FastBrokersFX.com

Account: 662749 Name: Testing Specimen Shift 0 Currency: USD 2007 October 22, 17:20
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
22689572007.10.04 17:28balanceDeposit500.00
22691622007.10.04 18:48sell0.05usdjpy116.45118.15115.952007.10.05 02:31116.500.000.00-0.68-2.15
22692502007.10.04 19:25sell0.05usdcad0.99710.99230.98712007.10.05 11:010.98710.000.00-0.1250.65
22693392007.10.04 19:50buy0.04gbpusd2.03902.04012.04902007.10.08 05:382.04010.000.000.384.40
22708332007.10.05 01:00buy0.04gbpchf2.39662.39822.40362007.10.05 12:312.40360.000.000.0023.69
22710122007.10.05 02:35buy0.04usdjpy116.48114.78116.982007.10.05 05:40116.430.000.000.00-1.72
22713742007.10.05 04:15sell0.04chfjpy99.09100.9998.992007.10.05 07:1698.990.000.000.003.44
22717322007.10.05 06:05sell0.04eurusd1.41231.41161.41032007.10.05 09:131.41160.000.000.002.80
22729712007.10.05 10:55sell0.04usdjpy116.44118.14115.942007.10.05 16:30116.880.000.000.00-15.06
22732712007.10.05 11:40buy0.05eurusd1.41301.41391.41502007.10.05 13:481.41500.000.000.0010.00
22750642007.10.05 14:15buy0.05eurusd1.41531.40331.41732007.10.09 01:151.40330.000.00-0.36-60.00
22751702007.10.05 14:50buy0.05chfjpy99.1397.2399.232007.10.05 15:1799.230.000.000.004.28
22754932007.10.05 16:30buy0.05usdjpy116.87115.17117.372007.10.08 04:30117.080.000.000.598.97
22766332007.10.08 04:31sell0.05usdjpy117.08118.78116.582007.10.08 06:40117.180.000.000.00-4.27
22771112007.10.08 06:40buy0.05usdjpy117.17115.47117.672007.10.08 16:30117.370.000.000.008.52
22771722007.10.08 06:55sell0.05chfjpy99.29101.1999.192007.10.08 07:4599.190.000.000.004.26
22775552007.10.08 08:20sell0.05usdcad0.98110.97810.97112007.10.12 04:160.97810.000.00-0.7715.34
22780512007.10.08 10:15buy0.05gbpusd2.03822.04352.04822007.10.10 11:152.04350.000.000.4826.50
22798632007.10.08 16:30sell0.04usdjpy117.36119.06116.862007.10.08 20:10117.420.000.000.00-2.04
22809312007.10.08 20:11buy0.04usdjpy117.42115.72117.922007.10.08 22:32117.300.000.000.47-4.09
22814402007.10.08 22:32sell0.04usdjpy117.30119.00116.802007.10.09 04:59117.210.000.000.003.07
22829712007.10.09 04:59buy0.04usdjpy117.21115.51117.712007.10.09 06:17117.090.000.000.00-4.10
22833412007.10.09 06:35sell0.04gbpchf2.41282.41092.40582007.10.09 13:532.40580.000.000.0023.60
22840492007.10.09 08:05buy0.04chfjpy98.9197.0199.012007.10.09 18:4999.010.000.000.003.41
22840502007.10.09 08:05buy0.03eurusd1.40471.40481.40672007.10.09 14:091.40480.000.000.000.30
22847092007.10.09 10:00sell0.03usdjpy117.26118.96116.762007.10.09 11:25117.320.000.000.00-1.53
22851432007.10.09 11:25buy0.03usdjpy117.33115.63117.832007.10.09 22:05117.120.000.000.35-5.38
22886942007.10.09 19:32buy0.04gbpchf2.41162.41352.41862007.10.10 09:422.41860.000.000.7523.68
22892362007.10.09 22:05sell0.04usdjpy117.12118.82116.622007.10.09 23:25117.210.000.000.00-3.07
22894892007.10.09 23:26buy0.04usdjpy117.21115.51117.712007.10.10 02:45117.180.000.000.00-1.02
22906532007.10.10 02:45sell0.04usdjpy117.17118.87116.672007.10.10 05:51117.250.000.000.00-2.73
22911542007.10.10 05:51buy0.04usdjpy117.25115.55117.752007.10.10 13:00117.310.000.000.002.05
22947742007.10.10 12:40sell0.06gbpchf2.41112.42922.40422007.10.11 07:052.40420.000.00-4.3635.07
22950142007.10.10 13:00sell0.05usdjpy117.30119.00116.802007.10.10 19:10117.280.000.000.000.85
22952662007.10.10 14:05buy0.05gbpusd2.04282.02882.05282007.10.12 06:092.02880.000.000.95-70.00
22964732007.10.10 17:10sell0.04chfjpy99.19101.0999.092007.10.10 17:3499.090.000.000.003.41
22968332007.10.10 18:05sell0.04eurusd1.41291.42491.41092007.10.18 06:531.42490.000.001.12-48.00
22970762007.10.10 19:10buy0.04usdjpy117.27115.57117.772007.10.10 21:40117.130.000.001.20-4.78
22976982007.10.10 21:40sell0.04usdjpy117.12118.82116.622007.10.11 01:40117.180.000.000.00-2.05
22987782007.10.11 01:40buy0.04usdjpy117.19115.49117.692007.10.11 08:25117.230.000.000.001.36
23012012007.10.11 08:25sell0.05usdjpy117.23118.94116.742007.10.11 09:30117.370.000.000.00-5.96
23016702007.10.11 09:30buy0.05usdjpy117.37115.67117.872007.10.11 18:00117.550.000.000.007.66
23050032007.10.11 18:01sell0.05usdjpy117.54119.24117.042007.10.11 19:31117.040.000.000.0021.36
23071742007.10.12 02:10sell0.05usdjpy117.24118.94116.742007.10.12 07:45117.310.000.000.00-2.98
23075622007.10.12 05:05buy0.05usdcad0.97820.96320.98822007.10.19 15:150.96320.000.000.21-77.87
23084042007.10.12 07:45buy0.05usdjpy117.32115.62117.822007.10.12 15:40117.490.000.000.007.23
23086042007.10.12 08:47buy0.05gbpusd2.02852.03172.03852007.10.12 14:062.03170.000.000.0016.00
23090972007.10.12 11:55buy0.05gbpchf2.40552.40742.41252007.10.12 13:322.41250.000.000.0029.50
23102042007.10.12 15:34sell0.05gbpusd2.03242.04642.02242007.10.18 08:482.04640.000.00-1.49-70.00
23102252007.10.12 15:41sell0.05usdjpy117.48119.18116.982007.10.12 18:55117.540.000.000.00-2.55
23108252007.10.12 17:55buy0.05chfjpy99.2697.3699.362007.10.15 05:1699.360.000.000.064.25
23109282007.10.12 18:56buy0.05usdjpy117.54115.84118.042007.10.15 03:00117.560.000.000.500.85
23123082007.10.15 03:00sell0.05usdjpy117.57119.27117.072007.10.15 05:35117.650.000.000.00-3.40
23126942007.10.15 05:36buy0.05usdjpy117.64115.94118.142007.10.15 14:40117.580.000.000.00-2.55
23134862007.10.15 08:13sell0.04gbpchf2.40362.40182.39672007.10.17 06:112.39670.000.00-1.9423.37
23151712007.10.15 14:40sell0.04usdjpy117.57119.27117.072007.10.15 20:40117.420.000.000.005.11
23158812007.10.15 16:00sell0.04chfjpy99.44101.3499.342007.10.15 17:1199.340.000.000.003.41
23175772007.10.15 20:40buy0.04usdjpy117.41115.71117.912007.10.16 00:35117.280.000.000.40-4.43
23184562007.10.16 00:35sell0.04usdjpy117.28118.98116.782007.10.16 03:20117.360.000.000.00-2.73
23188672007.10.16 03:21buy0.04usdjpy117.36115.66117.862007.10.16 07:00117.290.000.000.00-2.39
23190232007.10.16 04:50buy0.04chfjpy99.4497.5499.542007.10.21 23:4597.540.000.000.29-67.11
23197312007.10.16 07:00sell0.04usdjpy117.29118.99116.792007.10.16 07:31116.790.000.000.0017.12
23261172007.10.16 17:05buy0.05usdjpy116.72115.02117.222007.10.16 20:30116.670.000.000.00-2.14
23268912007.10.16 20:31sell0.05usdjpy116.67118.37116.172007.10.17 07:53116.550.000.00-0.685.15
23312912007.10.17 07:53buy0.05usdjpy116.56114.86117.062007.10.17 11:12117.060.000.000.0021.36
23315922007.10.17 08:30buy0.05gbpchf2.40272.40462.40972007.10.17 15:392.40970.000.000.0029.62
23339342007.10.17 14:05sell0.04usdjpy116.80118.50116.302007.10.17 17:56116.300.000.000.0017.20
23357022007.10.17 18:05sell0.06gbpchf2.40302.40112.39602007.10.18 08:052.39600.000.00-4.3835.75
23360162007.10.17 19:40buy0.05usdjpy116.60114.90117.102007.10.17 22:20116.500.000.001.51-4.29
23369272007.10.17 22:20sell0.04usdjpy116.50118.20116.002007.10.18 01:54116.540.000.000.00-1.37
23377822007.10.18 01:54buy0.04usdjpy116.54114.84117.042007.10.18 03:20116.430.000.000.00-3.78
23382412007.10.18 03:20sell0.04usdjpy116.43118.13115.932007.10.18 05:35116.550.000.000.00-4.12
23388632007.10.18 05:35buy0.04usdjpy116.55114.85117.052007.10.18 07:55116.330.000.000.00-7.56
23404972007.10.18 07:55sell0.05usdjpy116.33118.04115.842007.10.18 11:04115.840.000.000.0021.15
23435772007.10.18 11:32buy0.06gbpusd2.04562.04712.05562007.10.18 14:062.04710.000.000.009.00
23457792007.10.18 14:27sell0.06gbpusd2.04702.04622.03702007.10.19 02:502.04620.000.00-0.304.80
23461952007.10.18 15:10buy0.05usdjpy115.67113.97116.172007.10.18 20:15115.600.000.000.00-3.03
23483102007.10.18 20:15sell0.05usdjpy115.61117.31115.112007.10.19 01:12115.110.000.00-0.6821.72
23514242007.10.19 05:02sell0.06gbpusd2.04672.04502.03672007.10.19 08:302.04500.000.000.0010.20
23525862007.10.19 07:45buy0.06usdjpy115.20113.50115.702007.10.19 10:35115.700.000.000.0025.93
23526782007.10.19 07:50sell0.05eurusd1.42751.42661.42552007.10.19 14:101.42660.000.000.004.50
23529292007.10.19 08:31buy0.05gbpchf2.39592.39752.40292007.10.19 18:102.39750.000.000.006.83
23530192007.10.19 08:50buy0.05gbpusd2.04492.04832.05492007.10.19 14:042.04830.000.000.0017.00
23547732007.10.19 13:20sell0.05usdjpy115.30117.00114.802007.10.19 18:18114.800.000.000.0021.78
23558152007.10.19 16:05buy0.06gbpusd2.04842.04952.05842007.10.21 22:422.04950.000.000.296.60
23562572007.10.19 18:40buy0.06eurusd1.42941.41741.43142007.10.21 22:001.43140.000.00-0.2112.00
23563102007.10.19 18:55sell0.06gbpchf2.39422.41222.38722007.10.21 22:002.38720.000.00-1.4835.97
23572332007.10.21 22:45sell0.07gbpusd2.04952.04362.03952007.10.22 10:332.03950.000.000.0070.00
23591612007.10.22 04:05sell0.06usdcad0.96740.98240.95742007.10.22 16:240.98240.000.000.00-91.61
23600572007.10.22 07:30sell0.05usdjpy114.03115.74113.542007.10.22 11:00113.540.000.000.0021.58
23604602007.10.22 08:45sell0.05eurusd1.43041.42951.42842007.10.22 09:501.42840.000.000.0010.00
  0.00 0.00 -7.90 211.79
Closed P/L: 203.89
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
23595612007.10.22 06:00buy0.06chfjpy98.1496.2498.24 97.130.000.000.00-52.95
23626162007.10.22 12:20buy0.06gbpchf2.38892.37092.3959 2.38960.000.000.003.56
23701942007.10.22 14:25sell0.05gbpusd2.03182.03012.0218 2.02910.000.000.0013.50
23627422007.10.22 12:30buy0.05usdjpy114.06112.36114.56 114.430.000.000.0016.17
  0.00 0.00 0.00 -19.72
 Floating P/L: -19.72
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 203.89 Floating P/L: -19.72 Margin: 162.51
Balance: 703.89 Equity: 684.17 Free Margin: 521.66
 
Details:
Graph
Gross Profit: 791.78 Gross Loss: 587.89 Total Net Profit: 203.89
Profit Factor: 1.35 Expected Payoff: 2.27  
Absolute Drawdown: 4.55 Maximal Drawdown: 106.61 (14.16%) Relative Drawdown: 14.16% (106.61)
 
Total Trades: 90 Short Positions (won %): 46 (60.87%) Long Positions (won %): 44 (59.09%)
Profit Trades (% of total): 54 (60.00%) Loss trades (% of total): 36 (40.00%)
Largest profit trade: 70.00 loss trade: -91.61
Average profit trade: 14.66 loss trade: -16.33
Maximum consecutive wins ($): 6 (94.74) consecutive losses ($): 6 (-66.49)
Maximal consecutive profit (count): 101.58 (3) consecutive loss (count): -91.61 (1)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2