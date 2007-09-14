Interbank FX, LLC

Account: 1629287 Name: Emily Currency: USD 2007 October 31, 19:25
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
530298362007.09.14 17:36balanceDeposit2 115.27
534814382007.09.19 06:12sell0.10gbpusd2.01590.00002.01092007.09.19 07:362.01090.000.000.0050.00
534945822007.09.19 07:45buy0.10gbpusd2.00970.00002.01522007.09.21 08:172.01520.000.000.8055.00
535032712007.09.19 08:43buy0.10gbpusd2.00570.00002.01542007.09.21 08:172.01540.000.000.8097.00
535135472007.09.19 09:38buy0.10gbpusd2.00160.00002.01702007.09.21 08:172.01520.000.000.80136.00
540975152007.09.24 00:48sell0.10gbpusd2.02230.00002.01122007.09.24 01:092.02380.000.000.00-15.00
540377572007.09.21 13:18sell0.10gbpusd2.01830.00001.99682007.09.24 01:092.02380.000.00-0.56-55.00
539829982007.09.21 08:30sell0.10gbpusd2.01430.00001.99282007.09.24 01:092.02400.000.00-0.56-97.00
537836542007.09.20 14:51sell0.10eurusd1.40810.00001.39862007.09.24 01:101.41030.000.000.64-22.00
541367052007.09.24 06:00sell0.10gbpusd2.02860.00002.01752007.09.25 00:152.01750.000.00-0.56111.00
541028122007.09.24 01:15sell0.10gbpusd2.02460.00002.01352007.09.25 00:152.01750.000.00-0.5671.00
542242522007.09.24 15:33buy0.10eurusd1.40750.00001.41552007.09.25 23:181.41550.000.00-1.2180.00
541030522007.09.24 01:15buy0.10eurusd1.41150.00001.42002007.09.25 23:181.41550.000.00-1.2140.00
542780152007.09.25 00:15buy0.10gbpusd2.01750.00002.04352007.09.28 17:412.04350.000.001.28260.00
543239192007.09.25 07:20buy0.10gbpusd2.00940.00002.05142007.09.28 17:412.04340.000.001.28340.00
542863002007.09.25 00:55buy0.10gbpusd2.01340.00002.04472007.09.28 17:412.04340.000.001.28300.00
542493852007.09.24 19:45buy0.10usdjpy114.780.00116.302007.10.03 12:43116.300.000.0011.46130.70
542813222007.09.25 00:26buy0.10usdjpy114.770.00116.352007.10.03 12:43116.300.000.0010.12131.56
542492072007.09.24 19:44buy0.10usdjpy114.790.00116.312007.10.03 12:43116.300.000.0011.46129.84
549076952007.10.01 06:40sell0.10gbpusd2.04840.00002.03332007.10.03 18:192.03330.000.00-1.06151.00
548500182007.09.28 17:41sell0.10gbpusd2.04340.00002.03252007.10.03 18:192.03340.000.00-1.59100.00
554006062007.10.04 04:38buy0.10gbpusd2.02910.00002.03762007.10.04 13:202.03760.000.000.0085.00
553586082007.10.03 18:19buy0.10gbpusd2.03310.00002.04262007.10.04 13:202.03760.000.001.4345.00
544142352007.09.25 23:18sell0.10eurusd1.41550.00001.40682007.10.05 12:311.40680.000.003.2787.00
556269302007.10.05 13:47sell0.10eurusd1.41450.00001.40392007.10.08 18:171.40390.000.000.28106.00
554617462007.10.04 13:20sell0.10gbpusd2.03760.00002.02792007.10.09 11:472.02790.000.00-1.5097.00
554766052007.10.04 14:30sell0.10gbpusd2.04160.00002.02782007.10.09 11:472.02790.000.00-1.50137.00
558618972007.10.09 11:47buy0.10gbpusd2.02790.00002.04152007.10.10 07:102.04150.000.000.48136.00
558904722007.10.09 14:55sell0.10eurusd1.40830.00001.40042007.10.10 07:101.41170.000.000.28-34.00
553167742007.10.03 14:02sell0.10usdjpy116.450.00115.542007.10.10 07:10117.350.000.00-9.59-76.69
553117092007.10.03 13:30sell0.10usdjpy116.440.00115.532007.10.10 07:10117.350.000.00-9.59-77.55
553095522007.10.03 13:15sell0.10usdjpy116.370.00115.462007.10.10 07:10117.350.000.00-9.59-83.51
557746962007.10.08 20:45sell0.10eurusd1.40430.00001.39182007.10.10 07:101.41150.000.000.56-72.00
560095122007.10.10 10:15sell0.10gbpusd2.04580.00002.03822007.10.11 00:192.03820.000.00-1.4976.00
559895832007.10.10 07:45sell0.10gbpusd2.04160.00002.03692007.10.11 00:192.03820.000.00-1.4934.00
561744662007.10.11 12:23buy0.10gbpusd2.03420.00002.06232007.10.11 15:172.03710.000.000.0029.00
561432902007.10.11 08:31sell0.10eurusd1.41990.00001.41452007.10.11 15:171.42320.000.000.00-33.00
560883222007.10.11 00:19buy0.10gbpusd2.03820.00002.05682007.10.11 15:172.03710.000.000.00-11.00
560276472007.10.10 12:32sell0.10eurusd1.41590.00001.39602007.10.11 15:171.42330.000.000.84-74.00
559925242007.10.10 08:00sell0.10usdjpy117.330.00116.412007.10.11 15:17117.660.000.00-4.11-28.05
559913512007.10.10 07:55sell0.10usdjpy117.320.00116.402007.10.11 15:17117.660.000.00-4.11-28.90
559852652007.10.10 07:11sell0.10usdjpy117.310.00116.422007.10.11 15:17117.660.000.00-4.11-29.75
559858532007.10.10 07:18sell0.10eurusd1.41190.00001.39592007.10.11 15:171.42330.000.000.84-114.00
562149212007.10.11 15:45sell0.10usdjpy117.710.00117.082007.10.11 19:15117.080.000.000.0053.81
562128772007.10.11 15:30sell0.10usdjpy117.670.00117.042007.10.11 19:15117.080.000.000.0050.39
562984202007.10.12 07:01buy0.10gbpusd2.02730.00002.03282007.10.12 12:412.03280.000.000.0055.00
562446482007.10.11 19:14buy0.10gbpusd2.03130.00002.06752007.10.12 12:412.03290.000.000.4816.00
562148892007.10.11 15:45buy0.10gbpusd2.03530.00002.05452007.10.12 12:412.03300.000.000.48-23.00
562452962007.10.11 19:15buy0.10usdjpy117.080.00117.712007.10.15 07:20117.710.000.002.3853.52
562469882007.10.11 19:30buy0.10usdjpy117.070.00117.802007.10.15 07:20117.710.000.002.3854.37
564681992007.10.15 10:59sell0.10usdjpy117.760.00117.492007.10.15 14:52117.490.000.000.0022.98
564385712007.10.15 07:20sell0.10usdjpy117.710.00116.962007.10.15 14:52117.500.000.000.0017.87
564406252007.10.15 07:30sell0.10usdjpy117.750.00117.002007.10.15 14:52117.490.000.000.0022.13
565073652007.10.15 15:15buy0.10usdjpy117.430.00117.962007.10.15 19:17117.140.000.000.00-24.76
565008352007.10.15 14:52buy0.10usdjpy117.490.00117.852007.10.15 19:17117.140.000.000.00-29.88
564727142007.10.15 11:30sell0.10gbpusd2.04140.00002.03302007.10.15 19:172.04340.000.000.00-20.00
565022622007.10.15 15:00buy0.10usdjpy117.480.00117.932007.10.15 19:17117.140.000.000.00-29.03
564445012007.10.15 07:46sell0.10gbpusd2.03690.00002.03192007.10.15 19:172.04340.000.000.00-65.00
563404582007.10.12 12:41sell0.10gbpusd2.03290.00002.02592007.10.15 19:172.04340.000.00-0.50-105.00
562113662007.10.11 15:17buy0.10eurusd1.42330.00001.43132007.10.15 19:171.41990.000.00-0.70-34.00
562702132007.10.12 01:48buy0.10eurusd1.41910.00001.42672007.10.15 19:171.41990.000.00-0.358.00
565326702007.10.15 19:18sell0.10gbpusd2.04290.00002.03452007.10.16 07:462.03450.000.00-0.5084.00
565337962007.10.15 19:30buy0.10usdjpy117.200.00118.122007.10.16 17:53116.650.000.001.19-47.15
565852932007.10.16 07:09buy0.10usdjpy117.190.00118.032007.10.16 17:53116.650.000.000.00-46.29
565875092007.10.16 07:15buy0.10usdjpy117.130.00117.972007.10.16 17:53116.650.000.000.00-41.15
567757192007.10.17 05:07buy0.10eurjpy164.790.00165.962007.10.17 11:10165.960.000.000.0099.97
567782692007.10.17 05:15buy0.10eurjpy164.780.00165.952007.10.17 11:10165.950.000.000.0099.97
567582202007.10.17 01:46buy0.10eurjpy164.800.00165.972007.10.17 11:11165.950.000.000.0098.28
566060512007.10.16 07:46buy0.10gbpusd2.03450.00002.04172007.10.17 13:352.04170.000.000.4872.00
566397362007.10.16 11:00buy0.10gbpusd2.03050.00002.04292007.10.17 13:352.04170.000.000.48112.00
568307502007.10.17 11:15sell0.10eurjpy166.060.00164.772007.10.19 00:46164.770.000.00-6.17111.88
568386272007.10.17 12:10sell0.10eurjpy166.190.00164.362007.10.19 00:46164.770.000.00-6.17123.16
568337752007.10.17 11:30sell0.10eurjpy166.180.00164.502007.10.19 00:46164.780.000.00-6.17121.43
570048882007.10.18 09:33sell0.10gbpusd2.04570.00002.03672007.10.19 18:152.04910.000.00-0.50-34.00
568608752007.10.17 13:35sell0.10gbpusd2.04170.00002.03092007.10.19 18:152.04920.000.00-1.99-75.00
571435422007.10.19 06:35buy0.10eurjpy164.290.00165.342007.10.19 18:15163.960.000.000.00-28.74
565326592007.10.15 19:17sell0.10eurusd1.41990.00001.41102007.10.19 18:151.42810.000.001.68-82.00
571064052007.10.19 01:00buy0.10eurjpy164.590.00166.412007.10.19 18:15163.960.000.000.00-54.87
571095342007.10.19 01:15buy0.10eurjpy164.300.00166.122007.10.19 18:15163.960.000.000.00-29.61
567181462007.10.16 17:53sell0.10eurgbp0.69710.00000.69362007.10.19 18:150.69710.000.002.000.00
572420702007.10.19 18:30buy0.10gbpusd2.04970.00002.06112007.10.21 22:102.05270.000.000.4830.00
572399142007.10.19 18:15buy0.10eurjpy163.990.00165.332007.10.21 22:10162.700.000.001.18-113.62
572471972007.10.19 19:19buy0.10eurjpy163.980.00165.322007.10.21 22:10162.700.000.001.18-112.73
572478292007.10.19 19:30buy0.10eurjpy163.940.00165.282007.10.21 22:10162.700.000.001.18-109.20
572618342007.10.21 22:15sell0.10gbpusd2.05110.00002.03972007.10.22 10:322.03970.000.000.00114.00
573779462007.10.22 10:32buy0.10gbpusd2.03970.00002.05332007.10.22 10:332.03910.000.000.00-6.00
573653202007.10.22 09:39buy0.10eurusd1.42910.00001.43822007.10.22 10:331.42510.000.000.00-40.00
572699472007.10.21 23:00buy0.10eurusd1.43310.00001.44152007.10.22 10:331.42510.000.000.00-80.00
572739112007.10.21 23:33buy0.10eurjpy162.750.00164.402007.10.22 10:33162.050.000.000.00-61.56
572781222007.10.21 23:45buy0.10eurjpy162.660.00163.872007.10.22 10:33162.050.000.000.00-53.65
572598922007.10.21 22:10buy0.10eurjpy162.760.00163.972007.10.22 10:33162.050.000.000.00-62.44
573782602007.10.22 10:33sell0.10eurjpy162.040.00160.162007.10.22 13:02161.830.000.000.0018.41
574102922007.10.22 11:47buy0.10gbpusd2.02980.00002.05092007.10.22 14:472.02880.000.000.00-10.00
574017532007.10.22 11:35buy0.10gbpusd2.03380.00002.05412007.10.22 14:472.02870.000.000.00-51.00
574042292007.10.22 11:43buy0.10eurusd1.41720.00001.43382007.10.22 14:471.41620.000.000.00-10.00
573858422007.10.22 10:45buy0.10gbpusd2.03780.00002.05152007.10.22 14:472.02860.000.000.00-92.00
573882282007.10.22 10:55buy0.10eurusd1.42130.00001.43222007.10.22 14:471.41620.000.000.00-51.00
573782282007.10.22 10:33buy0.10eurusd1.42530.00001.43622007.10.22 14:471.41610.000.000.00-92.00
574582542007.10.22 14:47buy0.10eurusd1.41640.00001.43412007.10.25 12:421.43410.000.00-1.75177.00
574582762007.10.22 14:47buy0.10gbpusd2.02870.00002.05592007.10.26 06:292.05590.000.002.86272.00
583895872007.10.29 19:52sell0.10gbpusd2.06400.00002.05462007.10.30 11:262.06710.000.00-0.50-31.00
581121282007.10.26 06:29sell0.10gbpusd2.05590.00002.04582007.10.30 11:262.06730.000.00-1.00-114.00
583116202007.10.29 11:00sell0.10gbpusd2.06000.00002.05062007.10.30 11:262.06730.000.00-0.50-73.00
582761092007.10.29 07:40sell0.10eurusd1.44320.00001.43692007.10.30 11:261.44080.000.000.2824.00
581375932007.10.26 08:08sell0.10eurusd1.43710.00001.43092007.10.30 11:261.44080.000.000.56-37.00
580049112007.10.25 13:00sell0.10eurusd1.43310.00001.42152007.10.30 11:261.44080.000.000.84-77.00
585136232007.10.30 11:30buy0.10gbpusd2.06690.00002.07702007.10.31 15:592.07700.000.000.48101.00
585495552007.10.30 15:00buy0.10eurusd1.44240.00001.44862007.10.31 18:421.44860.000.00-0.3562.00
  0.00 0.00 -13.05 2 192.14
Closed P/L: 2 179.09
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
587622882007.10.31 15:59sell0.10gbpusd2.07700.00002.0699 2.07950.000.000.00-25.00
588019012007.10.31 18:42buy0.10eurusd1.44870.00001.4548 1.44640.000.000.00-23.00
588038962007.10.31 18:44sell0.10gbpusd2.08100.00002.0739 2.07950.000.000.0015.00
  0.00 0.00 0.00 -33.00
 Floating P/L: -33.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 115.27 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 179.09 Floating P/L: -33.00 Margin: 75.00
Balance: 4 294.36 Equity: 4 261.36 Free Margin: 4 186.36
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 113.68 Gross Loss: 2 934.59 Total Net Profit: 2 179.09
Profit Factor: 1.74 Expected Payoff: 20.37  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 081.80 (21.33%) Relative Drawdown: 21.33% (1 081.80)
 
Total Trades: 107 Short Positions (won %): 50 (48.00%) Long Positions (won %): 57 (52.63%)
Profit Trades (% of total): 54 (50.47%) Loss trades (% of total): 53 (49.53%)
Largest profit trade: 341.28 loss trade: -115.00
Average profit trade: 94.70 loss trade: -55.37
Maximum consecutive wins ($): 19 (2 571.25) consecutive losses ($): 6 (-296.35)
Maximal consecutive profit (count): 2 571.25 (19) consecutive loss (count): -371.68 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 4