Strategy Tester Report
FxClearing-Server (Build 210)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.07.14 15:00 - 2007.09.26 01:00
|Model
|Control points (a very crude method, the results must not be considered)
|Parameters
|
|Bars in test
|19996
|Ticks modelled
|215160
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|1509
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|227802.90
|Gross profit
|483801.80
|Gross loss
|-255998.90
|Profit factor
|1.89
|Expected payoff
|110.37
|Absolute drawdown
|140.00
|Maximal drawdown
|3656.10 (1.60%)
|Relative drawdown
|11.13% (1429.80)
|Total trades
|2064
|Short positions (won %)
|1175 (58.38%)
|Long positions (won %)
|889 (59.17%)
|Profit trades (% of total)
|1212 (58.72%)
|Loss trades (% of total)
|852 (41.28%)
|Largest
|profit trade
|411.00
|loss trade
|-319.60
|Average
|profit trade
|399.18
|loss trade
|-300.47
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (5977.70)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-2387.30)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5977.70 (15)
|consecutive loss (count of losses)
|-2387.30 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.14 16:45
|sell
|1
|1.00
|1.2409
|1.2439
|1.2369
|2
|2004.07.15 06:20
|t/p
|1
|1.00
|1.2369
|1.2439
|1.2369
|406.60
|10406.60
|3
|2004.07.15 07:50
|buy
|2
|1.00
|1.2360
|1.2330
|1.2400
|4
|2004.07.15 09:45
|s/l
|2
|1.00
|1.2330
|1.2330
|1.2400
|-300.00
|10106.60
|5
|2004.07.15 10:50
|buy
|3
|1.00
|1.2333
|1.2303
|1.2373
|6
|2004.07.15 13:10
|t/p
|3
|1.00
|1.2373
|1.2303
|1.2373
|400.00
|10506.60
|7
|2004.07.15 14:30
|buy
|4
|1.00
|1.2370
|1.2340
|1.2410
|8
|2004.07.15 18:15
|s/l
|4
|1.00
|1.2340
|1.2340
|1.2410
|-300.00
|10206.60
|9
|2004.07.15 18:35
|sell
|5
|1.00
|1.2380
|1.2410
|1.2340
|10
|2004.07.15 19:05
|t/p
|5
|1.00
|1.2340
|1.2410
|1.2340
|400.00
|10606.60
|11
|2004.07.15 19:30
|sell
|6
|1.00
|1.2352
|1.2382
|1.2312
|12
|2004.07.16 14:10
|s/l
|6
|1.00
|1.2382
|1.2382
|1.2312
|-297.80
|10308.80
|13
|2004.07.16 14:50
|buy
|7
|1.00
|1.2343
|1.2313
|1.2383
|14
|2004.07.16 14:59
|t/p
|7
|1.00
|1.2383
|1.2313
|1.2383
|400.00
|10708.80
|15
|2004.07.16 15:45
|buy
|8
|1.00
|1.2387
|1.2357
|1.2427
|16
|2004.07.16 15:59
|t/p
|8
|1.00
|1.2427
|1.2357
|1.2427
|400.00
|11108.80
|17
|2004.07.16 16:50
|sell
|9
|1.00
|1.2460
|1.2490
|1.2420
|18
|2004.07.19 11:20
|t/p
|9
|1.00
|1.2420
|1.2490
|1.2420
|402.20
|11511.00
|19
|2004.07.19 11:25
|sell
|10
|1.00
|1.2431
|1.2461
|1.2391
|20
|2004.07.20 13:10
|t/p
|10
|1.00
|1.2391
|1.2461
|1.2391
|402.20
|11913.20
|21
|2004.07.20 13:40
|sell
|11
|1.00
|1.2409
|1.2439
|1.2369
|22
|2004.07.20 14:45
|t/p
|11
|1.00
|1.2369
|1.2439
|1.2369
|400.00
|12313.20
|23
|2004.07.20 16:50
|buy
|12
|1.00
|1.2356
|1.2326
|1.2396
|24
|2004.07.20 20:30
|s/l
|12
|1.00
|1.2326
|1.2326
|1.2396
|-300.00
|12013.20
|25
|2004.07.20 23:20
|buy
|13
|1.00
|1.2328
|1.2298
|1.2368
|26
|2004.07.21 12:05
|s/l
|13
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2368
|-304.90
|11708.30
|27
|2004.07.21 12:45
|sell
|14
|1.00
|1.2311
|1.2341
|1.2271
|28
|2004.07.21 14:50
|t/p
|14
|1.00
|1.2271
|1.2341
|1.2271
|400.00
|12108.30
|29
|2004.07.21 15:45
|buy
|15
|1.00
|1.2265
|1.2235
|1.2305
|30
|2004.07.21 16:50
|s/l
|15
|1.00
|1.2235
|1.2235
|1.2305
|-300.00
|11808.30
|31
|2004.07.21 18:50
|buy
|16
|1.00
|1.2224
|1.2194
|1.2264
|32
|2004.07.21 22:05
|t/p
|16
|1.00
|1.2264
|1.2194
|1.2264
|400.00
|12208.30
|33
|2004.07.21 22:30
|buy
|17
|1.00
|1.2255
|1.2225
|1.2295
|34
|2004.07.22 16:05
|t/p
|17
|1.00
|1.2295
|1.2225
|1.2295
|385.30
|12593.60
|35
|2004.07.22 16:30
|buy
|18
|1.00
|1.2267
|1.2237
|1.2307
|36
|2004.07.23 05:15
|s/l
|18
|1.00
|1.2237
|1.2237
|1.2307
|-304.90
|12288.70
|37
|2004.07.23 07:35
|buy
|19
|1.00
|1.2237
|1.2207
|1.2277
|38
|2004.07.23 11:30
|s/l
|19
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2277
|-300.00
|11988.70
|39
|2004.07.23 12:40
|buy
|20
|1.00
|1.2179
|1.2149
|1.2219
|40
|2004.07.23 16:35
|s/l
|20
|1.00
|1.2149
|1.2149
|1.2219
|-300.00
|11688.70
|41
|2004.07.23 17:45
|buy
|21
|1.00
|1.2113
|1.2083
|1.2153
|42
|2004.07.26 09:30
|t/p
|21
|1.00
|1.2153
|1.2083
|1.2153
|395.10
|12083.80
|43
|2004.07.26 10:35
|sell
|22
|1.00
|1.2165
|1.2195
|1.2125
|44
|2004.07.27 08:25
|t/p
|22
|1.00
|1.2125
|1.2195
|1.2125
|402.20
|12486.00
|45
|2004.07.27 08:25
|buy
|23
|1.00
|1.2122
|1.2092
|1.2162
|46
|2004.07.27 10:05
|t/p
|23
|1.00
|1.2162
|1.2092
|1.2162
|400.00
|12886.00
|47
|2004.07.27 10:15
|buy
|24
|1.00
|1.2141
|1.2111
|1.2181
|48
|2004.07.27 10:25
|t/p
|24
|1.00
|1.2181
|1.2111
|1.2181
|400.00
|13286.00
|49
|2004.07.27 10:45
|buy
|25
|1.00
|1.2138
|1.2108
|1.2178
|50
|2004.07.27 11:15
|t/p
|25
|1.00
|1.2178
|1.2108
|1.2178
|400.00
|13686.00
|51
|2004.07.27 11:40
|buy
|26
|1.00
|1.2169
|1.2139
|1.2209
|52
|2004.07.27 15:20
|s/l
|26
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2209
|-300.00
|13386.00
|53
|2004.07.27 15:40
|sell
|27
|1.00
|1.2166
|1.2196
|1.2126
|54
|2004.07.27 16:05
|t/p
|27
|1.00
|1.2126
|1.2196
|1.2126
|400.00
|13786.00
|55
|2004.07.27 16:35
|sell
|28
|1.00
|1.2152
|1.2182
|1.2112
|56
|2004.07.27 16:50
|t/p
|28
|1.00
|1.2112
|1.2182
|1.2112
|400.00
|14186.00
|57
|2004.07.27 17:30
|sell
|29
|1.00
|1.2076
|1.2106
|1.2036
|58
|2004.07.28 10:05
|t/p
|29
|1.00
|1.2036
|1.2106
|1.2036
|402.20
|14588.20
|59
|2004.07.28 10:40
|sell
|30
|1.00
|1.2081
|1.2111
|1.2041
|60
|2004.07.28 10:50
|t/p
|30
|1.00
|1.2041
|1.2111
|1.2041
|400.00
|14988.20
|61
|2004.07.28 11:35
|sell
|31
|1.00
|1.2036
|1.2066
|1.1996
|62
|2004.07.28 14:10
|s/l
|31
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.1996
|-300.00
|14688.20
|63
|2004.07.28 14:40
|buy
|32
|1.00
|1.2029
|1.1999
|1.2069
|64
|2004.07.28 15:30
|t/p
|32
|1.00
|1.2069
|1.1999
|1.2069
|400.00
|15088.20
|65
|2004.07.28 16:40
|buy
|33
|1.00
|1.2000
|1.1970
|1.2040
|66
|2004.07.28 16:59
|t/p
|33
|1.00
|1.2040
|1.1970
|1.2040
|400.00
|15488.20
|67
|2004.07.28 17:59
|sell
|34
|1.00
|1.2046
|1.2076
|1.2006
|68
|2004.07.28 20:05
|s/l
|34
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.2006
|-300.00
|15188.20
|69
|2004.07.28 20:15
|buy
|35
|1.00
|1.2066
|1.2036
|1.2106
|70
|2004.07.28 21:30
|s/l
|35
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.2106
|-300.00
|14888.20
|71
|2004.07.28 21:50
|sell
|36
|1.00
|1.2063
|1.2093
|1.2023
|72
|2004.07.29 10:10
|t/p
|36
|1.00
|1.2023
|1.2093
|1.2023
|406.60
|15294.80
|73
|2004.07.29 10:50
|sell
|37
|1.00
|1.2065
|1.2095
|1.2025
|74
|2004.07.29 10:59
|t/p
|37
|1.00
|1.2025
|1.2095
|1.2025
|400.00
|15694.80
|75
|2004.07.29 11:15
|sell
|38
|1.00
|1.2028
|1.2058
|1.1988
|76
|2004.07.29 16:05
|s/l
|38
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1988
|-300.00
|15394.80
|77
|2004.07.29 16:30
|buy
|39
|1.00
|1.2023
|1.1993
|1.2063
|78
|2004.07.29 16:59
|t/p
|39
|1.00
|1.2063
|1.1993
|1.2063
|400.00
|15794.80
|79
|2004.07.29 17:25
|buy
|40
|1.00
|1.2063
|1.2033
|1.2103
|80
|2004.07.29 19:15
|s/l
|40
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2103
|-300.00
|15494.80
|81
|2004.07.29 19:50
|sell
|41
|1.00
|1.2052
|1.2082
|1.2012
|82
|2004.07.30 14:35
|s/l
|41
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.2012
|-297.80
|15197.00
|83
|2004.07.30 15:30
|sell
|42
|1.00
|1.2103
|1.2133
|1.2063
|84
|2004.07.30 16:05
|t/p
|42
|1.00
|1.2063
|1.2133
|1.2063
|400.00
|15597.00
|85
|2004.07.30 16:50
|sell
|43
|1.00
|1.2117
|1.2147
|1.2077
|86
|2004.07.30 16:59
|t/p
|43
|1.00
|1.2077
|1.2147
|1.2077
|400.00
|15997.00
|87
|2004.07.30 17:59
|buy
|44
|1.00
|1.2036
|1.2006
|1.2076
|88
|2004.07.30 18:05
|s/l
|44
|1.00
|1.2006
|1.2006
|1.2076
|-300.00
|15697.00
|89
|2004.07.30 18:40
|sell
|45
|1.00
|1.2037
|1.2067
|1.1997
|90
|2004.08.02 00:00
|s/l
|45
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.1997
|-297.80
|15399.20
|91
|2004.08.02 01:30
|buy
|46
|1.00
|1.2041
|1.2011
|1.2081
|92
|2004.08.02 10:15
|t/p
|46
|1.00
|1.2081
|1.2011
|1.2081
|400.00
|15799.20
|93
|2004.08.02 11:25
|sell
|47
|1.00
|1.2088
|1.2118
|1.2048
|94
|2004.08.02 15:10
|t/p
|47
|1.00
|1.2048
|1.2118
|1.2048
|400.00
|16199.20
|95
|2004.08.02 15:35
|sell
|48
|1.00
|1.2070
|1.2100
|1.2030
|96
|2004.08.02 16:20
|t/p
|48
|1.00
|1.2030
|1.2100
|1.2030
|400.00
|16599.20
|97
|2004.08.02 16:25
|sell
|49
|1.00
|1.2050
|1.2080
|1.2010
|98
|2004.08.03 07:20
|t/p
|49
|1.00
|1.2010
|1.2080
|1.2010
|402.20
|17001.40
|99
|2004.08.03 08:30
|sell
|50
|1.00
|1.2021
|1.2051
|1.1981
|100
|2004.08.03 15:05
|s/l
|50
|1.00
|1.2051
|1.2051
|1.1981
|-300.00
|16701.40
|101
|2004.08.03 15:20
|buy
|51
|1.00
|1.2028
|1.1998
|1.2068
|102
|2004.08.03 16:05
|t/p
|51
|1.00
|1.2068
|1.1998
|1.2068
|400.00
|17101.40
|103
|2004.08.03 16:15
|buy
|52
|1.00
|1.2060
|1.2030
|1.2100
|104
|2004.08.04 04:35
|s/l
|52
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.2100
|-304.90
|16796.50
|105
|2004.08.04 05:25
|sell
|53
|1.00
|1.2035
|1.2065
|1.1995
|106
|2004.08.04 14:20
|t/p
|53
|1.00
|1.1995
|1.2065
|1.1995
|400.00
|17196.50
|107
|2004.08.04 14:20
|buy
|54
|1.00
|1.1995
|1.1965
|1.2035
|108
|2004.08.04 16:05
|t/p
|54
|1.00
|1.2035
|1.1965
|1.2035
|400.00
|17596.50
|109
|2004.08.04 16:50
|buy
|55
|1.00
|1.1972
|1.1942
|1.2012
|110
|2004.08.04 16:59
|t/p
|55
|1.00
|1.2012
|1.1942
|1.2012
|400.00
|17996.50
|111
|2004.08.04 17:40
|buy
|56
|1.00
|1.2056
|1.2026
|1.2096
|112
|2004.08.05 14:05
|s/l
|56
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.2096
|-314.70
|17681.80
|113
|2004.08.05 14:30
|sell
|57
|1.00
|1.2056
|1.2086
|1.2016
|114
|2004.08.06 07:05
|s/l
|57
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2016
|-297.80
|17384.00
|115
|2004.08.06 07:25
|buy
|58
|1.00
|1.2068
|1.2038
|1.2108
|116
|2004.08.06 14:10
|t/p
|58
|1.00
|1.2108
|1.2038
|1.2108
|400.00
|17784.00
|117
|2004.08.06 14:50
|buy
|59
|1.00
|1.2053
|1.2023
|1.2093
|118
|2004.08.06 14:59
|t/p
|59
|1.00
|1.2093
|1.2023
|1.2093
|400.00
|18184.00
|119
|2004.08.06 15:35
|buy
|60
|1.00
|1.2243
|1.2213
|1.2283
|120
|2004.08.06 20:30
|t/p
|60
|1.00
|1.2283
|1.2213
|1.2283
|400.00
|18584.00
|121
|2004.08.06 22:20
|sell
|61
|1.00
|1.2290
|1.2320
|1.2250
|122
|2004.08.09 13:40
|t/p
|61
|1.00
|1.2250
|1.2320
|1.2250
|402.20
|18986.20
|123
|2004.08.09 13:40
|buy
|62
|1.00
|1.2250
|1.2220
|1.2290
|124
|2004.08.10 15:30
|t/p
|62
|1.00
|1.2290
|1.2220
|1.2290
|395.10
|19381.30
|125
|2004.08.10 17:50
|sell
|63
|1.00
|1.2317
|1.2347
|1.2277
|126
|2004.08.10 20:05
|t/p
|63
|1.00
|1.2277
|1.2347
|1.2277
|400.00
|19781.30
|127
|2004.08.10 20:40
|sell
|64
|1.00
|1.2311
|1.2341
|1.2271
|128
|2004.08.10 20:59
|t/p
|64
|1.00
|1.2271
|1.2341
|1.2271
|400.00
|20181.30
|129
|2004.08.11 00:40
|buy
|65
|1.00
|1.2226
|1.2196
|1.2266
|130
|2004.08.11 15:35
|s/l
|65
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2266
|-300.00
|19881.30
|131
|2004.08.11 16:30
|buy
|66
|1.00
|1.2196
|1.2166
|1.2236
|132
|2004.08.11 19:05
|t/p
|66
|1.00
|1.2236
|1.2166
|1.2236
|400.00
|20281.30
|133
|2004.08.11 19:45
|buy
|67
|1.00
|1.2216
|1.2186
|1.2256
|134
|2004.08.12 09:45
|t/p
|67
|1.00
|1.2256
|1.2186
|1.2256
|385.30
|20666.60
|135
|2004.08.12 11:45
|sell
|68
|1.00
|1.2269
|1.2299
|1.2229
|136
|2004.08.12 14:40
|s/l
|68
|1.00
|1.2299
|1.2299
|1.2229
|-300.00
|20366.60
|137
|2004.08.12 14:59
|buy
|69
|1.00
|1.2259
|1.2229
|1.2299
|138
|2004.08.12 15:05
|s/l
|69
|1.00
|1.2229
|1.2229
|1.2299
|-300.00
|20066.60
|139
|2004.08.12 15:35
|sell
|70
|1.00
|1.2262
|1.2292
|1.2222
|140
|2004.08.12 16:10
|t/p
|70
|1.00
|1.2222
|1.2292
|1.2222
|400.00
|20466.60
|141
|2004.08.12 16:30
|sell
|71
|1.00
|1.2241
|1.2271
|1.2201
|142
|2004.08.13 08:20
|t/p
|71
|1.00
|1.2201
|1.2271
|1.2201
|402.20
|20868.80
|143
|2004.08.13 09:40
|buy
|72
|1.00
|1.2191
|1.2161
|1.2231
|144
|2004.08.13 14:05
|t/p
|72
|1.00
|1.2231
|1.2161
|1.2231
|400.00
|21268.80
|145
|2004.08.13 15:30
|buy
|73
|1.00
|1.2307
|1.2277
|1.2347
|146
|2004.08.13 16:50
|t/p
|73
|1.00
|1.2347
|1.2277
|1.2347
|400.00
|21668.80
|147
|2004.08.13 17:45
|sell
|74
|1.00
|1.2354
|1.2384
|1.2314
|148
|2004.08.16 00:40
|s/l
|74
|1.00
|1.2384
|1.2384
|1.2314
|-297.80
|21371.00
|149
|2004.08.16 01:15
|sell
|75
|1.00
|1.2378
|1.2408
|1.2338
|150
|2004.08.16 10:45
|t/p
|75
|1.00
|1.2338
|1.2408
|1.2338
|400.00
|21771.00
|151
|2004.08.16 10:45
|buy
|76
|1.00
|1.2337
|1.2307
|1.2377
|152
|2004.08.17 09:05
|t/p
|76
|1.00
|1.2377
|1.2307
|1.2377
|395.10
|22166.10
|153
|2004.08.17 09:25
|sell
|77
|1.00
|1.2378
|1.2408
|1.2338
|154
|2004.08.17 11:20
|t/p
|77
|1.00
|1.2338
|1.2408
|1.2338
|400.00
|22566.10
|155
|2004.08.17 12:45
|buy
|78
|1.00
|1.2339
|1.2309
|1.2379
|156
|2004.08.17 14:10
|t/p
|78
|1.00
|1.2379
|1.2309
|1.2379
|400.00
|22966.10
|157
|2004.08.17 14:50
|buy
|79
|1.00
|1.2323
|1.2293
|1.2363
|158
|2004.08.18 08:05
|t/p
|79
|1.00
|1.2363
|1.2293
|1.2363
|395.10
|23361.20
|159
|2004.08.18 08:20
|buy
|80
|1.00
|1.2351
|1.2321
|1.2391
|160
|2004.08.18 09:25
|s/l
|80
|1.00
|1.2321
|1.2321
|1.2391
|-300.00
|23061.20
|161
|2004.08.18 10:35
|sell
|81
|1.00
|1.2327
|1.2357
|1.2287
|162
|2004.08.18 17:45
|t/p
|81
|1.00
|1.2287
|1.2357
|1.2287
|400.00
|23461.20
|163
|2004.08.18 17:45
|buy
|82
|1.00
|1.2284
|1.2254
|1.2324
|164
|2004.08.18 18:05
|t/p
|82
|1.00
|1.2324
|1.2254
|1.2324
|400.00
|23861.20
|165
|2004.08.18 18:50
|buy
|83
|1.00
|1.2298
|1.2268
|1.2338
|166
|2004.08.18 21:05
|t/p
|83
|1.00
|1.2338
|1.2268
|1.2338
|400.00
|24261.20
|167
|2004.08.18 23:45
|sell
|84
|1.00
|1.2337
|1.2367
|1.2297
|168
|2004.08.19 11:50
|s/l
|84
|1.00
|1.2367
|1.2367
|1.2297
|-293.40
|23967.80
|169
|2004.08.19 12:40
|sell
|85
|1.00
|1.2369
|1.2399
|1.2329
|170
|2004.08.20 12:05
|t/p
|85
|1.00
|1.2329
|1.2399
|1.2329
|402.20
|24370.00
|171
|2004.08.20 12:25
|sell
|86
|1.00
|1.2345
|1.2375
|1.2305
|172
|2004.08.20 13:50
|t/p
|86
|1.00
|1.2305
|1.2375
|1.2305
|400.00
|24770.00
|173
|2004.08.20 14:59
|sell
|87
|1.00
|1.2305
|1.2335
|1.2265
|174
|2004.08.20 16:05
|s/l
|87
|1.00
|1.2335
|1.2335
|1.2265
|-300.00
|24470.00
|175
|2004.08.20 16:45
|buy
|88
|1.00
|1.2290
|1.2260
|1.2330
|176
|2004.08.20 17:10
|t/p
|88
|1.00
|1.2330
|1.2260
|1.2330
|400.00
|24870.00
|177
|2004.08.20 17:50
|buy
|89
|1.00
|1.2324
|1.2294
|1.2364
|178
|2004.08.23 02:10
|s/l
|89
|1.00
|1.2294
|1.2294
|1.2364
|-304.90
|24565.10
|179
|2004.08.23 02:20
|sell
|90
|1.00
|1.2311
|1.2341
|1.2271
|180
|2004.08.23 10:35
|t/p
|90
|1.00
|1.2271
|1.2341
|1.2271
|400.00
|24965.10
|181
|2004.08.23 18:35
|buy
|91
|1.00
|1.2195
|1.2165
|1.2235
|182
|2004.08.23 20:35
|s/l
|91
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2235
|-300.00
|24665.10
|183
|2004.08.23 22:50
|buy
|92
|1.00
|1.2138
|1.2108
|1.2178
|184
|2004.08.24 14:15
|s/l
|92
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2178
|-304.90
|24360.20
|185
|2004.08.24 14:45
|sell
|93
|1.00
|1.2151
|1.2181
|1.2111
|186
|2004.08.24 14:50
|t/p
|93
|1.00
|1.2111
|1.2181
|1.2111
|400.00
|24760.20
|187
|2004.08.24 15:45
|buy
|94
|1.00
|1.2106
|1.2076
|1.2146
|188
|2004.08.24 18:40
|s/l
|94
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.2146
|-300.00
|24460.20
|189
|2004.08.24 19:35
|buy
|95
|1.00
|1.2067
|1.2037
|1.2107
|190
|2004.08.25 10:10
|t/p
|95
|1.00
|1.2107
|1.2037
|1.2107
|395.10
|24855.30
|191
|2004.08.25 11:45
|sell
|96
|1.00
|1.2101
|1.2131
|1.2061
|192
|2004.08.26 07:30
|t/p
|96
|1.00
|1.2061
|1.2131
|1.2061
|406.60
|25261.90
|193
|2004.08.26 10:20
|buy
|97
|1.00
|1.2074
|1.2044
|1.2114
|194
|2004.08.26 13:35
|t/p
|97
|1.00
|1.2114
|1.2044
|1.2114
|400.00
|25661.90
|195
|2004.08.26 14:40
|buy
|98
|1.00
|1.2092
|1.2062
|1.2132
|196
|2004.08.26 15:20
|s/l
|98
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.2132
|-300.00
|25361.90
|197
|2004.08.26 15:50
|sell
|99
|1.00
|1.2094
|1.2124
|1.2054
|198
|2004.08.27 05:50
|s/l
|99
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2054
|-297.80
|25064.10
|199
|2004.08.27 08:25
|sell
|100
|1.00
|1.2129
|1.2159
|1.2089
|200
|2004.08.27 10:05
|t/p
|100
|1.00
|1.2089
|1.2159
|1.2089
|400.00
|25464.10
|201
|2004.08.27 10:45
|sell
|101
|1.00
|1.2105
|1.2135
|1.2065
|202
|2004.08.27 15:30
|t/p
|101
|1.00
|1.2065
|1.2135
|1.2065
|400.00
|25864.10
|203
|2004.08.27 15:30
|buy
|102
|1.00
|1.2064
|1.2034
|1.2104
|204
|2004.08.27 16:30
|s/l
|102
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.2104
|-300.00
|25564.10
|205
|2004.08.27 17:45
|buy
|103
|1.00
|1.2032
|1.2002
|1.2072
|206
|2004.08.30 02:20
|s/l
|103
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.2072
|-304.90
|25259.20
|207
|2004.08.30 03:20
|buy
|104
|1.00
|1.2005
|1.1975
|1.2045
|208
|2004.08.30 11:45
|t/p
|104
|1.00
|1.2045
|1.1975
|1.2045
|400.00
|25659.20
|209
|2004.08.30 12:45
|sell
|105
|1.00
|1.2050
|1.2080
|1.2010
|210
|2004.08.31 03:15
|s/l
|105
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2010
|-297.80
|25361.40
|211
|2004.08.31 03:45
|buy
|106
|1.00
|1.2062
|1.2032
|1.2102
|212
|2004.08.31 12:15
|t/p
|106
|1.00
|1.2102
|1.2032
|1.2102
|400.00
|25761.40
|213
|2004.08.31 13:20
|sell
|107
|1.00
|1.2124
|1.2154
|1.2084
|214
|2004.08.31 16:40
|s/l
|107
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.2084
|-300.00
|25461.40
|215
|2004.08.31 18:30
|sell
|108
|1.00
|1.2189
|1.2219
|1.2149
|216
|2004.09.01 16:25
|t/p
|108
|1.00
|1.2149
|1.2219
|1.2149
|402.20
|25863.60
|217
|2004.09.01 17:20
|buy
|109
|1.00
|1.2170
|1.2140
|1.2210
|218
|2004.09.01 19:25
|t/p
|109
|1.00
|1.2210
|1.2140
|1.2210
|400.00
|26263.60
|219
|2004.09.01 21:30
|sell
|110
|1.00
|1.2192
|1.2222
|1.2152
|220
|2004.09.02 16:50
|t/p
|110
|1.00
|1.2152
|1.2222
|1.2152
|406.60
|26670.20
|221
|2004.09.02 17:50
|buy
|111
|1.00
|1.2153
|1.2123
|1.2193
|222
|2004.09.03 14:05
|s/l
|111
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.2193
|-304.90
|26365.30
|223
|2004.09.03 14:20
|sell
|112
|1.00
|1.2180
|1.2210
|1.2140
|224
|2004.09.03 14:30
|t/p
|112
|1.00
|1.2140
|1.2210
|1.2140
|400.00
|26765.30
|225
|2004.09.03 14:40
|sell
|113
|1.00
|1.2197
|1.2227
|1.2157
|226
|2004.09.03 14:45
|t/p
|113
|1.00
|1.2157
|1.2227
|1.2157
|400.00
|27165.30
|227
|2004.09.03 14:50
|sell
|114
|1.00
|1.2180
|1.2210
|1.2140
|228
|2004.09.03 14:59
|t/p
|114
|1.00
|1.2140
|1.2210
|1.2140
|400.00
|27565.30
|229
|2004.09.03 15:35
|sell
|115
|1.00
|1.2115
|1.2145
|1.2075
|230
|2004.09.03 16:50
|t/p
|115
|1.00
|1.2075
|1.2145
|1.2075
|400.00
|27965.30
|231
|2004.09.03 18:50
|buy
|116
|1.00
|1.2049
|1.2019
|1.2089
|232
|2004.09.07 08:50
|t/p
|116
|1.00
|1.2089
|1.2019
|1.2089
|390.20
|28355.50
|233
|2004.09.07 09:50
|sell
|117
|1.00
|1.2092
|1.2122
|1.2052
|234
|2004.09.08 12:35
|t/p
|117
|1.00
|1.2052
|1.2122
|1.2052
|402.20
|28757.70
|235
|2004.09.08 14:30
|buy
|118
|1.00
|1.2036
|1.2006
|1.2076
|236
|2004.09.08 16:05
|t/p
|118
|1.00
|1.2076
|1.2006
|1.2076
|400.00
|29157.70
|237
|2004.09.08 16:45
|buy
|119
|1.00
|1.2031
|1.2001
|1.2071
|238
|2004.09.08 16:59
|t/p
|119
|1.00
|1.2071
|1.2001
|1.2071
|400.00
|29557.70
|239
|2004.09.08 17:35
|buy
|120
|1.00
|1.2130
|1.2100
|1.2170
|240
|2004.09.08 18:20
|t/p
|120
|1.00
|1.2170
|1.2100
|1.2170
|400.00
|29957.70
|241
|2004.09.08 18:30
|buy
|121
|1.00
|1.2161
|1.2131
|1.2201
|242
|2004.09.09 09:40
|t/p
|121
|1.00
|1.2201
|1.2131
|1.2201
|385.30
|30343.00
|243
|2004.09.09 09:50
|buy
|122
|1.00
|1.2180
|1.2150
|1.2220
|244
|2004.09.09 23:05
|t/p
|122
|1.00
|1.2220
|1.2150
|1.2220
|400.00
|30743.00
|245
|2004.09.09 23:20
|buy
|123
|1.00
|1.2212
|1.2182
|1.2252
|246
|2004.09.10 06:25
|t/p
|123
|1.00
|1.2252
|1.2182
|1.2252
|395.10
|31138.10
|247
|2004.09.10 06:25
|sell
|124
|1.00
|1.2256
|1.2286
|1.2216
|248
|2004.09.10 09:05
|t/p
|124
|1.00
|1.2216
|1.2286
|1.2216
|400.00
|31538.10
|249
|2004.09.10 09:45
|sell
|125
|1.00
|1.2240
|1.2270
|1.2200
|250
|2004.09.10 14:15
|s/l
|125
|1.00
|1.2270
|1.2270
|1.2200
|-300.00
|31238.10
|251
|2004.09.10 14:45
|buy
|126
|1.00
|1.2202
|1.2172
|1.2242
|252
|2004.09.10 14:59
|t/p
|126
|1.00
|1.2242
|1.2172
|1.2242
|400.00
|31638.10
|253
|2004.09.10 15:30
|buy
|127
|1.00
|1.2291
|1.2261
|1.2331
|254
|2004.09.10 21:15
|s/l
|127
|1.00
|1.2261
|1.2261
|1.2331
|-300.00
|31338.10
|255
|2004.09.10 21:25
|sell
|128
|1.00
|1.2272
|1.2302
|1.2232
|256
|2004.09.13 13:45
|t/p
|128
|1.00
|1.2232
|1.2302
|1.2232
|402.20
|31740.30
|257
|2004.09.13 14:35
|buy
|129
|1.00
|1.2230
|1.2200
|1.2270
|258
|2004.09.13 19:05
|t/p
|129
|1.00
|1.2270
|1.2200
|1.2270
|400.00
|32140.30
|259
|2004.09.13 19:30
|buy
|130
|1.00
|1.2258
|1.2228
|1.2298
|260
|2004.09.14 12:10
|s/l
|130
|1.00
|1.2228
|1.2228
|1.2298
|-304.90
|31835.40
|261
|2004.09.14 12:40
|sell
|131
|1.00
|1.2239
|1.2269
|1.2199
|262
|2004.09.14 14:05
|s/l
|131
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2199
|-300.00
|31535.40
|263
|2004.09.14 14:50
|buy
|132
|1.00
|1.2237
|1.2207
|1.2277
|264
|2004.09.14 14:59
|t/p
|132
|1.00
|1.2277
|1.2207
|1.2277
|400.00
|31935.40
|265
|2004.09.14 16:40
|buy
|133
|1.00
|1.2264
|1.2234
|1.2304
|266
|2004.09.15 04:35
|s/l
|133
|1.00
|1.2234
|1.2234
|1.2304
|-304.90
|31630.50
|267
|2004.09.15 07:45
|buy
|134
|1.00
|1.2235
|1.2205
|1.2275
|268
|2004.09.15 14:15
|s/l
|134
|1.00
|1.2205
|1.2205
|1.2275
|-300.00
|31330.50
|269
|2004.09.15 14:40
|sell
|135
|1.00
|1.2247
|1.2277
|1.2207
|270
|2004.09.15 14:50
|t/p
|135
|1.00
|1.2207
|1.2277
|1.2207
|400.00
|31730.50
|271
|2004.09.15 15:35
|sell
|136
|1.00
|1.2220
|1.2250
|1.2180
|272
|2004.09.15 15:50
|t/p
|136
|1.00
|1.2180
|1.2250
|1.2180
|400.00
|32130.50
|273
|2004.09.15 16:45
|buy
|137
|1.00
|1.2176
|1.2146
|1.2216
|274
|2004.09.15 16:50
|s/l
|137
|1.00
|1.2146
|1.2146
|1.2216
|-300.00
|31830.50
|275
|2004.09.15 17:45
|buy
|138
|1.00
|1.2141
|1.2111
|1.2181
|276
|2004.09.16 18:05
|t/p
|138
|1.00
|1.2181
|1.2111
|1.2181
|385.30
|32215.80
|277
|2004.09.16 19:40
|buy
|139
|1.00
|1.2168
|1.2138
|1.2208
|278
|2004.09.17 09:30
|t/p
|139
|1.00
|1.2208
|1.2138
|1.2208
|395.10
|32610.90
|279
|2004.09.17 10:25
|sell
|140
|1.00
|1.2216
|1.2246
|1.2176
|280
|2004.09.17 16:05
|t/p
|140
|1.00
|1.2176
|1.2246
|1.2176
|400.00
|33010.90
|281
|2004.09.17 16:45
|sell
|141
|1.00
|1.2197
|1.2227
|1.2157
|282
|2004.09.17 17:10
|t/p
|141
|1.00
|1.2157
|1.2227
|1.2157
|400.00
|33410.90
|283
|2004.09.17 18:50
|buy
|142
|1.00
|1.2172
|1.2142
|1.2212
|284
|2004.09.20 12:10
|s/l
|142
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.2212
|-304.90
|33106.00
|285
|2004.09.20 12:30
|sell
|143
|1.00
|1.2154
|1.2184
|1.2114
|286
|2004.09.20 23:30
|s/l
|143
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2114
|-300.00
|32806.00
|287
|2004.09.20 23:30
|sell
|144
|1.00
|1.2182
|1.2212
|1.2142
|288
|2004.09.21 10:50
|s/l
|144
|1.00
|1.2212
|1.2212
|1.2142
|-297.80
|32508.20
|289
|2004.09.21 13:50
|sell
|145
|1.00
|1.2264
|1.2294
|1.2224
|290
|2004.09.21 20:15
|s/l
|145
|1.00
|1.2294
|1.2294
|1.2224
|-300.00
|32208.20
|291
|2004.09.21 20:15
|sell
|146
|1.00
|1.2302
|1.2332
|1.2262
|292
|2004.09.21 20:20
|s/l
|146
|1.00
|1.2332
|1.2332
|1.2262
|-300.00
|31908.20
|293
|2004.09.21 22:50
|sell
|147
|1.00
|1.2342
|1.2372
|1.2302
|294
|2004.09.22 09:25
|t/p
|147
|1.00
|1.2302
|1.2372
|1.2302
|402.20
|32310.40
|295
|2004.09.22 10:20
|buy
|148
|1.00
|1.2293
|1.2263
|1.2333
|296
|2004.09.22 12:50
|s/l
|148
|1.00
|1.2263
|1.2263
|1.2333
|-300.00
|32010.40
|297
|2004.09.22 13:25
|buy
|149
|1.00
|1.2257
|1.2227
|1.2297
|298
|2004.09.22 16:50
|s/l
|149
|1.00
|1.2227
|1.2227
|1.2297
|-300.00
|31710.40
|299
|2004.09.22 17:45
|buy
|150
|1.00
|1.2235
|1.2205
|1.2275
|300
|2004.09.22 23:30
|t/p
|150
|1.00
|1.2275
|1.2205
|1.2275
|400.00
|32110.40
|301
|2004.09.22 23:30
|sell
|151
|1.00
|1.2275
|1.2305
|1.2235
|302
|2004.09.23 10:35
|s/l
|151
|1.00
|1.2305
|1.2305
|1.2235
|-293.40
|31817.00
|303
|2004.09.23 11:25
|sell
|152
|1.00
|1.2300
|1.2330
|1.2260
|304
|2004.09.23 12:50
|s/l
|152
|1.00
|1.2330
|1.2330
|1.2260
|-300.00
|31517.00
|305
|2004.09.23 13:45
|sell
|153
|1.00
|1.2324
|1.2354
|1.2284
|306
|2004.09.23 20:05
|t/p
|153
|1.00
|1.2284
|1.2354
|1.2284
|400.00
|31917.00
|307
|2004.09.23 20:20
|sell
|154
|1.00
|1.2327
|1.2357
|1.2287
|308
|2004.09.23 20:40
|t/p
|154
|1.00
|1.2287
|1.2357
|1.2287
|400.00
|32317.00
|309
|2004.09.23 21:10
|sell
|155
|1.00
|1.2271
|1.2301
|1.2231
|310
|2004.09.24 11:30
|s/l
|155
|1.00
|1.2301
|1.2301
|1.2231
|-297.80
|32019.20
|311
|2004.09.24 12:20
|sell
|156
|1.00
|1.2304
|1.2334
|1.2264
|312
|2004.09.24 14:20
|s/l
|156
|1.00
|1.2334
|1.2334
|1.2264
|-300.00
|31719.20
|313
|2004.09.24 15:40
|sell
|157
|1.00
|1.2333
|1.2363
|1.2293
|314
|2004.09.24 16:05
|t/p
|157
|1.00
|1.2293
|1.2363
|1.2293
|400.00
|32119.20
|315
|2004.09.24 16:50
|sell
|158
|1.00
|1.2317
|1.2347
|1.2277
|316
|2004.09.24 16:59
|t/p
|158
|1.00
|1.2277
|1.2347
|1.2277
|400.00
|32519.20
|317
|2004.09.24 17:45
|sell
|159
|1.00
|1.2277
|1.2307
|1.2237
|318
|2004.09.27 16:05
|s/l
|159
|1.00
|1.2307
|1.2307
|1.2237
|-297.80
|32221.40
|319
|2004.09.27 16:20
|buy
|160
|1.00
|1.2278
|1.2248
|1.2318
|320
|2004.09.28 13:20
|t/p
|160
|1.00
|1.2318
|1.2248
|1.2318
|395.10
|32616.50
|321
|2004.09.28 13:25
|buy
|161
|1.00
|1.2304
|1.2274
|1.2344
|322
|2004.09.28 14:45
|t/p
|161
|1.00
|1.2344
|1.2274
|1.2344
|400.00
|33016.50
|323
|2004.09.28 16:45
|sell
|162
|1.00
|1.2341
|1.2371
|1.2301
|324
|2004.09.28 17:05
|t/p
|162
|1.00
|1.2301
|1.2371
|1.2301
|400.00
|33416.50
|325
|2004.09.28 17:40
|sell
|163
|1.00
|1.2317
|1.2347
|1.2277
|326
|2004.09.30 13:05
|s/l
|163
|1.00
|1.2347
|1.2347
|1.2277
|-291.20
|33125.30
|327
|2004.09.30 14:35
|buy
|164
|1.00
|1.2407
|1.2377
|1.2447
|328
|2004.10.04 02:10
|s/l
|164
|1.00
|1.2377
|1.2377
|1.2447
|-309.80
|32815.50
|329
|2004.10.04 02:45
|sell
|165
|1.00
|1.2393
|1.2423
|1.2353
|330
|2004.10.04 12:10
|t/p
|165
|1.00
|1.2353
|1.2423
|1.2353
|400.00
|33215.50
|331
|2004.10.04 13:40
|sell
|166
|1.00
|1.2323
|1.2353
|1.2283
|332
|2004.10.04 14:50
|t/p
|166
|1.00
|1.2283
|1.2353
|1.2283
|400.00
|33615.50
|333
|2004.10.04 15:45
|buy
|167
|1.00
|1.2282
|1.2252
|1.2322
|334
|2004.10.05 16:50
|t/p
|167
|1.00
|1.2322
|1.2252
|1.2322
|395.10
|34010.60
|335
|2004.10.05 17:30
|sell
|168
|1.00
|1.2307
|1.2337
|1.2267
|336
|2004.10.06 11:50
|t/p
|168
|1.00
|1.2267
|1.2337
|1.2267
|402.20
|34412.80
|337
|2004.10.06 12:50
|buy
|169
|1.00
|1.2272
|1.2242
|1.2312
|338
|2004.10.07 09:50
|t/p
|169
|1.00
|1.2312
|1.2242
|1.2312
|385.30
|34798.10
|339
|2004.10.07 09:50
|sell
|170
|1.00
|1.2317
|1.2347
|1.2277
|340
|2004.10.07 10:10
|t/p
|170
|1.00
|1.2277
|1.2347
|1.2277
|400.00
|35198.10
|341
|2004.10.07 10:50
|sell
|171
|1.00
|1.2296
|1.2326
|1.2256
|342
|2004.10.08 07:50
|s/l
|171
|1.00
|1.2326
|1.2326
|1.2256
|-297.80
|34900.30
|343
|2004.10.08 10:45
|sell
|172
|1.00
|1.2345
|1.2375
|1.2305
|344
|2004.10.08 14:05
|t/p
|172
|1.00
|1.2305
|1.2375
|1.2305
|400.00
|35300.30
|345
|2004.10.08 14:15
|sell
|173
|1.00
|1.2325
|1.2355
|1.2285
|346
|2004.10.08 14:25
|s/l
|173
|1.00
|1.2355
|1.2355
|1.2285
|-300.00
|35000.30
|347
|2004.10.08 15:20
|sell
|174
|1.00
|1.2400
|1.2430
|1.2360
|348
|2004.10.08 18:45
|s/l
|174
|1.00
|1.2430
|1.2430
|1.2360
|-300.00
|34700.30
|349
|2004.10.08 20:35
|sell
|175
|1.00
|1.2421
|1.2451
|1.2381
|350
|2004.10.11 16:05
|t/p
|175
|1.00
|1.2381
|1.2451
|1.2381
|402.20
|35102.50
|351
|2004.10.11 16:20
|sell
|176
|1.00
|1.2395
|1.2425
|1.2355
|352
|2004.10.12 07:35
|t/p
|176
|1.00
|1.2355
|1.2425
|1.2355
|402.20
|35504.70
|353
|2004.10.12 13:50
|buy
|177
|1.00
|1.2294
|1.2264
|1.2334
|354
|2004.10.12 23:50
|t/p
|177
|1.00
|1.2334
|1.2264
|1.2334
|400.00
|35904.70
|355
|2004.10.12 23:59
|buy
|178
|1.00
|1.2327
|1.2297
|1.2367
|356
|2004.10.13 12:05
|s/l
|178
|1.00
|1.2297
|1.2297
|1.2367
|-304.90
|35599.80
|357
|2004.10.13 12:45
|sell
|179
|1.00
|1.2319
|1.2349
|1.2279
|358
|2004.10.13 13:10
|t/p
|179
|1.00
|1.2279
|1.2349
|1.2279
|400.00
|35999.80
|359
|2004.10.13 13:40
|sell
|180
|1.00
|1.2302
|1.2332
|1.2262
|360
|2004.10.13 14:05
|t/p
|180
|1.00
|1.2262
|1.2332
|1.2262
|400.00
|36399.80
|361
|2004.10.13 14:35
|sell
|181
|1.00
|1.2275
|1.2305
|1.2235
|362
|2004.10.13 14:50
|t/p
|181
|1.00
|1.2235
|1.2305
|1.2235
|400.00
|36799.80
|363
|2004.10.13 15:50
|buy
|182
|1.00
|1.2233
|1.2203
|1.2273
|364
|2004.10.13 17:10
|t/p
|182
|1.00
|1.2273
|1.2203
|1.2273
|400.00
|37199.80
|365
|2004.10.13 17:40
|buy
|183
|1.00
|1.2267
|1.2237
|1.2307
|366
|2004.10.13 19:05
|t/p
|183
|1.00
|1.2307
|1.2237
|1.2307
|400.00
|37599.80
|367
|2004.10.13 19:35
|buy
|184
|1.00
|1.2266
|1.2236
|1.2306
|368
|2004.10.13 19:59
|t/p
|184
|1.00
|1.2306
|1.2236
|1.2306
|400.00
|37999.80
|369
|2004.10.13 20:30
|buy
|185
|1.00
|1.2333
|1.2303
|1.2373
|370
|2004.10.14 09:45
|t/p
|185
|1.00
|1.2373
|1.2303
|1.2373
|385.30
|38385.10
|371
|2004.10.14 09:45
|sell
|186
|1.00
|1.2374
|1.2404
|1.2334
|372
|2004.10.14 14:20
|s/l
|186
|1.00
|1.2404
|1.2404
|1.2334
|-300.00
|38085.10
|373
|2004.10.14 15:50
|sell
|187
|1.00
|1.2390
|1.2420
|1.2350
|374
|2004.10.15 14:05
|s/l
|187
|1.00
|1.2420
|1.2420
|1.2350
|-297.80
|37787.30
|375
|2004.10.15 14:15
|buy
|188
|1.00
|1.2404
|1.2374
|1.2444
|376
|2004.10.15 14:30
|s/l
|188
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2444
|-300.00
|37487.30
|377
|2004.10.15 14:40
|sell
|189
|1.00
|1.2422
|1.2452
|1.2382
|378
|2004.10.15 14:50
|s/l
|189
|1.00
|1.2452
|1.2452
|1.2382
|-300.00
|37187.30
|379
|2004.10.15 16:45
|sell
|190
|1.00
|1.2485
|1.2515
|1.2445
|380
|2004.10.18 15:05
|s/l
|190
|1.00
|1.2515
|1.2515
|1.2445
|-297.80
|36889.50
|381
|2004.10.18 16:50
|sell
|191
|1.00
|1.2529
|1.2559
|1.2489
|382
|2004.10.18 18:15
|t/p
|191
|1.00
|1.2489
|1.2559
|1.2489
|400.00
|37289.50
|383
|2004.10.18 18:50
|sell
|192
|1.00
|1.2523
|1.2553
|1.2483
|384
|2004.10.19 00:05
|t/p
|192
|1.00
|1.2483
|1.2553
|1.2483
|402.20
|37691.70
|385
|2004.10.19 00:20
|sell
|193
|1.00
|1.2493
|1.2523
|1.2453
|386
|2004.10.19 05:50
|t/p
|193
|1.00
|1.2453
|1.2523
|1.2453
|400.00
|38091.70
|387
|2004.10.19 06:45
|buy
|194
|1.00
|1.2461
|1.2431
|1.2501
|388
|2004.10.19 11:05
|t/p
|194
|1.00
|1.2501
|1.2431
|1.2501
|400.00
|38491.70
|389
|2004.10.19 12:50
|sell
|195
|1.00
|1.2514
|1.2544
|1.2474
|390
|2004.10.20 09:05
|s/l
|195
|1.00
|1.2544
|1.2544
|1.2474
|-297.80
|38193.90
|391
|2004.10.20 09:50
|buy
|196
|1.00
|1.2514
|1.2484
|1.2554
|392
|2004.10.20 09:59
|t/p
|196
|1.00
|1.2554
|1.2484
|1.2554
|400.00
|38593.90
|393
|2004.10.20 10:45
|buy
|197
|1.00
|1.2557
|1.2527
|1.2597
|394
|2004.10.20 13:40
|t/p
|197
|1.00
|1.2597
|1.2527
|1.2597
|400.00
|38993.90
|395
|2004.10.20 13:59
|buy
|198
|1.00
|1.2582
|1.2552
|1.2622
|396
|2004.10.20 17:25
|t/p
|198
|1.00
|1.2622
|1.2552
|1.2622
|400.00
|39393.90
|397
|2004.10.20 18:40
|sell
|199
|1.00
|1.2629
|1.2659
|1.2589
|398
|2004.10.20 19:05
|t/p
|199
|1.00
|1.2589
|1.2659
|1.2589
|400.00
|39793.90
|399
|2004.10.20 19:35
|sell
|200
|1.00
|1.2602
|1.2632
|1.2562
|400
|2004.10.21 10:20
|s/l
|200
|1.00
|1.2632
|1.2632
|1.2562
|-293.40
|39500.50
|401
|2004.10.21 11:50
|sell
|201
|1.00
|1.2636
|1.2666
|1.2596
|402
|2004.10.21 14:05
|t/p
|201
|1.00
|1.2596
|1.2666
|1.2596
|400.00
|39900.50
|403
|2004.10.21 14:35
|sell
|202
|1.00
|1.2611
|1.2641
|1.2571
|404
|2004.10.21 16:30
|s/l
|202
|1.00
|1.2641
|1.2641
|1.2571
|-300.00
|39600.50
|405
|2004.10.21 18:15
|sell
|203
|1.00
|1.2626
|1.2656
|1.2586
|406
|2004.10.22 13:35
|s/l
|203
|1.00
|1.2656
|1.2656
|1.2586
|-297.80
|39302.70
|407
|2004.10.22 14:50
|sell
|204
|1.00
|1.2639
|1.2669
|1.2599
|408
|2004.10.22 21:15
|s/l
|204
|1.00
|1.2669
|1.2669
|1.2599
|-300.00
|39002.70
|409
|2004.10.22 21:25
|buy
|205
|1.00
|1.2645
|1.2615
|1.2685
|410
|2004.10.22 21:40
|t/p
|205
|1.00
|1.2685
|1.2615
|1.2685
|400.00
|39402.70
|411
|2004.10.22 22:20
|buy
|206
|1.00
|1.2666
|1.2636
|1.2706
|412
|2004.10.25 00:00
|t/p
|206
|1.00
|1.2706
|1.2636
|1.2706
|395.10
|39797.80
|413
|2004.10.25 00:30
|sell
|207
|1.00
|1.2723
|1.2753
|1.2683
|414
|2004.10.25 02:40
|s/l
|207
|1.00
|1.2753
|1.2753
|1.2683
|-300.00
|39497.80
|415
|2004.10.25 03:35
|sell
|208
|1.00
|1.2775
|1.2805
|1.2735
|416
|2004.10.25 11:15
|s/l
|208
|1.00
|1.2805
|1.2805
|1.2735
|-300.00
|39197.80
|417
|2004.10.25 12:10
|sell
|209
|1.00
|1.2815
|1.2845
|1.2775
|418
|2004.10.25 15:05
|t/p
|209
|1.00
|1.2775
|1.2845
|1.2775
|400.00
|39597.80
|419
|2004.10.25 15:35
|sell
|210
|1.00
|1.2784
|1.2814
|1.2744
|420
|2004.10.25 18:25
|s/l
|210
|1.00
|1.2814
|1.2814
|1.2744
|-300.00
|39297.80
|421
|2004.10.25 19:15
|sell
|211
|1.00
|1.2819
|1.2849
|1.2779
|422
|2004.10.26 02:05
|t/p
|211
|1.00
|1.2779
|1.2849
|1.2779
|402.20
|39700.00
|423
|2004.10.26 02:20
|sell
|212
|1.00
|1.2792
|1.2822
|1.2752
|424
|2004.10.26 03:15
|s/l
|212
|1.00
|1.2822
|1.2822
|1.2752
|-300.00
|39400.00
|425
|2004.10.26 05:35
|sell
|213
|1.00
|1.2838
|1.2868
|1.2798
|426
|2004.10.26 08:05
|t/p
|213
|1.00
|1.2798
|1.2868
|1.2798
|400.00
|39800.00
|427
|2004.10.26 08:35
|sell
|214
|1.00
|1.2806
|1.2836
|1.2766
|428
|2004.10.26 16:50
|t/p
|214
|1.00
|1.2766
|1.2836
|1.2766
|400.00
|40200.00
|429
|2004.10.26 19:50
|buy
|215
|1.00
|1.2733
|1.2703
|1.2773
|430
|2004.10.26 23:20
|t/p
|215
|1.00
|1.2773
|1.2703
|1.2773
|400.00
|40600.00
|431
|2004.10.27 01:15
|buy
|216
|1.00
|1.2759
|1.2729
|1.2799
|432
|2004.10.27 03:15
|s/l
|216
|1.00
|1.2729
|1.2729
|1.2799
|-300.00
|40300.00
|433
|2004.10.27 04:15
|sell
|217
|1.00
|1.2732
|1.2762
|1.2692
|434
|2004.10.27 07:10
|s/l
|217
|1.00
|1.2762
|1.2762
|1.2692
|-300.00
|40000.00
|435
|2004.10.27 07:30
|buy
|218
|1.00
|1.2756
|1.2726
|1.2796
|436
|2004.10.27 13:25
|t/p
|218
|1.00
|1.2796
|1.2726
|1.2796
|400.00
|40400.00
|437
|2004.10.27 14:20
|sell
|219
|1.00
|1.2792
|1.2822
|1.2752
|438
|2004.10.27 17:05
|t/p
|219
|1.00
|1.2752
|1.2822
|1.2752
|400.00
|40800.00
|439
|2004.10.27 17:45
|sell
|220
|1.00
|1.2773
|1.2803
|1.2733
|440
|2004.10.27 17:59
|t/p
|220
|1.00
|1.2733
|1.2803
|1.2733
|400.00
|41200.00
|441
|2004.10.27 18:40
|sell
|221
|1.00
|1.2729
|1.2759
|1.2689
|442
|2004.10.28 02:15
|t/p
|221
|1.00
|1.2689
|1.2759
|1.2689
|406.60
|41606.60
|443
|2004.10.28 02:59
|sell
|222
|1.00
|1.2700
|1.2730
|1.2660
|444
|2004.10.28 07:40
|s/l
|222
|1.00
|1.2730
|1.2730
|1.2660
|-300.00
|41306.60
|445
|2004.10.28 08:25
|buy
|223
|1.00
|1.2713
|1.2683
|1.2753
|446
|2004.10.28 12:05
|s/l
|223
|1.00
|1.2683
|1.2683
|1.2753
|-300.00
|41006.60
|447
|2004.10.28 12:40
|sell
|224
|1.00
|1.2727
|1.2757
|1.2687
|448
|2004.10.28 12:59
|t/p
|224
|1.00
|1.2687
|1.2757
|1.2687
|400.00
|41406.60
|449
|2004.10.28 13:35
|sell
|225
|1.00
|1.2706
|1.2736
|1.2666
|450
|2004.10.28 15:10
|s/l
|225
|1.00
|1.2736
|1.2736
|1.2666
|-300.00
|41106.60
|451
|2004.10.28 15:45
|buy
|226
|1.00
|1.2700
|1.2670
|1.2740
|452
|2004.10.28 15:59
|t/p
|226
|1.00
|1.2740
|1.2670
|1.2740
|400.00
|41506.60
|453
|2004.10.28 17:35
|buy
|227
|1.00
|1.2733
|1.2703
|1.2773
|454
|2004.10.29 09:15
|t/p
|227
|1.00
|1.2773
|1.2703
|1.2773
|395.10
|41901.70
|455
|2004.10.29 09:50
|buy
|228
|1.00
|1.2757
|1.2727
|1.2797
|456
|2004.10.29 14:25
|s/l
|228
|1.00
|1.2727
|1.2727
|1.2797
|-300.00
|41601.70
|457
|2004.10.29 15:30
|sell
|229
|1.00
|1.2765
|1.2795
|1.2725
|458
|2004.10.29 15:50
|t/p
|229
|1.00
|1.2725
|1.2795
|1.2725
|400.00
|42001.70
|459
|2004.10.29 16:20
|sell
|230
|1.00
|1.2744
|1.2774
|1.2704
|460
|2004.10.29 19:05
|s/l
|230
|1.00
|1.2774
|1.2774
|1.2704
|-300.00
|41701.70
|461
|2004.10.29 19:45
|buy
|231
|1.00
|1.2756
|1.2726
|1.2796
|462
|2004.10.29 20:05
|t/p
|231
|1.00
|1.2796
|1.2726
|1.2796
|400.00
|42101.70
|463
|2004.11.01 00:25
|buy
|232
|1.00
|1.2815
|1.2785
|1.2855
|464
|2004.11.01 02:10
|s/l
|232
|1.00
|1.2785
|1.2785
|1.2855
|-300.00
|41801.70
|465
|2004.11.01 02:50
|sell
|233
|1.00
|1.2811
|1.2841
|1.2771
|466
|2004.11.01 07:35
|t/p
|233
|1.00
|1.2771
|1.2841
|1.2771
|400.00
|42201.70
|467
|2004.11.01 07:35
|buy
|234
|1.00
|1.2769
|1.2739
|1.2809
|468
|2004.11.01 10:20
|s/l
|234
|1.00
|1.2739
|1.2739
|1.2809
|-300.00
|41901.70
|469
|2004.11.01 11:15
|buy
|235
|1.00
|1.2740
|1.2710
|1.2780
|470
|2004.11.02 08:35
|s/l
|235
|1.00
|1.2710
|1.2710
|1.2780
|-304.90
|41596.80
|471
|2004.11.02 09:45
|buy
|236
|1.00
|1.2696
|1.2666
|1.2736
|472
|2004.11.02 20:50
|s/l
|236
|1.00
|1.2666
|1.2666
|1.2736
|-300.00
|41296.80
|473
|2004.11.02 21:50
|buy
|237
|1.00
|1.2683
|1.2653
|1.2723
|474
|2004.11.02 21:59
|t/p
|237
|1.00
|1.2723
|1.2653
|1.2723
|400.00
|41696.80
|475
|2004.11.02 22:45
|buy
|238
|1.00
|1.2725
|1.2695
|1.2765
|476
|2004.11.03 03:05
|s/l
|238
|1.00
|1.2695
|1.2695
|1.2765
|-304.90
|41391.90
|477
|2004.11.03 03:35
|sell
|239
|1.00
|1.2708
|1.2738
|1.2668
|478
|2004.11.03 07:05
|t/p
|239
|1.00
|1.2668
|1.2738
|1.2668
|400.00
|41791.90
|479
|2004.11.03 07:10
|sell
|240
|1.00
|1.2692
|1.2722
|1.2652
|480
|2004.11.03 08:05
|s/l
|240
|1.00
|1.2722
|1.2722
|1.2652
|-300.00
|41491.90
|481
|2004.11.03 08:35
|buy
|241
|1.00
|1.2699
|1.2669
|1.2739
|482
|2004.11.03 13:05
|t/p
|241
|1.00
|1.2739
|1.2669
|1.2739
|400.00
|41891.90
|483
|2004.11.03 13:25
|buy
|242
|1.00
|1.2715
|1.2685
|1.2755
|484
|2004.11.03 13:30
|t/p
|242
|1.00
|1.2755
|1.2685
|1.2755
|400.00
|42291.90
|485
|2004.11.03 14:20
|buy
|243
|1.00
|1.2750
|1.2720
|1.2790
|486
|2004.11.03 14:25
|t/p
|243
|1.00
|1.2790
|1.2720
|1.2790
|400.00
|42691.90
|487
|2004.11.03 15:45
|sell
|244
|1.00
|1.2796
|1.2826
|1.2756
|488
|2004.11.03 20:30
|s/l
|244
|1.00
|1.2826
|1.2826
|1.2756
|-300.00
|42391.90
|489
|2004.11.03 23:20
|sell
|245
|1.00
|1.2825
|1.2855
|1.2785
|490
|2004.11.04 12:40
|s/l
|245
|1.00
|1.2855
|1.2855
|1.2785
|-293.40
|42098.50
|491
|2004.11.04 12:50
|buy
|246
|1.00
|1.2816
|1.2786
|1.2856
|492
|2004.11.04 13:05
|t/p
|246
|1.00
|1.2856
|1.2786
|1.2856
|400.00
|42498.50
|493
|2004.11.04 13:45
|buy
|247
|1.00
|1.2846
|1.2816
|1.2886
|494
|2004.11.04 15:50
|t/p
|247
|1.00
|1.2886
|1.2816
|1.2886
|400.00
|42898.50
|495
|2004.11.04 16:40
|sell
|248
|1.00
|1.2890
|1.2920
|1.2850
|496
|2004.11.05 12:50
|t/p
|248
|1.00
|1.2850
|1.2920
|1.2850
|402.20
|43300.70
|497
|2004.11.05 12:50
|buy
|249
|1.00
|1.2848
|1.2818
|1.2888
|498
|2004.11.05 13:25
|t/p
|249
|1.00
|1.2888
|1.2818
|1.2888
|400.00
|43700.70
|499
|2004.11.05 13:50
|buy
|250
|1.00
|1.2864
|1.2834
|1.2904
|500
|2004.11.05 15:35
|s/l
|250
|1.00
|1.2834
|1.2834
|1.2904
|-300.00
|43400.70
|501
|2004.11.05 16:30
|buy
|251
|1.00
|1.2833
|1.2803
|1.2873
|502
|2004.11.05 16:35
|s/l
|251
|1.00
|1.2803
|1.2803
|1.2873
|-300.00
|43100.70
|503
|2004.11.05 16:35
|buy
|252
|1.00
|1.2803
|1.2773
|1.2843
|504
|2004.11.05 16:40
|t/p
|252
|1.00
|1.2843
|1.2773
|1.2843
|400.00
|43500.70
|505
|2004.11.05 16:50
|buy
|253
|1.00
|1.2826
|1.2796
|1.2866
|506
|2004.11.05 16:59
|t/p
|253
|1.00
|1.2866
|1.2796
|1.2866
|400.00
|43900.70
|507
|2004.11.05 18:45
|buy
|254
|1.00
|1.2911
|1.2881
|1.2951
|508
|2004.11.05 18:50
|t/p
|254
|1.00
|1.2951
|1.2881
|1.2951
|400.00
|44300.70
|509
|2004.11.05 19:50
|sell
|255
|1.00
|1.2951
|1.2981
|1.2911
|510
|2004.11.08 06:10
|s/l
|255
|1.00
|1.2981
|1.2981
|1.2911
|-297.80
|44002.90
|511
|2004.11.08 07:20
|sell
|256
|1.00
|1.2977
|1.3007
|1.2937
|512
|2004.11.08 14:05
|t/p
|256
|1.00
|1.2937
|1.3007
|1.2937
|400.00
|44402.90
|513
|2004.11.08 14:25
|sell
|257
|1.00
|1.2956
|1.2986
|1.2916
|514
|2004.11.08 15:45
|t/p
|257
|1.00
|1.2916
|1.2986
|1.2916
|400.00
|44802.90
|515
|2004.11.08 17:50
|buy
|258
|1.00
|1.2925
|1.2895
|1.2965
|516
|2004.11.09 03:45
|s/l
|258
|1.00
|1.2895
|1.2895
|1.2965
|-304.90
|44498.00
|517
|2004.11.09 03:45
|buy
|259
|1.00
|1.2896
|1.2866
|1.2936
|518
|2004.11.09 09:30
|t/p
|259
|1.00
|1.2936
|1.2866
|1.2936
|400.00
|44898.00
|519
|2004.11.09 10:20
|buy
|260
|1.00
|1.2924
|1.2894
|1.2964
|520
|2004.11.09 12:10
|s/l
|260
|1.00
|1.2894
|1.2894
|1.2964
|-300.00
|44598.00
|521
|2004.11.09 12:50
|sell
|261
|1.00
|1.2916
|1.2946
|1.2876
|522
|2004.11.10 10:20
|t/p
|261
|1.00
|1.2876
|1.2946
|1.2876
|402.20
|45000.20
|523
|2004.11.10 10:30
|sell
|262
|1.00
|1.2902
|1.2932
|1.2862
|524
|2004.11.10 12:05
|s/l
|262
|1.00
|1.2932
|1.2932
|1.2862
|-300.00
|44700.20
|525
|2004.11.10 12:45
|buy
|263
|1.00
|1.2922
|1.2892
|1.2962
|526
|2004.11.10 12:50
|t/p
|263
|1.00
|1.2962
|1.2892
|1.2962
|400.00
|45100.20
|527
|2004.11.10 15:35
|sell
|264
|1.00
|1.2972
|1.3002
|1.2932
|528
|2004.11.10 15:50
|s/l
|264
|1.00
|1.3002
|1.3002
|1.2932
|-300.00
|44800.20
|529
|2004.11.10 16:50
|sell
|265
|1.00
|1.2969
|1.2999
|1.2929
|530
|2004.11.10 16:59
|t/p
|265
|1.00
|1.2929
|1.2999
|1.2929
|400.00
|45200.20
|531
|2004.11.10 17:50
|sell
|266
|1.00
|1.2922
|1.2952
|1.2882
|532
|2004.11.10 19:10
|t/p
|266
|1.00
|1.2882
|1.2952
|1.2882
|400.00
|45600.20
|533
|2004.11.10 19:40
|sell
|267
|1.00
|1.2921
|1.2951
|1.2881
|534
|2004.11.10 20:05
|t/p
|267
|1.00
|1.2881
|1.2951
|1.2881
|400.00
|46000.20
|535
|2004.11.10 20:35
|sell
|268
|1.00
|1.2889
|1.2919
|1.2849
|536
|2004.11.11 20:50
|s/l
|268
|1.00
|1.2919
|1.2919
|1.2849
|-293.40
|45706.80
|537
|2004.11.11 21:45
|sell
|269
|1.00
|1.2918
|1.2948
|1.2878
|538
|2004.11.12 16:10
|t/p
|269
|1.00
|1.2878
|1.2948
|1.2878
|402.20
|46109.00
|539
|2004.11.12 16:25
|sell
|270
|1.00
|1.2910
|1.2940
|1.2870
|540
|2004.11.12 18:05
|s/l
|270
|1.00
|1.2940
|1.2940
|1.2870
|-300.00
|45809.00
|541
|2004.11.12 19:45
|buy
|271
|1.00
|1.2957
|1.2927
|1.2997
|542
|2004.11.15 02:40
|t/p
|271
|1.00
|1.2997
|1.2927
|1.2997
|395.10
|46204.10
|543
|2004.11.15 02:40
|sell
|272
|1.00
|1.2998
|1.3028
|1.2958
|544
|2004.11.15 03:15
|t/p
|272
|1.00
|1.2958
|1.3028
|1.2958
|400.00
|46604.10
|545
|2004.11.15 03:25
|sell
|273
|1.00
|1.2973
|1.3003
|1.2933
|546
|2004.11.15 19:25
|t/p
|273
|1.00
|1.2933
|1.3003
|1.2933
|400.00
|47004.10
|547
|2004.11.15 21:50
|buy
|274
|1.00
|1.2930
|1.2900
|1.2970
|548
|2004.11.16 10:10
|t/p
|274
|1.00
|1.2970
|1.2900
|1.2970
|395.10
|47399.20
|549
|2004.11.16 10:25
|buy
|275
|1.00
|1.2954
|1.2924
|1.2994
|550
|2004.11.16 16:35
|t/p
|275
|1.00
|1.2994
|1.2924
|1.2994
|400.00
|47799.20
|551
|2004.11.16 16:35
|sell
|276
|1.00
|1.2997
|1.3027
|1.2957
|552
|2004.11.16 22:15
|t/p
|276
|1.00
|1.2957
|1.3027
|1.2957
|400.00
|48199.20
|553
|2004.11.16 22:25
|sell
|277
|1.00
|1.2969
|1.2999
|1.2929
|554
|2004.11.17 10:50
|s/l
|277
|1.00
|1.2999
|1.2999
|1.2929
|-297.80
|47901.40
|555
|2004.11.17 11:15
|buy
|278
|1.00
|1.2987
|1.2957
|1.3027
|556
|2004.11.17 11:45
|t/p
|278
|1.00
|1.3027
|1.2957
|1.3027
|400.00
|48301.40
|557
|2004.11.17 13:50
|sell
|279
|1.00
|1.3043
|1.3073
|1.3003
|558
|2004.11.18 10:50
|s/l
|279
|1.00
|1.3073
|1.3073
|1.3003
|-293.40
|48008.00
|559
|2004.11.18 11:45
|sell
|280
|1.00
|1.3072
|1.3102
|1.3032
|560
|2004.11.18 13:05
|t/p
|280
|1.00
|1.3032
|1.3102
|1.3032
|400.00
|48408.00
|561
|2004.11.18 13:40
|sell
|281
|1.00
|1.3049
|1.3079
|1.3009
|562
|2004.11.18 14:05
|t/p
|281
|1.00
|1.3009
|1.3079
|1.3009
|400.00
|48808.00
|563
|2004.11.18 14:40
|sell
|282
|1.00
|1.3035
|1.3065
|1.2995
|564
|2004.11.18 16:50
|t/p
|282
|1.00
|1.2995
|1.3065
|1.2995
|400.00
|49208.00
|565
|2004.11.18 17:40
|buy
|283
|1.00
|1.2995
|1.2965
|1.3035
|566
|2004.11.18 19:35
|s/l
|283
|1.00
|1.2965
|1.2965
|1.3035
|-300.00
|48908.00
|567
|2004.11.18 20:40
|buy
|284
|1.00
|1.2960
|1.2930
|1.3000
|568
|2004.11.19 12:35
|t/p
|284
|1.00
|1.3000
|1.2930
|1.3000
|395.10
|49303.10
|569
|2004.11.19 12:35
|sell
|285
|1.00
|1.3000
|1.3030
|1.2960
|570
|2004.11.19 13:45
|s/l
|285
|1.00
|1.3030
|1.3030
|1.2960
|-300.00
|49003.10
|571
|2004.11.19 14:50
|sell
|286
|1.00
|1.3031
|1.3061
|1.2991
|572
|2004.11.19 15:45
|s/l
|286
|1.00
|1.3061
|1.3061
|1.2991
|-300.00
|48703.10
|573
|2004.11.19 16:40
|sell
|287
|1.00
|1.3060
|1.3090
|1.3020
|574
|2004.11.19 21:05
|t/p
|287
|1.00
|1.3020
|1.3090
|1.3020
|400.00
|49103.10
|575
|2004.11.19 21:40
|sell
|288
|1.00
|1.3044
|1.3074
|1.3004
|576
|2004.11.19 22:05
|t/p
|288
|1.00
|1.3004
|1.3074
|1.3004
|400.00
|49503.10
|577
|2004.11.19 22:25
|sell
|289
|1.00
|1.3027
|1.3057
|1.2987
|578
|2004.11.22 09:50
|s/l
|289
|1.00
|1.3057
|1.3057
|1.2987
|-297.80
|49205.30
|579
|2004.11.22 10:45
|sell
|290
|1.00
|1.3043
|1.3073
|1.3003
|580
|2004.11.23 04:50
|t/p
|290
|1.00
|1.3003
|1.3073
|1.3003
|402.20
|49607.50
|581
|2004.11.23 05:45
|buy
|291
|1.00
|1.2982
|1.2952
|1.3022
|582
|2004.11.23 12:05
|t/p
|291
|1.00
|1.3022
|1.2952
|1.3022
|400.00
|50007.50
|583
|2004.11.23 14:10
|buy
|292
|1.00
|1.3059
|1.3029
|1.3099
|584
|2004.11.23 17:45
|t/p
|292
|1.00
|1.3099
|1.3029
|1.3099
|400.00
|50407.50
|585
|2004.11.23 20:50
|sell
|293
|1.00
|1.3101
|1.3131
|1.3061
|586
|2004.11.24 10:30
|s/l
|293
|1.00
|1.3131
|1.3131
|1.3061
|-297.80
|50109.70
|587
|2004.11.24 11:10
|sell
|294
|1.00
|1.3139
|1.3169
|1.3099
|588
|2004.11.24 12:50
|s/l
|294
|1.00
|1.3169
|1.3169
|1.3099
|-300.00
|49809.70
|589
|2004.11.24 13:45
|sell
|295
|1.00
|1.3164
|1.3194
|1.3124
|590
|2004.11.26 04:00
|s/l
|295
|1.00
|1.3194
|1.3194
|1.3124
|-291.20
|49518.50
|591
|2004.11.26 08:40
|sell
|296
|1.00
|1.3321
|1.3351
|1.3281
|592
|2004.11.26 09:25
|t/p
|296
|1.00
|1.3281
|1.3351
|1.3281
|400.00
|49918.50
|593
|2004.11.26 09:35
|sell
|297
|1.00
|1.3305
|1.3335
|1.3265
|594
|2004.11.26 10:05
|t/p
|297
|1.00
|1.3265
|1.3335
|1.3265
|400.00
|50318.50
|595
|2004.11.26 10:45
|sell
|298
|1.00
|1.3287
|1.3317
|1.3247
|596
|2004.11.26 10:59
|t/p
|298
|1.00
|1.3247
|1.3317
|1.3247
|400.00
|50718.50
|597
|2004.11.26 11:40
|sell
|299
|1.00
|1.3241
|1.3271
|1.3201
|598
|2004.11.26 13:30
|s/l
|299
|1.00
|1.3271
|1.3271
|1.3201
|-300.00
|50418.50
|599
|2004.11.26 14:20
|sell
|300
|1.00
|1.3258
|1.3288
|1.3218
|600
|2004.11.26 18:05
|s/l
|300
|1.00
|1.3288
|1.3288
|1.3218
|-300.00
|50118.50
|601
|2004.11.26 18:30
|buy
|301
|1.00
|1.3258
|1.3228
|1.3298
|602
|2004.11.26 21:50
|t/p
|301
|1.00
|1.3298
|1.3228
|1.3298
|400.00
|50518.50
|603
|2004.11.26 22:45
|sell
|302
|1.00
|1.3302
|1.3332
|1.3262
|604
|2004.11.29 02:10
|t/p
|302
|1.00
|1.3262
|1.3332
|1.3262
|402.20
|50920.70
|605
|2004.11.29 02:25
|sell
|303
|1.00
|1.3277
|1.3307
|1.3237
|606
|2004.11.29 03:05
|t/p
|303
|1.00
|1.3237
|1.3307
|1.3237
|400.00
|51320.70
|607
|2004.11.29 03:20
|sell
|304
|1.00
|1.3264
|1.3294
|1.3224
|608
|2004.11.29 17:25
|s/l
|304
|1.00
|1.3294
|1.3294
|1.3224
|-300.00
|51020.70
|609
|2004.11.29 17:50
|buy
|305
|1.00
|1.3259
|1.3229
|1.3299
|610
|2004.11.29 19:50
|t/p
|305
|1.00
|1.3299
|1.3229
|1.3299
|400.00
|51420.70
|611
|2004.11.29 20:45
|sell
|306
|1.00
|1.3299
|1.3329
|1.3259
|612
|2004.11.30 01:05
|t/p
|306
|1.00
|1.3259
|1.3329
|1.3259
|402.20
|51822.90
|613
|2004.11.30 01:20
|sell
|307
|1.00
|1.3271
|1.3301
|1.3231
|614
|2004.11.30 09:30
|t/p
|307
|1.00
|1.3231
|1.3301
|1.3231
|400.00
|52222.90
|615
|2004.11.30 09:45
|sell
|308
|1.00
|1.3269
|1.3299
|1.3229
|616
|2004.11.30 13:25
|s/l
|308
|1.00
|1.3299
|1.3299
|1.3229
|-300.00
|51922.90
|617
|2004.11.30 13:40
|buy
|309
|1.00
|1.3256
|1.3226
|1.3296
|618
|2004.11.30 13:59
|t/p
|309
|1.00
|1.3296
|1.3226
|1.3296
|400.00
|52322.90
|619
|2004.11.30 14:20
|sell
|310
|1.00
|1.3306
|1.3336
|1.3266
|620
|2004.11.30 16:45
|s/l
|310
|1.00
|1.3336
|1.3336
|1.3266
|-300.00
|52022.90
|621
|2004.11.30 17:40
|sell
|311
|1.00
|1.3320
|1.3350
|1.3280
|622
|2004.11.30 18:05
|t/p
|311
|1.00
|1.3280
|1.3350
|1.3280
|400.00
|52422.90
|623
|2004.11.30 18:50
|sell
|312
|1.00
|1.3297
|1.3327
|1.3257
|624
|2004.11.30 19:10
|t/p
|312
|1.00
|1.3257
|1.3327
|1.3257
|400.00
|52822.90
|625
|2004.11.30 19:10
|buy
|313
|1.00
|1.3253
|1.3223
|1.3293
|626
|2004.11.30 21:20
|t/p
|313
|1.00
|1.3293
|1.3223
|1.3293
|400.00
|53222.90
|627
|2004.11.30 22:30
|sell
|314
|1.00
|1.3296
|1.3326
|1.3256
|628
|2004.12.01 07:35
|s/l
|314
|1.00
|1.3326
|1.3326
|1.3256
|-297.80
|52925.10
|629
|2004.12.01 09:20
|sell
|315
|1.00
|1.3319
|1.3349
|1.3279
|630
|2004.12.01 11:05
|t/p
|315
|1.00
|1.3279
|1.3349
|1.3279
|400.00
|53325.10
|631
|2004.12.01 11:15
|sell
|316
|1.00
|1.3305
|1.3335
|1.3265
|632
|2004.12.01 23:10
|s/l
|316
|1.00
|1.3335
|1.3335
|1.3265
|-300.00
|53025.10
|633
|2004.12.01 23:15
|buy
|317
|1.00
|1.3318
|1.3288
|1.3358
|634
|2004.12.01 23:50
|t/p
|317
|1.00
|1.3358
|1.3288
|1.3358
|400.00
|53425.10
|635
|2004.12.02 00:40
|sell
|318
|1.00
|1.3350
|1.3380
|1.3310
|636
|2004.12.02 09:25
|s/l
|318
|1.00
|1.3380
|1.3380
|1.3310
|-300.00
|53125.10
|637
|2004.12.02 10:25
|sell
|319
|1.00
|1.3372
|1.3402
|1.3332
|638
|2004.12.02 12:05
|t/p
|319
|1.00
|1.3332
|1.3402
|1.3332
|400.00
|53525.10
|639
|2004.12.02 12:45
|sell
|320
|1.00
|1.3345
|1.3375
|1.3305
|640
|2004.12.02 17:35
|t/p
|320
|1.00
|1.3305
|1.3375
|1.3305
|400.00
|53925.10
|641
|2004.12.02 18:15
|sell
|321
|1.00
|1.3283
|1.3313
|1.3243
|642
|2004.12.02 18:30
|t/p
|321
|1.00
|1.3243
|1.3313
|1.3243
|400.00
|54325.10
|643
|2004.12.02 19:50
|buy
|322
|1.00
|1.3267
|1.3237
|1.3307
|644
|2004.12.03 14:05
|t/p
|322
|1.00
|1.3307
|1.3237
|1.3307
|395.10
|54720.20
|645
|2004.12.03 14:35
|buy
|323
|1.00
|1.3282
|1.3252
|1.3322
|646
|2004.12.03 15:05
|t/p
|323
|1.00
|1.3322
|1.3252
|1.3322
|400.00
|55120.20
|647
|2004.12.03 15:30
|buy
|324
|1.00
|1.3295
|1.3265
|1.3335
|648
|2004.12.03 15:35
|t/p
|324
|1.00
|1.3335
|1.3265
|1.3335
|400.00
|55520.20
|649
|2004.12.03 16:30
|sell
|325
|1.00
|1.3338
|1.3368
|1.3298
|650
|2004.12.03 16:50
|s/l
|325
|1.00
|1.3368
|1.3368
|1.3298
|-300.00
|55220.20
|651
|2004.12.03 17:45
|sell
|326
|1.00
|1.3368
|1.3398
|1.3328
|652
|2004.12.03 18:50
|s/l
|326
|1.00
|1.3398
|1.3398
|1.3328
|-300.00
|54920.20
|653
|2004.12.03 19:35
|sell
|327
|1.00
|1.3396
|1.3426
|1.3356
|654
|2004.12.03 20:30
|s/l
|327
|1.00
|1.3426
|1.3426
|1.3356
|-300.00
|54620.20
|655
|2004.12.03 21:30
|sell
|328
|1.00
|1.3449
|1.3479
|1.3409
|656
|2004.12.06 22:20
|t/p
|328
|1.00
|1.3409
|1.3479
|1.3409
|402.20
|55022.40
|657
|2004.12.06 22:45
|sell
|329
|1.00
|1.3422
|1.3452
|1.3382
|658
|2004.12.07 08:05
|s/l
|329
|1.00
|1.3452
|1.3452
|1.3382
|-297.80
|54724.60
|659
|2004.12.07 09:50
|sell
|330
|1.00
|1.3459
|1.3489
|1.3419
|660
|2004.12.07 17:10
|t/p
|330
|1.00
|1.3419
|1.3489
|1.3419
|400.00
|55124.60
|661
|2004.12.07 17:15
|sell
|331
|1.00
|1.3437
|1.3467
|1.3397
|662
|2004.12.08 04:35
|t/p
|331
|1.00
|1.3397
|1.3467
|1.3397
|402.20
|55526.80
|663
|2004.12.08 04:35
|buy
|332
|1.00
|1.3396
|1.3366
|1.3436
|664
|2004.12.08 06:45
|s/l
|332
|1.00
|1.3366
|1.3366
|1.3436
|-300.00
|55226.80
|665
|2004.12.08 08:50
|buy
|333
|1.00
|1.3335
|1.3305
|1.3375
|666
|2004.12.08 10:40
|s/l
|333
|1.00
|1.3305
|1.3305
|1.3375
|-300.00
|54926.80
|667
|2004.12.08 11:35
|buy
|334
|1.00
|1.3310
|1.3280
|1.3350
|668
|2004.12.08 15:15
|s/l
|334
|1.00
|1.3280
|1.3280
|1.3350
|-300.00
|54626.80
|669
|2004.12.08 16:45
|buy
|335
|1.00
|1.3233
|1.3203
|1.3273
|670
|2004.12.08 17:05
|t/p
|335
|1.00
|1.3273
|1.3203
|1.3273
|400.00
|55026.80
|671
|2004.12.08 17:50
|buy
|336
|1.00
|1.3250
|1.3220
|1.3290
|672
|2004.12.08 19:05
|t/p
|336
|1.00
|1.3290
|1.3220
|1.3290
|400.00
|55426.80
|673
|2004.12.08 19:40
|buy
|337
|1.00
|1.3258
|1.3228
|1.3298
|674
|2004.12.08 19:59
|t/p
|337
|1.00
|1.3298
|1.3228
|1.3298
|400.00
|55826.80
|675
|2004.12.08 21:30
|buy
|338
|1.00
|1.3299
|1.3269
|1.3339
|676
|2004.12.08 23:05
|t/p
|338
|1.00
|1.3339
|1.3269
|1.3339
|400.00
|56226.80
|677
|2004.12.09 00:15
|buy
|339
|1.00
|1.3336
|1.3306
|1.3376
|678
|2004.12.09 04:10
|s/l
|339
|1.00
|1.3306
|1.3306
|1.3376
|-300.00
|55926.80
|679
|2004.12.09 04:25
|sell
|340
|1.00
|1.3327
|1.3357
|1.3287
|680
|2004.12.09 07:05
|t/p
|340
|1.00
|1.3287
|1.3357
|1.3287
|400.00
|56326.80
|681
|2004.12.09 07:25
|sell
|341
|1.00
|1.3312
|1.3342
|1.3272
|682
|2004.12.09 07:50
|t/p
|341
|1.00
|1.3272
|1.3342
|1.3272
|400.00
|56726.80
|683
|2004.12.09 08:45
|buy
|342
|1.00
|1.3274
|1.3244
|1.3314
|684
|2004.12.09 09:05
|t/p
|342
|1.00
|1.3314
|1.3244
|1.3314
|400.00
|57126.80
|685
|2004.12.09 09:50
|buy
|343
|1.00
|1.3310
|1.3280
|1.3350
|686
|2004.12.09 10:10
|t/p
|343
|1.00
|1.3350
|1.3280
|1.3350
|400.00
|57526.80
|687
|2004.12.09 10:45
|buy
|344
|1.00
|1.3320
|1.3290
|1.3360
|688
|2004.12.09 11:40
|s/l
|344
|1.00
|1.3290
|1.3290
|1.3360
|-300.00
|57226.80
|689
|2004.12.09 11:50
|sell
|345
|1.00
|1.3324
|1.3354
|1.3284
|690
|2004.12.09 13:20
|t/p
|345
|1.00
|1.3284
|1.3354
|1.3284
|400.00
|57626.80
|691
|2004.12.09 14:30
|sell
|346
|1.00
|1.3288
|1.3318
|1.3248
|692
|2004.12.09 20:05
|s/l
|346
|1.00
|1.3318
|1.3318
|1.3248
|-300.00
|57326.80
|693
|2004.12.09 22:50
|sell
|347
|1.00
|1.3331
|1.3361
|1.3291
|694
|2004.12.10 02:10
|t/p
|347
|1.00
|1.3291
|1.3361
|1.3291
|402.20
|57729.00
|695
|2004.12.10 02:30
|sell
|348
|1.00
|1.3306
|1.3336
|1.3266
|696
|2004.12.10 03:10
|t/p
|348
|1.00
|1.3266
|1.3336
|1.3266
|400.00
|58129.00
|697
|2004.12.10 03:25
|sell
|349
|1.00
|1.3284
|1.3314
|1.3244
|698
|2004.12.10 05:05
|t/p
|349
|1.00
|1.3244
|1.3314
|1.3244
|400.00
|58529.00
|699
|2004.12.10 05:15
|sell
|350
|1.00
|1.3274
|1.3304
|1.3234
|700
|2004.12.10 06:05
|t/p
|350
|1.00
|1.3234
|1.3304
|1.3234
|400.00
|58929.00
|701
|2004.12.10 06:10
|sell
|351
|1.00
|1.3247
|1.3277
|1.3207
|702
|2004.12.10 11:30
|t/p
|351
|1.00
|1.3207
|1.3277
|1.3207
|400.00
|59329.00
|703
|2004.12.10 13:50
|buy
|352
|1.00
|1.3153
|1.3123
|1.3193
|704
|2004.12.10 14:05
|t/p
|352
|1.00
|1.3193
|1.3123
|1.3193
|400.00
|59729.00
|705
|2004.12.10 14:50
|buy
|353
|1.00
|1.3173
|1.3143
|1.3213
|706
|2004.12.10 15:05
|t/p
|353
|1.00
|1.3213
|1.3143
|1.3213
|400.00
|60129.00
|707
|2004.12.10 15:40
|buy
|354
|1.00
|1.3196
|1.3166
|1.3236
|708
|2004.12.10 17:20
|t/p
|354
|1.00
|1.3236
|1.3166
|1.3236
|400.00
|60529.00
|709
|2004.12.10 18:30
|buy
|355
|1.00
|1.3214
|1.3184
|1.3254
|710
|2004.12.13 03:25
|t/p
|355
|1.00
|1.3254
|1.3184
|1.3254
|395.10
|60924.10
|711
|2004.12.13 04:25
|sell
|356
|1.00
|1.3263
|1.3293
|1.3223
|712
|2004.12.13 10:40
|s/l
|356
|1.00
|1.3293
|1.3293
|1.3223
|-300.00
|60624.10
|713
|2004.12.13 11:35
|sell
|357
|1.00
|1.3300
|1.3330
|1.3260
|714
|2004.12.13 13:05
|t/p
|357
|1.00
|1.3260
|1.3330
|1.3260
|400.00
|61024.10
|715
|2004.12.13 13:25
|sell
|358
|1.00
|1.3268
|1.3298
|1.3228
|716
|2004.12.13 18:15
|s/l
|358
|1.00
|1.3298
|1.3298
|1.3228
|-300.00
|60724.10
|717
|2004.12.13 18:35
|buy
|359
|1.00
|1.3287
|1.3257
|1.3327
|718
|2004.12.13 21:45
|t/p
|359
|1.00
|1.3327
|1.3257
|1.3327
|400.00
|61124.10
|719
|2004.12.13 22:40
|sell
|360
|1.00
|1.3325
|1.3355
|1.3285
|720
|2004.12.14 04:05
|t/p
|360
|1.00
|1.3285
|1.3355
|1.3285
|402.20
|61526.30
|721
|2004.12.14 04:25
|sell
|361
|1.00
|1.3315
|1.3345
|1.3275
|722
|2004.12.14 17:10
|t/p
|361
|1.00
|1.3275
|1.3345
|1.3275
|400.00
|61926.30
|723
|2004.12.14 17:40
|sell
|362
|1.00
|1.3316
|1.3346
|1.3276
|724
|2004.12.14 18:05
|t/p
|362
|1.00
|1.3276
|1.3346
|1.3276
|400.00
|62326.30
|725
|2004.12.14 18:20
|sell
|363
|1.00
|1.3286
|1.3316
|1.3246
|726
|2004.12.14 21:20
|s/l
|363
|1.00
|1.3316
|1.3316
|1.3246
|-300.00
|62026.30
|727
|2004.12.14 21:40
|buy
|364
|1.00
|1.3288
|1.3258
|1.3328
|728
|2004.12.15 09:50
|t/p
|364
|1.00
|1.3328
|1.3258
|1.3328
|395.10
|62421.40
|729
|2004.12.15 10:40
|sell
|365
|1.00
|1.3324
|1.3354
|1.3284
|730
|2004.12.15 12:05
|s/l
|365
|1.00
|1.3354
|1.3354
|1.3284
|-300.00
|62121.40
|731
|2004.12.15 12:20
|buy
|366
|1.00
|1.3320
|1.3290
|1.3360
|732
|2004.12.15 12:45
|t/p
|366
|1.00
|1.3360
|1.3290
|1.3360
|400.00
|62521.40
|733
|2004.12.15 15:45
|sell
|367
|1.00
|1.3397
|1.3427
|1.3357
|734
|2004.12.15 16:50
|s/l
|367
|1.00
|1.3427
|1.3427
|1.3357
|-300.00
|62221.40
|735
|2004.12.15 18:35
|sell
|368
|1.00
|1.3427
|1.3457
|1.3387
|736
|2004.12.15 23:05
|t/p
|368
|1.00
|1.3387
|1.3457
|1.3387
|400.00
|62621.40
|737
|2004.12.15 23:30
|sell
|369
|1.00
|1.3404
|1.3434
|1.3364
|738
|2004.12.16 16:15
|t/p
|369
|1.00
|1.3364
|1.3434
|1.3364
|406.60
|63028.00
|739
|2004.12.16 16:25
|sell
|370
|1.00
|1.3394
|1.3424
|1.3354
|740
|2004.12.16 16:30
|t/p
|370
|1.00
|1.3354
|1.3424
|1.3354
|400.00
|63428.00
|741
|2004.12.16 17:25
|buy
|371
|1.00
|1.3302
|1.3272
|1.3342
|742
|2004.12.16 19:45
|s/l
|371
|1.00
|1.3272
|1.3272
|1.3342
|-300.00
|63128.00
|743
|2004.12.16 21:50
|buy
|372
|1.00
|1.3215
|1.3185
|1.3255
|744
|2004.12.17 00:10
|t/p
|372
|1.00
|1.3255
|1.3185
|1.3255
|395.10
|63523.10
|745
|2004.12.17 00:40
|buy
|373
|1.00
|1.3237
|1.3207
|1.3277
|746
|2004.12.17 10:40
|t/p
|373
|1.00
|1.3277
|1.3207
|1.3277
|400.00
|63923.10
|747
|2004.12.17 13:50
|sell
|374
|1.00
|1.3302
|1.3332
|1.3262
|748
|2004.12.17 15:05
|t/p
|374
|1.00
|1.3262
|1.3332
|1.3262
|400.00
|64323.10
|749
|2004.12.17 15:40
|sell
|375
|1.00
|1.3273
|1.3303
|1.3233
|750
|2004.12.17 17:35
|s/l
|375
|1.00
|1.3303
|1.3303
|1.3233
|-300.00
|64023.10
|751
|2004.12.17 17:40
|buy
|376
|1.00
|1.3274
|1.3244
|1.3314
|752
|2004.12.20 02:35
|t/p
|376
|1.00
|1.3314
|1.3244
|1.3314
|395.10
|64418.20
|753
|2004.12.20 02:35
|sell
|377
|1.00
|1.3315
|1.3345
|1.3275
|754
|2004.12.20 10:20
|s/l
|377
|1.00
|1.3345
|1.3345
|1.3275
|-300.00
|64118.20
|755
|2004.12.20 12:50
|sell
|378
|1.00
|1.3370
|1.3400
|1.3330
|756
|2004.12.20 17:30
|s/l
|378
|1.00
|1.3400
|1.3400
|1.3330
|-300.00
|63818.20
|757
|2004.12.20 18:50
|sell
|379
|1.00
|1.3410
|1.3440
|1.3370
|758
|2004.12.21 09:05
|t/p
|379
|1.00
|1.3370
|1.3440
|1.3370
|402.20
|64220.40
|759
|2004.12.21 09:30
|sell
|380
|1.00
|1.3399
|1.3429
|1.3359
|760
|2004.12.21 10:15
|t/p
|380
|1.00
|1.3359
|1.3429
|1.3359
|400.00
|64620.40
|761
|2004.12.21 10:25
|sell
|381
|1.00
|1.3378
|1.3408
|1.3338
|762
|2004.12.21 12:15
|s/l
|381
|1.00
|1.3408
|1.3408
|1.3338
|-300.00
|64320.40
|763
|2004.12.21 12:50
|buy
|382
|1.00
|1.3389
|1.3359
|1.3429
|764
|2004.12.21 17:25
|s/l
|382
|1.00
|1.3359
|1.3359
|1.3429
|-300.00
|64020.40
|765
|2004.12.21 17:35
|sell
|383
|1.00
|1.3388
|1.3418
|1.3348
|766
|2004.12.22 03:10
|t/p
|383
|1.00
|1.3348
|1.3418
|1.3348
|402.20
|64422.60
|767
|2004.12.22 03:59
|sell
|384
|1.00
|1.3361
|1.3391
|1.3321
|768
|2004.12.22 11:50
|s/l
|384
|1.00
|1.3391
|1.3391
|1.3321
|-300.00
|64122.60
|769
|2004.12.22 12:35
|buy
|385
|1.00
|1.3389
|1.3359
|1.3429
|770
|2004.12.22 13:05
|s/l
|385
|1.00
|1.3359
|1.3359
|1.3429
|-300.00
|63822.60
|771
|2004.12.22 13:50
|sell
|386
|1.00
|1.3395
|1.3425
|1.3355
|772
|2004.12.22 14:15
|t/p
|386
|1.00
|1.3355
|1.3425
|1.3355
|400.00
|64222.60
|773
|2004.12.22 14:30
|sell
|387
|1.00
|1.3361
|1.3391
|1.3321
|774
|2004.12.22 14:50
|s/l
|387
|1.00
|1.3391
|1.3391
|1.3321
|-300.00
|63922.60
|775
|2004.12.22 15:30
|sell
|388
|1.00
|1.3388
|1.3418
|1.3348
|776
|2004.12.23 05:20
|s/l
|388
|1.00
|1.3418
|1.3418
|1.3348
|-293.40
|63629.20
|777
|2004.12.23 06:15
|sell
|389
|1.00
|1.3439
|1.3469
|1.3399
|778
|2004.12.23 15:10
|s/l
|389
|1.00
|1.3469
|1.3469
|1.3399
|-300.00
|63329.20
|779
|2004.12.23 17:20
|sell
|390
|1.00
|1.3495
|1.3525
|1.3455
|780
|2004.12.24 10:05
|s/l
|390
|1.00
|1.3525
|1.3525
|1.3455
|-297.80
|63031.40
|781
|2004.12.24 10:45
|buy
|391
|1.00
|1.3508
|1.3478
|1.3548
|782
|2004.12.24 11:10
|t/p
|391
|1.00
|1.3548
|1.3478
|1.3548
|400.00
|63431.40
|783
|2004.12.24 11:50
|sell
|392
|1.00
|1.3550
|1.3580
|1.3510
|784
|2004.12.27 17:10
|s/l
|392
|1.00
|1.3580
|1.3580
|1.3510
|-297.80
|63133.60
|785
|2004.12.27 18:20
|buy
|393
|1.00
|1.3615
|1.3585
|1.3655
|786
|2004.12.29 02:15
|s/l
|393
|1.00
|1.3585
|1.3585
|1.3655
|-309.80
|62823.80
|787
|2004.12.29 03:50
|buy
|394
|1.00
|1.3567
|1.3537
|1.3607
|788
|2004.12.29 06:05
|t/p
|394
|1.00
|1.3607
|1.3537
|1.3607
|400.00
|63223.80
|789
|2004.12.29 06:40
|buy
|395
|1.00
|1.3582
|1.3552
|1.3622
|790
|2004.12.29 07:05
|t/p
|395
|1.00
|1.3622
|1.3552
|1.3622
|400.00
|63623.80
|791
|2004.12.29 08:30
|buy
|396
|1.00
|1.3616
|1.3586
|1.3656
|792
|2004.12.29 15:10
|s/l
|396
|1.00
|1.3586
|1.3586
|1.3656
|-300.00
|63323.80
|793
|2004.12.29 15:25
|sell
|397
|1.00
|1.3616
|1.3646
|1.3576
|794
|2004.12.29 16:05
|t/p
|397
|1.00
|1.3576
|1.3646
|1.3576
|400.00
|63723.80
|795
|2004.12.29 16:15
|sell
|398
|1.00
|1.3592
|1.3622
|1.3552
|796
|2004.12.30 05:30
|s/l
|398
|1.00
|1.3622
|1.3622
|1.3552
|-293.40
|63430.40
|797
|2004.12.30 07:45
|sell
|399
|1.00
|1.3631
|1.3661
|1.3591
|798
|2004.12.30 15:05
|t/p
|399
|1.00
|1.3591
|1.3661
|1.3591
|400.00
|63830.40
|799
|2004.12.30 15:15
|sell
|400
|1.00
|1.3613
|1.3643
|1.3573
|800
|2004.12.30 20:05
|s/l
|400
|1.00
|1.3643
|1.3643
|1.3573
|-300.00
|63530.40
|801
|2004.12.30 20:35
|buy
|401
|1.00
|1.3630
|1.3600
|1.3670
|802
|2004.12.31 03:05
|s/l
|401
|1.00
|1.3600
|1.3600
|1.3670
|-304.90
|63225.50
|803
|2004.12.31 03:30
|sell
|402
|1.00
|1.3622
|1.3652
|1.3582
|804
|2004.12.31 09:05
|s/l
|402
|1.00
|1.3652
|1.3652
|1.3582
|-300.00
|62925.50
|805
|2004.12.31 09:20
|buy
|403
|1.00
|1.3637
|1.3607
|1.3677
|806
|2004.12.31 17:05
|s/l
|403
|1.00
|1.3607
|1.3607
|1.3677
|-300.00
|62625.50
|807
|2004.12.31 17:35
|sell
|404
|1.00
|1.3630
|1.3660
|1.3590
|808
|2004.12.31 18:05
|t/p
|404
|1.00
|1.3590
|1.3660
|1.3590
|400.00
|63025.50
|809
|2004.12.31 18:30
|sell
|405
|1.00
|1.3609
|1.3639
|1.3569
|810
|2004.12.31 18:45
|t/p
|405
|1.00
|1.3569
|1.3639
|1.3569
|400.00
|63425.50
|811
|2004.12.31 19:50
|buy
|406
|1.00
|1.3524
|1.3494
|1.3564
|812
|2004.12.31 20:05
|t/p
|406
|1.00
|1.3564
|1.3494
|1.3564
|400.00
|63825.50
|813
|2004.12.31 20:50
|buy
|407
|1.00
|1.3534
|1.3504
|1.3574
|814
|2004.12.31 21:05
|t/p
|407
|1.00
|1.3574
|1.3504
|1.3574
|400.00
|64225.50
|815
|2004.12.31 21:45
|buy
|408
|1.00
|1.3534
|1.3504
|1.3574
|816
|2004.12.31 22:05
|t/p
|408
|1.00
|1.3574
|1.3504
|1.3574
|400.00
|64625.50
|817
|2004.12.31 22:40
|buy
|409
|1.00
|1.3559
|1.3529
|1.3599
|818
|2005.01.03 07:00
|s/l
|409
|1.00
|1.3529
|1.3529
|1.3599
|-304.90
|64320.60
|819
|2005.01.03 09:50
|buy
|410
|1.00
|1.3473
|1.3443
|1.3513
|820
|2005.01.03 09:59
|t/p
|410
|1.00
|1.3513
|1.3443
|1.3513
|400.00
|64720.60
|821
|2005.01.03 10:15
|buy
|411
|1.00
|1.3527
|1.3497
|1.3567
|822
|2005.01.03 11:05
|t/p
|411
|1.00
|1.3567
|1.3497
|1.3567
|400.00
|65120.60
|823
|2005.01.03 11:40
|buy
|412
|1.00
|1.3513
|1.3483
|1.3553
|824
|2005.01.03 15:20
|s/l
|412
|1.00
|1.3483
|1.3483
|1.3553
|-300.00
|64820.60
|825
|2005.01.03 16:35
|sell
|413
|1.00
|1.3481
|1.3511
|1.3441
|826
|2005.01.04 10:05
|t/p
|413
|1.00
|1.3441
|1.3511
|1.3441
|402.20
|65222.80
|827
|2005.01.04 10:45
|sell
|414
|1.00
|1.3471
|1.3501
|1.3431
|828
|2005.01.04 10:50
|t/p
|414
|1.00
|1.3431
|1.3501
|1.3431
|400.00
|65622.80
|829
|2005.01.04 11:40
|sell
|415
|1.00
|1.3432
|1.3462
|1.3392
|830
|2005.01.04 11:45
|t/p
|415
|1.00
|1.3392
|1.3462
|1.3392
|400.00
|66022.80
|831
|2005.01.04 12:50
|buy
|416
|1.00
|1.3360
|1.3330
|1.3400
|832
|2005.01.04 13:15
|t/p
|416
|1.00
|1.3400
|1.3330
|1.3400
|400.00
|66422.80
|833
|2005.01.04 13:50
|buy
|417
|1.00
|1.3376
|1.3346
|1.3416
|834
|2005.01.04 16:35
|s/l
|417
|1.00
|1.3346
|1.3346
|1.3416
|-300.00
|66122.80
|835
|2005.01.04 18:20
|buy
|418
|1.00
|1.3290
|1.3260
|1.3330
|836
|2005.01.04 21:40
|s/l
|418
|1.00
|1.3260
|1.3260
|1.3330
|-300.00
|65822.80
|837
|2005.01.05 01:40
|buy
|419
|1.00
|1.3267
|1.3237
|1.3307
|838
|2005.01.05 09:35
|s/l
|419
|1.00
|1.3237
|1.3237
|1.3307
|-300.00
|65522.80
|839
|2005.01.05 10:30
|buy
|420
|1.00
|1.3254
|1.3224
|1.3294
|840
|2005.01.05 12:20
|s/l
|420
|1.00
|1.3224
|1.3224
|1.3294
|-300.00
|65222.80
|841
|2005.01.05 12:40
|sell
|421
|1.00
|1.3257
|1.3287
|1.3217
|842
|2005.01.05 15:50
|t/p
|421
|1.00
|1.3217
|1.3287
|1.3217
|400.00
|65622.80
|843
|2005.01.05 15:59
|sell
|422
|1.00
|1.3241
|1.3271
|1.3201
|844
|2005.01.05 16:20
|s/l
|422
|1.00
|1.3271
|1.3271
|1.3201
|-300.00
|65322.80
|845
|2005.01.05 16:45
|buy
|423
|1.00
|1.3235
|1.3205
|1.3275
|846
|2005.01.05 17:15
|t/p
|423
|1.00
|1.3275
|1.3205
|1.3275
|400.00
|65722.80
|847
|2005.01.05 17:35
|buy
|424
|1.00
|1.3244
|1.3214
|1.3284
|848
|2005.01.05 18:05
|t/p
|424
|1.00
|1.3284
|1.3214
|1.3284
|400.00
|66122.80
|849
|2005.01.05 18:35
|buy
|425
|1.00
|1.3274
|1.3244
|1.3314
|850
|2005.01.06 08:15
|s/l
|425
|1.00
|1.3244
|1.3244
|1.3314
|-314.70
|65808.10
|851
|2005.01.06 08:25
|sell
|426
|1.00
|1.3270
|1.3300
|1.3230
|852
|2005.01.06 09:10
|t/p
|426
|1.00
|1.3230
|1.3300
|1.3230
|400.00
|66208.10
|853
|2005.01.06 09:20
|sell
|427
|1.00
|1.3245
|1.3275
|1.3205
|854
|2005.01.06 09:25
|t/p
|427
|1.00
|1.3205
|1.3275
|1.3205
|400.00
|66608.10
|855
|2005.01.06 10:10
|sell
|428
|1.00
|1.3218
|1.3248
|1.3178
|856
|2005.01.06 10:50
|t/p
|428
|1.00
|1.3178
|1.3248
|1.3178
|400.00
|67008.10
|857
|2005.01.06 11:50
|buy
|429
|1.00
|1.3174
|1.3144
|1.3214
|858
|2005.01.06 16:10
|t/p
|429
|1.00
|1.3214
|1.3144
|1.3214
|400.00
|67408.10
|859
|2005.01.06 16:35
|buy
|430
|1.00
|1.3186
|1.3156
|1.3226
|860
|2005.01.06 19:50
|s/l
|430
|1.00
|1.3156
|1.3156
|1.3226
|-300.00
|67108.10
|861
|2005.01.06 20:40
|sell
|431
|1.00
|1.3185
|1.3215
|1.3145
|862
|2005.01.07 11:10
|s/l
|431
|1.00
|1.3215
|1.3215
|1.3145
|-297.80
|66810.30
|863
|2005.01.07 11:15
|buy
|432
|1.00
|1.3202
|1.3172
|1.3242
|864
|2005.01.07 11:40
|t/p
|432
|1.00
|1.3242
|1.3172
|1.3242
|400.00
|67210.30
|865
|2005.01.07 11:45
|buy
|433
|1.00
|1.3202
|1.3172
|1.3242
|866
|2005.01.07 11:50
|t/p
|433
|1.00
|1.3242
|1.3172
|1.3242
|400.00
|67610.30
|867
|2005.01.07 12:15
|sell
|434
|1.00
|1.3240
|1.3270
|1.3200
|868
|2005.01.07 15:05
|t/p
|434
|1.00
|1.3200
|1.3270
|1.3200
|400.00
|68010.30
|869
|2005.01.07 15:40
|sell
|435
|1.00
|1.3242
|1.3272
|1.3202
|870
|2005.01.07 16:20
|t/p
|435
|1.00
|1.3202
|1.3272
|1.3202
|400.00
|68410.30
|871
|2005.01.07 16:30
|sell
|436
|1.00
|1.3212
|1.3242
|1.3172
|872
|2005.01.07 17:05
|t/p
|436
|1.00
|1.3172
|1.3242
|1.3172
|400.00
|68810.30
|873
|2005.01.07 17:35
|sell
|437
|1.00
|1.3199
|1.3229
|1.3159
|874
|2005.01.07 17:40
|t/p
|437
|1.00
|1.3159
|1.3229
|1.3159
|400.00
|69210.30
|875
|2005.01.07 18:10
|buy
|438
|1.00
|1.3046
|1.3016
|1.3086
|876
|2005.01.10 05:05
|t/p
|438
|1.00
|1.3086
|1.3016
|1.3086
|395.10
|69605.40
|877
|2005.01.10 05:20
|buy
|439
|1.00
|1.3076
|1.3046
|1.3116
|878
|2005.01.10 12:50
|t/p
|439
|1.00
|1.3116
|1.3046
|1.3116
|400.00
|70005.40
|879
|2005.01.10 13:45
|sell
|440
|1.00
|1.3113
|1.3143
|1.3073
|880
|2005.01.10 17:20
|t/p
|440
|1.00
|1.3073
|1.3143
|1.3073
|400.00
|70405.40
|881
|2005.01.10 17:35
|sell
|441
|1.00
|1.3108
|1.3138
|1.3068
|882
|2005.01.11 00:50
|t/p
|441
|1.00
|1.3068
|1.3138
|1.3068
|402.20
|70807.60
|883
|2005.01.11 00:50
|buy
|442
|1.00
|1.3068
|1.3038
|1.3108
|884
|2005.01.11 01:05
|t/p
|442
|1.00
|1.3108
|1.3038
|1.3108
|400.00
|71207.60
|885
|2005.01.11 01:50
|buy
|443
|1.00
|1.3103
|1.3073
|1.3143
|886
|2005.01.11 09:35
|t/p
|443
|1.00
|1.3143
|1.3073
|1.3143
|400.00
|71607.60
|887
|2005.01.11 10:25
|sell
|444
|1.00
|1.3137
|1.3167
|1.3097
|888
|2005.01.11 12:20
|s/l
|444
|1.00
|1.3167
|1.3167
|1.3097
|-300.00
|71307.60
|889
|2005.01.11 14:50
|sell
|445
|1.00
|1.3171
|1.3201
|1.3131
|890
|2005.01.11 19:05
|t/p
|445
|1.00
|1.3131
|1.3201
|1.3131
|400.00
|71707.60
|891
|2005.01.11 19:30
|sell
|446
|1.00
|1.3162
|1.3192
|1.3122
|892
|2005.01.11 21:05
|t/p
|446
|1.00
|1.3122
|1.3192
|1.3122
|400.00
|72107.60
|893
|2005.01.11 21:20
|sell
|447
|1.00
|1.3137
|1.3167
|1.3097
|894
|2005.01.12 10:05
|t/p
|447
|1.00
|1.3097
|1.3167
|1.3097
|402.20
|72509.80
|895
|2005.01.12 10:50
|sell
|448
|1.00
|1.3124
|1.3154
|1.3084
|896
|2005.01.12 14:20
|s/l
|448
|1.00
|1.3154
|1.3154
|1.3084
|-300.00
|72209.80
|897
|2005.01.12 15:35
|buy
|449
|1.00
|1.3135
|1.3105
|1.3175
|898
|2005.01.12 15:50
|t/p
|449
|1.00
|1.3175
|1.3105
|1.3175
|400.00
|72609.80
|899
|2005.01.12 16:30
|buy
|450
|1.00
|1.3221
|1.3191
|1.3261
|900
|2005.01.12 16:50
|t/p
|450
|1.00
|1.3261
|1.3191
|1.3261
|400.00
|73009.80
|901
|2005.01.12 17:45
|sell
|451
|1.00
|1.3273
|1.3303
|1.3233
|902
|2005.01.13 10:10
|t/p
|451
|1.00
|1.3233
|1.3303
|1.3233
|406.60
|73416.40
|903
|2005.01.13 10:20
|sell
|452
|1.00
|1.3255
|1.3285
|1.3215
|904
|2005.01.13 12:50
|t/p
|452
|1.00
|1.3215
|1.3285
|1.3215
|400.00
|73816.40
|905
|2005.01.13 13:50
|buy
|453
|1.00
|1.3223
|1.3193
|1.3263
|906
|2005.01.13 18:50
|s/l
|453
|1.00
|1.3193
|1.3193
|1.3263
|-300.00
|73516.40
|907
|2005.01.13 18:50
|buy
|454
|1.00
|1.3192
|1.3162
|1.3232
|908
|2005.01.14 04:05
|s/l
|454
|1.00
|1.3162
|1.3162
|1.3232
|-304.90
|73211.50
|909
|2005.01.14 04:35
|sell
|455
|1.00
|1.3195
|1.3225
|1.3155
|910
|2005.01.14 04:59
|t/p
|455
|1.00
|1.3155
|1.3225
|1.3155
|400.00
|73611.50
|911
|2005.01.14 05:25
|sell
|456
|1.00
|1.3149
|1.3179
|1.3109
|912
|2005.01.14 06:50
|t/p
|456
|1.00
|1.3109
|1.3179
|1.3109
|400.00
|74011.50
|913
|2005.01.14 07:45
|buy
|457
|1.00
|1.3106
|1.3076
|1.3146
|914
|2005.01.14 10:30
|s/l
|457
|1.00
|1.3076
|1.3076
|1.3146
|-300.00
|73711.50
|915
|2005.01.14 11:35
|buy
|458
|1.00
|1.3061
|1.3031
|1.3101
|916
|2005.01.14 11:59
|t/p
|458
|1.00
|1.3101
|1.3031
|1.3101
|400.00
|74111.50
|917
|2005.01.14 12:50
|buy
|459
|1.00
|1.3111
|1.3081
|1.3151
|918
|2005.01.14 15:35
|s/l
|459
|1.00
|1.3081
|1.3081
|1.3151
|-300.00
|73811.50
|919
|2005.01.14 15:40
|sell
|460
|1.00
|1.3113
|1.3143
|1.3073
|920
|2005.01.17 18:40
|t/p
|460
|1.00
|1.3073
|1.3143
|1.3073
|402.20
|74213.70
|921
|2005.01.17 19:25
|buy
|461
|1.00
|1.3073
|1.3043
|1.3113
|922
|2005.01.18 00:50
|s/l
|461
|1.00
|1.3043
|1.3043
|1.3113
|-304.90
|73908.80
|923
|2005.01.18 01:25
|buy
|462
|1.00
|1.3041
|1.3011
|1.3081
|924
|2005.01.18 04:50
|s/l
|462
|1.00
|1.3011
|1.3011
|1.3081
|-300.00
|73608.80
|925
|2005.01.18 04:59
|sell
|463
|1.00
|1.3032
|1.3062
|1.2992
|926
|2005.01.18 13:20
|s/l
|463
|1.00
|1.3062
|1.3062
|1.2992
|-300.00
|73308.80
|927
|2005.01.18 14:35
|buy
|464
|1.00
|1.3057
|1.3027
|1.3097
|928
|2005.01.18 16:10
|s/l
|464
|1.00
|1.3027
|1.3027
|1.3097
|-300.00
|73008.80
|929
|2005.01.18 16:50
|sell
|465
|1.00
|1.3061
|1.3091
|1.3021
|930
|2005.01.18 16:59
|t/p
|465
|1.00
|1.3021
|1.3091
|1.3021
|400.00
|73408.80
|931
|2005.01.18 17:35
|sell
|466
|1.00
|1.3020
|1.3050
|1.2980
|932
|2005.01.18 18:40
|s/l
|466
|1.00
|1.3050
|1.3050
|1.2980
|-300.00
|73108.80
|933
|2005.01.18 18:50
|buy
|467
|1.00
|1.3024
|1.2994
|1.3064
|934
|2005.01.19 10:25
|t/p
|467
|1.00
|1.3064
|1.2994
|1.3064
|395.10
|73503.90
|935
|2005.01.19 11:50
|sell
|468
|1.00
|1.3106
|1.3136
|1.3066
|936
|2005.01.19 16:05
|t/p
|468
|1.00
|1.3066
|1.3136
|1.3066
|400.00
|73903.90
|937
|2005.01.19 16:30
|sell
|469
|1.00
|1.3100
|1.3130
|1.3060
|938
|2005.01.19 17:10
|t/p
|469
|1.00
|1.3060
|1.3130
|1.3060
|400.00
|74303.90
|939
|2005.01.19 17:25
|sell
|470
|1.00
|1.3067
|1.3097
|1.3027
|940
|2005.01.19 18:05
|t/p
|470
|1.00
|1.3027
|1.3097
|1.3027
|400.00
|74703.90
|941
|2005.01.19 18:20
|sell
|471
|1.00
|1.3040
|1.3070
|1.3000
|942
|2005.01.19 19:05
|t/p
|471
|1.00
|1.3000
|1.3070
|1.3000
|400.00
|75103.90
|943
|2005.01.19 19:15
|sell
|472
|1.00
|1.3028
|1.3058
|1.2988
|944
|2005.01.19 20:50
|t/p
|472
|1.00
|1.2988
|1.3058
|1.2988
|400.00
|75503.90
|945
|2005.01.19 21:35
|buy
|473
|1.00
|1.2986
|1.2956
|1.3026
|946
|2005.01.20 09:10
|t/p
|473
|1.00
|1.3026
|1.2956
|1.3026
|385.30
|75889.20
|947
|2005.01.20 09:10
|sell
|474
|1.00
|1.3026
|1.3056
|1.2986
|948
|2005.01.20 09:20
|t/p
|474
|1.00
|1.2986
|1.3056
|1.2986
|400.00
|76289.20
|949
|2005.01.20 09:40
|sell
|475
|1.00
|1.3026
|1.3056
|1.2986
|950
|2005.01.20 10:05
|t/p
|475
|1.00
|1.2986
|1.3056
|1.2986
|400.00
|76689.20
|951
|2005.01.20 10:50
|sell
|476
|1.00
|1.2998
|1.3028
|1.2958
|952
|2005.01.20 12:05
|t/p
|476
|1.00
|1.2958
|1.3028
|1.2958
|400.00
|77089.20
|953
|2005.01.20 12:40
|sell
|477
|1.00
|1.2989
|1.3019
|1.2949
|954
|2005.01.20 12:45
|t/p
|477
|1.00
|1.2949
|1.3019
|1.2949
|400.00
|77489.20
|955
|2005.01.20 14:45
|buy
|478
|1.00
|1.2935
|1.2905
|1.2975
|956
|2005.01.20 17:15
|t/p
|478
|1.00
|1.2975
|1.2905
|1.2975
|400.00
|77889.20
|957
|2005.01.20 17:35
|buy
|479
|1.00
|1.2956
|1.2926
|1.2996
|958
|2005.01.21 11:50
|t/p
|479
|1.00
|1.2996
|1.2926
|1.2996
|395.10
|78284.30
|959
|2005.01.21 12:45
|sell
|480
|1.00
|1.3010
|1.3040
|1.2970
|960
|2005.01.21 13:10
|t/p
|480
|1.00
|1.2970
|1.3040
|1.2970
|400.00
|78684.30
|961
|2005.01.21 13:45
|sell
|481
|1.00
|1.2994
|1.3024
|1.2954
|962
|2005.01.21 14:05
|t/p
|481
|1.00
|1.2954
|1.3024
|1.2954
|400.00
|79084.30
|963
|2005.01.21 14:45
|sell
|482
|1.00
|1.2974
|1.3004
|1.2934
|964
|2005.01.21 16:30
|s/l
|482
|1.00
|1.3004
|1.3004
|1.2934
|-300.00
|78784.30
|965
|2005.01.21 20:59
|buy
|483
|1.00
|1.3051
|1.3021
|1.3091
|966
|2005.01.24 10:50
|t/p
|483
|1.00
|1.3091
|1.3021
|1.3091
|395.10
|79179.40
|967
|2005.01.24 11:45
|sell
|484
|1.00
|1.3088
|1.3118
|1.3048
|968
|2005.01.24 17:05
|t/p
|484
|1.00
|1.3048
|1.3118
|1.3048
|400.00
|79579.40
|969
|2005.01.24 17:20
|sell
|485
|1.00
|1.3069
|1.3099
|1.3029
|970
|2005.01.24 18:05
|t/p
|485
|1.00
|1.3029
|1.3099
|1.3029
|400.00
|79979.40
|971
|2005.01.24 18:15
|sell
|486
|1.00
|1.3045
|1.3075
|1.3005
|972
|2005.01.25 10:05
|s/l
|486
|1.00
|1.3075
|1.3075
|1.3005
|-297.80
|79681.60
|973
|2005.01.25 10:25
|buy
|487
|1.00
|1.3038
|1.3008
|1.3078
|974
|2005.01.25 11:40
|t/p
|487
|1.00
|1.3078
|1.3008
|1.3078
|400.00
|80081.60
|975
|2005.01.25 11:40
|sell
|488
|1.00
|1.3078
|1.3108
|1.3038
|976
|2005.01.25 14:05
|t/p
|488
|1.00
|1.3038
|1.3108
|1.3038
|400.00
|80481.60
|977
|2005.01.25 14:40
|sell
|489
|1.00
|1.3056
|1.3086
|1.3016
|978
|2005.01.25 17:05
|t/p
|489
|1.00
|1.3016
|1.3086
|1.3016
|400.00
|80881.60
|979
|2005.01.25 17:25
|sell
|490
|1.00
|1.3037
|1.3067
|1.2997
|980
|2005.01.25 17:45
|t/p
|490
|1.00
|1.2997
|1.3067
|1.2997
|400.00
|81281.60
|981
|2005.01.25 18:40
|buy
|491
|1.00
|1.2952
|1.2922
|1.2992
|982
|2005.01.26 05:30
|t/p
|491
|1.00
|1.2992
|1.2922
|1.2992
|395.10
|81676.70
|983
|2005.01.26 06:50
|sell
|492
|1.00
|1.2999
|1.3029
|1.2959
|984
|2005.01.26 15:10
|s/l
|492
|1.00
|1.3029
|1.3029
|1.2959
|-300.00
|81376.70
|985
|2005.01.26 15:30
|buy
|493
|1.00
|1.3004
|1.2974
|1.3044
|986
|2005.01.26 15:45
|t/p
|493
|1.00
|1.3044
|1.2974
|1.3044
|400.00
|81776.70
|987
|2005.01.26 18:45
|sell
|494
|1.00
|1.3082
|1.3112
|1.3042
|988
|2005.01.27 09:05
|s/l
|494
|1.00
|1.3112
|1.3112
|1.3042
|-293.40
|81483.30
|989
|2005.01.27 09:25
|buy
|495
|1.00
|1.3083
|1.3053
|1.3123
|990
|2005.01.27 09:50
|t/p
|495
|1.00
|1.3123
|1.3053
|1.3123
|400.00
|81883.30
|991
|2005.01.27 10:50
|sell
|496
|1.00
|1.3119
|1.3149
|1.3079
|992
|2005.01.27 10:59
|t/p
|496
|1.00
|1.3079
|1.3149
|1.3079
|400.00
|82283.30
|993
|2005.01.27 11:59
|buy
|497
|1.00
|1.3070
|1.3040
|1.3110
|994
|2005.01.27 12:10
|s/l
|497
|1.00
|1.3040
|1.3040
|1.3110
|-300.00
|81983.30
|995
|2005.01.27 12:45
|sell
|498
|1.00
|1.3071
|1.3101
|1.3031
|996
|2005.01.27 14:50
|t/p
|498
|1.00
|1.3031
|1.3101
|1.3031
|400.00
|82383.30
|997
|2005.01.27 15:25
|sell
|499
|1.00
|1.3040
|1.3070
|1.3000
|998
|2005.01.28 00:05
|s/l
|499
|1.00
|1.3070
|1.3070
|1.3000
|-297.80
|82085.50
|999
|2005.01.28 00:15
|buy
|500
|1.00
|1.3034
|1.3004
|1.3074
|1000
|2005.01.28 15:25
|t/p
|500
|1.00
|1.3074
|1.3004
|1.3074
|400.00
|82485.50
|1001
|2005.01.28 16:40
|sell
|501
|1.00
|1.3077
|1.3107
|1.3037
|1002
|2005.01.28 17:05
|t/p
|501
|1.00
|1.3037
|1.3107
|1.3037
|400.00
|82885.50
|1003
|2005.01.28 17:50
|sell
|502
|1.00
|1.3053
|1.3083
|1.3013
|1004
|2005.01.28 17:59
|t/p
|502
|1.00
|1.3013
|1.3083
|1.3013
|400.00
|83285.50
|1005
|2005.01.28 18:25
|sell
|503
|1.00
|1.3011
|1.3041
|1.2971
|1006
|2005.01.28 18:45
|s/l
|503
|1.00
|1.3041
|1.3041
|1.2971
|-300.00
|82985.50
|1007
|2005.01.28 21:40
|buy
|504
|1.00
|1.3036
|1.3006
|1.3076
|1008
|2005.01.31 10:15
|s/l
|504
|1.00
|1.3006
|1.3006
|1.3076
|-304.90
|82680.60
|1009
|2005.01.31 12:50
|buy
|505
|1.00
|1.2988
|1.2958
|1.3028
|1010
|2005.01.31 13:05
|t/p
|505
|1.00
|1.3028
|1.2958
|1.3028
|400.00
|83080.60
|1011
|2005.01.31 13:50
|buy
|506
|1.00
|1.2990
|1.2960
|1.3030
|1012
|2005.01.31 13:59
|t/p
|506
|1.00
|1.3030
|1.2960
|1.3030
|400.00
|83480.60
|1013
|2005.01.31 14:45
|buy
|507
|1.00
|1.3031
|1.3001
|1.3071
|1014
|2005.02.01 17:50
|s/l
|507
|1.00
|1.3001
|1.3001
|1.3071
|-304.90
|83175.70
|1015
|2005.02.01 18:50
|buy
|508
|1.00
|1.3002
|1.2972
|1.3042
|1016
|2005.02.01 20:05
|t/p
|508
|1.00
|1.3042
|1.2972
|1.3042
|400.00
|83575.70
|1017
|2005.02.01 20:40
|buy
|509
|1.00
|1.3029
|1.2999
|1.3069
|1018
|2005.02.02 02:35
|t/p
|509
|1.00
|1.3069
|1.2999
|1.3069
|395.10
|83970.80
|1019
|2005.02.02 03:25
|sell
|510
|1.00
|1.3067
|1.3097
|1.3027
|1020
|2005.02.02 07:50
|s/l
|510
|1.00
|1.3097
|1.3097
|1.3027
|-300.00
|83670.80
|1021
|2005.02.02 08:40
|sell
|511
|1.00
|1.3089
|1.3119
|1.3049
|1022
|2005.02.02 17:15
|t/p
|511
|1.00
|1.3049
|1.3119
|1.3049
|400.00
|84070.80
|1023
|2005.02.02 19:45
|buy
|512
|1.00
|1.3021
|1.2991
|1.3061
|1024
|2005.02.03 14:05
|s/l
|512
|1.00
|1.2991
|1.2991
|1.3061
|-314.70
|83756.10
|1025
|2005.02.03 14:50
|sell
|513
|1.00
|1.3026
|1.3056
|1.2986
|1026
|2005.02.03 15:05
|t/p
|513
|1.00
|1.2986
|1.3056
|1.2986
|400.00
|84156.10
|1027
|2005.02.03 15:45
|sell
|514
|1.00
|1.3005
|1.3035
|1.2965
|1028
|2005.02.03 15:50
|t/p
|514
|1.00
|1.2965
|1.3035
|1.2965
|400.00
|84556.10
|1029
|2005.02.03 16:50
|buy
|515
|1.00
|1.2943
|1.2913
|1.2983
|1030
|2005.02.04 15:20
|t/p
|515
|1.00
|1.2983
|1.2913
|1.2983
|395.10
|84951.20
|1031
|2005.02.04 15:40
|buy
|516
|1.00
|1.2910
|1.2880
|1.2950
|1032
|2005.02.04 15:45
|t/p
|516
|1.00
|1.2950
|1.2880
|1.2950
|400.00
|85351.20
|1033
|2005.02.04 15:50
|buy
|517
|1.00
|1.2910
|1.2880
|1.2950
|1034
|2005.02.04 16:10
|t/p
|517
|1.00
|1.2950
|1.2880
|1.2950
|400.00
|85751.20
|1035
|2005.02.04 16:35
|buy
|518
|1.00
|1.2934
|1.2904
|1.2974
|1036
|2005.02.04 19:40
|s/l
|518
|1.00
|1.2904
|1.2904
|1.2974
|-300.00
|85451.20
|1037
|2005.02.04 20:35
|buy
|519
|1.00
|1.2879
|1.2849
|1.2919
|1038
|2005.02.07 02:25
|s/l
|519
|1.00
|1.2849
|1.2849
|1.2919
|-304.90
|85146.30
|1039
|2005.02.07 05:40
|buy
|520
|1.00
|1.2829
|1.2799
|1.2869
|1040
|2005.02.07 18:05
|s/l
|520
|1.00
|1.2799
|1.2799
|1.2869
|-300.00
|84846.30
|1041
|2005.02.07 18:40
|sell
|521
|1.00
|1.2840
|1.2870
|1.2800
|1042
|2005.02.07 18:50
|t/p
|521
|1.00
|1.2800
|1.2870
|1.2800
|400.00
|85246.30
|1043
|2005.02.07 19:35
|sell
|522
|1.00
|1.2775
|1.2805
|1.2735
|1044
|2005.02.07 19:50
|t/p
|522
|1.00
|1.2735
|1.2805
|1.2735
|400.00
|85646.30
|1045
|2005.02.07 20:59
|sell
|523
|1.00
|1.2767
|1.2797
|1.2727
|1046
|2005.02.08 18:20
|s/l
|523
|1.00
|1.2797
|1.2797
|1.2727
|-297.80
|85348.50
|1047
|2005.02.08 18:30
|buy
|524
|1.00
|1.2754
|1.2724
|1.2794
|1048
|2005.02.08 19:15
|t/p
|524
|1.00
|1.2794
|1.2724
|1.2794
|400.00
|85748.50
|1049
|2005.02.08 19:40
|sell
|525
|1.00
|1.2788
|1.2818
|1.2748
|1050
|2005.02.09 15:10
|t/p
|525
|1.00
|1.2748
|1.2818
|1.2748
|402.20
|86150.70
|1051
|2005.02.09 15:30
|sell
|526
|1.00
|1.2779
|1.2809
|1.2739
|1052
|2005.02.09 18:15
|s/l
|526
|1.00
|1.2809
|1.2809
|1.2739
|-300.00
|85850.70
|1053
|2005.02.09 18:45
|buy
|527
|1.00
|1.2780
|1.2750
|1.2820
|1054
|2005.02.10 06:10
|t/p
|527
|1.00
|1.2820
|1.2750
|1.2820
|385.30
|86236.00
|1055
|2005.02.10 06:10
|sell
|528
|1.00
|1.2820
|1.2850
|1.2780
|1056
|2005.02.10 14:45
|t/p
|528
|1.00
|1.2780
|1.2850
|1.2780
|400.00
|86636.00
|1057
|2005.02.10 15:59
|sell
|529
|1.00
|1.2792
|1.2822
|1.2752
|1058
|2005.02.10 16:05
|s/l
|529
|1.00
|1.2822
|1.2822
|1.2752
|-300.00
|86336.00
|1059
|2005.02.10 16:50
|buy
|530
|1.00
|1.2782
|1.2752
|1.2822
|1060
|2005.02.10 16:59
|t/p
|530
|1.00
|1.2822
|1.2752
|1.2822
|400.00
|86736.00
|1061
|2005.02.10 18:50
|sell
|531
|1.00
|1.2903
|1.2933
|1.2863
|1062
|2005.02.11 03:05
|t/p
|531
|1.00
|1.2863
|1.2933
|1.2863
|402.20
|87138.20
|1063
|2005.02.11 03:20
|sell
|532
|1.00
|1.2874
|1.2904
|1.2834
|1064
|2005.02.14 03:05
|s/l
|532
|1.00
|1.2904
|1.2904
|1.2834
|-297.80
|86840.40
|1065
|2005.02.14 04:50
|sell
|533
|1.00
|1.2948
|1.2978
|1.2908
|1066
|2005.02.14 10:25
|s/l
|533
|1.00
|1.2978
|1.2978
|1.2908
|-300.00
|86540.40
|1067
|2005.02.14 12:50
|sell
|534
|1.00
|1.2991
|1.3021
|1.2951
|1068
|2005.02.14 16:10
|t/p
|534
|1.00
|1.2951
|1.3021
|1.2951
|400.00
|86940.40
|1069
|2005.02.14 16:35
|sell
|535
|1.00
|1.2980
|1.3010
|1.2940
|1070
|2005.02.15 15:25
|s/l
|535
|1.00
|1.3010
|1.3010
|1.2940
|-297.80
|86642.60
|1071
|2005.02.15 16:20
|sell
|536
|1.00
|1.3026
|1.3056
|1.2986
|1072
|2005.02.15 17:05
|t/p
|536
|1.00
|1.2986
|1.3056
|1.2986
|400.00
|87042.60
|1073
|2005.02.15 17:50
|sell
|537
|1.00
|1.2994
|1.3024
|1.2954
|1074
|2005.02.15 19:40
|s/l
|537
|1.00
|1.3024
|1.3024
|1.2954
|-300.00
|86742.60
|1075
|2005.02.15 19:50
|buy
|538
|1.00
|1.2977
|1.2947
|1.3017
|1076
|2005.02.15 19:59
|t/p
|538
|1.00
|1.3017
|1.2947
|1.3017
|400.00
|87142.60
|1077
|2005.02.15 20:35
|sell
|539
|1.00
|1.3027
|1.3057
|1.2987
|1078
|2005.02.16 15:30
|s/l
|539
|1.00
|1.3057
|1.3057
|1.2987
|-297.80
|86844.80
|1079
|2005.02.16 15:35
|buy
|540
|1.00
|1.3026
|1.2996
|1.3066
|1080
|2005.02.16 17:10
|s/l
|540
|1.00
|1.2996
|1.2996
|1.3066
|-300.00
|86544.80
|1081
|2005.02.16 17:50
|sell
|541
|1.00
|1.3030
|1.3060
|1.2990
|1082
|2005.02.16 17:59
|t/p
|541
|1.00
|1.2990
|1.3060
|1.2990
|400.00
|86944.80
|1083
|2005.02.16 18:30
|sell
|542
|1.00
|1.2985
|1.3015
|1.2945
|1084
|2005.02.16 19:10
|s/l
|542
|1.00
|1.3015
|1.3015
|1.2945
|-300.00
|86644.80
|1085
|2005.02.16 19:50
|buy
|543
|1.00
|1.2987
|1.2957
|1.3027
|1086
|2005.02.16 20:05
|t/p
|543
|1.00
|1.3027
|1.2957
|1.3027
|400.00
|87044.80
|1087
|2005.02.16 20:45
|buy
|544
|1.00
|1.3016
|1.2986
|1.3056
|1088
|2005.02.17 09:30
|t/p
|544
|1.00
|1.3056
|1.2986
|1.3056
|385.30
|87430.10
|1089
|2005.02.17 10:25
|sell
|545
|1.00
|1.3057
|1.3087
|1.3017
|1090
|2005.02.17 16:05
|t/p
|545
|1.00
|1.3017
|1.3087
|1.3017
|400.00
|87830.10
|1091
|2005.02.17 16:25
|sell
|546
|1.00
|1.3029
|1.3059
|1.2989
|1092
|2005.02.17 17:20
|s/l
|546
|1.00
|1.3059
|1.3059
|1.2989
|-300.00
|87530.10
|1093
|2005.02.17 17:50
|buy
|547
|1.00
|1.3037
|1.3007
|1.3077
|1094
|2005.02.17 18:05
|t/p
|547
|1.00
|1.3077
|1.3007
|1.3077
|400.00
|87930.10
|1095
|2005.02.17 18:45
|buy
|548
|1.00
|1.3067
|1.3037
|1.3107
|1096
|2005.02.18 13:05
|s/l
|548
|1.00
|1.3037
|1.3037
|1.3107
|-304.90
|87625.20
|1097
|2005.02.18 13:35
|sell
|549
|1.00
|1.3050
|1.3080
|1.3010
|1098
|2005.02.18 16:20
|s/l
|549
|1.00
|1.3080
|1.3080
|1.3010
|-300.00
|87325.20
|1099
|2005.02.18 16:45
|buy
|550
|1.00
|1.3048
|1.3018
|1.3088
|1100
|2005.02.22 04:05
|t/p
|550
|1.00
|1.3088
|1.3018
|1.3088
|390.20
|87715.40
|1101
|2005.02.22 04:40
|buy
|551
|1.00
|1.3068
|1.3038
|1.3108
|1102
|2005.02.22 04:59
|t/p
|551
|1.00
|1.3108
|1.3038
|1.3108
|400.00
|88115.40
|1103
|2005.02.22 05:35
|buy
|552
|1.00
|1.3108
|1.3078
|1.3148
|1104
|2005.02.22 05:50
|t/p
|552
|1.00
|1.3148
|1.3078
|1.3148
|400.00
|88515.40
|1105
|2005.02.22 08:45
|sell
|553
|1.00
|1.3178
|1.3208
|1.3138
|1106
|2005.02.22 12:25
|s/l
|553
|1.00
|1.3208
|1.3208
|1.3138
|-300.00
|88215.40
|1107
|2005.02.22 13:35
|sell
|554
|1.00
|1.3218
|1.3248
|1.3178
|1108
|2005.02.22 18:30
|s/l
|554
|1.00
|1.3248
|1.3248
|1.3178
|-300.00
|87915.40
|1109
|2005.02.22 20:30
|buy
|555
|1.00
|1.3232
|1.3202
|1.3272
|1110
|2005.02.23 04:20
|t/p
|555
|1.00
|1.3272
|1.3202
|1.3272
|395.10
|88310.50
|1111
|2005.02.23 05:20
|sell
|556
|1.00
|1.3268
|1.3298
|1.3228
|1112
|2005.02.23 09:25
|t/p
|556
|1.00
|1.3228
|1.3298
|1.3228
|400.00
|88710.50
|1113
|2005.02.23 09:35
|sell
|557
|1.00
|1.3240
|1.3270
|1.3200
|1114
|2005.02.23 14:35
|t/p
|557
|1.00
|1.3200
|1.3270
|1.3200
|400.00
|89110.50
|1115
|2005.02.23 15:35
|buy
|558
|1.00
|1.3199
|1.3169
|1.3239
|1116
|2005.02.23 21:30
|t/p
|558
|1.00
|1.3239
|1.3169
|1.3239
|400.00
|89510.50
|1117
|2005.02.23 21:40
|buy
|559
|1.00
|1.3215
|1.3185
|1.3255
|1118
|2005.02.24 10:30
|t/p
|559
|1.00
|1.3255
|1.3185
|1.3255
|385.30
|89895.80
|1119
|2005.02.24 11:25
|sell
|560
|1.00
|1.3263
|1.3293
|1.3223
|1120
|2005.02.24 16:10
|t/p
|560
|1.00
|1.3223
|1.3293
|1.3223
|400.00
|90295.80
|1121
|2005.02.24 16:30
|sell
|561
|1.00
|1.3244
|1.3274
|1.3204
|1122
|2005.02.24 17:05
|t/p
|561
|1.00
|1.3204
|1.3274
|1.3204
|400.00
|90695.80
|1123
|2005.02.24 17:40
|sell
|562
|1.00
|1.3229
|1.3259
|1.3189
|1124
|2005.02.24 18:15
|t/p
|562
|1.00
|1.3189
|1.3259
|1.3189
|400.00
|91095.80
|1125
|2005.02.24 18:20
|sell
|563
|1.00
|1.3208
|1.3238
|1.3168
|1126
|2005.02.25 12:05
|t/p
|563
|1.00
|1.3168
|1.3238
|1.3168
|402.20
|91498.00
|1127
|2005.02.25 12:35
|sell
|564
|1.00
|1.3202
|1.3232
|1.3162
|1128
|2005.02.25 13:20
|t/p
|564
|1.00
|1.3162
|1.3232
|1.3162
|400.00
|91898.00
|1129
|2005.02.25 14:59
|sell
|565
|1.00
|1.3168
|1.3198
|1.3128
|1130
|2005.02.25 15:05
|s/l
|565
|1.00
|1.3198
|1.3198
|1.3128
|-300.00
|91598.00
|1131
|2005.02.25 15:45
|buy
|566
|1.00
|1.3165
|1.3135
|1.3205
|1132
|2005.02.25 16:10
|t/p
|566
|1.00
|1.3205
|1.3135
|1.3205
|400.00
|91998.00
|1133
|2005.02.25 17:35
|buy
|567
|1.00
|1.3184
|1.3154
|1.3224
|1134
|2005.02.25 19:05
|t/p
|567
|1.00
|1.3224
|1.3154
|1.3224
|400.00
|92398.00
|1135
|2005.02.25 20:25
|buy
|568
|1.00
|1.3227
|1.3197
|1.3267
|1136
|2005.02.28 02:45
|t/p
|568
|1.00
|1.3267
|1.3197
|1.3267
|395.10
|92793.10
|1137
|2005.02.28 03:30
|sell
|569
|1.00
|1.3263
|1.3293
|1.3223
|1138
|2005.02.28 23:50
|t/p
|569
|1.00
|1.3223
|1.3293
|1.3223
|400.00
|93193.10
|1139
|2005.03.01 00:25
|sell
|570
|1.00
|1.3233
|1.3263
|1.3193
|1140
|2005.03.01 04:30
|t/p
|570
|1.00
|1.3193
|1.3263
|1.3193
|400.00
|93593.10
|1141
|2005.03.01 05:40
|buy
|571
|1.00
|1.3177
|1.3147
|1.3217
|1142
|2005.03.01 12:10
|t/p
|571
|1.00
|1.3217
|1.3147
|1.3217
|400.00
|93993.10
|1143
|2005.03.01 12:20
|buy
|572
|1.00
|1.3203
|1.3173
|1.3243
|1144
|2005.03.01 16:25
|s/l
|572
|1.00
|1.3173
|1.3173
|1.3243
|-300.00
|93693.10
|1145
|2005.03.01 16:50
|sell
|573
|1.00
|1.3197
|1.3227
|1.3157
|1146
|2005.03.02 02:25
|t/p
|573
|1.00
|1.3157
|1.3227
|1.3157
|402.20
|94095.30
|1147
|2005.03.02 02:35
|sell
|574
|1.00
|1.3173
|1.3203
|1.3133
|1148
|2005.03.02 11:10
|t/p
|574
|1.00
|1.3133
|1.3203
|1.3133
|400.00
|94495.30
|1149
|2005.03.02 12:50
|buy
|575
|1.00
|1.3102
|1.3072
|1.3142
|1150
|2005.03.02 23:50
|t/p
|575
|1.00
|1.3142
|1.3072
|1.3142
|400.00
|94895.30
|1151
|2005.03.02 23:50
|sell
|576
|1.00
|1.3144
|1.3174
|1.3104
|1152
|2005.03.03 20:05
|t/p
|576
|1.00
|1.3104
|1.3174
|1.3104
|406.60
|95301.90
|1153
|2005.03.03 20:15
|sell
|577
|1.00
|1.3126
|1.3156
|1.3086
|1154
|2005.03.04 15:40
|s/l
|577
|1.00
|1.3156
|1.3156
|1.3086
|-297.80
|95004.10
|1155
|2005.03.04 15:50
|buy
|578
|1.00
|1.3114
|1.3084
|1.3154
|1156
|2005.03.04 16:05
|t/p
|578
|1.00
|1.3154
|1.3084
|1.3154
|400.00
|95404.10
|1157
|2005.03.04 16:15
|buy
|579
|1.00
|1.3149
|1.3119
|1.3189
|1158
|2005.03.04 16:35
|t/p
|579
|1.00
|1.3189
|1.3119
|1.3189
|400.00
|95804.10
|1159
|2005.03.04 17:30
|sell
|580
|1.00
|1.3224
|1.3254
|1.3184
|1160
|2005.03.04 17:50
|s/l
|580
|1.00
|1.3254
|1.3254
|1.3184
|-300.00
|95504.10
|1161
|2005.03.04 20:50
|sell
|581
|1.00
|1.3249
|1.3279
|1.3209
|1162
|2005.03.07 12:50
|t/p
|581
|1.00
|1.3209
|1.3279
|1.3209
|402.20
|95906.30
|1163
|2005.03.07 14:40
|buy
|582
|1.00
|1.3203
|1.3173
|1.3243
|1164
|2005.03.08 10:15
|t/p
|582
|1.00
|1.3243
|1.3173
|1.3243
|395.10
|96301.40
|1165
|2005.03.08 10:20
|buy
|583
|1.00
|1.3236
|1.3206
|1.3276
|1166
|2005.03.08 16:05
|t/p
|583
|1.00
|1.3276
|1.3206
|1.3276
|400.00
|96701.40
|1167
|2005.03.08 16:20
|buy
|584
|1.00
|1.3254
|1.3224
|1.3294
|1168
|2005.03.08 16:25
|t/p
|584
|1.00
|1.3294
|1.3224
|1.3294
|400.00
|97101.40
|1169
|2005.03.08 17:20
|sell
|585
|1.00
|1.3331
|1.3361
|1.3291
|1170
|2005.03.08 18:50
|s/l
|585
|1.00
|1.3361
|1.3361
|1.3291
|-300.00
|96801.40
|1171
|2005.03.08 18:59
|buy
|586
|1.00
|1.3341
|1.3311
|1.3381
|1172
|2005.03.09 10:10
|t/p
|586
|1.00
|1.3381
|1.3311
|1.3381
|395.10
|97196.50
|1173
|2005.03.09 10:25
|buy
|587
|1.00
|1.3357
|1.3327
|1.3397
|1174
|2005.03.09 19:15
|t/p
|587
|1.00
|1.3397
|1.3327
|1.3397
|400.00
|97596.50
|1175
|2005.03.09 20:35
|buy
|588
|1.00
|1.3405
|1.3375
|1.3445
|1176
|2005.03.10 01:10
|s/l
|588
|1.00
|1.3375
|1.3375
|1.3445
|-314.70
|97281.80
|1177
|2005.03.10 01:30
|sell
|589
|1.00
|1.3395
|1.3425
|1.3355
|1178
|2005.03.10 04:15
|s/l
|589
|1.00
|1.3425
|1.3425
|1.3355
|-300.00
|96981.80
|1179
|2005.03.10 04:45
|buy
|590
|1.00
|1.3411
|1.3381
|1.3451
|1180
|2005.03.10 09:40
|t/p
|590
|1.00
|1.3451
|1.3381
|1.3451
|400.00
|97381.80
|1181
|2005.03.10 10:25
|sell
|591
|1.00
|1.3443
|1.3473
|1.3403
|1182
|2005.03.10 12:05
|t/p
|591
|1.00
|1.3403
|1.3473
|1.3403
|400.00
|97781.80
|1183
|2005.03.10 12:45
|sell
|592
|1.00
|1.3432
|1.3462
|1.3392
|1184
|2005.03.11 15:15
|s/l
|592
|1.00
|1.3462
|1.3462
|1.3392
|-297.80
|97484.00
|1185
|2005.03.11 15:45
|buy
|593
|1.00
|1.3402
|1.3372
|1.3442
|1186
|2005.03.11 16:10
|t/p
|593
|1.00
|1.3442
|1.3372
|1.3442
|400.00
|97884.00
|1187
|2005.03.11 16:40
|buy
|594
|1.00
|1.3405
|1.3375
|1.3445
|1188
|2005.03.11 17:05
|t/p
|594
|1.00
|1.3445
|1.3375
|1.3445
|400.00
|98284.00
|1189
|2005.03.11 17:40
|buy
|595
|1.00
|1.3427
|1.3397
|1.3467
|1190
|2005.03.11 18:05
|t/p
|595
|1.00
|1.3467
|1.3397
|1.3467
|400.00
|98684.00
|1191
|2005.03.11 18:30
|buy
|596
|1.00
|1.3459
|1.3429
|1.3499
|1192
|2005.03.14 08:15
|s/l
|596
|1.00
|1.3429
|1.3429
|1.3499
|-304.90
|98379.10
|1193
|2005.03.14 08:25
|sell
|597
|1.00
|1.3445
|1.3475
|1.3405
|1194
|2005.03.14 10:45
|t/p
|597
|1.00
|1.3405
|1.3475
|1.3405
|400.00
|98779.10
|1195
|2005.03.14 11:50
|buy
|598
|1.00
|1.3401
|1.3371
|1.3441
|1196
|2005.03.14 15:35
|s/l
|598
|1.00
|1.3371
|1.3371
|1.3441
|-300.00
|98479.10
|1197
|2005.03.14 15:59
|sell
|599
|1.00
|1.3397
|1.3427
|1.3357
|1198
|2005.03.14 18:20
|t/p
|599
|1.00
|1.3357
|1.3427
|1.3357
|400.00
|98879.10
|1199
|2005.03.14 19:35
|buy
|600
|1.00
|1.3343
|1.3313
|1.3383
|1200
|2005.03.15 12:25
|t/p
|600
|1.00
|1.3383
|1.3313
|1.3383
|395.10
|99274.20
|1201
|2005.03.15 12:45
|buy
|601
|1.00
|1.3358
|1.3328
|1.3398
|1202
|2005.03.15 15:15
|t/p
|601
|1.00
|1.3398
|1.3328
|1.3398
|400.00
|99674.20
|1203
|2005.03.15 15:30
|buy
|602
|1.00
|1.3382
|1.3352
|1.3422
|1204
|2005.03.15 16:05
|s/l
|602
|1.00
|1.3352
|1.3352
|1.3422
|-300.00
|99374.20
|1205
|2005.03.15 16:40
|sell
|603
|1.00
|1.3395
|1.3425
|1.3355
|1206
|2005.03.15 16:59
|t/p
|603
|1.00
|1.3355
|1.3425
|1.3355
|400.00
|99774.20
|1207
|2005.03.15 17:35
|sell
|604
|1.00
|1.3326
|1.3356
|1.3286
|1208
|2005.03.16 09:45
|s/l
|604
|1.00
|1.3356
|1.3356
|1.3286
|-297.80
|99476.40
|1209
|2005.03.16 11:50
|sell
|605
|1.00
|1.3370
|1.3400
|1.3330
|1210
|2005.03.16 15:30
|s/l
|605
|1.00
|1.3400
|1.3400
|1.3330
|-300.00
|99176.40
|1211
|2005.03.16 16:45
|sell
|606
|1.00
|1.3431
|1.3461
|1.3391
|1212
|2005.03.17 07:35
|t/p
|606
|1.00
|1.3391
|1.3461
|1.3391
|406.60
|99583.00
|1213
|2005.03.17 10:20
|buy
|607
|1.00
|1.3398
|1.3368
|1.3438
|1214
|2005.03.17 12:35
|s/l
|607
|1.00
|1.3368
|1.3368
|1.3438
|-300.00
|99283.00
|1215
|2005.03.17 12:40
|sell
|608
|1.00
|1.3397
|1.3427
|1.3357
|1216
|2005.03.17 15:45
|t/p
|608
|1.00
|1.3357
|1.3427
|1.3357
|400.00
|99683.00
|1217
|2005.03.17 16:40
|buy
|609
|1.00
|1.3343
|1.3313
|1.3383
|1218
|2005.03.17 17:15
|t/p
|609
|1.00
|1.3383
|1.3313
|1.3383
|400.00
|100083.00
|1219
|2005.03.17 17:50
|buy
|610
|1.00
|1.3354
|1.3324
|1.3394
|1220
|2005.03.17 19:05
|t/p
|610
|1.00
|1.3394
|1.3324
|1.3394
|400.00
|100483.00
|1221
|2005.03.17 19:25
|buy
|611
|1.00
|1.3368
|1.3338
|1.3408
|1222
|2005.03.18 10:40
|s/l
|611
|1.00
|1.3338
|1.3338
|1.3408
|-304.90
|100178.10
|1223
|2005.03.18 11:45
|buy
|612
|1.00
|1.3318
|1.3288
|1.3358
|1224
|2005.03.18 14:50
|s/l
|612
|1.00
|1.3288
|1.3288
|1.3358
|-300.00
|99878.10
|1225
|2005.03.18 17:45
|buy
|613
|1.00
|1.3275
|1.3245
|1.3315
|1226
|2005.03.18 18:10
|t/p
|613
|1.00
|1.3315
|1.3245
|1.3315
|400.00
|100278.10
|1227
|2005.03.18 18:45
|buy
|614
|1.00
|1.3282
|1.3252
|1.3322
|1228
|2005.03.18 19:05
|t/p
|614
|1.00
|1.3322
|1.3252
|1.3322
|400.00
|100678.10
|1229
|2005.03.18 23:25
|buy
|615
|1.00
|1.3314
|1.3284
|1.3354
|1230
|2005.03.21 03:05
|s/l
|615
|1.00
|1.3284
|1.3284
|1.3354
|-304.90
|100373.20
|1231
|2005.03.21 03:45
|sell
|616
|1.00
|1.3308
|1.3338
|1.3268
|1232
|2005.03.21 04:05
|t/p
|616
|1.00
|1.3268
|1.3338
|1.3268
|400.00
|100773.20
|1233
|2005.03.21 04:40
|sell
|617
|1.00
|1.3283
|1.3313
|1.3243
|1234
|2005.03.21 09:30
|t/p
|617
|1.00
|1.3243
|1.3313
|1.3243
|400.00
|101173.20
|1235
|2005.03.21 10:25
|buy
|618
|1.00
|1.3216
|1.3186
|1.3256
|1236
|2005.03.21 15:30
|s/l
|618
|1.00
|1.3186
|1.3186
|1.3256
|-300.00
|100873.20
|1237
|2005.03.21 16:45
|buy
|619
|1.00
|1.3179
|1.3149
|1.3219
|1238
|2005.03.21 18:45
|s/l
|619
|1.00
|1.3149
|1.3149
|1.3219
|-300.00
|100573.20
|1239
|2005.03.21 20:50
|buy
|620
|1.00
|1.3157
|1.3127
|1.3197
|1240
|2005.03.22 13:45
|t/p
|620
|1.00
|1.3197
|1.3127
|1.3197
|395.10
|100968.30
|1241
|2005.03.22 14:40
|sell
|621
|1.00
|1.3186
|1.3216
|1.3146
|1242
|2005.03.22 17:40
|s/l
|621
|1.00
|1.3216
|1.3216
|1.3146
|-300.00
|100668.30
|1243
|2005.03.22 18:30
|sell
|622
|1.00
|1.3211
|1.3241
|1.3171
|1244
|2005.03.22 21:05
|t/p
|622
|1.00
|1.3171
|1.3241
|1.3171
|400.00
|101068.30
|1245
|2005.03.22 21:40
|sell
|623
|1.00
|1.3207
|1.3237
|1.3167
|1246
|2005.03.22 21:50
|t/p
|623
|1.00
|1.3167
|1.3237
|1.3167
|400.00
|101468.30
|1247
|2005.03.22 22:35
|sell
|624
|1.00
|1.3086
|1.3116
|1.3046
|1248
|2005.03.23 11:10
|t/p
|624
|1.00
|1.3046
|1.3116
|1.3046
|402.20
|101870.50
|1249
|2005.03.23 15:35
|buy
|625
|1.00
|1.3041
|1.3011
|1.3081
|1250
|2005.03.23 15:40
|s/l
|625
|1.00
|1.3011
|1.3011
|1.3081
|-300.00
|101570.50
|1251
|2005.03.23 16:35
|buy
|626
|1.00
|1.3017
|1.2987
|1.3057
|1252
|2005.03.23 19:20
|s/l
|626
|1.00
|1.2987
|1.2987
|1.3057
|-300.00
|101270.50
|1253
|2005.03.24 01:35
|buy
|627
|1.00
|1.2988
|1.2958
|1.3028
|1254
|2005.03.24 11:45
|t/p
|627
|1.00
|1.3028
|1.2958
|1.3028
|400.00
|101670.50
|1255
|2005.03.24 11:45
|sell
|628
|1.00
|1.3035
|1.3065
|1.2995
|1256
|2005.03.24 12:05
|t/p
|628
|1.00
|1.2995
|1.3065
|1.2995
|400.00
|102070.50
|1257
|2005.03.24 12:50
|sell
|629
|1.00
|1.3003
|1.3033
|1.2963
|1258
|2005.03.24 17:35
|t/p
|629
|1.00
|1.2963
|1.3033
|1.2963
|400.00
|102470.50
|1259
|2005.03.24 18:10
|sell
|630
|1.00
|1.2974
|1.3004
|1.2934
|1260
|2005.03.25 01:35
|t/p
|630
|1.00
|1.2934
|1.3004
|1.2934
|402.20
|102872.70
|1261
|2005.03.25 02:35
|buy
|631
|1.00
|1.2932
|1.2902
|1.2972
|1262
|2005.03.25 11:50
|t/p
|631
|1.00
|1.2972
|1.2902
|1.2972
|400.00
|103272.70
|1263
|2005.03.25 12:50
|sell
|632
|1.00
|1.2968
|1.2998
|1.2928
|1264
|2005.03.28 03:05
|t/p
|632
|1.00
|1.2928
|1.2998
|1.2928
|402.20
|103674.90
|1265
|2005.03.28 03:45
|sell
|633
|1.00
|1.2957
|1.2987
|1.2917
|1266
|2005.03.28 04:05
|t/p
|633
|1.00
|1.2917
|1.2987
|1.2917
|400.00
|104074.90
|1267
|2005.03.28 04:40
|sell
|634
|1.00
|1.2933
|1.2963
|1.2893
|1268
|2005.03.28 05:00
|t/p
|634
|1.00
|1.2893
|1.2963
|1.2893
|400.00
|104474.90
|1269
|2005.03.28 05:50
|buy
|635
|1.00
|1.2888
|1.2858
|1.2928
|1270
|2005.03.28 12:10
|t/p
|635
|1.00
|1.2928
|1.2858
|1.2928
|400.00
|104874.90
|1271
|2005.03.28 12:20
|buy
|636
|1.00
|1.2915
|1.2885
|1.2955
|1272
|2005.03.28 16:05
|s/l
|636
|1.00
|1.2885
|1.2885
|1.2955
|-300.00
|104574.90
|1273
|2005.03.28 16:50
|sell
|637
|1.00
|1.2935
|1.2965
|1.2895
|1274
|2005.03.28 16:59
|t/p
|637
|1.00
|1.2895
|1.2965
|1.2895
|400.00
|104974.90
|1275
|2005.03.28 19:45
|buy
|638
|1.00
|1.2857
|1.2827
|1.2897
|1276
|2005.03.29 00:05
|t/p
|638
|1.00
|1.2897
|1.2827
|1.2897
|395.10
|105370.00
|1277
|2005.03.29 03:15
|buy
|639
|1.00
|1.2883
|1.2853
|1.2923
|1278
|2005.03.29 03:45
|t/p
|639
|1.00
|1.2923
|1.2853
|1.2923
|400.00
|105770.00
|1279
|2005.03.29 05:30
|sell
|640
|1.00
|1.2926
|1.2956
|1.2886
|1280
|2005.03.29 06:50
|s/l
|640
|1.00
|1.2956
|1.2956
|1.2886
|-300.00
|105470.00
|1281
|2005.03.29 07:50
|sell
|641
|1.00
|1.2941
|1.2971
|1.2901
|1282
|2005.03.29 17:25
|t/p
|641
|1.00
|1.2901
|1.2971
|1.2901
|400.00
|105870.00
|1283
|2005.03.29 17:59
|sell
|642
|1.00
|1.2916
|1.2946
|1.2876
|1284
|2005.03.30 01:40
|s/l
|642
|1.00
|1.2946
|1.2946
|1.2876
|-297.80
|105572.20
|1285
|2005.03.30 02:35
|sell
|643
|1.00
|1.2944
|1.2974
|1.2904
|1286
|2005.03.30 10:35
|s/l
|643
|1.00
|1.2974
|1.2974
|1.2904
|-300.00
|105272.20
|1287
|2005.03.30 11:45
|sell
|644
|1.00
|1.2975
|1.3005
|1.2935
|1288
|2005.03.30 19:25
|t/p
|644
|1.00
|1.2935
|1.3005
|1.2935
|400.00
|105672.20
|1289
|2005.03.30 19:45
|sell
|645
|1.00
|1.2953
|1.2983
|1.2913
|1290
|2005.03.30 23:05
|t/p
|645
|1.00
|1.2913
|1.2983
|1.2913
|400.00
|106072.20
|1291
|2005.03.30 23:25
|sell
|646
|1.00
|1.2939
|1.2969
|1.2899
|1292
|2005.03.31 11:20
|s/l
|646
|1.00
|1.2969
|1.2969
|1.2899
|-293.40
|105778.80
|1293
|2005.03.31 11:20
|sell
|647
|1.00
|1.2967
|1.2997
|1.2927
|1294
|2005.03.31 16:30
|s/l
|647
|1.00
|1.2997
|1.2997
|1.2927
|-300.00
|105478.80
|1295
|2005.03.31 18:50
|sell
|648
|1.00
|1.3003
|1.3033
|1.2963
|1296
|2005.03.31 19:05
|t/p
|648
|1.00
|1.2963
|1.3033
|1.2963
|400.00
|105878.80
|1297
|2005.04.01 02:35
|buy
|649
|1.00
|1.2963
|1.2933
|1.3003
|1298
|2005.04.01 16:20
|t/p
|649
|1.00
|1.3003
|1.2933
|1.3003
|400.00
|106278.80
|1299
|2005.04.01 17:25
|sell
|650
|1.00
|1.3014
|1.3044
|1.2974
|1300
|2005.04.01 17:40
|t/p
|650
|1.00
|1.2974
|1.3044
|1.2974
|400.00
|106678.80
|1301
|2005.04.01 18:50
|sell
|651
|1.00
|1.2979
|1.3009
|1.2939
|1302
|2005.04.01 18:59
|t/p
|651
|1.00
|1.2939
|1.3009
|1.2939
|400.00
|107078.80
|1303
|2005.04.01 19:50
|buy
|652
|1.00
|1.2874
|1.2844
|1.2914
|1304
|2005.04.01 21:35
|t/p
|652
|1.00
|1.2914
|1.2844
|1.2914
|400.00
|107478.80
|1305
|2005.04.01 21:59
|sell
|653
|1.00
|1.2906
|1.2936
|1.2866
|1306
|2005.04.04 16:35
|t/p
|653
|1.00
|1.2866
|1.2936
|1.2866
|402.20
|107881.00
|1307
|2005.04.04 18:50
|buy
|654
|1.00
|1.2819
|1.2789
|1.2859
|1308
|2005.04.05 15:20
|t/p
|654
|1.00
|1.2859
|1.2789
|1.2859
|395.10
|108276.10
|1309
|2005.04.05 15:35
|buy
|655
|1.00
|1.2806
|1.2776
|1.2846
|1310
|2005.04.05 15:59
|t/p
|655
|1.00
|1.2846
|1.2776
|1.2846
|400.00
|108676.10
|1311
|2005.04.05 16:25
|buy
|656
|1.00
|1.2853
|1.2823
|1.2893
|1312
|2005.04.06 11:30
|t/p
|656
|1.00
|1.2893
|1.2823
|1.2893
|395.10
|109071.20
|1313
|2005.04.06 11:30
|sell
|657
|1.00
|1.2897
|1.2927
|1.2857
|1314
|2005.04.06 15:05
|t/p
|657
|1.00
|1.2857
|1.2927
|1.2857
|400.00
|109471.20
|1315
|2005.04.06 15:50
|sell
|658
|1.00
|1.2880
|1.2910
|1.2840
|1316
|2005.04.06 17:50
|t/p
|658
|1.00
|1.2840
|1.2910
|1.2840
|400.00
|109871.20
|1317
|2005.04.06 18:45
|buy
|659
|1.00
|1.2848
|1.2818
|1.2888
|1318
|2005.04.06 19:25
|t/p
|659
|1.00
|1.2888
|1.2818
|1.2888
|400.00
|110271.20
|1319
|2005.04.06 19:40
|buy
|660
|1.00
|1.2852
|1.2822
|1.2892
|1320
|2005.04.06 20:25
|t/p
|660
|1.00
|1.2892
|1.2822
|1.2892
|400.00
|110671.20
|1321
|2005.04.06 20:35
|buy
|661
|1.00
|1.2878
|1.2848
|1.2918
|1322
|2005.04.07 08:45
|t/p
|661
|1.00
|1.2918
|1.2848
|1.2918
|385.30
|111056.50
|1323
|2005.04.07 09:35
|sell
|662
|1.00
|1.2914
|1.2944
|1.2874
|1324
|2005.04.07 20:20
|t/p
|662
|1.00
|1.2874
|1.2944
|1.2874
|400.00
|111456.50
|1325
|2005.04.07 22:50
|buy
|663
|1.00
|1.2849
|1.2819
|1.2889
|1326
|2005.04.08 03:25
|s/l
|663
|1.00
|1.2819
|1.2819
|1.2889
|-304.90
|111151.60
|1327
|2005.04.08 04:50
|buy
|664
|1.00
|1.2814
|1.2784
|1.2854
|1328
|2005.04.08 17:35
|t/p
|664
|1.00
|1.2854
|1.2784
|1.2854
|400.00
|111551.60
|1329
|2005.04.08 18:15
|buy
|665
|1.00
|1.2843
|1.2813
|1.2883
|1330
|2005.04.08 18:25
|t/p
|665
|1.00
|1.2883
|1.2813
|1.2883
|400.00
|111951.60
|1331
|2005.04.08 19:25
|sell
|666
|1.00
|1.2922
|1.2952
|1.2882
|1332
|2005.04.11 11:05
|s/l
|666
|1.00
|1.2952
|1.2952
|1.2882
|-297.80
|111653.80
|1333
|2005.04.11 12:45
|sell
|667
|1.00
|1.2970
|1.3000
|1.2930
|1334
|2005.04.11 19:25
|s/l
|667
|1.00
|1.3000
|1.3000
|1.2930
|-300.00
|111353.80
|1335
|2005.04.11 20:15
|sell
|668
|1.00
|1.2995
|1.3025
|1.2955
|1336
|2005.04.12 15:15
|t/p
|668
|1.00
|1.2955
|1.3025
|1.2955
|402.20
|111756.00
|1337
|2005.04.12 15:30
|sell
|669
|1.00
|1.3018
|1.3048
|1.2978
|1338
|2005.04.12 15:50
|t/p
|669
|1.00
|1.2978
|1.3048
|1.2978
|400.00
|112156.00
|1339
|2005.04.12 16:25
|sell
|670
|1.00
|1.2927
|1.2957
|1.2887
|1340
|2005.04.12 17:50
|t/p
|670
|1.00
|1.2887
|1.2957
|1.2887
|400.00
|112556.00
|1341
|2005.04.12 19:45
|buy
|671
|1.00
|1.2868
|1.2838
|1.2908
|1342
|2005.04.12 21:10
|t/p
|671
|1.00
|1.2908
|1.2838
|1.2908
|400.00
|112956.00
|1343
|2005.04.12 21:35
|buy
|672
|1.00
|1.2878
|1.2848
|1.2918
|1344
|2005.04.12 21:59
|t/p
|672
|1.00
|1.2918
|1.2848
|1.2918
|400.00
|113356.00
|1345
|2005.04.12 23:25
|buy
|673
|1.00
|1.2917
|1.2887
|1.2957
|1346
|2005.04.13 11:50
|t/p
|673
|1.00
|1.2957
|1.2887
|1.2957
|395.10
|113751.10
|1347
|2005.04.13 11:50
|sell
|674
|1.00
|1.2957
|1.2987
|1.2917
|1348
|2005.04.13 15:05
|t/p
|674
|1.00
|1.2917
|1.2987
|1.2917
|400.00
|114151.10
|1349
|2005.04.13 15:30
|sell
|675
|1.00
|1.2936
|1.2966
|1.2896
|1350
|2005.04.13 15:59
|t/p
|675
|1.00
|1.2896
|1.2966
|1.2896
|400.00
|114551.10
|1351
|2005.04.13 16:30
|sell
|676
|1.00
|1.2892
|1.2922
|1.2852
|1352
|2005.04.13 18:15
|s/l
|676
|1.00
|1.2922
|1.2922
|1.2852
|-300.00
|114251.10
|1353
|2005.04.13 18:50
|buy
|677
|1.00
|1.2895
|1.2865
|1.2935
|1354
|2005.04.14 09:35
|s/l
|677
|1.00
|1.2865
|1.2865
|1.2935
|-314.70
|113936.40
|1355
|2005.04.14 12:20
|buy
|678
|1.00
|1.2860
|1.2830
|1.2900
|1356
|2005.04.14 13:40
|s/l
|678
|1.00
|1.2830
|1.2830
|1.2900
|-300.00
|113636.40
|1357
|2005.04.14 14:30
|buy
|679
|1.00
|1.2829
|1.2799
|1.2869
|1358
|2005.04.14 15:50
|s/l
|679
|1.00
|1.2799
|1.2799
|1.2869
|-300.00
|113336.40
|1359
|2005.04.14 16:25
|buy
|680
|1.00
|1.2811
|1.2781
|1.2851
|1360
|2005.04.14 16:45
|s/l
|680
|1.00
|1.2781
|1.2781
|1.2851
|-300.00
|113036.40
|1361
|2005.04.14 17:50
|buy
|681
|1.00
|1.2766
|1.2736
|1.2806
|1362
|2005.04.14 18:00
|t/p
|681
|1.00
|1.2806
|1.2736
|1.2806
|400.00
|113436.40
|1363
|2005.04.14 18:50
|buy
|682
|1.00
|1.2795
|1.2765
|1.2835
|1364
|2005.04.15 10:05
|t/p
|682
|1.00
|1.2835
|1.2765
|1.2835
|395.10
|113831.50
|1365
|2005.04.15 10:45
|buy
|683
|1.00
|1.2813
|1.2783
|1.2853
|1366
|2005.04.15 11:15
|t/p
|683
|1.00
|1.2853
|1.2783
|1.2853
|400.00
|114231.50
|1367
|2005.04.15 11:40
|buy
|684
|1.00
|1.2835
|1.2805
|1.2875
|1368
|2005.04.15 14:45
|t/p
|684
|1.00
|1.2875
|1.2805
|1.2875
|400.00
|114631.50
|1369
|2005.04.15 15:35
|sell
|685
|1.00
|1.2884
|1.2914
|1.2844
|1370
|2005.04.15 17:25
|s/l
|685
|1.00
|1.2914
|1.2914
|1.2844
|-300.00
|114331.50
|1371
|2005.04.15 18:25
|sell
|686
|1.00
|1.2933
|1.2963
|1.2893
|1372
|2005.04.18 03:05
|t/p
|686
|1.00
|1.2893
|1.2963
|1.2893
|402.20
|114733.70
|1373
|2005.04.18 03:15
|sell
|687
|1.00
|1.2920
|1.2950
|1.2880
|1374
|2005.04.18 04:05
|t/p
|687
|1.00
|1.2880
|1.2950
|1.2880
|400.00
|115133.70
|1375
|2005.04.18 04:10
|sell
|688
|1.00
|1.2889
|1.2919
|1.2849
|1376
|2005.04.18 09:05
|s/l
|688
|1.00
|1.2919
|1.2919
|1.2849
|-300.00
|114833.70
|1377
|2005.04.18 09:35
|buy
|689
|1.00
|1.2889
|1.2859
|1.2929
|1378
|2005.04.18 09:59
|t/p
|689
|1.00
|1.2929
|1.2859
|1.2929
|400.00
|115233.70
|1379
|2005.04.18 11:25
|buy
|690
|1.00
|1.2959
|1.2929
|1.2999
|1380
|2005.04.18 16:35
|t/p
|690
|1.00
|1.2999
|1.2929
|1.2999
|400.00
|115633.70
|1381
|2005.04.18 19:50
|sell
|691
|1.00
|1.3040
|1.3070
|1.3000
|1382
|2005.04.19 11:10
|t/p
|691
|1.00
|1.3000
|1.3070
|1.3000
|402.20
|116035.90
|1383
|2005.04.19 11:20
|sell
|692
|1.00
|1.3035
|1.3065
|1.2995
|1384
|2005.04.19 11:50
|t/p
|692
|1.00
|1.2995
|1.3065
|1.2995
|400.00
|116435.90
|1385
|2005.04.19 13:50
|buy
|693
|1.00
|1.2987
|1.2957
|1.3027
|1386
|2005.04.19 17:05
|t/p
|693
|1.00
|1.3027
|1.2957
|1.3027
|400.00
|116835.90
|1387
|2005.04.19 17:30
|buy
|694
|1.00
|1.2999
|1.2969
|1.3039
|1388
|2005.04.19 17:59
|t/p
|694
|1.00
|1.3039
|1.2969
|1.3039
|400.00
|117235.90
|1389
|2005.04.19 19:50
|sell
|695
|1.00
|1.3037
|1.3067
|1.2997
|1390
|2005.04.19 22:35
|s/l
|695
|1.00
|1.3067
|1.3067
|1.2997
|-300.00
|116935.90
|1391
|2005.04.19 23:30
|sell
|696
|1.00
|1.3072
|1.3102
|1.3032
|1392
|2005.04.20 11:05
|t/p
|696
|1.00
|1.3032
|1.3102
|1.3032
|402.20
|117338.10
|1393
|2005.04.20 11:20
|sell
|697
|1.00
|1.3046
|1.3076
|1.3006
|1394
|2005.04.20 15:40
|t/p
|697
|1.00
|1.3006
|1.3076
|1.3006
|400.00
|117738.10
|1395
|2005.04.20 16:30
|buy
|698
|1.00
|1.2999
|1.2969
|1.3039
|1396
|2005.04.20 16:59
|t/p
|698
|1.00
|1.3039
|1.2969
|1.3039
|400.00
|118138.10
|1397
|2005.04.20 17:50
|buy
|699
|1.00
|1.3035
|1.3005
|1.3075
|1398
|2005.04.20 18:05
|t/p
|699
|1.00
|1.3075
|1.3005
|1.3075
|400.00
|118538.10
|1399
|2005.04.20 18:45
|buy
|700
|1.00
|1.3061
|1.3031
|1.3101
|1400
|2005.04.20 22:40
|t/p
|700
|1.00
|1.3101
|1.3031
|1.3101
|400.00
|118938.10
|1401
|2005.04.20 23:30
|sell
|701
|1.00
|1.3095
|1.3125
|1.3055
|1402
|2005.04.21 18:10
|s/l
|701
|1.00
|1.3125
|1.3125
|1.3055
|-293.40
|118644.70
|1403
|2005.04.21 18:25
|sell
|702
|1.00
|1.3122
|1.3152
|1.3082
|1404
|2005.04.21 18:40
|t/p
|702
|1.00
|1.3082
|1.3152
|1.3082
|400.00
|119044.70
|1405
|2005.04.21 19:50
|sell
|703
|1.00
|1.3074
|1.3104
|1.3034
|1406
|2005.04.22 03:05
|t/p
|703
|1.00
|1.3034
|1.3104
|1.3034
|402.20
|119446.90
|1407
|2005.04.22 03:10
|sell
|704
|1.00
|1.3043
|1.3073
|1.3003
|1408
|2005.04.22 11:05
|s/l
|704
|1.00
|1.3073
|1.3073
|1.3003
|-300.00
|119146.90
|1409
|2005.04.22 11:20
|buy
|705
|1.00
|1.3057
|1.3027
|1.3097
|1410
|2005.04.25 03:20
|s/l
|705
|1.00
|1.3027
|1.3027
|1.3097
|-304.90
|118842.00
|1411
|2005.04.25 04:25
|buy
|706
|1.00
|1.3009
|1.2979
|1.3049
|1412
|2005.04.25 11:20
|s/l
|706
|1.00
|1.2979
|1.2979
|1.3049
|-300.00
|118542.00
|1413
|2005.04.25 12:15
|buy
|707
|1.00
|1.2967
|1.2937
|1.3007
|1414
|2005.04.25 23:35
|t/p
|707
|1.00
|1.3007
|1.2937
|1.3007
|400.00
|118942.00
|1415
|2005.04.26 00:50
|sell
|708
|1.00
|1.3005
|1.3035
|1.2965
|1416
|2005.04.26 17:20
|t/p
|708
|1.00
|1.2965
|1.3035
|1.2965
|400.00
|119342.00
|1417
|2005.04.26 19:20
|buy
|709
|1.00
|1.2963
|1.2933
|1.3003
|1418
|2005.04.27 09:05
|s/l
|709
|1.00
|1.2933
|1.2933
|1.3003
|-304.90
|119037.10
|1419
|2005.04.27 09:25
|sell
|710
|1.00
|1.2942
|1.2972
|1.2902
|1420
|2005.04.27 15:05
|s/l
|710
|1.00
|1.2972
|1.2972
|1.2902
|-300.00
|118737.10
|1421
|2005.04.27 16:25
|buy
|711
|1.00
|1.2968
|1.2938
|1.3008
|1422
|2005.04.27 18:15
|s/l
|711
|1.00
|1.2938
|1.2938
|1.3008
|-300.00
|118437.10
|1423
|2005.04.27 18:50
|sell
|712
|1.00
|1.2968
|1.2998
|1.2928
|1424
|2005.04.27 19:10
|t/p
|712
|1.00
|1.2928
|1.2998
|1.2928
|400.00
|118837.10
|1425
|2005.04.27 19:45
|sell
|713
|1.00
|1.2944
|1.2974
|1.2904
|1426
|2005.04.28 15:30
|t/p
|713
|1.00
|1.2904
|1.2974
|1.2904
|406.60
|119243.70
|1427
|2005.04.28 15:30
|buy
|714
|1.00
|1.2887
|1.2857
|1.2927
|1428
|2005.04.28 17:15
|t/p
|714
|1.00
|1.2927
|1.2857
|1.2927
|400.00
|119643.70
|1429
|2005.04.28 17:45
|buy
|715
|1.00
|1.2911
|1.2881
|1.2951
|1430
|2005.04.28 21:50
|s/l
|715
|1.00
|1.2881
|1.2881
|1.2951
|-300.00
|119343.70
|1431
|2005.04.28 21:59
|sell
|716
|1.00
|1.2895
|1.2925
|1.2855
|1432
|2005.04.29 05:05
|s/l
|716
|1.00
|1.2925
|1.2925
|1.2855
|-297.80
|119045.90
|1433
|2005.04.29 05:25
|buy
|717
|1.00
|1.2914
|1.2884
|1.2954
|1434
|2005.04.29 07:50
|t/p
|717
|1.00
|1.2954
|1.2884
|1.2954
|400.00
|119445.90
|1435
|2005.04.29 10:50
|sell
|718
|1.00
|1.2970
|1.3000
|1.2930
|1436
|2005.04.29 16:05
|t/p
|718
|1.00
|1.2930
|1.3000
|1.2930
|400.00
|119845.90
|1437
|2005.04.29 16:25
|sell
|719
|1.00
|1.2948
|1.2978
|1.2908
|1438
|2005.04.29 17:05
|t/p
|719
|1.00
|1.2908
|1.2978
|1.2908
|400.00
|120245.90
|1439
|2005.04.29 17:20
|sell
|720
|1.00
|1.2944
|1.2974
|1.2904
|1440
|2005.04.29 18:05
|t/p
|720
|1.00
|1.2904
|1.2974
|1.2904
|400.00
|120645.90
|1441
|2005.04.29 18:10
|sell
|721
|1.00
|1.2918
|1.2948
|1.2878
|1442
|2005.04.29 20:40
|t/p
|721
|1.00
|1.2878
|1.2948
|1.2878
|400.00
|121045.90
|1443
|2005.04.29 22:50
|buy
|722
|1.00
|1.2861
|1.2831
|1.2901
|1444
|2005.05.03 05:10
|s/l
|722
|1.00
|1.2831
|1.2831
|1.2901
|-309.80
|120736.10
|1445
|2005.05.03 08:50
|buy
|723
|1.00
|1.2830
|1.2800
|1.2870
|1446
|2005.05.03 12:10
|t/p
|723
|1.00
|1.2870
|1.2800
|1.2870
|400.00
|121136.10
|1447
|2005.05.03 13:50
|sell
|724
|1.00
|1.2871
|1.2901
|1.2831
|1448
|2005.05.03 16:40
|s/l
|724
|1.00
|1.2901
|1.2901
|1.2831
|-300.00
|120836.10
|1449
|2005.05.03 17:25
|sell
|725
|1.00
|1.2896
|1.2926
|1.2856
|1450
|2005.05.03 21:20
|t/p
|725
|1.00
|1.2856
|1.2926
|1.2856
|400.00
|121236.10
|1451
|2005.05.03 21:35
|sell
|726
|1.00
|1.2918
|1.2948
|1.2878
|1452
|2005.05.03 21:59
|t/p
|726
|1.00
|1.2878
|1.2948
|1.2878
|400.00
|121636.10
|1453
|2005.05.03 23:25
|sell
|727
|1.00
|1.2899
|1.2929
|1.2859
|1454
|2005.05.04 04:15
|s/l
|727
|1.00
|1.2929
|1.2929
|1.2859
|-297.80
|121338.30
|1455
|2005.05.04 04:25
|buy
|728
|1.00
|1.2888
|1.2858
|1.2928
|1456
|2005.05.04 04:30
|t/p
|728
|1.00
|1.2928
|1.2858
|1.2928
|400.00
|121738.30
|1457
|2005.05.04 05:25
|sell
|729
|1.00
|1.2967
|1.2997
|1.2927
|1458
|2005.05.04 16:30
|t/p
|729
|1.00
|1.2927
|1.2997
|1.2927
|400.00
|122138.30
|1459
|2005.05.04 16:30
|buy
|730
|1.00
|1.2927
|1.2897
|1.2967
|1460
|2005.05.05 09:50
|t/p
|730
|1.00
|1.2967
|1.2897
|1.2967
|385.30
|122523.60
|1461
|2005.05.05 10:30
|buy
|731
|1.00
|1.2957
|1.2927
|1.2997
|1462
|2005.05.05 18:50
|s/l
|731
|1.00
|1.2927
|1.2927
|1.2997
|-300.00
|122223.60
|1463
|2005.05.05 18:50
|buy
|732
|1.00
|1.2928
|1.2898
|1.2968
|1464
|2005.05.05 20:15
|t/p
|732
|1.00
|1.2968
|1.2898
|1.2968
|400.00
|122623.60
|1465
|2005.05.05 20:25
|buy
|733
|1.00
|1.2954
|1.2924
|1.2994
|1466
|2005.05.06 15:05
|s/l
|733
|1.00
|1.2924
|1.2924
|1.2994
|-304.90
|122318.70
|1467
|2005.05.06 15:50
|sell
|734
|1.00
|1.2958
|1.2988
|1.2918
|1468
|2005.05.06 15:59
|t/p
|734
|1.00
|1.2918
|1.2988
|1.2918
|400.00
|122718.70
|1469
|2005.05.06 16:45
|sell
|735
|1.00
|1.2869
|1.2899
|1.2829
|1470
|2005.05.06 18:45
|t/p
|735
|1.00
|1.2829
|1.2899
|1.2829
|400.00
|123118.70
|1471
|2005.05.06 19:45
|buy
|736
|1.00
|1.2833
|1.2803
|1.2873
|1472
|2005.05.09 04:30
|s/l
|736
|1.00
|1.2803
|1.2803
|1.2873
|-304.90
|122813.80
|1473
|2005.05.09 08:40
|buy
|737
|1.00
|1.2795
|1.2765
|1.2835
|1474
|2005.05.09 12:05
|t/p
|737
|1.00
|1.2835
|1.2765
|1.2835
|400.00
|123213.80
|1475
|2005.05.09 13:50
|sell
|738
|1.00
|1.2843
|1.2873
|1.2803
|1476
|2005.05.10 00:30
|s/l
|738
|1.00
|1.2873
|1.2873
|1.2803
|-297.80
|122916.00
|1477
|2005.05.10 01:45
|sell
|739
|1.00
|1.2863
|1.2893
|1.2823
|1478
|2005.05.10 10:05
|t/p
|739
|1.00
|1.2823
|1.2893
|1.2823
|400.00
|123316.00
|1479
|2005.05.10 10:10
|sell
|740
|1.00
|1.2832
|1.2862
|1.2792
|1480
|2005.05.10 14:00
|s/l
|740
|1.00
|1.2862
|1.2862
|1.2792
|-300.00
|123016.00
|1481
|2005.05.10 14:50
|sell
|741
|1.00
|1.2862
|1.2892
|1.2822
|1482
|2005.05.10 19:50
|s/l
|741
|1.00
|1.2892
|1.2892
|1.2822
|-300.00
|122716.00
|1483
|2005.05.10 20:45
|sell
|742
|1.00
|1.2881
|1.2911
|1.2841
|1484
|2005.05.11 11:25
|s/l
|742
|1.00
|1.2911
|1.2911
|1.2841
|-297.80
|122418.20
|1485
|2005.05.11 11:50
|sell
|743
|1.00
|1.2901
|1.2931
|1.2861
|1486
|2005.05.11 15:10
|t/p
|743
|1.00
|1.2861
|1.2931
|1.2861
|400.00
|122818.20
|1487
|2005.05.11 15:35
|sell
|744
|1.00
|1.2886
|1.2916
|1.2846
|1488
|2005.05.11 15:59
|t/p
|744
|1.00
|1.2846
|1.2916
|1.2846
|400.00
|123218.20
|1489
|2005.05.11 16:25
|sell
|745
|1.00
|1.2806
|1.2836
|1.2766
|1490
|2005.05.11 19:10
|s/l
|745
|1.00
|1.2836
|1.2836
|1.2766
|-300.00
|122918.20
|1491
|2005.05.11 19:40
|buy
|746
|1.00
|1.2807
|1.2777
|1.2847
|1492
|2005.05.12 09:05
|s/l
|746
|1.00
|1.2777
|1.2777
|1.2847
|-314.70
|122603.50
|1493
|2005.05.12 09:15
|buy
|747
|1.00
|1.2778
|1.2748
|1.2818
|1494
|2005.05.12 10:30
|s/l
|747
|1.00
|1.2748
|1.2748
|1.2818
|-300.00
|122303.50
|1495
|2005.05.12 10:30
|buy
|748
|1.00
|1.2749
|1.2719
|1.2789
|1496
|2005.05.12 15:30
|s/l
|748
|1.00
|1.2719
|1.2719
|1.2789
|-300.00
|122003.50
|1497
|2005.05.12 17:20
|buy
|749
|1.00
|1.2703
|1.2673
|1.2743
|1498
|2005.05.13 00:15
|s/l
|749
|1.00
|1.2673
|1.2673
|1.2743
|-304.90
|121698.60
|1499
|2005.05.13 01:50
|buy
|750
|1.00
|1.2674
|1.2644
|1.2714
|1500
|2005.05.13 12:05
|s/l
|750
|1.00
|1.2644
|1.2644
|1.2714
|-300.00
|121398.60
|1501
|2005.05.13 12:25
|sell
|751
|1.00
|1.2668
|1.2698
|1.2628
|1502
|2005.05.13 13:50
|t/p
|751
|1.00
|1.2628
|1.2698
|1.2628
|400.00
|121798.60
|1503
|2005.05.13 14:50
|buy
|752
|1.00
|1.2623
|1.2593
|1.2663
|1504
|2005.05.16 02:10
|s/l
|752
|1.00
|1.2593
|1.2593
|1.2663
|-304.90
|121493.70
|1505
|2005.05.16 02:15
|sell
|753
|1.00
|1.2603
|1.2633
|1.2563
|1506
|2005.05.16 16:15
|s/l
|753
|1.00
|1.2633
|1.2633
|1.2563
|-300.00
|121193.70
|1507
|2005.05.16 16:30
|buy
|754
|1.00
|1.2604
|1.2574
|1.2644
|1508
|2005.05.16 16:40
|t/p
|754
|1.00
|1.2644
|1.2574
|1.2644
|400.00
|121593.70
|1509
|2005.05.16 17:30
|sell
|755
|1.00
|1.2638
|1.2668
|1.2598
|1510
|2005.05.17 22:25
|t/p
|755
|1.00
|1.2598
|1.2668
|1.2598
|402.20
|121995.90
|1511
|2005.05.18 00:50
|buy
|756
|1.00
|1.2601
|1.2571
|1.2641
|1512
|2005.05.18 15:30
|t/p
|756
|1.00
|1.2641
|1.2571
|1.2641
|400.00
|122395.90
|1513
|2005.05.18 16:30
|sell
|757
|1.00
|1.2652
|1.2682
|1.2612
|1514
|2005.05.18 20:35
|s/l
|757
|1.00
|1.2682
|1.2682
|1.2612
|-300.00
|122095.90
|1515
|2005.05.18 20:40
|buy
|758
|1.00
|1.2670
|1.2640
|1.2710
|1516
|2005.05.19 14:45
|s/l
|758
|1.00
|1.2640
|1.2640
|1.2710
|-314.70
|121781.20
|1517
|2005.05.19 15:40
|buy
|759
|1.00
|1.2633
|1.2603
|1.2673
|1518
|2005.05.19 19:50
|s/l
|759
|1.00
|1.2603
|1.2603
|1.2673
|-300.00
|121481.20
|1519
|2005.05.19 19:59
|sell
|760
|1.00
|1.2629
|1.2659
|1.2589
|1520
|2005.05.20 15:50
|t/p
|760
|1.00
|1.2589
|1.2659
|1.2589
|402.20
|121883.40
|1521
|2005.05.20 18:45
|buy
|761
|1.00
|1.2544
|1.2514
|1.2584
|1522
|2005.05.23 17:05
|t/p
|761
|1.00
|1.2584
|1.2514
|1.2584
|395.10
|122278.50
|1523
|2005.05.23 17:20
|buy
|762
|1.00
|1.2575
|1.2545
|1.2615
|1524
|2005.05.24 14:35
|t/p
|762
|1.00
|1.2615
|1.2545
|1.2615
|395.10
|122673.60
|1525
|2005.05.24 15:30
|sell
|763
|1.00
|1.2629
|1.2659
|1.2589
|1526
|2005.05.24 17:10
|t/p
|763
|1.00
|1.2589
|1.2659
|1.2589
|400.00
|123073.60
|1527
|2005.05.24 17:45
|sell
|764
|1.00
|1.2604
|1.2634
|1.2564
|1528
|2005.05.25 01:30
|t/p
|764
|1.00
|1.2564
|1.2634
|1.2564
|402.20
|123475.80
|1529
|2005.05.25 04:50
|buy
|765
|1.00
|1.2561
|1.2531
|1.2601
|1530
|2005.05.25 07:50
|t/p
|765
|1.00
|1.2601
|1.2531
|1.2601
|400.00
|123875.80
|1531
|2005.05.25 08:45
|sell
|766
|1.00
|1.2603
|1.2633
|1.2563
|1532
|2005.05.25 13:05
|t/p
|766
|1.00
|1.2563
|1.2633
|1.2563
|400.00
|124275.80
|1533
|2005.05.25 13:30
|sell
|767
|1.00
|1.2575
|1.2605
|1.2535
|1534
|2005.05.25 16:05
|s/l
|767
|1.00
|1.2605
|1.2605
|1.2535
|-300.00
|123975.80
|1535
|2005.05.25 16:45
|buy
|768
|1.00
|1.2581
|1.2551
|1.2621
|1536
|2005.05.26 08:05
|s/l
|768
|1.00
|1.2551
|1.2551
|1.2621
|-314.70
|123661.10
|1537
|2005.05.26 08:35
|sell
|769
|1.00
|1.2573
|1.2603
|1.2533
|1538
|2005.05.26 14:25
|t/p
|769
|1.00
|1.2533
|1.2603
|1.2533
|400.00
|124061.10
|1539
|2005.05.26 16:45
|buy
|770
|1.00
|1.2524
|1.2494
|1.2564
|1540
|2005.05.26 21:45
|s/l
|770
|1.00
|1.2494
|1.2494
|1.2564
|-300.00
|123761.10
|1541
|2005.05.27 05:30
|buy
|771
|1.00
|1.2517
|1.2487
|1.2557
|1542
|2005.05.27 18:20
|t/p
|771
|1.00
|1.2557
|1.2487
|1.2557
|400.00
|124161.10
|1543
|2005.05.27 20:50
|sell
|772
|1.00
|1.2588
|1.2618
|1.2548
|1544
|2005.05.30 00:00
|t/p
|772
|1.00
|1.2548
|1.2618
|1.2548
|402.20
|124563.30
|1545
|2005.05.30 01:30
|sell
|773
|1.00
|1.2538
|1.2568
|1.2498
|1546
|2005.05.30 14:05
|t/p
|773
|1.00
|1.2498
|1.2568
|1.2498
|400.00
|124963.30
|1547
|2005.05.30 14:15
|sell
|774
|1.00
|1.2507
|1.2537
|1.2467
|1548
|2005.05.30 15:50
|t/p
|774
|1.00
|1.2467
|1.2537
|1.2467
|400.00
|125363.30
|1549
|2005.05.30 17:45
|buy
|775
|1.00
|1.2468
|1.2438
|1.2508
|1550
|2005.05.31 04:05
|s/l
|775
|1.00
|1.2438
|1.2438
|1.2508
|-304.90
|125058.40
|1551
|2005.05.31 04:50
|sell
|776
|1.00
|1.2459
|1.2489
|1.2419
|1552
|2005.05.31 04:59
|t/p
|776
|1.00
|1.2419
|1.2489
|1.2419
|400.00
|125458.40
|1553
|2005.05.31 05:50
|buy
|777
|1.00
|1.2389
|1.2359
|1.2429
|1554
|2005.05.31 12:20
|s/l
|777
|1.00
|1.2359
|1.2359
|1.2429
|-300.00
|125158.40
|1555
|2005.05.31 14:25
|buy
|778
|1.00
|1.2321
|1.2291
|1.2361
|1556
|2005.05.31 17:05
|t/p
|778
|1.00
|1.2361
|1.2291
|1.2361
|400.00
|125558.40
|1557
|2005.05.31 17:40
|buy
|779
|1.00
|1.2334
|1.2304
|1.2374
|1558
|2005.05.31 21:20
|s/l
|779
|1.00
|1.2304
|1.2304
|1.2374
|-300.00
|125258.40
|1559
|2005.06.01 00:45
|buy
|780
|1.00
|1.2301
|1.2271
|1.2341
|1560
|2005.06.01 09:40
|t/p
|780
|1.00
|1.2341
|1.2271
|1.2341
|400.00
|125658.40
|1561
|2005.06.01 09:59
|buy
|781
|1.00
|1.2325
|1.2295
|1.2365
|1562
|2005.06.01 11:10
|s/l
|781
|1.00
|1.2295
|1.2295
|1.2365
|-300.00
|125358.40
|1563
|2005.06.01 11:30
|sell
|782
|1.00
|1.2307
|1.2337
|1.2267
|1564
|2005.06.01 12:05
|t/p
|782
|1.00
|1.2267
|1.2337
|1.2267
|400.00
|125758.40
|1565
|2005.06.01 12:25
|sell
|783
|1.00
|1.2285
|1.2315
|1.2245
|1566
|2005.06.01 13:50
|t/p
|783
|1.00
|1.2245
|1.2315
|1.2245
|400.00
|126158.40
|1567
|2005.06.01 14:50
|buy
|784
|1.00
|1.2238
|1.2208
|1.2278
|1568
|2005.06.01 22:15
|s/l
|784
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2278
|-300.00
|125858.40
|1569
|2005.06.02 01:40
|buy
|785
|1.00
|1.2200
|1.2170
|1.2240
|1570
|2005.06.02 09:30
|t/p
|785
|1.00
|1.2240
|1.2170
|1.2240
|400.00
|126258.40
|1571
|2005.06.02 11:20
|sell
|786
|1.00
|1.2268
|1.2298
|1.2228
|1572
|2005.06.02 18:25
|s/l
|786
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2228
|-300.00
|125958.40
|1573
|2005.06.02 18:25
|sell
|787
|1.00
|1.2298
|1.2328
|1.2258
|1574
|2005.06.03 09:10
|t/p
|787
|1.00
|1.2258
|1.2328
|1.2258
|402.20
|126360.60
|1575
|2005.06.03 09:40
|sell
|788
|1.00
|1.2305
|1.2335
|1.2265
|1576
|2005.06.03 10:05
|t/p
|788
|1.00
|1.2265
|1.2335
|1.2265
|400.00
|126760.60
|1577
|2005.06.03 11:50
|buy
|789
|1.00
|1.2270
|1.2240
|1.2310
|1578
|2005.06.03 15:10
|t/p
|789
|1.00
|1.2310
|1.2240
|1.2310
|400.00
|127160.60
|1579
|2005.06.03 15:30
|buy
|790
|1.00
|1.2262
|1.2232
|1.2302
|1580
|2005.06.03 15:59
|t/p
|790
|1.00
|1.2302
|1.2232
|1.2302
|400.00
|127560.60
|1581
|2005.06.03 16:20
|sell
|791
|1.00
|1.2315
|1.2345
|1.2275
|1582
|2005.06.03 16:25
|t/p
|791
|1.00
|1.2275
|1.2345
|1.2275
|400.00
|127960.60
|1583
|2005.06.03 17:50
|sell
|792
|1.00
|1.2292
|1.2322
|1.2252
|1584
|2005.06.03 18:05
|t/p
|792
|1.00
|1.2252
|1.2322
|1.2252
|400.00
|128360.60
|1585
|2005.06.03 18:45
|sell
|793
|1.00
|1.2272
|1.2302
|1.2232
|1586
|2005.06.03 18:59
|t/p
|793
|1.00
|1.2232
|1.2302
|1.2232
|400.00
|128760.60
|1587
|2005.06.03 19:40
|sell
|794
|1.00
|1.2233
|1.2263
|1.2193
|1588
|2005.06.06 06:45
|s/l
|794
|1.00
|1.2263
|1.2263
|1.2193
|-297.80
|128462.80
|1589
|2005.06.06 07:20
|sell
|795
|1.00
|1.2265
|1.2295
|1.2225
|1590
|2005.06.06 17:30
|s/l
|795
|1.00
|1.2295
|1.2295
|1.2225
|-300.00
|128162.80
|1591
|2005.06.06 17:30
|sell
|796
|1.00
|1.2295
|1.2325
|1.2255
|1592
|2005.06.07 01:50
|t/p
|796
|1.00
|1.2255
|1.2325
|1.2255
|402.20
|128565.00
|1593
|2005.06.07 02:59
|sell
|797
|1.00
|1.2263
|1.2293
|1.2223
|1594
|2005.06.07 09:05
|s/l
|797
|1.00
|1.2293
|1.2293
|1.2223
|-300.00
|128265.00
|1595
|2005.06.07 09:35
|buy
|798
|1.00
|1.2274
|1.2244
|1.2314
|1596
|2005.06.08 06:50
|t/p
|798
|1.00
|1.2314
|1.2244
|1.2314
|395.10
|128660.10
|1597
|2005.06.08 09:45
|sell
|799
|1.00
|1.2322
|1.2352
|1.2282
|1598
|2005.06.08 18:30
|s/l
|799
|1.00
|1.2352
|1.2352
|1.2282
|-300.00
|128360.10
|1599
|2005.06.08 18:45
|buy
|800
|1.00
|1.2317
|1.2287
|1.2357
|1600
|2005.06.08 19:15
|s/l
|800
|1.00
|1.2287
|1.2287
|1.2357
|-300.00
|128060.10
|1601
|2005.06.08 19:25
|sell
|801
|1.00
|1.2324
|1.2354
|1.2284
|1602
|2005.06.08 20:05
|t/p
|801
|1.00
|1.2284
|1.2354
|1.2284
|400.00
|128460.10
|1603
|2005.06.08 20:20
|sell
|802
|1.00
|1.2287
|1.2317
|1.2247
|1604
|2005.06.08 20:35
|t/p
|802
|1.00
|1.2247
|1.2317
|1.2247
|400.00
|128860.10
|1605
|2005.06.08 21:15
|sell
|803
|1.00
|1.2242
|1.2272
|1.2202
|1606
|2005.06.09 17:20
|t/p
|803
|1.00
|1.2202
|1.2272
|1.2202
|406.60
|129266.70
|1607
|2005.06.09 17:40
|sell
|804
|1.00
|1.2259
|1.2289
|1.2219
|1608
|2005.06.09 17:45
|t/p
|804
|1.00
|1.2219
|1.2289
|1.2219
|400.00
|129666.70
|1609
|2005.06.09 20:25
|sell
|805
|1.00
|1.2240
|1.2270
|1.2200
|1610
|2005.06.10 15:30
|t/p
|805
|1.00
|1.2200
|1.2270
|1.2200
|402.20
|130068.90
|1611
|2005.06.10 15:50
|sell
|806
|1.00
|1.2235
|1.2265
|1.2195
|1612
|2005.06.10 16:25
|t/p
|806
|1.00
|1.2195
|1.2265
|1.2195
|400.00
|130468.90
|1613
|2005.06.10 17:35
|sell
|807
|1.00
|1.2167
|1.2197
|1.2127
|1614
|2005.06.10 17:50
|t/p
|807
|1.00
|1.2127
|1.2197
|1.2127
|400.00
|130868.90
|1615
|2005.06.10 18:45
|buy
|808
|1.00
|1.2123
|1.2093
|1.2163
|1616
|2005.06.13 04:25
|s/l
|808
|1.00
|1.2093
|1.2093
|1.2163
|-304.90
|130564.00
|1617
|2005.06.13 09:50
|sell
|809
|1.00
|1.2100
|1.2130
|1.2060
|1618
|2005.06.13 11:25
|t/p
|809
|1.00
|1.2060
|1.2130
|1.2060
|400.00
|130964.00
|1619
|2005.06.13 12:35
|sell
|810
|1.00
|1.2066
|1.2096
|1.2026
|1620
|2005.06.13 20:05
|s/l
|810
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2026
|-300.00
|130664.00
|1621
|2005.06.13 21:15
|buy
|811
|1.00
|1.2095
|1.2065
|1.2135
|1622
|2005.06.14 03:25
|t/p
|811
|1.00
|1.2135
|1.2065
|1.2135
|395.10
|131059.10
|1623
|2005.06.14 04:20
|sell
|812
|1.00
|1.2147
|1.2177
|1.2107
|1624
|2005.06.14 09:25
|t/p
|812
|1.00
|1.2107
|1.2177
|1.2107
|400.00
|131459.10
|1625
|2005.06.14 10:25
|sell
|813
|1.00
|1.2153
|1.2183
|1.2113
|1626
|2005.06.14 12:10
|t/p
|813
|1.00
|1.2113
|1.2183
|1.2113
|400.00
|131859.10
|1627
|2005.06.14 12:15
|sell
|814
|1.00
|1.2141
|1.2171
|1.2101
|1628
|2005.06.14 15:25
|t/p
|814
|1.00
|1.2101
|1.2171
|1.2101
|400.00
|132259.10
|1629
|2005.06.14 15:25
|buy
|815
|1.00
|1.2099
|1.2069
|1.2139
|1630
|2005.06.14 15:30
|t/p
|815
|1.00
|1.2139
|1.2069
|1.2139
|400.00
|132659.10
|1631
|2005.06.14 15:45
|buy
|816
|1.00
|1.2099
|1.2069
|1.2139
|1632
|2005.06.14 16:20
|s/l
|816
|1.00
|1.2069
|1.2069
|1.2139
|-300.00
|132359.10
|1633
|2005.06.14 16:25
|sell
|817
|1.00
|1.2141
|1.2171
|1.2101
|1634
|2005.06.14 16:35
|t/p
|817
|1.00
|1.2101
|1.2171
|1.2101
|400.00
|132759.10
|1635
|2005.06.14 17:15
|buy
|818
|1.00
|1.2038
|1.2008
|1.2078
|1636
|2005.06.15 15:35
|t/p
|818
|1.00
|1.2078
|1.2008
|1.2078
|395.10
|133154.20
|1637
|2005.06.15 15:35
|sell
|819
|1.00
|1.2084
|1.2114
|1.2044
|1638
|2005.06.15 15:40
|t/p
|819
|1.00
|1.2044
|1.2114
|1.2044
|400.00
|133554.20
|1639
|2005.06.15 15:59
|sell
|820
|1.00
|1.2062
|1.2092
|1.2022
|1640
|2005.06.15 16:30
|s/l
|820
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2022
|-300.00
|133254.20
|1641
|2005.06.15 16:35
|buy
|821
|1.00
|1.2049
|1.2019
|1.2089
|1642
|2005.06.15 17:00
|t/p
|821
|1.00
|1.2089
|1.2019
|1.2089
|400.00
|133654.20
|1643
|2005.06.15 17:30
|buy
|822
|1.00
|1.2090
|1.2060
|1.2130
|1644
|2005.06.15 20:45
|t/p
|822
|1.00
|1.2130
|1.2060
|1.2130
|400.00
|134054.20
|1645
|2005.06.15 21:35
|sell
|823
|1.00
|1.2125
|1.2155
|1.2085
|1646
|2005.06.16 06:05
|t/p
|823
|1.00
|1.2085
|1.2155
|1.2085
|406.60
|134460.80
|1647
|2005.06.16 06:10
|sell
|824
|1.00
|1.2087
|1.2117
|1.2047
|1648
|2005.06.16 12:05
|s/l
|824
|1.00
|1.2117
|1.2117
|1.2047
|-300.00
|134160.80
|1649
|2005.06.16 12:30
|buy
|825
|1.00
|1.2095
|1.2065
|1.2135
|1650
|2005.06.16 15:45
|t/p
|825
|1.00
|1.2135
|1.2065
|1.2135
|400.00
|134560.80
|1651
|2005.06.16 16:40
|sell
|826
|1.00
|1.2162
|1.2192
|1.2122
|1652
|2005.06.16 16:59
|t/p
|826
|1.00
|1.2122
|1.2192
|1.2122
|400.00
|134960.80
|1653
|2005.06.16 17:50
|sell
|827
|1.00
|1.2101
|1.2131
|1.2061
|1654
|2005.06.17 10:30
|s/l
|827
|1.00
|1.2131
|1.2131
|1.2061
|-297.80
|134663.00
|1655
|2005.06.17 11:40
|buy
|828
|1.00
|1.2132
|1.2102
|1.2172
|1656
|2005.06.17 13:45
|t/p
|828
|1.00
|1.2172
|1.2102
|1.2172
|400.00
|135063.00
|1657
|2005.06.17 14:25
|buy
|829
|1.00
|1.2170
|1.2140
|1.2210
|1658
|2005.06.17 17:40
|t/p
|829
|1.00
|1.2210
|1.2140
|1.2210
|400.00
|135463.00
|1659
|2005.06.17 19:30
|sell
|830
|1.00
|1.2243
|1.2273
|1.2203
|1660
|2005.06.17 21:40
|s/l
|830
|1.00
|1.2273
|1.2273
|1.2203
|-300.00
|135163.00
|1661
|2005.06.17 22:35
|sell
|831
|1.00
|1.2282
|1.2312
|1.2242
|1662
|2005.06.20 00:00
|t/p
|831
|1.00
|1.2242
|1.2312
|1.2242
|402.20
|135565.20
|1663
|2005.06.20 00:50
|sell
|832
|1.00
|1.2223
|1.2253
|1.2183
|1664
|2005.06.20 01:05
|t/p
|832
|1.00
|1.2183
|1.2253
|1.2183
|400.00
|135965.20
|1665
|2005.06.20 01:25
|sell
|833
|1.00
|1.2194
|1.2224
|1.2154
|1666
|2005.06.20 03:15
|s/l
|833
|1.00
|1.2224
|1.2224
|1.2154
|-300.00
|135665.20
|1667
|2005.06.20 04:40
|buy
|834
|1.00
|1.2228
|1.2198
|1.2268
|1668
|2005.06.20 09:15
|s/l
|834
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2268
|-300.00
|135365.20
|1669
|2005.06.20 09:15
|buy
|835
|1.00
|1.2196
|1.2166
|1.2236
|1670
|2005.06.20 10:05
|t/p
|835
|1.00
|1.2236
|1.2166
|1.2236
|400.00
|135765.20
|1671
|2005.06.20 10:59
|sell
|836
|1.00
|1.2236
|1.2266
|1.2196
|1672
|2005.06.20 15:25
|t/p
|836
|1.00
|1.2196
|1.2266
|1.2196
|400.00
|136165.20
|1673
|2005.06.20 15:35
|sell
|837
|1.00
|1.2223
|1.2253
|1.2183
|1674
|2005.06.20 15:59
|t/p
|837
|1.00
|1.2183
|1.2253
|1.2183
|400.00
|136565.20
|1675
|2005.06.20 16:15
|buy
|838
|1.00
|1.2162
|1.2132
|1.2202
|1676
|2005.06.20 17:50
|s/l
|838
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2202
|-300.00
|136265.20
|1677
|2005.06.20 23:35
|buy
|839
|1.00
|1.2140
|1.2110
|1.2180
|1678
|2005.06.21 10:20
|s/l
|839
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2180
|-304.90
|135960.30
|1679
|2005.06.21 11:15
|buy
|840
|1.00
|1.2089
|1.2059
|1.2129
|1680
|2005.06.21 17:10
|t/p
|840
|1.00
|1.2129
|1.2059
|1.2129
|400.00
|136360.30
|1681
|2005.06.21 17:25
|buy
|841
|1.00
|1.2104
|1.2074
|1.2144
|1682
|2005.06.21 18:05
|t/p
|841
|1.00
|1.2144
|1.2074
|1.2144
|400.00
|136760.30
|1683
|2005.06.21 18:20
|buy
|842
|1.00
|1.2132
|1.2102
|1.2172
|1684
|2005.06.21 21:40
|t/p
|842
|1.00
|1.2172
|1.2102
|1.2172
|400.00
|137160.30
|1685
|2005.06.21 22:50
|sell
|843
|1.00
|1.2179
|1.2209
|1.2139
|1686
|2005.06.22 12:20
|t/p
|843
|1.00
|1.2139
|1.2209
|1.2139
|402.20
|137562.50
|1687
|2005.06.22 12:45
|sell
|844
|1.00
|1.2190
|1.2220
|1.2150
|1688
|2005.06.22 12:59
|t/p
|844
|1.00
|1.2150
|1.2220
|1.2150
|400.00
|137962.50
|1689
|2005.06.22 13:40
|sell
|845
|1.00
|1.2150
|1.2180
|1.2110
|1690
|2005.06.22 14:50
|t/p
|845
|1.00
|1.2110
|1.2180
|1.2110
|400.00
|138362.50
|1691
|2005.06.22 15:45
|buy
|846
|1.00
|1.2111
|1.2081
|1.2151
|1692
|2005.06.23 10:50
|s/l
|846
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2151
|-314.70
|138047.80
|1693
|2005.06.23 11:45
|buy
|847
|1.00
|1.2082
|1.2052
|1.2122
|1694
|2005.06.23 15:35
|s/l
|847
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.2122
|-300.00
|137747.80
|1695
|2005.06.23 16:30
|buy
|848
|1.00
|1.2039
|1.2009
|1.2079
|1696
|2005.06.24 07:10
|s/l
|848
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.2079
|-304.90
|137442.90
|1697
|2005.06.24 07:15
|sell
|849
|1.00
|1.2040
|1.2070
|1.2000
|1698
|2005.06.24 07:30
|t/p
|849
|1.00
|1.2000
|1.2070
|1.2000
|400.00
|137842.90
|1699
|2005.06.24 07:59
|sell
|850
|1.00
|1.2031
|1.2061
|1.1991
|1700
|2005.06.24 10:05
|s/l
|850
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.1991
|-300.00
|137542.90
|1701
|2005.06.24 10:40
|buy
|851
|1.00
|1.2035
|1.2005
|1.2075
|1702
|2005.06.24 11:50
|t/p
|851
|1.00
|1.2075
|1.2005
|1.2075
|400.00
|137942.90
|1703
|2005.06.24 12:45
|sell
|852
|1.00
|1.2062
|1.2092
|1.2022
|1704
|2005.06.24 13:50
|s/l
|852
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2022
|-300.00
|137642.90
|1705
|2005.06.24 15:35
|sell
|853
|1.00
|1.2083
|1.2113
|1.2043
|1706
|2005.06.27 01:45
|s/l
|853
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.2043
|-297.80
|137345.10
|1707
|2005.06.27 09:10
|buy
|854
|1.00
|1.2129
|1.2099
|1.2169
|1708
|2005.06.27 09:25
|t/p
|854
|1.00
|1.2169
|1.2099
|1.2169
|400.00
|137745.10
|1709
|2005.06.27 10:20
|sell
|855
|1.00
|1.2174
|1.2204
|1.2134
|1710
|2005.06.28 09:05
|t/p
|855
|1.00
|1.2134
|1.2204
|1.2134
|402.20
|138147.30
|1711
|2005.06.28 09:15
|sell
|856
|1.00
|1.2161
|1.2191
|1.2121
|1712
|2005.06.28 10:45
|t/p
|856
|1.00
|1.2121
|1.2191
|1.2121
|400.00
|138547.30
|1713
|2005.06.28 14:35
|buy
|857
|1.00
|1.2105
|1.2075
|1.2145
|1714
|2005.06.28 16:50
|s/l
|857
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.2145
|-300.00
|138247.30
|1715
|2005.06.28 17:30
|buy
|858
|1.00
|1.2073
|1.2043
|1.2113
|1716
|2005.06.29 09:10
|s/l
|858
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2113
|-304.90
|137942.40
|1717
|2005.06.29 09:25
|sell
|859
|1.00
|1.2066
|1.2096
|1.2026
|1718
|2005.06.29 17:25
|t/p
|859
|1.00
|1.2026
|1.2096
|1.2026
|400.00
|138342.40
|1719
|2005.06.29 17:25
|buy
|860
|1.00
|1.2017
|1.1987
|1.2057
|1720
|2005.06.29 17:35
|t/p
|860
|1.00
|1.2057
|1.1987
|1.2057
|400.00
|138742.40
|1721
|2005.06.29 17:50
|buy
|861
|1.00
|1.2038
|1.2008
|1.2078
|1722
|2005.06.29 18:05
|t/p
|861
|1.00
|1.2078
|1.2008
|1.2078
|400.00
|139142.40
|1723
|2005.06.29 18:20
|buy
|862
|1.00
|1.2068
|1.2038
|1.2108
|1724
|2005.06.30 09:25
|t/p
|862
|1.00
|1.2108
|1.2038
|1.2108
|385.30
|139527.70
|1725
|2005.06.30 09:59
|buy
|863
|1.00
|1.2091
|1.2061
|1.2131
|1726
|2005.06.30 12:05
|s/l
|863
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2131
|-300.00
|139227.70
|1727
|2005.06.30 12:40
|sell
|864
|1.00
|1.2082
|1.2112
|1.2042
|1728
|2005.06.30 17:15
|s/l
|864
|1.00
|1.2112
|1.2112
|1.2042
|-300.00
|138927.70
|1729
|2005.06.30 17:40
|buy
|865
|1.00
|1.2080
|1.2050
|1.2120
|1730
|2005.06.30 19:50
|t/p
|865
|1.00
|1.2120
|1.2050
|1.2120
|400.00
|139327.70
|1731
|2005.06.30 19:59
|buy
|866
|1.00
|1.2096
|1.2066
|1.2136
|1732
|2005.06.30 21:15
|s/l
|866
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2136
|-300.00
|139027.70
|1733
|2005.06.30 21:25
|sell
|867
|1.00
|1.2092
|1.2122
|1.2052
|1734
|2005.07.01 08:25
|t/p
|867
|1.00
|1.2052
|1.2122
|1.2052
|402.20
|139429.90
|1735
|2005.07.01 11:45
|buy
|868
|1.00
|1.2048
|1.2018
|1.2088
|1736
|2005.07.01 12:05
|t/p
|868
|1.00
|1.2088
|1.2018
|1.2088
|400.00
|139829.90
|1737
|2005.07.01 14:50
|sell
|869
|1.00
|1.2091
|1.2121
|1.2051
|1738
|2005.07.01 17:05
|t/p
|869
|1.00
|1.2051
|1.2121
|1.2051
|400.00
|140229.90
|1739
|2005.07.01 17:35
|sell
|870
|1.00
|1.2062
|1.2092
|1.2022
|1740
|2005.07.01 17:59
|t/p
|870
|1.00
|1.2022
|1.2092
|1.2022
|400.00
|140629.90
|1741
|2005.07.01 18:30
|sell
|871
|1.00
|1.1985
|1.2015
|1.1945
|1742
|2005.07.01 19:50
|t/p
|871
|1.00
|1.1945
|1.2015
|1.1945
|400.00
|141029.90
|1743
|2005.07.01 19:59
|sell
|872
|1.00
|1.1957
|1.1987
|1.1917
|1744
|2005.07.04 01:20
|t/p
|872
|1.00
|1.1917
|1.1987
|1.1917
|402.20
|141432.10
|1745
|2005.07.04 01:59
|sell
|873
|1.00
|1.1935
|1.1965
|1.1895
|1746
|2005.07.04 14:15
|t/p
|873
|1.00
|1.1895
|1.1965
|1.1895
|400.00
|141832.10
|1747
|2005.07.04 14:35
|sell
|874
|1.00
|1.1909
|1.1939
|1.1869
|1748
|2005.07.05 09:15
|t/p
|874
|1.00
|1.1869
|1.1939
|1.1869
|402.20
|142234.30
|1749
|2005.07.05 09:30
|sell
|875
|1.00
|1.1915
|1.1945
|1.1875
|1750
|2005.07.05 10:05
|t/p
|875
|1.00
|1.1875
|1.1945
|1.1875
|400.00
|142634.30
|1751
|2005.07.05 10:20
|sell
|876
|1.00
|1.1881
|1.1911
|1.1841
|1752
|2005.07.05 11:10
|s/l
|876
|1.00
|1.1911
|1.1911
|1.1841
|-300.00
|142334.30
|1753
|2005.07.05 11:50
|buy
|877
|1.00
|1.1877
|1.1847
|1.1917
|1754
|2005.07.05 11:59
|t/p
|877
|1.00
|1.1917
|1.1847
|1.1917
|400.00
|142734.30
|1755
|2005.07.05 12:15
|sell
|878
|1.00
|1.1936
|1.1966
|1.1896
|1756
|2005.07.05 13:40
|t/p
|878
|1.00
|1.1896
|1.1966
|1.1896
|400.00
|143134.30
|1757
|2005.07.05 13:50
|sell
|879
|1.00
|1.1906
|1.1936
|1.1866
|1758
|2005.07.06 08:35
|s/l
|879
|1.00
|1.1936
|1.1936
|1.1866
|-297.80
|142836.50
|1759
|2005.07.06 08:50
|buy
|880
|1.00
|1.1924
|1.1894
|1.1964
|1760
|2005.07.06 12:30
|s/l
|880
|1.00
|1.1894
|1.1894
|1.1964
|-300.00
|142536.50
|1761
|2005.07.06 12:50
|sell
|881
|1.00
|1.1926
|1.1956
|1.1886
|1762
|2005.07.07 11:05
|s/l
|881
|1.00
|1.1956
|1.1956
|1.1886
|-293.40
|142243.10
|1763
|2005.07.07 11:30
|buy
|882
|1.00
|1.1928
|1.1898
|1.1968
|1764
|2005.07.07 12:05
|t/p
|882
|1.00
|1.1968
|1.1898
|1.1968
|400.00
|142643.10
|1765
|2005.07.07 13:45
|sell
|883
|1.00
|1.2000
|1.2030
|1.1960
|1766
|2005.07.07 15:05
|t/p
|883
|1.00
|1.1960
|1.2030
|1.1960
|400.00
|143043.10
|1767
|2005.07.07 15:50
|sell
|884
|1.00
|1.1974
|1.2004
|1.1934
|1768
|2005.07.07 16:05
|t/p
|884
|1.00
|1.1934
|1.2004
|1.1934
|400.00
|143443.10
|1769
|2005.07.07 16:40
|sell
|885
|1.00
|1.1948
|1.1978
|1.1908
|1770
|2005.07.08 10:20
|t/p
|885
|1.00
|1.1908
|1.1978
|1.1908
|402.20
|143845.30
|1771
|2005.07.08 10:20
|buy
|886
|1.00
|1.1907
|1.1877
|1.1947
|1772
|2005.07.08 15:40
|s/l
|886
|1.00
|1.1877
|1.1877
|1.1947
|-300.00
|143545.30
|1773
|2005.07.08 15:59
|sell
|887
|1.00
|1.1918
|1.1948
|1.1878
|1774
|2005.07.08 16:05
|s/l
|887
|1.00
|1.1948
|1.1948
|1.1878
|-300.00
|143245.30
|1775
|2005.07.08 17:25
|buy
|888
|1.00
|1.1951
|1.1921
|1.1991
|1776
|2005.07.08 19:25
|s/l
|888
|1.00
|1.1921
|1.1921
|1.1991
|-300.00
|142945.30
|1777
|2005.07.08 19:45
|sell
|889
|1.00
|1.1939
|1.1969
|1.1899
|1778
|2005.07.08 23:25
|s/l
|889
|1.00
|1.1969
|1.1969
|1.1899
|-300.00
|142645.30
|1779
|2005.07.11 01:15
|sell
|890
|1.00
|1.1968
|1.1998
|1.1928
|1780
|2005.07.11 05:20
|s/l
|890
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.1928
|-300.00
|142345.30
|1781
|2005.07.11 07:45
|sell
|891
|1.00
|1.2006
|1.2036
|1.1966
|1782
|2005.07.11 17:10
|s/l
|891
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.1966
|-300.00
|142045.30
|1783
|2005.07.11 18:30
|buy
|892
|1.00
|1.2065
|1.2035
|1.2105
|1784
|2005.07.12 04:20
|t/p
|892
|1.00
|1.2105
|1.2035
|1.2105
|395.10
|142440.40
|1785
|2005.07.12 04:50
|buy
|893
|1.00
|1.2062
|1.2032
|1.2102
|1786
|2005.07.12 04:59
|t/p
|893
|1.00
|1.2102
|1.2032
|1.2102
|400.00
|142840.40
|1787
|2005.07.12 05:45
|buy
|894
|1.00
|1.2105
|1.2075
|1.2145
|1788
|2005.07.12 06:59
|t/p
|894
|1.00
|1.2145
|1.2075
|1.2145
|400.00
|143240.40
|1789
|2005.07.12 09:40
|sell
|895
|1.00
|1.2162
|1.2192
|1.2122
|1790
|2005.07.12 10:40
|s/l
|895
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2122
|-300.00
|142940.40
|1791
|2005.07.12 11:25
|sell
|896
|1.00
|1.2183
|1.2213
|1.2143
|1792
|2005.07.12 18:50
|s/l
|896
|1.00
|1.2213
|1.2213
|1.2143
|-300.00
|142640.40
|1793
|2005.07.12 18:50
|sell
|897
|1.00
|1.2217
|1.2247
|1.2177
|1794
|2005.07.12 20:45
|s/l
|897
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2177
|-300.00
|142340.40
|1795
|2005.07.12 21:59
|buy
|898
|1.00
|1.2235
|1.2205
|1.2275
|1796
|2005.07.13 03:15
|s/l
|898
|1.00
|1.2205
|1.2205
|1.2275
|-304.90
|142035.50
|1797
|2005.07.13 03:25
|sell
|899
|1.00
|1.2219
|1.2249
|1.2179
|1798
|2005.07.13 10:50
|t/p
|899
|1.00
|1.2179
|1.2249
|1.2179
|400.00
|142435.50
|1799
|2005.07.13 11:45
|buy
|900
|1.00
|1.2180
|1.2150
|1.2220
|1800
|2005.07.13 15:35
|s/l
|900
|1.00
|1.2150
|1.2150
|1.2220
|-300.00
|142135.50
|1801
|2005.07.13 19:50
|buy
|901
|1.00
|1.2086
|1.2056
|1.2126
|1802
|2005.07.14 05:50
|s/l
|901
|1.00
|1.2056
|1.2056
|1.2126
|-314.70
|141820.80
|1803
|2005.07.14 05:50
|buy
|902
|1.00
|1.2057
|1.2027
|1.2097
|1804
|2005.07.14 15:30
|t/p
|902
|1.00
|1.2097
|1.2027
|1.2097
|400.00
|142220.80
|1805
|2005.07.14 16:40
|sell
|903
|1.00
|1.2120
|1.2150
|1.2080
|1806
|2005.07.14 18:05
|t/p
|903
|1.00
|1.2080
|1.2150
|1.2080
|400.00
|142620.80
|1807
|2005.07.14 18:45
|sell
|904
|1.00
|1.2105
|1.2135
|1.2065
|1808
|2005.07.15 09:30
|s/l
|904
|1.00
|1.2135
|1.2135
|1.2065
|-297.80
|142323.00
|1809
|2005.07.15 10:25
|sell
|905
|1.00
|1.2135
|1.2165
|1.2095
|1810
|2005.07.15 12:05
|t/p
|905
|1.00
|1.2095
|1.2165
|1.2095
|400.00
|142723.00
|1811
|2005.07.15 12:45
|sell
|906
|1.00
|1.2117
|1.2147
|1.2077
|1812
|2005.07.15 15:10
|t/p
|906
|1.00
|1.2077
|1.2147
|1.2077
|400.00
|143123.00
|1813
|2005.07.15 15:30
|sell
|907
|1.00
|1.2089
|1.2119
|1.2049
|1814
|2005.07.15 15:45
|t/p
|907
|1.00
|1.2049
|1.2119
|1.2049
|400.00
|143523.00
|1815
|2005.07.15 16:25
|sell
|908
|1.00
|1.2046
|1.2076
|1.2006
|1816
|2005.07.18 09:25
|s/l
|908
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.2006
|-297.80
|143225.20
|1817
|2005.07.18 10:59
|buy
|909
|1.00
|1.2069
|1.2039
|1.2109
|1818
|2005.07.18 15:05
|s/l
|909
|1.00
|1.2039
|1.2039
|1.2109
|-300.00
|142925.20
|1819
|2005.07.18 15:30
|sell
|910
|1.00
|1.2061
|1.2091
|1.2021
|1820
|2005.07.18 18:25
|s/l
|910
|1.00
|1.2091
|1.2091
|1.2021
|-300.00
|142625.20
|1821
|2005.07.18 19:30
|buy
|911
|1.00
|1.2072
|1.2042
|1.2112
|1822
|2005.07.19 07:10
|s/l
|911
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.2112
|-304.90
|142320.30
|1823
|2005.07.19 07:35
|sell
|912
|1.00
|1.2051
|1.2081
|1.2011
|1824
|2005.07.19 08:15
|t/p
|912
|1.00
|1.2011
|1.2081
|1.2011
|400.00
|142720.30
|1825
|2005.07.19 08:30
|sell
|913
|1.00
|1.2034
|1.2064
|1.1994
|1826
|2005.07.19 10:45
|t/p
|913
|1.00
|1.1994
|1.2064
|1.1994
|400.00
|143120.30
|1827
|2005.07.19 11:45
|buy
|914
|1.00
|1.1992
|1.1962
|1.2032
|1828
|2005.07.19 14:50
|s/l
|914
|1.00
|1.1962
|1.1962
|1.2032
|-300.00
|142820.30
|1829
|2005.07.19 15:25
|buy
|915
|1.00
|1.1968
|1.1938
|1.2008
|1830
|2005.07.19 19:05
|t/p
|915
|1.00
|1.2008
|1.1938
|1.2008
|400.00
|143220.30
|1831
|2005.07.19 20:35
|buy
|916
|1.00
|1.2021
|1.1991
|1.2061
|1832
|2005.07.20 04:10
|t/p
|916
|1.00
|1.2061
|1.1991
|1.2061
|395.10
|143615.40
|1833
|2005.07.20 05:15
|sell
|917
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2045
|1834
|2005.07.20 17:15
|t/p
|917
|1.00
|1.2045
|1.2115
|1.2045
|400.00
|144015.40
|1835
|2005.07.20 17:35
|sell
|918
|1.00
|1.2067
|1.2097
|1.2027
|1836
|2005.07.20 17:50
|t/p
|918
|1.00
|1.2027
|1.2097
|1.2027
|400.00
|144415.40
|1837
|2005.07.20 18:15
|buy
|919
|1.00
|1.2014
|1.1984
|1.2054
|1838
|2005.07.20 20:05
|t/p
|919
|1.00
|1.2054
|1.1984
|1.2054
|400.00
|144815.40
|1839
|2005.07.20 22:50
|sell
|920
|1.00
|1.2168
|1.2198
|1.2128
|1840
|2005.07.21 04:25
|s/l
|920
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2128
|-293.40
|144522.00
|1841
|2005.07.21 05:50
|sell
|921
|1.00
|1.2183
|1.2213
|1.2143
|1842
|2005.07.21 09:05
|t/p
|921
|1.00
|1.2143
|1.2213
|1.2143
|400.00
|144922.00
|1843
|2005.07.21 10:30
|sell
|922
|1.00
|1.2183
|1.2213
|1.2143
|1844
|2005.07.21 13:05
|t/p
|922
|1.00
|1.2143
|1.2213
|1.2143
|400.00
|145322.00
|1845
|2005.07.21 13:15
|sell
|923
|1.00
|1.2163
|1.2193
|1.2123
|1846
|2005.07.21 14:10
|s/l
|923
|1.00
|1.2193
|1.2193
|1.2123
|-300.00
|145022.00
|1847
|2005.07.21 16:50
|sell
|924
|1.00
|1.2205
|1.2235
|1.2165
|1848
|2005.07.21 16:59
|t/p
|924
|1.00
|1.2165
|1.2235
|1.2165
|400.00
|145422.00
|1849
|2005.07.21 17:45
|sell
|925
|1.00
|1.2168
|1.2198
|1.2128
|1850
|2005.07.21 17:59
|t/p
|925
|1.00
|1.2128
|1.2198
|1.2128
|400.00
|145822.00
|1851
|2005.07.21 18:40
|sell
|926
|1.00
|1.2129
|1.2159
|1.2089
|1852
|2005.07.21 19:35
|s/l
|926
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2089
|-300.00
|145522.00
|1853
|2005.07.21 20:50
|buy
|927
|1.00
|1.2167
|1.2137
|1.2207
|1854
|2005.07.21 21:25
|t/p
|927
|1.00
|1.2207
|1.2137
|1.2207
|400.00
|145922.00
|1855
|2005.07.21 21:25
|sell
|928
|1.00
|1.2217
|1.2247
|1.2177
|1856
|2005.07.21 21:40
|t/p
|928
|1.00
|1.2177
|1.2247
|1.2177
|400.00
|146322.00
|1857
|2005.07.21 22:30
|buy
|929
|1.00
|1.2165
|1.2135
|1.2205
|1858
|2005.07.22 16:45
|s/l
|929
|1.00
|1.2135
|1.2135
|1.2205
|-304.90
|146017.10
|1859
|2005.07.22 23:40
|buy
|930
|1.00
|1.2057
|1.2027
|1.2097
|1860
|2005.07.25 10:15
|s/l
|930
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.2097
|-304.90
|145712.20
|1861
|2005.07.25 12:50
|buy
|931
|1.00
|1.2064
|1.2034
|1.2104
|1862
|2005.07.26 04:10
|s/l
|931
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.2104
|-304.90
|145407.30
|1863
|2005.07.26 04:30
|sell
|932
|1.00
|1.2047
|1.2077
|1.2007
|1864
|2005.07.26 12:10
|t/p
|932
|1.00
|1.2007
|1.2077
|1.2007
|400.00
|145807.30
|1865
|2005.07.26 15:35
|sell
|933
|1.00
|1.2005
|1.2035
|1.1965
|1866
|2005.07.26 17:15
|s/l
|933
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1965
|-300.00
|145507.30
|1867
|2005.07.26 17:50
|buy
|934
|1.00
|1.1998
|1.1968
|1.2038
|1868
|2005.07.27 15:35
|s/l
|934
|1.00
|1.1968
|1.1968
|1.2038
|-304.90
|145202.40
|1869
|2005.07.27 15:35
|buy
|935
|1.00
|1.1965
|1.1935
|1.2005
|1870
|2005.07.27 15:59
|t/p
|935
|1.00
|1.2005
|1.1935
|1.2005
|400.00
|145602.40
|1871
|2005.07.27 16:30
|buy
|936
|1.00
|1.2018
|1.1988
|1.2058
|1872
|2005.07.27 18:50
|t/p
|936
|1.00
|1.2058
|1.1988
|1.2058
|400.00
|146002.40
|1873
|2005.07.27 21:35
|sell
|937
|1.00
|1.2077
|1.2107
|1.2037
|1874
|2005.07.28 14:20
|s/l
|937
|1.00
|1.2107
|1.2107
|1.2037
|-293.40
|145709.00
|1875
|2005.07.28 14:40
|buy
|938
|1.00
|1.2079
|1.2049
|1.2119
|1876
|2005.07.28 18:40
|t/p
|938
|1.00
|1.2119
|1.2049
|1.2119
|400.00
|146109.00
|1877
|2005.07.28 20:30
|sell
|939
|1.00
|1.2142
|1.2172
|1.2102
|1878
|2005.07.29 11:05
|t/p
|939
|1.00
|1.2102
|1.2172
|1.2102
|402.20
|146511.20
|1879
|2005.07.29 11:20
|sell
|940
|1.00
|1.2112
|1.2142
|1.2072
|1880
|2005.07.29 15:05
|s/l
|940
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.2072
|-300.00
|146211.20
|1881
|2005.07.29 15:40
|buy
|941
|1.00
|1.2093
|1.2063
|1.2133
|1882
|2005.07.29 16:05
|t/p
|941
|1.00
|1.2133
|1.2063
|1.2133
|400.00
|146611.20
|1883
|2005.07.29 16:35
|buy
|942
|1.00
|1.2124
|1.2094
|1.2164
|1884
|2005.08.01 05:05
|t/p
|942
|1.00
|1.2164
|1.2094
|1.2164
|395.10
|147006.30
|1885
|2005.08.01 05:40
|buy
|943
|1.00
|1.2150
|1.2120
|1.2190
|1886
|2005.08.01 10:35
|t/p
|943
|1.00
|1.2190
|1.2120
|1.2190
|400.00
|147406.30
|1887
|2005.08.01 10:35
|sell
|944
|1.00
|1.2191
|1.2221
|1.2151
|1888
|2005.08.01 11:35
|s/l
|944
|1.00
|1.2221
|1.2221
|1.2151
|-300.00
|147106.30
|1889
|2005.08.01 12:25
|sell
|945
|1.00
|1.2221
|1.2251
|1.2181
|1890
|2005.08.01 17:50
|s/l
|945
|1.00
|1.2251
|1.2251
|1.2181
|-300.00
|146806.30
|1891
|2005.08.01 17:50
|sell
|946
|1.00
|1.2250
|1.2280
|1.2210
|1892
|2005.08.01 17:59
|t/p
|946
|1.00
|1.2210
|1.2280
|1.2210
|400.00
|147206.30
|1893
|2005.08.01 18:35
|sell
|947
|1.00
|1.2211
|1.2241
|1.2171
|1894
|2005.08.02 11:40
|s/l
|947
|1.00
|1.2241
|1.2241
|1.2171
|-297.80
|146908.50
|1895
|2005.08.02 12:50
|sell
|948
|1.00
|1.2229
|1.2259
|1.2189
|1896
|2005.08.03 00:35
|t/p
|948
|1.00
|1.2189
|1.2259
|1.2189
|402.20
|147310.70
|1897
|2005.08.03 00:35
|buy
|949
|1.00
|1.2189
|1.2159
|1.2229
|1898
|2005.08.03 04:15
|s/l
|949
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2229
|-300.00
|147010.70
|1899
|2005.08.03 05:50
|buy
|950
|1.00
|1.2149
|1.2119
|1.2189
|1900
|2005.08.03 09:05
|t/p
|950
|1.00
|1.2189
|1.2119
|1.2189
|400.00
|147410.70
|1901
|2005.08.03 09:35
|buy
|951
|1.00
|1.2165
|1.2135
|1.2205
|1902
|2005.08.03 10:00
|t/p
|951
|1.00
|1.2205
|1.2135
|1.2205
|400.00
|147810.70
|1903
|2005.08.03 10:25
|buy
|952
|1.00
|1.2201
|1.2171
|1.2241
|1904
|2005.08.03 11:50
|t/p
|952
|1.00
|1.2241
|1.2171
|1.2241
|400.00
|148210.70
|1905
|2005.08.03 13:59
|buy
|953
|1.00
|1.2306
|1.2276
|1.2346
|1906
|2005.08.04 04:10
|t/p
|953
|1.00
|1.2346
|1.2276
|1.2346
|385.30
|148596.00
|1907
|2005.08.04 05:20
|sell
|954
|1.00
|1.2347
|1.2377
|1.2307
|1908
|2005.08.04 10:25
|t/p
|954
|1.00
|1.2307
|1.2377
|1.2307
|400.00
|148996.00
|1909
|2005.08.04 10:30
|sell
|955
|1.00
|1.2343
|1.2373
|1.2303
|1910
|2005.08.04 12:50
|t/p
|955
|1.00
|1.2303
|1.2373
|1.2303
|400.00
|149396.00
|1911
|2005.08.04 12:59
|sell
|956
|1.00
|1.2317
|1.2347
|1.2277
|1912
|2005.08.04 13:15
|s/l
|956
|1.00
|1.2347
|1.2347
|1.2277
|-300.00
|149096.00
|1913
|2005.08.04 13:50
|buy
|957
|1.00
|1.2316
|1.2286
|1.2356
|1914
|2005.08.04 17:10
|t/p
|957
|1.00
|1.2356
|1.2286
|1.2356
|400.00
|149496.00
|1915
|2005.08.04 17:30
|buy
|958
|1.00
|1.2334
|1.2304
|1.2374
|1916
|2005.08.04 18:05
|t/p
|958
|1.00
|1.2374
|1.2304
|1.2374
|400.00
|149896.00
|1917
|2005.08.04 20:50
|sell
|959
|1.00
|1.2392
|1.2422
|1.2352
|1918
|2005.08.05 15:15
|t/p
|959
|1.00
|1.2352
|1.2422
|1.2352
|402.20
|150298.20
|1919
|2005.08.05 15:35
|sell
|960
|1.00
|1.2399
|1.2429
|1.2359
|1920
|2005.08.05 15:50
|t/p
|960
|1.00
|1.2359
|1.2429
|1.2359
|400.00
|150698.20
|1921
|2005.08.05 16:20
|sell
|961
|1.00
|1.2345
|1.2375
|1.2305
|1922
|2005.08.08 10:05
|s/l
|961
|1.00
|1.2375
|1.2375
|1.2305
|-297.80
|150400.40
|1923
|2005.08.08 11:20
|sell
|962
|1.00
|1.2375
|1.2405
|1.2335
|1924
|2005.08.09 08:40
|s/l
|962
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2335
|-297.80
|150102.60
|1925
|2005.08.09 09:35
|sell
|963
|1.00
|1.2410
|1.2440
|1.2370
|1926
|2005.08.09 11:10
|t/p
|963
|1.00
|1.2370
|1.2440
|1.2370
|400.00
|150502.60
|1927
|2005.08.09 11:45
|sell
|964
|1.00
|1.2387
|1.2417
|1.2347
|1928
|2005.08.09 15:15
|t/p
|964
|1.00
|1.2347
|1.2417
|1.2347
|400.00
|150902.60
|1929
|2005.08.09 15:25
|sell
|965
|1.00
|1.2369
|1.2399
|1.2329
|1930
|2005.08.10 12:05
|s/l
|965
|1.00
|1.2399
|1.2399
|1.2329
|-297.80
|150604.80
|1931
|2005.08.10 13:45
|sell
|966
|1.00
|1.2410
|1.2440
|1.2370
|1932
|2005.08.10 18:05
|t/p
|966
|1.00
|1.2370
|1.2440
|1.2370
|400.00
|151004.80
|1933
|2005.08.10 18:30
|sell
|967
|1.00
|1.2383
|1.2413
|1.2343
|1934
|2005.08.11 04:40
|s/l
|967
|1.00
|1.2413
|1.2413
|1.2343
|-293.40
|150711.40
|1935
|2005.08.11 05:35
|sell
|968
|1.00
|1.2406
|1.2436
|1.2366
|1936
|2005.08.11 16:10
|s/l
|968
|1.00
|1.2436
|1.2436
|1.2366
|-300.00
|150411.40
|1937
|2005.08.11 16:20
|buy
|969
|1.00
|1.2414
|1.2384
|1.2454
|1938
|2005.08.11 22:30
|t/p
|969
|1.00
|1.2454
|1.2384
|1.2454
|400.00
|150811.40
|1939
|2005.08.12 00:50
|sell
|970
|1.00
|1.2478
|1.2508
|1.2438
|1940
|2005.08.12 15:15
|t/p
|970
|1.00
|1.2438
|1.2508
|1.2438
|400.00
|151211.40
|1941
|2005.08.12 15:30
|sell
|971
|1.00
|1.2465
|1.2495
|1.2425
|1942
|2005.08.12 15:59
|t/p
|971
|1.00
|1.2425
|1.2495
|1.2425
|400.00
|151611.40
|1943
|2005.08.12 16:25
|sell
|972
|1.00
|1.2431
|1.2461
|1.2391
|1944
|2005.08.15 00:00
|s/l
|972
|1.00
|1.2461
|1.2461
|1.2391
|-297.80
|151313.60
|1945
|2005.08.15 03:50
|sell
|973
|1.00
|1.2457
|1.2487
|1.2417
|1946
|2005.08.15 04:05
|t/p
|973
|1.00
|1.2417
|1.2487
|1.2417
|400.00
|151713.60
|1947
|2005.08.15 04:45
|sell
|974
|1.00
|1.2425
|1.2455
|1.2385
|1948
|2005.08.15 11:45
|t/p
|974
|1.00
|1.2385
|1.2455
|1.2385
|400.00
|152113.60
|1949
|2005.08.15 11:45
|buy
|975
|1.00
|1.2380
|1.2350
|1.2420
|1950
|2005.08.15 16:45
|s/l
|975
|1.00
|1.2350
|1.2350
|1.2420
|-300.00
|151813.60
|1951
|2005.08.15 17:40
|buy
|976
|1.00
|1.2358
|1.2328
|1.2398
|1952
|2005.08.16 04:50
|s/l
|976
|1.00
|1.2328
|1.2328
|1.2398
|-304.90
|151508.70
|1953
|2005.08.16 05:50
|buy
|977
|1.00
|1.2330
|1.2300
|1.2370
|1954
|2005.08.16 10:15
|t/p
|977
|1.00
|1.2370
|1.2300
|1.2370
|400.00
|151908.70
|1955
|2005.08.16 13:40
|sell
|978
|1.00
|1.2331
|1.2361
|1.2291
|1956
|2005.08.16 20:05
|s/l
|978
|1.00
|1.2361
|1.2361
|1.2291
|-300.00
|151608.70
|1957
|2005.08.16 20:35
|buy
|979
|1.00
|1.2333
|1.2303
|1.2373
|1958
|2005.08.17 09:35
|s/l
|979
|1.00
|1.2303
|1.2303
|1.2373
|-304.90
|151303.80
|1959
|2005.08.17 10:59
|sell
|980
|1.00
|1.2297
|1.2327
|1.2257
|1960
|2005.08.18 11:20
|t/p
|980
|1.00
|1.2257
|1.2327
|1.2257
|406.60
|151710.40
|1961
|2005.08.18 11:30
|sell
|981
|1.00
|1.2275
|1.2305
|1.2235
|1962
|2005.08.18 12:15
|t/p
|981
|1.00
|1.2235
|1.2305
|1.2235
|400.00
|152110.40
|1963
|2005.08.18 12:25
|sell
|982
|1.00
|1.2269
|1.2299
|1.2229
|1964
|2005.08.18 12:40
|t/p
|982
|1.00
|1.2229
|1.2299
|1.2229
|400.00
|152510.40
|1965
|2005.08.18 13:20
|sell
|983
|1.00
|1.2237
|1.2267
|1.2197
|1966
|2005.08.18 15:45
|t/p
|983
|1.00
|1.2197
|1.2267
|1.2197
|400.00
|152910.40
|1967
|2005.08.18 18:45
|buy
|984
|1.00
|1.2166
|1.2136
|1.2206
|1968
|2005.08.19 10:40
|s/l
|984
|1.00
|1.2136
|1.2136
|1.2206
|-304.90
|152605.50
|1969
|2005.08.19 13:59
|sell
|985
|1.00
|1.2180
|1.2210
|1.2140
|1970
|2005.08.19 17:25
|t/p
|985
|1.00
|1.2140
|1.2210
|1.2140
|400.00
|153005.50
|1971
|2005.08.19 17:40
|sell
|986
|1.00
|1.2170
|1.2200
|1.2130
|1972
|2005.08.22 13:15
|s/l
|986
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2130
|-297.80
|152707.70
|1973
|2005.08.22 14:20
|sell
|987
|1.00
|1.2228
|1.2258
|1.2188
|1974
|2005.08.23 12:50
|s/l
|987
|1.00
|1.2258
|1.2258
|1.2188
|-297.80
|152409.90
|1975
|2005.08.23 12:59
|buy
|988
|1.00
|1.2238
|1.2208
|1.2278
|1976
|2005.08.23 15:10
|s/l
|988
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2278
|-300.00
|152109.90
|1977
|2005.08.23 15:35
|sell
|989
|1.00
|1.2241
|1.2271
|1.2201
|1978
|2005.08.23 17:15
|t/p
|989
|1.00
|1.2201
|1.2271
|1.2201
|400.00
|152509.90
|1979
|2005.08.23 17:20
|sell
|990
|1.00
|1.2217
|1.2247
|1.2177
|1980
|2005.08.24 07:45
|t/p
|990
|1.00
|1.2177
|1.2247
|1.2177
|402.20
|152912.10
|1981
|2005.08.24 08:59
|sell
|991
|1.00
|1.2181
|1.2211
|1.2141
|1982
|2005.08.24 13:05
|s/l
|991
|1.00
|1.2211
|1.2211
|1.2141
|-300.00
|152612.10
|1983
|2005.08.24 13:40
|buy
|992
|1.00
|1.2200
|1.2170
|1.2240
|1984
|2005.08.24 15:05
|t/p
|992
|1.00
|1.2240
|1.2170
|1.2240
|400.00
|153012.10
|1985
|2005.08.24 15:30
|buy
|993
|1.00
|1.2208
|1.2178
|1.2248
|1986
|2005.08.24 15:45
|t/p
|993
|1.00
|1.2248
|1.2178
|1.2248
|400.00
|153412.10
|1987
|2005.08.24 16:25
|buy
|994
|1.00
|1.2253
|1.2223
|1.2293
|1988
|2005.08.25 04:20
|t/p
|994
|1.00
|1.2293
|1.2223
|1.2293
|385.30
|153797.40
|1989
|2005.08.25 06:40
|buy
|995
|1.00
|1.2288
|1.2258
|1.2328
|1990
|2005.08.25 18:15
|t/p
|995
|1.00
|1.2328
|1.2258
|1.2328
|400.00
|154197.40
|1991
|2005.08.25 19:35
|buy
|996
|1.00
|1.2304
|1.2274
|1.2344
|1992
|2005.08.26 22:15
|s/l
|996
|1.00
|1.2274
|1.2274
|1.2344
|-304.90
|153892.50
|1993
|2005.08.26 22:35
|sell
|997
|1.00
|1.2288
|1.2318
|1.2248
|1994
|2005.08.29 02:10
|s/l
|997
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2248
|-297.80
|153594.70
|1995
|2005.08.29 03:25
|buy
|998
|1.00
|1.2334
|1.2304
|1.2374
|1996
|2005.08.29 13:15
|s/l
|998
|1.00
|1.2304
|1.2304
|1.2374
|-300.00
|153294.70
|1997
|2005.08.29 13:40
|sell
|999
|1.00
|1.2316
|1.2346
|1.2276
|1998
|2005.08.29 17:40
|t/p
|999
|1.00
|1.2276
|1.2346
|1.2276
|400.00
|153694.70
|1999
|2005.08.29 18:15
|sell
|1000
|1.00
|1.2273
|1.2303
|1.2233
|2000
|2005.08.29 19:20
|t/p
|1000
|1.00
|1.2233
|1.2303
|1.2233
|400.00
|154094.70
|2001
|2005.08.30 01:25
|buy
|1001
|1.00
|1.2222
|1.2192
|1.2262
|2002
|2005.08.30 13:20
|s/l
|1001
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2262
|-300.00
|153794.70
|2003
|2005.08.30 13:45
|sell
|1002
|1.00
|1.2203
|1.2233
|1.2163
|2004
|2005.08.31 04:30
|s/l
|1002
|1.00
|1.2233
|1.2233
|1.2163
|-297.80
|153496.90
|2005
|2005.08.31 05:20
|sell
|1003
|1.00
|1.2231
|1.2261
|1.2191
|2006
|2005.08.31 14:30
|t/p
|1003
|1.00
|1.2191
|1.2261
|1.2191
|400.00
|153896.90
|2007
|2005.08.31 14:30
|buy
|1004
|1.00
|1.2189
|1.2159
|1.2229
|2008
|2005.08.31 16:10
|t/p
|1004
|1.00
|1.2229
|1.2159
|1.2229
|400.00
|154296.90
|2009
|2005.08.31 16:20
|buy
|1005
|1.00
|1.2218
|1.2188
|1.2258
|2010
|2005.08.31 17:05
|t/p
|1005
|1.00
|1.2258
|1.2188
|1.2258
|400.00
|154696.90
|2011
|2005.08.31 18:35
|buy
|1006
|1.00
|1.2286
|1.2256
|1.2326
|2012
|2005.08.31 18:50
|t/p
|1006
|1.00
|1.2326
|1.2256
|1.2326
|400.00
|155096.90
|2013
|2005.08.31 19:40
|sell
|1007
|1.00
|1.2334
|1.2364
|1.2294
|2014
|2005.09.01 11:05
|s/l
|1007
|1.00
|1.2364
|1.2364
|1.2294
|-293.40
|154803.50
|2015
|2005.09.01 11:30
|buy
|1008
|1.00
|1.2346
|1.2316
|1.2386
|2016
|2005.09.01 13:50
|t/p
|1008
|1.00
|1.2386
|1.2316
|1.2386
|400.00
|155203.50
|2017
|2005.09.01 14:45
|sell
|1009
|1.00
|1.2404
|1.2434
|1.2364
|2018
|2005.09.01 17:30
|s/l
|1009
|1.00
|1.2434
|1.2434
|1.2364
|-300.00
|154903.50
|2019
|2005.09.01 18:35
|sell
|1010
|1.00
|1.2471
|1.2501
|1.2431
|2020
|2005.09.01 21:30
|s/l
|1010
|1.00
|1.2501
|1.2501
|1.2431
|-300.00
|154603.50
|2021
|2005.09.01 22:35
|sell
|1011
|1.00
|1.2498
|1.2528
|1.2458
|2022
|2005.09.02 10:05
|s/l
|1011
|1.00
|1.2528
|1.2528
|1.2458
|-297.80
|154305.70
|2023
|2005.09.02 10:20
|buy
|1012
|1.00
|1.2505
|1.2475
|1.2545
|2024
|2005.09.02 11:05
|t/p
|1012
|1.00
|1.2545
|1.2475
|1.2545
|400.00
|154705.70
|2025
|2005.09.02 12:50
|sell
|1013
|1.00
|1.2588
|1.2618
|1.2548
|2026
|2005.09.02 13:10
|t/p
|1013
|1.00
|1.2548
|1.2618
|1.2548
|400.00
|155105.70
|2027
|2005.09.02 13:50
|sell
|1014
|1.00
|1.2572
|1.2602
|1.2532
|2028
|2005.09.02 15:05
|t/p
|1014
|1.00
|1.2532
|1.2602
|1.2532
|400.00
|155505.70
|2029
|2005.09.02 15:40
|sell
|1015
|1.00
|1.2578
|1.2608
|1.2538
|2030
|2005.09.02 15:59
|t/p
|1015
|1.00
|1.2538
|1.2608
|1.2538
|400.00
|155905.70
|2031
|2005.09.02 16:35
|sell
|1016
|1.00
|1.2544
|1.2574
|1.2504
|2032
|2005.09.05 04:10
|s/l
|1016
|1.00
|1.2574
|1.2574
|1.2504
|-297.80
|155607.90
|2033
|2005.09.05 05:59
|sell
|1017
|1.00
|1.2578
|1.2608
|1.2538
|2034
|2005.09.05 10:05
|t/p
|1017
|1.00
|1.2538
|1.2608
|1.2538
|400.00
|156007.90
|2035
|2005.09.05 10:30
|sell
|1018
|1.00
|1.2553
|1.2583
|1.2513
|2036
|2005.09.06 02:15
|t/p
|1018
|1.00
|1.2513
|1.2583
|1.2513
|402.20
|156410.10
|2037
|2005.09.06 03:40
|sell
|1019
|1.00
|1.2508
|1.2538
|1.2468
|2038
|2005.09.06 09:30
|t/p
|1019
|1.00
|1.2468
|1.2538
|1.2468
|400.00
|156810.10
|2039
|2005.09.06 10:20
|buy
|1020
|1.00
|1.2460
|1.2430
|1.2500
|2040
|2005.09.06 15:10
|t/p
|1020
|1.00
|1.2500
|1.2430
|1.2500
|400.00
|157210.10
|2041
|2005.09.06 15:35
|buy
|1021
|1.00
|1.2479
|1.2449
|1.2519
|2042
|2005.09.07 05:40
|s/l
|1021
|1.00
|1.2449
|1.2449
|1.2519
|-304.90
|156905.20
|2043
|2005.09.07 06:35
|buy
|1022
|1.00
|1.2449
|1.2419
|1.2489
|2044
|2005.09.07 09:05
|t/p
|1022
|1.00
|1.2489
|1.2419
|1.2489
|400.00
|157305.20
|2045
|2005.09.07 10:59
|buy
|1023
|1.00
|1.2521
|1.2491
|1.2561
|2046
|2005.09.07 11:05
|s/l
|1023
|1.00
|1.2491
|1.2491
|1.2561
|-300.00
|157005.20
|2047
|2005.09.07 13:40
|sell
|1024
|1.00
|1.2491
|1.2521
|1.2451
|2048
|2005.09.07 14:05
|t/p
|1024
|1.00
|1.2451
|1.2521
|1.2451
|400.00
|157405.20
|2049
|2005.09.07 14:35
|sell
|1025
|1.00
|1.2467
|1.2497
|1.2427
|2050
|2005.09.07 16:05
|t/p
|1025
|1.00
|1.2427
|1.2497
|1.2427
|400.00
|157805.20
|2051
|2005.09.07 17:35
|buy
|1026
|1.00
|1.2437
|1.2407
|1.2477
|2052
|2005.09.07 21:35
|s/l
|1026
|1.00
|1.2407
|1.2407
|1.2477
|-300.00
|157505.20
|2053
|2005.09.07 22:30
|buy
|1027
|1.00
|1.2414
|1.2384
|1.2454
|2054
|2005.09.08 19:30
|s/l
|1027
|1.00
|1.2384
|1.2384
|1.2454
|-314.70
|157190.50
|2055
|2005.09.08 19:40
|sell
|1028
|1.00
|1.2406
|1.2436
|1.2366
|2056
|2005.09.09 05:45
|s/l
|1028
|1.00
|1.2436
|1.2436
|1.2366
|-297.80
|156892.70
|2057
|2005.09.09 06:40
|sell
|1029
|1.00
|1.2428
|1.2458
|1.2388
|2058
|2005.09.09 14:05
|t/p
|1029
|1.00
|1.2388
|1.2458
|1.2388
|400.00
|157292.70
|2059
|2005.09.09 14:20
|sell
|1030
|1.00
|1.2393
|1.2423
|1.2353
|2060
|2005.09.09 15:20
|s/l
|1030
|1.00
|1.2423
|1.2423
|1.2353
|-300.00
|156992.70
|2061
|2005.09.09 16:20
|sell
|1031
|1.00
|1.2430
|1.2460
|1.2390
|2062
|2005.09.09 18:10
|s/l
|1031
|1.00
|1.2460
|1.2460
|1.2390
|-300.00
|156692.70
|2063
|2005.09.09 18:35
|buy
|1032
|1.00
|1.2424
|1.2394
|1.2464
|2064
|2005.09.12 03:10
|s/l
|1032
|1.00
|1.2394
|1.2394
|1.2464
|-304.90
|156387.80
|2065
|2005.09.12 03:15
|sell
|1033
|1.00
|1.2414
|1.2444
|1.2374
|2066
|2005.09.12 05:15
|t/p
|1033
|1.00
|1.2374
|1.2444
|1.2374
|400.00
|156787.80
|2067
|2005.09.12 06:15
|buy
|1034
|1.00
|1.2327
|1.2297
|1.2367
|2068
|2005.09.12 15:15
|s/l
|1034
|1.00
|1.2297
|1.2297
|1.2367
|-300.00
|156487.80
|2069
|2005.09.12 16:45
|buy
|1035
|1.00
|1.2282
|1.2252
|1.2322
|2070
|2005.09.13 15:45
|s/l
|1035
|1.00
|1.2252
|1.2252
|1.2322
|-304.90
|156182.90
|2071
|2005.09.13 15:59
|sell
|1036
|1.00
|1.2289
|1.2319
|1.2249
|2072
|2005.09.14 15:05
|s/l
|1036
|1.00
|1.2319
|1.2319
|1.2249
|-297.80
|155885.10
|2073
|2005.09.14 15:30
|buy
|1037
|1.00
|1.2290
|1.2260
|1.2330
|2074
|2005.09.15 04:10
|s/l
|1037
|1.00
|1.2260
|1.2260
|1.2330
|-314.70
|155570.40
|2075
|2005.09.15 05:30
|sell
|1038
|1.00
|1.2238
|1.2268
|1.2198
|2076
|2005.09.15 10:35
|t/p
|1038
|1.00
|1.2198
|1.2268
|1.2198
|400.00
|155970.40
|2077
|2005.09.15 12:25
|buy
|1039
|1.00
|1.2220
|1.2190
|1.2260
|2078
|2005.09.16 06:35
|t/p
|1039
|1.00
|1.2260
|1.2190
|1.2260
|395.10
|156365.50
|2079
|2005.09.16 08:40
|sell
|1040
|1.00
|1.2295
|1.2325
|1.2255
|2080
|2005.09.16 13:10
|t/p
|1040
|1.00
|1.2255
|1.2325
|1.2255
|400.00
|156765.50
|2081
|2005.09.16 13:30
|sell
|1041
|1.00
|1.2267
|1.2297
|1.2227
|2082
|2005.09.16 16:05
|t/p
|1041
|1.00
|1.2227
|1.2297
|1.2227
|400.00
|157165.50
|2083
|2005.09.16 16:15
|sell
|1042
|1.00
|1.2240
|1.2270
|1.2200
|2084
|2005.09.16 17:50
|t/p
|1042
|1.00
|1.2200
|1.2270
|1.2200
|400.00
|157565.50
|2085
|2005.09.16 17:59
|sell
|1043
|1.00
|1.2214
|1.2244
|1.2174
|2086
|2005.09.16 21:05
|s/l
|1043
|1.00
|1.2244
|1.2244
|1.2174
|-300.00
|157265.50
|2087
|2005.09.19 01:15
|buy
|1044
|1.00
|1.2146
|1.2116
|1.2186
|2088
|2005.09.19 08:25
|s/l
|1044
|1.00
|1.2116
|1.2116
|1.2186
|-300.00
|156965.50
|2089
|2005.09.19 14:35
|buy
|1045
|1.00
|1.2134
|1.2104
|1.2174
|2090
|2005.09.20 09:40
|t/p
|1045
|1.00
|1.2174
|1.2104
|1.2174
|395.10
|157360.60
|2091
|2005.09.20 10:35
|sell
|1046
|1.00
|1.2159
|1.2189
|1.2119
|2092
|2005.09.20 19:50
|s/l
|1046
|1.00
|1.2189
|1.2189
|1.2119
|-300.00
|157060.60
|2093
|2005.09.20 19:59
|buy
|1047
|1.00
|1.2172
|1.2142
|1.2212
|2094
|2005.09.20 21:05
|s/l
|1047
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.2212
|-300.00
|156760.60
|2095
|2005.09.20 21:40
|sell
|1048
|1.00
|1.2164
|1.2194
|1.2124
|2096
|2005.09.20 22:05
|t/p
|1048
|1.00
|1.2124
|1.2194
|1.2124
|400.00
|157160.60
|2097
|2005.09.20 22:40
|sell
|1049
|1.00
|1.2130
|1.2160
|1.2090
|2098
|2005.09.21 06:05
|s/l
|1049
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2090
|-297.80
|156862.80
|2099
|2005.09.21 06:25
|buy
|1050
|1.00
|1.2146
|1.2116
|1.2186
|2100
|2005.09.21 07:05
|t/p
|1050
|1.00
|1.2186
|1.2116
|1.2186
|400.00
|157262.80
|2101
|2005.09.21 10:50
|sell
|1051
|1.00
|1.2205
|1.2235
|1.2165
|2102
|2005.09.21 14:45
|s/l
|1051
|1.00
|1.2235
|1.2235
|1.2165
|-300.00
|156962.80
|2103
|2005.09.21 15:30
|sell
|1052
|1.00
|1.2234
|1.2264
|1.2194
|2104
|2005.09.21 19:05
|t/p
|1052
|1.00
|1.2194
|1.2264
|1.2194
|400.00
|157362.80
|2105
|2005.09.21 19:20
|sell
|1053
|1.00
|1.2209
|1.2239
|1.2169
|2106
|2005.09.22 02:05
|s/l
|1053
|1.00
|1.2239
|1.2239
|1.2169
|-293.40
|157069.40
|2107
|2005.09.22 02:25
|buy
|1054
|1.00
|1.2222
|1.2192
|1.2262
|2108
|2005.09.22 03:10
|t/p
|1054
|1.00
|1.2262
|1.2192
|1.2262
|400.00
|157469.40
|2109
|2005.09.22 03:45
|sell
|1055
|1.00
|1.2262
|1.2292
|1.2222
|2110
|2005.09.22 04:10
|t/p
|1055
|1.00
|1.2222
|1.2292
|1.2222
|400.00
|157869.40
|2111
|2005.09.22 05:45
|sell
|1056
|1.00
|1.2212
|1.2242
|1.2172
|2112
|2005.09.22 17:05
|t/p
|1056
|1.00
|1.2172
|1.2242
|1.2172
|400.00
|158269.40
|2113
|2005.09.22 17:45
|sell
|1057
|1.00
|1.2197
|1.2227
|1.2157
|2114
|2005.09.22 17:59
|t/p
|1057
|1.00
|1.2157
|1.2227
|1.2157
|400.00
|158669.40
|2115
|2005.09.22 19:50
|buy
|1058
|1.00
|1.2144
|1.2114
|1.2184
|2116
|2005.09.23 10:25
|s/l
|1058
|1.00
|1.2114
|1.2114
|1.2184
|-304.90
|158364.50
|2117
|2005.09.23 10:30
|sell
|1059
|1.00
|1.2123
|1.2153
|1.2083
|2118
|2005.09.23 12:05
|s/l
|1059
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2083
|-300.00
|158064.50
|2119
|2005.09.23 12:45
|buy
|1060
|1.00
|1.2114
|1.2084
|1.2154
|2120
|2005.09.23 15:50
|s/l
|1060
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2154
|-300.00
|157764.50
|2121
|2005.09.23 18:50
|buy
|1061
|1.00
|1.2066
|1.2036
|1.2106
|2122
|2005.09.26 00:00
|s/l
|1061
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.2106
|-304.90
|157459.60
|2123
|2005.09.26 00:40
|buy
|1062
|1.00
|1.2027
|1.1997
|1.2067
|2124
|2005.09.26 21:10
|t/p
|1062
|1.00
|1.2067
|1.1997
|1.2067
|400.00
|157859.60
|2125
|2005.09.27 00:59
|buy
|1063
|1.00
|1.2071
|1.2041
|1.2111
|2126
|2005.09.27 04:05
|s/l
|1063
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.2111
|-300.00
|157559.60
|2127
|2005.09.27 04:50
|sell
|1064
|1.00
|1.2073
|1.2103
|1.2033
|2128
|2005.09.27 05:05
|t/p
|1064
|1.00
|1.2033
|1.2103
|1.2033
|400.00
|157959.60
|2129
|2005.09.27 05:30
|sell
|1065
|1.00
|1.2040
|1.2070
|1.2000
|2130
|2005.09.27 09:40
|t/p
|1065
|1.00
|1.2000
|1.2070
|1.2000
|400.00
|158359.60
|2131
|2005.09.27 10:35
|buy
|1066
|1.00
|1.1999
|1.1969
|1.2039
|2132
|2005.09.27 11:10
|t/p
|1066
|1.00
|1.2039
|1.1969
|1.2039
|400.00
|158759.60
|2133
|2005.09.27 11:50
|buy
|1067
|1.00
|1.2007
|1.1977
|1.2047
|2134
|2005.09.27 19:10
|s/l
|1067
|1.00
|1.1977
|1.1977
|1.2047
|-300.00
|158459.60
|2135
|2005.09.27 19:20
|sell
|1068
|1.00
|1.2008
|1.2038
|1.1968
|2136
|2005.09.28 03:05
|s/l
|1068
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1968
|-297.80
|158161.80
|2137
|2005.09.28 03:20
|buy
|1069
|1.00
|1.2010
|1.1980
|1.2050
|2138
|2005.09.28 19:10
|t/p
|1069
|1.00
|1.2050
|1.1980
|1.2050
|400.00
|158561.80
|2139
|2005.09.28 20:20
|buy
|1070
|1.00
|1.2029
|1.1999
|1.2069
|2140
|2005.09.29 01:45
|t/p
|1070
|1.00
|1.2069
|1.1999
|1.2069
|385.30
|158947.10
|2141
|2005.09.29 02:40
|sell
|1071
|1.00
|1.2064
|1.2094
|1.2024
|2142
|2005.09.29 15:05
|t/p
|1071
|1.00
|1.2024
|1.2094
|1.2024
|400.00
|159347.10
|2143
|2005.09.29 15:15
|sell
|1072
|1.00
|1.2064
|1.2094
|1.2024
|2144
|2005.09.29 15:35
|t/p
|1072
|1.00
|1.2024
|1.2094
|1.2024
|400.00
|159747.10
|2145
|2005.09.29 16:20
|buy
|1073
|1.00
|1.2015
|1.1985
|1.2055
|2146
|2005.09.30 04:20
|t/p
|1073
|1.00
|1.2055
|1.1985
|1.2055
|395.10
|160142.20
|2147
|2005.09.30 08:50
|sell
|1074
|1.00
|1.2047
|1.2077
|1.2007
|2148
|2005.09.30 10:15
|t/p
|1074
|1.00
|1.2007
|1.2077
|1.2007
|400.00
|160542.20
|2149
|2005.09.30 10:40
|sell
|1075
|1.00
|1.2027
|1.2057
|1.1987
|2150
|2005.09.30 13:20
|s/l
|1075
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1987
|-300.00
|160242.20
|2151
|2005.09.30 16:25
|buy
|1076
|1.00
|1.2026
|1.1996
|1.2066
|2152
|2005.09.30 17:05
|t/p
|1076
|1.00
|1.2066
|1.1996
|1.2066
|400.00
|160642.20
|2153
|2005.09.30 17:30
|buy
|1077
|1.00
|1.2028
|1.1998
|1.2068
|2154
|2005.09.30 17:40
|t/p
|1077
|1.00
|1.2068
|1.1998
|1.2068
|400.00
|161042.20
|2155
|2005.09.30 18:15
|buy
|1078
|1.00
|1.2045
|1.2015
|1.2085
|2156
|2005.09.30 18:40
|t/p
|1078
|1.00
|1.2085
|1.2015
|1.2085
|400.00
|161442.20
|2157
|2005.09.30 18:50
|buy
|1079
|1.00
|1.2053
|1.2023
|1.2093
|2158
|2005.09.30 19:20
|s/l
|1079
|1.00
|1.2023
|1.2023
|1.2093
|-300.00
|161142.20
|2159
|2005.09.30 19:35
|sell
|1080
|1.00
|1.2061
|1.2091
|1.2021
|2160
|2005.09.30 20:10
|t/p
|1080
|1.00
|1.2021
|1.2091
|1.2021
|400.00
|161542.20
|2161
|2005.09.30 20:30
|sell
|1081
|1.00
|1.2028
|1.2058
|1.1988
|2162
|2005.10.03 03:05
|t/p
|1081
|1.00
|1.1988
|1.2058
|1.1988
|402.20
|161944.40
|2163
|2005.10.03 03:10
|sell
|1082
|1.00
|1.2029
|1.2059
|1.1989
|2164
|2005.10.03 03:20
|t/p
|1082
|1.00
|1.1989
|1.2059
|1.1989
|400.00
|162344.40
|2165
|2005.10.03 06:59
|sell
|1083
|1.00
|1.1944
|1.1974
|1.1904
|2166
|2005.10.03 17:30
|t/p
|1083
|1.00
|1.1904
|1.1974
|1.1904
|400.00
|162744.40
|2167
|2005.10.03 18:25
|buy
|1084
|1.00
|1.1907
|1.1877
|1.1947
|2168
|2005.10.04 16:40
|t/p
|1084
|1.00
|1.1947
|1.1877
|1.1947
|395.10
|163139.50
|2169
|2005.10.04 18:30
|sell
|1085
|1.00
|1.1941
|1.1971
|1.1901
|2170
|2005.10.05 17:25
|s/l
|1085
|1.00
|1.1971
|1.1971
|1.1901
|-297.80
|162841.70
|2171
|2005.10.06 01:25
|sell
|1086
|1.00
|1.2012
|1.2042
|1.1972
|2172
|2005.10.06 03:45
|s/l
|1086
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1972
|-300.00
|162541.70
|2173
|2005.10.06 04:40
|sell
|1087
|1.00
|1.2058
|1.2088
|1.2018
|2174
|2005.10.06 16:05
|s/l
|1087
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.2018
|-300.00
|162241.70
|2175
|2005.10.06 16:20
|buy
|1088
|1.00
|1.2070
|1.2040
|1.2110
|2176
|2005.10.06 16:25
|t/p
|1088
|1.00
|1.2110
|1.2040
|1.2110
|400.00
|162641.70
|2177
|2005.10.06 17:20
|sell
|1089
|1.00
|1.2136
|1.2166
|1.2096
|2178
|2005.10.06 20:40
|s/l
|1089
|1.00
|1.2166
|1.2166
|1.2096
|-300.00
|162341.70
|2179
|2005.10.06 22:59
|buy
|1090
|1.00
|1.2182
|1.2152
|1.2222
|2180
|2005.10.07 10:50
|s/l
|1090
|1.00
|1.2152
|1.2152
|1.2222
|-304.90
|162036.80
|2181
|2005.10.07 13:45
|buy
|1091
|1.00
|1.2147
|1.2117
|1.2187
|2182
|2005.10.07 15:45
|s/l
|1091
|1.00
|1.2117
|1.2117
|1.2187
|-300.00
|161736.80
|2183
|2005.10.07 18:45
|buy
|1092
|1.00
|1.2109
|1.2079
|1.2149
|2184
|2005.10.10 10:30
|t/p
|1092
|1.00
|1.2149
|1.2079
|1.2149
|395.10
|162131.90
|2185
|2005.10.10 11:25
|sell
|1093
|1.00
|1.2150
|1.2180
|1.2110
|2186
|2005.10.10 14:05
|t/p
|1093
|1.00
|1.2110
|1.2180
|1.2110
|400.00
|162531.90
|2187
|2005.10.10 14:40
|sell
|1094
|1.00
|1.2121
|1.2151
|1.2081
|2188
|2005.10.10 15:10
|t/p
|1094
|1.00
|1.2081
|1.2151
|1.2081
|400.00
|162931.90
|2189
|2005.10.10 15:35
|sell
|1095
|1.00
|1.2098
|1.2128
|1.2058
|2190
|2005.10.10 17:05
|t/p
|1095
|1.00
|1.2058
|1.2128
|1.2058
|400.00
|163331.90
|2191
|2005.10.10 18:50
|buy
|1096
|1.00
|1.2043
|1.2013
|1.2083
|2192
|2005.10.11 09:30
|s/l
|1096
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.2083
|-304.90
|163027.00
|2193
|2005.10.11 12:15
|buy
|1097
|1.00
|1.2039
|1.2009
|1.2079
|2194
|2005.10.11 16:10
|s/l
|1097
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.2079
|-300.00
|162727.00
|2195
|2005.10.11 16:35
|sell
|1098
|1.00
|1.2019
|1.2049
|1.1979
|2196
|2005.10.11 21:40
|t/p
|1098
|1.00
|1.1979
|1.2049
|1.1979
|400.00
|163127.00
|2197
|2005.10.12 02:20
|sell
|1099
|1.00
|1.1982
|1.2012
|1.1942
|2198
|2005.10.12 14:45
|s/l
|1099
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1942
|-300.00
|162827.00
|2199
|2005.10.12 15:45
|sell
|1100
|1.00
|1.2019
|1.2049
|1.1979
|2200
|2005.10.12 16:50
|s/l
|1100
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1979
|-300.00
|162527.00
|2201
|2005.10.12 17:35
|sell
|1101
|1.00
|1.2026
|1.2056
|1.1986
|2202
|2005.10.13 04:20
|t/p
|1101
|1.00
|1.1986
|1.2056
|1.1986
|406.60
|162933.60
|2203
|2005.10.13 09:40
|buy
|1102
|1.00
|1.1982
|1.1952
|1.2022
|2204
|2005.10.13 15:10
|s/l
|1102
|1.00
|1.1952
|1.1952
|1.2022
|-300.00
|162633.60
|2205
|2005.10.13 15:30
|sell
|1103
|1.00
|1.1991
|1.2021
|1.1951
|2206
|2005.10.13 15:35
|t/p
|1103
|1.00
|1.1951
|1.2021
|1.1951
|400.00
|163033.60
|2207
|2005.10.13 16:25
|sell
|1104
|1.00
|1.1947
|1.1977
|1.1907
|2208
|2005.10.13 19:05
|s/l
|1104
|1.00
|1.1977
|1.1977
|1.1907
|-300.00
|162733.60
|2209
|2005.10.13 19:45
|buy
|1105
|1.00
|1.1926
|1.1896
|1.1966
|2210
|2005.10.13 19:59
|t/p
|1105
|1.00
|1.1966
|1.1896
|1.1966
|400.00
|163133.60
|2211
|2005.10.13 20:40
|buy
|1106
|1.00
|1.1976
|1.1946
|1.2016
|2212
|2005.10.13 21:10
|t/p
|1106
|1.00
|1.2016
|1.1946
|1.2016
|400.00
|163533.60
|2213
|2005.10.13 21:35
|buy
|1107
|1.00
|1.1986
|1.1956
|1.2026
|2214
|2005.10.13 22:05
|t/p
|1107
|1.00
|1.2026
|1.1956
|1.2026
|400.00
|163933.60
|2215
|2005.10.13 22:30
|buy
|1108
|1.00
|1.2013
|1.1983
|1.2053
|2216
|2005.10.14 14:05
|s/l
|1108
|1.00
|1.1983
|1.1983
|1.2053
|-304.90
|163628.70
|2217
|2005.10.14 14:50
|buy
|1109
|1.00
|1.1982
|1.1952
|1.2022
|2218
|2005.10.14 15:05
|t/p
|1109
|1.00
|1.2022
|1.1952
|1.2022
|400.00
|164028.70
|2219
|2005.10.14 15:50
|buy
|1110
|1.00
|1.1989
|1.1959
|1.2029
|2220
|2005.10.14 16:10
|t/p
|1110
|1.00
|1.2029
|1.1959
|1.2029
|400.00
|164428.70
|2221
|2005.10.14 16:10
|sell
|1111
|1.00
|1.2029
|1.2059
|1.1989
|2222
|2005.10.14 17:05
|s/l
|1111
|1.00
|1.2059
|1.2059
|1.1989
|-300.00
|164128.70
|2223
|2005.10.14 17:40
|buy
|1112
|1.00
|1.2001
|1.1971
|1.2041
|2224
|2005.10.14 17:50
|t/p
|1112
|1.00
|1.2041
|1.1971
|1.2041
|400.00
|164528.70
|2225
|2005.10.14 18:35
|buy
|1113
|1.00
|1.2064
|1.2034
|1.2104
|2226
|2005.10.14 20:45
|t/p
|1113
|1.00
|1.2104
|1.2034
|1.2104
|400.00
|164928.70
|2227
|2005.10.14 21:45
|sell
|1114
|1.00
|1.2095
|1.2125
|1.2055
|2228
|2005.10.17 11:15
|t/p
|1114
|1.00
|1.2055
|1.2125
|1.2055
|402.20
|165330.90
|2229
|2005.10.17 11:20
|sell
|1115
|1.00
|1.2082
|1.2112
|1.2042
|2230
|2005.10.17 12:05
|t/p
|1115
|1.00
|1.2042
|1.2112
|1.2042
|400.00
|165730.90
|2231
|2005.10.17 12:15
|sell
|1116
|1.00
|1.2067
|1.2097
|1.2027
|2232
|2005.10.17 13:05
|t/p
|1116
|1.00
|1.2027
|1.2097
|1.2027
|400.00
|166130.90
|2233
|2005.10.17 13:10
|sell
|1117
|1.00
|1.2038
|1.2068
|1.1998
|2234
|2005.10.18 02:50
|t/p
|1117
|1.00
|1.1998
|1.2068
|1.1998
|402.20
|166533.10
|2235
|2005.10.18 03:20
|sell
|1118
|1.00
|1.2005
|1.2035
|1.1965
|2236
|2005.10.18 11:45
|t/p
|1118
|1.00
|1.1965
|1.2035
|1.1965
|400.00
|166933.10
|2237
|2005.10.18 11:45
|buy
|1119
|1.00
|1.1964
|1.1934
|1.2004
|2238
|2005.10.18 13:45
|s/l
|1119
|1.00
|1.1934
|1.1934
|1.2004
|-300.00
|166633.10
|2239
|2005.10.18 16:30
|buy
|1120
|1.00
|1.1929
|1.1899
|1.1969
|2240
|2005.10.19 09:25
|s/l
|1120
|1.00
|1.1899
|1.1899
|1.1969
|-304.90
|166328.20
|2241
|2005.10.19 10:30
|buy
|1121
|1.00
|1.1882
|1.1852
|1.1922
|2242
|2005.10.19 12:05
|t/p
|1121
|1.00
|1.1922
|1.1852
|1.1922
|400.00
|166728.20
|2243
|2005.10.19 12:45
|buy
|1122
|1.00
|1.1911
|1.1881
|1.1951
|2244
|2005.10.19 13:05
|t/p
|1122
|1.00
|1.1951
|1.1881
|1.1951
|400.00
|167128.20
|2245
|2005.10.19 14:50
|sell
|1123
|1.00
|1.1977
|1.2007
|1.1937
|2246
|2005.10.19 15:30
|t/p
|1123
|1.00
|1.1937
|1.2007
|1.1937
|400.00
|167528.20
|2247
|2005.10.19 16:40
|sell
|1124
|1.00
|1.1957
|1.1987
|1.1917
|2248
|2005.10.19 17:40
|s/l
|1124
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1917
|-300.00
|167228.20
|2249
|2005.10.19 18:15
|buy
|1125
|1.00
|1.1982
|1.1952
|1.2022
|2250
|2005.10.20 12:30
|s/l
|1125
|1.00
|1.1952
|1.1952
|1.2022
|-314.70
|166913.50
|2251
|2005.10.20 12:45
|sell
|1126
|1.00
|1.1983
|1.2013
|1.1943
|2252
|2005.10.20 22:05
|s/l
|1126
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1943
|-300.00
|166613.50
|2253
|2005.10.20 22:15
|buy
|1127
|1.00
|1.1989
|1.1959
|1.2029
|2254
|2005.10.21 02:40
|t/p
|1127
|1.00
|1.2029
|1.1959
|1.2029
|395.10
|167008.60
|2255
|2005.10.21 04:30
|sell
|1128
|1.00
|1.2063
|1.2093
|1.2023
|2256
|2005.10.21 13:05
|t/p
|1128
|1.00
|1.2023
|1.2093
|1.2023
|400.00
|167408.60
|2257
|2005.10.21 13:10
|sell
|1129
|1.00
|1.2029
|1.2059
|1.1989
|2258
|2005.10.21 18:10
|t/p
|1129
|1.00
|1.1989
|1.2059
|1.1989
|400.00
|167808.60
|2259
|2005.10.21 18:20
|sell
|1130
|1.00
|1.2017
|1.2047
|1.1977
|2260
|2005.10.21 18:35
|t/p
|1130
|1.00
|1.1977
|1.2047
|1.1977
|400.00
|168208.60
|2261
|2005.10.21 19:30
|buy
|1131
|1.00
|1.1946
|1.1916
|1.1986
|2262
|2005.10.24 18:45
|t/p
|1131
|1.00
|1.1986
|1.1916
|1.1986
|395.10
|168603.70
|2263
|2005.10.24 18:45
|sell
|1132
|1.00
|1.1990
|1.2020
|1.1950
|2264
|2005.10.24 19:50
|s/l
|1132
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1950
|-300.00
|168303.70
|2265
|2005.10.24 19:59
|buy
|1133
|1.00
|1.1992
|1.1962
|1.2032
|2266
|2005.10.24 20:10
|s/l
|1133
|1.00
|1.1962
|1.1962
|1.2032
|-300.00
|168003.70
|2267
|2005.10.24 20:50
|sell
|1134
|1.00
|1.2000
|1.2030
|1.1960
|2268
|2005.10.25 02:05
|t/p
|1134
|1.00
|1.1960
|1.2030
|1.1960
|402.20
|168405.90
|2269
|2005.10.25 02:20
|sell
|1135
|1.00
|1.1976
|1.2006
|1.1936
|2270
|2005.10.25 11:05
|s/l
|1135
|1.00
|1.2006
|1.2006
|1.1936
|-300.00
|168105.90
|2271
|2005.10.25 12:10
|buy
|1136
|1.00
|1.2022
|1.1992
|1.2062
|2272
|2005.10.25 15:45
|t/p
|1136
|1.00
|1.2062
|1.1992
|1.2062
|400.00
|168505.90
|2273
|2005.10.25 17:20
|buy
|1137
|1.00
|1.2065
|1.2035
|1.2105
|2274
|2005.10.25 17:50
|t/p
|1137
|1.00
|1.2105
|1.2035
|1.2105
|400.00
|168905.90
|2275
|2005.10.25 18:35
|sell
|1138
|1.00
|1.2101
|1.2131
|1.2061
|2276
|2005.10.26 09:20
|s/l
|1138
|1.00
|1.2131
|1.2131
|1.2061
|-297.80
|168608.10
|2277
|2005.10.26 09:50
|buy
|1139
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.2141
|2278
|2005.10.26 10:25
|s/l
|1139
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2141
|-300.00
|168308.10
|2279
|2005.10.26 11:20
|buy
|1140
|1.00
|1.2072
|1.2042
|1.2112
|2280
|2005.10.27 02:50
|s/l
|1140
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.2112
|-314.70
|167993.40
|2281
|2005.10.27 05:45
|buy
|1141
|1.00
|1.2086
|1.2056
|1.2126
|2282
|2005.10.27 07:40
|t/p
|1141
|1.00
|1.2126
|1.2056
|1.2126
|400.00
|168393.40
|2283
|2005.10.27 08:50
|sell
|1142
|1.00
|1.2131
|1.2161
|1.2091
|2284
|2005.10.27 09:10
|t/p
|1142
|1.00
|1.2091
|1.2161
|1.2091
|400.00
|168793.40
|2285
|2005.10.27 09:45
|sell
|1143
|1.00
|1.2102
|1.2132
|1.2062
|2286
|2005.10.27 10:45
|s/l
|1143
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2062
|-300.00
|168493.40
|2287
|2005.10.27 12:30
|sell
|1144
|1.00
|1.2128
|1.2158
|1.2088
|2288
|2005.10.27 15:20
|s/l
|1144
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2088
|-300.00
|168193.40
|2289
|2005.10.27 16:15
|sell
|1145
|1.00
|1.2163
|1.2193
|1.2123
|2290
|2005.10.27 21:05
|t/p
|1145
|1.00
|1.2123
|1.2193
|1.2123
|400.00
|168593.40
|2291
|2005.10.28 10:50
|buy
|1146
|1.00
|1.2147
|1.2117
|1.2187
|2292
|2005.10.28 15:05
|s/l
|1146
|1.00
|1.2117
|1.2117
|1.2187
|-300.00
|168293.40
|2293
|2005.10.28 15:35
|sell
|1147
|1.00
|1.2145
|1.2175
|1.2105
|2294
|2005.10.28 16:10
|t/p
|1147
|1.00
|1.2105
|1.2175
|1.2105
|400.00
|168693.40
|2295
|2005.10.28 16:25
|sell
|1148
|1.00
|1.2111
|1.2141
|1.2071
|2296
|2005.10.28 19:40
|t/p
|1148
|1.00
|1.2071
|1.2141
|1.2071
|400.00
|169093.40
|2297
|2005.10.28 21:50
|buy
|1149
|1.00
|1.2054
|1.2024
|1.2094
|2298
|2005.10.31 14:20
|s/l
|1149
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2094
|-304.90
|168788.50
|2299
|2005.10.31 14:40
|sell
|1150
|1.00
|1.2046
|1.2076
|1.2006
|2300
|2005.10.31 15:50
|t/p
|1150
|1.00
|1.2006
|1.2076
|1.2006
|400.00
|169188.50
|2301
|2005.10.31 16:50
|buy
|1151
|1.00
|1.2001
|1.1971
|1.2041
|2302
|2005.10.31 17:50
|s/l
|1151
|1.00
|1.1971
|1.1971
|1.2041
|-300.00
|168888.50
|2303
|2005.10.31 19:45
|buy
|1152
|1.00
|1.1990
|1.1960
|1.2030
|2304
|2005.11.02 00:05
|t/p
|1152
|1.00
|1.2030
|1.1960
|1.2030
|390.20
|169278.70
|2305
|2005.11.02 01:50
|sell
|1153
|1.00
|1.2037
|1.2067
|1.1997
|2306
|2005.11.02 13:20
|t/p
|1153
|1.00
|1.1997
|1.2067
|1.1997
|400.00
|169678.70
|2307
|2005.11.02 14:10
|buy
|1154
|1.00
|1.1990
|1.1960
|1.2030
|2308
|2005.11.02 15:30
|t/p
|1154
|1.00
|1.2030
|1.1960
|1.2030
|400.00
|170078.70
|2309
|2005.11.02 19:59
|buy
|1155
|1.00
|1.2062
|1.2032
|1.2102
|2310
|2005.11.03 15:05
|s/l
|1155
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.2102
|-314.70
|169764.00
|2311
|2005.11.03 17:59
|sell
|1156
|1.00
|1.2005
|1.2035
|1.1965
|2312
|2005.11.03 19:15
|t/p
|1156
|1.00
|1.1965
|1.2035
|1.1965
|400.00
|170164.00
|2313
|2005.11.04 01:40
|buy
|1157
|1.00
|1.1939
|1.1909
|1.1979
|2314
|2005.11.04 15:15
|t/p
|1157
|1.00
|1.1979
|1.1909
|1.1979
|400.00
|170564.00
|2315
|2005.11.04 15:20
|buy
|1158
|1.00
|1.1939
|1.1909
|1.1979
|2316
|2005.11.04 17:05
|s/l
|1158
|1.00
|1.1909
|1.1909
|1.1979
|-300.00
|170264.00
|2317
|2005.11.04 18:40
|buy
|1159
|1.00
|1.1809
|1.1779
|1.1849
|2318
|2005.11.07 16:15
|s/l
|1159
|1.00
|1.1779
|1.1779
|1.1849
|-304.90
|169959.10
|2319
|2005.11.07 16:20
|sell
|1160
|1.00
|1.1796
|1.1826
|1.1756
|2320
|2005.11.08 02:20
|t/p
|1160
|1.00
|1.1756
|1.1826
|1.1756
|402.20
|170361.30
|2321
|2005.11.08 09:59
|buy
|1161
|1.00
|1.1727
|1.1697
|1.1767
|2322
|2005.11.08 17:40
|t/p
|1161
|1.00
|1.1767
|1.1697
|1.1767
|400.00
|170761.30
|2323
|2005.11.09 02:59
|sell
|1162
|1.00
|1.1768
|1.1798
|1.1728
|2324
|2005.11.09 16:05
|t/p
|1162
|1.00
|1.1728
|1.1798
|1.1728
|400.00
|171161.30
|2325
|2005.11.09 17:20
|sell
|1163
|1.00
|1.1733
|1.1763
|1.1693
|2326
|2005.11.09 20:05
|s/l
|1163
|1.00
|1.1763
|1.1763
|1.1693
|-300.00
|170861.30
|2327
|2005.11.10 09:15
|sell
|1164
|1.00
|1.1770
|1.1800
|1.1730
|2328
|2005.11.10 17:40
|t/p
|1164
|1.00
|1.1730
|1.1800
|1.1730
|400.00
|171261.30
|2329
|2005.11.10 17:59
|sell
|1165
|1.00
|1.1746
|1.1776
|1.1706
|2330
|2005.11.10 21:05
|t/p
|1165
|1.00
|1.1706
|1.1776
|1.1706
|400.00
|171661.30
|2331
|2005.11.11 11:40
|sell
|1166
|1.00
|1.1704
|1.1734
|1.1664
|2332
|2005.11.11 23:29
|s/l
|1166
|1.00
|1.1734
|1.1734
|1.1664
|-300.00
|171361.30
|2333
|2005.11.14 00:59
|buy
|1167
|1.00
|1.1721
|1.1691
|1.1761
|2334
|2005.11.14 06:15
|t/p
|1167
|1.00
|1.1761
|1.1691
|1.1761
|400.00
|171761.30
|2335
|2005.11.14 07:15
|sell
|1168
|1.00
|1.1769
|1.1799
|1.1729
|2336
|2005.11.14 14:05
|t/p
|1168
|1.00
|1.1729
|1.1799
|1.1729
|400.00
|172161.30
|2337
|2005.11.14 15:35
|sell
|1169
|1.00
|1.1711
|1.1741
|1.1671
|2338
|2005.11.14 18:20
|t/p
|1169
|1.00
|1.1671
|1.1741
|1.1671
|400.00
|172561.30
|2339
|2005.11.14 21:10
|sell
|1170
|1.00
|1.1697
|1.1727
|1.1657
|2340
|2005.11.15 13:10
|t/p
|1170
|1.00
|1.1657
|1.1727
|1.1657
|402.20
|172963.50
|2341
|2005.11.15 14:59
|sell
|1171
|1.00
|1.1660
|1.1690
|1.1620
|2342
|2005.11.15 15:50
|s/l
|1171
|1.00
|1.1690
|1.1690
|1.1620
|-300.00
|172663.50
|2343
|2005.11.15 17:59
|buy
|1172
|1.00
|1.1674
|1.1644
|1.1714
|2344
|2005.11.15 22:05
|t/p
|1172
|1.00
|1.1714
|1.1644
|1.1714
|400.00
|173063.50
|2345
|2005.11.16 12:20
|sell
|1173
|1.00
|1.1725
|1.1755
|1.1685
|2346
|2005.11.16 12:40
|t/p
|1173
|1.00
|1.1685
|1.1755
|1.1685
|400.00
|173463.50
|2347
|2005.11.16 13:20
|buy
|1174
|1.00
|1.1676
|1.1646
|1.1716
|2348
|2005.11.16 16:59
|s/l
|1174
|1.00
|1.1646
|1.1646
|1.1716
|-300.00
|173163.50
|2349
|2005.11.16 22:10
|sell
|1175
|1.00
|1.1686
|1.1716
|1.1646
|2350
|2005.11.17 10:20
|t/p
|1175
|1.00
|1.1646
|1.1716
|1.1646
|406.60
|173570.10
|2351
|2005.11.17 10:20
|buy
|1176
|1.00
|1.1645
|1.1615
|1.1685
|2352
|2005.11.17 11:05
|t/p
|1176
|1.00
|1.1685
|1.1615
|1.1685
|400.00
|173970.10
|2353
|2005.11.17 11:59
|buy
|1177
|1.00
|1.1682
|1.1652
|1.1722
|2354
|2005.11.17 17:05
|t/p
|1177
|1.00
|1.1722
|1.1652
|1.1722
|400.00
|174370.10
|2355
|2005.11.17 18:20
|sell
|1178
|1.00
|1.1729
|1.1759
|1.1689
|2356
|2005.11.17 20:59
|s/l
|1178
|1.00
|1.1759
|1.1759
|1.1689
|-300.00
|174070.10
|2357
|2005.11.18 08:50
|sell
|1179
|1.00
|1.1726
|1.1756
|1.1686
|2358
|2005.11.18 10:59
|t/p
|1179
|1.00
|1.1686
|1.1756
|1.1686
|400.00
|174470.10
|2359
|2005.11.18 13:10
|buy
|1180
|1.00
|1.1679
|1.1649
|1.1719
|2360
|2005.11.18 15:35
|t/p
|1180
|1.00
|1.1719
|1.1649
|1.1719
|400.00
|174870.10
|2361
|2005.11.18 15:40
|buy
|1181
|1.00
|1.1670
|1.1640
|1.1710
|2362
|2005.11.18 15:45
|t/p
|1181
|1.00
|1.1710
|1.1640
|1.1710
|400.00
|175270.10
|2363
|2005.11.18 16:20
|buy
|1182
|1.00
|1.1712
|1.1682
|1.1752
|2364
|2005.11.18 16:20
|t/p
|1182
|1.00
|1.1752
|1.1682
|1.1752
|400.00
|175670.10
|2365
|2005.11.21 01:59
|buy
|1183
|1.00
|1.1776
|1.1746
|1.1816
|2366
|2005.11.21 10:20
|t/p
|1183
|1.00
|1.1816
|1.1746
|1.1816
|400.00
|176070.10
|2367
|2005.11.21 12:20
|buy
|1184
|1.00
|1.1819
|1.1789
|1.1859
|2368
|2005.11.21 17:05
|s/l
|1184
|1.00
|1.1789
|1.1789
|1.1859
|-300.00
|175770.10
|2369
|2005.11.21 19:59
|buy
|1185
|1.00
|1.1729
|1.1699
|1.1769
|2370
|2005.11.22 11:15
|s/l
|1185
|1.00
|1.1699
|1.1699
|1.1769
|-304.90
|175465.20
|2371
|2005.11.22 11:35
|sell
|1186
|1.00
|1.1713
|1.1743
|1.1673
|2372
|2005.11.22 19:40
|s/l
|1186
|1.00
|1.1743
|1.1743
|1.1673
|-300.00
|175165.20
|2373
|2005.11.23 00:40
|buy
|1187
|1.00
|1.1813
|1.1783
|1.1853
|2374
|2005.11.23 13:05
|s/l
|1187
|1.00
|1.1783
|1.1783
|1.1853
|-300.00
|174865.20
|2375
|2005.11.23 17:10
|sell
|1188
|1.00
|1.1804
|1.1834
|1.1764
|2376
|2005.11.25 09:05
|t/p
|1188
|1.00
|1.1764
|1.1834
|1.1764
|408.80
|175274.00
|2377
|2005.11.25 10:15
|buy
|1189
|1.00
|1.1749
|1.1719
|1.1789
|2378
|2005.11.25 19:10
|s/l
|1189
|1.00
|1.1719
|1.1719
|1.1789
|-300.00
|174974.00
|2379
|2005.11.28 10:59
|sell
|1190
|1.00
|1.1691
|1.1721
|1.1651
|2380
|2005.11.28 15:15
|s/l
|1190
|1.00
|1.1721
|1.1721
|1.1651
|-300.00
|174674.00
|2381
|2005.11.28 19:59
|sell
|1191
|1.00
|1.1808
|1.1838
|1.1768
|2382
|2005.11.28 20:05
|s/l
|1191
|1.00
|1.1838
|1.1838
|1.1768
|-300.00
|174374.00
|2383
|2005.11.29 02:20
|buy
|1192
|1.00
|1.1844
|1.1814
|1.1884
|2384
|2005.11.29 03:20
|s/l
|1192
|1.00
|1.1814
|1.1814
|1.1884
|-300.00
|174074.00
|2385
|2005.11.29 04:59
|buy
|1193
|1.00
|1.1812
|1.1782
|1.1852
|2386
|2005.11.29 15:05
|s/l
|1193
|1.00
|1.1782
|1.1782
|1.1852
|-300.00
|173774.00
|2387
|2005.11.29 19:50
|sell
|1194
|1.00
|1.1786
|1.1816
|1.1746
|2388
|2005.12.01 14:50
|t/p
|1194
|1.00
|1.1746
|1.1816
|1.1746
|408.80
|174182.80
|2389
|2005.12.01 15:35
|sell
|1195
|1.00
|1.1754
|1.1784
|1.1714
|2390
|2005.12.01 16:20
|t/p
|1195
|1.00
|1.1714
|1.1784
|1.1714
|400.00
|174582.80
|2391
|2005.12.01 17:15
|buy
|1196
|1.00
|1.1705
|1.1675
|1.1745
|2392
|2005.12.01 21:50
|t/p
|1196
|1.00
|1.1745
|1.1675
|1.1745
|400.00
|174982.80
|2393
|2005.12.02 10:45
|buy
|1197
|1.00
|1.1710
|1.1680
|1.1750
|2394
|2005.12.02 16:35
|s/l
|1197
|1.00
|1.1680
|1.1680
|1.1750
|-300.00
|174682.80
|2395
|2005.12.02 18:15
|buy
|1198
|1.00
|1.1688
|1.1658
|1.1728
|2396
|2005.12.02 20:10
|t/p
|1198
|1.00
|1.1728
|1.1658
|1.1728
|400.00
|175082.80
|2397
|2005.12.02 21:45
|sell
|1199
|1.00
|1.1713
|1.1743
|1.1673
|2398
|2005.12.05 13:50
|s/l
|1199
|1.00
|1.1743
|1.1743
|1.1673
|-297.80
|174785.00
|2399
|2005.12.05 14:20
|sell
|1200
|1.00
|1.1748
|1.1778
|1.1708
|2400
|2005.12.05 15:15
|s/l
|1200
|1.00
|1.1778
|1.1778
|1.1708
|-300.00
|174485.00
|2401
|2005.12.05 15:35
|buy
|1201
|1.00
|1.1766
|1.1736
|1.1806
|2402
|2005.12.05 19:50
|t/p
|1201
|1.00
|1.1806
|1.1736
|1.1806
|400.00
|174885.00
|2403
|2005.12.05 20:50
|sell
|1202
|1.00
|1.1814
|1.1844
|1.1774
|2404
|2005.12.06 09:05
|t/p
|1202
|1.00
|1.1774
|1.1844
|1.1774
|402.20
|175287.20
|2405
|2005.12.06 09:15
|sell
|1203
|1.00
|1.1786
|1.1816
|1.1746
|2406
|2005.12.07 09:05
|t/p
|1203
|1.00
|1.1746
|1.1816
|1.1746
|402.20
|175689.40
|2407
|2005.12.07 12:45
|buy
|1204
|1.00
|1.1724
|1.1694
|1.1764
|2408
|2005.12.08 10:20
|t/p
|1204
|1.00
|1.1764
|1.1694
|1.1764
|385.30
|176074.70
|2409
|2005.12.08 14:20
|sell
|1205
|1.00
|1.1777
|1.1807
|1.1737
|2410
|2005.12.08 17:15
|s/l
|1205
|1.00
|1.1807
|1.1807
|1.1737
|-300.00
|175774.70
|2411
|2005.12.08 20:40
|buy
|1206
|1.00
|1.1825
|1.1795
|1.1865
|2412
|2005.12.09 02:35
|s/l
|1206
|1.00
|1.1795
|1.1795
|1.1865
|-304.90
|175469.80
|2413
|2005.12.09 03:20
|buy
|1207
|1.00
|1.1794
|1.1764
|1.1834
|2414
|2005.12.09 17:15
|t/p
|1207
|1.00
|1.1834
|1.1764
|1.1834
|400.00
|175869.80
|2415
|2005.12.09 17:35
|buy
|1208
|1.00
|1.1813
|1.1783
|1.1853
|2416
|2005.12.12 00:00
|s/l
|1208
|1.00
|1.1783
|1.1783
|1.1853
|-304.90
|175564.90
|2417
|2005.12.12 04:50
|sell
|1209
|1.00
|1.1837
|1.1867
|1.1797
|2418
|2005.12.12 10:15
|s/l
|1209
|1.00
|1.1867
|1.1867
|1.1797
|-300.00
|175264.90
|2419
|2005.12.12 10:20
|buy
|1210
|1.00
|1.1824
|1.1794
|1.1864
|2420
|2005.12.12 10:20
|t/p
|1210
|1.00
|1.1864
|1.1794
|1.1864
|400.00
|175664.90
|2421
|2005.12.12 11:35
|buy
|1211
|1.00
|1.1872
|1.1842
|1.1912
|2422
|2005.12.12 14:45
|t/p
|1211
|1.00
|1.1912
|1.1842
|1.1912
|400.00
|176064.90
|2423
|2005.12.12 15:15
|buy
|1212
|1.00
|1.1910
|1.1880
|1.1950
|2424
|2005.12.12 15:20
|t/p
|1212
|1.00
|1.1950
|1.1880
|1.1950
|400.00
|176464.90
|2425
|2005.12.12 16:35
|buy
|1213
|1.00
|1.1946
|1.1916
|1.1986
|2426
|2005.12.13 11:20
|s/l
|1213
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1986
|-304.90
|176160.00
|2427
|2005.12.13 11:35
|sell
|1214
|1.00
|1.1929
|1.1959
|1.1889
|2428
|2005.12.13 21:10
|s/l
|1214
|1.00
|1.1959
|1.1959
|1.1889
|-300.00
|175860.00
|2429
|2005.12.13 22:20
|sell
|1215
|1.00
|1.1965
|1.1995
|1.1925
|2430
|2005.12.14 03:50
|s/l
|1215
|1.00
|1.1995
|1.1995
|1.1925
|-297.80
|175562.20
|2431
|2005.12.14 05:45
|sell
|1216
|1.00
|1.2027
|1.2057
|1.1987
|2432
|2005.12.14 09:20
|t/p
|1216
|1.00
|1.1987
|1.2057
|1.1987
|400.00
|175962.20
|2433
|2005.12.14 09:20
|sell
|1217
|1.00
|1.1998
|1.2028
|1.1958
|2434
|2005.12.14 10:10
|s/l
|1217
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.1958
|-300.00
|175662.20
|2435
|2005.12.14 11:20
|sell
|1218
|1.00
|1.2034
|1.2064
|1.1994
|2436
|2005.12.14 21:15
|t/p
|1218
|1.00
|1.1994
|1.2064
|1.1994
|400.00
|176062.20
|2437
|2005.12.14 21:20
|sell
|1219
|1.00
|1.2003
|1.2033
|1.1963
|2438
|2005.12.15 11:45
|s/l
|1219
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.1963
|-293.40
|175768.80
|2439
|2005.12.15 13:40
|sell
|1220
|1.00
|1.2022
|1.2052
|1.1982
|2440
|2005.12.15 16:50
|t/p
|1220
|1.00
|1.1982
|1.2052
|1.1982
|400.00
|176168.80
|2441
|2005.12.15 19:20
|sell
|1221
|1.00
|1.1976
|1.2006
|1.1936
|2442
|2005.12.16 10:59
|s/l
|1221
|1.00
|1.2006
|1.2006
|1.1936
|-297.80
|175871.00
|2443
|2005.12.16 11:45
|sell
|1222
|1.00
|1.2011
|1.2041
|1.1971
|2444
|2005.12.16 15:50
|t/p
|1222
|1.00
|1.1971
|1.2041
|1.1971
|400.00
|176271.00
|2445
|2005.12.16 17:15
|buy
|1223
|1.00
|1.1988
|1.1958
|1.2028
|2446
|2005.12.19 01:10
|t/p
|1223
|1.00
|1.2028
|1.1958
|1.2028
|395.10
|176666.10
|2447
|2005.12.19 04:15
|buy
|1224
|1.00
|1.2016
|1.1986
|1.2056
|2448
|2005.12.19 14:35
|s/l
|1224
|1.00
|1.1986
|1.1986
|1.2056
|-300.00
|176366.10
|2449
|2005.12.19 15:35
|sell
|1225
|1.00
|1.1992
|1.2022
|1.1952
|2450
|2005.12.20 14:05
|t/p
|1225
|1.00
|1.1952
|1.2022
|1.1952
|402.20
|176768.30
|2451
|2005.12.20 14:40
|sell
|1226
|1.00
|1.1976
|1.2006
|1.1936
|2452
|2005.12.20 15:45
|t/p
|1226
|1.00
|1.1936
|1.2006
|1.1936
|400.00
|177168.30
|2453
|2005.12.20 16:10
|buy
|1227
|1.00
|1.1928
|1.1898
|1.1968
|2454
|2005.12.20 17:15
|s/l
|1227
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.1968
|-300.00
|176868.30
|2455
|2005.12.20 18:15
|buy
|1228
|1.00
|1.1885
|1.1855
|1.1925
|2456
|2005.12.20 18:59
|s/l
|1228
|1.00
|1.1855
|1.1855
|1.1925
|-300.00
|176568.30
|2457
|2005.12.20 19:15
|buy
|1229
|1.00
|1.1843
|1.1813
|1.1883
|2458
|2005.12.21 03:10
|t/p
|1229
|1.00
|1.1883
|1.1813
|1.1883
|395.10
|176963.40
|2459
|2005.12.21 03:50
|sell
|1230
|1.00
|1.1884
|1.1914
|1.1844
|2460
|2005.12.21 16:35
|t/p
|1230
|1.00
|1.1844
|1.1914
|1.1844
|400.00
|177363.40
|2461
|2005.12.21 17:20
|buy
|1231
|1.00
|1.1803
|1.1773
|1.1843
|2462
|2005.12.22 11:40
|t/p
|1231
|1.00
|1.1843
|1.1773
|1.1843
|385.30
|177748.70
|2463
|2005.12.22 11:50
|buy
|1232
|1.00
|1.1820
|1.1790
|1.1860
|2464
|2005.12.22 16:50
|t/p
|1232
|1.00
|1.1860
|1.1790
|1.1860
|400.00
|178148.70
|2465
|2005.12.22 19:10
|sell
|1233
|1.00
|1.1883
|1.1913
|1.1843
|2466
|2005.12.23 14:20
|t/p
|1233
|1.00
|1.1843
|1.1913
|1.1843
|402.20
|178550.90
|2467
|2005.12.23 14:20
|buy
|1234
|1.00
|1.1841
|1.1811
|1.1881
|2468
|2005.12.26 13:10
|t/p
|1234
|1.00
|1.1881
|1.1811
|1.1881
|395.10
|178946.00
|2469
|2005.12.26 13:10
|sell
|1235
|1.00
|1.1886
|1.1916
|1.1846
|2470
|2005.12.26 17:59
|t/p
|1235
|1.00
|1.1846
|1.1916
|1.1846
|400.00
|179346.00
|2471
|2005.12.26 20:30
|sell
|1236
|1.00
|1.1861
|1.1891
|1.1821
|2472
|2005.12.28 09:20
|s/l
|1236
|1.00
|1.1891
|1.1891
|1.1821
|-295.60
|179050.40
|2473
|2005.12.28 10:50
|sell
|1237
|1.00
|1.1925
|1.1955
|1.1885
|2474
|2005.12.28 18:50
|t/p
|1237
|1.00
|1.1885
|1.1955
|1.1885
|400.00
|179450.40
|2475
|2005.12.28 20:50
|buy
|1238
|1.00
|1.1830
|1.1800
|1.1870
|2476
|2005.12.29 09:20
|t/p
|1238
|1.00
|1.1870
|1.1800
|1.1870
|385.30
|179835.70
|2477
|2005.12.29 10:20
|sell
|1239
|1.00
|1.1872
|1.1902
|1.1832
|2478
|2005.12.29 14:20
|t/p
|1239
|1.00
|1.1832
|1.1902
|1.1832
|400.00
|180235.70
|2479
|2005.12.29 15:35
|sell
|1240
|1.00
|1.1837
|1.1867
|1.1797
|2480
|2005.12.30 04:05
|s/l
|1240
|1.00
|1.1867
|1.1867
|1.1797
|-297.80
|179937.90
|2481
|2005.12.30 09:20
|sell
|1241
|1.00
|1.1887
|1.1917
|1.1847
|2482
|2005.12.30 10:50
|t/p
|1241
|1.00
|1.1847
|1.1917
|1.1847
|400.00
|180337.90
|2483
|2005.12.30 14:20
|sell
|1242
|1.00
|1.1836
|1.1866
|1.1796
|2484
|2005.12.30 14:40
|t/p
|1242
|1.00
|1.1796
|1.1866
|1.1796
|400.00
|180737.90
|2485
|2005.12.30 16:45
|buy
|1243
|1.00
|1.1783
|1.1753
|1.1823
|2486
|2005.12.30 18:15
|t/p
|1243
|1.00
|1.1823
|1.1753
|1.1823
|400.00
|181137.90
|2487
|2005.12.30 19:20
|sell
|1244
|1.00
|1.1843
|1.1873
|1.1803
|2488
|2006.01.02 18:15
|t/p
|1244
|1.00
|1.1803
|1.1873
|1.1803
|402.20
|181540.10
|2489
|2006.01.03 09:50
|buy
|1245
|1.00
|1.1871
|1.1841
|1.1911
|2490
|2006.01.03 16:35
|t/p
|1245
|1.00
|1.1911
|1.1841
|1.1911
|400.00
|181940.10
|2491
|2006.01.03 18:20
|sell
|1246
|1.00
|1.1979
|1.2009
|1.1939
|2492
|2006.01.03 21:05
|s/l
|1246
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1939
|-300.00
|181640.10
|2493
|2006.01.03 21:10
|buy
|1247
|1.00
|1.1976
|1.1946
|1.2016
|2494
|2006.01.03 21:40
|t/p
|1247
|1.00
|1.2016
|1.1946
|1.2016
|400.00
|182040.10
|2495
|2006.01.03 22:35
|buy
|1248
|1.00
|1.2014
|1.1984
|1.2054
|2496
|2006.01.04 04:20
|t/p
|1248
|1.00
|1.2054
|1.1984
|1.2054
|395.10
|182435.20
|2497
|2006.01.04 05:35
|buy
|1249
|1.00
|1.2065
|1.2035
|1.2105
|2498
|2006.01.04 09:20
|s/l
|1249
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2105
|-300.00
|182135.20
|2499
|2006.01.04 09:50
|buy
|1250
|1.00
|1.2044
|1.2014
|1.2084
|2500
|2006.01.04 11:50
|t/p
|1250
|1.00
|1.2084
|1.2014
|1.2084
|400.00
|182535.20
|2501
|2006.01.04 12:40
|buy
|1251
|1.00
|1.2058
|1.2028
|1.2098
|2502
|2006.01.04 14:40
|t/p
|1251
|1.00
|1.2098
|1.2028
|1.2098
|400.00
|182935.20
|2503
|2006.01.04 15:20
|sell
|1252
|1.00
|1.2095
|1.2125
|1.2055
|2504
|2006.01.04 19:15
|s/l
|1252
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.2055
|-300.00
|182635.20
|2505
|2006.01.04 20:20
|buy
|1253
|1.00
|1.2125
|1.2095
|1.2165
|2506
|2006.01.05 03:10
|s/l
|1253
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2165
|-314.70
|182320.50
|2507
|2006.01.05 03:20
|sell
|1254
|1.00
|1.2112
|1.2142
|1.2072
|2508
|2006.01.05 13:10
|t/p
|1254
|1.00
|1.2072
|1.2142
|1.2072
|400.00
|182720.50
|2509
|2006.01.05 13:20
|sell
|1255
|1.00
|1.2089
|1.2119
|1.2049
|2510
|2006.01.06 02:35
|s/l
|1255
|1.00
|1.2119
|1.2119
|1.2049
|-297.80
|182422.70
|2511
|2006.01.06 03:20
|sell
|1256
|1.00
|1.2113
|1.2143
|1.2073
|2512
|2006.01.06 15:30
|s/l
|1256
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2073
|-300.00
|182122.70
|2513
|2006.01.06 15:40
|buy
|1257
|1.00
|1.2090
|1.2060
|1.2130
|2514
|2006.01.06 15:45
|t/p
|1257
|1.00
|1.2130
|1.2060
|1.2130
|400.00
|182522.70
|2515
|2006.01.06 16:20
|sell
|1258
|1.00
|1.2166
|1.2196
|1.2126
|2516
|2006.01.09 08:35
|t/p
|1258
|1.00
|1.2126
|1.2196
|1.2126
|402.20
|182924.90
|2517
|2006.01.09 10:40
|buy
|1259
|1.00
|1.2099
|1.2069
|1.2139
|2518
|2006.01.09 11:20
|s/l
|1259
|1.00
|1.2069
|1.2069
|1.2139
|-300.00
|182624.90
|2519
|2006.01.09 11:35
|sell
|1260
|1.00
|1.2090
|1.2120
|1.2050
|2520
|2006.01.10 04:40
|t/p
|1260
|1.00
|1.2050
|1.2120
|1.2050
|402.20
|183027.10
|2521
|2006.01.10 05:20
|buy
|1261
|1.00
|1.2054
|1.2024
|1.2094
|2522
|2006.01.10 12:10
|t/p
|1261
|1.00
|1.2094
|1.2024
|1.2094
|400.00
|183427.10
|2523
|2006.01.10 13:20
|sell
|1262
|1.00
|1.2107
|1.2137
|1.2067
|2524
|2006.01.10 15:10
|t/p
|1262
|1.00
|1.2067
|1.2137
|1.2067
|400.00
|183827.10
|2525
|2006.01.10 16:59
|sell
|1263
|1.00
|1.2065
|1.2095
|1.2025
|2526
|2006.01.11 14:50
|s/l
|1263
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2025
|-297.80
|183529.30
|2527
|2006.01.11 19:15
|buy
|1264
|1.00
|1.2130
|1.2100
|1.2170
|2528
|2006.01.12 15:40
|s/l
|1264
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.2170
|-314.70
|183214.60
|2529
|2006.01.12 17:35
|sell
|1265
|1.00
|1.2038
|1.2068
|1.1998
|2530
|2006.01.13 09:45
|s/l
|1265
|1.00
|1.2068
|1.2068
|1.1998
|-297.80
|182916.80
|2531
|2006.01.13 10:20
|sell
|1266
|1.00
|1.2073
|1.2103
|1.2033
|2532
|2006.01.13 18:50
|s/l
|1266
|1.00
|1.2103
|1.2103
|1.2033
|-300.00
|182616.80
|2533
|2006.01.13 20:50
|sell
|1267
|1.00
|1.2137
|1.2167
|1.2097
|2534
|2006.01.16 01:50
|s/l
|1267
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2097
|-297.80
|182319.00
|2535
|2006.01.16 02:15
|sell
|1268
|1.00
|1.2169
|1.2199
|1.2129
|2536
|2006.01.16 14:10
|t/p
|1268
|1.00
|1.2129
|1.2199
|1.2129
|400.00
|182719.00
|2537
|2006.01.16 14:20
|sell
|1269
|1.00
|1.2132
|1.2162
|1.2092
|2538
|2006.01.17 02:45
|t/p
|1269
|1.00
|1.2092
|1.2162
|1.2092
|402.20
|183121.20
|2539
|2006.01.17 03:20
|buy
|1270
|1.00
|1.2079
|1.2049
|1.2119
|2540
|2006.01.17 07:50
|t/p
|1270
|1.00
|1.2119
|1.2049
|1.2119
|400.00
|183521.20
|2541
|2006.01.17 10:20
|sell
|1271
|1.00
|1.2140
|1.2170
|1.2100
|2542
|2006.01.17 11:45
|t/p
|1271
|1.00
|1.2100
|1.2170
|1.2100
|400.00
|183921.20
|2543
|2006.01.17 12:35
|sell
|1272
|1.00
|1.2111
|1.2141
|1.2071
|2544
|2006.01.17 13:45
|t/p
|1272
|1.00
|1.2071
|1.2141
|1.2071
|400.00
|184321.20
|2545
|2006.01.17 15:50
|sell
|1273
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2045
|2546
|2006.01.18 00:10
|s/l
|1273
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2045
|-297.80
|184023.40
|2547
|2006.01.18 02:15
|sell
|1274
|1.00
|1.2109
|1.2139
|1.2069
|2548
|2006.01.18 10:50
|s/l
|1274
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2069
|-300.00
|183723.40
|2549
|2006.01.18 11:20
|sell
|1275
|1.00
|1.2135
|1.2165
|1.2095
|2550
|2006.01.18 17:05
|t/p
|1275
|1.00
|1.2095
|1.2165
|1.2095
|400.00
|184123.40
|2551
|2006.01.18 17:15
|sell
|1276
|1.00
|1.2145
|1.2175
|1.2105
|2552
|2006.01.18 17:35
|t/p
|1276
|1.00
|1.2105
|1.2175
|1.2105
|400.00
|184523.40
|2553
|2006.01.18 18:20
|buy
|1277
|1.00
|1.2096
|1.2066
|1.2136
|2554
|2006.01.19 10:50
|s/l
|1277
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2136
|-314.70
|184208.70
|2555
|2006.01.19 11:20
|sell
|1278
|1.00
|1.2081
|1.2111
|1.2041
|2556
|2006.01.19 17:35
|s/l
|1278
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2041
|-300.00
|183908.70
|2557
|2006.01.19 18:20
|sell
|1279
|1.00
|1.2115
|1.2145
|1.2075
|2558
|2006.01.20 04:10
|t/p
|1279
|1.00
|1.2075
|1.2145
|1.2075
|402.20
|184310.90
|2559
|2006.01.20 08:40
|sell
|1280
|1.00
|1.2080
|1.2110
|1.2040
|2560
|2006.01.20 16:10
|s/l
|1280
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2040
|-300.00
|184010.90
|2561
|2006.01.20 16:20
|buy
|1281
|1.00
|1.2093
|1.2063
|1.2133
|2562
|2006.01.20 21:20
|t/p
|1281
|1.00
|1.2133
|1.2063
|1.2133
|400.00
|184410.90
|2563
|2006.01.23 00:10
|sell
|1282
|1.00
|1.2148
|1.2178
|1.2108
|2564
|2006.01.23 02:20
|s/l
|1282
|1.00
|1.2178
|1.2178
|1.2108
|-300.00
|184110.90
|2565
|2006.01.23 03:15
|sell
|1283
|1.00
|1.2229
|1.2259
|1.2189
|2566
|2006.01.23 05:45
|s/l
|1283
|1.00
|1.2259
|1.2259
|1.2189
|-300.00
|183810.90
|2567
|2006.01.23 06:10
|sell
|1284
|1.00
|1.2253
|1.2283
|1.2213
|2568
|2006.01.23 12:50
|s/l
|1284
|1.00
|1.2283
|1.2283
|1.2213
|-300.00
|183510.90
|2569
|2006.01.23 15:30
|sell
|1285
|1.00
|1.2287
|1.2317
|1.2247
|2570
|2006.01.24 01:35
|s/l
|1285
|1.00
|1.2317
|1.2317
|1.2247
|-297.80
|183213.10
|2571
|2006.01.24 09:15
|sell
|1286
|1.00
|1.2294
|1.2324
|1.2254
|2572
|2006.01.25 11:50
|s/l
|1286
|1.00
|1.2324
|1.2324
|1.2254
|-297.80
|182915.30
|2573
|2006.01.25 13:50
|buy
|1287
|1.00
|1.2295
|1.2265
|1.2335
|2574
|2006.01.25 15:35
|s/l
|1287
|1.00
|1.2265
|1.2265
|1.2335
|-300.00
|182615.30
|2575
|2006.01.25 16:45
|buy
|1288
|1.00
|1.2265
|1.2235
|1.2305
|2576
|2006.01.25 22:50
|s/l
|1288
|1.00
|1.2235
|1.2235
|1.2305
|-300.00
|182315.30
|2577
|2006.01.26 04:45
|sell
|1289
|1.00
|1.2260
|1.2290
|1.2220
|2578
|2006.01.26 20:10
|t/p
|1289
|1.00
|1.2220
|1.2290
|1.2220
|400.00
|182715.30
|2579
|2006.01.26 21:35
|sell
|1290
|1.00
|1.2213
|1.2243
|1.2173
|2580
|2006.01.27 13:15
|t/p
|1290
|1.00
|1.2173
|1.2243
|1.2173
|402.20
|183117.50
|2581
|2006.01.27 13:35
|sell
|1291
|1.00
|1.2185
|1.2215
|1.2145
|2582
|2006.01.27 15:35
|s/l
|1291
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2145
|-300.00
|182817.50
|2583
|2006.01.27 15:40
|buy
|1292
|1.00
|1.2173
|1.2143
|1.2213
|2584
|2006.01.27 15:45
|t/p
|1292
|1.00
|1.2213
|1.2143
|1.2213
|400.00
|183217.50
|2585
|2006.01.27 16:35
|sell
|1293
|1.00
|1.2220
|1.2250
|1.2180
|2586
|2006.01.27 17:05
|t/p
|1293
|1.00
|1.2180
|1.2250
|1.2180
|400.00
|183617.50
|2587
|2006.01.27 17:15
|sell
|1294
|1.00
|1.2223
|1.2253
|1.2183
|2588
|2006.01.27 17:20
|t/p
|1294
|1.00
|1.2183
|1.2253
|1.2183
|400.00
|184017.50
|2589
|2006.01.27 18:35
|sell
|1295
|1.00
|1.2138
|1.2168
|1.2098
|2590
|2006.01.27 20:30
|t/p
|1295
|1.00
|1.2098
|1.2168
|1.2098
|400.00
|184417.50
|2591
|2006.01.27 21:20
|buy
|1296
|1.00
|1.2094
|1.2064
|1.2134
|2592
|2006.01.30 15:05
|s/l
|1296
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2134
|-304.90
|184112.60
|2593
|2006.01.30 15:15
|sell
|1297
|1.00
|1.2083
|1.2113
|1.2043
|2594
|2006.01.31 10:05
|s/l
|1297
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.2043
|-297.80
|183814.80
|2595
|2006.01.31 15:20
|sell
|1298
|1.00
|1.2120
|1.2150
|1.2080
|2596
|2006.01.31 18:50
|s/l
|1298
|1.00
|1.2150
|1.2150
|1.2080
|-300.00
|183514.80
|2597
|2006.01.31 20:45
|sell
|1299
|1.00
|1.2175
|1.2205
|1.2135
|2598
|2006.01.31 21:05
|t/p
|1299
|1.00
|1.2135
|1.2205
|1.2135
|400.00
|183914.80
|2599
|2006.01.31 21:20
|sell
|1300
|1.00
|1.2176
|1.2206
|1.2136
|2600
|2006.01.31 21:20
|t/p
|1300
|1.00
|1.2136
|1.2206
|1.2136
|400.00
|184314.80
|2601
|2006.01.31 22:45
|buy
|1301
|1.00
|1.2145
|1.2115
|1.2185
|2602
|2006.02.01 11:40
|s/l
|1301
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2185
|-304.90
|184009.90
|2603
|2006.02.01 16:35
|sell
|1302
|1.00
|1.2096
|1.2126
|1.2056
|2604
|2006.02.01 21:20
|t/p
|1302
|1.00
|1.2056
|1.2126
|1.2056
|400.00
|184409.90
|2605
|2006.02.01 23:45
|sell
|1303
|1.00
|1.2068
|1.2098
|1.2028
|2606
|2006.02.02 17:10
|s/l
|1303
|1.00
|1.2098
|1.2098
|1.2028
|-293.40
|184116.50
|2607
|2006.02.02 19:45
|sell
|1304
|1.00
|1.2101
|1.2131
|1.2061
|2608
|2006.02.03 13:15
|t/p
|1304
|1.00
|1.2061
|1.2131
|1.2061
|402.20
|184518.70
|2609
|2006.02.03 15:30
|sell
|1305
|1.00
|1.2066
|1.2096
|1.2026
|2610
|2006.02.03 15:35
|t/p
|1305
|1.00
|1.2026
|1.2096
|1.2026
|400.00
|184918.70
|2611
|2006.02.03 15:45
|sell
|1306
|1.00
|1.2102
|1.2132
|1.2062
|2612
|2006.02.03 15:50
|t/p
|1306
|1.00
|1.2062
|1.2132
|1.2062
|400.00
|185318.70
|2613
|2006.02.03 16:10
|sell
|1307
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.1976
|2614
|2006.02.03 16:20
|t/p
|1307
|1.00
|1.1976
|1.2046
|1.1976
|400.00
|185718.70
|2615
|2006.02.03 19:20
|sell
|1308
|1.00
|1.2019
|1.2049
|1.1979
|2616
|2006.02.06 02:35
|s/l
|1308
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1979
|-297.80
|185420.90
|2617
|2006.02.06 07:45
|buy
|1309
|1.00
|1.2017
|1.1987
|1.2057
|2618
|2006.02.06 10:50
|s/l
|1309
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.2057
|-300.00
|185120.90
|2619
|2006.02.06 10:50
|buy
|1310
|1.00
|1.1988
|1.1958
|1.2028
|2620
|2006.02.06 19:05
|s/l
|1310
|1.00
|1.1958
|1.1958
|1.2028
|-300.00
|184820.90
|2621
|2006.02.06 19:20
|sell
|1311
|1.00
|1.1971
|1.2001
|1.1931
|2622
|2006.02.07 10:15
|s/l
|1311
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1931
|-297.80
|184523.10
|2623
|2006.02.07 10:35
|buy
|1312
|1.00
|1.1977
|1.1947
|1.2017
|2624
|2006.02.07 18:20
|s/l
|1312
|1.00
|1.1947
|1.1947
|1.2017
|-300.00
|184223.10
|2625
|2006.02.07 18:20
|buy
|1313
|1.00
|1.1943
|1.1913
|1.1983
|2626
|2006.02.07 20:15
|t/p
|1313
|1.00
|1.1983
|1.1913
|1.1983
|400.00
|184623.10
|2627
|2006.02.07 20:35
|buy
|1314
|1.00
|1.1967
|1.1937
|1.2007
|2628
|2006.02.08 18:15
|s/l
|1314
|1.00
|1.1937
|1.1937
|1.2007
|-304.90
|184318.20
|2629
|2006.02.08 19:50
|buy
|1315
|1.00
|1.1931
|1.1901
|1.1971
|2630
|2006.02.09 02:35
|t/p
|1315
|1.00
|1.1971
|1.1901
|1.1971
|385.30
|184703.50
|2631
|2006.02.09 03:10
|sell
|1316
|1.00
|1.1990
|1.2020
|1.1950
|2632
|2006.02.09 17:10
|t/p
|1316
|1.00
|1.1950
|1.2020
|1.1950
|400.00
|185103.50
|2633
|2006.02.09 17:20
|sell
|1317
|1.00
|1.1973
|1.2003
|1.1933
|2634
|2006.02.10 02:15
|s/l
|1317
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1933
|-297.80
|184805.70
|2635
|2006.02.10 02:15
|sell
|1318
|1.00
|1.2003
|1.2033
|1.1963
|2636
|2006.02.10 10:30
|t/p
|1318
|1.00
|1.1963
|1.2033
|1.1963
|400.00
|185205.70
|2637
|2006.02.10 12:50
|sell
|1319
|1.00
|1.1976
|1.2006
|1.1936
|2638
|2006.02.10 15:35
|s/l
|1319
|1.00
|1.2006
|1.2006
|1.1936
|-300.00
|184905.70
|2639
|2006.02.10 15:40
|buy
|1320
|1.00
|1.1969
|1.1939
|1.2009
|2640
|2006.02.10 15:59
|t/p
|1320
|1.00
|1.2009
|1.1939
|1.2009
|400.00
|185305.70
|2641
|2006.02.10 16:50
|sell
|1321
|1.00
|1.2022
|1.2052
|1.1982
|2642
|2006.02.10 17:05
|t/p
|1321
|1.00
|1.1982
|1.2052
|1.1982
|400.00
|185705.70
|2643
|2006.02.10 17:15
|sell
|1322
|1.00
|1.2023
|1.2053
|1.1983
|2644
|2006.02.10 17:20
|t/p
|1322
|1.00
|1.1983
|1.2053
|1.1983
|400.00
|186105.70
|2645
|2006.02.10 18:20
|sell
|1323
|1.00
|1.1918
|1.1948
|1.1878
|2646
|2006.02.14 15:35
|t/p
|1323
|1.00
|1.1878
|1.1948
|1.1878
|404.40
|186510.10
|2647
|2006.02.14 16:10
|sell
|1324
|1.00
|1.1877
|1.1907
|1.1837
|2648
|2006.02.14 18:40
|s/l
|1324
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1837
|-300.00
|186210.10
|2649
|2006.02.14 19:40
|buy
|1325
|1.00
|1.1894
|1.1864
|1.1934
|2650
|2006.02.15 16:20
|t/p
|1325
|1.00
|1.1934
|1.1864
|1.1934
|395.10
|186605.20
|2651
|2006.02.15 16:40
|buy
|1326
|1.00
|1.1917
|1.1887
|1.1957
|2652
|2006.02.15 17:35
|s/l
|1326
|1.00
|1.1887
|1.1887
|1.1957
|-300.00
|186305.20
|2653
|2006.02.15 18:10
|sell
|1327
|1.00
|1.1908
|1.1938
|1.1868
|2654
|2006.02.16 12:20
|t/p
|1327
|1.00
|1.1868
|1.1938
|1.1868
|406.60
|186711.80
|2655
|2006.02.16 12:20
|sell
|1328
|1.00
|1.1874
|1.1904
|1.1834
|2656
|2006.02.16 23:20
|s/l
|1328
|1.00
|1.1904
|1.1904
|1.1834
|-300.00
|186411.80
|2657
|2006.02.17 01:45
|buy
|1329
|1.00
|1.1901
|1.1871
|1.1941
|2658
|2006.02.17 11:00
|s/l
|1329
|1.00
|1.1871
|1.1871
|1.1941
|-300.00
|186111.80
|2659
|2006.02.17 11:10
|buy
|1330
|1.00
|1.1868
|1.1838
|1.1908
|2660
|2006.02.17 17:15
|t/p
|1330
|1.00
|1.1908
|1.1838
|1.1908
|400.00
|186511.80
|2661
|2006.02.17 18:45
|sell
|1331
|1.00
|1.1929
|1.1959
|1.1889
|2662
|2006.02.17 19:05
|t/p
|1331
|1.00
|1.1889
|1.1959
|1.1889
|400.00
|186911.80
|2663
|2006.02.17 19:10
|sell
|1332
|1.00
|1.1911
|1.1941
|1.1871
|2664
|2006.02.17 20:05
|s/l
|1332
|1.00
|1.1941
|1.1941
|1.1871
|-300.00
|186611.80
|2665
|2006.02.20 01:20
|buy
|1333
|1.00
|1.1924
|1.1894
|1.1964
|2666
|2006.02.20 04:15
|t/p
|1333
|1.00
|1.1964
|1.1894
|1.1964
|400.00
|187011.80
|2667
|2006.02.21 01:45
|sell
|1334
|1.00
|1.1937
|1.1967
|1.1897
|2668
|2006.02.21 17:20
|t/p
|1334
|1.00
|1.1897
|1.1967
|1.1897
|400.00
|187411.80
|2669
|2006.02.21 19:40
|buy
|1335
|1.00
|1.1908
|1.1878
|1.1948
|2670
|2006.02.22 12:20
|s/l
|1335
|1.00
|1.1878
|1.1878
|1.1948
|-304.90
|187106.90
|2671
|2006.02.22 13:45
|buy
|1336
|1.00
|1.1877
|1.1847
|1.1917
|2672
|2006.02.22 19:50
|t/p
|1336
|1.00
|1.1917
|1.1847
|1.1917
|400.00
|187506.90
|2673
|2006.02.23 10:50
|buy
|1337
|1.00
|1.1900
|1.1870
|1.1940
|2674
|2006.02.23 11:10
|t/p
|1337
|1.00
|1.1940
|1.1870
|1.1940
|400.00
|187906.90
|2675
|2006.02.23 11:20
|buy
|1338
|1.00
|1.1907
|1.1877
|1.1947
|2676
|2006.02.23 12:20
|t/p
|1338
|1.00
|1.1947
|1.1877
|1.1947
|400.00
|188306.90
|2677
|2006.02.23 12:35
|buy
|1339
|1.00
|1.1934
|1.1904
|1.1974
|2678
|2006.02.23 17:50
|s/l
|1339
|1.00
|1.1904
|1.1904
|1.1974
|-300.00
|188006.90
|2679
|2006.02.23 18:15
|buy
|1340
|1.00
|1.1919
|1.1889
|1.1959
|2680
|2006.02.24 10:50
|s/l
|1340
|1.00
|1.1889
|1.1889
|1.1959
|-304.90
|187702.00
|2681
|2006.02.24 11:20
|buy
|1341
|1.00
|1.1897
|1.1867
|1.1937
|2682
|2006.02.24 17:45
|s/l
|1341
|1.00
|1.1867
|1.1867
|1.1937
|-300.00
|187402.00
|2683
|2006.02.24 21:40
|sell
|1342
|1.00
|1.1884
|1.1914
|1.1844
|2684
|2006.02.27 01:15
|t/p
|1342
|1.00
|1.1844
|1.1914
|1.1844
|402.20
|187804.20
|2685
|2006.02.27 02:20
|buy
|1343
|1.00
|1.1832
|1.1802
|1.1872
|2686
|2006.02.27 06:40
|t/p
|1343
|1.00
|1.1872
|1.1802
|1.1872
|400.00
|188204.20
|2687
|2006.02.27 08:15
|sell
|1344
|1.00
|1.1868
|1.1898
|1.1828
|2688
|2006.02.28 17:15
|s/l
|1344
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.1828
|-297.80
|187906.40
|2689
|2006.02.28 18:20
|sell
|1345
|1.00
|1.1929
|1.1959
|1.1889
|2690
|2006.03.01 15:20
|s/l
|1345
|1.00
|1.1959
|1.1959
|1.1889
|-297.80
|187608.60
|2691
|2006.03.01 16:50
|sell
|1346
|1.00
|1.1965
|1.1995
|1.1925
|2692
|2006.03.01 17:35
|t/p
|1346
|1.00
|1.1925
|1.1995
|1.1925
|400.00
|188008.60
|2693
|2006.03.01 19:20
|buy
|1347
|1.00
|1.1892
|1.1862
|1.1932
|2694
|2006.03.02 09:20
|t/p
|1347
|1.00
|1.1932
|1.1862
|1.1932
|385.30
|188393.90
|2695
|2006.03.02 14:20
|sell
|1348
|1.00
|1.1944
|1.1974
|1.1904
|2696
|2006.03.02 17:15
|s/l
|1348
|1.00
|1.1974
|1.1974
|1.1904
|-300.00
|188093.90
|2697
|2006.03.03 03:20
|buy
|1349
|1.00
|1.2015
|1.1985
|1.2055
|2698
|2006.03.06 00:20
|t/p
|1349
|1.00
|1.2055
|1.1985
|1.2055
|395.10
|188489.00
|2699
|2006.03.06 02:20
|sell
|1350
|1.00
|1.2093
|1.2123
|1.2053
|2700
|2006.03.06 10:40
|t/p
|1350
|1.00
|1.2053
|1.2123
|1.2053
|400.00
|188889.00
|2701
|2006.03.06 10:50
|sell
|1351
|1.00
|1.2072
|1.2102
|1.2032
|2702
|2006.03.06 12:45
|t/p
|1351
|1.00
|1.2032
|1.2102
|1.2032
|400.00
|189289.00
|2703
|2006.03.06 18:15
|sell
|1352
|1.00
|1.2013
|1.2043
|1.1973
|2704
|2006.03.07 06:45
|t/p
|1352
|1.00
|1.1973
|1.2043
|1.1973
|402.20
|189691.20
|2705
|2006.03.07 07:20
|buy
|1353
|1.00
|1.1953
|1.1923
|1.1993
|2706
|2006.03.07 11:15
|s/l
|1353
|1.00
|1.1923
|1.1923
|1.1993
|-300.00
|189391.20
|2707
|2006.03.07 16:15
|sell
|1354
|1.00
|1.1907
|1.1937
|1.1867
|2708
|2006.03.08 12:05
|s/l
|1354
|1.00
|1.1937
|1.1937
|1.1867
|-297.80
|189093.40
|2709
|2006.03.08 14:50
|buy
|1355
|1.00
|1.1907
|1.1877
|1.1947
|2710
|2006.03.09 06:59
|t/p
|1355
|1.00
|1.1947
|1.1877
|1.1947
|385.30
|189478.70
|2711
|2006.03.09 07:20
|sell
|1356
|1.00
|1.1952
|1.1982
|1.1912
|2712
|2006.03.09 15:40
|t/p
|1356
|1.00
|1.1912
|1.1982
|1.1912
|400.00
|189878.70
|2713
|2006.03.09 15:40
|buy
|1357
|1.00
|1.1908
|1.1878
|1.1948
|2714
|2006.03.10 16:10
|s/l
|1357
|1.00
|1.1878
|1.1878
|1.1948
|-304.90
|189573.80
|2715
|2006.03.10 16:20
|sell
|1358
|1.00
|1.1905
|1.1935
|1.1865
|2716
|2006.03.10 16:50
|t/p
|1358
|1.00
|1.1865
|1.1935
|1.1865
|400.00
|189973.80
|2717
|2006.03.10 17:20
|buy
|1359
|1.00
|1.1870
|1.1840
|1.1910
|2718
|2006.03.10 21:20
|t/p
|1359
|1.00
|1.1910
|1.1840
|1.1910
|400.00
|190373.80
|2719
|2006.03.13 07:20
|sell
|1360
|1.00
|1.1948
|1.1978
|1.1908
|2720
|2006.03.14 02:45
|s/l
|1360
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.1908
|-297.80
|190076.00
|2721
|2006.03.14 03:20
|sell
|1361
|1.00
|1.1979
|1.2009
|1.1939
|2722
|2006.03.14 17:10
|s/l
|1361
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1939
|-300.00
|189776.00
|2723
|2006.03.14 18:35
|buy
|1362
|1.00
|1.2013
|1.1983
|1.2053
|2724
|2006.03.15 16:15
|t/p
|1362
|1.00
|1.2053
|1.1983
|1.2053
|395.10
|190171.10
|2725
|2006.03.15 17:35
|buy
|1363
|1.00
|1.2036
|1.2006
|1.2076
|2726
|2006.03.16 11:50
|t/p
|1363
|1.00
|1.2076
|1.2006
|1.2076
|385.30
|190556.40
|2727
|2006.03.16 13:20
|sell
|1364
|1.00
|1.2079
|1.2109
|1.2039
|2728
|2006.03.16 15:50
|s/l
|1364
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2039
|-300.00
|190256.40
|2729
|2006.03.16 16:35
|buy
|1365
|1.00
|1.2122
|1.2092
|1.2162
|2730
|2006.03.16 18:20
|t/p
|1365
|1.00
|1.2162
|1.2092
|1.2162
|400.00
|190656.40
|2731
|2006.03.16 18:20
|buy
|1366
|1.00
|1.2151
|1.2121
|1.2191
|2732
|2006.03.17 11:50
|t/p
|1366
|1.00
|1.2191
|1.2121
|1.2191
|395.10
|191051.50
|2733
|2006.03.17 12:15
|sell
|1367
|1.00
|1.2187
|1.2217
|1.2147
|2734
|2006.03.17 17:20
|t/p
|1367
|1.00
|1.2147
|1.2217
|1.2147
|400.00
|191451.50
|2735
|2006.03.17 17:20
|buy
|1368
|1.00
|1.2143
|1.2113
|1.2183
|2736
|2006.03.17 18:05
|t/p
|1368
|1.00
|1.2183
|1.2113
|1.2183
|400.00
|191851.50
|2737
|2006.03.17 19:20
|buy
|1369
|1.00
|1.2194
|1.2164
|1.2234
|2738
|2006.03.20 06:40
|s/l
|1369
|1.00
|1.2164
|1.2164
|1.2234
|-304.90
|191546.60
|2739
|2006.03.20 06:50
|sell
|1370
|1.00
|1.2173
|1.2203
|1.2133
|2740
|2006.03.21 02:10
|t/p
|1370
|1.00
|1.2133
|1.2203
|1.2133
|402.20
|191948.80
|2741
|2006.03.21 05:20
|buy
|1371
|1.00
|1.2125
|1.2095
|1.2165
|2742
|2006.03.21 17:20
|s/l
|1371
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2165
|-300.00
|191648.80
|2743
|2006.03.21 18:20
|buy
|1372
|1.00
|1.2087
|1.2057
|1.2127
|2744
|2006.03.23 02:45
|s/l
|1372
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.2127
|-319.60
|191329.20
|2745
|2006.03.23 09:35
|buy
|1373
|1.00
|1.2061
|1.2031
|1.2101
|2746
|2006.03.23 17:05
|s/l
|1373
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.2101
|-300.00
|191029.20
|2747
|2006.03.23 18:20
|sell
|1374
|1.00
|1.1987
|1.2017
|1.1947
|2748
|2006.03.24 17:20
|s/l
|1374
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1947
|-297.80
|190731.40
|2749
|2006.03.27 03:20
|sell
|1375
|1.00
|1.2034
|1.2064
|1.1994
|2750
|2006.03.28 06:45
|t/p
|1375
|1.00
|1.1994
|1.2064
|1.1994
|402.20
|191133.60
|2751
|2006.03.28 12:45
|sell
|1376
|1.00
|1.2068
|1.2098
|1.2028
|2752
|2006.03.28 16:20
|s/l
|1376
|1.00
|1.2098
|1.2098
|1.2028
|-300.00
|190833.60
|2753
|2006.03.28 17:20
|sell
|1377
|1.00
|1.2099
|1.2129
|1.2059
|2754
|2006.03.28 18:45
|t/p
|1377
|1.00
|1.2059
|1.2129
|1.2059
|400.00
|191233.60
|2755
|2006.03.28 21:20
|sell
|1378
|1.00
|1.2078
|1.2108
|1.2038
|2756
|2006.03.28 22:20
|t/p
|1378
|1.00
|1.2038
|1.2108
|1.2038
|400.00
|191633.60
|2757
|2006.03.28 23:20
|buy
|1379
|1.00
|1.2004
|1.1974
|1.2044
|2758
|2006.03.29 20:45
|t/p
|1379
|1.00
|1.2044
|1.1974
|1.2044
|395.10
|192028.70
|2759
|2006.03.29 21:10
|sell
|1380
|1.00
|1.2049
|1.2079
|1.2009
|2760
|2006.03.30 08:20
|s/l
|1380
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2009
|-293.40
|191735.30
|2761
|2006.03.30 08:45
|sell
|1381
|1.00
|1.2075
|1.2105
|1.2035
|2762
|2006.03.30 17:05
|s/l
|1381
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2035
|-300.00
|191435.30
|2763
|2006.03.30 17:15
|buy
|1382
|1.00
|1.2071
|1.2041
|1.2111
|2764
|2006.03.30 17:35
|t/p
|1382
|1.00
|1.2111
|1.2041
|1.2111
|400.00
|191835.30
|2765
|2006.03.30 18:20
|buy
|1383
|1.00
|1.2133
|1.2103
|1.2173
|2766
|2006.03.31 02:35
|t/p
|1383
|1.00
|1.2173
|1.2103
|1.2173
|395.10
|192230.40
|2767
|2006.03.31 02:40
|buy
|1384
|1.00
|1.2163
|1.2133
|1.2203
|2768
|2006.03.31 09:50
|s/l
|1384
|1.00
|1.2133
|1.2133
|1.2203
|-300.00
|191930.40
|2769
|2006.03.31 12:20
|sell
|1385
|1.00
|1.2114
|1.2144
|1.2074
|2770
|2006.03.31 19:50
|s/l
|1385
|1.00
|1.2144
|1.2144
|1.2074
|-300.00
|191630.40
|2771
|2006.03.31 20:20
|sell
|1386
|1.00
|1.2139
|1.2169
|1.2099
|2772
|2006.04.03 03:45
|t/p
|1386
|1.00
|1.2099
|1.2169
|1.2099
|402.20
|192032.60
|2773
|2006.04.03 03:45
|buy
|1387
|1.00
|1.2099
|1.2069
|1.2139
|2774
|2006.04.03 06:15
|s/l
|1387
|1.00
|1.2069
|1.2069
|1.2139
|-300.00
|191732.60
|2775
|2006.04.03 08:59
|sell
|1388
|1.00
|1.2049
|1.2079
|1.2009
|2776
|2006.04.03 17:05
|s/l
|1388
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2009
|-300.00
|191432.60
|2777
|2006.04.03 19:35
|buy
|1389
|1.00
|1.2116
|1.2086
|1.2156
|2778
|2006.04.04 07:40
|t/p
|1389
|1.00
|1.2156
|1.2086
|1.2156
|395.10
|191827.70
|2779
|2006.04.04 09:15
|sell
|1390
|1.00
|1.2153
|1.2183
|1.2113
|2780
|2006.04.04 12:40
|s/l
|1390
|1.00
|1.2183
|1.2183
|1.2113
|-300.00
|191527.70
|2781
|2006.04.04 17:10
|sell
|1391
|1.00
|1.2272
|1.2302
|1.2232
|2782
|2006.04.05 16:50
|s/l
|1391
|1.00
|1.2302
|1.2302
|1.2232
|-297.80
|191229.90
|2783
|2006.04.05 16:50
|sell
|1392
|1.00
|1.2302
|1.2332
|1.2262
|2784
|2006.04.05 17:05
|t/p
|1392
|1.00
|1.2262
|1.2332
|1.2262
|400.00
|191629.90
|2785
|2006.04.05 17:15
|sell
|1393
|1.00
|1.2302
|1.2332
|1.2262
|2786
|2006.04.05 17:35
|t/p
|1393
|1.00
|1.2262
|1.2332
|1.2262
|400.00
|192029.90
|2787
|2006.04.05 18:20
|buy
|1394
|1.00
|1.2267
|1.2237
|1.2307
|2788
|2006.04.06 10:20
|t/p
|1394
|1.00
|1.2307
|1.2237
|1.2307
|385.30
|192415.20
|2789
|2006.04.06 10:35
|buy
|1395
|1.00
|1.2288
|1.2258
|1.2328
|2790
|2006.04.06 11:45
|t/p
|1395
|1.00
|1.2328
|1.2258
|1.2328
|400.00
|192815.20
|2791
|2006.04.06 12:15
|buy
|1396
|1.00
|1.2318
|1.2288
|1.2358
|2792
|2006.04.06 15:35
|s/l
|1396
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2358
|-300.00
|192515.20
|2793
|2006.04.06 16:15
|sell
|1397
|1.00
|1.2249
|1.2279
|1.2209
|2794
|2006.04.06 17:15
|t/p
|1397
|1.00
|1.2209
|1.2279
|1.2209
|400.00
|192915.20
|2795
|2006.04.06 17:15
|buy
|1398
|1.00
|1.2204
|1.2174
|1.2244
|2796
|2006.04.07 10:05
|s/l
|1398
|1.00
|1.2174
|1.2174
|1.2244
|-304.90
|192610.30
|2797
|2006.04.07 14:50
|buy
|1399
|1.00
|1.2176
|1.2146
|1.2216
|2798
|2006.04.07 15:35
|t/p
|1399
|1.00
|1.2216
|1.2146
|1.2216
|400.00
|193010.30
|2799
|2006.04.07 15:50
|buy
|1400
|1.00
|1.2175
|1.2145
|1.2215
|2800
|2006.04.07 16:15
|s/l
|1400
|1.00
|1.2145
|1.2145
|1.2215
|-300.00
|192710.30
|2801
|2006.04.07 16:20
|sell
|1401
|1.00
|1.2207
|1.2237
|1.2167
|2802
|2006.04.07 16:20
|t/p
|1401
|1.00
|1.2167
|1.2237
|1.2167
|400.00
|193110.30
|2803
|2006.04.07 17:15
|sell
|1402
|1.00
|1.2156
|1.2186
|1.2116
|2804
|2006.04.07 17:20
|t/p
|1402
|1.00
|1.2116
|1.2186
|1.2116
|400.00
|193510.30
|2805
|2006.04.07 18:45
|buy
|1403
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.2143
|2806
|2006.04.11 22:45
|t/p
|1403
|1.00
|1.2143
|1.2073
|1.2143
|390.20
|193900.50
|2807
|2006.04.11 23:40
|buy
|1404
|1.00
|1.2143
|1.2113
|1.2183
|2808
|2006.04.12 15:35
|s/l
|1404
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.2183
|-304.90
|193595.60
|2809
|2006.04.12 17:40
|buy
|1405
|1.00
|1.2110
|1.2080
|1.2150
|2810
|2006.04.13 15:50
|s/l
|1405
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2150
|-314.70
|193280.90
|2811
|2006.04.13 15:50
|buy
|1406
|1.00
|1.2082
|1.2052
|1.2122
|2812
|2006.04.17 00:12
|t/p
|1406
|1.00
|1.2122
|1.2052
|1.2122
|390.20
|193671.10
|2813
|2006.04.17 05:20
|sell
|1407
|1.00
|1.2193
|1.2223
|1.2153
|2814
|2006.04.17 14:45
|s/l
|1407
|1.00
|1.2223
|1.2223
|1.2153
|-300.00
|193371.10
|2815
|2006.04.17 16:20
|sell
|1408
|1.00
|1.2243
|1.2273
|1.2203
|2816
|2006.04.17 17:35
|s/l
|1408
|1.00
|1.2273
|1.2273
|1.2203
|-300.00
|193071.10
|2817
|2006.04.17 18:20
|sell
|1409
|1.00
|1.2281
|1.2311
|1.2241
|2818
|2006.04.18 09:50
|t/p
|1409
|1.00
|1.2241
|1.2311
|1.2241
|402.20
|193473.30
|2819
|2006.04.18 10:50
|buy
|1410
|1.00
|1.2233
|1.2203
|1.2273
|2820
|2006.04.18 15:35
|t/p
|1410
|1.00
|1.2273
|1.2203
|1.2273
|400.00
|193873.30
|2821
|2006.04.18 16:20
|sell
|1411
|1.00
|1.2300
|1.2330
|1.2260
|2822
|2006.04.18 23:35
|s/l
|1411
|1.00
|1.2330
|1.2330
|1.2260
|-300.00
|193573.30
|2823
|2006.04.19 00:15
|sell
|1412
|1.00
|1.2357
|1.2387
|1.2317
|2824
|2006.04.19 15:45
|t/p
|1412
|1.00
|1.2317
|1.2387
|1.2317
|400.00
|193973.30
|2825
|2006.04.19 16:20
|sell
|1413
|1.00
|1.2310
|1.2340
|1.2270
|2826
|2006.04.19 17:05
|s/l
|1413
|1.00
|1.2340
|1.2340
|1.2270
|-300.00
|193673.30
|2827
|2006.04.19 17:20
|buy
|1414
|1.00
|1.2319
|1.2289
|1.2359
|2828
|2006.04.19 19:10
|t/p
|1414
|1.00
|1.2359
|1.2289
|1.2359
|400.00
|194073.30
|2829
|2006.04.19 22:10
|sell
|1415
|1.00
|1.2385
|1.2415
|1.2345
|2830
|2006.04.20 04:20
|t/p
|1415
|1.00
|1.2345
|1.2415
|1.2345
|406.60
|194479.90
|2831
|2006.04.20 04:40
|sell
|1416
|1.00
|1.2360
|1.2390
|1.2320
|2832
|2006.04.20 13:35
|t/p
|1416
|1.00
|1.2320
|1.2390
|1.2320
|400.00
|194879.90
|2833
|2006.04.20 14:20
|buy
|1417
|1.00
|1.2317
|1.2287
|1.2357
|2834
|2006.04.20 17:45
|s/l
|1417
|1.00
|1.2287
|1.2287
|1.2357
|-300.00
|194579.90
|2835
|2006.04.20 20:15
|sell
|1418
|1.00
|1.2318
|1.2348
|1.2278
|2836
|2006.04.21 02:45
|t/p
|1418
|1.00
|1.2278
|1.2348
|1.2278
|402.20
|194982.10
|2837
|2006.04.21 04:20
|sell
|1419
|1.00
|1.2310
|1.2340
|1.2270
|2838
|2006.04.21 09:50
|t/p
|1419
|1.00
|1.2270
|1.2340
|1.2270
|400.00
|195382.10
|2839
|2006.04.21 10:45
|buy
|1420
|1.00
|1.2286
|1.2256
|1.2326
|2840
|2006.04.21 11:05
|t/p
|1420
|1.00
|1.2326
|1.2256
|1.2326
|400.00
|195782.10
|2841
|2006.04.21 12:35
|buy
|1421
|1.00
|1.2324
|1.2294
|1.2364
|2842
|2006.04.24 00:00
|t/p
|1421
|1.00
|1.2364
|1.2294
|1.2364
|395.10
|196177.20
|2843
|2006.04.24 00:20
|sell
|1422
|1.00
|1.2373
|1.2403
|1.2333
|2844
|2006.04.24 10:50
|s/l
|1422
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.2333
|-300.00
|195877.20
|2845
|2006.04.24 11:15
|sell
|1423
|1.00
|1.2387
|1.2417
|1.2347
|2846
|2006.04.24 16:35
|t/p
|1423
|1.00
|1.2347
|1.2417
|1.2347
|400.00
|196277.20
|2847
|2006.04.24 17:50
|buy
|1424
|1.00
|1.2344
|1.2314
|1.2384
|2848
|2006.04.24 19:15
|t/p
|1424
|1.00
|1.2384
|1.2314
|1.2384
|400.00
|196677.20
|2849
|2006.04.24 20:20
|buy
|1425
|1.00
|1.2392
|1.2362
|1.2432
|2850
|2006.04.25 15:20
|t/p
|1425
|1.00
|1.2432
|1.2362
|1.2432
|395.10
|197072.30
|2851
|2006.04.25 16:59
|buy
|1426
|1.00
|1.2413
|1.2383
|1.2453
|2852
|2006.04.25 17:05
|s/l
|1426
|1.00
|1.2383
|1.2383
|1.2453
|-300.00
|196772.30
|2853
|2006.04.25 17:10
|sell
|1427
|1.00
|1.2411
|1.2441
|1.2371
|2854
|2006.04.26 16:20
|s/l
|1427
|1.00
|1.2441
|1.2441
|1.2371
|-297.80
|196474.50
|2855
|2006.04.26 17:20
|buy
|1428
|1.00
|1.2424
|1.2394
|1.2464
|2856
|2006.04.26 18:50
|t/p
|1428
|1.00
|1.2464
|1.2394
|1.2464
|400.00
|196874.50
|2857
|2006.04.26 19:20
|sell
|1429
|1.00
|1.2469
|1.2499
|1.2429
|2858
|2006.04.27 12:40
|t/p
|1429
|1.00
|1.2429
|1.2499
|1.2429
|406.60
|197281.10
|2859
|2006.04.27 12:45
|sell
|1430
|1.00
|1.2440
|1.2470
|1.2400
|2860
|2006.04.27 17:15
|s/l
|1430
|1.00
|1.2470
|1.2470
|1.2400
|-300.00
|196981.10
|2861
|2006.04.27 18:20
|sell
|1431
|1.00
|1.2544
|1.2574
|1.2504
|2862
|2006.04.27 18:35
|t/p
|1431
|1.00
|1.2504
|1.2574
|1.2504
|400.00
|197381.10
|2863
|2006.04.27 23:10
|sell
|1432
|1.00
|1.2537
|1.2567
|1.2497
|2864
|2006.04.28 11:35
|s/l
|1432
|1.00
|1.2567
|1.2567
|1.2497
|-297.80
|197083.30
|2865
|2006.04.28 12:20
|sell
|1433
|1.00
|1.2562
|1.2592
|1.2522
|2866
|2006.04.28 17:59
|s/l
|1433
|1.00
|1.2592
|1.2592
|1.2522
|-300.00
|196783.30
|2867
|2006.04.28 19:20
|buy
|1434
|1.00
|1.2625
|1.2595
|1.2665
|2868
|2006.05.01 15:50
|t/p
|1434
|1.00
|1.2665
|1.2595
|1.2665
|395.10
|197178.40
|2869
|2006.05.01 16:35
|buy
|1435
|1.00
|1.2656
|1.2626
|1.2696
|2870
|2006.05.01 17:35
|s/l
|1435
|1.00
|1.2626
|1.2626
|1.2696
|-300.00
|196878.40
|2871
|2006.05.01 17:40
|sell
|1436
|1.00
|1.2658
|1.2688
|1.2618
|2872
|2006.05.01 17:59
|t/p
|1436
|1.00
|1.2618
|1.2688
|1.2618
|400.00
|197278.40
|2873
|2006.05.01 20:15
|buy
|1437
|1.00
|1.2615
|1.2585
|1.2655
|2874
|2006.05.01 22:05
|s/l
|1437
|1.00
|1.2585
|1.2585
|1.2655
|-300.00
|196978.40
|2875
|2006.05.01 22:15
|sell
|1438
|1.00
|1.2615
|1.2645
|1.2575
|2876
|2006.05.01 22:50
|t/p
|1438
|1.00
|1.2575
|1.2645
|1.2575
|400.00
|197378.40
|2877
|2006.05.01 23:20
|buy
|1439
|1.00
|1.2583
|1.2553
|1.2623
|2878
|2006.05.02 11:50
|t/p
|1439
|1.00
|1.2623
|1.2553
|1.2623
|395.10
|197773.50
|2879
|2006.05.02 13:35
|buy
|1440
|1.00
|1.2637
|1.2607
|1.2677
|2880
|2006.05.02 19:40
|s/l
|1440
|1.00
|1.2607
|1.2607
|1.2677
|-300.00
|197473.50
|2881
|2006.05.02 21:15
|buy
|1441
|1.00
|1.2614
|1.2584
|1.2654
|2882
|2006.05.03 09:05
|t/p
|1441
|1.00
|1.2654
|1.2584
|1.2654
|395.10
|197868.60
|2883
|2006.05.03 09:10
|buy
|1442
|1.00
|1.2647
|1.2617
|1.2687
|2884
|2006.05.03 11:20
|s/l
|1442
|1.00
|1.2617
|1.2617
|1.2687
|-300.00
|197568.60
|2885
|2006.05.03 11:20
|buy
|1443
|1.00
|1.2619
|1.2589
|1.2659
|2886
|2006.05.03 19:20
|t/p
|1443
|1.00
|1.2659
|1.2589
|1.2659
|400.00
|197968.60
|2887
|2006.05.03 19:35
|buy
|1444
|1.00
|1.2633
|1.2603
|1.2673
|2888
|2006.05.04 09:05
|s/l
|1444
|1.00
|1.2603
|1.2603
|1.2673
|-314.70
|197653.90
|2889
|2006.05.04 09:15
|sell
|1445
|1.00
|1.2626
|1.2656
|1.2586
|2890
|2006.05.04 10:20
|t/p
|1445
|1.00
|1.2586
|1.2656
|1.2586
|400.00
|198053.90
|2891
|2006.05.04 13:10
|buy
|1446
|1.00
|1.2592
|1.2562
|1.2632
|2892
|2006.05.04 15:35
|t/p
|1446
|1.00
|1.2632
|1.2562
|1.2632
|400.00
|198453.90
|2893
|2006.05.04 18:20
|sell
|1447
|1.00
|1.2695
|1.2725
|1.2655
|2894
|2006.05.04 21:20
|s/l
|1447
|1.00
|1.2725
|1.2725
|1.2655
|-300.00
|198153.90
|2895
|2006.05.04 22:50
|sell
|1448
|1.00
|1.2717
|1.2747
|1.2677
|2896
|2006.05.05 10:20
|t/p
|1448
|1.00
|1.2677
|1.2747
|1.2677
|402.20
|198556.10
|2897
|2006.05.05 10:20
|sell
|1449
|1.00
|1.2683
|1.2713
|1.2643
|2898
|2006.05.05 15:40
|s/l
|1449
|1.00
|1.2713
|1.2713
|1.2643
|-300.00
|198256.10
|2899
|2006.05.05 16:20
|buy
|1450
|1.00
|1.2740
|1.2710
|1.2780
|2900
|2006.05.08 11:45
|t/p
|1450
|1.00
|1.2780
|1.2710
|1.2780
|395.10
|198651.20
|2901
|2006.05.08 12:20
|sell
|1451
|1.00
|1.2774
|1.2804
|1.2734
|2902
|2006.05.08 16:45
|t/p
|1451
|1.00
|1.2734
|1.2804
|1.2734
|400.00
|199051.20
|2903
|2006.05.08 17:35
|sell
|1452
|1.00
|1.2724
|1.2754
|1.2684
|2904
|2006.05.09 09:40
|t/p
|1452
|1.00
|1.2684
|1.2754
|1.2684
|402.20
|199453.40
|2905
|2006.05.09 10:15
|buy
|1453
|1.00
|1.2670
|1.2640
|1.2710
|2906
|2006.05.09 16:10
|t/p
|1453
|1.00
|1.2710
|1.2640
|1.2710
|400.00
|199853.40
|2907
|2006.05.09 18:15
|sell
|1454
|1.00
|1.2768
|1.2798
|1.2728
|2908
|2006.05.10 09:50
|s/l
|1454
|1.00
|1.2798
|1.2798
|1.2728
|-297.80
|199555.60
|2909
|2006.05.10 11:20
|sell
|1455
|1.00
|1.2791
|1.2821
|1.2751
|2910
|2006.05.10 21:45
|s/l
|1455
|1.00
|1.2821
|1.2821
|1.2751
|-300.00
|199255.60
|2911
|2006.05.10 21:45
|sell
|1456
|1.00
|1.2824
|1.2854
|1.2784
|2912
|2006.05.10 23:10
|t/p
|1456
|1.00
|1.2784
|1.2854
|1.2784
|400.00
|199655.60
|2913
|2006.05.10 23:15
|sell
|1457
|1.00
|1.2815
|1.2845
|1.2775
|2914
|2006.05.11 01:40
|t/p
|1457
|1.00
|1.2775
|1.2845
|1.2775
|406.60
|200062.20
|2915
|2006.05.11 03:20
|buy
|1458
|1.00
|1.2756
|1.2726
|1.2796
|2916
|2006.05.11 04:15
|s/l
|1458
|1.00
|1.2726
|1.2726
|1.2796
|-300.00
|199762.20
|2917
|2006.05.11 06:50
|sell
|1459
|1.00
|1.2738
|1.2768
|1.2698
|2918
|2006.05.11 10:35
|t/p
|1459
|1.00
|1.2698
|1.2768
|1.2698
|400.00
|200162.20
|2919
|2006.05.11 11:20
|buy
|1460
|1.00
|1.2695
|1.2665
|1.2735
|2920
|2006.05.11 15:10
|t/p
|1460
|1.00
|1.2735
|1.2665
|1.2735
|400.00
|200562.20
|2921
|2006.05.11 17:15
|sell
|1461
|1.00
|1.2784
|1.2814
|1.2744
|2922
|2006.05.11 17:45
|s/l
|1461
|1.00
|1.2814
|1.2814
|1.2744
|-300.00
|200262.20
|2923
|2006.05.11 18:15
|sell
|1462
|1.00
|1.2827
|1.2857
|1.2787
|2924
|2006.05.11 18:50
|s/l
|1462
|1.00
|1.2857
|1.2857
|1.2787
|-300.00
|199962.20
|2925
|2006.05.11 19:15
|sell
|1463
|1.00
|1.2857
|1.2887
|1.2817
|2926
|2006.05.12 10:15
|s/l
|1463
|1.00
|1.2887
|1.2887
|1.2817
|-297.80
|199664.40
|2927
|2006.05.12 12:10
|sell
|1464
|1.00
|1.2900
|1.2930
|1.2860
|2928
|2006.05.12 12:35
|s/l
|1464
|1.00
|1.2930
|1.2930
|1.2860
|-300.00
|199364.40
|2929
|2006.05.12 13:40
|buy
|1465
|1.00
|1.2911
|1.2881
|1.2951
|2930
|2006.05.12 15:50
|s/l
|1465
|1.00
|1.2881
|1.2881
|1.2951
|-300.00
|199064.40
|2931
|2006.05.12 15:59
|sell
|1466
|1.00
|1.2920
|1.2950
|1.2880
|2932
|2006.05.12 16:15
|t/p
|1466
|1.00
|1.2880
|1.2950
|1.2880
|400.00
|199464.40
|2933
|2006.05.12 16:50
|sell
|1467
|1.00
|1.2924
|1.2954
|1.2884
|2934
|2006.05.12 17:05
|t/p
|1467
|1.00
|1.2884
|1.2954
|1.2884
|400.00
|199864.40
|2935
|2006.05.12 17:45
|buy
|1468
|1.00
|1.2884
|1.2854
|1.2924
|2936
|2006.05.12 22:50
|t/p
|1468
|1.00
|1.2924
|1.2854
|1.2924
|400.00
|200264.40
|2937
|2006.05.15 03:15
|sell
|1469
|1.00
|1.2948
|1.2978
|1.2908
|2938
|2006.05.15 09:10
|t/p
|1469
|1.00
|1.2908
|1.2978
|1.2908
|400.00
|200664.40
|2939
|2006.05.15 09:15
|sell
|1470
|1.00
|1.2932
|1.2962
|1.2892
|2940
|2006.05.15 10:20
|t/p
|1470
|1.00
|1.2892
|1.2962
|1.2892
|400.00
|201064.40
|2941
|2006.05.15 14:10
|buy
|1471
|1.00
|1.2803
|1.2773
|1.2843
|2942
|2006.05.15 15:05
|t/p
|1471
|1.00
|1.2843
|1.2773
|1.2843
|400.00
|201464.40
|2943
|2006.05.15 15:15
|buy
|1472
|1.00
|1.2825
|1.2795
|1.2865
|2944
|2006.05.15 19:50
|s/l
|1472
|1.00
|1.2795
|1.2795
|1.2865
|-300.00
|201164.40
|2945
|2006.05.15 21:50
|sell
|1473
|1.00
|1.2817
|1.2847
|1.2777
|2946
|2006.05.16 12:10
|t/p
|1473
|1.00
|1.2777
|1.2847
|1.2777
|402.20
|201566.60
|2947
|2006.05.16 12:40
|sell
|1474
|1.00
|1.2816
|1.2846
|1.2776
|2948
|2006.05.16 15:40
|s/l
|1474
|1.00
|1.2846
|1.2846
|1.2776
|-300.00
|201266.60
|2949
|2006.05.16 16:20
|sell
|1475
|1.00
|1.2860
|1.2890
|1.2820
|2950
|2006.05.16 18:15
|t/p
|1475
|1.00
|1.2820
|1.2890
|1.2820
|400.00
|201666.60
|2951
|2006.05.17 01:20
|sell
|1476
|1.00
|1.2861
|1.2891
|1.2821
|2952
|2006.05.17 10:10
|s/l
|1476
|1.00
|1.2891
|1.2891
|1.2821
|-300.00
|201366.60
|2953
|2006.05.17 11:20
|sell
|1477
|1.00
|1.2902
|1.2932
|1.2862
|2954
|2006.05.17 16:15
|t/p
|1477
|1.00
|1.2862
|1.2932
|1.2862
|400.00
|201766.60
|2955
|2006.05.17 19:20
|buy
|1478
|1.00
|1.2721
|1.2691
|1.2761
|2956
|2006.05.18 04:45
|t/p
|1478
|1.00
|1.2761
|1.2691
|1.2761
|385.30
|202151.90
|2957
|2006.05.18 05:40
|buy
|1479
|1.00
|1.2759
|1.2729
|1.2799
|2958
|2006.05.18 11:45
|t/p
|1479
|1.00
|1.2799
|1.2729
|1.2799
|400.00
|202551.90
|2959
|2006.05.18 12:20
|sell
|1480
|1.00
|1.2798
|1.2828
|1.2758
|2960
|2006.05.18 14:50
|t/p
|1480
|1.00
|1.2758
|1.2828
|1.2758
|400.00
|202951.90
|2961
|2006.05.18 15:15
|buy
|1481
|1.00
|1.2768
|1.2738
|1.2808
|2962
|2006.05.18 16:45
|t/p
|1481
|1.00
|1.2808
|1.2738
|1.2808
|400.00
|203351.90
|2963
|2006.05.18 17:20
|sell
|1482
|1.00
|1.2827
|1.2857
|1.2787
|2964
|2006.05.18 17:40
|t/p
|1482
|1.00
|1.2787
|1.2857
|1.2787
|400.00
|203751.90
|2965
|2006.05.18 17:50
|sell
|1483
|1.00
|1.2831
|1.2861
|1.2791
|2966
|2006.05.18 18:45
|t/p
|1483
|1.00
|1.2791
|1.2861
|1.2791
|400.00
|204151.90
|2967
|2006.05.18 19:10
|buy
|1484
|1.00
|1.2777
|1.2747
|1.2817
|2968
|2006.05.18 19:40
|t/p
|1484
|1.00
|1.2817
|1.2747
|1.2817
|400.00
|204551.90
|2969
|2006.05.18 20:20
|sell
|1485
|1.00
|1.2828
|1.2858
|1.2788
|2970
|2006.05.18 23:45
|s/l
|1485
|1.00
|1.2858
|1.2858
|1.2788
|-300.00
|204251.90
|2971
|2006.05.19 04:15
|sell
|1486
|1.00
|1.2853
|1.2883
|1.2813
|2972
|2006.05.19 10:10
|t/p
|1486
|1.00
|1.2813
|1.2883
|1.2813
|400.00
|204651.90
|2973
|2006.05.19 12:15
|buy
|1487
|1.00
|1.2777
|1.2747
|1.2817
|2974
|2006.05.19 12:45
|s/l
|1487
|1.00
|1.2747
|1.2747
|1.2817
|-300.00
|204351.90
|2975
|2006.05.19 13:15
|sell
|1488
|1.00
|1.2752
|1.2782
|1.2712
|2976
|2006.05.19 16:20
|t/p
|1488
|1.00
|1.2712
|1.2782
|1.2712
|400.00
|204751.90
|2977
|2006.05.19 16:20
|sell
|1489
|1.00
|1.2744
|1.2774
|1.2704
|2978
|2006.05.19 17:40
|t/p
|1489
|1.00
|1.2704
|1.2774
|1.2704
|400.00
|205151.90
|2979
|2006.05.19 18:20
|buy
|1490
|1.00
|1.2696
|1.2666
|1.2736
|2980
|2006.05.19 18:35
|t/p
|1490
|1.00
|1.2736
|1.2666
|1.2736
|400.00
|205551.90
|2981
|2006.05.19 21:20
|sell
|1491
|1.00
|1.2772
|1.2802
|1.2732
|2982
|2006.05.22 04:50
|t/p
|1491
|1.00
|1.2732
|1.2802
|1.2732
|402.20
|205954.10
|2983
|2006.05.22 06:20
|buy
|1492
|1.00
|1.2726
|1.2696
|1.2766
|2984
|2006.05.22 09:50
|s/l
|1492
|1.00
|1.2696
|1.2696
|1.2766
|-300.00
|205654.10
|2985
|2006.05.22 10:15
|buy
|1493
|1.00
|1.2703
|1.2673
|1.2743
|2986
|2006.05.22 10:35
|t/p
|1493
|1.00
|1.2743
|1.2673
|1.2743
|400.00
|206054.10
|2987
|2006.05.22 11:15
|buy
|1494
|1.00
|1.2735
|1.2705
|1.2775
|2988
|2006.05.22 13:10
|t/p
|1494
|1.00
|1.2775
|1.2705
|1.2775
|400.00
|206454.10
|2989
|2006.05.22 14:20
|sell
|1495
|1.00
|1.2771
|1.2801
|1.2731
|2990
|2006.05.22 17:05
|s/l
|1495
|1.00
|1.2801
|1.2801
|1.2731
|-300.00
|206154.10
|2991
|2006.05.22 17:10
|buy
|1496
|1.00
|1.2787
|1.2757
|1.2827
|2992
|2006.05.22 18:15
|t/p
|1496
|1.00
|1.2827
|1.2757
|1.2827
|400.00
|206554.10
|2993
|2006.05.22 19:20
|sell
|1497
|1.00
|1.2848
|1.2878
|1.2808
|2994
|2006.05.22 21:05
|s/l
|1497
|1.00
|1.2878
|1.2878
|1.2808
|-300.00
|206254.10
|2995
|2006.05.23 00:40
|buy
|1498
|1.00
|1.2862
|1.2832
|1.2902
|2996
|2006.05.23 10:45
|s/l
|1498
|1.00
|1.2832
|1.2832
|1.2902
|-300.00
|205954.10
|2997
|2006.05.23 11:20
|sell
|1499
|1.00
|1.2831
|1.2861
|1.2791
|2998
|2006.05.23 17:40
|s/l
|1499
|1.00
|1.2861
|1.2861
|1.2791
|-300.00
|205654.10
|2999
|2006.05.23 18:50
|sell
|1500
|1.00
|1.2856
|1.2886
|1.2816
|3000
|2006.05.23 23:50
|t/p
|1500
|1.00
|1.2816
|1.2886
|1.2816
|400.00
|206054.10
|3001
|2006.05.24 00:20
|buy
|1501
|1.00
|1.2812
|1.2782
|1.2852
|3002
|2006.05.24 00:50
|s/l
|1501
|1.00
|1.2782
|1.2782
|1.2852
|-300.00
|205754.10
|3003
|2006.05.24 01:30
|sell
|1502
|1.00
|1.2783
|1.2813
|1.2743
|3004
|2006.05.24 03:05
|s/l
|1502
|1.00
|1.2813
|1.2813
|1.2743
|-300.00
|205454.10
|3005
|2006.05.24 03:20
|buy
|1503
|1.00
|1.2791
|1.2761
|1.2831
|3006
|2006.05.24 08:45
|s/l
|1503
|1.00
|1.2761
|1.2761
|1.2831
|-300.00
|205154.10
|3007
|2006.05.24 09:10
|buy
|1504
|1.00
|1.2769
|1.2739
|1.2809
|3008
|2006.05.24 09:45
|t/p
|1504
|1.00
|1.2809
|1.2739
|1.2809
|400.00
|205554.10
|3009
|2006.05.24 12:20
|sell
|1505
|1.00
|1.2851
|1.2881
|1.2811
|3010
|2006.05.24 15:40
|s/l
|1505
|1.00
|1.2881
|1.2881
|1.2811
|-300.00
|205254.10
|3011
|2006.05.24 17:15
|sell
|1506
|1.00
|1.2841
|1.2871
|1.2801
|3012
|2006.05.24 17:20
|t/p
|1506
|1.00
|1.2801
|1.2871
|1.2801
|400.00
|205654.10
|3013
|2006.05.24 18:15
|buy
|1507
|1.00
|1.2760
|1.2730
|1.2800
|3014
|2006.05.24 18:20
|s/l
|1507
|1.00
|1.2730
|1.2730
|1.2800
|-300.00
|205354.10
|3015
|2006.05.24 19:15
|buy
|1508
|1.00
|1.2740
|1.2710
|1.2780
|3016
|2006.05.24 21:50
|t/p
|1508
|1.00
|1.2780
|1.2710
|1.2780
|400.00
|205754.10
|3017
|2006.05.24 22:20
|sell
|1509
|1.00
|1.2781
|1.2811
|1.2741
|3018
|2006.05.25 21:50
|s/l
|1509
|1.00
|1.2811
|1.2811
|1.2741
|-293.40
|205460.70
|3019
|2006.05.25 22:20
|sell
|1510
|1.00
|1.2807
|1.2837
|1.2767
|3020
|2006.05.26 06:15
|t/p
|1510
|1.00
|1.2767
|1.2837
|1.2767
|402.20
|205862.90
|3021
|2006.05.26 14:10
|buy
|1511
|1.00
|1.2807
|1.2777
|1.2847
|3022
|2006.05.26 16:20
|s/l
|1511
|1.00
|1.2777
|1.2777
|1.2847
|-300.00
|205562.90
|3023
|2006.05.26 17:15
|sell
|1512
|1.00
|1.2745
|1.2775
|1.2705
|3024
|2006.05.26 17:50
|t/p
|1512
|1.00
|1.2705
|1.2775
|1.2705
|400.00
|205962.90
|3025
|2006.05.26 19:45
|sell
|1513
|1.00
|1.2739
|1.2769
|1.2699
|3026
|2006.05.30 05:10
|s/l
|1513
|1.00
|1.2769
|1.2769
|1.2699
|-295.60
|205667.30
|3027
|2006.05.30 11:20
|sell
|1514
|1.00
|1.2853
|1.2883
|1.2813
|3028
|2006.05.30 13:50
|s/l
|1514
|1.00
|1.2883
|1.2883
|1.2813
|-300.00
|205367.30
|3029
|2006.05.30 13:50
|sell
|1515
|1.00
|1.2881
|1.2911
|1.2841
|3030
|2006.05.30 14:35
|t/p
|1515
|1.00
|1.2841
|1.2911
|1.2841
|400.00
|205767.30
|3031
|2006.05.30 16:20
|buy
|1516
|1.00
|1.2813
|1.2783
|1.2853
|3032
|2006.05.30 16:35
|t/p
|1516
|1.00
|1.2853
|1.2783
|1.2853
|400.00
|206167.30
|3033
|2006.05.30 17:10
|buy
|1517
|1.00
|1.2863
|1.2833
|1.2903
|3034
|2006.05.30 17:20
|t/p
|1517
|1.00
|1.2903
|1.2833
|1.2903
|400.00
|206567.30
|3035
|2006.05.30 18:20
|sell
|1518
|1.00
|1.2890
|1.2920
|1.2850
|3036
|2006.05.31 03:50
|t/p
|1518
|1.00
|1.2850
|1.2920
|1.2850
|402.20
|206969.50
|3037
|2006.05.31 04:15
|buy
|1519
|1.00
|1.2846
|1.2816
|1.2886
|3038
|2006.05.31 09:10
|t/p
|1519
|1.00
|1.2886
|1.2816
|1.2886
|400.00
|207369.50
|3039
|2006.05.31 10:45
|sell
|1520
|1.00
|1.2892
|1.2922
|1.2852
|3040
|2006.05.31 16:35
|t/p
|1520
|1.00
|1.2852
|1.2922
|1.2852
|400.00
|207769.50
|3041
|2006.05.31 17:35
|sell
|1521
|1.00
|1.2853
|1.2883
|1.2813
|3042
|2006.05.31 21:40
|t/p
|1521
|1.00
|1.2813
|1.2883
|1.2813
|400.00
|208169.50
|3043
|2006.06.01 01:50
|sell
|1522
|1.00
|1.2819
|1.2849
|1.2779
|3044
|2006.06.01 04:20
|t/p
|1522
|1.00
|1.2779
|1.2849
|1.2779
|400.00
|208569.50
|3045
|2006.06.01 04:20
|sell
|1523
|1.00
|1.2792
|1.2822
|1.2752
|3046
|2006.06.01 14:20
|t/p
|1523
|1.00
|1.2752
|1.2822
|1.2752
|400.00
|208969.50
|3047
|2006.06.01 15:35
|sell
|1524
|1.00
|1.2749
|1.2779
|1.2709
|3048
|2006.06.01 17:20
|s/l
|1524
|1.00
|1.2779
|1.2779
|1.2709
|-300.00
|208669.50
|3049
|2006.06.01 18:20
|sell
|1525
|1.00
|1.2820
|1.2850
|1.2780
|3050
|2006.06.02 15:30
|s/l
|1525
|1.00
|1.2850
|1.2850
|1.2780
|-297.80
|208371.70
|3051
|2006.06.02 16:20
|buy
|1526
|1.00
|1.2918
|1.2888
|1.2958
|3052
|2006.06.05 09:40
|t/p
|1526
|1.00
|1.2958
|1.2888
|1.2958
|395.10
|208766.80
|3053
|2006.06.05 09:45
|buy
|1527
|1.00
|1.2940
|1.2910
|1.2980
|3054
|2006.06.05 23:20
|s/l
|1527
|1.00
|1.2910
|1.2910
|1.2980
|-300.00
|208466.80
|3055
|2006.06.06 02:50
|buy
|1528
|1.00
|1.2895
|1.2865
|1.2935
|3056
|2006.06.06 13:15
|s/l
|1528
|1.00
|1.2865
|1.2865
|1.2935
|-300.00
|208166.80
|3057
|2006.06.06 16:20
|buy
|1529
|1.00
|1.2836
|1.2806
|1.2876
|3058
|2006.06.07 01:20
|s/l
|1529
|1.00
|1.2806
|1.2806
|1.2876
|-304.90
|207861.90
|3059
|2006.06.07 03:10
|buy
|1530
|1.00
|1.2825
|1.2795
|1.2865
|3060
|2006.06.07 09:50
|s/l
|1530
|1.00
|1.2795
|1.2795
|1.2865
|-300.00
|207561.90
|3061
|2006.06.07 11:40
|buy
|1531
|1.00
|1.2813
|1.2783
|1.2853
|3062
|2006.06.07 14:50
|s/l
|1531
|1.00
|1.2783
|1.2783
|1.2853
|-300.00
|207261.90
|3063
|2006.06.07 17:20
|buy
|1532
|1.00
|1.2766
|1.2736
|1.2806
|3064
|2006.06.07 18:35
|t/p
|1532
|1.00
|1.2806
|1.2736
|1.2806
|400.00
|207661.90
|3065
|2006.06.07 20:20
|sell
|1533
|1.00
|1.2805
|1.2835
|1.2765
|3066
|2006.06.08 10:05
|t/p
|1533
|1.00
|1.2765
|1.2835
|1.2765
|406.60
|208068.50
|3067
|2006.06.08 11:20
|buy
|1534
|1.00
|1.2753
|1.2723
|1.2793
|3068
|2006.06.08 15:10
|s/l
|1534
|1.00
|1.2723
|1.2723
|1.2793
|-300.00
|207768.50
|3069
|2006.06.08 17:20
|buy
|1535
|1.00
|1.2643
|1.2613
|1.2683
|3070
|2006.06.09 15:40
|s/l
|1535
|1.00
|1.2613
|1.2613
|1.2683
|-304.90
|207463.60
|3071
|2006.06.09 17:15
|buy
|1536
|1.00
|1.2654
|1.2624
|1.2694
|3072
|2006.06.09 18:05
|s/l
|1536
|1.00
|1.2624
|1.2624
|1.2694
|-300.00
|207163.60
|3073
|2006.06.09 18:10
|sell
|1537
|1.00
|1.2646
|1.2676
|1.2606
|3074
|2006.06.12 12:40
|t/p
|1537
|1.00
|1.2606
|1.2676
|1.2606
|402.20
|207565.80
|3075
|2006.06.12 13:35
|sell
|1538
|1.00
|1.2608
|1.2638
|1.2568
|3076
|2006.06.12 15:20
|t/p
|1538
|1.00
|1.2568
|1.2638
|1.2568
|400.00
|207965.80
|3077
|2006.06.12 15:20
|sell
|1539
|1.00
|1.2585
|1.2615
|1.2545
|3078
|2006.06.12 21:40
|s/l
|1539
|1.00
|1.2615
|1.2615
|1.2545
|-300.00
|207665.80
|3079
|2006.06.13 09:20
|sell
|1540
|1.00
|1.2580
|1.2610
|1.2540
|3080
|2006.06.13 16:35
|s/l
|1540
|1.00
|1.2610
|1.2610
|1.2540
|-300.00
|207365.80
|3081
|2006.06.13 19:15
|buy
|1541
|1.00
|1.2572
|1.2542
|1.2612
|3082
|2006.06.13 20:05
|s/l
|1541
|1.00
|1.2542
|1.2542
|1.2612
|-300.00
|207065.80
|3083
|2006.06.13 20:15
|sell
|1542
|1.00
|1.2568
|1.2598
|1.2528
|3084
|2006.06.14 10:50
|s/l
|1542
|1.00
|1.2598
|1.2598
|1.2528
|-297.80
|206768.00
|3085
|2006.06.14 11:35
|buy
|1543
|1.00
|1.2580
|1.2550
|1.2620
|3086
|2006.06.14 15:30
|s/l
|1543
|1.00
|1.2550
|1.2550
|1.2620
|-300.00
|206468.00
|3087
|2006.06.14 15:35
|sell
|1544
|1.00
|1.2583
|1.2613
|1.2543
|3088
|2006.06.14 15:40
|t/p
|1544
|1.00
|1.2543
|1.2613
|1.2543
|400.00
|206868.00
|3089
|2006.06.14 15:45
|sell
|1545
|1.00
|1.2571
|1.2601
|1.2531
|3090
|2006.06.14 16:10
|s/l
|1545
|1.00
|1.2601
|1.2601
|1.2531
|-300.00
|206568.00
|3091
|2006.06.14 17:20
|buy
|1546
|1.00
|1.2619
|1.2589
|1.2659
|3092
|2006.06.14 21:50
|s/l
|1546
|1.00
|1.2589
|1.2589
|1.2659
|-300.00
|206268.00
|3093
|2006.06.14 22:50
|buy
|1547
|1.00
|1.2587
|1.2557
|1.2627
|3094
|2006.06.15 09:50
|t/p
|1547
|1.00
|1.2627
|1.2557
|1.2627
|385.30
|206653.30
|3095
|2006.06.15 10:20
|sell
|1548
|1.00
|1.2628
|1.2658
|1.2588
|3096
|2006.06.15 15:45
|t/p
|1548
|1.00
|1.2588
|1.2658
|1.2588
|400.00
|207053.30
|3097
|2006.06.15 15:50
|sell
|1549
|1.00
|1.2622
|1.2652
|1.2582
|3098
|2006.06.15 16:20
|s/l
|1549
|1.00
|1.2652
|1.2652
|1.2582
|-300.00
|206753.30
|3099
|2006.06.15 17:20
|sell
|1550
|1.00
|1.2644
|1.2674
|1.2604
|3100
|2006.06.15 18:50
|t/p
|1550
|1.00
|1.2604
|1.2674
|1.2604
|400.00
|207153.30
|3101
|2006.06.15 19:35
|sell
|1551
|1.00
|1.2618
|1.2648
|1.2578
|3102
|2006.06.16 03:50
|s/l
|1551
|1.00
|1.2648
|1.2648
|1.2578
|-297.80
|206855.50
|3103
|2006.06.16 13:15
|sell
|1552
|1.00
|1.2660
|1.2690
|1.2620
|3104
|2006.06.16 19:50
|t/p
|1552
|1.00
|1.2620
|1.2690
|1.2620
|400.00
|207255.50
|3105
|2006.06.16 19:50
|buy
|1553
|1.00
|1.2619
|1.2589
|1.2659
|3106
|2006.06.19 04:20
|s/l
|1553
|1.00
|1.2589
|1.2589
|1.2659
|-304.90
|206950.60
|3107
|2006.06.19 07:45
|buy
|1554
|1.00
|1.2578
|1.2548
|1.2618
|3108
|2006.06.20 13:20
|s/l
|1554
|1.00
|1.2548
|1.2548
|1.2618
|-304.90
|206645.70
|3109
|2006.06.20 13:20
|buy
|1555
|1.00
|1.2549
|1.2519
|1.2589
|3110
|2006.06.20 19:10
|t/p
|1555
|1.00
|1.2589
|1.2519
|1.2589
|400.00
|207045.70
|3111
|2006.06.20 21:20
|sell
|1556
|1.00
|1.2602
|1.2632
|1.2562
|3112
|2006.06.21 12:05
|s/l
|1556
|1.00
|1.2632
|1.2632
|1.2562
|-297.80
|206747.90
|3113
|2006.06.21 12:20
|buy
|1557
|1.00
|1.2623
|1.2593
|1.2663
|3114
|2006.06.21 18:35
|t/p
|1557
|1.00
|1.2663
|1.2593
|1.2663
|400.00
|207147.90
|3115
|2006.06.21 18:40
|buy
|1558
|1.00
|1.2641
|1.2611
|1.2681
|3116
|2006.06.22 13:20
|s/l
|1558
|1.00
|1.2611
|1.2611
|1.2681
|-314.70
|206833.20
|3117
|2006.06.22 14:40
|sell
|1559
|1.00
|1.2594
|1.2624
|1.2554
|3118
|2006.06.22 17:20
|t/p
|1559
|1.00
|1.2554
|1.2624
|1.2554
|400.00
|207233.20
|3119
|2006.06.22 17:35
|sell
|1560
|1.00
|1.2576
|1.2606
|1.2536
|3120
|2006.06.23 13:15
|t/p
|1560
|1.00
|1.2536
|1.2606
|1.2536
|402.20
|207635.40
|3121
|2006.06.23 13:35
|sell
|1561
|1.00
|1.2549
|1.2579
|1.2509
|3122
|2006.06.23 14:45
|t/p
|1561
|1.00
|1.2509
|1.2579
|1.2509
|400.00
|208035.40
|3123
|2006.06.23 17:10
|buy
|1562
|1.00
|1.2513
|1.2483
|1.2553
|3124
|2006.06.26 10:15
|t/p
|1562
|1.00
|1.2553
|1.2483
|1.2553
|395.10
|208430.50
|3125
|2006.06.26 11:35
|buy
|1563
|1.00
|1.2560
|1.2530
|1.2600
|3126
|2006.06.26 20:50
|t/p
|1563
|1.00
|1.2600
|1.2530
|1.2600
|400.00
|208830.50
|3127
|2006.06.26 21:20
|buy
|1564
|1.00
|1.2588
|1.2558
|1.2628
|3128
|2006.06.28 10:20
|s/l
|1564
|1.00
|1.2558
|1.2558
|1.2628
|-309.80
|208520.70
|3129
|2006.06.28 14:45
|sell
|1565
|1.00
|1.2570
|1.2600
|1.2530
|3130
|2006.06.28 17:40
|t/p
|1565
|1.00
|1.2530
|1.2600
|1.2530
|400.00
|208920.70
|3131
|2006.06.28 19:10
|buy
|1566
|1.00
|1.2530
|1.2500
|1.2570
|3132
|2006.06.29 21:10
|t/p
|1566
|1.00
|1.2570
|1.2500
|1.2570
|385.30
|209306.00
|3133
|2006.06.29 22:20
|sell
|1567
|1.00
|1.2663
|1.2693
|1.2623
|3134
|2006.06.30 04:15
|s/l
|1567
|1.00
|1.2693
|1.2693
|1.2623
|-297.80
|209008.20
|3135
|2006.06.30 05:50
|sell
|1568
|1.00
|1.2712
|1.2742
|1.2672
|3136
|2006.06.30 15:35
|s/l
|1568
|1.00
|1.2742
|1.2742
|1.2672
|-300.00
|208708.20
|3137
|2006.06.30 17:20
|sell
|1569
|1.00
|1.2771
|1.2801
|1.2731
|3138
|2006.07.03 13:40
|s/l
|1569
|1.00
|1.2801
|1.2801
|1.2731
|-297.80
|208410.40
|3139
|2006.07.03 15:20
|sell
|1570
|1.00
|1.2799
|1.2829
|1.2759
|3140
|2006.07.05 08:50
|s/l
|1570
|1.00
|1.2829
|1.2829
|1.2759
|-295.60
|208114.80
|3141
|2006.07.05 09:20
|sell
|1571
|1.00
|1.2837
|1.2867
|1.2797
|3142
|2006.07.05 09:35
|t/p
|1571
|1.00
|1.2797
|1.2867
|1.2797
|400.00
|208514.80
|3143
|2006.07.05 10:15
|sell
|1572
|1.00
|1.2788
|1.2818
|1.2748
|3144
|2006.07.05 12:15
|t/p
|1572
|1.00
|1.2748
|1.2818
|1.2748
|400.00
|208914.80
|3145
|2006.07.05 12:20
|sell
|1573
|1.00
|1.2763
|1.2793
|1.2723
|3146
|2006.07.05 14:50
|s/l
|1573
|1.00
|1.2793
|1.2793
|1.2723
|-300.00
|208614.80
|3147
|2006.07.05 15:20
|sell
|1574
|1.00
|1.2793
|1.2823
|1.2753
|3148
|2006.07.05 15:35
|t/p
|1574
|1.00
|1.2753
|1.2823
|1.2753
|400.00
|209014.80
|3149
|2006.07.05 18:20
|buy
|1575
|1.00
|1.2713
|1.2683
|1.2753
|3150
|2006.07.06 15:40
|t/p
|1575
|1.00
|1.2753
|1.2683
|1.2753
|385.30
|209400.10
|3151
|2006.07.06 16:15
|sell
|1576
|1.00
|1.2759
|1.2789
|1.2719
|3152
|2006.07.07 12:35
|s/l
|1576
|1.00
|1.2789
|1.2789
|1.2719
|-297.80
|209102.30
|3153
|2006.07.07 16:20
|sell
|1577
|1.00
|1.2830
|1.2860
|1.2790
|3154
|2006.07.10 05:15
|t/p
|1577
|1.00
|1.2790
|1.2860
|1.2790
|402.20
|209504.50
|3155
|2006.07.10 06:20
|buy
|1578
|1.00
|1.2793
|1.2763
|1.2833
|3156
|2006.07.10 14:10
|s/l
|1578
|1.00
|1.2763
|1.2763
|1.2833
|-300.00
|209204.50
|3157
|2006.07.10 16:20
|buy
|1579
|1.00
|1.2736
|1.2706
|1.2776
|3158
|2006.07.11 09:50
|s/l
|1579
|1.00
|1.2706
|1.2706
|1.2776
|-304.90
|208899.60
|3159
|2006.07.11 11:15
|buy
|1580
|1.00
|1.2730
|1.2700
|1.2770
|3160
|2006.07.11 21:50
|t/p
|1580
|1.00
|1.2770
|1.2700
|1.2770
|400.00
|209299.60
|3161
|2006.07.12 10:10
|sell
|1581
|1.00
|1.2771
|1.2801
|1.2731
|3162
|2006.07.12 13:20
|t/p
|1581
|1.00
|1.2731
|1.2801
|1.2731
|400.00
|209699.60
|3163
|2006.07.12 15:20
|buy
|1582
|1.00
|1.2718
|1.2688
|1.2758
|3164
|2006.07.12 15:45
|s/l
|1582
|1.00
|1.2688
|1.2688
|1.2758
|-300.00
|209399.60
|3165
|2006.07.12 16:10
|buy
|1583
|1.00
|1.2709
|1.2679
|1.2749
|3166
|2006.07.12 17:20
|s/l
|1583
|1.00
|1.2679
|1.2679
|1.2749
|-300.00
|209099.60
|3167
|2006.07.12 19:35
|buy
|1584
|1.00
|1.2694
|1.2664
|1.2734
|3168
|2006.07.13 18:05
|s/l
|1584
|1.00
|1.2664
|1.2664
|1.2734
|-314.70
|208784.90
|3169
|2006.07.13 18:10
|sell
|1585
|1.00
|1.2693
|1.2723
|1.2653
|3170
|2006.07.14 09:05
|t/p
|1585
|1.00
|1.2653
|1.2723
|1.2653
|402.20
|209187.10
|3171
|2006.07.14 09:10
|sell
|1586
|1.00
|1.2695
|1.2725
|1.2655
|3172
|2006.07.14 09:45
|t/p
|1586
|1.00
|1.2655
|1.2725
|1.2655
|400.00
|209587.10
|3173
|2006.07.14 10:20
|sell
|1587
|1.00
|1.2662
|1.2692
|1.2622
|3174
|2006.07.14 15:35
|s/l
|1587
|1.00
|1.2692
|1.2692
|1.2622
|-300.00
|209287.10
|3175
|2006.07.14 15:40
|buy
|1588
|1.00
|1.2656
|1.2626
|1.2696
|3176
|2006.07.14 16:50
|s/l
|1588
|1.00
|1.2626
|1.2626
|1.2696
|-300.00
|208987.10
|3177
|2006.07.14 17:15
|buy
|1589
|1.00
|1.2628
|1.2598
|1.2668
|3178
|2006.07.17 11:05
|s/l
|1589
|1.00
|1.2598
|1.2598
|1.2668
|-304.90
|208682.20
|3179
|2006.07.17 11:10
|sell
|1590
|1.00
|1.2621
|1.2651
|1.2581
|3180
|2006.07.17 11:15
|t/p
|1590
|1.00
|1.2581
|1.2651
|1.2581
|400.00
|209082.20
|3181
|2006.07.17 13:15
|buy
|1591
|1.00
|1.2531
|1.2501
|1.2571
|3182
|2006.07.18 12:05
|s/l
|1591
|1.00
|1.2501
|1.2501
|1.2571
|-304.90
|208777.30
|3183
|2006.07.18 14:45
|sell
|1592
|1.00
|1.2543
|1.2573
|1.2503
|3184
|2006.07.18 17:10
|t/p
|1592
|1.00
|1.2503
|1.2573
|1.2503
|400.00
|209177.30
|3185
|2006.07.18 17:20
|sell
|1593
|1.00
|1.2518
|1.2548
|1.2478
|3186
|2006.07.18 17:50
|t/p
|1593
|1.00
|1.2478
|1.2548
|1.2478
|400.00
|209577.30
|3187
|2006.07.18 18:20
|buy
|1594
|1.00
|1.2485
|1.2455
|1.2525
|3188
|2006.07.19 17:05
|t/p
|1594
|1.00
|1.2525
|1.2455
|1.2525
|395.10
|209972.40
|3189
|2006.07.19 18:20
|sell
|1595
|1.00
|1.2566
|1.2596
|1.2526
|3190
|2006.07.19 19:35
|s/l
|1595
|1.00
|1.2596
|1.2596
|1.2526
|-300.00
|209672.40
|3191
|2006.07.19 20:10
|buy
|1596
|1.00
|1.2587
|1.2557
|1.2627
|3192
|2006.07.20 13:35
|t/p
|1596
|1.00
|1.2627
|1.2557
|1.2627
|385.30
|210057.70
|3193
|2006.07.20 16:10
|sell
|1597
|1.00
|1.2632
|1.2662
|1.2592
|3194
|2006.07.21 10:05
|s/l
|1597
|1.00
|1.2662
|1.2662
|1.2592
|-297.80
|209759.90
|3195
|2006.07.21 10:20
|buy
|1598
|1.00
|1.2640
|1.2610
|1.2680
|3196
|2006.07.21 13:10
|t/p
|1598
|1.00
|1.2680
|1.2610
|1.2680
|400.00
|210159.90
|3197
|2006.07.21 16:45
|sell
|1599
|1.00
|1.2682
|1.2712
|1.2642
|3198
|2006.07.24 00:00
|s/l
|1599
|1.00
|1.2712
|1.2712
|1.2642
|-297.80
|209862.10
|3199
|2006.07.24 00:20
|sell
|1600
|1.00
|1.2715
|1.2745
|1.2675
|3200
|2006.07.24 03:10
|t/p
|1600
|1.00
|1.2675
|1.2745
|1.2675
|400.00
|210262.10
|3201
|2006.07.24 10:15
|buy
|1601
|1.00
|1.2629
|1.2599
|1.2669
|3202
|2006.07.25 09:50
|t/p
|1601
|1.00
|1.2669
|1.2599
|1.2669
|395.10
|210657.20
|3203
|2006.07.25 09:59
|buy
|1602
|1.00
|1.2657
|1.2627
|1.2697
|3204
|2006.07.25 17:10
|s/l
|1602
|1.00
|1.2627
|1.2627
|1.2697
|-300.00
|210357.20
|3205
|2006.07.25 17:15
|sell
|1603
|1.00
|1.2654
|1.2684
|1.2614
|3206
|2006.07.25 18:10
|t/p
|1603
|1.00
|1.2614
|1.2684
|1.2614
|400.00
|210757.20
|3207
|2006.07.25 18:15
|sell
|1604
|1.00
|1.2627
|1.2657
|1.2587
|3208
|2006.07.25 18:20
|t/p
|1604
|1.00
|1.2587
|1.2657
|1.2587
|400.00
|211157.20
|3209
|2006.07.25 19:40
|sell
|1605
|1.00
|1.2576
|1.2606
|1.2536
|3210
|2006.07.26 16:10
|s/l
|1605
|1.00
|1.2606
|1.2606
|1.2536
|-297.80
|210859.40
|3211
|2006.07.26 16:20
|buy
|1606
|1.00
|1.2591
|1.2561
|1.2631
|3212
|2006.07.26 19:10
|t/p
|1606
|1.00
|1.2631
|1.2561
|1.2631
|400.00
|211259.40
|3213
|2006.07.26 20:45
|sell
|1607
|1.00
|1.2659
|1.2689
|1.2619
|3214
|2006.07.26 21:15
|s/l
|1607
|1.00
|1.2689
|1.2689
|1.2619
|-300.00
|210959.40
|3215
|2006.07.27 00:35
|buy
|1608
|1.00
|1.2715
|1.2685
|1.2755
|3216
|2006.07.27 16:05
|t/p
|1608
|1.00
|1.2755
|1.2685
|1.2755
|400.00
|211359.40
|3217
|2006.07.27 18:10
|sell
|1609
|1.00
|1.2734
|1.2764
|1.2694
|3218
|2006.07.27 21:15
|t/p
|1609
|1.00
|1.2694
|1.2764
|1.2694
|400.00
|211759.40
|3219
|2006.07.27 23:20
|sell
|1610
|1.00
|1.2695
|1.2725
|1.2655
|3220
|2006.07.28 15:35
|s/l
|1610
|1.00
|1.2725
|1.2725
|1.2655
|-297.80
|211461.60
|3221
|2006.07.28 18:10
|sell
|1611
|1.00
|1.2767
|1.2797
|1.2727
|3222
|2006.08.01 08:50
|t/p
|1611
|1.00
|1.2727
|1.2797
|1.2727
|404.40
|211866.00
|3223
|2006.08.01 08:59
|sell
|1612
|1.00
|1.2733
|1.2763
|1.2693
|3224
|2006.08.01 13:50
|s/l
|1612
|1.00
|1.2763
|1.2763
|1.2693
|-300.00
|211566.00
|3225
|2006.08.01 15:30
|sell
|1613
|1.00
|1.2771
|1.2801
|1.2731
|3226
|2006.08.01 17:15
|t/p
|1613
|1.00
|1.2731
|1.2801
|1.2731
|400.00
|211966.00
|3227
|2006.08.01 19:10
|buy
|1614
|1.00
|1.2776
|1.2746
|1.2816
|3228
|2006.08.01 19:50
|t/p
|1614
|1.00
|1.2816
|1.2746
|1.2816
|400.00
|212366.00
|3229
|2006.08.01 20:20
|sell
|1615
|1.00
|1.2821
|1.2851
|1.2781
|3230
|2006.08.02 19:20
|t/p
|1615
|1.00
|1.2781
|1.2851
|1.2781
|402.20
|212768.20
|3231
|2006.08.02 22:15
|sell
|1616
|1.00
|1.2802
|1.2832
|1.2762
|3232
|2006.08.03 03:40
|t/p
|1616
|1.00
|1.2762
|1.2832
|1.2762
|406.60
|213174.80
|3233
|2006.08.03 05:45
|buy
|1617
|1.00
|1.2754
|1.2724
|1.2794
|3234
|2006.08.03 15:35
|t/p
|1617
|1.00
|1.2794
|1.2724
|1.2794
|400.00
|213574.80
|3235
|2006.08.03 16:15
|sell
|1618
|1.00
|1.2819
|1.2849
|1.2779
|3236
|2006.08.03 18:10
|t/p
|1618
|1.00
|1.2779
|1.2849
|1.2779
|400.00
|213974.80
|3237
|2006.08.03 20:40
|buy
|1619
|1.00
|1.2798
|1.2768
|1.2838
|3238
|2006.08.04 15:35
|t/p
|1619
|1.00
|1.2838
|1.2768
|1.2838
|395.10
|214369.90
|3239
|2006.08.04 16:20
|sell
|1620
|1.00
|1.2882
|1.2912
|1.2842
|3240
|2006.08.07 20:20
|t/p
|1620
|1.00
|1.2842
|1.2912
|1.2842
|402.20
|214772.10
|3241
|2006.08.07 21:20
|buy
|1621
|1.00
|1.2831
|1.2801
|1.2871
|3242
|2006.08.08 21:15
|t/p
|1621
|1.00
|1.2871
|1.2801
|1.2871
|395.10
|215167.20
|3243
|2006.08.08 21:20
|buy
|1622
|1.00
|1.2831
|1.2801
|1.2871
|3244
|2006.08.08 21:40
|t/p
|1622
|1.00
|1.2871
|1.2801
|1.2871
|400.00
|215567.20
|3245
|2006.08.08 21:50
|buy
|1623
|1.00
|1.2823
|1.2793
|1.2863
|3246
|2006.08.08 22:05
|t/p
|1623
|1.00
|1.2863
|1.2793
|1.2863
|400.00
|215967.20
|3247
|2006.08.08 23:15
|sell
|1624
|1.00
|1.2850
|1.2880
|1.2810
|3248
|2006.08.09 01:45
|t/p
|1624
|1.00
|1.2810
|1.2880
|1.2810
|402.20
|216369.40
|3249
|2006.08.09 08:15
|sell
|1625
|1.00
|1.2800
|1.2830
|1.2760
|3250
|2006.08.09 09:15
|s/l
|1625
|1.00
|1.2830
|1.2830
|1.2760
|-300.00
|216069.40
|3251
|2006.08.09 13:10
|sell
|1626
|1.00
|1.2877
|1.2907
|1.2837
|3252
|2006.08.10 10:20
|s/l
|1626
|1.00
|1.2907
|1.2907
|1.2837
|-293.40
|215776.00
|3253
|2006.08.10 10:20
|sell
|1627
|1.00
|1.2912
|1.2942
|1.2872
|3254
|2006.08.10 10:35
|t/p
|1627
|1.00
|1.2872
|1.2942
|1.2872
|400.00
|216176.00
|3255
|2006.08.10 11:10
|sell
|1628
|1.00
|1.2864
|1.2894
|1.2824
|3256
|2006.08.10 15:40
|t/p
|1628
|1.00
|1.2824
|1.2894
|1.2824
|400.00
|216576.00
|3257
|2006.08.10 15:50
|sell
|1629
|1.00
|1.2865
|1.2895
|1.2825
|3258
|2006.08.10 16:50
|t/p
|1629
|1.00
|1.2825
|1.2895
|1.2825
|400.00
|216976.00
|3259
|2006.08.10 18:20
|sell
|1630
|1.00
|1.2776
|1.2806
|1.2736
|3260
|2006.08.11 15:45
|t/p
|1630
|1.00
|1.2736
|1.2806
|1.2736
|402.20
|217378.20
|3261
|2006.08.11 16:20
|sell
|1631
|1.00
|1.2734
|1.2764
|1.2694
|3262
|2006.08.11 17:10
|s/l
|1631
|1.00
|1.2764
|1.2764
|1.2694
|-300.00
|217078.20
|3263
|2006.08.11 17:15
|buy
|1632
|1.00
|1.2745
|1.2715
|1.2785
|3264
|2006.08.14 00:35
|s/l
|1632
|1.00
|1.2715
|1.2715
|1.2785
|-304.90
|216773.30
|3265
|2006.08.14 03:45
|sell
|1633
|1.00
|1.2741
|1.2771
|1.2701
|3266
|2006.08.15 04:35
|t/p
|1633
|1.00
|1.2701
|1.2771
|1.2701
|402.20
|217175.50
|3267
|2006.08.15 09:20
|sell
|1634
|1.00
|1.2745
|1.2775
|1.2705
|3268
|2006.08.15 15:45
|s/l
|1634
|1.00
|1.2775
|1.2775
|1.2705
|-300.00
|216875.50
|3269
|2006.08.15 16:20
|buy
|1635
|1.00
|1.2755
|1.2725
|1.2795
|3270
|2006.08.15 16:50
|t/p
|1635
|1.00
|1.2795
|1.2725
|1.2795
|400.00
|217275.50
|3271
|2006.08.15 17:20
|sell
|1636
|1.00
|1.2800
|1.2830
|1.2760
|3272
|2006.08.16 15:30
|s/l
|1636
|1.00
|1.2830
|1.2830
|1.2760
|-297.80
|216977.70
|3273
|2006.08.16 17:20
|sell
|1637
|1.00
|1.2856
|1.2886
|1.2816
|3274
|2006.08.17 14:45
|s/l
|1637
|1.00
|1.2886
|1.2886
|1.2816
|-293.40
|216684.30
|3275
|2006.08.17 15:50
|sell
|1638
|1.00
|1.2883
|1.2913
|1.2843
|3276
|2006.08.17 19:40
|t/p
|1638
|1.00
|1.2843
|1.2913
|1.2843
|400.00
|217084.30
|3277
|2006.08.18 00:50
|sell
|1639
|1.00
|1.2835
|1.2865
|1.2795
|3278
|2006.08.18 14:40
|t/p
|1639
|1.00
|1.2795
|1.2865
|1.2795
|400.00
|217484.30
|3279
|2006.08.18 17:20
|sell
|1640
|1.00
|1.2838
|1.2868
|1.2798
|3280
|2006.08.21 04:05
|s/l
|1640
|1.00
|1.2868
|1.2868
|1.2798
|-297.80
|217186.50
|3281
|2006.08.21 05:35
|buy
|1641
|1.00
|1.2871
|1.2841
|1.2911
|3282
|2006.08.21 15:05
|t/p
|1641
|1.00
|1.2911
|1.2841
|1.2911
|400.00
|217586.50
|3283
|2006.08.21 17:35
|buy
|1642
|1.00
|1.2925
|1.2895
|1.2965
|3284
|2006.08.21 21:20
|s/l
|1642
|1.00
|1.2895
|1.2895
|1.2965
|-300.00
|217286.50
|3285
|2006.08.21 21:40
|sell
|1643
|1.00
|1.2905
|1.2935
|1.2865
|3286
|2006.08.22 01:15
|t/p
|1643
|1.00
|1.2865
|1.2935
|1.2865
|402.20
|217688.70
|3287
|2006.08.22 05:45
|sell
|1644
|1.00
|1.2865
|1.2895
|1.2825
|3288
|2006.08.22 14:40
|t/p
|1644
|1.00
|1.2825
|1.2895
|1.2825
|400.00
|218088.70
|3289
|2006.08.22 15:50
|buy
|1645
|1.00
|1.2808
|1.2778
|1.2848
|3290
|2006.08.23 17:15
|t/p
|1645
|1.00
|1.2848
|1.2778
|1.2848
|395.10
|218483.80
|3291
|2006.08.23 17:15
|sell
|1646
|1.00
|1.2852
|1.2882
|1.2812
|3292
|2006.08.23 17:30
|t/p
|1646
|1.00
|1.2812
|1.2882
|1.2812
|400.00
|218883.80
|3293
|2006.08.23 18:40
|sell
|1647
|1.00
|1.2799
|1.2829
|1.2759
|3294
|2006.08.24 11:35
|s/l
|1647
|1.00
|1.2829
|1.2829
|1.2759
|-293.40
|218590.40
|3295
|2006.08.24 15:30
|sell
|1648
|1.00
|1.2839
|1.2869
|1.2799
|3296
|2006.08.24 17:45
|t/p
|1648
|1.00
|1.2799
|1.2869
|1.2799
|400.00
|218990.40
|3297
|2006.08.25 03:20
|sell
|1649
|1.00
|1.2764
|1.2794
|1.2724
|3298
|2006.08.28 06:15
|s/l
|1649
|1.00
|1.2794
|1.2794
|1.2724
|-297.80
|218692.60
|3299
|2006.08.28 07:20
|sell
|1650
|1.00
|1.2799
|1.2829
|1.2759
|3300
|2006.08.29 07:40
|s/l
|1650
|1.00
|1.2829
|1.2829
|1.2759
|-297.80
|218394.80
|3301
|2006.08.29 08:50
|sell
|1651
|1.00
|1.2825
|1.2855
|1.2785
|3302
|2006.08.29 17:15
|t/p
|1651
|1.00
|1.2785
|1.2855
|1.2785
|400.00
|218794.80
|3303
|2006.08.29 18:20
|buy
|1652
|1.00
|1.2753
|1.2723
|1.2793
|3304
|2006.08.29 21:20
|t/p
|1652
|1.00
|1.2793
|1.2723
|1.2793
|400.00
|219194.80
|3305
|2006.08.29 22:20
|sell
|1653
|1.00
|1.2835
|1.2865
|1.2795
|3306
|2006.08.31 10:20
|s/l
|1653
|1.00
|1.2865
|1.2865
|1.2795
|-291.20
|218903.60
|3307
|2006.08.31 16:15
|sell
|1654
|1.00
|1.2879
|1.2909
|1.2839
|3308
|2006.08.31 16:35
|t/p
|1654
|1.00
|1.2839
|1.2909
|1.2839
|400.00
|219303.60
|3309
|2006.08.31 17:15
|sell
|1655
|1.00
|1.2837
|1.2867
|1.2797
|3310
|2006.08.31 17:50
|t/p
|1655
|1.00
|1.2797
|1.2867
|1.2797
|400.00
|219703.60
|3311
|2006.09.01 00:20
|sell
|1656
|1.00
|1.2815
|1.2845
|1.2775
|3312
|2006.09.01 15:40
|t/p
|1656
|1.00
|1.2775
|1.2845
|1.2775
|400.00
|220103.60
|3313
|2006.09.01 15:45
|sell
|1657
|1.00
|1.2818
|1.2848
|1.2778
|3314
|2006.09.01 15:50
|t/p
|1657
|1.00
|1.2778
|1.2848
|1.2778
|400.00
|220503.60
|3315
|2006.09.01 16:10
|sell
|1658
|1.00
|1.2780
|1.2810
|1.2740
|3316
|2006.09.01 17:35
|s/l
|1658
|1.00
|1.2810
|1.2810
|1.2740
|-300.00
|220203.60
|3317
|2006.09.01 19:20
|buy
|1659
|1.00
|1.2838
|1.2808
|1.2878
|3318
|2006.09.05 14:59
|s/l
|1659
|1.00
|1.2808
|1.2808
|1.2878
|-309.80
|219893.80
|3319
|2006.09.05 15:20
|buy
|1660
|1.00
|1.2806
|1.2776
|1.2846
|3320
|2006.09.06 16:45
|s/l
|1660
|1.00
|1.2776
|1.2776
|1.2846
|-304.90
|219588.90
|3321
|2006.09.06 17:10
|buy
|1661
|1.00
|1.2780
|1.2750
|1.2820
|3322
|2006.09.07 02:20
|t/p
|1661
|1.00
|1.2820
|1.2750
|1.2820
|385.30
|219974.20
|3323
|2006.09.07 04:50
|sell
|1662
|1.00
|1.2829
|1.2859
|1.2789
|3324
|2006.09.07 11:59
|t/p
|1662
|1.00
|1.2789
|1.2859
|1.2789
|400.00
|220374.20
|3325
|2006.09.07 15:20
|buy
|1663
|1.00
|1.2730
|1.2700
|1.2770
|3326
|2006.09.08 10:45
|s/l
|1663
|1.00
|1.2700
|1.2700
|1.2770
|-304.90
|220069.30
|3327
|2006.09.08 14:10
|buy
|1664
|1.00
|1.2704
|1.2674
|1.2744
|3328
|2006.09.08 15:40
|s/l
|1664
|1.00
|1.2674
|1.2674
|1.2744
|-300.00
|219769.30
|3329
|2006.09.08 16:20
|buy
|1665
|1.00
|1.2664
|1.2634
|1.2704
|3330
|2006.09.11 11:10
|t/p
|1665
|1.00
|1.2704
|1.2634
|1.2704
|395.10
|220164.40
|3331
|2006.09.11 12:40
|sell
|1666
|1.00
|1.2713
|1.2743
|1.2673
|3332
|2006.09.13 03:05
|t/p
|1666
|1.00
|1.2673
|1.2743
|1.2673
|404.40
|220568.80
|3333
|2006.09.13 03:35
|sell
|1667
|1.00
|1.2683
|1.2713
|1.2643
|3334
|2006.09.13 18:35
|s/l
|1667
|1.00
|1.2713
|1.2713
|1.2643
|-300.00
|220268.80
|3335
|2006.09.13 19:20
|sell
|1668
|1.00
|1.2717
|1.2747
|1.2677
|3336
|2006.09.14 10:20
|t/p
|1668
|1.00
|1.2677
|1.2747
|1.2677
|406.60
|220675.40
|3337
|2006.09.14 10:40
|sell
|1669
|1.00
|1.2688
|1.2718
|1.2648
|3338
|2006.09.14 13:50
|s/l
|1669
|1.00
|1.2718
|1.2718
|1.2648
|-300.00
|220375.40
|3339
|2006.09.14 15:20
|sell
|1670
|1.00
|1.2730
|1.2760
|1.2690
|3340
|2006.09.15 12:45
|t/p
|1670
|1.00
|1.2690
|1.2760
|1.2690
|402.20
|220777.60
|3341
|2006.09.15 13:20
|sell
|1671
|1.00
|1.2692
|1.2722
|1.2652
|3342
|2006.09.15 16:45
|t/p
|1671
|1.00
|1.2652
|1.2722
|1.2652
|400.00
|221177.60
|3343
|2006.09.15 17:50
|buy
|1672
|1.00
|1.2644
|1.2614
|1.2684
|3344
|2006.09.18 16:15
|t/p
|1672
|1.00
|1.2684
|1.2614
|1.2684
|395.10
|221572.70
|3345
|2006.09.18 16:20
|buy
|1673
|1.00
|1.2664
|1.2634
|1.2704
|3346
|2006.09.18 22:20
|t/p
|1673
|1.00
|1.2704
|1.2634
|1.2704
|400.00
|221972.70
|3347
|2006.09.19 07:15
|sell
|1674
|1.00
|1.2718
|1.2748
|1.2678
|3348
|2006.09.19 10:45
|t/p
|1674
|1.00
|1.2678
|1.2748
|1.2678
|400.00
|222372.70
|3349
|2006.09.19 13:20
|buy
|1675
|1.00
|1.2652
|1.2622
|1.2692
|3350
|2006.09.19 15:35
|t/p
|1675
|1.00
|1.2692
|1.2622
|1.2692
|400.00
|222772.70
|3351
|2006.09.19 16:15
|sell
|1676
|1.00
|1.2707
|1.2737
|1.2667
|3352
|2006.09.19 19:50
|t/p
|1676
|1.00
|1.2667
|1.2737
|1.2667
|400.00
|223172.70
|3353
|2006.09.19 20:20
|buy
|1677
|1.00
|1.2661
|1.2631
|1.2701
|3354
|2006.09.20 17:20
|t/p
|1677
|1.00
|1.2701
|1.2631
|1.2701
|395.10
|223567.80
|3355
|2006.09.20 19:35
|buy
|1678
|1.00
|1.2694
|1.2664
|1.2734
|3356
|2006.09.21 10:35
|t/p
|1678
|1.00
|1.2734
|1.2664
|1.2734
|385.30
|223953.10
|3357
|2006.09.21 14:20
|sell
|1679
|1.00
|1.2742
|1.2772
|1.2702
|3358
|2006.09.21 19:05
|s/l
|1679
|1.00
|1.2772
|1.2772
|1.2702
|-300.00
|223653.10
|3359
|2006.09.21 20:20
|sell
|1680
|1.00
|1.2779
|1.2809
|1.2739
|3360
|2006.09.22 10:10
|s/l
|1680
|1.00
|1.2809
|1.2809
|1.2739
|-297.80
|223355.30
|3361
|2006.09.25 10:20
|sell
|1681
|1.00
|1.2811
|1.2841
|1.2771
|3362
|2006.09.25 12:15
|t/p
|1681
|1.00
|1.2771
|1.2841
|1.2771
|400.00
|223755.30
|3363
|2006.09.25 15:20
|sell
|1682
|1.00
|1.2773
|1.2803
|1.2733
|3364
|2006.09.25 17:50
|t/p
|1682
|1.00
|1.2733
|1.2803
|1.2733
|400.00
|224155.30
|3365
|2006.09.25 17:50
|buy
|1683
|1.00
|1.2733
|1.2703
|1.2773
|3366
|2006.09.26 12:59
|s/l
|1683
|1.00
|1.2703
|1.2703
|1.2773
|-304.90
|223850.40
|3367
|2006.09.26 13:15
|buy
|1684
|1.00
|1.2694
|1.2664
|1.2734
|3368
|2006.09.26 17:40
|s/l
|1684
|1.00
|1.2664
|1.2664
|1.2734
|-300.00
|223550.40
|3369
|2006.09.26 18:20
|buy
|1685
|1.00
|1.2673
|1.2643
|1.2713
|3370
|2006.09.27 15:40
|t/p
|1685
|1.00
|1.2713
|1.2643
|1.2713
|395.10
|223945.50
|3371
|2006.09.27 15:45
|buy
|1686
|1.00
|1.2679
|1.2649
|1.2719
|3372
|2006.09.28 03:15
|t/p
|1686
|1.00
|1.2719
|1.2649
|1.2719
|385.30
|224330.80
|3373
|2006.09.28 09:45
|sell
|1687
|1.00
|1.2728
|1.2758
|1.2688
|3374
|2006.09.28 17:15
|t/p
|1687
|1.00
|1.2688
|1.2758
|1.2688
|400.00
|224730.80
|3375
|2006.09.29 11:35
|sell
|1688
|1.00
|1.2675
|1.2705
|1.2635
|3376
|2006.09.29 18:20
|s/l
|1688
|1.00
|1.2705
|1.2705
|1.2635
|-300.00
|224430.80
|3377
|2006.10.02 10:50
|sell
|1689
|1.00
|1.2675
|1.2705
|1.2635
|3378
|2006.10.02 13:20
|s/l
|1689
|1.00
|1.2705
|1.2705
|1.2635
|-300.00
|224130.80
|3379
|2006.10.02 15:35
|sell
|1690
|1.00
|1.2695
|1.2725
|1.2655
|3380
|2006.10.02 16:40
|s/l
|1690
|1.00
|1.2725
|1.2725
|1.2655
|-300.00
|223830.80
|3381
|2006.10.02 17:15
|sell
|1691
|1.00
|1.2741
|1.2771
|1.2701
|3382
|2006.10.04 11:35
|t/p
|1691
|1.00
|1.2701
|1.2771
|1.2701
|404.40
|224235.20
|3383
|2006.10.04 12:20
|sell
|1692
|1.00
|1.2688
|1.2718
|1.2648
|3384
|2006.10.05 02:40
|s/l
|1692
|1.00
|1.2718
|1.2718
|1.2648
|-293.40
|223941.80
|3385
|2006.10.05 10:35
|buy
|1693
|1.00
|1.2710
|1.2680
|1.2750
|3386
|2006.10.05 16:50
|s/l
|1693
|1.00
|1.2680
|1.2680
|1.2750
|-300.00
|223641.80
|3387
|2006.10.05 17:15
|buy
|1694
|1.00
|1.2674
|1.2644
|1.2714
|3388
|2006.10.06 15:35
|t/p
|1694
|1.00
|1.2714
|1.2644
|1.2714
|395.10
|224036.90
|3389
|2006.10.06 16:20
|sell
|1695
|1.00
|1.2599
|1.2629
|1.2559
|3390
|2006.10.10 12:20
|t/p
|1695
|1.00
|1.2559
|1.2629
|1.2559
|404.40
|224441.30
|3391
|2006.10.10 12:40
|sell
|1696
|1.00
|1.2566
|1.2596
|1.2526
|3392
|2006.10.10 16:40
|t/p
|1696
|1.00
|1.2526
|1.2596
|1.2526
|400.00
|224841.30
|3393
|2006.10.10 18:50
|sell
|1697
|1.00
|1.2540
|1.2570
|1.2500
|3394
|2006.10.13 04:10
|s/l
|1697
|1.00
|1.2570
|1.2570
|1.2500
|-289.00
|224552.30
|3395
|2006.10.13 09:45
|sell
|1698
|1.00
|1.2570
|1.2600
|1.2530
|3396
|2006.10.13 15:40
|t/p
|1698
|1.00
|1.2530
|1.2600
|1.2530
|400.00
|224952.30
|3397
|2006.10.13 15:50
|sell
|1699
|1.00
|1.2572
|1.2602
|1.2532
|3398
|2006.10.13 15:59
|t/p
|1699
|1.00
|1.2532
|1.2602
|1.2532
|400.00
|225352.30
|3399
|2006.10.13 18:20
|buy
|1700
|1.00
|1.2484
|1.2454
|1.2524
|3400
|2006.10.16 11:15
|t/p
|1700
|1.00
|1.2524
|1.2454
|1.2524
|395.10
|225747.40
|3401
|2006.10.16 11:20
|buy
|1701
|1.00
|1.2512
|1.2482
|1.2552
|3402
|2006.10.17 16:15
|t/p
|1701
|1.00
|1.2552
|1.2482
|1.2552
|395.10
|226142.50
|3403
|2006.10.17 16:20
|buy
|1702
|1.00
|1.2511
|1.2481
|1.2551
|3404
|2006.10.17 16:40
|t/p
|1702
|1.00
|1.2551
|1.2481
|1.2551
|400.00
|226542.50
|3405
|2006.10.17 17:20
|buy
|1703
|1.00
|1.2544
|1.2514
|1.2584
|3406
|2006.10.18 16:05
|s/l
|1703
|1.00
|1.2514
|1.2514
|1.2584
|-304.90
|226237.60
|3407
|2006.10.18 16:20
|sell
|1704
|1.00
|1.2524
|1.2554
|1.2484
|3408
|2006.10.19 10:45
|s/l
|1704
|1.00
|1.2554
|1.2554
|1.2484
|-293.40
|225944.20
|3409
|2006.10.19 11:50
|sell
|1705
|1.00
|1.2565
|1.2595
|1.2525
|3410
|2006.10.19 16:40
|s/l
|1705
|1.00
|1.2595
|1.2595
|1.2525
|-300.00
|225644.20
|3411
|2006.10.19 18:35
|buy
|1706
|1.00
|1.2592
|1.2562
|1.2632
|3412
|2006.10.19 21:15
|t/p
|1706
|1.00
|1.2632
|1.2562
|1.2632
|400.00
|226044.20
|3413
|2006.10.20 09:45
|sell
|1707
|1.00
|1.2630
|1.2660
|1.2590
|3414
|2006.10.23 09:50
|t/p
|1707
|1.00
|1.2590
|1.2660
|1.2590
|402.20
|226446.40
|3415
|2006.10.23 10:35
|sell
|1708
|1.00
|1.2592
|1.2622
|1.2552
|3416
|2006.10.23 13:00
|t/p
|1708
|1.00
|1.2552
|1.2622
|1.2552
|400.00
|226846.40
|3417
|2006.10.23 16:15
|sell
|1709
|1.00
|1.2547
|1.2577
|1.2507
|3418
|2006.10.24 20:50
|s/l
|1709
|1.00
|1.2577
|1.2577
|1.2507
|-297.80
|226548.60
|3419
|2006.10.25 08:50
|buy
|1710
|1.00
|1.2565
|1.2535
|1.2605
|3420
|2006.10.25 21:05
|t/p
|1710
|1.00
|1.2605
|1.2535
|1.2605
|400.00
|226948.60
|3421
|2006.10.25 21:20
|buy
|1711
|1.00
|1.2577
|1.2547
|1.2617
|3422
|2006.10.25 21:40
|t/p
|1711
|1.00
|1.2617
|1.2547
|1.2617
|400.00
|227348.60
|3423
|2006.10.25 22:40
|buy
|1712
|1.00
|1.2608
|1.2578
|1.2648
|3424
|2006.10.26 10:05
|t/p
|1712
|1.00
|1.2648
|1.2578
|1.2648
|385.30
|227733.90
|3425
|2006.10.26 15:15
|buy
|1713
|1.00
|1.2652
|1.2622
|1.2692
|3426
|2006.10.26 19:20
|t/p
|1713
|1.00
|1.2692
|1.2622
|1.2692
|400.00
|228133.90
|3427
|2006.10.26 21:20
|sell
|1714
|1.00
|1.2697
|1.2727
|1.2657
|3428
|2006.10.27 16:15
|s/l
|1714
|1.00
|1.2727
|1.2727
|1.2657
|-297.80
|227836.10
|3429
|2006.10.27 17:20
|sell
|1715
|1.00
|1.2739
|1.2769
|1.2699
|3430
|2006.10.31 09:05
|t/p
|1715
|1.00
|1.2699
|1.2769
|1.2699
|404.40
|228240.50
|3431
|2006.10.31 09:15
|sell
|1716
|1.00
|1.2717
|1.2747
|1.2677
|3432
|2006.10.31 17:10
|s/l
|1716
|1.00
|1.2747
|1.2747
|1.2677
|-300.00
|227940.50
|3433
|2006.11.01 10:30
|sell
|1717
|1.00
|1.2748
|1.2778
|1.2708
|3434
|2006.11.01 17:15
|s/l
|1717
|1.00
|1.2778
|1.2778
|1.2708
|-300.00
|227640.50
|3435
|2006.11.01 17:35
|buy
|1718
|1.00
|1.2759
|1.2729
|1.2799
|3436
|2006.11.03 15:45
|s/l
|1718
|1.00
|1.2729
|1.2729
|1.2799
|-319.60
|227320.90
|3437
|2006.11.03 19:20
|sell
|1719
|1.00
|1.2703
|1.2733
|1.2663
|3438
|2006.11.07 01:00
|s/l
|1719
|1.00
|1.2733
|1.2733
|1.2663
|-295.60
|227025.30
|3439
|2006.11.07 08:20
|sell
|1720
|1.00
|1.2771
|1.2801
|1.2731
|3440
|2006.11.07 16:20
|s/l
|1720
|1.00
|1.2801
|1.2801
|1.2731
|-300.00
|226725.30
|3441
|2006.11.07 17:50
|sell
|1721
|1.00
|1.2812
|1.2842
|1.2772
|3442
|2006.11.07 21:50
|t/p
|1721
|1.00
|1.2772
|1.2842
|1.2772
|400.00
|227125.30
|3443
|2006.11.08 19:50
|sell
|1722
|1.00
|1.2776
|1.2806
|1.2736
|3444
|2006.11.09 17:05
|s/l
|1722
|1.00
|1.2806
|1.2806
|1.2736
|-293.40
|226831.90
|3445
|2006.11.09 17:15
|buy
|1723
|1.00
|1.2785
|1.2755
|1.2825
|3446
|2006.11.09 18:20
|t/p
|1723
|1.00
|1.2825
|1.2755
|1.2825
|400.00
|227231.90
|3447
|2006.11.09 19:50
|sell
|1724
|1.00
|1.2837
|1.2867
|1.2797
|3448
|2006.11.10 04:15
|s/l
|1724
|1.00
|1.2867
|1.2867
|1.2797
|-297.80
|226934.10
|3449
|2006.11.10 05:20
|sell
|1725
|1.00
|1.2867
|1.2897
|1.2827
|3450
|2006.11.10 11:20
|s/l
|1725
|1.00
|1.2897
|1.2897
|1.2827
|-300.00
|226634.10
|3451
|2006.11.10 11:20
|buy
|1726
|1.00
|1.2883
|1.2853
|1.2923
|3452
|2006.11.10 17:20
|s/l
|1726
|1.00
|1.2853
|1.2853
|1.2923
|-300.00
|226334.10
|3453
|2006.11.10 17:40
|sell
|1727
|1.00
|1.2867
|1.2897
|1.2827
|3454
|2006.11.13 16:10
|t/p
|1727
|1.00
|1.2827
|1.2897
|1.2827
|402.20
|226736.30
|3455
|2006.11.13 16:15
|sell
|1728
|1.00
|1.2838
|1.2868
|1.2798
|3456
|2006.11.13 19:35
|t/p
|1728
|1.00
|1.2798
|1.2868
|1.2798
|400.00
|227136.30
|3457
|2006.11.13 19:40
|sell
|1729
|1.00
|1.2811
|1.2841
|1.2771
|3458
|2006.11.14 10:50
|s/l
|1729
|1.00
|1.2841
|1.2841
|1.2771
|-297.80
|226838.50
|3459
|2006.11.14 11:40
|sell
|1730
|1.00
|1.2835
|1.2865
|1.2795
|3460
|2006.11.14 15:50
|s/l
|1730
|1.00
|1.2865
|1.2865
|1.2795
|-300.00
|226538.50
|3461
|2006.11.14 16:20
|buy
|1731
|1.00
|1.2853
|1.2823
|1.2893
|3462
|2006.11.14 17:05
|s/l
|1731
|1.00
|1.2823
|1.2823
|1.2893
|-300.00
|226238.50
|3463
|2006.11.14 17:15
|sell
|1732
|1.00
|1.2842
|1.2872
|1.2802
|3464
|2006.11.14 17:35
|t/p
|1732
|1.00
|1.2802
|1.2872
|1.2802
|400.00
|226638.50
|3465
|2006.11.14 18:20
|sell
|1733
|1.00
|1.2813
|1.2843
|1.2773
|3466
|2006.11.17 07:45
|t/p
|1733
|1.00
|1.2773
|1.2843
|1.2773
|411.00
|227049.50
|3467
|2006.11.17 09:15
|buy
|1734
|1.00
|1.2775
|1.2745
|1.2815
|3468
|2006.11.17 17:10
|t/p
|1734
|1.00
|1.2815
|1.2745
|1.2815
|400.00
|227449.50
|3469
|2006.11.17 18:45
|sell
|1735
|1.00
|1.2829
|1.2859
|1.2789
|3470
|2006.11.22 04:15
|s/l
|1735
|1.00
|1.2859
|1.2859
|1.2789
|-293.40
|227156.10
|3471
|2006.11.22 05:20
|sell
|1736
|1.00
|1.2860
|1.2890
|1.2820
|3472
|2006.11.22 14:05
|s/l
|1736
|1.00
|1.2890
|1.2890
|1.2820
|-300.00
|226856.10
|3473
|2006.11.22 16:20
|sell
|1737
|1.00
|1.2922
|1.2952
|1.2882
|3474
|2006.11.22 17:15
|s/l
|1737
|1.00
|1.2952
|1.2952
|1.2882
|-300.00
|226556.10
|3475
|2006.11.22 18:45
|sell
|1738
|1.00
|1.2938
|1.2968
|1.2898
|3476
|2006.11.23 11:20
|s/l
|1738
|1.00
|1.2968
|1.2968
|1.2898
|-293.40
|226262.70
|3477
|2006.11.23 13:15
|sell
|1739
|1.00
|1.2966
|1.2996
|1.2926
|3478
|2006.11.24 10:15
|s/l
|1739
|1.00
|1.2996
|1.2996
|1.2926
|-297.80
|225964.90
|3479
|2006.11.24 11:20
|sell
|1740
|1.00
|1.3070
|1.3100
|1.3030
|3480
|2006.11.24 12:40
|s/l
|1740
|1.00
|1.3100
|1.3100
|1.3030
|-300.00
|225664.90
|3481
|2006.11.24 13:20
|sell
|1741
|1.00
|1.3085
|1.3115
|1.3045
|3482
|2006.11.27 00:00
|s/l
|1741
|1.00
|1.3115
|1.3115
|1.3045
|-297.80
|225367.10
|3483
|2006.11.27 03:50
|buy
|1742
|1.00
|1.3129
|1.3099
|1.3169
|3484
|2006.11.27 10:05
|s/l
|1742
|1.00
|1.3099
|1.3099
|1.3169
|-300.00
|225067.10
|3485
|2006.11.27 10:10
|sell
|1743
|1.00
|1.3131
|1.3161
|1.3091
|3486
|2006.11.27 10:50
|t/p
|1743
|1.00
|1.3091
|1.3161
|1.3091
|400.00
|225467.10
|3487
|2006.11.27 12:50
|sell
|1744
|1.00
|1.3128
|1.3158
|1.3088
|3488
|2006.11.28 10:15
|s/l
|1744
|1.00
|1.3158
|1.3158
|1.3088
|-297.80
|225169.30
|3489
|2006.11.28 10:35
|buy
|1745
|1.00
|1.3130
|1.3100
|1.3170
|3490
|2006.11.28 15:35
|t/p
|1745
|1.00
|1.3170
|1.3100
|1.3170
|400.00
|225569.30
|3491
|2006.11.28 16:15
|sell
|1746
|1.00
|1.3166
|1.3196
|1.3126
|3492
|2006.11.28 20:15
|s/l
|1746
|1.00
|1.3196
|1.3196
|1.3126
|-300.00
|225269.30
|3493
|2006.11.28 23:35
|buy
|1747
|1.00
|1.3194
|1.3164
|1.3234
|3494
|2006.11.29 10:05
|s/l
|1747
|1.00
|1.3164
|1.3164
|1.3234
|-304.90
|224964.40
|3495
|2006.11.29 11:35
|sell
|1748
|1.00
|1.3176
|1.3206
|1.3136
|3496
|2006.11.29 15:50
|t/p
|1748
|1.00
|1.3136
|1.3206
|1.3136
|400.00
|225364.40
|3497
|2006.11.29 15:50
|buy
|1749
|1.00
|1.3134
|1.3104
|1.3174
|3498
|2006.11.29 17:20
|t/p
|1749
|1.00
|1.3174
|1.3104
|1.3174
|400.00
|225764.40
|3499
|2006.11.29 17:20
|sell
|1750
|1.00
|1.3177
|1.3207
|1.3137
|3500
|2006.11.29 18:05
|t/p
|1750
|1.00
|1.3137
|1.3207
|1.3137
|400.00
|226164.40
|3501
|2006.11.29 20:20
|sell
|1751
|1.00
|1.3159
|1.3189
|1.3119
|3502
|2006.11.30 09:10
|s/l
|1751
|1.00
|1.3189
|1.3189
|1.3119
|-293.40
|225871.00
|3503
|2006.11.30 10:35
|buy
|1752
|1.00
|1.3182
|1.3152
|1.3222
|3504
|2006.11.30 17:05
|t/p
|1752
|1.00
|1.3222
|1.3152
|1.3222
|400.00
|226271.00
|3505
|2006.11.30 17:15
|buy
|1753
|1.00
|1.3206
|1.3176
|1.3246
|3506
|2006.11.30 17:35
|t/p
|1753
|1.00
|1.3246
|1.3176
|1.3246
|400.00
|226671.00
|3507
|2006.11.30 19:45
|sell
|1754
|1.00
|1.3263
|1.3293
|1.3223
|3508
|2006.12.01 12:10
|t/p
|1754
|1.00
|1.3223
|1.3293
|1.3223
|402.20
|227073.20
|3509
|2006.12.01 12:20
|sell
|1755
|1.00
|1.3235
|1.3265
|1.3195
|3510
|2006.12.01 16:15
|s/l
|1755
|1.00
|1.3265
|1.3265
|1.3195
|-300.00
|226773.20
|3511
|2006.12.01 18:20
|sell
|1756
|1.00
|1.3338
|1.3368
|1.3298
|3512
|2006.12.04 00:50
|s/l
|1756
|1.00
|1.3368
|1.3368
|1.3298
|-297.80
|226475.40
|3513
|2006.12.04 07:15
|buy
|1757
|1.00
|1.3316
|1.3286
|1.3356
|3514
|2006.12.04 10:15
|s/l
|1757
|1.00
|1.3286
|1.3286
|1.3356
|-300.00
|226175.40
|3515
|2006.12.04 10:35
|sell
|1758
|1.00
|1.3308
|1.3338
|1.3268
|3516
|2006.12.04 23:40
|s/l
|1758
|1.00
|1.3338
|1.3338
|1.3268
|-300.00
|225875.40
|3517
|2006.12.05 09:20
|sell
|1759
|1.00
|1.3339
|1.3369
|1.3299
|3518
|2006.12.05 11:40
|t/p
|1759
|1.00
|1.3299
|1.3369
|1.3299
|400.00
|226275.40
|3519
|2006.12.05 12:20
|buy
|1760
|1.00
|1.3299
|1.3269
|1.3339
|3520
|2006.12.05 15:10
|t/p
|1760
|1.00
|1.3339
|1.3269
|1.3339
|400.00
|226675.40
|3521
|2006.12.05 16:20
|sell
|1761
|1.00
|1.3336
|1.3366
|1.3296
|3522
|2006.12.05 17:05
|t/p
|1761
|1.00
|1.3296
|1.3366
|1.3296
|400.00
|227075.40
|3523
|2006.12.05 18:20
|buy
|1762
|1.00
|1.3303
|1.3273
|1.3343
|3524
|2006.12.06 11:20
|s/l
|1762
|1.00
|1.3273
|1.3273
|1.3343
|-304.90
|226770.50
|3525
|2006.12.06 12:50
|buy
|1763
|1.00
|1.3267
|1.3237
|1.3307
|3526
|2006.12.06 17:45
|t/p
|1763
|1.00
|1.3307
|1.3237
|1.3307
|400.00
|227170.50
|3527
|2006.12.06 18:20
|sell
|1764
|1.00
|1.3316
|1.3346
|1.3276
|3528
|2006.12.08 09:50
|t/p
|1764
|1.00
|1.3276
|1.3346
|1.3276
|408.80
|227579.30
|3529
|2006.12.08 12:20
|sell
|1765
|1.00
|1.3288
|1.3318
|1.3248
|3530
|2006.12.08 15:35
|t/p
|1765
|1.00
|1.3248
|1.3318
|1.3248
|400.00
|227979.30
|3531
|2006.12.08 15:40
|sell
|1766
|1.00
|1.3302
|1.3332
|1.3262
|3532
|2006.12.08 15:45
|s/l
|1766
|1.00
|1.3332
|1.3332
|1.3262
|-300.00
|227679.30
|3533
|2006.12.08 15:50
|buy
|1767
|1.00
|1.3274
|1.3244
|1.3314
|3534
|2006.12.08 15:59
|t/p
|1767
|1.00
|1.3314
|1.3244
|1.3314
|400.00
|228079.30
|3535
|2006.12.08 16:20
|buy
|1768
|1.00
|1.3332
|1.3302
|1.3372
|3536
|2006.12.08 18:20
|s/l
|1768
|1.00
|1.3302
|1.3302
|1.3372
|-300.00
|227779.30
|3537
|2006.12.08 19:10
|buy
|1769
|1.00
|1.3202
|1.3172
|1.3242
|3538
|2006.12.11 02:10
|s/l
|1769
|1.00
|1.3172
|1.3172
|1.3242
|-304.90
|227474.40
|3539
|2006.12.11 04:10
|buy
|1770
|1.00
|1.3138
|1.3108
|1.3178
|3540
|2006.12.11 09:20
|t/p
|1770
|1.00
|1.3178
|1.3108
|1.3178
|400.00
|227874.40
|3541
|2006.12.11 10:40
|buy
|1771
|1.00
|1.3197
|1.3167
|1.3237
|3542
|2006.12.11 19:15
|t/p
|1771
|1.00
|1.3237
|1.3167
|1.3237
|400.00
|228274.40
|3543
|2006.12.12 04:15
|buy
|1772
|1.00
|1.3245
|1.3215
|1.3285
|3544
|2006.12.12 15:40
|s/l
|1772
|1.00
|1.3215
|1.3215
|1.3285
|-300.00
|227974.40
|3545
|2006.12.12 17:40
|buy
|1773
|1.00
|1.3239
|1.3209
|1.3279
|3546
|2006.12.12 21:45
|t/p
|1773
|1.00
|1.3279
|1.3209
|1.3279
|400.00
|228374.40
|3547
|2006.12.13 09:35
|sell
|1774
|1.00
|1.3279
|1.3309
|1.3239
|3548
|2006.12.13 15:45
|t/p
|1774
|1.00
|1.3239
|1.3309
|1.3239
|400.00
|228774.40
|3549
|2006.12.13 18:40
|buy
|1775
|1.00
|1.3212
|1.3182
|1.3252
|3550
|2006.12.14 10:15
|t/p
|1775
|1.00
|1.3252
|1.3182
|1.3252
|385.30
|229159.70
|3551
|2006.12.14 10:45
|buy
|1776
|1.00
|1.3233
|1.3203
|1.3273
|3552
|2006.12.14 13:20
|s/l
|1776
|1.00
|1.3203
|1.3203
|1.3273
|-300.00
|228859.70
|3553
|2006.12.14 16:40
|buy
|1777
|1.00
|1.3182
|1.3152
|1.3222
|3554
|2006.12.14 17:30
|s/l
|1777
|1.00
|1.3152
|1.3152
|1.3222
|-300.00
|228559.70
|3555
|2006.12.14 18:15
|buy
|1778
|1.00
|1.3169
|1.3139
|1.3209
|3556
|2006.12.15 07:45
|s/l
|1778
|1.00
|1.3139
|1.3139
|1.3209
|-304.90
|228254.80
|3557
|2006.12.15 12:20
|buy
|1779
|1.00
|1.3101
|1.3071
|1.3141
|3558
|2006.12.15 15:30
|t/p
|1779
|1.00
|1.3141
|1.3071
|1.3141
|400.00
|228654.80
|3559
|2006.12.15 16:20
|sell
|1780
|1.00
|1.3182
|1.3212
|1.3142
|3560
|2006.12.15 16:35
|t/p
|1780
|1.00
|1.3142
|1.3212
|1.3142
|400.00
|229054.80
|3561
|2006.12.15 17:15
|sell
|1781
|1.00
|1.3122
|1.3152
|1.3082
|3562
|2006.12.15 17:50
|t/p
|1781
|1.00
|1.3082
|1.3152
|1.3082
|400.00
|229454.80
|3563
|2006.12.15 18:50
|buy
|1782
|1.00
|1.3089
|1.3059
|1.3129
|3564
|2006.12.15 20:20
|s/l
|1782
|1.00
|1.3059
|1.3059
|1.3129
|-300.00
|229154.80
|3565
|2006.12.15 20:40
|sell
|1783
|1.00
|1.3078
|1.3108
|1.3038
|3566
|2006.12.18 08:20
|s/l
|1783
|1.00
|1.3108
|1.3108
|1.3038
|-297.80
|228857.00
|3567
|2006.12.18 08:50
|sell
|1784
|1.00
|1.3110
|1.3140
|1.3070
|3568
|2006.12.18 17:20
|t/p
|1784
|1.00
|1.3070
|1.3140
|1.3070
|400.00
|229257.00
|3569
|2006.12.18 18:20
|buy
|1785
|1.00
|1.3059
|1.3029
|1.3099
|3570
|2006.12.18 22:15
|t/p
|1785
|1.00
|1.3099
|1.3029
|1.3099
|400.00
|229657.00
|3571
|2006.12.19 16:10
|buy
|1786
|1.00
|1.3151
|1.3121
|1.3191
|3572
|2006.12.19 18:40
|t/p
|1786
|1.00
|1.3191
|1.3121
|1.3191
|400.00
|230057.00
|3573
|2006.12.19 19:10
|buy
|1787
|1.00
|1.3187
|1.3157
|1.3227
|3574
|2006.12.20 03:50
|t/p
|1787
|1.00
|1.3227
|1.3157
|1.3227
|395.10
|230452.10
|3575
|2006.12.20 11:40
|buy
|1788
|1.00
|1.3218
|1.3188
|1.3258
|3576
|2006.12.20 17:50
|s/l
|1788
|1.00
|1.3188
|1.3188
|1.3258
|-300.00
|230152.10
|3577
|2006.12.20 17:50
|buy
|1789
|1.00
|1.3181
|1.3151
|1.3221
|3578
|2006.12.21 15:35
|s/l
|1789
|1.00
|1.3151
|1.3151
|1.3221
|-314.70
|229837.40
|3579
|2006.12.21 18:20
|sell
|1790
|1.00
|1.3167
|1.3197
|1.3127
|3580
|2006.12.22 08:40
|s/l
|1790
|1.00
|1.3197
|1.3197
|1.3127
|-297.80
|229539.60
|3581
|2006.12.22 10:50
|sell
|1791
|1.00
|1.3206
|1.3236
|1.3166
|3582
|2006.12.22 17:20
|t/p
|1791
|1.00
|1.3166
|1.3236
|1.3166
|400.00
|229939.60
|3583
|2006.12.22 18:20
|buy
|1792
|1.00
|1.3152
|1.3122
|1.3192
|3584
|2006.12.22 19:10
|s/l
|1792
|1.00
|1.3122
|1.3122
|1.3192
|-300.00
|229639.60
|3585
|2006.12.25 10:50
|sell
|1793
|1.00
|1.3144
|1.3174
|1.3104
|3586
|2006.12.26 19:50
|t/p
|1793
|1.00
|1.3104
|1.3174
|1.3104
|402.20
|230041.80
|3587
|2006.12.26 20:50
|buy
|1794
|1.00
|1.3093
|1.3063
|1.3133
|3588
|2006.12.27 04:45
|t/p
|1794
|1.00
|1.3133
|1.3063
|1.3133
|395.10
|230436.90
|3589
|2006.12.27 10:20
|sell
|1795
|1.00
|1.3156
|1.3186
|1.3116
|3590
|2006.12.27 23:40
|t/p
|1795
|1.00
|1.3116
|1.3186
|1.3116
|400.00
|230836.90
|3591
|2006.12.28 02:10
|sell
|1796
|1.00
|1.3125
|1.3155
|1.3085
|3592
|2006.12.28 13:10
|s/l
|1796
|1.00
|1.3155
|1.3155
|1.3085
|-300.00
|230536.90
|3593
|2006.12.28 16:45
|sell
|1797
|1.00
|1.3190
|1.3220
|1.3150
|3594
|2006.12.28 17:05
|t/p
|1797
|1.00
|1.3150
|1.3220
|1.3150
|400.00
|230936.90
|3595
|2006.12.28 18:30
|sell
|1798
|1.00
|1.3143
|1.3173
|1.3103
|3596
|2006.12.29 07:45
|s/l
|1798
|1.00
|1.3173
|1.3173
|1.3103
|-297.80
|230639.10
|3597
|2006.12.29 09:45
|sell
|1799
|1.00
|1.3179
|1.3209
|1.3139
|3598
|2007.01.02 08:00
|s/l
|1799
|1.00
|1.3209
|1.3209
|1.3139
|-295.60
|230343.50
|3599
|2007.01.02 11:20
|sell
|1800
|1.00
|1.3278
|1.3308
|1.3238
|3600
|2007.01.03 12:20
|t/p
|1800
|1.00
|1.3238
|1.3308
|1.3238
|402.20
|230745.70
|3601
|2007.01.03 15:15
|buy
|1801
|1.00
|1.3226
|1.3196
|1.3266
|3602
|2007.01.03 17:05
|s/l
|1801
|1.00
|1.3196
|1.3196
|1.3266
|-300.00
|230445.70
|3603
|2007.01.03 21:20
|buy
|1802
|1.00
|1.3147
|1.3117
|1.3187
|3604
|2007.01.04 10:40
|s/l
|1802
|1.00
|1.3117
|1.3117
|1.3187
|-314.70
|230131.00
|3605
|2007.01.04 14:15
|buy
|1803
|1.00
|1.3101
|1.3071
|1.3141
|3606
|2007.01.05 05:05
|s/l
|1803
|1.00
|1.3071
|1.3071
|1.3141
|-304.90
|229826.10
|3607
|2007.01.05 05:10
|sell
|1804
|1.00
|1.3074
|1.3104
|1.3034
|3608
|2007.01.05 09:50
|s/l
|1804
|1.00
|1.3104
|1.3104
|1.3034
|-300.00
|229526.10
|3609
|2007.01.05 09:50
|sell
|1805
|1.00
|1.3103
|1.3133
|1.3063
|3610
|2007.01.05 15:40
|t/p
|1805
|1.00
|1.3063
|1.3133
|1.3063
|400.00
|229926.10
|3611
|2007.01.05 16:20
|sell
|1806
|1.00
|1.3006
|1.3036
|1.2966
|3612
|2007.01.08 19:10
|s/l
|1806
|1.00
|1.3036
|1.3036
|1.2966
|-297.80
|229628.30
|3613
|2007.01.08 19:20
|buy
|1807
|1.00
|1.3021
|1.2991
|1.3061
|3614
|2007.01.09 17:50
|s/l
|1807
|1.00
|1.2991
|1.2991
|1.3061
|-304.90
|229323.40
|3615
|2007.01.09 17:59
|sell
|1808
|1.00
|1.3000
|1.3030
|1.2960
|3616
|2007.01.10 03:20
|t/p
|1808
|1.00
|1.2960
|1.3030
|1.2960
|402.20
|229725.60
|3617
|2007.01.10 03:20
|sell
|1809
|1.00
|1.2972
|1.3002
|1.2932
|3618
|2007.01.10 12:10
|s/l
|1809
|1.00
|1.3002
|1.3002
|1.2932
|-300.00
|229425.60
|3619
|2007.01.10 12:15
|buy
|1810
|1.00
|1.2989
|1.2959
|1.3029
|3620
|2007.01.10 16:45
|s/l
|1810
|1.00
|1.2959
|1.2959
|1.3029
|-300.00
|229125.60
|3621
|2007.01.10 18:45
|buy
|1811
|1.00
|1.2940
|1.2910
|1.2980
|3622
|2007.01.11 14:10
|t/p
|1811
|1.00
|1.2980
|1.2910
|1.2980
|385.30
|229510.90
|3623
|2007.01.11 15:50
|sell
|1812
|1.00
|1.2987
|1.3017
|1.2947
|3624
|2007.01.11 15:59
|t/p
|1812
|1.00
|1.2947
|1.3017
|1.2947
|400.00
|229910.90
|3625
|2007.01.11 16:15
|sell
|1813
|1.00
|1.2941
|1.2971
|1.2901
|3626
|2007.01.11 17:20
|t/p
|1813
|1.00
|1.2901
|1.2971
|1.2901
|400.00
|230310.90
|3627
|2007.01.11 20:20
|sell
|1814
|1.00
|1.2904
|1.2934
|1.2864
|3628
|2007.01.12 16:50
|s/l
|1814
|1.00
|1.2934
|1.2934
|1.2864
|-297.80
|230013.10
|3629
|2007.01.12 17:15
|sell
|1815
|1.00
|1.2936
|1.2966
|1.2896
|3630
|2007.01.16 09:15
|s/l
|1815
|1.00
|1.2966
|1.2966
|1.2896
|-295.60
|229717.50
|3631
|2007.01.16 10:20
|sell
|1816
|1.00
|1.2963
|1.2993
|1.2923
|3632
|2007.01.16 17:50
|t/p
|1816
|1.00
|1.2923
|1.2993
|1.2923
|400.00
|230117.50
|3633
|2007.01.16 18:15
|buy
|1817
|1.00
|1.2927
|1.2897
|1.2967
|3634
|2007.01.18 05:20
|t/p
|1817
|1.00
|1.2967
|1.2897
|1.2967
|380.40
|230497.90
|3635
|2007.01.18 06:20
|sell
|1818
|1.00
|1.2975
|1.3005
|1.2935
|3636
|2007.01.18 12:45
|t/p
|1818
|1.00
|1.2935
|1.3005
|1.2935
|400.00
|230897.90
|3637
|2007.01.18 15:20
|buy
|1819
|1.00
|1.2919
|1.2889
|1.2959
|3638
|2007.01.18 16:45
|t/p
|1819
|1.00
|1.2959
|1.2889
|1.2959
|400.00
|231297.90
|3639
|2007.01.18 18:45
|sell
|1820
|1.00
|1.2949
|1.2979
|1.2909
|3640
|2007.01.19 04:15
|s/l
|1820
|1.00
|1.2979
|1.2979
|1.2909
|-297.80
|231000.10
|3641
|2007.01.19 08:30
|sell
|1821
|1.00
|1.2995
|1.3025
|1.2955
|3642
|2007.01.19 12:50
|t/p
|1821
|1.00
|1.2955
|1.3025
|1.2955
|400.00
|231400.10
|3643
|2007.01.19 13:35
|sell
|1822
|1.00
|1.2964
|1.2994
|1.2924
|3644
|2007.01.19 17:20
|t/p
|1822
|1.00
|1.2924
|1.2994
|1.2924
|400.00
|231800.10
|3645
|2007.01.19 17:35
|sell
|1823
|1.00
|1.2944
|1.2974
|1.2904
|3646
|2007.01.22 04:15
|s/l
|1823
|1.00
|1.2974
|1.2974
|1.2904
|-297.80
|231502.30
|3647
|2007.01.22 09:20
|buy
|1824
|1.00
|1.2965
|1.2935
|1.3005
|3648
|2007.01.22 14:40
|s/l
|1824
|1.00
|1.2935
|1.2935
|1.3005
|-300.00
|231202.30
|3649
|2007.01.22 18:20
|buy
|1825
|1.00
|1.2955
|1.2925
|1.2995
|3650
|2007.01.23 12:10
|t/p
|1825
|1.00
|1.2995
|1.2925
|1.2995
|395.10
|231597.40
|3651
|2007.01.23 15:20
|buy
|1826
|1.00
|1.3029
|1.2999
|1.3069
|3652
|2007.01.24 10:15
|s/l
|1826
|1.00
|1.2999
|1.2999
|1.3069
|-304.90
|231292.50
|3653
|2007.01.24 11:20
|buy
|1827
|1.00
|1.2976
|1.2946
|1.3016
|3654
|2007.01.25 21:20
|s/l
|1827
|1.00
|1.2946
|1.2946
|1.3016
|-314.70
|230977.80
|3655
|2007.01.25 22:20
|buy
|1828
|1.00
|1.2924
|1.2894
|1.2964
|3656
|2007.01.26 13:50
|s/l
|1828
|1.00
|1.2894
|1.2894
|1.2964
|-304.90
|230672.90
|3657
|2007.01.26 14:50
|buy
|1829
|1.00
|1.2894
|1.2864
|1.2934
|3658
|2007.01.29 16:45
|t/p
|1829
|1.00
|1.2934
|1.2864
|1.2934
|395.10
|231068.00
|3659
|2007.01.30 02:30
|buy
|1830
|1.00
|1.2960
|1.2930
|1.3000
|3660
|2007.01.31 11:45
|s/l
|1830
|1.00
|1.2930
|1.2930
|1.3000
|-304.90
|230763.10
|3661
|2007.01.31 15:50
|sell
|1831
|1.00
|1.2960
|1.2990
|1.2920
|3662
|2007.01.31 17:05
|s/l
|1831
|1.00
|1.2990
|1.2990
|1.2920
|-300.00
|230463.10
|3663
|2007.01.31 17:15
|buy
|1832
|1.00
|1.2957
|1.2927
|1.2997
|3664
|2007.01.31 17:35
|t/p
|1832
|1.00
|1.2997
|1.2927
|1.2997
|400.00
|230863.10
|3665
|2007.02.01 01:50
|buy
|1833
|1.00
|1.3021
|1.2991
|1.3061
|3666
|2007.02.02 15:45
|t/p
|1833
|1.00
|1.3061
|1.2991
|1.3061
|395.10
|231258.20
|3667
|2007.02.05 08:50
|buy
|1834
|1.00
|1.2932
|1.2902
|1.2972
|3668
|2007.02.06 20:10
|t/p
|1834
|1.00
|1.2972
|1.2902
|1.2972
|395.10
|231653.30
|3669
|2007.02.07 08:15
|sell
|1835
|1.00
|1.2986
|1.3016
|1.2946
|3670
|2007.02.07 17:45
|s/l
|1835
|1.00
|1.3016
|1.3016
|1.2946
|-300.00
|231353.30
|3671
|2007.02.08 08:40
|sell
|1836
|1.00
|1.3025
|1.3055
|1.2985
|3672
|2007.02.08 10:45
|t/p
|1836
|1.00
|1.2985
|1.3055
|1.2985
|400.00
|231753.30
|3673
|2007.02.08 14:20
|sell
|1837
|1.00
|1.2993
|1.3023
|1.2953
|3674
|2007.02.08 16:20
|s/l
|1837
|1.00
|1.3023
|1.3023
|1.2953
|-300.00
|231453.30
|3675
|2007.02.08 18:10
|sell
|1838
|1.00
|1.3041
|1.3071
|1.3001
|3676
|2007.02.09 10:20
|t/p
|1838
|1.00
|1.3001
|1.3071
|1.3001
|402.20
|231855.50
|3677
|2007.02.09 10:20
|buy
|1839
|1.00
|1.3000
|1.2970
|1.3040
|3678
|2007.02.12 12:10
|s/l
|1839
|1.00
|1.2970
|1.2970
|1.3040
|-304.90
|231550.60
|3679
|2007.02.12 14:40
|sell
|1840
|1.00
|1.2956
|1.2986
|1.2916
|3680
|2007.02.13 09:10
|s/l
|1840
|1.00
|1.2986
|1.2986
|1.2916
|-297.80
|231252.80
|3681
|2007.02.13 10:20
|sell
|1841
|1.00
|1.3004
|1.3034
|1.2964
|3682
|2007.02.13 15:50
|s/l
|1841
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.2964
|-300.00
|230952.80
|3683
|2007.02.13 16:20
|sell
|1842
|1.00
|1.3032
|1.3062
|1.2992
|3684
|2007.02.14 09:05
|s/l
|1842
|1.00
|1.3062
|1.3062
|1.2992
|-297.80
|230655.00
|3685
|2007.02.14 11:20
|sell
|1843
|1.00
|1.3097
|1.3127
|1.3057
|3686
|2007.02.14 17:15
|s/l
|1843
|1.00
|1.3127
|1.3127
|1.3057
|-300.00
|230355.00
|3687
|2007.02.15 10:15
|sell
|1844
|1.00
|1.3137
|1.3167
|1.3097
|3688
|2007.02.15 16:15
|s/l
|1844
|1.00
|1.3167
|1.3167
|1.3097
|-300.00
|230055.00
|3689
|2007.02.15 17:20
|sell
|1845
|1.00
|1.3157
|1.3187
|1.3117
|3690
|2007.02.16 10:40
|t/p
|1845
|1.00
|1.3117
|1.3187
|1.3117
|402.20
|230457.20
|3691
|2007.02.16 13:10
|sell
|1846
|1.00
|1.3123
|1.3153
|1.3083
|3692
|2007.02.19 00:00
|s/l
|1846
|1.00
|1.3153
|1.3153
|1.3083
|-297.80
|230159.40
|3693
|2007.02.19 09:20
|sell
|1847
|1.00
|1.3156
|1.3186
|1.3116
|3694
|2007.02.20 04:20
|s/l
|1847
|1.00
|1.3186
|1.3186
|1.3116
|-297.80
|229861.60
|3695
|2007.02.20 06:45
|buy
|1848
|1.00
|1.3176
|1.3146
|1.3216
|3696
|2007.02.20 10:10
|s/l
|1848
|1.00
|1.3146
|1.3146
|1.3216
|-300.00
|229561.60
|3697
|2007.02.20 11:20
|buy
|1849
|1.00
|1.3142
|1.3112
|1.3182
|3698
|2007.02.21 15:35
|s/l
|1849
|1.00
|1.3112
|1.3112
|1.3182
|-304.90
|229256.70
|3699
|2007.02.21 15:50
|sell
|1850
|1.00
|1.3150
|1.3180
|1.3110
|3700
|2007.02.22 09:35
|t/p
|1850
|1.00
|1.3110
|1.3180
|1.3110
|406.60
|229663.30
|3701
|2007.02.22 13:15
|buy
|1851
|1.00
|1.3085
|1.3055
|1.3125
|3702
|2007.02.22 18:15
|t/p
|1851
|1.00
|1.3125
|1.3055
|1.3125
|400.00
|230063.30
|3703
|2007.02.23 10:20
|sell
|1852
|1.00
|1.3127
|1.3157
|1.3087
|3704
|2007.02.23 16:40
|s/l
|1852
|1.00
|1.3157
|1.3157
|1.3087
|-300.00
|229763.30
|3705
|2007.02.23 18:20
|sell
|1853
|1.00
|1.3168
|1.3198
|1.3128
|3706
|2007.02.26 05:50
|s/l
|1853
|1.00
|1.3198
|1.3198
|1.3128
|-297.80
|229465.50
|3707
|2007.02.26 06:20
|sell
|1854
|1.00
|1.3191
|1.3221
|1.3151
|3708
|2007.02.27 10:05
|s/l
|1854
|1.00
|1.3221
|1.3221
|1.3151
|-297.80
|229167.70
|3709
|2007.02.27 11:20
|sell
|1855
|1.00
|1.3217
|1.3247
|1.3177
|3710
|2007.02.27 15:50
|s/l
|1855
|1.00
|1.3247
|1.3247
|1.3177
|-300.00
|228867.70
|3711
|2007.02.27 16:59
|buy
|1856
|1.00
|1.3233
|1.3203
|1.3273
|3712
|2007.02.28 09:15
|s/l
|1856
|1.00
|1.3203
|1.3203
|1.3273
|-304.90
|228562.80
|3713
|2007.02.28 09:35
|sell
|1857
|1.00
|1.3222
|1.3252
|1.3182
|3714
|2007.02.28 12:10
|t/p
|1857
|1.00
|1.3182
|1.3252
|1.3182
|400.00
|228962.80
|3715
|2007.02.28 16:20
|sell
|1858
|1.00
|1.3218
|1.3248
|1.3178
|3716
|2007.03.01 17:20
|t/p
|1858
|1.00
|1.3178
|1.3248
|1.3178
|406.60
|229369.40
|3717
|2007.03.01 18:20
|sell
|1859
|1.00
|1.3170
|1.3200
|1.3130
|3718
|2007.03.02 19:45
|s/l
|1859
|1.00
|1.3200
|1.3200
|1.3130
|-297.80
|229071.60
|3719
|2007.03.02 21:50
|sell
|1860
|1.00
|1.3198
|1.3228
|1.3158
|3720
|2007.03.05 03:15
|t/p
|1860
|1.00
|1.3158
|1.3228
|1.3158
|402.20
|229473.80
|3721
|2007.03.05 04:20
|buy
|1861
|1.00
|1.3121
|1.3091
|1.3161
|3722
|2007.03.05 07:15
|t/p
|1861
|1.00
|1.3161
|1.3091
|1.3161
|400.00
|229873.80
|3723
|2007.03.05 08:45
|sell
|1862
|1.00
|1.3161
|1.3191
|1.3121
|3724
|2007.03.05 12:15
|t/p
|1862
|1.00
|1.3121
|1.3191
|1.3121
|400.00
|230273.80
|3725
|2007.03.05 13:15
|sell
|1863
|1.00
|1.3120
|1.3150
|1.3080
|3726
|2007.03.05 15:15
|t/p
|1863
|1.00
|1.3080
|1.3150
|1.3080
|400.00
|230673.80
|3727
|2007.03.05 15:20
|sell
|1864
|1.00
|1.3088
|1.3118
|1.3048
|3728
|2007.03.06 09:15
|s/l
|1864
|1.00
|1.3118
|1.3118
|1.3048
|-297.80
|230376.00
|3729
|2007.03.06 12:35
|sell
|1865
|1.00
|1.3117
|1.3147
|1.3077
|3730
|2007.03.07 17:05
|s/l
|1865
|1.00
|1.3147
|1.3147
|1.3077
|-297.80
|230078.20
|3731
|2007.03.07 18:20
|sell
|1866
|1.00
|1.3145
|1.3175
|1.3105
|3732
|2007.03.07 21:20
|s/l
|1866
|1.00
|1.3175
|1.3175
|1.3105
|-300.00
|229778.20
|3733
|2007.03.08 05:10
|sell
|1867
|1.00
|1.3181
|1.3211
|1.3141
|3734
|2007.03.08 15:40
|t/p
|1867
|1.00
|1.3141
|1.3211
|1.3141
|400.00
|230178.20
|3735
|2007.03.08 15:40
|buy
|1868
|1.00
|1.3137
|1.3107
|1.3177
|3736
|2007.03.09 15:45
|s/l
|1868
|1.00
|1.3107
|1.3107
|1.3177
|-304.90
|229873.30
|3737
|2007.03.09 15:50
|sell
|1869
|1.00
|1.3155
|1.3185
|1.3115
|3738
|2007.03.09 15:59
|t/p
|1869
|1.00
|1.3115
|1.3185
|1.3115
|400.00
|230273.30
|3739
|2007.03.09 16:20
|sell
|1870
|1.00
|1.3107
|1.3137
|1.3067
|3740
|2007.03.12 10:35
|s/l
|1870
|1.00
|1.3137
|1.3137
|1.3067
|-297.80
|229975.50
|3741
|2007.03.12 14:20
|sell
|1871
|1.00
|1.3180
|1.3210
|1.3140
|3742
|2007.03.13 14:50
|s/l
|1871
|1.00
|1.3210
|1.3210
|1.3140
|-297.80
|229677.70
|3743
|2007.03.13 16:20
|sell
|1872
|1.00
|1.3210
|1.3240
|1.3170
|3744
|2007.03.14 18:10
|s/l
|1872
|1.00
|1.3240
|1.3240
|1.3170
|-297.80
|229379.90
|3745
|2007.03.14 19:20
|sell
|1873
|1.00
|1.3231
|1.3261
|1.3191
|3746
|2007.03.16 01:10
|s/l
|1873
|1.00
|1.3261
|1.3261
|1.3191
|-291.20
|229088.70
|3747
|2007.03.16 04:20
|buy
|1874
|1.00
|1.3299
|1.3269
|1.3339
|3748
|2007.03.21 20:05
|t/p
|1874
|1.00
|1.3339
|1.3269
|1.3339
|385.30
|229474.00
|3749
|2007.03.21 21:20
|sell
|1875
|1.00
|1.3383
|1.3413
|1.3343
|3750
|2007.03.22 18:45
|t/p
|1875
|1.00
|1.3343
|1.3413
|1.3343
|406.60
|229880.60
|3751
|2007.03.23 15:20
|sell
|1876
|1.00
|1.3337
|1.3367
|1.3297
|3752
|2007.03.23 16:05
|t/p
|1876
|1.00
|1.3297
|1.3367
|1.3297
|400.00
|230280.60
|3753
|2007.03.23 18:45
|sell
|1877
|1.00
|1.3302
|1.3332
|1.3262
|3754
|2007.03.26 01:35
|t/p
|1877
|1.00
|1.3262
|1.3332
|1.3262
|402.20
|230682.80
|3755
|2007.03.26 09:35
|buy
|1878
|1.00
|1.3270
|1.3240
|1.3310
|3756
|2007.03.26 17:05
|t/p
|1878
|1.00
|1.3310
|1.3240
|1.3310
|400.00
|231082.80
|3757
|2007.03.26 18:45
|sell
|1879
|1.00
|1.3334
|1.3364
|1.3294
|3758
|2007.03.27 17:05
|s/l
|1879
|1.00
|1.3364
|1.3364
|1.3294
|-297.80
|230785.00
|3759
|2007.03.27 17:20
|buy
|1880
|1.00
|1.3332
|1.3302
|1.3372
|3760
|2007.03.28 17:50
|t/p
|1880
|1.00
|1.3372
|1.3302
|1.3372
|395.10
|231180.10
|3761
|2007.03.28 18:20
|sell
|1881
|1.00
|1.3372
|1.3402
|1.3332
|3762
|2007.03.28 18:40
|t/p
|1881
|1.00
|1.3332
|1.3402
|1.3332
|400.00
|231580.10
|3763
|2007.03.28 20:40
|buy
|1882
|1.00
|1.3330
|1.3300
|1.3370
|3764
|2007.03.30 13:35
|s/l
|1882
|1.00
|1.3300
|1.3300
|1.3370
|-319.60
|231260.50
|3765
|2007.03.30 13:50
|sell
|1883
|1.00
|1.3320
|1.3350
|1.3280
|3766
|2007.03.30 18:05
|s/l
|1883
|1.00
|1.3350
|1.3350
|1.3280
|-300.00
|230960.50
|3767
|2007.03.30 18:20
|buy
|1884
|1.00
|1.3307
|1.3277
|1.3347
|3768
|2007.03.30 18:20
|t/p
|1884
|1.00
|1.3347
|1.3277
|1.3347
|400.00
|231360.50
|3769
|2007.03.30 19:20
|sell
|1885
|1.00
|1.3377
|1.3407
|1.3337
|3770
|2007.04.02 03:40
|t/p
|1885
|1.00
|1.3337
|1.3407
|1.3337
|402.20
|231762.70
|3771
|2007.04.02 08:50
|sell
|1886
|1.00
|1.3359
|1.3389
|1.3319
|3772
|2007.04.05 15:50
|s/l
|1886
|1.00
|1.3389
|1.3389
|1.3319
|-289.00
|231473.70
|3773
|2007.04.05 18:10
|sell
|1887
|1.00
|1.3437
|1.3467
|1.3397
|3774
|2007.04.06 15:35
|t/p
|1887
|1.00
|1.3397
|1.3467
|1.3397
|402.20
|231875.90
|3775
|2007.04.06 17:35
|sell
|1888
|1.00
|1.3376
|1.3406
|1.3336
|3776
|2007.04.10 05:15
|s/l
|1888
|1.00
|1.3406
|1.3406
|1.3336
|-295.60
|231580.30
|3777
|2007.04.10 06:50
|sell
|1889
|1.00
|1.3424
|1.3454
|1.3384
|3778
|2007.04.10 18:10
|s/l
|1889
|1.00
|1.3454
|1.3454
|1.3384
|-300.00
|231280.30
|3779
|2007.04.10 18:40
|buy
|1890
|1.00
|1.3435
|1.3405
|1.3475
|3780
|2007.04.12 10:20
|t/p
|1890
|1.00
|1.3475
|1.3405
|1.3475
|380.40
|231660.70
|3781
|2007.04.12 15:40
|sell
|1891
|1.00
|1.3460
|1.3490
|1.3420
|3782
|2007.04.12 17:10
|s/l
|1891
|1.00
|1.3490
|1.3490
|1.3420
|-300.00
|231360.70
|3783
|2007.04.12 17:15
|buy
|1892
|1.00
|1.3474
|1.3444
|1.3514
|3784
|2007.04.13 03:40
|t/p
|1892
|1.00
|1.3514
|1.3444
|1.3514
|395.10
|231755.80
|3785
|2007.04.13 04:15
|buy
|1893
|1.00
|1.3496
|1.3466
|1.3536
|3786
|2007.04.13 13:20
|t/p
|1893
|1.00
|1.3536
|1.3466
|1.3536
|400.00
|232155.80
|3787
|2007.04.13 14:35
|buy
|1894
|1.00
|1.3537
|1.3507
|1.3577
|3788
|2007.04.13 17:35
|s/l
|1894
|1.00
|1.3507
|1.3507
|1.3577
|-300.00
|231855.80
|3789
|2007.04.13 18:15
|sell
|1895
|1.00
|1.3516
|1.3546
|1.3476
|3790
|2007.04.15 23:00
|s/l
|1895
|1.00
|1.3546
|1.3546
|1.3476
|-300.00
|231555.80
|3791
|2007.04.16 09:20
|buy
|1896
|1.00
|1.3541
|1.3511
|1.3581
|3792
|2007.04.17 15:50
|t/p
|1896
|1.00
|1.3581
|1.3511
|1.3581
|395.10
|231950.90
|3793
|2007.04.17 16:20
|buy
|1897
|1.00
|1.3580
|1.3550
|1.3620
|3794
|2007.04.20 01:10
|t/p
|1897
|1.00
|1.3620
|1.3550
|1.3620
|375.50
|232326.40
|3795
|2007.04.20 10:20
|sell
|1898
|1.00
|1.3630
|1.3660
|1.3590
|3796
|2007.04.20 16:50
|t/p
|1898
|1.00
|1.3590
|1.3660
|1.3590
|400.00
|232726.40
|3797
|2007.04.20 17:20
|buy
|1899
|1.00
|1.3587
|1.3557
|1.3627
|3798
|2007.04.23 11:50
|s/l
|1899
|1.00
|1.3557
|1.3557
|1.3627
|-304.90
|232421.50
|3799
|2007.04.23 12:20
|sell
|1900
|1.00
|1.3562
|1.3592
|1.3522
|3800
|2007.04.24 16:45
|s/l
|1900
|1.00
|1.3592
|1.3592
|1.3522
|-297.80
|232123.70
|3801
|2007.04.24 18:45
|sell
|1901
|1.00
|1.3621
|1.3651
|1.3581
|3802
|2007.04.25 09:50
|s/l
|1901
|1.00
|1.3651
|1.3651
|1.3581
|-297.80
|231825.90
|3803
|2007.04.25 20:15
|buy
|1902
|1.00
|1.3637
|1.3607
|1.3677
|3804
|2007.04.26 12:40
|s/l
|1902
|1.00
|1.3607
|1.3607
|1.3677
|-314.70
|231511.20
|3805
|2007.04.26 13:20
|buy
|1903
|1.00
|1.3599
|1.3569
|1.3639
|3806
|2007.04.27 14:20
|t/p
|1903
|1.00
|1.3639
|1.3569
|1.3639
|395.10
|231906.30
|3807
|2007.04.27 18:10
|sell
|1904
|1.00
|1.3657
|1.3687
|1.3617
|3808
|2007.04.27 18:20
|t/p
|1904
|1.00
|1.3617
|1.3687
|1.3617
|400.00
|232306.30
|3809
|2007.04.27 19:45
|buy
|1905
|1.00
|1.3617
|1.3587
|1.3657
|3810
|2007.04.30 18:10
|t/p
|1905
|1.00
|1.3657
|1.3587
|1.3657
|395.10
|232701.40
|3811
|2007.04.30 20:10
|sell
|1906
|1.00
|1.3669
|1.3699
|1.3629
|3812
|2007.05.01 10:35
|t/p
|1906
|1.00
|1.3629
|1.3699
|1.3629
|402.20
|233103.60
|3813
|2007.05.01 12:50
|sell
|1907
|1.00
|1.3640
|1.3670
|1.3600
|3814
|2007.05.01 16:20
|s/l
|1907
|1.00
|1.3670
|1.3670
|1.3600
|-300.00
|232803.60
|3815
|2007.05.01 16:40
|buy
|1908
|1.00
|1.3652
|1.3622
|1.3692
|3816
|2007.05.01 17:05
|s/l
|1908
|1.00
|1.3622
|1.3622
|1.3692
|-300.00
|232503.60
|3817
|2007.05.01 17:20
|sell
|1909
|1.00
|1.3665
|1.3695
|1.3625
|3818
|2007.05.01 17:35
|t/p
|1909
|1.00
|1.3625
|1.3695
|1.3625
|400.00
|232903.60
|3819
|2007.05.01 18:20
|buy
|1910
|1.00
|1.3592
|1.3562
|1.3632
|3820
|2007.05.02 06:20
|s/l
|1910
|1.00
|1.3562
|1.3562
|1.3632
|-304.90
|232598.70
|3821
|2007.05.02 07:45
|buy
|1911
|1.00
|1.3564
|1.3534
|1.3604
|3822
|2007.05.02 17:20
|t/p
|1911
|1.00
|1.3604
|1.3534
|1.3604
|400.00
|232998.70
|3823
|2007.05.02 19:15
|buy
|1912
|1.00
|1.3596
|1.3566
|1.3636
|3824
|2007.05.03 17:15
|s/l
|1912
|1.00
|1.3566
|1.3566
|1.3636
|-314.70
|232684.00
|3825
|2007.05.04 08:10
|sell
|1913
|1.00
|1.3548
|1.3578
|1.3508
|3826
|2007.05.04 15:40
|s/l
|1913
|1.00
|1.3578
|1.3578
|1.3508
|-300.00
|232384.00
|3827
|2007.05.04 17:15
|sell
|1914
|1.00
|1.3596
|1.3626
|1.3556
|3828
|2007.05.07 15:35
|s/l
|1914
|1.00
|1.3626
|1.3626
|1.3556
|-297.80
|232086.20
|3829
|2007.05.07 22:45
|sell
|1915
|1.00
|1.3605
|1.3635
|1.3565
|3830
|2007.05.08 13:10
|t/p
|1915
|1.00
|1.3565
|1.3635
|1.3565
|402.20
|232488.40
|3831
|2007.05.08 15:15
|buy
|1916
|1.00
|1.3555
|1.3525
|1.3595
|3832
|2007.05.08 17:15
|s/l
|1916
|1.00
|1.3525
|1.3525
|1.3595
|-300.00
|232188.40
|3833
|2007.05.09 09:50
|sell
|1917
|1.00
|1.3548
|1.3578
|1.3508
|3834
|2007.05.10 15:35
|t/p
|1917
|1.00
|1.3508
|1.3578
|1.3508
|406.60
|232595.00
|3835
|2007.05.10 15:40
|sell
|1918
|1.00
|1.3545
|1.3575
|1.3505
|3836
|2007.05.10 16:10
|t/p
|1918
|1.00
|1.3505
|1.3575
|1.3505
|400.00
|232995.00
|3837
|2007.05.10 16:40
|sell
|1919
|1.00
|1.3510
|1.3540
|1.3470
|3838
|2007.05.10 20:10
|t/p
|1919
|1.00
|1.3470
|1.3540
|1.3470
|400.00
|233395.00
|3839
|2007.05.10 20:15
|sell
|1920
|1.00
|1.3488
|1.3518
|1.3448
|3840
|2007.05.11 17:20
|s/l
|1920
|1.00
|1.3518
|1.3518
|1.3448
|-297.80
|233097.20
|3841
|2007.05.11 18:20
|sell
|1921
|1.00
|1.3526
|1.3556
|1.3486
|3842
|2007.05.14 13:35
|s/l
|1921
|1.00
|1.3556
|1.3556
|1.3486
|-297.80
|232799.40
|3843
|2007.05.14 18:20
|buy
|1922
|1.00
|1.3538
|1.3508
|1.3578
|3844
|2007.05.15 17:40
|t/p
|1922
|1.00
|1.3578
|1.3508
|1.3578
|395.10
|233194.50
|3845
|2007.05.16 09:20
|sell
|1923
|1.00
|1.3606
|1.3636
|1.3566
|3846
|2007.05.16 18:10
|t/p
|1923
|1.00
|1.3566
|1.3636
|1.3566
|400.00
|233594.50
|3847
|2007.05.17 09:45
|buy
|1924
|1.00
|1.3524
|1.3494
|1.3564
|3848
|2007.05.17 15:45
|s/l
|1924
|1.00
|1.3494
|1.3494
|1.3564
|-300.00
|233294.50
|3849
|2007.05.17 16:40
|sell
|1925
|1.00
|1.3490
|1.3520
|1.3450
|3850
|2007.05.18 18:50
|s/l
|1925
|1.00
|1.3520
|1.3520
|1.3450
|-297.80
|232996.70
|3851
|2007.05.18 20:10
|sell
|1926
|1.00
|1.3516
|1.3546
|1.3476
|3852
|2007.05.21 13:05
|t/p
|1926
|1.00
|1.3476
|1.3546
|1.3476
|402.20
|233398.90
|3853
|2007.05.21 13:15
|sell
|1927
|1.00
|1.3487
|1.3517
|1.3447
|3854
|2007.05.21 13:50
|t/p
|1927
|1.00
|1.3447
|1.3517
|1.3447
|400.00
|233798.90
|3855
|2007.05.21 14:35
|sell
|1928
|1.00
|1.3449
|1.3479
|1.3409
|3856
|2007.05.23 14:50
|s/l
|1928
|1.00
|1.3479
|1.3479
|1.3409
|-295.60
|233503.30
|3857
|2007.05.23 16:45
|sell
|1929
|1.00
|1.3490
|1.3520
|1.3450
|3858
|2007.05.24 06:50
|t/p
|1929
|1.00
|1.3450
|1.3520
|1.3450
|406.60
|233909.90
|3859
|2007.05.24 09:10
|sell
|1930
|1.00
|1.3461
|1.3491
|1.3421
|3860
|2007.05.24 17:05
|t/p
|1930
|1.00
|1.3421
|1.3491
|1.3421
|400.00
|234309.90
|3861
|2007.05.25 04:20
|buy
|1931
|1.00
|1.3413
|1.3383
|1.3453
|3862
|2007.05.25 15:50
|t/p
|1931
|1.00
|1.3453
|1.3383
|1.3453
|400.00
|234709.90
|3863
|2007.05.29 17:10
|sell
|1932
|1.00
|1.3506
|1.3536
|1.3466
|3864
|2007.05.29 20:40
|t/p
|1932
|1.00
|1.3466
|1.3536
|1.3466
|400.00
|235109.90
|3865
|2007.05.30 05:20
|buy
|1933
|1.00
|1.3448
|1.3418
|1.3488
|3866
|2007.05.30 14:40
|s/l
|1933
|1.00
|1.3418
|1.3418
|1.3488
|-300.00
|234809.90
|3867
|2007.05.30 15:35
|sell
|1934
|1.00
|1.3426
|1.3456
|1.3386
|3868
|2007.05.31 15:20
|s/l
|1934
|1.00
|1.3456
|1.3456
|1.3386
|-293.40
|234516.50
|3869
|2007.05.31 16:50
|sell
|1935
|1.00
|1.3469
|1.3499
|1.3429
|3870
|2007.06.01 15:10
|t/p
|1935
|1.00
|1.3429
|1.3499
|1.3429
|402.20
|234918.70
|3871
|2007.06.01 15:20
|sell
|1936
|1.00
|1.3439
|1.3469
|1.3399
|3872
|2007.06.01 17:15
|t/p
|1936
|1.00
|1.3399
|1.3469
|1.3399
|400.00
|235318.70
|3873
|2007.06.01 18:20
|buy
|1937
|1.00
|1.3419
|1.3389
|1.3459
|3874
|2007.06.04 12:05
|t/p
|1937
|1.00
|1.3459
|1.3389
|1.3459
|395.10
|235713.80
|3875
|2007.06.04 18:20
|buy
|1938
|1.00
|1.3480
|1.3450
|1.3520
|3876
|2007.06.05 13:15
|t/p
|1938
|1.00
|1.3520
|1.3450
|1.3520
|395.10
|236108.90
|3877
|2007.06.05 14:35
|buy
|1939
|1.00
|1.3511
|1.3481
|1.3551
|3878
|2007.06.05 15:10
|t/p
|1939
|1.00
|1.3551
|1.3481
|1.3551
|400.00
|236508.90
|3879
|2007.06.05 18:59
|sell
|1940
|1.00
|1.3523
|1.3553
|1.3483
|3880
|2007.06.07 13:05
|t/p
|1940
|1.00
|1.3483
|1.3553
|1.3483
|408.80
|236917.70
|3881
|2007.06.07 13:10
|sell
|1941
|1.00
|1.3494
|1.3524
|1.3454
|3882
|2007.06.07 17:40
|t/p
|1941
|1.00
|1.3454
|1.3524
|1.3454
|400.00
|237317.70
|3883
|2007.06.07 18:20
|buy
|1942
|1.00
|1.3456
|1.3426
|1.3496
|3884
|2007.06.07 19:50
|s/l
|1942
|1.00
|1.3426
|1.3426
|1.3496
|-300.00
|237017.70
|3885
|2007.06.07 20:50
|buy
|1943
|1.00
|1.3424
|1.3394
|1.3464
|3886
|2007.06.08 10:20
|s/l
|1943
|1.00
|1.3394
|1.3394
|1.3464
|-304.90
|236712.80
|3887
|2007.06.08 11:40
|sell
|1944
|1.00
|1.3398
|1.3428
|1.3358
|3888
|2007.06.08 12:50
|t/p
|1944
|1.00
|1.3358
|1.3428
|1.3358
|400.00
|237112.80
|3889
|2007.06.08 14:35
|sell
|1945
|1.00
|1.3352
|1.3382
|1.3312
|3890
|2007.06.12 22:50
|t/p
|1945
|1.00
|1.3312
|1.3382
|1.3312
|404.40
|237517.20
|3891
|2007.06.13 03:10
|sell
|1946
|1.00
|1.3301
|1.3331
|1.3261
|3892
|2007.06.15 05:10
|s/l
|1946
|1.00
|1.3331
|1.3331
|1.3261
|-291.20
|237226.00
|3893
|2007.06.15 09:35
|sell
|1947
|1.00
|1.3324
|1.3354
|1.3284
|3894
|2007.06.15 16:20
|s/l
|1947
|1.00
|1.3354
|1.3354
|1.3284
|-300.00
|236926.00
|3895
|2007.06.15 16:35
|buy
|1948
|1.00
|1.3330
|1.3300
|1.3370
|3896
|2007.06.15 18:10
|t/p
|1948
|1.00
|1.3370
|1.3300
|1.3370
|400.00
|237326.00
|3897
|2007.06.15 18:15
|buy
|1949
|1.00
|1.3361
|1.3331
|1.3401
|3898
|2007.06.18 09:45
|t/p
|1949
|1.00
|1.3401
|1.3331
|1.3401
|395.10
|237721.10
|3899
|2007.06.18 10:10
|sell
|1950
|1.00
|1.3405
|1.3435
|1.3365
|3900
|2007.06.19 08:35
|s/l
|1950
|1.00
|1.3435
|1.3435
|1.3365
|-297.80
|237423.30
|3901
|2007.06.19 10:15
|sell
|1951
|1.00
|1.3426
|1.3456
|1.3386
|3902
|2007.06.19 12:15
|t/p
|1951
|1.00
|1.3386
|1.3456
|1.3386
|400.00
|237823.30
|3903
|2007.06.19 15:10
|sell
|1952
|1.00
|1.3407
|1.3437
|1.3367
|3904
|2007.06.20 06:20
|s/l
|1952
|1.00
|1.3437
|1.3437
|1.3367
|-297.80
|237525.50
|3905
|2007.06.20 11:45
|buy
|1953
|1.00
|1.3417
|1.3387
|1.3457
|3906
|2007.06.21 03:40
|s/l
|1953
|1.00
|1.3387
|1.3387
|1.3457
|-314.70
|237210.80
|3907
|2007.06.21 09:50
|sell
|1954
|1.00
|1.3403
|1.3433
|1.3363
|3908
|2007.06.22 14:20
|s/l
|1954
|1.00
|1.3433
|1.3433
|1.3363
|-297.80
|236913.00
|3909
|2007.06.22 17:40
|sell
|1955
|1.00
|1.3463
|1.3493
|1.3423
|3910
|2007.06.22 17:50
|t/p
|1955
|1.00
|1.3423
|1.3493
|1.3423
|400.00
|237313.00
|3911
|2007.06.22 18:15
|buy
|1956
|1.00
|1.3424
|1.3394
|1.3464
|3912
|2007.06.22 20:50
|t/p
|1956
|1.00
|1.3464
|1.3394
|1.3464
|400.00
|237713.00
|3913
|2007.06.25 02:35
|sell
|1957
|1.00
|1.3467
|1.3497
|1.3427
|3914
|2007.06.27 09:10
|t/p
|1957
|1.00
|1.3427
|1.3497
|1.3427
|404.40
|238117.40
|3915
|2007.06.27 09:15
|sell
|1958
|1.00
|1.3439
|1.3469
|1.3399
|3916
|2007.06.28 09:05
|s/l
|1958
|1.00
|1.3469
|1.3469
|1.3399
|-293.40
|237824.00
|3917
|2007.06.28 09:15
|buy
|1959
|1.00
|1.3459
|1.3429
|1.3499
|3918
|2007.06.28 22:10
|s/l
|1959
|1.00
|1.3429
|1.3429
|1.3499
|-300.00
|237524.00
|3919
|2007.06.28 22:40
|sell
|1960
|1.00
|1.3436
|1.3466
|1.3396
|3920
|2007.06.29 12:20
|s/l
|1960
|1.00
|1.3466
|1.3466
|1.3396
|-297.80
|237226.20
|3921
|2007.06.29 14:50
|sell
|1961
|1.00
|1.3503
|1.3533
|1.3463
|3922
|2007.06.29 19:05
|s/l
|1961
|1.00
|1.3533
|1.3533
|1.3463
|-300.00
|236926.20
|3923
|2007.06.29 20:20
|sell
|1962
|1.00
|1.3539
|1.3569
|1.3499
|3924
|2007.07.02 10:50
|s/l
|1962
|1.00
|1.3569
|1.3569
|1.3499
|-297.80
|236628.40
|3925
|2007.07.02 13:50
|sell
|1963
|1.00
|1.3586
|1.3616
|1.3546
|3926
|2007.07.02 17:15
|s/l
|1963
|1.00
|1.3616
|1.3616
|1.3546
|-300.00
|236328.40
|3927
|2007.07.02 18:20
|sell
|1964
|1.00
|1.3631
|1.3661
|1.3591
|3928
|2007.07.03 13:40
|t/p
|1964
|1.00
|1.3591
|1.3661
|1.3591
|402.20
|236730.60
|3929
|2007.07.03 15:15
|buy
|1965
|1.00
|1.3601
|1.3571
|1.3641
|3930
|2007.07.05 10:35
|t/p
|1965
|1.00
|1.3641
|1.3571
|1.3641
|380.40
|237111.00
|3931
|2007.07.05 14:15
|sell
|1966
|1.00
|1.3651
|1.3681
|1.3611
|3932
|2007.07.05 16:20
|t/p
|1966
|1.00
|1.3611
|1.3681
|1.3611
|400.00
|237511.00
|3933
|2007.07.06 09:50
|buy
|1967
|1.00
|1.3578
|1.3548
|1.3618
|3934
|2007.07.06 17:10
|t/p
|1967
|1.00
|1.3618
|1.3548
|1.3618
|400.00
|237911.00
|3935
|2007.07.06 18:45
|sell
|1968
|1.00
|1.3634
|1.3664
|1.3594
|3936
|2007.07.10 13:15
|s/l
|1968
|1.00
|1.3664
|1.3664
|1.3594
|-295.60
|237615.40
|3937
|2007.07.10 13:15
|sell
|1969
|1.00
|1.3662
|1.3692
|1.3622
|3938
|2007.07.10 16:20
|s/l
|1969
|1.00
|1.3692
|1.3692
|1.3622
|-300.00
|237315.40
|3939
|2007.07.10 19:40
|sell
|1970
|1.00
|1.3716
|1.3746
|1.3676
|3940
|2007.07.10 23:40
|s/l
|1970
|1.00
|1.3746
|1.3746
|1.3676
|-300.00
|237015.40
|3941
|2007.07.11 01:15
|sell
|1971
|1.00
|1.3770
|1.3800
|1.3730
|3942
|2007.07.13 15:50
|s/l
|1971
|1.00
|1.3800
|1.3800
|1.3730
|-291.20
|236724.20
|3943
|2007.07.13 16:35
|buy
|1972
|1.00
|1.3792
|1.3762
|1.3832
|3944
|2007.07.16 10:50
|s/l
|1972
|1.00
|1.3762
|1.3762
|1.3832
|-304.90
|236419.30
|3945
|2007.07.16 10:59
|sell
|1973
|1.00
|1.3785
|1.3815
|1.3745
|3946
|2007.07.18 03:20
|s/l
|1973
|1.00
|1.3815
|1.3815
|1.3745
|-295.60
|236123.70
|3947
|2007.07.18 07:35
|buy
|1974
|1.00
|1.3820
|1.3790
|1.3860
|3948
|2007.07.18 10:45
|s/l
|1974
|1.00
|1.3790
|1.3790
|1.3860
|-300.00
|235823.70
|3949
|2007.07.18 11:59
|sell
|1975
|1.00
|1.3785
|1.3815
|1.3745
|3950
|2007.07.18 17:35
|s/l
|1975
|1.00
|1.3815
|1.3815
|1.3745
|-300.00
|235523.70
|3951
|2007.07.18 18:35
|buy
|1976
|1.00
|1.3807
|1.3777
|1.3847
|3952
|2007.07.24 15:50
|t/p
|1976
|1.00
|1.3847
|1.3777
|1.3847
|370.60
|235894.30
|3953
|2007.07.24 16:50
|sell
|1977
|1.00
|1.3838
|1.3868
|1.3798
|3954
|2007.07.25 10:20
|t/p
|1977
|1.00
|1.3798
|1.3868
|1.3798
|402.20
|236296.50
|3955
|2007.07.25 11:20
|buy
|1978
|1.00
|1.3767
|1.3737
|1.3807
|3956
|2007.07.25 11:59
|s/l
|1978
|1.00
|1.3737
|1.3737
|1.3807
|-300.00
|235996.50
|3957
|2007.07.25 15:40
|buy
|1979
|1.00
|1.3737
|1.3707
|1.3777
|3958
|2007.07.25 17:50
|s/l
|1979
|1.00
|1.3707
|1.3707
|1.3777
|-300.00
|235696.50
|3959
|2007.07.25 18:20
|buy
|1980
|1.00
|1.3698
|1.3668
|1.3738
|3960
|2007.07.26 17:10
|t/p
|1980
|1.00
|1.3738
|1.3668
|1.3738
|385.30
|236081.80
|3961
|2007.07.26 17:45
|buy
|1981
|1.00
|1.3720
|1.3690
|1.3760
|3962
|2007.07.26 19:05
|t/p
|1981
|1.00
|1.3760
|1.3690
|1.3760
|400.00
|236481.80
|3963
|2007.07.26 19:20
|buy
|1982
|1.00
|1.3727
|1.3697
|1.3767
|3964
|2007.07.26 19:50
|t/p
|1982
|1.00
|1.3767
|1.3697
|1.3767
|400.00
|236881.80
|3965
|2007.07.27 09:20
|sell
|1983
|1.00
|1.3733
|1.3763
|1.3693
|3966
|2007.07.27 11:45
|t/p
|1983
|1.00
|1.3693
|1.3763
|1.3693
|400.00
|237281.80
|3967
|2007.07.27 15:20
|buy
|1984
|1.00
|1.3640
|1.3610
|1.3680
|3968
|2007.07.30 01:20
|s/l
|1984
|1.00
|1.3610
|1.3610
|1.3680
|-304.90
|236976.90
|3969
|2007.07.30 03:45
|sell
|1985
|1.00
|1.3635
|1.3665
|1.3595
|3970
|2007.07.30 10:40
|s/l
|1985
|1.00
|1.3665
|1.3665
|1.3595
|-300.00
|236676.90
|3971
|2007.07.30 11:59
|sell
|1986
|1.00
|1.3672
|1.3702
|1.3632
|3972
|2007.07.30 22:15
|s/l
|1986
|1.00
|1.3702
|1.3702
|1.3632
|-300.00
|236376.90
|3973
|2007.07.31 03:20
|sell
|1987
|1.00
|1.3722
|1.3752
|1.3682
|3974
|2007.07.31 21:50
|t/p
|1987
|1.00
|1.3682
|1.3752
|1.3682
|400.00
|236776.90
|3975
|2007.07.31 21:59
|sell
|1988
|1.00
|1.3690
|1.3720
|1.3650
|3976
|2007.08.01 08:15
|t/p
|1988
|1.00
|1.3650
|1.3720
|1.3650
|402.20
|237179.10
|3977
|2007.08.01 09:35
|sell
|1989
|1.00
|1.3658
|1.3688
|1.3618
|3978
|2007.08.01 15:45
|s/l
|1989
|1.00
|1.3688
|1.3688
|1.3618
|-300.00
|236879.10
|3979
|2007.08.01 17:10
|sell
|1990
|1.00
|1.3700
|1.3730
|1.3660
|3980
|2007.08.01 20:20
|t/p
|1990
|1.00
|1.3660
|1.3730
|1.3660
|400.00
|237279.10
|3981
|2007.08.02 01:10
|buy
|1991
|1.00
|1.3673
|1.3643
|1.3713
|3982
|2007.08.03 15:40
|t/p
|1991
|1.00
|1.3713
|1.3643
|1.3713
|395.10
|237674.20
|3983
|2007.08.03 23:20
|sell
|1992
|1.00
|1.3787
|1.3817
|1.3747
|3984
|2007.08.06 00:35
|s/l
|1992
|1.00
|1.3817
|1.3817
|1.3747
|-297.80
|237376.40
|3985
|2007.08.06 01:20
|sell
|1993
|1.00
|1.3839
|1.3869
|1.3799
|3986
|2007.08.06 13:35
|t/p
|1993
|1.00
|1.3799
|1.3869
|1.3799
|400.00
|237776.40
|3987
|2007.08.06 15:15
|buy
|1994
|1.00
|1.3816
|1.3786
|1.3856
|3988
|2007.08.06 18:50
|s/l
|1994
|1.00
|1.3786
|1.3786
|1.3856
|-300.00
|237476.40
|3989
|2007.08.06 19:15
|buy
|1995
|1.00
|1.3785
|1.3755
|1.3825
|3990
|2007.08.07 16:10
|s/l
|1995
|1.00
|1.3755
|1.3755
|1.3825
|-304.90
|237171.50
|3991
|2007.08.07 16:20
|sell
|1996
|1.00
|1.3783
|1.3813
|1.3743
|3992
|2007.08.07 18:35
|t/p
|1996
|1.00
|1.3743
|1.3813
|1.3743
|400.00
|237571.50
|3993
|2007.08.07 19:10
|buy
|1997
|1.00
|1.3743
|1.3713
|1.3783
|3994
|2007.08.08 15:10
|t/p
|1997
|1.00
|1.3783
|1.3713
|1.3783
|395.10
|237966.60
|3995
|2007.08.08 19:15
|sell
|1998
|1.00
|1.3807
|1.3837
|1.3767
|3996
|2007.08.09 10:10
|t/p
|1998
|1.00
|1.3767
|1.3837
|1.3767
|406.60
|238373.20
|3997
|2007.08.09 11:20
|buy
|1999
|1.00
|1.3773
|1.3743
|1.3813
|3998
|2007.08.09 13:05
|s/l
|1999
|1.00
|1.3743
|1.3743
|1.3813
|-300.00
|238073.20
|3999
|2007.08.09 13:15
|sell
|2000
|1.00
|1.3763
|1.3793
|1.3723
|4000
|2007.08.09 15:10
|t/p
|2000
|1.00
|1.3723
|1.3793
|1.3723
|400.00
|238473.20
|4001
|2007.08.09 15:10
|buy
|2001
|1.00
|1.3721
|1.3691
|1.3761
|4002
|2007.08.09 15:45
|s/l
|2001
|1.00
|1.3691
|1.3691
|1.3761
|-300.00
|238173.20
|4003
|2007.08.09 16:20
|buy
|2002
|1.00
|1.3656
|1.3626
|1.3696
|4004
|2007.08.09 16:40
|t/p
|2002
|1.00
|1.3696
|1.3626
|1.3696
|400.00
|238573.20
|4005
|2007.08.09 18:15
|sell
|2003
|1.00
|1.3708
|1.3738
|1.3668
|4006
|2007.08.10 02:50
|t/p
|2003
|1.00
|1.3668
|1.3738
|1.3668
|402.20
|238975.40
|4007
|2007.08.10 04:35
|sell
|2004
|1.00
|1.3668
|1.3698
|1.3628
|4008
|2007.08.10 10:20
|s/l
|2004
|1.00
|1.3698
|1.3698
|1.3628
|-300.00
|238675.40
|4009
|2007.08.10 10:20
|buy
|2005
|1.00
|1.3683
|1.3653
|1.3723
|4010
|2007.08.10 13:35
|s/l
|2005
|1.00
|1.3653
|1.3653
|1.3723
|-300.00
|238375.40
|4011
|2007.08.10 14:35
|sell
|2006
|1.00
|1.3668
|1.3698
|1.3628
|4012
|2007.08.10 19:05
|s/l
|2006
|1.00
|1.3698
|1.3698
|1.3628
|-300.00
|238075.40
|4013
|2007.08.10 19:15
|buy
|2007
|1.00
|1.3684
|1.3654
|1.3724
|4014
|2007.08.13 10:40
|s/l
|2007
|1.00
|1.3654
|1.3654
|1.3724
|-304.90
|237770.50
|4015
|2007.08.13 13:20
|sell
|2008
|1.00
|1.3656
|1.3686
|1.3616
|4016
|2007.08.13 17:50
|t/p
|2008
|1.00
|1.3616
|1.3686
|1.3616
|400.00
|238170.50
|4017
|2007.08.13 23:50
|buy
|2009
|1.00
|1.3606
|1.3576
|1.3646
|4018
|2007.08.14 10:50
|s/l
|2009
|1.00
|1.3576
|1.3576
|1.3646
|-304.90
|237865.60
|4019
|2007.08.14 11:15
|buy
|2010
|1.00
|1.3564
|1.3534
|1.3604
|4020
|2007.08.14 22:45
|s/l
|2010
|1.00
|1.3534
|1.3534
|1.3604
|-300.00
|237565.60
|4021
|2007.08.14 23:50
|buy
|2011
|1.00
|1.3533
|1.3503
|1.3573
|4022
|2007.08.15 07:45
|s/l
|2011
|1.00
|1.3503
|1.3503
|1.3573
|-304.90
|237260.70
|4023
|2007.08.15 08:45
|buy
|2012
|1.00
|1.3497
|1.3467
|1.3537
|4024
|2007.08.15 14:50
|s/l
|2012
|1.00
|1.3467
|1.3467
|1.3537
|-300.00
|236960.70
|4025
|2007.08.15 15:40
|buy
|2013
|1.00
|1.3469
|1.3439
|1.3509
|4026
|2007.08.15 23:50
|s/l
|2013
|1.00
|1.3439
|1.3439
|1.3509
|-300.00
|236660.70
|4027
|2007.08.16 03:20
|sell
|2014
|1.00
|1.3432
|1.3462
|1.3392
|4028
|2007.08.16 06:10
|t/p
|2014
|1.00
|1.3392
|1.3462
|1.3392
|400.00
|237060.70
|4029
|2007.08.16 06:15
|sell
|2015
|1.00
|1.3411
|1.3441
|1.3371
|4030
|2007.08.16 10:40
|s/l
|2015
|1.00
|1.3441
|1.3441
|1.3371
|-300.00
|236760.70
|4031
|2007.08.16 11:20
|sell
|2016
|1.00
|1.3439
|1.3469
|1.3399
|4032
|2007.08.16 13:10
|t/p
|2016
|1.00
|1.3399
|1.3469
|1.3399
|400.00
|237160.70
|4033
|2007.08.16 15:15
|buy
|2017
|1.00
|1.3400
|1.3370
|1.3440
|4034
|2007.08.17 11:35
|t/p
|2017
|1.00
|1.3440
|1.3370
|1.3440
|395.10
|237555.80
|4035
|2007.08.17 12:15
|sell
|2018
|1.00
|1.3445
|1.3475
|1.3405
|4036
|2007.08.17 14:05
|s/l
|2018
|1.00
|1.3475
|1.3475
|1.3405
|-300.00
|237255.80
|4037
|2007.08.17 14:10
|buy
|2019
|1.00
|1.3446
|1.3416
|1.3486
|4038
|2007.08.17 15:20
|t/p
|2019
|1.00
|1.3486
|1.3416
|1.3486
|400.00
|237655.80
|4039
|2007.08.17 16:59
|buy
|2020
|1.00
|1.3491
|1.3461
|1.3531
|4040
|2007.08.17 17:35
|t/p
|2020
|1.00
|1.3531
|1.3461
|1.3531
|400.00
|238055.80
|4041
|2007.08.17 18:20
|sell
|2021
|1.00
|1.3517
|1.3547
|1.3477
|4042
|2007.08.17 21:40
|t/p
|2021
|1.00
|1.3477
|1.3547
|1.3477
|400.00
|238455.80
|4043
|2007.08.17 22:15
|buy
|2022
|1.00
|1.3473
|1.3443
|1.3513
|4044
|2007.08.21 14:20
|t/p
|2022
|1.00
|1.3513
|1.3443
|1.3513
|390.20
|238846.00
|4045
|2007.08.21 15:20
|sell
|2023
|1.00
|1.3517
|1.3547
|1.3477
|4046
|2007.08.21 17:20
|t/p
|2023
|1.00
|1.3477
|1.3547
|1.3477
|400.00
|239246.00
|4047
|2007.08.21 17:35
|sell
|2024
|1.00
|1.3489
|1.3519
|1.3449
|4048
|2007.08.22 17:05
|s/l
|2024
|1.00
|1.3519
|1.3519
|1.3449
|-297.80
|238948.20
|4049
|2007.08.23 01:10
|sell
|2025
|1.00
|1.3556
|1.3586
|1.3516
|4050
|2007.08.23 13:10
|s/l
|2025
|1.00
|1.3586
|1.3586
|1.3516
|-300.00
|238648.20
|4051
|2007.08.23 14:35
|buy
|2026
|1.00
|1.3576
|1.3546
|1.3616
|4052
|2007.08.23 17:20
|s/l
|2026
|1.00
|1.3546
|1.3546
|1.3616
|-300.00
|238348.20
|4053
|2007.08.23 17:20
|sell
|2027
|1.00
|1.3560
|1.3590
|1.3520
|4054
|2007.08.24 11:35
|s/l
|2027
|1.00
|1.3590
|1.3590
|1.3520
|-297.80
|238050.40
|4055
|2007.08.24 13:20
|sell
|2028
|1.00
|1.3594
|1.3624
|1.3554
|4056
|2007.08.24 14:50
|s/l
|2028
|1.00
|1.3624
|1.3624
|1.3554
|-300.00
|237750.40
|4057
|2007.08.24 15:20
|sell
|2029
|1.00
|1.3621
|1.3651
|1.3581
|4058
|2007.08.24 19:15
|s/l
|2029
|1.00
|1.3651
|1.3651
|1.3581
|-300.00
|237450.40
|4059
|2007.08.24 19:20
|buy
|2030
|1.00
|1.3637
|1.3607
|1.3677
|4060
|2007.08.24 19:50
|t/p
|2030
|1.00
|1.3677
|1.3607
|1.3677
|400.00
|237850.40
|4061
|2007.08.27 08:50
|buy
|2031
|1.00
|1.3668
|1.3638
|1.3708
|4062
|2007.08.27 17:40
|s/l
|2031
|1.00
|1.3638
|1.3638
|1.3708
|-300.00
|237550.40
|4063
|2007.08.27 20:50
|sell
|2032
|1.00
|1.3654
|1.3684
|1.3614
|4064
|2007.08.28 22:35
|t/p
|2032
|1.00
|1.3614
|1.3684
|1.3614
|402.20
|237952.60
|4065
|2007.08.29 04:35
|sell
|2033
|1.00
|1.3573
|1.3603
|1.3533
|4066
|2007.08.29 07:50
|s/l
|2033
|1.00
|1.3603
|1.3603
|1.3533
|-300.00
|237652.60
|4067
|2007.08.29 09:50
|buy
|2034
|1.00
|1.3583
|1.3553
|1.3623
|4068
|2007.08.29 13:35
|t/p
|2034
|1.00
|1.3623
|1.3553
|1.3623
|400.00
|238052.60
|4069
|2007.08.29 16:15
|buy
|2035
|1.00
|1.3640
|1.3610
|1.3680
|4070
|2007.08.30 12:40
|s/l
|2035
|1.00
|1.3610
|1.3610
|1.3680
|-314.70
|237737.90
|4071
|2007.08.30 13:20
|sell
|2036
|1.00
|1.3611
|1.3641
|1.3571
|4072
|2007.08.30 18:05
|s/l
|2036
|1.00
|1.3641
|1.3641
|1.3571
|-300.00
|237437.90
|4073
|2007.08.30 19:20
|sell
|2037
|1.00
|1.3651
|1.3681
|1.3611
|4074
|2007.08.31 14:35
|s/l
|2037
|1.00
|1.3681
|1.3681
|1.3611
|-297.80
|237140.10
|4075
|2007.08.31 15:20
|sell
|2038
|1.00
|1.3719
|1.3749
|1.3679
|4076
|2007.08.31 16:35
|t/p
|2038
|1.00
|1.3679
|1.3749
|1.3679
|400.00
|237540.10
|4077
|2007.08.31 19:15
|buy
|2039
|1.00
|1.3638
|1.3608
|1.3678
|4078
|2007.09.03 17:50
|s/l
|2039
|1.00
|1.3608
|1.3608
|1.3678
|-304.90
|237235.20
|4079
|2007.09.03 19:20
|buy
|2040
|1.00
|1.3608
|1.3578
|1.3648
|4080
|2007.09.04 13:45
|s/l
|2040
|1.00
|1.3578
|1.3578
|1.3648
|-304.90
|236930.30
|4081
|2007.09.04 14:20
|sell
|2041
|1.00
|1.3580
|1.3610
|1.3540
|4082
|2007.09.04 18:50
|s/l
|2041
|1.00
|1.3610
|1.3610
|1.3540
|-300.00
|236630.30
|4083
|2007.09.05 04:40
|sell
|2042
|1.00
|1.3623
|1.3653
|1.3583
|4084
|2007.09.05 07:50
|t/p
|2042
|1.00
|1.3583
|1.3653
|1.3583
|400.00
|237030.30
|4085
|2007.09.05 09:15
|buy
|2043
|1.00
|1.3575
|1.3545
|1.3615
|4086
|2007.09.05 17:05
|t/p
|2043
|1.00
|1.3615
|1.3545
|1.3615
|400.00
|237430.30
|4087
|2007.09.05 17:10
|buy
|2044
|1.00
|1.3589
|1.3559
|1.3629
|4088
|2007.09.05 17:20
|t/p
|2044
|1.00
|1.3629
|1.3559
|1.3629
|400.00
|237830.30
|4089
|2007.09.06 03:15
|sell
|2045
|1.00
|1.3653
|1.3683
|1.3613
|4090
|2007.09.06 17:05
|s/l
|2045
|1.00
|1.3683
|1.3683
|1.3613
|-300.00
|237530.30
|4091
|2007.09.06 17:15
|buy
|2046
|1.00
|1.3663
|1.3633
|1.3703
|4092
|2007.09.06 18:15
|t/p
|2046
|1.00
|1.3703
|1.3633
|1.3703
|400.00
|237930.30
|4093
|2007.09.07 03:15
|sell
|2047
|1.00
|1.3692
|1.3722
|1.3652
|4094
|2007.09.07 15:35
|s/l
|2047
|1.00
|1.3722
|1.3722
|1.3652
|-300.00
|237630.30
|4095
|2007.09.07 17:15
|sell
|2048
|1.00
|1.3779
|1.3809
|1.3739
|4096
|2007.09.10 16:15
|s/l
|2048
|1.00
|1.3809
|1.3809
|1.3739
|-297.80
|237332.50
|4097
|2007.09.10 17:20
|sell
|2049
|1.00
|1.3805
|1.3835
|1.3765
|4098
|2007.09.11 16:05
|s/l
|2049
|1.00
|1.3835
|1.3835
|1.3765
|-297.80
|237034.70
|4099
|2007.09.11 16:15
|buy
|2050
|1.00
|1.3824
|1.3794
|1.3864
|4100
|2007.09.12 08:05
|t/p
|2050
|1.00
|1.3864
|1.3794
|1.3864
|395.10
|237429.80
|4101
|2007.09.12 15:20
|sell
|2051
|1.00
|1.3889
|1.3919
|1.3849
|4102
|2007.09.13 11:10
|s/l
|2051
|1.00
|1.3919
|1.3919
|1.3849
|-293.40
|237136.40
|4103
|2007.09.13 12:20
|sell
|2052
|1.00
|1.3922
|1.3952
|1.3882
|4104
|2007.09.13 13:50
|t/p
|2052
|1.00
|1.3882
|1.3952
|1.3882
|400.00
|237536.40
|4105
|2007.09.13 14:15
|buy
|2053
|1.00
|1.3882
|1.3852
|1.3922
|4106
|2007.09.14 17:05
|s/l
|2053
|1.00
|1.3852
|1.3852
|1.3922
|-304.90
|237231.50
|4107
|2007.09.14 17:10
|sell
|2054
|1.00
|1.3880
|1.3910
|1.3840
|4108
|2007.09.18 09:05
|t/p
|2054
|1.00
|1.3840
|1.3910
|1.3840
|404.40
|237635.90
|4109
|2007.09.18 09:20
|sell
|2055
|1.00
|1.3855
|1.3885
|1.3815
|4110
|2007.09.18 15:40
|s/l
|2055
|1.00
|1.3885
|1.3885
|1.3815
|-300.00
|237335.90
|4111
|2007.09.18 16:35
|buy
|2056
|1.00
|1.3871
|1.3841
|1.3911
|4112
|2007.09.18 21:10
|t/p
|2056
|1.00
|1.3911
|1.3841
|1.3911
|400.00
|237735.90
|4113
|2007.09.18 22:40
|buy
|2057
|1.00
|1.3965
|1.3935
|1.4005
|4114
|2007.09.20 09:20
|t/p
|2057
|1.00
|1.4005
|1.3935
|1.4005
|380.40
|238116.30
|4115
|2007.09.20 13:20
|buy
|2058
|1.00
|1.4029
|1.3999
|1.4069
|4116
|2007.09.20 17:45
|t/p
|2058
|1.00
|1.4069
|1.3999
|1.4069
|400.00
|238516.30
|4117
|2007.09.20 19:45
|sell
|2059
|1.00
|1.4094
|1.4124
|1.4054
|4118
|2007.09.21 13:10
|t/p
|2059
|1.00
|1.4054
|1.4124
|1.4054
|402.20
|238918.50
|4119
|2007.09.21 15:35
|sell
|2060
|1.00
|1.4059
|1.4089
|1.4019
|4120
|2007.09.21 17:20
|s/l
|2060
|1.00
|1.4089
|1.4089
|1.4019
|-300.00
|238618.50
|4121
|2007.09.21 18:10
|sell
|2061
|1.00
|1.4092
|1.4122
|1.4052
|4122
|2007.09.24 09:05
|s/l
|2061
|1.00
|1.4122
|1.4122
|1.4052
|-297.80
|238320.70
|4123
|2007.09.24 09:40
|buy
|2062
|1.00
|1.4116
|1.4086
|1.4156
|4124
|2007.09.24 16:45
|s/l
|2062
|1.00
|1.4086
|1.4086
|1.4156
|-300.00
|238020.70
|4125
|2007.09.25 00:50
|sell
|2063
|1.00
|1.4087
|1.4117
|1.4047
|4126
|2007.09.25 15:50
|s/l
|2063
|1.00
|1.4117
|1.4117
|1.4047
|-300.00
|237720.70
|4127
|2007.09.25 17:15
|sell
|2064
|1.00
|1.4151
|1.4181
|1.4111
|4128
|2007.09.26 01:59
|close at stop
|2064
|1.00
|1.4143
|1.4181
|1.4111
|82.20
|237802.90