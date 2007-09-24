|Account: 1007087
|Name: Michael Johnson
|Currency: USD
|2007 October 12, 23:14
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|592127
|2007.09.24 04:14
|balance
|Deposit
|10 000.00
|592186
|2007.09.24 04:44
|buy
|0.20
|audjpy
|99.88
|0.00
|0.00
|2007.09.24 13:56
|99.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.48
|592291
|2007.09.24 06:09
|buy
|0.40
|audjpy
|99.84
|0.00
|0.00
|2007.09.24 08:49
|99.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.34
|592363
|2007.09.24 08:49
|buy
|0.80
|audjpy
|99.82
|0.00
|0.00
|2007.09.24 13:56
|99.88
|0.00
|0.00
|0.00
|41.74
|592487
|2007.09.24 13:58
|buy
|0.20
|audjpy
|99.91
|0.00
|0.00
|2007.09.26 16:19
|101.29
|0.00
|0.00
|3.52
|238.61
|592504
|2007.09.24 14:07
|buy
|0.40
|audjpy
|99.95
|0.00
|0.00
|2007.09.24 14:45
|99.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.85
|592543
|2007.09.24 14:56
|buy
|0.40
|audjpy
|99.85
|0.00
|0.00
|2007.09.26 15:56
|101.17
|0.00
|0.00
|7.03
|456.99
|595608
|2007.09.26 15:56
|buy
|0.80
|audjpy
|101.23
|0.00
|0.00
|2007.09.26 16:19
|101.29
|0.00
|0.00
|0.00
|41.50
|598006
|2007.09.28 15:10
|buy
|0.10
|audjpy
|101.62
|0.00
|0.00
|2007.10.01 04:25
|102.21
|0.00
|0.00
|0.88
|51.32
|598070
|2007.09.28 16:25
|buy
|0.20
|audjpy
|101.71
|0.00
|0.00
|2007.09.28 17:03
|101.77
|0.00
|0.00
|0.00
|10.44
|598098
|2007.09.28 16:31
|buy
|0.30
|audjpy
|101.61
|0.00
|0.00
|2007.09.28 17:03
|101.78
|0.00
|0.00
|0.00
|44.36
|598133
|2007.09.28 16:46
|buy
|0.40
|audjpy
|101.60
|0.00
|0.00
|2007.09.28 17:03
|101.78
|0.00
|0.00
|0.00
|62.63
|598174
|2007.09.28 17:03
|buy
|0.20
|audjpy
|101.82
|0.00
|0.00
|2007.09.28 18:15
|101.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.16
|598238
|2007.09.28 18:15
|buy
|0.30
|audjpy
|101.76
|0.00
|0.00
|2007.09.28 22:19
|101.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|598249
|2007.09.28 18:15
|buy
|0.20
|audjpy
|101.76
|0.00
|0.00
|2007.09.28 22:19
|101.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|598283
|2007.09.28 19:17
|buy
|0.40
|audjpy
|101.70
|0.00
|0.00
|2007.09.28 22:19
|101.75
|0.00
|0.00
|0.00
|17.43
|598400
|2007.09.28 22:19
|buy
|0.20
|audjpy
|101.82
|0.00
|0.00
|2007.10.01 04:25
|102.21
|0.00
|0.00
|1.76
|67.84
|598413
|2007.09.28 22:20
|buy
|0.30
|audjpy
|101.83
|0.00
|0.00
|2007.10.01 04:25
|102.21
|0.00
|0.00
|2.64
|99.16
|598665
|2007.10.01 05:27
|buy
|0.10
|audjpy
|102.44
|0.00
|0.00
|2007.10.01 15:05
|102.85
|0.00
|0.00
|0.00
|35.42
|599302
|2007.10.01 17:20
|buy
|0.10
|audjpy
|103.26
|0.00
|0.00
|2007.10.02 12:03
|102.41
|0.00
|0.00
|0.87
|-73.49
|601447
|2007.10.02 12:40
|buy
|0.10
|audjpy
|102.50
|0.00
|0.00
|2007.10.02 13:35
|102.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.05
|601500
|2007.10.02 13:38
|buy
|0.10
|audjpy
|102.49
|0.00
|0.00
|2007.10.03 18:05
|103.63
|0.00
|0.00
|0.87
|97.65
|609125
|2007.10.04 04:24
|buy
|0.10
|audjpy
|103.14
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:30
|104.06
|0.00
|0.00
|0.87
|78.77
|612396
|2007.10.07 23:19
|buy
|0.20
|audjpy
|105.22
|0.00
|0.00
|2007.10.08 03:55
|105.58
|0.00
|0.00
|0.00
|61.47
|612601
|2007.10.08 04:07
|buy
|0.20
|audjpy
|105.56
|0.00
|0.00
|2007.10.08 08:35
|105.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.83
|613019
|2007.10.08 12:59
|buy
|0.40
|audjpy
|105.59
|0.00
|0.00
|2007.10.08 15:52
|105.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.19
|613865
|2007.10.09 04:24
|buy
|0.30
|audjpy
|104.68
|0.00
|0.00
|2007.10.10 11:47
|105.49
|0.00
|0.00
|2.59
|207.02
|615935
|2007.10.10 12:49
|buy
|0.20
|audjpy
|105.61
|0.00
|0.00
|2007.10.12 15:31
|106.23
|0.00
|0.00
|6.88
|105.43
|617383
|2007.10.11 13:11
|buy
|0.30
|audjpy
|106.22
|0.00
|0.00
|2007.10.11 15:55
|106.25
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|618604
|2007.10.12 00:29
|buy
|0.40
|audjpy
|105.70
|0.00
|0.00
|2007.10.12 15:37
|106.02
|0.00
|0.00
|0.00
|108.96
|619070
|2007.10.12 09:38
|buy
|0.40
|audjpy
|105.46
|0.00
|0.00
|2007.10.12 10:00
|105.71
|0.00
|0.00
|0.00
|85.24
|592197
|2007.09.24 04:44
|sell
|0.20
|audusd
|0.8687
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 13:56
|0.8690
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|592330
|2007.09.24 07:55
|sell
|0.40
|audusd
|0.8681
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 08:49
|0.8686
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|592498
|2007.09.24 13:59
|sell
|0.20
|audusd
|0.8686
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 16:19
|0.8760
|0.00
|0.00
|-1.40
|-148.00
|592516
|2007.09.24 14:07
|sell
|0.40
|audusd
|0.8690
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 14:45
|0.8680
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|592554
|2007.09.24 14:56
|sell
|0.40
|audusd
|0.8683
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 15:56
|0.8760
|0.00
|0.00
|-2.80
|-308.00
|598017
|2007.09.28 15:10
|sell
|0.10
|audusd
|0.8822
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|0.8888
|0.00
|0.00
|-0.35
|-66.00
|598083
|2007.09.28 16:25
|sell
|0.20
|audusd
|0.8840
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|0.8854
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|598110
|2007.09.28 16:32
|sell
|0.30
|audusd
|0.8847
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|0.8854
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|598172
|2007.09.28 17:03
|sell
|0.40
|audusd
|0.8851
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 18:15
|0.8860
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|598186
|2007.09.28 17:03
|sell
|0.20
|audusd
|0.8852
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 18:15
|0.8860
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|598247
|2007.09.28 18:15
|sell
|0.30
|audusd
|0.8857
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 22:19
|0.8868
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|598260
|2007.09.28 18:15
|sell
|0.20
|audusd
|0.8858
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 22:19
|0.8868
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|598398
|2007.09.28 22:19
|sell
|0.40
|audusd
|0.8866
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|0.8888
|0.00
|0.00
|-1.40
|-88.00
|598411
|2007.09.28 22:19
|sell
|0.20
|audusd
|0.8866
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|0.8889
|0.00
|0.00
|-0.70
|-46.00
|598676
|2007.10.01 05:28
|sell
|0.10
|audusd
|0.8900
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 15:05
|0.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|599313
|2007.10.01 17:20
|sell
|0.10
|audusd
|0.8917
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 12:03
|0.8856
|0.00
|0.00
|-0.35
|61.00
|601459
|2007.10.02 12:40
|sell
|0.10
|audusd
|0.8855
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 13:35
|0.8849
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|601511
|2007.10.02 13:38
|sell
|0.10
|audusd
|0.8847
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 18:05
|0.8879
|0.00
|0.00
|-0.35
|-32.00
|609136
|2007.10.04 04:24
|sell
|0.10
|audusd
|0.8838
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|0.8911
|0.00
|0.00
|-0.35
|-73.00
|612407
|2007.10.07 23:19
|sell
|0.20
|audusd
|0.8986
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 03:56
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|612612
|2007.10.08 04:08
|sell
|0.20
|audusd
|0.9007
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 08:35
|0.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|613030
|2007.10.08 12:59
|sell
|0.40
|audusd
|0.8987
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 15:52
|0.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|613877
|2007.10.09 04:24
|sell
|0.30
|audusd
|0.8933
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:47
|0.8987
|0.00
|0.00
|-1.05
|-162.00
|615946
|2007.10.10 12:50
|sell
|0.20
|audusd
|0.8989
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:31
|0.9033
|0.00
|0.00
|-2.80
|-88.00
|617394
|2007.10.11 13:11
|sell
|0.30
|audusd
|0.9042
|0.0000
|0.0000
|2007.10.11 15:57
|0.9037
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|618615
|2007.10.12 00:29
|sell
|0.40
|audusd
|0.9008
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:37
|0.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|619077
|2007.10.12 09:38
|sell
|0.40
|audusd
|0.8986
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 10:00
|0.9012
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|592196
|2007.09.24 04:44
|sell
|0.20
|chfjpy
|98.34
|0.00
|0.00
|2007.09.24 13:56
|98.12
|0.00
|0.00
|0.00
|38.26
|592301
|2007.09.24 06:09
|sell
|0.40
|chfjpy
|98.34
|0.00
|0.00
|2007.09.24 08:49
|98.27
|0.00
|0.00
|0.00
|24.33
|592431
|2007.09.24 11:57
|sell
|0.80
|chfjpy
|98.13
|0.00
|0.00
|2007.09.24 13:56
|98.12
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|592497
|2007.09.24 13:58
|sell
|0.20
|chfjpy
|98.07
|0.00
|0.00
|2007.09.26 16:19
|98.77
|0.00
|0.00
|-2.72
|-121.01
|592515
|2007.09.24 14:07
|sell
|0.40
|chfjpy
|98.11
|0.00
|0.00
|2007.09.24 14:45
|98.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|592553
|2007.09.24 14:56
|sell
|0.40
|chfjpy
|98.01
|0.00
|0.00
|2007.09.26 15:56
|98.67
|0.00
|0.00
|-5.43
|-228.49
|598016
|2007.09.28 15:10
|sell
|0.10
|chfjpy
|98.45
|0.00
|0.00
|2007.10.01 04:25
|98.73
|0.00
|0.00
|-0.68
|-24.35
|598081
|2007.09.28 16:25
|sell
|0.20
|chfjpy
|98.36
|0.00
|0.00
|2007.09.28 17:03
|98.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.18
|598109
|2007.09.28 16:32
|sell
|0.30
|chfjpy
|98.28
|0.00
|0.00
|2007.09.28 17:03
|98.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.13
|598143
|2007.09.28 16:55
|sell
|0.40
|chfjpy
|98.43
|0.00
|0.00
|2007.09.28 17:03
|98.42
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|598185
|2007.09.28 17:03
|sell
|0.20
|chfjpy
|98.43
|0.00
|0.00
|2007.09.28 18:15
|98.42
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|598227
|2007.09.28 18:06
|sell
|0.30
|chfjpy
|98.42
|0.00
|0.00
|2007.09.28 18:15
|98.41
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|598259
|2007.09.28 18:15
|sell
|0.20
|chfjpy
|98.40
|0.00
|0.00
|2007.09.28 22:19
|98.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.36
|598382
|2007.09.28 21:31
|sell
|0.40
|chfjpy
|98.69
|0.00
|0.00
|2007.09.28 22:19
|98.61
|0.00
|0.00
|0.00
|27.86
|598410
|2007.09.28 22:19
|sell
|0.20
|chfjpy
|98.56
|0.00
|0.00
|2007.10.01 04:25
|98.73
|0.00
|0.00
|-1.36
|-29.57
|598426
|2007.09.28 22:38
|sell
|0.30
|chfjpy
|98.61
|0.00
|0.00
|2007.10.01 04:25
|98.71
|0.00
|0.00
|-2.04
|-26.09
|598675
|2007.10.01 05:28
|sell
|0.10
|chfjpy
|98.72
|0.00
|0.00
|2007.10.01 15:05
|99.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.68
|599312
|2007.10.01 17:20
|sell
|0.10
|chfjpy
|99.16
|0.00
|0.00
|2007.10.02 12:03
|98.48
|0.00
|0.00
|-0.67
|58.78
|601458
|2007.10.02 12:40
|sell
|0.10
|chfjpy
|98.39
|0.00
|0.00
|2007.10.02 13:36
|98.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|601510
|2007.10.02 13:38
|sell
|0.10
|chfjpy
|98.30
|0.00
|0.00
|2007.10.03 18:05
|98.88
|0.00
|0.00
|-0.67
|-49.67
|609135
|2007.10.04 04:24
|sell
|0.10
|chfjpy
|98.87
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:30
|98.75
|0.00
|0.00
|-0.67
|10.28
|612406
|2007.10.07 23:19
|sell
|0.20
|chfjpy
|99.37
|0.00
|0.00
|2007.10.08 03:56
|99.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.48
|612611
|2007.10.08 04:08
|sell
|0.20
|chfjpy
|99.45
|0.00
|0.00
|2007.10.08 08:35
|99.26
|0.00
|0.00
|0.00
|32.44
|613029
|2007.10.08 12:59
|sell
|0.40
|chfjpy
|99.23
|0.00
|0.00
|2007.10.08 15:52
|99.19
|0.00
|0.00
|0.00
|13.63
|613876
|2007.10.09 04:24
|sell
|0.30
|chfjpy
|98.72
|0.00
|0.00
|2007.10.10 11:47
|99.26
|0.00
|0.00
|-2.00
|-137.99
|615945
|2007.10.10 12:49
|sell
|0.20
|chfjpy
|99.26
|0.00
|0.00
|2007.10.12 15:31
|99.16
|0.00
|0.00
|-5.32
|17.01
|617393
|2007.10.11 13:11
|sell
|0.30
|chfjpy
|99.57
|0.00
|0.00
|2007.10.11 15:57
|99.44
|0.00
|0.00
|0.00
|33.17
|618614
|2007.10.12 00:29
|sell
|0.40
|chfjpy
|99.19
|0.00
|0.00
|2007.10.12 15:37
|99.14
|0.00
|0.00
|0.00
|17.02
|619076
|2007.10.12 09:38
|sell
|0.40
|chfjpy
|99.32
|0.00
|0.00
|2007.10.12 10:00
|99.27
|0.00
|0.00
|0.00
|17.05
|592195
|2007.09.24 04:44
|sell
|0.20
|euraud
|1.6262
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 13:56
|1.6245
|0.00
|0.00
|0.00
|29.55
|592300
|2007.09.24 06:09
|sell
|0.40
|euraud
|1.6264
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 08:49
|1.6277
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.17
|592496
|2007.09.24 13:58
|sell
|0.20
|euraud
|1.6241
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 16:19
|1.6136
|0.00
|0.00
|1.50
|183.96
|592514
|2007.09.24 14:07
|sell
|0.40
|euraud
|1.6243
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 14:45
|1.6249
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.83
|592552
|2007.09.24 14:56
|sell
|0.40
|euraud
|1.6248
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 15:56
|1.6134
|0.00
|0.00
|2.99
|399.45
|598015
|2007.09.28 15:10
|sell
|0.10
|euraud
|1.6087
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|1.6052
|0.00
|0.00
|0.38
|31.11
|598080
|2007.09.28 16:25
|sell
|0.20
|euraud
|1.6064
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|1.6065
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|598108
|2007.09.28 16:32
|sell
|0.30
|euraud
|1.6063
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|1.6065
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.31
|598171
|2007.09.28 17:03
|sell
|0.40
|euraud
|1.6063
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 18:15
|1.6071
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.35
|598184
|2007.09.28 17:03
|sell
|0.20
|euraud
|1.6066
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 18:15
|1.6071
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.86
|598246
|2007.09.28 18:15
|sell
|0.30
|euraud
|1.6067
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 22:19
|1.6090
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.19
|598258
|2007.09.28 18:15
|sell
|0.20
|euraud
|1.6067
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 22:19
|1.6090
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.79
|598397
|2007.09.28 22:19
|sell
|0.40
|euraud
|1.6085
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|1.6052
|0.00
|0.00
|1.53
|117.32
|598409
|2007.09.28 22:19
|sell
|0.20
|euraud
|1.6082
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|1.6052
|0.00
|0.00
|0.76
|53.32
|598674
|2007.10.01 05:28
|sell
|0.10
|euraud
|1.6023
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 15:05
|1.6017
|0.00
|0.00
|0.00
|5.33
|599311
|2007.10.01 17:20
|sell
|0.10
|euraud
|1.5967
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 12:03
|1.6012
|0.00
|0.00
|0.38
|-39.84
|601457
|2007.10.02 12:40
|sell
|0.10
|euraud
|1.5989
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 13:36
|1.5996
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.19
|601509
|2007.10.02 13:38
|sell
|0.10
|euraud
|1.5988
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 18:05
|1.5914
|0.00
|0.00
|0.38
|65.70
|609134
|2007.10.04 04:24
|sell
|0.10
|euraud
|1.5956
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|1.5795
|0.00
|0.00
|0.38
|143.43
|612405
|2007.10.07 23:19
|sell
|0.20
|euraud
|1.5723
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 03:57
|1.5685
|0.00
|0.00
|0.00
|68.50
|612610
|2007.10.08 04:07
|sell
|0.20
|euraud
|1.5690
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 08:35
|1.5664
|0.00
|0.00
|0.00
|46.84
|613028
|2007.10.08 12:59
|sell
|0.40
|euraud
|1.5668
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 15:52
|1.5701
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.34
|613875
|2007.10.09 04:24
|sell
|0.30
|euraud
|1.5708
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:47
|1.5737
|0.00
|0.00
|1.16
|-78.19
|615944
|2007.10.10 12:49
|sell
|0.20
|euraud
|1.5729
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:31
|1.5691
|0.00
|0.00
|3.08
|68.65
|617392
|2007.10.11 13:11
|sell
|0.30
|euraud
|1.5690
|0.0000
|0.0000
|2007.10.11 15:56
|1.5686
|0.00
|0.00
|0.00
|10.85
|618613
|2007.10.12 00:29
|sell
|0.40
|euraud
|1.5758
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:36
|1.5705
|0.00
|0.00
|0.00
|191.31
|619075
|2007.10.12 09:38
|sell
|0.40
|euraud
|1.5787
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 10:00
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.00
|133.38
|592190
|2007.09.24 04:44
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6511
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 13:56
|1.6535
|0.00
|0.00
|0.00
|40.96
|592295
|2007.09.24 06:09
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6505
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 08:49
|1.6524
|0.00
|0.00
|0.00
|64.92
|592367
|2007.09.24 08:49
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6525
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 13:56
|1.6535
|0.00
|0.00
|0.00
|68.27
|592491
|2007.09.24 13:58
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6539
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 16:19
|1.6541
|0.00
|0.00
|0.78
|3.42
|592508
|2007.09.24 14:07
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6539
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 14:45
|1.6545
|0.00
|0.00
|0.00
|20.44
|592547
|2007.09.24 14:56
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6546
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 15:56
|1.6536
|0.00
|0.00
|1.57
|-34.17
|595612
|2007.09.26 15:56
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6538
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 16:19
|1.6541
|0.00
|0.00
|0.00
|20.49
|598010
|2007.09.28 15:10
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6600
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|1.6614
|0.00
|0.00
|0.20
|12.02
|598075
|2007.09.28 16:25
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6605
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|1.6609
|0.00
|0.00
|0.00
|6.84
|598103
|2007.09.28 16:32
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6601
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|1.6609
|0.00
|0.00
|0.00
|20.55
|598166
|2007.09.28 17:03
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6610
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 18:15
|1.6608
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.85
|598178
|2007.09.28 17:03
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6610
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 18:15
|1.6608
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.43
|598241
|2007.09.28 18:15
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6608
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 22:19
|1.6608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|598253
|2007.09.28 18:15
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6609
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 22:19
|1.6608
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|598392
|2007.09.28 22:19
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6610
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|1.6614
|0.00
|0.00
|0.79
|13.74
|598404
|2007.09.28 22:19
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6609
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|1.6614
|0.00
|0.00
|0.40
|8.58
|598669
|2007.10.01 05:27
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6615
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 15:05
|1.6615
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|599306
|2007.10.01 17:20
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6615
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 12:03
|1.6643
|0.00
|0.00
|0.20
|23.85
|601451
|2007.10.02 12:40
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6643
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 13:36
|1.6657
|0.00
|0.00
|0.00
|11.89
|601504
|2007.10.02 13:38
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6659
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 18:06
|1.6670
|0.00
|0.00
|0.20
|9.32
|609129
|2007.10.04 04:24
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6633
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|1.6623
|0.00
|0.00
|0.20
|-8.46
|612400
|2007.10.07 23:19
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6643
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 03:57
|1.6640
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|612605
|2007.10.08 04:07
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6644
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 08:35
|1.6648
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|613023
|2007.10.08 12:59
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6663
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 15:52
|1.6664
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|613869
|2007.10.09 04:24
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6653
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:47
|1.6720
|0.00
|0.00
|0.58
|170.05
|615939
|2007.10.10 12:49
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6725
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:30
|1.6810
|0.00
|0.00
|1.56
|143.33
|617387
|2007.10.11 13:11
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6733
|0.0000
|0.0000
|2007.10.11 15:56
|1.6754
|0.00
|0.00
|0.00
|53.30
|618608
|2007.10.12 00:29
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6784
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:36
|1.6803
|0.00
|0.00
|0.00
|64.11
|619074
|2007.10.12 09:38
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6755
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 10:00
|1.6773
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.90
|592194
|2007.09.24 04:44
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6963
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 13:56
|0.6968
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.25
|592299
|2007.09.24 06:09
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6963
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 08:49
|0.6955
|0.00
|0.00
|0.00
|64.93
|592495
|2007.09.24 13:58
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6966
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 16:19
|0.7008
|0.00
|0.00
|1.22
|-169.35
|592512
|2007.09.24 14:07
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6967
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 14:45
|0.6966
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|592551
|2007.09.24 14:56
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6964
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 15:56
|0.7005
|0.00
|0.00
|2.42
|-330.73
|598014
|2007.09.28 15:10
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6972
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|0.6976
|0.00
|0.00
|0.31
|-8.18
|598079
|2007.09.28 16:25
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6986
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|0.6979
|0.00
|0.00
|0.00
|28.53
|598107
|2007.09.28 16:32
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6987
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|0.6979
|0.00
|0.00
|0.00
|48.91
|598170
|2007.09.28 17:03
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6977
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 18:15
|0.6972
|0.00
|0.00
|0.00
|40.83
|598183
|2007.09.28 17:03
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6978
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 18:15
|0.6972
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|598245
|2007.09.28 18:15
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6970
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 22:19
|0.6969
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|598257
|2007.09.28 18:15
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6971
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 22:19
|0.6969
|0.00
|0.00
|0.00
|8.19
|598396
|2007.09.28 22:19
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6967
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|0.6976
|0.00
|0.00
|1.23
|-73.62
|598408
|2007.09.28 22:19
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6966
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|0.6976
|0.00
|0.00
|0.61
|-40.89
|598673
|2007.10.01 05:28
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6975
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 15:05
|0.6963
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|599310
|2007.10.01 17:20
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6962
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 12:04
|0.6943
|0.00
|0.00
|0.31
|38.79
|601456
|2007.10.02 12:40
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6941
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 13:37
|0.6936
|0.00
|0.00
|0.00
|10.19
|601508
|2007.10.02 13:38
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6934
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 18:06
|0.6935
|0.00
|0.00
|0.31
|-2.03
|609133
|2007.10.04 04:24
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6936
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|0.6926
|0.00
|0.00
|0.31
|20.32
|612404
|2007.10.07 23:19
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6922
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 03:57
|0.6923
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.09
|612609
|2007.10.08 04:07
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6922
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 08:35
|0.6915
|0.00
|0.00
|0.00
|28.56
|613027
|2007.10.08 12:59
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6911
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 15:52
|0.6903
|0.00
|0.00
|0.00
|65.24
|613873
|2007.10.09 04:24
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6893
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:48
|0.6908
|0.00
|0.00
|0.92
|-92.11
|615943
|2007.10.10 12:49
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6917
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:30
|0.6970
|0.00
|0.00
|2.45
|-215.54
|617391
|2007.10.11 13:11
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6961
|0.0000
|0.0000
|2007.10.11 15:56
|0.6968
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.72
|618612
|2007.10.12 00:29
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6980
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:36
|0.6970
|0.00
|0.00
|0.00
|81.34
|619071
|2007.10.12 09:38
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.7003
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 10:00
|0.7003
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|592185
|2007.09.24 04:44
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.39
|0.00
|0.00
|2007.09.24 13:56
|162.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.83
|592290
|2007.09.24 06:09
|buy
|0.40
|eurjpy
|162.33
|0.00
|0.00
|2007.09.24 08:49
|162.36
|0.00
|0.00
|0.00
|10.43
|592362
|2007.09.24 08:49
|buy
|0.80
|eurjpy
|162.39
|0.00
|0.00
|2007.09.24 13:56
|162.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.31
|592486
|2007.09.24 13:58
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.22
|0.00
|0.00
|2007.09.26 16:19
|163.40
|0.00
|0.00
|3.28
|204.03
|592503
|2007.09.24 14:07
|buy
|0.40
|eurjpy
|162.29
|0.00
|0.00
|2007.09.24 14:45
|162.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.95
|592542
|2007.09.24 14:56
|buy
|0.40
|eurjpy
|162.18
|0.00
|0.00
|2007.09.26 15:56
|163.16
|0.00
|0.00
|6.55
|339.33
|595607
|2007.09.26 15:56
|buy
|0.80
|eurjpy
|163.23
|0.00
|0.00
|2007.09.26 16:19
|163.38
|0.00
|0.00
|0.00
|103.76
|598005
|2007.09.28 15:10
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.47
|0.00
|0.00
|2007.10.01 04:25
|164.03
|0.00
|0.00
|0.82
|48.71
|598069
|2007.09.28 16:25
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.40
|0.00
|0.00
|2007.09.28 17:03
|163.48
|0.00
|0.00
|0.00
|13.92
|598097
|2007.09.28 16:31
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.19
|0.00
|0.00
|2007.09.28 17:03
|163.48
|0.00
|0.00
|0.00
|75.68
|598163
|2007.09.28 17:03
|buy
|0.40
|eurjpy
|163.55
|0.00
|0.00
|2007.09.28 18:15
|163.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.38
|598173
|2007.09.28 17:03
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.56
|0.00
|0.00
|2007.09.28 18:15
|163.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.93
|598237
|2007.09.28 18:15
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.49
|0.00
|0.00
|2007.09.28 22:19
|163.75
|0.00
|0.00
|0.00
|67.93
|598248
|2007.09.28 18:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.48
|0.00
|0.00
|2007.09.28 22:19
|163.75
|0.00
|0.00
|0.00
|47.03
|598282
|2007.09.28 19:17
|buy
|0.40
|eurjpy
|163.49
|0.00
|0.00
|2007.09.28 22:19
|163.72
|0.00
|0.00
|0.00
|80.16
|598399
|2007.09.28 22:19
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.75
|0.00
|0.00
|2007.10.01 04:25
|164.02
|0.00
|0.00
|1.64
|46.97
|598412
|2007.09.28 22:20
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.77
|0.00
|0.00
|2007.10.01 04:25
|164.02
|0.00
|0.00
|2.46
|65.24
|598664
|2007.10.01 05:27
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.09
|0.00
|0.00
|2007.10.01 15:05
|164.75
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|599301
|2007.10.01 17:20
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.88
|0.00
|0.00
|2007.10.02 12:04
|163.96
|0.00
|0.00
|0.81
|-79.55
|601446
|2007.10.02 12:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.85
|0.00
|0.00
|2007.10.02 13:37
|163.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.19
|601499
|2007.10.02 13:38
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.87
|0.00
|0.00
|2007.10.03 18:06
|164.87
|0.00
|0.00
|0.81
|85.66
|609124
|2007.10.04 04:24
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.55
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:30
|164.37
|0.00
|0.00
|0.81
|-15.41
|612395
|2007.10.07 23:19
|buy
|0.20
|eurjpy
|165.42
|0.00
|0.00
|2007.10.08 03:57
|165.59
|0.00
|0.00
|0.00
|29.03
|612600
|2007.10.08 04:07
|buy
|0.20
|eurjpy
|165.59
|0.00
|0.00
|2007.10.08 08:35
|165.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.77
|613018
|2007.10.08 12:59
|buy
|0.40
|eurjpy
|165.40
|0.00
|0.00
|2007.10.08 15:52
|165.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.28
|613864
|2007.10.09 04:24
|buy
|0.30
|eurjpy
|164.41
|0.00
|0.00
|2007.10.10 11:48
|165.98
|0.00
|0.00
|2.41
|401.36
|615934
|2007.10.10 12:49
|buy
|0.20
|eurjpy
|166.11
|0.00
|0.00
|2007.10.12 15:30
|166.71
|0.00
|0.00
|6.41
|102.03
|617382
|2007.10.11 13:11
|buy
|0.30
|eurjpy
|166.69
|0.00
|0.00
|2007.10.11 15:55
|166.71
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|618603
|2007.10.12 00:29
|buy
|0.40
|eurjpy
|166.61
|0.00
|0.00
|2007.10.12 15:37
|166.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.02
|619079
|2007.10.12 09:38
|buy
|0.40
|eurjpy
|166.52
|0.00
|0.00
|2007.10.12 10:00
|166.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.82
|592192
|2007.09.24 04:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4110
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 13:56
|1.4109
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|592297
|2007.09.24 06:09
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4103
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 08:49
|1.4112
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|592368
|2007.09.24 08:49
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4115
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 13:56
|1.4109
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|592493
|2007.09.24 13:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 16:19
|1.4125
|0.00
|0.00
|-2.68
|34.00
|592510
|2007.09.24 14:07
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4116
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 14:45
|1.4096
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|592549
|2007.09.24 14:56
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4109
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 15:56
|1.4124
|0.00
|0.00
|-5.36
|60.00
|595614
|2007.09.26 15:56
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4126
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 16:19
|1.4125
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|598013
|2007.09.28 15:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4194
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|1.4264
|0.00
|0.00
|0.18
|-70.00
|598078
|2007.09.28 16:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4203
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|1.4222
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|598106
|2007.09.28 16:32
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4213
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|1.4222
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|598169
|2007.09.28 17:03
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4219
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 18:15
|1.4236
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|598182
|2007.09.28 17:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4222
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 18:15
|1.4235
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|598244
|2007.09.28 18:15
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4232
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 22:19
|1.4265
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.00
|598256
|2007.09.28 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4233
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 22:19
|1.4265
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|598395
|2007.09.28 22:19
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|1.4264
|0.00
|0.00
|0.72
|-4.00
|598407
|2007.09.28 22:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4262
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|1.4264
|0.00
|0.00
|0.36
|-4.00
|598672
|2007.10.01 05:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 15:05
|1.4222
|0.00
|0.00
|0.00
|41.00
|599309
|2007.10.01 17:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4240
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 12:04
|1.4176
|0.00
|0.00
|0.18
|64.00
|601455
|2007.10.02 12:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4162
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 13:37
|1.4149
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|601507
|2007.10.02 13:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4147
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 18:06
|1.4124
|0.00
|0.00
|0.18
|23.00
|609132
|2007.10.04 04:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|1.4084
|0.00
|0.00
|0.18
|21.00
|612403
|2007.10.07 23:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4144
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 03:57
|1.4137
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|612608
|2007.10.08 04:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4135
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 08:35
|1.4109
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|613026
|2007.10.08 12:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4084
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 15:52
|1.4074
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|613872
|2007.10.09 04:24
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4033
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:48
|1.4145
|0.00
|0.00
|0.54
|-336.00
|615942
|2007.10.10 12:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4145
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:30
|1.4172
|0.00
|0.00
|1.44
|-54.00
|617389
|2007.10.11 13:11
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4196
|0.0000
|0.0000
|2007.10.11 15:56
|1.4178
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|618611
|2007.10.12 00:29
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4199
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:36
|1.4173
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|619072
|2007.10.12 09:38
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4192
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 10:00
|1.4190
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|592191
|2007.09.24 04:44
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3703
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 13:56
|2.3724
|0.00
|0.00
|0.00
|35.84
|592296
|2007.09.24 06:09
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3698
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 08:49
|2.3751
|0.00
|0.00
|0.00
|181.09
|592492
|2007.09.24 13:58
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3736
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 16:19
|2.3603
|0.00
|0.00
|4.00
|-227.14
|592509
|2007.09.24 14:07
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3732
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 14:45
|2.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|37.49
|592548
|2007.09.24 14:56
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3748
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 15:56
|2.3605
|0.00
|0.00
|8.00
|-488.56
|595613
|2007.09.26 15:56
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3613
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 16:19
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.32
|598011
|2007.09.28 15:10
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3807
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|2.3817
|0.00
|0.00
|1.01
|8.59
|598076
|2007.09.28 16:25
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3765
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|2.3799
|0.00
|0.00
|0.00
|58.22
|598104
|2007.09.28 16:32
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3757
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|2.3799
|0.00
|0.00
|0.00
|107.88
|598167
|2007.09.28 17:03
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3805
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 18:15
|2.3818
|0.00
|0.00
|0.00
|44.57
|598179
|2007.09.28 17:03
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3802
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 18:15
|2.3818
|0.00
|0.00
|0.00
|27.42
|598242
|2007.09.28 18:15
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3826
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 22:19
|2.3833
|0.00
|0.00
|0.00
|18.03
|598254
|2007.09.28 18:15
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3825
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 22:19
|2.3833
|0.00
|0.00
|0.00
|13.73
|598393
|2007.09.28 22:19
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3839
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|2.3817
|0.00
|0.00
|4.02
|-75.57
|598405
|2007.09.28 22:19
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3840
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|2.3817
|0.00
|0.00
|2.01
|-39.50
|598670
|2007.10.01 05:27
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3818
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 15:05
|2.3859
|0.00
|0.00
|0.00
|35.10
|599307
|2007.10.01 17:20
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3862
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 12:04
|2.3970
|0.00
|0.00
|1.00
|92.04
|601453
|2007.10.02 12:40
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3978
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 13:37
|2.4015
|0.00
|0.00
|0.00
|31.44
|601505
|2007.10.02 13:38
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4023
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 18:06
|2.4034
|0.00
|0.00
|0.99
|9.31
|609130
|2007.10.04 04:24
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3980
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|2.4014
|0.00
|0.00
|1.00
|28.77
|612401
|2007.10.07 23:19
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.4039
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 03:57
|2.4037
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|612606
|2007.10.08 04:07
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.4042
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 08:35
|2.4078
|0.00
|0.00
|0.00
|61.00
|613024
|2007.10.08 12:59
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4109
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 15:53
|2.4137
|0.00
|0.00
|0.00
|94.57
|613870
|2007.10.09 04:24
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.4152
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:48
|2.4203
|0.00
|0.00
|2.96
|129.44
|615940
|2007.10.10 12:49
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.4175
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:30
|2.4111
|0.00
|0.00
|7.91
|-107.92
|617388
|2007.10.11 13:11
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.4030
|0.0000
|0.0000
|2007.10.11 15:56
|2.4036
|0.00
|0.00
|0.00
|15.23
|618609
|2007.10.12 00:29
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4040
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:36
|2.4096
|0.00
|0.00
|0.00
|188.95
|592193
|2007.09.24 04:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0256
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 13:56
|2.0249
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|592298
|2007.09.24 06:09
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0247
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 08:49
|2.0293
|0.00
|0.00
|0.00
|-184.00
|592494
|2007.09.24 13:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0242
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 16:19
|2.0161
|0.00
|0.00
|-2.60
|162.00
|592511
|2007.09.24 14:07
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0251
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 14:45
|2.0235
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|592550
|2007.09.24 14:56
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0247
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 15:56
|2.0167
|0.00
|0.00
|-5.20
|320.00
|598012
|2007.09.28 15:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0356
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|2.0446
|0.00
|0.00
|0.15
|90.00
|598077
|2007.09.28 16:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0326
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|2.0380
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|598105
|2007.09.28 16:32
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0341
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|2.0380
|0.00
|0.00
|0.00
|117.00
|598168
|2007.09.28 17:03
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0378
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 18:15
|2.0414
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|598180
|2007.09.28 17:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 18:15
|2.0414
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|598243
|2007.09.28 18:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0417
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 22:19
|2.0463
|0.00
|0.00
|0.00
|138.00
|598255
|2007.09.28 18:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0416
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 22:19
|2.0463
|0.00
|0.00
|0.00
|94.00
|598394
|2007.09.28 22:19
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0466
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|2.0446
|0.00
|0.00
|0.60
|-80.00
|598406
|2007.09.28 22:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0465
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|2.0446
|0.00
|0.00
|0.30
|-38.00
|598671
|2007.10.01 05:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0445
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 15:05
|2.0416
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|599308
|2007.10.01 17:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0446
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 12:04
|2.0417
|0.00
|0.00
|0.15
|-29.00
|601454
|2007.10.02 12:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0397
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 13:37
|2.0392
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|601506
|2007.10.02 13:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0396
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 18:06
|2.0359
|0.00
|0.00
|0.15
|-37.00
|609131
|2007.10.04 04:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0332
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.15
|-2.00
|612402
|2007.10.07 23:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0423
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 03:57
|2.0415
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|612607
|2007.10.08 04:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0415
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 08:36
|2.0400
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|613025
|2007.10.08 12:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0374
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 15:53
|2.0383
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|613871
|2007.10.09 04:24
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0354
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:48
|2.0470
|0.00
|0.00
|0.45
|348.00
|615941
|2007.10.10 12:49
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0443
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:30
|2.0331
|0.00
|0.00
|1.20
|-224.00
|617390
|2007.10.11 13:11
|sell
|0.30
|gbpusd
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|2007.10.11 15:56
|2.0343
|0.00
|0.00
|0.00
|111.00
|618610
|2007.10.12 00:29
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0339
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:37
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|619073
|2007.10.12 09:38
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0262
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 10:00
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|592188
|2007.09.24 04:44
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7442
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 13:56
|0.7456
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|592293
|2007.09.24 06:09
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7444
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 08:49
|0.7441
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|592365
|2007.09.24 08:49
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.7446
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 13:56
|0.7456
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|592489
|2007.09.24 13:58
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7460
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 16:19
|0.7448
|0.00
|0.00
|1.28
|-24.00
|592506
|2007.09.24 14:07
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7463
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 14:45
|0.7452
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|592545
|2007.09.24 14:56
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7461
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 15:56
|0.7445
|0.00
|0.00
|2.56
|-64.00
|592559
|2007.09.24 15:04
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.7461
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 15:56
|0.7445
|0.00
|0.00
|5.12
|-128.00
|598008
|2007.09.28 15:10
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7567
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|0.7606
|0.00
|0.00
|0.32
|39.00
|598072
|2007.09.28 16:25
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7575
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|0.7560
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|598100
|2007.09.28 16:32
|buy
|0.30
|nzdusd
|0.7589
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|0.7560
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.00
|598122
|2007.09.28 16:34
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7584
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|0.7560
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|598176
|2007.09.28 17:03
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7563
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 18:15
|0.7573
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|598202
|2007.09.28 17:15
|buy
|0.30
|nzdusd
|0.7574
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 18:15
|0.7573
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|598251
|2007.09.28 18:15
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7578
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 22:19
|0.7574
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|598288
|2007.09.28 19:20
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7566
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 22:19
|0.7574
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|598402
|2007.09.28 22:19
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7579
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|0.7606
|0.00
|0.00
|0.64
|54.00
|598414
|2007.09.28 22:20
|buy
|0.30
|nzdusd
|0.7579
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|0.7606
|0.00
|0.00
|0.96
|81.00
|598667
|2007.10.01 05:27
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7646
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 15:05
|0.7621
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|599304
|2007.10.01 17:20
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7658
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 12:04
|0.7591
|0.00
|0.00
|0.32
|-67.00
|601449
|2007.10.02 12:40
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7594
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 13:37
|0.7590
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|601502
|2007.10.02 13:38
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7593
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 18:06
|0.7595
|0.00
|0.00
|0.32
|2.00
|609127
|2007.10.04 04:24
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7543
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|0.7587
|0.00
|0.00
|0.32
|44.00
|612398
|2007.10.07 23:19
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7641
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 03:57
|0.7654
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|612603
|2007.10.08 04:07
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7653
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 08:36
|0.7642
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|613021
|2007.10.08 12:59
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7639
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 15:53
|0.7628
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|613867
|2007.10.09 04:24
|buy
|0.30
|nzdusd
|0.7619
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:48
|0.7636
|0.00
|0.00
|0.96
|51.00
|615937
|2007.10.10 12:49
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7636
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:30
|0.7726
|0.00
|0.00
|2.56
|180.00
|617385
|2007.10.11 13:11
|buy
|0.30
|nzdusd
|0.7707
|0.0000
|0.0000
|2007.10.11 15:56
|0.7700
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|618606
|2007.10.12 00:29
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7721
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:37
|0.7720
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|619081
|2007.10.12 09:38
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7702
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 10:00
|0.7709
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|592189
|2007.09.24 04:44
|buy
|0.20
|usdcad
|0.9978
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 13:56
|1.0003
|0.00
|0.00
|0.00
|49.99
|592294
|2007.09.24 06:09
|buy
|0.40
|usdcad
|0.9978
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 08:49
|0.9987
|0.00
|0.00
|0.00
|36.05
|592366
|2007.09.24 08:49
|buy
|0.80
|usdcad
|0.9990
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 13:56
|1.0003
|0.00
|0.00
|0.00
|103.97
|592490
|2007.09.24 13:58
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0008
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 16:19
|1.0043
|0.00
|0.00
|0.44
|69.70
|592507
|2007.09.24 14:07
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0008
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 14:45
|1.0012
|0.00
|0.00
|0.00
|15.98
|592546
|2007.09.24 14:56
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0011
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 15:56
|1.0046
|0.00
|0.00
|0.88
|139.36
|595611
|2007.09.26 15:56
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0049
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 16:19
|1.0044
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.82
|598009
|2007.09.28 15:10
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9956
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|0.9936
|0.00
|0.00
|0.11
|-20.13
|598073
|2007.09.28 16:25
|buy
|0.20
|usdcad
|0.9963
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|0.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.37
|598102
|2007.09.28 16:32
|buy
|0.30
|usdcad
|0.9954
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|0.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.37
|598165
|2007.09.28 17:03
|buy
|0.40
|usdcad
|0.9939
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 18:15
|0.9955
|0.00
|0.00
|0.00
|64.29
|598177
|2007.09.28 17:03
|buy
|0.20
|usdcad
|0.9939
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 18:15
|0.9955
|0.00
|0.00
|0.00
|32.14
|598240
|2007.09.28 18:15
|buy
|0.30
|usdcad
|0.9958
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 22:19
|0.9942
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.28
|598252
|2007.09.28 18:15
|buy
|0.20
|usdcad
|0.9958
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 22:19
|0.9942
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.19
|598391
|2007.09.28 22:19
|buy
|0.40
|usdcad
|0.9945
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|0.9936
|0.00
|0.00
|0.44
|-36.23
|598403
|2007.09.28 22:19
|buy
|0.20
|usdcad
|0.9945
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|0.9936
|0.00
|0.00
|0.22
|-18.12
|598668
|2007.10.01 05:27
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9930
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 15:05
|0.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|599305
|2007.10.01 17:20
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9933
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 12:04
|0.9964
|0.00
|0.00
|0.11
|31.11
|601450
|2007.10.02 12:40
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9959
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 13:37
|0.9983
|0.00
|0.00
|0.00
|24.04
|601503
|2007.10.02 13:38
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9986
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 18:06
|0.9960
|0.00
|0.00
|0.11
|-26.10
|609128
|2007.10.04 04:24
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9987
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|0.9871
|0.00
|0.00
|0.11
|-117.52
|612399
|2007.10.07 23:19
|buy
|0.20
|usdcad
|0.9802
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 03:57
|0.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|30.56
|612604
|2007.10.08 04:07
|buy
|0.20
|usdcad
|0.9822
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 08:36
|0.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|18.31
|613022
|2007.10.08 12:59
|buy
|0.40
|usdcad
|0.9835
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 15:53
|0.9863
|0.00
|0.00
|0.00
|113.56
|613868
|2007.10.09 04:24
|buy
|0.30
|usdcad
|0.9870
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:49
|0.9811
|0.00
|0.00
|0.34
|-180.41
|615938
|2007.10.10 12:49
|buy
|0.20
|usdcad
|0.9799
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:30
|0.9727
|0.00
|0.00
|0.90
|-148.04
|617386
|2007.10.11 13:11
|buy
|0.30
|usdcad
|0.9765
|0.0000
|0.0000
|2007.10.11 15:56
|0.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|618607
|2007.10.12 00:29
|buy
|0.40
|usdcad
|0.9763
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:36
|0.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.79
|592187
|2007.09.24 04:44
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1702
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 13:56
|1.1719
|0.00
|0.00
|0.00
|29.01
|592292
|2007.09.24 06:09
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1705
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 08:49
|1.1707
|0.00
|0.00
|0.00
|6.83
|592364
|2007.09.24 08:49
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1710
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 13:56
|1.1719
|0.00
|0.00
|0.00
|61.44
|592488
|2007.09.24 13:58
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1728
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 16:19
|1.1711
|0.00
|0.00
|1.61
|-29.03
|592505
|2007.09.24 14:07
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1720
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 14:45
|1.1738
|0.00
|0.00
|0.00
|61.34
|592544
|2007.09.24 14:56
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1730
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 15:56
|1.1708
|0.00
|0.00
|3.21
|-75.16
|595610
|2007.09.26 15:56
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1711
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 16:19
|1.1711
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|598007
|2007.09.28 15:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1698
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|1.1646
|0.00
|0.00
|0.40
|-44.65
|598071
|2007.09.28 16:25
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1694
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|1.1680
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.97
|598099
|2007.09.28 16:31
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1683
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:03
|1.1680
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.71
|598164
|2007.09.28 17:03
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1684
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 18:15
|1.1669
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.42
|598175
|2007.09.28 17:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1681
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 18:15
|1.1669
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.57
|598239
|2007.09.28 18:15
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1672
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 22:19
|1.1646
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.98
|598250
|2007.09.28 18:15
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1672
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 22:19
|1.1646
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.65
|598390
|2007.09.28 22:19
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1648
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|1.1646
|0.00
|0.00
|1.61
|-6.87
|598401
|2007.09.28 22:19
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1649
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 04:25
|1.1646
|0.00
|0.00
|0.81
|-5.15
|598666
|2007.10.01 05:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1648
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 15:05
|1.1681
|0.00
|0.00
|0.00
|28.25
|599303
|2007.10.01 17:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1667
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 12:04
|1.1735
|0.00
|0.00
|0.40
|57.95
|601448
|2007.10.02 12:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1751
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 13:37
|1.1771
|0.00
|0.00
|0.00
|16.99
|601501
|2007.10.02 13:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1774
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 18:06
|1.1801
|0.00
|0.00
|0.40
|22.88
|609126
|2007.10.04 04:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1796
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|1.1822
|0.00
|0.00
|0.40
|21.99
|612397
|2007.10.07 23:19
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1773
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 03:57
|1.1775
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|612602
|2007.10.08 04:07
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1778
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 08:36
|1.1803
|0.00
|0.00
|0.00
|42.36
|613020
|2007.10.08 12:59
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1835
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 15:53
|1.1847
|0.00
|0.00
|0.00
|40.52
|613866
|2007.10.09 04:24
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1868
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:49
|1.1820
|0.00
|0.00
|1.19
|-121.83
|615936
|2007.10.10 12:49
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1823
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:30
|1.1861
|0.00
|0.00
|3.18
|64.08
|617384
|2007.10.11 13:11
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1793
|0.0000
|0.0000
|2007.10.11 15:55
|1.1821
|0.00
|0.00
|0.00
|71.06
|618605
|2007.10.12 00:29
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1822
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:36
|1.1858
|0.00
|0.00
|0.00
|121.44
|619080
|2007.10.12 09:38
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1808
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 10:00
|1.1819
|0.00
|0.00
|0.00
|37.23
|0.00
|0.00
|106.13
|3 443.23
|Closed P/L:
|3 549.36
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|619645
|2007.10.12 15:45
|buy
|0.20
|audjpy
|106.25
|0.00
|0.00
|106.41
|0.00
|0.00
|1.72
|27.20
|619656
|2007.10.12 15:45
|sell
|0.20
|audusd
|0.9033
|0.0000
|0.0000
|0.9046
|0.00
|0.00
|-0.70
|-26.00
|619655
|2007.10.12 15:45
|sell
|0.20
|chfjpy
|99.13
|0.00
|0.00
|99.32
|0.00
|0.00
|-1.33
|-32.30
|619654
|2007.10.12 15:45
|sell
|0.20
|euraud
|1.5683
|0.0000
|0.0000
|1.5669
|0.00
|0.00
|0.78
|25.33
|619649
|2007.10.12 15:45
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6808
|0.0000
|0.0000
|1.6793
|0.00
|0.00
|0.39
|-25.34
|619653
|2007.10.12 15:45
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6970
|0.0000
|0.0000
|0.6968
|0.00
|0.00
|0.61
|8.13
|619644
|2007.10.12 15:45
|buy
|0.20
|eurjpy
|166.67
|0.00
|0.00
|166.76
|0.00
|0.00
|1.60
|15.30
|619652
|2007.10.12 15:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4174
|0.0000
|0.0000
|1.4173
|0.00
|0.00
|0.36
|2.00
|619650
|2007.10.12 15:45
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.4102
|0.0000
|0.0000
|2.4085
|0.00
|0.00
|1.97
|-28.71
|619651
|2007.10.12 15:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0332
|0.0000
|0.0000
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.30
|12.00
|619647
|2007.10.12 15:45
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7737
|0.0000
|0.0000
|0.7751
|0.00
|0.00
|0.64
|28.00
|619648
|2007.10.12 15:45
|buy
|0.20
|usdcad
|0.9734
|0.0000
|0.0000
|0.9720
|0.00
|0.00
|0.23
|-28.81
|619646
|2007.10.12 15:45
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1857
|0.0000
|0.0000
|1.1842
|0.00
|0.00
|0.79
|-25.33
|0.00
|0.00
|7.36
|-48.53
|Floating P/L:
|-41.17
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 549.36
|Floating P/L:
|-41.17
|Margin:
|3 315.55
|Balance:
|13 549.36
|Equity:
|13 508.19
|Free Margin:
|10 192.64
|Details:
|Gross Profit:
|12 752.68
|Gross Loss:
|9 203.32
|Total Net Profit:
|3 549.36
|Profit Factor:
|1.39
|Expected Payoff:
|9.62
|Absolute Drawdown:
|159.91
|Maximal Drawdown:
|644.67 (5.92%)
|Relative Drawdown:
|5.92% (644.67)
|Total Trades:
|369
|Short Positions (won %):
|137 (49.64%)
|Long Positions (won %):
|232 (60.34%)
|Profit Trades (% of total):
|208 (56.37%)
|Loss trades (% of total):
|161 (43.63%)
|Largest
|profit trade:
|464.02
|loss trade:
|-480.56
|Average
|profit trade:
|61.31
|loss trade:
|-57.16
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (738.67)
|consecutive losses ($):
|7 (-358.42)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|738.67 (6)
|consecutive loss (count):
|-544.72 (2)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2