|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.07.01 00:02 - 2007.06.28 23:49 (2004.07.01 - 2007.06.29)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lots=0.1; RangeDeviation=1; normal="==== Normal Entries ===="; TakeProfit=0; StopLoss=40; Long_EntryOffSet=5; Short_EntryOffSet=5; Disable_Longs=false; Disable_Shorts=false; order="==== Order Settings ===="; Max_Longs=1; Max_Shorts=1; Max_Total=2; times="==== Trade Times ===="; TradeOnTime=true; RangeBeginTime=800; RangeEndTime=900; StartTime=900; StopTime=1800; closing="==== Close Times ===="; CloseOnTime=true; ClosingDay="ANY"; ClosingTime=1900; autolot="==== Automatic Lots ===="; AutoLotSize=false; RiskPercentage=2; MaxAllowedLotSize=0; manage="==== Stop Management ===="; GainForBE=40; TrailingStop=0; StartTrail=0; id="==== Identity Settings ===="; ExpertID=9713; TimeSpecific=false; Disable_Comments=false; LoopTry=3; x=9; ServerTimeZone=1; DoScreenShots=false;
|Bars in test
|929599
|Ticks modelled
|4953345
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|3318.00
|Gross profit
|22346.00
|Gross loss
|-19028.00
|Profit factor
|1.17
|Expected payoff
|2.99
|Absolute drawdown
|160.00
|Maximal drawdown
|1385.00 (11.96%)
|Relative drawdown
|11.96% (1385.00)
|Total trades
|1110
|Short positions (won %)
|548 (48.18%)
|Long positions (won %)
|562 (46.62%)
|Profit trades (% of total)
|526 (47.39%)
|Loss trades (% of total)
|584 (52.61%)
|Largest
|profit trade
|258.00
|loss trade
|-40.00
|Average
|profit trade
|42.48
|loss trade
|-32.58
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (669.00)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-317.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|669.00 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-323.00 (9)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 10:00
|buy stop
|1
|0.10
|1.8176
|1.8136
|0.0000
|2
|2004.07.01 10:00
|sell stop
|2
|0.10
|1.8131
|1.8171
|0.0000
|3
|2004.07.01 10:00
|sell
|2
|0.10
|1.8131
|1.8171
|0.0000
|4
|2004.07.01 12:00
|s/l
|2
|0.10
|1.8171
|1.8171
|0.0000
|-40.00
|9960.00
|5
|2004.07.01 12:02
|buy
|1
|0.10
|1.8176
|1.8136
|0.0000
|6
|2004.07.01 16:44
|s/l
|1
|0.10
|1.8136
|1.8136
|0.0000
|-40.00
|9920.00
|7
|2004.07.02 10:00
|buy stop
|3
|0.10
|1.8203
|1.8169
|0.0000
|8
|2004.07.02 10:00
|sell stop
|4
|0.10
|1.8169
|1.8203
|0.0000
|9
|2004.07.02 10:32
|buy
|3
|0.10
|1.8203
|1.8169
|0.0000
|10
|2004.07.02 14:12
|s/l
|3
|0.10
|1.8169
|1.8169
|0.0000
|-34.00
|9886.00
|11
|2004.07.02 14:12
|sell
|4
|0.10
|1.8169
|1.8203
|0.0000
|12
|2004.07.02 14:30
|s/l
|4
|0.10
|1.8203
|1.8203
|0.0000
|-34.00
|9852.00
|13
|2004.07.05 10:00
|buy stop
|5
|0.10
|1.8342
|1.8303
|0.0000
|14
|2004.07.05 10:00
|sell stop
|6
|0.10
|1.8303
|1.8342
|0.0000
|15
|2004.07.05 16:07
|sell
|6
|0.10
|1.8303
|1.8342
|0.0000
|16
|2004.07.05 19:00
|expiration
|5
|0.10
|1.8342
|1.8303
|0.0000
|17
|2004.07.05 19:01
|close
|6
|0.10
|1.8287
|1.8342
|0.0000
|16.00
|9868.00
|18
|2004.07.06 10:00
|buy stop
|7
|0.10
|1.8338
|1.8298
|0.0000
|19
|2004.07.06 10:00
|sell stop
|8
|0.10
|1.8297
|1.8337
|0.0000
|20
|2004.07.06 10:32
|buy
|7
|0.10
|1.8338
|1.8298
|0.0000
|21
|2004.07.06 13:34
|modify
|7
|0.10
|1.8338
|1.8338
|0.0000
|22
|2004.07.06 19:01
|expiration
|8
|0.10
|1.8297
|1.8337
|0.0000
|23
|2004.07.06 19:01
|close
|7
|0.10
|1.8425
|1.8338
|0.0000
|87.00
|9955.00
|24
|2004.07.07 10:00
|buy stop
|9
|0.10
|1.8471
|1.8446
|0.0000
|25
|2004.07.07 10:00
|sell stop
|10
|0.10
|1.8446
|1.8471
|0.0000
|26
|2004.07.07 10:04
|buy
|9
|0.10
|1.8471
|1.8446
|0.0000
|27
|2004.07.07 11:19
|modify
|9
|0.10
|1.8471
|1.8471
|0.0000
|28
|2004.07.07 19:00
|expiration
|10
|0.10
|1.8446
|1.8471
|0.0000
|29
|2004.07.07 19:02
|close
|9
|0.10
|1.8549
|1.8471
|0.0000
|78.00
|10033.00
|30
|2004.07.08 10:00
|buy stop
|11
|0.10
|1.8541
|1.8501
|0.0000
|31
|2004.07.08 10:00
|sell stop
|12
|0.10
|1.8485
|1.8525
|0.0000
|32
|2004.07.08 10:08
|sell
|12
|0.10
|1.8485
|1.8525
|0.0000
|33
|2004.07.08 11:08
|s/l
|12
|0.10
|1.8525
|1.8525
|0.0000
|-40.00
|9993.00
|34
|2004.07.08 14:20
|buy
|11
|0.10
|1.8541
|1.8501
|0.0000
|35
|2004.07.08 16:09
|modify
|11
|0.10
|1.8541
|1.8541
|0.0000
|36
|2004.07.08 19:01
|close
|11
|0.10
|1.8571
|1.8541
|0.0000
|30.00
|10023.00
|37
|2004.07.09 10:00
|buy stop
|13
|0.10
|1.8561
|1.8521
|0.0000
|38
|2004.07.09 10:00
|sell stop
|14
|0.10
|1.8514
|1.8554
|0.0000
|39
|2004.07.09 10:02
|sell
|14
|0.10
|1.8514
|1.8554
|0.0000
|40
|2004.07.09 17:51
|s/l
|14
|0.10
|1.8554
|1.8554
|0.0000
|-40.00
|9983.00
|41
|2004.07.09 17:57
|buy
|13
|0.10
|1.8561
|1.8521
|0.0000
|42
|2004.07.09 19:01
|close
|13
|0.10
|1.8563
|1.8521
|0.0000
|2.00
|9985.00
|43
|2004.07.12 10:00
|buy stop
|15
|0.10
|1.8626
|1.8586
|0.0000
|44
|2004.07.12 10:00
|sell stop
|16
|0.10
|1.8564
|1.8604
|0.0000
|45
|2004.07.12 10:03
|buy
|15
|0.10
|1.8626
|1.8586
|0.0000
|46
|2004.07.12 19:00
|expiration
|16
|0.10
|1.8564
|1.8604
|0.0000
|47
|2004.07.12 19:01
|close
|15
|0.10
|1.8648
|1.8586
|0.0000
|22.00
|10007.00
|48
|2004.07.13 10:00
|buy stop
|17
|0.10
|1.8576
|1.8537
|0.0000
|49
|2004.07.13 10:00
|sell stop
|18
|0.10
|1.8537
|1.8576
|0.0000
|50
|2004.07.13 10:39
|buy
|17
|0.10
|1.8576
|1.8537
|0.0000
|51
|2004.07.13 13:33
|modify
|17
|0.10
|1.8576
|1.8576
|0.0000
|52
|2004.07.13 14:37
|s/l
|17
|0.10
|1.8576
|1.8576
|0.0000
|0.00
|10007.00
|53
|2004.07.13 16:09
|sell
|18
|0.10
|1.8537
|1.8576
|0.0000
|54
|2004.07.13 16:40
|s/l
|18
|0.10
|1.8576
|1.8576
|0.0000
|-39.00
|9968.00
|55
|2004.07.14 10:00
|buy stop
|19
|0.10
|1.8596
|1.8558
|0.0000
|56
|2004.07.14 10:00
|sell stop
|20
|0.10
|1.8558
|1.8596
|0.0000
|57
|2004.07.14 10:26
|buy
|19
|0.10
|1.8596
|1.8558
|0.0000
|58
|2004.07.14 11:47
|s/l
|19
|0.10
|1.8558
|1.8558
|0.0000
|-38.00
|9930.00
|59
|2004.07.14 11:47
|sell
|20
|0.10
|1.8558
|1.8596
|0.0000
|60
|2004.07.14 13:51
|s/l
|20
|0.10
|1.8596
|1.8596
|0.0000
|-38.00
|9892.00
|61
|2004.07.15 10:00
|buy stop
|21
|0.10
|1.8524
|1.8484
|0.0000
|62
|2004.07.15 10:00
|sell stop
|22
|0.10
|1.8480
|1.8520
|0.0000
|63
|2004.07.15 10:55
|sell
|22
|0.10
|1.8480
|1.8520
|0.0000
|64
|2004.07.15 13:55
|s/l
|22
|0.10
|1.8520
|1.8520
|0.0000
|-40.00
|9852.00
|65
|2004.07.15 13:55
|buy
|21
|0.10
|1.8524
|1.8484
|0.0000
|66
|2004.07.15 14:30
|modify
|21
|0.10
|1.8524
|1.8524
|0.0000
|67
|2004.07.15 14:33
|s/l
|21
|0.10
|1.8524
|1.8524
|0.0000
|0.00
|9852.00
|68
|2004.07.16 10:00
|buy stop
|23
|0.10
|1.8535
|1.8495
|0.0000
|69
|2004.07.16 10:00
|sell stop
|24
|0.10
|1.8491
|1.8531
|0.0000
|70
|2004.07.16 10:04
|buy
|23
|0.10
|1.8535
|1.8495
|0.0000
|71
|2004.07.16 12:18
|modify
|23
|0.10
|1.8535
|1.8535
|0.0000
|72
|2004.07.16 19:00
|expiration
|24
|0.10
|1.8491
|1.8531
|0.0000
|73
|2004.07.16 19:01
|close
|23
|0.10
|1.8697
|1.8535
|0.0000
|162.00
|10014.00
|74
|2004.07.19 10:00
|buy stop
|25
|0.10
|1.8740
|1.8711
|0.0000
|75
|2004.07.19 10:00
|sell stop
|26
|0.10
|1.8711
|1.8740
|0.0000
|76
|2004.07.19 10:05
|sell
|26
|0.10
|1.8711
|1.8740
|0.0000
|77
|2004.07.19 17:53
|s/l
|26
|0.10
|1.8740
|1.8740
|0.0000
|-29.00
|9985.00
|78
|2004.07.19 17:53
|buy
|25
|0.10
|1.8740
|1.8711
|0.0000
|79
|2004.07.19 18:51
|s/l
|25
|0.10
|1.8711
|1.8711
|0.0000
|-29.00
|9956.00
|80
|2004.07.20 10:00
|buy stop
|27
|0.10
|1.8660
|1.8623
|0.0000
|81
|2004.07.20 10:00
|sell stop
|28
|0.10
|1.8623
|1.8660
|0.0000
|82
|2004.07.20 10:07
|sell
|28
|0.10
|1.8623
|1.8660
|0.0000
|83
|2004.07.20 11:57
|modify
|28
|0.10
|1.8623
|1.8623
|0.0000
|84
|2004.07.20 19:00
|expiration
|27
|0.10
|1.8660
|1.8623
|0.0000
|85
|2004.07.20 19:01
|close
|28
|0.10
|1.8545
|1.8623
|0.0000
|78.00
|10034.00
|86
|2004.07.21 10:00
|buy stop
|29
|0.10
|1.8549
|1.8519
|0.0000
|87
|2004.07.21 10:00
|sell stop
|30
|0.10
|1.8519
|1.8549
|0.0000
|88
|2004.07.21 10:07
|buy
|29
|0.10
|1.8549
|1.8519
|0.0000
|89
|2004.07.21 10:20
|s/l
|29
|0.10
|1.8519
|1.8519
|0.0000
|-30.00
|10004.00
|90
|2004.07.21 10:20
|sell
|30
|0.10
|1.8519
|1.8549
|0.0000
|91
|2004.07.21 11:47
|modify
|30
|0.10
|1.8519
|1.8519
|0.0000
|92
|2004.07.21 19:01
|close
|30
|0.10
|1.8351
|1.8519
|0.0000
|168.00
|10172.00
|93
|2004.07.22 10:00
|buy stop
|31
|0.10
|1.8413
|1.8373
|0.0000
|94
|2004.07.22 10:00
|sell stop
|32
|0.10
|1.8356
|1.8396
|0.0000
|95
|2004.07.22 10:30
|buy
|31
|0.10
|1.8413
|1.8373
|0.0000
|96
|2004.07.22 10:35
|s/l
|31
|0.10
|1.8373
|1.8373
|0.0000
|-40.00
|10132.00
|97
|2004.07.22 10:45
|sell
|32
|0.10
|1.8356
|1.8396
|0.0000
|98
|2004.07.22 11:06
|s/l
|32
|0.10
|1.8396
|1.8396
|0.0000
|-40.00
|10092.00
|99
|2004.07.23 10:00
|buy stop
|33
|0.10
|1.8433
|1.8393
|0.0000
|100
|2004.07.23 10:00
|sell stop
|34
|0.10
|1.8376
|1.8416
|0.0000
|101
|2004.07.23 10:32
|sell
|34
|0.10
|1.8376
|1.8416
|0.0000
|102
|2004.07.23 12:02
|modify
|34
|0.10
|1.8376
|1.8376
|0.0000
|103
|2004.07.23 13:10
|s/l
|34
|0.10
|1.8376
|1.8376
|0.0000
|0.00
|10092.00
|104
|2004.07.23 19:00
|expiration
|33
|0.10
|1.8433
|1.8393
|0.0000
|105
|2004.07.26 10:00
|buy stop
|35
|0.10
|1.8400
|1.8360
|0.0000
|106
|2004.07.26 10:00
|sell stop
|36
|0.10
|1.8350
|1.8390
|0.0000
|107
|2004.07.26 11:44
|buy
|35
|0.10
|1.8400
|1.8360
|0.0000
|108
|2004.07.26 19:00
|expiration
|36
|0.10
|1.8350
|1.8390
|0.0000
|109
|2004.07.26 19:01
|close
|35
|0.10
|1.8403
|1.8360
|0.0000
|3.00
|10095.00
|110
|2004.07.27 10:00
|sell stop
|37
|0.10
|1.8394
|1.8427
|0.0000
|111
|2004.07.27 14:31
|sell
|37
|0.10
|1.8394
|1.8427
|0.0000
|112
|2004.07.27 16:01
|modify
|37
|0.10
|1.8394
|1.8394
|0.0000
|113
|2004.07.27 19:01
|close
|37
|0.10
|1.8212
|1.8394
|0.0000
|182.00
|10277.00
|114
|2004.07.28 10:00
|buy stop
|38
|0.10
|1.8249
|1.8210
|0.0000
|115
|2004.07.28 10:00
|sell stop
|39
|0.10
|1.8210
|1.8249
|0.0000
|116
|2004.07.28 10:25
|sell
|39
|0.10
|1.8210
|1.8249
|0.0000
|117
|2004.07.28 10:45
|modify
|39
|0.10
|1.8210
|1.8210
|0.0000
|118
|2004.07.28 13:53
|s/l
|39
|0.10
|1.8210
|1.8210
|0.0000
|0.00
|10277.00
|119
|2004.07.28 18:19
|buy
|38
|0.10
|1.8249
|1.8210
|0.0000
|120
|2004.07.28 19:01
|close
|38
|0.10
|1.8223
|1.8210
|0.0000
|-26.00
|10251.00
|121
|2004.07.29 10:00
|buy stop
|40
|0.10
|1.8284
|1.8244
|0.0000
|122
|2004.07.29 10:00
|sell stop
|41
|0.10
|1.8228
|1.8268
|0.0000
|123
|2004.07.29 10:08
|sell
|41
|0.10
|1.8228
|1.8268
|0.0000
|124
|2004.07.29 10:34
|modify
|41
|0.10
|1.8228
|1.8228
|0.0000
|125
|2004.07.29 19:00
|expiration
|40
|0.10
|1.8284
|1.8244
|0.0000
|126
|2004.07.29 19:01
|close
|41
|0.10
|1.8163
|1.8228
|0.0000
|65.00
|10316.00
|127
|2004.07.30 10:00
|buy stop
|42
|0.10
|1.8161
|1.8121
|0.0000
|128
|2004.07.30 10:00
|sell stop
|43
|0.10
|1.8117
|1.8157
|0.0000
|129
|2004.07.30 10:25
|buy
|42
|0.10
|1.8161
|1.8121
|0.0000
|130
|2004.07.30 14:30
|modify
|42
|0.10
|1.8161
|1.8161
|0.0000
|131
|2004.07.30 18:59
|s/l
|42
|0.10
|1.8161
|1.8161
|0.0000
|0.00
|10316.00
|132
|2004.07.30 19:00
|expiration
|43
|0.10
|1.8117
|1.8157
|0.0000
|133
|2004.08.02 10:00
|buy stop
|44
|0.10
|1.8296
|1.8256
|0.0000
|134
|2004.08.02 10:00
|sell stop
|45
|0.10
|1.8212
|1.8252
|0.0000
|135
|2004.08.02 10:01
|buy
|44
|0.10
|1.8296
|1.8256
|0.0000
|136
|2004.08.02 14:22
|s/l
|44
|0.10
|1.8256
|1.8256
|0.0000
|-40.00
|10276.00
|137
|2004.08.02 19:00
|expiration
|45
|0.10
|1.8212
|1.8252
|0.0000
|138
|2004.08.03 10:00
|buy stop
|46
|0.10
|1.8233
|1.8193
|0.0000
|139
|2004.08.03 10:00
|sell stop
|47
|0.10
|1.8191
|1.8231
|0.0000
|140
|2004.08.03 10:08
|sell
|47
|0.10
|1.8191
|1.8231
|0.0000
|141
|2004.08.03 15:29
|s/l
|47
|0.10
|1.8231
|1.8231
|0.0000
|-40.00
|10236.00
|142
|2004.08.03 15:31
|buy
|46
|0.10
|1.8233
|1.8193
|0.0000
|143
|2004.08.03 19:01
|close
|46
|0.10
|1.8253
|1.8193
|0.0000
|20.00
|10256.00
|144
|2004.08.04 10:00
|buy stop
|48
|0.10
|1.8224
|1.8196
|0.0000
|145
|2004.08.04 10:00
|sell stop
|49
|0.10
|1.8196
|1.8224
|0.0000
|146
|2004.08.04 10:00
|buy
|48
|0.10
|1.8224
|1.8196
|0.0000
|147
|2004.08.04 10:55
|s/l
|48
|0.10
|1.8196
|1.8196
|0.0000
|-28.00
|10228.00
|148
|2004.08.04 10:55
|sell
|49
|0.10
|1.8196
|1.8224
|0.0000
|149
|2004.08.04 14:06
|modify
|49
|0.10
|1.8196
|1.8196
|0.0000
|150
|2004.08.04 16:02
|s/l
|49
|0.10
|1.8196
|1.8196
|0.0000
|0.00
|10228.00
|151
|2004.08.05 10:00
|buy stop
|50
|0.10
|1.8300
|1.8260
|0.0000
|152
|2004.08.05 10:00
|sell stop
|51
|0.10
|1.8260
|1.8300
|0.0000
|153
|2004.08.05 10:03
|sell
|51
|0.10
|1.8260
|1.8300
|0.0000
|154
|2004.08.05 13:01
|modify
|51
|0.10
|1.8260
|1.8260
|0.0000
|155
|2004.08.05 18:48
|s/l
|51
|0.10
|1.8260
|1.8260
|0.0000
|0.00
|10228.00
|156
|2004.08.05 19:00
|expiration
|50
|0.10
|1.8300
|1.8260
|0.0000
|157
|2004.08.06 10:00
|buy stop
|52
|0.10
|1.8261
|1.8229
|0.0000
|158
|2004.08.06 10:00
|sell stop
|53
|0.10
|1.8229
|1.8261
|0.0000
|159
|2004.08.06 10:36
|buy
|52
|0.10
|1.8261
|1.8229
|0.0000
|160
|2004.08.06 12:15
|s/l
|52
|0.10
|1.8229
|1.8229
|0.0000
|-32.00
|10196.00
|161
|2004.08.06 12:15
|sell
|53
|0.10
|1.8229
|1.8261
|0.0000
|162
|2004.08.06 14:30
|s/l
|53
|0.10
|1.8261
|1.8261
|0.0000
|-32.00
|10164.00
|163
|2004.08.09 10:00
|buy stop
|54
|0.10
|1.8446
|1.8406
|0.0000
|164
|2004.08.09 10:00
|sell stop
|55
|0.10
|1.8401
|1.8441
|0.0000
|165
|2004.08.09 13:04
|sell
|55
|0.10
|1.8401
|1.8441
|0.0000
|166
|2004.08.09 19:00
|expiration
|54
|0.10
|1.8446
|1.8406
|0.0000
|167
|2004.08.09 19:01
|close
|55
|0.10
|1.8399
|1.8441
|0.0000
|2.00
|10166.00
|168
|2004.08.10 10:00
|buy stop
|56
|0.10
|1.8406
|1.8381
|0.0000
|169
|2004.08.10 10:00
|sell stop
|57
|0.10
|1.8381
|1.8406
|0.0000
|170
|2004.08.10 10:30
|sell
|57
|0.10
|1.8381
|1.8406
|0.0000
|171
|2004.08.10 12:29
|modify
|57
|0.10
|1.8381
|1.8381
|0.0000
|172
|2004.08.10 16:02
|s/l
|57
|0.10
|1.8381
|1.8381
|0.0000
|0.00
|10166.00
|173
|2004.08.10 16:44
|buy
|56
|0.10
|1.8406
|1.8381
|0.0000
|174
|2004.08.10 17:01
|s/l
|56
|0.10
|1.8381
|1.8381
|0.0000
|-25.00
|10141.00
|175
|2004.08.11 10:00
|buy stop
|58
|0.10
|1.8305
|1.8267
|0.0000
|176
|2004.08.11 10:00
|sell stop
|59
|0.10
|1.8267
|1.8305
|0.0000
|177
|2004.08.11 10:41
|sell
|59
|0.10
|1.8267
|1.8305
|0.0000
|178
|2004.08.11 19:00
|expiration
|58
|0.10
|1.8305
|1.8267
|0.0000
|179
|2004.08.11 19:01
|close
|59
|0.10
|1.8287
|1.8305
|0.0000
|-20.00
|10121.00
|180
|2004.08.12 10:00
|buy stop
|60
|0.10
|1.8331
|1.8294
|0.0000
|181
|2004.08.12 10:00
|sell stop
|61
|0.10
|1.8294
|1.8331
|0.0000
|182
|2004.08.12 10:44
|buy
|60
|0.10
|1.8331
|1.8294
|0.0000
|183
|2004.08.12 15:05
|s/l
|60
|0.10
|1.8294
|1.8294
|0.0000
|-37.00
|10084.00
|184
|2004.08.12 15:05
|sell
|61
|0.10
|1.8294
|1.8331
|0.0000
|185
|2004.08.12 16:02
|modify
|61
|0.10
|1.8294
|1.8294
|0.0000
|186
|2004.08.12 19:01
|close
|61
|0.10
|1.8232
|1.8294
|0.0000
|62.00
|10146.00
|187
|2004.08.13 10:00
|buy stop
|62
|0.10
|1.8194
|1.8154
|0.0000
|188
|2004.08.13 10:00
|sell stop
|63
|0.10
|1.8127
|1.8167
|0.0000
|189
|2004.08.13 12:46
|buy
|62
|0.10
|1.8194
|1.8154
|0.0000
|190
|2004.08.13 14:06
|modify
|62
|0.10
|1.8194
|1.8194
|0.0000
|191
|2004.08.13 19:00
|expiration
|63
|0.10
|1.8127
|1.8167
|0.0000
|192
|2004.08.13 19:01
|close
|62
|0.10
|1.8415
|1.8194
|0.0000
|221.00
|10367.00
|193
|2004.08.16 10:00
|buy stop
|64
|0.10
|1.8415
|1.8375
|0.0000
|194
|2004.08.16 10:00
|sell stop
|65
|0.10
|1.8373
|1.8413
|0.0000
|195
|2004.08.16 10:31
|buy
|64
|0.10
|1.8415
|1.8375
|0.0000
|196
|2004.08.16 11:02
|modify
|64
|0.10
|1.8415
|1.8415
|0.0000
|197
|2004.08.16 13:48
|s/l
|64
|0.10
|1.8415
|1.8415
|0.0000
|0.00
|10367.00
|198
|2004.08.16 17:35
|sell
|65
|0.10
|1.8373
|1.8413
|0.0000
|199
|2004.08.16 19:01
|close
|65
|0.10
|1.8402
|1.8413
|0.0000
|-29.00
|10338.00
|200
|2004.08.17 10:00
|buy stop
|66
|0.10
|1.8415
|1.8375
|0.0000
|201
|2004.08.17 10:00
|sell stop
|67
|0.10
|1.8358
|1.8398
|0.0000
|202
|2004.08.17 12:19
|sell
|67
|0.10
|1.8358
|1.8398
|0.0000
|203
|2004.08.17 14:30
|s/l
|67
|0.10
|1.8398
|1.8398
|0.0000
|-40.00
|10298.00
|204
|2004.08.17 14:31
|buy
|66
|0.10
|1.8415
|1.8375
|0.0000
|205
|2004.08.17 14:38
|s/l
|66
|0.10
|1.8375
|1.8375
|0.0000
|-40.00
|10258.00
|206
|2004.08.18 10:00
|buy stop
|68
|0.10
|1.8277
|1.8245
|0.0000
|207
|2004.08.18 10:00
|sell stop
|69
|0.10
|1.8245
|1.8277
|0.0000
|208
|2004.08.18 10:30
|sell
|69
|0.10
|1.8245
|1.8277
|0.0000
|209
|2004.08.18 10:49
|s/l
|69
|0.10
|1.8277
|1.8277
|0.0000
|-32.00
|10226.00
|210
|2004.08.18 10:49
|buy
|68
|0.10
|1.8277
|1.8245
|0.0000
|211
|2004.08.18 14:42
|s/l
|68
|0.10
|1.8245
|1.8245
|0.0000
|-32.00
|10194.00
|212
|2004.08.19 10:00
|buy stop
|70
|0.10
|1.8242
|1.8204
|0.0000
|213
|2004.08.19 10:00
|sell stop
|71
|0.10
|1.8204
|1.8242
|0.0000
|214
|2004.08.19 10:13
|sell
|71
|0.10
|1.8204
|1.8242
|0.0000
|215
|2004.08.19 10:47
|s/l
|71
|0.10
|1.8242
|1.8242
|0.0000
|-38.00
|10156.00
|216
|2004.08.19 10:47
|buy
|70
|0.10
|1.8242
|1.8204
|0.0000
|217
|2004.08.19 11:59
|modify
|70
|0.10
|1.8242
|1.8242
|0.0000
|218
|2004.08.19 19:01
|close
|70
|0.10
|1.8310
|1.8242
|0.0000
|68.00
|10224.00
|219
|2004.08.20 10:00
|buy stop
|72
|0.10
|1.8332
|1.8292
|0.0000
|220
|2004.08.20 10:00
|sell stop
|73
|0.10
|1.8291
|1.8331
|0.0000
|221
|2004.08.20 11:31
|sell
|73
|0.10
|1.8291
|1.8331
|0.0000
|222
|2004.08.20 12:53
|modify
|73
|0.10
|1.8291
|1.8291
|0.0000
|223
|2004.08.20 19:00
|expiration
|72
|0.10
|1.8332
|1.8292
|0.0000
|224
|2004.08.20 19:01
|close
|73
|0.10
|1.8195
|1.8291
|0.0000
|96.00
|10320.00
|225
|2004.08.23 10:00
|buy stop
|74
|0.10
|1.8181
|1.8152
|0.0000
|226
|2004.08.23 10:00
|sell stop
|75
|0.10
|1.8152
|1.8181
|0.0000
|227
|2004.08.23 10:28
|sell
|75
|0.10
|1.8152
|1.8181
|0.0000
|228
|2004.08.23 14:05
|s/l
|75
|0.10
|1.8181
|1.8181
|0.0000
|-29.00
|10291.00
|229
|2004.08.23 14:05
|buy
|74
|0.10
|1.8181
|1.8152
|0.0000
|230
|2004.08.23 14:20
|s/l
|74
|0.10
|1.8152
|1.8152
|0.0000
|-29.00
|10262.00
|231
|2004.08.24 10:00
|buy stop
|76
|0.10
|1.8079
|1.8052
|0.0000
|232
|2004.08.24 10:00
|sell stop
|77
|0.10
|1.8052
|1.8079
|0.0000
|233
|2004.08.24 11:00
|buy
|76
|0.10
|1.8079
|1.8052
|0.0000
|234
|2004.08.24 12:10
|s/l
|76
|0.10
|1.8052
|1.8052
|0.0000
|-27.00
|10235.00
|235
|2004.08.24 12:10
|sell
|77
|0.10
|1.8052
|1.8079
|0.0000
|236
|2004.08.24 14:25
|modify
|77
|0.10
|1.8052
|1.8052
|0.0000
|237
|2004.08.24 19:01
|close
|77
|0.10
|1.7907
|1.8052
|0.0000
|145.00
|10380.00
|238
|2004.08.25 10:00
|buy stop
|78
|0.10
|1.8012
|1.7972
|0.0000
|239
|2004.08.25 10:00
|sell stop
|79
|0.10
|1.7934
|1.7974
|0.0000
|240
|2004.08.26 08:40
|expiration
|78
|0.10
|1.8012
|1.7972
|0.0000
|241
|2004.08.26 08:40
|expiration
|79
|0.10
|1.7934
|1.7974
|0.0000
|242
|2004.08.26 10:00
|buy stop
|80
|0.10
|1.7985
|1.7949
|0.0000
|243
|2004.08.26 10:00
|sell stop
|81
|0.10
|1.7949
|1.7985
|0.0000
|244
|2004.08.26 10:18
|sell
|81
|0.10
|1.7949
|1.7985
|0.0000
|245
|2004.08.26 13:48
|s/l
|81
|0.10
|1.7985
|1.7985
|0.0000
|-36.00
|10344.00
|246
|2004.08.26 13:48
|buy
|80
|0.10
|1.7985
|1.7949
|0.0000
|247
|2004.08.26 14:48
|s/l
|80
|0.10
|1.7949
|1.7949
|0.0000
|-36.00
|10308.00
|248
|2004.08.27 10:00
|buy stop
|82
|0.10
|1.8026
|1.7991
|0.0000
|249
|2004.08.27 10:00
|sell stop
|83
|0.10
|1.7991
|1.8026
|0.0000
|250
|2004.08.27 10:02
|sell
|83
|0.10
|1.7991
|1.8026
|0.0000
|251
|2004.08.27 15:57
|modify
|83
|0.10
|1.7991
|1.7991
|0.0000
|252
|2004.08.27 19:00
|expiration
|82
|0.10
|1.8026
|1.7991
|0.0000
|253
|2004.08.27 19:01
|close
|83
|0.10
|1.7910
|1.7991
|0.0000
|81.00
|10389.00
|254
|2004.08.30 10:00
|buy stop
|84
|0.10
|1.7917
|1.7884
|0.0000
|255
|2004.08.30 10:00
|sell stop
|85
|0.10
|1.7884
|1.7917
|0.0000
|256
|2004.08.30 11:32
|sell
|85
|0.10
|1.7884
|1.7917
|0.0000
|257
|2004.08.30 12:29
|s/l
|85
|0.10
|1.7917
|1.7917
|0.0000
|-33.00
|10356.00
|258
|2004.08.30 12:29
|buy
|84
|0.10
|1.7917
|1.7884
|0.0000
|259
|2004.08.30 18:38
|modify
|84
|0.10
|1.7917
|1.7917
|0.0000
|260
|2004.08.30 19:01
|close
|84
|0.10
|1.7959
|1.7917
|0.0000
|42.00
|10398.00
|261
|2004.08.31 10:00
|buy stop
|86
|0.10
|1.7967
|1.7927
|0.0000
|262
|2004.08.31 10:00
|sell stop
|87
|0.10
|1.7919
|1.7959
|0.0000
|263
|2004.08.31 12:40
|sell
|87
|0.10
|1.7919
|1.7959
|0.0000
|264
|2004.08.31 16:16
|s/l
|87
|0.10
|1.7959
|1.7959
|0.0000
|-40.00
|10358.00
|265
|2004.08.31 16:20
|buy
|86
|0.10
|1.7967
|1.7927
|0.0000
|266
|2004.08.31 16:43
|modify
|86
|0.10
|1.7967
|1.7967
|0.0000
|267
|2004.08.31 19:01
|close
|86
|0.10
|1.8043
|1.7967
|0.0000
|76.00
|10434.00
|268
|2004.09.01 10:00
|buy stop
|88
|0.10
|1.7991
|1.7951
|0.0000
|269
|2004.09.01 10:00
|sell stop
|89
|0.10
|1.7933
|1.7973
|0.0000
|270
|2004.09.01 10:30
|sell
|89
|0.10
|1.7933
|1.7973
|0.0000
|271
|2004.09.01 12:39
|s/l
|89
|0.10
|1.7973
|1.7973
|0.0000
|-40.00
|10394.00
|272
|2004.09.01 19:00
|expiration
|88
|0.10
|1.7991
|1.7951
|0.0000
|273
|2004.09.02 10:00
|buy stop
|90
|0.10
|1.7972
|1.7932
|0.0000
|274
|2004.09.02 10:00
|sell stop
|91
|0.10
|1.7912
|1.7952
|0.0000
|275
|2004.09.02 10:28
|buy
|90
|0.10
|1.7972
|1.7932
|0.0000
|276
|2004.09.02 11:45
|s/l
|90
|0.10
|1.7932
|1.7932
|0.0000
|-40.00
|10354.00
|277
|2004.09.02 14:20
|sell
|91
|0.10
|1.7912
|1.7952
|0.0000
|278
|2004.09.02 15:00
|modify
|91
|0.10
|1.7912
|1.7912
|0.0000
|279
|2004.09.02 16:40
|s/l
|91
|0.10
|1.7912
|1.7912
|0.0000
|0.00
|10354.00
|280
|2004.09.03 10:00
|buy stop
|92
|0.10
|1.7890
|1.7850
|0.0000
|281
|2004.09.03 10:00
|sell stop
|93
|0.10
|1.7845
|1.7885
|0.0000
|282
|2004.09.03 10:38
|buy
|92
|0.10
|1.7890
|1.7850
|0.0000
|283
|2004.09.03 14:30
|s/l
|92
|0.10
|1.7850
|1.7850
|0.0000
|-40.00
|10314.00
|284
|2004.09.03 14:30
|sell
|93
|0.10
|1.7845
|1.7885
|0.0000
|285
|2004.09.03 14:30
|modify
|93
|0.10
|1.7845
|1.7845
|0.0000
|286
|2004.09.03 14:34
|s/l
|93
|0.10
|1.7845
|1.7845
|0.0000
|0.00
|10314.00
|287
|2004.09.06 10:00
|buy stop
|94
|0.10
|1.7779
|1.7752
|0.0000
|288
|2004.09.06 10:00
|sell stop
|95
|0.10
|1.7752
|1.7779
|0.0000
|289
|2004.09.06 10:24
|buy
|94
|0.10
|1.7779
|1.7752
|0.0000
|290
|2004.09.06 19:00
|expiration
|95
|0.10
|1.7752
|1.7779
|0.0000
|291
|2004.09.06 19:03
|close
|94
|0.10
|1.7805
|1.7752
|0.0000
|26.00
|10340.00
|292
|2004.09.07 10:00
|buy stop
|96
|0.10
|1.7842
|1.7805
|0.0000
|293
|2004.09.07 10:00
|sell stop
|97
|0.10
|1.7805
|1.7842
|0.0000
|294
|2004.09.07 10:20
|buy
|96
|0.10
|1.7842
|1.7805
|0.0000
|295
|2004.09.07 11:11
|s/l
|96
|0.10
|1.7805
|1.7805
|0.0000
|-37.00
|10303.00
|296
|2004.09.07 11:11
|sell
|97
|0.10
|1.7805
|1.7842
|0.0000
|297
|2004.09.07 12:45
|modify
|97
|0.10
|1.7805
|1.7805
|0.0000
|298
|2004.09.07 19:05
|close
|97
|0.10
|1.7741
|1.7805
|0.0000
|64.00
|10367.00
|299
|2004.09.08 10:00
|sell stop
|98
|0.10
|1.7722
|1.7762
|0.0000
|300
|2004.09.08 10:15
|buy stop
|99
|0.10
|1.7766
|1.7726
|0.0000
|301
|2004.09.08 10:16
|buy
|99
|0.10
|1.7766
|1.7726
|0.0000
|302
|2004.09.08 14:19
|s/l
|99
|0.10
|1.7726
|1.7726
|0.0000
|-40.00
|10327.00
|303
|2004.09.08 14:28
|sell
|98
|0.10
|1.7722
|1.7762
|0.0000
|304
|2004.09.08 16:33
|s/l
|98
|0.10
|1.7762
|1.7762
|0.0000
|-40.00
|10287.00
|305
|2004.09.09 10:00
|buy stop
|100
|0.10
|1.7882
|1.7853
|0.0000
|306
|2004.09.09 10:00
|sell stop
|101
|0.10
|1.7853
|1.7882
|0.0000
|307
|2004.09.09 10:31
|sell
|101
|0.10
|1.7853
|1.7882
|0.0000
|308
|2004.09.09 19:01
|expiration
|100
|0.10
|1.7882
|1.7853
|0.0000
|309
|2004.09.09 19:01
|close
|101
|0.10
|1.7831
|1.7882
|0.0000
|22.00
|10309.00
|310
|2004.09.10 10:00
|buy stop
|102
|0.10
|1.7894
|1.7863
|0.0000
|311
|2004.09.10 10:00
|sell stop
|103
|0.10
|1.7863
|1.7894
|0.0000
|312
|2004.09.10 10:02
|buy
|102
|0.10
|1.7894
|1.7863
|0.0000
|313
|2004.09.10 14:30
|s/l
|102
|0.10
|1.7863
|1.7863
|0.0000
|-31.00
|10278.00
|314
|2004.09.10 14:30
|sell
|103
|0.10
|1.7863
|1.7894
|0.0000
|315
|2004.09.10 14:31
|s/l
|103
|0.10
|1.7894
|1.7894
|0.0000
|-31.00
|10247.00
|316
|2004.09.13 10:00
|sell stop
|104
|0.10
|1.7924
|1.7957
|0.0000
|317
|2004.09.13 19:00
|expiration
|104
|0.10
|1.7924
|1.7957
|0.0000
|318
|2004.09.14 10:00
|buy stop
|105
|0.10
|1.8016
|1.7979
|0.0000
|319
|2004.09.14 10:00
|sell stop
|106
|0.10
|1.7979
|1.8016
|0.0000
|320
|2004.09.14 10:30
|sell
|106
|0.10
|1.7979
|1.8016
|0.0000
|321
|2004.09.14 14:45
|s/l
|106
|0.10
|1.8016
|1.8016
|0.0000
|-37.00
|10210.00
|322
|2004.09.14 14:45
|buy
|105
|0.10
|1.8016
|1.7979
|0.0000
|323
|2004.09.14 15:07
|s/l
|105
|0.10
|1.7979
|1.7979
|0.0000
|-37.00
|10173.00
|324
|2004.09.15 10:00
|buy stop
|107
|0.10
|1.7941
|1.7914
|0.0000
|325
|2004.09.15 10:00
|sell stop
|108
|0.10
|1.7914
|1.7941
|0.0000
|326
|2004.09.15 10:10
|sell
|108
|0.10
|1.7914
|1.7941
|0.0000
|327
|2004.09.15 11:03
|s/l
|108
|0.10
|1.7941
|1.7941
|0.0000
|-27.00
|10146.00
|328
|2004.09.15 11:03
|buy
|107
|0.10
|1.7941
|1.7914
|0.0000
|329
|2004.09.15 11:49
|s/l
|107
|0.10
|1.7914
|1.7914
|0.0000
|-27.00
|10119.00
|330
|2004.09.16 10:00
|buy stop
|109
|0.10
|1.7810
|1.7770
|0.0000
|331
|2004.09.16 10:00
|sell stop
|110
|0.10
|1.7767
|1.7807
|0.0000
|332
|2004.09.16 10:30
|buy
|109
|0.10
|1.7810
|1.7770
|0.0000
|333
|2004.09.16 11:07
|modify
|109
|0.10
|1.7810
|1.7810
|0.0000
|334
|2004.09.16 19:00
|expiration
|110
|0.10
|1.7767
|1.7807
|0.0000
|335
|2004.09.16 19:01
|close
|109
|0.10
|1.7921
|1.7810
|0.0000
|111.00
|10230.00
|336
|2004.09.17 10:00
|buy stop
|111
|0.10
|1.7955
|1.7915
|0.0000
|337
|2004.09.17 10:00
|sell stop
|112
|0.10
|1.7911
|1.7951
|0.0000
|338
|2004.09.17 10:06
|buy
|111
|0.10
|1.7955
|1.7915
|0.0000
|339
|2004.09.17 16:09
|s/l
|111
|0.10
|1.7915
|1.7915
|0.0000
|-40.00
|10190.00
|340
|2004.09.17 16:51
|sell
|112
|0.10
|1.7911
|1.7951
|0.0000
|341
|2004.09.17 19:01
|close
|112
|0.10
|1.7915
|1.7951
|0.0000
|-4.00
|10186.00
|342
|2004.09.20 10:00
|buy stop
|113
|0.10
|1.7907
|1.7871
|0.0000
|343
|2004.09.20 10:00
|sell stop
|114
|0.10
|1.7871
|1.7907
|0.0000
|344
|2004.09.20 10:23
|sell
|114
|0.10
|1.7871
|1.7907
|0.0000
|345
|2004.09.20 12:45
|modify
|114
|0.10
|1.7871
|1.7871
|0.0000
|346
|2004.09.20 17:51
|s/l
|114
|0.10
|1.7871
|1.7871
|0.0000
|0.00
|10186.00
|347
|2004.09.20 19:00
|expiration
|113
|0.10
|1.7907
|1.7871
|0.0000
|348
|2004.09.21 10:00
|buy stop
|115
|0.10
|1.7861
|1.7836
|0.0000
|349
|2004.09.21 10:00
|sell stop
|116
|0.10
|1.7836
|1.7861
|0.0000
|350
|2004.09.21 10:14
|buy
|115
|0.10
|1.7861
|1.7836
|0.0000
|351
|2004.09.21 11:32
|modify
|115
|0.10
|1.7861
|1.7861
|0.0000
|352
|2004.09.21 19:00
|expiration
|116
|0.10
|1.7836
|1.7861
|0.0000
|353
|2004.09.21 19:01
|close
|115
|0.10
|1.7949
|1.7861
|0.0000
|88.00
|10274.00
|354
|2004.09.22 10:00
|buy stop
|117
|0.10
|1.8014
|1.7974
|0.0000
|355
|2004.09.22 10:00
|sell stop
|118
|0.10
|1.7962
|1.8002
|0.0000
|356
|2004.09.22 10:07
|sell
|118
|0.10
|1.7962
|1.8002
|0.0000
|357
|2004.09.22 10:54
|modify
|118
|0.10
|1.7962
|1.7962
|0.0000
|358
|2004.09.22 19:00
|expiration
|117
|0.10
|1.8014
|1.7974
|0.0000
|359
|2004.09.22 19:01
|close
|118
|0.10
|1.7930
|1.7962
|0.0000
|32.00
|10306.00
|360
|2004.09.23 10:00
|buy stop
|119
|0.10
|1.7983
|1.7950
|0.0000
|361
|2004.09.23 10:00
|sell stop
|120
|0.10
|1.7950
|1.7983
|0.0000
|362
|2004.09.23 10:31
|buy
|119
|0.10
|1.7983
|1.7950
|0.0000
|363
|2004.09.23 13:04
|modify
|119
|0.10
|1.7983
|1.7983
|0.0000
|364
|2004.09.23 16:22
|s/l
|119
|0.10
|1.7983
|1.7983
|0.0000
|0.00
|10306.00
|365
|2004.09.23 19:00
|expiration
|120
|0.10
|1.7950
|1.7983
|0.0000
|366
|2004.09.24 10:00
|buy stop
|121
|0.10
|1.7989
|1.7956
|0.0000
|367
|2004.09.24 10:00
|sell stop
|122
|0.10
|1.7956
|1.7989
|0.0000
|368
|2004.09.24 10:39
|buy
|121
|0.10
|1.7989
|1.7956
|0.0000
|369
|2004.09.24 14:25
|modify
|121
|0.10
|1.7989
|1.7989
|0.0000
|370
|2004.09.24 19:00
|expiration
|122
|0.10
|1.7956
|1.7989
|0.0000
|371
|2004.09.24 19:01
|close
|121
|0.10
|1.8023
|1.7989
|0.0000
|34.00
|10340.00
|372
|2004.09.27 10:00
|buy stop
|123
|0.10
|1.8071
|1.8036
|0.0000
|373
|2004.09.27 10:00
|sell stop
|124
|0.10
|1.8036
|1.8071
|0.0000
|374
|2004.09.27 11:08
|buy
|123
|0.10
|1.8071
|1.8036
|0.0000
|375
|2004.09.27 12:59
|s/l
|123
|0.10
|1.8036
|1.8036
|0.0000
|-35.00
|10305.00
|376
|2004.09.27 12:59
|sell
|124
|0.10
|1.8036
|1.8071
|0.0000
|377
|2004.09.27 14:57
|s/l
|124
|0.10
|1.8071
|1.8071
|0.0000
|-35.00
|10270.00
|378
|2004.09.28 10:00
|buy stop
|125
|0.10
|1.8126
|1.8093
|0.0000
|379
|2004.09.28 10:00
|sell stop
|126
|0.10
|1.8093
|1.8126
|0.0000
|380
|2004.09.28 11:14
|buy
|125
|0.10
|1.8126
|1.8093
|0.0000
|381
|2004.09.28 17:46
|s/l
|125
|0.10
|1.8093
|1.8093
|0.0000
|-33.00
|10237.00
|382
|2004.09.28 17:46
|sell
|126
|0.10
|1.8093
|1.8126
|0.0000
|383
|2004.09.28 19:01
|close
|126
|0.10
|1.8114
|1.8126
|0.0000
|-21.00
|10216.00
|384
|2004.09.29 10:00
|buy stop
|127
|0.10
|1.8118
|1.8084
|0.0000
|385
|2004.09.29 10:00
|sell stop
|128
|0.10
|1.8084
|1.8118
|0.0000
|386
|2004.09.29 10:31
|buy
|127
|0.10
|1.8118
|1.8084
|0.0000
|387
|2004.09.29 10:35
|s/l
|127
|0.10
|1.8084
|1.8084
|0.0000
|-34.00
|10182.00
|388
|2004.09.29 10:35
|sell
|128
|0.10
|1.8084
|1.8118
|0.0000
|389
|2004.09.29 15:13
|modify
|128
|0.10
|1.8084
|1.8084
|0.0000
|390
|2004.09.29 19:01
|close
|128
|0.10
|1.7991
|1.8084
|0.0000
|93.00
|10275.00
|391
|2004.09.30 10:00
|buy stop
|129
|0.10
|1.7991
|1.7951
|0.0000
|392
|2004.09.30 10:00
|sell stop
|130
|0.10
|1.7951
|1.7991
|0.0000
|393
|2004.09.30 11:43
|buy
|129
|0.10
|1.7991
|1.7951
|0.0000
|394
|2004.09.30 13:43
|modify
|129
|0.10
|1.7991
|1.7991
|0.0000
|395
|2004.09.30 19:00
|expiration
|130
|0.10
|1.7951
|1.7991
|0.0000
|396
|2004.09.30 19:01
|close
|129
|0.10
|1.8117
|1.7991
|0.0000
|126.00
|10401.00
|397
|2004.10.01 10:00
|buy stop
|131
|0.10
|1.8103
|1.8070
|0.0000
|398
|2004.10.01 10:00
|sell stop
|132
|0.10
|1.8070
|1.8103
|0.0000
|399
|2004.10.01 10:15
|sell
|132
|0.10
|1.8070
|1.8103
|0.0000
|400
|2004.10.01 11:06
|modify
|132
|0.10
|1.8070
|1.8070
|0.0000
|401
|2004.10.01 19:00
|expiration
|131
|0.10
|1.8103
|1.8070
|0.0000
|402
|2004.10.01 19:01
|close
|132
|0.10
|1.7982
|1.8070
|0.0000
|88.00
|10489.00
|403
|2004.10.04 10:00
|buy stop
|133
|0.10
|1.7955
|1.7915
|0.0000
|404
|2004.10.04 10:00
|sell stop
|134
|0.10
|1.7914
|1.7954
|0.0000
|405
|2004.10.04 10:13
|buy
|133
|0.10
|1.7955
|1.7915
|0.0000
|406
|2004.10.04 12:38
|s/l
|133
|0.10
|1.7915
|1.7915
|0.0000
|-40.00
|10449.00
|407
|2004.10.04 12:38
|sell
|134
|0.10
|1.7914
|1.7954
|0.0000
|408
|2004.10.04 13:40
|modify
|134
|0.10
|1.7914
|1.7914
|0.0000
|409
|2004.10.04 19:01
|close
|134
|0.10
|1.7833
|1.7914
|0.0000
|81.00
|10530.00
|410
|2004.10.05 10:00
|buy stop
|135
|0.10
|1.7877
|1.7851
|0.0000
|411
|2004.10.05 10:00
|sell stop
|136
|0.10
|1.7851
|1.7877
|0.0000
|412
|2004.10.05 10:11
|buy
|135
|0.10
|1.7877
|1.7851
|0.0000
|413
|2004.10.05 10:32
|s/l
|135
|0.10
|1.7851
|1.7851
|0.0000
|-26.00
|10504.00
|414
|2004.10.05 10:32
|sell
|136
|0.10
|1.7851
|1.7877
|0.0000
|415
|2004.10.05 13:20
|modify
|136
|0.10
|1.7851
|1.7851
|0.0000
|416
|2004.10.05 14:13
|s/l
|136
|0.10
|1.7851
|1.7851
|0.0000
|0.00
|10504.00
|417
|2004.10.06 10:00
|buy stop
|137
|0.10
|1.7867
|1.7827
|0.0000
|418
|2004.10.06 10:00
|sell stop
|138
|0.10
|1.7792
|1.7832
|0.0000
|419
|2004.10.06 10:02
|buy
|137
|0.10
|1.7867
|1.7827
|0.0000
|420
|2004.10.06 10:31
|s/l
|137
|0.10
|1.7827
|1.7827
|0.0000
|-40.00
|10464.00
|421
|2004.10.06 10:53
|sell
|138
|0.10
|1.7792
|1.7832
|0.0000
|422
|2004.10.06 12:37
|s/l
|138
|0.10
|1.7832
|1.7832
|0.0000
|-40.00
|10424.00
|423
|2004.10.07 10:00
|buy stop
|139
|0.10
|1.7838
|1.7798
|0.0000
|424
|2004.10.07 10:00
|sell stop
|140
|0.10
|1.7797
|1.7837
|0.0000
|425
|2004.10.07 10:11
|sell
|140
|0.10
|1.7797
|1.7837
|0.0000
|426
|2004.10.07 15:28
|s/l
|140
|0.10
|1.7837
|1.7837
|0.0000
|-40.00
|10384.00
|427
|2004.10.07 15:28
|buy
|139
|0.10
|1.7838
|1.7798
|0.0000
|428
|2004.10.07 19:01
|close
|139
|0.10
|1.7820
|1.7798
|0.0000
|-18.00
|10366.00
|429
|2004.10.08 10:00
|buy stop
|141
|0.10
|1.7884
|1.7844
|0.0000
|430
|2004.10.08 10:00
|sell stop
|142
|0.10
|1.7844
|1.7884
|0.0000
|431
|2004.10.08 10:05
|buy
|141
|0.10
|1.7884
|1.7844
|0.0000
|432
|2004.10.08 14:27
|s/l
|141
|0.10
|1.7844
|1.7844
|0.0000
|-40.00
|10326.00
|433
|2004.10.08 14:27
|sell
|142
|0.10
|1.7844
|1.7884
|0.0000
|434
|2004.10.08 14:30
|s/l
|142
|0.10
|1.7884
|1.7884
|0.0000
|-40.00
|10286.00
|435
|2004.10.11 10:01
|buy stop
|143
|0.10
|1.7966
|1.7939
|0.0000
|436
|2004.10.11 10:01
|sell stop
|144
|0.10
|1.7939
|1.7966
|0.0000
|437
|2004.10.11 10:30
|buy
|143
|0.10
|1.7966
|1.7939
|0.0000
|438
|2004.10.11 12:16
|s/l
|143
|0.10
|1.7939
|1.7939
|0.0000
|-27.00
|10259.00
|439
|2004.10.11 12:16
|sell
|144
|0.10
|1.7939
|1.7966
|0.0000
|440
|2004.10.11 15:50
|s/l
|144
|0.10
|1.7966
|1.7966
|0.0000
|-27.00
|10232.00
|441
|2004.10.12 10:00
|buy stop
|145
|0.10
|1.7917
|1.7877
|0.0000
|442
|2004.10.12 10:00
|sell stop
|146
|0.10
|1.7874
|1.7914
|0.0000
|443
|2004.10.12 10:16
|buy
|145
|0.10
|1.7917
|1.7877
|0.0000
|444
|2004.10.12 10:30
|s/l
|145
|0.10
|1.7877
|1.7877
|0.0000
|-40.00
|10192.00
|445
|2004.10.12 10:30
|sell
|146
|0.10
|1.7874
|1.7914
|0.0000
|446
|2004.10.12 19:01
|close
|146
|0.10
|1.7879
|1.7914
|0.0000
|-5.00
|10187.00
|447
|2004.10.13 10:00
|buy stop
|147
|0.10
|1.7939
|1.7899
|0.0000
|448
|2004.10.13 10:00
|sell stop
|148
|0.10
|1.7899
|1.7939
|0.0000
|449
|2004.10.13 12:27
|sell
|148
|0.10
|1.7899
|1.7939
|0.0000
|450
|2004.10.13 14:48
|modify
|148
|0.10
|1.7899
|1.7899
|0.0000
|451
|2004.10.13 17:31
|s/l
|148
|0.10
|1.7899
|1.7899
|0.0000
|0.00
|10187.00
|452
|2004.10.13 19:00
|expiration
|147
|0.10
|1.7939
|1.7899
|0.0000
|453
|2004.10.14 10:00
|buy stop
|149
|0.10
|1.8006
|1.7968
|0.0000
|454
|2004.10.14 10:00
|sell stop
|150
|0.10
|1.7968
|1.8006
|0.0000
|455
|2004.10.14 10:17
|buy
|149
|0.10
|1.8006
|1.7968
|0.0000
|456
|2004.10.14 15:25
|s/l
|149
|0.10
|1.7968
|1.7968
|0.0000
|-38.00
|10149.00
|457
|2004.10.14 15:25
|sell
|150
|0.10
|1.7968
|1.8006
|0.0000
|458
|2004.10.14 19:01
|close
|150
|0.10
|1.7960
|1.8006
|0.0000
|8.00
|10157.00
|459
|2004.10.15 10:00
|buy stop
|151
|0.10
|1.7985
|1.7958
|0.0000
|460
|2004.10.15 10:00
|sell stop
|152
|0.10
|1.7958
|1.7985
|0.0000
|461
|2004.10.15 10:40
|buy
|151
|0.10
|1.7985
|1.7958
|0.0000
|462
|2004.10.15 14:41
|modify
|151
|0.10
|1.7985
|1.7985
|0.0000
|463
|2004.10.15 19:00
|expiration
|152
|0.10
|1.7958
|1.7985
|0.0000
|464
|2004.10.15 19:01
|close
|151
|0.10
|1.8026
|1.7985
|0.0000
|41.00
|10198.00
|465
|2004.10.18 10:00
|buy stop
|153
|0.10
|1.8046
|1.8015
|0.0000
|466
|2004.10.18 10:00
|sell stop
|154
|0.10
|1.8015
|1.8046
|0.0000
|467
|2004.10.18 13:25
|sell
|154
|0.10
|1.8015
|1.8046
|0.0000
|468
|2004.10.18 14:29
|s/l
|154
|0.10
|1.8046
|1.8046
|0.0000
|-31.00
|10167.00
|469
|2004.10.18 14:29
|buy
|153
|0.10
|1.8046
|1.8015
|0.0000
|470
|2004.10.18 16:15
|s/l
|153
|0.10
|1.8015
|1.8015
|0.0000
|-31.00
|10136.00
|471
|2004.10.19 10:02
|buy stop
|155
|0.10
|1.7943
|1.7918
|0.0000
|472
|2004.10.19 10:02
|sell stop
|156
|0.10
|1.7918
|1.7943
|0.0000
|473
|2004.10.19 10:04
|buy
|155
|0.10
|1.7943
|1.7918
|0.0000
|474
|2004.10.19 11:19
|modify
|155
|0.10
|1.7943
|1.7943
|0.0000
|475
|2004.10.19 19:01
|delete
|156
|0.10
|1.7918
|1.7943
|0.0000
|476
|2004.10.19 19:01
|close
|155
|0.10
|1.8039
|1.7943
|0.0000
|96.00
|10232.00
|477
|2004.10.20 10:00
|buy stop
|157
|0.10
|1.8094
|1.8054
|0.0000
|478
|2004.10.20 10:00
|sell stop
|158
|0.10
|1.8019
|1.8059
|0.0000
|479
|2004.10.20 10:14
|buy
|157
|0.10
|1.8094
|1.8054
|0.0000
|480
|2004.10.20 16:51
|modify
|157
|0.10
|1.8094
|1.8094
|0.0000
|481
|2004.10.20 19:00
|expiration
|158
|0.10
|1.8019
|1.8059
|0.0000
|482
|2004.10.20 19:01
|close
|157
|0.10
|1.8171
|1.8094
|0.0000
|77.00
|10309.00
|483
|2004.10.21 10:00
|buy stop
|159
|0.10
|1.8238
|1.8198
|0.0000
|484
|2004.10.21 10:00
|sell stop
|160
|0.10
|1.8169
|1.8209
|0.0000
|485
|2004.10.21 10:04
|buy
|159
|0.10
|1.8238
|1.8198
|0.0000
|486
|2004.10.21 10:30
|modify
|159
|0.10
|1.8238
|1.8238
|0.0000
|487
|2004.10.21 19:00
|expiration
|160
|0.10
|1.8169
|1.8209
|0.0000
|488
|2004.10.21 19:01
|close
|159
|0.10
|1.8286
|1.8238
|0.0000
|48.00
|10357.00
|489
|2004.10.22 10:00
|buy stop
|161
|0.10
|1.8315
|1.8275
|0.0000
|490
|2004.10.22 10:00
|sell stop
|162
|0.10
|1.8273
|1.8313
|0.0000
|491
|2004.10.22 10:29
|sell
|162
|0.10
|1.8273
|1.8313
|0.0000
|492
|2004.10.22 11:17
|modify
|162
|0.10
|1.8273
|1.8273
|0.0000
|493
|2004.10.22 13:23
|s/l
|162
|0.10
|1.8273
|1.8273
|0.0000
|0.00
|10357.00
|494
|2004.10.22 19:00
|expiration
|161
|0.10
|1.8315
|1.8275
|0.0000
|495
|2004.10.25 10:00
|buy stop
|163
|0.10
|1.8402
|1.8362
|0.0000
|496
|2004.10.25 10:00
|sell stop
|164
|0.10
|1.8358
|1.8398
|0.0000
|497
|2004.10.25 10:00
|buy
|163
|0.10
|1.8402
|1.8362
|0.0000
|498
|2004.10.25 12:04
|modify
|163
|0.10
|1.8402
|1.8402
|0.0000
|499
|2004.10.25 13:53
|s/l
|163
|0.10
|1.8402
|1.8402
|0.0000
|0.00
|10357.00
|500
|2004.10.25 19:00
|expiration
|164
|0.10
|1.8358
|1.8398
|0.0000
|501
|2004.10.26 10:00
|buy stop
|165
|0.10
|1.8416
|1.8385
|0.0000
|502
|2004.10.26 10:00
|sell stop
|166
|0.10
|1.8385
|1.8416
|0.0000
|503
|2004.10.26 10:14
|sell
|166
|0.10
|1.8385
|1.8416
|0.0000
|504
|2004.10.26 15:50
|s/l
|166
|0.10
|1.8416
|1.8416
|0.0000
|-31.00
|10326.00
|505
|2004.10.26 15:50
|buy
|165
|0.10
|1.8416
|1.8385
|0.0000
|506
|2004.10.26 16:14
|s/l
|165
|0.10
|1.8385
|1.8385
|0.0000
|-31.00
|10295.00
|507
|2004.10.27 10:00
|buy stop
|167
|0.10
|1.8393
|1.8356
|0.0000
|508
|2004.10.27 10:00
|sell stop
|168
|0.10
|1.8356
|1.8393
|0.0000
|509
|2004.10.27 10:58
|sell
|168
|0.10
|1.8356
|1.8393
|0.0000
|510
|2004.10.27 12:57
|s/l
|168
|0.10
|1.8393
|1.8393
|0.0000
|-37.00
|10258.00
|511
|2004.10.27 12:57
|buy
|167
|0.10
|1.8393
|1.8356
|0.0000
|512
|2004.10.27 14:58
|modify
|167
|0.10
|1.8393
|1.8393
|0.0000
|513
|2004.10.27 16:13
|s/l
|167
|0.10
|1.8393
|1.8393
|0.0000
|0.00
|10258.00
|514
|2004.10.28 10:00
|buy stop
|169
|0.10
|1.8347
|1.8307
|0.0000
|515
|2004.10.28 10:00
|sell stop
|170
|0.10
|1.8297
|1.8337
|0.0000
|516
|2004.10.28 10:48
|sell
|170
|0.10
|1.8297
|1.8337
|0.0000
|517
|2004.10.28 12:36
|modify
|170
|0.10
|1.8297
|1.8297
|0.0000
|518
|2004.10.28 14:28
|s/l
|170
|0.10
|1.8297
|1.8297
|0.0000
|0.00
|10258.00
|519
|2004.10.28 15:21
|buy
|169
|0.10
|1.8347
|1.8307
|0.0000
|520
|2004.10.28 15:58
|s/l
|169
|0.10
|1.8307
|1.8307
|0.0000
|-40.00
|10218.00
|521
|2004.10.29 10:00
|buy stop
|171
|0.10
|1.8334
|1.8297
|0.0000
|522
|2004.10.29 10:00
|sell stop
|172
|0.10
|1.8297
|1.8334
|0.0000
|523
|2004.10.29 10:07
|buy
|171
|0.10
|1.8334
|1.8297
|0.0000
|524
|2004.10.29 11:39
|s/l
|171
|0.10
|1.8297
|1.8297
|0.0000
|-37.00
|10181.00
|525
|2004.10.29 11:39
|sell
|172
|0.10
|1.8297
|1.8334
|0.0000
|526
|2004.10.29 14:30
|s/l
|172
|0.10
|1.8334
|1.8334
|0.0000
|-37.00
|10144.00
|527
|2004.11.01 10:00
|buy stop
|173
|0.10
|1.8360
|1.8334
|0.0000
|528
|2004.11.01 10:00
|sell stop
|174
|0.10
|1.8334
|1.8360
|0.0000
|529
|2004.11.01 10:20
|sell
|174
|0.10
|1.8334
|1.8360
|0.0000
|530
|2004.11.01 19:00
|expiration
|173
|0.10
|1.8360
|1.8334
|0.0000
|531
|2004.11.01 19:01
|close
|174
|0.10
|1.8326
|1.8360
|0.0000
|8.00
|10152.00
|532
|2004.11.02 10:00
|buy stop
|175
|0.10
|1.8334
|1.8295
|0.0000
|533
|2004.11.02 10:00
|sell stop
|176
|0.10
|1.8295
|1.8334
|0.0000
|534
|2004.11.02 10:02
|buy
|175
|0.10
|1.8334
|1.8295
|0.0000
|535
|2004.11.02 14:16
|modify
|175
|0.10
|1.8334
|1.8334
|0.0000
|536
|2004.11.02 19:00
|expiration
|176
|0.10
|1.8295
|1.8334
|0.0000
|537
|2004.11.02 19:01
|close
|175
|0.10
|1.8383
|1.8334
|0.0000
|49.00
|10201.00
|538
|2004.11.03 10:00
|buy stop
|177
|0.10
|1.8389
|1.8351
|0.0000
|539
|2004.11.03 10:00
|sell stop
|178
|0.10
|1.8351
|1.8389
|0.0000
|540
|2004.11.03 10:30
|buy
|177
|0.10
|1.8389
|1.8351
|0.0000
|541
|2004.11.03 13:28
|modify
|177
|0.10
|1.8389
|1.8389
|0.0000
|542
|2004.11.03 19:00
|expiration
|178
|0.10
|1.8351
|1.8389
|0.0000
|543
|2004.11.03 19:01
|close
|177
|0.10
|1.8455
|1.8389
|0.0000
|66.00
|10267.00
|544
|2004.11.04 10:00
|buy stop
|179
|0.10
|1.8475
|1.8435
|0.0000
|545
|2004.11.04 10:00
|sell stop
|180
|0.10
|1.8427
|1.8467
|0.0000
|546
|2004.11.04 10:03
|sell
|180
|0.10
|1.8427
|1.8467
|0.0000
|547
|2004.11.04 11:44
|s/l
|180
|0.10
|1.8467
|1.8467
|0.0000
|-40.00
|10227.00
|548
|2004.11.04 12:01
|buy
|179
|0.10
|1.8475
|1.8435
|0.0000
|549
|2004.11.04 15:34
|s/l
|179
|0.10
|1.8435
|1.8435
|0.0000
|-40.00
|10187.00
|550
|2004.11.05 10:00
|buy stop
|181
|0.10
|1.8441
|1.8401
|0.0000
|551
|2004.11.05 10:00
|sell stop
|182
|0.10
|1.8400
|1.8440
|0.0000
|552
|2004.11.05 10:30
|sell
|182
|0.10
|1.8400
|1.8440
|0.0000
|553
|2004.11.05 12:01
|s/l
|182
|0.10
|1.8440
|1.8440
|0.0000
|-40.00
|10147.00
|554
|2004.11.05 12:02
|buy
|181
|0.10
|1.8441
|1.8401
|0.0000
|555
|2004.11.05 14:30
|s/l
|181
|0.10
|1.8401
|1.8401
|0.0000
|-40.00
|10107.00
|556
|2004.11.08 10:00
|buy stop
|183
|0.10
|1.8576
|1.8549
|0.0000
|557
|2004.11.08 10:00
|sell stop
|184
|0.10
|1.8549
|1.8576
|0.0000
|558
|2004.11.08 10:22
|sell
|184
|0.10
|1.8549
|1.8576
|0.0000
|559
|2004.11.08 10:40
|s/l
|184
|0.10
|1.8576
|1.8576
|0.0000
|-27.00
|10080.00
|560
|2004.11.08 10:40
|buy
|183
|0.10
|1.8576
|1.8549
|0.0000
|561
|2004.11.08 10:51
|modify
|183
|0.10
|1.8576
|1.8576
|0.0000
|562
|2004.11.08 13:13
|s/l
|183
|0.10
|1.8576
|1.8576
|0.0000
|0.00
|10080.00
|563
|2004.11.09 10:00
|buy stop
|185
|0.10
|1.8557
|1.8524
|0.0000
|564
|2004.11.09 10:00
|sell stop
|186
|0.10
|1.8524
|1.8557
|0.0000
|565
|2004.11.09 10:20
|sell
|186
|0.10
|1.8524
|1.8557
|0.0000
|566
|2004.11.09 10:30
|s/l
|186
|0.10
|1.8557
|1.8557
|0.0000
|-33.00
|10047.00
|567
|2004.11.09 10:30
|buy
|185
|0.10
|1.8557
|1.8524
|0.0000
|568
|2004.11.09 11:45
|s/l
|185
|0.10
|1.8524
|1.8524
|0.0000
|-33.00
|10014.00
|569
|2004.11.10 10:00
|buy stop
|187
|0.10
|1.8587
|1.8547
|0.0000
|570
|2004.11.10 10:00
|sell stop
|188
|0.10
|1.8515
|1.8555
|0.0000
|571
|2004.11.10 10:56
|buy
|187
|0.10
|1.8587
|1.8547
|0.0000
|572
|2004.11.10 14:30
|s/l
|187
|0.10
|1.8547
|1.8547
|0.0000
|-40.00
|9974.00
|573
|2004.11.10 15:27
|sell
|188
|0.10
|1.8515
|1.8555
|0.0000
|574
|2004.11.10 16:05
|modify
|188
|0.10
|1.8515
|1.8515
|0.0000
|575
|2004.11.10 19:01
|close
|188
|0.10
|1.8444
|1.8515
|0.0000
|71.00
|10045.00
|576
|2004.11.11 10:00
|buy stop
|189
|0.10
|1.8465
|1.8438
|0.0000
|577
|2004.11.11 10:00
|sell stop
|190
|0.10
|1.8438
|1.8465
|0.0000
|578
|2004.11.11 10:16
|buy
|189
|0.10
|1.8465
|1.8438
|0.0000
|579
|2004.11.11 11:03
|s/l
|189
|0.10
|1.8438
|1.8438
|0.0000
|-27.00
|10018.00
|580
|2004.11.11 11:03
|sell
|190
|0.10
|1.8438
|1.8465
|0.0000
|581
|2004.11.11 12:33
|modify
|190
|0.10
|1.8438
|1.8438
|0.0000
|582
|2004.11.11 16:02
|s/l
|190
|0.10
|1.8438
|1.8438
|0.0000
|0.00
|10018.00
|583
|2004.11.12 10:00
|buy stop
|191
|0.10
|1.8502
|1.8462
|0.0000
|584
|2004.11.12 10:00
|sell stop
|192
|0.10
|1.8451
|1.8491
|0.0000
|585
|2004.11.12 10:08
|sell
|192
|0.10
|1.8451
|1.8491
|0.0000
|586
|2004.11.12 15:11
|modify
|192
|0.10
|1.8451
|1.8451
|0.0000
|587
|2004.11.12 15:58
|s/l
|192
|0.10
|1.8451
|1.8451
|0.0000
|0.00
|10018.00
|588
|2004.11.12 16:14
|buy
|191
|0.10
|1.8502
|1.8462
|0.0000
|589
|2004.11.12 17:51
|modify
|191
|0.10
|1.8502
|1.8502
|0.0000
|590
|2004.11.12 19:01
|close
|191
|0.10
|1.8571
|1.8502
|0.0000
|69.00
|10087.00
|591
|2004.11.15 10:00
|buy stop
|193
|0.10
|1.8578
|1.8538
|0.0000
|592
|2004.11.15 10:00
|sell stop
|194
|0.10
|1.8531
|1.8571
|0.0000
|593
|2004.11.15 11:42
|sell
|194
|0.10
|1.8531
|1.8571
|0.0000
|594
|2004.11.15 16:54
|modify
|194
|0.10
|1.8531
|1.8531
|0.0000
|595
|2004.11.15 19:00
|expiration
|193
|0.10
|1.8578
|1.8538
|0.0000
|596
|2004.11.15 19:01
|close
|194
|0.10
|1.8462
|1.8531
|0.0000
|69.00
|10156.00
|597
|2004.11.16 10:00
|buy stop
|195
|0.10
|1.8500
|1.8469
|0.0000
|598
|2004.11.16 10:00
|sell stop
|196
|0.10
|1.8469
|1.8500
|0.0000
|599
|2004.11.16 10:20
|buy
|195
|0.10
|1.8500
|1.8469
|0.0000
|600
|2004.11.16 11:28
|modify
|195
|0.10
|1.8500
|1.8500
|0.0000
|601
|2004.11.16 15:28
|s/l
|195
|0.10
|1.8500
|1.8500
|0.0000
|0.00
|10156.00
|602
|2004.11.16 19:00
|expiration
|196
|0.10
|1.8469
|1.8500
|0.0000
|603
|2004.11.17 10:00
|buy stop
|197
|0.10
|1.8582
|1.8547
|0.0000
|604
|2004.11.17 10:00
|sell stop
|198
|0.10
|1.8547
|1.8582
|0.0000
|605
|2004.11.17 10:29
|sell
|198
|0.10
|1.8547
|1.8582
|0.0000
|606
|2004.11.17 10:47
|s/l
|198
|0.10
|1.8582
|1.8582
|0.0000
|-35.00
|10121.00
|607
|2004.11.17 10:47
|buy
|197
|0.10
|1.8582
|1.8547
|0.0000
|608
|2004.11.17 11:35
|modify
|197
|0.10
|1.8582
|1.8582
|0.0000
|609
|2004.11.17 12:19
|s/l
|197
|0.10
|1.8582
|1.8582
|0.0000
|0.00
|10121.00
|610
|2004.11.18 10:00
|sell stop
|199
|0.10
|1.8571
|1.8611
|0.0000
|611
|2004.11.18 10:15
|buy stop
|200
|0.10
|1.8619
|1.8579
|0.0000
|612
|2004.11.18 10:31
|sell
|199
|0.10
|1.8571
|1.8611
|0.0000
|613
|2004.11.18 13:29
|modify
|199
|0.10
|1.8571
|1.8571
|0.0000
|614
|2004.11.18 19:01
|delete
|200
|0.10
|1.8619
|1.8579
|0.0000
|615
|2004.11.18 19:01
|close
|199
|0.10
|1.8520
|1.8571
|0.0000
|51.00
|10172.00
|616
|2004.11.19 10:00
|buy stop
|201
|0.10
|1.8565
|1.8525
|0.0000
|617
|2004.11.19 10:00
|sell stop
|202
|0.10
|1.8484
|1.8524
|0.0000
|618
|2004.11.19 11:34
|buy
|201
|0.10
|1.8565
|1.8525
|0.0000
|619
|2004.11.19 14:39
|modify
|201
|0.10
|1.8565
|1.8565
|0.0000
|620
|2004.11.19 15:11
|s/l
|201
|0.10
|1.8565
|1.8565
|0.0000
|0.00
|10172.00
|621
|2004.11.19 19:00
|expiration
|202
|0.10
|1.8484
|1.8524
|0.0000
|622
|2004.11.22 10:00
|buy stop
|203
|0.10
|1.8580
|1.8540
|0.0000
|623
|2004.11.22 10:00
|sell stop
|204
|0.10
|1.8528
|1.8568
|0.0000
|624
|2004.11.22 10:23
|sell
|204
|0.10
|1.8528
|1.8568
|0.0000
|625
|2004.11.22 13:06
|s/l
|204
|0.10
|1.8568
|1.8568
|0.0000
|-40.00
|10132.00
|626
|2004.11.22 17:03
|buy
|203
|0.10
|1.8580
|1.8540
|0.0000
|627
|2004.11.22 19:01
|close
|203
|0.10
|1.8575
|1.8540
|0.0000
|-5.00
|10127.00
|628
|2004.11.23 10:00
|buy stop
|205
|0.10
|1.8570
|1.8530
|0.0000
|629
|2004.11.23 10:00
|sell stop
|206
|0.10
|1.8520
|1.8560
|0.0000
|630
|2004.11.23 10:33
|buy
|205
|0.10
|1.8570
|1.8530
|0.0000
|631
|2004.11.23 11:20
|modify
|205
|0.10
|1.8570
|1.8570
|0.0000
|632
|2004.11.23 19:00
|expiration
|206
|0.10
|1.8520
|1.8560
|0.0000
|633
|2004.11.23 19:01
|close
|205
|0.10
|1.8721
|1.8570
|0.0000
|151.00
|10278.00
|634
|2004.11.24 10:00
|buy stop
|207
|0.10
|1.8747
|1.8707
|0.0000
|635
|2004.11.24 10:00
|sell stop
|208
|0.10
|1.8699
|1.8739
|0.0000
|636
|2004.11.24 10:07
|buy
|207
|0.10
|1.8747
|1.8707
|0.0000
|637
|2004.11.24 11:51
|modify
|207
|0.10
|1.8747
|1.8747
|0.0000
|638
|2004.11.24 19:00
|expiration
|208
|0.10
|1.8699
|1.8739
|0.0000
|639
|2004.11.24 19:01
|close
|207
|0.10
|1.8809
|1.8747
|0.0000
|62.00
|10340.00
|640
|2004.11.25 10:00
|buy stop
|209
|0.10
|1.8869
|1.8829
|0.0000
|641
|2004.11.25 10:00
|sell stop
|210
|0.10
|1.8821
|1.8861
|0.0000
|642
|2004.11.25 11:42
|buy
|209
|0.10
|1.8869
|1.8829
|0.0000
|643
|2004.11.25 19:00
|expiration
|210
|0.10
|1.8821
|1.8861
|0.0000
|644
|2004.11.25 19:02
|close
|209
|0.10
|1.8873
|1.8829
|0.0000
|4.00
|10344.00
|645
|2004.11.26 10:00
|buy stop
|211
|0.10
|1.8982
|1.8942
|0.0000
|646
|2004.11.26 10:00
|sell stop
|212
|0.10
|1.8829
|1.8869
|0.0000
|647
|2004.11.26 19:00
|expiration
|211
|0.10
|1.8982
|1.8942
|0.0000
|648
|2004.11.26 19:00
|expiration
|212
|0.10
|1.8829
|1.8869
|0.0000
|649
|2004.11.29 10:00
|buy stop
|213
|0.10
|1.8923
|1.8883
|0.0000
|650
|2004.11.29 10:00
|sell stop
|214
|0.10
|1.8862
|1.8902
|0.0000
|651
|2004.11.29 10:06
|sell
|214
|0.10
|1.8862
|1.8902
|0.0000
|652
|2004.11.29 13:11
|s/l
|214
|0.10
|1.8902
|1.8902
|0.0000
|-40.00
|10304.00
|653
|2004.11.29 16:20
|buy
|213
|0.10
|1.8923
|1.8883
|0.0000
|654
|2004.11.29 18:13
|modify
|213
|0.10
|1.8923
|1.8923
|0.0000
|655
|2004.11.29 19:01
|close
|213
|0.10
|1.8957
|1.8923
|0.0000
|34.00
|10338.00
|656
|2004.11.30 10:00
|buy stop
|215
|0.10
|1.8928
|1.8888
|0.0000
|657
|2004.11.30 10:00
|sell stop
|216
|0.10
|1.8882
|1.8922
|0.0000
|658
|2004.11.30 10:05
|buy
|215
|0.10
|1.8928
|1.8888
|0.0000
|659
|2004.11.30 11:22
|modify
|215
|0.10
|1.8928
|1.8928
|0.0000
|660
|2004.11.30 19:00
|expiration
|216
|0.10
|1.8882
|1.8922
|0.0000
|661
|2004.11.30 19:01
|close
|215
|0.10
|1.9097
|1.8928
|0.0000
|169.00
|10507.00
|662
|2004.12.01 10:00
|buy stop
|217
|0.10
|1.9200
|1.9160
|0.0000
|663
|2004.12.01 10:00
|sell stop
|218
|0.10
|1.9144
|1.9184
|0.0000
|664
|2004.12.01 10:56
|buy
|217
|0.10
|1.9200
|1.9160
|0.0000
|665
|2004.12.01 12:39
|modify
|217
|0.10
|1.9200
|1.9200
|0.0000
|666
|2004.12.01 19:00
|expiration
|218
|0.10
|1.9144
|1.9184
|0.0000
|667
|2004.12.01 19:01
|close
|217
|0.10
|1.9311
|1.9200
|0.0000
|111.00
|10618.00
|668
|2004.12.02 10:00
|buy stop
|219
|0.10
|1.9443
|1.9403
|0.0000
|669
|2004.12.02 10:00
|sell stop
|220
|0.10
|1.9402
|1.9442
|0.0000
|670
|2004.12.02 10:02
|sell
|220
|0.10
|1.9402
|1.9442
|0.0000
|671
|2004.12.02 10:24
|modify
|220
|0.10
|1.9402
|1.9402
|0.0000
|672
|2004.12.02 19:00
|expiration
|219
|0.10
|1.9443
|1.9403
|0.0000
|673
|2004.12.02 19:01
|close
|220
|0.10
|1.9210
|1.9402
|0.0000
|192.00
|10810.00
|674
|2004.12.03 10:00
|buy stop
|221
|0.10
|1.9247
|1.9207
|0.0000
|675
|2004.12.03 10:00
|sell stop
|222
|0.10
|1.9185
|1.9225
|0.0000
|676
|2004.12.03 13:20
|buy
|221
|0.10
|1.9247
|1.9207
|0.0000
|677
|2004.12.03 14:20
|modify
|221
|0.10
|1.9247
|1.9247
|0.0000
|678
|2004.12.03 19:00
|expiration
|222
|0.10
|1.9185
|1.9225
|0.0000
|679
|2004.12.03 19:01
|close
|221
|0.10
|1.9385
|1.9247
|0.0000
|138.00
|10948.00
|680
|2004.12.06 10:00
|buy stop
|223
|0.10
|1.9445
|1.9405
|0.0000
|681
|2004.12.06 10:00
|sell stop
|224
|0.10
|1.9392
|1.9432
|0.0000
|682
|2004.12.06 10:30
|buy
|223
|0.10
|1.9445
|1.9405
|0.0000
|683
|2004.12.06 10:30
|s/l
|223
|0.10
|1.9405
|1.9405
|0.0000
|-40.00
|10908.00
|684
|2004.12.06 19:00
|expiration
|224
|0.10
|1.9392
|1.9432
|0.0000
|685
|2004.12.07 10:00
|buy stop
|225
|0.10
|1.9481
|1.9451
|0.0000
|686
|2004.12.07 10:00
|sell stop
|226
|0.10
|1.9451
|1.9481
|0.0000
|687
|2004.12.07 10:07
|sell
|226
|0.10
|1.9451
|1.9481
|0.0000
|688
|2004.12.07 11:10
|s/l
|226
|0.10
|1.9481
|1.9481
|0.0000
|-30.00
|10878.00
|689
|2004.12.07 11:10
|buy
|225
|0.10
|1.9481
|1.9451
|0.0000
|690
|2004.12.07 15:33
|s/l
|225
|0.10
|1.9451
|1.9451
|0.0000
|-30.00
|10848.00
|691
|2004.12.08 10:00
|buy stop
|227
|0.10
|1.9376
|1.9336
|0.0000
|692
|2004.12.08 10:00
|sell stop
|228
|0.10
|1.9253
|1.9293
|0.0000
|693
|2004.12.08 14:35
|sell
|228
|0.10
|1.9253
|1.9293
|0.0000
|694
|2004.12.08 14:48
|modify
|228
|0.10
|1.9253
|1.9253
|0.0000
|695
|2004.12.08 15:10
|s/l
|228
|0.10
|1.9253
|1.9253
|0.0000
|0.00
|10848.00
|696
|2004.12.08 19:00
|expiration
|227
|0.10
|1.9376
|1.9336
|0.0000
|697
|2004.12.09 10:00
|buy stop
|229
|0.10
|1.9280
|1.9240
|0.0000
|698
|2004.12.09 10:00
|sell stop
|230
|0.10
|1.9223
|1.9263
|0.0000
|699
|2004.12.09 10:06
|sell
|230
|0.10
|1.9223
|1.9263
|0.0000
|700
|2004.12.09 10:22
|s/l
|230
|0.10
|1.9263
|1.9263
|0.0000
|-40.00
|10808.00
|701
|2004.12.09 19:00
|expiration
|229
|0.10
|1.9280
|1.9240
|0.0000
|702
|2004.12.10 10:00
|buy stop
|231
|0.10
|1.9167
|1.9127
|0.0000
|703
|2004.12.10 10:00
|sell stop
|232
|0.10
|1.9108
|1.9148
|0.0000
|704
|2004.12.10 10:00
|sell
|232
|0.10
|1.9108
|1.9148
|0.0000
|705
|2004.12.10 10:06
|s/l
|232
|0.10
|1.9148
|1.9148
|0.0000
|-40.00
|10768.00
|706
|2004.12.10 18:51
|buy
|231
|0.10
|1.9167
|1.9127
|0.0000
|707
|2004.12.10 19:01
|close
|231
|0.10
|1.9152
|1.9127
|0.0000
|-15.00
|10753.00
|708
|2004.12.13 10:00
|buy stop
|233
|0.10
|1.9217
|1.9177
|0.0000
|709
|2004.12.13 10:00
|sell stop
|234
|0.10
|1.9168
|1.9208
|0.0000
|710
|2004.12.13 10:09
|sell
|234
|0.10
|1.9168
|1.9208
|0.0000
|711
|2004.12.13 12:12
|modify
|234
|0.10
|1.9168
|1.9168
|0.0000
|712
|2004.12.13 13:38
|s/l
|234
|0.10
|1.9168
|1.9168
|0.0000
|0.00
|10753.00
|713
|2004.12.13 17:02
|buy
|233
|0.10
|1.9217
|1.9177
|0.0000
|714
|2004.12.13 19:01
|close
|233
|0.10
|1.9235
|1.9177
|0.0000
|18.00
|10771.00
|715
|2004.12.14 10:00
|buy stop
|235
|0.10
|1.9253
|1.9213
|0.0000
|716
|2004.12.14 10:00
|sell stop
|236
|0.10
|1.9198
|1.9238
|0.0000
|717
|2004.12.14 10:30
|buy
|235
|0.10
|1.9253
|1.9213
|0.0000
|718
|2004.12.14 18:00
|s/l
|235
|0.10
|1.9213
|1.9213
|0.0000
|-40.00
|10731.00
|719
|2004.12.14 19:00
|expiration
|236
|0.10
|1.9198
|1.9238
|0.0000
|720
|2004.12.15 10:00
|buy stop
|237
|0.10
|1.9290
|1.9264
|0.0000
|721
|2004.12.15 10:00
|sell stop
|238
|0.10
|1.9264
|1.9290
|0.0000
|722
|2004.12.15 10:52
|buy
|237
|0.10
|1.9290
|1.9264
|0.0000
|723
|2004.12.15 11:22
|modify
|237
|0.10
|1.9290
|1.9290
|0.0000
|724
|2004.12.15 19:00
|expiration
|238
|0.10
|1.9264
|1.9290
|0.0000
|725
|2004.12.15 19:01
|close
|237
|0.10
|1.9429
|1.9290
|0.0000
|139.00
|10870.00
|726
|2004.12.16 10:00
|buy stop
|239
|0.10
|1.9435
|1.9396
|0.0000
|727
|2004.12.16 10:00
|sell stop
|240
|0.10
|1.9396
|1.9435
|0.0000
|728
|2004.12.16 10:30
|buy
|239
|0.10
|1.9435
|1.9396
|0.0000
|729
|2004.12.16 11:03
|modify
|239
|0.10
|1.9435
|1.9435
|0.0000
|730
|2004.12.16 15:17
|s/l
|239
|0.10
|1.9435
|1.9435
|0.0000
|0.00
|10870.00
|731
|2004.12.16 15:22
|sell
|240
|0.10
|1.9396
|1.9435
|0.0000
|732
|2004.12.16 16:23
|modify
|240
|0.10
|1.9396
|1.9396
|0.0000
|733
|2004.12.16 19:01
|close
|240
|0.10
|1.9325
|1.9396
|0.0000
|71.00
|10941.00
|734
|2004.12.17 10:00
|buy stop
|241
|0.10
|1.9382
|1.9342
|0.0000
|735
|2004.12.17 10:00
|sell stop
|242
|0.10
|1.9314
|1.9354
|0.0000
|736
|2004.12.17 10:00
|buy
|241
|0.10
|1.9382
|1.9342
|0.0000
|737
|2004.12.17 10:10
|modify
|241
|0.10
|1.9382
|1.9382
|0.0000
|738
|2004.12.17 11:06
|s/l
|241
|0.10
|1.9382
|1.9382
|0.0000
|0.00
|10941.00
|739
|2004.12.17 14:35
|sell
|242
|0.10
|1.9314
|1.9354
|0.0000
|740
|2004.12.17 15:15
|s/l
|242
|0.10
|1.9354
|1.9354
|0.0000
|-40.00
|10901.00
|741
|2004.12.20 10:00
|buy stop
|243
|0.10
|1.9474
|1.9434
|0.0000
|742
|2004.12.20 10:00
|sell stop
|244
|0.10
|1.9420
|1.9460
|0.0000
|743
|2004.12.20 10:08
|buy
|243
|0.10
|1.9474
|1.9434
|0.0000
|744
|2004.12.20 11:36
|s/l
|243
|0.10
|1.9434
|1.9434
|0.0000
|-40.00
|10861.00
|745
|2004.12.20 19:01
|expiration
|244
|0.10
|1.9420
|1.9460
|0.0000
|746
|2004.12.21 10:00
|buy stop
|245
|0.10
|1.9429
|1.9389
|0.0000
|747
|2004.12.21 10:00
|sell stop
|246
|0.10
|1.9359
|1.9399
|0.0000
|748
|2004.12.21 10:06
|sell
|246
|0.10
|1.9359
|1.9399
|0.0000
|749
|2004.12.21 14:37
|modify
|246
|0.10
|1.9359
|1.9359
|0.0000
|750
|2004.12.21 19:01
|expiration
|245
|0.10
|1.9429
|1.9389
|0.0000
|751
|2004.12.21 19:01
|close
|246
|0.10
|1.9262
|1.9359
|0.0000
|97.00
|10958.00
|752
|2004.12.22 10:00
|buy stop
|247
|0.10
|1.9305
|1.9265
|0.0000
|753
|2004.12.22 10:00
|sell stop
|248
|0.10
|1.9260
|1.9300
|0.0000
|754
|2004.12.22 10:31
|sell
|248
|0.10
|1.9260
|1.9300
|0.0000
|755
|2004.12.22 11:35
|modify
|248
|0.10
|1.9260
|1.9260
|0.0000
|756
|2004.12.22 19:00
|expiration
|247
|0.10
|1.9305
|1.9265
|0.0000
|757
|2004.12.22 19:01
|close
|248
|0.10
|1.9142
|1.9260
|0.0000
|118.00
|11076.00
|758
|2004.12.23 10:00
|buy stop
|249
|0.10
|1.9232
|1.9198
|0.0000
|759
|2004.12.23 10:00
|sell stop
|250
|0.10
|1.9198
|1.9232
|0.0000
|760
|2004.12.23 10:01
|buy
|249
|0.10
|1.9232
|1.9198
|0.0000
|761
|2004.12.23 11:21
|s/l
|249
|0.10
|1.9198
|1.9198
|0.0000
|-34.00
|11042.00
|762
|2004.12.23 11:21
|sell
|250
|0.10
|1.9198
|1.9232
|0.0000
|763
|2004.12.23 13:06
|s/l
|250
|0.10
|1.9232
|1.9232
|0.0000
|-34.00
|11008.00
|764
|2004.12.24 10:00
|buy stop
|251
|0.10
|1.9273
|1.9233
|0.0000
|765
|2004.12.24 10:00
|sell stop
|252
|0.10
|1.9203
|1.9243
|0.0000
|766
|2004.12.24 10:26
|buy
|251
|0.10
|1.9273
|1.9233
|0.0000
|767
|2004.12.24 15:58
|s/l
|251
|0.10
|1.9233
|1.9233
|0.0000
|-40.00
|10968.00
|768
|2004.12.24 19:00
|expiration
|252
|0.10
|1.9203
|1.9243
|0.0000
|769
|2004.12.27 10:00
|buy stop
|253
|0.10
|1.9257
|1.9226
|0.0000
|770
|2004.12.27 10:00
|sell stop
|254
|0.10
|1.9226
|1.9257
|0.0000
|771
|2004.12.27 11:16
|buy
|253
|0.10
|1.9257
|1.9226
|0.0000
|772
|2004.12.27 12:18
|s/l
|253
|0.10
|1.9226
|1.9226
|0.0000
|-31.00
|10937.00
|773
|2004.12.27 12:18
|sell
|254
|0.10
|1.9226
|1.9257
|0.0000
|774
|2004.12.27 16:29
|s/l
|254
|0.10
|1.9257
|1.9257
|0.0000
|-31.00
|10906.00
|775
|2004.12.28 10:00
|buy stop
|255
|0.10
|1.9373
|1.9342
|0.0000
|776
|2004.12.28 10:00
|sell stop
|256
|0.10
|1.9342
|1.9373
|0.0000
|777
|2004.12.28 10:07
|buy
|255
|0.10
|1.9373
|1.9342
|0.0000
|778
|2004.12.28 13:18
|modify
|255
|0.10
|1.9373
|1.9373
|0.0000
|779
|2004.12.28 14:22
|s/l
|255
|0.10
|1.9373
|1.9373
|0.0000
|0.00
|10906.00
|780
|2004.12.28 16:00
|sell
|256
|0.10
|1.9342
|1.9373
|0.0000
|781
|2004.12.28 16:43
|modify
|256
|0.10
|1.9342
|1.9342
|0.0000
|782
|2004.12.28 19:01
|close
|256
|0.10
|1.9310
|1.9342
|0.0000
|32.00
|10938.00
|783
|2004.12.29 10:00
|buy stop
|257
|0.10
|1.9328
|1.9288
|0.0000
|784
|2004.12.29 10:00
|sell stop
|258
|0.10
|1.9260
|1.9300
|0.0000
|785
|2004.12.29 10:58
|sell
|258
|0.10
|1.9260
|1.9300
|0.0000
|786
|2004.12.29 12:27
|modify
|258
|0.10
|1.9260
|1.9260
|0.0000
|787
|2004.12.29 19:00
|expiration
|257
|0.10
|1.9328
|1.9288
|0.0000
|788
|2004.12.29 19:01
|close
|258
|0.10
|1.9158
|1.9260
|0.0000
|102.00
|11040.00
|789
|2004.12.30 10:00
|sell stop
|259
|0.10
|1.9192
|1.9232
|0.0000
|790
|2004.12.30 10:15
|buy stop
|260
|0.10
|1.9234
|1.9194
|0.0000
|791
|2004.12.30 10:46
|sell
|259
|0.10
|1.9192
|1.9232
|0.0000
|792
|2004.12.30 16:07
|s/l
|259
|0.10
|1.9232
|1.9232
|0.0000
|-40.00
|11000.00
|793
|2004.12.30 16:07
|buy
|260
|0.10
|1.9234
|1.9194
|0.0000
|794
|2004.12.30 19:01
|close
|260
|0.10
|1.9250
|1.9194
|0.0000
|16.00
|11016.00
|795
|2004.12.31 10:00
|buy stop
|261
|0.10
|1.9286
|1.9246
|0.0000
|796
|2004.12.31 10:00
|sell stop
|262
|0.10
|1.9245
|1.9285
|0.0000
|797
|2004.12.31 10:01
|buy
|261
|0.10
|1.9286
|1.9246
|0.0000
|798
|2004.12.31 13:16
|modify
|261
|0.10
|1.9286
|1.9286
|0.0000
|799
|2004.12.31 14:51
|s/l
|261
|0.10
|1.9286
|1.9286
|0.0000
|0.00
|11016.00
|800
|2004.12.31 16:44
|sell
|262
|0.10
|1.9245
|1.9285
|0.0000
|801
|2004.12.31 16:59
|modify
|262
|0.10
|1.9245
|1.9245
|0.0000
|802
|2004.12.31 19:01
|close
|262
|0.10
|1.9152
|1.9245
|0.0000
|93.00
|11109.00
|803
|2005.01.03 10:00
|buy stop
|263
|0.10
|1.9147
|1.9107
|0.0000
|804
|2005.01.03 10:00
|sell stop
|264
|0.10
|1.9105
|1.9145
|0.0000
|805
|2005.01.03 10:12
|sell
|264
|0.10
|1.9105
|1.9145
|0.0000
|806
|2005.01.03 10:28
|s/l
|264
|0.10
|1.9145
|1.9145
|0.0000
|-40.00
|11069.00
|807
|2005.01.03 10:28
|buy
|263
|0.10
|1.9147
|1.9107
|0.0000
|808
|2005.01.03 11:29
|s/l
|263
|0.10
|1.9107
|1.9107
|0.0000
|-40.00
|11029.00
|809
|2005.01.04 10:00
|buy stop
|265
|0.10
|1.9050
|1.9010
|0.0000
|810
|2005.01.04 10:00
|sell stop
|266
|0.10
|1.9000
|1.9040
|0.0000
|811
|2005.01.04 10:29
|sell
|266
|0.10
|1.9000
|1.9040
|0.0000
|812
|2005.01.04 10:58
|modify
|266
|0.10
|1.9000
|1.9000
|0.0000
|813
|2005.01.04 19:00
|expiration
|265
|0.10
|1.9050
|1.9010
|0.0000
|814
|2005.01.04 19:01
|close
|266
|0.10
|1.8836
|1.9000
|0.0000
|164.00
|11193.00
|815
|2005.01.05 10:00
|buy stop
|267
|0.10
|1.8824
|1.8784
|0.0000
|816
|2005.01.05 10:00
|sell stop
|268
|0.10
|1.8773
|1.8813
|0.0000
|817
|2005.01.05 10:56
|sell
|268
|0.10
|1.8773
|1.8813
|0.0000
|818
|2005.01.05 11:09
|modify
|268
|0.10
|1.8773
|1.8773
|0.0000
|819
|2005.01.05 12:00
|s/l
|268
|0.10
|1.8773
|1.8773
|0.0000
|0.00
|11193.00
|820
|2005.01.05 15:21
|buy
|267
|0.10
|1.8824
|1.8784
|0.0000
|821
|2005.01.05 16:20
|modify
|267
|0.10
|1.8824
|1.8824
|0.0000
|822
|2005.01.05 19:01
|close
|267
|0.10
|1.8842
|1.8824
|0.0000
|18.00
|11211.00
|823
|2005.01.06 10:00
|buy stop
|269
|0.10
|1.8804
|1.8764
|0.0000
|824
|2005.01.06 10:00
|sell stop
|270
|0.10
|1.8728
|1.8768
|0.0000
|825
|2005.01.06 10:31
|sell
|270
|0.10
|1.8728
|1.8768
|0.0000
|826
|2005.01.06 15:17
|s/l
|270
|0.10
|1.8768
|1.8768
|0.0000
|-40.00
|11171.00
|827
|2005.01.06 19:00
|expiration
|269
|0.10
|1.8804
|1.8764
|0.0000
|828
|2005.01.07 10:00
|buy stop
|271
|0.10
|1.8809
|1.8769
|0.0000
|829
|2005.01.07 10:00
|sell stop
|272
|0.10
|1.8766
|1.8806
|0.0000
|830
|2005.01.07 10:05
|buy
|271
|0.10
|1.8809
|1.8769
|0.0000
|831
|2005.01.07 14:15
|s/l
|271
|0.10
|1.8769
|1.8769
|0.0000
|-40.00
|11131.00
|832
|2005.01.07 14:29
|sell
|272
|0.10
|1.8766
|1.8806
|0.0000
|833
|2005.01.07 14:30
|s/l
|272
|0.10
|1.8806
|1.8806
|0.0000
|-40.00
|11091.00
|834
|2005.01.10 10:00
|buy stop
|273
|0.10
|1.8782
|1.8742
|0.0000
|835
|2005.01.10 10:00
|sell stop
|274
|0.10
|1.8729
|1.8769
|0.0000
|836
|2005.01.10 10:34
|sell
|274
|0.10
|1.8729
|1.8769
|0.0000
|837
|2005.01.10 11:15
|s/l
|274
|0.10
|1.8769
|1.8769
|0.0000
|-40.00
|11051.00
|838
|2005.01.10 11:30
|buy
|273
|0.10
|1.8782
|1.8742
|0.0000
|839
|2005.01.10 12:35
|s/l
|273
|0.10
|1.8742
|1.8742
|0.0000
|-40.00
|11011.00
|840
|2005.01.11 10:00
|buy stop
|275
|0.10
|1.8787
|1.8747
|0.0000
|841
|2005.01.11 10:00
|sell stop
|276
|0.10
|1.8745
|1.8785
|0.0000
|842
|2005.01.11 10:23
|buy
|275
|0.10
|1.8787
|1.8747
|0.0000
|843
|2005.01.11 19:00
|expiration
|276
|0.10
|1.8745
|1.8785
|0.0000
|844
|2005.01.11 19:01
|close
|275
|0.10
|1.8780
|1.8747
|0.0000
|-7.00
|11004.00
|845
|2005.01.12 10:00
|buy stop
|277
|0.10
|1.8774
|1.8734
|0.0000
|846
|2005.01.12 10:00
|sell stop
|278
|0.10
|1.8688
|1.8728
|0.0000
|847
|2005.01.12 13:03
|buy
|277
|0.10
|1.8774
|1.8734
|0.0000
|848
|2005.01.12 14:30
|modify
|277
|0.10
|1.8774
|1.8774
|0.0000
|849
|2005.01.12 19:00
|expiration
|278
|0.10
|1.8688
|1.8728
|0.0000
|850
|2005.01.12 19:01
|close
|277
|0.10
|1.8929
|1.8774
|0.0000
|155.00
|11159.00
|851
|2005.01.13 10:00
|buy stop
|279
|0.10
|1.8915
|1.8876
|0.0000
|852
|2005.01.13 10:00
|sell stop
|280
|0.10
|1.8876
|1.8915
|0.0000
|853
|2005.01.13 10:28
|sell
|280
|0.10
|1.8876
|1.8915
|0.0000
|854
|2005.01.13 12:58
|modify
|280
|0.10
|1.8876
|1.8876
|0.0000
|855
|2005.01.13 19:00
|expiration
|279
|0.10
|1.8915
|1.8876
|0.0000
|856
|2005.01.13 19:02
|close
|280
|0.10
|1.8835
|1.8876
|0.0000
|41.00
|11200.00
|857
|2005.01.14 10:00
|buy stop
|281
|0.10
|1.8736
|1.8696
|0.0000
|858
|2005.01.14 10:00
|sell stop
|282
|0.10
|1.8644
|1.8684
|0.0000
|859
|2005.01.14 10:00
|sell
|282
|0.10
|1.8644
|1.8684
|0.0000
|860
|2005.01.14 10:22
|s/l
|282
|0.10
|1.8684
|1.8684
|0.0000
|-40.00
|11160.00
|861
|2005.01.14 16:10
|buy
|281
|0.10
|1.8736
|1.8696
|0.0000
|862
|2005.01.14 16:46
|s/l
|281
|0.10
|1.8696
|1.8696
|0.0000
|-40.00
|11120.00
|863
|2005.01.17 10:00
|buy stop
|283
|0.10
|1.8734
|1.8703
|0.0000
|864
|2005.01.17 10:00
|sell stop
|284
|0.10
|1.8703
|1.8734
|0.0000
|865
|2005.01.17 10:57
|sell
|284
|0.10
|1.8703
|1.8734
|0.0000
|866
|2005.01.17 13:27
|modify
|284
|0.10
|1.8703
|1.8703
|0.0000
|867
|2005.01.17 19:00
|expiration
|283
|0.10
|1.8734
|1.8703
|0.0000
|868
|2005.01.17 19:04
|close
|284
|0.10
|1.8610
|1.8703
|0.0000
|93.00
|11213.00
|869
|2005.01.18 10:00
|buy stop
|285
|0.10
|1.8586
|1.8546
|0.0000
|870
|2005.01.18 10:00
|sell stop
|286
|0.10
|1.8518
|1.8558
|0.0000
|871
|2005.01.18 10:19
|buy
|285
|0.10
|1.8586
|1.8546
|0.0000
|872
|2005.01.18 10:34
|modify
|285
|0.10
|1.8586
|1.8586
|0.0000
|873
|2005.01.18 19:00
|expiration
|286
|0.10
|1.8518
|1.8558
|0.0000
|874
|2005.01.18 19:01
|close
|285
|0.10
|1.8683
|1.8586
|0.0000
|97.00
|11310.00
|875
|2005.01.19 10:00
|buy stop
|287
|0.10
|1.8768
|1.8728
|0.0000
|876
|2005.01.19 10:00
|sell stop
|288
|0.10
|1.8684
|1.8724
|0.0000
|877
|2005.01.19 10:01
|buy
|287
|0.10
|1.8768
|1.8728
|0.0000
|878
|2005.01.19 13:09
|modify
|287
|0.10
|1.8768
|1.8768
|0.0000
|879
|2005.01.19 16:04
|s/l
|287
|0.10
|1.8768
|1.8768
|0.0000
|0.00
|11310.00
|880
|2005.01.19 19:00
|expiration
|288
|0.10
|1.8684
|1.8724
|0.0000
|881
|2005.01.20 10:00
|buy stop
|289
|0.10
|1.8700
|1.8660
|0.0000
|882
|2005.01.20 10:00
|sell stop
|290
|0.10
|1.8646
|1.8686
|0.0000
|883
|2005.01.20 10:46
|sell
|290
|0.10
|1.8646
|1.8686
|0.0000
|884
|2005.01.20 12:29
|s/l
|290
|0.10
|1.8686
|1.8686
|0.0000
|-40.00
|11270.00
|885
|2005.01.20 14:27
|buy
|289
|0.10
|1.8700
|1.8660
|0.0000
|886
|2005.01.20 18:04
|modify
|289
|0.10
|1.8700
|1.8700
|0.0000
|887
|2005.01.20 19:01
|close
|289
|0.10
|1.8706
|1.8700
|0.0000
|6.00
|11276.00
|888
|2005.01.21 10:00
|buy stop
|291
|0.10
|1.8734
|1.8694
|0.0000
|889
|2005.01.21 10:00
|sell stop
|292
|0.10
|1.8693
|1.8733
|0.0000
|890
|2005.01.21 10:05
|buy
|291
|0.10
|1.8734
|1.8694
|0.0000
|891
|2005.01.21 10:30
|s/l
|291
|0.10
|1.8694
|1.8694
|0.0000
|-40.00
|11236.00
|892
|2005.01.21 10:30
|sell
|292
|0.10
|1.8693
|1.8733
|0.0000
|893
|2005.01.21 10:30
|modify
|292
|0.10
|1.8693
|1.8693
|0.0000
|894
|2005.01.21 15:12
|s/l
|292
|0.10
|1.8693
|1.8693
|0.0000
|0.00
|11236.00
|895
|2005.01.24 10:01
|buy stop
|293
|0.10
|1.8841
|1.8806
|0.0000
|896
|2005.01.24 10:01
|sell stop
|294
|0.10
|1.8806
|1.8841
|0.0000
|897
|2005.01.24 10:33
|sell
|294
|0.10
|1.8806
|1.8841
|0.0000
|898
|2005.01.24 16:18
|modify
|294
|0.10
|1.8806
|1.8806
|0.0000
|899
|2005.01.24 19:02
|expiration
|293
|0.10
|1.8841
|1.8806
|0.0000
|900
|2005.01.24 19:02
|close
|294
|0.10
|1.8776
|1.8806
|0.0000
|30.00
|11266.00
|901
|2005.01.25 10:00
|buy stop
|295
|0.10
|1.8810
|1.8770
|0.0000
|902
|2005.01.25 10:00
|sell stop
|296
|0.10
|1.8768
|1.8808
|0.0000
|903
|2005.01.25 11:41
|sell
|296
|0.10
|1.8768
|1.8808
|0.0000
|904
|2005.01.25 13:49
|modify
|296
|0.10
|1.8768
|1.8768
|0.0000
|905
|2005.01.25 19:00
|expiration
|295
|0.10
|1.8810
|1.8770
|0.0000
|906
|2005.01.25 19:01
|close
|296
|0.10
|1.8641
|1.8768
|0.0000
|127.00
|11393.00
|907
|2005.01.26 10:00
|buy stop
|297
|0.10
|1.8705
|1.8667
|0.0000
|908
|2005.01.26 10:00
|sell stop
|298
|0.10
|1.8667
|1.8705
|0.0000
|909
|2005.01.26 10:19
|buy
|297
|0.10
|1.8705
|1.8667
|0.0000
|910
|2005.01.26 10:32
|modify
|297
|0.10
|1.8705
|1.8705
|0.0000
|911
|2005.01.26 19:00
|expiration
|298
|0.10
|1.8667
|1.8705
|0.0000
|912
|2005.01.26 19:01
|close
|297
|0.10
|1.8836
|1.8705
|0.0000
|131.00
|11524.00
|913
|2005.01.27 10:00
|buy stop
|299
|0.10
|1.8862
|1.8822
|0.0000
|914
|2005.01.27 10:00
|sell stop
|300
|0.10
|1.8800
|1.8840
|0.0000
|915
|2005.01.27 11:43
|sell
|300
|0.10
|1.8800
|1.8840
|0.0000
|916
|2005.01.27 13:02
|s/l
|300
|0.10
|1.8840
|1.8840
|0.0000
|-40.00
|11484.00
|917
|2005.01.27 16:22
|buy
|299
|0.10
|1.8862
|1.8822
|0.0000
|918
|2005.01.27 19:01
|close
|299
|0.10
|1.8864
|1.8822
|0.0000
|2.00
|11486.00
|919
|2005.01.28 10:00
|buy stop
|301
|0.10
|1.8887
|1.8847
|0.0000
|920
|2005.01.28 10:00
|sell stop
|302
|0.10
|1.8846
|1.8886
|0.0000
|921
|2005.01.28 10:42
|sell
|302
|0.10
|1.8846
|1.8886
|0.0000
|922
|2005.01.28 14:47
|s/l
|302
|0.10
|1.8886
|1.8886
|0.0000
|-40.00
|11446.00
|923
|2005.01.28 14:47
|buy
|301
|0.10
|1.8887
|1.8847
|0.0000
|924
|2005.01.28 15:29
|s/l
|301
|0.10
|1.8847
|1.8847
|0.0000
|-40.00
|11406.00
|925
|2005.01.31 10:00
|buy stop
|303
|0.10
|1.8862
|1.8825
|0.0000
|926
|2005.01.31 10:00
|sell stop
|304
|0.10
|1.8825
|1.8862
|0.0000
|927
|2005.01.31 10:10
|sell
|304
|0.10
|1.8825
|1.8862
|0.0000
|928
|2005.01.31 13:37
|s/l
|304
|0.10
|1.8862
|1.8862
|0.0000
|-37.00
|11369.00
|929
|2005.01.31 13:37
|buy
|303
|0.10
|1.8862
|1.8825
|0.0000
|930
|2005.01.31 18:02
|s/l
|303
|0.10
|1.8825
|1.8825
|0.0000
|-37.00
|11332.00
|931
|2005.02.01 10:00
|buy stop
|305
|0.10
|1.8835
|1.8795
|0.0000
|932
|2005.02.01 10:00
|sell stop
|306
|0.10
|1.8793
|1.8833
|0.0000
|933
|2005.02.01 10:33
|sell
|306
|0.10
|1.8793
|1.8833
|0.0000
|934
|2005.02.01 12:51
|s/l
|306
|0.10
|1.8833
|1.8833
|0.0000
|-40.00
|11292.00
|935
|2005.02.01 19:00
|expiration
|305
|0.10
|1.8835
|1.8795
|0.0000
|936
|2005.02.02 10:00
|buy stop
|307
|0.10
|1.8867
|1.8831
|0.0000
|937
|2005.02.02 10:00
|sell stop
|308
|0.10
|1.8831
|1.8867
|0.0000
|938
|2005.02.02 10:23
|sell
|308
|0.10
|1.8831
|1.8867
|0.0000
|939
|2005.02.02 12:06
|s/l
|308
|0.10
|1.8867
|1.8867
|0.0000
|-36.00
|11256.00
|940
|2005.02.02 12:06
|buy
|307
|0.10
|1.8867
|1.8831
|0.0000
|941
|2005.02.02 16:42
|s/l
|307
|0.10
|1.8831
|1.8831
|0.0000
|-36.00
|11220.00
|942
|2005.02.03 10:00
|buy stop
|309
|0.10
|1.8854
|1.8821
|0.0000
|943
|2005.02.03 10:00
|sell stop
|310
|0.10
|1.8821
|1.8854
|0.0000
|944
|2005.02.03 10:30
|buy
|309
|0.10
|1.8854
|1.8821
|0.0000
|945
|2005.02.03 11:18
|modify
|309
|0.10
|1.8854
|1.8854
|0.0000
|946
|2005.02.03 13:46
|s/l
|309
|0.10
|1.8854
|1.8854
|0.0000
|0.00
|11220.00
|947
|2005.02.03 14:47
|sell
|310
|0.10
|1.8821
|1.8854
|0.0000
|948
|2005.02.03 16:04
|modify
|310
|0.10
|1.8821
|1.8821
|0.0000
|949
|2005.02.03 19:01
|close
|310
|0.10
|1.8803
|1.8821
|0.0000
|18.00
|11238.00
|950
|2005.02.04 10:00
|buy stop
|311
|0.10
|1.8822
|1.8797
|0.0000
|951
|2005.02.04 10:00
|sell stop
|312
|0.10
|1.8797
|1.8822
|0.0000
|952
|2005.02.04 11:20
|buy
|311
|0.10
|1.8822
|1.8797
|0.0000
|953
|2005.02.04 14:30
|modify
|311
|0.10
|1.8822
|1.8822
|0.0000
|954
|2005.02.04 14:51
|s/l
|311
|0.10
|1.8822
|1.8822
|0.0000
|0.00
|11238.00
|955
|2005.02.04 18:57
|sell
|312
|0.10
|1.8797
|1.8822
|0.0000
|956
|2005.02.04 19:01
|close
|312
|0.10
|1.8789
|1.8822
|0.0000
|8.00
|11246.00
|957
|2005.02.07 10:00
|buy stop
|313
|0.10
|1.8736
|1.8709
|0.0000
|958
|2005.02.07 10:00
|sell stop
|314
|0.10
|1.8709
|1.8736
|0.0000
|959
|2005.02.07 10:22
|sell
|314
|0.10
|1.8709
|1.8736
|0.0000
|960
|2005.02.07 15:56
|modify
|314
|0.10
|1.8709
|1.8709
|0.0000
|961
|2005.02.07 19:00
|expiration
|313
|0.10
|1.8736
|1.8709
|0.0000
|962
|2005.02.07 19:01
|close
|314
|0.10
|1.8572
|1.8709
|0.0000
|137.00
|11383.00
|963
|2005.02.08 10:00
|buy stop
|315
|0.10
|1.8574
|1.8535
|0.0000
|964
|2005.02.08 10:00
|sell stop
|316
|0.10
|1.8535
|1.8574
|0.0000
|965
|2005.02.08 10:55
|buy
|315
|0.10
|1.8574
|1.8535
|0.0000
|966
|2005.02.08 11:54
|s/l
|315
|0.10
|1.8535
|1.8535
|0.0000
|-39.00
|11344.00
|967
|2005.02.08 11:54
|sell
|316
|0.10
|1.8535
|1.8574
|0.0000
|968
|2005.02.08 13:13
|s/l
|316
|0.10
|1.8574
|1.8574
|0.0000
|-39.00
|11305.00
|969
|2005.02.09 10:00
|buy stop
|317
|0.10
|1.8587
|1.8547
|0.0000
|970
|2005.02.09 10:00
|sell stop
|318
|0.10
|1.8545
|1.8585
|0.0000
|971
|2005.02.09 10:30
|buy
|317
|0.10
|1.8587
|1.8547
|0.0000
|972
|2005.02.09 10:34
|modify
|317
|0.10
|1.8587
|1.8587
|0.0000
|973
|2005.02.09 14:49
|s/l
|317
|0.10
|1.8587
|1.8587
|0.0000
|0.00
|11305.00
|974
|2005.02.09 19:00
|expiration
|318
|0.10
|1.8545
|1.8585
|0.0000
|975
|2005.02.10 10:00
|buy stop
|319
|0.10
|1.8629
|1.8589
|0.0000
|976
|2005.02.10 10:00
|sell stop
|320
|0.10
|1.8587
|1.8627
|0.0000
|977
|2005.02.10 10:04
|sell
|320
|0.10
|1.8587
|1.8627
|0.0000
|978
|2005.02.10 14:32
|modify
|320
|0.10
|1.8587
|1.8587
|0.0000
|979
|2005.02.10 15:08
|s/l
|320
|0.10
|1.8587
|1.8587
|0.0000
|0.00
|11305.00
|980
|2005.02.10 15:49
|buy
|319
|0.10
|1.8629
|1.8589
|0.0000
|981
|2005.02.10 16:01
|modify
|319
|0.10
|1.8629
|1.8629
|0.0000
|982
|2005.02.10 19:01
|close
|319
|0.10
|1.8723
|1.8629
|0.0000
|94.00
|11399.00
|983
|2005.02.11 10:00
|buy stop
|321
|0.10
|1.8712
|1.8687
|0.0000
|984
|2005.02.11 10:00
|sell stop
|322
|0.10
|1.8687
|1.8712
|0.0000
|985
|2005.02.11 11:00
|sell
|322
|0.10
|1.8687
|1.8712
|0.0000
|986
|2005.02.11 13:19
|modify
|322
|0.10
|1.8687
|1.8687
|0.0000
|987
|2005.02.11 17:33
|s/l
|322
|0.10
|1.8687
|1.8687
|0.0000
|0.00
|11399.00
|988
|2005.02.11 19:00
|expiration
|321
|0.10
|1.8712
|1.8687
|0.0000
|989
|2005.02.14 10:00
|buy stop
|323
|0.10
|1.8833
|1.8793
|0.0000
|990
|2005.02.14 10:00
|sell stop
|324
|0.10
|1.8758
|1.8798
|0.0000
|991
|2005.02.14 10:30
|buy
|323
|0.10
|1.8833
|1.8793
|0.0000
|992
|2005.02.14 14:26
|modify
|323
|0.10
|1.8833
|1.8833
|0.0000
|993
|2005.02.14 19:00
|expiration
|324
|0.10
|1.8758
|1.8798
|0.0000
|994
|2005.02.14 19:01
|close
|323
|0.10
|1.8903
|1.8833
|0.0000
|70.00
|11469.00
|995
|2005.02.15 10:00
|buy stop
|325
|0.10
|1.8898
|1.8858
|0.0000
|996
|2005.02.15 10:00
|sell stop
|326
|0.10
|1.8856
|1.8896
|0.0000
|997
|2005.02.15 10:32
|sell
|326
|0.10
|1.8856
|1.8896
|0.0000
|998
|2005.02.15 14:10
|s/l
|326
|0.10
|1.8896
|1.8896
|0.0000
|-40.00
|11429.00
|999
|2005.02.15 14:10
|buy
|325
|0.10
|1.8898
|1.8858
|0.0000
|1000
|2005.02.15 14:31
|modify
|325
|0.10
|1.8898
|1.8898
|0.0000
|1001
|2005.02.15 15:07
|s/l
|325
|0.10
|1.8898
|1.8898
|0.0000
|0.00
|11429.00
|1002
|2005.02.16 10:00
|buy stop
|327
|0.10
|1.8957
|1.8917
|0.0000
|1003
|2005.02.16 10:00
|sell stop
|328
|0.10
|1.8907
|1.8947
|0.0000
|1004
|2005.02.16 10:10
|sell
|328
|0.10
|1.8907
|1.8947
|0.0000
|1005
|2005.02.16 11:38
|modify
|328
|0.10
|1.8907
|1.8907
|0.0000
|1006
|2005.02.16 19:00
|expiration
|327
|0.10
|1.8957
|1.8917
|0.0000
|1007
|2005.02.16 19:01
|close
|328
|0.10
|1.8808
|1.8907
|0.0000
|99.00
|11528.00
|1008
|2005.02.17 10:00
|buy stop
|329
|0.10
|1.8900
|1.8860
|0.0000
|1009
|2005.02.17 10:00
|sell stop
|330
|0.10
|1.8859
|1.8899
|0.0000
|1010
|2005.02.17 10:03
|buy
|329
|0.10
|1.8900
|1.8860
|0.0000
|1011
|2005.02.17 14:32
|s/l
|329
|0.10
|1.8860
|1.8860
|0.0000
|-40.00
|11488.00
|1012
|2005.02.17 14:32
|sell
|330
|0.10
|1.8859
|1.8899
|0.0000
|1013
|2005.02.17 16:03
|s/l
|330
|0.10
|1.8899
|1.8899
|0.0000
|-40.00
|11448.00
|1014
|2005.02.18 10:00
|sell stop
|331
|0.10
|1.8932
|1.8961
|0.0000
|1015
|2005.02.18 10:15
|buy stop
|332
|0.10
|1.8961
|1.8932
|0.0000
|1016
|2005.02.18 10:40
|buy
|332
|0.10
|1.8961
|1.8932
|0.0000
|1017
|2005.02.18 11:50
|s/l
|332
|0.10
|1.8932
|1.8932
|0.0000
|-29.00
|11419.00
|1018
|2005.02.18 11:50
|sell
|331
|0.10
|1.8932
|1.8961
|0.0000
|1019
|2005.02.18 19:01
|close
|331
|0.10
|1.8936
|1.8961
|0.0000
|-4.00
|11415.00
|1020
|2005.02.21 10:00
|buy stop
|333
|0.10
|1.8997
|1.8957
|0.0000
|1021
|2005.02.21 10:00
|sell stop
|334
|0.10
|1.8935
|1.8975
|0.0000
|1022
|2005.02.21 10:03
|buy
|333
|0.10
|1.8997
|1.8957
|0.0000
|1023
|2005.02.21 11:44
|s/l
|333
|0.10
|1.8957
|1.8957
|0.0000
|-40.00
|11375.00
|1024
|2005.02.21 12:06
|sell
|334
|0.10
|1.8935
|1.8975
|0.0000
|1025
|2005.02.21 17:17
|s/l
|334
|0.10
|1.8975
|1.8975
|0.0000
|-40.00
|11335.00
|1026
|2005.02.22 10:00
|buy stop
|335
|0.10
|1.9090
|1.9050
|0.0000
|1027
|2005.02.22 10:00
|sell stop
|336
|0.10
|1.9046
|1.9086
|0.0000
|1028
|2005.02.22 10:20
|buy
|335
|0.10
|1.9090
|1.9050
|0.0000
|1029
|2005.02.22 11:50
|modify
|335
|0.10
|1.9090
|1.9090
|0.0000
|1030
|2005.02.22 13:31
|s/l
|335
|0.10
|1.9090
|1.9090
|0.0000
|0.00
|11335.00
|1031
|2005.02.22 16:00
|sell
|336
|0.10
|1.9046
|1.9086
|0.0000
|1032
|2005.02.22 17:09
|s/l
|336
|0.10
|1.9086
|1.9086
|0.0000
|-40.00
|11295.00
|1033
|2005.02.23 10:00
|buy stop
|337
|0.10
|1.9094
|1.9054
|0.0000
|1034
|2005.02.23 10:00
|sell stop
|338
|0.10
|1.9048
|1.9088
|0.0000
|1035
|2005.02.23 10:12
|buy
|337
|0.10
|1.9094
|1.9054
|0.0000
|1036
|2005.02.23 15:48
|s/l
|337
|0.10
|1.9054
|1.9054
|0.0000
|-40.00
|11255.00
|1037
|2005.02.23 17:33
|sell
|338
|0.10
|1.9048
|1.9088
|0.0000
|1038
|2005.02.23 18:21
|s/l
|338
|0.10
|1.9088
|1.9088
|0.0000
|-40.00
|11215.00
|1039
|2005.02.24 10:00
|buy stop
|339
|0.10
|1.9098
|1.9058
|0.0000
|1040
|2005.02.24 10:00
|sell stop
|340
|0.10
|1.9044
|1.9084
|0.0000
|1041
|2005.02.24 10:04
|buy
|339
|0.10
|1.9098
|1.9058
|0.0000
|1042
|2005.02.24 10:14
|s/l
|339
|0.10
|1.9058
|1.9058
|0.0000
|-40.00
|11175.00
|1043
|2005.02.24 10:15
|sell
|340
|0.10
|1.9044
|1.9084
|0.0000
|1044
|2005.02.24 12:10
|s/l
|340
|0.10
|1.9084
|1.9084
|0.0000
|-40.00
|11135.00
|1045
|2005.02.25 10:00
|buy stop
|341
|0.10
|1.9126
|1.9092
|0.0000
|1046
|2005.02.25 10:00
|sell stop
|342
|0.10
|1.9092
|1.9126
|0.0000
|1047
|2005.02.25 10:33
|sell
|342
|0.10
|1.9092
|1.9126
|0.0000
|1048
|2005.02.25 14:38
|s/l
|342
|0.10
|1.9126
|1.9126
|0.0000
|-34.00
|11101.00
|1049
|2005.02.25 14:38
|buy
|341
|0.10
|1.9126
|1.9092
|0.0000
|1050
|2005.02.25 18:23
|modify
|341
|0.10
|1.9126
|1.9126
|0.0000
|1051
|2005.02.25 19:01
|close
|341
|0.10
|1.9175
|1.9126
|0.0000
|49.00
|11150.00
|1052
|2005.02.28 10:00
|buy stop
|343
|0.10
|1.9254
|1.9214
|0.0000
|1053
|2005.02.28 10:00
|sell stop
|344
|0.10
|1.9189
|1.9229
|0.0000
|1054
|2005.02.28 10:08
|buy
|343
|0.10
|1.9254
|1.9214
|0.0000
|1055
|2005.02.28 12:34
|s/l
|343
|0.10
|1.9214
|1.9214
|0.0000
|-40.00
|11110.00
|1056
|2005.02.28 19:00
|expiration
|344
|0.10
|1.9189
|1.9229
|0.0000
|1057
|2005.03.01 10:00
|buy stop
|345
|0.10
|1.9211
|1.9174
|0.0000
|1058
|2005.03.01 10:00
|sell stop
|346
|0.10
|1.9174
|1.9211
|0.0000
|1059
|2005.03.01 10:42
|buy
|345
|0.10
|1.9211
|1.9174
|0.0000
|1060
|2005.03.01 15:09
|s/l
|345
|0.10
|1.9174
|1.9174
|0.0000
|-37.00
|11073.00
|1061
|2005.03.01 15:09
|sell
|346
|0.10
|1.9174
|1.9211
|0.0000
|1062
|2005.03.01 16:09
|s/l
|346
|0.10
|1.9211
|1.9211
|0.0000
|-37.00
|11036.00
|1063
|2005.03.02 10:00
|buy stop
|347
|0.10
|1.9191
|1.9151
|0.0000
|1064
|2005.03.02 19:00
|expiration
|347
|0.10
|1.9191
|1.9151
|0.0000
|1065
|2005.03.03 10:00
|buy stop
|348
|0.10
|1.9115
|1.9079
|0.0000
|1066
|2005.03.03 10:00
|sell stop
|349
|0.10
|1.9079
|1.9115
|0.0000
|1067
|2005.03.03 13:36
|buy
|348
|0.10
|1.9115
|1.9079
|0.0000
|1068
|2005.03.03 15:07
|s/l
|348
|0.10
|1.9079
|1.9079
|0.0000
|-36.00
|11000.00
|1069
|2005.03.03 15:07
|sell
|349
|0.10
|1.9079
|1.9115
|0.0000
|1070
|2005.03.03 19:01
|close
|349
|0.10
|1.9094
|1.9115
|0.0000
|-15.00
|10985.00
|1071
|2005.03.04 10:00
|buy stop
|350
|0.10
|1.9079
|1.9048
|0.0000
|1072
|2005.03.04 10:00
|sell stop
|351
|0.10
|1.9048
|1.9079
|0.0000
|1073
|2005.03.04 11:07
|buy
|350
|0.10
|1.9079
|1.9048
|0.0000
|1074
|2005.03.04 14:31
|modify
|350
|0.10
|1.9079
|1.9079
|0.0000
|1075
|2005.03.04 14:38
|s/l
|350
|0.10
|1.9079
|1.9079
|0.0000
|0.00
|10985.00
|1076
|2005.03.04 19:00
|expiration
|351
|0.10
|1.9048
|1.9079
|0.0000
|1077
|2005.03.07 10:00
|buy stop
|352
|0.10
|1.9216
|1.9180
|0.0000
|1078
|2005.03.07 10:00
|sell stop
|353
|0.10
|1.9180
|1.9216
|0.0000
|1079
|2005.03.07 10:02
|sell
|353
|0.10
|1.9180
|1.9216
|0.0000
|1080
|2005.03.07 11:27
|modify
|353
|0.10
|1.9180
|1.9180
|0.0000
|1081
|2005.03.07 19:00
|expiration
|352
|0.10
|1.9216
|1.9180
|0.0000
|1082
|2005.03.07 19:01
|close
|353
|0.10
|1.9160
|1.9180
|0.0000
|20.00
|11005.00
|1083
|2005.03.08 10:00
|buy stop
|354
|0.10
|1.9220
|1.9180
|0.0000
|1084
|2005.03.08 10:00
|sell stop
|355
|0.10
|1.9159
|1.9199
|0.0000
|1085
|2005.03.08 10:14
|buy
|354
|0.10
|1.9220
|1.9180
|0.0000
|1086
|2005.03.08 15:19
|modify
|354
|0.10
|1.9220
|1.9220
|0.0000
|1087
|2005.03.08 19:00
|expiration
|355
|0.10
|1.9159
|1.9199
|0.0000
|1088
|2005.03.08 19:01
|close
|354
|0.10
|1.9279
|1.9220
|0.0000
|59.00
|11064.00
|1089
|2005.03.09 10:00
|buy stop
|356
|0.10
|1.9323
|1.9283
|0.0000
|1090
|2005.03.09 10:00
|sell stop
|357
|0.10
|1.9266
|1.9306
|0.0000
|1091
|2005.03.09 10:43
|sell
|357
|0.10
|1.9266
|1.9306
|0.0000
|1092
|2005.03.09 15:00
|modify
|357
|0.10
|1.9266
|1.9266
|0.0000
|1093
|2005.03.09 18:34
|s/l
|357
|0.10
|1.9266
|1.9266
|0.0000
|0.00
|11064.00
|1094
|2005.03.09 19:00
|expiration
|356
|0.10
|1.9323
|1.9283
|0.0000
|1095
|2005.03.10 10:00
|buy stop
|358
|0.10
|1.9310
|1.9270
|0.0000
|1096
|2005.03.10 10:00
|sell stop
|359
|0.10
|1.9267
|1.9307
|0.0000
|1097
|2005.03.10 10:01
|sell
|359
|0.10
|1.9267
|1.9307
|0.0000
|1098
|2005.03.10 17:43
|modify
|359
|0.10
|1.9267
|1.9267
|0.0000
|1099
|2005.03.10 19:01
|expiration
|358
|0.10
|1.9310
|1.9270
|0.0000
|1100
|2005.03.10 19:01
|close
|359
|0.10
|1.9227
|1.9267
|0.0000
|40.00
|11104.00
|1101
|2005.03.11 10:00
|buy stop
|360
|0.10
|1.9229
|1.9189
|0.0000
|1102
|2005.03.11 10:00
|sell stop
|361
|0.10
|1.9172
|1.9212
|0.0000
|1103
|2005.03.11 10:07
|sell
|361
|0.10
|1.9172
|1.9212
|0.0000
|1104
|2005.03.11 14:06
|s/l
|361
|0.10
|1.9212
|1.9212
|0.0000
|-40.00
|11064.00
|1105
|2005.03.11 14:30
|buy
|360
|0.10
|1.9229
|1.9189
|0.0000
|1106
|2005.03.11 14:36
|modify
|360
|0.10
|1.9229
|1.9229
|0.0000
|1107
|2005.03.11 14:58
|s/l
|360
|0.10
|1.9229
|1.9229
|0.0000
|0.00
|11064.00
|1108
|2005.03.14 10:00
|buy stop
|362
|0.10
|1.9201
|1.9162
|0.0000
|1109
|2005.03.14 10:00
|sell stop
|363
|0.10
|1.9162
|1.9201
|0.0000
|1110
|2005.03.14 10:37
|buy
|362
|0.10
|1.9201
|1.9162
|0.0000
|1111
|2005.03.14 15:17
|s/l
|362
|0.10
|1.9162
|1.9162
|0.0000
|-39.00
|11025.00
|1112
|2005.03.14 15:17
|sell
|363
|0.10
|1.9162
|1.9201
|0.0000
|1113
|2005.03.14 16:34
|modify
|363
|0.10
|1.9162
|1.9162
|0.0000
|1114
|2005.03.14 19:01
|close
|363
|0.10
|1.9125
|1.9162
|0.0000
|37.00
|11062.00
|1115
|2005.03.15 10:00
|buy stop
|364
|0.10
|1.9166
|1.9126
|0.0000
|1116
|2005.03.15 10:00
|sell stop
|365
|0.10
|1.9110
|1.9150
|0.0000
|1117
|2005.03.15 11:32
|buy
|364
|0.10
|1.9166
|1.9126
|0.0000
|1118
|2005.03.15 12:08
|modify
|364
|0.10
|1.9166
|1.9166
|0.0000
|1119
|2005.03.15 15:36
|s/l
|364
|0.10
|1.9166
|1.9166
|0.0000
|0.00
|11062.00
|1120
|2005.03.15 19:00
|expiration
|365
|0.10
|1.9110
|1.9150
|0.0000
|1121
|2005.03.16 10:00
|buy stop
|366
|0.10
|1.9226
|1.9194
|0.0000
|1122
|2005.03.16 10:00
|sell stop
|367
|0.10
|1.9194
|1.9226
|0.0000
|1123
|2005.03.16 11:25
|buy
|366
|0.10
|1.9226
|1.9194
|0.0000
|1124
|2005.03.16 14:41
|modify
|366
|0.10
|1.9226
|1.9226
|0.0000
|1125
|2005.03.16 19:00
|expiration
|367
|0.10
|1.9194
|1.9226
|0.0000
|1126
|2005.03.16 19:01
|close
|366
|0.10
|1.9256
|1.9226
|0.0000
|30.00
|11092.00
|1127
|2005.03.17 10:00
|buy stop
|368
|0.10
|1.9262
|1.9222
|0.0000
|1128
|2005.03.17 10:00
|sell stop
|369
|0.10
|1.9222
|1.9262
|0.0000
|1129
|2005.03.17 10:42
|sell
|369
|0.10
|1.9222
|1.9262
|0.0000
|1130
|2005.03.17 10:54
|s/l
|369
|0.10
|1.9262
|1.9262
|0.0000
|-40.00
|11052.00
|1131
|2005.03.17 10:54
|buy
|368
|0.10
|1.9262
|1.9222
|0.0000
|1132
|2005.03.17 14:14
|s/l
|368
|0.10
|1.9222
|1.9222
|0.0000
|-40.00
|11012.00
|1133
|2005.03.18 10:00
|buy stop
|370
|0.10
|1.9214
|1.9174
|0.0000
|1134
|2005.03.18 10:00
|sell stop
|371
|0.10
|1.9140
|1.9180
|0.0000
|1135
|2005.03.18 14:19
|sell
|371
|0.10
|1.9140
|1.9180
|0.0000
|1136
|2005.03.18 17:40
|s/l
|371
|0.10
|1.9180
|1.9180
|0.0000
|-40.00
|10972.00
|1137
|2005.03.18 18:22
|buy
|370
|0.10
|1.9214
|1.9174
|0.0000
|1138
|2005.03.18 19:01
|close
|370
|0.10
|1.9200
|1.9174
|0.0000
|-14.00
|10958.00
|1139
|2005.03.21 10:00
|buy stop
|372
|0.10
|1.9113
|1.9073
|0.0000
|1140
|2005.03.21 10:00
|sell stop
|373
|0.10
|1.9046
|1.9086
|0.0000
|1141
|2005.03.21 11:41
|sell
|373
|0.10
|1.9046
|1.9086
|0.0000
|1142
|2005.03.21 13:05
|modify
|373
|0.10
|1.9046
|1.9046
|0.0000
|1143
|2005.03.21 19:00
|expiration
|372
|0.10
|1.9113
|1.9073
|0.0000
|1144
|2005.03.21 19:01
|close
|373
|0.10
|1.8968
|1.9046
|0.0000
|78.00
|11036.00
|1145
|2005.03.22 10:00
|buy stop
|374
|0.10
|1.9017
|1.8977
|0.0000
|1146
|2005.03.22 10:00
|sell stop
|375
|0.10
|1.8956
|1.8996
|0.0000
|1147
|2005.03.22 19:00
|expiration
|374
|0.10
|1.9017
|1.8977
|0.0000
|1148
|2005.03.22 19:00
|expiration
|375
|0.10
|1.8956
|1.8996
|0.0000
|1149
|2005.03.23 10:02
|buy stop
|376
|0.10
|1.8866
|1.8834
|0.0000
|1150
|2005.03.23 19:01
|delete
|376
|0.10
|1.8866
|1.8834
|0.0000
|1151
|2005.03.24 10:00
|buy stop
|377
|0.10
|1.8741
|1.8701
|0.0000
|1152
|2005.03.24 10:00
|sell stop
|378
|0.10
|1.8700
|1.8740
|0.0000
|1153
|2005.03.24 10:26
|sell
|378
|0.10
|1.8700
|1.8740
|0.0000
|1154
|2005.03.24 15:10
|s/l
|378
|0.10
|1.8740
|1.8740
|0.0000
|-40.00
|10996.00
|1155
|2005.03.24 19:00
|expiration
|377
|0.10
|1.8741
|1.8701
|0.0000
|1156
|2005.03.25 10:00
|buy stop
|379
|0.10
|1.8724
|1.8684
|0.0000
|1157
|2005.03.25 10:00
|sell stop
|380
|0.10
|1.8683
|1.8723
|0.0000
|1158
|2005.03.25 10:06
|buy
|379
|0.10
|1.8724
|1.8684
|0.0000
|1159
|2005.03.25 13:56
|s/l
|379
|0.10
|1.8684
|1.8684
|0.0000
|-40.00
|10956.00
|1160
|2005.03.25 13:56
|sell
|380
|0.10
|1.8683
|1.8723
|0.0000
|1161
|2005.03.25 19:07
|close
|380
|0.10
|1.8688
|1.8723
|0.0000
|-5.00
|10951.00
|1162
|2005.03.28 10:00
|buy stop
|381
|0.10
|1.8633
|1.8608
|0.0000
|1163
|2005.03.28 10:00
|sell stop
|382
|0.10
|1.8608
|1.8633
|0.0000
|1164
|2005.03.28 10:25
|buy
|381
|0.10
|1.8633
|1.8608
|0.0000
|1165
|2005.03.28 15:49
|s/l
|381
|0.10
|1.8608
|1.8608
|0.0000
|-25.00
|10926.00
|1166
|2005.03.28 15:49
|sell
|382
|0.10
|1.8608
|1.8633
|0.0000
|1167
|2005.03.28 16:06
|s/l
|382
|0.10
|1.8633
|1.8633
|0.0000
|-25.00
|10901.00
|1168
|2005.03.29 10:00
|buy stop
|383
|0.10
|1.8740
|1.8700
|0.0000
|1169
|2005.03.29 10:00
|sell stop
|384
|0.10
|1.8700
|1.8740
|0.0000
|1170
|2005.03.29 10:31
|buy
|383
|0.10
|1.8740
|1.8700
|0.0000
|1171
|2005.03.29 19:00
|expiration
|384
|0.10
|1.8700
|1.8740
|0.0000
|1172
|2005.03.29 19:01
|close
|383
|0.10
|1.8743
|1.8700
|0.0000
|3.00
|10904.00
|1173
|2005.03.30 10:00
|buy stop
|385
|0.10
|1.8812
|1.8783
|0.0000
|1174
|2005.03.30 10:00
|sell stop
|386
|0.10
|1.8783
|1.8812
|0.0000
|1175
|2005.03.30 10:43
|sell
|386
|0.10
|1.8783
|1.8812
|0.0000
|1176
|2005.03.30 11:06
|s/l
|386
|0.10
|1.8812
|1.8812
|0.0000
|-29.00
|10875.00
|1177
|2005.03.30 11:06
|buy
|385
|0.10
|1.8812
|1.8783
|0.0000
|1178
|2005.03.30 19:01
|close
|385
|0.10
|1.8805
|1.8783
|0.0000
|-7.00
|10868.00
|1179
|2005.03.31 10:00
|buy stop
|387
|0.10
|1.8803
|1.8763
|0.0000
|1180
|2005.03.31 10:00
|sell stop
|388
|0.10
|1.8763
|1.8803
|0.0000
|1181
|2005.03.31 10:07
|buy
|387
|0.10
|1.8803
|1.8763
|0.0000
|1182
|2005.03.31 15:30
|modify
|387
|0.10
|1.8803
|1.8803
|0.0000
|1183
|2005.03.31 19:00
|expiration
|388
|0.10
|1.8763
|1.8803
|0.0000
|1184
|2005.03.31 19:01
|close
|387
|0.10
|1.8883
|1.8803
|0.0000
|80.00
|10948.00
|1185
|2005.04.01 10:00
|buy stop
|389
|0.10
|1.8897
|1.8862
|0.0000
|1186
|2005.04.01 10:00
|sell stop
|390
|0.10
|1.8862
|1.8897
|0.0000
|1187
|2005.04.01 10:41
|sell
|390
|0.10
|1.8862
|1.8897
|0.0000
|1188
|2005.04.01 15:09
|s/l
|390
|0.10
|1.8897
|1.8897
|0.0000
|-35.00
|10913.00
|1189
|2005.04.01 15:09
|buy
|389
|0.10
|1.8897
|1.8862
|0.0000
|1190
|2005.04.01 15:30
|modify
|389
|0.10
|1.8897
|1.8897
|0.0000
|1191
|2005.04.01 16:13
|s/l
|389
|0.10
|1.8897
|1.8897
|0.0000
|0.00
|10913.00
|1192
|2005.04.04 10:00
|buy stop
|391
|0.10
|1.8789
|1.8749
|0.0000
|1193
|2005.04.04 10:00
|sell stop
|392
|0.10
|1.8736
|1.8776
|0.0000
|1194
|2005.04.04 10:18
|sell
|392
|0.10
|1.8736
|1.8776
|0.0000
|1195
|2005.04.04 11:36
|s/l
|392
|0.10
|1.8776
|1.8776
|0.0000
|-40.00
|10873.00
|1196
|2005.04.04 19:00
|expiration
|391
|0.10
|1.8789
|1.8749
|0.0000
|1197
|2005.04.05 10:00
|buy stop
|393
|0.10
|1.8755
|1.8724
|0.0000
|1198
|2005.04.05 10:00
|sell stop
|394
|0.10
|1.8724
|1.8755
|0.0000
|1199
|2005.04.05 10:12
|buy
|393
|0.10
|1.8755
|1.8724
|0.0000
|1200
|2005.04.05 13:37
|s/l
|393
|0.10
|1.8724
|1.8724
|0.0000
|-31.00
|10842.00
|1201
|2005.04.05 13:37
|sell
|394
|0.10
|1.8724
|1.8755
|0.0000
|1202
|2005.04.05 14:36
|s/l
|394
|0.10
|1.8755
|1.8755
|0.0000
|-31.00
|10811.00
|1203
|2005.04.06 10:00
|buy stop
|395
|0.10
|1.8836
|1.8810
|0.0000
|1204
|2005.04.06 10:00
|sell stop
|396
|0.10
|1.8810
|1.8836
|0.0000
|1205
|2005.04.06 10:13
|sell
|396
|0.10
|1.8810
|1.8836
|0.0000
|1206
|2005.04.06 11:30
|s/l
|396
|0.10
|1.8836
|1.8836
|0.0000
|-26.00
|10785.00
|1207
|2005.04.06 11:30
|buy
|395
|0.10
|1.8836
|1.8810
|0.0000
|1208
|2005.04.06 11:50
|s/l
|395
|0.10
|1.8810
|1.8810
|0.0000
|-26.00
|10759.00
|1209
|2005.04.07 10:00
|buy stop
|397
|0.10
|1.8856
|1.8818
|0.0000
|1210
|2005.04.07 10:00
|sell stop
|398
|0.10
|1.8818
|1.8856
|0.0000
|1211
|2005.04.07 10:04
|buy
|397
|0.10
|1.8856
|1.8818
|0.0000
|1212
|2005.04.07 10:30
|s/l
|397
|0.10
|1.8818
|1.8818
|0.0000
|-38.00
|10721.00
|1213
|2005.04.07 10:30
|sell
|398
|0.10
|1.8818
|1.8856
|0.0000
|1214
|2005.04.07 11:28
|modify
|398
|0.10
|1.8818
|1.8818
|0.0000
|1215
|2005.04.07 19:02
|close
|398
|0.10
|1.8772
|1.8818
|0.0000
|46.00
|10767.00
|1216
|2005.04.08 10:00
|buy stop
|399
|0.10
|1.8705
|1.8666
|0.0000
|1217
|2005.04.08 10:00
|sell stop
|400
|0.10
|1.8666
|1.8705
|0.0000
|1218
|2005.04.08 11:43
|buy
|399
|0.10
|1.8705
|1.8666
|0.0000
|1219
|2005.04.08 16:54
|modify
|399
|0.10
|1.8705
|1.8705
|0.0000
|1220
|2005.04.08 19:00
|expiration
|400
|0.10
|1.8666
|1.8705
|0.0000
|1221
|2005.04.08 19:01
|close
|399
|0.10
|1.8821
|1.8705
|0.0000
|116.00
|10883.00
|1222
|2005.04.11 10:00
|buy stop
|401
|0.10
|1.8876
|1.8836
|0.0000
|1223
|2005.04.11 10:00
|sell stop
|402
|0.10
|1.8827
|1.8867
|0.0000
|1224
|2005.04.11 10:01
|buy
|401
|0.10
|1.8876
|1.8836
|0.0000
|1225
|2005.04.11 10:32
|modify
|401
|0.10
|1.8876
|1.8876
|0.0000
|1226
|2005.04.11 19:00
|expiration
|402
|0.10
|1.8827
|1.8867
|0.0000
|1227
|2005.04.11 19:01
|close
|401
|0.10
|1.8917
|1.8876
|0.0000
|41.00
|10924.00
|1228
|2005.04.12 10:00
|buy stop
|403
|0.10
|1.8941
|1.8905
|0.0000
|1229
|2005.04.12 10:00
|sell stop
|404
|0.10
|1.8905
|1.8941
|0.0000
|1230
|2005.04.12 11:16
|buy
|403
|0.10
|1.8941
|1.8905
|0.0000
|1231
|2005.04.12 14:29
|s/l
|403
|0.10
|1.8905
|1.8905
|0.0000
|-36.00
|10888.00
|1232
|2005.04.12 14:29
|sell
|404
|0.10
|1.8905
|1.8941
|0.0000
|1233
|2005.04.12 14:29
|s/l
|404
|0.10
|1.8941
|1.8941
|0.0000
|-36.00
|10852.00
|1234
|2005.04.13 10:00
|buy stop
|405
|0.10
|1.8951
|1.8922
|0.0000
|1235
|2005.04.13 10:00
|sell stop
|406
|0.10
|1.8922
|1.8951
|0.0000
|1236
|2005.04.13 10:01
|buy
|405
|0.10
|1.8951
|1.8922
|0.0000
|1237
|2005.04.13 11:59
|s/l
|405
|0.10
|1.8922
|1.8922
|0.0000
|-29.00
|10823.00
|1238
|2005.04.13 11:59
|sell
|406
|0.10
|1.8922
|1.8951
|0.0000
|1239
|2005.04.13 14:36
|s/l
|406
|0.10
|1.8951
|1.8951
|0.0000
|-29.00
|10794.00
|1240
|2005.04.14 10:00
|buy stop
|407
|0.10
|1.8902
|1.8865
|0.0000
|1241
|2005.04.14 10:00
|sell stop
|408
|0.10
|1.8865
|1.8902
|0.0000
|1242
|2005.04.14 11:05
|sell
|408
|0.10
|1.8865
|1.8902
|0.0000
|1243
|2005.04.14 13:13
|modify
|408
|0.10
|1.8865
|1.8865
|0.0000
|1244
|2005.04.14 19:00
|expiration
|407
|0.10
|1.8902
|1.8865
|0.0000
|1245
|2005.04.14 19:01
|close
|408
|0.10
|1.8812
|1.8865
|0.0000
|53.00
|10847.00
|1246
|2005.04.15 10:00
|buy stop
|409
|0.10
|1.8831
|1.8791
|0.0000
|1247
|2005.04.15 10:00
|sell stop
|410
|0.10
|1.8779
|1.8819
|0.0000
|1248
|2005.04.15 10:12
|buy
|409
|0.10
|1.8831
|1.8791
|0.0000
|1249
|2005.04.15 13:41
|modify
|409
|0.10
|1.8831
|1.8831
|0.0000
|1250
|2005.04.15 15:00
|s/l
|409
|0.10
|1.8831
|1.8831
|0.0000
|0.00
|10847.00
|1251
|2005.04.15 19:00
|expiration
|410
|0.10
|1.8779
|1.8819
|0.0000
|1252
|2005.04.18 10:00
|buy stop
|411
|0.10
|1.8973
|1.8933
|0.0000
|1253
|2005.04.18 10:00
|sell stop
|412
|0.10
|1.8914
|1.8954
|0.0000
|1254
|2005.04.18 10:23
|buy
|411
|0.10
|1.8973
|1.8933
|0.0000
|1255
|2005.04.18 15:14
|modify
|411
|0.10
|1.8973
|1.8973
|0.0000
|1256
|2005.04.18 19:00
|expiration
|412
|0.10
|1.8914
|1.8954
|0.0000
|1257
|2005.04.18 19:01
|close
|411
|0.10
|1.9030
|1.8973
|0.0000
|57.00
|10904.00
|1258
|2005.04.19 10:00
|buy stop
|413
|0.10
|1.9098
|1.9058
|0.0000
|1259
|2005.04.19 10:00
|sell stop
|414
|0.10
|1.9040
|1.9080
|0.0000
|1260
|2005.04.19 10:30
|buy
|413
|0.10
|1.9098
|1.9058
|0.0000
|1261
|2005.04.19 11:00
|s/l
|413
|0.10
|1.9058
|1.9058
|0.0000
|-40.00
|10864.00
|1262
|2005.04.19 19:00
|expiration
|414
|0.10
|1.9040
|1.9080
|0.0000
|1263
|2005.04.20 10:00
|buy stop
|415
|0.10
|1.9191
|1.9151
|0.0000
|1264
|2005.04.20 10:00
|sell stop
|416
|0.10
|1.9149
|1.9189
|0.0000
|1265
|2005.04.20 10:30
|sell
|416
|0.10
|1.9149
|1.9189
|0.0000
|1266
|2005.04.20 14:36
|modify
|416
|0.10
|1.9149
|1.9149
|0.0000
|1267
|2005.04.20 15:57
|s/l
|416
|0.10
|1.9149
|1.9149
|0.0000
|0.00
|10864.00
|1268
|2005.04.20 17:20
|buy
|415
|0.10
|1.9191
|1.9151
|0.0000
|1269
|2005.04.20 19:02
|close
|415
|0.10
|1.9188
|1.9151
|0.0000
|-3.00
|10861.00
|1270
|2005.04.21 10:00
|buy stop
|417
|0.10
|1.9184
|1.9149
|0.0000
|1271
|2005.04.21 10:00
|sell stop
|418
|0.10
|1.9149
|1.9184
|0.0000
|1272
|2005.04.21 10:30
|sell
|418
|0.10
|1.9149
|1.9184
|0.0000
|1273
|2005.04.21 12:53
|modify
|418
|0.10
|1.9149
|1.9149
|0.0000
|1274
|2005.04.21 19:00
|expiration
|417
|0.10
|1.9184
|1.9149
|0.0000
|1275
|2005.04.21 19:01
|close
|418
|0.10
|1.9086
|1.9149
|0.0000
|63.00
|10924.00
|1276
|2005.04.22 10:00
|sell stop
|419
|0.10
|1.9076
|1.9116
|0.0000
|1277
|2005.04.22 10:30
|buy stop
|420
|0.10
|1.9130
|1.9090
|0.0000
|1278
|2005.04.22 10:30
|buy
|420
|0.10
|1.9130
|1.9090
|0.0000
|1279
|2005.04.22 19:00
|expiration
|419
|0.10
|1.9076
|1.9116
|0.0000
|1280
|2005.04.22 19:01
|close
|420
|0.10
|1.9133
|1.9090
|0.0000
|3.00
|10927.00
|1281
|2005.04.25 10:00
|buy stop
|421
|0.10
|1.9159
|1.9124
|0.0000
|1282
|2005.04.25 10:00
|sell stop
|422
|0.10
|1.9124
|1.9159
|0.0000
|1283
|2005.04.25 10:28
|sell
|422
|0.10
|1.9124
|1.9159
|0.0000
|1284
|2005.04.25 11:22
|modify
|422
|0.10
|1.9124
|1.9124
|0.0000
|1285
|2005.04.25 11:57
|s/l
|422
|0.10
|1.9124
|1.9124
|0.0000
|0.00
|10927.00
|1286
|2005.04.25 19:00
|expiration
|421
|0.10
|1.9159
|1.9124
|0.0000
|1287
|2005.04.26 10:00
|buy stop
|423
|0.10
|1.9092
|1.9052
|0.0000
|1288
|2005.04.26 10:00
|sell stop
|424
|0.10
|1.9040
|1.9080
|0.0000
|1289
|2005.04.26 13:06
|sell
|424
|0.10
|1.9040
|1.9080
|0.0000
|1290
|2005.04.26 14:30
|s/l
|424
|0.10
|1.9080
|1.9080
|0.0000
|-40.00
|10887.00
|1291
|2005.04.26 19:01
|expiration
|423
|0.10
|1.9092
|1.9052
|0.0000
|1292
|2005.04.27 10:00
|buy stop
|425
|0.10
|1.9022
|1.8985
|0.0000
|1293
|2005.04.27 10:00
|sell stop
|426
|0.10
|1.8985
|1.9022
|0.0000
|1294
|2005.04.27 14:17
|buy
|425
|0.10
|1.9022
|1.8985
|0.0000
|1295
|2005.04.27 14:42
|modify
|425
|0.10
|1.9022
|1.9022
|0.0000
|1296
|2005.04.27 18:15
|s/l
|425
|0.10
|1.9022
|1.9022
|0.0000
|0.00
|10887.00
|1297
|2005.04.27 19:00
|expiration
|426
|0.10
|1.8985
|1.9022
|0.0000
|1298
|2005.04.28 10:00
|buy stop
|427
|0.10
|1.9037
|1.9008
|0.0000
|1299
|2005.04.28 10:00
|sell stop
|428
|0.10
|1.9008
|1.9037
|0.0000
|1300
|2005.04.28 10:23
|buy
|427
|0.10
|1.9037
|1.9008
|0.0000
|1301
|2005.04.28 13:31
|modify
|427
|0.10
|1.9037
|1.9037
|0.0000
|1302
|2005.04.28 14:31
|s/l
|427
|0.10
|1.9037
|1.9037
|0.0000
|0.00
|10887.00
|1303
|2005.04.28 19:00
|expiration
|428
|0.10
|1.9008
|1.9037
|0.0000
|1304
|2005.04.29 10:00
|buy stop
|429
|0.10
|1.9153
|1.9113
|0.0000
|1305
|2005.04.29 10:00
|sell stop
|430
|0.10
|1.9113
|1.9153
|0.0000
|1306
|2005.04.29 10:21
|sell
|430
|0.10
|1.9113
|1.9153
|0.0000
|1307
|2005.04.29 19:00
|expiration
|429
|0.10
|1.9153
|1.9113
|0.0000
|1308
|2005.04.29 19:01
|close
|430
|0.10
|1.9103
|1.9153
|0.0000
|10.00
|10897.00
|1309
|2005.05.02 10:00
|buy stop
|431
|0.10
|1.9043
|1.9018
|0.0000
|1310
|2005.05.02 10:00
|sell stop
|432
|0.10
|1.9018
|1.9043
|0.0000
|1311
|2005.05.02 10:27
|buy
|431
|0.10
|1.9043
|1.9018
|0.0000
|1312
|2005.05.02 14:19
|s/l
|431
|0.10
|1.9018
|1.9018
|0.0000
|-25.00
|10872.00
|1313
|2005.05.02 14:19
|sell
|432
|0.10
|1.9018
|1.9043
|0.0000
|1314
|2005.05.02 15:39
|modify
|432
|0.10
|1.9018
|1.9018
|0.0000
|1315
|2005.05.02 19:01
|close
|432
|0.10
|1.8934
|1.9018
|0.0000
|84.00
|10956.00
|1316
|2005.05.03 10:00
|buy stop
|433
|0.10
|1.8953
|1.8922
|0.0000
|1317
|2005.05.03 10:00
|sell stop
|434
|0.10
|1.8922
|1.8953
|0.0000
|1318
|2005.05.03 11:14
|buy
|433
|0.10
|1.8953
|1.8922
|0.0000
|1319
|2005.05.03 12:33
|s/l
|433
|0.10
|1.8922
|1.8922
|0.0000
|-31.00
|10925.00
|1320
|2005.05.03 12:33
|sell
|434
|0.10
|1.8922
|1.8953
|0.0000
|1321
|2005.05.03 15:23
|s/l
|434
|0.10
|1.8953
|1.8953
|0.0000
|-31.00
|10894.00
|1322
|2005.05.04 10:00
|buy stop
|435
|0.10
|1.9001
|1.8966
|0.0000
|1323
|2005.05.04 10:00
|sell stop
|436
|0.10
|1.8966
|1.9001
|0.0000
|1324
|2005.05.04 10:44
|buy
|435
|0.10
|1.9001
|1.8966
|0.0000
|1325
|2005.05.04 19:00
|expiration
|436
|0.10
|1.8966
|1.9001
|0.0000
|1326
|2005.05.04 19:01
|close
|435
|0.10
|1.9001
|1.8966
|0.0000
|0.00
|10894.00
|1327
|2005.05.05 10:00
|buy stop
|437
|0.10
|1.9062
|1.9035
|0.0000
|1328
|2005.05.05 10:00
|sell stop
|438
|0.10
|1.9035
|1.9062
|0.0000
|1329
|2005.05.05 10:09
|sell
|438
|0.10
|1.9035
|1.9062
|0.0000
|1330
|2005.05.05 14:36
|s/l
|438
|0.10
|1.9062
|1.9062
|0.0000
|-27.00
|10867.00
|1331
|2005.05.05 14:36
|buy
|437
|0.10
|1.9062
|1.9035
|0.0000
|1332
|2005.05.05 15:25
|s/l
|437
|0.10
|1.9035
|1.9035
|0.0000
|-27.00
|10840.00
|1333
|2005.05.06 10:00
|buy stop
|439
|0.10
|1.9010
|1.8970
|0.0000
|1334
|2005.05.06 10:00
|sell stop
|440
|0.10
|1.8949
|1.8989
|0.0000
|1335
|2005.05.06 14:30
|sell
|440
|0.10
|1.8949
|1.8989
|0.0000
|1336
|2005.05.06 14:47
|modify
|440
|0.10
|1.8949
|1.8949
|0.0000
|1337
|2005.05.06 15:39
|s/l
|440
|0.10
|1.8949
|1.8949
|0.0000
|0.00
|10840.00
|1338
|2005.05.06 19:00
|expiration
|439
|0.10
|1.9010
|1.8970
|0.0000
|1339
|2005.05.09 10:00
|buy stop
|441
|0.10
|1.8881
|1.8841
|0.0000
|1340
|2005.05.09 10:00
|sell stop
|442
|0.10
|1.8840
|1.8880
|0.0000
|1341
|2005.05.09 10:17
|buy
|441
|0.10
|1.8881
|1.8841
|0.0000
|1342
|2005.05.09 10:35
|s/l
|441
|0.10
|1.8841
|1.8841
|0.0000
|-40.00
|10800.00
|1343
|2005.05.09 10:36
|sell
|442
|0.10
|1.8840
|1.8880
|0.0000
|1344
|2005.05.09 19:01
|close
|442
|0.10
|1.8822
|1.8880
|0.0000
|18.00
|10818.00
|1345
|2005.05.10 10:00
|buy stop
|443
|0.10
|1.8791
|1.8756
|0.0000
|1346
|2005.05.10 10:00
|sell stop
|444
|0.10
|1.8756
|1.8791
|0.0000
|1347
|2005.05.10 10:42
|buy
|443
|0.10
|1.8791
|1.8756
|0.0000
|1348
|2005.05.10 12:50
|modify
|443
|0.10
|1.8791
|1.8791
|0.0000
|1349
|2005.05.10 19:00
|expiration
|444
|0.10
|1.8756
|1.8791
|0.0000
|1350
|2005.05.10 19:01
|close
|443
|0.10
|1.8813
|1.8791
|0.0000
|22.00
|10840.00
|1351
|2005.05.11 10:00
|buy stop
|445
|0.10
|1.8869
|1.8842
|0.0000
|1352
|2005.05.11 10:00
|sell stop
|446
|0.10
|1.8842
|1.8869
|0.0000
|1353
|2005.05.11 10:00
|buy
|445
|0.10
|1.8869
|1.8842
|0.0000
|1354
|2005.05.11 10:44
|modify
|445
|0.10
|1.8869
|1.8869
|0.0000
|1355
|2005.05.11 11:31
|s/l
|445
|0.10
|1.8869
|1.8869
|0.0000
|0.00
|10840.00
|1356
|2005.05.11 12:00
|sell
|446
|0.10
|1.8842
|1.8869
|0.0000
|1357
|2005.05.11 14:30
|modify
|446
|0.10
|1.8842
|1.8842
|0.0000
|1358
|2005.05.11 19:01
|close
|446
|0.10
|1.8726
|1.8842
|0.0000
|116.00
|10956.00
|1359
|2005.05.12 10:00
|buy stop
|447
|0.10
|1.8679
|1.8639
|0.0000
|1360
|2005.05.12 10:00
|sell stop
|448
|0.10
|1.8625
|1.8665
|0.0000
|1361
|2005.05.12 11:29
|buy
|447
|0.10
|1.8679
|1.8639
|0.0000
|1362
|2005.05.12 14:30
|s/l
|447
|0.10
|1.8639
|1.8639
|0.0000
|-40.00
|10916.00
|1363
|2005.05.12 14:32
|sell
|448
|0.10
|1.8625
|1.8665
|0.0000
|1364
|2005.05.12 17:16
|s/l
|448
|0.10
|1.8665
|1.8665
|0.0000
|-40.00
|10876.00
|1365
|2005.05.13 10:00
|buy stop
|449
|0.10
|1.8635
|1.8598
|0.0000
|1366
|2005.05.13 10:00
|sell stop
|450
|0.10
|1.8598
|1.8635
|0.0000
|1367
|2005.05.13 10:45
|sell
|450
|0.10
|1.8598
|1.8635
|0.0000
|1368
|2005.05.13 12:04
|modify
|450
|0.10
|1.8598
|1.8598
|0.0000
|1369
|2005.05.13 19:00
|expiration
|449
|0.10
|1.8635
|1.8598
|0.0000
|1370
|2005.05.13 19:01
|close
|450
|0.10
|1.8492
|1.8598
|0.0000
|106.00
|10982.00
|1371
|2005.05.16 10:00
|buy stop
|451
|0.10
|1.8441
|1.8401
|0.0000
|1372
|2005.05.16 10:00
|sell stop
|452
|0.10
|1.8389
|1.8429
|0.0000
|1373
|2005.05.16 11:04
|sell
|452
|0.10
|1.8389
|1.8429
|0.0000
|1374
|2005.05.16 11:17
|s/l
|452
|0.10
|1.8429
|1.8429
|0.0000
|-40.00
|10942.00
|1375
|2005.05.16 11:27
|buy
|451
|0.10
|1.8441
|1.8401
|0.0000
|1376
|2005.05.16 12:17
|s/l
|451
|0.10
|1.8401
|1.8401
|0.0000
|-40.00
|10902.00
|1377
|2005.05.17 10:00
|buy stop
|453
|0.10
|1.8391
|1.8352
|0.0000
|1378
|2005.05.17 10:00
|sell stop
|454
|0.10
|1.8352
|1.8391
|0.0000
|1379
|2005.05.17 10:40
|buy
|453
|0.10
|1.8391
|1.8352
|0.0000
|1380
|2005.05.17 19:00
|expiration
|454
|0.10
|1.8352
|1.8391
|0.0000
|1381
|2005.05.17 19:02
|close
|453
|0.10
|1.8395
|1.8352
|0.0000
|4.00
|10906.00
|1382
|2005.05.18 10:00
|buy stop
|455
|0.10
|1.8347
|1.8316
|0.0000
|1383
|2005.05.18 10:00
|sell stop
|456
|0.10
|1.8316
|1.8347
|0.0000
|1384
|2005.05.18 10:13
|buy
|455
|0.10
|1.8347
|1.8316
|0.0000
|1385
|2005.05.18 11:05
|s/l
|455
|0.10
|1.8316
|1.8316
|0.0000
|-31.00
|10875.00
|1386
|2005.05.18 11:05
|sell
|456
|0.10
|1.8316
|1.8347
|0.0000
|1387
|2005.05.18 14:30
|s/l
|456
|0.10
|1.8347
|1.8347
|0.0000
|-31.00
|10844.00
|1388
|2005.05.19 10:00
|buy stop
|457
|0.10
|1.8412
|1.8381
|0.0000
|1389
|2005.05.19 10:00
|sell stop
|458
|0.10
|1.8381
|1.8412
|0.0000
|1390
|2005.05.19 10:22
|sell
|458
|0.10
|1.8381
|1.8412
|0.0000
|1391
|2005.05.19 10:30
|s/l
|458
|0.10
|1.8412
|1.8412
|0.0000
|-31.00
|10813.00
|1392
|2005.05.19 10:30
|buy
|457
|0.10
|1.8412
|1.8381
|0.0000
|1393
|2005.05.19 13:46
|s/l
|457
|0.10
|1.8381
|1.8381
|0.0000
|-31.00
|10782.00
|1394
|2005.05.20 10:00
|sell stop
|459
|0.10
|1.8350
|1.8385
|0.0000
|1395
|2005.05.20 13:42
|sell
|459
|0.10
|1.8350
|1.8385
|0.0000
|1396
|2005.05.20 14:52
|modify
|459
|0.10
|1.8350
|1.8350
|0.0000
|1397
|2005.05.20 19:01
|close
|459
|0.10
|1.8250
|1.8350
|0.0000
|100.00
|10882.00
|1398
|2005.05.23 10:00
|buy stop
|460
|0.10
|1.8305
|1.8265
|0.0000
|1399
|2005.05.23 10:00
|sell stop
|461
|0.10
|1.8248
|1.8288
|0.0000
|1400
|2005.05.23 16:20
|buy
|460
|0.10
|1.8305
|1.8265
|0.0000
|1401
|2005.05.23 18:28
|s/l
|460
|0.10
|1.8265
|1.8265
|0.0000
|-40.00
|10842.00
|1402
|2005.05.23 19:00
|expiration
|461
|0.10
|1.8248
|1.8288
|0.0000
|1403
|2005.05.24 10:00
|buy stop
|462
|0.10
|1.8321
|1.8289
|0.0000
|1404
|2005.05.24 10:00
|sell stop
|463
|0.10
|1.8289
|1.8321
|0.0000
|1405
|2005.05.24 10:02
|buy
|462
|0.10
|1.8321
|1.8289
|0.0000
|1406
|2005.05.24 11:11
|s/l
|462
|0.10
|1.8289
|1.8289
|0.0000
|-32.00
|10810.00
|1407
|2005.05.24 11:11
|sell
|463
|0.10
|1.8289
|1.8321
|0.0000
|1408
|2005.05.24 12:15
|s/l
|463
|0.10
|1.8321
|1.8321
|0.0000
|-32.00
|10778.00
|1409
|2005.05.25 10:00
|buy stop
|464
|0.10
|1.8298
|1.8259
|0.0000
|1410
|2005.05.25 10:00
|sell stop
|465
|0.10
|1.8259
|1.8298
|0.0000
|1411
|2005.05.25 10:30
|sell
|465
|0.10
|1.8259
|1.8298
|0.0000
|1412
|2005.05.25 15:04
|s/l
|465
|0.10
|1.8298
|1.8298
|0.0000
|-39.00
|10739.00
|1413
|2005.05.25 15:04
|buy
|464
|0.10
|1.8298
|1.8259
|0.0000
|1414
|2005.05.25 19:01
|close
|464
|0.10
|1.8315
|1.8259
|0.0000
|17.00
|10756.00
|1415
|2005.05.26 10:00
|buy stop
|466
|0.10
|1.8253
|1.8223
|0.0000
|1416
|2005.05.26 10:00
|sell stop
|467
|0.10
|1.8223
|1.8253
|0.0000
|1417
|2005.05.26 10:40
|buy
|466
|0.10
|1.8253
|1.8223
|0.0000
|1418
|2005.05.26 13:58
|s/l
|466
|0.10
|1.8223
|1.8223
|0.0000
|-30.00
|10726.00
|1419
|2005.05.26 13:58
|sell
|467
|0.10
|1.8223
|1.8253
|0.0000
|1420
|2005.05.26 15:40
|s/l
|467
|0.10
|1.8253
|1.8253
|0.0000
|-30.00
|10696.00
|1421
|2005.05.27 10:00
|buy stop
|468
|0.10
|1.8262
|1.8222
|0.0000
|1422
|2005.05.27 10:00
|sell stop
|469
|0.10
|1.8219
|1.8259
|0.0000
|1423
|2005.05.27 12:05
|sell
|469
|0.10
|1.8219
|1.8259
|0.0000
|1424
|2005.05.27 13:40
|s/l
|469
|0.10
|1.8259
|1.8259
|0.0000
|-40.00
|10656.00
|1425
|2005.05.27 13:40
|buy
|468
|0.10
|1.8262
|1.8222
|0.0000
|1426
|2005.05.27 15:42
|s/l
|468
|0.10
|1.8222
|1.8222
|0.0000
|-40.00
|10616.00
|1427
|2005.05.30 10:00
|buy stop
|470
|0.10
|1.8258
|1.8229
|0.0000
|1428
|2005.05.30 10:00
|sell stop
|471
|0.10
|1.8229
|1.8258
|0.0000
|1429
|2005.05.30 13:03
|sell
|471
|0.10
|1.8229
|1.8258
|0.0000
|1430
|2005.05.30 19:08
|expiration
|470
|0.10
|1.8258
|1.8229
|0.0000
|1431
|2005.05.30 19:08
|close
|471
|0.10
|1.8233
|1.8258
|0.0000
|-4.00
|10612.00
|1432
|2005.05.31 10:00
|sell stop
|472
|0.10
|1.8137
|1.8177
|0.0000
|1433
|2005.05.31 10:15
|buy stop
|473
|0.10
|1.8191
|1.8151
|0.0000
|1434
|2005.05.31 10:37
|buy
|473
|0.10
|1.8191
|1.8151
|0.0000
|1435
|2005.05.31 15:20
|modify
|473
|0.10
|1.8191
|1.8191
|0.0000
|1436
|2005.05.31 19:00
|expiration
|472
|0.10
|1.8137
|1.8177
|0.0000
|1437
|2005.05.31 19:01
|close
|473
|0.10
|1.8224
|1.8191
|0.0000
|33.00
|10645.00
|1438
|2005.06.01 10:00
|buy stop
|474
|0.10
|1.8216
|1.8176
|0.0000
|1439
|2005.06.01 10:00
|sell stop
|475
|0.10
|1.8175
|1.8215
|0.0000
|1440
|2005.06.01 10:01
|sell
|475
|0.10
|1.8175
|1.8215
|0.0000
|1441
|2005.06.01 11:35
|modify
|475
|0.10
|1.8175
|1.8175
|0.0000
|1442
|2005.06.01 19:00
|expiration
|474
|0.10
|1.8216
|1.8176
|0.0000
|1443
|2005.06.01 19:01
|close
|475
|0.10
|1.8120
|1.8175
|0.0000
|55.00
|10700.00
|1444
|2005.06.02 10:00
|buy stop
|476
|0.10
|1.8193
|1.8153
|0.0000
|1445
|2005.06.02 10:00
|sell stop
|477
|0.10
|1.8135
|1.8175
|0.0000
|1446
|2005.06.02 10:29
|buy
|476
|0.10
|1.8193
|1.8153
|0.0000
|1447
|2005.06.02 11:57
|s/l
|476
|0.10
|1.8153
|1.8153
|0.0000
|-40.00
|10660.00
|1448
|2005.06.02 15:14
|sell
|477
|0.10
|1.8135
|1.8175
|0.0000
|1449
|2005.06.02 16:46
|s/l
|477
|0.10
|1.8175
|1.8175
|0.0000
|-40.00
|10620.00
|1450
|2005.06.03 10:00
|buy stop
|478
|0.10
|1.8199
|1.8159
|0.0000
|1451
|2005.06.03 10:00
|sell stop
|479
|0.10
|1.8156
|1.8196
|0.0000
|1452
|2005.06.03 12:10
|sell
|479
|0.10
|1.8156
|1.8196
|0.0000
|1453
|2005.06.03 13:17
|s/l
|479
|0.10
|1.8196
|1.8196
|0.0000
|-40.00
|10580.00
|1454
|2005.06.03 13:18
|buy
|478
|0.10
|1.8199
|1.8159
|0.0000
|1455
|2005.06.03 15:28
|s/l
|478
|0.10
|1.8159
|1.8159
|0.0000
|-40.00
|10540.00
|1456
|2005.06.06 10:00
|buy stop
|480
|0.10
|1.8195
|1.8169
|0.0000
|1457
|2005.06.06 10:00
|sell stop
|481
|0.10
|1.8169
|1.8195
|0.0000
|1458
|2005.06.06 10:36
|buy
|480
|0.10
|1.8195
|1.8169
|0.0000
|1459
|2005.06.06 19:00
|expiration
|481
|0.10
|1.8169
|1.8195
|0.0000
|1460
|2005.06.06 19:01
|close
|480
|0.10
|1.8224
|1.8169
|0.0000
|29.00
|10569.00
|1461
|2005.06.07 10:00
|buy stop
|482
|0.10
|1.8304
|1.8267
|0.0000
|1462
|2005.06.07 10:00
|sell stop
|483
|0.10
|1.8267
|1.8304
|0.0000
|1463
|2005.06.07 10:25
|buy
|482
|0.10
|1.8304
|1.8267
|0.0000
|1464
|2005.06.07 18:38
|modify
|482
|0.10
|1.8304
|1.8304
|0.0000
|1465
|2005.06.07 19:00
|expiration
|483
|0.10
|1.8267
|1.8304
|0.0000
|1466
|2005.06.07 19:01
|close
|482
|0.10
|1.8342
|1.8304
|0.0000
|38.00
|10607.00
|1467
|2005.06.08 10:00
|buy stop
|484
|0.10
|1.8383
|1.8350
|0.0000
|1468
|2005.06.08 10:00
|sell stop
|485
|0.10
|1.8350
|1.8383
|0.0000
|1469
|2005.06.08 12:48
|sell
|485
|0.10
|1.8350
|1.8383
|0.0000
|1470
|2005.06.08 15:25
|s/l
|485
|0.10
|1.8383
|1.8383
|0.0000
|-33.00
|10574.00
|1471
|2005.06.08 15:25
|buy
|484
|0.10
|1.8383
|1.8350
|0.0000
|1472
|2005.06.08 18:12
|s/l
|484
|0.10
|1.8350
|1.8350
|0.0000
|-33.00
|10541.00
|1473
|2005.06.09 10:00
|buy stop
|486
|0.10
|1.8256
|1.8228
|0.0000
|1474
|2005.06.09 10:00
|sell stop
|487
|0.10
|1.8228
|1.8256
|0.0000
|1475
|2005.06.09 10:04
|buy
|486
|0.10
|1.8256
|1.8228
|0.0000
|1476
|2005.06.09 13:13
|s/l
|486
|0.10
|1.8228
|1.8228
|0.0000
|-28.00
|10513.00
|1477
|2005.06.09 13:13
|sell
|487
|0.10
|1.8228
|1.8256
|0.0000
|1478
|2005.06.09 16:05
|s/l
|487
|0.10
|1.8256
|1.8256
|0.0000
|-28.00
|10485.00
|1479
|2005.06.10 10:00
|buy stop
|488
|0.10
|1.8210
|1.8173
|0.0000
|1480
|2005.06.10 10:00
|sell stop
|489
|0.10
|1.8173
|1.8210
|0.0000
|1481
|2005.06.10 10:11
|buy
|488
|0.10
|1.8210
|1.8173
|0.0000
|1482
|2005.06.10 11:37
|modify
|488
|0.10
|1.8210
|1.8210
|0.0000
|1483
|2005.06.10 14:30
|s/l
|488
|0.10
|1.8210
|1.8210
|0.0000
|0.00
|10485.00
|1484
|2005.06.10 16:12
|sell
|489
|0.10
|1.8173
|1.8210
|0.0000
|1485
|2005.06.10 16:48
|modify
|489
|0.10
|1.8173
|1.8173
|0.0000
|1486
|2005.06.10 19:01
|close
|489
|0.10
|1.8126
|1.8173
|0.0000
|47.00
|10532.00
|1487
|2005.06.13 10:00
|buy stop
|490
|0.10
|1.8115
|1.8078
|0.0000
|1488
|2005.06.13 10:00
|sell stop
|491
|0.10
|1.8078
|1.8115
|0.0000
|1489
|2005.06.13 10:21
|sell
|491
|0.10
|1.8078
|1.8115
|0.0000
|1490
|2005.06.13 11:25
|modify
|491
|0.10
|1.8078
|1.8078
|0.0000
|1491
|2005.06.13 19:00
|expiration
|490
|0.10
|1.8115
|1.8078
|0.0000
|1492
|2005.06.13 19:01
|close
|491
|0.10
|1.8048
|1.8078
|0.0000
|30.00
|10562.00
|1493
|2005.06.14 10:00
|buy stop
|492
|0.10
|1.8111
|1.8072
|0.0000
|1494
|2005.06.14 10:00
|sell stop
|493
|0.10
|1.8072
|1.8111
|0.0000
|1495
|2005.06.14 10:06
|sell
|493
|0.10
|1.8072
|1.8111
|0.0000
|1496
|2005.06.14 11:24
|s/l
|493
|0.10
|1.8111
|1.8111
|0.0000
|-39.00
|10523.00
|1497
|2005.06.14 11:24
|buy
|492
|0.10
|1.8111
|1.8072
|0.0000
|1498
|2005.06.14 14:52
|modify
|492
|0.10
|1.8111
|1.8111
|0.0000
|1499
|2005.06.14 15:04
|s/l
|492
|0.10
|1.8111
|1.8111
|0.0000
|0.00
|10523.00
|1500
|2005.06.15 10:00
|buy stop
|494
|0.10
|1.8113
|1.8080
|0.0000
|1501
|2005.06.15 10:00
|sell stop
|495
|0.10
|1.8080
|1.8113
|0.0000
|1502
|2005.06.15 10:30
|sell
|495
|0.10
|1.8080
|1.8113
|0.0000
|1503
|2005.06.15 14:20
|s/l
|495
|0.10
|1.8113
|1.8113
|0.0000
|-33.00
|10490.00
|1504
|2005.06.15 14:20
|buy
|494
|0.10
|1.8113
|1.8080
|0.0000
|1505
|2005.06.15 14:37
|s/l
|494
|0.10
|1.8080
|1.8080
|0.0000
|-33.00
|10457.00
|1506
|2005.06.16 10:00
|buy stop
|496
|0.10
|1.8204
|1.8175
|0.0000
|1507
|2005.06.16 10:00
|sell stop
|497
|0.10
|1.8175
|1.8204
|0.0000
|1508
|2005.06.16 10:30
|sell
|497
|0.10
|1.8175
|1.8204
|0.0000
|1509
|2005.06.16 10:46
|s/l
|497
|0.10
|1.8204
|1.8204
|0.0000
|-29.00
|10428.00
|1510
|2005.06.16 10:46
|buy
|496
|0.10
|1.8204
|1.8175
|0.0000
|1511
|2005.06.16 14:44
|modify
|496
|0.10
|1.8204
|1.8204
|0.0000
|1512
|2005.06.16 15:56
|s/l
|496
|0.10
|1.8204
|1.8204
|0.0000
|0.00
|10428.00
|1513
|2005.06.17 10:00
|buy stop
|498
|0.10
|1.8252
|1.8213
|0.0000
|1514
|2005.06.17 10:00
|sell stop
|499
|0.10
|1.8213
|1.8252
|0.0000
|1515
|2005.06.17 10:22
|buy
|498
|0.10
|1.8252
|1.8213
|0.0000
|1516
|2005.06.17 15:46
|s/l
|498
|0.10
|1.8213
|1.8213
|0.0000
|-39.00
|10389.00
|1517
|2005.06.17 15:46
|sell
|499
|0.10
|1.8213
|1.8252
|0.0000
|1518
|2005.06.17 16:11
|s/l
|499
|0.10
|1.8252
|1.8252
|0.0000
|-39.00
|10350.00
|1519
|2005.06.20 10:00
|buy stop
|500
|0.10
|1.8273
|1.8238
|0.0000
|1520
|2005.06.20 10:00
|sell stop
|501
|0.10
|1.8238
|1.8273
|0.0000
|1521
|2005.06.20 11:02
|buy
|500
|0.10
|1.8273
|1.8238
|0.0000
|1522
|2005.06.20 13:46
|s/l
|500
|0.10
|1.8238
|1.8238
|0.0000
|-35.00
|10315.00
|1523
|2005.06.20 13:46
|sell
|501
|0.10
|1.8238
|1.8273
|0.0000
|1524
|2005.06.20 14:34
|s/l
|501
|0.10
|1.8273
|1.8273
|0.0000
|-35.00
|10280.00
|1525
|2005.06.21 10:00
|buy stop
|502
|0.10
|1.8240
|1.8200
|0.0000
|1526
|2005.06.21 10:00
|sell stop
|503
|0.10
|1.8175
|1.8215
|0.0000
|1527
|2005.06.21 10:00
|sell
|503
|0.10
|1.8175
|1.8215
|0.0000
|1528
|2005.06.21 14:58
|s/l
|503
|0.10
|1.8215
|1.8215
|0.0000
|-40.00
|10240.00
|1529
|2005.06.21 16:47
|buy
|502
|0.10
|1.8240
|1.8200
|0.0000
|1530
|2005.06.21 18:33
|modify
|502
|0.10
|1.8240
|1.8240
|0.0000
|1531
|2005.06.21 19:01
|close
|502
|0.10
|1.8257
|1.8240
|0.0000
|17.00
|10257.00
|1532
|2005.06.22 10:00
|buy stop
|504
|0.10
|1.8317
|1.8284
|0.0000
|1533
|2005.06.22 10:00
|sell stop
|505
|0.10
|1.8284
|1.8317
|0.0000
|1534
|2005.06.22 10:14
|buy
|504
|0.10
|1.8317
|1.8284
|0.0000
|1535
|2005.06.22 10:30
|s/l
|504
|0.10
|1.8284
|1.8284
|0.0000
|-33.00
|10224.00
|1536
|2005.06.22 10:30
|sell
|505
|0.10
|1.8284
|1.8317
|0.0000
|1537
|2005.06.22 10:40
|modify
|505
|0.10
|1.8284
|1.8284
|0.0000
|1538
|2005.06.22 19:01
|close
|505
|0.10
|1.8197
|1.8284
|0.0000
|87.00
|10311.00
|1539
|2005.06.23 10:00
|buy stop
|506
|0.10
|1.8216
|1.8185
|0.0000
|1540
|2005.06.23 10:00
|sell stop
|507
|0.10
|1.8185
|1.8216
|0.0000
|1541
|2005.06.23 10:13
|buy
|506
|0.10
|1.8216
|1.8185
|0.0000
|1542
|2005.06.23 14:36
|s/l
|506
|0.10
|1.8185
|1.8185
|0.0000
|-31.00
|10280.00
|1543
|2005.06.23 14:36
|sell
|507
|0.10
|1.8185
|1.8216
|0.0000
|1544
|2005.06.23 19:01
|close
|507
|0.10
|1.8174
|1.8216
|0.0000
|11.00
|10291.00
|1545
|2005.06.24 10:00
|buy stop
|508
|0.10
|1.8198
|1.8158
|0.0000
|1546
|2005.06.24 10:00
|sell stop
|509
|0.10
|1.8154
|1.8194
|0.0000
|1547
|2005.06.24 11:40
|buy
|508
|0.10
|1.8198
|1.8158
|0.0000
|1548
|2005.06.24 12:22
|modify
|508
|0.10
|1.8198
|1.8198
|0.0000
|1549
|2005.06.24 14:52
|s/l
|508
|0.10
|1.8198
|1.8198
|0.0000
|0.00
|10291.00
|1550
|2005.06.24 19:00
|expiration
|509
|0.10
|1.8154
|1.8194
|0.0000
|1551
|2005.06.27 10:00
|buy stop
|510
|0.10
|1.8300
|1.8260
|0.0000
|1552
|2005.06.27 10:00
|sell stop
|511
|0.10
|1.8257
|1.8297
|0.0000
|1553
|2005.06.27 12:47
|buy
|510
|0.10
|1.8300
|1.8260
|0.0000
|1554
|2005.06.27 16:48
|s/l
|510
|0.10
|1.8260
|1.8260
|0.0000
|-40.00
|10251.00
|1555
|2005.06.27 16:48
|sell
|511
|0.10
|1.8257
|1.8297
|0.0000
|1556
|2005.06.27 19:01
|close
|511
|0.10
|1.8279
|1.8297
|0.0000
|-22.00
|10229.00
|1557
|2005.06.28 10:00
|buy stop
|512
|0.10
|1.8237
|1.8198
|0.0000
|1558
|2005.06.28 10:00
|sell stop
|513
|0.10
|1.8198
|1.8237
|0.0000
|1559
|2005.06.28 10:44
|sell
|513
|0.10
|1.8198
|1.8237
|0.0000
|1560
|2005.06.28 17:36
|modify
|513
|0.10
|1.8198
|1.8198
|0.0000
|1561
|2005.06.28 19:00
|expiration
|512
|0.10
|1.8237
|1.8198
|0.0000
|1562
|2005.06.28 19:01
|close
|513
|0.10
|1.8164
|1.8198
|0.0000
|34.00
|10263.00
|1563
|2005.06.29 10:00
|buy stop
|514
|0.10
|1.8162
|1.8122
|0.0000
|1564
|2005.06.29 10:00
|sell stop
|515
|0.10
|1.8118
|1.8158
|0.0000
|1565
|2005.06.29 10:49
|buy
|514
|0.10
|1.8162
|1.8122
|0.0000
|1566
|2005.06.29 12:01
|s/l
|514
|0.10
|1.8122
|1.8122
|0.0000
|-40.00
|10223.00
|1567
|2005.06.29 12:01
|sell
|515
|0.10
|1.8118
|1.8158
|0.0000
|1568
|2005.06.29 13:13
|modify
|515
|0.10
|1.8118
|1.8118
|0.0000
|1569
|2005.06.29 19:01
|close
|515
|0.10
|1.8058
|1.8118
|0.0000
|60.00
|10283.00
|1570
|2005.06.30 10:00
|buy stop
|516
|0.10
|1.8096
|1.8056
|0.0000
|1571
|2005.06.30 10:00
|sell stop
|517
|0.10
|1.8027
|1.8067
|0.0000
|1572
|2005.06.30 10:30
|sell
|517
|0.10
|1.8027
|1.8067
|0.0000
|1573
|2005.06.30 11:03
|modify
|517
|0.10
|1.8027
|1.8027
|0.0000
|1574
|2005.06.30 19:00
|expiration
|516
|0.10
|1.8096
|1.8056
|0.0000
|1575
|2005.06.30 19:01
|close
|517
|0.10
|1.7922
|1.8027
|0.0000
|105.00
|10388.00
|1576
|2005.07.01 10:00
|buy stop
|518
|0.10
|1.7835
|1.7795
|0.0000
|1577
|2005.07.01 10:00
|sell stop
|519
|0.10
|1.7718
|1.7758
|0.0000
|1578
|2005.07.01 11:34
|buy
|518
|0.10
|1.7835
|1.7795
|0.0000
|1579
|2005.07.01 12:55
|s/l
|518
|0.10
|1.7795
|1.7795
|0.0000
|-40.00
|10348.00
|1580
|2005.07.01 16:41
|sell
|519
|0.10
|1.7718
|1.7758
|0.0000
|1581
|2005.07.01 19:02
|close
|519
|0.10
|1.7707
|1.7758
|0.0000
|11.00
|10359.00
|1582
|2005.07.04 10:00
|buy stop
|520
|0.10
|1.7659
|1.7619
|0.0000
|1583
|2005.07.04 10:00
|sell stop
|521
|0.10
|1.7600
|1.7640
|0.0000
|1584
|2005.07.04 11:35
|sell
|521
|0.10
|1.7600
|1.7640
|0.0000
|1585
|2005.07.04 19:00
|expiration
|520
|0.10
|1.7659
|1.7619
|0.0000
|1586
|2005.07.04 19:01
|close
|521
|0.10
|1.7587
|1.7640
|0.0000
|13.00
|10372.00
|1587
|2005.07.05 10:00
|buy stop
|522
|0.10
|1.7553
|1.7513
|0.0000
|1588
|2005.07.05 10:00
|sell stop
|523
|0.10
|1.7497
|1.7537
|0.0000
|1589
|2005.07.05 10:24
|buy
|522
|0.10
|1.7553
|1.7513
|0.0000
|1590
|2005.07.05 10:46
|modify
|522
|0.10
|1.7553
|1.7553
|0.0000
|1591
|2005.07.05 12:01
|s/l
|522
|0.10
|1.7553
|1.7553
|0.0000
|0.00
|10372.00
|1592
|2005.07.05 19:01
|expiration
|523
|0.10
|1.7497
|1.7537
|0.0000
|1593
|2005.07.06 10:00
|buy stop
|524
|0.10
|1.7598
|1.7558
|0.0000
|1594
|2005.07.06 10:00
|sell stop
|525
|0.10
|1.7550
|1.7590
|0.0000
|1595
|2005.07.06 11:11
|sell
|525
|0.10
|1.7550
|1.7590
|0.0000
|1596
|2005.07.06 17:41
|s/l
|525
|0.10
|1.7590
|1.7590
|0.0000
|-40.00
|10332.00
|1597
|2005.07.06 17:43
|buy
|524
|0.10
|1.7598
|1.7558
|0.0000
|1598
|2005.07.06 19:01
|close
|524
|0.10
|1.7584
|1.7558
|0.0000
|-14.00
|10318.00
|1599
|2005.07.07 10:00
|buy stop
|526
|0.10
|1.7539
|1.7501
|0.0000
|1600
|2005.07.07 10:00
|sell stop
|527
|0.10
|1.7501
|1.7539
|0.0000
|1601
|2005.07.07 10:47
|buy
|526
|0.10
|1.7539
|1.7501
|0.0000
|1602
|2005.07.07 11:17
|s/l
|526
|0.10
|1.7501
|1.7501
|0.0000
|-38.00
|10280.00
|1603
|2005.07.07 11:17
|sell
|527
|0.10
|1.7501
|1.7539
|0.0000
|1604
|2005.07.07 11:19
|modify
|527
|0.10
|1.7501
|1.7501
|0.0000
|1605
|2005.07.07 11:26
|s/l
|527
|0.10
|1.7501
|1.7501
|0.0000
|0.00
|10280.00
|1606
|2005.07.08 10:00
|buy stop
|528
|0.10
|1.7414
|1.7374
|0.0000
|1607
|2005.07.08 10:00
|sell stop
|529
|0.10
|1.7356
|1.7396
|0.0000
|1608
|2005.07.08 12:28
|sell
|529
|0.10
|1.7356
|1.7396
|0.0000
|1609
|2005.07.08 14:33
|modify
|529
|0.10
|1.7356
|1.7356
|0.0000
|1610
|2005.07.08 14:38
|s/l
|529
|0.10
|1.7356
|1.7356
|0.0000
|0.00
|10280.00
|1611
|2005.07.08 15:23
|buy
|528
|0.10
|1.7414
|1.7374
|0.0000
|1612
|2005.07.08 16:51
|s/l
|528
|0.10
|1.7374
|1.7374
|0.0000
|-40.00
|10240.00
|1613
|2005.07.11 10:00
|buy stop
|530
|0.10
|1.7448
|1.7408
|0.0000
|1614
|2005.07.11 10:00
|sell stop
|531
|0.10
|1.7400
|1.7440
|0.0000
|1615
|2005.07.11 10:08
|buy
|530
|0.10
|1.7448
|1.7408
|0.0000
|1616
|2005.07.11 16:20
|modify
|530
|0.10
|1.7448
|1.7448
|0.0000
|1617
|2005.07.11 19:00
|expiration
|531
|0.10
|1.7400
|1.7440
|0.0000
|1618
|2005.07.11 19:02
|close
|530
|0.10
|1.7565
|1.7448
|0.0000
|117.00
|10357.00
|1619
|2005.07.12 10:00
|buy stop
|532
|0.10
|1.7690
|1.7650
|0.0000
|1620
|2005.07.12 10:00
|sell stop
|533
|0.10
|1.7638
|1.7678
|0.0000
|1621
|2005.07.12 10:50
|buy
|532
|0.10
|1.7690
|1.7650
|0.0000
|1622
|2005.07.12 16:59
|modify
|532
|0.10
|1.7690
|1.7690
|0.0000
|1623
|2005.07.12 19:00
|expiration
|533
|0.10
|1.7638
|1.7678
|0.0000
|1624
|2005.07.12 19:01
|close
|532
|0.10
|1.7755
|1.7690
|0.0000
|65.00
|10422.00
|1625
|2005.07.13 10:00
|buy stop
|534
|0.10
|1.7739
|1.7699
|0.0000
|1626
|2005.07.13 10:00
|sell stop
|535
|0.10
|1.7659
|1.7699
|0.0000
|1627
|2005.07.13 10:09
|sell
|535
|0.10
|1.7659
|1.7699
|0.0000
|1628
|2005.07.13 14:52
|modify
|535
|0.10
|1.7659
|1.7659
|0.0000
|1629
|2005.07.13 19:02
|expiration
|534
|0.10
|1.7739
|1.7699
|0.0000
|1630
|2005.07.13 19:02
|close
|535
|0.10
|1.7556
|1.7659
|0.0000
|103.00
|10525.00
|1631
|2005.07.14 10:00
|buy stop
|536
|0.10
|1.7638
|1.7606
|0.0000
|1632
|2005.07.14 10:00
|sell stop
|537
|0.10
|1.7606
|1.7638
|0.0000
|1633
|2005.07.14 10:03
|sell
|537
|0.10
|1.7606
|1.7638
|0.0000
|1634
|2005.07.14 14:32
|modify
|537
|0.10
|1.7606
|1.7606
|0.0000
|1635
|2005.07.14 14:40
|s/l
|537
|0.10
|1.7606
|1.7606
|0.0000
|0.00
|10525.00
|1636
|2005.07.14 15:00
|buy
|536
|0.10
|1.7638
|1.7606
|0.0000
|1637
|2005.07.14 15:38
|s/l
|536
|0.10
|1.7606
|1.7606
|0.0000
|-32.00
|10493.00
|1638
|2005.07.15 10:00
|buy stop
|538
|0.10
|1.7640
|1.7611
|0.0000
|1639
|2005.07.15 10:00
|sell stop
|539
|0.10
|1.7611
|1.7640
|0.0000
|1640
|2005.07.15 10:55
|sell
|539
|0.10
|1.7611
|1.7640
|0.0000
|1641
|2005.07.15 14:30
|modify
|539
|0.10
|1.7611
|1.7611
|0.0000
|1642
|2005.07.15 19:00
|expiration
|538
|0.10
|1.7640
|1.7611
|0.0000
|1643
|2005.07.15 19:01
|close
|539
|0.10
|1.7537
|1.7611
|0.0000
|74.00
|10567.00
|1644
|2005.07.18 10:00
|buy stop
|540
|0.10
|1.7533
|1.7493
|0.0000
|1645
|2005.07.18 10:00
|sell stop
|541
|0.10
|1.7480
|1.7520
|0.0000
|1646
|2005.07.18 10:01
|sell
|541
|0.10
|1.7480
|1.7520
|0.0000
|1647
|2005.07.18 16:47
|s/l
|541
|0.10
|1.7520
|1.7520
|0.0000
|-40.00
|10527.00
|1648
|2005.07.18 17:52
|buy
|540
|0.10
|1.7533
|1.7493
|0.0000
|1649
|2005.07.18 19:01
|close
|540
|0.10
|1.7502
|1.7493
|0.0000
|-31.00
|10496.00
|1650
|2005.07.19 10:00
|buy stop
|542
|0.10
|1.7410
|1.7370
|0.0000
|1651
|2005.07.19 10:00
|sell stop
|543
|0.10
|1.7369
|1.7409
|0.0000
|1652
|2005.07.19 10:20
|buy
|542
|0.10
|1.7410
|1.7370
|0.0000
|1653
|2005.07.19 15:44
|s/l
|542
|0.10
|1.7370
|1.7370
|0.0000
|-40.00
|10456.00
|1654
|2005.07.19 15:44
|sell
|543
|0.10
|1.7369
|1.7409
|0.0000
|1655
|2005.07.19 19:01
|close
|543
|0.10
|1.7381
|1.7409
|0.0000
|-12.00
|10444.00
|1656
|2005.07.20 10:00
|buy stop
|544
|0.10
|1.7400
|1.7360
|0.0000
|1657
|2005.07.20 10:00
|sell stop
|545
|0.10
|1.7348
|1.7388
|0.0000
|1658
|2005.07.20 10:05
|buy
|544
|0.10
|1.7400
|1.7360
|0.0000
|1659
|2005.07.20 10:31
|s/l
|544
|0.10
|1.7360
|1.7360
|0.0000
|-40.00
|10404.00
|1660
|2005.07.20 10:36
|sell
|545
|0.10
|1.7348
|1.7388
|0.0000
|1661
|2005.07.20 11:44
|s/l
|545
|0.10
|1.7388
|1.7388
|0.0000
|-40.00
|10364.00
|1662
|2005.07.21 10:00
|buy stop
|546
|0.10
|1.7490
|1.7450
|0.0000
|1663
|2005.07.21 10:00
|sell stop
|547
|0.10
|1.7447
|1.7487
|0.0000
|1664
|2005.07.21 10:18
|sell
|547
|0.10
|1.7447
|1.7487
|0.0000
|1665
|2005.07.21 10:30
|s/l
|547
|0.10
|1.7487
|1.7487
|0.0000
|-40.00
|10324.00
|1666
|2005.07.21 10:30
|buy
|546
|0.10
|1.7490
|1.7450
|0.0000
|1667
|2005.07.21 11:13
|s/l
|546
|0.10
|1.7450
|1.7450
|0.0000
|-40.00
|10284.00
|1668
|2005.07.22 10:00
|buy stop
|548
|0.10
|1.7558
|1.7518
|0.0000
|1669
|2005.07.22 10:00
|sell stop
|549
|0.10
|1.7512
|1.7552
|0.0000
|1670
|2005.07.22 11:09
|buy
|548
|0.10
|1.7558
|1.7518
|0.0000
|1671
|2005.07.22 12:29
|s/l
|548
|0.10
|1.7518
|1.7518
|0.0000
|-40.00
|10244.00
|1672
|2005.07.22 12:40
|sell
|549
|0.10
|1.7512
|1.7552
|0.0000
|1673
|2005.07.22 14:09
|modify
|549
|0.10
|1.7512
|1.7512
|0.0000
|1674
|2005.07.22 19:01
|close
|549
|0.10
|1.7362
|1.7512
|0.0000
|150.00
|10394.00
|1675
|2005.07.25 10:00
|buy stop
|550
|0.10
|1.7370
|1.7331
|0.0000
|1676
|2005.07.25 10:00
|sell stop
|551
|0.10
|1.7331
|1.7370
|0.0000
|1677
|2005.07.25 10:15
|buy
|550
|0.10
|1.7370
|1.7331
|0.0000
|1678
|2005.07.25 16:07
|modify
|550
|0.10
|1.7370
|1.7370
|0.0000
|1679
|2005.07.25 19:00
|expiration
|551
|0.10
|1.7331
|1.7370
|0.0000
|1680
|2005.07.25 19:01
|close
|550
|0.10
|1.7452
|1.7370
|0.0000
|82.00
|10476.00
|1681
|2005.07.26 10:00
|buy stop
|552
|0.10
|1.7446
|1.7406
|0.0000
|1682
|2005.07.26 10:00
|sell stop
|553
|0.10
|1.7406
|1.7446
|0.0000
|1683
|2005.07.26 10:13
|sell
|553
|0.10
|1.7406
|1.7446
|0.0000
|1684
|2005.07.26 10:49
|modify
|553
|0.10
|1.7406
|1.7406
|0.0000
|1685
|2005.07.26 13:11
|s/l
|553
|0.10
|1.7406
|1.7406
|0.0000
|0.00
|10476.00
|1686
|2005.07.26 19:00
|expiration
|552
|0.10
|1.7446
|1.7406
|0.0000
|1687
|2005.07.27 10:00
|buy stop
|554
|0.10
|1.7366
|1.7329
|0.0000
|1688
|2005.07.27 10:00
|sell stop
|555
|0.10
|1.7329
|1.7366
|0.0000
|1689
|2005.07.27 10:33
|buy
|554
|0.10
|1.7366
|1.7329
|0.0000
|1690
|2005.07.27 14:52
|modify
|554
|0.10
|1.7366
|1.7366
|0.0000
|1691
|2005.07.27 19:00
|expiration
|555
|0.10
|1.7329
|1.7366
|0.0000
|1692
|2005.07.27 19:01
|close
|554
|0.10
|1.7424
|1.7366
|0.0000
|58.00
|10534.00
|1693
|2005.07.28 10:00
|buy stop
|556
|0.10
|1.7432
|1.7396
|0.0000
|1694
|2005.07.28 10:00
|sell stop
|557
|0.10
|1.7396
|1.7432
|0.0000
|1695
|2005.07.28 10:09
|buy
|556
|0.10
|1.7432
|1.7396
|0.0000
|1696
|2005.07.28 13:01
|modify
|556
|0.10
|1.7432
|1.7432
|0.0000
|1697
|2005.07.28 19:00
|expiration
|557
|0.10
|1.7396
|1.7432
|0.0000
|1698
|2005.07.28 19:01
|close
|556
|0.10
|1.7578
|1.7432
|0.0000
|146.00
|10680.00
|1699
|2005.07.29 10:00
|buy stop
|558
|0.10
|1.7562
|1.7522
|0.0000
|1700
|2005.07.29 10:00
|sell stop
|559
|0.10
|1.7520
|1.7560
|0.0000
|1701
|2005.07.29 10:14
|sell
|559
|0.10
|1.7520
|1.7560
|0.0000
|1702
|2005.07.29 12:43
|s/l
|559
|0.10
|1.7560
|1.7560
|0.0000
|-40.00
|10640.00
|1703
|2005.07.29 12:44
|buy
|558
|0.10
|1.7562
|1.7522
|0.0000
|1704
|2005.07.29 14:48
|modify
|558
|0.10
|1.7562
|1.7562
|0.0000
|1705
|2005.07.29 15:20
|s/l
|558
|0.10
|1.7562
|1.7562
|0.0000
|0.00
|10640.00
|1706
|2005.08.01 10:00
|buy stop
|560
|0.10
|1.7652
|1.7612
|0.0000
|1707
|2005.08.01 10:00
|sell stop
|561
|0.10
|1.7608
|1.7648
|0.0000
|1708
|2005.08.01 10:11
|buy
|560
|0.10
|1.7652
|1.7612
|0.0000
|1709
|2005.08.01 12:51
|modify
|560
|0.10
|1.7652
|1.7652
|0.0000
|1710
|2005.08.01 19:00
|expiration
|561
|0.10
|1.7608
|1.7648
|0.0000
|1711
|2005.08.01 19:01
|close
|560
|0.10
|1.7704
|1.7652
|0.0000
|52.00
|10692.00
|1712
|2005.08.02 10:00
|buy stop
|562
|0.10
|1.7739
|1.7699
|0.0000
|1713
|2005.08.02 10:00
|sell stop
|563
|0.10
|1.7672
|1.7712
|0.0000
|1714
|2005.08.02 10:07
|buy
|562
|0.10
|1.7739
|1.7699
|0.0000
|1715
|2005.08.02 16:15
|s/l
|562
|0.10
|1.7699
|1.7699
|0.0000
|-40.00
|10652.00
|1716
|2005.08.02 19:00
|expiration
|563
|0.10
|1.7672
|1.7712
|0.0000
|1717
|2005.08.03 10:00
|buy stop
|564
|0.10
|1.7709
|1.7676
|0.0000
|1718
|2005.08.03 10:00
|sell stop
|565
|0.10
|1.7676
|1.7709
|0.0000
|1719
|2005.08.03 10:07
|buy
|564
|0.10
|1.7709
|1.7676
|0.0000
|1720
|2005.08.03 11:01
|modify
|564
|0.10
|1.7709
|1.7709
|0.0000
|1721
|2005.08.03 19:00
|expiration
|565
|0.10
|1.7676
|1.7709
|0.0000
|1722
|2005.08.03 19:01
|close
|564
|0.10
|1.7770
|1.7709
|0.0000
|61.00
|10713.00
|1723
|2005.08.04 10:02
|buy stop
|566
|0.10
|1.7785
|1.7745
|0.0000
|1724
|2005.08.04 10:02
|sell stop
|567
|0.10
|1.7724
|1.7764
|0.0000
|1725
|2005.08.04 10:22
|sell
|567
|0.10
|1.7724
|1.7764
|0.0000
|1726
|2005.08.04 11:30
|s/l
|567
|0.10
|1.7764
|1.7764
|0.0000
|-40.00
|10673.00
|1727
|2005.08.04 12:12
|buy
|566
|0.10
|1.7785
|1.7745
|0.0000
|1728
|2005.08.04 14:41
|s/l
|566
|0.10
|1.7745
|1.7745
|0.0000
|-40.00
|10633.00
|1729
|2005.08.05 10:00
|buy stop
|568
|0.10
|1.7810
|1.7773
|0.0000
|1730
|2005.08.05 10:00
|sell stop
|569
|0.10
|1.7773
|1.7810
|0.0000
|1731
|2005.08.05 11:35
|sell
|569
|0.10
|1.7773
|1.7810
|0.0000
|1732
|2005.08.05 13:28
|s/l
|569
|0.10
|1.7810
|1.7810
|0.0000
|-37.00
|10596.00
|1733
|2005.08.05 13:28
|buy
|568
|0.10
|1.7810
|1.7773
|0.0000
|1734
|2005.08.05 14:30
|s/l
|568
|0.10
|1.7773
|1.7773
|0.0000
|-37.00
|10559.00
|1735
|2005.08.08 10:00
|buy stop
|570
|0.10
|1.7800
|1.7760
|0.0000
|1736
|2005.08.08 10:00
|sell stop
|571
|0.10
|1.7749
|1.7789
|0.0000
|1737
|2005.08.08 10:30
|buy
|570
|0.10
|1.7800
|1.7760
|0.0000
|1738
|2005.08.08 10:40
|modify
|570
|0.10
|1.7800
|1.7800
|0.0000
|1739
|2005.08.08 19:00
|expiration
|571
|0.10
|1.7749
|1.7789
|0.0000
|1740
|2005.08.08 19:01
|close
|570
|0.10
|1.7860
|1.7800
|0.0000
|60.00
|10619.00
|1741
|2005.08.09 10:00
|buy stop
|572
|0.10
|1.7897
|1.7857
|0.0000
|1742
|2005.08.09 10:00
|sell stop
|573
|0.10
|1.7842
|1.7882
|0.0000
|1743
|2005.08.09 10:11
|sell
|573
|0.10
|1.7842
|1.7882
|0.0000
|1744
|2005.08.09 19:00
|expiration
|572
|0.10
|1.7897
|1.7857
|0.0000
|1745
|2005.08.09 19:01
|close
|573
|0.10
|1.7842
|1.7882
|0.0000
|0.00
|10619.00
|1746
|2005.08.10 10:00
|buy stop
|574
|0.10
|1.7936
|1.7896
|0.0000
|1747
|2005.08.10 10:00
|sell stop
|575
|0.10
|1.7878
|1.7918
|0.0000
|1748
|2005.08.10 11:16
|buy
|574
|0.10
|1.7936
|1.7896
|0.0000
|1749
|2005.08.10 16:03
|modify
|574
|0.10
|1.7936
|1.7936
|0.0000
|1750
|2005.08.10 17:16
|s/l
|574
|0.10
|1.7936
|1.7936
|0.0000
|0.00
|10619.00
|1751
|2005.08.10 19:01
|expiration
|575
|0.10
|1.7878
|1.7918
|0.0000
|1752
|2005.08.11 10:00
|buy stop
|576
|0.10
|1.8038
|1.7998
|0.0000
|1753
|2005.08.11 10:00
|sell stop
|577
|0.10
|1.7973
|1.8013
|0.0000
|1754
|2005.08.11 10:11
|buy
|576
|0.10
|1.8038
|1.7998
|0.0000
|1755
|2005.08.11 15:38
|modify
|576
|0.10
|1.8038
|1.8038
|0.0000
|1756
|2005.08.11 19:00
|expiration
|577
|0.10
|1.7973
|1.8013
|0.0000
|1757
|2005.08.11 19:01
|close
|576
|0.10
|1.8070
|1.8038
|0.0000
|32.00
|10651.00
|1758
|2005.08.12 10:00
|buy stop
|578
|0.10
|1.8147
|1.8116
|0.0000
|1759
|2005.08.12 10:00
|sell stop
|579
|0.10
|1.8116
|1.8147
|0.0000
|1760
|2005.08.12 10:02
|buy
|578
|0.10
|1.8147
|1.8116
|0.0000
|1761
|2005.08.12 14:49
|s/l
|578
|0.10
|1.8116
|1.8116
|0.0000
|-31.00
|10620.00
|1762
|2005.08.12 14:49
|sell
|579
|0.10
|1.8116
|1.8147
|0.0000
|1763
|2005.08.12 15:14
|modify
|579
|0.10
|1.8116
|1.8116
|0.0000
|1764
|2005.08.12 15:35
|s/l
|579
|0.10
|1.8116
|1.8116
|0.0000
|0.00
|10620.00
|1765
|2005.08.15 10:00
|buy stop
|580
|0.10
|1.8155
|1.8122
|0.0000
|1766
|2005.08.15 10:00
|sell stop
|581
|0.10
|1.8122
|1.8155
|0.0000
|1767
|2005.08.15 10:48
|sell
|581
|0.10
|1.8122
|1.8155
|0.0000
|1768
|2005.08.15 13:21
|modify
|581
|0.10
|1.8122
|1.8122
|0.0000
|1769
|2005.08.15 14:38
|s/l
|581
|0.10
|1.8122
|1.8122
|0.0000
|0.00
|10620.00
|1770
|2005.08.15 19:00
|expiration
|580
|0.10
|1.8155
|1.8122
|0.0000
|1771
|2005.08.16 10:00
|buy stop
|582
|0.10
|1.8143
|1.8103
|0.0000
|1772
|2005.08.16 10:00
|sell stop
|583
|0.10
|1.8092
|1.8132
|0.0000
|1773
|2005.08.16 10:30
|buy
|582
|0.10
|1.8143
|1.8103
|0.0000
|1774
|2005.08.16 11:11
|s/l
|582
|0.10
|1.8103
|1.8103
|0.0000
|-40.00
|10580.00
|1775
|2005.08.16 11:20
|sell
|583
|0.10
|1.8092
|1.8132
|0.0000
|1776
|2005.08.16 14:56
|modify
|583
|0.10
|1.8092
|1.8092
|0.0000
|1777
|2005.08.16 16:59
|s/l
|583
|0.10
|1.8092
|1.8092
|0.0000
|0.00
|10580.00
|1778
|2005.08.17 10:00
|buy stop
|584
|0.10
|1.8058
|1.8018
|0.0000
|1779
|2005.08.17 10:00
|sell stop
|585
|0.10
|1.8015
|1.8055
|0.0000
|1780
|2005.08.17 10:11
|buy
|584
|0.10
|1.8058
|1.8018
|0.0000
|1781
|2005.08.17 12:49
|modify
|584
|0.10
|1.8058
|1.8058
|0.0000
|1782
|2005.08.17 18:30
|s/l
|584
|0.10
|1.8058
|1.8058
|0.0000
|0.00
|10580.00
|1783
|2005.08.17 19:00
|expiration
|585
|0.10
|1.8015
|1.8055
|0.0000
|1784
|2005.08.18 10:00
|buy stop
|586
|0.10
|1.8078
|1.8038
|0.0000
|1785
|2005.08.18 10:00
|sell stop
|587
|0.10
|1.8030
|1.8070
|0.0000
|1786
|2005.08.18 10:30
|buy
|586
|0.10
|1.8078
|1.8038
|0.0000
|1787
|2005.08.18 12:18
|s/l
|586
|0.10
|1.8038
|1.8038
|0.0000
|-40.00
|10540.00
|1788
|2005.08.18 13:25
|sell
|587
|0.10
|1.8030
|1.8070
|0.0000
|1789
|2005.08.18 14:50
|modify
|587
|0.10
|1.8030
|1.8030
|0.0000
|1790
|2005.08.18 19:01
|close
|587
|0.10
|1.7949
|1.8030
|0.0000
|81.00
|10621.00
|1791
|2005.08.19 10:00
|buy stop
|588
|0.10
|1.7922
|1.7886
|0.0000
|1792
|2005.08.19 10:00
|sell stop
|589
|0.10
|1.7886
|1.7922
|0.0000
|1793
|2005.08.19 10:54
|buy
|588
|0.10
|1.7922
|1.7886
|0.0000
|1794
|2005.08.19 11:26
|modify
|588
|0.10
|1.7922
|1.7922
|0.0000
|1795
|2005.08.19 16:16
|s/l
|588
|0.10
|1.7922
|1.7922
|0.0000
|0.00
|10621.00
|1796
|2005.08.19 19:00
|expiration
|589
|0.10
|1.7886
|1.7922
|0.0000
|1797
|2005.08.22 10:00
|buy stop
|590
|0.10
|1.8021
|1.7981
|0.0000
|1798
|2005.08.22 10:00
|sell stop
|591
|0.10
|1.7981
|1.8021
|0.0000
|1799
|2005.08.22 10:06
|sell
|591
|0.10
|1.7981
|1.8021
|0.0000
|1800
|2005.08.22 13:52
|s/l
|591
|0.10
|1.8021
|1.8021
|0.0000
|-40.00
|10581.00
|1801
|2005.08.22 13:52
|buy
|590
|0.10
|1.8021
|1.7981
|0.0000
|1802
|2005.08.22 19:01
|close
|590
|0.10
|1.8001
|1.7981
|0.0000
|-20.00
|10561.00
|1803
|2005.08.23 10:00
|buy stop
|592
|0.10
|1.8008
|1.7970
|0.0000
|1804
|2005.08.23 10:00
|sell stop
|593
|0.10
|1.7970
|1.8008
|0.0000
|1805
|2005.08.23 10:22
|sell
|593
|0.10
|1.7970
|1.8008
|0.0000
|1806
|2005.08.23 17:31
|s/l
|593
|0.10
|1.8008
|1.8008
|0.0000
|-38.00
|10523.00
|1807
|2005.08.23 17:31
|buy
|592
|0.10
|1.8008
|1.7970
|0.0000
|1808
|2005.08.23 19:02
|close
|592
|0.10
|1.8007
|1.7970
|0.0000
|-1.00
|10522.00
|1809
|2005.08.24 10:00
|buy stop
|594
|0.10
|1.7943
|1.7903
|0.0000
|1810
|2005.08.24 10:00
|sell stop
|595
|0.10
|1.7901
|1.7941
|0.0000
|1811
|2005.08.24 11:41
|buy
|594
|0.10
|1.7943
|1.7903
|0.0000
|1812
|2005.08.24 14:31
|modify
|594
|0.10
|1.7943
|1.7943
|0.0000
|1813
|2005.08.24 19:00
|expiration
|595
|0.10
|1.7901
|1.7941
|0.0000
|1814
|2005.08.24 19:01
|close
|594
|0.10
|1.7994
|1.7943
|0.0000
|51.00
|10573.00
|1815
|2005.08.25 10:00
|buy stop
|596
|0.10
|1.8082
|1.8044
|0.0000
|1816
|2005.08.25 10:00
|sell stop
|597
|0.10
|1.8044
|1.8082
|0.0000
|1817
|2005.08.25 10:02
|sell
|597
|0.10
|1.8044
|1.8082
|0.0000
|1818
|2005.08.25 14:00
|modify
|597
|0.10
|1.8044
|1.8044
|0.0000
|1819
|2005.08.25 17:12
|s/l
|597
|0.10
|1.8044
|1.8044
|0.0000
|0.00
|10573.00
|1820
|2005.08.25 19:00
|expiration
|596
|0.10
|1.8082
|1.8044
|0.0000
|1821
|2005.08.26 10:00
|buy stop
|598
|0.10
|1.8077
|1.8037
|0.0000
|1822
|2005.08.26 10:00
|sell stop
|599
|0.10
|1.8030
|1.8070
|0.0000
|1823
|2005.08.26 12:14
|buy
|598
|0.10
|1.8077
|1.8037
|0.0000
|1824
|2005.08.26 12:59
|s/l
|598
|0.10
|1.8037
|1.8037
|0.0000
|-40.00
|10533.00
|1825
|2005.08.26 19:00
|expiration
|599
|0.10
|1.8030
|1.8070
|0.0000
|1826
|2005.08.29 10:00
|buy stop
|600
|0.10
|1.8090
|1.8050
|0.0000
|1827
|2005.08.29 10:00
|sell stop
|601
|0.10
|1.8050
|1.8090
|0.0000
|1828
|2005.08.29 10:04
|sell
|601
|0.10
|1.8050
|1.8090
|0.0000
|1829
|2005.08.29 17:08
|modify
|601
|0.10
|1.8050
|1.8050
|0.0000
|1830
|2005.08.29 19:00
|expiration
|600
|0.10
|1.8090
|1.8050
|0.0000
|1831
|2005.08.29 19:01
|close
|601
|0.10
|1.7962
|1.8050
|0.0000
|88.00
|10621.00
|1832
|2005.08.30 10:00
|buy stop
|602
|0.10
|1.7945
|1.7905
|0.0000
|1833
|2005.08.30 10:00
|sell stop
|603
|0.10
|1.7905
|1.7945
|0.0000
|1834
|2005.08.30 10:21
|sell
|603
|0.10
|1.7905
|1.7945
|0.0000
|1835
|2005.08.30 11:45
|modify
|603
|0.10
|1.7905
|1.7905
|0.0000
|1836
|2005.08.30 19:02
|expiration
|602
|0.10
|1.7945
|1.7905
|0.0000
|1837
|2005.08.30 19:02
|close
|603
|0.10
|1.7838
|1.7905
|0.0000
|67.00
|10688.00
|1838
|2005.08.31 10:00
|buy stop
|604
|0.10
|1.7856
|1.7821
|0.0000
|1839
|2005.08.31 10:00
|sell stop
|605
|0.10
|1.7821
|1.7856
|0.0000
|1840
|2005.08.31 10:07
|buy
|604
|0.10
|1.7856
|1.7821
|0.0000
|1841
|2005.08.31 13:01
|s/l
|604
|0.10
|1.7821
|1.7821
|0.0000
|-35.00
|10653.00
|1842
|2005.08.31 13:01
|sell
|605
|0.10
|1.7821
|1.7856
|0.0000
|1843
|2005.08.31 13:40
|s/l
|605
|0.10
|1.7856
|1.7856
|0.0000
|-35.00
|10618.00
|1844
|2005.09.01 10:00
|buy stop
|606
|0.10
|1.8061
|1.8021
|0.0000
|1845
|2005.09.01 10:00
|sell stop
|607
|0.10
|1.8000
|1.8040
|0.0000
|1846
|2005.09.01 10:21
|buy
|606
|0.10
|1.8061
|1.8021
|0.0000
|1847
|2005.09.01 12:26
|modify
|606
|0.10
|1.8061
|1.8061
|0.0000
|1848
|2005.09.01 19:00
|expiration
|607
|0.10
|1.8000
|1.8040
|0.0000
|1849
|2005.09.01 19:01
|close
|606
|0.10
|1.8285
|1.8061
|0.0000
|224.00
|10842.00
|1850
|2005.09.02 10:00
|buy stop
|608
|0.10
|1.8395
|1.8355
|0.0000
|1851
|2005.09.02 10:00
|sell stop
|609
|0.10
|1.8337
|1.8377
|0.0000
|1852
|2005.09.02 10:11
|buy
|608
|0.10
|1.8395
|1.8355
|0.0000
|1853
|2005.09.02 11:33
|s/l
|608
|0.10
|1.8355
|1.8355
|0.0000
|-40.00
|10802.00
|1854
|2005.09.02 14:58
|sell
|609
|0.10
|1.8337
|1.8377
|0.0000
|1855
|2005.09.02 15:12
|s/l
|609
|0.10
|1.8377
|1.8377
|0.0000
|-40.00
|10762.00
|1856
|2005.09.05 10:00
|buy stop
|610
|0.10
|1.8481
|1.8450
|0.0000
|1857
|2005.09.05 10:00
|sell stop
|611
|0.10
|1.8450
|1.8481
|0.0000
|1858
|2005.09.05 10:22
|buy
|610
|0.10
|1.8481
|1.8450
|0.0000
|1859
|2005.09.05 16:27
|s/l
|610
|0.10
|1.8450
|1.8450
|0.0000
|-31.00
|10731.00
|1860
|2005.09.05 16:27
|sell
|611
|0.10
|1.8450
|1.8481
|0.0000
|1861
|2005.09.05 19:02
|close
|611
|0.10
|1.8425
|1.8481
|0.0000
|25.00
|10756.00
|1862
|2005.09.06 10:00
|buy stop
|612
|0.10
|1.8414
|1.8374
|0.0000
|1863
|2005.09.06 10:00
|sell stop
|613
|0.10
|1.8368
|1.8408
|0.0000
|1864
|2005.09.06 10:37
|buy
|612
|0.10
|1.8414
|1.8374
|0.0000
|1865
|2005.09.06 14:12
|modify
|612
|0.10
|1.8414
|1.8414
|0.0000
|1866
|2005.09.06 16:17
|s/l
|612
|0.10
|1.8414
|1.8414
|0.0000
|0.00
|10756.00
|1867
|2005.09.06 19:00
|expiration
|613
|0.10
|1.8368
|1.8408
|0.0000
|1868
|2005.09.07 10:00
|buy stop
|614
|0.10
|1.8465
|1.8425
|0.0000
|1869
|2005.09.07 10:00
|sell stop
|615
|0.10
|1.8425
|1.8465
|0.0000
|1870
|2005.09.07 10:22
|sell
|615
|0.10
|1.8425
|1.8465
|0.0000
|1871
|2005.09.07 15:09
|modify
|615
|0.10
|1.8425
|1.8425
|0.0000
|1872
|2005.09.07 18:04
|s/l
|615
|0.10
|1.8425
|1.8425
|0.0000
|0.00
|10756.00
|1873
|2005.09.07 19:00
|expiration
|614
|0.10
|1.8465
|1.8425
|0.0000
|1874
|2005.09.08 10:00
|buy stop
|616
|0.10
|1.8397
|1.8360
|0.0000
|1875
|2005.09.08 10:00
|sell stop
|617
|0.10
|1.8360
|1.8397
|0.0000
|1876
|2005.09.08 13:00
|sell
|617
|0.10
|1.8360
|1.8397
|0.0000
|1877
|2005.09.08 14:36
|s/l
|617
|0.10
|1.8397
|1.8397
|0.0000
|-37.00
|10719.00
|1878
|2005.09.08 14:36
|buy
|616
|0.10
|1.8397
|1.8360
|0.0000
|1879
|2005.09.08 15:05
|modify
|616
|0.10
|1.8397
|1.8397
|0.0000
|1880
|2005.09.08 16:13
|s/l
|616
|0.10
|1.8397
|1.8397
|0.0000
|0.00
|10719.00
|1881
|2005.09.09 10:00
|buy stop
|618
|0.10
|1.8391
|1.8351
|0.0000
|1882
|2005.09.09 10:00
|sell stop
|619
|0.10
|1.8337
|1.8377
|0.0000
|1883
|2005.09.09 11:07
|buy
|618
|0.10
|1.8391
|1.8351
|0.0000
|1884
|2005.09.09 11:42
|s/l
|618
|0.10
|1.8351
|1.8351
|0.0000
|-40.00
|10679.00
|1885
|2005.09.09 11:42
|sell
|619
|0.10
|1.8337
|1.8377
|0.0000
|1886
|2005.09.09 14:07
|s/l
|619
|0.10
|1.8377
|1.8377
|0.0000
|-40.00
|10639.00
|1887
|2005.09.12 10:00
|buy stop
|620
|0.10
|1.8320
|1.8280
|0.0000
|1888
|2005.09.12 10:00
|sell stop
|621
|0.10
|1.8253
|1.8293
|0.0000
|1889
|2005.09.12 14:25
|sell
|621
|0.10
|1.8253
|1.8293
|0.0000
|1890
|2005.09.12 18:25
|modify
|621
|0.10
|1.8253
|1.8253
|0.0000
|1891
|2005.09.12 19:00
|expiration
|620
|0.10
|1.8320
|1.8280
|0.0000
|1892
|2005.09.12 19:01
|close
|621
|0.10
|1.8208
|1.8253
|0.0000
|45.00
|10684.00
|1893
|2005.09.13 10:00
|buy stop
|622
|0.10
|1.8225
|1.8185
|0.0000
|1894
|2005.09.13 10:00
|sell stop
|623
|0.10
|1.8179
|1.8219
|0.0000
|1895
|2005.09.13 10:01
|buy
|622
|0.10
|1.8225
|1.8185
|0.0000
|1896
|2005.09.13 19:00
|expiration
|623
|0.10
|1.8179
|1.8219
|0.0000
|1897
|2005.09.13 19:01
|close
|622
|0.10
|1.8224
|1.8185
|0.0000
|-1.00
|10683.00
|1898
|2005.09.14 10:00
|buy stop
|624
|0.10
|1.8271
|1.8231
|0.0000
|1899
|2005.09.14 10:00
|sell stop
|625
|0.10
|1.8227
|1.8267
|0.0000
|1900
|2005.09.14 11:39
|sell
|625
|0.10
|1.8227
|1.8267
|0.0000
|1901
|2005.09.14 13:32
|s/l
|625
|0.10
|1.8267
|1.8267
|0.0000
|-40.00
|10643.00
|1902
|2005.09.14 13:51
|buy
|624
|0.10
|1.8271
|1.8231
|0.0000
|1903
|2005.09.14 19:03
|close
|624
|0.10
|1.8249
|1.8231
|0.0000
|-22.00
|10621.00
|1904
|2005.09.15 10:00
|buy stop
|626
|0.10
|1.8176
|1.8136
|0.0000
|1905
|2005.09.15 10:00
|sell stop
|627
|0.10
|1.8131
|1.8171
|0.0000
|1906
|2005.09.15 10:30
|sell
|627
|0.10
|1.8131
|1.8171
|0.0000
|1907
|2005.09.15 11:17
|modify
|627
|0.10
|1.8131
|1.8131
|0.0000
|1908
|2005.09.15 19:00
|expiration
|626
|0.10
|1.8176
|1.8136
|0.0000
|1909
|2005.09.15 19:01
|close
|627
|0.10
|1.8075
|1.8131
|0.0000
|56.00
|10677.00
|1910
|2005.09.16 10:00
|buy stop
|628
|0.10
|1.8126
|1.8099
|0.0000
|1911
|2005.09.16 10:00
|sell stop
|629
|0.10
|1.8099
|1.8126
|0.0000
|1912
|2005.09.16 10:50
|sell
|629
|0.10
|1.8099
|1.8126
|0.0000
|1913
|2005.09.16 12:10
|s/l
|629
|0.10
|1.8126
|1.8126
|0.0000
|-27.00
|10650.00
|1914
|2005.09.16 12:10
|buy
|628
|0.10
|1.8126
|1.8099
|0.0000
|1915
|2005.09.16 13:43
|s/l
|628
|0.10
|1.8099
|1.8099
|0.0000
|-27.00
|10623.00
|1916
|2005.09.19 10:00
|buy stop
|630
|0.10
|1.8021
|1.7981
|0.0000
|1917
|2005.09.19 10:00
|sell stop
|631
|0.10
|1.7964
|1.8004
|0.0000
|1918
|2005.09.19 10:48
|buy
|630
|0.10
|1.8021
|1.7981
|0.0000
|1919
|2005.09.19 13:47
|modify
|630
|0.10
|1.8021
|1.8021
|0.0000
|1920
|2005.09.19 14:43
|s/l
|630
|0.10
|1.8021
|1.8021
|0.0000
|0.00
|10623.00
|1921
|2005.09.19 19:00
|expiration
|631
|0.10
|1.7964
|1.8004
|0.0000
|1922
|2005.09.20 10:00
|buy stop
|632
|0.10
|1.8071
|1.8036
|0.0000
|1923
|2005.09.20 10:00
|sell stop
|633
|0.10
|1.8036
|1.8071
|0.0000
|1924
|2005.09.20 11:00
|sell
|633
|0.10
|1.8036
|1.8071
|0.0000
|1925
|2005.09.20 19:00
|expiration
|632
|0.10
|1.8071
|1.8036
|0.0000
|1926
|2005.09.20 19:01
|close
|633
|0.10
|1.8035
|1.8071
|0.0000
|1.00
|10624.00
|1927
|2005.09.21 10:00
|buy stop
|634
|0.10
|1.8090
|1.8050
|0.0000
|1928
|2005.09.21 10:00
|sell stop
|635
|0.10
|1.8032
|1.8072
|0.0000
|1929
|2005.09.21 10:31
|buy
|634
|0.10
|1.8090
|1.8050
|0.0000
|1930
|2005.09.21 19:01
|expiration
|635
|0.10
|1.8032
|1.8072
|0.0000
|1931
|2005.09.21 19:01
|close
|634
|0.10
|1.8083
|1.8050
|0.0000
|-7.00
|10617.00
|1932
|2005.09.22 10:00
|sell stop
|636
|0.10
|1.8076
|1.8113
|0.0000
|1933
|2005.09.22 10:15
|buy stop
|637
|0.10
|1.8113
|1.8076
|0.0000
|1934
|2005.09.22 10:56
|sell
|636
|0.10
|1.8076
|1.8113
|0.0000
|1935
|2005.09.22 11:53
|modify
|636
|0.10
|1.8076
|1.8076
|0.0000
|1936
|2005.09.22 19:01
|delete
|637
|0.10
|1.8113
|1.8076
|0.0000
|1937
|2005.09.22 19:01
|close
|636
|0.10
|1.7917
|1.8076
|0.0000
|159.00
|10776.00
|1938
|2005.09.23 10:00
|buy stop
|638
|0.10
|1.7877
|1.7837
|0.0000
|1939
|2005.09.23 10:00
|sell stop
|639
|0.10
|1.7836
|1.7876
|0.0000
|1940
|2005.09.23 10:55
|sell
|639
|0.10
|1.7836
|1.7876
|0.0000
|1941
|2005.09.23 11:00
|s/l
|639
|0.10
|1.7876
|1.7876
|0.0000
|-40.00
|10736.00
|1942
|2005.09.23 11:00
|buy
|638
|0.10
|1.7877
|1.7837
|0.0000
|1943
|2005.09.23 12:36
|s/l
|638
|0.10
|1.7837
|1.7837
|0.0000
|-40.00
|10696.00
|1944
|2005.09.26 10:00
|buy stop
|640
|0.10
|1.7751
|1.7711
|0.0000
|1945
|2005.09.26 10:00
|sell stop
|641
|0.10
|1.7699
|1.7739
|0.0000
|1946
|2005.09.26 10:33
|buy
|640
|0.10
|1.7751
|1.7711
|0.0000
|1947
|2005.09.26 19:00
|expiration
|641
|0.10
|1.7699
|1.7739
|0.0000
|1948
|2005.09.26 19:01
|close
|640
|0.10
|1.7769
|1.7711
|0.0000
|18.00
|10714.00
|1949
|2005.09.27 10:00
|buy stop
|642
|0.10
|1.7686
|1.7651
|0.0000
|1950
|2005.09.27 10:00
|sell stop
|643
|0.10
|1.7651
|1.7686
|0.0000
|1951
|2005.09.27 10:10
|buy
|642
|0.10
|1.7686
|1.7651
|0.0000
|1952
|2005.09.27 13:44
|s/l
|642
|0.10
|1.7651
|1.7651
|0.0000
|-35.00
|10679.00
|1953
|2005.09.27 13:44
|sell
|643
|0.10
|1.7651
|1.7686
|0.0000
|1954
|2005.09.27 19:01
|close
|643
|0.10
|1.7667
|1.7686
|0.0000
|-16.00
|10663.00
|1955
|2005.09.28 10:00
|buy stop
|644
|0.10
|1.7718
|1.7688
|0.0000
|1956
|2005.09.28 10:00
|sell stop
|645
|0.10
|1.7688
|1.7718
|0.0000
|1957
|2005.09.28 10:29
|sell
|645
|0.10
|1.7688
|1.7718
|0.0000
|1958
|2005.09.28 12:10
|modify
|645
|0.10
|1.7688
|1.7688
|0.0000
|1959
|2005.09.28 19:01
|expiration
|644
|0.10
|1.7718
|1.7688
|0.0000
|1960
|2005.09.28 19:01
|close
|645
|0.10
|1.7667
|1.7688
|0.0000
|21.00
|10684.00
|1961
|2005.09.29 10:00
|buy stop
|646
|0.10
|1.7682
|1.7642
|0.0000
|1962
|2005.09.29 10:00
|sell stop
|647
|0.10
|1.7636
|1.7676
|0.0000
|1963
|2005.09.29 10:10
|sell
|647
|0.10
|1.7636
|1.7676
|0.0000
|1964
|2005.09.29 14:15
|s/l
|647
|0.10
|1.7676
|1.7676
|0.0000
|-40.00
|10644.00
|1965
|2005.09.29 19:00
|expiration
|646
|0.10
|1.7682
|1.7642
|0.0000
|1966
|2005.09.30 10:00
|buy stop
|648
|0.10
|1.7600
|1.7560
|0.0000
|1967
|2005.09.30 10:00
|sell stop
|649
|0.10
|1.7560
|1.7600
|0.0000
|1968
|2005.09.30 10:06
|buy
|648
|0.10
|1.7600
|1.7560
|0.0000
|1969
|2005.09.30 12:21
|modify
|648
|0.10
|1.7600
|1.7600
|0.0000
|1970
|2005.09.30 19:00
|expiration
|649
|0.10
|1.7560
|1.7600
|0.0000
|1971
|2005.09.30 19:01
|close
|648
|0.10
|1.7650
|1.7600
|0.0000
|50.00
|10694.00
|1972
|2005.10.03 10:00
|buy stop
|650
|0.10
|1.7589
|1.7549
|0.0000
|1973
|2005.10.03 10:00
|sell stop
|651
|0.10
|1.7548
|1.7588
|0.0000
|1974
|2005.10.03 10:28
|sell
|651
|0.10
|1.7548
|1.7588
|0.0000
|1975
|2005.10.03 19:00
|expiration
|650
|0.10
|1.7589
|1.7549
|0.0000
|1976
|2005.10.03 19:01
|close
|651
|0.10
|1.7543
|1.7588
|0.0000
|5.00
|10699.00
|1977
|2005.10.04 10:00
|buy stop
|652
|0.10
|1.7581
|1.7541
|0.0000
|1978
|2005.10.04 10:00
|sell stop
|653
|0.10
|1.7529
|1.7569
|0.0000
|1979
|2005.10.04 11:59
|buy
|652
|0.10
|1.7581
|1.7541
|0.0000
|1980
|2005.10.04 15:34
|modify
|652
|0.10
|1.7581
|1.7581
|0.0000
|1981
|2005.10.04 17:41
|s/l
|652
|0.10
|1.7581
|1.7581
|0.0000
|0.00
|10699.00
|1982
|2005.10.04 19:01
|expiration
|653
|0.10
|1.7529
|1.7569
|0.0000
|1983
|2005.10.05 10:00
|sell stop
|654
|0.10
|1.7609
|1.7649
|0.0000
|1984
|2005.10.05 10:15
|buy stop
|655
|0.10
|1.7659
|1.7619
|0.0000
|1985
|2005.10.05 10:57
|buy
|655
|0.10
|1.7659
|1.7619
|0.0000
|1986
|2005.10.05 14:00
|s/l
|655
|0.10
|1.7619
|1.7619
|0.0000
|-40.00
|10659.00
|1987
|2005.10.05 14:43
|sell
|654
|0.10
|1.7609
|1.7649
|0.0000
|1988
|2005.10.05 16:36
|s/l
|654
|0.10
|1.7649
|1.7649
|0.0000
|-40.00
|10619.00
|1989
|2005.10.06 10:00
|buy stop
|656
|0.10
|1.7739
|1.7712
|0.0000
|1990
|2005.10.06 10:00
|sell stop
|657
|0.10
|1.7712
|1.7739
|0.0000
|1991
|2005.10.06 10:22
|sell
|657
|0.10
|1.7712
|1.7739
|0.0000
|1992
|2005.10.06 10:58
|modify
|657
|0.10
|1.7712
|1.7712
|0.0000
|1993
|2005.10.06 13:04
|s/l
|657
|0.10
|1.7712
|1.7712
|0.0000
|0.00
|10619.00
|1994
|2005.10.06 15:17
|buy
|656
|0.10
|1.7739
|1.7712
|0.0000
|1995
|2005.10.06 17:21
|s/l
|656
|0.10
|1.7712
|1.7712
|0.0000
|-27.00
|10592.00
|1996
|2005.10.07 10:00
|buy stop
|658
|0.10
|1.7728
|1.7688
|0.0000
|1997
|2005.10.07 10:00
|sell stop
|659
|0.10
|1.7664
|1.7704
|0.0000
|1998
|2005.10.07 14:20
|sell
|659
|0.10
|1.7664
|1.7704
|0.0000
|1999
|2005.10.07 14:38
|modify
|659
|0.10
|1.7664
|1.7664
|0.0000
|2000
|2005.10.07 19:00
|expiration
|658
|0.10
|1.7728
|1.7688
|0.0000
|2001
|2005.10.07 19:01
|close
|659
|0.10
|1.7613
|1.7664
|0.0000
|51.00
|10643.00
|2002
|2005.10.10 10:00
|buy stop
|660
|0.10
|1.7638
|1.7598
|0.0000
|2003
|2005.10.10 10:00
|sell stop
|661
|0.10
|1.7598
|1.7638
|0.0000
|2004
|2005.10.10 11:10
|sell
|661
|0.10
|1.7598
|1.7638
|0.0000
|2005
|2005.10.10 14:05
|modify
|661
|0.10
|1.7598
|1.7598
|0.0000
|2006
|2005.10.10 19:00
|expiration
|660
|0.10
|1.7638
|1.7598
|0.0000
|2007
|2005.10.10 19:01
|close
|661
|0.10
|1.7541
|1.7598
|0.0000
|57.00
|10700.00
|2008
|2005.10.11 10:00
|buy stop
|662
|0.10
|1.7496
|1.7466
|0.0000
|2009
|2005.10.11 10:00
|sell stop
|663
|0.10
|1.7466
|1.7496
|0.0000
|2010
|2005.10.11 10:07
|buy
|662
|0.10
|1.7496
|1.7466
|0.0000
|2011
|2005.10.11 10:57
|modify
|662
|0.10
|1.7496
|1.7496
|0.0000
|2012
|2005.10.11 14:25
|s/l
|662
|0.10
|1.7496
|1.7496
|0.0000
|0.00
|10700.00
|2013
|2005.10.11 15:41
|sell
|663
|0.10
|1.7466
|1.7496
|0.0000
|2014
|2005.10.11 19:01
|close
|663
|0.10
|1.7470
|1.7496
|0.0000
|-4.00
|10696.00
|2015
|2005.10.12 10:00
|buy stop
|664
|0.10
|1.7429
|1.7398
|0.0000
|2016
|2005.10.12 10:00
|sell stop
|665
|0.10
|1.7398
|1.7429
|0.0000
|2017
|2005.10.12 10:05
|buy
|664
|0.10
|1.7429
|1.7398
|0.0000
|2018
|2005.10.12 11:24
|modify
|664
|0.10
|1.7429
|1.7429
|0.0000
|2019
|2005.10.12 19:00
|expiration
|665
|0.10
|1.7398
|1.7429
|0.0000
|2020
|2005.10.12 19:03
|close
|664
|0.10
|1.7528
|1.7429
|0.0000
|99.00
|10795.00
|2021
|2005.10.13 10:00
|buy stop
|666
|0.10
|1.7486
|1.7446
|0.0000
|2022
|2005.10.13 10:00
|sell stop
|667
|0.10
|1.7438
|1.7478
|0.0000
|2023
|2005.10.13 10:57
|buy
|666
|0.10
|1.7486
|1.7446
|0.0000
|2024
|2005.10.13 14:54
|s/l
|666
|0.10
|1.7446
|1.7446
|0.0000
|-40.00
|10755.00
|2025
|2005.10.13 19:00
|expiration
|667
|0.10
|1.7438
|1.7478
|0.0000
|2026
|2005.10.14 10:00
|buy stop
|668
|0.10
|1.7581
|1.7550
|0.0000
|2027
|2005.10.14 10:00
|sell stop
|669
|0.10
|1.7550
|1.7581
|0.0000
|2028
|2005.10.14 11:01
|sell
|669
|0.10
|1.7550
|1.7581
|0.0000
|2029
|2005.10.14 11:22
|modify
|669
|0.10
|1.7550
|1.7550
|0.0000
|2030
|2005.10.14 14:41
|s/l
|669
|0.10
|1.7550
|1.7550
|0.0000
|0.00
|10755.00
|2031
|2005.10.14 15:47
|buy
|668
|0.10
|1.7581
|1.7550
|0.0000
|2032
|2005.10.14 15:54
|s/l
|668
|0.10
|1.7550
|1.7550
|0.0000
|-31.00
|10724.00
|2033
|2005.10.17 10:00
|buy stop
|670
|0.10
|1.7690
|1.7650
|0.0000
|2034
|2005.10.17 10:00
|sell stop
|671
|0.10
|1.7648
|1.7688
|0.0000
|2035
|2005.10.17 10:38
|sell
|671
|0.10
|1.7648
|1.7688
|0.0000
|2036
|2005.10.17 11:35
|modify
|671
|0.10
|1.7648
|1.7648
|0.0000
|2037
|2005.10.17 19:00
|expiration
|670
|0.10
|1.7690
|1.7650
|0.0000
|2038
|2005.10.17 19:01
|close
|671
|0.10
|1.7564
|1.7648
|0.0000
|84.00
|10808.00
|2039
|2005.10.18 10:00
|buy stop
|672
|0.10
|1.7528
|1.7488
|0.0000
|2040
|2005.10.18 10:00
|sell stop
|673
|0.10
|1.7478
|1.7518
|0.0000
|2041
|2005.10.18 10:47
|sell
|673
|0.10
|1.7478
|1.7518
|0.0000
|2042
|2005.10.18 12:25
|modify
|673
|0.10
|1.7478
|1.7478
|0.0000
|2043
|2005.10.18 15:53
|s/l
|673
|0.10
|1.7478
|1.7478
|0.0000
|0.00
|10808.00
|2044
|2005.10.18 19:00
|expiration
|672
|0.10
|1.7528
|1.7488
|0.0000
|2045
|2005.10.19 10:00
|sell stop
|674
|0.10
|1.7436
|1.7476
|0.0000
|2046
|2005.10.19 10:15
|buy stop
|675
|0.10
|1.7484
|1.7444
|0.0000
|2047
|2005.10.19 10:50
|buy
|675
|0.10
|1.7484
|1.7444
|0.0000
|2048
|2005.10.19 11:05
|modify
|675
|0.10
|1.7484
|1.7484
|0.0000
|2049
|2005.10.19 19:00
|expiration
|674
|0.10
|1.7436
|1.7476
|0.0000
|2050
|2005.10.19 19:01
|close
|675
|0.10
|1.7601
|1.7484
|0.0000
|117.00
|10925.00
|2051
|2005.10.20 10:00
|buy stop
|676
|0.10
|1.7667
|1.7627
|0.0000
|2052
|2005.10.20 10:00
|sell stop
|677
|0.10
|1.7615
|1.7655
|0.0000
|2053
|2005.10.20 10:02
|sell
|677
|0.10
|1.7615
|1.7655
|0.0000
|2054
|2005.10.20 10:30
|s/l
|677
|0.10
|1.7655
|1.7655
|0.0000
|-40.00
|10885.00
|2055
|2005.10.20 10:30
|buy
|676
|0.10
|1.7667
|1.7627
|0.0000
|2056
|2005.10.20 16:59
|modify
|676
|0.10
|1.7667
|1.7667
|0.0000
|2057
|2005.10.20 19:01
|close
|676
|0.10
|1.7687
|1.7667
|0.0000
|20.00
|10905.00
|2058
|2005.10.21 10:00
|buy stop
|678
|0.10
|1.7780
|1.7740
|0.0000
|2059
|2005.10.21 10:00
|sell stop
|679
|0.10
|1.7737
|1.7777
|0.0000
|2060
|2005.10.21 10:03
|buy
|678
|0.10
|1.7780
|1.7740
|0.0000
|2061
|2005.10.21 12:35
|s/l
|678
|0.10
|1.7740
|1.7740
|0.0000
|-40.00
|10865.00
|2062
|2005.10.21 12:35
|sell
|679
|0.10
|1.7737
|1.7777
|0.0000
|2063
|2005.10.21 15:12
|s/l
|679
|0.10
|1.7777
|1.7777
|0.0000
|-40.00
|10825.00
|2064
|2005.10.24 10:00
|buy stop
|680
|0.10
|1.7696
|1.7663
|0.0000
|2065
|2005.10.24 10:00
|sell stop
|681
|0.10
|1.7663
|1.7696
|0.0000
|2066
|2005.10.24 10:20
|sell
|681
|0.10
|1.7663
|1.7696
|0.0000
|2067
|2005.10.24 12:05
|s/l
|681
|0.10
|1.7696
|1.7696
|0.0000
|-33.00
|10792.00
|2068
|2005.10.24 12:05
|buy
|680
|0.10
|1.7696
|1.7663
|0.0000
|2069
|2005.10.24 14:50
|s/l
|680
|0.10
|1.7663
|1.7663
|0.0000
|-33.00
|10759.00
|2070
|2005.10.25 10:00
|buy stop
|682
|0.10
|1.7715
|1.7675
|0.0000
|2071
|2005.10.25 10:00
|sell stop
|683
|0.10
|1.7646
|1.7686
|0.0000
|2072
|2005.10.25 10:12
|buy
|682
|0.10
|1.7715
|1.7675
|0.0000
|2073
|2005.10.25 10:19
|modify
|682
|0.10
|1.7715
|1.7715
|0.0000
|2074
|2005.10.25 19:00
|expiration
|683
|0.10
|1.7646
|1.7686
|0.0000
|2075
|2005.10.25 19:01
|close
|682
|0.10
|1.7850
|1.7715
|0.0000
|135.00
|10894.00
|2076
|2005.10.26 10:00
|buy stop
|684
|0.10
|1.7850
|1.7810
|0.0000
|2077
|2005.10.26 10:00
|sell stop
|685
|0.10
|1.7756
|1.7796
|0.0000
|2078
|2005.10.26 11:57
|sell
|685
|0.10
|1.7756
|1.7796
|0.0000
|2079
|2005.10.26 19:01
|expiration
|684
|0.10
|1.7850
|1.7810
|0.0000
|2080
|2005.10.26 19:01
|close
|685
|0.10
|1.7732
|1.7796
|0.0000
|24.00
|10918.00
|2081
|2005.10.27 10:00
|sell stop
|686
|0.10
|1.7825
|1.7859
|0.0000
|2082
|2005.10.27 17:02
|sell
|686
|0.10
|1.7825
|1.7859
|0.0000
|2083
|2005.10.27 19:01
|close
|686
|0.10
|1.7842
|1.7859
|0.0000
|-17.00
|10901.00
|2084
|2005.10.28 10:00
|buy stop
|687
|0.10
|1.7865
|1.7825
|0.0000
|2085
|2005.10.28 10:00
|sell stop
|688
|0.10
|1.7821
|1.7861
|0.0000
|2086
|2005.10.28 10:31
|sell
|688
|0.10
|1.7821
|1.7861
|0.0000
|2087
|2005.10.28 15:14
|modify
|688
|0.10
|1.7821
|1.7821
|0.0000
|2088
|2005.10.28 16:00
|s/l
|688
|0.10
|1.7821
|1.7821
|0.0000
|0.00
|10901.00
|2089
|2005.10.28 19:00
|expiration
|687
|0.10
|1.7865
|1.7825
|0.0000
|2090
|2005.10.31 10:00
|buy stop
|689
|0.10
|1.7821
|1.7781
|0.0000
|2091
|2005.10.31 10:00
|sell stop
|690
|0.10
|1.7770
|1.7810
|0.0000
|2092
|2005.10.31 10:13
|buy
|689
|0.10
|1.7821
|1.7781
|0.0000
|2093
|2005.10.31 11:33
|s/l
|689
|0.10
|1.7781
|1.7781
|0.0000
|-40.00
|10861.00
|2094
|2005.10.31 12:04
|sell
|690
|0.10
|1.7770
|1.7810
|0.0000
|2095
|2005.10.31 15:59
|modify
|690
|0.10
|1.7770
|1.7770
|0.0000
|2096
|2005.10.31 19:01
|close
|690
|0.10
|1.7690
|1.7770
|0.0000
|80.00
|10941.00
|2097
|2005.11.01 10:00
|buy stop
|691
|0.10
|1.7730
|1.7690
|0.0000
|2098
|2005.11.01 10:00
|sell stop
|692
|0.10
|1.7686
|1.7726
|0.0000
|2099
|2005.11.01 10:23
|sell
|692
|0.10
|1.7686
|1.7726
|0.0000
|2100
|2005.11.01 15:36
|modify
|692
|0.10
|1.7686
|1.7686
|0.0000
|2101
|2005.11.01 19:00
|expiration
|691
|0.10
|1.7730
|1.7690
|0.0000
|2102
|2005.11.01 19:01
|close
|692
|0.10
|1.7635
|1.7686
|0.0000
|51.00
|10992.00
|2103
|2005.11.02 10:00
|buy stop
|693
|0.10
|1.7661
|1.7627
|0.0000
|2104
|2005.11.02 10:00
|sell stop
|694
|0.10
|1.7627
|1.7661
|0.0000
|2105
|2005.11.02 10:51
|buy
|693
|0.10
|1.7661
|1.7627
|0.0000
|2106
|2005.11.02 12:19
|s/l
|693
|0.10
|1.7627
|1.7627
|0.0000
|-34.00
|10958.00
|2107
|2005.11.02 12:19
|sell
|694
|0.10
|1.7627
|1.7661
|0.0000
|2108
|2005.11.02 13:10
|s/l
|694
|0.10
|1.7661
|1.7661
|0.0000
|-34.00
|10924.00
|2109
|2005.11.03 10:00
|buy stop
|695
|0.10
|1.7760
|1.7735
|0.0000
|2110
|2005.11.03 10:00
|sell stop
|696
|0.10
|1.7735
|1.7760
|0.0000
|2111
|2005.11.03 10:30
|buy
|695
|0.10
|1.7760
|1.7735
|0.0000
|2112
|2005.11.03 14:34
|s/l
|695
|0.10
|1.7735
|1.7735
|0.0000
|-25.00
|10899.00
|2113
|2005.11.03 14:34
|sell
|696
|0.10
|1.7735
|1.7760
|0.0000
|2114
|2005.11.03 16:55
|s/l
|696
|0.10
|1.7760
|1.7760
|0.0000
|-25.00
|10874.00
|2115
|2005.11.04 10:00
|buy stop
|697
|0.10
|1.7692
|1.7652
|0.0000
|2116
|2005.11.04 10:00
|sell stop
|698
|0.10
|1.7647
|1.7687
|0.0000
|2117
|2005.11.04 13:09
|sell
|698
|0.10
|1.7647
|1.7687
|0.0000
|2118
|2005.11.04 14:49
|s/l
|698
|0.10
|1.7687
|1.7687
|0.0000
|-40.00
|10834.00
|2119
|2005.11.04 14:53
|buy
|697
|0.10
|1.7692
|1.7652
|0.0000
|2120
|2005.11.04 15:29
|s/l
|697
|0.10
|1.7652
|1.7652
|0.0000
|-40.00
|10794.00
|2121
|2005.11.07 10:00
|buy stop
|699
|0.10
|1.7501
|1.7461
|0.0000
|2122
|2005.11.07 10:00
|sell stop
|700
|0.10
|1.7448
|1.7488
|0.0000
|2123
|2005.11.07 10:11
|buy
|699
|0.10
|1.7501
|1.7461
|0.0000
|2124
|2005.11.07 13:21
|s/l
|699
|0.10
|1.7461
|1.7461
|0.0000
|-40.00
|10754.00
|2125
|2005.11.07 14:27
|sell
|700
|0.10
|1.7448
|1.7488
|0.0000
|2126
|2005.11.07 14:56
|modify
|700
|0.10
|1.7448
|1.7448
|0.0000
|2127
|2005.11.07 16:30
|s/l
|700
|0.10
|1.7448
|1.7448
|0.0000
|0.00
|10754.00
|2128
|2005.11.08 10:00
|buy stop
|701
|0.10
|1.7377
|1.7337
|0.0000
|2129
|2005.11.08 10:00
|sell stop
|702
|0.10
|1.7333
|1.7373
|0.0000
|2130
|2005.11.08 10:34
|sell
|702
|0.10
|1.7333
|1.7373
|0.0000
|2131
|2005.11.08 11:59
|s/l
|702
|0.10
|1.7373
|1.7373
|0.0000
|-40.00
|10714.00
|2132
|2005.11.08 14:10
|buy
|701
|0.10
|1.7377
|1.7337
|0.0000
|2133
|2005.11.08 16:11
|modify
|701
|0.10
|1.7377
|1.7377
|0.0000
|2134
|2005.11.08 19:01
|close
|701
|0.10
|1.7420
|1.7377
|0.0000
|43.00
|10757.00
|2135
|2005.11.09 10:00
|buy stop
|703
|0.10
|1.7440
|1.7409
|0.0000
|2136
|2005.11.09 10:00
|sell stop
|704
|0.10
|1.7409
|1.7440
|0.0000
|2137
|2005.11.09 10:33
|sell
|704
|0.10
|1.7409
|1.7440
|0.0000
|2138
|2005.11.09 12:17
|modify
|704
|0.10
|1.7409
|1.7409
|0.0000
|2139
|2005.11.09 14:38
|s/l
|704
|0.10
|1.7409
|1.7409
|0.0000
|0.00
|10757.00
|2140
|2005.11.09 14:56
|buy
|703
|0.10
|1.7440
|1.7409
|0.0000
|2141
|2005.11.09 15:28
|s/l
|703
|0.10
|1.7409
|1.7409
|0.0000
|-31.00
|10726.00
|2142
|2005.11.10 10:00
|buy stop
|705
|0.10
|1.7486
|1.7446
|0.0000
|2143
|2005.11.10 10:00
|sell stop
|706
|0.10
|1.7417
|1.7457
|0.0000
|2144
|2005.11.10 11:25
|buy
|705
|0.10
|1.7486
|1.7446
|0.0000
|2145
|2005.11.10 15:09
|s/l
|705
|0.10
|1.7446
|1.7446
|0.0000
|-40.00
|10686.00
|2146
|2005.11.10 19:00
|expiration
|706
|0.10
|1.7417
|1.7457
|0.0000
|2147
|2005.11.11 10:00
|buy stop
|707
|0.10
|1.7438
|1.7407
|0.0000
|2148
|2005.11.11 10:00
|sell stop
|708
|0.10
|1.7407
|1.7438
|0.0000
|2149
|2005.11.11 10:06
|sell
|708
|0.10
|1.7407
|1.7438
|0.0000
|2150
|2005.11.11 19:00
|expiration
|707
|0.10
|1.7438
|1.7407
|0.0000
|2151
|2005.11.11 19:01
|close
|708
|0.10
|1.7392
|1.7438
|0.0000
|15.00
|10701.00
|2152
|2005.11.14 10:00
|buy stop
|709
|0.10
|1.7480
|1.7440
|0.0000
|2153
|2005.11.14 10:00
|sell stop
|710
|0.10
|1.7428
|1.7468
|0.0000
|2154
|2005.11.14 10:02
|buy
|709
|0.10
|1.7480
|1.7440
|0.0000
|2155
|2005.11.14 12:50
|s/l
|709
|0.10
|1.7440
|1.7440
|0.0000
|-40.00
|10661.00
|2156
|2005.11.14 13:39
|sell
|710
|0.10
|1.7428
|1.7468
|0.0000
|2157
|2005.11.14 14:22
|modify
|710
|0.10
|1.7428
|1.7428
|0.0000
|2158
|2005.11.14 19:01
|close
|710
|0.10
|1.7372
|1.7428
|0.0000
|56.00
|10717.00
|2159
|2005.11.15 10:00
|buy stop
|711
|0.10
|1.7402
|1.7369
|0.0000
|2160
|2005.11.15 10:00
|sell stop
|712
|0.10
|1.7369
|1.7402
|0.0000
|2161
|2005.11.15 10:30
|sell
|712
|0.10
|1.7369
|1.7402
|0.0000
|2162
|2005.11.15 11:23
|modify
|712
|0.10
|1.7369
|1.7369
|0.0000
|2163
|2005.11.15 17:29
|s/l
|712
|0.10
|1.7369
|1.7369
|0.0000
|0.00
|10717.00
|2164
|2005.11.15 19:00
|expiration
|711
|0.10
|1.7402
|1.7369
|0.0000
|2165
|2005.11.16 10:00
|buy stop
|713
|0.10
|1.7364
|1.7335
|0.0000
|2166
|2005.11.16 10:00
|sell stop
|714
|0.10
|1.7335
|1.7364
|0.0000
|2167
|2005.11.16 10:30
|sell
|714
|0.10
|1.7335
|1.7364
|0.0000
|2168
|2005.11.16 11:31
|modify
|714
|0.10
|1.7335
|1.7335
|0.0000
|2169
|2005.11.16 19:00
|expiration
|713
|0.10
|1.7364
|1.7335
|0.0000
|2170
|2005.11.16 19:01
|close
|714
|0.10
|1.7181
|1.7335
|0.0000
|154.00
|10871.00
|2171
|2005.11.17 10:00
|buy stop
|715
|0.10
|1.7202
|1.7162
|0.0000
|2172
|2005.11.17 10:00
|sell stop
|716
|0.10
|1.7154
|1.7194
|0.0000
|2173
|2005.11.17 10:04
|buy
|715
|0.10
|1.7202
|1.7162
|0.0000
|2174
|2005.11.17 19:00
|expiration
|716
|0.10
|1.7154
|1.7194
|0.0000
|2175
|2005.11.17 19:01
|close
|715
|0.10
|1.7185
|1.7162
|0.0000
|-17.00
|10854.00
|2176
|2005.11.18 10:00
|buy stop
|717
|0.10
|1.7150
|1.7110
|0.0000
|2177
|2005.11.18 10:00
|sell stop
|718
|0.10
|1.7101
|1.7141
|0.0000
|2178
|2005.11.18 10:24
|sell
|718
|0.10
|1.7101
|1.7141
|0.0000
|2179
|2005.11.18 13:34
|s/l
|718
|0.10
|1.7141
|1.7141
|0.0000
|-40.00
|10814.00
|2180
|2005.11.18 13:35
|buy
|717
|0.10
|1.7150
|1.7110
|0.0000
|2181
|2005.11.18 15:29
|modify
|717
|0.10
|1.7150
|1.7150
|0.0000
|2182
|2005.11.18 16:11
|s/l
|717
|0.10
|1.7150
|1.7150
|0.0000
|0.00
|10814.00
|2183
|2005.11.21 10:00
|buy stop
|719
|0.10
|1.7223
|1.7183
|0.0000
|2184
|2005.11.21 10:00
|sell stop
|720
|0.10
|1.7152
|1.7192
|0.0000
|2185
|2005.11.21 10:09
|buy
|719
|0.10
|1.7223
|1.7183
|0.0000
|2186
|2005.11.21 11:35
|s/l
|719
|0.10
|1.7183
|1.7183
|0.0000
|-40.00
|10774.00
|2187
|2005.11.21 19:00
|expiration
|720
|0.10
|1.7152
|1.7192
|0.0000
|2188
|2005.11.22 10:00
|buy stop
|721
|0.10
|1.7175
|1.7135
|0.0000
|2189
|2005.11.22 10:00
|sell stop
|722
|0.10
|1.7110
|1.7150
|0.0000
|2190
|2005.11.22 10:17
|sell
|722
|0.10
|1.7110
|1.7150
|0.0000
|2191
|2005.11.22 16:11
|modify
|722
|0.10
|1.7110
|1.7110
|0.0000
|2192
|2005.11.22 16:14
|s/l
|722
|0.10
|1.7110
|1.7110
|0.0000
|0.00
|10774.00
|2193
|2005.11.22 19:00
|expiration
|721
|0.10
|1.7175
|1.7135
|0.0000
|2194
|2005.11.23 10:00
|buy stop
|723
|0.10
|1.7261
|1.7221
|0.0000
|2195
|2005.11.23 10:00
|sell stop
|724
|0.10
|1.7221
|1.7261
|0.0000
|2196
|2005.11.23 10:05
|sell
|724
|0.10
|1.7221
|1.7261
|0.0000
|2197
|2005.11.23 19:00
|expiration
|723
|0.10
|1.7261
|1.7221
|0.0000
|2198
|2005.11.23 19:01
|close
|724
|0.10
|1.7217
|1.7261
|0.0000
|4.00
|10778.00
|2199
|2005.11.24 10:00
|sell stop
|725
|0.10
|1.7213
|1.7242
|0.0000
|2200
|2005.11.24 10:15
|buy stop
|726
|0.10
|1.7242
|1.7213
|0.0000
|2201
|2005.11.24 10:22
|buy
|726
|0.10
|1.7242
|1.7213
|0.0000
|2202
|2005.11.24 11:38
|modify
|726
|0.10
|1.7242
|1.7242
|0.0000
|2203
|2005.11.24 12:04
|s/l
|726
|0.10
|1.7242
|1.7242
|0.0000
|0.00
|10778.00
|2204
|2005.11.24 19:01
|expiration
|725
|0.10
|1.7213
|1.7242
|0.0000
|2205
|2005.11.25 10:00
|buy stop
|727
|0.10
|1.7210
|1.7170
|0.0000
|2206
|2005.11.25 10:00
|sell stop
|728
|0.10
|1.7165
|1.7205
|0.0000
|2207
|2005.11.25 11:56
|buy
|727
|0.10
|1.7210
|1.7170
|0.0000
|2208
|2005.11.25 16:32
|s/l
|727
|0.10
|1.7170
|1.7170
|0.0000
|-40.00
|10738.00
|2209
|2005.11.25 16:32
|sell
|728
|0.10
|1.7165
|1.7205
|0.0000
|2210
|2005.11.25 19:01
|close
|728
|0.10
|1.7133
|1.7205
|0.0000
|32.00
|10770.00
|2211
|2005.11.28 10:00
|buy stop
|729
|0.10
|1.7082
|1.7042
|0.0000
|2212
|2005.11.28 10:00
|sell stop
|730
|0.10
|1.7042
|1.7082
|0.0000
|2213
|2005.11.28 10:12
|buy
|729
|0.10
|1.7082
|1.7042
|0.0000
|2214
|2005.11.28 15:25
|modify
|729
|0.10
|1.7082
|1.7082
|0.0000
|2215
|2005.11.28 19:00
|expiration
|730
|0.10
|1.7042
|1.7082
|0.0000
|2216
|2005.11.28 19:01
|close
|729
|0.10
|1.7218
|1.7082
|0.0000
|136.00
|10906.00
|2217
|2005.11.29 10:00
|buy stop
|731
|0.10
|1.7271
|1.7245
|0.0000
|2218
|2005.11.29 10:00
|sell stop
|732
|0.10
|1.7245
|1.7271
|0.0000
|2219
|2005.11.29 10:01
|sell
|732
|0.10
|1.7245
|1.7271
|0.0000
|2220
|2005.11.29 13:29
|s/l
|732
|0.10
|1.7271
|1.7271
|0.0000
|-26.00
|10880.00
|2221
|2005.11.29 13:29
|buy
|731
|0.10
|1.7271
|1.7245
|0.0000
|2222
|2005.11.29 13:59
|s/l
|731
|0.10
|1.7245
|1.7245
|0.0000
|-26.00
|10854.00
|2223
|2005.11.30 10:00
|buy stop
|733
|0.10
|1.7233
|1.7193
|0.0000
|2224
|2005.11.30 10:00
|sell stop
|734
|0.10
|1.7192
|1.7232
|0.0000
|2225
|2005.11.30 10:56
|buy
|733
|0.10
|1.7233
|1.7193
|0.0000
|2226
|2005.11.30 12:46
|modify
|733
|0.10
|1.7233
|1.7233
|0.0000
|2227
|2005.11.30 19:00
|expiration
|734
|0.10
|1.7192
|1.7232
|0.0000
|2228
|2005.11.30 19:01
|close
|733
|0.10
|1.7328
|1.7233
|0.0000
|95.00
|10949.00
|2229
|2005.12.01 10:00
|buy stop
|735
|0.10
|1.7331
|1.7297
|0.0000
|2230
|2005.12.01 10:00
|sell stop
|736
|0.10
|1.7297
|1.7331
|0.0000
|2231
|2005.12.01 12:00
|sell
|736
|0.10
|1.7297
|1.7331
|0.0000
|2232
|2005.12.01 18:45
|s/l
|736
|0.10
|1.7331
|1.7331
|0.0000
|-34.00
|10915.00
|2233
|2005.12.01 18:45
|buy
|735
|0.10
|1.7331
|1.7297
|0.0000
|2234
|2005.12.01 19:01
|close
|735
|0.10
|1.7323
|1.7297
|0.0000
|-8.00
|10907.00
|2235
|2005.12.02 10:00
|buy stop
|737
|0.10
|1.7305
|1.7270
|0.0000
|2236
|2005.12.02 10:00
|sell stop
|738
|0.10
|1.7270
|1.7305
|0.0000
|2237
|2005.12.02 12:03
|sell
|738
|0.10
|1.7270
|1.7305
|0.0000
|2238
|2005.12.02 14:46
|s/l
|738
|0.10
|1.7305
|1.7305
|0.0000
|-35.00
|10872.00
|2239
|2005.12.02 14:46
|buy
|737
|0.10
|1.7305
|1.7270
|0.0000
|2240
|2005.12.02 14:50
|modify
|737
|0.10
|1.7305
|1.7305
|0.0000
|2241
|2005.12.02 15:24
|s/l
|737
|0.10
|1.7305
|1.7305
|0.0000
|0.00
|10872.00
|2242
|2005.12.05 10:00
|buy stop
|739
|0.10
|1.7324
|1.7287
|0.0000
|2243
|2005.12.05 10:00
|sell stop
|740
|0.10
|1.7287
|1.7324
|0.0000
|2244
|2005.12.05 12:10
|buy
|739
|0.10
|1.7324
|1.7287
|0.0000
|2245
|2005.12.05 13:02
|modify
|739
|0.10
|1.7324
|1.7324
|0.0000
|2246
|2005.12.05 19:00
|expiration
|740
|0.10
|1.7287
|1.7324
|0.0000
|2247
|2005.12.05 19:01
|close
|739
|0.10
|1.7428
|1.7324
|0.0000
|104.00
|10976.00
|2248
|2005.12.06 10:00
|buy stop
|741
|0.10
|1.7457
|1.7417
|0.0000
|2249
|2005.12.06 10:00
|sell stop
|742
|0.10
|1.7406
|1.7446
|0.0000
|2250
|2005.12.06 10:30
|sell
|742
|0.10
|1.7406
|1.7446
|0.0000
|2251
|2005.12.06 10:38
|modify
|742
|0.10
|1.7406
|1.7406
|0.0000
|2252
|2005.12.06 17:12
|s/l
|742
|0.10
|1.7406
|1.7406
|0.0000
|0.00
|10976.00
|2253
|2005.12.06 19:00
|expiration
|741
|0.10
|1.7457
|1.7417
|0.0000
|2254
|2005.12.07 10:00
|buy stop
|743
|0.10
|1.7368
|1.7337
|0.0000
|2255
|2005.12.07 10:00
|sell stop
|744
|0.10
|1.7337
|1.7368
|0.0000
|2256
|2005.12.07 10:14
|sell
|744
|0.10
|1.7337
|1.7368
|0.0000
|2257
|2005.12.07 14:20
|modify
|744
|0.10
|1.7337
|1.7337
|0.0000
|2258
|2005.12.07 15:50
|s/l
|744
|0.10
|1.7337
|1.7337
|0.0000
|0.00
|10976.00
|2259
|2005.12.07 19:00
|expiration
|743
|0.10
|1.7368
|1.7337
|0.0000
|2260
|2005.12.08 10:01
|buy stop
|745
|0.10
|1.7421
|1.7381
|0.0000
|2261
|2005.12.08 10:01
|sell stop
|746
|0.10
|1.7346
|1.7386
|0.0000
|2262
|2005.12.08 10:04
|buy
|745
|0.10
|1.7421
|1.7381
|0.0000
|2263
|2005.12.08 10:10
|modify
|745
|0.10
|1.7421
|1.7421
|0.0000
|2264
|2005.12.08 19:01
|delete
|746
|0.10
|1.7346
|1.7386
|0.0000
|2265
|2005.12.08 19:01
|close
|745
|0.10
|1.7523
|1.7421
|0.0000
|102.00
|11078.00
|2266
|2005.12.09 10:00
|buy stop
|747
|0.10
|1.7499
|1.7459
|0.0000
|2267
|2005.12.09 10:00
|sell stop
|748
|0.10
|1.7457
|1.7497
|0.0000
|2268
|2005.12.09 11:51
|buy
|747
|0.10
|1.7499
|1.7459
|0.0000
|2269
|2005.12.09 15:52
|modify
|747
|0.10
|1.7499
|1.7499
|0.0000
|2270
|2005.12.09 19:01
|expiration
|748
|0.10
|1.7457
|1.7497
|0.0000
|2271
|2005.12.09 19:01
|close
|747
|0.10
|1.7544
|1.7499
|0.0000
|45.00
|11123.00
|2272
|2005.12.12 10:00
|buy stop
|749
|0.10
|1.7640
|1.7600
|0.0000
|2273
|2005.12.12 10:00
|sell stop
|750
|0.10
|1.7579
|1.7619
|0.0000
|2274
|2005.12.12 10:03
|buy
|749
|0.10
|1.7640
|1.7600
|0.0000
|2275
|2005.12.12 14:09
|modify
|749
|0.10
|1.7640
|1.7640
|0.0000
|2276
|2005.12.12 19:00
|expiration
|750
|0.10
|1.7579
|1.7619
|0.0000
|2277
|2005.12.12 19:01
|close
|749
|0.10
|1.7761
|1.7640
|0.0000
|121.00
|11244.00
|2278
|2005.12.13 10:00
|buy stop
|751
|0.10
|1.7768
|1.7728
|0.0000
|2279
|2005.12.13 10:00
|sell stop
|752
|0.10
|1.7699
|1.7739
|0.0000
|2280
|2005.12.13 10:26
|sell
|752
|0.10
|1.7699
|1.7739
|0.0000
|2281
|2005.12.13 18:19
|modify
|752
|0.10
|1.7699
|1.7699
|0.0000
|2282
|2005.12.13 19:00
|expiration
|751
|0.10
|1.7768
|1.7728
|0.0000
|2283
|2005.12.13 19:01
|close
|752
|0.10
|1.7678
|1.7699
|0.0000
|21.00
|11265.00
|2284
|2005.12.14 10:00
|buy stop
|753
|0.10
|1.7814
|1.7774
|0.0000
|2285
|2005.12.14 10:00
|sell stop
|754
|0.10
|1.7745
|1.7785
|0.0000
|2286
|2005.12.14 10:30
|sell
|754
|0.10
|1.7745
|1.7785
|0.0000
|2287
|2005.12.14 11:33
|modify
|754
|0.10
|1.7745
|1.7745
|0.0000
|2288
|2005.12.14 14:30
|s/l
|754
|0.10
|1.7745
|1.7745
|0.0000
|0.00
|11265.00
|2289
|2005.12.14 19:00
|expiration
|753
|0.10
|1.7814
|1.7774
|0.0000
|2290
|2005.12.15 10:00
|buy stop
|755
|0.10
|1.7730
|1.7690
|0.0000
|2291
|2005.12.15 10:00
|sell stop
|756
|0.10
|1.7680
|1.7720
|0.0000
|2292
|2005.12.15 10:30
|buy
|755
|0.10
|1.7730
|1.7690
|0.0000
|2293
|2005.12.15 15:47
|s/l
|755
|0.10
|1.7690
|1.7690
|0.0000
|-40.00
|11225.00
|2294
|2005.12.15 15:53
|sell
|756
|0.10
|1.7680
|1.7720
|0.0000
|2295
|2005.12.15 16:15
|modify
|756
|0.10
|1.7680
|1.7680
|0.0000
|2296
|2005.12.15 19:01
|close
|756
|0.10
|1.7635
|1.7680
|0.0000
|45.00
|11270.00
|2297
|2005.12.16 10:00
|sell stop
|757
|0.10
|1.7653
|1.7693
|0.0000
|2298
|2005.12.16 10:15
|buy stop
|758
|0.10
|1.7715
|1.7675
|0.0000
|2299
|2005.12.16 10:16
|buy
|758
|0.10
|1.7715
|1.7675
|0.0000
|2300
|2005.12.16 12:14
|s/l
|758
|0.10
|1.7675
|1.7675
|0.0000
|-40.00
|11230.00
|2301
|2005.12.16 19:00
|expiration
|757
|0.10
|1.7653
|1.7693
|0.0000
|2302
|2005.12.19 10:00
|buy stop
|759
|0.10
|1.7707
|1.7667
|0.0000
|2303
|2005.12.19 10:00
|sell stop
|760
|0.10
|1.7663
|1.7703
|0.0000
|2304
|2005.12.19 10:06
|sell
|760
|0.10
|1.7663
|1.7703
|0.0000
|2305
|2005.12.19 14:17
|modify
|760
|0.10
|1.7663
|1.7663
|0.0000
|2306
|2005.12.19 19:00
|expiration
|759
|0.10
|1.7707
|1.7667
|0.0000
|2307
|2005.12.19 19:01
|close
|760
|0.10
|1.7623
|1.7663
|0.0000
|40.00
|11270.00
|2308
|2005.12.20 10:00
|sell stop
|761
|0.10
|1.7599
|1.7633
|0.0000
|2309
|2005.12.20 10:15
|buy stop
|762
|0.10
|1.7633
|1.7599
|0.0000
|2310
|2005.12.20 10:35
|sell
|761
|0.10
|1.7599
|1.7633
|0.0000
|2311
|2005.12.20 11:21
|s/l
|761
|0.10
|1.7633
|1.7633
|0.0000
|-34.00
|11236.00
|2312
|2005.12.20 11:21
|buy
|762
|0.10
|1.7633
|1.7599
|0.0000
|2313
|2005.12.20 11:56
|modify
|762
|0.10
|1.7633
|1.7633
|0.0000
|2314
|2005.12.20 13:49
|s/l
|762
|0.10
|1.7633
|1.7633
|0.0000
|0.00
|11236.00
|2315
|2005.12.21 10:00
|buy stop
|763
|0.10
|1.7589
|1.7549
|0.0000
|2316
|2005.12.21 10:00
|sell stop
|764
|0.10
|1.7529
|1.7569
|0.0000
|2317
|2005.12.21 10:45
|sell
|764
|0.10
|1.7529
|1.7569
|0.0000
|2318
|2005.12.21 12:58
|modify
|764
|0.10
|1.7529
|1.7529
|0.0000
|2319
|2005.12.21 19:00
|expiration
|763
|0.10
|1.7589
|1.7549
|0.0000
|2320
|2005.12.21 19:01
|close
|764
|0.10
|1.7414
|1.7529
|0.0000
|115.00
|11351.00
|2321
|2005.12.22 10:00
|buy stop
|765
|0.10
|1.7433
|1.7399
|0.0000
|2322
|2005.12.22 10:00
|sell stop
|766
|0.10
|1.7399
|1.7433
|0.0000
|2323
|2005.12.22 10:25
|sell
|766
|0.10
|1.7399
|1.7433
|0.0000
|2324
|2005.12.22 10:59
|modify
|766
|0.10
|1.7399
|1.7399
|0.0000
|2325
|2005.12.22 15:06
|s/l
|766
|0.10
|1.7399
|1.7399
|0.0000
|0.00
|11351.00
|2326
|2005.12.22 19:00
|expiration
|765
|0.10
|1.7433
|1.7399
|0.0000
|2327
|2005.12.23 10:00
|buy stop
|767
|0.10
|1.7400
|1.7368
|0.0000
|2328
|2005.12.23 10:00
|sell stop
|768
|0.10
|1.7368
|1.7400
|0.0000
|2329
|2005.12.23 11:12
|sell
|768
|0.10
|1.7368
|1.7400
|0.0000
|2330
|2005.12.23 14:57
|modify
|768
|0.10
|1.7368
|1.7368
|0.0000
|2331
|2005.12.23 19:00
|expiration
|767
|0.10
|1.7400
|1.7368
|0.0000
|2332
|2005.12.23 19:01
|close
|768
|0.10
|1.7335
|1.7368
|0.0000
|33.00
|11384.00
|2333
|2005.12.26 10:00
|buy stop
|769
|0.10
|1.7379
|1.7339
|0.0000
|2334
|2005.12.26 10:00
|sell stop
|770
|0.10
|1.7320
|1.7360
|0.0000
|2335
|2005.12.26 10:24
|buy
|769
|0.10
|1.7379
|1.7339
|0.0000
|2336
|2005.12.26 10:24
|s/l
|769
|0.10
|1.7339
|1.7339
|0.0000
|-40.00
|11344.00
|2337
|2005.12.26 14:47
|sell
|770
|0.10
|1.7320
|1.7360
|0.0000
|2338
|2005.12.26 19:02
|close
|770
|0.10
|1.7333
|1.7360
|0.0000
|-13.00
|11331.00
|2339
|2005.12.27 10:00
|buy stop
|771
|0.10
|1.7362
|1.7322
|0.0000
|2340
|2005.12.27 10:00
|sell stop
|772
|0.10
|1.7308
|1.7348
|0.0000
|2341
|2005.12.27 11:45
|buy
|771
|0.10
|1.7362
|1.7322
|0.0000
|2342
|2005.12.27 15:59
|s/l
|771
|0.10
|1.7322
|1.7322
|0.0000
|-40.00
|11291.00
|2343
|2005.12.27 17:53
|sell
|772
|0.10
|1.7308
|1.7348
|0.0000
|2344
|2005.12.27 19:01
|close
|772
|0.10
|1.7302
|1.7348
|0.0000
|6.00
|11297.00
|2345
|2005.12.28 10:00
|buy stop
|773
|0.10
|1.7412
|1.7372
|0.0000
|2346
|2005.12.28 10:00
|sell stop
|774
|0.10
|1.7368
|1.7408
|0.0000
|2347
|2005.12.28 10:03
|sell
|774
|0.10
|1.7368
|1.7408
|0.0000
|2348
|2005.12.28 14:43
|modify
|774
|0.10
|1.7368
|1.7368
|0.0000
|2349
|2005.12.28 19:00
|expiration
|773
|0.10
|1.7412
|1.7372
|0.0000
|2350
|2005.12.28 19:01
|close
|774
|0.10
|1.7168
|1.7368
|0.0000
|200.00
|11497.00
|2351
|2005.12.29 10:00
|buy stop
|775
|0.10
|1.7251
|1.7211
|0.0000
|2352
|2005.12.29 10:00
|sell stop
|776
|0.10
|1.7198
|1.7238
|0.0000
|2353
|2005.12.29 10:19
|sell
|776
|0.10
|1.7198
|1.7238
|0.0000
|2354
|2005.12.29 16:55
|s/l
|776
|0.10
|1.7238
|1.7238
|0.0000
|-40.00
|11457.00
|2355
|2005.12.29 16:57
|buy
|775
|0.10
|1.7251
|1.7211
|0.0000
|2356
|2005.12.29 19:01
|close
|775
|0.10
|1.7226
|1.7211
|0.0000
|-25.00
|11432.00
|2357
|2005.12.30 10:00
|buy stop
|777
|0.10
|1.7281
|1.7246
|0.0000
|2358
|2005.12.30 10:00
|sell stop
|778
|0.10
|1.7246
|1.7281
|0.0000
|2359
|2005.12.30 10:39
|sell
|778
|0.10
|1.7246
|1.7281
|0.0000
|2360
|2005.12.30 13:32
|modify
|778
|0.10
|1.7246
|1.7246
|0.0000
|2361
|2005.12.30 19:00
|expiration
|777
|0.10
|1.7281
|1.7246
|0.0000
|2362
|2005.12.30 19:01
|close
|778
|0.10
|1.7189
|1.7246
|0.0000
|57.00
|11489.00
|2363
|2006.01.02 10:00
|buy stop
|779
|0.10
|1.7254
|1.7217
|0.0000
|2364
|2006.01.02 10:00
|sell stop
|780
|0.10
|1.7217
|1.7254
|0.0000
|2365
|2006.01.02 17:27
|sell
|780
|0.10
|1.7217
|1.7254
|0.0000
|2366
|2006.01.02 19:00
|expiration
|779
|0.10
|1.7254
|1.7217
|0.0000
|2367
|2006.01.02 19:01
|close
|780
|0.10
|1.7232
|1.7254
|0.0000
|-15.00
|11474.00
|2368
|2006.01.03 10:00
|buy stop
|781
|0.10
|1.7347
|1.7307
|0.0000
|2369
|2006.01.03 10:00
|sell stop
|782
|0.10
|1.7289
|1.7329
|0.0000
|2370
|2006.01.03 12:03
|sell
|782
|0.10
|1.7289
|1.7329
|0.0000
|2371
|2006.01.03 16:00
|s/l
|782
|0.10
|1.7329
|1.7329
|0.0000
|-40.00
|11434.00
|2372
|2006.01.03 16:16
|buy
|781
|0.10
|1.7347
|1.7307
|0.0000
|2373
|2006.01.03 16:51
|modify
|781
|0.10
|1.7347
|1.7347
|0.0000
|2374
|2006.01.03 19:01
|close
|781
|0.10
|1.7417
|1.7347
|0.0000
|70.00
|11504.00
|2375
|2006.01.04 10:00
|sell stop
|783
|0.10
|1.7479
|1.7519
|0.0000
|2376
|2006.01.04 19:00
|expiration
|783
|0.10
|1.7479
|1.7519
|0.0000
|2377
|2006.01.05 10:00
|buy stop
|784
|0.10
|1.7561
|1.7521
|0.0000
|2378
|2006.01.05 10:00
|sell stop
|785
|0.10
|1.7502
|1.7542
|0.0000
|2379
|2006.01.05 10:56
|buy
|784
|0.10
|1.7561
|1.7521
|0.0000
|2380
|2006.01.05 11:16
|s/l
|784
|0.10
|1.7521
|1.7521
|0.0000
|-40.00
|11464.00
|2381
|2006.01.05 11:46
|sell
|785
|0.10
|1.7502
|1.7542
|0.0000
|2382
|2006.01.05 12:48
|s/l
|785
|0.10
|1.7542
|1.7542
|0.0000
|-40.00
|11424.00
|2383
|2006.01.06 10:00
|buy stop
|786
|0.10
|1.7547
|1.7509
|0.0000
|2384
|2006.01.06 10:00
|sell stop
|787
|0.10
|1.7509
|1.7547
|0.0000
|2385
|2006.01.06 10:06
|buy
|786
|0.10
|1.7547
|1.7509
|0.0000
|2386
|2006.01.06 14:30
|modify
|786
|0.10
|1.7547
|1.7547
|0.0000
|2387
|2006.01.06 19:00
|expiration
|787
|0.10
|1.7509
|1.7547
|0.0000
|2388
|2006.01.06 19:01
|close
|786
|0.10
|1.7712
|1.7547
|0.0000
|165.00
|11589.00
|2389
|2006.01.09 10:00
|buy stop
|788
|0.10
|1.7702
|1.7662
|0.0000
|2390
|2006.01.09 10:00
|sell stop
|789
|0.10
|1.7650
|1.7690
|0.0000
|2391
|2006.01.09 10:08
|sell
|789
|0.10
|1.7650
|1.7690
|0.0000
|2392
|2006.01.09 11:02
|s/l
|789
|0.10
|1.7690
|1.7690
|0.0000
|-40.00
|11549.00
|2393
|2006.01.09 19:00
|expiration
|788
|0.10
|1.7702
|1.7662
|0.0000
|2394
|2006.01.10 10:00
|buy stop
|790
|0.10
|1.7686
|1.7646
|0.0000
|2395
|2006.01.10 10:00
|sell stop
|791
|0.10
|1.7642
|1.7682
|0.0000
|2396
|2006.01.10 11:00
|buy
|790
|0.10
|1.7686
|1.7646
|0.0000
|2397
|2006.01.10 14:41
|s/l
|790
|0.10
|1.7646
|1.7646
|0.0000
|-40.00
|11509.00
|2398
|2006.01.10 14:42
|sell
|791
|0.10
|1.7642
|1.7682
|0.0000
|2399
|2006.01.10 19:01
|close
|791
|0.10
|1.7645
|1.7682
|0.0000
|-3.00
|11506.00
|2400
|2006.01.11 10:00
|buy stop
|792
|0.10
|1.7621
|1.7581
|0.0000
|2401
|2006.01.11 10:00
|sell stop
|793
|0.10
|1.7569
|1.7609
|0.0000
|2402
|2006.01.11 10:30
|sell
|793
|0.10
|1.7569
|1.7609
|0.0000
|2403
|2006.01.11 11:18
|modify
|793
|0.10
|1.7569
|1.7569
|0.0000
|2404
|2006.01.11 12:40
|s/l
|793
|0.10
|1.7569
|1.7569
|0.0000
|0.00
|11506.00
|2405
|2006.01.11 17:30
|buy
|792
|0.10
|1.7621
|1.7581
|0.0000
|2406
|2006.01.11 18:07
|modify
|792
|0.10
|1.7621
|1.7621
|0.0000
|2407
|2006.01.11 19:01
|close
|792
|0.10
|1.7655
|1.7621
|0.0000
|34.00
|11540.00
|2408
|2006.01.12 10:00
|buy stop
|794
|0.10
|1.7692
|1.7655
|0.0000
|2409
|2006.01.12 10:00
|sell stop
|795
|0.10
|1.7655
|1.7692
|0.0000
|2410
|2006.01.12 10:11
|buy
|794
|0.10
|1.7692
|1.7655
|0.0000
|2411
|2006.01.12 15:00
|s/l
|794
|0.10
|1.7655
|1.7655
|0.0000
|-37.00
|11503.00
|2412
|2006.01.12 15:00
|sell
|795
|0.10
|1.7655
|1.7692
|0.0000
|2413
|2006.01.12 15:29
|modify
|795
|0.10
|1.7655
|1.7655
|0.0000
|2414
|2006.01.12 19:01
|close
|795
|0.10
|1.7612
|1.7655
|0.0000
|43.00
|11546.00
|2415
|2006.01.13 10:00
|buy stop
|796
|0.10
|1.7691
|1.7651
|0.0000
|2416
|2006.01.13 10:00
|sell stop
|797
|0.10
|1.7645
|1.7685
|0.0000
|2417
|2006.01.13 10:04
|buy
|796
|0.10
|1.7691
|1.7651
|0.0000
|2418
|2006.01.13 12:09
|s/l
|796
|0.10
|1.7651
|1.7651
|0.0000
|-40.00
|11506.00
|2419
|2006.01.13 19:00
|expiration
|797
|0.10
|1.7645
|1.7685
|0.0000
|2420
|2006.01.16 10:00
|buy stop
|798
|0.10
|1.7769
|1.7729
|0.0000
|2421
|2006.01.16 10:00
|sell stop
|799
|0.10
|1.7727
|1.7767
|0.0000
|2422
|2006.01.16 10:42
|sell
|799
|0.10
|1.7727
|1.7767
|0.0000
|2423
|2006.01.16 13:04
|modify
|799
|0.10
|1.7727
|1.7727
|0.0000
|2424
|2006.01.16 19:01
|expiration
|798
|0.10
|1.7769
|1.7729
|0.0000
|2425
|2006.01.16 19:01
|close
|799
|0.10
|1.7673
|1.7727
|0.0000
|54.00
|11560.00
|2426
|2006.01.17 10:00
|buy stop
|800
|0.10
|1.7701
|1.7666
|0.0000
|2427
|2006.01.17 10:00
|sell stop
|801
|0.10
|1.7666
|1.7701
|0.0000
|2428
|2006.01.17 10:24
|sell
|801
|0.10
|1.7666
|1.7701
|0.0000
|2429
|2006.01.17 10:42
|modify
|801
|0.10
|1.7666
|1.7666
|0.0000
|2430
|2006.01.17 19:00
|expiration
|800
|0.10
|1.7701
|1.7666
|0.0000
|2431
|2006.01.17 19:01
|close
|801
|0.10
|1.7625
|1.7666
|0.0000
|41.00
|11601.00
|2432
|2006.01.18 10:00
|buy stop
|802
|0.10
|1.7699
|1.7659
|0.0000
|2433
|2006.01.18 10:00
|sell stop
|803
|0.10
|1.7648
|1.7688
|0.0000
|2434
|2006.01.18 13:28
|sell
|803
|0.10
|1.7648
|1.7688
|0.0000
|2435
|2006.01.18 14:45
|s/l
|803
|0.10
|1.7688
|1.7688
|0.0000
|-40.00
|11561.00
|2436
|2006.01.18 14:45
|buy
|802
|0.10
|1.7699
|1.7659
|0.0000
|2437
|2006.01.18 15:07
|s/l
|802
|0.10
|1.7659
|1.7659
|0.0000
|-40.00
|11521.00
|2438
|2006.01.19 10:00
|buy stop
|804
|0.10
|1.7580
|1.7540
|0.0000
|2439
|2006.01.19 10:00
|sell stop
|805
|0.10
|1.7531
|1.7571
|0.0000
|2440
|2006.01.19 11:24
|buy
|804
|0.10
|1.7580
|1.7540
|0.0000
|2441
|2006.01.19 13:36
|s/l
|804
|0.10
|1.7540
|1.7540
|0.0000
|-40.00
|11481.00
|2442
|2006.01.19 13:37
|sell
|805
|0.10
|1.7531
|1.7571
|0.0000
|2443
|2006.01.19 14:22
|s/l
|805
|0.10
|1.7571
|1.7571
|0.0000
|-40.00
|11441.00
|2444
|2006.01.20 10:00
|buy stop
|806
|0.10
|1.7575
|1.7535
|0.0000
|2445
|2006.01.20 10:00
|sell stop
|807
|0.10
|1.7527
|1.7567
|0.0000
|2446
|2006.01.20 10:00
|buy
|806
|0.10
|1.7575
|1.7535
|0.0000
|2447
|2006.01.20 13:06
|modify
|806
|0.10
|1.7575
|1.7575
|0.0000
|2448
|2006.01.20 19:00
|expiration
|807
|0.10
|1.7527
|1.7567
|0.0000
|2449
|2006.01.20 19:01
|close
|806
|0.10
|1.7645
|1.7575
|0.0000
|70.00
|11511.00
|2450
|2006.01.23 10:00
|buy stop
|808
|0.10
|1.7793
|1.7753
|0.0000
|2451
|2006.01.23 10:00
|sell stop
|809
|0.10
|1.7741
|1.7781
|0.0000
|2452
|2006.01.23 10:29
|buy
|808
|0.10
|1.7793
|1.7753
|0.0000
|2453
|2006.01.23 11:49
|modify
|808
|0.10
|1.7793
|1.7793
|0.0000
|2454
|2006.01.23 19:00
|expiration
|809
|0.10
|1.7741
|1.7781
|0.0000
|2455
|2006.01.23 19:01
|close
|808
|0.10
|1.7862
|1.7793
|0.0000
|69.00
|11580.00
|2456
|2006.01.24 10:00
|buy stop
|810
|0.10
|1.7858
|1.7818
|0.0000
|2457
|2006.01.24 10:00
|sell stop
|811
|0.10
|1.7800
|1.7840
|0.0000
|2458
|2006.01.24 13:26
|buy
|810
|0.10
|1.7858
|1.7818
|0.0000
|2459
|2006.01.24 19:00
|expiration
|811
|0.10
|1.7800
|1.7840
|0.0000
|2460
|2006.01.24 19:01
|close
|810
|0.10
|1.7889
|1.7818
|0.0000
|31.00
|11611.00
|2461
|2006.01.25 10:00
|buy stop
|812
|0.10
|1.7859
|1.7823
|0.0000
|2462
|2006.01.25 10:00
|sell stop
|813
|0.10
|1.7823
|1.7859
|0.0000
|2463
|2006.01.25 10:12
|buy
|812
|0.10
|1.7859
|1.7823
|0.0000
|2464
|2006.01.25 10:31
|modify
|812
|0.10
|1.7859
|1.7859
|0.0000
|2465
|2006.01.25 16:48
|s/l
|812
|0.10
|1.7859
|1.7859
|0.0000
|0.00
|11611.00
|2466
|2006.01.25 19:00
|expiration
|813
|0.10
|1.7823
|1.7859
|0.0000
|2467
|2006.01.26 10:00
|buy stop
|814
|0.10
|1.7888
|1.7849
|0.0000
|2468
|2006.01.26 10:00
|sell stop
|815
|0.10
|1.7849
|1.7888
|0.0000
|2469
|2006.01.26 11:34
|sell
|815
|0.10
|1.7849
|1.7888
|0.0000
|2470
|2006.01.26 15:07
|s/l
|815
|0.10
|1.7888
|1.7888
|0.0000
|-39.00
|11572.00
|2471
|2006.01.26 15:07
|buy
|814
|0.10
|1.7888
|1.7849
|0.0000
|2472
|2006.01.26 17:17
|s/l
|814
|0.10
|1.7849
|1.7849
|0.0000
|-39.00
|11533.00
|2473
|2006.01.27 10:00
|sell stop
|816
|0.10
|1.7773
|1.7804
|0.0000
|2474
|2006.01.27 10:15
|buy stop
|817
|0.10
|1.7804
|1.7773
|0.0000
|2475
|2006.01.27 10:31
|buy
|817
|0.10
|1.7804
|1.7773
|0.0000
|2476
|2006.01.27 12:03
|s/l
|817
|0.10
|1.7773
|1.7773
|0.0000
|-31.00
|11502.00
|2477
|2006.01.27 12:03
|sell
|816
|0.10
|1.7773
|1.7804
|0.0000
|2478
|2006.01.27 14:30
|s/l
|816
|0.10
|1.7804
|1.7804
|0.0000
|-31.00
|11471.00
|2479
|2006.01.30 10:00
|buy stop
|818
|0.10
|1.7676
|1.7636
|0.0000
|2480
|2006.01.30 10:00
|sell stop
|819
|0.10
|1.7634
|1.7674
|0.0000
|2481
|2006.01.30 10:07
|sell
|819
|0.10
|1.7634
|1.7674
|0.0000
|2482
|2006.01.30 14:09
|s/l
|819
|0.10
|1.7674
|1.7674
|0.0000
|-40.00
|11431.00
|2483
|2006.01.30 14:09
|buy
|818
|0.10
|1.7676
|1.7636
|0.0000
|2484
|2006.01.30 19:02
|close
|818
|0.10
|1.7678
|1.7636
|0.0000
|2.00
|11433.00
|2485
|2006.01.31 10:00
|buy stop
|820
|0.10
|1.7742
|1.7705
|0.0000
|2486
|2006.01.31 10:00
|sell stop
|821
|0.10
|1.7705
|1.7742
|0.0000
|2487
|2006.01.31 10:36
|buy
|820
|0.10
|1.7742
|1.7705
|0.0000
|2488
|2006.01.31 13:34
|s/l
|820
|0.10
|1.7705
|1.7705
|0.0000
|-37.00
|11396.00
|2489
|2006.01.31 13:34
|sell
|821
|0.10
|1.7705
|1.7742
|0.0000
|2490
|2006.01.31 16:18
|s/l
|821
|0.10
|1.7742
|1.7742
|0.0000
|-37.00
|11359.00
|2491
|2006.02.01 10:00
|buy stop
|822
|0.10
|1.7818
|1.7778
|0.0000
|2492
|2006.02.01 10:00
|sell stop
|823
|0.10
|1.7777
|1.7817
|0.0000
|2493
|2006.02.01 10:25
|sell
|823
|0.10
|1.7777
|1.7817
|0.0000
|2494
|2006.02.01 14:44
|modify
|823
|0.10
|1.7777
|1.7777
|0.0000
|2495
|2006.02.01 15:51
|s/l
|823
|0.10
|1.7777
|1.7777
|0.0000
|0.00
|11359.00
|2496
|2006.02.01 19:00
|expiration
|822
|0.10
|1.7818
|1.7778
|0.0000
|2497
|2006.02.02 10:00
|buy stop
|824
|0.10
|1.7759
|1.7719
|0.0000
|2498
|2006.02.02 10:00
|sell stop
|825
|0.10
|1.7715
|1.7755
|0.0000
|2499
|2006.02.02 12:06
|buy
|824
|0.10
|1.7759
|1.7719
|0.0000
|2500
|2006.02.02 16:47
|modify
|824
|0.10
|1.7759
|1.7759
|0.0000
|2501
|2006.02.02 19:00
|expiration
|825
|0.10
|1.7715
|1.7755
|0.0000
|2502
|2006.02.02 19:01
|close
|824
|0.10
|1.7799
|1.7759
|0.0000
|40.00
|11399.00
|2503
|2006.02.03 10:00
|buy stop
|826
|0.10
|1.7787
|1.7762
|0.0000
|2504
|2006.02.03 10:00
|sell stop
|827
|0.10
|1.7762
|1.7787
|0.0000
|2505
|2006.02.03 10:46
|sell
|827
|0.10
|1.7762
|1.7787
|0.0000
|2506
|2006.02.03 14:30
|s/l
|827
|0.10
|1.7787
|1.7787
|0.0000
|-25.00
|11374.00
|2507
|2006.02.03 14:30
|buy
|826
|0.10
|1.7787
|1.7762
|0.0000
|2508
|2006.02.03 14:31
|s/l
|826
|0.10
|1.7762
|1.7762
|0.0000
|-25.00
|11349.00
|2509
|2006.02.06 10:00
|buy stop
|828
|0.10
|1.7583
|1.7549
|0.0000
|2510
|2006.02.06 10:00
|sell stop
|829
|0.10
|1.7549
|1.7583
|0.0000
|2511
|2006.02.06 10:04
|sell
|829
|0.10
|1.7549
|1.7583
|0.0000
|2512
|2006.02.06 14:58
|modify
|829
|0.10
|1.7549
|1.7549
|0.0000
|2513
|2006.02.06 19:01
|expiration
|828
|0.10
|1.7583
|1.7549
|0.0000
|2514
|2006.02.06 19:01
|close
|829
|0.10
|1.7457
|1.7549
|0.0000
|92.00
|11441.00
|2515
|2006.02.07 10:00
|buy stop
|830
|0.10
|1.7508
|1.7468
|0.0000
|2516
|2006.02.07 10:00
|sell stop
|831
|0.10
|1.7463
|1.7503
|0.0000
|2517
|2006.02.07 10:35
|buy
|830
|0.10
|1.7508
|1.7468
|0.0000
|2518
|2006.02.07 13:04
|s/l
|830
|0.10
|1.7468
|1.7468
|0.0000
|-40.00
|11401.00
|2519
|2006.02.07 13:21
|sell
|831
|0.10
|1.7463
|1.7503
|0.0000
|2520
|2006.02.07 16:38
|modify
|831
|0.10
|1.7463
|1.7463
|0.0000
|2521
|2006.02.07 18:31
|s/l
|831
|0.10
|1.7463
|1.7463
|0.0000
|0.00
|11401.00
|2522
|2006.02.08 10:00
|buy stop
|832
|0.10
|1.7447
|1.7407
|0.0000
|2523
|2006.02.08 10:00
|sell stop
|833
|0.10
|1.7400
|1.7440
|0.0000
|2524
|2006.02.08 11:13
|buy
|832
|0.10
|1.7447
|1.7407
|0.0000
|2525
|2006.02.08 16:21
|s/l
|832
|0.10
|1.7407
|1.7407
|0.0000
|-40.00
|11361.00
|2526
|2006.02.08 16:21
|sell
|833
|0.10
|1.7400
|1.7440
|0.0000
|2527
|2006.02.08 19:01
|close
|833
|0.10
|1.7406
|1.7440
|0.0000
|-6.00
|11355.00
|2528
|2006.02.09 10:00
|buy stop
|834
|0.10
|1.7440
|1.7406
|0.0000
|2529
|2006.02.09 10:00
|sell stop
|835
|0.10
|1.7406
|1.7440
|0.0000
|2530
|2006.02.09 10:30
|sell
|835
|0.10
|1.7406
|1.7440
|0.0000
|2531
|2006.02.09 19:00
|expiration
|834
|0.10
|1.7440
|1.7406
|0.0000
|2532
|2006.02.09 19:01
|close
|835
|0.10
|1.7417
|1.7440
|0.0000
|-11.00
|11344.00
|2533
|2006.02.10 10:00
|buy stop
|836
|0.10
|1.7462
|1.7422
|0.0000
|2534
|2006.02.10 10:00
|sell stop
|837
|0.10
|1.7419
|1.7459
|0.0000
|2535
|2006.02.10 11:31
|buy
|836
|0.10
|1.7462
|1.7422
|0.0000
|2536
|2006.02.10 14:07
|modify
|836
|0.10
|1.7462
|1.7462
|0.0000
|2537
|2006.02.10 16:53
|s/l
|836
|0.10
|1.7462
|1.7462
|0.0000
|0.00
|11344.00
|2538
|2006.02.10 19:01
|expiration
|837
|0.10
|1.7419
|1.7459
|0.0000
|2539
|2006.02.13 10:00
|buy stop
|838
|0.10
|1.7426
|1.7387
|0.0000
|2540
|2006.02.13 10:00
|sell stop
|839
|0.10
|1.7387
|1.7426
|0.0000
|2541
|2006.02.13 10:12
|sell
|839
|0.10
|1.7387
|1.7426
|0.0000
|2542
|2006.02.13 16:06
|s/l
|839
|0.10
|1.7426
|1.7426
|0.0000
|-39.00
|11305.00
|2543
|2006.02.13 16:06
|buy
|838
|0.10
|1.7426
|1.7387
|0.0000
|2544
|2006.02.13 19:01
|close
|838
|0.10
|1.7422
|1.7387
|0.0000
|-4.00
|11301.00
|2545
|2006.02.14 10:00
|buy stop
|840
|0.10
|1.7440
|1.7413
|0.0000
|2546
|2006.02.14 10:00
|sell stop
|841
|0.10
|1.7413
|1.7440
|0.0000
|2547
|2006.02.14 10:30
|sell
|841
|0.10
|1.7413
|1.7440
|0.0000
|2548
|2006.02.14 11:06
|modify
|841
|0.10
|1.7413
|1.7413
|0.0000
|2549
|2006.02.14 19:00
|expiration
|840
|0.10
|1.7440
|1.7413
|0.0000
|2550
|2006.02.14 19:01
|close
|841
|0.10
|1.7343
|1.7413
|0.0000
|70.00
|11371.00
|2551
|2006.02.15 10:00
|buy stop
|842
|0.10
|1.7361
|1.7336
|0.0000
|2552
|2006.02.15 10:00
|sell stop
|843
|0.10
|1.7336
|1.7361
|0.0000
|2553
|2006.02.15 11:23
|sell
|843
|0.10
|1.7336
|1.7361
|0.0000
|2554
|2006.02.15 11:31
|s/l
|843
|0.10
|1.7361
|1.7361
|0.0000
|-25.00
|11346.00
|2555
|2006.02.15 11:31
|buy
|842
|0.10
|1.7361
|1.7336
|0.0000
|2556
|2006.02.15 12:24
|modify
|842
|0.10
|1.7361
|1.7361
|0.0000
|2557
|2006.02.15 19:01
|close
|842
|0.10
|1.7393
|1.7361
|0.0000
|32.00
|11378.00
|2558
|2006.02.16 10:00
|buy stop
|844
|0.10
|1.7391
|1.7351
|0.0000
|2559
|2006.02.16 10:00
|sell stop
|845
|0.10
|1.7351
|1.7391
|0.0000
|2560
|2006.02.16 10:30
|sell
|845
|0.10
|1.7351
|1.7391
|0.0000
|2561
|2006.02.16 11:00
|modify
|845
|0.10
|1.7351
|1.7351
|0.0000
|2562
|2006.02.16 11:25
|s/l
|845
|0.10
|1.7351
|1.7351
|0.0000
|0.00
|11378.00
|2563
|2006.02.16 19:00
|expiration
|844
|0.10
|1.7391
|1.7351
|0.0000
|2564
|2006.02.17 10:00
|buy stop
|846
|0.10
|1.7371
|1.7342
|0.0000
|2565
|2006.02.17 10:00
|sell stop
|847
|0.10
|1.7342
|1.7371
|0.0000
|2566
|2006.02.17 11:06
|buy
|846
|0.10
|1.7371
|1.7342
|0.0000
|2567
|2006.02.17 13:58
|s/l
|846
|0.10
|1.7342
|1.7342
|0.0000
|-29.00
|11349.00
|2568
|2006.02.17 13:58
|sell
|847
|0.10
|1.7342
|1.7371
|0.0000
|2569
|2006.02.17 15:46
|s/l
|847
|0.10
|1.7371
|1.7371
|0.0000
|-29.00
|11320.00
|2570
|2006.02.20 10:00
|buy stop
|848
|0.10
|1.7450
|1.7410
|0.0000
|2571
|2006.02.20 10:00
|sell stop
|849
|0.10
|1.7409
|1.7449
|0.0000
|2572
|2006.02.20 10:05
|sell
|849
|0.10
|1.7409
|1.7449
|0.0000
|2573
|2006.02.20 16:14
|s/l
|849
|0.10
|1.7449
|1.7449
|0.0000
|-40.00
|11280.00
|2574
|2006.02.20 16:44
|buy
|848
|0.10
|1.7450
|1.7410
|0.0000
|2575
|2006.02.20 19:01
|close
|848
|0.10
|1.7451
|1.7410
|0.0000
|1.00
|11281.00
|2576
|2006.02.21 10:00
|buy stop
|850
|0.10
|1.7440
|1.7411
|0.0000
|2577
|2006.02.21 10:00
|sell stop
|851
|0.10
|1.7411
|1.7440
|0.0000
|2578
|2006.02.21 11:18
|buy
|850
|0.10
|1.7440
|1.7411
|0.0000
|2579
|2006.02.21 19:00
|expiration
|851
|0.10
|1.7411
|1.7440
|0.0000
|2580
|2006.02.21 19:01
|close
|850
|0.10
|1.7447
|1.7411
|0.0000
|7.00
|11288.00
|2581
|2006.02.22 10:00
|buy stop
|852
|0.10
|1.7456
|1.7427
|0.0000
|2582
|2006.02.22 10:00
|sell stop
|853
|0.10
|1.7427
|1.7456
|0.0000
|2583
|2006.02.22 10:03
|sell
|853
|0.10
|1.7427
|1.7456
|0.0000
|2584
|2006.02.22 10:30
|s/l
|853
|0.10
|1.7456
|1.7456
|0.0000
|-29.00
|11259.00
|2585
|2006.02.22 10:30
|buy
|852
|0.10
|1.7456
|1.7427
|0.0000
|2586
|2006.02.22 10:48
|s/l
|852
|0.10
|1.7427
|1.7427
|0.0000
|-29.00
|11230.00
|2587
|2006.02.23 10:00
|buy stop
|854
|0.10
|1.7483
|1.7445
|0.0000
|2588
|2006.02.23 10:00
|sell stop
|855
|0.10
|1.7445
|1.7483
|0.0000
|2589
|2006.02.23 10:10
|buy
|854
|0.10
|1.7483
|1.7445
|0.0000
|2590
|2006.02.23 11:22
|modify
|854
|0.10
|1.7483
|1.7483
|0.0000
|2591
|2006.02.23 16:20
|s/l
|854
|0.10
|1.7483
|1.7483
|0.0000
|0.00
|11230.00
|2592
|2006.02.23 19:00
|expiration
|855
|0.10
|1.7445
|1.7483
|0.0000
|2593
|2006.02.24 10:00
|buy stop
|856
|0.10
|1.7532
|1.7492
|0.0000
|2594
|2006.02.24 10:00
|sell stop
|857
|0.10
|1.7473
|1.7513
|0.0000
|2595
|2006.02.24 11:54
|sell
|857
|0.10
|1.7473
|1.7513
|0.0000
|2596
|2006.02.24 14:34
|s/l
|857
|0.10
|1.7513
|1.7513
|0.0000
|-40.00
|11190.00
|2597
|2006.02.24 19:00
|expiration
|856
|0.10
|1.7532
|1.7492
|0.0000
|2598
|2006.02.27 10:01
|buy stop
|858
|0.10
|1.7422
|1.7382
|0.0000
|2599
|2006.02.27 10:01
|sell stop
|859
|0.10
|1.7376
|1.7416
|0.0000
|2600
|2006.02.27 12:02
|sell
|859
|0.10
|1.7376
|1.7416
|0.0000
|2601
|2006.02.27 13:53
|s/l
|859
|0.10
|1.7416
|1.7416
|0.0000
|-40.00
|11150.00
|2602
|2006.02.27 17:39
|buy
|858
|0.10
|1.7422
|1.7382
|0.0000
|2603
|2006.02.27 19:01
|close
|858
|0.10
|1.7384
|1.7382
|0.0000
|-38.00
|11112.00
|2604
|2006.02.28 10:00
|buy stop
|860
|0.10
|1.7413
|1.7375
|0.0000
|2605
|2006.02.28 10:00
|sell stop
|861
|0.10
|1.7375
|1.7413
|0.0000
|2606
|2006.02.28 10:13
|buy
|860
|0.10
|1.7413
|1.7375
|0.0000
|2607
|2006.02.28 11:29
|modify
|860
|0.10
|1.7413
|1.7413
|0.0000
|2608
|2006.02.28 19:02
|expiration
|861
|0.10
|1.7375
|1.7413
|0.0000
|2609
|2006.02.28 19:02
|close
|860
|0.10
|1.7532
|1.7413
|0.0000
|119.00
|11231.00
|2610
|2006.03.01 10:00
|buy stop
|862
|0.10
|1.7551
|1.7511
|0.0000
|2611
|2006.03.01 10:00
|sell stop
|863
|0.10
|1.7510
|1.7550
|0.0000
|2612
|2006.03.01 10:45
|buy
|862
|0.10
|1.7551
|1.7511
|0.0000
|2613
|2006.03.01 15:24
|modify
|862
|0.10
|1.7551
|1.7551
|0.0000
|2614
|2006.03.01 16:07
|s/l
|862
|0.10
|1.7551
|1.7551
|0.0000
|0.00
|11231.00
|2615
|2006.03.01 17:33
|sell
|863
|0.10
|1.7510
|1.7550
|0.0000
|2616
|2006.03.01 18:00
|modify
|863
|0.10
|1.7510
|1.7510
|0.0000
|2617
|2006.03.01 19:01
|close
|863
|0.10
|1.7495
|1.7510
|0.0000
|15.00
|11246.00
|2618
|2006.03.02 10:02
|buy stop
|864
|0.10
|1.7525
|1.7485
|0.0000
|2619
|2006.03.02 10:02
|sell stop
|865
|0.10
|1.7476
|1.7516
|0.0000
|2620
|2006.03.02 11:36
|sell
|865
|0.10
|1.7476
|1.7516
|0.0000
|2621
|2006.03.02 18:30
|s/l
|865
|0.10
|1.7516
|1.7516
|0.0000
|-40.00
|11206.00
|2622
|2006.03.02 19:01
|delete
|864
|0.10
|1.7525
|1.7485
|0.0000
|2623
|2006.03.03 10:00
|buy stop
|866
|0.10
|1.7527
|1.7502
|0.0000
|2624
|2006.03.03 10:00
|sell stop
|867
|0.10
|1.7502
|1.7527
|0.0000
|2625
|2006.03.03 10:30
|buy
|866
|0.10
|1.7527
|1.7502
|0.0000
|2626
|2006.03.03 13:20
|modify
|866
|0.10
|1.7527
|1.7527
|0.0000
|2627
|2006.03.03 16:06
|s/l
|866
|0.10
|1.7527
|1.7527
|0.0000
|0.00
|11206.00
|2628
|2006.03.03 19:00
|expiration
|867
|0.10
|1.7502
|1.7527
|0.0000
|2629
|2006.03.06 10:00
|buy stop
|868
|0.10
|1.7610
|1.7570
|0.0000
|2630
|2006.03.06 10:00
|sell stop
|869
|0.10
|1.7563
|1.7603
|0.0000
|2631
|2006.03.06 10:23
|sell
|869
|0.10
|1.7563
|1.7603
|0.0000
|2632
|2006.03.06 16:01
|modify
|869
|0.10
|1.7563
|1.7563
|0.0000
|2633
|2006.03.06 19:00
|expiration
|868
|0.10
|1.7610
|1.7570
|0.0000
|2634
|2006.03.06 19:01
|close
|869
|0.10
|1.7481
|1.7563
|0.0000
|82.00
|11288.00
|2635
|2006.03.07 10:00
|buy stop
|870
|0.10
|1.7454
|1.7414
|0.0000
|2636
|2006.03.07 10:00
|sell stop
|871
|0.10
|1.7400
|1.7440
|0.0000
|2637
|2006.03.07 10:16
|sell
|871
|0.10
|1.7400
|1.7440
|0.0000
|2638
|2006.03.07 11:36
|modify
|871
|0.10
|1.7400
|1.7400
|0.0000
|2639
|2006.03.07 19:00
|expiration
|870
|0.10
|1.7454
|1.7414
|0.0000
|2640
|2006.03.07 19:01
|close
|871
|0.10
|1.7369
|1.7400
|0.0000
|31.00
|11319.00
|2641
|2006.03.08 10:00
|buy stop
|872
|0.10
|1.7423
|1.7383
|0.0000
|2642
|2006.03.08 10:00
|sell stop
|873
|0.10
|1.7371
|1.7411
|0.0000
|2643
|2006.03.08 14:12
|sell
|873
|0.10
|1.7371
|1.7411
|0.0000
|2644
|2006.03.08 19:00
|expiration
|872
|0.10
|1.7423
|1.7383
|0.0000
|2645
|2006.03.08 19:01
|close
|873
|0.10
|1.7370
|1.7411
|0.0000
|1.00
|11320.00
|2646
|2006.03.09 10:00
|buy stop
|874
|0.10
|1.7384
|1.7356
|0.0000
|2647
|2006.03.09 10:00
|sell stop
|875
|0.10
|1.7356
|1.7384
|0.0000
|2648
|2006.03.09 10:30
|buy
|874
|0.10
|1.7384
|1.7356
|0.0000
|2649
|2006.03.09 18:37
|s/l
|874
|0.10
|1.7356
|1.7356
|0.0000
|-28.00
|11292.00
|2650
|2006.03.09 18:37
|sell
|875
|0.10
|1.7356
|1.7384
|0.0000
|2651
|2006.03.09 19:01
|close
|875
|0.10
|1.7359
|1.7384
|0.0000
|-3.00
|11289.00
|2652
|2006.03.10 10:00
|buy stop
|876
|0.10
|1.7398
|1.7358
|0.0000
|2653
|2006.03.10 10:00
|sell stop
|877
|0.10
|1.7356
|1.7396
|0.0000
|2654
|2006.03.10 10:21
|buy
|876
|0.10
|1.7398
|1.7358
|0.0000
|2655
|2006.03.10 14:30
|s/l
|876
|0.10
|1.7358
|1.7358
|0.0000
|-40.00
|11249.00
|2656
|2006.03.10 14:30
|sell
|877
|0.10
|1.7356
|1.7396
|0.0000
|2657
|2006.03.10 14:33
|modify
|877
|0.10
|1.7356
|1.7356
|0.0000
|2658
|2006.03.10 19:01
|close
|877
|0.10
|1.7257
|1.7356
|0.0000
|99.00
|11348.00
|2659
|2006.03.13 10:00
|buy stop
|878
|0.10
|1.7298
|1.7258
|0.0000
|2660
|2006.03.13 10:00
|sell stop
|879
|0.10
|1.7231
|1.7271
|0.0000
|2661
|2006.03.13 16:26
|buy
|878
|0.10
|1.7298
|1.7258
|0.0000
|2662
|2006.03.13 19:00
|expiration
|879
|0.10
|1.7231
|1.7271
|0.0000
|2663
|2006.03.13 19:02
|close
|878
|0.10
|1.7297
|1.7258
|0.0000
|-1.00
|11347.00
|2664
|2006.03.14 10:00
|buy stop
|880
|0.10
|1.7365
|1.7335
|0.0000
|2665
|2006.03.14 10:00
|sell stop
|881
|0.10
|1.7335
|1.7365
|0.0000
|2666
|2006.03.14 10:24
|buy
|880
|0.10
|1.7365
|1.7335
|0.0000
|2667
|2006.03.14 15:53
|modify
|880
|0.10
|1.7365
|1.7365
|0.0000
|2668
|2006.03.14 19:00
|expiration
|881
|0.10
|1.7335
|1.7365
|0.0000
|2669
|2006.03.14 19:01
|close
|880
|0.10
|1.7464
|1.7365
|0.0000
|99.00
|11446.00
|2670
|2006.03.15 10:00
|buy stop
|882
|0.10
|1.7483
|1.7446
|0.0000
|2671
|2006.03.15 10:00
|sell stop
|883
|0.10
|1.7446
|1.7483
|0.0000
|2672
|2006.03.15 10:30
|sell
|883
|0.10
|1.7446
|1.7483
|0.0000
|2673
|2006.03.15 15:21
|s/l
|883
|0.10
|1.7483
|1.7483
|0.0000
|-37.00
|11409.00
|2674
|2006.03.15 15:21
|buy
|882
|0.10
|1.7483
|1.7446
|0.0000
|2675
|2006.03.15 16:47
|s/l
|882
|0.10
|1.7446
|1.7446
|0.0000
|-37.00
|11372.00
|2676
|2006.03.16 10:00
|sell stop
|884
|0.10
|1.7464
|1.7490
|0.0000
|2677
|2006.03.16 10:15
|buy stop
|885
|0.10
|1.7490
|1.7464
|0.0000
|2678
|2006.03.16 10:21
|buy
|885
|0.10
|1.7490
|1.7464
|0.0000
|2679
|2006.03.16 10:37
|s/l
|885
|0.10
|1.7464
|1.7464
|0.0000
|-26.00
|11346.00
|2680
|2006.03.16 10:37
|sell
|884
|0.10
|1.7464
|1.7490
|0.0000
|2681
|2006.03.16 11:19
|s/l
|884
|0.10
|1.7490
|1.7490
|0.0000
|-26.00
|11320.00
|2682
|2006.03.17 10:00
|buy stop
|886
|0.10
|1.7562
|1.7524
|0.0000
|2683
|2006.03.17 10:00
|sell stop
|887
|0.10
|1.7524
|1.7562
|0.0000
|2684
|2006.03.17 10:36
|buy
|886
|0.10
|1.7562
|1.7524
|0.0000
|2685
|2006.03.17 13:37
|s/l
|886
|0.10
|1.7524
|1.7524
|0.0000
|-38.00
|11282.00
|2686
|2006.03.17 13:37
|sell
|887
|0.10
|1.7524
|1.7562
|0.0000
|2687
|2006.03.17 14:28
|s/l
|887
|0.10
|1.7562
|1.7562
|0.0000
|-38.00
|11244.00
|2688
|2006.03.20 10:00
|buy stop
|888
|0.10
|1.7587
|1.7554
|0.0000
|2689
|2006.03.20 10:00
|sell stop
|889
|0.10
|1.7554
|1.7587
|0.0000
|2690
|2006.03.20 10:23
|buy
|888
|0.10
|1.7587
|1.7554
|0.0000
|2691
|2006.03.20 12:07
|s/l
|888
|0.10
|1.7554
|1.7554
|0.0000
|-33.00
|11211.00
|2692
|2006.03.20 12:07
|sell
|889
|0.10
|1.7554
|1.7587
|0.0000
|2693
|2006.03.20 19:01
|close
|889
|0.10
|1.7542
|1.7587
|0.0000
|12.00
|11223.00
|2694
|2006.03.21 10:00
|buy stop
|890
|0.10
|1.7522
|1.7482
|0.0000
|2695
|2006.03.21 10:00
|sell stop
|891
|0.10
|1.7471
|1.7511
|0.0000
|2696
|2006.03.21 10:09
|sell
|891
|0.10
|1.7471
|1.7511
|0.0000
|2697
|2006.03.21 14:22
|s/l
|891
|0.10
|1.7511
|1.7511
|0.0000
|-40.00
|11183.00
|2698
|2006.03.21 19:00
|expiration
|890
|0.10
|1.7522
|1.7482
|0.0000
|2699
|2006.03.22 10:00
|buy stop
|892
|0.10
|1.7506
|1.7480
|0.0000
|2700
|2006.03.22 10:00
|sell stop
|893
|0.10
|1.7480
|1.7506
|0.0000
|2701
|2006.03.22 11:01
|sell
|893
|0.10
|1.7480
|1.7506
|0.0000
|2702
|2006.03.22 19:00
|expiration
|892
|0.10
|1.7506
|1.7480
|0.0000
|2703
|2006.03.22 19:01
|close
|893
|0.10
|1.7473
|1.7506
|0.0000
|7.00
|11190.00
|2704
|2006.03.23 10:00
|buy stop
|894
|0.10
|1.7447
|1.7416
|0.0000
|2705
|2006.03.23 10:00
|sell stop
|895
|0.10
|1.7416
|1.7447
|0.0000
|2706
|2006.03.23 12:14
|sell
|895
|0.10
|1.7416
|1.7447
|0.0000
|2707
|2006.03.23 15:24
|s/l
|895
|0.10
|1.7447
|1.7447
|0.0000
|-31.00
|11159.00
|2708
|2006.03.23 15:24
|buy
|894
|0.10
|1.7447
|1.7416
|0.0000
|2709
|2006.03.23 16:02
|s/l
|894
|0.10
|1.7416
|1.7416
|0.0000
|-31.00
|11128.00
|2710
|2006.03.24 10:00
|buy stop
|896
|0.10
|1.7334
|1.7308
|0.0000
|2711
|2006.03.24 10:00
|sell stop
|897
|0.10
|1.7308
|1.7334
|0.0000
|2712
|2006.03.24 10:44
|buy
|896
|0.10
|1.7334
|1.7308
|0.0000
|2713
|2006.03.24 16:00
|modify
|896
|0.10
|1.7334
|1.7334
|0.0000
|2714
|2006.03.24 19:00
|expiration
|897
|0.10
|1.7308
|1.7334
|0.0000
|2715
|2006.03.24 19:01
|close
|896
|0.10
|1.7424
|1.7334
|0.0000
|90.00
|11218.00
|2716
|2006.03.27 10:00
|buy stop
|898
|0.10
|1.7475
|1.7448
|0.0000
|2717
|2006.03.27 10:00
|sell stop
|899
|0.10
|1.7448
|1.7475
|0.0000
|2718
|2006.03.27 10:14
|buy
|898
|0.10
|1.7475
|1.7448
|0.0000
|2719
|2006.03.27 19:00
|expiration
|899
|0.10
|1.7448
|1.7475
|0.0000
|2720
|2006.03.27 19:01
|close
|898
|0.10
|1.7467
|1.7448
|0.0000
|-8.00
|11210.00
|2721
|2006.03.28 10:00
|buy stop
|900
|0.10
|1.7487
|1.7459
|0.0000
|2722
|2006.03.28 10:00
|sell stop
|901
|0.10
|1.7459
|1.7487
|0.0000
|2723
|2006.03.28 10:02
|buy
|900
|0.10
|1.7487
|1.7459
|0.0000
|2724
|2006.03.28 15:32
|modify
|900
|0.10
|1.7487
|1.7487
|0.0000
|2725
|2006.03.28 17:20
|s/l
|900
|0.10
|1.7487
|1.7487
|0.0000
|0.00
|11210.00
|2726
|2006.03.28 19:00
|expiration
|901
|0.10
|1.7459
|1.7487
|0.0000
|2727
|2006.03.29 10:00
|buy stop
|902
|0.10
|1.7436
|1.7396
|0.0000
|2728
|2006.03.29 10:00
|sell stop
|903
|0.10
|1.7361
|1.7401
|0.0000
|2729
|2006.03.29 10:30
|sell
|903
|0.10
|1.7361
|1.7401
|0.0000
|2730
|2006.03.29 16:04
|modify
|903
|0.10
|1.7361
|1.7361
|0.0000
|2731
|2006.03.29 18:20
|s/l
|903
|0.10
|1.7361
|1.7361
|0.0000
|0.00
|11210.00
|2732
|2006.03.29 19:00
|expiration
|902
|0.10
|1.7436
|1.7396
|0.0000
|2733
|2006.03.30 10:00
|buy stop
|904
|0.10
|1.7392
|1.7358
|0.0000
|2734
|2006.03.30 10:00
|sell stop
|905
|0.10
|1.7358
|1.7392
|0.0000
|2735
|2006.03.30 11:03
|buy
|904
|0.10
|1.7392
|1.7358
|0.0000
|2736
|2006.03.30 16:30
|modify
|904
|0.10
|1.7392
|1.7392
|0.0000
|2737
|2006.03.30 19:00
|expiration
|905
|0.10
|1.7358
|1.7392
|0.0000
|2738
|2006.03.30 19:01
|close
|904
|0.10
|1.7448
|1.7392
|0.0000
|56.00
|11266.00
|2739
|2006.03.31 10:00
|buy stop
|906
|0.10
|1.7435
|1.7404
|0.0000
|2740
|2006.03.31 10:00
|sell stop
|907
|0.10
|1.7404
|1.7435
|0.0000
|2741
|2006.03.31 10:05
|sell
|907
|0.10
|1.7404
|1.7435
|0.0000
|2742
|2006.03.31 12:02
|modify
|907
|0.10
|1.7404
|1.7404
|0.0000
|2743
|2006.03.31 15:33
|s/l
|907
|0.10
|1.7404
|1.7404
|0.0000
|0.00
|11266.00
|2744
|2006.03.31 19:00
|expiration
|906
|0.10
|1.7435
|1.7404
|0.0000
|2745
|2006.04.03 10:00
|buy stop
|908
|0.10
|1.7285
|1.7249
|0.0000
|2746
|2006.04.03 10:00
|sell stop
|909
|0.10
|1.7249
|1.7285
|0.0000
|2747
|2006.04.03 10:03
|buy
|908
|0.10
|1.7285
|1.7249
|0.0000
|2748
|2006.04.03 16:41
|modify
|908
|0.10
|1.7285
|1.7285
|0.0000
|2749
|2006.04.03 19:00
|expiration
|909
|0.10
|1.7249
|1.7285
|0.0000
|2750
|2006.04.03 19:01
|close
|908
|0.10
|1.7393
|1.7285
|0.0000
|108.00
|11374.00
|2751
|2006.04.04 10:00
|sell stop
|910
|0.10
|1.7372
|1.7412
|0.0000
|2752
|2006.04.04 10:30
|buy stop
|911
|0.10
|1.7452
|1.7412
|0.0000
|2753
|2006.04.04 10:43
|buy
|911
|0.10
|1.7452
|1.7412
|0.0000
|2754
|2006.04.04 14:04
|modify
|911
|0.10
|1.7452
|1.7452
|0.0000
|2755
|2006.04.04 19:00
|expiration
|910
|0.10
|1.7372
|1.7412
|0.0000
|2756
|2006.04.04 19:02
|close
|911
|0.10
|1.7551
|1.7452
|0.0000
|99.00
|11473.00
|2757
|2006.04.05 10:00
|buy stop
|912
|0.10
|1.7621
|1.7581
|0.0000
|2758
|2006.04.05 10:00
|sell stop
|913
|0.10
|1.7576
|1.7616
|0.0000
|2759
|2006.04.05 10:30
|sell
|913
|0.10
|1.7576
|1.7616
|0.0000
|2760
|2006.04.05 10:38
|modify
|913
|0.10
|1.7576
|1.7576
|0.0000
|2761
|2006.04.05 19:00
|expiration
|912
|0.10
|1.7621
|1.7581
|0.0000
|2762
|2006.04.05 19:01
|close
|913
|0.10
|1.7522
|1.7576
|0.0000
|54.00
|11527.00
|2763
|2006.04.06 10:00
|buy stop
|914
|0.10
|1.7560
|1.7520
|0.0000
|2764
|2006.04.06 10:00
|sell stop
|915
|0.10
|1.7511
|1.7551
|0.0000
|2765
|2006.04.06 10:45
|buy
|914
|0.10
|1.7560
|1.7520
|0.0000
|2766
|2006.04.06 14:57
|s/l
|914
|0.10
|1.7520
|1.7520
|0.0000
|-40.00
|11487.00
|2767
|2006.04.06 16:01
|sell
|915
|0.10
|1.7511
|1.7551
|0.0000
|2768
|2006.04.06 19:01
|close
|915
|0.10
|1.7507
|1.7551
|0.0000
|4.00
|11491.00
|2769
|2006.04.07 10:00
|buy stop
|916
|0.10
|1.7523
|1.7485
|0.0000
|2770
|2006.04.07 10:00
|sell stop
|917
|0.10
|1.7485
|1.7523
|0.0000
|2771
|2006.04.07 10:12
|buy
|916
|0.10
|1.7523
|1.7485
|0.0000
|2772
|2006.04.07 13:31
|s/l
|916
|0.10
|1.7485
|1.7485
|0.0000
|-38.00
|11453.00
|2773
|2006.04.07 13:31
|sell
|917
|0.10
|1.7485
|1.7523
|0.0000
|2774
|2006.04.07 14:32
|s/l
|917
|0.10
|1.7523
|1.7523
|0.0000
|-38.00
|11415.00
|2775
|2006.04.10 10:00
|buy stop
|918
|0.10
|1.7469
|1.7440
|0.0000
|2776
|2006.04.10 10:00
|sell stop
|919
|0.10
|1.7440
|1.7469
|0.0000
|2777
|2006.04.10 10:31
|sell
|919
|0.10
|1.7440
|1.7469
|0.0000
|2778
|2006.04.10 11:44
|s/l
|919
|0.10
|1.7469
|1.7469
|0.0000
|-29.00
|11386.00
|2779
|2006.04.10 11:44
|buy
|918
|0.10
|1.7469
|1.7440
|0.0000
|2780
|2006.04.10 13:44
|s/l
|918
|0.10
|1.7440
|1.7440
|0.0000
|-29.00
|11357.00
|2781
|2006.04.11 10:00
|buy stop
|920
|0.10
|1.7463
|1.7423
|0.0000
|2782
|2006.04.11 10:00
|sell stop
|921
|0.10
|1.7421
|1.7461
|0.0000
|2783
|2006.04.11 10:30
|sell
|921
|0.10
|1.7421
|1.7461
|0.0000
|2784
|2006.04.11 15:32
|s/l
|921
|0.10
|1.7461
|1.7461
|0.0000
|-40.00
|11317.00
|2785
|2006.04.11 15:33
|buy
|920
|0.10
|1.7463
|1.7423
|0.0000
|2786
|2006.04.11 19:01
|close
|920
|0.10
|1.7463
|1.7423
|0.0000
|0.00
|11317.00
|2787
|2006.04.12 10:00
|buy stop
|922
|0.10
|1.7551
|1.7511
|0.0000
|2788
|2006.04.12 10:00
|sell stop
|923
|0.10
|1.7497
|1.7537
|0.0000
|2789
|2006.04.12 10:48
|buy
|922
|0.10
|1.7551
|1.7511
|0.0000
|2790
|2006.04.12 14:33
|s/l
|922
|0.10
|1.7511
|1.7511
|0.0000
|-40.00
|11277.00
|2791
|2006.04.12 14:34
|sell
|923
|0.10
|1.7497
|1.7537
|0.0000
|2792
|2006.04.12 19:01
|close
|923
|0.10
|1.7509
|1.7537
|0.0000
|-12.00
|11265.00
|2793
|2006.04.13 10:00
|buy stop
|924
|0.10
|1.7555
|1.7527
|0.0000
|2794
|2006.04.13 10:00
|sell stop
|925
|0.10
|1.7527
|1.7555
|0.0000
|2795
|2006.04.13 10:23
|buy
|924
|0.10
|1.7555
|1.7527
|0.0000
|2796
|2006.04.13 11:50
|s/l
|924
|0.10
|1.7527
|1.7527
|0.0000
|-28.00
|11237.00
|2797
|2006.04.13 11:50
|sell
|925
|0.10
|1.7527
|1.7555
|0.0000
|2798
|2006.04.13 15:12
|modify
|925
|0.10
|1.7527
|1.7527
|0.0000
|2799
|2006.04.13 16:06
|s/l
|925
|0.10
|1.7527
|1.7527
|0.0000
|0.00
|11237.00
|2800
|2006.04.14 10:00
|buy stop
|926
|0.10
|1.7528
|1.7503
|0.0000
|2801
|2006.04.14 10:00
|sell stop
|927
|0.10
|1.7503
|1.7528
|0.0000
|2802
|2006.04.14 19:01
|expiration
|926
|0.10
|1.7528
|1.7503
|0.0000
|2803
|2006.04.14 19:01
|expiration
|927
|0.10
|1.7503
|1.7528
|0.0000
|2804
|2006.04.17 10:00
|buy stop
|928
|0.10
|1.7594
|1.7569
|0.0000
|2805
|2006.04.17 10:00
|sell stop
|929
|0.10
|1.7569
|1.7594
|0.0000
|2806
|2006.04.17 10:25
|sell
|929
|0.10
|1.7569
|1.7594
|0.0000
|2807
|2006.04.17 12:05
|s/l
|929
|0.10
|1.7594
|1.7594
|0.0000
|-25.00
|11212.00
|2808
|2006.04.17 12:05
|buy
|928
|0.10
|1.7594
|1.7569
|0.0000
|2809
|2006.04.17 13:41
|modify
|928
|0.10
|1.7594
|1.7594
|0.0000
|2810
|2006.04.17 19:01
|close
|928
|0.10
|1.7714
|1.7594
|0.0000
|120.00
|11332.00
|2811
|2006.04.18 10:00
|buy stop
|930
|0.10
|1.7732
|1.7692
|0.0000
|2812
|2006.04.18 10:00
|sell stop
|931
|0.10
|1.7692
|1.7732
|0.0000
|2813
|2006.04.18 10:07
|sell
|931
|0.10
|1.7692
|1.7732
|0.0000
|2814
|2006.04.18 11:33
|s/l
|931
|0.10
|1.7732
|1.7732
|0.0000
|-40.00
|11292.00
|2815
|2006.04.18 11:33
|buy
|930
|0.10
|1.7732
|1.7692
|0.0000
|2816
|2006.04.18 14:52
|modify
|930
|0.10
|1.7732
|1.7732
|0.0000
|2817
|2006.04.18 19:02
|close
|930
|0.10
|1.7770
|1.7732
|0.0000
|38.00
|11330.00
|2818
|2006.04.19 10:00
|buy stop
|932
|0.10
|1.7841
|1.7810
|0.0000
|2819
|2006.04.19 10:00
|sell stop
|933
|0.10
|1.7810
|1.7841
|0.0000
|2820
|2006.04.19 10:16
|buy
|932
|0.10
|1.7841
|1.7810
|0.0000
|2821
|2006.04.19 16:05
|modify
|932
|0.10
|1.7841
|1.7841
|0.0000
|2822
|2006.04.19 19:00
|expiration
|933
|0.10
|1.7810
|1.7841
|0.0000
|2823
|2006.04.19 19:01
|close
|932
|0.10
|1.7916
|1.7841
|0.0000
|75.00
|11405.00
|2824
|2006.04.20 10:00
|buy stop
|934
|0.10
|1.7898
|1.7859
|0.0000
|2825
|2006.04.20 10:00
|sell stop
|935
|0.10
|1.7859
|1.7898
|0.0000
|2826
|2006.04.20 10:02
|buy
|934
|0.10
|1.7898
|1.7859
|0.0000
|2827
|2006.04.20 10:30
|s/l
|934
|0.10
|1.7859
|1.7859
|0.0000
|-39.00
|11366.00
|2828
|2006.04.20 10:30
|sell
|935
|0.10
|1.7859
|1.7898
|0.0000
|2829
|2006.04.20 12:41
|modify
|935
|0.10
|1.7859
|1.7859
|0.0000
|2830
|2006.04.20 19:01
|close
|935
|0.10
|1.7795
|1.7859
|0.0000
|64.00
|11430.00
|2831
|2006.04.21 10:00
|buy stop
|936
|0.10
|1.7798
|1.7769
|0.0000
|2832
|2006.04.21 10:00
|sell stop
|937
|0.10
|1.7769
|1.7798
|0.0000
|2833
|2006.04.21 10:03
|buy
|936
|0.10
|1.7798
|1.7769
|0.0000
|2834
|2006.04.21 10:08
|modify
|936
|0.10
|1.7798
|1.7798
|0.0000
|2835
|2006.04.21 12:52
|s/l
|936
|0.10
|1.7798
|1.7798
|0.0000
|0.00
|11430.00
|2836
|2006.04.21 19:00
|expiration
|937
|0.10
|1.7769
|1.7798
|0.0000
|2837
|2006.04.24 10:00
|buy stop
|938
|0.10
|1.7921
|1.7881
|0.0000
|2838
|2006.04.24 10:00
|sell stop
|939
|0.10
|1.7869
|1.7909
|0.0000
|2839
|2006.04.24 10:30
|buy
|938
|0.10
|1.7921
|1.7881
|0.0000
|2840
|2006.04.24 13:19
|s/l
|938
|0.10
|1.7881
|1.7881
|0.0000
|-40.00
|11390.00
|2841
|2006.04.24 14:11
|sell
|939
|0.10
|1.7869
|1.7909
|0.0000
|2842
|2006.04.24 16:02
|modify
|939
|0.10
|1.7869
|1.7869
|0.0000
|2843
|2006.04.24 18:19
|s/l
|939
|0.10
|1.7869
|1.7869
|0.0000
|0.00
|11390.00
|2844
|2006.04.25 10:00
|buy stop
|940
|0.10
|1.7883
|1.7851
|0.0000
|2845
|2006.04.25 10:00
|sell stop
|941
|0.10
|1.7851
|1.7883
|0.0000
|2846
|2006.04.25 10:05
|buy
|940
|0.10
|1.7883
|1.7851
|0.0000
|2847
|2006.04.25 10:12
|s/l
|940
|0.10
|1.7851
|1.7851
|0.0000
|-32.00
|11358.00
|2848
|2006.04.25 10:12
|sell
|941
|0.10
|1.7851
|1.7883
|0.0000
|2849
|2006.04.25 14:08
|s/l
|941
|0.10
|1.7883
|1.7883
|0.0000
|-32.00
|11326.00
|2850
|2006.04.26 10:00
|buy stop
|942
|0.10
|1.7864
|1.7824
|0.0000
|2851
|2006.04.26 10:00
|sell stop
|943
|0.10
|1.7811
|1.7851
|0.0000
|2852
|2006.04.26 10:36
|sell
|943
|0.10
|1.7811
|1.7851
|0.0000
|2853
|2006.04.26 14:00
|s/l
|943
|0.10
|1.7851
|1.7851
|0.0000
|-40.00
|11286.00
|2854
|2006.04.26 14:18
|buy
|942
|0.10
|1.7864
|1.7824
|0.0000
|2855
|2006.04.26 14:34
|s/l
|942
|0.10
|1.7824
|1.7824
|0.0000
|-40.00
|11246.00
|2856
|2006.04.27 10:00
|buy stop
|944
|0.10
|1.7860
|1.7820
|0.0000
|2857
|2006.04.27 10:00
|sell stop
|945
|0.10
|1.7816
|1.7856
|0.0000
|2858
|2006.04.27 11:55
|buy
|944
|0.10
|1.7860
|1.7820
|0.0000
|2859
|2006.04.27 16:01
|modify
|944
|0.10
|1.7860
|1.7860
|0.0000
|2860
|2006.04.27 19:00
|expiration
|945
|0.10
|1.7816
|1.7856
|0.0000
|2861
|2006.04.27 19:02
|close
|944
|0.10
|1.8029
|1.7860
|0.0000
|169.00
|11415.00
|2862
|2006.04.28 10:00
|buy stop
|946
|0.10
|1.8049
|1.8009
|0.0000
|2863
|2006.04.28 10:00
|sell stop
|947
|0.10
|1.8009
|1.8049
|0.0000
|2864
|2006.04.28 10:32
|buy
|946
|0.10
|1.8049
|1.8009
|0.0000
|2865
|2006.04.28 11:50
|modify
|946
|0.10
|1.8049
|1.8049
|0.0000
|2866
|2006.04.28 19:00
|expiration
|947
|0.10
|1.8009
|1.8049
|0.0000
|2867
|2006.04.28 19:01
|close
|946
|0.10
|1.8210
|1.8049
|0.0000
|161.00
|11576.00
|2868
|2006.05.01 10:01
|buy stop
|948
|0.10
|1.8261
|1.8236
|0.0000
|2869
|2006.05.01 10:01
|sell stop
|949
|0.10
|1.8236
|1.8261
|0.0000
|2870
|2006.05.01 11:58
|buy
|948
|0.10
|1.8261
|1.8236
|0.0000
|2871
|2006.05.01 14:56
|modify
|948
|0.10
|1.8261
|1.8261
|0.0000
|2872
|2006.05.01 19:01
|expiration
|949
|0.10
|1.8236
|1.8261
|0.0000
|2873
|2006.05.01 19:01
|close
|948
|0.10
|1.8282
|1.8261
|0.0000
|21.00
|11597.00
|2874
|2006.05.02 10:00
|buy stop
|950
|0.10
|1.8296
|1.8256
|0.0000
|2875
|2006.05.02 10:00
|sell stop
|951
|0.10
|1.8203
|1.8243
|0.0000
|2876
|2006.05.02 10:30
|buy
|950
|0.10
|1.8296
|1.8256
|0.0000
|2877
|2006.05.02 10:40
|modify
|950
|0.10
|1.8296
|1.8296
|0.0000
|2878
|2006.05.02 19:00
|expiration
|951
|0.10
|1.8203
|1.8243
|0.0000
|2879
|2006.05.02 19:01
|close
|950
|0.10
|1.8377
|1.8296
|0.0000
|81.00
|11678.00
|2880
|2006.05.03 10:00
|buy stop
|952
|0.10
|1.8463
|1.8423
|0.0000
|2881
|2006.05.03 10:00
|sell stop
|953
|0.10
|1.8373
|1.8413
|0.0000
|2882
|2006.05.03 10:01
|sell
|953
|0.10
|1.8373
|1.8413
|0.0000
|2883
|2006.05.03 14:45
|s/l
|953
|0.10
|1.8413
|1.8413
|0.0000
|-40.00
|11638.00
|2884
|2006.05.03 18:03
|buy
|952
|0.10
|1.8463
|1.8423
|0.0000
|2885
|2006.05.03 19:01
|close
|952
|0.10
|1.8431
|1.8423
|0.0000
|-32.00
|11606.00
|2886
|2006.05.04 10:00
|buy stop
|954
|0.10
|1.8391
|1.8351
|0.0000
|2887
|2006.05.04 10:00
|sell stop
|955
|0.10
|1.8336
|1.8376
|0.0000
|2888
|2006.05.04 10:31
|buy
|954
|0.10
|1.8391
|1.8351
|0.0000
|2889
|2006.05.04 12:30
|modify
|954
|0.10
|1.8391
|1.8391
|0.0000
|2890
|2006.05.04 19:00
|expiration
|955
|0.10
|1.8336
|1.8376
|0.0000
|2891
|2006.05.04 19:01
|close
|954
|0.10
|1.8476
|1.8391
|0.0000
|85.00
|11691.00
|2892
|2006.05.05 10:00
|buy stop
|956
|0.10
|1.8521
|1.8481
|0.0000
|2893
|2006.05.05 10:00
|sell stop
|957
|0.10
|1.8472
|1.8512
|0.0000
|2894
|2006.05.05 14:30
|buy
|956
|0.10
|1.8521
|1.8481
|0.0000
|2895
|2006.05.05 14:30
|modify
|956
|0.10
|1.8521
|1.8521
|0.0000
|2896
|2006.05.05 19:00
|expiration
|957
|0.10
|1.8472
|1.8512
|0.0000
|2897
|2006.05.05 19:01
|close
|956
|0.10
|1.8595
|1.8521
|0.0000
|74.00
|11765.00
|2898
|2006.05.08 10:00
|buy stop
|958
|0.10
|1.8631
|1.8599
|0.0000
|2899
|2006.05.08 10:00
|sell stop
|959
|0.10
|1.8599
|1.8631
|0.0000
|2900
|2006.05.08 10:19
|buy
|958
|0.10
|1.8631
|1.8599
|0.0000
|2901
|2006.05.08 10:30
|modify
|958
|0.10
|1.8631
|1.8631
|0.0000
|2902
|2006.05.08 12:30
|s/l
|958
|0.10
|1.8631
|1.8631
|0.0000
|0.00
|11765.00
|2903
|2006.05.08 15:56
|sell
|959
|0.10
|1.8599
|1.8631
|0.0000
|2904
|2006.05.08 19:01
|close
|959
|0.10
|1.8575
|1.8631
|0.0000
|24.00
|11789.00
|2905
|2006.05.09 10:00
|buy stop
|960
|0.10
|1.8556
|1.8516
|0.0000
|2906
|2006.05.09 10:00
|sell stop
|961
|0.10
|1.8508
|1.8548
|0.0000
|2907
|2006.05.09 11:25
|buy
|960
|0.10
|1.8556
|1.8516
|0.0000
|2908
|2006.05.09 14:59
|modify
|960
|0.10
|1.8556
|1.8556
|0.0000
|2909
|2006.05.09 19:00
|expiration
|961
|0.10
|1.8508
|1.8548
|0.0000
|2910
|2006.05.09 19:01
|close
|960
|0.10
|1.8643
|1.8556
|0.0000
|87.00
|11876.00
|2911
|2006.05.10 10:00
|buy stop
|962
|0.10
|1.8725
|1.8692
|0.0000
|2912
|2006.05.10 10:00
|sell stop
|963
|0.10
|1.8692
|1.8725
|0.0000
|2913
|2006.05.10 10:10
|sell
|963
|0.10
|1.8692
|1.8725
|0.0000
|2914
|2006.05.10 10:22
|modify
|963
|0.10
|1.8692
|1.8692
|0.0000
|2915
|2006.05.10 19:00
|expiration
|962
|0.10
|1.8725
|1.8692
|0.0000
|2916
|2006.05.10 19:01
|close
|963
|0.10
|1.8642
|1.8692
|0.0000
|50.00
|11926.00
|2917
|2006.05.11 10:00
|buy stop
|964
|0.10
|1.8588
|1.8548
|0.0000
|2918
|2006.05.11 10:00
|sell stop
|965
|0.10
|1.8530
|1.8570
|0.0000
|2919
|2006.05.11 10:30
|buy
|964
|0.10
|1.8588
|1.8548
|0.0000
|2920
|2006.05.11 11:25
|modify
|964
|0.10
|1.8588
|1.8588
|0.0000
|2921
|2006.05.11 19:00
|expiration
|965
|0.10
|1.8530
|1.8570
|0.0000
|2922
|2006.05.11 19:01
|close
|964
|0.10
|1.8846
|1.8588
|0.0000
|258.00
|12184.00
|2923
|2006.05.12 10:00
|buy stop
|966
|0.10
|1.8919
|1.8879
|0.0000
|2924
|2006.05.12 10:00
|sell stop
|967
|0.10
|1.8842
|1.8882
|0.0000
|2925
|2006.05.12 10:21
|buy
|966
|0.10
|1.8919
|1.8879
|0.0000
|2926
|2006.05.12 11:37
|modify
|966
|0.10
|1.8919
|1.8919
|0.0000
|2927
|2006.05.12 14:30
|s/l
|966
|0.10
|1.8919
|1.8919
|0.0000
|0.00
|12184.00
|2928
|2006.05.12 19:00
|expiration
|967
|0.10
|1.8842
|1.8882
|0.0000
|2929
|2006.05.15 10:00
|buy stop
|968
|0.10
|1.8939
|1.8899
|0.0000
|2930
|2006.05.15 10:00
|sell stop
|969
|0.10
|1.8893
|1.8933
|0.0000
|2931
|2006.05.15 10:00
|sell
|969
|0.10
|1.8893
|1.8933
|0.0000
|2932
|2006.05.15 10:08
|modify
|969
|0.10
|1.8893
|1.8893
|0.0000
|2933
|2006.05.15 19:00
|expiration
|968
|0.10
|1.8939
|1.8899
|0.0000
|2934
|2006.05.15 19:01
|close
|969
|0.10
|1.8802
|1.8893
|0.0000
|91.00
|12275.00
|2935
|2006.05.16 10:00
|buy stop
|970
|0.10
|1.8848
|1.8808
|0.0000
|2936
|2006.05.16 10:00
|sell stop
|971
|0.10
|1.8787
|1.8827
|0.0000
|2937
|2006.05.16 10:54
|sell
|971
|0.10
|1.8787
|1.8827
|0.0000
|2938
|2006.05.16 13:03
|s/l
|971
|0.10
|1.8827
|1.8827
|0.0000
|-40.00
|12235.00
|2939
|2006.05.16 14:30
|buy
|970
|0.10
|1.8848
|1.8808
|0.0000
|2940
|2006.05.16 19:01
|close
|970
|0.10
|1.8817
|1.8808
|0.0000
|-31.00
|12204.00
|2941
|2006.05.17 10:00
|buy stop
|972
|0.10
|1.8974
|1.8934
|0.0000
|2942
|2006.05.17 10:00
|sell stop
|973
|0.10
|1.8905
|1.8945
|0.0000
|2943
|2006.05.17 10:30
|buy
|972
|0.10
|1.8974
|1.8934
|0.0000
|2944
|2006.05.17 14:30
|s/l
|972
|0.10
|1.8934
|1.8934
|0.0000
|-40.00
|12164.00
|2945
|2006.05.17 15:33
|sell
|973
|0.10
|1.8905
|1.8945
|0.0000
|2946
|2006.05.17 16:26
|modify
|973
|0.10
|1.8905
|1.8905
|0.0000
|2947
|2006.05.17 19:01
|close
|973
|0.10
|1.8847
|1.8905
|0.0000
|58.00
|12222.00
|2948
|2006.05.18 10:00
|buy stop
|974
|0.10
|1.8858
|1.8818
|0.0000
|2949
|2006.05.18 10:00
|sell stop
|975
|0.10
|1.8808
|1.8848
|0.0000
|2950
|2006.05.18 10:19
|buy
|974
|0.10
|1.8858
|1.8818
|0.0000
|2951
|2006.05.18 10:32
|modify
|974
|0.10
|1.8858
|1.8858
|0.0000
|2952
|2006.05.18 13:11
|s/l
|974
|0.10
|1.8858
|1.8858
|0.0000
|0.00
|12222.00
|2953
|2006.05.18 19:00
|expiration
|975
|0.10
|1.8808
|1.8848
|0.0000
|2954
|2006.05.19 10:00
|buy stop
|976
|0.10
|1.8881
|1.8841
|0.0000
|2955
|2006.05.19 10:00
|sell stop
|977
|0.10
|1.8780
|1.8820
|0.0000
|2956
|2006.05.19 10:10
|sell
|977
|0.10
|1.8780
|1.8820
|0.0000
|2957
|2006.05.19 11:45
|modify
|977
|0.10
|1.8780
|1.8780
|0.0000
|2958
|2006.05.19 14:12
|s/l
|977
|0.10
|1.8780
|1.8780
|0.0000
|0.00
|12222.00
|2959
|2006.05.19 19:00
|expiration
|976
|0.10
|1.8881
|1.8841
|0.0000
|2960
|2006.05.22 10:00
|buy stop
|978
|0.10
|1.8732
|1.8692
|0.0000
|2961
|2006.05.22 10:00
|sell stop
|979
|0.10
|1.8639
|1.8679
|0.0000
|2962
|2006.05.22 10:23
|buy
|978
|0.10
|1.8732
|1.8692
|0.0000
|2963
|2006.05.22 12:24
|modify
|978
|0.10
|1.8732
|1.8732
|0.0000
|2964
|2006.05.22 19:00
|expiration
|979
|0.10
|1.8639
|1.8679
|0.0000
|2965
|2006.05.22 19:01
|close
|978
|0.10
|1.8837
|1.8732
|0.0000
|105.00
|12327.00
|2966
|2006.05.23 10:00
|buy stop
|980
|0.10
|1.8889
|1.8849
|0.0000
|2967
|2006.05.23 10:00
|sell stop
|981
|0.10
|1.8790
|1.8830
|0.0000
|2968
|2006.05.23 15:31
|sell
|981
|0.10
|1.8790
|1.8830
|0.0000
|2969
|2006.05.23 16:30
|s/l
|981
|0.10
|1.8830
|1.8830
|0.0000
|-40.00
|12287.00
|2970
|2006.05.23 19:00
|expiration
|980
|0.10
|1.8889
|1.8849
|0.0000
|2971
|2006.05.24 10:00
|buy stop
|982
|0.10
|1.8839
|1.8799
|0.0000
|2972
|2006.05.24 10:00
|sell stop
|983
|0.10
|1.8785
|1.8825
|0.0000
|2973
|2006.05.24 10:02
|buy
|982
|0.10
|1.8839
|1.8799
|0.0000
|2974
|2006.05.24 15:10
|s/l
|982
|0.10
|1.8799
|1.8799
|0.0000
|-40.00
|12247.00
|2975
|2006.05.24 15:11
|sell
|983
|0.10
|1.8785
|1.8825
|0.0000
|2976
|2006.05.24 16:04
|modify
|983
|0.10
|1.8785
|1.8785
|0.0000
|2977
|2006.05.24 19:01
|close
|983
|0.10
|1.8679
|1.8785
|0.0000
|106.00
|12353.00
|2978
|2006.05.25 10:00
|buy stop
|984
|0.10
|1.8710
|1.8674
|0.0000
|2979
|2006.05.25 10:00
|sell stop
|985
|0.10
|1.8674
|1.8710
|0.0000
|2980
|2006.05.25 10:32
|buy
|984
|0.10
|1.8710
|1.8674
|0.0000
|2981
|2006.05.25 14:12
|s/l
|984
|0.10
|1.8674
|1.8674
|0.0000
|-36.00
|12317.00
|2982
|2006.05.25 14:12
|sell
|985
|0.10
|1.8674
|1.8710
|0.0000
|2983
|2006.05.25 14:30
|s/l
|985
|0.10
|1.8710
|1.8710
|0.0000
|-36.00
|12281.00
|2984
|2006.05.26 10:00
|buy stop
|986
|0.10
|1.8729
|1.8690
|0.0000
|2985
|2006.05.26 10:00
|sell stop
|987
|0.10
|1.8690
|1.8729
|0.0000
|2986
|2006.05.26 10:07
|buy
|986
|0.10
|1.8729
|1.8690
|0.0000
|2987
|2006.05.26 14:01
|s/l
|986
|0.10
|1.8690
|1.8690
|0.0000
|-39.00
|12242.00
|2988
|2006.05.26 14:01
|sell
|987
|0.10
|1.8690
|1.8729
|0.0000
|2989
|2006.05.26 15:21
|modify
|987
|0.10
|1.8690
|1.8690
|0.0000
|2990
|2006.05.26 19:01
|close
|987
|0.10
|1.8553
|1.8690
|0.0000
|137.00
|12379.00
|2991
|2006.05.29 10:00
|buy stop
|988
|0.10
|1.8615
|1.8588
|0.0000
|2992
|2006.05.29 10:00
|sell stop
|989
|0.10
|1.8588
|1.8615
|0.0000
|2993
|2006.05.29 11:06
|buy
|988
|0.10
|1.8615
|1.8588
|0.0000
|2994
|2006.05.29 16:51
|s/l
|988
|0.10
|1.8588
|1.8588
|0.0000
|-27.00
|12352.00
|2995
|2006.05.29 16:51
|sell
|989
|0.10
|1.8588
|1.8615
|0.0000
|2996
|2006.05.29 19:01
|close
|989
|0.10
|1.8586
|1.8615
|0.0000
|2.00
|12354.00
|2997
|2006.05.30 10:00
|buy stop
|990
|0.10
|1.8773
|1.8733
|0.0000
|2998
|2006.05.30 10:00
|sell stop
|991
|0.10
|1.8723
|1.8763
|0.0000
|2999
|2006.05.30 11:49
|buy
|990
|0.10
|1.8773
|1.8733
|0.0000
|3000
|2006.05.30 13:40
|s/l
|990
|0.10
|1.8733
|1.8733
|0.0000
|-40.00
|12314.00
|3001
|2006.05.30 14:26
|sell
|991
|0.10
|1.8723
|1.8763
|0.0000
|3002
|2006.05.30 15:20
|s/l
|991
|0.10
|1.8763
|1.8763
|0.0000
|-40.00
|12274.00
|3003
|2006.05.31 10:00
|buy stop
|992
|0.10
|1.8858
|1.8818
|0.0000
|3004
|2006.05.31 10:00
|sell stop
|993
|0.10
|1.8813
|1.8853
|0.0000
|3005
|2006.05.31 10:03
|sell
|993
|0.10
|1.8813
|1.8853
|0.0000
|3006
|2006.05.31 10:33
|modify
|993
|0.10
|1.8813
|1.8813
|0.0000
|3007
|2006.05.31 19:00
|expiration
|992
|0.10
|1.8858
|1.8818
|0.0000
|3008
|2006.05.31 19:01
|close
|993
|0.10
|1.8732
|1.8813
|0.0000
|81.00
|12355.00
|3009
|2006.06.01 10:00
|buy stop
|994
|0.10
|1.8650
|1.8610
|0.0000
|3010
|2006.06.01 10:00
|sell stop
|995
|0.10
|1.8599
|1.8639
|0.0000
|3011
|2006.06.01 10:00
|buy
|994
|0.10
|1.8650
|1.8610
|0.0000
|3012
|2006.06.01 13:23
|s/l
|994
|0.10
|1.8610
|1.8610
|0.0000
|-40.00
|12315.00
|3013
|2006.06.01 14:06
|sell
|995
|0.10
|1.8599
|1.8639
|0.0000
|3014
|2006.06.01 16:34
|s/l
|995
|0.10
|1.8639
|1.8639
|0.0000
|-40.00
|12275.00
|3015
|2006.06.02 10:00
|buy stop
|996
|0.10
|1.8649
|1.8609
|0.0000
|3016
|2006.06.02 10:00
|sell stop
|997
|0.10
|1.8604
|1.8644
|0.0000
|3017
|2006.06.02 11:13
|buy
|996
|0.10
|1.8649
|1.8609
|0.0000
|3018
|2006.06.02 14:30
|modify
|996
|0.10
|1.8649
|1.8649
|0.0000
|3019
|2006.06.02 19:00
|expiration
|997
|0.10
|1.8604
|1.8644
|0.0000
|3020
|2006.06.02 19:02
|close
|996
|0.10
|1.8845
|1.8649
|0.0000
|196.00
|12471.00
|3021
|2006.06.05 10:00
|buy stop
|998
|0.10
|1.8882
|1.8842
|0.0000
|3022
|2006.06.05 10:00
|sell stop
|999
|0.10
|1.8808
|1.8848
|0.0000
|3023
|2006.06.05 14:38
|sell
|999
|0.10
|1.8808
|1.8848
|0.0000
|3024
|2006.06.05 16:42
|modify
|999
|0.10
|1.8808
|1.8808
|0.0000
|3025
|2006.06.05 19:00
|expiration
|998
|0.10
|1.8882
|1.8842
|0.0000
|3026
|2006.06.05 19:01
|close
|999
|0.10
|1.8803
|1.8808
|0.0000
|5.00
|12476.00
|3027
|2006.06.06 10:00
|buy stop
|1000
|0.10
|1.8776
|1.8736
|0.0000
|3028
|2006.06.06 10:00
|sell stop
|1001
|0.10
|1.8731
|1.8771
|0.0000
|3029
|2006.06.06 10:45
|sell
|1001
|0.10
|1.8731
|1.8771
|0.0000
|3030
|2006.06.06 12:24
|modify
|1001
|0.10
|1.8731
|1.8731
|0.0000
|3031
|2006.06.06 19:00
|expiration
|1000
|0.10
|1.8776
|1.8736
|0.0000
|3032
|2006.06.06 19:01
|close
|1001
|0.10
|1.8617
|1.8731
|0.0000
|114.00
|12590.00
|3033
|2006.06.07 10:00
|buy stop
|1002
|0.10
|1.8609
|1.8569
|0.0000
|3034
|2006.06.07 10:00
|sell stop
|1003
|0.10
|1.8545
|1.8585
|0.0000
|3035
|2006.06.07 10:08
|buy
|1002
|0.10
|1.8609
|1.8569
|0.0000
|3036
|2006.06.07 15:20
|s/l
|1002
|0.10
|1.8569
|1.8569
|0.0000
|-40.00
|12550.00
|3037
|2006.06.07 15:45
|sell
|1003
|0.10
|1.8545
|1.8585
|0.0000
|3038
|2006.06.07 17:17
|s/l
|1003
|0.10
|1.8585
|1.8585
|0.0000
|-40.00
|12510.00
|3039
|2006.06.08 10:00
|buy stop
|1004
|0.10
|1.8526
|1.8486
|0.0000
|3040
|2006.06.08 10:00
|sell stop
|1005
|0.10
|1.8465
|1.8505
|0.0000
|3041
|2006.06.08 13:53
|sell
|1005
|0.10
|1.8465
|1.8505
|0.0000
|3042
|2006.06.08 14:30
|modify
|1005
|0.10
|1.8465
|1.8465
|0.0000
|3043
|2006.06.08 19:00
|expiration
|1004
|0.10
|1.8526
|1.8486
|0.0000
|3044
|2006.06.08 19:01
|close
|1005
|0.10
|1.8431
|1.8465
|0.0000
|34.00
|12544.00
|3045
|2006.06.09 10:00
|buy stop
|1006
|0.10
|1.8461
|1.8421
|0.0000
|3046
|2006.06.09 10:00
|sell stop
|1007
|0.10
|1.8415
|1.8455
|0.0000
|3047
|2006.06.09 10:42
|sell
|1007
|0.10
|1.8415
|1.8455
|0.0000
|3048
|2006.06.09 14:35
|modify
|1007
|0.10
|1.8415
|1.8415
|0.0000
|3049
|2006.06.09 15:19
|s/l
|1007
|0.10
|1.8415
|1.8415
|0.0000
|0.00
|12544.00
|3050
|2006.06.09 15:29
|buy
|1006
|0.10
|1.8461
|1.8421
|0.0000
|3051
|2006.06.09 16:50
|s/l
|1006
|0.10
|1.8421
|1.8421
|0.0000
|-40.00
|12504.00
|3052
|2006.06.12 10:00
|buy stop
|1008
|0.10
|1.8456
|1.8416
|0.0000
|3053
|2006.06.12 10:00
|sell stop
|1009
|0.10
|1.8410
|1.8450
|0.0000
|3054
|2006.06.12 10:06
|sell
|1009
|0.10
|1.8410
|1.8450
|0.0000
|3055
|2006.06.12 10:27
|s/l
|1009
|0.10
|1.8450
|1.8450
|0.0000
|-40.00
|12464.00
|3056
|2006.06.12 10:30
|buy
|1008
|0.10
|1.8456
|1.8416
|0.0000
|3057
|2006.06.12 12:16
|s/l
|1008
|0.10
|1.8416
|1.8416
|0.0000
|-40.00
|12424.00
|3058
|2006.06.13 10:00
|buy stop
|1010
|0.10
|1.8441
|1.8401
|0.0000
|3059
|2006.06.13 10:00
|sell stop
|1011
|0.10
|1.8381
|1.8421
|0.0000
|3060
|2006.06.13 10:19
|buy
|1010
|0.10
|1.8441
|1.8401
|0.0000
|3061
|2006.06.13 11:11
|s/l
|1010
|0.10
|1.8401
|1.8401
|0.0000
|-40.00
|12384.00
|3062
|2006.06.13 14:31
|sell
|1011
|0.10
|1.8381
|1.8421
|0.0000
|3063
|2006.06.13 15:38
|s/l
|1011
|0.10
|1.8421
|1.8421
|0.0000
|-40.00
|12344.00
|3064
|2006.06.14 10:00
|buy stop
|1012
|0.10
|1.8437
|1.8397
|0.0000
|3065
|2006.06.14 10:00
|sell stop
|1013
|0.10
|1.8379
|1.8419
|0.0000
|3066
|2006.06.14 10:07
|buy
|1012
|0.10
|1.8437
|1.8397
|0.0000
|3067
|2006.06.14 14:29
|s/l
|1012
|0.10
|1.8397
|1.8397
|0.0000
|-40.00
|12304.00
|3068
|2006.06.14 14:30
|sell
|1013
|0.10
|1.8379
|1.8419
|0.0000
|3069
|2006.06.14 14:36
|s/l
|1013
|0.10
|1.8419
|1.8419
|0.0000
|-40.00
|12264.00
|3070
|2006.06.15 10:00
|buy stop
|1014
|0.10
|1.8473
|1.8433
|0.0000
|3071
|2006.06.15 10:00
|sell stop
|1015
|0.10
|1.8425
|1.8465
|0.0000
|3072
|2006.06.15 11:39
|buy
|1014
|0.10
|1.8473
|1.8433
|0.0000
|3073
|2006.06.15 15:00
|modify
|1014
|0.10
|1.8473
|1.8473
|0.0000
|3074
|2006.06.15 17:29
|s/l
|1014
|0.10
|1.8473
|1.8473
|0.0000
|0.00
|12264.00
|3075
|2006.06.15 19:00
|expiration
|1015
|0.10
|1.8425
|1.8465
|0.0000
|3076
|2006.06.16 10:00
|buy stop
|1016
|0.10
|1.8547
|1.8517
|0.0000
|3077
|2006.06.16 10:00
|sell stop
|1017
|0.10
|1.8517
|1.8547
|0.0000
|3078
|2006.06.16 10:09
|buy
|1016
|0.10
|1.8547
|1.8517
|0.0000
|3079
|2006.06.16 12:13
|s/l
|1016
|0.10
|1.8517
|1.8517
|0.0000
|-30.00
|12234.00
|3080
|2006.06.16 12:13
|sell
|1017
|0.10
|1.8517
|1.8547
|0.0000
|3081
|2006.06.16 12:34
|s/l
|1017
|0.10
|1.8547
|1.8547
|0.0000
|-30.00
|12204.00
|3082
|2006.06.19 10:00
|buy stop
|1018
|0.10
|1.8469
|1.8429
|0.0000
|3083
|2006.06.19 10:00
|sell stop
|1019
|0.10
|1.8429
|1.8469
|0.0000
|3084
|2006.06.19 10:06
|sell
|1019
|0.10
|1.8429
|1.8469
|0.0000
|3085
|2006.06.19 12:01
|s/l
|1019
|0.10
|1.8469
|1.8469
|0.0000
|-40.00
|12164.00
|3086
|2006.06.19 12:01
|buy
|1018
|0.10
|1.8469
|1.8429
|0.0000
|3087
|2006.06.19 14:35
|s/l
|1018
|0.10
|1.8429
|1.8429
|0.0000
|-40.00
|12124.00
|3088
|2006.06.20 10:00
|buy stop
|1020
|0.10
|1.8462
|1.8431
|0.0000
|3089
|2006.06.20 10:00
|sell stop
|1021
|0.10
|1.8431
|1.8462
|0.0000
|3090
|2006.06.20 10:28
|sell
|1021
|0.10
|1.8431
|1.8462
|0.0000
|3091
|2006.06.20 14:10
|modify
|1021
|0.10
|1.8431
|1.8431
|0.0000
|3092
|2006.06.20 15:52
|s/l
|1021
|0.10
|1.8431
|1.8431
|0.0000
|0.00
|12124.00
|3093
|2006.06.20 19:00
|expiration
|1020
|0.10
|1.8462
|1.8431
|0.0000
|3094
|2006.06.21 10:00
|buy stop
|1022
|0.10
|1.8463
|1.8438
|0.0000
|3095
|2006.06.21 10:00
|sell stop
|1023
|0.10
|1.8438
|1.8463
|0.0000
|3096
|2006.06.21 10:30
|sell
|1023
|0.10
|1.8438
|1.8463
|0.0000
|3097
|2006.06.21 19:01
|expiration
|1022
|0.10
|1.8463
|1.8438
|0.0000
|3098
|2006.06.21 19:01
|close
|1023
|0.10
|1.8451
|1.8463
|0.0000
|-13.00
|12111.00
|3099
|2006.06.22 10:00
|buy stop
|1024
|0.10
|1.8466
|1.8426
|0.0000
|3100
|2006.06.22 10:00
|sell stop
|1025
|0.10
|1.8406
|1.8446
|0.0000
|3101
|2006.06.22 10:16
|sell
|1025
|0.10
|1.8406
|1.8446
|0.0000
|3102
|2006.06.22 12:16
|modify
|1025
|0.10
|1.8406
|1.8406
|0.0000
|3103
|2006.06.22 19:00
|expiration
|1024
|0.10
|1.8466
|1.8426
|0.0000
|3104
|2006.06.22 19:01
|close
|1025
|0.10
|1.8280
|1.8406
|0.0000
|126.00
|12237.00
|3105
|2006.06.23 10:00
|buy stop
|1026
|0.10
|1.8298
|1.8258
|0.0000
|3106
|2006.06.23 10:00
|sell stop
|1027
|0.10
|1.8255
|1.8295
|0.0000
|3107
|2006.06.23 10:45
|sell
|1027
|0.10
|1.8255
|1.8295
|0.0000
|3108
|2006.06.23 13:17
|modify
|1027
|0.10
|1.8255
|1.8255
|0.0000
|3109
|2006.06.23 19:00
|expiration
|1026
|0.10
|1.8298
|1.8258
|0.0000
|3110
|2006.06.23 19:01
|close
|1027
|0.10
|1.8207
|1.8255
|0.0000
|48.00
|12285.00
|3111
|2006.06.26 10:00
|buy stop
|1028
|0.10
|1.8250
|1.8210
|0.0000
|3112
|2006.06.26 10:00
|sell stop
|1029
|0.10
|1.8190
|1.8230
|0.0000
|3113
|2006.06.26 11:53
|sell
|1029
|0.10
|1.8190
|1.8230
|0.0000
|3114
|2006.06.26 19:00
|expiration
|1028
|0.10
|1.8250
|1.8210
|0.0000
|3115
|2006.06.26 19:01
|close
|1029
|0.10
|1.8214
|1.8230
|0.0000
|-24.00
|12261.00
|3116
|2006.06.27 10:00
|buy stop
|1030
|0.10
|1.8254
|1.8214
|0.0000
|3117
|2006.06.27 10:00
|sell stop
|1031
|0.10
|1.8206
|1.8246
|0.0000
|3118
|2006.06.27 12:13
|sell
|1031
|0.10
|1.8206
|1.8246
|0.0000
|3119
|2006.06.27 16:15
|s/l
|1031
|0.10
|1.8246
|1.8246
|0.0000
|-40.00
|12221.00
|3120
|2006.06.27 16:18
|buy
|1030
|0.10
|1.8254
|1.8214
|0.0000
|3121
|2006.06.27 19:01
|close
|1030
|0.10
|1.8229
|1.8214
|0.0000
|-25.00
|12196.00
|3122
|2006.06.28 10:00
|buy stop
|1032
|0.10
|1.8207
|1.8167
|0.0000
|3123
|2006.06.28 10:00
|sell stop
|1033
|0.10
|1.8161
|1.8201
|0.0000
|3124
|2006.06.28 10:38
|sell
|1033
|0.10
|1.8161
|1.8201
|0.0000
|3125
|2006.06.28 12:02
|s/l
|1033
|0.10
|1.8201
|1.8201
|0.0000
|-40.00
|12156.00
|3126
|2006.06.28 12:07
|buy
|1032
|0.10
|1.8207
|1.8167
|0.0000
|3127
|2006.06.28 16:25
|s/l
|1032
|0.10
|1.8167
|1.8167
|0.0000
|-40.00
|12116.00
|3128
|2006.06.29 10:00
|buy stop
|1034
|0.10
|1.8183
|1.8150
|0.0000
|3129
|2006.06.29 10:00
|sell stop
|1035
|0.10
|1.8150
|1.8183
|0.0000
|3130
|2006.06.29 10:23
|sell
|1035
|0.10
|1.8150
|1.8183
|0.0000
|3131
|2006.06.29 13:18
|modify
|1035
|0.10
|1.8150
|1.8150
|0.0000
|3132
|2006.06.29 14:43
|s/l
|1035
|0.10
|1.8150
|1.8150
|0.0000
|0.00
|12116.00
|3133
|2006.06.29 19:00
|expiration
|1034
|0.10
|1.8183
|1.8150
|0.0000
|3134
|2006.06.30 10:00
|buy stop
|1036
|0.10
|1.8335
|1.8299
|0.0000
|3135
|2006.06.30 10:00
|sell stop
|1037
|0.10
|1.8299
|1.8335
|0.0000
|3136
|2006.06.30 10:31
|buy
|1036
|0.10
|1.8335
|1.8299
|0.0000
|3137
|2006.06.30 14:26
|modify
|1036
|0.10
|1.8335
|1.8335
|0.0000
|3138
|2006.06.30 19:00
|expiration
|1037
|0.10
|1.8299
|1.8335
|0.0000
|3139
|2006.06.30 19:01
|close
|1036
|0.10
|1.8468
|1.8335
|0.0000
|133.00
|12249.00
|3140
|2006.07.03 10:00
|buy stop
|1038
|0.10
|1.8474
|1.8434
|0.0000
|3141
|2006.07.03 10:00
|sell stop
|1039
|0.10
|1.8430
|1.8470
|0.0000
|3142
|2006.07.03 10:25
|sell
|1039
|0.10
|1.8430
|1.8470
|0.0000
|3143
|2006.07.03 16:15
|s/l
|1039
|0.10
|1.8470
|1.8470
|0.0000
|-40.00
|12209.00
|3144
|2006.07.03 16:15
|buy
|1038
|0.10
|1.8474
|1.8434
|0.0000
|3145
|2006.07.03 17:05
|s/l
|1038
|0.10
|1.8434
|1.8434
|0.0000
|-40.00
|12169.00
|3146
|2006.07.04 10:00
|buy stop
|1040
|0.10
|1.8457
|1.8417
|0.0000
|3147
|2006.07.04 10:00
|sell stop
|1041
|0.10
|1.8417
|1.8457
|0.0000
|3148
|2006.07.04 10:48
|buy
|1040
|0.10
|1.8457
|1.8417
|0.0000
|3149
|2006.07.04 19:00
|expiration
|1041
|0.10
|1.8417
|1.8457
|0.0000
|3150
|2006.07.04 19:01
|close
|1040
|0.10
|1.8462
|1.8417
|0.0000
|5.00
|12174.00
|3151
|2006.07.05 10:00
|buy stop
|1042
|0.10
|1.8446
|1.8406
|0.0000
|3152
|2006.07.05 10:00
|sell stop
|1043
|0.10
|1.8397
|1.8437
|0.0000
|3153
|2006.07.05 11:38
|buy
|1042
|0.10
|1.8446
|1.8406
|0.0000
|3154
|2006.07.05 14:18
|s/l
|1042
|0.10
|1.8406
|1.8406
|0.0000
|-40.00
|12134.00
|3155
|2006.07.05 14:27
|sell
|1043
|0.10
|1.8397
|1.8437
|0.0000
|3156
|2006.07.05 15:48
|modify
|1043
|0.10
|1.8397
|1.8397
|0.0000
|3157
|2006.07.05 19:01
|close
|1043
|0.10
|1.8346
|1.8397
|0.0000
|51.00
|12185.00
|3158
|2006.07.06 10:00
|buy stop
|1044
|0.10
|1.8370
|1.8342
|0.0000
|3159
|2006.07.06 10:00
|sell stop
|1045
|0.10
|1.8342
|1.8370
|0.0000
|3160
|2006.07.06 10:04
|sell
|1045
|0.10
|1.8342
|1.8370
|0.0000
|3161
|2006.07.06 14:33
|s/l
|1045
|0.10
|1.8370
|1.8370
|0.0000
|-28.00
|12157.00
|3162
|2006.07.06 14:33
|buy
|1044
|0.10
|1.8370
|1.8342
|0.0000
|3163
|2006.07.06 19:01
|close
|1044
|0.10
|1.8366
|1.8342
|0.0000
|-4.00
|12153.00
|3164
|2006.07.07 10:00
|buy stop
|1046
|0.10
|1.8389
|1.8354
|0.0000
|3165
|2006.07.07 10:00
|sell stop
|1047
|0.10
|1.8354
|1.8389
|0.0000
|3166
|2006.07.07 10:40
|buy
|1046
|0.10
|1.8389
|1.8354
|0.0000
|3167
|2006.07.07 14:30
|modify
|1046
|0.10
|1.8389
|1.8389
|0.0000
|3168
|2006.07.07 19:00
|expiration
|1047
|0.10
|1.8354
|1.8389
|0.0000
|3169
|2006.07.07 19:01
|close
|1046
|0.10
|1.8515
|1.8389
|0.0000
|126.00
|12279.00
|3170
|2006.07.10 10:00
|buy stop
|1048
|0.10
|1.8525
|1.8485
|0.0000
|3171
|2006.07.10 10:00
|sell stop
|1049
|0.10
|1.8485
|1.8525
|0.0000
|3172
|2006.07.10 10:37
|sell
|1049
|0.10
|1.8485
|1.8525
|0.0000
|3173
|2006.07.10 11:29
|modify
|1049
|0.10
|1.8485
|1.8485
|0.0000
|3174
|2006.07.10 19:00
|expiration
|1048
|0.10
|1.8525
|1.8485
|0.0000
|3175
|2006.07.10 19:01
|close
|1049
|0.10
|1.8420
|1.8485
|0.0000
|65.00
|12344.00
|3176
|2006.07.11 10:00
|buy stop
|1050
|0.10
|1.8435
|1.8395
|0.0000
|3177
|2006.07.11 10:00
|sell stop
|1051
|0.10
|1.8381
|1.8421
|0.0000
|3178
|2006.07.11 10:10
|buy
|1050
|0.10
|1.8435
|1.8395
|0.0000
|3179
|2006.07.11 10:34
|s/l
|1050
|0.10
|1.8395
|1.8395
|0.0000
|-40.00
|12304.00
|3180
|2006.07.11 11:39
|sell
|1051
|0.10
|1.8381
|1.8421
|0.0000
|3181
|2006.07.11 15:25
|s/l
|1051
|0.10
|1.8421
|1.8421
|0.0000
|-40.00
|12264.00
|3182
|2006.07.12 10:00
|buy stop
|1052
|0.10
|1.8481
|1.8450
|0.0000
|3183
|2006.07.12 10:00
|sell stop
|1053
|0.10
|1.8450
|1.8481
|0.0000
|3184
|2006.07.12 10:30
|sell
|1053
|0.10
|1.8450
|1.8481
|0.0000
|3185
|2006.07.12 13:18
|modify
|1053
|0.10
|1.8450
|1.8450
|0.0000
|3186
|2006.07.12 19:00
|expiration
|1052
|0.10
|1.8481
|1.8450
|0.0000
|3187
|2006.07.12 19:01
|close
|1053
|0.10
|1.8339
|1.8450
|0.0000
|111.00
|12375.00
|3188
|2006.07.13 10:00
|buy stop
|1054
|0.10
|1.8402
|1.8362
|0.0000
|3189
|2006.07.13 10:00
|sell stop
|1055
|0.10
|1.8344
|1.8384
|0.0000
|3190
|2006.07.13 10:01
|buy
|1054
|0.10
|1.8402
|1.8362
|0.0000
|3191
|2006.07.13 15:21
|modify
|1054
|0.10
|1.8402
|1.8402
|0.0000
|3192
|2006.07.13 17:18
|s/l
|1054
|0.10
|1.8402
|1.8402
|0.0000
|0.00
|12375.00
|3193
|2006.07.13 19:00
|expiration
|1055
|0.10
|1.8344
|1.8384
|0.0000
|3194
|2006.07.14 10:00
|buy stop
|1056
|0.10
|1.8411
|1.8371
|0.0000
|3195
|2006.07.14 10:00
|sell stop
|1057
|0.10
|1.8355
|1.8395
|0.0000
|3196
|2006.07.14 11:22
|buy
|1056
|0.10
|1.8411
|1.8371
|0.0000
|3197
|2006.07.14 15:03
|s/l
|1056
|0.10
|1.8371
|1.8371
|0.0000
|-40.00
|12335.00
|3198
|2006.07.14 15:52
|sell
|1057
|0.10
|1.8355
|1.8395
|0.0000
|3199
|2006.07.14 19:01
|close
|1057
|0.10
|1.8366
|1.8395
|0.0000
|-11.00
|12324.00
|3200
|2006.07.17 10:00
|buy stop
|1058
|0.10
|1.8371
|1.8331
|0.0000
|3201
|2006.07.17 10:00
|sell stop
|1059
|0.10
|1.8328
|1.8368
|0.0000
|3202
|2006.07.17 10:00
|sell
|1059
|0.10
|1.8328
|1.8368
|0.0000
|3203
|2006.07.17 10:12
|modify
|1059
|0.10
|1.8328
|1.8328
|0.0000
|3204
|2006.07.17 19:00
|expiration
|1058
|0.10
|1.8371
|1.8331
|0.0000
|3205
|2006.07.17 19:01
|close
|1059
|0.10
|1.8199
|1.8328
|0.0000
|129.00
|12453.00
|3206
|2006.07.18 10:00
|buy stop
|1060
|0.10
|1.8241
|1.8201
|0.0000
|3207
|2006.07.18 10:00
|sell stop
|1061
|0.10
|1.8191
|1.8231
|0.0000
|3208
|2006.07.18 10:30
|buy
|1060
|0.10
|1.8241
|1.8201
|0.0000
|3209
|2006.07.18 12:24
|modify
|1060
|0.10
|1.8241
|1.8241
|0.0000
|3210
|2006.07.18 16:35
|s/l
|1060
|0.10
|1.8241
|1.8241
|0.0000
|0.00
|12453.00
|3211
|2006.07.18 19:00
|expiration
|1061
|0.10
|1.8191
|1.8231
|0.0000
|3212
|2006.07.19 10:00
|buy stop
|1062
|0.10
|1.8288
|1.8252
|0.0000
|3213
|2006.07.19 10:00
|sell stop
|1063
|0.10
|1.8252
|1.8288
|0.0000
|3214
|2006.07.19 10:25
|buy
|1062
|0.10
|1.8288
|1.8252
|0.0000
|3215
|2006.07.19 10:32
|s/l
|1062
|0.10
|1.8252
|1.8252
|0.0000
|-36.00
|12417.00
|3216
|2006.07.19 10:32
|sell
|1063
|0.10
|1.8252
|1.8288
|0.0000
|3217
|2006.07.19 11:13
|s/l
|1063
|0.10
|1.8288
|1.8288
|0.0000
|-36.00
|12381.00
|3218
|2006.07.20 10:00
|buy stop
|1064
|0.10
|1.8463
|1.8425
|0.0000
|3219
|2006.07.20 10:00
|sell stop
|1065
|0.10
|1.8425
|1.8463
|0.0000
|3220
|2006.07.20 10:30
|buy
|1064
|0.10
|1.8463
|1.8425
|0.0000
|3221
|2006.07.20 13:39
|modify
|1064
|0.10
|1.8463
|1.8463
|0.0000
|3222
|2006.07.20 19:00
|expiration
|1065
|0.10
|1.8425
|1.8463
|0.0000
|3223
|2006.07.20 19:01
|close
|1064
|0.10
|1.8484
|1.8463
|0.0000
|21.00
|12402.00
|3224
|2006.07.21 10:00
|buy stop
|1066
|0.10
|1.8557
|1.8517
|0.0000
|3225
|2006.07.21 10:00
|sell stop
|1067
|0.10
|1.8499
|1.8539
|0.0000
|3226
|2006.07.21 10:35
|buy
|1066
|0.10
|1.8557
|1.8517
|0.0000
|3227
|2006.07.21 17:05
|modify
|1066
|0.10
|1.8557
|1.8557
|0.0000
|3228
|2006.07.21 19:00
|expiration
|1067
|0.10
|1.8499
|1.8539
|0.0000
|3229
|2006.07.21 19:02
|close
|1066
|0.10
|1.8571
|1.8557
|0.0000
|14.00
|12416.00
|3230
|2006.07.24 10:00
|buy stop
|1068
|0.10
|1.8527
|1.8487
|0.0000
|3231
|2006.07.24 10:00
|sell stop
|1069
|0.10
|1.8475
|1.8515
|0.0000
|3232
|2006.07.24 11:21
|buy
|1068
|0.10
|1.8527
|1.8487
|0.0000
|3233
|2006.07.24 17:06
|s/l
|1068
|0.10
|1.8487
|1.8487
|0.0000
|-40.00
|12376.00
|3234
|2006.07.24 19:00
|expiration
|1069
|0.10
|1.8475
|1.8515
|0.0000
|3235
|2006.07.25 10:00
|buy stop
|1070
|0.10
|1.8520
|1.8483
|0.0000
|3236
|2006.07.25 10:00
|sell stop
|1071
|0.10
|1.8483
|1.8520
|0.0000
|3237
|2006.07.25 10:40
|sell
|1071
|0.10
|1.8483
|1.8520
|0.0000
|3238
|2006.07.25 15:54
|s/l
|1071
|0.10
|1.8520
|1.8520
|0.0000
|-37.00
|12339.00
|3239
|2006.07.25 15:54
|buy
|1070
|0.10
|1.8520
|1.8483
|0.0000
|3240
|2006.07.25 16:10
|s/l
|1070
|0.10
|1.8483
|1.8483
|0.0000
|-37.00
|12302.00
|3241
|2006.07.26 10:00
|buy stop
|1072
|0.10
|1.8427
|1.8387
|0.0000
|3242
|2006.07.26 10:00
|sell stop
|1073
|0.10
|1.8384
|1.8424
|0.0000
|3243
|2006.07.26 14:55
|buy
|1072
|0.10
|1.8427
|1.8387
|0.0000
|3244
|2006.07.26 16:16
|modify
|1072
|0.10
|1.8427
|1.8427
|0.0000
|3245
|2006.07.26 19:00
|expiration
|1073
|0.10
|1.8384
|1.8424
|0.0000
|3246
|2006.07.26 19:01
|close
|1072
|0.10
|1.8500
|1.8427
|0.0000
|73.00
|12375.00
|3247
|2006.07.27 10:00
|buy stop
|1074
|0.10
|1.8596
|1.8565
|0.0000
|3248
|2006.07.27 10:00
|sell stop
|1075
|0.10
|1.8565
|1.8596
|0.0000
|3249
|2006.07.27 10:23
|buy
|1074
|0.10
|1.8596
|1.8565
|0.0000
|3250
|2006.07.27 12:50
|modify
|1074
|0.10
|1.8596
|1.8596
|0.0000
|3251
|2006.07.27 14:30
|s/l
|1074
|0.10
|1.8596
|1.8596
|0.0000
|0.00
|12375.00
|3252
|2006.07.27 19:00
|expiration
|1075
|0.10
|1.8565
|1.8596
|0.0000
|3253
|2006.07.28 10:00
|buy stop
|1076
|0.10
|1.8607
|1.8576
|0.0000
|3254
|2006.07.28 10:00
|sell stop
|1077
|0.10
|1.8576
|1.8607
|0.0000
|3255
|2006.07.28 10:13
|sell
|1077
|0.10
|1.8576
|1.8607
|0.0000
|3256
|2006.07.28 11:08
|s/l
|1077
|0.10
|1.8607
|1.8607
|0.0000
|-31.00
|12344.00
|3257
|2006.07.28 11:08
|buy
|1076
|0.10
|1.8607
|1.8576
|0.0000
|3258
|2006.07.28 12:39
|s/l
|1076
|0.10
|1.8576
|1.8576
|0.0000
|-31.00
|12313.00
|3259
|2006.07.31 10:00
|buy stop
|1078
|0.10
|1.8647
|1.8619
|0.0000
|3260
|2006.07.31 10:00
|sell stop
|1079
|0.10
|1.8619
|1.8647
|0.0000
|3261
|2006.07.31 10:06
|buy
|1078
|0.10
|1.8647
|1.8619
|0.0000
|3262
|2006.07.31 19:00
|expiration
|1079
|0.10
|1.8619
|1.8647
|0.0000
|3263
|2006.07.31 19:01
|close
|1078
|0.10
|1.8678
|1.8619
|0.0000
|31.00
|12344.00
|3264
|2006.08.01 10:00
|buy stop
|1080
|0.10
|1.8666
|1.8637
|0.0000
|3265
|2006.08.01 10:00
|sell stop
|1081
|0.10
|1.8637
|1.8666
|0.0000
|3266
|2006.08.01 10:31
|buy
|1080
|0.10
|1.8666
|1.8637
|0.0000
|3267
|2006.08.01 14:43
|s/l
|1080
|0.10
|1.8637
|1.8637
|0.0000
|-29.00
|12315.00
|3268
|2006.08.01 14:43
|sell
|1081
|0.10
|1.8637
|1.8666
|0.0000
|3269
|2006.08.01 15:30
|s/l
|1081
|0.10
|1.8666
|1.8666
|0.0000
|-29.00
|12286.00
|3270
|2006.08.02 10:00
|buy stop
|1082
|0.10
|1.8772
|1.8747
|0.0000
|3271
|2006.08.02 10:00
|sell stop
|1083
|0.10
|1.8747
|1.8772
|0.0000
|3272
|2006.08.02 10:35
|sell
|1083
|0.10
|1.8747
|1.8772
|0.0000
|3273
|2006.08.02 14:15
|s/l
|1083
|0.10
|1.8772
|1.8772
|0.0000
|-25.00
|12261.00
|3274
|2006.08.02 14:15
|buy
|1082
|0.10
|1.8772
|1.8747
|0.0000
|3275
|2006.08.02 14:28
|s/l
|1082
|0.10
|1.8747
|1.8747
|0.0000
|-25.00
|12236.00
|3276
|2006.08.03 10:00
|buy stop
|1084
|0.10
|1.8772
|1.8735
|0.0000
|3277
|2006.08.03 10:00
|sell stop
|1085
|0.10
|1.8735
|1.8772
|0.0000
|3278
|2006.08.03 10:03
|sell
|1085
|0.10
|1.8735
|1.8772
|0.0000
|3279
|2006.08.03 13:00
|s/l
|1085
|0.10
|1.8772
|1.8772
|0.0000
|-37.00
|12199.00
|3280
|2006.08.03 13:00
|buy
|1084
|0.10
|1.8772
|1.8735
|0.0000
|3281
|2006.08.03 13:00
|modify
|1084
|0.10
|1.8772
|1.8772
|0.0000
|3282
|2006.08.03 19:01
|close
|1084
|0.10
|1.8869
|1.8772
|0.0000
|97.00
|12296.00
|3283
|2006.08.04 10:00
|buy stop
|1086
|0.10
|1.8901
|1.8861
|0.0000
|3284
|2006.08.04 10:00
|sell stop
|1087
|0.10
|1.8855
|1.8895
|0.0000
|3285
|2006.08.04 10:05
|buy
|1086
|0.10
|1.8901
|1.8861
|0.0000
|3286
|2006.08.04 14:29
|modify
|1086
|0.10
|1.8901
|1.8901
|0.0000
|3287
|2006.08.04 19:00
|expiration
|1087
|0.10
|1.8855
|1.8895
|0.0000
|3288
|2006.08.04 19:01
|close
|1086
|0.10
|1.9091
|1.8901
|0.0000
|190.00
|12486.00
|3289
|2006.08.07 10:00
|buy stop
|1088
|0.10
|1.9091
|1.9051
|0.0000
|3290
|2006.08.07 10:00
|sell stop
|1089
|0.10
|1.9039
|1.9079
|0.0000
|3291
|2006.08.07 12:29
|buy
|1088
|0.10
|1.9091
|1.9051
|0.0000
|3292
|2006.08.07 19:00
|expiration
|1089
|0.10
|1.9039
|1.9079
|0.0000
|3293
|2006.08.07 19:02
|close
|1088
|0.10
|1.9081
|1.9051
|0.0000
|-10.00
|12476.00
|3294
|2006.08.08 10:00
|buy stop
|1090
|0.10
|1.9077
|1.9043
|0.0000
|3295
|2006.08.08 10:00
|sell stop
|1091
|0.10
|1.9043
|1.9077
|0.0000
|3296
|2006.08.08 16:00
|buy
|1090
|0.10
|1.9077
|1.9043
|0.0000
|3297
|2006.08.08 19:00
|expiration
|1091
|0.10
|1.9043
|1.9077
|0.0000
|3298
|2006.08.08 19:01
|close
|1090
|0.10
|1.9064
|1.9043
|0.0000
|-13.00
|12463.00
|3299
|2006.08.09 10:00
|buy stop
|1092
|0.10
|1.9086
|1.9050
|0.0000
|3300
|2006.08.09 10:00
|sell stop
|1093
|0.10
|1.9050
|1.9086
|0.0000
|3301
|2006.08.09 10:02
|buy
|1092
|0.10
|1.9086
|1.9050
|0.0000
|3302
|2006.08.09 11:44
|s/l
|1092
|0.10
|1.9050
|1.9050
|0.0000
|-36.00
|12427.00
|3303
|2006.08.09 11:44
|sell
|1093
|0.10
|1.9050
|1.9086
|0.0000
|3304
|2006.08.09 12:43
|s/l
|1093
|0.10
|1.9086
|1.9086
|0.0000
|-36.00
|12391.00
|3305
|2006.08.10 10:00
|buy stop
|1094
|0.10
|1.9093
|1.9053
|0.0000
|3306
|2006.08.10 10:00
|sell stop
|1095
|0.10
|1.8994
|1.9034
|0.0000
|3307
|2006.08.10 10:09
|sell
|1095
|0.10
|1.8994
|1.9034
|0.0000
|3308
|2006.08.10 11:09
|s/l
|1095
|0.10
|1.9034
|1.9034
|0.0000
|-40.00
|12351.00
|3309
|2006.08.10 19:00
|expiration
|1094
|0.10
|1.9093
|1.9053
|0.0000
|3310
|2006.08.11 10:00
|buy stop
|1096
|0.10
|1.8955
|1.8915
|0.0000
|3311
|2006.08.11 10:00
|sell stop
|1097
|0.10
|1.8906
|1.8946
|0.0000
|3312
|2006.08.11 10:11
|buy
|1096
|0.10
|1.8955
|1.8915
|0.0000
|3313
|2006.08.11 14:30
|s/l
|1096
|0.10
|1.8915
|1.8915
|0.0000
|-40.00
|12311.00
|3314
|2006.08.11 14:31
|sell
|1097
|0.10
|1.8906
|1.8946
|0.0000
|3315
|2006.08.11 15:46
|s/l
|1097
|0.10
|1.8946
|1.8946
|0.0000
|-40.00
|12271.00
|3316
|2006.08.14 10:00
|buy stop
|1098
|0.10
|1.8940
|1.8900
|0.0000
|3317
|2006.08.14 10:00
|sell stop
|1099
|0.10
|1.8885
|1.8925
|0.0000
|3318
|2006.08.14 10:29
|sell
|1099
|0.10
|1.8885
|1.8925
|0.0000
|3319
|2006.08.14 14:21
|modify
|1099
|0.10
|1.8885
|1.8885
|0.0000
|3320
|2006.08.14 15:01
|s/l
|1099
|0.10
|1.8885
|1.8885
|0.0000
|0.00
|12271.00
|3321
|2006.08.14 19:00
|expiration
|1098
|0.10
|1.8940
|1.8900
|0.0000
|3322
|2006.08.15 10:00
|buy stop
|1100
|0.10
|1.8922
|1.8882
|0.0000
|3323
|2006.08.15 10:00
|sell stop
|1101
|0.10
|1.8878
|1.8918
|0.0000
|3324
|2006.08.15 10:30
|sell
|1101
|0.10
|1.8878
|1.8918
|0.0000
|3325
|2006.08.15 14:30
|s/l
|1101
|0.10
|1.8918
|1.8918
|0.0000
|-40.00
|12231.00
|3326
|2006.08.15 14:30
|buy
|1100
|0.10
|1.8922
|1.8882
|0.0000
|3327
|2006.08.15 15:06
|modify
|1100
|0.10
|1.8922
|1.8922
|0.0000
|3328
|2006.08.15 19:01
|close
|1100
|0.10
|1.8942
|1.8922
|0.0000
|20.00
|12251.00
|3329
|2006.08.16 10:00
|buy stop
|1102
|0.10
|1.8938
|1.8913
|0.0000
|3330
|2006.08.16 10:00
|sell stop
|1103
|0.10
|1.8913
|1.8938
|0.0000
|3331
|2006.08.16 10:16
|sell
|1103
|0.10
|1.8913
|1.8938
|0.0000
|3332
|2006.08.16 14:30
|s/l
|1103
|0.10
|1.8938
|1.8938
|0.0000
|-25.00
|12226.00
|3333
|2006.08.16 14:30
|buy
|1102
|0.10
|1.8938
|1.8913
|0.0000
|3334
|2006.08.16 14:31
|modify
|1102
|0.10
|1.8938
|1.8938
|0.0000
|3335
|2006.08.16 19:01
|close
|1102
|0.10
|1.8983
|1.8938
|0.0000
|45.00
|12271.00
|3336
|2006.08.17 10:00
|sell stop
|1104
|0.10
|1.8948
|1.8988
|0.0000
|3337
|2006.08.17 10:15
|buy stop
|1105
|0.10
|1.8992
|1.8952
|0.0000
|3338
|2006.08.17 10:26
|buy
|1105
|0.10
|1.8992
|1.8952
|0.0000
|3339
|2006.08.17 14:36
|s/l
|1105
|0.10
|1.8952
|1.8952
|0.0000
|-40.00
|12231.00
|3340
|2006.08.17 14:36
|sell
|1104
|0.10
|1.8948
|1.8988
|0.0000
|3341
|2006.08.17 18:51
|modify
|1104
|0.10
|1.8948
|1.8948
|0.0000
|3342
|2006.08.17 19:01
|close
|1104
|0.10
|1.8895
|1.8948
|0.0000
|53.00
|12284.00
|3343
|2006.08.18 10:00
|buy stop
|1106
|0.10
|1.8855
|1.8820
|0.0000
|3344
|2006.08.18 10:00
|sell stop
|1107
|0.10
|1.8820
|1.8855
|0.0000
|3345
|2006.08.18 11:23
|buy
|1106
|0.10
|1.8855
|1.8820
|0.0000
|3346
|2006.08.18 13:17
|s/l
|1106
|0.10
|1.8820
|1.8820
|0.0000
|-35.00
|12249.00
|3347
|2006.08.18 13:17
|sell
|1107
|0.10
|1.8820
|1.8855
|0.0000
|3348
|2006.08.18 15:55
|s/l
|1107
|0.10
|1.8855
|1.8855
|0.0000
|-35.00
|12214.00
|3349
|2006.08.21 10:00
|buy stop
|1108
|0.10
|1.8954
|1.8914
|0.0000
|3350
|2006.08.21 10:00
|sell stop
|1109
|0.10
|1.8867
|1.8907
|0.0000
|3351
|2006.08.21 10:48
|buy
|1108
|0.10
|1.8954
|1.8914
|0.0000
|3352
|2006.08.21 16:07
|modify
|1108
|0.10
|1.8954
|1.8954
|0.0000
|3353
|2006.08.21 17:19
|s/l
|1108
|0.10
|1.8954
|1.8954
|0.0000
|0.00
|12214.00
|3354
|2006.08.21 19:00
|expiration
|1109
|0.10
|1.8867
|1.8907
|0.0000
|3355
|2006.08.22 10:00
|buy stop
|1110
|0.10
|1.8952
|1.8912
|0.0000
|3356
|2006.08.22 10:00
|sell stop
|1111
|0.10
|1.8900
|1.8940
|0.0000
|3357
|2006.08.22 10:20
|sell
|1111
|0.10
|1.8900
|1.8940
|0.0000
|3358
|2006.08.22 11:36
|s/l
|1111
|0.10
|1.8940
|1.8940
|0.0000
|-40.00
|12174.00
|3359
|2006.08.22 19:00
|expiration
|1110
|0.10
|1.8952
|1.8912
|0.0000
|3360
|2006.08.23 10:00
|buy stop
|1112
|0.10
|1.8936
|1.8896
|0.0000
|3361
|2006.08.23 10:00
|sell stop
|1113
|0.10
|1.8879
|1.8919
|0.0000
|3362
|2006.08.23 14:42
|buy
|1112
|0.10
|1.8936
|1.8896
|0.0000
|3363
|2006.08.23 16:00
|modify
|1112
|0.10
|1.8936
|1.8936
|0.0000
|3364
|2006.08.23 16:34
|s/l
|1112
|0.10
|1.8936
|1.8936
|0.0000
|0.00
|12174.00
|3365
|2006.08.23 19:00
|expiration
|1113
|0.10
|1.8879
|1.8919
|0.0000
|3366
|2006.08.24 10:00
|buy stop
|1114
|0.10
|1.8918
|1.8878
|0.0000
|3367
|2006.08.24 10:00
|sell stop
|1115
|0.10
|1.8876
|1.8916
|0.0000
|3368
|2006.08.24 10:00
|sell
|1115
|0.10
|1.8876
|1.8916
|0.0000
|3369
|2006.08.24 10:01
|s/l
|1115
|0.10
|1.8916
|1.8916
|0.0000
|-40.00
|12134.00
|3370
|2006.08.24 10:01
|buy
|1114
|0.10
|1.8918
|1.8878
|0.0000
|3371
|2006.08.24 16:00
|modify
|1114
|0.10
|1.8918
|1.8918
|0.0000
|3372
|2006.08.24 16:56
|s/l
|1114
|0.10
|1.8918
|1.8918
|0.0000
|0.00
|12134.00
|3373
|2006.08.25 10:00
|buy stop
|1116
|0.10
|1.8861
|1.8827
|0.0000
|3374
|2006.08.25 10:00
|sell stop
|1117
|0.10
|1.8827
|1.8861
|0.0000
|3375
|2006.08.25 10:19
|buy
|1116
|0.10
|1.8861
|1.8827
|0.0000
|3376
|2006.08.25 12:09
|modify
|1116
|0.10
|1.8861
|1.8861
|0.0000
|3377
|2006.08.25 14:19
|s/l
|1116
|0.10
|1.8861
|1.8861
|0.0000
|0.00
|12134.00
|3378
|2006.08.25 19:00
|expiration
|1117
|0.10
|1.8827
|1.8861
|0.0000
|3379
|2006.08.28 10:00
|buy stop
|1118
|0.10
|1.8965
|1.8925
|0.0000
|3380
|2006.08.28 10:00
|sell stop
|1119
|0.10
|1.8910
|1.8950
|0.0000
|3381
|2006.08.28 15:47
|buy
|1118
|0.10
|1.8965
|1.8925
|0.0000
|3382
|2006.08.28 19:00
|expiration
|1119
|0.10
|1.8910
|1.8950
|0.0000
|3383
|2006.08.28 19:01
|close
|1118
|0.10
|1.8962
|1.8925
|0.0000
|-3.00
|12131.00
|3384
|2006.08.29 10:00
|buy stop
|1120
|0.10
|1.9011
|1.8974
|0.0000
|3385
|2006.08.29 10:00
|sell stop
|1121
|0.10
|1.8974
|1.9011
|0.0000
|3386
|2006.08.29 10:07
|buy
|1120
|0.10
|1.9011
|1.8974
|0.0000
|3387
|2006.08.29 14:59
|s/l
|1120
|0.10
|1.8974
|1.8974
|0.0000
|-37.00
|12094.00
|3388
|2006.08.29 14:59
|sell
|1121
|0.10
|1.8974
|1.9011
|0.0000
|3389
|2006.08.29 16:00
|s/l
|1121
|0.10
|1.9011
|1.9011
|0.0000
|-37.00
|12057.00
|3390
|2006.08.30 10:00
|buy stop
|1122
|0.10
|1.9030
|1.8990
|0.0000
|3391
|2006.08.30 10:00
|sell stop
|1123
|0.10
|1.8986
|1.9026
|0.0000
|3392
|2006.08.30 12:00
|buy
|1122
|0.10
|1.9030
|1.8990
|0.0000
|3393
|2006.08.30 19:00
|expiration
|1123
|0.10
|1.8986
|1.9026
|0.0000
|3394
|2006.08.30 19:01
|close
|1122
|0.10
|1.9025
|1.8990
|0.0000
|-5.00
|12052.00
|3395
|2006.08.31 10:00
|buy stop
|1124
|0.10
|1.9089
|1.9049
|0.0000
|3396
|2006.08.31 10:00
|sell stop
|1125
|0.10
|1.9046
|1.9086
|0.0000
|3397
|2006.08.31 14:35
|buy
|1124
|0.10
|1.9089
|1.9049
|0.0000
|3398
|2006.08.31 15:42
|s/l
|1124
|0.10
|1.9049
|1.9049
|0.0000
|-40.00
|12012.00
|3399
|2006.08.31 15:43
|sell
|1125
|0.10
|1.9046
|1.9086
|0.0000
|3400
|2006.08.31 16:28
|modify
|1125
|0.10
|1.9046
|1.9046
|0.0000
|3401
|2006.08.31 19:01
|close
|1125
|0.10
|1.9027
|1.9046
|0.0000
|19.00
|12031.00
|3402
|2006.09.01 10:00
|buy stop
|1126
|0.10
|1.9049
|1.9024
|0.0000
|3403
|2006.09.01 10:00
|sell stop
|1127
|0.10
|1.9024
|1.9049
|0.0000
|3404
|2006.09.01 10:40
|buy
|1126
|0.10
|1.9049
|1.9024
|0.0000
|3405
|2006.09.01 14:29
|s/l
|1126
|0.10
|1.9024
|1.9024
|0.0000
|-25.00
|12006.00
|3406
|2006.09.01 14:29
|sell
|1127
|0.10
|1.9024
|1.9049
|0.0000
|3407
|2006.09.01 14:31
|modify
|1127
|0.10
|1.9024
|1.9024
|0.0000
|3408
|2006.09.01 16:48
|s/l
|1127
|0.10
|1.9024
|1.9024
|0.0000
|0.00
|12006.00
|3409
|2006.09.04 10:00
|buy stop
|1128
|0.10
|1.9069
|1.9044
|0.0000
|3410
|2006.09.04 10:00
|sell stop
|1129
|0.10
|1.9044
|1.9069
|0.0000
|3411
|2006.09.04 10:52
|sell
|1129
|0.10
|1.9044
|1.9069
|0.0000
|3412
|2006.09.04 19:00
|expiration
|1128
|0.10
|1.9069
|1.9044
|0.0000
|3413
|2006.09.04 19:01
|close
|1129
|0.10
|1.9060
|1.9069
|0.0000
|-16.00
|11990.00
|3414
|2006.09.05 10:00
|buy stop
|1130
|0.10
|1.9023
|1.8983
|0.0000
|3415
|2006.09.05 10:00
|sell stop
|1131
|0.10
|1.8974
|1.9014
|0.0000
|3416
|2006.09.05 10:02
|sell
|1131
|0.10
|1.8974
|1.9014
|0.0000
|3417
|2006.09.05 16:23
|modify
|1131
|0.10
|1.8974
|1.8974
|0.0000
|3418
|2006.09.05 19:00
|expiration
|1130
|0.10
|1.9023
|1.8983
|0.0000
|3419
|2006.09.05 19:01
|close
|1131
|0.10
|1.8935
|1.8974
|0.0000
|39.00
|12029.00
|3420
|2006.09.06 10:00
|buy stop
|1132
|0.10
|1.8948
|1.8915
|0.0000
|3421
|2006.09.06 10:00
|sell stop
|1133
|0.10
|1.8915
|1.8948
|0.0000
|3422
|2006.09.06 10:33
|sell
|1133
|0.10
|1.8915
|1.8948
|0.0000
|3423
|2006.09.06 12:17
|modify
|1133
|0.10
|1.8915
|1.8915
|0.0000
|3424
|2006.09.06 19:00
|expiration
|1132
|0.10
|1.8948
|1.8915
|0.0000
|3425
|2006.09.06 19:01
|close
|1133
|0.10
|1.8810
|1.8915
|0.0000
|105.00
|12134.00
|3426
|2006.09.07 10:00
|buy stop
|1134
|0.10
|1.8867
|1.8827
|0.0000
|3427
|2006.09.07 10:00
|sell stop
|1135
|0.10
|1.8799
|1.8839
|0.0000
|3428
|2006.09.07 12:36
|sell
|1135
|0.10
|1.8799
|1.8839
|0.0000
|3429
|2006.09.07 13:07
|modify
|1135
|0.10
|1.8799
|1.8799
|0.0000
|3430
|2006.09.07 19:00
|expiration
|1134
|0.10
|1.8867
|1.8827
|0.0000
|3431
|2006.09.07 19:01
|close
|1135
|0.10
|1.8767
|1.8799
|0.0000
|32.00
|12166.00
|3432
|2006.09.08 10:00
|buy stop
|1136
|0.10
|1.8748
|1.8708
|0.0000
|3433
|2006.09.08 10:00
|sell stop
|1137
|0.10
|1.8703
|1.8743
|0.0000
|3434
|2006.09.08 11:54
|sell
|1137
|0.10
|1.8703
|1.8743
|0.0000
|3435
|2006.09.08 14:44
|modify
|1137
|0.10
|1.8703
|1.8703
|0.0000
|3436
|2006.09.08 19:00
|expiration
|1136
|0.10
|1.8748
|1.8708
|0.0000
|3437
|2006.09.08 19:01
|close
|1137
|0.10
|1.8658
|1.8703
|0.0000
|45.00
|12211.00
|3438
|2006.09.11 10:00
|buy stop
|1138
|0.10
|1.8677
|1.8645
|0.0000
|3439
|2006.09.11 10:00
|sell stop
|1139
|0.10
|1.8645
|1.8677
|0.0000
|3440
|2006.09.11 10:02
|buy
|1138
|0.10
|1.8677
|1.8645
|0.0000
|3441
|2006.09.11 11:03
|s/l
|1138
|0.10
|1.8645
|1.8645
|0.0000
|-32.00
|12179.00
|3442
|2006.09.11 11:03
|sell
|1139
|0.10
|1.8645
|1.8677
|0.0000
|3443
|2006.09.11 11:51
|s/l
|1139
|0.10
|1.8677
|1.8677
|0.0000
|-32.00
|12147.00
|3444
|2006.09.12 10:00
|buy stop
|1140
|0.10
|1.8692
|1.8664
|0.0000
|3445
|2006.09.12 10:00
|sell stop
|1141
|0.10
|1.8664
|1.8692
|0.0000
|3446
|2006.09.12 10:03
|sell
|1141
|0.10
|1.8664
|1.8692
|0.0000
|3447
|2006.09.12 10:30
|s/l
|1141
|0.10
|1.8692
|1.8692
|0.0000
|-28.00
|12119.00
|3448
|2006.09.12 10:30
|buy
|1140
|0.10
|1.8692
|1.8664
|0.0000
|3449
|2006.09.12 11:07
|modify
|1140
|0.10
|1.8692
|1.8692
|0.0000
|3450
|2006.09.12 19:01
|close
|1140
|0.10
|1.8733
|1.8692
|0.0000
|41.00
|12160.00
|3451
|2006.09.13 10:00
|buy stop
|1142
|0.10
|1.8764
|1.8732
|0.0000
|3452
|2006.09.13 10:00
|sell stop
|1143
|0.10
|1.8732
|1.8764
|0.0000
|3453
|2006.09.13 10:30
|buy
|1142
|0.10
|1.8764
|1.8732
|0.0000
|3454
|2006.09.13 11:07
|s/l
|1142
|0.10
|1.8732
|1.8732
|0.0000
|-32.00
|12128.00
|3455
|2006.09.13 11:07
|sell
|1143
|0.10
|1.8732
|1.8764
|0.0000
|3456
|2006.09.13 17:49
|s/l
|1143
|0.10
|1.8764
|1.8764
|0.0000
|-32.00
|12096.00
|3457
|2006.09.14 10:00
|buy stop
|1144
|0.10
|1.8803
|1.8763
|0.0000
|3458
|2006.09.14 10:00
|sell stop
|1145
|0.10
|1.8755
|1.8795
|0.0000
|3459
|2006.09.14 10:30
|buy
|1144
|0.10
|1.8803
|1.8763
|0.0000
|3460
|2006.09.14 12:40
|modify
|1144
|0.10
|1.8803
|1.8803
|0.0000
|3461
|2006.09.14 19:00
|expiration
|1145
|0.10
|1.8755
|1.8795
|0.0000
|3462
|2006.09.14 19:01
|close
|1144
|0.10
|1.8883
|1.8803
|0.0000
|80.00
|12176.00
|3463
|2006.09.15 10:00
|buy stop
|1146
|0.10
|1.8880
|1.8841
|0.0000
|3464
|2006.09.15 10:00
|sell stop
|1147
|0.10
|1.8841
|1.8880
|0.0000
|3465
|2006.09.15 10:06
|sell
|1147
|0.10
|1.8841
|1.8880
|0.0000
|3466
|2006.09.15 15:32
|modify
|1147
|0.10
|1.8841
|1.8841
|0.0000
|3467
|2006.09.15 19:00
|expiration
|1146
|0.10
|1.8880
|1.8841
|0.0000
|3468
|2006.09.15 19:01
|close
|1147
|0.10
|1.8768
|1.8841
|0.0000
|73.00
|12249.00
|3469
|2006.09.18 10:00
|buy stop
|1148
|0.10
|1.8844
|1.8816
|0.0000
|3470
|2006.09.18 10:00
|sell stop
|1149
|0.10
|1.8816
|1.8844
|0.0000
|3471
|2006.09.18 10:48
|sell
|1149
|0.10
|1.8816
|1.8844
|0.0000
|3472
|2006.09.18 11:11
|modify
|1149
|0.10
|1.8816
|1.8816
|0.0000
|3473
|2006.09.18 19:00
|expiration
|1148
|0.10
|1.8844
|1.8816
|0.0000
|3474
|2006.09.18 19:01
|close
|1149
|0.10
|1.8792
|1.8816
|0.0000
|24.00
|12273.00
|3475
|2006.09.19 10:00
|buy stop
|1150
|0.10
|1.8832
|1.8792
|0.0000
|3476
|2006.09.19 10:00
|sell stop
|1151
|0.10
|1.8785
|1.8825
|0.0000
|3477
|2006.09.19 10:10
|sell
|1151
|0.10
|1.8785
|1.8825
|0.0000
|3478
|2006.09.19 14:30
|s/l
|1151
|0.10
|1.8825
|1.8825
|0.0000
|-40.00
|12233.00
|3479
|2006.09.19 14:30
|buy
|1150
|0.10
|1.8832
|1.8792
|0.0000
|3480
|2006.09.19 14:51
|modify
|1150
|0.10
|1.8832
|1.8832
|0.0000
|3481
|2006.09.19 17:22
|s/l
|1150
|0.10
|1.8832
|1.8832
|0.0000
|0.00
|12233.00
|3482
|2006.09.20 10:00
|buy stop
|1152
|0.10
|1.8848
|1.8808
|0.0000
|3483
|2006.09.20 10:00
|sell stop
|1153
|0.10
|1.8799
|1.8839
|0.0000
|3484
|2006.09.20 15:01
|buy
|1152
|0.10
|1.8848
|1.8808
|0.0000
|3485
|2006.09.20 16:58
|modify
|1152
|0.10
|1.8848
|1.8848
|0.0000
|3486
|2006.09.20 19:00
|expiration
|1153
|0.10
|1.8799
|1.8839
|0.0000
|3487
|2006.09.20 19:01
|close
|1152
|0.10
|1.8887
|1.8848
|0.0000
|39.00
|12272.00
|3488
|2006.09.21 10:00
|buy stop
|1154
|0.10
|1.8952
|1.8919
|0.0000
|3489
|2006.09.21 10:00
|sell stop
|1155
|0.10
|1.8919
|1.8952
|0.0000
|3490
|2006.09.21 11:09
|buy
|1154
|0.10
|1.8952
|1.8919
|0.0000
|3491
|2006.09.21 14:22
|modify
|1154
|0.10
|1.8952
|1.8952
|0.0000
|3492
|2006.09.21 19:00
|expiration
|1155
|0.10
|1.8919
|1.8952
|0.0000
|3493
|2006.09.21 19:01
|close
|1154
|0.10
|1.9009
|1.8952
|0.0000
|57.00
|12329.00
|3494
|2006.09.22 10:00
|buy stop
|1156
|0.10
|1.9066
|1.9026
|0.0000
|3495
|2006.09.22 10:00
|sell stop
|1157
|0.10
|1.9023
|1.9063
|0.0000
|3496
|2006.09.22 12:03
|sell
|1157
|0.10
|1.9023
|1.9063
|0.0000
|3497
|2006.09.22 19:00
|expiration
|1156
|0.10
|1.9066
|1.9026
|0.0000
|3498
|2006.09.22 19:01
|close
|1157
|0.10
|1.9017
|1.9063
|0.0000
|6.00
|12335.00
|3499
|2006.09.25 10:00
|buy stop
|1158
|0.10
|1.9070
|1.9030
|0.0000
|3500
|2006.09.25 10:00
|sell stop
|1159
|0.10
|1.9022
|1.9062
|0.0000
|3501
|2006.09.25 11:02
|sell
|1159
|0.10
|1.9022
|1.9062
|0.0000
|3502
|2006.09.25 19:00
|expiration
|1158
|0.10
|1.9070
|1.9030
|0.0000
|3503
|2006.09.25 19:01
|close
|1159
|0.10
|1.9016
|1.9062
|0.0000
|6.00
|12341.00
|3504
|2006.09.26 10:00
|buy stop
|1160
|0.10
|1.9001
|1.8973
|0.0000
|3505
|2006.09.26 10:00
|sell stop
|1161
|0.10
|1.8973
|1.9001
|0.0000
|3506
|2006.09.26 10:01
|buy
|1160
|0.10
|1.9001
|1.8973
|0.0000
|3507
|2006.09.26 10:15
|s/l
|1160
|0.10
|1.8973
|1.8973
|0.0000
|-28.00
|12313.00
|3508
|2006.09.26 10:15
|sell
|1161
|0.10
|1.8973
|1.9001
|0.0000
|3509
|2006.09.26 16:07
|modify
|1161
|0.10
|1.8973
|1.8973
|0.0000
|3510
|2006.09.26 19:01
|close
|1161
|0.10
|1.8958
|1.8973
|0.0000
|15.00
|12328.00
|3511
|2006.09.27 10:00
|buy stop
|1162
|0.10
|1.8957
|1.8917
|0.0000
|3512
|2006.09.27 10:00
|sell stop
|1163
|0.10
|1.8897
|1.8937
|0.0000
|3513
|2006.09.27 10:03
|sell
|1163
|0.10
|1.8897
|1.8937
|0.0000
|3514
|2006.09.27 14:32
|s/l
|1163
|0.10
|1.8937
|1.8937
|0.0000
|-40.00
|12288.00
|3515
|2006.09.27 19:00
|expiration
|1162
|0.10
|1.8957
|1.8917
|0.0000
|3516
|2006.09.28 10:00
|buy stop
|1164
|0.10
|1.8837
|1.8799
|0.0000
|3517
|2006.09.28 10:00
|sell stop
|1165
|0.10
|1.8799
|1.8837
|0.0000
|3518
|2006.09.28 10:03
|sell
|1165
|0.10
|1.8799
|1.8837
|0.0000
|3519
|2006.09.28 14:37
|modify
|1165
|0.10
|1.8799
|1.8799
|0.0000
|3520
|2006.09.28 19:00
|expiration
|1164
|0.10
|1.8837
|1.8799
|0.0000
|3521
|2006.09.28 19:01
|close
|1165
|0.10
|1.8754
|1.8799
|0.0000
|45.00
|12333.00
|3522
|2006.09.29 10:00
|buy stop
|1166
|0.10
|1.8719
|1.8679
|0.0000
|3523
|2006.09.29 10:00
|sell stop
|1167
|0.10
|1.8660
|1.8700
|0.0000
|3524
|2006.09.29 14:32
|sell
|1167
|0.10
|1.8660
|1.8700
|0.0000
|3525
|2006.09.29 17:24
|s/l
|1167
|0.10
|1.8700
|1.8700
|0.0000
|-40.00
|12293.00
|3526
|2006.09.29 17:27
|buy
|1166
|0.10
|1.8719
|1.8679
|0.0000
|3527
|2006.09.29 19:01
|close
|1166
|0.10
|1.8716
|1.8679
|0.0000
|-3.00
|12290.00
|3528
|2006.10.02 10:00
|buy stop
|1168
|0.10
|1.8730
|1.8690
|0.0000
|3529
|2006.10.02 10:00
|sell stop
|1169
|0.10
|1.8671
|1.8711
|0.0000
|3530
|2006.10.02 10:32
|buy
|1168
|0.10
|1.8730
|1.8690
|0.0000
|3531
|2006.10.02 15:31
|modify
|1168
|0.10
|1.8730
|1.8730
|0.0000
|3532
|2006.10.02 19:00
|expiration
|1169
|0.10
|1.8671
|1.8711
|0.0000
|3533
|2006.10.02 19:01
|close
|1168
|0.10
|1.8865
|1.8730
|0.0000
|135.00
|12425.00
|3534
|2006.10.03 10:00
|buy stop
|1170
|0.10
|1.8899
|1.8869
|0.0000
|3535
|2006.10.03 10:00
|sell stop
|1171
|0.10
|1.8869
|1.8899
|0.0000
|3536
|2006.10.03 10:34
|sell
|1171
|0.10
|1.8869
|1.8899
|0.0000
|3537
|2006.10.03 13:05
|s/l
|1171
|0.10
|1.8899
|1.8899
|0.0000
|-30.00
|12395.00
|3538
|2006.10.03 13:05
|buy
|1170
|0.10
|1.8899
|1.8869
|0.0000
|3539
|2006.10.03 14:35
|s/l
|1170
|0.10
|1.8869
|1.8869
|0.0000
|-30.00
|12365.00
|3540
|2006.10.04 10:00
|buy stop
|1172
|0.10
|1.8887
|1.8852
|0.0000
|3541
|2006.10.04 10:00
|sell stop
|1173
|0.10
|1.8852
|1.8887
|0.0000
|3542
|2006.10.04 10:14
|sell
|1173
|0.10
|1.8852
|1.8887
|0.0000
|3543
|2006.10.04 12:23
|modify
|1173
|0.10
|1.8852
|1.8852
|0.0000
|3544
|2006.10.04 16:28
|s/l
|1173
|0.10
|1.8852
|1.8852
|0.0000
|0.00
|12365.00
|3545
|2006.10.04 19:00
|expiration
|1172
|0.10
|1.8887
|1.8852
|0.0000
|3546
|2006.10.05 10:00
|buy stop
|1174
|0.10
|1.8872
|1.8847
|0.0000
|3547
|2006.10.05 10:00
|sell stop
|1175
|0.10
|1.8847
|1.8872
|0.0000
|3548
|2006.10.05 10:23
|sell
|1175
|0.10
|1.8847
|1.8872
|0.0000
|3549
|2006.10.05 14:26
|modify
|1175
|0.10
|1.8847
|1.8847
|0.0000
|3550
|2006.10.05 19:00
|expiration
|1174
|0.10
|1.8872
|1.8847
|0.0000
|3551
|2006.10.05 19:01
|close
|1175
|0.10
|1.8787
|1.8847
|0.0000
|60.00
|12425.00
|3552
|2006.10.06 10:00
|buy stop
|1176
|0.10
|1.8755
|1.8725
|0.0000
|3553
|2006.10.06 10:00
|sell stop
|1177
|0.10
|1.8725
|1.8755
|0.0000
|3554
|2006.10.06 11:00
|buy
|1176
|0.10
|1.8755
|1.8725
|0.0000
|3555
|2006.10.06 13:56
|modify
|1176
|0.10
|1.8755
|1.8755
|0.0000
|3556
|2006.10.06 14:56
|s/l
|1176
|0.10
|1.8755
|1.8755
|0.0000
|0.00
|12425.00
|3557
|2006.10.06 15:54
|sell
|1177
|0.10
|1.8725
|1.8755
|0.0000
|3558
|2006.10.06 16:37
|modify
|1177
|0.10
|1.8725
|1.8725
|0.0000
|3559
|2006.10.06 19:01
|close
|1177
|0.10
|1.8719
|1.8725
|0.0000
|6.00
|12431.00
|3560
|2006.10.09 10:00
|buy stop
|1178
|0.10
|1.8688
|1.8653
|0.0000
|3561
|2006.10.09 10:00
|sell stop
|1179
|0.10
|1.8653
|1.8688
|0.0000
|3562
|2006.10.09 11:28
|buy
|1178
|0.10
|1.8688
|1.8653
|0.0000
|3563
|2006.10.09 14:16
|s/l
|1178
|0.10
|1.8653
|1.8653
|0.0000
|-35.00
|12396.00
|3564
|2006.10.09 14:16
|sell
|1179
|0.10
|1.8653
|1.8688
|0.0000
|3565
|2006.10.09 19:01
|close
|1179
|0.10
|1.8663
|1.8688
|0.0000
|-10.00
|12386.00
|3566
|2006.10.10 10:00
|buy stop
|1180
|0.10
|1.8702
|1.8662
|0.0000
|3567
|2006.10.10 10:00
|sell stop
|1181
|0.10
|1.8656
|1.8696
|0.0000
|3568
|2006.10.10 10:08
|sell
|1181
|0.10
|1.8656
|1.8696
|0.0000
|3569
|2006.10.10 10:30
|modify
|1181
|0.10
|1.8656
|1.8656
|0.0000
|3570
|2006.10.10 19:00
|expiration
|1180
|0.10
|1.8702
|1.8662
|0.0000
|3571
|2006.10.10 19:01
|close
|1181
|0.10
|1.8550
|1.8656
|0.0000
|106.00
|12492.00
|3572
|2006.10.11 10:00
|buy stop
|1182
|0.10
|1.8570
|1.8530
|0.0000
|3573
|2006.10.11 10:00
|sell stop
|1183
|0.10
|1.8515
|1.8555
|0.0000
|3574
|2006.10.11 10:55
|buy
|1182
|0.10
|1.8570
|1.8530
|0.0000
|3575
|2006.10.11 19:00
|expiration
|1183
|0.10
|1.8515
|1.8555
|0.0000
|3576
|2006.10.11 19:01
|close
|1182
|0.10
|1.8566
|1.8530
|0.0000
|-4.00
|12488.00
|3577
|2006.10.12 10:00
|buy stop
|1184
|0.10
|1.8617
|1.8577
|0.0000
|3578
|2006.10.12 10:00
|sell stop
|1185
|0.10
|1.8567
|1.8607
|0.0000
|3579
|2006.10.12 11:16
|sell
|1185
|0.10
|1.8567
|1.8607
|0.0000
|3580
|2006.10.12 19:00
|expiration
|1184
|0.10
|1.8617
|1.8577
|0.0000
|3581
|2006.10.12 19:01
|close
|1185
|0.10
|1.8568
|1.8607
|0.0000
|-1.00
|12487.00
|3582
|2006.10.13 10:00
|buy stop
|1186
|0.10
|1.8635
|1.8604
|0.0000
|3583
|2006.10.13 10:00
|sell stop
|1187
|0.10
|1.8604
|1.8635
|0.0000
|3584
|2006.10.13 10:08
|sell
|1187
|0.10
|1.8604
|1.8635
|0.0000
|3585
|2006.10.13 14:30
|s/l
|1187
|0.10
|1.8635
|1.8635
|0.0000
|-31.00
|12456.00
|3586
|2006.10.13 14:30
|buy
|1186
|0.10
|1.8635
|1.8604
|0.0000
|3587
|2006.10.13 14:32
|s/l
|1186
|0.10
|1.8604
|1.8604
|0.0000
|-31.00
|12425.00
|3588
|2006.10.16 10:00
|buy stop
|1188
|0.10
|1.8602
|1.8562
|0.0000
|3589
|2006.10.16 10:00
|sell stop
|1189
|0.10
|1.8548
|1.8588
|0.0000
|3590
|2006.10.16 10:07
|buy
|1188
|0.10
|1.8602
|1.8562
|0.0000
|3591
|2006.10.16 14:43
|modify
|1188
|0.10
|1.8602
|1.8602
|0.0000
|3592
|2006.10.16 17:01
|s/l
|1188
|0.10
|1.8602
|1.8602
|0.0000
|0.00
|12425.00
|3593
|2006.10.16 19:00
|expiration
|1189
|0.10
|1.8548
|1.8588
|0.0000
|3594
|2006.10.17 10:00
|buy stop
|1190
|0.10
|1.8639
|1.8603
|0.0000
|3595
|2006.10.17 10:00
|sell stop
|1191
|0.10
|1.8603
|1.8639
|0.0000
|3596
|2006.10.17 10:31
|buy
|1190
|0.10
|1.8639
|1.8603
|0.0000
|3597
|2006.10.17 12:18
|modify
|1190
|0.10
|1.8639
|1.8639
|0.0000
|3598
|2006.10.17 19:00
|expiration
|1191
|0.10
|1.8603
|1.8639
|0.0000
|3599
|2006.10.17 19:01
|close
|1190
|0.10
|1.8715
|1.8639
|0.0000
|76.00
|12501.00
|3600
|2006.10.18 10:00
|buy stop
|1192
|0.10
|1.8741
|1.8706
|0.0000
|3601
|2006.10.18 10:00
|sell stop
|1193
|0.10
|1.8706
|1.8741
|0.0000
|3602
|2006.10.18 10:41
|sell
|1193
|0.10
|1.8706
|1.8741
|0.0000
|3603
|2006.10.18 19:00
|expiration
|1192
|0.10
|1.8741
|1.8706
|0.0000
|3604
|2006.10.18 19:01
|close
|1193
|0.10
|1.8681
|1.8741
|0.0000
|25.00
|12526.00
|3605
|2006.10.19 10:00
|buy stop
|1194
|0.10
|1.8733
|1.8693
|0.0000
|3606
|2006.10.19 10:00
|sell stop
|1195
|0.10
|1.8687
|1.8727
|0.0000
|3607
|2006.10.19 10:35
|sell
|1195
|0.10
|1.8687
|1.8727
|0.0000
|3608
|2006.10.19 15:46
|s/l
|1195
|0.10
|1.8727
|1.8727
|0.0000
|-40.00
|12486.00
|3609
|2006.10.19 15:50
|buy
|1194
|0.10
|1.8733
|1.8693
|0.0000
|3610
|2006.10.19 18:01
|modify
|1194
|0.10
|1.8733
|1.8733
|0.0000
|3611
|2006.10.19 19:01
|close
|1194
|0.10
|1.8775
|1.8733
|0.0000
|42.00
|12528.00
|3612
|2006.10.20 10:00
|buy stop
|1196
|0.10
|1.8783
|1.8749
|0.0000
|3613
|2006.10.20 10:00
|sell stop
|1197
|0.10
|1.8749
|1.8783
|0.0000
|3614
|2006.10.20 10:22
|buy
|1196
|0.10
|1.8783
|1.8749
|0.0000
|3615
|2006.10.20 10:59
|modify
|1196
|0.10
|1.8783
|1.8783
|0.0000
|3616
|2006.10.20 19:00
|expiration
|1197
|0.10
|1.8749
|1.8783
|0.0000
|3617
|2006.10.20 19:01
|close
|1196
|0.10
|1.8831
|1.8783
|0.0000
|48.00
|12576.00
|3618
|2006.10.23 10:00
|buy stop
|1198
|0.10
|1.8805
|1.8765
|0.0000
|3619
|2006.10.23 10:00
|sell stop
|1199
|0.10
|1.8764
|1.8804
|0.0000
|3620
|2006.10.23 10:28
|sell
|1199
|0.10
|1.8764
|1.8804
|0.0000
|3621
|2006.10.23 12:19
|modify
|1199
|0.10
|1.8764
|1.8764
|0.0000
|3622
|2006.10.23 19:00
|expiration
|1198
|0.10
|1.8805
|1.8765
|0.0000
|3623
|2006.10.23 19:01
|close
|1199
|0.10
|1.8719
|1.8764
|0.0000
|45.00
|12621.00
|3624
|2006.10.24 10:00
|buy stop
|1200
|0.10
|1.8714
|1.8674
|0.0000
|3625
|2006.10.24 10:00
|sell stop
|1201
|0.10
|1.8669
|1.8709
|0.0000
|3626
|2006.10.24 13:44
|buy
|1200
|0.10
|1.8714
|1.8674
|0.0000
|3627
|2006.10.24 17:42
|modify
|1200
|0.10
|1.8714
|1.8714
|0.0000
|3628
|2006.10.24 19:00
|expiration
|1201
|0.10
|1.8669
|1.8709
|0.0000
|3629
|2006.10.24 19:01
|close
|1200
|0.10
|1.8743
|1.8714
|0.0000
|29.00
|12650.00
|3630
|2006.10.25 10:00
|buy stop
|1202
|0.10
|1.8778
|1.8738
|0.0000
|3631
|2006.10.25 10:00
|sell stop
|1203
|0.10
|1.8734
|1.8774
|0.0000
|3632
|2006.10.25 12:33
|buy
|1202
|0.10
|1.8778
|1.8738
|0.0000
|3633
|2006.10.25 19:00
|expiration
|1203
|0.10
|1.8734
|1.8774
|0.0000
|3634
|2006.10.25 19:01
|close
|1202
|0.10
|1.8768
|1.8738
|0.0000
|-10.00
|12640.00
|3635
|2006.10.26 10:00
|buy stop
|1204
|0.10
|1.8847
|1.8809
|0.0000
|3636
|2006.10.26 10:00
|sell stop
|1205
|0.10
|1.8809
|1.8847
|0.0000
|3637
|2006.10.26 10:20
|buy
|1204
|0.10
|1.8847
|1.8809
|0.0000
|3638
|2006.10.26 18:24
|modify
|1204
|0.10
|1.8847
|1.8847
|0.0000
|3639
|2006.10.26 19:00
|expiration
|1205
|0.10
|1.8809
|1.8847
|0.0000
|3640
|2006.10.26 19:01
|close
|1204
|0.10
|1.8915
|1.8847
|0.0000
|68.00
|12708.00
|3641
|2006.10.27 10:00
|buy stop
|1206
|0.10
|1.8891
|1.8864
|0.0000
|3642
|2006.10.27 10:00
|sell stop
|1207
|0.10
|1.8864
|1.8891
|0.0000
|3643
|2006.10.27 11:52
|buy
|1206
|0.10
|1.8891
|1.8864
|0.0000
|3644
|2006.10.27 14:31
|modify
|1206
|0.10
|1.8891
|1.8891
|0.0000
|3645
|2006.10.27 19:00
|expiration
|1207
|0.10
|1.8864
|1.8891
|0.0000
|3646
|2006.10.27 19:01
|close
|1206
|0.10
|1.8968
|1.8891
|0.0000
|77.00
|12785.00
|3647
|2006.10.30 10:00
|buy stop
|1208
|0.10
|1.8994
|1.8954
|0.0000
|3648
|2006.10.30 10:00
|sell stop
|1209
|0.10
|1.8949
|1.8989
|0.0000
|3649
|2006.10.30 11:01
|buy
|1208
|0.10
|1.8994
|1.8954
|0.0000
|3650
|2006.10.30 14:47
|modify
|1208
|0.10
|1.8994
|1.8994
|0.0000
|3651
|2006.10.30 19:00
|expiration
|1209
|0.10
|1.8949
|1.8989
|0.0000
|3652
|2006.10.30 19:01
|close
|1208
|0.10
|1.9023
|1.8994
|0.0000
|29.00
|12814.00
|3653
|2006.10.31 10:00
|buy stop
|1210
|0.10
|1.9009
|1.8969
|0.0000
|3654
|2006.10.31 10:00
|sell stop
|1211
|0.10
|1.8956
|1.8996
|0.0000
|3655
|2006.10.31 10:40
|buy
|1210
|0.10
|1.9009
|1.8969
|0.0000
|3656
|2006.10.31 12:59
|s/l
|1210
|0.10
|1.8969
|1.8969
|0.0000
|-40.00
|12774.00
|3657
|2006.10.31 13:01
|sell
|1211
|0.10
|1.8956
|1.8996
|0.0000
|3658
|2006.10.31 14:49
|s/l
|1211
|0.10
|1.8996
|1.8996
|0.0000
|-40.00
|12734.00
|3659
|2006.11.01 10:00
|buy stop
|1212
|0.10
|1.9078
|1.9049
|0.0000
|3660
|2006.11.01 10:00
|sell stop
|1213
|0.10
|1.9049
|1.9078
|0.0000
|3661
|2006.11.01 10:47
|buy
|1212
|0.10
|1.9078
|1.9049
|0.0000
|3662
|2006.11.01 17:03
|modify
|1212
|0.10
|1.9078
|1.9078
|0.0000
|3663
|2006.11.01 17:53
|s/l
|1212
|0.10
|1.9078
|1.9078
|0.0000
|0.00
|12734.00
|3664
|2006.11.01 19:00
|expiration
|1213
|0.10
|1.9049
|1.9078
|0.0000
|3665
|2006.11.02 10:00
|buy stop
|1214
|0.10
|1.9057
|1.9029
|0.0000
|3666
|2006.11.02 10:00
|sell stop
|1215
|0.10
|1.9029
|1.9057
|0.0000
|3667
|2006.11.02 10:12
|buy
|1214
|0.10
|1.9057
|1.9029
|0.0000
|3668
|2006.11.02 12:35
|modify
|1214
|0.10
|1.9057
|1.9057
|0.0000
|3669
|2006.11.02 19:00
|expiration
|1215
|0.10
|1.9029
|1.9057
|0.0000
|3670
|2006.11.02 19:01
|close
|1214
|0.10
|1.9084
|1.9057
|0.0000
|27.00
|12761.00
|3671
|2006.11.03 10:00
|sell stop
|1216
|0.10
|1.9052
|1.9092
|0.0000
|3672
|2006.11.03 10:15
|buy stop
|1217
|0.10
|1.9096
|1.9056
|0.0000
|3673
|2006.11.03 10:30
|buy
|1217
|0.10
|1.9096
|1.9056
|0.0000
|3674
|2006.11.03 14:31
|s/l
|1217
|0.10
|1.9056
|1.9056
|0.0000
|-40.00
|12721.00
|3675
|2006.11.03 14:31
|sell
|1216
|0.10
|1.9052
|1.9092
|0.0000
|3676
|2006.11.03 14:36
|modify
|1216
|0.10
|1.9052
|1.9052
|0.0000
|3677
|2006.11.03 19:01
|close
|1216
|0.10
|1.9004
|1.9052
|0.0000
|48.00
|12769.00
|3678
|2006.11.06 10:00
|buy stop
|1218
|0.10
|1.9000
|1.8964
|0.0000
|3679
|2006.11.06 10:00
|sell stop
|1219
|0.10
|1.8964
|1.9000
|0.0000
|3680
|2006.11.06 10:30
|sell
|1219
|0.10
|1.8964
|1.9000
|0.0000
|3681
|2006.11.06 19:00
|expiration
|1218
|0.10
|1.9000
|1.8964
|0.0000
|3682
|2006.11.06 19:03
|close
|1219
|0.10
|1.8974
|1.9000
|0.0000
|-10.00
|12759.00
|3683
|2006.11.07 10:00
|buy stop
|1220
|0.10
|1.9052
|1.9027
|0.0000
|3684
|2006.11.07 10:00
|sell stop
|1221
|0.10
|1.9027
|1.9052
|0.0000
|3685
|2006.11.07 10:31
|buy
|1220
|0.10
|1.9052
|1.9027
|0.0000
|3686
|2006.11.07 15:31
|modify
|1220
|0.10
|1.9052
|1.9052
|0.0000
|3687
|2006.11.07 19:00
|expiration
|1221
|0.10
|1.9027
|1.9052
|0.0000
|3688
|2006.11.07 19:01
|close
|1220
|0.10
|1.9087
|1.9052
|0.0000
|35.00
|12794.00
|3689
|2006.11.08 10:00
|sell stop
|1222
|0.10
|1.9045
|1.9085
|0.0000
|3690
|2006.11.08 14:02
|sell
|1222
|0.10
|1.9045
|1.9085
|0.0000
|3691
|2006.11.08 19:02
|close
|1222
|0.10
|1.9057
|1.9085
|0.0000
|-12.00
|12782.00
|3692
|2006.11.09 10:00
|buy stop
|1223
|0.10
|1.9081
|1.9056
|0.0000
|3693
|2006.11.09 10:00
|sell stop
|1224
|0.10
|1.9056
|1.9081
|0.0000
|3694
|2006.11.09 11:02
|sell
|1224
|0.10
|1.9056
|1.9081
|0.0000
|3695
|2006.11.09 14:23
|modify
|1224
|0.10
|1.9056
|1.9056
|0.0000
|3696
|2006.11.09 17:35
|s/l
|1224
|0.10
|1.9056
|1.9056
|0.0000
|0.00
|12782.00
|3697
|2006.11.09 17:37
|buy
|1223
|0.10
|1.9081
|1.9056
|0.0000
|3698
|2006.11.09 17:51
|s/l
|1223
|0.10
|1.9056
|1.9056
|0.0000
|-25.00
|12757.00
|3699
|2006.11.10 10:00
|buy stop
|1225
|0.10
|1.9159
|1.9119
|0.0000
|3700
|2006.11.10 10:00
|sell stop
|1226
|0.10
|1.9073
|1.9113
|0.0000
|3701
|2006.11.10 10:04
|buy
|1225
|0.10
|1.9159
|1.9119
|0.0000
|3702
|2006.11.10 16:52
|s/l
|1225
|0.10
|1.9119
|1.9119
|0.0000
|-40.00
|12717.00
|3703
|2006.11.10 19:00
|expiration
|1226
|0.10
|1.9073
|1.9113
|0.0000
|3704
|2006.11.13 10:00
|buy stop
|1227
|0.10
|1.9130
|1.9101
|0.0000
|3705
|2006.11.13 10:00
|sell stop
|1228
|0.10
|1.9101
|1.9130
|0.0000
|3706
|2006.11.13 10:30
|sell
|1228
|0.10
|1.9101
|1.9130
|0.0000
|3707
|2006.11.13 12:07
|modify
|1228
|0.10
|1.9101
|1.9101
|0.0000
|3708
|2006.11.13 19:00
|expiration
|1227
|0.10
|1.9130
|1.9101
|0.0000
|3709
|2006.11.13 19:01
|close
|1228
|0.10
|1.9010
|1.9101
|0.0000
|91.00
|12808.00
|3710
|2006.11.14 10:00
|buy stop
|1229
|0.10
|1.9052
|1.9012
|0.0000
|3711
|2006.11.14 10:00
|sell stop
|1230
|0.10
|1.9012
|1.9052
|0.0000
|3712
|2006.11.14 10:31
|sell
|1230
|0.10
|1.9012
|1.9052
|0.0000
|3713
|2006.11.14 11:46
|modify
|1230
|0.10
|1.9012
|1.9012
|0.0000
|3714
|2006.11.14 14:33
|s/l
|1230
|0.10
|1.9012
|1.9012
|0.0000
|0.00
|12808.00
|3715
|2006.11.14 19:00
|expiration
|1229
|0.10
|1.9052
|1.9012
|0.0000
|3716
|2006.11.15 10:00
|buy stop
|1231
|0.10
|1.8970
|1.8940
|0.0000
|3717
|2006.11.15 10:00
|sell stop
|1232
|0.10
|1.8940
|1.8970
|0.0000
|3718
|2006.11.15 10:30
|sell
|1232
|0.10
|1.8940
|1.8970
|0.0000
|3719
|2006.11.15 10:38
|modify
|1232
|0.10
|1.8940
|1.8940
|0.0000
|3720
|2006.11.15 19:00
|expiration
|1231
|0.10
|1.8970
|1.8940
|0.0000
|3721
|2006.11.15 19:02
|close
|1232
|0.10
|1.8895
|1.8940
|0.0000
|45.00
|12853.00
|3722
|2006.11.16 10:00
|buy stop
|1233
|0.10
|1.8877
|1.8846
|0.0000
|3723
|2006.11.16 10:00
|sell stop
|1234
|0.10
|1.8846
|1.8877
|0.0000
|3724
|2006.11.16 10:30
|buy
|1233
|0.10
|1.8877
|1.8846
|0.0000
|3725
|2006.11.16 14:30
|modify
|1233
|0.10
|1.8877
|1.8877
|0.0000
|3726
|2006.11.16 15:02
|s/l
|1233
|0.10
|1.8877
|1.8877
|0.0000
|0.00
|12853.00
|3727
|2006.11.16 19:00
|expiration
|1234
|0.10
|1.8846
|1.8877
|0.0000
|3728
|2006.11.17 10:00
|buy stop
|1235
|0.10
|1.8876
|1.8836
|0.0000
|3729
|2006.11.17 10:00
|sell stop
|1236
|0.10
|1.8829
|1.8869
|0.0000
|3730
|2006.11.17 11:25
|buy
|1235
|0.10
|1.8876
|1.8836
|0.0000
|3731
|2006.11.17 15:57
|modify
|1235
|0.10
|1.8876
|1.8876
|0.0000
|3732
|2006.11.17 19:00
|expiration
|1236
|0.10
|1.8829
|1.8869
|0.0000
|3733
|2006.11.17 19:01
|close
|1235
|0.10
|1.8944
|1.8876
|0.0000
|68.00
|12921.00
|3734
|2006.11.20 10:00
|buy stop
|1237
|0.10
|1.8954
|1.8926
|0.0000
|3735
|2006.11.20 10:00
|sell stop
|1238
|0.10
|1.8926
|1.8954
|0.0000
|3736
|2006.11.20 10:01
|buy
|1237
|0.10
|1.8954
|1.8926
|0.0000
|3737
|2006.11.20 19:00
|expiration
|1238
|0.10
|1.8926
|1.8954
|0.0000
|3738
|2006.11.20 19:02
|close
|1237
|0.10
|1.8969
|1.8926
|0.0000
|15.00
|12936.00
|3739
|2006.11.21 10:00
|buy stop
|1239
|0.10
|1.8990
|1.8964
|0.0000
|3740
|2006.11.21 10:00
|sell stop
|1240
|0.10
|1.8964
|1.8990
|0.0000
|3741
|2006.11.21 10:39
|buy
|1239
|0.10
|1.8990
|1.8964
|0.0000
|3742
|2006.11.21 19:00
|expiration
|1240
|0.10
|1.8964
|1.8990
|0.0000
|3743
|2006.11.21 19:01
|close
|1239
|0.10
|1.8979
|1.8964
|0.0000
|-11.00
|12925.00
|3744
|2006.11.22 10:00
|buy stop
|1241
|0.10
|1.9069
|1.9031
|0.0000
|3745
|2006.11.22 10:00
|sell stop
|1242
|0.10
|1.9031
|1.9069
|0.0000
|3746
|2006.11.22 10:31
|sell
|1242
|0.10
|1.9031
|1.9069
|0.0000
|3747
|2006.11.22 10:51
|s/l
|1242
|0.10
|1.9069
|1.9069
|0.0000
|-38.00
|12887.00
|3748
|2006.11.22 10:51
|buy
|1241
|0.10
|1.9069
|1.9031
|0.0000
|3749
|2006.11.22 14:22
|modify
|1241
|0.10
|1.9069
|1.9069
|0.0000
|3750
|2006.11.22 19:01
|close
|1241
|0.10
|1.9134
|1.9069
|0.0000
|65.00
|12952.00
|3751
|2006.11.23 10:00
|buy stop
|1243
|0.10
|1.9157
|1.9129
|0.0000
|3752
|2006.11.23 10:00
|sell stop
|1244
|0.10
|1.9129
|1.9157
|0.0000
|3753
|2006.11.23 10:08
|buy
|1243
|0.10
|1.9157
|1.9129
|0.0000
|3754
|2006.11.23 11:50
|s/l
|1243
|0.10
|1.9129
|1.9129
|0.0000
|-28.00
|12924.00
|3755
|2006.11.23 11:50
|sell
|1244
|0.10
|1.9129
|1.9157
|0.0000
|3756
|2006.11.23 14:23
|s/l
|1244
|0.10
|1.9157
|1.9157
|0.0000
|-28.00
|12896.00
|3757
|2006.11.24 10:00
|buy stop
|1245
|0.10
|1.9339
|1.9299
|0.0000
|3758
|2006.11.24 10:00
|sell stop
|1246
|0.10
|1.9169
|1.9209
|0.0000
|3759
|2006.11.24 11:30
|buy
|1245
|0.10
|1.9339
|1.9299
|0.0000
|3760
|2006.11.24 19:00
|expiration
|1246
|0.10
|1.9169
|1.9209
|0.0000
|3761
|2006.11.24 19:01
|close
|1245
|0.10
|1.9319
|1.9299
|0.0000
|-20.00
|12876.00
|3762
|2006.11.27 10:00
|buy stop
|1247
|0.10
|1.9399
|1.9359
|0.0000
|3763
|2006.11.27 10:00
|sell stop
|1248
|0.10
|1.9300
|1.9340
|0.0000
|3764
|2006.11.27 19:00
|expiration
|1247
|0.10
|1.9399
|1.9359
|0.0000
|3765
|2006.11.27 19:00
|expiration
|1248
|0.10
|1.9300
|1.9340
|0.0000
|3766
|2006.11.28 10:00
|buy stop
|1249
|0.10
|1.9466
|1.9426
|0.0000
|3767
|2006.11.28 10:00
|sell stop
|1250
|0.10
|1.9416
|1.9456
|0.0000
|3768
|2006.11.28 14:30
|buy
|1249
|0.10
|1.9466
|1.9426
|0.0000
|3769
|2006.11.28 19:00
|expiration
|1250
|0.10
|1.9416
|1.9456
|0.0000
|3770
|2006.11.28 19:01
|close
|1249
|0.10
|1.9471
|1.9426
|0.0000
|5.00
|12881.00
|3771
|2006.11.29 10:00
|buy stop
|1251
|0.10
|1.9510
|1.9470
|0.0000
|3772
|2006.11.29 10:00
|sell stop
|1252
|0.10
|1.9464
|1.9504
|0.0000
|3773
|2006.11.29 10:45
|buy
|1251
|0.10
|1.9510
|1.9470
|0.0000
|3774
|2006.11.29 10:58
|s/l
|1251
|0.10
|1.9470
|1.9470
|0.0000
|-40.00
|12841.00
|3775
|2006.11.29 19:00
|expiration
|1252
|0.10
|1.9464
|1.9504
|0.0000
|3776
|2006.11.30 10:00
|buy stop
|1253
|0.10
|1.9552
|1.9516
|0.0000
|3777
|2006.11.30 10:00
|sell stop
|1254
|0.10
|1.9516
|1.9552
|0.0000
|3778
|2006.11.30 10:23
|buy
|1253
|0.10
|1.9552
|1.9516
|0.0000
|3779
|2006.11.30 15:57
|modify
|1253
|0.10
|1.9552
|1.9552
|0.0000
|3780
|2006.11.30 19:00
|expiration
|1254
|0.10
|1.9516
|1.9552
|0.0000
|3781
|2006.11.30 19:01
|close
|1253
|0.10
|1.9673
|1.9552
|0.0000
|121.00
|12962.00
|3782
|2006.12.01 10:00
|buy stop
|1255
|0.10
|1.9739
|1.9699
|0.0000
|3783
|2006.12.01 10:00
|sell stop
|1256
|0.10
|1.9669
|1.9709
|0.0000
|3784
|2006.12.01 10:35
|sell
|1256
|0.10
|1.9669
|1.9709
|0.0000
|3785
|2006.12.01 15:19
|s/l
|1256
|0.10
|1.9709
|1.9709
|0.0000
|-40.00
|12922.00
|3786
|2006.12.01 16:00
|buy
|1255
|0.10
|1.9739
|1.9699
|0.0000
|3787
|2006.12.01 16:11
|modify
|1255
|0.10
|1.9739
|1.9739
|0.0000
|3788
|2006.12.01 19:02
|close
|1255
|0.10
|1.9793
|1.9739
|0.0000
|54.00
|12976.00
|3789
|2006.12.04 10:00
|sell stop
|1257
|0.10
|1.9717
|1.9757
|0.0000
|3790
|2006.12.04 10:15
|buy stop
|1258
|0.10
|1.9797
|1.9757
|0.0000
|3791
|2006.12.04 11:51
|buy
|1258
|0.10
|1.9797
|1.9757
|0.0000
|3792
|2006.12.04 14:18
|s/l
|1258
|0.10
|1.9757
|1.9757
|0.0000
|-40.00
|12936.00
|3793
|2006.12.04 19:00
|expiration
|1257
|0.10
|1.9717
|1.9757
|0.0000
|3794
|2006.12.05 10:00
|buy stop
|1259
|0.10
|1.9780
|1.9740
|0.0000
|3795
|2006.12.05 10:00
|sell stop
|1260
|0.10
|1.9727
|1.9767
|0.0000
|3796
|2006.12.05 10:02
|buy
|1259
|0.10
|1.9780
|1.9740
|0.0000
|3797
|2006.12.05 10:58
|s/l
|1259
|0.10
|1.9740
|1.9740
|0.0000
|-40.00
|12896.00
|3798
|2006.12.05 16:01
|sell
|1260
|0.10
|1.9727
|1.9767
|0.0000
|3799
|2006.12.05 16:28
|modify
|1260
|0.10
|1.9727
|1.9727
|0.0000
|3800
|2006.12.05 17:22
|s/l
|1260
|0.10
|1.9727
|1.9727
|0.0000
|0.00
|12896.00
|3801
|2006.12.06 10:00
|buy stop
|1261
|0.10
|1.9733
|1.9693
|0.0000
|3802
|2006.12.06 10:00
|sell stop
|1262
|0.10
|1.9689
|1.9729
|0.0000
|3803
|2006.12.06 10:18
|sell
|1262
|0.10
|1.9689
|1.9729
|0.0000
|3804
|2006.12.06 10:39
|modify
|1262
|0.10
|1.9689
|1.9689
|0.0000
|3805
|2006.12.06 16:22
|s/l
|1262
|0.10
|1.9689
|1.9689
|0.0000
|0.00
|12896.00
|3806
|2006.12.06 19:00
|expiration
|1261
|0.10
|1.9733
|1.9693
|0.0000
|3807
|2006.12.07 10:00
|buy stop
|1263
|0.10
|1.9715
|1.9676
|0.0000
|3808
|2006.12.07 10:00
|sell stop
|1264
|0.10
|1.9676
|1.9715
|0.0000
|3809
|2006.12.07 11:15
|sell
|1264
|0.10
|1.9676
|1.9715
|0.0000
|3810
|2006.12.07 15:00
|modify
|1264
|0.10
|1.9676
|1.9676
|0.0000
|3811
|2006.12.07 19:00
|expiration
|1263
|0.10
|1.9715
|1.9676
|0.0000
|3812
|2006.12.07 19:01
|close
|1264
|0.10
|1.9635
|1.9676
|0.0000
|41.00
|12937.00
|3813
|2006.12.08 10:00
|buy stop
|1265
|0.10
|1.9626
|1.9601
|0.0000
|3814
|2006.12.08 10:00
|sell stop
|1266
|0.10
|1.9601
|1.9626
|0.0000
|3815
|2006.12.08 10:52
|sell
|1266
|0.10
|1.9601
|1.9626
|0.0000
|3816
|2006.12.08 14:30
|modify
|1266
|0.10
|1.9601
|1.9601
|0.0000
|3817
|2006.12.08 14:46
|s/l
|1266
|0.10
|1.9601
|1.9601
|0.0000
|0.00
|12937.00
|3818
|2006.12.08 14:46
|buy
|1265
|0.10
|1.9626
|1.9601
|0.0000
|3819
|2006.12.08 14:53
|modify
|1265
|0.10
|1.9626
|1.9626
|0.0000
|3820
|2006.12.08 17:49
|s/l
|1265
|0.10
|1.9626
|1.9626
|0.0000
|0.00
|12937.00
|3821
|2006.12.11 10:00
|buy stop
|1267
|0.10
|1.9572
|1.9532
|0.0000
|3822
|2006.12.11 10:00
|sell stop
|1268
|0.10
|1.9520
|1.9560
|0.0000
|3823
|2006.12.11 10:36
|sell
|1268
|0.10
|1.9520
|1.9560
|0.0000
|3824
|2006.12.11 13:20
|modify
|1268
|0.10
|1.9520
|1.9520
|0.0000
|3825
|2006.12.11 16:24
|s/l
|1268
|0.10
|1.9520
|1.9520
|0.0000
|0.00
|12937.00
|3826
|2006.12.11 18:01
|buy
|1267
|0.10
|1.9572
|1.9532
|0.0000
|3827
|2006.12.11 19:01
|close
|1267
|0.10
|1.9582
|1.9532
|0.0000
|10.00
|12947.00
|3828
|2006.12.12 10:00
|buy stop
|1269
|0.10
|1.9607
|1.9570
|0.0000
|3829
|2006.12.12 10:00
|sell stop
|1270
|0.10
|1.9570
|1.9607
|0.0000
|3830
|2006.12.12 10:25
|buy
|1269
|0.10
|1.9607
|1.9570
|0.0000
|3831
|2006.12.12 10:49
|modify
|1269
|0.10
|1.9607
|1.9607
|0.0000
|3832
|2006.12.12 11:54
|s/l
|1269
|0.10
|1.9607
|1.9607
|0.0000
|0.00
|12947.00
|3833
|2006.12.12 19:00
|expiration
|1270
|0.10
|1.9570
|1.9607
|0.0000
|3834
|2006.12.13 10:00
|buy stop
|1271
|0.10
|1.9708
|1.9668
|0.0000
|3835
|2006.12.13 10:00
|sell stop
|1272
|0.10
|1.9666
|1.9706
|0.0000
|3836
|2006.12.13 10:29
|buy
|1271
|0.10
|1.9708
|1.9668
|0.0000
|3837
|2006.12.13 14:33
|s/l
|1271
|0.10
|1.9668
|1.9668
|0.0000
|-40.00
|12907.00
|3838
|2006.12.13 14:33
|sell
|1272
|0.10
|1.9666
|1.9706
|0.0000
|3839
|2006.12.13 15:31
|modify
|1272
|0.10
|1.9666
|1.9666
|0.0000
|3840
|2006.12.13 16:56
|s/l
|1272
|0.10
|1.9666
|1.9666
|0.0000
|0.00
|12907.00
|3841
|2006.12.14 10:00
|buy stop
|1273
|0.10
|1.9717
|1.9677
|0.0000
|3842
|2006.12.14 10:00
|sell stop
|1274
|0.10
|1.9663
|1.9703
|0.0000
|3843
|2006.12.14 10:22
|sell
|1274
|0.10
|1.9663
|1.9703
|0.0000
|3844
|2006.12.14 14:29
|modify
|1274
|0.10
|1.9663
|1.9663
|0.0000
|3845
|2006.12.14 19:00
|expiration
|1273
|0.10
|1.9717
|1.9677
|0.0000
|3846
|2006.12.14 19:02
|close
|1274
|0.10
|1.9613
|1.9663
|0.0000
|50.00
|12957.00
|3847
|2006.12.15 10:00
|buy stop
|1275
|0.10
|1.9643
|1.9613
|0.0000
|3848
|2006.12.15 10:00
|sell stop
|1276
|0.10
|1.9613
|1.9643
|0.0000
|3849
|2006.12.15 10:01
|sell
|1276
|0.10
|1.9613
|1.9643
|0.0000
|3850
|2006.12.15 10:31
|modify
|1276
|0.10
|1.9613
|1.9613
|0.0000
|3851
|2006.12.15 14:29
|s/l
|1276
|0.10
|1.9613
|1.9613
|0.0000
|0.00
|12957.00
|3852
|2006.12.15 14:29
|buy
|1275
|0.10
|1.9643
|1.9613
|0.0000
|3853
|2006.12.15 15:35
|s/l
|1275
|0.10
|1.9613
|1.9613
|0.0000
|-30.00
|12927.00
|3854
|2006.12.18 10:00
|buy stop
|1277
|0.10
|1.9574
|1.9547
|0.0000
|3855
|2006.12.18 10:00
|sell stop
|1278
|0.10
|1.9547
|1.9574
|0.0000
|3856
|2006.12.18 10:07
|sell
|1278
|0.10
|1.9547
|1.9574
|0.0000
|3857
|2006.12.18 11:39
|modify
|1278
|0.10
|1.9547
|1.9547
|0.0000
|3858
|2006.12.18 19:00
|expiration
|1277
|0.10
|1.9574
|1.9547
|0.0000
|3859
|2006.12.18 19:01
|close
|1278
|0.10
|1.9462
|1.9547
|0.0000
|85.00
|13012.00
|3860
|2006.12.19 10:00
|sell stop
|1279
|0.10
|1.9521
|1.9561
|0.0000
|3861
|2006.12.19 10:45
|buy stop
|1280
|0.10
|1.9626
|1.9586
|0.0000
|3862
|2006.12.19 11:40
|buy
|1280
|0.10
|1.9626
|1.9586
|0.0000
|3863
|2006.12.19 14:29
|s/l
|1280
|0.10
|1.9586
|1.9586
|0.0000
|-40.00
|12972.00
|3864
|2006.12.19 19:01
|expiration
|1279
|0.10
|1.9521
|1.9561
|0.0000
|3865
|2006.12.20 10:00
|buy stop
|1281
|0.10
|1.9736
|1.9696
|0.0000
|3866
|2006.12.20 10:00
|sell stop
|1282
|0.10
|1.9682
|1.9722
|0.0000
|3867
|2006.12.20 16:35
|sell
|1282
|0.10
|1.9682
|1.9722
|0.0000
|3868
|2006.12.20 17:51
|modify
|1282
|0.10
|1.9682
|1.9682
|0.0000
|3869
|2006.12.20 19:00
|expiration
|1281
|0.10
|1.9736
|1.9696
|0.0000
|3870
|2006.12.20 19:01
|close
|1282
|0.10
|1.9628
|1.9682
|0.0000
|54.00
|13026.00
|3871
|2006.12.21 10:00
|sell stop
|1283
|0.10
|1.9663
|1.9701
|0.0000
|3872
|2006.12.21 10:15
|buy stop
|1284
|0.10
|1.9701
|1.9663
|0.0000
|3873
|2006.12.21 11:38
|sell
|1283
|0.10
|1.9663
|1.9701
|0.0000
|3874
|2006.12.21 12:58
|modify
|1283
|0.10
|1.9663
|1.9663
|0.0000
|3875
|2006.12.21 19:01
|delete
|1284
|0.10
|1.9701
|1.9663
|0.0000
|3876
|2006.12.21 19:01
|close
|1283
|0.10
|1.9610
|1.9663
|0.0000
|53.00
|13079.00
|3877
|2006.12.22 10:00
|buy stop
|1285
|0.10
|1.9665
|1.9625
|0.0000
|3878
|2006.12.22 10:00
|sell stop
|1286
|0.10
|1.9620
|1.9660
|0.0000
|3879
|2006.12.22 10:58
|buy
|1285
|0.10
|1.9665
|1.9625
|0.0000
|3880
|2006.12.22 15:21
|s/l
|1285
|0.10
|1.9625
|1.9625
|0.0000
|-40.00
|13039.00
|3881
|2006.12.22 15:25
|sell
|1286
|0.10
|1.9620
|1.9660
|0.0000
|3882
|2006.12.22 16:25
|modify
|1286
|0.10
|1.9620
|1.9620
|0.0000
|3883
|2006.12.22 17:19
|s/l
|1286
|0.10
|1.9620
|1.9620
|0.0000
|0.00
|13039.00
|3884
|2006.12.26 12:01
|sell stop
|1287
|0.10
|1.9566
|1.9591
|0.0000
|3885
|2006.12.26 14:50
|sell
|1287
|0.10
|1.9566
|1.9591
|0.0000
|3886
|2006.12.26 18:56
|modify
|1287
|0.10
|1.9566
|1.9566
|0.0000
|3887
|2006.12.26 19:01
|close
|1287
|0.10
|1.9526
|1.9566
|0.0000
|40.00
|13079.00
|3888
|2006.12.27 10:00
|buy stop
|1288
|0.10
|1.9607
|1.9567
|0.0000
|3889
|2006.12.27 10:00
|sell stop
|1289
|0.10
|1.9565
|1.9605
|0.0000
|3890
|2006.12.27 12:05
|buy
|1288
|0.10
|1.9607
|1.9567
|0.0000
|3891
|2006.12.27 16:00
|s/l
|1288
|0.10
|1.9567
|1.9567
|0.0000
|-40.00
|13039.00
|3892
|2006.12.27 16:00
|sell
|1289
|0.10
|1.9565
|1.9605
|0.0000
|3893
|2006.12.27 19:01
|close
|1289
|0.10
|1.9559
|1.9605
|0.0000
|6.00
|13045.00
|3894
|2006.12.28 10:00
|buy stop
|1290
|0.10
|1.9586
|1.9554
|0.0000
|3895
|2006.12.28 10:00
|sell stop
|1291
|0.10
|1.9554
|1.9586
|0.0000
|3896
|2006.12.28 10:52
|buy
|1290
|0.10
|1.9586
|1.9554
|0.0000
|3897
|2006.12.28 13:35
|modify
|1290
|0.10
|1.9586
|1.9586
|0.0000
|3898
|2006.12.28 16:01
|s/l
|1290
|0.10
|1.9586
|1.9586
|0.0000
|0.00
|13045.00
|3899
|2006.12.28 19:00
|expiration
|1291
|0.10
|1.9554
|1.9586
|0.0000
|3900
|2006.12.29 10:00
|buy stop
|1292
|0.10
|1.9657
|1.9617
|0.0000
|3901
|2006.12.29 10:00
|sell stop
|1293
|0.10
|1.9592
|1.9632
|0.0000
|3902
|2006.12.29 15:15
|sell
|1293
|0.10
|1.9592
|1.9632
|0.0000
|3903
|2006.12.29 19:00
|expiration
|1292
|0.10
|1.9657
|1.9617
|0.0000
|3904
|2006.12.29 19:01
|close
|1293
|0.10
|1.9572
|1.9632
|0.0000
|20.00
|13065.00
|3905
|2007.01.02 10:00
|buy stop
|1294
|0.10
|1.9734
|1.9694
|0.0000
|3906
|2007.01.02 10:00
|sell stop
|1295
|0.10
|1.9672
|1.9712
|0.0000
|3907
|2007.01.02 11:07
|buy
|1294
|0.10
|1.9734
|1.9694
|0.0000
|3908
|2007.01.02 12:07
|s/l
|1294
|0.10
|1.9694
|1.9694
|0.0000
|-40.00
|13025.00
|3909
|2007.01.02 19:00
|expiration
|1295
|0.10
|1.9672
|1.9712
|0.0000
|3910
|2007.01.03 10:00
|buy stop
|1296
|0.10
|1.9731
|1.9704
|0.0000
|3911
|2007.01.03 10:00
|sell stop
|1297
|0.10
|1.9704
|1.9731
|0.0000
|3912
|2007.01.03 10:18
|sell
|1297
|0.10
|1.9704
|1.9731
|0.0000
|3913
|2007.01.03 11:16
|modify
|1297
|0.10
|1.9704
|1.9704
|0.0000
|3914
|2007.01.03 19:00
|expiration
|1296
|0.10
|1.9731
|1.9704
|0.0000
|3915
|2007.01.03 19:02
|close
|1297
|0.10
|1.9503
|1.9704
|0.0000
|201.00
|13226.00
|3916
|2007.01.04 10:00
|buy stop
|1298
|0.10
|1.9511
|1.9471
|0.0000
|3917
|2007.01.04 10:00
|sell stop
|1299
|0.10
|1.9395
|1.9435
|0.0000
|3918
|2007.01.04 19:00
|expiration
|1298
|0.10
|1.9511
|1.9471
|0.0000
|3919
|2007.01.04 19:00
|expiration
|1299
|0.10
|1.9395
|1.9435
|0.0000
|3920
|2007.01.05 10:00
|buy stop
|1300
|0.10
|1.9429
|1.9389
|0.0000
|3921
|2007.01.05 10:00
|sell stop
|1301
|0.10
|1.9389
|1.9429
|0.0000
|3922
|2007.01.05 12:07
|sell
|1301
|0.10
|1.9389
|1.9429
|0.0000
|3923
|2007.01.05 14:29
|modify
|1301
|0.10
|1.9389
|1.9389
|0.0000
|3924
|2007.01.05 19:00
|expiration
|1300
|0.10
|1.9429
|1.9389
|0.0000
|3925
|2007.01.05 19:02
|close
|1301
|0.10
|1.9297
|1.9389
|0.0000
|92.00
|13318.00
|3926
|2007.01.08 10:00
|buy stop
|1302
|0.10
|1.9351
|1.9311
|0.0000
|3927
|2007.01.08 10:00
|sell stop
|1303
|0.10
|1.9297
|1.9337
|0.0000
|3928
|2007.01.08 14:39
|sell
|1303
|0.10
|1.9297
|1.9337
|0.0000
|3929
|2007.01.08 15:56
|s/l
|1303
|0.10
|1.9337
|1.9337
|0.0000
|-40.00
|13278.00
|3930
|2007.01.08 16:01
|buy
|1302
|0.10
|1.9351
|1.9311
|0.0000
|3931
|2007.01.08 18:02
|modify
|1302
|0.10
|1.9351
|1.9351
|0.0000
|3932
|2007.01.08 19:01
|close
|1302
|0.10
|1.9381
|1.9351
|0.0000
|30.00
|13308.00
|3933
|2007.01.09 10:00
|buy stop
|1304
|0.10
|1.9445
|1.9406
|0.0000
|3934
|2007.01.09 10:00
|sell stop
|1305
|0.10
|1.9406
|1.9445
|0.0000
|3935
|2007.01.09 15:04
|sell
|1305
|0.10
|1.9406
|1.9445
|0.0000
|3936
|2007.01.09 19:00
|expiration
|1304
|0.10
|1.9445
|1.9406
|0.0000
|3937
|2007.01.09 19:01
|close
|1305
|0.10
|1.9402
|1.9445
|0.0000
|4.00
|13312.00
|3938
|2007.01.10 10:01
|buy stop
|1306
|0.10
|1.9426
|1.9386
|0.0000
|3939
|2007.01.10 10:01
|sell stop
|1307
|0.10
|1.9385
|1.9425
|0.0000
|3940
|2007.01.10 10:29
|sell
|1307
|0.10
|1.9385
|1.9425
|0.0000
|3941
|2007.01.10 16:09
|modify
|1307
|0.10
|1.9385
|1.9385
|0.0000
|3942
|2007.01.10 19:01
|close
|1307
|0.10
|1.9331
|1.9385
|0.0000
|54.00
|13366.00
|3943
|2007.01.10 19:01
|delete
|1306
|0.10
|1.9426
|1.9386
|0.0000
|3944
|2007.01.11 10:00
|sell stop
|1308
|0.10
|1.9322
|1.9354
|0.0000
|3945
|2007.01.11 19:00
|expiration
|1308
|0.10
|1.9322
|1.9354
|0.0000
|3946
|2007.01.12 10:00
|buy stop
|1309
|0.10
|1.9484
|1.9444
|0.0000
|3947
|2007.01.12 10:00
|sell stop
|1310
|0.10
|1.9444
|1.9484
|0.0000
|3948
|2007.01.12 10:48
|buy
|1309
|0.10
|1.9484
|1.9444
|0.0000
|3949
|2007.01.12 14:57
|modify
|1309
|0.10
|1.9484
|1.9484
|0.0000
|3950
|2007.01.12 19:00
|expiration
|1310
|0.10
|1.9444
|1.9484
|0.0000
|3951
|2007.01.12 19:02
|close
|1309
|0.10
|1.9569
|1.9484
|0.0000
|85.00
|13451.00
|3952
|2007.01.15 10:00
|buy stop
|1311
|0.10
|1.9643
|1.9603
|0.0000
|3953
|2007.01.15 10:00
|sell stop
|1312
|0.10
|1.9601
|1.9641
|0.0000
|3954
|2007.01.15 10:02
|buy
|1311
|0.10
|1.9643
|1.9603
|0.0000
|3955
|2007.01.15 19:00
|expiration
|1312
|0.10
|1.9601
|1.9641
|0.0000
|3956
|2007.01.15 19:03
|close
|1311
|0.10
|1.9638
|1.9603
|0.0000
|-5.00
|13446.00
|3957
|2007.01.16 10:00
|buy stop
|1313
|0.10
|1.9680
|1.9645
|0.0000
|3958
|2007.01.16 10:00
|sell stop
|1314
|0.10
|1.9645
|1.9680
|0.0000
|3959
|2007.01.16 10:27
|buy
|1313
|0.10
|1.9680
|1.9645
|0.0000
|3960
|2007.01.16 10:43
|s/l
|1313
|0.10
|1.9645
|1.9645
|0.0000
|-35.00
|13411.00
|3961
|2007.01.16 10:43
|sell
|1314
|0.10
|1.9645
|1.9680
|0.0000
|3962
|2007.01.16 12:24
|s/l
|1314
|0.10
|1.9680
|1.9680
|0.0000
|-35.00
|13376.00
|3963
|2007.01.17 10:00
|buy stop
|1315
|0.10
|1.9671
|1.9639
|0.0000
|3964
|2007.01.17 10:00
|sell stop
|1316
|0.10
|1.9639
|1.9671
|0.0000
|3965
|2007.01.17 10:42
|sell
|1316
|0.10
|1.9639
|1.9671
|0.0000
|3966
|2007.01.17 11:32
|s/l
|1316
|0.10
|1.9671
|1.9671
|0.0000
|-32.00
|13344.00
|3967
|2007.01.17 11:32
|buy
|1315
|0.10
|1.9671
|1.9639
|0.0000
|3968
|2007.01.17 16:32
|modify
|1315
|0.10
|1.9671
|1.9671
|0.0000
|3969
|2007.01.17 19:01
|close
|1315
|0.10
|1.9710
|1.9671
|0.0000
|39.00
|13383.00
|3970
|2007.01.18 10:00
|buy stop
|1317
|0.10
|1.9782
|1.9742
|0.0000
|3971
|2007.01.18 10:00
|sell stop
|1318
|0.10
|1.9738
|1.9778
|0.0000
|3972
|2007.01.18 10:15
|sell
|1318
|0.10
|1.9738
|1.9778
|0.0000
|3973
|2007.01.18 13:08
|modify
|1318
|0.10
|1.9738
|1.9738
|0.0000
|3974
|2007.01.18 15:35
|s/l
|1318
|0.10
|1.9738
|1.9738
|0.0000
|0.00
|13383.00
|3975
|2007.01.18 19:00
|expiration
|1317
|0.10
|1.9782
|1.9742
|0.0000
|3976
|2007.01.19 10:00
|buy stop
|1319
|0.10
|1.9767
|1.9734
|0.0000
|3977
|2007.01.19 10:00
|sell stop
|1320
|0.10
|1.9734
|1.9767
|0.0000
|3978
|2007.01.19 10:12
|sell
|1320
|0.10
|1.9734
|1.9767
|0.0000
|3979
|2007.01.19 10:29
|s/l
|1320
|0.10
|1.9767
|1.9767
|0.0000
|-33.00
|13350.00
|3980
|2007.01.19 10:29
|buy
|1319
|0.10
|1.9767
|1.9734
|0.0000
|3981
|2007.01.19 10:38
|s/l
|1319
|0.10
|1.9734
|1.9734
|0.0000
|-33.00
|13317.00
|3982
|2007.01.22 10:00
|buy stop
|1321
|0.10
|1.9759
|1.9731
|0.0000
|3983
|2007.01.22 10:00
|sell stop
|1322
|0.10
|1.9731
|1.9759
|0.0000
|3984
|2007.01.22 10:34
|sell
|1322
|0.10
|1.9731
|1.9759
|0.0000
|3985
|2007.01.22 12:57
|s/l
|1322
|0.10
|1.9759
|1.9759
|0.0000
|-28.00
|13289.00
|3986
|2007.01.22 12:57
|buy
|1321
|0.10
|1.9759
|1.9731
|0.0000
|3987
|2007.01.22 16:48
|s/l
|1321
|0.10
|1.9731
|1.9731
|0.0000
|-28.00
|13261.00
|3988
|2007.01.23 10:00
|buy stop
|1323
|0.10
|1.9839
|1.9801
|0.0000
|3989
|2007.01.23 10:00
|sell stop
|1324
|0.10
|1.9801
|1.9839
|0.0000
|3990
|2007.01.23 11:00
|buy
|1323
|0.10
|1.9839
|1.9801
|0.0000
|3991
|2007.01.23 13:01
|modify
|1323
|0.10
|1.9839
|1.9839
|0.0000
|3992
|2007.01.23 17:44
|s/l
|1323
|0.10
|1.9839
|1.9839
|0.0000
|0.00
|13261.00
|3993
|2007.01.23 19:02
|expiration
|1324
|0.10
|1.9801
|1.9839
|0.0000
|3994
|2007.01.24 10:00
|buy stop
|1325
|0.10
|1.9748
|1.9710
|0.0000
|3995
|2007.01.24 10:00
|sell stop
|1326
|0.10
|1.9710
|1.9748
|0.0000
|3996
|2007.01.24 10:15
|buy
|1325
|0.10
|1.9748
|1.9710
|0.0000
|3997
|2007.01.24 10:29
|s/l
|1325
|0.10
|1.9710
|1.9710
|0.0000
|-38.00
|13223.00
|3998
|2007.01.24 10:29
|sell
|1326
|0.10
|1.9710
|1.9748
|0.0000
|3999
|2007.01.24 10:56
|s/l
|1326
|0.10
|1.9748
|1.9748
|0.0000
|-38.00
|13185.00
|4000
|2007.01.25 10:00
|buy stop
|1327
|0.10
|1.9738
|1.9698
|0.0000
|4001
|2007.01.25 10:00
|sell stop
|1328
|0.10
|1.9684
|1.9724
|0.0000
|4002
|2007.01.25 10:07
|sell
|1328
|0.10
|1.9684
|1.9724
|0.0000
|4003
|2007.01.25 14:35
|s/l
|1328
|0.10
|1.9724
|1.9724
|0.0000
|-40.00
|13145.00
|4004
|2007.01.25 19:00
|expiration
|1327
|0.10
|1.9738
|1.9698
|0.0000
|4005
|2007.01.26 10:00
|buy stop
|1329
|0.10
|1.9667
|1.9627
|0.0000
|4006
|2007.01.26 10:00
|sell stop
|1330
|0.10
|1.9608
|1.9648
|0.0000
|4007
|2007.01.26 11:46
|sell
|1330
|0.10
|1.9608
|1.9648
|0.0000
|4008
|2007.01.26 15:59
|modify
|1330
|0.10
|1.9608
|1.9608
|0.0000
|4009
|2007.01.26 17:20
|s/l
|1330
|0.10
|1.9608
|1.9608
|0.0000
|0.00
|13145.00
|4010
|2007.01.26 19:00
|expiration
|1329
|0.10
|1.9667
|1.9627
|0.0000
|4011
|2007.01.29 10:00
|buy stop
|1331
|0.10
|1.9605
|1.9574
|0.0000
|4012
|2007.01.29 10:00
|sell stop
|1332
|0.10
|1.9574
|1.9605
|0.0000
|4013
|2007.01.29 10:06
|sell
|1332
|0.10
|1.9574
|1.9605
|0.0000
|4014
|2007.01.29 18:01
|s/l
|1332
|0.10
|1.9605
|1.9605
|0.0000
|-31.00
|13114.00
|4015
|2007.01.29 18:01
|buy
|1331
|0.10
|1.9605
|1.9574
|0.0000
|4016
|2007.01.29 19:01
|close
|1331
|0.10
|1.9591
|1.9574
|0.0000
|-14.00
|13100.00
|4017
|2007.01.30 10:00
|buy stop
|1333
|0.10
|1.9700
|1.9660
|0.0000
|4018
|2007.01.30 10:00
|sell stop
|1334
|0.10
|1.9650
|1.9690
|0.0000
|4019
|2007.01.30 10:30
|sell
|1334
|0.10
|1.9650
|1.9690
|0.0000
|4020
|2007.01.30 16:37
|modify
|1334
|0.10
|1.9650
|1.9650
|0.0000
|4021
|2007.01.30 19:00
|expiration
|1333
|0.10
|1.9700
|1.9660
|0.0000
|4022
|2007.01.30 19:02
|close
|1334
|0.10
|1.9624
|1.9650
|0.0000
|26.00
|13126.00
|4023
|2007.01.31 10:00
|buy stop
|1335
|0.10
|1.9575
|1.9535
|0.0000
|4024
|2007.01.31 10:00
|sell stop
|1336
|0.10
|1.9519
|1.9559
|0.0000
|4025
|2007.01.31 10:34
|sell
|1336
|0.10
|1.9519
|1.9559
|0.0000
|4026
|2007.01.31 16:21
|s/l
|1336
|0.10
|1.9559
|1.9559
|0.0000
|-40.00
|13086.00
|4027
|2007.01.31 16:42
|buy
|1335
|0.10
|1.9575
|1.9535
|0.0000
|4028
|2007.01.31 17:07
|modify
|1335
|0.10
|1.9575
|1.9575
|0.0000
|4029
|2007.01.31 19:01
|close
|1335
|0.10
|1.9620
|1.9575
|0.0000
|45.00
|13131.00
|4030
|2007.02.01 10:00
|buy stop
|1337
|0.10
|1.9652
|1.9627
|0.0000
|4031
|2007.02.01 10:00
|sell stop
|1338
|0.10
|1.9627
|1.9652
|0.0000
|4032
|2007.02.01 10:47
|buy
|1337
|0.10
|1.9652
|1.9627
|0.0000
|4033
|2007.02.01 14:19
|modify
|1337
|0.10
|1.9652
|1.9652
|0.0000
|4034
|2007.02.01 19:00
|expiration
|1338
|0.10
|1.9627
|1.9652
|0.0000
|4035
|2007.02.01 19:01
|close
|1337
|0.10
|1.9665
|1.9652
|0.0000
|13.00
|13144.00
|4036
|2007.02.02 10:00
|buy stop
|1339
|0.10
|1.9673
|1.9637
|0.0000
|4037
|2007.02.02 10:00
|sell stop
|1340
|0.10
|1.9637
|1.9673
|0.0000
|4038
|2007.02.02 10:02
|buy
|1339
|0.10
|1.9673
|1.9637
|0.0000
|4039
|2007.02.02 14:29
|modify
|1339
|0.10
|1.9673
|1.9673
|0.0000
|4040
|2007.02.02 15:01
|s/l
|1339
|0.10
|1.9673
|1.9673
|0.0000
|0.00
|13144.00
|4041
|2007.02.02 15:03
|sell
|1340
|0.10
|1.9637
|1.9673
|0.0000
|4042
|2007.02.02 15:05
|s/l
|1340
|0.10
|1.9673
|1.9673
|0.0000
|-36.00
|13108.00
|4043
|2007.02.05 10:00
|buy stop
|1341
|0.10
|1.9672
|1.9637
|0.0000
|4044
|2007.02.05 10:00
|sell stop
|1342
|0.10
|1.9637
|1.9672
|0.0000
|4045
|2007.02.05 10:08
|sell
|1342
|0.10
|1.9637
|1.9672
|0.0000
|4046
|2007.02.05 10:45
|modify
|1342
|0.10
|1.9637
|1.9637
|0.0000
|4047
|2007.02.05 19:00
|expiration
|1341
|0.10
|1.9672
|1.9637
|0.0000
|4048
|2007.02.05 19:01
|close
|1342
|0.10
|1.9603
|1.9637
|0.0000
|34.00
|13142.00
|4049
|2007.02.06 10:00
|buy stop
|1343
|0.10
|1.9647
|1.9613
|0.0000
|4050
|2007.02.06 10:00
|sell stop
|1344
|0.10
|1.9613
|1.9647
|0.0000
|4051
|2007.02.06 10:52
|buy
|1343
|0.10
|1.9647
|1.9613
|0.0000
|4052
|2007.02.06 12:38
|modify
|1343
|0.10
|1.9647
|1.9647
|0.0000
|4053
|2007.02.06 19:00
|expiration
|1344
|0.10
|1.9613
|1.9647
|0.0000
|4054
|2007.02.06 19:01
|close
|1343
|0.10
|1.9693
|1.9647
|0.0000
|46.00
|13188.00
|4055
|2007.02.07 10:00
|buy stop
|1345
|0.10
|1.9722
|1.9687
|0.0000
|4056
|2007.02.07 10:00
|sell stop
|1346
|0.10
|1.9687
|1.9722
|0.0000
|4057
|2007.02.07 10:29
|sell
|1346
|0.10
|1.9687
|1.9722
|0.0000
|4058
|2007.02.07 14:33
|s/l
|1346
|0.10
|1.9722
|1.9722
|0.0000
|-35.00
|13153.00
|4059
|2007.02.07 14:33
|buy
|1345
|0.10
|1.9722
|1.9687
|0.0000
|4060
|2007.02.07 15:59
|s/l
|1345
|0.10
|1.9687
|1.9687
|0.0000
|-35.00
|13118.00
|4061
|2007.02.08 10:00
|buy stop
|1347
|0.10
|1.9702
|1.9662
|0.0000
|4062
|2007.02.08 10:00
|sell stop
|1348
|0.10
|1.9653
|1.9693
|0.0000
|4063
|2007.02.08 12:47
|buy
|1347
|0.10
|1.9702
|1.9662
|0.0000
|4064
|2007.02.08 12:59
|s/l
|1347
|0.10
|1.9662
|1.9662
|0.0000
|-40.00
|13078.00
|4065
|2007.02.08 13:04
|sell
|1348
|0.10
|1.9653
|1.9693
|0.0000
|4066
|2007.02.08 13:20
|modify
|1348
|0.10
|1.9653
|1.9653
|0.0000
|4067
|2007.02.08 19:01
|close
|1348
|0.10
|1.9579
|1.9653
|0.0000
|74.00
|13152.00
|4068
|2007.02.09 10:00
|buy stop
|1349
|0.10
|1.9522
|1.9482
|0.0000
|4069
|2007.02.09 10:00
|sell stop
|1350
|0.10
|1.9480
|1.9520
|0.0000
|4070
|2007.02.09 10:37
|sell
|1350
|0.10
|1.9480
|1.9520
|0.0000
|4071
|2007.02.09 19:00
|expiration
|1349
|0.10
|1.9522
|1.9482
|0.0000
|4072
|2007.02.09 19:02
|close
|1350
|0.10
|1.9513
|1.9520
|0.0000
|-33.00
|13119.00
|4073
|2007.02.12 10:00
|buy stop
|1351
|0.10
|1.9535
|1.9495
|0.0000
|4074
|2007.02.12 10:00
|sell stop
|1352
|0.10
|1.9482
|1.9522
|0.0000
|4075
|2007.02.12 10:30
|sell
|1352
|0.10
|1.9482
|1.9522
|0.0000
|4076
|2007.02.12 11:20
|modify
|1352
|0.10
|1.9482
|1.9482
|0.0000
|4077
|2007.02.12 13:39
|s/l
|1352
|0.10
|1.9482
|1.9482
|0.0000
|0.00
|13119.00
|4078
|2007.02.12 19:00
|expiration
|1351
|0.10
|1.9535
|1.9495
|0.0000
|4079
|2007.02.13 10:00
|buy stop
|1353
|0.10
|1.9527
|1.9487
|0.0000
|4080
|2007.02.13 10:00
|sell stop
|1354
|0.10
|1.9481
|1.9521
|0.0000
|4081
|2007.02.13 10:29
|sell
|1354
|0.10
|1.9481
|1.9521
|0.0000
|4082
|2007.02.13 10:30
|modify
|1354
|0.10
|1.9481
|1.9481
|0.0000
|4083
|2007.02.13 19:00
|expiration
|1353
|0.10
|1.9527
|1.9487
|0.0000
|4084
|2007.02.13 19:04
|close
|1354
|0.10
|1.9454
|1.9481
|0.0000
|27.00
|13146.00
|4085
|2007.02.14 10:00
|buy stop
|1355
|0.10
|1.9543
|1.9503
|0.0000
|4086
|2007.02.14 10:00
|sell stop
|1356
|0.10
|1.9502
|1.9542
|0.0000
|4087
|2007.02.14 11:30
|sell
|1356
|0.10
|1.9502
|1.9542
|0.0000
|4088
|2007.02.14 11:35
|s/l
|1356
|0.10
|1.9542
|1.9542
|0.0000
|-40.00
|13106.00
|4089
|2007.02.14 11:35
|buy
|1355
|0.10
|1.9543
|1.9503
|0.0000
|4090
|2007.02.14 16:00
|modify
|1355
|0.10
|1.9543
|1.9543
|0.0000
|4091
|2007.02.14 19:01
|close
|1355
|0.10
|1.9614
|1.9543
|0.0000
|71.00
|13177.00
|4092
|2007.02.15 10:00
|buy stop
|1357
|0.10
|1.9683
|1.9643
|0.0000
|4093
|2007.02.15 10:00
|sell stop
|1358
|0.10
|1.9620
|1.9660
|0.0000
|4094
|2007.02.15 10:30
|sell
|1358
|0.10
|1.9620
|1.9660
|0.0000
|4095
|2007.02.15 10:34
|modify
|1358
|0.10
|1.9620
|1.9620
|0.0000
|4096
|2007.02.15 15:15
|s/l
|1358
|0.10
|1.9620
|1.9620
|0.0000
|0.00
|13177.00
|4097
|2007.02.15 19:00
|expiration
|1357
|0.10
|1.9683
|1.9643
|0.0000
|4098
|2007.02.16 10:00
|buy stop
|1359
|0.10
|1.9511
|1.9471
|0.0000
|4099
|2007.02.16 10:00
|sell stop
|1360
|0.10
|1.9467
|1.9507
|0.0000
|4100
|2007.02.16 14:30
|buy
|1359
|0.10
|1.9511
|1.9471
|0.0000
|4101
|2007.02.16 15:12
|s/l
|1359
|0.10
|1.9471
|1.9471
|0.0000
|-40.00
|13137.00
|4102
|2007.02.16 15:12
|sell
|1360
|0.10
|1.9467
|1.9507
|0.0000
|4103
|2007.02.16 17:10
|s/l
|1360
|0.10
|1.9507
|1.9507
|0.0000
|-40.00
|13097.00
|4104
|2007.02.19 10:00
|buy stop
|1361
|0.10
|1.9539
|1.9499
|0.0000
|4105
|2007.02.19 10:00
|sell stop
|1362
|0.10
|1.9495
|1.9535
|0.0000
|4106
|2007.02.19 11:18
|sell
|1362
|0.10
|1.9495
|1.9535
|0.0000
|4107
|2007.02.19 11:24
|modify
|1362
|0.10
|1.9495
|1.9495
|0.0000
|4108
|2007.02.19 17:15
|s/l
|1362
|0.10
|1.9495
|1.9495
|0.0000
|0.00
|13097.00
|4109
|2007.02.19 19:00
|expiration
|1361
|0.10
|1.9539
|1.9499
|0.0000
|4110
|2007.02.20 10:00
|buy stop
|1363
|0.10
|1.9527
|1.9487
|0.0000
|4111
|2007.02.20 10:00
|sell stop
|1364
|0.10
|1.9475
|1.9515
|0.0000
|4112
|2007.02.20 14:14
|buy
|1363
|0.10
|1.9527
|1.9487
|0.0000
|4113
|2007.02.20 16:55
|modify
|1363
|0.10
|1.9527
|1.9527
|0.0000
|4114
|2007.02.20 19:00
|expiration
|1364
|0.10
|1.9475
|1.9515
|0.0000
|4115
|2007.02.20 19:01
|close
|1363
|0.10
|1.9549
|1.9527
|0.0000
|22.00
|13119.00
|4116
|2007.02.21 10:00
|buy stop
|1365
|0.10
|1.9595
|1.9557
|0.0000
|4117
|2007.02.21 10:00
|sell stop
|1366
|0.10
|1.9557
|1.9595
|0.0000
|4118
|2007.02.21 10:23
|sell
|1366
|0.10
|1.9557
|1.9595
|0.0000
|4119
|2007.02.21 10:34
|modify
|1366
|0.10
|1.9557
|1.9557
|0.0000
|4120
|2007.02.21 19:00
|expiration
|1365
|0.10
|1.9595
|1.9557
|0.0000
|4121
|2007.02.21 19:01
|close
|1366
|0.10
|1.9530
|1.9557
|0.0000
|27.00
|13146.00
|4122
|2007.02.22 10:00
|buy stop
|1367
|0.10
|1.9496
|1.9456
|0.0000
|4123
|2007.02.22 10:00
|sell stop
|1368
|0.10
|1.9455
|1.9495
|0.0000
|4124
|2007.02.22 10:05
|buy
|1367
|0.10
|1.9496
|1.9456
|0.0000
|4125
|2007.02.22 17:07
|modify
|1367
|0.10
|1.9496
|1.9496
|0.0000
|4126
|2007.02.22 19:00
|expiration
|1368
|0.10
|1.9455
|1.9495
|0.0000
|4127
|2007.02.22 19:01
|close
|1367
|0.10
|1.9581
|1.9496
|0.0000
|85.00
|13231.00
|4128
|2007.02.23 10:00
|buy stop
|1369
|0.10
|1.9594
|1.9569
|0.0000
|4129
|2007.02.23 10:00
|sell stop
|1370
|0.10
|1.9569
|1.9594
|0.0000
|4130
|2007.02.23 10:05
|sell
|1370
|0.10
|1.9569
|1.9594
|0.0000
|4131
|2007.02.23 13:43
|s/l
|1370
|0.10
|1.9594
|1.9594
|0.0000
|-25.00
|13206.00
|4132
|2007.02.23 13:43
|buy
|1369
|0.10
|1.9594
|1.9569
|0.0000
|4133
|2007.02.23 15:19
|modify
|1369
|0.10
|1.9594
|1.9594
|0.0000
|4134
|2007.02.23 19:02
|close
|1369
|0.10
|1.9638
|1.9594
|0.0000
|44.00
|13250.00
|4135
|2007.02.26 10:00
|buy stop
|1371
|0.10
|1.9664
|1.9624
|0.0000
|4136
|2007.02.26 10:00
|sell stop
|1372
|0.10
|1.9616
|1.9656
|0.0000
|4137
|2007.02.26 10:04
|sell
|1372
|0.10
|1.9616
|1.9656
|0.0000
|4138
|2007.02.26 19:02
|expiration
|1371
|0.10
|1.9664
|1.9624
|0.0000
|4139
|2007.02.26 19:02
|close
|1372
|0.10
|1.9618
|1.9656
|0.0000
|-2.00
|13248.00
|4140
|2007.02.27 10:00
|buy stop
|1373
|0.10
|1.9677
|1.9637
|0.0000
|4141
|2007.02.27 10:00
|sell stop
|1374
|0.10
|1.9587
|1.9627
|0.0000
|4142
|2007.02.27 19:00
|expiration
|1373
|0.10
|1.9677
|1.9637
|0.0000
|4143
|2007.02.27 19:00
|expiration
|1374
|0.10
|1.9587
|1.9627
|0.0000
|4144
|2007.02.28 10:00
|buy stop
|1375
|0.10
|1.9599
|1.9559
|0.0000
|4145
|2007.02.28 10:00
|sell stop
|1376
|0.10
|1.9524
|1.9564
|0.0000
|4146
|2007.02.28 10:19
|sell
|1376
|0.10
|1.9524
|1.9564
|0.0000
|4147
|2007.02.28 10:35
|s/l
|1376
|0.10
|1.9564
|1.9564
|0.0000
|-40.00
|13208.00
|4148
|2007.02.28 14:04
|buy
|1375
|0.10
|1.9599
|1.9559
|0.0000
|4149
|2007.02.28 19:01
|close
|1375
|0.10
|1.9609
|1.9559
|0.0000
|10.00
|13218.00
|4150
|2007.03.01 10:00
|buy stop
|1377
|0.10
|1.9626
|1.9586
|0.0000
|4151
|2007.03.01 10:00
|sell stop
|1378
|0.10
|1.9584
|1.9624
|0.0000
|4152
|2007.03.01 10:40
|buy
|1377
|0.10
|1.9626
|1.9586
|0.0000
|4153
|2007.03.01 16:00
|s/l
|1377
|0.10
|1.9586
|1.9586
|0.0000
|-40.00
|13178.00
|4154
|2007.03.01 16:00
|sell
|1378
|0.10
|1.9584
|1.9624
|0.0000
|4155
|2007.03.01 19:02
|close
|1378
|0.10
|1.9569
|1.9624
|0.0000
|15.00
|13193.00
|4156
|2007.03.02 10:00
|buy stop
|1379
|0.10
|1.9558
|1.9518
|0.0000
|4157
|2007.03.02 10:00
|sell stop
|1380
|0.10
|1.9517
|1.9557
|0.0000
|4158
|2007.03.02 10:01
|buy
|1379
|0.10
|1.9558
|1.9518
|0.0000
|4159
|2007.03.02 10:44
|s/l
|1379
|0.10
|1.9518
|1.9518
|0.0000
|-40.00
|13153.00
|4160
|2007.03.02 10:44
|sell
|1380
|0.10
|1.9517
|1.9557
|0.0000
|4161
|2007.03.02 12:43
|modify
|1380
|0.10
|1.9517
|1.9517
|0.0000
|4162
|2007.03.02 19:01
|close
|1380
|0.10
|1.9454
|1.9517
|0.0000
|63.00
|13216.00
|4163
|2007.03.05 10:00
|buy stop
|1381
|0.10
|1.9253
|1.9213
|0.0000
|4164
|2007.03.05 10:00
|sell stop
|1382
|0.10
|1.9212
|1.9252
|0.0000
|4165
|2007.03.05 10:18
|buy
|1381
|0.10
|1.9253
|1.9213
|0.0000
|4166
|2007.03.05 11:05
|s/l
|1381
|0.10
|1.9213
|1.9213
|0.0000
|-40.00
|13176.00
|4167
|2007.03.05 11:56
|sell
|1382
|0.10
|1.9212
|1.9252
|0.0000
|4168
|2007.03.05 15:53
|s/l
|1382
|0.10
|1.9252
|1.9252
|0.0000
|-40.00
|13136.00
|4169
|2007.03.06 10:00
|buy stop
|1383
|0.10
|1.9304
|1.9264
|0.0000
|4170
|2007.03.06 10:00
|sell stop
|1384
|0.10
|1.9259
|1.9299
|0.0000
|4171
|2007.03.06 10:11
|sell
|1384
|0.10
|1.9259
|1.9299
|0.0000
|4172
|2007.03.06 19:00
|expiration
|1383
|0.10
|1.9304
|1.9264
|0.0000
|4173
|2007.03.06 19:01
|close
|1384
|0.10
|1.9271
|1.9299
|0.0000
|-12.00
|13124.00
|4174
|2007.03.07 10:00
|buy stop
|1385
|0.10
|1.9308
|1.9273
|0.0000
|4175
|2007.03.07 10:00
|sell stop
|1386
|0.10
|1.9273
|1.9308
|0.0000
|4176
|2007.03.07 10:00
|sell
|1386
|0.10
|1.9273
|1.9308
|0.0000
|4177
|2007.03.07 11:10
|s/l
|1386
|0.10
|1.9308
|1.9308
|0.0000
|-35.00
|13089.00
|4178
|2007.03.07 11:10
|buy
|1385
|0.10
|1.9308
|1.9273
|0.0000
|4179
|2007.03.07 19:01
|close
|1385
|0.10
|1.9307
|1.9273
|0.0000
|-1.00
|13088.00
|4180
|2007.03.08 10:00
|buy stop
|1387
|0.10
|1.9343
|1.9312
|0.0000
|4181
|2007.03.08 10:00
|sell stop
|1388
|0.10
|1.9312
|1.9343
|0.0000
|4182
|2007.03.08 10:24
|buy
|1387
|0.10
|1.9343
|1.9312
|0.0000
|4183
|2007.03.08 13:06
|s/l
|1387
|0.10
|1.9312
|1.9312
|0.0000
|-31.00
|13057.00
|4184
|2007.03.08 13:06
|sell
|1388
|0.10
|1.9312
|1.9343
|0.0000
|4185
|2007.03.08 19:01
|close
|1388
|0.10
|1.9288
|1.9343
|0.0000
|24.00
|13081.00
|4186
|2007.03.09 10:00
|buy stop
|1389
|0.10
|1.9301
|1.9269
|0.0000
|4187
|2007.03.09 10:00
|sell stop
|1390
|0.10
|1.9269
|1.9301
|0.0000
|4188
|2007.03.09 10:30
|sell
|1390
|0.10
|1.9269
|1.9301
|0.0000
|4189
|2007.03.09 10:58
|s/l
|1390
|0.10
|1.9301
|1.9301
|0.0000
|-32.00
|13049.00
|4190
|2007.03.09 10:58
|buy
|1389
|0.10
|1.9301
|1.9269
|0.0000
|4191
|2007.03.09 19:01
|close
|1389
|0.10
|1.9322
|1.9269
|0.0000
|21.00
|13070.00
|4192
|2007.03.12 10:00
|buy stop
|1391
|0.10
|1.9397
|1.9362
|0.0000
|4193
|2007.03.12 10:00
|sell stop
|1392
|0.10
|1.9362
|1.9397
|0.0000
|4194
|2007.03.12 10:02
|buy
|1391
|0.10
|1.9397
|1.9362
|0.0000
|4195
|2007.03.12 13:22
|s/l
|1391
|0.10
|1.9362
|1.9362
|0.0000
|-35.00
|13035.00
|4196
|2007.03.12 13:22
|sell
|1392
|0.10
|1.9362
|1.9397
|0.0000
|4197
|2007.03.12 13:29
|modify
|1392
|0.10
|1.9362
|1.9362
|0.0000
|4198
|2007.03.12 19:01
|close
|1392
|0.10
|1.9323
|1.9362
|0.0000
|39.00
|13074.00
|4199
|2007.03.13 10:01
|buy stop
|1393
|0.10
|1.9308
|1.9269
|0.0000
|4200
|2007.03.13 10:01
|sell stop
|1394
|0.10
|1.9269
|1.9308
|0.0000
|4201
|2007.03.13 10:29
|buy
|1393
|0.10
|1.9308
|1.9269
|0.0000
|4202
|2007.03.13 14:11
|modify
|1393
|0.10
|1.9308
|1.9308
|0.0000
|4203
|2007.03.13 17:02
|s/l
|1393
|0.10
|1.9308
|1.9308
|0.0000
|0.00
|13074.00
|4204
|2007.03.13 19:01
|delete
|1394
|0.10
|1.9269
|1.9308
|0.0000
|4205
|2007.03.14 10:00
|buy stop
|1395
|0.10
|1.9258
|1.9218
|0.0000
|4206
|2007.03.14 10:00
|sell stop
|1396
|0.10
|1.9212
|1.9252
|0.0000
|4207
|2007.03.14 14:36
|buy
|1395
|0.10
|1.9258
|1.9218
|0.0000
|4208
|2007.03.14 15:23
|modify
|1395
|0.10
|1.9258
|1.9258
|0.0000
|4209
|2007.03.14 19:00
|expiration
|1396
|0.10
|1.9212
|1.9252
|0.0000
|4210
|2007.03.14 19:01
|close
|1395
|0.10
|1.9340
|1.9258
|0.0000
|82.00
|13156.00
|4211
|2007.03.15 10:00
|buy stop
|1397
|0.10
|1.9352
|1.9312
|0.0000
|4212
|2007.03.15 10:00
|sell stop
|1398
|0.10
|1.9301
|1.9341
|0.0000
|4213
|2007.03.15 11:38
|buy
|1397
|0.10
|1.9352
|1.9312
|0.0000
|4214
|2007.03.15 19:00
|expiration
|1398
|0.10
|1.9301
|1.9341
|0.0000
|4215
|2007.03.15 19:01
|close
|1397
|0.10
|1.9361
|1.9312
|0.0000
|9.00
|13165.00
|4216
|2007.03.16 10:00
|buy stop
|1399
|0.10
|1.9445
|1.9405
|0.0000
|4217
|2007.03.16 10:00
|sell stop
|1400
|0.10
|1.9395
|1.9435
|0.0000
|4218
|2007.03.16 10:18
|buy
|1399
|0.10
|1.9445
|1.9405
|0.0000
|4219
|2007.03.16 11:44
|modify
|1399
|0.10
|1.9445
|1.9445
|0.0000
|4220
|2007.03.16 16:45
|s/l
|1399
|0.10
|1.9445
|1.9445
|0.0000
|0.00
|13165.00
|4221
|2007.03.16 19:02
|expiration
|1400
|0.10
|1.9395
|1.9435
|0.0000
|4222
|2007.03.19 10:03
|buy stop
|1401
|0.10
|1.9462
|1.9422
|0.0000
|4223
|2007.03.19 10:03
|sell stop
|1402
|0.10
|1.9417
|1.9457
|0.0000
|4224
|2007.03.19 11:19
|sell
|1402
|0.10
|1.9417
|1.9457
|0.0000
|4225
|2007.03.19 13:07
|s/l
|1402
|0.10
|1.9457
|1.9457
|0.0000
|-40.00
|13125.00
|4226
|2007.03.19 13:08
|buy
|1401
|0.10
|1.9462
|1.9422
|0.0000
|4227
|2007.03.19 18:24
|s/l
|1401
|0.10
|1.9422
|1.9422
|0.0000
|-40.00
|13085.00
|4228
|2007.03.20 10:00
|buy stop
|1403
|0.10
|1.9499
|1.9460
|0.0000
|4229
|2007.03.20 10:00
|sell stop
|1404
|0.10
|1.9460
|1.9499
|0.0000
|4230
|2007.03.20 10:16
|sell
|1404
|0.10
|1.9460
|1.9499
|0.0000
|4231
|2007.03.20 10:30
|s/l
|1404
|0.10
|1.9499
|1.9499
|0.0000
|-39.00
|13046.00
|4232
|2007.03.20 10:30
|buy
|1403
|0.10
|1.9499
|1.9460
|0.0000
|4233
|2007.03.20 10:51
|modify
|1403
|0.10
|1.9499
|1.9499
|0.0000
|4234
|2007.03.20 19:01
|close
|1403
|0.10
|1.9619
|1.9499
|0.0000
|120.00
|13166.00
|4235
|2007.03.21 10:00
|buy stop
|1405
|0.10
|1.9653
|1.9613
|0.0000
|4236
|2007.03.21 10:00
|sell stop
|1406
|0.10
|1.9613
|1.9653
|0.0000
|4237
|2007.03.21 10:29
|sell
|1406
|0.10
|1.9613
|1.9653
|0.0000
|4238
|2007.03.21 10:30
|modify
|1406
|0.10
|1.9613
|1.9613
|0.0000
|4239
|2007.03.21 11:06
|s/l
|1406
|0.10
|1.9613
|1.9613
|0.0000
|0.00
|13166.00
|4240
|2007.03.21 19:04
|expiration
|1405
|0.10
|1.9653
|1.9613
|0.0000
|4241
|2007.03.22 10:00
|buy stop
|1407
|0.10
|1.9688
|1.9657
|0.0000
|4242
|2007.03.22 10:00
|sell stop
|1408
|0.10
|1.9657
|1.9688
|0.0000
|4243
|2007.03.22 10:30
|buy
|1407
|0.10
|1.9688
|1.9657
|0.0000
|4244
|2007.03.22 17:31
|s/l
|1407
|0.10
|1.9657
|1.9657
|0.0000
|-31.00
|13135.00
|4245
|2007.03.22 17:31
|sell
|1408
|0.10
|1.9657
|1.9688
|0.0000
|4246
|2007.03.22 18:16
|modify
|1408
|0.10
|1.9657
|1.9657
|0.0000
|4247
|2007.03.22 19:01
|close
|1408
|0.10
|1.9634
|1.9657
|0.0000
|23.00
|13158.00
|4248
|2007.03.23 10:00
|buy stop
|1409
|0.10
|1.9695
|1.9655
|0.0000
|4249
|2007.03.23 10:00
|sell stop
|1410
|0.10
|1.9640
|1.9680
|0.0000
|4250
|2007.03.23 10:09
|sell
|1410
|0.10
|1.9640
|1.9680
|0.0000
|4251
|2007.03.23 15:41
|modify
|1410
|0.10
|1.9640
|1.9640
|0.0000
|4252
|2007.03.23 17:07
|s/l
|1410
|0.10
|1.9640
|1.9640
|0.0000
|0.00
|13158.00
|4253
|2007.03.23 19:00
|expiration
|1409
|0.10
|1.9695
|1.9655
|0.0000
|4254
|2007.03.26 10:00
|buy stop
|1411
|0.10
|1.9625
|1.9585
|0.0000
|4255
|2007.03.26 10:00
|sell stop
|1412
|0.10
|1.9577
|1.9617
|0.0000
|4256
|2007.03.26 13:08
|buy
|1411
|0.10
|1.9625
|1.9585
|0.0000
|4257
|2007.03.26 15:31
|modify
|1411
|0.10
|1.9625
|1.9625
|0.0000
|4258
|2007.03.26 19:00
|expiration
|1412
|0.10
|1.9577
|1.9617
|0.0000
|4259
|2007.03.26 19:02
|close
|1411
|0.10
|1.9697
|1.9625
|0.0000
|72.00
|13230.00
|4260
|2007.03.27 10:00
|buy stop
|1413
|0.10
|1.9699
|1.9662
|0.0000
|4261
|2007.03.27 10:00
|sell stop
|1414
|0.10
|1.9662
|1.9699
|0.0000
|4262
|2007.03.27 10:42
|sell
|1414
|0.10
|1.9662
|1.9699
|0.0000
|4263
|2007.03.27 11:30
|modify
|1414
|0.10
|1.9662
|1.9662
|0.0000
|4264
|2007.03.27 13:49
|s/l
|1414
|0.10
|1.9662
|1.9662
|0.0000
|0.00
|13230.00
|4265
|2007.03.27 19:00
|expiration
|1413
|0.10
|1.9699
|1.9662
|0.0000
|4266
|2007.03.28 10:00
|buy stop
|1415
|0.10
|1.9653
|1.9621
|0.0000
|4267
|2007.03.28 10:00
|sell stop
|1416
|0.10
|1.9621
|1.9653
|0.0000
|4268
|2007.03.28 10:29
|sell
|1416
|0.10
|1.9621
|1.9653
|0.0000
|4269
|2007.03.28 12:46
|s/l
|1416
|0.10
|1.9653
|1.9653
|0.0000
|-32.00
|13198.00
|4270
|2007.03.28 12:46
|buy
|1415
|0.10
|1.9653
|1.9621
|0.0000
|4271
|2007.03.28 17:53
|s/l
|1415
|0.10
|1.9621
|1.9621
|0.0000
|-32.00
|13166.00
|4272
|2007.03.29 10:00
|buy stop
|1417
|0.10
|1.9661
|1.9624
|0.0000
|4273
|2007.03.29 10:00
|sell stop
|1418
|0.10
|1.9624
|1.9661
|0.0000
|4274
|2007.03.29 14:36
|sell
|1418
|0.10
|1.9624
|1.9661
|0.0000
|4275
|2007.03.29 19:00
|expiration
|1417
|0.10
|1.9661
|1.9624
|0.0000
|4276
|2007.03.29 19:01
|close
|1418
|0.10
|1.9626
|1.9661
|0.0000
|-2.00
|13164.00
|4277
|2007.03.30 10:00
|buy stop
|1419
|0.10
|1.9636
|1.9596
|0.0000
|4278
|2007.03.30 10:00
|sell stop
|1420
|0.10
|1.9544
|1.9584
|0.0000
|4279
|2007.03.30 17:13
|buy
|1419
|0.10
|1.9636
|1.9596
|0.0000
|4280
|2007.03.30 17:21
|modify
|1419
|0.10
|1.9636
|1.9636
|0.0000
|4281
|2007.03.30 19:00
|expiration
|1420
|0.10
|1.9544
|1.9584
|0.0000
|4282
|2007.03.30 19:01
|close
|1419
|0.10
|1.9685
|1.9636
|0.0000
|49.00
|13213.00
|4283
|2007.04.02 10:00
|buy stop
|1421
|0.10
|1.9745
|1.9705
|0.0000
|4284
|2007.04.02 10:00
|sell stop
|1422
|0.10
|1.9696
|1.9736
|0.0000
|4285
|2007.04.02 13:18
|buy
|1421
|0.10
|1.9745
|1.9705
|0.0000
|4286
|2007.04.02 14:24
|modify
|1421
|0.10
|1.9745
|1.9745
|0.0000
|4287
|2007.04.02 19:00
|expiration
|1422
|0.10
|1.9696
|1.9736
|0.0000
|4288
|2007.04.02 19:02
|close
|1421
|0.10
|1.9788
|1.9745
|0.0000
|43.00
|13256.00
|4289
|2007.04.03 10:00
|buy stop
|1423
|0.10
|1.9829
|1.9789
|0.0000
|4290
|2007.04.03 10:00
|sell stop
|1424
|0.10
|1.9776
|1.9816
|0.0000
|4291
|2007.04.03 11:06
|sell
|1424
|0.10
|1.9776
|1.9816
|0.0000
|4292
|2007.04.03 19:00
|expiration
|1423
|0.10
|1.9829
|1.9789
|0.0000
|4293
|2007.04.03 19:01
|close
|1424
|0.10
|1.9760
|1.9816
|0.0000
|16.00
|13272.00
|4294
|2007.04.04 10:00
|buy stop
|1425
|0.10
|1.9772
|1.9732
|0.0000
|4295
|2007.04.04 10:00
|sell stop
|1426
|0.10
|1.9732
|1.9772
|0.0000
|4296
|2007.04.04 10:16
|buy
|1425
|0.10
|1.9772
|1.9732
|0.0000
|4297
|2007.04.04 13:00
|s/l
|1425
|0.10
|1.9732
|1.9732
|0.0000
|-40.00
|13232.00
|4298
|2007.04.04 13:00
|sell
|1426
|0.10
|1.9732
|1.9772
|0.0000
|4299
|2007.04.04 16:59
|s/l
|1426
|0.10
|1.9772
|1.9772
|0.0000
|-40.00
|13192.00
|4300
|2007.04.05 10:02
|buy stop
|1427
|0.10
|1.9774
|1.9747
|0.0000
|4301
|2007.04.05 10:02
|sell stop
|1428
|0.10
|1.9747
|1.9774
|0.0000
|4302
|2007.04.05 10:20
|sell
|1428
|0.10
|1.9747
|1.9774
|0.0000
|4303
|2007.04.05 12:58
|modify
|1428
|0.10
|1.9747
|1.9747
|0.0000
|4304
|2007.04.05 19:01
|close
|1428
|0.10
|1.9714
|1.9747
|0.0000
|33.00
|13225.00
|4305
|2007.04.05 19:01
|delete
|1427
|0.10
|1.9774
|1.9747
|0.0000
|4306
|2007.04.06 10:00
|buy stop
|1429
|0.10
|1.9719
|1.9694
|0.0000
|4307
|2007.04.06 10:00
|sell stop
|1430
|0.10
|1.9694
|1.9719
|0.0000
|4308
|2007.04.06 11:01
|buy
|1429
|0.10
|1.9719
|1.9694
|0.0000
|4309
|2007.04.06 14:10
|s/l
|1429
|0.10
|1.9694
|1.9694
|0.0000
|-25.00
|13200.00
|4310
|2007.04.06 14:10
|sell
|1430
|0.10
|1.9694
|1.9719
|0.0000
|4311
|2007.04.06 14:32
|modify
|1430
|0.10
|1.9694
|1.9694
|0.0000
|4312
|2007.04.06 19:03
|close
|1430
|0.10
|1.9648
|1.9694
|0.0000
|46.00
|13246.00
|4313
|2007.04.09 10:01
|buy stop
|1431
|0.10
|1.9652
|1.9627
|0.0000
|4314
|2007.04.09 10:01
|sell stop
|1432
|0.10
|1.9627
|1.9652
|0.0000
|4315
|2007.04.09 13:28
|sell
|1432
|0.10
|1.9627
|1.9652
|0.0000
|4316
|2007.04.09 19:01
|close
|1432
|0.10
|1.9601
|1.9652
|0.0000
|26.00
|13272.00
|4317
|2007.04.09 19:01
|delete
|1431
|0.10
|1.9652
|1.9627
|0.0000
|4318
|2007.04.10 10:00
|buy stop
|1433
|0.10
|1.9711
|1.9671
|0.0000
|4319
|2007.04.10 10:00
|sell stop
|1434
|0.10
|1.9668
|1.9708
|0.0000
|4320
|2007.04.10 10:36
|buy
|1433
|0.10
|1.9711
|1.9671
|0.0000
|4321
|2007.04.10 14:20
|modify
|1433
|0.10
|1.9711
|1.9711
|0.0000
|4322
|2007.04.10 17:55
|s/l
|1433
|0.10
|1.9711
|1.9711
|0.0000
|0.00
|13272.00
|4323
|2007.04.10 19:00
|expiration
|1434
|0.10
|1.9668
|1.9708
|0.0000
|4324
|2007.04.11 10:00
|buy stop
|1435
|0.10
|1.9820
|1.9780
|0.0000
|4325
|2007.04.11 10:00
|sell stop
|1436
|0.10
|1.9773
|1.9813
|0.0000
|4326
|2007.04.11 10:02
|sell
|1436
|0.10
|1.9773
|1.9813
|0.0000
|4327
|2007.04.11 19:00
|expiration
|1435
|0.10
|1.9820
|1.9780
|0.0000
|4328
|2007.04.11 19:01
|close
|1436
|0.10
|1.9770
|1.9813
|0.0000
|3.00
|13275.00
|4329
|2007.04.12 10:01
|buy stop
|1437
|0.10
|1.9788
|1.9755
|0.0000
|4330
|2007.04.12 10:01
|sell stop
|1438
|0.10
|1.9755
|1.9788
|0.0000
|4331
|2007.04.12 10:30
|sell
|1438
|0.10
|1.9755
|1.9788
|0.0000
|4332
|2007.04.12 15:35
|s/l
|1438
|0.10
|1.9788
|1.9788
|0.0000
|-33.00
|13242.00
|4333
|2007.04.12 15:35
|buy
|1437
|0.10
|1.9788
|1.9755
|0.0000
|4334
|2007.04.12 19:01
|close
|1437
|0.10
|1.9770
|1.9755
|0.0000
|-18.00
|13224.00
|4335
|2007.04.13 10:00
|buy stop
|1439
|0.10
|1.9867
|1.9836
|0.0000
|4336
|2007.04.13 10:00
|sell stop
|1440
|0.10
|1.9836
|1.9867
|0.0000
|4337
|2007.04.13 10:29
|buy
|1439
|0.10
|1.9867
|1.9836
|0.0000
|4338
|2007.04.13 16:39
|s/l
|1439
|0.10
|1.9836
|1.9836
|0.0000
|-31.00
|13193.00
|4339
|2007.04.13 16:39
|sell
|1440
|0.10
|1.9836
|1.9867
|0.0000
|4340
|2007.04.13 17:18
|modify
|1440
|0.10
|1.9836
|1.9836
|0.0000
|4341
|2007.04.13 18:56
|s/l
|1440
|0.10
|1.9836
|1.9836
|0.0000
|0.00
|13193.00
|4342
|2007.04.16 10:00
|buy stop
|1441
|0.10
|1.9887
|1.9857
|0.0000
|4343
|2007.04.16 10:00
|sell stop
|1442
|0.10
|1.9857
|1.9887
|0.0000
|4344
|2007.04.16 10:29
|buy
|1441
|0.10
|1.9887
|1.9857
|0.0000
|4345
|2007.04.16 11:25
|modify
|1441
|0.10
|1.9887
|1.9887
|0.0000
|4346
|2007.04.16 16:15
|s/l
|1441
|0.10
|1.9887
|1.9887
|0.0000
|0.00
|13193.00
|4347
|2007.04.16 19:00
|expiration
|1442
|0.10
|1.9857
|1.9887
|0.0000
|4348
|2007.04.17 10:00
|sell stop
|1443
|0.10
|1.9898
|1.9929
|0.0000
|4349
|2007.04.17 19:00
|expiration
|1443
|0.10
|1.9898
|1.9929
|0.0000
|4350
|2007.04.18 10:00
|buy stop
|1444
|0.10
|2.0096
|2.0068
|0.0000
|4351
|2007.04.18 10:00
|sell stop
|1445
|0.10
|2.0068
|2.0096
|0.0000
|4352
|2007.04.18 10:10
|buy
|1444
|0.10
|2.0096
|2.0068
|0.0000
|4353
|2007.04.18 13:53
|s/l
|1444
|0.10
|2.0068
|2.0068
|0.0000
|-28.00
|13165.00
|4354
|2007.04.18 13:53
|sell
|1445
|0.10
|2.0068
|2.0096
|0.0000
|4355
|2007.04.18 14:17
|modify
|1445
|0.10
|2.0068
|2.0068
|0.0000
|4356
|2007.04.18 15:23
|s/l
|1445
|0.10
|2.0068
|2.0068
|0.0000
|0.00
|13165.00
|4357
|2007.04.19 10:00
|buy stop
|1446
|0.10
|2.0053
|2.0013
|0.0000
|4358
|2007.04.19 10:00
|sell stop
|1447
|0.10
|1.9998
|2.0038
|0.0000
|4359
|2007.04.19 12:50
|sell
|1447
|0.10
|1.9998
|2.0038
|0.0000
|4360
|2007.04.19 14:38
|s/l
|1447
|0.10
|2.0038
|2.0038
|0.0000
|-40.00
|13125.00
|4361
|2007.04.19 19:00
|expiration
|1446
|0.10
|2.0053
|2.0013
|0.0000
|4362
|2007.04.20 10:00
|buy stop
|1448
|0.10
|2.0061
|2.0027
|0.0000
|4363
|2007.04.20 10:00
|sell stop
|1449
|0.10
|2.0027
|2.0061
|0.0000
|4364
|2007.04.20 10:30
|sell
|1449
|0.10
|2.0027
|2.0061
|0.0000
|4365
|2007.04.20 19:00
|expiration
|1448
|0.10
|2.0061
|2.0027
|0.0000
|4366
|2007.04.20 19:01
|close
|1449
|0.10
|2.0036
|2.0061
|0.0000
|-9.00
|13116.00
|4367
|2007.04.23 10:00
|buy stop
|1450
|0.10
|2.0024
|1.9984
|0.0000
|4368
|2007.04.23 10:00
|sell stop
|1451
|0.10
|1.9974
|2.0014
|0.0000
|4369
|2007.04.23 17:33
|buy
|1450
|0.10
|2.0024
|1.9984
|0.0000
|4370
|2007.04.23 19:01
|expiration
|1451
|0.10
|1.9974
|2.0014
|0.0000
|4371
|2007.04.23 19:01
|close
|1450
|0.10
|2.0017
|1.9984
|0.0000
|-7.00
|13109.00
|4372
|2007.04.24 10:00
|buy stop
|1452
|0.10
|1.9986
|1.9953
|0.0000
|4373
|2007.04.24 10:00
|sell stop
|1453
|0.10
|1.9953
|1.9986
|0.0000
|4374
|2007.04.24 11:48
|buy
|1452
|0.10
|1.9986
|1.9953
|0.0000
|4375
|2007.04.24 16:00
|modify
|1452
|0.10
|1.9986
|1.9986
|0.0000
|4376
|2007.04.24 19:00
|expiration
|1453
|0.10
|1.9953
|1.9986
|0.0000
|4377
|2007.04.24 19:01
|close
|1452
|0.10
|2.0008
|1.9986
|0.0000
|22.00
|13131.00
|4378
|2007.04.25 10:00
|buy stop
|1454
|0.10
|2.0052
|2.0020
|0.0000
|4379
|2007.04.25 10:00
|sell stop
|1455
|0.10
|2.0020
|2.0052
|0.0000
|4380
|2007.04.25 10:19
|buy
|1454
|0.10
|2.0052
|2.0020
|0.0000
|4381
|2007.04.25 14:40
|s/l
|1454
|0.10
|2.0020
|2.0020
|0.0000
|-32.00
|13099.00
|4382
|2007.04.25 14:40
|sell
|1455
|0.10
|2.0020
|2.0052
|0.0000
|4383
|2007.04.25 16:17
|s/l
|1455
|0.10
|2.0052
|2.0052
|0.0000
|-32.00
|13067.00
|4384
|2007.04.26 10:00
|buy stop
|1456
|0.10
|2.0064
|2.0024
|0.0000
|4385
|2007.04.26 10:00
|sell stop
|1457
|0.10
|2.0021
|2.0061
|0.0000
|4386
|2007.04.26 11:01
|sell
|1457
|0.10
|2.0021
|2.0061
|0.0000
|4387
|2007.04.26 11:59
|modify
|1457
|0.10
|2.0021
|2.0021
|0.0000
|4388
|2007.04.26 19:00
|expiration
|1456
|0.10
|2.0064
|2.0024
|0.0000
|4389
|2007.04.26 19:01
|close
|1457
|0.10
|1.9908
|2.0021
|0.0000
|113.00
|13180.00
|4390
|2007.04.27 10:00
|buy stop
|1458
|0.10
|1.9909
|1.9869
|0.0000
|4391
|2007.04.27 10:00
|sell stop
|1459
|0.10
|1.9862
|1.9902
|0.0000
|4392
|2007.04.27 10:00
|buy
|1458
|0.10
|1.9909
|1.9869
|0.0000
|4393
|2007.04.27 12:02
|modify
|1458
|0.10
|1.9909
|1.9909
|0.0000
|4394
|2007.04.27 19:01
|expiration
|1459
|0.10
|1.9862
|1.9902
|0.0000
|4395
|2007.04.27 19:01
|close
|1458
|0.10
|1.9955
|1.9909
|0.0000
|46.00
|13226.00
|4396
|2007.04.30 10:00
|buy stop
|1460
|0.10
|1.9961
|1.9921
|0.0000
|4397
|2007.04.30 10:00
|sell stop
|1461
|0.10
|1.9915
|1.9955
|0.0000
|4398
|2007.04.30 10:04
|sell
|1461
|0.10
|1.9915
|1.9955
|0.0000
|4399
|2007.04.30 14:47
|s/l
|1461
|0.10
|1.9955
|1.9955
|0.0000
|-40.00
|13186.00
|4400
|2007.04.30 14:50
|buy
|1460
|0.10
|1.9961
|1.9921
|0.0000
|4401
|2007.04.30 17:00
|modify
|1460
|0.10
|1.9961
|1.9961
|0.0000
|4402
|2007.04.30 19:01
|close
|1460
|0.10
|2.0006
|1.9961
|0.0000
|45.00
|13231.00
|4403
|2007.05.01 10:00
|buy stop
|1462
|0.10
|2.0041
|2.0001
|0.0000
|4404
|2007.05.01 10:00
|sell stop
|1463
|0.10
|1.9984
|2.0024
|0.0000
|4405
|2007.05.01 12:35
|buy
|1462
|0.10
|2.0041
|2.0001
|0.0000
|4406
|2007.05.01 16:27
|s/l
|1462
|0.10
|2.0001
|2.0001
|0.0000
|-40.00
|13191.00
|4407
|2007.05.01 16:46
|sell
|1463
|0.10
|1.9984
|2.0024
|0.0000
|4408
|2007.05.01 19:01
|close
|1463
|0.10
|1.9988
|2.0024
|0.0000
|-4.00
|13187.00
|4409
|2007.05.02 10:00
|buy stop
|1464
|0.10
|1.9947
|1.9907
|0.0000
|4410
|2007.05.02 10:00
|sell stop
|1465
|0.10
|1.9907
|1.9947
|0.0000
|4411
|2007.05.02 10:07
|buy
|1464
|0.10
|1.9947
|1.9907
|0.0000
|4412
|2007.05.02 12:53
|s/l
|1464
|0.10
|1.9907
|1.9907
|0.0000
|-40.00
|13147.00
|4413
|2007.05.02 12:53
|sell
|1465
|0.10
|1.9907
|1.9947
|0.0000
|4414
|2007.05.02 19:01
|close
|1465
|0.10
|1.9915
|1.9947
|0.0000
|-8.00
|13139.00
|4415
|2007.05.03 10:00
|buy stop
|1466
|0.10
|1.9933
|1.9904
|0.0000
|4416
|2007.05.03 10:00
|sell stop
|1467
|0.10
|1.9904
|1.9933
|0.0000
|4417
|2007.05.03 10:05
|buy
|1466
|0.10
|1.9933
|1.9904
|0.0000
|4418
|2007.05.03 14:55
|s/l
|1466
|0.10
|1.9904
|1.9904
|0.0000
|-29.00
|13110.00
|4419
|2007.05.03 14:55
|sell
|1467
|0.10
|1.9904
|1.9933
|0.0000
|4420
|2007.05.03 16:24
|modify
|1467
|0.10
|1.9904
|1.9904
|0.0000
|4421
|2007.05.03 19:01
|close
|1467
|0.10
|1.9882
|1.9904
|0.0000
|22.00
|13132.00
|4422
|2007.05.04 10:00
|buy stop
|1468
|0.10
|1.9892
|1.9852
|0.0000
|4423
|2007.05.04 10:00
|sell stop
|1469
|0.10
|1.9838
|1.9878
|0.0000
|4424
|2007.05.04 14:30
|buy
|1468
|0.10
|1.9892
|1.9852
|0.0000
|4425
|2007.05.04 18:40
|modify
|1468
|0.10
|1.9892
|1.9892
|0.0000
|4426
|2007.05.04 19:00
|expiration
|1469
|0.10
|1.9838
|1.9878
|0.0000
|4427
|2007.05.04 19:01
|close
|1468
|0.10
|1.9922
|1.9892
|0.0000
|30.00
|13162.00
|4428
|2007.05.07 10:00
|buy stop
|1470
|0.10
|1.9977
|1.9950
|0.0000
|4429
|2007.05.07 10:00
|sell stop
|1471
|0.10
|1.9950
|1.9977
|0.0000
|4430
|2007.05.07 17:22
|sell
|1471
|0.10
|1.9950
|1.9977
|0.0000
|4431
|2007.05.07 19:00
|expiration
|1470
|0.10
|1.9977
|1.9950
|0.0000
|4432
|2007.05.07 19:01
|close
|1471
|0.10
|1.9947
|1.9977
|0.0000
|3.00
|13165.00
|4433
|2007.05.08 10:00
|buy stop
|1472
|0.10
|1.9954
|1.9918
|0.0000
|4434
|2007.05.08 10:00
|sell stop
|1473
|0.10
|1.9918
|1.9954
|0.0000
|4435
|2007.05.08 10:16
|sell
|1473
|0.10
|1.9918
|1.9954
|0.0000
|4436
|2007.05.08 19:00
|expiration
|1472
|0.10
|1.9954
|1.9918
|0.0000
|4437
|2007.05.08 19:01
|close
|1473
|0.10
|1.9899
|1.9954
|0.0000
|19.00
|13184.00
|4438
|2007.05.09 10:00
|buy stop
|1474
|0.10
|1.9907
|1.9878
|0.0000
|4439
|2007.05.09 10:00
|sell stop
|1475
|0.10
|1.9878
|1.9907
|0.0000
|4440
|2007.05.09 11:14
|buy
|1474
|0.10
|1.9907
|1.9878
|0.0000
|4441
|2007.05.09 14:54
|modify
|1474
|0.10
|1.9907
|1.9907
|0.0000
|4442
|2007.05.09 19:00
|expiration
|1475
|0.10
|1.9878
|1.9907
|0.0000
|4443
|2007.05.09 19:01
|close
|1474
|0.10
|1.9969
|1.9907
|0.0000
|62.00
|13246.00
|4444
|2007.05.10 10:00
|buy stop
|1476
|0.10
|1.9964
|1.9925
|0.0000
|4445
|2007.05.10 10:00
|sell stop
|1477
|0.10
|1.9925
|1.9964
|0.0000
|4446
|2007.05.10 10:14
|sell
|1477
|0.10
|1.9925
|1.9964
|0.0000
|4447
|2007.05.10 11:17
|modify
|1477
|0.10
|1.9925
|1.9925
|0.0000
|4448
|2007.05.10 19:00
|expiration
|1476
|0.10
|1.9964
|1.9925
|0.0000
|4449
|2007.05.10 19:01
|close
|1477
|0.10
|1.9795
|1.9925
|0.0000
|130.00
|13376.00
|4450
|2007.05.11 10:00
|buy stop
|1478
|0.10
|1.9789
|1.9757
|0.0000
|4451
|2007.05.11 10:00
|sell stop
|1479
|0.10
|1.9757
|1.9789
|0.0000
|4452
|2007.05.11 10:27
|buy
|1478
|0.10
|1.9789
|1.9757
|0.0000
|4453
|2007.05.11 16:30
|modify
|1478
|0.10
|1.9789
|1.9789
|0.0000
|4454
|2007.05.11 19:00
|expiration
|1479
|0.10
|1.9757
|1.9789
|0.0000
|4455
|2007.05.11 19:01
|close
|1478
|0.10
|1.9815
|1.9789
|0.0000
|26.00
|13402.00
|4456
|2007.05.14 10:00
|buy stop
|1480
|0.10
|1.9842
|1.9814
|0.0000
|4457
|2007.05.14 10:00
|sell stop
|1481
|0.10
|1.9814
|1.9842
|0.0000
|4458
|2007.05.14 10:30
|sell
|1481
|0.10
|1.9814
|1.9842
|0.0000
|4459
|2007.05.14 19:00
|expiration
|1480
|0.10
|1.9842
|1.9814
|0.0000
|4460
|2007.05.14 19:01
|close
|1481
|0.10
|1.9801
|1.9842
|0.0000
|13.00
|13415.00
|4461
|2007.05.15 10:00
|buy stop
|1482
|0.10
|1.9824
|1.9784
|0.0000
|4462
|2007.05.15 10:00
|sell stop
|1483
|0.10
|1.9784
|1.9824
|0.0000
|4463
|2007.05.15 10:30
|sell
|1483
|0.10
|1.9784
|1.9824
|0.0000
|4464
|2007.05.15 16:32
|s/l
|1483
|0.10
|1.9824
|1.9824
|0.0000
|-40.00
|13375.00
|4465
|2007.05.15 16:32
|buy
|1482
|0.10
|1.9824
|1.9784
|0.0000
|4466
|2007.05.15 17:41
|modify
|1482
|0.10
|1.9824
|1.9824
|0.0000
|4467
|2007.05.15 19:01
|close
|1482
|0.10
|1.9861
|1.9824
|0.0000
|37.00
|13412.00
|4468
|2007.05.16 10:00
|buy stop
|1484
|0.10
|1.9875
|1.9846
|0.0000
|4469
|2007.05.16 10:00
|sell stop
|1485
|0.10
|1.9846
|1.9875
|0.0000
|4470
|2007.05.16 11:14
|sell
|1485
|0.10
|1.9846
|1.9875
|0.0000
|4471
|2007.05.16 17:10
|modify
|1485
|0.10
|1.9846
|1.9846
|0.0000
|4472
|2007.05.16 19:00
|expiration
|1484
|0.10
|1.9875
|1.9846
|0.0000
|4473
|2007.05.16 19:01
|close
|1485
|0.10
|1.9777
|1.9846
|0.0000
|69.00
|13481.00
|4474
|2007.05.17 10:00
|buy stop
|1486
|0.10
|1.9783
|1.9756
|0.0000
|4475
|2007.05.17 10:00
|sell stop
|1487
|0.10
|1.9756
|1.9783
|0.0000
|4476
|2007.05.17 11:06
|buy
|1486
|0.10
|1.9783
|1.9756
|0.0000
|4477
|2007.05.17 13:16
|s/l
|1486
|0.10
|1.9756
|1.9756
|0.0000
|-27.00
|13454.00
|4478
|2007.05.17 13:16
|sell
|1487
|0.10
|1.9756
|1.9783
|0.0000
|4479
|2007.05.17 19:01
|close
|1487
|0.10
|1.9749
|1.9783
|0.0000
|7.00
|13461.00
|4480
|2007.05.18 10:00
|buy stop
|1488
|0.10
|1.9776
|1.9746
|0.0000
|4481
|2007.05.18 10:00
|sell stop
|1489
|0.10
|1.9746
|1.9776
|0.0000
|4482
|2007.05.18 10:12
|buy
|1488
|0.10
|1.9776
|1.9746
|0.0000
|4483
|2007.05.18 10:30
|s/l
|1488
|0.10
|1.9746
|1.9746
|0.0000
|-30.00
|13431.00
|4484
|2007.05.18 10:30
|sell
|1489
|0.10
|1.9746
|1.9776
|0.0000
|4485
|2007.05.18 12:56
|modify
|1489
|0.10
|1.9746
|1.9746
|0.0000
|4486
|2007.05.18 17:01
|s/l
|1489
|0.10
|1.9746
|1.9746
|0.0000
|0.00
|13431.00
|4487
|2007.05.21 10:00
|buy stop
|1490
|0.10
|1.9739
|1.9709
|0.0000
|4488
|2007.05.21 10:00
|sell stop
|1491
|0.10
|1.9709
|1.9739
|0.0000
|4489
|2007.05.21 10:41
|buy
|1490
|0.10
|1.9739
|1.9709
|0.0000
|4490
|2007.05.21 11:22
|s/l
|1490
|0.10
|1.9709
|1.9709
|0.0000
|-30.00
|13401.00
|4491
|2007.05.21 11:22
|sell
|1491
|0.10
|1.9709
|1.9739
|0.0000
|4492
|2007.05.21 19:01
|close
|1491
|0.10
|1.9701
|1.9739
|0.0000
|8.00
|13409.00
|4493
|2007.05.22 10:00
|buy stop
|1492
|0.10
|1.9735
|1.9708
|0.0000
|4494
|2007.05.22 10:00
|sell stop
|1493
|0.10
|1.9708
|1.9735
|0.0000
|4495
|2007.05.22 11:31
|sell
|1493
|0.10
|1.9708
|1.9735
|0.0000
|4496
|2007.05.22 14:12
|s/l
|1493
|0.10
|1.9735
|1.9735
|0.0000
|-27.00
|13382.00
|4497
|2007.05.22 14:12
|buy
|1492
|0.10
|1.9735
|1.9708
|0.0000
|4498
|2007.05.22 19:02
|close
|1492
|0.10
|1.9749
|1.9708
|0.0000
|14.00
|13396.00
|4499
|2007.05.23 10:00
|buy stop
|1494
|0.10
|1.9760
|1.9720
|0.0000
|4500
|2007.05.23 10:00
|sell stop
|1495
|0.10
|1.9720
|1.9760
|0.0000
|4501
|2007.05.23 10:23
|sell
|1495
|0.10
|1.9720
|1.9760
|0.0000
|4502
|2007.05.23 10:51
|s/l
|1495
|0.10
|1.9760
|1.9760
|0.0000
|-40.00
|13356.00
|4503
|2007.05.23 10:51
|buy
|1494
|0.10
|1.9760
|1.9720
|0.0000
|4504
|2007.05.23 12:37
|modify
|1494
|0.10
|1.9760
|1.9760
|0.0000
|4505
|2007.05.23 19:01
|close
|1494
|0.10
|1.9871
|1.9760
|0.0000
|111.00
|13467.00
|4506
|2007.05.24 10:00
|buy stop
|1496
|0.10
|1.9887
|1.9847
|0.0000
|4507
|2007.05.24 10:00
|sell stop
|1497
|0.10
|1.9842
|1.9882
|0.0000
|4508
|2007.05.24 10:05
|sell
|1497
|0.10
|1.9842
|1.9882
|0.0000
|4509
|2007.05.24 15:20
|s/l
|1497
|0.10
|1.9882
|1.9882
|0.0000
|-40.00
|13427.00
|4510
|2007.05.24 15:20
|buy
|1496
|0.10
|1.9887
|1.9847
|0.0000
|4511
|2007.05.24 16:06
|s/l
|1496
|0.10
|1.9847
|1.9847
|0.0000
|-40.00
|13387.00
|4512
|2007.05.25 10:00
|buy stop
|1498
|0.10
|1.9884
|1.9844
|0.0000
|4513
|2007.05.25 10:00
|sell stop
|1499
|0.10
|1.9842
|1.9882
|0.0000
|4514
|2007.05.25 13:56
|sell
|1499
|0.10
|1.9842
|1.9882
|0.0000
|4515
|2007.05.25 19:00
|expiration
|1498
|0.10
|1.9884
|1.9844
|0.0000
|4516
|2007.05.25 19:01
|close
|1499
|0.10
|1.9847
|1.9882
|0.0000
|-5.00
|13382.00
|4517
|2007.05.28 10:00
|buy stop
|1500
|0.10
|1.9850
|1.9825
|0.0000
|4518
|2007.05.28 10:00
|sell stop
|1501
|0.10
|1.9825
|1.9850
|0.0000
|4519
|2007.05.28 12:13
|sell
|1501
|0.10
|1.9825
|1.9850
|0.0000
|4520
|2007.05.28 19:01
|expiration
|1500
|0.10
|1.9850
|1.9825
|0.0000
|4521
|2007.05.28 19:01
|close
|1501
|0.10
|1.9836
|1.9850
|0.0000
|-11.00
|13371.00
|4522
|2007.05.29 10:00
|buy stop
|1502
|0.10
|1.9875
|1.9835
|0.0000
|4523
|2007.05.29 10:00
|sell stop
|1503
|0.10
|1.9828
|1.9868
|0.0000
|4524
|2007.05.29 10:12
|buy
|1502
|0.10
|1.9875
|1.9835
|0.0000
|4525
|2007.05.29 15:59
|s/l
|1502
|0.10
|1.9835
|1.9835
|0.0000
|-40.00
|13331.00
|4526
|2007.05.29 16:02
|sell
|1503
|0.10
|1.9828
|1.9868
|0.0000
|4527
|2007.05.29 19:01
|close
|1503
|0.10
|1.9816
|1.9868
|0.0000
|12.00
|13343.00
|4528
|2007.05.30 10:00
|buy stop
|1504
|0.10
|1.9788
|1.9757
|0.0000
|4529
|2007.05.30 10:00
|sell stop
|1505
|0.10
|1.9757
|1.9788
|0.0000
|4530
|2007.05.30 10:14
|buy
|1504
|0.10
|1.9788
|1.9757
|0.0000
|4531
|2007.05.30 11:58
|s/l
|1504
|0.10
|1.9757
|1.9757
|0.0000
|-31.00
|13312.00
|4532
|2007.05.30 11:58
|sell
|1505
|0.10
|1.9757
|1.9788
|0.0000
|4533
|2007.05.30 19:01
|close
|1505
|0.10
|1.9744
|1.9788
|0.0000
|13.00
|13325.00
|4534
|2007.05.31 10:00
|buy stop
|1506
|0.10
|1.9759
|1.9731
|0.0000
|4535
|2007.05.31 10:00
|sell stop
|1507
|0.10
|1.9731
|1.9759
|0.0000
|4536
|2007.05.31 10:26
|buy
|1506
|0.10
|1.9759
|1.9731
|0.0000
|4537
|2007.05.31 17:08
|modify
|1506
|0.10
|1.9759
|1.9759
|0.0000
|4538
|2007.05.31 19:00
|expiration
|1507
|0.10
|1.9731
|1.9759
|0.0000
|4539
|2007.05.31 19:01
|close
|1506
|0.10
|1.9790
|1.9759
|0.0000
|31.00
|13356.00
|4540
|2007.06.01 10:00
|buy stop
|1508
|0.10
|1.9804
|1.9765
|0.0000
|4541
|2007.06.01 10:00
|sell stop
|1509
|0.10
|1.9765
|1.9804
|0.0000
|4542
|2007.06.01 14:28
|buy
|1508
|0.10
|1.9804
|1.9765
|0.0000
|4543
|2007.06.01 19:00
|expiration
|1509
|0.10
|1.9765
|1.9804
|0.0000
|4544
|2007.06.01 19:01
|close
|1508
|0.10
|1.9819
|1.9765
|0.0000
|15.00
|13371.00
|4545
|2007.06.04 10:00
|buy stop
|1510
|0.10
|1.9850
|1.9821
|0.0000
|4546
|2007.06.04 10:00
|sell stop
|1511
|0.10
|1.9821
|1.9850
|0.0000
|4547
|2007.06.04 11:02
|buy
|1510
|0.10
|1.9850
|1.9821
|0.0000
|4548
|2007.06.04 14:21
|modify
|1510
|0.10
|1.9850
|1.9850
|0.0000
|4549
|2007.06.04 19:01
|expiration
|1511
|0.10
|1.9821
|1.9850
|0.0000
|4550
|2007.06.04 19:01
|close
|1510
|0.10
|1.9917
|1.9850
|0.0000
|67.00
|13438.00
|4551
|2007.06.05 10:00
|buy stop
|1512
|0.10
|1.9953
|1.9914
|0.0000
|4552
|2007.06.05 10:00
|sell stop
|1513
|0.10
|1.9914
|1.9953
|0.0000
|4553
|2007.06.05 14:07
|buy
|1512
|0.10
|1.9953
|1.9914
|0.0000
|4554
|2007.06.05 15:59
|s/l
|1512
|0.10
|1.9914
|1.9914
|0.0000
|-39.00
|13399.00
|4555
|2007.06.05 15:59
|sell
|1513
|0.10
|1.9914
|1.9953
|0.0000
|4556
|2007.06.05 19:01
|close
|1513
|0.10
|1.9942
|1.9953
|0.0000
|-28.00
|13371.00
|4557
|2007.06.06 10:00
|buy stop
|1514
|0.10
|1.9947
|1.9922
|0.0000
|4558
|2007.06.06 10:00
|sell stop
|1515
|0.10
|1.9922
|1.9947
|0.0000
|4559
|2007.06.06 10:25
|sell
|1515
|0.10
|1.9922
|1.9947
|0.0000
|4560
|2007.06.06 19:00
|expiration
|1514
|0.10
|1.9947
|1.9922
|0.0000
|4561
|2007.06.06 19:01
|close
|1515
|0.10
|1.9930
|1.9947
|0.0000
|-8.00
|13363.00
|4562
|2007.06.07 10:00
|buy stop
|1516
|0.10
|1.9938
|1.9910
|0.0000
|4563
|2007.06.07 10:00
|sell stop
|1517
|0.10
|1.9910
|1.9938
|0.0000
|4564
|2007.06.07 11:56
|sell
|1517
|0.10
|1.9910
|1.9938
|0.0000
|4565
|2007.06.07 13:03
|modify
|1517
|0.10
|1.9910
|1.9910
|0.0000
|4566
|2007.06.07 19:00
|expiration
|1516
|0.10
|1.9938
|1.9910
|0.0000
|4567
|2007.06.07 19:01
|close
|1517
|0.10
|1.9750
|1.9910
|0.0000
|160.00
|13523.00
|4568
|2007.06.08 10:00
|buy stop
|1518
|0.10
|1.9769
|1.9729
|0.0000
|4569
|2007.06.08 10:00
|sell stop
|1519
|0.10
|1.9676
|1.9716
|0.0000
|4570
|2007.06.08 10:05
|sell
|1519
|0.10
|1.9676
|1.9716
|0.0000
|4571
|2007.06.08 10:53
|s/l
|1519
|0.10
|1.9716
|1.9716
|0.0000
|-40.00
|13483.00
|4572
|2007.06.08 19:00
|expiration
|1518
|0.10
|1.9769
|1.9729
|0.0000
|4573
|2007.06.11 10:00
|buy stop
|1520
|0.10
|1.9679
|1.9649
|0.0000
|4574
|2007.06.11 10:00
|sell stop
|1521
|0.10
|1.9649
|1.9679
|0.0000
|4575
|2007.06.11 10:19
|buy
|1520
|0.10
|1.9679
|1.9649
|0.0000
|4576
|2007.06.11 19:01
|expiration
|1521
|0.10
|1.9649
|1.9679
|0.0000
|4577
|2007.06.11 19:01
|close
|1520
|0.10
|1.9689
|1.9649
|0.0000
|10.00
|13493.00
|4578
|2007.06.12 10:00
|buy stop
|1522
|0.10
|1.9749
|1.9720
|0.0000
|4579
|2007.06.12 10:00
|sell stop
|1523
|0.10
|1.9720
|1.9749
|0.0000
|4580
|2007.06.12 10:15
|sell
|1523
|0.10
|1.9720
|1.9749
|0.0000
|4581
|2007.06.12 14:22
|s/l
|1523
|0.10
|1.9749
|1.9749
|0.0000
|-29.00
|13464.00
|4582
|2007.06.12 14:22
|buy
|1522
|0.10
|1.9749
|1.9720
|0.0000
|4583
|2007.06.12 19:01
|close
|1522
|0.10
|1.9746
|1.9720
|0.0000
|-3.00
|13461.00
|4584
|2007.06.13 10:00
|buy stop
|1524
|0.10
|1.9746
|1.9706
|0.0000
|4585
|2007.06.13 10:00
|sell stop
|1525
|0.10
|1.9699
|1.9739
|0.0000
|4586
|2007.06.13 10:30
|sell
|1525
|0.10
|1.9699
|1.9739
|0.0000
|4587
|2007.06.13 16:47
|s/l
|1525
|0.10
|1.9739
|1.9739
|0.0000
|-40.00
|13421.00
|4588
|2007.06.13 19:00
|expiration
|1524
|0.10
|1.9746
|1.9706
|0.0000
|4589
|2007.06.14 10:00
|buy stop
|1526
|0.10
|1.9708
|1.9682
|0.0000
|4590
|2007.06.14 10:00
|sell stop
|1527
|0.10
|1.9682
|1.9708
|0.0000
|4591
|2007.06.14 10:29
|buy
|1526
|0.10
|1.9708
|1.9682
|0.0000
|4592
|2007.06.14 10:48
|s/l
|1526
|0.10
|1.9682
|1.9682
|0.0000
|-26.00
|13395.00
|4593
|2007.06.14 10:48
|sell
|1527
|0.10
|1.9682
|1.9708
|0.0000
|4594
|2007.06.14 11:12
|s/l
|1527
|0.10
|1.9708
|1.9708
|0.0000
|-26.00
|13369.00
|4595
|2007.06.15 10:00
|buy stop
|1528
|0.10
|1.9711
|1.9686
|0.0000
|4596
|2007.06.15 10:00
|sell stop
|1529
|0.10
|1.9686
|1.9711
|0.0000
|4597
|2007.06.15 12:21
|buy
|1528
|0.10
|1.9711
|1.9686
|0.0000
|4598
|2007.06.15 15:16
|modify
|1528
|0.10
|1.9711
|1.9711
|0.0000
|4599
|2007.06.15 19:01
|expiration
|1529
|0.10
|1.9686
|1.9711
|0.0000
|4600
|2007.06.15 19:01
|close
|1528
|0.10
|1.9772
|1.9711
|0.0000
|61.00
|13430.00
|4601
|2007.06.18 10:00
|buy stop
|1530
|0.10
|1.9848
|1.9818
|0.0000
|4602
|2007.06.18 10:00
|sell stop
|1531
|0.10
|1.9818
|1.9848
|0.0000
|4603
|2007.06.18 10:46
|sell
|1531
|0.10
|1.9818
|1.9848
|0.0000
|4604
|2007.06.18 19:00
|expiration
|1530
|0.10
|1.9848
|1.9818
|0.0000
|4605
|2007.06.18 19:01
|close
|1531
|0.10
|1.9834
|1.9848
|0.0000
|-16.00
|13414.00
|4606
|2007.06.19 10:00
|buy stop
|1532
|0.10
|1.9858
|1.9831
|0.0000
|4607
|2007.06.19 10:00
|sell stop
|1533
|0.10
|1.9831
|1.9858
|0.0000
|4608
|2007.06.19 10:45
|sell
|1533
|0.10
|1.9831
|1.9858
|0.0000
|4609
|2007.06.19 12:28
|s/l
|1533
|0.10
|1.9858
|1.9858
|0.0000
|-27.00
|13387.00
|4610
|2007.06.19 12:28
|buy
|1532
|0.10
|1.9858
|1.9831
|0.0000
|4611
|2007.06.19 19:01
|close
|1532
|0.10
|1.9886
|1.9831
|0.0000
|28.00
|13415.00
|4612
|2007.06.20 10:03
|buy stop
|1534
|0.10
|1.9902
|1.9868
|0.0000
|4613
|2007.06.20 10:03
|sell stop
|1535
|0.10
|1.9868
|1.9902
|0.0000
|4614
|2007.06.20 10:29
|buy
|1534
|0.10
|1.9902
|1.9868
|0.0000
|4615
|2007.06.20 18:19
|modify
|1534
|0.10
|1.9902
|1.9902
|0.0000
|4616
|2007.06.20 19:01
|delete
|1535
|0.10
|1.9868
|1.9902
|0.0000
|4617
|2007.06.20 19:01
|close
|1534
|0.10
|1.9942
|1.9902
|0.0000
|40.00
|13455.00
|4618
|2007.06.21 10:00
|buy stop
|1536
|0.10
|1.9942
|1.9907
|0.0000
|4619
|2007.06.21 10:00
|sell stop
|1537
|0.10
|1.9907
|1.9942
|0.0000
|4620
|2007.06.21 11:45
|sell
|1537
|0.10
|1.9907
|1.9942
|0.0000
|4621
|2007.06.21 14:33
|s/l
|1537
|0.10
|1.9942
|1.9942
|0.0000
|-35.00
|13420.00
|4622
|2007.06.21 14:33
|buy
|1536
|0.10
|1.9942
|1.9907
|0.0000
|4623
|2007.06.21 19:01
|close
|1536
|0.10
|1.9923
|1.9907
|0.0000
|-19.00
|13401.00
|4624
|2007.06.22 10:00
|buy stop
|1538
|0.10
|1.9953
|1.9928
|0.0000
|4625
|2007.06.22 10:00
|sell stop
|1539
|0.10
|1.9928
|1.9953
|0.0000
|4626
|2007.06.22 10:10
|buy
|1538
|0.10
|1.9953
|1.9928
|0.0000
|4627
|2007.06.22 14:53
|modify
|1538
|0.10
|1.9953
|1.9953
|0.0000
|4628
|2007.06.22 16:48
|s/l
|1538
|0.10
|1.9953
|1.9953
|0.0000
|0.00
|13401.00
|4629
|2007.06.22 19:00
|expiration
|1539
|0.10
|1.9928
|1.9953
|0.0000
|4630
|2007.06.25 10:00
|buy stop
|1540
|0.10
|1.9999
|1.9970
|0.0000
|4631
|2007.06.25 10:00
|sell stop
|1541
|0.10
|1.9970
|1.9999
|0.0000
|4632
|2007.06.25 10:20
|buy
|1540
|0.10
|1.9999
|1.9970
|0.0000
|4633
|2007.06.25 13:06
|s/l
|1540
|0.10
|1.9970
|1.9970
|0.0000
|-29.00
|13372.00
|4634
|2007.06.25 13:06
|sell
|1541
|0.10
|1.9970
|1.9999
|0.0000
|4635
|2007.06.25 14:48
|s/l
|1541
|0.10
|1.9999
|1.9999
|0.0000
|-29.00
|13343.00
|4636
|2007.06.26 10:00
|buy stop
|1542
|0.10
|1.9986
|1.9954
|0.0000
|4637
|2007.06.26 10:00
|sell stop
|1543
|0.10
|1.9954
|1.9986
|0.0000
|4638
|2007.06.26 10:41
|buy
|1542
|0.10
|1.9986
|1.9954
|0.0000
|4639
|2007.06.26 19:00
|expiration
|1543
|0.10
|1.9954
|1.9986
|0.0000
|4640
|2007.06.26 19:01
|close
|1542
|0.10
|1.9996
|1.9954
|0.0000
|10.00
|13353.00
|4641
|2007.06.27 10:01
|buy stop
|1544
|0.10
|1.9960
|1.9925
|0.0000
|4642
|2007.06.27 10:01
|sell stop
|1545
|0.10
|1.9925
|1.9960
|0.0000
|4643
|2007.06.27 12:53
|buy
|1544
|0.10
|1.9960
|1.9925
|0.0000
|4644
|2007.06.27 19:01
|delete
|1545
|0.10
|1.9925
|1.9960
|0.0000
|4645
|2007.06.27 19:01
|close
|1544
|0.10
|1.9977
|1.9925
|0.0000
|17.00
|13370.00
|4646
|2007.06.28 10:00
|buy stop
|1546
|0.10
|2.0035
|2.0003
|0.0000
|4647
|2007.06.28 10:00
|sell stop
|1547
|0.10
|2.0003
|2.0035
|0.0000
|4648
|2007.06.28 11:05
|sell
|1547
|0.10
|2.0003
|2.0035
|0.0000
|4649
|2007.06.28 14:13
|s/l
|1547
|0.10
|2.0035
|2.0035
|0.0000
|-32.00
|13338.00
|4650
|2007.06.28 14:13
|buy
|1546
|0.10
|2.0035
|2.0003
|0.0000
|4651
|2007.06.28 19:01
|close
|1546
|0.10
|2.0015
|2.0003
|0.0000
|-20.00
|13318.00