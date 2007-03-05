Strategy Tester Report
 
FxClearing-Server (Build 210)

SymbolEURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2004.12.16 09:00 - 2007.09.26 01:00
ModelControl points (a very crude method, the results must not be considered)
Parameters 
Bars in test17296Ticks modelled189736Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors111
Initial deposit10000.00
Total net profit213225.14Gross profit476795.40Gross loss-263570.27
Profit factor1.81Expected payoff90.01
Absolute drawdown87.18Maximal drawdown5222.68 (3.67%)Relative drawdown10.41% (1175.77)
Total trades2369Short positions (won %)1367 (55.67%)Long positions (won %)1002 (61.08%)
Profit trades (% of total)1373 (57.96%)Loss trades (% of total)996 (42.04%)
Largestprofit trade371.82loss trade-327.39
Averageprofit trade347.27loss trade-264.63
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (5158.15)consecutive losses (loss in money)9 (-2370.54)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5158.15 (15)consecutive loss (count of losses)-2370.54 (9)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.12.16 09:25sell11.00140.10140.40139.70
22004.12.16 12:05t/p11.00139.70140.40139.70348.7410348.74
32004.12.16 12:40sell21.00139.83140.13139.43
42004.12.16 12:59t/p21.00139.43140.13139.43348.7410697.48
52004.12.16 13:35sell31.00139.50139.80139.10
62004.12.16 13:50t/p31.00139.10139.80139.10348.7311046.21
72004.12.16 17:35buy41.00138.64138.34139.04
82004.12.17 14:15s/l41.00138.34138.34139.04-255.8410790.37
92004.12.17 14:20sell51.00138.64138.94138.24
102004.12.20 03:25s/l51.00138.94138.94138.24-274.7210515.65
112004.12.20 06:45sell61.00139.19139.49138.79
122004.12.20 10:25s/l61.00139.49139.49138.79-261.5510254.10
132004.12.20 14:35sell71.00139.61139.91139.21
142004.12.20 16:05t/p71.00139.21139.91139.21348.7310602.83
152004.12.20 16:45sell81.00139.40139.70139.00
162004.12.21 02:10t/p81.00139.00139.70139.00335.5710938.40
172004.12.21 02:50sell91.00139.52139.82139.12
182004.12.21 03:05t/p91.00139.12139.82139.12348.7411287.14
192004.12.21 03:45sell101.00139.25139.55138.85
202004.12.21 11:05s/l101.00139.55139.55138.85-261.5511025.59
212004.12.21 11:59sell111.00139.46139.76139.06
222004.12.21 13:05s/l111.00139.76139.76139.06-261.5510764.04
232004.12.21 14:50sell121.00139.98140.28139.58
242004.12.21 17:10t/p121.00139.58140.28139.58348.7311112.77
252004.12.21 17:35sell131.00139.85140.15139.45
262004.12.21 18:05t/p131.00139.45140.15139.45348.7411461.51
272004.12.21 18:35sell141.00139.74140.04139.34
282004.12.22 03:15t/p141.00139.34140.04139.34335.5611797.07
292004.12.22 04:50buy151.00139.26138.96139.66
302004.12.23 00:45t/p151.00139.66138.96139.66366.0712163.14
312004.12.23 01:15sell161.00139.58139.88139.18
322004.12.23 09:40s/l161.00139.88139.88139.18-261.5511901.59
332004.12.23 10:35sell171.00139.85140.15139.45
342004.12.24 06:50s/l171.00140.15140.15139.45-274.7211626.87
352004.12.24 06:50sell181.00140.14140.44139.74
362004.12.27 02:05s/l181.00140.44140.44139.74-274.7211352.15
372004.12.27 02:30buy191.00140.26139.96140.66
382004.12.27 03:05t/p191.00140.66139.96140.66348.7911700.94
392004.12.27 04:50sell201.00140.67140.97140.27
402004.12.27 05:10t/p201.00140.27140.97140.27348.7312049.67
412004.12.27 05:45sell211.00140.39140.69139.99
422004.12.27 17:05s/l211.00140.69140.69139.99-261.5511788.12
432004.12.27 19:50sell221.00140.36140.66139.96
442004.12.28 11:15s/l221.00140.66140.66139.96-274.7311513.40
452004.12.28 12:10sell231.00140.64140.94140.24
462004.12.28 22:50t/p231.00140.24140.94140.24348.7411862.14
472004.12.28 23:45buy241.00140.22139.92140.62
482004.12.29 06:05t/p241.00140.62139.92140.62354.5512216.68
492004.12.29 06:20buy251.00140.45140.15140.85
502004.12.29 07:45t/p251.00140.85140.15140.85348.8012565.48
512004.12.29 08:50sell261.00140.88141.18140.48
522004.12.29 15:15s/l261.00141.18141.18140.48-261.5512303.93
532004.12.29 18:50sell271.00141.59141.89141.19
542004.12.29 21:05t/p271.00141.19141.89141.19348.7412652.67
552004.12.29 21:40sell281.00141.46141.76141.06
562004.12.30 15:15t/p281.00141.06141.76141.06309.2412961.91
572004.12.30 16:20buy291.00140.85140.55141.25
582004.12.30 17:50s/l291.00140.55140.55141.25-261.6012700.31
592004.12.30 18:45buy301.00140.42140.12140.82
602004.12.31 02:15s/l301.00140.12140.12140.82-255.8312444.48
612004.12.31 04:50buy311.00139.67139.37140.07
622004.12.31 16:05s/l311.00139.37139.37140.07-261.6012182.88
632004.12.31 16:10sell321.00139.80140.10139.40
642004.12.31 17:10t/p321.00139.40140.10139.40348.7312531.61
652004.12.31 17:20sell331.00139.54139.84139.14
662004.12.31 18:50t/p331.00139.14139.84139.14348.7412880.35
672004.12.31 20:50buy341.00138.78138.48139.18
682004.12.31 20:59t/p341.00139.18138.48139.18348.7913229.14
692004.12.31 22:35buy351.00138.96138.66139.36
702005.01.03 07:00s/l351.00138.66138.66139.36-255.8412973.29
712005.01.03 08:30buy361.00138.47138.17138.87
722005.01.03 09:05t/p361.00138.87138.17138.87348.8013322.09
732005.01.03 10:20buy371.00138.91138.61139.31
742005.01.03 15:25s/l371.00138.61138.61139.31-261.6013060.49
752005.01.03 15:40sell381.00138.93139.23138.53
762005.01.03 15:59t/p381.00138.53139.23138.53348.7313409.22
772005.01.03 16:25sell391.00138.59138.89138.19
782005.01.04 09:05t/p391.00138.19138.89138.19335.5713744.79
792005.01.04 09:35sell401.00138.34138.64137.94
802005.01.04 10:25t/p401.00137.94138.64137.94348.7414093.53
812005.01.04 10:30sell411.00138.20138.50137.80
822005.01.04 11:25s/l411.00138.50138.50137.80-261.5513831.98
832005.01.04 11:50buy421.00138.02137.72138.42
842005.01.04 11:59t/p421.00138.42137.72138.42348.8014180.78
852005.01.04 12:45buy431.00138.55138.25138.95
862005.01.04 17:20s/l431.00138.25138.25138.95-261.6013919.18
872005.01.04 17:30sell441.00138.82139.12138.42
882005.01.05 13:15t/p441.00138.42139.12138.42335.5714254.76
892005.01.05 13:50sell451.00138.81139.11138.41
902005.01.05 13:59t/p451.00138.41139.11138.41348.7314603.49
912005.01.05 14:35sell461.00138.45138.75138.05
922005.01.05 15:05t/p461.00138.05138.75138.05348.7414952.23
932005.01.05 15:30sell471.00138.22138.52137.82
942005.01.05 17:45t/p471.00137.82138.52137.82348.7415300.97
952005.01.05 18:50buy481.00137.85137.55138.25
962005.01.05 19:10t/p481.00138.25137.55138.25348.7915649.76
972005.01.05 19:40buy491.00138.07137.77138.47
982005.01.06 09:40t/p491.00138.47137.77138.47366.0716015.82
992005.01.06 09:50buy501.00138.19137.89138.59
1002005.01.06 12:40t/p501.00138.59137.89138.59348.8016364.62
1012005.01.06 13:25sell511.00138.45138.75138.05
1022005.01.07 07:40t/p511.00138.05138.75138.05335.5716700.20
1032005.01.07 08:25buy521.00137.99137.69138.39
1042005.01.07 15:05t/p521.00138.39137.69138.39348.8017049.00
1052005.01.07 15:20buy531.00137.79137.49138.19
1062005.01.07 15:25s/l531.00137.49137.49138.19-261.6016787.40
1072005.01.07 15:40sell541.00138.08138.38137.68
1082005.01.07 15:59t/p541.00137.68138.38137.68348.7417136.14
1092005.01.07 16:35sell551.00137.59137.89137.19
1102005.01.07 17:15t/p551.00137.19137.89137.19348.7417484.88
1112005.01.07 17:35sell561.00137.40137.70137.00
1122005.01.07 17:50t/p561.00137.00137.70137.00348.7417833.62
1132005.01.07 18:50buy571.00136.72136.42137.12
1142005.01.07 19:20t/p571.00137.12136.42137.12348.7918182.41
1152005.01.07 19:40buy581.00137.03136.73137.43
1162005.01.07 20:45s/l581.00136.73136.73137.43-261.5917920.82
1172005.01.07 22:25buy591.00136.92136.62137.32
1182005.01.10 09:20s/l591.00136.62136.62137.32-255.8317664.98
1192005.01.10 09:25sell601.00136.99137.29136.59
1202005.01.10 13:40t/p601.00136.59137.29136.59348.7318013.71
1212005.01.10 13:45sell611.00136.90137.20136.50
1222005.01.10 19:10t/p611.00136.50137.20136.50348.7418362.45
1232005.01.10 19:15sell621.00136.80137.10136.40
1242005.01.10 19:45t/p621.00136.40137.10136.40348.7318711.18
1252005.01.10 20:10sell631.00136.56136.86136.16
1262005.01.11 11:15s/l631.00136.86136.86136.16-274.7318436.45
1272005.01.11 11:40buy641.00136.69136.39137.09
1282005.01.11 18:05s/l641.00136.39136.39137.09-261.6018174.85
1292005.01.11 18:25sell651.00136.66136.96136.26
1302005.01.11 18:45t/p651.00136.26136.96136.26348.7418523.59
1312005.01.11 19:20sell661.00136.06136.36135.66
1322005.01.11 19:40t/p661.00135.66136.36135.66348.7318872.32
1332005.01.11 21:45buy671.00135.49135.19135.89
1342005.01.12 13:45s/l671.00135.19135.19135.89-255.8418616.48
1352005.01.12 13:59sell681.00135.42135.72135.02
1362005.01.12 16:05s/l681.00135.72135.72135.02-261.5518354.93
1372005.01.12 16:30buy691.00135.23134.93135.63
1382005.01.12 16:50t/p691.00135.63134.93135.63348.7918703.72
1392005.01.12 17:50buy701.00135.71135.41136.11
1402005.01.12 18:05t/p701.00136.11135.41136.11348.8019052.52
1412005.01.12 18:15buy711.00135.95135.65136.35
1422005.01.13 00:05s/l711.00135.65135.65136.35-244.3318808.18
1432005.01.13 00:25sell721.00135.84136.14135.44
1442005.01.13 10:45t/p721.00135.44136.14135.44348.7419156.92
1452005.01.13 11:10sell731.00135.50135.80135.10
1462005.01.13 12:05s/l731.00135.80135.80135.10-261.5618895.36
1472005.01.13 12:50buy741.00135.48135.18135.88
1482005.01.13 13:05t/p741.00135.88135.18135.88348.7919244.15
1492005.01.13 13:40buy751.00135.77135.47136.17
1502005.01.13 14:15t/p751.00136.17135.47136.17348.8019592.95
1512005.01.13 17:35sell761.00135.42135.72135.02
1522005.01.13 20:20s/l761.00135.72135.72135.02-261.5519331.40
1532005.01.13 20:45buy771.00135.48135.18135.88
1542005.01.14 04:05s/l771.00135.18135.18135.88-255.8419075.56
1552005.01.14 04:20sell781.00135.49135.79135.09
1562005.01.14 04:59t/p781.00135.09135.79135.09348.7319424.29
1572005.01.14 05:15sell791.00135.18135.48134.78
1582005.01.14 07:45t/p791.00134.78135.48134.78348.7319773.02
1592005.01.14 07:59sell801.00135.03135.33134.63
1602005.01.14 09:05s/l801.00135.33135.33134.63-261.5519511.47
1612005.01.14 09:40buy811.00135.07134.77135.47
1622005.01.14 10:30s/l811.00134.77134.77135.47-261.6019249.87
1632005.01.14 14:40buy821.00134.41134.11134.81
1642005.01.14 15:35s/l821.00134.11134.11134.81-261.5918988.28
1652005.01.14 16:30buy831.00134.22133.92134.62
1662005.01.14 19:15s/l831.00133.92133.92134.62-261.6018726.68
1672005.01.14 21:59sell841.00133.61133.91133.21
1682005.01.14 23:05s/l841.00133.91133.91133.21-261.5518465.13
1692005.01.17 03:59sell851.00133.82134.12133.42
1702005.01.17 12:50t/p851.00133.42134.12133.42348.7318813.86
1712005.01.17 12:50buy861.00133.42133.12133.82
1722005.01.18 07:40t/p861.00133.82133.12133.82354.5619168.41
1732005.01.18 08:35sell871.00133.87134.17133.47
1742005.01.18 09:15t/p871.00133.47134.17133.47348.7319517.14
1752005.01.18 09:30sell881.00133.75134.05133.35
1762005.01.18 11:40s/l881.00134.05134.05133.35-261.5619255.58
1772005.01.18 13:30sell891.00134.32134.62133.92
1782005.01.18 15:05t/p891.00133.92134.62133.92348.7319604.31
1792005.01.18 15:45sell901.00134.26134.56133.86
1802005.01.18 16:05t/p901.00133.86134.56133.86348.7319953.04
1812005.01.18 16:40sell911.00133.90134.20133.50
1822005.01.18 17:05t/p911.00133.50134.20133.50348.7420301.78
1832005.01.18 17:10sell921.00133.58133.88133.18
1842005.01.18 21:05t/p921.00133.18133.88133.18348.7320650.51
1852005.01.18 21:15sell931.00133.67133.97133.27
1862005.01.18 21:35t/p931.00133.27133.97133.27348.7420999.25
1872005.01.18 22:30buy941.00133.20132.90133.60
1882005.01.19 09:30t/p941.00133.60132.90133.60354.5621353.81
1892005.01.19 09:30sell951.00133.60133.90133.20
1902005.01.19 10:25s/l951.00133.90133.90133.20-261.5521092.26
1912005.01.19 12:50sell961.00134.39134.69133.99
1922005.01.19 13:05t/p961.00133.99134.69133.99348.7321440.99
1932005.01.19 13:50sell971.00134.22134.52133.82
1942005.01.19 14:05t/p971.00133.82134.52133.82348.7421789.73
1952005.01.19 14:40sell981.00133.98134.28133.58
1962005.01.19 16:15t/p981.00133.58134.28133.58348.7422138.47
1972005.01.19 16:35sell991.00133.95134.25133.55
1982005.01.19 17:05t/p991.00133.55134.25133.55348.7322487.20
1992005.01.19 17:25sell1001.00133.62133.92133.22
2002005.01.19 20:05t/p1001.00133.22133.92133.22348.7322835.93
2012005.01.19 20:10sell1011.00133.40133.70133.00
2022005.01.19 21:10s/l1011.00133.70133.70133.00-261.5522574.38
2032005.01.19 21:50buy1021.00133.36133.06133.76
2042005.01.19 22:05t/p1021.00133.76133.06133.76348.8022923.18
2052005.01.19 22:30buy1031.00133.63133.33134.03
2062005.01.20 09:40s/l1031.00133.33133.33134.03-244.3322678.85
2072005.01.20 12:15buy1041.00133.30133.00133.70
2082005.01.20 17:25t/p1041.00133.70133.00133.70348.8023027.65
2092005.01.20 17:50buy1051.00133.29132.99133.69
2102005.01.20 18:05t/p1051.00133.69132.99133.69348.8023376.45
2112005.01.20 18:45buy1061.00133.59133.29133.99
2122005.01.20 19:15t/p1061.00133.99133.29133.99348.8023725.25
2132005.01.20 19:35buy1071.00133.85133.55134.25
2142005.01.20 20:10t/p1071.00134.25133.55134.25348.8024074.05
2152005.01.20 21:50sell1081.00134.07134.37133.67
2162005.01.21 09:05s/l1081.00134.37134.37133.67-274.7223799.33
2172005.01.21 09:30buy1091.00133.94133.64134.34
2182005.01.21 09:40t/p1091.00134.34133.64134.34348.8024148.13
2192005.01.21 10:25buy1101.00134.53134.23134.93
2202005.01.21 16:05s/l1101.00134.23134.23134.93-261.5923886.54
2212005.01.21 16:30sell1111.00134.67134.97134.27
2222005.01.21 17:05t/p1111.00134.27134.97134.27348.7424235.28
2232005.01.21 17:20sell1121.00134.43134.73134.03
2242005.01.21 18:05t/p1121.00134.03134.73134.03348.7324584.01
2252005.01.21 18:15sell1131.00134.28134.58133.88
2262005.01.24 10:30s/l1131.00134.58134.58133.88-274.7224309.29
2272005.01.24 11:30sell1141.00134.70135.00134.30
2282005.01.24 15:05t/p1141.00134.30135.00134.30348.7324658.02
2292005.01.24 15:25sell1151.00134.33134.63133.93
2302005.01.24 18:05t/p1151.00133.93134.63133.93348.7325006.75
2312005.01.24 18:20sell1161.00134.13134.43133.73
2322005.01.25 01:20t/p1161.00133.73134.43133.73335.5625342.31
2332005.01.25 02:20buy1171.00133.73133.43134.13
2342005.01.25 07:10t/p1171.00134.13133.43134.13348.8025691.11
2352005.01.25 08:35buy1181.00134.06133.76134.46
2362005.01.25 09:05t/p1181.00134.46133.76134.46348.7926039.90
2372005.01.25 09:20buy1191.00134.17133.87134.57
2382005.01.25 09:50t/p1191.00134.57133.87134.57348.7926388.69
2392005.01.25 10:25buy1201.00134.49134.19134.89
2402005.01.25 11:50t/p1201.00134.89134.19134.89348.8026737.49
2412005.01.25 11:50sell1211.00134.94135.24134.54
2422005.01.25 13:45s/l1211.00135.24135.24134.54-261.5626475.93
2432005.01.25 14:40sell1221.00135.23135.53134.83
2442005.01.25 18:05t/p1221.00134.83135.53134.83348.7426824.67
2452005.01.25 20:20sell1231.00135.17135.47134.77
2462005.01.26 02:15t/p1231.00134.77135.47134.77335.5727160.25
2472005.01.26 03:20sell1241.00134.82135.12134.42
2482005.01.26 05:45t/p1241.00134.42135.12134.42348.7327508.98
2492005.01.26 06:25buy1251.00134.52134.22134.92
2502005.01.26 19:45t/p1251.00134.92134.22134.92348.8027857.78
2512005.01.26 20:20sell1261.00134.82135.12134.42
2522005.01.27 03:45s/l1261.00135.12135.12134.42-301.0527556.73
2532005.01.27 04:15sell1271.00135.08135.38134.68
2542005.01.27 09:30s/l1271.00135.38135.38134.68-261.5527295.18
2552005.01.27 10:50sell1281.00135.45135.75135.05
2562005.01.27 10:59t/p1281.00135.05135.75135.05348.7327643.91
2572005.01.27 11:20sell1291.00134.92135.22134.52
2582005.01.27 16:45t/p1291.00134.52135.22134.52348.7427992.65
2592005.01.27 16:45buy1301.00134.50134.20134.90
2602005.01.27 23:20s/l1301.00134.20134.20134.90-261.5927731.06
2612005.01.28 00:35buy1311.00133.92133.62134.32
2622005.01.28 02:05t/p1311.00134.32133.62134.32348.8028079.86
2632005.01.28 02:45buy1321.00134.12133.82134.52
2642005.01.28 03:10t/p1321.00134.52133.82134.52348.7928428.65
2652005.01.28 03:40buy1331.00134.20133.90134.60
2662005.01.28 04:05t/p1331.00134.60133.90134.60348.7928777.44
2672005.01.28 05:30buy1341.00134.38134.08134.78
2682005.01.28 12:15t/p1341.00134.78134.08134.78348.7929126.23
2692005.01.28 13:50sell1351.00134.75135.05134.35
2702005.01.28 15:40s/l1351.00135.05135.05134.35-261.5628864.67
2712005.01.28 16:30sell1361.00134.76135.06134.36
2722005.01.31 02:25s/l1361.00135.06135.06134.36-274.7228589.95
2732005.01.31 02:35buy1371.00134.87134.57135.27
2742005.01.31 11:05s/l1371.00134.57134.57135.27-261.6028328.35
2752005.01.31 11:15sell1381.00135.02135.32134.62
2762005.01.31 12:30t/p1381.00134.62135.32134.62348.7428677.09
2772005.01.31 12:30buy1391.00134.61134.31135.01
2782005.01.31 13:05t/p1391.00135.01134.31135.01348.8029025.89
2792005.01.31 13:50buy1401.00134.67134.37135.07
2802005.01.31 18:05t/p1401.00135.07134.37135.07348.8029374.69
2812005.01.31 18:25buy1411.00134.80134.50135.20
2822005.01.31 18:40t/p1411.00135.20134.50135.20348.8029723.49
2832005.01.31 19:15sell1421.00135.28135.58134.88
2842005.02.01 09:50s/l1421.00135.58135.58134.88-274.7229448.77
2852005.02.01 09:50sell1431.00135.60135.90135.20
2862005.02.01 13:05t/p1431.00135.20135.90135.20348.7429797.51
2872005.02.01 13:25sell1441.00135.24135.54134.84
2882005.02.02 04:05s/l1441.00135.54135.54134.84-274.7229522.79
2892005.02.02 04:20buy1451.00135.41135.11135.81
2902005.02.02 08:50t/p1451.00135.81135.11135.81348.7929871.58
2912005.02.02 08:50sell1461.00135.83136.13135.43
2922005.02.02 10:10t/p1461.00135.43136.13135.43348.7430220.32
2932005.02.02 10:40sell1471.00135.58135.88135.18
2942005.02.02 13:05t/p1471.00135.18135.88135.18348.7430569.06
2952005.02.02 13:15sell1481.00135.24135.54134.84
2962005.02.02 19:05s/l1481.00135.54135.54134.84-261.5530307.51
2972005.02.02 19:30buy1491.00135.33135.03135.73
2982005.02.02 23:10s/l1491.00135.03135.03135.73-261.6030045.91
2992005.02.02 23:30sell1501.00135.20135.50134.80
3002005.02.03 02:15s/l1501.00135.50135.50134.80-301.0529744.86
3012005.02.03 02:45buy1511.00135.06134.76135.46
3022005.02.03 02:59t/p1511.00135.46134.76135.46348.8030093.66
3032005.02.03 03:35buy1521.00135.49135.19135.89
3042005.02.04 11:25s/l1521.00135.19135.19135.89-255.8429837.82
3052005.02.04 12:10sell1531.00135.17135.47134.77
3062005.02.04 12:20t/p1531.00134.77135.47134.77348.7430186.56
3072005.02.04 16:35buy1541.00134.41134.11134.81
3082005.02.04 18:35s/l1541.00134.11134.11134.81-261.5929924.97
3092005.02.04 19:20buy1551.00134.04133.74134.44
3102005.02.07 01:00t/p1551.00134.44133.74134.44354.5530279.51
3112005.02.07 01:15buy1561.00134.42134.12134.82
3122005.02.07 01:35s/l1561.00134.12134.12134.82-261.5930017.92
3132005.02.07 05:40sell1571.00133.72134.02133.32
3142005.02.07 08:25s/l1571.00134.02134.02133.32-261.5529756.37
3152005.02.07 09:20sell1581.00134.16134.46133.76
3162005.02.07 09:35t/p1581.00133.76134.46133.76348.7430105.11
3172005.02.07 10:25buy1591.00134.04133.74134.44
3182005.02.07 18:05s/l1591.00133.74133.74134.44-261.6029843.51
3192005.02.07 18:25sell1601.00134.01134.31133.61
3202005.02.07 19:50t/p1601.00133.61134.31133.61348.7330192.24
3212005.02.07 19:50buy1611.00133.58133.28133.98
3222005.02.07 21:10t/p1611.00133.98133.28133.98348.8030541.04
3232005.02.07 21:45buy1621.00133.83133.53134.23
3242005.02.08 07:50t/p1621.00134.23133.53134.23354.5630895.60
3252005.02.08 07:50sell1631.00134.25134.55133.85
3262005.02.08 10:40s/l1631.00134.55134.55133.85-261.5630634.04
3272005.02.08 11:35sell1641.00134.71135.01134.31
3282005.02.08 13:45s/l1641.00135.01135.01134.31-261.5530372.49
3292005.02.08 15:35sell1651.00134.90135.20134.50
3302005.02.08 17:35s/l1651.00135.20135.20134.50-261.5530110.94
3312005.02.08 18:30sell1661.00135.16135.46134.76
3322005.02.09 03:30t/p1661.00134.76135.46134.76335.5730446.51
3332005.02.09 03:40sell1671.00134.92135.22134.52
3342005.02.09 17:15s/l1671.00135.22135.22134.52-261.5530184.96
3352005.02.09 17:40buy1681.00135.15134.85135.55
3362005.02.10 13:20t/p1681.00135.55134.85135.55366.0730551.03
3372005.02.10 13:25buy1691.00135.44135.14135.84
3382005.02.10 14:59t/p1691.00135.84135.14135.84348.7930899.82
3392005.02.10 15:25sell1701.00135.98136.28135.58
3402005.02.10 15:50s/l1701.00136.28136.28135.58-261.5530638.27
3412005.02.10 16:50sell1711.00136.36136.66135.96
3422005.02.10 18:05t/p1711.00135.96136.66135.96348.7430987.01
3432005.02.10 18:40sell1721.00136.14136.44135.74
3442005.02.14 02:15t/p1721.00135.74136.44135.74322.4131309.41
3452005.02.14 02:40sell1731.00135.94136.24135.54
3462005.02.14 07:35t/p1731.00135.54136.24135.54348.7331658.14
3472005.02.14 08:30buy1741.00135.60135.30136.00
3482005.02.14 10:05t/p1741.00136.00135.30136.00348.8032006.94
3492005.02.14 10:20buy1751.00135.77135.47136.17
3502005.02.14 13:40t/p1751.00136.17135.47136.17348.8032355.74
3512005.02.14 14:45sell1761.00136.20136.50135.80
3522005.02.15 01:50s/l1761.00136.50136.50135.80-274.7232081.02
3532005.02.15 04:35sell1771.00136.56136.86136.16
3542005.02.15 08:10t/p1771.00136.16136.86136.16348.7332429.75
3552005.02.15 08:35sell1781.00136.37136.67135.97
3562005.02.15 17:15t/p1781.00135.97136.67135.97348.7332778.48
3572005.02.15 17:50sell1791.00136.27136.57135.87
3582005.02.15 17:59t/p1791.00135.87136.57135.87348.7433127.22
3592005.02.15 18:45sell1801.00135.88136.18135.48
3602005.02.16 01:10s/l1801.00136.18136.18135.48-274.7232852.51
3612005.02.16 02:20buy1811.00136.08135.78136.48
3622005.02.16 05:30t/p1811.00136.48135.78136.48348.8033201.31
3632005.02.16 08:45sell1821.00136.84137.14136.44
3642005.02.16 13:30s/l1821.00137.14137.14136.44-261.5532939.76
3652005.02.16 14:25sell1831.00136.96137.26136.56
3662005.02.16 18:40s/l1831.00137.26137.26136.56-261.5532678.21
3672005.02.16 19:25sell1841.00137.28137.58136.88
3682005.02.17 02:20s/l1841.00137.58137.58136.88-301.0532377.16
3692005.02.17 03:15sell1851.00137.52137.82137.12
3702005.02.17 14:45s/l1851.00137.82137.82137.12-261.5532115.61
3712005.02.17 14:45sell1861.00137.81138.11137.41
3722005.02.17 21:45s/l1861.00138.11138.11137.41-261.5531854.06
3732005.02.17 22:35sell1871.00138.03138.33137.63
3742005.02.18 09:30t/p1871.00137.63138.33137.63335.5732189.63
3752005.02.18 10:25buy1881.00137.50137.20137.90
3762005.02.18 16:05t/p1881.00137.90137.20137.90348.8032538.43
3772005.02.18 17:20buy1891.00137.92137.62138.32
3782005.02.18 19:50t/p1891.00138.32137.62138.32348.7932887.22
3792005.02.18 19:50sell1901.00138.33138.63137.93
3802005.02.21 03:05t/p1901.00137.93138.63137.93335.5733222.79
3812005.02.21 03:15sell1911.00138.05138.35137.65
3822005.02.21 16:45t/p1911.00137.65138.35137.65348.7333571.52
3832005.02.21 16:45buy1921.00137.65137.35138.05
3842005.02.22 04:05s/l1921.00137.35137.35138.05-255.8433315.68
3852005.02.22 04:30sell1931.00137.49137.79137.09
3862005.02.22 05:05s/l1931.00137.79137.79137.09-261.5633054.12
3872005.02.22 06:30buy1941.00137.95137.65138.35
3882005.02.22 09:35s/l1941.00137.65137.65138.35-261.6032792.52
3892005.02.22 09:40sell1951.00137.91138.21137.51
3902005.02.22 10:25t/p1951.00137.51138.21137.51348.7433141.26
3912005.02.22 10:35sell1961.00137.94138.24137.54
3922005.02.22 10:59t/p1961.00137.54138.24137.54348.7333489.99
3932005.02.22 11:30sell1971.00137.50137.80137.10
3942005.02.22 17:10s/l1971.00137.80137.80137.10-261.5533228.44
3952005.02.22 17:25buy1981.00137.56137.26137.96
3962005.02.22 19:10t/p1981.00137.96137.26137.96348.8033577.24
3972005.02.22 19:15buy1991.00137.85137.55138.25
3982005.02.23 01:30t/p1991.00138.25137.55138.25354.5533931.78
3992005.02.23 02:20sell2001.00138.29138.59137.89
4002005.02.23 03:50s/l2001.00138.59138.59137.89-261.5533670.23
4012005.02.23 05:50sell2011.00138.87139.17138.47
4022005.02.23 09:10t/p2011.00138.47139.17138.47348.7334018.96
4032005.02.23 09:35sell2021.00138.70139.00138.30
4042005.02.23 13:45t/p2021.00138.30139.00138.30348.7434367.70
4052005.02.23 14:35buy2031.00138.23137.93138.63
4062005.02.23 17:05t/p2031.00138.63137.93138.63348.8034716.50
4072005.02.23 18:59sell2041.00138.72139.02138.32
4082005.02.24 11:05s/l2041.00139.02139.02138.32-301.0534415.45
4092005.02.24 11:50buy2051.00138.84138.54139.24
4102005.02.24 17:30t/p2051.00139.24138.54139.24348.7934764.24
4112005.02.24 18:25sell2061.00139.29139.59138.89
4122005.02.25 09:15t/p2061.00138.89139.59138.89335.5735099.81
4132005.02.25 10:15sell2071.00138.95139.25138.55
4142005.02.25 13:50t/p2071.00138.55139.25138.55348.7435448.55
4152005.02.25 13:50buy2081.00138.54138.24138.94
4162005.02.25 15:05t/p2081.00138.94138.24138.94348.8035797.35
4172005.02.25 15:45buy2091.00138.71138.41139.11
4182005.02.25 19:05t/p2091.00139.11138.41139.11348.8036146.15
4192005.02.25 19:25buy2101.00138.78138.48139.18
4202005.02.25 20:10t/p2101.00139.18138.48139.18348.7936494.94
4212005.02.25 20:20buy2111.00139.03138.73139.43
4222005.02.25 23:50t/p2111.00139.43138.73139.43348.7936843.73
4232005.02.28 01:45sell2121.00139.44139.74139.04
4242005.02.28 01:59t/p2121.00139.04139.74139.04348.7337192.46
4252005.02.28 02:35sell2131.00138.98139.28138.58
4262005.02.28 09:50t/p2131.00138.58139.28138.58348.7437541.20
4272005.02.28 11:40buy2141.00138.37138.07138.77
4282005.02.28 15:35s/l2141.00138.07138.07138.77-261.6037279.60
4292005.02.28 16:30buy2151.00138.15137.85138.55
4302005.02.28 20:05t/p2151.00138.55137.85138.55348.8037628.40
4312005.02.28 20:25buy2161.00138.45138.15138.85
4322005.03.01 00:20s/l2161.00138.15138.15138.85-255.8437372.56
4332005.03.01 00:25sell2171.00138.43138.73138.03
4342005.03.01 05:40t/p2171.00138.03138.73138.03348.7337721.29
4352005.03.01 06:30buy2181.00137.98137.68138.38
4362005.03.01 12:30s/l2181.00137.68137.68138.38-261.5937459.70
4372005.03.01 12:50sell2191.00137.81138.11137.41
4382005.03.02 14:05t/p2191.00137.41138.11137.41335.5637795.26
4392005.03.02 14:15sell2201.00137.64137.94137.24
4402005.03.03 09:25s/l2201.00137.94137.94137.24-301.0537494.21
4412005.03.03 11:15sell2211.00138.02138.32137.62
4422005.03.04 03:15s/l2211.00138.32138.32137.62-274.7237219.49
4432005.03.04 04:50sell2221.00138.23138.53137.83
4442005.03.04 15:25s/l2221.00138.53138.53137.83-261.5536957.94
4452005.03.04 16:20sell2231.00138.52138.82138.12
4462005.03.04 23:50s/l2231.00138.82138.82138.12-261.5536696.39
4472005.03.07 01:50sell2241.00138.71139.01138.31
4482005.03.07 18:40s/l2241.00139.01139.01138.31-261.5536434.84
4492005.03.07 20:40sell2251.00138.99139.29138.59
4502005.03.08 13:40s/l2251.00139.29139.29138.59-274.7336160.11
4512005.03.08 14:50sell2261.00139.20139.50138.80
4522005.03.08 15:05t/p2261.00138.80139.50138.80348.7436508.85
4532005.03.08 15:50sell2271.00139.12139.42138.72
4542005.03.08 17:30s/l2271.00139.42139.42138.72-261.5536247.30
4552005.03.08 18:35sell2281.00139.53139.83139.13
4562005.03.08 22:45s/l2281.00139.83139.83139.13-261.5535985.75
4572005.03.08 23:30sell2291.00139.74140.04139.34
4582005.03.09 11:10t/p2291.00139.34140.04139.34335.5636321.32
4592005.03.09 11:50sell2301.00139.72140.02139.32
4602005.03.09 11:59t/p2301.00139.32140.02139.32348.7436670.06
4612005.03.09 12:45sell2311.00139.32139.62138.92
4622005.03.09 14:50t/p2311.00138.92139.62138.92348.7437018.80
4632005.03.09 14:59sell2321.00139.12139.42138.72
4642005.03.09 16:40t/p2321.00138.72139.42138.72348.7337367.53
4652005.03.09 17:35buy2331.00138.74138.44139.14
4662005.03.09 19:05t/p2331.00139.14138.44139.14348.8037716.33
4672005.03.09 19:45buy2341.00139.01138.71139.41
4682005.03.10 04:15t/p2341.00139.41138.71139.41366.0638082.38
4692005.03.10 06:10sell2351.00139.82140.12139.42
4702005.03.10 16:25t/p2351.00139.42140.12139.42348.7438431.12
4712005.03.10 17:20buy2361.00139.53139.23139.93
4722005.03.10 20:20t/p2361.00139.93139.23139.93348.8038779.92
4732005.03.10 20:40buy2371.00139.66139.36140.06
4742005.03.11 19:50t/p2371.00140.06139.36140.06354.5639134.48
4752005.03.11 20:50sell2381.00139.99140.29139.59
4762005.03.14 02:25s/l2381.00140.29140.29139.59-274.7238859.76
4772005.03.14 05:45sell2391.00140.51140.81140.11
4782005.03.14 15:30t/p2391.00140.11140.81140.11348.7439208.50
4792005.03.14 15:50sell2401.00140.30140.60139.90
4802005.03.15 02:10t/p2401.00139.90140.60139.90335.5639544.06
4812005.03.15 02:30sell2411.00140.34140.64139.94
4822005.03.15 02:45t/p2411.00139.94140.64139.94348.7439892.80
4832005.03.15 03:25sell2421.00140.05140.35139.65
4842005.03.15 14:05t/p2421.00139.65140.35139.65348.7340241.53
4852005.03.15 14:25sell2431.00139.87140.17139.47
4862005.03.15 16:05t/p2431.00139.47140.17139.47348.7340590.26
4872005.03.15 16:10sell2441.00139.61139.91139.21
4882005.03.15 16:50t/p2441.00139.21139.91139.21348.7340938.99
4892005.03.15 18:50buy2451.00138.94138.64139.34
4902005.03.16 09:25t/p2451.00139.34138.64139.34354.5541293.54
4912005.03.16 11:50sell2461.00139.39139.69138.99
4922005.03.16 12:20t/p2461.00138.99139.69138.99348.7441642.28
4932005.03.16 12:50sell2471.00139.20139.50138.80
4942005.03.16 14:40s/l2471.00139.50139.50138.80-261.5541380.73
4952005.03.16 14:50buy2481.00139.29138.99139.69
4962005.03.16 16:25t/p2481.00139.69138.99139.69348.8041729.53
4972005.03.16 16:40buy2491.00139.60139.30140.00
4982005.03.17 04:20t/p2491.00140.00139.30140.00366.0742095.59
4992005.03.17 04:25buy2501.00139.89139.59140.29
5002005.03.17 07:10s/l2501.00139.59139.59140.29-261.6041833.99
5012005.03.17 07:40sell2511.00139.80140.10139.40
5022005.03.18 02:05s/l2511.00140.10140.10139.40-274.7341559.27
5032005.03.18 03:15sell2521.00140.18140.48139.78
5042005.03.18 10:05t/p2521.00139.78140.48139.78348.7341908.00
5052005.03.18 10:20sell2531.00140.03140.33139.63
5062005.03.18 10:59t/p2531.00139.63140.33139.63348.7442256.74
5072005.03.18 12:50buy2541.00139.53139.23139.93
5082005.03.18 15:35s/l2541.00139.23139.23139.93-261.6041995.14
5092005.03.18 16:30buy2551.00139.22138.92139.62
5102005.03.18 23:05t/p2551.00139.62138.92139.62348.8042343.94
5112005.03.18 23:25buy2561.00139.39139.09139.79
5122005.03.21 05:05s/l2561.00139.09139.09139.79-255.8342088.10
5132005.03.21 05:15sell2571.00139.25139.55138.85
5142005.03.21 09:40t/p2571.00138.85139.55138.85348.7342436.83
5152005.03.21 10:40buy2581.00138.90138.60139.30
5162005.03.21 12:10t/p2581.00139.30138.60139.30348.7942785.62
5172005.03.21 12:25buy2591.00139.14138.84139.54
5182005.03.21 16:25s/l2591.00138.84138.84139.54-261.6042524.02
5192005.03.21 16:25buy2601.00138.82138.52139.22
5202005.03.21 17:20s/l2601.00138.52138.52139.22-261.6042262.42
5212005.03.21 18:25sell2611.00138.60138.90138.20
5222005.03.22 09:35t/p2611.00138.20138.90138.20335.5742598.00
5232005.03.22 11:50buy2621.00138.35138.05138.75
5242005.03.22 18:25t/p2621.00138.75138.05138.75348.8042946.80
5252005.03.22 19:15sell2631.00138.72139.02138.32
5262005.03.22 21:05t/p2631.00138.32139.02138.32348.7443295.54
5272005.03.22 21:45sell2641.00138.91139.21138.51
5282005.03.22 21:59t/p2641.00138.51139.21138.51348.7443644.28
5292005.03.22 22:10buy2651.00137.97137.67138.37
5302005.03.23 07:10s/l2651.00137.67137.67138.37-255.8443388.43
5312005.03.23 09:45buy2661.00137.69137.39138.09
5322005.03.23 15:40s/l2661.00137.39137.39138.09-261.6043126.83
5332005.03.23 16:35buy2671.00137.47137.17137.87
5342005.03.23 20:10t/p2671.00137.87137.17137.87348.8043475.63
5352005.03.23 21:30buy2681.00137.57137.27137.97
5362005.03.24 03:20t/p2681.00137.97137.27137.97366.0743841.70
5372005.03.24 04:15sell2691.00138.02138.32137.62
5382005.03.24 09:30s/l2691.00138.32138.32137.62-261.5543580.15
5392005.03.24 10:25sell2701.00138.37138.67137.97
5402005.03.24 15:05t/p2701.00137.97138.67137.97348.7343928.88
5412005.03.24 15:30sell2711.00138.18138.48137.78
5422005.03.24 18:05t/p2711.00137.78138.48137.78348.7344277.61
5432005.03.24 18:15sell2721.00137.97138.27137.57
5442005.03.24 19:50t/p2721.00137.57138.27137.57348.7444626.35
5452005.03.24 19:59sell2731.00137.72138.02137.32
5462005.03.25 12:50s/l2731.00138.02138.02137.32-274.7244351.63
5472005.03.25 12:50sell2741.00137.99138.29137.59
5482005.03.28 09:50s/l2741.00138.29138.29137.59-274.7344076.90
5492005.03.28 09:50sell2751.00138.31138.61137.91
5502005.03.28 16:05t/p2751.00137.91138.61137.91348.7344425.63
5512005.03.28 16:20sell2761.00138.09138.39137.69
5522005.03.29 02:30s/l2761.00138.39138.39137.69-274.7244150.91
5532005.03.29 02:30sell2771.00138.38138.68137.98
5542005.03.29 03:50s/l2771.00138.68138.68137.98-261.5543889.36
5552005.03.29 04:15sell2781.00138.62138.92138.22
5562005.03.29 18:05s/l2781.00138.92138.92138.22-261.5543627.81
5572005.03.29 18:20buy2791.00138.72138.42139.12
5582005.03.29 21:50t/p2791.00139.12138.42139.12348.8043976.61
5592005.03.29 22:50sell2801.00139.09139.39138.69
5602005.03.30 12:10s/l2801.00139.39139.39138.69-274.7243701.90
5612005.03.30 13:20buy2811.00139.19138.89139.59
5622005.03.30 19:05s/l2811.00138.89138.89139.59-261.5943440.31
5632005.03.30 19:20sell2821.00139.01139.31138.61
5642005.03.31 04:10t/p2821.00138.61139.31138.61309.2443749.55
5652005.03.31 05:50buy2831.00138.32138.02138.72
5662005.03.31 09:05t/p2831.00138.72138.02138.72348.8044098.35
5672005.03.31 09:35buy2841.00138.32138.02138.72
5682005.03.31 10:05t/p2841.00138.72138.02138.72348.8044447.15
5692005.03.31 10:30buy2851.00138.51138.21138.91
5702005.03.31 17:05t/p2851.00138.91138.21138.91348.8044795.95
5712005.03.31 17:15buy2861.00138.64138.34139.04
5722005.03.31 17:25t/p2861.00139.04138.34139.04348.8045144.75
5732005.03.31 18:20sell2871.00139.04139.34138.64
5742005.04.01 02:15s/l2871.00139.34139.34138.64-274.7244870.03
5752005.04.01 04:50sell2881.00139.28139.58138.88
5762005.04.01 15:50t/p2881.00138.88139.58138.88348.7445218.77
5772005.04.01 16:45buy2891.00138.82138.52139.22
5782005.04.01 17:15t/p2891.00139.22138.52139.22348.7945567.56
5792005.04.01 17:25buy2901.00139.13138.83139.53
5802005.04.01 18:25s/l2901.00138.83138.83139.53-261.6045305.96
5812005.04.01 19:25buy2911.00138.76138.46139.16
5822005.04.04 10:30t/p2911.00139.16138.46139.16354.5645660.51
5832005.04.04 13:45sell2921.00139.38139.68138.98
5842005.04.04 17:05t/p2921.00138.98139.68138.98348.7346009.24
5852005.04.04 17:40sell2931.00139.18139.48138.78
5862005.04.05 10:40s/l2931.00139.48139.48138.78-274.7245734.53
5872005.04.05 11:40sell2941.00139.47139.77139.07
5882005.04.05 22:20t/p2941.00139.07139.77139.07348.7446083.27
5892005.04.05 23:50buy2951.00139.04138.74139.44
5902005.04.06 12:05t/p2951.00139.44138.74139.44354.5546437.81
5912005.04.06 12:40buy2961.00139.29138.99139.69
5922005.04.06 12:50t/p2961.00139.69138.99139.69348.8046786.61
5932005.04.06 13:35buy2971.00139.64139.34140.04
5942005.04.07 02:25t/p2971.00140.04139.34140.04366.0747152.68
5952005.04.07 03:25sell2981.00140.06140.36139.66
5962005.04.07 20:25t/p2981.00139.66140.36139.66348.7347501.41
5972005.04.07 21:45sell2991.00139.73140.03139.33
5982005.04.08 03:25t/p2991.00139.33140.03139.33335.5647836.97
5992005.04.08 04:25buy3001.00139.15138.85139.55
6002005.04.08 14:50t/p3001.00139.55138.85139.55348.7948185.76
6012005.04.08 15:20buy3011.00139.41139.11139.81
6022005.04.08 18:40t/p3011.00139.81139.11139.81348.8048534.56
6032005.04.08 20:50sell3021.00140.08140.38139.68
6042005.04.11 17:25t/p3021.00139.68140.38139.68335.5748870.13
6052005.04.11 18:40buy3031.00139.67139.37140.07
6062005.04.11 19:05t/p3031.00140.07139.37140.07348.8049218.93
6072005.04.11 20:30buy3041.00139.97139.67140.37
6082005.04.12 02:15s/l3041.00139.67139.67140.37-255.8448963.09
6092005.04.12 03:20sell3051.00139.75140.05139.35
6102005.04.12 10:10s/l3051.00140.05140.05139.35-261.5548701.54
6112005.04.12 10:25buy3061.00139.79139.49140.19
6122005.04.12 17:05s/l3061.00139.49139.49140.19-261.6048439.94
6132005.04.12 17:30sell3071.00139.78140.08139.38
6142005.04.12 18:05t/p3071.00139.38140.08139.38348.7448788.68
6152005.04.12 18:25sell3081.00139.54139.84139.14
6162005.04.12 22:40t/p3081.00139.14139.84139.14348.7449137.42
6172005.04.12 23:50buy3091.00139.13138.83139.53
6182005.04.13 04:25s/l3091.00138.83138.83139.53-255.8448881.57
6192005.04.13 06:50buy3101.00138.67138.37139.07
6202005.04.13 16:05s/l3101.00138.37138.37139.07-261.6048619.97
6212005.04.13 16:25sell3111.00138.64138.94138.24
6222005.04.14 08:45s/l3111.00138.94138.94138.24-301.0548318.92
6232005.04.14 09:45sell3121.00138.93139.23138.53
6242005.04.14 12:10t/p3121.00138.53139.23138.53348.7348667.65
6252005.04.14 12:40sell3131.00138.89139.19138.49
6262005.04.14 13:05t/p3131.00138.49139.19138.49348.7449016.39
6272005.04.14 13:30sell3141.00138.55138.85138.15
6282005.04.15 09:30s/l3141.00138.85138.85138.15-274.7348741.66
6292005.04.15 09:35buy3151.00138.66138.36139.06
6302005.04.15 11:00t/p3151.00139.06138.36139.06348.8049090.46
6312005.04.15 11:20sell3161.00139.13139.43138.73
6322005.04.18 09:15s/l3161.00139.43139.43138.73-274.7248815.75
6332005.04.18 09:25buy3171.00138.98138.68139.38
6342005.04.18 10:05t/p3171.00139.38138.68139.38348.7949164.54
6352005.04.18 10:20buy3181.00139.25138.95139.65
6362005.04.18 11:05t/p3181.00139.65138.95139.65348.8049513.34
6372005.04.18 11:10buy3191.00139.57139.27139.97
6382005.04.18 17:25t/p3191.00139.97139.27139.97348.8049862.14
6392005.04.18 18:20sell3201.00139.91140.21139.51
6402005.04.19 10:40t/p3201.00139.51140.21139.51335.5750197.71
6412005.04.19 11:35buy3211.00139.50139.20139.90
6422005.04.20 21:45t/p3211.00139.90139.20139.90354.5650552.27
6432005.04.21 01:25sell3221.00139.94140.24139.54
6442005.04.21 12:10s/l3221.00140.24140.24139.54-261.5550290.72
6452005.04.21 12:15buy3231.00139.98139.68140.38
6462005.04.21 13:05t/p3231.00140.38139.68140.38348.7950639.51
6472005.04.21 13:10buy3241.00140.25139.95140.65
6482005.04.21 18:05s/l3241.00139.95139.95140.65-261.6050377.91
6492005.04.21 18:35sell3251.00140.53140.83140.13
6502005.04.21 18:59t/p3251.00140.13140.83140.13348.7450726.65
6512005.04.21 19:50sell3261.00139.80140.10139.40
6522005.04.21 20:50t/p3261.00139.40140.10139.40348.7351075.38
6532005.04.22 00:35buy3271.00139.53139.23139.93
6542005.04.22 03:15s/l3271.00139.23139.23139.93-261.6050813.78
6552005.04.22 04:50buy3281.00139.24138.94139.64
6562005.04.22 11:20s/l3281.00138.94138.94139.64-261.5950552.19
6572005.04.22 12:30buy3291.00138.93138.63139.33
6582005.04.22 16:40s/l3291.00138.63138.63139.33-261.6050290.59
6592005.04.22 17:35buy3301.00138.40138.10138.80
6602005.04.22 21:50s/l3301.00138.10138.10138.80-261.6050028.99
6612005.04.22 21:50buy3311.00138.12137.82138.52
6622005.04.22 22:10t/p3311.00138.52137.82138.52348.8050377.79
6632005.04.22 22:50buy3321.00138.41138.11138.81
6642005.04.25 01:00s/l3321.00138.11138.11138.81-255.8450121.94
6652005.04.25 01:35buy3331.00137.75137.45138.15
6662005.04.25 11:10s/l3331.00137.45137.45138.15-261.6049860.34
6672005.04.25 12:25sell3341.00137.53137.83137.13
6682005.04.25 14:50t/p3341.00137.13137.83137.13348.7450209.08
6692005.04.25 14:50buy3351.00137.10136.80137.50
6702005.04.25 23:15t/p3351.00137.50136.80137.50348.8050557.88
6712005.04.26 00:30sell3361.00137.41137.71137.01
6722005.04.26 06:25s/l3361.00137.71137.71137.01-261.5550296.33
6732005.04.26 10:40sell3371.00137.74138.04137.34
6742005.04.27 09:05t/p3371.00137.34138.04137.34335.5650631.89
6752005.04.27 09:40sell3381.00137.54137.84137.14
6762005.04.27 10:50t/p3381.00137.14137.84137.14348.7450980.63
6772005.04.27 10:50buy3391.00137.07136.77137.47
6782005.04.27 15:05t/p3391.00137.47136.77137.47348.8051329.43
6792005.04.27 15:30buy3401.00137.26136.96137.66
6802005.04.27 21:10s/l3401.00136.96136.96137.66-261.6051067.83
6812005.04.27 21:30sell3411.00137.16137.46136.76
6822005.04.27 22:40t/p3411.00136.76137.46136.76348.7451416.57
6832005.04.27 22:40buy3421.00136.76136.46137.16
6842005.04.28 02:05t/p3421.00137.16136.46137.16366.0651782.63
6852005.04.28 02:35buy3431.00136.82136.52137.22
6862005.04.28 03:05t/p3431.00137.22136.52137.22348.8052131.43
6872005.04.28 03:30buy3441.00137.11136.81137.51
6882005.04.28 05:20s/l3441.00136.81136.81137.51-261.6051869.83
6892005.04.28 05:50sell3451.00137.18137.48136.78
6902005.04.28 09:05t/p3451.00136.78137.48136.78348.7352218.56
6912005.04.28 09:30sell3461.00136.96137.26136.56
6922005.04.28 15:30t/p3461.00136.56137.26136.56348.7452567.30
6932005.04.28 16:25buy3471.00136.58136.28136.98
6942005.04.28 17:10t/p3471.00136.98136.28136.98348.7952916.09
6952005.04.28 17:50buy3481.00136.75136.45137.15
6962005.04.29 07:05s/l3481.00136.45136.45137.15-255.8452660.24
6972005.04.29 07:25sell3491.00136.84137.14136.44
6982005.04.29 07:59t/p3491.00136.44137.14136.44348.7453008.98
6992005.04.29 09:50buy3501.00136.37136.07136.77
7002005.04.29 15:25s/l3501.00136.07136.07136.77-261.6052747.38
7012005.04.29 18:20buy3511.00135.46135.16135.86
7022005.04.29 18:50s/l3511.00135.16135.16135.86-261.6052485.78
7032005.04.29 19:45buy3521.00135.09134.79135.49
7042005.04.29 21:45s/l3521.00134.79134.79135.49-261.6052224.18
7052005.04.29 22:50buy3531.00134.91134.61135.31
7062005.05.02 02:05t/p3531.00135.31134.61135.31354.5652578.74
7072005.05.02 02:30buy3541.00135.20134.90135.60
7082005.05.02 13:45t/p3541.00135.60134.90135.60348.7952927.53
7092005.05.02 14:40sell3551.00135.67135.97135.27
7102005.05.02 15:10t/p3551.00135.27135.97135.27348.7453276.27
7112005.05.02 15:50sell3561.00135.65135.95135.25
7122005.05.02 16:05t/p3561.00135.25135.95135.25348.7453625.01
7132005.05.02 16:40sell3571.00135.25135.55134.85
7142005.05.03 17:20s/l3571.00135.55135.55134.85-274.7353350.28
7152005.05.03 19:45sell3581.00135.62135.92135.22
7162005.05.03 21:05t/p3581.00135.22135.92135.22348.7353699.01
7172005.05.03 21:35sell3591.00135.57135.87135.17
7182005.05.04 00:15t/p3591.00135.17135.87135.17335.5654034.58
7192005.05.04 00:20sell3601.00135.27135.57134.87
7202005.05.04 04:05s/l3601.00135.57135.57134.87-261.5553773.03
7212005.05.04 04:50buy3611.00135.14134.84135.54
7222005.05.04 04:59t/p3611.00135.54134.84135.54348.8054121.83
7232005.05.04 07:45sell3621.00135.77136.07135.37
7242005.05.04 11:10t/p3621.00135.37136.07135.37348.7454470.57
7252005.05.04 11:25sell3631.00135.59135.89135.19
7262005.05.04 14:05t/p3631.00135.19135.89135.19348.7454819.31
7272005.05.04 14:10sell3641.00135.36135.66134.96
7282005.05.04 17:50t/p3641.00134.96135.66134.96348.7455168.05
7292005.05.04 18:45buy3651.00134.95134.65135.35
7302005.05.04 18:59t/p3651.00135.35134.65135.35348.8055516.85
7312005.05.04 19:35buy3661.00135.50135.20135.90
7322005.05.04 21:30s/l3661.00135.20135.20135.90-261.6055255.25
7332005.05.04 21:45sell3671.00135.55135.85135.15
7342005.05.05 03:10t/p3671.00135.15135.85135.15309.2455564.48
7352005.05.05 03:15sell3681.00135.37135.67134.97
7362005.05.05 11:05s/l3681.00135.67135.67134.97-261.5655302.92
7372005.05.05 11:20buy3691.00135.29134.99135.69
7382005.05.05 19:05s/l3691.00134.99134.99135.69-261.6055041.32
7392005.05.05 19:15sell3701.00135.08135.38134.68
7402005.05.05 20:15s/l3701.00135.38135.38134.68-261.5554779.77
7412005.05.05 20:20buy3711.00135.18134.88135.58
7422005.05.06 03:35t/p3711.00135.58134.88135.58354.5655134.33
7432005.05.06 04:40sell3721.00135.46135.76135.06
7442005.05.06 15:05t/p3721.00135.06135.76135.06348.7455483.07
7452005.05.06 15:40sell3731.00135.78136.08135.38
7462005.05.06 15:59t/p3731.00135.38136.08135.38348.7455831.81
7472005.05.06 16:35sell3741.00135.01135.31134.61
7482005.05.06 17:50t/p3741.00134.61135.31134.61348.7356180.54
7492005.05.06 18:45buy3751.00134.52134.22134.92
7502005.05.09 02:05t/p3751.00134.92134.22134.92354.5656535.09
7512005.05.09 02:20buy3761.00134.87134.57135.27
7522005.05.09 13:05t/p3761.00135.27134.57135.27348.8056883.89
7532005.05.09 13:15buy3771.00135.22134.92135.62
7542005.05.09 19:50t/p3771.00135.62134.92135.62348.7957232.68
7552005.05.09 20:25sell3781.00135.52135.82135.12
7562005.05.10 00:10s/l3781.00135.82135.82135.12-274.7256957.97
7572005.05.10 01:20sell3791.00135.92136.22135.52
7582005.05.11 09:10s/l3791.00136.22136.22135.52-274.7256683.25
7592005.05.11 09:25buy3801.00136.02135.72136.42
7602005.05.11 11:05s/l3801.00135.72135.72136.42-261.6056421.65
7612005.05.11 11:50sell3811.00136.18136.48135.78
7622005.05.11 11:59t/p3811.00135.78136.48135.78348.7356770.38
7632005.05.11 13:50buy3821.00135.71135.41136.11
7642005.05.11 15:40s/l3821.00135.41135.41136.11-261.5956508.79
7652005.05.11 16:59sell3831.00135.47135.77135.07
7662005.05.12 04:40s/l3831.00135.77135.77135.07-301.0556207.74
7672005.05.12 05:15sell3841.00135.78136.08135.38
7682005.05.12 10:20t/p3841.00135.38136.08135.38348.7456556.48
7692005.05.12 10:30sell3851.00135.63135.93135.23
7702005.05.12 15:05s/l3851.00135.93135.93135.23-261.5556294.93
7712005.05.12 15:45sell3861.00135.84136.14135.44
7722005.05.13 00:25t/p3861.00135.44136.14135.44335.5756630.50
7732005.05.13 01:50buy3871.00135.42135.12135.82
7742005.05.13 15:20s/l3871.00135.12135.12135.82-261.6056368.90
7752005.05.13 15:25sell3881.00135.27135.57134.87
7762005.05.13 18:20s/l3881.00135.57135.57134.87-261.5556107.35
7772005.05.13 18:40buy3891.00135.36135.06135.76
7782005.05.16 08:20t/p3891.00135.76135.06135.76354.5556461.90
7792005.05.16 08:25buy3901.00135.64135.34136.04
7802005.05.16 17:05s/l3901.00135.34135.34136.04-261.5956200.31
7812005.05.16 17:30sell3911.00135.59135.89135.19
7822005.05.16 18:20t/p3911.00135.19135.89135.19348.7456549.05
7832005.05.16 18:25sell3921.00135.28135.58134.88
7842005.05.17 00:50t/p3921.00134.88135.58134.88335.5756884.62
7852005.05.17 00:50buy3931.00134.88134.58135.28
7862005.05.17 02:45s/l3931.00134.58134.58135.28-261.6056623.02
7872005.05.17 03:35buy3941.00134.57134.27134.97
7882005.05.17 04:05t/p3941.00134.97134.27134.97348.8056971.82
7892005.05.17 04:50buy3951.00134.64134.34135.04
7902005.05.17 05:05t/p3951.00135.04134.34135.04348.8057320.62
7912005.05.17 05:45buy3961.00134.92134.62135.32
7922005.05.17 07:05t/p3961.00135.32134.62135.32348.8057669.42
7932005.05.17 07:35buy3971.00135.16134.86135.56
7942005.05.17 08:05t/p3971.00135.56134.86135.56348.8058018.22
7952005.05.17 08:30buy3981.00135.23134.93135.63
7962005.05.17 13:35t/p3981.00135.63134.93135.63348.7958367.01
7972005.05.17 14:25sell3991.00135.63135.93135.23
7982005.05.18 04:35s/l3991.00135.93135.93135.23-274.7258092.29
7992005.05.18 05:20buy4001.00135.75135.45136.15
8002005.05.18 13:05s/l4001.00135.45135.45136.15-261.5957830.70
8012005.05.18 13:20sell4011.00135.77136.07135.37
8022005.05.18 13:59t/p4011.00135.37136.07135.37348.7458179.44
8032005.05.18 14:45buy4021.00135.30135.00135.70
8042005.05.18 20:05t/p4021.00135.70135.00135.70348.7958528.23
8052005.05.18 20:25buy4031.00135.50135.20135.90
8062005.05.19 03:25t/p4031.00135.90135.20135.90366.0658894.29
8072005.05.19 04:40sell4041.00135.98136.28135.58
8082005.05.19 11:05t/p4041.00135.58136.28135.58348.7459243.03
8092005.05.19 11:20sell4051.00135.71136.01135.31
8102005.05.19 22:10s/l4051.00136.01136.01135.31-261.5558981.48
8112005.05.19 23:40sell4061.00136.07136.37135.67
8122005.05.20 17:25t/p4061.00135.67136.37135.67335.5659317.04
8132005.05.20 17:25buy4071.00135.67135.37136.07
8142005.05.23 11:50s/l4071.00135.37135.37136.07-255.8359061.21
8152005.05.23 12:45buy4081.00135.38135.08135.78
8162005.05.24 13:30s/l4081.00135.08135.08135.78-255.8458805.36
8172005.05.24 13:30buy4091.00135.06134.76135.46
8182005.05.24 14:05t/p4091.00135.46134.76135.46348.8059154.16
8192005.05.24 14:50buy4101.00135.16134.86135.56
8202005.05.24 15:05t/p4101.00135.56134.86135.56348.8059502.96
8212005.05.24 15:45buy4111.00135.37135.07135.77
8222005.05.25 02:25s/l4111.00135.07135.07135.77-255.8459247.12
8232005.05.25 02:45sell4121.00135.34135.64134.94
8242005.05.25 17:35s/l4121.00135.64135.64134.94-261.5558985.57
8252005.05.25 19:45sell4131.00135.76136.06135.36
8262005.05.26 05:50s/l4131.00136.06136.06135.36-301.0558684.51
8272005.05.26 07:50sell4141.00135.99136.29135.59
8282005.05.26 08:05t/p4141.00135.59136.29135.59348.7359033.24
8292005.05.26 08:45sell4151.00135.74136.04135.34
8302005.05.26 09:15t/p4151.00135.34136.04135.34348.7359381.97
8312005.05.26 09:30sell4161.00135.58135.88135.18
8322005.05.26 18:10t/p4161.00135.18135.88135.18348.7459730.71
8332005.05.26 18:20sell4171.00135.33135.63134.93
8342005.05.26 21:50t/p4171.00134.93135.63134.93348.7460079.45
8352005.05.26 22:35buy4181.00135.06134.76135.46
8362005.05.27 16:05t/p4181.00135.46134.76135.46354.5660434.01
8372005.05.27 16:15buy4191.00135.27134.97135.67
8382005.05.27 18:50t/p4191.00135.67134.97135.67348.7960782.80
8392005.05.27 20:45sell4201.00135.83136.13135.43
8402005.05.30 01:00t/p4201.00135.43136.13135.43335.5761118.37
8412005.05.30 01:25sell4211.00135.40135.70135.00
8422005.05.30 12:35t/p4211.00135.00135.70135.00348.7461467.11
8432005.05.30 18:45buy4221.00134.56134.26134.96
8442005.05.31 04:05s/l4221.00134.26134.26134.96-255.8361211.28
8452005.05.31 04:45sell4231.00134.71135.01134.31
8462005.05.31 04:59t/p4231.00134.31135.01134.31348.7461560.02
8472005.05.31 05:30sell4241.00134.13134.43133.73
8482005.05.31 08:25s/l4241.00134.43134.43133.73-261.5561298.47
8492005.05.31 08:50buy4251.00134.11133.81134.51
8502005.05.31 10:35s/l4251.00133.81133.81134.51-261.6061036.87
8512005.05.31 14:50buy4261.00133.33133.03133.73
8522005.06.01 13:05s/l4261.00133.03133.03133.73-255.8360781.03
8532005.06.01 13:35sell4271.00133.34133.64132.94
8542005.06.01 15:05t/p4271.00132.94133.64132.94348.7461129.77
8552005.06.01 15:25sell4281.00133.18133.48132.78
8562005.06.01 15:50t/p4281.00132.78133.48132.78348.7461478.51
8572005.06.01 16:45buy4291.00132.79132.49133.19
8582005.06.01 19:50s/l4291.00132.49132.49133.19-261.6061216.91
8592005.06.01 20:50buy4301.00132.60132.30133.00
8602005.06.02 07:20s/l4301.00132.30132.30133.00-244.3360972.58
8612005.06.02 07:40sell4311.00132.49132.79132.09
8622005.06.02 09:05s/l4311.00132.79132.79132.09-261.5560711.03
8632005.06.02 10:45buy4321.00132.57132.27132.97
8642005.06.02 11:20t/p4321.00132.97132.27132.97348.8061059.83
8652005.06.02 12:45sell4331.00132.97133.27132.57
8662005.06.03 04:45t/p4331.00132.57133.27132.57335.5761395.40
8672005.06.03 06:50buy4341.00132.48132.18132.88
8682005.06.03 15:30s/l4341.00132.18132.18132.88-261.6061133.80
8692005.06.03 16:10sell4351.00132.43132.73132.03
8702005.06.03 17:20t/p4351.00132.03132.73132.03348.7461482.54
8712005.06.03 17:45sell4361.00132.16132.46131.76
8722005.06.03 20:45t/p4361.00131.76132.46131.76348.7461831.28
8732005.06.03 21:40buy4371.00131.72131.42132.12
8742005.06.06 11:10s/l4371.00131.42131.42132.12-255.8461575.44
8752005.06.06 11:25sell4381.00131.62131.92131.22
8762005.06.06 17:25t/p4381.00131.22131.92131.22348.7461924.18
8772005.06.06 18:25buy4391.00131.06130.76131.46
8782005.06.07 09:50t/p4391.00131.46130.76131.46354.5662278.73
8792005.06.07 09:50sell4401.00131.48131.78131.08
8802005.06.07 10:30t/p4401.00131.08131.78131.08348.7462627.47
8812005.06.07 10:50sell4411.00131.25131.55130.85
8822005.06.07 16:05t/p4411.00130.85131.55130.85348.7462976.21
8832005.06.07 16:20sell4421.00131.11131.41130.71
8842005.06.08 05:50s/l4421.00131.41131.41130.71-274.7262701.49
8852005.06.08 07:50sell4431.00131.60131.90131.20
8862005.06.08 12:40s/l4431.00131.90131.90131.20-261.5562439.94
8872005.06.08 13:35sell4441.00131.90132.20131.50
8882005.06.08 19:10t/p4441.00131.50132.20131.50348.7462788.68
8892005.06.08 19:25sell4451.00131.72132.02131.32
8902005.06.08 20:10t/p4451.00131.32132.02131.32348.7463137.42
8912005.06.08 20:20sell4461.00131.51131.81131.11
8922005.06.08 21:05t/p4461.00131.11131.81131.11348.7363486.15
8932005.06.08 21:15sell4471.00131.30131.60130.90
8942005.06.09 13:05s/l4471.00131.60131.60130.90-301.0563185.10
8952005.06.09 14:50sell4481.00131.49131.79131.09
8962005.06.10 17:25t/p4481.00131.09131.79131.09335.5763520.68
8972005.06.10 17:25buy4491.00131.06130.76131.46
8982005.06.10 17:40t/p4491.00131.46130.76131.46348.8063869.48
8992005.06.10 18:50buy4501.00131.46131.16131.86
9002005.06.13 11:25s/l4501.00131.16131.16131.86-255.8463613.63
9012005.06.13 11:25buy4511.00131.18130.88131.58
9022005.06.13 12:05t/p4511.00131.58130.88131.58348.8063962.43
9032005.06.13 12:50buy4521.00131.20130.90131.60
9042005.06.13 12:59t/p4521.00131.60130.90131.60348.8064311.23
9052005.06.13 13:50buy4531.00131.66131.36132.06
9062005.06.13 19:25t/p4531.00132.06131.36132.06348.7964660.02
9072005.06.13 21:25sell4541.00132.59132.89132.19
9082005.06.14 03:20s/l4541.00132.89132.89132.19-274.7264385.30
9092005.06.14 04:20sell4551.00132.99133.29132.59
9102005.06.14 07:05t/p4551.00132.59133.29132.59348.7464734.04
9112005.06.14 07:40sell4561.00132.77133.07132.37
9122005.06.14 12:40t/p4561.00132.37133.07132.37348.7365082.77
9132005.06.14 14:50buy4571.00132.34132.04132.74
9142005.06.14 16:40s/l4571.00132.04132.04132.74-261.6064821.17
9152005.06.14 17:15buy4581.00131.75131.45132.15
9162005.06.15 09:20s/l4581.00131.45131.45132.15-255.8464565.33
9172005.06.15 09:20buy4591.00131.45131.15131.85
9182005.06.15 12:15t/p4591.00131.85131.15131.85348.8064914.13
9192005.06.15 12:40buy4601.00131.67131.37132.07
9202005.06.15 15:35t/p4601.00132.07131.37132.07348.7965262.92
9212005.06.15 16:15buy4611.00132.15131.85132.55
9222005.06.16 16:05s/l4611.00131.85131.85132.55-244.3265018.59
9232005.06.16 16:35sell4621.00132.10132.40131.70
9242005.06.16 17:05t/p4621.00131.70132.40131.70348.7465367.33
9252005.06.16 17:30sell4631.00131.83132.13131.43
9262005.06.17 10:30s/l4631.00132.13132.13131.43-274.7265092.62
9272005.06.17 11:15buy4641.00132.10131.80132.50
9282005.06.17 13:15t/p4641.00132.50131.80132.50348.8065441.42
9292005.06.17 14:45sell4651.00132.71133.01132.31
9302005.06.17 17:30s/l4651.00133.01133.01132.31-261.5565179.87
9312005.06.17 22:35sell4661.00133.48133.78133.08
9322005.06.20 01:00t/p4661.00133.08133.78133.08335.5765515.44
9332005.06.20 01:25sell4671.00132.90133.20132.50
9342005.06.20 03:35s/l4671.00133.20133.20132.50-261.5565253.89
9352005.06.20 04:10sell4681.00133.09133.39132.69
9362005.06.20 09:20t/p4681.00132.69133.39132.69348.7465602.63
9372005.06.20 09:20buy4691.00132.68132.38133.08
9382005.06.20 09:59t/p4691.00133.08132.38133.08348.8065951.43
9392005.06.20 13:35buy4701.00132.89132.59133.29
9402005.06.20 16:20s/l4701.00132.59132.59133.29-261.6065689.83
9412005.06.20 16:45buy4711.00132.64132.34133.04
9422005.06.20 20:05t/p4711.00133.04132.34133.04348.8066038.63
9432005.06.20 20:40buy4721.00132.92132.62133.32
9442005.06.21 03:05s/l4721.00132.62132.62133.32-255.8465782.78
9452005.06.21 03:20sell4731.00132.85133.15132.45
9462005.06.21 10:50t/p4731.00132.45133.15132.45348.7466131.52
9472005.06.21 12:50buy4741.00132.11131.81132.51
9482005.06.21 16:30s/l4741.00131.81131.81132.51-261.5965869.93
9492005.06.21 17:30buy4751.00131.55131.25131.95
9502005.06.22 00:10t/p4751.00131.95131.25131.95354.5666224.49
9512005.06.22 00:20buy4761.00131.74131.44132.14
9522005.06.22 02:05t/p4761.00132.14131.44132.14348.7966573.28
9532005.06.22 02:15buy4771.00131.95131.65132.35
9542005.06.22 11:15t/p4771.00132.35131.65132.35348.7966922.07
9552005.06.22 12:10sell4781.00132.36132.66131.96
9562005.06.22 14:05t/p4781.00131.96132.66131.96348.7467270.81
9572005.06.22 14:45sell4791.00132.15132.45131.75
9582005.06.22 15:05t/p4791.00131.75132.45131.75348.7467619.55
9592005.06.22 15:40sell4801.00131.90132.20131.50
9602005.06.22 18:25s/l4801.00132.20132.20131.50-261.5567358.00
9612005.06.22 18:45buy4811.00131.96131.66132.36
9622005.06.23 04:25s/l4811.00131.66131.66132.36-244.3367113.67
9632005.06.23 05:59sell4821.00131.74132.04131.34
9642005.06.23 10:50t/p4821.00131.34132.04131.34348.7467462.41
9652005.06.23 11:45buy4831.00131.33131.03131.73
9662005.06.23 14:40s/l4831.00131.03131.03131.73-261.6067200.81
9672005.06.23 15:30sell4841.00131.12131.42130.72
9682005.06.23 15:35t/p4841.00130.72131.42130.72348.7467549.55
9692005.06.23 18:35buy4851.00131.22130.92131.62
9702005.06.23 21:30s/l4851.00130.92130.92131.62-261.6067287.95
9712005.06.23 23:20buy4861.00131.08130.78131.48
9722005.06.24 07:10s/l4861.00130.78130.78131.48-255.8367032.11
9732005.06.24 07:15sell4871.00131.17131.47130.77
9742005.06.24 10:05s/l4871.00131.47131.47130.77-261.5566770.56
9752005.06.24 10:30buy4881.00131.27130.97131.67
9762005.06.24 10:59t/p4881.00131.67130.97131.67348.8067119.36
9772005.06.24 11:30sell4891.00131.76132.06131.36
9782005.06.24 11:50s/l4891.00132.06132.06131.36-261.5666857.80
9792005.06.24 13:45sell4901.00131.87132.17131.47
9802005.06.24 17:25s/l4901.00132.17132.17131.47-261.5566596.25
9812005.06.24 18:50sell4911.00132.13132.43131.73
9822005.06.27 02:15s/l4911.00132.43132.43131.73-274.7366321.52
9832005.06.27 02:30buy4921.00132.20131.90132.60
9842005.06.27 03:50t/p4921.00132.60131.90132.60348.8066670.32
9852005.06.27 05:40sell4931.00132.58132.88132.18
9862005.06.27 09:25s/l4931.00132.88132.88132.18-261.5566408.77
9872005.06.27 10:30sell4941.00133.02133.32132.62
9882005.06.28 06:40s/l4941.00133.32133.32132.62-274.7266134.06
9892005.06.28 07:45sell4951.00133.33133.63132.93
9902005.06.28 10:05t/p4951.00132.93133.63132.93348.7366482.79
9912005.06.28 10:30sell4961.00133.13133.43132.73
9922005.06.28 17:25t/p4961.00132.73133.43132.73348.7366831.52
9932005.06.28 18:30buy4971.00132.58132.28132.98
9942005.06.29 11:35t/p4971.00132.98132.28132.98354.5667186.07
9952005.06.29 13:40buy4981.00133.10132.80133.50
9962005.06.29 18:30t/p4981.00133.50132.80133.50348.7967534.86
9972005.06.29 19:25sell4991.00133.50133.80133.10
9982005.06.30 15:05s/l4991.00133.80133.80133.10-301.0667233.80
9992005.06.30 15:30buy5001.00133.71133.41134.11
10002005.06.30 17:45t/p5001.00134.11133.41134.11348.8067582.60
10012005.06.30 18:40sell5011.00134.22134.52133.82
10022005.07.01 02:05t/p5011.00133.82134.52133.82335.5767918.17
10032005.07.01 02:45sell5021.00134.03134.33133.63
10042005.07.01 09:25t/p5021.00133.63134.33133.63348.7468266.91
10052005.07.01 09:25buy5031.00133.62133.32134.02
10062005.07.01 10:05t/p5031.00134.02133.32134.02348.8068615.71
10072005.07.01 10:50buy5041.00133.81133.51134.21
10082005.07.01 13:15t/p5041.00134.21133.51134.21348.8068964.51
10092005.07.01 13:35buy5051.00133.93133.63134.33
10102005.07.01 17:15s/l5051.00133.63133.63134.33-261.6068702.91
10112005.07.01 17:45sell5061.00134.23134.53133.83
10122005.07.01 17:59t/p5061.00133.83134.53133.83348.7469051.65
10132005.07.01 18:35sell5071.00133.68133.98133.28
10142005.07.04 01:30t/p5071.00133.28133.98133.28335.5769387.23
10152005.07.04 02:20buy5081.00133.29132.99133.69
10162005.07.04 05:50s/l5081.00132.99132.99133.69-261.5969125.64
10172005.07.04 06:40buy5091.00132.94132.64133.34
10182005.07.04 13:20s/l5091.00132.64132.64133.34-261.6068864.04
10192005.07.04 13:40sell5101.00132.94133.24132.54
10202005.07.04 14:50t/p5101.00132.54133.24132.54348.7369212.77
10212005.07.04 15:50buy5111.00132.56132.26132.96
10222005.07.05 02:15t/p5111.00132.96132.26132.96354.5669567.32
10232005.07.05 03:10sell5121.00133.06133.36132.66
10242005.07.05 11:45s/l5121.00133.36133.36132.66-261.5669305.76
10252005.07.05 12:40sell5131.00133.34133.64132.94
10262005.07.05 22:20t/p5131.00132.94133.64132.94348.7469654.50
10272005.07.06 00:50buy5141.00133.07132.77133.47
10282005.07.06 11:15t/p5141.00133.47132.77133.47348.7970003.29
10292005.07.06 11:30buy5151.00133.26132.96133.66
10302005.07.06 19:15t/p5151.00133.66132.96133.66348.8070352.09
10312005.07.06 20:50sell5161.00133.81134.11133.41
10322005.07.07 12:05s/l5161.00134.11134.11133.41-301.0670051.03
10332005.07.07 12:25buy5171.00133.73133.43134.13
10342005.07.07 12:45t/p5171.00134.13133.43134.13348.8070399.83
10352005.07.07 14:50sell5181.00134.11134.41133.71
10362005.07.07 15:05t/p5181.00133.71134.41133.71348.7470748.57
10372005.07.07 15:45sell5191.00133.77134.07133.37
10382005.07.08 03:25s/l5191.00134.07134.07133.37-274.7270473.85
10392005.07.08 04:35sell5201.00134.06134.36133.66
10402005.07.08 11:10t/p5201.00133.66134.36133.66348.7370822.58
10412005.07.08 11:20sell5211.00133.83134.13133.43
10422005.07.08 21:25s/l5211.00134.13134.13133.43-261.5570561.03
10432005.07.11 01:50sell5221.00134.32134.62133.92
10442005.07.11 09:50s/l5221.00134.62134.62133.92-261.5570299.48
10452005.07.11 10:50sell5231.00134.61134.91134.21
10462005.07.11 17:20s/l5231.00134.91134.91134.21-261.5570037.93
10472005.07.11 18:15sell5241.00135.08135.38134.68
10482005.07.12 03:05t/p5241.00134.68135.38134.68335.5770373.50
10492005.07.12 03:10sell5251.00134.76135.06134.36
10502005.07.12 04:15s/l5251.00135.06135.06134.36-261.5570111.95
10512005.07.12 05:50buy5261.00135.02134.72135.42
10522005.07.12 06:05t/p5261.00135.42134.72135.42348.8070460.75
10532005.07.12 06:45buy5271.00135.06134.76135.46
10542005.07.12 07:05t/p5271.00135.46134.76135.46348.8070809.55
10552005.07.12 07:35buy5281.00135.32135.02135.72
10562005.07.12 20:05t/p5281.00135.72135.02135.72348.7971158.34
10572005.07.12 21:45sell5291.00135.71136.01135.31
10582005.07.13 21:45t/p5291.00135.31136.01135.31335.5771493.92
10592005.07.13 22:59sell5301.00135.28135.58134.88
10602005.07.14 08:40t/p5301.00134.88135.58134.88309.2471803.16
10612005.07.14 09:35buy5311.00134.81134.51135.21
10622005.07.14 11:05t/p5311.00135.21134.51135.21348.8072151.96
10632005.07.14 11:45buy5321.00135.05134.75135.45
10642005.07.14 15:40t/p5321.00135.45134.75135.45348.8072500.76
10652005.07.14 16:25sell5331.00135.49135.79135.09
10662005.07.14 16:35s/l5331.00135.79135.79135.09-261.5672239.20
10672005.07.14 17:50sell5341.00135.98136.28135.58
10682005.07.14 18:05t/p5341.00135.58136.28135.58348.7472587.94
10692005.07.14 18:50sell5351.00135.78136.08135.38
10702005.07.15 03:05s/l5351.00136.08136.08135.38-274.7272313.22
10712005.07.15 03:15buy5361.00135.71135.41136.11
10722005.07.15 11:35s/l5361.00135.41135.41136.11-261.5972051.63
10732005.07.15 11:45sell5371.00135.68135.98135.28
10742005.07.15 14:45t/p5371.00135.28135.98135.28348.7372400.36
10752005.07.15 14:45buy5381.00135.24134.94135.64
10762005.07.15 17:50s/l5381.00134.94134.94135.64-261.6072138.76
10772005.07.15 17:50buy5391.00134.94134.64135.34
10782005.07.15 19:05t/p5391.00135.34134.64135.34348.8072487.56
10792005.07.15 19:40buy5401.00135.12134.82135.52
10802005.07.18 11:50t/p5401.00135.52134.82135.52354.5672842.11
10812005.07.18 13:40sell5411.00135.44135.74135.04
10822005.07.18 16:15t/p5411.00135.04135.74135.04348.7373190.84
10832005.07.18 16:35sell5421.00135.22135.52134.82
10842005.07.18 17:10t/p5421.00134.82135.52134.82348.7473539.58
10852005.07.18 17:30sell5431.00134.99135.29134.59
10862005.07.19 17:05s/l5431.00135.29135.29134.59-274.7273264.87
10872005.07.19 18:10buy5441.00135.36135.06135.76
10882005.07.19 19:50t/p5441.00135.76135.06135.76348.7973613.66
10892005.07.19 20:45sell5451.00135.78136.08135.38
10902005.07.20 03:20s/l5451.00136.08136.08135.38-274.7273338.94
10912005.07.20 07:45sell5461.00136.70137.00136.30
10922005.07.20 12:05t/p5461.00136.30137.00136.30348.7473687.68
10932005.07.20 13:15sell5471.00136.48136.78136.08
10942005.07.20 17:50t/p5471.00136.08136.78136.08348.7474036.42
10952005.07.20 17:50buy5481.00136.06135.76136.46
10962005.07.20 17:59t/p5481.00136.46135.76136.46348.8074385.22
10972005.07.20 18:50buy5491.00136.47136.17136.87
10982005.07.20 20:05t/p5491.00136.87136.17136.87348.7974734.01
10992005.07.20 20:40buy5501.00136.57136.27136.97
11002005.07.20 20:50t/p5501.00136.97136.27136.97348.7975082.80
11012005.07.20 21:30buy5511.00136.87136.57137.27
11022005.07.21 10:50s/l5511.00136.57136.57137.27-244.3274838.48
11032005.07.21 12:25buy5521.00136.83136.53137.23
11042005.07.21 13:35s/l5521.00136.53136.53137.23-261.5974576.89
11052005.07.21 14:10sell5531.00136.46136.76136.06
11062005.07.21 14:15t/p5531.00136.06136.76136.06348.7474925.63
11072005.07.21 16:50buy5541.00134.48134.18134.88
11082005.07.21 17:50s/l5541.00134.18134.18134.88-261.5974664.04
11092005.07.21 18:40buy5551.00133.92133.62134.32
11102005.07.21 18:45s/l5551.00133.62133.62134.32-261.6074402.44
11112005.07.21 19:40buy5561.00133.71133.41134.11
11122005.07.21 19:59t/p5561.00134.11133.41134.11348.8074751.24
11132005.07.21 20:35buy5571.00134.01133.71134.41
11142005.07.22 02:05t/p5571.00134.41133.71134.41354.5575105.78
11152005.07.22 04:15sell5581.00134.99135.29134.59
11162005.07.22 05:50s/l5581.00135.29135.29134.59-261.5574844.23
11172005.07.22 06:50sell5591.00135.31135.61134.91
11182005.07.22 11:05t/p5591.00134.91135.61134.91348.7375192.96
11192005.07.22 11:20sell5601.00135.02135.32134.62
11202005.07.22 16:30t/p5601.00134.62135.32134.62348.7475541.70
11212005.07.22 18:10buy5611.00134.33134.03134.73
11222005.07.22 18:50s/l5611.00134.03134.03134.73-261.6075280.10
11232005.07.22 19:45buy5621.00134.17133.87134.57
11242005.07.25 02:05t/p5621.00134.57133.87134.57354.5575634.65
11252005.07.25 02:15buy5631.00134.47134.17134.87
11262005.07.25 04:25s/l5631.00134.17134.17134.87-261.5975373.06
11272005.07.25 04:25buy5641.00134.18133.88134.58
11282005.07.25 06:35t/p5641.00134.58133.88134.58348.7975721.85
11292005.07.25 07:30sell5651.00134.50134.80134.10
11302005.07.25 10:15s/l5651.00134.80134.80134.10-261.5675460.29
11312005.07.25 10:25buy5661.00134.57134.27134.97
11322005.07.25 13:50t/p5661.00134.97134.27134.97348.8075809.09
11332005.07.25 15:45sell5671.00135.04135.34134.64
11342005.07.25 17:10t/p5671.00134.64135.34134.64348.7476157.83
11352005.07.25 17:35sell5681.00134.82135.12134.42
11362005.07.25 18:05t/p5681.00134.42135.12134.42348.7376506.56
11372005.07.25 18:40sell5691.00134.73135.03134.33
11382005.07.25 21:45t/p5691.00134.33135.03134.33348.7476855.30
11392005.07.25 22:45buy5701.00134.36134.06134.76
11402005.07.26 07:30t/p5701.00134.76134.06134.76354.5577209.84
11412005.07.26 09:20sell5711.00134.84135.14134.44
11422005.07.26 17:50s/l5711.00135.14135.14134.44-261.5576948.29
11432005.07.26 18:45sell5721.00134.96135.26134.56
11442005.07.26 20:45s/l5721.00135.26135.26134.56-261.5576686.74
11452005.07.26 21:30sell5731.00135.20135.50134.80
11462005.07.27 04:40s/l5731.00135.50135.50134.80-274.7276412.02
11472005.07.27 06:25sell5741.00135.46135.76135.06
11482005.07.27 10:05t/p5741.00135.06135.76135.06348.7476760.76
11492005.07.27 10:35sell5751.00135.18135.48134.78
11502005.07.27 20:50s/l5751.00135.48135.48134.78-261.5676499.20
11512005.07.27 23:40sell5761.00135.68135.98135.28
11522005.07.28 11:10s/l5761.00135.98135.98135.28-301.0676198.14
11532005.07.28 12:10buy5771.00135.89135.59136.29
11542005.07.28 18:25t/p5771.00136.29135.59136.29348.8076546.94
11552005.07.28 19:20sell5781.00136.17136.47135.77
11562005.07.29 09:15t/p5781.00135.77136.47135.77335.5776882.51
11572005.07.29 09:35sell5791.00136.06136.36135.66
11582005.07.29 17:05s/l5791.00136.36136.36135.66-261.5676620.95
11592005.07.29 17:30buy5801.00135.99135.69136.39
11602005.07.29 22:45t/p5801.00136.39135.69136.39348.8076969.75
11612005.07.29 22:45sell5811.00136.39136.69135.99
11622005.08.01 01:40s/l5811.00136.69136.69135.99-274.7276695.04
11632005.08.01 02:30sell5821.00136.67136.97136.27
11642005.08.01 17:40s/l5821.00136.97136.97136.27-261.5576433.49
11652005.08.01 17:45buy5831.00136.83136.53137.23
11662005.08.02 04:10s/l5831.00136.53136.53137.23-255.8376177.65
11672005.08.02 06:50buy5841.00136.50136.20136.90
11682005.08.02 09:35s/l5841.00136.20136.20136.90-261.6075916.05
11692005.08.02 11:25buy5851.00136.18135.88136.58
11702005.08.02 17:50s/l5851.00135.88135.88136.58-261.6075654.45
11712005.08.02 18:20buy5861.00135.86135.56136.26
11722005.08.03 10:45t/p5861.00136.26135.56136.26354.5676009.01
11732005.08.03 13:40sell5871.00137.04137.34136.64
11742005.08.04 13:05s/l5871.00137.34137.34136.64-301.0575707.96
11752005.08.04 13:40buy5881.00137.09136.79137.49
11762005.08.04 13:50t/p5881.00137.49136.79137.49348.8076056.76
11772005.08.04 14:35buy5891.00137.36137.06137.76
11782005.08.04 17:40t/p5891.00137.76137.06137.76348.8076405.56
11792005.08.04 18:25sell5901.00137.71138.01137.31
11802005.08.05 06:15s/l5901.00138.01138.01137.31-274.7276130.84
11812005.08.05 09:45sell5911.00138.17138.47137.77
11822005.08.05 10:15t/p5911.00137.77138.47137.77348.7376479.57
11832005.08.05 10:40sell5921.00138.01138.31137.61
11842005.08.05 15:15s/l5921.00138.31138.31137.61-261.5576218.02
11852005.08.05 16:10sell5931.00138.33138.63137.93
11862005.08.08 02:10s/l5931.00138.63138.63137.93-274.7275943.30
11872005.08.08 04:50sell5941.00138.81139.11138.41
11882005.08.08 12:05t/p5941.00138.41139.11138.41348.7376292.03
11892005.08.08 12:15sell5951.00138.68138.98138.28
11902005.08.08 13:05t/p5951.00138.28138.98138.28348.7376640.76
11912005.08.08 13:10sell5961.00138.46138.76138.06
11922005.08.08 14:50t/p5961.00138.06138.76138.06348.7476989.50
11932005.08.08 14:50buy5971.00138.06137.76138.46
11942005.08.08 20:10t/p5971.00138.46137.76138.46348.8077338.30
11952005.08.08 22:15buy5981.00138.50138.20138.90
11962005.08.09 07:50s/l5981.00138.20138.20138.90-255.8477082.46
11972005.08.09 07:50buy5991.00138.22137.92138.62
11982005.08.09 08:05t/p5991.00138.62137.92138.62348.8077431.26
11992005.08.09 08:50buy6001.00138.25137.95138.65
12002005.08.09 08:59t/p6001.00138.65137.95138.65348.8077780.06
12012005.08.09 10:50sell6011.00138.68138.98138.28
12022005.08.09 16:15t/p6011.00138.28138.98138.28348.7378128.79
12032005.08.09 17:15sell6021.00138.46138.76138.06
12042005.08.10 03:05t/p6021.00138.06138.76138.06335.5778464.36
12052005.08.10 03:35sell6031.00138.18138.48137.78
12062005.08.10 04:05t/p6031.00137.78138.48137.78348.7378813.09
12072005.08.10 04:30sell6041.00137.92138.22137.52
12082005.08.10 07:45t/p6041.00137.52138.22137.52348.7479161.83
12092005.08.10 08:40buy6051.00137.46137.16137.86
12102005.08.10 16:45s/l6051.00137.16137.16137.86-261.6078900.23
12112005.08.10 17:15sell6061.00137.24137.54136.84
12122005.08.10 17:40t/p6061.00136.84137.54136.84348.7379248.96
12132005.08.10 18:25buy6071.00136.79136.49137.19
12142005.08.12 11:50s/l6071.00136.49136.49137.19-238.5779010.39
12152005.08.12 12:45buy6081.00136.42136.12136.82
12162005.08.12 16:35s/l6081.00136.12136.12136.82-261.6078748.79
12172005.08.12 18:45buy6091.00136.07135.77136.47
12182005.08.15 10:40s/l6091.00135.77135.77136.47-255.8478492.95
12192005.08.15 13:35buy6101.00135.58135.28135.98
12202005.08.15 18:30s/l6101.00135.28135.28135.98-261.6078231.35
12212005.08.15 18:30buy6111.00135.29134.99135.69
12222005.08.15 20:50s/l6111.00134.99134.99135.69-261.6077969.75
12232005.08.15 20:59sell6121.00135.10135.40134.70
12242005.08.16 11:20t/p6121.00134.70135.40134.70335.5778305.32
12252005.08.16 12:59sell6131.00134.72135.02134.32
12262005.08.16 18:05s/l6131.00135.02135.02134.32-261.5578043.77
12272005.08.16 19:20buy6141.00135.14134.84135.54
12282005.08.17 02:30t/p6141.00135.54134.84135.54354.5678398.32
12292005.08.17 03:25sell6151.00135.54135.84135.14
12302005.08.17 04:05t/p6151.00135.14135.84135.14348.7478747.06
12312005.08.17 04:30sell6161.00135.29135.59134.89
12322005.08.17 07:45t/p6161.00134.89135.59134.89348.7479095.80
12332005.08.17 08:40buy6171.00134.96134.66135.36
12342005.08.17 18:50s/l6171.00134.66134.66135.36-261.6078834.20
12352005.08.17 19:40buy6181.00134.73134.43135.13
12362005.08.18 03:35t/p6181.00135.13134.43135.13366.0779200.27
12372005.08.18 04:15buy6191.00134.98134.68135.38
12382005.08.18 05:50t/p6191.00135.38134.68135.38348.8079549.07
12392005.08.18 05:50sell6201.00135.41135.71135.01
12402005.08.18 11:05t/p6201.00135.01135.71135.01348.7479897.81
12412005.08.18 11:25sell6211.00135.23135.53134.83
12422005.08.18 15:30t/p6211.00134.83135.53134.83348.7480246.55
12432005.08.18 17:50buy6221.00134.42134.12134.82
12442005.08.22 09:05s/l6221.00134.12134.12134.82-250.0879996.47
12452005.08.22 09:20sell6231.00134.25134.55133.85
12462005.08.22 10:10t/p6231.00133.85134.55133.85348.7380345.20
12472005.08.22 10:15sell6241.00134.07134.37133.67
12482005.08.22 11:50t/p6241.00133.67134.37133.67348.7380693.93
12492005.08.22 12:30buy6251.00133.70133.40134.10
12502005.08.22 16:10t/p6251.00134.10133.40134.10348.8081042.73
12512005.08.22 17:35buy6261.00134.07133.77134.47
12522005.08.23 09:10t/p6261.00134.47133.77134.47354.5581397.28
12532005.08.23 09:30buy6271.00134.24133.94134.64
12542005.08.23 10:05t/p6271.00134.64133.94134.64348.7981746.07
12552005.08.23 10:25buy6281.00134.47134.17134.87
12562005.08.23 18:05s/l6281.00134.17134.17134.87-261.5981484.48
12572005.08.23 18:25sell6291.00134.29134.59133.89
12582005.08.24 03:05s/l6291.00134.59134.59133.89-274.7281209.76
12592005.08.24 04:20sell6301.00134.56134.86134.16
12602005.08.24 05:25s/l6301.00134.86134.86134.16-261.5680948.20
12612005.08.24 06:30sell6311.00134.98135.28134.58
12622005.08.24 10:10t/p6311.00134.58135.28134.58348.7481296.94
12632005.08.24 10:30sell6321.00134.64134.94134.24
12642005.08.24 12:25s/l6321.00134.94134.94134.24-261.5581035.39
12652005.08.24 14:15sell6331.00134.85135.15134.45
12662005.08.24 16:05s/l6331.00135.15135.15134.45-261.5580773.84
12672005.08.24 16:25buy6341.00135.05134.75135.45
12682005.08.25 03:10t/p6341.00135.45134.75135.45366.0781139.90
12692005.08.25 03:20buy6351.00135.35135.05135.75
12702005.08.25 06:05s/l6351.00135.05135.05135.75-261.6080878.30
12712005.08.25 06:50sell6361.00135.35135.65134.95
12722005.08.25 15:15t/p6361.00134.95135.65134.95348.7481227.04
12732005.08.25 16:50buy6371.00134.82134.52135.22
12742005.08.25 17:10t/p6371.00135.22134.52135.22348.8081575.84
12752005.08.25 17:50buy6381.00135.03134.73135.43
12762005.08.25 18:25t/p6381.00135.43134.73135.43348.8081924.64
12772005.08.25 18:45buy6391.00135.09134.79135.49
12782005.08.26 02:15t/p6391.00135.49134.79135.49354.5682279.20
12792005.08.26 02:15sell6401.00135.51135.81135.11
12802005.08.26 11:05t/p6401.00135.11135.81135.11348.7382627.93
12812005.08.26 11:25sell6411.00135.35135.65134.95
12822005.08.26 12:50t/p6411.00134.95135.65134.95348.7482976.67
12832005.08.26 13:50buy6421.00134.89134.59135.29
12842005.08.26 17:10t/p6421.00135.29134.59135.29348.8083325.47
12852005.08.26 17:40buy6431.00134.93134.63135.33
12862005.08.26 18:05t/p6431.00135.33134.63135.33348.8083674.27
12872005.08.26 18:30buy6441.00135.22134.92135.62
12882005.08.29 02:45t/p6441.00135.62134.92135.62354.5584028.81
12892005.08.29 04:15sell6451.00135.88136.18135.48
12902005.08.29 18:20t/p6451.00135.48136.18135.48348.7384377.54
12912005.08.29 19:35buy6461.00135.24134.94135.64
12922005.08.30 09:50t/p6461.00135.64134.94135.64354.5584732.09
12932005.08.30 10:20buy6471.00135.51135.21135.91
12942005.08.30 14:30t/p6471.00135.91135.21135.91348.7985080.88
12952005.08.30 15:35sell6481.00135.92136.22135.52
12962005.08.31 02:20s/l6481.00136.22136.22135.52-274.7284806.16
12972005.08.31 03:10sell6491.00136.18136.48135.78
12982005.08.31 17:05s/l6491.00136.48136.48135.78-261.5684544.60
12992005.08.31 17:15buy6501.00136.11135.81136.51
13002005.08.31 17:20t/p6501.00136.51135.81136.51348.8084893.40
13012005.08.31 18:15sell6511.00136.72137.02136.32
13022005.09.01 14:45s/l6511.00137.02137.02136.32-301.0584592.35
13032005.09.01 14:45sell6521.00137.00137.30136.60
13042005.09.01 17:30s/l6521.00137.30137.30136.60-261.5584330.80
13052005.09.01 18:35sell6531.00137.17137.47136.77
13062005.09.02 10:15s/l6531.00137.47137.47136.77-274.7284056.08
13072005.09.02 10:20buy6541.00137.31137.01137.71
13082005.09.02 14:50t/p6541.00137.71137.01137.71348.8084404.88
13092005.09.02 15:45sell6551.00137.74138.04137.34
13102005.09.02 16:05t/p6551.00137.34138.04137.34348.7384753.61
13112005.09.02 16:45sell6561.00137.50137.80137.10
13122005.09.02 17:45s/l6561.00137.80137.80137.10-261.5584492.06
13132005.09.02 18:35sell6571.00137.69137.99137.29
13142005.09.05 04:05t/p6571.00137.29137.99137.29335.5684827.63
13152005.09.05 04:10sell6581.00137.49137.79137.09
13162005.09.05 09:50t/p6581.00137.09137.79137.09348.7385176.36
13172005.09.05 10:30buy6591.00137.03136.73137.43
13182005.09.05 11:50s/l6591.00136.73136.73137.43-261.5984914.77
13192005.09.05 12:35buy6601.00136.74136.44137.14
13202005.09.06 03:10s/l6601.00136.44136.44137.14-255.8484658.92
13212005.09.06 03:50sell6611.00137.00137.30136.60
13222005.09.06 03:59t/p6611.00136.60137.30136.60348.7385007.65
13232005.09.06 04:10sell6621.00136.44136.74136.04
13242005.09.06 07:25s/l6621.00136.74136.74136.04-261.5584746.10
13252005.09.06 08:35buy6631.00136.64136.34137.04
13262005.09.07 02:59s/l6631.00136.34136.34137.04-255.8484490.26
13272005.09.07 03:50buy6641.00136.31136.01136.71
13282005.09.07 04:05t/p6641.00136.71136.01136.71348.8084839.06
13292005.09.07 04:50buy6651.00136.45136.15136.85
13302005.09.07 05:05t/p6651.00136.85136.15136.85348.7985187.85
13312005.09.07 05:40buy6661.00136.76136.46137.16
13322005.09.07 06:05t/p6661.00137.16136.46137.16348.7985536.64
13332005.09.07 06:40buy6671.00136.68136.38137.08
13342005.09.07 06:50t/p6671.00137.08136.38137.08348.7985885.43
13352005.09.07 08:50sell6681.00137.33137.63136.93
13362005.09.07 14:05t/p6681.00136.93137.63136.93348.7486234.17
13372005.09.07 14:20sell6691.00137.03137.33136.63
13382005.09.08 00:50t/p6691.00136.63137.33136.63309.2486543.40
13392005.09.08 04:40buy6701.00136.84136.54137.24
13402005.09.08 11:45t/p6701.00137.24136.54137.24348.8086892.20
13412005.09.08 15:40sell6711.00137.25137.55136.85
13422005.09.09 07:50s/l6711.00137.55137.55136.85-274.7286617.49
13432005.09.09 08:50sell6721.00137.54137.84137.14
13442005.09.09 12:05t/p6721.00137.14137.84137.14348.7486966.23
13452005.09.09 13:30sell6731.00137.16137.46136.76
13462005.09.09 15:05t/p6731.00136.76137.46136.76348.7487314.97
13472005.09.09 15:20sell6741.00136.82137.12136.42
13482005.09.09 16:45t/p6741.00136.42137.12136.42348.7387663.70
13492005.09.09 17:35buy6751.00136.33136.03136.73
13502005.09.12 01:00s/l6751.00136.03136.03136.73-255.8487407.85
13512005.09.12 05:15sell6761.00135.62135.92135.22
13522005.09.12 05:40t/p6761.00135.22135.92135.22348.7387756.58
13532005.09.12 06:59sell6771.00135.22135.52134.82
13542005.09.12 23:05s/l6771.00135.52135.52134.82-261.5587495.03
13552005.09.13 00:50sell6781.00135.59135.89135.19
13562005.09.13 09:35s/l6781.00135.89135.89135.19-261.5587233.48
13572005.09.13 10:30sell6791.00135.91136.21135.51
13582005.09.13 11:50s/l6791.00136.21136.21135.51-261.5586971.93
13592005.09.13 12:20sell6801.00136.15136.45135.75
13602005.09.13 21:59t/p6801.00135.75136.45135.75348.7487320.67
13612005.09.14 00:45buy6811.00135.68135.38136.08
13622005.09.14 13:50s/l6811.00135.38135.38136.08-261.5987059.08
13632005.09.14 13:50buy6821.00135.38135.08135.78
13642005.09.15 05:05s/l6821.00135.08135.08135.78-244.3386814.75
13652005.09.15 05:45sell6831.00135.27135.57134.87
13662005.09.15 10:50t/p6831.00134.87135.57134.87348.7487163.49
13672005.09.15 12:20buy6841.00134.99134.69135.39
13682005.09.15 15:35s/l6841.00134.69134.69135.39-261.6086901.89
13692005.09.15 19:40buy6851.00134.90134.60135.30
13702005.09.15 22:50t/p6851.00135.30134.60135.30348.8087250.69
13712005.09.16 09:59buy6861.00135.84135.54136.24
13722005.09.16 16:05s/l6861.00135.54135.54136.24-261.5986989.10
13732005.09.16 16:15sell6871.00135.63135.93135.23
13742005.09.16 17:10s/l6871.00135.93135.93135.23-261.5586727.55
13752005.09.16 18:59sell6881.00136.03136.33135.63
13762005.09.16 21:40s/l6881.00136.33136.33135.63-261.5586466.00
13772005.09.16 22:50sell6891.00136.32136.62135.92
13782005.09.19 01:00t/p6891.00135.92136.62135.92335.5686801.56
13792005.09.19 01:45sell6901.00135.56135.86135.16
13802005.09.19 08:25t/p6901.00135.16135.86135.16348.7387150.29
13812005.09.19 12:10sell6911.00135.40135.70135.00
13822005.09.20 17:40s/l6911.00135.70135.70135.00-274.7286875.57
13832005.09.20 20:50sell6921.00135.92136.22135.52
13842005.09.21 07:45s/l6921.00136.22136.22135.52-274.7286600.86
13852005.09.21 09:50sell6931.00136.20136.50135.80
13862005.09.21 15:45t/p6931.00135.80136.50135.80348.7386949.59
13872005.09.21 15:59sell6941.00135.90136.20135.50
13882005.09.22 02:15s/l6941.00136.20136.20135.50-301.0586648.54
13892005.09.22 02:15sell6951.00136.17136.47135.77
13902005.09.22 03:50s/l6951.00136.47136.47135.77-261.5586386.99
13912005.09.22 04:45sell6961.00136.47136.77136.07
13922005.09.22 09:05t/p6961.00136.07136.77136.07348.7486735.73
13932005.09.22 09:30sell6971.00136.31136.61135.91
13942005.09.22 10:05t/p6971.00135.91136.61135.91348.7387084.46
13952005.09.22 11:20sell6981.00135.92136.22135.52
13962005.09.22 17:25t/p6981.00135.52136.22135.52348.7487433.20
13972005.09.22 21:40buy6991.00135.54135.24135.94
13982005.09.23 12:15s/l6991.00135.24135.24135.94-255.8487177.35
13992005.09.23 12:40sell7001.00135.38135.68134.98
14002005.09.23 16:40t/p7001.00134.98135.68134.98348.7387526.08
14012005.09.23 19:35buy7011.00135.39135.09135.79
14022005.09.26 01:25s/l7011.00135.09135.09135.79-255.8487270.24
14032005.09.26 01:40sell7021.00135.28135.58134.88
14042005.09.26 11:05s/l7021.00135.58135.58134.88-261.5587008.69
14052005.09.26 11:20buy7031.00135.45135.15135.85
14062005.09.26 15:05s/l7031.00135.15135.15135.85-261.6086747.09
14072005.09.26 15:40sell7041.00135.27135.57134.87
14082005.09.26 22:05s/l7041.00135.57135.57134.87-261.5586485.54
14092005.09.26 22:25buy7051.00135.37135.07135.77
14102005.09.27 03:50t/p7051.00135.77135.07135.77354.5586840.08
14112005.09.27 04:45sell7061.00135.87136.17135.47
14122005.09.27 09:05t/p7061.00135.47136.17135.47348.7387188.81
14132005.09.27 12:35buy7071.00135.81135.51136.21
14142005.09.27 14:45t/p7071.00136.21135.51136.21348.8087537.61
14152005.09.27 16:45sell7081.00135.99136.29135.59
14162005.09.29 01:45s/l7081.00136.29136.29135.59-314.2387223.38
14172005.09.29 02:15sell7091.00136.29136.59135.89
14182005.09.29 11:05t/p7091.00135.89136.59135.89348.7487572.12
14192005.09.29 12:25sell7101.00135.92136.22135.52
14202005.09.30 02:50s/l7101.00136.22136.22135.52-274.7287297.40
14212005.09.30 03:45sell7111.00136.20136.50135.80
14222005.09.30 13:05s/l7111.00136.50136.50135.80-261.5587035.85
14232005.09.30 14:50sell7121.00136.66136.96136.26
14242005.09.30 15:05t/p7121.00136.26136.96136.26348.7487384.59
14252005.09.30 18:30sell7131.00136.65136.95136.25
14262005.10.03 04:05t/p7131.00136.25136.95136.25335.5787720.17
14272005.10.03 04:15sell7141.00136.43136.73136.03
14282005.10.03 11:30t/p7141.00136.03136.73136.03348.7388068.90
14292005.10.03 13:59sell7151.00136.08136.38135.68
14302005.10.04 11:10s/l7151.00136.38136.38135.68-274.7287794.18
14312005.10.04 11:25buy7161.00136.15135.85136.55
14322005.10.05 11:30s/l7161.00135.85135.85136.55-255.8487538.34
14332005.10.05 13:50buy7171.00135.93135.63136.33
14342005.10.05 22:45t/p7171.00136.33135.63136.33348.8087887.14
14352005.10.06 00:25sell7181.00136.51136.81136.11
14362005.10.06 01:25s/l7181.00136.81136.81136.11-261.5587625.59
14372005.10.06 02:45sell7191.00137.06137.36136.66
14382005.10.06 12:35s/l7191.00137.36137.36136.66-261.5587364.04
14392005.10.06 13:40sell7201.00137.30137.60136.90
14402005.10.06 16:05s/l7201.00137.60137.60136.90-261.5687102.48
14412005.10.06 16:20buy7211.00137.33137.03137.73
14422005.10.06 16:50t/p7211.00137.73137.03137.73348.8087451.28
14432005.10.06 17:35sell7221.00137.73138.03137.33
14442005.10.06 20:50s/l7221.00138.03138.03137.33-261.5587189.73
14452005.10.06 23:25sell7231.00137.97138.27137.57
14462005.10.10 17:50t/p7231.00137.57138.27137.57322.4187512.13
14472005.10.10 22:59sell7241.00137.67137.97137.27
14482005.10.11 04:45t/p7241.00137.27137.97137.27335.5787847.70
14492005.10.11 09:30buy7251.00137.19136.89137.59
14502005.10.12 14:45t/p7251.00137.59136.89137.59354.5688202.26
14512005.10.12 15:50sell7261.00137.60137.90137.20
14522005.10.13 16:05t/p7261.00137.20137.90137.20309.2488511.50
14532005.10.13 16:15sell7271.00137.23137.53136.83
14542005.10.13 19:10s/l7271.00137.53137.53136.83-261.5588249.95
14552005.10.13 19:45buy7281.00137.11136.81137.51
14562005.10.13 20:05t/p7281.00137.51136.81137.51348.8088598.75
14572005.10.13 20:40buy7291.00137.46137.16137.86
14582005.10.14 07:40t/p7291.00137.86137.16137.86354.5688953.30
14592005.10.14 07:40sell7301.00137.88138.18137.48
14602005.10.17 11:50s/l7301.00138.18138.18137.48-274.7288678.59
14612005.10.17 12:15sell7311.00138.03138.33137.63
14622005.10.17 19:10s/l7311.00138.33138.33137.63-261.5588417.04
14632005.10.17 20:50sell7321.00138.44138.74138.04
14642005.10.18 01:05t/p7321.00138.04138.74138.04335.5688752.60
14652005.10.18 01:25sell7331.00138.16138.46137.76
14662005.10.18 10:20s/l7331.00138.46138.46137.76-261.5588491.05
14672005.10.18 12:59buy7341.00138.50138.20138.90
14682005.10.18 15:10s/l7341.00138.20138.20138.90-261.6088229.45
14692005.10.18 15:40sell7351.00138.34138.64137.94
14702005.10.19 09:25t/p7351.00137.94138.64137.94335.5788565.02
14712005.10.19 10:35buy7361.00137.74137.44138.14
14722005.10.19 12:05t/p7361.00138.14137.44138.14348.7988913.81
14732005.10.19 12:45buy7371.00137.75137.45138.15
14742005.10.19 13:05t/p7371.00138.15137.45138.15348.7989262.60
14752005.10.19 15:50sell7381.00138.20138.50137.80
14762005.10.19 18:05s/l7381.00138.50138.50137.80-261.5589001.05
14772005.10.19 18:25buy7391.00138.41138.11138.81
14782005.10.20 12:10s/l7391.00138.11138.11138.81-244.3388756.72
14792005.10.20 12:15sell7401.00138.23138.53137.83
14802005.10.20 20:05s/l7401.00138.53138.53137.83-261.5588495.17
14812005.10.20 21:30buy7411.00138.43138.13138.83
14822005.10.21 03:25t/p7411.00138.83138.13138.83354.5688849.72
14832005.10.21 04:30sell7421.00138.85139.15138.45
14842005.10.21 20:15t/p7421.00138.45139.15138.45348.7489198.46
14852005.10.21 21:45buy7431.00138.36138.06138.76
14862005.10.24 09:40s/l7431.00138.06138.06138.76-255.8488942.62
14872005.10.24 13:45buy7441.00138.10137.80138.50
14882005.10.25 11:05t/p7441.00138.50137.80138.50354.5689297.17
14892005.10.25 13:35sell7451.00138.77139.07138.37
14902005.10.25 17:40s/l7451.00139.07139.07138.37-261.5589035.62
14912005.10.25 17:40sell7461.00139.07139.37138.67
14922005.10.26 01:35s/l7461.00139.37139.37138.67-274.7288760.91
14932005.10.26 02:50sell7471.00139.43139.73139.03
14942005.10.26 14:40s/l7471.00139.73139.73139.03-261.5588499.36
14952005.10.26 15:35sell7481.00139.68139.98139.28
14962005.10.27 02:20s/l7481.00139.98139.98139.28-301.0588198.30
14972005.10.27 03:15sell7491.00140.02140.32139.62
14982005.10.27 07:25t/p7491.00139.62140.32139.62348.7488547.04
14992005.10.27 07:40sell7501.00139.89140.19139.49
15002005.10.27 21:50s/l7501.00140.19140.19139.49-261.5588285.49
15012005.10.28 02:30sell7511.00140.06140.36139.66
15022005.10.28 18:45t/p7511.00139.66140.36139.66348.7388634.22
15032005.10.28 20:35buy7521.00139.40139.10139.80
15042005.10.31 12:50t/p7521.00139.80139.10139.80354.5688988.78
15052005.10.31 12:50sell7531.00139.84140.14139.44
15062005.10.31 17:05t/p7531.00139.44140.14139.44348.7489337.52
15072005.10.31 17:30sell7541.00139.57139.87139.17
15082005.11.01 10:10s/l7541.00139.87139.87139.17-274.7289062.80
15092005.11.01 10:15buy7551.00139.73139.43140.13
15102005.11.01 23:05t/p7551.00140.13139.43140.13348.8089411.60
15112005.11.02 02:50sell7561.00140.42140.72140.02
15122005.11.02 16:10s/l7561.00140.72140.72140.02-261.5689150.04
15132005.11.02 17:45buy7571.00140.52140.22140.92
15142005.11.02 17:59t/p7571.00140.92140.22140.92348.8089498.84
15152005.11.02 18:40buy7581.00140.90140.60141.30
15162005.11.03 15:25s/l7581.00140.60140.60141.30-244.3389254.51
15172005.11.03 17:50buy7591.00140.34140.04140.74
15182005.11.03 21:30s/l7591.00140.04140.04140.74-261.6088992.91
15192005.11.04 00:30buy7601.00139.97139.67140.37
15202005.11.04 05:05t/p7601.00140.37139.67140.37348.7989341.70
15212005.11.04 09:40sell7611.00140.54140.84140.14
15222005.11.04 16:50s/l7611.00140.84140.84140.14-261.5689080.14
15232005.11.04 16:50sell7621.00140.81141.11140.41
15242005.11.04 16:59t/p7621.00140.41141.11140.41348.7389428.87
15252005.11.04 18:50buy7631.00139.66139.36140.06
15262005.11.07 03:00s/l7631.00139.36139.36140.06-255.8489173.02
15272005.11.07 05:50buy7641.00139.12138.82139.52
15282005.11.07 18:15s/l7641.00138.82138.82139.52-261.6088911.42
15292005.11.07 19:20sell7651.00138.65138.95138.25
15302005.11.08 00:10s/l7651.00138.95138.95138.25-274.7288636.71
15312005.11.08 04:50buy7661.00138.12137.82138.52
15322005.11.08 17:50s/l7661.00137.82137.82138.52-261.5988375.12
15332005.11.08 20:50buy7671.00137.92137.62138.32
15342005.11.09 15:05s/l7671.00137.62137.62138.32-255.8488119.27
15352005.11.09 15:30sell7681.00137.84138.14137.44
15362005.11.09 19:05s/l7681.00138.14138.14137.44-261.5587857.72
15372005.11.09 20:35buy7691.00138.10137.80138.50
15382005.11.10 01:30t/p7691.00138.50137.80138.50366.0788223.79
15392005.11.10 07:30sell7701.00138.51138.81138.11
15402005.11.10 21:05t/p7701.00138.11138.81138.11348.7488572.53
15412005.11.10 21:35sell7711.00138.50138.80138.10
15422005.11.10 21:59t/p7711.00138.10138.80138.10348.7388921.26
15432005.11.10 22:20buy7721.00138.08137.78138.48
15442005.11.11 01:40s/l7721.00137.78137.78138.48-255.8388665.42
15452005.11.11 08:30buy7731.00137.53137.23137.93
15462005.11.11 10:05t/p7731.00137.93137.23137.93348.8089014.22
15472005.11.11 10:20buy7741.00137.80137.50138.20
15482005.11.11 13:45t/p7741.00138.20137.50138.20348.7989363.01
15492005.11.11 15:50sell7751.00138.15138.45137.75
15502005.11.14 02:50s/l7751.00138.45138.45137.75-274.7289088.29
15512005.11.14 08:50sell7761.00138.84139.14138.44
15522005.11.14 13:15s/l7761.00139.14139.14138.44-261.5588826.74
15532005.11.14 14:50sell7771.00139.22139.52138.82
15542005.11.14 18:05t/p7771.00138.82139.52138.82348.7489175.48
15552005.11.14 20:20sell7781.00138.89139.19138.49
15562005.11.15 10:35s/l7781.00139.19139.19138.49-274.7288900.77
15572005.11.15 15:45buy7791.00139.02138.72139.42
15582005.11.16 01:40t/p7791.00139.42138.72139.42354.5589255.31
15592005.11.16 02:50sell7801.00139.44139.74139.04
15602005.11.16 06:50s/l7801.00139.74139.74139.04-261.5588993.76
15612005.11.16 07:50sell7811.00139.72140.02139.32
15622005.11.16 16:40t/p7811.00139.32140.02139.32348.7489342.50
15632005.11.16 17:45buy7821.00139.07138.77139.47
15642005.11.17 06:05s/l7821.00138.77138.77139.47-244.3389098.17
15652005.11.17 15:40buy7831.00138.77138.47139.17
15662005.11.17 17:10t/p7831.00139.17138.47139.17348.7989446.96
15672005.11.17 18:50sell7841.00139.18139.48138.78
15682005.11.17 21:40s/l7841.00139.48139.48138.78-261.5589185.41
15692005.11.18 00:40sell7851.00139.62139.92139.22
15702005.11.18 11:05t/p7851.00139.22139.92139.22348.7389534.14
15712005.11.18 11:15sell7861.00139.31139.61138.91
15722005.11.18 15:05s/l7861.00139.61139.61138.91-261.5589272.59
15732005.11.18 15:45buy7871.00139.18138.88139.58
15742005.11.18 15:59t/p7871.00139.58138.88139.58348.8089621.39
15752005.11.18 17:20sell7881.00139.98140.28139.58
15762005.11.18 17:35t/p7881.00139.58140.28139.58348.7389970.12
15772005.11.18 20:40sell7891.00140.12140.42139.72
15782005.11.21 02:20s/l7891.00140.42140.42139.72-274.7289695.40
15792005.11.21 03:50sell7901.00140.43140.73140.03
15802005.11.21 10:45s/l7901.00140.73140.73140.03-261.5589433.85
15812005.11.21 10:59buy7911.00140.44140.14140.84
15822005.11.21 17:05s/l7911.00140.14140.14140.84-261.5989172.26
15832005.11.21 17:10sell7921.00140.29140.59139.89
15842005.11.21 17:15t/p7921.00139.89140.59139.89348.7389520.99
15852005.11.21 19:59sell7931.00139.68139.98139.28
15862005.11.22 19:05s/l7931.00139.98139.98139.28-274.7289246.27
15872005.11.22 22:50sell7941.00140.39140.69139.99
15882005.11.23 10:25t/p7941.00139.99140.69139.99335.5789581.85
15892005.11.23 13:35sell7951.00139.91140.21139.51
15902005.11.23 20:05s/l7951.00140.21140.21139.51-261.5589320.30
15912005.11.23 22:45sell7961.00140.29140.59139.89
15922005.11.25 16:05s/l7961.00140.59140.59139.89-314.2389006.07
15932005.11.25 16:50sell7971.00140.55140.85140.15
15942005.11.25 19:10t/p7971.00140.15140.85140.15348.7389354.80
15952005.11.25 22:59sell7981.00140.22140.52139.82
15962005.11.28 17:10s/l7981.00140.52140.52139.82-274.7289080.08
15972005.11.28 19:50sell7991.00140.75141.05140.35
15982005.11.29 02:20s/l7991.00141.05141.05140.35-274.7288805.36
15992005.11.29 03:30sell8001.00141.02141.32140.62
16002005.11.29 15:25t/p8001.00140.62141.32140.62348.7489154.10
16012005.11.29 16:30buy8011.00140.52140.22140.92
16022005.11.29 21:05t/p8011.00140.92140.22140.92348.8089502.90
16032005.11.29 23:50sell8021.00140.99141.29140.59
16042005.11.30 16:15t/p8021.00140.59141.29140.59335.5689838.47
16052005.11.30 16:25sell8031.00140.70141.00140.30
16062005.11.30 17:20s/l8031.00141.00141.00140.30-261.5589576.92
16072005.11.30 18:45buy8041.00141.01140.71141.41
16082005.12.01 13:59t/p8041.00141.41140.71141.41366.0789942.98
16092005.12.01 13:59sell8051.00141.42141.72141.02
16102005.12.01 15:05t/p8051.00141.02141.72141.02348.7390291.71
16112005.12.01 15:50sell8061.00141.26141.56140.86
16122005.12.01 16:05t/p8061.00140.86141.56140.86348.7490640.45
16132005.12.01 16:45sell8071.00140.89141.19140.49
16142005.12.01 19:25s/l8071.00141.19141.19140.49-261.5590378.90
16152005.12.01 19:40buy8081.00141.07140.77141.47
16162005.12.01 21:20t/p8081.00141.47140.77141.47348.8090727.70
16172005.12.01 21:30buy8091.00141.30141.00141.70
16182005.12.02 15:45t/p8091.00141.70141.00141.70354.5591082.25
16192005.12.02 16:40sell8101.00141.60141.90141.20
16202005.12.02 17:05t/p8101.00141.20141.90141.20348.7391430.98
16212005.12.02 17:50sell8111.00141.54141.84141.14
16222005.12.02 18:05t/p8111.00141.14141.84141.14348.7391779.71
16232005.12.02 18:45sell8121.00141.32141.62140.92
16242005.12.02 18:50t/p8121.00140.92141.62140.92348.7492128.45
16252005.12.02 18:59sell8131.00141.26141.56140.86
16262005.12.05 01:00s/l8131.00141.56141.56140.86-274.7291853.73
16272005.12.05 02:15sell8141.00141.85142.15141.45
16282005.12.05 13:15s/l8141.00142.15142.15141.45-261.5691592.17
16292005.12.05 14:40buy8151.00142.14141.84142.54
16302005.12.05 19:30t/p8151.00142.54141.84142.54348.8091940.97
16312005.12.05 20:25sell8161.00142.61142.91142.21
16322005.12.07 01:25t/p8161.00142.21142.91142.21322.4092263.36
16332005.12.07 01:25buy8171.00142.20141.90142.60
16342005.12.07 11:50s/l8171.00141.90141.90142.60-261.6092001.76
16352005.12.07 16:50buy8181.00141.63141.33142.03
16362005.12.08 08:35s/l8181.00141.33141.33142.03-244.3291757.44
16372005.12.08 10:35buy8191.00141.38141.08141.78
16382005.12.08 11:10t/p8191.00141.78141.08141.78348.7992106.23
16392005.12.08 12:15buy8201.00141.57141.27141.97
16402005.12.08 15:45t/p8201.00141.97141.27141.97348.8092455.03
16412005.12.08 18:45sell8211.00142.54142.84142.14
16422005.12.08 19:10t/p8211.00142.14142.84142.14348.7392803.76
16432005.12.08 19:50sell8221.00142.26142.56141.86
16442005.12.09 11:05t/p8221.00141.86142.56141.86335.5793139.33
16452005.12.09 12:50buy8231.00141.90141.60142.30
16462005.12.09 16:05t/p8231.00142.30141.60142.30348.8093488.13
16472005.12.09 16:35buy8241.00142.06141.76142.46
16482005.12.09 17:05t/p8241.00142.46141.76142.46348.8093836.93
16492005.12.09 19:50sell8251.00142.57142.87142.17
16502005.12.12 03:15s/l8251.00142.87142.87142.17-274.7293562.22
16512005.12.12 06:59sell8261.00143.04143.34142.64
16522005.12.12 12:20s/l8261.00143.34143.34142.64-261.5693300.66
16532005.12.12 13:15sell8271.00143.34143.64142.94
16542005.12.14 03:10t/p8271.00142.94143.64142.94322.4193623.06
16552005.12.14 03:50sell8281.00143.24143.54142.84
16562005.12.14 03:59t/p8281.00142.84143.54142.84348.7393971.79
16572005.12.14 04:25sell8291.00142.86143.16142.46
16582005.12.14 09:50t/p8291.00142.46143.16142.46348.7394320.52
16592005.12.14 09:50buy8301.00142.41142.11142.81
16602005.12.14 15:20s/l8301.00142.11142.11142.81-261.6094058.92
16612005.12.14 18:45buy8311.00140.73140.43141.13
16622005.12.14 20:40s/l8311.00140.43140.43141.13-261.6093797.32
16632005.12.14 21:40buy8321.00140.23139.93140.63
16642005.12.14 21:59t/p8321.00140.63139.93140.63348.7994146.11
16652005.12.14 22:35buy8331.00140.83140.53141.23
16662005.12.15 05:15s/l8331.00140.53140.53141.23-244.3393901.78
16672005.12.15 05:20sell8341.00140.65140.95140.25
16682005.12.15 09:05t/p8341.00140.25140.95140.25348.7494250.52
16692005.12.15 09:15sell8351.00140.45140.75140.05
16702005.12.15 09:35t/p8351.00140.05140.75140.05348.7494599.26
16712005.12.15 10:35buy8361.00139.63139.33140.03
16722005.12.15 13:40s/l8361.00139.33139.33140.03-261.6094337.66
16732005.12.15 14:35buy8371.00139.19138.89139.59
16742005.12.15 18:05t/p8371.00139.59138.89139.59348.8094686.46
16752005.12.15 18:40buy8381.00139.24138.94139.64
16762005.12.16 02:05s/l8381.00138.94138.94139.64-255.8394430.62
16772005.12.16 03:50buy8391.00138.27137.97138.67
16782005.12.16 03:59t/p8391.00138.67137.97138.67348.8094779.42
16792005.12.16 11:15buy8401.00139.56139.26139.96
16802005.12.16 13:05s/l8401.00139.26139.26139.96-261.6094517.82
16812005.12.16 13:45sell8411.00139.42139.72139.02
16822005.12.16 17:05t/p8411.00139.02139.72139.02348.7394866.55
16832005.12.16 17:25sell8421.00139.40139.70139.00
16842005.12.16 17:59t/p8421.00139.00139.70139.00348.7495215.29
16852005.12.16 21:40buy8431.00138.97138.67139.37
16862005.12.19 03:05t/p8431.00139.37138.67139.37354.5595569.84
16872005.12.19 03:15buy8441.00138.92138.62139.32
16882005.12.19 03:59t/p8441.00139.32138.62139.32348.7995918.63
16892005.12.19 04:59sell8451.00139.67139.97139.27
16902005.12.19 08:35s/l8451.00139.97139.97139.27-261.5695657.07
16912005.12.19 09:30sell8461.00139.95140.25139.55
16922005.12.19 13:05t/p8461.00139.55140.25139.55348.7496005.81
16932005.12.19 13:15sell8471.00139.61139.91139.21
16942005.12.19 15:45t/p8471.00139.21139.91139.21348.7396354.54
16952005.12.19 16:45buy8481.00139.20138.90139.60
16962005.12.20 03:30t/p8481.00139.60138.90139.60354.5696709.09
16972005.12.20 04:35sell8491.00139.67139.97139.27
16982005.12.20 15:40t/p8491.00139.27139.97139.27348.7397057.82
16992005.12.20 17:30buy8501.00139.04138.74139.44
17002005.12.20 18:45s/l8501.00138.74138.74139.44-261.6096796.22
17012005.12.20 19:45buy8511.00138.61138.31139.01
17022005.12.20 21:05t/p8511.00139.01138.31139.01348.8097145.02
17032005.12.20 21:45buy8521.00138.86138.56139.26
17042005.12.21 01:05t/p8521.00139.26138.56139.26354.5597499.57
17052005.12.21 03:59sell8531.00138.98139.28138.58
17062005.12.21 10:15s/l8531.00139.28139.28138.58-261.5597238.02
17072005.12.21 10:20buy8541.00139.09138.79139.49
17082005.12.21 16:05s/l8541.00138.79138.79139.49-261.6096976.42
17092005.12.21 16:25sell8551.00139.13139.43138.73
17102005.12.21 17:05t/p8551.00138.73139.43138.73348.7397325.15
17112005.12.21 17:20sell8561.00138.80139.10138.40
17122005.12.22 02:05s/l8561.00139.10139.10138.40-301.0697024.09
17132005.12.22 02:10buy8571.00138.96138.66139.36
17142005.12.22 11:05s/l8571.00138.66138.66139.36-261.6096762.49
17152005.12.22 12:59sell8581.00138.92139.22138.52
17162005.12.22 16:10t/p8581.00138.52139.22138.52348.7397111.22
17172005.12.22 16:20sell8591.00138.63138.93138.23
17182005.12.23 14:05t/p8591.00138.23138.93138.23335.5697446.78
17192005.12.23 14:35sell8601.00138.29138.59137.89
17202005.12.23 19:15t/p8601.00137.89138.59137.89348.7497795.52
17212005.12.23 21:50buy8611.00137.93137.63138.33
17222005.12.26 04:20s/l8611.00137.63137.63138.33-255.8497539.67
17232005.12.26 07:59sell8621.00137.93138.23137.53
17242005.12.26 12:50s/l8621.00138.23138.23137.53-261.5697278.11
17252005.12.26 13:25sell8631.00138.28138.58137.88
17262005.12.26 16:00t/p8631.00137.88138.58137.88348.7497626.85
17272005.12.26 16:40sell8641.00137.86138.16137.46
17282005.12.27 02:05s/l8641.00138.16138.16137.46-274.7397352.13
17292005.12.27 03:20sell8651.00138.54138.84138.14
17302005.12.27 09:30s/l8651.00138.84138.84138.14-261.5597090.58
17312005.12.27 10:20sell8661.00138.78139.08138.38
17322005.12.27 20:15s/l8661.00139.08139.08138.38-261.5596829.03
17332005.12.28 06:40sell8671.00139.05139.35138.65
17342005.12.28 09:20s/l8671.00139.35139.35138.65-261.5696567.47
17352005.12.28 12:20buy8681.00139.39139.09139.79
17362005.12.28 16:25t/p8681.00139.79139.09139.79348.8096916.27
17372005.12.28 17:20sell8691.00139.86140.16139.46
17382005.12.28 19:05t/p8691.00139.46140.16139.46348.7397265.00
17392005.12.28 19:50sell8701.00139.67139.97139.27
17402005.12.28 21:10t/p8701.00139.27139.97139.27348.7397613.73
17412005.12.28 21:30sell8711.00139.38139.68138.98
17422005.12.29 02:05s/l8711.00139.68139.68138.98-301.0597312.68
17432005.12.29 05:45sell8721.00139.75140.05139.35
17442005.12.29 15:50t/p8721.00139.35140.05139.35348.7397661.41
17452005.12.29 16:45buy8731.00139.40139.10139.80
17462005.12.30 02:20t/p8731.00139.80139.10139.80354.5698015.96
17472005.12.30 03:15sell8741.00139.82140.12139.42
17482005.12.30 05:05t/p8741.00139.42140.12139.42348.7498364.70
17492005.12.30 05:45sell8751.00139.78140.08139.38
17502005.12.30 05:59t/p8751.00139.38140.08139.38348.7498713.44
17512005.12.30 07:50buy8761.00139.22138.92139.62
17522005.12.30 10:35s/l8761.00138.92138.92139.62-261.5998451.85
17532005.12.30 15:10buy8771.00138.85138.55139.25
17542005.12.30 18:00t/p8771.00139.25138.55139.25348.7998800.64
17552005.12.30 18:25buy8781.00139.28138.98139.68
17562005.12.30 22:40t/p8781.00139.68138.98139.68348.8099149.44
17572005.12.30 22:40sell8791.00139.69139.99139.29
17582006.01.02 04:05t/p8791.00139.29139.99139.29335.5699485.00
17592006.01.02 09:50buy8801.00139.15138.85139.55
17602006.01.02 10:05t/p8801.00139.55138.85139.55348.7999833.79
17612006.01.02 10:45buy8811.00139.39139.09139.79
17622006.01.03 01:30s/l8811.00139.09139.09139.79-255.8399577.96
17632006.01.03 04:30sell8821.00139.45139.75139.05
17642006.01.03 10:15t/p8821.00139.05139.75139.05348.7499926.70
17652006.01.03 10:25sell8831.00139.33139.63138.93
17662006.01.03 11:10t/p8831.00138.93139.63138.93348.74100275.44
17672006.01.03 11:35buy8841.00138.99138.69139.39
17682006.01.03 12:35t/p8841.00139.39138.69139.39348.79100624.23
17692006.01.03 12:50buy8851.00139.05138.75139.45
17702006.01.03 14:25t/p8851.00139.45138.75139.45348.79100973.02
17712006.01.03 14:50sell8861.00139.39139.69138.99
17722006.01.03 16:15s/l8861.00139.69139.69138.99-261.55100711.47
17732006.01.03 16:30buy8871.00139.37139.07139.77
17742006.01.03 17:50t/p8871.00139.77139.07139.77348.80101060.27
17752006.01.03 17:50sell8881.00139.78140.08139.38
17762006.01.03 18:20t/p8881.00139.38140.08139.38348.74101409.01
17772006.01.03 18:50sell8891.00139.72140.02139.32
17782006.01.03 19:15t/p8891.00139.32140.02139.32348.74101757.75
17792006.01.03 19:40sell8901.00139.38139.68138.98
17802006.01.03 22:25s/l8901.00139.68139.68138.98-261.55101496.20
17812006.01.03 23:25sell8911.00139.67139.97139.27
17822006.01.04 11:05s/l8911.00139.97139.97139.27-274.73101221.47
17832006.01.04 11:45buy8921.00139.62139.32140.02
17842006.01.04 11:50t/p8921.00140.02139.32140.02348.80101570.27
17852006.01.04 13:50sell8931.00140.29140.59139.89
17862006.01.04 17:35s/l8931.00140.59140.59139.89-261.56101308.71
17872006.01.04 18:50sell8941.00140.63140.93140.23
17882006.01.05 09:40t/p8941.00140.23140.93140.23309.24101617.95
17892006.01.05 10:50buy8951.00140.07139.77140.47
17902006.01.05 11:05t/p8951.00140.47139.77140.47348.79101966.74
17912006.01.05 11:50buy8961.00140.21139.91140.61
17922006.01.05 12:05t/p8961.00140.61139.91140.61348.79102315.53
17932006.01.05 12:45buy8971.00140.49140.19140.89
17942006.01.05 17:20s/l8971.00140.19140.19140.89-261.59102053.94
17952006.01.05 18:15buy8981.00140.08139.78140.48
17962006.01.06 01:05t/p8981.00140.48139.78140.48354.55102408.49
17972006.01.06 02:45sell8991.00140.41140.71140.01
17982006.01.06 15:20t/p8991.00140.01140.71140.01348.74102757.23
17992006.01.06 15:35sell9001.00140.43140.73140.03
18002006.01.06 15:59t/p9001.00140.03140.73140.03348.73103105.96
18012006.01.06 16:30sell9011.00139.69139.99139.29
18022006.01.06 16:50t/p9011.00139.29139.99139.29348.73103454.69
18032006.01.06 19:45buy9021.00138.91138.61139.31
18042006.01.09 02:15s/l9021.00138.61138.61139.31-255.84103198.84
18052006.01.09 08:30buy9031.00138.25137.95138.65
18062006.01.09 10:20s/l9031.00137.95137.95138.65-261.59102937.25
18072006.01.09 11:59sell9041.00137.89138.19137.49
18082006.01.09 18:05s/l9041.00138.19138.19137.49-261.55102675.70
18092006.01.09 18:35buy9051.00137.92137.62138.32
18102006.01.09 19:00t/p9051.00138.32137.62138.32348.79103024.49
18112006.01.09 20:50sell9061.00138.29138.59137.89
18122006.01.10 09:05t/p9061.00137.89138.59137.89335.57103360.06
18132006.01.10 09:15sell9071.00138.17138.47137.77
18142006.01.11 07:45s/l9071.00138.47138.47137.77-274.73103085.34
18152006.01.11 09:50sell9081.00138.39138.69137.99
18162006.01.11 13:05t/p9081.00137.99138.69137.99348.74103434.08
18172006.01.11 13:30sell9091.00138.18138.48137.78
18182006.01.11 20:10s/l9091.00138.48138.48137.78-261.56103172.52
18192006.01.11 20:20buy9101.00138.34138.04138.74
18202006.01.12 01:50t/p9101.00138.74138.04138.74366.07103538.58
18212006.01.12 02:50sell9111.00138.77139.07138.37
18222006.01.12 08:10t/p9111.00138.37139.07138.37348.74103887.32
18232006.01.12 08:20sell9121.00138.44138.74138.04
18242006.01.12 11:45t/p9121.00138.04138.74138.04348.73104236.05
18252006.01.12 14:59sell9131.00138.03138.33137.63
18262006.01.12 15:45t/p9131.00137.63138.33137.63348.74104584.79
18272006.01.12 17:50buy9141.00137.13136.83137.53
18282006.01.12 18:05t/p9141.00137.53136.83137.53348.80104933.59
18292006.01.12 21:59sell9151.00137.45137.75137.05
18302006.01.13 00:05s/l9151.00137.75137.75137.05-274.72104658.87
18312006.01.13 00:20buy9161.00137.61137.31138.01
18322006.01.13 01:05t/p9161.00138.01137.31138.01348.79105007.66
18332006.01.13 02:50sell9171.00138.05138.35137.65
18342006.01.13 18:05s/l9171.00138.35138.35137.65-261.56104746.10
18352006.01.13 19:25buy9181.00138.43138.13138.83
18362006.01.16 05:10t/p9181.00138.83138.13138.83354.56105100.66
18372006.01.16 06:30sell9191.00138.96139.26138.56
18382006.01.16 11:30s/l9191.00139.26139.26138.56-261.55104839.11
18392006.01.16 12:50sell9201.00139.24139.54138.84
18402006.01.17 17:10s/l9201.00139.54139.54138.84-274.73104564.38
18412006.01.17 18:10buy9211.00139.71139.41140.11
18422006.01.18 11:40s/l9211.00139.41139.41140.11-255.84104308.54
18432006.01.18 15:50sell9221.00139.58139.88139.18
18442006.01.19 11:25t/p9221.00139.18139.88139.18309.24104617.78
18452006.01.19 11:59sell9231.00139.35139.65138.95
18462006.01.19 15:45t/p9231.00138.95139.65138.95348.74104966.52
18472006.01.19 20:25buy9241.00139.57139.27139.97
18482006.01.20 09:50s/l9241.00139.27139.27139.97-255.84104710.67
18492006.01.20 11:50buy9251.00139.10138.80139.50
18502006.01.20 17:05t/p9251.00139.50138.80139.50348.79105059.46
18512006.01.20 17:25buy9261.00139.23138.93139.63
18522006.01.20 18:05t/p9261.00139.63138.93139.63348.80105408.26
18532006.01.20 20:20buy9271.00139.59139.29139.99
18542006.01.23 01:40t/p9271.00139.99139.29139.99354.56105762.82
18552006.01.23 04:45sell9281.00140.53140.83140.13
18562006.01.23 18:50s/l9281.00140.83140.83140.13-261.55105501.27
18572006.01.23 18:50sell9291.00140.80141.10140.40
18582006.01.25 01:20s/l9291.00141.10141.10140.40-287.88105213.38
18592006.01.25 04:50sell9301.00141.15141.45140.75
18602006.01.25 16:05s/l9301.00141.45141.45140.75-261.55104951.83
18612006.01.25 17:20buy9311.00141.81141.51142.21
18622006.01.26 17:30t/p9311.00142.21141.51142.21366.07105317.90
18632006.01.26 18:25sell9321.00142.23142.53141.83
18642006.01.27 03:05t/p9321.00141.83142.53141.83335.56105653.46
18652006.01.27 03:10sell9331.00141.94142.24141.54
18662006.01.27 12:05s/l9331.00142.24142.24141.54-261.55105391.91
18672006.01.27 12:15buy9341.00142.11141.81142.51
18682006.01.27 18:15s/l9341.00141.81141.81142.51-261.60105130.31
18692006.01.27 18:30sell9351.00142.09142.39141.69
18702006.01.30 01:59t/p9351.00141.69142.39141.69335.57105465.88
18712006.01.30 02:20buy9361.00141.59141.29141.99
18722006.01.30 08:05t/p9361.00141.99141.29141.99348.80105814.68
18732006.01.30 08:25buy9371.00141.91141.61142.31
18742006.01.31 06:40t/p9371.00142.31141.61142.31354.56106169.24
18752006.01.31 06:40sell9381.00142.31142.61141.91
18762006.01.31 09:05t/p9381.00141.91142.61141.91348.73106517.97
18772006.01.31 09:30sell9391.00142.07142.37141.67
18782006.01.31 11:50t/p9391.00141.67142.37141.67348.74106866.71
18792006.01.31 11:59sell9401.00141.72142.02141.32
18802006.01.31 14:05s/l9401.00142.02142.02141.32-261.55106605.16
18812006.01.31 14:40buy9411.00141.76141.46142.16
18822006.01.31 15:05t/p9411.00142.16141.46142.16348.80106953.96
18832006.01.31 16:35buy9421.00142.02141.72142.42
18842006.01.31 21:25t/p9421.00142.42141.72142.42348.80107302.76
18852006.01.31 21:25sell9431.00142.44142.74142.04
18862006.02.01 11:10s/l9431.00142.74142.74142.04-274.72107028.04
18872006.02.01 11:20buy9441.00142.53142.23142.93
18882006.02.01 13:05s/l9441.00142.23142.23142.93-261.60106766.44
18892006.02.01 13:50sell9451.00142.36142.66141.96
18902006.02.02 03:10s/l9451.00142.66142.66141.96-301.05106465.39
18912006.02.02 05:50sell9461.00142.74143.04142.34
18922006.02.02 11:30s/l9461.00143.04143.04142.34-261.55106203.84
18932006.02.02 14:35sell9471.00143.01143.31142.61
18942006.02.02 19:50s/l9471.00143.31143.31142.61-261.55105942.29
18952006.02.02 20:15sell9481.00143.32143.62142.92
18962006.02.03 15:45t/p9481.00142.92143.62142.92335.57106277.86
18972006.02.03 15:45buy9491.00142.87142.57143.27
18982006.02.06 04:35s/l9491.00142.57142.57143.27-255.83106022.03
18992006.02.06 05:50buy9501.00142.49142.19142.89
19002006.02.06 15:40s/l9501.00142.19142.19142.89-261.60105760.43
19012006.02.06 18:45buy9511.00142.27141.97142.67
19022006.02.07 09:05s/l9511.00141.97141.97142.67-255.84105504.58
19032006.02.07 09:15sell9521.00142.44142.74142.04
19042006.02.07 09:35t/p9521.00142.04142.74142.04348.74105853.32
19052006.02.07 10:20buy9531.00141.89141.59142.29
19062006.02.07 11:25s/l9531.00141.59141.59142.29-261.60105591.72
19072006.02.07 12:59sell9541.00141.43141.73141.03
19082006.02.08 01:05t/p9541.00141.03141.73141.03335.56105927.29
19092006.02.08 01:30sell9551.00141.12141.42140.72
19102006.02.08 05:05s/l9551.00141.42141.42140.72-261.55105665.74
19112006.02.08 07:59sell9561.00141.29141.59140.89
19122006.02.08 12:10s/l9561.00141.59141.59140.89-261.56105404.18
19132006.02.08 13:50sell9571.00141.62141.92141.22
19142006.02.09 02:30s/l9571.00141.92141.92141.22-301.05105103.12
19152006.02.09 03:25sell9581.00141.89142.19141.49
19162006.02.09 08:45s/l9581.00142.19142.19141.49-261.55104841.57
19172006.02.09 09:25sell9591.00142.22142.52141.82
19182006.02.09 12:05t/p9591.00141.82142.52141.82348.74105190.31
19192006.02.09 13:35sell9601.00141.98142.28141.58
19202006.02.09 21:50s/l9601.00142.28142.28141.58-261.56104928.75
19212006.02.10 00:35sell9611.00142.42142.72142.02
19222006.02.10 03:10t/p9611.00142.02142.72142.02348.73105277.48
19232006.02.10 04:35sell9621.00142.00142.30141.60
19242006.02.10 07:40t/p9621.00141.60142.30141.60348.74105626.22
19252006.02.10 09:20sell9631.00141.30141.60140.90
19262006.02.10 09:50t/p9631.00140.90141.60140.90348.73105974.95
19272006.02.10 12:45buy9641.00140.64140.34141.04
19282006.02.10 17:20s/l9641.00140.34140.34141.04-261.59105713.36
19292006.02.10 18:15buy9651.00140.08139.78140.48
19302006.02.10 21:05t/p9651.00140.48139.78140.48348.79106062.15
19312006.02.13 08:30buy9661.00140.24139.94140.64
19322006.02.14 01:25s/l9661.00139.94139.94140.64-255.84105806.31
19332006.02.14 04:50buy9671.00139.68139.38140.08
19342006.02.14 16:45s/l9671.00139.38139.38140.08-261.60105544.71
19352006.02.14 21:35buy9681.00139.78139.48140.18
19362006.02.15 01:30t/p9681.00140.18139.48140.18354.56105899.26
19372006.02.15 04:45sell9691.00140.32140.62139.92
19382006.02.15 16:25t/p9691.00139.92140.62139.92348.74106248.00
19392006.02.15 17:35sell9701.00139.69139.99139.29
19402006.02.15 18:05s/l9701.00139.99139.99139.29-261.55105986.45
19412006.02.15 20:40buy9711.00140.11139.81140.51
19422006.02.17 01:45s/l9711.00139.81139.81140.51-238.58105747.88
19432006.02.17 03:35buy9721.00140.23139.93140.63
19442006.02.17 11:20t/p9721.00140.63139.93140.63348.79106096.67
19452006.02.17 13:40buy9731.00140.56140.26140.96
19462006.02.17 13:50t/p9731.00140.96140.26140.96348.80106445.47
19472006.02.17 14:35buy9741.00140.80140.50141.20
19482006.02.17 17:40t/p9741.00141.20140.50141.20348.80106794.27
19492006.02.17 18:40sell9751.00141.22141.52140.82
19502006.02.17 19:05t/p9751.00140.82141.52140.82348.74107143.01
19512006.02.17 19:35sell9761.00140.96141.26140.56
19522006.02.20 04:15s/l9761.00141.26141.26140.56-274.72106868.29
19532006.02.20 05:20buy9771.00141.16140.86141.56
19542006.02.21 12:50t/p9771.00141.56140.86141.56354.55107222.83
19552006.02.21 13:15sell9781.00141.51141.81141.11
19562006.02.22 12:15t/p9781.00141.11141.81141.11335.57107558.41
19572006.02.22 13:10buy9791.00141.10140.80141.50
19582006.02.22 15:45s/l9791.00140.80140.80141.50-261.60107296.81
19592006.02.22 18:45buy9801.00140.80140.50141.20
19602006.02.22 19:05t/p9801.00141.20140.50141.20348.80107645.61
19612006.02.22 19:40buy9811.00141.05140.75141.45
19622006.02.23 05:05s/l9811.00140.75140.75141.45-244.33107401.27
19632006.02.23 05:10sell9821.00140.86141.16140.46
19642006.02.23 06:35t/p9821.00140.46141.16140.46348.73107750.00
19652006.02.23 09:45buy9831.00139.95139.65140.35
19662006.02.23 10:40s/l9831.00139.65139.65140.35-261.60107488.40
19672006.02.23 11:45buy9841.00139.71139.41140.11
19682006.02.23 19:15s/l9841.00139.41139.41140.11-261.60107226.80
19692006.02.23 19:15buy9851.00139.41139.11139.81
19702006.02.24 02:15s/l9851.00139.11139.11139.81-255.83106970.97
19712006.02.24 05:50buy9861.00139.04138.74139.44
19722006.02.24 11:20s/l9861.00138.74138.74139.44-261.60106709.37
19732006.02.24 12:15buy9871.00138.76138.46139.16
19742006.02.27 02:05s/l9871.00138.46138.46139.16-255.84106453.52
19752006.02.27 02:10sell9881.00138.61138.91138.21
19762006.02.27 02:20t/p9881.00138.21138.91138.21348.73106802.25
19772006.02.27 03:15buy9891.00137.61137.31138.01
19782006.02.27 03:50s/l9891.00137.31137.31138.01-261.60106540.65
19792006.02.27 07:40buy9901.00137.72137.42138.12
19802006.02.27 10:25s/l9901.00137.42137.42138.12-261.60106279.05
19812006.02.27 11:20buy9911.00137.51137.21137.91
19822006.02.28 04:20t/p9911.00137.91137.21137.91354.56106633.61
19832006.02.28 05:30buy9921.00137.93137.63138.33
19842006.02.28 17:45t/p9921.00138.33137.63138.33348.79106982.40
19852006.02.28 19:30sell9931.00138.13138.43137.73
19862006.03.01 02:30s/l9931.00138.43138.43137.73-274.72106707.68
19872006.03.01 03:30buy9941.00138.31138.01138.71
19882006.03.01 07:10s/l9941.00138.01138.01138.71-261.60106446.08
19892006.03.01 07:35sell9951.00138.19138.49137.79
19902006.03.01 10:20s/l9951.00138.49138.49137.79-261.55106184.53
19912006.03.01 13:45sell9961.00138.82139.12138.42
19922006.03.01 17:05t/p9961.00138.42139.12138.42348.74106533.27
19932006.03.01 17:35sell9971.00138.66138.96138.26
19942006.03.01 18:05t/p9971.00138.26138.96138.26348.74106882.01
19952006.03.01 18:30sell9981.00138.43138.73138.03
19962006.03.02 11:30s/l9981.00138.73138.73138.03-301.06106580.95
19972006.03.02 14:20sell9991.00138.74139.04138.34
19982006.03.02 16:45s/l9991.00139.04139.04138.34-261.56106319.39
19992006.03.02 16:45sell10001.00139.05139.35138.65
20002006.03.02 18:45s/l10001.00139.35139.35138.65-261.56106057.83
20012006.03.02 20:45sell10011.00139.47139.77139.07
20022006.03.03 02:20s/l10011.00139.77139.77139.07-274.72105783.11
20032006.03.03 07:35sell10021.00140.05140.35139.65
20042006.03.06 01:20s/l10021.00140.35140.35139.65-274.73105508.38
20052006.03.06 03:50sell10031.00140.77141.07140.37
20062006.03.06 05:45s/l10031.00141.07141.07140.37-261.55105246.83
20072006.03.06 07:35sell10041.00141.24141.54140.84
20082006.03.07 05:05t/p10041.00140.84141.54140.84335.56105582.40
20092006.03.07 05:25sell10051.00141.03141.33140.63
20102006.03.07 06:50t/p10051.00140.63141.33140.63348.74105931.14
20112006.03.07 07:50buy10061.00140.62140.32141.02
20122006.03.07 12:30s/l10061.00140.32140.32141.02-261.59105669.55
20132006.03.07 18:59sell10071.00139.97140.27139.57
20142006.03.08 03:10t/p10071.00139.57140.27139.57335.57106005.12
20152006.03.08 03:30sell10081.00139.72140.02139.32
20162006.03.08 07:05s/l10081.00140.02140.02139.32-261.55105743.57
20172006.03.08 11:20buy10091.00140.09139.79140.49
20182006.03.08 12:35t/p10091.00140.49139.79140.49348.79106092.36
20192006.03.08 13:30sell10101.00140.55140.85140.15
20202006.03.09 07:05s/l10101.00140.85140.85140.15-301.06105791.30
20212006.03.09 07:10buy10111.00140.47140.17140.87
20222006.03.09 07:15t/p10111.00140.87140.17140.87348.80106140.10
20232006.03.09 07:25buy10121.00140.47140.17140.87
20242006.03.09 07:35t/p10121.00140.87140.17140.87348.80106488.90
20252006.03.09 07:50buy10131.00140.47140.17140.87
20262006.03.09 07:59t/p10131.00140.87140.17140.87348.80106837.70
20272006.03.09 08:50sell10141.00140.99141.29140.59
20282006.03.09 08:59t/p10141.00140.59141.29140.59348.73107186.43
20292006.03.09 10:45sell10151.00140.78141.08140.38
20302006.03.09 10:50t/p10151.00140.38141.08140.38348.74107535.17
20312006.03.09 11:59buy10161.00140.12139.82140.52
20322006.03.09 12:50s/l10161.00139.82139.82140.52-261.60107273.57
20332006.03.09 14:50buy10171.00139.86139.56140.26
20342006.03.09 18:05t/p10171.00140.26139.56140.26348.80107622.37
20352006.03.09 18:30buy10181.00140.17139.87140.57
20362006.03.09 18:59t/p10181.00140.57139.87140.57348.79107971.16
20372006.03.09 19:30buy10191.00140.57140.27140.97
20382006.03.09 20:05t/p10191.00140.97140.27140.97348.80108319.96
20392006.03.09 20:20buy10201.00140.74140.44141.14
20402006.03.10 02:05s/l10201.00140.44140.44141.14-255.84108064.11
20412006.03.10 02:20sell10211.00140.67140.97140.27
20422006.03.10 03:20s/l10211.00140.97140.97140.27-261.56107802.55
20432006.03.10 05:50sell10221.00141.11141.41140.71
20442006.03.10 09:20t/p10221.00140.71141.41140.71348.73108151.28
20452006.03.10 09:35sell10231.00140.98141.28140.58
20462006.03.10 16:05s/l10231.00141.28141.28140.58-261.56107889.72
20472006.03.10 16:15buy10241.00141.20140.90141.60
20482006.03.10 20:35t/p10241.00141.60140.90141.60348.79108238.51
20492006.03.13 02:35sell10251.00141.85142.15141.45
20502006.03.13 09:35s/l10251.00142.15142.15141.45-261.56107976.95
20512006.03.13 10:30sell10261.00142.13142.43141.73
20522006.03.14 03:05t/p10261.00141.73142.43141.73335.57108312.53
20532006.03.14 03:30sell10271.00141.88142.18141.48
20542006.03.14 13:05t/p10271.00141.48142.18141.48348.74108661.27
20552006.03.14 13:45sell10281.00141.56141.86141.16
20562006.03.14 15:50t/p10281.00141.16141.86141.16348.73109010.00
20572006.03.14 22:15buy10291.00141.14140.84141.54
20582006.03.15 21:05t/p10291.00141.54140.84141.54354.56109364.55
20592006.03.15 22:50sell10301.00141.63141.93141.23
20602006.03.16 02:50s/l10301.00141.93141.93141.23-301.05109063.50
20612006.03.16 02:50sell10311.00141.91142.21141.51
20622006.03.16 15:25s/l10311.00142.21142.21141.51-261.55108801.95
20632006.03.16 16:40sell10321.00142.20142.50141.80
20642006.03.17 09:25t/p10321.00141.80142.50141.80335.57109137.52
20652006.03.17 12:40buy10331.00141.71141.41142.11
20662006.03.17 14:35s/l10331.00141.41141.41142.11-261.59108875.93
20672006.03.17 17:40buy10341.00141.26140.96141.66
20682006.03.20 03:50t/p10341.00141.66140.96141.66354.55109230.48
20692006.03.20 05:50sell10351.00141.70142.00141.30
20702006.03.20 11:05t/p10351.00141.30142.00141.30348.74109579.22
20712006.03.20 11:25sell10361.00141.54141.84141.14
20722006.03.20 15:15t/p10361.00141.14141.84141.14348.73109927.95
20732006.03.20 16:35buy10371.00140.72140.42141.12
20742006.03.20 16:59t/p10371.00141.12140.42141.12348.80110276.75
20752006.03.20 19:50sell10381.00141.50141.80141.10
20762006.03.21 12:05s/l10381.00141.80141.80141.10-274.72110002.03
20772006.03.21 12:15buy10391.00141.72141.42142.12
20782006.03.21 15:05s/l10391.00141.42141.42142.12-261.59109740.44
20792006.03.21 15:40sell10401.00141.62141.92141.22
20802006.03.22 00:40s/l10401.00141.92141.92141.22-274.72109465.72
20812006.03.22 01:10buy10411.00141.77141.47142.17
20822006.03.22 11:45s/l10411.00141.47141.47142.17-261.59109204.13
20832006.03.22 11:45buy10421.00141.50141.20141.90
20842006.03.22 15:35s/l10421.00141.20141.20141.90-261.60108942.53
20852006.03.22 16:50buy10431.00141.15140.85141.55
20862006.03.23 03:10s/l10431.00140.85140.85141.55-244.33108698.20
20872006.03.23 03:40sell10441.00140.88141.18140.48
20882006.03.23 07:05s/l10441.00141.18141.18140.48-261.55108436.65
20892006.03.23 08:30buy10451.00141.28140.98141.68
20902006.03.23 10:25s/l10451.00140.98140.98141.68-261.60108175.05
20912006.03.23 10:25buy10461.00141.00140.70141.40
20922006.03.24 10:20t/p10461.00141.40140.70141.40354.56108529.60
20932006.03.24 12:50sell10471.00141.55141.85141.15
20942006.03.24 16:35s/l10471.00141.85141.85141.15-261.55108268.05
20952006.03.24 17:30sell10481.00141.72142.02141.32
20962006.03.24 18:05t/p10481.00141.32142.02141.32348.74108616.79
20972006.03.24 18:25sell10491.00141.39141.69140.99
20982006.03.27 03:05t/p10491.00140.99141.69140.99335.57108952.37
20992006.03.27 06:50buy10501.00140.38140.08140.78
21002006.03.27 17:45s/l10501.00140.08140.08140.78-261.59108690.78
21012006.03.27 17:45buy10511.00140.10139.80140.50
21022006.03.28 02:30s/l10511.00139.80139.80140.50-255.84108434.93
21032006.03.28 02:45sell10521.00140.20140.50139.80
21042006.03.28 03:20t/p10521.00139.80140.50139.80348.74108783.67
21052006.03.28 03:40sell10531.00139.99140.29139.59
21062006.03.28 04:35s/l10531.00140.29140.29139.59-261.55108522.12
21072006.03.28 06:45buy10541.00140.13139.83140.53
21082006.03.28 07:25t/p10541.00140.53139.83140.53348.79108870.91
21092006.03.28 07:40buy10551.00140.25139.95140.65
21102006.03.28 11:05t/p10551.00140.65139.95140.65348.79109219.70
21112006.03.28 12:25sell10561.00140.79141.09140.39
21122006.03.28 15:40s/l10561.00141.09141.09140.39-261.56108958.14
21132006.03.28 17:50sell10571.00141.20141.50140.80
21142006.03.28 18:45s/l10571.00141.50141.50140.80-261.55108696.59
21152006.03.28 20:50sell10581.00141.57141.87141.17
21162006.03.30 05:05s/l10581.00141.87141.87141.17-314.22108382.37
21172006.03.30 06:50sell10591.00141.95142.25141.55
21182006.03.30 17:10s/l10591.00142.25142.25141.55-261.55108120.82
21192006.03.30 17:35buy10601.00142.17141.87142.57
21202006.03.30 21:35t/p10601.00142.57141.87142.57348.80108469.62
21212006.03.31 02:15sell10611.00142.79143.09142.39
21222006.03.31 11:15t/p10611.00142.39143.09142.39348.73108818.35
21232006.03.31 11:25sell10621.00142.54142.84142.14
21242006.03.31 16:05s/l10621.00142.84142.84142.14-261.56108556.79
21252006.03.31 16:35buy10631.00142.45142.15142.85
21262006.03.31 17:05t/p10631.00142.85142.15142.85348.79108905.58
21272006.03.31 18:10buy10641.00142.74142.44143.14
21282006.04.03 02:05s/l10641.00142.44142.44143.14-255.84108649.74
21292006.04.03 02:20sell10651.00142.71143.01142.31
21302006.04.03 12:15s/l10651.00143.01143.01142.31-261.55108388.19
21312006.04.03 12:15sell10661.00143.02143.32142.62
21322006.04.03 13:15t/p10661.00142.62143.32142.62348.74108736.93
21332006.04.03 13:15buy10671.00142.62142.32143.02
21342006.04.03 18:25t/p10671.00143.02142.32143.02348.79109085.72
21352006.04.03 20:15sell10681.00142.88143.18142.48
21362006.04.04 12:15s/l10681.00143.18143.18142.48-274.72108811.00
21372006.04.04 14:50sell10691.00143.27143.57142.87
21382006.04.04 15:10s/l10691.00143.57143.57142.87-261.55108549.45
21392006.04.04 16:40sell10701.00143.90144.20143.50
21402006.04.05 06:45t/p10701.00143.50144.20143.50335.57108885.02
21412006.04.05 08:50buy10711.00143.34143.04143.74
21422006.04.05 11:05t/p10711.00143.74143.04143.74348.80109233.82
21432006.04.05 14:50sell10721.00144.01144.31143.61
21442006.04.05 15:45s/l10721.00144.31144.31143.61-261.55108972.27
21452006.04.05 18:30sell10731.00144.35144.65143.95
21462006.04.06 03:05s/l10731.00144.65144.65143.95-301.06108671.21
21472006.04.06 03:45buy10741.00144.44144.14144.84
21482006.04.06 05:05s/l10741.00144.14144.14144.84-261.60108409.61
21492006.04.06 05:50sell10751.00144.31144.61143.91
21502006.04.06 11:20s/l10751.00144.61144.61143.91-261.55108148.06
21512006.04.06 11:30buy10761.00144.44144.14144.84
21522006.04.06 14:50t/p10761.00144.84144.14144.84348.80108496.86
21532006.04.06 15:45sell10771.00144.80145.10144.40
21542006.04.06 15:59t/p10771.00144.40145.10144.40348.73108845.59
21552006.04.06 16:25sell10781.00143.99144.29143.59
21562006.04.07 06:40t/p10781.00143.59144.29143.59335.56109181.16
21572006.04.07 13:45buy10791.00143.42143.12143.82
21582006.04.07 16:30s/l10791.00143.12143.12143.82-261.60108919.56
21592006.04.07 17:15sell10801.00143.04143.34142.64
21602006.04.07 20:25s/l10801.00143.34143.34142.64-261.56108658.00
21612006.04.10 02:20buy10811.00143.01142.71143.41
21622006.04.10 11:05t/p10811.00143.41142.71143.41348.80109006.80
21632006.04.10 13:45sell10821.00143.48143.78143.08
21642006.04.11 10:50s/l10821.00143.78143.78143.08-274.73108732.07
21652006.04.11 11:45sell10831.00143.78144.08143.38
21662006.04.12 03:20t/p10831.00143.38144.08143.38335.57109067.64
21672006.04.12 04:45buy10841.00143.24142.94143.64
21682006.04.12 10:05t/p10841.00143.64142.94143.64348.80109416.44
21692006.04.12 10:25buy10851.00143.37143.07143.77
21702006.04.12 15:05s/l10851.00143.07143.07143.77-261.60109154.84
21712006.04.12 15:35sell10861.00143.21143.51142.81
21722006.04.12 17:25s/l10861.00143.51143.51142.81-261.55108893.29
21732006.04.12 17:59buy10871.00143.27142.97143.67
21742006.04.14 01:05t/p10871.00143.67142.97143.67371.82109265.11
21752006.04.14 01:20buy10881.00143.48143.18143.88
21762006.04.17 04:05t/p10881.00143.88143.18143.88354.56109619.67
21772006.04.17 04:20buy10891.00143.83143.53144.23
21782006.04.17 14:15t/p10891.00144.23143.53144.23348.79109968.46
21792006.04.17 15:10sell10901.00144.29144.59143.89
21802006.04.18 03:25s/l10901.00144.59144.59143.89-274.73109693.73
21812006.04.18 04:35buy10911.00144.43144.13144.83
21822006.04.19 16:15t/p10911.00144.83144.13144.83354.56110048.28
21832006.04.19 16:45buy10921.00144.63144.33145.03
21842006.04.19 16:59t/p10921.00145.03144.33145.03348.80110397.08
21852006.04.19 18:50sell10931.00145.30145.60144.90
21862006.04.20 16:45t/p10931.00144.90145.60144.90309.23110706.31
21872006.04.20 18:50buy10941.00144.63144.33145.03
21882006.04.21 02:15s/l10941.00144.33144.33145.03-255.84110450.47
21892006.04.21 02:59sell10951.00144.57144.87144.17
21902006.04.21 11:20s/l10951.00144.87144.87144.17-261.55110188.92
21912006.04.21 12:15sell10961.00144.68144.98144.28
21922006.04.21 15:30t/p10961.00144.28144.98144.28348.74110537.66
21932006.04.21 17:50buy10971.00144.04143.74144.44
21942006.04.24 01:00s/l10971.00143.74143.74144.44-255.83110281.82
21952006.04.24 02:50buy10981.00143.15142.85143.55
21962006.04.24 03:59s/l10981.00142.85142.85143.55-261.60110020.22
21972006.04.24 06:45buy10991.00142.88142.58143.28
21982006.04.24 10:15s/l10991.00142.58142.58143.28-261.59109758.63
21992006.04.24 13:10buy11001.00142.51142.21142.91
22002006.04.24 14:40s/l11001.00142.21142.21142.91-261.60109497.03
22012006.04.24 15:35buy11011.00142.10141.80142.50
22022006.04.24 17:45s/l11011.00141.80141.80142.50-261.60109235.43
22032006.04.24 17:45buy11021.00141.82141.52142.22
22042006.04.24 18:10t/p11021.00142.22141.52142.22348.80109584.23
22052006.04.24 18:50buy11031.00142.10141.80142.50
22062006.04.24 19:45s/l11031.00141.80141.80142.50-261.60109322.63
22072006.04.24 22:30buy11041.00141.83141.53142.23
22082006.04.25 03:30s/l11041.00141.53141.53142.23-255.83109066.80
22092006.04.25 04:25buy11051.00141.52141.22141.92
22102006.04.25 08:10t/p11051.00141.92141.22141.92348.79109415.59
22112006.04.25 11:20buy11061.00141.83141.53142.23
22122006.04.25 15:25t/p11061.00142.23141.53142.23348.80109764.39
22132006.04.25 16:25buy11071.00142.24141.94142.64
22142006.04.25 21:35t/p11071.00142.64141.94142.64348.80110113.19
22152006.04.25 23:45sell11081.00142.77143.07142.37
22162006.04.26 08:50s/l11081.00143.07143.07142.37-274.72109838.47
22172006.04.26 09:50sell11091.00142.99143.29142.59
22182006.04.27 12:40t/p11091.00142.59143.29142.59309.23110147.70
22192006.04.27 13:10sell11101.00142.53142.83142.13
22202006.04.27 13:45t/p11101.00142.13142.83142.13348.74110496.44
22212006.04.27 16:45buy11111.00142.70142.40143.10
22222006.04.27 22:30t/p11111.00143.10142.40143.10348.79110845.23
22232006.04.28 00:15sell11121.00143.01143.31142.61
22242006.04.28 04:50s/l11121.00143.31143.31142.61-261.55110583.68
22252006.04.28 04:50sell11131.00143.28143.58142.88
22262006.04.28 17:59s/l11131.00143.58143.58142.88-261.55110322.13
22272006.04.28 19:40sell11141.00143.57143.87143.17
22282006.05.01 05:05t/p11141.00143.17143.87143.17335.57110657.70
22292006.05.01 05:10sell11151.00143.28143.58142.88
22302006.05.01 05:30t/p11151.00142.88143.58142.88348.74111006.44
22312006.05.01 11:30buy11161.00142.84142.54143.24
22322006.05.01 16:05s/l11161.00142.54142.54143.24-261.59110744.85
22332006.05.01 16:15sell11171.00142.87143.17142.47
22342006.05.01 18:50t/p11171.00142.47143.17142.47348.73111093.58
22352006.05.01 22:50sell11181.00142.93143.23142.53
22362006.05.02 09:30s/l11181.00143.23143.23142.53-274.72110818.87
22372006.05.02 11:30sell11191.00143.38143.68142.98
22382006.05.02 12:50s/l11191.00143.68143.68142.98-261.55110557.32
22392006.05.02 13:40sell11201.00143.63143.93143.23
22402006.05.02 17:05t/p11201.00143.23143.93143.23348.74110906.06
22412006.05.02 17:35sell11211.00143.50143.80143.10
22422006.05.02 20:05t/p11211.00143.10143.80143.10348.74111254.80
22432006.05.02 20:20sell11221.00143.29143.59142.89
22442006.05.02 21:40t/p11221.00142.89143.59142.89348.73111603.53
22452006.05.02 23:45buy11231.00142.96142.66143.36
22462006.05.03 12:25t/p11231.00143.36142.66143.36354.56111958.08
22472006.05.03 12:25sell11241.00143.36143.66142.96
22482006.05.03 20:20s/l11241.00143.66143.66142.96-261.55111696.53
22492006.05.03 21:50sell11251.00143.71144.01143.31
22502006.05.04 09:50s/l11251.00144.01144.01143.31-301.05111395.48
22512006.05.04 09:59buy11261.00143.75143.45144.15
22522006.05.04 10:05s/l11261.00143.45143.45144.15-261.60111133.88
22532006.05.04 10:45sell11271.00143.74144.04143.34
22542006.05.04 17:10s/l11271.00144.04144.04143.34-261.55110872.33
22552006.05.04 17:25buy11281.00143.76143.46144.16
22562006.05.04 20:45t/p11281.00144.16143.46144.16348.79111221.12
22572006.05.04 20:45sell11291.00144.21144.51143.81
22582006.05.05 12:05s/l11291.00144.51144.51143.81-274.72110946.40
22592006.05.05 13:25sell11301.00144.48144.78144.08
22602006.05.05 16:05t/p11301.00144.08144.78144.08348.73111295.13
22612006.05.05 16:50sell11311.00144.47144.77144.07
22622006.05.05 16:59t/p11311.00144.07144.77144.07348.73111643.86
22632006.05.05 17:45sell11321.00143.64143.94143.24
22642006.05.05 17:59t/p11321.00143.24143.94143.24348.74111992.60
22652006.05.05 18:59sell11331.00143.15143.45142.75
22662006.05.08 01:00t/p11331.00142.75143.45142.75335.57112328.17
22672006.05.08 01:30buy11341.00142.62142.32143.02
22682006.05.08 03:50s/l11341.00142.32142.32143.02-261.60112066.57
22692006.05.08 06:45buy11351.00142.02141.72142.42
22702006.05.08 11:30s/l11351.00141.72141.72142.42-261.60111804.97
22712006.05.08 11:30buy11361.00141.72141.42142.12
22722006.05.09 03:10s/l11361.00141.42141.42142.12-255.83111549.14
22732006.05.09 07:50sell11371.00141.84142.14141.44
22742006.05.10 11:35t/p11371.00141.44142.14141.44335.57111884.71
22752006.05.10 12:25sell11381.00141.36141.66140.96
22762006.05.10 18:05s/l11381.00141.66141.66140.96-261.56111623.15
22772006.05.10 18:35buy11391.00141.43141.13141.83
22782006.05.10 20:25s/l11391.00141.13141.13141.83-261.60111361.55
22792006.05.10 20:25buy11401.00141.15140.85141.55
22802006.05.11 01:20t/p11401.00141.55140.85141.55366.07111727.62
22812006.05.11 02:25buy11411.00141.59141.29141.99
22822006.05.11 10:05s/l11411.00141.29141.29141.99-261.59111466.03
22832006.05.11 10:15sell11421.00141.57141.87141.17
22842006.05.11 16:15s/l11421.00141.87141.87141.17-261.55111204.48
22852006.05.11 17:59sell11431.00141.87142.17141.47
22862006.05.11 23:45s/l11431.00142.17142.17141.47-261.55110942.93
22872006.05.12 01:50sell11441.00142.11142.41141.71
22882006.05.12 02:05t/p11441.00141.71142.41141.71348.73111291.66
22892006.05.12 02:50sell11451.00141.99142.29141.59
22902006.05.12 03:15t/p11451.00141.59142.29141.59348.73111640.39
22912006.05.12 03:25sell11461.00141.71142.01141.31
22922006.05.12 12:50t/p11461.00141.31142.01141.31348.74111989.13
22932006.05.12 12:50buy11471.00141.20140.90141.60
22942006.05.12 13:10t/p11471.00141.60140.90141.60348.79112337.92
22952006.05.12 14:40buy11481.00141.45141.15141.85
22962006.05.12 17:05t/p11481.00141.85141.15141.85348.79112686.71
22972006.05.12 18:59sell11491.00142.37142.67141.97
22982006.05.15 01:00t/p11491.00141.97142.67141.97335.56113022.27
22992006.05.15 02:25sell11501.00142.04142.34141.64
23002006.05.15 04:05t/p11501.00141.64142.34141.64348.73113371.00
23012006.05.15 05:15sell11511.00141.66141.96141.26
23022006.05.15 10:30t/p11511.00141.26141.96141.26348.74113719.74
23032006.05.15 13:45buy11521.00141.12140.82141.52
23042006.05.15 17:05t/p11521.00141.52140.82141.52348.80114068.54
23052006.05.15 17:35buy11531.00141.39141.09141.79
23062006.05.15 19:25s/l11531.00141.09141.09141.79-261.60113806.94
23072006.05.15 20:15sell11541.00141.32141.62140.92
23082006.05.16 01:10s/l11541.00141.62141.62140.92-274.72113532.22
23092006.05.16 02:35buy11551.00141.47141.17141.87
23102006.05.16 06:15s/l11551.00141.17141.17141.87-261.60113270.62
23112006.05.16 06:40sell11561.00141.35141.65140.95
23122006.05.16 08:05t/p11561.00140.95141.65140.95348.73113619.35
23132006.05.16 08:30sell11571.00141.14141.44140.74
23142006.05.16 10:15s/l11571.00141.44141.44140.74-261.55113357.80
23152006.05.16 10:50buy11581.00141.11140.81141.51
23162006.05.16 16:35t/p11581.00141.51140.81141.51348.80113706.60
23172006.05.16 17:25sell11591.00141.47141.77141.07
23182006.05.16 18:05t/p11591.00141.07141.77141.07348.74114055.34
23192006.05.16 18:25sell11601.00141.44141.74141.04
23202006.05.17 00:30t/p11601.00141.04141.74141.04335.57114390.92
23212006.05.17 02:59sell11611.00141.06141.36140.66
23222006.05.17 03:15t/p11611.00140.66141.36140.66348.73114739.65
23232006.05.17 04:59sell11621.00140.75141.05140.35
23242006.05.17 13:05s/l11621.00141.05141.05140.35-261.55114478.10
23252006.05.17 13:10buy11631.00140.76140.46141.16
23262006.05.17 16:05s/l11631.00140.46140.46141.16-261.60114216.50
23272006.05.17 16:15sell11641.00140.81141.11140.41
23282006.05.17 16:59t/p11641.00140.41141.11140.41348.73114565.23
23292006.05.17 17:25buy11651.00140.24139.94140.64
23302006.05.17 18:05t/p11651.00140.64139.94140.64348.79114914.02
23312006.05.17 18:50buy11661.00140.30140.00140.70
23322006.05.17 19:05t/p11661.00140.70140.00140.70348.79115262.81
23332006.05.17 20:59sell11671.00140.78141.08140.38
23342006.05.17 21:05s/l11671.00141.08141.08140.38-261.55115001.26
23352006.05.17 22:35buy11681.00141.39141.09141.79
23362006.05.18 06:05s/l11681.00141.09141.09141.79-244.33114756.92
23372006.05.18 06:30sell11691.00141.28141.58140.88
23382006.05.18 11:05s/l11691.00141.58141.58140.88-261.55114495.37
23392006.05.18 11:40buy11701.00141.47141.17141.87
23402006.05.18 14:40t/p11701.00141.87141.17141.87348.79114844.16
23412006.05.18 15:35sell11711.00141.92142.22141.52
23422006.05.18 19:35s/l11711.00142.22142.22141.52-261.56114582.60
23432006.05.18 20:25sell11721.00142.02142.32141.62
23442006.05.18 22:20s/l11721.00142.32142.32141.62-261.55114321.05
23452006.05.18 23:45sell11731.00142.36142.66141.96
23462006.05.19 10:10s/l11731.00142.66142.66141.96-274.72114046.34
23472006.05.19 10:20buy11741.00142.09141.79142.49
23482006.05.19 10:35t/p11741.00142.49141.79142.49348.80114395.14
23492006.05.19 11:30sell11751.00142.83143.13142.43
23502006.05.19 15:05t/p11751.00142.43143.13142.43348.74114743.88
23512006.05.19 15:35sell11761.00142.70143.00142.30
23522006.05.19 15:59t/p11761.00142.30143.00142.30348.74115092.62
23532006.05.19 17:50buy11771.00142.21141.91142.61
23542006.05.19 20:10t/p11771.00142.61141.91142.61348.80115441.42
23552006.05.19 20:40buy11781.00142.54142.24142.94
23562006.05.22 06:40t/p11781.00142.94142.24142.94354.55115795.96
23572006.05.22 06:40sell11791.00142.95143.25142.55
23582006.05.22 09:10s/l11791.00143.25143.25142.55-261.55115534.41
23592006.05.22 09:20buy11801.00142.98142.68143.38
23602006.05.22 09:40t/p11801.00143.38142.68143.38348.80115883.21
23612006.05.22 12:50sell11811.00143.66143.96143.26
23622006.05.23 01:05t/p11811.00143.26143.96143.26335.56116218.77
23632006.05.23 01:10sell11821.00143.31143.61142.91
23642006.05.23 03:10s/l11821.00143.61143.61142.91-261.55115957.22
23652006.05.23 05:50sell11831.00143.71144.01143.31
23662006.05.23 07:05t/p11831.00143.31144.01143.31348.74116305.96
23672006.05.23 07:45sell11841.00143.49143.79143.09
23682006.05.23 07:59t/p11841.00143.09143.79143.09348.73116654.69
23692006.05.23 08:30sell11851.00143.01143.31142.61
23702006.05.23 22:10s/l11851.00143.31143.31142.61-261.55116393.14
23712006.05.23 22:30buy11861.00143.10142.80143.50
23722006.05.23 23:05t/p11861.00143.50142.80143.50348.80116741.94
23732006.05.23 23:25buy11871.00143.15142.85143.55
23742006.05.23 23:50t/p11871.00143.55142.85143.55348.80117090.74
23752006.05.24 00:50sell11881.00143.51143.81143.11
23762006.05.24 08:15s/l11881.00143.81143.81143.11-261.55116829.19
23772006.05.24 09:10sell11891.00143.72144.02143.32
23782006.05.24 16:20s/l11891.00144.02144.02143.32-261.56116567.63
23792006.05.24 17:35sell11901.00144.17144.47143.77
23802006.05.24 18:05t/p11901.00143.77144.47143.77348.73116916.36
23812006.05.24 18:30sell11911.00143.79144.09143.39
23822006.05.24 21:35s/l11911.00144.09144.09143.39-261.56116654.80
23832006.05.24 23:30buy11921.00143.88143.58144.28
23842006.05.25 14:05s/l11921.00143.58143.58144.28-244.33116410.47
23852006.05.25 15:30sell11931.00143.31143.61142.91
23862006.05.25 16:50t/p11931.00142.91143.61142.91348.74116759.21
23872006.05.25 16:50buy11941.00142.88142.58143.28
23882006.05.26 10:05t/p11941.00143.28142.58143.28354.56117113.76
23892006.05.26 13:45sell11951.00143.48143.78143.08
23902006.05.26 17:20t/p11951.00143.08143.78143.08348.73117462.49
23912006.05.26 20:10sell11961.00143.41143.71143.01
23922006.05.29 18:50s/l11961.00143.71143.71143.01-274.73117187.77
23932006.05.29 18:59buy11971.00143.47143.17143.87
23942006.05.30 12:10t/p11971.00143.87143.17143.87354.56117542.32
23952006.05.30 13:40buy11981.00144.02143.72144.42
23962006.05.31 02:40t/p11981.00144.42143.72144.42354.56117896.88
23972006.05.31 03:15sell11991.00144.40144.70144.00
23982006.05.31 09:30t/p11991.00144.00144.70144.00348.74118245.62
23992006.05.31 10:25buy12001.00143.87143.57144.27
24002006.05.31 14:10t/p12001.00144.27143.57144.27348.79118594.41
24012006.05.31 14:35buy12011.00144.11143.81144.51
24022006.06.01 06:50s/l12011.00143.81143.81144.51-244.32118350.08
24032006.06.01 07:59sell12021.00143.84144.14143.44
24042006.06.01 10:10s/l12021.00144.14144.14143.44-261.55118088.53
24052006.06.01 10:50buy12031.00143.86143.56144.26
24062006.06.01 12:05t/p12031.00144.26143.56144.26348.79118437.32
24072006.06.01 13:50sell12041.00144.33144.63143.93
24082006.06.02 11:30s/l12041.00144.63144.63143.93-274.72118162.61
24092006.06.02 13:35sell12051.00144.56144.86144.16
24102006.06.02 16:10t/p12051.00144.16144.86144.16348.74118511.35
24112006.06.02 16:40sell12061.00144.63144.93144.23
24122006.06.02 16:59t/p12061.00144.23144.93144.23348.74118860.09
24132006.06.02 17:15sell12071.00144.13144.43143.73
24142006.06.05 01:20s/l12071.00144.43144.43143.73-274.72118585.37
24152006.06.05 04:10buy12081.00144.33144.03144.73
24162006.06.05 10:50t/p12081.00144.73144.03144.73348.80118934.17
24172006.06.05 11:30sell12091.00144.87145.17144.47
24182006.06.06 17:05s/l12091.00145.17145.17144.47-274.72118659.45
24192006.06.06 17:45buy12101.00144.98144.68145.38
24202006.06.06 17:59t/p12101.00145.38144.68145.38348.79119008.24
24212006.06.06 18:50sell12111.00145.45145.75145.05
24222006.06.07 03:05t/p12111.00145.05145.75145.05335.57119343.81
24232006.06.07 03:10sell12121.00145.15145.45144.75
24242006.06.07 15:50t/p12121.00144.75145.45144.75348.74119692.55
24252006.06.07 15:50buy12131.00144.74144.44145.14
24262006.06.07 17:10t/p12131.00145.14144.44145.14348.80120041.35
24272006.06.07 20:30buy12141.00145.09144.79145.49
24282006.06.08 14:35t/p12141.00145.49144.79145.49366.06120407.41
24292006.06.08 15:25sell12151.00145.54145.84145.14
24302006.06.08 16:05t/p12151.00145.14145.84145.14348.73120756.14
24312006.06.08 16:50sell12161.00145.17145.47144.77
24322006.06.08 16:59t/p12161.00144.77145.47144.77348.73121104.87
24332006.06.08 17:15sell12171.00144.70145.00144.30
24342006.06.09 01:10t/p12171.00144.30145.00144.30335.57121440.44
24352006.06.09 06:45buy12181.00144.00143.70144.40
24362006.06.12 18:45s/l12181.00143.70143.70144.40-255.83121184.61
24372006.06.12 19:40buy12191.00143.67143.37144.07
24382006.06.13 07:10t/p12191.00144.07143.37144.07354.55121539.15
24392006.06.13 09:45sell12201.00144.18144.48143.78
24402006.06.13 16:45s/l12201.00144.48144.48143.78-261.55121277.60
24412006.06.13 18:50sell12211.00144.75145.05144.35
24422006.06.14 18:50s/l12211.00145.05145.05144.35-274.72121002.89
24432006.06.14 19:45sell12221.00145.08145.38144.68
24442006.06.16 12:50s/l12221.00145.38145.38144.68-314.22120688.67
24452006.06.16 14:45sell12231.00145.44145.74145.04
24462006.06.19 01:00s/l12231.00145.74145.74145.04-274.72120413.95
24472006.06.19 03:50sell12241.00145.74146.04145.34
24482006.06.19 16:45t/p12241.00145.34146.04145.34348.74120762.69
24492006.06.19 18:45buy12251.00144.93144.63145.33
24502006.06.20 09:05s/l12251.00144.63144.63145.33-255.84120506.84
24512006.06.20 10:59sell12261.00144.43144.73144.03
24522006.06.20 12:10s/l12261.00144.73144.73144.03-261.55120245.29
24532006.06.20 14:35buy12271.00144.55144.25144.95
24542006.06.20 15:30s/l12271.00144.25144.25144.95-261.60119983.69
24552006.06.20 17:30buy12281.00144.42144.12144.82
24562006.06.21 07:05t/p12281.00144.82144.12144.82354.56120338.25
24572006.06.21 08:50sell12291.00144.80145.10144.40
24582006.06.21 13:25s/l12291.00145.10145.10144.40-261.55120076.70
24592006.06.21 14:45sell12301.00145.10145.40144.70
24602006.06.21 15:50s/l12301.00145.40145.40144.70-261.56119815.14
24612006.06.21 16:40sell12311.00145.40145.70145.00
24622006.06.22 18:05s/l12311.00145.70145.70145.00-301.05119514.09
24632006.06.22 18:30buy12321.00145.55145.25145.95
24642006.06.22 19:05t/p12321.00145.95145.25145.95348.80119862.89
24652006.06.22 20:50sell12331.00146.17146.47145.77
24662006.06.23 09:50t/p12331.00145.77146.47145.77335.56120198.45
24672006.06.23 09:50buy12341.00145.73145.43146.13
24682006.06.23 15:15s/l12341.00145.43145.43146.13-261.60119936.85
24692006.06.23 15:30sell12351.00145.62145.92145.22
24702006.06.23 16:50t/p12351.00145.22145.92145.22348.74120285.59
24712006.06.26 02:15buy12361.00145.63145.33146.03
24722006.06.26 10:10t/p12361.00146.03145.33146.03348.80120634.39
24732006.06.26 11:20buy12371.00146.07145.77146.47
24742006.06.27 11:20t/p12371.00146.47145.77146.47354.55120988.94
24752006.06.27 11:20sell12381.00146.47146.77146.07
24762006.06.28 04:20t/p12381.00146.07146.77146.07335.56121324.50
24772006.06.28 07:45buy12391.00146.02145.72146.42
24782006.06.28 17:05s/l12391.00145.72145.72146.42-261.60121062.90
24792006.06.28 17:30sell12401.00145.93146.23145.53
24802006.06.28 22:05s/l12401.00146.23146.23145.53-261.55120801.35
24812006.06.28 22:35buy12411.00146.11145.81146.51
24822006.06.29 13:05s/l12411.00145.81145.81146.51-244.33120557.01
24832006.06.29 13:15sell12421.00145.96146.26145.56
24842006.06.29 17:40t/p12421.00145.56146.26145.56348.74120905.75
24852006.06.29 19:45buy12431.00145.54145.24145.94
24862006.06.30 04:15t/p12431.00145.94145.24145.94354.56121260.31
24872006.06.30 05:30sell12441.00146.08146.38145.68
24882006.06.30 09:05t/p12441.00145.68146.38145.68348.74121609.05
24892006.06.30 09:10sell12451.00145.73146.03145.33
24902006.06.30 17:05s/l12451.00146.03146.03145.33-261.55121347.50
24912006.06.30 18:10buy12461.00146.11145.81146.51
24922006.07.03 06:50t/p12461.00146.51145.81146.51354.55121702.05
24932006.07.03 06:50sell12471.00146.52146.82146.12
24942006.07.03 13:15s/l12471.00146.82146.82146.12-261.55121440.50
24952006.07.03 14:15sell12481.00146.93147.23146.53
24962006.07.04 14:10t/p12481.00146.53147.23146.53335.57121776.07
24972006.07.04 15:50buy12491.00146.52146.22146.92
24982006.07.04 23:50t/p12491.00146.92146.22146.92348.80122124.87
24992006.07.04 23:50sell12501.00146.92147.22146.52
25002006.07.05 01:45s/l12501.00147.22147.22146.52-274.72121850.15
25012006.07.05 02:45sell12511.00147.24147.54146.84
25022006.07.05 04:05t/p12511.00146.84147.54146.84348.74122198.89
25032006.07.05 06:35sell12521.00146.95147.25146.55
25042006.07.05 18:05s/l12521.00147.25147.25146.55-261.55121937.34
25052006.07.05 22:35sell12531.00147.34147.64146.94
25062006.07.06 16:05t/p12531.00146.94147.64146.94309.23122246.57
25072006.07.06 16:35sell12541.00147.14147.44146.74
25082006.07.06 17:05t/p12541.00146.74147.44146.74348.74122595.31
25092006.07.06 17:25sell12551.00146.93147.23146.53
25102006.07.06 20:15s/l12551.00147.23147.23146.53-261.55122333.76
25112006.07.06 21:59sell12561.00147.12147.42146.72
25122006.07.07 11:40t/p12561.00146.72147.42146.72335.57122669.33
25132006.07.07 12:50buy12571.00146.57146.27146.97
25142006.07.07 15:40s/l12571.00146.27146.27146.97-261.59122407.74
25152006.07.07 16:59sell12581.00146.35146.65145.95
25162006.07.10 01:00t/p12581.00145.95146.65145.95335.56122743.30
25172006.07.10 08:45buy12591.00145.37145.07145.77
25182006.07.10 15:25s/l12591.00145.07145.07145.77-261.59122481.71
25192006.07.10 15:25buy12601.00145.10144.80145.50
25202006.07.11 00:05t/p12601.00145.50144.80145.50354.55122836.26
25212006.07.11 02:40sell12611.00145.68145.98145.28
25222006.07.11 05:05t/p12611.00145.28145.98145.28348.74123185.00
25232006.07.11 05:45sell12621.00145.34145.64144.94
25242006.07.11 11:15s/l12621.00145.64145.64144.94-261.56122923.44
25252006.07.11 11:25buy12631.00145.51145.21145.91
25262006.07.11 23:15t/p12631.00145.91145.21145.91348.80123272.24
25272006.07.12 01:50sell12641.00145.96146.26145.56
25282006.07.12 11:10s/l12641.00146.26146.26145.56-261.55123010.69
25292006.07.12 13:45sell12651.00146.25146.55145.85
25302006.07.12 14:45s/l12651.00146.55146.55145.85-261.55122749.14
25312006.07.12 16:50sell12661.00146.68146.98146.28
25322006.07.13 17:30t/p12661.00146.28146.98146.28309.24123058.38
25332006.07.13 19:59sell12671.00146.35146.65145.95
25342006.07.14 04:15s/l12671.00146.65146.65145.95-274.72122783.66
25352006.07.14 04:20buy12681.00146.40146.10146.80
25362006.07.14 04:40t/p12681.00146.80146.10146.80348.80123132.46
25372006.07.14 07:50sell12691.00146.98147.28146.58
25382006.07.14 10:05t/p12691.00146.58147.28146.58348.73123481.19
25392006.07.14 10:50sell12701.00146.91147.21146.51
25402006.07.17 12:15t/p12701.00146.51147.21146.51335.56123816.75
25412006.07.17 12:50sell12711.00146.77147.07146.37
25422006.07.18 09:25t/p12711.00146.37147.07146.37335.57124152.33
25432006.07.18 09:25buy12721.00146.34146.04146.74
25442006.07.18 16:10t/p12721.00146.74146.04146.74348.80124501.13
25452006.07.18 16:10sell12731.00146.74147.04146.34
25462006.07.18 17:15t/p12731.00146.34147.04146.34348.74124849.87
25472006.07.18 17:50sell12741.00146.60146.90146.20
25482006.07.18 19:40s/l12741.00146.90146.90146.20-261.55124588.32
25492006.07.18 20:50sell12751.00146.88147.18146.48
25502006.07.19 03:05t/p12751.00146.48147.18146.48335.57124923.89
25512006.07.19 03:20sell12761.00146.64146.94146.24
25522006.07.19 12:05s/l12761.00146.94146.94146.24-261.55124662.34
25532006.07.19 13:35sell12771.00147.04147.34146.64
25542006.07.20 13:10s/l12771.00147.34147.34146.64-301.05124361.29
25552006.07.20 13:35buy12781.00147.18146.88147.58
25562006.07.20 14:05t/p12781.00147.58146.88147.58348.79124710.08
25572006.07.20 14:30buy12791.00147.40147.10147.80
25582006.07.20 15:50t/p12791.00147.80147.10147.80348.79125058.87
25592006.07.20 16:45sell12801.00147.66147.96147.26
25602006.07.21 10:50t/p12801.00147.26147.96147.26335.56125394.43
25612006.07.21 12:50buy12811.00146.88146.58147.28
25622006.07.21 18:05t/p12811.00147.28146.58147.28348.80125743.23
25632006.07.21 20:15buy12821.00147.48147.18147.88
25642006.07.24 09:10s/l12821.00147.18147.18147.88-255.84125487.39
25652006.07.24 10:50buy12831.00147.27146.97147.67
25662006.07.25 09:05t/p12831.00147.67146.97147.67354.55125841.93
25672006.07.25 11:50sell12841.00147.73148.03147.33
25682006.07.26 01:35t/p12841.00147.33148.03147.33335.56126177.49
25692006.07.26 04:50buy12851.00147.16146.86147.56
25702006.07.26 11:20s/l12851.00146.86146.86147.56-261.60125915.89
25712006.07.26 11:20buy12861.00146.87146.57147.27
25722006.07.26 17:05t/p12861.00147.27146.57147.27348.80126264.69
25732006.07.26 17:25buy12871.00147.08146.78147.48
25742006.07.26 18:05t/p12871.00147.48146.78147.48348.80126613.49
25752006.07.26 20:50sell12881.00147.72148.02147.32
25762006.07.27 00:35s/l12881.00148.02148.02147.32-301.05126312.44
25772006.07.27 01:30sell12891.00147.94148.24147.54
25782006.07.27 11:45t/p12891.00147.54148.24147.54348.74126661.18
25792006.07.27 12:45buy12901.00147.25146.95147.65
25802006.07.27 18:25s/l12901.00146.95146.95147.65-261.60126399.58
25812006.07.27 18:59sell12911.00147.09147.39146.69
25822006.07.28 06:20t/p12911.00146.69147.39146.69335.56126735.15
25832006.07.28 10:50buy12921.00146.47146.17146.87
25842006.07.28 18:45s/l12921.00146.17146.17146.87-261.59126473.56
25852006.07.28 19:59sell12931.00146.29146.59145.89
25862006.07.31 08:45t/p12931.00145.89146.59145.89335.56126809.12
25872006.07.31 09:59sell12941.00145.86146.16145.46
25882006.07.31 19:05s/l12941.00146.16146.16145.46-261.55126547.57
25892006.07.31 21:50sell12951.00146.48146.78146.08
25902006.08.01 04:05t/p12951.00146.08146.78146.08335.56126883.13
25912006.08.01 04:20sell12961.00146.18146.48145.78
25922006.08.01 14:05s/l12961.00146.48146.48145.78-261.55126621.58
25932006.08.01 15:25buy12971.00146.34146.04146.74
25942006.08.01 16:50t/p12971.00146.74146.04146.74348.80126970.38
25952006.08.01 17:15buy12981.00146.63146.33147.03
25962006.08.03 04:10s/l12981.00146.33146.33147.03-238.57126731.81
25972006.08.03 08:59sell12991.00146.42146.72146.02
25982006.08.03 11:05s/l12991.00146.72146.72146.02-261.55126470.26
25992006.08.03 11:35buy13001.00146.52146.22146.92
26002006.08.03 12:10t/p13001.00146.92146.22146.92348.80126819.06
26012006.08.03 13:50sell13011.00146.86147.16146.46
26022006.08.03 15:40s/l13011.00147.16147.16146.46-261.55126557.51
26032006.08.03 17:30sell13021.00147.22147.52146.82
26042006.08.04 12:10s/l13021.00147.52147.52146.82-274.73126282.78
26052006.08.04 13:20buy13031.00147.43147.13147.83
26062006.08.04 16:05s/l13031.00147.13147.13147.83-261.60126021.18
26072006.08.04 16:50sell13041.00147.48147.78147.08
26082006.08.07 12:35s/l13041.00147.78147.78147.08-274.72125746.47
26092006.08.07 12:35sell13051.00147.77148.07147.37
26102006.08.09 01:50s/l13051.00148.07148.07147.37-287.89125458.57
26112006.08.09 01:50sell13061.00148.05148.35147.65
26122006.08.09 02:05t/p13061.00147.65148.35147.65348.74125807.31
26132006.08.09 02:45sell13071.00147.83148.13147.43
26142006.08.09 10:05s/l13071.00148.13148.13147.43-261.55125545.76
26152006.08.09 10:15buy13081.00147.87147.57148.27
26162006.08.09 17:05t/p13081.00148.27147.57148.27348.80125894.56
26172006.08.09 18:50sell13091.00148.40148.70148.00
26182006.08.10 10:30t/p13091.00148.00148.70148.00309.23126203.79
26192006.08.10 11:35buy13101.00147.70147.40148.10
26202006.08.10 15:40s/l13101.00147.40147.40148.10-261.59125942.20
26212006.08.10 15:40buy13111.00147.41147.11147.81
26222006.08.11 09:25t/p13111.00147.81147.11147.81354.55126296.75
26232006.08.11 09:35buy13121.00147.58147.28147.98
26242006.08.11 11:15t/p13121.00147.98147.28147.98348.80126645.55
26252006.08.11 13:59sell13131.00148.28148.58147.88
26262006.08.11 16:15t/p13131.00147.88148.58147.88348.73126994.28
26272006.08.11 16:35sell13141.00148.00148.30147.60
26282006.08.11 18:30s/l13141.00148.30148.30147.60-261.55126732.73
26292006.08.11 19:20sell13151.00148.24148.54147.84
26302006.08.14 10:50s/l13151.00148.54148.54147.84-274.72126458.01
26312006.08.14 10:50sell13161.00148.52148.82148.12
26322006.08.15 10:20t/p13161.00148.12148.82148.12335.56126793.57
26332006.08.15 10:40sell13171.00148.12148.42147.72
26342006.08.15 15:05s/l13171.00148.42148.42147.72-261.55126532.02
26352006.08.15 16:25buy13181.00148.28147.98148.68
26362006.08.16 14:35t/p13181.00148.68147.98148.68354.56126886.58
26372006.08.16 15:10sell13191.00148.74149.04148.34
26382006.08.17 11:50t/p13191.00148.34149.04148.34309.24127195.82
26392006.08.17 11:59sell13201.00148.42148.72148.02
26402006.08.17 18:05s/l13201.00148.72148.72148.02-261.55126934.27
26412006.08.17 18:20buy13211.00148.52148.22148.92
26422006.08.18 10:35t/p13211.00148.92148.22148.92354.55127288.81
26432006.08.18 11:30sell13221.00148.84149.14148.44
26442006.08.18 12:05t/p13221.00148.44149.14148.44348.73127637.54
26452006.08.18 12:25sell13231.00148.80149.10148.40
26462006.08.18 12:35t/p13231.00148.40149.10148.40348.74127986.28
26472006.08.18 13:35buy13241.00148.12147.82148.52
26482006.08.18 20:05t/p13241.00148.52147.82148.52348.80128335.08
26492006.08.18 21:59sell13251.00148.60148.90148.20
26502006.08.21 04:35s/l13251.00148.90148.90148.20-274.72128060.36
26512006.08.21 06:50sell13261.00148.97149.27148.57
26522006.08.21 15:05s/l13261.00149.27149.27148.57-261.55127798.81
26532006.08.21 16:25sell13271.00149.39149.69148.99
26542006.08.21 17:50s/l13271.00149.69149.69148.99-261.55127537.26
26552006.08.21 19:45sell13281.00149.61149.91149.21
26562006.08.22 12:05t/p13281.00149.21149.91149.21335.57127872.84
26572006.08.22 13:45sell13291.00149.28149.58148.88
26582006.08.23 05:20t/p13291.00148.88149.58148.88335.56128208.40
26592006.08.23 09:40buy13301.00148.82148.52149.22
26602006.08.23 16:50t/p13301.00149.22148.52149.22348.80128557.20
26612006.08.23 17:25sell13311.00149.25149.55148.85
26622006.08.23 19:05t/p13311.00148.85149.55148.85348.74128905.94
26632006.08.23 19:45sell13321.00148.97149.27148.57
26642006.08.24 05:45t/p13321.00148.57149.27148.57309.23129215.17
26652006.08.24 10:35buy13331.00148.70148.40149.10
26662006.08.24 11:05t/p13331.00149.10148.40149.10348.79129563.96
26672006.08.24 11:30buy13341.00148.68148.38149.08
26682006.08.24 11:50t/p13341.00149.08148.38149.08348.79129912.75
26692006.08.24 13:50sell13351.00149.30149.60148.90
26702006.08.24 17:05t/p13351.00148.90149.60148.90348.74130261.49
26712006.08.24 17:30sell13361.00149.16149.46148.76
26722006.08.24 18:05t/p13361.00148.76149.46148.76348.73130610.22
26732006.08.24 18:25sell13371.00148.86149.16148.46
26742006.08.25 08:30s/l13371.00149.16149.16148.46-274.72130335.50
26752006.08.25 13:40sell13381.00149.71150.01149.31
26762006.08.29 10:15s/l13381.00150.01150.01149.31-287.89130047.61
26772006.08.29 10:15sell13391.00150.03150.33149.63
26782006.08.29 10:45t/p13391.00149.63150.33149.63348.73130396.34
26792006.08.29 11:40buy13401.00149.57149.27149.97
26802006.08.29 16:40s/l13401.00149.27149.27149.97-261.60130134.74
26812006.08.29 16:40buy13411.00149.30149.00149.70
26822006.08.29 17:50s/l13411.00149.00149.00149.70-261.60129873.14
26832006.08.29 18:50buy13421.00149.09148.79149.49
26842006.08.29 21:05t/p13421.00149.49148.79149.49348.80130221.94
26852006.08.29 21:40buy13431.00149.25148.95149.65
26862006.08.29 22:05t/p13431.00149.65148.95149.65348.80130570.74
26872006.08.30 04:30sell13441.00149.90150.20149.50
26882006.08.30 10:45s/l13441.00150.20150.20149.50-261.56130309.18
26892006.08.30 11:40sell13451.00150.17150.47149.77
26902006.08.31 03:20s/l13451.00150.47150.47149.77-301.05130008.12
26912006.08.31 07:35sell13461.00150.59150.89150.19
26922006.08.31 17:15t/p13461.00150.19150.89150.19348.73130356.85
26932006.08.31 17:20sell13471.00150.35150.65149.95
26942006.09.01 05:05t/p13471.00149.95150.65149.95335.56130692.42
26952006.09.01 05:30sell13481.00150.10150.40149.70
26962006.09.01 11:05s/l13481.00150.40150.40149.70-261.55130430.87
26972006.09.01 11:30buy13491.00150.26149.96150.66
26982006.09.01 15:05s/l13491.00149.96149.96150.66-261.60130169.27
26992006.09.01 15:40sell13501.00150.38150.68149.98
27002006.09.01 15:59t/p13501.00149.98150.68149.98348.74130518.01
27012006.09.01 17:50buy13511.00149.85149.55150.25
27022006.09.01 18:05t/p13511.00150.25149.55150.25348.79130866.80
27032006.09.01 18:45buy13521.00150.14149.84150.54
27042006.09.04 07:45s/l13521.00149.84149.84150.54-255.83130610.96
27052006.09.04 11:45buy13531.00149.33149.03149.73
27062006.09.05 03:05s/l13531.00149.03149.03149.73-255.84130355.12
27072006.09.05 03:40sell13541.00149.27149.57148.87
27082006.09.05 03:59t/p13541.00148.87149.57148.87348.73130703.85
27092006.09.05 11:20buy13551.00148.28147.98148.68
27102006.09.05 12:05t/p13551.00148.68147.98148.68348.80131052.65
27112006.09.05 14:40buy13561.00148.47148.17148.87
27122006.09.06 01:20t/p13561.00148.87148.17148.87354.55131407.19
27132006.09.06 02:50sell13571.00148.99149.29148.59
27142006.09.06 10:45s/l13571.00149.29149.29148.59-261.55131145.64
27152006.09.06 13:30sell13581.00149.28149.58148.88
27162006.09.07 03:20s/l13581.00149.58149.58148.88-301.05130844.59
27172006.09.07 05:50sell13591.00149.77150.07149.37
27182006.09.07 11:05t/p13591.00149.37150.07149.37348.73131193.32
27192006.09.07 11:30sell13601.00149.74150.04149.34
27202006.09.07 11:45t/p13601.00149.34150.04149.34348.74131542.06
27212006.09.07 12:25sell13611.00148.88149.18148.48
27222006.09.07 13:05t/p13611.00148.48149.18148.48348.74131890.80
27232006.09.07 15:40buy13621.00148.01147.71148.41
27242006.09.07 18:05t/p13621.00148.41147.71148.41348.80132239.60
27252006.09.07 18:35buy13631.00148.21147.91148.61
27262006.09.08 05:45s/l13631.00147.91147.91148.61-255.84131983.76
27272006.09.08 10:45buy13641.00147.74147.44148.14
27282006.09.08 13:10t/p13641.00148.14147.44148.14348.80132332.56
27292006.09.08 13:35buy13651.00147.97147.67148.37
27302006.09.11 09:05t/p13651.00148.37147.67148.37354.56132687.11
27312006.09.11 09:30buy13661.00148.18147.88148.58
27322006.09.11 10:05t/p13661.00148.58147.88148.58348.80133035.91
27332006.09.11 10:25buy13671.00148.52148.22148.92
27342006.09.11 11:45t/p13671.00148.92148.22148.92348.79133384.70
27352006.09.11 16:59buy13681.00149.14148.84149.54
27362006.09.12 03:40t/p13681.00149.54148.84149.54354.56133739.26
27372006.09.12 08:15sell13691.00149.52149.82149.12
27382006.09.13 15:35t/p13691.00149.12149.82149.12335.56134074.82
27392006.09.13 21:30buy13701.00149.15148.85149.55
27402006.09.14 13:50t/p13701.00149.55148.85149.55366.07134440.89
27412006.09.14 14:50sell13711.00149.63149.93149.23
27422006.09.15 11:40t/p13711.00149.23149.93149.23335.57134776.46
27432006.09.15 12:35buy13721.00149.16148.86149.56
27442006.09.15 15:50s/l13721.00148.86148.86149.56-261.60134514.86
27452006.09.15 17:10buy13731.00148.70148.40149.10
27462006.09.15 17:50s/l13731.00148.40148.40149.10-261.60134253.26
27472006.09.15 17:59sell13741.00148.74149.04148.34
27482006.09.15 19:05s/l13741.00149.04149.04148.34-261.55133991.71
27492006.09.15 19:45buy13751.00148.82148.52149.22
27502006.09.15 20:05t/p13751.00149.22148.52149.22348.80134340.51
27512006.09.15 20:40buy13761.00149.11148.81149.51
27522006.09.15 22:30s/l13761.00148.81148.81149.51-261.60134078.91
27532006.09.18 02:50buy13771.00148.80148.50149.20
27542006.09.18 03:20t/p13771.00149.20148.50149.20348.80134427.71
27552006.09.18 03:20sell13781.00149.24149.54148.84
27562006.09.18 09:25s/l13781.00149.54149.54148.84-261.55134166.16
27572006.09.18 10:50sell13791.00149.59149.89149.19
27582006.09.18 23:25s/l13791.00149.89149.89149.19-261.55133904.61
27592006.09.18 23:35buy13801.00149.69149.39150.09
27602006.09.19 05:30t/p13801.00150.09149.39150.09354.55134259.15
27612006.09.19 06:45sell13811.00150.21150.51149.81
27622006.09.19 07:05t/p13811.00149.81150.51149.81348.73134607.88
27632006.09.19 08:45sell13821.00149.96150.26149.56
27642006.09.19 10:05t/p13821.00149.56150.26149.56348.73134956.61
27652006.09.19 10:35sell13831.00149.86150.16149.46
27662006.09.19 10:59t/p13831.00149.46150.16149.46348.74135305.35
27672006.09.19 11:30sell13841.00149.25149.55148.85
27682006.09.19 12:50t/p13841.00148.85149.55148.85348.74135654.09
27692006.09.19 13:50buy13851.00148.70148.40149.10
27702006.09.19 18:10t/p13851.00149.10148.40149.10348.79136002.88
27712006.09.19 18:30buy13861.00148.79148.49149.19
27722006.09.19 20:05t/p13861.00149.19148.49149.19348.80136351.68
27732006.09.19 20:20buy13871.00149.06148.76149.46
27742006.09.20 04:05s/l13871.00148.76148.76149.46-255.84136095.84
27752006.09.20 04:35sell13881.00148.85149.15148.45
27762006.09.20 09:35t/p13881.00148.45149.15148.45348.73136444.57
27772006.09.20 11:50buy13891.00148.41148.11148.81
27782006.09.20 12:05t/p13891.00148.81148.11148.81348.79136793.36
27792006.09.20 13:15buy13901.00148.76148.46149.16
27802006.09.20 21:40t/p13901.00149.16148.46149.16348.80137142.16
27812006.09.20 22:35sell13911.00149.07149.37148.67
27822006.09.21 09:25t/p13911.00148.67149.37148.67309.24137451.40
27832006.09.21 09:35sell13921.00148.93149.23148.53
27842006.09.21 18:45t/p13921.00148.53149.23148.53348.74137800.14
27852006.09.21 18:45buy13931.00148.52148.22148.92
27862006.09.21 19:15t/p13931.00148.92148.22148.92348.79138148.93
27872006.09.21 20:45buy13941.00148.84148.54149.24
27882006.09.22 10:35t/p13941.00149.24148.54149.24354.56138503.48
27892006.09.22 11:50sell13951.00149.27149.57148.87
27902006.09.22 15:05t/p13951.00148.87149.57148.87348.73138852.21
27912006.09.22 15:35sell13961.00148.94149.24148.54
27922006.09.25 17:25t/p13961.00148.54149.24148.54335.57139187.78
27932006.09.25 17:35sell13971.00148.75149.05148.35
27942006.09.25 18:20t/p13971.00148.35149.05148.35348.74139536.52
27952006.09.25 18:59sell13981.00148.41148.71148.01
27962006.09.26 12:20t/p13981.00148.01148.71148.01335.56139872.09
27972006.09.26 12:40sell13991.00148.23148.53147.83
27982006.09.26 13:40t/p13991.00147.83148.53147.83348.73140220.82
27992006.09.26 14:35buy14001.00147.82147.52148.22
28002006.09.26 17:05t/p14001.00148.22147.52148.22348.80140569.62
28012006.09.26 17:35buy14011.00147.90147.60148.30
28022006.09.26 17:59t/p14011.00148.30147.60148.30348.80140918.42
28032006.09.26 20:50sell14021.00148.70149.00148.30
28042006.09.27 09:35t/p14021.00148.30149.00148.30335.57141253.99
28052006.09.27 09:50sell14031.00148.51148.81148.11
28062006.09.27 12:05s/l14031.00148.81148.81148.11-261.55140992.44
28072006.09.27 13:40buy14041.00148.82148.52149.22
28082006.09.27 17:45t/p14041.00149.22148.52149.22348.80141341.24
28092006.09.27 21:40sell14051.00149.30149.60148.90
28102006.09.28 08:35s/l14051.00149.60149.60148.90-301.05141040.19
28112006.09.28 09:25sell14061.00149.57149.87149.17
28122006.09.29 13:10t/p14061.00149.17149.87149.17335.57141375.76
28132006.09.29 13:30sell14071.00149.52149.82149.12
28142006.09.29 18:05s/l14071.00149.82149.82149.12-261.56141114.20
28152006.09.29 20:30buy14081.00149.67149.37150.07
28162006.10.02 12:40t/p14081.00150.07149.37150.07354.55141468.75
28172006.10.02 14:50sell14091.00150.12150.42149.72
28182006.10.03 10:05t/p14091.00149.72150.42149.72335.57141804.32
28192006.10.03 10:50sell14101.00150.00150.30149.60
28202006.10.03 11:15t/p14101.00149.60150.30149.60348.74142153.06
28212006.10.03 11:45sell14111.00149.75150.05149.35
28222006.10.03 12:20s/l14111.00150.05150.05149.35-261.55141891.51
28232006.10.03 14:50sell14121.00150.08150.38149.68
28242006.10.04 01:20s/l14121.00150.38150.38149.68-274.73141616.78
28252006.10.04 02:15sell14131.00150.35150.65149.95
28262006.10.04 11:25t/p14131.00149.95150.65149.95348.73141965.51
28272006.10.04 12:15buy14141.00149.91149.61150.31
28282006.10.04 17:30s/l14141.00149.61149.61150.31-261.60141703.91
28292006.10.04 19:30buy14151.00149.71149.41150.11
28302006.10.05 04:05s/l14151.00149.41149.41150.11-244.33141459.58
28312006.10.05 04:15sell14161.00149.48149.78149.08
28322006.10.05 16:20t/p14161.00149.08149.78149.08348.74141808.32
28332006.10.05 16:25sell14171.00149.21149.51148.81
28342006.10.06 01:05s/l14171.00149.51149.51148.81-274.73141533.59
28352006.10.06 02:50sell14181.00149.62149.92149.22
28362006.10.06 15:05t/p14181.00149.22149.92149.22348.74141882.33
28372006.10.06 15:10sell14191.00149.54149.84149.14
28382006.10.06 18:05s/l14191.00149.84149.84149.14-261.55141620.78
28392006.10.06 19:45sell14201.00149.81150.11149.41
28402006.10.09 06:10s/l14201.00150.11150.11149.41-274.72141346.06
28412006.10.09 06:45buy14211.00149.91149.61150.31
28422006.10.13 18:20s/l14211.00149.61149.61150.31-227.07141118.99
28432006.10.13 18:20buy14221.00149.63149.33150.03
28442006.10.16 10:25s/l14221.00149.33149.33150.03-255.84140863.15
28452006.10.16 11:20buy14231.00149.30149.00149.70
28462006.10.16 20:35s/l14231.00149.00149.00149.70-261.60140601.55
28472006.10.17 03:25buy14241.00149.19148.89149.59
28482006.10.17 11:50s/l14241.00148.89148.89149.59-261.60140339.95
28492006.10.17 12:20sell14251.00148.92149.22148.52
28502006.10.17 20:05s/l14251.00149.22149.22148.52-261.55140078.40
28512006.10.17 20:20buy14261.00149.12148.82149.52
28522006.10.18 00:05s/l14261.00148.82148.82149.52-255.84139822.56
28532006.10.18 00:35sell14271.00148.94149.24148.54
28542006.10.18 01:00t/p14271.00148.54149.24148.54348.74140171.30
28552006.10.18 11:15sell14281.00148.81149.11148.41
28562006.10.18 15:05s/l14281.00149.11149.11148.41-261.55139909.75
28572006.10.18 15:30buy14291.00148.77148.47149.17
28582006.10.19 02:20t/p14291.00149.17148.47149.17366.07140275.81
28592006.10.19 03:50sell14301.00149.15149.45148.75
28602006.10.20 02:35s/l14301.00149.45149.45148.75-274.73140001.08
28612006.10.20 04:50sell14311.00149.56149.86149.16
28622006.10.20 12:05t/p14311.00149.16149.86149.16348.74140349.82
28632006.10.20 12:15sell14321.00149.36149.66148.96
28642006.10.20 17:10s/l14321.00149.66149.66148.96-261.55140088.27
28652006.10.20 19:50sell14331.00149.74150.04149.34
28662006.10.24 17:40s/l14331.00150.04150.04149.34-287.88139800.39
28672006.10.24 17:40sell14341.00150.01150.31149.61
28682006.10.25 10:30t/p14341.00149.61150.31149.61335.57140135.96
28692006.10.25 12:50buy14351.00149.66149.36150.06
28702006.10.25 21:20t/p14351.00150.06149.36150.06348.79140484.75
28712006.10.25 23:45sell14361.00150.10150.40149.70
28722006.10.26 10:45s/l14361.00150.40150.40149.70-301.05140183.70
28732006.10.26 12:45sell14371.00150.29150.59149.89
28742006.10.27 03:05s/l14371.00150.59150.59149.89-274.72139908.98
28752006.10.27 04:50sell14381.00150.68150.98150.28
28762006.10.27 08:10t/p14381.00150.28150.98150.28348.74140257.72
28772006.10.27 08:35sell14391.00150.53150.83150.13
28782006.10.27 15:30t/p14391.00150.13150.83150.13348.73140606.45
28792006.10.27 16:10sell14401.00149.93150.23149.53
28802006.10.27 16:25t/p14401.00149.53150.23149.53348.74140955.19
28812006.10.27 17:50buy14411.00149.41149.11149.81
28822006.10.27 20:15t/p14411.00149.81149.11149.81348.80141303.99
28832006.10.27 20:40buy14421.00149.70149.40150.10
28842006.10.30 03:00s/l14421.00149.40149.40150.10-255.84141048.15
28852006.10.30 04:50buy14431.00149.24148.94149.64
28862006.10.31 12:05t/p14431.00149.64148.94149.64354.56141402.70
28872006.10.31 12:35buy14441.00149.39149.09149.79
28882006.10.31 19:05s/l14441.00149.09149.09149.79-261.60141141.10
28892006.10.31 19:25sell14451.00149.27149.57148.87
28902006.11.01 18:15s/l14451.00149.57149.57148.87-274.73140866.38
28912006.11.01 18:30buy14461.00149.40149.10149.80
28922006.11.02 11:50s/l14461.00149.10149.10149.80-244.33140622.04
28932006.11.02 12:35sell14471.00149.15149.45148.75
28942006.11.02 13:30s/l14471.00149.45149.45148.75-261.56140360.48
28952006.11.02 14:45buy14481.00149.24148.94149.64
28962006.11.02 18:05t/p14481.00149.64148.94149.64348.80140709.28
28972006.11.02 19:35sell14491.00149.66149.96149.26
28982006.11.03 16:15s/l14491.00149.96149.96149.26-274.72140434.56
28992006.11.03 16:25buy14501.00149.84149.54150.24
29002006.11.06 11:50t/p14501.00150.24149.54150.24354.55140789.11
29012006.11.06 16:30sell14511.00150.45150.75150.05
29022006.11.09 12:50s/l14511.00150.75150.75150.05-327.39140461.72
29032006.11.09 14:40sell14521.00150.97151.27150.57
29042006.11.09 15:50s/l14521.00151.27151.27150.57-261.55140200.17
29052006.11.09 17:59buy14531.00151.33151.03151.73
29062006.11.10 03:45s/l14531.00151.03151.03151.73-255.83139944.34
29072006.11.10 04:30buy14541.00151.07150.77151.47
29082006.11.14 02:05s/l14541.00150.77150.77151.47-250.09139694.25
29092006.11.14 02:10sell14551.00150.88151.18150.48
29102006.11.14 10:05s/l14551.00151.18151.18150.48-261.55139432.70
29112006.11.14 10:25buy14561.00150.77150.47151.17
29122006.11.14 11:00t/p14561.00151.17150.47151.17348.79139781.49
29132006.11.14 11:10buy14571.00151.15150.85151.55
29142006.11.14 14:10s/l14571.00150.85150.85151.55-261.59139519.90
29152006.11.14 16:35sell14581.00150.94151.24150.54
29162006.11.15 17:30s/l14581.00151.24151.24150.54-274.72139245.18
29172006.11.15 23:50sell14591.00151.39151.69150.99
29182006.11.17 17:15t/p14591.00150.99151.69150.99296.06139541.24
29192006.11.17 17:20sell14601.00151.08151.38150.68
29202006.11.20 04:40s/l14601.00151.38151.38150.68-274.73139266.52
29212006.11.20 05:45sell14611.00151.42151.72151.02
29222006.11.22 12:20t/p14611.00151.02151.72151.02322.41139588.92
29232006.11.22 15:45buy14621.00150.67150.37151.07
29242006.11.22 19:05t/p14621.00151.07150.37151.07348.80139937.72
29252006.11.22 20:30buy14631.00150.93150.63151.33
29262006.11.23 13:30s/l14631.00150.63150.63151.33-244.33139693.39
29272006.11.23 17:20sell14641.00150.55150.85150.15
29282006.11.24 03:45s/l14641.00150.85150.85150.15-274.72139418.67
29292006.11.24 04:50sell14651.00150.81151.11150.41
29302006.11.24 10:20s/l14651.00151.11151.11150.41-261.55139157.12
29312006.11.24 13:45sell14661.00151.52151.82151.12
29322006.11.27 00:00s/l14661.00151.82151.82151.12-274.73138882.39
29332006.11.27 00:25sell14671.00152.15152.45151.75
29342006.11.27 07:40s/l14671.00152.45152.45151.75-261.55138620.84
29352006.11.27 08:35sell14681.00152.38152.68151.98
29362006.11.28 10:05s/l14681.00152.68152.68151.98-274.72138346.13
29372006.11.28 13:45sell14691.00152.90153.20152.50
29382006.11.28 21:15s/l14691.00153.20153.20152.50-261.55138084.58
29392006.11.28 22:15buy14701.00153.11152.81153.51
29402006.11.29 03:05s/l14701.00152.81152.81153.51-255.84137828.73
29412006.11.29 03:45sell14711.00152.84153.14152.44
29422006.11.29 14:45s/l14711.00153.14153.14152.44-261.55137567.18
29432006.11.29 15:40sell14721.00153.10153.40152.70
29442006.11.29 16:05t/p14721.00152.70153.40152.70348.74137915.92
29452006.11.29 16:50sell14731.00152.84153.14152.44
29462006.11.30 00:10s/l14731.00153.14153.14152.44-301.05137614.87
29472006.11.30 04:35sell14741.00153.10153.40152.70
29482006.11.30 11:20s/l14741.00153.40153.40152.70-261.55137353.32
29492006.11.30 12:45sell14751.00153.43153.73153.03
29502006.12.01 08:05s/l14751.00153.73153.73153.03-274.72137078.60
29512006.12.01 11:45sell14761.00153.87154.17153.47
29522006.12.01 17:05t/p14761.00153.47154.17153.47348.74137427.34
29532006.12.01 17:15sell14771.00153.98154.28153.58
29542006.12.01 18:00t/p14771.00153.58154.28153.58348.74137776.08
29552006.12.01 18:10sell14781.00153.58153.88153.18
29562006.12.01 22:05s/l14781.00153.88153.88153.18-261.55137514.53
29572006.12.04 00:50sell14791.00153.91154.21153.51
29582006.12.05 09:05t/p14791.00153.51154.21153.51335.57137850.11
29592006.12.05 09:15sell14801.00153.66153.96153.26
29602006.12.05 09:30t/p14801.00153.26153.96153.26348.74138198.85
29612006.12.05 10:20buy14811.00153.00152.70153.40
29622006.12.05 10:50s/l14811.00152.70152.70153.40-261.60137937.25
29632006.12.05 13:50buy14821.00152.64152.34153.04
29642006.12.05 16:05t/p14821.00153.04152.34153.04348.80138286.05
29652006.12.05 16:45buy14831.00152.92152.62153.32
29662006.12.06 10:50s/l14831.00152.62152.62153.32-255.84138030.20
29672006.12.06 12:35buy14841.00152.51152.21152.91
29682006.12.06 16:05t/p14841.00152.91152.21152.91348.80138379.00
29692006.12.06 17:30buy14851.00152.83152.53153.23
29702006.12.07 02:45t/p14851.00153.23152.53153.23366.07138745.07
29712006.12.07 02:45sell14861.00153.23153.53152.83
29722006.12.07 12:15t/p14861.00152.83153.53152.83348.74139093.81
29732006.12.07 14:50buy14871.00152.78152.48153.18
29742006.12.08 08:15t/p14871.00153.18152.48153.18354.56139448.36
29752006.12.08 11:10buy14881.00153.21152.91153.61
29762006.12.08 12:50t/p14881.00153.61152.91153.61348.79139797.15
29772006.12.08 15:35sell14891.00153.46153.76153.06
29782006.12.08 17:35s/l14891.00153.76153.76153.06-261.55139535.60
29792006.12.08 18:25sell14901.00153.90154.20153.50
29802006.12.11 00:00t/p14901.00153.50154.20153.50335.56139871.16
29812006.12.11 00:25sell14911.00153.48153.78153.08
29822006.12.11 08:05s/l14911.00153.78153.78153.08-261.55139609.61
29832006.12.11 09:20buy14921.00153.86153.56154.26
29842006.12.11 11:45t/p14921.00154.26153.56154.26348.80139958.41
29852006.12.11 12:45sell14931.00154.23154.53153.83
29862006.12.11 16:30s/l14931.00154.53154.53153.83-261.55139696.86
29872006.12.11 18:35sell14941.00154.69154.99154.29
29882006.12.12 06:15s/l14941.00154.99154.99154.29-274.73139422.14
29892006.12.12 08:40sell14951.00154.98155.28154.58
29902006.12.12 09:20t/p14951.00154.58155.28154.58348.74139770.88
29912006.12.12 09:50sell14961.00154.92155.22154.52
29922006.12.12 21:40s/l14961.00155.22155.22154.52-261.55139509.33
29932006.12.12 22:35sell14971.00155.24155.54154.84
29942006.12.14 10:05s/l14971.00155.54155.54154.84-314.22139195.11
29952006.12.14 10:25buy14981.00155.31155.01155.71
29962006.12.14 14:05s/l14981.00155.01155.01155.71-261.60138933.51
29972006.12.14 17:25sell14991.00155.15155.45154.75
29982006.12.15 15:35s/l14991.00155.45155.45154.75-274.72138658.79
29992006.12.15 16:30sell15001.00155.19155.49154.79
30002006.12.15 16:35t/p15001.00154.79155.49154.79348.73139007.52
30012006.12.15 17:25sell15011.00154.46154.76154.06
30022006.12.15 17:30t/p15011.00154.06154.76154.06348.73139356.25
30032006.12.15 19:50buy15021.00154.27153.97154.67
30042006.12.18 16:15t/p15021.00154.67153.97154.67354.56139710.81
30052006.12.18 16:40buy15031.00154.51154.21154.91
30062006.12.19 09:05t/p15031.00154.91154.21154.91354.55140065.35
30072006.12.19 10:59sell15041.00155.22155.52154.82
30082006.12.19 15:40s/l15041.00155.52155.52154.82-261.55139803.80
30092006.12.19 15:40sell15051.00155.53155.83155.13
30102006.12.19 22:50s/l15051.00155.83155.83155.13-261.55139542.25
30112006.12.20 03:25sell15061.00156.30156.60155.90
30122006.12.20 16:59t/p15061.00155.90156.60155.90348.74139890.99
30132006.12.20 18:50buy15071.00155.97155.67156.37
30142006.12.21 09:45t/p15071.00156.37155.67156.37366.07140257.06
30152006.12.21 10:40sell15081.00156.27156.57155.87
30162006.12.21 11:05t/p15081.00155.87156.57155.87348.73140605.79
30172006.12.21 12:45sell15091.00155.74156.04155.34
30182006.12.22 02:15s/l15091.00156.04156.04155.34-274.72140331.07
30192006.12.22 04:50sell15101.00156.01156.31155.61
30202006.12.22 11:50s/l15101.00156.31156.31155.61-261.55140069.52
30212006.12.22 13:50sell15111.00156.30156.60155.90
30222006.12.25 02:35t/p15111.00155.90156.60155.90335.57140405.09
30232006.12.25 10:15buy15121.00156.04155.74156.44
30242006.12.25 10:40s/l15121.00155.74155.74156.44-261.59140143.50
30252006.12.25 10:50sell15131.00156.10156.40155.70
30262006.12.27 16:05t/p15131.00155.70156.40155.70322.41140465.91
30272006.12.27 16:50sell15141.00155.89156.19155.49
30282006.12.28 11:10s/l15141.00156.19156.19155.49-301.05140164.86
30292006.12.28 15:40sell15151.00156.65156.95156.25
30302006.12.28 17:10t/p15151.00156.25156.95156.25348.74140513.60
30312006.12.28 17:45sell15161.00156.38156.68155.98
30322006.12.29 09:40s/l15161.00156.68156.68155.98-274.73140238.87
30332006.12.29 10:35sell15171.00156.69156.99156.29
30342006.12.29 15:30s/l15171.00156.99156.99156.29-261.56139977.31
30352006.12.29 15:30sell15181.00156.96157.26156.56
30362007.01.02 09:20s/l15181.00157.26157.26156.56-287.88139689.42
30372007.01.02 10:15sell15191.00157.40157.70157.00
30382007.01.02 11:50s/l15191.00157.70157.70157.00-261.55139427.87
30392007.01.02 13:50sell15201.00157.83158.13157.43
30402007.01.03 19:50t/p15201.00157.43158.13157.43335.56139763.44
30412007.01.03 23:50buy15211.00157.08156.78157.48
30422007.01.04 10:20s/l15211.00156.78156.78157.48-244.33139519.10
30432007.01.04 10:35sell15221.00157.17157.47156.77
30442007.01.04 11:10t/p15221.00156.77157.47156.77348.74139867.84
30452007.01.04 11:30sell15231.00156.79157.09156.39
30462007.01.04 12:59t/p15231.00156.39157.09156.39348.74140216.58
30472007.01.04 15:45buy15241.00156.08155.78156.48
30482007.01.04 21:40s/l15241.00155.78155.78156.48-261.59139954.99
30492007.01.05 09:25buy15251.00154.77154.47155.17
30502007.01.05 09:59t/p15251.00155.17154.47155.17348.80140303.79
30512007.01.05 11:15buy15261.00154.50154.20154.90
30522007.01.05 12:05t/p15261.00154.90154.20154.90348.79140652.58
30532007.01.05 12:50buy15271.00154.78154.48155.18
30542007.01.05 15:05s/l15271.00154.48154.48155.18-261.59140390.99
30552007.01.05 15:30sell15281.00154.62154.92154.22
30562007.01.05 15:35t/p15281.00154.22154.92154.22348.74140739.73
30572007.01.05 17:20sell15291.00154.54154.84154.14
30582007.01.08 02:05t/p15291.00154.14154.84154.14335.57141075.31
30592007.01.08 02:10sell15301.00154.24154.54153.84
30602007.01.08 02:15t/p15301.00153.84154.54153.84348.74141424.05
30612007.01.08 07:45buy15311.00153.85153.55154.25
30622007.01.08 13:45t/p15311.00154.25153.55154.25348.80141772.85
30632007.01.08 15:50sell15321.00154.46154.76154.06
30642007.01.09 00:10s/l15321.00154.76154.76154.06-274.72141498.13
30652007.01.09 03:59buy15331.00154.93154.63155.33
30662007.01.09 11:30t/p15331.00155.33154.63155.33348.80141846.93
30672007.01.09 12:50sell15341.00155.24155.54154.84
30682007.01.10 02:25t/p15341.00154.84155.54154.84335.57142182.50
30692007.01.10 03:40sell15351.00154.84155.14154.44
30702007.01.10 16:25s/l15351.00155.14155.14154.44-261.55141920.95
30712007.01.10 17:45sell15361.00155.10155.40154.70
30722007.01.10 18:05t/p15361.00154.70155.40154.70348.74142269.69
30732007.01.10 18:40sell15371.00154.88155.18154.48
30742007.01.11 05:50s/l15371.00155.18155.18154.48-301.06141968.63
30752007.01.11 06:45sell15381.00155.17155.47154.77
30762007.01.11 09:45s/l15381.00155.47155.47154.77-261.55141707.08
30772007.01.11 13:50sell15391.00156.12156.42155.72
30782007.01.11 15:05t/p15391.00155.72156.42155.72348.74142055.82
30792007.01.11 15:45sell15401.00156.24156.54155.84
30802007.01.11 15:59t/p15401.00155.84156.54155.84348.74142404.56
30812007.01.11 16:40sell15411.00155.70156.00155.30
30822007.01.11 17:05t/p15411.00155.30156.00155.30348.73142753.29
30832007.01.11 17:45sell15421.00155.54155.84155.14
30842007.01.11 21:40t/p15421.00155.14155.84155.14348.74143102.03
30852007.01.12 00:45buy15431.00155.27154.97155.67
30862007.01.12 09:35t/p15431.00155.67154.97155.67348.80143450.83
30872007.01.12 09:35sell15441.00155.79156.09155.39
30882007.01.12 10:15t/p15441.00155.39156.09155.39348.74143799.57
30892007.01.12 10:45sell15451.00155.57155.87155.17
30902007.01.15 02:05t/p15451.00155.17155.87155.17335.56144135.13
30912007.01.15 02:20sell15461.00155.47155.77155.07
30922007.01.15 10:05s/l15461.00155.77155.77155.07-261.55143873.58
30932007.01.15 10:20buy15471.00155.64155.34156.04
30942007.01.15 11:50t/p15471.00156.04155.34156.04348.79144222.37
30952007.01.15 13:50sell15481.00156.05156.35155.65
30962007.01.17 13:40t/p15481.00155.65156.35155.65322.41144544.78
30972007.01.17 16:45buy15491.00155.69155.39156.09
30982007.01.17 18:05t/p15491.00156.09155.39156.09348.79144893.57
30992007.01.17 18:35buy15501.00156.03155.73156.43
31002007.01.18 05:10t/p15501.00156.43155.73156.43366.07145259.63
31012007.01.18 06:45sell15511.00156.72157.02156.32
31022007.01.18 09:30s/l15511.00157.02157.02156.32-261.55144998.08
31032007.01.18 12:45sell15521.00157.13157.43156.73
31042007.01.18 14:05t/p15521.00156.73157.43156.73348.73145346.81
31052007.01.18 14:40sell15531.00157.05157.35156.65
31062007.01.18 15:05t/p15531.00156.65157.35156.65348.74145695.55
31072007.01.18 15:10sell15541.00156.75157.05156.35
31082007.01.18 16:30s/l15541.00157.05157.05156.35-261.56145433.99
31092007.01.18 18:20sell15551.00157.09157.39156.69
31102007.01.19 03:40s/l15551.00157.39157.39156.69-274.72145159.28
31112007.01.19 05:50sell15561.00157.60157.90157.20
31122007.01.19 10:10t/p15561.00157.20157.90157.20348.74145508.02
31132007.01.19 10:40sell15571.00157.39157.69156.99
31142007.01.19 17:25t/p15571.00156.99157.69156.99348.73145856.75
31152007.01.19 17:59sell15581.00157.09157.39156.69
31162007.01.22 02:35s/l15581.00157.39157.39156.69-274.72145582.03
31172007.01.22 10:20sell15591.00157.47157.77157.07
31182007.01.23 11:59s/l15591.00157.77157.77157.07-274.72145307.31
31192007.01.23 14:50sell15601.00158.22158.52157.82
31202007.01.24 02:10s/l15601.00158.52158.52157.82-274.72145032.60
31212007.01.24 03:30sell15611.00158.58158.88158.18
31222007.01.24 08:05t/p15611.00158.18158.88158.18348.73145381.33
31232007.01.24 08:45sell15621.00158.33158.63157.93
31242007.01.24 08:50t/p15621.00157.93158.63157.93348.73145730.06
31252007.01.24 09:50buy15631.00157.27156.97157.67
31262007.01.24 10:50s/l15631.00156.97156.97157.67-261.59145468.47
31272007.01.24 12:45buy15641.00157.98157.68158.38
31282007.01.24 15:35s/l15641.00157.68157.68158.38-261.60145206.87
31292007.01.24 15:40sell15651.00157.96158.26157.56
31302007.01.24 16:30t/p15651.00157.56158.26157.56348.74145555.61
31312007.01.24 16:30buy15661.00157.56157.26157.96
31322007.01.24 17:20s/l15661.00157.26157.26157.96-261.60145294.01
31332007.01.24 18:25sell15671.00156.85157.15156.45
31342007.01.24 23:05s/l15671.00157.15157.15156.45-261.55145032.46
31352007.01.24 23:35buy15681.00156.89156.59157.29
31362007.01.25 03:10s/l15681.00156.59156.59157.29-244.33144788.12
31372007.01.25 04:35sell15691.00156.49156.79156.09
31382007.01.25 05:50t/p15691.00156.09156.79156.09348.74145136.86
31392007.01.25 06:25sell15701.00156.26156.56155.86
31402007.01.25 07:45t/p15701.00155.86156.56155.86348.73145485.59
31412007.01.25 08:40buy15711.00155.90155.60156.30
31422007.01.25 09:05t/p15711.00156.30155.60156.30348.80145834.39
31432007.01.25 09:35buy15721.00156.17155.87156.57
31442007.01.25 10:05t/p15721.00156.57155.87156.57348.80146183.19
31452007.01.25 12:20buy15731.00156.27155.97156.67
31462007.01.25 13:05t/p15731.00156.67155.97156.67348.80146531.99
31472007.01.25 13:15buy15741.00156.48156.18156.88
31482007.01.25 13:45t/p15741.00156.88156.18156.88348.80146880.79
31492007.01.25 14:35sell15751.00156.90157.20156.50
31502007.01.26 01:15s/l15751.00157.20157.20156.50-274.72146606.07
31512007.01.26 01:40buy15761.00156.73156.43157.13
31522007.01.26 01:59t/p15761.00157.13156.43157.13348.79146954.86
31532007.01.26 03:50sell15771.00157.28157.58156.88
31542007.01.26 03:59t/p15771.00156.88157.58156.88348.74147303.60
31552007.01.26 07:30sell15781.00156.94157.24156.54
31562007.01.26 09:20s/l15781.00157.24157.24156.54-261.56147042.04
31572007.01.26 10:15sell15791.00157.15157.45156.75
31582007.01.26 12:15t/p15791.00156.75157.45156.75348.74147390.78
31592007.01.26 13:20sell15801.00156.79157.09156.39
31602007.01.26 19:10s/l15801.00157.09157.09156.39-261.55147129.23
31612007.01.26 22:30buy15811.00156.94156.64157.34
31622007.01.29 08:35t/p15811.00157.34156.64157.34354.55147483.78
31632007.01.29 11:45sell15821.00157.43157.73157.03
31642007.01.29 18:40s/l15821.00157.73157.73157.03-261.55147222.23
31652007.01.29 18:40sell15831.00157.72158.02157.32
31662007.01.30 09:05s/l15831.00158.02158.02157.32-274.72146947.51
31672007.01.30 09:25buy15841.00157.75157.45158.15
31682007.01.30 17:15s/l15841.00157.45157.45158.15-261.60146685.91
31692007.01.30 17:45sell15851.00157.74158.04157.34
31702007.01.31 08:05t/p15851.00157.34158.04157.34335.57147021.48
31712007.01.31 11:45buy15861.00156.99156.69157.39
31722007.01.31 14:05t/p15861.00157.39156.69157.39348.79147370.27
31732007.01.31 15:30buy15871.00157.27156.97157.67
31742007.01.31 16:05t/p15871.00157.67156.97157.67348.80147719.07
31752007.01.31 17:15buy15881.00157.51157.21157.91
31762007.01.31 17:25s/l15881.00157.21157.21157.91-261.60147457.47
31772007.01.31 17:45sell15891.00157.55157.85157.15
31782007.01.31 18:15t/p15891.00157.15157.85157.15348.74147806.21
31792007.01.31 18:40sell15901.00157.19157.49156.79
31802007.02.01 01:15s/l15901.00157.49157.49156.79-301.06147505.15
31812007.02.01 02:15buy15911.00157.19156.89157.59
31822007.02.01 11:25s/l15911.00156.89156.89157.59-261.59147243.56
31832007.02.01 12:30sell15921.00156.83157.13156.43
31842007.02.01 18:05s/l15921.00157.13157.13156.43-261.55146982.01
31852007.02.01 19:40buy15931.00157.08156.78157.48
31862007.02.02 10:05t/p15931.00157.48156.78157.48354.55147336.56
31872007.02.02 12:50sell15941.00157.49157.79157.09
31882007.02.02 17:05t/p15941.00157.09157.79157.09348.74147685.30
31892007.02.02 17:50sell15951.00157.42157.72157.02
31902007.02.02 18:05t/p15951.00157.02157.72157.02348.74148034.04
31912007.02.02 18:45sell15961.00157.24157.54156.84
31922007.02.02 19:10t/p15961.00156.84157.54156.84348.74148382.78
31932007.02.02 19:50buy15971.00156.81156.51157.21
31942007.02.05 03:20s/l15971.00156.51156.51157.21-255.84148126.93
31952007.02.05 04:15buy15981.00156.40156.10156.80
31962007.02.05 13:15s/l15981.00156.10156.10156.80-261.60147865.33
31972007.02.05 13:15buy15991.00156.13155.83156.53
31982007.02.05 15:50s/l15991.00155.83155.83156.53-261.59147603.74
31992007.02.05 15:59sell16001.00155.97156.27155.57
32002007.02.05 16:50t/p16001.00155.57156.27155.57348.74147952.48
32012007.02.05 22:35buy16011.00155.53155.23155.93
32022007.02.06 11:50t/p16011.00155.93155.23155.93354.55148307.03
32032007.02.06 12:50sell16021.00155.96156.26155.56
32042007.02.06 13:05t/p16021.00155.56156.26155.56348.73148655.76
32052007.02.06 13:50sell16031.00155.71156.01155.31
32062007.02.06 17:30s/l16031.00156.01156.01155.31-261.55148394.21
32072007.02.06 17:45buy16041.00155.68155.38156.08
32082007.02.06 18:20t/p16041.00156.08155.38156.08348.79148743.00
32092007.02.06 19:50sell16051.00156.07156.37155.67
32102007.02.07 09:40s/l16051.00156.37156.37155.67-274.73148468.27
32112007.02.07 10:35sell16061.00156.42156.72156.02
32122007.02.07 11:50s/l16061.00156.72156.72156.02-261.55148206.72
32132007.02.07 13:50sell16071.00156.77157.07156.37
32142007.02.07 17:30s/l16071.00157.07157.07156.37-261.55147945.17
32152007.02.07 18:25sell16081.00157.07157.37156.67
32162007.02.08 04:15s/l16081.00157.37157.37156.67-301.05147644.12
32172007.02.08 08:15sell16091.00157.35157.65156.95
32182007.02.08 08:40s/l16091.00157.65157.65156.95-261.55147382.57
32192007.02.08 09:35sell16101.00157.73158.03157.33
32202007.02.08 11:05t/p16101.00157.33158.03157.33348.74147731.31
32212007.02.08 11:45sell16111.00157.43157.73157.03
32222007.02.08 15:25s/l16111.00157.73157.73157.03-261.55147469.76
32232007.02.08 15:40buy16121.00157.55157.25157.95
32242007.02.08 17:15t/p16121.00157.95157.25157.95348.80147818.56
32252007.02.08 18:10sell16131.00157.97158.27157.57
32262007.02.09 03:15s/l16131.00158.27158.27157.57-274.72147543.84
32272007.02.09 03:30buy16141.00157.89157.59158.29
32282007.02.09 07:40t/p16141.00158.29157.59158.29348.79147892.63
32292007.02.09 08:40sell16151.00158.29158.59157.89
32302007.02.09 09:05t/p16151.00157.89158.59157.89348.74148241.37
32312007.02.09 09:50sell16161.00158.37158.67157.97
32322007.02.09 09:59t/p16161.00157.97158.67157.97348.73148590.10
32332007.02.09 11:20sell16171.00158.08158.38157.68
32342007.02.12 00:05s/l16171.00158.38158.38157.68-274.72148315.39
32352007.02.12 01:25sell16181.00158.86159.16158.46
32362007.02.12 10:05t/p16181.00158.46159.16158.46348.74148664.13
32372007.02.12 10:10sell16191.00158.81159.11158.41
32382007.02.12 11:10t/p16191.00158.41159.11158.41348.73149012.86
32392007.02.12 11:45sell16201.00158.63158.93158.23
32402007.02.12 12:05t/p16201.00158.23158.93158.23348.73149361.59
32412007.02.12 12:40sell16211.00158.43158.73158.03
32422007.02.12 12:50t/p16211.00158.03158.73158.03348.73149710.32
32432007.02.12 22:25buy16221.00157.96157.66158.36
32442007.02.13 02:05s/l16221.00157.66157.66158.36-255.84149454.47
32452007.02.13 02:40sell16231.00157.82158.12157.42
32462007.02.13 03:15t/p16231.00157.42158.12157.42348.73149803.20
32472007.02.13 03:40sell16241.00157.75158.05157.35
32482007.02.13 04:20t/p16241.00157.35158.05157.35348.73150151.93
32492007.02.13 04:50buy16251.00157.31157.01157.71
32502007.02.13 09:05t/p16251.00157.71157.01157.71348.80150500.73
32512007.02.13 09:30buy16261.00157.46157.16157.86
32522007.02.13 09:59t/p16261.00157.86157.16157.86348.80150849.53
32532007.02.13 10:20buy16271.00157.89157.59158.29
32542007.02.14 09:15t/p16271.00158.29157.59158.29354.55151204.08
32552007.02.14 10:25buy16281.00158.45158.15158.85
32562007.02.15 01:20s/l16281.00158.15158.15158.85-244.32150959.75
32572007.02.15 04:50buy16291.00157.58157.28157.98
32582007.02.15 11:05t/p16291.00157.98157.28157.98348.80151308.55
32592007.02.15 13:50sell16301.00157.80158.10157.40
32602007.02.15 17:10t/p16301.00157.40158.10157.40348.74151657.29
32612007.02.15 18:25sell16311.00157.09157.39156.69
32622007.02.15 23:35t/p16311.00156.69157.39156.69348.74152006.03
32632007.02.15 23:59sell16321.00156.70157.00156.30
32642007.02.16 02:05s/l16321.00157.00157.00156.30-274.72151731.31
32652007.02.16 04:30buy16331.00156.79156.49157.19
32662007.02.16 13:15s/l16331.00156.49156.49157.19-261.60151469.71
32672007.02.16 14:30buy16341.00156.41156.11156.81
32682007.02.19 00:00t/p16341.00156.81156.11156.81354.56151824.27
32692007.02.19 00:10buy16351.00157.03156.73157.43
32702007.02.19 19:20t/p16351.00157.43156.73157.43348.79152173.06
32712007.02.19 21:50sell16361.00157.42157.72157.02
32722007.02.20 04:50s/l16361.00157.72157.72157.02-274.72151898.34
32732007.02.20 08:40sell16371.00157.93158.23157.53
32742007.02.21 03:05s/l16371.00158.23158.23157.53-274.72151623.62
32752007.02.21 03:15buy16381.00158.08157.78158.48
32762007.02.21 05:05s/l16381.00157.78157.78158.48-261.60151362.02
32772007.02.21 05:45sell16391.00158.18158.48157.78
32782007.02.21 05:59t/p16391.00157.78158.48157.78348.74151710.76
32792007.02.21 06:40sell16401.00157.65157.95157.25
32802007.02.21 07:35s/l16401.00157.95157.95157.25-261.55151449.21
32812007.02.21 07:50buy16411.00157.40157.10157.80
32822007.02.21 07:59t/p16411.00157.80157.10157.80348.80151798.01
32832007.02.21 09:40buy16421.00158.19157.89158.59
32842007.02.21 10:20t/p16421.00158.59157.89158.59348.79152146.80
32852007.02.21 10:40buy16431.00158.40158.10158.80
32862007.02.21 12:40t/p16431.00158.80158.10158.80348.80152495.60
32872007.02.21 13:50sell16441.00158.93159.23158.53
32882007.02.22 18:05s/l16441.00159.23159.23158.53-301.06152194.54
32892007.02.22 19:20buy16451.00159.27158.97159.67
32902007.02.26 10:05s/l16451.00158.97158.97159.67-250.09151944.45
32912007.02.26 10:10sell16461.00159.29159.59158.89
32922007.02.26 10:59t/p16461.00158.89159.59158.89348.74152293.19
32932007.02.26 11:50buy16471.00158.71158.41159.11
32942007.02.26 23:40t/p16471.00159.11158.41159.11348.80152641.99
32952007.02.27 01:50sell16481.00159.24159.54158.84
32962007.02.27 03:05t/p16481.00158.84159.54158.84348.73152990.72
32972007.02.27 03:40sell16491.00158.90159.20158.50
32982007.02.27 08:10t/p16491.00158.50159.20158.50348.74153339.46
32992007.02.27 08:20sell16501.00158.68158.98158.28
33002007.02.27 08:35t/p16501.00158.28158.98158.28348.73153688.19
33012007.02.27 09:15sell16511.00158.29158.59157.89
33022007.02.27 10:50t/p16511.00157.89158.59157.89348.74154036.93
33032007.02.27 10:50buy16521.00157.81157.51158.21
33042007.02.27 15:25s/l16521.00157.51157.51158.21-261.60153775.33
33052007.02.27 17:35buy16531.00157.35157.05157.75
33062007.02.27 19:40s/l16531.00157.05157.05157.75-261.59153513.74
33072007.02.27 19:40buy16541.00157.08156.78157.48
33082007.02.27 21:30s/l16541.00156.78156.78157.48-261.60153252.14
33092007.02.27 23:59sell16551.00156.17156.47155.77
33102007.02.28 00:10s/l16551.00156.47156.47155.77-274.72152977.43
33112007.02.28 08:20sell16561.00156.29156.59155.89
33122007.02.28 09:15s/l16561.00156.59156.59155.89-261.55152715.88
33132007.02.28 09:50buy16571.00156.21155.91156.61
33142007.02.28 09:59t/p16571.00156.61155.91156.61348.80153064.68
33152007.02.28 10:25sell16581.00156.66156.96156.26
33162007.02.28 10:45t/p16581.00156.26156.96156.26348.74153413.42
33172007.02.28 11:15sell16591.00156.32156.62155.92
33182007.02.28 15:05s/l16591.00156.62156.62155.92-261.56153151.86
33192007.02.28 15:20buy16601.00156.27155.97156.67
33202007.02.28 16:15s/l16601.00155.97155.97156.67-261.60152890.26
33212007.02.28 16:25sell16611.00156.36156.66155.96
33222007.02.28 17:05s/l16611.00156.66156.66155.96-261.55152628.71
33232007.02.28 17:10buy16621.00156.05155.75156.45
33242007.02.28 17:20t/p16621.00156.45155.75156.45348.80152977.51
33252007.02.28 19:15buy16631.00156.49156.19156.89
33262007.02.28 23:40t/p16631.00156.89156.19156.89348.80153326.31
33272007.03.01 00:50sell16641.00156.83157.13156.43
33282007.03.01 01:45s/l16641.00157.13157.13156.43-261.55153064.76
33292007.03.01 02:59buy16651.00157.06156.76157.46
33302007.03.01 04:05s/l16651.00156.76156.76157.46-261.60152803.16
33312007.03.01 04:45sell16661.00156.85157.15156.45
33322007.03.01 05:05t/p16661.00156.45157.15156.45348.74153151.90
33332007.03.01 05:40sell16671.00156.68156.98156.28
33342007.03.01 06:05t/p16671.00156.28156.98156.28348.74153500.64
33352007.03.01 06:35sell16681.00156.42156.72156.02
33362007.03.01 10:15s/l16681.00156.72156.72156.02-261.55153239.09
33372007.03.01 11:20buy16691.00156.45156.15156.85
33382007.03.01 11:45s/l16691.00156.15156.15156.85-261.60152977.49
33392007.03.01 14:10buy16701.00155.93155.63156.33
33402007.03.01 14:15s/l16701.00155.63155.63156.33-261.59152715.90
33412007.03.01 15:10buy16711.00155.47155.17155.87
33422007.03.01 16:45s/l16711.00155.17155.17155.87-261.60152454.30
33432007.03.01 17:45buy16721.00154.80154.50155.20
33442007.03.02 11:20s/l16721.00154.50154.50155.20-255.83152198.46
33452007.03.02 11:30sell16731.00155.05155.35154.65
33462007.03.02 11:59t/p16731.00154.65155.35154.65348.74152547.20
33472007.03.02 12:15buy16741.00154.53154.23154.93
33482007.03.02 13:59s/l16741.00154.23154.23154.93-261.60152285.60
33492007.03.02 14:10sell16751.00154.12154.42153.72
33502007.03.02 17:10s/l16751.00154.42154.42153.72-261.55152024.05
33512007.03.02 17:50buy16761.00154.09153.79154.49
33522007.03.02 19:35s/l16761.00153.79153.79154.49-261.60151762.45
33532007.03.02 20:15buy16771.00153.91153.61154.31
33542007.03.05 01:15s/l16771.00153.61153.61154.31-255.84151506.61
33552007.03.05 04:20buy16781.00152.01151.71152.41
33562007.03.05 04:20t/p16781.00152.41151.71152.41348.79151855.40
33572007.03.05 05:20sell16791.00152.28152.58151.88
33582007.03.05 06:45t/p16791.00151.88152.58151.88348.73152204.13
33592007.03.05 07:45buy16801.00152.08151.78152.48
33602007.03.05 09:05s/l16801.00151.78151.78152.48-261.60151942.53
33612007.03.05 09:10sell16811.00151.98152.28151.58
33622007.03.05 09:15t/p16811.00151.58152.28151.58348.74152291.27
33632007.03.05 10:20buy16821.00151.51151.21151.91
33642007.03.05 12:20s/l16821.00151.21151.21151.91-261.60152029.67
33652007.03.05 12:20sell16831.00151.42151.72151.02
33662007.03.05 15:05t/p16831.00151.02151.72151.02348.74152378.41
33672007.03.05 15:15sell16841.00151.35151.65150.95
33682007.03.05 16:35s/l16841.00151.65151.65150.95-261.55152116.86
33692007.03.05 17:10buy16851.00151.65151.35152.05
33702007.03.05 17:20t/p16851.00152.05151.35152.05348.80152465.66
33712007.03.05 18:35buy16861.00151.89151.59152.29
33722007.03.05 20:15s/l16861.00151.59151.59152.29-261.60152204.06
33732007.03.05 21:35sell16871.00151.77152.07151.37
33742007.03.05 23:10t/p16871.00151.37152.07151.37348.73152552.79
33752007.03.05 23:20sell16881.00151.67151.97151.27
33762007.03.05 23:35t/p16881.00151.27151.97151.27348.74152901.53
33772007.03.06 00:20buy16891.00151.18150.88151.58
33782007.03.06 00:45s/l16891.00150.88150.88151.58-261.59152639.94
33792007.03.06 06:30buy16901.00152.70152.40153.10
33802007.03.06 07:05s/l16901.00152.40152.40153.10-261.60152378.34
33812007.03.06 07:15sell16911.00152.59152.89152.19
33822007.03.06 09:40s/l16911.00152.89152.89152.19-261.55152116.79
33832007.03.06 10:15buy16921.00152.65152.35153.05
33842007.03.06 15:45s/l16921.00152.35152.35153.05-261.60151855.19
33852007.03.06 16:20buy16931.00152.12151.82152.52
33862007.03.06 16:35t/p16931.00152.52151.82152.52348.79152203.98
33872007.03.06 17:35sell16941.00152.47152.77152.07
33882007.03.06 18:40s/l16941.00152.77152.77152.07-261.55151942.43
33892007.03.06 19:35buy16951.00152.68152.38153.08
33902007.03.06 21:10t/p16951.00153.08152.38153.08348.80152291.23
33912007.03.06 22:35buy16961.00152.99152.69153.39
33922007.03.07 01:15t/p16961.00153.39152.69153.39354.56152645.78
33932007.03.07 02:20sell16971.00153.43153.73153.03
33942007.03.07 03:05t/p16971.00153.03153.73153.03348.74152994.52
33952007.03.07 03:10sell16981.00153.18153.48152.78
33962007.03.07 03:20t/p16981.00152.78153.48152.78348.74153343.26
33972007.03.07 04:20buy16991.00152.58152.28152.98
33982007.03.07 05:50t/p16991.00152.98152.28152.98348.80153692.06
33992007.03.07 05:50sell17001.00152.98153.28152.58
34002007.03.07 09:10t/p17001.00152.58153.28152.58348.74154040.80
34012007.03.07 09:20sell17011.00152.75153.05152.35
34022007.03.07 17:10s/l17011.00153.05153.05152.35-261.55153779.25
34032007.03.07 18:20sell17021.00153.19153.49152.79
34042007.03.08 00:40t/p17021.00152.79153.49152.79309.24154088.49
34052007.03.08 02:20buy17031.00152.31152.01152.71
34062007.03.08 03:45t/p17031.00152.71152.01152.71348.80154437.29
34072007.03.08 08:20sell17041.00153.81154.11153.41
34082007.03.08 10:45t/p17041.00153.41154.11153.41348.74154786.03
34092007.03.08 10:45buy17051.00153.41153.11153.81
34102007.03.08 12:35t/p17051.00153.81153.11153.81348.79155134.82
34112007.03.08 12:40buy17061.00153.62153.32154.02
34122007.03.08 13:15t/p17061.00154.02153.32154.02348.80155483.62
34132007.03.08 14:45sell17071.00154.04154.34153.64
34142007.03.09 02:40s/l17071.00154.34154.34153.64-274.72155208.90
34152007.03.09 03:20sell17081.00154.34154.64153.94
34162007.03.09 10:40s/l17081.00154.64154.64153.94-261.55154947.35
34172007.03.09 11:15buy17091.00154.34154.04154.74
34182007.03.09 15:35t/p17091.00154.74154.04154.74348.79155296.14
34192007.03.09 15:40buy17101.00154.38154.08154.78
34202007.03.09 15:50t/p17101.00154.78154.08154.78348.79155644.93
34212007.03.09 16:15sell17111.00154.87155.17154.47
34222007.03.09 19:15s/l17111.00155.17155.17154.47-261.55155383.38
34232007.03.09 20:50sell17121.00155.14155.44154.74
34242007.03.12 09:05s/l17121.00155.44155.44154.74-274.72155108.67
34252007.03.12 10:15sell17131.00155.43155.73155.03
34262007.03.12 12:05s/l17131.00155.73155.73155.03-261.55154847.12
34272007.03.12 12:10buy17141.00155.53155.23155.93
34282007.03.12 13:35s/l17141.00155.23155.23155.93-261.60154585.52
34292007.03.12 17:35buy17151.00154.83154.53155.23
34302007.03.12 22:20t/p17151.00155.23154.53155.23348.80154934.32
34312007.03.12 23:10sell17161.00155.26155.56154.86
34322007.03.13 05:40t/p17161.00154.86155.56154.86335.56155269.88
34332007.03.13 06:20buy17171.00154.77154.47155.17
34342007.03.13 08:50s/l17171.00154.47154.47155.17-261.59155008.29
34352007.03.13 09:35sell17181.00154.56154.86154.16
34362007.03.13 13:05t/p17181.00154.16154.86154.16348.74155357.03
34372007.03.13 14:35sell17191.00154.13154.43153.73
34382007.03.13 16:50s/l17191.00154.43154.43153.73-261.56155095.47
34392007.03.13 20:40sell17201.00153.97154.27153.57
34402007.03.13 21:50t/p17201.00153.57154.27153.57348.74155444.21
34412007.03.13 22:15buy17211.00153.42153.12153.82
34422007.03.14 00:50s/l17211.00153.12153.12153.82-255.84155188.36
34432007.03.14 03:35buy17221.00153.21152.91153.61
34442007.03.14 08:45s/l17221.00152.91152.91153.61-261.60154926.76
34452007.03.14 09:50buy17231.00152.89152.59153.29
34462007.03.14 11:15t/p17231.00153.29152.59153.29348.80155275.56
34472007.03.14 12:40buy17241.00153.15152.85153.55
34482007.03.14 14:20t/p17241.00153.55152.85153.55348.79155624.35
34492007.03.14 15:20sell17251.00153.80154.10153.40
34502007.03.14 16:40s/l17251.00154.10154.10153.40-261.55155362.80
34512007.03.14 17:10buy17261.00153.93153.63154.33
34522007.03.14 18:10s/l17261.00153.63153.63154.33-261.60155101.20
34532007.03.14 18:15sell17271.00153.91154.21153.51
34542007.03.14 20:05s/l17271.00154.21154.21153.51-261.55154839.65
34552007.03.14 20:15buy17281.00154.03153.73154.43
34562007.03.14 20:20t/p17281.00154.43153.73154.43348.80155188.45
34572007.03.14 22:20sell17291.00154.87155.17154.47
34582007.03.15 01:05s/l17291.00155.17155.17154.47-301.05154887.40
34592007.03.15 01:15buy17301.00154.96154.66155.36
34602007.03.15 01:20t/p17301.00155.36154.66155.36348.80155236.20
34612007.03.15 02:20sell17311.00155.16155.46154.76
34622007.03.15 10:05t/p17311.00154.76155.46154.76348.74155584.94
34632007.03.15 10:10sell17321.00154.94155.24154.54
34642007.03.15 15:20s/l17321.00155.24155.24154.54-261.56155323.38
34652007.03.15 15:20buy17331.00154.96154.66155.36
34662007.03.15 17:20t/p17331.00155.36154.66155.36348.80155672.18
34672007.03.15 19:50sell17341.00155.74156.04155.34
34682007.03.16 00:50t/p17341.00155.34156.04155.34335.57156007.76
34692007.03.16 02:45sell17351.00155.71156.01155.31
34702007.03.16 11:35t/p17351.00155.31156.01155.31348.73156356.49
34712007.03.16 12:20buy17361.00155.27154.97155.67
34722007.03.16 14:40t/p17361.00155.67154.97155.67348.80156705.29
34732007.03.16 16:20sell17371.00155.85156.15155.45
34742007.03.16 16:35t/p17371.00155.45156.15155.45348.74157054.03
34752007.03.16 17:10sell17381.00155.49155.79155.09
34762007.03.18 23:00t/p17381.00155.09155.79155.09348.74157402.77
34772007.03.18 23:20sell17391.00155.05155.35154.65
34782007.03.19 02:45s/l17391.00155.35155.35154.65-274.72157128.05
34792007.03.19 04:20sell17401.00156.00156.30155.60
34802007.03.19 11:20s/l17401.00156.30156.30155.60-261.56156866.49
34812007.03.19 11:35buy17411.00156.09155.79156.49
34822007.03.19 18:15t/p17411.00156.49155.79156.49348.80157215.29
34832007.03.19 19:20sell17421.00156.43156.73156.03
34842007.03.20 02:50s/l17421.00156.73156.73156.03-274.72156940.57
34852007.03.20 03:15sell17431.00156.90157.20156.50
34862007.03.20 04:35t/p17431.00156.50157.20156.50348.74157289.31
34872007.03.20 05:20buy17441.00156.46156.16156.86
34882007.03.20 14:35s/l17441.00156.16156.16156.86-261.60157027.71
34892007.03.20 14:45sell17451.00156.56156.86156.16
34902007.03.20 15:05t/p17451.00156.16156.86156.16348.73157376.44
34912007.03.20 15:10sell17461.00156.27156.57155.87
34922007.03.20 15:15t/p17461.00155.87156.57155.87348.73157725.17
34932007.03.20 17:50buy17471.00155.71155.41156.11
34942007.03.20 21:05t/p17471.00156.11155.41156.11348.79158073.96
34952007.03.20 23:15sell17481.00156.22156.52155.82
34962007.03.21 09:05s/l17481.00156.52156.52155.82-274.72157799.24
34972007.03.21 11:10sell17491.00156.63156.93156.23
34982007.03.21 20:05s/l17491.00156.93156.93156.23-261.56157537.68
34992007.03.21 20:15buy17501.00156.64156.34157.04
35002007.03.21 20:45t/p17501.00157.04156.34157.04348.80157886.48
35012007.03.21 23:15sell17511.00157.42157.72157.02
35022007.03.22 08:35t/p17511.00157.02157.72157.02309.24158195.72
35032007.03.22 09:20buy17521.00156.87156.57157.27
35042007.03.22 12:20t/p17521.00157.27156.57157.27348.79158544.51
35052007.03.22 13:20sell17531.00157.41157.71157.01
35062007.03.22 14:05t/p17531.00157.01157.71157.01348.74158893.25
35072007.03.22 14:15sell17541.00157.35157.65156.95
35082007.03.22 18:50s/l17541.00157.65157.65156.95-261.55158631.70
35092007.03.22 19:15sell17551.00157.48157.78157.08
35102007.03.23 03:50t/p17551.00157.08157.78157.08335.57158967.27
35112007.03.23 04:20buy17561.00157.22156.92157.62
35122007.03.23 10:50s/l17561.00156.92156.92157.62-261.59158705.68
35132007.03.23 12:45buy17571.00156.65156.35157.05
35142007.03.26 04:20s/l17571.00156.35156.35157.05-255.84158449.84
35152007.03.26 04:35sell17581.00156.53156.83156.13
35162007.03.26 11:40s/l17581.00156.83156.83156.13-261.55158188.29
35172007.03.26 13:50sell17591.00156.91157.21156.51
35182007.03.26 16:20s/l17591.00157.21157.21156.51-261.55157926.74
35192007.03.26 17:20sell17601.00157.37157.67156.97
35202007.03.26 17:35t/p17601.00156.97157.67156.97348.73158275.47
35212007.03.26 18:20buy17611.00157.07156.77157.47
35222007.03.26 23:45t/p17611.00157.47156.77157.47348.79158624.26
35232007.03.27 01:15sell17621.00157.44157.74157.04
35242007.03.27 02:35s/l17621.00157.74157.74157.04-261.56158362.70
35252007.03.27 07:35sell17631.00157.55157.85157.15
35262007.03.27 11:35s/l17631.00157.85157.85157.15-261.55158101.15
35272007.03.27 12:20sell17641.00157.93158.23157.53
35282007.03.27 16:05t/p17641.00157.53158.23157.53348.74158449.89
35292007.03.27 16:10sell17651.00157.72158.02157.32
35302007.03.27 17:20t/p17651.00157.32158.02157.32348.74158798.63
35312007.03.27 18:35sell17661.00157.40157.70157.00
35322007.03.28 04:05t/p17661.00157.00157.70157.00335.57159134.20
35332007.03.28 04:15sell17671.00157.42157.72157.02
35342007.03.28 04:20t/p17671.00157.02157.72157.02348.74159482.94
35352007.03.28 05:20buy17681.00156.64156.34157.04
35362007.03.28 11:50s/l17681.00156.34156.34157.04-261.60159221.34
35372007.03.28 12:15buy17691.00156.46156.16156.86
35382007.03.28 15:35s/l17691.00156.16156.16156.86-261.60158959.74
35392007.03.28 16:15sell17701.00156.30156.60155.90
35402007.03.28 16:50t/p17701.00155.90156.60155.90348.74159308.48
35412007.03.28 17:20buy17711.00155.83155.53156.23
35422007.03.28 17:50s/l17711.00155.53155.53156.23-261.60159046.88
35432007.03.28 18:15buy17721.00155.62155.32156.02
35442007.03.29 06:40t/p17721.00156.02155.32156.02366.06159412.94
35452007.03.29 07:20sell17731.00156.21156.51155.81
35462007.03.29 10:50s/l17731.00156.51156.51155.81-261.55159151.39
35472007.03.29 14:15sell17741.00156.77157.07156.37
35482007.03.29 16:50s/l17741.00157.07157.07156.37-261.55158889.84
35492007.03.29 19:50buy17751.00156.95156.65157.35
35502007.03.29 20:37t/p17751.00157.35156.65157.35348.79159238.63
35512007.03.30 00:50sell17761.00157.41157.71157.01
35522007.03.30 04:45t/p17761.00157.01157.71157.01348.74159587.37
35532007.03.30 07:10buy17771.00157.06156.76157.46
35542007.03.30 15:45t/p17771.00157.46156.76157.46348.79159936.16
35552007.03.30 16:35buy17781.00157.27156.97157.67
35562007.03.30 18:15s/l17781.00156.97156.97157.67-261.59159674.57
35572007.03.30 18:20sell17791.00157.29157.59156.89
35582007.03.30 19:15t/p17791.00156.89157.59156.89348.74160023.31
35592007.03.30 19:35sell17801.00157.24157.54156.84
35602007.04.02 03:20s/l17801.00157.54157.54156.84-274.72159748.59
35612007.04.02 04:20sell17811.00157.37157.67156.97
35622007.04.02 09:50t/p17811.00156.97157.67156.97348.73160097.32
35632007.04.02 10:20sell17821.00157.10157.40156.70
35642007.04.02 12:20s/l17821.00157.40157.40156.70-261.55159835.77
35652007.04.02 12:20buy17831.00157.27156.97157.67
35662007.04.03 06:40t/p17831.00157.67156.97157.67354.56160190.33
35672007.04.03 07:20sell17841.00157.67157.97157.27
35682007.04.03 09:20s/l17841.00157.97157.97157.27-261.55159928.78
35692007.04.03 11:20sell17851.00158.40158.70158.00
35702007.04.03 16:50s/l17851.00158.70158.70158.00-261.55159667.23
35712007.04.03 18:20sell17861.00158.83159.13158.43
35722007.04.03 21:10t/p17861.00158.43159.13158.43348.74160015.97
35732007.04.03 21:35sell17871.00158.49158.79158.09
35742007.04.04 13:05s/l17871.00158.79158.79158.09-274.72159741.25
35752007.04.04 14:20sell17881.00158.81159.11158.41
35762007.04.05 05:35t/p17881.00158.41159.11158.41309.23160050.48
35772007.04.05 06:45buy17891.00158.46158.16158.86
35782007.04.05 14:20t/p17891.00158.86158.16158.86348.80160399.28
35792007.04.05 15:10sell17901.00159.03159.33158.63
35802007.04.05 16:20s/l17901.00159.33159.33158.63-261.55160137.73
35812007.04.05 20:20buy17911.00159.30159.00159.70
35822007.04.10 06:50t/p17911.00159.70159.00159.70366.06160503.78
35832007.04.10 07:35buy17921.00159.64159.34160.04
35842007.04.10 15:20t/p17921.00160.04159.34160.04348.80160852.58
35852007.04.10 16:20sell17931.00160.01160.31159.61
35862007.04.11 04:35t/p17931.00159.61160.31159.61335.56161188.15
35872007.04.11 08:50sell17941.00160.09160.39159.69
35882007.04.11 16:20s/l17941.00160.39160.39159.69-261.55160926.60
35892007.04.11 17:35buy17951.00160.30160.00160.70
35902007.04.12 04:45t/p17951.00160.70160.00160.70366.06161292.65
35912007.04.12 05:10sell17961.00160.79161.09160.39
35922007.04.12 16:05t/p17961.00160.39161.09160.39348.74161641.39
35932007.04.12 16:35sell17971.00160.45160.75160.05
35942007.04.13 04:05s/l17971.00160.75160.75160.05-274.72161366.67
35952007.04.13 05:45sell17981.00160.73161.03160.33
35962007.04.13 11:10t/p17981.00160.33161.03160.33348.74161715.41
35972007.04.13 11:20sell17991.00160.42160.72160.02
35982007.04.13 11:40t/p17991.00160.02160.72160.02348.74162064.15
35992007.04.13 19:35buy18001.00161.15160.85161.55
36002007.04.16 00:00t/p18001.00161.55160.85161.55354.56162418.71
36012007.04.16 02:20sell18011.00162.22162.52161.82
36022007.04.16 02:20t/p18011.00161.82162.52161.82348.74162767.45
36032007.04.16 03:10sell18021.00161.83162.13161.43
36042007.04.16 17:05s/l18021.00162.13162.13161.43-261.55162505.90
36052007.04.16 18:35buy18031.00162.25161.95162.65
36062007.04.17 00:45s/l18031.00161.95161.95162.65-255.84162250.05
36072007.04.17 02:40buy18041.00161.98161.68162.38
36082007.04.17 08:40s/l18041.00161.68161.68162.38-261.59161988.46
36092007.04.17 09:15sell18051.00161.68161.98161.28
36102007.04.17 15:40s/l18051.00161.98161.98161.28-261.56161726.90
36112007.04.17 16:30buy18061.00161.94161.64162.34
36122007.04.17 17:10s/l18061.00161.64161.64162.34-261.59161465.31
36132007.04.17 18:15buy18071.00161.81161.51162.21
36142007.04.17 18:40s/l18071.00161.51161.51162.21-261.60161203.71
36152007.04.17 19:30buy18081.00161.37161.07161.77
36162007.04.18 05:10s/l18081.00161.07161.07161.77-255.84160947.87
36172007.04.18 05:15sell18091.00161.22161.52160.82
36182007.04.18 09:20s/l18091.00161.52161.52160.82-261.55160686.32
36192007.04.18 10:20sell18101.00161.60161.90161.20
36202007.04.18 14:20t/p18101.00161.20161.90161.20348.74161035.06
36212007.04.18 15:35sell18111.00160.81161.11160.41
36222007.04.18 21:20s/l18111.00161.11161.11160.41-261.55160773.51
36232007.04.19 01:10sell18121.00161.27161.57160.87
36242007.04.19 03:50t/p18121.00160.87161.57160.87348.74161122.25
36252007.04.19 04:20buy18131.00160.80160.50161.20
36262007.04.19 05:15s/l18131.00160.50160.50161.20-261.59160860.66
36272007.04.19 06:20sell18141.00160.42160.72160.02
36282007.04.19 09:15t/p18141.00160.02160.72160.02348.74161209.40
36292007.04.19 13:20sell18151.00160.31160.61159.91
36302007.04.19 16:45s/l18151.00160.61160.61159.91-261.56160947.84
36312007.04.19 21:40buy18161.00160.95160.65161.35
36322007.04.20 02:40t/p18161.00161.35160.65161.35354.56161302.40
36332007.04.20 04:15sell18171.00161.65161.95161.25
36342007.04.23 06:40t/p18171.00161.25161.95161.25335.57161637.97
36352007.04.23 07:50buy18181.00161.02160.72161.42
36362007.04.23 08:15s/l18181.00160.72160.72161.42-261.60161376.37
36372007.04.23 09:35sell18191.00160.80161.10160.40
36382007.04.23 16:10s/l18191.00161.10161.10160.40-261.56161114.81
36392007.04.23 17:20sell18201.00161.21161.51160.81
36402007.04.24 02:35t/p18201.00160.81161.51160.81335.57161450.38
36412007.04.24 02:45sell18211.00161.05161.35160.65
36422007.04.24 04:15t/p18211.00160.65161.35160.65348.73161799.11
36432007.04.24 05:35sell18221.00160.41160.71160.01
36442007.04.24 06:35s/l18221.00160.71160.71160.01-261.55161537.56
36452007.04.24 09:15sell18231.00160.65160.95160.25
36462007.04.24 10:50s/l18231.00160.95160.95160.25-261.55161276.01
36472007.04.24 11:20sell18241.00160.91161.21160.51
36482007.04.24 13:05s/l18241.00161.21161.21160.51-261.55161014.46
36492007.04.24 14:15sell18251.00161.35161.65160.95
36502007.04.24 21:40s/l18251.00161.65161.65160.95-261.55160752.91
36512007.04.25 04:15sell18261.00161.47161.77161.07
36522007.04.25 11:20s/l18261.00161.77161.77161.07-261.55160491.36
36532007.04.25 13:20sell18271.00161.93162.23161.53
36542007.04.26 09:50s/l18271.00162.23162.23161.53-301.06160190.30
36552007.04.26 10:50sell18281.00162.29162.59161.89
36562007.04.26 20:05s/l18281.00162.59162.59161.89-261.55159928.75
36572007.04.27 01:35sell18291.00162.46162.76162.06
36582007.04.27 03:50s/l18291.00162.76162.76162.06-261.55159667.20
36592007.04.27 05:40sell18301.00162.68162.98162.28
36602007.04.27 10:35t/p18301.00162.28162.98162.28348.73160015.93
36612007.04.27 11:20buy18311.00162.34162.04162.74
36622007.04.27 12:50t/p18311.00162.74162.04162.74348.80160364.73
36632007.04.27 15:40sell18321.00162.80163.10162.40
36642007.04.27 17:35s/l18321.00163.10163.10162.40-261.56160103.17
36652007.04.27 18:20sell18331.00163.19163.49162.79
36662007.04.29 23:10t/p18331.00162.79163.49162.79348.73160451.90
36672007.04.30 02:20sell18341.00162.77163.07162.37
36682007.04.30 06:20s/l18341.00163.07163.07162.37-261.55160190.35
36692007.04.30 08:35sell18351.00162.92163.22162.52
36702007.04.30 09:20t/p18351.00162.52163.22162.52348.73160539.08
36712007.04.30 10:20buy18361.00162.44162.14162.84
36722007.04.30 14:45t/p18361.00162.84162.14162.84348.80160887.88
36732007.04.30 15:50sell18371.00162.86163.16162.46
36742007.05.01 03:20s/l18371.00163.16163.16162.46-274.73160613.15
36752007.05.01 03:20sell18381.00163.16163.46162.76
36762007.05.02 06:10t/p18381.00162.76163.46162.76335.57160948.72
36772007.05.02 06:15sell18391.00163.01163.31162.61
36782007.05.02 08:35t/p18391.00162.61163.31162.61348.74161297.46
36792007.05.02 08:50sell18401.00162.95163.25162.55
36802007.05.02 08:59t/p18401.00162.55163.25162.55348.74161646.20
36812007.05.02 10:35sell18411.00162.87163.17162.47
36822007.05.02 12:50s/l18411.00163.17163.17162.47-261.55161384.65
36832007.05.02 13:20buy18421.00163.10162.80163.50
36842007.05.03 07:20t/p18421.00163.50162.80163.50366.07161750.72
36852007.05.03 09:35buy18431.00163.47163.17163.87
36862007.05.03 17:20s/l18431.00163.17163.17163.87-261.60161489.12
36872007.05.03 17:35sell18441.00163.24163.54162.84
36882007.05.08 11:15t/p18441.00162.84163.54162.84309.23161798.35
36892007.05.08 17:20sell18451.00162.14162.44161.74
36902007.05.08 20:10s/l18451.00162.44162.44161.74-261.55161536.80
36912007.05.09 00:50sell18461.00162.55162.85162.15
36922007.05.09 04:20t/p18461.00162.15162.85162.15348.73161885.53
36932007.05.09 09:35buy18471.00162.23161.93162.63
36942007.05.10 02:05t/p18471.00162.63161.93162.63366.07162251.59
36952007.05.10 02:15buy18481.00162.45162.15162.85
36962007.05.10 10:20t/p18481.00162.85162.15162.85348.80162600.39
36972007.05.10 11:20sell18491.00162.94163.24162.54
36982007.05.10 19:05t/p18491.00162.54163.24162.54348.73162949.12
36992007.05.10 23:50buy18501.00161.62161.32162.02
37002007.05.11 01:05s/l18501.00161.32161.32162.02-255.84162693.28
37012007.05.11 01:10sell18511.00161.50161.80161.10
37022007.05.11 12:35t/p18511.00161.10161.80161.10348.73163042.01
37032007.05.11 15:20sell18521.00161.57161.87161.17
37042007.05.11 16:35s/l18521.00161.87161.87161.17-261.55162780.46
37052007.05.11 20:15sell18531.00162.41162.71162.01
37062007.05.13 23:20s/l18531.00162.71162.71162.01-261.55162518.91
37072007.05.14 02:50buy18541.00162.58162.28162.98
37082007.05.14 13:35t/p18541.00162.98162.28162.98348.80162867.71
37092007.05.14 15:45sell18551.00163.06163.36162.66
37102007.05.15 15:50s/l18551.00163.36163.36162.66-274.72162592.99
37112007.05.15 16:20sell18561.00163.30163.60162.90
37122007.05.15 18:20s/l18561.00163.60163.60162.90-261.56162331.43
37132007.05.15 21:20sell18571.00163.60163.90163.20
37142007.05.16 17:15s/l18571.00163.90163.90163.20-274.72162056.72
37152007.05.16 17:20buy18581.00163.77163.47164.17
37162007.05.16 18:10s/l18581.00163.47163.47164.17-261.60161795.12
37172007.05.16 20:15buy18591.00163.16162.86163.56
37182007.05.17 09:35t/p18591.00163.56162.86163.56366.07162161.18
37192007.05.17 10:35buy18601.00163.61163.31164.01
37202007.05.18 13:05s/l18601.00163.31163.31164.01-255.84161905.34
37212007.05.18 13:10sell18611.00163.69163.99163.29
37222007.05.18 13:40t/p18611.00163.29163.99163.29348.73162254.07
37232007.05.18 14:20buy18621.00162.63162.33163.03
37242007.05.18 14:35t/p18621.00163.03162.33163.03348.80162602.87
37252007.05.18 15:15buy18631.00162.88162.58163.28
37262007.05.18 17:20t/p18631.00163.28162.58163.28348.79162951.66
37272007.05.21 01:45sell18641.00163.80164.10163.40
37282007.05.21 14:45t/p18641.00163.40164.10163.40348.73163300.39
37292007.05.21 14:45buy18651.00163.39163.09163.79
37302007.05.23 05:35t/p18651.00163.79163.09163.79360.31163660.70
37312007.05.23 10:15sell18661.00163.75164.05163.35
37322007.05.24 09:35t/p18661.00163.35164.05163.35309.23163969.92
37332007.05.24 11:10buy18671.00163.11162.81163.51
37342007.05.25 02:45s/l18671.00162.81162.81163.51-255.83163714.09
37352007.05.25 07:40sell18681.00162.57162.87162.17
37362007.05.25 09:20s/l18681.00162.87162.87162.17-261.55163452.54
37372007.05.25 10:20sell18691.00163.19163.49162.79
37382007.05.25 13:50s/l18691.00163.49163.49162.79-261.55163190.99
37392007.05.25 14:20sell18701.00163.55163.85163.15
37402007.05.29 02:05s/l18701.00163.85163.85163.15-287.89162903.10
37412007.05.29 02:15buy18711.00163.70163.40164.10
37422007.05.29 04:40s/l18711.00163.40163.40164.10-261.60162641.50
37432007.05.29 05:20sell18721.00163.15163.45162.75
37442007.05.29 11:35s/l18721.00163.45163.45162.75-261.55162379.95
37452007.05.29 14:20sell18731.00163.89164.19163.49
37462007.05.29 15:15s/l18731.00164.19164.19163.49-261.55162118.40
37472007.05.29 16:20sell18741.00164.22164.52163.82
37482007.05.29 20:20t/p18741.00163.82164.52163.82348.74162467.14
37492007.05.29 21:20sell18751.00163.49163.79163.09
37502007.05.30 04:50t/p18751.00163.09163.79163.09335.56162802.70
37512007.05.30 04:59sell18761.00163.47163.77163.07
37522007.05.30 18:50t/p18761.00163.07163.77163.07348.74163151.44
37532007.05.30 20:45sell18771.00163.07163.37162.67
37542007.05.30 22:59s/l18771.00163.37163.37162.67-261.55162889.89
37552007.05.31 03:40sell18781.00163.33163.63162.93
37562007.05.31 15:05s/l18781.00163.63163.63162.93-261.55162628.34
37572007.05.31 18:20sell18791.00163.94164.24163.54
37582007.06.04 09:10s/l18791.00164.24164.24163.54-287.88162340.45
37592007.06.04 09:35buy18801.00164.05163.75164.45
37602007.06.05 06:40t/p18801.00164.45163.75164.45354.55162695.00
37612007.06.05 10:10sell18811.00164.55164.85164.15
37622007.06.05 15:50t/p18811.00164.15164.85164.15348.73163043.73
37632007.06.05 16:20sell18821.00164.22164.52163.82
37642007.06.05 17:35s/l18821.00164.52164.52163.82-261.55162782.18
37652007.06.05 18:20sell18831.00164.55164.85164.15
37662007.06.05 19:05t/p18831.00164.15164.85164.15348.73163130.91
37672007.06.05 19:15sell18841.00164.33164.63163.93
37682007.06.06 11:05t/p18841.00163.93164.63163.93335.57163466.48
37692007.06.06 11:40sell18851.00164.14164.44163.74
37702007.06.06 13:10t/p18851.00163.74164.44163.74348.74163815.22
37712007.06.06 14:45buy18861.00163.56163.26163.96
37722007.06.06 20:05s/l18861.00163.26163.26163.96-261.60163553.62
37732007.06.06 20:10sell18871.00163.38163.68162.98
37742007.06.07 07:10s/l18871.00163.68163.68162.98-301.05163252.57
37752007.06.07 10:45sell18881.00163.80164.10163.40
37762007.06.07 15:10t/p18881.00163.40164.10163.40348.73163601.30
37772007.06.07 15:20sell18891.00163.60163.90163.20
37782007.06.07 18:05t/p18891.00163.20163.90163.20348.74163950.04
37792007.06.07 18:15sell18901.00163.47163.77163.07
37802007.06.07 19:40t/p18901.00163.07163.77163.07348.74164298.78
37812007.06.07 20:20buy18911.00162.39162.09162.79
37822007.06.08 05:10t/p18911.00162.79162.09162.79354.56164653.34
37832007.06.08 07:45buy18921.00162.78162.48163.18
37842007.06.08 09:20s/l18921.00162.48162.48163.18-261.60164391.74
37852007.06.08 11:20sell18931.00162.12162.42161.72
37862007.06.08 15:15s/l18931.00162.42162.42161.72-261.55164130.19
37872007.06.08 18:35sell18941.00162.52162.82162.12
37882007.06.08 23:20s/l18941.00162.82162.82162.12-261.55163868.64
37892007.06.11 00:20sell18951.00162.76163.06162.36
37902007.06.11 03:45t/p18951.00162.36163.06162.36348.74164217.38
37912007.06.11 04:45sell18961.00162.38162.68161.98
37922007.06.11 18:05s/l18961.00162.68162.68161.98-261.55163955.83
37932007.06.12 01:50buy18971.00162.52162.22162.92
37942007.06.12 16:50s/l18971.00162.22162.22162.92-261.60163694.23
37952007.06.12 18:20sell18981.00162.11162.41161.71
37962007.06.13 02:35t/p18981.00161.71162.41161.71335.56164029.79
37972007.06.13 03:20sell18991.00161.67161.97161.27
37982007.06.13 05:20s/l18991.00161.97161.97161.27-261.55163768.24
37992007.06.13 08:20sell19001.00162.65162.95162.25
38002007.06.13 21:35s/l19001.00162.95162.95162.25-261.55163506.69
38012007.06.14 00:15sell19011.00163.36163.66162.96
38022007.06.14 12:45s/l19011.00163.66163.66162.96-261.56163245.13
38032007.06.14 13:59buy19021.00163.55163.25163.95
38042007.06.15 10:30t/p19021.00163.95163.25163.95354.56163599.68
38052007.06.15 12:20sell19031.00164.42164.72164.02
38062007.06.15 15:50s/l19031.00164.72164.72164.02-261.56163338.12
38072007.06.15 20:15sell19041.00165.24165.54164.84
38082007.06.18 08:10s/l19041.00165.54165.54164.84-274.72163063.41
38092007.06.18 10:15sell19051.00165.56165.86165.16
38102007.06.18 23:15s/l19051.00165.86165.86165.16-261.55162801.86
38112007.06.19 05:15sell19061.00165.94166.24165.54
38122007.06.19 12:15t/p19061.00165.54166.24165.54348.74163150.60
38132007.06.19 12:35sell19071.00165.62165.92165.22
38142007.06.20 10:20t/p19071.00165.22165.92165.22335.56163486.16
38152007.06.20 10:45buy19081.00165.31165.01165.71
38162007.06.20 12:45t/p19081.00165.71165.01165.71348.79163834.95
38172007.06.20 14:20sell19091.00165.92166.22165.52
38182007.06.21 00:20t/p19091.00165.52166.22165.52309.23164144.18
38192007.06.21 02:10buy19101.00165.36165.06165.76
38202007.06.22 03:40t/p19101.00165.76165.06165.76354.55164498.72
38212007.06.22 11:20sell19111.00166.34166.64165.94
38222007.06.22 14:40s/l19111.00166.64166.64165.94-261.55164237.17
38232007.06.22 16:20sell19121.00166.86167.16166.46
38242007.06.25 10:15t/p19121.00166.46167.16166.46335.56164572.74
38252007.06.25 11:35sell19131.00166.35166.65165.95
38262007.06.25 13:15t/p19131.00165.95166.65165.95348.73164921.47
38272007.06.25 13:35sell19141.00166.10166.40165.70
38282007.06.25 15:45s/l19141.00166.40166.40165.70-261.56164659.91
38292007.06.25 16:50sell19151.00166.54166.84166.14
38302007.06.26 03:50t/p19151.00166.14166.84166.14335.56164995.47
38312007.06.26 04:20buy19161.00166.02165.72166.42
38322007.06.26 10:20s/l19161.00165.72165.72166.42-261.60164733.87
38332007.06.26 11:20buy19171.00165.70165.40166.10
38342007.06.26 12:10s/l19171.00165.40165.40166.10-261.59164472.28
38352007.06.26 13:20buy19181.00165.36165.06165.76
38362007.06.26 14:05t/p19181.00165.76165.06165.76348.79164821.07
38372007.06.26 15:20sell19191.00165.86166.16165.46
38382007.06.26 18:40s/l19191.00166.16166.16165.46-261.55164559.52
38392007.06.26 19:20sell19201.00166.33166.63165.93
38402007.06.26 23:15t/p19201.00165.93166.63165.93348.74164908.26
38412007.06.27 03:20buy19211.00165.32165.02165.72
38422007.06.27 08:40s/l19211.00165.02165.02165.72-261.60164646.66
38432007.06.27 08:40buy19221.00164.99164.69165.39
38442007.06.27 09:15s/l19221.00164.69164.69165.39-261.60164385.06
38452007.06.27 13:35sell19231.00164.63164.93164.23
38462007.06.27 22:45s/l19231.00164.93164.93164.23-261.55164123.51
38472007.06.28 00:20buy19241.00165.19164.89165.59
38482007.06.28 01:15t/p19241.00165.59164.89165.59348.79164472.30
38492007.06.28 02:45sell19251.00165.86166.16165.46
38502007.06.28 03:35t/p19251.00165.46166.16165.46348.73164821.03
38512007.06.28 05:20buy19261.00165.36165.06165.76
38522007.06.28 08:45t/p19261.00165.76165.06165.76348.79165169.82
38532007.06.28 09:35buy19271.00165.65165.35166.05
38542007.06.29 08:50t/p19271.00166.05165.35166.05354.56165524.37
38552007.06.29 09:15sell19281.00166.02166.32165.62
38562007.06.29 12:59s/l19281.00166.32166.32165.62-261.55165262.82
38572007.06.29 15:35buy19291.00166.53166.23166.93
38582007.07.02 09:40s/l19291.00166.23166.23166.93-255.84165006.98
38592007.07.02 11:15buy19301.00166.22165.92166.62
38602007.07.02 14:30t/p19301.00166.62165.92166.62348.80165355.78
38612007.07.02 15:20sell19311.00166.72167.02166.32
38622007.07.03 09:15s/l19311.00167.02167.02166.32-274.72165081.06
38632007.07.03 16:20buy19321.00166.55166.25166.95
38642007.07.03 16:50s/l19321.00166.25166.25166.95-261.60164819.46
38652007.07.03 19:50sell19331.00166.66166.96166.26
38662007.07.04 16:40s/l19331.00166.96166.96166.26-274.73164544.73
38672007.07.05 03:20sell19341.00167.13167.43166.73
38682007.07.06 07:20s/l19341.00167.43167.43166.73-274.72164270.02
38692007.07.06 07:20sell19351.00167.44167.74167.04
38702007.07.06 15:35s/l19351.00167.74167.74167.04-261.55164008.47
38712007.07.06 15:50buy19361.00167.47167.17167.87
38722007.07.06 16:20t/p19361.00167.87167.17167.87348.79164357.26
38732007.07.06 17:35buy19371.00167.80167.50168.20
38742007.07.08 23:20t/p19371.00168.20167.50168.20348.79164706.05
38752007.07.09 09:35sell19381.00168.46168.76168.06
38762007.07.09 11:10t/p19381.00168.06168.76168.06348.74165054.79
38772007.07.09 11:15sell19391.00168.22168.52167.82
38782007.07.10 04:15t/p19391.00167.82168.52167.82335.56165390.35
38792007.07.10 04:35sell19401.00167.89168.19167.49
38802007.07.10 11:05s/l19401.00168.19168.19167.49-261.55165128.80
38812007.07.10 11:15buy19411.00168.05167.75168.45
38822007.07.10 15:10s/l19411.00167.75167.75168.45-261.59164867.21
38832007.07.10 16:20buy19421.00167.55167.25167.95
38842007.07.11 00:40s/l19421.00167.25167.25167.95-255.84164611.37
38852007.07.11 01:35sell19431.00167.16167.46166.76
38862007.07.11 02:35s/l19431.00167.46167.46166.76-261.56164349.81
38872007.07.11 03:20sell19441.00167.31167.61166.91
38882007.07.11 08:10t/p19441.00166.91167.61166.91348.74164698.55
38892007.07.11 08:20sell19451.00167.19167.49166.79
38902007.07.11 08:35t/p19451.00166.79167.49166.79348.74165047.29
38912007.07.11 09:20buy19461.00166.65166.35167.05
38922007.07.11 12:20t/p19461.00167.05166.35167.05348.80165396.09
38932007.07.11 16:20sell19471.00167.88168.18167.48
38942007.07.11 18:20s/l19471.00168.18168.18167.48-261.55165134.54
38952007.07.11 19:40buy19481.00167.97167.67168.37
38962007.07.11 23:20t/p19481.00168.37167.67168.37348.80165483.34
38972007.07.12 02:45sell19491.00168.19168.49167.79
38982007.07.12 14:20s/l19491.00168.49168.49167.79-261.55165221.79
38992007.07.12 14:20sell19501.00168.46168.76168.06
39002007.07.12 18:50s/l19501.00168.76168.76168.06-261.55164960.24
39012007.07.12 19:15sell19511.00168.82169.12168.42
39022007.07.13 16:05t/p19511.00168.42169.12168.42335.57165295.81
39032007.07.13 16:15sell19521.00168.69168.99168.29
39042007.07.13 16:45t/p19521.00168.29168.99168.29348.74165644.55
39052007.07.13 18:40sell19531.00168.40168.70168.00
39062007.07.16 00:15t/p19531.00168.00168.70168.00335.57165980.12
39072007.07.16 01:45buy19541.00167.88167.58168.28
39082007.07.16 04:05t/p19541.00168.28167.58168.28348.80166328.92
39092007.07.16 09:20sell19551.00168.11168.41167.71
39102007.07.17 16:10s/l19551.00168.41168.41167.71-274.72166054.20
39112007.07.17 20:20sell19561.00168.63168.93168.23
39122007.07.18 01:50t/p19561.00168.23168.93168.23335.57166389.78
39132007.07.18 03:10buy19571.00168.36168.06168.76
39142007.07.18 09:10s/l19571.00168.06168.06168.76-261.60166128.18
39152007.07.18 09:15sell19581.00168.20168.50167.80
39162007.07.19 11:35s/l19581.00168.50168.50167.80-301.05165827.12
39172007.07.19 13:15sell19591.00168.58168.88168.18
39182007.07.20 10:15s/l19591.00168.88168.88168.18-274.72165552.41
39192007.07.20 12:15sell19601.00168.64168.94168.24
39202007.07.20 17:05t/p19601.00168.24168.94168.24348.74165901.15
39212007.07.20 17:15sell19611.00168.41168.71168.01
39222007.07.20 17:20t/p19611.00168.01168.71168.01348.73166249.88
39232007.07.20 18:20buy19621.00167.60167.30168.00
39242007.07.20 19:50s/l19621.00167.30167.30168.00-261.60165988.28
39252007.07.20 20:50buy19631.00167.20166.90167.60
39262007.07.20 21:10t/p19631.00167.60166.90167.60348.80166337.08
39272007.07.22 23:20buy19641.00168.54168.24168.94
39282007.07.22 23:40s/l19641.00168.24168.24168.94-261.60166075.48
39292007.07.23 00:40buy19651.00168.22167.92168.62
39302007.07.23 01:40s/l19651.00167.92167.92168.62-261.60165813.88
39312007.07.23 02:20buy19661.00167.85167.55168.25
39322007.07.23 03:40s/l19661.00167.55167.55168.25-261.59165552.29
39332007.07.23 04:10sell19671.00167.50167.80167.10
39342007.07.23 16:20s/l19671.00167.80167.80167.10-261.55165290.74
39352007.07.23 16:35buy19681.00167.61167.31168.01
39362007.07.23 22:45s/l19681.00167.31167.31168.01-261.60165029.14
39372007.07.23 23:15sell19691.00167.29167.59166.89
39382007.07.24 03:05t/p19691.00166.89167.59166.89335.56165364.70
39392007.07.24 03:10sell19701.00166.97167.27166.57
39402007.07.24 03:20t/p19701.00166.57167.27166.57348.73165713.43
39412007.07.24 04:20buy19711.00166.67166.37167.07
39422007.07.24 10:45s/l19711.00166.37166.37167.07-261.59165451.84
39432007.07.24 11:20buy19721.00166.45166.15166.85
39442007.07.24 12:05t/p19721.00166.85166.15166.85348.79165800.63
39452007.07.24 14:20sell19731.00166.88167.18166.48
39462007.07.24 14:50s/l19731.00167.18167.18166.48-261.55165539.08
39472007.07.24 15:15sell19741.00167.35167.65166.95
39482007.07.24 16:05t/p19741.00166.95167.65166.95348.73165887.81
39492007.07.24 17:20buy19751.00166.75166.45167.15
39502007.07.24 22:05s/l19751.00166.45166.45167.15-261.59165626.22
39512007.07.25 00:35sell19761.00166.24166.54165.84
39522007.07.25 03:35t/p19761.00165.84166.54165.84348.73165974.95
39532007.07.25 04:20buy19771.00165.39165.09165.79
39542007.07.25 06:40t/p19771.00165.79165.09165.79348.79166323.74
39552007.07.25 06:45buy19781.00165.60165.30166.00
39562007.07.25 07:40t/p19781.00166.00165.30166.00348.80166672.54
39572007.07.25 09:20sell19791.00166.13166.43165.73
39582007.07.25 09:35t/p19791.00165.73166.43165.73348.74167021.28
39592007.07.25 11:40buy19801.00165.38165.08165.78
39602007.07.25 12:10s/l19801.00165.08165.08165.78-261.60166759.68
39612007.07.25 12:50buy19811.00165.13164.83165.53
39622007.07.25 14:20t/p19811.00165.53164.83165.53348.79167108.47
39632007.07.25 15:20sell19821.00165.67165.97165.27
39642007.07.25 17:15t/p19821.00165.27165.97165.27348.73167457.20
39652007.07.25 18:20buy19831.00164.72164.42165.12
39662007.07.25 21:35t/p19831.00165.12164.42165.12348.80167806.00
39672007.07.25 23:20sell19841.00165.29165.59164.89
39682007.07.26 14:10t/p19841.00164.89165.59164.89309.23168115.23
39692007.07.26 15:20buy19851.00164.41164.11164.81
39702007.07.26 15:45s/l19851.00164.11164.11164.81-261.59167853.64
39712007.07.26 17:20buy19861.00163.66163.36164.06
39722007.07.26 18:10s/l19861.00163.36163.36164.06-261.60167592.04
39732007.07.26 19:20buy19871.00163.44163.14163.84
39742007.07.26 21:05s/l19871.00163.14163.14163.84-261.60167330.44
39752007.07.26 21:15sell19881.00163.41163.71163.01
39762007.07.26 21:50t/p19881.00163.01163.71163.01348.74167679.18
39772007.07.26 23:15buy19891.00163.13162.83163.53
39782007.07.27 00:05s/l19891.00162.83162.83163.53-255.83167423.34
39792007.07.27 03:50sell19901.00163.52163.82163.12
39802007.07.27 05:40s/l19901.00163.82163.82163.12-261.55167161.79
39812007.07.27 06:20sell19911.00163.86164.16163.46
39822007.07.27 07:50t/p19911.00163.46164.16163.46348.73167510.52
39832007.07.27 08:20buy19921.00163.38163.08163.78
39842007.07.27 08:50s/l19921.00163.08163.08163.78-261.60167248.92
39852007.07.27 10:20buy19931.00162.55162.25162.95
39862007.07.27 10:35t/p19931.00162.95162.25162.95348.80167597.72
39872007.07.27 12:15sell19941.00163.02163.32162.62
39882007.07.27 12:35t/p19941.00162.62163.32162.62348.74167946.46
39892007.07.27 13:15buy19951.00162.60162.30163.00
39902007.07.27 13:50s/l19951.00162.30162.30163.00-261.60167684.86
39912007.07.27 16:10buy19961.00162.32162.02162.72
39922007.07.27 18:40s/l19961.00162.02162.02162.72-261.60167423.26
39932007.07.27 19:15buy19971.00161.64161.34162.04
39942007.07.27 20:05t/p19971.00162.04161.34162.04348.79167772.05
39952007.07.27 21:20sell19981.00162.24162.54161.84
39962007.07.27 23:10t/p19981.00161.84162.54161.84348.73168120.78
39972007.07.30 01:10buy19991.00160.74160.44161.14
39982007.07.30 01:20t/p19991.00161.14160.44161.14348.80168469.58
39992007.07.30 01:50buy20001.00160.77160.47161.17
40002007.07.30 01:59t/p20001.00161.17160.47161.17348.80168818.38
40012007.07.30 02:20sell20011.00161.35161.65160.95
40022007.07.30 03:10s/l20011.00161.65161.65160.95-261.55168556.83
40032007.07.30 04:35buy20021.00161.32161.02161.72
40042007.07.30 08:15t/p20021.00161.72161.02161.72348.80168905.63
40052007.07.30 10:10sell20031.00162.08162.38161.68
40062007.07.30 10:45s/l20031.00162.38162.38161.68-261.55168644.08
40072007.07.30 14:35sell20041.00161.72162.02161.32
40082007.07.30 15:35s/l20041.00162.02162.02161.32-261.55168382.53
40092007.07.30 16:35buy20051.00161.97161.67162.37
40102007.07.30 17:15t/p20051.00162.37161.67162.37348.80168731.33
40112007.07.30 17:35buy20061.00162.08161.78162.48
40122007.07.30 20:50t/p20061.00162.48161.78162.48348.80169080.13
40132007.07.30 21:30buy20071.00162.45162.15162.85
40142007.07.30 22:15t/p20071.00162.85162.15162.85348.80169428.93
40152007.07.31 00:10sell20081.00163.07163.37162.67
40162007.07.31 01:10s/l20081.00163.37163.37162.67-261.55169167.38
40172007.07.31 03:20sell20091.00163.55163.85163.15
40182007.07.31 03:35t/p20091.00163.15163.85163.15348.73169516.11
40192007.07.31 06:40buy20101.00163.13162.83163.53
40202007.07.31 08:20s/l20101.00162.83162.83163.53-261.59169254.52
40212007.07.31 10:20sell20111.00163.17163.47162.77
40222007.07.31 11:40s/l20111.00163.47163.47162.77-261.56168992.96
40232007.07.31 12:20sell20121.00163.63163.93163.23
40242007.07.31 12:20t/p20121.00163.23163.93163.23348.74169341.70
40252007.07.31 14:10buy20131.00163.44163.14163.84
40262007.07.31 16:05s/l20131.00163.14163.14163.84-261.60169080.10
40272007.07.31 16:10sell20141.00163.32163.62162.92
40282007.07.31 17:05s/l20141.00163.62163.62162.92-261.55168818.55
40292007.07.31 18:20buy20151.00162.95162.65163.35
40302007.07.31 18:40t/p20151.00163.35162.65163.35348.79169167.34
40312007.07.31 18:50buy20161.00162.95162.65163.35
40322007.07.31 19:00t/p20161.00163.35162.65163.35348.79169516.13
40332007.07.31 21:20buy20171.00162.82162.52163.22
40342007.07.31 21:50s/l20171.00162.52162.52163.22-261.60169254.53
40352007.08.01 01:20sell20181.00162.04162.34161.64
40362007.08.01 07:15t/p20181.00161.64162.34161.64348.74169603.27
40372007.08.01 09:15buy20191.00160.82160.52161.22
40382007.08.01 09:20s/l20191.00160.52160.52161.22-261.59169341.68
40392007.08.01 09:35sell20201.00161.05161.35160.65
40402007.08.01 11:35t/p20201.00160.65161.35160.65348.73169690.41
40412007.08.01 13:15buy20211.00160.94160.64161.34
40422007.08.01 14:10t/p20211.00161.34160.64161.34348.80170039.21
40432007.08.01 16:20buy20221.00162.33162.03162.73
40442007.08.01 16:35s/l20221.00162.03162.03162.73-261.60169777.61
40452007.08.01 16:45sell20231.00162.44162.74162.04
40462007.08.01 17:10s/l20231.00162.74162.74162.04-261.55169516.06
40472007.08.01 17:35buy20241.00162.13161.83162.53
40482007.08.01 17:50t/p20241.00162.53161.83162.53348.80169864.86
40492007.08.01 17:59buy20251.00162.13161.83162.53
40502007.08.01 20:05s/l20251.00161.83161.83162.53-261.59169603.27
40512007.08.01 20:40sell20261.00162.13162.43161.73
40522007.08.01 22:10t/p20261.00161.73162.43161.73348.73169952.00
40532007.08.01 22:20sell20271.00161.89162.19161.49
40542007.08.01 22:35s/l20271.00162.19162.19161.49-261.55169690.45
40552007.08.01 23:20buy20281.00162.33162.03162.73
40562007.08.02 01:15t/p20281.00162.73162.03162.73366.07170056.52
40572007.08.02 02:20sell20291.00162.72163.02162.32
40582007.08.02 03:05t/p20291.00162.32163.02162.32348.74170405.26
40592007.08.02 03:10sell20301.00162.44162.74162.04
40602007.08.02 06:35t/p20301.00162.04162.74162.04348.73170753.99
40612007.08.02 07:40sell20311.00162.05162.35161.65
40622007.08.02 07:50t/p20311.00161.65162.35161.65348.73171102.72
40632007.08.02 07:59sell20321.00162.04162.34161.64
40642007.08.02 08:35s/l20321.00162.34162.34161.64-261.55170841.17
40652007.08.02 10:45sell20331.00162.38162.68161.98
40662007.08.02 15:10s/l20331.00162.68162.68161.98-261.55170579.62
40672007.08.02 16:20sell20341.00162.85163.15162.45
40682007.08.02 16:35t/p20341.00162.45163.15162.45348.74170928.36
40692007.08.02 17:20buy20351.00162.50162.20162.90
40702007.08.02 18:05t/p20351.00162.90162.20162.90348.80171277.16
40712007.08.02 18:10buy20361.00162.64162.34163.04
40722007.08.02 18:40t/p20361.00163.04162.34163.04348.80171625.96
40732007.08.02 19:20sell20371.00163.49163.79163.09
40742007.08.02 20:05t/p20371.00163.09163.79163.09348.73171974.69
40752007.08.02 20:15sell20381.00163.19163.49162.79
40762007.08.03 04:59s/l20381.00163.49163.49162.79-274.72171699.97
40772007.08.03 05:15sell20391.00163.52163.82163.12
40782007.08.03 10:40t/p20391.00163.12163.82163.12348.74172048.71
40792007.08.03 13:15sell20401.00163.19163.49162.79
40802007.08.03 17:50t/p20401.00162.79163.49162.79348.73172397.44
40812007.08.03 21:20sell20411.00163.74164.04163.34
40822007.08.03 21:40t/p20411.00163.34164.04163.34348.73172746.17
40832007.08.03 22:15sell20421.00163.44163.74163.04
40842007.08.03 22:35t/p20421.00163.04163.74163.04348.73173094.90
40852007.08.06 01:20buy20431.00162.07161.77162.47
40862007.08.06 01:20t/p20431.00162.47161.77162.47348.80173443.70
40872007.08.06 02:35buy20441.00162.36162.06162.76
40882007.08.06 10:05t/p20441.00162.76162.06162.76348.80173792.50
40892007.08.06 10:15buy20451.00162.60162.30163.00
40902007.08.06 14:35t/p20451.00163.00162.30163.00348.80174141.30
40912007.08.06 15:20sell20461.00162.97163.27162.57
40922007.08.06 16:45t/p20461.00162.57163.27162.57348.74174490.04
40932007.08.06 18:20buy20471.00162.39162.09162.79
40942007.08.06 18:35t/p20471.00162.79162.09162.79348.80174838.84
40952007.08.06 19:15buy20481.00162.66162.36163.06
40962007.08.06 19:35t/p20481.00163.06162.36163.06348.80175187.64
40972007.08.06 20:20sell20491.00163.17163.47162.77
40982007.08.06 21:40s/l20491.00163.47163.47162.77-261.56174926.08
40992007.08.07 00:10sell20501.00164.00164.30163.60
41002007.08.07 04:50t/p20501.00163.60164.30163.60348.73175274.81
41012007.08.07 05:20buy20511.00163.72163.42164.12
41022007.08.07 15:40s/l20511.00163.42163.42164.12-261.60175013.21
41032007.08.07 16:15sell20521.00163.41163.71163.01
41042007.08.07 17:45t/p20521.00163.01163.71163.01348.74175361.95
41052007.08.07 18:10buy20531.00162.91162.61163.31
41062007.08.07 21:05s/l20531.00162.61162.61163.31-261.60175100.35
41072007.08.07 21:20sell20541.00163.05163.35162.65
41082007.08.07 21:20t/p20541.00162.65163.35162.65348.73175449.08
41092007.08.07 21:45sell20551.00163.30163.60162.90
41102007.08.07 22:10s/l20551.00163.60163.60162.90-261.56175187.52
41112007.08.07 22:20buy20561.00163.17162.87163.57
41122007.08.08 02:45t/p20561.00163.57162.87163.57354.56175542.08
41132007.08.08 04:15sell20571.00163.60163.90163.20
41142007.08.08 10:35s/l20571.00163.90163.90163.20-261.55175280.53
41152007.08.08 12:20sell20581.00164.02164.32163.62
41162007.08.08 13:10s/l20581.00164.32164.32163.62-261.55175018.98
41172007.08.08 18:20sell20591.00165.36165.66164.96
41182007.08.08 22:10t/p20591.00164.96165.66164.96348.73175367.71
41192007.08.09 02:59sell20601.00165.22165.52164.82
41202007.08.09 09:40t/p20601.00164.82165.52164.82348.74175716.45
41212007.08.09 11:20buy20611.00163.94163.64164.34
41222007.08.09 12:10s/l20611.00163.64163.64164.34-261.60175454.85
41232007.08.09 13:45buy20621.00163.43163.13163.83
41242007.08.09 14:10s/l20621.00163.13163.13163.83-261.60175193.25
41252007.08.09 16:20buy20631.00161.55161.25161.95
41262007.08.09 16:35t/p20631.00161.95161.25161.95348.79175542.04
41272007.08.09 17:15buy20641.00162.10161.80162.50
41282007.08.09 17:35t/p20641.00162.50161.80162.50348.80175890.84
41292007.08.09 18:35buy20651.00162.44162.14162.84
41302007.08.09 20:05s/l20651.00162.14162.14162.84-261.60175629.24
41312007.08.09 20:20sell20661.00162.47162.77162.07
41322007.08.09 21:15t/p20661.00162.07162.77162.07348.74175977.98
41332007.08.09 22:35sell20671.00161.87162.17161.47
41342007.08.10 02:15t/p20671.00161.47162.17161.47335.56176313.54
41352007.08.10 02:20sell20681.00161.77162.07161.37
41362007.08.10 02:35t/p20681.00161.37162.07161.37348.74176662.28
41372007.08.10 03:10sell20691.00161.25161.55160.85
41382007.08.10 03:20t/p20691.00160.85161.55160.85348.73177011.01
41392007.08.10 03:35sell20701.00161.19161.49160.79
41402007.08.10 05:40s/l20701.00161.49161.49160.79-261.55176749.46
41412007.08.10 06:50sell20711.00161.41161.71161.01
41422007.08.10 08:50t/p20711.00161.01161.71161.01348.74177098.20
41432007.08.10 10:10buy20721.00161.28160.98161.68
41442007.08.10 10:20t/p20721.00161.68160.98161.68348.80177447.00
41452007.08.10 10:40buy20731.00161.28160.98161.68
41462007.08.10 12:10t/p20731.00161.68160.98161.68348.80177795.80
41472007.08.10 12:35buy20741.00161.52161.22161.92
41482007.08.10 13:10s/l20741.00161.22161.22161.92-261.60177534.20
41492007.08.10 13:20sell20751.00161.50161.80161.10
41502007.08.10 13:35t/p20751.00161.10161.80161.10348.73177882.93
41512007.08.10 14:20buy20761.00160.58160.28160.98
41522007.08.10 14:59s/l20761.00160.28160.28160.98-261.60177621.33
41532007.08.10 15:20buy20771.00160.00159.70160.40
41542007.08.10 15:20t/p20771.00160.40159.70160.40348.80177970.13
41552007.08.10 16:15buy20781.00160.80160.50161.20
41562007.08.10 16:20t/p20781.00161.20160.50161.20348.80178318.93
41572007.08.10 16:40buy20791.00160.77160.47161.17
41582007.08.10 16:45t/p20791.00161.17160.47161.17348.80178667.73
41592007.08.10 17:20buy20801.00161.17160.87161.57
41602007.08.10 19:05t/p20801.00161.57160.87161.57348.80179016.53
41612007.08.10 19:15buy20811.00161.33161.03161.73
41622007.08.10 19:20t/p20811.00161.73161.03161.73348.80179365.33
41632007.08.10 20:35buy20821.00161.83161.53162.23
41642007.08.10 21:10t/p20821.00162.23161.53162.23348.79179714.12
41652007.08.10 21:40buy20831.00161.86161.56162.26
41662007.08.10 22:10t/p20831.00162.26161.56162.26348.79180062.91
41672007.08.10 22:15buy20841.00162.01161.71162.41
41682007.08.10 22:35t/p20841.00162.41161.71162.41348.80180411.71
41692007.08.10 23:20sell20851.00162.37162.67161.97
41702007.08.12 23:50t/p20851.00161.97162.67161.97348.73180760.44
41712007.08.13 00:50buy20861.00161.76161.46162.16
41722007.08.13 01:10t/p20861.00162.16161.46162.16348.79181109.23
41732007.08.13 02:20sell20871.00162.07162.37161.67
41742007.08.13 10:10t/p20871.00161.67162.37161.67348.73181457.96
41752007.08.13 13:20sell20881.00160.94161.24160.54
41762007.08.13 14:05s/l20881.00161.24161.24160.54-261.55181196.41
41772007.08.13 14:15buy20891.00160.86160.56161.26
41782007.08.13 14:35t/p20891.00161.26160.56161.26348.80181545.21
41792007.08.13 16:50sell20901.00161.77162.07161.37
41802007.08.13 16:59t/p20901.00161.37162.07161.37348.74181893.95
41812007.08.13 17:35buy20911.00161.17160.87161.57
41822007.08.13 18:35t/p20911.00161.57160.87161.57348.80182242.75
41832007.08.13 19:10sell20921.00161.44161.74161.04
41842007.08.13 20:05t/p20921.00161.04161.74161.04348.73182591.48
41852007.08.13 20:15sell20931.00161.33161.63160.93
41862007.08.13 22:35t/p20931.00160.93161.63160.93348.74182940.22
41872007.08.13 23:20buy20941.00160.85160.55161.25
41882007.08.14 03:05s/l20941.00160.55160.55161.25-255.83182684.39
41892007.08.14 07:20sell20951.00160.64160.94160.24
41902007.08.14 09:50t/p20951.00160.24160.94160.24348.74183033.13
41912007.08.14 10:20sell20961.00160.41160.71160.01
41922007.08.14 10:50t/p20961.00160.01160.71160.01348.74183381.87
41932007.08.14 11:15buy20971.00159.92159.62160.32
41942007.08.14 11:20t/p20971.00160.32159.62160.32348.80183730.67
41952007.08.14 13:20buy20981.00160.69160.39161.09
41962007.08.14 17:05s/l20981.00160.39160.39161.09-261.59183469.08
41972007.08.14 17:20sell20991.00160.69160.99160.29
41982007.08.14 17:30t/p20991.00160.29160.99160.29348.73183817.81
41992007.08.14 18:20sell21001.00160.11160.41159.71
42002007.08.14 18:35s/l21001.00160.41160.41159.71-261.55183556.26
42012007.08.14 20:15sell21011.00160.22160.52159.82
42022007.08.14 20:35t/p21011.00159.82160.52159.82348.74183905.00
42032007.08.14 21:10buy21021.00159.45159.15159.85
42042007.08.14 23:59s/l21021.00159.15159.15159.85-261.60183643.40
42052007.08.15 00:50buy21031.00159.10158.80159.50
42062007.08.15 01:45s/l21031.00158.80158.80159.50-261.60183381.80
42072007.08.15 02:35sell21041.00159.01159.31158.61
42082007.08.15 06:40t/p21041.00158.61159.31158.61348.73183730.53
42092007.08.15 08:20buy21051.00158.08157.78158.48
42102007.08.15 09:10s/l21051.00157.78157.78158.48-261.60183468.93
42112007.08.15 10:45buy21061.00157.62157.32158.02
42122007.08.15 13:20s/l21061.00157.32157.32158.02-261.60183207.33
42132007.08.15 13:35sell21071.00157.55157.85157.15
42142007.08.15 15:50t/p21071.00157.15157.85157.15348.74183556.07
42152007.08.15 15:50buy21081.00157.13156.83157.53
42162007.08.15 16:20t/p21081.00157.53156.83157.53348.80183904.87
42172007.08.15 17:15buy21091.00157.66157.36158.06
42182007.08.15 17:20t/p21091.00158.06157.36158.06348.80184253.67
42192007.08.15 17:40buy21101.00157.83157.53158.23
42202007.08.15 17:50t/p21101.00158.23157.53158.23348.80184602.47
42212007.08.15 17:59buy21111.00157.94157.64158.34
42222007.08.15 20:35t/p21111.00158.34157.64158.34348.79184951.26
42232007.08.15 23:45buy21121.00156.81156.51157.21
42242007.08.16 00:10s/l21121.00156.51156.51157.21-244.33184706.92
42252007.08.16 01:20buy21131.00156.03155.73156.43
42262007.08.16 03:20t/p21131.00156.43155.73156.43348.80185055.72
42272007.08.16 05:10sell21141.00156.31156.61155.91
42282007.08.16 06:05t/p21141.00155.91156.61155.91348.73185404.45
42292007.08.16 06:10sell21151.00156.11156.41155.71
42302007.08.16 06:20t/p21151.00155.71156.41155.71348.74185753.19
42312007.08.16 07:20buy21161.00155.28154.98155.68
42322007.08.16 07:35t/p21161.00155.68154.98155.68348.80186101.99
42332007.08.16 08:15buy21171.00155.64155.34156.04
42342007.08.16 10:40t/p21171.00156.04155.34156.04348.79186450.78
42352007.08.16 11:20sell21181.00155.97156.27155.57
42362007.08.16 11:40t/p21181.00155.57156.27155.57348.74186799.52
42372007.08.16 12:15sell21191.00155.61155.91155.21
42382007.08.16 12:45t/p21191.00155.21155.91155.21348.74187148.26
42392007.08.16 14:35sell21201.00153.34153.64152.94
42402007.08.16 14:50t/p21201.00152.94153.64152.94348.73187496.99
42412007.08.16 15:15buy21211.00153.04152.74153.44
42422007.08.16 15:30t/p21211.00153.44152.74153.44348.80187845.79
42432007.08.16 17:20sell21221.00153.75154.05153.35
42442007.08.16 17:20t/p21221.00153.35154.05153.35348.74188194.53
42452007.08.16 18:20buy21231.00153.05152.75153.45
42462007.08.16 18:45s/l21231.00152.75152.75153.45-261.60187932.93
42472007.08.16 20:20buy21241.00150.06149.76150.46
42482007.08.16 20:20t/p21241.00150.46149.76150.46348.80188281.73
42492007.08.16 21:15buy21251.00151.19150.89151.59
42502007.08.16 21:20t/p21251.00151.59150.89151.59348.80188630.53
42512007.08.16 21:40buy21261.00151.27150.97151.67
42522007.08.16 21:50t/p21261.00151.67150.97151.67348.80188979.33
42532007.08.16 22:20sell21271.00151.63151.93151.23
42542007.08.16 22:40s/l21271.00151.93151.93151.23-261.55188717.78
42552007.08.16 22:40sell21281.00152.51152.81152.11
42562007.08.16 23:05s/l21281.00152.81152.81152.11-261.56188456.22
42572007.08.17 01:15buy21291.00153.68153.38154.08
42582007.08.17 01:40s/l21291.00153.38153.38154.08-261.59188194.63
42592007.08.17 01:50sell21301.00153.72154.02153.32
42602007.08.17 01:59t/p21301.00153.32154.02153.32348.74188543.37
42612007.08.17 02:15sell21311.00153.17153.47152.77
42622007.08.17 02:20t/p21311.00152.77153.47152.77348.74188892.11
42632007.08.17 03:20buy21321.00152.70152.40153.10
42642007.08.17 04:10s/l21321.00152.40152.40153.10-261.60188630.51
42652007.08.17 08:20buy21331.00150.56150.26150.96
42662007.08.17 08:35t/p21331.00150.96150.26150.96348.80188979.31
42672007.08.17 09:40buy21341.00150.77150.47151.17
42682007.08.17 09:45t/p21341.00151.17150.47151.17348.79189328.10
42692007.08.17 09:59buy21351.00150.77150.47151.17
42702007.08.17 10:05s/l21351.00150.47150.47151.17-261.60189066.50
42712007.08.17 10:20sell21361.00150.74151.04150.34
42722007.08.17 10:45s/l21361.00151.04151.04150.34-261.55188804.95
42732007.08.17 10:45sell21371.00151.55151.85151.15
42742007.08.17 10:50t/p21371.00151.15151.85151.15348.74189153.69
42752007.08.17 10:59sell21381.00151.14151.44150.74
42762007.08.17 11:05s/l21381.00151.44151.44150.74-261.56188892.13
42772007.08.17 11:20buy21391.00151.09150.79151.49
42782007.08.17 11:20t/p21391.00151.49150.79151.49348.79189240.92
42792007.08.17 12:20sell21401.00153.14153.44152.74
42802007.08.17 12:20t/p21401.00152.74153.44152.74348.73189589.65
42812007.08.17 13:10sell21411.00152.04152.34151.64
42822007.08.17 13:15s/l21411.00152.34152.34151.64-261.55189328.10
42832007.08.17 13:20buy21421.00152.02151.72152.42
42842007.08.17 13:40t/p21421.00152.42151.72152.42348.79189676.89
42852007.08.17 13:45buy21431.00151.80151.50152.20
42862007.08.17 13:59t/p21431.00152.20151.50152.20348.80190025.69
42872007.08.17 14:10buy21441.00152.27151.97152.67
42882007.08.17 14:59t/p21441.00152.67151.97152.67348.79190374.48
42892007.08.17 15:10buy21451.00152.67152.37153.07
42902007.08.17 15:15t/p21451.00153.07152.37153.07348.80190723.28
42912007.08.17 16:10sell21461.00154.14154.44153.74
42922007.08.17 16:15s/l21461.00154.44154.44153.74-261.55190461.73
42932007.08.17 16:35buy21471.00153.33153.03153.73
42942007.08.17 16:45t/p21471.00153.73153.03153.73348.79190810.52
42952007.08.17 16:59buy21481.00153.54153.24153.94
42962007.08.17 17:05s/l21481.00153.24153.24153.94-261.59190548.93
42972007.08.17 17:10sell21491.00153.58153.88153.18
42982007.08.17 17:15s/l21491.00153.88153.88153.18-261.55190287.38
42992007.08.17 17:35buy21501.00153.23152.93153.63
43002007.08.17 17:40t/p21501.00153.63152.93153.63348.79190636.17
43012007.08.17 17:50buy21511.00153.29152.99153.69
43022007.08.17 17:59t/p21511.00153.69152.99153.69348.79190984.96
43032007.08.17 19:20buy21521.00153.46153.16153.86
43042007.08.17 19:20t/p21521.00153.86153.16153.86348.79191333.75
43052007.08.17 20:35buy21531.00153.94153.64154.34
43062007.08.17 20:50t/p21531.00154.34153.64154.34348.80191682.55
43072007.08.17 20:59buy21541.00154.08153.78154.48
43082007.08.17 21:05s/l21541.00153.78153.78154.48-261.60191420.95
43092007.08.17 22:20buy21551.00153.55153.25153.95
43102007.08.17 22:20t/p21551.00153.95153.25153.95348.80191769.75
43112007.08.17 23:10buy21561.00154.03153.73154.43
43122007.08.20 02:05s/l21561.00153.73153.73154.43-255.84191513.91
43132007.08.20 02:15sell21571.00154.02154.32153.62
43142007.08.20 03:05s/l21571.00154.32154.32153.62-261.55191252.36
43152007.08.20 03:15buy21581.00153.90153.60154.30
43162007.08.20 03:20t/p21581.00154.30153.60154.30348.80191601.16
43172007.08.20 04:15sell21591.00154.42154.72154.02
43182007.08.20 04:20s/l21591.00154.72154.72154.02-261.55191339.61
43192007.08.20 05:20sell21601.00154.45154.75154.05
43202007.08.20 07:40s/l21601.00154.75154.75154.05-261.56191078.05
43212007.08.20 08:10buy21611.00154.80154.50155.20
43222007.08.20 10:35t/p21611.00155.20154.50155.20348.80191426.85
43232007.08.20 11:15sell21621.00155.73156.03155.33
43242007.08.20 13:10t/p21621.00155.33156.03155.33348.74191775.59
43252007.08.20 13:20sell21631.00155.58155.88155.18
43262007.08.20 13:35t/p21631.00155.18155.88155.18348.73192124.32
43272007.08.20 14:35sell21641.00155.34155.64154.94
43282007.08.20 16:35t/p21641.00154.94155.64154.94348.74192473.06
43292007.08.20 17:20buy21651.00154.62154.32155.02
43302007.08.20 18:40s/l21651.00154.32154.32155.02-261.60192211.46
43312007.08.20 19:15sell21661.00154.34154.64153.94
43322007.08.20 19:20t/p21661.00153.94154.64153.94348.73192560.19
43332007.08.20 19:40sell21671.00154.31154.61153.91
43342007.08.20 20:15t/p21671.00153.91154.61153.91348.74192908.93
43352007.08.20 20:15buy21681.00153.80153.50154.20
43362007.08.20 21:05t/p21681.00154.20153.50154.20348.80193257.73
43372007.08.20 22:35buy21691.00154.82154.52155.22
43382007.08.20 22:50t/p21691.00155.22154.52155.22348.80193606.53
43392007.08.20 23:20sell21701.00155.04155.34154.64
43402007.08.21 02:05t/p21701.00154.64155.34154.64335.57193942.10
43412007.08.21 02:20sell21711.00154.94155.24154.54
43422007.08.21 02:59t/p21711.00154.54155.24154.54348.73194290.83
43432007.08.21 03:15buy21721.00154.44154.14154.84
43442007.08.21 04:05t/p21721.00154.84154.14154.84348.79194639.62
43452007.08.21 04:15buy21731.00154.52154.22154.92
43462007.08.21 04:35t/p21731.00154.92154.22154.92348.79194988.41
43472007.08.21 05:20sell21741.00155.34155.64154.94
43482007.08.21 05:35t/p21741.00154.94155.64154.94348.74195337.15
43492007.08.21 08:59buy21751.00154.77154.47155.17
43502007.08.21 09:40s/l21751.00154.47154.47155.17-261.59195075.56
43512007.08.21 11:20buy21761.00153.91153.61154.31
43522007.08.21 11:35t/p21761.00154.31153.61154.31348.80195424.36
43532007.08.21 11:45buy21771.00153.98153.68154.38
43542007.08.21 13:35t/p21771.00154.38153.68154.38348.80195773.16
43552007.08.21 14:15buy21781.00154.60154.30155.00
43562007.08.21 14:20t/p21781.00155.00154.30155.00348.79196121.95
43572007.08.21 15:20sell21791.00155.17155.47154.77
43582007.08.21 15:20t/p21791.00154.77155.47154.77348.74196470.69
43592007.08.21 16:10sell21801.00154.45154.75154.05
43602007.08.21 17:45t/p21801.00154.05154.75154.05348.73196819.42
43612007.08.21 18:20buy21811.00154.05153.75154.45
43622007.08.21 21:50s/l21811.00153.75153.75154.45-261.60196557.82
43632007.08.21 21:59sell21821.00154.10154.40153.70
43642007.08.22 01:20t/p21821.00153.70154.40153.70335.57196893.39
43652007.08.22 02:20buy21831.00153.58153.28153.98
43662007.08.22 02:35t/p21831.00153.98153.28153.98348.80197242.19
43672007.08.22 03:20sell21841.00154.12154.42153.72
43682007.08.22 09:15s/l21841.00154.42154.42153.72-261.55196980.64
43692007.08.22 10:20sell21851.00155.07155.37154.67
43702007.08.22 14:20s/l21851.00155.37155.37154.67-261.56196719.08
43712007.08.22 14:35buy21861.00155.20154.90155.60
43722007.08.22 16:35t/p21861.00155.60154.90155.60348.80197067.88
43732007.08.22 16:40buy21871.00155.27154.97155.67
43742007.08.22 18:40t/p21871.00155.67154.97155.67348.80197416.68
43752007.08.22 18:40sell21881.00155.74156.04155.34
43762007.08.22 19:35t/p21881.00155.34156.04155.34348.74197765.42
43772007.08.22 20:10sell21891.00155.56155.86155.16
43782007.08.22 20:35s/l21891.00155.86155.86155.16-261.55197503.87
43792007.08.22 20:45buy21901.00155.53155.23155.93
43802007.08.22 22:15t/p21901.00155.93155.23155.93348.79197852.66
43812007.08.22 22:20buy21911.00155.67155.37156.07
43822007.08.22 23:05t/p21911.00156.07155.37156.07348.79198201.45
43832007.08.22 23:10buy21921.00155.80155.50156.20
43842007.08.22 23:45t/p21921.00156.20155.50156.20348.79198550.24
43852007.08.23 02:20sell21931.00157.00157.30156.60
43862007.08.23 03:45s/l21931.00157.30157.30156.60-261.56198288.68
43872007.08.23 05:45buy21941.00157.08156.78157.48
43882007.08.23 08:15s/l21941.00156.78156.78157.48-261.60198027.08
43892007.08.23 08:35sell21951.00156.97157.27156.57
43902007.08.23 12:15s/l21951.00157.27157.27156.57-261.55197765.53
43912007.08.23 14:45sell21961.00158.72159.02158.32
43922007.08.23 14:59t/p21961.00158.32159.02158.32348.74198114.27
43932007.08.23 15:10sell21971.00158.39158.69157.99
43942007.08.23 15:40t/p21971.00157.99158.69157.99348.73198463.00
43952007.08.23 16:15buy21981.00157.76157.46158.16
43962007.08.23 16:50s/l21981.00157.46157.46158.16-261.60198201.40
43972007.08.23 17:15buy21991.00157.50157.20157.90
43982007.08.23 17:35t/p21991.00157.90157.20157.90348.80198550.20
43992007.08.23 17:50buy22001.00157.58157.28157.98
44002007.08.23 18:40s/l22001.00157.28157.28157.98-261.60198288.60
44012007.08.23 19:20buy22011.00156.95156.65157.35
44022007.08.23 21:10t/p22011.00157.35156.65157.35348.79198637.39
44032007.08.23 21:20buy22021.00157.20156.90157.60
44042007.08.23 23:10t/p22021.00157.60156.90157.60348.80198986.19
44052007.08.24 02:10sell22031.00157.47157.77157.07
44062007.08.24 02:20t/p22031.00157.07157.77157.07348.74199334.93
44072007.08.24 02:20sell22041.00157.38157.68156.98
44082007.08.24 03:30s/l22041.00157.68157.68156.98-261.56199073.37
44092007.08.24 04:20sell22051.00157.67157.97157.27
44102007.08.24 05:50s/l22051.00157.97157.97157.27-261.55198811.82
44112007.08.24 06:20sell22061.00158.00158.30157.60
44122007.08.24 06:35t/p22061.00157.60158.30157.60348.73199160.55
44132007.08.24 07:15sell22071.00157.58157.88157.18
44142007.08.24 09:15t/p22071.00157.18157.88157.18348.73199509.28
44152007.08.24 11:20sell22081.00157.68157.98157.28
44162007.08.24 11:50s/l22081.00157.98157.98157.28-261.55199247.73
44172007.08.24 13:15sell22091.00157.55157.85157.15
44182007.08.24 14:40s/l22091.00157.85157.85157.15-261.55198986.18
44192007.08.24 16:10sell22101.00158.22158.52157.82
44202007.08.24 16:20t/p22101.00157.82158.52157.82348.74199334.92
44212007.08.24 18:20sell22111.00158.17158.47157.77
44222007.08.24 18:45s/l22111.00158.47158.47157.77-261.55199073.37
44232007.08.24 19:20buy22121.00158.42158.12158.82
44242007.08.24 20:20t/p22121.00158.82158.12158.82348.80199422.17
44252007.08.24 20:35buy22131.00158.68158.38159.08
44262007.08.27 00:00t/p22131.00159.08158.38159.08354.56199776.73
44272007.08.27 02:20sell22141.00159.64159.94159.24
44282007.08.27 04:10t/p22141.00159.24159.94159.24348.74200125.47
44292007.08.27 04:20sell22151.00159.47159.77159.07
44302007.08.27 04:35t/p22151.00159.07159.77159.07348.74200474.21
44312007.08.27 05:50buy22161.00158.89158.59159.29
44322007.08.27 11:20s/l22161.00158.59158.59159.29-261.60200212.61
44332007.08.27 11:20buy22171.00158.62158.32159.02
44342007.08.27 16:45s/l22171.00158.32158.32159.02-261.60199951.01
44352007.08.27 16:59sell22181.00158.45158.75158.05
44362007.08.27 21:45s/l22181.00158.75158.75158.05-261.55199689.46
44372007.08.27 22:20sell22191.00158.60158.90158.20
44382007.08.27 23:45t/p22191.00158.20158.90158.20348.74200038.20
44392007.08.28 02:50buy22201.00157.56157.26157.96
44402007.08.28 06:40s/l22201.00157.26157.26157.96-261.60199776.60
44412007.08.28 08:20sell22211.00157.36157.66156.96
44422007.08.28 09:50s/l22211.00157.66157.66156.96-261.55199515.05
44432007.08.28 10:35buy22221.00157.41157.11157.81
44442007.08.28 11:45t/p22221.00157.81157.11157.81348.80199863.85
44452007.08.28 12:45sell22231.00157.82158.12157.42
44462007.08.28 13:40s/l22231.00158.12158.12157.42-261.55199602.30
44472007.08.28 14:20sell22241.00157.99158.29157.59
44482007.08.28 15:05t/p22241.00157.59158.29157.59348.74199951.04
44492007.08.28 15:20sell22251.00157.85158.15157.45
44502007.08.28 15:50t/p22251.00157.45158.15157.45348.74200299.78
44512007.08.28 17:20sell22261.00156.92157.22156.52
44522007.08.28 18:10t/p22261.00156.52157.22156.52348.74200648.52
44532007.08.28 19:20buy22271.00156.27155.97156.67
44542007.08.28 19:35t/p22271.00156.67155.97156.67348.80200997.32
44552007.08.28 20:45sell22281.00156.56156.86156.16
44562007.08.28 21:45t/p22281.00156.16156.86156.16348.73201346.05
44572007.08.28 22:15sell22291.00156.27156.57155.87
44582007.08.28 22:35t/p22291.00155.87156.57155.87348.73201694.78
44592007.08.28 23:35sell22301.00155.68155.98155.28
44602007.08.29 00:20t/p22301.00155.28155.98155.28335.57202030.35
44612007.08.29 01:20buy22311.00155.24154.94155.64
44622007.08.29 02:40s/l22311.00154.94154.94155.64-261.60201768.75
44632007.08.29 03:20buy22321.00154.69154.39155.09
44642007.08.29 06:50t/p22321.00155.09154.39155.09348.79202117.54
44652007.08.29 08:20sell22331.00155.58155.88155.18
44662007.08.29 10:15t/p22331.00155.18155.88155.18348.73202466.27
44672007.08.29 10:15buy22341.00155.11154.81155.51
44682007.08.29 10:20t/p22341.00155.51154.81155.51348.80202815.07
44692007.08.29 11:40buy22351.00155.47155.17155.87
44702007.08.29 12:10t/p22351.00155.87155.17155.87348.80203163.87
44712007.08.29 14:10sell22361.00156.80157.10156.40
44722007.08.29 14:40t/p22361.00156.40157.10156.40348.74203512.61
44732007.08.29 15:15sell22371.00156.61156.91156.21
44742007.08.29 16:05s/l22371.00156.91156.91156.21-261.55203251.06
44752007.08.29 16:20buy22381.00156.61156.31157.01
44762007.08.29 16:35t/p22381.00157.01156.31157.01348.80203599.86
44772007.08.29 17:15sell22391.00156.74157.04156.34
44782007.08.29 17:45s/l22391.00157.04157.04156.34-261.55203338.31
44792007.08.29 19:20sell22401.00157.99158.29157.59
44802007.08.29 19:35t/p22401.00157.59158.29157.59348.74203687.05
44812007.08.29 20:15sell22411.00157.71158.01157.31
44822007.08.29 20:35t/p22411.00157.31158.01157.31348.74204035.79
44832007.08.29 23:10sell22421.00158.85159.15158.45
44842007.08.30 01:30t/p22421.00158.45159.15158.45309.24204345.03
44852007.08.30 05:15buy22431.00158.03157.73158.43
44862007.08.30 07:45s/l22431.00157.73157.73158.43-261.60204083.43
44872007.08.30 11:15sell22441.00157.72158.02157.32
44882007.08.30 12:45t/p22441.00157.32158.02157.32348.74204432.17
44892007.08.30 13:10buy22451.00156.93156.63157.33
44902007.08.30 14:35t/p22451.00157.33156.63157.33348.79204780.96
44912007.08.30 14:40buy22461.00156.91156.61157.31
44922007.08.30 14:59t/p22461.00157.31156.61157.31348.79205129.75
44932007.08.30 15:10sell22471.00157.37157.67156.97
44942007.08.30 15:50s/l22471.00157.67157.67156.97-261.56204868.19
44952007.08.30 16:15sell22481.00157.70158.00157.30
44962007.08.30 16:35t/p22481.00157.30158.00157.30348.73205216.92
44972007.08.30 17:20buy22491.00157.44157.14157.84
44982007.08.30 17:40t/p22491.00157.84157.14157.84348.80205565.72
44992007.08.30 19:20sell22501.00158.07158.37157.67
45002007.08.30 19:45s/l22501.00158.37158.37157.67-261.55205304.17
45012007.08.30 19:45sell22511.00158.38158.68157.98
45022007.08.30 21:10t/p22511.00157.98158.68157.98348.73205652.90
45032007.08.30 21:15sell22521.00158.29158.59157.89
45042007.08.30 21:35t/p22521.00157.89158.59157.89348.74206001.64
45052007.08.30 22:50buy22531.00157.72157.42158.12
45062007.08.31 00:10t/p22531.00158.12157.42158.12354.56206356.19
45072007.08.31 00:15buy22541.00157.82157.52158.22
45082007.08.31 02:10t/p22541.00158.22157.52158.22348.80206704.99
45092007.08.31 02:40buy22551.00158.16157.86158.56
45102007.08.31 02:45t/p22551.00158.56157.86158.56348.79207053.78
45112007.08.31 05:10buy22561.00158.61158.31159.01
45122007.08.31 06:40t/p22561.00159.01158.31159.01348.80207402.58
45132007.08.31 07:20sell22571.00159.05159.35158.65
45142007.08.31 08:05t/p22571.00158.65159.35158.65348.74207751.32
45152007.08.31 08:15sell22581.00158.74159.04158.34
45162007.08.31 09:35s/l22581.00159.04159.04158.34-261.55207489.77
45172007.08.31 10:20sell22591.00159.24159.54158.84
45182007.08.31 10:35t/p22591.00158.84159.54158.84348.73207838.50
45192007.08.31 11:15sell22601.00158.79159.09158.39
45202007.08.31 12:35s/l22601.00159.09159.09158.39-261.55207576.95
45212007.08.31 13:20sell22611.00159.05159.35158.65
45222007.08.31 14:10s/l22611.00159.35159.35158.65-261.55207315.40
45232007.08.31 15:20sell22621.00159.47159.77159.07
45242007.08.31 16:05t/p22621.00159.07159.77159.07348.74207664.14
45252007.08.31 16:15sell22631.00159.35159.65158.95
45262007.08.31 16:35t/p22631.00158.95159.65158.95348.74208012.88
45272007.08.31 18:35sell22641.00158.11158.41157.71
45282007.08.31 18:50t/p22641.00157.71158.41157.71348.74208361.62
45292007.08.31 19:15buy22651.00157.99157.69158.39
45302007.08.31 19:35t/p22651.00158.39157.69158.39348.79208710.41
45312007.08.31 20:15sell22661.00158.11158.41157.71
45322007.09.03 03:50t/p22661.00157.71158.41157.71335.57209045.99
45332007.09.03 04:20buy22671.00157.72157.42158.12
45342007.09.03 07:59t/p22671.00158.12157.42158.12348.80209394.79
45352007.09.03 08:20sell22681.00158.16158.46157.76
45362007.09.03 15:45t/p22681.00157.76158.46157.76348.74209743.53
45372007.09.03 17:50sell22691.00157.88158.18157.48
45382007.09.04 10:05t/p22691.00157.48158.18157.48335.56210079.09
45392007.09.04 10:10sell22701.00157.74158.04157.34
45402007.09.04 10:40t/p22701.00157.34158.04157.34348.74210427.83
45412007.09.04 11:50buy22711.00156.94156.64157.34
45422007.09.04 14:10s/l22711.00156.64156.64157.34-261.60210166.23
45432007.09.04 14:15sell22721.00156.84157.14156.44
45442007.09.04 16:40s/l22721.00157.14157.14156.44-261.55209904.68
45452007.09.04 17:10buy22731.00157.13156.83157.53
45462007.09.04 17:20t/p22731.00157.53156.83157.53348.80210253.48
45472007.09.04 19:15sell22741.00158.13158.43157.73
45482007.09.05 01:35s/l22741.00158.43158.43157.73-274.72209978.76
45492007.09.05 02:15buy22751.00158.27157.97158.67
45502007.09.05 06:15s/l22751.00157.97157.97158.67-261.60209717.16
45512007.09.05 07:10sell22761.00157.94158.24157.54
45522007.09.05 07:20t/p22761.00157.54158.24157.54348.73210065.89
45532007.09.05 09:35sell22771.00157.33157.63156.93
45542007.09.05 11:40s/l22771.00157.63157.63156.93-261.55209804.34
45552007.09.05 12:20sell22781.00157.57157.87157.17
45562007.09.05 13:45t/p22781.00157.17157.87157.17348.73210153.07
45572007.09.05 14:15sell22791.00157.28157.58156.88
45582007.09.05 15:20t/p22791.00156.88157.58156.88348.74210501.81
45592007.09.05 16:20buy22801.00156.91156.61157.31
45602007.09.05 16:40t/p22801.00157.31156.61157.31348.79210850.60
45612007.09.05 17:20sell22811.00157.25157.55156.85
45622007.09.05 19:15s/l22811.00157.55157.55156.85-261.56210589.04
45632007.09.05 20:20sell22821.00157.67157.97157.27
45642007.09.05 21:05t/p22821.00157.27157.97157.27348.74210937.78
45652007.09.05 21:10sell22831.00157.50157.80157.10
45662007.09.05 21:45t/p22831.00157.10157.80157.10348.73211286.51
45672007.09.05 22:20buy22841.00157.14156.84157.54
45682007.09.06 02:40s/l22841.00156.84156.84157.54-244.32211042.19
45692007.09.06 03:50buy22851.00156.89156.59157.29
45702007.09.06 05:15t/p22851.00157.29156.59157.29348.79211390.98
45712007.09.06 06:35buy22861.00157.41157.11157.81
45722007.09.06 12:20t/p22861.00157.81157.11157.81348.80211739.78
45732007.09.06 12:20buy22871.00157.61157.31158.01
45742007.09.06 13:05s/l22871.00157.31157.31158.01-261.60211478.18
45752007.09.06 14:35sell22881.00157.22157.52156.82
45762007.09.06 15:40s/l22881.00157.52157.52156.82-261.55211216.63
45772007.09.06 17:20sell22891.00157.62157.92157.22
45782007.09.06 17:45s/l22891.00157.92157.92157.22-261.56210955.07
45792007.09.06 19:15sell22901.00158.01158.31157.61
45802007.09.07 04:45t/p22901.00157.61158.31157.61335.56211290.63
45812007.09.07 07:10buy22911.00157.30157.00157.70
45822007.09.07 13:40t/p22911.00157.70157.00157.70348.80211639.43
45832007.09.07 14:20sell22921.00157.77158.07157.37
45842007.09.07 15:35t/p22921.00157.37158.07157.37348.74211988.17
45852007.09.07 15:40sell22931.00157.75158.05157.35
45862007.09.07 15:45t/p22931.00157.35158.05157.35348.73212336.90
45872007.09.07 15:50sell22941.00157.73158.03157.33
45882007.09.07 15:59t/p22941.00157.33158.03157.33348.74212685.64
45892007.09.07 16:20sell22951.00157.33157.63156.93
45902007.09.07 16:50t/p22951.00156.93157.63156.93348.73213034.37
45912007.09.07 18:35sell22961.00156.43156.73156.03
45922007.09.07 18:50t/p22961.00156.03156.73156.03348.74213383.11
45932007.09.07 18:59sell22971.00156.39156.69155.99
45942007.09.07 22:20t/p22971.00155.99156.69155.99348.73213731.84
45952007.09.07 22:20buy22981.00155.97155.67156.37
45962007.09.10 00:10s/l22981.00155.67155.67156.37-255.83213476.01
45972007.09.10 02:20buy22991.00155.28154.98155.68
45982007.09.10 02:35t/p22991.00155.68154.98155.68348.80213824.81
45992007.09.10 03:15buy23001.00155.50155.20155.90
46002007.09.10 06:45t/p23001.00155.90155.20155.90348.79214173.60
46012007.09.10 07:20buy23011.00155.88155.58156.28
46022007.09.10 10:40t/p23011.00156.28155.58156.28348.79214522.39
46032007.09.10 11:20buy23021.00156.28155.98156.68
46042007.09.10 12:10t/p23021.00156.68155.98156.68348.80214871.19
46052007.09.10 13:20sell23031.00156.86157.16156.46
46062007.09.10 16:05s/l23031.00157.16157.16156.46-261.55214609.64
46072007.09.10 16:50sell23041.00157.25157.55156.85
46082007.09.10 16:59t/p23041.00156.85157.55156.85348.73214958.37
46092007.09.10 17:15sell23051.00156.83157.13156.43
46102007.09.10 17:35t/p23051.00156.43157.13156.43348.73215307.10
46112007.09.10 18:20buy23061.00156.08155.78156.48
46122007.09.10 18:35t/p23061.00156.48155.78156.48348.80215655.90
46132007.09.10 18:50buy23071.00156.19155.89156.59
46142007.09.10 19:05t/p23071.00156.59155.89156.59348.80216004.70
46152007.09.10 19:15buy23081.00156.33156.03156.73
46162007.09.10 20:20t/p23081.00156.73156.03156.73348.80216353.50
46172007.09.10 22:15buy23091.00156.72156.42157.12
46182007.09.10 22:20t/p23091.00157.12156.42157.12348.79216702.29
46192007.09.11 00:10sell23101.00156.94157.24156.54
46202007.09.11 02:50t/p23101.00156.54157.24156.54348.73217051.02
46212007.09.11 03:40buy23111.00156.59156.29156.99
46222007.09.11 08:10t/p23111.00156.99156.29156.99348.80217399.82
46232007.09.11 08:35buy23121.00156.86156.56157.26
46242007.09.11 09:35s/l23121.00156.56156.56157.26-261.60217138.22
46252007.09.11 10:20buy23131.00156.42156.12156.82
46262007.09.11 11:05t/p23131.00156.82156.12156.82348.80217487.02
46272007.09.11 11:15buy23141.00156.52156.22156.92
46282007.09.11 11:35t/p23141.00156.92156.22156.92348.80217835.82
46292007.09.11 13:15sell23151.00156.93157.23156.53
46302007.09.11 14:35s/l23151.00157.23157.23156.53-261.55217574.27
46312007.09.11 15:35buy23161.00157.22156.92157.62
46322007.09.11 17:20t/p23161.00157.62156.92157.62348.80217923.07
46332007.09.11 18:20sell23171.00157.87158.17157.47
46342007.09.11 22:20s/l23171.00158.17158.17157.47-261.56217661.51
46352007.09.11 22:45sell23181.00158.12158.42157.72
46362007.09.12 15:50s/l23181.00158.42158.42157.72-274.73217386.78
46372007.09.12 16:15sell23191.00158.52158.82158.12
46382007.09.12 18:20s/l23191.00158.82158.82158.12-261.55217125.23
46392007.09.12 19:20sell23201.00158.87159.17158.47
46402007.09.13 11:10s/l23201.00159.17159.17158.47-301.06216824.17
46412007.09.13 13:35buy23211.00159.38159.08159.78
46422007.09.13 16:05t/p23211.00159.78159.08159.78348.79217172.96
46432007.09.13 18:45sell23221.00160.25160.55159.85
46442007.09.13 23:20t/p23221.00159.85160.55159.85348.73217521.69
46452007.09.14 01:50buy23231.00158.81158.51159.21
46462007.09.14 02:05t/p23231.00159.21158.51159.21348.80217870.49
46472007.09.14 05:20sell23241.00159.71160.01159.31
46482007.09.14 06:20t/p23241.00159.31160.01159.31348.74218219.23
46492007.09.14 07:45buy23251.00159.41159.11159.81
46502007.09.14 09:35t/p23251.00159.81159.11159.81348.79218568.02
46512007.09.14 10:20sell23261.00160.13160.43159.73
46522007.09.14 10:35t/p23261.00159.73160.43159.73348.73218916.75
46532007.09.14 11:15sell23271.00159.75160.05159.35
46542007.09.14 12:15t/p23271.00159.35160.05159.35348.73219265.48
46552007.09.14 13:20sell23281.00159.46159.76159.06
46562007.09.14 14:10t/p23281.00159.06159.76159.06348.74219614.22
46572007.09.14 15:20buy23291.00159.10158.80159.50
46582007.09.14 17:05t/p23291.00159.50158.80159.50348.79219963.01
46592007.09.14 17:15buy23301.00159.42159.12159.82
46602007.09.14 20:20t/p23301.00159.82159.12159.82348.79220311.80
46612007.09.14 21:45sell23311.00159.84160.14159.44
46622007.09.14 22:35s/l23311.00160.14160.14159.44-261.55220050.25
46632007.09.17 02:35buy23321.00159.69159.39160.09
46642007.09.17 06:35t/p23321.00160.09159.39160.09348.80220399.05
46652007.09.17 07:10sell23331.00159.91160.21159.51
46662007.09.17 10:05t/p23331.00159.51160.21159.51348.74220747.79
46672007.09.17 12:35buy23341.00159.28158.98159.68
46682007.09.17 16:15t/p23341.00159.68158.98159.68348.79221096.58
46692007.09.17 17:15sell23351.00159.83160.13159.43
46702007.09.17 18:35t/p23351.00159.43160.13159.43348.74221445.32
46712007.09.17 18:35buy23361.00159.39159.09159.79
46722007.09.18 08:45s/l23361.00159.09159.09159.79-255.84221189.47
46732007.09.18 09:45sell23371.00159.17159.47158.77
46742007.09.18 11:05s/l23371.00159.47159.47158.77-261.55220927.92
46752007.09.18 13:40buy23381.00159.58159.28159.98
46762007.09.18 15:05t/p23381.00159.98159.28159.98348.80221276.72
46772007.09.18 16:50sell23391.00160.61160.91160.21
46782007.09.18 21:10s/l23391.00160.91160.91160.21-261.55221015.17
46792007.09.18 21:10sell23401.00160.97161.27160.57
46802007.09.18 21:15s/l23401.00161.27161.27160.57-261.55220753.62
46812007.09.18 22:10sell23411.00161.74162.04161.34
46822007.09.18 22:15s/l23411.00162.04162.04161.34-261.56220492.06
46832007.09.18 23:15sell23421.00162.35162.65161.95
46842007.09.19 02:20t/p23421.00161.95162.65161.95335.57220827.63
46852007.09.19 03:20buy23431.00161.75161.45162.15
46862007.09.19 08:20t/p23431.00162.15161.45162.15348.79221176.42
46872007.09.19 09:40buy23441.00161.88161.58162.28
46882007.09.19 10:45s/l23441.00161.58161.58162.28-261.59220914.83
46892007.09.19 12:20sell23451.00161.85162.15161.45
46902007.09.19 13:15t/p23451.00161.45162.15161.45348.74221263.57
46912007.09.19 13:20sell23461.00161.63161.93161.23
46922007.09.19 15:35s/l23461.00161.93161.93161.23-261.55221002.02
46932007.09.19 15:40buy23471.00161.70161.40162.10
46942007.09.19 15:45t/p23471.00162.10161.40162.10348.79221350.81
46952007.09.19 16:10sell23481.00162.13162.43161.73
46962007.09.19 16:50s/l23481.00162.43162.43161.73-261.55221089.26
46972007.09.19 17:15sell23491.00162.37162.67161.97
46982007.09.19 19:20t/p23491.00161.97162.67161.97348.73221437.99
46992007.09.19 19:40sell23501.00162.11162.41161.71
47002007.09.20 14:15t/p23501.00161.71162.41161.71309.23221747.22
47012007.09.20 15:20buy23511.00161.42161.12161.82
47022007.09.20 18:45s/l23511.00161.12161.12161.82-261.60221485.62
47032007.09.20 20:35sell23521.00161.27161.57160.87
47042007.09.21 02:05s/l23521.00161.57161.57160.87-274.72221210.91
47052007.09.21 02:20buy23531.00161.37161.07161.77
47062007.09.21 02:50t/p23531.00161.77161.07161.77348.80221559.71
47072007.09.21 03:20sell23541.00161.82162.12161.42
47082007.09.21 10:50s/l23541.00162.12162.12161.42-261.55221298.16
47092007.09.21 11:15sell23551.00162.04162.34161.64
47102007.09.21 11:50s/l23551.00162.34162.34161.64-261.55221036.61
47112007.09.21 13:35buy23561.00162.38162.08162.78
47122007.09.21 15:35t/p23561.00162.78162.08162.78348.80221385.41
47132007.09.21 16:20sell23571.00162.82163.12162.42
47142007.09.21 21:50t/p23571.00162.42163.12162.42348.74221734.15
47152007.09.21 21:59sell23581.00162.51162.81162.11
47162007.09.21 23:50s/l23581.00162.81162.81162.11-261.55221472.60
47172007.09.24 05:20sell23591.00162.49162.79162.09
47182007.09.24 11:50t/p23591.00162.09162.79162.09348.73221821.33
47192007.09.24 12:20buy23601.00161.99161.69162.39
47202007.09.24 13:05t/p23601.00162.39161.69162.39348.80222170.13
47212007.09.24 14:45sell23611.00162.31162.61161.91
47222007.09.24 16:45t/p23611.00161.91162.61161.91348.73222518.86
47232007.09.24 17:20buy23621.00161.82161.52162.22
47242007.09.24 22:40s/l23621.00161.52161.52162.22-261.60222257.26
47252007.09.25 00:20sell23631.00161.79162.09161.39
47262007.09.25 03:50t/p23631.00161.39162.09161.39348.74222606.00
47272007.09.25 04:20buy23641.00161.30161.00161.70
47282007.09.25 12:05t/p23641.00161.70161.00161.70348.80222954.80
47292007.09.25 13:20sell23651.00161.67161.97161.27
47302007.09.25 13:35t/p23651.00161.27161.97161.27348.74223303.54
47312007.09.25 14:10sell23661.00161.28161.58160.88
47322007.09.25 17:05s/l23661.00161.58161.58160.88-261.55223041.99
47332007.09.25 17:15buy23671.00161.32161.02161.72
47342007.09.25 17:50t/p23671.00161.72161.02161.72348.80223390.79
47352007.09.25 20:20sell23681.00162.07162.37161.67
47362007.09.25 23:45s/l23681.00162.37162.37161.67-261.55223129.24
47372007.09.26 00:40sell23691.00162.30162.60161.90
47382007.09.26 01:59close at stop23691.00162.19162.60161.9095.90223225.14