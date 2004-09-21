Strategy Tester Report
oilfxpro_earlybird
(Build 208)

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Period1 Hour (H1) 2004.07.01 00:00 - 2007.08.03 00:00 (2004.07.01 - 2007.08.03)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExpert_Name="---- oilfxpro_early bird----"; Magic=99999; Slippage=6; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Data=" Input Data "; StartTime=5; MinuteforOpen=5; FridayTrade=1; InitialStop=40; TakeProfit=110; PendOrdGap=25; DaysBack=3; MM_Parameters=" MoneyManagement"; Lots=0.1; Auto_Lots=false; Risk=10; MIN_lots=0.1; MAX_lots=100; Trail="Price Trail"; BreakEvenTrail=true; AutoTrail=true; BreakEvenLevel=60; LockInPips=60; AutoTrailStop=60;
Bars in test19346Ticks modelled4108659Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit687.73Gross profit3781.08Gross loss-3093.35
Profit factor1.22Expected payoff3.78
Absolute drawdown62.15Maximal drawdown381.65 (3.46%)Relative drawdown3.46% (381.65)
Total trades182Short positions (won %)91 (26.37%)Long positions (won %)91 (42.86%)
Profit trades (% of total)63 (34.62%)Loss trades (% of total)119 (65.38%)
Largestprofit trade95.93loss trade-37.39
Averageprofit trade60.02loss trade-25.99
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (182.35)consecutive losses (loss in money)10 (-234.12)
Maximalconsecutive profit (count of wins)261.43 (3)consecutive loss (count of losses)-234.12 (10)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.01 05:00sell stop10.101.25151.25551.2405
22004.07.01 05:07sell10.101.25151.25551.2405
32004.07.01 10:09s/l10.101.25551.25551.2405-31.859968.15
42004.07.02 05:00buy stop20.101.26341.25941.2744
52004.07.05 00:00expiration20.101.26341.25941.2744
62004.07.05 05:00buy stop30.101.24741.24341.2584
72004.07.06 05:01expiration30.101.24741.24341.2584
82004.07.06 05:01buy stop40.101.24711.24311.2581
92004.07.07 05:01expiration40.101.24711.24311.2581
102004.07.08 05:00buy stop50.101.23351.22951.2445
112004.07.09 05:00expiration50.101.23351.22951.2445
122004.07.09 05:00buy stop60.101.23331.22931.2443
132004.07.12 00:00expiration60.101.23331.22931.2443
142004.07.13 05:00sell stop70.101.22741.23141.2164
152004.07.14 05:00expiration70.101.22741.23141.2164
162004.07.14 05:00sell stop80.101.22511.22911.2141
172004.07.15 05:00expiration80.101.22511.22911.2141
182004.07.15 05:00sell stop90.101.22731.23131.2163
192004.07.16 05:00expiration90.101.22731.23131.2163
202004.07.19 05:00buy stop100.101.22651.22251.2375
212004.07.19 08:14buy100.101.22651.22251.2375
222004.07.19 12:00modify100.101.22651.22351.2375
232004.07.19 13:00modify100.101.22651.22461.2375
242004.07.20 12:00modify100.101.22651.22591.2375
252004.07.20 13:00modify100.101.22651.23251.2375
262004.07.20 13:00modify100.101.22651.22891.2375
272004.07.20 13:16t/p100.101.23751.22891.237589.5310057.68
282004.07.21 05:00sell stop110.101.22731.23131.2163
292004.07.22 05:02expiration110.101.22731.23131.2163
302004.07.22 05:02sell stop120.101.23081.23481.2198
312004.07.23 05:02expiration120.101.23081.23481.2198
322004.07.23 05:02sell stop130.101.24651.25051.2355
332004.07.26 00:00expiration130.101.24651.25051.2355
342004.07.26 05:00sell stop140.101.25131.25531.2403
352004.07.27 05:00expiration140.101.25131.25531.2403
362004.07.27 05:00sell stop150.101.25081.25481.2398
372004.07.28 05:00expiration150.101.25081.25481.2398
382004.07.28 05:00sell stop160.101.26981.27381.2588
392004.07.29 05:01expiration160.101.26981.27381.2588
402004.07.29 05:01sell stop170.101.26621.27021.2552
412004.07.30 05:02expiration170.101.26621.27021.2552
422004.07.30 05:02sell stop180.101.27811.28211.2671
432004.07.30 09:18sell180.101.27811.28211.2671
442004.07.30 15:00modify180.101.27811.27881.2671
452004.07.30 16:00modify180.101.27811.27211.2671
462004.07.30 16:00modify180.101.27811.27721.2671
472004.07.30 16:51s/l180.101.27721.27721.26717.0510064.73
482004.08.05 05:00buy stop190.101.27691.27291.2879
492004.08.05 13:03buy190.101.27691.27291.2879
502004.08.06 07:25s/l190.101.27291.27291.2879-30.7810033.95
512004.08.09 05:00buy stop200.101.27381.26981.2848
522004.08.10 05:00expiration200.101.27381.26981.2848
532004.08.10 05:00buy stop210.101.27231.26831.2833
542004.08.11 05:00expiration210.101.27231.26831.2833
552004.08.11 05:00sell stop220.101.25291.25691.2419
562004.08.12 05:01expiration220.101.25291.25691.2419
572004.08.12 05:01sell stop230.101.25681.26081.2458
582004.08.12 08:44sell230.101.25681.26081.2458
592004.08.13 08:29s/l230.101.26081.26081.2458-32.6710001.28
602004.08.16 05:00buy stop240.101.25791.25391.2689
612004.08.17 05:00expiration240.101.25791.25391.2689
622004.08.17 05:00buy stop250.101.25371.24971.2647
632004.08.18 05:00expiration250.101.25371.24971.2647
642004.08.18 05:00sell stop260.101.24071.24471.2297
652004.08.19 05:01expiration260.101.24071.24471.2297
662004.08.19 05:01sell stop270.101.24341.24741.2324
672004.08.19 09:44sell270.101.24341.24741.2324
682004.08.20 12:51s/l270.101.24741.24741.2324-33.019968.28
692004.08.23 05:00sell stop280.101.24711.25111.2361
702004.08.24 05:00expiration280.101.24711.25111.2361
712004.08.24 05:00sell stop290.101.24491.24891.2339
722004.08.25 05:00expiration290.101.24491.24891.2339
732004.08.25 05:00sell stop300.101.25261.25661.2416
742004.08.26 08:00expiration300.101.25261.25661.2416
752004.08.30 05:00sell stop310.101.27781.28181.2668
762004.08.30 14:27sell310.101.27781.28181.2668
772004.08.31 06:00modify310.101.27781.28091.2668
782004.08.31 13:00modify310.101.27781.27891.2668
792004.08.31 17:00modify310.101.27781.27181.2668
802004.08.31 17:00modify310.101.27781.27411.2668
812004.08.31 17:09t/p310.101.26681.27411.266885.8910054.17
822004.09.01 05:00buy stop320.101.27971.27571.2907
832004.09.02 05:05expiration320.101.27971.27571.2907
842004.09.02 05:05buy stop330.101.27671.27271.2877
852004.09.03 05:05expiration330.101.27671.27271.2877
862004.09.03 05:05buy stop340.101.26371.25971.2747
872004.09.03 14:30buy340.101.26371.25971.2747
882004.09.03 15:00modify340.101.26371.26081.2747
892004.09.03 17:00modify340.101.26371.26971.2747
902004.09.03 17:00modify340.101.26371.26551.2747
912004.09.08 08:00modify340.101.26371.26651.2747
922004.09.08 12:35t/p340.101.27471.26651.274788.2110142.38
932004.09.09 05:00buy stop350.101.26771.26371.2787
942004.09.10 05:00expiration350.101.26771.26371.2787
952004.09.10 05:00buy stop360.101.26471.26071.2757
962004.09.13 00:00expiration360.101.26471.26071.2757
972004.09.16 05:00sell stop370.101.26091.26491.2499
982004.09.17 05:00expiration370.101.26091.26491.2499
992004.09.17 05:00sell stop380.101.26161.26561.2506
1002004.09.20 00:00expiration380.101.26161.26561.2506
1012004.09.21 05:00sell stop390.101.27061.27461.2596
1022004.09.21 09:39sell390.101.27061.27461.2596
1032004.09.21 11:00modify390.101.27061.27361.2596
1042004.09.21 12:00modify390.101.27061.26461.2596
1052004.09.21 12:00modify390.101.27061.26971.2596
1062004.09.21 13:00modify390.101.27061.26761.2596
1072004.09.21 14:00modify390.101.27061.26721.2596
1082004.09.21 14:11t/p390.101.25961.26721.259687.3310229.71
1092004.09.22 05:00buy stop400.101.26521.26121.2762
1102004.09.22 13:35buy400.101.26521.26121.2762
1112004.09.22 16:28s/l400.101.26121.26121.2762-31.7210197.99
1122004.09.23 05:00buy stop410.101.26921.26521.2802
1132004.09.24 05:00expiration410.101.26921.26521.2802
1142004.09.24 05:00sell stop420.101.25651.26051.2455
1152004.09.24 11:49sell420.101.25651.26051.2455
1162004.09.24 16:35s/l420.101.26051.26051.2455-31.7310166.26
1172004.10.01 05:00buy stop430.101.25671.25271.2677
1182004.10.04 00:00expiration430.101.25671.25271.2677
1192004.10.04 05:00buy stop440.101.25671.25271.2677
1202004.10.04 12:37buy440.101.25671.25271.2677
1212004.10.04 13:00modify440.101.25671.25311.2677
1222004.10.04 14:00modify440.101.25671.25561.2677
1232004.10.04 15:00modify440.101.25671.26271.2677
1242004.10.04 15:00modify440.101.25671.25871.2677
1252004.10.04 16:59t/p440.101.26771.25871.267786.7710253.03
1262004.10.05 05:00sell stop450.101.24841.25241.2374
1272004.10.06 05:00expiration450.101.24841.25241.2374
1282004.10.06 05:00sell stop460.101.25191.25591.2409
1292004.10.07 05:01expiration460.101.25191.25591.2409
1302004.10.11 05:00buy stop470.101.26241.25841.2734
1312004.10.12 05:00expiration470.101.26241.25841.2734
1322004.10.12 05:00buy stop480.101.26111.25711.2721
1332004.10.13 05:00expiration480.101.26111.25711.2721
1342004.10.13 05:00sell stop490.101.25321.25721.2422
1352004.10.13 09:37sell490.101.25321.25721.2422
1362004.10.13 12:19s/l490.101.25721.25721.2422-31.8210221.21
1372004.10.15 05:00buy stop500.101.25321.24921.2642
1382004.10.18 00:00expiration500.101.25321.24921.2642
1392004.10.18 05:00buy stop510.101.25001.24601.2610
1402004.10.19 05:00expiration510.101.25001.24601.2610
1412004.10.19 05:00buy stop520.101.24231.23831.2533
1422004.10.20 05:00expiration520.101.24231.23831.2533
1432004.10.20 05:00buy stop530.101.23091.22691.2419
1442004.10.20 05:53buy530.101.23091.22691.2419
1452004.10.20 09:21s/l530.101.22691.22691.2419-32.6010188.61
1462004.10.21 05:00buy stop540.101.22861.22461.2396
1472004.10.22 05:01expiration540.101.22861.22461.2396
1482004.10.22 05:01buy stop550.101.22611.22211.2371
1492004.10.25 00:00expiration550.101.22611.22211.2371
1502004.10.25 05:00buy stop560.101.21931.21531.2303
1512004.10.26 05:00expiration560.101.21931.21531.2303
1522004.10.26 05:00buy stop570.101.21491.21091.2259
1532004.10.27 05:00expiration570.101.21491.21091.2259
1542004.10.27 05:00buy stop580.101.20801.20401.2190
1552004.10.27 19:06buy580.101.20801.20401.2190
1562004.10.28 07:11s/l580.101.20401.20401.2190-31.3010157.31
1572004.11.01 05:00buy stop590.101.20521.20121.2162
1582004.11.01 17:36buy590.101.20521.20121.2162
1592004.11.01 18:16s/l590.101.20121.20121.2162-33.3110124.00
1602004.11.03 05:00sell stop600.101.19651.20051.1855
1612004.11.03 14:51sell600.101.19651.20051.1855
1622004.11.03 21:00modify600.101.19651.20041.1855
1632004.11.03 22:00modify600.101.19651.19971.1855
1642004.11.03 23:00modify600.101.19651.19961.1855
1652004.11.04 02:00modify600.101.19651.19941.1855
1662004.11.04 08:00modify600.101.19651.19881.1855
1672004.11.04 12:00modify600.101.19651.19731.1855
1682004.11.04 13:00modify600.101.19651.19641.1855
1692004.11.04 14:00modify600.101.19651.19531.1855
1702004.11.04 15:00modify600.101.19651.19371.1855
1712004.11.04 17:00modify600.101.19651.19251.1855
1722004.11.04 17:23t/p600.101.18551.19251.185589.9810213.98
1732004.11.05 05:00buy stop610.101.20031.19631.2113
1742004.11.05 14:30buy610.101.20031.19631.2113
1752004.11.05 14:32s/l610.101.19631.19631.2113-33.4510180.53
1762004.11.08 05:00buy stop620.101.19071.18671.2017
1772004.11.09 05:00expiration620.101.19071.18671.2017
1782004.11.09 05:00buy stop630.101.18501.18101.1960
1792004.11.09 11:53buy630.101.18501.18101.1960
1802004.11.09 16:03s/l630.101.18101.18101.1960-33.8710146.66
1812004.11.10 05:00sell stop640.101.17971.18371.1687
1822004.11.10 10:52sell640.101.17971.18371.1687
1832004.11.10 12:00modify640.101.17971.18151.1687
1842004.11.10 15:00modify640.101.17971.18001.1687
1852004.11.10 15:51s/l640.101.18001.18001.1687-2.5410144.12
1862004.11.12 05:00buy stop650.101.18061.17661.1916
1872004.11.12 15:05buy650.101.18061.17661.1916
1882004.11.12 17:00s/l650.101.17661.17661.1916-34.0010110.12
1892004.11.15 05:00buy stop660.101.17981.17581.1908
1902004.11.15 18:34buy660.101.17981.17581.1908
1912004.11.16 09:14s/l660.101.17581.17581.1908-33.3810076.74
1922004.11.17 05:00sell stop670.101.17441.17841.1634
1932004.11.17 05:58sell670.101.17441.17841.1634
1942004.11.17 09:00modify670.101.17441.17831.1634
1952004.11.17 11:00modify670.101.17441.16841.1634
1962004.11.17 11:00modify670.101.17441.17331.1634
1972004.11.17 12:00modify670.101.17441.17141.1634
1982004.11.17 18:00modify670.101.17441.17061.1634
1992004.11.17 19:40t/p670.101.16341.17061.163494.5510171.29
2002004.11.18 05:00buy stop680.101.17611.17211.1871
2012004.11.19 05:05expiration680.101.17611.17211.1871
2022004.11.19 05:05buy stop690.101.17321.16921.1842
2032004.11.22 00:00expiration690.101.17321.16921.1842
2042004.11.23 05:00buy stop700.101.16941.16541.1804
2052004.11.24 05:00expiration700.101.16941.16541.1804
2062004.11.24 05:00buy stop710.101.15861.15461.1696
2072004.11.24 05:08buy710.101.15861.15461.1696
2082004.11.24 09:35s/l710.101.15461.15461.1696-34.6410136.65
2092004.11.25 05:00buy stop720.101.16011.15611.1711
2102004.11.26 05:01expiration720.101.16011.15611.1711
2112004.11.26 05:01buy stop730.101.15561.15161.1666
2122004.11.29 00:00expiration730.101.15561.15161.1666
2132004.11.30 05:00sell stop740.101.14071.14471.1297
2142004.11.30 10:10sell740.101.14071.14471.1297
2152004.11.30 13:00modify740.101.14071.14291.1297
2162004.11.30 16:00modify740.101.14071.14101.1297
2172004.11.30 17:39s/l740.101.14101.14101.1297-2.6310134.02
2182004.12.02 05:00buy stop750.101.13981.13581.1508
2192004.12.02 10:21buy750.101.13981.13581.1508
2202004.12.02 12:00modify750.101.13981.13931.1508
2212004.12.02 14:00modify750.101.13981.14011.1508
2222004.12.02 16:39t/p750.101.15081.14011.150895.5910229.61
2232004.12.03 05:00sell stop760.101.14271.14671.1317
2242004.12.03 14:30sell760.101.14271.14671.1317
2252004.12.03 14:44s/l760.101.14671.14671.1317-34.8810194.73
2262004.12.06 05:00buy stop770.101.13871.13471.1497
2272004.12.06 16:07buy770.101.13871.13471.1497
2282004.12.06 22:00modify770.101.13871.13541.1497
2292004.12.07 00:00modify770.101.13871.13641.1497
2302004.12.07 07:39s/l770.101.13641.13641.1497-19.6010175.13
2312004.12.08 05:00sell stop780.101.13341.13741.1224
2322004.12.09 05:00expiration780.101.13341.13741.1224
2332004.12.09 05:00sell stop790.101.14481.14881.1338
2342004.12.10 05:00expiration790.101.14481.14881.1338
2352004.12.10 05:00sell stop800.101.14341.14741.1324
2362004.12.13 00:00expiration800.101.14341.14741.1324
2372004.12.13 05:00sell stop810.101.14921.15321.1382
2382004.12.14 05:00expiration810.101.14921.15321.1382
2392004.12.14 05:00sell stop820.101.15261.15661.1416
2402004.12.14 14:30sell820.101.15261.15661.1416
2412004.12.14 17:14s/l820.101.15661.15661.1416-34.5910140.54
2422004.12.15 05:00buy stop830.101.15771.15371.1687
2432004.12.16 05:01expiration830.101.15771.15371.1687
2442004.12.16 05:01buy stop840.101.15111.14711.1621
2452004.12.16 15:19buy840.101.15111.14711.1621
2462004.12.16 16:00modify840.101.15111.14731.1621
2472004.12.16 17:00modify840.101.15111.14991.1621
2482004.12.16 19:00modify840.101.15111.15711.1621
2492004.12.16 19:00modify840.101.15111.15161.1621
2502004.12.16 20:00modify840.101.15111.15471.1621
2512004.12.17 07:33s/l840.101.15471.15471.162131.8210172.36
2522004.12.20 05:00sell stop850.101.14411.14811.1331
2532004.12.21 05:00expiration850.101.14411.14811.1331
2542004.12.21 05:00buy stop860.101.15541.15141.1664
2552004.12.22 02:07buy860.101.15541.15141.1664
2562004.12.22 10:38s/l860.101.15141.15141.1664-34.7410137.62
2572004.12.24 05:00buy stop870.101.15131.14731.1623
2582004.12.27 00:00expiration870.101.15131.14731.1623
2592004.12.27 05:00buy stop880.101.14991.14591.1609
2602004.12.28 05:06expiration880.101.14991.14591.1609
2612004.12.29 05:00buy stop890.101.14091.13691.1519
2622004.12.30 05:02expiration890.101.14091.13691.1519
2632005.01.03 05:00sell stop900.101.13541.13941.1244
2642005.01.04 05:03expiration900.101.13541.13941.1244
2652005.01.04 05:03sell stop910.101.13481.13881.1238
2662005.01.05 05:03expiration910.101.13481.13881.1238
2672005.01.05 05:03sell stop920.101.14261.14661.1316
2682005.01.06 05:04expiration920.101.14261.14661.1316
2692005.01.06 05:04sell stop930.101.15031.15431.1393
2702005.01.07 05:06expiration930.101.15031.15431.1393
2712005.01.10 05:00sell stop940.101.16961.17361.1586
2722005.01.11 05:00expiration940.101.16961.17361.1586
2732005.01.13 05:00buy stop950.101.17761.17361.1886
2742005.01.14 03:40buy950.101.17761.17361.1886
2752005.01.14 05:00modify950.101.17761.17421.1886
2762005.01.14 06:00modify950.101.17761.17601.1886
2772005.01.14 08:00modify950.101.17761.17651.1886
2782005.01.14 10:00modify950.101.17761.18361.1886
2792005.01.14 10:00modify950.101.17761.18021.1886
2802005.01.14 11:09s/l950.101.18021.18021.188622.0310159.65
2812005.01.17 05:00sell stop960.101.17101.17501.1600
2822005.01.18 05:01expiration960.101.17101.17501.1600
2832005.01.18 05:01sell stop970.101.17441.17841.1634
2842005.01.19 05:01expiration970.101.17441.17841.1634
2852005.01.19 05:01sell stop980.101.18201.18601.1710
2862005.01.19 08:57sell980.101.18201.18601.1710
2872005.01.19 10:00modify980.101.18201.18421.1710
2882005.01.19 13:00modify980.101.18201.18361.1710
2892005.01.19 17:11s/l980.101.18361.18361.1710-13.5210146.13
2902005.01.21 05:00sell stop990.101.18771.19171.1767
2912005.01.21 11:03sell990.101.18771.19171.1767
2922005.01.21 12:11s/l990.101.19171.19171.1767-33.5710112.56
2932005.01.25 05:00buy stop1000.101.18791.18391.1989
2942005.01.25 13:50buy1000.101.18791.18391.1989
2952005.01.25 17:00modify1000.101.18791.19391.1989
2962005.01.25 17:00modify1000.101.18791.18911.1989
2972005.01.25 18:00modify1000.101.18791.18991.1989
2982005.01.26 10:49s/l1000.101.18991.18991.198917.4510130.01
2992005.01.28 05:00buy stop1010.101.19031.18631.2013
3002005.01.28 16:16buy1010.101.19031.18631.2013
3012005.01.28 20:12s/l1010.101.18631.18631.2013-33.7210096.29
3022005.01.31 05:00sell stop1020.101.18641.19041.1754
3032005.01.31 13:36sell1020.101.18641.19041.1754
3042005.01.31 20:59s/l1020.101.19041.19041.1754-33.6010062.69
3052005.02.01 05:00sell stop1030.101.18711.19111.1761
3062005.02.02 05:08expiration1030.101.18711.19111.1761
3072005.02.03 05:00sell stop1040.101.19041.19441.1794
3082005.02.04 05:04expiration1040.101.19041.19441.1794
3092005.02.04 05:04sell stop1050.101.19361.19761.1826
3102005.02.07 00:00expiration1050.101.19361.19761.1826
3112005.02.07 05:00sell stop1060.101.19461.19861.1836
3122005.02.08 05:00expiration1060.101.19461.19861.1836
3132005.02.08 05:00sell stop1070.101.20471.20871.1937
3142005.02.09 05:03expiration1070.101.20471.20871.1937
3152005.02.09 05:03sell stop1080.101.21371.21771.2027
3162005.02.10 05:03expiration1080.101.21371.21771.2027
3172005.02.10 05:03buy stop1090.101.22291.21891.2339
3182005.02.10 14:32buy1090.101.22291.21891.2339
3192005.02.10 14:57s/l1090.101.21891.21891.2339-32.8210029.87
3202005.02.11 05:00buy stop1100.101.21931.21531.2303
3212005.02.14 00:00expiration1100.101.21931.21531.2303
3222005.02.14 05:00buy stop1110.101.21361.20961.2246
3232005.02.15 05:00expiration1110.101.21361.20961.2246
3242005.02.15 05:00buy stop1120.101.20581.20181.2168
3252005.02.16 05:03expiration1120.101.20581.20181.2168
3262005.02.16 05:03buy stop1130.101.20801.20401.2190
3272005.02.17 05:04expiration1130.101.20801.20401.2190
3282005.02.17 05:04buy stop1140.101.19591.19191.2069
3292005.02.18 05:06expiration1140.101.19591.19191.2069
3302005.02.21 05:02buy stop1150.101.18521.18121.1962
3312005.02.22 05:02expiration1150.101.18521.18121.1962
3322005.02.22 05:02buy stop1160.101.18081.17681.1918
3332005.02.23 05:05expiration1160.101.18081.17681.1918
3342005.02.23 05:05buy stop1170.101.18021.17621.1912
3352005.02.24 05:08expiration1170.101.18021.17621.1912
3362005.02.25 05:00sell stop1180.101.16141.16541.1504
3372005.02.25 22:53sell1180.101.16141.16541.1504
3382005.02.28 15:00modify1180.101.16141.16531.1504
3392005.02.28 17:00modify1180.101.16141.16401.1504
3402005.02.28 23:51s/l1180.101.16401.16401.1504-23.2710006.61
3412005.03.01 05:00buy stop1190.101.16711.16311.1781
3422005.03.01 18:51buy1190.101.16711.16311.1781
3432005.03.02 10:00modify1190.101.16711.16381.1781
3442005.03.02 11:00modify1190.101.16711.17311.1781
3452005.03.02 11:00modify1190.101.16711.16861.1781
3462005.03.02 12:00modify1190.101.16711.16871.1781
3472005.03.02 13:00modify1190.101.16711.16891.1781
3482005.03.02 14:00modify1190.101.16711.16951.1781
3492005.03.02 15:00modify1190.101.16711.17131.1781
3502005.03.03 15:00modify1190.101.16711.17141.1781
3512005.03.03 15:07t/p1190.101.17811.17141.178195.9310102.54
3522005.03.04 05:00sell stop1200.101.16791.17191.1569
3532005.03.04 16:34sell1200.101.16791.17191.1569
3542005.03.07 11:24s/l1200.101.17191.17191.1569-35.0710067.47
3552005.03.08 05:00buy stop1210.101.17851.17451.1895
3562005.03.09 05:00expiration1210.101.17851.17451.1895
3572005.03.09 05:00buy stop1220.101.16681.16281.1778
3582005.03.10 05:00expiration1220.101.16681.16281.1778
3592005.03.10 05:00buy stop1230.101.17161.16761.1826
3602005.03.11 05:05expiration1230.101.17161.16761.1826
3612005.03.11 05:05buy stop1240.101.15831.15431.1693
3622005.03.14 00:00expiration1240.101.15831.15431.1693
3632005.03.14 05:00buy stop1250.101.15581.15181.1668
3642005.03.14 08:38buy1250.101.15581.15181.1668
3652005.03.14 14:00modify1250.101.15581.15291.1668
3662005.03.14 17:00modify1250.101.15581.15441.1668
3672005.03.14 18:00modify1250.101.15581.15581.1668
3682005.03.14 19:00modify1250.101.15581.15601.1668
3692005.03.14 23:53t/p1250.101.16681.15601.166894.0110161.48
3702005.03.15 05:00sell stop1260.101.15571.15971.1447
3712005.03.16 05:00expiration1260.101.15571.15971.1447
3722005.03.16 05:00sell stop1270.101.15271.15671.1417
3732005.03.16 14:38sell1270.101.15271.15671.1417
3742005.03.17 11:53s/l1270.101.15671.15671.1417-37.3910124.09
3752005.03.18 05:00buy stop1280.101.16271.15871.1737
3762005.03.18 09:53buy1280.101.16271.15871.1737
3772005.03.18 14:00modify1280.101.16271.15981.1737
3782005.03.18 15:00modify1280.101.16271.16041.1737
3792005.03.18 16:00modify1280.101.16271.16161.1737
3802005.03.21 04:00modify1280.101.16271.16291.1737
3812005.03.21 09:00modify1280.101.16271.16631.1737
3822005.03.21 09:26t/p1280.101.17371.16631.173794.3510218.44
3832005.03.22 05:00sell stop1290.101.16011.16411.1491
3842005.03.23 05:05expiration1290.101.16011.16411.1491
3852005.03.23 05:05sell stop1300.101.16601.17001.1550
3862005.03.24 05:05expiration1300.101.16601.17001.1550
3872005.03.24 05:05sell stop1310.101.18101.18501.1700
3882005.03.25 05:05expiration1310.101.18101.18501.1700
3892005.03.25 05:05sell stop1320.101.19031.19431.1793
3902005.03.28 00:00expiration1320.101.19031.19431.1793
3912005.03.28 05:00sell stop1330.101.19801.20201.1870
3922005.03.29 05:00expiration1330.101.19801.20201.1870
3932005.03.31 05:00buy stop1340.101.20101.19701.2120
3942005.04.01 05:00expiration1340.101.20101.19701.2120
3952005.04.01 05:00buy stop1350.101.19911.19511.2101
3962005.04.01 17:00buy1350.101.19911.19511.2101
3972005.04.01 18:00modify1350.101.19911.20511.2101
3982005.04.01 18:00modify1350.101.19911.19971.2101
3992005.04.04 14:00modify1350.101.19911.19981.2101
4002005.04.04 15:00modify1350.101.19911.20001.2101
4012005.04.04 16:00modify1350.101.19911.20261.2101
4022005.04.04 16:18t/p1350.101.21011.20261.210191.5310309.97
4032005.04.05 05:00sell stop1360.101.19871.20271.1877
4042005.04.06 05:00expiration1360.101.19871.20271.1877
4052005.04.07 05:00buy stop1370.101.20611.20211.2171
4062005.04.07 19:22buy1370.101.20611.20211.2171
4072005.04.08 02:00modify1370.101.20611.20291.2171
4082005.04.08 03:00modify1370.101.20611.20481.2171
4092005.04.08 09:00modify1370.101.20611.20511.2171
4102005.04.08 16:54s/l1370.101.20511.20511.2171-7.6610302.31
4112005.04.11 05:00buy stop1380.101.20271.19871.2137
4122005.04.12 05:00expiration1380.101.20271.19871.2137
4132005.04.12 05:00buy stop1390.101.20491.20091.2159
4142005.04.12 16:10buy1390.101.20491.20091.2159
4152005.04.12 20:05s/l1390.101.20091.20091.2159-33.3110269.00
4162005.04.14 05:00sell stop1400.101.19601.20001.1850
4172005.04.15 05:02expiration1400.101.19601.20001.1850
4182005.04.15 05:02sell stop1410.101.20181.20581.1908
4192005.04.15 16:21sell1410.101.20181.20581.1908
4202005.04.18 09:00modify1410.101.20181.20281.1908
4212005.04.18 10:00modify1410.101.20181.19581.1908
4222005.04.18 10:00modify1410.101.20181.19891.1908
4232005.04.18 10:43t/p1410.101.19081.19891.190891.4310360.44
4242005.04.19 05:00buy stop1420.101.21241.20841.2234
4252005.04.20 05:04expiration1420.101.21241.20841.2234
4262005.04.20 05:04buy stop1430.101.19721.19321.2082
4272005.04.21 05:19expiration1430.101.19721.19321.2082
4282005.04.25 05:00sell stop1440.101.17951.18351.1685
4292005.04.26 05:01expiration1440.101.17951.18351.1685
4302005.04.26 05:01sell stop1450.101.18511.18911.1741
4312005.04.27 05:01expiration1450.101.18511.18911.1741
4322005.04.27 05:01sell stop1460.101.18331.18731.1723
4332005.04.28 05:21expiration1460.101.18331.18731.1723
4342005.04.29 05:00sell stop1470.101.18851.19251.1775
4352005.04.29 06:42sell1470.101.18851.19251.1775
4362005.04.29 09:00modify1470.101.18851.19141.1775
4372005.04.29 12:00modify1470.101.18851.19121.1775
4382005.04.29 17:03s/l1470.101.19121.19121.1775-22.6710337.77
4392005.05.02 05:00sell stop1480.101.19571.19971.1847
4402005.05.03 05:00expiration1480.101.19571.19971.1847
4412005.05.03 05:00sell stop1490.101.19461.19861.1836
4422005.05.03 21:57sell1490.101.19461.19861.1836
4432005.05.03 22:44s/l1490.101.19861.19861.1836-33.3710304.40
4442005.05.04 05:00buy stop1500.101.19231.18831.2033
4452005.05.04 09:07buy1500.101.19231.18831.2033
4462005.05.05 16:00modify1500.101.19231.18931.2033
4472005.05.05 17:00modify1500.101.19231.18991.2033
4482005.05.05 18:00modify1500.101.19231.19101.2033
4492005.05.06 14:34t/p1500.101.20331.19101.203393.9810398.38
4502005.05.09 05:00sell stop1510.101.19341.19741.1824
4512005.05.10 05:01expiration1510.101.19341.19741.1824
4522005.05.10 05:01sell stop1520.101.19591.19991.1849
4532005.05.11 05:01expiration1520.101.19591.19991.1849
4542005.05.11 05:01buy stop1530.101.20421.20021.2152
4552005.05.11 14:30buy1530.101.20421.20021.2152
4562005.05.11 15:00modify1530.101.20421.20151.2152
4572005.05.11 16:00modify1530.101.20421.20191.2152
4582005.05.12 08:00modify1530.101.20421.20251.2152
4592005.05.12 09:00modify1530.101.20421.21021.2152
4602005.05.12 09:00modify1530.101.20421.20611.2152
4612005.05.12 14:30t/p1530.101.21521.20611.215292.4410490.82
4622005.05.13 05:00sell stop1540.101.20341.20741.1924
4632005.05.16 00:00expiration1540.101.20341.20741.1924
4642005.05.16 05:00sell stop1550.101.20831.21231.1973
4652005.05.17 05:03expiration1550.101.20831.21231.1973
4662005.05.17 05:03sell stop1560.101.21941.22341.2084
4672005.05.17 20:39sell1560.101.21941.22341.2084
4682005.05.17 20:56s/l1560.101.22341.22341.2084-32.7010458.12
4692005.05.19 05:00buy stop1570.101.22041.21641.2314
4702005.05.19 13:19buy1570.101.22041.21641.2314
4712005.05.19 16:00modify1570.101.22041.21671.2314
4722005.05.19 17:00modify1570.101.22041.21791.2314
4732005.05.20 13:00modify1570.101.22041.21861.2314
4742005.05.20 14:00modify1570.101.22041.22001.2314
4752005.05.20 14:55t/p1570.101.23141.22001.231489.9610548.08
4762005.05.23 05:00sell stop1580.101.22051.22451.2095
4772005.05.24 05:00expiration1580.101.22051.22451.2095
4782005.05.24 05:00sell stop1590.101.22431.22831.2133
4792005.05.25 05:00expiration1590.101.22431.22831.2133
4802005.05.25 05:00buy stop1600.101.23111.22711.2421
4812005.05.25 12:41buy1600.101.23111.22711.2421
4822005.05.25 15:15s/l1600.101.22711.22711.2421-32.6010515.48
4832005.05.26 05:00buy stop1610.101.22901.22501.2400
4842005.05.26 06:27buy1610.101.22901.22501.2400
4852005.05.26 12:00modify1610.101.22901.22651.2400
4862005.05.26 13:00modify1610.101.22901.22721.2400
4872005.05.26 14:00modify1610.101.22901.22901.2400
4882005.05.26 15:00modify1610.101.22901.22951.2400
4892005.05.26 18:00modify1610.101.22901.22971.2400
4902005.05.26 19:00modify1610.101.22901.23031.2400
4912005.05.26 20:00modify1610.101.22901.23051.2400
4922005.05.27 18:36s/l1610.101.23051.23051.240012.8310528.31
4932005.05.30 05:00sell stop1620.101.22931.23331.2183
4942005.05.31 05:01expiration1620.101.22931.23331.2183
4952005.05.31 05:01sell stop1630.101.23821.24221.2272
4962005.06.01 05:01expiration1630.101.23821.24221.2272
4972005.06.01 05:01sell stop1640.101.23261.23661.2216
4982005.06.02 05:06expiration1640.101.23261.23661.2216
4992005.06.06 05:00buy stop1650.101.25231.24831.2633
5002005.06.07 05:04expiration1650.101.25231.24831.2633
5012005.06.08 05:00buy stop1660.101.24991.24591.2609
5022005.06.08 18:41buy1660.101.24991.24591.2609
5032005.06.08 20:00modify1660.101.24991.24821.2609
5042005.06.08 22:00modify1660.101.24991.24931.2609
5052005.06.09 17:00modify1660.101.24991.25591.2609
5062005.06.09 17:00modify1660.101.24991.25141.2609
5072005.06.10 15:00modify1660.101.24991.25241.2609
5082005.06.10 15:43t/p1660.101.26091.25241.260989.8010618.11
5092005.06.13 05:00sell stop1670.101.25671.26071.2457
5102005.06.14 05:02expiration1670.101.25671.26071.2457
5112005.06.14 05:02sell stop1680.101.25671.26071.2457
5122005.06.15 05:02expiration1680.101.25671.26071.2457
5132005.06.15 05:02sell stop1690.101.27131.27531.2603
5142005.06.15 15:38sell1690.101.27131.27531.2603
5152005.06.16 05:48s/l1690.101.27531.27531.2603-34.1810583.93
5162005.06.17 05:00buy stop1700.101.27531.27131.2863
5172005.06.20 00:00expiration1700.101.27531.27131.2863
5182005.06.20 05:00buy stop1710.101.26731.26331.2783
5192005.06.20 14:38buy1710.101.26731.26331.2783
5202005.06.20 16:00modify1710.101.26731.26441.2783
5212005.06.20 17:00modify1710.101.26731.26631.2783
5222005.06.21 10:00modify1710.101.26731.26761.2783
5232005.06.21 11:00modify1710.101.26731.26991.2783
5242005.06.21 12:00modify1710.101.26731.27071.2783
5252005.06.21 13:00modify1710.101.26731.27111.2783
5262005.06.21 16:48s/l1710.101.27111.27111.278330.5410614.47
5272005.06.22 05:00sell stop1720.101.25991.26391.2489
5282005.06.23 05:02expiration1720.101.25991.26391.2489
5292005.06.24 05:00sell stop1730.101.26831.27231.2573
5302005.06.27 00:00expiration1730.101.26831.27231.2573
5312005.06.28 05:00buy stop1740.101.27701.27301.2880
5322005.06.28 11:37buy1740.101.27701.27301.2880
5332005.06.28 19:00modify1740.101.27701.27411.2880
5342005.06.28 20:00modify1740.101.27701.27431.2880
5352005.06.28 22:00modify1740.101.27701.27521.2880
5362005.06.28 23:00modify1740.101.27701.27561.2880
5372005.06.29 09:00modify1740.101.27701.27621.2880
5382005.06.29 10:00modify1740.101.27701.28301.2880
5392005.06.29 10:00modify1740.101.27701.27751.2880
5402005.06.29 14:00modify1740.101.27701.27811.2880
5412005.06.29 15:00modify1740.101.27701.27851.2880
5422005.06.29 17:04s/l1740.101.27851.27851.288012.3710626.84
5432005.06.30 05:00sell stop1750.101.26991.27391.2589
5442005.07.01 05:06expiration1750.101.26991.27391.2589
5452005.07.04 05:00sell stop1760.101.28471.28871.2737
5462005.07.05 05:00expiration1760.101.28471.28871.2737
5472005.07.05 05:00sell stop1770.101.28511.28911.2741
5482005.07.06 05:00expiration1770.101.28511.28911.2741
5492005.07.06 05:00sell stop1780.101.29871.30271.2877
5502005.07.07 05:00expiration1780.101.29871.30271.2877
5512005.07.08 05:00buy stop1790.101.30091.29691.3119
5522005.07.08 08:25buy1790.101.30091.29691.3119
5532005.07.08 11:00modify1790.101.30091.29811.3119
5542005.07.08 12:00modify1790.101.30091.29871.3119
5552005.07.08 15:42s/l1790.101.29871.29871.3119-16.9410609.90
5562005.07.11 05:00buy stop1800.101.29931.29531.3103
5572005.07.12 05:00expiration1800.101.29931.29531.3103
5582005.07.12 05:00buy stop1810.101.29571.29171.3067
5592005.07.13 05:03expiration1810.101.29571.29171.3067
5602005.07.13 05:03buy stop1820.101.29681.29281.3078
5612005.07.14 05:03expiration1820.101.29681.29281.3078
5622005.07.14 05:03sell stop1830.101.28951.29351.2785
5632005.07.14 08:14sell1830.101.28951.29351.2785
5642005.07.14 15:00modify1830.101.28951.29261.2785
5652005.07.15 09:00modify1830.101.28951.29161.2785
5662005.07.15 14:04s/l1830.101.29161.29161.2785-17.1910592.71
5672005.07.18 05:00sell stop1840.101.29251.29651.2815
5682005.07.18 08:11sell1840.101.29251.29651.2815
5692005.07.19 03:06s/l1840.101.29651.29651.2815-31.7910560.93
5702005.07.19 05:00sell stop1850.101.29251.29651.2815
5712005.07.20 05:01expiration1850.101.29251.29651.2815
5722005.07.21 05:00buy stop1860.101.29171.28771.3027
5732005.07.22 05:00expiration1860.101.29171.28771.3027
5742005.07.22 05:00buy stop1870.101.29721.29321.3082
5752005.07.22 18:18buy1870.101.29721.29321.3082
5762005.07.26 12:00modify1870.101.29721.29431.3082
5772005.07.26 15:00modify1870.101.29721.29581.3082
5782005.07.26 16:00modify1870.101.29721.29641.3082
5792005.07.27 09:00modify1870.101.29721.29681.3082
5802005.07.27 10:00modify1870.101.29721.30321.3082
5812005.07.27 10:00modify1870.101.29721.29831.3082
5822005.07.27 15:03s/l1870.101.29831.29831.308210.3910571.32
5832005.07.29 05:00buy stop1880.101.29651.29251.3075
5842005.08.01 00:00expiration1880.101.29651.29251.3075
5852005.08.01 05:00buy stop1890.101.29301.28901.3040
5862005.08.02 05:00expiration1890.101.29301.28901.3040
5872005.08.02 05:00buy stop1900.101.28351.27951.2945
5882005.08.03 05:02expiration1900.101.28351.27951.2945
5892005.08.03 05:02buy stop1910.101.28691.28291.2979
5902005.08.04 05:02expiration1910.101.28691.28291.2979
5912005.08.04 05:02buy stop1920.101.27721.27321.2882
5922005.08.05 05:02expiration1920.101.27721.27321.2882
5932005.08.05 05:02buy stop1930.101.27361.26961.2846
5942005.08.08 00:00expiration1930.101.27361.26961.2846
5952005.08.08 05:00sell stop1940.101.26371.26771.2527
5962005.08.08 09:11sell1940.101.26371.26771.2527
5972005.08.08 12:00modify1940.101.26371.26651.2527
5982005.08.08 14:00modify1940.101.26371.26611.2527
5992005.08.08 20:00modify1940.101.26371.26591.2527
6002005.08.08 21:00modify1940.101.26371.26571.2527
6012005.08.09 02:00modify1940.101.26371.26531.2527
6022005.08.09 03:00modify1940.101.26371.26461.2527
6032005.08.09 04:00modify1940.101.26371.25771.2527
6042005.08.09 04:00modify1940.101.26371.26291.2527
6052005.08.09 08:00modify1940.101.26371.26151.2527
6062005.08.09 09:00modify1940.101.26371.26101.2527
6072005.08.09 14:50s/l1940.101.26101.26101.252720.4710591.79
6082005.08.11 05:00buy stop1950.101.25871.25471.2697
6092005.08.12 05:00expiration1950.101.25871.25471.2697
6102005.08.12 05:00buy stop1960.101.25641.25241.2674
6112005.08.15 00:00expiration1960.101.25641.25241.2674
6122005.08.15 05:00buy stop1970.101.25301.24901.2640
6132005.08.15 10:49buy1970.101.25301.24901.2640
6142005.08.15 18:00modify1970.101.25301.24921.2640
6152005.08.15 19:00modify1970.101.25301.24971.2640
6162005.08.16 02:00modify1970.101.25301.24991.2640
6172005.08.16 03:00modify1970.101.25301.25141.2640
6182005.08.16 04:00modify1970.101.25301.25181.2640
6192005.08.16 06:00modify1970.101.25301.25201.2640
6202005.08.16 12:00modify1970.101.25301.25221.2640
6212005.08.16 13:00modify1970.101.25301.25901.2640
6222005.08.16 13:00modify1970.101.25301.25371.2640
6232005.08.16 15:00modify1970.101.25301.25541.2640
6242005.08.16 19:56s/l1970.101.25541.25541.264019.7610611.55
6252005.08.17 05:00sell stop1980.101.24971.25371.2387
6262005.08.18 05:00expiration1980.101.24971.25371.2387
6272005.08.18 05:00sell stop1990.101.25691.26091.2459
6282005.08.19 05:01expiration1990.101.25691.26091.2459
6292005.08.19 05:01sell stop2000.101.25781.26181.2468
6302005.08.22 00:00expiration2000.101.25781.26181.2468
6312005.08.22 05:00sell stop2010.101.26391.26791.2529
6322005.08.23 05:01expiration2010.101.26391.26791.2529
6332005.08.24 05:00buy stop2020.101.27291.26891.2839
6342005.08.24 06:01buy2020.101.27291.26891.2839
6352005.08.24 07:00modify2020.101.27291.26971.2839
6362005.08.24 09:00modify2020.101.27291.27101.2839
6372005.08.24 10:00modify2020.101.27291.27161.2839
6382005.08.24 14:30s/l2020.101.27161.27161.2839-10.2310601.32
6392005.08.25 05:00buy stop2030.101.26791.26391.2789
6402005.08.26 05:00expiration2030.101.26791.26391.2789
6412005.08.26 05:00buy stop2040.101.26731.26331.2783
6422005.08.29 00:00expiration2040.101.26731.26331.2783
6432005.08.29 05:00buy stop2050.101.26161.25761.2726
6442005.08.29 17:06buy2050.101.26161.25761.2726
6452005.08.29 18:00modify2050.101.26161.25891.2726
6462005.08.29 19:00modify2050.101.26161.26121.2726
6472005.08.29 21:00modify2050.101.26161.26171.2726
6482005.08.30 10:00modify2050.101.26161.26191.2726
6492005.08.30 11:00modify2050.101.26161.26311.2726
6502005.08.30 12:00modify2050.101.26161.26421.2726
6512005.08.30 12:53t/p2050.101.27261.26421.272687.0810688.40
6522005.08.31 05:00sell stop2060.101.26111.26511.2501
6532005.08.31 16:12sell2060.101.26111.26511.2501
6542005.08.31 17:00modify2060.101.26111.26481.2501
6552005.08.31 18:00modify2060.101.26111.25511.2501
6562005.08.31 18:00modify2060.101.26111.26061.2501
6572005.08.31 21:00modify2060.101.26111.26041.2501
6582005.08.31 22:00modify2060.101.26111.26021.2501
6592005.08.31 23:00modify2060.101.26111.25911.2501
6602005.09.01 10:48t/p2060.101.25011.25911.250185.1910773.59
6612005.09.02 05:00buy stop2070.101.26661.26261.2776
6622005.09.05 00:00expiration2070.101.26661.26261.2776
6632005.09.05 05:00buy stop2080.101.25071.24671.2617
6642005.09.06 05:00expiration2080.101.25071.24671.2617
6652005.09.07 05:00sell stop2090.101.23251.23651.2215
6662005.09.07 09:05sell2090.101.23251.23651.2215
6672005.09.07 10:36s/l2090.101.23651.23651.2215-32.3510741.24
6682005.09.08 05:00sell stop2100.101.23381.23781.2228
6692005.09.09 05:00expiration2100.101.23381.23781.2228
6702005.09.09 05:00sell stop2110.101.24051.24451.2295
6712005.09.09 06:47sell2110.101.24051.24451.2295
6722005.09.09 11:36s/l2110.101.24451.24451.2295-32.1410709.10
6732005.09.12 05:00sell stop2120.101.24601.25001.2350
6742005.09.13 05:06expiration2120.101.24601.25001.2350
6752005.09.14 05:00sell stop2130.101.24551.24951.2345
6762005.09.15 05:00expiration2130.101.24551.24951.2345
6772005.09.15 05:00sell stop2140.101.26111.26511.2501
6782005.09.16 05:01expiration2140.101.26111.26511.2501
6792005.09.16 05:01sell stop2150.101.26341.26741.2524
6802005.09.16 06:13sell2150.101.26341.26741.2524
6812005.09.16 14:19s/l2150.101.26741.26741.2524-31.5610677.54
6822005.09.19 05:00sell stop2160.101.26011.26411.2491
6832005.09.20 05:00expiration2160.101.26011.26411.2491
6842005.09.20 05:00sell stop2170.101.27001.27401.2590
6852005.09.21 05:00expiration2170.101.27001.27401.2590
6862005.09.21 05:00sell stop2180.101.27191.27591.2609
6872005.09.21 07:20sell2180.101.27191.27591.2609
6882005.09.21 11:00modify2180.101.27191.27541.2609
6892005.09.21 14:00modify2180.101.27191.27471.2609
6902005.09.22 02:00modify2180.101.27191.27241.2609
6912005.09.22 03:53s/l2180.101.27241.27241.2609-6.7410670.81
6922005.09.22 05:00buy stop2190.101.27651.27251.2875
6932005.09.22 16:03buy2190.101.27651.27251.2875
6942005.09.22 17:00modify2190.101.27651.27301.2875
6952005.09.22 20:00modify2190.101.27651.27371.2875
6962005.09.23 09:00modify2190.101.27651.27601.2875
6972005.09.23 10:00modify2190.101.27651.28251.2875
6982005.09.23 10:00modify2190.101.27651.27701.2875
6992005.09.23 13:00modify2190.101.27651.27831.2875
7002005.09.23 15:00modify2190.101.27651.28061.2875
7012005.09.23 15:02t/p2190.101.28751.28061.287586.0710756.88
7022005.09.26 05:00sell stop2200.101.27191.27591.2609
7032005.09.27 05:00expiration2200.101.27191.27591.2609
7042005.09.27 05:00sell stop2210.101.28181.28581.2708
7052005.09.28 05:00expiration2210.101.28181.28581.2708
7062005.10.03 05:00sell stop2220.101.29381.29781.2828
7072005.10.04 05:01expiration2220.101.29381.29781.2828
7082005.10.04 05:01sell stop2230.101.29601.30001.2850
7092005.10.05 05:01expiration2230.101.29601.30001.2850
7102005.10.05 05:01sell stop2240.101.29631.30031.2853
7112005.10.05 06:30sell2240.101.29631.30031.2853
7122005.10.05 14:52s/l2240.101.30031.30031.2853-30.7610726.12
7132005.10.06 05:00buy stop2250.101.29911.29511.3101
7142005.10.07 05:00expiration2250.101.29911.29511.3101
7152005.10.07 05:00buy stop2260.101.29871.29471.3097
7162005.10.10 00:00expiration2260.101.29871.29471.3097
7172005.10.10 05:00buy stop2270.101.28641.28241.2974
7182005.10.10 16:20buy2270.101.28641.28241.2974
7192005.10.11 16:00modify2270.101.28641.28381.2974
7202005.10.11 17:00modify2270.101.28641.28421.2974
7212005.10.11 21:00modify2270.101.28641.28461.2974
7222005.10.12 02:00modify2270.101.28641.28571.2974
7232005.10.12 03:00modify2270.101.28641.29241.2974
7242005.10.12 03:00modify2270.101.28641.28691.2974
7252005.10.12 09:00modify2270.101.28641.28801.2974
7262005.10.12 13:28s/l2270.101.28801.28801.297413.7010739.82
7272005.10.13 05:00sell stop2280.101.28571.28971.2747
7282005.10.14 05:03expiration2280.101.28571.28971.2747
7292005.10.17 05:00buy stop2290.101.28471.28071.2957
7302005.10.17 09:35buy2290.101.28471.28071.2957
7312005.10.17 12:00modify2290.101.28471.28501.2957
7322005.10.17 15:00modify2290.101.28471.28551.2957
7332005.10.17 16:00modify2290.101.28471.28571.2957
7342005.10.17 23:00modify2290.101.28471.28611.2957
7352005.10.18 00:00modify2290.101.28471.28731.2957
7362005.10.18 01:00modify2290.101.28471.28781.2957
7372005.10.18 01:49t/p2290.101.29571.28781.295785.5310825.35
7382005.10.18 05:00sell stop2300.101.29101.29501.2800
7392005.10.19 05:02expiration2300.101.29101.29501.2800
7402005.10.19 05:02sell stop2310.101.28751.29151.2765
7412005.10.20 05:02expiration2310.101.28751.29151.2765
7422005.10.20 05:02sell stop2320.101.29601.30001.2850
7432005.10.20 08:47sell2320.101.29601.30001.2850
7442005.10.20 16:00modify2320.101.29601.29881.2850
7452005.10.20 18:00modify2320.101.29601.29791.2850
7462005.10.20 20:00modify2320.101.29601.29751.2850
7472005.10.20 21:00modify2320.101.29601.29661.2850
7482005.10.20 22:00modify2320.101.29601.29001.2850
7492005.10.20 22:00modify2320.101.29601.29431.2850
7502005.10.20 23:00modify2320.101.29601.29401.2850
7512005.10.21 01:59t/p2320.101.28501.29401.285084.6710910.02
7522005.10.21 05:00buy stop2330.101.29511.29111.3061
7532005.10.21 19:41buy2330.101.29511.29111.3061
7542005.10.21 21:14s/l2330.101.29111.29111.3061-30.9910879.03
7552005.10.26 05:00buy stop2340.101.28941.28541.3004
7562005.10.27 05:00expiration2340.101.28941.28541.3004
7572005.10.27 05:00buy stop2350.101.28541.28141.2964
7582005.10.28 05:01expiration2350.101.28541.28141.2964
7592005.10.28 05:01buy stop2360.101.27321.26921.2842
7602005.10.28 05:12buy2360.101.27321.26921.2842
7612005.10.28 15:00modify2360.101.27321.27031.2842
7622005.10.28 18:00modify2360.101.27321.27051.2842
7632005.10.28 19:00modify2360.101.27321.27921.2842
7642005.10.28 19:00modify2360.101.27321.27431.2842
7652005.10.28 20:00modify2360.101.27321.27561.2842
7662005.10.31 06:00modify2360.101.27321.27641.2842
7672005.10.31 12:45t/p2360.101.28421.27641.284286.3010965.33
7682005.11.01 05:00sell stop2370.101.27541.27941.2644
7692005.11.02 05:00expiration2370.101.27541.27941.2644
7702005.11.02 05:00sell stop2380.101.28271.28671.2717
7712005.11.02 14:57sell2380.101.28271.28671.2717
7722005.11.02 17:00modify2380.101.28271.28481.2717
7732005.11.02 18:00modify2380.101.28271.28461.2717
7742005.11.02 22:00modify2380.101.28271.28441.2717
7752005.11.02 23:00modify2380.101.28271.28401.2717
7762005.11.03 14:37s/l2380.101.28401.28401.2717-12.9310952.40
7772005.11.04 05:00sell stop2390.101.28891.29291.2779
7782005.11.04 14:46sell2390.101.28891.29291.2779
7792005.11.04 15:29s/l2390.101.29291.29291.2779-30.9410921.46
7802005.11.07 05:00sell stop2400.101.28051.28451.2695
7812005.11.08 05:00expiration2400.101.28051.28451.2695
7822005.11.08 05:00sell stop2410.101.29421.29821.2832
7832005.11.09 05:00expiration2410.101.29421.29821.2832
7842005.11.09 05:00sell stop2420.101.30981.31381.2988
7852005.11.09 09:27sell2420.101.30981.31381.2988
7862005.11.09 12:09s/l2420.101.31381.31381.2988-30.4510891.01
7872005.11.10 05:00sell stop2430.101.30971.31371.2987
7882005.11.10 07:26sell2430.101.30971.31371.2987
7892005.11.10 13:00modify2430.101.30971.31301.2987
7902005.11.10 20:53s/l2430.101.31301.31301.2987-25.1310865.88
7912005.11.11 05:00sell stop2440.101.31291.31691.3019
7922005.11.11 08:00sell2440.101.31291.31691.3019
7932005.11.14 01:00modify2440.101.31291.31681.3019
7942005.11.14 05:00modify2440.101.31291.31601.3019
7952005.11.14 06:00modify2440.101.31291.31321.3019
7962005.11.14 13:16s/l2440.101.31321.31321.3019-3.2210862.67
7972005.11.16 05:00sell stop2450.101.31311.31711.3021
7982005.11.17 05:03expiration2450.101.31311.31711.3021
7992005.11.17 05:03sell stop2460.101.31941.32341.3084
8002005.11.17 16:05sell2460.101.31941.32341.3084
8012005.11.17 20:00modify2460.101.31941.32201.3084
8022005.11.18 05:12s/l2460.101.32201.32201.3084-20.6010842.07
8032005.11.21 05:00buy stop2470.101.32241.31841.3334
8042005.11.22 05:03expiration2470.101.32241.31841.3334
8052005.11.24 05:00buy stop2480.101.31741.31341.3284
8062005.11.24 18:09buy2480.101.31741.31341.3284
8072005.11.25 15:02s/l2480.101.31341.31341.3284-29.8210812.25
8082005.11.28 05:00sell stop2490.101.31441.31841.3034
8092005.11.28 16:32sell2490.101.31441.31841.3034
8102005.11.28 17:00modify2490.101.31441.31781.3034
8112005.11.28 18:00modify2490.101.31441.31741.3034
8122005.11.28 19:00modify2490.101.31441.31611.3034
8132005.11.28 20:00modify2490.101.31441.30841.3034
8142005.11.28 20:00modify2490.101.31441.31241.3034
8152005.11.28 20:09t/p2490.101.30341.31241.303484.4110896.66
8162005.11.29 05:00buy stop2500.101.31361.30961.3246
8172005.11.29 14:20buy2500.101.31361.30961.3246
8182005.11.29 15:00modify2500.101.31361.30991.3246
8192005.11.29 17:00modify2500.101.31361.31011.3246
8202005.11.30 15:00modify2500.101.31361.31091.3246
8212005.12.01 15:00modify2500.101.31361.31241.3246
8222005.12.01 16:00modify2500.101.31361.31961.3246
8232005.12.01 16:00modify2500.101.31361.31511.3246
8242005.12.02 14:55s/l2500.101.31511.31511.324614.6110911.27
8252005.12.05 05:00sell stop2510.101.31751.32151.3065
8262005.12.05 12:10sell2510.101.31751.32151.3065
8272005.12.05 14:00modify2510.101.31751.31811.3065
8282005.12.05 15:00modify2510.101.31751.31801.3065
8292005.12.05 16:00modify2510.101.31751.31151.3065
8302005.12.05 16:00modify2510.101.31751.31681.3065
8312005.12.05 18:00modify2510.101.31751.31451.3065
8322005.12.05 18:32t/p2510.101.30651.31451.306584.2010995.47
8332005.12.06 05:00buy stop2520.101.31501.31101.3260
8342005.12.07 05:01expiration2520.101.31501.31101.3260
8352005.12.07 05:01buy stop2530.101.31401.31001.3250
8362005.12.07 10:58buy2530.101.31401.31001.3250
8372005.12.08 09:00s/l2530.101.31001.31001.3250-28.6110966.86
8382005.12.09 05:00buy stop2540.101.30431.30031.3153
8392005.12.09 08:42buy2540.101.30431.30031.3153
8402005.12.09 16:09s/l2540.101.30031.30031.3153-30.7610936.10
8412005.12.12 05:00buy stop2550.101.31191.30791.3229
8422005.12.13 05:07expiration2550.101.31191.30791.3229
8432005.12.14 05:00buy stop2560.101.30011.29611.3111
8442005.12.15 05:02expiration2560.101.30011.29611.3111
8452005.12.15 05:02buy stop2570.101.28691.28291.2979
8462005.12.15 15:47buy2570.101.28691.28291.2979
8472005.12.15 17:00modify2570.101.28691.28431.2979
8482005.12.15 19:00modify2570.101.28691.28461.2979
8492005.12.16 03:00modify2570.101.28691.28571.2979
8502005.12.16 09:07s/l2570.101.28571.28571.2979-8.6910927.41
8512005.12.19 05:00sell stop2580.101.28511.28911.2741
8522005.12.20 05:00expiration2580.101.28511.28911.2741
8532005.12.20 05:00sell stop2590.101.29261.29661.2816
8542005.12.21 05:01expiration2590.101.29261.29661.2816
8552005.12.21 05:01sell stop2600.101.29221.29621.2812
8562005.12.22 05:03expiration2600.101.29221.29621.2812
8572005.12.22 05:03sell stop2610.101.29521.29921.2842
8582005.12.23 05:07expiration2610.101.29521.29921.2842
8592005.12.30 05:00buy stop2620.101.31501.31101.3260
8602005.12.30 10:28buy2620.101.31501.31101.3260
8612005.12.30 14:00modify2620.101.31501.31131.3260
8622005.12.30 15:00modify2620.101.31501.31191.3260
8632006.01.02 09:18s/l2620.101.31191.31191.3260-22.9910904.42
8642006.01.03 05:00buy stop2630.101.31141.30741.3224
8652006.01.04 05:00expiration2630.101.31141.30741.3224
8662006.01.04 05:00buy stop2640.101.31061.30661.3216
8672006.01.05 05:03expiration2640.101.31061.30661.3216
8682006.01.05 05:03buy stop2650.101.31201.30801.3230
8692006.01.06 05:03expiration2650.101.31201.30801.3230
8702006.01.06 05:03buy stop2660.101.28771.28371.2987
8712006.01.09 00:00expiration2660.101.28771.28371.2987
8722006.01.09 05:00buy stop2670.101.27491.27091.2859
8732006.01.09 09:22buy2670.101.27491.27091.2859
8742006.01.09 13:00modify2670.101.27491.27141.2859
8752006.01.09 16:00modify2670.101.27491.27151.2859
8762006.01.09 18:00modify2670.101.27491.27351.2859
8772006.01.10 15:00modify2670.101.27491.27511.2859
8782006.01.11 07:00modify2670.101.27491.27591.2859
8792006.01.11 10:00modify2670.101.27491.27701.2859
8802006.01.11 11:00modify2670.101.27491.27781.2859
8812006.01.11 15:26s/l2670.101.27781.27781.285923.9710928.39
8822006.01.13 05:00sell stop2680.101.28321.28721.2722
8832006.01.13 08:01sell2680.101.28321.28721.2722
8842006.01.13 13:59s/l2680.101.28721.28721.2722-31.0810897.31
8852006.01.17 05:00buy stop2690.101.28341.27941.2944
8862006.01.17 12:41buy2690.101.28341.27941.2944
8872006.01.17 23:23s/l2690.101.27941.27941.2944-31.2710866.04
8882006.01.18 05:00sell stop2700.101.27901.28301.2680
8892006.01.18 08:47sell2700.101.27901.28301.2680
8902006.01.18 10:00modify2700.101.27901.28191.2680
8912006.01.18 15:00modify2700.101.27901.28061.2680
8922006.01.18 16:00modify2700.101.27901.28041.2680
8932006.01.18 16:18s/l2700.101.28041.28041.2680-10.9310855.11
8942006.01.20 05:00sell stop2710.101.28131.28531.2703
8952006.01.20 14:57sell2710.101.28131.28531.2703
8962006.01.20 16:42s/l2710.101.28531.28531.2703-31.1210823.99
8972006.01.23 05:00buy stop2720.101.27651.27251.2875
8982006.01.24 05:00expiration2720.101.27651.27251.2875
8992006.01.24 05:00buy stop2730.101.28221.27821.2932
9002006.01.25 05:01expiration2730.101.28221.27821.2932
9012006.01.25 05:01buy stop2740.101.27371.26971.2847
9022006.01.26 05:04expiration2740.101.27371.26971.2847
9032006.01.26 05:04sell stop2750.101.26031.26431.2493
9042006.01.27 05:05expiration2750.101.26031.26431.2493
9052006.01.27 05:05sell stop2760.101.26451.26851.2535
9062006.01.30 00:00expiration2760.101.26451.26851.2535
9072006.01.30 05:00sell stop2770.101.26751.27151.2565
9082006.01.31 05:06expiration2770.101.26751.27151.2565
9092006.02.01 05:00buy stop2780.101.28181.27781.2928
9102006.02.01 10:22buy2780.101.28181.27781.2928
9112006.02.01 15:00modify2780.101.28181.27971.2928
9122006.02.01 19:00modify2780.101.28181.28021.2928
9132006.02.01 20:00modify2780.101.28181.28041.2928
9142006.02.01 21:00modify2780.101.28181.28781.2928
9152006.02.01 21:00modify2780.101.28181.28311.2928
9162006.02.01 22:00modify2780.101.28181.28351.2928
9172006.02.02 00:00modify2780.101.28181.28371.2928
9182006.02.02 07:00modify2780.101.28181.28461.2928
9192006.02.02 15:00modify2780.101.28181.28551.2928
9202006.02.02 16:23s/l2780.101.28551.28551.292830.7110854.70
9212006.02.03 05:00sell stop2790.101.28151.28551.2705
9222006.02.06 00:00expiration2790.101.28151.28551.2705
9232006.02.06 05:00sell stop2800.101.29201.29601.2810
9242006.02.07 05:01expiration2800.101.29201.29601.2810
9252006.02.07 05:01sell stop2810.101.28891.29291.2779
9262006.02.08 05:02expiration2810.101.28891.29291.2779
9272006.02.08 05:02sell stop2820.101.29711.30111.2861
9282006.02.08 07:32sell2820.101.29711.30111.2861
9292006.02.08 16:53s/l2820.101.30111.30111.2861-30.7410823.96
9302006.02.13 05:00sell stop2830.101.30201.30601.2910
9312006.02.14 05:01expiration2830.101.30201.30601.2910
9322006.02.14 05:01sell stop2840.101.30151.30551.2905
9332006.02.15 05:03expiration2840.101.30151.30551.2905
9342006.02.17 05:00sell stop2850.101.31041.31441.2994
9352006.02.17 16:18sell2850.101.31041.31441.2994
9362006.02.17 18:23s/l2850.101.31441.31441.2994-30.4310793.53
9372006.02.20 05:04buy stop2860.101.30731.30331.3183
9382006.02.20 05:38buy2860.101.30731.30331.3183
9392006.02.21 09:00modify2860.101.30731.30411.3183
9402006.02.22 12:00modify2860.101.30731.30581.3183
9412006.02.22 13:00modify2860.101.30731.30631.3183
9422006.02.22 15:00modify2860.101.30731.30751.3183
9432006.02.22 16:00modify2860.101.30731.30781.3183
9442006.02.22 17:00modify2860.101.30731.30841.3183
9452006.02.23 10:14s/l2860.101.30841.30841.318311.6110805.14
9462006.02.27 05:00sell stop2870.101.31391.31791.3029
9472006.02.28 05:00expiration2870.101.31391.31791.3029
9482006.02.28 05:00sell stop2880.101.31141.31541.3004
9492006.02.28 16:24sell2880.101.31141.31541.3004
9502006.03.01 04:00modify2880.101.31141.31511.3004
9512006.03.01 09:00modify2880.101.31141.31451.3004
9522006.03.01 13:00modify2880.101.31141.31441.3004
9532006.03.01 14:00modify2880.101.31141.31391.3004
9542006.03.01 15:00modify2880.101.31141.31111.3004
9552006.03.01 16:55s/l2880.101.31111.31111.30041.3510806.49
9562006.03.02 05:00buy stop2890.101.32011.31611.3311
9572006.03.03 05:00expiration2890.101.32011.31611.3311
9582006.03.03 05:00buy stop2900.101.30811.30411.3191
9592006.03.06 00:00expiration2900.101.30811.30411.3191
9602006.03.06 05:00buy stop2910.101.31021.30621.3212
9612006.03.07 05:02expiration2910.101.31021.30621.3212
9622006.03.08 05:00sell stop2920.101.29911.30311.2881
9632006.03.09 05:00expiration2920.101.29911.30311.2881
9642006.03.09 05:00sell stop2930.101.30151.30551.2905
9652006.03.10 05:01expiration2930.101.30151.30551.2905
9662006.03.13 05:00sell stop2940.101.31001.31401.2990
9672006.03.14 01:39sell2940.101.31001.31401.2990
9682006.03.14 16:00modify2940.101.31001.31321.2990
9692006.03.14 17:00modify2940.101.31001.30401.2990
9702006.03.14 17:00modify2940.101.31001.30921.2990
9712006.03.14 18:00modify2940.101.31001.30711.2990
9722006.03.15 14:00modify2940.101.31001.30691.2990
9732006.03.15 15:12t/p2940.101.29901.30691.299083.7510890.25
9742006.03.16 05:00buy stop2950.101.30891.30491.3199
9752006.03.17 05:01expiration2950.101.30891.30491.3199
9762006.03.17 05:01buy stop2960.101.29971.29571.3107
9772006.03.20 00:00expiration2960.101.29971.29571.3107
9782006.03.20 05:00buy stop2970.101.29311.28911.3041
9792006.03.20 06:16buy2970.101.29311.28911.3041
9802006.03.21 12:00modify2970.101.29311.28951.3041
9812006.03.21 13:00modify2970.101.29311.29031.3041
9822006.03.21 15:00modify2970.101.29311.29111.3041
9832006.03.21 16:00modify2970.101.29311.29301.3041
9842006.03.21 17:00modify2970.101.29311.29911.3041
9852006.03.21 17:00modify2970.101.29311.29621.3041
9862006.03.21 18:00modify2970.101.29311.29771.3041
9872006.03.22 11:03t/p2970.101.30411.29771.304185.6310975.88
9882006.03.23 05:00sell stop2980.101.29331.29731.2823
9892006.03.24 05:05expiration2980.101.29331.29731.2823
9902006.03.24 05:05sell stop2990.101.30201.30601.2910
9912006.03.27 00:00expiration2990.101.30201.30601.2910
9922006.03.27 05:00sell stop3000.101.30781.31181.2968
9932006.03.27 05:33sell3000.101.30781.31181.2968
9942006.03.28 05:51s/l3000.101.31181.31181.2968-31.4310944.45
9952006.03.31 05:00buy stop3010.101.30721.30321.3182
9962006.03.31 12:04buy3010.101.30721.30321.3182
9972006.03.31 15:34s/l3010.101.30321.30321.3182-30.7010913.75
9982006.04.03 05:00buy stop3020.101.30751.30351.3185
9992006.04.03 05:01buy3020.101.30751.30351.3185
10002006.04.03 07:00modify3020.101.30751.30581.3185
10012006.04.03 09:00modify3020.101.30751.30601.3185
10022006.04.03 16:40s/l3020.101.30601.30601.3185-11.4810902.27
10032006.04.04 05:00sell stop3030.101.29901.30301.2880
10042006.04.04 11:35sell3030.101.29901.30301.2880
10052006.04.04 15:00modify3030.101.29901.29871.2880
10062006.04.04 16:00modify3030.101.29901.29451.2880
10072006.04.04 16:01t/p3030.101.28801.29451.288085.4110987.68
10082006.04.05 05:00buy stop3040.101.30041.29641.3114
10092006.04.06 05:00expiration3040.101.30041.29641.3114
10102006.04.06 05:00buy stop3050.101.30221.29821.3132
10112006.04.07 05:00expiration3050.101.30221.29821.3132
10122006.04.10 05:00sell stop3060.101.28611.29011.2751
10132006.04.11 05:00expiration3060.101.28611.29011.2751
10142006.04.11 05:00sell stop3070.101.29311.29711.2821
10152006.04.12 05:04expiration3070.101.29311.29711.2821
10162006.04.12 05:04buy stop3080.101.29911.29511.3101
10172006.04.12 14:30buy3080.101.29911.29511.3101
10182006.04.12 15:00modify3080.101.29911.29571.3101
10192006.04.13 09:11s/l3080.101.29571.29571.3101-24.3210963.36
10202006.04.17 05:00buy stop3090.101.29631.29231.3073
10212006.04.18 05:00expiration3090.101.29631.29231.3073
10222006.04.18 05:00buy stop3100.101.29511.29111.3061
10232006.04.19 05:00expiration3100.101.29511.29111.3061
10242006.04.19 05:00buy stop3110.101.29561.29161.3066
10252006.04.20 05:00expiration3110.101.29561.29161.3066
10262006.04.20 05:00buy stop3120.101.27671.27271.2877
10272006.04.20 12:58buy3120.101.27671.27271.2877
10282006.04.20 17:00modify3120.101.27671.27351.2877
10292006.04.21 09:00modify3120.101.27671.27371.2877
10302006.04.21 16:39s/l3120.101.27371.27371.2877-22.9110940.45
10312006.04.24 05:00sell stop3130.101.26911.27311.2581
10322006.04.24 08:50sell3130.101.26911.27311.2581
10332006.04.24 15:41s/l3130.101.27311.27311.2581-31.4110909.04
10342006.04.25 05:00buy stop3140.101.27551.27151.2865
10352006.04.26 05:00expiration3140.101.27551.27151.2865
10362006.04.26 05:00buy stop3150.101.27301.26901.2840
10372006.04.26 10:41buy3150.101.27301.26901.2840
10382006.04.26 15:04s/l3150.101.26901.26901.2840-31.5310877.51
10392006.04.28 05:00buy stop3160.101.26531.26131.2763
10402006.05.01 00:00expiration3160.101.26531.26131.2763
10412006.05.01 05:00buy stop3170.101.26811.26411.2791
10422006.05.02 05:00expiration3170.101.26811.26411.2791
10432006.05.02 05:00buy stop3180.101.25741.25341.2684
10442006.05.03 05:01expiration3180.101.25741.25341.2684
10452006.05.03 05:01buy stop3190.101.23611.23211.2471
10462006.05.03 09:52buy3190.101.23611.23211.2471
10472006.05.03 17:00modify3190.101.23611.23221.2471
10482006.05.04 06:00modify3190.101.23611.23311.2471
10492006.05.04 09:00modify3190.101.23611.23511.2471
10502006.05.04 16:01s/l3190.101.23511.23511.2471-6.1810871.33
10512006.05.05 05:00buy stop3200.101.23471.23071.2457
10522006.05.08 00:00expiration3200.101.23471.23071.2457
10532006.05.08 05:00buy stop3210.101.23421.23021.2452
10542006.05.09 05:01expiration3210.101.23421.23021.2452
10552006.05.10 05:00buy stop3220.101.22371.21971.2347
10562006.05.11 03:06buy3220.101.22371.21971.2347
10572006.05.11 10:00modify3220.101.22371.22391.2347
10582006.05.11 14:21s/l3220.101.22391.22391.23471.6310872.96
10592006.05.12 05:00buy stop3230.101.21761.21361.2286
10602006.05.15 00:00expiration3230.101.21761.21361.2286
10612006.05.15 05:00buy stop3240.101.21611.21211.2271
10622006.05.16 05:06expiration3240.101.21611.21211.2271
10632006.05.17 05:00sell stop3250.101.20001.20401.1890
10642006.05.18 05:04expiration3250.101.20001.20401.1890
10652006.05.22 05:00sell stop3260.101.21861.22261.2076
10662006.05.22 05:24sell3260.101.21861.22261.2076
10672006.05.22 08:54s/l3260.101.22261.22261.2076-32.7210840.24
10682006.05.24 05:00buy stop3270.101.21371.20971.2247
10692006.05.24 07:49buy3270.101.21371.20971.2247
10702006.05.24 08:53s/l3270.101.20971.20971.2247-33.0710807.17
10712006.05.25 05:00sell stop3280.101.20691.21091.1959
10722006.05.26 05:00expiration3280.101.20691.21091.1959
10732006.05.26 05:00sell stop3290.101.21471.21871.2037
10742006.05.26 10:08sell3290.101.21471.21871.2037
10752006.05.26 14:11s/l3290.101.21871.21871.2037-32.8210774.35
10762006.05.29 05:00sell stop3300.101.22001.22401.2090
10772006.05.30 04:46sell3300.101.22001.22401.2090
10782006.05.30 08:00modify3300.101.22001.22391.2090
10792006.05.30 09:00modify3300.101.22001.22091.2090
10802006.05.30 10:00modify3300.101.22001.21401.2090
10812006.05.30 10:00modify3300.101.22001.21951.2090
10822006.05.30 12:00modify3300.101.22001.21631.2090
10832006.05.30 14:23s/l3300.101.21631.21631.209030.4210804.77
10842006.05.31 05:00buy stop3310.101.22291.21891.2339
10852006.06.01 05:00expiration3310.101.22291.21891.2339
10862006.06.01 05:02buy stop3320.101.22251.21851.2335
10872006.06.01 05:28buy3320.101.22251.21851.2335
10882006.06.01 14:00modify3320.101.22251.22031.2335
10892006.06.01 15:00modify3320.101.22251.22151.2335
10902006.06.01 16:39s/l3320.101.22151.22151.2335-8.1910796.58
10912006.06.02 05:00sell stop3330.101.21361.21761.2026
10922006.06.02 14:30sell3330.101.21361.21761.2026
10932006.06.02 15:00modify3330.101.21361.21551.2026
10942006.06.02 16:00modify3330.101.21361.21501.2026
10952006.06.02 17:00modify3330.101.21361.20761.2026
10962006.06.02 17:00modify3330.101.21361.21251.2026
10972006.06.02 19:00modify3330.101.21361.21231.2026
10982006.06.05 06:00modify3330.101.21361.21191.2026
10992006.06.05 10:00modify3330.101.21361.21071.2026
11002006.06.05 11:00modify3330.101.21361.20951.2026
11012006.06.05 18:00modify3330.101.21361.20901.2026
11022006.06.05 18:06t/p3330.101.20261.20901.202690.5410887.13
11032006.06.06 05:00buy stop3340.101.21741.21341.2284
11042006.06.06 15:37buy3340.101.21741.21341.2284
11052006.06.07 09:00modify3340.101.21741.21381.2284
11062006.06.07 14:00modify3340.101.21741.21521.2284
11072006.06.07 16:00modify3340.101.21741.21681.2284
11082006.06.07 17:00modify3340.101.21741.21691.2284
11092006.06.08 10:00modify3340.101.21741.22341.2284
11102006.06.08 10:00modify3340.101.21741.21811.2284
11112006.06.08 13:00modify3340.101.21741.21821.2284
11122006.06.08 14:00modify3340.101.21741.22011.2284
11132006.06.08 14:25t/p3340.101.22841.22011.228492.1110979.24
11142006.06.09 05:00sell stop3350.101.21781.22181.2068
11152006.06.12 00:00expiration3350.101.21781.22181.2068
11162006.06.12 05:00sell stop3360.101.22261.22661.2116
11172006.06.13 05:00expiration3360.101.22261.22661.2116
11182006.06.14 05:00sell stop3370.101.23331.23731.2223
11192006.06.14 08:51sell3370.101.23331.23731.2223
11202006.06.14 14:31s/l3370.101.23731.23731.2223-32.3310946.91
11212006.06.16 05:00buy stop3380.101.23631.23231.2473
11222006.06.19 00:00expiration3380.101.23631.23231.2473
11232006.06.19 05:00sell stop3390.101.23331.23731.2223
11242006.06.20 05:00expiration3390.101.23331.23731.2223
11252006.06.20 05:00sell stop3400.101.23361.23761.2226
11262006.06.21 05:00expiration3400.101.23361.23761.2226
11272006.06.21 05:00sell stop3410.101.23381.23781.2228
11282006.06.21 17:53sell3410.101.23381.23781.2228
11292006.06.22 11:17s/l3410.101.23781.23781.2228-35.1210911.79
11302006.06.23 05:00sell stop3420.101.24121.24521.2302
11312006.06.26 00:00expiration3420.101.24121.24521.2302
11322006.06.26 05:00sell stop3430.101.23571.23971.2247
11332006.06.27 05:00expiration3430.101.23571.23971.2247
11342006.06.28 05:00buy stop3440.101.24671.24271.2577
11352006.06.28 16:24buy3440.101.24671.24271.2577
11362006.06.29 13:00modify3440.101.24671.24351.2577
11372006.06.29 20:20s/l3440.101.24351.24351.2577-23.8110887.98
11382006.06.30 05:00buy stop3450.101.24091.23691.2519
11392006.07.03 00:00expiration3450.101.24091.23691.2519
11402006.07.03 05:00buy stop3460.101.24391.23991.2549
11412006.07.04 05:00expiration3460.101.24391.23991.2549
11422006.07.04 05:00buy stop3470.101.23381.22981.2448
11432006.07.05 05:01expiration3470.101.23381.22981.2448
11442006.07.06 05:00sell stop3480.101.22721.23121.2162
11452006.07.06 14:34sell3480.101.22721.23121.2162
11462006.07.06 15:06s/l3480.101.23121.23121.2162-32.4910855.49
11472006.07.07 05:00sell stop3490.101.22661.23061.2156
11482006.07.07 14:29sell3490.101.22661.23061.2156
11492006.07.07 15:00modify3490.101.22661.22861.2156
11502006.07.07 16:00modify3490.101.22661.22781.2156
11512006.07.07 20:00modify3490.101.22661.22761.2156
11522006.07.10 13:03s/l3490.101.22761.22761.2156-9.0810846.41
11532006.07.12 05:00sell stop3500.101.22571.22971.2147
11542006.07.12 08:38sell3500.101.22571.22971.2147
11552006.07.12 10:34s/l3500.101.22971.22971.2147-32.5310813.88
11562006.07.14 05:00sell stop3510.101.22911.23311.2181
11572006.07.17 00:00expiration3510.101.22911.23311.2181
11582006.07.18 05:00sell stop3520.101.23181.23581.2208
11592006.07.19 05:00expiration3520.101.23181.23581.2208
11602006.07.19 05:00sell stop3530.101.23671.24071.2257
11612006.07.20 05:00expiration3530.101.23671.24071.2257
11622006.07.21 05:00buy stop3540.101.24991.24591.2609
11632006.07.24 00:00expiration3540.101.24991.24591.2609
11642006.07.24 05:00buy stop3550.101.24541.24141.2564
11652006.07.24 09:24buy3550.101.24541.24141.2564
11662006.07.25 03:00modify3550.101.24541.24191.2564
11672006.07.25 18:00modify3550.101.24541.25141.2564
11682006.07.25 18:00modify3550.101.24541.24731.2564
11692006.07.25 20:00modify3550.101.24541.24771.2564
11702006.07.26 18:05s/l3550.101.24771.24771.256419.7110833.59
11712006.07.27 05:00buy stop3560.101.24351.23951.2545
11722006.07.28 05:00expiration3560.101.24351.23951.2545
11732006.07.28 05:00buy stop3570.101.25071.24671.2617
11742006.07.31 00:00expiration3570.101.25071.24671.2617
11752006.07.31 05:00buy stop3580.101.23821.23421.2492
11762006.08.01 05:00expiration3580.101.23821.23421.2492
11772006.08.01 05:00buy stop3590.101.23581.23181.2468
11782006.08.01 07:43buy3590.101.23581.23181.2468
11792006.08.01 12:45s/l3590.101.23181.23181.2468-32.4710801.12
11802006.08.02 05:00buy stop3600.101.22971.22571.2407
11812006.08.02 14:29buy3600.101.22971.22571.2407
11822006.08.03 03:00modify3600.101.22971.22771.2407
11832006.08.03 06:00modify3600.101.22971.22791.2407
11842006.08.03 12:00modify3600.101.22971.22821.2407
11852006.08.03 14:40s/l3600.101.22821.22821.2407-10.2910790.83
11862006.08.04 05:00sell stop3610.101.22861.23261.2176
11872006.08.04 14:30sell3610.101.22861.23261.2176
11882006.08.04 15:00modify3610.101.22861.23051.2176
11892006.08.04 16:00modify3610.101.22861.22261.2176
11902006.08.04 16:00modify3610.101.22861.22641.2176
11912006.08.04 19:00modify3610.101.22861.22611.2176
11922006.08.07 19:53s/l3610.101.22611.22611.217619.4510810.29
11932006.08.08 05:00buy stop3620.101.22841.22441.2394
11942006.08.08 20:24buy3620.101.22841.22441.2394
11952006.08.08 20:34s/l3620.101.22441.22441.2394-32.6710777.62
11962006.08.09 05:00sell stop3630.101.22591.22991.2149
11972006.08.09 09:01sell3630.101.22591.22991.2149
11982006.08.09 12:00modify3630.101.22591.22971.2149
11992006.08.09 13:00modify3630.101.22591.22761.2149
12002006.08.10 09:00modify3630.101.22591.22751.2149
12012006.08.10 13:12s/l3630.101.22751.22751.2149-15.8410761.78
12022006.08.11 05:00sell stop3640.101.22921.23321.2182
12032006.08.14 00:00expiration3640.101.22921.23321.2182
12042006.08.14 05:00sell stop3650.101.22811.23211.2171
12052006.08.15 05:00expiration3650.101.22811.23211.2171
12062006.08.15 05:00sell stop3660.101.23641.24041.2254
12072006.08.15 15:05sell3660.101.23641.24041.2254
12082006.08.16 15:00modify3660.101.23641.23041.2254
12092006.08.16 15:00modify3660.101.23641.23461.2254
12102006.08.16 16:00modify3660.101.23641.23341.2254
12112006.08.17 09:32t/p3660.101.22541.23341.225486.0310847.80
12122006.08.18 05:00buy stop3670.101.23451.23051.2455
12132006.08.18 13:17buy3670.101.23451.23051.2455
12142006.08.18 15:56s/l3670.101.23051.23051.2455-32.5110815.29
12152006.08.22 05:00buy stop3680.101.23011.22611.2411
12162006.08.22 13:51buy3680.101.23011.22611.2411
12172006.08.22 16:00modify3680.101.23011.22701.2411
12182006.08.22 18:00modify3680.101.23011.22801.2411
12192006.08.22 19:00modify3680.101.23011.22861.2411
12202006.08.22 20:00modify3680.101.23011.23001.2411
12212006.08.23 16:00s/l3680.101.23001.23001.2411-0.1710815.12
12222006.08.24 05:00sell stop3690.101.22711.23111.2161
12232006.08.25 05:00expiration3690.101.22711.23111.2161
12242006.08.25 05:00sell stop3700.101.23651.24051.2255
12252006.08.25 17:15sell3700.101.23651.24051.2255
12262006.08.28 11:00modify3700.101.23651.24011.2255
12272006.08.28 12:00modify3700.101.23651.24001.2255
12282006.08.28 13:00modify3700.101.23651.23961.2255
12292006.08.28 16:00modify3700.101.23651.23921.2255
12302006.08.29 04:00modify3700.101.23651.23911.2255
12312006.08.29 05:00modify3700.101.23651.23881.2255
12322006.08.29 07:00modify3700.101.23651.23811.2255
12332006.08.29 09:00modify3700.101.23651.23681.2255
12342006.08.29 14:00modify3700.101.23651.23671.2255
12352006.08.29 16:25s/l3700.101.23671.23671.2255-3.4910811.63
12362006.08.30 05:00buy stop3710.101.23711.23311.2481
12372006.08.31 05:00expiration3710.101.23711.23311.2481
12382006.08.31 05:00buy stop3720.101.23381.22981.2448
12392006.08.31 17:51buy3720.101.23381.22981.2448
12402006.09.01 07:51s/l3720.101.22981.22981.2448-31.8910779.74
12412006.09.06 05:00sell stop3730.101.23251.23651.2215
12422006.09.06 09:52sell3730.101.23251.23651.2215
12432006.09.06 12:37s/l3730.101.23651.23651.2215-32.3510747.39
12442006.09.07 05:00sell stop3740.101.23091.23491.2199
12452006.09.08 05:00expiration3740.101.23091.23491.2199
12462006.09.08 05:00sell stop3750.101.23621.24021.2252
12472006.09.11 00:00expiration3750.101.23621.24021.2252
12482006.09.11 05:00sell stop3760.101.23771.24171.2267
12492006.09.12 05:00expiration3760.101.23771.24171.2267
12502006.09.13 05:00sell stop3770.101.24971.25371.2387
12512006.09.13 17:40sell3770.101.24971.25371.2387
12522006.09.14 13:00modify3770.101.24971.25231.2387
12532006.09.14 14:00modify3770.101.24971.25101.2387
12542006.09.14 14:40s/l3770.101.25101.25101.2387-13.2010734.19
12552006.09.18 05:00sell stop3780.101.25191.25591.2409
12562006.09.18 09:00sell3780.101.25191.25591.2409
12572006.09.18 13:16s/l3780.101.25591.25591.2409-31.8410702.35
12582006.09.19 05:00buy stop3790.101.24981.24581.2608
12592006.09.19 05:33buy3790.101.24981.24581.2608
12602006.09.19 10:00modify3790.101.24981.24791.2608
12612006.09.19 11:00modify3790.101.24981.24911.2608
12622006.09.19 12:00modify3790.101.24981.25581.2608
12632006.09.19 12:00modify3790.101.24981.25021.2608
12642006.09.19 15:11s/l3790.101.25021.25021.26083.2010705.55
12652006.09.20 05:00buy stop3800.101.25261.24861.2636
12662006.09.20 07:45buy3800.101.25261.24861.2636
12672006.09.20 17:30s/l3800.101.24861.24861.2636-32.0410673.51
12682006.09.22 05:00buy stop3810.101.24961.24561.2606
12692006.09.25 00:00expiration3810.101.24961.24561.2606
12702006.09.25 05:00buy stop3820.101.24841.24441.2594
12712006.09.26 05:00expiration3820.101.24841.24441.2594
12722006.09.26 05:00buy stop3830.101.23991.23591.2509
12732006.09.26 09:12buy3830.101.23991.23591.2509
12742006.09.26 12:00modify3830.101.23991.23691.2509
12752006.09.26 15:00modify3830.101.23991.23751.2509
12762006.09.26 17:00modify3830.101.23991.23841.2509
12772006.09.27 12:00modify3830.101.23991.23981.2509
12782006.09.28 15:00modify3830.101.23991.24591.2509
12792006.09.28 15:00modify3830.101.23991.24091.2509
12802006.09.28 16:00modify3830.101.23991.24101.2509
12812006.09.28 17:00modify3830.101.23991.24211.2509
12822006.09.29 09:00modify3830.101.23991.24361.2509
12832006.09.29 09:23t/p3830.101.25091.24361.250991.1410764.65
12842006.10.02 05:00sell stop3840.101.24631.25031.2353
12852006.10.02 15:19sell3840.101.24631.25031.2353
12862006.10.02 16:00modify3840.101.24631.24891.2353
12872006.10.02 17:00modify3840.101.24631.24871.2353
12882006.10.02 19:00modify3840.101.24631.24811.2353
12892006.10.04 10:14s/l3840.101.24811.24811.2353-16.2910748.36
12902006.10.05 05:00sell stop3850.101.24541.24941.2344
12912006.10.06 05:00expiration3850.101.24541.24941.2344
12922006.10.06 05:00sell stop3860.101.24801.25201.2370
12932006.10.09 00:00expiration3860.101.24801.25201.2370
12942006.10.09 05:00sell stop3870.101.25071.25471.2397
12952006.10.10 05:00expiration3870.101.25071.25471.2397
12962006.10.10 05:00sell stop3880.101.25471.25871.2437
12972006.10.11 05:00expiration3880.101.25471.25871.2437
12982006.10.11 05:00sell stop3890.101.26261.26661.2516
12992006.10.12 05:00expiration3890.101.26261.26661.2516
13002006.10.12 05:00sell stop3900.101.26441.26841.2534
13012006.10.13 05:00expiration3900.101.26441.26841.2534
13022006.10.13 05:00buy stop3910.101.26821.26421.2792
13032006.10.13 08:27buy3910.101.26821.26421.2792
13042006.10.13 15:00modify3910.101.26821.27421.2792
13052006.10.13 15:00modify3910.101.26821.26861.2792
13062006.10.13 17:00modify3910.101.26821.26931.2792
13072006.10.16 15:52s/l3910.101.26931.26931.27929.3110757.67
13082006.10.18 05:00buy stop3920.101.27041.26641.2814
13092006.10.18 14:42buy3920.101.27041.26641.2814
13102006.10.19 09:39s/l3920.101.26641.26641.2814-29.6710728.00
13112006.10.20 05:00buy stop3930.101.26621.26221.2772
13122006.10.23 00:00expiration3930.101.26621.26221.2772
13132006.10.23 05:00buy stop3940.101.26731.26331.2783
13142006.10.23 12:19buy3940.101.26731.26331.2783
13152006.10.24 10:00modify3940.101.26731.26401.2783
13162006.10.25 12:43s/l3940.101.26401.26401.2783-24.8310703.17
13172006.10.26 05:00buy stop3950.101.26421.26021.2752
13182006.10.27 05:00expiration3950.101.26421.26021.2752
13192006.10.27 05:00buy stop3960.101.26421.26021.2752
13202006.10.30 00:00expiration3960.101.26421.26021.2752
13212006.10.30 05:00buy stop3970.101.26171.25771.2727
13222006.10.31 05:05expiration3970.101.26171.25771.2727
13232006.10.31 05:05buy stop3980.101.25211.24811.2631
13242006.10.31 08:59buy3980.101.25211.24811.2631
13252006.10.31 16:59s/l3980.101.24811.24811.2631-32.1610671.01
13262006.11.01 05:00buy stop3990.101.24581.24181.2568
13272006.11.01 11:28buy3990.101.24581.24181.2568
13282006.11.03 15:00modify3990.101.24581.25181.2568
13292006.11.03 15:00modify3990.101.24581.25071.2568
13302006.11.03 15:00t/p3990.101.25681.25071.256890.0810761.09
13312006.11.06 05:00sell stop4000.101.24801.25201.2370
13322006.11.07 05:00expiration4000.101.24801.25201.2370
13332006.11.07 05:00sell stop4010.101.24741.25141.2364
13342006.11.07 14:59sell4010.101.24741.25141.2364
13352006.11.07 16:00modify4010.101.24741.25131.2364
13362006.11.08 15:12s/l4010.101.25131.25131.2364-32.1110728.99
13372006.11.09 05:00buy stop4020.101.25171.24771.2627
13382006.11.09 14:48buy4020.101.25171.24771.2627
13392006.11.09 15:59s/l4020.101.24771.24771.2627-32.0610696.93
13402006.11.10 05:00buy stop4030.101.24561.24161.2566
13412006.11.13 00:00expiration4030.101.24561.24161.2566
13422006.11.13 05:00buy stop4040.101.24851.24451.2595
13432006.11.14 05:00expiration4040.101.24851.24451.2595
13442006.11.17 05:00sell stop4050.101.24621.25021.2352
13452006.11.17 16:03sell4050.101.24621.25021.2352
13462006.11.17 19:00modify4050.101.24621.25011.2352
13472006.11.17 20:00modify4050.101.24621.24981.2352
13482006.11.20 04:00modify4050.101.24621.24951.2352
13492006.11.20 06:00modify4050.101.24621.24931.2352
13502006.11.20 08:00modify4050.101.24621.24921.2352
13512006.11.20 11:00modify4050.101.24621.24761.2352
13522006.11.20 12:00modify4050.101.24621.24651.2352
13532006.11.22 03:00modify4050.101.24621.24021.2352
13542006.11.22 03:00modify4050.101.24621.24561.2352
13552006.11.22 04:00modify4050.101.24621.24531.2352
13562006.11.22 05:00modify4050.101.24621.24471.2352
13572006.11.22 06:00modify4050.101.24621.24451.2352
13582006.11.22 09:00modify4050.101.24621.24361.2352
13592006.11.22 10:00modify4050.101.24621.24311.2352
13602006.11.22 13:00modify4050.101.24621.24191.2352
13612006.11.22 13:06t/p4050.101.23521.24191.235286.2410783.17
13622006.11.23 05:00buy stop4060.101.24111.23711.2521
13632006.11.24 05:00expiration4060.101.24111.23711.2521
13642006.11.24 05:00buy stop4070.101.23761.23361.2486
13652006.11.27 00:00expiration4070.101.23761.23361.2486
13662006.11.27 05:00buy stop4080.101.22371.21971.2347
13672006.11.28 05:03expiration4080.101.22371.21971.2347
13682006.11.28 05:03buy stop4090.101.22141.21741.2324
13692006.11.29 05:03expiration4090.101.22141.21741.2324
13702006.11.29 05:03buy stop4100.101.20671.20271.2177
13712006.11.29 09:08buy4100.101.20671.20271.2177
13722006.11.29 15:00modify4100.101.20671.20321.2177
13732006.11.29 18:00modify4100.101.20671.20341.2177
13742006.11.29 19:00modify4100.101.20671.20361.2177
13752006.11.29 20:00modify4100.101.20671.20421.2177
13762006.11.30 15:27s/l4100.101.20421.20421.2177-18.8410764.33
13772006.12.01 05:00buy stop4110.101.20031.19631.2113
13782006.12.01 10:51buy4110.101.20031.19631.2113
13792006.12.01 15:21s/l4110.101.19631.19631.2113-33.4410730.89
13802006.12.04 05:00buy stop4120.101.20711.20311.2181
13812006.12.05 05:00expiration4120.101.20711.20311.2181
13822006.12.05 05:00buy stop4130.101.19561.19161.2066
13832006.12.05 08:35buy4130.101.19561.19161.2066
13842006.12.05 14:09s/l4130.101.19161.19161.2066-33.5710697.32
13852006.12.08 05:00sell stop4140.101.19471.19871.1837
13862006.12.08 14:46sell4140.101.19471.19871.1837
13872006.12.08 15:00modify4140.101.19471.19831.1837
13882006.12.08 16:00modify4140.101.19471.19721.1837
13892006.12.08 17:49s/l4140.101.19721.19721.1837-20.8810676.44
13902006.12.11 05:00sell stop4150.101.19861.20261.1876
13912006.12.12 05:00expiration4150.101.19861.20261.1876
13922006.12.12 05:00sell stop4160.101.19761.20161.1866
13932006.12.13 05:00expiration4160.101.19761.20161.1866
13942006.12.13 05:00buy stop4170.101.20271.19871.2137
13952006.12.13 10:05buy4170.101.20271.19871.2137
13962006.12.13 15:00modify4170.101.20271.20041.2137
13972006.12.13 16:00modify4170.101.20271.20131.2137
13982006.12.14 11:00modify4170.101.20271.20171.2137
13992006.12.14 13:00modify4170.101.20271.20871.2137
14002006.12.14 13:00modify4170.101.20271.20631.2137
14012006.12.14 14:30t/p4170.101.21371.20631.213792.5510768.99
14022006.12.15 05:00sell stop4180.101.20181.20581.1908
14032006.12.18 00:00expiration4180.101.20181.20581.1908
14042006.12.18 05:00sell stop4190.101.20861.21261.1976
14052006.12.19 05:00expiration4190.101.20861.21261.1976
14062006.12.19 05:00sell stop4200.101.21611.22011.2051
14072006.12.19 11:26sell4200.101.21611.22011.2051
14082006.12.19 14:30s/l4200.101.22011.22011.2051-32.7810736.21
14092006.12.20 05:00buy stop4210.101.21871.21471.2297
14102006.12.20 18:29buy4210.101.21871.21471.2297
14112006.12.21 08:55s/l4210.101.21471.21471.2297-31.0210705.19
14122006.12.27 05:00sell stop4220.101.21871.22271.2077
14132006.12.27 06:50sell4220.101.21871.22271.2077
14142006.12.27 14:50s/l4220.101.22271.22271.2077-32.7110672.48
14152006.12.28 05:00sell stop4230.101.22241.22641.2114
14162006.12.28 11:57sell4230.101.22241.22641.2114
14172006.12.28 14:00modify4230.101.22241.22521.2114
14182006.12.28 15:00modify4230.101.22241.22351.2114
14192007.01.02 08:00modify4230.101.22241.21641.2114
14202007.01.02 08:00modify4230.101.22241.22101.2114
14212007.01.02 09:00modify4230.101.22241.21981.2114
14222007.01.02 10:00modify4230.101.22241.21851.2114
14232007.01.02 12:00modify4230.101.22241.21831.2114
14242007.01.03 11:09s/l4230.101.21831.21831.211429.9110702.38
14252007.01.04 05:00sell stop4240.101.22131.22531.2103
14262007.01.05 05:00expiration4240.101.22131.22531.2103
14272007.01.05 05:00sell stop4250.101.21511.21911.2041
14282007.01.08 00:00expiration4250.101.21511.21911.2041
14292007.01.08 05:00sell stop4260.101.22771.23171.2167
14302007.01.09 05:00expiration4260.101.22771.23171.2167
14312007.01.09 05:00sell stop4270.101.23441.23841.2234
14322007.01.10 05:00expiration4270.101.23441.23841.2234
14332007.01.10 05:00sell stop4280.101.23831.24231.2273
14342007.01.11 05:00expiration4280.101.23831.24231.2273
14352007.01.11 05:00sell stop4290.101.23811.24211.2271
14362007.01.12 05:02expiration4290.101.23811.24211.2271
14372007.01.12 05:02sell stop4300.101.24411.24811.2331
14382007.01.15 00:00expiration4300.101.24411.24811.2331
14392007.01.18 05:00buy stop4310.101.24611.24211.2571
14402007.01.18 07:35buy4310.101.24611.24211.2571
14412007.01.18 11:00modify4310.101.24611.24381.2571
14422007.01.18 12:00modify4310.101.24611.24461.2571
14432007.01.18 13:00modify4310.101.24611.24531.2571
14442007.01.18 14:00modify4310.101.24611.24591.2571
14452007.01.18 15:00modify4310.101.24611.24611.2571
14462007.01.18 23:14s/l4310.101.24611.24611.25710.0010702.38
14472007.01.23 05:00sell stop4320.101.24931.25331.2383
14482007.01.23 08:13sell4320.101.24931.25331.2383
14492007.01.23 11:00modify4320.101.24931.25241.2383
14502007.01.23 12:00modify4320.101.24931.24331.2383
14512007.01.23 12:00modify4320.101.24931.24881.2383
14522007.01.23 13:00modify4320.101.24931.24711.2383
14532007.01.23 14:00modify4320.101.24931.24671.2383
14542007.01.23 15:00modify4320.101.24931.24591.2383
14552007.01.23 16:00modify4320.101.24931.24541.2383
14562007.01.23 16:32t/p4320.101.23831.24541.238388.8410791.22
14572007.01.24 05:00buy stop4330.101.24541.24141.2564
14582007.01.24 09:49buy4330.101.24541.24141.2564
14592007.01.24 16:00modify4330.101.24541.24161.2564
14602007.01.24 17:00modify4330.101.24541.24191.2564
14612007.01.24 18:00modify4330.101.24541.24211.2564
14622007.01.24 19:00modify4330.101.24541.24311.2564
14632007.01.25 12:05s/l4330.101.24311.24311.2564-16.5810774.64
14642007.01.26 05:00sell stop4340.101.24521.24921.2342
14652007.01.29 00:00expiration4340.101.24521.24921.2342
14662007.01.29 05:00sell stop4350.101.25041.25441.2394
14672007.01.30 05:00expiration4350.101.25041.25441.2394
14682007.02.01 05:00buy stop4360.101.25011.24611.2611
14692007.02.02 05:09expiration4360.101.25011.24611.2611
14702007.02.05 05:00sell stop4370.101.24681.25081.2358
14712007.02.05 08:52sell4370.101.24681.25081.2358
14722007.02.05 11:41s/l4370.101.25081.25081.2358-31.9710742.67
14732007.02.06 05:00sell stop4380.101.24591.24991.2349
14742007.02.06 10:49sell4380.101.24591.24991.2349
14752007.02.06 18:00modify4380.101.24591.24771.2349
14762007.02.06 19:00modify4380.101.24591.24691.2349
14772007.02.06 20:00modify4380.101.24591.24611.2349
14782007.02.07 00:00modify4380.101.24591.24581.2349
14792007.02.07 16:00modify4380.101.24591.24551.2349
14802007.02.08 08:13s/l4380.101.24551.24551.2349-0.5310742.14
14812007.02.09 05:00sell stop4390.101.24201.24601.2310
14822007.02.12 00:00expiration4390.101.24201.24601.2310
14832007.02.12 05:00sell stop4400.101.24321.24721.2322
14842007.02.13 05:00expiration4400.101.24321.24721.2322
14852007.02.13 05:00sell stop4410.101.24841.25241.2374
14862007.02.13 11:14sell4410.101.24841.25241.2374
14872007.02.14 09:00modify4410.101.24841.25011.2374
14882007.02.14 10:00modify4410.101.24841.24821.2374
14892007.02.14 16:03t/p4410.101.23741.24821.237487.9810830.12
14902007.02.15 05:00buy stop4420.101.25101.24701.2620
14912007.02.16 05:00expiration4420.101.25101.24701.2620
14922007.02.16 05:00buy stop4430.101.24441.24041.2554
14932007.02.19 00:00expiration4430.101.24441.24041.2554
14942007.02.19 05:00buy stop4440.101.23671.23271.2477
14952007.02.20 05:00expiration4440.101.23671.23271.2477
14962007.02.22 05:00sell stop4450.101.23551.23951.2245
14972007.02.23 05:01expiration4450.101.23551.23951.2245
14982007.02.23 05:01sell stop4460.101.23871.24271.2277
14992007.02.23 08:59sell4460.101.23871.24271.2277
15002007.02.23 16:00modify4460.101.23871.24001.2277
15012007.02.23 17:00modify4460.101.23871.23891.2277
15022007.02.23 19:00modify4460.101.23871.23271.2277
15032007.02.23 19:00modify4460.101.23871.23831.2277
15042007.02.23 20:00modify4460.101.23871.23811.2277
15052007.02.26 00:00modify4460.101.23871.23791.2277
15062007.02.26 01:00modify4460.101.23871.23741.2277
15072007.02.26 02:00modify4460.101.23871.23661.2277
15082007.02.26 03:00modify4460.101.23871.23611.2277
15092007.02.26 21:00modify4460.101.23871.23551.2277
15102007.02.27 01:00modify4460.101.23871.23531.2277
15112007.02.27 09:00modify4460.101.23871.23501.2277
15122007.02.27 09:08t/p4460.101.22771.23501.227787.7410917.86
15132007.02.28 05:00buy stop4470.101.22981.22581.2408
15142007.03.01 05:00expiration4470.101.22981.22581.2408
15152007.03.01 05:00buy stop4480.101.22731.22331.2383
15162007.03.02 05:00expiration4480.101.22731.22331.2383
15172007.03.02 05:00sell stop4490.101.21951.22351.2085
15182007.03.02 14:59sell4490.101.21951.22351.2085
15192007.03.02 19:00modify4490.101.21951.22231.2085
15202007.03.05 00:00modify4490.101.21951.22201.2085
15212007.03.05 05:00modify4490.101.21951.22161.2085
15222007.03.05 06:00modify4490.101.21951.22091.2085
15232007.03.05 07:00modify4490.101.21951.21991.2085
15242007.03.05 09:00modify4490.101.21951.21351.2085
15252007.03.05 09:00modify4490.101.21951.21891.2085
15262007.03.05 11:05s/l4490.101.21891.21891.20853.9810921.85
15272007.03.07 05:00sell stop4500.101.21881.22281.2078
15282007.03.07 20:10sell4500.101.21881.22281.2078
15292007.03.08 00:00modify4500.101.21881.22261.2078
15302007.03.08 09:46s/l4500.101.22261.22261.2078-33.8910887.96
15312007.03.12 05:00sell stop4510.101.21881.22281.2078
15322007.03.13 05:00expiration4510.101.21881.22281.2078
15332007.03.14 05:00buy stop4520.101.23171.22771.2427
15342007.03.15 05:00expiration4520.101.23171.22771.2427
15352007.03.15 05:00buy stop4530.101.22191.21791.2329
15362007.03.16 05:01expiration4530.101.22191.21791.2329
15372007.03.16 05:01buy stop4540.101.21491.21091.2259
15382007.03.19 00:00expiration4540.101.21491.21091.2259
15392007.03.19 05:00buy stop4550.101.21571.21171.2267
15402007.03.20 05:01expiration4550.101.21571.21171.2267
15412007.03.21 05:00sell stop4560.101.20941.21341.1984
15422007.03.21 19:33sell4560.101.20941.21341.1984
15432007.03.22 13:41s/l4560.101.21341.21341.1984-35.7810852.18
15442007.03.23 05:00sell stop4570.101.21421.21821.2032
15452007.03.23 07:34sell4570.101.21421.21821.2032
15462007.03.23 15:22s/l4570.101.21821.21821.2032-32.8410819.34
15472007.03.26 05:00sell stop4580.101.21131.21531.2003
15482007.03.27 05:00expiration4580.101.21131.21531.2003
15492007.03.28 05:00buy stop4590.101.21631.21231.2273
15502007.03.28 18:24buy4590.101.21631.21231.2273
15512007.03.30 10:00modify4590.101.21631.21391.2273
15522007.03.30 11:00modify4590.101.21631.21441.2273
15532007.03.30 13:00modify4590.101.21631.21491.2273
15542007.03.30 15:00modify4590.101.21631.21501.2273
15552007.03.30 17:21s/l4590.101.21501.21501.2273-8.1410811.20
15562007.04.04 05:00sell stop4600.101.21781.22181.2068
15572007.04.04 16:37sell4600.101.21781.22181.2068
15582007.04.05 16:00modify4600.101.21781.21911.2068
15592007.04.06 14:30s/l4600.101.21911.21911.2068-14.4010796.80
15602007.04.09 05:00sell stop4610.101.22231.22631.2113
15612007.04.09 10:22sell4610.101.22231.22631.2113
15622007.04.09 18:28s/l4610.101.22631.22631.2113-32.6210764.18
15632007.04.10 05:00sell stop4620.101.21741.22141.2064
15642007.04.10 14:16sell4620.101.21741.22141.2064
15652007.04.11 12:45s/l4620.101.22141.22141.2064-33.6910730.49
15662007.04.12 05:00buy stop4630.101.22371.21971.2347
15672007.04.13 05:00expiration4630.101.22371.21971.2347
15682007.04.16 05:00buy stop4640.101.21771.21371.2287
15692007.04.17 05:04expiration4640.101.21771.21371.2287
15702007.04.18 05:00buy stop4650.101.21201.20801.2230
15712007.04.19 05:00expiration4650.101.21201.20801.2230
15722007.04.19 05:00buy stop4660.101.21201.20801.2230
15732007.04.20 05:00expiration4660.101.21201.20801.2230
15742007.04.23 05:00sell stop4670.101.20581.20981.1948
15752007.04.24 05:00expiration4670.101.20581.20981.1948
15762007.04.24 05:00sell stop4680.101.20771.21171.1967
15772007.04.24 10:04sell4680.101.20771.21171.1967
15782007.04.24 16:00modify4680.101.20771.21141.1967
15792007.04.24 17:00modify4680.101.20771.20891.1967
15802007.04.24 22:00modify4680.101.20771.20791.1967
15812007.04.24 23:00modify4680.101.20771.20781.1967
15822007.04.25 00:00modify4680.101.20771.20761.1967
15832007.04.25 01:00modify4680.101.20771.20741.1967
15842007.04.26 11:34s/l4680.101.20741.20741.1967-1.2610729.23
15852007.04.27 05:00sell stop4690.101.20361.20761.1926
15862007.04.27 14:23sell4690.101.20361.20761.1926
15872007.04.27 17:05s/l4690.101.20761.20761.1926-33.1210696.11
15882007.04.30 05:00sell stop4700.101.11761.12161.1066
15892007.05.01 05:04expiration4700.101.11761.12161.1066
15902007.05.01 05:04sell stop4710.101.12441.12841.1134
15912007.05.02 05:05expiration4710.101.12441.12841.1134
15922007.05.02 05:05sell stop4720.101.11871.12271.1077
15932007.05.03 05:12expiration4720.101.11871.12271.1077
15942007.05.04 05:00sell stop4730.101.11361.11761.1026
15952007.05.07 00:00expiration4730.101.11361.11761.1026
15962007.05.07 05:00sell stop4740.101.11011.11411.0991
15972007.05.08 05:00expiration4740.101.11011.11411.0991
15982007.05.08 05:00sell stop4750.101.11001.11401.0990
15992007.05.09 05:12expiration4750.101.11001.11401.0990
16002007.05.10 05:00sell stop4760.101.10451.10851.0935
16012007.05.11 05:00expiration4760.101.10451.10851.0935
16022007.05.11 05:00sell stop4770.101.10891.11291.0979
16032007.05.14 00:00expiration4770.101.10891.11291.0979
16042007.05.14 05:00sell stop4780.101.10841.11241.0974
16052007.05.15 05:00expiration4780.101.10841.11241.0974
16062007.05.15 05:00sell stop4790.101.11431.11831.1033
16072007.05.16 05:00expiration4790.101.11431.11831.1033
16082007.05.16 05:00sell stop4800.101.11291.11691.1019
16092007.05.17 05:01expiration4800.101.11291.11691.1019
16102007.05.17 05:01sell stop4810.101.10831.11231.0973
16112007.05.18 05:19expiration4810.101.10831.11231.0973
16122007.05.21 05:00sell stop4820.101.10631.11031.0953
16132007.05.22 05:00expiration4820.101.10631.11031.0953
16142007.05.22 05:00sell stop4830.101.10181.10581.0908
16152007.05.23 05:00expiration4830.101.10181.10581.0908
16162007.05.23 05:00sell stop4840.101.09091.09491.0799
16172007.05.24 05:03expiration4840.101.09091.09491.0799
16182007.05.24 05:03sell stop4850.101.08691.09091.0759
16192007.05.25 05:03expiration4850.101.08691.09091.0759
16202007.05.25 05:03sell stop4860.101.08911.09311.0781
16212007.05.28 00:00expiration4860.101.08911.09311.0781
16222007.05.28 05:00sell stop4870.101.08531.08931.0743
16232007.05.29 05:00expiration4870.101.08531.08931.0743
16242007.05.29 05:00sell stop4880.101.08681.09081.0758
16252007.05.30 05:00expiration4880.101.08681.09081.0758
16262007.05.30 05:00sell stop4890.101.08271.08671.0717
16272007.05.31 05:05expiration4890.101.08271.08671.0717
16282007.05.31 05:05sell stop4900.101.08211.08611.0711
16292007.06.01 05:06expiration4900.101.08211.08611.0711
16302007.06.04 05:00sell stop4910.101.07661.08061.0656
16312007.06.05 05:00expiration4910.101.07661.08061.0656
16322007.06.05 05:00sell stop4920.101.07221.07621.0612
16332007.06.06 05:00expiration4920.101.07221.07621.0612
16342007.06.06 05:00sell stop4930.101.06311.06711.0521
16352007.06.07 05:02expiration4930.101.06311.06711.0521
16362007.06.07 05:02sell stop4940.101.05991.06391.0489
16372007.06.08 05:03expiration4940.101.05991.06391.0489
16382007.06.08 05:03sell stop4950.101.06591.06991.0549
16392007.06.11 00:00expiration4950.101.06591.06991.0549
16402007.06.11 05:00sell stop4960.101.06041.06441.0494
16412007.06.12 05:00expiration4960.101.06041.06441.0494
16422007.06.12 05:00sell stop4970.101.06731.07131.0563
16432007.06.13 05:00expiration4970.101.06731.07131.0563
16442007.06.13 05:00sell stop4980.101.06311.06711.0521
16452007.06.14 05:00expiration4980.101.06311.06711.0521
16462007.06.14 05:00sell stop4990.101.06231.06631.0513
16472007.06.15 05:00expiration4990.101.06231.06631.0513
16482007.06.15 05:00sell stop5000.101.06941.07341.0584
16492007.06.18 00:00expiration5000.101.06941.07341.0584
16502007.06.18 05:00sell stop5010.101.06921.07321.0582
16512007.06.19 05:00expiration5010.101.06921.07321.0582
16522007.06.19 05:00sell stop5020.101.07031.07431.0593
16532007.06.20 05:14expiration5020.101.07031.07431.0593
16542007.06.21 05:00sell stop5030.101.07361.07761.0626
16552007.06.22 05:00expiration5030.101.07361.07761.0626
16562007.06.22 05:00sell stop5040.101.06491.06891.0539
16572007.06.25 00:00expiration5040.101.06491.06891.0539
16582007.06.25 05:00sell stop5050.101.06841.07241.0574
16592007.06.26 05:00expiration5050.101.06841.07241.0574
16602007.06.26 05:00sell stop5060.101.07661.08061.0656
16612007.06.27 05:00expiration5060.101.07661.08061.0656
16622007.06.27 05:00sell stop5070.101.07071.07471.0597
16632007.06.28 05:01expiration5070.101.07071.07471.0597
16642007.06.28 05:01sell stop5080.101.07251.07651.0615
16652007.06.29 05:02expiration5080.101.07251.07651.0615
16662007.06.29 05:02sell stop5090.101.07251.07651.0615
16672007.07.02 00:00expiration5090.101.07251.07651.0615
16682007.07.02 05:00sell stop5100.101.07221.07621.0612
16692007.07.03 05:00expiration5100.101.07221.07621.0612
16702007.07.03 05:00sell stop5110.101.06181.06581.0508
16712007.07.04 05:01expiration5110.101.06181.06581.0508
16722007.07.04 05:01sell stop5120.101.06771.07171.0567
16732007.07.05 05:01expiration5120.101.06771.07171.0567
16742007.07.05 05:01sell stop5130.101.05811.06211.0471
16752007.07.06 05:02expiration5130.101.05811.06211.0471
16762007.07.06 05:02sell stop5140.101.06361.06761.0526
16772007.07.09 00:00expiration5140.101.06361.06761.0526
16782007.07.09 05:00sell stop5150.101.06051.06451.0495
16792007.07.10 05:00expiration5150.101.06051.06451.0495
16802007.07.10 05:00sell stop5160.101.05841.06241.0474
16812007.07.11 05:01expiration5160.101.05841.06241.0474
16822007.07.11 05:01sell stop5170.101.05181.05581.0408
16832007.07.12 05:02expiration5170.101.05181.05581.0408
16842007.07.12 05:02sell stop5180.101.05111.05511.0401
16852007.07.13 05:10expiration5180.101.05111.05511.0401
16862007.07.16 05:00sell stop5190.101.05701.06101.0460
16872007.07.17 05:01expiration5190.101.05701.06101.0460
16882007.07.17 05:01sell stop5200.101.04761.05161.0366
16892007.07.18 05:01expiration5200.101.04761.05161.0366
16902007.07.18 05:01sell stop5210.101.05001.05401.0390
16912007.07.19 05:02expiration5210.101.05001.05401.0390
16922007.07.19 05:02sell stop5220.101.04631.05031.0353
16932007.07.20 05:04expiration5220.101.04631.05031.0353
16942007.07.20 05:04sell stop5230.101.04541.04941.0344
16952007.07.23 00:00expiration5230.101.04541.04941.0344
16962007.07.23 05:00sell stop5240.101.04591.04991.0349
16972007.07.24 05:00expiration5240.101.04591.04991.0349
16982007.07.24 05:00sell stop5250.101.04571.04971.0347
16992007.07.25 05:01expiration5250.101.04571.04971.0347
17002007.07.25 05:01sell stop5260.101.05091.05491.0399
17012007.07.26 05:01expiration5260.101.05091.05491.0399
17022007.07.26 05:01sell stop5270.101.20841.21241.1974
17032007.07.26 15:06sell5270.101.20841.21241.1974
17042007.07.26 19:00modify5270.101.20841.20981.1974
17052007.07.26 20:00modify5270.101.20841.20971.1974
17062007.07.26 22:00modify5270.101.20841.20961.1974
17072007.07.27 01:00modify5270.101.20841.20941.1974
17082007.07.27 09:00modify5270.101.20841.20931.1974
17092007.07.27 10:41s/l5270.101.20931.20931.1974-8.3810687.73
17102007.07.30 05:00buy stop5280.101.21061.20661.2216
17112007.07.31 05:00expiration5280.101.21061.20661.2216
17122007.08.01 05:00buy stop5290.101.20581.20181.2168
17132007.08.02 05:00expiration5290.101.20581.20181.2168