Strategy Tester Report
 
FxClearing-Server (Build 210)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.07.14 15:00 - 2007.09.26 01:00
ModelControl points (a very crude method, the results must not be considered)
Parameters 
Bars in test19996Ticks modelled215160Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors1509
Initial deposit10000.00
Total net profit227802.90Gross profit483801.80Gross loss-255998.90
Profit factor1.89Expected payoff110.37
Absolute drawdown140.00Maximal drawdown3656.10 (1.60%)Relative drawdown11.13% (1429.80)
Total trades2064Short positions (won %)1175 (58.38%)Long positions (won %)889 (59.17%)
Profit trades (% of total)1212 (58.72%)Loss trades (% of total)852 (41.28%)
Largestprofit trade411.00loss trade-319.60
Averageprofit trade399.18loss trade-300.47
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (5977.70)consecutive losses (loss in money)8 (-2387.30)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5977.70 (15)consecutive loss (count of losses)-2387.30 (8)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.14 16:45sell11.001.24091.24391.2369
22004.07.15 06:20t/p11.001.23691.24391.2369406.6010406.60
32004.07.15 07:50buy21.001.23601.23301.2400
42004.07.15 09:45s/l21.001.23301.23301.2400-300.0010106.60
52004.07.15 10:50buy31.001.23331.23031.2373
62004.07.15 13:10t/p31.001.23731.23031.2373400.0010506.60
72004.07.15 14:30buy41.001.23701.23401.2410
82004.07.15 18:15s/l41.001.23401.23401.2410-300.0010206.60
92004.07.15 18:35sell51.001.23801.24101.2340
102004.07.15 19:05t/p51.001.23401.24101.2340400.0010606.60
112004.07.15 19:30sell61.001.23521.23821.2312
122004.07.16 14:10s/l61.001.23821.23821.2312-297.8010308.80
132004.07.16 14:50buy71.001.23431.23131.2383
142004.07.16 14:59t/p71.001.23831.23131.2383400.0010708.80
152004.07.16 15:45buy81.001.23871.23571.2427
162004.07.16 15:59t/p81.001.24271.23571.2427400.0011108.80
172004.07.16 16:50sell91.001.24601.24901.2420
182004.07.19 11:20t/p91.001.24201.24901.2420402.2011511.00
192004.07.19 11:25sell101.001.24311.24611.2391
202004.07.20 13:10t/p101.001.23911.24611.2391402.2011913.20
212004.07.20 13:40sell111.001.24091.24391.2369
222004.07.20 14:45t/p111.001.23691.24391.2369400.0012313.20
232004.07.20 16:50buy121.001.23561.23261.2396
242004.07.20 20:30s/l121.001.23261.23261.2396-300.0012013.20
252004.07.20 23:20buy131.001.23281.22981.2368
262004.07.21 12:05s/l131.001.22981.22981.2368-304.9011708.30
272004.07.21 12:45sell141.001.23111.23411.2271
282004.07.21 14:50t/p141.001.22711.23411.2271400.0012108.30
292004.07.21 15:45buy151.001.22651.22351.2305
302004.07.21 16:50s/l151.001.22351.22351.2305-300.0011808.30
312004.07.21 18:50buy161.001.22241.21941.2264
322004.07.21 22:05t/p161.001.22641.21941.2264400.0012208.30
332004.07.21 22:30buy171.001.22551.22251.2295
342004.07.22 16:05t/p171.001.22951.22251.2295385.3012593.60
352004.07.22 16:30buy181.001.22671.22371.2307
362004.07.23 05:15s/l181.001.22371.22371.2307-304.9012288.70
372004.07.23 07:35buy191.001.22371.22071.2277
382004.07.23 11:30s/l191.001.22071.22071.2277-300.0011988.70
392004.07.23 12:40buy201.001.21791.21491.2219
402004.07.23 16:35s/l201.001.21491.21491.2219-300.0011688.70
412004.07.23 17:45buy211.001.21131.20831.2153
422004.07.26 09:30t/p211.001.21531.20831.2153395.1012083.80
432004.07.26 10:35sell221.001.21651.21951.2125
442004.07.27 08:25t/p221.001.21251.21951.2125402.2012486.00
452004.07.27 08:25buy231.001.21221.20921.2162
462004.07.27 10:05t/p231.001.21621.20921.2162400.0012886.00
472004.07.27 10:15buy241.001.21411.21111.2181
482004.07.27 10:25t/p241.001.21811.21111.2181400.0013286.00
492004.07.27 10:45buy251.001.21381.21081.2178
502004.07.27 11:15t/p251.001.21781.21081.2178400.0013686.00
512004.07.27 11:40buy261.001.21691.21391.2209
522004.07.27 15:20s/l261.001.21391.21391.2209-300.0013386.00
532004.07.27 15:40sell271.001.21661.21961.2126
542004.07.27 16:05t/p271.001.21261.21961.2126400.0013786.00
552004.07.27 16:35sell281.001.21521.21821.2112
562004.07.27 16:50t/p281.001.21121.21821.2112400.0014186.00
572004.07.27 17:30sell291.001.20761.21061.2036
582004.07.28 10:05t/p291.001.20361.21061.2036402.2014588.20
592004.07.28 10:40sell301.001.20811.21111.2041
602004.07.28 10:50t/p301.001.20411.21111.2041400.0014988.20
612004.07.28 11:35sell311.001.20361.20661.1996
622004.07.28 14:10s/l311.001.20661.20661.1996-300.0014688.20
632004.07.28 14:40buy321.001.20291.19991.2069
642004.07.28 15:30t/p321.001.20691.19991.2069400.0015088.20
652004.07.28 16:40buy331.001.20001.19701.2040
662004.07.28 16:59t/p331.001.20401.19701.2040400.0015488.20
672004.07.28 17:59sell341.001.20461.20761.2006
682004.07.28 20:05s/l341.001.20761.20761.2006-300.0015188.20
692004.07.28 20:15buy351.001.20661.20361.2106
702004.07.28 21:30s/l351.001.20361.20361.2106-300.0014888.20
712004.07.28 21:50sell361.001.20631.20931.2023
722004.07.29 10:10t/p361.001.20231.20931.2023406.6015294.80
732004.07.29 10:50sell371.001.20651.20951.2025
742004.07.29 10:59t/p371.001.20251.20951.2025400.0015694.80
752004.07.29 11:15sell381.001.20281.20581.1988
762004.07.29 16:05s/l381.001.20581.20581.1988-300.0015394.80
772004.07.29 16:30buy391.001.20231.19931.2063
782004.07.29 16:59t/p391.001.20631.19931.2063400.0015794.80
792004.07.29 17:25buy401.001.20631.20331.2103
802004.07.29 19:15s/l401.001.20331.20331.2103-300.0015494.80
812004.07.29 19:50sell411.001.20521.20821.2012
822004.07.30 14:35s/l411.001.20821.20821.2012-297.8015197.00
832004.07.30 15:30sell421.001.21031.21331.2063
842004.07.30 16:05t/p421.001.20631.21331.2063400.0015597.00
852004.07.30 16:50sell431.001.21171.21471.2077
862004.07.30 16:59t/p431.001.20771.21471.2077400.0015997.00
872004.07.30 17:59buy441.001.20361.20061.2076
882004.07.30 18:05s/l441.001.20061.20061.2076-300.0015697.00
892004.07.30 18:40sell451.001.20371.20671.1997
902004.08.02 00:00s/l451.001.20671.20671.1997-297.8015399.20
912004.08.02 01:30buy461.001.20411.20111.2081
922004.08.02 10:15t/p461.001.20811.20111.2081400.0015799.20
932004.08.02 11:25sell471.001.20881.21181.2048
942004.08.02 15:10t/p471.001.20481.21181.2048400.0016199.20
952004.08.02 15:35sell481.001.20701.21001.2030
962004.08.02 16:20t/p481.001.20301.21001.2030400.0016599.20
972004.08.02 16:25sell491.001.20501.20801.2010
982004.08.03 07:20t/p491.001.20101.20801.2010402.2017001.40
992004.08.03 08:30sell501.001.20211.20511.1981
1002004.08.03 15:05s/l501.001.20511.20511.1981-300.0016701.40
1012004.08.03 15:20buy511.001.20281.19981.2068
1022004.08.03 16:05t/p511.001.20681.19981.2068400.0017101.40
1032004.08.03 16:15buy521.001.20601.20301.2100
1042004.08.04 04:35s/l521.001.20301.20301.2100-304.9016796.50
1052004.08.04 05:25sell531.001.20351.20651.1995
1062004.08.04 14:20t/p531.001.19951.20651.1995400.0017196.50
1072004.08.04 14:20buy541.001.19951.19651.2035
1082004.08.04 16:05t/p541.001.20351.19651.2035400.0017596.50
1092004.08.04 16:50buy551.001.19721.19421.2012
1102004.08.04 16:59t/p551.001.20121.19421.2012400.0017996.50
1112004.08.04 17:40buy561.001.20561.20261.2096
1122004.08.05 14:05s/l561.001.20261.20261.2096-314.7017681.80
1132004.08.05 14:30sell571.001.20561.20861.2016
1142004.08.06 07:05s/l571.001.20861.20861.2016-297.8017384.00
1152004.08.06 07:25buy581.001.20681.20381.2108
1162004.08.06 14:10t/p581.001.21081.20381.2108400.0017784.00
1172004.08.06 14:50buy591.001.20531.20231.2093
1182004.08.06 14:59t/p591.001.20931.20231.2093400.0018184.00
1192004.08.06 15:35buy601.001.22431.22131.2283
1202004.08.06 20:30t/p601.001.22831.22131.2283400.0018584.00
1212004.08.06 22:20sell611.001.22901.23201.2250
1222004.08.09 13:40t/p611.001.22501.23201.2250402.2018986.20
1232004.08.09 13:40buy621.001.22501.22201.2290
1242004.08.10 15:30t/p621.001.22901.22201.2290395.1019381.30
1252004.08.10 17:50sell631.001.23171.23471.2277
1262004.08.10 20:05t/p631.001.22771.23471.2277400.0019781.30
1272004.08.10 20:40sell641.001.23111.23411.2271
1282004.08.10 20:59t/p641.001.22711.23411.2271400.0020181.30
1292004.08.11 00:40buy651.001.22261.21961.2266
1302004.08.11 15:35s/l651.001.21961.21961.2266-300.0019881.30
1312004.08.11 16:30buy661.001.21961.21661.2236
1322004.08.11 19:05t/p661.001.22361.21661.2236400.0020281.30
1332004.08.11 19:45buy671.001.22161.21861.2256
1342004.08.12 09:45t/p671.001.22561.21861.2256385.3020666.60
1352004.08.12 11:45sell681.001.22691.22991.2229
1362004.08.12 14:40s/l681.001.22991.22991.2229-300.0020366.60
1372004.08.12 14:59buy691.001.22591.22291.2299
1382004.08.12 15:05s/l691.001.22291.22291.2299-300.0020066.60
1392004.08.12 15:35sell701.001.22621.22921.2222
1402004.08.12 16:10t/p701.001.22221.22921.2222400.0020466.60
1412004.08.12 16:30sell711.001.22411.22711.2201
1422004.08.13 08:20t/p711.001.22011.22711.2201402.2020868.80
1432004.08.13 09:40buy721.001.21911.21611.2231
1442004.08.13 14:05t/p721.001.22311.21611.2231400.0021268.80
1452004.08.13 15:30buy731.001.23071.22771.2347
1462004.08.13 16:50t/p731.001.23471.22771.2347400.0021668.80
1472004.08.13 17:45sell741.001.23541.23841.2314
1482004.08.16 00:40s/l741.001.23841.23841.2314-297.8021371.00
1492004.08.16 01:15sell751.001.23781.24081.2338
1502004.08.16 10:45t/p751.001.23381.24081.2338400.0021771.00
1512004.08.16 10:45buy761.001.23371.23071.2377
1522004.08.17 09:05t/p761.001.23771.23071.2377395.1022166.10
1532004.08.17 09:25sell771.001.23781.24081.2338
1542004.08.17 11:20t/p771.001.23381.24081.2338400.0022566.10
1552004.08.17 12:45buy781.001.23391.23091.2379
1562004.08.17 14:10t/p781.001.23791.23091.2379400.0022966.10
1572004.08.17 14:50buy791.001.23231.22931.2363
1582004.08.18 08:05t/p791.001.23631.22931.2363395.1023361.20
1592004.08.18 08:20buy801.001.23511.23211.2391
1602004.08.18 09:25s/l801.001.23211.23211.2391-300.0023061.20
1612004.08.18 10:35sell811.001.23271.23571.2287
1622004.08.18 17:45t/p811.001.22871.23571.2287400.0023461.20
1632004.08.18 17:45buy821.001.22841.22541.2324
1642004.08.18 18:05t/p821.001.23241.22541.2324400.0023861.20
1652004.08.18 18:50buy831.001.22981.22681.2338
1662004.08.18 21:05t/p831.001.23381.22681.2338400.0024261.20
1672004.08.18 23:45sell841.001.23371.23671.2297
1682004.08.19 11:50s/l841.001.23671.23671.2297-293.4023967.80
1692004.08.19 12:40sell851.001.23691.23991.2329
1702004.08.20 12:05t/p851.001.23291.23991.2329402.2024370.00
1712004.08.20 12:25sell861.001.23451.23751.2305
1722004.08.20 13:50t/p861.001.23051.23751.2305400.0024770.00
1732004.08.20 14:59sell871.001.23051.23351.2265
1742004.08.20 16:05s/l871.001.23351.23351.2265-300.0024470.00
1752004.08.20 16:45buy881.001.22901.22601.2330
1762004.08.20 17:10t/p881.001.23301.22601.2330400.0024870.00
1772004.08.20 17:50buy891.001.23241.22941.2364
1782004.08.23 02:10s/l891.001.22941.22941.2364-304.9024565.10
1792004.08.23 02:20sell901.001.23111.23411.2271
1802004.08.23 10:35t/p901.001.22711.23411.2271400.0024965.10
1812004.08.23 18:35buy911.001.21951.21651.2235
1822004.08.23 20:35s/l911.001.21651.21651.2235-300.0024665.10
1832004.08.23 22:50buy921.001.21381.21081.2178
1842004.08.24 14:15s/l921.001.21081.21081.2178-304.9024360.20
1852004.08.24 14:45sell931.001.21511.21811.2111
1862004.08.24 14:50t/p931.001.21111.21811.2111400.0024760.20
1872004.08.24 15:45buy941.001.21061.20761.2146
1882004.08.24 18:40s/l941.001.20761.20761.2146-300.0024460.20
1892004.08.24 19:35buy951.001.20671.20371.2107
1902004.08.25 10:10t/p951.001.21071.20371.2107395.1024855.30
1912004.08.25 11:45sell961.001.21011.21311.2061
1922004.08.26 07:30t/p961.001.20611.21311.2061406.6025261.90
1932004.08.26 10:20buy971.001.20741.20441.2114
1942004.08.26 13:35t/p971.001.21141.20441.2114400.0025661.90
1952004.08.26 14:40buy981.001.20921.20621.2132
1962004.08.26 15:20s/l981.001.20621.20621.2132-300.0025361.90
1972004.08.26 15:50sell991.001.20941.21241.2054
1982004.08.27 05:50s/l991.001.21241.21241.2054-297.8025064.10
1992004.08.27 08:25sell1001.001.21291.21591.2089
2002004.08.27 10:05t/p1001.001.20891.21591.2089400.0025464.10
2012004.08.27 10:45sell1011.001.21051.21351.2065
2022004.08.27 15:30t/p1011.001.20651.21351.2065400.0025864.10
2032004.08.27 15:30buy1021.001.20641.20341.2104
2042004.08.27 16:30s/l1021.001.20341.20341.2104-300.0025564.10
2052004.08.27 17:45buy1031.001.20321.20021.2072
2062004.08.30 02:20s/l1031.001.20021.20021.2072-304.9025259.20
2072004.08.30 03:20buy1041.001.20051.19751.2045
2082004.08.30 11:45t/p1041.001.20451.19751.2045400.0025659.20
2092004.08.30 12:45sell1051.001.20501.20801.2010
2102004.08.31 03:15s/l1051.001.20801.20801.2010-297.8025361.40
2112004.08.31 03:45buy1061.001.20621.20321.2102
2122004.08.31 12:15t/p1061.001.21021.20321.2102400.0025761.40
2132004.08.31 13:20sell1071.001.21241.21541.2084
2142004.08.31 16:40s/l1071.001.21541.21541.2084-300.0025461.40
2152004.08.31 18:30sell1081.001.21891.22191.2149
2162004.09.01 16:25t/p1081.001.21491.22191.2149402.2025863.60
2172004.09.01 17:20buy1091.001.21701.21401.2210
2182004.09.01 19:25t/p1091.001.22101.21401.2210400.0026263.60
2192004.09.01 21:30sell1101.001.21921.22221.2152
2202004.09.02 16:50t/p1101.001.21521.22221.2152406.6026670.20
2212004.09.02 17:50buy1111.001.21531.21231.2193
2222004.09.03 14:05s/l1111.001.21231.21231.2193-304.9026365.30
2232004.09.03 14:20sell1121.001.21801.22101.2140
2242004.09.03 14:30t/p1121.001.21401.22101.2140400.0026765.30
2252004.09.03 14:40sell1131.001.21971.22271.2157
2262004.09.03 14:45t/p1131.001.21571.22271.2157400.0027165.30
2272004.09.03 14:50sell1141.001.21801.22101.2140
2282004.09.03 14:59t/p1141.001.21401.22101.2140400.0027565.30
2292004.09.03 15:35sell1151.001.21151.21451.2075
2302004.09.03 16:50t/p1151.001.20751.21451.2075400.0027965.30
2312004.09.03 18:50buy1161.001.20491.20191.2089
2322004.09.07 08:50t/p1161.001.20891.20191.2089390.2028355.50
2332004.09.07 09:50sell1171.001.20921.21221.2052
2342004.09.08 12:35t/p1171.001.20521.21221.2052402.2028757.70
2352004.09.08 14:30buy1181.001.20361.20061.2076
2362004.09.08 16:05t/p1181.001.20761.20061.2076400.0029157.70
2372004.09.08 16:45buy1191.001.20311.20011.2071
2382004.09.08 16:59t/p1191.001.20711.20011.2071400.0029557.70
2392004.09.08 17:35buy1201.001.21301.21001.2170
2402004.09.08 18:20t/p1201.001.21701.21001.2170400.0029957.70
2412004.09.08 18:30buy1211.001.21611.21311.2201
2422004.09.09 09:40t/p1211.001.22011.21311.2201385.3030343.00
2432004.09.09 09:50buy1221.001.21801.21501.2220
2442004.09.09 23:05t/p1221.001.22201.21501.2220400.0030743.00
2452004.09.09 23:20buy1231.001.22121.21821.2252
2462004.09.10 06:25t/p1231.001.22521.21821.2252395.1031138.10
2472004.09.10 06:25sell1241.001.22561.22861.2216
2482004.09.10 09:05t/p1241.001.22161.22861.2216400.0031538.10
2492004.09.10 09:45sell1251.001.22401.22701.2200
2502004.09.10 14:15s/l1251.001.22701.22701.2200-300.0031238.10
2512004.09.10 14:45buy1261.001.22021.21721.2242
2522004.09.10 14:59t/p1261.001.22421.21721.2242400.0031638.10
2532004.09.10 15:30buy1271.001.22911.22611.2331
2542004.09.10 21:15s/l1271.001.22611.22611.2331-300.0031338.10
2552004.09.10 21:25sell1281.001.22721.23021.2232
2562004.09.13 13:45t/p1281.001.22321.23021.2232402.2031740.30
2572004.09.13 14:35buy1291.001.22301.22001.2270
2582004.09.13 19:05t/p1291.001.22701.22001.2270400.0032140.30
2592004.09.13 19:30buy1301.001.22581.22281.2298
2602004.09.14 12:10s/l1301.001.22281.22281.2298-304.9031835.40
2612004.09.14 12:40sell1311.001.22391.22691.2199
2622004.09.14 14:05s/l1311.001.22691.22691.2199-300.0031535.40
2632004.09.14 14:50buy1321.001.22371.22071.2277
2642004.09.14 14:59t/p1321.001.22771.22071.2277400.0031935.40
2652004.09.14 16:40buy1331.001.22641.22341.2304
2662004.09.15 04:35s/l1331.001.22341.22341.2304-304.9031630.50
2672004.09.15 07:45buy1341.001.22351.22051.2275
2682004.09.15 14:15s/l1341.001.22051.22051.2275-300.0031330.50
2692004.09.15 14:40sell1351.001.22471.22771.2207
2702004.09.15 14:50t/p1351.001.22071.22771.2207400.0031730.50
2712004.09.15 15:35sell1361.001.22201.22501.2180
2722004.09.15 15:50t/p1361.001.21801.22501.2180400.0032130.50
2732004.09.15 16:45buy1371.001.21761.21461.2216
2742004.09.15 16:50s/l1371.001.21461.21461.2216-300.0031830.50
2752004.09.15 17:45buy1381.001.21411.21111.2181
2762004.09.16 18:05t/p1381.001.21811.21111.2181385.3032215.80
2772004.09.16 19:40buy1391.001.21681.21381.2208
2782004.09.17 09:30t/p1391.001.22081.21381.2208395.1032610.90
2792004.09.17 10:25sell1401.001.22161.22461.2176
2802004.09.17 16:05t/p1401.001.21761.22461.2176400.0033010.90
2812004.09.17 16:45sell1411.001.21971.22271.2157
2822004.09.17 17:10t/p1411.001.21571.22271.2157400.0033410.90
2832004.09.17 18:50buy1421.001.21721.21421.2212
2842004.09.20 12:10s/l1421.001.21421.21421.2212-304.9033106.00
2852004.09.20 12:30sell1431.001.21541.21841.2114
2862004.09.20 23:30s/l1431.001.21841.21841.2114-300.0032806.00
2872004.09.20 23:30sell1441.001.21821.22121.2142
2882004.09.21 10:50s/l1441.001.22121.22121.2142-297.8032508.20
2892004.09.21 13:50sell1451.001.22641.22941.2224
2902004.09.21 20:15s/l1451.001.22941.22941.2224-300.0032208.20
2912004.09.21 20:15sell1461.001.23021.23321.2262
2922004.09.21 20:20s/l1461.001.23321.23321.2262-300.0031908.20
2932004.09.21 22:50sell1471.001.23421.23721.2302
2942004.09.22 09:25t/p1471.001.23021.23721.2302402.2032310.40
2952004.09.22 10:20buy1481.001.22931.22631.2333
2962004.09.22 12:50s/l1481.001.22631.22631.2333-300.0032010.40
2972004.09.22 13:25buy1491.001.22571.22271.2297
2982004.09.22 16:50s/l1491.001.22271.22271.2297-300.0031710.40
2992004.09.22 17:45buy1501.001.22351.22051.2275
3002004.09.22 23:30t/p1501.001.22751.22051.2275400.0032110.40
3012004.09.22 23:30sell1511.001.22751.23051.2235
3022004.09.23 10:35s/l1511.001.23051.23051.2235-293.4031817.00
3032004.09.23 11:25sell1521.001.23001.23301.2260
3042004.09.23 12:50s/l1521.001.23301.23301.2260-300.0031517.00
3052004.09.23 13:45sell1531.001.23241.23541.2284
3062004.09.23 20:05t/p1531.001.22841.23541.2284400.0031917.00
3072004.09.23 20:20sell1541.001.23271.23571.2287
3082004.09.23 20:40t/p1541.001.22871.23571.2287400.0032317.00
3092004.09.23 21:10sell1551.001.22711.23011.2231
3102004.09.24 11:30s/l1551.001.23011.23011.2231-297.8032019.20
3112004.09.24 12:20sell1561.001.23041.23341.2264
3122004.09.24 14:20s/l1561.001.23341.23341.2264-300.0031719.20
3132004.09.24 15:40sell1571.001.23331.23631.2293
3142004.09.24 16:05t/p1571.001.22931.23631.2293400.0032119.20
3152004.09.24 16:50sell1581.001.23171.23471.2277
3162004.09.24 16:59t/p1581.001.22771.23471.2277400.0032519.20
3172004.09.24 17:45sell1591.001.22771.23071.2237
3182004.09.27 16:05s/l1591.001.23071.23071.2237-297.8032221.40
3192004.09.27 16:20buy1601.001.22781.22481.2318
3202004.09.28 13:20t/p1601.001.23181.22481.2318395.1032616.50
3212004.09.28 13:25buy1611.001.23041.22741.2344
3222004.09.28 14:45t/p1611.001.23441.22741.2344400.0033016.50
3232004.09.28 16:45sell1621.001.23411.23711.2301
3242004.09.28 17:05t/p1621.001.23011.23711.2301400.0033416.50
3252004.09.28 17:40sell1631.001.23171.23471.2277
3262004.09.30 13:05s/l1631.001.23471.23471.2277-291.2033125.30
3272004.09.30 14:35buy1641.001.24071.23771.2447
3282004.10.04 02:10s/l1641.001.23771.23771.2447-309.8032815.50
3292004.10.04 02:45sell1651.001.23931.24231.2353
3302004.10.04 12:10t/p1651.001.23531.24231.2353400.0033215.50
3312004.10.04 13:40sell1661.001.23231.23531.2283
3322004.10.04 14:50t/p1661.001.22831.23531.2283400.0033615.50
3332004.10.04 15:45buy1671.001.22821.22521.2322
3342004.10.05 16:50t/p1671.001.23221.22521.2322395.1034010.60
3352004.10.05 17:30sell1681.001.23071.23371.2267
3362004.10.06 11:50t/p1681.001.22671.23371.2267402.2034412.80
3372004.10.06 12:50buy1691.001.22721.22421.2312
3382004.10.07 09:50t/p1691.001.23121.22421.2312385.3034798.10
3392004.10.07 09:50sell1701.001.23171.23471.2277
3402004.10.07 10:10t/p1701.001.22771.23471.2277400.0035198.10
3412004.10.07 10:50sell1711.001.22961.23261.2256
3422004.10.08 07:50s/l1711.001.23261.23261.2256-297.8034900.30
3432004.10.08 10:45sell1721.001.23451.23751.2305
3442004.10.08 14:05t/p1721.001.23051.23751.2305400.0035300.30
3452004.10.08 14:15sell1731.001.23251.23551.2285
3462004.10.08 14:25s/l1731.001.23551.23551.2285-300.0035000.30
3472004.10.08 15:20sell1741.001.24001.24301.2360
3482004.10.08 18:45s/l1741.001.24301.24301.2360-300.0034700.30
3492004.10.08 20:35sell1751.001.24211.24511.2381
3502004.10.11 16:05t/p1751.001.23811.24511.2381402.2035102.50
3512004.10.11 16:20sell1761.001.23951.24251.2355
3522004.10.12 07:35t/p1761.001.23551.24251.2355402.2035504.70
3532004.10.12 13:50buy1771.001.22941.22641.2334
3542004.10.12 23:50t/p1771.001.23341.22641.2334400.0035904.70
3552004.10.12 23:59buy1781.001.23271.22971.2367
3562004.10.13 12:05s/l1781.001.22971.22971.2367-304.9035599.80
3572004.10.13 12:45sell1791.001.23191.23491.2279
3582004.10.13 13:10t/p1791.001.22791.23491.2279400.0035999.80
3592004.10.13 13:40sell1801.001.23021.23321.2262
3602004.10.13 14:05t/p1801.001.22621.23321.2262400.0036399.80
3612004.10.13 14:35sell1811.001.22751.23051.2235
3622004.10.13 14:50t/p1811.001.22351.23051.2235400.0036799.80
3632004.10.13 15:50buy1821.001.22331.22031.2273
3642004.10.13 17:10t/p1821.001.22731.22031.2273400.0037199.80
3652004.10.13 17:40buy1831.001.22671.22371.2307
3662004.10.13 19:05t/p1831.001.23071.22371.2307400.0037599.80
3672004.10.13 19:35buy1841.001.22661.22361.2306
3682004.10.13 19:59t/p1841.001.23061.22361.2306400.0037999.80
3692004.10.13 20:30buy1851.001.23331.23031.2373
3702004.10.14 09:45t/p1851.001.23731.23031.2373385.3038385.10
3712004.10.14 09:45sell1861.001.23741.24041.2334
3722004.10.14 14:20s/l1861.001.24041.24041.2334-300.0038085.10
3732004.10.14 15:50sell1871.001.23901.24201.2350
3742004.10.15 14:05s/l1871.001.24201.24201.2350-297.8037787.30
3752004.10.15 14:15buy1881.001.24041.23741.2444
3762004.10.15 14:30s/l1881.001.23741.23741.2444-300.0037487.30
3772004.10.15 14:40sell1891.001.24221.24521.2382
3782004.10.15 14:50s/l1891.001.24521.24521.2382-300.0037187.30
3792004.10.15 16:45sell1901.001.24851.25151.2445
3802004.10.18 15:05s/l1901.001.25151.25151.2445-297.8036889.50
3812004.10.18 16:50sell1911.001.25291.25591.2489
3822004.10.18 18:15t/p1911.001.24891.25591.2489400.0037289.50
3832004.10.18 18:50sell1921.001.25231.25531.2483
3842004.10.19 00:05t/p1921.001.24831.25531.2483402.2037691.70
3852004.10.19 00:20sell1931.001.24931.25231.2453
3862004.10.19 05:50t/p1931.001.24531.25231.2453400.0038091.70
3872004.10.19 06:45buy1941.001.24611.24311.2501
3882004.10.19 11:05t/p1941.001.25011.24311.2501400.0038491.70
3892004.10.19 12:50sell1951.001.25141.25441.2474
3902004.10.20 09:05s/l1951.001.25441.25441.2474-297.8038193.90
3912004.10.20 09:50buy1961.001.25141.24841.2554
3922004.10.20 09:59t/p1961.001.25541.24841.2554400.0038593.90
3932004.10.20 10:45buy1971.001.25571.25271.2597
3942004.10.20 13:40t/p1971.001.25971.25271.2597400.0038993.90
3952004.10.20 13:59buy1981.001.25821.25521.2622
3962004.10.20 17:25t/p1981.001.26221.25521.2622400.0039393.90
3972004.10.20 18:40sell1991.001.26291.26591.2589
3982004.10.20 19:05t/p1991.001.25891.26591.2589400.0039793.90
3992004.10.20 19:35sell2001.001.26021.26321.2562
4002004.10.21 10:20s/l2001.001.26321.26321.2562-293.4039500.50
4012004.10.21 11:50sell2011.001.26361.26661.2596
4022004.10.21 14:05t/p2011.001.25961.26661.2596400.0039900.50
4032004.10.21 14:35sell2021.001.26111.26411.2571
4042004.10.21 16:30s/l2021.001.26411.26411.2571-300.0039600.50
4052004.10.21 18:15sell2031.001.26261.26561.2586
4062004.10.22 13:35s/l2031.001.26561.26561.2586-297.8039302.70
4072004.10.22 14:50sell2041.001.26391.26691.2599
4082004.10.22 21:15s/l2041.001.26691.26691.2599-300.0039002.70
4092004.10.22 21:25buy2051.001.26451.26151.2685
4102004.10.22 21:40t/p2051.001.26851.26151.2685400.0039402.70
4112004.10.22 22:20buy2061.001.26661.26361.2706
4122004.10.25 00:00t/p2061.001.27061.26361.2706395.1039797.80
4132004.10.25 00:30sell2071.001.27231.27531.2683
4142004.10.25 02:40s/l2071.001.27531.27531.2683-300.0039497.80
4152004.10.25 03:35sell2081.001.27751.28051.2735
4162004.10.25 11:15s/l2081.001.28051.28051.2735-300.0039197.80
4172004.10.25 12:10sell2091.001.28151.28451.2775
4182004.10.25 15:05t/p2091.001.27751.28451.2775400.0039597.80
4192004.10.25 15:35sell2101.001.27841.28141.2744
4202004.10.25 18:25s/l2101.001.28141.28141.2744-300.0039297.80
4212004.10.25 19:15sell2111.001.28191.28491.2779
4222004.10.26 02:05t/p2111.001.27791.28491.2779402.2039700.00
4232004.10.26 02:20sell2121.001.27921.28221.2752
4242004.10.26 03:15s/l2121.001.28221.28221.2752-300.0039400.00
4252004.10.26 05:35sell2131.001.28381.28681.2798
4262004.10.26 08:05t/p2131.001.27981.28681.2798400.0039800.00
4272004.10.26 08:35sell2141.001.28061.28361.2766
4282004.10.26 16:50t/p2141.001.27661.28361.2766400.0040200.00
4292004.10.26 19:50buy2151.001.27331.27031.2773
4302004.10.26 23:20t/p2151.001.27731.27031.2773400.0040600.00
4312004.10.27 01:15buy2161.001.27591.27291.2799
4322004.10.27 03:15s/l2161.001.27291.27291.2799-300.0040300.00
4332004.10.27 04:15sell2171.001.27321.27621.2692
4342004.10.27 07:10s/l2171.001.27621.27621.2692-300.0040000.00
4352004.10.27 07:30buy2181.001.27561.27261.2796
4362004.10.27 13:25t/p2181.001.27961.27261.2796400.0040400.00
4372004.10.27 14:20sell2191.001.27921.28221.2752
4382004.10.27 17:05t/p2191.001.27521.28221.2752400.0040800.00
4392004.10.27 17:45sell2201.001.27731.28031.2733
4402004.10.27 17:59t/p2201.001.27331.28031.2733400.0041200.00
4412004.10.27 18:40sell2211.001.27291.27591.2689
4422004.10.28 02:15t/p2211.001.26891.27591.2689406.6041606.60
4432004.10.28 02:59sell2221.001.27001.27301.2660
4442004.10.28 07:40s/l2221.001.27301.27301.2660-300.0041306.60
4452004.10.28 08:25buy2231.001.27131.26831.2753
4462004.10.28 12:05s/l2231.001.26831.26831.2753-300.0041006.60
4472004.10.28 12:40sell2241.001.27271.27571.2687
4482004.10.28 12:59t/p2241.001.26871.27571.2687400.0041406.60
4492004.10.28 13:35sell2251.001.27061.27361.2666
4502004.10.28 15:10s/l2251.001.27361.27361.2666-300.0041106.60
4512004.10.28 15:45buy2261.001.27001.26701.2740
4522004.10.28 15:59t/p2261.001.27401.26701.2740400.0041506.60
4532004.10.28 17:35buy2271.001.27331.27031.2773
4542004.10.29 09:15t/p2271.001.27731.27031.2773395.1041901.70
4552004.10.29 09:50buy2281.001.27571.27271.2797
4562004.10.29 14:25s/l2281.001.27271.27271.2797-300.0041601.70
4572004.10.29 15:30sell2291.001.27651.27951.2725
4582004.10.29 15:50t/p2291.001.27251.27951.2725400.0042001.70
4592004.10.29 16:20sell2301.001.27441.27741.2704
4602004.10.29 19:05s/l2301.001.27741.27741.2704-300.0041701.70
4612004.10.29 19:45buy2311.001.27561.27261.2796
4622004.10.29 20:05t/p2311.001.27961.27261.2796400.0042101.70
4632004.11.01 00:25buy2321.001.28151.27851.2855
4642004.11.01 02:10s/l2321.001.27851.27851.2855-300.0041801.70
4652004.11.01 02:50sell2331.001.28111.28411.2771
4662004.11.01 07:35t/p2331.001.27711.28411.2771400.0042201.70
4672004.11.01 07:35buy2341.001.27691.27391.2809
4682004.11.01 10:20s/l2341.001.27391.27391.2809-300.0041901.70
4692004.11.01 11:15buy2351.001.27401.27101.2780
4702004.11.02 08:35s/l2351.001.27101.27101.2780-304.9041596.80
4712004.11.02 09:45buy2361.001.26961.26661.2736
4722004.11.02 20:50s/l2361.001.26661.26661.2736-300.0041296.80
4732004.11.02 21:50buy2371.001.26831.26531.2723
4742004.11.02 21:59t/p2371.001.27231.26531.2723400.0041696.80
4752004.11.02 22:45buy2381.001.27251.26951.2765
4762004.11.03 03:05s/l2381.001.26951.26951.2765-304.9041391.90
4772004.11.03 03:35sell2391.001.27081.27381.2668
4782004.11.03 07:05t/p2391.001.26681.27381.2668400.0041791.90
4792004.11.03 07:10sell2401.001.26921.27221.2652
4802004.11.03 08:05s/l2401.001.27221.27221.2652-300.0041491.90
4812004.11.03 08:35buy2411.001.26991.26691.2739
4822004.11.03 13:05t/p2411.001.27391.26691.2739400.0041891.90
4832004.11.03 13:25buy2421.001.27151.26851.2755
4842004.11.03 13:30t/p2421.001.27551.26851.2755400.0042291.90
4852004.11.03 14:20buy2431.001.27501.27201.2790
4862004.11.03 14:25t/p2431.001.27901.27201.2790400.0042691.90
4872004.11.03 15:45sell2441.001.27961.28261.2756
4882004.11.03 20:30s/l2441.001.28261.28261.2756-300.0042391.90
4892004.11.03 23:20sell2451.001.28251.28551.2785
4902004.11.04 12:40s/l2451.001.28551.28551.2785-293.4042098.50
4912004.11.04 12:50buy2461.001.28161.27861.2856
4922004.11.04 13:05t/p2461.001.28561.27861.2856400.0042498.50
4932004.11.04 13:45buy2471.001.28461.28161.2886
4942004.11.04 15:50t/p2471.001.28861.28161.2886400.0042898.50
4952004.11.04 16:40sell2481.001.28901.29201.2850
4962004.11.05 12:50t/p2481.001.28501.29201.2850402.2043300.70
4972004.11.05 12:50buy2491.001.28481.28181.2888
4982004.11.05 13:25t/p2491.001.28881.28181.2888400.0043700.70
4992004.11.05 13:50buy2501.001.28641.28341.2904
5002004.11.05 15:35s/l2501.001.28341.28341.2904-300.0043400.70
5012004.11.05 16:30buy2511.001.28331.28031.2873
5022004.11.05 16:35s/l2511.001.28031.28031.2873-300.0043100.70
5032004.11.05 16:35buy2521.001.28031.27731.2843
5042004.11.05 16:40t/p2521.001.28431.27731.2843400.0043500.70
5052004.11.05 16:50buy2531.001.28261.27961.2866
5062004.11.05 16:59t/p2531.001.28661.27961.2866400.0043900.70
5072004.11.05 18:45buy2541.001.29111.28811.2951
5082004.11.05 18:50t/p2541.001.29511.28811.2951400.0044300.70
5092004.11.05 19:50sell2551.001.29511.29811.2911
5102004.11.08 06:10s/l2551.001.29811.29811.2911-297.8044002.90
5112004.11.08 07:20sell2561.001.29771.30071.2937
5122004.11.08 14:05t/p2561.001.29371.30071.2937400.0044402.90
5132004.11.08 14:25sell2571.001.29561.29861.2916
5142004.11.08 15:45t/p2571.001.29161.29861.2916400.0044802.90
5152004.11.08 17:50buy2581.001.29251.28951.2965
5162004.11.09 03:45s/l2581.001.28951.28951.2965-304.9044498.00
5172004.11.09 03:45buy2591.001.28961.28661.2936
5182004.11.09 09:30t/p2591.001.29361.28661.2936400.0044898.00
5192004.11.09 10:20buy2601.001.29241.28941.2964
5202004.11.09 12:10s/l2601.001.28941.28941.2964-300.0044598.00
5212004.11.09 12:50sell2611.001.29161.29461.2876
5222004.11.10 10:20t/p2611.001.28761.29461.2876402.2045000.20
5232004.11.10 10:30sell2621.001.29021.29321.2862
5242004.11.10 12:05s/l2621.001.29321.29321.2862-300.0044700.20
5252004.11.10 12:45buy2631.001.29221.28921.2962
5262004.11.10 12:50t/p2631.001.29621.28921.2962400.0045100.20
5272004.11.10 15:35sell2641.001.29721.30021.2932
5282004.11.10 15:50s/l2641.001.30021.30021.2932-300.0044800.20
5292004.11.10 16:50sell2651.001.29691.29991.2929
5302004.11.10 16:59t/p2651.001.29291.29991.2929400.0045200.20
5312004.11.10 17:50sell2661.001.29221.29521.2882
5322004.11.10 19:10t/p2661.001.28821.29521.2882400.0045600.20
5332004.11.10 19:40sell2671.001.29211.29511.2881
5342004.11.10 20:05t/p2671.001.28811.29511.2881400.0046000.20
5352004.11.10 20:35sell2681.001.28891.29191.2849
5362004.11.11 20:50s/l2681.001.29191.29191.2849-293.4045706.80
5372004.11.11 21:45sell2691.001.29181.29481.2878
5382004.11.12 16:10t/p2691.001.28781.29481.2878402.2046109.00
5392004.11.12 16:25sell2701.001.29101.29401.2870
5402004.11.12 18:05s/l2701.001.29401.29401.2870-300.0045809.00
5412004.11.12 19:45buy2711.001.29571.29271.2997
5422004.11.15 02:40t/p2711.001.29971.29271.2997395.1046204.10
5432004.11.15 02:40sell2721.001.29981.30281.2958
5442004.11.15 03:15t/p2721.001.29581.30281.2958400.0046604.10
5452004.11.15 03:25sell2731.001.29731.30031.2933
5462004.11.15 19:25t/p2731.001.29331.30031.2933400.0047004.10
5472004.11.15 21:50buy2741.001.29301.29001.2970
5482004.11.16 10:10t/p2741.001.29701.29001.2970395.1047399.20
5492004.11.16 10:25buy2751.001.29541.29241.2994
5502004.11.16 16:35t/p2751.001.29941.29241.2994400.0047799.20
5512004.11.16 16:35sell2761.001.29971.30271.2957
5522004.11.16 22:15t/p2761.001.29571.30271.2957400.0048199.20
5532004.11.16 22:25sell2771.001.29691.29991.2929
5542004.11.17 10:50s/l2771.001.29991.29991.2929-297.8047901.40
5552004.11.17 11:15buy2781.001.29871.29571.3027
5562004.11.17 11:45t/p2781.001.30271.29571.3027400.0048301.40
5572004.11.17 13:50sell2791.001.30431.30731.3003
5582004.11.18 10:50s/l2791.001.30731.30731.3003-293.4048008.00
5592004.11.18 11:45sell2801.001.30721.31021.3032
5602004.11.18 13:05t/p2801.001.30321.31021.3032400.0048408.00
5612004.11.18 13:40sell2811.001.30491.30791.3009
5622004.11.18 14:05t/p2811.001.30091.30791.3009400.0048808.00
5632004.11.18 14:40sell2821.001.30351.30651.2995
5642004.11.18 16:50t/p2821.001.29951.30651.2995400.0049208.00
5652004.11.18 17:40buy2831.001.29951.29651.3035
5662004.11.18 19:35s/l2831.001.29651.29651.3035-300.0048908.00
5672004.11.18 20:40buy2841.001.29601.29301.3000
5682004.11.19 12:35t/p2841.001.30001.29301.3000395.1049303.10
5692004.11.19 12:35sell2851.001.30001.30301.2960
5702004.11.19 13:45s/l2851.001.30301.30301.2960-300.0049003.10
5712004.11.19 14:50sell2861.001.30311.30611.2991
5722004.11.19 15:45s/l2861.001.30611.30611.2991-300.0048703.10
5732004.11.19 16:40sell2871.001.30601.30901.3020
5742004.11.19 21:05t/p2871.001.30201.30901.3020400.0049103.10
5752004.11.19 21:40sell2881.001.30441.30741.3004
5762004.11.19 22:05t/p2881.001.30041.30741.3004400.0049503.10
5772004.11.19 22:25sell2891.001.30271.30571.2987
5782004.11.22 09:50s/l2891.001.30571.30571.2987-297.8049205.30
5792004.11.22 10:45sell2901.001.30431.30731.3003
5802004.11.23 04:50t/p2901.001.30031.30731.3003402.2049607.50
5812004.11.23 05:45buy2911.001.29821.29521.3022
5822004.11.23 12:05t/p2911.001.30221.29521.3022400.0050007.50
5832004.11.23 14:10buy2921.001.30591.30291.3099
5842004.11.23 17:45t/p2921.001.30991.30291.3099400.0050407.50
5852004.11.23 20:50sell2931.001.31011.31311.3061
5862004.11.24 10:30s/l2931.001.31311.31311.3061-297.8050109.70
5872004.11.24 11:10sell2941.001.31391.31691.3099
5882004.11.24 12:50s/l2941.001.31691.31691.3099-300.0049809.70
5892004.11.24 13:45sell2951.001.31641.31941.3124
5902004.11.26 04:00s/l2951.001.31941.31941.3124-291.2049518.50
5912004.11.26 08:40sell2961.001.33211.33511.3281
5922004.11.26 09:25t/p2961.001.32811.33511.3281400.0049918.50
5932004.11.26 09:35sell2971.001.33051.33351.3265
5942004.11.26 10:05t/p2971.001.32651.33351.3265400.0050318.50
5952004.11.26 10:45sell2981.001.32871.33171.3247
5962004.11.26 10:59t/p2981.001.32471.33171.3247400.0050718.50
5972004.11.26 11:40sell2991.001.32411.32711.3201
5982004.11.26 13:30s/l2991.001.32711.32711.3201-300.0050418.50
5992004.11.26 14:20sell3001.001.32581.32881.3218
6002004.11.26 18:05s/l3001.001.32881.32881.3218-300.0050118.50
6012004.11.26 18:30buy3011.001.32581.32281.3298
6022004.11.26 21:50t/p3011.001.32981.32281.3298400.0050518.50
6032004.11.26 22:45sell3021.001.33021.33321.3262
6042004.11.29 02:10t/p3021.001.32621.33321.3262402.2050920.70
6052004.11.29 02:25sell3031.001.32771.33071.3237
6062004.11.29 03:05t/p3031.001.32371.33071.3237400.0051320.70
6072004.11.29 03:20sell3041.001.32641.32941.3224
6082004.11.29 17:25s/l3041.001.32941.32941.3224-300.0051020.70
6092004.11.29 17:50buy3051.001.32591.32291.3299
6102004.11.29 19:50t/p3051.001.32991.32291.3299400.0051420.70
6112004.11.29 20:45sell3061.001.32991.33291.3259
6122004.11.30 01:05t/p3061.001.32591.33291.3259402.2051822.90
6132004.11.30 01:20sell3071.001.32711.33011.3231
6142004.11.30 09:30t/p3071.001.32311.33011.3231400.0052222.90
6152004.11.30 09:45sell3081.001.32691.32991.3229
6162004.11.30 13:25s/l3081.001.32991.32991.3229-300.0051922.90
6172004.11.30 13:40buy3091.001.32561.32261.3296
6182004.11.30 13:59t/p3091.001.32961.32261.3296400.0052322.90
6192004.11.30 14:20sell3101.001.33061.33361.3266
6202004.11.30 16:45s/l3101.001.33361.33361.3266-300.0052022.90
6212004.11.30 17:40sell3111.001.33201.33501.3280
6222004.11.30 18:05t/p3111.001.32801.33501.3280400.0052422.90
6232004.11.30 18:50sell3121.001.32971.33271.3257
6242004.11.30 19:10t/p3121.001.32571.33271.3257400.0052822.90
6252004.11.30 19:10buy3131.001.32531.32231.3293
6262004.11.30 21:20t/p3131.001.32931.32231.3293400.0053222.90
6272004.11.30 22:30sell3141.001.32961.33261.3256
6282004.12.01 07:35s/l3141.001.33261.33261.3256-297.8052925.10
6292004.12.01 09:20sell3151.001.33191.33491.3279
6302004.12.01 11:05t/p3151.001.32791.33491.3279400.0053325.10
6312004.12.01 11:15sell3161.001.33051.33351.3265
6322004.12.01 23:10s/l3161.001.33351.33351.3265-300.0053025.10
6332004.12.01 23:15buy3171.001.33181.32881.3358
6342004.12.01 23:50t/p3171.001.33581.32881.3358400.0053425.10
6352004.12.02 00:40sell3181.001.33501.33801.3310
6362004.12.02 09:25s/l3181.001.33801.33801.3310-300.0053125.10
6372004.12.02 10:25sell3191.001.33721.34021.3332
6382004.12.02 12:05t/p3191.001.33321.34021.3332400.0053525.10
6392004.12.02 12:45sell3201.001.33451.33751.3305
6402004.12.02 17:35t/p3201.001.33051.33751.3305400.0053925.10
6412004.12.02 18:15sell3211.001.32831.33131.3243
6422004.12.02 18:30t/p3211.001.32431.33131.3243400.0054325.10
6432004.12.02 19:50buy3221.001.32671.32371.3307
6442004.12.03 14:05t/p3221.001.33071.32371.3307395.1054720.20
6452004.12.03 14:35buy3231.001.32821.32521.3322
6462004.12.03 15:05t/p3231.001.33221.32521.3322400.0055120.20
6472004.12.03 15:30buy3241.001.32951.32651.3335
6482004.12.03 15:35t/p3241.001.33351.32651.3335400.0055520.20
6492004.12.03 16:30sell3251.001.33381.33681.3298
6502004.12.03 16:50s/l3251.001.33681.33681.3298-300.0055220.20
6512004.12.03 17:45sell3261.001.33681.33981.3328
6522004.12.03 18:50s/l3261.001.33981.33981.3328-300.0054920.20
6532004.12.03 19:35sell3271.001.33961.34261.3356
6542004.12.03 20:30s/l3271.001.34261.34261.3356-300.0054620.20
6552004.12.03 21:30sell3281.001.34491.34791.3409
6562004.12.06 22:20t/p3281.001.34091.34791.3409402.2055022.40
6572004.12.06 22:45sell3291.001.34221.34521.3382
6582004.12.07 08:05s/l3291.001.34521.34521.3382-297.8054724.60
6592004.12.07 09:50sell3301.001.34591.34891.3419
6602004.12.07 17:10t/p3301.001.34191.34891.3419400.0055124.60
6612004.12.07 17:15sell3311.001.34371.34671.3397
6622004.12.08 04:35t/p3311.001.33971.34671.3397402.2055526.80
6632004.12.08 04:35buy3321.001.33961.33661.3436
6642004.12.08 06:45s/l3321.001.33661.33661.3436-300.0055226.80
6652004.12.08 08:50buy3331.001.33351.33051.3375
6662004.12.08 10:40s/l3331.001.33051.33051.3375-300.0054926.80
6672004.12.08 11:35buy3341.001.33101.32801.3350
6682004.12.08 15:15s/l3341.001.32801.32801.3350-300.0054626.80
6692004.12.08 16:45buy3351.001.32331.32031.3273
6702004.12.08 17:05t/p3351.001.32731.32031.3273400.0055026.80
6712004.12.08 17:50buy3361.001.32501.32201.3290
6722004.12.08 19:05t/p3361.001.32901.32201.3290400.0055426.80
6732004.12.08 19:40buy3371.001.32581.32281.3298
6742004.12.08 19:59t/p3371.001.32981.32281.3298400.0055826.80
6752004.12.08 21:30buy3381.001.32991.32691.3339
6762004.12.08 23:05t/p3381.001.33391.32691.3339400.0056226.80
6772004.12.09 00:15buy3391.001.33361.33061.3376
6782004.12.09 04:10s/l3391.001.33061.33061.3376-300.0055926.80
6792004.12.09 04:25sell3401.001.33271.33571.3287
6802004.12.09 07:05t/p3401.001.32871.33571.3287400.0056326.80
6812004.12.09 07:25sell3411.001.33121.33421.3272
6822004.12.09 07:50t/p3411.001.32721.33421.3272400.0056726.80
6832004.12.09 08:45buy3421.001.32741.32441.3314
6842004.12.09 09:05t/p3421.001.33141.32441.3314400.0057126.80
6852004.12.09 09:50buy3431.001.33101.32801.3350
6862004.12.09 10:10t/p3431.001.33501.32801.3350400.0057526.80
6872004.12.09 10:45buy3441.001.33201.32901.3360
6882004.12.09 11:40s/l3441.001.32901.32901.3360-300.0057226.80
6892004.12.09 11:50sell3451.001.33241.33541.3284
6902004.12.09 13:20t/p3451.001.32841.33541.3284400.0057626.80
6912004.12.09 14:30sell3461.001.32881.33181.3248
6922004.12.09 20:05s/l3461.001.33181.33181.3248-300.0057326.80
6932004.12.09 22:50sell3471.001.33311.33611.3291
6942004.12.10 02:10t/p3471.001.32911.33611.3291402.2057729.00
6952004.12.10 02:30sell3481.001.33061.33361.3266
6962004.12.10 03:10t/p3481.001.32661.33361.3266400.0058129.00
6972004.12.10 03:25sell3491.001.32841.33141.3244
6982004.12.10 05:05t/p3491.001.32441.33141.3244400.0058529.00
6992004.12.10 05:15sell3501.001.32741.33041.3234
7002004.12.10 06:05t/p3501.001.32341.33041.3234400.0058929.00
7012004.12.10 06:10sell3511.001.32471.32771.3207
7022004.12.10 11:30t/p3511.001.32071.32771.3207400.0059329.00
7032004.12.10 13:50buy3521.001.31531.31231.3193
7042004.12.10 14:05t/p3521.001.31931.31231.3193400.0059729.00
7052004.12.10 14:50buy3531.001.31731.31431.3213
7062004.12.10 15:05t/p3531.001.32131.31431.3213400.0060129.00
7072004.12.10 15:40buy3541.001.31961.31661.3236
7082004.12.10 17:20t/p3541.001.32361.31661.3236400.0060529.00
7092004.12.10 18:30buy3551.001.32141.31841.3254
7102004.12.13 03:25t/p3551.001.32541.31841.3254395.1060924.10
7112004.12.13 04:25sell3561.001.32631.32931.3223
7122004.12.13 10:40s/l3561.001.32931.32931.3223-300.0060624.10
7132004.12.13 11:35sell3571.001.33001.33301.3260
7142004.12.13 13:05t/p3571.001.32601.33301.3260400.0061024.10
7152004.12.13 13:25sell3581.001.32681.32981.3228
7162004.12.13 18:15s/l3581.001.32981.32981.3228-300.0060724.10
7172004.12.13 18:35buy3591.001.32871.32571.3327
7182004.12.13 21:45t/p3591.001.33271.32571.3327400.0061124.10
7192004.12.13 22:40sell3601.001.33251.33551.3285
7202004.12.14 04:05t/p3601.001.32851.33551.3285402.2061526.30
7212004.12.14 04:25sell3611.001.33151.33451.3275
7222004.12.14 17:10t/p3611.001.32751.33451.3275400.0061926.30
7232004.12.14 17:40sell3621.001.33161.33461.3276
7242004.12.14 18:05t/p3621.001.32761.33461.3276400.0062326.30
7252004.12.14 18:20sell3631.001.32861.33161.3246
7262004.12.14 21:20s/l3631.001.33161.33161.3246-300.0062026.30
7272004.12.14 21:40buy3641.001.32881.32581.3328
7282004.12.15 09:50t/p3641.001.33281.32581.3328395.1062421.40
7292004.12.15 10:40sell3651.001.33241.33541.3284
7302004.12.15 12:05s/l3651.001.33541.33541.3284-300.0062121.40
7312004.12.15 12:20buy3661.001.33201.32901.3360
7322004.12.15 12:45t/p3661.001.33601.32901.3360400.0062521.40
7332004.12.15 15:45sell3671.001.33971.34271.3357
7342004.12.15 16:50s/l3671.001.34271.34271.3357-300.0062221.40
7352004.12.15 18:35sell3681.001.34271.34571.3387
7362004.12.15 23:05t/p3681.001.33871.34571.3387400.0062621.40
7372004.12.15 23:30sell3691.001.34041.34341.3364
7382004.12.16 16:15t/p3691.001.33641.34341.3364406.6063028.00
7392004.12.16 16:25sell3701.001.33941.34241.3354
7402004.12.16 16:30t/p3701.001.33541.34241.3354400.0063428.00
7412004.12.16 17:25buy3711.001.33021.32721.3342
7422004.12.16 19:45s/l3711.001.32721.32721.3342-300.0063128.00
7432004.12.16 21:50buy3721.001.32151.31851.3255
7442004.12.17 00:10t/p3721.001.32551.31851.3255395.1063523.10
7452004.12.17 00:40buy3731.001.32371.32071.3277
7462004.12.17 10:40t/p3731.001.32771.32071.3277400.0063923.10
7472004.12.17 13:50sell3741.001.33021.33321.3262
7482004.12.17 15:05t/p3741.001.32621.33321.3262400.0064323.10
7492004.12.17 15:40sell3751.001.32731.33031.3233
7502004.12.17 17:35s/l3751.001.33031.33031.3233-300.0064023.10
7512004.12.17 17:40buy3761.001.32741.32441.3314
7522004.12.20 02:35t/p3761.001.33141.32441.3314395.1064418.20
7532004.12.20 02:35sell3771.001.33151.33451.3275
7542004.12.20 10:20s/l3771.001.33451.33451.3275-300.0064118.20
7552004.12.20 12:50sell3781.001.33701.34001.3330
7562004.12.20 17:30s/l3781.001.34001.34001.3330-300.0063818.20
7572004.12.20 18:50sell3791.001.34101.34401.3370
7582004.12.21 09:05t/p3791.001.33701.34401.3370402.2064220.40
7592004.12.21 09:30sell3801.001.33991.34291.3359
7602004.12.21 10:15t/p3801.001.33591.34291.3359400.0064620.40
7612004.12.21 10:25sell3811.001.33781.34081.3338
7622004.12.21 12:15s/l3811.001.34081.34081.3338-300.0064320.40
7632004.12.21 12:50buy3821.001.33891.33591.3429
7642004.12.21 17:25s/l3821.001.33591.33591.3429-300.0064020.40
7652004.12.21 17:35sell3831.001.33881.34181.3348
7662004.12.22 03:10t/p3831.001.33481.34181.3348402.2064422.60
7672004.12.22 03:59sell3841.001.33611.33911.3321
7682004.12.22 11:50s/l3841.001.33911.33911.3321-300.0064122.60
7692004.12.22 12:35buy3851.001.33891.33591.3429
7702004.12.22 13:05s/l3851.001.33591.33591.3429-300.0063822.60
7712004.12.22 13:50sell3861.001.33951.34251.3355
7722004.12.22 14:15t/p3861.001.33551.34251.3355400.0064222.60
7732004.12.22 14:30sell3871.001.33611.33911.3321
7742004.12.22 14:50s/l3871.001.33911.33911.3321-300.0063922.60
7752004.12.22 15:30sell3881.001.33881.34181.3348
7762004.12.23 05:20s/l3881.001.34181.34181.3348-293.4063629.20
7772004.12.23 06:15sell3891.001.34391.34691.3399
7782004.12.23 15:10s/l3891.001.34691.34691.3399-300.0063329.20
7792004.12.23 17:20sell3901.001.34951.35251.3455
7802004.12.24 10:05s/l3901.001.35251.35251.3455-297.8063031.40
7812004.12.24 10:45buy3911.001.35081.34781.3548
7822004.12.24 11:10t/p3911.001.35481.34781.3548400.0063431.40
7832004.12.24 11:50sell3921.001.35501.35801.3510
7842004.12.27 17:10s/l3921.001.35801.35801.3510-297.8063133.60
7852004.12.27 18:20buy3931.001.36151.35851.3655
7862004.12.29 02:15s/l3931.001.35851.35851.3655-309.8062823.80
7872004.12.29 03:50buy3941.001.35671.35371.3607
7882004.12.29 06:05t/p3941.001.36071.35371.3607400.0063223.80
7892004.12.29 06:40buy3951.001.35821.35521.3622
7902004.12.29 07:05t/p3951.001.36221.35521.3622400.0063623.80
7912004.12.29 08:30buy3961.001.36161.35861.3656
7922004.12.29 15:10s/l3961.001.35861.35861.3656-300.0063323.80
7932004.12.29 15:25sell3971.001.36161.36461.3576
7942004.12.29 16:05t/p3971.001.35761.36461.3576400.0063723.80
7952004.12.29 16:15sell3981.001.35921.36221.3552
7962004.12.30 05:30s/l3981.001.36221.36221.3552-293.4063430.40
7972004.12.30 07:45sell3991.001.36311.36611.3591
7982004.12.30 15:05t/p3991.001.35911.36611.3591400.0063830.40
7992004.12.30 15:15sell4001.001.36131.36431.3573
8002004.12.30 20:05s/l4001.001.36431.36431.3573-300.0063530.40
8012004.12.30 20:35buy4011.001.36301.36001.3670
8022004.12.31 03:05s/l4011.001.36001.36001.3670-304.9063225.50
8032004.12.31 03:30sell4021.001.36221.36521.3582
8042004.12.31 09:05s/l4021.001.36521.36521.3582-300.0062925.50
8052004.12.31 09:20buy4031.001.36371.36071.3677
8062004.12.31 17:05s/l4031.001.36071.36071.3677-300.0062625.50
8072004.12.31 17:35sell4041.001.36301.36601.3590
8082004.12.31 18:05t/p4041.001.35901.36601.3590400.0063025.50
8092004.12.31 18:30sell4051.001.36091.36391.3569
8102004.12.31 18:45t/p4051.001.35691.36391.3569400.0063425.50
8112004.12.31 19:50buy4061.001.35241.34941.3564
8122004.12.31 20:05t/p4061.001.35641.34941.3564400.0063825.50
8132004.12.31 20:50buy4071.001.35341.35041.3574
8142004.12.31 21:05t/p4071.001.35741.35041.3574400.0064225.50
8152004.12.31 21:45buy4081.001.35341.35041.3574
8162004.12.31 22:05t/p4081.001.35741.35041.3574400.0064625.50
8172004.12.31 22:40buy4091.001.35591.35291.3599
8182005.01.03 07:00s/l4091.001.35291.35291.3599-304.9064320.60
8192005.01.03 09:50buy4101.001.34731.34431.3513
8202005.01.03 09:59t/p4101.001.35131.34431.3513400.0064720.60
8212005.01.03 10:15buy4111.001.35271.34971.3567
8222005.01.03 11:05t/p4111.001.35671.34971.3567400.0065120.60
8232005.01.03 11:40buy4121.001.35131.34831.3553
8242005.01.03 15:20s/l4121.001.34831.34831.3553-300.0064820.60
8252005.01.03 16:35sell4131.001.34811.35111.3441
8262005.01.04 10:05t/p4131.001.34411.35111.3441402.2065222.80
8272005.01.04 10:45sell4141.001.34711.35011.3431
8282005.01.04 10:50t/p4141.001.34311.35011.3431400.0065622.80
8292005.01.04 11:40sell4151.001.34321.34621.3392
8302005.01.04 11:45t/p4151.001.33921.34621.3392400.0066022.80
8312005.01.04 12:50buy4161.001.33601.33301.3400
8322005.01.04 13:15t/p4161.001.34001.33301.3400400.0066422.80
8332005.01.04 13:50buy4171.001.33761.33461.3416
8342005.01.04 16:35s/l4171.001.33461.33461.3416-300.0066122.80
8352005.01.04 18:20buy4181.001.32901.32601.3330
8362005.01.04 21:40s/l4181.001.32601.32601.3330-300.0065822.80
8372005.01.05 01:40buy4191.001.32671.32371.3307
8382005.01.05 09:35s/l4191.001.32371.32371.3307-300.0065522.80
8392005.01.05 10:30buy4201.001.32541.32241.3294
8402005.01.05 12:20s/l4201.001.32241.32241.3294-300.0065222.80
8412005.01.05 12:40sell4211.001.32571.32871.3217
8422005.01.05 15:50t/p4211.001.32171.32871.3217400.0065622.80
8432005.01.05 15:59sell4221.001.32411.32711.3201
8442005.01.05 16:20s/l4221.001.32711.32711.3201-300.0065322.80
8452005.01.05 16:45buy4231.001.32351.32051.3275
8462005.01.05 17:15t/p4231.001.32751.32051.3275400.0065722.80
8472005.01.05 17:35buy4241.001.32441.32141.3284
8482005.01.05 18:05t/p4241.001.32841.32141.3284400.0066122.80
8492005.01.05 18:35buy4251.001.32741.32441.3314
8502005.01.06 08:15s/l4251.001.32441.32441.3314-314.7065808.10
8512005.01.06 08:25sell4261.001.32701.33001.3230
8522005.01.06 09:10t/p4261.001.32301.33001.3230400.0066208.10
8532005.01.06 09:20sell4271.001.32451.32751.3205
8542005.01.06 09:25t/p4271.001.32051.32751.3205400.0066608.10
8552005.01.06 10:10sell4281.001.32181.32481.3178
8562005.01.06 10:50t/p4281.001.31781.32481.3178400.0067008.10
8572005.01.06 11:50buy4291.001.31741.31441.3214
8582005.01.06 16:10t/p4291.001.32141.31441.3214400.0067408.10
8592005.01.06 16:35buy4301.001.31861.31561.3226
8602005.01.06 19:50s/l4301.001.31561.31561.3226-300.0067108.10
8612005.01.06 20:40sell4311.001.31851.32151.3145
8622005.01.07 11:10s/l4311.001.32151.32151.3145-297.8066810.30
8632005.01.07 11:15buy4321.001.32021.31721.3242
8642005.01.07 11:40t/p4321.001.32421.31721.3242400.0067210.30
8652005.01.07 11:45buy4331.001.32021.31721.3242
8662005.01.07 11:50t/p4331.001.32421.31721.3242400.0067610.30
8672005.01.07 12:15sell4341.001.32401.32701.3200
8682005.01.07 15:05t/p4341.001.32001.32701.3200400.0068010.30
8692005.01.07 15:40sell4351.001.32421.32721.3202
8702005.01.07 16:20t/p4351.001.32021.32721.3202400.0068410.30
8712005.01.07 16:30sell4361.001.32121.32421.3172
8722005.01.07 17:05t/p4361.001.31721.32421.3172400.0068810.30
8732005.01.07 17:35sell4371.001.31991.32291.3159
8742005.01.07 17:40t/p4371.001.31591.32291.3159400.0069210.30
8752005.01.07 18:10buy4381.001.30461.30161.3086
8762005.01.10 05:05t/p4381.001.30861.30161.3086395.1069605.40
8772005.01.10 05:20buy4391.001.30761.30461.3116
8782005.01.10 12:50t/p4391.001.31161.30461.3116400.0070005.40
8792005.01.10 13:45sell4401.001.31131.31431.3073
8802005.01.10 17:20t/p4401.001.30731.31431.3073400.0070405.40
8812005.01.10 17:35sell4411.001.31081.31381.3068
8822005.01.11 00:50t/p4411.001.30681.31381.3068402.2070807.60
8832005.01.11 00:50buy4421.001.30681.30381.3108
8842005.01.11 01:05t/p4421.001.31081.30381.3108400.0071207.60
8852005.01.11 01:50buy4431.001.31031.30731.3143
8862005.01.11 09:35t/p4431.001.31431.30731.3143400.0071607.60
8872005.01.11 10:25sell4441.001.31371.31671.3097
8882005.01.11 12:20s/l4441.001.31671.31671.3097-300.0071307.60
8892005.01.11 14:50sell4451.001.31711.32011.3131
8902005.01.11 19:05t/p4451.001.31311.32011.3131400.0071707.60
8912005.01.11 19:30sell4461.001.31621.31921.3122
8922005.01.11 21:05t/p4461.001.31221.31921.3122400.0072107.60
8932005.01.11 21:20sell4471.001.31371.31671.3097
8942005.01.12 10:05t/p4471.001.30971.31671.3097402.2072509.80
8952005.01.12 10:50sell4481.001.31241.31541.3084
8962005.01.12 14:20s/l4481.001.31541.31541.3084-300.0072209.80
8972005.01.12 15:35buy4491.001.31351.31051.3175
8982005.01.12 15:50t/p4491.001.31751.31051.3175400.0072609.80
8992005.01.12 16:30buy4501.001.32211.31911.3261
9002005.01.12 16:50t/p4501.001.32611.31911.3261400.0073009.80
9012005.01.12 17:45sell4511.001.32731.33031.3233
9022005.01.13 10:10t/p4511.001.32331.33031.3233406.6073416.40
9032005.01.13 10:20sell4521.001.32551.32851.3215
9042005.01.13 12:50t/p4521.001.32151.32851.3215400.0073816.40
9052005.01.13 13:50buy4531.001.32231.31931.3263
9062005.01.13 18:50s/l4531.001.31931.31931.3263-300.0073516.40
9072005.01.13 18:50buy4541.001.31921.31621.3232
9082005.01.14 04:05s/l4541.001.31621.31621.3232-304.9073211.50
9092005.01.14 04:35sell4551.001.31951.32251.3155
9102005.01.14 04:59t/p4551.001.31551.32251.3155400.0073611.50
9112005.01.14 05:25sell4561.001.31491.31791.3109
9122005.01.14 06:50t/p4561.001.31091.31791.3109400.0074011.50
9132005.01.14 07:45buy4571.001.31061.30761.3146
9142005.01.14 10:30s/l4571.001.30761.30761.3146-300.0073711.50
9152005.01.14 11:35buy4581.001.30611.30311.3101
9162005.01.14 11:59t/p4581.001.31011.30311.3101400.0074111.50
9172005.01.14 12:50buy4591.001.31111.30811.3151
9182005.01.14 15:35s/l4591.001.30811.30811.3151-300.0073811.50
9192005.01.14 15:40sell4601.001.31131.31431.3073
9202005.01.17 18:40t/p4601.001.30731.31431.3073402.2074213.70
9212005.01.17 19:25buy4611.001.30731.30431.3113
9222005.01.18 00:50s/l4611.001.30431.30431.3113-304.9073908.80
9232005.01.18 01:25buy4621.001.30411.30111.3081
9242005.01.18 04:50s/l4621.001.30111.30111.3081-300.0073608.80
9252005.01.18 04:59sell4631.001.30321.30621.2992
9262005.01.18 13:20s/l4631.001.30621.30621.2992-300.0073308.80
9272005.01.18 14:35buy4641.001.30571.30271.3097
9282005.01.18 16:10s/l4641.001.30271.30271.3097-300.0073008.80
9292005.01.18 16:50sell4651.001.30611.30911.3021
9302005.01.18 16:59t/p4651.001.30211.30911.3021400.0073408.80
9312005.01.18 17:35sell4661.001.30201.30501.2980
9322005.01.18 18:40s/l4661.001.30501.30501.2980-300.0073108.80
9332005.01.18 18:50buy4671.001.30241.29941.3064
9342005.01.19 10:25t/p4671.001.30641.29941.3064395.1073503.90
9352005.01.19 11:50sell4681.001.31061.31361.3066
9362005.01.19 16:05t/p4681.001.30661.31361.3066400.0073903.90
9372005.01.19 16:30sell4691.001.31001.31301.3060
9382005.01.19 17:10t/p4691.001.30601.31301.3060400.0074303.90
9392005.01.19 17:25sell4701.001.30671.30971.3027
9402005.01.19 18:05t/p4701.001.30271.30971.3027400.0074703.90
9412005.01.19 18:20sell4711.001.30401.30701.3000
9422005.01.19 19:05t/p4711.001.30001.30701.3000400.0075103.90
9432005.01.19 19:15sell4721.001.30281.30581.2988
9442005.01.19 20:50t/p4721.001.29881.30581.2988400.0075503.90
9452005.01.19 21:35buy4731.001.29861.29561.3026
9462005.01.20 09:10t/p4731.001.30261.29561.3026385.3075889.20
9472005.01.20 09:10sell4741.001.30261.30561.2986
9482005.01.20 09:20t/p4741.001.29861.30561.2986400.0076289.20
9492005.01.20 09:40sell4751.001.30261.30561.2986
9502005.01.20 10:05t/p4751.001.29861.30561.2986400.0076689.20
9512005.01.20 10:50sell4761.001.29981.30281.2958
9522005.01.20 12:05t/p4761.001.29581.30281.2958400.0077089.20
9532005.01.20 12:40sell4771.001.29891.30191.2949
9542005.01.20 12:45t/p4771.001.29491.30191.2949400.0077489.20
9552005.01.20 14:45buy4781.001.29351.29051.2975
9562005.01.20 17:15t/p4781.001.29751.29051.2975400.0077889.20
9572005.01.20 17:35buy4791.001.29561.29261.2996
9582005.01.21 11:50t/p4791.001.29961.29261.2996395.1078284.30
9592005.01.21 12:45sell4801.001.30101.30401.2970
9602005.01.21 13:10t/p4801.001.29701.30401.2970400.0078684.30
9612005.01.21 13:45sell4811.001.29941.30241.2954
9622005.01.21 14:05t/p4811.001.29541.30241.2954400.0079084.30
9632005.01.21 14:45sell4821.001.29741.30041.2934
9642005.01.21 16:30s/l4821.001.30041.30041.2934-300.0078784.30
9652005.01.21 20:59buy4831.001.30511.30211.3091
9662005.01.24 10:50t/p4831.001.30911.30211.3091395.1079179.40
9672005.01.24 11:45sell4841.001.30881.31181.3048
9682005.01.24 17:05t/p4841.001.30481.31181.3048400.0079579.40
9692005.01.24 17:20sell4851.001.30691.30991.3029
9702005.01.24 18:05t/p4851.001.30291.30991.3029400.0079979.40
9712005.01.24 18:15sell4861.001.30451.30751.3005
9722005.01.25 10:05s/l4861.001.30751.30751.3005-297.8079681.60
9732005.01.25 10:25buy4871.001.30381.30081.3078
9742005.01.25 11:40t/p4871.001.30781.30081.3078400.0080081.60
9752005.01.25 11:40sell4881.001.30781.31081.3038
9762005.01.25 14:05t/p4881.001.30381.31081.3038400.0080481.60
9772005.01.25 14:40sell4891.001.30561.30861.3016
9782005.01.25 17:05t/p4891.001.30161.30861.3016400.0080881.60
9792005.01.25 17:25sell4901.001.30371.30671.2997
9802005.01.25 17:45t/p4901.001.29971.30671.2997400.0081281.60
9812005.01.25 18:40buy4911.001.29521.29221.2992
9822005.01.26 05:30t/p4911.001.29921.29221.2992395.1081676.70
9832005.01.26 06:50sell4921.001.29991.30291.2959
9842005.01.26 15:10s/l4921.001.30291.30291.2959-300.0081376.70
9852005.01.26 15:30buy4931.001.30041.29741.3044
9862005.01.26 15:45t/p4931.001.30441.29741.3044400.0081776.70
9872005.01.26 18:45sell4941.001.30821.31121.3042
9882005.01.27 09:05s/l4941.001.31121.31121.3042-293.4081483.30
9892005.01.27 09:25buy4951.001.30831.30531.3123
9902005.01.27 09:50t/p4951.001.31231.30531.3123400.0081883.30
9912005.01.27 10:50sell4961.001.31191.31491.3079
9922005.01.27 10:59t/p4961.001.30791.31491.3079400.0082283.30
9932005.01.27 11:59buy4971.001.30701.30401.3110
9942005.01.27 12:10s/l4971.001.30401.30401.3110-300.0081983.30
9952005.01.27 12:45sell4981.001.30711.31011.3031
9962005.01.27 14:50t/p4981.001.30311.31011.3031400.0082383.30
9972005.01.27 15:25sell4991.001.30401.30701.3000
9982005.01.28 00:05s/l4991.001.30701.30701.3000-297.8082085.50
9992005.01.28 00:15buy5001.001.30341.30041.3074
10002005.01.28 15:25t/p5001.001.30741.30041.3074400.0082485.50
10012005.01.28 16:40sell5011.001.30771.31071.3037
10022005.01.28 17:05t/p5011.001.30371.31071.3037400.0082885.50
10032005.01.28 17:50sell5021.001.30531.30831.3013
10042005.01.28 17:59t/p5021.001.30131.30831.3013400.0083285.50
10052005.01.28 18:25sell5031.001.30111.30411.2971
10062005.01.28 18:45s/l5031.001.30411.30411.2971-300.0082985.50
10072005.01.28 21:40buy5041.001.30361.30061.3076
10082005.01.31 10:15s/l5041.001.30061.30061.3076-304.9082680.60
10092005.01.31 12:50buy5051.001.29881.29581.3028
10102005.01.31 13:05t/p5051.001.30281.29581.3028400.0083080.60
10112005.01.31 13:50buy5061.001.29901.29601.3030
10122005.01.31 13:59t/p5061.001.30301.29601.3030400.0083480.60
10132005.01.31 14:45buy5071.001.30311.30011.3071
10142005.02.01 17:50s/l5071.001.30011.30011.3071-304.9083175.70
10152005.02.01 18:50buy5081.001.30021.29721.3042
10162005.02.01 20:05t/p5081.001.30421.29721.3042400.0083575.70
10172005.02.01 20:40buy5091.001.30291.29991.3069
10182005.02.02 02:35t/p5091.001.30691.29991.3069395.1083970.80
10192005.02.02 03:25sell5101.001.30671.30971.3027
10202005.02.02 07:50s/l5101.001.30971.30971.3027-300.0083670.80
10212005.02.02 08:40sell5111.001.30891.31191.3049
10222005.02.02 17:15t/p5111.001.30491.31191.3049400.0084070.80
10232005.02.02 19:45buy5121.001.30211.29911.3061
10242005.02.03 14:05s/l5121.001.29911.29911.3061-314.7083756.10
10252005.02.03 14:50sell5131.001.30261.30561.2986
10262005.02.03 15:05t/p5131.001.29861.30561.2986400.0084156.10
10272005.02.03 15:45sell5141.001.30051.30351.2965
10282005.02.03 15:50t/p5141.001.29651.30351.2965400.0084556.10
10292005.02.03 16:50buy5151.001.29431.29131.2983
10302005.02.04 15:20t/p5151.001.29831.29131.2983395.1084951.20
10312005.02.04 15:40buy5161.001.29101.28801.2950
10322005.02.04 15:45t/p5161.001.29501.28801.2950400.0085351.20
10332005.02.04 15:50buy5171.001.29101.28801.2950
10342005.02.04 16:10t/p5171.001.29501.28801.2950400.0085751.20
10352005.02.04 16:35buy5181.001.29341.29041.2974
10362005.02.04 19:40s/l5181.001.29041.29041.2974-300.0085451.20
10372005.02.04 20:35buy5191.001.28791.28491.2919
10382005.02.07 02:25s/l5191.001.28491.28491.2919-304.9085146.30
10392005.02.07 05:40buy5201.001.28291.27991.2869
10402005.02.07 18:05s/l5201.001.27991.27991.2869-300.0084846.30
10412005.02.07 18:40sell5211.001.28401.28701.2800
10422005.02.07 18:50t/p5211.001.28001.28701.2800400.0085246.30
10432005.02.07 19:35sell5221.001.27751.28051.2735
10442005.02.07 19:50t/p5221.001.27351.28051.2735400.0085646.30
10452005.02.07 20:59sell5231.001.27671.27971.2727
10462005.02.08 18:20s/l5231.001.27971.27971.2727-297.8085348.50
10472005.02.08 18:30buy5241.001.27541.27241.2794
10482005.02.08 19:15t/p5241.001.27941.27241.2794400.0085748.50
10492005.02.08 19:40sell5251.001.27881.28181.2748
10502005.02.09 15:10t/p5251.001.27481.28181.2748402.2086150.70
10512005.02.09 15:30sell5261.001.27791.28091.2739
10522005.02.09 18:15s/l5261.001.28091.28091.2739-300.0085850.70
10532005.02.09 18:45buy5271.001.27801.27501.2820
10542005.02.10 06:10t/p5271.001.28201.27501.2820385.3086236.00
10552005.02.10 06:10sell5281.001.28201.28501.2780
10562005.02.10 14:45t/p5281.001.27801.28501.2780400.0086636.00
10572005.02.10 15:59sell5291.001.27921.28221.2752
10582005.02.10 16:05s/l5291.001.28221.28221.2752-300.0086336.00
10592005.02.10 16:50buy5301.001.27821.27521.2822
10602005.02.10 16:59t/p5301.001.28221.27521.2822400.0086736.00
10612005.02.10 18:50sell5311.001.29031.29331.2863
10622005.02.11 03:05t/p5311.001.28631.29331.2863402.2087138.20
10632005.02.11 03:20sell5321.001.28741.29041.2834
10642005.02.14 03:05s/l5321.001.29041.29041.2834-297.8086840.40
10652005.02.14 04:50sell5331.001.29481.29781.2908
10662005.02.14 10:25s/l5331.001.29781.29781.2908-300.0086540.40
10672005.02.14 12:50sell5341.001.29911.30211.2951
10682005.02.14 16:10t/p5341.001.29511.30211.2951400.0086940.40
10692005.02.14 16:35sell5351.001.29801.30101.2940
10702005.02.15 15:25s/l5351.001.30101.30101.2940-297.8086642.60
10712005.02.15 16:20sell5361.001.30261.30561.2986
10722005.02.15 17:05t/p5361.001.29861.30561.2986400.0087042.60
10732005.02.15 17:50sell5371.001.29941.30241.2954
10742005.02.15 19:40s/l5371.001.30241.30241.2954-300.0086742.60
10752005.02.15 19:50buy5381.001.29771.29471.3017
10762005.02.15 19:59t/p5381.001.30171.29471.3017400.0087142.60
10772005.02.15 20:35sell5391.001.30271.30571.2987
10782005.02.16 15:30s/l5391.001.30571.30571.2987-297.8086844.80
10792005.02.16 15:35buy5401.001.30261.29961.3066
10802005.02.16 17:10s/l5401.001.29961.29961.3066-300.0086544.80
10812005.02.16 17:50sell5411.001.30301.30601.2990
10822005.02.16 17:59t/p5411.001.29901.30601.2990400.0086944.80
10832005.02.16 18:30sell5421.001.29851.30151.2945
10842005.02.16 19:10s/l5421.001.30151.30151.2945-300.0086644.80
10852005.02.16 19:50buy5431.001.29871.29571.3027
10862005.02.16 20:05t/p5431.001.30271.29571.3027400.0087044.80
10872005.02.16 20:45buy5441.001.30161.29861.3056
10882005.02.17 09:30t/p5441.001.30561.29861.3056385.3087430.10
10892005.02.17 10:25sell5451.001.30571.30871.3017
10902005.02.17 16:05t/p5451.001.30171.30871.3017400.0087830.10
10912005.02.17 16:25sell5461.001.30291.30591.2989
10922005.02.17 17:20s/l5461.001.30591.30591.2989-300.0087530.10
10932005.02.17 17:50buy5471.001.30371.30071.3077
10942005.02.17 18:05t/p5471.001.30771.30071.3077400.0087930.10
10952005.02.17 18:45buy5481.001.30671.30371.3107
10962005.02.18 13:05s/l5481.001.30371.30371.3107-304.9087625.20
10972005.02.18 13:35sell5491.001.30501.30801.3010
10982005.02.18 16:20s/l5491.001.30801.30801.3010-300.0087325.20
10992005.02.18 16:45buy5501.001.30481.30181.3088
11002005.02.22 04:05t/p5501.001.30881.30181.3088390.2087715.40
11012005.02.22 04:40buy5511.001.30681.30381.3108
11022005.02.22 04:59t/p5511.001.31081.30381.3108400.0088115.40
11032005.02.22 05:35buy5521.001.31081.30781.3148
11042005.02.22 05:50t/p5521.001.31481.30781.3148400.0088515.40
11052005.02.22 08:45sell5531.001.31781.32081.3138
11062005.02.22 12:25s/l5531.001.32081.32081.3138-300.0088215.40
11072005.02.22 13:35sell5541.001.32181.32481.3178
11082005.02.22 18:30s/l5541.001.32481.32481.3178-300.0087915.40
11092005.02.22 20:30buy5551.001.32321.32021.3272
11102005.02.23 04:20t/p5551.001.32721.32021.3272395.1088310.50
11112005.02.23 05:20sell5561.001.32681.32981.3228
11122005.02.23 09:25t/p5561.001.32281.32981.3228400.0088710.50
11132005.02.23 09:35sell5571.001.32401.32701.3200
11142005.02.23 14:35t/p5571.001.32001.32701.3200400.0089110.50
11152005.02.23 15:35buy5581.001.31991.31691.3239
11162005.02.23 21:30t/p5581.001.32391.31691.3239400.0089510.50
11172005.02.23 21:40buy5591.001.32151.31851.3255
11182005.02.24 10:30t/p5591.001.32551.31851.3255385.3089895.80
11192005.02.24 11:25sell5601.001.32631.32931.3223
11202005.02.24 16:10t/p5601.001.32231.32931.3223400.0090295.80
11212005.02.24 16:30sell5611.001.32441.32741.3204
11222005.02.24 17:05t/p5611.001.32041.32741.3204400.0090695.80
11232005.02.24 17:40sell5621.001.32291.32591.3189
11242005.02.24 18:15t/p5621.001.31891.32591.3189400.0091095.80
11252005.02.24 18:20sell5631.001.32081.32381.3168
11262005.02.25 12:05t/p5631.001.31681.32381.3168402.2091498.00
11272005.02.25 12:35sell5641.001.32021.32321.3162
11282005.02.25 13:20t/p5641.001.31621.32321.3162400.0091898.00
11292005.02.25 14:59sell5651.001.31681.31981.3128
11302005.02.25 15:05s/l5651.001.31981.31981.3128-300.0091598.00
11312005.02.25 15:45buy5661.001.31651.31351.3205
11322005.02.25 16:10t/p5661.001.32051.31351.3205400.0091998.00
11332005.02.25 17:35buy5671.001.31841.31541.3224
11342005.02.25 19:05t/p5671.001.32241.31541.3224400.0092398.00
11352005.02.25 20:25buy5681.001.32271.31971.3267
11362005.02.28 02:45t/p5681.001.32671.31971.3267395.1092793.10
11372005.02.28 03:30sell5691.001.32631.32931.3223
11382005.02.28 23:50t/p5691.001.32231.32931.3223400.0093193.10
11392005.03.01 00:25sell5701.001.32331.32631.3193
11402005.03.01 04:30t/p5701.001.31931.32631.3193400.0093593.10
11412005.03.01 05:40buy5711.001.31771.31471.3217
11422005.03.01 12:10t/p5711.001.32171.31471.3217400.0093993.10
11432005.03.01 12:20buy5721.001.32031.31731.3243
11442005.03.01 16:25s/l5721.001.31731.31731.3243-300.0093693.10
11452005.03.01 16:50sell5731.001.31971.32271.3157
11462005.03.02 02:25t/p5731.001.31571.32271.3157402.2094095.30
11472005.03.02 02:35sell5741.001.31731.32031.3133
11482005.03.02 11:10t/p5741.001.31331.32031.3133400.0094495.30
11492005.03.02 12:50buy5751.001.31021.30721.3142
11502005.03.02 23:50t/p5751.001.31421.30721.3142400.0094895.30
11512005.03.02 23:50sell5761.001.31441.31741.3104
11522005.03.03 20:05t/p5761.001.31041.31741.3104406.6095301.90
11532005.03.03 20:15sell5771.001.31261.31561.3086
11542005.03.04 15:40s/l5771.001.31561.31561.3086-297.8095004.10
11552005.03.04 15:50buy5781.001.31141.30841.3154
11562005.03.04 16:05t/p5781.001.31541.30841.3154400.0095404.10
11572005.03.04 16:15buy5791.001.31491.31191.3189
11582005.03.04 16:35t/p5791.001.31891.31191.3189400.0095804.10
11592005.03.04 17:30sell5801.001.32241.32541.3184
11602005.03.04 17:50s/l5801.001.32541.32541.3184-300.0095504.10
11612005.03.04 20:50sell5811.001.32491.32791.3209
11622005.03.07 12:50t/p5811.001.32091.32791.3209402.2095906.30
11632005.03.07 14:40buy5821.001.32031.31731.3243
11642005.03.08 10:15t/p5821.001.32431.31731.3243395.1096301.40
11652005.03.08 10:20buy5831.001.32361.32061.3276
11662005.03.08 16:05t/p5831.001.32761.32061.3276400.0096701.40
11672005.03.08 16:20buy5841.001.32541.32241.3294
11682005.03.08 16:25t/p5841.001.32941.32241.3294400.0097101.40
11692005.03.08 17:20sell5851.001.33311.33611.3291
11702005.03.08 18:50s/l5851.001.33611.33611.3291-300.0096801.40
11712005.03.08 18:59buy5861.001.33411.33111.3381
11722005.03.09 10:10t/p5861.001.33811.33111.3381395.1097196.50
11732005.03.09 10:25buy5871.001.33571.33271.3397
11742005.03.09 19:15t/p5871.001.33971.33271.3397400.0097596.50
11752005.03.09 20:35buy5881.001.34051.33751.3445
11762005.03.10 01:10s/l5881.001.33751.33751.3445-314.7097281.80
11772005.03.10 01:30sell5891.001.33951.34251.3355
11782005.03.10 04:15s/l5891.001.34251.34251.3355-300.0096981.80
11792005.03.10 04:45buy5901.001.34111.33811.3451
11802005.03.10 09:40t/p5901.001.34511.33811.3451400.0097381.80
11812005.03.10 10:25sell5911.001.34431.34731.3403
11822005.03.10 12:05t/p5911.001.34031.34731.3403400.0097781.80
11832005.03.10 12:45sell5921.001.34321.34621.3392
11842005.03.11 15:15s/l5921.001.34621.34621.3392-297.8097484.00
11852005.03.11 15:45buy5931.001.34021.33721.3442
11862005.03.11 16:10t/p5931.001.34421.33721.3442400.0097884.00
11872005.03.11 16:40buy5941.001.34051.33751.3445
11882005.03.11 17:05t/p5941.001.34451.33751.3445400.0098284.00
11892005.03.11 17:40buy5951.001.34271.33971.3467
11902005.03.11 18:05t/p5951.001.34671.33971.3467400.0098684.00
11912005.03.11 18:30buy5961.001.34591.34291.3499
11922005.03.14 08:15s/l5961.001.34291.34291.3499-304.9098379.10
11932005.03.14 08:25sell5971.001.34451.34751.3405
11942005.03.14 10:45t/p5971.001.34051.34751.3405400.0098779.10
11952005.03.14 11:50buy5981.001.34011.33711.3441
11962005.03.14 15:35s/l5981.001.33711.33711.3441-300.0098479.10
11972005.03.14 15:59sell5991.001.33971.34271.3357
11982005.03.14 18:20t/p5991.001.33571.34271.3357400.0098879.10
11992005.03.14 19:35buy6001.001.33431.33131.3383
12002005.03.15 12:25t/p6001.001.33831.33131.3383395.1099274.20
12012005.03.15 12:45buy6011.001.33581.33281.3398
12022005.03.15 15:15t/p6011.001.33981.33281.3398400.0099674.20
12032005.03.15 15:30buy6021.001.33821.33521.3422
12042005.03.15 16:05s/l6021.001.33521.33521.3422-300.0099374.20
12052005.03.15 16:40sell6031.001.33951.34251.3355
12062005.03.15 16:59t/p6031.001.33551.34251.3355400.0099774.20
12072005.03.15 17:35sell6041.001.33261.33561.3286
12082005.03.16 09:45s/l6041.001.33561.33561.3286-297.8099476.40
12092005.03.16 11:50sell6051.001.33701.34001.3330
12102005.03.16 15:30s/l6051.001.34001.34001.3330-300.0099176.40
12112005.03.16 16:45sell6061.001.34311.34611.3391
12122005.03.17 07:35t/p6061.001.33911.34611.3391406.6099583.00
12132005.03.17 10:20buy6071.001.33981.33681.3438
12142005.03.17 12:35s/l6071.001.33681.33681.3438-300.0099283.00
12152005.03.17 12:40sell6081.001.33971.34271.3357
12162005.03.17 15:45t/p6081.001.33571.34271.3357400.0099683.00
12172005.03.17 16:40buy6091.001.33431.33131.3383
12182005.03.17 17:15t/p6091.001.33831.33131.3383400.00100083.00
12192005.03.17 17:50buy6101.001.33541.33241.3394
12202005.03.17 19:05t/p6101.001.33941.33241.3394400.00100483.00
12212005.03.17 19:25buy6111.001.33681.33381.3408
12222005.03.18 10:40s/l6111.001.33381.33381.3408-304.90100178.10
12232005.03.18 11:45buy6121.001.33181.32881.3358
12242005.03.18 14:50s/l6121.001.32881.32881.3358-300.0099878.10
12252005.03.18 17:45buy6131.001.32751.32451.3315
12262005.03.18 18:10t/p6131.001.33151.32451.3315400.00100278.10
12272005.03.18 18:45buy6141.001.32821.32521.3322
12282005.03.18 19:05t/p6141.001.33221.32521.3322400.00100678.10
12292005.03.18 23:25buy6151.001.33141.32841.3354
12302005.03.21 03:05s/l6151.001.32841.32841.3354-304.90100373.20
12312005.03.21 03:45sell6161.001.33081.33381.3268
12322005.03.21 04:05t/p6161.001.32681.33381.3268400.00100773.20
12332005.03.21 04:40sell6171.001.32831.33131.3243
12342005.03.21 09:30t/p6171.001.32431.33131.3243400.00101173.20
12352005.03.21 10:25buy6181.001.32161.31861.3256
12362005.03.21 15:30s/l6181.001.31861.31861.3256-300.00100873.20
12372005.03.21 16:45buy6191.001.31791.31491.3219
12382005.03.21 18:45s/l6191.001.31491.31491.3219-300.00100573.20
12392005.03.21 20:50buy6201.001.31571.31271.3197
12402005.03.22 13:45t/p6201.001.31971.31271.3197395.10100968.30
12412005.03.22 14:40sell6211.001.31861.32161.3146
12422005.03.22 17:40s/l6211.001.32161.32161.3146-300.00100668.30
12432005.03.22 18:30sell6221.001.32111.32411.3171
12442005.03.22 21:05t/p6221.001.31711.32411.3171400.00101068.30
12452005.03.22 21:40sell6231.001.32071.32371.3167
12462005.03.22 21:50t/p6231.001.31671.32371.3167400.00101468.30
12472005.03.22 22:35sell6241.001.30861.31161.3046
12482005.03.23 11:10t/p6241.001.30461.31161.3046402.20101870.50
12492005.03.23 15:35buy6251.001.30411.30111.3081
12502005.03.23 15:40s/l6251.001.30111.30111.3081-300.00101570.50
12512005.03.23 16:35buy6261.001.30171.29871.3057
12522005.03.23 19:20s/l6261.001.29871.29871.3057-300.00101270.50
12532005.03.24 01:35buy6271.001.29881.29581.3028
12542005.03.24 11:45t/p6271.001.30281.29581.3028400.00101670.50
12552005.03.24 11:45sell6281.001.30351.30651.2995
12562005.03.24 12:05t/p6281.001.29951.30651.2995400.00102070.50
12572005.03.24 12:50sell6291.001.30031.30331.2963
12582005.03.24 17:35t/p6291.001.29631.30331.2963400.00102470.50
12592005.03.24 18:10sell6301.001.29741.30041.2934
12602005.03.25 01:35t/p6301.001.29341.30041.2934402.20102872.70
12612005.03.25 02:35buy6311.001.29321.29021.2972
12622005.03.25 11:50t/p6311.001.29721.29021.2972400.00103272.70
12632005.03.25 12:50sell6321.001.29681.29981.2928
12642005.03.28 03:05t/p6321.001.29281.29981.2928402.20103674.90
12652005.03.28 03:45sell6331.001.29571.29871.2917
12662005.03.28 04:05t/p6331.001.29171.29871.2917400.00104074.90
12672005.03.28 04:40sell6341.001.29331.29631.2893
12682005.03.28 05:00t/p6341.001.28931.29631.2893400.00104474.90
12692005.03.28 05:50buy6351.001.28881.28581.2928
12702005.03.28 12:10t/p6351.001.29281.28581.2928400.00104874.90
12712005.03.28 12:20buy6361.001.29151.28851.2955
12722005.03.28 16:05s/l6361.001.28851.28851.2955-300.00104574.90
12732005.03.28 16:50sell6371.001.29351.29651.2895
12742005.03.28 16:59t/p6371.001.28951.29651.2895400.00104974.90
12752005.03.28 19:45buy6381.001.28571.28271.2897
12762005.03.29 00:05t/p6381.001.28971.28271.2897395.10105370.00
12772005.03.29 03:15buy6391.001.28831.28531.2923
12782005.03.29 03:45t/p6391.001.29231.28531.2923400.00105770.00
12792005.03.29 05:30sell6401.001.29261.29561.2886
12802005.03.29 06:50s/l6401.001.29561.29561.2886-300.00105470.00
12812005.03.29 07:50sell6411.001.29411.29711.2901
12822005.03.29 17:25t/p6411.001.29011.29711.2901400.00105870.00
12832005.03.29 17:59sell6421.001.29161.29461.2876
12842005.03.30 01:40s/l6421.001.29461.29461.2876-297.80105572.20
12852005.03.30 02:35sell6431.001.29441.29741.2904
12862005.03.30 10:35s/l6431.001.29741.29741.2904-300.00105272.20
12872005.03.30 11:45sell6441.001.29751.30051.2935
12882005.03.30 19:25t/p6441.001.29351.30051.2935400.00105672.20
12892005.03.30 19:45sell6451.001.29531.29831.2913
12902005.03.30 23:05t/p6451.001.29131.29831.2913400.00106072.20
12912005.03.30 23:25sell6461.001.29391.29691.2899
12922005.03.31 11:20s/l6461.001.29691.29691.2899-293.40105778.80
12932005.03.31 11:20sell6471.001.29671.29971.2927
12942005.03.31 16:30s/l6471.001.29971.29971.2927-300.00105478.80
12952005.03.31 18:50sell6481.001.30031.30331.2963
12962005.03.31 19:05t/p6481.001.29631.30331.2963400.00105878.80
12972005.04.01 02:35buy6491.001.29631.29331.3003
12982005.04.01 16:20t/p6491.001.30031.29331.3003400.00106278.80
12992005.04.01 17:25sell6501.001.30141.30441.2974
13002005.04.01 17:40t/p6501.001.29741.30441.2974400.00106678.80
13012005.04.01 18:50sell6511.001.29791.30091.2939
13022005.04.01 18:59t/p6511.001.29391.30091.2939400.00107078.80
13032005.04.01 19:50buy6521.001.28741.28441.2914
13042005.04.01 21:35t/p6521.001.29141.28441.2914400.00107478.80
13052005.04.01 21:59sell6531.001.29061.29361.2866
13062005.04.04 16:35t/p6531.001.28661.29361.2866402.20107881.00
13072005.04.04 18:50buy6541.001.28191.27891.2859
13082005.04.05 15:20t/p6541.001.28591.27891.2859395.10108276.10
13092005.04.05 15:35buy6551.001.28061.27761.2846
13102005.04.05 15:59t/p6551.001.28461.27761.2846400.00108676.10
13112005.04.05 16:25buy6561.001.28531.28231.2893
13122005.04.06 11:30t/p6561.001.28931.28231.2893395.10109071.20
13132005.04.06 11:30sell6571.001.28971.29271.2857
13142005.04.06 15:05t/p6571.001.28571.29271.2857400.00109471.20
13152005.04.06 15:50sell6581.001.28801.29101.2840
13162005.04.06 17:50t/p6581.001.28401.29101.2840400.00109871.20
13172005.04.06 18:45buy6591.001.28481.28181.2888
13182005.04.06 19:25t/p6591.001.28881.28181.2888400.00110271.20
13192005.04.06 19:40buy6601.001.28521.28221.2892
13202005.04.06 20:25t/p6601.001.28921.28221.2892400.00110671.20
13212005.04.06 20:35buy6611.001.28781.28481.2918
13222005.04.07 08:45t/p6611.001.29181.28481.2918385.30111056.50
13232005.04.07 09:35sell6621.001.29141.29441.2874
13242005.04.07 20:20t/p6621.001.28741.29441.2874400.00111456.50
13252005.04.07 22:50buy6631.001.28491.28191.2889
13262005.04.08 03:25s/l6631.001.28191.28191.2889-304.90111151.60
13272005.04.08 04:50buy6641.001.28141.27841.2854
13282005.04.08 17:35t/p6641.001.28541.27841.2854400.00111551.60
13292005.04.08 18:15buy6651.001.28431.28131.2883
13302005.04.08 18:25t/p6651.001.28831.28131.2883400.00111951.60
13312005.04.08 19:25sell6661.001.29221.29521.2882
13322005.04.11 11:05s/l6661.001.29521.29521.2882-297.80111653.80
13332005.04.11 12:45sell6671.001.29701.30001.2930
13342005.04.11 19:25s/l6671.001.30001.30001.2930-300.00111353.80
13352005.04.11 20:15sell6681.001.29951.30251.2955
13362005.04.12 15:15t/p6681.001.29551.30251.2955402.20111756.00
13372005.04.12 15:30sell6691.001.30181.30481.2978
13382005.04.12 15:50t/p6691.001.29781.30481.2978400.00112156.00
13392005.04.12 16:25sell6701.001.29271.29571.2887
13402005.04.12 17:50t/p6701.001.28871.29571.2887400.00112556.00
13412005.04.12 19:45buy6711.001.28681.28381.2908
13422005.04.12 21:10t/p6711.001.29081.28381.2908400.00112956.00
13432005.04.12 21:35buy6721.001.28781.28481.2918
13442005.04.12 21:59t/p6721.001.29181.28481.2918400.00113356.00
13452005.04.12 23:25buy6731.001.29171.28871.2957
13462005.04.13 11:50t/p6731.001.29571.28871.2957395.10113751.10
13472005.04.13 11:50sell6741.001.29571.29871.2917
13482005.04.13 15:05t/p6741.001.29171.29871.2917400.00114151.10
13492005.04.13 15:30sell6751.001.29361.29661.2896
13502005.04.13 15:59t/p6751.001.28961.29661.2896400.00114551.10
13512005.04.13 16:30sell6761.001.28921.29221.2852
13522005.04.13 18:15s/l6761.001.29221.29221.2852-300.00114251.10
13532005.04.13 18:50buy6771.001.28951.28651.2935
13542005.04.14 09:35s/l6771.001.28651.28651.2935-314.70113936.40
13552005.04.14 12:20buy6781.001.28601.28301.2900
13562005.04.14 13:40s/l6781.001.28301.28301.2900-300.00113636.40
13572005.04.14 14:30buy6791.001.28291.27991.2869
13582005.04.14 15:50s/l6791.001.27991.27991.2869-300.00113336.40
13592005.04.14 16:25buy6801.001.28111.27811.2851
13602005.04.14 16:45s/l6801.001.27811.27811.2851-300.00113036.40
13612005.04.14 17:50buy6811.001.27661.27361.2806
13622005.04.14 18:00t/p6811.001.28061.27361.2806400.00113436.40
13632005.04.14 18:50buy6821.001.27951.27651.2835
13642005.04.15 10:05t/p6821.001.28351.27651.2835395.10113831.50
13652005.04.15 10:45buy6831.001.28131.27831.2853
13662005.04.15 11:15t/p6831.001.28531.27831.2853400.00114231.50
13672005.04.15 11:40buy6841.001.28351.28051.2875
13682005.04.15 14:45t/p6841.001.28751.28051.2875400.00114631.50
13692005.04.15 15:35sell6851.001.28841.29141.2844
13702005.04.15 17:25s/l6851.001.29141.29141.2844-300.00114331.50
13712005.04.15 18:25sell6861.001.29331.29631.2893
13722005.04.18 03:05t/p6861.001.28931.29631.2893402.20114733.70
13732005.04.18 03:15sell6871.001.29201.29501.2880
13742005.04.18 04:05t/p6871.001.28801.29501.2880400.00115133.70
13752005.04.18 04:10sell6881.001.28891.29191.2849
13762005.04.18 09:05s/l6881.001.29191.29191.2849-300.00114833.70
13772005.04.18 09:35buy6891.001.28891.28591.2929
13782005.04.18 09:59t/p6891.001.29291.28591.2929400.00115233.70
13792005.04.18 11:25buy6901.001.29591.29291.2999
13802005.04.18 16:35t/p6901.001.29991.29291.2999400.00115633.70
13812005.04.18 19:50sell6911.001.30401.30701.3000
13822005.04.19 11:10t/p6911.001.30001.30701.3000402.20116035.90
13832005.04.19 11:20sell6921.001.30351.30651.2995
13842005.04.19 11:50t/p6921.001.29951.30651.2995400.00116435.90
13852005.04.19 13:50buy6931.001.29871.29571.3027
13862005.04.19 17:05t/p6931.001.30271.29571.3027400.00116835.90
13872005.04.19 17:30buy6941.001.29991.29691.3039
13882005.04.19 17:59t/p6941.001.30391.29691.3039400.00117235.90
13892005.04.19 19:50sell6951.001.30371.30671.2997
13902005.04.19 22:35s/l6951.001.30671.30671.2997-300.00116935.90
13912005.04.19 23:30sell6961.001.30721.31021.3032
13922005.04.20 11:05t/p6961.001.30321.31021.3032402.20117338.10
13932005.04.20 11:20sell6971.001.30461.30761.3006
13942005.04.20 15:40t/p6971.001.30061.30761.3006400.00117738.10
13952005.04.20 16:30buy6981.001.29991.29691.3039
13962005.04.20 16:59t/p6981.001.30391.29691.3039400.00118138.10
13972005.04.20 17:50buy6991.001.30351.30051.3075
13982005.04.20 18:05t/p6991.001.30751.30051.3075400.00118538.10
13992005.04.20 18:45buy7001.001.30611.30311.3101
14002005.04.20 22:40t/p7001.001.31011.30311.3101400.00118938.10
14012005.04.20 23:30sell7011.001.30951.31251.3055
14022005.04.21 18:10s/l7011.001.31251.31251.3055-293.40118644.70
14032005.04.21 18:25sell7021.001.31221.31521.3082
14042005.04.21 18:40t/p7021.001.30821.31521.3082400.00119044.70
14052005.04.21 19:50sell7031.001.30741.31041.3034
14062005.04.22 03:05t/p7031.001.30341.31041.3034402.20119446.90
14072005.04.22 03:10sell7041.001.30431.30731.3003
14082005.04.22 11:05s/l7041.001.30731.30731.3003-300.00119146.90
14092005.04.22 11:20buy7051.001.30571.30271.3097
14102005.04.25 03:20s/l7051.001.30271.30271.3097-304.90118842.00
14112005.04.25 04:25buy7061.001.30091.29791.3049
14122005.04.25 11:20s/l7061.001.29791.29791.3049-300.00118542.00
14132005.04.25 12:15buy7071.001.29671.29371.3007
14142005.04.25 23:35t/p7071.001.30071.29371.3007400.00118942.00
14152005.04.26 00:50sell7081.001.30051.30351.2965
14162005.04.26 17:20t/p7081.001.29651.30351.2965400.00119342.00
14172005.04.26 19:20buy7091.001.29631.29331.3003
14182005.04.27 09:05s/l7091.001.29331.29331.3003-304.90119037.10
14192005.04.27 09:25sell7101.001.29421.29721.2902
14202005.04.27 15:05s/l7101.001.29721.29721.2902-300.00118737.10
14212005.04.27 16:25buy7111.001.29681.29381.3008
14222005.04.27 18:15s/l7111.001.29381.29381.3008-300.00118437.10
14232005.04.27 18:50sell7121.001.29681.29981.2928
14242005.04.27 19:10t/p7121.001.29281.29981.2928400.00118837.10
14252005.04.27 19:45sell7131.001.29441.29741.2904
14262005.04.28 15:30t/p7131.001.29041.29741.2904406.60119243.70
14272005.04.28 15:30buy7141.001.28871.28571.2927
14282005.04.28 17:15t/p7141.001.29271.28571.2927400.00119643.70
14292005.04.28 17:45buy7151.001.29111.28811.2951
14302005.04.28 21:50s/l7151.001.28811.28811.2951-300.00119343.70
14312005.04.28 21:59sell7161.001.28951.29251.2855
14322005.04.29 05:05s/l7161.001.29251.29251.2855-297.80119045.90
14332005.04.29 05:25buy7171.001.29141.28841.2954
14342005.04.29 07:50t/p7171.001.29541.28841.2954400.00119445.90
14352005.04.29 10:50sell7181.001.29701.30001.2930
14362005.04.29 16:05t/p7181.001.29301.30001.2930400.00119845.90
14372005.04.29 16:25sell7191.001.29481.29781.2908
14382005.04.29 17:05t/p7191.001.29081.29781.2908400.00120245.90
14392005.04.29 17:20sell7201.001.29441.29741.2904
14402005.04.29 18:05t/p7201.001.29041.29741.2904400.00120645.90
14412005.04.29 18:10sell7211.001.29181.29481.2878
14422005.04.29 20:40t/p7211.001.28781.29481.2878400.00121045.90
14432005.04.29 22:50buy7221.001.28611.28311.2901
14442005.05.03 05:10s/l7221.001.28311.28311.2901-309.80120736.10
14452005.05.03 08:50buy7231.001.28301.28001.2870
14462005.05.03 12:10t/p7231.001.28701.28001.2870400.00121136.10
14472005.05.03 13:50sell7241.001.28711.29011.2831
14482005.05.03 16:40s/l7241.001.29011.29011.2831-300.00120836.10
14492005.05.03 17:25sell7251.001.28961.29261.2856
14502005.05.03 21:20t/p7251.001.28561.29261.2856400.00121236.10
14512005.05.03 21:35sell7261.001.29181.29481.2878
14522005.05.03 21:59t/p7261.001.28781.29481.2878400.00121636.10
14532005.05.03 23:25sell7271.001.28991.29291.2859
14542005.05.04 04:15s/l7271.001.29291.29291.2859-297.80121338.30
14552005.05.04 04:25buy7281.001.28881.28581.2928
14562005.05.04 04:30t/p7281.001.29281.28581.2928400.00121738.30
14572005.05.04 05:25sell7291.001.29671.29971.2927
14582005.05.04 16:30t/p7291.001.29271.29971.2927400.00122138.30
14592005.05.04 16:30buy7301.001.29271.28971.2967
14602005.05.05 09:50t/p7301.001.29671.28971.2967385.30122523.60
14612005.05.05 10:30buy7311.001.29571.29271.2997
14622005.05.05 18:50s/l7311.001.29271.29271.2997-300.00122223.60
14632005.05.05 18:50buy7321.001.29281.28981.2968
14642005.05.05 20:15t/p7321.001.29681.28981.2968400.00122623.60
14652005.05.05 20:25buy7331.001.29541.29241.2994
14662005.05.06 15:05s/l7331.001.29241.29241.2994-304.90122318.70
14672005.05.06 15:50sell7341.001.29581.29881.2918
14682005.05.06 15:59t/p7341.001.29181.29881.2918400.00122718.70
14692005.05.06 16:45sell7351.001.28691.28991.2829
14702005.05.06 18:45t/p7351.001.28291.28991.2829400.00123118.70
14712005.05.06 19:45buy7361.001.28331.28031.2873
14722005.05.09 04:30s/l7361.001.28031.28031.2873-304.90122813.80
14732005.05.09 08:40buy7371.001.27951.27651.2835
14742005.05.09 12:05t/p7371.001.28351.27651.2835400.00123213.80
14752005.05.09 13:50sell7381.001.28431.28731.2803
14762005.05.10 00:30s/l7381.001.28731.28731.2803-297.80122916.00
14772005.05.10 01:45sell7391.001.28631.28931.2823
14782005.05.10 10:05t/p7391.001.28231.28931.2823400.00123316.00
14792005.05.10 10:10sell7401.001.28321.28621.2792
14802005.05.10 14:00s/l7401.001.28621.28621.2792-300.00123016.00
14812005.05.10 14:50sell7411.001.28621.28921.2822
14822005.05.10 19:50s/l7411.001.28921.28921.2822-300.00122716.00
14832005.05.10 20:45sell7421.001.28811.29111.2841
14842005.05.11 11:25s/l7421.001.29111.29111.2841-297.80122418.20
14852005.05.11 11:50sell7431.001.29011.29311.2861
14862005.05.11 15:10t/p7431.001.28611.29311.2861400.00122818.20
14872005.05.11 15:35sell7441.001.28861.29161.2846
14882005.05.11 15:59t/p7441.001.28461.29161.2846400.00123218.20
14892005.05.11 16:25sell7451.001.28061.28361.2766
14902005.05.11 19:10s/l7451.001.28361.28361.2766-300.00122918.20
14912005.05.11 19:40buy7461.001.28071.27771.2847
14922005.05.12 09:05s/l7461.001.27771.27771.2847-314.70122603.50
14932005.05.12 09:15buy7471.001.27781.27481.2818
14942005.05.12 10:30s/l7471.001.27481.27481.2818-300.00122303.50
14952005.05.12 10:30buy7481.001.27491.27191.2789
14962005.05.12 15:30s/l7481.001.27191.27191.2789-300.00122003.50
14972005.05.12 17:20buy7491.001.27031.26731.2743
14982005.05.13 00:15s/l7491.001.26731.26731.2743-304.90121698.60
14992005.05.13 01:50buy7501.001.26741.26441.2714
15002005.05.13 12:05s/l7501.001.26441.26441.2714-300.00121398.60
15012005.05.13 12:25sell7511.001.26681.26981.2628
15022005.05.13 13:50t/p7511.001.26281.26981.2628400.00121798.60
15032005.05.13 14:50buy7521.001.26231.25931.2663
15042005.05.16 02:10s/l7521.001.25931.25931.2663-304.90121493.70
15052005.05.16 02:15sell7531.001.26031.26331.2563
15062005.05.16 16:15s/l7531.001.26331.26331.2563-300.00121193.70
15072005.05.16 16:30buy7541.001.26041.25741.2644
15082005.05.16 16:40t/p7541.001.26441.25741.2644400.00121593.70
15092005.05.16 17:30sell7551.001.26381.26681.2598
15102005.05.17 22:25t/p7551.001.25981.26681.2598402.20121995.90
15112005.05.18 00:50buy7561.001.26011.25711.2641
15122005.05.18 15:30t/p7561.001.26411.25711.2641400.00122395.90
15132005.05.18 16:30sell7571.001.26521.26821.2612
15142005.05.18 20:35s/l7571.001.26821.26821.2612-300.00122095.90
15152005.05.18 20:40buy7581.001.26701.26401.2710
15162005.05.19 14:45s/l7581.001.26401.26401.2710-314.70121781.20
15172005.05.19 15:40buy7591.001.26331.26031.2673
15182005.05.19 19:50s/l7591.001.26031.26031.2673-300.00121481.20
15192005.05.19 19:59sell7601.001.26291.26591.2589
15202005.05.20 15:50t/p7601.001.25891.26591.2589402.20121883.40
15212005.05.20 18:45buy7611.001.25441.25141.2584
15222005.05.23 17:05t/p7611.001.25841.25141.2584395.10122278.50
15232005.05.23 17:20buy7621.001.25751.25451.2615
15242005.05.24 14:35t/p7621.001.26151.25451.2615395.10122673.60
15252005.05.24 15:30sell7631.001.26291.26591.2589
15262005.05.24 17:10t/p7631.001.25891.26591.2589400.00123073.60
15272005.05.24 17:45sell7641.001.26041.26341.2564
15282005.05.25 01:30t/p7641.001.25641.26341.2564402.20123475.80
15292005.05.25 04:50buy7651.001.25611.25311.2601
15302005.05.25 07:50t/p7651.001.26011.25311.2601400.00123875.80
15312005.05.25 08:45sell7661.001.26031.26331.2563
15322005.05.25 13:05t/p7661.001.25631.26331.2563400.00124275.80
15332005.05.25 13:30sell7671.001.25751.26051.2535
15342005.05.25 16:05s/l7671.001.26051.26051.2535-300.00123975.80
15352005.05.25 16:45buy7681.001.25811.25511.2621
15362005.05.26 08:05s/l7681.001.25511.25511.2621-314.70123661.10
15372005.05.26 08:35sell7691.001.25731.26031.2533
15382005.05.26 14:25t/p7691.001.25331.26031.2533400.00124061.10
15392005.05.26 16:45buy7701.001.25241.24941.2564
15402005.05.26 21:45s/l7701.001.24941.24941.2564-300.00123761.10
15412005.05.27 05:30buy7711.001.25171.24871.2557
15422005.05.27 18:20t/p7711.001.25571.24871.2557400.00124161.10
15432005.05.27 20:50sell7721.001.25881.26181.2548
15442005.05.30 00:00t/p7721.001.25481.26181.2548402.20124563.30
15452005.05.30 01:30sell7731.001.25381.25681.2498
15462005.05.30 14:05t/p7731.001.24981.25681.2498400.00124963.30
15472005.05.30 14:15sell7741.001.25071.25371.2467
15482005.05.30 15:50t/p7741.001.24671.25371.2467400.00125363.30
15492005.05.30 17:45buy7751.001.24681.24381.2508
15502005.05.31 04:05s/l7751.001.24381.24381.2508-304.90125058.40
15512005.05.31 04:50sell7761.001.24591.24891.2419
15522005.05.31 04:59t/p7761.001.24191.24891.2419400.00125458.40
15532005.05.31 05:50buy7771.001.23891.23591.2429
15542005.05.31 12:20s/l7771.001.23591.23591.2429-300.00125158.40
15552005.05.31 14:25buy7781.001.23211.22911.2361
15562005.05.31 17:05t/p7781.001.23611.22911.2361400.00125558.40
15572005.05.31 17:40buy7791.001.23341.23041.2374
15582005.05.31 21:20s/l7791.001.23041.23041.2374-300.00125258.40
15592005.06.01 00:45buy7801.001.23011.22711.2341
15602005.06.01 09:40t/p7801.001.23411.22711.2341400.00125658.40
15612005.06.01 09:59buy7811.001.23251.22951.2365
15622005.06.01 11:10s/l7811.001.22951.22951.2365-300.00125358.40
15632005.06.01 11:30sell7821.001.23071.23371.2267
15642005.06.01 12:05t/p7821.001.22671.23371.2267400.00125758.40
15652005.06.01 12:25sell7831.001.22851.23151.2245
15662005.06.01 13:50t/p7831.001.22451.23151.2245400.00126158.40
15672005.06.01 14:50buy7841.001.22381.22081.2278
15682005.06.01 22:15s/l7841.001.22081.22081.2278-300.00125858.40
15692005.06.02 01:40buy7851.001.22001.21701.2240
15702005.06.02 09:30t/p7851.001.22401.21701.2240400.00126258.40
15712005.06.02 11:20sell7861.001.22681.22981.2228
15722005.06.02 18:25s/l7861.001.22981.22981.2228-300.00125958.40
15732005.06.02 18:25sell7871.001.22981.23281.2258
15742005.06.03 09:10t/p7871.001.22581.23281.2258402.20126360.60
15752005.06.03 09:40sell7881.001.23051.23351.2265
15762005.06.03 10:05t/p7881.001.22651.23351.2265400.00126760.60
15772005.06.03 11:50buy7891.001.22701.22401.2310
15782005.06.03 15:10t/p7891.001.23101.22401.2310400.00127160.60
15792005.06.03 15:30buy7901.001.22621.22321.2302
15802005.06.03 15:59t/p7901.001.23021.22321.2302400.00127560.60
15812005.06.03 16:20sell7911.001.23151.23451.2275
15822005.06.03 16:25t/p7911.001.22751.23451.2275400.00127960.60
15832005.06.03 17:50sell7921.001.22921.23221.2252
15842005.06.03 18:05t/p7921.001.22521.23221.2252400.00128360.60
15852005.06.03 18:45sell7931.001.22721.23021.2232
15862005.06.03 18:59t/p7931.001.22321.23021.2232400.00128760.60
15872005.06.03 19:40sell7941.001.22331.22631.2193
15882005.06.06 06:45s/l7941.001.22631.22631.2193-297.80128462.80
15892005.06.06 07:20sell7951.001.22651.22951.2225
15902005.06.06 17:30s/l7951.001.22951.22951.2225-300.00128162.80
15912005.06.06 17:30sell7961.001.22951.23251.2255
15922005.06.07 01:50t/p7961.001.22551.23251.2255402.20128565.00
15932005.06.07 02:59sell7971.001.22631.22931.2223
15942005.06.07 09:05s/l7971.001.22931.22931.2223-300.00128265.00
15952005.06.07 09:35buy7981.001.22741.22441.2314
15962005.06.08 06:50t/p7981.001.23141.22441.2314395.10128660.10
15972005.06.08 09:45sell7991.001.23221.23521.2282
15982005.06.08 18:30s/l7991.001.23521.23521.2282-300.00128360.10
15992005.06.08 18:45buy8001.001.23171.22871.2357
16002005.06.08 19:15s/l8001.001.22871.22871.2357-300.00128060.10
16012005.06.08 19:25sell8011.001.23241.23541.2284
16022005.06.08 20:05t/p8011.001.22841.23541.2284400.00128460.10
16032005.06.08 20:20sell8021.001.22871.23171.2247
16042005.06.08 20:35t/p8021.001.22471.23171.2247400.00128860.10
16052005.06.08 21:15sell8031.001.22421.22721.2202
16062005.06.09 17:20t/p8031.001.22021.22721.2202406.60129266.70
16072005.06.09 17:40sell8041.001.22591.22891.2219
16082005.06.09 17:45t/p8041.001.22191.22891.2219400.00129666.70
16092005.06.09 20:25sell8051.001.22401.22701.2200
16102005.06.10 15:30t/p8051.001.22001.22701.2200402.20130068.90
16112005.06.10 15:50sell8061.001.22351.22651.2195
16122005.06.10 16:25t/p8061.001.21951.22651.2195400.00130468.90
16132005.06.10 17:35sell8071.001.21671.21971.2127
16142005.06.10 17:50t/p8071.001.21271.21971.2127400.00130868.90
16152005.06.10 18:45buy8081.001.21231.20931.2163
16162005.06.13 04:25s/l8081.001.20931.20931.2163-304.90130564.00
16172005.06.13 09:50sell8091.001.21001.21301.2060
16182005.06.13 11:25t/p8091.001.20601.21301.2060400.00130964.00
16192005.06.13 12:35sell8101.001.20661.20961.2026
16202005.06.13 20:05s/l8101.001.20961.20961.2026-300.00130664.00
16212005.06.13 21:15buy8111.001.20951.20651.2135
16222005.06.14 03:25t/p8111.001.21351.20651.2135395.10131059.10
16232005.06.14 04:20sell8121.001.21471.21771.2107
16242005.06.14 09:25t/p8121.001.21071.21771.2107400.00131459.10
16252005.06.14 10:25sell8131.001.21531.21831.2113
16262005.06.14 12:10t/p8131.001.21131.21831.2113400.00131859.10
16272005.06.14 12:15sell8141.001.21411.21711.2101
16282005.06.14 15:25t/p8141.001.21011.21711.2101400.00132259.10
16292005.06.14 15:25buy8151.001.20991.20691.2139
16302005.06.14 15:30t/p8151.001.21391.20691.2139400.00132659.10
16312005.06.14 15:45buy8161.001.20991.20691.2139
16322005.06.14 16:20s/l8161.001.20691.20691.2139-300.00132359.10
16332005.06.14 16:25sell8171.001.21411.21711.2101
16342005.06.14 16:35t/p8171.001.21011.21711.2101400.00132759.10
16352005.06.14 17:15buy8181.001.20381.20081.2078
16362005.06.15 15:35t/p8181.001.20781.20081.2078395.10133154.20
16372005.06.15 15:35sell8191.001.20841.21141.2044
16382005.06.15 15:40t/p8191.001.20441.21141.2044400.00133554.20
16392005.06.15 15:59sell8201.001.20621.20921.2022
16402005.06.15 16:30s/l8201.001.20921.20921.2022-300.00133254.20
16412005.06.15 16:35buy8211.001.20491.20191.2089
16422005.06.15 17:00t/p8211.001.20891.20191.2089400.00133654.20
16432005.06.15 17:30buy8221.001.20901.20601.2130
16442005.06.15 20:45t/p8221.001.21301.20601.2130400.00134054.20
16452005.06.15 21:35sell8231.001.21251.21551.2085
16462005.06.16 06:05t/p8231.001.20851.21551.2085406.60134460.80
16472005.06.16 06:10sell8241.001.20871.21171.2047
16482005.06.16 12:05s/l8241.001.21171.21171.2047-300.00134160.80
16492005.06.16 12:30buy8251.001.20951.20651.2135
16502005.06.16 15:45t/p8251.001.21351.20651.2135400.00134560.80
16512005.06.16 16:40sell8261.001.21621.21921.2122
16522005.06.16 16:59t/p8261.001.21221.21921.2122400.00134960.80
16532005.06.16 17:50sell8271.001.21011.21311.2061
16542005.06.17 10:30s/l8271.001.21311.21311.2061-297.80134663.00
16552005.06.17 11:40buy8281.001.21321.21021.2172
16562005.06.17 13:45t/p8281.001.21721.21021.2172400.00135063.00
16572005.06.17 14:25buy8291.001.21701.21401.2210
16582005.06.17 17:40t/p8291.001.22101.21401.2210400.00135463.00
16592005.06.17 19:30sell8301.001.22431.22731.2203
16602005.06.17 21:40s/l8301.001.22731.22731.2203-300.00135163.00
16612005.06.17 22:35sell8311.001.22821.23121.2242
16622005.06.20 00:00t/p8311.001.22421.23121.2242402.20135565.20
16632005.06.20 00:50sell8321.001.22231.22531.2183
16642005.06.20 01:05t/p8321.001.21831.22531.2183400.00135965.20
16652005.06.20 01:25sell8331.001.21941.22241.2154
16662005.06.20 03:15s/l8331.001.22241.22241.2154-300.00135665.20
16672005.06.20 04:40buy8341.001.22281.21981.2268
16682005.06.20 09:15s/l8341.001.21981.21981.2268-300.00135365.20
16692005.06.20 09:15buy8351.001.21961.21661.2236
16702005.06.20 10:05t/p8351.001.22361.21661.2236400.00135765.20
16712005.06.20 10:59sell8361.001.22361.22661.2196
16722005.06.20 15:25t/p8361.001.21961.22661.2196400.00136165.20
16732005.06.20 15:35sell8371.001.22231.22531.2183
16742005.06.20 15:59t/p8371.001.21831.22531.2183400.00136565.20
16752005.06.20 16:15buy8381.001.21621.21321.2202
16762005.06.20 17:50s/l8381.001.21321.21321.2202-300.00136265.20
16772005.06.20 23:35buy8391.001.21401.21101.2180
16782005.06.21 10:20s/l8391.001.21101.21101.2180-304.90135960.30
16792005.06.21 11:15buy8401.001.20891.20591.2129
16802005.06.21 17:10t/p8401.001.21291.20591.2129400.00136360.30
16812005.06.21 17:25buy8411.001.21041.20741.2144
16822005.06.21 18:05t/p8411.001.21441.20741.2144400.00136760.30
16832005.06.21 18:20buy8421.001.21321.21021.2172
16842005.06.21 21:40t/p8421.001.21721.21021.2172400.00137160.30
16852005.06.21 22:50sell8431.001.21791.22091.2139
16862005.06.22 12:20t/p8431.001.21391.22091.2139402.20137562.50
16872005.06.22 12:45sell8441.001.21901.22201.2150
16882005.06.22 12:59t/p8441.001.21501.22201.2150400.00137962.50
16892005.06.22 13:40sell8451.001.21501.21801.2110
16902005.06.22 14:50t/p8451.001.21101.21801.2110400.00138362.50
16912005.06.22 15:45buy8461.001.21111.20811.2151
16922005.06.23 10:50s/l8461.001.20811.20811.2151-314.70138047.80
16932005.06.23 11:45buy8471.001.20821.20521.2122
16942005.06.23 15:35s/l8471.001.20521.20521.2122-300.00137747.80
16952005.06.23 16:30buy8481.001.20391.20091.2079
16962005.06.24 07:10s/l8481.001.20091.20091.2079-304.90137442.90
16972005.06.24 07:15sell8491.001.20401.20701.2000
16982005.06.24 07:30t/p8491.001.20001.20701.2000400.00137842.90
16992005.06.24 07:59sell8501.001.20311.20611.1991
17002005.06.24 10:05s/l8501.001.20611.20611.1991-300.00137542.90
17012005.06.24 10:40buy8511.001.20351.20051.2075
17022005.06.24 11:50t/p8511.001.20751.20051.2075400.00137942.90
17032005.06.24 12:45sell8521.001.20621.20921.2022
17042005.06.24 13:50s/l8521.001.20921.20921.2022-300.00137642.90
17052005.06.24 15:35sell8531.001.20831.21131.2043
17062005.06.27 01:45s/l8531.001.21131.21131.2043-297.80137345.10
17072005.06.27 09:10buy8541.001.21291.20991.2169
17082005.06.27 09:25t/p8541.001.21691.20991.2169400.00137745.10
17092005.06.27 10:20sell8551.001.21741.22041.2134
17102005.06.28 09:05t/p8551.001.21341.22041.2134402.20138147.30
17112005.06.28 09:15sell8561.001.21611.21911.2121
17122005.06.28 10:45t/p8561.001.21211.21911.2121400.00138547.30
17132005.06.28 14:35buy8571.001.21051.20751.2145
17142005.06.28 16:50s/l8571.001.20751.20751.2145-300.00138247.30
17152005.06.28 17:30buy8581.001.20731.20431.2113
17162005.06.29 09:10s/l8581.001.20431.20431.2113-304.90137942.40
17172005.06.29 09:25sell8591.001.20661.20961.2026
17182005.06.29 17:25t/p8591.001.20261.20961.2026400.00138342.40
17192005.06.29 17:25buy8601.001.20171.19871.2057
17202005.06.29 17:35t/p8601.001.20571.19871.2057400.00138742.40
17212005.06.29 17:50buy8611.001.20381.20081.2078
17222005.06.29 18:05t/p8611.001.20781.20081.2078400.00139142.40
17232005.06.29 18:20buy8621.001.20681.20381.2108
17242005.06.30 09:25t/p8621.001.21081.20381.2108385.30139527.70
17252005.06.30 09:59buy8631.001.20911.20611.2131
17262005.06.30 12:05s/l8631.001.20611.20611.2131-300.00139227.70
17272005.06.30 12:40sell8641.001.20821.21121.2042
17282005.06.30 17:15s/l8641.001.21121.21121.2042-300.00138927.70
17292005.06.30 17:40buy8651.001.20801.20501.2120
17302005.06.30 19:50t/p8651.001.21201.20501.2120400.00139327.70
17312005.06.30 19:59buy8661.001.20961.20661.2136
17322005.06.30 21:15s/l8661.001.20661.20661.2136-300.00139027.70
17332005.06.30 21:25sell8671.001.20921.21221.2052
17342005.07.01 08:25t/p8671.001.20521.21221.2052402.20139429.90
17352005.07.01 11:45buy8681.001.20481.20181.2088
17362005.07.01 12:05t/p8681.001.20881.20181.2088400.00139829.90
17372005.07.01 14:50sell8691.001.20911.21211.2051
17382005.07.01 17:05t/p8691.001.20511.21211.2051400.00140229.90
17392005.07.01 17:35sell8701.001.20621.20921.2022
17402005.07.01 17:59t/p8701.001.20221.20921.2022400.00140629.90
17412005.07.01 18:30sell8711.001.19851.20151.1945
17422005.07.01 19:50t/p8711.001.19451.20151.1945400.00141029.90
17432005.07.01 19:59sell8721.001.19571.19871.1917
17442005.07.04 01:20t/p8721.001.19171.19871.1917402.20141432.10
17452005.07.04 01:59sell8731.001.19351.19651.1895
17462005.07.04 14:15t/p8731.001.18951.19651.1895400.00141832.10
17472005.07.04 14:35sell8741.001.19091.19391.1869
17482005.07.05 09:15t/p8741.001.18691.19391.1869402.20142234.30
17492005.07.05 09:30sell8751.001.19151.19451.1875
17502005.07.05 10:05t/p8751.001.18751.19451.1875400.00142634.30
17512005.07.05 10:20sell8761.001.18811.19111.1841
17522005.07.05 11:10s/l8761.001.19111.19111.1841-300.00142334.30
17532005.07.05 11:50buy8771.001.18771.18471.1917
17542005.07.05 11:59t/p8771.001.19171.18471.1917400.00142734.30
17552005.07.05 12:15sell8781.001.19361.19661.1896
17562005.07.05 13:40t/p8781.001.18961.19661.1896400.00143134.30
17572005.07.05 13:50sell8791.001.19061.19361.1866
17582005.07.06 08:35s/l8791.001.19361.19361.1866-297.80142836.50
17592005.07.06 08:50buy8801.001.19241.18941.1964
17602005.07.06 12:30s/l8801.001.18941.18941.1964-300.00142536.50
17612005.07.06 12:50sell8811.001.19261.19561.1886
17622005.07.07 11:05s/l8811.001.19561.19561.1886-293.40142243.10
17632005.07.07 11:30buy8821.001.19281.18981.1968
17642005.07.07 12:05t/p8821.001.19681.18981.1968400.00142643.10
17652005.07.07 13:45sell8831.001.20001.20301.1960
17662005.07.07 15:05t/p8831.001.19601.20301.1960400.00143043.10
17672005.07.07 15:50sell8841.001.19741.20041.1934
17682005.07.07 16:05t/p8841.001.19341.20041.1934400.00143443.10
17692005.07.07 16:40sell8851.001.19481.19781.1908
17702005.07.08 10:20t/p8851.001.19081.19781.1908402.20143845.30
17712005.07.08 10:20buy8861.001.19071.18771.1947
17722005.07.08 15:40s/l8861.001.18771.18771.1947-300.00143545.30
17732005.07.08 15:59sell8871.001.19181.19481.1878
17742005.07.08 16:05s/l8871.001.19481.19481.1878-300.00143245.30
17752005.07.08 17:25buy8881.001.19511.19211.1991
17762005.07.08 19:25s/l8881.001.19211.19211.1991-300.00142945.30
17772005.07.08 19:45sell8891.001.19391.19691.1899
17782005.07.08 23:25s/l8891.001.19691.19691.1899-300.00142645.30
17792005.07.11 01:15sell8901.001.19681.19981.1928
17802005.07.11 05:20s/l8901.001.19981.19981.1928-300.00142345.30
17812005.07.11 07:45sell8911.001.20061.20361.1966
17822005.07.11 17:10s/l8911.001.20361.20361.1966-300.00142045.30
17832005.07.11 18:30buy8921.001.20651.20351.2105
17842005.07.12 04:20t/p8921.001.21051.20351.2105395.10142440.40
17852005.07.12 04:50buy8931.001.20621.20321.2102
17862005.07.12 04:59t/p8931.001.21021.20321.2102400.00142840.40
17872005.07.12 05:45buy8941.001.21051.20751.2145
17882005.07.12 06:59t/p8941.001.21451.20751.2145400.00143240.40
17892005.07.12 09:40sell8951.001.21621.21921.2122
17902005.07.12 10:40s/l8951.001.21921.21921.2122-300.00142940.40
17912005.07.12 11:25sell8961.001.21831.22131.2143
17922005.07.12 18:50s/l8961.001.22131.22131.2143-300.00142640.40
17932005.07.12 18:50sell8971.001.22171.22471.2177
17942005.07.12 20:45s/l8971.001.22471.22471.2177-300.00142340.40
17952005.07.12 21:59buy8981.001.22351.22051.2275
17962005.07.13 03:15s/l8981.001.22051.22051.2275-304.90142035.50
17972005.07.13 03:25sell8991.001.22191.22491.2179
17982005.07.13 10:50t/p8991.001.21791.22491.2179400.00142435.50
17992005.07.13 11:45buy9001.001.21801.21501.2220
18002005.07.13 15:35s/l9001.001.21501.21501.2220-300.00142135.50
18012005.07.13 19:50buy9011.001.20861.20561.2126
18022005.07.14 05:50s/l9011.001.20561.20561.2126-314.70141820.80
18032005.07.14 05:50buy9021.001.20571.20271.2097
18042005.07.14 15:30t/p9021.001.20971.20271.2097400.00142220.80
18052005.07.14 16:40sell9031.001.21201.21501.2080
18062005.07.14 18:05t/p9031.001.20801.21501.2080400.00142620.80
18072005.07.14 18:45sell9041.001.21051.21351.2065
18082005.07.15 09:30s/l9041.001.21351.21351.2065-297.80142323.00
18092005.07.15 10:25sell9051.001.21351.21651.2095
18102005.07.15 12:05t/p9051.001.20951.21651.2095400.00142723.00
18112005.07.15 12:45sell9061.001.21171.21471.2077
18122005.07.15 15:10t/p9061.001.20771.21471.2077400.00143123.00
18132005.07.15 15:30sell9071.001.20891.21191.2049
18142005.07.15 15:45t/p9071.001.20491.21191.2049400.00143523.00
18152005.07.15 16:25sell9081.001.20461.20761.2006
18162005.07.18 09:25s/l9081.001.20761.20761.2006-297.80143225.20
18172005.07.18 10:59buy9091.001.20691.20391.2109
18182005.07.18 15:05s/l9091.001.20391.20391.2109-300.00142925.20
18192005.07.18 15:30sell9101.001.20611.20911.2021
18202005.07.18 18:25s/l9101.001.20911.20911.2021-300.00142625.20
18212005.07.18 19:30buy9111.001.20721.20421.2112
18222005.07.19 07:10s/l9111.001.20421.20421.2112-304.90142320.30
18232005.07.19 07:35sell9121.001.20511.20811.2011
18242005.07.19 08:15t/p9121.001.20111.20811.2011400.00142720.30
18252005.07.19 08:30sell9131.001.20341.20641.1994
18262005.07.19 10:45t/p9131.001.19941.20641.1994400.00143120.30
18272005.07.19 11:45buy9141.001.19921.19621.2032
18282005.07.19 14:50s/l9141.001.19621.19621.2032-300.00142820.30
18292005.07.19 15:25buy9151.001.19681.19381.2008
18302005.07.19 19:05t/p9151.001.20081.19381.2008400.00143220.30
18312005.07.19 20:35buy9161.001.20211.19911.2061
18322005.07.20 04:10t/p9161.001.20611.19911.2061395.10143615.40
18332005.07.20 05:15sell9171.001.20851.21151.2045
18342005.07.20 17:15t/p9171.001.20451.21151.2045400.00144015.40
18352005.07.20 17:35sell9181.001.20671.20971.2027
18362005.07.20 17:50t/p9181.001.20271.20971.2027400.00144415.40
18372005.07.20 18:15buy9191.001.20141.19841.2054
18382005.07.20 20:05t/p9191.001.20541.19841.2054400.00144815.40
18392005.07.20 22:50sell9201.001.21681.21981.2128
18402005.07.21 04:25s/l9201.001.21981.21981.2128-293.40144522.00
18412005.07.21 05:50sell9211.001.21831.22131.2143
18422005.07.21 09:05t/p9211.001.21431.22131.2143400.00144922.00
18432005.07.21 10:30sell9221.001.21831.22131.2143
18442005.07.21 13:05t/p9221.001.21431.22131.2143400.00145322.00
18452005.07.21 13:15sell9231.001.21631.21931.2123
18462005.07.21 14:10s/l9231.001.21931.21931.2123-300.00145022.00
18472005.07.21 16:50sell9241.001.22051.22351.2165
18482005.07.21 16:59t/p9241.001.21651.22351.2165400.00145422.00
18492005.07.21 17:45sell9251.001.21681.21981.2128
18502005.07.21 17:59t/p9251.001.21281.21981.2128400.00145822.00
18512005.07.21 18:40sell9261.001.21291.21591.2089
18522005.07.21 19:35s/l9261.001.21591.21591.2089-300.00145522.00
18532005.07.21 20:50buy9271.001.21671.21371.2207
18542005.07.21 21:25t/p9271.001.22071.21371.2207400.00145922.00
18552005.07.21 21:25sell9281.001.22171.22471.2177
18562005.07.21 21:40t/p9281.001.21771.22471.2177400.00146322.00
18572005.07.21 22:30buy9291.001.21651.21351.2205
18582005.07.22 16:45s/l9291.001.21351.21351.2205-304.90146017.10
18592005.07.22 23:40buy9301.001.20571.20271.2097
18602005.07.25 10:15s/l9301.001.20271.20271.2097-304.90145712.20
18612005.07.25 12:50buy9311.001.20641.20341.2104
18622005.07.26 04:10s/l9311.001.20341.20341.2104-304.90145407.30
18632005.07.26 04:30sell9321.001.20471.20771.2007
18642005.07.26 12:10t/p9321.001.20071.20771.2007400.00145807.30
18652005.07.26 15:35sell9331.001.20051.20351.1965
18662005.07.26 17:15s/l9331.001.20351.20351.1965-300.00145507.30
18672005.07.26 17:50buy9341.001.19981.19681.2038
18682005.07.27 15:35s/l9341.001.19681.19681.2038-304.90145202.40
18692005.07.27 15:35buy9351.001.19651.19351.2005
18702005.07.27 15:59t/p9351.001.20051.19351.2005400.00145602.40
18712005.07.27 16:30buy9361.001.20181.19881.2058
18722005.07.27 18:50t/p9361.001.20581.19881.2058400.00146002.40
18732005.07.27 21:35sell9371.001.20771.21071.2037
18742005.07.28 14:20s/l9371.001.21071.21071.2037-293.40145709.00
18752005.07.28 14:40buy9381.001.20791.20491.2119
18762005.07.28 18:40t/p9381.001.21191.20491.2119400.00146109.00
18772005.07.28 20:30sell9391.001.21421.21721.2102
18782005.07.29 11:05t/p9391.001.21021.21721.2102402.20146511.20
18792005.07.29 11:20sell9401.001.21121.21421.2072
18802005.07.29 15:05s/l9401.001.21421.21421.2072-300.00146211.20
18812005.07.29 15:40buy9411.001.20931.20631.2133
18822005.07.29 16:05t/p9411.001.21331.20631.2133400.00146611.20
18832005.07.29 16:35buy9421.001.21241.20941.2164
18842005.08.01 05:05t/p9421.001.21641.20941.2164395.10147006.30
18852005.08.01 05:40buy9431.001.21501.21201.2190
18862005.08.01 10:35t/p9431.001.21901.21201.2190400.00147406.30
18872005.08.01 10:35sell9441.001.21911.22211.2151
18882005.08.01 11:35s/l9441.001.22211.22211.2151-300.00147106.30
18892005.08.01 12:25sell9451.001.22211.22511.2181
18902005.08.01 17:50s/l9451.001.22511.22511.2181-300.00146806.30
18912005.08.01 17:50sell9461.001.22501.22801.2210
18922005.08.01 17:59t/p9461.001.22101.22801.2210400.00147206.30
18932005.08.01 18:35sell9471.001.22111.22411.2171
18942005.08.02 11:40s/l9471.001.22411.22411.2171-297.80146908.50
18952005.08.02 12:50sell9481.001.22291.22591.2189
18962005.08.03 00:35t/p9481.001.21891.22591.2189402.20147310.70
18972005.08.03 00:35buy9491.001.21891.21591.2229
18982005.08.03 04:15s/l9491.001.21591.21591.2229-300.00147010.70
18992005.08.03 05:50buy9501.001.21491.21191.2189
19002005.08.03 09:05t/p9501.001.21891.21191.2189400.00147410.70
19012005.08.03 09:35buy9511.001.21651.21351.2205
19022005.08.03 10:00t/p9511.001.22051.21351.2205400.00147810.70
19032005.08.03 10:25buy9521.001.22011.21711.2241
19042005.08.03 11:50t/p9521.001.22411.21711.2241400.00148210.70
19052005.08.03 13:59buy9531.001.23061.22761.2346
19062005.08.04 04:10t/p9531.001.23461.22761.2346385.30148596.00
19072005.08.04 05:20sell9541.001.23471.23771.2307
19082005.08.04 10:25t/p9541.001.23071.23771.2307400.00148996.00
19092005.08.04 10:30sell9551.001.23431.23731.2303
19102005.08.04 12:50t/p9551.001.23031.23731.2303400.00149396.00
19112005.08.04 12:59sell9561.001.23171.23471.2277
19122005.08.04 13:15s/l9561.001.23471.23471.2277-300.00149096.00
19132005.08.04 13:50buy9571.001.23161.22861.2356
19142005.08.04 17:10t/p9571.001.23561.22861.2356400.00149496.00
19152005.08.04 17:30buy9581.001.23341.23041.2374
19162005.08.04 18:05t/p9581.001.23741.23041.2374400.00149896.00
19172005.08.04 20:50sell9591.001.23921.24221.2352
19182005.08.05 15:15t/p9591.001.23521.24221.2352402.20150298.20
19192005.08.05 15:35sell9601.001.23991.24291.2359
19202005.08.05 15:50t/p9601.001.23591.24291.2359400.00150698.20
19212005.08.05 16:20sell9611.001.23451.23751.2305
19222005.08.08 10:05s/l9611.001.23751.23751.2305-297.80150400.40
19232005.08.08 11:20sell9621.001.23751.24051.2335
19242005.08.09 08:40s/l9621.001.24051.24051.2335-297.80150102.60
19252005.08.09 09:35sell9631.001.24101.24401.2370
19262005.08.09 11:10t/p9631.001.23701.24401.2370400.00150502.60
19272005.08.09 11:45sell9641.001.23871.24171.2347
19282005.08.09 15:15t/p9641.001.23471.24171.2347400.00150902.60
19292005.08.09 15:25sell9651.001.23691.23991.2329
19302005.08.10 12:05s/l9651.001.23991.23991.2329-297.80150604.80
19312005.08.10 13:45sell9661.001.24101.24401.2370
19322005.08.10 18:05t/p9661.001.23701.24401.2370400.00151004.80
19332005.08.10 18:30sell9671.001.23831.24131.2343
19342005.08.11 04:40s/l9671.001.24131.24131.2343-293.40150711.40
19352005.08.11 05:35sell9681.001.24061.24361.2366
19362005.08.11 16:10s/l9681.001.24361.24361.2366-300.00150411.40
19372005.08.11 16:20buy9691.001.24141.23841.2454
19382005.08.11 22:30t/p9691.001.24541.23841.2454400.00150811.40
19392005.08.12 00:50sell9701.001.24781.25081.2438
19402005.08.12 15:15t/p9701.001.24381.25081.2438400.00151211.40
19412005.08.12 15:30sell9711.001.24651.24951.2425
19422005.08.12 15:59t/p9711.001.24251.24951.2425400.00151611.40
19432005.08.12 16:25sell9721.001.24311.24611.2391
19442005.08.15 00:00s/l9721.001.24611.24611.2391-297.80151313.60
19452005.08.15 03:50sell9731.001.24571.24871.2417
19462005.08.15 04:05t/p9731.001.24171.24871.2417400.00151713.60
19472005.08.15 04:45sell9741.001.24251.24551.2385
19482005.08.15 11:45t/p9741.001.23851.24551.2385400.00152113.60
19492005.08.15 11:45buy9751.001.23801.23501.2420
19502005.08.15 16:45s/l9751.001.23501.23501.2420-300.00151813.60
19512005.08.15 17:40buy9761.001.23581.23281.2398
19522005.08.16 04:50s/l9761.001.23281.23281.2398-304.90151508.70
19532005.08.16 05:50buy9771.001.23301.23001.2370
19542005.08.16 10:15t/p9771.001.23701.23001.2370400.00151908.70
19552005.08.16 13:40sell9781.001.23311.23611.2291
19562005.08.16 20:05s/l9781.001.23611.23611.2291-300.00151608.70
19572005.08.16 20:35buy9791.001.23331.23031.2373
19582005.08.17 09:35s/l9791.001.23031.23031.2373-304.90151303.80
19592005.08.17 10:59sell9801.001.22971.23271.2257
19602005.08.18 11:20t/p9801.001.22571.23271.2257406.60151710.40
19612005.08.18 11:30sell9811.001.22751.23051.2235
19622005.08.18 12:15t/p9811.001.22351.23051.2235400.00152110.40
19632005.08.18 12:25sell9821.001.22691.22991.2229
19642005.08.18 12:40t/p9821.001.22291.22991.2229400.00152510.40
19652005.08.18 13:20sell9831.001.22371.22671.2197
19662005.08.18 15:45t/p9831.001.21971.22671.2197400.00152910.40
19672005.08.18 18:45buy9841.001.21661.21361.2206
19682005.08.19 10:40s/l9841.001.21361.21361.2206-304.90152605.50
19692005.08.19 13:59sell9851.001.21801.22101.2140
19702005.08.19 17:25t/p9851.001.21401.22101.2140400.00153005.50
19712005.08.19 17:40sell9861.001.21701.22001.2130
19722005.08.22 13:15s/l9861.001.22001.22001.2130-297.80152707.70
19732005.08.22 14:20sell9871.001.22281.22581.2188
19742005.08.23 12:50s/l9871.001.22581.22581.2188-297.80152409.90
19752005.08.23 12:59buy9881.001.22381.22081.2278
19762005.08.23 15:10s/l9881.001.22081.22081.2278-300.00152109.90
19772005.08.23 15:35sell9891.001.22411.22711.2201
19782005.08.23 17:15t/p9891.001.22011.22711.2201400.00152509.90
19792005.08.23 17:20sell9901.001.22171.22471.2177
19802005.08.24 07:45t/p9901.001.21771.22471.2177402.20152912.10
19812005.08.24 08:59sell9911.001.21811.22111.2141
19822005.08.24 13:05s/l9911.001.22111.22111.2141-300.00152612.10
19832005.08.24 13:40buy9921.001.22001.21701.2240
19842005.08.24 15:05t/p9921.001.22401.21701.2240400.00153012.10
19852005.08.24 15:30buy9931.001.22081.21781.2248
19862005.08.24 15:45t/p9931.001.22481.21781.2248400.00153412.10
19872005.08.24 16:25buy9941.001.22531.22231.2293
19882005.08.25 04:20t/p9941.001.22931.22231.2293385.30153797.40
19892005.08.25 06:40buy9951.001.22881.22581.2328
19902005.08.25 18:15t/p9951.001.23281.22581.2328400.00154197.40
19912005.08.25 19:35buy9961.001.23041.22741.2344
19922005.08.26 22:15s/l9961.001.22741.22741.2344-304.90153892.50
19932005.08.26 22:35sell9971.001.22881.23181.2248
19942005.08.29 02:10s/l9971.001.23181.23181.2248-297.80153594.70
19952005.08.29 03:25buy9981.001.23341.23041.2374
19962005.08.29 13:15s/l9981.001.23041.23041.2374-300.00153294.70
19972005.08.29 13:40sell9991.001.23161.23461.2276
19982005.08.29 17:40t/p9991.001.22761.23461.2276400.00153694.70
19992005.08.29 18:15sell10001.001.22731.23031.2233
20002005.08.29 19:20t/p10001.001.22331.23031.2233400.00154094.70
20012005.08.30 01:25buy10011.001.22221.21921.2262
20022005.08.30 13:20s/l10011.001.21921.21921.2262-300.00153794.70
20032005.08.30 13:45sell10021.001.22031.22331.2163
20042005.08.31 04:30s/l10021.001.22331.22331.2163-297.80153496.90
20052005.08.31 05:20sell10031.001.22311.22611.2191
20062005.08.31 14:30t/p10031.001.21911.22611.2191400.00153896.90
20072005.08.31 14:30buy10041.001.21891.21591.2229
20082005.08.31 16:10t/p10041.001.22291.21591.2229400.00154296.90
20092005.08.31 16:20buy10051.001.22181.21881.2258
20102005.08.31 17:05t/p10051.001.22581.21881.2258400.00154696.90
20112005.08.31 18:35buy10061.001.22861.22561.2326
20122005.08.31 18:50t/p10061.001.23261.22561.2326400.00155096.90
20132005.08.31 19:40sell10071.001.23341.23641.2294
20142005.09.01 11:05s/l10071.001.23641.23641.2294-293.40154803.50
20152005.09.01 11:30buy10081.001.23461.23161.2386
20162005.09.01 13:50t/p10081.001.23861.23161.2386400.00155203.50
20172005.09.01 14:45sell10091.001.24041.24341.2364
20182005.09.01 17:30s/l10091.001.24341.24341.2364-300.00154903.50
20192005.09.01 18:35sell10101.001.24711.25011.2431
20202005.09.01 21:30s/l10101.001.25011.25011.2431-300.00154603.50
20212005.09.01 22:35sell10111.001.24981.25281.2458
20222005.09.02 10:05s/l10111.001.25281.25281.2458-297.80154305.70
20232005.09.02 10:20buy10121.001.25051.24751.2545
20242005.09.02 11:05t/p10121.001.25451.24751.2545400.00154705.70
20252005.09.02 12:50sell10131.001.25881.26181.2548
20262005.09.02 13:10t/p10131.001.25481.26181.2548400.00155105.70
20272005.09.02 13:50sell10141.001.25721.26021.2532
20282005.09.02 15:05t/p10141.001.25321.26021.2532400.00155505.70
20292005.09.02 15:40sell10151.001.25781.26081.2538
20302005.09.02 15:59t/p10151.001.25381.26081.2538400.00155905.70
20312005.09.02 16:35sell10161.001.25441.25741.2504
20322005.09.05 04:10s/l10161.001.25741.25741.2504-297.80155607.90
20332005.09.05 05:59sell10171.001.25781.26081.2538
20342005.09.05 10:05t/p10171.001.25381.26081.2538400.00156007.90
20352005.09.05 10:30sell10181.001.25531.25831.2513
20362005.09.06 02:15t/p10181.001.25131.25831.2513402.20156410.10
20372005.09.06 03:40sell10191.001.25081.25381.2468
20382005.09.06 09:30t/p10191.001.24681.25381.2468400.00156810.10
20392005.09.06 10:20buy10201.001.24601.24301.2500
20402005.09.06 15:10t/p10201.001.25001.24301.2500400.00157210.10
20412005.09.06 15:35buy10211.001.24791.24491.2519
20422005.09.07 05:40s/l10211.001.24491.24491.2519-304.90156905.20
20432005.09.07 06:35buy10221.001.24491.24191.2489
20442005.09.07 09:05t/p10221.001.24891.24191.2489400.00157305.20
20452005.09.07 10:59buy10231.001.25211.24911.2561
20462005.09.07 11:05s/l10231.001.24911.24911.2561-300.00157005.20
20472005.09.07 13:40sell10241.001.24911.25211.2451
20482005.09.07 14:05t/p10241.001.24511.25211.2451400.00157405.20
20492005.09.07 14:35sell10251.001.24671.24971.2427
20502005.09.07 16:05t/p10251.001.24271.24971.2427400.00157805.20
20512005.09.07 17:35buy10261.001.24371.24071.2477
20522005.09.07 21:35s/l10261.001.24071.24071.2477-300.00157505.20
20532005.09.07 22:30buy10271.001.24141.23841.2454
20542005.09.08 19:30s/l10271.001.23841.23841.2454-314.70157190.50
20552005.09.08 19:40sell10281.001.24061.24361.2366
20562005.09.09 05:45s/l10281.001.24361.24361.2366-297.80156892.70
20572005.09.09 06:40sell10291.001.24281.24581.2388
20582005.09.09 14:05t/p10291.001.23881.24581.2388400.00157292.70
20592005.09.09 14:20sell10301.001.23931.24231.2353
20602005.09.09 15:20s/l10301.001.24231.24231.2353-300.00156992.70
20612005.09.09 16:20sell10311.001.24301.24601.2390
20622005.09.09 18:10s/l10311.001.24601.24601.2390-300.00156692.70
20632005.09.09 18:35buy10321.001.24241.23941.2464
20642005.09.12 03:10s/l10321.001.23941.23941.2464-304.90156387.80
20652005.09.12 03:15sell10331.001.24141.24441.2374
20662005.09.12 05:15t/p10331.001.23741.24441.2374400.00156787.80
20672005.09.12 06:15buy10341.001.23271.22971.2367
20682005.09.12 15:15s/l10341.001.22971.22971.2367-300.00156487.80
20692005.09.12 16:45buy10351.001.22821.22521.2322
20702005.09.13 15:45s/l10351.001.22521.22521.2322-304.90156182.90
20712005.09.13 15:59sell10361.001.22891.23191.2249
20722005.09.14 15:05s/l10361.001.23191.23191.2249-297.80155885.10
20732005.09.14 15:30buy10371.001.22901.22601.2330
20742005.09.15 04:10s/l10371.001.22601.22601.2330-314.70155570.40
20752005.09.15 05:30sell10381.001.22381.22681.2198
20762005.09.15 10:35t/p10381.001.21981.22681.2198400.00155970.40
20772005.09.15 12:25buy10391.001.22201.21901.2260
20782005.09.16 06:35t/p10391.001.22601.21901.2260395.10156365.50
20792005.09.16 08:40sell10401.001.22951.23251.2255
20802005.09.16 13:10t/p10401.001.22551.23251.2255400.00156765.50
20812005.09.16 13:30sell10411.001.22671.22971.2227
20822005.09.16 16:05t/p10411.001.22271.22971.2227400.00157165.50
20832005.09.16 16:15sell10421.001.22401.22701.2200
20842005.09.16 17:50t/p10421.001.22001.22701.2200400.00157565.50
20852005.09.16 17:59sell10431.001.22141.22441.2174
20862005.09.16 21:05s/l10431.001.22441.22441.2174-300.00157265.50
20872005.09.19 01:15buy10441.001.21461.21161.2186
20882005.09.19 08:25s/l10441.001.21161.21161.2186-300.00156965.50
20892005.09.19 14:35buy10451.001.21341.21041.2174
20902005.09.20 09:40t/p10451.001.21741.21041.2174395.10157360.60
20912005.09.20 10:35sell10461.001.21591.21891.2119
20922005.09.20 19:50s/l10461.001.21891.21891.2119-300.00157060.60
20932005.09.20 19:59buy10471.001.21721.21421.2212
20942005.09.20 21:05s/l10471.001.21421.21421.2212-300.00156760.60
20952005.09.20 21:40sell10481.001.21641.21941.2124
20962005.09.20 22:05t/p10481.001.21241.21941.2124400.00157160.60
20972005.09.20 22:40sell10491.001.21301.21601.2090
20982005.09.21 06:05s/l10491.001.21601.21601.2090-297.80156862.80
20992005.09.21 06:25buy10501.001.21461.21161.2186
21002005.09.21 07:05t/p10501.001.21861.21161.2186400.00157262.80
21012005.09.21 10:50sell10511.001.22051.22351.2165
21022005.09.21 14:45s/l10511.001.22351.22351.2165-300.00156962.80
21032005.09.21 15:30sell10521.001.22341.22641.2194
21042005.09.21 19:05t/p10521.001.21941.22641.2194400.00157362.80
21052005.09.21 19:20sell10531.001.22091.22391.2169
21062005.09.22 02:05s/l10531.001.22391.22391.2169-293.40157069.40
21072005.09.22 02:25buy10541.001.22221.21921.2262
21082005.09.22 03:10t/p10541.001.22621.21921.2262400.00157469.40
21092005.09.22 03:45sell10551.001.22621.22921.2222
21102005.09.22 04:10t/p10551.001.22221.22921.2222400.00157869.40
21112005.09.22 05:45sell10561.001.22121.22421.2172
21122005.09.22 17:05t/p10561.001.21721.22421.2172400.00158269.40
21132005.09.22 17:45sell10571.001.21971.22271.2157
21142005.09.22 17:59t/p10571.001.21571.22271.2157400.00158669.40
21152005.09.22 19:50buy10581.001.21441.21141.2184
21162005.09.23 10:25s/l10581.001.21141.21141.2184-304.90158364.50
21172005.09.23 10:30sell10591.001.21231.21531.2083
21182005.09.23 12:05s/l10591.001.21531.21531.2083-300.00158064.50
21192005.09.23 12:45buy10601.001.21141.20841.2154
21202005.09.23 15:50s/l10601.001.20841.20841.2154-300.00157764.50
21212005.09.23 18:50buy10611.001.20661.20361.2106
21222005.09.26 00:00s/l10611.001.20361.20361.2106-304.90157459.60
21232005.09.26 00:40buy10621.001.20271.19971.2067
21242005.09.26 21:10t/p10621.001.20671.19971.2067400.00157859.60
21252005.09.27 00:59buy10631.001.20711.20411.2111
21262005.09.27 04:05s/l10631.001.20411.20411.2111-300.00157559.60
21272005.09.27 04:50sell10641.001.20731.21031.2033
21282005.09.27 05:05t/p10641.001.20331.21031.2033400.00157959.60
21292005.09.27 05:30sell10651.001.20401.20701.2000
21302005.09.27 09:40t/p10651.001.20001.20701.2000400.00158359.60
21312005.09.27 10:35buy10661.001.19991.19691.2039
21322005.09.27 11:10t/p10661.001.20391.19691.2039400.00158759.60
21332005.09.27 11:50buy10671.001.20071.19771.2047
21342005.09.27 19:10s/l10671.001.19771.19771.2047-300.00158459.60
21352005.09.27 19:20sell10681.001.20081.20381.1968
21362005.09.28 03:05s/l10681.001.20381.20381.1968-297.80158161.80
21372005.09.28 03:20buy10691.001.20101.19801.2050
21382005.09.28 19:10t/p10691.001.20501.19801.2050400.00158561.80
21392005.09.28 20:20buy10701.001.20291.19991.2069
21402005.09.29 01:45t/p10701.001.20691.19991.2069385.30158947.10
21412005.09.29 02:40sell10711.001.20641.20941.2024
21422005.09.29 15:05t/p10711.001.20241.20941.2024400.00159347.10
21432005.09.29 15:15sell10721.001.20641.20941.2024
21442005.09.29 15:35t/p10721.001.20241.20941.2024400.00159747.10
21452005.09.29 16:20buy10731.001.20151.19851.2055
21462005.09.30 04:20t/p10731.001.20551.19851.2055395.10160142.20
21472005.09.30 08:50sell10741.001.20471.20771.2007
21482005.09.30 10:15t/p10741.001.20071.20771.2007400.00160542.20
21492005.09.30 10:40sell10751.001.20271.20571.1987
21502005.09.30 13:20s/l10751.001.20571.20571.1987-300.00160242.20
21512005.09.30 16:25buy10761.001.20261.19961.2066
21522005.09.30 17:05t/p10761.001.20661.19961.2066400.00160642.20
21532005.09.30 17:30buy10771.001.20281.19981.2068
21542005.09.30 17:40t/p10771.001.20681.19981.2068400.00161042.20
21552005.09.30 18:15buy10781.001.20451.20151.2085
21562005.09.30 18:40t/p10781.001.20851.20151.2085400.00161442.20
21572005.09.30 18:50buy10791.001.20531.20231.2093
21582005.09.30 19:20s/l10791.001.20231.20231.2093-300.00161142.20
21592005.09.30 19:35sell10801.001.20611.20911.2021
21602005.09.30 20:10t/p10801.001.20211.20911.2021400.00161542.20
21612005.09.30 20:30sell10811.001.20281.20581.1988
21622005.10.03 03:05t/p10811.001.19881.20581.1988402.20161944.40
21632005.10.03 03:10sell10821.001.20291.20591.1989
21642005.10.03 03:20t/p10821.001.19891.20591.1989400.00162344.40
21652005.10.03 06:59sell10831.001.19441.19741.1904
21662005.10.03 17:30t/p10831.001.19041.19741.1904400.00162744.40
21672005.10.03 18:25buy10841.001.19071.18771.1947
21682005.10.04 16:40t/p10841.001.19471.18771.1947395.10163139.50
21692005.10.04 18:30sell10851.001.19411.19711.1901
21702005.10.05 17:25s/l10851.001.19711.19711.1901-297.80162841.70
21712005.10.06 01:25sell10861.001.20121.20421.1972
21722005.10.06 03:45s/l10861.001.20421.20421.1972-300.00162541.70
21732005.10.06 04:40sell10871.001.20581.20881.2018
21742005.10.06 16:05s/l10871.001.20881.20881.2018-300.00162241.70
21752005.10.06 16:20buy10881.001.20701.20401.2110
21762005.10.06 16:25t/p10881.001.21101.20401.2110400.00162641.70
21772005.10.06 17:20sell10891.001.21361.21661.2096
21782005.10.06 20:40s/l10891.001.21661.21661.2096-300.00162341.70
21792005.10.06 22:59buy10901.001.21821.21521.2222
21802005.10.07 10:50s/l10901.001.21521.21521.2222-304.90162036.80
21812005.10.07 13:45buy10911.001.21471.21171.2187
21822005.10.07 15:45s/l10911.001.21171.21171.2187-300.00161736.80
21832005.10.07 18:45buy10921.001.21091.20791.2149
21842005.10.10 10:30t/p10921.001.21491.20791.2149395.10162131.90
21852005.10.10 11:25sell10931.001.21501.21801.2110
21862005.10.10 14:05t/p10931.001.21101.21801.2110400.00162531.90
21872005.10.10 14:40sell10941.001.21211.21511.2081
21882005.10.10 15:10t/p10941.001.20811.21511.2081400.00162931.90
21892005.10.10 15:35sell10951.001.20981.21281.2058
21902005.10.10 17:05t/p10951.001.20581.21281.2058400.00163331.90
21912005.10.10 18:50buy10961.001.20431.20131.2083
21922005.10.11 09:30s/l10961.001.20131.20131.2083-304.90163027.00
21932005.10.11 12:15buy10971.001.20391.20091.2079
21942005.10.11 16:10s/l10971.001.20091.20091.2079-300.00162727.00
21952005.10.11 16:35sell10981.001.20191.20491.1979
21962005.10.11 21:40t/p10981.001.19791.20491.1979400.00163127.00
21972005.10.12 02:20sell10991.001.19821.20121.1942
21982005.10.12 14:45s/l10991.001.20121.20121.1942-300.00162827.00
21992005.10.12 15:45sell11001.001.20191.20491.1979
22002005.10.12 16:50s/l11001.001.20491.20491.1979-300.00162527.00
22012005.10.12 17:35sell11011.001.20261.20561.1986
22022005.10.13 04:20t/p11011.001.19861.20561.1986406.60162933.60
22032005.10.13 09:40buy11021.001.19821.19521.2022
22042005.10.13 15:10s/l11021.001.19521.19521.2022-300.00162633.60
22052005.10.13 15:30sell11031.001.19911.20211.1951
22062005.10.13 15:35t/p11031.001.19511.20211.1951400.00163033.60
22072005.10.13 16:25sell11041.001.19471.19771.1907
22082005.10.13 19:05s/l11041.001.19771.19771.1907-300.00162733.60
22092005.10.13 19:45buy11051.001.19261.18961.1966
22102005.10.13 19:59t/p11051.001.19661.18961.1966400.00163133.60
22112005.10.13 20:40buy11061.001.19761.19461.2016
22122005.10.13 21:10t/p11061.001.20161.19461.2016400.00163533.60
22132005.10.13 21:35buy11071.001.19861.19561.2026
22142005.10.13 22:05t/p11071.001.20261.19561.2026400.00163933.60
22152005.10.13 22:30buy11081.001.20131.19831.2053
22162005.10.14 14:05s/l11081.001.19831.19831.2053-304.90163628.70
22172005.10.14 14:50buy11091.001.19821.19521.2022
22182005.10.14 15:05t/p11091.001.20221.19521.2022400.00164028.70
22192005.10.14 15:50buy11101.001.19891.19591.2029
22202005.10.14 16:10t/p11101.001.20291.19591.2029400.00164428.70
22212005.10.14 16:10sell11111.001.20291.20591.1989
22222005.10.14 17:05s/l11111.001.20591.20591.1989-300.00164128.70
22232005.10.14 17:40buy11121.001.20011.19711.2041
22242005.10.14 17:50t/p11121.001.20411.19711.2041400.00164528.70
22252005.10.14 18:35buy11131.001.20641.20341.2104
22262005.10.14 20:45t/p11131.001.21041.20341.2104400.00164928.70
22272005.10.14 21:45sell11141.001.20951.21251.2055
22282005.10.17 11:15t/p11141.001.20551.21251.2055402.20165330.90
22292005.10.17 11:20sell11151.001.20821.21121.2042
22302005.10.17 12:05t/p11151.001.20421.21121.2042400.00165730.90
22312005.10.17 12:15sell11161.001.20671.20971.2027
22322005.10.17 13:05t/p11161.001.20271.20971.2027400.00166130.90
22332005.10.17 13:10sell11171.001.20381.20681.1998
22342005.10.18 02:50t/p11171.001.19981.20681.1998402.20166533.10
22352005.10.18 03:20sell11181.001.20051.20351.1965
22362005.10.18 11:45t/p11181.001.19651.20351.1965400.00166933.10
22372005.10.18 11:45buy11191.001.19641.19341.2004
22382005.10.18 13:45s/l11191.001.19341.19341.2004-300.00166633.10
22392005.10.18 16:30buy11201.001.19291.18991.1969
22402005.10.19 09:25s/l11201.001.18991.18991.1969-304.90166328.20
22412005.10.19 10:30buy11211.001.18821.18521.1922
22422005.10.19 12:05t/p11211.001.19221.18521.1922400.00166728.20
22432005.10.19 12:45buy11221.001.19111.18811.1951
22442005.10.19 13:05t/p11221.001.19511.18811.1951400.00167128.20
22452005.10.19 14:50sell11231.001.19771.20071.1937
22462005.10.19 15:30t/p11231.001.19371.20071.1937400.00167528.20
22472005.10.19 16:40sell11241.001.19571.19871.1917
22482005.10.19 17:40s/l11241.001.19871.19871.1917-300.00167228.20
22492005.10.19 18:15buy11251.001.19821.19521.2022
22502005.10.20 12:30s/l11251.001.19521.19521.2022-314.70166913.50
22512005.10.20 12:45sell11261.001.19831.20131.1943
22522005.10.20 22:05s/l11261.001.20131.20131.1943-300.00166613.50
22532005.10.20 22:15buy11271.001.19891.19591.2029
22542005.10.21 02:40t/p11271.001.20291.19591.2029395.10167008.60
22552005.10.21 04:30sell11281.001.20631.20931.2023
22562005.10.21 13:05t/p11281.001.20231.20931.2023400.00167408.60
22572005.10.21 13:10sell11291.001.20291.20591.1989
22582005.10.21 18:10t/p11291.001.19891.20591.1989400.00167808.60
22592005.10.21 18:20sell11301.001.20171.20471.1977
22602005.10.21 18:35t/p11301.001.19771.20471.1977400.00168208.60
22612005.10.21 19:30buy11311.001.19461.19161.1986
22622005.10.24 18:45t/p11311.001.19861.19161.1986395.10168603.70
22632005.10.24 18:45sell11321.001.19901.20201.1950
22642005.10.24 19:50s/l11321.001.20201.20201.1950-300.00168303.70
22652005.10.24 19:59buy11331.001.19921.19621.2032
22662005.10.24 20:10s/l11331.001.19621.19621.2032-300.00168003.70
22672005.10.24 20:50sell11341.001.20001.20301.1960
22682005.10.25 02:05t/p11341.001.19601.20301.1960402.20168405.90
22692005.10.25 02:20sell11351.001.19761.20061.1936
22702005.10.25 11:05s/l11351.001.20061.20061.1936-300.00168105.90
22712005.10.25 12:10buy11361.001.20221.19921.2062
22722005.10.25 15:45t/p11361.001.20621.19921.2062400.00168505.90
22732005.10.25 17:20buy11371.001.20651.20351.2105
22742005.10.25 17:50t/p11371.001.21051.20351.2105400.00168905.90
22752005.10.25 18:35sell11381.001.21011.21311.2061
22762005.10.26 09:20s/l11381.001.21311.21311.2061-297.80168608.10
22772005.10.26 09:50buy11391.001.21011.20711.2141
22782005.10.26 10:25s/l11391.001.20711.20711.2141-300.00168308.10
22792005.10.26 11:20buy11401.001.20721.20421.2112
22802005.10.27 02:50s/l11401.001.20421.20421.2112-314.70167993.40
22812005.10.27 05:45buy11411.001.20861.20561.2126
22822005.10.27 07:40t/p11411.001.21261.20561.2126400.00168393.40
22832005.10.27 08:50sell11421.001.21311.21611.2091
22842005.10.27 09:10t/p11421.001.20911.21611.2091400.00168793.40
22852005.10.27 09:45sell11431.001.21021.21321.2062
22862005.10.27 10:45s/l11431.001.21321.21321.2062-300.00168493.40
22872005.10.27 12:30sell11441.001.21281.21581.2088
22882005.10.27 15:20s/l11441.001.21581.21581.2088-300.00168193.40
22892005.10.27 16:15sell11451.001.21631.21931.2123
22902005.10.27 21:05t/p11451.001.21231.21931.2123400.00168593.40
22912005.10.28 10:50buy11461.001.21471.21171.2187
22922005.10.28 15:05s/l11461.001.21171.21171.2187-300.00168293.40
22932005.10.28 15:35sell11471.001.21451.21751.2105
22942005.10.28 16:10t/p11471.001.21051.21751.2105400.00168693.40
22952005.10.28 16:25sell11481.001.21111.21411.2071
22962005.10.28 19:40t/p11481.001.20711.21411.2071400.00169093.40
22972005.10.28 21:50buy11491.001.20541.20241.2094
22982005.10.31 14:20s/l11491.001.20241.20241.2094-304.90168788.50
22992005.10.31 14:40sell11501.001.20461.20761.2006
23002005.10.31 15:50t/p11501.001.20061.20761.2006400.00169188.50
23012005.10.31 16:50buy11511.001.20011.19711.2041
23022005.10.31 17:50s/l11511.001.19711.19711.2041-300.00168888.50
23032005.10.31 19:45buy11521.001.19901.19601.2030
23042005.11.02 00:05t/p11521.001.20301.19601.2030390.20169278.70
23052005.11.02 01:50sell11531.001.20371.20671.1997
23062005.11.02 13:20t/p11531.001.19971.20671.1997400.00169678.70
23072005.11.02 14:10buy11541.001.19901.19601.2030
23082005.11.02 15:30t/p11541.001.20301.19601.2030400.00170078.70
23092005.11.02 19:59buy11551.001.20621.20321.2102
23102005.11.03 15:05s/l11551.001.20321.20321.2102-314.70169764.00
23112005.11.03 17:59sell11561.001.20051.20351.1965
23122005.11.03 19:15t/p11561.001.19651.20351.1965400.00170164.00
23132005.11.04 01:40buy11571.001.19391.19091.1979
23142005.11.04 15:15t/p11571.001.19791.19091.1979400.00170564.00
23152005.11.04 15:20buy11581.001.19391.19091.1979
23162005.11.04 17:05s/l11581.001.19091.19091.1979-300.00170264.00
23172005.11.04 18:40buy11591.001.18091.17791.1849
23182005.11.07 16:15s/l11591.001.17791.17791.1849-304.90169959.10
23192005.11.07 16:20sell11601.001.17961.18261.1756
23202005.11.08 02:20t/p11601.001.17561.18261.1756402.20170361.30
23212005.11.08 09:59buy11611.001.17271.16971.1767
23222005.11.08 17:40t/p11611.001.17671.16971.1767400.00170761.30
23232005.11.09 02:59sell11621.001.17681.17981.1728
23242005.11.09 16:05t/p11621.001.17281.17981.1728400.00171161.30
23252005.11.09 17:20sell11631.001.17331.17631.1693
23262005.11.09 20:05s/l11631.001.17631.17631.1693-300.00170861.30
23272005.11.10 09:15sell11641.001.17701.18001.1730
23282005.11.10 17:40t/p11641.001.17301.18001.1730400.00171261.30
23292005.11.10 17:59sell11651.001.17461.17761.1706
23302005.11.10 21:05t/p11651.001.17061.17761.1706400.00171661.30
23312005.11.11 11:40sell11661.001.17041.17341.1664
23322005.11.11 23:29s/l11661.001.17341.17341.1664-300.00171361.30
23332005.11.14 00:59buy11671.001.17211.16911.1761
23342005.11.14 06:15t/p11671.001.17611.16911.1761400.00171761.30
23352005.11.14 07:15sell11681.001.17691.17991.1729
23362005.11.14 14:05t/p11681.001.17291.17991.1729400.00172161.30
23372005.11.14 15:35sell11691.001.17111.17411.1671
23382005.11.14 18:20t/p11691.001.16711.17411.1671400.00172561.30
23392005.11.14 21:10sell11701.001.16971.17271.1657
23402005.11.15 13:10t/p11701.001.16571.17271.1657402.20172963.50
23412005.11.15 14:59sell11711.001.16601.16901.1620
23422005.11.15 15:50s/l11711.001.16901.16901.1620-300.00172663.50
23432005.11.15 17:59buy11721.001.16741.16441.1714
23442005.11.15 22:05t/p11721.001.17141.16441.1714400.00173063.50
23452005.11.16 12:20sell11731.001.17251.17551.1685
23462005.11.16 12:40t/p11731.001.16851.17551.1685400.00173463.50
23472005.11.16 13:20buy11741.001.16761.16461.1716
23482005.11.16 16:59s/l11741.001.16461.16461.1716-300.00173163.50
23492005.11.16 22:10sell11751.001.16861.17161.1646
23502005.11.17 10:20t/p11751.001.16461.17161.1646406.60173570.10
23512005.11.17 10:20buy11761.001.16451.16151.1685
23522005.11.17 11:05t/p11761.001.16851.16151.1685400.00173970.10
23532005.11.17 11:59buy11771.001.16821.16521.1722
23542005.11.17 17:05t/p11771.001.17221.16521.1722400.00174370.10
23552005.11.17 18:20sell11781.001.17291.17591.1689
23562005.11.17 20:59s/l11781.001.17591.17591.1689-300.00174070.10
23572005.11.18 08:50sell11791.001.17261.17561.1686
23582005.11.18 10:59t/p11791.001.16861.17561.1686400.00174470.10
23592005.11.18 13:10buy11801.001.16791.16491.1719
23602005.11.18 15:35t/p11801.001.17191.16491.1719400.00174870.10
23612005.11.18 15:40buy11811.001.16701.16401.1710
23622005.11.18 15:45t/p11811.001.17101.16401.1710400.00175270.10
23632005.11.18 16:20buy11821.001.17121.16821.1752
23642005.11.18 16:20t/p11821.001.17521.16821.1752400.00175670.10
23652005.11.21 01:59buy11831.001.17761.17461.1816
23662005.11.21 10:20t/p11831.001.18161.17461.1816400.00176070.10
23672005.11.21 12:20buy11841.001.18191.17891.1859
23682005.11.21 17:05s/l11841.001.17891.17891.1859-300.00175770.10
23692005.11.21 19:59buy11851.001.17291.16991.1769
23702005.11.22 11:15s/l11851.001.16991.16991.1769-304.90175465.20
23712005.11.22 11:35sell11861.001.17131.17431.1673
23722005.11.22 19:40s/l11861.001.17431.17431.1673-300.00175165.20
23732005.11.23 00:40buy11871.001.18131.17831.1853
23742005.11.23 13:05s/l11871.001.17831.17831.1853-300.00174865.20
23752005.11.23 17:10sell11881.001.18041.18341.1764
23762005.11.25 09:05t/p11881.001.17641.18341.1764408.80175274.00
23772005.11.25 10:15buy11891.001.17491.17191.1789
23782005.11.25 19:10s/l11891.001.17191.17191.1789-300.00174974.00
23792005.11.28 10:59sell11901.001.16911.17211.1651
23802005.11.28 15:15s/l11901.001.17211.17211.1651-300.00174674.00
23812005.11.28 19:59sell11911.001.18081.18381.1768
23822005.11.28 20:05s/l11911.001.18381.18381.1768-300.00174374.00
23832005.11.29 02:20buy11921.001.18441.18141.1884
23842005.11.29 03:20s/l11921.001.18141.18141.1884-300.00174074.00
23852005.11.29 04:59buy11931.001.18121.17821.1852
23862005.11.29 15:05s/l11931.001.17821.17821.1852-300.00173774.00
23872005.11.29 19:50sell11941.001.17861.18161.1746
23882005.12.01 14:50t/p11941.001.17461.18161.1746408.80174182.80
23892005.12.01 15:35sell11951.001.17541.17841.1714
23902005.12.01 16:20t/p11951.001.17141.17841.1714400.00174582.80
23912005.12.01 17:15buy11961.001.17051.16751.1745
23922005.12.01 21:50t/p11961.001.17451.16751.1745400.00174982.80
23932005.12.02 10:45buy11971.001.17101.16801.1750
23942005.12.02 16:35s/l11971.001.16801.16801.1750-300.00174682.80
23952005.12.02 18:15buy11981.001.16881.16581.1728
23962005.12.02 20:10t/p11981.001.17281.16581.1728400.00175082.80
23972005.12.02 21:45sell11991.001.17131.17431.1673
23982005.12.05 13:50s/l11991.001.17431.17431.1673-297.80174785.00
23992005.12.05 14:20sell12001.001.17481.17781.1708
24002005.12.05 15:15s/l12001.001.17781.17781.1708-300.00174485.00
24012005.12.05 15:35buy12011.001.17661.17361.1806
24022005.12.05 19:50t/p12011.001.18061.17361.1806400.00174885.00
24032005.12.05 20:50sell12021.001.18141.18441.1774
24042005.12.06 09:05t/p12021.001.17741.18441.1774402.20175287.20
24052005.12.06 09:15sell12031.001.17861.18161.1746
24062005.12.07 09:05t/p12031.001.17461.18161.1746402.20175689.40
24072005.12.07 12:45buy12041.001.17241.16941.1764
24082005.12.08 10:20t/p12041.001.17641.16941.1764385.30176074.70
24092005.12.08 14:20sell12051.001.17771.18071.1737
24102005.12.08 17:15s/l12051.001.18071.18071.1737-300.00175774.70
24112005.12.08 20:40buy12061.001.18251.17951.1865
24122005.12.09 02:35s/l12061.001.17951.17951.1865-304.90175469.80
24132005.12.09 03:20buy12071.001.17941.17641.1834
24142005.12.09 17:15t/p12071.001.18341.17641.1834400.00175869.80
24152005.12.09 17:35buy12081.001.18131.17831.1853
24162005.12.12 00:00s/l12081.001.17831.17831.1853-304.90175564.90
24172005.12.12 04:50sell12091.001.18371.18671.1797
24182005.12.12 10:15s/l12091.001.18671.18671.1797-300.00175264.90
24192005.12.12 10:20buy12101.001.18241.17941.1864
24202005.12.12 10:20t/p12101.001.18641.17941.1864400.00175664.90
24212005.12.12 11:35buy12111.001.18721.18421.1912
24222005.12.12 14:45t/p12111.001.19121.18421.1912400.00176064.90
24232005.12.12 15:15buy12121.001.19101.18801.1950
24242005.12.12 15:20t/p12121.001.19501.18801.1950400.00176464.90
24252005.12.12 16:35buy12131.001.19461.19161.1986
24262005.12.13 11:20s/l12131.001.19161.19161.1986-304.90176160.00
24272005.12.13 11:35sell12141.001.19291.19591.1889
24282005.12.13 21:10s/l12141.001.19591.19591.1889-300.00175860.00
24292005.12.13 22:20sell12151.001.19651.19951.1925
24302005.12.14 03:50s/l12151.001.19951.19951.1925-297.80175562.20
24312005.12.14 05:45sell12161.001.20271.20571.1987
24322005.12.14 09:20t/p12161.001.19871.20571.1987400.00175962.20
24332005.12.14 09:20sell12171.001.19981.20281.1958
24342005.12.14 10:10s/l12171.001.20281.20281.1958-300.00175662.20
24352005.12.14 11:20sell12181.001.20341.20641.1994
24362005.12.14 21:15t/p12181.001.19941.20641.1994400.00176062.20
24372005.12.14 21:20sell12191.001.20031.20331.1963
24382005.12.15 11:45s/l12191.001.20331.20331.1963-293.40175768.80
24392005.12.15 13:40sell12201.001.20221.20521.1982
24402005.12.15 16:50t/p12201.001.19821.20521.1982400.00176168.80
24412005.12.15 19:20sell12211.001.19761.20061.1936
24422005.12.16 10:59s/l12211.001.20061.20061.1936-297.80175871.00
24432005.12.16 11:45sell12221.001.20111.20411.1971
24442005.12.16 15:50t/p12221.001.19711.20411.1971400.00176271.00
24452005.12.16 17:15buy12231.001.19881.19581.2028
24462005.12.19 01:10t/p12231.001.20281.19581.2028395.10176666.10
24472005.12.19 04:15buy12241.001.20161.19861.2056
24482005.12.19 14:35s/l12241.001.19861.19861.2056-300.00176366.10
24492005.12.19 15:35sell12251.001.19921.20221.1952
24502005.12.20 14:05t/p12251.001.19521.20221.1952402.20176768.30
24512005.12.20 14:40sell12261.001.19761.20061.1936
24522005.12.20 15:45t/p12261.001.19361.20061.1936400.00177168.30
24532005.12.20 16:10buy12271.001.19281.18981.1968
24542005.12.20 17:15s/l12271.001.18981.18981.1968-300.00176868.30
24552005.12.20 18:15buy12281.001.18851.18551.1925
24562005.12.20 18:59s/l12281.001.18551.18551.1925-300.00176568.30
24572005.12.20 19:15buy12291.001.18431.18131.1883
24582005.12.21 03:10t/p12291.001.18831.18131.1883395.10176963.40
24592005.12.21 03:50sell12301.001.18841.19141.1844
24602005.12.21 16:35t/p12301.001.18441.19141.1844400.00177363.40
24612005.12.21 17:20buy12311.001.18031.17731.1843
24622005.12.22 11:40t/p12311.001.18431.17731.1843385.30177748.70
24632005.12.22 11:50buy12321.001.18201.17901.1860
24642005.12.22 16:50t/p12321.001.18601.17901.1860400.00178148.70
24652005.12.22 19:10sell12331.001.18831.19131.1843
24662005.12.23 14:20t/p12331.001.18431.19131.1843402.20178550.90
24672005.12.23 14:20buy12341.001.18411.18111.1881
24682005.12.26 13:10t/p12341.001.18811.18111.1881395.10178946.00
24692005.12.26 13:10sell12351.001.18861.19161.1846
24702005.12.26 17:59t/p12351.001.18461.19161.1846400.00179346.00
24712005.12.26 20:30sell12361.001.18611.18911.1821
24722005.12.28 09:20s/l12361.001.18911.18911.1821-295.60179050.40
24732005.12.28 10:50sell12371.001.19251.19551.1885
24742005.12.28 18:50t/p12371.001.18851.19551.1885400.00179450.40
24752005.12.28 20:50buy12381.001.18301.18001.1870
24762005.12.29 09:20t/p12381.001.18701.18001.1870385.30179835.70
24772005.12.29 10:20sell12391.001.18721.19021.1832
24782005.12.29 14:20t/p12391.001.18321.19021.1832400.00180235.70
24792005.12.29 15:35sell12401.001.18371.18671.1797
24802005.12.30 04:05s/l12401.001.18671.18671.1797-297.80179937.90
24812005.12.30 09:20sell12411.001.18871.19171.1847
24822005.12.30 10:50t/p12411.001.18471.19171.1847400.00180337.90
24832005.12.30 14:20sell12421.001.18361.18661.1796
24842005.12.30 14:40t/p12421.001.17961.18661.1796400.00180737.90
24852005.12.30 16:45buy12431.001.17831.17531.1823
24862005.12.30 18:15t/p12431.001.18231.17531.1823400.00181137.90
24872005.12.30 19:20sell12441.001.18431.18731.1803
24882006.01.02 18:15t/p12441.001.18031.18731.1803402.20181540.10
24892006.01.03 09:50buy12451.001.18711.18411.1911
24902006.01.03 16:35t/p12451.001.19111.18411.1911400.00181940.10
24912006.01.03 18:20sell12461.001.19791.20091.1939
24922006.01.03 21:05s/l12461.001.20091.20091.1939-300.00181640.10
24932006.01.03 21:10buy12471.001.19761.19461.2016
24942006.01.03 21:40t/p12471.001.20161.19461.2016400.00182040.10
24952006.01.03 22:35buy12481.001.20141.19841.2054
24962006.01.04 04:20t/p12481.001.20541.19841.2054395.10182435.20
24972006.01.04 05:35buy12491.001.20651.20351.2105
24982006.01.04 09:20s/l12491.001.20351.20351.2105-300.00182135.20
24992006.01.04 09:50buy12501.001.20441.20141.2084
25002006.01.04 11:50t/p12501.001.20841.20141.2084400.00182535.20
25012006.01.04 12:40buy12511.001.20581.20281.2098
25022006.01.04 14:40t/p12511.001.20981.20281.2098400.00182935.20
25032006.01.04 15:20sell12521.001.20951.21251.2055
25042006.01.04 19:15s/l12521.001.21251.21251.2055-300.00182635.20
25052006.01.04 20:20buy12531.001.21251.20951.2165
25062006.01.05 03:10s/l12531.001.20951.20951.2165-314.70182320.50
25072006.01.05 03:20sell12541.001.21121.21421.2072
25082006.01.05 13:10t/p12541.001.20721.21421.2072400.00182720.50
25092006.01.05 13:20sell12551.001.20891.21191.2049
25102006.01.06 02:35s/l12551.001.21191.21191.2049-297.80182422.70
25112006.01.06 03:20sell12561.001.21131.21431.2073
25122006.01.06 15:30s/l12561.001.21431.21431.2073-300.00182122.70
25132006.01.06 15:40buy12571.001.20901.20601.2130
25142006.01.06 15:45t/p12571.001.21301.20601.2130400.00182522.70
25152006.01.06 16:20sell12581.001.21661.21961.2126
25162006.01.09 08:35t/p12581.001.21261.21961.2126402.20182924.90
25172006.01.09 10:40buy12591.001.20991.20691.2139
25182006.01.09 11:20s/l12591.001.20691.20691.2139-300.00182624.90
25192006.01.09 11:35sell12601.001.20901.21201.2050
25202006.01.10 04:40t/p12601.001.20501.21201.2050402.20183027.10
25212006.01.10 05:20buy12611.001.20541.20241.2094
25222006.01.10 12:10t/p12611.001.20941.20241.2094400.00183427.10
25232006.01.10 13:20sell12621.001.21071.21371.2067
25242006.01.10 15:10t/p12621.001.20671.21371.2067400.00183827.10
25252006.01.10 16:59sell12631.001.20651.20951.2025
25262006.01.11 14:50s/l12631.001.20951.20951.2025-297.80183529.30
25272006.01.11 19:15buy12641.001.21301.21001.2170
25282006.01.12 15:40s/l12641.001.21001.21001.2170-314.70183214.60
25292006.01.12 17:35sell12651.001.20381.20681.1998
25302006.01.13 09:45s/l12651.001.20681.20681.1998-297.80182916.80
25312006.01.13 10:20sell12661.001.20731.21031.2033
25322006.01.13 18:50s/l12661.001.21031.21031.2033-300.00182616.80
25332006.01.13 20:50sell12671.001.21371.21671.2097
25342006.01.16 01:50s/l12671.001.21671.21671.2097-297.80182319.00
25352006.01.16 02:15sell12681.001.21691.21991.2129
25362006.01.16 14:10t/p12681.001.21291.21991.2129400.00182719.00
25372006.01.16 14:20sell12691.001.21321.21621.2092
25382006.01.17 02:45t/p12691.001.20921.21621.2092402.20183121.20
25392006.01.17 03:20buy12701.001.20791.20491.2119
25402006.01.17 07:50t/p12701.001.21191.20491.2119400.00183521.20
25412006.01.17 10:20sell12711.001.21401.21701.2100
25422006.01.17 11:45t/p12711.001.21001.21701.2100400.00183921.20
25432006.01.17 12:35sell12721.001.21111.21411.2071
25442006.01.17 13:45t/p12721.001.20711.21411.2071400.00184321.20
25452006.01.17 15:50sell12731.001.20851.21151.2045
25462006.01.18 00:10s/l12731.001.21151.21151.2045-297.80184023.40
25472006.01.18 02:15sell12741.001.21091.21391.2069
25482006.01.18 10:50s/l12741.001.21391.21391.2069-300.00183723.40
25492006.01.18 11:20sell12751.001.21351.21651.2095
25502006.01.18 17:05t/p12751.001.20951.21651.2095400.00184123.40
25512006.01.18 17:15sell12761.001.21451.21751.2105
25522006.01.18 17:35t/p12761.001.21051.21751.2105400.00184523.40
25532006.01.18 18:20buy12771.001.20961.20661.2136
25542006.01.19 10:50s/l12771.001.20661.20661.2136-314.70184208.70
25552006.01.19 11:20sell12781.001.20811.21111.2041
25562006.01.19 17:35s/l12781.001.21111.21111.2041-300.00183908.70
25572006.01.19 18:20sell12791.001.21151.21451.2075
25582006.01.20 04:10t/p12791.001.20751.21451.2075402.20184310.90
25592006.01.20 08:40sell12801.001.20801.21101.2040
25602006.01.20 16:10s/l12801.001.21101.21101.2040-300.00184010.90
25612006.01.20 16:20buy12811.001.20931.20631.2133
25622006.01.20 21:20t/p12811.001.21331.20631.2133400.00184410.90
25632006.01.23 00:10sell12821.001.21481.21781.2108
25642006.01.23 02:20s/l12821.001.21781.21781.2108-300.00184110.90
25652006.01.23 03:15sell12831.001.22291.22591.2189
25662006.01.23 05:45s/l12831.001.22591.22591.2189-300.00183810.90
25672006.01.23 06:10sell12841.001.22531.22831.2213
25682006.01.23 12:50s/l12841.001.22831.22831.2213-300.00183510.90
25692006.01.23 15:30sell12851.001.22871.23171.2247
25702006.01.24 01:35s/l12851.001.23171.23171.2247-297.80183213.10
25712006.01.24 09:15sell12861.001.22941.23241.2254
25722006.01.25 11:50s/l12861.001.23241.23241.2254-297.80182915.30
25732006.01.25 13:50buy12871.001.22951.22651.2335
25742006.01.25 15:35s/l12871.001.22651.22651.2335-300.00182615.30
25752006.01.25 16:45buy12881.001.22651.22351.2305
25762006.01.25 22:50s/l12881.001.22351.22351.2305-300.00182315.30
25772006.01.26 04:45sell12891.001.22601.22901.2220
25782006.01.26 20:10t/p12891.001.22201.22901.2220400.00182715.30
25792006.01.26 21:35sell12901.001.22131.22431.2173
25802006.01.27 13:15t/p12901.001.21731.22431.2173402.20183117.50
25812006.01.27 13:35sell12911.001.21851.22151.2145
25822006.01.27 15:35s/l12911.001.22151.22151.2145-300.00182817.50
25832006.01.27 15:40buy12921.001.21731.21431.2213
25842006.01.27 15:45t/p12921.001.22131.21431.2213400.00183217.50
25852006.01.27 16:35sell12931.001.22201.22501.2180
25862006.01.27 17:05t/p12931.001.21801.22501.2180400.00183617.50
25872006.01.27 17:15sell12941.001.22231.22531.2183
25882006.01.27 17:20t/p12941.001.21831.22531.2183400.00184017.50
25892006.01.27 18:35sell12951.001.21381.21681.2098
25902006.01.27 20:30t/p12951.001.20981.21681.2098400.00184417.50
25912006.01.27 21:20buy12961.001.20941.20641.2134
25922006.01.30 15:05s/l12961.001.20641.20641.2134-304.90184112.60
25932006.01.30 15:15sell12971.001.20831.21131.2043
25942006.01.31 10:05s/l12971.001.21131.21131.2043-297.80183814.80
25952006.01.31 15:20sell12981.001.21201.21501.2080
25962006.01.31 18:50s/l12981.001.21501.21501.2080-300.00183514.80
25972006.01.31 20:45sell12991.001.21751.22051.2135
25982006.01.31 21:05t/p12991.001.21351.22051.2135400.00183914.80
25992006.01.31 21:20sell13001.001.21761.22061.2136
26002006.01.31 21:20t/p13001.001.21361.22061.2136400.00184314.80
26012006.01.31 22:45buy13011.001.21451.21151.2185
26022006.02.01 11:40s/l13011.001.21151.21151.2185-304.90184009.90
26032006.02.01 16:35sell13021.001.20961.21261.2056
26042006.02.01 21:20t/p13021.001.20561.21261.2056400.00184409.90
26052006.02.01 23:45sell13031.001.20681.20981.2028
26062006.02.02 17:10s/l13031.001.20981.20981.2028-293.40184116.50
26072006.02.02 19:45sell13041.001.21011.21311.2061
26082006.02.03 13:15t/p13041.001.20611.21311.2061402.20184518.70
26092006.02.03 15:30sell13051.001.20661.20961.2026
26102006.02.03 15:35t/p13051.001.20261.20961.2026400.00184918.70
26112006.02.03 15:45sell13061.001.21021.21321.2062
26122006.02.03 15:50t/p13061.001.20621.21321.2062400.00185318.70
26132006.02.03 16:10sell13071.001.20161.20461.1976
26142006.02.03 16:20t/p13071.001.19761.20461.1976400.00185718.70
26152006.02.03 19:20sell13081.001.20191.20491.1979
26162006.02.06 02:35s/l13081.001.20491.20491.1979-297.80185420.90
26172006.02.06 07:45buy13091.001.20171.19871.2057
26182006.02.06 10:50s/l13091.001.19871.19871.2057-300.00185120.90
26192006.02.06 10:50buy13101.001.19881.19581.2028
26202006.02.06 19:05s/l13101.001.19581.19581.2028-300.00184820.90
26212006.02.06 19:20sell13111.001.19711.20011.1931
26222006.02.07 10:15s/l13111.001.20011.20011.1931-297.80184523.10
26232006.02.07 10:35buy13121.001.19771.19471.2017
26242006.02.07 18:20s/l13121.001.19471.19471.2017-300.00184223.10
26252006.02.07 18:20buy13131.001.19431.19131.1983
26262006.02.07 20:15t/p13131.001.19831.19131.1983400.00184623.10
26272006.02.07 20:35buy13141.001.19671.19371.2007
26282006.02.08 18:15s/l13141.001.19371.19371.2007-304.90184318.20
26292006.02.08 19:50buy13151.001.19311.19011.1971
26302006.02.09 02:35t/p13151.001.19711.19011.1971385.30184703.50
26312006.02.09 03:10sell13161.001.19901.20201.1950
26322006.02.09 17:10t/p13161.001.19501.20201.1950400.00185103.50
26332006.02.09 17:20sell13171.001.19731.20031.1933
26342006.02.10 02:15s/l13171.001.20031.20031.1933-297.80184805.70
26352006.02.10 02:15sell13181.001.20031.20331.1963
26362006.02.10 10:30t/p13181.001.19631.20331.1963400.00185205.70
26372006.02.10 12:50sell13191.001.19761.20061.1936
26382006.02.10 15:35s/l13191.001.20061.20061.1936-300.00184905.70
26392006.02.10 15:40buy13201.001.19691.19391.2009
26402006.02.10 15:59t/p13201.001.20091.19391.2009400.00185305.70
26412006.02.10 16:50sell13211.001.20221.20521.1982
26422006.02.10 17:05t/p13211.001.19821.20521.1982400.00185705.70
26432006.02.10 17:15sell13221.001.20231.20531.1983
26442006.02.10 17:20t/p13221.001.19831.20531.1983400.00186105.70
26452006.02.10 18:20sell13231.001.19181.19481.1878
26462006.02.14 15:35t/p13231.001.18781.19481.1878404.40186510.10
26472006.02.14 16:10sell13241.001.18771.19071.1837
26482006.02.14 18:40s/l13241.001.19071.19071.1837-300.00186210.10
26492006.02.14 19:40buy13251.001.18941.18641.1934
26502006.02.15 16:20t/p13251.001.19341.18641.1934395.10186605.20
26512006.02.15 16:40buy13261.001.19171.18871.1957
26522006.02.15 17:35s/l13261.001.18871.18871.1957-300.00186305.20
26532006.02.15 18:10sell13271.001.19081.19381.1868
26542006.02.16 12:20t/p13271.001.18681.19381.1868406.60186711.80
26552006.02.16 12:20sell13281.001.18741.19041.1834
26562006.02.16 23:20s/l13281.001.19041.19041.1834-300.00186411.80
26572006.02.17 01:45buy13291.001.19011.18711.1941
26582006.02.17 11:00s/l13291.001.18711.18711.1941-300.00186111.80
26592006.02.17 11:10buy13301.001.18681.18381.1908
26602006.02.17 17:15t/p13301.001.19081.18381.1908400.00186511.80
26612006.02.17 18:45sell13311.001.19291.19591.1889
26622006.02.17 19:05t/p13311.001.18891.19591.1889400.00186911.80
26632006.02.17 19:10sell13321.001.19111.19411.1871
26642006.02.17 20:05s/l13321.001.19411.19411.1871-300.00186611.80
26652006.02.20 01:20buy13331.001.19241.18941.1964
26662006.02.20 04:15t/p13331.001.19641.18941.1964400.00187011.80
26672006.02.21 01:45sell13341.001.19371.19671.1897
26682006.02.21 17:20t/p13341.001.18971.19671.1897400.00187411.80
26692006.02.21 19:40buy13351.001.19081.18781.1948
26702006.02.22 12:20s/l13351.001.18781.18781.1948-304.90187106.90
26712006.02.22 13:45buy13361.001.18771.18471.1917
26722006.02.22 19:50t/p13361.001.19171.18471.1917400.00187506.90
26732006.02.23 10:50buy13371.001.19001.18701.1940
26742006.02.23 11:10t/p13371.001.19401.18701.1940400.00187906.90
26752006.02.23 11:20buy13381.001.19071.18771.1947
26762006.02.23 12:20t/p13381.001.19471.18771.1947400.00188306.90
26772006.02.23 12:35buy13391.001.19341.19041.1974
26782006.02.23 17:50s/l13391.001.19041.19041.1974-300.00188006.90
26792006.02.23 18:15buy13401.001.19191.18891.1959
26802006.02.24 10:50s/l13401.001.18891.18891.1959-304.90187702.00
26812006.02.24 11:20buy13411.001.18971.18671.1937
26822006.02.24 17:45s/l13411.001.18671.18671.1937-300.00187402.00
26832006.02.24 21:40sell13421.001.18841.19141.1844
26842006.02.27 01:15t/p13421.001.18441.19141.1844402.20187804.20
26852006.02.27 02:20buy13431.001.18321.18021.1872
26862006.02.27 06:40t/p13431.001.18721.18021.1872400.00188204.20
26872006.02.27 08:15sell13441.001.18681.18981.1828
26882006.02.28 17:15s/l13441.001.18981.18981.1828-297.80187906.40
26892006.02.28 18:20sell13451.001.19291.19591.1889
26902006.03.01 15:20s/l13451.001.19591.19591.1889-297.80187608.60
26912006.03.01 16:50sell13461.001.19651.19951.1925
26922006.03.01 17:35t/p13461.001.19251.19951.1925400.00188008.60
26932006.03.01 19:20buy13471.001.18921.18621.1932
26942006.03.02 09:20t/p13471.001.19321.18621.1932385.30188393.90
26952006.03.02 14:20sell13481.001.19441.19741.1904
26962006.03.02 17:15s/l13481.001.19741.19741.1904-300.00188093.90
26972006.03.03 03:20buy13491.001.20151.19851.2055
26982006.03.06 00:20t/p13491.001.20551.19851.2055395.10188489.00
26992006.03.06 02:20sell13501.001.20931.21231.2053
27002006.03.06 10:40t/p13501.001.20531.21231.2053400.00188889.00
27012006.03.06 10:50sell13511.001.20721.21021.2032
27022006.03.06 12:45t/p13511.001.20321.21021.2032400.00189289.00
27032006.03.06 18:15sell13521.001.20131.20431.1973
27042006.03.07 06:45t/p13521.001.19731.20431.1973402.20189691.20
27052006.03.07 07:20buy13531.001.19531.19231.1993
27062006.03.07 11:15s/l13531.001.19231.19231.1993-300.00189391.20
27072006.03.07 16:15sell13541.001.19071.19371.1867
27082006.03.08 12:05s/l13541.001.19371.19371.1867-297.80189093.40
27092006.03.08 14:50buy13551.001.19071.18771.1947
27102006.03.09 06:59t/p13551.001.19471.18771.1947385.30189478.70
27112006.03.09 07:20sell13561.001.19521.19821.1912
27122006.03.09 15:40t/p13561.001.19121.19821.1912400.00189878.70
27132006.03.09 15:40buy13571.001.19081.18781.1948
27142006.03.10 16:10s/l13571.001.18781.18781.1948-304.90189573.80
27152006.03.10 16:20sell13581.001.19051.19351.1865
27162006.03.10 16:50t/p13581.001.18651.19351.1865400.00189973.80
27172006.03.10 17:20buy13591.001.18701.18401.1910
27182006.03.10 21:20t/p13591.001.19101.18401.1910400.00190373.80
27192006.03.13 07:20sell13601.001.19481.19781.1908
27202006.03.14 02:45s/l13601.001.19781.19781.1908-297.80190076.00
27212006.03.14 03:20sell13611.001.19791.20091.1939
27222006.03.14 17:10s/l13611.001.20091.20091.1939-300.00189776.00
27232006.03.14 18:35buy13621.001.20131.19831.2053
27242006.03.15 16:15t/p13621.001.20531.19831.2053395.10190171.10
27252006.03.15 17:35buy13631.001.20361.20061.2076
27262006.03.16 11:50t/p13631.001.20761.20061.2076385.30190556.40
27272006.03.16 13:20sell13641.001.20791.21091.2039
27282006.03.16 15:50s/l13641.001.21091.21091.2039-300.00190256.40
27292006.03.16 16:35buy13651.001.21221.20921.2162
27302006.03.16 18:20t/p13651.001.21621.20921.2162400.00190656.40
27312006.03.16 18:20buy13661.001.21511.21211.2191
27322006.03.17 11:50t/p13661.001.21911.21211.2191395.10191051.50
27332006.03.17 12:15sell13671.001.21871.22171.2147
27342006.03.17 17:20t/p13671.001.21471.22171.2147400.00191451.50
27352006.03.17 17:20buy13681.001.21431.21131.2183
27362006.03.17 18:05t/p13681.001.21831.21131.2183400.00191851.50
27372006.03.17 19:20buy13691.001.21941.21641.2234
27382006.03.20 06:40s/l13691.001.21641.21641.2234-304.90191546.60
27392006.03.20 06:50sell13701.001.21731.22031.2133
27402006.03.21 02:10t/p13701.001.21331.22031.2133402.20191948.80
27412006.03.21 05:20buy13711.001.21251.20951.2165
27422006.03.21 17:20s/l13711.001.20951.20951.2165-300.00191648.80
27432006.03.21 18:20buy13721.001.20871.20571.2127
27442006.03.23 02:45s/l13721.001.20571.20571.2127-319.60191329.20
27452006.03.23 09:35buy13731.001.20611.20311.2101
27462006.03.23 17:05s/l13731.001.20311.20311.2101-300.00191029.20
27472006.03.23 18:20sell13741.001.19871.20171.1947
27482006.03.24 17:20s/l13741.001.20171.20171.1947-297.80190731.40
27492006.03.27 03:20sell13751.001.20341.20641.1994
27502006.03.28 06:45t/p13751.001.19941.20641.1994402.20191133.60
27512006.03.28 12:45sell13761.001.20681.20981.2028
27522006.03.28 16:20s/l13761.001.20981.20981.2028-300.00190833.60
27532006.03.28 17:20sell13771.001.20991.21291.2059
27542006.03.28 18:45t/p13771.001.20591.21291.2059400.00191233.60
27552006.03.28 21:20sell13781.001.20781.21081.2038
27562006.03.28 22:20t/p13781.001.20381.21081.2038400.00191633.60
27572006.03.28 23:20buy13791.001.20041.19741.2044
27582006.03.29 20:45t/p13791.001.20441.19741.2044395.10192028.70
27592006.03.29 21:10sell13801.001.20491.20791.2009
27602006.03.30 08:20s/l13801.001.20791.20791.2009-293.40191735.30
27612006.03.30 08:45sell13811.001.20751.21051.2035
27622006.03.30 17:05s/l13811.001.21051.21051.2035-300.00191435.30
27632006.03.30 17:15buy13821.001.20711.20411.2111
27642006.03.30 17:35t/p13821.001.21111.20411.2111400.00191835.30
27652006.03.30 18:20buy13831.001.21331.21031.2173
27662006.03.31 02:35t/p13831.001.21731.21031.2173395.10192230.40
27672006.03.31 02:40buy13841.001.21631.21331.2203
27682006.03.31 09:50s/l13841.001.21331.21331.2203-300.00191930.40
27692006.03.31 12:20sell13851.001.21141.21441.2074
27702006.03.31 19:50s/l13851.001.21441.21441.2074-300.00191630.40
27712006.03.31 20:20sell13861.001.21391.21691.2099
27722006.04.03 03:45t/p13861.001.20991.21691.2099402.20192032.60
27732006.04.03 03:45buy13871.001.20991.20691.2139
27742006.04.03 06:15s/l13871.001.20691.20691.2139-300.00191732.60
27752006.04.03 08:59sell13881.001.20491.20791.2009
27762006.04.03 17:05s/l13881.001.20791.20791.2009-300.00191432.60
27772006.04.03 19:35buy13891.001.21161.20861.2156
27782006.04.04 07:40t/p13891.001.21561.20861.2156395.10191827.70
27792006.04.04 09:15sell13901.001.21531.21831.2113
27802006.04.04 12:40s/l13901.001.21831.21831.2113-300.00191527.70
27812006.04.04 17:10sell13911.001.22721.23021.2232
27822006.04.05 16:50s/l13911.001.23021.23021.2232-297.80191229.90
27832006.04.05 16:50sell13921.001.23021.23321.2262
27842006.04.05 17:05t/p13921.001.22621.23321.2262400.00191629.90
27852006.04.05 17:15sell13931.001.23021.23321.2262
27862006.04.05 17:35t/p13931.001.22621.23321.2262400.00192029.90
27872006.04.05 18:20buy13941.001.22671.22371.2307
27882006.04.06 10:20t/p13941.001.23071.22371.2307385.30192415.20
27892006.04.06 10:35buy13951.001.22881.22581.2328
27902006.04.06 11:45t/p13951.001.23281.22581.2328400.00192815.20
27912006.04.06 12:15buy13961.001.23181.22881.2358
27922006.04.06 15:35s/l13961.001.22881.22881.2358-300.00192515.20
27932006.04.06 16:15sell13971.001.22491.22791.2209
27942006.04.06 17:15t/p13971.001.22091.22791.2209400.00192915.20
27952006.04.06 17:15buy13981.001.22041.21741.2244
27962006.04.07 10:05s/l13981.001.21741.21741.2244-304.90192610.30
27972006.04.07 14:50buy13991.001.21761.21461.2216
27982006.04.07 15:35t/p13991.001.22161.21461.2216400.00193010.30
27992006.04.07 15:50buy14001.001.21751.21451.2215
28002006.04.07 16:15s/l14001.001.21451.21451.2215-300.00192710.30
28012006.04.07 16:20sell14011.001.22071.22371.2167
28022006.04.07 16:20t/p14011.001.21671.22371.2167400.00193110.30
28032006.04.07 17:15sell14021.001.21561.21861.2116
28042006.04.07 17:20t/p14021.001.21161.21861.2116400.00193510.30
28052006.04.07 18:45buy14031.001.21031.20731.2143
28062006.04.11 22:45t/p14031.001.21431.20731.2143390.20193900.50
28072006.04.11 23:40buy14041.001.21431.21131.2183
28082006.04.12 15:35s/l14041.001.21131.21131.2183-304.90193595.60
28092006.04.12 17:40buy14051.001.21101.20801.2150
28102006.04.13 15:50s/l14051.001.20801.20801.2150-314.70193280.90
28112006.04.13 15:50buy14061.001.20821.20521.2122
28122006.04.17 00:12t/p14061.001.21221.20521.2122390.20193671.10
28132006.04.17 05:20sell14071.001.21931.22231.2153
28142006.04.17 14:45s/l14071.001.22231.22231.2153-300.00193371.10
28152006.04.17 16:20sell14081.001.22431.22731.2203
28162006.04.17 17:35s/l14081.001.22731.22731.2203-300.00193071.10
28172006.04.17 18:20sell14091.001.22811.23111.2241
28182006.04.18 09:50t/p14091.001.22411.23111.2241402.20193473.30
28192006.04.18 10:50buy14101.001.22331.22031.2273
28202006.04.18 15:35t/p14101.001.22731.22031.2273400.00193873.30
28212006.04.18 16:20sell14111.001.23001.23301.2260
28222006.04.18 23:35s/l14111.001.23301.23301.2260-300.00193573.30
28232006.04.19 00:15sell14121.001.23571.23871.2317
28242006.04.19 15:45t/p14121.001.23171.23871.2317400.00193973.30
28252006.04.19 16:20sell14131.001.23101.23401.2270
28262006.04.19 17:05s/l14131.001.23401.23401.2270-300.00193673.30
28272006.04.19 17:20buy14141.001.23191.22891.2359
28282006.04.19 19:10t/p14141.001.23591.22891.2359400.00194073.30
28292006.04.19 22:10sell14151.001.23851.24151.2345
28302006.04.20 04:20t/p14151.001.23451.24151.2345406.60194479.90
28312006.04.20 04:40sell14161.001.23601.23901.2320
28322006.04.20 13:35t/p14161.001.23201.23901.2320400.00194879.90
28332006.04.20 14:20buy14171.001.23171.22871.2357
28342006.04.20 17:45s/l14171.001.22871.22871.2357-300.00194579.90
28352006.04.20 20:15sell14181.001.23181.23481.2278
28362006.04.21 02:45t/p14181.001.22781.23481.2278402.20194982.10
28372006.04.21 04:20sell14191.001.23101.23401.2270
28382006.04.21 09:50t/p14191.001.22701.23401.2270400.00195382.10
28392006.04.21 10:45buy14201.001.22861.22561.2326
28402006.04.21 11:05t/p14201.001.23261.22561.2326400.00195782.10
28412006.04.21 12:35buy14211.001.23241.22941.2364
28422006.04.24 00:00t/p14211.001.23641.22941.2364395.10196177.20
28432006.04.24 00:20sell14221.001.23731.24031.2333
28442006.04.24 10:50s/l14221.001.24031.24031.2333-300.00195877.20
28452006.04.24 11:15sell14231.001.23871.24171.2347
28462006.04.24 16:35t/p14231.001.23471.24171.2347400.00196277.20
28472006.04.24 17:50buy14241.001.23441.23141.2384
28482006.04.24 19:15t/p14241.001.23841.23141.2384400.00196677.20
28492006.04.24 20:20buy14251.001.23921.23621.2432
28502006.04.25 15:20t/p14251.001.24321.23621.2432395.10197072.30
28512006.04.25 16:59buy14261.001.24131.23831.2453
28522006.04.25 17:05s/l14261.001.23831.23831.2453-300.00196772.30
28532006.04.25 17:10sell14271.001.24111.24411.2371
28542006.04.26 16:20s/l14271.001.24411.24411.2371-297.80196474.50
28552006.04.26 17:20buy14281.001.24241.23941.2464
28562006.04.26 18:50t/p14281.001.24641.23941.2464400.00196874.50
28572006.04.26 19:20sell14291.001.24691.24991.2429
28582006.04.27 12:40t/p14291.001.24291.24991.2429406.60197281.10
28592006.04.27 12:45sell14301.001.24401.24701.2400
28602006.04.27 17:15s/l14301.001.24701.24701.2400-300.00196981.10
28612006.04.27 18:20sell14311.001.25441.25741.2504
28622006.04.27 18:35t/p14311.001.25041.25741.2504400.00197381.10
28632006.04.27 23:10sell14321.001.25371.25671.2497
28642006.04.28 11:35s/l14321.001.25671.25671.2497-297.80197083.30
28652006.04.28 12:20sell14331.001.25621.25921.2522
28662006.04.28 17:59s/l14331.001.25921.25921.2522-300.00196783.30
28672006.04.28 19:20buy14341.001.26251.25951.2665
28682006.05.01 15:50t/p14341.001.26651.25951.2665395.10197178.40
28692006.05.01 16:35buy14351.001.26561.26261.2696
28702006.05.01 17:35s/l14351.001.26261.26261.2696-300.00196878.40
28712006.05.01 17:40sell14361.001.26581.26881.2618
28722006.05.01 17:59t/p14361.001.26181.26881.2618400.00197278.40
28732006.05.01 20:15buy14371.001.26151.25851.2655
28742006.05.01 22:05s/l14371.001.25851.25851.2655-300.00196978.40
28752006.05.01 22:15sell14381.001.26151.26451.2575
28762006.05.01 22:50t/p14381.001.25751.26451.2575400.00197378.40
28772006.05.01 23:20buy14391.001.25831.25531.2623
28782006.05.02 11:50t/p14391.001.26231.25531.2623395.10197773.50
28792006.05.02 13:35buy14401.001.26371.26071.2677
28802006.05.02 19:40s/l14401.001.26071.26071.2677-300.00197473.50
28812006.05.02 21:15buy14411.001.26141.25841.2654
28822006.05.03 09:05t/p14411.001.26541.25841.2654395.10197868.60
28832006.05.03 09:10buy14421.001.26471.26171.2687
28842006.05.03 11:20s/l14421.001.26171.26171.2687-300.00197568.60
28852006.05.03 11:20buy14431.001.26191.25891.2659
28862006.05.03 19:20t/p14431.001.26591.25891.2659400.00197968.60
28872006.05.03 19:35buy14441.001.26331.26031.2673
28882006.05.04 09:05s/l14441.001.26031.26031.2673-314.70197653.90
28892006.05.04 09:15sell14451.001.26261.26561.2586
28902006.05.04 10:20t/p14451.001.25861.26561.2586400.00198053.90
28912006.05.04 13:10buy14461.001.25921.25621.2632
28922006.05.04 15:35t/p14461.001.26321.25621.2632400.00198453.90
28932006.05.04 18:20sell14471.001.26951.27251.2655
28942006.05.04 21:20s/l14471.001.27251.27251.2655-300.00198153.90
28952006.05.04 22:50sell14481.001.27171.27471.2677
28962006.05.05 10:20t/p14481.001.26771.27471.2677402.20198556.10
28972006.05.05 10:20sell14491.001.26831.27131.2643
28982006.05.05 15:40s/l14491.001.27131.27131.2643-300.00198256.10
28992006.05.05 16:20buy14501.001.27401.27101.2780
29002006.05.08 11:45t/p14501.001.27801.27101.2780395.10198651.20
29012006.05.08 12:20sell14511.001.27741.28041.2734
29022006.05.08 16:45t/p14511.001.27341.28041.2734400.00199051.20
29032006.05.08 17:35sell14521.001.27241.27541.2684
29042006.05.09 09:40t/p14521.001.26841.27541.2684402.20199453.40
29052006.05.09 10:15buy14531.001.26701.26401.2710
29062006.05.09 16:10t/p14531.001.27101.26401.2710400.00199853.40
29072006.05.09 18:15sell14541.001.27681.27981.2728
29082006.05.10 09:50s/l14541.001.27981.27981.2728-297.80199555.60
29092006.05.10 11:20sell14551.001.27911.28211.2751
29102006.05.10 21:45s/l14551.001.28211.28211.2751-300.00199255.60
29112006.05.10 21:45sell14561.001.28241.28541.2784
29122006.05.10 23:10t/p14561.001.27841.28541.2784400.00199655.60
29132006.05.10 23:15sell14571.001.28151.28451.2775
29142006.05.11 01:40t/p14571.001.27751.28451.2775406.60200062.20
29152006.05.11 03:20buy14581.001.27561.27261.2796
29162006.05.11 04:15s/l14581.001.27261.27261.2796-300.00199762.20
29172006.05.11 06:50sell14591.001.27381.27681.2698
29182006.05.11 10:35t/p14591.001.26981.27681.2698400.00200162.20
29192006.05.11 11:20buy14601.001.26951.26651.2735
29202006.05.11 15:10t/p14601.001.27351.26651.2735400.00200562.20
29212006.05.11 17:15sell14611.001.27841.28141.2744
29222006.05.11 17:45s/l14611.001.28141.28141.2744-300.00200262.20
29232006.05.11 18:15sell14621.001.28271.28571.2787
29242006.05.11 18:50s/l14621.001.28571.28571.2787-300.00199962.20
29252006.05.11 19:15sell14631.001.28571.28871.2817
29262006.05.12 10:15s/l14631.001.28871.28871.2817-297.80199664.40
29272006.05.12 12:10sell14641.001.29001.29301.2860
29282006.05.12 12:35s/l14641.001.29301.29301.2860-300.00199364.40
29292006.05.12 13:40buy14651.001.29111.28811.2951
29302006.05.12 15:50s/l14651.001.28811.28811.2951-300.00199064.40
29312006.05.12 15:59sell14661.001.29201.29501.2880
29322006.05.12 16:15t/p14661.001.28801.29501.2880400.00199464.40
29332006.05.12 16:50sell14671.001.29241.29541.2884
29342006.05.12 17:05t/p14671.001.28841.29541.2884400.00199864.40
29352006.05.12 17:45buy14681.001.28841.28541.2924
29362006.05.12 22:50t/p14681.001.29241.28541.2924400.00200264.40
29372006.05.15 03:15sell14691.001.29481.29781.2908
29382006.05.15 09:10t/p14691.001.29081.29781.2908400.00200664.40
29392006.05.15 09:15sell14701.001.29321.29621.2892
29402006.05.15 10:20t/p14701.001.28921.29621.2892400.00201064.40
29412006.05.15 14:10buy14711.001.28031.27731.2843
29422006.05.15 15:05t/p14711.001.28431.27731.2843400.00201464.40
29432006.05.15 15:15buy14721.001.28251.27951.2865
29442006.05.15 19:50s/l14721.001.27951.27951.2865-300.00201164.40
29452006.05.15 21:50sell14731.001.28171.28471.2777
29462006.05.16 12:10t/p14731.001.27771.28471.2777402.20201566.60
29472006.05.16 12:40sell14741.001.28161.28461.2776
29482006.05.16 15:40s/l14741.001.28461.28461.2776-300.00201266.60
29492006.05.16 16:20sell14751.001.28601.28901.2820
29502006.05.16 18:15t/p14751.001.28201.28901.2820400.00201666.60
29512006.05.17 01:20sell14761.001.28611.28911.2821
29522006.05.17 10:10s/l14761.001.28911.28911.2821-300.00201366.60
29532006.05.17 11:20sell14771.001.29021.29321.2862
29542006.05.17 16:15t/p14771.001.28621.29321.2862400.00201766.60
29552006.05.17 19:20buy14781.001.27211.26911.2761
29562006.05.18 04:45t/p14781.001.27611.26911.2761385.30202151.90
29572006.05.18 05:40buy14791.001.27591.27291.2799
29582006.05.18 11:45t/p14791.001.27991.27291.2799400.00202551.90
29592006.05.18 12:20sell14801.001.27981.28281.2758
29602006.05.18 14:50t/p14801.001.27581.28281.2758400.00202951.90
29612006.05.18 15:15buy14811.001.27681.27381.2808
29622006.05.18 16:45t/p14811.001.28081.27381.2808400.00203351.90
29632006.05.18 17:20sell14821.001.28271.28571.2787
29642006.05.18 17:40t/p14821.001.27871.28571.2787400.00203751.90
29652006.05.18 17:50sell14831.001.28311.28611.2791
29662006.05.18 18:45t/p14831.001.27911.28611.2791400.00204151.90
29672006.05.18 19:10buy14841.001.27771.27471.2817
29682006.05.18 19:40t/p14841.001.28171.27471.2817400.00204551.90
29692006.05.18 20:20sell14851.001.28281.28581.2788
29702006.05.18 23:45s/l14851.001.28581.28581.2788-300.00204251.90
29712006.05.19 04:15sell14861.001.28531.28831.2813
29722006.05.19 10:10t/p14861.001.28131.28831.2813400.00204651.90
29732006.05.19 12:15buy14871.001.27771.27471.2817
29742006.05.19 12:45s/l14871.001.27471.27471.2817-300.00204351.90
29752006.05.19 13:15sell14881.001.27521.27821.2712
29762006.05.19 16:20t/p14881.001.27121.27821.2712400.00204751.90
29772006.05.19 16:20sell14891.001.27441.27741.2704
29782006.05.19 17:40t/p14891.001.27041.27741.2704400.00205151.90
29792006.05.19 18:20buy14901.001.26961.26661.2736
29802006.05.19 18:35t/p14901.001.27361.26661.2736400.00205551.90
29812006.05.19 21:20sell14911.001.27721.28021.2732
29822006.05.22 04:50t/p14911.001.27321.28021.2732402.20205954.10
29832006.05.22 06:20buy14921.001.27261.26961.2766
29842006.05.22 09:50s/l14921.001.26961.26961.2766-300.00205654.10
29852006.05.22 10:15buy14931.001.27031.26731.2743
29862006.05.22 10:35t/p14931.001.27431.26731.2743400.00206054.10
29872006.05.22 11:15buy14941.001.27351.27051.2775
29882006.05.22 13:10t/p14941.001.27751.27051.2775400.00206454.10
29892006.05.22 14:20sell14951.001.27711.28011.2731
29902006.05.22 17:05s/l14951.001.28011.28011.2731-300.00206154.10
29912006.05.22 17:10buy14961.001.27871.27571.2827
29922006.05.22 18:15t/p14961.001.28271.27571.2827400.00206554.10
29932006.05.22 19:20sell14971.001.28481.28781.2808
29942006.05.22 21:05s/l14971.001.28781.28781.2808-300.00206254.10
29952006.05.23 00:40buy14981.001.28621.28321.2902
29962006.05.23 10:45s/l14981.001.28321.28321.2902-300.00205954.10
29972006.05.23 11:20sell14991.001.28311.28611.2791
29982006.05.23 17:40s/l14991.001.28611.28611.2791-300.00205654.10
29992006.05.23 18:50sell15001.001.28561.28861.2816
30002006.05.23 23:50t/p15001.001.28161.28861.2816400.00206054.10
30012006.05.24 00:20buy15011.001.28121.27821.2852
30022006.05.24 00:50s/l15011.001.27821.27821.2852-300.00205754.10
30032006.05.24 01:30sell15021.001.27831.28131.2743
30042006.05.24 03:05s/l15021.001.28131.28131.2743-300.00205454.10
30052006.05.24 03:20buy15031.001.27911.27611.2831
30062006.05.24 08:45s/l15031.001.27611.27611.2831-300.00205154.10
30072006.05.24 09:10buy15041.001.27691.27391.2809
30082006.05.24 09:45t/p15041.001.28091.27391.2809400.00205554.10
30092006.05.24 12:20sell15051.001.28511.28811.2811
30102006.05.24 15:40s/l15051.001.28811.28811.2811-300.00205254.10
30112006.05.24 17:15sell15061.001.28411.28711.2801
30122006.05.24 17:20t/p15061.001.28011.28711.2801400.00205654.10
30132006.05.24 18:15buy15071.001.27601.27301.2800
30142006.05.24 18:20s/l15071.001.27301.27301.2800-300.00205354.10
30152006.05.24 19:15buy15081.001.27401.27101.2780
30162006.05.24 21:50t/p15081.001.27801.27101.2780400.00205754.10
30172006.05.24 22:20sell15091.001.27811.28111.2741
30182006.05.25 21:50s/l15091.001.28111.28111.2741-293.40205460.70
30192006.05.25 22:20sell15101.001.28071.28371.2767
30202006.05.26 06:15t/p15101.001.27671.28371.2767402.20205862.90
30212006.05.26 14:10buy15111.001.28071.27771.2847
30222006.05.26 16:20s/l15111.001.27771.27771.2847-300.00205562.90
30232006.05.26 17:15sell15121.001.27451.27751.2705
30242006.05.26 17:50t/p15121.001.27051.27751.2705400.00205962.90
30252006.05.26 19:45sell15131.001.27391.27691.2699
30262006.05.30 05:10s/l15131.001.27691.27691.2699-295.60205667.30
30272006.05.30 11:20sell15141.001.28531.28831.2813
30282006.05.30 13:50s/l15141.001.28831.28831.2813-300.00205367.30
30292006.05.30 13:50sell15151.001.28811.29111.2841
30302006.05.30 14:35t/p15151.001.28411.29111.2841400.00205767.30
30312006.05.30 16:20buy15161.001.28131.27831.2853
30322006.05.30 16:35t/p15161.001.28531.27831.2853400.00206167.30
30332006.05.30 17:10buy15171.001.28631.28331.2903
30342006.05.30 17:20t/p15171.001.29031.28331.2903400.00206567.30
30352006.05.30 18:20sell15181.001.28901.29201.2850
30362006.05.31 03:50t/p15181.001.28501.29201.2850402.20206969.50
30372006.05.31 04:15buy15191.001.28461.28161.2886
30382006.05.31 09:10t/p15191.001.28861.28161.2886400.00207369.50
30392006.05.31 10:45sell15201.001.28921.29221.2852
30402006.05.31 16:35t/p15201.001.28521.29221.2852400.00207769.50
30412006.05.31 17:35sell15211.001.28531.28831.2813
30422006.05.31 21:40t/p15211.001.28131.28831.2813400.00208169.50
30432006.06.01 01:50sell15221.001.28191.28491.2779
30442006.06.01 04:20t/p15221.001.27791.28491.2779400.00208569.50
30452006.06.01 04:20sell15231.001.27921.28221.2752
30462006.06.01 14:20t/p15231.001.27521.28221.2752400.00208969.50
30472006.06.01 15:35sell15241.001.27491.27791.2709
30482006.06.01 17:20s/l15241.001.27791.27791.2709-300.00208669.50
30492006.06.01 18:20sell15251.001.28201.28501.2780
30502006.06.02 15:30s/l15251.001.28501.28501.2780-297.80208371.70
30512006.06.02 16:20buy15261.001.29181.28881.2958
30522006.06.05 09:40t/p15261.001.29581.28881.2958395.10208766.80
30532006.06.05 09:45buy15271.001.29401.29101.2980
30542006.06.05 23:20s/l15271.001.29101.29101.2980-300.00208466.80
30552006.06.06 02:50buy15281.001.28951.28651.2935
30562006.06.06 13:15s/l15281.001.28651.28651.2935-300.00208166.80
30572006.06.06 16:20buy15291.001.28361.28061.2876
30582006.06.07 01:20s/l15291.001.28061.28061.2876-304.90207861.90
30592006.06.07 03:10buy15301.001.28251.27951.2865
30602006.06.07 09:50s/l15301.001.27951.27951.2865-300.00207561.90
30612006.06.07 11:40buy15311.001.28131.27831.2853
30622006.06.07 14:50s/l15311.001.27831.27831.2853-300.00207261.90
30632006.06.07 17:20buy15321.001.27661.27361.2806
30642006.06.07 18:35t/p15321.001.28061.27361.2806400.00207661.90
30652006.06.07 20:20sell15331.001.28051.28351.2765
30662006.06.08 10:05t/p15331.001.27651.28351.2765406.60208068.50
30672006.06.08 11:20buy15341.001.27531.27231.2793
30682006.06.08 15:10s/l15341.001.27231.27231.2793-300.00207768.50
30692006.06.08 17:20buy15351.001.26431.26131.2683
30702006.06.09 15:40s/l15351.001.26131.26131.2683-304.90207463.60
30712006.06.09 17:15buy15361.001.26541.26241.2694
30722006.06.09 18:05s/l15361.001.26241.26241.2694-300.00207163.60
30732006.06.09 18:10sell15371.001.26461.26761.2606
30742006.06.12 12:40t/p15371.001.26061.26761.2606402.20207565.80
30752006.06.12 13:35sell15381.001.26081.26381.2568
30762006.06.12 15:20t/p15381.001.25681.26381.2568400.00207965.80
30772006.06.12 15:20sell15391.001.25851.26151.2545
30782006.06.12 21:40s/l15391.001.26151.26151.2545-300.00207665.80
30792006.06.13 09:20sell15401.001.25801.26101.2540
30802006.06.13 16:35s/l15401.001.26101.26101.2540-300.00207365.80
30812006.06.13 19:15buy15411.001.25721.25421.2612
30822006.06.13 20:05s/l15411.001.25421.25421.2612-300.00207065.80
30832006.06.13 20:15sell15421.001.25681.25981.2528
30842006.06.14 10:50s/l15421.001.25981.25981.2528-297.80206768.00
30852006.06.14 11:35buy15431.001.25801.25501.2620
30862006.06.14 15:30s/l15431.001.25501.25501.2620-300.00206468.00
30872006.06.14 15:35sell15441.001.25831.26131.2543
30882006.06.14 15:40t/p15441.001.25431.26131.2543400.00206868.00
30892006.06.14 15:45sell15451.001.25711.26011.2531
30902006.06.14 16:10s/l15451.001.26011.26011.2531-300.00206568.00
30912006.06.14 17:20buy15461.001.26191.25891.2659
30922006.06.14 21:50s/l15461.001.25891.25891.2659-300.00206268.00
30932006.06.14 22:50buy15471.001.25871.25571.2627
30942006.06.15 09:50t/p15471.001.26271.25571.2627385.30206653.30
30952006.06.15 10:20sell15481.001.26281.26581.2588
30962006.06.15 15:45t/p15481.001.25881.26581.2588400.00207053.30
30972006.06.15 15:50sell15491.001.26221.26521.2582
30982006.06.15 16:20s/l15491.001.26521.26521.2582-300.00206753.30
30992006.06.15 17:20sell15501.001.26441.26741.2604
31002006.06.15 18:50t/p15501.001.26041.26741.2604400.00207153.30
31012006.06.15 19:35sell15511.001.26181.26481.2578
31022006.06.16 03:50s/l15511.001.26481.26481.2578-297.80206855.50
31032006.06.16 13:15sell15521.001.26601.26901.2620
31042006.06.16 19:50t/p15521.001.26201.26901.2620400.00207255.50
31052006.06.16 19:50buy15531.001.26191.25891.2659
31062006.06.19 04:20s/l15531.001.25891.25891.2659-304.90206950.60
31072006.06.19 07:45buy15541.001.25781.25481.2618
31082006.06.20 13:20s/l15541.001.25481.25481.2618-304.90206645.70
31092006.06.20 13:20buy15551.001.25491.25191.2589
31102006.06.20 19:10t/p15551.001.25891.25191.2589400.00207045.70
31112006.06.20 21:20sell15561.001.26021.26321.2562
31122006.06.21 12:05s/l15561.001.26321.26321.2562-297.80206747.90
31132006.06.21 12:20buy15571.001.26231.25931.2663
31142006.06.21 18:35t/p15571.001.26631.25931.2663400.00207147.90
31152006.06.21 18:40buy15581.001.26411.26111.2681
31162006.06.22 13:20s/l15581.001.26111.26111.2681-314.70206833.20
31172006.06.22 14:40sell15591.001.25941.26241.2554
31182006.06.22 17:20t/p15591.001.25541.26241.2554400.00207233.20
31192006.06.22 17:35sell15601.001.25761.26061.2536
31202006.06.23 13:15t/p15601.001.25361.26061.2536402.20207635.40
31212006.06.23 13:35sell15611.001.25491.25791.2509
31222006.06.23 14:45t/p15611.001.25091.25791.2509400.00208035.40
31232006.06.23 17:10buy15621.001.25131.24831.2553
31242006.06.26 10:15t/p15621.001.25531.24831.2553395.10208430.50
31252006.06.26 11:35buy15631.001.25601.25301.2600
31262006.06.26 20:50t/p15631.001.26001.25301.2600400.00208830.50
31272006.06.26 21:20buy15641.001.25881.25581.2628
31282006.06.28 10:20s/l15641.001.25581.25581.2628-309.80208520.70
31292006.06.28 14:45sell15651.001.25701.26001.2530
31302006.06.28 17:40t/p15651.001.25301.26001.2530400.00208920.70
31312006.06.28 19:10buy15661.001.25301.25001.2570
31322006.06.29 21:10t/p15661.001.25701.25001.2570385.30209306.00
31332006.06.29 22:20sell15671.001.26631.26931.2623
31342006.06.30 04:15s/l15671.001.26931.26931.2623-297.80209008.20
31352006.06.30 05:50sell15681.001.27121.27421.2672
31362006.06.30 15:35s/l15681.001.27421.27421.2672-300.00208708.20
31372006.06.30 17:20sell15691.001.27711.28011.2731
31382006.07.03 13:40s/l15691.001.28011.28011.2731-297.80208410.40
31392006.07.03 15:20sell15701.001.27991.28291.2759
31402006.07.05 08:50s/l15701.001.28291.28291.2759-295.60208114.80
31412006.07.05 09:20sell15711.001.28371.28671.2797
31422006.07.05 09:35t/p15711.001.27971.28671.2797400.00208514.80
31432006.07.05 10:15sell15721.001.27881.28181.2748
31442006.07.05 12:15t/p15721.001.27481.28181.2748400.00208914.80
31452006.07.05 12:20sell15731.001.27631.27931.2723
31462006.07.05 14:50s/l15731.001.27931.27931.2723-300.00208614.80
31472006.07.05 15:20sell15741.001.27931.28231.2753
31482006.07.05 15:35t/p15741.001.27531.28231.2753400.00209014.80
31492006.07.05 18:20buy15751.001.27131.26831.2753
31502006.07.06 15:40t/p15751.001.27531.26831.2753385.30209400.10
31512006.07.06 16:15sell15761.001.27591.27891.2719
31522006.07.07 12:35s/l15761.001.27891.27891.2719-297.80209102.30
31532006.07.07 16:20sell15771.001.28301.28601.2790
31542006.07.10 05:15t/p15771.001.27901.28601.2790402.20209504.50
31552006.07.10 06:20buy15781.001.27931.27631.2833
31562006.07.10 14:10s/l15781.001.27631.27631.2833-300.00209204.50
31572006.07.10 16:20buy15791.001.27361.27061.2776
31582006.07.11 09:50s/l15791.001.27061.27061.2776-304.90208899.60
31592006.07.11 11:15buy15801.001.27301.27001.2770
31602006.07.11 21:50t/p15801.001.27701.27001.2770400.00209299.60
31612006.07.12 10:10sell15811.001.27711.28011.2731
31622006.07.12 13:20t/p15811.001.27311.28011.2731400.00209699.60
31632006.07.12 15:20buy15821.001.27181.26881.2758
31642006.07.12 15:45s/l15821.001.26881.26881.2758-300.00209399.60
31652006.07.12 16:10buy15831.001.27091.26791.2749
31662006.07.12 17:20s/l15831.001.26791.26791.2749-300.00209099.60
31672006.07.12 19:35buy15841.001.26941.26641.2734
31682006.07.13 18:05s/l15841.001.26641.26641.2734-314.70208784.90
31692006.07.13 18:10sell15851.001.26931.27231.2653
31702006.07.14 09:05t/p15851.001.26531.27231.2653402.20209187.10
31712006.07.14 09:10sell15861.001.26951.27251.2655
31722006.07.14 09:45t/p15861.001.26551.27251.2655400.00209587.10
31732006.07.14 10:20sell15871.001.26621.26921.2622
31742006.07.14 15:35s/l15871.001.26921.26921.2622-300.00209287.10
31752006.07.14 15:40buy15881.001.26561.26261.2696
31762006.07.14 16:50s/l15881.001.26261.26261.2696-300.00208987.10
31772006.07.14 17:15buy15891.001.26281.25981.2668
31782006.07.17 11:05s/l15891.001.25981.25981.2668-304.90208682.20
31792006.07.17 11:10sell15901.001.26211.26511.2581
31802006.07.17 11:15t/p15901.001.25811.26511.2581400.00209082.20
31812006.07.17 13:15buy15911.001.25311.25011.2571
31822006.07.18 12:05s/l15911.001.25011.25011.2571-304.90208777.30
31832006.07.18 14:45sell15921.001.25431.25731.2503
31842006.07.18 17:10t/p15921.001.25031.25731.2503400.00209177.30
31852006.07.18 17:20sell15931.001.25181.25481.2478
31862006.07.18 17:50t/p15931.001.24781.25481.2478400.00209577.30
31872006.07.18 18:20buy15941.001.24851.24551.2525
31882006.07.19 17:05t/p15941.001.25251.24551.2525395.10209972.40
31892006.07.19 18:20sell15951.001.25661.25961.2526
31902006.07.19 19:35s/l15951.001.25961.25961.2526-300.00209672.40
31912006.07.19 20:10buy15961.001.25871.25571.2627
31922006.07.20 13:35t/p15961.001.26271.25571.2627385.30210057.70
31932006.07.20 16:10sell15971.001.26321.26621.2592
31942006.07.21 10:05s/l15971.001.26621.26621.2592-297.80209759.90
31952006.07.21 10:20buy15981.001.26401.26101.2680
31962006.07.21 13:10t/p15981.001.26801.26101.2680400.00210159.90
31972006.07.21 16:45sell15991.001.26821.27121.2642
31982006.07.24 00:00s/l15991.001.27121.27121.2642-297.80209862.10
31992006.07.24 00:20sell16001.001.27151.27451.2675
32002006.07.24 03:10t/p16001.001.26751.27451.2675400.00210262.10
32012006.07.24 10:15buy16011.001.26291.25991.2669
32022006.07.25 09:50t/p16011.001.26691.25991.2669395.10210657.20
32032006.07.25 09:59buy16021.001.26571.26271.2697
32042006.07.25 17:10s/l16021.001.26271.26271.2697-300.00210357.20
32052006.07.25 17:15sell16031.001.26541.26841.2614
32062006.07.25 18:10t/p16031.001.26141.26841.2614400.00210757.20
32072006.07.25 18:15sell16041.001.26271.26571.2587
32082006.07.25 18:20t/p16041.001.25871.26571.2587400.00211157.20
32092006.07.25 19:40sell16051.001.25761.26061.2536
32102006.07.26 16:10s/l16051.001.26061.26061.2536-297.80210859.40
32112006.07.26 16:20buy16061.001.25911.25611.2631
32122006.07.26 19:10t/p16061.001.26311.25611.2631400.00211259.40
32132006.07.26 20:45sell16071.001.26591.26891.2619
32142006.07.26 21:15s/l16071.001.26891.26891.2619-300.00210959.40
32152006.07.27 00:35buy16081.001.27151.26851.2755
32162006.07.27 16:05t/p16081.001.27551.26851.2755400.00211359.40
32172006.07.27 18:10sell16091.001.27341.27641.2694
32182006.07.27 21:15t/p16091.001.26941.27641.2694400.00211759.40
32192006.07.27 23:20sell16101.001.26951.27251.2655
32202006.07.28 15:35s/l16101.001.27251.27251.2655-297.80211461.60
32212006.07.28 18:10sell16111.001.27671.27971.2727
32222006.08.01 08:50t/p16111.001.27271.27971.2727404.40211866.00
32232006.08.01 08:59sell16121.001.27331.27631.2693
32242006.08.01 13:50s/l16121.001.27631.27631.2693-300.00211566.00
32252006.08.01 15:30sell16131.001.27711.28011.2731
32262006.08.01 17:15t/p16131.001.27311.28011.2731400.00211966.00
32272006.08.01 19:10buy16141.001.27761.27461.2816
32282006.08.01 19:50t/p16141.001.28161.27461.2816400.00212366.00
32292006.08.01 20:20sell16151.001.28211.28511.2781
32302006.08.02 19:20t/p16151.001.27811.28511.2781402.20212768.20
32312006.08.02 22:15sell16161.001.28021.28321.2762
32322006.08.03 03:40t/p16161.001.27621.28321.2762406.60213174.80
32332006.08.03 05:45buy16171.001.27541.27241.2794
32342006.08.03 15:35t/p16171.001.27941.27241.2794400.00213574.80
32352006.08.03 16:15sell16181.001.28191.28491.2779
32362006.08.03 18:10t/p16181.001.27791.28491.2779400.00213974.80
32372006.08.03 20:40buy16191.001.27981.27681.2838
32382006.08.04 15:35t/p16191.001.28381.27681.2838395.10214369.90
32392006.08.04 16:20sell16201.001.28821.29121.2842
32402006.08.07 20:20t/p16201.001.28421.29121.2842402.20214772.10
32412006.08.07 21:20buy16211.001.28311.28011.2871
32422006.08.08 21:15t/p16211.001.28711.28011.2871395.10215167.20
32432006.08.08 21:20buy16221.001.28311.28011.2871
32442006.08.08 21:40t/p16221.001.28711.28011.2871400.00215567.20
32452006.08.08 21:50buy16231.001.28231.27931.2863
32462006.08.08 22:05t/p16231.001.28631.27931.2863400.00215967.20
32472006.08.08 23:15sell16241.001.28501.28801.2810
32482006.08.09 01:45t/p16241.001.28101.28801.2810402.20216369.40
32492006.08.09 08:15sell16251.001.28001.28301.2760
32502006.08.09 09:15s/l16251.001.28301.28301.2760-300.00216069.40
32512006.08.09 13:10sell16261.001.28771.29071.2837
32522006.08.10 10:20s/l16261.001.29071.29071.2837-293.40215776.00
32532006.08.10 10:20sell16271.001.29121.29421.2872
32542006.08.10 10:35t/p16271.001.28721.29421.2872400.00216176.00
32552006.08.10 11:10sell16281.001.28641.28941.2824
32562006.08.10 15:40t/p16281.001.28241.28941.2824400.00216576.00
32572006.08.10 15:50sell16291.001.28651.28951.2825
32582006.08.10 16:50t/p16291.001.28251.28951.2825400.00216976.00
32592006.08.10 18:20sell16301.001.27761.28061.2736
32602006.08.11 15:45t/p16301.001.27361.28061.2736402.20217378.20
32612006.08.11 16:20sell16311.001.27341.27641.2694
32622006.08.11 17:10s/l16311.001.27641.27641.2694-300.00217078.20
32632006.08.11 17:15buy16321.001.27451.27151.2785
32642006.08.14 00:35s/l16321.001.27151.27151.2785-304.90216773.30
32652006.08.14 03:45sell16331.001.27411.27711.2701
32662006.08.15 04:35t/p16331.001.27011.27711.2701402.20217175.50
32672006.08.15 09:20sell16341.001.27451.27751.2705
32682006.08.15 15:45s/l16341.001.27751.27751.2705-300.00216875.50
32692006.08.15 16:20buy16351.001.27551.27251.2795
32702006.08.15 16:50t/p16351.001.27951.27251.2795400.00217275.50
32712006.08.15 17:20sell16361.001.28001.28301.2760
32722006.08.16 15:30s/l16361.001.28301.28301.2760-297.80216977.70
32732006.08.16 17:20sell16371.001.28561.28861.2816
32742006.08.17 14:45s/l16371.001.28861.28861.2816-293.40216684.30
32752006.08.17 15:50sell16381.001.28831.29131.2843
32762006.08.17 19:40t/p16381.001.28431.29131.2843400.00217084.30
32772006.08.18 00:50sell16391.001.28351.28651.2795
32782006.08.18 14:40t/p16391.001.27951.28651.2795400.00217484.30
32792006.08.18 17:20sell16401.001.28381.28681.2798
32802006.08.21 04:05s/l16401.001.28681.28681.2798-297.80217186.50
32812006.08.21 05:35buy16411.001.28711.28411.2911
32822006.08.21 15:05t/p16411.001.29111.28411.2911400.00217586.50
32832006.08.21 17:35buy16421.001.29251.28951.2965
32842006.08.21 21:20s/l16421.001.28951.28951.2965-300.00217286.50
32852006.08.21 21:40sell16431.001.29051.29351.2865
32862006.08.22 01:15t/p16431.001.28651.29351.2865402.20217688.70
32872006.08.22 05:45sell16441.001.28651.28951.2825
32882006.08.22 14:40t/p16441.001.28251.28951.2825400.00218088.70
32892006.08.22 15:50buy16451.001.28081.27781.2848
32902006.08.23 17:15t/p16451.001.28481.27781.2848395.10218483.80
32912006.08.23 17:15sell16461.001.28521.28821.2812
32922006.08.23 17:30t/p16461.001.28121.28821.2812400.00218883.80
32932006.08.23 18:40sell16471.001.27991.28291.2759
32942006.08.24 11:35s/l16471.001.28291.28291.2759-293.40218590.40
32952006.08.24 15:30sell16481.001.28391.28691.2799
32962006.08.24 17:45t/p16481.001.27991.28691.2799400.00218990.40
32972006.08.25 03:20sell16491.001.27641.27941.2724
32982006.08.28 06:15s/l16491.001.27941.27941.2724-297.80218692.60
32992006.08.28 07:20sell16501.001.27991.28291.2759
33002006.08.29 07:40s/l16501.001.28291.28291.2759-297.80218394.80
33012006.08.29 08:50sell16511.001.28251.28551.2785
33022006.08.29 17:15t/p16511.001.27851.28551.2785400.00218794.80
33032006.08.29 18:20buy16521.001.27531.27231.2793
33042006.08.29 21:20t/p16521.001.27931.27231.2793400.00219194.80
33052006.08.29 22:20sell16531.001.28351.28651.2795
33062006.08.31 10:20s/l16531.001.28651.28651.2795-291.20218903.60
33072006.08.31 16:15sell16541.001.28791.29091.2839
33082006.08.31 16:35t/p16541.001.28391.29091.2839400.00219303.60
33092006.08.31 17:15sell16551.001.28371.28671.2797
33102006.08.31 17:50t/p16551.001.27971.28671.2797400.00219703.60
33112006.09.01 00:20sell16561.001.28151.28451.2775
33122006.09.01 15:40t/p16561.001.27751.28451.2775400.00220103.60
33132006.09.01 15:45sell16571.001.28181.28481.2778
33142006.09.01 15:50t/p16571.001.27781.28481.2778400.00220503.60
33152006.09.01 16:10sell16581.001.27801.28101.2740
33162006.09.01 17:35s/l16581.001.28101.28101.2740-300.00220203.60
33172006.09.01 19:20buy16591.001.28381.28081.2878
33182006.09.05 14:59s/l16591.001.28081.28081.2878-309.80219893.80
33192006.09.05 15:20buy16601.001.28061.27761.2846
33202006.09.06 16:45s/l16601.001.27761.27761.2846-304.90219588.90
33212006.09.06 17:10buy16611.001.27801.27501.2820
33222006.09.07 02:20t/p16611.001.28201.27501.2820385.30219974.20
33232006.09.07 04:50sell16621.001.28291.28591.2789
33242006.09.07 11:59t/p16621.001.27891.28591.2789400.00220374.20
33252006.09.07 15:20buy16631.001.27301.27001.2770
33262006.09.08 10:45s/l16631.001.27001.27001.2770-304.90220069.30
33272006.09.08 14:10buy16641.001.27041.26741.2744
33282006.09.08 15:40s/l16641.001.26741.26741.2744-300.00219769.30
33292006.09.08 16:20buy16651.001.26641.26341.2704
33302006.09.11 11:10t/p16651.001.27041.26341.2704395.10220164.40
33312006.09.11 12:40sell16661.001.27131.27431.2673
33322006.09.13 03:05t/p16661.001.26731.27431.2673404.40220568.80
33332006.09.13 03:35sell16671.001.26831.27131.2643
33342006.09.13 18:35s/l16671.001.27131.27131.2643-300.00220268.80
33352006.09.13 19:20sell16681.001.27171.27471.2677
33362006.09.14 10:20t/p16681.001.26771.27471.2677406.60220675.40
33372006.09.14 10:40sell16691.001.26881.27181.2648
33382006.09.14 13:50s/l16691.001.27181.27181.2648-300.00220375.40
33392006.09.14 15:20sell16701.001.27301.27601.2690
33402006.09.15 12:45t/p16701.001.26901.27601.2690402.20220777.60
33412006.09.15 13:20sell16711.001.26921.27221.2652
33422006.09.15 16:45t/p16711.001.26521.27221.2652400.00221177.60
33432006.09.15 17:50buy16721.001.26441.26141.2684
33442006.09.18 16:15t/p16721.001.26841.26141.2684395.10221572.70
33452006.09.18 16:20buy16731.001.26641.26341.2704
33462006.09.18 22:20t/p16731.001.27041.26341.2704400.00221972.70
33472006.09.19 07:15sell16741.001.27181.27481.2678
33482006.09.19 10:45t/p16741.001.26781.27481.2678400.00222372.70
33492006.09.19 13:20buy16751.001.26521.26221.2692
33502006.09.19 15:35t/p16751.001.26921.26221.2692400.00222772.70
33512006.09.19 16:15sell16761.001.27071.27371.2667
33522006.09.19 19:50t/p16761.001.26671.27371.2667400.00223172.70
33532006.09.19 20:20buy16771.001.26611.26311.2701
33542006.09.20 17:20t/p16771.001.27011.26311.2701395.10223567.80
33552006.09.20 19:35buy16781.001.26941.26641.2734
33562006.09.21 10:35t/p16781.001.27341.26641.2734385.30223953.10
33572006.09.21 14:20sell16791.001.27421.27721.2702
33582006.09.21 19:05s/l16791.001.27721.27721.2702-300.00223653.10
33592006.09.21 20:20sell16801.001.27791.28091.2739
33602006.09.22 10:10s/l16801.001.28091.28091.2739-297.80223355.30
33612006.09.25 10:20sell16811.001.28111.28411.2771
33622006.09.25 12:15t/p16811.001.27711.28411.2771400.00223755.30
33632006.09.25 15:20sell16821.001.27731.28031.2733
33642006.09.25 17:50t/p16821.001.27331.28031.2733400.00224155.30
33652006.09.25 17:50buy16831.001.27331.27031.2773
33662006.09.26 12:59s/l16831.001.27031.27031.2773-304.90223850.40
33672006.09.26 13:15buy16841.001.26941.26641.2734
33682006.09.26 17:40s/l16841.001.26641.26641.2734-300.00223550.40
33692006.09.26 18:20buy16851.001.26731.26431.2713
33702006.09.27 15:40t/p16851.001.27131.26431.2713395.10223945.50
33712006.09.27 15:45buy16861.001.26791.26491.2719
33722006.09.28 03:15t/p16861.001.27191.26491.2719385.30224330.80
33732006.09.28 09:45sell16871.001.27281.27581.2688
33742006.09.28 17:15t/p16871.001.26881.27581.2688400.00224730.80
33752006.09.29 11:35sell16881.001.26751.27051.2635
33762006.09.29 18:20s/l16881.001.27051.27051.2635-300.00224430.80
33772006.10.02 10:50sell16891.001.26751.27051.2635
33782006.10.02 13:20s/l16891.001.27051.27051.2635-300.00224130.80
33792006.10.02 15:35sell16901.001.26951.27251.2655
33802006.10.02 16:40s/l16901.001.27251.27251.2655-300.00223830.80
33812006.10.02 17:15sell16911.001.27411.27711.2701
33822006.10.04 11:35t/p16911.001.27011.27711.2701404.40224235.20
33832006.10.04 12:20sell16921.001.26881.27181.2648
33842006.10.05 02:40s/l16921.001.27181.27181.2648-293.40223941.80
33852006.10.05 10:35buy16931.001.27101.26801.2750
33862006.10.05 16:50s/l16931.001.26801.26801.2750-300.00223641.80
33872006.10.05 17:15buy16941.001.26741.26441.2714
33882006.10.06 15:35t/p16941.001.27141.26441.2714395.10224036.90
33892006.10.06 16:20sell16951.001.25991.26291.2559
33902006.10.10 12:20t/p16951.001.25591.26291.2559404.40224441.30
33912006.10.10 12:40sell16961.001.25661.25961.2526
33922006.10.10 16:40t/p16961.001.25261.25961.2526400.00224841.30
33932006.10.10 18:50sell16971.001.25401.25701.2500
33942006.10.13 04:10s/l16971.001.25701.25701.2500-289.00224552.30
33952006.10.13 09:45sell16981.001.25701.26001.2530
33962006.10.13 15:40t/p16981.001.25301.26001.2530400.00224952.30
33972006.10.13 15:50sell16991.001.25721.26021.2532
33982006.10.13 15:59t/p16991.001.25321.26021.2532400.00225352.30
33992006.10.13 18:20buy17001.001.24841.24541.2524
34002006.10.16 11:15t/p17001.001.25241.24541.2524395.10225747.40
34012006.10.16 11:20buy17011.001.25121.24821.2552
34022006.10.17 16:15t/p17011.001.25521.24821.2552395.10226142.50
34032006.10.17 16:20buy17021.001.25111.24811.2551
34042006.10.17 16:40t/p17021.001.25511.24811.2551400.00226542.50
34052006.10.17 17:20buy17031.001.25441.25141.2584
34062006.10.18 16:05s/l17031.001.25141.25141.2584-304.90226237.60
34072006.10.18 16:20sell17041.001.25241.25541.2484
34082006.10.19 10:45s/l17041.001.25541.25541.2484-293.40225944.20
34092006.10.19 11:50sell17051.001.25651.25951.2525
34102006.10.19 16:40s/l17051.001.25951.25951.2525-300.00225644.20
34112006.10.19 18:35buy17061.001.25921.25621.2632
34122006.10.19 21:15t/p17061.001.26321.25621.2632400.00226044.20
34132006.10.20 09:45sell17071.001.26301.26601.2590
34142006.10.23 09:50t/p17071.001.25901.26601.2590402.20226446.40
34152006.10.23 10:35sell17081.001.25921.26221.2552
34162006.10.23 13:00t/p17081.001.25521.26221.2552400.00226846.40
34172006.10.23 16:15sell17091.001.25471.25771.2507
34182006.10.24 20:50s/l17091.001.25771.25771.2507-297.80226548.60
34192006.10.25 08:50buy17101.001.25651.25351.2605
34202006.10.25 21:05t/p17101.001.26051.25351.2605400.00226948.60
34212006.10.25 21:20buy17111.001.25771.25471.2617
34222006.10.25 21:40t/p17111.001.26171.25471.2617400.00227348.60
34232006.10.25 22:40buy17121.001.26081.25781.2648
34242006.10.26 10:05t/p17121.001.26481.25781.2648385.30227733.90
34252006.10.26 15:15buy17131.001.26521.26221.2692
34262006.10.26 19:20t/p17131.001.26921.26221.2692400.00228133.90
34272006.10.26 21:20sell17141.001.26971.27271.2657
34282006.10.27 16:15s/l17141.001.27271.27271.2657-297.80227836.10
34292006.10.27 17:20sell17151.001.27391.27691.2699
34302006.10.31 09:05t/p17151.001.26991.27691.2699404.40228240.50
34312006.10.31 09:15sell17161.001.27171.27471.2677
34322006.10.31 17:10s/l17161.001.27471.27471.2677-300.00227940.50
34332006.11.01 10:30sell17171.001.27481.27781.2708
34342006.11.01 17:15s/l17171.001.27781.27781.2708-300.00227640.50
34352006.11.01 17:35buy17181.001.27591.27291.2799
34362006.11.03 15:45s/l17181.001.27291.27291.2799-319.60227320.90
34372006.11.03 19:20sell17191.001.27031.27331.2663
34382006.11.07 01:00s/l17191.001.27331.27331.2663-295.60227025.30
34392006.11.07 08:20sell17201.001.27711.28011.2731
34402006.11.07 16:20s/l17201.001.28011.28011.2731-300.00226725.30
34412006.11.07 17:50sell17211.001.28121.28421.2772
34422006.11.07 21:50t/p17211.001.27721.28421.2772400.00227125.30
34432006.11.08 19:50sell17221.001.27761.28061.2736
34442006.11.09 17:05s/l17221.001.28061.28061.2736-293.40226831.90
34452006.11.09 17:15buy17231.001.27851.27551.2825
34462006.11.09 18:20t/p17231.001.28251.27551.2825400.00227231.90
34472006.11.09 19:50sell17241.001.28371.28671.2797
34482006.11.10 04:15s/l17241.001.28671.28671.2797-297.80226934.10
34492006.11.10 05:20sell17251.001.28671.28971.2827
34502006.11.10 11:20s/l17251.001.28971.28971.2827-300.00226634.10
34512006.11.10 11:20buy17261.001.28831.28531.2923
34522006.11.10 17:20s/l17261.001.28531.28531.2923-300.00226334.10
34532006.11.10 17:40sell17271.001.28671.28971.2827
34542006.11.13 16:10t/p17271.001.28271.28971.2827402.20226736.30
34552006.11.13 16:15sell17281.001.28381.28681.2798
34562006.11.13 19:35t/p17281.001.27981.28681.2798400.00227136.30
34572006.11.13 19:40sell17291.001.28111.28411.2771
34582006.11.14 10:50s/l17291.001.28411.28411.2771-297.80226838.50
34592006.11.14 11:40sell17301.001.28351.28651.2795
34602006.11.14 15:50s/l17301.001.28651.28651.2795-300.00226538.50
34612006.11.14 16:20buy17311.001.28531.28231.2893
34622006.11.14 17:05s/l17311.001.28231.28231.2893-300.00226238.50
34632006.11.14 17:15sell17321.001.28421.28721.2802
34642006.11.14 17:35t/p17321.001.28021.28721.2802400.00226638.50
34652006.11.14 18:20sell17331.001.28131.28431.2773
34662006.11.17 07:45t/p17331.001.27731.28431.2773411.00227049.50
34672006.11.17 09:15buy17341.001.27751.27451.2815
34682006.11.17 17:10t/p17341.001.28151.27451.2815400.00227449.50
34692006.11.17 18:45sell17351.001.28291.28591.2789
34702006.11.22 04:15s/l17351.001.28591.28591.2789-293.40227156.10
34712006.11.22 05:20sell17361.001.28601.28901.2820
34722006.11.22 14:05s/l17361.001.28901.28901.2820-300.00226856.10
34732006.11.22 16:20sell17371.001.29221.29521.2882
34742006.11.22 17:15s/l17371.001.29521.29521.2882-300.00226556.10
34752006.11.22 18:45sell17381.001.29381.29681.2898
34762006.11.23 11:20s/l17381.001.29681.29681.2898-293.40226262.70
34772006.11.23 13:15sell17391.001.29661.29961.2926
34782006.11.24 10:15s/l17391.001.29961.29961.2926-297.80225964.90
34792006.11.24 11:20sell17401.001.30701.31001.3030
34802006.11.24 12:40s/l17401.001.31001.31001.3030-300.00225664.90
34812006.11.24 13:20sell17411.001.30851.31151.3045
34822006.11.27 00:00s/l17411.001.31151.31151.3045-297.80225367.10
34832006.11.27 03:50buy17421.001.31291.30991.3169
34842006.11.27 10:05s/l17421.001.30991.30991.3169-300.00225067.10
34852006.11.27 10:10sell17431.001.31311.31611.3091
34862006.11.27 10:50t/p17431.001.30911.31611.3091400.00225467.10
34872006.11.27 12:50sell17441.001.31281.31581.3088
34882006.11.28 10:15s/l17441.001.31581.31581.3088-297.80225169.30
34892006.11.28 10:35buy17451.001.31301.31001.3170
34902006.11.28 15:35t/p17451.001.31701.31001.3170400.00225569.30
34912006.11.28 16:15sell17461.001.31661.31961.3126
34922006.11.28 20:15s/l17461.001.31961.31961.3126-300.00225269.30
34932006.11.28 23:35buy17471.001.31941.31641.3234
34942006.11.29 10:05s/l17471.001.31641.31641.3234-304.90224964.40
34952006.11.29 11:35sell17481.001.31761.32061.3136
34962006.11.29 15:50t/p17481.001.31361.32061.3136400.00225364.40
34972006.11.29 15:50buy17491.001.31341.31041.3174
34982006.11.29 17:20t/p17491.001.31741.31041.3174400.00225764.40
34992006.11.29 17:20sell17501.001.31771.32071.3137
35002006.11.29 18:05t/p17501.001.31371.32071.3137400.00226164.40
35012006.11.29 20:20sell17511.001.31591.31891.3119
35022006.11.30 09:10s/l17511.001.31891.31891.3119-293.40225871.00
35032006.11.30 10:35buy17521.001.31821.31521.3222
35042006.11.30 17:05t/p17521.001.32221.31521.3222400.00226271.00
35052006.11.30 17:15buy17531.001.32061.31761.3246
35062006.11.30 17:35t/p17531.001.32461.31761.3246400.00226671.00
35072006.11.30 19:45sell17541.001.32631.32931.3223
35082006.12.01 12:10t/p17541.001.32231.32931.3223402.20227073.20
35092006.12.01 12:20sell17551.001.32351.32651.3195
35102006.12.01 16:15s/l17551.001.32651.32651.3195-300.00226773.20
35112006.12.01 18:20sell17561.001.33381.33681.3298
35122006.12.04 00:50s/l17561.001.33681.33681.3298-297.80226475.40
35132006.12.04 07:15buy17571.001.33161.32861.3356
35142006.12.04 10:15s/l17571.001.32861.32861.3356-300.00226175.40
35152006.12.04 10:35sell17581.001.33081.33381.3268
35162006.12.04 23:40s/l17581.001.33381.33381.3268-300.00225875.40
35172006.12.05 09:20sell17591.001.33391.33691.3299
35182006.12.05 11:40t/p17591.001.32991.33691.3299400.00226275.40
35192006.12.05 12:20buy17601.001.32991.32691.3339
35202006.12.05 15:10t/p17601.001.33391.32691.3339400.00226675.40
35212006.12.05 16:20sell17611.001.33361.33661.3296
35222006.12.05 17:05t/p17611.001.32961.33661.3296400.00227075.40
35232006.12.05 18:20buy17621.001.33031.32731.3343
35242006.12.06 11:20s/l17621.001.32731.32731.3343-304.90226770.50
35252006.12.06 12:50buy17631.001.32671.32371.3307
35262006.12.06 17:45t/p17631.001.33071.32371.3307400.00227170.50
35272006.12.06 18:20sell17641.001.33161.33461.3276
35282006.12.08 09:50t/p17641.001.32761.33461.3276408.80227579.30
35292006.12.08 12:20sell17651.001.32881.33181.3248
35302006.12.08 15:35t/p17651.001.32481.33181.3248400.00227979.30
35312006.12.08 15:40sell17661.001.33021.33321.3262
35322006.12.08 15:45s/l17661.001.33321.33321.3262-300.00227679.30
35332006.12.08 15:50buy17671.001.32741.32441.3314
35342006.12.08 15:59t/p17671.001.33141.32441.3314400.00228079.30
35352006.12.08 16:20buy17681.001.33321.33021.3372
35362006.12.08 18:20s/l17681.001.33021.33021.3372-300.00227779.30
35372006.12.08 19:10buy17691.001.32021.31721.3242
35382006.12.11 02:10s/l17691.001.31721.31721.3242-304.90227474.40
35392006.12.11 04:10buy17701.001.31381.31081.3178
35402006.12.11 09:20t/p17701.001.31781.31081.3178400.00227874.40
35412006.12.11 10:40buy17711.001.31971.31671.3237
35422006.12.11 19:15t/p17711.001.32371.31671.3237400.00228274.40
35432006.12.12 04:15buy17721.001.32451.32151.3285
35442006.12.12 15:40s/l17721.001.32151.32151.3285-300.00227974.40
35452006.12.12 17:40buy17731.001.32391.32091.3279
35462006.12.12 21:45t/p17731.001.32791.32091.3279400.00228374.40
35472006.12.13 09:35sell17741.001.32791.33091.3239
35482006.12.13 15:45t/p17741.001.32391.33091.3239400.00228774.40
35492006.12.13 18:40buy17751.001.32121.31821.3252
35502006.12.14 10:15t/p17751.001.32521.31821.3252385.30229159.70
35512006.12.14 10:45buy17761.001.32331.32031.3273
35522006.12.14 13:20s/l17761.001.32031.32031.3273-300.00228859.70
35532006.12.14 16:40buy17771.001.31821.31521.3222
35542006.12.14 17:30s/l17771.001.31521.31521.3222-300.00228559.70
35552006.12.14 18:15buy17781.001.31691.31391.3209
35562006.12.15 07:45s/l17781.001.31391.31391.3209-304.90228254.80
35572006.12.15 12:20buy17791.001.31011.30711.3141
35582006.12.15 15:30t/p17791.001.31411.30711.3141400.00228654.80
35592006.12.15 16:20sell17801.001.31821.32121.3142
35602006.12.15 16:35t/p17801.001.31421.32121.3142400.00229054.80
35612006.12.15 17:15sell17811.001.31221.31521.3082
35622006.12.15 17:50t/p17811.001.30821.31521.3082400.00229454.80
35632006.12.15 18:50buy17821.001.30891.30591.3129
35642006.12.15 20:20s/l17821.001.30591.30591.3129-300.00229154.80
35652006.12.15 20:40sell17831.001.30781.31081.3038
35662006.12.18 08:20s/l17831.001.31081.31081.3038-297.80228857.00
35672006.12.18 08:50sell17841.001.31101.31401.3070
35682006.12.18 17:20t/p17841.001.30701.31401.3070400.00229257.00
35692006.12.18 18:20buy17851.001.30591.30291.3099
35702006.12.18 22:15t/p17851.001.30991.30291.3099400.00229657.00
35712006.12.19 16:10buy17861.001.31511.31211.3191
35722006.12.19 18:40t/p17861.001.31911.31211.3191400.00230057.00
35732006.12.19 19:10buy17871.001.31871.31571.3227
35742006.12.20 03:50t/p17871.001.32271.31571.3227395.10230452.10
35752006.12.20 11:40buy17881.001.32181.31881.3258
35762006.12.20 17:50s/l17881.001.31881.31881.3258-300.00230152.10
35772006.12.20 17:50buy17891.001.31811.31511.3221
35782006.12.21 15:35s/l17891.001.31511.31511.3221-314.70229837.40
35792006.12.21 18:20sell17901.001.31671.31971.3127
35802006.12.22 08:40s/l17901.001.31971.31971.3127-297.80229539.60
35812006.12.22 10:50sell17911.001.32061.32361.3166
35822006.12.22 17:20t/p17911.001.31661.32361.3166400.00229939.60
35832006.12.22 18:20buy17921.001.31521.31221.3192
35842006.12.22 19:10s/l17921.001.31221.31221.3192-300.00229639.60
35852006.12.25 10:50sell17931.001.31441.31741.3104
35862006.12.26 19:50t/p17931.001.31041.31741.3104402.20230041.80
35872006.12.26 20:50buy17941.001.30931.30631.3133
35882006.12.27 04:45t/p17941.001.31331.30631.3133395.10230436.90
35892006.12.27 10:20sell17951.001.31561.31861.3116
35902006.12.27 23:40t/p17951.001.31161.31861.3116400.00230836.90
35912006.12.28 02:10sell17961.001.31251.31551.3085
35922006.12.28 13:10s/l17961.001.31551.31551.3085-300.00230536.90
35932006.12.28 16:45sell17971.001.31901.32201.3150
35942006.12.28 17:05t/p17971.001.31501.32201.3150400.00230936.90
35952006.12.28 18:30sell17981.001.31431.31731.3103
35962006.12.29 07:45s/l17981.001.31731.31731.3103-297.80230639.10
35972006.12.29 09:45sell17991.001.31791.32091.3139
35982007.01.02 08:00s/l17991.001.32091.32091.3139-295.60230343.50
35992007.01.02 11:20sell18001.001.32781.33081.3238
36002007.01.03 12:20t/p18001.001.32381.33081.3238402.20230745.70
36012007.01.03 15:15buy18011.001.32261.31961.3266
36022007.01.03 17:05s/l18011.001.31961.31961.3266-300.00230445.70
36032007.01.03 21:20buy18021.001.31471.31171.3187
36042007.01.04 10:40s/l18021.001.31171.31171.3187-314.70230131.00
36052007.01.04 14:15buy18031.001.31011.30711.3141
36062007.01.05 05:05s/l18031.001.30711.30711.3141-304.90229826.10
36072007.01.05 05:10sell18041.001.30741.31041.3034
36082007.01.05 09:50s/l18041.001.31041.31041.3034-300.00229526.10
36092007.01.05 09:50sell18051.001.31031.31331.3063
36102007.01.05 15:40t/p18051.001.30631.31331.3063400.00229926.10
36112007.01.05 16:20sell18061.001.30061.30361.2966
36122007.01.08 19:10s/l18061.001.30361.30361.2966-297.80229628.30
36132007.01.08 19:20buy18071.001.30211.29911.3061
36142007.01.09 17:50s/l18071.001.29911.29911.3061-304.90229323.40
36152007.01.09 17:59sell18081.001.30001.30301.2960
36162007.01.10 03:20t/p18081.001.29601.30301.2960402.20229725.60
36172007.01.10 03:20sell18091.001.29721.30021.2932
36182007.01.10 12:10s/l18091.001.30021.30021.2932-300.00229425.60
36192007.01.10 12:15buy18101.001.29891.29591.3029
36202007.01.10 16:45s/l18101.001.29591.29591.3029-300.00229125.60
36212007.01.10 18:45buy18111.001.29401.29101.2980
36222007.01.11 14:10t/p18111.001.29801.29101.2980385.30229510.90
36232007.01.11 15:50sell18121.001.29871.30171.2947
36242007.01.11 15:59t/p18121.001.29471.30171.2947400.00229910.90
36252007.01.11 16:15sell18131.001.29411.29711.2901
36262007.01.11 17:20t/p18131.001.29011.29711.2901400.00230310.90
36272007.01.11 20:20sell18141.001.29041.29341.2864
36282007.01.12 16:50s/l18141.001.29341.29341.2864-297.80230013.10
36292007.01.12 17:15sell18151.001.29361.29661.2896
36302007.01.16 09:15s/l18151.001.29661.29661.2896-295.60229717.50
36312007.01.16 10:20sell18161.001.29631.29931.2923
36322007.01.16 17:50t/p18161.001.29231.29931.2923400.00230117.50
36332007.01.16 18:15buy18171.001.29271.28971.2967
36342007.01.18 05:20t/p18171.001.29671.28971.2967380.40230497.90
36352007.01.18 06:20sell18181.001.29751.30051.2935
36362007.01.18 12:45t/p18181.001.29351.30051.2935400.00230897.90
36372007.01.18 15:20buy18191.001.29191.28891.2959
36382007.01.18 16:45t/p18191.001.29591.28891.2959400.00231297.90
36392007.01.18 18:45sell18201.001.29491.29791.2909
36402007.01.19 04:15s/l18201.001.29791.29791.2909-297.80231000.10
36412007.01.19 08:30sell18211.001.29951.30251.2955
36422007.01.19 12:50t/p18211.001.29551.30251.2955400.00231400.10
36432007.01.19 13:35sell18221.001.29641.29941.2924
36442007.01.19 17:20t/p18221.001.29241.29941.2924400.00231800.10
36452007.01.19 17:35sell18231.001.29441.29741.2904
36462007.01.22 04:15s/l18231.001.29741.29741.2904-297.80231502.30
36472007.01.22 09:20buy18241.001.29651.29351.3005
36482007.01.22 14:40s/l18241.001.29351.29351.3005-300.00231202.30
36492007.01.22 18:20buy18251.001.29551.29251.2995
36502007.01.23 12:10t/p18251.001.29951.29251.2995395.10231597.40
36512007.01.23 15:20buy18261.001.30291.29991.3069
36522007.01.24 10:15s/l18261.001.29991.29991.3069-304.90231292.50
36532007.01.24 11:20buy18271.001.29761.29461.3016
36542007.01.25 21:20s/l18271.001.29461.29461.3016-314.70230977.80
36552007.01.25 22:20buy18281.001.29241.28941.2964
36562007.01.26 13:50s/l18281.001.28941.28941.2964-304.90230672.90
36572007.01.26 14:50buy18291.001.28941.28641.2934
36582007.01.29 16:45t/p18291.001.29341.28641.2934395.10231068.00
36592007.01.30 02:30buy18301.001.29601.29301.3000
36602007.01.31 11:45s/l18301.001.29301.29301.3000-304.90230763.10
36612007.01.31 15:50sell18311.001.29601.29901.2920
36622007.01.31 17:05s/l18311.001.29901.29901.2920-300.00230463.10
36632007.01.31 17:15buy18321.001.29571.29271.2997
36642007.01.31 17:35t/p18321.001.29971.29271.2997400.00230863.10
36652007.02.01 01:50buy18331.001.30211.29911.3061
36662007.02.02 15:45t/p18331.001.30611.29911.3061395.10231258.20
36672007.02.05 08:50buy18341.001.29321.29021.2972
36682007.02.06 20:10t/p18341.001.29721.29021.2972395.10231653.30
36692007.02.07 08:15sell18351.001.29861.30161.2946
36702007.02.07 17:45s/l18351.001.30161.30161.2946-300.00231353.30
36712007.02.08 08:40sell18361.001.30251.30551.2985
36722007.02.08 10:45t/p18361.001.29851.30551.2985400.00231753.30
36732007.02.08 14:20sell18371.001.29931.30231.2953
36742007.02.08 16:20s/l18371.001.30231.30231.2953-300.00231453.30
36752007.02.08 18:10sell18381.001.30411.30711.3001
36762007.02.09 10:20t/p18381.001.30011.30711.3001402.20231855.50
36772007.02.09 10:20buy18391.001.30001.29701.3040
36782007.02.12 12:10s/l18391.001.29701.29701.3040-304.90231550.60
36792007.02.12 14:40sell18401.001.29561.29861.2916
36802007.02.13 09:10s/l18401.001.29861.29861.2916-297.80231252.80
36812007.02.13 10:20sell18411.001.30041.30341.2964
36822007.02.13 15:50s/l18411.001.30341.30341.2964-300.00230952.80
36832007.02.13 16:20sell18421.001.30321.30621.2992
36842007.02.14 09:05s/l18421.001.30621.30621.2992-297.80230655.00
36852007.02.14 11:20sell18431.001.30971.31271.3057
36862007.02.14 17:15s/l18431.001.31271.31271.3057-300.00230355.00
36872007.02.15 10:15sell18441.001.31371.31671.3097
36882007.02.15 16:15s/l18441.001.31671.31671.3097-300.00230055.00
36892007.02.15 17:20sell18451.001.31571.31871.3117
36902007.02.16 10:40t/p18451.001.31171.31871.3117402.20230457.20
36912007.02.16 13:10sell18461.001.31231.31531.3083
36922007.02.19 00:00s/l18461.001.31531.31531.3083-297.80230159.40
36932007.02.19 09:20sell18471.001.31561.31861.3116
36942007.02.20 04:20s/l18471.001.31861.31861.3116-297.80229861.60
36952007.02.20 06:45buy18481.001.31761.31461.3216
36962007.02.20 10:10s/l18481.001.31461.31461.3216-300.00229561.60
36972007.02.20 11:20buy18491.001.31421.31121.3182
36982007.02.21 15:35s/l18491.001.31121.31121.3182-304.90229256.70
36992007.02.21 15:50sell18501.001.31501.31801.3110
37002007.02.22 09:35t/p18501.001.31101.31801.3110406.60229663.30
37012007.02.22 13:15buy18511.001.30851.30551.3125
37022007.02.22 18:15t/p18511.001.31251.30551.3125400.00230063.30
37032007.02.23 10:20sell18521.001.31271.31571.3087
37042007.02.23 16:40s/l18521.001.31571.31571.3087-300.00229763.30
37052007.02.23 18:20sell18531.001.31681.31981.3128
37062007.02.26 05:50s/l18531.001.31981.31981.3128-297.80229465.50
37072007.02.26 06:20sell18541.001.31911.32211.3151
37082007.02.27 10:05s/l18541.001.32211.32211.3151-297.80229167.70
37092007.02.27 11:20sell18551.001.32171.32471.3177
37102007.02.27 15:50s/l18551.001.32471.32471.3177-300.00228867.70
37112007.02.27 16:59buy18561.001.32331.32031.3273
37122007.02.28 09:15s/l18561.001.32031.32031.3273-304.90228562.80
37132007.02.28 09:35sell18571.001.32221.32521.3182
37142007.02.28 12:10t/p18571.001.31821.32521.3182400.00228962.80
37152007.02.28 16:20sell18581.001.32181.32481.3178
37162007.03.01 17:20t/p18581.001.31781.32481.3178406.60229369.40
37172007.03.01 18:20sell18591.001.31701.32001.3130
37182007.03.02 19:45s/l18591.001.32001.32001.3130-297.80229071.60
37192007.03.02 21:50sell18601.001.31981.32281.3158
37202007.03.05 03:15t/p18601.001.31581.32281.3158402.20229473.80
37212007.03.05 04:20buy18611.001.31211.30911.3161
37222007.03.05 07:15t/p18611.001.31611.30911.3161400.00229873.80
37232007.03.05 08:45sell18621.001.31611.31911.3121
37242007.03.05 12:15t/p18621.001.31211.31911.3121400.00230273.80
37252007.03.05 13:15sell18631.001.31201.31501.3080
37262007.03.05 15:15t/p18631.001.30801.31501.3080400.00230673.80
37272007.03.05 15:20sell18641.001.30881.31181.3048
37282007.03.06 09:15s/l18641.001.31181.31181.3048-297.80230376.00
37292007.03.06 12:35sell18651.001.31171.31471.3077
37302007.03.07 17:05s/l18651.001.31471.31471.3077-297.80230078.20
37312007.03.07 18:20sell18661.001.31451.31751.3105
37322007.03.07 21:20s/l18661.001.31751.31751.3105-300.00229778.20
37332007.03.08 05:10sell18671.001.31811.32111.3141
37342007.03.08 15:40t/p18671.001.31411.32111.3141400.00230178.20
37352007.03.08 15:40buy18681.001.31371.31071.3177
37362007.03.09 15:45s/l18681.001.31071.31071.3177-304.90229873.30
37372007.03.09 15:50sell18691.001.31551.31851.3115
37382007.03.09 15:59t/p18691.001.31151.31851.3115400.00230273.30
37392007.03.09 16:20sell18701.001.31071.31371.3067
37402007.03.12 10:35s/l18701.001.31371.31371.3067-297.80229975.50
37412007.03.12 14:20sell18711.001.31801.32101.3140
37422007.03.13 14:50s/l18711.001.32101.32101.3140-297.80229677.70
37432007.03.13 16:20sell18721.001.32101.32401.3170
37442007.03.14 18:10s/l18721.001.32401.32401.3170-297.80229379.90
37452007.03.14 19:20sell18731.001.32311.32611.3191
37462007.03.16 01:10s/l18731.001.32611.32611.3191-291.20229088.70
37472007.03.16 04:20buy18741.001.32991.32691.3339
37482007.03.21 20:05t/p18741.001.33391.32691.3339385.30229474.00
37492007.03.21 21:20sell18751.001.33831.34131.3343
37502007.03.22 18:45t/p18751.001.33431.34131.3343406.60229880.60
37512007.03.23 15:20sell18761.001.33371.33671.3297
37522007.03.23 16:05t/p18761.001.32971.33671.3297400.00230280.60
37532007.03.23 18:45sell18771.001.33021.33321.3262
37542007.03.26 01:35t/p18771.001.32621.33321.3262402.20230682.80
37552007.03.26 09:35buy18781.001.32701.32401.3310
37562007.03.26 17:05t/p18781.001.33101.32401.3310400.00231082.80
37572007.03.26 18:45sell18791.001.33341.33641.3294
37582007.03.27 17:05s/l18791.001.33641.33641.3294-297.80230785.00
37592007.03.27 17:20buy18801.001.33321.33021.3372
37602007.03.28 17:50t/p18801.001.33721.33021.3372395.10231180.10
37612007.03.28 18:20sell18811.001.33721.34021.3332
37622007.03.28 18:40t/p18811.001.33321.34021.3332400.00231580.10
37632007.03.28 20:40buy18821.001.33301.33001.3370
37642007.03.30 13:35s/l18821.001.33001.33001.3370-319.60231260.50
37652007.03.30 13:50sell18831.001.33201.33501.3280
37662007.03.30 18:05s/l18831.001.33501.33501.3280-300.00230960.50
37672007.03.30 18:20buy18841.001.33071.32771.3347
37682007.03.30 18:20t/p18841.001.33471.32771.3347400.00231360.50
37692007.03.30 19:20sell18851.001.33771.34071.3337
37702007.04.02 03:40t/p18851.001.33371.34071.3337402.20231762.70
37712007.04.02 08:50sell18861.001.33591.33891.3319
37722007.04.05 15:50s/l18861.001.33891.33891.3319-289.00231473.70
37732007.04.05 18:10sell18871.001.34371.34671.3397
37742007.04.06 15:35t/p18871.001.33971.34671.3397402.20231875.90
37752007.04.06 17:35sell18881.001.33761.34061.3336
37762007.04.10 05:15s/l18881.001.34061.34061.3336-295.60231580.30
37772007.04.10 06:50sell18891.001.34241.34541.3384
37782007.04.10 18:10s/l18891.001.34541.34541.3384-300.00231280.30
37792007.04.10 18:40buy18901.001.34351.34051.3475
37802007.04.12 10:20t/p18901.001.34751.34051.3475380.40231660.70
37812007.04.12 15:40sell18911.001.34601.34901.3420
37822007.04.12 17:10s/l18911.001.34901.34901.3420-300.00231360.70
37832007.04.12 17:15buy18921.001.34741.34441.3514
37842007.04.13 03:40t/p18921.001.35141.34441.3514395.10231755.80
37852007.04.13 04:15buy18931.001.34961.34661.3536
37862007.04.13 13:20t/p18931.001.35361.34661.3536400.00232155.80
37872007.04.13 14:35buy18941.001.35371.35071.3577
37882007.04.13 17:35s/l18941.001.35071.35071.3577-300.00231855.80
37892007.04.13 18:15sell18951.001.35161.35461.3476
37902007.04.15 23:00s/l18951.001.35461.35461.3476-300.00231555.80
37912007.04.16 09:20buy18961.001.35411.35111.3581
37922007.04.17 15:50t/p18961.001.35811.35111.3581395.10231950.90
37932007.04.17 16:20buy18971.001.35801.35501.3620
37942007.04.20 01:10t/p18971.001.36201.35501.3620375.50232326.40
37952007.04.20 10:20sell18981.001.36301.36601.3590
37962007.04.20 16:50t/p18981.001.35901.36601.3590400.00232726.40
37972007.04.20 17:20buy18991.001.35871.35571.3627
37982007.04.23 11:50s/l18991.001.35571.35571.3627-304.90232421.50
37992007.04.23 12:20sell19001.001.35621.35921.3522
38002007.04.24 16:45s/l19001.001.35921.35921.3522-297.80232123.70
38012007.04.24 18:45sell19011.001.36211.36511.3581
38022007.04.25 09:50s/l19011.001.36511.36511.3581-297.80231825.90
38032007.04.25 20:15buy19021.001.36371.36071.3677
38042007.04.26 12:40s/l19021.001.36071.36071.3677-314.70231511.20
38052007.04.26 13:20buy19031.001.35991.35691.3639
38062007.04.27 14:20t/p19031.001.36391.35691.3639395.10231906.30
38072007.04.27 18:10sell19041.001.36571.36871.3617
38082007.04.27 18:20t/p19041.001.36171.36871.3617400.00232306.30
38092007.04.27 19:45buy19051.001.36171.35871.3657
38102007.04.30 18:10t/p19051.001.36571.35871.3657395.10232701.40
38112007.04.30 20:10sell19061.001.36691.36991.3629
38122007.05.01 10:35t/p19061.001.36291.36991.3629402.20233103.60
38132007.05.01 12:50sell19071.001.36401.36701.3600
38142007.05.01 16:20s/l19071.001.36701.36701.3600-300.00232803.60
38152007.05.01 16:40buy19081.001.36521.36221.3692
38162007.05.01 17:05s/l19081.001.36221.36221.3692-300.00232503.60
38172007.05.01 17:20sell19091.001.36651.36951.3625
38182007.05.01 17:35t/p19091.001.36251.36951.3625400.00232903.60
38192007.05.01 18:20buy19101.001.35921.35621.3632
38202007.05.02 06:20s/l19101.001.35621.35621.3632-304.90232598.70
38212007.05.02 07:45buy19111.001.35641.35341.3604
38222007.05.02 17:20t/p19111.001.36041.35341.3604400.00232998.70
38232007.05.02 19:15buy19121.001.35961.35661.3636
38242007.05.03 17:15s/l19121.001.35661.35661.3636-314.70232684.00
38252007.05.04 08:10sell19131.001.35481.35781.3508
38262007.05.04 15:40s/l19131.001.35781.35781.3508-300.00232384.00
38272007.05.04 17:15sell19141.001.35961.36261.3556
38282007.05.07 15:35s/l19141.001.36261.36261.3556-297.80232086.20
38292007.05.07 22:45sell19151.001.36051.36351.3565
38302007.05.08 13:10t/p19151.001.35651.36351.3565402.20232488.40
38312007.05.08 15:15buy19161.001.35551.35251.3595
38322007.05.08 17:15s/l19161.001.35251.35251.3595-300.00232188.40
38332007.05.09 09:50sell19171.001.35481.35781.3508
38342007.05.10 15:35t/p19171.001.35081.35781.3508406.60232595.00
38352007.05.10 15:40sell19181.001.35451.35751.3505
38362007.05.10 16:10t/p19181.001.35051.35751.3505400.00232995.00
38372007.05.10 16:40sell19191.001.35101.35401.3470
38382007.05.10 20:10t/p19191.001.34701.35401.3470400.00233395.00
38392007.05.10 20:15sell19201.001.34881.35181.3448
38402007.05.11 17:20s/l19201.001.35181.35181.3448-297.80233097.20
38412007.05.11 18:20sell19211.001.35261.35561.3486
38422007.05.14 13:35s/l19211.001.35561.35561.3486-297.80232799.40
38432007.05.14 18:20buy19221.001.35381.35081.3578
38442007.05.15 17:40t/p19221.001.35781.35081.3578395.10233194.50
38452007.05.16 09:20sell19231.001.36061.36361.3566
38462007.05.16 18:10t/p19231.001.35661.36361.3566400.00233594.50
38472007.05.17 09:45buy19241.001.35241.34941.3564
38482007.05.17 15:45s/l19241.001.34941.34941.3564-300.00233294.50
38492007.05.17 16:40sell19251.001.34901.35201.3450
38502007.05.18 18:50s/l19251.001.35201.35201.3450-297.80232996.70
38512007.05.18 20:10sell19261.001.35161.35461.3476
38522007.05.21 13:05t/p19261.001.34761.35461.3476402.20233398.90
38532007.05.21 13:15sell19271.001.34871.35171.3447
38542007.05.21 13:50t/p19271.001.34471.35171.3447400.00233798.90
38552007.05.21 14:35sell19281.001.34491.34791.3409
38562007.05.23 14:50s/l19281.001.34791.34791.3409-295.60233503.30
38572007.05.23 16:45sell19291.001.34901.35201.3450
38582007.05.24 06:50t/p19291.001.34501.35201.3450406.60233909.90
38592007.05.24 09:10sell19301.001.34611.34911.3421
38602007.05.24 17:05t/p19301.001.34211.34911.3421400.00234309.90
38612007.05.25 04:20buy19311.001.34131.33831.3453
38622007.05.25 15:50t/p19311.001.34531.33831.3453400.00234709.90
38632007.05.29 17:10sell19321.001.35061.35361.3466
38642007.05.29 20:40t/p19321.001.34661.35361.3466400.00235109.90
38652007.05.30 05:20buy19331.001.34481.34181.3488
38662007.05.30 14:40s/l19331.001.34181.34181.3488-300.00234809.90
38672007.05.30 15:35sell19341.001.34261.34561.3386
38682007.05.31 15:20s/l19341.001.34561.34561.3386-293.40234516.50
38692007.05.31 16:50sell19351.001.34691.34991.3429
38702007.06.01 15:10t/p19351.001.34291.34991.3429402.20234918.70
38712007.06.01 15:20sell19361.001.34391.34691.3399
38722007.06.01 17:15t/p19361.001.33991.34691.3399400.00235318.70
38732007.06.01 18:20buy19371.001.34191.33891.3459
38742007.06.04 12:05t/p19371.001.34591.33891.3459395.10235713.80
38752007.06.04 18:20buy19381.001.34801.34501.3520
38762007.06.05 13:15t/p19381.001.35201.34501.3520395.10236108.90
38772007.06.05 14:35buy19391.001.35111.34811.3551
38782007.06.05 15:10t/p19391.001.35511.34811.3551400.00236508.90
38792007.06.05 18:59sell19401.001.35231.35531.3483
38802007.06.07 13:05t/p19401.001.34831.35531.3483408.80236917.70
38812007.06.07 13:10sell19411.001.34941.35241.3454
38822007.06.07 17:40t/p19411.001.34541.35241.3454400.00237317.70
38832007.06.07 18:20buy19421.001.34561.34261.3496
38842007.06.07 19:50s/l19421.001.34261.34261.3496-300.00237017.70
38852007.06.07 20:50buy19431.001.34241.33941.3464
38862007.06.08 10:20s/l19431.001.33941.33941.3464-304.90236712.80
38872007.06.08 11:40sell19441.001.33981.34281.3358
38882007.06.08 12:50t/p19441.001.33581.34281.3358400.00237112.80
38892007.06.08 14:35sell19451.001.33521.33821.3312
38902007.06.12 22:50t/p19451.001.33121.33821.3312404.40237517.20
38912007.06.13 03:10sell19461.001.33011.33311.3261
38922007.06.15 05:10s/l19461.001.33311.33311.3261-291.20237226.00
38932007.06.15 09:35sell19471.001.33241.33541.3284
38942007.06.15 16:20s/l19471.001.33541.33541.3284-300.00236926.00
38952007.06.15 16:35buy19481.001.33301.33001.3370
38962007.06.15 18:10t/p19481.001.33701.33001.3370400.00237326.00
38972007.06.15 18:15buy19491.001.33611.33311.3401
38982007.06.18 09:45t/p19491.001.34011.33311.3401395.10237721.10
38992007.06.18 10:10sell19501.001.34051.34351.3365
39002007.06.19 08:35s/l19501.001.34351.34351.3365-297.80237423.30
39012007.06.19 10:15sell19511.001.34261.34561.3386
39022007.06.19 12:15t/p19511.001.33861.34561.3386400.00237823.30
39032007.06.19 15:10sell19521.001.34071.34371.3367
39042007.06.20 06:20s/l19521.001.34371.34371.3367-297.80237525.50
39052007.06.20 11:45buy19531.001.34171.33871.3457
39062007.06.21 03:40s/l19531.001.33871.33871.3457-314.70237210.80
39072007.06.21 09:50sell19541.001.34031.34331.3363
39082007.06.22 14:20s/l19541.001.34331.34331.3363-297.80236913.00
39092007.06.22 17:40sell19551.001.34631.34931.3423
39102007.06.22 17:50t/p19551.001.34231.34931.3423400.00237313.00
39112007.06.22 18:15buy19561.001.34241.33941.3464
39122007.06.22 20:50t/p19561.001.34641.33941.3464400.00237713.00
39132007.06.25 02:35sell19571.001.34671.34971.3427
39142007.06.27 09:10t/p19571.001.34271.34971.3427404.40238117.40
39152007.06.27 09:15sell19581.001.34391.34691.3399
39162007.06.28 09:05s/l19581.001.34691.34691.3399-293.40237824.00
39172007.06.28 09:15buy19591.001.34591.34291.3499
39182007.06.28 22:10s/l19591.001.34291.34291.3499-300.00237524.00
39192007.06.28 22:40sell19601.001.34361.34661.3396
39202007.06.29 12:20s/l19601.001.34661.34661.3396-297.80237226.20
39212007.06.29 14:50sell19611.001.35031.35331.3463
39222007.06.29 19:05s/l19611.001.35331.35331.3463-300.00236926.20
39232007.06.29 20:20sell19621.001.35391.35691.3499
39242007.07.02 10:50s/l19621.001.35691.35691.3499-297.80236628.40
39252007.07.02 13:50sell19631.001.35861.36161.3546
39262007.07.02 17:15s/l19631.001.36161.36161.3546-300.00236328.40
39272007.07.02 18:20sell19641.001.36311.36611.3591
39282007.07.03 13:40t/p19641.001.35911.36611.3591402.20236730.60
39292007.07.03 15:15buy19651.001.36011.35711.3641
39302007.07.05 10:35t/p19651.001.36411.35711.3641380.40237111.00
39312007.07.05 14:15sell19661.001.36511.36811.3611
39322007.07.05 16:20t/p19661.001.36111.36811.3611400.00237511.00
39332007.07.06 09:50buy19671.001.35781.35481.3618
39342007.07.06 17:10t/p19671.001.36181.35481.3618400.00237911.00
39352007.07.06 18:45sell19681.001.36341.36641.3594
39362007.07.10 13:15s/l19681.001.36641.36641.3594-295.60237615.40
39372007.07.10 13:15sell19691.001.36621.36921.3622
39382007.07.10 16:20s/l19691.001.36921.36921.3622-300.00237315.40
39392007.07.10 19:40sell19701.001.37161.37461.3676
39402007.07.10 23:40s/l19701.001.37461.37461.3676-300.00237015.40
39412007.07.11 01:15sell19711.001.37701.38001.3730
39422007.07.13 15:50s/l19711.001.38001.38001.3730-291.20236724.20
39432007.07.13 16:35buy19721.001.37921.37621.3832
39442007.07.16 10:50s/l19721.001.37621.37621.3832-304.90236419.30
39452007.07.16 10:59sell19731.001.37851.38151.3745
39462007.07.18 03:20s/l19731.001.38151.38151.3745-295.60236123.70
39472007.07.18 07:35buy19741.001.38201.37901.3860
39482007.07.18 10:45s/l19741.001.37901.37901.3860-300.00235823.70
39492007.07.18 11:59sell19751.001.37851.38151.3745
39502007.07.18 17:35s/l19751.001.38151.38151.3745-300.00235523.70
39512007.07.18 18:35buy19761.001.38071.37771.3847
39522007.07.24 15:50t/p19761.001.38471.37771.3847370.60235894.30
39532007.07.24 16:50sell19771.001.38381.38681.3798
39542007.07.25 10:20t/p19771.001.37981.38681.3798402.20236296.50
39552007.07.25 11:20buy19781.001.37671.37371.3807
39562007.07.25 11:59s/l19781.001.37371.37371.3807-300.00235996.50
39572007.07.25 15:40buy19791.001.37371.37071.3777
39582007.07.25 17:50s/l19791.001.37071.37071.3777-300.00235696.50
39592007.07.25 18:20buy19801.001.36981.36681.3738
39602007.07.26 17:10t/p19801.001.37381.36681.3738385.30236081.80
39612007.07.26 17:45buy19811.001.37201.36901.3760
39622007.07.26 19:05t/p19811.001.37601.36901.3760400.00236481.80
39632007.07.26 19:20buy19821.001.37271.36971.3767
39642007.07.26 19:50t/p19821.001.37671.36971.3767400.00236881.80
39652007.07.27 09:20sell19831.001.37331.37631.3693
39662007.07.27 11:45t/p19831.001.36931.37631.3693400.00237281.80
39672007.07.27 15:20buy19841.001.36401.36101.3680
39682007.07.30 01:20s/l19841.001.36101.36101.3680-304.90236976.90
39692007.07.30 03:45sell19851.001.36351.36651.3595
39702007.07.30 10:40s/l19851.001.36651.36651.3595-300.00236676.90
39712007.07.30 11:59sell19861.001.36721.37021.3632
39722007.07.30 22:15s/l19861.001.37021.37021.3632-300.00236376.90
39732007.07.31 03:20sell19871.001.37221.37521.3682
39742007.07.31 21:50t/p19871.001.36821.37521.3682400.00236776.90
39752007.07.31 21:59sell19881.001.36901.37201.3650
39762007.08.01 08:15t/p19881.001.36501.37201.3650402.20237179.10
39772007.08.01 09:35sell19891.001.36581.36881.3618
39782007.08.01 15:45s/l19891.001.36881.36881.3618-300.00236879.10
39792007.08.01 17:10sell19901.001.37001.37301.3660
39802007.08.01 20:20t/p19901.001.36601.37301.3660400.00237279.10
39812007.08.02 01:10buy19911.001.36731.36431.3713
39822007.08.03 15:40t/p19911.001.37131.36431.3713395.10237674.20
39832007.08.03 23:20sell19921.001.37871.38171.3747
39842007.08.06 00:35s/l19921.001.38171.38171.3747-297.80237376.40
39852007.08.06 01:20sell19931.001.38391.38691.3799
39862007.08.06 13:35t/p19931.001.37991.38691.3799400.00237776.40
39872007.08.06 15:15buy19941.001.38161.37861.3856
39882007.08.06 18:50s/l19941.001.37861.37861.3856-300.00237476.40
39892007.08.06 19:15buy19951.001.37851.37551.3825
39902007.08.07 16:10s/l19951.001.37551.37551.3825-304.90237171.50
39912007.08.07 16:20sell19961.001.37831.38131.3743
39922007.08.07 18:35t/p19961.001.37431.38131.3743400.00237571.50
39932007.08.07 19:10buy19971.001.37431.37131.3783
39942007.08.08 15:10t/p19971.001.37831.37131.3783395.10237966.60
39952007.08.08 19:15sell19981.001.38071.38371.3767
39962007.08.09 10:10t/p19981.001.37671.38371.3767406.60238373.20
39972007.08.09 11:20buy19991.001.37731.37431.3813
39982007.08.09 13:05s/l19991.001.37431.37431.3813-300.00238073.20
39992007.08.09 13:15sell20001.001.37631.37931.3723
40002007.08.09 15:10t/p20001.001.37231.37931.3723400.00238473.20
40012007.08.09 15:10buy20011.001.37211.36911.3761
40022007.08.09 15:45s/l20011.001.36911.36911.3761-300.00238173.20
40032007.08.09 16:20buy20021.001.36561.36261.3696
40042007.08.09 16:40t/p20021.001.36961.36261.3696400.00238573.20
40052007.08.09 18:15sell20031.001.37081.37381.3668
40062007.08.10 02:50t/p20031.001.36681.37381.3668402.20238975.40
40072007.08.10 04:35sell20041.001.36681.36981.3628
40082007.08.10 10:20s/l20041.001.36981.36981.3628-300.00238675.40
40092007.08.10 10:20buy20051.001.36831.36531.3723
40102007.08.10 13:35s/l20051.001.36531.36531.3723-300.00238375.40
40112007.08.10 14:35sell20061.001.36681.36981.3628
40122007.08.10 19:05s/l20061.001.36981.36981.3628-300.00238075.40
40132007.08.10 19:15buy20071.001.36841.36541.3724
40142007.08.13 10:40s/l20071.001.36541.36541.3724-304.90237770.50
40152007.08.13 13:20sell20081.001.36561.36861.3616
40162007.08.13 17:50t/p20081.001.36161.36861.3616400.00238170.50
40172007.08.13 23:50buy20091.001.36061.35761.3646
40182007.08.14 10:50s/l20091.001.35761.35761.3646-304.90237865.60
40192007.08.14 11:15buy20101.001.35641.35341.3604
40202007.08.14 22:45s/l20101.001.35341.35341.3604-300.00237565.60
40212007.08.14 23:50buy20111.001.35331.35031.3573
40222007.08.15 07:45s/l20111.001.35031.35031.3573-304.90237260.70
40232007.08.15 08:45buy20121.001.34971.34671.3537
40242007.08.15 14:50s/l20121.001.34671.34671.3537-300.00236960.70
40252007.08.15 15:40buy20131.001.34691.34391.3509
40262007.08.15 23:50s/l20131.001.34391.34391.3509-300.00236660.70
40272007.08.16 03:20sell20141.001.34321.34621.3392
40282007.08.16 06:10t/p20141.001.33921.34621.3392400.00237060.70
40292007.08.16 06:15sell20151.001.34111.34411.3371
40302007.08.16 10:40s/l20151.001.34411.34411.3371-300.00236760.70
40312007.08.16 11:20sell20161.001.34391.34691.3399
40322007.08.16 13:10t/p20161.001.33991.34691.3399400.00237160.70
40332007.08.16 15:15buy20171.001.34001.33701.3440
40342007.08.17 11:35t/p20171.001.34401.33701.3440395.10237555.80
40352007.08.17 12:15sell20181.001.34451.34751.3405
40362007.08.17 14:05s/l20181.001.34751.34751.3405-300.00237255.80
40372007.08.17 14:10buy20191.001.34461.34161.3486
40382007.08.17 15:20t/p20191.001.34861.34161.3486400.00237655.80
40392007.08.17 16:59buy20201.001.34911.34611.3531
40402007.08.17 17:35t/p20201.001.35311.34611.3531400.00238055.80
40412007.08.17 18:20sell20211.001.35171.35471.3477
40422007.08.17 21:40t/p20211.001.34771.35471.3477400.00238455.80
40432007.08.17 22:15buy20221.001.34731.34431.3513
40442007.08.21 14:20t/p20221.001.35131.34431.3513390.20238846.00
40452007.08.21 15:20sell20231.001.35171.35471.3477
40462007.08.21 17:20t/p20231.001.34771.35471.3477400.00239246.00
40472007.08.21 17:35sell20241.001.34891.35191.3449
40482007.08.22 17:05s/l20241.001.35191.35191.3449-297.80238948.20
40492007.08.23 01:10sell20251.001.35561.35861.3516
40502007.08.23 13:10s/l20251.001.35861.35861.3516-300.00238648.20
40512007.08.23 14:35buy20261.001.35761.35461.3616
40522007.08.23 17:20s/l20261.001.35461.35461.3616-300.00238348.20
40532007.08.23 17:20sell20271.001.35601.35901.3520
40542007.08.24 11:35s/l20271.001.35901.35901.3520-297.80238050.40
40552007.08.24 13:20sell20281.001.35941.36241.3554
40562007.08.24 14:50s/l20281.001.36241.36241.3554-300.00237750.40
40572007.08.24 15:20sell20291.001.36211.36511.3581
40582007.08.24 19:15s/l20291.001.36511.36511.3581-300.00237450.40
40592007.08.24 19:20buy20301.001.36371.36071.3677
40602007.08.24 19:50t/p20301.001.36771.36071.3677400.00237850.40
40612007.08.27 08:50buy20311.001.36681.36381.3708
40622007.08.27 17:40s/l20311.001.36381.36381.3708-300.00237550.40
40632007.08.27 20:50sell20321.001.36541.36841.3614
40642007.08.28 22:35t/p20321.001.36141.36841.3614402.20237952.60
40652007.08.29 04:35sell20331.001.35731.36031.3533
40662007.08.29 07:50s/l20331.001.36031.36031.3533-300.00237652.60
40672007.08.29 09:50buy20341.001.35831.35531.3623
40682007.08.29 13:35t/p20341.001.36231.35531.3623400.00238052.60
40692007.08.29 16:15buy20351.001.36401.36101.3680
40702007.08.30 12:40s/l20351.001.36101.36101.3680-314.70237737.90
40712007.08.30 13:20sell20361.001.36111.36411.3571
40722007.08.30 18:05s/l20361.001.36411.36411.3571-300.00237437.90
40732007.08.30 19:20sell20371.001.36511.36811.3611
40742007.08.31 14:35s/l20371.001.36811.36811.3611-297.80237140.10
40752007.08.31 15:20sell20381.001.37191.37491.3679
40762007.08.31 16:35t/p20381.001.36791.37491.3679400.00237540.10
40772007.08.31 19:15buy20391.001.36381.36081.3678
40782007.09.03 17:50s/l20391.001.36081.36081.3678-304.90237235.20
40792007.09.03 19:20buy20401.001.36081.35781.3648
40802007.09.04 13:45s/l20401.001.35781.35781.3648-304.90236930.30
40812007.09.04 14:20sell20411.001.35801.36101.3540
40822007.09.04 18:50s/l20411.001.36101.36101.3540-300.00236630.30
40832007.09.05 04:40sell20421.001.36231.36531.3583
40842007.09.05 07:50t/p20421.001.35831.36531.3583400.00237030.30
40852007.09.05 09:15buy20431.001.35751.35451.3615
40862007.09.05 17:05t/p20431.001.36151.35451.3615400.00237430.30
40872007.09.05 17:10buy20441.001.35891.35591.3629
40882007.09.05 17:20t/p20441.001.36291.35591.3629400.00237830.30
40892007.09.06 03:15sell20451.001.36531.36831.3613
40902007.09.06 17:05s/l20451.001.36831.36831.3613-300.00237530.30
40912007.09.06 17:15buy20461.001.36631.36331.3703
40922007.09.06 18:15t/p20461.001.37031.36331.3703400.00237930.30
40932007.09.07 03:15sell20471.001.36921.37221.3652
40942007.09.07 15:35s/l20471.001.37221.37221.3652-300.00237630.30
40952007.09.07 17:15sell20481.001.37791.38091.3739
40962007.09.10 16:15s/l20481.001.38091.38091.3739-297.80237332.50
40972007.09.10 17:20sell20491.001.38051.38351.3765
40982007.09.11 16:05s/l20491.001.38351.38351.3765-297.80237034.70
40992007.09.11 16:15buy20501.001.38241.37941.3864
41002007.09.12 08:05t/p20501.001.38641.37941.3864395.10237429.80
41012007.09.12 15:20sell20511.001.38891.39191.3849
41022007.09.13 11:10s/l20511.001.39191.39191.3849-293.40237136.40
41032007.09.13 12:20sell20521.001.39221.39521.3882
41042007.09.13 13:50t/p20521.001.38821.39521.3882400.00237536.40
41052007.09.13 14:15buy20531.001.38821.38521.3922
41062007.09.14 17:05s/l20531.001.38521.38521.3922-304.90237231.50
41072007.09.14 17:10sell20541.001.38801.39101.3840
41082007.09.18 09:05t/p20541.001.38401.39101.3840404.40237635.90
41092007.09.18 09:20sell20551.001.38551.38851.3815
41102007.09.18 15:40s/l20551.001.38851.38851.3815-300.00237335.90
41112007.09.18 16:35buy20561.001.38711.38411.3911
41122007.09.18 21:10t/p20561.001.39111.38411.3911400.00237735.90
41132007.09.18 22:40buy20571.001.39651.39351.4005
41142007.09.20 09:20t/p20571.001.40051.39351.4005380.40238116.30
41152007.09.20 13:20buy20581.001.40291.39991.4069
41162007.09.20 17:45t/p20581.001.40691.39991.4069400.00238516.30
41172007.09.20 19:45sell20591.001.40941.41241.4054
41182007.09.21 13:10t/p20591.001.40541.41241.4054402.20238918.50
41192007.09.21 15:35sell20601.001.40591.40891.4019
41202007.09.21 17:20s/l20601.001.40891.40891.4019-300.00238618.50
41212007.09.21 18:10sell20611.001.40921.41221.4052
41222007.09.24 09:05s/l20611.001.41221.41221.4052-297.80238320.70
41232007.09.24 09:40buy20621.001.41161.40861.4156
41242007.09.24 16:45s/l20621.001.40861.40861.4156-300.00238020.70
41252007.09.25 00:50sell20631.001.40871.41171.4047
41262007.09.25 15:50s/l20631.001.41171.41171.4047-300.00237720.70
41272007.09.25 17:15sell20641.001.41511.41811.4111
41282007.09.26 01:59close at stop20641.001.41431.41811.411182.20237802.90