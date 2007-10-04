|Account: 662749
|Name: Testing Specimen Shift 0
|Currency: USD
|2007 October 22, 17:20
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2268957
|2007.10.04 17:28
|balance
|Deposit
|500.00
|2269162
|2007.10.04 18:48
|sell
|0.05
|usdjpy
|116.45
|118.15
|115.95
|2007.10.05 02:31
|116.50
|0.00
|0.00
|-0.68
|-2.15
|2269250
|2007.10.04 19:25
|sell
|0.05
|usdcad
|0.9971
|0.9923
|0.9871
|2007.10.05 11:01
|0.9871
|0.00
|0.00
|-0.12
|50.65
|2269339
|2007.10.04 19:50
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0390
|2.0401
|2.0490
|2007.10.08 05:38
|2.0401
|0.00
|0.00
|0.38
|4.40
|2270833
|2007.10.05 01:00
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3966
|2.3982
|2.4036
|2007.10.05 12:31
|2.4036
|0.00
|0.00
|0.00
|23.69
|2271012
|2007.10.05 02:35
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.48
|114.78
|116.98
|2007.10.05 05:40
|116.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|2271374
|2007.10.05 04:15
|sell
|0.04
|chfjpy
|99.09
|100.99
|98.99
|2007.10.05 07:16
|98.99
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|2271732
|2007.10.05 06:05
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4123
|1.4116
|1.4103
|2007.10.05 09:13
|1.4116
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2272971
|2007.10.05 10:55
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.44
|118.14
|115.94
|2007.10.05 16:30
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.06
|2273271
|2007.10.05 11:40
|buy
|0.05
|eurusd
|1.4130
|1.4139
|1.4150
|2007.10.05 13:48
|1.4150
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2275064
|2007.10.05 14:15
|buy
|0.05
|eurusd
|1.4153
|1.4033
|1.4173
|2007.10.09 01:15
|1.4033
|0.00
|0.00
|-0.36
|-60.00
|2275170
|2007.10.05 14:50
|buy
|0.05
|chfjpy
|99.13
|97.23
|99.23
|2007.10.05 15:17
|99.23
|0.00
|0.00
|0.00
|4.28
|2275493
|2007.10.05 16:30
|buy
|0.05
|usdjpy
|116.87
|115.17
|117.37
|2007.10.08 04:30
|117.08
|0.00
|0.00
|0.59
|8.97
|2276633
|2007.10.08 04:31
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.08
|118.78
|116.58
|2007.10.08 06:40
|117.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.27
|2277111
|2007.10.08 06:40
|buy
|0.05
|usdjpy
|117.17
|115.47
|117.67
|2007.10.08 16:30
|117.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|2277172
|2007.10.08 06:55
|sell
|0.05
|chfjpy
|99.29
|101.19
|99.19
|2007.10.08 07:45
|99.19
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|2277555
|2007.10.08 08:20
|sell
|0.05
|usdcad
|0.9811
|0.9781
|0.9711
|2007.10.12 04:16
|0.9781
|0.00
|0.00
|-0.77
|15.34
|2278051
|2007.10.08 10:15
|buy
|0.05
|gbpusd
|2.0382
|2.0435
|2.0482
|2007.10.10 11:15
|2.0435
|0.00
|0.00
|0.48
|26.50
|2279863
|2007.10.08 16:30
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.36
|119.06
|116.86
|2007.10.08 20:10
|117.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.04
|2280931
|2007.10.08 20:11
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.42
|115.72
|117.92
|2007.10.08 22:32
|117.30
|0.00
|0.00
|0.47
|-4.09
|2281440
|2007.10.08 22:32
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.30
|119.00
|116.80
|2007.10.09 04:59
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|2282971
|2007.10.09 04:59
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.21
|115.51
|117.71
|2007.10.09 06:17
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|2283341
|2007.10.09 06:35
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.4128
|2.4109
|2.4058
|2007.10.09 13:53
|2.4058
|0.00
|0.00
|0.00
|23.60
|2284049
|2007.10.09 08:05
|buy
|0.04
|chfjpy
|98.91
|97.01
|99.01
|2007.10.09 18:49
|99.01
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|2284050
|2007.10.09 08:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.4047
|1.4048
|1.4067
|2007.10.09 14:09
|1.4048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|2284709
|2007.10.09 10:00
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.26
|118.96
|116.76
|2007.10.09 11:25
|117.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|2285143
|2007.10.09 11:25
|buy
|0.03
|usdjpy
|117.33
|115.63
|117.83
|2007.10.09 22:05
|117.12
|0.00
|0.00
|0.35
|-5.38
|2288694
|2007.10.09 19:32
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.4116
|2.4135
|2.4186
|2007.10.10 09:42
|2.4186
|0.00
|0.00
|0.75
|23.68
|2289236
|2007.10.09 22:05
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.12
|118.82
|116.62
|2007.10.09 23:25
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|2289489
|2007.10.09 23:26
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.21
|115.51
|117.71
|2007.10.10 02:45
|117.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|2290653
|2007.10.10 02:45
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.17
|118.87
|116.67
|2007.10.10 05:51
|117.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|2291154
|2007.10.10 05:51
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.25
|115.55
|117.75
|2007.10.10 13:00
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|2294774
|2007.10.10 12:40
|sell
|0.06
|gbpchf
|2.4111
|2.4292
|2.4042
|2007.10.11 07:05
|2.4042
|0.00
|0.00
|-4.36
|35.07
|2295014
|2007.10.10 13:00
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.30
|119.00
|116.80
|2007.10.10 19:10
|117.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|2295266
|2007.10.10 14:05
|buy
|0.05
|gbpusd
|2.0428
|2.0288
|2.0528
|2007.10.12 06:09
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.95
|-70.00
|2296473
|2007.10.10 17:10
|sell
|0.04
|chfjpy
|99.19
|101.09
|99.09
|2007.10.10 17:34
|99.09
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|2296833
|2007.10.10 18:05
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4129
|1.4249
|1.4109
|2007.10.18 06:53
|1.4249
|0.00
|0.00
|1.12
|-48.00
|2297076
|2007.10.10 19:10
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.27
|115.57
|117.77
|2007.10.10 21:40
|117.13
|0.00
|0.00
|1.20
|-4.78
|2297698
|2007.10.10 21:40
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.12
|118.82
|116.62
|2007.10.11 01:40
|117.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|2298778
|2007.10.11 01:40
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.19
|115.49
|117.69
|2007.10.11 08:25
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|2301201
|2007.10.11 08:25
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.23
|118.94
|116.74
|2007.10.11 09:30
|117.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.96
|2301670
|2007.10.11 09:30
|buy
|0.05
|usdjpy
|117.37
|115.67
|117.87
|2007.10.11 18:00
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|2305003
|2007.10.11 18:01
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.54
|119.24
|117.04
|2007.10.11 19:31
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|21.36
|2307174
|2007.10.12 02:10
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.24
|118.94
|116.74
|2007.10.12 07:45
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.98
|2307562
|2007.10.12 05:05
|buy
|0.05
|usdcad
|0.9782
|0.9632
|0.9882
|2007.10.19 15:15
|0.9632
|0.00
|0.00
|0.21
|-77.87
|2308404
|2007.10.12 07:45
|buy
|0.05
|usdjpy
|117.32
|115.62
|117.82
|2007.10.12 15:40
|117.49
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|2308604
|2007.10.12 08:47
|buy
|0.05
|gbpusd
|2.0285
|2.0317
|2.0385
|2007.10.12 14:06
|2.0317
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2309097
|2007.10.12 11:55
|buy
|0.05
|gbpchf
|2.4055
|2.4074
|2.4125
|2007.10.12 13:32
|2.4125
|0.00
|0.00
|0.00
|29.50
|2310204
|2007.10.12 15:34
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0324
|2.0464
|2.0224
|2007.10.18 08:48
|2.0464
|0.00
|0.00
|-1.49
|-70.00
|2310225
|2007.10.12 15:41
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.48
|119.18
|116.98
|2007.10.12 18:55
|117.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.55
|2310825
|2007.10.12 17:55
|buy
|0.05
|chfjpy
|99.26
|97.36
|99.36
|2007.10.15 05:16
|99.36
|0.00
|0.00
|0.06
|4.25
|2310928
|2007.10.12 18:56
|buy
|0.05
|usdjpy
|117.54
|115.84
|118.04
|2007.10.15 03:00
|117.56
|0.00
|0.00
|0.50
|0.85
|2312308
|2007.10.15 03:00
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.57
|119.27
|117.07
|2007.10.15 05:35
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|2312694
|2007.10.15 05:36
|buy
|0.05
|usdjpy
|117.64
|115.94
|118.14
|2007.10.15 14:40
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.55
|2313486
|2007.10.15 08:13
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.4036
|2.4018
|2.3967
|2007.10.17 06:11
|2.3967
|0.00
|0.00
|-1.94
|23.37
|2315171
|2007.10.15 14:40
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.57
|119.27
|117.07
|2007.10.15 20:40
|117.42
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|2315881
|2007.10.15 16:00
|sell
|0.04
|chfjpy
|99.44
|101.34
|99.34
|2007.10.15 17:11
|99.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|2317577
|2007.10.15 20:40
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.41
|115.71
|117.91
|2007.10.16 00:35
|117.28
|0.00
|0.00
|0.40
|-4.43
|2318456
|2007.10.16 00:35
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.28
|118.98
|116.78
|2007.10.16 03:20
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|2318867
|2007.10.16 03:21
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.36
|115.66
|117.86
|2007.10.16 07:00
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.39
|2319023
|2007.10.16 04:50
|buy
|0.04
|chfjpy
|99.44
|97.54
|99.54
|2007.10.21 23:45
|97.54
|0.00
|0.00
|0.29
|-67.11
|2319731
|2007.10.16 07:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.29
|118.99
|116.79
|2007.10.16 07:31
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|17.12
|2326117
|2007.10.16 17:05
|buy
|0.05
|usdjpy
|116.72
|115.02
|117.22
|2007.10.16 20:30
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.14
|2326891
|2007.10.16 20:31
|sell
|0.05
|usdjpy
|116.67
|118.37
|116.17
|2007.10.17 07:53
|116.55
|0.00
|0.00
|-0.68
|5.15
|2331291
|2007.10.17 07:53
|buy
|0.05
|usdjpy
|116.56
|114.86
|117.06
|2007.10.17 11:12
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|21.36
|2331592
|2007.10.17 08:30
|buy
|0.05
|gbpchf
|2.4027
|2.4046
|2.4097
|2007.10.17 15:39
|2.4097
|0.00
|0.00
|0.00
|29.62
|2333934
|2007.10.17 14:05
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.80
|118.50
|116.30
|2007.10.17 17:56
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|2335702
|2007.10.17 18:05
|sell
|0.06
|gbpchf
|2.4030
|2.4011
|2.3960
|2007.10.18 08:05
|2.3960
|0.00
|0.00
|-4.38
|35.75
|2336016
|2007.10.17 19:40
|buy
|0.05
|usdjpy
|116.60
|114.90
|117.10
|2007.10.17 22:20
|116.50
|0.00
|0.00
|1.51
|-4.29
|2336927
|2007.10.17 22:20
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.50
|118.20
|116.00
|2007.10.18 01:54
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|2337782
|2007.10.18 01:54
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.54
|114.84
|117.04
|2007.10.18 03:20
|116.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.78
|2338241
|2007.10.18 03:20
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.43
|118.13
|115.93
|2007.10.18 05:35
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|2338863
|2007.10.18 05:35
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.55
|114.85
|117.05
|2007.10.18 07:55
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.56
|2340497
|2007.10.18 07:55
|sell
|0.05
|usdjpy
|116.33
|118.04
|115.84
|2007.10.18 11:04
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|21.15
|2343577
|2007.10.18 11:32
|buy
|0.06
|gbpusd
|2.0456
|2.0471
|2.0556
|2007.10.18 14:06
|2.0471
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|2345779
|2007.10.18 14:27
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0470
|2.0462
|2.0370
|2007.10.19 02:50
|2.0462
|0.00
|0.00
|-0.30
|4.80
|2346195
|2007.10.18 15:10
|buy
|0.05
|usdjpy
|115.67
|113.97
|116.17
|2007.10.18 20:15
|115.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.03
|2348310
|2007.10.18 20:15
|sell
|0.05
|usdjpy
|115.61
|117.31
|115.11
|2007.10.19 01:12
|115.11
|0.00
|0.00
|-0.68
|21.72
|2351424
|2007.10.19 05:02
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0467
|2.0450
|2.0367
|2007.10.19 08:30
|2.0450
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|2352586
|2007.10.19 07:45
|buy
|0.06
|usdjpy
|115.20
|113.50
|115.70
|2007.10.19 10:35
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|25.93
|2352678
|2007.10.19 07:50
|sell
|0.05
|eurusd
|1.4275
|1.4266
|1.4255
|2007.10.19 14:10
|1.4266
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|2352929
|2007.10.19 08:31
|buy
|0.05
|gbpchf
|2.3959
|2.3975
|2.4029
|2007.10.19 18:10
|2.3975
|0.00
|0.00
|0.00
|6.83
|2353019
|2007.10.19 08:50
|buy
|0.05
|gbpusd
|2.0449
|2.0483
|2.0549
|2007.10.19 14:04
|2.0483
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|2354773
|2007.10.19 13:20
|sell
|0.05
|usdjpy
|115.30
|117.00
|114.80
|2007.10.19 18:18
|114.80
|0.00
|0.00
|0.00
|21.78
|2355815
|2007.10.19 16:05
|buy
|0.06
|gbpusd
|2.0484
|2.0495
|2.0584
|2007.10.21 22:42
|2.0495
|0.00
|0.00
|0.29
|6.60
|2356257
|2007.10.19 18:40
|buy
|0.06
|eurusd
|1.4294
|1.4174
|1.4314
|2007.10.21 22:00
|1.4314
|0.00
|0.00
|-0.21
|12.00
|2356310
|2007.10.19 18:55
|sell
|0.06
|gbpchf
|2.3942
|2.4122
|2.3872
|2007.10.21 22:00
|2.3872
|0.00
|0.00
|-1.48
|35.97
|2357233
|2007.10.21 22:45
|sell
|0.07
|gbpusd
|2.0495
|2.0436
|2.0395
|2007.10.22 10:33
|2.0395
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2359161
|2007.10.22 04:05
|sell
|0.06
|usdcad
|0.9674
|0.9824
|0.9574
|2007.10.22 16:24
|0.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.61
|2360057
|2007.10.22 07:30
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.03
|115.74
|113.54
|2007.10.22 11:00
|113.54
|0.00
|0.00
|0.00
|21.58
|2360460
|2007.10.22 08:45
|sell
|0.05
|eurusd
|1.4304
|1.4295
|1.4284
|2007.10.22 09:50
|1.4284
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|0.00
|0.00
|-7.90
|211.79
|Closed P/L:
|203.89
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2359561
|2007.10.22 06:00
|buy
|0.06
|chfjpy
|98.14
|96.24
|98.24
|
|97.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.95
|2362616
|2007.10.22 12:20
|buy
|0.06
|gbpchf
|2.3889
|2.3709
|2.3959
|
|2.3896
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|2370194
|2007.10.22 14:25
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0318
|2.0301
|2.0218
|
|2.0291
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|2362742
|2007.10.22 12:30
|buy
|0.05
|usdjpy
|114.06
|112.36
|114.56
|
|114.43
|0.00
|0.00
|0.00
|16.17
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.72
|
|Floating P/L:
|-19.72
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|203.89
|Floating P/L:
|-19.72
|Margin:
|162.51
|Balance:
|703.89
|Equity:
|684.17
|Free Margin:
|521.66
|
|Details:
|Gross Profit:
|791.78
|Gross Loss:
|587.89
|Total Net Profit:
|203.89
|Profit Factor:
|1.35
|Expected Payoff:
|2.27
|
|Absolute Drawdown:
|4.55
|Maximal Drawdown:
|106.61 (14.16%)
|Relative Drawdown:
|14.16% (106.61)
|
|Total Trades:
|90
|Short Positions (won %):
|46 (60.87%)
|Long Positions (won %):
|44 (59.09%)
|Profit Trades (% of total):
|54 (60.00%)
|Loss trades (% of total):
|36 (40.00%)
|Largest
|profit trade:
|70.00
|loss trade:
|-91.61
|Average
|profit trade:
|14.66
|loss trade:
|-16.33
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (94.74)
|consecutive losses ($):
|6 (-66.49)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|101.58 (3)
|consecutive loss (count):
|-91.61 (1)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2