Strategy Tester Report
oilfxprocablev1stz+1
(Build 211)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.07.01 00:02 - 2007.06.28 23:49 (2004.07.01 - 2007.06.29)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLots=0.1; RangeDeviation=1; normal="==== Normal Entries ===="; TakeProfit=0; StopLoss=40; Long_EntryOffSet=5; Short_EntryOffSet=5; Disable_Longs=false; Disable_Shorts=false; order="==== Order Settings ===="; Max_Longs=1; Max_Shorts=1; Max_Total=2; times="==== Trade Times ===="; TradeOnTime=true; RangeBeginTime=800; RangeEndTime=900; StartTime=900; StopTime=1800; closing="==== Close Times ===="; CloseOnTime=true; ClosingDay="ANY"; ClosingTime=1900; autolot="==== Automatic Lots ===="; AutoLotSize=false; RiskPercentage=2; MaxAllowedLotSize=0; manage="==== Stop Management ===="; GainForBE=40; TrailingStop=0; StartTrail=0; id="==== Identity Settings ===="; ExpertID=9713; TimeSpecific=false; Disable_Comments=false; LoopTry=3; x=9; ServerTimeZone=1; DoScreenShots=false;
Bars in test929599Ticks modelled4953345Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit3318.00Gross profit22346.00Gross loss-19028.00
Profit factor1.17Expected payoff2.99
Absolute drawdown160.00Maximal drawdown1385.00 (11.96%)Relative drawdown11.96% (1385.00)
Total trades1110Short positions (won %)548 (48.18%)Long positions (won %)562 (46.62%)
Profit trades (% of total)526 (47.39%)Loss trades (% of total)584 (52.61%)
Largestprofit trade258.00loss trade-40.00
Averageprofit trade42.48loss trade-32.58
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (669.00)consecutive losses (loss in money)10 (-317.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)669.00 (9)consecutive loss (count of losses)-323.00 (9)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.01 10:00buy stop10.101.81761.81360.0000
22004.07.01 10:00sell stop20.101.81311.81710.0000
32004.07.01 10:00sell20.101.81311.81710.0000
42004.07.01 12:00s/l20.101.81711.81710.0000-40.009960.00
52004.07.01 12:02buy10.101.81761.81360.0000
62004.07.01 16:44s/l10.101.81361.81360.0000-40.009920.00
72004.07.02 10:00buy stop30.101.82031.81690.0000
82004.07.02 10:00sell stop40.101.81691.82030.0000
92004.07.02 10:32buy30.101.82031.81690.0000
102004.07.02 14:12s/l30.101.81691.81690.0000-34.009886.00
112004.07.02 14:12sell40.101.81691.82030.0000
122004.07.02 14:30s/l40.101.82031.82030.0000-34.009852.00
132004.07.05 10:00buy stop50.101.83421.83030.0000
142004.07.05 10:00sell stop60.101.83031.83420.0000
152004.07.05 16:07sell60.101.83031.83420.0000
162004.07.05 19:00expiration50.101.83421.83030.0000
172004.07.05 19:01close60.101.82871.83420.000016.009868.00
182004.07.06 10:00buy stop70.101.83381.82980.0000
192004.07.06 10:00sell stop80.101.82971.83370.0000
202004.07.06 10:32buy70.101.83381.82980.0000
212004.07.06 13:34modify70.101.83381.83380.0000
222004.07.06 19:01expiration80.101.82971.83370.0000
232004.07.06 19:01close70.101.84251.83380.000087.009955.00
242004.07.07 10:00buy stop90.101.84711.84460.0000
252004.07.07 10:00sell stop100.101.84461.84710.0000
262004.07.07 10:04buy90.101.84711.84460.0000
272004.07.07 11:19modify90.101.84711.84710.0000
282004.07.07 19:00expiration100.101.84461.84710.0000
292004.07.07 19:02close90.101.85491.84710.000078.0010033.00
302004.07.08 10:00buy stop110.101.85411.85010.0000
312004.07.08 10:00sell stop120.101.84851.85250.0000
322004.07.08 10:08sell120.101.84851.85250.0000
332004.07.08 11:08s/l120.101.85251.85250.0000-40.009993.00
342004.07.08 14:20buy110.101.85411.85010.0000
352004.07.08 16:09modify110.101.85411.85410.0000
362004.07.08 19:01close110.101.85711.85410.000030.0010023.00
372004.07.09 10:00buy stop130.101.85611.85210.0000
382004.07.09 10:00sell stop140.101.85141.85540.0000
392004.07.09 10:02sell140.101.85141.85540.0000
402004.07.09 17:51s/l140.101.85541.85540.0000-40.009983.00
412004.07.09 17:57buy130.101.85611.85210.0000
422004.07.09 19:01close130.101.85631.85210.00002.009985.00
432004.07.12 10:00buy stop150.101.86261.85860.0000
442004.07.12 10:00sell stop160.101.85641.86040.0000
452004.07.12 10:03buy150.101.86261.85860.0000
462004.07.12 19:00expiration160.101.85641.86040.0000
472004.07.12 19:01close150.101.86481.85860.000022.0010007.00
482004.07.13 10:00buy stop170.101.85761.85370.0000
492004.07.13 10:00sell stop180.101.85371.85760.0000
502004.07.13 10:39buy170.101.85761.85370.0000
512004.07.13 13:33modify170.101.85761.85760.0000
522004.07.13 14:37s/l170.101.85761.85760.00000.0010007.00
532004.07.13 16:09sell180.101.85371.85760.0000
542004.07.13 16:40s/l180.101.85761.85760.0000-39.009968.00
552004.07.14 10:00buy stop190.101.85961.85580.0000
562004.07.14 10:00sell stop200.101.85581.85960.0000
572004.07.14 10:26buy190.101.85961.85580.0000
582004.07.14 11:47s/l190.101.85581.85580.0000-38.009930.00
592004.07.14 11:47sell200.101.85581.85960.0000
602004.07.14 13:51s/l200.101.85961.85960.0000-38.009892.00
612004.07.15 10:00buy stop210.101.85241.84840.0000
622004.07.15 10:00sell stop220.101.84801.85200.0000
632004.07.15 10:55sell220.101.84801.85200.0000
642004.07.15 13:55s/l220.101.85201.85200.0000-40.009852.00
652004.07.15 13:55buy210.101.85241.84840.0000
662004.07.15 14:30modify210.101.85241.85240.0000
672004.07.15 14:33s/l210.101.85241.85240.00000.009852.00
682004.07.16 10:00buy stop230.101.85351.84950.0000
692004.07.16 10:00sell stop240.101.84911.85310.0000
702004.07.16 10:04buy230.101.85351.84950.0000
712004.07.16 12:18modify230.101.85351.85350.0000
722004.07.16 19:00expiration240.101.84911.85310.0000
732004.07.16 19:01close230.101.86971.85350.0000162.0010014.00
742004.07.19 10:00buy stop250.101.87401.87110.0000
752004.07.19 10:00sell stop260.101.87111.87400.0000
762004.07.19 10:05sell260.101.87111.87400.0000
772004.07.19 17:53s/l260.101.87401.87400.0000-29.009985.00
782004.07.19 17:53buy250.101.87401.87110.0000
792004.07.19 18:51s/l250.101.87111.87110.0000-29.009956.00
802004.07.20 10:00buy stop270.101.86601.86230.0000
812004.07.20 10:00sell stop280.101.86231.86600.0000
822004.07.20 10:07sell280.101.86231.86600.0000
832004.07.20 11:57modify280.101.86231.86230.0000
842004.07.20 19:00expiration270.101.86601.86230.0000
852004.07.20 19:01close280.101.85451.86230.000078.0010034.00
862004.07.21 10:00buy stop290.101.85491.85190.0000
872004.07.21 10:00sell stop300.101.85191.85490.0000
882004.07.21 10:07buy290.101.85491.85190.0000
892004.07.21 10:20s/l290.101.85191.85190.0000-30.0010004.00
902004.07.21 10:20sell300.101.85191.85490.0000
912004.07.21 11:47modify300.101.85191.85190.0000
922004.07.21 19:01close300.101.83511.85190.0000168.0010172.00
932004.07.22 10:00buy stop310.101.84131.83730.0000
942004.07.22 10:00sell stop320.101.83561.83960.0000
952004.07.22 10:30buy310.101.84131.83730.0000
962004.07.22 10:35s/l310.101.83731.83730.0000-40.0010132.00
972004.07.22 10:45sell320.101.83561.83960.0000
982004.07.22 11:06s/l320.101.83961.83960.0000-40.0010092.00
992004.07.23 10:00buy stop330.101.84331.83930.0000
1002004.07.23 10:00sell stop340.101.83761.84160.0000
1012004.07.23 10:32sell340.101.83761.84160.0000
1022004.07.23 12:02modify340.101.83761.83760.0000
1032004.07.23 13:10s/l340.101.83761.83760.00000.0010092.00
1042004.07.23 19:00expiration330.101.84331.83930.0000
1052004.07.26 10:00buy stop350.101.84001.83600.0000
1062004.07.26 10:00sell stop360.101.83501.83900.0000
1072004.07.26 11:44buy350.101.84001.83600.0000
1082004.07.26 19:00expiration360.101.83501.83900.0000
1092004.07.26 19:01close350.101.84031.83600.00003.0010095.00
1102004.07.27 10:00sell stop370.101.83941.84270.0000
1112004.07.27 14:31sell370.101.83941.84270.0000
1122004.07.27 16:01modify370.101.83941.83940.0000
1132004.07.27 19:01close370.101.82121.83940.0000182.0010277.00
1142004.07.28 10:00buy stop380.101.82491.82100.0000
1152004.07.28 10:00sell stop390.101.82101.82490.0000
1162004.07.28 10:25sell390.101.82101.82490.0000
1172004.07.28 10:45modify390.101.82101.82100.0000
1182004.07.28 13:53s/l390.101.82101.82100.00000.0010277.00
1192004.07.28 18:19buy380.101.82491.82100.0000
1202004.07.28 19:01close380.101.82231.82100.0000-26.0010251.00
1212004.07.29 10:00buy stop400.101.82841.82440.0000
1222004.07.29 10:00sell stop410.101.82281.82680.0000
1232004.07.29 10:08sell410.101.82281.82680.0000
1242004.07.29 10:34modify410.101.82281.82280.0000
1252004.07.29 19:00expiration400.101.82841.82440.0000
1262004.07.29 19:01close410.101.81631.82280.000065.0010316.00
1272004.07.30 10:00buy stop420.101.81611.81210.0000
1282004.07.30 10:00sell stop430.101.81171.81570.0000
1292004.07.30 10:25buy420.101.81611.81210.0000
1302004.07.30 14:30modify420.101.81611.81610.0000
1312004.07.30 18:59s/l420.101.81611.81610.00000.0010316.00
1322004.07.30 19:00expiration430.101.81171.81570.0000
1332004.08.02 10:00buy stop440.101.82961.82560.0000
1342004.08.02 10:00sell stop450.101.82121.82520.0000
1352004.08.02 10:01buy440.101.82961.82560.0000
1362004.08.02 14:22s/l440.101.82561.82560.0000-40.0010276.00
1372004.08.02 19:00expiration450.101.82121.82520.0000
1382004.08.03 10:00buy stop460.101.82331.81930.0000
1392004.08.03 10:00sell stop470.101.81911.82310.0000
1402004.08.03 10:08sell470.101.81911.82310.0000
1412004.08.03 15:29s/l470.101.82311.82310.0000-40.0010236.00
1422004.08.03 15:31buy460.101.82331.81930.0000
1432004.08.03 19:01close460.101.82531.81930.000020.0010256.00
1442004.08.04 10:00buy stop480.101.82241.81960.0000
1452004.08.04 10:00sell stop490.101.81961.82240.0000
1462004.08.04 10:00buy480.101.82241.81960.0000
1472004.08.04 10:55s/l480.101.81961.81960.0000-28.0010228.00
1482004.08.04 10:55sell490.101.81961.82240.0000
1492004.08.04 14:06modify490.101.81961.81960.0000
1502004.08.04 16:02s/l490.101.81961.81960.00000.0010228.00
1512004.08.05 10:00buy stop500.101.83001.82600.0000
1522004.08.05 10:00sell stop510.101.82601.83000.0000
1532004.08.05 10:03sell510.101.82601.83000.0000
1542004.08.05 13:01modify510.101.82601.82600.0000
1552004.08.05 18:48s/l510.101.82601.82600.00000.0010228.00
1562004.08.05 19:00expiration500.101.83001.82600.0000
1572004.08.06 10:00buy stop520.101.82611.82290.0000
1582004.08.06 10:00sell stop530.101.82291.82610.0000
1592004.08.06 10:36buy520.101.82611.82290.0000
1602004.08.06 12:15s/l520.101.82291.82290.0000-32.0010196.00
1612004.08.06 12:15sell530.101.82291.82610.0000
1622004.08.06 14:30s/l530.101.82611.82610.0000-32.0010164.00
1632004.08.09 10:00buy stop540.101.84461.84060.0000
1642004.08.09 10:00sell stop550.101.84011.84410.0000
1652004.08.09 13:04sell550.101.84011.84410.0000
1662004.08.09 19:00expiration540.101.84461.84060.0000
1672004.08.09 19:01close550.101.83991.84410.00002.0010166.00
1682004.08.10 10:00buy stop560.101.84061.83810.0000
1692004.08.10 10:00sell stop570.101.83811.84060.0000
1702004.08.10 10:30sell570.101.83811.84060.0000
1712004.08.10 12:29modify570.101.83811.83810.0000
1722004.08.10 16:02s/l570.101.83811.83810.00000.0010166.00
1732004.08.10 16:44buy560.101.84061.83810.0000
1742004.08.10 17:01s/l560.101.83811.83810.0000-25.0010141.00
1752004.08.11 10:00buy stop580.101.83051.82670.0000
1762004.08.11 10:00sell stop590.101.82671.83050.0000
1772004.08.11 10:41sell590.101.82671.83050.0000
1782004.08.11 19:00expiration580.101.83051.82670.0000
1792004.08.11 19:01close590.101.82871.83050.0000-20.0010121.00
1802004.08.12 10:00buy stop600.101.83311.82940.0000
1812004.08.12 10:00sell stop610.101.82941.83310.0000
1822004.08.12 10:44buy600.101.83311.82940.0000
1832004.08.12 15:05s/l600.101.82941.82940.0000-37.0010084.00
1842004.08.12 15:05sell610.101.82941.83310.0000
1852004.08.12 16:02modify610.101.82941.82940.0000
1862004.08.12 19:01close610.101.82321.82940.000062.0010146.00
1872004.08.13 10:00buy stop620.101.81941.81540.0000
1882004.08.13 10:00sell stop630.101.81271.81670.0000
1892004.08.13 12:46buy620.101.81941.81540.0000
1902004.08.13 14:06modify620.101.81941.81940.0000
1912004.08.13 19:00expiration630.101.81271.81670.0000
1922004.08.13 19:01close620.101.84151.81940.0000221.0010367.00
1932004.08.16 10:00buy stop640.101.84151.83750.0000
1942004.08.16 10:00sell stop650.101.83731.84130.0000
1952004.08.16 10:31buy640.101.84151.83750.0000
1962004.08.16 11:02modify640.101.84151.84150.0000
1972004.08.16 13:48s/l640.101.84151.84150.00000.0010367.00
1982004.08.16 17:35sell650.101.83731.84130.0000
1992004.08.16 19:01close650.101.84021.84130.0000-29.0010338.00
2002004.08.17 10:00buy stop660.101.84151.83750.0000
2012004.08.17 10:00sell stop670.101.83581.83980.0000
2022004.08.17 12:19sell670.101.83581.83980.0000
2032004.08.17 14:30s/l670.101.83981.83980.0000-40.0010298.00
2042004.08.17 14:31buy660.101.84151.83750.0000
2052004.08.17 14:38s/l660.101.83751.83750.0000-40.0010258.00
2062004.08.18 10:00buy stop680.101.82771.82450.0000
2072004.08.18 10:00sell stop690.101.82451.82770.0000
2082004.08.18 10:30sell690.101.82451.82770.0000
2092004.08.18 10:49s/l690.101.82771.82770.0000-32.0010226.00
2102004.08.18 10:49buy680.101.82771.82450.0000
2112004.08.18 14:42s/l680.101.82451.82450.0000-32.0010194.00
2122004.08.19 10:00buy stop700.101.82421.82040.0000
2132004.08.19 10:00sell stop710.101.82041.82420.0000
2142004.08.19 10:13sell710.101.82041.82420.0000
2152004.08.19 10:47s/l710.101.82421.82420.0000-38.0010156.00
2162004.08.19 10:47buy700.101.82421.82040.0000
2172004.08.19 11:59modify700.101.82421.82420.0000
2182004.08.19 19:01close700.101.83101.82420.000068.0010224.00
2192004.08.20 10:00buy stop720.101.83321.82920.0000
2202004.08.20 10:00sell stop730.101.82911.83310.0000
2212004.08.20 11:31sell730.101.82911.83310.0000
2222004.08.20 12:53modify730.101.82911.82910.0000
2232004.08.20 19:00expiration720.101.83321.82920.0000
2242004.08.20 19:01close730.101.81951.82910.000096.0010320.00
2252004.08.23 10:00buy stop740.101.81811.81520.0000
2262004.08.23 10:00sell stop750.101.81521.81810.0000
2272004.08.23 10:28sell750.101.81521.81810.0000
2282004.08.23 14:05s/l750.101.81811.81810.0000-29.0010291.00
2292004.08.23 14:05buy740.101.81811.81520.0000
2302004.08.23 14:20s/l740.101.81521.81520.0000-29.0010262.00
2312004.08.24 10:00buy stop760.101.80791.80520.0000
2322004.08.24 10:00sell stop770.101.80521.80790.0000
2332004.08.24 11:00buy760.101.80791.80520.0000
2342004.08.24 12:10s/l760.101.80521.80520.0000-27.0010235.00
2352004.08.24 12:10sell770.101.80521.80790.0000
2362004.08.24 14:25modify770.101.80521.80520.0000
2372004.08.24 19:01close770.101.79071.80520.0000145.0010380.00
2382004.08.25 10:00buy stop780.101.80121.79720.0000
2392004.08.25 10:00sell stop790.101.79341.79740.0000
2402004.08.26 08:40expiration780.101.80121.79720.0000
2412004.08.26 08:40expiration790.101.79341.79740.0000
2422004.08.26 10:00buy stop800.101.79851.79490.0000
2432004.08.26 10:00sell stop810.101.79491.79850.0000
2442004.08.26 10:18sell810.101.79491.79850.0000
2452004.08.26 13:48s/l810.101.79851.79850.0000-36.0010344.00
2462004.08.26 13:48buy800.101.79851.79490.0000
2472004.08.26 14:48s/l800.101.79491.79490.0000-36.0010308.00
2482004.08.27 10:00buy stop820.101.80261.79910.0000
2492004.08.27 10:00sell stop830.101.79911.80260.0000
2502004.08.27 10:02sell830.101.79911.80260.0000
2512004.08.27 15:57modify830.101.79911.79910.0000
2522004.08.27 19:00expiration820.101.80261.79910.0000
2532004.08.27 19:01close830.101.79101.79910.000081.0010389.00
2542004.08.30 10:00buy stop840.101.79171.78840.0000
2552004.08.30 10:00sell stop850.101.78841.79170.0000
2562004.08.30 11:32sell850.101.78841.79170.0000
2572004.08.30 12:29s/l850.101.79171.79170.0000-33.0010356.00
2582004.08.30 12:29buy840.101.79171.78840.0000
2592004.08.30 18:38modify840.101.79171.79170.0000
2602004.08.30 19:01close840.101.79591.79170.000042.0010398.00
2612004.08.31 10:00buy stop860.101.79671.79270.0000
2622004.08.31 10:00sell stop870.101.79191.79590.0000
2632004.08.31 12:40sell870.101.79191.79590.0000
2642004.08.31 16:16s/l870.101.79591.79590.0000-40.0010358.00
2652004.08.31 16:20buy860.101.79671.79270.0000
2662004.08.31 16:43modify860.101.79671.79670.0000
2672004.08.31 19:01close860.101.80431.79670.000076.0010434.00
2682004.09.01 10:00buy stop880.101.79911.79510.0000
2692004.09.01 10:00sell stop890.101.79331.79730.0000
2702004.09.01 10:30sell890.101.79331.79730.0000
2712004.09.01 12:39s/l890.101.79731.79730.0000-40.0010394.00
2722004.09.01 19:00expiration880.101.79911.79510.0000
2732004.09.02 10:00buy stop900.101.79721.79320.0000
2742004.09.02 10:00sell stop910.101.79121.79520.0000
2752004.09.02 10:28buy900.101.79721.79320.0000
2762004.09.02 11:45s/l900.101.79321.79320.0000-40.0010354.00
2772004.09.02 14:20sell910.101.79121.79520.0000
2782004.09.02 15:00modify910.101.79121.79120.0000
2792004.09.02 16:40s/l910.101.79121.79120.00000.0010354.00
2802004.09.03 10:00buy stop920.101.78901.78500.0000
2812004.09.03 10:00sell stop930.101.78451.78850.0000
2822004.09.03 10:38buy920.101.78901.78500.0000
2832004.09.03 14:30s/l920.101.78501.78500.0000-40.0010314.00
2842004.09.03 14:30sell930.101.78451.78850.0000
2852004.09.03 14:30modify930.101.78451.78450.0000
2862004.09.03 14:34s/l930.101.78451.78450.00000.0010314.00
2872004.09.06 10:00buy stop940.101.77791.77520.0000
2882004.09.06 10:00sell stop950.101.77521.77790.0000
2892004.09.06 10:24buy940.101.77791.77520.0000
2902004.09.06 19:00expiration950.101.77521.77790.0000
2912004.09.06 19:03close940.101.78051.77520.000026.0010340.00
2922004.09.07 10:00buy stop960.101.78421.78050.0000
2932004.09.07 10:00sell stop970.101.78051.78420.0000
2942004.09.07 10:20buy960.101.78421.78050.0000
2952004.09.07 11:11s/l960.101.78051.78050.0000-37.0010303.00
2962004.09.07 11:11sell970.101.78051.78420.0000
2972004.09.07 12:45modify970.101.78051.78050.0000
2982004.09.07 19:05close970.101.77411.78050.000064.0010367.00
2992004.09.08 10:00sell stop980.101.77221.77620.0000
3002004.09.08 10:15buy stop990.101.77661.77260.0000
3012004.09.08 10:16buy990.101.77661.77260.0000
3022004.09.08 14:19s/l990.101.77261.77260.0000-40.0010327.00
3032004.09.08 14:28sell980.101.77221.77620.0000
3042004.09.08 16:33s/l980.101.77621.77620.0000-40.0010287.00
3052004.09.09 10:00buy stop1000.101.78821.78530.0000
3062004.09.09 10:00sell stop1010.101.78531.78820.0000
3072004.09.09 10:31sell1010.101.78531.78820.0000
3082004.09.09 19:01expiration1000.101.78821.78530.0000
3092004.09.09 19:01close1010.101.78311.78820.000022.0010309.00
3102004.09.10 10:00buy stop1020.101.78941.78630.0000
3112004.09.10 10:00sell stop1030.101.78631.78940.0000
3122004.09.10 10:02buy1020.101.78941.78630.0000
3132004.09.10 14:30s/l1020.101.78631.78630.0000-31.0010278.00
3142004.09.10 14:30sell1030.101.78631.78940.0000
3152004.09.10 14:31s/l1030.101.78941.78940.0000-31.0010247.00
3162004.09.13 10:00sell stop1040.101.79241.79570.0000
3172004.09.13 19:00expiration1040.101.79241.79570.0000
3182004.09.14 10:00buy stop1050.101.80161.79790.0000
3192004.09.14 10:00sell stop1060.101.79791.80160.0000
3202004.09.14 10:30sell1060.101.79791.80160.0000
3212004.09.14 14:45s/l1060.101.80161.80160.0000-37.0010210.00
3222004.09.14 14:45buy1050.101.80161.79790.0000
3232004.09.14 15:07s/l1050.101.79791.79790.0000-37.0010173.00
3242004.09.15 10:00buy stop1070.101.79411.79140.0000
3252004.09.15 10:00sell stop1080.101.79141.79410.0000
3262004.09.15 10:10sell1080.101.79141.79410.0000
3272004.09.15 11:03s/l1080.101.79411.79410.0000-27.0010146.00
3282004.09.15 11:03buy1070.101.79411.79140.0000
3292004.09.15 11:49s/l1070.101.79141.79140.0000-27.0010119.00
3302004.09.16 10:00buy stop1090.101.78101.77700.0000
3312004.09.16 10:00sell stop1100.101.77671.78070.0000
3322004.09.16 10:30buy1090.101.78101.77700.0000
3332004.09.16 11:07modify1090.101.78101.78100.0000
3342004.09.16 19:00expiration1100.101.77671.78070.0000
3352004.09.16 19:01close1090.101.79211.78100.0000111.0010230.00
3362004.09.17 10:00buy stop1110.101.79551.79150.0000
3372004.09.17 10:00sell stop1120.101.79111.79510.0000
3382004.09.17 10:06buy1110.101.79551.79150.0000
3392004.09.17 16:09s/l1110.101.79151.79150.0000-40.0010190.00
3402004.09.17 16:51sell1120.101.79111.79510.0000
3412004.09.17 19:01close1120.101.79151.79510.0000-4.0010186.00
3422004.09.20 10:00buy stop1130.101.79071.78710.0000
3432004.09.20 10:00sell stop1140.101.78711.79070.0000
3442004.09.20 10:23sell1140.101.78711.79070.0000
3452004.09.20 12:45modify1140.101.78711.78710.0000
3462004.09.20 17:51s/l1140.101.78711.78710.00000.0010186.00
3472004.09.20 19:00expiration1130.101.79071.78710.0000
3482004.09.21 10:00buy stop1150.101.78611.78360.0000
3492004.09.21 10:00sell stop1160.101.78361.78610.0000
3502004.09.21 10:14buy1150.101.78611.78360.0000
3512004.09.21 11:32modify1150.101.78611.78610.0000
3522004.09.21 19:00expiration1160.101.78361.78610.0000
3532004.09.21 19:01close1150.101.79491.78610.000088.0010274.00
3542004.09.22 10:00buy stop1170.101.80141.79740.0000
3552004.09.22 10:00sell stop1180.101.79621.80020.0000
3562004.09.22 10:07sell1180.101.79621.80020.0000
3572004.09.22 10:54modify1180.101.79621.79620.0000
3582004.09.22 19:00expiration1170.101.80141.79740.0000
3592004.09.22 19:01close1180.101.79301.79620.000032.0010306.00
3602004.09.23 10:00buy stop1190.101.79831.79500.0000
3612004.09.23 10:00sell stop1200.101.79501.79830.0000
3622004.09.23 10:31buy1190.101.79831.79500.0000
3632004.09.23 13:04modify1190.101.79831.79830.0000
3642004.09.23 16:22s/l1190.101.79831.79830.00000.0010306.00
3652004.09.23 19:00expiration1200.101.79501.79830.0000
3662004.09.24 10:00buy stop1210.101.79891.79560.0000
3672004.09.24 10:00sell stop1220.101.79561.79890.0000
3682004.09.24 10:39buy1210.101.79891.79560.0000
3692004.09.24 14:25modify1210.101.79891.79890.0000
3702004.09.24 19:00expiration1220.101.79561.79890.0000
3712004.09.24 19:01close1210.101.80231.79890.000034.0010340.00
3722004.09.27 10:00buy stop1230.101.80711.80360.0000
3732004.09.27 10:00sell stop1240.101.80361.80710.0000
3742004.09.27 11:08buy1230.101.80711.80360.0000
3752004.09.27 12:59s/l1230.101.80361.80360.0000-35.0010305.00
3762004.09.27 12:59sell1240.101.80361.80710.0000
3772004.09.27 14:57s/l1240.101.80711.80710.0000-35.0010270.00
3782004.09.28 10:00buy stop1250.101.81261.80930.0000
3792004.09.28 10:00sell stop1260.101.80931.81260.0000
3802004.09.28 11:14buy1250.101.81261.80930.0000
3812004.09.28 17:46s/l1250.101.80931.80930.0000-33.0010237.00
3822004.09.28 17:46sell1260.101.80931.81260.0000
3832004.09.28 19:01close1260.101.81141.81260.0000-21.0010216.00
3842004.09.29 10:00buy stop1270.101.81181.80840.0000
3852004.09.29 10:00sell stop1280.101.80841.81180.0000
3862004.09.29 10:31buy1270.101.81181.80840.0000
3872004.09.29 10:35s/l1270.101.80841.80840.0000-34.0010182.00
3882004.09.29 10:35sell1280.101.80841.81180.0000
3892004.09.29 15:13modify1280.101.80841.80840.0000
3902004.09.29 19:01close1280.101.79911.80840.000093.0010275.00
3912004.09.30 10:00buy stop1290.101.79911.79510.0000
3922004.09.30 10:00sell stop1300.101.79511.79910.0000
3932004.09.30 11:43buy1290.101.79911.79510.0000
3942004.09.30 13:43modify1290.101.79911.79910.0000
3952004.09.30 19:00expiration1300.101.79511.79910.0000
3962004.09.30 19:01close1290.101.81171.79910.0000126.0010401.00
3972004.10.01 10:00buy stop1310.101.81031.80700.0000
3982004.10.01 10:00sell stop1320.101.80701.81030.0000
3992004.10.01 10:15sell1320.101.80701.81030.0000
4002004.10.01 11:06modify1320.101.80701.80700.0000
4012004.10.01 19:00expiration1310.101.81031.80700.0000
4022004.10.01 19:01close1320.101.79821.80700.000088.0010489.00
4032004.10.04 10:00buy stop1330.101.79551.79150.0000
4042004.10.04 10:00sell stop1340.101.79141.79540.0000
4052004.10.04 10:13buy1330.101.79551.79150.0000
4062004.10.04 12:38s/l1330.101.79151.79150.0000-40.0010449.00
4072004.10.04 12:38sell1340.101.79141.79540.0000
4082004.10.04 13:40modify1340.101.79141.79140.0000
4092004.10.04 19:01close1340.101.78331.79140.000081.0010530.00
4102004.10.05 10:00buy stop1350.101.78771.78510.0000
4112004.10.05 10:00sell stop1360.101.78511.78770.0000
4122004.10.05 10:11buy1350.101.78771.78510.0000
4132004.10.05 10:32s/l1350.101.78511.78510.0000-26.0010504.00
4142004.10.05 10:32sell1360.101.78511.78770.0000
4152004.10.05 13:20modify1360.101.78511.78510.0000
4162004.10.05 14:13s/l1360.101.78511.78510.00000.0010504.00
4172004.10.06 10:00buy stop1370.101.78671.78270.0000
4182004.10.06 10:00sell stop1380.101.77921.78320.0000
4192004.10.06 10:02buy1370.101.78671.78270.0000
4202004.10.06 10:31s/l1370.101.78271.78270.0000-40.0010464.00
4212004.10.06 10:53sell1380.101.77921.78320.0000
4222004.10.06 12:37s/l1380.101.78321.78320.0000-40.0010424.00
4232004.10.07 10:00buy stop1390.101.78381.77980.0000
4242004.10.07 10:00sell stop1400.101.77971.78370.0000
4252004.10.07 10:11sell1400.101.77971.78370.0000
4262004.10.07 15:28s/l1400.101.78371.78370.0000-40.0010384.00
4272004.10.07 15:28buy1390.101.78381.77980.0000
4282004.10.07 19:01close1390.101.78201.77980.0000-18.0010366.00
4292004.10.08 10:00buy stop1410.101.78841.78440.0000
4302004.10.08 10:00sell stop1420.101.78441.78840.0000
4312004.10.08 10:05buy1410.101.78841.78440.0000
4322004.10.08 14:27s/l1410.101.78441.78440.0000-40.0010326.00
4332004.10.08 14:27sell1420.101.78441.78840.0000
4342004.10.08 14:30s/l1420.101.78841.78840.0000-40.0010286.00
4352004.10.11 10:01buy stop1430.101.79661.79390.0000
4362004.10.11 10:01sell stop1440.101.79391.79660.0000
4372004.10.11 10:30buy1430.101.79661.79390.0000
4382004.10.11 12:16s/l1430.101.79391.79390.0000-27.0010259.00
4392004.10.11 12:16sell1440.101.79391.79660.0000
4402004.10.11 15:50s/l1440.101.79661.79660.0000-27.0010232.00
4412004.10.12 10:00buy stop1450.101.79171.78770.0000
4422004.10.12 10:00sell stop1460.101.78741.79140.0000
4432004.10.12 10:16buy1450.101.79171.78770.0000
4442004.10.12 10:30s/l1450.101.78771.78770.0000-40.0010192.00
4452004.10.12 10:30sell1460.101.78741.79140.0000
4462004.10.12 19:01close1460.101.78791.79140.0000-5.0010187.00
4472004.10.13 10:00buy stop1470.101.79391.78990.0000
4482004.10.13 10:00sell stop1480.101.78991.79390.0000
4492004.10.13 12:27sell1480.101.78991.79390.0000
4502004.10.13 14:48modify1480.101.78991.78990.0000
4512004.10.13 17:31s/l1480.101.78991.78990.00000.0010187.00
4522004.10.13 19:00expiration1470.101.79391.78990.0000
4532004.10.14 10:00buy stop1490.101.80061.79680.0000
4542004.10.14 10:00sell stop1500.101.79681.80060.0000
4552004.10.14 10:17buy1490.101.80061.79680.0000
4562004.10.14 15:25s/l1490.101.79681.79680.0000-38.0010149.00
4572004.10.14 15:25sell1500.101.79681.80060.0000
4582004.10.14 19:01close1500.101.79601.80060.00008.0010157.00
4592004.10.15 10:00buy stop1510.101.79851.79580.0000
4602004.10.15 10:00sell stop1520.101.79581.79850.0000
4612004.10.15 10:40buy1510.101.79851.79580.0000
4622004.10.15 14:41modify1510.101.79851.79850.0000
4632004.10.15 19:00expiration1520.101.79581.79850.0000
4642004.10.15 19:01close1510.101.80261.79850.000041.0010198.00
4652004.10.18 10:00buy stop1530.101.80461.80150.0000
4662004.10.18 10:00sell stop1540.101.80151.80460.0000
4672004.10.18 13:25sell1540.101.80151.80460.0000
4682004.10.18 14:29s/l1540.101.80461.80460.0000-31.0010167.00
4692004.10.18 14:29buy1530.101.80461.80150.0000
4702004.10.18 16:15s/l1530.101.80151.80150.0000-31.0010136.00
4712004.10.19 10:02buy stop1550.101.79431.79180.0000
4722004.10.19 10:02sell stop1560.101.79181.79430.0000
4732004.10.19 10:04buy1550.101.79431.79180.0000
4742004.10.19 11:19modify1550.101.79431.79430.0000
4752004.10.19 19:01delete1560.101.79181.79430.0000
4762004.10.19 19:01close1550.101.80391.79430.000096.0010232.00
4772004.10.20 10:00buy stop1570.101.80941.80540.0000
4782004.10.20 10:00sell stop1580.101.80191.80590.0000
4792004.10.20 10:14buy1570.101.80941.80540.0000
4802004.10.20 16:51modify1570.101.80941.80940.0000
4812004.10.20 19:00expiration1580.101.80191.80590.0000
4822004.10.20 19:01close1570.101.81711.80940.000077.0010309.00
4832004.10.21 10:00buy stop1590.101.82381.81980.0000
4842004.10.21 10:00sell stop1600.101.81691.82090.0000
4852004.10.21 10:04buy1590.101.82381.81980.0000
4862004.10.21 10:30modify1590.101.82381.82380.0000
4872004.10.21 19:00expiration1600.101.81691.82090.0000
4882004.10.21 19:01close1590.101.82861.82380.000048.0010357.00
4892004.10.22 10:00buy stop1610.101.83151.82750.0000
4902004.10.22 10:00sell stop1620.101.82731.83130.0000
4912004.10.22 10:29sell1620.101.82731.83130.0000
4922004.10.22 11:17modify1620.101.82731.82730.0000
4932004.10.22 13:23s/l1620.101.82731.82730.00000.0010357.00
4942004.10.22 19:00expiration1610.101.83151.82750.0000
4952004.10.25 10:00buy stop1630.101.84021.83620.0000
4962004.10.25 10:00sell stop1640.101.83581.83980.0000
4972004.10.25 10:00buy1630.101.84021.83620.0000
4982004.10.25 12:04modify1630.101.84021.84020.0000
4992004.10.25 13:53s/l1630.101.84021.84020.00000.0010357.00
5002004.10.25 19:00expiration1640.101.83581.83980.0000
5012004.10.26 10:00buy stop1650.101.84161.83850.0000
5022004.10.26 10:00sell stop1660.101.83851.84160.0000
5032004.10.26 10:14sell1660.101.83851.84160.0000
5042004.10.26 15:50s/l1660.101.84161.84160.0000-31.0010326.00
5052004.10.26 15:50buy1650.101.84161.83850.0000
5062004.10.26 16:14s/l1650.101.83851.83850.0000-31.0010295.00
5072004.10.27 10:00buy stop1670.101.83931.83560.0000
5082004.10.27 10:00sell stop1680.101.83561.83930.0000
5092004.10.27 10:58sell1680.101.83561.83930.0000
5102004.10.27 12:57s/l1680.101.83931.83930.0000-37.0010258.00
5112004.10.27 12:57buy1670.101.83931.83560.0000
5122004.10.27 14:58modify1670.101.83931.83930.0000
5132004.10.27 16:13s/l1670.101.83931.83930.00000.0010258.00
5142004.10.28 10:00buy stop1690.101.83471.83070.0000
5152004.10.28 10:00sell stop1700.101.82971.83370.0000
5162004.10.28 10:48sell1700.101.82971.83370.0000
5172004.10.28 12:36modify1700.101.82971.82970.0000
5182004.10.28 14:28s/l1700.101.82971.82970.00000.0010258.00
5192004.10.28 15:21buy1690.101.83471.83070.0000
5202004.10.28 15:58s/l1690.101.83071.83070.0000-40.0010218.00
5212004.10.29 10:00buy stop1710.101.83341.82970.0000
5222004.10.29 10:00sell stop1720.101.82971.83340.0000
5232004.10.29 10:07buy1710.101.83341.82970.0000
5242004.10.29 11:39s/l1710.101.82971.82970.0000-37.0010181.00
5252004.10.29 11:39sell1720.101.82971.83340.0000
5262004.10.29 14:30s/l1720.101.83341.83340.0000-37.0010144.00
5272004.11.01 10:00buy stop1730.101.83601.83340.0000
5282004.11.01 10:00sell stop1740.101.83341.83600.0000
5292004.11.01 10:20sell1740.101.83341.83600.0000
5302004.11.01 19:00expiration1730.101.83601.83340.0000
5312004.11.01 19:01close1740.101.83261.83600.00008.0010152.00
5322004.11.02 10:00buy stop1750.101.83341.82950.0000
5332004.11.02 10:00sell stop1760.101.82951.83340.0000
5342004.11.02 10:02buy1750.101.83341.82950.0000
5352004.11.02 14:16modify1750.101.83341.83340.0000
5362004.11.02 19:00expiration1760.101.82951.83340.0000
5372004.11.02 19:01close1750.101.83831.83340.000049.0010201.00
5382004.11.03 10:00buy stop1770.101.83891.83510.0000
5392004.11.03 10:00sell stop1780.101.83511.83890.0000
5402004.11.03 10:30buy1770.101.83891.83510.0000
5412004.11.03 13:28modify1770.101.83891.83890.0000
5422004.11.03 19:00expiration1780.101.83511.83890.0000
5432004.11.03 19:01close1770.101.84551.83890.000066.0010267.00
5442004.11.04 10:00buy stop1790.101.84751.84350.0000
5452004.11.04 10:00sell stop1800.101.84271.84670.0000
5462004.11.04 10:03sell1800.101.84271.84670.0000
5472004.11.04 11:44s/l1800.101.84671.84670.0000-40.0010227.00
5482004.11.04 12:01buy1790.101.84751.84350.0000
5492004.11.04 15:34s/l1790.101.84351.84350.0000-40.0010187.00
5502004.11.05 10:00buy stop1810.101.84411.84010.0000
5512004.11.05 10:00sell stop1820.101.84001.84400.0000
5522004.11.05 10:30sell1820.101.84001.84400.0000
5532004.11.05 12:01s/l1820.101.84401.84400.0000-40.0010147.00
5542004.11.05 12:02buy1810.101.84411.84010.0000
5552004.11.05 14:30s/l1810.101.84011.84010.0000-40.0010107.00
5562004.11.08 10:00buy stop1830.101.85761.85490.0000
5572004.11.08 10:00sell stop1840.101.85491.85760.0000
5582004.11.08 10:22sell1840.101.85491.85760.0000
5592004.11.08 10:40s/l1840.101.85761.85760.0000-27.0010080.00
5602004.11.08 10:40buy1830.101.85761.85490.0000
5612004.11.08 10:51modify1830.101.85761.85760.0000
5622004.11.08 13:13s/l1830.101.85761.85760.00000.0010080.00
5632004.11.09 10:00buy stop1850.101.85571.85240.0000
5642004.11.09 10:00sell stop1860.101.85241.85570.0000
5652004.11.09 10:20sell1860.101.85241.85570.0000
5662004.11.09 10:30s/l1860.101.85571.85570.0000-33.0010047.00
5672004.11.09 10:30buy1850.101.85571.85240.0000
5682004.11.09 11:45s/l1850.101.85241.85240.0000-33.0010014.00
5692004.11.10 10:00buy stop1870.101.85871.85470.0000
5702004.11.10 10:00sell stop1880.101.85151.85550.0000
5712004.11.10 10:56buy1870.101.85871.85470.0000
5722004.11.10 14:30s/l1870.101.85471.85470.0000-40.009974.00
5732004.11.10 15:27sell1880.101.85151.85550.0000
5742004.11.10 16:05modify1880.101.85151.85150.0000
5752004.11.10 19:01close1880.101.84441.85150.000071.0010045.00
5762004.11.11 10:00buy stop1890.101.84651.84380.0000
5772004.11.11 10:00sell stop1900.101.84381.84650.0000
5782004.11.11 10:16buy1890.101.84651.84380.0000
5792004.11.11 11:03s/l1890.101.84381.84380.0000-27.0010018.00
5802004.11.11 11:03sell1900.101.84381.84650.0000
5812004.11.11 12:33modify1900.101.84381.84380.0000
5822004.11.11 16:02s/l1900.101.84381.84380.00000.0010018.00
5832004.11.12 10:00buy stop1910.101.85021.84620.0000
5842004.11.12 10:00sell stop1920.101.84511.84910.0000
5852004.11.12 10:08sell1920.101.84511.84910.0000
5862004.11.12 15:11modify1920.101.84511.84510.0000
5872004.11.12 15:58s/l1920.101.84511.84510.00000.0010018.00
5882004.11.12 16:14buy1910.101.85021.84620.0000
5892004.11.12 17:51modify1910.101.85021.85020.0000
5902004.11.12 19:01close1910.101.85711.85020.000069.0010087.00
5912004.11.15 10:00buy stop1930.101.85781.85380.0000
5922004.11.15 10:00sell stop1940.101.85311.85710.0000
5932004.11.15 11:42sell1940.101.85311.85710.0000
5942004.11.15 16:54modify1940.101.85311.85310.0000
5952004.11.15 19:00expiration1930.101.85781.85380.0000
5962004.11.15 19:01close1940.101.84621.85310.000069.0010156.00
5972004.11.16 10:00buy stop1950.101.85001.84690.0000
5982004.11.16 10:00sell stop1960.101.84691.85000.0000
5992004.11.16 10:20buy1950.101.85001.84690.0000
6002004.11.16 11:28modify1950.101.85001.85000.0000
6012004.11.16 15:28s/l1950.101.85001.85000.00000.0010156.00
6022004.11.16 19:00expiration1960.101.84691.85000.0000
6032004.11.17 10:00buy stop1970.101.85821.85470.0000
6042004.11.17 10:00sell stop1980.101.85471.85820.0000
6052004.11.17 10:29sell1980.101.85471.85820.0000
6062004.11.17 10:47s/l1980.101.85821.85820.0000-35.0010121.00
6072004.11.17 10:47buy1970.101.85821.85470.0000
6082004.11.17 11:35modify1970.101.85821.85820.0000
6092004.11.17 12:19s/l1970.101.85821.85820.00000.0010121.00
6102004.11.18 10:00sell stop1990.101.85711.86110.0000
6112004.11.18 10:15buy stop2000.101.86191.85790.0000
6122004.11.18 10:31sell1990.101.85711.86110.0000
6132004.11.18 13:29modify1990.101.85711.85710.0000
6142004.11.18 19:01delete2000.101.86191.85790.0000
6152004.11.18 19:01close1990.101.85201.85710.000051.0010172.00
6162004.11.19 10:00buy stop2010.101.85651.85250.0000
6172004.11.19 10:00sell stop2020.101.84841.85240.0000
6182004.11.19 11:34buy2010.101.85651.85250.0000
6192004.11.19 14:39modify2010.101.85651.85650.0000
6202004.11.19 15:11s/l2010.101.85651.85650.00000.0010172.00
6212004.11.19 19:00expiration2020.101.84841.85240.0000
6222004.11.22 10:00buy stop2030.101.85801.85400.0000
6232004.11.22 10:00sell stop2040.101.85281.85680.0000
6242004.11.22 10:23sell2040.101.85281.85680.0000
6252004.11.22 13:06s/l2040.101.85681.85680.0000-40.0010132.00
6262004.11.22 17:03buy2030.101.85801.85400.0000
6272004.11.22 19:01close2030.101.85751.85400.0000-5.0010127.00
6282004.11.23 10:00buy stop2050.101.85701.85300.0000
6292004.11.23 10:00sell stop2060.101.85201.85600.0000
6302004.11.23 10:33buy2050.101.85701.85300.0000
6312004.11.23 11:20modify2050.101.85701.85700.0000
6322004.11.23 19:00expiration2060.101.85201.85600.0000
6332004.11.23 19:01close2050.101.87211.85700.0000151.0010278.00
6342004.11.24 10:00buy stop2070.101.87471.87070.0000
6352004.11.24 10:00sell stop2080.101.86991.87390.0000
6362004.11.24 10:07buy2070.101.87471.87070.0000
6372004.11.24 11:51modify2070.101.87471.87470.0000
6382004.11.24 19:00expiration2080.101.86991.87390.0000
6392004.11.24 19:01close2070.101.88091.87470.000062.0010340.00
6402004.11.25 10:00buy stop2090.101.88691.88290.0000
6412004.11.25 10:00sell stop2100.101.88211.88610.0000
6422004.11.25 11:42buy2090.101.88691.88290.0000
6432004.11.25 19:00expiration2100.101.88211.88610.0000
6442004.11.25 19:02close2090.101.88731.88290.00004.0010344.00
6452004.11.26 10:00buy stop2110.101.89821.89420.0000
6462004.11.26 10:00sell stop2120.101.88291.88690.0000
6472004.11.26 19:00expiration2110.101.89821.89420.0000
6482004.11.26 19:00expiration2120.101.88291.88690.0000
6492004.11.29 10:00buy stop2130.101.89231.88830.0000
6502004.11.29 10:00sell stop2140.101.88621.89020.0000
6512004.11.29 10:06sell2140.101.88621.89020.0000
6522004.11.29 13:11s/l2140.101.89021.89020.0000-40.0010304.00
6532004.11.29 16:20buy2130.101.89231.88830.0000
6542004.11.29 18:13modify2130.101.89231.89230.0000
6552004.11.29 19:01close2130.101.89571.89230.000034.0010338.00
6562004.11.30 10:00buy stop2150.101.89281.88880.0000
6572004.11.30 10:00sell stop2160.101.88821.89220.0000
6582004.11.30 10:05buy2150.101.89281.88880.0000
6592004.11.30 11:22modify2150.101.89281.89280.0000
6602004.11.30 19:00expiration2160.101.88821.89220.0000
6612004.11.30 19:01close2150.101.90971.89280.0000169.0010507.00
6622004.12.01 10:00buy stop2170.101.92001.91600.0000
6632004.12.01 10:00sell stop2180.101.91441.91840.0000
6642004.12.01 10:56buy2170.101.92001.91600.0000
6652004.12.01 12:39modify2170.101.92001.92000.0000
6662004.12.01 19:00expiration2180.101.91441.91840.0000
6672004.12.01 19:01close2170.101.93111.92000.0000111.0010618.00
6682004.12.02 10:00buy stop2190.101.94431.94030.0000
6692004.12.02 10:00sell stop2200.101.94021.94420.0000
6702004.12.02 10:02sell2200.101.94021.94420.0000
6712004.12.02 10:24modify2200.101.94021.94020.0000
6722004.12.02 19:00expiration2190.101.94431.94030.0000
6732004.12.02 19:01close2200.101.92101.94020.0000192.0010810.00
6742004.12.03 10:00buy stop2210.101.92471.92070.0000
6752004.12.03 10:00sell stop2220.101.91851.92250.0000
6762004.12.03 13:20buy2210.101.92471.92070.0000
6772004.12.03 14:20modify2210.101.92471.92470.0000
6782004.12.03 19:00expiration2220.101.91851.92250.0000
6792004.12.03 19:01close2210.101.93851.92470.0000138.0010948.00
6802004.12.06 10:00buy stop2230.101.94451.94050.0000
6812004.12.06 10:00sell stop2240.101.93921.94320.0000
6822004.12.06 10:30buy2230.101.94451.94050.0000
6832004.12.06 10:30s/l2230.101.94051.94050.0000-40.0010908.00
6842004.12.06 19:00expiration2240.101.93921.94320.0000
6852004.12.07 10:00buy stop2250.101.94811.94510.0000
6862004.12.07 10:00sell stop2260.101.94511.94810.0000
6872004.12.07 10:07sell2260.101.94511.94810.0000
6882004.12.07 11:10s/l2260.101.94811.94810.0000-30.0010878.00
6892004.12.07 11:10buy2250.101.94811.94510.0000
6902004.12.07 15:33s/l2250.101.94511.94510.0000-30.0010848.00
6912004.12.08 10:00buy stop2270.101.93761.93360.0000
6922004.12.08 10:00sell stop2280.101.92531.92930.0000
6932004.12.08 14:35sell2280.101.92531.92930.0000
6942004.12.08 14:48modify2280.101.92531.92530.0000
6952004.12.08 15:10s/l2280.101.92531.92530.00000.0010848.00
6962004.12.08 19:00expiration2270.101.93761.93360.0000
6972004.12.09 10:00buy stop2290.101.92801.92400.0000
6982004.12.09 10:00sell stop2300.101.92231.92630.0000
6992004.12.09 10:06sell2300.101.92231.92630.0000
7002004.12.09 10:22s/l2300.101.92631.92630.0000-40.0010808.00
7012004.12.09 19:00expiration2290.101.92801.92400.0000
7022004.12.10 10:00buy stop2310.101.91671.91270.0000
7032004.12.10 10:00sell stop2320.101.91081.91480.0000
7042004.12.10 10:00sell2320.101.91081.91480.0000
7052004.12.10 10:06s/l2320.101.91481.91480.0000-40.0010768.00
7062004.12.10 18:51buy2310.101.91671.91270.0000
7072004.12.10 19:01close2310.101.91521.91270.0000-15.0010753.00
7082004.12.13 10:00buy stop2330.101.92171.91770.0000
7092004.12.13 10:00sell stop2340.101.91681.92080.0000
7102004.12.13 10:09sell2340.101.91681.92080.0000
7112004.12.13 12:12modify2340.101.91681.91680.0000
7122004.12.13 13:38s/l2340.101.91681.91680.00000.0010753.00
7132004.12.13 17:02buy2330.101.92171.91770.0000
7142004.12.13 19:01close2330.101.92351.91770.000018.0010771.00
7152004.12.14 10:00buy stop2350.101.92531.92130.0000
7162004.12.14 10:00sell stop2360.101.91981.92380.0000
7172004.12.14 10:30buy2350.101.92531.92130.0000
7182004.12.14 18:00s/l2350.101.92131.92130.0000-40.0010731.00
7192004.12.14 19:00expiration2360.101.91981.92380.0000
7202004.12.15 10:00buy stop2370.101.92901.92640.0000
7212004.12.15 10:00sell stop2380.101.92641.92900.0000
7222004.12.15 10:52buy2370.101.92901.92640.0000
7232004.12.15 11:22modify2370.101.92901.92900.0000
7242004.12.15 19:00expiration2380.101.92641.92900.0000
7252004.12.15 19:01close2370.101.94291.92900.0000139.0010870.00
7262004.12.16 10:00buy stop2390.101.94351.93960.0000
7272004.12.16 10:00sell stop2400.101.93961.94350.0000
7282004.12.16 10:30buy2390.101.94351.93960.0000
7292004.12.16 11:03modify2390.101.94351.94350.0000
7302004.12.16 15:17s/l2390.101.94351.94350.00000.0010870.00
7312004.12.16 15:22sell2400.101.93961.94350.0000
7322004.12.16 16:23modify2400.101.93961.93960.0000
7332004.12.16 19:01close2400.101.93251.93960.000071.0010941.00
7342004.12.17 10:00buy stop2410.101.93821.93420.0000
7352004.12.17 10:00sell stop2420.101.93141.93540.0000
7362004.12.17 10:00buy2410.101.93821.93420.0000
7372004.12.17 10:10modify2410.101.93821.93820.0000
7382004.12.17 11:06s/l2410.101.93821.93820.00000.0010941.00
7392004.12.17 14:35sell2420.101.93141.93540.0000
7402004.12.17 15:15s/l2420.101.93541.93540.0000-40.0010901.00
7412004.12.20 10:00buy stop2430.101.94741.94340.0000
7422004.12.20 10:00sell stop2440.101.94201.94600.0000
7432004.12.20 10:08buy2430.101.94741.94340.0000
7442004.12.20 11:36s/l2430.101.94341.94340.0000-40.0010861.00
7452004.12.20 19:01expiration2440.101.94201.94600.0000
7462004.12.21 10:00buy stop2450.101.94291.93890.0000
7472004.12.21 10:00sell stop2460.101.93591.93990.0000
7482004.12.21 10:06sell2460.101.93591.93990.0000
7492004.12.21 14:37modify2460.101.93591.93590.0000
7502004.12.21 19:01expiration2450.101.94291.93890.0000
7512004.12.21 19:01close2460.101.92621.93590.000097.0010958.00
7522004.12.22 10:00buy stop2470.101.93051.92650.0000
7532004.12.22 10:00sell stop2480.101.92601.93000.0000
7542004.12.22 10:31sell2480.101.92601.93000.0000
7552004.12.22 11:35modify2480.101.92601.92600.0000
7562004.12.22 19:00expiration2470.101.93051.92650.0000
7572004.12.22 19:01close2480.101.91421.92600.0000118.0011076.00
7582004.12.23 10:00buy stop2490.101.92321.91980.0000
7592004.12.23 10:00sell stop2500.101.91981.92320.0000
7602004.12.23 10:01buy2490.101.92321.91980.0000
7612004.12.23 11:21s/l2490.101.91981.91980.0000-34.0011042.00
7622004.12.23 11:21sell2500.101.91981.92320.0000
7632004.12.23 13:06s/l2500.101.92321.92320.0000-34.0011008.00
7642004.12.24 10:00buy stop2510.101.92731.92330.0000
7652004.12.24 10:00sell stop2520.101.92031.92430.0000
7662004.12.24 10:26buy2510.101.92731.92330.0000
7672004.12.24 15:58s/l2510.101.92331.92330.0000-40.0010968.00
7682004.12.24 19:00expiration2520.101.92031.92430.0000
7692004.12.27 10:00buy stop2530.101.92571.92260.0000
7702004.12.27 10:00sell stop2540.101.92261.92570.0000
7712004.12.27 11:16buy2530.101.92571.92260.0000
7722004.12.27 12:18s/l2530.101.92261.92260.0000-31.0010937.00
7732004.12.27 12:18sell2540.101.92261.92570.0000
7742004.12.27 16:29s/l2540.101.92571.92570.0000-31.0010906.00
7752004.12.28 10:00buy stop2550.101.93731.93420.0000
7762004.12.28 10:00sell stop2560.101.93421.93730.0000
7772004.12.28 10:07buy2550.101.93731.93420.0000
7782004.12.28 13:18modify2550.101.93731.93730.0000
7792004.12.28 14:22s/l2550.101.93731.93730.00000.0010906.00
7802004.12.28 16:00sell2560.101.93421.93730.0000
7812004.12.28 16:43modify2560.101.93421.93420.0000
7822004.12.28 19:01close2560.101.93101.93420.000032.0010938.00
7832004.12.29 10:00buy stop2570.101.93281.92880.0000
7842004.12.29 10:00sell stop2580.101.92601.93000.0000
7852004.12.29 10:58sell2580.101.92601.93000.0000
7862004.12.29 12:27modify2580.101.92601.92600.0000
7872004.12.29 19:00expiration2570.101.93281.92880.0000
7882004.12.29 19:01close2580.101.91581.92600.0000102.0011040.00
7892004.12.30 10:00sell stop2590.101.91921.92320.0000
7902004.12.30 10:15buy stop2600.101.92341.91940.0000
7912004.12.30 10:46sell2590.101.91921.92320.0000
7922004.12.30 16:07s/l2590.101.92321.92320.0000-40.0011000.00
7932004.12.30 16:07buy2600.101.92341.91940.0000
7942004.12.30 19:01close2600.101.92501.91940.000016.0011016.00
7952004.12.31 10:00buy stop2610.101.92861.92460.0000
7962004.12.31 10:00sell stop2620.101.92451.92850.0000
7972004.12.31 10:01buy2610.101.92861.92460.0000
7982004.12.31 13:16modify2610.101.92861.92860.0000
7992004.12.31 14:51s/l2610.101.92861.92860.00000.0011016.00
8002004.12.31 16:44sell2620.101.92451.92850.0000
8012004.12.31 16:59modify2620.101.92451.92450.0000
8022004.12.31 19:01close2620.101.91521.92450.000093.0011109.00
8032005.01.03 10:00buy stop2630.101.91471.91070.0000
8042005.01.03 10:00sell stop2640.101.91051.91450.0000
8052005.01.03 10:12sell2640.101.91051.91450.0000
8062005.01.03 10:28s/l2640.101.91451.91450.0000-40.0011069.00
8072005.01.03 10:28buy2630.101.91471.91070.0000
8082005.01.03 11:29s/l2630.101.91071.91070.0000-40.0011029.00
8092005.01.04 10:00buy stop2650.101.90501.90100.0000
8102005.01.04 10:00sell stop2660.101.90001.90400.0000
8112005.01.04 10:29sell2660.101.90001.90400.0000
8122005.01.04 10:58modify2660.101.90001.90000.0000
8132005.01.04 19:00expiration2650.101.90501.90100.0000
8142005.01.04 19:01close2660.101.88361.90000.0000164.0011193.00
8152005.01.05 10:00buy stop2670.101.88241.87840.0000
8162005.01.05 10:00sell stop2680.101.87731.88130.0000
8172005.01.05 10:56sell2680.101.87731.88130.0000
8182005.01.05 11:09modify2680.101.87731.87730.0000
8192005.01.05 12:00s/l2680.101.87731.87730.00000.0011193.00
8202005.01.05 15:21buy2670.101.88241.87840.0000
8212005.01.05 16:20modify2670.101.88241.88240.0000
8222005.01.05 19:01close2670.101.88421.88240.000018.0011211.00
8232005.01.06 10:00buy stop2690.101.88041.87640.0000
8242005.01.06 10:00sell stop2700.101.87281.87680.0000
8252005.01.06 10:31sell2700.101.87281.87680.0000
8262005.01.06 15:17s/l2700.101.87681.87680.0000-40.0011171.00
8272005.01.06 19:00expiration2690.101.88041.87640.0000
8282005.01.07 10:00buy stop2710.101.88091.87690.0000
8292005.01.07 10:00sell stop2720.101.87661.88060.0000
8302005.01.07 10:05buy2710.101.88091.87690.0000
8312005.01.07 14:15s/l2710.101.87691.87690.0000-40.0011131.00
8322005.01.07 14:29sell2720.101.87661.88060.0000
8332005.01.07 14:30s/l2720.101.88061.88060.0000-40.0011091.00
8342005.01.10 10:00buy stop2730.101.87821.87420.0000
8352005.01.10 10:00sell stop2740.101.87291.87690.0000
8362005.01.10 10:34sell2740.101.87291.87690.0000
8372005.01.10 11:15s/l2740.101.87691.87690.0000-40.0011051.00
8382005.01.10 11:30buy2730.101.87821.87420.0000
8392005.01.10 12:35s/l2730.101.87421.87420.0000-40.0011011.00
8402005.01.11 10:00buy stop2750.101.87871.87470.0000
8412005.01.11 10:00sell stop2760.101.87451.87850.0000
8422005.01.11 10:23buy2750.101.87871.87470.0000
8432005.01.11 19:00expiration2760.101.87451.87850.0000
8442005.01.11 19:01close2750.101.87801.87470.0000-7.0011004.00
8452005.01.12 10:00buy stop2770.101.87741.87340.0000
8462005.01.12 10:00sell stop2780.101.86881.87280.0000
8472005.01.12 13:03buy2770.101.87741.87340.0000
8482005.01.12 14:30modify2770.101.87741.87740.0000
8492005.01.12 19:00expiration2780.101.86881.87280.0000
8502005.01.12 19:01close2770.101.89291.87740.0000155.0011159.00
8512005.01.13 10:00buy stop2790.101.89151.88760.0000
8522005.01.13 10:00sell stop2800.101.88761.89150.0000
8532005.01.13 10:28sell2800.101.88761.89150.0000
8542005.01.13 12:58modify2800.101.88761.88760.0000
8552005.01.13 19:00expiration2790.101.89151.88760.0000
8562005.01.13 19:02close2800.101.88351.88760.000041.0011200.00
8572005.01.14 10:00buy stop2810.101.87361.86960.0000
8582005.01.14 10:00sell stop2820.101.86441.86840.0000
8592005.01.14 10:00sell2820.101.86441.86840.0000
8602005.01.14 10:22s/l2820.101.86841.86840.0000-40.0011160.00
8612005.01.14 16:10buy2810.101.87361.86960.0000
8622005.01.14 16:46s/l2810.101.86961.86960.0000-40.0011120.00
8632005.01.17 10:00buy stop2830.101.87341.87030.0000
8642005.01.17 10:00sell stop2840.101.87031.87340.0000
8652005.01.17 10:57sell2840.101.87031.87340.0000
8662005.01.17 13:27modify2840.101.87031.87030.0000
8672005.01.17 19:00expiration2830.101.87341.87030.0000
8682005.01.17 19:04close2840.101.86101.87030.000093.0011213.00
8692005.01.18 10:00buy stop2850.101.85861.85460.0000
8702005.01.18 10:00sell stop2860.101.85181.85580.0000
8712005.01.18 10:19buy2850.101.85861.85460.0000
8722005.01.18 10:34modify2850.101.85861.85860.0000
8732005.01.18 19:00expiration2860.101.85181.85580.0000
8742005.01.18 19:01close2850.101.86831.85860.000097.0011310.00
8752005.01.19 10:00buy stop2870.101.87681.87280.0000
8762005.01.19 10:00sell stop2880.101.86841.87240.0000
8772005.01.19 10:01buy2870.101.87681.87280.0000
8782005.01.19 13:09modify2870.101.87681.87680.0000
8792005.01.19 16:04s/l2870.101.87681.87680.00000.0011310.00
8802005.01.19 19:00expiration2880.101.86841.87240.0000
8812005.01.20 10:00buy stop2890.101.87001.86600.0000
8822005.01.20 10:00sell stop2900.101.86461.86860.0000
8832005.01.20 10:46sell2900.101.86461.86860.0000
8842005.01.20 12:29s/l2900.101.86861.86860.0000-40.0011270.00
8852005.01.20 14:27buy2890.101.87001.86600.0000
8862005.01.20 18:04modify2890.101.87001.87000.0000
8872005.01.20 19:01close2890.101.87061.87000.00006.0011276.00
8882005.01.21 10:00buy stop2910.101.87341.86940.0000
8892005.01.21 10:00sell stop2920.101.86931.87330.0000
8902005.01.21 10:05buy2910.101.87341.86940.0000
8912005.01.21 10:30s/l2910.101.86941.86940.0000-40.0011236.00
8922005.01.21 10:30sell2920.101.86931.87330.0000
8932005.01.21 10:30modify2920.101.86931.86930.0000
8942005.01.21 15:12s/l2920.101.86931.86930.00000.0011236.00
8952005.01.24 10:01buy stop2930.101.88411.88060.0000
8962005.01.24 10:01sell stop2940.101.88061.88410.0000
8972005.01.24 10:33sell2940.101.88061.88410.0000
8982005.01.24 16:18modify2940.101.88061.88060.0000
8992005.01.24 19:02expiration2930.101.88411.88060.0000
9002005.01.24 19:02close2940.101.87761.88060.000030.0011266.00
9012005.01.25 10:00buy stop2950.101.88101.87700.0000
9022005.01.25 10:00sell stop2960.101.87681.88080.0000
9032005.01.25 11:41sell2960.101.87681.88080.0000
9042005.01.25 13:49modify2960.101.87681.87680.0000
9052005.01.25 19:00expiration2950.101.88101.87700.0000
9062005.01.25 19:01close2960.101.86411.87680.0000127.0011393.00
9072005.01.26 10:00buy stop2970.101.87051.86670.0000
9082005.01.26 10:00sell stop2980.101.86671.87050.0000
9092005.01.26 10:19buy2970.101.87051.86670.0000
9102005.01.26 10:32modify2970.101.87051.87050.0000
9112005.01.26 19:00expiration2980.101.86671.87050.0000
9122005.01.26 19:01close2970.101.88361.87050.0000131.0011524.00
9132005.01.27 10:00buy stop2990.101.88621.88220.0000
9142005.01.27 10:00sell stop3000.101.88001.88400.0000
9152005.01.27 11:43sell3000.101.88001.88400.0000
9162005.01.27 13:02s/l3000.101.88401.88400.0000-40.0011484.00
9172005.01.27 16:22buy2990.101.88621.88220.0000
9182005.01.27 19:01close2990.101.88641.88220.00002.0011486.00
9192005.01.28 10:00buy stop3010.101.88871.88470.0000
9202005.01.28 10:00sell stop3020.101.88461.88860.0000
9212005.01.28 10:42sell3020.101.88461.88860.0000
9222005.01.28 14:47s/l3020.101.88861.88860.0000-40.0011446.00
9232005.01.28 14:47buy3010.101.88871.88470.0000
9242005.01.28 15:29s/l3010.101.88471.88470.0000-40.0011406.00
9252005.01.31 10:00buy stop3030.101.88621.88250.0000
9262005.01.31 10:00sell stop3040.101.88251.88620.0000
9272005.01.31 10:10sell3040.101.88251.88620.0000
9282005.01.31 13:37s/l3040.101.88621.88620.0000-37.0011369.00
9292005.01.31 13:37buy3030.101.88621.88250.0000
9302005.01.31 18:02s/l3030.101.88251.88250.0000-37.0011332.00
9312005.02.01 10:00buy stop3050.101.88351.87950.0000
9322005.02.01 10:00sell stop3060.101.87931.88330.0000
9332005.02.01 10:33sell3060.101.87931.88330.0000
9342005.02.01 12:51s/l3060.101.88331.88330.0000-40.0011292.00
9352005.02.01 19:00expiration3050.101.88351.87950.0000
9362005.02.02 10:00buy stop3070.101.88671.88310.0000
9372005.02.02 10:00sell stop3080.101.88311.88670.0000
9382005.02.02 10:23sell3080.101.88311.88670.0000
9392005.02.02 12:06s/l3080.101.88671.88670.0000-36.0011256.00
9402005.02.02 12:06buy3070.101.88671.88310.0000
9412005.02.02 16:42s/l3070.101.88311.88310.0000-36.0011220.00
9422005.02.03 10:00buy stop3090.101.88541.88210.0000
9432005.02.03 10:00sell stop3100.101.88211.88540.0000
9442005.02.03 10:30buy3090.101.88541.88210.0000
9452005.02.03 11:18modify3090.101.88541.88540.0000
9462005.02.03 13:46s/l3090.101.88541.88540.00000.0011220.00
9472005.02.03 14:47sell3100.101.88211.88540.0000
9482005.02.03 16:04modify3100.101.88211.88210.0000
9492005.02.03 19:01close3100.101.88031.88210.000018.0011238.00
9502005.02.04 10:00buy stop3110.101.88221.87970.0000
9512005.02.04 10:00sell stop3120.101.87971.88220.0000
9522005.02.04 11:20buy3110.101.88221.87970.0000
9532005.02.04 14:30modify3110.101.88221.88220.0000
9542005.02.04 14:51s/l3110.101.88221.88220.00000.0011238.00
9552005.02.04 18:57sell3120.101.87971.88220.0000
9562005.02.04 19:01close3120.101.87891.88220.00008.0011246.00
9572005.02.07 10:00buy stop3130.101.87361.87090.0000
9582005.02.07 10:00sell stop3140.101.87091.87360.0000
9592005.02.07 10:22sell3140.101.87091.87360.0000
9602005.02.07 15:56modify3140.101.87091.87090.0000
9612005.02.07 19:00expiration3130.101.87361.87090.0000
9622005.02.07 19:01close3140.101.85721.87090.0000137.0011383.00
9632005.02.08 10:00buy stop3150.101.85741.85350.0000
9642005.02.08 10:00sell stop3160.101.85351.85740.0000
9652005.02.08 10:55buy3150.101.85741.85350.0000
9662005.02.08 11:54s/l3150.101.85351.85350.0000-39.0011344.00
9672005.02.08 11:54sell3160.101.85351.85740.0000
9682005.02.08 13:13s/l3160.101.85741.85740.0000-39.0011305.00
9692005.02.09 10:00buy stop3170.101.85871.85470.0000
9702005.02.09 10:00sell stop3180.101.85451.85850.0000
9712005.02.09 10:30buy3170.101.85871.85470.0000
9722005.02.09 10:34modify3170.101.85871.85870.0000
9732005.02.09 14:49s/l3170.101.85871.85870.00000.0011305.00
9742005.02.09 19:00expiration3180.101.85451.85850.0000
9752005.02.10 10:00buy stop3190.101.86291.85890.0000
9762005.02.10 10:00sell stop3200.101.85871.86270.0000
9772005.02.10 10:04sell3200.101.85871.86270.0000
9782005.02.10 14:32modify3200.101.85871.85870.0000
9792005.02.10 15:08s/l3200.101.85871.85870.00000.0011305.00
9802005.02.10 15:49buy3190.101.86291.85890.0000
9812005.02.10 16:01modify3190.101.86291.86290.0000
9822005.02.10 19:01close3190.101.87231.86290.000094.0011399.00
9832005.02.11 10:00buy stop3210.101.87121.86870.0000
9842005.02.11 10:00sell stop3220.101.86871.87120.0000
9852005.02.11 11:00sell3220.101.86871.87120.0000
9862005.02.11 13:19modify3220.101.86871.86870.0000
9872005.02.11 17:33s/l3220.101.86871.86870.00000.0011399.00
9882005.02.11 19:00expiration3210.101.87121.86870.0000
9892005.02.14 10:00buy stop3230.101.88331.87930.0000
9902005.02.14 10:00sell stop3240.101.87581.87980.0000
9912005.02.14 10:30buy3230.101.88331.87930.0000
9922005.02.14 14:26modify3230.101.88331.88330.0000
9932005.02.14 19:00expiration3240.101.87581.87980.0000
9942005.02.14 19:01close3230.101.89031.88330.000070.0011469.00
9952005.02.15 10:00buy stop3250.101.88981.88580.0000
9962005.02.15 10:00sell stop3260.101.88561.88960.0000
9972005.02.15 10:32sell3260.101.88561.88960.0000
9982005.02.15 14:10s/l3260.101.88961.88960.0000-40.0011429.00
9992005.02.15 14:10buy3250.101.88981.88580.0000
10002005.02.15 14:31modify3250.101.88981.88980.0000
10012005.02.15 15:07s/l3250.101.88981.88980.00000.0011429.00
10022005.02.16 10:00buy stop3270.101.89571.89170.0000
10032005.02.16 10:00sell stop3280.101.89071.89470.0000
10042005.02.16 10:10sell3280.101.89071.89470.0000
10052005.02.16 11:38modify3280.101.89071.89070.0000
10062005.02.16 19:00expiration3270.101.89571.89170.0000
10072005.02.16 19:01close3280.101.88081.89070.000099.0011528.00
10082005.02.17 10:00buy stop3290.101.89001.88600.0000
10092005.02.17 10:00sell stop3300.101.88591.88990.0000
10102005.02.17 10:03buy3290.101.89001.88600.0000
10112005.02.17 14:32s/l3290.101.88601.88600.0000-40.0011488.00
10122005.02.17 14:32sell3300.101.88591.88990.0000
10132005.02.17 16:03s/l3300.101.88991.88990.0000-40.0011448.00
10142005.02.18 10:00sell stop3310.101.89321.89610.0000
10152005.02.18 10:15buy stop3320.101.89611.89320.0000
10162005.02.18 10:40buy3320.101.89611.89320.0000
10172005.02.18 11:50s/l3320.101.89321.89320.0000-29.0011419.00
10182005.02.18 11:50sell3310.101.89321.89610.0000
10192005.02.18 19:01close3310.101.89361.89610.0000-4.0011415.00
10202005.02.21 10:00buy stop3330.101.89971.89570.0000
10212005.02.21 10:00sell stop3340.101.89351.89750.0000
10222005.02.21 10:03buy3330.101.89971.89570.0000
10232005.02.21 11:44s/l3330.101.89571.89570.0000-40.0011375.00
10242005.02.21 12:06sell3340.101.89351.89750.0000
10252005.02.21 17:17s/l3340.101.89751.89750.0000-40.0011335.00
10262005.02.22 10:00buy stop3350.101.90901.90500.0000
10272005.02.22 10:00sell stop3360.101.90461.90860.0000
10282005.02.22 10:20buy3350.101.90901.90500.0000
10292005.02.22 11:50modify3350.101.90901.90900.0000
10302005.02.22 13:31s/l3350.101.90901.90900.00000.0011335.00
10312005.02.22 16:00sell3360.101.90461.90860.0000
10322005.02.22 17:09s/l3360.101.90861.90860.0000-40.0011295.00
10332005.02.23 10:00buy stop3370.101.90941.90540.0000
10342005.02.23 10:00sell stop3380.101.90481.90880.0000
10352005.02.23 10:12buy3370.101.90941.90540.0000
10362005.02.23 15:48s/l3370.101.90541.90540.0000-40.0011255.00
10372005.02.23 17:33sell3380.101.90481.90880.0000
10382005.02.23 18:21s/l3380.101.90881.90880.0000-40.0011215.00
10392005.02.24 10:00buy stop3390.101.90981.90580.0000
10402005.02.24 10:00sell stop3400.101.90441.90840.0000
10412005.02.24 10:04buy3390.101.90981.90580.0000
10422005.02.24 10:14s/l3390.101.90581.90580.0000-40.0011175.00
10432005.02.24 10:15sell3400.101.90441.90840.0000
10442005.02.24 12:10s/l3400.101.90841.90840.0000-40.0011135.00
10452005.02.25 10:00buy stop3410.101.91261.90920.0000
10462005.02.25 10:00sell stop3420.101.90921.91260.0000
10472005.02.25 10:33sell3420.101.90921.91260.0000
10482005.02.25 14:38s/l3420.101.91261.91260.0000-34.0011101.00
10492005.02.25 14:38buy3410.101.91261.90920.0000
10502005.02.25 18:23modify3410.101.91261.91260.0000
10512005.02.25 19:01close3410.101.91751.91260.000049.0011150.00
10522005.02.28 10:00buy stop3430.101.92541.92140.0000
10532005.02.28 10:00sell stop3440.101.91891.92290.0000
10542005.02.28 10:08buy3430.101.92541.92140.0000
10552005.02.28 12:34s/l3430.101.92141.92140.0000-40.0011110.00
10562005.02.28 19:00expiration3440.101.91891.92290.0000
10572005.03.01 10:00buy stop3450.101.92111.91740.0000
10582005.03.01 10:00sell stop3460.101.91741.92110.0000
10592005.03.01 10:42buy3450.101.92111.91740.0000
10602005.03.01 15:09s/l3450.101.91741.91740.0000-37.0011073.00
10612005.03.01 15:09sell3460.101.91741.92110.0000
10622005.03.01 16:09s/l3460.101.92111.92110.0000-37.0011036.00
10632005.03.02 10:00buy stop3470.101.91911.91510.0000
10642005.03.02 19:00expiration3470.101.91911.91510.0000
10652005.03.03 10:00buy stop3480.101.91151.90790.0000
10662005.03.03 10:00sell stop3490.101.90791.91150.0000
10672005.03.03 13:36buy3480.101.91151.90790.0000
10682005.03.03 15:07s/l3480.101.90791.90790.0000-36.0011000.00
10692005.03.03 15:07sell3490.101.90791.91150.0000
10702005.03.03 19:01close3490.101.90941.91150.0000-15.0010985.00
10712005.03.04 10:00buy stop3500.101.90791.90480.0000
10722005.03.04 10:00sell stop3510.101.90481.90790.0000
10732005.03.04 11:07buy3500.101.90791.90480.0000
10742005.03.04 14:31modify3500.101.90791.90790.0000
10752005.03.04 14:38s/l3500.101.90791.90790.00000.0010985.00
10762005.03.04 19:00expiration3510.101.90481.90790.0000
10772005.03.07 10:00buy stop3520.101.92161.91800.0000
10782005.03.07 10:00sell stop3530.101.91801.92160.0000
10792005.03.07 10:02sell3530.101.91801.92160.0000
10802005.03.07 11:27modify3530.101.91801.91800.0000
10812005.03.07 19:00expiration3520.101.92161.91800.0000
10822005.03.07 19:01close3530.101.91601.91800.000020.0011005.00
10832005.03.08 10:00buy stop3540.101.92201.91800.0000
10842005.03.08 10:00sell stop3550.101.91591.91990.0000
10852005.03.08 10:14buy3540.101.92201.91800.0000
10862005.03.08 15:19modify3540.101.92201.92200.0000
10872005.03.08 19:00expiration3550.101.91591.91990.0000
10882005.03.08 19:01close3540.101.92791.92200.000059.0011064.00
10892005.03.09 10:00buy stop3560.101.93231.92830.0000
10902005.03.09 10:00sell stop3570.101.92661.93060.0000
10912005.03.09 10:43sell3570.101.92661.93060.0000
10922005.03.09 15:00modify3570.101.92661.92660.0000
10932005.03.09 18:34s/l3570.101.92661.92660.00000.0011064.00
10942005.03.09 19:00expiration3560.101.93231.92830.0000
10952005.03.10 10:00buy stop3580.101.93101.92700.0000
10962005.03.10 10:00sell stop3590.101.92671.93070.0000
10972005.03.10 10:01sell3590.101.92671.93070.0000
10982005.03.10 17:43modify3590.101.92671.92670.0000
10992005.03.10 19:01expiration3580.101.93101.92700.0000
11002005.03.10 19:01close3590.101.92271.92670.000040.0011104.00
11012005.03.11 10:00buy stop3600.101.92291.91890.0000
11022005.03.11 10:00sell stop3610.101.91721.92120.0000
11032005.03.11 10:07sell3610.101.91721.92120.0000
11042005.03.11 14:06s/l3610.101.92121.92120.0000-40.0011064.00
11052005.03.11 14:30buy3600.101.92291.91890.0000
11062005.03.11 14:36modify3600.101.92291.92290.0000
11072005.03.11 14:58s/l3600.101.92291.92290.00000.0011064.00
11082005.03.14 10:00buy stop3620.101.92011.91620.0000
11092005.03.14 10:00sell stop3630.101.91621.92010.0000
11102005.03.14 10:37buy3620.101.92011.91620.0000
11112005.03.14 15:17s/l3620.101.91621.91620.0000-39.0011025.00
11122005.03.14 15:17sell3630.101.91621.92010.0000
11132005.03.14 16:34modify3630.101.91621.91620.0000
11142005.03.14 19:01close3630.101.91251.91620.000037.0011062.00
11152005.03.15 10:00buy stop3640.101.91661.91260.0000
11162005.03.15 10:00sell stop3650.101.91101.91500.0000
11172005.03.15 11:32buy3640.101.91661.91260.0000
11182005.03.15 12:08modify3640.101.91661.91660.0000
11192005.03.15 15:36s/l3640.101.91661.91660.00000.0011062.00
11202005.03.15 19:00expiration3650.101.91101.91500.0000
11212005.03.16 10:00buy stop3660.101.92261.91940.0000
11222005.03.16 10:00sell stop3670.101.91941.92260.0000
11232005.03.16 11:25buy3660.101.92261.91940.0000
11242005.03.16 14:41modify3660.101.92261.92260.0000
11252005.03.16 19:00expiration3670.101.91941.92260.0000
11262005.03.16 19:01close3660.101.92561.92260.000030.0011092.00
11272005.03.17 10:00buy stop3680.101.92621.92220.0000
11282005.03.17 10:00sell stop3690.101.92221.92620.0000
11292005.03.17 10:42sell3690.101.92221.92620.0000
11302005.03.17 10:54s/l3690.101.92621.92620.0000-40.0011052.00
11312005.03.17 10:54buy3680.101.92621.92220.0000
11322005.03.17 14:14s/l3680.101.92221.92220.0000-40.0011012.00
11332005.03.18 10:00buy stop3700.101.92141.91740.0000
11342005.03.18 10:00sell stop3710.101.91401.91800.0000
11352005.03.18 14:19sell3710.101.91401.91800.0000
11362005.03.18 17:40s/l3710.101.91801.91800.0000-40.0010972.00
11372005.03.18 18:22buy3700.101.92141.91740.0000
11382005.03.18 19:01close3700.101.92001.91740.0000-14.0010958.00
11392005.03.21 10:00buy stop3720.101.91131.90730.0000
11402005.03.21 10:00sell stop3730.101.90461.90860.0000
11412005.03.21 11:41sell3730.101.90461.90860.0000
11422005.03.21 13:05modify3730.101.90461.90460.0000
11432005.03.21 19:00expiration3720.101.91131.90730.0000
11442005.03.21 19:01close3730.101.89681.90460.000078.0011036.00
11452005.03.22 10:00buy stop3740.101.90171.89770.0000
11462005.03.22 10:00sell stop3750.101.89561.89960.0000
11472005.03.22 19:00expiration3740.101.90171.89770.0000
11482005.03.22 19:00expiration3750.101.89561.89960.0000
11492005.03.23 10:02buy stop3760.101.88661.88340.0000
11502005.03.23 19:01delete3760.101.88661.88340.0000
11512005.03.24 10:00buy stop3770.101.87411.87010.0000
11522005.03.24 10:00sell stop3780.101.87001.87400.0000
11532005.03.24 10:26sell3780.101.87001.87400.0000
11542005.03.24 15:10s/l3780.101.87401.87400.0000-40.0010996.00
11552005.03.24 19:00expiration3770.101.87411.87010.0000
11562005.03.25 10:00buy stop3790.101.87241.86840.0000
11572005.03.25 10:00sell stop3800.101.86831.87230.0000
11582005.03.25 10:06buy3790.101.87241.86840.0000
11592005.03.25 13:56s/l3790.101.86841.86840.0000-40.0010956.00
11602005.03.25 13:56sell3800.101.86831.87230.0000
11612005.03.25 19:07close3800.101.86881.87230.0000-5.0010951.00
11622005.03.28 10:00buy stop3810.101.86331.86080.0000
11632005.03.28 10:00sell stop3820.101.86081.86330.0000
11642005.03.28 10:25buy3810.101.86331.86080.0000
11652005.03.28 15:49s/l3810.101.86081.86080.0000-25.0010926.00
11662005.03.28 15:49sell3820.101.86081.86330.0000
11672005.03.28 16:06s/l3820.101.86331.86330.0000-25.0010901.00
11682005.03.29 10:00buy stop3830.101.87401.87000.0000
11692005.03.29 10:00sell stop3840.101.87001.87400.0000
11702005.03.29 10:31buy3830.101.87401.87000.0000
11712005.03.29 19:00expiration3840.101.87001.87400.0000
11722005.03.29 19:01close3830.101.87431.87000.00003.0010904.00
11732005.03.30 10:00buy stop3850.101.88121.87830.0000
11742005.03.30 10:00sell stop3860.101.87831.88120.0000
11752005.03.30 10:43sell3860.101.87831.88120.0000
11762005.03.30 11:06s/l3860.101.88121.88120.0000-29.0010875.00
11772005.03.30 11:06buy3850.101.88121.87830.0000
11782005.03.30 19:01close3850.101.88051.87830.0000-7.0010868.00
11792005.03.31 10:00buy stop3870.101.88031.87630.0000
11802005.03.31 10:00sell stop3880.101.87631.88030.0000
11812005.03.31 10:07buy3870.101.88031.87630.0000
11822005.03.31 15:30modify3870.101.88031.88030.0000
11832005.03.31 19:00expiration3880.101.87631.88030.0000
11842005.03.31 19:01close3870.101.88831.88030.000080.0010948.00
11852005.04.01 10:00buy stop3890.101.88971.88620.0000
11862005.04.01 10:00sell stop3900.101.88621.88970.0000
11872005.04.01 10:41sell3900.101.88621.88970.0000
11882005.04.01 15:09s/l3900.101.88971.88970.0000-35.0010913.00
11892005.04.01 15:09buy3890.101.88971.88620.0000
11902005.04.01 15:30modify3890.101.88971.88970.0000
11912005.04.01 16:13s/l3890.101.88971.88970.00000.0010913.00
11922005.04.04 10:00buy stop3910.101.87891.87490.0000
11932005.04.04 10:00sell stop3920.101.87361.87760.0000
11942005.04.04 10:18sell3920.101.87361.87760.0000
11952005.04.04 11:36s/l3920.101.87761.87760.0000-40.0010873.00
11962005.04.04 19:00expiration3910.101.87891.87490.0000
11972005.04.05 10:00buy stop3930.101.87551.87240.0000
11982005.04.05 10:00sell stop3940.101.87241.87550.0000
11992005.04.05 10:12buy3930.101.87551.87240.0000
12002005.04.05 13:37s/l3930.101.87241.87240.0000-31.0010842.00
12012005.04.05 13:37sell3940.101.87241.87550.0000
12022005.04.05 14:36s/l3940.101.87551.87550.0000-31.0010811.00
12032005.04.06 10:00buy stop3950.101.88361.88100.0000
12042005.04.06 10:00sell stop3960.101.88101.88360.0000
12052005.04.06 10:13sell3960.101.88101.88360.0000
12062005.04.06 11:30s/l3960.101.88361.88360.0000-26.0010785.00
12072005.04.06 11:30buy3950.101.88361.88100.0000
12082005.04.06 11:50s/l3950.101.88101.88100.0000-26.0010759.00
12092005.04.07 10:00buy stop3970.101.88561.88180.0000
12102005.04.07 10:00sell stop3980.101.88181.88560.0000
12112005.04.07 10:04buy3970.101.88561.88180.0000
12122005.04.07 10:30s/l3970.101.88181.88180.0000-38.0010721.00
12132005.04.07 10:30sell3980.101.88181.88560.0000
12142005.04.07 11:28modify3980.101.88181.88180.0000
12152005.04.07 19:02close3980.101.87721.88180.000046.0010767.00
12162005.04.08 10:00buy stop3990.101.87051.86660.0000
12172005.04.08 10:00sell stop4000.101.86661.87050.0000
12182005.04.08 11:43buy3990.101.87051.86660.0000
12192005.04.08 16:54modify3990.101.87051.87050.0000
12202005.04.08 19:00expiration4000.101.86661.87050.0000
12212005.04.08 19:01close3990.101.88211.87050.0000116.0010883.00
12222005.04.11 10:00buy stop4010.101.88761.88360.0000
12232005.04.11 10:00sell stop4020.101.88271.88670.0000
12242005.04.11 10:01buy4010.101.88761.88360.0000
12252005.04.11 10:32modify4010.101.88761.88760.0000
12262005.04.11 19:00expiration4020.101.88271.88670.0000
12272005.04.11 19:01close4010.101.89171.88760.000041.0010924.00
12282005.04.12 10:00buy stop4030.101.89411.89050.0000
12292005.04.12 10:00sell stop4040.101.89051.89410.0000
12302005.04.12 11:16buy4030.101.89411.89050.0000
12312005.04.12 14:29s/l4030.101.89051.89050.0000-36.0010888.00
12322005.04.12 14:29sell4040.101.89051.89410.0000
12332005.04.12 14:29s/l4040.101.89411.89410.0000-36.0010852.00
12342005.04.13 10:00buy stop4050.101.89511.89220.0000
12352005.04.13 10:00sell stop4060.101.89221.89510.0000
12362005.04.13 10:01buy4050.101.89511.89220.0000
12372005.04.13 11:59s/l4050.101.89221.89220.0000-29.0010823.00
12382005.04.13 11:59sell4060.101.89221.89510.0000
12392005.04.13 14:36s/l4060.101.89511.89510.0000-29.0010794.00
12402005.04.14 10:00buy stop4070.101.89021.88650.0000
12412005.04.14 10:00sell stop4080.101.88651.89020.0000
12422005.04.14 11:05sell4080.101.88651.89020.0000
12432005.04.14 13:13modify4080.101.88651.88650.0000
12442005.04.14 19:00expiration4070.101.89021.88650.0000
12452005.04.14 19:01close4080.101.88121.88650.000053.0010847.00
12462005.04.15 10:00buy stop4090.101.88311.87910.0000
12472005.04.15 10:00sell stop4100.101.87791.88190.0000
12482005.04.15 10:12buy4090.101.88311.87910.0000
12492005.04.15 13:41modify4090.101.88311.88310.0000
12502005.04.15 15:00s/l4090.101.88311.88310.00000.0010847.00
12512005.04.15 19:00expiration4100.101.87791.88190.0000
12522005.04.18 10:00buy stop4110.101.89731.89330.0000
12532005.04.18 10:00sell stop4120.101.89141.89540.0000
12542005.04.18 10:23buy4110.101.89731.89330.0000
12552005.04.18 15:14modify4110.101.89731.89730.0000
12562005.04.18 19:00expiration4120.101.89141.89540.0000
12572005.04.18 19:01close4110.101.90301.89730.000057.0010904.00
12582005.04.19 10:00buy stop4130.101.90981.90580.0000
12592005.04.19 10:00sell stop4140.101.90401.90800.0000
12602005.04.19 10:30buy4130.101.90981.90580.0000
12612005.04.19 11:00s/l4130.101.90581.90580.0000-40.0010864.00
12622005.04.19 19:00expiration4140.101.90401.90800.0000
12632005.04.20 10:00buy stop4150.101.91911.91510.0000
12642005.04.20 10:00sell stop4160.101.91491.91890.0000
12652005.04.20 10:30sell4160.101.91491.91890.0000
12662005.04.20 14:36modify4160.101.91491.91490.0000
12672005.04.20 15:57s/l4160.101.91491.91490.00000.0010864.00
12682005.04.20 17:20buy4150.101.91911.91510.0000
12692005.04.20 19:02close4150.101.91881.91510.0000-3.0010861.00
12702005.04.21 10:00buy stop4170.101.91841.91490.0000
12712005.04.21 10:00sell stop4180.101.91491.91840.0000
12722005.04.21 10:30sell4180.101.91491.91840.0000
12732005.04.21 12:53modify4180.101.91491.91490.0000
12742005.04.21 19:00expiration4170.101.91841.91490.0000
12752005.04.21 19:01close4180.101.90861.91490.000063.0010924.00
12762005.04.22 10:00sell stop4190.101.90761.91160.0000
12772005.04.22 10:30buy stop4200.101.91301.90900.0000
12782005.04.22 10:30buy4200.101.91301.90900.0000
12792005.04.22 19:00expiration4190.101.90761.91160.0000
12802005.04.22 19:01close4200.101.91331.90900.00003.0010927.00
12812005.04.25 10:00buy stop4210.101.91591.91240.0000
12822005.04.25 10:00sell stop4220.101.91241.91590.0000
12832005.04.25 10:28sell4220.101.91241.91590.0000
12842005.04.25 11:22modify4220.101.91241.91240.0000
12852005.04.25 11:57s/l4220.101.91241.91240.00000.0010927.00
12862005.04.25 19:00expiration4210.101.91591.91240.0000
12872005.04.26 10:00buy stop4230.101.90921.90520.0000
12882005.04.26 10:00sell stop4240.101.90401.90800.0000
12892005.04.26 13:06sell4240.101.90401.90800.0000
12902005.04.26 14:30s/l4240.101.90801.90800.0000-40.0010887.00
12912005.04.26 19:01expiration4230.101.90921.90520.0000
12922005.04.27 10:00buy stop4250.101.90221.89850.0000
12932005.04.27 10:00sell stop4260.101.89851.90220.0000
12942005.04.27 14:17buy4250.101.90221.89850.0000
12952005.04.27 14:42modify4250.101.90221.90220.0000
12962005.04.27 18:15s/l4250.101.90221.90220.00000.0010887.00
12972005.04.27 19:00expiration4260.101.89851.90220.0000
12982005.04.28 10:00buy stop4270.101.90371.90080.0000
12992005.04.28 10:00sell stop4280.101.90081.90370.0000
13002005.04.28 10:23buy4270.101.90371.90080.0000
13012005.04.28 13:31modify4270.101.90371.90370.0000
13022005.04.28 14:31s/l4270.101.90371.90370.00000.0010887.00
13032005.04.28 19:00expiration4280.101.90081.90370.0000
13042005.04.29 10:00buy stop4290.101.91531.91130.0000
13052005.04.29 10:00sell stop4300.101.91131.91530.0000
13062005.04.29 10:21sell4300.101.91131.91530.0000
13072005.04.29 19:00expiration4290.101.91531.91130.0000
13082005.04.29 19:01close4300.101.91031.91530.000010.0010897.00
13092005.05.02 10:00buy stop4310.101.90431.90180.0000
13102005.05.02 10:00sell stop4320.101.90181.90430.0000
13112005.05.02 10:27buy4310.101.90431.90180.0000
13122005.05.02 14:19s/l4310.101.90181.90180.0000-25.0010872.00
13132005.05.02 14:19sell4320.101.90181.90430.0000
13142005.05.02 15:39modify4320.101.90181.90180.0000
13152005.05.02 19:01close4320.101.89341.90180.000084.0010956.00
13162005.05.03 10:00buy stop4330.101.89531.89220.0000
13172005.05.03 10:00sell stop4340.101.89221.89530.0000
13182005.05.03 11:14buy4330.101.89531.89220.0000
13192005.05.03 12:33s/l4330.101.89221.89220.0000-31.0010925.00
13202005.05.03 12:33sell4340.101.89221.89530.0000
13212005.05.03 15:23s/l4340.101.89531.89530.0000-31.0010894.00
13222005.05.04 10:00buy stop4350.101.90011.89660.0000
13232005.05.04 10:00sell stop4360.101.89661.90010.0000
13242005.05.04 10:44buy4350.101.90011.89660.0000
13252005.05.04 19:00expiration4360.101.89661.90010.0000
13262005.05.04 19:01close4350.101.90011.89660.00000.0010894.00
13272005.05.05 10:00buy stop4370.101.90621.90350.0000
13282005.05.05 10:00sell stop4380.101.90351.90620.0000
13292005.05.05 10:09sell4380.101.90351.90620.0000
13302005.05.05 14:36s/l4380.101.90621.90620.0000-27.0010867.00
13312005.05.05 14:36buy4370.101.90621.90350.0000
13322005.05.05 15:25s/l4370.101.90351.90350.0000-27.0010840.00
13332005.05.06 10:00buy stop4390.101.90101.89700.0000
13342005.05.06 10:00sell stop4400.101.89491.89890.0000
13352005.05.06 14:30sell4400.101.89491.89890.0000
13362005.05.06 14:47modify4400.101.89491.89490.0000
13372005.05.06 15:39s/l4400.101.89491.89490.00000.0010840.00
13382005.05.06 19:00expiration4390.101.90101.89700.0000
13392005.05.09 10:00buy stop4410.101.88811.88410.0000
13402005.05.09 10:00sell stop4420.101.88401.88800.0000
13412005.05.09 10:17buy4410.101.88811.88410.0000
13422005.05.09 10:35s/l4410.101.88411.88410.0000-40.0010800.00
13432005.05.09 10:36sell4420.101.88401.88800.0000
13442005.05.09 19:01close4420.101.88221.88800.000018.0010818.00
13452005.05.10 10:00buy stop4430.101.87911.87560.0000
13462005.05.10 10:00sell stop4440.101.87561.87910.0000
13472005.05.10 10:42buy4430.101.87911.87560.0000
13482005.05.10 12:50modify4430.101.87911.87910.0000
13492005.05.10 19:00expiration4440.101.87561.87910.0000
13502005.05.10 19:01close4430.101.88131.87910.000022.0010840.00
13512005.05.11 10:00buy stop4450.101.88691.88420.0000
13522005.05.11 10:00sell stop4460.101.88421.88690.0000
13532005.05.11 10:00buy4450.101.88691.88420.0000
13542005.05.11 10:44modify4450.101.88691.88690.0000
13552005.05.11 11:31s/l4450.101.88691.88690.00000.0010840.00
13562005.05.11 12:00sell4460.101.88421.88690.0000
13572005.05.11 14:30modify4460.101.88421.88420.0000
13582005.05.11 19:01close4460.101.87261.88420.0000116.0010956.00
13592005.05.12 10:00buy stop4470.101.86791.86390.0000
13602005.05.12 10:00sell stop4480.101.86251.86650.0000
13612005.05.12 11:29buy4470.101.86791.86390.0000
13622005.05.12 14:30s/l4470.101.86391.86390.0000-40.0010916.00
13632005.05.12 14:32sell4480.101.86251.86650.0000
13642005.05.12 17:16s/l4480.101.86651.86650.0000-40.0010876.00
13652005.05.13 10:00buy stop4490.101.86351.85980.0000
13662005.05.13 10:00sell stop4500.101.85981.86350.0000
13672005.05.13 10:45sell4500.101.85981.86350.0000
13682005.05.13 12:04modify4500.101.85981.85980.0000
13692005.05.13 19:00expiration4490.101.86351.85980.0000
13702005.05.13 19:01close4500.101.84921.85980.0000106.0010982.00
13712005.05.16 10:00buy stop4510.101.84411.84010.0000
13722005.05.16 10:00sell stop4520.101.83891.84290.0000
13732005.05.16 11:04sell4520.101.83891.84290.0000
13742005.05.16 11:17s/l4520.101.84291.84290.0000-40.0010942.00
13752005.05.16 11:27buy4510.101.84411.84010.0000
13762005.05.16 12:17s/l4510.101.84011.84010.0000-40.0010902.00
13772005.05.17 10:00buy stop4530.101.83911.83520.0000
13782005.05.17 10:00sell stop4540.101.83521.83910.0000
13792005.05.17 10:40buy4530.101.83911.83520.0000
13802005.05.17 19:00expiration4540.101.83521.83910.0000
13812005.05.17 19:02close4530.101.83951.83520.00004.0010906.00
13822005.05.18 10:00buy stop4550.101.83471.83160.0000
13832005.05.18 10:00sell stop4560.101.83161.83470.0000
13842005.05.18 10:13buy4550.101.83471.83160.0000
13852005.05.18 11:05s/l4550.101.83161.83160.0000-31.0010875.00
13862005.05.18 11:05sell4560.101.83161.83470.0000
13872005.05.18 14:30s/l4560.101.83471.83470.0000-31.0010844.00
13882005.05.19 10:00buy stop4570.101.84121.83810.0000
13892005.05.19 10:00sell stop4580.101.83811.84120.0000
13902005.05.19 10:22sell4580.101.83811.84120.0000
13912005.05.19 10:30s/l4580.101.84121.84120.0000-31.0010813.00
13922005.05.19 10:30buy4570.101.84121.83810.0000
13932005.05.19 13:46s/l4570.101.83811.83810.0000-31.0010782.00
13942005.05.20 10:00sell stop4590.101.83501.83850.0000
13952005.05.20 13:42sell4590.101.83501.83850.0000
13962005.05.20 14:52modify4590.101.83501.83500.0000
13972005.05.20 19:01close4590.101.82501.83500.0000100.0010882.00
13982005.05.23 10:00buy stop4600.101.83051.82650.0000
13992005.05.23 10:00sell stop4610.101.82481.82880.0000
14002005.05.23 16:20buy4600.101.83051.82650.0000
14012005.05.23 18:28s/l4600.101.82651.82650.0000-40.0010842.00
14022005.05.23 19:00expiration4610.101.82481.82880.0000
14032005.05.24 10:00buy stop4620.101.83211.82890.0000
14042005.05.24 10:00sell stop4630.101.82891.83210.0000
14052005.05.24 10:02buy4620.101.83211.82890.0000
14062005.05.24 11:11s/l4620.101.82891.82890.0000-32.0010810.00
14072005.05.24 11:11sell4630.101.82891.83210.0000
14082005.05.24 12:15s/l4630.101.83211.83210.0000-32.0010778.00
14092005.05.25 10:00buy stop4640.101.82981.82590.0000
14102005.05.25 10:00sell stop4650.101.82591.82980.0000
14112005.05.25 10:30sell4650.101.82591.82980.0000
14122005.05.25 15:04s/l4650.101.82981.82980.0000-39.0010739.00
14132005.05.25 15:04buy4640.101.82981.82590.0000
14142005.05.25 19:01close4640.101.83151.82590.000017.0010756.00
14152005.05.26 10:00buy stop4660.101.82531.82230.0000
14162005.05.26 10:00sell stop4670.101.82231.82530.0000
14172005.05.26 10:40buy4660.101.82531.82230.0000
14182005.05.26 13:58s/l4660.101.82231.82230.0000-30.0010726.00
14192005.05.26 13:58sell4670.101.82231.82530.0000
14202005.05.26 15:40s/l4670.101.82531.82530.0000-30.0010696.00
14212005.05.27 10:00buy stop4680.101.82621.82220.0000
14222005.05.27 10:00sell stop4690.101.82191.82590.0000
14232005.05.27 12:05sell4690.101.82191.82590.0000
14242005.05.27 13:40s/l4690.101.82591.82590.0000-40.0010656.00
14252005.05.27 13:40buy4680.101.82621.82220.0000
14262005.05.27 15:42s/l4680.101.82221.82220.0000-40.0010616.00
14272005.05.30 10:00buy stop4700.101.82581.82290.0000
14282005.05.30 10:00sell stop4710.101.82291.82580.0000
14292005.05.30 13:03sell4710.101.82291.82580.0000
14302005.05.30 19:08expiration4700.101.82581.82290.0000
14312005.05.30 19:08close4710.101.82331.82580.0000-4.0010612.00
14322005.05.31 10:00sell stop4720.101.81371.81770.0000
14332005.05.31 10:15buy stop4730.101.81911.81510.0000
14342005.05.31 10:37buy4730.101.81911.81510.0000
14352005.05.31 15:20modify4730.101.81911.81910.0000
14362005.05.31 19:00expiration4720.101.81371.81770.0000
14372005.05.31 19:01close4730.101.82241.81910.000033.0010645.00
14382005.06.01 10:00buy stop4740.101.82161.81760.0000
14392005.06.01 10:00sell stop4750.101.81751.82150.0000
14402005.06.01 10:01sell4750.101.81751.82150.0000
14412005.06.01 11:35modify4750.101.81751.81750.0000
14422005.06.01 19:00expiration4740.101.82161.81760.0000
14432005.06.01 19:01close4750.101.81201.81750.000055.0010700.00
14442005.06.02 10:00buy stop4760.101.81931.81530.0000
14452005.06.02 10:00sell stop4770.101.81351.81750.0000
14462005.06.02 10:29buy4760.101.81931.81530.0000
14472005.06.02 11:57s/l4760.101.81531.81530.0000-40.0010660.00
14482005.06.02 15:14sell4770.101.81351.81750.0000
14492005.06.02 16:46s/l4770.101.81751.81750.0000-40.0010620.00
14502005.06.03 10:00buy stop4780.101.81991.81590.0000
14512005.06.03 10:00sell stop4790.101.81561.81960.0000
14522005.06.03 12:10sell4790.101.81561.81960.0000
14532005.06.03 13:17s/l4790.101.81961.81960.0000-40.0010580.00
14542005.06.03 13:18buy4780.101.81991.81590.0000
14552005.06.03 15:28s/l4780.101.81591.81590.0000-40.0010540.00
14562005.06.06 10:00buy stop4800.101.81951.81690.0000
14572005.06.06 10:00sell stop4810.101.81691.81950.0000
14582005.06.06 10:36buy4800.101.81951.81690.0000
14592005.06.06 19:00expiration4810.101.81691.81950.0000
14602005.06.06 19:01close4800.101.82241.81690.000029.0010569.00
14612005.06.07 10:00buy stop4820.101.83041.82670.0000
14622005.06.07 10:00sell stop4830.101.82671.83040.0000
14632005.06.07 10:25buy4820.101.83041.82670.0000
14642005.06.07 18:38modify4820.101.83041.83040.0000
14652005.06.07 19:00expiration4830.101.82671.83040.0000
14662005.06.07 19:01close4820.101.83421.83040.000038.0010607.00
14672005.06.08 10:00buy stop4840.101.83831.83500.0000
14682005.06.08 10:00sell stop4850.101.83501.83830.0000
14692005.06.08 12:48sell4850.101.83501.83830.0000
14702005.06.08 15:25s/l4850.101.83831.83830.0000-33.0010574.00
14712005.06.08 15:25buy4840.101.83831.83500.0000
14722005.06.08 18:12s/l4840.101.83501.83500.0000-33.0010541.00
14732005.06.09 10:00buy stop4860.101.82561.82280.0000
14742005.06.09 10:00sell stop4870.101.82281.82560.0000
14752005.06.09 10:04buy4860.101.82561.82280.0000
14762005.06.09 13:13s/l4860.101.82281.82280.0000-28.0010513.00
14772005.06.09 13:13sell4870.101.82281.82560.0000
14782005.06.09 16:05s/l4870.101.82561.82560.0000-28.0010485.00
14792005.06.10 10:00buy stop4880.101.82101.81730.0000
14802005.06.10 10:00sell stop4890.101.81731.82100.0000
14812005.06.10 10:11buy4880.101.82101.81730.0000
14822005.06.10 11:37modify4880.101.82101.82100.0000
14832005.06.10 14:30s/l4880.101.82101.82100.00000.0010485.00
14842005.06.10 16:12sell4890.101.81731.82100.0000
14852005.06.10 16:48modify4890.101.81731.81730.0000
14862005.06.10 19:01close4890.101.81261.81730.000047.0010532.00
14872005.06.13 10:00buy stop4900.101.81151.80780.0000
14882005.06.13 10:00sell stop4910.101.80781.81150.0000
14892005.06.13 10:21sell4910.101.80781.81150.0000
14902005.06.13 11:25modify4910.101.80781.80780.0000
14912005.06.13 19:00expiration4900.101.81151.80780.0000
14922005.06.13 19:01close4910.101.80481.80780.000030.0010562.00
14932005.06.14 10:00buy stop4920.101.81111.80720.0000
14942005.06.14 10:00sell stop4930.101.80721.81110.0000
14952005.06.14 10:06sell4930.101.80721.81110.0000
14962005.06.14 11:24s/l4930.101.81111.81110.0000-39.0010523.00
14972005.06.14 11:24buy4920.101.81111.80720.0000
14982005.06.14 14:52modify4920.101.81111.81110.0000
14992005.06.14 15:04s/l4920.101.81111.81110.00000.0010523.00
15002005.06.15 10:00buy stop4940.101.81131.80800.0000
15012005.06.15 10:00sell stop4950.101.80801.81130.0000
15022005.06.15 10:30sell4950.101.80801.81130.0000
15032005.06.15 14:20s/l4950.101.81131.81130.0000-33.0010490.00
15042005.06.15 14:20buy4940.101.81131.80800.0000
15052005.06.15 14:37s/l4940.101.80801.80800.0000-33.0010457.00
15062005.06.16 10:00buy stop4960.101.82041.81750.0000
15072005.06.16 10:00sell stop4970.101.81751.82040.0000
15082005.06.16 10:30sell4970.101.81751.82040.0000
15092005.06.16 10:46s/l4970.101.82041.82040.0000-29.0010428.00
15102005.06.16 10:46buy4960.101.82041.81750.0000
15112005.06.16 14:44modify4960.101.82041.82040.0000
15122005.06.16 15:56s/l4960.101.82041.82040.00000.0010428.00
15132005.06.17 10:00buy stop4980.101.82521.82130.0000
15142005.06.17 10:00sell stop4990.101.82131.82520.0000
15152005.06.17 10:22buy4980.101.82521.82130.0000
15162005.06.17 15:46s/l4980.101.82131.82130.0000-39.0010389.00
15172005.06.17 15:46sell4990.101.82131.82520.0000
15182005.06.17 16:11s/l4990.101.82521.82520.0000-39.0010350.00
15192005.06.20 10:00buy stop5000.101.82731.82380.0000
15202005.06.20 10:00sell stop5010.101.82381.82730.0000
15212005.06.20 11:02buy5000.101.82731.82380.0000
15222005.06.20 13:46s/l5000.101.82381.82380.0000-35.0010315.00
15232005.06.20 13:46sell5010.101.82381.82730.0000
15242005.06.20 14:34s/l5010.101.82731.82730.0000-35.0010280.00
15252005.06.21 10:00buy stop5020.101.82401.82000.0000
15262005.06.21 10:00sell stop5030.101.81751.82150.0000
15272005.06.21 10:00sell5030.101.81751.82150.0000
15282005.06.21 14:58s/l5030.101.82151.82150.0000-40.0010240.00
15292005.06.21 16:47buy5020.101.82401.82000.0000
15302005.06.21 18:33modify5020.101.82401.82400.0000
15312005.06.21 19:01close5020.101.82571.82400.000017.0010257.00
15322005.06.22 10:00buy stop5040.101.83171.82840.0000
15332005.06.22 10:00sell stop5050.101.82841.83170.0000
15342005.06.22 10:14buy5040.101.83171.82840.0000
15352005.06.22 10:30s/l5040.101.82841.82840.0000-33.0010224.00
15362005.06.22 10:30sell5050.101.82841.83170.0000
15372005.06.22 10:40modify5050.101.82841.82840.0000
15382005.06.22 19:01close5050.101.81971.82840.000087.0010311.00
15392005.06.23 10:00buy stop5060.101.82161.81850.0000
15402005.06.23 10:00sell stop5070.101.81851.82160.0000
15412005.06.23 10:13buy5060.101.82161.81850.0000
15422005.06.23 14:36s/l5060.101.81851.81850.0000-31.0010280.00
15432005.06.23 14:36sell5070.101.81851.82160.0000
15442005.06.23 19:01close5070.101.81741.82160.000011.0010291.00
15452005.06.24 10:00buy stop5080.101.81981.81580.0000
15462005.06.24 10:00sell stop5090.101.81541.81940.0000
15472005.06.24 11:40buy5080.101.81981.81580.0000
15482005.06.24 12:22modify5080.101.81981.81980.0000
15492005.06.24 14:52s/l5080.101.81981.81980.00000.0010291.00
15502005.06.24 19:00expiration5090.101.81541.81940.0000
15512005.06.27 10:00buy stop5100.101.83001.82600.0000
15522005.06.27 10:00sell stop5110.101.82571.82970.0000
15532005.06.27 12:47buy5100.101.83001.82600.0000
15542005.06.27 16:48s/l5100.101.82601.82600.0000-40.0010251.00
15552005.06.27 16:48sell5110.101.82571.82970.0000
15562005.06.27 19:01close5110.101.82791.82970.0000-22.0010229.00
15572005.06.28 10:00buy stop5120.101.82371.81980.0000
15582005.06.28 10:00sell stop5130.101.81981.82370.0000
15592005.06.28 10:44sell5130.101.81981.82370.0000
15602005.06.28 17:36modify5130.101.81981.81980.0000
15612005.06.28 19:00expiration5120.101.82371.81980.0000
15622005.06.28 19:01close5130.101.81641.81980.000034.0010263.00
15632005.06.29 10:00buy stop5140.101.81621.81220.0000
15642005.06.29 10:00sell stop5150.101.81181.81580.0000
15652005.06.29 10:49buy5140.101.81621.81220.0000
15662005.06.29 12:01s/l5140.101.81221.81220.0000-40.0010223.00
15672005.06.29 12:01sell5150.101.81181.81580.0000
15682005.06.29 13:13modify5150.101.81181.81180.0000
15692005.06.29 19:01close5150.101.80581.81180.000060.0010283.00
15702005.06.30 10:00buy stop5160.101.80961.80560.0000
15712005.06.30 10:00sell stop5170.101.80271.80670.0000
15722005.06.30 10:30sell5170.101.80271.80670.0000
15732005.06.30 11:03modify5170.101.80271.80270.0000
15742005.06.30 19:00expiration5160.101.80961.80560.0000
15752005.06.30 19:01close5170.101.79221.80270.0000105.0010388.00
15762005.07.01 10:00buy stop5180.101.78351.77950.0000
15772005.07.01 10:00sell stop5190.101.77181.77580.0000
15782005.07.01 11:34buy5180.101.78351.77950.0000
15792005.07.01 12:55s/l5180.101.77951.77950.0000-40.0010348.00
15802005.07.01 16:41sell5190.101.77181.77580.0000
15812005.07.01 19:02close5190.101.77071.77580.000011.0010359.00
15822005.07.04 10:00buy stop5200.101.76591.76190.0000
15832005.07.04 10:00sell stop5210.101.76001.76400.0000
15842005.07.04 11:35sell5210.101.76001.76400.0000
15852005.07.04 19:00expiration5200.101.76591.76190.0000
15862005.07.04 19:01close5210.101.75871.76400.000013.0010372.00
15872005.07.05 10:00buy stop5220.101.75531.75130.0000
15882005.07.05 10:00sell stop5230.101.74971.75370.0000
15892005.07.05 10:24buy5220.101.75531.75130.0000
15902005.07.05 10:46modify5220.101.75531.75530.0000
15912005.07.05 12:01s/l5220.101.75531.75530.00000.0010372.00
15922005.07.05 19:01expiration5230.101.74971.75370.0000
15932005.07.06 10:00buy stop5240.101.75981.75580.0000
15942005.07.06 10:00sell stop5250.101.75501.75900.0000
15952005.07.06 11:11sell5250.101.75501.75900.0000
15962005.07.06 17:41s/l5250.101.75901.75900.0000-40.0010332.00
15972005.07.06 17:43buy5240.101.75981.75580.0000
15982005.07.06 19:01close5240.101.75841.75580.0000-14.0010318.00
15992005.07.07 10:00buy stop5260.101.75391.75010.0000
16002005.07.07 10:00sell stop5270.101.75011.75390.0000
16012005.07.07 10:47buy5260.101.75391.75010.0000
16022005.07.07 11:17s/l5260.101.75011.75010.0000-38.0010280.00
16032005.07.07 11:17sell5270.101.75011.75390.0000
16042005.07.07 11:19modify5270.101.75011.75010.0000
16052005.07.07 11:26s/l5270.101.75011.75010.00000.0010280.00
16062005.07.08 10:00buy stop5280.101.74141.73740.0000
16072005.07.08 10:00sell stop5290.101.73561.73960.0000
16082005.07.08 12:28sell5290.101.73561.73960.0000
16092005.07.08 14:33modify5290.101.73561.73560.0000
16102005.07.08 14:38s/l5290.101.73561.73560.00000.0010280.00
16112005.07.08 15:23buy5280.101.74141.73740.0000
16122005.07.08 16:51s/l5280.101.73741.73740.0000-40.0010240.00
16132005.07.11 10:00buy stop5300.101.74481.74080.0000
16142005.07.11 10:00sell stop5310.101.74001.74400.0000
16152005.07.11 10:08buy5300.101.74481.74080.0000
16162005.07.11 16:20modify5300.101.74481.74480.0000
16172005.07.11 19:00expiration5310.101.74001.74400.0000
16182005.07.11 19:02close5300.101.75651.74480.0000117.0010357.00
16192005.07.12 10:00buy stop5320.101.76901.76500.0000
16202005.07.12 10:00sell stop5330.101.76381.76780.0000
16212005.07.12 10:50buy5320.101.76901.76500.0000
16222005.07.12 16:59modify5320.101.76901.76900.0000
16232005.07.12 19:00expiration5330.101.76381.76780.0000
16242005.07.12 19:01close5320.101.77551.76900.000065.0010422.00
16252005.07.13 10:00buy stop5340.101.77391.76990.0000
16262005.07.13 10:00sell stop5350.101.76591.76990.0000
16272005.07.13 10:09sell5350.101.76591.76990.0000
16282005.07.13 14:52modify5350.101.76591.76590.0000
16292005.07.13 19:02expiration5340.101.77391.76990.0000
16302005.07.13 19:02close5350.101.75561.76590.0000103.0010525.00
16312005.07.14 10:00buy stop5360.101.76381.76060.0000
16322005.07.14 10:00sell stop5370.101.76061.76380.0000
16332005.07.14 10:03sell5370.101.76061.76380.0000
16342005.07.14 14:32modify5370.101.76061.76060.0000
16352005.07.14 14:40s/l5370.101.76061.76060.00000.0010525.00
16362005.07.14 15:00buy5360.101.76381.76060.0000
16372005.07.14 15:38s/l5360.101.76061.76060.0000-32.0010493.00
16382005.07.15 10:00buy stop5380.101.76401.76110.0000
16392005.07.15 10:00sell stop5390.101.76111.76400.0000
16402005.07.15 10:55sell5390.101.76111.76400.0000
16412005.07.15 14:30modify5390.101.76111.76110.0000
16422005.07.15 19:00expiration5380.101.76401.76110.0000
16432005.07.15 19:01close5390.101.75371.76110.000074.0010567.00
16442005.07.18 10:00buy stop5400.101.75331.74930.0000
16452005.07.18 10:00sell stop5410.101.74801.75200.0000
16462005.07.18 10:01sell5410.101.74801.75200.0000
16472005.07.18 16:47s/l5410.101.75201.75200.0000-40.0010527.00
16482005.07.18 17:52buy5400.101.75331.74930.0000
16492005.07.18 19:01close5400.101.75021.74930.0000-31.0010496.00
16502005.07.19 10:00buy stop5420.101.74101.73700.0000
16512005.07.19 10:00sell stop5430.101.73691.74090.0000
16522005.07.19 10:20buy5420.101.74101.73700.0000
16532005.07.19 15:44s/l5420.101.73701.73700.0000-40.0010456.00
16542005.07.19 15:44sell5430.101.73691.74090.0000
16552005.07.19 19:01close5430.101.73811.74090.0000-12.0010444.00
16562005.07.20 10:00buy stop5440.101.74001.73600.0000
16572005.07.20 10:00sell stop5450.101.73481.73880.0000
16582005.07.20 10:05buy5440.101.74001.73600.0000
16592005.07.20 10:31s/l5440.101.73601.73600.0000-40.0010404.00
16602005.07.20 10:36sell5450.101.73481.73880.0000
16612005.07.20 11:44s/l5450.101.73881.73880.0000-40.0010364.00
16622005.07.21 10:00buy stop5460.101.74901.74500.0000
16632005.07.21 10:00sell stop5470.101.74471.74870.0000
16642005.07.21 10:18sell5470.101.74471.74870.0000
16652005.07.21 10:30s/l5470.101.74871.74870.0000-40.0010324.00
16662005.07.21 10:30buy5460.101.74901.74500.0000
16672005.07.21 11:13s/l5460.101.74501.74500.0000-40.0010284.00
16682005.07.22 10:00buy stop5480.101.75581.75180.0000
16692005.07.22 10:00sell stop5490.101.75121.75520.0000
16702005.07.22 11:09buy5480.101.75581.75180.0000
16712005.07.22 12:29s/l5480.101.75181.75180.0000-40.0010244.00
16722005.07.22 12:40sell5490.101.75121.75520.0000
16732005.07.22 14:09modify5490.101.75121.75120.0000
16742005.07.22 19:01close5490.101.73621.75120.0000150.0010394.00
16752005.07.25 10:00buy stop5500.101.73701.73310.0000
16762005.07.25 10:00sell stop5510.101.73311.73700.0000
16772005.07.25 10:15buy5500.101.73701.73310.0000
16782005.07.25 16:07modify5500.101.73701.73700.0000
16792005.07.25 19:00expiration5510.101.73311.73700.0000
16802005.07.25 19:01close5500.101.74521.73700.000082.0010476.00
16812005.07.26 10:00buy stop5520.101.74461.74060.0000
16822005.07.26 10:00sell stop5530.101.74061.74460.0000
16832005.07.26 10:13sell5530.101.74061.74460.0000
16842005.07.26 10:49modify5530.101.74061.74060.0000
16852005.07.26 13:11s/l5530.101.74061.74060.00000.0010476.00
16862005.07.26 19:00expiration5520.101.74461.74060.0000
16872005.07.27 10:00buy stop5540.101.73661.73290.0000
16882005.07.27 10:00sell stop5550.101.73291.73660.0000
16892005.07.27 10:33buy5540.101.73661.73290.0000
16902005.07.27 14:52modify5540.101.73661.73660.0000
16912005.07.27 19:00expiration5550.101.73291.73660.0000
16922005.07.27 19:01close5540.101.74241.73660.000058.0010534.00
16932005.07.28 10:00buy stop5560.101.74321.73960.0000
16942005.07.28 10:00sell stop5570.101.73961.74320.0000
16952005.07.28 10:09buy5560.101.74321.73960.0000
16962005.07.28 13:01modify5560.101.74321.74320.0000
16972005.07.28 19:00expiration5570.101.73961.74320.0000
16982005.07.28 19:01close5560.101.75781.74320.0000146.0010680.00
16992005.07.29 10:00buy stop5580.101.75621.75220.0000
17002005.07.29 10:00sell stop5590.101.75201.75600.0000
17012005.07.29 10:14sell5590.101.75201.75600.0000
17022005.07.29 12:43s/l5590.101.75601.75600.0000-40.0010640.00
17032005.07.29 12:44buy5580.101.75621.75220.0000
17042005.07.29 14:48modify5580.101.75621.75620.0000
17052005.07.29 15:20s/l5580.101.75621.75620.00000.0010640.00
17062005.08.01 10:00buy stop5600.101.76521.76120.0000
17072005.08.01 10:00sell stop5610.101.76081.76480.0000
17082005.08.01 10:11buy5600.101.76521.76120.0000
17092005.08.01 12:51modify5600.101.76521.76520.0000
17102005.08.01 19:00expiration5610.101.76081.76480.0000
17112005.08.01 19:01close5600.101.77041.76520.000052.0010692.00
17122005.08.02 10:00buy stop5620.101.77391.76990.0000
17132005.08.02 10:00sell stop5630.101.76721.77120.0000
17142005.08.02 10:07buy5620.101.77391.76990.0000
17152005.08.02 16:15s/l5620.101.76991.76990.0000-40.0010652.00
17162005.08.02 19:00expiration5630.101.76721.77120.0000
17172005.08.03 10:00buy stop5640.101.77091.76760.0000
17182005.08.03 10:00sell stop5650.101.76761.77090.0000
17192005.08.03 10:07buy5640.101.77091.76760.0000
17202005.08.03 11:01modify5640.101.77091.77090.0000
17212005.08.03 19:00expiration5650.101.76761.77090.0000
17222005.08.03 19:01close5640.101.77701.77090.000061.0010713.00
17232005.08.04 10:02buy stop5660.101.77851.77450.0000
17242005.08.04 10:02sell stop5670.101.77241.77640.0000
17252005.08.04 10:22sell5670.101.77241.77640.0000
17262005.08.04 11:30s/l5670.101.77641.77640.0000-40.0010673.00
17272005.08.04 12:12buy5660.101.77851.77450.0000
17282005.08.04 14:41s/l5660.101.77451.77450.0000-40.0010633.00
17292005.08.05 10:00buy stop5680.101.78101.77730.0000
17302005.08.05 10:00sell stop5690.101.77731.78100.0000
17312005.08.05 11:35sell5690.101.77731.78100.0000
17322005.08.05 13:28s/l5690.101.78101.78100.0000-37.0010596.00
17332005.08.05 13:28buy5680.101.78101.77730.0000
17342005.08.05 14:30s/l5680.101.77731.77730.0000-37.0010559.00
17352005.08.08 10:00buy stop5700.101.78001.77600.0000
17362005.08.08 10:00sell stop5710.101.77491.77890.0000
17372005.08.08 10:30buy5700.101.78001.77600.0000
17382005.08.08 10:40modify5700.101.78001.78000.0000
17392005.08.08 19:00expiration5710.101.77491.77890.0000
17402005.08.08 19:01close5700.101.78601.78000.000060.0010619.00
17412005.08.09 10:00buy stop5720.101.78971.78570.0000
17422005.08.09 10:00sell stop5730.101.78421.78820.0000
17432005.08.09 10:11sell5730.101.78421.78820.0000
17442005.08.09 19:00expiration5720.101.78971.78570.0000
17452005.08.09 19:01close5730.101.78421.78820.00000.0010619.00
17462005.08.10 10:00buy stop5740.101.79361.78960.0000
17472005.08.10 10:00sell stop5750.101.78781.79180.0000
17482005.08.10 11:16buy5740.101.79361.78960.0000
17492005.08.10 16:03modify5740.101.79361.79360.0000
17502005.08.10 17:16s/l5740.101.79361.79360.00000.0010619.00
17512005.08.10 19:01expiration5750.101.78781.79180.0000
17522005.08.11 10:00buy stop5760.101.80381.79980.0000
17532005.08.11 10:00sell stop5770.101.79731.80130.0000
17542005.08.11 10:11buy5760.101.80381.79980.0000
17552005.08.11 15:38modify5760.101.80381.80380.0000
17562005.08.11 19:00expiration5770.101.79731.80130.0000
17572005.08.11 19:01close5760.101.80701.80380.000032.0010651.00
17582005.08.12 10:00buy stop5780.101.81471.81160.0000
17592005.08.12 10:00sell stop5790.101.81161.81470.0000
17602005.08.12 10:02buy5780.101.81471.81160.0000
17612005.08.12 14:49s/l5780.101.81161.81160.0000-31.0010620.00
17622005.08.12 14:49sell5790.101.81161.81470.0000
17632005.08.12 15:14modify5790.101.81161.81160.0000
17642005.08.12 15:35s/l5790.101.81161.81160.00000.0010620.00
17652005.08.15 10:00buy stop5800.101.81551.81220.0000
17662005.08.15 10:00sell stop5810.101.81221.81550.0000
17672005.08.15 10:48sell5810.101.81221.81550.0000
17682005.08.15 13:21modify5810.101.81221.81220.0000
17692005.08.15 14:38s/l5810.101.81221.81220.00000.0010620.00
17702005.08.15 19:00expiration5800.101.81551.81220.0000
17712005.08.16 10:00buy stop5820.101.81431.81030.0000
17722005.08.16 10:00sell stop5830.101.80921.81320.0000
17732005.08.16 10:30buy5820.101.81431.81030.0000
17742005.08.16 11:11s/l5820.101.81031.81030.0000-40.0010580.00
17752005.08.16 11:20sell5830.101.80921.81320.0000
17762005.08.16 14:56modify5830.101.80921.80920.0000
17772005.08.16 16:59s/l5830.101.80921.80920.00000.0010580.00
17782005.08.17 10:00buy stop5840.101.80581.80180.0000
17792005.08.17 10:00sell stop5850.101.80151.80550.0000
17802005.08.17 10:11buy5840.101.80581.80180.0000
17812005.08.17 12:49modify5840.101.80581.80580.0000
17822005.08.17 18:30s/l5840.101.80581.80580.00000.0010580.00
17832005.08.17 19:00expiration5850.101.80151.80550.0000
17842005.08.18 10:00buy stop5860.101.80781.80380.0000
17852005.08.18 10:00sell stop5870.101.80301.80700.0000
17862005.08.18 10:30buy5860.101.80781.80380.0000
17872005.08.18 12:18s/l5860.101.80381.80380.0000-40.0010540.00
17882005.08.18 13:25sell5870.101.80301.80700.0000
17892005.08.18 14:50modify5870.101.80301.80300.0000
17902005.08.18 19:01close5870.101.79491.80300.000081.0010621.00
17912005.08.19 10:00buy stop5880.101.79221.78860.0000
17922005.08.19 10:00sell stop5890.101.78861.79220.0000
17932005.08.19 10:54buy5880.101.79221.78860.0000
17942005.08.19 11:26modify5880.101.79221.79220.0000
17952005.08.19 16:16s/l5880.101.79221.79220.00000.0010621.00
17962005.08.19 19:00expiration5890.101.78861.79220.0000
17972005.08.22 10:00buy stop5900.101.80211.79810.0000
17982005.08.22 10:00sell stop5910.101.79811.80210.0000
17992005.08.22 10:06sell5910.101.79811.80210.0000
18002005.08.22 13:52s/l5910.101.80211.80210.0000-40.0010581.00
18012005.08.22 13:52buy5900.101.80211.79810.0000
18022005.08.22 19:01close5900.101.80011.79810.0000-20.0010561.00
18032005.08.23 10:00buy stop5920.101.80081.79700.0000
18042005.08.23 10:00sell stop5930.101.79701.80080.0000
18052005.08.23 10:22sell5930.101.79701.80080.0000
18062005.08.23 17:31s/l5930.101.80081.80080.0000-38.0010523.00
18072005.08.23 17:31buy5920.101.80081.79700.0000
18082005.08.23 19:02close5920.101.80071.79700.0000-1.0010522.00
18092005.08.24 10:00buy stop5940.101.79431.79030.0000
18102005.08.24 10:00sell stop5950.101.79011.79410.0000
18112005.08.24 11:41buy5940.101.79431.79030.0000
18122005.08.24 14:31modify5940.101.79431.79430.0000
18132005.08.24 19:00expiration5950.101.79011.79410.0000
18142005.08.24 19:01close5940.101.79941.79430.000051.0010573.00
18152005.08.25 10:00buy stop5960.101.80821.80440.0000
18162005.08.25 10:00sell stop5970.101.80441.80820.0000
18172005.08.25 10:02sell5970.101.80441.80820.0000
18182005.08.25 14:00modify5970.101.80441.80440.0000
18192005.08.25 17:12s/l5970.101.80441.80440.00000.0010573.00
18202005.08.25 19:00expiration5960.101.80821.80440.0000
18212005.08.26 10:00buy stop5980.101.80771.80370.0000
18222005.08.26 10:00sell stop5990.101.80301.80700.0000
18232005.08.26 12:14buy5980.101.80771.80370.0000
18242005.08.26 12:59s/l5980.101.80371.80370.0000-40.0010533.00
18252005.08.26 19:00expiration5990.101.80301.80700.0000
18262005.08.29 10:00buy stop6000.101.80901.80500.0000
18272005.08.29 10:00sell stop6010.101.80501.80900.0000
18282005.08.29 10:04sell6010.101.80501.80900.0000
18292005.08.29 17:08modify6010.101.80501.80500.0000
18302005.08.29 19:00expiration6000.101.80901.80500.0000
18312005.08.29 19:01close6010.101.79621.80500.000088.0010621.00
18322005.08.30 10:00buy stop6020.101.79451.79050.0000
18332005.08.30 10:00sell stop6030.101.79051.79450.0000
18342005.08.30 10:21sell6030.101.79051.79450.0000
18352005.08.30 11:45modify6030.101.79051.79050.0000
18362005.08.30 19:02expiration6020.101.79451.79050.0000
18372005.08.30 19:02close6030.101.78381.79050.000067.0010688.00
18382005.08.31 10:00buy stop6040.101.78561.78210.0000
18392005.08.31 10:00sell stop6050.101.78211.78560.0000
18402005.08.31 10:07buy6040.101.78561.78210.0000
18412005.08.31 13:01s/l6040.101.78211.78210.0000-35.0010653.00
18422005.08.31 13:01sell6050.101.78211.78560.0000
18432005.08.31 13:40s/l6050.101.78561.78560.0000-35.0010618.00
18442005.09.01 10:00buy stop6060.101.80611.80210.0000
18452005.09.01 10:00sell stop6070.101.80001.80400.0000
18462005.09.01 10:21buy6060.101.80611.80210.0000
18472005.09.01 12:26modify6060.101.80611.80610.0000
18482005.09.01 19:00expiration6070.101.80001.80400.0000
18492005.09.01 19:01close6060.101.82851.80610.0000224.0010842.00
18502005.09.02 10:00buy stop6080.101.83951.83550.0000
18512005.09.02 10:00sell stop6090.101.83371.83770.0000
18522005.09.02 10:11buy6080.101.83951.83550.0000
18532005.09.02 11:33s/l6080.101.83551.83550.0000-40.0010802.00
18542005.09.02 14:58sell6090.101.83371.83770.0000
18552005.09.02 15:12s/l6090.101.83771.83770.0000-40.0010762.00
18562005.09.05 10:00buy stop6100.101.84811.84500.0000
18572005.09.05 10:00sell stop6110.101.84501.84810.0000
18582005.09.05 10:22buy6100.101.84811.84500.0000
18592005.09.05 16:27s/l6100.101.84501.84500.0000-31.0010731.00
18602005.09.05 16:27sell6110.101.84501.84810.0000
18612005.09.05 19:02close6110.101.84251.84810.000025.0010756.00
18622005.09.06 10:00buy stop6120.101.84141.83740.0000
18632005.09.06 10:00sell stop6130.101.83681.84080.0000
18642005.09.06 10:37buy6120.101.84141.83740.0000
18652005.09.06 14:12modify6120.101.84141.84140.0000
18662005.09.06 16:17s/l6120.101.84141.84140.00000.0010756.00
18672005.09.06 19:00expiration6130.101.83681.84080.0000
18682005.09.07 10:00buy stop6140.101.84651.84250.0000
18692005.09.07 10:00sell stop6150.101.84251.84650.0000
18702005.09.07 10:22sell6150.101.84251.84650.0000
18712005.09.07 15:09modify6150.101.84251.84250.0000
18722005.09.07 18:04s/l6150.101.84251.84250.00000.0010756.00
18732005.09.07 19:00expiration6140.101.84651.84250.0000
18742005.09.08 10:00buy stop6160.101.83971.83600.0000
18752005.09.08 10:00sell stop6170.101.83601.83970.0000
18762005.09.08 13:00sell6170.101.83601.83970.0000
18772005.09.08 14:36s/l6170.101.83971.83970.0000-37.0010719.00
18782005.09.08 14:36buy6160.101.83971.83600.0000
18792005.09.08 15:05modify6160.101.83971.83970.0000
18802005.09.08 16:13s/l6160.101.83971.83970.00000.0010719.00
18812005.09.09 10:00buy stop6180.101.83911.83510.0000
18822005.09.09 10:00sell stop6190.101.83371.83770.0000
18832005.09.09 11:07buy6180.101.83911.83510.0000
18842005.09.09 11:42s/l6180.101.83511.83510.0000-40.0010679.00
18852005.09.09 11:42sell6190.101.83371.83770.0000
18862005.09.09 14:07s/l6190.101.83771.83770.0000-40.0010639.00
18872005.09.12 10:00buy stop6200.101.83201.82800.0000
18882005.09.12 10:00sell stop6210.101.82531.82930.0000
18892005.09.12 14:25sell6210.101.82531.82930.0000
18902005.09.12 18:25modify6210.101.82531.82530.0000
18912005.09.12 19:00expiration6200.101.83201.82800.0000
18922005.09.12 19:01close6210.101.82081.82530.000045.0010684.00
18932005.09.13 10:00buy stop6220.101.82251.81850.0000
18942005.09.13 10:00sell stop6230.101.81791.82190.0000
18952005.09.13 10:01buy6220.101.82251.81850.0000
18962005.09.13 19:00expiration6230.101.81791.82190.0000
18972005.09.13 19:01close6220.101.82241.81850.0000-1.0010683.00
18982005.09.14 10:00buy stop6240.101.82711.82310.0000
18992005.09.14 10:00sell stop6250.101.82271.82670.0000
19002005.09.14 11:39sell6250.101.82271.82670.0000
19012005.09.14 13:32s/l6250.101.82671.82670.0000-40.0010643.00
19022005.09.14 13:51buy6240.101.82711.82310.0000
19032005.09.14 19:03close6240.101.82491.82310.0000-22.0010621.00
19042005.09.15 10:00buy stop6260.101.81761.81360.0000
19052005.09.15 10:00sell stop6270.101.81311.81710.0000
19062005.09.15 10:30sell6270.101.81311.81710.0000
19072005.09.15 11:17modify6270.101.81311.81310.0000
19082005.09.15 19:00expiration6260.101.81761.81360.0000
19092005.09.15 19:01close6270.101.80751.81310.000056.0010677.00
19102005.09.16 10:00buy stop6280.101.81261.80990.0000
19112005.09.16 10:00sell stop6290.101.80991.81260.0000
19122005.09.16 10:50sell6290.101.80991.81260.0000
19132005.09.16 12:10s/l6290.101.81261.81260.0000-27.0010650.00
19142005.09.16 12:10buy6280.101.81261.80990.0000
19152005.09.16 13:43s/l6280.101.80991.80990.0000-27.0010623.00
19162005.09.19 10:00buy stop6300.101.80211.79810.0000
19172005.09.19 10:00sell stop6310.101.79641.80040.0000
19182005.09.19 10:48buy6300.101.80211.79810.0000
19192005.09.19 13:47modify6300.101.80211.80210.0000
19202005.09.19 14:43s/l6300.101.80211.80210.00000.0010623.00
19212005.09.19 19:00expiration6310.101.79641.80040.0000
19222005.09.20 10:00buy stop6320.101.80711.80360.0000
19232005.09.20 10:00sell stop6330.101.80361.80710.0000
19242005.09.20 11:00sell6330.101.80361.80710.0000
19252005.09.20 19:00expiration6320.101.80711.80360.0000
19262005.09.20 19:01close6330.101.80351.80710.00001.0010624.00
19272005.09.21 10:00buy stop6340.101.80901.80500.0000
19282005.09.21 10:00sell stop6350.101.80321.80720.0000
19292005.09.21 10:31buy6340.101.80901.80500.0000
19302005.09.21 19:01expiration6350.101.80321.80720.0000
19312005.09.21 19:01close6340.101.80831.80500.0000-7.0010617.00
19322005.09.22 10:00sell stop6360.101.80761.81130.0000
19332005.09.22 10:15buy stop6370.101.81131.80760.0000
19342005.09.22 10:56sell6360.101.80761.81130.0000
19352005.09.22 11:53modify6360.101.80761.80760.0000
19362005.09.22 19:01delete6370.101.81131.80760.0000
19372005.09.22 19:01close6360.101.79171.80760.0000159.0010776.00
19382005.09.23 10:00buy stop6380.101.78771.78370.0000
19392005.09.23 10:00sell stop6390.101.78361.78760.0000
19402005.09.23 10:55sell6390.101.78361.78760.0000
19412005.09.23 11:00s/l6390.101.78761.78760.0000-40.0010736.00
19422005.09.23 11:00buy6380.101.78771.78370.0000
19432005.09.23 12:36s/l6380.101.78371.78370.0000-40.0010696.00
19442005.09.26 10:00buy stop6400.101.77511.77110.0000
19452005.09.26 10:00sell stop6410.101.76991.77390.0000
19462005.09.26 10:33buy6400.101.77511.77110.0000
19472005.09.26 19:00expiration6410.101.76991.77390.0000
19482005.09.26 19:01close6400.101.77691.77110.000018.0010714.00
19492005.09.27 10:00buy stop6420.101.76861.76510.0000
19502005.09.27 10:00sell stop6430.101.76511.76860.0000
19512005.09.27 10:10buy6420.101.76861.76510.0000
19522005.09.27 13:44s/l6420.101.76511.76510.0000-35.0010679.00
19532005.09.27 13:44sell6430.101.76511.76860.0000
19542005.09.27 19:01close6430.101.76671.76860.0000-16.0010663.00
19552005.09.28 10:00buy stop6440.101.77181.76880.0000
19562005.09.28 10:00sell stop6450.101.76881.77180.0000
19572005.09.28 10:29sell6450.101.76881.77180.0000
19582005.09.28 12:10modify6450.101.76881.76880.0000
19592005.09.28 19:01expiration6440.101.77181.76880.0000
19602005.09.28 19:01close6450.101.76671.76880.000021.0010684.00
19612005.09.29 10:00buy stop6460.101.76821.76420.0000
19622005.09.29 10:00sell stop6470.101.76361.76760.0000
19632005.09.29 10:10sell6470.101.76361.76760.0000
19642005.09.29 14:15s/l6470.101.76761.76760.0000-40.0010644.00
19652005.09.29 19:00expiration6460.101.76821.76420.0000
19662005.09.30 10:00buy stop6480.101.76001.75600.0000
19672005.09.30 10:00sell stop6490.101.75601.76000.0000
19682005.09.30 10:06buy6480.101.76001.75600.0000
19692005.09.30 12:21modify6480.101.76001.76000.0000
19702005.09.30 19:00expiration6490.101.75601.76000.0000
19712005.09.30 19:01close6480.101.76501.76000.000050.0010694.00
19722005.10.03 10:00buy stop6500.101.75891.75490.0000
19732005.10.03 10:00sell stop6510.101.75481.75880.0000
19742005.10.03 10:28sell6510.101.75481.75880.0000
19752005.10.03 19:00expiration6500.101.75891.75490.0000
19762005.10.03 19:01close6510.101.75431.75880.00005.0010699.00
19772005.10.04 10:00buy stop6520.101.75811.75410.0000
19782005.10.04 10:00sell stop6530.101.75291.75690.0000
19792005.10.04 11:59buy6520.101.75811.75410.0000
19802005.10.04 15:34modify6520.101.75811.75810.0000
19812005.10.04 17:41s/l6520.101.75811.75810.00000.0010699.00
19822005.10.04 19:01expiration6530.101.75291.75690.0000
19832005.10.05 10:00sell stop6540.101.76091.76490.0000
19842005.10.05 10:15buy stop6550.101.76591.76190.0000
19852005.10.05 10:57buy6550.101.76591.76190.0000
19862005.10.05 14:00s/l6550.101.76191.76190.0000-40.0010659.00
19872005.10.05 14:43sell6540.101.76091.76490.0000
19882005.10.05 16:36s/l6540.101.76491.76490.0000-40.0010619.00
19892005.10.06 10:00buy stop6560.101.77391.77120.0000
19902005.10.06 10:00sell stop6570.101.77121.77390.0000
19912005.10.06 10:22sell6570.101.77121.77390.0000
19922005.10.06 10:58modify6570.101.77121.77120.0000
19932005.10.06 13:04s/l6570.101.77121.77120.00000.0010619.00
19942005.10.06 15:17buy6560.101.77391.77120.0000
19952005.10.06 17:21s/l6560.101.77121.77120.0000-27.0010592.00
19962005.10.07 10:00buy stop6580.101.77281.76880.0000
19972005.10.07 10:00sell stop6590.101.76641.77040.0000
19982005.10.07 14:20sell6590.101.76641.77040.0000
19992005.10.07 14:38modify6590.101.76641.76640.0000
20002005.10.07 19:00expiration6580.101.77281.76880.0000
20012005.10.07 19:01close6590.101.76131.76640.000051.0010643.00
20022005.10.10 10:00buy stop6600.101.76381.75980.0000
20032005.10.10 10:00sell stop6610.101.75981.76380.0000
20042005.10.10 11:10sell6610.101.75981.76380.0000
20052005.10.10 14:05modify6610.101.75981.75980.0000
20062005.10.10 19:00expiration6600.101.76381.75980.0000
20072005.10.10 19:01close6610.101.75411.75980.000057.0010700.00
20082005.10.11 10:00buy stop6620.101.74961.74660.0000
20092005.10.11 10:00sell stop6630.101.74661.74960.0000
20102005.10.11 10:07buy6620.101.74961.74660.0000
20112005.10.11 10:57modify6620.101.74961.74960.0000
20122005.10.11 14:25s/l6620.101.74961.74960.00000.0010700.00
20132005.10.11 15:41sell6630.101.74661.74960.0000
20142005.10.11 19:01close6630.101.74701.74960.0000-4.0010696.00
20152005.10.12 10:00buy stop6640.101.74291.73980.0000
20162005.10.12 10:00sell stop6650.101.73981.74290.0000
20172005.10.12 10:05buy6640.101.74291.73980.0000
20182005.10.12 11:24modify6640.101.74291.74290.0000
20192005.10.12 19:00expiration6650.101.73981.74290.0000
20202005.10.12 19:03close6640.101.75281.74290.000099.0010795.00
20212005.10.13 10:00buy stop6660.101.74861.74460.0000
20222005.10.13 10:00sell stop6670.101.74381.74780.0000
20232005.10.13 10:57buy6660.101.74861.74460.0000
20242005.10.13 14:54s/l6660.101.74461.74460.0000-40.0010755.00
20252005.10.13 19:00expiration6670.101.74381.74780.0000
20262005.10.14 10:00buy stop6680.101.75811.75500.0000
20272005.10.14 10:00sell stop6690.101.75501.75810.0000
20282005.10.14 11:01sell6690.101.75501.75810.0000
20292005.10.14 11:22modify6690.101.75501.75500.0000
20302005.10.14 14:41s/l6690.101.75501.75500.00000.0010755.00
20312005.10.14 15:47buy6680.101.75811.75500.0000
20322005.10.14 15:54s/l6680.101.75501.75500.0000-31.0010724.00
20332005.10.17 10:00buy stop6700.101.76901.76500.0000
20342005.10.17 10:00sell stop6710.101.76481.76880.0000
20352005.10.17 10:38sell6710.101.76481.76880.0000
20362005.10.17 11:35modify6710.101.76481.76480.0000
20372005.10.17 19:00expiration6700.101.76901.76500.0000
20382005.10.17 19:01close6710.101.75641.76480.000084.0010808.00
20392005.10.18 10:00buy stop6720.101.75281.74880.0000
20402005.10.18 10:00sell stop6730.101.74781.75180.0000
20412005.10.18 10:47sell6730.101.74781.75180.0000
20422005.10.18 12:25modify6730.101.74781.74780.0000
20432005.10.18 15:53s/l6730.101.74781.74780.00000.0010808.00
20442005.10.18 19:00expiration6720.101.75281.74880.0000
20452005.10.19 10:00sell stop6740.101.74361.74760.0000
20462005.10.19 10:15buy stop6750.101.74841.74440.0000
20472005.10.19 10:50buy6750.101.74841.74440.0000
20482005.10.19 11:05modify6750.101.74841.74840.0000
20492005.10.19 19:00expiration6740.101.74361.74760.0000
20502005.10.19 19:01close6750.101.76011.74840.0000117.0010925.00
20512005.10.20 10:00buy stop6760.101.76671.76270.0000
20522005.10.20 10:00sell stop6770.101.76151.76550.0000
20532005.10.20 10:02sell6770.101.76151.76550.0000
20542005.10.20 10:30s/l6770.101.76551.76550.0000-40.0010885.00
20552005.10.20 10:30buy6760.101.76671.76270.0000
20562005.10.20 16:59modify6760.101.76671.76670.0000
20572005.10.20 19:01close6760.101.76871.76670.000020.0010905.00
20582005.10.21 10:00buy stop6780.101.77801.77400.0000
20592005.10.21 10:00sell stop6790.101.77371.77770.0000
20602005.10.21 10:03buy6780.101.77801.77400.0000
20612005.10.21 12:35s/l6780.101.77401.77400.0000-40.0010865.00
20622005.10.21 12:35sell6790.101.77371.77770.0000
20632005.10.21 15:12s/l6790.101.77771.77770.0000-40.0010825.00
20642005.10.24 10:00buy stop6800.101.76961.76630.0000
20652005.10.24 10:00sell stop6810.101.76631.76960.0000
20662005.10.24 10:20sell6810.101.76631.76960.0000
20672005.10.24 12:05s/l6810.101.76961.76960.0000-33.0010792.00
20682005.10.24 12:05buy6800.101.76961.76630.0000
20692005.10.24 14:50s/l6800.101.76631.76630.0000-33.0010759.00
20702005.10.25 10:00buy stop6820.101.77151.76750.0000
20712005.10.25 10:00sell stop6830.101.76461.76860.0000
20722005.10.25 10:12buy6820.101.77151.76750.0000
20732005.10.25 10:19modify6820.101.77151.77150.0000
20742005.10.25 19:00expiration6830.101.76461.76860.0000
20752005.10.25 19:01close6820.101.78501.77150.0000135.0010894.00
20762005.10.26 10:00buy stop6840.101.78501.78100.0000
20772005.10.26 10:00sell stop6850.101.77561.77960.0000
20782005.10.26 11:57sell6850.101.77561.77960.0000
20792005.10.26 19:01expiration6840.101.78501.78100.0000
20802005.10.26 19:01close6850.101.77321.77960.000024.0010918.00
20812005.10.27 10:00sell stop6860.101.78251.78590.0000
20822005.10.27 17:02sell6860.101.78251.78590.0000
20832005.10.27 19:01close6860.101.78421.78590.0000-17.0010901.00
20842005.10.28 10:00buy stop6870.101.78651.78250.0000
20852005.10.28 10:00sell stop6880.101.78211.78610.0000
20862005.10.28 10:31sell6880.101.78211.78610.0000
20872005.10.28 15:14modify6880.101.78211.78210.0000
20882005.10.28 16:00s/l6880.101.78211.78210.00000.0010901.00
20892005.10.28 19:00expiration6870.101.78651.78250.0000
20902005.10.31 10:00buy stop6890.101.78211.77810.0000
20912005.10.31 10:00sell stop6900.101.77701.78100.0000
20922005.10.31 10:13buy6890.101.78211.77810.0000
20932005.10.31 11:33s/l6890.101.77811.77810.0000-40.0010861.00
20942005.10.31 12:04sell6900.101.77701.78100.0000
20952005.10.31 15:59modify6900.101.77701.77700.0000
20962005.10.31 19:01close6900.101.76901.77700.000080.0010941.00
20972005.11.01 10:00buy stop6910.101.77301.76900.0000
20982005.11.01 10:00sell stop6920.101.76861.77260.0000
20992005.11.01 10:23sell6920.101.76861.77260.0000
21002005.11.01 15:36modify6920.101.76861.76860.0000
21012005.11.01 19:00expiration6910.101.77301.76900.0000
21022005.11.01 19:01close6920.101.76351.76860.000051.0010992.00
21032005.11.02 10:00buy stop6930.101.76611.76270.0000
21042005.11.02 10:00sell stop6940.101.76271.76610.0000
21052005.11.02 10:51buy6930.101.76611.76270.0000
21062005.11.02 12:19s/l6930.101.76271.76270.0000-34.0010958.00
21072005.11.02 12:19sell6940.101.76271.76610.0000
21082005.11.02 13:10s/l6940.101.76611.76610.0000-34.0010924.00
21092005.11.03 10:00buy stop6950.101.77601.77350.0000
21102005.11.03 10:00sell stop6960.101.77351.77600.0000
21112005.11.03 10:30buy6950.101.77601.77350.0000
21122005.11.03 14:34s/l6950.101.77351.77350.0000-25.0010899.00
21132005.11.03 14:34sell6960.101.77351.77600.0000
21142005.11.03 16:55s/l6960.101.77601.77600.0000-25.0010874.00
21152005.11.04 10:00buy stop6970.101.76921.76520.0000
21162005.11.04 10:00sell stop6980.101.76471.76870.0000
21172005.11.04 13:09sell6980.101.76471.76870.0000
21182005.11.04 14:49s/l6980.101.76871.76870.0000-40.0010834.00
21192005.11.04 14:53buy6970.101.76921.76520.0000
21202005.11.04 15:29s/l6970.101.76521.76520.0000-40.0010794.00
21212005.11.07 10:00buy stop6990.101.75011.74610.0000
21222005.11.07 10:00sell stop7000.101.74481.74880.0000
21232005.11.07 10:11buy6990.101.75011.74610.0000
21242005.11.07 13:21s/l6990.101.74611.74610.0000-40.0010754.00
21252005.11.07 14:27sell7000.101.74481.74880.0000
21262005.11.07 14:56modify7000.101.74481.74480.0000
21272005.11.07 16:30s/l7000.101.74481.74480.00000.0010754.00
21282005.11.08 10:00buy stop7010.101.73771.73370.0000
21292005.11.08 10:00sell stop7020.101.73331.73730.0000
21302005.11.08 10:34sell7020.101.73331.73730.0000
21312005.11.08 11:59s/l7020.101.73731.73730.0000-40.0010714.00
21322005.11.08 14:10buy7010.101.73771.73370.0000
21332005.11.08 16:11modify7010.101.73771.73770.0000
21342005.11.08 19:01close7010.101.74201.73770.000043.0010757.00
21352005.11.09 10:00buy stop7030.101.74401.74090.0000
21362005.11.09 10:00sell stop7040.101.74091.74400.0000
21372005.11.09 10:33sell7040.101.74091.74400.0000
21382005.11.09 12:17modify7040.101.74091.74090.0000
21392005.11.09 14:38s/l7040.101.74091.74090.00000.0010757.00
21402005.11.09 14:56buy7030.101.74401.74090.0000
21412005.11.09 15:28s/l7030.101.74091.74090.0000-31.0010726.00
21422005.11.10 10:00buy stop7050.101.74861.74460.0000
21432005.11.10 10:00sell stop7060.101.74171.74570.0000
21442005.11.10 11:25buy7050.101.74861.74460.0000
21452005.11.10 15:09s/l7050.101.74461.74460.0000-40.0010686.00
21462005.11.10 19:00expiration7060.101.74171.74570.0000
21472005.11.11 10:00buy stop7070.101.74381.74070.0000
21482005.11.11 10:00sell stop7080.101.74071.74380.0000
21492005.11.11 10:06sell7080.101.74071.74380.0000
21502005.11.11 19:00expiration7070.101.74381.74070.0000
21512005.11.11 19:01close7080.101.73921.74380.000015.0010701.00
21522005.11.14 10:00buy stop7090.101.74801.74400.0000
21532005.11.14 10:00sell stop7100.101.74281.74680.0000
21542005.11.14 10:02buy7090.101.74801.74400.0000
21552005.11.14 12:50s/l7090.101.74401.74400.0000-40.0010661.00
21562005.11.14 13:39sell7100.101.74281.74680.0000
21572005.11.14 14:22modify7100.101.74281.74280.0000
21582005.11.14 19:01close7100.101.73721.74280.000056.0010717.00
21592005.11.15 10:00buy stop7110.101.74021.73690.0000
21602005.11.15 10:00sell stop7120.101.73691.74020.0000
21612005.11.15 10:30sell7120.101.73691.74020.0000
21622005.11.15 11:23modify7120.101.73691.73690.0000
21632005.11.15 17:29s/l7120.101.73691.73690.00000.0010717.00
21642005.11.15 19:00expiration7110.101.74021.73690.0000
21652005.11.16 10:00buy stop7130.101.73641.73350.0000
21662005.11.16 10:00sell stop7140.101.73351.73640.0000
21672005.11.16 10:30sell7140.101.73351.73640.0000
21682005.11.16 11:31modify7140.101.73351.73350.0000
21692005.11.16 19:00expiration7130.101.73641.73350.0000
21702005.11.16 19:01close7140.101.71811.73350.0000154.0010871.00
21712005.11.17 10:00buy stop7150.101.72021.71620.0000
21722005.11.17 10:00sell stop7160.101.71541.71940.0000
21732005.11.17 10:04buy7150.101.72021.71620.0000
21742005.11.17 19:00expiration7160.101.71541.71940.0000
21752005.11.17 19:01close7150.101.71851.71620.0000-17.0010854.00
21762005.11.18 10:00buy stop7170.101.71501.71100.0000
21772005.11.18 10:00sell stop7180.101.71011.71410.0000
21782005.11.18 10:24sell7180.101.71011.71410.0000
21792005.11.18 13:34s/l7180.101.71411.71410.0000-40.0010814.00
21802005.11.18 13:35buy7170.101.71501.71100.0000
21812005.11.18 15:29modify7170.101.71501.71500.0000
21822005.11.18 16:11s/l7170.101.71501.71500.00000.0010814.00
21832005.11.21 10:00buy stop7190.101.72231.71830.0000
21842005.11.21 10:00sell stop7200.101.71521.71920.0000
21852005.11.21 10:09buy7190.101.72231.71830.0000
21862005.11.21 11:35s/l7190.101.71831.71830.0000-40.0010774.00
21872005.11.21 19:00expiration7200.101.71521.71920.0000
21882005.11.22 10:00buy stop7210.101.71751.71350.0000
21892005.11.22 10:00sell stop7220.101.71101.71500.0000
21902005.11.22 10:17sell7220.101.71101.71500.0000
21912005.11.22 16:11modify7220.101.71101.71100.0000
21922005.11.22 16:14s/l7220.101.71101.71100.00000.0010774.00
21932005.11.22 19:00expiration7210.101.71751.71350.0000
21942005.11.23 10:00buy stop7230.101.72611.72210.0000
21952005.11.23 10:00sell stop7240.101.72211.72610.0000
21962005.11.23 10:05sell7240.101.72211.72610.0000
21972005.11.23 19:00expiration7230.101.72611.72210.0000
21982005.11.23 19:01close7240.101.72171.72610.00004.0010778.00
21992005.11.24 10:00sell stop7250.101.72131.72420.0000
22002005.11.24 10:15buy stop7260.101.72421.72130.0000
22012005.11.24 10:22buy7260.101.72421.72130.0000
22022005.11.24 11:38modify7260.101.72421.72420.0000
22032005.11.24 12:04s/l7260.101.72421.72420.00000.0010778.00
22042005.11.24 19:01expiration7250.101.72131.72420.0000
22052005.11.25 10:00buy stop7270.101.72101.71700.0000
22062005.11.25 10:00sell stop7280.101.71651.72050.0000
22072005.11.25 11:56buy7270.101.72101.71700.0000
22082005.11.25 16:32s/l7270.101.71701.71700.0000-40.0010738.00
22092005.11.25 16:32sell7280.101.71651.72050.0000
22102005.11.25 19:01close7280.101.71331.72050.000032.0010770.00
22112005.11.28 10:00buy stop7290.101.70821.70420.0000
22122005.11.28 10:00sell stop7300.101.70421.70820.0000
22132005.11.28 10:12buy7290.101.70821.70420.0000
22142005.11.28 15:25modify7290.101.70821.70820.0000
22152005.11.28 19:00expiration7300.101.70421.70820.0000
22162005.11.28 19:01close7290.101.72181.70820.0000136.0010906.00
22172005.11.29 10:00buy stop7310.101.72711.72450.0000
22182005.11.29 10:00sell stop7320.101.72451.72710.0000
22192005.11.29 10:01sell7320.101.72451.72710.0000
22202005.11.29 13:29s/l7320.101.72711.72710.0000-26.0010880.00
22212005.11.29 13:29buy7310.101.72711.72450.0000
22222005.11.29 13:59s/l7310.101.72451.72450.0000-26.0010854.00
22232005.11.30 10:00buy stop7330.101.72331.71930.0000
22242005.11.30 10:00sell stop7340.101.71921.72320.0000
22252005.11.30 10:56buy7330.101.72331.71930.0000
22262005.11.30 12:46modify7330.101.72331.72330.0000
22272005.11.30 19:00expiration7340.101.71921.72320.0000
22282005.11.30 19:01close7330.101.73281.72330.000095.0010949.00
22292005.12.01 10:00buy stop7350.101.73311.72970.0000
22302005.12.01 10:00sell stop7360.101.72971.73310.0000
22312005.12.01 12:00sell7360.101.72971.73310.0000
22322005.12.01 18:45s/l7360.101.73311.73310.0000-34.0010915.00
22332005.12.01 18:45buy7350.101.73311.72970.0000
22342005.12.01 19:01close7350.101.73231.72970.0000-8.0010907.00
22352005.12.02 10:00buy stop7370.101.73051.72700.0000
22362005.12.02 10:00sell stop7380.101.72701.73050.0000
22372005.12.02 12:03sell7380.101.72701.73050.0000
22382005.12.02 14:46s/l7380.101.73051.73050.0000-35.0010872.00
22392005.12.02 14:46buy7370.101.73051.72700.0000
22402005.12.02 14:50modify7370.101.73051.73050.0000
22412005.12.02 15:24s/l7370.101.73051.73050.00000.0010872.00
22422005.12.05 10:00buy stop7390.101.73241.72870.0000
22432005.12.05 10:00sell stop7400.101.72871.73240.0000
22442005.12.05 12:10buy7390.101.73241.72870.0000
22452005.12.05 13:02modify7390.101.73241.73240.0000
22462005.12.05 19:00expiration7400.101.72871.73240.0000
22472005.12.05 19:01close7390.101.74281.73240.0000104.0010976.00
22482005.12.06 10:00buy stop7410.101.74571.74170.0000
22492005.12.06 10:00sell stop7420.101.74061.74460.0000
22502005.12.06 10:30sell7420.101.74061.74460.0000
22512005.12.06 10:38modify7420.101.74061.74060.0000
22522005.12.06 17:12s/l7420.101.74061.74060.00000.0010976.00
22532005.12.06 19:00expiration7410.101.74571.74170.0000
22542005.12.07 10:00buy stop7430.101.73681.73370.0000
22552005.12.07 10:00sell stop7440.101.73371.73680.0000
22562005.12.07 10:14sell7440.101.73371.73680.0000
22572005.12.07 14:20modify7440.101.73371.73370.0000
22582005.12.07 15:50s/l7440.101.73371.73370.00000.0010976.00
22592005.12.07 19:00expiration7430.101.73681.73370.0000
22602005.12.08 10:01buy stop7450.101.74211.73810.0000
22612005.12.08 10:01sell stop7460.101.73461.73860.0000
22622005.12.08 10:04buy7450.101.74211.73810.0000
22632005.12.08 10:10modify7450.101.74211.74210.0000
22642005.12.08 19:01delete7460.101.73461.73860.0000
22652005.12.08 19:01close7450.101.75231.74210.0000102.0011078.00
22662005.12.09 10:00buy stop7470.101.74991.74590.0000
22672005.12.09 10:00sell stop7480.101.74571.74970.0000
22682005.12.09 11:51buy7470.101.74991.74590.0000
22692005.12.09 15:52modify7470.101.74991.74990.0000
22702005.12.09 19:01expiration7480.101.74571.74970.0000
22712005.12.09 19:01close7470.101.75441.74990.000045.0011123.00
22722005.12.12 10:00buy stop7490.101.76401.76000.0000
22732005.12.12 10:00sell stop7500.101.75791.76190.0000
22742005.12.12 10:03buy7490.101.76401.76000.0000
22752005.12.12 14:09modify7490.101.76401.76400.0000
22762005.12.12 19:00expiration7500.101.75791.76190.0000
22772005.12.12 19:01close7490.101.77611.76400.0000121.0011244.00
22782005.12.13 10:00buy stop7510.101.77681.77280.0000
22792005.12.13 10:00sell stop7520.101.76991.77390.0000
22802005.12.13 10:26sell7520.101.76991.77390.0000
22812005.12.13 18:19modify7520.101.76991.76990.0000
22822005.12.13 19:00expiration7510.101.77681.77280.0000
22832005.12.13 19:01close7520.101.76781.76990.000021.0011265.00
22842005.12.14 10:00buy stop7530.101.78141.77740.0000
22852005.12.14 10:00sell stop7540.101.77451.77850.0000
22862005.12.14 10:30sell7540.101.77451.77850.0000
22872005.12.14 11:33modify7540.101.77451.77450.0000
22882005.12.14 14:30s/l7540.101.77451.77450.00000.0011265.00
22892005.12.14 19:00expiration7530.101.78141.77740.0000
22902005.12.15 10:00buy stop7550.101.77301.76900.0000
22912005.12.15 10:00sell stop7560.101.76801.77200.0000
22922005.12.15 10:30buy7550.101.77301.76900.0000
22932005.12.15 15:47s/l7550.101.76901.76900.0000-40.0011225.00
22942005.12.15 15:53sell7560.101.76801.77200.0000
22952005.12.15 16:15modify7560.101.76801.76800.0000
22962005.12.15 19:01close7560.101.76351.76800.000045.0011270.00
22972005.12.16 10:00sell stop7570.101.76531.76930.0000
22982005.12.16 10:15buy stop7580.101.77151.76750.0000
22992005.12.16 10:16buy7580.101.77151.76750.0000
23002005.12.16 12:14s/l7580.101.76751.76750.0000-40.0011230.00
23012005.12.16 19:00expiration7570.101.76531.76930.0000
23022005.12.19 10:00buy stop7590.101.77071.76670.0000
23032005.12.19 10:00sell stop7600.101.76631.77030.0000
23042005.12.19 10:06sell7600.101.76631.77030.0000
23052005.12.19 14:17modify7600.101.76631.76630.0000
23062005.12.19 19:00expiration7590.101.77071.76670.0000
23072005.12.19 19:01close7600.101.76231.76630.000040.0011270.00
23082005.12.20 10:00sell stop7610.101.75991.76330.0000
23092005.12.20 10:15buy stop7620.101.76331.75990.0000
23102005.12.20 10:35sell7610.101.75991.76330.0000
23112005.12.20 11:21s/l7610.101.76331.76330.0000-34.0011236.00
23122005.12.20 11:21buy7620.101.76331.75990.0000
23132005.12.20 11:56modify7620.101.76331.76330.0000
23142005.12.20 13:49s/l7620.101.76331.76330.00000.0011236.00
23152005.12.21 10:00buy stop7630.101.75891.75490.0000
23162005.12.21 10:00sell stop7640.101.75291.75690.0000
23172005.12.21 10:45sell7640.101.75291.75690.0000
23182005.12.21 12:58modify7640.101.75291.75290.0000
23192005.12.21 19:00expiration7630.101.75891.75490.0000
23202005.12.21 19:01close7640.101.74141.75290.0000115.0011351.00
23212005.12.22 10:00buy stop7650.101.74331.73990.0000
23222005.12.22 10:00sell stop7660.101.73991.74330.0000
23232005.12.22 10:25sell7660.101.73991.74330.0000
23242005.12.22 10:59modify7660.101.73991.73990.0000
23252005.12.22 15:06s/l7660.101.73991.73990.00000.0011351.00
23262005.12.22 19:00expiration7650.101.74331.73990.0000
23272005.12.23 10:00buy stop7670.101.74001.73680.0000
23282005.12.23 10:00sell stop7680.101.73681.74000.0000
23292005.12.23 11:12sell7680.101.73681.74000.0000
23302005.12.23 14:57modify7680.101.73681.73680.0000
23312005.12.23 19:00expiration7670.101.74001.73680.0000
23322005.12.23 19:01close7680.101.73351.73680.000033.0011384.00
23332005.12.26 10:00buy stop7690.101.73791.73390.0000
23342005.12.26 10:00sell stop7700.101.73201.73600.0000
23352005.12.26 10:24buy7690.101.73791.73390.0000
23362005.12.26 10:24s/l7690.101.73391.73390.0000-40.0011344.00
23372005.12.26 14:47sell7700.101.73201.73600.0000
23382005.12.26 19:02close7700.101.73331.73600.0000-13.0011331.00
23392005.12.27 10:00buy stop7710.101.73621.73220.0000
23402005.12.27 10:00sell stop7720.101.73081.73480.0000
23412005.12.27 11:45buy7710.101.73621.73220.0000
23422005.12.27 15:59s/l7710.101.73221.73220.0000-40.0011291.00
23432005.12.27 17:53sell7720.101.73081.73480.0000
23442005.12.27 19:01close7720.101.73021.73480.00006.0011297.00
23452005.12.28 10:00buy stop7730.101.74121.73720.0000
23462005.12.28 10:00sell stop7740.101.73681.74080.0000
23472005.12.28 10:03sell7740.101.73681.74080.0000
23482005.12.28 14:43modify7740.101.73681.73680.0000
23492005.12.28 19:00expiration7730.101.74121.73720.0000
23502005.12.28 19:01close7740.101.71681.73680.0000200.0011497.00
23512005.12.29 10:00buy stop7750.101.72511.72110.0000
23522005.12.29 10:00sell stop7760.101.71981.72380.0000
23532005.12.29 10:19sell7760.101.71981.72380.0000
23542005.12.29 16:55s/l7760.101.72381.72380.0000-40.0011457.00
23552005.12.29 16:57buy7750.101.72511.72110.0000
23562005.12.29 19:01close7750.101.72261.72110.0000-25.0011432.00
23572005.12.30 10:00buy stop7770.101.72811.72460.0000
23582005.12.30 10:00sell stop7780.101.72461.72810.0000
23592005.12.30 10:39sell7780.101.72461.72810.0000
23602005.12.30 13:32modify7780.101.72461.72460.0000
23612005.12.30 19:00expiration7770.101.72811.72460.0000
23622005.12.30 19:01close7780.101.71891.72460.000057.0011489.00
23632006.01.02 10:00buy stop7790.101.72541.72170.0000
23642006.01.02 10:00sell stop7800.101.72171.72540.0000
23652006.01.02 17:27sell7800.101.72171.72540.0000
23662006.01.02 19:00expiration7790.101.72541.72170.0000
23672006.01.02 19:01close7800.101.72321.72540.0000-15.0011474.00
23682006.01.03 10:00buy stop7810.101.73471.73070.0000
23692006.01.03 10:00sell stop7820.101.72891.73290.0000
23702006.01.03 12:03sell7820.101.72891.73290.0000
23712006.01.03 16:00s/l7820.101.73291.73290.0000-40.0011434.00
23722006.01.03 16:16buy7810.101.73471.73070.0000
23732006.01.03 16:51modify7810.101.73471.73470.0000
23742006.01.03 19:01close7810.101.74171.73470.000070.0011504.00
23752006.01.04 10:00sell stop7830.101.74791.75190.0000
23762006.01.04 19:00expiration7830.101.74791.75190.0000
23772006.01.05 10:00buy stop7840.101.75611.75210.0000
23782006.01.05 10:00sell stop7850.101.75021.75420.0000
23792006.01.05 10:56buy7840.101.75611.75210.0000
23802006.01.05 11:16s/l7840.101.75211.75210.0000-40.0011464.00
23812006.01.05 11:46sell7850.101.75021.75420.0000
23822006.01.05 12:48s/l7850.101.75421.75420.0000-40.0011424.00
23832006.01.06 10:00buy stop7860.101.75471.75090.0000
23842006.01.06 10:00sell stop7870.101.75091.75470.0000
23852006.01.06 10:06buy7860.101.75471.75090.0000
23862006.01.06 14:30modify7860.101.75471.75470.0000
23872006.01.06 19:00expiration7870.101.75091.75470.0000
23882006.01.06 19:01close7860.101.77121.75470.0000165.0011589.00
23892006.01.09 10:00buy stop7880.101.77021.76620.0000
23902006.01.09 10:00sell stop7890.101.76501.76900.0000
23912006.01.09 10:08sell7890.101.76501.76900.0000
23922006.01.09 11:02s/l7890.101.76901.76900.0000-40.0011549.00
23932006.01.09 19:00expiration7880.101.77021.76620.0000
23942006.01.10 10:00buy stop7900.101.76861.76460.0000
23952006.01.10 10:00sell stop7910.101.76421.76820.0000
23962006.01.10 11:00buy7900.101.76861.76460.0000
23972006.01.10 14:41s/l7900.101.76461.76460.0000-40.0011509.00
23982006.01.10 14:42sell7910.101.76421.76820.0000
23992006.01.10 19:01close7910.101.76451.76820.0000-3.0011506.00
24002006.01.11 10:00buy stop7920.101.76211.75810.0000
24012006.01.11 10:00sell stop7930.101.75691.76090.0000
24022006.01.11 10:30sell7930.101.75691.76090.0000
24032006.01.11 11:18modify7930.101.75691.75690.0000
24042006.01.11 12:40s/l7930.101.75691.75690.00000.0011506.00
24052006.01.11 17:30buy7920.101.76211.75810.0000
24062006.01.11 18:07modify7920.101.76211.76210.0000
24072006.01.11 19:01close7920.101.76551.76210.000034.0011540.00
24082006.01.12 10:00buy stop7940.101.76921.76550.0000
24092006.01.12 10:00sell stop7950.101.76551.76920.0000
24102006.01.12 10:11buy7940.101.76921.76550.0000
24112006.01.12 15:00s/l7940.101.76551.76550.0000-37.0011503.00
24122006.01.12 15:00sell7950.101.76551.76920.0000
24132006.01.12 15:29modify7950.101.76551.76550.0000
24142006.01.12 19:01close7950.101.76121.76550.000043.0011546.00
24152006.01.13 10:00buy stop7960.101.76911.76510.0000
24162006.01.13 10:00sell stop7970.101.76451.76850.0000
24172006.01.13 10:04buy7960.101.76911.76510.0000
24182006.01.13 12:09s/l7960.101.76511.76510.0000-40.0011506.00
24192006.01.13 19:00expiration7970.101.76451.76850.0000
24202006.01.16 10:00buy stop7980.101.77691.77290.0000
24212006.01.16 10:00sell stop7990.101.77271.77670.0000
24222006.01.16 10:42sell7990.101.77271.77670.0000
24232006.01.16 13:04modify7990.101.77271.77270.0000
24242006.01.16 19:01expiration7980.101.77691.77290.0000
24252006.01.16 19:01close7990.101.76731.77270.000054.0011560.00
24262006.01.17 10:00buy stop8000.101.77011.76660.0000
24272006.01.17 10:00sell stop8010.101.76661.77010.0000
24282006.01.17 10:24sell8010.101.76661.77010.0000
24292006.01.17 10:42modify8010.101.76661.76660.0000
24302006.01.17 19:00expiration8000.101.77011.76660.0000
24312006.01.17 19:01close8010.101.76251.76660.000041.0011601.00
24322006.01.18 10:00buy stop8020.101.76991.76590.0000
24332006.01.18 10:00sell stop8030.101.76481.76880.0000
24342006.01.18 13:28sell8030.101.76481.76880.0000
24352006.01.18 14:45s/l8030.101.76881.76880.0000-40.0011561.00
24362006.01.18 14:45buy8020.101.76991.76590.0000
24372006.01.18 15:07s/l8020.101.76591.76590.0000-40.0011521.00
24382006.01.19 10:00buy stop8040.101.75801.75400.0000
24392006.01.19 10:00sell stop8050.101.75311.75710.0000
24402006.01.19 11:24buy8040.101.75801.75400.0000
24412006.01.19 13:36s/l8040.101.75401.75400.0000-40.0011481.00
24422006.01.19 13:37sell8050.101.75311.75710.0000
24432006.01.19 14:22s/l8050.101.75711.75710.0000-40.0011441.00
24442006.01.20 10:00buy stop8060.101.75751.75350.0000
24452006.01.20 10:00sell stop8070.101.75271.75670.0000
24462006.01.20 10:00buy8060.101.75751.75350.0000
24472006.01.20 13:06modify8060.101.75751.75750.0000
24482006.01.20 19:00expiration8070.101.75271.75670.0000
24492006.01.20 19:01close8060.101.76451.75750.000070.0011511.00
24502006.01.23 10:00buy stop8080.101.77931.77530.0000
24512006.01.23 10:00sell stop8090.101.77411.77810.0000
24522006.01.23 10:29buy8080.101.77931.77530.0000
24532006.01.23 11:49modify8080.101.77931.77930.0000
24542006.01.23 19:00expiration8090.101.77411.77810.0000
24552006.01.23 19:01close8080.101.78621.77930.000069.0011580.00
24562006.01.24 10:00buy stop8100.101.78581.78180.0000
24572006.01.24 10:00sell stop8110.101.78001.78400.0000
24582006.01.24 13:26buy8100.101.78581.78180.0000
24592006.01.24 19:00expiration8110.101.78001.78400.0000
24602006.01.24 19:01close8100.101.78891.78180.000031.0011611.00
24612006.01.25 10:00buy stop8120.101.78591.78230.0000
24622006.01.25 10:00sell stop8130.101.78231.78590.0000
24632006.01.25 10:12buy8120.101.78591.78230.0000
24642006.01.25 10:31modify8120.101.78591.78590.0000
24652006.01.25 16:48s/l8120.101.78591.78590.00000.0011611.00
24662006.01.25 19:00expiration8130.101.78231.78590.0000
24672006.01.26 10:00buy stop8140.101.78881.78490.0000
24682006.01.26 10:00sell stop8150.101.78491.78880.0000
24692006.01.26 11:34sell8150.101.78491.78880.0000
24702006.01.26 15:07s/l8150.101.78881.78880.0000-39.0011572.00
24712006.01.26 15:07buy8140.101.78881.78490.0000
24722006.01.26 17:17s/l8140.101.78491.78490.0000-39.0011533.00
24732006.01.27 10:00sell stop8160.101.77731.78040.0000
24742006.01.27 10:15buy stop8170.101.78041.77730.0000
24752006.01.27 10:31buy8170.101.78041.77730.0000
24762006.01.27 12:03s/l8170.101.77731.77730.0000-31.0011502.00
24772006.01.27 12:03sell8160.101.77731.78040.0000
24782006.01.27 14:30s/l8160.101.78041.78040.0000-31.0011471.00
24792006.01.30 10:00buy stop8180.101.76761.76360.0000
24802006.01.30 10:00sell stop8190.101.76341.76740.0000
24812006.01.30 10:07sell8190.101.76341.76740.0000
24822006.01.30 14:09s/l8190.101.76741.76740.0000-40.0011431.00
24832006.01.30 14:09buy8180.101.76761.76360.0000
24842006.01.30 19:02close8180.101.76781.76360.00002.0011433.00
24852006.01.31 10:00buy stop8200.101.77421.77050.0000
24862006.01.31 10:00sell stop8210.101.77051.77420.0000
24872006.01.31 10:36buy8200.101.77421.77050.0000
24882006.01.31 13:34s/l8200.101.77051.77050.0000-37.0011396.00
24892006.01.31 13:34sell8210.101.77051.77420.0000
24902006.01.31 16:18s/l8210.101.77421.77420.0000-37.0011359.00
24912006.02.01 10:00buy stop8220.101.78181.77780.0000
24922006.02.01 10:00sell stop8230.101.77771.78170.0000
24932006.02.01 10:25sell8230.101.77771.78170.0000
24942006.02.01 14:44modify8230.101.77771.77770.0000
24952006.02.01 15:51s/l8230.101.77771.77770.00000.0011359.00
24962006.02.01 19:00expiration8220.101.78181.77780.0000
24972006.02.02 10:00buy stop8240.101.77591.77190.0000
24982006.02.02 10:00sell stop8250.101.77151.77550.0000
24992006.02.02 12:06buy8240.101.77591.77190.0000
25002006.02.02 16:47modify8240.101.77591.77590.0000
25012006.02.02 19:00expiration8250.101.77151.77550.0000
25022006.02.02 19:01close8240.101.77991.77590.000040.0011399.00
25032006.02.03 10:00buy stop8260.101.77871.77620.0000
25042006.02.03 10:00sell stop8270.101.77621.77870.0000
25052006.02.03 10:46sell8270.101.77621.77870.0000
25062006.02.03 14:30s/l8270.101.77871.77870.0000-25.0011374.00
25072006.02.03 14:30buy8260.101.77871.77620.0000
25082006.02.03 14:31s/l8260.101.77621.77620.0000-25.0011349.00
25092006.02.06 10:00buy stop8280.101.75831.75490.0000
25102006.02.06 10:00sell stop8290.101.75491.75830.0000
25112006.02.06 10:04sell8290.101.75491.75830.0000
25122006.02.06 14:58modify8290.101.75491.75490.0000
25132006.02.06 19:01expiration8280.101.75831.75490.0000
25142006.02.06 19:01close8290.101.74571.75490.000092.0011441.00
25152006.02.07 10:00buy stop8300.101.75081.74680.0000
25162006.02.07 10:00sell stop8310.101.74631.75030.0000
25172006.02.07 10:35buy8300.101.75081.74680.0000
25182006.02.07 13:04s/l8300.101.74681.74680.0000-40.0011401.00
25192006.02.07 13:21sell8310.101.74631.75030.0000
25202006.02.07 16:38modify8310.101.74631.74630.0000
25212006.02.07 18:31s/l8310.101.74631.74630.00000.0011401.00
25222006.02.08 10:00buy stop8320.101.74471.74070.0000
25232006.02.08 10:00sell stop8330.101.74001.74400.0000
25242006.02.08 11:13buy8320.101.74471.74070.0000
25252006.02.08 16:21s/l8320.101.74071.74070.0000-40.0011361.00
25262006.02.08 16:21sell8330.101.74001.74400.0000
25272006.02.08 19:01close8330.101.74061.74400.0000-6.0011355.00
25282006.02.09 10:00buy stop8340.101.74401.74060.0000
25292006.02.09 10:00sell stop8350.101.74061.74400.0000
25302006.02.09 10:30sell8350.101.74061.74400.0000
25312006.02.09 19:00expiration8340.101.74401.74060.0000
25322006.02.09 19:01close8350.101.74171.74400.0000-11.0011344.00
25332006.02.10 10:00buy stop8360.101.74621.74220.0000
25342006.02.10 10:00sell stop8370.101.74191.74590.0000
25352006.02.10 11:31buy8360.101.74621.74220.0000
25362006.02.10 14:07modify8360.101.74621.74620.0000
25372006.02.10 16:53s/l8360.101.74621.74620.00000.0011344.00
25382006.02.10 19:01expiration8370.101.74191.74590.0000
25392006.02.13 10:00buy stop8380.101.74261.73870.0000
25402006.02.13 10:00sell stop8390.101.73871.74260.0000
25412006.02.13 10:12sell8390.101.73871.74260.0000
25422006.02.13 16:06s/l8390.101.74261.74260.0000-39.0011305.00
25432006.02.13 16:06buy8380.101.74261.73870.0000
25442006.02.13 19:01close8380.101.74221.73870.0000-4.0011301.00
25452006.02.14 10:00buy stop8400.101.74401.74130.0000
25462006.02.14 10:00sell stop8410.101.74131.74400.0000
25472006.02.14 10:30sell8410.101.74131.74400.0000
25482006.02.14 11:06modify8410.101.74131.74130.0000
25492006.02.14 19:00expiration8400.101.74401.74130.0000
25502006.02.14 19:01close8410.101.73431.74130.000070.0011371.00
25512006.02.15 10:00buy stop8420.101.73611.73360.0000
25522006.02.15 10:00sell stop8430.101.73361.73610.0000
25532006.02.15 11:23sell8430.101.73361.73610.0000
25542006.02.15 11:31s/l8430.101.73611.73610.0000-25.0011346.00
25552006.02.15 11:31buy8420.101.73611.73360.0000
25562006.02.15 12:24modify8420.101.73611.73610.0000
25572006.02.15 19:01close8420.101.73931.73610.000032.0011378.00
25582006.02.16 10:00buy stop8440.101.73911.73510.0000
25592006.02.16 10:00sell stop8450.101.73511.73910.0000
25602006.02.16 10:30sell8450.101.73511.73910.0000
25612006.02.16 11:00modify8450.101.73511.73510.0000
25622006.02.16 11:25s/l8450.101.73511.73510.00000.0011378.00
25632006.02.16 19:00expiration8440.101.73911.73510.0000
25642006.02.17 10:00buy stop8460.101.73711.73420.0000
25652006.02.17 10:00sell stop8470.101.73421.73710.0000
25662006.02.17 11:06buy8460.101.73711.73420.0000
25672006.02.17 13:58s/l8460.101.73421.73420.0000-29.0011349.00
25682006.02.17 13:58sell8470.101.73421.73710.0000
25692006.02.17 15:46s/l8470.101.73711.73710.0000-29.0011320.00
25702006.02.20 10:00buy stop8480.101.74501.74100.0000
25712006.02.20 10:00sell stop8490.101.74091.74490.0000
25722006.02.20 10:05sell8490.101.74091.74490.0000
25732006.02.20 16:14s/l8490.101.74491.74490.0000-40.0011280.00
25742006.02.20 16:44buy8480.101.74501.74100.0000
25752006.02.20 19:01close8480.101.74511.74100.00001.0011281.00
25762006.02.21 10:00buy stop8500.101.74401.74110.0000
25772006.02.21 10:00sell stop8510.101.74111.74400.0000
25782006.02.21 11:18buy8500.101.74401.74110.0000
25792006.02.21 19:00expiration8510.101.74111.74400.0000
25802006.02.21 19:01close8500.101.74471.74110.00007.0011288.00
25812006.02.22 10:00buy stop8520.101.74561.74270.0000
25822006.02.22 10:00sell stop8530.101.74271.74560.0000
25832006.02.22 10:03sell8530.101.74271.74560.0000
25842006.02.22 10:30s/l8530.101.74561.74560.0000-29.0011259.00
25852006.02.22 10:30buy8520.101.74561.74270.0000
25862006.02.22 10:48s/l8520.101.74271.74270.0000-29.0011230.00
25872006.02.23 10:00buy stop8540.101.74831.74450.0000
25882006.02.23 10:00sell stop8550.101.74451.74830.0000
25892006.02.23 10:10buy8540.101.74831.74450.0000
25902006.02.23 11:22modify8540.101.74831.74830.0000
25912006.02.23 16:20s/l8540.101.74831.74830.00000.0011230.00
25922006.02.23 19:00expiration8550.101.74451.74830.0000
25932006.02.24 10:00buy stop8560.101.75321.74920.0000
25942006.02.24 10:00sell stop8570.101.74731.75130.0000
25952006.02.24 11:54sell8570.101.74731.75130.0000
25962006.02.24 14:34s/l8570.101.75131.75130.0000-40.0011190.00
25972006.02.24 19:00expiration8560.101.75321.74920.0000
25982006.02.27 10:01buy stop8580.101.74221.73820.0000
25992006.02.27 10:01sell stop8590.101.73761.74160.0000
26002006.02.27 12:02sell8590.101.73761.74160.0000
26012006.02.27 13:53s/l8590.101.74161.74160.0000-40.0011150.00
26022006.02.27 17:39buy8580.101.74221.73820.0000
26032006.02.27 19:01close8580.101.73841.73820.0000-38.0011112.00
26042006.02.28 10:00buy stop8600.101.74131.73750.0000
26052006.02.28 10:00sell stop8610.101.73751.74130.0000
26062006.02.28 10:13buy8600.101.74131.73750.0000
26072006.02.28 11:29modify8600.101.74131.74130.0000
26082006.02.28 19:02expiration8610.101.73751.74130.0000
26092006.02.28 19:02close8600.101.75321.74130.0000119.0011231.00
26102006.03.01 10:00buy stop8620.101.75511.75110.0000
26112006.03.01 10:00sell stop8630.101.75101.75500.0000
26122006.03.01 10:45buy8620.101.75511.75110.0000
26132006.03.01 15:24modify8620.101.75511.75510.0000
26142006.03.01 16:07s/l8620.101.75511.75510.00000.0011231.00
26152006.03.01 17:33sell8630.101.75101.75500.0000
26162006.03.01 18:00modify8630.101.75101.75100.0000
26172006.03.01 19:01close8630.101.74951.75100.000015.0011246.00
26182006.03.02 10:02buy stop8640.101.75251.74850.0000
26192006.03.02 10:02sell stop8650.101.74761.75160.0000
26202006.03.02 11:36sell8650.101.74761.75160.0000
26212006.03.02 18:30s/l8650.101.75161.75160.0000-40.0011206.00
26222006.03.02 19:01delete8640.101.75251.74850.0000
26232006.03.03 10:00buy stop8660.101.75271.75020.0000
26242006.03.03 10:00sell stop8670.101.75021.75270.0000
26252006.03.03 10:30buy8660.101.75271.75020.0000
26262006.03.03 13:20modify8660.101.75271.75270.0000
26272006.03.03 16:06s/l8660.101.75271.75270.00000.0011206.00
26282006.03.03 19:00expiration8670.101.75021.75270.0000
26292006.03.06 10:00buy stop8680.101.76101.75700.0000
26302006.03.06 10:00sell stop8690.101.75631.76030.0000
26312006.03.06 10:23sell8690.101.75631.76030.0000
26322006.03.06 16:01modify8690.101.75631.75630.0000
26332006.03.06 19:00expiration8680.101.76101.75700.0000
26342006.03.06 19:01close8690.101.74811.75630.000082.0011288.00
26352006.03.07 10:00buy stop8700.101.74541.74140.0000
26362006.03.07 10:00sell stop8710.101.74001.74400.0000
26372006.03.07 10:16sell8710.101.74001.74400.0000
26382006.03.07 11:36modify8710.101.74001.74000.0000
26392006.03.07 19:00expiration8700.101.74541.74140.0000
26402006.03.07 19:01close8710.101.73691.74000.000031.0011319.00
26412006.03.08 10:00buy stop8720.101.74231.73830.0000
26422006.03.08 10:00sell stop8730.101.73711.74110.0000
26432006.03.08 14:12sell8730.101.73711.74110.0000
26442006.03.08 19:00expiration8720.101.74231.73830.0000
26452006.03.08 19:01close8730.101.73701.74110.00001.0011320.00
26462006.03.09 10:00buy stop8740.101.73841.73560.0000
26472006.03.09 10:00sell stop8750.101.73561.73840.0000
26482006.03.09 10:30buy8740.101.73841.73560.0000
26492006.03.09 18:37s/l8740.101.73561.73560.0000-28.0011292.00
26502006.03.09 18:37sell8750.101.73561.73840.0000
26512006.03.09 19:01close8750.101.73591.73840.0000-3.0011289.00
26522006.03.10 10:00buy stop8760.101.73981.73580.0000
26532006.03.10 10:00sell stop8770.101.73561.73960.0000
26542006.03.10 10:21buy8760.101.73981.73580.0000
26552006.03.10 14:30s/l8760.101.73581.73580.0000-40.0011249.00
26562006.03.10 14:30sell8770.101.73561.73960.0000
26572006.03.10 14:33modify8770.101.73561.73560.0000
26582006.03.10 19:01close8770.101.72571.73560.000099.0011348.00
26592006.03.13 10:00buy stop8780.101.72981.72580.0000
26602006.03.13 10:00sell stop8790.101.72311.72710.0000
26612006.03.13 16:26buy8780.101.72981.72580.0000
26622006.03.13 19:00expiration8790.101.72311.72710.0000
26632006.03.13 19:02close8780.101.72971.72580.0000-1.0011347.00
26642006.03.14 10:00buy stop8800.101.73651.73350.0000
26652006.03.14 10:00sell stop8810.101.73351.73650.0000
26662006.03.14 10:24buy8800.101.73651.73350.0000
26672006.03.14 15:53modify8800.101.73651.73650.0000
26682006.03.14 19:00expiration8810.101.73351.73650.0000
26692006.03.14 19:01close8800.101.74641.73650.000099.0011446.00
26702006.03.15 10:00buy stop8820.101.74831.74460.0000
26712006.03.15 10:00sell stop8830.101.74461.74830.0000
26722006.03.15 10:30sell8830.101.74461.74830.0000
26732006.03.15 15:21s/l8830.101.74831.74830.0000-37.0011409.00
26742006.03.15 15:21buy8820.101.74831.74460.0000
26752006.03.15 16:47s/l8820.101.74461.74460.0000-37.0011372.00
26762006.03.16 10:00sell stop8840.101.74641.74900.0000
26772006.03.16 10:15buy stop8850.101.74901.74640.0000
26782006.03.16 10:21buy8850.101.74901.74640.0000
26792006.03.16 10:37s/l8850.101.74641.74640.0000-26.0011346.00
26802006.03.16 10:37sell8840.101.74641.74900.0000
26812006.03.16 11:19s/l8840.101.74901.74900.0000-26.0011320.00
26822006.03.17 10:00buy stop8860.101.75621.75240.0000
26832006.03.17 10:00sell stop8870.101.75241.75620.0000
26842006.03.17 10:36buy8860.101.75621.75240.0000
26852006.03.17 13:37s/l8860.101.75241.75240.0000-38.0011282.00
26862006.03.17 13:37sell8870.101.75241.75620.0000
26872006.03.17 14:28s/l8870.101.75621.75620.0000-38.0011244.00
26882006.03.20 10:00buy stop8880.101.75871.75540.0000
26892006.03.20 10:00sell stop8890.101.75541.75870.0000
26902006.03.20 10:23buy8880.101.75871.75540.0000
26912006.03.20 12:07s/l8880.101.75541.75540.0000-33.0011211.00
26922006.03.20 12:07sell8890.101.75541.75870.0000
26932006.03.20 19:01close8890.101.75421.75870.000012.0011223.00
26942006.03.21 10:00buy stop8900.101.75221.74820.0000
26952006.03.21 10:00sell stop8910.101.74711.75110.0000
26962006.03.21 10:09sell8910.101.74711.75110.0000
26972006.03.21 14:22s/l8910.101.75111.75110.0000-40.0011183.00
26982006.03.21 19:00expiration8900.101.75221.74820.0000
26992006.03.22 10:00buy stop8920.101.75061.74800.0000
27002006.03.22 10:00sell stop8930.101.74801.75060.0000
27012006.03.22 11:01sell8930.101.74801.75060.0000
27022006.03.22 19:00expiration8920.101.75061.74800.0000
27032006.03.22 19:01close8930.101.74731.75060.00007.0011190.00
27042006.03.23 10:00buy stop8940.101.74471.74160.0000
27052006.03.23 10:00sell stop8950.101.74161.74470.0000
27062006.03.23 12:14sell8950.101.74161.74470.0000
27072006.03.23 15:24s/l8950.101.74471.74470.0000-31.0011159.00
27082006.03.23 15:24buy8940.101.74471.74160.0000
27092006.03.23 16:02s/l8940.101.74161.74160.0000-31.0011128.00
27102006.03.24 10:00buy stop8960.101.73341.73080.0000
27112006.03.24 10:00sell stop8970.101.73081.73340.0000
27122006.03.24 10:44buy8960.101.73341.73080.0000
27132006.03.24 16:00modify8960.101.73341.73340.0000
27142006.03.24 19:00expiration8970.101.73081.73340.0000
27152006.03.24 19:01close8960.101.74241.73340.000090.0011218.00
27162006.03.27 10:00buy stop8980.101.74751.74480.0000
27172006.03.27 10:00sell stop8990.101.74481.74750.0000
27182006.03.27 10:14buy8980.101.74751.74480.0000
27192006.03.27 19:00expiration8990.101.74481.74750.0000
27202006.03.27 19:01close8980.101.74671.74480.0000-8.0011210.00
27212006.03.28 10:00buy stop9000.101.74871.74590.0000
27222006.03.28 10:00sell stop9010.101.74591.74870.0000
27232006.03.28 10:02buy9000.101.74871.74590.0000
27242006.03.28 15:32modify9000.101.74871.74870.0000
27252006.03.28 17:20s/l9000.101.74871.74870.00000.0011210.00
27262006.03.28 19:00expiration9010.101.74591.74870.0000
27272006.03.29 10:00buy stop9020.101.74361.73960.0000
27282006.03.29 10:00sell stop9030.101.73611.74010.0000
27292006.03.29 10:30sell9030.101.73611.74010.0000
27302006.03.29 16:04modify9030.101.73611.73610.0000
27312006.03.29 18:20s/l9030.101.73611.73610.00000.0011210.00
27322006.03.29 19:00expiration9020.101.74361.73960.0000
27332006.03.30 10:00buy stop9040.101.73921.73580.0000
27342006.03.30 10:00sell stop9050.101.73581.73920.0000
27352006.03.30 11:03buy9040.101.73921.73580.0000
27362006.03.30 16:30modify9040.101.73921.73920.0000
27372006.03.30 19:00expiration9050.101.73581.73920.0000
27382006.03.30 19:01close9040.101.74481.73920.000056.0011266.00
27392006.03.31 10:00buy stop9060.101.74351.74040.0000
27402006.03.31 10:00sell stop9070.101.74041.74350.0000
27412006.03.31 10:05sell9070.101.74041.74350.0000
27422006.03.31 12:02modify9070.101.74041.74040.0000
27432006.03.31 15:33s/l9070.101.74041.74040.00000.0011266.00
27442006.03.31 19:00expiration9060.101.74351.74040.0000
27452006.04.03 10:00buy stop9080.101.72851.72490.0000
27462006.04.03 10:00sell stop9090.101.72491.72850.0000
27472006.04.03 10:03buy9080.101.72851.72490.0000
27482006.04.03 16:41modify9080.101.72851.72850.0000
27492006.04.03 19:00expiration9090.101.72491.72850.0000
27502006.04.03 19:01close9080.101.73931.72850.0000108.0011374.00
27512006.04.04 10:00sell stop9100.101.73721.74120.0000
27522006.04.04 10:30buy stop9110.101.74521.74120.0000
27532006.04.04 10:43buy9110.101.74521.74120.0000
27542006.04.04 14:04modify9110.101.74521.74520.0000
27552006.04.04 19:00expiration9100.101.73721.74120.0000
27562006.04.04 19:02close9110.101.75511.74520.000099.0011473.00
27572006.04.05 10:00buy stop9120.101.76211.75810.0000
27582006.04.05 10:00sell stop9130.101.75761.76160.0000
27592006.04.05 10:30sell9130.101.75761.76160.0000
27602006.04.05 10:38modify9130.101.75761.75760.0000
27612006.04.05 19:00expiration9120.101.76211.75810.0000
27622006.04.05 19:01close9130.101.75221.75760.000054.0011527.00
27632006.04.06 10:00buy stop9140.101.75601.75200.0000
27642006.04.06 10:00sell stop9150.101.75111.75510.0000
27652006.04.06 10:45buy9140.101.75601.75200.0000
27662006.04.06 14:57s/l9140.101.75201.75200.0000-40.0011487.00
27672006.04.06 16:01sell9150.101.75111.75510.0000
27682006.04.06 19:01close9150.101.75071.75510.00004.0011491.00
27692006.04.07 10:00buy stop9160.101.75231.74850.0000
27702006.04.07 10:00sell stop9170.101.74851.75230.0000
27712006.04.07 10:12buy9160.101.75231.74850.0000
27722006.04.07 13:31s/l9160.101.74851.74850.0000-38.0011453.00
27732006.04.07 13:31sell9170.101.74851.75230.0000
27742006.04.07 14:32s/l9170.101.75231.75230.0000-38.0011415.00
27752006.04.10 10:00buy stop9180.101.74691.74400.0000
27762006.04.10 10:00sell stop9190.101.74401.74690.0000
27772006.04.10 10:31sell9190.101.74401.74690.0000
27782006.04.10 11:44s/l9190.101.74691.74690.0000-29.0011386.00
27792006.04.10 11:44buy9180.101.74691.74400.0000
27802006.04.10 13:44s/l9180.101.74401.74400.0000-29.0011357.00
27812006.04.11 10:00buy stop9200.101.74631.74230.0000
27822006.04.11 10:00sell stop9210.101.74211.74610.0000
27832006.04.11 10:30sell9210.101.74211.74610.0000
27842006.04.11 15:32s/l9210.101.74611.74610.0000-40.0011317.00
27852006.04.11 15:33buy9200.101.74631.74230.0000
27862006.04.11 19:01close9200.101.74631.74230.00000.0011317.00
27872006.04.12 10:00buy stop9220.101.75511.75110.0000
27882006.04.12 10:00sell stop9230.101.74971.75370.0000
27892006.04.12 10:48buy9220.101.75511.75110.0000
27902006.04.12 14:33s/l9220.101.75111.75110.0000-40.0011277.00
27912006.04.12 14:34sell9230.101.74971.75370.0000
27922006.04.12 19:01close9230.101.75091.75370.0000-12.0011265.00
27932006.04.13 10:00buy stop9240.101.75551.75270.0000
27942006.04.13 10:00sell stop9250.101.75271.75550.0000
27952006.04.13 10:23buy9240.101.75551.75270.0000
27962006.04.13 11:50s/l9240.101.75271.75270.0000-28.0011237.00
27972006.04.13 11:50sell9250.101.75271.75550.0000
27982006.04.13 15:12modify9250.101.75271.75270.0000
27992006.04.13 16:06s/l9250.101.75271.75270.00000.0011237.00
28002006.04.14 10:00buy stop9260.101.75281.75030.0000
28012006.04.14 10:00sell stop9270.101.75031.75280.0000
28022006.04.14 19:01expiration9260.101.75281.75030.0000
28032006.04.14 19:01expiration9270.101.75031.75280.0000
28042006.04.17 10:00buy stop9280.101.75941.75690.0000
28052006.04.17 10:00sell stop9290.101.75691.75940.0000
28062006.04.17 10:25sell9290.101.75691.75940.0000
28072006.04.17 12:05s/l9290.101.75941.75940.0000-25.0011212.00
28082006.04.17 12:05buy9280.101.75941.75690.0000
28092006.04.17 13:41modify9280.101.75941.75940.0000
28102006.04.17 19:01close9280.101.77141.75940.0000120.0011332.00
28112006.04.18 10:00buy stop9300.101.77321.76920.0000
28122006.04.18 10:00sell stop9310.101.76921.77320.0000
28132006.04.18 10:07sell9310.101.76921.77320.0000
28142006.04.18 11:33s/l9310.101.77321.77320.0000-40.0011292.00
28152006.04.18 11:33buy9300.101.77321.76920.0000
28162006.04.18 14:52modify9300.101.77321.77320.0000
28172006.04.18 19:02close9300.101.77701.77320.000038.0011330.00
28182006.04.19 10:00buy stop9320.101.78411.78100.0000
28192006.04.19 10:00sell stop9330.101.78101.78410.0000
28202006.04.19 10:16buy9320.101.78411.78100.0000
28212006.04.19 16:05modify9320.101.78411.78410.0000
28222006.04.19 19:00expiration9330.101.78101.78410.0000
28232006.04.19 19:01close9320.101.79161.78410.000075.0011405.00
28242006.04.20 10:00buy stop9340.101.78981.78590.0000
28252006.04.20 10:00sell stop9350.101.78591.78980.0000
28262006.04.20 10:02buy9340.101.78981.78590.0000
28272006.04.20 10:30s/l9340.101.78591.78590.0000-39.0011366.00
28282006.04.20 10:30sell9350.101.78591.78980.0000
28292006.04.20 12:41modify9350.101.78591.78590.0000
28302006.04.20 19:01close9350.101.77951.78590.000064.0011430.00
28312006.04.21 10:00buy stop9360.101.77981.77690.0000
28322006.04.21 10:00sell stop9370.101.77691.77980.0000
28332006.04.21 10:03buy9360.101.77981.77690.0000
28342006.04.21 10:08modify9360.101.77981.77980.0000
28352006.04.21 12:52s/l9360.101.77981.77980.00000.0011430.00
28362006.04.21 19:00expiration9370.101.77691.77980.0000
28372006.04.24 10:00buy stop9380.101.79211.78810.0000
28382006.04.24 10:00sell stop9390.101.78691.79090.0000
28392006.04.24 10:30buy9380.101.79211.78810.0000
28402006.04.24 13:19s/l9380.101.78811.78810.0000-40.0011390.00
28412006.04.24 14:11sell9390.101.78691.79090.0000
28422006.04.24 16:02modify9390.101.78691.78690.0000
28432006.04.24 18:19s/l9390.101.78691.78690.00000.0011390.00
28442006.04.25 10:00buy stop9400.101.78831.78510.0000
28452006.04.25 10:00sell stop9410.101.78511.78830.0000
28462006.04.25 10:05buy9400.101.78831.78510.0000
28472006.04.25 10:12s/l9400.101.78511.78510.0000-32.0011358.00
28482006.04.25 10:12sell9410.101.78511.78830.0000
28492006.04.25 14:08s/l9410.101.78831.78830.0000-32.0011326.00
28502006.04.26 10:00buy stop9420.101.78641.78240.0000
28512006.04.26 10:00sell stop9430.101.78111.78510.0000
28522006.04.26 10:36sell9430.101.78111.78510.0000
28532006.04.26 14:00s/l9430.101.78511.78510.0000-40.0011286.00
28542006.04.26 14:18buy9420.101.78641.78240.0000
28552006.04.26 14:34s/l9420.101.78241.78240.0000-40.0011246.00
28562006.04.27 10:00buy stop9440.101.78601.78200.0000
28572006.04.27 10:00sell stop9450.101.78161.78560.0000
28582006.04.27 11:55buy9440.101.78601.78200.0000
28592006.04.27 16:01modify9440.101.78601.78600.0000
28602006.04.27 19:00expiration9450.101.78161.78560.0000
28612006.04.27 19:02close9440.101.80291.78600.0000169.0011415.00
28622006.04.28 10:00buy stop9460.101.80491.80090.0000
28632006.04.28 10:00sell stop9470.101.80091.80490.0000
28642006.04.28 10:32buy9460.101.80491.80090.0000
28652006.04.28 11:50modify9460.101.80491.80490.0000
28662006.04.28 19:00expiration9470.101.80091.80490.0000
28672006.04.28 19:01close9460.101.82101.80490.0000161.0011576.00
28682006.05.01 10:01buy stop9480.101.82611.82360.0000
28692006.05.01 10:01sell stop9490.101.82361.82610.0000
28702006.05.01 11:58buy9480.101.82611.82360.0000
28712006.05.01 14:56modify9480.101.82611.82610.0000
28722006.05.01 19:01expiration9490.101.82361.82610.0000
28732006.05.01 19:01close9480.101.82821.82610.000021.0011597.00
28742006.05.02 10:00buy stop9500.101.82961.82560.0000
28752006.05.02 10:00sell stop9510.101.82031.82430.0000
28762006.05.02 10:30buy9500.101.82961.82560.0000
28772006.05.02 10:40modify9500.101.82961.82960.0000
28782006.05.02 19:00expiration9510.101.82031.82430.0000
28792006.05.02 19:01close9500.101.83771.82960.000081.0011678.00
28802006.05.03 10:00buy stop9520.101.84631.84230.0000
28812006.05.03 10:00sell stop9530.101.83731.84130.0000
28822006.05.03 10:01sell9530.101.83731.84130.0000
28832006.05.03 14:45s/l9530.101.84131.84130.0000-40.0011638.00
28842006.05.03 18:03buy9520.101.84631.84230.0000
28852006.05.03 19:01close9520.101.84311.84230.0000-32.0011606.00
28862006.05.04 10:00buy stop9540.101.83911.83510.0000
28872006.05.04 10:00sell stop9550.101.83361.83760.0000
28882006.05.04 10:31buy9540.101.83911.83510.0000
28892006.05.04 12:30modify9540.101.83911.83910.0000
28902006.05.04 19:00expiration9550.101.83361.83760.0000
28912006.05.04 19:01close9540.101.84761.83910.000085.0011691.00
28922006.05.05 10:00buy stop9560.101.85211.84810.0000
28932006.05.05 10:00sell stop9570.101.84721.85120.0000
28942006.05.05 14:30buy9560.101.85211.84810.0000
28952006.05.05 14:30modify9560.101.85211.85210.0000
28962006.05.05 19:00expiration9570.101.84721.85120.0000
28972006.05.05 19:01close9560.101.85951.85210.000074.0011765.00
28982006.05.08 10:00buy stop9580.101.86311.85990.0000
28992006.05.08 10:00sell stop9590.101.85991.86310.0000
29002006.05.08 10:19buy9580.101.86311.85990.0000
29012006.05.08 10:30modify9580.101.86311.86310.0000
29022006.05.08 12:30s/l9580.101.86311.86310.00000.0011765.00
29032006.05.08 15:56sell9590.101.85991.86310.0000
29042006.05.08 19:01close9590.101.85751.86310.000024.0011789.00
29052006.05.09 10:00buy stop9600.101.85561.85160.0000
29062006.05.09 10:00sell stop9610.101.85081.85480.0000
29072006.05.09 11:25buy9600.101.85561.85160.0000
29082006.05.09 14:59modify9600.101.85561.85560.0000
29092006.05.09 19:00expiration9610.101.85081.85480.0000
29102006.05.09 19:01close9600.101.86431.85560.000087.0011876.00
29112006.05.10 10:00buy stop9620.101.87251.86920.0000
29122006.05.10 10:00sell stop9630.101.86921.87250.0000
29132006.05.10 10:10sell9630.101.86921.87250.0000
29142006.05.10 10:22modify9630.101.86921.86920.0000
29152006.05.10 19:00expiration9620.101.87251.86920.0000
29162006.05.10 19:01close9630.101.86421.86920.000050.0011926.00
29172006.05.11 10:00buy stop9640.101.85881.85480.0000
29182006.05.11 10:00sell stop9650.101.85301.85700.0000
29192006.05.11 10:30buy9640.101.85881.85480.0000
29202006.05.11 11:25modify9640.101.85881.85880.0000
29212006.05.11 19:00expiration9650.101.85301.85700.0000
29222006.05.11 19:01close9640.101.88461.85880.0000258.0012184.00
29232006.05.12 10:00buy stop9660.101.89191.88790.0000
29242006.05.12 10:00sell stop9670.101.88421.88820.0000
29252006.05.12 10:21buy9660.101.89191.88790.0000
29262006.05.12 11:37modify9660.101.89191.89190.0000
29272006.05.12 14:30s/l9660.101.89191.89190.00000.0012184.00
29282006.05.12 19:00expiration9670.101.88421.88820.0000
29292006.05.15 10:00buy stop9680.101.89391.88990.0000
29302006.05.15 10:00sell stop9690.101.88931.89330.0000
29312006.05.15 10:00sell9690.101.88931.89330.0000
29322006.05.15 10:08modify9690.101.88931.88930.0000
29332006.05.15 19:00expiration9680.101.89391.88990.0000
29342006.05.15 19:01close9690.101.88021.88930.000091.0012275.00
29352006.05.16 10:00buy stop9700.101.88481.88080.0000
29362006.05.16 10:00sell stop9710.101.87871.88270.0000
29372006.05.16 10:54sell9710.101.87871.88270.0000
29382006.05.16 13:03s/l9710.101.88271.88270.0000-40.0012235.00
29392006.05.16 14:30buy9700.101.88481.88080.0000
29402006.05.16 19:01close9700.101.88171.88080.0000-31.0012204.00
29412006.05.17 10:00buy stop9720.101.89741.89340.0000
29422006.05.17 10:00sell stop9730.101.89051.89450.0000
29432006.05.17 10:30buy9720.101.89741.89340.0000
29442006.05.17 14:30s/l9720.101.89341.89340.0000-40.0012164.00
29452006.05.17 15:33sell9730.101.89051.89450.0000
29462006.05.17 16:26modify9730.101.89051.89050.0000
29472006.05.17 19:01close9730.101.88471.89050.000058.0012222.00
29482006.05.18 10:00buy stop9740.101.88581.88180.0000
29492006.05.18 10:00sell stop9750.101.88081.88480.0000
29502006.05.18 10:19buy9740.101.88581.88180.0000
29512006.05.18 10:32modify9740.101.88581.88580.0000
29522006.05.18 13:11s/l9740.101.88581.88580.00000.0012222.00
29532006.05.18 19:00expiration9750.101.88081.88480.0000
29542006.05.19 10:00buy stop9760.101.88811.88410.0000
29552006.05.19 10:00sell stop9770.101.87801.88200.0000
29562006.05.19 10:10sell9770.101.87801.88200.0000
29572006.05.19 11:45modify9770.101.87801.87800.0000
29582006.05.19 14:12s/l9770.101.87801.87800.00000.0012222.00
29592006.05.19 19:00expiration9760.101.88811.88410.0000
29602006.05.22 10:00buy stop9780.101.87321.86920.0000
29612006.05.22 10:00sell stop9790.101.86391.86790.0000
29622006.05.22 10:23buy9780.101.87321.86920.0000
29632006.05.22 12:24modify9780.101.87321.87320.0000
29642006.05.22 19:00expiration9790.101.86391.86790.0000
29652006.05.22 19:01close9780.101.88371.87320.0000105.0012327.00
29662006.05.23 10:00buy stop9800.101.88891.88490.0000
29672006.05.23 10:00sell stop9810.101.87901.88300.0000
29682006.05.23 15:31sell9810.101.87901.88300.0000
29692006.05.23 16:30s/l9810.101.88301.88300.0000-40.0012287.00
29702006.05.23 19:00expiration9800.101.88891.88490.0000
29712006.05.24 10:00buy stop9820.101.88391.87990.0000
29722006.05.24 10:00sell stop9830.101.87851.88250.0000
29732006.05.24 10:02buy9820.101.88391.87990.0000
29742006.05.24 15:10s/l9820.101.87991.87990.0000-40.0012247.00
29752006.05.24 15:11sell9830.101.87851.88250.0000
29762006.05.24 16:04modify9830.101.87851.87850.0000
29772006.05.24 19:01close9830.101.86791.87850.0000106.0012353.00
29782006.05.25 10:00buy stop9840.101.87101.86740.0000
29792006.05.25 10:00sell stop9850.101.86741.87100.0000
29802006.05.25 10:32buy9840.101.87101.86740.0000
29812006.05.25 14:12s/l9840.101.86741.86740.0000-36.0012317.00
29822006.05.25 14:12sell9850.101.86741.87100.0000
29832006.05.25 14:30s/l9850.101.87101.87100.0000-36.0012281.00
29842006.05.26 10:00buy stop9860.101.87291.86900.0000
29852006.05.26 10:00sell stop9870.101.86901.87290.0000
29862006.05.26 10:07buy9860.101.87291.86900.0000
29872006.05.26 14:01s/l9860.101.86901.86900.0000-39.0012242.00
29882006.05.26 14:01sell9870.101.86901.87290.0000
29892006.05.26 15:21modify9870.101.86901.86900.0000
29902006.05.26 19:01close9870.101.85531.86900.0000137.0012379.00
29912006.05.29 10:00buy stop9880.101.86151.85880.0000
29922006.05.29 10:00sell stop9890.101.85881.86150.0000
29932006.05.29 11:06buy9880.101.86151.85880.0000
29942006.05.29 16:51s/l9880.101.85881.85880.0000-27.0012352.00
29952006.05.29 16:51sell9890.101.85881.86150.0000
29962006.05.29 19:01close9890.101.85861.86150.00002.0012354.00
29972006.05.30 10:00buy stop9900.101.87731.87330.0000
29982006.05.30 10:00sell stop9910.101.87231.87630.0000
29992006.05.30 11:49buy9900.101.87731.87330.0000
30002006.05.30 13:40s/l9900.101.87331.87330.0000-40.0012314.00
30012006.05.30 14:26sell9910.101.87231.87630.0000
30022006.05.30 15:20s/l9910.101.87631.87630.0000-40.0012274.00
30032006.05.31 10:00buy stop9920.101.88581.88180.0000
30042006.05.31 10:00sell stop9930.101.88131.88530.0000
30052006.05.31 10:03sell9930.101.88131.88530.0000
30062006.05.31 10:33modify9930.101.88131.88130.0000
30072006.05.31 19:00expiration9920.101.88581.88180.0000
30082006.05.31 19:01close9930.101.87321.88130.000081.0012355.00
30092006.06.01 10:00buy stop9940.101.86501.86100.0000
30102006.06.01 10:00sell stop9950.101.85991.86390.0000
30112006.06.01 10:00buy9940.101.86501.86100.0000
30122006.06.01 13:23s/l9940.101.86101.86100.0000-40.0012315.00
30132006.06.01 14:06sell9950.101.85991.86390.0000
30142006.06.01 16:34s/l9950.101.86391.86390.0000-40.0012275.00
30152006.06.02 10:00buy stop9960.101.86491.86090.0000
30162006.06.02 10:00sell stop9970.101.86041.86440.0000
30172006.06.02 11:13buy9960.101.86491.86090.0000
30182006.06.02 14:30modify9960.101.86491.86490.0000
30192006.06.02 19:00expiration9970.101.86041.86440.0000
30202006.06.02 19:02close9960.101.88451.86490.0000196.0012471.00
30212006.06.05 10:00buy stop9980.101.88821.88420.0000
30222006.06.05 10:00sell stop9990.101.88081.88480.0000
30232006.06.05 14:38sell9990.101.88081.88480.0000
30242006.06.05 16:42modify9990.101.88081.88080.0000
30252006.06.05 19:00expiration9980.101.88821.88420.0000
30262006.06.05 19:01close9990.101.88031.88080.00005.0012476.00
30272006.06.06 10:00buy stop10000.101.87761.87360.0000
30282006.06.06 10:00sell stop10010.101.87311.87710.0000
30292006.06.06 10:45sell10010.101.87311.87710.0000
30302006.06.06 12:24modify10010.101.87311.87310.0000
30312006.06.06 19:00expiration10000.101.87761.87360.0000
30322006.06.06 19:01close10010.101.86171.87310.0000114.0012590.00
30332006.06.07 10:00buy stop10020.101.86091.85690.0000
30342006.06.07 10:00sell stop10030.101.85451.85850.0000
30352006.06.07 10:08buy10020.101.86091.85690.0000
30362006.06.07 15:20s/l10020.101.85691.85690.0000-40.0012550.00
30372006.06.07 15:45sell10030.101.85451.85850.0000
30382006.06.07 17:17s/l10030.101.85851.85850.0000-40.0012510.00
30392006.06.08 10:00buy stop10040.101.85261.84860.0000
30402006.06.08 10:00sell stop10050.101.84651.85050.0000
30412006.06.08 13:53sell10050.101.84651.85050.0000
30422006.06.08 14:30modify10050.101.84651.84650.0000
30432006.06.08 19:00expiration10040.101.85261.84860.0000
30442006.06.08 19:01close10050.101.84311.84650.000034.0012544.00
30452006.06.09 10:00buy stop10060.101.84611.84210.0000
30462006.06.09 10:00sell stop10070.101.84151.84550.0000
30472006.06.09 10:42sell10070.101.84151.84550.0000
30482006.06.09 14:35modify10070.101.84151.84150.0000
30492006.06.09 15:19s/l10070.101.84151.84150.00000.0012544.00
30502006.06.09 15:29buy10060.101.84611.84210.0000
30512006.06.09 16:50s/l10060.101.84211.84210.0000-40.0012504.00
30522006.06.12 10:00buy stop10080.101.84561.84160.0000
30532006.06.12 10:00sell stop10090.101.84101.84500.0000
30542006.06.12 10:06sell10090.101.84101.84500.0000
30552006.06.12 10:27s/l10090.101.84501.84500.0000-40.0012464.00
30562006.06.12 10:30buy10080.101.84561.84160.0000
30572006.06.12 12:16s/l10080.101.84161.84160.0000-40.0012424.00
30582006.06.13 10:00buy stop10100.101.84411.84010.0000
30592006.06.13 10:00sell stop10110.101.83811.84210.0000
30602006.06.13 10:19buy10100.101.84411.84010.0000
30612006.06.13 11:11s/l10100.101.84011.84010.0000-40.0012384.00
30622006.06.13 14:31sell10110.101.83811.84210.0000
30632006.06.13 15:38s/l10110.101.84211.84210.0000-40.0012344.00
30642006.06.14 10:00buy stop10120.101.84371.83970.0000
30652006.06.14 10:00sell stop10130.101.83791.84190.0000
30662006.06.14 10:07buy10120.101.84371.83970.0000
30672006.06.14 14:29s/l10120.101.83971.83970.0000-40.0012304.00
30682006.06.14 14:30sell10130.101.83791.84190.0000
30692006.06.14 14:36s/l10130.101.84191.84190.0000-40.0012264.00
30702006.06.15 10:00buy stop10140.101.84731.84330.0000
30712006.06.15 10:00sell stop10150.101.84251.84650.0000
30722006.06.15 11:39buy10140.101.84731.84330.0000
30732006.06.15 15:00modify10140.101.84731.84730.0000
30742006.06.15 17:29s/l10140.101.84731.84730.00000.0012264.00
30752006.06.15 19:00expiration10150.101.84251.84650.0000
30762006.06.16 10:00buy stop10160.101.85471.85170.0000
30772006.06.16 10:00sell stop10170.101.85171.85470.0000
30782006.06.16 10:09buy10160.101.85471.85170.0000
30792006.06.16 12:13s/l10160.101.85171.85170.0000-30.0012234.00
30802006.06.16 12:13sell10170.101.85171.85470.0000
30812006.06.16 12:34s/l10170.101.85471.85470.0000-30.0012204.00
30822006.06.19 10:00buy stop10180.101.84691.84290.0000
30832006.06.19 10:00sell stop10190.101.84291.84690.0000
30842006.06.19 10:06sell10190.101.84291.84690.0000
30852006.06.19 12:01s/l10190.101.84691.84690.0000-40.0012164.00
30862006.06.19 12:01buy10180.101.84691.84290.0000
30872006.06.19 14:35s/l10180.101.84291.84290.0000-40.0012124.00
30882006.06.20 10:00buy stop10200.101.84621.84310.0000
30892006.06.20 10:00sell stop10210.101.84311.84620.0000
30902006.06.20 10:28sell10210.101.84311.84620.0000
30912006.06.20 14:10modify10210.101.84311.84310.0000
30922006.06.20 15:52s/l10210.101.84311.84310.00000.0012124.00
30932006.06.20 19:00expiration10200.101.84621.84310.0000
30942006.06.21 10:00buy stop10220.101.84631.84380.0000
30952006.06.21 10:00sell stop10230.101.84381.84630.0000
30962006.06.21 10:30sell10230.101.84381.84630.0000
30972006.06.21 19:01expiration10220.101.84631.84380.0000
30982006.06.21 19:01close10230.101.84511.84630.0000-13.0012111.00
30992006.06.22 10:00buy stop10240.101.84661.84260.0000
31002006.06.22 10:00sell stop10250.101.84061.84460.0000
31012006.06.22 10:16sell10250.101.84061.84460.0000
31022006.06.22 12:16modify10250.101.84061.84060.0000
31032006.06.22 19:00expiration10240.101.84661.84260.0000
31042006.06.22 19:01close10250.101.82801.84060.0000126.0012237.00
31052006.06.23 10:00buy stop10260.101.82981.82580.0000
31062006.06.23 10:00sell stop10270.101.82551.82950.0000
31072006.06.23 10:45sell10270.101.82551.82950.0000
31082006.06.23 13:17modify10270.101.82551.82550.0000
31092006.06.23 19:00expiration10260.101.82981.82580.0000
31102006.06.23 19:01close10270.101.82071.82550.000048.0012285.00
31112006.06.26 10:00buy stop10280.101.82501.82100.0000
31122006.06.26 10:00sell stop10290.101.81901.82300.0000
31132006.06.26 11:53sell10290.101.81901.82300.0000
31142006.06.26 19:00expiration10280.101.82501.82100.0000
31152006.06.26 19:01close10290.101.82141.82300.0000-24.0012261.00
31162006.06.27 10:00buy stop10300.101.82541.82140.0000
31172006.06.27 10:00sell stop10310.101.82061.82460.0000
31182006.06.27 12:13sell10310.101.82061.82460.0000
31192006.06.27 16:15s/l10310.101.82461.82460.0000-40.0012221.00
31202006.06.27 16:18buy10300.101.82541.82140.0000
31212006.06.27 19:01close10300.101.82291.82140.0000-25.0012196.00
31222006.06.28 10:00buy stop10320.101.82071.81670.0000
31232006.06.28 10:00sell stop10330.101.81611.82010.0000
31242006.06.28 10:38sell10330.101.81611.82010.0000
31252006.06.28 12:02s/l10330.101.82011.82010.0000-40.0012156.00
31262006.06.28 12:07buy10320.101.82071.81670.0000
31272006.06.28 16:25s/l10320.101.81671.81670.0000-40.0012116.00
31282006.06.29 10:00buy stop10340.101.81831.81500.0000
31292006.06.29 10:00sell stop10350.101.81501.81830.0000
31302006.06.29 10:23sell10350.101.81501.81830.0000
31312006.06.29 13:18modify10350.101.81501.81500.0000
31322006.06.29 14:43s/l10350.101.81501.81500.00000.0012116.00
31332006.06.29 19:00expiration10340.101.81831.81500.0000
31342006.06.30 10:00buy stop10360.101.83351.82990.0000
31352006.06.30 10:00sell stop10370.101.82991.83350.0000
31362006.06.30 10:31buy10360.101.83351.82990.0000
31372006.06.30 14:26modify10360.101.83351.83350.0000
31382006.06.30 19:00expiration10370.101.82991.83350.0000
31392006.06.30 19:01close10360.101.84681.83350.0000133.0012249.00
31402006.07.03 10:00buy stop10380.101.84741.84340.0000
31412006.07.03 10:00sell stop10390.101.84301.84700.0000
31422006.07.03 10:25sell10390.101.84301.84700.0000
31432006.07.03 16:15s/l10390.101.84701.84700.0000-40.0012209.00
31442006.07.03 16:15buy10380.101.84741.84340.0000
31452006.07.03 17:05s/l10380.101.84341.84340.0000-40.0012169.00
31462006.07.04 10:00buy stop10400.101.84571.84170.0000
31472006.07.04 10:00sell stop10410.101.84171.84570.0000
31482006.07.04 10:48buy10400.101.84571.84170.0000
31492006.07.04 19:00expiration10410.101.84171.84570.0000
31502006.07.04 19:01close10400.101.84621.84170.00005.0012174.00
31512006.07.05 10:00buy stop10420.101.84461.84060.0000
31522006.07.05 10:00sell stop10430.101.83971.84370.0000
31532006.07.05 11:38buy10420.101.84461.84060.0000
31542006.07.05 14:18s/l10420.101.84061.84060.0000-40.0012134.00
31552006.07.05 14:27sell10430.101.83971.84370.0000
31562006.07.05 15:48modify10430.101.83971.83970.0000
31572006.07.05 19:01close10430.101.83461.83970.000051.0012185.00
31582006.07.06 10:00buy stop10440.101.83701.83420.0000
31592006.07.06 10:00sell stop10450.101.83421.83700.0000
31602006.07.06 10:04sell10450.101.83421.83700.0000
31612006.07.06 14:33s/l10450.101.83701.83700.0000-28.0012157.00
31622006.07.06 14:33buy10440.101.83701.83420.0000
31632006.07.06 19:01close10440.101.83661.83420.0000-4.0012153.00
31642006.07.07 10:00buy stop10460.101.83891.83540.0000
31652006.07.07 10:00sell stop10470.101.83541.83890.0000
31662006.07.07 10:40buy10460.101.83891.83540.0000
31672006.07.07 14:30modify10460.101.83891.83890.0000
31682006.07.07 19:00expiration10470.101.83541.83890.0000
31692006.07.07 19:01close10460.101.85151.83890.0000126.0012279.00
31702006.07.10 10:00buy stop10480.101.85251.84850.0000
31712006.07.10 10:00sell stop10490.101.84851.85250.0000
31722006.07.10 10:37sell10490.101.84851.85250.0000
31732006.07.10 11:29modify10490.101.84851.84850.0000
31742006.07.10 19:00expiration10480.101.85251.84850.0000
31752006.07.10 19:01close10490.101.84201.84850.000065.0012344.00
31762006.07.11 10:00buy stop10500.101.84351.83950.0000
31772006.07.11 10:00sell stop10510.101.83811.84210.0000
31782006.07.11 10:10buy10500.101.84351.83950.0000
31792006.07.11 10:34s/l10500.101.83951.83950.0000-40.0012304.00
31802006.07.11 11:39sell10510.101.83811.84210.0000
31812006.07.11 15:25s/l10510.101.84211.84210.0000-40.0012264.00
31822006.07.12 10:00buy stop10520.101.84811.84500.0000
31832006.07.12 10:00sell stop10530.101.84501.84810.0000
31842006.07.12 10:30sell10530.101.84501.84810.0000
31852006.07.12 13:18modify10530.101.84501.84500.0000
31862006.07.12 19:00expiration10520.101.84811.84500.0000
31872006.07.12 19:01close10530.101.83391.84500.0000111.0012375.00
31882006.07.13 10:00buy stop10540.101.84021.83620.0000
31892006.07.13 10:00sell stop10550.101.83441.83840.0000
31902006.07.13 10:01buy10540.101.84021.83620.0000
31912006.07.13 15:21modify10540.101.84021.84020.0000
31922006.07.13 17:18s/l10540.101.84021.84020.00000.0012375.00
31932006.07.13 19:00expiration10550.101.83441.83840.0000
31942006.07.14 10:00buy stop10560.101.84111.83710.0000
31952006.07.14 10:00sell stop10570.101.83551.83950.0000
31962006.07.14 11:22buy10560.101.84111.83710.0000
31972006.07.14 15:03s/l10560.101.83711.83710.0000-40.0012335.00
31982006.07.14 15:52sell10570.101.83551.83950.0000
31992006.07.14 19:01close10570.101.83661.83950.0000-11.0012324.00
32002006.07.17 10:00buy stop10580.101.83711.83310.0000
32012006.07.17 10:00sell stop10590.101.83281.83680.0000
32022006.07.17 10:00sell10590.101.83281.83680.0000
32032006.07.17 10:12modify10590.101.83281.83280.0000
32042006.07.17 19:00expiration10580.101.83711.83310.0000
32052006.07.17 19:01close10590.101.81991.83280.0000129.0012453.00
32062006.07.18 10:00buy stop10600.101.82411.82010.0000
32072006.07.18 10:00sell stop10610.101.81911.82310.0000
32082006.07.18 10:30buy10600.101.82411.82010.0000
32092006.07.18 12:24modify10600.101.82411.82410.0000
32102006.07.18 16:35s/l10600.101.82411.82410.00000.0012453.00
32112006.07.18 19:00expiration10610.101.81911.82310.0000
32122006.07.19 10:00buy stop10620.101.82881.82520.0000
32132006.07.19 10:00sell stop10630.101.82521.82880.0000
32142006.07.19 10:25buy10620.101.82881.82520.0000
32152006.07.19 10:32s/l10620.101.82521.82520.0000-36.0012417.00
32162006.07.19 10:32sell10630.101.82521.82880.0000
32172006.07.19 11:13s/l10630.101.82881.82880.0000-36.0012381.00
32182006.07.20 10:00buy stop10640.101.84631.84250.0000
32192006.07.20 10:00sell stop10650.101.84251.84630.0000
32202006.07.20 10:30buy10640.101.84631.84250.0000
32212006.07.20 13:39modify10640.101.84631.84630.0000
32222006.07.20 19:00expiration10650.101.84251.84630.0000
32232006.07.20 19:01close10640.101.84841.84630.000021.0012402.00
32242006.07.21 10:00buy stop10660.101.85571.85170.0000
32252006.07.21 10:00sell stop10670.101.84991.85390.0000
32262006.07.21 10:35buy10660.101.85571.85170.0000
32272006.07.21 17:05modify10660.101.85571.85570.0000
32282006.07.21 19:00expiration10670.101.84991.85390.0000
32292006.07.21 19:02close10660.101.85711.85570.000014.0012416.00
32302006.07.24 10:00buy stop10680.101.85271.84870.0000
32312006.07.24 10:00sell stop10690.101.84751.85150.0000
32322006.07.24 11:21buy10680.101.85271.84870.0000
32332006.07.24 17:06s/l10680.101.84871.84870.0000-40.0012376.00
32342006.07.24 19:00expiration10690.101.84751.85150.0000
32352006.07.25 10:00buy stop10700.101.85201.84830.0000
32362006.07.25 10:00sell stop10710.101.84831.85200.0000
32372006.07.25 10:40sell10710.101.84831.85200.0000
32382006.07.25 15:54s/l10710.101.85201.85200.0000-37.0012339.00
32392006.07.25 15:54buy10700.101.85201.84830.0000
32402006.07.25 16:10s/l10700.101.84831.84830.0000-37.0012302.00
32412006.07.26 10:00buy stop10720.101.84271.83870.0000
32422006.07.26 10:00sell stop10730.101.83841.84240.0000
32432006.07.26 14:55buy10720.101.84271.83870.0000
32442006.07.26 16:16modify10720.101.84271.84270.0000
32452006.07.26 19:00expiration10730.101.83841.84240.0000
32462006.07.26 19:01close10720.101.85001.84270.000073.0012375.00
32472006.07.27 10:00buy stop10740.101.85961.85650.0000
32482006.07.27 10:00sell stop10750.101.85651.85960.0000
32492006.07.27 10:23buy10740.101.85961.85650.0000
32502006.07.27 12:50modify10740.101.85961.85960.0000
32512006.07.27 14:30s/l10740.101.85961.85960.00000.0012375.00
32522006.07.27 19:00expiration10750.101.85651.85960.0000
32532006.07.28 10:00buy stop10760.101.86071.85760.0000
32542006.07.28 10:00sell stop10770.101.85761.86070.0000
32552006.07.28 10:13sell10770.101.85761.86070.0000
32562006.07.28 11:08s/l10770.101.86071.86070.0000-31.0012344.00
32572006.07.28 11:08buy10760.101.86071.85760.0000
32582006.07.28 12:39s/l10760.101.85761.85760.0000-31.0012313.00
32592006.07.31 10:00buy stop10780.101.86471.86190.0000
32602006.07.31 10:00sell stop10790.101.86191.86470.0000
32612006.07.31 10:06buy10780.101.86471.86190.0000
32622006.07.31 19:00expiration10790.101.86191.86470.0000
32632006.07.31 19:01close10780.101.86781.86190.000031.0012344.00
32642006.08.01 10:00buy stop10800.101.86661.86370.0000
32652006.08.01 10:00sell stop10810.101.86371.86660.0000
32662006.08.01 10:31buy10800.101.86661.86370.0000
32672006.08.01 14:43s/l10800.101.86371.86370.0000-29.0012315.00
32682006.08.01 14:43sell10810.101.86371.86660.0000
32692006.08.01 15:30s/l10810.101.86661.86660.0000-29.0012286.00
32702006.08.02 10:00buy stop10820.101.87721.87470.0000
32712006.08.02 10:00sell stop10830.101.87471.87720.0000
32722006.08.02 10:35sell10830.101.87471.87720.0000
32732006.08.02 14:15s/l10830.101.87721.87720.0000-25.0012261.00
32742006.08.02 14:15buy10820.101.87721.87470.0000
32752006.08.02 14:28s/l10820.101.87471.87470.0000-25.0012236.00
32762006.08.03 10:00buy stop10840.101.87721.87350.0000
32772006.08.03 10:00sell stop10850.101.87351.87720.0000
32782006.08.03 10:03sell10850.101.87351.87720.0000
32792006.08.03 13:00s/l10850.101.87721.87720.0000-37.0012199.00
32802006.08.03 13:00buy10840.101.87721.87350.0000
32812006.08.03 13:00modify10840.101.87721.87720.0000
32822006.08.03 19:01close10840.101.88691.87720.000097.0012296.00
32832006.08.04 10:00buy stop10860.101.89011.88610.0000
32842006.08.04 10:00sell stop10870.101.88551.88950.0000
32852006.08.04 10:05buy10860.101.89011.88610.0000
32862006.08.04 14:29modify10860.101.89011.89010.0000
32872006.08.04 19:00expiration10870.101.88551.88950.0000
32882006.08.04 19:01close10860.101.90911.89010.0000190.0012486.00
32892006.08.07 10:00buy stop10880.101.90911.90510.0000
32902006.08.07 10:00sell stop10890.101.90391.90790.0000
32912006.08.07 12:29buy10880.101.90911.90510.0000
32922006.08.07 19:00expiration10890.101.90391.90790.0000
32932006.08.07 19:02close10880.101.90811.90510.0000-10.0012476.00
32942006.08.08 10:00buy stop10900.101.90771.90430.0000
32952006.08.08 10:00sell stop10910.101.90431.90770.0000
32962006.08.08 16:00buy10900.101.90771.90430.0000
32972006.08.08 19:00expiration10910.101.90431.90770.0000
32982006.08.08 19:01close10900.101.90641.90430.0000-13.0012463.00
32992006.08.09 10:00buy stop10920.101.90861.90500.0000
33002006.08.09 10:00sell stop10930.101.90501.90860.0000
33012006.08.09 10:02buy10920.101.90861.90500.0000
33022006.08.09 11:44s/l10920.101.90501.90500.0000-36.0012427.00
33032006.08.09 11:44sell10930.101.90501.90860.0000
33042006.08.09 12:43s/l10930.101.90861.90860.0000-36.0012391.00
33052006.08.10 10:00buy stop10940.101.90931.90530.0000
33062006.08.10 10:00sell stop10950.101.89941.90340.0000
33072006.08.10 10:09sell10950.101.89941.90340.0000
33082006.08.10 11:09s/l10950.101.90341.90340.0000-40.0012351.00
33092006.08.10 19:00expiration10940.101.90931.90530.0000
33102006.08.11 10:00buy stop10960.101.89551.89150.0000
33112006.08.11 10:00sell stop10970.101.89061.89460.0000
33122006.08.11 10:11buy10960.101.89551.89150.0000
33132006.08.11 14:30s/l10960.101.89151.89150.0000-40.0012311.00
33142006.08.11 14:31sell10970.101.89061.89460.0000
33152006.08.11 15:46s/l10970.101.89461.89460.0000-40.0012271.00
33162006.08.14 10:00buy stop10980.101.89401.89000.0000
33172006.08.14 10:00sell stop10990.101.88851.89250.0000
33182006.08.14 10:29sell10990.101.88851.89250.0000
33192006.08.14 14:21modify10990.101.88851.88850.0000
33202006.08.14 15:01s/l10990.101.88851.88850.00000.0012271.00
33212006.08.14 19:00expiration10980.101.89401.89000.0000
33222006.08.15 10:00buy stop11000.101.89221.88820.0000
33232006.08.15 10:00sell stop11010.101.88781.89180.0000
33242006.08.15 10:30sell11010.101.88781.89180.0000
33252006.08.15 14:30s/l11010.101.89181.89180.0000-40.0012231.00
33262006.08.15 14:30buy11000.101.89221.88820.0000
33272006.08.15 15:06modify11000.101.89221.89220.0000
33282006.08.15 19:01close11000.101.89421.89220.000020.0012251.00
33292006.08.16 10:00buy stop11020.101.89381.89130.0000
33302006.08.16 10:00sell stop11030.101.89131.89380.0000
33312006.08.16 10:16sell11030.101.89131.89380.0000
33322006.08.16 14:30s/l11030.101.89381.89380.0000-25.0012226.00
33332006.08.16 14:30buy11020.101.89381.89130.0000
33342006.08.16 14:31modify11020.101.89381.89380.0000
33352006.08.16 19:01close11020.101.89831.89380.000045.0012271.00
33362006.08.17 10:00sell stop11040.101.89481.89880.0000
33372006.08.17 10:15buy stop11050.101.89921.89520.0000
33382006.08.17 10:26buy11050.101.89921.89520.0000
33392006.08.17 14:36s/l11050.101.89521.89520.0000-40.0012231.00
33402006.08.17 14:36sell11040.101.89481.89880.0000
33412006.08.17 18:51modify11040.101.89481.89480.0000
33422006.08.17 19:01close11040.101.88951.89480.000053.0012284.00
33432006.08.18 10:00buy stop11060.101.88551.88200.0000
33442006.08.18 10:00sell stop11070.101.88201.88550.0000
33452006.08.18 11:23buy11060.101.88551.88200.0000
33462006.08.18 13:17s/l11060.101.88201.88200.0000-35.0012249.00
33472006.08.18 13:17sell11070.101.88201.88550.0000
33482006.08.18 15:55s/l11070.101.88551.88550.0000-35.0012214.00
33492006.08.21 10:00buy stop11080.101.89541.89140.0000
33502006.08.21 10:00sell stop11090.101.88671.89070.0000
33512006.08.21 10:48buy11080.101.89541.89140.0000
33522006.08.21 16:07modify11080.101.89541.89540.0000
33532006.08.21 17:19s/l11080.101.89541.89540.00000.0012214.00
33542006.08.21 19:00expiration11090.101.88671.89070.0000
33552006.08.22 10:00buy stop11100.101.89521.89120.0000
33562006.08.22 10:00sell stop11110.101.89001.89400.0000
33572006.08.22 10:20sell11110.101.89001.89400.0000
33582006.08.22 11:36s/l11110.101.89401.89400.0000-40.0012174.00
33592006.08.22 19:00expiration11100.101.89521.89120.0000
33602006.08.23 10:00buy stop11120.101.89361.88960.0000
33612006.08.23 10:00sell stop11130.101.88791.89190.0000
33622006.08.23 14:42buy11120.101.89361.88960.0000
33632006.08.23 16:00modify11120.101.89361.89360.0000
33642006.08.23 16:34s/l11120.101.89361.89360.00000.0012174.00
33652006.08.23 19:00expiration11130.101.88791.89190.0000
33662006.08.24 10:00buy stop11140.101.89181.88780.0000
33672006.08.24 10:00sell stop11150.101.88761.89160.0000
33682006.08.24 10:00sell11150.101.88761.89160.0000
33692006.08.24 10:01s/l11150.101.89161.89160.0000-40.0012134.00
33702006.08.24 10:01buy11140.101.89181.88780.0000
33712006.08.24 16:00modify11140.101.89181.89180.0000
33722006.08.24 16:56s/l11140.101.89181.89180.00000.0012134.00
33732006.08.25 10:00buy stop11160.101.88611.88270.0000
33742006.08.25 10:00sell stop11170.101.88271.88610.0000
33752006.08.25 10:19buy11160.101.88611.88270.0000
33762006.08.25 12:09modify11160.101.88611.88610.0000
33772006.08.25 14:19s/l11160.101.88611.88610.00000.0012134.00
33782006.08.25 19:00expiration11170.101.88271.88610.0000
33792006.08.28 10:00buy stop11180.101.89651.89250.0000
33802006.08.28 10:00sell stop11190.101.89101.89500.0000
33812006.08.28 15:47buy11180.101.89651.89250.0000
33822006.08.28 19:00expiration11190.101.89101.89500.0000
33832006.08.28 19:01close11180.101.89621.89250.0000-3.0012131.00
33842006.08.29 10:00buy stop11200.101.90111.89740.0000
33852006.08.29 10:00sell stop11210.101.89741.90110.0000
33862006.08.29 10:07buy11200.101.90111.89740.0000
33872006.08.29 14:59s/l11200.101.89741.89740.0000-37.0012094.00
33882006.08.29 14:59sell11210.101.89741.90110.0000
33892006.08.29 16:00s/l11210.101.90111.90110.0000-37.0012057.00
33902006.08.30 10:00buy stop11220.101.90301.89900.0000
33912006.08.30 10:00sell stop11230.101.89861.90260.0000
33922006.08.30 12:00buy11220.101.90301.89900.0000
33932006.08.30 19:00expiration11230.101.89861.90260.0000
33942006.08.30 19:01close11220.101.90251.89900.0000-5.0012052.00
33952006.08.31 10:00buy stop11240.101.90891.90490.0000
33962006.08.31 10:00sell stop11250.101.90461.90860.0000
33972006.08.31 14:35buy11240.101.90891.90490.0000
33982006.08.31 15:42s/l11240.101.90491.90490.0000-40.0012012.00
33992006.08.31 15:43sell11250.101.90461.90860.0000
34002006.08.31 16:28modify11250.101.90461.90460.0000
34012006.08.31 19:01close11250.101.90271.90460.000019.0012031.00
34022006.09.01 10:00buy stop11260.101.90491.90240.0000
34032006.09.01 10:00sell stop11270.101.90241.90490.0000
34042006.09.01 10:40buy11260.101.90491.90240.0000
34052006.09.01 14:29s/l11260.101.90241.90240.0000-25.0012006.00
34062006.09.01 14:29sell11270.101.90241.90490.0000
34072006.09.01 14:31modify11270.101.90241.90240.0000
34082006.09.01 16:48s/l11270.101.90241.90240.00000.0012006.00
34092006.09.04 10:00buy stop11280.101.90691.90440.0000
34102006.09.04 10:00sell stop11290.101.90441.90690.0000
34112006.09.04 10:52sell11290.101.90441.90690.0000
34122006.09.04 19:00expiration11280.101.90691.90440.0000
34132006.09.04 19:01close11290.101.90601.90690.0000-16.0011990.00
34142006.09.05 10:00buy stop11300.101.90231.89830.0000
34152006.09.05 10:00sell stop11310.101.89741.90140.0000
34162006.09.05 10:02sell11310.101.89741.90140.0000
34172006.09.05 16:23modify11310.101.89741.89740.0000
34182006.09.05 19:00expiration11300.101.90231.89830.0000
34192006.09.05 19:01close11310.101.89351.89740.000039.0012029.00
34202006.09.06 10:00buy stop11320.101.89481.89150.0000
34212006.09.06 10:00sell stop11330.101.89151.89480.0000
34222006.09.06 10:33sell11330.101.89151.89480.0000
34232006.09.06 12:17modify11330.101.89151.89150.0000
34242006.09.06 19:00expiration11320.101.89481.89150.0000
34252006.09.06 19:01close11330.101.88101.89150.0000105.0012134.00
34262006.09.07 10:00buy stop11340.101.88671.88270.0000
34272006.09.07 10:00sell stop11350.101.87991.88390.0000
34282006.09.07 12:36sell11350.101.87991.88390.0000
34292006.09.07 13:07modify11350.101.87991.87990.0000
34302006.09.07 19:00expiration11340.101.88671.88270.0000
34312006.09.07 19:01close11350.101.87671.87990.000032.0012166.00
34322006.09.08 10:00buy stop11360.101.87481.87080.0000
34332006.09.08 10:00sell stop11370.101.87031.87430.0000
34342006.09.08 11:54sell11370.101.87031.87430.0000
34352006.09.08 14:44modify11370.101.87031.87030.0000
34362006.09.08 19:00expiration11360.101.87481.87080.0000
34372006.09.08 19:01close11370.101.86581.87030.000045.0012211.00
34382006.09.11 10:00buy stop11380.101.86771.86450.0000
34392006.09.11 10:00sell stop11390.101.86451.86770.0000
34402006.09.11 10:02buy11380.101.86771.86450.0000
34412006.09.11 11:03s/l11380.101.86451.86450.0000-32.0012179.00
34422006.09.11 11:03sell11390.101.86451.86770.0000
34432006.09.11 11:51s/l11390.101.86771.86770.0000-32.0012147.00
34442006.09.12 10:00buy stop11400.101.86921.86640.0000
34452006.09.12 10:00sell stop11410.101.86641.86920.0000
34462006.09.12 10:03sell11410.101.86641.86920.0000
34472006.09.12 10:30s/l11410.101.86921.86920.0000-28.0012119.00
34482006.09.12 10:30buy11400.101.86921.86640.0000
34492006.09.12 11:07modify11400.101.86921.86920.0000
34502006.09.12 19:01close11400.101.87331.86920.000041.0012160.00
34512006.09.13 10:00buy stop11420.101.87641.87320.0000
34522006.09.13 10:00sell stop11430.101.87321.87640.0000
34532006.09.13 10:30buy11420.101.87641.87320.0000
34542006.09.13 11:07s/l11420.101.87321.87320.0000-32.0012128.00
34552006.09.13 11:07sell11430.101.87321.87640.0000
34562006.09.13 17:49s/l11430.101.87641.87640.0000-32.0012096.00
34572006.09.14 10:00buy stop11440.101.88031.87630.0000
34582006.09.14 10:00sell stop11450.101.87551.87950.0000
34592006.09.14 10:30buy11440.101.88031.87630.0000
34602006.09.14 12:40modify11440.101.88031.88030.0000
34612006.09.14 19:00expiration11450.101.87551.87950.0000
34622006.09.14 19:01close11440.101.88831.88030.000080.0012176.00
34632006.09.15 10:00buy stop11460.101.88801.88410.0000
34642006.09.15 10:00sell stop11470.101.88411.88800.0000
34652006.09.15 10:06sell11470.101.88411.88800.0000
34662006.09.15 15:32modify11470.101.88411.88410.0000
34672006.09.15 19:00expiration11460.101.88801.88410.0000
34682006.09.15 19:01close11470.101.87681.88410.000073.0012249.00
34692006.09.18 10:00buy stop11480.101.88441.88160.0000
34702006.09.18 10:00sell stop11490.101.88161.88440.0000
34712006.09.18 10:48sell11490.101.88161.88440.0000
34722006.09.18 11:11modify11490.101.88161.88160.0000
34732006.09.18 19:00expiration11480.101.88441.88160.0000
34742006.09.18 19:01close11490.101.87921.88160.000024.0012273.00
34752006.09.19 10:00buy stop11500.101.88321.87920.0000
34762006.09.19 10:00sell stop11510.101.87851.88250.0000
34772006.09.19 10:10sell11510.101.87851.88250.0000
34782006.09.19 14:30s/l11510.101.88251.88250.0000-40.0012233.00
34792006.09.19 14:30buy11500.101.88321.87920.0000
34802006.09.19 14:51modify11500.101.88321.88320.0000
34812006.09.19 17:22s/l11500.101.88321.88320.00000.0012233.00
34822006.09.20 10:00buy stop11520.101.88481.88080.0000
34832006.09.20 10:00sell stop11530.101.87991.88390.0000
34842006.09.20 15:01buy11520.101.88481.88080.0000
34852006.09.20 16:58modify11520.101.88481.88480.0000
34862006.09.20 19:00expiration11530.101.87991.88390.0000
34872006.09.20 19:01close11520.101.88871.88480.000039.0012272.00
34882006.09.21 10:00buy stop11540.101.89521.89190.0000
34892006.09.21 10:00sell stop11550.101.89191.89520.0000
34902006.09.21 11:09buy11540.101.89521.89190.0000
34912006.09.21 14:22modify11540.101.89521.89520.0000
34922006.09.21 19:00expiration11550.101.89191.89520.0000
34932006.09.21 19:01close11540.101.90091.89520.000057.0012329.00
34942006.09.22 10:00buy stop11560.101.90661.90260.0000
34952006.09.22 10:00sell stop11570.101.90231.90630.0000
34962006.09.22 12:03sell11570.101.90231.90630.0000
34972006.09.22 19:00expiration11560.101.90661.90260.0000
34982006.09.22 19:01close11570.101.90171.90630.00006.0012335.00
34992006.09.25 10:00buy stop11580.101.90701.90300.0000
35002006.09.25 10:00sell stop11590.101.90221.90620.0000
35012006.09.25 11:02sell11590.101.90221.90620.0000
35022006.09.25 19:00expiration11580.101.90701.90300.0000
35032006.09.25 19:01close11590.101.90161.90620.00006.0012341.00
35042006.09.26 10:00buy stop11600.101.90011.89730.0000
35052006.09.26 10:00sell stop11610.101.89731.90010.0000
35062006.09.26 10:01buy11600.101.90011.89730.0000
35072006.09.26 10:15s/l11600.101.89731.89730.0000-28.0012313.00
35082006.09.26 10:15sell11610.101.89731.90010.0000
35092006.09.26 16:07modify11610.101.89731.89730.0000
35102006.09.26 19:01close11610.101.89581.89730.000015.0012328.00
35112006.09.27 10:00buy stop11620.101.89571.89170.0000
35122006.09.27 10:00sell stop11630.101.88971.89370.0000
35132006.09.27 10:03sell11630.101.88971.89370.0000
35142006.09.27 14:32s/l11630.101.89371.89370.0000-40.0012288.00
35152006.09.27 19:00expiration11620.101.89571.89170.0000
35162006.09.28 10:00buy stop11640.101.88371.87990.0000
35172006.09.28 10:00sell stop11650.101.87991.88370.0000
35182006.09.28 10:03sell11650.101.87991.88370.0000
35192006.09.28 14:37modify11650.101.87991.87990.0000
35202006.09.28 19:00expiration11640.101.88371.87990.0000
35212006.09.28 19:01close11650.101.87541.87990.000045.0012333.00
35222006.09.29 10:00buy stop11660.101.87191.86790.0000
35232006.09.29 10:00sell stop11670.101.86601.87000.0000
35242006.09.29 14:32sell11670.101.86601.87000.0000
35252006.09.29 17:24s/l11670.101.87001.87000.0000-40.0012293.00
35262006.09.29 17:27buy11660.101.87191.86790.0000
35272006.09.29 19:01close11660.101.87161.86790.0000-3.0012290.00
35282006.10.02 10:00buy stop11680.101.87301.86900.0000
35292006.10.02 10:00sell stop11690.101.86711.87110.0000
35302006.10.02 10:32buy11680.101.87301.86900.0000
35312006.10.02 15:31modify11680.101.87301.87300.0000
35322006.10.02 19:00expiration11690.101.86711.87110.0000
35332006.10.02 19:01close11680.101.88651.87300.0000135.0012425.00
35342006.10.03 10:00buy stop11700.101.88991.88690.0000
35352006.10.03 10:00sell stop11710.101.88691.88990.0000
35362006.10.03 10:34sell11710.101.88691.88990.0000
35372006.10.03 13:05s/l11710.101.88991.88990.0000-30.0012395.00
35382006.10.03 13:05buy11700.101.88991.88690.0000
35392006.10.03 14:35s/l11700.101.88691.88690.0000-30.0012365.00
35402006.10.04 10:00buy stop11720.101.88871.88520.0000
35412006.10.04 10:00sell stop11730.101.88521.88870.0000
35422006.10.04 10:14sell11730.101.88521.88870.0000
35432006.10.04 12:23modify11730.101.88521.88520.0000
35442006.10.04 16:28s/l11730.101.88521.88520.00000.0012365.00
35452006.10.04 19:00expiration11720.101.88871.88520.0000
35462006.10.05 10:00buy stop11740.101.88721.88470.0000
35472006.10.05 10:00sell stop11750.101.88471.88720.0000
35482006.10.05 10:23sell11750.101.88471.88720.0000
35492006.10.05 14:26modify11750.101.88471.88470.0000
35502006.10.05 19:00expiration11740.101.88721.88470.0000
35512006.10.05 19:01close11750.101.87871.88470.000060.0012425.00
35522006.10.06 10:00buy stop11760.101.87551.87250.0000
35532006.10.06 10:00sell stop11770.101.87251.87550.0000
35542006.10.06 11:00buy11760.101.87551.87250.0000
35552006.10.06 13:56modify11760.101.87551.87550.0000
35562006.10.06 14:56s/l11760.101.87551.87550.00000.0012425.00
35572006.10.06 15:54sell11770.101.87251.87550.0000
35582006.10.06 16:37modify11770.101.87251.87250.0000
35592006.10.06 19:01close11770.101.87191.87250.00006.0012431.00
35602006.10.09 10:00buy stop11780.101.86881.86530.0000
35612006.10.09 10:00sell stop11790.101.86531.86880.0000
35622006.10.09 11:28buy11780.101.86881.86530.0000
35632006.10.09 14:16s/l11780.101.86531.86530.0000-35.0012396.00
35642006.10.09 14:16sell11790.101.86531.86880.0000
35652006.10.09 19:01close11790.101.86631.86880.0000-10.0012386.00
35662006.10.10 10:00buy stop11800.101.87021.86620.0000
35672006.10.10 10:00sell stop11810.101.86561.86960.0000
35682006.10.10 10:08sell11810.101.86561.86960.0000
35692006.10.10 10:30modify11810.101.86561.86560.0000
35702006.10.10 19:00expiration11800.101.87021.86620.0000
35712006.10.10 19:01close11810.101.85501.86560.0000106.0012492.00
35722006.10.11 10:00buy stop11820.101.85701.85300.0000
35732006.10.11 10:00sell stop11830.101.85151.85550.0000
35742006.10.11 10:55buy11820.101.85701.85300.0000
35752006.10.11 19:00expiration11830.101.85151.85550.0000
35762006.10.11 19:01close11820.101.85661.85300.0000-4.0012488.00
35772006.10.12 10:00buy stop11840.101.86171.85770.0000
35782006.10.12 10:00sell stop11850.101.85671.86070.0000
35792006.10.12 11:16sell11850.101.85671.86070.0000
35802006.10.12 19:00expiration11840.101.86171.85770.0000
35812006.10.12 19:01close11850.101.85681.86070.0000-1.0012487.00
35822006.10.13 10:00buy stop11860.101.86351.86040.0000
35832006.10.13 10:00sell stop11870.101.86041.86350.0000
35842006.10.13 10:08sell11870.101.86041.86350.0000
35852006.10.13 14:30s/l11870.101.86351.86350.0000-31.0012456.00
35862006.10.13 14:30buy11860.101.86351.86040.0000
35872006.10.13 14:32s/l11860.101.86041.86040.0000-31.0012425.00
35882006.10.16 10:00buy stop11880.101.86021.85620.0000
35892006.10.16 10:00sell stop11890.101.85481.85880.0000
35902006.10.16 10:07buy11880.101.86021.85620.0000
35912006.10.16 14:43modify11880.101.86021.86020.0000
35922006.10.16 17:01s/l11880.101.86021.86020.00000.0012425.00
35932006.10.16 19:00expiration11890.101.85481.85880.0000
35942006.10.17 10:00buy stop11900.101.86391.86030.0000
35952006.10.17 10:00sell stop11910.101.86031.86390.0000
35962006.10.17 10:31buy11900.101.86391.86030.0000
35972006.10.17 12:18modify11900.101.86391.86390.0000
35982006.10.17 19:00expiration11910.101.86031.86390.0000
35992006.10.17 19:01close11900.101.87151.86390.000076.0012501.00
36002006.10.18 10:00buy stop11920.101.87411.87060.0000
36012006.10.18 10:00sell stop11930.101.87061.87410.0000
36022006.10.18 10:41sell11930.101.87061.87410.0000
36032006.10.18 19:00expiration11920.101.87411.87060.0000
36042006.10.18 19:01close11930.101.86811.87410.000025.0012526.00
36052006.10.19 10:00buy stop11940.101.87331.86930.0000
36062006.10.19 10:00sell stop11950.101.86871.87270.0000
36072006.10.19 10:35sell11950.101.86871.87270.0000
36082006.10.19 15:46s/l11950.101.87271.87270.0000-40.0012486.00
36092006.10.19 15:50buy11940.101.87331.86930.0000
36102006.10.19 18:01modify11940.101.87331.87330.0000
36112006.10.19 19:01close11940.101.87751.87330.000042.0012528.00
36122006.10.20 10:00buy stop11960.101.87831.87490.0000
36132006.10.20 10:00sell stop11970.101.87491.87830.0000
36142006.10.20 10:22buy11960.101.87831.87490.0000
36152006.10.20 10:59modify11960.101.87831.87830.0000
36162006.10.20 19:00expiration11970.101.87491.87830.0000
36172006.10.20 19:01close11960.101.88311.87830.000048.0012576.00
36182006.10.23 10:00buy stop11980.101.88051.87650.0000
36192006.10.23 10:00sell stop11990.101.87641.88040.0000
36202006.10.23 10:28sell11990.101.87641.88040.0000
36212006.10.23 12:19modify11990.101.87641.87640.0000
36222006.10.23 19:00expiration11980.101.88051.87650.0000
36232006.10.23 19:01close11990.101.87191.87640.000045.0012621.00
36242006.10.24 10:00buy stop12000.101.87141.86740.0000
36252006.10.24 10:00sell stop12010.101.86691.87090.0000
36262006.10.24 13:44buy12000.101.87141.86740.0000
36272006.10.24 17:42modify12000.101.87141.87140.0000
36282006.10.24 19:00expiration12010.101.86691.87090.0000
36292006.10.24 19:01close12000.101.87431.87140.000029.0012650.00
36302006.10.25 10:00buy stop12020.101.87781.87380.0000
36312006.10.25 10:00sell stop12030.101.87341.87740.0000
36322006.10.25 12:33buy12020.101.87781.87380.0000
36332006.10.25 19:00expiration12030.101.87341.87740.0000
36342006.10.25 19:01close12020.101.87681.87380.0000-10.0012640.00
36352006.10.26 10:00buy stop12040.101.88471.88090.0000
36362006.10.26 10:00sell stop12050.101.88091.88470.0000
36372006.10.26 10:20buy12040.101.88471.88090.0000
36382006.10.26 18:24modify12040.101.88471.88470.0000
36392006.10.26 19:00expiration12050.101.88091.88470.0000
36402006.10.26 19:01close12040.101.89151.88470.000068.0012708.00
36412006.10.27 10:00buy stop12060.101.88911.88640.0000
36422006.10.27 10:00sell stop12070.101.88641.88910.0000
36432006.10.27 11:52buy12060.101.88911.88640.0000
36442006.10.27 14:31modify12060.101.88911.88910.0000
36452006.10.27 19:00expiration12070.101.88641.88910.0000
36462006.10.27 19:01close12060.101.89681.88910.000077.0012785.00
36472006.10.30 10:00buy stop12080.101.89941.89540.0000
36482006.10.30 10:00sell stop12090.101.89491.89890.0000
36492006.10.30 11:01buy12080.101.89941.89540.0000
36502006.10.30 14:47modify12080.101.89941.89940.0000
36512006.10.30 19:00expiration12090.101.89491.89890.0000
36522006.10.30 19:01close12080.101.90231.89940.000029.0012814.00
36532006.10.31 10:00buy stop12100.101.90091.89690.0000
36542006.10.31 10:00sell stop12110.101.89561.89960.0000
36552006.10.31 10:40buy12100.101.90091.89690.0000
36562006.10.31 12:59s/l12100.101.89691.89690.0000-40.0012774.00
36572006.10.31 13:01sell12110.101.89561.89960.0000
36582006.10.31 14:49s/l12110.101.89961.89960.0000-40.0012734.00
36592006.11.01 10:00buy stop12120.101.90781.90490.0000
36602006.11.01 10:00sell stop12130.101.90491.90780.0000
36612006.11.01 10:47buy12120.101.90781.90490.0000
36622006.11.01 17:03modify12120.101.90781.90780.0000
36632006.11.01 17:53s/l12120.101.90781.90780.00000.0012734.00
36642006.11.01 19:00expiration12130.101.90491.90780.0000
36652006.11.02 10:00buy stop12140.101.90571.90290.0000
36662006.11.02 10:00sell stop12150.101.90291.90570.0000
36672006.11.02 10:12buy12140.101.90571.90290.0000
36682006.11.02 12:35modify12140.101.90571.90570.0000
36692006.11.02 19:00expiration12150.101.90291.90570.0000
36702006.11.02 19:01close12140.101.90841.90570.000027.0012761.00
36712006.11.03 10:00sell stop12160.101.90521.90920.0000
36722006.11.03 10:15buy stop12170.101.90961.90560.0000
36732006.11.03 10:30buy12170.101.90961.90560.0000
36742006.11.03 14:31s/l12170.101.90561.90560.0000-40.0012721.00
36752006.11.03 14:31sell12160.101.90521.90920.0000
36762006.11.03 14:36modify12160.101.90521.90520.0000
36772006.11.03 19:01close12160.101.90041.90520.000048.0012769.00
36782006.11.06 10:00buy stop12180.101.90001.89640.0000
36792006.11.06 10:00sell stop12190.101.89641.90000.0000
36802006.11.06 10:30sell12190.101.89641.90000.0000
36812006.11.06 19:00expiration12180.101.90001.89640.0000
36822006.11.06 19:03close12190.101.89741.90000.0000-10.0012759.00
36832006.11.07 10:00buy stop12200.101.90521.90270.0000
36842006.11.07 10:00sell stop12210.101.90271.90520.0000
36852006.11.07 10:31buy12200.101.90521.90270.0000
36862006.11.07 15:31modify12200.101.90521.90520.0000
36872006.11.07 19:00expiration12210.101.90271.90520.0000
36882006.11.07 19:01close12200.101.90871.90520.000035.0012794.00
36892006.11.08 10:00sell stop12220.101.90451.90850.0000
36902006.11.08 14:02sell12220.101.90451.90850.0000
36912006.11.08 19:02close12220.101.90571.90850.0000-12.0012782.00
36922006.11.09 10:00buy stop12230.101.90811.90560.0000
36932006.11.09 10:00sell stop12240.101.90561.90810.0000
36942006.11.09 11:02sell12240.101.90561.90810.0000
36952006.11.09 14:23modify12240.101.90561.90560.0000
36962006.11.09 17:35s/l12240.101.90561.90560.00000.0012782.00
36972006.11.09 17:37buy12230.101.90811.90560.0000
36982006.11.09 17:51s/l12230.101.90561.90560.0000-25.0012757.00
36992006.11.10 10:00buy stop12250.101.91591.91190.0000
37002006.11.10 10:00sell stop12260.101.90731.91130.0000
37012006.11.10 10:04buy12250.101.91591.91190.0000
37022006.11.10 16:52s/l12250.101.91191.91190.0000-40.0012717.00
37032006.11.10 19:00expiration12260.101.90731.91130.0000
37042006.11.13 10:00buy stop12270.101.91301.91010.0000
37052006.11.13 10:00sell stop12280.101.91011.91300.0000
37062006.11.13 10:30sell12280.101.91011.91300.0000
37072006.11.13 12:07modify12280.101.91011.91010.0000
37082006.11.13 19:00expiration12270.101.91301.91010.0000
37092006.11.13 19:01close12280.101.90101.91010.000091.0012808.00
37102006.11.14 10:00buy stop12290.101.90521.90120.0000
37112006.11.14 10:00sell stop12300.101.90121.90520.0000
37122006.11.14 10:31sell12300.101.90121.90520.0000
37132006.11.14 11:46modify12300.101.90121.90120.0000
37142006.11.14 14:33s/l12300.101.90121.90120.00000.0012808.00
37152006.11.14 19:00expiration12290.101.90521.90120.0000
37162006.11.15 10:00buy stop12310.101.89701.89400.0000
37172006.11.15 10:00sell stop12320.101.89401.89700.0000
37182006.11.15 10:30sell12320.101.89401.89700.0000
37192006.11.15 10:38modify12320.101.89401.89400.0000
37202006.11.15 19:00expiration12310.101.89701.89400.0000
37212006.11.15 19:02close12320.101.88951.89400.000045.0012853.00
37222006.11.16 10:00buy stop12330.101.88771.88460.0000
37232006.11.16 10:00sell stop12340.101.88461.88770.0000
37242006.11.16 10:30buy12330.101.88771.88460.0000
37252006.11.16 14:30modify12330.101.88771.88770.0000
37262006.11.16 15:02s/l12330.101.88771.88770.00000.0012853.00
37272006.11.16 19:00expiration12340.101.88461.88770.0000
37282006.11.17 10:00buy stop12350.101.88761.88360.0000
37292006.11.17 10:00sell stop12360.101.88291.88690.0000
37302006.11.17 11:25buy12350.101.88761.88360.0000
37312006.11.17 15:57modify12350.101.88761.88760.0000
37322006.11.17 19:00expiration12360.101.88291.88690.0000
37332006.11.17 19:01close12350.101.89441.88760.000068.0012921.00
37342006.11.20 10:00buy stop12370.101.89541.89260.0000
37352006.11.20 10:00sell stop12380.101.89261.89540.0000
37362006.11.20 10:01buy12370.101.89541.89260.0000
37372006.11.20 19:00expiration12380.101.89261.89540.0000
37382006.11.20 19:02close12370.101.89691.89260.000015.0012936.00
37392006.11.21 10:00buy stop12390.101.89901.89640.0000
37402006.11.21 10:00sell stop12400.101.89641.89900.0000
37412006.11.21 10:39buy12390.101.89901.89640.0000
37422006.11.21 19:00expiration12400.101.89641.89900.0000
37432006.11.21 19:01close12390.101.89791.89640.0000-11.0012925.00
37442006.11.22 10:00buy stop12410.101.90691.90310.0000
37452006.11.22 10:00sell stop12420.101.90311.90690.0000
37462006.11.22 10:31sell12420.101.90311.90690.0000
37472006.11.22 10:51s/l12420.101.90691.90690.0000-38.0012887.00
37482006.11.22 10:51buy12410.101.90691.90310.0000
37492006.11.22 14:22modify12410.101.90691.90690.0000
37502006.11.22 19:01close12410.101.91341.90690.000065.0012952.00
37512006.11.23 10:00buy stop12430.101.91571.91290.0000
37522006.11.23 10:00sell stop12440.101.91291.91570.0000
37532006.11.23 10:08buy12430.101.91571.91290.0000
37542006.11.23 11:50s/l12430.101.91291.91290.0000-28.0012924.00
37552006.11.23 11:50sell12440.101.91291.91570.0000
37562006.11.23 14:23s/l12440.101.91571.91570.0000-28.0012896.00
37572006.11.24 10:00buy stop12450.101.93391.92990.0000
37582006.11.24 10:00sell stop12460.101.91691.92090.0000
37592006.11.24 11:30buy12450.101.93391.92990.0000
37602006.11.24 19:00expiration12460.101.91691.92090.0000
37612006.11.24 19:01close12450.101.93191.92990.0000-20.0012876.00
37622006.11.27 10:00buy stop12470.101.93991.93590.0000
37632006.11.27 10:00sell stop12480.101.93001.93400.0000
37642006.11.27 19:00expiration12470.101.93991.93590.0000
37652006.11.27 19:00expiration12480.101.93001.93400.0000
37662006.11.28 10:00buy stop12490.101.94661.94260.0000
37672006.11.28 10:00sell stop12500.101.94161.94560.0000
37682006.11.28 14:30buy12490.101.94661.94260.0000
37692006.11.28 19:00expiration12500.101.94161.94560.0000
37702006.11.28 19:01close12490.101.94711.94260.00005.0012881.00
37712006.11.29 10:00buy stop12510.101.95101.94700.0000
37722006.11.29 10:00sell stop12520.101.94641.95040.0000
37732006.11.29 10:45buy12510.101.95101.94700.0000
37742006.11.29 10:58s/l12510.101.94701.94700.0000-40.0012841.00
37752006.11.29 19:00expiration12520.101.94641.95040.0000
37762006.11.30 10:00buy stop12530.101.95521.95160.0000
37772006.11.30 10:00sell stop12540.101.95161.95520.0000
37782006.11.30 10:23buy12530.101.95521.95160.0000
37792006.11.30 15:57modify12530.101.95521.95520.0000
37802006.11.30 19:00expiration12540.101.95161.95520.0000
37812006.11.30 19:01close12530.101.96731.95520.0000121.0012962.00
37822006.12.01 10:00buy stop12550.101.97391.96990.0000
37832006.12.01 10:00sell stop12560.101.96691.97090.0000
37842006.12.01 10:35sell12560.101.96691.97090.0000
37852006.12.01 15:19s/l12560.101.97091.97090.0000-40.0012922.00
37862006.12.01 16:00buy12550.101.97391.96990.0000
37872006.12.01 16:11modify12550.101.97391.97390.0000
37882006.12.01 19:02close12550.101.97931.97390.000054.0012976.00
37892006.12.04 10:00sell stop12570.101.97171.97570.0000
37902006.12.04 10:15buy stop12580.101.97971.97570.0000
37912006.12.04 11:51buy12580.101.97971.97570.0000
37922006.12.04 14:18s/l12580.101.97571.97570.0000-40.0012936.00
37932006.12.04 19:00expiration12570.101.97171.97570.0000
37942006.12.05 10:00buy stop12590.101.97801.97400.0000
37952006.12.05 10:00sell stop12600.101.97271.97670.0000
37962006.12.05 10:02buy12590.101.97801.97400.0000
37972006.12.05 10:58s/l12590.101.97401.97400.0000-40.0012896.00
37982006.12.05 16:01sell12600.101.97271.97670.0000
37992006.12.05 16:28modify12600.101.97271.97270.0000
38002006.12.05 17:22s/l12600.101.97271.97270.00000.0012896.00
38012006.12.06 10:00buy stop12610.101.97331.96930.0000
38022006.12.06 10:00sell stop12620.101.96891.97290.0000
38032006.12.06 10:18sell12620.101.96891.97290.0000
38042006.12.06 10:39modify12620.101.96891.96890.0000
38052006.12.06 16:22s/l12620.101.96891.96890.00000.0012896.00
38062006.12.06 19:00expiration12610.101.97331.96930.0000
38072006.12.07 10:00buy stop12630.101.97151.96760.0000
38082006.12.07 10:00sell stop12640.101.96761.97150.0000
38092006.12.07 11:15sell12640.101.96761.97150.0000
38102006.12.07 15:00modify12640.101.96761.96760.0000
38112006.12.07 19:00expiration12630.101.97151.96760.0000
38122006.12.07 19:01close12640.101.96351.96760.000041.0012937.00
38132006.12.08 10:00buy stop12650.101.96261.96010.0000
38142006.12.08 10:00sell stop12660.101.96011.96260.0000
38152006.12.08 10:52sell12660.101.96011.96260.0000
38162006.12.08 14:30modify12660.101.96011.96010.0000
38172006.12.08 14:46s/l12660.101.96011.96010.00000.0012937.00
38182006.12.08 14:46buy12650.101.96261.96010.0000
38192006.12.08 14:53modify12650.101.96261.96260.0000
38202006.12.08 17:49s/l12650.101.96261.96260.00000.0012937.00
38212006.12.11 10:00buy stop12670.101.95721.95320.0000
38222006.12.11 10:00sell stop12680.101.95201.95600.0000
38232006.12.11 10:36sell12680.101.95201.95600.0000
38242006.12.11 13:20modify12680.101.95201.95200.0000
38252006.12.11 16:24s/l12680.101.95201.95200.00000.0012937.00
38262006.12.11 18:01buy12670.101.95721.95320.0000
38272006.12.11 19:01close12670.101.95821.95320.000010.0012947.00
38282006.12.12 10:00buy stop12690.101.96071.95700.0000
38292006.12.12 10:00sell stop12700.101.95701.96070.0000
38302006.12.12 10:25buy12690.101.96071.95700.0000
38312006.12.12 10:49modify12690.101.96071.96070.0000
38322006.12.12 11:54s/l12690.101.96071.96070.00000.0012947.00
38332006.12.12 19:00expiration12700.101.95701.96070.0000
38342006.12.13 10:00buy stop12710.101.97081.96680.0000
38352006.12.13 10:00sell stop12720.101.96661.97060.0000
38362006.12.13 10:29buy12710.101.97081.96680.0000
38372006.12.13 14:33s/l12710.101.96681.96680.0000-40.0012907.00
38382006.12.13 14:33sell12720.101.96661.97060.0000
38392006.12.13 15:31modify12720.101.96661.96660.0000
38402006.12.13 16:56s/l12720.101.96661.96660.00000.0012907.00
38412006.12.14 10:00buy stop12730.101.97171.96770.0000
38422006.12.14 10:00sell stop12740.101.96631.97030.0000
38432006.12.14 10:22sell12740.101.96631.97030.0000
38442006.12.14 14:29modify12740.101.96631.96630.0000
38452006.12.14 19:00expiration12730.101.97171.96770.0000
38462006.12.14 19:02close12740.101.96131.96630.000050.0012957.00
38472006.12.15 10:00buy stop12750.101.96431.96130.0000
38482006.12.15 10:00sell stop12760.101.96131.96430.0000
38492006.12.15 10:01sell12760.101.96131.96430.0000
38502006.12.15 10:31modify12760.101.96131.96130.0000
38512006.12.15 14:29s/l12760.101.96131.96130.00000.0012957.00
38522006.12.15 14:29buy12750.101.96431.96130.0000
38532006.12.15 15:35s/l12750.101.96131.96130.0000-30.0012927.00
38542006.12.18 10:00buy stop12770.101.95741.95470.0000
38552006.12.18 10:00sell stop12780.101.95471.95740.0000
38562006.12.18 10:07sell12780.101.95471.95740.0000
38572006.12.18 11:39modify12780.101.95471.95470.0000
38582006.12.18 19:00expiration12770.101.95741.95470.0000
38592006.12.18 19:01close12780.101.94621.95470.000085.0013012.00
38602006.12.19 10:00sell stop12790.101.95211.95610.0000
38612006.12.19 10:45buy stop12800.101.96261.95860.0000
38622006.12.19 11:40buy12800.101.96261.95860.0000
38632006.12.19 14:29s/l12800.101.95861.95860.0000-40.0012972.00
38642006.12.19 19:01expiration12790.101.95211.95610.0000
38652006.12.20 10:00buy stop12810.101.97361.96960.0000
38662006.12.20 10:00sell stop12820.101.96821.97220.0000
38672006.12.20 16:35sell12820.101.96821.97220.0000
38682006.12.20 17:51modify12820.101.96821.96820.0000
38692006.12.20 19:00expiration12810.101.97361.96960.0000
38702006.12.20 19:01close12820.101.96281.96820.000054.0013026.00
38712006.12.21 10:00sell stop12830.101.96631.97010.0000
38722006.12.21 10:15buy stop12840.101.97011.96630.0000
38732006.12.21 11:38sell12830.101.96631.97010.0000
38742006.12.21 12:58modify12830.101.96631.96630.0000
38752006.12.21 19:01delete12840.101.97011.96630.0000
38762006.12.21 19:01close12830.101.96101.96630.000053.0013079.00
38772006.12.22 10:00buy stop12850.101.96651.96250.0000
38782006.12.22 10:00sell stop12860.101.96201.96600.0000
38792006.12.22 10:58buy12850.101.96651.96250.0000
38802006.12.22 15:21s/l12850.101.96251.96250.0000-40.0013039.00
38812006.12.22 15:25sell12860.101.96201.96600.0000
38822006.12.22 16:25modify12860.101.96201.96200.0000
38832006.12.22 17:19s/l12860.101.96201.96200.00000.0013039.00
38842006.12.26 12:01sell stop12870.101.95661.95910.0000
38852006.12.26 14:50sell12870.101.95661.95910.0000
38862006.12.26 18:56modify12870.101.95661.95660.0000
38872006.12.26 19:01close12870.101.95261.95660.000040.0013079.00
38882006.12.27 10:00buy stop12880.101.96071.95670.0000
38892006.12.27 10:00sell stop12890.101.95651.96050.0000
38902006.12.27 12:05buy12880.101.96071.95670.0000
38912006.12.27 16:00s/l12880.101.95671.95670.0000-40.0013039.00
38922006.12.27 16:00sell12890.101.95651.96050.0000
38932006.12.27 19:01close12890.101.95591.96050.00006.0013045.00
38942006.12.28 10:00buy stop12900.101.95861.95540.0000
38952006.12.28 10:00sell stop12910.101.95541.95860.0000
38962006.12.28 10:52buy12900.101.95861.95540.0000
38972006.12.28 13:35modify12900.101.95861.95860.0000
38982006.12.28 16:01s/l12900.101.95861.95860.00000.0013045.00
38992006.12.28 19:00expiration12910.101.95541.95860.0000
39002006.12.29 10:00buy stop12920.101.96571.96170.0000
39012006.12.29 10:00sell stop12930.101.95921.96320.0000
39022006.12.29 15:15sell12930.101.95921.96320.0000
39032006.12.29 19:00expiration12920.101.96571.96170.0000
39042006.12.29 19:01close12930.101.95721.96320.000020.0013065.00
39052007.01.02 10:00buy stop12940.101.97341.96940.0000
39062007.01.02 10:00sell stop12950.101.96721.97120.0000
39072007.01.02 11:07buy12940.101.97341.96940.0000
39082007.01.02 12:07s/l12940.101.96941.96940.0000-40.0013025.00
39092007.01.02 19:00expiration12950.101.96721.97120.0000
39102007.01.03 10:00buy stop12960.101.97311.97040.0000
39112007.01.03 10:00sell stop12970.101.97041.97310.0000
39122007.01.03 10:18sell12970.101.97041.97310.0000
39132007.01.03 11:16modify12970.101.97041.97040.0000
39142007.01.03 19:00expiration12960.101.97311.97040.0000
39152007.01.03 19:02close12970.101.95031.97040.0000201.0013226.00
39162007.01.04 10:00buy stop12980.101.95111.94710.0000
39172007.01.04 10:00sell stop12990.101.93951.94350.0000
39182007.01.04 19:00expiration12980.101.95111.94710.0000
39192007.01.04 19:00expiration12990.101.93951.94350.0000
39202007.01.05 10:00buy stop13000.101.94291.93890.0000
39212007.01.05 10:00sell stop13010.101.93891.94290.0000
39222007.01.05 12:07sell13010.101.93891.94290.0000
39232007.01.05 14:29modify13010.101.93891.93890.0000
39242007.01.05 19:00expiration13000.101.94291.93890.0000
39252007.01.05 19:02close13010.101.92971.93890.000092.0013318.00
39262007.01.08 10:00buy stop13020.101.93511.93110.0000
39272007.01.08 10:00sell stop13030.101.92971.93370.0000
39282007.01.08 14:39sell13030.101.92971.93370.0000
39292007.01.08 15:56s/l13030.101.93371.93370.0000-40.0013278.00
39302007.01.08 16:01buy13020.101.93511.93110.0000
39312007.01.08 18:02modify13020.101.93511.93510.0000
39322007.01.08 19:01close13020.101.93811.93510.000030.0013308.00
39332007.01.09 10:00buy stop13040.101.94451.94060.0000
39342007.01.09 10:00sell stop13050.101.94061.94450.0000
39352007.01.09 15:04sell13050.101.94061.94450.0000
39362007.01.09 19:00expiration13040.101.94451.94060.0000
39372007.01.09 19:01close13050.101.94021.94450.00004.0013312.00
39382007.01.10 10:01buy stop13060.101.94261.93860.0000
39392007.01.10 10:01sell stop13070.101.93851.94250.0000
39402007.01.10 10:29sell13070.101.93851.94250.0000
39412007.01.10 16:09modify13070.101.93851.93850.0000
39422007.01.10 19:01close13070.101.93311.93850.000054.0013366.00
39432007.01.10 19:01delete13060.101.94261.93860.0000
39442007.01.11 10:00sell stop13080.101.93221.93540.0000
39452007.01.11 19:00expiration13080.101.93221.93540.0000
39462007.01.12 10:00buy stop13090.101.94841.94440.0000
39472007.01.12 10:00sell stop13100.101.94441.94840.0000
39482007.01.12 10:48buy13090.101.94841.94440.0000
39492007.01.12 14:57modify13090.101.94841.94840.0000
39502007.01.12 19:00expiration13100.101.94441.94840.0000
39512007.01.12 19:02close13090.101.95691.94840.000085.0013451.00
39522007.01.15 10:00buy stop13110.101.96431.96030.0000
39532007.01.15 10:00sell stop13120.101.96011.96410.0000
39542007.01.15 10:02buy13110.101.96431.96030.0000
39552007.01.15 19:00expiration13120.101.96011.96410.0000
39562007.01.15 19:03close13110.101.96381.96030.0000-5.0013446.00
39572007.01.16 10:00buy stop13130.101.96801.96450.0000
39582007.01.16 10:00sell stop13140.101.96451.96800.0000
39592007.01.16 10:27buy13130.101.96801.96450.0000
39602007.01.16 10:43s/l13130.101.96451.96450.0000-35.0013411.00
39612007.01.16 10:43sell13140.101.96451.96800.0000
39622007.01.16 12:24s/l13140.101.96801.96800.0000-35.0013376.00
39632007.01.17 10:00buy stop13150.101.96711.96390.0000
39642007.01.17 10:00sell stop13160.101.96391.96710.0000
39652007.01.17 10:42sell13160.101.96391.96710.0000
39662007.01.17 11:32s/l13160.101.96711.96710.0000-32.0013344.00
39672007.01.17 11:32buy13150.101.96711.96390.0000
39682007.01.17 16:32modify13150.101.96711.96710.0000
39692007.01.17 19:01close13150.101.97101.96710.000039.0013383.00
39702007.01.18 10:00buy stop13170.101.97821.97420.0000
39712007.01.18 10:00sell stop13180.101.97381.97780.0000
39722007.01.18 10:15sell13180.101.97381.97780.0000
39732007.01.18 13:08modify13180.101.97381.97380.0000
39742007.01.18 15:35s/l13180.101.97381.97380.00000.0013383.00
39752007.01.18 19:00expiration13170.101.97821.97420.0000
39762007.01.19 10:00buy stop13190.101.97671.97340.0000
39772007.01.19 10:00sell stop13200.101.97341.97670.0000
39782007.01.19 10:12sell13200.101.97341.97670.0000
39792007.01.19 10:29s/l13200.101.97671.97670.0000-33.0013350.00
39802007.01.19 10:29buy13190.101.97671.97340.0000
39812007.01.19 10:38s/l13190.101.97341.97340.0000-33.0013317.00
39822007.01.22 10:00buy stop13210.101.97591.97310.0000
39832007.01.22 10:00sell stop13220.101.97311.97590.0000
39842007.01.22 10:34sell13220.101.97311.97590.0000
39852007.01.22 12:57s/l13220.101.97591.97590.0000-28.0013289.00
39862007.01.22 12:57buy13210.101.97591.97310.0000
39872007.01.22 16:48s/l13210.101.97311.97310.0000-28.0013261.00
39882007.01.23 10:00buy stop13230.101.98391.98010.0000
39892007.01.23 10:00sell stop13240.101.98011.98390.0000
39902007.01.23 11:00buy13230.101.98391.98010.0000
39912007.01.23 13:01modify13230.101.98391.98390.0000
39922007.01.23 17:44s/l13230.101.98391.98390.00000.0013261.00
39932007.01.23 19:02expiration13240.101.98011.98390.0000
39942007.01.24 10:00buy stop13250.101.97481.97100.0000
39952007.01.24 10:00sell stop13260.101.97101.97480.0000
39962007.01.24 10:15buy13250.101.97481.97100.0000
39972007.01.24 10:29s/l13250.101.97101.97100.0000-38.0013223.00
39982007.01.24 10:29sell13260.101.97101.97480.0000
39992007.01.24 10:56s/l13260.101.97481.97480.0000-38.0013185.00
40002007.01.25 10:00buy stop13270.101.97381.96980.0000
40012007.01.25 10:00sell stop13280.101.96841.97240.0000
40022007.01.25 10:07sell13280.101.96841.97240.0000
40032007.01.25 14:35s/l13280.101.97241.97240.0000-40.0013145.00
40042007.01.25 19:00expiration13270.101.97381.96980.0000
40052007.01.26 10:00buy stop13290.101.96671.96270.0000
40062007.01.26 10:00sell stop13300.101.96081.96480.0000
40072007.01.26 11:46sell13300.101.96081.96480.0000
40082007.01.26 15:59modify13300.101.96081.96080.0000
40092007.01.26 17:20s/l13300.101.96081.96080.00000.0013145.00
40102007.01.26 19:00expiration13290.101.96671.96270.0000
40112007.01.29 10:00buy stop13310.101.96051.95740.0000
40122007.01.29 10:00sell stop13320.101.95741.96050.0000
40132007.01.29 10:06sell13320.101.95741.96050.0000
40142007.01.29 18:01s/l13320.101.96051.96050.0000-31.0013114.00
40152007.01.29 18:01buy13310.101.96051.95740.0000
40162007.01.29 19:01close13310.101.95911.95740.0000-14.0013100.00
40172007.01.30 10:00buy stop13330.101.97001.96600.0000
40182007.01.30 10:00sell stop13340.101.96501.96900.0000
40192007.01.30 10:30sell13340.101.96501.96900.0000
40202007.01.30 16:37modify13340.101.96501.96500.0000
40212007.01.30 19:00expiration13330.101.97001.96600.0000
40222007.01.30 19:02close13340.101.96241.96500.000026.0013126.00
40232007.01.31 10:00buy stop13350.101.95751.95350.0000
40242007.01.31 10:00sell stop13360.101.95191.95590.0000
40252007.01.31 10:34sell13360.101.95191.95590.0000
40262007.01.31 16:21s/l13360.101.95591.95590.0000-40.0013086.00
40272007.01.31 16:42buy13350.101.95751.95350.0000
40282007.01.31 17:07modify13350.101.95751.95750.0000
40292007.01.31 19:01close13350.101.96201.95750.000045.0013131.00
40302007.02.01 10:00buy stop13370.101.96521.96270.0000
40312007.02.01 10:00sell stop13380.101.96271.96520.0000
40322007.02.01 10:47buy13370.101.96521.96270.0000
40332007.02.01 14:19modify13370.101.96521.96520.0000
40342007.02.01 19:00expiration13380.101.96271.96520.0000
40352007.02.01 19:01close13370.101.96651.96520.000013.0013144.00
40362007.02.02 10:00buy stop13390.101.96731.96370.0000
40372007.02.02 10:00sell stop13400.101.96371.96730.0000
40382007.02.02 10:02buy13390.101.96731.96370.0000
40392007.02.02 14:29modify13390.101.96731.96730.0000
40402007.02.02 15:01s/l13390.101.96731.96730.00000.0013144.00
40412007.02.02 15:03sell13400.101.96371.96730.0000
40422007.02.02 15:05s/l13400.101.96731.96730.0000-36.0013108.00
40432007.02.05 10:00buy stop13410.101.96721.96370.0000
40442007.02.05 10:00sell stop13420.101.96371.96720.0000
40452007.02.05 10:08sell13420.101.96371.96720.0000
40462007.02.05 10:45modify13420.101.96371.96370.0000
40472007.02.05 19:00expiration13410.101.96721.96370.0000
40482007.02.05 19:01close13420.101.96031.96370.000034.0013142.00
40492007.02.06 10:00buy stop13430.101.96471.96130.0000
40502007.02.06 10:00sell stop13440.101.96131.96470.0000
40512007.02.06 10:52buy13430.101.96471.96130.0000
40522007.02.06 12:38modify13430.101.96471.96470.0000
40532007.02.06 19:00expiration13440.101.96131.96470.0000
40542007.02.06 19:01close13430.101.96931.96470.000046.0013188.00
40552007.02.07 10:00buy stop13450.101.97221.96870.0000
40562007.02.07 10:00sell stop13460.101.96871.97220.0000
40572007.02.07 10:29sell13460.101.96871.97220.0000
40582007.02.07 14:33s/l13460.101.97221.97220.0000-35.0013153.00
40592007.02.07 14:33buy13450.101.97221.96870.0000
40602007.02.07 15:59s/l13450.101.96871.96870.0000-35.0013118.00
40612007.02.08 10:00buy stop13470.101.97021.96620.0000
40622007.02.08 10:00sell stop13480.101.96531.96930.0000
40632007.02.08 12:47buy13470.101.97021.96620.0000
40642007.02.08 12:59s/l13470.101.96621.96620.0000-40.0013078.00
40652007.02.08 13:04sell13480.101.96531.96930.0000
40662007.02.08 13:20modify13480.101.96531.96530.0000
40672007.02.08 19:01close13480.101.95791.96530.000074.0013152.00
40682007.02.09 10:00buy stop13490.101.95221.94820.0000
40692007.02.09 10:00sell stop13500.101.94801.95200.0000
40702007.02.09 10:37sell13500.101.94801.95200.0000
40712007.02.09 19:00expiration13490.101.95221.94820.0000
40722007.02.09 19:02close13500.101.95131.95200.0000-33.0013119.00
40732007.02.12 10:00buy stop13510.101.95351.94950.0000
40742007.02.12 10:00sell stop13520.101.94821.95220.0000
40752007.02.12 10:30sell13520.101.94821.95220.0000
40762007.02.12 11:20modify13520.101.94821.94820.0000
40772007.02.12 13:39s/l13520.101.94821.94820.00000.0013119.00
40782007.02.12 19:00expiration13510.101.95351.94950.0000
40792007.02.13 10:00buy stop13530.101.95271.94870.0000
40802007.02.13 10:00sell stop13540.101.94811.95210.0000
40812007.02.13 10:29sell13540.101.94811.95210.0000
40822007.02.13 10:30modify13540.101.94811.94810.0000
40832007.02.13 19:00expiration13530.101.95271.94870.0000
40842007.02.13 19:04close13540.101.94541.94810.000027.0013146.00
40852007.02.14 10:00buy stop13550.101.95431.95030.0000
40862007.02.14 10:00sell stop13560.101.95021.95420.0000
40872007.02.14 11:30sell13560.101.95021.95420.0000
40882007.02.14 11:35s/l13560.101.95421.95420.0000-40.0013106.00
40892007.02.14 11:35buy13550.101.95431.95030.0000
40902007.02.14 16:00modify13550.101.95431.95430.0000
40912007.02.14 19:01close13550.101.96141.95430.000071.0013177.00
40922007.02.15 10:00buy stop13570.101.96831.96430.0000
40932007.02.15 10:00sell stop13580.101.96201.96600.0000
40942007.02.15 10:30sell13580.101.96201.96600.0000
40952007.02.15 10:34modify13580.101.96201.96200.0000
40962007.02.15 15:15s/l13580.101.96201.96200.00000.0013177.00
40972007.02.15 19:00expiration13570.101.96831.96430.0000
40982007.02.16 10:00buy stop13590.101.95111.94710.0000
40992007.02.16 10:00sell stop13600.101.94671.95070.0000
41002007.02.16 14:30buy13590.101.95111.94710.0000
41012007.02.16 15:12s/l13590.101.94711.94710.0000-40.0013137.00
41022007.02.16 15:12sell13600.101.94671.95070.0000
41032007.02.16 17:10s/l13600.101.95071.95070.0000-40.0013097.00
41042007.02.19 10:00buy stop13610.101.95391.94990.0000
41052007.02.19 10:00sell stop13620.101.94951.95350.0000
41062007.02.19 11:18sell13620.101.94951.95350.0000
41072007.02.19 11:24modify13620.101.94951.94950.0000
41082007.02.19 17:15s/l13620.101.94951.94950.00000.0013097.00
41092007.02.19 19:00expiration13610.101.95391.94990.0000
41102007.02.20 10:00buy stop13630.101.95271.94870.0000
41112007.02.20 10:00sell stop13640.101.94751.95150.0000
41122007.02.20 14:14buy13630.101.95271.94870.0000
41132007.02.20 16:55modify13630.101.95271.95270.0000
41142007.02.20 19:00expiration13640.101.94751.95150.0000
41152007.02.20 19:01close13630.101.95491.95270.000022.0013119.00
41162007.02.21 10:00buy stop13650.101.95951.95570.0000
41172007.02.21 10:00sell stop13660.101.95571.95950.0000
41182007.02.21 10:23sell13660.101.95571.95950.0000
41192007.02.21 10:34modify13660.101.95571.95570.0000
41202007.02.21 19:00expiration13650.101.95951.95570.0000
41212007.02.21 19:01close13660.101.95301.95570.000027.0013146.00
41222007.02.22 10:00buy stop13670.101.94961.94560.0000
41232007.02.22 10:00sell stop13680.101.94551.94950.0000
41242007.02.22 10:05buy13670.101.94961.94560.0000
41252007.02.22 17:07modify13670.101.94961.94960.0000
41262007.02.22 19:00expiration13680.101.94551.94950.0000
41272007.02.22 19:01close13670.101.95811.94960.000085.0013231.00
41282007.02.23 10:00buy stop13690.101.95941.95690.0000
41292007.02.23 10:00sell stop13700.101.95691.95940.0000
41302007.02.23 10:05sell13700.101.95691.95940.0000
41312007.02.23 13:43s/l13700.101.95941.95940.0000-25.0013206.00
41322007.02.23 13:43buy13690.101.95941.95690.0000
41332007.02.23 15:19modify13690.101.95941.95940.0000
41342007.02.23 19:02close13690.101.96381.95940.000044.0013250.00
41352007.02.26 10:00buy stop13710.101.96641.96240.0000
41362007.02.26 10:00sell stop13720.101.96161.96560.0000
41372007.02.26 10:04sell13720.101.96161.96560.0000
41382007.02.26 19:02expiration13710.101.96641.96240.0000
41392007.02.26 19:02close13720.101.96181.96560.0000-2.0013248.00
41402007.02.27 10:00buy stop13730.101.96771.96370.0000
41412007.02.27 10:00sell stop13740.101.95871.96270.0000
41422007.02.27 19:00expiration13730.101.96771.96370.0000
41432007.02.27 19:00expiration13740.101.95871.96270.0000
41442007.02.28 10:00buy stop13750.101.95991.95590.0000
41452007.02.28 10:00sell stop13760.101.95241.95640.0000
41462007.02.28 10:19sell13760.101.95241.95640.0000
41472007.02.28 10:35s/l13760.101.95641.95640.0000-40.0013208.00
41482007.02.28 14:04buy13750.101.95991.95590.0000
41492007.02.28 19:01close13750.101.96091.95590.000010.0013218.00
41502007.03.01 10:00buy stop13770.101.96261.95860.0000
41512007.03.01 10:00sell stop13780.101.95841.96240.0000
41522007.03.01 10:40buy13770.101.96261.95860.0000
41532007.03.01 16:00s/l13770.101.95861.95860.0000-40.0013178.00
41542007.03.01 16:00sell13780.101.95841.96240.0000
41552007.03.01 19:02close13780.101.95691.96240.000015.0013193.00
41562007.03.02 10:00buy stop13790.101.95581.95180.0000
41572007.03.02 10:00sell stop13800.101.95171.95570.0000
41582007.03.02 10:01buy13790.101.95581.95180.0000
41592007.03.02 10:44s/l13790.101.95181.95180.0000-40.0013153.00
41602007.03.02 10:44sell13800.101.95171.95570.0000
41612007.03.02 12:43modify13800.101.95171.95170.0000
41622007.03.02 19:01close13800.101.94541.95170.000063.0013216.00
41632007.03.05 10:00buy stop13810.101.92531.92130.0000
41642007.03.05 10:00sell stop13820.101.92121.92520.0000
41652007.03.05 10:18buy13810.101.92531.92130.0000
41662007.03.05 11:05s/l13810.101.92131.92130.0000-40.0013176.00
41672007.03.05 11:56sell13820.101.92121.92520.0000
41682007.03.05 15:53s/l13820.101.92521.92520.0000-40.0013136.00
41692007.03.06 10:00buy stop13830.101.93041.92640.0000
41702007.03.06 10:00sell stop13840.101.92591.92990.0000
41712007.03.06 10:11sell13840.101.92591.92990.0000
41722007.03.06 19:00expiration13830.101.93041.92640.0000
41732007.03.06 19:01close13840.101.92711.92990.0000-12.0013124.00
41742007.03.07 10:00buy stop13850.101.93081.92730.0000
41752007.03.07 10:00sell stop13860.101.92731.93080.0000
41762007.03.07 10:00sell13860.101.92731.93080.0000
41772007.03.07 11:10s/l13860.101.93081.93080.0000-35.0013089.00
41782007.03.07 11:10buy13850.101.93081.92730.0000
41792007.03.07 19:01close13850.101.93071.92730.0000-1.0013088.00
41802007.03.08 10:00buy stop13870.101.93431.93120.0000
41812007.03.08 10:00sell stop13880.101.93121.93430.0000
41822007.03.08 10:24buy13870.101.93431.93120.0000
41832007.03.08 13:06s/l13870.101.93121.93120.0000-31.0013057.00
41842007.03.08 13:06sell13880.101.93121.93430.0000
41852007.03.08 19:01close13880.101.92881.93430.000024.0013081.00
41862007.03.09 10:00buy stop13890.101.93011.92690.0000
41872007.03.09 10:00sell stop13900.101.92691.93010.0000
41882007.03.09 10:30sell13900.101.92691.93010.0000
41892007.03.09 10:58s/l13900.101.93011.93010.0000-32.0013049.00
41902007.03.09 10:58buy13890.101.93011.92690.0000
41912007.03.09 19:01close13890.101.93221.92690.000021.0013070.00
41922007.03.12 10:00buy stop13910.101.93971.93620.0000
41932007.03.12 10:00sell stop13920.101.93621.93970.0000
41942007.03.12 10:02buy13910.101.93971.93620.0000
41952007.03.12 13:22s/l13910.101.93621.93620.0000-35.0013035.00
41962007.03.12 13:22sell13920.101.93621.93970.0000
41972007.03.12 13:29modify13920.101.93621.93620.0000
41982007.03.12 19:01close13920.101.93231.93620.000039.0013074.00
41992007.03.13 10:01buy stop13930.101.93081.92690.0000
42002007.03.13 10:01sell stop13940.101.92691.93080.0000
42012007.03.13 10:29buy13930.101.93081.92690.0000
42022007.03.13 14:11modify13930.101.93081.93080.0000
42032007.03.13 17:02s/l13930.101.93081.93080.00000.0013074.00
42042007.03.13 19:01delete13940.101.92691.93080.0000
42052007.03.14 10:00buy stop13950.101.92581.92180.0000
42062007.03.14 10:00sell stop13960.101.92121.92520.0000
42072007.03.14 14:36buy13950.101.92581.92180.0000
42082007.03.14 15:23modify13950.101.92581.92580.0000
42092007.03.14 19:00expiration13960.101.92121.92520.0000
42102007.03.14 19:01close13950.101.93401.92580.000082.0013156.00
42112007.03.15 10:00buy stop13970.101.93521.93120.0000
42122007.03.15 10:00sell stop13980.101.93011.93410.0000
42132007.03.15 11:38buy13970.101.93521.93120.0000
42142007.03.15 19:00expiration13980.101.93011.93410.0000
42152007.03.15 19:01close13970.101.93611.93120.00009.0013165.00
42162007.03.16 10:00buy stop13990.101.94451.94050.0000
42172007.03.16 10:00sell stop14000.101.93951.94350.0000
42182007.03.16 10:18buy13990.101.94451.94050.0000
42192007.03.16 11:44modify13990.101.94451.94450.0000
42202007.03.16 16:45s/l13990.101.94451.94450.00000.0013165.00
42212007.03.16 19:02expiration14000.101.93951.94350.0000
42222007.03.19 10:03buy stop14010.101.94621.94220.0000
42232007.03.19 10:03sell stop14020.101.94171.94570.0000
42242007.03.19 11:19sell14020.101.94171.94570.0000
42252007.03.19 13:07s/l14020.101.94571.94570.0000-40.0013125.00
42262007.03.19 13:08buy14010.101.94621.94220.0000
42272007.03.19 18:24s/l14010.101.94221.94220.0000-40.0013085.00
42282007.03.20 10:00buy stop14030.101.94991.94600.0000
42292007.03.20 10:00sell stop14040.101.94601.94990.0000
42302007.03.20 10:16sell14040.101.94601.94990.0000
42312007.03.20 10:30s/l14040.101.94991.94990.0000-39.0013046.00
42322007.03.20 10:30buy14030.101.94991.94600.0000
42332007.03.20 10:51modify14030.101.94991.94990.0000
42342007.03.20 19:01close14030.101.96191.94990.0000120.0013166.00
42352007.03.21 10:00buy stop14050.101.96531.96130.0000
42362007.03.21 10:00sell stop14060.101.96131.96530.0000
42372007.03.21 10:29sell14060.101.96131.96530.0000
42382007.03.21 10:30modify14060.101.96131.96130.0000
42392007.03.21 11:06s/l14060.101.96131.96130.00000.0013166.00
42402007.03.21 19:04expiration14050.101.96531.96130.0000
42412007.03.22 10:00buy stop14070.101.96881.96570.0000
42422007.03.22 10:00sell stop14080.101.96571.96880.0000
42432007.03.22 10:30buy14070.101.96881.96570.0000
42442007.03.22 17:31s/l14070.101.96571.96570.0000-31.0013135.00
42452007.03.22 17:31sell14080.101.96571.96880.0000
42462007.03.22 18:16modify14080.101.96571.96570.0000
42472007.03.22 19:01close14080.101.96341.96570.000023.0013158.00
42482007.03.23 10:00buy stop14090.101.96951.96550.0000
42492007.03.23 10:00sell stop14100.101.96401.96800.0000
42502007.03.23 10:09sell14100.101.96401.96800.0000
42512007.03.23 15:41modify14100.101.96401.96400.0000
42522007.03.23 17:07s/l14100.101.96401.96400.00000.0013158.00
42532007.03.23 19:00expiration14090.101.96951.96550.0000
42542007.03.26 10:00buy stop14110.101.96251.95850.0000
42552007.03.26 10:00sell stop14120.101.95771.96170.0000
42562007.03.26 13:08buy14110.101.96251.95850.0000
42572007.03.26 15:31modify14110.101.96251.96250.0000
42582007.03.26 19:00expiration14120.101.95771.96170.0000
42592007.03.26 19:02close14110.101.96971.96250.000072.0013230.00
42602007.03.27 10:00buy stop14130.101.96991.96620.0000
42612007.03.27 10:00sell stop14140.101.96621.96990.0000
42622007.03.27 10:42sell14140.101.96621.96990.0000
42632007.03.27 11:30modify14140.101.96621.96620.0000
42642007.03.27 13:49s/l14140.101.96621.96620.00000.0013230.00
42652007.03.27 19:00expiration14130.101.96991.96620.0000
42662007.03.28 10:00buy stop14150.101.96531.96210.0000
42672007.03.28 10:00sell stop14160.101.96211.96530.0000
42682007.03.28 10:29sell14160.101.96211.96530.0000
42692007.03.28 12:46s/l14160.101.96531.96530.0000-32.0013198.00
42702007.03.28 12:46buy14150.101.96531.96210.0000
42712007.03.28 17:53s/l14150.101.96211.96210.0000-32.0013166.00
42722007.03.29 10:00buy stop14170.101.96611.96240.0000
42732007.03.29 10:00sell stop14180.101.96241.96610.0000
42742007.03.29 14:36sell14180.101.96241.96610.0000
42752007.03.29 19:00expiration14170.101.96611.96240.0000
42762007.03.29 19:01close14180.101.96261.96610.0000-2.0013164.00
42772007.03.30 10:00buy stop14190.101.96361.95960.0000
42782007.03.30 10:00sell stop14200.101.95441.95840.0000
42792007.03.30 17:13buy14190.101.96361.95960.0000
42802007.03.30 17:21modify14190.101.96361.96360.0000
42812007.03.30 19:00expiration14200.101.95441.95840.0000
42822007.03.30 19:01close14190.101.96851.96360.000049.0013213.00
42832007.04.02 10:00buy stop14210.101.97451.97050.0000
42842007.04.02 10:00sell stop14220.101.96961.97360.0000
42852007.04.02 13:18buy14210.101.97451.97050.0000
42862007.04.02 14:24modify14210.101.97451.97450.0000
42872007.04.02 19:00expiration14220.101.96961.97360.0000
42882007.04.02 19:02close14210.101.97881.97450.000043.0013256.00
42892007.04.03 10:00buy stop14230.101.98291.97890.0000
42902007.04.03 10:00sell stop14240.101.97761.98160.0000
42912007.04.03 11:06sell14240.101.97761.98160.0000
42922007.04.03 19:00expiration14230.101.98291.97890.0000
42932007.04.03 19:01close14240.101.97601.98160.000016.0013272.00
42942007.04.04 10:00buy stop14250.101.97721.97320.0000
42952007.04.04 10:00sell stop14260.101.97321.97720.0000
42962007.04.04 10:16buy14250.101.97721.97320.0000
42972007.04.04 13:00s/l14250.101.97321.97320.0000-40.0013232.00
42982007.04.04 13:00sell14260.101.97321.97720.0000
42992007.04.04 16:59s/l14260.101.97721.97720.0000-40.0013192.00
43002007.04.05 10:02buy stop14270.101.97741.97470.0000
43012007.04.05 10:02sell stop14280.101.97471.97740.0000
43022007.04.05 10:20sell14280.101.97471.97740.0000
43032007.04.05 12:58modify14280.101.97471.97470.0000
43042007.04.05 19:01close14280.101.97141.97470.000033.0013225.00
43052007.04.05 19:01delete14270.101.97741.97470.0000
43062007.04.06 10:00buy stop14290.101.97191.96940.0000
43072007.04.06 10:00sell stop14300.101.96941.97190.0000
43082007.04.06 11:01buy14290.101.97191.96940.0000
43092007.04.06 14:10s/l14290.101.96941.96940.0000-25.0013200.00
43102007.04.06 14:10sell14300.101.96941.97190.0000
43112007.04.06 14:32modify14300.101.96941.96940.0000
43122007.04.06 19:03close14300.101.96481.96940.000046.0013246.00
43132007.04.09 10:01buy stop14310.101.96521.96270.0000
43142007.04.09 10:01sell stop14320.101.96271.96520.0000
43152007.04.09 13:28sell14320.101.96271.96520.0000
43162007.04.09 19:01close14320.101.96011.96520.000026.0013272.00
43172007.04.09 19:01delete14310.101.96521.96270.0000
43182007.04.10 10:00buy stop14330.101.97111.96710.0000
43192007.04.10 10:00sell stop14340.101.96681.97080.0000
43202007.04.10 10:36buy14330.101.97111.96710.0000
43212007.04.10 14:20modify14330.101.97111.97110.0000
43222007.04.10 17:55s/l14330.101.97111.97110.00000.0013272.00
43232007.04.10 19:00expiration14340.101.96681.97080.0000
43242007.04.11 10:00buy stop14350.101.98201.97800.0000
43252007.04.11 10:00sell stop14360.101.97731.98130.0000
43262007.04.11 10:02sell14360.101.97731.98130.0000
43272007.04.11 19:00expiration14350.101.98201.97800.0000
43282007.04.11 19:01close14360.101.97701.98130.00003.0013275.00
43292007.04.12 10:01buy stop14370.101.97881.97550.0000
43302007.04.12 10:01sell stop14380.101.97551.97880.0000
43312007.04.12 10:30sell14380.101.97551.97880.0000
43322007.04.12 15:35s/l14380.101.97881.97880.0000-33.0013242.00
43332007.04.12 15:35buy14370.101.97881.97550.0000
43342007.04.12 19:01close14370.101.97701.97550.0000-18.0013224.00
43352007.04.13 10:00buy stop14390.101.98671.98360.0000
43362007.04.13 10:00sell stop14400.101.98361.98670.0000
43372007.04.13 10:29buy14390.101.98671.98360.0000
43382007.04.13 16:39s/l14390.101.98361.98360.0000-31.0013193.00
43392007.04.13 16:39sell14400.101.98361.98670.0000
43402007.04.13 17:18modify14400.101.98361.98360.0000
43412007.04.13 18:56s/l14400.101.98361.98360.00000.0013193.00
43422007.04.16 10:00buy stop14410.101.98871.98570.0000
43432007.04.16 10:00sell stop14420.101.98571.98870.0000
43442007.04.16 10:29buy14410.101.98871.98570.0000
43452007.04.16 11:25modify14410.101.98871.98870.0000
43462007.04.16 16:15s/l14410.101.98871.98870.00000.0013193.00
43472007.04.16 19:00expiration14420.101.98571.98870.0000
43482007.04.17 10:00sell stop14430.101.98981.99290.0000
43492007.04.17 19:00expiration14430.101.98981.99290.0000
43502007.04.18 10:00buy stop14440.102.00962.00680.0000
43512007.04.18 10:00sell stop14450.102.00682.00960.0000
43522007.04.18 10:10buy14440.102.00962.00680.0000
43532007.04.18 13:53s/l14440.102.00682.00680.0000-28.0013165.00
43542007.04.18 13:53sell14450.102.00682.00960.0000
43552007.04.18 14:17modify14450.102.00682.00680.0000
43562007.04.18 15:23s/l14450.102.00682.00680.00000.0013165.00
43572007.04.19 10:00buy stop14460.102.00532.00130.0000
43582007.04.19 10:00sell stop14470.101.99982.00380.0000
43592007.04.19 12:50sell14470.101.99982.00380.0000
43602007.04.19 14:38s/l14470.102.00382.00380.0000-40.0013125.00
43612007.04.19 19:00expiration14460.102.00532.00130.0000
43622007.04.20 10:00buy stop14480.102.00612.00270.0000
43632007.04.20 10:00sell stop14490.102.00272.00610.0000
43642007.04.20 10:30sell14490.102.00272.00610.0000
43652007.04.20 19:00expiration14480.102.00612.00270.0000
43662007.04.20 19:01close14490.102.00362.00610.0000-9.0013116.00
43672007.04.23 10:00buy stop14500.102.00241.99840.0000
43682007.04.23 10:00sell stop14510.101.99742.00140.0000
43692007.04.23 17:33buy14500.102.00241.99840.0000
43702007.04.23 19:01expiration14510.101.99742.00140.0000
43712007.04.23 19:01close14500.102.00171.99840.0000-7.0013109.00
43722007.04.24 10:00buy stop14520.101.99861.99530.0000
43732007.04.24 10:00sell stop14530.101.99531.99860.0000
43742007.04.24 11:48buy14520.101.99861.99530.0000
43752007.04.24 16:00modify14520.101.99861.99860.0000
43762007.04.24 19:00expiration14530.101.99531.99860.0000
43772007.04.24 19:01close14520.102.00081.99860.000022.0013131.00
43782007.04.25 10:00buy stop14540.102.00522.00200.0000
43792007.04.25 10:00sell stop14550.102.00202.00520.0000
43802007.04.25 10:19buy14540.102.00522.00200.0000
43812007.04.25 14:40s/l14540.102.00202.00200.0000-32.0013099.00
43822007.04.25 14:40sell14550.102.00202.00520.0000
43832007.04.25 16:17s/l14550.102.00522.00520.0000-32.0013067.00
43842007.04.26 10:00buy stop14560.102.00642.00240.0000
43852007.04.26 10:00sell stop14570.102.00212.00610.0000
43862007.04.26 11:01sell14570.102.00212.00610.0000
43872007.04.26 11:59modify14570.102.00212.00210.0000
43882007.04.26 19:00expiration14560.102.00642.00240.0000
43892007.04.26 19:01close14570.101.99082.00210.0000113.0013180.00
43902007.04.27 10:00buy stop14580.101.99091.98690.0000
43912007.04.27 10:00sell stop14590.101.98621.99020.0000
43922007.04.27 10:00buy14580.101.99091.98690.0000
43932007.04.27 12:02modify14580.101.99091.99090.0000
43942007.04.27 19:01expiration14590.101.98621.99020.0000
43952007.04.27 19:01close14580.101.99551.99090.000046.0013226.00
43962007.04.30 10:00buy stop14600.101.99611.99210.0000
43972007.04.30 10:00sell stop14610.101.99151.99550.0000
43982007.04.30 10:04sell14610.101.99151.99550.0000
43992007.04.30 14:47s/l14610.101.99551.99550.0000-40.0013186.00
44002007.04.30 14:50buy14600.101.99611.99210.0000
44012007.04.30 17:00modify14600.101.99611.99610.0000
44022007.04.30 19:01close14600.102.00061.99610.000045.0013231.00
44032007.05.01 10:00buy stop14620.102.00412.00010.0000
44042007.05.01 10:00sell stop14630.101.99842.00240.0000
44052007.05.01 12:35buy14620.102.00412.00010.0000
44062007.05.01 16:27s/l14620.102.00012.00010.0000-40.0013191.00
44072007.05.01 16:46sell14630.101.99842.00240.0000
44082007.05.01 19:01close14630.101.99882.00240.0000-4.0013187.00
44092007.05.02 10:00buy stop14640.101.99471.99070.0000
44102007.05.02 10:00sell stop14650.101.99071.99470.0000
44112007.05.02 10:07buy14640.101.99471.99070.0000
44122007.05.02 12:53s/l14640.101.99071.99070.0000-40.0013147.00
44132007.05.02 12:53sell14650.101.99071.99470.0000
44142007.05.02 19:01close14650.101.99151.99470.0000-8.0013139.00
44152007.05.03 10:00buy stop14660.101.99331.99040.0000
44162007.05.03 10:00sell stop14670.101.99041.99330.0000
44172007.05.03 10:05buy14660.101.99331.99040.0000
44182007.05.03 14:55s/l14660.101.99041.99040.0000-29.0013110.00
44192007.05.03 14:55sell14670.101.99041.99330.0000
44202007.05.03 16:24modify14670.101.99041.99040.0000
44212007.05.03 19:01close14670.101.98821.99040.000022.0013132.00
44222007.05.04 10:00buy stop14680.101.98921.98520.0000
44232007.05.04 10:00sell stop14690.101.98381.98780.0000
44242007.05.04 14:30buy14680.101.98921.98520.0000
44252007.05.04 18:40modify14680.101.98921.98920.0000
44262007.05.04 19:00expiration14690.101.98381.98780.0000
44272007.05.04 19:01close14680.101.99221.98920.000030.0013162.00
44282007.05.07 10:00buy stop14700.101.99771.99500.0000
44292007.05.07 10:00sell stop14710.101.99501.99770.0000
44302007.05.07 17:22sell14710.101.99501.99770.0000
44312007.05.07 19:00expiration14700.101.99771.99500.0000
44322007.05.07 19:01close14710.101.99471.99770.00003.0013165.00
44332007.05.08 10:00buy stop14720.101.99541.99180.0000
44342007.05.08 10:00sell stop14730.101.99181.99540.0000
44352007.05.08 10:16sell14730.101.99181.99540.0000
44362007.05.08 19:00expiration14720.101.99541.99180.0000
44372007.05.08 19:01close14730.101.98991.99540.000019.0013184.00
44382007.05.09 10:00buy stop14740.101.99071.98780.0000
44392007.05.09 10:00sell stop14750.101.98781.99070.0000
44402007.05.09 11:14buy14740.101.99071.98780.0000
44412007.05.09 14:54modify14740.101.99071.99070.0000
44422007.05.09 19:00expiration14750.101.98781.99070.0000
44432007.05.09 19:01close14740.101.99691.99070.000062.0013246.00
44442007.05.10 10:00buy stop14760.101.99641.99250.0000
44452007.05.10 10:00sell stop14770.101.99251.99640.0000
44462007.05.10 10:14sell14770.101.99251.99640.0000
44472007.05.10 11:17modify14770.101.99251.99250.0000
44482007.05.10 19:00expiration14760.101.99641.99250.0000
44492007.05.10 19:01close14770.101.97951.99250.0000130.0013376.00
44502007.05.11 10:00buy stop14780.101.97891.97570.0000
44512007.05.11 10:00sell stop14790.101.97571.97890.0000
44522007.05.11 10:27buy14780.101.97891.97570.0000
44532007.05.11 16:30modify14780.101.97891.97890.0000
44542007.05.11 19:00expiration14790.101.97571.97890.0000
44552007.05.11 19:01close14780.101.98151.97890.000026.0013402.00
44562007.05.14 10:00buy stop14800.101.98421.98140.0000
44572007.05.14 10:00sell stop14810.101.98141.98420.0000
44582007.05.14 10:30sell14810.101.98141.98420.0000
44592007.05.14 19:00expiration14800.101.98421.98140.0000
44602007.05.14 19:01close14810.101.98011.98420.000013.0013415.00
44612007.05.15 10:00buy stop14820.101.98241.97840.0000
44622007.05.15 10:00sell stop14830.101.97841.98240.0000
44632007.05.15 10:30sell14830.101.97841.98240.0000
44642007.05.15 16:32s/l14830.101.98241.98240.0000-40.0013375.00
44652007.05.15 16:32buy14820.101.98241.97840.0000
44662007.05.15 17:41modify14820.101.98241.98240.0000
44672007.05.15 19:01close14820.101.98611.98240.000037.0013412.00
44682007.05.16 10:00buy stop14840.101.98751.98460.0000
44692007.05.16 10:00sell stop14850.101.98461.98750.0000
44702007.05.16 11:14sell14850.101.98461.98750.0000
44712007.05.16 17:10modify14850.101.98461.98460.0000
44722007.05.16 19:00expiration14840.101.98751.98460.0000
44732007.05.16 19:01close14850.101.97771.98460.000069.0013481.00
44742007.05.17 10:00buy stop14860.101.97831.97560.0000
44752007.05.17 10:00sell stop14870.101.97561.97830.0000
44762007.05.17 11:06buy14860.101.97831.97560.0000
44772007.05.17 13:16s/l14860.101.97561.97560.0000-27.0013454.00
44782007.05.17 13:16sell14870.101.97561.97830.0000
44792007.05.17 19:01close14870.101.97491.97830.00007.0013461.00
44802007.05.18 10:00buy stop14880.101.97761.97460.0000
44812007.05.18 10:00sell stop14890.101.97461.97760.0000
44822007.05.18 10:12buy14880.101.97761.97460.0000
44832007.05.18 10:30s/l14880.101.97461.97460.0000-30.0013431.00
44842007.05.18 10:30sell14890.101.97461.97760.0000
44852007.05.18 12:56modify14890.101.97461.97460.0000
44862007.05.18 17:01s/l14890.101.97461.97460.00000.0013431.00
44872007.05.21 10:00buy stop14900.101.97391.97090.0000
44882007.05.21 10:00sell stop14910.101.97091.97390.0000
44892007.05.21 10:41buy14900.101.97391.97090.0000
44902007.05.21 11:22s/l14900.101.97091.97090.0000-30.0013401.00
44912007.05.21 11:22sell14910.101.97091.97390.0000
44922007.05.21 19:01close14910.101.97011.97390.00008.0013409.00
44932007.05.22 10:00buy stop14920.101.97351.97080.0000
44942007.05.22 10:00sell stop14930.101.97081.97350.0000
44952007.05.22 11:31sell14930.101.97081.97350.0000
44962007.05.22 14:12s/l14930.101.97351.97350.0000-27.0013382.00
44972007.05.22 14:12buy14920.101.97351.97080.0000
44982007.05.22 19:02close14920.101.97491.97080.000014.0013396.00
44992007.05.23 10:00buy stop14940.101.97601.97200.0000
45002007.05.23 10:00sell stop14950.101.97201.97600.0000
45012007.05.23 10:23sell14950.101.97201.97600.0000
45022007.05.23 10:51s/l14950.101.97601.97600.0000-40.0013356.00
45032007.05.23 10:51buy14940.101.97601.97200.0000
45042007.05.23 12:37modify14940.101.97601.97600.0000
45052007.05.23 19:01close14940.101.98711.97600.0000111.0013467.00
45062007.05.24 10:00buy stop14960.101.98871.98470.0000
45072007.05.24 10:00sell stop14970.101.98421.98820.0000
45082007.05.24 10:05sell14970.101.98421.98820.0000
45092007.05.24 15:20s/l14970.101.98821.98820.0000-40.0013427.00
45102007.05.24 15:20buy14960.101.98871.98470.0000
45112007.05.24 16:06s/l14960.101.98471.98470.0000-40.0013387.00
45122007.05.25 10:00buy stop14980.101.98841.98440.0000
45132007.05.25 10:00sell stop14990.101.98421.98820.0000
45142007.05.25 13:56sell14990.101.98421.98820.0000
45152007.05.25 19:00expiration14980.101.98841.98440.0000
45162007.05.25 19:01close14990.101.98471.98820.0000-5.0013382.00
45172007.05.28 10:00buy stop15000.101.98501.98250.0000
45182007.05.28 10:00sell stop15010.101.98251.98500.0000
45192007.05.28 12:13sell15010.101.98251.98500.0000
45202007.05.28 19:01expiration15000.101.98501.98250.0000
45212007.05.28 19:01close15010.101.98361.98500.0000-11.0013371.00
45222007.05.29 10:00buy stop15020.101.98751.98350.0000
45232007.05.29 10:00sell stop15030.101.98281.98680.0000
45242007.05.29 10:12buy15020.101.98751.98350.0000
45252007.05.29 15:59s/l15020.101.98351.98350.0000-40.0013331.00
45262007.05.29 16:02sell15030.101.98281.98680.0000
45272007.05.29 19:01close15030.101.98161.98680.000012.0013343.00
45282007.05.30 10:00buy stop15040.101.97881.97570.0000
45292007.05.30 10:00sell stop15050.101.97571.97880.0000
45302007.05.30 10:14buy15040.101.97881.97570.0000
45312007.05.30 11:58s/l15040.101.97571.97570.0000-31.0013312.00
45322007.05.30 11:58sell15050.101.97571.97880.0000
45332007.05.30 19:01close15050.101.97441.97880.000013.0013325.00
45342007.05.31 10:00buy stop15060.101.97591.97310.0000
45352007.05.31 10:00sell stop15070.101.97311.97590.0000
45362007.05.31 10:26buy15060.101.97591.97310.0000
45372007.05.31 17:08modify15060.101.97591.97590.0000
45382007.05.31 19:00expiration15070.101.97311.97590.0000
45392007.05.31 19:01close15060.101.97901.97590.000031.0013356.00
45402007.06.01 10:00buy stop15080.101.98041.97650.0000
45412007.06.01 10:00sell stop15090.101.97651.98040.0000
45422007.06.01 14:28buy15080.101.98041.97650.0000
45432007.06.01 19:00expiration15090.101.97651.98040.0000
45442007.06.01 19:01close15080.101.98191.97650.000015.0013371.00
45452007.06.04 10:00buy stop15100.101.98501.98210.0000
45462007.06.04 10:00sell stop15110.101.98211.98500.0000
45472007.06.04 11:02buy15100.101.98501.98210.0000
45482007.06.04 14:21modify15100.101.98501.98500.0000
45492007.06.04 19:01expiration15110.101.98211.98500.0000
45502007.06.04 19:01close15100.101.99171.98500.000067.0013438.00
45512007.06.05 10:00buy stop15120.101.99531.99140.0000
45522007.06.05 10:00sell stop15130.101.99141.99530.0000
45532007.06.05 14:07buy15120.101.99531.99140.0000
45542007.06.05 15:59s/l15120.101.99141.99140.0000-39.0013399.00
45552007.06.05 15:59sell15130.101.99141.99530.0000
45562007.06.05 19:01close15130.101.99421.99530.0000-28.0013371.00
45572007.06.06 10:00buy stop15140.101.99471.99220.0000
45582007.06.06 10:00sell stop15150.101.99221.99470.0000
45592007.06.06 10:25sell15150.101.99221.99470.0000
45602007.06.06 19:00expiration15140.101.99471.99220.0000
45612007.06.06 19:01close15150.101.99301.99470.0000-8.0013363.00
45622007.06.07 10:00buy stop15160.101.99381.99100.0000
45632007.06.07 10:00sell stop15170.101.99101.99380.0000
45642007.06.07 11:56sell15170.101.99101.99380.0000
45652007.06.07 13:03modify15170.101.99101.99100.0000
45662007.06.07 19:00expiration15160.101.99381.99100.0000
45672007.06.07 19:01close15170.101.97501.99100.0000160.0013523.00
45682007.06.08 10:00buy stop15180.101.97691.97290.0000
45692007.06.08 10:00sell stop15190.101.96761.97160.0000
45702007.06.08 10:05sell15190.101.96761.97160.0000
45712007.06.08 10:53s/l15190.101.97161.97160.0000-40.0013483.00
45722007.06.08 19:00expiration15180.101.97691.97290.0000
45732007.06.11 10:00buy stop15200.101.96791.96490.0000
45742007.06.11 10:00sell stop15210.101.96491.96790.0000
45752007.06.11 10:19buy15200.101.96791.96490.0000
45762007.06.11 19:01expiration15210.101.96491.96790.0000
45772007.06.11 19:01close15200.101.96891.96490.000010.0013493.00
45782007.06.12 10:00buy stop15220.101.97491.97200.0000
45792007.06.12 10:00sell stop15230.101.97201.97490.0000
45802007.06.12 10:15sell15230.101.97201.97490.0000
45812007.06.12 14:22s/l15230.101.97491.97490.0000-29.0013464.00
45822007.06.12 14:22buy15220.101.97491.97200.0000
45832007.06.12 19:01close15220.101.97461.97200.0000-3.0013461.00
45842007.06.13 10:00buy stop15240.101.97461.97060.0000
45852007.06.13 10:00sell stop15250.101.96991.97390.0000
45862007.06.13 10:30sell15250.101.96991.97390.0000
45872007.06.13 16:47s/l15250.101.97391.97390.0000-40.0013421.00
45882007.06.13 19:00expiration15240.101.97461.97060.0000
45892007.06.14 10:00buy stop15260.101.97081.96820.0000
45902007.06.14 10:00sell stop15270.101.96821.97080.0000
45912007.06.14 10:29buy15260.101.97081.96820.0000
45922007.06.14 10:48s/l15260.101.96821.96820.0000-26.0013395.00
45932007.06.14 10:48sell15270.101.96821.97080.0000
45942007.06.14 11:12s/l15270.101.97081.97080.0000-26.0013369.00
45952007.06.15 10:00buy stop15280.101.97111.96860.0000
45962007.06.15 10:00sell stop15290.101.96861.97110.0000
45972007.06.15 12:21buy15280.101.97111.96860.0000
45982007.06.15 15:16modify15280.101.97111.97110.0000
45992007.06.15 19:01expiration15290.101.96861.97110.0000
46002007.06.15 19:01close15280.101.97721.97110.000061.0013430.00
46012007.06.18 10:00buy stop15300.101.98481.98180.0000
46022007.06.18 10:00sell stop15310.101.98181.98480.0000
46032007.06.18 10:46sell15310.101.98181.98480.0000
46042007.06.18 19:00expiration15300.101.98481.98180.0000
46052007.06.18 19:01close15310.101.98341.98480.0000-16.0013414.00
46062007.06.19 10:00buy stop15320.101.98581.98310.0000
46072007.06.19 10:00sell stop15330.101.98311.98580.0000
46082007.06.19 10:45sell15330.101.98311.98580.0000
46092007.06.19 12:28s/l15330.101.98581.98580.0000-27.0013387.00
46102007.06.19 12:28buy15320.101.98581.98310.0000
46112007.06.19 19:01close15320.101.98861.98310.000028.0013415.00
46122007.06.20 10:03buy stop15340.101.99021.98680.0000
46132007.06.20 10:03sell stop15350.101.98681.99020.0000
46142007.06.20 10:29buy15340.101.99021.98680.0000
46152007.06.20 18:19modify15340.101.99021.99020.0000
46162007.06.20 19:01delete15350.101.98681.99020.0000
46172007.06.20 19:01close15340.101.99421.99020.000040.0013455.00
46182007.06.21 10:00buy stop15360.101.99421.99070.0000
46192007.06.21 10:00sell stop15370.101.99071.99420.0000
46202007.06.21 11:45sell15370.101.99071.99420.0000
46212007.06.21 14:33s/l15370.101.99421.99420.0000-35.0013420.00
46222007.06.21 14:33buy15360.101.99421.99070.0000
46232007.06.21 19:01close15360.101.99231.99070.0000-19.0013401.00
46242007.06.22 10:00buy stop15380.101.99531.99280.0000
46252007.06.22 10:00sell stop15390.101.99281.99530.0000
46262007.06.22 10:10buy15380.101.99531.99280.0000
46272007.06.22 14:53modify15380.101.99531.99530.0000
46282007.06.22 16:48s/l15380.101.99531.99530.00000.0013401.00
46292007.06.22 19:00expiration15390.101.99281.99530.0000
46302007.06.25 10:00buy stop15400.101.99991.99700.0000
46312007.06.25 10:00sell stop15410.101.99701.99990.0000
46322007.06.25 10:20buy15400.101.99991.99700.0000
46332007.06.25 13:06s/l15400.101.99701.99700.0000-29.0013372.00
46342007.06.25 13:06sell15410.101.99701.99990.0000
46352007.06.25 14:48s/l15410.101.99991.99990.0000-29.0013343.00
46362007.06.26 10:00buy stop15420.101.99861.99540.0000
46372007.06.26 10:00sell stop15430.101.99541.99860.0000
46382007.06.26 10:41buy15420.101.99861.99540.0000
46392007.06.26 19:00expiration15430.101.99541.99860.0000
46402007.06.26 19:01close15420.101.99961.99540.000010.0013353.00
46412007.06.27 10:01buy stop15440.101.99601.99250.0000
46422007.06.27 10:01sell stop15450.101.99251.99600.0000
46432007.06.27 12:53buy15440.101.99601.99250.0000
46442007.06.27 19:01delete15450.101.99251.99600.0000
46452007.06.27 19:01close15440.101.99771.99250.000017.0013370.00
46462007.06.28 10:00buy stop15460.102.00352.00030.0000
46472007.06.28 10:00sell stop15470.102.00032.00350.0000
46482007.06.28 11:05sell15470.102.00032.00350.0000
46492007.06.28 14:13s/l15470.102.00352.00350.0000-32.0013338.00
46502007.06.28 14:13buy15460.102.00352.00030.0000
46512007.06.28 19:01close15460.102.00152.00030.0000-20.0013318.00