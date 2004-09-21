|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.07.01 00:00 - 2007.08.03 00:00 (2004.07.01 - 2007.08.03)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Expert_Name="---- oilfxpro_early bird----"; Magic=99999; Slippage=6; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Data=" Input Data "; StartTime=5; MinuteforOpen=5; FridayTrade=1; InitialStop=40; TakeProfit=110; PendOrdGap=25; DaysBack=3; MM_Parameters=" MoneyManagement"; Lots=0.1; Auto_Lots=false; Risk=10; MIN_lots=0.1; MAX_lots=100; Trail="Price Trail"; BreakEvenTrail=true; AutoTrail=true; BreakEvenLevel=60; LockInPips=60; AutoTrailStop=60;
|Bars in test
|19346
|Ticks modelled
|4108659
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|687.73
|Gross profit
|3781.08
|Gross loss
|-3093.35
|Profit factor
|1.22
|Expected payoff
|3.78
|Absolute drawdown
|62.15
|Maximal drawdown
|381.65 (3.46%)
|Relative drawdown
|3.46% (381.65)
|Total trades
|182
|Short positions (won %)
|91 (26.37%)
|Long positions (won %)
|91 (42.86%)
|Profit trades (% of total)
|63 (34.62%)
|Loss trades (% of total)
|119 (65.38%)
|Largest
|profit trade
|95.93
|loss trade
|-37.39
|Average
|profit trade
|60.02
|loss trade
|-25.99
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (182.35)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-234.12)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|261.43 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-234.12 (10)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 05:00
|sell stop
|1
|0.10
|1.2515
|1.2555
|1.2405
|2
|2004.07.01 05:07
|sell
|1
|0.10
|1.2515
|1.2555
|1.2405
|3
|2004.07.01 10:09
|s/l
|1
|0.10
|1.2555
|1.2555
|1.2405
|-31.85
|9968.15
|4
|2004.07.02 05:00
|buy stop
|2
|0.10
|1.2634
|1.2594
|1.2744
|5
|2004.07.05 00:00
|expiration
|2
|0.10
|1.2634
|1.2594
|1.2744
|6
|2004.07.05 05:00
|buy stop
|3
|0.10
|1.2474
|1.2434
|1.2584
|7
|2004.07.06 05:01
|expiration
|3
|0.10
|1.2474
|1.2434
|1.2584
|8
|2004.07.06 05:01
|buy stop
|4
|0.10
|1.2471
|1.2431
|1.2581
|9
|2004.07.07 05:01
|expiration
|4
|0.10
|1.2471
|1.2431
|1.2581
|10
|2004.07.08 05:00
|buy stop
|5
|0.10
|1.2335
|1.2295
|1.2445
|11
|2004.07.09 05:00
|expiration
|5
|0.10
|1.2335
|1.2295
|1.2445
|12
|2004.07.09 05:00
|buy stop
|6
|0.10
|1.2333
|1.2293
|1.2443
|13
|2004.07.12 00:00
|expiration
|6
|0.10
|1.2333
|1.2293
|1.2443
|14
|2004.07.13 05:00
|sell stop
|7
|0.10
|1.2274
|1.2314
|1.2164
|15
|2004.07.14 05:00
|expiration
|7
|0.10
|1.2274
|1.2314
|1.2164
|16
|2004.07.14 05:00
|sell stop
|8
|0.10
|1.2251
|1.2291
|1.2141
|17
|2004.07.15 05:00
|expiration
|8
|0.10
|1.2251
|1.2291
|1.2141
|18
|2004.07.15 05:00
|sell stop
|9
|0.10
|1.2273
|1.2313
|1.2163
|19
|2004.07.16 05:00
|expiration
|9
|0.10
|1.2273
|1.2313
|1.2163
|20
|2004.07.19 05:00
|buy stop
|10
|0.10
|1.2265
|1.2225
|1.2375
|21
|2004.07.19 08:14
|buy
|10
|0.10
|1.2265
|1.2225
|1.2375
|22
|2004.07.19 12:00
|modify
|10
|0.10
|1.2265
|1.2235
|1.2375
|23
|2004.07.19 13:00
|modify
|10
|0.10
|1.2265
|1.2246
|1.2375
|24
|2004.07.20 12:00
|modify
|10
|0.10
|1.2265
|1.2259
|1.2375
|25
|2004.07.20 13:00
|modify
|10
|0.10
|1.2265
|1.2325
|1.2375
|26
|2004.07.20 13:00
|modify
|10
|0.10
|1.2265
|1.2289
|1.2375
|27
|2004.07.20 13:16
|t/p
|10
|0.10
|1.2375
|1.2289
|1.2375
|89.53
|10057.68
|28
|2004.07.21 05:00
|sell stop
|11
|0.10
|1.2273
|1.2313
|1.2163
|29
|2004.07.22 05:02
|expiration
|11
|0.10
|1.2273
|1.2313
|1.2163
|30
|2004.07.22 05:02
|sell stop
|12
|0.10
|1.2308
|1.2348
|1.2198
|31
|2004.07.23 05:02
|expiration
|12
|0.10
|1.2308
|1.2348
|1.2198
|32
|2004.07.23 05:02
|sell stop
|13
|0.10
|1.2465
|1.2505
|1.2355
|33
|2004.07.26 00:00
|expiration
|13
|0.10
|1.2465
|1.2505
|1.2355
|34
|2004.07.26 05:00
|sell stop
|14
|0.10
|1.2513
|1.2553
|1.2403
|35
|2004.07.27 05:00
|expiration
|14
|0.10
|1.2513
|1.2553
|1.2403
|36
|2004.07.27 05:00
|sell stop
|15
|0.10
|1.2508
|1.2548
|1.2398
|37
|2004.07.28 05:00
|expiration
|15
|0.10
|1.2508
|1.2548
|1.2398
|38
|2004.07.28 05:00
|sell stop
|16
|0.10
|1.2698
|1.2738
|1.2588
|39
|2004.07.29 05:01
|expiration
|16
|0.10
|1.2698
|1.2738
|1.2588
|40
|2004.07.29 05:01
|sell stop
|17
|0.10
|1.2662
|1.2702
|1.2552
|41
|2004.07.30 05:02
|expiration
|17
|0.10
|1.2662
|1.2702
|1.2552
|42
|2004.07.30 05:02
|sell stop
|18
|0.10
|1.2781
|1.2821
|1.2671
|43
|2004.07.30 09:18
|sell
|18
|0.10
|1.2781
|1.2821
|1.2671
|44
|2004.07.30 15:00
|modify
|18
|0.10
|1.2781
|1.2788
|1.2671
|45
|2004.07.30 16:00
|modify
|18
|0.10
|1.2781
|1.2721
|1.2671
|46
|2004.07.30 16:00
|modify
|18
|0.10
|1.2781
|1.2772
|1.2671
|47
|2004.07.30 16:51
|s/l
|18
|0.10
|1.2772
|1.2772
|1.2671
|7.05
|10064.73
|48
|2004.08.05 05:00
|buy stop
|19
|0.10
|1.2769
|1.2729
|1.2879
|49
|2004.08.05 13:03
|buy
|19
|0.10
|1.2769
|1.2729
|1.2879
|50
|2004.08.06 07:25
|s/l
|19
|0.10
|1.2729
|1.2729
|1.2879
|-30.78
|10033.95
|51
|2004.08.09 05:00
|buy stop
|20
|0.10
|1.2738
|1.2698
|1.2848
|52
|2004.08.10 05:00
|expiration
|20
|0.10
|1.2738
|1.2698
|1.2848
|53
|2004.08.10 05:00
|buy stop
|21
|0.10
|1.2723
|1.2683
|1.2833
|54
|2004.08.11 05:00
|expiration
|21
|0.10
|1.2723
|1.2683
|1.2833
|55
|2004.08.11 05:00
|sell stop
|22
|0.10
|1.2529
|1.2569
|1.2419
|56
|2004.08.12 05:01
|expiration
|22
|0.10
|1.2529
|1.2569
|1.2419
|57
|2004.08.12 05:01
|sell stop
|23
|0.10
|1.2568
|1.2608
|1.2458
|58
|2004.08.12 08:44
|sell
|23
|0.10
|1.2568
|1.2608
|1.2458
|59
|2004.08.13 08:29
|s/l
|23
|0.10
|1.2608
|1.2608
|1.2458
|-32.67
|10001.28
|60
|2004.08.16 05:00
|buy stop
|24
|0.10
|1.2579
|1.2539
|1.2689
|61
|2004.08.17 05:00
|expiration
|24
|0.10
|1.2579
|1.2539
|1.2689
|62
|2004.08.17 05:00
|buy stop
|25
|0.10
|1.2537
|1.2497
|1.2647
|63
|2004.08.18 05:00
|expiration
|25
|0.10
|1.2537
|1.2497
|1.2647
|64
|2004.08.18 05:00
|sell stop
|26
|0.10
|1.2407
|1.2447
|1.2297
|65
|2004.08.19 05:01
|expiration
|26
|0.10
|1.2407
|1.2447
|1.2297
|66
|2004.08.19 05:01
|sell stop
|27
|0.10
|1.2434
|1.2474
|1.2324
|67
|2004.08.19 09:44
|sell
|27
|0.10
|1.2434
|1.2474
|1.2324
|68
|2004.08.20 12:51
|s/l
|27
|0.10
|1.2474
|1.2474
|1.2324
|-33.01
|9968.28
|69
|2004.08.23 05:00
|sell stop
|28
|0.10
|1.2471
|1.2511
|1.2361
|70
|2004.08.24 05:00
|expiration
|28
|0.10
|1.2471
|1.2511
|1.2361
|71
|2004.08.24 05:00
|sell stop
|29
|0.10
|1.2449
|1.2489
|1.2339
|72
|2004.08.25 05:00
|expiration
|29
|0.10
|1.2449
|1.2489
|1.2339
|73
|2004.08.25 05:00
|sell stop
|30
|0.10
|1.2526
|1.2566
|1.2416
|74
|2004.08.26 08:00
|expiration
|30
|0.10
|1.2526
|1.2566
|1.2416
|75
|2004.08.30 05:00
|sell stop
|31
|0.10
|1.2778
|1.2818
|1.2668
|76
|2004.08.30 14:27
|sell
|31
|0.10
|1.2778
|1.2818
|1.2668
|77
|2004.08.31 06:00
|modify
|31
|0.10
|1.2778
|1.2809
|1.2668
|78
|2004.08.31 13:00
|modify
|31
|0.10
|1.2778
|1.2789
|1.2668
|79
|2004.08.31 17:00
|modify
|31
|0.10
|1.2778
|1.2718
|1.2668
|80
|2004.08.31 17:00
|modify
|31
|0.10
|1.2778
|1.2741
|1.2668
|81
|2004.08.31 17:09
|t/p
|31
|0.10
|1.2668
|1.2741
|1.2668
|85.89
|10054.17
|82
|2004.09.01 05:00
|buy stop
|32
|0.10
|1.2797
|1.2757
|1.2907
|83
|2004.09.02 05:05
|expiration
|32
|0.10
|1.2797
|1.2757
|1.2907
|84
|2004.09.02 05:05
|buy stop
|33
|0.10
|1.2767
|1.2727
|1.2877
|85
|2004.09.03 05:05
|expiration
|33
|0.10
|1.2767
|1.2727
|1.2877
|86
|2004.09.03 05:05
|buy stop
|34
|0.10
|1.2637
|1.2597
|1.2747
|87
|2004.09.03 14:30
|buy
|34
|0.10
|1.2637
|1.2597
|1.2747
|88
|2004.09.03 15:00
|modify
|34
|0.10
|1.2637
|1.2608
|1.2747
|89
|2004.09.03 17:00
|modify
|34
|0.10
|1.2637
|1.2697
|1.2747
|90
|2004.09.03 17:00
|modify
|34
|0.10
|1.2637
|1.2655
|1.2747
|91
|2004.09.08 08:00
|modify
|34
|0.10
|1.2637
|1.2665
|1.2747
|92
|2004.09.08 12:35
|t/p
|34
|0.10
|1.2747
|1.2665
|1.2747
|88.21
|10142.38
|93
|2004.09.09 05:00
|buy stop
|35
|0.10
|1.2677
|1.2637
|1.2787
|94
|2004.09.10 05:00
|expiration
|35
|0.10
|1.2677
|1.2637
|1.2787
|95
|2004.09.10 05:00
|buy stop
|36
|0.10
|1.2647
|1.2607
|1.2757
|96
|2004.09.13 00:00
|expiration
|36
|0.10
|1.2647
|1.2607
|1.2757
|97
|2004.09.16 05:00
|sell stop
|37
|0.10
|1.2609
|1.2649
|1.2499
|98
|2004.09.17 05:00
|expiration
|37
|0.10
|1.2609
|1.2649
|1.2499
|99
|2004.09.17 05:00
|sell stop
|38
|0.10
|1.2616
|1.2656
|1.2506
|100
|2004.09.20 00:00
|expiration
|38
|0.10
|1.2616
|1.2656
|1.2506
|101
|2004.09.21 05:00
|sell stop
|39
|0.10
|1.2706
|1.2746
|1.2596
|102
|2004.09.21 09:39
|sell
|39
|0.10
|1.2706
|1.2746
|1.2596
|103
|2004.09.21 11:00
|modify
|39
|0.10
|1.2706
|1.2736
|1.2596
|104
|2004.09.21 12:00
|modify
|39
|0.10
|1.2706
|1.2646
|1.2596
|105
|2004.09.21 12:00
|modify
|39
|0.10
|1.2706
|1.2697
|1.2596
|106
|2004.09.21 13:00
|modify
|39
|0.10
|1.2706
|1.2676
|1.2596
|107
|2004.09.21 14:00
|modify
|39
|0.10
|1.2706
|1.2672
|1.2596
|108
|2004.09.21 14:11
|t/p
|39
|0.10
|1.2596
|1.2672
|1.2596
|87.33
|10229.71
|109
|2004.09.22 05:00
|buy stop
|40
|0.10
|1.2652
|1.2612
|1.2762
|110
|2004.09.22 13:35
|buy
|40
|0.10
|1.2652
|1.2612
|1.2762
|111
|2004.09.22 16:28
|s/l
|40
|0.10
|1.2612
|1.2612
|1.2762
|-31.72
|10197.99
|112
|2004.09.23 05:00
|buy stop
|41
|0.10
|1.2692
|1.2652
|1.2802
|113
|2004.09.24 05:00
|expiration
|41
|0.10
|1.2692
|1.2652
|1.2802
|114
|2004.09.24 05:00
|sell stop
|42
|0.10
|1.2565
|1.2605
|1.2455
|115
|2004.09.24 11:49
|sell
|42
|0.10
|1.2565
|1.2605
|1.2455
|116
|2004.09.24 16:35
|s/l
|42
|0.10
|1.2605
|1.2605
|1.2455
|-31.73
|10166.26
|117
|2004.10.01 05:00
|buy stop
|43
|0.10
|1.2567
|1.2527
|1.2677
|118
|2004.10.04 00:00
|expiration
|43
|0.10
|1.2567
|1.2527
|1.2677
|119
|2004.10.04 05:00
|buy stop
|44
|0.10
|1.2567
|1.2527
|1.2677
|120
|2004.10.04 12:37
|buy
|44
|0.10
|1.2567
|1.2527
|1.2677
|121
|2004.10.04 13:00
|modify
|44
|0.10
|1.2567
|1.2531
|1.2677
|122
|2004.10.04 14:00
|modify
|44
|0.10
|1.2567
|1.2556
|1.2677
|123
|2004.10.04 15:00
|modify
|44
|0.10
|1.2567
|1.2627
|1.2677
|124
|2004.10.04 15:00
|modify
|44
|0.10
|1.2567
|1.2587
|1.2677
|125
|2004.10.04 16:59
|t/p
|44
|0.10
|1.2677
|1.2587
|1.2677
|86.77
|10253.03
|126
|2004.10.05 05:00
|sell stop
|45
|0.10
|1.2484
|1.2524
|1.2374
|127
|2004.10.06 05:00
|expiration
|45
|0.10
|1.2484
|1.2524
|1.2374
|128
|2004.10.06 05:00
|sell stop
|46
|0.10
|1.2519
|1.2559
|1.2409
|129
|2004.10.07 05:01
|expiration
|46
|0.10
|1.2519
|1.2559
|1.2409
|130
|2004.10.11 05:00
|buy stop
|47
|0.10
|1.2624
|1.2584
|1.2734
|131
|2004.10.12 05:00
|expiration
|47
|0.10
|1.2624
|1.2584
|1.2734
|132
|2004.10.12 05:00
|buy stop
|48
|0.10
|1.2611
|1.2571
|1.2721
|133
|2004.10.13 05:00
|expiration
|48
|0.10
|1.2611
|1.2571
|1.2721
|134
|2004.10.13 05:00
|sell stop
|49
|0.10
|1.2532
|1.2572
|1.2422
|135
|2004.10.13 09:37
|sell
|49
|0.10
|1.2532
|1.2572
|1.2422
|136
|2004.10.13 12:19
|s/l
|49
|0.10
|1.2572
|1.2572
|1.2422
|-31.82
|10221.21
|137
|2004.10.15 05:00
|buy stop
|50
|0.10
|1.2532
|1.2492
|1.2642
|138
|2004.10.18 00:00
|expiration
|50
|0.10
|1.2532
|1.2492
|1.2642
|139
|2004.10.18 05:00
|buy stop
|51
|0.10
|1.2500
|1.2460
|1.2610
|140
|2004.10.19 05:00
|expiration
|51
|0.10
|1.2500
|1.2460
|1.2610
|141
|2004.10.19 05:00
|buy stop
|52
|0.10
|1.2423
|1.2383
|1.2533
|142
|2004.10.20 05:00
|expiration
|52
|0.10
|1.2423
|1.2383
|1.2533
|143
|2004.10.20 05:00
|buy stop
|53
|0.10
|1.2309
|1.2269
|1.2419
|144
|2004.10.20 05:53
|buy
|53
|0.10
|1.2309
|1.2269
|1.2419
|145
|2004.10.20 09:21
|s/l
|53
|0.10
|1.2269
|1.2269
|1.2419
|-32.60
|10188.61
|146
|2004.10.21 05:00
|buy stop
|54
|0.10
|1.2286
|1.2246
|1.2396
|147
|2004.10.22 05:01
|expiration
|54
|0.10
|1.2286
|1.2246
|1.2396
|148
|2004.10.22 05:01
|buy stop
|55
|0.10
|1.2261
|1.2221
|1.2371
|149
|2004.10.25 00:00
|expiration
|55
|0.10
|1.2261
|1.2221
|1.2371
|150
|2004.10.25 05:00
|buy stop
|56
|0.10
|1.2193
|1.2153
|1.2303
|151
|2004.10.26 05:00
|expiration
|56
|0.10
|1.2193
|1.2153
|1.2303
|152
|2004.10.26 05:00
|buy stop
|57
|0.10
|1.2149
|1.2109
|1.2259
|153
|2004.10.27 05:00
|expiration
|57
|0.10
|1.2149
|1.2109
|1.2259
|154
|2004.10.27 05:00
|buy stop
|58
|0.10
|1.2080
|1.2040
|1.2190
|155
|2004.10.27 19:06
|buy
|58
|0.10
|1.2080
|1.2040
|1.2190
|156
|2004.10.28 07:11
|s/l
|58
|0.10
|1.2040
|1.2040
|1.2190
|-31.30
|10157.31
|157
|2004.11.01 05:00
|buy stop
|59
|0.10
|1.2052
|1.2012
|1.2162
|158
|2004.11.01 17:36
|buy
|59
|0.10
|1.2052
|1.2012
|1.2162
|159
|2004.11.01 18:16
|s/l
|59
|0.10
|1.2012
|1.2012
|1.2162
|-33.31
|10124.00
|160
|2004.11.03 05:00
|sell stop
|60
|0.10
|1.1965
|1.2005
|1.1855
|161
|2004.11.03 14:51
|sell
|60
|0.10
|1.1965
|1.2005
|1.1855
|162
|2004.11.03 21:00
|modify
|60
|0.10
|1.1965
|1.2004
|1.1855
|163
|2004.11.03 22:00
|modify
|60
|0.10
|1.1965
|1.1997
|1.1855
|164
|2004.11.03 23:00
|modify
|60
|0.10
|1.1965
|1.1996
|1.1855
|165
|2004.11.04 02:00
|modify
|60
|0.10
|1.1965
|1.1994
|1.1855
|166
|2004.11.04 08:00
|modify
|60
|0.10
|1.1965
|1.1988
|1.1855
|167
|2004.11.04 12:00
|modify
|60
|0.10
|1.1965
|1.1973
|1.1855
|168
|2004.11.04 13:00
|modify
|60
|0.10
|1.1965
|1.1964
|1.1855
|169
|2004.11.04 14:00
|modify
|60
|0.10
|1.1965
|1.1953
|1.1855
|170
|2004.11.04 15:00
|modify
|60
|0.10
|1.1965
|1.1937
|1.1855
|171
|2004.11.04 17:00
|modify
|60
|0.10
|1.1965
|1.1925
|1.1855
|172
|2004.11.04 17:23
|t/p
|60
|0.10
|1.1855
|1.1925
|1.1855
|89.98
|10213.98
|173
|2004.11.05 05:00
|buy stop
|61
|0.10
|1.2003
|1.1963
|1.2113
|174
|2004.11.05 14:30
|buy
|61
|0.10
|1.2003
|1.1963
|1.2113
|175
|2004.11.05 14:32
|s/l
|61
|0.10
|1.1963
|1.1963
|1.2113
|-33.45
|10180.53
|176
|2004.11.08 05:00
|buy stop
|62
|0.10
|1.1907
|1.1867
|1.2017
|177
|2004.11.09 05:00
|expiration
|62
|0.10
|1.1907
|1.1867
|1.2017
|178
|2004.11.09 05:00
|buy stop
|63
|0.10
|1.1850
|1.1810
|1.1960
|179
|2004.11.09 11:53
|buy
|63
|0.10
|1.1850
|1.1810
|1.1960
|180
|2004.11.09 16:03
|s/l
|63
|0.10
|1.1810
|1.1810
|1.1960
|-33.87
|10146.66
|181
|2004.11.10 05:00
|sell stop
|64
|0.10
|1.1797
|1.1837
|1.1687
|182
|2004.11.10 10:52
|sell
|64
|0.10
|1.1797
|1.1837
|1.1687
|183
|2004.11.10 12:00
|modify
|64
|0.10
|1.1797
|1.1815
|1.1687
|184
|2004.11.10 15:00
|modify
|64
|0.10
|1.1797
|1.1800
|1.1687
|185
|2004.11.10 15:51
|s/l
|64
|0.10
|1.1800
|1.1800
|1.1687
|-2.54
|10144.12
|186
|2004.11.12 05:00
|buy stop
|65
|0.10
|1.1806
|1.1766
|1.1916
|187
|2004.11.12 15:05
|buy
|65
|0.10
|1.1806
|1.1766
|1.1916
|188
|2004.11.12 17:00
|s/l
|65
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1916
|-34.00
|10110.12
|189
|2004.11.15 05:00
|buy stop
|66
|0.10
|1.1798
|1.1758
|1.1908
|190
|2004.11.15 18:34
|buy
|66
|0.10
|1.1798
|1.1758
|1.1908
|191
|2004.11.16 09:14
|s/l
|66
|0.10
|1.1758
|1.1758
|1.1908
|-33.38
|10076.74
|192
|2004.11.17 05:00
|sell stop
|67
|0.10
|1.1744
|1.1784
|1.1634
|193
|2004.11.17 05:58
|sell
|67
|0.10
|1.1744
|1.1784
|1.1634
|194
|2004.11.17 09:00
|modify
|67
|0.10
|1.1744
|1.1783
|1.1634
|195
|2004.11.17 11:00
|modify
|67
|0.10
|1.1744
|1.1684
|1.1634
|196
|2004.11.17 11:00
|modify
|67
|0.10
|1.1744
|1.1733
|1.1634
|197
|2004.11.17 12:00
|modify
|67
|0.10
|1.1744
|1.1714
|1.1634
|198
|2004.11.17 18:00
|modify
|67
|0.10
|1.1744
|1.1706
|1.1634
|199
|2004.11.17 19:40
|t/p
|67
|0.10
|1.1634
|1.1706
|1.1634
|94.55
|10171.29
|200
|2004.11.18 05:00
|buy stop
|68
|0.10
|1.1761
|1.1721
|1.1871
|201
|2004.11.19 05:05
|expiration
|68
|0.10
|1.1761
|1.1721
|1.1871
|202
|2004.11.19 05:05
|buy stop
|69
|0.10
|1.1732
|1.1692
|1.1842
|203
|2004.11.22 00:00
|expiration
|69
|0.10
|1.1732
|1.1692
|1.1842
|204
|2004.11.23 05:00
|buy stop
|70
|0.10
|1.1694
|1.1654
|1.1804
|205
|2004.11.24 05:00
|expiration
|70
|0.10
|1.1694
|1.1654
|1.1804
|206
|2004.11.24 05:00
|buy stop
|71
|0.10
|1.1586
|1.1546
|1.1696
|207
|2004.11.24 05:08
|buy
|71
|0.10
|1.1586
|1.1546
|1.1696
|208
|2004.11.24 09:35
|s/l
|71
|0.10
|1.1546
|1.1546
|1.1696
|-34.64
|10136.65
|209
|2004.11.25 05:00
|buy stop
|72
|0.10
|1.1601
|1.1561
|1.1711
|210
|2004.11.26 05:01
|expiration
|72
|0.10
|1.1601
|1.1561
|1.1711
|211
|2004.11.26 05:01
|buy stop
|73
|0.10
|1.1556
|1.1516
|1.1666
|212
|2004.11.29 00:00
|expiration
|73
|0.10
|1.1556
|1.1516
|1.1666
|213
|2004.11.30 05:00
|sell stop
|74
|0.10
|1.1407
|1.1447
|1.1297
|214
|2004.11.30 10:10
|sell
|74
|0.10
|1.1407
|1.1447
|1.1297
|215
|2004.11.30 13:00
|modify
|74
|0.10
|1.1407
|1.1429
|1.1297
|216
|2004.11.30 16:00
|modify
|74
|0.10
|1.1407
|1.1410
|1.1297
|217
|2004.11.30 17:39
|s/l
|74
|0.10
|1.1410
|1.1410
|1.1297
|-2.63
|10134.02
|218
|2004.12.02 05:00
|buy stop
|75
|0.10
|1.1398
|1.1358
|1.1508
|219
|2004.12.02 10:21
|buy
|75
|0.10
|1.1398
|1.1358
|1.1508
|220
|2004.12.02 12:00
|modify
|75
|0.10
|1.1398
|1.1393
|1.1508
|221
|2004.12.02 14:00
|modify
|75
|0.10
|1.1398
|1.1401
|1.1508
|222
|2004.12.02 16:39
|t/p
|75
|0.10
|1.1508
|1.1401
|1.1508
|95.59
|10229.61
|223
|2004.12.03 05:00
|sell stop
|76
|0.10
|1.1427
|1.1467
|1.1317
|224
|2004.12.03 14:30
|sell
|76
|0.10
|1.1427
|1.1467
|1.1317
|225
|2004.12.03 14:44
|s/l
|76
|0.10
|1.1467
|1.1467
|1.1317
|-34.88
|10194.73
|226
|2004.12.06 05:00
|buy stop
|77
|0.10
|1.1387
|1.1347
|1.1497
|227
|2004.12.06 16:07
|buy
|77
|0.10
|1.1387
|1.1347
|1.1497
|228
|2004.12.06 22:00
|modify
|77
|0.10
|1.1387
|1.1354
|1.1497
|229
|2004.12.07 00:00
|modify
|77
|0.10
|1.1387
|1.1364
|1.1497
|230
|2004.12.07 07:39
|s/l
|77
|0.10
|1.1364
|1.1364
|1.1497
|-19.60
|10175.13
|231
|2004.12.08 05:00
|sell stop
|78
|0.10
|1.1334
|1.1374
|1.1224
|232
|2004.12.09 05:00
|expiration
|78
|0.10
|1.1334
|1.1374
|1.1224
|233
|2004.12.09 05:00
|sell stop
|79
|0.10
|1.1448
|1.1488
|1.1338
|234
|2004.12.10 05:00
|expiration
|79
|0.10
|1.1448
|1.1488
|1.1338
|235
|2004.12.10 05:00
|sell stop
|80
|0.10
|1.1434
|1.1474
|1.1324
|236
|2004.12.13 00:00
|expiration
|80
|0.10
|1.1434
|1.1474
|1.1324
|237
|2004.12.13 05:00
|sell stop
|81
|0.10
|1.1492
|1.1532
|1.1382
|238
|2004.12.14 05:00
|expiration
|81
|0.10
|1.1492
|1.1532
|1.1382
|239
|2004.12.14 05:00
|sell stop
|82
|0.10
|1.1526
|1.1566
|1.1416
|240
|2004.12.14 14:30
|sell
|82
|0.10
|1.1526
|1.1566
|1.1416
|241
|2004.12.14 17:14
|s/l
|82
|0.10
|1.1566
|1.1566
|1.1416
|-34.59
|10140.54
|242
|2004.12.15 05:00
|buy stop
|83
|0.10
|1.1577
|1.1537
|1.1687
|243
|2004.12.16 05:01
|expiration
|83
|0.10
|1.1577
|1.1537
|1.1687
|244
|2004.12.16 05:01
|buy stop
|84
|0.10
|1.1511
|1.1471
|1.1621
|245
|2004.12.16 15:19
|buy
|84
|0.10
|1.1511
|1.1471
|1.1621
|246
|2004.12.16 16:00
|modify
|84
|0.10
|1.1511
|1.1473
|1.1621
|247
|2004.12.16 17:00
|modify
|84
|0.10
|1.1511
|1.1499
|1.1621
|248
|2004.12.16 19:00
|modify
|84
|0.10
|1.1511
|1.1571
|1.1621
|249
|2004.12.16 19:00
|modify
|84
|0.10
|1.1511
|1.1516
|1.1621
|250
|2004.12.16 20:00
|modify
|84
|0.10
|1.1511
|1.1547
|1.1621
|251
|2004.12.17 07:33
|s/l
|84
|0.10
|1.1547
|1.1547
|1.1621
|31.82
|10172.36
|252
|2004.12.20 05:00
|sell stop
|85
|0.10
|1.1441
|1.1481
|1.1331
|253
|2004.12.21 05:00
|expiration
|85
|0.10
|1.1441
|1.1481
|1.1331
|254
|2004.12.21 05:00
|buy stop
|86
|0.10
|1.1554
|1.1514
|1.1664
|255
|2004.12.22 02:07
|buy
|86
|0.10
|1.1554
|1.1514
|1.1664
|256
|2004.12.22 10:38
|s/l
|86
|0.10
|1.1514
|1.1514
|1.1664
|-34.74
|10137.62
|257
|2004.12.24 05:00
|buy stop
|87
|0.10
|1.1513
|1.1473
|1.1623
|258
|2004.12.27 00:00
|expiration
|87
|0.10
|1.1513
|1.1473
|1.1623
|259
|2004.12.27 05:00
|buy stop
|88
|0.10
|1.1499
|1.1459
|1.1609
|260
|2004.12.28 05:06
|expiration
|88
|0.10
|1.1499
|1.1459
|1.1609
|261
|2004.12.29 05:00
|buy stop
|89
|0.10
|1.1409
|1.1369
|1.1519
|262
|2004.12.30 05:02
|expiration
|89
|0.10
|1.1409
|1.1369
|1.1519
|263
|2005.01.03 05:00
|sell stop
|90
|0.10
|1.1354
|1.1394
|1.1244
|264
|2005.01.04 05:03
|expiration
|90
|0.10
|1.1354
|1.1394
|1.1244
|265
|2005.01.04 05:03
|sell stop
|91
|0.10
|1.1348
|1.1388
|1.1238
|266
|2005.01.05 05:03
|expiration
|91
|0.10
|1.1348
|1.1388
|1.1238
|267
|2005.01.05 05:03
|sell stop
|92
|0.10
|1.1426
|1.1466
|1.1316
|268
|2005.01.06 05:04
|expiration
|92
|0.10
|1.1426
|1.1466
|1.1316
|269
|2005.01.06 05:04
|sell stop
|93
|0.10
|1.1503
|1.1543
|1.1393
|270
|2005.01.07 05:06
|expiration
|93
|0.10
|1.1503
|1.1543
|1.1393
|271
|2005.01.10 05:00
|sell stop
|94
|0.10
|1.1696
|1.1736
|1.1586
|272
|2005.01.11 05:00
|expiration
|94
|0.10
|1.1696
|1.1736
|1.1586
|273
|2005.01.13 05:00
|buy stop
|95
|0.10
|1.1776
|1.1736
|1.1886
|274
|2005.01.14 03:40
|buy
|95
|0.10
|1.1776
|1.1736
|1.1886
|275
|2005.01.14 05:00
|modify
|95
|0.10
|1.1776
|1.1742
|1.1886
|276
|2005.01.14 06:00
|modify
|95
|0.10
|1.1776
|1.1760
|1.1886
|277
|2005.01.14 08:00
|modify
|95
|0.10
|1.1776
|1.1765
|1.1886
|278
|2005.01.14 10:00
|modify
|95
|0.10
|1.1776
|1.1836
|1.1886
|279
|2005.01.14 10:00
|modify
|95
|0.10
|1.1776
|1.1802
|1.1886
|280
|2005.01.14 11:09
|s/l
|95
|0.10
|1.1802
|1.1802
|1.1886
|22.03
|10159.65
|281
|2005.01.17 05:00
|sell stop
|96
|0.10
|1.1710
|1.1750
|1.1600
|282
|2005.01.18 05:01
|expiration
|96
|0.10
|1.1710
|1.1750
|1.1600
|283
|2005.01.18 05:01
|sell stop
|97
|0.10
|1.1744
|1.1784
|1.1634
|284
|2005.01.19 05:01
|expiration
|97
|0.10
|1.1744
|1.1784
|1.1634
|285
|2005.01.19 05:01
|sell stop
|98
|0.10
|1.1820
|1.1860
|1.1710
|286
|2005.01.19 08:57
|sell
|98
|0.10
|1.1820
|1.1860
|1.1710
|287
|2005.01.19 10:00
|modify
|98
|0.10
|1.1820
|1.1842
|1.1710
|288
|2005.01.19 13:00
|modify
|98
|0.10
|1.1820
|1.1836
|1.1710
|289
|2005.01.19 17:11
|s/l
|98
|0.10
|1.1836
|1.1836
|1.1710
|-13.52
|10146.13
|290
|2005.01.21 05:00
|sell stop
|99
|0.10
|1.1877
|1.1917
|1.1767
|291
|2005.01.21 11:03
|sell
|99
|0.10
|1.1877
|1.1917
|1.1767
|292
|2005.01.21 12:11
|s/l
|99
|0.10
|1.1917
|1.1917
|1.1767
|-33.57
|10112.56
|293
|2005.01.25 05:00
|buy stop
|100
|0.10
|1.1879
|1.1839
|1.1989
|294
|2005.01.25 13:50
|buy
|100
|0.10
|1.1879
|1.1839
|1.1989
|295
|2005.01.25 17:00
|modify
|100
|0.10
|1.1879
|1.1939
|1.1989
|296
|2005.01.25 17:00
|modify
|100
|0.10
|1.1879
|1.1891
|1.1989
|297
|2005.01.25 18:00
|modify
|100
|0.10
|1.1879
|1.1899
|1.1989
|298
|2005.01.26 10:49
|s/l
|100
|0.10
|1.1899
|1.1899
|1.1989
|17.45
|10130.01
|299
|2005.01.28 05:00
|buy stop
|101
|0.10
|1.1903
|1.1863
|1.2013
|300
|2005.01.28 16:16
|buy
|101
|0.10
|1.1903
|1.1863
|1.2013
|301
|2005.01.28 20:12
|s/l
|101
|0.10
|1.1863
|1.1863
|1.2013
|-33.72
|10096.29
|302
|2005.01.31 05:00
|sell stop
|102
|0.10
|1.1864
|1.1904
|1.1754
|303
|2005.01.31 13:36
|sell
|102
|0.10
|1.1864
|1.1904
|1.1754
|304
|2005.01.31 20:59
|s/l
|102
|0.10
|1.1904
|1.1904
|1.1754
|-33.60
|10062.69
|305
|2005.02.01 05:00
|sell stop
|103
|0.10
|1.1871
|1.1911
|1.1761
|306
|2005.02.02 05:08
|expiration
|103
|0.10
|1.1871
|1.1911
|1.1761
|307
|2005.02.03 05:00
|sell stop
|104
|0.10
|1.1904
|1.1944
|1.1794
|308
|2005.02.04 05:04
|expiration
|104
|0.10
|1.1904
|1.1944
|1.1794
|309
|2005.02.04 05:04
|sell stop
|105
|0.10
|1.1936
|1.1976
|1.1826
|310
|2005.02.07 00:00
|expiration
|105
|0.10
|1.1936
|1.1976
|1.1826
|311
|2005.02.07 05:00
|sell stop
|106
|0.10
|1.1946
|1.1986
|1.1836
|312
|2005.02.08 05:00
|expiration
|106
|0.10
|1.1946
|1.1986
|1.1836
|313
|2005.02.08 05:00
|sell stop
|107
|0.10
|1.2047
|1.2087
|1.1937
|314
|2005.02.09 05:03
|expiration
|107
|0.10
|1.2047
|1.2087
|1.1937
|315
|2005.02.09 05:03
|sell stop
|108
|0.10
|1.2137
|1.2177
|1.2027
|316
|2005.02.10 05:03
|expiration
|108
|0.10
|1.2137
|1.2177
|1.2027
|317
|2005.02.10 05:03
|buy stop
|109
|0.10
|1.2229
|1.2189
|1.2339
|318
|2005.02.10 14:32
|buy
|109
|0.10
|1.2229
|1.2189
|1.2339
|319
|2005.02.10 14:57
|s/l
|109
|0.10
|1.2189
|1.2189
|1.2339
|-32.82
|10029.87
|320
|2005.02.11 05:00
|buy stop
|110
|0.10
|1.2193
|1.2153
|1.2303
|321
|2005.02.14 00:00
|expiration
|110
|0.10
|1.2193
|1.2153
|1.2303
|322
|2005.02.14 05:00
|buy stop
|111
|0.10
|1.2136
|1.2096
|1.2246
|323
|2005.02.15 05:00
|expiration
|111
|0.10
|1.2136
|1.2096
|1.2246
|324
|2005.02.15 05:00
|buy stop
|112
|0.10
|1.2058
|1.2018
|1.2168
|325
|2005.02.16 05:03
|expiration
|112
|0.10
|1.2058
|1.2018
|1.2168
|326
|2005.02.16 05:03
|buy stop
|113
|0.10
|1.2080
|1.2040
|1.2190
|327
|2005.02.17 05:04
|expiration
|113
|0.10
|1.2080
|1.2040
|1.2190
|328
|2005.02.17 05:04
|buy stop
|114
|0.10
|1.1959
|1.1919
|1.2069
|329
|2005.02.18 05:06
|expiration
|114
|0.10
|1.1959
|1.1919
|1.2069
|330
|2005.02.21 05:02
|buy stop
|115
|0.10
|1.1852
|1.1812
|1.1962
|331
|2005.02.22 05:02
|expiration
|115
|0.10
|1.1852
|1.1812
|1.1962
|332
|2005.02.22 05:02
|buy stop
|116
|0.10
|1.1808
|1.1768
|1.1918
|333
|2005.02.23 05:05
|expiration
|116
|0.10
|1.1808
|1.1768
|1.1918
|334
|2005.02.23 05:05
|buy stop
|117
|0.10
|1.1802
|1.1762
|1.1912
|335
|2005.02.24 05:08
|expiration
|117
|0.10
|1.1802
|1.1762
|1.1912
|336
|2005.02.25 05:00
|sell stop
|118
|0.10
|1.1614
|1.1654
|1.1504
|337
|2005.02.25 22:53
|sell
|118
|0.10
|1.1614
|1.1654
|1.1504
|338
|2005.02.28 15:00
|modify
|118
|0.10
|1.1614
|1.1653
|1.1504
|339
|2005.02.28 17:00
|modify
|118
|0.10
|1.1614
|1.1640
|1.1504
|340
|2005.02.28 23:51
|s/l
|118
|0.10
|1.1640
|1.1640
|1.1504
|-23.27
|10006.61
|341
|2005.03.01 05:00
|buy stop
|119
|0.10
|1.1671
|1.1631
|1.1781
|342
|2005.03.01 18:51
|buy
|119
|0.10
|1.1671
|1.1631
|1.1781
|343
|2005.03.02 10:00
|modify
|119
|0.10
|1.1671
|1.1638
|1.1781
|344
|2005.03.02 11:00
|modify
|119
|0.10
|1.1671
|1.1731
|1.1781
|345
|2005.03.02 11:00
|modify
|119
|0.10
|1.1671
|1.1686
|1.1781
|346
|2005.03.02 12:00
|modify
|119
|0.10
|1.1671
|1.1687
|1.1781
|347
|2005.03.02 13:00
|modify
|119
|0.10
|1.1671
|1.1689
|1.1781
|348
|2005.03.02 14:00
|modify
|119
|0.10
|1.1671
|1.1695
|1.1781
|349
|2005.03.02 15:00
|modify
|119
|0.10
|1.1671
|1.1713
|1.1781
|350
|2005.03.03 15:00
|modify
|119
|0.10
|1.1671
|1.1714
|1.1781
|351
|2005.03.03 15:07
|t/p
|119
|0.10
|1.1781
|1.1714
|1.1781
|95.93
|10102.54
|352
|2005.03.04 05:00
|sell stop
|120
|0.10
|1.1679
|1.1719
|1.1569
|353
|2005.03.04 16:34
|sell
|120
|0.10
|1.1679
|1.1719
|1.1569
|354
|2005.03.07 11:24
|s/l
|120
|0.10
|1.1719
|1.1719
|1.1569
|-35.07
|10067.47
|355
|2005.03.08 05:00
|buy stop
|121
|0.10
|1.1785
|1.1745
|1.1895
|356
|2005.03.09 05:00
|expiration
|121
|0.10
|1.1785
|1.1745
|1.1895
|357
|2005.03.09 05:00
|buy stop
|122
|0.10
|1.1668
|1.1628
|1.1778
|358
|2005.03.10 05:00
|expiration
|122
|0.10
|1.1668
|1.1628
|1.1778
|359
|2005.03.10 05:00
|buy stop
|123
|0.10
|1.1716
|1.1676
|1.1826
|360
|2005.03.11 05:05
|expiration
|123
|0.10
|1.1716
|1.1676
|1.1826
|361
|2005.03.11 05:05
|buy stop
|124
|0.10
|1.1583
|1.1543
|1.1693
|362
|2005.03.14 00:00
|expiration
|124
|0.10
|1.1583
|1.1543
|1.1693
|363
|2005.03.14 05:00
|buy stop
|125
|0.10
|1.1558
|1.1518
|1.1668
|364
|2005.03.14 08:38
|buy
|125
|0.10
|1.1558
|1.1518
|1.1668
|365
|2005.03.14 14:00
|modify
|125
|0.10
|1.1558
|1.1529
|1.1668
|366
|2005.03.14 17:00
|modify
|125
|0.10
|1.1558
|1.1544
|1.1668
|367
|2005.03.14 18:00
|modify
|125
|0.10
|1.1558
|1.1558
|1.1668
|368
|2005.03.14 19:00
|modify
|125
|0.10
|1.1558
|1.1560
|1.1668
|369
|2005.03.14 23:53
|t/p
|125
|0.10
|1.1668
|1.1560
|1.1668
|94.01
|10161.48
|370
|2005.03.15 05:00
|sell stop
|126
|0.10
|1.1557
|1.1597
|1.1447
|371
|2005.03.16 05:00
|expiration
|126
|0.10
|1.1557
|1.1597
|1.1447
|372
|2005.03.16 05:00
|sell stop
|127
|0.10
|1.1527
|1.1567
|1.1417
|373
|2005.03.16 14:38
|sell
|127
|0.10
|1.1527
|1.1567
|1.1417
|374
|2005.03.17 11:53
|s/l
|127
|0.10
|1.1567
|1.1567
|1.1417
|-37.39
|10124.09
|375
|2005.03.18 05:00
|buy stop
|128
|0.10
|1.1627
|1.1587
|1.1737
|376
|2005.03.18 09:53
|buy
|128
|0.10
|1.1627
|1.1587
|1.1737
|377
|2005.03.18 14:00
|modify
|128
|0.10
|1.1627
|1.1598
|1.1737
|378
|2005.03.18 15:00
|modify
|128
|0.10
|1.1627
|1.1604
|1.1737
|379
|2005.03.18 16:00
|modify
|128
|0.10
|1.1627
|1.1616
|1.1737
|380
|2005.03.21 04:00
|modify
|128
|0.10
|1.1627
|1.1629
|1.1737
|381
|2005.03.21 09:00
|modify
|128
|0.10
|1.1627
|1.1663
|1.1737
|382
|2005.03.21 09:26
|t/p
|128
|0.10
|1.1737
|1.1663
|1.1737
|94.35
|10218.44
|383
|2005.03.22 05:00
|sell stop
|129
|0.10
|1.1601
|1.1641
|1.1491
|384
|2005.03.23 05:05
|expiration
|129
|0.10
|1.1601
|1.1641
|1.1491
|385
|2005.03.23 05:05
|sell stop
|130
|0.10
|1.1660
|1.1700
|1.1550
|386
|2005.03.24 05:05
|expiration
|130
|0.10
|1.1660
|1.1700
|1.1550
|387
|2005.03.24 05:05
|sell stop
|131
|0.10
|1.1810
|1.1850
|1.1700
|388
|2005.03.25 05:05
|expiration
|131
|0.10
|1.1810
|1.1850
|1.1700
|389
|2005.03.25 05:05
|sell stop
|132
|0.10
|1.1903
|1.1943
|1.1793
|390
|2005.03.28 00:00
|expiration
|132
|0.10
|1.1903
|1.1943
|1.1793
|391
|2005.03.28 05:00
|sell stop
|133
|0.10
|1.1980
|1.2020
|1.1870
|392
|2005.03.29 05:00
|expiration
|133
|0.10
|1.1980
|1.2020
|1.1870
|393
|2005.03.31 05:00
|buy stop
|134
|0.10
|1.2010
|1.1970
|1.2120
|394
|2005.04.01 05:00
|expiration
|134
|0.10
|1.2010
|1.1970
|1.2120
|395
|2005.04.01 05:00
|buy stop
|135
|0.10
|1.1991
|1.1951
|1.2101
|396
|2005.04.01 17:00
|buy
|135
|0.10
|1.1991
|1.1951
|1.2101
|397
|2005.04.01 18:00
|modify
|135
|0.10
|1.1991
|1.2051
|1.2101
|398
|2005.04.01 18:00
|modify
|135
|0.10
|1.1991
|1.1997
|1.2101
|399
|2005.04.04 14:00
|modify
|135
|0.10
|1.1991
|1.1998
|1.2101
|400
|2005.04.04 15:00
|modify
|135
|0.10
|1.1991
|1.2000
|1.2101
|401
|2005.04.04 16:00
|modify
|135
|0.10
|1.1991
|1.2026
|1.2101
|402
|2005.04.04 16:18
|t/p
|135
|0.10
|1.2101
|1.2026
|1.2101
|91.53
|10309.97
|403
|2005.04.05 05:00
|sell stop
|136
|0.10
|1.1987
|1.2027
|1.1877
|404
|2005.04.06 05:00
|expiration
|136
|0.10
|1.1987
|1.2027
|1.1877
|405
|2005.04.07 05:00
|buy stop
|137
|0.10
|1.2061
|1.2021
|1.2171
|406
|2005.04.07 19:22
|buy
|137
|0.10
|1.2061
|1.2021
|1.2171
|407
|2005.04.08 02:00
|modify
|137
|0.10
|1.2061
|1.2029
|1.2171
|408
|2005.04.08 03:00
|modify
|137
|0.10
|1.2061
|1.2048
|1.2171
|409
|2005.04.08 09:00
|modify
|137
|0.10
|1.2061
|1.2051
|1.2171
|410
|2005.04.08 16:54
|s/l
|137
|0.10
|1.2051
|1.2051
|1.2171
|-7.66
|10302.31
|411
|2005.04.11 05:00
|buy stop
|138
|0.10
|1.2027
|1.1987
|1.2137
|412
|2005.04.12 05:00
|expiration
|138
|0.10
|1.2027
|1.1987
|1.2137
|413
|2005.04.12 05:00
|buy stop
|139
|0.10
|1.2049
|1.2009
|1.2159
|414
|2005.04.12 16:10
|buy
|139
|0.10
|1.2049
|1.2009
|1.2159
|415
|2005.04.12 20:05
|s/l
|139
|0.10
|1.2009
|1.2009
|1.2159
|-33.31
|10269.00
|416
|2005.04.14 05:00
|sell stop
|140
|0.10
|1.1960
|1.2000
|1.1850
|417
|2005.04.15 05:02
|expiration
|140
|0.10
|1.1960
|1.2000
|1.1850
|418
|2005.04.15 05:02
|sell stop
|141
|0.10
|1.2018
|1.2058
|1.1908
|419
|2005.04.15 16:21
|sell
|141
|0.10
|1.2018
|1.2058
|1.1908
|420
|2005.04.18 09:00
|modify
|141
|0.10
|1.2018
|1.2028
|1.1908
|421
|2005.04.18 10:00
|modify
|141
|0.10
|1.2018
|1.1958
|1.1908
|422
|2005.04.18 10:00
|modify
|141
|0.10
|1.2018
|1.1989
|1.1908
|423
|2005.04.18 10:43
|t/p
|141
|0.10
|1.1908
|1.1989
|1.1908
|91.43
|10360.44
|424
|2005.04.19 05:00
|buy stop
|142
|0.10
|1.2124
|1.2084
|1.2234
|425
|2005.04.20 05:04
|expiration
|142
|0.10
|1.2124
|1.2084
|1.2234
|426
|2005.04.20 05:04
|buy stop
|143
|0.10
|1.1972
|1.1932
|1.2082
|427
|2005.04.21 05:19
|expiration
|143
|0.10
|1.1972
|1.1932
|1.2082
|428
|2005.04.25 05:00
|sell stop
|144
|0.10
|1.1795
|1.1835
|1.1685
|429
|2005.04.26 05:01
|expiration
|144
|0.10
|1.1795
|1.1835
|1.1685
|430
|2005.04.26 05:01
|sell stop
|145
|0.10
|1.1851
|1.1891
|1.1741
|431
|2005.04.27 05:01
|expiration
|145
|0.10
|1.1851
|1.1891
|1.1741
|432
|2005.04.27 05:01
|sell stop
|146
|0.10
|1.1833
|1.1873
|1.1723
|433
|2005.04.28 05:21
|expiration
|146
|0.10
|1.1833
|1.1873
|1.1723
|434
|2005.04.29 05:00
|sell stop
|147
|0.10
|1.1885
|1.1925
|1.1775
|435
|2005.04.29 06:42
|sell
|147
|0.10
|1.1885
|1.1925
|1.1775
|436
|2005.04.29 09:00
|modify
|147
|0.10
|1.1885
|1.1914
|1.1775
|437
|2005.04.29 12:00
|modify
|147
|0.10
|1.1885
|1.1912
|1.1775
|438
|2005.04.29 17:03
|s/l
|147
|0.10
|1.1912
|1.1912
|1.1775
|-22.67
|10337.77
|439
|2005.05.02 05:00
|sell stop
|148
|0.10
|1.1957
|1.1997
|1.1847
|440
|2005.05.03 05:00
|expiration
|148
|0.10
|1.1957
|1.1997
|1.1847
|441
|2005.05.03 05:00
|sell stop
|149
|0.10
|1.1946
|1.1986
|1.1836
|442
|2005.05.03 21:57
|sell
|149
|0.10
|1.1946
|1.1986
|1.1836
|443
|2005.05.03 22:44
|s/l
|149
|0.10
|1.1986
|1.1986
|1.1836
|-33.37
|10304.40
|444
|2005.05.04 05:00
|buy stop
|150
|0.10
|1.1923
|1.1883
|1.2033
|445
|2005.05.04 09:07
|buy
|150
|0.10
|1.1923
|1.1883
|1.2033
|446
|2005.05.05 16:00
|modify
|150
|0.10
|1.1923
|1.1893
|1.2033
|447
|2005.05.05 17:00
|modify
|150
|0.10
|1.1923
|1.1899
|1.2033
|448
|2005.05.05 18:00
|modify
|150
|0.10
|1.1923
|1.1910
|1.2033
|449
|2005.05.06 14:34
|t/p
|150
|0.10
|1.2033
|1.1910
|1.2033
|93.98
|10398.38
|450
|2005.05.09 05:00
|sell stop
|151
|0.10
|1.1934
|1.1974
|1.1824
|451
|2005.05.10 05:01
|expiration
|151
|0.10
|1.1934
|1.1974
|1.1824
|452
|2005.05.10 05:01
|sell stop
|152
|0.10
|1.1959
|1.1999
|1.1849
|453
|2005.05.11 05:01
|expiration
|152
|0.10
|1.1959
|1.1999
|1.1849
|454
|2005.05.11 05:01
|buy stop
|153
|0.10
|1.2042
|1.2002
|1.2152
|455
|2005.05.11 14:30
|buy
|153
|0.10
|1.2042
|1.2002
|1.2152
|456
|2005.05.11 15:00
|modify
|153
|0.10
|1.2042
|1.2015
|1.2152
|457
|2005.05.11 16:00
|modify
|153
|0.10
|1.2042
|1.2019
|1.2152
|458
|2005.05.12 08:00
|modify
|153
|0.10
|1.2042
|1.2025
|1.2152
|459
|2005.05.12 09:00
|modify
|153
|0.10
|1.2042
|1.2102
|1.2152
|460
|2005.05.12 09:00
|modify
|153
|0.10
|1.2042
|1.2061
|1.2152
|461
|2005.05.12 14:30
|t/p
|153
|0.10
|1.2152
|1.2061
|1.2152
|92.44
|10490.82
|462
|2005.05.13 05:00
|sell stop
|154
|0.10
|1.2034
|1.2074
|1.1924
|463
|2005.05.16 00:00
|expiration
|154
|0.10
|1.2034
|1.2074
|1.1924
|464
|2005.05.16 05:00
|sell stop
|155
|0.10
|1.2083
|1.2123
|1.1973
|465
|2005.05.17 05:03
|expiration
|155
|0.10
|1.2083
|1.2123
|1.1973
|466
|2005.05.17 05:03
|sell stop
|156
|0.10
|1.2194
|1.2234
|1.2084
|467
|2005.05.17 20:39
|sell
|156
|0.10
|1.2194
|1.2234
|1.2084
|468
|2005.05.17 20:56
|s/l
|156
|0.10
|1.2234
|1.2234
|1.2084
|-32.70
|10458.12
|469
|2005.05.19 05:00
|buy stop
|157
|0.10
|1.2204
|1.2164
|1.2314
|470
|2005.05.19 13:19
|buy
|157
|0.10
|1.2204
|1.2164
|1.2314
|471
|2005.05.19 16:00
|modify
|157
|0.10
|1.2204
|1.2167
|1.2314
|472
|2005.05.19 17:00
|modify
|157
|0.10
|1.2204
|1.2179
|1.2314
|473
|2005.05.20 13:00
|modify
|157
|0.10
|1.2204
|1.2186
|1.2314
|474
|2005.05.20 14:00
|modify
|157
|0.10
|1.2204
|1.2200
|1.2314
|475
|2005.05.20 14:55
|t/p
|157
|0.10
|1.2314
|1.2200
|1.2314
|89.96
|10548.08
|476
|2005.05.23 05:00
|sell stop
|158
|0.10
|1.2205
|1.2245
|1.2095
|477
|2005.05.24 05:00
|expiration
|158
|0.10
|1.2205
|1.2245
|1.2095
|478
|2005.05.24 05:00
|sell stop
|159
|0.10
|1.2243
|1.2283
|1.2133
|479
|2005.05.25 05:00
|expiration
|159
|0.10
|1.2243
|1.2283
|1.2133
|480
|2005.05.25 05:00
|buy stop
|160
|0.10
|1.2311
|1.2271
|1.2421
|481
|2005.05.25 12:41
|buy
|160
|0.10
|1.2311
|1.2271
|1.2421
|482
|2005.05.25 15:15
|s/l
|160
|0.10
|1.2271
|1.2271
|1.2421
|-32.60
|10515.48
|483
|2005.05.26 05:00
|buy stop
|161
|0.10
|1.2290
|1.2250
|1.2400
|484
|2005.05.26 06:27
|buy
|161
|0.10
|1.2290
|1.2250
|1.2400
|485
|2005.05.26 12:00
|modify
|161
|0.10
|1.2290
|1.2265
|1.2400
|486
|2005.05.26 13:00
|modify
|161
|0.10
|1.2290
|1.2272
|1.2400
|487
|2005.05.26 14:00
|modify
|161
|0.10
|1.2290
|1.2290
|1.2400
|488
|2005.05.26 15:00
|modify
|161
|0.10
|1.2290
|1.2295
|1.2400
|489
|2005.05.26 18:00
|modify
|161
|0.10
|1.2290
|1.2297
|1.2400
|490
|2005.05.26 19:00
|modify
|161
|0.10
|1.2290
|1.2303
|1.2400
|491
|2005.05.26 20:00
|modify
|161
|0.10
|1.2290
|1.2305
|1.2400
|492
|2005.05.27 18:36
|s/l
|161
|0.10
|1.2305
|1.2305
|1.2400
|12.83
|10528.31
|493
|2005.05.30 05:00
|sell stop
|162
|0.10
|1.2293
|1.2333
|1.2183
|494
|2005.05.31 05:01
|expiration
|162
|0.10
|1.2293
|1.2333
|1.2183
|495
|2005.05.31 05:01
|sell stop
|163
|0.10
|1.2382
|1.2422
|1.2272
|496
|2005.06.01 05:01
|expiration
|163
|0.10
|1.2382
|1.2422
|1.2272
|497
|2005.06.01 05:01
|sell stop
|164
|0.10
|1.2326
|1.2366
|1.2216
|498
|2005.06.02 05:06
|expiration
|164
|0.10
|1.2326
|1.2366
|1.2216
|499
|2005.06.06 05:00
|buy stop
|165
|0.10
|1.2523
|1.2483
|1.2633
|500
|2005.06.07 05:04
|expiration
|165
|0.10
|1.2523
|1.2483
|1.2633
|501
|2005.06.08 05:00
|buy stop
|166
|0.10
|1.2499
|1.2459
|1.2609
|502
|2005.06.08 18:41
|buy
|166
|0.10
|1.2499
|1.2459
|1.2609
|503
|2005.06.08 20:00
|modify
|166
|0.10
|1.2499
|1.2482
|1.2609
|504
|2005.06.08 22:00
|modify
|166
|0.10
|1.2499
|1.2493
|1.2609
|505
|2005.06.09 17:00
|modify
|166
|0.10
|1.2499
|1.2559
|1.2609
|506
|2005.06.09 17:00
|modify
|166
|0.10
|1.2499
|1.2514
|1.2609
|507
|2005.06.10 15:00
|modify
|166
|0.10
|1.2499
|1.2524
|1.2609
|508
|2005.06.10 15:43
|t/p
|166
|0.10
|1.2609
|1.2524
|1.2609
|89.80
|10618.11
|509
|2005.06.13 05:00
|sell stop
|167
|0.10
|1.2567
|1.2607
|1.2457
|510
|2005.06.14 05:02
|expiration
|167
|0.10
|1.2567
|1.2607
|1.2457
|511
|2005.06.14 05:02
|sell stop
|168
|0.10
|1.2567
|1.2607
|1.2457
|512
|2005.06.15 05:02
|expiration
|168
|0.10
|1.2567
|1.2607
|1.2457
|513
|2005.06.15 05:02
|sell stop
|169
|0.10
|1.2713
|1.2753
|1.2603
|514
|2005.06.15 15:38
|sell
|169
|0.10
|1.2713
|1.2753
|1.2603
|515
|2005.06.16 05:48
|s/l
|169
|0.10
|1.2753
|1.2753
|1.2603
|-34.18
|10583.93
|516
|2005.06.17 05:00
|buy stop
|170
|0.10
|1.2753
|1.2713
|1.2863
|517
|2005.06.20 00:00
|expiration
|170
|0.10
|1.2753
|1.2713
|1.2863
|518
|2005.06.20 05:00
|buy stop
|171
|0.10
|1.2673
|1.2633
|1.2783
|519
|2005.06.20 14:38
|buy
|171
|0.10
|1.2673
|1.2633
|1.2783
|520
|2005.06.20 16:00
|modify
|171
|0.10
|1.2673
|1.2644
|1.2783
|521
|2005.06.20 17:00
|modify
|171
|0.10
|1.2673
|1.2663
|1.2783
|522
|2005.06.21 10:00
|modify
|171
|0.10
|1.2673
|1.2676
|1.2783
|523
|2005.06.21 11:00
|modify
|171
|0.10
|1.2673
|1.2699
|1.2783
|524
|2005.06.21 12:00
|modify
|171
|0.10
|1.2673
|1.2707
|1.2783
|525
|2005.06.21 13:00
|modify
|171
|0.10
|1.2673
|1.2711
|1.2783
|526
|2005.06.21 16:48
|s/l
|171
|0.10
|1.2711
|1.2711
|1.2783
|30.54
|10614.47
|527
|2005.06.22 05:00
|sell stop
|172
|0.10
|1.2599
|1.2639
|1.2489
|528
|2005.06.23 05:02
|expiration
|172
|0.10
|1.2599
|1.2639
|1.2489
|529
|2005.06.24 05:00
|sell stop
|173
|0.10
|1.2683
|1.2723
|1.2573
|530
|2005.06.27 00:00
|expiration
|173
|0.10
|1.2683
|1.2723
|1.2573
|531
|2005.06.28 05:00
|buy stop
|174
|0.10
|1.2770
|1.2730
|1.2880
|532
|2005.06.28 11:37
|buy
|174
|0.10
|1.2770
|1.2730
|1.2880
|533
|2005.06.28 19:00
|modify
|174
|0.10
|1.2770
|1.2741
|1.2880
|534
|2005.06.28 20:00
|modify
|174
|0.10
|1.2770
|1.2743
|1.2880
|535
|2005.06.28 22:00
|modify
|174
|0.10
|1.2770
|1.2752
|1.2880
|536
|2005.06.28 23:00
|modify
|174
|0.10
|1.2770
|1.2756
|1.2880
|537
|2005.06.29 09:00
|modify
|174
|0.10
|1.2770
|1.2762
|1.2880
|538
|2005.06.29 10:00
|modify
|174
|0.10
|1.2770
|1.2830
|1.2880
|539
|2005.06.29 10:00
|modify
|174
|0.10
|1.2770
|1.2775
|1.2880
|540
|2005.06.29 14:00
|modify
|174
|0.10
|1.2770
|1.2781
|1.2880
|541
|2005.06.29 15:00
|modify
|174
|0.10
|1.2770
|1.2785
|1.2880
|542
|2005.06.29 17:04
|s/l
|174
|0.10
|1.2785
|1.2785
|1.2880
|12.37
|10626.84
|543
|2005.06.30 05:00
|sell stop
|175
|0.10
|1.2699
|1.2739
|1.2589
|544
|2005.07.01 05:06
|expiration
|175
|0.10
|1.2699
|1.2739
|1.2589
|545
|2005.07.04 05:00
|sell stop
|176
|0.10
|1.2847
|1.2887
|1.2737
|546
|2005.07.05 05:00
|expiration
|176
|0.10
|1.2847
|1.2887
|1.2737
|547
|2005.07.05 05:00
|sell stop
|177
|0.10
|1.2851
|1.2891
|1.2741
|548
|2005.07.06 05:00
|expiration
|177
|0.10
|1.2851
|1.2891
|1.2741
|549
|2005.07.06 05:00
|sell stop
|178
|0.10
|1.2987
|1.3027
|1.2877
|550
|2005.07.07 05:00
|expiration
|178
|0.10
|1.2987
|1.3027
|1.2877
|551
|2005.07.08 05:00
|buy stop
|179
|0.10
|1.3009
|1.2969
|1.3119
|552
|2005.07.08 08:25
|buy
|179
|0.10
|1.3009
|1.2969
|1.3119
|553
|2005.07.08 11:00
|modify
|179
|0.10
|1.3009
|1.2981
|1.3119
|554
|2005.07.08 12:00
|modify
|179
|0.10
|1.3009
|1.2987
|1.3119
|555
|2005.07.08 15:42
|s/l
|179
|0.10
|1.2987
|1.2987
|1.3119
|-16.94
|10609.90
|556
|2005.07.11 05:00
|buy stop
|180
|0.10
|1.2993
|1.2953
|1.3103
|557
|2005.07.12 05:00
|expiration
|180
|0.10
|1.2993
|1.2953
|1.3103
|558
|2005.07.12 05:00
|buy stop
|181
|0.10
|1.2957
|1.2917
|1.3067
|559
|2005.07.13 05:03
|expiration
|181
|0.10
|1.2957
|1.2917
|1.3067
|560
|2005.07.13 05:03
|buy stop
|182
|0.10
|1.2968
|1.2928
|1.3078
|561
|2005.07.14 05:03
|expiration
|182
|0.10
|1.2968
|1.2928
|1.3078
|562
|2005.07.14 05:03
|sell stop
|183
|0.10
|1.2895
|1.2935
|1.2785
|563
|2005.07.14 08:14
|sell
|183
|0.10
|1.2895
|1.2935
|1.2785
|564
|2005.07.14 15:00
|modify
|183
|0.10
|1.2895
|1.2926
|1.2785
|565
|2005.07.15 09:00
|modify
|183
|0.10
|1.2895
|1.2916
|1.2785
|566
|2005.07.15 14:04
|s/l
|183
|0.10
|1.2916
|1.2916
|1.2785
|-17.19
|10592.71
|567
|2005.07.18 05:00
|sell stop
|184
|0.10
|1.2925
|1.2965
|1.2815
|568
|2005.07.18 08:11
|sell
|184
|0.10
|1.2925
|1.2965
|1.2815
|569
|2005.07.19 03:06
|s/l
|184
|0.10
|1.2965
|1.2965
|1.2815
|-31.79
|10560.93
|570
|2005.07.19 05:00
|sell stop
|185
|0.10
|1.2925
|1.2965
|1.2815
|571
|2005.07.20 05:01
|expiration
|185
|0.10
|1.2925
|1.2965
|1.2815
|572
|2005.07.21 05:00
|buy stop
|186
|0.10
|1.2917
|1.2877
|1.3027
|573
|2005.07.22 05:00
|expiration
|186
|0.10
|1.2917
|1.2877
|1.3027
|574
|2005.07.22 05:00
|buy stop
|187
|0.10
|1.2972
|1.2932
|1.3082
|575
|2005.07.22 18:18
|buy
|187
|0.10
|1.2972
|1.2932
|1.3082
|576
|2005.07.26 12:00
|modify
|187
|0.10
|1.2972
|1.2943
|1.3082
|577
|2005.07.26 15:00
|modify
|187
|0.10
|1.2972
|1.2958
|1.3082
|578
|2005.07.26 16:00
|modify
|187
|0.10
|1.2972
|1.2964
|1.3082
|579
|2005.07.27 09:00
|modify
|187
|0.10
|1.2972
|1.2968
|1.3082
|580
|2005.07.27 10:00
|modify
|187
|0.10
|1.2972
|1.3032
|1.3082
|581
|2005.07.27 10:00
|modify
|187
|0.10
|1.2972
|1.2983
|1.3082
|582
|2005.07.27 15:03
|s/l
|187
|0.10
|1.2983
|1.2983
|1.3082
|10.39
|10571.32
|583
|2005.07.29 05:00
|buy stop
|188
|0.10
|1.2965
|1.2925
|1.3075
|584
|2005.08.01 00:00
|expiration
|188
|0.10
|1.2965
|1.2925
|1.3075
|585
|2005.08.01 05:00
|buy stop
|189
|0.10
|1.2930
|1.2890
|1.3040
|586
|2005.08.02 05:00
|expiration
|189
|0.10
|1.2930
|1.2890
|1.3040
|587
|2005.08.02 05:00
|buy stop
|190
|0.10
|1.2835
|1.2795
|1.2945
|588
|2005.08.03 05:02
|expiration
|190
|0.10
|1.2835
|1.2795
|1.2945
|589
|2005.08.03 05:02
|buy stop
|191
|0.10
|1.2869
|1.2829
|1.2979
|590
|2005.08.04 05:02
|expiration
|191
|0.10
|1.2869
|1.2829
|1.2979
|591
|2005.08.04 05:02
|buy stop
|192
|0.10
|1.2772
|1.2732
|1.2882
|592
|2005.08.05 05:02
|expiration
|192
|0.10
|1.2772
|1.2732
|1.2882
|593
|2005.08.05 05:02
|buy stop
|193
|0.10
|1.2736
|1.2696
|1.2846
|594
|2005.08.08 00:00
|expiration
|193
|0.10
|1.2736
|1.2696
|1.2846
|595
|2005.08.08 05:00
|sell stop
|194
|0.10
|1.2637
|1.2677
|1.2527
|596
|2005.08.08 09:11
|sell
|194
|0.10
|1.2637
|1.2677
|1.2527
|597
|2005.08.08 12:00
|modify
|194
|0.10
|1.2637
|1.2665
|1.2527
|598
|2005.08.08 14:00
|modify
|194
|0.10
|1.2637
|1.2661
|1.2527
|599
|2005.08.08 20:00
|modify
|194
|0.10
|1.2637
|1.2659
|1.2527
|600
|2005.08.08 21:00
|modify
|194
|0.10
|1.2637
|1.2657
|1.2527
|601
|2005.08.09 02:00
|modify
|194
|0.10
|1.2637
|1.2653
|1.2527
|602
|2005.08.09 03:00
|modify
|194
|0.10
|1.2637
|1.2646
|1.2527
|603
|2005.08.09 04:00
|modify
|194
|0.10
|1.2637
|1.2577
|1.2527
|604
|2005.08.09 04:00
|modify
|194
|0.10
|1.2637
|1.2629
|1.2527
|605
|2005.08.09 08:00
|modify
|194
|0.10
|1.2637
|1.2615
|1.2527
|606
|2005.08.09 09:00
|modify
|194
|0.10
|1.2637
|1.2610
|1.2527
|607
|2005.08.09 14:50
|s/l
|194
|0.10
|1.2610
|1.2610
|1.2527
|20.47
|10591.79
|608
|2005.08.11 05:00
|buy stop
|195
|0.10
|1.2587
|1.2547
|1.2697
|609
|2005.08.12 05:00
|expiration
|195
|0.10
|1.2587
|1.2547
|1.2697
|610
|2005.08.12 05:00
|buy stop
|196
|0.10
|1.2564
|1.2524
|1.2674
|611
|2005.08.15 00:00
|expiration
|196
|0.10
|1.2564
|1.2524
|1.2674
|612
|2005.08.15 05:00
|buy stop
|197
|0.10
|1.2530
|1.2490
|1.2640
|613
|2005.08.15 10:49
|buy
|197
|0.10
|1.2530
|1.2490
|1.2640
|614
|2005.08.15 18:00
|modify
|197
|0.10
|1.2530
|1.2492
|1.2640
|615
|2005.08.15 19:00
|modify
|197
|0.10
|1.2530
|1.2497
|1.2640
|616
|2005.08.16 02:00
|modify
|197
|0.10
|1.2530
|1.2499
|1.2640
|617
|2005.08.16 03:00
|modify
|197
|0.10
|1.2530
|1.2514
|1.2640
|618
|2005.08.16 04:00
|modify
|197
|0.10
|1.2530
|1.2518
|1.2640
|619
|2005.08.16 06:00
|modify
|197
|0.10
|1.2530
|1.2520
|1.2640
|620
|2005.08.16 12:00
|modify
|197
|0.10
|1.2530
|1.2522
|1.2640
|621
|2005.08.16 13:00
|modify
|197
|0.10
|1.2530
|1.2590
|1.2640
|622
|2005.08.16 13:00
|modify
|197
|0.10
|1.2530
|1.2537
|1.2640
|623
|2005.08.16 15:00
|modify
|197
|0.10
|1.2530
|1.2554
|1.2640
|624
|2005.08.16 19:56
|s/l
|197
|0.10
|1.2554
|1.2554
|1.2640
|19.76
|10611.55
|625
|2005.08.17 05:00
|sell stop
|198
|0.10
|1.2497
|1.2537
|1.2387
|626
|2005.08.18 05:00
|expiration
|198
|0.10
|1.2497
|1.2537
|1.2387
|627
|2005.08.18 05:00
|sell stop
|199
|0.10
|1.2569
|1.2609
|1.2459
|628
|2005.08.19 05:01
|expiration
|199
|0.10
|1.2569
|1.2609
|1.2459
|629
|2005.08.19 05:01
|sell stop
|200
|0.10
|1.2578
|1.2618
|1.2468
|630
|2005.08.22 00:00
|expiration
|200
|0.10
|1.2578
|1.2618
|1.2468
|631
|2005.08.22 05:00
|sell stop
|201
|0.10
|1.2639
|1.2679
|1.2529
|632
|2005.08.23 05:01
|expiration
|201
|0.10
|1.2639
|1.2679
|1.2529
|633
|2005.08.24 05:00
|buy stop
|202
|0.10
|1.2729
|1.2689
|1.2839
|634
|2005.08.24 06:01
|buy
|202
|0.10
|1.2729
|1.2689
|1.2839
|635
|2005.08.24 07:00
|modify
|202
|0.10
|1.2729
|1.2697
|1.2839
|636
|2005.08.24 09:00
|modify
|202
|0.10
|1.2729
|1.2710
|1.2839
|637
|2005.08.24 10:00
|modify
|202
|0.10
|1.2729
|1.2716
|1.2839
|638
|2005.08.24 14:30
|s/l
|202
|0.10
|1.2716
|1.2716
|1.2839
|-10.23
|10601.32
|639
|2005.08.25 05:00
|buy stop
|203
|0.10
|1.2679
|1.2639
|1.2789
|640
|2005.08.26 05:00
|expiration
|203
|0.10
|1.2679
|1.2639
|1.2789
|641
|2005.08.26 05:00
|buy stop
|204
|0.10
|1.2673
|1.2633
|1.2783
|642
|2005.08.29 00:00
|expiration
|204
|0.10
|1.2673
|1.2633
|1.2783
|643
|2005.08.29 05:00
|buy stop
|205
|0.10
|1.2616
|1.2576
|1.2726
|644
|2005.08.29 17:06
|buy
|205
|0.10
|1.2616
|1.2576
|1.2726
|645
|2005.08.29 18:00
|modify
|205
|0.10
|1.2616
|1.2589
|1.2726
|646
|2005.08.29 19:00
|modify
|205
|0.10
|1.2616
|1.2612
|1.2726
|647
|2005.08.29 21:00
|modify
|205
|0.10
|1.2616
|1.2617
|1.2726
|648
|2005.08.30 10:00
|modify
|205
|0.10
|1.2616
|1.2619
|1.2726
|649
|2005.08.30 11:00
|modify
|205
|0.10
|1.2616
|1.2631
|1.2726
|650
|2005.08.30 12:00
|modify
|205
|0.10
|1.2616
|1.2642
|1.2726
|651
|2005.08.30 12:53
|t/p
|205
|0.10
|1.2726
|1.2642
|1.2726
|87.08
|10688.40
|652
|2005.08.31 05:00
|sell stop
|206
|0.10
|1.2611
|1.2651
|1.2501
|653
|2005.08.31 16:12
|sell
|206
|0.10
|1.2611
|1.2651
|1.2501
|654
|2005.08.31 17:00
|modify
|206
|0.10
|1.2611
|1.2648
|1.2501
|655
|2005.08.31 18:00
|modify
|206
|0.10
|1.2611
|1.2551
|1.2501
|656
|2005.08.31 18:00
|modify
|206
|0.10
|1.2611
|1.2606
|1.2501
|657
|2005.08.31 21:00
|modify
|206
|0.10
|1.2611
|1.2604
|1.2501
|658
|2005.08.31 22:00
|modify
|206
|0.10
|1.2611
|1.2602
|1.2501
|659
|2005.08.31 23:00
|modify
|206
|0.10
|1.2611
|1.2591
|1.2501
|660
|2005.09.01 10:48
|t/p
|206
|0.10
|1.2501
|1.2591
|1.2501
|85.19
|10773.59
|661
|2005.09.02 05:00
|buy stop
|207
|0.10
|1.2666
|1.2626
|1.2776
|662
|2005.09.05 00:00
|expiration
|207
|0.10
|1.2666
|1.2626
|1.2776
|663
|2005.09.05 05:00
|buy stop
|208
|0.10
|1.2507
|1.2467
|1.2617
|664
|2005.09.06 05:00
|expiration
|208
|0.10
|1.2507
|1.2467
|1.2617
|665
|2005.09.07 05:00
|sell stop
|209
|0.10
|1.2325
|1.2365
|1.2215
|666
|2005.09.07 09:05
|sell
|209
|0.10
|1.2325
|1.2365
|1.2215
|667
|2005.09.07 10:36
|s/l
|209
|0.10
|1.2365
|1.2365
|1.2215
|-32.35
|10741.24
|668
|2005.09.08 05:00
|sell stop
|210
|0.10
|1.2338
|1.2378
|1.2228
|669
|2005.09.09 05:00
|expiration
|210
|0.10
|1.2338
|1.2378
|1.2228
|670
|2005.09.09 05:00
|sell stop
|211
|0.10
|1.2405
|1.2445
|1.2295
|671
|2005.09.09 06:47
|sell
|211
|0.10
|1.2405
|1.2445
|1.2295
|672
|2005.09.09 11:36
|s/l
|211
|0.10
|1.2445
|1.2445
|1.2295
|-32.14
|10709.10
|673
|2005.09.12 05:00
|sell stop
|212
|0.10
|1.2460
|1.2500
|1.2350
|674
|2005.09.13 05:06
|expiration
|212
|0.10
|1.2460
|1.2500
|1.2350
|675
|2005.09.14 05:00
|sell stop
|213
|0.10
|1.2455
|1.2495
|1.2345
|676
|2005.09.15 05:00
|expiration
|213
|0.10
|1.2455
|1.2495
|1.2345
|677
|2005.09.15 05:00
|sell stop
|214
|0.10
|1.2611
|1.2651
|1.2501
|678
|2005.09.16 05:01
|expiration
|214
|0.10
|1.2611
|1.2651
|1.2501
|679
|2005.09.16 05:01
|sell stop
|215
|0.10
|1.2634
|1.2674
|1.2524
|680
|2005.09.16 06:13
|sell
|215
|0.10
|1.2634
|1.2674
|1.2524
|681
|2005.09.16 14:19
|s/l
|215
|0.10
|1.2674
|1.2674
|1.2524
|-31.56
|10677.54
|682
|2005.09.19 05:00
|sell stop
|216
|0.10
|1.2601
|1.2641
|1.2491
|683
|2005.09.20 05:00
|expiration
|216
|0.10
|1.2601
|1.2641
|1.2491
|684
|2005.09.20 05:00
|sell stop
|217
|0.10
|1.2700
|1.2740
|1.2590
|685
|2005.09.21 05:00
|expiration
|217
|0.10
|1.2700
|1.2740
|1.2590
|686
|2005.09.21 05:00
|sell stop
|218
|0.10
|1.2719
|1.2759
|1.2609
|687
|2005.09.21 07:20
|sell
|218
|0.10
|1.2719
|1.2759
|1.2609
|688
|2005.09.21 11:00
|modify
|218
|0.10
|1.2719
|1.2754
|1.2609
|689
|2005.09.21 14:00
|modify
|218
|0.10
|1.2719
|1.2747
|1.2609
|690
|2005.09.22 02:00
|modify
|218
|0.10
|1.2719
|1.2724
|1.2609
|691
|2005.09.22 03:53
|s/l
|218
|0.10
|1.2724
|1.2724
|1.2609
|-6.74
|10670.81
|692
|2005.09.22 05:00
|buy stop
|219
|0.10
|1.2765
|1.2725
|1.2875
|693
|2005.09.22 16:03
|buy
|219
|0.10
|1.2765
|1.2725
|1.2875
|694
|2005.09.22 17:00
|modify
|219
|0.10
|1.2765
|1.2730
|1.2875
|695
|2005.09.22 20:00
|modify
|219
|0.10
|1.2765
|1.2737
|1.2875
|696
|2005.09.23 09:00
|modify
|219
|0.10
|1.2765
|1.2760
|1.2875
|697
|2005.09.23 10:00
|modify
|219
|0.10
|1.2765
|1.2825
|1.2875
|698
|2005.09.23 10:00
|modify
|219
|0.10
|1.2765
|1.2770
|1.2875
|699
|2005.09.23 13:00
|modify
|219
|0.10
|1.2765
|1.2783
|1.2875
|700
|2005.09.23 15:00
|modify
|219
|0.10
|1.2765
|1.2806
|1.2875
|701
|2005.09.23 15:02
|t/p
|219
|0.10
|1.2875
|1.2806
|1.2875
|86.07
|10756.88
|702
|2005.09.26 05:00
|sell stop
|220
|0.10
|1.2719
|1.2759
|1.2609
|703
|2005.09.27 05:00
|expiration
|220
|0.10
|1.2719
|1.2759
|1.2609
|704
|2005.09.27 05:00
|sell stop
|221
|0.10
|1.2818
|1.2858
|1.2708
|705
|2005.09.28 05:00
|expiration
|221
|0.10
|1.2818
|1.2858
|1.2708
|706
|2005.10.03 05:00
|sell stop
|222
|0.10
|1.2938
|1.2978
|1.2828
|707
|2005.10.04 05:01
|expiration
|222
|0.10
|1.2938
|1.2978
|1.2828
|708
|2005.10.04 05:01
|sell stop
|223
|0.10
|1.2960
|1.3000
|1.2850
|709
|2005.10.05 05:01
|expiration
|223
|0.10
|1.2960
|1.3000
|1.2850
|710
|2005.10.05 05:01
|sell stop
|224
|0.10
|1.2963
|1.3003
|1.2853
|711
|2005.10.05 06:30
|sell
|224
|0.10
|1.2963
|1.3003
|1.2853
|712
|2005.10.05 14:52
|s/l
|224
|0.10
|1.3003
|1.3003
|1.2853
|-30.76
|10726.12
|713
|2005.10.06 05:00
|buy stop
|225
|0.10
|1.2991
|1.2951
|1.3101
|714
|2005.10.07 05:00
|expiration
|225
|0.10
|1.2991
|1.2951
|1.3101
|715
|2005.10.07 05:00
|buy stop
|226
|0.10
|1.2987
|1.2947
|1.3097
|716
|2005.10.10 00:00
|expiration
|226
|0.10
|1.2987
|1.2947
|1.3097
|717
|2005.10.10 05:00
|buy stop
|227
|0.10
|1.2864
|1.2824
|1.2974
|718
|2005.10.10 16:20
|buy
|227
|0.10
|1.2864
|1.2824
|1.2974
|719
|2005.10.11 16:00
|modify
|227
|0.10
|1.2864
|1.2838
|1.2974
|720
|2005.10.11 17:00
|modify
|227
|0.10
|1.2864
|1.2842
|1.2974
|721
|2005.10.11 21:00
|modify
|227
|0.10
|1.2864
|1.2846
|1.2974
|722
|2005.10.12 02:00
|modify
|227
|0.10
|1.2864
|1.2857
|1.2974
|723
|2005.10.12 03:00
|modify
|227
|0.10
|1.2864
|1.2924
|1.2974
|724
|2005.10.12 03:00
|modify
|227
|0.10
|1.2864
|1.2869
|1.2974
|725
|2005.10.12 09:00
|modify
|227
|0.10
|1.2864
|1.2880
|1.2974
|726
|2005.10.12 13:28
|s/l
|227
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.2974
|13.70
|10739.82
|727
|2005.10.13 05:00
|sell stop
|228
|0.10
|1.2857
|1.2897
|1.2747
|728
|2005.10.14 05:03
|expiration
|228
|0.10
|1.2857
|1.2897
|1.2747
|729
|2005.10.17 05:00
|buy stop
|229
|0.10
|1.2847
|1.2807
|1.2957
|730
|2005.10.17 09:35
|buy
|229
|0.10
|1.2847
|1.2807
|1.2957
|731
|2005.10.17 12:00
|modify
|229
|0.10
|1.2847
|1.2850
|1.2957
|732
|2005.10.17 15:00
|modify
|229
|0.10
|1.2847
|1.2855
|1.2957
|733
|2005.10.17 16:00
|modify
|229
|0.10
|1.2847
|1.2857
|1.2957
|734
|2005.10.17 23:00
|modify
|229
|0.10
|1.2847
|1.2861
|1.2957
|735
|2005.10.18 00:00
|modify
|229
|0.10
|1.2847
|1.2873
|1.2957
|736
|2005.10.18 01:00
|modify
|229
|0.10
|1.2847
|1.2878
|1.2957
|737
|2005.10.18 01:49
|t/p
|229
|0.10
|1.2957
|1.2878
|1.2957
|85.53
|10825.35
|738
|2005.10.18 05:00
|sell stop
|230
|0.10
|1.2910
|1.2950
|1.2800
|739
|2005.10.19 05:02
|expiration
|230
|0.10
|1.2910
|1.2950
|1.2800
|740
|2005.10.19 05:02
|sell stop
|231
|0.10
|1.2875
|1.2915
|1.2765
|741
|2005.10.20 05:02
|expiration
|231
|0.10
|1.2875
|1.2915
|1.2765
|742
|2005.10.20 05:02
|sell stop
|232
|0.10
|1.2960
|1.3000
|1.2850
|743
|2005.10.20 08:47
|sell
|232
|0.10
|1.2960
|1.3000
|1.2850
|744
|2005.10.20 16:00
|modify
|232
|0.10
|1.2960
|1.2988
|1.2850
|745
|2005.10.20 18:00
|modify
|232
|0.10
|1.2960
|1.2979
|1.2850
|746
|2005.10.20 20:00
|modify
|232
|0.10
|1.2960
|1.2975
|1.2850
|747
|2005.10.20 21:00
|modify
|232
|0.10
|1.2960
|1.2966
|1.2850
|748
|2005.10.20 22:00
|modify
|232
|0.10
|1.2960
|1.2900
|1.2850
|749
|2005.10.20 22:00
|modify
|232
|0.10
|1.2960
|1.2943
|1.2850
|750
|2005.10.20 23:00
|modify
|232
|0.10
|1.2960
|1.2940
|1.2850
|751
|2005.10.21 01:59
|t/p
|232
|0.10
|1.2850
|1.2940
|1.2850
|84.67
|10910.02
|752
|2005.10.21 05:00
|buy stop
|233
|0.10
|1.2951
|1.2911
|1.3061
|753
|2005.10.21 19:41
|buy
|233
|0.10
|1.2951
|1.2911
|1.3061
|754
|2005.10.21 21:14
|s/l
|233
|0.10
|1.2911
|1.2911
|1.3061
|-30.99
|10879.03
|755
|2005.10.26 05:00
|buy stop
|234
|0.10
|1.2894
|1.2854
|1.3004
|756
|2005.10.27 05:00
|expiration
|234
|0.10
|1.2894
|1.2854
|1.3004
|757
|2005.10.27 05:00
|buy stop
|235
|0.10
|1.2854
|1.2814
|1.2964
|758
|2005.10.28 05:01
|expiration
|235
|0.10
|1.2854
|1.2814
|1.2964
|759
|2005.10.28 05:01
|buy stop
|236
|0.10
|1.2732
|1.2692
|1.2842
|760
|2005.10.28 05:12
|buy
|236
|0.10
|1.2732
|1.2692
|1.2842
|761
|2005.10.28 15:00
|modify
|236
|0.10
|1.2732
|1.2703
|1.2842
|762
|2005.10.28 18:00
|modify
|236
|0.10
|1.2732
|1.2705
|1.2842
|763
|2005.10.28 19:00
|modify
|236
|0.10
|1.2732
|1.2792
|1.2842
|764
|2005.10.28 19:00
|modify
|236
|0.10
|1.2732
|1.2743
|1.2842
|765
|2005.10.28 20:00
|modify
|236
|0.10
|1.2732
|1.2756
|1.2842
|766
|2005.10.31 06:00
|modify
|236
|0.10
|1.2732
|1.2764
|1.2842
|767
|2005.10.31 12:45
|t/p
|236
|0.10
|1.2842
|1.2764
|1.2842
|86.30
|10965.33
|768
|2005.11.01 05:00
|sell stop
|237
|0.10
|1.2754
|1.2794
|1.2644
|769
|2005.11.02 05:00
|expiration
|237
|0.10
|1.2754
|1.2794
|1.2644
|770
|2005.11.02 05:00
|sell stop
|238
|0.10
|1.2827
|1.2867
|1.2717
|771
|2005.11.02 14:57
|sell
|238
|0.10
|1.2827
|1.2867
|1.2717
|772
|2005.11.02 17:00
|modify
|238
|0.10
|1.2827
|1.2848
|1.2717
|773
|2005.11.02 18:00
|modify
|238
|0.10
|1.2827
|1.2846
|1.2717
|774
|2005.11.02 22:00
|modify
|238
|0.10
|1.2827
|1.2844
|1.2717
|775
|2005.11.02 23:00
|modify
|238
|0.10
|1.2827
|1.2840
|1.2717
|776
|2005.11.03 14:37
|s/l
|238
|0.10
|1.2840
|1.2840
|1.2717
|-12.93
|10952.40
|777
|2005.11.04 05:00
|sell stop
|239
|0.10
|1.2889
|1.2929
|1.2779
|778
|2005.11.04 14:46
|sell
|239
|0.10
|1.2889
|1.2929
|1.2779
|779
|2005.11.04 15:29
|s/l
|239
|0.10
|1.2929
|1.2929
|1.2779
|-30.94
|10921.46
|780
|2005.11.07 05:00
|sell stop
|240
|0.10
|1.2805
|1.2845
|1.2695
|781
|2005.11.08 05:00
|expiration
|240
|0.10
|1.2805
|1.2845
|1.2695
|782
|2005.11.08 05:00
|sell stop
|241
|0.10
|1.2942
|1.2982
|1.2832
|783
|2005.11.09 05:00
|expiration
|241
|0.10
|1.2942
|1.2982
|1.2832
|784
|2005.11.09 05:00
|sell stop
|242
|0.10
|1.3098
|1.3138
|1.2988
|785
|2005.11.09 09:27
|sell
|242
|0.10
|1.3098
|1.3138
|1.2988
|786
|2005.11.09 12:09
|s/l
|242
|0.10
|1.3138
|1.3138
|1.2988
|-30.45
|10891.01
|787
|2005.11.10 05:00
|sell stop
|243
|0.10
|1.3097
|1.3137
|1.2987
|788
|2005.11.10 07:26
|sell
|243
|0.10
|1.3097
|1.3137
|1.2987
|789
|2005.11.10 13:00
|modify
|243
|0.10
|1.3097
|1.3130
|1.2987
|790
|2005.11.10 20:53
|s/l
|243
|0.10
|1.3130
|1.3130
|1.2987
|-25.13
|10865.88
|791
|2005.11.11 05:00
|sell stop
|244
|0.10
|1.3129
|1.3169
|1.3019
|792
|2005.11.11 08:00
|sell
|244
|0.10
|1.3129
|1.3169
|1.3019
|793
|2005.11.14 01:00
|modify
|244
|0.10
|1.3129
|1.3168
|1.3019
|794
|2005.11.14 05:00
|modify
|244
|0.10
|1.3129
|1.3160
|1.3019
|795
|2005.11.14 06:00
|modify
|244
|0.10
|1.3129
|1.3132
|1.3019
|796
|2005.11.14 13:16
|s/l
|244
|0.10
|1.3132
|1.3132
|1.3019
|-3.22
|10862.67
|797
|2005.11.16 05:00
|sell stop
|245
|0.10
|1.3131
|1.3171
|1.3021
|798
|2005.11.17 05:03
|expiration
|245
|0.10
|1.3131
|1.3171
|1.3021
|799
|2005.11.17 05:03
|sell stop
|246
|0.10
|1.3194
|1.3234
|1.3084
|800
|2005.11.17 16:05
|sell
|246
|0.10
|1.3194
|1.3234
|1.3084
|801
|2005.11.17 20:00
|modify
|246
|0.10
|1.3194
|1.3220
|1.3084
|802
|2005.11.18 05:12
|s/l
|246
|0.10
|1.3220
|1.3220
|1.3084
|-20.60
|10842.07
|803
|2005.11.21 05:00
|buy stop
|247
|0.10
|1.3224
|1.3184
|1.3334
|804
|2005.11.22 05:03
|expiration
|247
|0.10
|1.3224
|1.3184
|1.3334
|805
|2005.11.24 05:00
|buy stop
|248
|0.10
|1.3174
|1.3134
|1.3284
|806
|2005.11.24 18:09
|buy
|248
|0.10
|1.3174
|1.3134
|1.3284
|807
|2005.11.25 15:02
|s/l
|248
|0.10
|1.3134
|1.3134
|1.3284
|-29.82
|10812.25
|808
|2005.11.28 05:00
|sell stop
|249
|0.10
|1.3144
|1.3184
|1.3034
|809
|2005.11.28 16:32
|sell
|249
|0.10
|1.3144
|1.3184
|1.3034
|810
|2005.11.28 17:00
|modify
|249
|0.10
|1.3144
|1.3178
|1.3034
|811
|2005.11.28 18:00
|modify
|249
|0.10
|1.3144
|1.3174
|1.3034
|812
|2005.11.28 19:00
|modify
|249
|0.10
|1.3144
|1.3161
|1.3034
|813
|2005.11.28 20:00
|modify
|249
|0.10
|1.3144
|1.3084
|1.3034
|814
|2005.11.28 20:00
|modify
|249
|0.10
|1.3144
|1.3124
|1.3034
|815
|2005.11.28 20:09
|t/p
|249
|0.10
|1.3034
|1.3124
|1.3034
|84.41
|10896.66
|816
|2005.11.29 05:00
|buy stop
|250
|0.10
|1.3136
|1.3096
|1.3246
|817
|2005.11.29 14:20
|buy
|250
|0.10
|1.3136
|1.3096
|1.3246
|818
|2005.11.29 15:00
|modify
|250
|0.10
|1.3136
|1.3099
|1.3246
|819
|2005.11.29 17:00
|modify
|250
|0.10
|1.3136
|1.3101
|1.3246
|820
|2005.11.30 15:00
|modify
|250
|0.10
|1.3136
|1.3109
|1.3246
|821
|2005.12.01 15:00
|modify
|250
|0.10
|1.3136
|1.3124
|1.3246
|822
|2005.12.01 16:00
|modify
|250
|0.10
|1.3136
|1.3196
|1.3246
|823
|2005.12.01 16:00
|modify
|250
|0.10
|1.3136
|1.3151
|1.3246
|824
|2005.12.02 14:55
|s/l
|250
|0.10
|1.3151
|1.3151
|1.3246
|14.61
|10911.27
|825
|2005.12.05 05:00
|sell stop
|251
|0.10
|1.3175
|1.3215
|1.3065
|826
|2005.12.05 12:10
|sell
|251
|0.10
|1.3175
|1.3215
|1.3065
|827
|2005.12.05 14:00
|modify
|251
|0.10
|1.3175
|1.3181
|1.3065
|828
|2005.12.05 15:00
|modify
|251
|0.10
|1.3175
|1.3180
|1.3065
|829
|2005.12.05 16:00
|modify
|251
|0.10
|1.3175
|1.3115
|1.3065
|830
|2005.12.05 16:00
|modify
|251
|0.10
|1.3175
|1.3168
|1.3065
|831
|2005.12.05 18:00
|modify
|251
|0.10
|1.3175
|1.3145
|1.3065
|832
|2005.12.05 18:32
|t/p
|251
|0.10
|1.3065
|1.3145
|1.3065
|84.20
|10995.47
|833
|2005.12.06 05:00
|buy stop
|252
|0.10
|1.3150
|1.3110
|1.3260
|834
|2005.12.07 05:01
|expiration
|252
|0.10
|1.3150
|1.3110
|1.3260
|835
|2005.12.07 05:01
|buy stop
|253
|0.10
|1.3140
|1.3100
|1.3250
|836
|2005.12.07 10:58
|buy
|253
|0.10
|1.3140
|1.3100
|1.3250
|837
|2005.12.08 09:00
|s/l
|253
|0.10
|1.3100
|1.3100
|1.3250
|-28.61
|10966.86
|838
|2005.12.09 05:00
|buy stop
|254
|0.10
|1.3043
|1.3003
|1.3153
|839
|2005.12.09 08:42
|buy
|254
|0.10
|1.3043
|1.3003
|1.3153
|840
|2005.12.09 16:09
|s/l
|254
|0.10
|1.3003
|1.3003
|1.3153
|-30.76
|10936.10
|841
|2005.12.12 05:00
|buy stop
|255
|0.10
|1.3119
|1.3079
|1.3229
|842
|2005.12.13 05:07
|expiration
|255
|0.10
|1.3119
|1.3079
|1.3229
|843
|2005.12.14 05:00
|buy stop
|256
|0.10
|1.3001
|1.2961
|1.3111
|844
|2005.12.15 05:02
|expiration
|256
|0.10
|1.3001
|1.2961
|1.3111
|845
|2005.12.15 05:02
|buy stop
|257
|0.10
|1.2869
|1.2829
|1.2979
|846
|2005.12.15 15:47
|buy
|257
|0.10
|1.2869
|1.2829
|1.2979
|847
|2005.12.15 17:00
|modify
|257
|0.10
|1.2869
|1.2843
|1.2979
|848
|2005.12.15 19:00
|modify
|257
|0.10
|1.2869
|1.2846
|1.2979
|849
|2005.12.16 03:00
|modify
|257
|0.10
|1.2869
|1.2857
|1.2979
|850
|2005.12.16 09:07
|s/l
|257
|0.10
|1.2857
|1.2857
|1.2979
|-8.69
|10927.41
|851
|2005.12.19 05:00
|sell stop
|258
|0.10
|1.2851
|1.2891
|1.2741
|852
|2005.12.20 05:00
|expiration
|258
|0.10
|1.2851
|1.2891
|1.2741
|853
|2005.12.20 05:00
|sell stop
|259
|0.10
|1.2926
|1.2966
|1.2816
|854
|2005.12.21 05:01
|expiration
|259
|0.10
|1.2926
|1.2966
|1.2816
|855
|2005.12.21 05:01
|sell stop
|260
|0.10
|1.2922
|1.2962
|1.2812
|856
|2005.12.22 05:03
|expiration
|260
|0.10
|1.2922
|1.2962
|1.2812
|857
|2005.12.22 05:03
|sell stop
|261
|0.10
|1.2952
|1.2992
|1.2842
|858
|2005.12.23 05:07
|expiration
|261
|0.10
|1.2952
|1.2992
|1.2842
|859
|2005.12.30 05:00
|buy stop
|262
|0.10
|1.3150
|1.3110
|1.3260
|860
|2005.12.30 10:28
|buy
|262
|0.10
|1.3150
|1.3110
|1.3260
|861
|2005.12.30 14:00
|modify
|262
|0.10
|1.3150
|1.3113
|1.3260
|862
|2005.12.30 15:00
|modify
|262
|0.10
|1.3150
|1.3119
|1.3260
|863
|2006.01.02 09:18
|s/l
|262
|0.10
|1.3119
|1.3119
|1.3260
|-22.99
|10904.42
|864
|2006.01.03 05:00
|buy stop
|263
|0.10
|1.3114
|1.3074
|1.3224
|865
|2006.01.04 05:00
|expiration
|263
|0.10
|1.3114
|1.3074
|1.3224
|866
|2006.01.04 05:00
|buy stop
|264
|0.10
|1.3106
|1.3066
|1.3216
|867
|2006.01.05 05:03
|expiration
|264
|0.10
|1.3106
|1.3066
|1.3216
|868
|2006.01.05 05:03
|buy stop
|265
|0.10
|1.3120
|1.3080
|1.3230
|869
|2006.01.06 05:03
|expiration
|265
|0.10
|1.3120
|1.3080
|1.3230
|870
|2006.01.06 05:03
|buy stop
|266
|0.10
|1.2877
|1.2837
|1.2987
|871
|2006.01.09 00:00
|expiration
|266
|0.10
|1.2877
|1.2837
|1.2987
|872
|2006.01.09 05:00
|buy stop
|267
|0.10
|1.2749
|1.2709
|1.2859
|873
|2006.01.09 09:22
|buy
|267
|0.10
|1.2749
|1.2709
|1.2859
|874
|2006.01.09 13:00
|modify
|267
|0.10
|1.2749
|1.2714
|1.2859
|875
|2006.01.09 16:00
|modify
|267
|0.10
|1.2749
|1.2715
|1.2859
|876
|2006.01.09 18:00
|modify
|267
|0.10
|1.2749
|1.2735
|1.2859
|877
|2006.01.10 15:00
|modify
|267
|0.10
|1.2749
|1.2751
|1.2859
|878
|2006.01.11 07:00
|modify
|267
|0.10
|1.2749
|1.2759
|1.2859
|879
|2006.01.11 10:00
|modify
|267
|0.10
|1.2749
|1.2770
|1.2859
|880
|2006.01.11 11:00
|modify
|267
|0.10
|1.2749
|1.2778
|1.2859
|881
|2006.01.11 15:26
|s/l
|267
|0.10
|1.2778
|1.2778
|1.2859
|23.97
|10928.39
|882
|2006.01.13 05:00
|sell stop
|268
|0.10
|1.2832
|1.2872
|1.2722
|883
|2006.01.13 08:01
|sell
|268
|0.10
|1.2832
|1.2872
|1.2722
|884
|2006.01.13 13:59
|s/l
|268
|0.10
|1.2872
|1.2872
|1.2722
|-31.08
|10897.31
|885
|2006.01.17 05:00
|buy stop
|269
|0.10
|1.2834
|1.2794
|1.2944
|886
|2006.01.17 12:41
|buy
|269
|0.10
|1.2834
|1.2794
|1.2944
|887
|2006.01.17 23:23
|s/l
|269
|0.10
|1.2794
|1.2794
|1.2944
|-31.27
|10866.04
|888
|2006.01.18 05:00
|sell stop
|270
|0.10
|1.2790
|1.2830
|1.2680
|889
|2006.01.18 08:47
|sell
|270
|0.10
|1.2790
|1.2830
|1.2680
|890
|2006.01.18 10:00
|modify
|270
|0.10
|1.2790
|1.2819
|1.2680
|891
|2006.01.18 15:00
|modify
|270
|0.10
|1.2790
|1.2806
|1.2680
|892
|2006.01.18 16:00
|modify
|270
|0.10
|1.2790
|1.2804
|1.2680
|893
|2006.01.18 16:18
|s/l
|270
|0.10
|1.2804
|1.2804
|1.2680
|-10.93
|10855.11
|894
|2006.01.20 05:00
|sell stop
|271
|0.10
|1.2813
|1.2853
|1.2703
|895
|2006.01.20 14:57
|sell
|271
|0.10
|1.2813
|1.2853
|1.2703
|896
|2006.01.20 16:42
|s/l
|271
|0.10
|1.2853
|1.2853
|1.2703
|-31.12
|10823.99
|897
|2006.01.23 05:00
|buy stop
|272
|0.10
|1.2765
|1.2725
|1.2875
|898
|2006.01.24 05:00
|expiration
|272
|0.10
|1.2765
|1.2725
|1.2875
|899
|2006.01.24 05:00
|buy stop
|273
|0.10
|1.2822
|1.2782
|1.2932
|900
|2006.01.25 05:01
|expiration
|273
|0.10
|1.2822
|1.2782
|1.2932
|901
|2006.01.25 05:01
|buy stop
|274
|0.10
|1.2737
|1.2697
|1.2847
|902
|2006.01.26 05:04
|expiration
|274
|0.10
|1.2737
|1.2697
|1.2847
|903
|2006.01.26 05:04
|sell stop
|275
|0.10
|1.2603
|1.2643
|1.2493
|904
|2006.01.27 05:05
|expiration
|275
|0.10
|1.2603
|1.2643
|1.2493
|905
|2006.01.27 05:05
|sell stop
|276
|0.10
|1.2645
|1.2685
|1.2535
|906
|2006.01.30 00:00
|expiration
|276
|0.10
|1.2645
|1.2685
|1.2535
|907
|2006.01.30 05:00
|sell stop
|277
|0.10
|1.2675
|1.2715
|1.2565
|908
|2006.01.31 05:06
|expiration
|277
|0.10
|1.2675
|1.2715
|1.2565
|909
|2006.02.01 05:00
|buy stop
|278
|0.10
|1.2818
|1.2778
|1.2928
|910
|2006.02.01 10:22
|buy
|278
|0.10
|1.2818
|1.2778
|1.2928
|911
|2006.02.01 15:00
|modify
|278
|0.10
|1.2818
|1.2797
|1.2928
|912
|2006.02.01 19:00
|modify
|278
|0.10
|1.2818
|1.2802
|1.2928
|913
|2006.02.01 20:00
|modify
|278
|0.10
|1.2818
|1.2804
|1.2928
|914
|2006.02.01 21:00
|modify
|278
|0.10
|1.2818
|1.2878
|1.2928
|915
|2006.02.01 21:00
|modify
|278
|0.10
|1.2818
|1.2831
|1.2928
|916
|2006.02.01 22:00
|modify
|278
|0.10
|1.2818
|1.2835
|1.2928
|917
|2006.02.02 00:00
|modify
|278
|0.10
|1.2818
|1.2837
|1.2928
|918
|2006.02.02 07:00
|modify
|278
|0.10
|1.2818
|1.2846
|1.2928
|919
|2006.02.02 15:00
|modify
|278
|0.10
|1.2818
|1.2855
|1.2928
|920
|2006.02.02 16:23
|s/l
|278
|0.10
|1.2855
|1.2855
|1.2928
|30.71
|10854.70
|921
|2006.02.03 05:00
|sell stop
|279
|0.10
|1.2815
|1.2855
|1.2705
|922
|2006.02.06 00:00
|expiration
|279
|0.10
|1.2815
|1.2855
|1.2705
|923
|2006.02.06 05:00
|sell stop
|280
|0.10
|1.2920
|1.2960
|1.2810
|924
|2006.02.07 05:01
|expiration
|280
|0.10
|1.2920
|1.2960
|1.2810
|925
|2006.02.07 05:01
|sell stop
|281
|0.10
|1.2889
|1.2929
|1.2779
|926
|2006.02.08 05:02
|expiration
|281
|0.10
|1.2889
|1.2929
|1.2779
|927
|2006.02.08 05:02
|sell stop
|282
|0.10
|1.2971
|1.3011
|1.2861
|928
|2006.02.08 07:32
|sell
|282
|0.10
|1.2971
|1.3011
|1.2861
|929
|2006.02.08 16:53
|s/l
|282
|0.10
|1.3011
|1.3011
|1.2861
|-30.74
|10823.96
|930
|2006.02.13 05:00
|sell stop
|283
|0.10
|1.3020
|1.3060
|1.2910
|931
|2006.02.14 05:01
|expiration
|283
|0.10
|1.3020
|1.3060
|1.2910
|932
|2006.02.14 05:01
|sell stop
|284
|0.10
|1.3015
|1.3055
|1.2905
|933
|2006.02.15 05:03
|expiration
|284
|0.10
|1.3015
|1.3055
|1.2905
|934
|2006.02.17 05:00
|sell stop
|285
|0.10
|1.3104
|1.3144
|1.2994
|935
|2006.02.17 16:18
|sell
|285
|0.10
|1.3104
|1.3144
|1.2994
|936
|2006.02.17 18:23
|s/l
|285
|0.10
|1.3144
|1.3144
|1.2994
|-30.43
|10793.53
|937
|2006.02.20 05:04
|buy stop
|286
|0.10
|1.3073
|1.3033
|1.3183
|938
|2006.02.20 05:38
|buy
|286
|0.10
|1.3073
|1.3033
|1.3183
|939
|2006.02.21 09:00
|modify
|286
|0.10
|1.3073
|1.3041
|1.3183
|940
|2006.02.22 12:00
|modify
|286
|0.10
|1.3073
|1.3058
|1.3183
|941
|2006.02.22 13:00
|modify
|286
|0.10
|1.3073
|1.3063
|1.3183
|942
|2006.02.22 15:00
|modify
|286
|0.10
|1.3073
|1.3075
|1.3183
|943
|2006.02.22 16:00
|modify
|286
|0.10
|1.3073
|1.3078
|1.3183
|944
|2006.02.22 17:00
|modify
|286
|0.10
|1.3073
|1.3084
|1.3183
|945
|2006.02.23 10:14
|s/l
|286
|0.10
|1.3084
|1.3084
|1.3183
|11.61
|10805.14
|946
|2006.02.27 05:00
|sell stop
|287
|0.10
|1.3139
|1.3179
|1.3029
|947
|2006.02.28 05:00
|expiration
|287
|0.10
|1.3139
|1.3179
|1.3029
|948
|2006.02.28 05:00
|sell stop
|288
|0.10
|1.3114
|1.3154
|1.3004
|949
|2006.02.28 16:24
|sell
|288
|0.10
|1.3114
|1.3154
|1.3004
|950
|2006.03.01 04:00
|modify
|288
|0.10
|1.3114
|1.3151
|1.3004
|951
|2006.03.01 09:00
|modify
|288
|0.10
|1.3114
|1.3145
|1.3004
|952
|2006.03.01 13:00
|modify
|288
|0.10
|1.3114
|1.3144
|1.3004
|953
|2006.03.01 14:00
|modify
|288
|0.10
|1.3114
|1.3139
|1.3004
|954
|2006.03.01 15:00
|modify
|288
|0.10
|1.3114
|1.3111
|1.3004
|955
|2006.03.01 16:55
|s/l
|288
|0.10
|1.3111
|1.3111
|1.3004
|1.35
|10806.49
|956
|2006.03.02 05:00
|buy stop
|289
|0.10
|1.3201
|1.3161
|1.3311
|957
|2006.03.03 05:00
|expiration
|289
|0.10
|1.3201
|1.3161
|1.3311
|958
|2006.03.03 05:00
|buy stop
|290
|0.10
|1.3081
|1.3041
|1.3191
|959
|2006.03.06 00:00
|expiration
|290
|0.10
|1.3081
|1.3041
|1.3191
|960
|2006.03.06 05:00
|buy stop
|291
|0.10
|1.3102
|1.3062
|1.3212
|961
|2006.03.07 05:02
|expiration
|291
|0.10
|1.3102
|1.3062
|1.3212
|962
|2006.03.08 05:00
|sell stop
|292
|0.10
|1.2991
|1.3031
|1.2881
|963
|2006.03.09 05:00
|expiration
|292
|0.10
|1.2991
|1.3031
|1.2881
|964
|2006.03.09 05:00
|sell stop
|293
|0.10
|1.3015
|1.3055
|1.2905
|965
|2006.03.10 05:01
|expiration
|293
|0.10
|1.3015
|1.3055
|1.2905
|966
|2006.03.13 05:00
|sell stop
|294
|0.10
|1.3100
|1.3140
|1.2990
|967
|2006.03.14 01:39
|sell
|294
|0.10
|1.3100
|1.3140
|1.2990
|968
|2006.03.14 16:00
|modify
|294
|0.10
|1.3100
|1.3132
|1.2990
|969
|2006.03.14 17:00
|modify
|294
|0.10
|1.3100
|1.3040
|1.2990
|970
|2006.03.14 17:00
|modify
|294
|0.10
|1.3100
|1.3092
|1.2990
|971
|2006.03.14 18:00
|modify
|294
|0.10
|1.3100
|1.3071
|1.2990
|972
|2006.03.15 14:00
|modify
|294
|0.10
|1.3100
|1.3069
|1.2990
|973
|2006.03.15 15:12
|t/p
|294
|0.10
|1.2990
|1.3069
|1.2990
|83.75
|10890.25
|974
|2006.03.16 05:00
|buy stop
|295
|0.10
|1.3089
|1.3049
|1.3199
|975
|2006.03.17 05:01
|expiration
|295
|0.10
|1.3089
|1.3049
|1.3199
|976
|2006.03.17 05:01
|buy stop
|296
|0.10
|1.2997
|1.2957
|1.3107
|977
|2006.03.20 00:00
|expiration
|296
|0.10
|1.2997
|1.2957
|1.3107
|978
|2006.03.20 05:00
|buy stop
|297
|0.10
|1.2931
|1.2891
|1.3041
|979
|2006.03.20 06:16
|buy
|297
|0.10
|1.2931
|1.2891
|1.3041
|980
|2006.03.21 12:00
|modify
|297
|0.10
|1.2931
|1.2895
|1.3041
|981
|2006.03.21 13:00
|modify
|297
|0.10
|1.2931
|1.2903
|1.3041
|982
|2006.03.21 15:00
|modify
|297
|0.10
|1.2931
|1.2911
|1.3041
|983
|2006.03.21 16:00
|modify
|297
|0.10
|1.2931
|1.2930
|1.3041
|984
|2006.03.21 17:00
|modify
|297
|0.10
|1.2931
|1.2991
|1.3041
|985
|2006.03.21 17:00
|modify
|297
|0.10
|1.2931
|1.2962
|1.3041
|986
|2006.03.21 18:00
|modify
|297
|0.10
|1.2931
|1.2977
|1.3041
|987
|2006.03.22 11:03
|t/p
|297
|0.10
|1.3041
|1.2977
|1.3041
|85.63
|10975.88
|988
|2006.03.23 05:00
|sell stop
|298
|0.10
|1.2933
|1.2973
|1.2823
|989
|2006.03.24 05:05
|expiration
|298
|0.10
|1.2933
|1.2973
|1.2823
|990
|2006.03.24 05:05
|sell stop
|299
|0.10
|1.3020
|1.3060
|1.2910
|991
|2006.03.27 00:00
|expiration
|299
|0.10
|1.3020
|1.3060
|1.2910
|992
|2006.03.27 05:00
|sell stop
|300
|0.10
|1.3078
|1.3118
|1.2968
|993
|2006.03.27 05:33
|sell
|300
|0.10
|1.3078
|1.3118
|1.2968
|994
|2006.03.28 05:51
|s/l
|300
|0.10
|1.3118
|1.3118
|1.2968
|-31.43
|10944.45
|995
|2006.03.31 05:00
|buy stop
|301
|0.10
|1.3072
|1.3032
|1.3182
|996
|2006.03.31 12:04
|buy
|301
|0.10
|1.3072
|1.3032
|1.3182
|997
|2006.03.31 15:34
|s/l
|301
|0.10
|1.3032
|1.3032
|1.3182
|-30.70
|10913.75
|998
|2006.04.03 05:00
|buy stop
|302
|0.10
|1.3075
|1.3035
|1.3185
|999
|2006.04.03 05:01
|buy
|302
|0.10
|1.3075
|1.3035
|1.3185
|1000
|2006.04.03 07:00
|modify
|302
|0.10
|1.3075
|1.3058
|1.3185
|1001
|2006.04.03 09:00
|modify
|302
|0.10
|1.3075
|1.3060
|1.3185
|1002
|2006.04.03 16:40
|s/l
|302
|0.10
|1.3060
|1.3060
|1.3185
|-11.48
|10902.27
|1003
|2006.04.04 05:00
|sell stop
|303
|0.10
|1.2990
|1.3030
|1.2880
|1004
|2006.04.04 11:35
|sell
|303
|0.10
|1.2990
|1.3030
|1.2880
|1005
|2006.04.04 15:00
|modify
|303
|0.10
|1.2990
|1.2987
|1.2880
|1006
|2006.04.04 16:00
|modify
|303
|0.10
|1.2990
|1.2945
|1.2880
|1007
|2006.04.04 16:01
|t/p
|303
|0.10
|1.2880
|1.2945
|1.2880
|85.41
|10987.68
|1008
|2006.04.05 05:00
|buy stop
|304
|0.10
|1.3004
|1.2964
|1.3114
|1009
|2006.04.06 05:00
|expiration
|304
|0.10
|1.3004
|1.2964
|1.3114
|1010
|2006.04.06 05:00
|buy stop
|305
|0.10
|1.3022
|1.2982
|1.3132
|1011
|2006.04.07 05:00
|expiration
|305
|0.10
|1.3022
|1.2982
|1.3132
|1012
|2006.04.10 05:00
|sell stop
|306
|0.10
|1.2861
|1.2901
|1.2751
|1013
|2006.04.11 05:00
|expiration
|306
|0.10
|1.2861
|1.2901
|1.2751
|1014
|2006.04.11 05:00
|sell stop
|307
|0.10
|1.2931
|1.2971
|1.2821
|1015
|2006.04.12 05:04
|expiration
|307
|0.10
|1.2931
|1.2971
|1.2821
|1016
|2006.04.12 05:04
|buy stop
|308
|0.10
|1.2991
|1.2951
|1.3101
|1017
|2006.04.12 14:30
|buy
|308
|0.10
|1.2991
|1.2951
|1.3101
|1018
|2006.04.12 15:00
|modify
|308
|0.10
|1.2991
|1.2957
|1.3101
|1019
|2006.04.13 09:11
|s/l
|308
|0.10
|1.2957
|1.2957
|1.3101
|-24.32
|10963.36
|1020
|2006.04.17 05:00
|buy stop
|309
|0.10
|1.2963
|1.2923
|1.3073
|1021
|2006.04.18 05:00
|expiration
|309
|0.10
|1.2963
|1.2923
|1.3073
|1022
|2006.04.18 05:00
|buy stop
|310
|0.10
|1.2951
|1.2911
|1.3061
|1023
|2006.04.19 05:00
|expiration
|310
|0.10
|1.2951
|1.2911
|1.3061
|1024
|2006.04.19 05:00
|buy stop
|311
|0.10
|1.2956
|1.2916
|1.3066
|1025
|2006.04.20 05:00
|expiration
|311
|0.10
|1.2956
|1.2916
|1.3066
|1026
|2006.04.20 05:00
|buy stop
|312
|0.10
|1.2767
|1.2727
|1.2877
|1027
|2006.04.20 12:58
|buy
|312
|0.10
|1.2767
|1.2727
|1.2877
|1028
|2006.04.20 17:00
|modify
|312
|0.10
|1.2767
|1.2735
|1.2877
|1029
|2006.04.21 09:00
|modify
|312
|0.10
|1.2767
|1.2737
|1.2877
|1030
|2006.04.21 16:39
|s/l
|312
|0.10
|1.2737
|1.2737
|1.2877
|-22.91
|10940.45
|1031
|2006.04.24 05:00
|sell stop
|313
|0.10
|1.2691
|1.2731
|1.2581
|1032
|2006.04.24 08:50
|sell
|313
|0.10
|1.2691
|1.2731
|1.2581
|1033
|2006.04.24 15:41
|s/l
|313
|0.10
|1.2731
|1.2731
|1.2581
|-31.41
|10909.04
|1034
|2006.04.25 05:00
|buy stop
|314
|0.10
|1.2755
|1.2715
|1.2865
|1035
|2006.04.26 05:00
|expiration
|314
|0.10
|1.2755
|1.2715
|1.2865
|1036
|2006.04.26 05:00
|buy stop
|315
|0.10
|1.2730
|1.2690
|1.2840
|1037
|2006.04.26 10:41
|buy
|315
|0.10
|1.2730
|1.2690
|1.2840
|1038
|2006.04.26 15:04
|s/l
|315
|0.10
|1.2690
|1.2690
|1.2840
|-31.53
|10877.51
|1039
|2006.04.28 05:00
|buy stop
|316
|0.10
|1.2653
|1.2613
|1.2763
|1040
|2006.05.01 00:00
|expiration
|316
|0.10
|1.2653
|1.2613
|1.2763
|1041
|2006.05.01 05:00
|buy stop
|317
|0.10
|1.2681
|1.2641
|1.2791
|1042
|2006.05.02 05:00
|expiration
|317
|0.10
|1.2681
|1.2641
|1.2791
|1043
|2006.05.02 05:00
|buy stop
|318
|0.10
|1.2574
|1.2534
|1.2684
|1044
|2006.05.03 05:01
|expiration
|318
|0.10
|1.2574
|1.2534
|1.2684
|1045
|2006.05.03 05:01
|buy stop
|319
|0.10
|1.2361
|1.2321
|1.2471
|1046
|2006.05.03 09:52
|buy
|319
|0.10
|1.2361
|1.2321
|1.2471
|1047
|2006.05.03 17:00
|modify
|319
|0.10
|1.2361
|1.2322
|1.2471
|1048
|2006.05.04 06:00
|modify
|319
|0.10
|1.2361
|1.2331
|1.2471
|1049
|2006.05.04 09:00
|modify
|319
|0.10
|1.2361
|1.2351
|1.2471
|1050
|2006.05.04 16:01
|s/l
|319
|0.10
|1.2351
|1.2351
|1.2471
|-6.18
|10871.33
|1051
|2006.05.05 05:00
|buy stop
|320
|0.10
|1.2347
|1.2307
|1.2457
|1052
|2006.05.08 00:00
|expiration
|320
|0.10
|1.2347
|1.2307
|1.2457
|1053
|2006.05.08 05:00
|buy stop
|321
|0.10
|1.2342
|1.2302
|1.2452
|1054
|2006.05.09 05:01
|expiration
|321
|0.10
|1.2342
|1.2302
|1.2452
|1055
|2006.05.10 05:00
|buy stop
|322
|0.10
|1.2237
|1.2197
|1.2347
|1056
|2006.05.11 03:06
|buy
|322
|0.10
|1.2237
|1.2197
|1.2347
|1057
|2006.05.11 10:00
|modify
|322
|0.10
|1.2237
|1.2239
|1.2347
|1058
|2006.05.11 14:21
|s/l
|322
|0.10
|1.2239
|1.2239
|1.2347
|1.63
|10872.96
|1059
|2006.05.12 05:00
|buy stop
|323
|0.10
|1.2176
|1.2136
|1.2286
|1060
|2006.05.15 00:00
|expiration
|323
|0.10
|1.2176
|1.2136
|1.2286
|1061
|2006.05.15 05:00
|buy stop
|324
|0.10
|1.2161
|1.2121
|1.2271
|1062
|2006.05.16 05:06
|expiration
|324
|0.10
|1.2161
|1.2121
|1.2271
|1063
|2006.05.17 05:00
|sell stop
|325
|0.10
|1.2000
|1.2040
|1.1890
|1064
|2006.05.18 05:04
|expiration
|325
|0.10
|1.2000
|1.2040
|1.1890
|1065
|2006.05.22 05:00
|sell stop
|326
|0.10
|1.2186
|1.2226
|1.2076
|1066
|2006.05.22 05:24
|sell
|326
|0.10
|1.2186
|1.2226
|1.2076
|1067
|2006.05.22 08:54
|s/l
|326
|0.10
|1.2226
|1.2226
|1.2076
|-32.72
|10840.24
|1068
|2006.05.24 05:00
|buy stop
|327
|0.10
|1.2137
|1.2097
|1.2247
|1069
|2006.05.24 07:49
|buy
|327
|0.10
|1.2137
|1.2097
|1.2247
|1070
|2006.05.24 08:53
|s/l
|327
|0.10
|1.2097
|1.2097
|1.2247
|-33.07
|10807.17
|1071
|2006.05.25 05:00
|sell stop
|328
|0.10
|1.2069
|1.2109
|1.1959
|1072
|2006.05.26 05:00
|expiration
|328
|0.10
|1.2069
|1.2109
|1.1959
|1073
|2006.05.26 05:00
|sell stop
|329
|0.10
|1.2147
|1.2187
|1.2037
|1074
|2006.05.26 10:08
|sell
|329
|0.10
|1.2147
|1.2187
|1.2037
|1075
|2006.05.26 14:11
|s/l
|329
|0.10
|1.2187
|1.2187
|1.2037
|-32.82
|10774.35
|1076
|2006.05.29 05:00
|sell stop
|330
|0.10
|1.2200
|1.2240
|1.2090
|1077
|2006.05.30 04:46
|sell
|330
|0.10
|1.2200
|1.2240
|1.2090
|1078
|2006.05.30 08:00
|modify
|330
|0.10
|1.2200
|1.2239
|1.2090
|1079
|2006.05.30 09:00
|modify
|330
|0.10
|1.2200
|1.2209
|1.2090
|1080
|2006.05.30 10:00
|modify
|330
|0.10
|1.2200
|1.2140
|1.2090
|1081
|2006.05.30 10:00
|modify
|330
|0.10
|1.2200
|1.2195
|1.2090
|1082
|2006.05.30 12:00
|modify
|330
|0.10
|1.2200
|1.2163
|1.2090
|1083
|2006.05.30 14:23
|s/l
|330
|0.10
|1.2163
|1.2163
|1.2090
|30.42
|10804.77
|1084
|2006.05.31 05:00
|buy stop
|331
|0.10
|1.2229
|1.2189
|1.2339
|1085
|2006.06.01 05:00
|expiration
|331
|0.10
|1.2229
|1.2189
|1.2339
|1086
|2006.06.01 05:02
|buy stop
|332
|0.10
|1.2225
|1.2185
|1.2335
|1087
|2006.06.01 05:28
|buy
|332
|0.10
|1.2225
|1.2185
|1.2335
|1088
|2006.06.01 14:00
|modify
|332
|0.10
|1.2225
|1.2203
|1.2335
|1089
|2006.06.01 15:00
|modify
|332
|0.10
|1.2225
|1.2215
|1.2335
|1090
|2006.06.01 16:39
|s/l
|332
|0.10
|1.2215
|1.2215
|1.2335
|-8.19
|10796.58
|1091
|2006.06.02 05:00
|sell stop
|333
|0.10
|1.2136
|1.2176
|1.2026
|1092
|2006.06.02 14:30
|sell
|333
|0.10
|1.2136
|1.2176
|1.2026
|1093
|2006.06.02 15:00
|modify
|333
|0.10
|1.2136
|1.2155
|1.2026
|1094
|2006.06.02 16:00
|modify
|333
|0.10
|1.2136
|1.2150
|1.2026
|1095
|2006.06.02 17:00
|modify
|333
|0.10
|1.2136
|1.2076
|1.2026
|1096
|2006.06.02 17:00
|modify
|333
|0.10
|1.2136
|1.2125
|1.2026
|1097
|2006.06.02 19:00
|modify
|333
|0.10
|1.2136
|1.2123
|1.2026
|1098
|2006.06.05 06:00
|modify
|333
|0.10
|1.2136
|1.2119
|1.2026
|1099
|2006.06.05 10:00
|modify
|333
|0.10
|1.2136
|1.2107
|1.2026
|1100
|2006.06.05 11:00
|modify
|333
|0.10
|1.2136
|1.2095
|1.2026
|1101
|2006.06.05 18:00
|modify
|333
|0.10
|1.2136
|1.2090
|1.2026
|1102
|2006.06.05 18:06
|t/p
|333
|0.10
|1.2026
|1.2090
|1.2026
|90.54
|10887.13
|1103
|2006.06.06 05:00
|buy stop
|334
|0.10
|1.2174
|1.2134
|1.2284
|1104
|2006.06.06 15:37
|buy
|334
|0.10
|1.2174
|1.2134
|1.2284
|1105
|2006.06.07 09:00
|modify
|334
|0.10
|1.2174
|1.2138
|1.2284
|1106
|2006.06.07 14:00
|modify
|334
|0.10
|1.2174
|1.2152
|1.2284
|1107
|2006.06.07 16:00
|modify
|334
|0.10
|1.2174
|1.2168
|1.2284
|1108
|2006.06.07 17:00
|modify
|334
|0.10
|1.2174
|1.2169
|1.2284
|1109
|2006.06.08 10:00
|modify
|334
|0.10
|1.2174
|1.2234
|1.2284
|1110
|2006.06.08 10:00
|modify
|334
|0.10
|1.2174
|1.2181
|1.2284
|1111
|2006.06.08 13:00
|modify
|334
|0.10
|1.2174
|1.2182
|1.2284
|1112
|2006.06.08 14:00
|modify
|334
|0.10
|1.2174
|1.2201
|1.2284
|1113
|2006.06.08 14:25
|t/p
|334
|0.10
|1.2284
|1.2201
|1.2284
|92.11
|10979.24
|1114
|2006.06.09 05:00
|sell stop
|335
|0.10
|1.2178
|1.2218
|1.2068
|1115
|2006.06.12 00:00
|expiration
|335
|0.10
|1.2178
|1.2218
|1.2068
|1116
|2006.06.12 05:00
|sell stop
|336
|0.10
|1.2226
|1.2266
|1.2116
|1117
|2006.06.13 05:00
|expiration
|336
|0.10
|1.2226
|1.2266
|1.2116
|1118
|2006.06.14 05:00
|sell stop
|337
|0.10
|1.2333
|1.2373
|1.2223
|1119
|2006.06.14 08:51
|sell
|337
|0.10
|1.2333
|1.2373
|1.2223
|1120
|2006.06.14 14:31
|s/l
|337
|0.10
|1.2373
|1.2373
|1.2223
|-32.33
|10946.91
|1121
|2006.06.16 05:00
|buy stop
|338
|0.10
|1.2363
|1.2323
|1.2473
|1122
|2006.06.19 00:00
|expiration
|338
|0.10
|1.2363
|1.2323
|1.2473
|1123
|2006.06.19 05:00
|sell stop
|339
|0.10
|1.2333
|1.2373
|1.2223
|1124
|2006.06.20 05:00
|expiration
|339
|0.10
|1.2333
|1.2373
|1.2223
|1125
|2006.06.20 05:00
|sell stop
|340
|0.10
|1.2336
|1.2376
|1.2226
|1126
|2006.06.21 05:00
|expiration
|340
|0.10
|1.2336
|1.2376
|1.2226
|1127
|2006.06.21 05:00
|sell stop
|341
|0.10
|1.2338
|1.2378
|1.2228
|1128
|2006.06.21 17:53
|sell
|341
|0.10
|1.2338
|1.2378
|1.2228
|1129
|2006.06.22 11:17
|s/l
|341
|0.10
|1.2378
|1.2378
|1.2228
|-35.12
|10911.79
|1130
|2006.06.23 05:00
|sell stop
|342
|0.10
|1.2412
|1.2452
|1.2302
|1131
|2006.06.26 00:00
|expiration
|342
|0.10
|1.2412
|1.2452
|1.2302
|1132
|2006.06.26 05:00
|sell stop
|343
|0.10
|1.2357
|1.2397
|1.2247
|1133
|2006.06.27 05:00
|expiration
|343
|0.10
|1.2357
|1.2397
|1.2247
|1134
|2006.06.28 05:00
|buy stop
|344
|0.10
|1.2467
|1.2427
|1.2577
|1135
|2006.06.28 16:24
|buy
|344
|0.10
|1.2467
|1.2427
|1.2577
|1136
|2006.06.29 13:00
|modify
|344
|0.10
|1.2467
|1.2435
|1.2577
|1137
|2006.06.29 20:20
|s/l
|344
|0.10
|1.2435
|1.2435
|1.2577
|-23.81
|10887.98
|1138
|2006.06.30 05:00
|buy stop
|345
|0.10
|1.2409
|1.2369
|1.2519
|1139
|2006.07.03 00:00
|expiration
|345
|0.10
|1.2409
|1.2369
|1.2519
|1140
|2006.07.03 05:00
|buy stop
|346
|0.10
|1.2439
|1.2399
|1.2549
|1141
|2006.07.04 05:00
|expiration
|346
|0.10
|1.2439
|1.2399
|1.2549
|1142
|2006.07.04 05:00
|buy stop
|347
|0.10
|1.2338
|1.2298
|1.2448
|1143
|2006.07.05 05:01
|expiration
|347
|0.10
|1.2338
|1.2298
|1.2448
|1144
|2006.07.06 05:00
|sell stop
|348
|0.10
|1.2272
|1.2312
|1.2162
|1145
|2006.07.06 14:34
|sell
|348
|0.10
|1.2272
|1.2312
|1.2162
|1146
|2006.07.06 15:06
|s/l
|348
|0.10
|1.2312
|1.2312
|1.2162
|-32.49
|10855.49
|1147
|2006.07.07 05:00
|sell stop
|349
|0.10
|1.2266
|1.2306
|1.2156
|1148
|2006.07.07 14:29
|sell
|349
|0.10
|1.2266
|1.2306
|1.2156
|1149
|2006.07.07 15:00
|modify
|349
|0.10
|1.2266
|1.2286
|1.2156
|1150
|2006.07.07 16:00
|modify
|349
|0.10
|1.2266
|1.2278
|1.2156
|1151
|2006.07.07 20:00
|modify
|349
|0.10
|1.2266
|1.2276
|1.2156
|1152
|2006.07.10 13:03
|s/l
|349
|0.10
|1.2276
|1.2276
|1.2156
|-9.08
|10846.41
|1153
|2006.07.12 05:00
|sell stop
|350
|0.10
|1.2257
|1.2297
|1.2147
|1154
|2006.07.12 08:38
|sell
|350
|0.10
|1.2257
|1.2297
|1.2147
|1155
|2006.07.12 10:34
|s/l
|350
|0.10
|1.2297
|1.2297
|1.2147
|-32.53
|10813.88
|1156
|2006.07.14 05:00
|sell stop
|351
|0.10
|1.2291
|1.2331
|1.2181
|1157
|2006.07.17 00:00
|expiration
|351
|0.10
|1.2291
|1.2331
|1.2181
|1158
|2006.07.18 05:00
|sell stop
|352
|0.10
|1.2318
|1.2358
|1.2208
|1159
|2006.07.19 05:00
|expiration
|352
|0.10
|1.2318
|1.2358
|1.2208
|1160
|2006.07.19 05:00
|sell stop
|353
|0.10
|1.2367
|1.2407
|1.2257
|1161
|2006.07.20 05:00
|expiration
|353
|0.10
|1.2367
|1.2407
|1.2257
|1162
|2006.07.21 05:00
|buy stop
|354
|0.10
|1.2499
|1.2459
|1.2609
|1163
|2006.07.24 00:00
|expiration
|354
|0.10
|1.2499
|1.2459
|1.2609
|1164
|2006.07.24 05:00
|buy stop
|355
|0.10
|1.2454
|1.2414
|1.2564
|1165
|2006.07.24 09:24
|buy
|355
|0.10
|1.2454
|1.2414
|1.2564
|1166
|2006.07.25 03:00
|modify
|355
|0.10
|1.2454
|1.2419
|1.2564
|1167
|2006.07.25 18:00
|modify
|355
|0.10
|1.2454
|1.2514
|1.2564
|1168
|2006.07.25 18:00
|modify
|355
|0.10
|1.2454
|1.2473
|1.2564
|1169
|2006.07.25 20:00
|modify
|355
|0.10
|1.2454
|1.2477
|1.2564
|1170
|2006.07.26 18:05
|s/l
|355
|0.10
|1.2477
|1.2477
|1.2564
|19.71
|10833.59
|1171
|2006.07.27 05:00
|buy stop
|356
|0.10
|1.2435
|1.2395
|1.2545
|1172
|2006.07.28 05:00
|expiration
|356
|0.10
|1.2435
|1.2395
|1.2545
|1173
|2006.07.28 05:00
|buy stop
|357
|0.10
|1.2507
|1.2467
|1.2617
|1174
|2006.07.31 00:00
|expiration
|357
|0.10
|1.2507
|1.2467
|1.2617
|1175
|2006.07.31 05:00
|buy stop
|358
|0.10
|1.2382
|1.2342
|1.2492
|1176
|2006.08.01 05:00
|expiration
|358
|0.10
|1.2382
|1.2342
|1.2492
|1177
|2006.08.01 05:00
|buy stop
|359
|0.10
|1.2358
|1.2318
|1.2468
|1178
|2006.08.01 07:43
|buy
|359
|0.10
|1.2358
|1.2318
|1.2468
|1179
|2006.08.01 12:45
|s/l
|359
|0.10
|1.2318
|1.2318
|1.2468
|-32.47
|10801.12
|1180
|2006.08.02 05:00
|buy stop
|360
|0.10
|1.2297
|1.2257
|1.2407
|1181
|2006.08.02 14:29
|buy
|360
|0.10
|1.2297
|1.2257
|1.2407
|1182
|2006.08.03 03:00
|modify
|360
|0.10
|1.2297
|1.2277
|1.2407
|1183
|2006.08.03 06:00
|modify
|360
|0.10
|1.2297
|1.2279
|1.2407
|1184
|2006.08.03 12:00
|modify
|360
|0.10
|1.2297
|1.2282
|1.2407
|1185
|2006.08.03 14:40
|s/l
|360
|0.10
|1.2282
|1.2282
|1.2407
|-10.29
|10790.83
|1186
|2006.08.04 05:00
|sell stop
|361
|0.10
|1.2286
|1.2326
|1.2176
|1187
|2006.08.04 14:30
|sell
|361
|0.10
|1.2286
|1.2326
|1.2176
|1188
|2006.08.04 15:00
|modify
|361
|0.10
|1.2286
|1.2305
|1.2176
|1189
|2006.08.04 16:00
|modify
|361
|0.10
|1.2286
|1.2226
|1.2176
|1190
|2006.08.04 16:00
|modify
|361
|0.10
|1.2286
|1.2264
|1.2176
|1191
|2006.08.04 19:00
|modify
|361
|0.10
|1.2286
|1.2261
|1.2176
|1192
|2006.08.07 19:53
|s/l
|361
|0.10
|1.2261
|1.2261
|1.2176
|19.45
|10810.29
|1193
|2006.08.08 05:00
|buy stop
|362
|0.10
|1.2284
|1.2244
|1.2394
|1194
|2006.08.08 20:24
|buy
|362
|0.10
|1.2284
|1.2244
|1.2394
|1195
|2006.08.08 20:34
|s/l
|362
|0.10
|1.2244
|1.2244
|1.2394
|-32.67
|10777.62
|1196
|2006.08.09 05:00
|sell stop
|363
|0.10
|1.2259
|1.2299
|1.2149
|1197
|2006.08.09 09:01
|sell
|363
|0.10
|1.2259
|1.2299
|1.2149
|1198
|2006.08.09 12:00
|modify
|363
|0.10
|1.2259
|1.2297
|1.2149
|1199
|2006.08.09 13:00
|modify
|363
|0.10
|1.2259
|1.2276
|1.2149
|1200
|2006.08.10 09:00
|modify
|363
|0.10
|1.2259
|1.2275
|1.2149
|1201
|2006.08.10 13:12
|s/l
|363
|0.10
|1.2275
|1.2275
|1.2149
|-15.84
|10761.78
|1202
|2006.08.11 05:00
|sell stop
|364
|0.10
|1.2292
|1.2332
|1.2182
|1203
|2006.08.14 00:00
|expiration
|364
|0.10
|1.2292
|1.2332
|1.2182
|1204
|2006.08.14 05:00
|sell stop
|365
|0.10
|1.2281
|1.2321
|1.2171
|1205
|2006.08.15 05:00
|expiration
|365
|0.10
|1.2281
|1.2321
|1.2171
|1206
|2006.08.15 05:00
|sell stop
|366
|0.10
|1.2364
|1.2404
|1.2254
|1207
|2006.08.15 15:05
|sell
|366
|0.10
|1.2364
|1.2404
|1.2254
|1208
|2006.08.16 15:00
|modify
|366
|0.10
|1.2364
|1.2304
|1.2254
|1209
|2006.08.16 15:00
|modify
|366
|0.10
|1.2364
|1.2346
|1.2254
|1210
|2006.08.16 16:00
|modify
|366
|0.10
|1.2364
|1.2334
|1.2254
|1211
|2006.08.17 09:32
|t/p
|366
|0.10
|1.2254
|1.2334
|1.2254
|86.03
|10847.80
|1212
|2006.08.18 05:00
|buy stop
|367
|0.10
|1.2345
|1.2305
|1.2455
|1213
|2006.08.18 13:17
|buy
|367
|0.10
|1.2345
|1.2305
|1.2455
|1214
|2006.08.18 15:56
|s/l
|367
|0.10
|1.2305
|1.2305
|1.2455
|-32.51
|10815.29
|1215
|2006.08.22 05:00
|buy stop
|368
|0.10
|1.2301
|1.2261
|1.2411
|1216
|2006.08.22 13:51
|buy
|368
|0.10
|1.2301
|1.2261
|1.2411
|1217
|2006.08.22 16:00
|modify
|368
|0.10
|1.2301
|1.2270
|1.2411
|1218
|2006.08.22 18:00
|modify
|368
|0.10
|1.2301
|1.2280
|1.2411
|1219
|2006.08.22 19:00
|modify
|368
|0.10
|1.2301
|1.2286
|1.2411
|1220
|2006.08.22 20:00
|modify
|368
|0.10
|1.2301
|1.2300
|1.2411
|1221
|2006.08.23 16:00
|s/l
|368
|0.10
|1.2300
|1.2300
|1.2411
|-0.17
|10815.12
|1222
|2006.08.24 05:00
|sell stop
|369
|0.10
|1.2271
|1.2311
|1.2161
|1223
|2006.08.25 05:00
|expiration
|369
|0.10
|1.2271
|1.2311
|1.2161
|1224
|2006.08.25 05:00
|sell stop
|370
|0.10
|1.2365
|1.2405
|1.2255
|1225
|2006.08.25 17:15
|sell
|370
|0.10
|1.2365
|1.2405
|1.2255
|1226
|2006.08.28 11:00
|modify
|370
|0.10
|1.2365
|1.2401
|1.2255
|1227
|2006.08.28 12:00
|modify
|370
|0.10
|1.2365
|1.2400
|1.2255
|1228
|2006.08.28 13:00
|modify
|370
|0.10
|1.2365
|1.2396
|1.2255
|1229
|2006.08.28 16:00
|modify
|370
|0.10
|1.2365
|1.2392
|1.2255
|1230
|2006.08.29 04:00
|modify
|370
|0.10
|1.2365
|1.2391
|1.2255
|1231
|2006.08.29 05:00
|modify
|370
|0.10
|1.2365
|1.2388
|1.2255
|1232
|2006.08.29 07:00
|modify
|370
|0.10
|1.2365
|1.2381
|1.2255
|1233
|2006.08.29 09:00
|modify
|370
|0.10
|1.2365
|1.2368
|1.2255
|1234
|2006.08.29 14:00
|modify
|370
|0.10
|1.2365
|1.2367
|1.2255
|1235
|2006.08.29 16:25
|s/l
|370
|0.10
|1.2367
|1.2367
|1.2255
|-3.49
|10811.63
|1236
|2006.08.30 05:00
|buy stop
|371
|0.10
|1.2371
|1.2331
|1.2481
|1237
|2006.08.31 05:00
|expiration
|371
|0.10
|1.2371
|1.2331
|1.2481
|1238
|2006.08.31 05:00
|buy stop
|372
|0.10
|1.2338
|1.2298
|1.2448
|1239
|2006.08.31 17:51
|buy
|372
|0.10
|1.2338
|1.2298
|1.2448
|1240
|2006.09.01 07:51
|s/l
|372
|0.10
|1.2298
|1.2298
|1.2448
|-31.89
|10779.74
|1241
|2006.09.06 05:00
|sell stop
|373
|0.10
|1.2325
|1.2365
|1.2215
|1242
|2006.09.06 09:52
|sell
|373
|0.10
|1.2325
|1.2365
|1.2215
|1243
|2006.09.06 12:37
|s/l
|373
|0.10
|1.2365
|1.2365
|1.2215
|-32.35
|10747.39
|1244
|2006.09.07 05:00
|sell stop
|374
|0.10
|1.2309
|1.2349
|1.2199
|1245
|2006.09.08 05:00
|expiration
|374
|0.10
|1.2309
|1.2349
|1.2199
|1246
|2006.09.08 05:00
|sell stop
|375
|0.10
|1.2362
|1.2402
|1.2252
|1247
|2006.09.11 00:00
|expiration
|375
|0.10
|1.2362
|1.2402
|1.2252
|1248
|2006.09.11 05:00
|sell stop
|376
|0.10
|1.2377
|1.2417
|1.2267
|1249
|2006.09.12 05:00
|expiration
|376
|0.10
|1.2377
|1.2417
|1.2267
|1250
|2006.09.13 05:00
|sell stop
|377
|0.10
|1.2497
|1.2537
|1.2387
|1251
|2006.09.13 17:40
|sell
|377
|0.10
|1.2497
|1.2537
|1.2387
|1252
|2006.09.14 13:00
|modify
|377
|0.10
|1.2497
|1.2523
|1.2387
|1253
|2006.09.14 14:00
|modify
|377
|0.10
|1.2497
|1.2510
|1.2387
|1254
|2006.09.14 14:40
|s/l
|377
|0.10
|1.2510
|1.2510
|1.2387
|-13.20
|10734.19
|1255
|2006.09.18 05:00
|sell stop
|378
|0.10
|1.2519
|1.2559
|1.2409
|1256
|2006.09.18 09:00
|sell
|378
|0.10
|1.2519
|1.2559
|1.2409
|1257
|2006.09.18 13:16
|s/l
|378
|0.10
|1.2559
|1.2559
|1.2409
|-31.84
|10702.35
|1258
|2006.09.19 05:00
|buy stop
|379
|0.10
|1.2498
|1.2458
|1.2608
|1259
|2006.09.19 05:33
|buy
|379
|0.10
|1.2498
|1.2458
|1.2608
|1260
|2006.09.19 10:00
|modify
|379
|0.10
|1.2498
|1.2479
|1.2608
|1261
|2006.09.19 11:00
|modify
|379
|0.10
|1.2498
|1.2491
|1.2608
|1262
|2006.09.19 12:00
|modify
|379
|0.10
|1.2498
|1.2558
|1.2608
|1263
|2006.09.19 12:00
|modify
|379
|0.10
|1.2498
|1.2502
|1.2608
|1264
|2006.09.19 15:11
|s/l
|379
|0.10
|1.2502
|1.2502
|1.2608
|3.20
|10705.55
|1265
|2006.09.20 05:00
|buy stop
|380
|0.10
|1.2526
|1.2486
|1.2636
|1266
|2006.09.20 07:45
|buy
|380
|0.10
|1.2526
|1.2486
|1.2636
|1267
|2006.09.20 17:30
|s/l
|380
|0.10
|1.2486
|1.2486
|1.2636
|-32.04
|10673.51
|1268
|2006.09.22 05:00
|buy stop
|381
|0.10
|1.2496
|1.2456
|1.2606
|1269
|2006.09.25 00:00
|expiration
|381
|0.10
|1.2496
|1.2456
|1.2606
|1270
|2006.09.25 05:00
|buy stop
|382
|0.10
|1.2484
|1.2444
|1.2594
|1271
|2006.09.26 05:00
|expiration
|382
|0.10
|1.2484
|1.2444
|1.2594
|1272
|2006.09.26 05:00
|buy stop
|383
|0.10
|1.2399
|1.2359
|1.2509
|1273
|2006.09.26 09:12
|buy
|383
|0.10
|1.2399
|1.2359
|1.2509
|1274
|2006.09.26 12:00
|modify
|383
|0.10
|1.2399
|1.2369
|1.2509
|1275
|2006.09.26 15:00
|modify
|383
|0.10
|1.2399
|1.2375
|1.2509
|1276
|2006.09.26 17:00
|modify
|383
|0.10
|1.2399
|1.2384
|1.2509
|1277
|2006.09.27 12:00
|modify
|383
|0.10
|1.2399
|1.2398
|1.2509
|1278
|2006.09.28 15:00
|modify
|383
|0.10
|1.2399
|1.2459
|1.2509
|1279
|2006.09.28 15:00
|modify
|383
|0.10
|1.2399
|1.2409
|1.2509
|1280
|2006.09.28 16:00
|modify
|383
|0.10
|1.2399
|1.2410
|1.2509
|1281
|2006.09.28 17:00
|modify
|383
|0.10
|1.2399
|1.2421
|1.2509
|1282
|2006.09.29 09:00
|modify
|383
|0.10
|1.2399
|1.2436
|1.2509
|1283
|2006.09.29 09:23
|t/p
|383
|0.10
|1.2509
|1.2436
|1.2509
|91.14
|10764.65
|1284
|2006.10.02 05:00
|sell stop
|384
|0.10
|1.2463
|1.2503
|1.2353
|1285
|2006.10.02 15:19
|sell
|384
|0.10
|1.2463
|1.2503
|1.2353
|1286
|2006.10.02 16:00
|modify
|384
|0.10
|1.2463
|1.2489
|1.2353
|1287
|2006.10.02 17:00
|modify
|384
|0.10
|1.2463
|1.2487
|1.2353
|1288
|2006.10.02 19:00
|modify
|384
|0.10
|1.2463
|1.2481
|1.2353
|1289
|2006.10.04 10:14
|s/l
|384
|0.10
|1.2481
|1.2481
|1.2353
|-16.29
|10748.36
|1290
|2006.10.05 05:00
|sell stop
|385
|0.10
|1.2454
|1.2494
|1.2344
|1291
|2006.10.06 05:00
|expiration
|385
|0.10
|1.2454
|1.2494
|1.2344
|1292
|2006.10.06 05:00
|sell stop
|386
|0.10
|1.2480
|1.2520
|1.2370
|1293
|2006.10.09 00:00
|expiration
|386
|0.10
|1.2480
|1.2520
|1.2370
|1294
|2006.10.09 05:00
|sell stop
|387
|0.10
|1.2507
|1.2547
|1.2397
|1295
|2006.10.10 05:00
|expiration
|387
|0.10
|1.2507
|1.2547
|1.2397
|1296
|2006.10.10 05:00
|sell stop
|388
|0.10
|1.2547
|1.2587
|1.2437
|1297
|2006.10.11 05:00
|expiration
|388
|0.10
|1.2547
|1.2587
|1.2437
|1298
|2006.10.11 05:00
|sell stop
|389
|0.10
|1.2626
|1.2666
|1.2516
|1299
|2006.10.12 05:00
|expiration
|389
|0.10
|1.2626
|1.2666
|1.2516
|1300
|2006.10.12 05:00
|sell stop
|390
|0.10
|1.2644
|1.2684
|1.2534
|1301
|2006.10.13 05:00
|expiration
|390
|0.10
|1.2644
|1.2684
|1.2534
|1302
|2006.10.13 05:00
|buy stop
|391
|0.10
|1.2682
|1.2642
|1.2792
|1303
|2006.10.13 08:27
|buy
|391
|0.10
|1.2682
|1.2642
|1.2792
|1304
|2006.10.13 15:00
|modify
|391
|0.10
|1.2682
|1.2742
|1.2792
|1305
|2006.10.13 15:00
|modify
|391
|0.10
|1.2682
|1.2686
|1.2792
|1306
|2006.10.13 17:00
|modify
|391
|0.10
|1.2682
|1.2693
|1.2792
|1307
|2006.10.16 15:52
|s/l
|391
|0.10
|1.2693
|1.2693
|1.2792
|9.31
|10757.67
|1308
|2006.10.18 05:00
|buy stop
|392
|0.10
|1.2704
|1.2664
|1.2814
|1309
|2006.10.18 14:42
|buy
|392
|0.10
|1.2704
|1.2664
|1.2814
|1310
|2006.10.19 09:39
|s/l
|392
|0.10
|1.2664
|1.2664
|1.2814
|-29.67
|10728.00
|1311
|2006.10.20 05:00
|buy stop
|393
|0.10
|1.2662
|1.2622
|1.2772
|1312
|2006.10.23 00:00
|expiration
|393
|0.10
|1.2662
|1.2622
|1.2772
|1313
|2006.10.23 05:00
|buy stop
|394
|0.10
|1.2673
|1.2633
|1.2783
|1314
|2006.10.23 12:19
|buy
|394
|0.10
|1.2673
|1.2633
|1.2783
|1315
|2006.10.24 10:00
|modify
|394
|0.10
|1.2673
|1.2640
|1.2783
|1316
|2006.10.25 12:43
|s/l
|394
|0.10
|1.2640
|1.2640
|1.2783
|-24.83
|10703.17
|1317
|2006.10.26 05:00
|buy stop
|395
|0.10
|1.2642
|1.2602
|1.2752
|1318
|2006.10.27 05:00
|expiration
|395
|0.10
|1.2642
|1.2602
|1.2752
|1319
|2006.10.27 05:00
|buy stop
|396
|0.10
|1.2642
|1.2602
|1.2752
|1320
|2006.10.30 00:00
|expiration
|396
|0.10
|1.2642
|1.2602
|1.2752
|1321
|2006.10.30 05:00
|buy stop
|397
|0.10
|1.2617
|1.2577
|1.2727
|1322
|2006.10.31 05:05
|expiration
|397
|0.10
|1.2617
|1.2577
|1.2727
|1323
|2006.10.31 05:05
|buy stop
|398
|0.10
|1.2521
|1.2481
|1.2631
|1324
|2006.10.31 08:59
|buy
|398
|0.10
|1.2521
|1.2481
|1.2631
|1325
|2006.10.31 16:59
|s/l
|398
|0.10
|1.2481
|1.2481
|1.2631
|-32.16
|10671.01
|1326
|2006.11.01 05:00
|buy stop
|399
|0.10
|1.2458
|1.2418
|1.2568
|1327
|2006.11.01 11:28
|buy
|399
|0.10
|1.2458
|1.2418
|1.2568
|1328
|2006.11.03 15:00
|modify
|399
|0.10
|1.2458
|1.2518
|1.2568
|1329
|2006.11.03 15:00
|modify
|399
|0.10
|1.2458
|1.2507
|1.2568
|1330
|2006.11.03 15:00
|t/p
|399
|0.10
|1.2568
|1.2507
|1.2568
|90.08
|10761.09
|1331
|2006.11.06 05:00
|sell stop
|400
|0.10
|1.2480
|1.2520
|1.2370
|1332
|2006.11.07 05:00
|expiration
|400
|0.10
|1.2480
|1.2520
|1.2370
|1333
|2006.11.07 05:00
|sell stop
|401
|0.10
|1.2474
|1.2514
|1.2364
|1334
|2006.11.07 14:59
|sell
|401
|0.10
|1.2474
|1.2514
|1.2364
|1335
|2006.11.07 16:00
|modify
|401
|0.10
|1.2474
|1.2513
|1.2364
|1336
|2006.11.08 15:12
|s/l
|401
|0.10
|1.2513
|1.2513
|1.2364
|-32.11
|10728.99
|1337
|2006.11.09 05:00
|buy stop
|402
|0.10
|1.2517
|1.2477
|1.2627
|1338
|2006.11.09 14:48
|buy
|402
|0.10
|1.2517
|1.2477
|1.2627
|1339
|2006.11.09 15:59
|s/l
|402
|0.10
|1.2477
|1.2477
|1.2627
|-32.06
|10696.93
|1340
|2006.11.10 05:00
|buy stop
|403
|0.10
|1.2456
|1.2416
|1.2566
|1341
|2006.11.13 00:00
|expiration
|403
|0.10
|1.2456
|1.2416
|1.2566
|1342
|2006.11.13 05:00
|buy stop
|404
|0.10
|1.2485
|1.2445
|1.2595
|1343
|2006.11.14 05:00
|expiration
|404
|0.10
|1.2485
|1.2445
|1.2595
|1344
|2006.11.17 05:00
|sell stop
|405
|0.10
|1.2462
|1.2502
|1.2352
|1345
|2006.11.17 16:03
|sell
|405
|0.10
|1.2462
|1.2502
|1.2352
|1346
|2006.11.17 19:00
|modify
|405
|0.10
|1.2462
|1.2501
|1.2352
|1347
|2006.11.17 20:00
|modify
|405
|0.10
|1.2462
|1.2498
|1.2352
|1348
|2006.11.20 04:00
|modify
|405
|0.10
|1.2462
|1.2495
|1.2352
|1349
|2006.11.20 06:00
|modify
|405
|0.10
|1.2462
|1.2493
|1.2352
|1350
|2006.11.20 08:00
|modify
|405
|0.10
|1.2462
|1.2492
|1.2352
|1351
|2006.11.20 11:00
|modify
|405
|0.10
|1.2462
|1.2476
|1.2352
|1352
|2006.11.20 12:00
|modify
|405
|0.10
|1.2462
|1.2465
|1.2352
|1353
|2006.11.22 03:00
|modify
|405
|0.10
|1.2462
|1.2402
|1.2352
|1354
|2006.11.22 03:00
|modify
|405
|0.10
|1.2462
|1.2456
|1.2352
|1355
|2006.11.22 04:00
|modify
|405
|0.10
|1.2462
|1.2453
|1.2352
|1356
|2006.11.22 05:00
|modify
|405
|0.10
|1.2462
|1.2447
|1.2352
|1357
|2006.11.22 06:00
|modify
|405
|0.10
|1.2462
|1.2445
|1.2352
|1358
|2006.11.22 09:00
|modify
|405
|0.10
|1.2462
|1.2436
|1.2352
|1359
|2006.11.22 10:00
|modify
|405
|0.10
|1.2462
|1.2431
|1.2352
|1360
|2006.11.22 13:00
|modify
|405
|0.10
|1.2462
|1.2419
|1.2352
|1361
|2006.11.22 13:06
|t/p
|405
|0.10
|1.2352
|1.2419
|1.2352
|86.24
|10783.17
|1362
|2006.11.23 05:00
|buy stop
|406
|0.10
|1.2411
|1.2371
|1.2521
|1363
|2006.11.24 05:00
|expiration
|406
|0.10
|1.2411
|1.2371
|1.2521
|1364
|2006.11.24 05:00
|buy stop
|407
|0.10
|1.2376
|1.2336
|1.2486
|1365
|2006.11.27 00:00
|expiration
|407
|0.10
|1.2376
|1.2336
|1.2486
|1366
|2006.11.27 05:00
|buy stop
|408
|0.10
|1.2237
|1.2197
|1.2347
|1367
|2006.11.28 05:03
|expiration
|408
|0.10
|1.2237
|1.2197
|1.2347
|1368
|2006.11.28 05:03
|buy stop
|409
|0.10
|1.2214
|1.2174
|1.2324
|1369
|2006.11.29 05:03
|expiration
|409
|0.10
|1.2214
|1.2174
|1.2324
|1370
|2006.11.29 05:03
|buy stop
|410
|0.10
|1.2067
|1.2027
|1.2177
|1371
|2006.11.29 09:08
|buy
|410
|0.10
|1.2067
|1.2027
|1.2177
|1372
|2006.11.29 15:00
|modify
|410
|0.10
|1.2067
|1.2032
|1.2177
|1373
|2006.11.29 18:00
|modify
|410
|0.10
|1.2067
|1.2034
|1.2177
|1374
|2006.11.29 19:00
|modify
|410
|0.10
|1.2067
|1.2036
|1.2177
|1375
|2006.11.29 20:00
|modify
|410
|0.10
|1.2067
|1.2042
|1.2177
|1376
|2006.11.30 15:27
|s/l
|410
|0.10
|1.2042
|1.2042
|1.2177
|-18.84
|10764.33
|1377
|2006.12.01 05:00
|buy stop
|411
|0.10
|1.2003
|1.1963
|1.2113
|1378
|2006.12.01 10:51
|buy
|411
|0.10
|1.2003
|1.1963
|1.2113
|1379
|2006.12.01 15:21
|s/l
|411
|0.10
|1.1963
|1.1963
|1.2113
|-33.44
|10730.89
|1380
|2006.12.04 05:00
|buy stop
|412
|0.10
|1.2071
|1.2031
|1.2181
|1381
|2006.12.05 05:00
|expiration
|412
|0.10
|1.2071
|1.2031
|1.2181
|1382
|2006.12.05 05:00
|buy stop
|413
|0.10
|1.1956
|1.1916
|1.2066
|1383
|2006.12.05 08:35
|buy
|413
|0.10
|1.1956
|1.1916
|1.2066
|1384
|2006.12.05 14:09
|s/l
|413
|0.10
|1.1916
|1.1916
|1.2066
|-33.57
|10697.32
|1385
|2006.12.08 05:00
|sell stop
|414
|0.10
|1.1947
|1.1987
|1.1837
|1386
|2006.12.08 14:46
|sell
|414
|0.10
|1.1947
|1.1987
|1.1837
|1387
|2006.12.08 15:00
|modify
|414
|0.10
|1.1947
|1.1983
|1.1837
|1388
|2006.12.08 16:00
|modify
|414
|0.10
|1.1947
|1.1972
|1.1837
|1389
|2006.12.08 17:49
|s/l
|414
|0.10
|1.1972
|1.1972
|1.1837
|-20.88
|10676.44
|1390
|2006.12.11 05:00
|sell stop
|415
|0.10
|1.1986
|1.2026
|1.1876
|1391
|2006.12.12 05:00
|expiration
|415
|0.10
|1.1986
|1.2026
|1.1876
|1392
|2006.12.12 05:00
|sell stop
|416
|0.10
|1.1976
|1.2016
|1.1866
|1393
|2006.12.13 05:00
|expiration
|416
|0.10
|1.1976
|1.2016
|1.1866
|1394
|2006.12.13 05:00
|buy stop
|417
|0.10
|1.2027
|1.1987
|1.2137
|1395
|2006.12.13 10:05
|buy
|417
|0.10
|1.2027
|1.1987
|1.2137
|1396
|2006.12.13 15:00
|modify
|417
|0.10
|1.2027
|1.2004
|1.2137
|1397
|2006.12.13 16:00
|modify
|417
|0.10
|1.2027
|1.2013
|1.2137
|1398
|2006.12.14 11:00
|modify
|417
|0.10
|1.2027
|1.2017
|1.2137
|1399
|2006.12.14 13:00
|modify
|417
|0.10
|1.2027
|1.2087
|1.2137
|1400
|2006.12.14 13:00
|modify
|417
|0.10
|1.2027
|1.2063
|1.2137
|1401
|2006.12.14 14:30
|t/p
|417
|0.10
|1.2137
|1.2063
|1.2137
|92.55
|10768.99
|1402
|2006.12.15 05:00
|sell stop
|418
|0.10
|1.2018
|1.2058
|1.1908
|1403
|2006.12.18 00:00
|expiration
|418
|0.10
|1.2018
|1.2058
|1.1908
|1404
|2006.12.18 05:00
|sell stop
|419
|0.10
|1.2086
|1.2126
|1.1976
|1405
|2006.12.19 05:00
|expiration
|419
|0.10
|1.2086
|1.2126
|1.1976
|1406
|2006.12.19 05:00
|sell stop
|420
|0.10
|1.2161
|1.2201
|1.2051
|1407
|2006.12.19 11:26
|sell
|420
|0.10
|1.2161
|1.2201
|1.2051
|1408
|2006.12.19 14:30
|s/l
|420
|0.10
|1.2201
|1.2201
|1.2051
|-32.78
|10736.21
|1409
|2006.12.20 05:00
|buy stop
|421
|0.10
|1.2187
|1.2147
|1.2297
|1410
|2006.12.20 18:29
|buy
|421
|0.10
|1.2187
|1.2147
|1.2297
|1411
|2006.12.21 08:55
|s/l
|421
|0.10
|1.2147
|1.2147
|1.2297
|-31.02
|10705.19
|1412
|2006.12.27 05:00
|sell stop
|422
|0.10
|1.2187
|1.2227
|1.2077
|1413
|2006.12.27 06:50
|sell
|422
|0.10
|1.2187
|1.2227
|1.2077
|1414
|2006.12.27 14:50
|s/l
|422
|0.10
|1.2227
|1.2227
|1.2077
|-32.71
|10672.48
|1415
|2006.12.28 05:00
|sell stop
|423
|0.10
|1.2224
|1.2264
|1.2114
|1416
|2006.12.28 11:57
|sell
|423
|0.10
|1.2224
|1.2264
|1.2114
|1417
|2006.12.28 14:00
|modify
|423
|0.10
|1.2224
|1.2252
|1.2114
|1418
|2006.12.28 15:00
|modify
|423
|0.10
|1.2224
|1.2235
|1.2114
|1419
|2007.01.02 08:00
|modify
|423
|0.10
|1.2224
|1.2164
|1.2114
|1420
|2007.01.02 08:00
|modify
|423
|0.10
|1.2224
|1.2210
|1.2114
|1421
|2007.01.02 09:00
|modify
|423
|0.10
|1.2224
|1.2198
|1.2114
|1422
|2007.01.02 10:00
|modify
|423
|0.10
|1.2224
|1.2185
|1.2114
|1423
|2007.01.02 12:00
|modify
|423
|0.10
|1.2224
|1.2183
|1.2114
|1424
|2007.01.03 11:09
|s/l
|423
|0.10
|1.2183
|1.2183
|1.2114
|29.91
|10702.38
|1425
|2007.01.04 05:00
|sell stop
|424
|0.10
|1.2213
|1.2253
|1.2103
|1426
|2007.01.05 05:00
|expiration
|424
|0.10
|1.2213
|1.2253
|1.2103
|1427
|2007.01.05 05:00
|sell stop
|425
|0.10
|1.2151
|1.2191
|1.2041
|1428
|2007.01.08 00:00
|expiration
|425
|0.10
|1.2151
|1.2191
|1.2041
|1429
|2007.01.08 05:00
|sell stop
|426
|0.10
|1.2277
|1.2317
|1.2167
|1430
|2007.01.09 05:00
|expiration
|426
|0.10
|1.2277
|1.2317
|1.2167
|1431
|2007.01.09 05:00
|sell stop
|427
|0.10
|1.2344
|1.2384
|1.2234
|1432
|2007.01.10 05:00
|expiration
|427
|0.10
|1.2344
|1.2384
|1.2234
|1433
|2007.01.10 05:00
|sell stop
|428
|0.10
|1.2383
|1.2423
|1.2273
|1434
|2007.01.11 05:00
|expiration
|428
|0.10
|1.2383
|1.2423
|1.2273
|1435
|2007.01.11 05:00
|sell stop
|429
|0.10
|1.2381
|1.2421
|1.2271
|1436
|2007.01.12 05:02
|expiration
|429
|0.10
|1.2381
|1.2421
|1.2271
|1437
|2007.01.12 05:02
|sell stop
|430
|0.10
|1.2441
|1.2481
|1.2331
|1438
|2007.01.15 00:00
|expiration
|430
|0.10
|1.2441
|1.2481
|1.2331
|1439
|2007.01.18 05:00
|buy stop
|431
|0.10
|1.2461
|1.2421
|1.2571
|1440
|2007.01.18 07:35
|buy
|431
|0.10
|1.2461
|1.2421
|1.2571
|1441
|2007.01.18 11:00
|modify
|431
|0.10
|1.2461
|1.2438
|1.2571
|1442
|2007.01.18 12:00
|modify
|431
|0.10
|1.2461
|1.2446
|1.2571
|1443
|2007.01.18 13:00
|modify
|431
|0.10
|1.2461
|1.2453
|1.2571
|1444
|2007.01.18 14:00
|modify
|431
|0.10
|1.2461
|1.2459
|1.2571
|1445
|2007.01.18 15:00
|modify
|431
|0.10
|1.2461
|1.2461
|1.2571
|1446
|2007.01.18 23:14
|s/l
|431
|0.10
|1.2461
|1.2461
|1.2571
|0.00
|10702.38
|1447
|2007.01.23 05:00
|sell stop
|432
|0.10
|1.2493
|1.2533
|1.2383
|1448
|2007.01.23 08:13
|sell
|432
|0.10
|1.2493
|1.2533
|1.2383
|1449
|2007.01.23 11:00
|modify
|432
|0.10
|1.2493
|1.2524
|1.2383
|1450
|2007.01.23 12:00
|modify
|432
|0.10
|1.2493
|1.2433
|1.2383
|1451
|2007.01.23 12:00
|modify
|432
|0.10
|1.2493
|1.2488
|1.2383
|1452
|2007.01.23 13:00
|modify
|432
|0.10
|1.2493
|1.2471
|1.2383
|1453
|2007.01.23 14:00
|modify
|432
|0.10
|1.2493
|1.2467
|1.2383
|1454
|2007.01.23 15:00
|modify
|432
|0.10
|1.2493
|1.2459
|1.2383
|1455
|2007.01.23 16:00
|modify
|432
|0.10
|1.2493
|1.2454
|1.2383
|1456
|2007.01.23 16:32
|t/p
|432
|0.10
|1.2383
|1.2454
|1.2383
|88.84
|10791.22
|1457
|2007.01.24 05:00
|buy stop
|433
|0.10
|1.2454
|1.2414
|1.2564
|1458
|2007.01.24 09:49
|buy
|433
|0.10
|1.2454
|1.2414
|1.2564
|1459
|2007.01.24 16:00
|modify
|433
|0.10
|1.2454
|1.2416
|1.2564
|1460
|2007.01.24 17:00
|modify
|433
|0.10
|1.2454
|1.2419
|1.2564
|1461
|2007.01.24 18:00
|modify
|433
|0.10
|1.2454
|1.2421
|1.2564
|1462
|2007.01.24 19:00
|modify
|433
|0.10
|1.2454
|1.2431
|1.2564
|1463
|2007.01.25 12:05
|s/l
|433
|0.10
|1.2431
|1.2431
|1.2564
|-16.58
|10774.64
|1464
|2007.01.26 05:00
|sell stop
|434
|0.10
|1.2452
|1.2492
|1.2342
|1465
|2007.01.29 00:00
|expiration
|434
|0.10
|1.2452
|1.2492
|1.2342
|1466
|2007.01.29 05:00
|sell stop
|435
|0.10
|1.2504
|1.2544
|1.2394
|1467
|2007.01.30 05:00
|expiration
|435
|0.10
|1.2504
|1.2544
|1.2394
|1468
|2007.02.01 05:00
|buy stop
|436
|0.10
|1.2501
|1.2461
|1.2611
|1469
|2007.02.02 05:09
|expiration
|436
|0.10
|1.2501
|1.2461
|1.2611
|1470
|2007.02.05 05:00
|sell stop
|437
|0.10
|1.2468
|1.2508
|1.2358
|1471
|2007.02.05 08:52
|sell
|437
|0.10
|1.2468
|1.2508
|1.2358
|1472
|2007.02.05 11:41
|s/l
|437
|0.10
|1.2508
|1.2508
|1.2358
|-31.97
|10742.67
|1473
|2007.02.06 05:00
|sell stop
|438
|0.10
|1.2459
|1.2499
|1.2349
|1474
|2007.02.06 10:49
|sell
|438
|0.10
|1.2459
|1.2499
|1.2349
|1475
|2007.02.06 18:00
|modify
|438
|0.10
|1.2459
|1.2477
|1.2349
|1476
|2007.02.06 19:00
|modify
|438
|0.10
|1.2459
|1.2469
|1.2349
|1477
|2007.02.06 20:00
|modify
|438
|0.10
|1.2459
|1.2461
|1.2349
|1478
|2007.02.07 00:00
|modify
|438
|0.10
|1.2459
|1.2458
|1.2349
|1479
|2007.02.07 16:00
|modify
|438
|0.10
|1.2459
|1.2455
|1.2349
|1480
|2007.02.08 08:13
|s/l
|438
|0.10
|1.2455
|1.2455
|1.2349
|-0.53
|10742.14
|1481
|2007.02.09 05:00
|sell stop
|439
|0.10
|1.2420
|1.2460
|1.2310
|1482
|2007.02.12 00:00
|expiration
|439
|0.10
|1.2420
|1.2460
|1.2310
|1483
|2007.02.12 05:00
|sell stop
|440
|0.10
|1.2432
|1.2472
|1.2322
|1484
|2007.02.13 05:00
|expiration
|440
|0.10
|1.2432
|1.2472
|1.2322
|1485
|2007.02.13 05:00
|sell stop
|441
|0.10
|1.2484
|1.2524
|1.2374
|1486
|2007.02.13 11:14
|sell
|441
|0.10
|1.2484
|1.2524
|1.2374
|1487
|2007.02.14 09:00
|modify
|441
|0.10
|1.2484
|1.2501
|1.2374
|1488
|2007.02.14 10:00
|modify
|441
|0.10
|1.2484
|1.2482
|1.2374
|1489
|2007.02.14 16:03
|t/p
|441
|0.10
|1.2374
|1.2482
|1.2374
|87.98
|10830.12
|1490
|2007.02.15 05:00
|buy stop
|442
|0.10
|1.2510
|1.2470
|1.2620
|1491
|2007.02.16 05:00
|expiration
|442
|0.10
|1.2510
|1.2470
|1.2620
|1492
|2007.02.16 05:00
|buy stop
|443
|0.10
|1.2444
|1.2404
|1.2554
|1493
|2007.02.19 00:00
|expiration
|443
|0.10
|1.2444
|1.2404
|1.2554
|1494
|2007.02.19 05:00
|buy stop
|444
|0.10
|1.2367
|1.2327
|1.2477
|1495
|2007.02.20 05:00
|expiration
|444
|0.10
|1.2367
|1.2327
|1.2477
|1496
|2007.02.22 05:00
|sell stop
|445
|0.10
|1.2355
|1.2395
|1.2245
|1497
|2007.02.23 05:01
|expiration
|445
|0.10
|1.2355
|1.2395
|1.2245
|1498
|2007.02.23 05:01
|sell stop
|446
|0.10
|1.2387
|1.2427
|1.2277
|1499
|2007.02.23 08:59
|sell
|446
|0.10
|1.2387
|1.2427
|1.2277
|1500
|2007.02.23 16:00
|modify
|446
|0.10
|1.2387
|1.2400
|1.2277
|1501
|2007.02.23 17:00
|modify
|446
|0.10
|1.2387
|1.2389
|1.2277
|1502
|2007.02.23 19:00
|modify
|446
|0.10
|1.2387
|1.2327
|1.2277
|1503
|2007.02.23 19:00
|modify
|446
|0.10
|1.2387
|1.2383
|1.2277
|1504
|2007.02.23 20:00
|modify
|446
|0.10
|1.2387
|1.2381
|1.2277
|1505
|2007.02.26 00:00
|modify
|446
|0.10
|1.2387
|1.2379
|1.2277
|1506
|2007.02.26 01:00
|modify
|446
|0.10
|1.2387
|1.2374
|1.2277
|1507
|2007.02.26 02:00
|modify
|446
|0.10
|1.2387
|1.2366
|1.2277
|1508
|2007.02.26 03:00
|modify
|446
|0.10
|1.2387
|1.2361
|1.2277
|1509
|2007.02.26 21:00
|modify
|446
|0.10
|1.2387
|1.2355
|1.2277
|1510
|2007.02.27 01:00
|modify
|446
|0.10
|1.2387
|1.2353
|1.2277
|1511
|2007.02.27 09:00
|modify
|446
|0.10
|1.2387
|1.2350
|1.2277
|1512
|2007.02.27 09:08
|t/p
|446
|0.10
|1.2277
|1.2350
|1.2277
|87.74
|10917.86
|1513
|2007.02.28 05:00
|buy stop
|447
|0.10
|1.2298
|1.2258
|1.2408
|1514
|2007.03.01 05:00
|expiration
|447
|0.10
|1.2298
|1.2258
|1.2408
|1515
|2007.03.01 05:00
|buy stop
|448
|0.10
|1.2273
|1.2233
|1.2383
|1516
|2007.03.02 05:00
|expiration
|448
|0.10
|1.2273
|1.2233
|1.2383
|1517
|2007.03.02 05:00
|sell stop
|449
|0.10
|1.2195
|1.2235
|1.2085
|1518
|2007.03.02 14:59
|sell
|449
|0.10
|1.2195
|1.2235
|1.2085
|1519
|2007.03.02 19:00
|modify
|449
|0.10
|1.2195
|1.2223
|1.2085
|1520
|2007.03.05 00:00
|modify
|449
|0.10
|1.2195
|1.2220
|1.2085
|1521
|2007.03.05 05:00
|modify
|449
|0.10
|1.2195
|1.2216
|1.2085
|1522
|2007.03.05 06:00
|modify
|449
|0.10
|1.2195
|1.2209
|1.2085
|1523
|2007.03.05 07:00
|modify
|449
|0.10
|1.2195
|1.2199
|1.2085
|1524
|2007.03.05 09:00
|modify
|449
|0.10
|1.2195
|1.2135
|1.2085
|1525
|2007.03.05 09:00
|modify
|449
|0.10
|1.2195
|1.2189
|1.2085
|1526
|2007.03.05 11:05
|s/l
|449
|0.10
|1.2189
|1.2189
|1.2085
|3.98
|10921.85
|1527
|2007.03.07 05:00
|sell stop
|450
|0.10
|1.2188
|1.2228
|1.2078
|1528
|2007.03.07 20:10
|sell
|450
|0.10
|1.2188
|1.2228
|1.2078
|1529
|2007.03.08 00:00
|modify
|450
|0.10
|1.2188
|1.2226
|1.2078
|1530
|2007.03.08 09:46
|s/l
|450
|0.10
|1.2226
|1.2226
|1.2078
|-33.89
|10887.96
|1531
|2007.03.12 05:00
|sell stop
|451
|0.10
|1.2188
|1.2228
|1.2078
|1532
|2007.03.13 05:00
|expiration
|451
|0.10
|1.2188
|1.2228
|1.2078
|1533
|2007.03.14 05:00
|buy stop
|452
|0.10
|1.2317
|1.2277
|1.2427
|1534
|2007.03.15 05:00
|expiration
|452
|0.10
|1.2317
|1.2277
|1.2427
|1535
|2007.03.15 05:00
|buy stop
|453
|0.10
|1.2219
|1.2179
|1.2329
|1536
|2007.03.16 05:01
|expiration
|453
|0.10
|1.2219
|1.2179
|1.2329
|1537
|2007.03.16 05:01
|buy stop
|454
|0.10
|1.2149
|1.2109
|1.2259
|1538
|2007.03.19 00:00
|expiration
|454
|0.10
|1.2149
|1.2109
|1.2259
|1539
|2007.03.19 05:00
|buy stop
|455
|0.10
|1.2157
|1.2117
|1.2267
|1540
|2007.03.20 05:01
|expiration
|455
|0.10
|1.2157
|1.2117
|1.2267
|1541
|2007.03.21 05:00
|sell stop
|456
|0.10
|1.2094
|1.2134
|1.1984
|1542
|2007.03.21 19:33
|sell
|456
|0.10
|1.2094
|1.2134
|1.1984
|1543
|2007.03.22 13:41
|s/l
|456
|0.10
|1.2134
|1.2134
|1.1984
|-35.78
|10852.18
|1544
|2007.03.23 05:00
|sell stop
|457
|0.10
|1.2142
|1.2182
|1.2032
|1545
|2007.03.23 07:34
|sell
|457
|0.10
|1.2142
|1.2182
|1.2032
|1546
|2007.03.23 15:22
|s/l
|457
|0.10
|1.2182
|1.2182
|1.2032
|-32.84
|10819.34
|1547
|2007.03.26 05:00
|sell stop
|458
|0.10
|1.2113
|1.2153
|1.2003
|1548
|2007.03.27 05:00
|expiration
|458
|0.10
|1.2113
|1.2153
|1.2003
|1549
|2007.03.28 05:00
|buy stop
|459
|0.10
|1.2163
|1.2123
|1.2273
|1550
|2007.03.28 18:24
|buy
|459
|0.10
|1.2163
|1.2123
|1.2273
|1551
|2007.03.30 10:00
|modify
|459
|0.10
|1.2163
|1.2139
|1.2273
|1552
|2007.03.30 11:00
|modify
|459
|0.10
|1.2163
|1.2144
|1.2273
|1553
|2007.03.30 13:00
|modify
|459
|0.10
|1.2163
|1.2149
|1.2273
|1554
|2007.03.30 15:00
|modify
|459
|0.10
|1.2163
|1.2150
|1.2273
|1555
|2007.03.30 17:21
|s/l
|459
|0.10
|1.2150
|1.2150
|1.2273
|-8.14
|10811.20
|1556
|2007.04.04 05:00
|sell stop
|460
|0.10
|1.2178
|1.2218
|1.2068
|1557
|2007.04.04 16:37
|sell
|460
|0.10
|1.2178
|1.2218
|1.2068
|1558
|2007.04.05 16:00
|modify
|460
|0.10
|1.2178
|1.2191
|1.2068
|1559
|2007.04.06 14:30
|s/l
|460
|0.10
|1.2191
|1.2191
|1.2068
|-14.40
|10796.80
|1560
|2007.04.09 05:00
|sell stop
|461
|0.10
|1.2223
|1.2263
|1.2113
|1561
|2007.04.09 10:22
|sell
|461
|0.10
|1.2223
|1.2263
|1.2113
|1562
|2007.04.09 18:28
|s/l
|461
|0.10
|1.2263
|1.2263
|1.2113
|-32.62
|10764.18
|1563
|2007.04.10 05:00
|sell stop
|462
|0.10
|1.2174
|1.2214
|1.2064
|1564
|2007.04.10 14:16
|sell
|462
|0.10
|1.2174
|1.2214
|1.2064
|1565
|2007.04.11 12:45
|s/l
|462
|0.10
|1.2214
|1.2214
|1.2064
|-33.69
|10730.49
|1566
|2007.04.12 05:00
|buy stop
|463
|0.10
|1.2237
|1.2197
|1.2347
|1567
|2007.04.13 05:00
|expiration
|463
|0.10
|1.2237
|1.2197
|1.2347
|1568
|2007.04.16 05:00
|buy stop
|464
|0.10
|1.2177
|1.2137
|1.2287
|1569
|2007.04.17 05:04
|expiration
|464
|0.10
|1.2177
|1.2137
|1.2287
|1570
|2007.04.18 05:00
|buy stop
|465
|0.10
|1.2120
|1.2080
|1.2230
|1571
|2007.04.19 05:00
|expiration
|465
|0.10
|1.2120
|1.2080
|1.2230
|1572
|2007.04.19 05:00
|buy stop
|466
|0.10
|1.2120
|1.2080
|1.2230
|1573
|2007.04.20 05:00
|expiration
|466
|0.10
|1.2120
|1.2080
|1.2230
|1574
|2007.04.23 05:00
|sell stop
|467
|0.10
|1.2058
|1.2098
|1.1948
|1575
|2007.04.24 05:00
|expiration
|467
|0.10
|1.2058
|1.2098
|1.1948
|1576
|2007.04.24 05:00
|sell stop
|468
|0.10
|1.2077
|1.2117
|1.1967
|1577
|2007.04.24 10:04
|sell
|468
|0.10
|1.2077
|1.2117
|1.1967
|1578
|2007.04.24 16:00
|modify
|468
|0.10
|1.2077
|1.2114
|1.1967
|1579
|2007.04.24 17:00
|modify
|468
|0.10
|1.2077
|1.2089
|1.1967
|1580
|2007.04.24 22:00
|modify
|468
|0.10
|1.2077
|1.2079
|1.1967
|1581
|2007.04.24 23:00
|modify
|468
|0.10
|1.2077
|1.2078
|1.1967
|1582
|2007.04.25 00:00
|modify
|468
|0.10
|1.2077
|1.2076
|1.1967
|1583
|2007.04.25 01:00
|modify
|468
|0.10
|1.2077
|1.2074
|1.1967
|1584
|2007.04.26 11:34
|s/l
|468
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.1967
|-1.26
|10729.23
|1585
|2007.04.27 05:00
|sell stop
|469
|0.10
|1.2036
|1.2076
|1.1926
|1586
|2007.04.27 14:23
|sell
|469
|0.10
|1.2036
|1.2076
|1.1926
|1587
|2007.04.27 17:05
|s/l
|469
|0.10
|1.2076
|1.2076
|1.1926
|-33.12
|10696.11
|1588
|2007.04.30 05:00
|sell stop
|470
|0.10
|1.1176
|1.1216
|1.1066
|1589
|2007.05.01 05:04
|expiration
|470
|0.10
|1.1176
|1.1216
|1.1066
|1590
|2007.05.01 05:04
|sell stop
|471
|0.10
|1.1244
|1.1284
|1.1134
|1591
|2007.05.02 05:05
|expiration
|471
|0.10
|1.1244
|1.1284
|1.1134
|1592
|2007.05.02 05:05
|sell stop
|472
|0.10
|1.1187
|1.1227
|1.1077
|1593
|2007.05.03 05:12
|expiration
|472
|0.10
|1.1187
|1.1227
|1.1077
|1594
|2007.05.04 05:00
|sell stop
|473
|0.10
|1.1136
|1.1176
|1.1026
|1595
|2007.05.07 00:00
|expiration
|473
|0.10
|1.1136
|1.1176
|1.1026
|1596
|2007.05.07 05:00
|sell stop
|474
|0.10
|1.1101
|1.1141
|1.0991
|1597
|2007.05.08 05:00
|expiration
|474
|0.10
|1.1101
|1.1141
|1.0991
|1598
|2007.05.08 05:00
|sell stop
|475
|0.10
|1.1100
|1.1140
|1.0990
|1599
|2007.05.09 05:12
|expiration
|475
|0.10
|1.1100
|1.1140
|1.0990
|1600
|2007.05.10 05:00
|sell stop
|476
|0.10
|1.1045
|1.1085
|1.0935
|1601
|2007.05.11 05:00
|expiration
|476
|0.10
|1.1045
|1.1085
|1.0935
|1602
|2007.05.11 05:00
|sell stop
|477
|0.10
|1.1089
|1.1129
|1.0979
|1603
|2007.05.14 00:00
|expiration
|477
|0.10
|1.1089
|1.1129
|1.0979
|1604
|2007.05.14 05:00
|sell stop
|478
|0.10
|1.1084
|1.1124
|1.0974
|1605
|2007.05.15 05:00
|expiration
|478
|0.10
|1.1084
|1.1124
|1.0974
|1606
|2007.05.15 05:00
|sell stop
|479
|0.10
|1.1143
|1.1183
|1.1033
|1607
|2007.05.16 05:00
|expiration
|479
|0.10
|1.1143
|1.1183
|1.1033
|1608
|2007.05.16 05:00
|sell stop
|480
|0.10
|1.1129
|1.1169
|1.1019
|1609
|2007.05.17 05:01
|expiration
|480
|0.10
|1.1129
|1.1169
|1.1019
|1610
|2007.05.17 05:01
|sell stop
|481
|0.10
|1.1083
|1.1123
|1.0973
|1611
|2007.05.18 05:19
|expiration
|481
|0.10
|1.1083
|1.1123
|1.0973
|1612
|2007.05.21 05:00
|sell stop
|482
|0.10
|1.1063
|1.1103
|1.0953
|1613
|2007.05.22 05:00
|expiration
|482
|0.10
|1.1063
|1.1103
|1.0953
|1614
|2007.05.22 05:00
|sell stop
|483
|0.10
|1.1018
|1.1058
|1.0908
|1615
|2007.05.23 05:00
|expiration
|483
|0.10
|1.1018
|1.1058
|1.0908
|1616
|2007.05.23 05:00
|sell stop
|484
|0.10
|1.0909
|1.0949
|1.0799
|1617
|2007.05.24 05:03
|expiration
|484
|0.10
|1.0909
|1.0949
|1.0799
|1618
|2007.05.24 05:03
|sell stop
|485
|0.10
|1.0869
|1.0909
|1.0759
|1619
|2007.05.25 05:03
|expiration
|485
|0.10
|1.0869
|1.0909
|1.0759
|1620
|2007.05.25 05:03
|sell stop
|486
|0.10
|1.0891
|1.0931
|1.0781
|1621
|2007.05.28 00:00
|expiration
|486
|0.10
|1.0891
|1.0931
|1.0781
|1622
|2007.05.28 05:00
|sell stop
|487
|0.10
|1.0853
|1.0893
|1.0743
|1623
|2007.05.29 05:00
|expiration
|487
|0.10
|1.0853
|1.0893
|1.0743
|1624
|2007.05.29 05:00
|sell stop
|488
|0.10
|1.0868
|1.0908
|1.0758
|1625
|2007.05.30 05:00
|expiration
|488
|0.10
|1.0868
|1.0908
|1.0758
|1626
|2007.05.30 05:00
|sell stop
|489
|0.10
|1.0827
|1.0867
|1.0717
|1627
|2007.05.31 05:05
|expiration
|489
|0.10
|1.0827
|1.0867
|1.0717
|1628
|2007.05.31 05:05
|sell stop
|490
|0.10
|1.0821
|1.0861
|1.0711
|1629
|2007.06.01 05:06
|expiration
|490
|0.10
|1.0821
|1.0861
|1.0711
|1630
|2007.06.04 05:00
|sell stop
|491
|0.10
|1.0766
|1.0806
|1.0656
|1631
|2007.06.05 05:00
|expiration
|491
|0.10
|1.0766
|1.0806
|1.0656
|1632
|2007.06.05 05:00
|sell stop
|492
|0.10
|1.0722
|1.0762
|1.0612
|1633
|2007.06.06 05:00
|expiration
|492
|0.10
|1.0722
|1.0762
|1.0612
|1634
|2007.06.06 05:00
|sell stop
|493
|0.10
|1.0631
|1.0671
|1.0521
|1635
|2007.06.07 05:02
|expiration
|493
|0.10
|1.0631
|1.0671
|1.0521
|1636
|2007.06.07 05:02
|sell stop
|494
|0.10
|1.0599
|1.0639
|1.0489
|1637
|2007.06.08 05:03
|expiration
|494
|0.10
|1.0599
|1.0639
|1.0489
|1638
|2007.06.08 05:03
|sell stop
|495
|0.10
|1.0659
|1.0699
|1.0549
|1639
|2007.06.11 00:00
|expiration
|495
|0.10
|1.0659
|1.0699
|1.0549
|1640
|2007.06.11 05:00
|sell stop
|496
|0.10
|1.0604
|1.0644
|1.0494
|1641
|2007.06.12 05:00
|expiration
|496
|0.10
|1.0604
|1.0644
|1.0494
|1642
|2007.06.12 05:00
|sell stop
|497
|0.10
|1.0673
|1.0713
|1.0563
|1643
|2007.06.13 05:00
|expiration
|497
|0.10
|1.0673
|1.0713
|1.0563
|1644
|2007.06.13 05:00
|sell stop
|498
|0.10
|1.0631
|1.0671
|1.0521
|1645
|2007.06.14 05:00
|expiration
|498
|0.10
|1.0631
|1.0671
|1.0521
|1646
|2007.06.14 05:00
|sell stop
|499
|0.10
|1.0623
|1.0663
|1.0513
|1647
|2007.06.15 05:00
|expiration
|499
|0.10
|1.0623
|1.0663
|1.0513
|1648
|2007.06.15 05:00
|sell stop
|500
|0.10
|1.0694
|1.0734
|1.0584
|1649
|2007.06.18 00:00
|expiration
|500
|0.10
|1.0694
|1.0734
|1.0584
|1650
|2007.06.18 05:00
|sell stop
|501
|0.10
|1.0692
|1.0732
|1.0582
|1651
|2007.06.19 05:00
|expiration
|501
|0.10
|1.0692
|1.0732
|1.0582
|1652
|2007.06.19 05:00
|sell stop
|502
|0.10
|1.0703
|1.0743
|1.0593
|1653
|2007.06.20 05:14
|expiration
|502
|0.10
|1.0703
|1.0743
|1.0593
|1654
|2007.06.21 05:00
|sell stop
|503
|0.10
|1.0736
|1.0776
|1.0626
|1655
|2007.06.22 05:00
|expiration
|503
|0.10
|1.0736
|1.0776
|1.0626
|1656
|2007.06.22 05:00
|sell stop
|504
|0.10
|1.0649
|1.0689
|1.0539
|1657
|2007.06.25 00:00
|expiration
|504
|0.10
|1.0649
|1.0689
|1.0539
|1658
|2007.06.25 05:00
|sell stop
|505
|0.10
|1.0684
|1.0724
|1.0574
|1659
|2007.06.26 05:00
|expiration
|505
|0.10
|1.0684
|1.0724
|1.0574
|1660
|2007.06.26 05:00
|sell stop
|506
|0.10
|1.0766
|1.0806
|1.0656
|1661
|2007.06.27 05:00
|expiration
|506
|0.10
|1.0766
|1.0806
|1.0656
|1662
|2007.06.27 05:00
|sell stop
|507
|0.10
|1.0707
|1.0747
|1.0597
|1663
|2007.06.28 05:01
|expiration
|507
|0.10
|1.0707
|1.0747
|1.0597
|1664
|2007.06.28 05:01
|sell stop
|508
|0.10
|1.0725
|1.0765
|1.0615
|1665
|2007.06.29 05:02
|expiration
|508
|0.10
|1.0725
|1.0765
|1.0615
|1666
|2007.06.29 05:02
|sell stop
|509
|0.10
|1.0725
|1.0765
|1.0615
|1667
|2007.07.02 00:00
|expiration
|509
|0.10
|1.0725
|1.0765
|1.0615
|1668
|2007.07.02 05:00
|sell stop
|510
|0.10
|1.0722
|1.0762
|1.0612
|1669
|2007.07.03 05:00
|expiration
|510
|0.10
|1.0722
|1.0762
|1.0612
|1670
|2007.07.03 05:00
|sell stop
|511
|0.10
|1.0618
|1.0658
|1.0508
|1671
|2007.07.04 05:01
|expiration
|511
|0.10
|1.0618
|1.0658
|1.0508
|1672
|2007.07.04 05:01
|sell stop
|512
|0.10
|1.0677
|1.0717
|1.0567
|1673
|2007.07.05 05:01
|expiration
|512
|0.10
|1.0677
|1.0717
|1.0567
|1674
|2007.07.05 05:01
|sell stop
|513
|0.10
|1.0581
|1.0621
|1.0471
|1675
|2007.07.06 05:02
|expiration
|513
|0.10
|1.0581
|1.0621
|1.0471
|1676
|2007.07.06 05:02
|sell stop
|514
|0.10
|1.0636
|1.0676
|1.0526
|1677
|2007.07.09 00:00
|expiration
|514
|0.10
|1.0636
|1.0676
|1.0526
|1678
|2007.07.09 05:00
|sell stop
|515
|0.10
|1.0605
|1.0645
|1.0495
|1679
|2007.07.10 05:00
|expiration
|515
|0.10
|1.0605
|1.0645
|1.0495
|1680
|2007.07.10 05:00
|sell stop
|516
|0.10
|1.0584
|1.0624
|1.0474
|1681
|2007.07.11 05:01
|expiration
|516
|0.10
|1.0584
|1.0624
|1.0474
|1682
|2007.07.11 05:01
|sell stop
|517
|0.10
|1.0518
|1.0558
|1.0408
|1683
|2007.07.12 05:02
|expiration
|517
|0.10
|1.0518
|1.0558
|1.0408
|1684
|2007.07.12 05:02
|sell stop
|518
|0.10
|1.0511
|1.0551
|1.0401
|1685
|2007.07.13 05:10
|expiration
|518
|0.10
|1.0511
|1.0551
|1.0401
|1686
|2007.07.16 05:00
|sell stop
|519
|0.10
|1.0570
|1.0610
|1.0460
|1687
|2007.07.17 05:01
|expiration
|519
|0.10
|1.0570
|1.0610
|1.0460
|1688
|2007.07.17 05:01
|sell stop
|520
|0.10
|1.0476
|1.0516
|1.0366
|1689
|2007.07.18 05:01
|expiration
|520
|0.10
|1.0476
|1.0516
|1.0366
|1690
|2007.07.18 05:01
|sell stop
|521
|0.10
|1.0500
|1.0540
|1.0390
|1691
|2007.07.19 05:02
|expiration
|521
|0.10
|1.0500
|1.0540
|1.0390
|1692
|2007.07.19 05:02
|sell stop
|522
|0.10
|1.0463
|1.0503
|1.0353
|1693
|2007.07.20 05:04
|expiration
|522
|0.10
|1.0463
|1.0503
|1.0353
|1694
|2007.07.20 05:04
|sell stop
|523
|0.10
|1.0454
|1.0494
|1.0344
|1695
|2007.07.23 00:00
|expiration
|523
|0.10
|1.0454
|1.0494
|1.0344
|1696
|2007.07.23 05:00
|sell stop
|524
|0.10
|1.0459
|1.0499
|1.0349
|1697
|2007.07.24 05:00
|expiration
|524
|0.10
|1.0459
|1.0499
|1.0349
|1698
|2007.07.24 05:00
|sell stop
|525
|0.10
|1.0457
|1.0497
|1.0347
|1699
|2007.07.25 05:01
|expiration
|525
|0.10
|1.0457
|1.0497
|1.0347
|1700
|2007.07.25 05:01
|sell stop
|526
|0.10
|1.0509
|1.0549
|1.0399
|1701
|2007.07.26 05:01
|expiration
|526
|0.10
|1.0509
|1.0549
|1.0399
|1702
|2007.07.26 05:01
|sell stop
|527
|0.10
|1.2084
|1.2124
|1.1974
|1703
|2007.07.26 15:06
|sell
|527
|0.10
|1.2084
|1.2124
|1.1974
|1704
|2007.07.26 19:00
|modify
|527
|0.10
|1.2084
|1.2098
|1.1974
|1705
|2007.07.26 20:00
|modify
|527
|0.10
|1.2084
|1.2097
|1.1974
|1706
|2007.07.26 22:00
|modify
|527
|0.10
|1.2084
|1.2096
|1.1974
|1707
|2007.07.27 01:00
|modify
|527
|0.10
|1.2084
|1.2094
|1.1974
|1708
|2007.07.27 09:00
|modify
|527
|0.10
|1.2084
|1.2093
|1.1974
|1709
|2007.07.27 10:41
|s/l
|527
|0.10
|1.2093
|1.2093
|1.1974
|-8.38
|10687.73
|1710
|2007.07.30 05:00
|buy stop
|528
|0.10
|1.2106
|1.2066
|1.2216
|1711
|2007.07.31 05:00
|expiration
|528
|0.10
|1.2106
|1.2066
|1.2216
|1712
|2007.08.01 05:00
|buy stop
|529
|0.10
|1.2058
|1.2018
|1.2168
|1713
|2007.08.02 05:00
|expiration
|529
|0.10
|1.2058
|1.2018
|1.2168