 08:492.02930.000.000.00-184.00
5924942007.09.24 13:58sell0.20gbpusd2.02420.00000.00002007.09.26 16:192.01610.000.00-2.60162.00
5925112007.09.24 14:07sell0.40gbpusd2.02510.00000.00002007.09.24 14:452.02350.000.000.0064.00
5925502007.09.24 14:56sell0.40gbpusd2.02470.00000.00002007.09.26 15:562.01670.000.00-5.20320.00
5980122007.09.28 15:10buy0.10gbpusd2.03560.00000.00002007.10.01 04:252.04460.000.000.1590.00
5980772007.09.28 16:25buy0.20gbpusd2.03260.00000.00002007.09.28 17:032.03800.000.000.00108.00
5981052007.09.28 16:32buy0.30gbpusd2.03410.00000.00002007.09.28 17:032.03800.000.000.00117.00
5981682007.09.28 17:03buy0.40gbpusd2.03780.00000.00002007.09.28 18:152.04140.000.000.00144.00
5981802007.09.28 17:03buy0.20gbpusd2.03790.00000.00002007.09.28 18:152.04140.000.000.0070.00
5982432007.09.28 18:15buy0.30gbpusd2.04170.00000.00002007.09.28 22:192.04630.000.000.00138.00
5982552007.09.28 18:15buy0.20gbpusd2.04160.00000.00002007.09.28 22:192.04630.000.000.0094.00
5983942007.09.28 22:19buy0.40gbpusd2.04660.00000.00002007.10.01 04:252.04460.000.000.60-80.00
5984062007.09.28 22:19buy0.20gbpusd2.04650.00000.00002007.10.01 04:252.04460.000.000.30-38.00
5986712007.10.01 05:27buy0.10gbpusd2.04450.00000.00002007.10.01 15:052.04160.000.000.00-29.00
5993082007.10.01 17:20buy0.10gbpusd2.04460.00000.00002007.10.02 12:042.04170.000.000.15-29.00
6014542007.10.02 12:40buy0.10gbpusd2.03970.00000.00002007.10.02 13:372.03920.000.000.00-5.00
6015062007.10.02 13:38buy0.10gbpusd2.03960.00000.00002007.10.03 18:062.03590.000.000.15-37.00
6091312007.10.04 04:24buy0.10gbpusd2.03320.00000.00002007.10.05 14:302.03300.000.000.15-2.00
6124022007.10.07 23:19buy0.20gbpusd2.04230.00000.00002007.10.08 03:572.04150.000.000.00-16.00
6126072007.10.08 04:07buy0.20gbpusd2.04150.00000.00002007.10.08 08:362.04000.000.000.00-30.00
6130252007.10.08 12:59buy0.40gbpusd2.03740.00000.00002007.10.08 15:532.03830.000.000.0036.00
6138712007.10.09 04:24buy0.30gbpusd2.03540.00000.00002007.10.10 11:482.04700.000.000.45348.00
6159412007.10.10 12:49buy0.20gbpusd2.04430.00000.00002007.10.12 15:302.03310.000.001.20-224.00
6173902007.10.11 13:11sell0.30gbpusd2.03800.00000.00002007.10.11 15:562.03430.000.000.00111.00
6186102007.10.12 00:29buy0.40gbpusd2.03390.00000.00002007.10.12 15:372.03290.000.000.00-40.00
6190732007.10.12 09:38sell0.40gbpusd2.02620.00000.00002007.10.12 10:002.02620.000.000.000.00
5921882007.09.24 04:44buy0.20nzdusd0.74420.00000.00002007.09.24 13:560.74560.000.000.0028.00
5922932007.09.24 06:09buy0.40nzdusd0.74440.00000.00002007.09.24 08:490.74410.000.000.00-12.00
5923652007.09.24 08:49buy0.80nzdusd0.74460.00000.00002007.09.24 13:560.74560.000.000.0080.00
5924892007.09.24 13:58buy0.20nzdusd0.74600.00000.00002007.09.26 16:190.74480.000.001.28-24.00
5925062007.09.24 14:07buy0.40nzdusd0.74630.00000.00002007.09.24 14:450.74520.000.000.00-44.00
5925452007.09.24 14:56buy0.40nzdusd0.74610.00000.00002007.09.26 15:560.74450.000.002.56-64.00
5925592007.09.24 15:04buy0.80nzdusd0.74610.00000.00002007.09.26 15:560.74450.000.005.12-128.00
5980082007.09.28 15:10buy0.10nzdusd0.75670.00000.00002007.10.01 04:250.76060.000.000.3239.00
5980722007.09.28 16:25buy0.20nzdusd0.75750.00000.00002007.09.28 17:030.75600.000.000.00-30.00
5981002007.09.28 16:32buy0.30nzdusd0.75890.00000.00002007.09.28 17:030.75600.000.000.00-87.00
5981222007.09.28 16:34buy0.40nzdusd0.75840.00000.00002007.09.28 17:030.75600.000.000.00-96.00
5981762007.09.28 17:03buy0.20nzdusd0.75630.00000.00002007.09.28 18:150.75730.000.000.0020.00
5982022007.09.28 17:15buy0.30nzdusd0.75740.00000.00002007.09.28 18:150.75730.000.000.00-3.00
5982512007.09.28 18:15buy0.20nzdusd0.75780.00000.00002007.09.28 22:190.75740.000.000.00-8.00
5982882007.09.28 19:20buy0.40nzdusd0.75660.00000.00002007.09.28 22:190.75740.000.000.0032.00
5984022007.09.28 22:19buy0.20nzdusd0.75790.00000.00002007.10.01 04:250.76060.000.000.6454.00
5984142007.09.28 22:20buy0.30nzdusd0.75790.00000.00002007.10.01 04:250.76060.000.000.9681.00
5986672007.10.01 05:27buy0.10nzdusd0.76460.00000.00002007.10.01 15:050.76210.000.000.00-25.00
5993042007.10.01 17:20buy0.10nzdusd0.76580.00000.00002007.10.02 12:040.75910.000.000.32-67.00
6014492007.10.02 12:40buy0.10nzdusd0.75940.00000.00002007.10.02 13:370.75900.000.000.00-4.00
6015022007.10.02 13:38buy0.10nzdusd0.75930.00000.00002007.10.03 18:060.75950.000.000.322.00
6091272007.10.04 04:24buy0.10nzdusd0.75430.00000.00002007.10.05 14:300.75870.000.000.3244.00
6123982007.10.07 23:19buy0.20nzdusd0.76410.00000.00002007.10.08 03:570.76540.000.000.0026.00
6126032007.10.08 04:07buy0.20nzdusd0.76530.00000.00002007.10.08 08:360.76420.000.000.00-22.00
6130212007.10.08 12:59buy0.40nzdusd0.76390.00000.00002007.10.08 15:530.76280.000.000.00-44.00
6138672007.10.09 04:24buy0.30nzdusd0.76190.00000.00002007.10.10 11:480.76360.000.000.9651.00
6159372007.10.10 12:49buy0.20nzdusd0.76360.00000.00002007.10.12 15:300.77260.000.002.56180.00
6173852007.10.11 13:11buy0.30nzdusd0.77070.00000.00002007.10.11 15:560.77000.000.000.00-21.00
6186062007.10.12 00:29buy0.40nzdusd0.77210.00000.00002007.10.12 15:370.77200.000.000.00-4.00
6190812007.10.12 09:38buy0.40nzdusd0.77020.00000.00002007.10.12 10:000.77090.000.000.0028.00
5921892007.09.24 04:44buy0.20usdcad0.99780.00000.00002007.09.24 13:561.00030.000.000.0049.99
5922942007.09.24 06:09buy0.40usdcad0.99780.00000.00002007.09.24 08:490.99870.000.000.0036.05
5923662007.09.24 08:49buy0.80usdcad0.99900.00000.00002007.09.24 13:561.00030.000.000.00103.97
5924902007.09.24 13:58buy0.20usdcad1.00080.00000.00002007.09.26 16:191.00430.000.000.4469.70
5925072007.09.24 14:07buy0.40usdcad1.00080.00000.00002007.09.24 14:451.00120.000.000.0015.98
5925462007.09.24 14:56buy0.40usdcad1.00110.00000.00002007.09.26 15:561.00460.000.000.88139.36
5956112007.09.26 15:56buy0.80usdcad1.00490.00000.00002007.09.26 16:191.00440.000.000.00-39.82
5980092007.09.28 15:10buy0.10usdcad0.99560.00000.00002007.10.01 04:250.99360.000.000.11-20.13
5980732007.09.28 16:25buy0.20usdcad0.99630.00000.00002007.09.28 17:030.99350.000.000.00-56.37
5981022007.09.28 16:32buy0.30usdcad0.99540.00000.00002007.09.28 17:030.99350.000.000.00-57.37
5981652007.09.28 17:03buy0.40usdcad0.99390.00000.00002007.09.28 18:150.99550.000.000.0064.29
5981772007.09.28 17:03buy0.20usdcad0.99390.00000.00002007.09.28 18:150.99550.000.000.0032.14
5982402007.09.28 18:15buy0.30usdcad0.99580.00000.00002007.09.28 22:190.99420.000.000.00-48.28
5982522007.09.28 18:15buy0.20usdcad0.99580.00000.00002007.09.28 22:190.99420.000.000.00-32.19
5983912007.09.28 22:19buy0.40usdcad0.99450.00000.00002007.10.01 04:250.99360.000.000.44-36.23
5984032007.09.28 22:19buy0.20usdcad0.99450.00000.00002007.10.01 04:250.99360.000.000.22-18.12
5986682007.10.01 05:27buy0.10usdcad0.99300.00000.00002007.10.01 15:050.99310.000.000.001.01
5993052007.10.01 17:20buy0.10usdcad0.99330.00000.00002007.10.02 12:040.99640.000.000.1131.11
6014502007.10.02 12:40buy0.10usdcad0.99590.00000.00002007.10.02 13:370.99830.000.000.0024.04
6015032007.10.02 13:38buy0.10usdcad0.99860.00000.00002007.10.03 18:060.99600.000.000.11-26.10
6091282007.10.04 04:24buy0.10usdcad0.99870.00000.00002007.10.05 14:300.98710.000.000.11-117.52
6123992007.10.07 23:19buy0.20usdcad0.98020.00000.00002007.10.08 03:570.98170.000.000.0030.56
6126042007.10.08 04:07buy0.20usdcad0.98220.00000.00002007.10.08 08:360.98310.000.000.0018.31
6130222007.10.08 12:59buy0.40usdcad0.98350.00000.00002007.10.08 15:530.98630.000.000.00113.56
6138682007.10.09 04:24buy0.30usdcad0.98700.00000.00002007.10.10 11:490.98110.000.000.34-180.41
6159382007.10.10 12:49buy0.20usdcad0.97990.00000.00002007.10.12 15:300.97270.000.000.90-148.04
6173862007.10.11 13:11buy0.30usdcad0.97650.00000.00002007.10.11 15:560.97670.000.000.006.14
6186072007.10.12 00:29buy0.40usdcad0.97630.00000.00002007.10.12 15:360.97290.000.000.00-139.79
5921872007.09.24 04:44buy0.20usdchf1.17020.00000.00002007.09.24 13:561.17190.000.000.0029.01
5922922007.09.24 06:09buy0.40usdchf1.17050.00000.00002007.09.24 08:491.17070.000.000.006.83
5923642007.09.24 08:49buy0.80usdchf1.17100.00000.00002007.09.24 13:561.17190.000.000.0061.44
5924882007.09.24 13:58buy0.20usdchf1.17280.00000.00002007.09.26 16:191.17110.000.001.61-29.03
5925052007.09.24 14:07buy0.40usdchf1.17200.00000.00002007.09.24 14:451.17380.000.000.0061.34
5925442007.09.24 14:56buy0.40usdchf1.17300.00000.00002007.09.26 15:561.17080.000.003.21-75.16
5956102007.09.26 15:56buy0.80usdchf1.17110.00000.00002007.09.26 16:191.17110.000.000.000.00
5980072007.09.28 15:10buy0.10usdchf1.16980.00000.00002007.10.01 04:251.16460.000.000.40-44.65
5980712007.09.28 16:25buy0.20usdchf1.16940.00000.00002007.09.28 17:031.16800.000.000.00-23.97
5980992007.09.28 16:31buy0.30usdchf1.16830.00000.00002007.09.28 17:031.16800.000.000.00-7.71
5981642007.09.28 17:03buy0.40usdchf1.16840.00000.00002007.09.28 18:151.16690.000.000.00-51.42
5981752007.09.28 17:03buy0.20usdchf1.16810.00000.00002007.09.28 18:151.16690.000.000.00-20.57
5982392007.09.28 18:15buy0.30usdchf1.16720.00000.00002007.09.28 22:191.16460.000.000.00-66.98
5982502007.09.28 18:15buy0.20usdchf1.16720.00000.00002007.09.28 22:191.16460.000.000.00-44.65
5983902007.09.28 22:19buy0.40usdchf1.16480.00000.00002007.10.01 04:251.16460.000.001.61-6.87
5984012007.09.28 22:19buy0.20usdchf1.16490.00000.00002007.10.01 04:251.16460.000.000.81-5.15
5986662007.10.01 05:27buy0.10usdchf1.16480.00000.00002007.10.01 15:051.16810.000.000.0028.25
5993032007.10.01 17:20buy0.10usdchf1.16670.00000.00002007.10.02 12:041.17350.000.000.4057.95
6014482007.10.02 12:40buy0.10usdchf1.17510.00000.00002007.10.02 13:371.17710.000.000.0016.99
6015012007.10.02 13:38buy0.10usdchf1.17740.00000.00002007.10.03 18:061.18010.000.000.4022.88
6091262007.10.04 04:24buy0.10usdchf1.17960.00000.00002007.10.05 14:301.18220.000.000.4021.99
6123972007.10.07 23:19buy0.20usdchf1.17730.00000.00002007.10.08 03:571.17750.000.000.003.40
6126022007.10.08 04:07buy0.20usdchf1.17780.00000.00002007.10.08 08:361.18030.000.000.0042.36
6130202007.10.08 12:59buy0.40usdchf1.18350.00000.00002007.10.08 15:531.18470.000.000.0040.52
6138662007.10.09 04:24buy0.30usdchf1.18680.00000.00002007.10.10 11:491.18200.000.001.19-121.83
6159362007.10.10 12:49buy0.20usdchf1.18230.00000.00002007.10.12 15:301.18610.000.003.1864.08
6173842007.10.11 13:11buy0.30usdchf1.17930.00000.00002007.10.11 15:551.18210.000.000.0071.06
6186052007.10.12 00:29buy0.40usdchf1.18220.00000.00002007.10.12 15:361.18580.000.000.00121.44
6190802007.10.12 09:38buy0.40usdchf1.18080.00000.00002007.10.12 10:001.18190.000.000.0037.23
  0.00 0.00 106.13 3 443.23
Closed P/L: 3 549.36
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
6196452007.10.12 15:45buy0.20audjpy106.250.000.00 106.410.000.001.7227.20
6196562007.10.12 15:45sell0.20audusd0.90330.00000.0000 0.90460.000.00-0.70-26.00
6196552007.10.12 15:45sell0.20chfjpy99.130.000.00 99.320.000.00-1.33-32.30
6196542007.10.12 15:45sell0.20euraud1.56830.00000.0000 1.56690.000.000.7825.33
6196492007.10.12 15:45buy0.20eurchf1.68080.00000.0000 1.67930.000.000.39-25.34
6196532007.10.12 15:45sell0.20eurgbp0.69700.00000.0000 0.69680.000.000.618.13
6196442007.10.12 15:45buy0.20eurjpy166.670.000.00 166.760.000.001.6015.30
6196522007.10.12 15:45sell0.20eurusd1.41740.00000.0000 1.41730.000.000.362.00
6196502007.10.12 15:45buy0.20gbpchf2.41020.00000.0000 2.40850.000.001.97-28.71
6196512007.10.12 15:45buy0.20gbpusd2.03320.00000.0000 2.03380.000.000.3012.00
6196472007.10.12 15:45buy0.20nzdusd0.77370.00000.0000 0.77510.000.000.6428.00
6196482007.10.12 15:45buy0.20usdcad0.97340.00000.0000 0.97200.000.000.23-28.81
6196462007.10.12 15:45buy0.20usdchf1.18570.00000.0000 1.18420.000.000.79-25.33
  0.00 0.00 7.36 -48.53
 Floating P/L: -41.17
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 549.36 Floating P/L: -41.17 Margin: 3 315.55
Balance: 13 549.36 Equity: 13 508.19 Free Margin: 10 192.64
 
Details:
Graph
Gross Profit: 12 752.68 Gross Loss: 9 203.32 Total Net Profit: 3 549.36
Profit Factor: 1.39 Expected Payoff: 9.62  
Absolute Drawdown: 159.91 Maximal Drawdown: 644.67 (5.92%) Relative Drawdown: 5.92% (644.67)
 
Total Trades: 369 Short Positions (won %): 137 (49.64%) Long Positions (won %): 232 (60.34%)
Profit Trades (% of total): 208 (56.37%) Loss trades (% of total): 161 (43.63%)
Largest profit trade: 464.02 loss trade: -480.56
Average profit trade: 61.31 loss trade: -57.16
Maximum consecutive wins ($): 6 (738.67) consecutive losses ($): 7 (-358.42)
Maximal consecutive profit (count): 738.67 (6) consecutive loss (count): -544.72 (2)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2