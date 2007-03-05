Strategy Tester Report
FxClearing-Server (Build 210)
|Symbol
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.12.16 09:00 - 2007.09.26 01:00
|Model
|Control points (a very crude method, the results must not be considered)
|Parameters
|
|Bars in test
|17296
|Ticks modelled
|189736
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|111
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|213225.14
|Gross profit
|476795.40
|Gross loss
|-263570.27
|Profit factor
|1.81
|Expected payoff
|90.01
|Absolute drawdown
|87.18
|Maximal drawdown
|5222.68 (3.67%)
|Relative drawdown
|10.41% (1175.77)
|Total trades
|2369
|Short positions (won %)
|1367 (55.67%)
|Long positions (won %)
|1002 (61.08%)
|Profit trades (% of total)
|1373 (57.96%)
|Loss trades (% of total)
|996 (42.04%)
|Largest
|profit trade
|371.82
|loss trade
|-327.39
|Average
|profit trade
|347.27
|loss trade
|-264.63
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (5158.15)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-2370.54)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5158.15 (15)
|consecutive loss (count of losses)
|-2370.54 (9)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.12.16 09:25
|sell
|1
|1.00
|140.10
|140.40
|139.70
|2
|2004.12.16 12:05
|t/p
|1
|1.00
|139.70
|140.40
|139.70
|348.74
|10348.74
|3
|2004.12.16 12:40
|sell
|2
|1.00
|139.83
|140.13
|139.43
|4
|2004.12.16 12:59
|t/p
|2
|1.00
|139.43
|140.13
|139.43
|348.74
|10697.48
|5
|2004.12.16 13:35
|sell
|3
|1.00
|139.50
|139.80
|139.10
|6
|2004.12.16 13:50
|t/p
|3
|1.00
|139.10
|139.80
|139.10
|348.73
|11046.21
|7
|2004.12.16 17:35
|buy
|4
|1.00
|138.64
|138.34
|139.04
|8
|2004.12.17 14:15
|s/l
|4
|1.00
|138.34
|138.34
|139.04
|-255.84
|10790.37
|9
|2004.12.17 14:20
|sell
|5
|1.00
|138.64
|138.94
|138.24
|10
|2004.12.20 03:25
|s/l
|5
|1.00
|138.94
|138.94
|138.24
|-274.72
|10515.65
|11
|2004.12.20 06:45
|sell
|6
|1.00
|139.19
|139.49
|138.79
|12
|2004.12.20 10:25
|s/l
|6
|1.00
|139.49
|139.49
|138.79
|-261.55
|10254.10
|13
|2004.12.20 14:35
|sell
|7
|1.00
|139.61
|139.91
|139.21
|14
|2004.12.20 16:05
|t/p
|7
|1.00
|139.21
|139.91
|139.21
|348.73
|10602.83
|15
|2004.12.20 16:45
|sell
|8
|1.00
|139.40
|139.70
|139.00
|16
|2004.12.21 02:10
|t/p
|8
|1.00
|139.00
|139.70
|139.00
|335.57
|10938.40
|17
|2004.12.21 02:50
|sell
|9
|1.00
|139.52
|139.82
|139.12
|18
|2004.12.21 03:05
|t/p
|9
|1.00
|139.12
|139.82
|139.12
|348.74
|11287.14
|19
|2004.12.21 03:45
|sell
|10
|1.00
|139.25
|139.55
|138.85
|20
|2004.12.21 11:05
|s/l
|10
|1.00
|139.55
|139.55
|138.85
|-261.55
|11025.59
|21
|2004.12.21 11:59
|sell
|11
|1.00
|139.46
|139.76
|139.06
|22
|2004.12.21 13:05
|s/l
|11
|1.00
|139.76
|139.76
|139.06
|-261.55
|10764.04
|23
|2004.12.21 14:50
|sell
|12
|1.00
|139.98
|140.28
|139.58
|24
|2004.12.21 17:10
|t/p
|12
|1.00
|139.58
|140.28
|139.58
|348.73
|11112.77
|25
|2004.12.21 17:35
|sell
|13
|1.00
|139.85
|140.15
|139.45
|26
|2004.12.21 18:05
|t/p
|13
|1.00
|139.45
|140.15
|139.45
|348.74
|11461.51
|27
|2004.12.21 18:35
|sell
|14
|1.00
|139.74
|140.04
|139.34
|28
|2004.12.22 03:15
|t/p
|14
|1.00
|139.34
|140.04
|139.34
|335.56
|11797.07
|29
|2004.12.22 04:50
|buy
|15
|1.00
|139.26
|138.96
|139.66
|30
|2004.12.23 00:45
|t/p
|15
|1.00
|139.66
|138.96
|139.66
|366.07
|12163.14
|31
|2004.12.23 01:15
|sell
|16
|1.00
|139.58
|139.88
|139.18
|32
|2004.12.23 09:40
|s/l
|16
|1.00
|139.88
|139.88
|139.18
|-261.55
|11901.59
|33
|2004.12.23 10:35
|sell
|17
|1.00
|139.85
|140.15
|139.45
|34
|2004.12.24 06:50
|s/l
|17
|1.00
|140.15
|140.15
|139.45
|-274.72
|11626.87
|35
|2004.12.24 06:50
|sell
|18
|1.00
|140.14
|140.44
|139.74
|36
|2004.12.27 02:05
|s/l
|18
|1.00
|140.44
|140.44
|139.74
|-274.72
|11352.15
|37
|2004.12.27 02:30
|buy
|19
|1.00
|140.26
|139.96
|140.66
|38
|2004.12.27 03:05
|t/p
|19
|1.00
|140.66
|139.96
|140.66
|348.79
|11700.94
|39
|2004.12.27 04:50
|sell
|20
|1.00
|140.67
|140.97
|140.27
|40
|2004.12.27 05:10
|t/p
|20
|1.00
|140.27
|140.97
|140.27
|348.73
|12049.67
|41
|2004.12.27 05:45
|sell
|21
|1.00
|140.39
|140.69
|139.99
|42
|2004.12.27 17:05
|s/l
|21
|1.00
|140.69
|140.69
|139.99
|-261.55
|11788.12
|43
|2004.12.27 19:50
|sell
|22
|1.00
|140.36
|140.66
|139.96
|44
|2004.12.28 11:15
|s/l
|22
|1.00
|140.66
|140.66
|139.96
|-274.73
|11513.40
|45
|2004.12.28 12:10
|sell
|23
|1.00
|140.64
|140.94
|140.24
|46
|2004.12.28 22:50
|t/p
|23
|1.00
|140.24
|140.94
|140.24
|348.74
|11862.14
|47
|2004.12.28 23:45
|buy
|24
|1.00
|140.22
|139.92
|140.62
|48
|2004.12.29 06:05
|t/p
|24
|1.00
|140.62
|139.92
|140.62
|354.55
|12216.68
|49
|2004.12.29 06:20
|buy
|25
|1.00
|140.45
|140.15
|140.85
|50
|2004.12.29 07:45
|t/p
|25
|1.00
|140.85
|140.15
|140.85
|348.80
|12565.48
|51
|2004.12.29 08:50
|sell
|26
|1.00
|140.88
|141.18
|140.48
|52
|2004.12.29 15:15
|s/l
|26
|1.00
|141.18
|141.18
|140.48
|-261.55
|12303.93
|53
|2004.12.29 18:50
|sell
|27
|1.00
|141.59
|141.89
|141.19
|54
|2004.12.29 21:05
|t/p
|27
|1.00
|141.19
|141.89
|141.19
|348.74
|12652.67
|55
|2004.12.29 21:40
|sell
|28
|1.00
|141.46
|141.76
|141.06
|56
|2004.12.30 15:15
|t/p
|28
|1.00
|141.06
|141.76
|141.06
|309.24
|12961.91
|57
|2004.12.30 16:20
|buy
|29
|1.00
|140.85
|140.55
|141.25
|58
|2004.12.30 17:50
|s/l
|29
|1.00
|140.55
|140.55
|141.25
|-261.60
|12700.31
|59
|2004.12.30 18:45
|buy
|30
|1.00
|140.42
|140.12
|140.82
|60
|2004.12.31 02:15
|s/l
|30
|1.00
|140.12
|140.12
|140.82
|-255.83
|12444.48
|61
|2004.12.31 04:50
|buy
|31
|1.00
|139.67
|139.37
|140.07
|62
|2004.12.31 16:05
|s/l
|31
|1.00
|139.37
|139.37
|140.07
|-261.60
|12182.88
|63
|2004.12.31 16:10
|sell
|32
|1.00
|139.80
|140.10
|139.40
|64
|2004.12.31 17:10
|t/p
|32
|1.00
|139.40
|140.10
|139.40
|348.73
|12531.61
|65
|2004.12.31 17:20
|sell
|33
|1.00
|139.54
|139.84
|139.14
|66
|2004.12.31 18:50
|t/p
|33
|1.00
|139.14
|139.84
|139.14
|348.74
|12880.35
|67
|2004.12.31 20:50
|buy
|34
|1.00
|138.78
|138.48
|139.18
|68
|2004.12.31 20:59
|t/p
|34
|1.00
|139.18
|138.48
|139.18
|348.79
|13229.14
|69
|2004.12.31 22:35
|buy
|35
|1.00
|138.96
|138.66
|139.36
|70
|2005.01.03 07:00
|s/l
|35
|1.00
|138.66
|138.66
|139.36
|-255.84
|12973.29
|71
|2005.01.03 08:30
|buy
|36
|1.00
|138.47
|138.17
|138.87
|72
|2005.01.03 09:05
|t/p
|36
|1.00
|138.87
|138.17
|138.87
|348.80
|13322.09
|73
|2005.01.03 10:20
|buy
|37
|1.00
|138.91
|138.61
|139.31
|74
|2005.01.03 15:25
|s/l
|37
|1.00
|138.61
|138.61
|139.31
|-261.60
|13060.49
|75
|2005.01.03 15:40
|sell
|38
|1.00
|138.93
|139.23
|138.53
|76
|2005.01.03 15:59
|t/p
|38
|1.00
|138.53
|139.23
|138.53
|348.73
|13409.22
|77
|2005.01.03 16:25
|sell
|39
|1.00
|138.59
|138.89
|138.19
|78
|2005.01.04 09:05
|t/p
|39
|1.00
|138.19
|138.89
|138.19
|335.57
|13744.79
|79
|2005.01.04 09:35
|sell
|40
|1.00
|138.34
|138.64
|137.94
|80
|2005.01.04 10:25
|t/p
|40
|1.00
|137.94
|138.64
|137.94
|348.74
|14093.53
|81
|2005.01.04 10:30
|sell
|41
|1.00
|138.20
|138.50
|137.80
|82
|2005.01.04 11:25
|s/l
|41
|1.00
|138.50
|138.50
|137.80
|-261.55
|13831.98
|83
|2005.01.04 11:50
|buy
|42
|1.00
|138.02
|137.72
|138.42
|84
|2005.01.04 11:59
|t/p
|42
|1.00
|138.42
|137.72
|138.42
|348.80
|14180.78
|85
|2005.01.04 12:45
|buy
|43
|1.00
|138.55
|138.25
|138.95
|86
|2005.01.04 17:20
|s/l
|43
|1.00
|138.25
|138.25
|138.95
|-261.60
|13919.18
|87
|2005.01.04 17:30
|sell
|44
|1.00
|138.82
|139.12
|138.42
|88
|2005.01.05 13:15
|t/p
|44
|1.00
|138.42
|139.12
|138.42
|335.57
|14254.76
|89
|2005.01.05 13:50
|sell
|45
|1.00
|138.81
|139.11
|138.41
|90
|2005.01.05 13:59
|t/p
|45
|1.00
|138.41
|139.11
|138.41
|348.73
|14603.49
|91
|2005.01.05 14:35
|sell
|46
|1.00
|138.45
|138.75
|138.05
|92
|2005.01.05 15:05
|t/p
|46
|1.00
|138.05
|138.75
|138.05
|348.74
|14952.23
|93
|2005.01.05 15:30
|sell
|47
|1.00
|138.22
|138.52
|137.82
|94
|2005.01.05 17:45
|t/p
|47
|1.00
|137.82
|138.52
|137.82
|348.74
|15300.97
|95
|2005.01.05 18:50
|buy
|48
|1.00
|137.85
|137.55
|138.25
|96
|2005.01.05 19:10
|t/p
|48
|1.00
|138.25
|137.55
|138.25
|348.79
|15649.76
|97
|2005.01.05 19:40
|buy
|49
|1.00
|138.07
|137.77
|138.47
|98
|2005.01.06 09:40
|t/p
|49
|1.00
|138.47
|137.77
|138.47
|366.07
|16015.82
|99
|2005.01.06 09:50
|buy
|50
|1.00
|138.19
|137.89
|138.59
|100
|2005.01.06 12:40
|t/p
|50
|1.00
|138.59
|137.89
|138.59
|348.80
|16364.62
|101
|2005.01.06 13:25
|sell
|51
|1.00
|138.45
|138.75
|138.05
|102
|2005.01.07 07:40
|t/p
|51
|1.00
|138.05
|138.75
|138.05
|335.57
|16700.20
|103
|2005.01.07 08:25
|buy
|52
|1.00
|137.99
|137.69
|138.39
|104
|2005.01.07 15:05
|t/p
|52
|1.00
|138.39
|137.69
|138.39
|348.80
|17049.00
|105
|2005.01.07 15:20
|buy
|53
|1.00
|137.79
|137.49
|138.19
|106
|2005.01.07 15:25
|s/l
|53
|1.00
|137.49
|137.49
|138.19
|-261.60
|16787.40
|107
|2005.01.07 15:40
|sell
|54
|1.00
|138.08
|138.38
|137.68
|108
|2005.01.07 15:59
|t/p
|54
|1.00
|137.68
|138.38
|137.68
|348.74
|17136.14
|109
|2005.01.07 16:35
|sell
|55
|1.00
|137.59
|137.89
|137.19
|110
|2005.01.07 17:15
|t/p
|55
|1.00
|137.19
|137.89
|137.19
|348.74
|17484.88
|111
|2005.01.07 17:35
|sell
|56
|1.00
|137.40
|137.70
|137.00
|112
|2005.01.07 17:50
|t/p
|56
|1.00
|137.00
|137.70
|137.00
|348.74
|17833.62
|113
|2005.01.07 18:50
|buy
|57
|1.00
|136.72
|136.42
|137.12
|114
|2005.01.07 19:20
|t/p
|57
|1.00
|137.12
|136.42
|137.12
|348.79
|18182.41
|115
|2005.01.07 19:40
|buy
|58
|1.00
|137.03
|136.73
|137.43
|116
|2005.01.07 20:45
|s/l
|58
|1.00
|136.73
|136.73
|137.43
|-261.59
|17920.82
|117
|2005.01.07 22:25
|buy
|59
|1.00
|136.92
|136.62
|137.32
|118
|2005.01.10 09:20
|s/l
|59
|1.00
|136.62
|136.62
|137.32
|-255.83
|17664.98
|119
|2005.01.10 09:25
|sell
|60
|1.00
|136.99
|137.29
|136.59
|120
|2005.01.10 13:40
|t/p
|60
|1.00
|136.59
|137.29
|136.59
|348.73
|18013.71
|121
|2005.01.10 13:45
|sell
|61
|1.00
|136.90
|137.20
|136.50
|122
|2005.01.10 19:10
|t/p
|61
|1.00
|136.50
|137.20
|136.50
|348.74
|18362.45
|123
|2005.01.10 19:15
|sell
|62
|1.00
|136.80
|137.10
|136.40
|124
|2005.01.10 19:45
|t/p
|62
|1.00
|136.40
|137.10
|136.40
|348.73
|18711.18
|125
|2005.01.10 20:10
|sell
|63
|1.00
|136.56
|136.86
|136.16
|126
|2005.01.11 11:15
|s/l
|63
|1.00
|136.86
|136.86
|136.16
|-274.73
|18436.45
|127
|2005.01.11 11:40
|buy
|64
|1.00
|136.69
|136.39
|137.09
|128
|2005.01.11 18:05
|s/l
|64
|1.00
|136.39
|136.39
|137.09
|-261.60
|18174.85
|129
|2005.01.11 18:25
|sell
|65
|1.00
|136.66
|136.96
|136.26
|130
|2005.01.11 18:45
|t/p
|65
|1.00
|136.26
|136.96
|136.26
|348.74
|18523.59
|131
|2005.01.11 19:20
|sell
|66
|1.00
|136.06
|136.36
|135.66
|132
|2005.01.11 19:40
|t/p
|66
|1.00
|135.66
|136.36
|135.66
|348.73
|18872.32
|133
|2005.01.11 21:45
|buy
|67
|1.00
|135.49
|135.19
|135.89
|134
|2005.01.12 13:45
|s/l
|67
|1.00
|135.19
|135.19
|135.89
|-255.84
|18616.48
|135
|2005.01.12 13:59
|sell
|68
|1.00
|135.42
|135.72
|135.02
|136
|2005.01.12 16:05
|s/l
|68
|1.00
|135.72
|135.72
|135.02
|-261.55
|18354.93
|137
|2005.01.12 16:30
|buy
|69
|1.00
|135.23
|134.93
|135.63
|138
|2005.01.12 16:50
|t/p
|69
|1.00
|135.63
|134.93
|135.63
|348.79
|18703.72
|139
|2005.01.12 17:50
|buy
|70
|1.00
|135.71
|135.41
|136.11
|140
|2005.01.12 18:05
|t/p
|70
|1.00
|136.11
|135.41
|136.11
|348.80
|19052.52
|141
|2005.01.12 18:15
|buy
|71
|1.00
|135.95
|135.65
|136.35
|142
|2005.01.13 00:05
|s/l
|71
|1.00
|135.65
|135.65
|136.35
|-244.33
|18808.18
|143
|2005.01.13 00:25
|sell
|72
|1.00
|135.84
|136.14
|135.44
|144
|2005.01.13 10:45
|t/p
|72
|1.00
|135.44
|136.14
|135.44
|348.74
|19156.92
|145
|2005.01.13 11:10
|sell
|73
|1.00
|135.50
|135.80
|135.10
|146
|2005.01.13 12:05
|s/l
|73
|1.00
|135.80
|135.80
|135.10
|-261.56
|18895.36
|147
|2005.01.13 12:50
|buy
|74
|1.00
|135.48
|135.18
|135.88
|148
|2005.01.13 13:05
|t/p
|74
|1.00
|135.88
|135.18
|135.88
|348.79
|19244.15
|149
|2005.01.13 13:40
|buy
|75
|1.00
|135.77
|135.47
|136.17
|150
|2005.01.13 14:15
|t/p
|75
|1.00
|136.17
|135.47
|136.17
|348.80
|19592.95
|151
|2005.01.13 17:35
|sell
|76
|1.00
|135.42
|135.72
|135.02
|152
|2005.01.13 20:20
|s/l
|76
|1.00
|135.72
|135.72
|135.02
|-261.55
|19331.40
|153
|2005.01.13 20:45
|buy
|77
|1.00
|135.48
|135.18
|135.88
|154
|2005.01.14 04:05
|s/l
|77
|1.00
|135.18
|135.18
|135.88
|-255.84
|19075.56
|155
|2005.01.14 04:20
|sell
|78
|1.00
|135.49
|135.79
|135.09
|156
|2005.01.14 04:59
|t/p
|78
|1.00
|135.09
|135.79
|135.09
|348.73
|19424.29
|157
|2005.01.14 05:15
|sell
|79
|1.00
|135.18
|135.48
|134.78
|158
|2005.01.14 07:45
|t/p
|79
|1.00
|134.78
|135.48
|134.78
|348.73
|19773.02
|159
|2005.01.14 07:59
|sell
|80
|1.00
|135.03
|135.33
|134.63
|160
|2005.01.14 09:05
|s/l
|80
|1.00
|135.33
|135.33
|134.63
|-261.55
|19511.47
|161
|2005.01.14 09:40
|buy
|81
|1.00
|135.07
|134.77
|135.47
|162
|2005.01.14 10:30
|s/l
|81
|1.00
|134.77
|134.77
|135.47
|-261.60
|19249.87
|163
|2005.01.14 14:40
|buy
|82
|1.00
|134.41
|134.11
|134.81
|164
|2005.01.14 15:35
|s/l
|82
|1.00
|134.11
|134.11
|134.81
|-261.59
|18988.28
|165
|2005.01.14 16:30
|buy
|83
|1.00
|134.22
|133.92
|134.62
|166
|2005.01.14 19:15
|s/l
|83
|1.00
|133.92
|133.92
|134.62
|-261.60
|18726.68
|167
|2005.01.14 21:59
|sell
|84
|1.00
|133.61
|133.91
|133.21
|168
|2005.01.14 23:05
|s/l
|84
|1.00
|133.91
|133.91
|133.21
|-261.55
|18465.13
|169
|2005.01.17 03:59
|sell
|85
|1.00
|133.82
|134.12
|133.42
|170
|2005.01.17 12:50
|t/p
|85
|1.00
|133.42
|134.12
|133.42
|348.73
|18813.86
|171
|2005.01.17 12:50
|buy
|86
|1.00
|133.42
|133.12
|133.82
|172
|2005.01.18 07:40
|t/p
|86
|1.00
|133.82
|133.12
|133.82
|354.56
|19168.41
|173
|2005.01.18 08:35
|sell
|87
|1.00
|133.87
|134.17
|133.47
|174
|2005.01.18 09:15
|t/p
|87
|1.00
|133.47
|134.17
|133.47
|348.73
|19517.14
|175
|2005.01.18 09:30
|sell
|88
|1.00
|133.75
|134.05
|133.35
|176
|2005.01.18 11:40
|s/l
|88
|1.00
|134.05
|134.05
|133.35
|-261.56
|19255.58
|177
|2005.01.18 13:30
|sell
|89
|1.00
|134.32
|134.62
|133.92
|178
|2005.01.18 15:05
|t/p
|89
|1.00
|133.92
|134.62
|133.92
|348.73
|19604.31
|179
|2005.01.18 15:45
|sell
|90
|1.00
|134.26
|134.56
|133.86
|180
|2005.01.18 16:05
|t/p
|90
|1.00
|133.86
|134.56
|133.86
|348.73
|19953.04
|181
|2005.01.18 16:40
|sell
|91
|1.00
|133.90
|134.20
|133.50
|182
|2005.01.18 17:05
|t/p
|91
|1.00
|133.50
|134.20
|133.50
|348.74
|20301.78
|183
|2005.01.18 17:10
|sell
|92
|1.00
|133.58
|133.88
|133.18
|184
|2005.01.18 21:05
|t/p
|92
|1.00
|133.18
|133.88
|133.18
|348.73
|20650.51
|185
|2005.01.18 21:15
|sell
|93
|1.00
|133.67
|133.97
|133.27
|186
|2005.01.18 21:35
|t/p
|93
|1.00
|133.27
|133.97
|133.27
|348.74
|20999.25
|187
|2005.01.18 22:30
|buy
|94
|1.00
|133.20
|132.90
|133.60
|188
|2005.01.19 09:30
|t/p
|94
|1.00
|133.60
|132.90
|133.60
|354.56
|21353.81
|189
|2005.01.19 09:30
|sell
|95
|1.00
|133.60
|133.90
|133.20
|190
|2005.01.19 10:25
|s/l
|95
|1.00
|133.90
|133.90
|133.20
|-261.55
|21092.26
|191
|2005.01.19 12:50
|sell
|96
|1.00
|134.39
|134.69
|133.99
|192
|2005.01.19 13:05
|t/p
|96
|1.00
|133.99
|134.69
|133.99
|348.73
|21440.99
|193
|2005.01.19 13:50
|sell
|97
|1.00
|134.22
|134.52
|133.82
|194
|2005.01.19 14:05
|t/p
|97
|1.00
|133.82
|134.52
|133.82
|348.74
|21789.73
|195
|2005.01.19 14:40
|sell
|98
|1.00
|133.98
|134.28
|133.58
|196
|2005.01.19 16:15
|t/p
|98
|1.00
|133.58
|134.28
|133.58
|348.74
|22138.47
|197
|2005.01.19 16:35
|sell
|99
|1.00
|133.95
|134.25
|133.55
|198
|2005.01.19 17:05
|t/p
|99
|1.00
|133.55
|134.25
|133.55
|348.73
|22487.20
|199
|2005.01.19 17:25
|sell
|100
|1.00
|133.62
|133.92
|133.22
|200
|2005.01.19 20:05
|t/p
|100
|1.00
|133.22
|133.92
|133.22
|348.73
|22835.93
|201
|2005.01.19 20:10
|sell
|101
|1.00
|133.40
|133.70
|133.00
|202
|2005.01.19 21:10
|s/l
|101
|1.00
|133.70
|133.70
|133.00
|-261.55
|22574.38
|203
|2005.01.19 21:50
|buy
|102
|1.00
|133.36
|133.06
|133.76
|204
|2005.01.19 22:05
|t/p
|102
|1.00
|133.76
|133.06
|133.76
|348.80
|22923.18
|205
|2005.01.19 22:30
|buy
|103
|1.00
|133.63
|133.33
|134.03
|206
|2005.01.20 09:40
|s/l
|103
|1.00
|133.33
|133.33
|134.03
|-244.33
|22678.85
|207
|2005.01.20 12:15
|buy
|104
|1.00
|133.30
|133.00
|133.70
|208
|2005.01.20 17:25
|t/p
|104
|1.00
|133.70
|133.00
|133.70
|348.80
|23027.65
|209
|2005.01.20 17:50
|buy
|105
|1.00
|133.29
|132.99
|133.69
|210
|2005.01.20 18:05
|t/p
|105
|1.00
|133.69
|132.99
|133.69
|348.80
|23376.45
|211
|2005.01.20 18:45
|buy
|106
|1.00
|133.59
|133.29
|133.99
|212
|2005.01.20 19:15
|t/p
|106
|1.00
|133.99
|133.29
|133.99
|348.80
|23725.25
|213
|2005.01.20 19:35
|buy
|107
|1.00
|133.85
|133.55
|134.25
|214
|2005.01.20 20:10
|t/p
|107
|1.00
|134.25
|133.55
|134.25
|348.80
|24074.05
|215
|2005.01.20 21:50
|sell
|108
|1.00
|134.07
|134.37
|133.67
|216
|2005.01.21 09:05
|s/l
|108
|1.00
|134.37
|134.37
|133.67
|-274.72
|23799.33
|217
|2005.01.21 09:30
|buy
|109
|1.00
|133.94
|133.64
|134.34
|218
|2005.01.21 09:40
|t/p
|109
|1.00
|134.34
|133.64
|134.34
|348.80
|24148.13
|219
|2005.01.21 10:25
|buy
|110
|1.00
|134.53
|134.23
|134.93
|220
|2005.01.21 16:05
|s/l
|110
|1.00
|134.23
|134.23
|134.93
|-261.59
|23886.54
|221
|2005.01.21 16:30
|sell
|111
|1.00
|134.67
|134.97
|134.27
|222
|2005.01.21 17:05
|t/p
|111
|1.00
|134.27
|134.97
|134.27
|348.74
|24235.28
|223
|2005.01.21 17:20
|sell
|112
|1.00
|134.43
|134.73
|134.03
|224
|2005.01.21 18:05
|t/p
|112
|1.00
|134.03
|134.73
|134.03
|348.73
|24584.01
|225
|2005.01.21 18:15
|sell
|113
|1.00
|134.28
|134.58
|133.88
|226
|2005.01.24 10:30
|s/l
|113
|1.00
|134.58
|134.58
|133.88
|-274.72
|24309.29
|227
|2005.01.24 11:30
|sell
|114
|1.00
|134.70
|135.00
|134.30
|228
|2005.01.24 15:05
|t/p
|114
|1.00
|134.30
|135.00
|134.30
|348.73
|24658.02
|229
|2005.01.24 15:25
|sell
|115
|1.00
|134.33
|134.63
|133.93
|230
|2005.01.24 18:05
|t/p
|115
|1.00
|133.93
|134.63
|133.93
|348.73
|25006.75
|231
|2005.01.24 18:20
|sell
|116
|1.00
|134.13
|134.43
|133.73
|232
|2005.01.25 01:20
|t/p
|116
|1.00
|133.73
|134.43
|133.73
|335.56
|25342.31
|233
|2005.01.25 02:20
|buy
|117
|1.00
|133.73
|133.43
|134.13
|234
|2005.01.25 07:10
|t/p
|117
|1.00
|134.13
|133.43
|134.13
|348.80
|25691.11
|235
|2005.01.25 08:35
|buy
|118
|1.00
|134.06
|133.76
|134.46
|236
|2005.01.25 09:05
|t/p
|118
|1.00
|134.46
|133.76
|134.46
|348.79
|26039.90
|237
|2005.01.25 09:20
|buy
|119
|1.00
|134.17
|133.87
|134.57
|238
|2005.01.25 09:50
|t/p
|119
|1.00
|134.57
|133.87
|134.57
|348.79
|26388.69
|239
|2005.01.25 10:25
|buy
|120
|1.00
|134.49
|134.19
|134.89
|240
|2005.01.25 11:50
|t/p
|120
|1.00
|134.89
|134.19
|134.89
|348.80
|26737.49
|241
|2005.01.25 11:50
|sell
|121
|1.00
|134.94
|135.24
|134.54
|242
|2005.01.25 13:45
|s/l
|121
|1.00
|135.24
|135.24
|134.54
|-261.56
|26475.93
|243
|2005.01.25 14:40
|sell
|122
|1.00
|135.23
|135.53
|134.83
|244
|2005.01.25 18:05
|t/p
|122
|1.00
|134.83
|135.53
|134.83
|348.74
|26824.67
|245
|2005.01.25 20:20
|sell
|123
|1.00
|135.17
|135.47
|134.77
|246
|2005.01.26 02:15
|t/p
|123
|1.00
|134.77
|135.47
|134.77
|335.57
|27160.25
|247
|2005.01.26 03:20
|sell
|124
|1.00
|134.82
|135.12
|134.42
|248
|2005.01.26 05:45
|t/p
|124
|1.00
|134.42
|135.12
|134.42
|348.73
|27508.98
|249
|2005.01.26 06:25
|buy
|125
|1.00
|134.52
|134.22
|134.92
|250
|2005.01.26 19:45
|t/p
|125
|1.00
|134.92
|134.22
|134.92
|348.80
|27857.78
|251
|2005.01.26 20:20
|sell
|126
|1.00
|134.82
|135.12
|134.42
|252
|2005.01.27 03:45
|s/l
|126
|1.00
|135.12
|135.12
|134.42
|-301.05
|27556.73
|253
|2005.01.27 04:15
|sell
|127
|1.00
|135.08
|135.38
|134.68
|254
|2005.01.27 09:30
|s/l
|127
|1.00
|135.38
|135.38
|134.68
|-261.55
|27295.18
|255
|2005.01.27 10:50
|sell
|128
|1.00
|135.45
|135.75
|135.05
|256
|2005.01.27 10:59
|t/p
|128
|1.00
|135.05
|135.75
|135.05
|348.73
|27643.91
|257
|2005.01.27 11:20
|sell
|129
|1.00
|134.92
|135.22
|134.52
|258
|2005.01.27 16:45
|t/p
|129
|1.00
|134.52
|135.22
|134.52
|348.74
|27992.65
|259
|2005.01.27 16:45
|buy
|130
|1.00
|134.50
|134.20
|134.90
|260
|2005.01.27 23:20
|s/l
|130
|1.00
|134.20
|134.20
|134.90
|-261.59
|27731.06
|261
|2005.01.28 00:35
|buy
|131
|1.00
|133.92
|133.62
|134.32
|262
|2005.01.28 02:05
|t/p
|131
|1.00
|134.32
|133.62
|134.32
|348.80
|28079.86
|263
|2005.01.28 02:45
|buy
|132
|1.00
|134.12
|133.82
|134.52
|264
|2005.01.28 03:10
|t/p
|132
|1.00
|134.52
|133.82
|134.52
|348.79
|28428.65
|265
|2005.01.28 03:40
|buy
|133
|1.00
|134.20
|133.90
|134.60
|266
|2005.01.28 04:05
|t/p
|133
|1.00
|134.60
|133.90
|134.60
|348.79
|28777.44
|267
|2005.01.28 05:30
|buy
|134
|1.00
|134.38
|134.08
|134.78
|268
|2005.01.28 12:15
|t/p
|134
|1.00
|134.78
|134.08
|134.78
|348.79
|29126.23
|269
|2005.01.28 13:50
|sell
|135
|1.00
|134.75
|135.05
|134.35
|270
|2005.01.28 15:40
|s/l
|135
|1.00
|135.05
|135.05
|134.35
|-261.56
|28864.67
|271
|2005.01.28 16:30
|sell
|136
|1.00
|134.76
|135.06
|134.36
|272
|2005.01.31 02:25
|s/l
|136
|1.00
|135.06
|135.06
|134.36
|-274.72
|28589.95
|273
|2005.01.31 02:35
|buy
|137
|1.00
|134.87
|134.57
|135.27
|274
|2005.01.31 11:05
|s/l
|137
|1.00
|134.57
|134.57
|135.27
|-261.60
|28328.35
|275
|2005.01.31 11:15
|sell
|138
|1.00
|135.02
|135.32
|134.62
|276
|2005.01.31 12:30
|t/p
|138
|1.00
|134.62
|135.32
|134.62
|348.74
|28677.09
|277
|2005.01.31 12:30
|buy
|139
|1.00
|134.61
|134.31
|135.01
|278
|2005.01.31 13:05
|t/p
|139
|1.00
|135.01
|134.31
|135.01
|348.80
|29025.89
|279
|2005.01.31 13:50
|buy
|140
|1.00
|134.67
|134.37
|135.07
|280
|2005.01.31 18:05
|t/p
|140
|1.00
|135.07
|134.37
|135.07
|348.80
|29374.69
|281
|2005.01.31 18:25
|buy
|141
|1.00
|134.80
|134.50
|135.20
|282
|2005.01.31 18:40
|t/p
|141
|1.00
|135.20
|134.50
|135.20
|348.80
|29723.49
|283
|2005.01.31 19:15
|sell
|142
|1.00
|135.28
|135.58
|134.88
|284
|2005.02.01 09:50
|s/l
|142
|1.00
|135.58
|135.58
|134.88
|-274.72
|29448.77
|285
|2005.02.01 09:50
|sell
|143
|1.00
|135.60
|135.90
|135.20
|286
|2005.02.01 13:05
|t/p
|143
|1.00
|135.20
|135.90
|135.20
|348.74
|29797.51
|287
|2005.02.01 13:25
|sell
|144
|1.00
|135.24
|135.54
|134.84
|288
|2005.02.02 04:05
|s/l
|144
|1.00
|135.54
|135.54
|134.84
|-274.72
|29522.79
|289
|2005.02.02 04:20
|buy
|145
|1.00
|135.41
|135.11
|135.81
|290
|2005.02.02 08:50
|t/p
|145
|1.00
|135.81
|135.11
|135.81
|348.79
|29871.58
|291
|2005.02.02 08:50
|sell
|146
|1.00
|135.83
|136.13
|135.43
|292
|2005.02.02 10:10
|t/p
|146
|1.00
|135.43
|136.13
|135.43
|348.74
|30220.32
|293
|2005.02.02 10:40
|sell
|147
|1.00
|135.58
|135.88
|135.18
|294
|2005.02.02 13:05
|t/p
|147
|1.00
|135.18
|135.88
|135.18
|348.74
|30569.06
|295
|2005.02.02 13:15
|sell
|148
|1.00
|135.24
|135.54
|134.84
|296
|2005.02.02 19:05
|s/l
|148
|1.00
|135.54
|135.54
|134.84
|-261.55
|30307.51
|297
|2005.02.02 19:30
|buy
|149
|1.00
|135.33
|135.03
|135.73
|298
|2005.02.02 23:10
|s/l
|149
|1.00
|135.03
|135.03
|135.73
|-261.60
|30045.91
|299
|2005.02.02 23:30
|sell
|150
|1.00
|135.20
|135.50
|134.80
|300
|2005.02.03 02:15
|s/l
|150
|1.00
|135.50
|135.50
|134.80
|-301.05
|29744.86
|301
|2005.02.03 02:45
|buy
|151
|1.00
|135.06
|134.76
|135.46
|302
|2005.02.03 02:59
|t/p
|151
|1.00
|135.46
|134.76
|135.46
|348.80
|30093.66
|303
|2005.02.03 03:35
|buy
|152
|1.00
|135.49
|135.19
|135.89
|304
|2005.02.04 11:25
|s/l
|152
|1.00
|135.19
|135.19
|135.89
|-255.84
|29837.82
|305
|2005.02.04 12:10
|sell
|153
|1.00
|135.17
|135.47
|134.77
|306
|2005.02.04 12:20
|t/p
|153
|1.00
|134.77
|135.47
|134.77
|348.74
|30186.56
|307
|2005.02.04 16:35
|buy
|154
|1.00
|134.41
|134.11
|134.81
|308
|2005.02.04 18:35
|s/l
|154
|1.00
|134.11
|134.11
|134.81
|-261.59
|29924.97
|309
|2005.02.04 19:20
|buy
|155
|1.00
|134.04
|133.74
|134.44
|310
|2005.02.07 01:00
|t/p
|155
|1.00
|134.44
|133.74
|134.44
|354.55
|30279.51
|311
|2005.02.07 01:15
|buy
|156
|1.00
|134.42
|134.12
|134.82
|312
|2005.02.07 01:35
|s/l
|156
|1.00
|134.12
|134.12
|134.82
|-261.59
|30017.92
|313
|2005.02.07 05:40
|sell
|157
|1.00
|133.72
|134.02
|133.32
|314
|2005.02.07 08:25
|s/l
|157
|1.00
|134.02
|134.02
|133.32
|-261.55
|29756.37
|315
|2005.02.07 09:20
|sell
|158
|1.00
|134.16
|134.46
|133.76
|316
|2005.02.07 09:35
|t/p
|158
|1.00
|133.76
|134.46
|133.76
|348.74
|30105.11
|317
|2005.02.07 10:25
|buy
|159
|1.00
|134.04
|133.74
|134.44
|318
|2005.02.07 18:05
|s/l
|159
|1.00
|133.74
|133.74
|134.44
|-261.60
|29843.51
|319
|2005.02.07 18:25
|sell
|160
|1.00
|134.01
|134.31
|133.61
|320
|2005.02.07 19:50
|t/p
|160
|1.00
|133.61
|134.31
|133.61
|348.73
|30192.24
|321
|2005.02.07 19:50
|buy
|161
|1.00
|133.58
|133.28
|133.98
|322
|2005.02.07 21:10
|t/p
|161
|1.00
|133.98
|133.28
|133.98
|348.80
|30541.04
|323
|2005.02.07 21:45
|buy
|162
|1.00
|133.83
|133.53
|134.23
|324
|2005.02.08 07:50
|t/p
|162
|1.00
|134.23
|133.53
|134.23
|354.56
|30895.60
|325
|2005.02.08 07:50
|sell
|163
|1.00
|134.25
|134.55
|133.85
|326
|2005.02.08 10:40
|s/l
|163
|1.00
|134.55
|134.55
|133.85
|-261.56
|30634.04
|327
|2005.02.08 11:35
|sell
|164
|1.00
|134.71
|135.01
|134.31
|328
|2005.02.08 13:45
|s/l
|164
|1.00
|135.01
|135.01
|134.31
|-261.55
|30372.49
|329
|2005.02.08 15:35
|sell
|165
|1.00
|134.90
|135.20
|134.50
|330
|2005.02.08 17:35
|s/l
|165
|1.00
|135.20
|135.20
|134.50
|-261.55
|30110.94
|331
|2005.02.08 18:30
|sell
|166
|1.00
|135.16
|135.46
|134.76
|332
|2005.02.09 03:30
|t/p
|166
|1.00
|134.76
|135.46
|134.76
|335.57
|30446.51
|333
|2005.02.09 03:40
|sell
|167
|1.00
|134.92
|135.22
|134.52
|334
|2005.02.09 17:15
|s/l
|167
|1.00
|135.22
|135.22
|134.52
|-261.55
|30184.96
|335
|2005.02.09 17:40
|buy
|168
|1.00
|135.15
|134.85
|135.55
|336
|2005.02.10 13:20
|t/p
|168
|1.00
|135.55
|134.85
|135.55
|366.07
|30551.03
|337
|2005.02.10 13:25
|buy
|169
|1.00
|135.44
|135.14
|135.84
|338
|2005.02.10 14:59
|t/p
|169
|1.00
|135.84
|135.14
|135.84
|348.79
|30899.82
|339
|2005.02.10 15:25
|sell
|170
|1.00
|135.98
|136.28
|135.58
|340
|2005.02.10 15:50
|s/l
|170
|1.00
|136.28
|136.28
|135.58
|-261.55
|30638.27
|341
|2005.02.10 16:50
|sell
|171
|1.00
|136.36
|136.66
|135.96
|342
|2005.02.10 18:05
|t/p
|171
|1.00
|135.96
|136.66
|135.96
|348.74
|30987.01
|343
|2005.02.10 18:40
|sell
|172
|1.00
|136.14
|136.44
|135.74
|344
|2005.02.14 02:15
|t/p
|172
|1.00
|135.74
|136.44
|135.74
|322.41
|31309.41
|345
|2005.02.14 02:40
|sell
|173
|1.00
|135.94
|136.24
|135.54
|346
|2005.02.14 07:35
|t/p
|173
|1.00
|135.54
|136.24
|135.54
|348.73
|31658.14
|347
|2005.02.14 08:30
|buy
|174
|1.00
|135.60
|135.30
|136.00
|348
|2005.02.14 10:05
|t/p
|174
|1.00
|136.00
|135.30
|136.00
|348.80
|32006.94
|349
|2005.02.14 10:20
|buy
|175
|1.00
|135.77
|135.47
|136.17
|350
|2005.02.14 13:40
|t/p
|175
|1.00
|136.17
|135.47
|136.17
|348.80
|32355.74
|351
|2005.02.14 14:45
|sell
|176
|1.00
|136.20
|136.50
|135.80
|352
|2005.02.15 01:50
|s/l
|176
|1.00
|136.50
|136.50
|135.80
|-274.72
|32081.02
|353
|2005.02.15 04:35
|sell
|177
|1.00
|136.56
|136.86
|136.16
|354
|2005.02.15 08:10
|t/p
|177
|1.00
|136.16
|136.86
|136.16
|348.73
|32429.75
|355
|2005.02.15 08:35
|sell
|178
|1.00
|136.37
|136.67
|135.97
|356
|2005.02.15 17:15
|t/p
|178
|1.00
|135.97
|136.67
|135.97
|348.73
|32778.48
|357
|2005.02.15 17:50
|sell
|179
|1.00
|136.27
|136.57
|135.87
|358
|2005.02.15 17:59
|t/p
|179
|1.00
|135.87
|136.57
|135.87
|348.74
|33127.22
|359
|2005.02.15 18:45
|sell
|180
|1.00
|135.88
|136.18
|135.48
|360
|2005.02.16 01:10
|s/l
|180
|1.00
|136.18
|136.18
|135.48
|-274.72
|32852.51
|361
|2005.02.16 02:20
|buy
|181
|1.00
|136.08
|135.78
|136.48
|362
|2005.02.16 05:30
|t/p
|181
|1.00
|136.48
|135.78
|136.48
|348.80
|33201.31
|363
|2005.02.16 08:45
|sell
|182
|1.00
|136.84
|137.14
|136.44
|364
|2005.02.16 13:30
|s/l
|182
|1.00
|137.14
|137.14
|136.44
|-261.55
|32939.76
|365
|2005.02.16 14:25
|sell
|183
|1.00
|136.96
|137.26
|136.56
|366
|2005.02.16 18:40
|s/l
|183
|1.00
|137.26
|137.26
|136.56
|-261.55
|32678.21
|367
|2005.02.16 19:25
|sell
|184
|1.00
|137.28
|137.58
|136.88
|368
|2005.02.17 02:20
|s/l
|184
|1.00
|137.58
|137.58
|136.88
|-301.05
|32377.16
|369
|2005.02.17 03:15
|sell
|185
|1.00
|137.52
|137.82
|137.12
|370
|2005.02.17 14:45
|s/l
|185
|1.00
|137.82
|137.82
|137.12
|-261.55
|32115.61
|371
|2005.02.17 14:45
|sell
|186
|1.00
|137.81
|138.11
|137.41
|372
|2005.02.17 21:45
|s/l
|186
|1.00
|138.11
|138.11
|137.41
|-261.55
|31854.06
|373
|2005.02.17 22:35
|sell
|187
|1.00
|138.03
|138.33
|137.63
|374
|2005.02.18 09:30
|t/p
|187
|1.00
|137.63
|138.33
|137.63
|335.57
|32189.63
|375
|2005.02.18 10:25
|buy
|188
|1.00
|137.50
|137.20
|137.90
|376
|2005.02.18 16:05
|t/p
|188
|1.00
|137.90
|137.20
|137.90
|348.80
|32538.43
|377
|2005.02.18 17:20
|buy
|189
|1.00
|137.92
|137.62
|138.32
|378
|2005.02.18 19:50
|t/p
|189
|1.00
|138.32
|137.62
|138.32
|348.79
|32887.22
|379
|2005.02.18 19:50
|sell
|190
|1.00
|138.33
|138.63
|137.93
|380
|2005.02.21 03:05
|t/p
|190
|1.00
|137.93
|138.63
|137.93
|335.57
|33222.79
|381
|2005.02.21 03:15
|sell
|191
|1.00
|138.05
|138.35
|137.65
|382
|2005.02.21 16:45
|t/p
|191
|1.00
|137.65
|138.35
|137.65
|348.73
|33571.52
|383
|2005.02.21 16:45
|buy
|192
|1.00
|137.65
|137.35
|138.05
|384
|2005.02.22 04:05
|s/l
|192
|1.00
|137.35
|137.35
|138.05
|-255.84
|33315.68
|385
|2005.02.22 04:30
|sell
|193
|1.00
|137.49
|137.79
|137.09
|386
|2005.02.22 05:05
|s/l
|193
|1.00
|137.79
|137.79
|137.09
|-261.56
|33054.12
|387
|2005.02.22 06:30
|buy
|194
|1.00
|137.95
|137.65
|138.35
|388
|2005.02.22 09:35
|s/l
|194
|1.00
|137.65
|137.65
|138.35
|-261.60
|32792.52
|389
|2005.02.22 09:40
|sell
|195
|1.00
|137.91
|138.21
|137.51
|390
|2005.02.22 10:25
|t/p
|195
|1.00
|137.51
|138.21
|137.51
|348.74
|33141.26
|391
|2005.02.22 10:35
|sell
|196
|1.00
|137.94
|138.24
|137.54
|392
|2005.02.22 10:59
|t/p
|196
|1.00
|137.54
|138.24
|137.54
|348.73
|33489.99
|393
|2005.02.22 11:30
|sell
|197
|1.00
|137.50
|137.80
|137.10
|394
|2005.02.22 17:10
|s/l
|197
|1.00
|137.80
|137.80
|137.10
|-261.55
|33228.44
|395
|2005.02.22 17:25
|buy
|198
|1.00
|137.56
|137.26
|137.96
|396
|2005.02.22 19:10
|t/p
|198
|1.00
|137.96
|137.26
|137.96
|348.80
|33577.24
|397
|2005.02.22 19:15
|buy
|199
|1.00
|137.85
|137.55
|138.25
|398
|2005.02.23 01:30
|t/p
|199
|1.00
|138.25
|137.55
|138.25
|354.55
|33931.78
|399
|2005.02.23 02:20
|sell
|200
|1.00
|138.29
|138.59
|137.89
|400
|2005.02.23 03:50
|s/l
|200
|1.00
|138.59
|138.59
|137.89
|-261.55
|33670.23
|401
|2005.02.23 05:50
|sell
|201
|1.00
|138.87
|139.17
|138.47
|402
|2005.02.23 09:10
|t/p
|201
|1.00
|138.47
|139.17
|138.47
|348.73
|34018.96
|403
|2005.02.23 09:35
|sell
|202
|1.00
|138.70
|139.00
|138.30
|404
|2005.02.23 13:45
|t/p
|202
|1.00
|138.30
|139.00
|138.30
|348.74
|34367.70
|405
|2005.02.23 14:35
|buy
|203
|1.00
|138.23
|137.93
|138.63
|406
|2005.02.23 17:05
|t/p
|203
|1.00
|138.63
|137.93
|138.63
|348.80
|34716.50
|407
|2005.02.23 18:59
|sell
|204
|1.00
|138.72
|139.02
|138.32
|408
|2005.02.24 11:05
|s/l
|204
|1.00
|139.02
|139.02
|138.32
|-301.05
|34415.45
|409
|2005.02.24 11:50
|buy
|205
|1.00
|138.84
|138.54
|139.24
|410
|2005.02.24 17:30
|t/p
|205
|1.00
|139.24
|138.54
|139.24
|348.79
|34764.24
|411
|2005.02.24 18:25
|sell
|206
|1.00
|139.29
|139.59
|138.89
|412
|2005.02.25 09:15
|t/p
|206
|1.00
|138.89
|139.59
|138.89
|335.57
|35099.81
|413
|2005.02.25 10:15
|sell
|207
|1.00
|138.95
|139.25
|138.55
|414
|2005.02.25 13:50
|t/p
|207
|1.00
|138.55
|139.25
|138.55
|348.74
|35448.55
|415
|2005.02.25 13:50
|buy
|208
|1.00
|138.54
|138.24
|138.94
|416
|2005.02.25 15:05
|t/p
|208
|1.00
|138.94
|138.24
|138.94
|348.80
|35797.35
|417
|2005.02.25 15:45
|buy
|209
|1.00
|138.71
|138.41
|139.11
|418
|2005.02.25 19:05
|t/p
|209
|1.00
|139.11
|138.41
|139.11
|348.80
|36146.15
|419
|2005.02.25 19:25
|buy
|210
|1.00
|138.78
|138.48
|139.18
|420
|2005.02.25 20:10
|t/p
|210
|1.00
|139.18
|138.48
|139.18
|348.79
|36494.94
|421
|2005.02.25 20:20
|buy
|211
|1.00
|139.03
|138.73
|139.43
|422
|2005.02.25 23:50
|t/p
|211
|1.00
|139.43
|138.73
|139.43
|348.79
|36843.73
|423
|2005.02.28 01:45
|sell
|212
|1.00
|139.44
|139.74
|139.04
|424
|2005.02.28 01:59
|t/p
|212
|1.00
|139.04
|139.74
|139.04
|348.73
|37192.46
|425
|2005.02.28 02:35
|sell
|213
|1.00
|138.98
|139.28
|138.58
|426
|2005.02.28 09:50
|t/p
|213
|1.00
|138.58
|139.28
|138.58
|348.74
|37541.20
|427
|2005.02.28 11:40
|buy
|214
|1.00
|138.37
|138.07
|138.77
|428
|2005.02.28 15:35
|s/l
|214
|1.00
|138.07
|138.07
|138.77
|-261.60
|37279.60
|429
|2005.02.28 16:30
|buy
|215
|1.00
|138.15
|137.85
|138.55
|430
|2005.02.28 20:05
|t/p
|215
|1.00
|138.55
|137.85
|138.55
|348.80
|37628.40
|431
|2005.02.28 20:25
|buy
|216
|1.00
|138.45
|138.15
|138.85
|432
|2005.03.01 00:20
|s/l
|216
|1.00
|138.15
|138.15
|138.85
|-255.84
|37372.56
|433
|2005.03.01 00:25
|sell
|217
|1.00
|138.43
|138.73
|138.03
|434
|2005.03.01 05:40
|t/p
|217
|1.00
|138.03
|138.73
|138.03
|348.73
|37721.29
|435
|2005.03.01 06:30
|buy
|218
|1.00
|137.98
|137.68
|138.38
|436
|2005.03.01 12:30
|s/l
|218
|1.00
|137.68
|137.68
|138.38
|-261.59
|37459.70
|437
|2005.03.01 12:50
|sell
|219
|1.00
|137.81
|138.11
|137.41
|438
|2005.03.02 14:05
|t/p
|219
|1.00
|137.41
|138.11
|137.41
|335.56
|37795.26
|439
|2005.03.02 14:15
|sell
|220
|1.00
|137.64
|137.94
|137.24
|440
|2005.03.03 09:25
|s/l
|220
|1.00
|137.94
|137.94
|137.24
|-301.05
|37494.21
|441
|2005.03.03 11:15
|sell
|221
|1.00
|138.02
|138.32
|137.62
|442
|2005.03.04 03:15
|s/l
|221
|1.00
|138.32
|138.32
|137.62
|-274.72
|37219.49
|443
|2005.03.04 04:50
|sell
|222
|1.00
|138.23
|138.53
|137.83
|444
|2005.03.04 15:25
|s/l
|222
|1.00
|138.53
|138.53
|137.83
|-261.55
|36957.94
|445
|2005.03.04 16:20
|sell
|223
|1.00
|138.52
|138.82
|138.12
|446
|2005.03.04 23:50
|s/l
|223
|1.00
|138.82
|138.82
|138.12
|-261.55
|36696.39
|447
|2005.03.07 01:50
|sell
|224
|1.00
|138.71
|139.01
|138.31
|448
|2005.03.07 18:40
|s/l
|224
|1.00
|139.01
|139.01
|138.31
|-261.55
|36434.84
|449
|2005.03.07 20:40
|sell
|225
|1.00
|138.99
|139.29
|138.59
|450
|2005.03.08 13:40
|s/l
|225
|1.00
|139.29
|139.29
|138.59
|-274.73
|36160.11
|451
|2005.03.08 14:50
|sell
|226
|1.00
|139.20
|139.50
|138.80
|452
|2005.03.08 15:05
|t/p
|226
|1.00
|138.80
|139.50
|138.80
|348.74
|36508.85
|453
|2005.03.08 15:50
|sell
|227
|1.00
|139.12
|139.42
|138.72
|454
|2005.03.08 17:30
|s/l
|227
|1.00
|139.42
|139.42
|138.72
|-261.55
|36247.30
|455
|2005.03.08 18:35
|sell
|228
|1.00
|139.53
|139.83
|139.13
|456
|2005.03.08 22:45
|s/l
|228
|1.00
|139.83
|139.83
|139.13
|-261.55
|35985.75
|457
|2005.03.08 23:30
|sell
|229
|1.00
|139.74
|140.04
|139.34
|458
|2005.03.09 11:10
|t/p
|229
|1.00
|139.34
|140.04
|139.34
|335.56
|36321.32
|459
|2005.03.09 11:50
|sell
|230
|1.00
|139.72
|140.02
|139.32
|460
|2005.03.09 11:59
|t/p
|230
|1.00
|139.32
|140.02
|139.32
|348.74
|36670.06
|461
|2005.03.09 12:45
|sell
|231
|1.00
|139.32
|139.62
|138.92
|462
|2005.03.09 14:50
|t/p
|231
|1.00
|138.92
|139.62
|138.92
|348.74
|37018.80
|463
|2005.03.09 14:59
|sell
|232
|1.00
|139.12
|139.42
|138.72
|464
|2005.03.09 16:40
|t/p
|232
|1.00
|138.72
|139.42
|138.72
|348.73
|37367.53
|465
|2005.03.09 17:35
|buy
|233
|1.00
|138.74
|138.44
|139.14
|466
|2005.03.09 19:05
|t/p
|233
|1.00
|139.14
|138.44
|139.14
|348.80
|37716.33
|467
|2005.03.09 19:45
|buy
|234
|1.00
|139.01
|138.71
|139.41
|468
|2005.03.10 04:15
|t/p
|234
|1.00
|139.41
|138.71
|139.41
|366.06
|38082.38
|469
|2005.03.10 06:10
|sell
|235
|1.00
|139.82
|140.12
|139.42
|470
|2005.03.10 16:25
|t/p
|235
|1.00
|139.42
|140.12
|139.42
|348.74
|38431.12
|471
|2005.03.10 17:20
|buy
|236
|1.00
|139.53
|139.23
|139.93
|472
|2005.03.10 20:20
|t/p
|236
|1.00
|139.93
|139.23
|139.93
|348.80
|38779.92
|473
|2005.03.10 20:40
|buy
|237
|1.00
|139.66
|139.36
|140.06
|474
|2005.03.11 19:50
|t/p
|237
|1.00
|140.06
|139.36
|140.06
|354.56
|39134.48
|475
|2005.03.11 20:50
|sell
|238
|1.00
|139.99
|140.29
|139.59
|476
|2005.03.14 02:25
|s/l
|238
|1.00
|140.29
|140.29
|139.59
|-274.72
|38859.76
|477
|2005.03.14 05:45
|sell
|239
|1.00
|140.51
|140.81
|140.11
|478
|2005.03.14 15:30
|t/p
|239
|1.00
|140.11
|140.81
|140.11
|348.74
|39208.50
|479
|2005.03.14 15:50
|sell
|240
|1.00
|140.30
|140.60
|139.90
|480
|2005.03.15 02:10
|t/p
|240
|1.00
|139.90
|140.60
|139.90
|335.56
|39544.06
|481
|2005.03.15 02:30
|sell
|241
|1.00
|140.34
|140.64
|139.94
|482
|2005.03.15 02:45
|t/p
|241
|1.00
|139.94
|140.64
|139.94
|348.74
|39892.80
|483
|2005.03.15 03:25
|sell
|242
|1.00
|140.05
|140.35
|139.65
|484
|2005.03.15 14:05
|t/p
|242
|1.00
|139.65
|140.35
|139.65
|348.73
|40241.53
|485
|2005.03.15 14:25
|sell
|243
|1.00
|139.87
|140.17
|139.47
|486
|2005.03.15 16:05
|t/p
|243
|1.00
|139.47
|140.17
|139.47
|348.73
|40590.26
|487
|2005.03.15 16:10
|sell
|244
|1.00
|139.61
|139.91
|139.21
|488
|2005.03.15 16:50
|t/p
|244
|1.00
|139.21
|139.91
|139.21
|348.73
|40938.99
|489
|2005.03.15 18:50
|buy
|245
|1.00
|138.94
|138.64
|139.34
|490
|2005.03.16 09:25
|t/p
|245
|1.00
|139.34
|138.64
|139.34
|354.55
|41293.54
|491
|2005.03.16 11:50
|sell
|246
|1.00
|139.39
|139.69
|138.99
|492
|2005.03.16 12:20
|t/p
|246
|1.00
|138.99
|139.69
|138.99
|348.74
|41642.28
|493
|2005.03.16 12:50
|sell
|247
|1.00
|139.20
|139.50
|138.80
|494
|2005.03.16 14:40
|s/l
|247
|1.00
|139.50
|139.50
|138.80
|-261.55
|41380.73
|495
|2005.03.16 14:50
|buy
|248
|1.00
|139.29
|138.99
|139.69
|496
|2005.03.16 16:25
|t/p
|248
|1.00
|139.69
|138.99
|139.69
|348.80
|41729.53
|497
|2005.03.16 16:40
|buy
|249
|1.00
|139.60
|139.30
|140.00
|498
|2005.03.17 04:20
|t/p
|249
|1.00
|140.00
|139.30
|140.00
|366.07
|42095.59
|499
|2005.03.17 04:25
|buy
|250
|1.00
|139.89
|139.59
|140.29
|500
|2005.03.17 07:10
|s/l
|250
|1.00
|139.59
|139.59
|140.29
|-261.60
|41833.99
|501
|2005.03.17 07:40
|sell
|251
|1.00
|139.80
|140.10
|139.40
|502
|2005.03.18 02:05
|s/l
|251
|1.00
|140.10
|140.10
|139.40
|-274.73
|41559.27
|503
|2005.03.18 03:15
|sell
|252
|1.00
|140.18
|140.48
|139.78
|504
|2005.03.18 10:05
|t/p
|252
|1.00
|139.78
|140.48
|139.78
|348.73
|41908.00
|505
|2005.03.18 10:20
|sell
|253
|1.00
|140.03
|140.33
|139.63
|506
|2005.03.18 10:59
|t/p
|253
|1.00
|139.63
|140.33
|139.63
|348.74
|42256.74
|507
|2005.03.18 12:50
|buy
|254
|1.00
|139.53
|139.23
|139.93
|508
|2005.03.18 15:35
|s/l
|254
|1.00
|139.23
|139.23
|139.93
|-261.60
|41995.14
|509
|2005.03.18 16:30
|buy
|255
|1.00
|139.22
|138.92
|139.62
|510
|2005.03.18 23:05
|t/p
|255
|1.00
|139.62
|138.92
|139.62
|348.80
|42343.94
|511
|2005.03.18 23:25
|buy
|256
|1.00
|139.39
|139.09
|139.79
|512
|2005.03.21 05:05
|s/l
|256
|1.00
|139.09
|139.09
|139.79
|-255.83
|42088.10
|513
|2005.03.21 05:15
|sell
|257
|1.00
|139.25
|139.55
|138.85
|514
|2005.03.21 09:40
|t/p
|257
|1.00
|138.85
|139.55
|138.85
|348.73
|42436.83
|515
|2005.03.21 10:40
|buy
|258
|1.00
|138.90
|138.60
|139.30
|516
|2005.03.21 12:10
|t/p
|258
|1.00
|139.30
|138.60
|139.30
|348.79
|42785.62
|517
|2005.03.21 12:25
|buy
|259
|1.00
|139.14
|138.84
|139.54
|518
|2005.03.21 16:25
|s/l
|259
|1.00
|138.84
|138.84
|139.54
|-261.60
|42524.02
|519
|2005.03.21 16:25
|buy
|260
|1.00
|138.82
|138.52
|139.22
|520
|2005.03.21 17:20
|s/l
|260
|1.00
|138.52
|138.52
|139.22
|-261.60
|42262.42
|521
|2005.03.21 18:25
|sell
|261
|1.00
|138.60
|138.90
|138.20
|522
|2005.03.22 09:35
|t/p
|261
|1.00
|138.20
|138.90
|138.20
|335.57
|42598.00
|523
|2005.03.22 11:50
|buy
|262
|1.00
|138.35
|138.05
|138.75
|524
|2005.03.22 18:25
|t/p
|262
|1.00
|138.75
|138.05
|138.75
|348.80
|42946.80
|525
|2005.03.22 19:15
|sell
|263
|1.00
|138.72
|139.02
|138.32
|526
|2005.03.22 21:05
|t/p
|263
|1.00
|138.32
|139.02
|138.32
|348.74
|43295.54
|527
|2005.03.22 21:45
|sell
|264
|1.00
|138.91
|139.21
|138.51
|528
|2005.03.22 21:59
|t/p
|264
|1.00
|138.51
|139.21
|138.51
|348.74
|43644.28
|529
|2005.03.22 22:10
|buy
|265
|1.00
|137.97
|137.67
|138.37
|530
|2005.03.23 07:10
|s/l
|265
|1.00
|137.67
|137.67
|138.37
|-255.84
|43388.43
|531
|2005.03.23 09:45
|buy
|266
|1.00
|137.69
|137.39
|138.09
|532
|2005.03.23 15:40
|s/l
|266
|1.00
|137.39
|137.39
|138.09
|-261.60
|43126.83
|533
|2005.03.23 16:35
|buy
|267
|1.00
|137.47
|137.17
|137.87
|534
|2005.03.23 20:10
|t/p
|267
|1.00
|137.87
|137.17
|137.87
|348.80
|43475.63
|535
|2005.03.23 21:30
|buy
|268
|1.00
|137.57
|137.27
|137.97
|536
|2005.03.24 03:20
|t/p
|268
|1.00
|137.97
|137.27
|137.97
|366.07
|43841.70
|537
|2005.03.24 04:15
|sell
|269
|1.00
|138.02
|138.32
|137.62
|538
|2005.03.24 09:30
|s/l
|269
|1.00
|138.32
|138.32
|137.62
|-261.55
|43580.15
|539
|2005.03.24 10:25
|sell
|270
|1.00
|138.37
|138.67
|137.97
|540
|2005.03.24 15:05
|t/p
|270
|1.00
|137.97
|138.67
|137.97
|348.73
|43928.88
|541
|2005.03.24 15:30
|sell
|271
|1.00
|138.18
|138.48
|137.78
|542
|2005.03.24 18:05
|t/p
|271
|1.00
|137.78
|138.48
|137.78
|348.73
|44277.61
|543
|2005.03.24 18:15
|sell
|272
|1.00
|137.97
|138.27
|137.57
|544
|2005.03.24 19:50
|t/p
|272
|1.00
|137.57
|138.27
|137.57
|348.74
|44626.35
|545
|2005.03.24 19:59
|sell
|273
|1.00
|137.72
|138.02
|137.32
|546
|2005.03.25 12:50
|s/l
|273
|1.00
|138.02
|138.02
|137.32
|-274.72
|44351.63
|547
|2005.03.25 12:50
|sell
|274
|1.00
|137.99
|138.29
|137.59
|548
|2005.03.28 09:50
|s/l
|274
|1.00
|138.29
|138.29
|137.59
|-274.73
|44076.90
|549
|2005.03.28 09:50
|sell
|275
|1.00
|138.31
|138.61
|137.91
|550
|2005.03.28 16:05
|t/p
|275
|1.00
|137.91
|138.61
|137.91
|348.73
|44425.63
|551
|2005.03.28 16:20
|sell
|276
|1.00
|138.09
|138.39
|137.69
|552
|2005.03.29 02:30
|s/l
|276
|1.00
|138.39
|138.39
|137.69
|-274.72
|44150.91
|553
|2005.03.29 02:30
|sell
|277
|1.00
|138.38
|138.68
|137.98
|554
|2005.03.29 03:50
|s/l
|277
|1.00
|138.68
|138.68
|137.98
|-261.55
|43889.36
|555
|2005.03.29 04:15
|sell
|278
|1.00
|138.62
|138.92
|138.22
|556
|2005.03.29 18:05
|s/l
|278
|1.00
|138.92
|138.92
|138.22
|-261.55
|43627.81
|557
|2005.03.29 18:20
|buy
|279
|1.00
|138.72
|138.42
|139.12
|558
|2005.03.29 21:50
|t/p
|279
|1.00
|139.12
|138.42
|139.12
|348.80
|43976.61
|559
|2005.03.29 22:50
|sell
|280
|1.00
|139.09
|139.39
|138.69
|560
|2005.03.30 12:10
|s/l
|280
|1.00
|139.39
|139.39
|138.69
|-274.72
|43701.90
|561
|2005.03.30 13:20
|buy
|281
|1.00
|139.19
|138.89
|139.59
|562
|2005.03.30 19:05
|s/l
|281
|1.00
|138.89
|138.89
|139.59
|-261.59
|43440.31
|563
|2005.03.30 19:20
|sell
|282
|1.00
|139.01
|139.31
|138.61
|564
|2005.03.31 04:10
|t/p
|282
|1.00
|138.61
|139.31
|138.61
|309.24
|43749.55
|565
|2005.03.31 05:50
|buy
|283
|1.00
|138.32
|138.02
|138.72
|566
|2005.03.31 09:05
|t/p
|283
|1.00
|138.72
|138.02
|138.72
|348.80
|44098.35
|567
|2005.03.31 09:35
|buy
|284
|1.00
|138.32
|138.02
|138.72
|568
|2005.03.31 10:05
|t/p
|284
|1.00
|138.72
|138.02
|138.72
|348.80
|44447.15
|569
|2005.03.31 10:30
|buy
|285
|1.00
|138.51
|138.21
|138.91
|570
|2005.03.31 17:05
|t/p
|285
|1.00
|138.91
|138.21
|138.91
|348.80
|44795.95
|571
|2005.03.31 17:15
|buy
|286
|1.00
|138.64
|138.34
|139.04
|572
|2005.03.31 17:25
|t/p
|286
|1.00
|139.04
|138.34
|139.04
|348.80
|45144.75
|573
|2005.03.31 18:20
|sell
|287
|1.00
|139.04
|139.34
|138.64
|574
|2005.04.01 02:15
|s/l
|287
|1.00
|139.34
|139.34
|138.64
|-274.72
|44870.03
|575
|2005.04.01 04:50
|sell
|288
|1.00
|139.28
|139.58
|138.88
|576
|2005.04.01 15:50
|t/p
|288
|1.00
|138.88
|139.58
|138.88
|348.74
|45218.77
|577
|2005.04.01 16:45
|buy
|289
|1.00
|138.82
|138.52
|139.22
|578
|2005.04.01 17:15
|t/p
|289
|1.00
|139.22
|138.52
|139.22
|348.79
|45567.56
|579
|2005.04.01 17:25
|buy
|290
|1.00
|139.13
|138.83
|139.53
|580
|2005.04.01 18:25
|s/l
|290
|1.00
|138.83
|138.83
|139.53
|-261.60
|45305.96
|581
|2005.04.01 19:25
|buy
|291
|1.00
|138.76
|138.46
|139.16
|582
|2005.04.04 10:30
|t/p
|291
|1.00
|139.16
|138.46
|139.16
|354.56
|45660.51
|583
|2005.04.04 13:45
|sell
|292
|1.00
|139.38
|139.68
|138.98
|584
|2005.04.04 17:05
|t/p
|292
|1.00
|138.98
|139.68
|138.98
|348.73
|46009.24
|585
|2005.04.04 17:40
|sell
|293
|1.00
|139.18
|139.48
|138.78
|586
|2005.04.05 10:40
|s/l
|293
|1.00
|139.48
|139.48
|138.78
|-274.72
|45734.53
|587
|2005.04.05 11:40
|sell
|294
|1.00
|139.47
|139.77
|139.07
|588
|2005.04.05 22:20
|t/p
|294
|1.00
|139.07
|139.77
|139.07
|348.74
|46083.27
|589
|2005.04.05 23:50
|buy
|295
|1.00
|139.04
|138.74
|139.44
|590
|2005.04.06 12:05
|t/p
|295
|1.00
|139.44
|138.74
|139.44
|354.55
|46437.81
|591
|2005.04.06 12:40
|buy
|296
|1.00
|139.29
|138.99
|139.69
|592
|2005.04.06 12:50
|t/p
|296
|1.00
|139.69
|138.99
|139.69
|348.80
|46786.61
|593
|2005.04.06 13:35
|buy
|297
|1.00
|139.64
|139.34
|140.04
|594
|2005.04.07 02:25
|t/p
|297
|1.00
|140.04
|139.34
|140.04
|366.07
|47152.68
|595
|2005.04.07 03:25
|sell
|298
|1.00
|140.06
|140.36
|139.66
|596
|2005.04.07 20:25
|t/p
|298
|1.00
|139.66
|140.36
|139.66
|348.73
|47501.41
|597
|2005.04.07 21:45
|sell
|299
|1.00
|139.73
|140.03
|139.33
|598
|2005.04.08 03:25
|t/p
|299
|1.00
|139.33
|140.03
|139.33
|335.56
|47836.97
|599
|2005.04.08 04:25
|buy
|300
|1.00
|139.15
|138.85
|139.55
|600
|2005.04.08 14:50
|t/p
|300
|1.00
|139.55
|138.85
|139.55
|348.79
|48185.76
|601
|2005.04.08 15:20
|buy
|301
|1.00
|139.41
|139.11
|139.81
|602
|2005.04.08 18:40
|t/p
|301
|1.00
|139.81
|139.11
|139.81
|348.80
|48534.56
|603
|2005.04.08 20:50
|sell
|302
|1.00
|140.08
|140.38
|139.68
|604
|2005.04.11 17:25
|t/p
|302
|1.00
|139.68
|140.38
|139.68
|335.57
|48870.13
|605
|2005.04.11 18:40
|buy
|303
|1.00
|139.67
|139.37
|140.07
|606
|2005.04.11 19:05
|t/p
|303
|1.00
|140.07
|139.37
|140.07
|348.80
|49218.93
|607
|2005.04.11 20:30
|buy
|304
|1.00
|139.97
|139.67
|140.37
|608
|2005.04.12 02:15
|s/l
|304
|1.00
|139.67
|139.67
|140.37
|-255.84
|48963.09
|609
|2005.04.12 03:20
|sell
|305
|1.00
|139.75
|140.05
|139.35
|610
|2005.04.12 10:10
|s/l
|305
|1.00
|140.05
|140.05
|139.35
|-261.55
|48701.54
|611
|2005.04.12 10:25
|buy
|306
|1.00
|139.79
|139.49
|140.19
|612
|2005.04.12 17:05
|s/l
|306
|1.00
|139.49
|139.49
|140.19
|-261.60
|48439.94
|613
|2005.04.12 17:30
|sell
|307
|1.00
|139.78
|140.08
|139.38
|614
|2005.04.12 18:05
|t/p
|307
|1.00
|139.38
|140.08
|139.38
|348.74
|48788.68
|615
|2005.04.12 18:25
|sell
|308
|1.00
|139.54
|139.84
|139.14
|616
|2005.04.12 22:40
|t/p
|308
|1.00
|139.14
|139.84
|139.14
|348.74
|49137.42
|617
|2005.04.12 23:50
|buy
|309
|1.00
|139.13
|138.83
|139.53
|618
|2005.04.13 04:25
|s/l
|309
|1.00
|138.83
|138.83
|139.53
|-255.84
|48881.57
|619
|2005.04.13 06:50
|buy
|310
|1.00
|138.67
|138.37
|139.07
|620
|2005.04.13 16:05
|s/l
|310
|1.00
|138.37
|138.37
|139.07
|-261.60
|48619.97
|621
|2005.04.13 16:25
|sell
|311
|1.00
|138.64
|138.94
|138.24
|622
|2005.04.14 08:45
|s/l
|311
|1.00
|138.94
|138.94
|138.24
|-301.05
|48318.92
|623
|2005.04.14 09:45
|sell
|312
|1.00
|138.93
|139.23
|138.53
|624
|2005.04.14 12:10
|t/p
|312
|1.00
|138.53
|139.23
|138.53
|348.73
|48667.65
|625
|2005.04.14 12:40
|sell
|313
|1.00
|138.89
|139.19
|138.49
|626
|2005.04.14 13:05
|t/p
|313
|1.00
|138.49
|139.19
|138.49
|348.74
|49016.39
|627
|2005.04.14 13:30
|sell
|314
|1.00
|138.55
|138.85
|138.15
|628
|2005.04.15 09:30
|s/l
|314
|1.00
|138.85
|138.85
|138.15
|-274.73
|48741.66
|629
|2005.04.15 09:35
|buy
|315
|1.00
|138.66
|138.36
|139.06
|630
|2005.04.15 11:00
|t/p
|315
|1.00
|139.06
|138.36
|139.06
|348.80
|49090.46
|631
|2005.04.15 11:20
|sell
|316
|1.00
|139.13
|139.43
|138.73
|632
|2005.04.18 09:15
|s/l
|316
|1.00
|139.43
|139.43
|138.73
|-274.72
|48815.75
|633
|2005.04.18 09:25
|buy
|317
|1.00
|138.98
|138.68
|139.38
|634
|2005.04.18 10:05
|t/p
|317
|1.00
|139.38
|138.68
|139.38
|348.79
|49164.54
|635
|2005.04.18 10:20
|buy
|318
|1.00
|139.25
|138.95
|139.65
|636
|2005.04.18 11:05
|t/p
|318
|1.00
|139.65
|138.95
|139.65
|348.80
|49513.34
|637
|2005.04.18 11:10
|buy
|319
|1.00
|139.57
|139.27
|139.97
|638
|2005.04.18 17:25
|t/p
|319
|1.00
|139.97
|139.27
|139.97
|348.80
|49862.14
|639
|2005.04.18 18:20
|sell
|320
|1.00
|139.91
|140.21
|139.51
|640
|2005.04.19 10:40
|t/p
|320
|1.00
|139.51
|140.21
|139.51
|335.57
|50197.71
|641
|2005.04.19 11:35
|buy
|321
|1.00
|139.50
|139.20
|139.90
|642
|2005.04.20 21:45
|t/p
|321
|1.00
|139.90
|139.20
|139.90
|354.56
|50552.27
|643
|2005.04.21 01:25
|sell
|322
|1.00
|139.94
|140.24
|139.54
|644
|2005.04.21 12:10
|s/l
|322
|1.00
|140.24
|140.24
|139.54
|-261.55
|50290.72
|645
|2005.04.21 12:15
|buy
|323
|1.00
|139.98
|139.68
|140.38
|646
|2005.04.21 13:05
|t/p
|323
|1.00
|140.38
|139.68
|140.38
|348.79
|50639.51
|647
|2005.04.21 13:10
|buy
|324
|1.00
|140.25
|139.95
|140.65
|648
|2005.04.21 18:05
|s/l
|324
|1.00
|139.95
|139.95
|140.65
|-261.60
|50377.91
|649
|2005.04.21 18:35
|sell
|325
|1.00
|140.53
|140.83
|140.13
|650
|2005.04.21 18:59
|t/p
|325
|1.00
|140.13
|140.83
|140.13
|348.74
|50726.65
|651
|2005.04.21 19:50
|sell
|326
|1.00
|139.80
|140.10
|139.40
|652
|2005.04.21 20:50
|t/p
|326
|1.00
|139.40
|140.10
|139.40
|348.73
|51075.38
|653
|2005.04.22 00:35
|buy
|327
|1.00
|139.53
|139.23
|139.93
|654
|2005.04.22 03:15
|s/l
|327
|1.00
|139.23
|139.23
|139.93
|-261.60
|50813.78
|655
|2005.04.22 04:50
|buy
|328
|1.00
|139.24
|138.94
|139.64
|656
|2005.04.22 11:20
|s/l
|328
|1.00
|138.94
|138.94
|139.64
|-261.59
|50552.19
|657
|2005.04.22 12:30
|buy
|329
|1.00
|138.93
|138.63
|139.33
|658
|2005.04.22 16:40
|s/l
|329
|1.00
|138.63
|138.63
|139.33
|-261.60
|50290.59
|659
|2005.04.22 17:35
|buy
|330
|1.00
|138.40
|138.10
|138.80
|660
|2005.04.22 21:50
|s/l
|330
|1.00
|138.10
|138.10
|138.80
|-261.60
|50028.99
|661
|2005.04.22 21:50
|buy
|331
|1.00
|138.12
|137.82
|138.52
|662
|2005.04.22 22:10
|t/p
|331
|1.00
|138.52
|137.82
|138.52
|348.80
|50377.79
|663
|2005.04.22 22:50
|buy
|332
|1.00
|138.41
|138.11
|138.81
|664
|2005.04.25 01:00
|s/l
|332
|1.00
|138.11
|138.11
|138.81
|-255.84
|50121.94
|665
|2005.04.25 01:35
|buy
|333
|1.00
|137.75
|137.45
|138.15
|666
|2005.04.25 11:10
|s/l
|333
|1.00
|137.45
|137.45
|138.15
|-261.60
|49860.34
|667
|2005.04.25 12:25
|sell
|334
|1.00
|137.53
|137.83
|137.13
|668
|2005.04.25 14:50
|t/p
|334
|1.00
|137.13
|137.83
|137.13
|348.74
|50209.08
|669
|2005.04.25 14:50
|buy
|335
|1.00
|137.10
|136.80
|137.50
|670
|2005.04.25 23:15
|t/p
|335
|1.00
|137.50
|136.80
|137.50
|348.80
|50557.88
|671
|2005.04.26 00:30
|sell
|336
|1.00
|137.41
|137.71
|137.01
|672
|2005.04.26 06:25
|s/l
|336
|1.00
|137.71
|137.71
|137.01
|-261.55
|50296.33
|673
|2005.04.26 10:40
|sell
|337
|1.00
|137.74
|138.04
|137.34
|674
|2005.04.27 09:05
|t/p
|337
|1.00
|137.34
|138.04
|137.34
|335.56
|50631.89
|675
|2005.04.27 09:40
|sell
|338
|1.00
|137.54
|137.84
|137.14
|676
|2005.04.27 10:50
|t/p
|338
|1.00
|137.14
|137.84
|137.14
|348.74
|50980.63
|677
|2005.04.27 10:50
|buy
|339
|1.00
|137.07
|136.77
|137.47
|678
|2005.04.27 15:05
|t/p
|339
|1.00
|137.47
|136.77
|137.47
|348.80
|51329.43
|679
|2005.04.27 15:30
|buy
|340
|1.00
|137.26
|136.96
|137.66
|680
|2005.04.27 21:10
|s/l
|340
|1.00
|136.96
|136.96
|137.66
|-261.60
|51067.83
|681
|2005.04.27 21:30
|sell
|341
|1.00
|137.16
|137.46
|136.76
|682
|2005.04.27 22:40
|t/p
|341
|1.00
|136.76
|137.46
|136.76
|348.74
|51416.57
|683
|2005.04.27 22:40
|buy
|342
|1.00
|136.76
|136.46
|137.16
|684
|2005.04.28 02:05
|t/p
|342
|1.00
|137.16
|136.46
|137.16
|366.06
|51782.63
|685
|2005.04.28 02:35
|buy
|343
|1.00
|136.82
|136.52
|137.22
|686
|2005.04.28 03:05
|t/p
|343
|1.00
|137.22
|136.52
|137.22
|348.80
|52131.43
|687
|2005.04.28 03:30
|buy
|344
|1.00
|137.11
|136.81
|137.51
|688
|2005.04.28 05:20
|s/l
|344
|1.00
|136.81
|136.81
|137.51
|-261.60
|51869.83
|689
|2005.04.28 05:50
|sell
|345
|1.00
|137.18
|137.48
|136.78
|690
|2005.04.28 09:05
|t/p
|345
|1.00
|136.78
|137.48
|136.78
|348.73
|52218.56
|691
|2005.04.28 09:30
|sell
|346
|1.00
|136.96
|137.26
|136.56
|692
|2005.04.28 15:30
|t/p
|346
|1.00
|136.56
|137.26
|136.56
|348.74
|52567.30
|693
|2005.04.28 16:25
|buy
|347
|1.00
|136.58
|136.28
|136.98
|694
|2005.04.28 17:10
|t/p
|347
|1.00
|136.98
|136.28
|136.98
|348.79
|52916.09
|695
|2005.04.28 17:50
|buy
|348
|1.00
|136.75
|136.45
|137.15
|696
|2005.04.29 07:05
|s/l
|348
|1.00
|136.45
|136.45
|137.15
|-255.84
|52660.24
|697
|2005.04.29 07:25
|sell
|349
|1.00
|136.84
|137.14
|136.44
|698
|2005.04.29 07:59
|t/p
|349
|1.00
|136.44
|137.14
|136.44
|348.74
|53008.98
|699
|2005.04.29 09:50
|buy
|350
|1.00
|136.37
|136.07
|136.77
|700
|2005.04.29 15:25
|s/l
|350
|1.00
|136.07
|136.07
|136.77
|-261.60
|52747.38
|701
|2005.04.29 18:20
|buy
|351
|1.00
|135.46
|135.16
|135.86
|702
|2005.04.29 18:50
|s/l
|351
|1.00
|135.16
|135.16
|135.86
|-261.60
|52485.78
|703
|2005.04.29 19:45
|buy
|352
|1.00
|135.09
|134.79
|135.49
|704
|2005.04.29 21:45
|s/l
|352
|1.00
|134.79
|134.79
|135.49
|-261.60
|52224.18
|705
|2005.04.29 22:50
|buy
|353
|1.00
|134.91
|134.61
|135.31
|706
|2005.05.02 02:05
|t/p
|353
|1.00
|135.31
|134.61
|135.31
|354.56
|52578.74
|707
|2005.05.02 02:30
|buy
|354
|1.00
|135.20
|134.90
|135.60
|708
|2005.05.02 13:45
|t/p
|354
|1.00
|135.60
|134.90
|135.60
|348.79
|52927.53
|709
|2005.05.02 14:40
|sell
|355
|1.00
|135.67
|135.97
|135.27
|710
|2005.05.02 15:10
|t/p
|355
|1.00
|135.27
|135.97
|135.27
|348.74
|53276.27
|711
|2005.05.02 15:50
|sell
|356
|1.00
|135.65
|135.95
|135.25
|712
|2005.05.02 16:05
|t/p
|356
|1.00
|135.25
|135.95
|135.25
|348.74
|53625.01
|713
|2005.05.02 16:40
|sell
|357
|1.00
|135.25
|135.55
|134.85
|714
|2005.05.03 17:20
|s/l
|357
|1.00
|135.55
|135.55
|134.85
|-274.73
|53350.28
|715
|2005.05.03 19:45
|sell
|358
|1.00
|135.62
|135.92
|135.22
|716
|2005.05.03 21:05
|t/p
|358
|1.00
|135.22
|135.92
|135.22
|348.73
|53699.01
|717
|2005.05.03 21:35
|sell
|359
|1.00
|135.57
|135.87
|135.17
|718
|2005.05.04 00:15
|t/p
|359
|1.00
|135.17
|135.87
|135.17
|335.56
|54034.58
|719
|2005.05.04 00:20
|sell
|360
|1.00
|135.27
|135.57
|134.87
|720
|2005.05.04 04:05
|s/l
|360
|1.00
|135.57
|135.57
|134.87
|-261.55
|53773.03
|721
|2005.05.04 04:50
|buy
|361
|1.00
|135.14
|134.84
|135.54
|722
|2005.05.04 04:59
|t/p
|361
|1.00
|135.54
|134.84
|135.54
|348.80
|54121.83
|723
|2005.05.04 07:45
|sell
|362
|1.00
|135.77
|136.07
|135.37
|724
|2005.05.04 11:10
|t/p
|362
|1.00
|135.37
|136.07
|135.37
|348.74
|54470.57
|725
|2005.05.04 11:25
|sell
|363
|1.00
|135.59
|135.89
|135.19
|726
|2005.05.04 14:05
|t/p
|363
|1.00
|135.19
|135.89
|135.19
|348.74
|54819.31
|727
|2005.05.04 14:10
|sell
|364
|1.00
|135.36
|135.66
|134.96
|728
|2005.05.04 17:50
|t/p
|364
|1.00
|134.96
|135.66
|134.96
|348.74
|55168.05
|729
|2005.05.04 18:45
|buy
|365
|1.00
|134.95
|134.65
|135.35
|730
|2005.05.04 18:59
|t/p
|365
|1.00
|135.35
|134.65
|135.35
|348.80
|55516.85
|731
|2005.05.04 19:35
|buy
|366
|1.00
|135.50
|135.20
|135.90
|732
|2005.05.04 21:30
|s/l
|366
|1.00
|135.20
|135.20
|135.90
|-261.60
|55255.25
|733
|2005.05.04 21:45
|sell
|367
|1.00
|135.55
|135.85
|135.15
|734
|2005.05.05 03:10
|t/p
|367
|1.00
|135.15
|135.85
|135.15
|309.24
|55564.48
|735
|2005.05.05 03:15
|sell
|368
|1.00
|135.37
|135.67
|134.97
|736
|2005.05.05 11:05
|s/l
|368
|1.00
|135.67
|135.67
|134.97
|-261.56
|55302.92
|737
|2005.05.05 11:20
|buy
|369
|1.00
|135.29
|134.99
|135.69
|738
|2005.05.05 19:05
|s/l
|369
|1.00
|134.99
|134.99
|135.69
|-261.60
|55041.32
|739
|2005.05.05 19:15
|sell
|370
|1.00
|135.08
|135.38
|134.68
|740
|2005.05.05 20:15
|s/l
|370
|1.00
|135.38
|135.38
|134.68
|-261.55
|54779.77
|741
|2005.05.05 20:20
|buy
|371
|1.00
|135.18
|134.88
|135.58
|742
|2005.05.06 03:35
|t/p
|371
|1.00
|135.58
|134.88
|135.58
|354.56
|55134.33
|743
|2005.05.06 04:40
|sell
|372
|1.00
|135.46
|135.76
|135.06
|744
|2005.05.06 15:05
|t/p
|372
|1.00
|135.06
|135.76
|135.06
|348.74
|55483.07
|745
|2005.05.06 15:40
|sell
|373
|1.00
|135.78
|136.08
|135.38
|746
|2005.05.06 15:59
|t/p
|373
|1.00
|135.38
|136.08
|135.38
|348.74
|55831.81
|747
|2005.05.06 16:35
|sell
|374
|1.00
|135.01
|135.31
|134.61
|748
|2005.05.06 17:50
|t/p
|374
|1.00
|134.61
|135.31
|134.61
|348.73
|56180.54
|749
|2005.05.06 18:45
|buy
|375
|1.00
|134.52
|134.22
|134.92
|750
|2005.05.09 02:05
|t/p
|375
|1.00
|134.92
|134.22
|134.92
|354.56
|56535.09
|751
|2005.05.09 02:20
|buy
|376
|1.00
|134.87
|134.57
|135.27
|752
|2005.05.09 13:05
|t/p
|376
|1.00
|135.27
|134.57
|135.27
|348.80
|56883.89
|753
|2005.05.09 13:15
|buy
|377
|1.00
|135.22
|134.92
|135.62
|754
|2005.05.09 19:50
|t/p
|377
|1.00
|135.62
|134.92
|135.62
|348.79
|57232.68
|755
|2005.05.09 20:25
|sell
|378
|1.00
|135.52
|135.82
|135.12
|756
|2005.05.10 00:10
|s/l
|378
|1.00
|135.82
|135.82
|135.12
|-274.72
|56957.97
|757
|2005.05.10 01:20
|sell
|379
|1.00
|135.92
|136.22
|135.52
|758
|2005.05.11 09:10
|s/l
|379
|1.00
|136.22
|136.22
|135.52
|-274.72
|56683.25
|759
|2005.05.11 09:25
|buy
|380
|1.00
|136.02
|135.72
|136.42
|760
|2005.05.11 11:05
|s/l
|380
|1.00
|135.72
|135.72
|136.42
|-261.60
|56421.65
|761
|2005.05.11 11:50
|sell
|381
|1.00
|136.18
|136.48
|135.78
|762
|2005.05.11 11:59
|t/p
|381
|1.00
|135.78
|136.48
|135.78
|348.73
|56770.38
|763
|2005.05.11 13:50
|buy
|382
|1.00
|135.71
|135.41
|136.11
|764
|2005.05.11 15:40
|s/l
|382
|1.00
|135.41
|135.41
|136.11
|-261.59
|56508.79
|765
|2005.05.11 16:59
|sell
|383
|1.00
|135.47
|135.77
|135.07
|766
|2005.05.12 04:40
|s/l
|383
|1.00
|135.77
|135.77
|135.07
|-301.05
|56207.74
|767
|2005.05.12 05:15
|sell
|384
|1.00
|135.78
|136.08
|135.38
|768
|2005.05.12 10:20
|t/p
|384
|1.00
|135.38
|136.08
|135.38
|348.74
|56556.48
|769
|2005.05.12 10:30
|sell
|385
|1.00
|135.63
|135.93
|135.23
|770
|2005.05.12 15:05
|s/l
|385
|1.00
|135.93
|135.93
|135.23
|-261.55
|56294.93
|771
|2005.05.12 15:45
|sell
|386
|1.00
|135.84
|136.14
|135.44
|772
|2005.05.13 00:25
|t/p
|386
|1.00
|135.44
|136.14
|135.44
|335.57
|56630.50
|773
|2005.05.13 01:50
|buy
|387
|1.00
|135.42
|135.12
|135.82
|774
|2005.05.13 15:20
|s/l
|387
|1.00
|135.12
|135.12
|135.82
|-261.60
|56368.90
|775
|2005.05.13 15:25
|sell
|388
|1.00
|135.27
|135.57
|134.87
|776
|2005.05.13 18:20
|s/l
|388
|1.00
|135.57
|135.57
|134.87
|-261.55
|56107.35
|777
|2005.05.13 18:40
|buy
|389
|1.00
|135.36
|135.06
|135.76
|778
|2005.05.16 08:20
|t/p
|389
|1.00
|135.76
|135.06
|135.76
|354.55
|56461.90
|779
|2005.05.16 08:25
|buy
|390
|1.00
|135.64
|135.34
|136.04
|780
|2005.05.16 17:05
|s/l
|390
|1.00
|135.34
|135.34
|136.04
|-261.59
|56200.31
|781
|2005.05.16 17:30
|sell
|391
|1.00
|135.59
|135.89
|135.19
|782
|2005.05.16 18:20
|t/p
|391
|1.00
|135.19
|135.89
|135.19
|348.74
|56549.05
|783
|2005.05.16 18:25
|sell
|392
|1.00
|135.28
|135.58
|134.88
|784
|2005.05.17 00:50
|t/p
|392
|1.00
|134.88
|135.58
|134.88
|335.57
|56884.62
|785
|2005.05.17 00:50
|buy
|393
|1.00
|134.88
|134.58
|135.28
|786
|2005.05.17 02:45
|s/l
|393
|1.00
|134.58
|134.58
|135.28
|-261.60
|56623.02
|787
|2005.05.17 03:35
|buy
|394
|1.00
|134.57
|134.27
|134.97
|788
|2005.05.17 04:05
|t/p
|394
|1.00
|134.97
|134.27
|134.97
|348.80
|56971.82
|789
|2005.05.17 04:50
|buy
|395
|1.00
|134.64
|134.34
|135.04
|790
|2005.05.17 05:05
|t/p
|395
|1.00
|135.04
|134.34
|135.04
|348.80
|57320.62
|791
|2005.05.17 05:45
|buy
|396
|1.00
|134.92
|134.62
|135.32
|792
|2005.05.17 07:05
|t/p
|396
|1.00
|135.32
|134.62
|135.32
|348.80
|57669.42
|793
|2005.05.17 07:35
|buy
|397
|1.00
|135.16
|134.86
|135.56
|794
|2005.05.17 08:05
|t/p
|397
|1.00
|135.56
|134.86
|135.56
|348.80
|58018.22
|795
|2005.05.17 08:30
|buy
|398
|1.00
|135.23
|134.93
|135.63
|796
|2005.05.17 13:35
|t/p
|398
|1.00
|135.63
|134.93
|135.63
|348.79
|58367.01
|797
|2005.05.17 14:25
|sell
|399
|1.00
|135.63
|135.93
|135.23
|798
|2005.05.18 04:35
|s/l
|399
|1.00
|135.93
|135.93
|135.23
|-274.72
|58092.29
|799
|2005.05.18 05:20
|buy
|400
|1.00
|135.75
|135.45
|136.15
|800
|2005.05.18 13:05
|s/l
|400
|1.00
|135.45
|135.45
|136.15
|-261.59
|57830.70
|801
|2005.05.18 13:20
|sell
|401
|1.00
|135.77
|136.07
|135.37
|802
|2005.05.18 13:59
|t/p
|401
|1.00
|135.37
|136.07
|135.37
|348.74
|58179.44
|803
|2005.05.18 14:45
|buy
|402
|1.00
|135.30
|135.00
|135.70
|804
|2005.05.18 20:05
|t/p
|402
|1.00
|135.70
|135.00
|135.70
|348.79
|58528.23
|805
|2005.05.18 20:25
|buy
|403
|1.00
|135.50
|135.20
|135.90
|806
|2005.05.19 03:25
|t/p
|403
|1.00
|135.90
|135.20
|135.90
|366.06
|58894.29
|807
|2005.05.19 04:40
|sell
|404
|1.00
|135.98
|136.28
|135.58
|808
|2005.05.19 11:05
|t/p
|404
|1.00
|135.58
|136.28
|135.58
|348.74
|59243.03
|809
|2005.05.19 11:20
|sell
|405
|1.00
|135.71
|136.01
|135.31
|810
|2005.05.19 22:10
|s/l
|405
|1.00
|136.01
|136.01
|135.31
|-261.55
|58981.48
|811
|2005.05.19 23:40
|sell
|406
|1.00
|136.07
|136.37
|135.67
|812
|2005.05.20 17:25
|t/p
|406
|1.00
|135.67
|136.37
|135.67
|335.56
|59317.04
|813
|2005.05.20 17:25
|buy
|407
|1.00
|135.67
|135.37
|136.07
|814
|2005.05.23 11:50
|s/l
|407
|1.00
|135.37
|135.37
|136.07
|-255.83
|59061.21
|815
|2005.05.23 12:45
|buy
|408
|1.00
|135.38
|135.08
|135.78
|816
|2005.05.24 13:30
|s/l
|408
|1.00
|135.08
|135.08
|135.78
|-255.84
|58805.36
|817
|2005.05.24 13:30
|buy
|409
|1.00
|135.06
|134.76
|135.46
|818
|2005.05.24 14:05
|t/p
|409
|1.00
|135.46
|134.76
|135.46
|348.80
|59154.16
|819
|2005.05.24 14:50
|buy
|410
|1.00
|135.16
|134.86
|135.56
|820
|2005.05.24 15:05
|t/p
|410
|1.00
|135.56
|134.86
|135.56
|348.80
|59502.96
|821
|2005.05.24 15:45
|buy
|411
|1.00
|135.37
|135.07
|135.77
|822
|2005.05.25 02:25
|s/l
|411
|1.00
|135.07
|135.07
|135.77
|-255.84
|59247.12
|823
|2005.05.25 02:45
|sell
|412
|1.00
|135.34
|135.64
|134.94
|824
|2005.05.25 17:35
|s/l
|412
|1.00
|135.64
|135.64
|134.94
|-261.55
|58985.57
|825
|2005.05.25 19:45
|sell
|413
|1.00
|135.76
|136.06
|135.36
|826
|2005.05.26 05:50
|s/l
|413
|1.00
|136.06
|136.06
|135.36
|-301.05
|58684.51
|827
|2005.05.26 07:50
|sell
|414
|1.00
|135.99
|136.29
|135.59
|828
|2005.05.26 08:05
|t/p
|414
|1.00
|135.59
|136.29
|135.59
|348.73
|59033.24
|829
|2005.05.26 08:45
|sell
|415
|1.00
|135.74
|136.04
|135.34
|830
|2005.05.26 09:15
|t/p
|415
|1.00
|135.34
|136.04
|135.34
|348.73
|59381.97
|831
|2005.05.26 09:30
|sell
|416
|1.00
|135.58
|135.88
|135.18
|832
|2005.05.26 18:10
|t/p
|416
|1.00
|135.18
|135.88
|135.18
|348.74
|59730.71
|833
|2005.05.26 18:20
|sell
|417
|1.00
|135.33
|135.63
|134.93
|834
|2005.05.26 21:50
|t/p
|417
|1.00
|134.93
|135.63
|134.93
|348.74
|60079.45
|835
|2005.05.26 22:35
|buy
|418
|1.00
|135.06
|134.76
|135.46
|836
|2005.05.27 16:05
|t/p
|418
|1.00
|135.46
|134.76
|135.46
|354.56
|60434.01
|837
|2005.05.27 16:15
|buy
|419
|1.00
|135.27
|134.97
|135.67
|838
|2005.05.27 18:50
|t/p
|419
|1.00
|135.67
|134.97
|135.67
|348.79
|60782.80
|839
|2005.05.27 20:45
|sell
|420
|1.00
|135.83
|136.13
|135.43
|840
|2005.05.30 01:00
|t/p
|420
|1.00
|135.43
|136.13
|135.43
|335.57
|61118.37
|841
|2005.05.30 01:25
|sell
|421
|1.00
|135.40
|135.70
|135.00
|842
|2005.05.30 12:35
|t/p
|421
|1.00
|135.00
|135.70
|135.00
|348.74
|61467.11
|843
|2005.05.30 18:45
|buy
|422
|1.00
|134.56
|134.26
|134.96
|844
|2005.05.31 04:05
|s/l
|422
|1.00
|134.26
|134.26
|134.96
|-255.83
|61211.28
|845
|2005.05.31 04:45
|sell
|423
|1.00
|134.71
|135.01
|134.31
|846
|2005.05.31 04:59
|t/p
|423
|1.00
|134.31
|135.01
|134.31
|348.74
|61560.02
|847
|2005.05.31 05:30
|sell
|424
|1.00
|134.13
|134.43
|133.73
|848
|2005.05.31 08:25
|s/l
|424
|1.00
|134.43
|134.43
|133.73
|-261.55
|61298.47
|849
|2005.05.31 08:50
|buy
|425
|1.00
|134.11
|133.81
|134.51
|850
|2005.05.31 10:35
|s/l
|425
|1.00
|133.81
|133.81
|134.51
|-261.60
|61036.87
|851
|2005.05.31 14:50
|buy
|426
|1.00
|133.33
|133.03
|133.73
|852
|2005.06.01 13:05
|s/l
|426
|1.00
|133.03
|133.03
|133.73
|-255.83
|60781.03
|853
|2005.06.01 13:35
|sell
|427
|1.00
|133.34
|133.64
|132.94
|854
|2005.06.01 15:05
|t/p
|427
|1.00
|132.94
|133.64
|132.94
|348.74
|61129.77
|855
|2005.06.01 15:25
|sell
|428
|1.00
|133.18
|133.48
|132.78
|856
|2005.06.01 15:50
|t/p
|428
|1.00
|132.78
|133.48
|132.78
|348.74
|61478.51
|857
|2005.06.01 16:45
|buy
|429
|1.00
|132.79
|132.49
|133.19
|858
|2005.06.01 19:50
|s/l
|429
|1.00
|132.49
|132.49
|133.19
|-261.60
|61216.91
|859
|2005.06.01 20:50
|buy
|430
|1.00
|132.60
|132.30
|133.00
|860
|2005.06.02 07:20
|s/l
|430
|1.00
|132.30
|132.30
|133.00
|-244.33
|60972.58
|861
|2005.06.02 07:40
|sell
|431
|1.00
|132.49
|132.79
|132.09
|862
|2005.06.02 09:05
|s/l
|431
|1.00
|132.79
|132.79
|132.09
|-261.55
|60711.03
|863
|2005.06.02 10:45
|buy
|432
|1.00
|132.57
|132.27
|132.97
|864
|2005.06.02 11:20
|t/p
|432
|1.00
|132.97
|132.27
|132.97
|348.80
|61059.83
|865
|2005.06.02 12:45
|sell
|433
|1.00
|132.97
|133.27
|132.57
|866
|2005.06.03 04:45
|t/p
|433
|1.00
|132.57
|133.27
|132.57
|335.57
|61395.40
|867
|2005.06.03 06:50
|buy
|434
|1.00
|132.48
|132.18
|132.88
|868
|2005.06.03 15:30
|s/l
|434
|1.00
|132.18
|132.18
|132.88
|-261.60
|61133.80
|869
|2005.06.03 16:10
|sell
|435
|1.00
|132.43
|132.73
|132.03
|870
|2005.06.03 17:20
|t/p
|435
|1.00
|132.03
|132.73
|132.03
|348.74
|61482.54
|871
|2005.06.03 17:45
|sell
|436
|1.00
|132.16
|132.46
|131.76
|872
|2005.06.03 20:45
|t/p
|436
|1.00
|131.76
|132.46
|131.76
|348.74
|61831.28
|873
|2005.06.03 21:40
|buy
|437
|1.00
|131.72
|131.42
|132.12
|874
|2005.06.06 11:10
|s/l
|437
|1.00
|131.42
|131.42
|132.12
|-255.84
|61575.44
|875
|2005.06.06 11:25
|sell
|438
|1.00
|131.62
|131.92
|131.22
|876
|2005.06.06 17:25
|t/p
|438
|1.00
|131.22
|131.92
|131.22
|348.74
|61924.18
|877
|2005.06.06 18:25
|buy
|439
|1.00
|131.06
|130.76
|131.46
|878
|2005.06.07 09:50
|t/p
|439
|1.00
|131.46
|130.76
|131.46
|354.56
|62278.73
|879
|2005.06.07 09:50
|sell
|440
|1.00
|131.48
|131.78
|131.08
|880
|2005.06.07 10:30
|t/p
|440
|1.00
|131.08
|131.78
|131.08
|348.74
|62627.47
|881
|2005.06.07 10:50
|sell
|441
|1.00
|131.25
|131.55
|130.85
|882
|2005.06.07 16:05
|t/p
|441
|1.00
|130.85
|131.55
|130.85
|348.74
|62976.21
|883
|2005.06.07 16:20
|sell
|442
|1.00
|131.11
|131.41
|130.71
|884
|2005.06.08 05:50
|s/l
|442
|1.00
|131.41
|131.41
|130.71
|-274.72
|62701.49
|885
|2005.06.08 07:50
|sell
|443
|1.00
|131.60
|131.90
|131.20
|886
|2005.06.08 12:40
|s/l
|443
|1.00
|131.90
|131.90
|131.20
|-261.55
|62439.94
|887
|2005.06.08 13:35
|sell
|444
|1.00
|131.90
|132.20
|131.50
|888
|2005.06.08 19:10
|t/p
|444
|1.00
|131.50
|132.20
|131.50
|348.74
|62788.68
|889
|2005.06.08 19:25
|sell
|445
|1.00
|131.72
|132.02
|131.32
|890
|2005.06.08 20:10
|t/p
|445
|1.00
|131.32
|132.02
|131.32
|348.74
|63137.42
|891
|2005.06.08 20:20
|sell
|446
|1.00
|131.51
|131.81
|131.11
|892
|2005.06.08 21:05
|t/p
|446
|1.00
|131.11
|131.81
|131.11
|348.73
|63486.15
|893
|2005.06.08 21:15
|sell
|447
|1.00
|131.30
|131.60
|130.90
|894
|2005.06.09 13:05
|s/l
|447
|1.00
|131.60
|131.60
|130.90
|-301.05
|63185.10
|895
|2005.06.09 14:50
|sell
|448
|1.00
|131.49
|131.79
|131.09
|896
|2005.06.10 17:25
|t/p
|448
|1.00
|131.09
|131.79
|131.09
|335.57
|63520.68
|897
|2005.06.10 17:25
|buy
|449
|1.00
|131.06
|130.76
|131.46
|898
|2005.06.10 17:40
|t/p
|449
|1.00
|131.46
|130.76
|131.46
|348.80
|63869.48
|899
|2005.06.10 18:50
|buy
|450
|1.00
|131.46
|131.16
|131.86
|900
|2005.06.13 11:25
|s/l
|450
|1.00
|131.16
|131.16
|131.86
|-255.84
|63613.63
|901
|2005.06.13 11:25
|buy
|451
|1.00
|131.18
|130.88
|131.58
|902
|2005.06.13 12:05
|t/p
|451
|1.00
|131.58
|130.88
|131.58
|348.80
|63962.43
|903
|2005.06.13 12:50
|buy
|452
|1.00
|131.20
|130.90
|131.60
|904
|2005.06.13 12:59
|t/p
|452
|1.00
|131.60
|130.90
|131.60
|348.80
|64311.23
|905
|2005.06.13 13:50
|buy
|453
|1.00
|131.66
|131.36
|132.06
|906
|2005.06.13 19:25
|t/p
|453
|1.00
|132.06
|131.36
|132.06
|348.79
|64660.02
|907
|2005.06.13 21:25
|sell
|454
|1.00
|132.59
|132.89
|132.19
|908
|2005.06.14 03:20
|s/l
|454
|1.00
|132.89
|132.89
|132.19
|-274.72
|64385.30
|909
|2005.06.14 04:20
|sell
|455
|1.00
|132.99
|133.29
|132.59
|910
|2005.06.14 07:05
|t/p
|455
|1.00
|132.59
|133.29
|132.59
|348.74
|64734.04
|911
|2005.06.14 07:40
|sell
|456
|1.00
|132.77
|133.07
|132.37
|912
|2005.06.14 12:40
|t/p
|456
|1.00
|132.37
|133.07
|132.37
|348.73
|65082.77
|913
|2005.06.14 14:50
|buy
|457
|1.00
|132.34
|132.04
|132.74
|914
|2005.06.14 16:40
|s/l
|457
|1.00
|132.04
|132.04
|132.74
|-261.60
|64821.17
|915
|2005.06.14 17:15
|buy
|458
|1.00
|131.75
|131.45
|132.15
|916
|2005.06.15 09:20
|s/l
|458
|1.00
|131.45
|131.45
|132.15
|-255.84
|64565.33
|917
|2005.06.15 09:20
|buy
|459
|1.00
|131.45
|131.15
|131.85
|918
|2005.06.15 12:15
|t/p
|459
|1.00
|131.85
|131.15
|131.85
|348.80
|64914.13
|919
|2005.06.15 12:40
|buy
|460
|1.00
|131.67
|131.37
|132.07
|920
|2005.06.15 15:35
|t/p
|460
|1.00
|132.07
|131.37
|132.07
|348.79
|65262.92
|921
|2005.06.15 16:15
|buy
|461
|1.00
|132.15
|131.85
|132.55
|922
|2005.06.16 16:05
|s/l
|461
|1.00
|131.85
|131.85
|132.55
|-244.32
|65018.59
|923
|2005.06.16 16:35
|sell
|462
|1.00
|132.10
|132.40
|131.70
|924
|2005.06.16 17:05
|t/p
|462
|1.00
|131.70
|132.40
|131.70
|348.74
|65367.33
|925
|2005.06.16 17:30
|sell
|463
|1.00
|131.83
|132.13
|131.43
|926
|2005.06.17 10:30
|s/l
|463
|1.00
|132.13
|132.13
|131.43
|-274.72
|65092.62
|927
|2005.06.17 11:15
|buy
|464
|1.00
|132.10
|131.80
|132.50
|928
|2005.06.17 13:15
|t/p
|464
|1.00
|132.50
|131.80
|132.50
|348.80
|65441.42
|929
|2005.06.17 14:45
|sell
|465
|1.00
|132.71
|133.01
|132.31
|930
|2005.06.17 17:30
|s/l
|465
|1.00
|133.01
|133.01
|132.31
|-261.55
|65179.87
|931
|2005.06.17 22:35
|sell
|466
|1.00
|133.48
|133.78
|133.08
|932
|2005.06.20 01:00
|t/p
|466
|1.00
|133.08
|133.78
|133.08
|335.57
|65515.44
|933
|2005.06.20 01:25
|sell
|467
|1.00
|132.90
|133.20
|132.50
|934
|2005.06.20 03:35
|s/l
|467
|1.00
|133.20
|133.20
|132.50
|-261.55
|65253.89
|935
|2005.06.20 04:10
|sell
|468
|1.00
|133.09
|133.39
|132.69
|936
|2005.06.20 09:20
|t/p
|468
|1.00
|132.69
|133.39
|132.69
|348.74
|65602.63
|937
|2005.06.20 09:20
|buy
|469
|1.00
|132.68
|132.38
|133.08
|938
|2005.06.20 09:59
|t/p
|469
|1.00
|133.08
|132.38
|133.08
|348.80
|65951.43
|939
|2005.06.20 13:35
|buy
|470
|1.00
|132.89
|132.59
|133.29
|940
|2005.06.20 16:20
|s/l
|470
|1.00
|132.59
|132.59
|133.29
|-261.60
|65689.83
|941
|2005.06.20 16:45
|buy
|471
|1.00
|132.64
|132.34
|133.04
|942
|2005.06.20 20:05
|t/p
|471
|1.00
|133.04
|132.34
|133.04
|348.80
|66038.63
|943
|2005.06.20 20:40
|buy
|472
|1.00
|132.92
|132.62
|133.32
|944
|2005.06.21 03:05
|s/l
|472
|1.00
|132.62
|132.62
|133.32
|-255.84
|65782.78
|945
|2005.06.21 03:20
|sell
|473
|1.00
|132.85
|133.15
|132.45
|946
|2005.06.21 10:50
|t/p
|473
|1.00
|132.45
|133.15
|132.45
|348.74
|66131.52
|947
|2005.06.21 12:50
|buy
|474
|1.00
|132.11
|131.81
|132.51
|948
|2005.06.21 16:30
|s/l
|474
|1.00
|131.81
|131.81
|132.51
|-261.59
|65869.93
|949
|2005.06.21 17:30
|buy
|475
|1.00
|131.55
|131.25
|131.95
|950
|2005.06.22 00:10
|t/p
|475
|1.00
|131.95
|131.25
|131.95
|354.56
|66224.49
|951
|2005.06.22 00:20
|buy
|476
|1.00
|131.74
|131.44
|132.14
|952
|2005.06.22 02:05
|t/p
|476
|1.00
|132.14
|131.44
|132.14
|348.79
|66573.28
|953
|2005.06.22 02:15
|buy
|477
|1.00
|131.95
|131.65
|132.35
|954
|2005.06.22 11:15
|t/p
|477
|1.00
|132.35
|131.65
|132.35
|348.79
|66922.07
|955
|2005.06.22 12:10
|sell
|478
|1.00
|132.36
|132.66
|131.96
|956
|2005.06.22 14:05
|t/p
|478
|1.00
|131.96
|132.66
|131.96
|348.74
|67270.81
|957
|2005.06.22 14:45
|sell
|479
|1.00
|132.15
|132.45
|131.75
|958
|2005.06.22 15:05
|t/p
|479
|1.00
|131.75
|132.45
|131.75
|348.74
|67619.55
|959
|2005.06.22 15:40
|sell
|480
|1.00
|131.90
|132.20
|131.50
|960
|2005.06.22 18:25
|s/l
|480
|1.00
|132.20
|132.20
|131.50
|-261.55
|67358.00
|961
|2005.06.22 18:45
|buy
|481
|1.00
|131.96
|131.66
|132.36
|962
|2005.06.23 04:25
|s/l
|481
|1.00
|131.66
|131.66
|132.36
|-244.33
|67113.67
|963
|2005.06.23 05:59
|sell
|482
|1.00
|131.74
|132.04
|131.34
|964
|2005.06.23 10:50
|t/p
|482
|1.00
|131.34
|132.04
|131.34
|348.74
|67462.41
|965
|2005.06.23 11:45
|buy
|483
|1.00
|131.33
|131.03
|131.73
|966
|2005.06.23 14:40
|s/l
|483
|1.00
|131.03
|131.03
|131.73
|-261.60
|67200.81
|967
|2005.06.23 15:30
|sell
|484
|1.00
|131.12
|131.42
|130.72
|968
|2005.06.23 15:35
|t/p
|484
|1.00
|130.72
|131.42
|130.72
|348.74
|67549.55
|969
|2005.06.23 18:35
|buy
|485
|1.00
|131.22
|130.92
|131.62
|970
|2005.06.23 21:30
|s/l
|485
|1.00
|130.92
|130.92
|131.62
|-261.60
|67287.95
|971
|2005.06.23 23:20
|buy
|486
|1.00
|131.08
|130.78
|131.48
|972
|2005.06.24 07:10
|s/l
|486
|1.00
|130.78
|130.78
|131.48
|-255.83
|67032.11
|973
|2005.06.24 07:15
|sell
|487
|1.00
|131.17
|131.47
|130.77
|974
|2005.06.24 10:05
|s/l
|487
|1.00
|131.47
|131.47
|130.77
|-261.55
|66770.56
|975
|2005.06.24 10:30
|buy
|488
|1.00
|131.27
|130.97
|131.67
|976
|2005.06.24 10:59
|t/p
|488
|1.00
|131.67
|130.97
|131.67
|348.80
|67119.36
|977
|2005.06.24 11:30
|sell
|489
|1.00
|131.76
|132.06
|131.36
|978
|2005.06.24 11:50
|s/l
|489
|1.00
|132.06
|132.06
|131.36
|-261.56
|66857.80
|979
|2005.06.24 13:45
|sell
|490
|1.00
|131.87
|132.17
|131.47
|980
|2005.06.24 17:25
|s/l
|490
|1.00
|132.17
|132.17
|131.47
|-261.55
|66596.25
|981
|2005.06.24 18:50
|sell
|491
|1.00
|132.13
|132.43
|131.73
|982
|2005.06.27 02:15
|s/l
|491
|1.00
|132.43
|132.43
|131.73
|-274.73
|66321.52
|983
|2005.06.27 02:30
|buy
|492
|1.00
|132.20
|131.90
|132.60
|984
|2005.06.27 03:50
|t/p
|492
|1.00
|132.60
|131.90
|132.60
|348.80
|66670.32
|985
|2005.06.27 05:40
|sell
|493
|1.00
|132.58
|132.88
|132.18
|986
|2005.06.27 09:25
|s/l
|493
|1.00
|132.88
|132.88
|132.18
|-261.55
|66408.77
|987
|2005.06.27 10:30
|sell
|494
|1.00
|133.02
|133.32
|132.62
|988
|2005.06.28 06:40
|s/l
|494
|1.00
|133.32
|133.32
|132.62
|-274.72
|66134.06
|989
|2005.06.28 07:45
|sell
|495
|1.00
|133.33
|133.63
|132.93
|990
|2005.06.28 10:05
|t/p
|495
|1.00
|132.93
|133.63
|132.93
|348.73
|66482.79
|991
|2005.06.28 10:30
|sell
|496
|1.00
|133.13
|133.43
|132.73
|992
|2005.06.28 17:25
|t/p
|496
|1.00
|132.73
|133.43
|132.73
|348.73
|66831.52
|993
|2005.06.28 18:30
|buy
|497
|1.00
|132.58
|132.28
|132.98
|994
|2005.06.29 11:35
|t/p
|497
|1.00
|132.98
|132.28
|132.98
|354.56
|67186.07
|995
|2005.06.29 13:40
|buy
|498
|1.00
|133.10
|132.80
|133.50
|996
|2005.06.29 18:30
|t/p
|498
|1.00
|133.50
|132.80
|133.50
|348.79
|67534.86
|997
|2005.06.29 19:25
|sell
|499
|1.00
|133.50
|133.80
|133.10
|998
|2005.06.30 15:05
|s/l
|499
|1.00
|133.80
|133.80
|133.10
|-301.06
|67233.80
|999
|2005.06.30 15:30
|buy
|500
|1.00
|133.71
|133.41
|134.11
|1000
|2005.06.30 17:45
|t/p
|500
|1.00
|134.11
|133.41
|134.11
|348.80
|67582.60
|1001
|2005.06.30 18:40
|sell
|501
|1.00
|134.22
|134.52
|133.82
|1002
|2005.07.01 02:05
|t/p
|501
|1.00
|133.82
|134.52
|133.82
|335.57
|67918.17
|1003
|2005.07.01 02:45
|sell
|502
|1.00
|134.03
|134.33
|133.63
|1004
|2005.07.01 09:25
|t/p
|502
|1.00
|133.63
|134.33
|133.63
|348.74
|68266.91
|1005
|2005.07.01 09:25
|buy
|503
|1.00
|133.62
|133.32
|134.02
|1006
|2005.07.01 10:05
|t/p
|503
|1.00
|134.02
|133.32
|134.02
|348.80
|68615.71
|1007
|2005.07.01 10:50
|buy
|504
|1.00
|133.81
|133.51
|134.21
|1008
|2005.07.01 13:15
|t/p
|504
|1.00
|134.21
|133.51
|134.21
|348.80
|68964.51
|1009
|2005.07.01 13:35
|buy
|505
|1.00
|133.93
|133.63
|134.33
|1010
|2005.07.01 17:15
|s/l
|505
|1.00
|133.63
|133.63
|134.33
|-261.60
|68702.91
|1011
|2005.07.01 17:45
|sell
|506
|1.00
|134.23
|134.53
|133.83
|1012
|2005.07.01 17:59
|t/p
|506
|1.00
|133.83
|134.53
|133.83
|348.74
|69051.65
|1013
|2005.07.01 18:35
|sell
|507
|1.00
|133.68
|133.98
|133.28
|1014
|2005.07.04 01:30
|t/p
|507
|1.00
|133.28
|133.98
|133.28
|335.57
|69387.23
|1015
|2005.07.04 02:20
|buy
|508
|1.00
|133.29
|132.99
|133.69
|1016
|2005.07.04 05:50
|s/l
|508
|1.00
|132.99
|132.99
|133.69
|-261.59
|69125.64
|1017
|2005.07.04 06:40
|buy
|509
|1.00
|132.94
|132.64
|133.34
|1018
|2005.07.04 13:20
|s/l
|509
|1.00
|132.64
|132.64
|133.34
|-261.60
|68864.04
|1019
|2005.07.04 13:40
|sell
|510
|1.00
|132.94
|133.24
|132.54
|1020
|2005.07.04 14:50
|t/p
|510
|1.00
|132.54
|133.24
|132.54
|348.73
|69212.77
|1021
|2005.07.04 15:50
|buy
|511
|1.00
|132.56
|132.26
|132.96
|1022
|2005.07.05 02:15
|t/p
|511
|1.00
|132.96
|132.26
|132.96
|354.56
|69567.32
|1023
|2005.07.05 03:10
|sell
|512
|1.00
|133.06
|133.36
|132.66
|1024
|2005.07.05 11:45
|s/l
|512
|1.00
|133.36
|133.36
|132.66
|-261.56
|69305.76
|1025
|2005.07.05 12:40
|sell
|513
|1.00
|133.34
|133.64
|132.94
|1026
|2005.07.05 22:20
|t/p
|513
|1.00
|132.94
|133.64
|132.94
|348.74
|69654.50
|1027
|2005.07.06 00:50
|buy
|514
|1.00
|133.07
|132.77
|133.47
|1028
|2005.07.06 11:15
|t/p
|514
|1.00
|133.47
|132.77
|133.47
|348.79
|70003.29
|1029
|2005.07.06 11:30
|buy
|515
|1.00
|133.26
|132.96
|133.66
|1030
|2005.07.06 19:15
|t/p
|515
|1.00
|133.66
|132.96
|133.66
|348.80
|70352.09
|1031
|2005.07.06 20:50
|sell
|516
|1.00
|133.81
|134.11
|133.41
|1032
|2005.07.07 12:05
|s/l
|516
|1.00
|134.11
|134.11
|133.41
|-301.06
|70051.03
|1033
|2005.07.07 12:25
|buy
|517
|1.00
|133.73
|133.43
|134.13
|1034
|2005.07.07 12:45
|t/p
|517
|1.00
|134.13
|133.43
|134.13
|348.80
|70399.83
|1035
|2005.07.07 14:50
|sell
|518
|1.00
|134.11
|134.41
|133.71
|1036
|2005.07.07 15:05
|t/p
|518
|1.00
|133.71
|134.41
|133.71
|348.74
|70748.57
|1037
|2005.07.07 15:45
|sell
|519
|1.00
|133.77
|134.07
|133.37
|1038
|2005.07.08 03:25
|s/l
|519
|1.00
|134.07
|134.07
|133.37
|-274.72
|70473.85
|1039
|2005.07.08 04:35
|sell
|520
|1.00
|134.06
|134.36
|133.66
|1040
|2005.07.08 11:10
|t/p
|520
|1.00
|133.66
|134.36
|133.66
|348.73
|70822.58
|1041
|2005.07.08 11:20
|sell
|521
|1.00
|133.83
|134.13
|133.43
|1042
|2005.07.08 21:25
|s/l
|521
|1.00
|134.13
|134.13
|133.43
|-261.55
|70561.03
|1043
|2005.07.11 01:50
|sell
|522
|1.00
|134.32
|134.62
|133.92
|1044
|2005.07.11 09:50
|s/l
|522
|1.00
|134.62
|134.62
|133.92
|-261.55
|70299.48
|1045
|2005.07.11 10:50
|sell
|523
|1.00
|134.61
|134.91
|134.21
|1046
|2005.07.11 17:20
|s/l
|523
|1.00
|134.91
|134.91
|134.21
|-261.55
|70037.93
|1047
|2005.07.11 18:15
|sell
|524
|1.00
|135.08
|135.38
|134.68
|1048
|2005.07.12 03:05
|t/p
|524
|1.00
|134.68
|135.38
|134.68
|335.57
|70373.50
|1049
|2005.07.12 03:10
|sell
|525
|1.00
|134.76
|135.06
|134.36
|1050
|2005.07.12 04:15
|s/l
|525
|1.00
|135.06
|135.06
|134.36
|-261.55
|70111.95
|1051
|2005.07.12 05:50
|buy
|526
|1.00
|135.02
|134.72
|135.42
|1052
|2005.07.12 06:05
|t/p
|526
|1.00
|135.42
|134.72
|135.42
|348.80
|70460.75
|1053
|2005.07.12 06:45
|buy
|527
|1.00
|135.06
|134.76
|135.46
|1054
|2005.07.12 07:05
|t/p
|527
|1.00
|135.46
|134.76
|135.46
|348.80
|70809.55
|1055
|2005.07.12 07:35
|buy
|528
|1.00
|135.32
|135.02
|135.72
|1056
|2005.07.12 20:05
|t/p
|528
|1.00
|135.72
|135.02
|135.72
|348.79
|71158.34
|1057
|2005.07.12 21:45
|sell
|529
|1.00
|135.71
|136.01
|135.31
|1058
|2005.07.13 21:45
|t/p
|529
|1.00
|135.31
|136.01
|135.31
|335.57
|71493.92
|1059
|2005.07.13 22:59
|sell
|530
|1.00
|135.28
|135.58
|134.88
|1060
|2005.07.14 08:40
|t/p
|530
|1.00
|134.88
|135.58
|134.88
|309.24
|71803.16
|1061
|2005.07.14 09:35
|buy
|531
|1.00
|134.81
|134.51
|135.21
|1062
|2005.07.14 11:05
|t/p
|531
|1.00
|135.21
|134.51
|135.21
|348.80
|72151.96
|1063
|2005.07.14 11:45
|buy
|532
|1.00
|135.05
|134.75
|135.45
|1064
|2005.07.14 15:40
|t/p
|532
|1.00
|135.45
|134.75
|135.45
|348.80
|72500.76
|1065
|2005.07.14 16:25
|sell
|533
|1.00
|135.49
|135.79
|135.09
|1066
|2005.07.14 16:35
|s/l
|533
|1.00
|135.79
|135.79
|135.09
|-261.56
|72239.20
|1067
|2005.07.14 17:50
|sell
|534
|1.00
|135.98
|136.28
|135.58
|1068
|2005.07.14 18:05
|t/p
|534
|1.00
|135.58
|136.28
|135.58
|348.74
|72587.94
|1069
|2005.07.14 18:50
|sell
|535
|1.00
|135.78
|136.08
|135.38
|1070
|2005.07.15 03:05
|s/l
|535
|1.00
|136.08
|136.08
|135.38
|-274.72
|72313.22
|1071
|2005.07.15 03:15
|buy
|536
|1.00
|135.71
|135.41
|136.11
|1072
|2005.07.15 11:35
|s/l
|536
|1.00
|135.41
|135.41
|136.11
|-261.59
|72051.63
|1073
|2005.07.15 11:45
|sell
|537
|1.00
|135.68
|135.98
|135.28
|1074
|2005.07.15 14:45
|t/p
|537
|1.00
|135.28
|135.98
|135.28
|348.73
|72400.36
|1075
|2005.07.15 14:45
|buy
|538
|1.00
|135.24
|134.94
|135.64
|1076
|2005.07.15 17:50
|s/l
|538
|1.00
|134.94
|134.94
|135.64
|-261.60
|72138.76
|1077
|2005.07.15 17:50
|buy
|539
|1.00
|134.94
|134.64
|135.34
|1078
|2005.07.15 19:05
|t/p
|539
|1.00
|135.34
|134.64
|135.34
|348.80
|72487.56
|1079
|2005.07.15 19:40
|buy
|540
|1.00
|135.12
|134.82
|135.52
|1080
|2005.07.18 11:50
|t/p
|540
|1.00
|135.52
|134.82
|135.52
|354.56
|72842.11
|1081
|2005.07.18 13:40
|sell
|541
|1.00
|135.44
|135.74
|135.04
|1082
|2005.07.18 16:15
|t/p
|541
|1.00
|135.04
|135.74
|135.04
|348.73
|73190.84
|1083
|2005.07.18 16:35
|sell
|542
|1.00
|135.22
|135.52
|134.82
|1084
|2005.07.18 17:10
|t/p
|542
|1.00
|134.82
|135.52
|134.82
|348.74
|73539.58
|1085
|2005.07.18 17:30
|sell
|543
|1.00
|134.99
|135.29
|134.59
|1086
|2005.07.19 17:05
|s/l
|543
|1.00
|135.29
|135.29
|134.59
|-274.72
|73264.87
|1087
|2005.07.19 18:10
|buy
|544
|1.00
|135.36
|135.06
|135.76
|1088
|2005.07.19 19:50
|t/p
|544
|1.00
|135.76
|135.06
|135.76
|348.79
|73613.66
|1089
|2005.07.19 20:45
|sell
|545
|1.00
|135.78
|136.08
|135.38
|1090
|2005.07.20 03:20
|s/l
|545
|1.00
|136.08
|136.08
|135.38
|-274.72
|73338.94
|1091
|2005.07.20 07:45
|sell
|546
|1.00
|136.70
|137.00
|136.30
|1092
|2005.07.20 12:05
|t/p
|546
|1.00
|136.30
|137.00
|136.30
|348.74
|73687.68
|1093
|2005.07.20 13:15
|sell
|547
|1.00
|136.48
|136.78
|136.08
|1094
|2005.07.20 17:50
|t/p
|547
|1.00
|136.08
|136.78
|136.08
|348.74
|74036.42
|1095
|2005.07.20 17:50
|buy
|548
|1.00
|136.06
|135.76
|136.46
|1096
|2005.07.20 17:59
|t/p
|548
|1.00
|136.46
|135.76
|136.46
|348.80
|74385.22
|1097
|2005.07.20 18:50
|buy
|549
|1.00
|136.47
|136.17
|136.87
|1098
|2005.07.20 20:05
|t/p
|549
|1.00
|136.87
|136.17
|136.87
|348.79
|74734.01
|1099
|2005.07.20 20:40
|buy
|550
|1.00
|136.57
|136.27
|136.97
|1100
|2005.07.20 20:50
|t/p
|550
|1.00
|136.97
|136.27
|136.97
|348.79
|75082.80
|1101
|2005.07.20 21:30
|buy
|551
|1.00
|136.87
|136.57
|137.27
|1102
|2005.07.21 10:50
|s/l
|551
|1.00
|136.57
|136.57
|137.27
|-244.32
|74838.48
|1103
|2005.07.21 12:25
|buy
|552
|1.00
|136.83
|136.53
|137.23
|1104
|2005.07.21 13:35
|s/l
|552
|1.00
|136.53
|136.53
|137.23
|-261.59
|74576.89
|1105
|2005.07.21 14:10
|sell
|553
|1.00
|136.46
|136.76
|136.06
|1106
|2005.07.21 14:15
|t/p
|553
|1.00
|136.06
|136.76
|136.06
|348.74
|74925.63
|1107
|2005.07.21 16:50
|buy
|554
|1.00
|134.48
|134.18
|134.88
|1108
|2005.07.21 17:50
|s/l
|554
|1.00
|134.18
|134.18
|134.88
|-261.59
|74664.04
|1109
|2005.07.21 18:40
|buy
|555
|1.00
|133.92
|133.62
|134.32
|1110
|2005.07.21 18:45
|s/l
|555
|1.00
|133.62
|133.62
|134.32
|-261.60
|74402.44
|1111
|2005.07.21 19:40
|buy
|556
|1.00
|133.71
|133.41
|134.11
|1112
|2005.07.21 19:59
|t/p
|556
|1.00
|134.11
|133.41
|134.11
|348.80
|74751.24
|1113
|2005.07.21 20:35
|buy
|557
|1.00
|134.01
|133.71
|134.41
|1114
|2005.07.22 02:05
|t/p
|557
|1.00
|134.41
|133.71
|134.41
|354.55
|75105.78
|1115
|2005.07.22 04:15
|sell
|558
|1.00
|134.99
|135.29
|134.59
|1116
|2005.07.22 05:50
|s/l
|558
|1.00
|135.29
|135.29
|134.59
|-261.55
|74844.23
|1117
|2005.07.22 06:50
|sell
|559
|1.00
|135.31
|135.61
|134.91
|1118
|2005.07.22 11:05
|t/p
|559
|1.00
|134.91
|135.61
|134.91
|348.73
|75192.96
|1119
|2005.07.22 11:20
|sell
|560
|1.00
|135.02
|135.32
|134.62
|1120
|2005.07.22 16:30
|t/p
|560
|1.00
|134.62
|135.32
|134.62
|348.74
|75541.70
|1121
|2005.07.22 18:10
|buy
|561
|1.00
|134.33
|134.03
|134.73
|1122
|2005.07.22 18:50
|s/l
|561
|1.00
|134.03
|134.03
|134.73
|-261.60
|75280.10
|1123
|2005.07.22 19:45
|buy
|562
|1.00
|134.17
|133.87
|134.57
|1124
|2005.07.25 02:05
|t/p
|562
|1.00
|134.57
|133.87
|134.57
|354.55
|75634.65
|1125
|2005.07.25 02:15
|buy
|563
|1.00
|134.47
|134.17
|134.87
|1126
|2005.07.25 04:25
|s/l
|563
|1.00
|134.17
|134.17
|134.87
|-261.59
|75373.06
|1127
|2005.07.25 04:25
|buy
|564
|1.00
|134.18
|133.88
|134.58
|1128
|2005.07.25 06:35
|t/p
|564
|1.00
|134.58
|133.88
|134.58
|348.79
|75721.85
|1129
|2005.07.25 07:30
|sell
|565
|1.00
|134.50
|134.80
|134.10
|1130
|2005.07.25 10:15
|s/l
|565
|1.00
|134.80
|134.80
|134.10
|-261.56
|75460.29
|1131
|2005.07.25 10:25
|buy
|566
|1.00
|134.57
|134.27
|134.97
|1132
|2005.07.25 13:50
|t/p
|566
|1.00
|134.97
|134.27
|134.97
|348.80
|75809.09
|1133
|2005.07.25 15:45
|sell
|567
|1.00
|135.04
|135.34
|134.64
|1134
|2005.07.25 17:10
|t/p
|567
|1.00
|134.64
|135.34
|134.64
|348.74
|76157.83
|1135
|2005.07.25 17:35
|sell
|568
|1.00
|134.82
|135.12
|134.42
|1136
|2005.07.25 18:05
|t/p
|568
|1.00
|134.42
|135.12
|134.42
|348.73
|76506.56
|1137
|2005.07.25 18:40
|sell
|569
|1.00
|134.73
|135.03
|134.33
|1138
|2005.07.25 21:45
|t/p
|569
|1.00
|134.33
|135.03
|134.33
|348.74
|76855.30
|1139
|2005.07.25 22:45
|buy
|570
|1.00
|134.36
|134.06
|134.76
|1140
|2005.07.26 07:30
|t/p
|570
|1.00
|134.76
|134.06
|134.76
|354.55
|77209.84
|1141
|2005.07.26 09:20
|sell
|571
|1.00
|134.84
|135.14
|134.44
|1142
|2005.07.26 17:50
|s/l
|571
|1.00
|135.14
|135.14
|134.44
|-261.55
|76948.29
|1143
|2005.07.26 18:45
|sell
|572
|1.00
|134.96
|135.26
|134.56
|1144
|2005.07.26 20:45
|s/l
|572
|1.00
|135.26
|135.26
|134.56
|-261.55
|76686.74
|1145
|2005.07.26 21:30
|sell
|573
|1.00
|135.20
|135.50
|134.80
|1146
|2005.07.27 04:40
|s/l
|573
|1.00
|135.50
|135.50
|134.80
|-274.72
|76412.02
|1147
|2005.07.27 06:25
|sell
|574
|1.00
|135.46
|135.76
|135.06
|1148
|2005.07.27 10:05
|t/p
|574
|1.00
|135.06
|135.76
|135.06
|348.74
|76760.76
|1149
|2005.07.27 10:35
|sell
|575
|1.00
|135.18
|135.48
|134.78
|1150
|2005.07.27 20:50
|s/l
|575
|1.00
|135.48
|135.48
|134.78
|-261.56
|76499.20
|1151
|2005.07.27 23:40
|sell
|576
|1.00
|135.68
|135.98
|135.28
|1152
|2005.07.28 11:10
|s/l
|576
|1.00
|135.98
|135.98
|135.28
|-301.06
|76198.14
|1153
|2005.07.28 12:10
|buy
|577
|1.00
|135.89
|135.59
|136.29
|1154
|2005.07.28 18:25
|t/p
|577
|1.00
|136.29
|135.59
|136.29
|348.80
|76546.94
|1155
|2005.07.28 19:20
|sell
|578
|1.00
|136.17
|136.47
|135.77
|1156
|2005.07.29 09:15
|t/p
|578
|1.00
|135.77
|136.47
|135.77
|335.57
|76882.51
|1157
|2005.07.29 09:35
|sell
|579
|1.00
|136.06
|136.36
|135.66
|1158
|2005.07.29 17:05
|s/l
|579
|1.00
|136.36
|136.36
|135.66
|-261.56
|76620.95
|1159
|2005.07.29 17:30
|buy
|580
|1.00
|135.99
|135.69
|136.39
|1160
|2005.07.29 22:45
|t/p
|580
|1.00
|136.39
|135.69
|136.39
|348.80
|76969.75
|1161
|2005.07.29 22:45
|sell
|581
|1.00
|136.39
|136.69
|135.99
|1162
|2005.08.01 01:40
|s/l
|581
|1.00
|136.69
|136.69
|135.99
|-274.72
|76695.04
|1163
|2005.08.01 02:30
|sell
|582
|1.00
|136.67
|136.97
|136.27
|1164
|2005.08.01 17:40
|s/l
|582
|1.00
|136.97
|136.97
|136.27
|-261.55
|76433.49
|1165
|2005.08.01 17:45
|buy
|583
|1.00
|136.83
|136.53
|137.23
|1166
|2005.08.02 04:10
|s/l
|583
|1.00
|136.53
|136.53
|137.23
|-255.83
|76177.65
|1167
|2005.08.02 06:50
|buy
|584
|1.00
|136.50
|136.20
|136.90
|1168
|2005.08.02 09:35
|s/l
|584
|1.00
|136.20
|136.20
|136.90
|-261.60
|75916.05
|1169
|2005.08.02 11:25
|buy
|585
|1.00
|136.18
|135.88
|136.58
|1170
|2005.08.02 17:50
|s/l
|585
|1.00
|135.88
|135.88
|136.58
|-261.60
|75654.45
|1171
|2005.08.02 18:20
|buy
|586
|1.00
|135.86
|135.56
|136.26
|1172
|2005.08.03 10:45
|t/p
|586
|1.00
|136.26
|135.56
|136.26
|354.56
|76009.01
|1173
|2005.08.03 13:40
|sell
|587
|1.00
|137.04
|137.34
|136.64
|1174
|2005.08.04 13:05
|s/l
|587
|1.00
|137.34
|137.34
|136.64
|-301.05
|75707.96
|1175
|2005.08.04 13:40
|buy
|588
|1.00
|137.09
|136.79
|137.49
|1176
|2005.08.04 13:50
|t/p
|588
|1.00
|137.49
|136.79
|137.49
|348.80
|76056.76
|1177
|2005.08.04 14:35
|buy
|589
|1.00
|137.36
|137.06
|137.76
|1178
|2005.08.04 17:40
|t/p
|589
|1.00
|137.76
|137.06
|137.76
|348.80
|76405.56
|1179
|2005.08.04 18:25
|sell
|590
|1.00
|137.71
|138.01
|137.31
|1180
|2005.08.05 06:15
|s/l
|590
|1.00
|138.01
|138.01
|137.31
|-274.72
|76130.84
|1181
|2005.08.05 09:45
|sell
|591
|1.00
|138.17
|138.47
|137.77
|1182
|2005.08.05 10:15
|t/p
|591
|1.00
|137.77
|138.47
|137.77
|348.73
|76479.57
|1183
|2005.08.05 10:40
|sell
|592
|1.00
|138.01
|138.31
|137.61
|1184
|2005.08.05 15:15
|s/l
|592
|1.00
|138.31
|138.31
|137.61
|-261.55
|76218.02
|1185
|2005.08.05 16:10
|sell
|593
|1.00
|138.33
|138.63
|137.93
|1186
|2005.08.08 02:10
|s/l
|593
|1.00
|138.63
|138.63
|137.93
|-274.72
|75943.30
|1187
|2005.08.08 04:50
|sell
|594
|1.00
|138.81
|139.11
|138.41
|1188
|2005.08.08 12:05
|t/p
|594
|1.00
|138.41
|139.11
|138.41
|348.73
|76292.03
|1189
|2005.08.08 12:15
|sell
|595
|1.00
|138.68
|138.98
|138.28
|1190
|2005.08.08 13:05
|t/p
|595
|1.00
|138.28
|138.98
|138.28
|348.73
|76640.76
|1191
|2005.08.08 13:10
|sell
|596
|1.00
|138.46
|138.76
|138.06
|1192
|2005.08.08 14:50
|t/p
|596
|1.00
|138.06
|138.76
|138.06
|348.74
|76989.50
|1193
|2005.08.08 14:50
|buy
|597
|1.00
|138.06
|137.76
|138.46
|1194
|2005.08.08 20:10
|t/p
|597
|1.00
|138.46
|137.76
|138.46
|348.80
|77338.30
|1195
|2005.08.08 22:15
|buy
|598
|1.00
|138.50
|138.20
|138.90
|1196
|2005.08.09 07:50
|s/l
|598
|1.00
|138.20
|138.20
|138.90
|-255.84
|77082.46
|1197
|2005.08.09 07:50
|buy
|599
|1.00
|138.22
|137.92
|138.62
|1198
|2005.08.09 08:05
|t/p
|599
|1.00
|138.62
|137.92
|138.62
|348.80
|77431.26
|1199
|2005.08.09 08:50
|buy
|600
|1.00
|138.25
|137.95
|138.65
|1200
|2005.08.09 08:59
|t/p
|600
|1.00
|138.65
|137.95
|138.65
|348.80
|77780.06
|1201
|2005.08.09 10:50
|sell
|601
|1.00
|138.68
|138.98
|138.28
|1202
|2005.08.09 16:15
|t/p
|601
|1.00
|138.28
|138.98
|138.28
|348.73
|78128.79
|1203
|2005.08.09 17:15
|sell
|602
|1.00
|138.46
|138.76
|138.06
|1204
|2005.08.10 03:05
|t/p
|602
|1.00
|138.06
|138.76
|138.06
|335.57
|78464.36
|1205
|2005.08.10 03:35
|sell
|603
|1.00
|138.18
|138.48
|137.78
|1206
|2005.08.10 04:05
|t/p
|603
|1.00
|137.78
|138.48
|137.78
|348.73
|78813.09
|1207
|2005.08.10 04:30
|sell
|604
|1.00
|137.92
|138.22
|137.52
|1208
|2005.08.10 07:45
|t/p
|604
|1.00
|137.52
|138.22
|137.52
|348.74
|79161.83
|1209
|2005.08.10 08:40
|buy
|605
|1.00
|137.46
|137.16
|137.86
|1210
|2005.08.10 16:45
|s/l
|605
|1.00
|137.16
|137.16
|137.86
|-261.60
|78900.23
|1211
|2005.08.10 17:15
|sell
|606
|1.00
|137.24
|137.54
|136.84
|1212
|2005.08.10 17:40
|t/p
|606
|1.00
|136.84
|137.54
|136.84
|348.73
|79248.96
|1213
|2005.08.10 18:25
|buy
|607
|1.00
|136.79
|136.49
|137.19
|1214
|2005.08.12 11:50
|s/l
|607
|1.00
|136.49
|136.49
|137.19
|-238.57
|79010.39
|1215
|2005.08.12 12:45
|buy
|608
|1.00
|136.42
|136.12
|136.82
|1216
|2005.08.12 16:35
|s/l
|608
|1.00
|136.12
|136.12
|136.82
|-261.60
|78748.79
|1217
|2005.08.12 18:45
|buy
|609
|1.00
|136.07
|135.77
|136.47
|1218
|2005.08.15 10:40
|s/l
|609
|1.00
|135.77
|135.77
|136.47
|-255.84
|78492.95
|1219
|2005.08.15 13:35
|buy
|610
|1.00
|135.58
|135.28
|135.98
|1220
|2005.08.15 18:30
|s/l
|610
|1.00
|135.28
|135.28
|135.98
|-261.60
|78231.35
|1221
|2005.08.15 18:30
|buy
|611
|1.00
|135.29
|134.99
|135.69
|1222
|2005.08.15 20:50
|s/l
|611
|1.00
|134.99
|134.99
|135.69
|-261.60
|77969.75
|1223
|2005.08.15 20:59
|sell
|612
|1.00
|135.10
|135.40
|134.70
|1224
|2005.08.16 11:20
|t/p
|612
|1.00
|134.70
|135.40
|134.70
|335.57
|78305.32
|1225
|2005.08.16 12:59
|sell
|613
|1.00
|134.72
|135.02
|134.32
|1226
|2005.08.16 18:05
|s/l
|613
|1.00
|135.02
|135.02
|134.32
|-261.55
|78043.77
|1227
|2005.08.16 19:20
|buy
|614
|1.00
|135.14
|134.84
|135.54
|1228
|2005.08.17 02:30
|t/p
|614
|1.00
|135.54
|134.84
|135.54
|354.56
|78398.32
|1229
|2005.08.17 03:25
|sell
|615
|1.00
|135.54
|135.84
|135.14
|1230
|2005.08.17 04:05
|t/p
|615
|1.00
|135.14
|135.84
|135.14
|348.74
|78747.06
|1231
|2005.08.17 04:30
|sell
|616
|1.00
|135.29
|135.59
|134.89
|1232
|2005.08.17 07:45
|t/p
|616
|1.00
|134.89
|135.59
|134.89
|348.74
|79095.80
|1233
|2005.08.17 08:40
|buy
|617
|1.00
|134.96
|134.66
|135.36
|1234
|2005.08.17 18:50
|s/l
|617
|1.00
|134.66
|134.66
|135.36
|-261.60
|78834.20
|1235
|2005.08.17 19:40
|buy
|618
|1.00
|134.73
|134.43
|135.13
|1236
|2005.08.18 03:35
|t/p
|618
|1.00
|135.13
|134.43
|135.13
|366.07
|79200.27
|1237
|2005.08.18 04:15
|buy
|619
|1.00
|134.98
|134.68
|135.38
|1238
|2005.08.18 05:50
|t/p
|619
|1.00
|135.38
|134.68
|135.38
|348.80
|79549.07
|1239
|2005.08.18 05:50
|sell
|620
|1.00
|135.41
|135.71
|135.01
|1240
|2005.08.18 11:05
|t/p
|620
|1.00
|135.01
|135.71
|135.01
|348.74
|79897.81
|1241
|2005.08.18 11:25
|sell
|621
|1.00
|135.23
|135.53
|134.83
|1242
|2005.08.18 15:30
|t/p
|621
|1.00
|134.83
|135.53
|134.83
|348.74
|80246.55
|1243
|2005.08.18 17:50
|buy
|622
|1.00
|134.42
|134.12
|134.82
|1244
|2005.08.22 09:05
|s/l
|622
|1.00
|134.12
|134.12
|134.82
|-250.08
|79996.47
|1245
|2005.08.22 09:20
|sell
|623
|1.00
|134.25
|134.55
|133.85
|1246
|2005.08.22 10:10
|t/p
|623
|1.00
|133.85
|134.55
|133.85
|348.73
|80345.20
|1247
|2005.08.22 10:15
|sell
|624
|1.00
|134.07
|134.37
|133.67
|1248
|2005.08.22 11:50
|t/p
|624
|1.00
|133.67
|134.37
|133.67
|348.73
|80693.93
|1249
|2005.08.22 12:30
|buy
|625
|1.00
|133.70
|133.40
|134.10
|1250
|2005.08.22 16:10
|t/p
|625
|1.00
|134.10
|133.40
|134.10
|348.80
|81042.73
|1251
|2005.08.22 17:35
|buy
|626
|1.00
|134.07
|133.77
|134.47
|1252
|2005.08.23 09:10
|t/p
|626
|1.00
|134.47
|133.77
|134.47
|354.55
|81397.28
|1253
|2005.08.23 09:30
|buy
|627
|1.00
|134.24
|133.94
|134.64
|1254
|2005.08.23 10:05
|t/p
|627
|1.00
|134.64
|133.94
|134.64
|348.79
|81746.07
|1255
|2005.08.23 10:25
|buy
|628
|1.00
|134.47
|134.17
|134.87
|1256
|2005.08.23 18:05
|s/l
|628
|1.00
|134.17
|134.17
|134.87
|-261.59
|81484.48
|1257
|2005.08.23 18:25
|sell
|629
|1.00
|134.29
|134.59
|133.89
|1258
|2005.08.24 03:05
|s/l
|629
|1.00
|134.59
|134.59
|133.89
|-274.72
|81209.76
|1259
|2005.08.24 04:20
|sell
|630
|1.00
|134.56
|134.86
|134.16
|1260
|2005.08.24 05:25
|s/l
|630
|1.00
|134.86
|134.86
|134.16
|-261.56
|80948.20
|1261
|2005.08.24 06:30
|sell
|631
|1.00
|134.98
|135.28
|134.58
|1262
|2005.08.24 10:10
|t/p
|631
|1.00
|134.58
|135.28
|134.58
|348.74
|81296.94
|1263
|2005.08.24 10:30
|sell
|632
|1.00
|134.64
|134.94
|134.24
|1264
|2005.08.24 12:25
|s/l
|632
|1.00
|134.94
|134.94
|134.24
|-261.55
|81035.39
|1265
|2005.08.24 14:15
|sell
|633
|1.00
|134.85
|135.15
|134.45
|1266
|2005.08.24 16:05
|s/l
|633
|1.00
|135.15
|135.15
|134.45
|-261.55
|80773.84
|1267
|2005.08.24 16:25
|buy
|634
|1.00
|135.05
|134.75
|135.45
|1268
|2005.08.25 03:10
|t/p
|634
|1.00
|135.45
|134.75
|135.45
|366.07
|81139.90
|1269
|2005.08.25 03:20
|buy
|635
|1.00
|135.35
|135.05
|135.75
|1270
|2005.08.25 06:05
|s/l
|635
|1.00
|135.05
|135.05
|135.75
|-261.60
|80878.30
|1271
|2005.08.25 06:50
|sell
|636
|1.00
|135.35
|135.65
|134.95
|1272
|2005.08.25 15:15
|t/p
|636
|1.00
|134.95
|135.65
|134.95
|348.74
|81227.04
|1273
|2005.08.25 16:50
|buy
|637
|1.00
|134.82
|134.52
|135.22
|1274
|2005.08.25 17:10
|t/p
|637
|1.00
|135.22
|134.52
|135.22
|348.80
|81575.84
|1275
|2005.08.25 17:50
|buy
|638
|1.00
|135.03
|134.73
|135.43
|1276
|2005.08.25 18:25
|t/p
|638
|1.00
|135.43
|134.73
|135.43
|348.80
|81924.64
|1277
|2005.08.25 18:45
|buy
|639
|1.00
|135.09
|134.79
|135.49
|1278
|2005.08.26 02:15
|t/p
|639
|1.00
|135.49
|134.79
|135.49
|354.56
|82279.20
|1279
|2005.08.26 02:15
|sell
|640
|1.00
|135.51
|135.81
|135.11
|1280
|2005.08.26 11:05
|t/p
|640
|1.00
|135.11
|135.81
|135.11
|348.73
|82627.93
|1281
|2005.08.26 11:25
|sell
|641
|1.00
|135.35
|135.65
|134.95
|1282
|2005.08.26 12:50
|t/p
|641
|1.00
|134.95
|135.65
|134.95
|348.74
|82976.67
|1283
|2005.08.26 13:50
|buy
|642
|1.00
|134.89
|134.59
|135.29
|1284
|2005.08.26 17:10
|t/p
|642
|1.00
|135.29
|134.59
|135.29
|348.80
|83325.47
|1285
|2005.08.26 17:40
|buy
|643
|1.00
|134.93
|134.63
|135.33
|1286
|2005.08.26 18:05
|t/p
|643
|1.00
|135.33
|134.63
|135.33
|348.80
|83674.27
|1287
|2005.08.26 18:30
|buy
|644
|1.00
|135.22
|134.92
|135.62
|1288
|2005.08.29 02:45
|t/p
|644
|1.00
|135.62
|134.92
|135.62
|354.55
|84028.81
|1289
|2005.08.29 04:15
|sell
|645
|1.00
|135.88
|136.18
|135.48
|1290
|2005.08.29 18:20
|t/p
|645
|1.00
|135.48
|136.18
|135.48
|348.73
|84377.54
|1291
|2005.08.29 19:35
|buy
|646
|1.00
|135.24
|134.94
|135.64
|1292
|2005.08.30 09:50
|t/p
|646
|1.00
|135.64
|134.94
|135.64
|354.55
|84732.09
|1293
|2005.08.30 10:20
|buy
|647
|1.00
|135.51
|135.21
|135.91
|1294
|2005.08.30 14:30
|t/p
|647
|1.00
|135.91
|135.21
|135.91
|348.79
|85080.88
|1295
|2005.08.30 15:35
|sell
|648
|1.00
|135.92
|136.22
|135.52
|1296
|2005.08.31 02:20
|s/l
|648
|1.00
|136.22
|136.22
|135.52
|-274.72
|84806.16
|1297
|2005.08.31 03:10
|sell
|649
|1.00
|136.18
|136.48
|135.78
|1298
|2005.08.31 17:05
|s/l
|649
|1.00
|136.48
|136.48
|135.78
|-261.56
|84544.60
|1299
|2005.08.31 17:15
|buy
|650
|1.00
|136.11
|135.81
|136.51
|1300
|2005.08.31 17:20
|t/p
|650
|1.00
|136.51
|135.81
|136.51
|348.80
|84893.40
|1301
|2005.08.31 18:15
|sell
|651
|1.00
|136.72
|137.02
|136.32
|1302
|2005.09.01 14:45
|s/l
|651
|1.00
|137.02
|137.02
|136.32
|-301.05
|84592.35
|1303
|2005.09.01 14:45
|sell
|652
|1.00
|137.00
|137.30
|136.60
|1304
|2005.09.01 17:30
|s/l
|652
|1.00
|137.30
|137.30
|136.60
|-261.55
|84330.80
|1305
|2005.09.01 18:35
|sell
|653
|1.00
|137.17
|137.47
|136.77
|1306
|2005.09.02 10:15
|s/l
|653
|1.00
|137.47
|137.47
|136.77
|-274.72
|84056.08
|1307
|2005.09.02 10:20
|buy
|654
|1.00
|137.31
|137.01
|137.71
|1308
|2005.09.02 14:50
|t/p
|654
|1.00
|137.71
|137.01
|137.71
|348.80
|84404.88
|1309
|2005.09.02 15:45
|sell
|655
|1.00
|137.74
|138.04
|137.34
|1310
|2005.09.02 16:05
|t/p
|655
|1.00
|137.34
|138.04
|137.34
|348.73
|84753.61
|1311
|2005.09.02 16:45
|sell
|656
|1.00
|137.50
|137.80
|137.10
|1312
|2005.09.02 17:45
|s/l
|656
|1.00
|137.80
|137.80
|137.10
|-261.55
|84492.06
|1313
|2005.09.02 18:35
|sell
|657
|1.00
|137.69
|137.99
|137.29
|1314
|2005.09.05 04:05
|t/p
|657
|1.00
|137.29
|137.99
|137.29
|335.56
|84827.63
|1315
|2005.09.05 04:10
|sell
|658
|1.00
|137.49
|137.79
|137.09
|1316
|2005.09.05 09:50
|t/p
|658
|1.00
|137.09
|137.79
|137.09
|348.73
|85176.36
|1317
|2005.09.05 10:30
|buy
|659
|1.00
|137.03
|136.73
|137.43
|1318
|2005.09.05 11:50
|s/l
|659
|1.00
|136.73
|136.73
|137.43
|-261.59
|84914.77
|1319
|2005.09.05 12:35
|buy
|660
|1.00
|136.74
|136.44
|137.14
|1320
|2005.09.06 03:10
|s/l
|660
|1.00
|136.44
|136.44
|137.14
|-255.84
|84658.92
|1321
|2005.09.06 03:50
|sell
|661
|1.00
|137.00
|137.30
|136.60
|1322
|2005.09.06 03:59
|t/p
|661
|1.00
|136.60
|137.30
|136.60
|348.73
|85007.65
|1323
|2005.09.06 04:10
|sell
|662
|1.00
|136.44
|136.74
|136.04
|1324
|2005.09.06 07:25
|s/l
|662
|1.00
|136.74
|136.74
|136.04
|-261.55
|84746.10
|1325
|2005.09.06 08:35
|buy
|663
|1.00
|136.64
|136.34
|137.04
|1326
|2005.09.07 02:59
|s/l
|663
|1.00
|136.34
|136.34
|137.04
|-255.84
|84490.26
|1327
|2005.09.07 03:50
|buy
|664
|1.00
|136.31
|136.01
|136.71
|1328
|2005.09.07 04:05
|t/p
|664
|1.00
|136.71
|136.01
|136.71
|348.80
|84839.06
|1329
|2005.09.07 04:50
|buy
|665
|1.00
|136.45
|136.15
|136.85
|1330
|2005.09.07 05:05
|t/p
|665
|1.00
|136.85
|136.15
|136.85
|348.79
|85187.85
|1331
|2005.09.07 05:40
|buy
|666
|1.00
|136.76
|136.46
|137.16
|1332
|2005.09.07 06:05
|t/p
|666
|1.00
|137.16
|136.46
|137.16
|348.79
|85536.64
|1333
|2005.09.07 06:40
|buy
|667
|1.00
|136.68
|136.38
|137.08
|1334
|2005.09.07 06:50
|t/p
|667
|1.00
|137.08
|136.38
|137.08
|348.79
|85885.43
|1335
|2005.09.07 08:50
|sell
|668
|1.00
|137.33
|137.63
|136.93
|1336
|2005.09.07 14:05
|t/p
|668
|1.00
|136.93
|137.63
|136.93
|348.74
|86234.17
|1337
|2005.09.07 14:20
|sell
|669
|1.00
|137.03
|137.33
|136.63
|1338
|2005.09.08 00:50
|t/p
|669
|1.00
|136.63
|137.33
|136.63
|309.24
|86543.40
|1339
|2005.09.08 04:40
|buy
|670
|1.00
|136.84
|136.54
|137.24
|1340
|2005.09.08 11:45
|t/p
|670
|1.00
|137.24
|136.54
|137.24
|348.80
|86892.20
|1341
|2005.09.08 15:40
|sell
|671
|1.00
|137.25
|137.55
|136.85
|1342
|2005.09.09 07:50
|s/l
|671
|1.00
|137.55
|137.55
|136.85
|-274.72
|86617.49
|1343
|2005.09.09 08:50
|sell
|672
|1.00
|137.54
|137.84
|137.14
|1344
|2005.09.09 12:05
|t/p
|672
|1.00
|137.14
|137.84
|137.14
|348.74
|86966.23
|1345
|2005.09.09 13:30
|sell
|673
|1.00
|137.16
|137.46
|136.76
|1346
|2005.09.09 15:05
|t/p
|673
|1.00
|136.76
|137.46
|136.76
|348.74
|87314.97
|1347
|2005.09.09 15:20
|sell
|674
|1.00
|136.82
|137.12
|136.42
|1348
|2005.09.09 16:45
|t/p
|674
|1.00
|136.42
|137.12
|136.42
|348.73
|87663.70
|1349
|2005.09.09 17:35
|buy
|675
|1.00
|136.33
|136.03
|136.73
|1350
|2005.09.12 01:00
|s/l
|675
|1.00
|136.03
|136.03
|136.73
|-255.84
|87407.85
|1351
|2005.09.12 05:15
|sell
|676
|1.00
|135.62
|135.92
|135.22
|1352
|2005.09.12 05:40
|t/p
|676
|1.00
|135.22
|135.92
|135.22
|348.73
|87756.58
|1353
|2005.09.12 06:59
|sell
|677
|1.00
|135.22
|135.52
|134.82
|1354
|2005.09.12 23:05
|s/l
|677
|1.00
|135.52
|135.52
|134.82
|-261.55
|87495.03
|1355
|2005.09.13 00:50
|sell
|678
|1.00
|135.59
|135.89
|135.19
|1356
|2005.09.13 09:35
|s/l
|678
|1.00
|135.89
|135.89
|135.19
|-261.55
|87233.48
|1357
|2005.09.13 10:30
|sell
|679
|1.00
|135.91
|136.21
|135.51
|1358
|2005.09.13 11:50
|s/l
|679
|1.00
|136.21
|136.21
|135.51
|-261.55
|86971.93
|1359
|2005.09.13 12:20
|sell
|680
|1.00
|136.15
|136.45
|135.75
|1360
|2005.09.13 21:59
|t/p
|680
|1.00
|135.75
|136.45
|135.75
|348.74
|87320.67
|1361
|2005.09.14 00:45
|buy
|681
|1.00
|135.68
|135.38
|136.08
|1362
|2005.09.14 13:50
|s/l
|681
|1.00
|135.38
|135.38
|136.08
|-261.59
|87059.08
|1363
|2005.09.14 13:50
|buy
|682
|1.00
|135.38
|135.08
|135.78
|1364
|2005.09.15 05:05
|s/l
|682
|1.00
|135.08
|135.08
|135.78
|-244.33
|86814.75
|1365
|2005.09.15 05:45
|sell
|683
|1.00
|135.27
|135.57
|134.87
|1366
|2005.09.15 10:50
|t/p
|683
|1.00
|134.87
|135.57
|134.87
|348.74
|87163.49
|1367
|2005.09.15 12:20
|buy
|684
|1.00
|134.99
|134.69
|135.39
|1368
|2005.09.15 15:35
|s/l
|684
|1.00
|134.69
|134.69
|135.39
|-261.60
|86901.89
|1369
|2005.09.15 19:40
|buy
|685
|1.00
|134.90
|134.60
|135.30
|1370
|2005.09.15 22:50
|t/p
|685
|1.00
|135.30
|134.60
|135.30
|348.80
|87250.69
|1371
|2005.09.16 09:59
|buy
|686
|1.00
|135.84
|135.54
|136.24
|1372
|2005.09.16 16:05
|s/l
|686
|1.00
|135.54
|135.54
|136.24
|-261.59
|86989.10
|1373
|2005.09.16 16:15
|sell
|687
|1.00
|135.63
|135.93
|135.23
|1374
|2005.09.16 17:10
|s/l
|687
|1.00
|135.93
|135.93
|135.23
|-261.55
|86727.55
|1375
|2005.09.16 18:59
|sell
|688
|1.00
|136.03
|136.33
|135.63
|1376
|2005.09.16 21:40
|s/l
|688
|1.00
|136.33
|136.33
|135.63
|-261.55
|86466.00
|1377
|2005.09.16 22:50
|sell
|689
|1.00
|136.32
|136.62
|135.92
|1378
|2005.09.19 01:00
|t/p
|689
|1.00
|135.92
|136.62
|135.92
|335.56
|86801.56
|1379
|2005.09.19 01:45
|sell
|690
|1.00
|135.56
|135.86
|135.16
|1380
|2005.09.19 08:25
|t/p
|690
|1.00
|135.16
|135.86
|135.16
|348.73
|87150.29
|1381
|2005.09.19 12:10
|sell
|691
|1.00
|135.40
|135.70
|135.00
|1382
|2005.09.20 17:40
|s/l
|691
|1.00
|135.70
|135.70
|135.00
|-274.72
|86875.57
|1383
|2005.09.20 20:50
|sell
|692
|1.00
|135.92
|136.22
|135.52
|1384
|2005.09.21 07:45
|s/l
|692
|1.00
|136.22
|136.22
|135.52
|-274.72
|86600.86
|1385
|2005.09.21 09:50
|sell
|693
|1.00
|136.20
|136.50
|135.80
|1386
|2005.09.21 15:45
|t/p
|693
|1.00
|135.80
|136.50
|135.80
|348.73
|86949.59
|1387
|2005.09.21 15:59
|sell
|694
|1.00
|135.90
|136.20
|135.50
|1388
|2005.09.22 02:15
|s/l
|694
|1.00
|136.20
|136.20
|135.50
|-301.05
|86648.54
|1389
|2005.09.22 02:15
|sell
|695
|1.00
|136.17
|136.47
|135.77
|1390
|2005.09.22 03:50
|s/l
|695
|1.00
|136.47
|136.47
|135.77
|-261.55
|86386.99
|1391
|2005.09.22 04:45
|sell
|696
|1.00
|136.47
|136.77
|136.07
|1392
|2005.09.22 09:05
|t/p
|696
|1.00
|136.07
|136.77
|136.07
|348.74
|86735.73
|1393
|2005.09.22 09:30
|sell
|697
|1.00
|136.31
|136.61
|135.91
|1394
|2005.09.22 10:05
|t/p
|697
|1.00
|135.91
|136.61
|135.91
|348.73
|87084.46
|1395
|2005.09.22 11:20
|sell
|698
|1.00
|135.92
|136.22
|135.52
|1396
|2005.09.22 17:25
|t/p
|698
|1.00
|135.52
|136.22
|135.52
|348.74
|87433.20
|1397
|2005.09.22 21:40
|buy
|699
|1.00
|135.54
|135.24
|135.94
|1398
|2005.09.23 12:15
|s/l
|699
|1.00
|135.24
|135.24
|135.94
|-255.84
|87177.35
|1399
|2005.09.23 12:40
|sell
|700
|1.00
|135.38
|135.68
|134.98
|1400
|2005.09.23 16:40
|t/p
|700
|1.00
|134.98
|135.68
|134.98
|348.73
|87526.08
|1401
|2005.09.23 19:35
|buy
|701
|1.00
|135.39
|135.09
|135.79
|1402
|2005.09.26 01:25
|s/l
|701
|1.00
|135.09
|135.09
|135.79
|-255.84
|87270.24
|1403
|2005.09.26 01:40
|sell
|702
|1.00
|135.28
|135.58
|134.88
|1404
|2005.09.26 11:05
|s/l
|702
|1.00
|135.58
|135.58
|134.88
|-261.55
|87008.69
|1405
|2005.09.26 11:20
|buy
|703
|1.00
|135.45
|135.15
|135.85
|1406
|2005.09.26 15:05
|s/l
|703
|1.00
|135.15
|135.15
|135.85
|-261.60
|86747.09
|1407
|2005.09.26 15:40
|sell
|704
|1.00
|135.27
|135.57
|134.87
|1408
|2005.09.26 22:05
|s/l
|704
|1.00
|135.57
|135.57
|134.87
|-261.55
|86485.54
|1409
|2005.09.26 22:25
|buy
|705
|1.00
|135.37
|135.07
|135.77
|1410
|2005.09.27 03:50
|t/p
|705
|1.00
|135.77
|135.07
|135.77
|354.55
|86840.08
|1411
|2005.09.27 04:45
|sell
|706
|1.00
|135.87
|136.17
|135.47
|1412
|2005.09.27 09:05
|t/p
|706
|1.00
|135.47
|136.17
|135.47
|348.73
|87188.81
|1413
|2005.09.27 12:35
|buy
|707
|1.00
|135.81
|135.51
|136.21
|1414
|2005.09.27 14:45
|t/p
|707
|1.00
|136.21
|135.51
|136.21
|348.80
|87537.61
|1415
|2005.09.27 16:45
|sell
|708
|1.00
|135.99
|136.29
|135.59
|1416
|2005.09.29 01:45
|s/l
|708
|1.00
|136.29
|136.29
|135.59
|-314.23
|87223.38
|1417
|2005.09.29 02:15
|sell
|709
|1.00
|136.29
|136.59
|135.89
|1418
|2005.09.29 11:05
|t/p
|709
|1.00
|135.89
|136.59
|135.89
|348.74
|87572.12
|1419
|2005.09.29 12:25
|sell
|710
|1.00
|135.92
|136.22
|135.52
|1420
|2005.09.30 02:50
|s/l
|710
|1.00
|136.22
|136.22
|135.52
|-274.72
|87297.40
|1421
|2005.09.30 03:45
|sell
|711
|1.00
|136.20
|136.50
|135.80
|1422
|2005.09.30 13:05
|s/l
|711
|1.00
|136.50
|136.50
|135.80
|-261.55
|87035.85
|1423
|2005.09.30 14:50
|sell
|712
|1.00
|136.66
|136.96
|136.26
|1424
|2005.09.30 15:05
|t/p
|712
|1.00
|136.26
|136.96
|136.26
|348.74
|87384.59
|1425
|2005.09.30 18:30
|sell
|713
|1.00
|136.65
|136.95
|136.25
|1426
|2005.10.03 04:05
|t/p
|713
|1.00
|136.25
|136.95
|136.25
|335.57
|87720.17
|1427
|2005.10.03 04:15
|sell
|714
|1.00
|136.43
|136.73
|136.03
|1428
|2005.10.03 11:30
|t/p
|714
|1.00
|136.03
|136.73
|136.03
|348.73
|88068.90
|1429
|2005.10.03 13:59
|sell
|715
|1.00
|136.08
|136.38
|135.68
|1430
|2005.10.04 11:10
|s/l
|715
|1.00
|136.38
|136.38
|135.68
|-274.72
|87794.18
|1431
|2005.10.04 11:25
|buy
|716
|1.00
|136.15
|135.85
|136.55
|1432
|2005.10.05 11:30
|s/l
|716
|1.00
|135.85
|135.85
|136.55
|-255.84
|87538.34
|1433
|2005.10.05 13:50
|buy
|717
|1.00
|135.93
|135.63
|136.33
|1434
|2005.10.05 22:45
|t/p
|717
|1.00
|136.33
|135.63
|136.33
|348.80
|87887.14
|1435
|2005.10.06 00:25
|sell
|718
|1.00
|136.51
|136.81
|136.11
|1436
|2005.10.06 01:25
|s/l
|718
|1.00
|136.81
|136.81
|136.11
|-261.55
|87625.59
|1437
|2005.10.06 02:45
|sell
|719
|1.00
|137.06
|137.36
|136.66
|1438
|2005.10.06 12:35
|s/l
|719
|1.00
|137.36
|137.36
|136.66
|-261.55
|87364.04
|1439
|2005.10.06 13:40
|sell
|720
|1.00
|137.30
|137.60
|136.90
|1440
|2005.10.06 16:05
|s/l
|720
|1.00
|137.60
|137.60
|136.90
|-261.56
|87102.48
|1441
|2005.10.06 16:20
|buy
|721
|1.00
|137.33
|137.03
|137.73
|1442
|2005.10.06 16:50
|t/p
|721
|1.00
|137.73
|137.03
|137.73
|348.80
|87451.28
|1443
|2005.10.06 17:35
|sell
|722
|1.00
|137.73
|138.03
|137.33
|1444
|2005.10.06 20:50
|s/l
|722
|1.00
|138.03
|138.03
|137.33
|-261.55
|87189.73
|1445
|2005.10.06 23:25
|sell
|723
|1.00
|137.97
|138.27
|137.57
|1446
|2005.10.10 17:50
|t/p
|723
|1.00
|137.57
|138.27
|137.57
|322.41
|87512.13
|1447
|2005.10.10 22:59
|sell
|724
|1.00
|137.67
|137.97
|137.27
|1448
|2005.10.11 04:45
|t/p
|724
|1.00
|137.27
|137.97
|137.27
|335.57
|87847.70
|1449
|2005.10.11 09:30
|buy
|725
|1.00
|137.19
|136.89
|137.59
|1450
|2005.10.12 14:45
|t/p
|725
|1.00
|137.59
|136.89
|137.59
|354.56
|88202.26
|1451
|2005.10.12 15:50
|sell
|726
|1.00
|137.60
|137.90
|137.20
|1452
|2005.10.13 16:05
|t/p
|726
|1.00
|137.20
|137.90
|137.20
|309.24
|88511.50
|1453
|2005.10.13 16:15
|sell
|727
|1.00
|137.23
|137.53
|136.83
|1454
|2005.10.13 19:10
|s/l
|727
|1.00
|137.53
|137.53
|136.83
|-261.55
|88249.95
|1455
|2005.10.13 19:45
|buy
|728
|1.00
|137.11
|136.81
|137.51
|1456
|2005.10.13 20:05
|t/p
|728
|1.00
|137.51
|136.81
|137.51
|348.80
|88598.75
|1457
|2005.10.13 20:40
|buy
|729
|1.00
|137.46
|137.16
|137.86
|1458
|2005.10.14 07:40
|t/p
|729
|1.00
|137.86
|137.16
|137.86
|354.56
|88953.30
|1459
|2005.10.14 07:40
|sell
|730
|1.00
|137.88
|138.18
|137.48
|1460
|2005.10.17 11:50
|s/l
|730
|1.00
|138.18
|138.18
|137.48
|-274.72
|88678.59
|1461
|2005.10.17 12:15
|sell
|731
|1.00
|138.03
|138.33
|137.63
|1462
|2005.10.17 19:10
|s/l
|731
|1.00
|138.33
|138.33
|137.63
|-261.55
|88417.04
|1463
|2005.10.17 20:50
|sell
|732
|1.00
|138.44
|138.74
|138.04
|1464
|2005.10.18 01:05
|t/p
|732
|1.00
|138.04
|138.74
|138.04
|335.56
|88752.60
|1465
|2005.10.18 01:25
|sell
|733
|1.00
|138.16
|138.46
|137.76
|1466
|2005.10.18 10:20
|s/l
|733
|1.00
|138.46
|138.46
|137.76
|-261.55
|88491.05
|1467
|2005.10.18 12:59
|buy
|734
|1.00
|138.50
|138.20
|138.90
|1468
|2005.10.18 15:10
|s/l
|734
|1.00
|138.20
|138.20
|138.90
|-261.60
|88229.45
|1469
|2005.10.18 15:40
|sell
|735
|1.00
|138.34
|138.64
|137.94
|1470
|2005.10.19 09:25
|t/p
|735
|1.00
|137.94
|138.64
|137.94
|335.57
|88565.02
|1471
|2005.10.19 10:35
|buy
|736
|1.00
|137.74
|137.44
|138.14
|1472
|2005.10.19 12:05
|t/p
|736
|1.00
|138.14
|137.44
|138.14
|348.79
|88913.81
|1473
|2005.10.19 12:45
|buy
|737
|1.00
|137.75
|137.45
|138.15
|1474
|2005.10.19 13:05
|t/p
|737
|1.00
|138.15
|137.45
|138.15
|348.79
|89262.60
|1475
|2005.10.19 15:50
|sell
|738
|1.00
|138.20
|138.50
|137.80
|1476
|2005.10.19 18:05
|s/l
|738
|1.00
|138.50
|138.50
|137.80
|-261.55
|89001.05
|1477
|2005.10.19 18:25
|buy
|739
|1.00
|138.41
|138.11
|138.81
|1478
|2005.10.20 12:10
|s/l
|739
|1.00
|138.11
|138.11
|138.81
|-244.33
|88756.72
|1479
|2005.10.20 12:15
|sell
|740
|1.00
|138.23
|138.53
|137.83
|1480
|2005.10.20 20:05
|s/l
|740
|1.00
|138.53
|138.53
|137.83
|-261.55
|88495.17
|1481
|2005.10.20 21:30
|buy
|741
|1.00
|138.43
|138.13
|138.83
|1482
|2005.10.21 03:25
|t/p
|741
|1.00
|138.83
|138.13
|138.83
|354.56
|88849.72
|1483
|2005.10.21 04:30
|sell
|742
|1.00
|138.85
|139.15
|138.45
|1484
|2005.10.21 20:15
|t/p
|742
|1.00
|138.45
|139.15
|138.45
|348.74
|89198.46
|1485
|2005.10.21 21:45
|buy
|743
|1.00
|138.36
|138.06
|138.76
|1486
|2005.10.24 09:40
|s/l
|743
|1.00
|138.06
|138.06
|138.76
|-255.84
|88942.62
|1487
|2005.10.24 13:45
|buy
|744
|1.00
|138.10
|137.80
|138.50
|1488
|2005.10.25 11:05
|t/p
|744
|1.00
|138.50
|137.80
|138.50
|354.56
|89297.17
|1489
|2005.10.25 13:35
|sell
|745
|1.00
|138.77
|139.07
|138.37
|1490
|2005.10.25 17:40
|s/l
|745
|1.00
|139.07
|139.07
|138.37
|-261.55
|89035.62
|1491
|2005.10.25 17:40
|sell
|746
|1.00
|139.07
|139.37
|138.67
|1492
|2005.10.26 01:35
|s/l
|746
|1.00
|139.37
|139.37
|138.67
|-274.72
|88760.91
|1493
|2005.10.26 02:50
|sell
|747
|1.00
|139.43
|139.73
|139.03
|1494
|2005.10.26 14:40
|s/l
|747
|1.00
|139.73
|139.73
|139.03
|-261.55
|88499.36
|1495
|2005.10.26 15:35
|sell
|748
|1.00
|139.68
|139.98
|139.28
|1496
|2005.10.27 02:20
|s/l
|748
|1.00
|139.98
|139.98
|139.28
|-301.05
|88198.30
|1497
|2005.10.27 03:15
|sell
|749
|1.00
|140.02
|140.32
|139.62
|1498
|2005.10.27 07:25
|t/p
|749
|1.00
|139.62
|140.32
|139.62
|348.74
|88547.04
|1499
|2005.10.27 07:40
|sell
|750
|1.00
|139.89
|140.19
|139.49
|1500
|2005.10.27 21:50
|s/l
|750
|1.00
|140.19
|140.19
|139.49
|-261.55
|88285.49
|1501
|2005.10.28 02:30
|sell
|751
|1.00
|140.06
|140.36
|139.66
|1502
|2005.10.28 18:45
|t/p
|751
|1.00
|139.66
|140.36
|139.66
|348.73
|88634.22
|1503
|2005.10.28 20:35
|buy
|752
|1.00
|139.40
|139.10
|139.80
|1504
|2005.10.31 12:50
|t/p
|752
|1.00
|139.80
|139.10
|139.80
|354.56
|88988.78
|1505
|2005.10.31 12:50
|sell
|753
|1.00
|139.84
|140.14
|139.44
|1506
|2005.10.31 17:05
|t/p
|753
|1.00
|139.44
|140.14
|139.44
|348.74
|89337.52
|1507
|2005.10.31 17:30
|sell
|754
|1.00
|139.57
|139.87
|139.17
|1508
|2005.11.01 10:10
|s/l
|754
|1.00
|139.87
|139.87
|139.17
|-274.72
|89062.80
|1509
|2005.11.01 10:15
|buy
|755
|1.00
|139.73
|139.43
|140.13
|1510
|2005.11.01 23:05
|t/p
|755
|1.00
|140.13
|139.43
|140.13
|348.80
|89411.60
|1511
|2005.11.02 02:50
|sell
|756
|1.00
|140.42
|140.72
|140.02
|1512
|2005.11.02 16:10
|s/l
|756
|1.00
|140.72
|140.72
|140.02
|-261.56
|89150.04
|1513
|2005.11.02 17:45
|buy
|757
|1.00
|140.52
|140.22
|140.92
|1514
|2005.11.02 17:59
|t/p
|757
|1.00
|140.92
|140.22
|140.92
|348.80
|89498.84
|1515
|2005.11.02 18:40
|buy
|758
|1.00
|140.90
|140.60
|141.30
|1516
|2005.11.03 15:25
|s/l
|758
|1.00
|140.60
|140.60
|141.30
|-244.33
|89254.51
|1517
|2005.11.03 17:50
|buy
|759
|1.00
|140.34
|140.04
|140.74
|1518
|2005.11.03 21:30
|s/l
|759
|1.00
|140.04
|140.04
|140.74
|-261.60
|88992.91
|1519
|2005.11.04 00:30
|buy
|760
|1.00
|139.97
|139.67
|140.37
|1520
|2005.11.04 05:05
|t/p
|760
|1.00
|140.37
|139.67
|140.37
|348.79
|89341.70
|1521
|2005.11.04 09:40
|sell
|761
|1.00
|140.54
|140.84
|140.14
|1522
|2005.11.04 16:50
|s/l
|761
|1.00
|140.84
|140.84
|140.14
|-261.56
|89080.14
|1523
|2005.11.04 16:50
|sell
|762
|1.00
|140.81
|141.11
|140.41
|1524
|2005.11.04 16:59
|t/p
|762
|1.00
|140.41
|141.11
|140.41
|348.73
|89428.87
|1525
|2005.11.04 18:50
|buy
|763
|1.00
|139.66
|139.36
|140.06
|1526
|2005.11.07 03:00
|s/l
|763
|1.00
|139.36
|139.36
|140.06
|-255.84
|89173.02
|1527
|2005.11.07 05:50
|buy
|764
|1.00
|139.12
|138.82
|139.52
|1528
|2005.11.07 18:15
|s/l
|764
|1.00
|138.82
|138.82
|139.52
|-261.60
|88911.42
|1529
|2005.11.07 19:20
|sell
|765
|1.00
|138.65
|138.95
|138.25
|1530
|2005.11.08 00:10
|s/l
|765
|1.00
|138.95
|138.95
|138.25
|-274.72
|88636.71
|1531
|2005.11.08 04:50
|buy
|766
|1.00
|138.12
|137.82
|138.52
|1532
|2005.11.08 17:50
|s/l
|766
|1.00
|137.82
|137.82
|138.52
|-261.59
|88375.12
|1533
|2005.11.08 20:50
|buy
|767
|1.00
|137.92
|137.62
|138.32
|1534
|2005.11.09 15:05
|s/l
|767
|1.00
|137.62
|137.62
|138.32
|-255.84
|88119.27
|1535
|2005.11.09 15:30
|sell
|768
|1.00
|137.84
|138.14
|137.44
|1536
|2005.11.09 19:05
|s/l
|768
|1.00
|138.14
|138.14
|137.44
|-261.55
|87857.72
|1537
|2005.11.09 20:35
|buy
|769
|1.00
|138.10
|137.80
|138.50
|1538
|2005.11.10 01:30
|t/p
|769
|1.00
|138.50
|137.80
|138.50
|366.07
|88223.79
|1539
|2005.11.10 07:30
|sell
|770
|1.00
|138.51
|138.81
|138.11
|1540
|2005.11.10 21:05
|t/p
|770
|1.00
|138.11
|138.81
|138.11
|348.74
|88572.53
|1541
|2005.11.10 21:35
|sell
|771
|1.00
|138.50
|138.80
|138.10
|1542
|2005.11.10 21:59
|t/p
|771
|1.00
|138.10
|138.80
|138.10
|348.73
|88921.26
|1543
|2005.11.10 22:20
|buy
|772
|1.00
|138.08
|137.78
|138.48
|1544
|2005.11.11 01:40
|s/l
|772
|1.00
|137.78
|137.78
|138.48
|-255.83
|88665.42
|1545
|2005.11.11 08:30
|buy
|773
|1.00
|137.53
|137.23
|137.93
|1546
|2005.11.11 10:05
|t/p
|773
|1.00
|137.93
|137.23
|137.93
|348.80
|89014.22
|1547
|2005.11.11 10:20
|buy
|774
|1.00
|137.80
|137.50
|138.20
|1548
|2005.11.11 13:45
|t/p
|774
|1.00
|138.20
|137.50
|138.20
|348.79
|89363.01
|1549
|2005.11.11 15:50
|sell
|775
|1.00
|138.15
|138.45
|137.75
|1550
|2005.11.14 02:50
|s/l
|775
|1.00
|138.45
|138.45
|137.75
|-274.72
|89088.29
|1551
|2005.11.14 08:50
|sell
|776
|1.00
|138.84
|139.14
|138.44
|1552
|2005.11.14 13:15
|s/l
|776
|1.00
|139.14
|139.14
|138.44
|-261.55
|88826.74
|1553
|2005.11.14 14:50
|sell
|777
|1.00
|139.22
|139.52
|138.82
|1554
|2005.11.14 18:05
|t/p
|777
|1.00
|138.82
|139.52
|138.82
|348.74
|89175.48
|1555
|2005.11.14 20:20
|sell
|778
|1.00
|138.89
|139.19
|138.49
|1556
|2005.11.15 10:35
|s/l
|778
|1.00
|139.19
|139.19
|138.49
|-274.72
|88900.77
|1557
|2005.11.15 15:45
|buy
|779
|1.00
|139.02
|138.72
|139.42
|1558
|2005.11.16 01:40
|t/p
|779
|1.00
|139.42
|138.72
|139.42
|354.55
|89255.31
|1559
|2005.11.16 02:50
|sell
|780
|1.00
|139.44
|139.74
|139.04
|1560
|2005.11.16 06:50
|s/l
|780
|1.00
|139.74
|139.74
|139.04
|-261.55
|88993.76
|1561
|2005.11.16 07:50
|sell
|781
|1.00
|139.72
|140.02
|139.32
|1562
|2005.11.16 16:40
|t/p
|781
|1.00
|139.32
|140.02
|139.32
|348.74
|89342.50
|1563
|2005.11.16 17:45
|buy
|782
|1.00
|139.07
|138.77
|139.47
|1564
|2005.11.17 06:05
|s/l
|782
|1.00
|138.77
|138.77
|139.47
|-244.33
|89098.17
|1565
|2005.11.17 15:40
|buy
|783
|1.00
|138.77
|138.47
|139.17
|1566
|2005.11.17 17:10
|t/p
|783
|1.00
|139.17
|138.47
|139.17
|348.79
|89446.96
|1567
|2005.11.17 18:50
|sell
|784
|1.00
|139.18
|139.48
|138.78
|1568
|2005.11.17 21:40
|s/l
|784
|1.00
|139.48
|139.48
|138.78
|-261.55
|89185.41
|1569
|2005.11.18 00:40
|sell
|785
|1.00
|139.62
|139.92
|139.22
|1570
|2005.11.18 11:05
|t/p
|785
|1.00
|139.22
|139.92
|139.22
|348.73
|89534.14
|1571
|2005.11.18 11:15
|sell
|786
|1.00
|139.31
|139.61
|138.91
|1572
|2005.11.18 15:05
|s/l
|786
|1.00
|139.61
|139.61
|138.91
|-261.55
|89272.59
|1573
|2005.11.18 15:45
|buy
|787
|1.00
|139.18
|138.88
|139.58
|1574
|2005.11.18 15:59
|t/p
|787
|1.00
|139.58
|138.88
|139.58
|348.80
|89621.39
|1575
|2005.11.18 17:20
|sell
|788
|1.00
|139.98
|140.28
|139.58
|1576
|2005.11.18 17:35
|t/p
|788
|1.00
|139.58
|140.28
|139.58
|348.73
|89970.12
|1577
|2005.11.18 20:40
|sell
|789
|1.00
|140.12
|140.42
|139.72
|1578
|2005.11.21 02:20
|s/l
|789
|1.00
|140.42
|140.42
|139.72
|-274.72
|89695.40
|1579
|2005.11.21 03:50
|sell
|790
|1.00
|140.43
|140.73
|140.03
|1580
|2005.11.21 10:45
|s/l
|790
|1.00
|140.73
|140.73
|140.03
|-261.55
|89433.85
|1581
|2005.11.21 10:59
|buy
|791
|1.00
|140.44
|140.14
|140.84
|1582
|2005.11.21 17:05
|s/l
|791
|1.00
|140.14
|140.14
|140.84
|-261.59
|89172.26
|1583
|2005.11.21 17:10
|sell
|792
|1.00
|140.29
|140.59
|139.89
|1584
|2005.11.21 17:15
|t/p
|792
|1.00
|139.89
|140.59
|139.89
|348.73
|89520.99
|1585
|2005.11.21 19:59
|sell
|793
|1.00
|139.68
|139.98
|139.28
|1586
|2005.11.22 19:05
|s/l
|793
|1.00
|139.98
|139.98
|139.28
|-274.72
|89246.27
|1587
|2005.11.22 22:50
|sell
|794
|1.00
|140.39
|140.69
|139.99
|1588
|2005.11.23 10:25
|t/p
|794
|1.00
|139.99
|140.69
|139.99
|335.57
|89581.85
|1589
|2005.11.23 13:35
|sell
|795
|1.00
|139.91
|140.21
|139.51
|1590
|2005.11.23 20:05
|s/l
|795
|1.00
|140.21
|140.21
|139.51
|-261.55
|89320.30
|1591
|2005.11.23 22:45
|sell
|796
|1.00
|140.29
|140.59
|139.89
|1592
|2005.11.25 16:05
|s/l
|796
|1.00
|140.59
|140.59
|139.89
|-314.23
|89006.07
|1593
|2005.11.25 16:50
|sell
|797
|1.00
|140.55
|140.85
|140.15
|1594
|2005.11.25 19:10
|t/p
|797
|1.00
|140.15
|140.85
|140.15
|348.73
|89354.80
|1595
|2005.11.25 22:59
|sell
|798
|1.00
|140.22
|140.52
|139.82
|1596
|2005.11.28 17:10
|s/l
|798
|1.00
|140.52
|140.52
|139.82
|-274.72
|89080.08
|1597
|2005.11.28 19:50
|sell
|799
|1.00
|140.75
|141.05
|140.35
|1598
|2005.11.29 02:20
|s/l
|799
|1.00
|141.05
|141.05
|140.35
|-274.72
|88805.36
|1599
|2005.11.29 03:30
|sell
|800
|1.00
|141.02
|141.32
|140.62
|1600
|2005.11.29 15:25
|t/p
|800
|1.00
|140.62
|141.32
|140.62
|348.74
|89154.10
|1601
|2005.11.29 16:30
|buy
|801
|1.00
|140.52
|140.22
|140.92
|1602
|2005.11.29 21:05
|t/p
|801
|1.00
|140.92
|140.22
|140.92
|348.80
|89502.90
|1603
|2005.11.29 23:50
|sell
|802
|1.00
|140.99
|141.29
|140.59
|1604
|2005.11.30 16:15
|t/p
|802
|1.00
|140.59
|141.29
|140.59
|335.56
|89838.47
|1605
|2005.11.30 16:25
|sell
|803
|1.00
|140.70
|141.00
|140.30
|1606
|2005.11.30 17:20
|s/l
|803
|1.00
|141.00
|141.00
|140.30
|-261.55
|89576.92
|1607
|2005.11.30 18:45
|buy
|804
|1.00
|141.01
|140.71
|141.41
|1608
|2005.12.01 13:59
|t/p
|804
|1.00
|141.41
|140.71
|141.41
|366.07
|89942.98
|1609
|2005.12.01 13:59
|sell
|805
|1.00
|141.42
|141.72
|141.02
|1610
|2005.12.01 15:05
|t/p
|805
|1.00
|141.02
|141.72
|141.02
|348.73
|90291.71
|1611
|2005.12.01 15:50
|sell
|806
|1.00
|141.26
|141.56
|140.86
|1612
|2005.12.01 16:05
|t/p
|806
|1.00
|140.86
|141.56
|140.86
|348.74
|90640.45
|1613
|2005.12.01 16:45
|sell
|807
|1.00
|140.89
|141.19
|140.49
|1614
|2005.12.01 19:25
|s/l
|807
|1.00
|141.19
|141.19
|140.49
|-261.55
|90378.90
|1615
|2005.12.01 19:40
|buy
|808
|1.00
|141.07
|140.77
|141.47
|1616
|2005.12.01 21:20
|t/p
|808
|1.00
|141.47
|140.77
|141.47
|348.80
|90727.70
|1617
|2005.12.01 21:30
|buy
|809
|1.00
|141.30
|141.00
|141.70
|1618
|2005.12.02 15:45
|t/p
|809
|1.00
|141.70
|141.00
|141.70
|354.55
|91082.25
|1619
|2005.12.02 16:40
|sell
|810
|1.00
|141.60
|141.90
|141.20
|1620
|2005.12.02 17:05
|t/p
|810
|1.00
|141.20
|141.90
|141.20
|348.73
|91430.98
|1621
|2005.12.02 17:50
|sell
|811
|1.00
|141.54
|141.84
|141.14
|1622
|2005.12.02 18:05
|t/p
|811
|1.00
|141.14
|141.84
|141.14
|348.73
|91779.71
|1623
|2005.12.02 18:45
|sell
|812
|1.00
|141.32
|141.62
|140.92
|1624
|2005.12.02 18:50
|t/p
|812
|1.00
|140.92
|141.62
|140.92
|348.74
|92128.45
|1625
|2005.12.02 18:59
|sell
|813
|1.00
|141.26
|141.56
|140.86
|1626
|2005.12.05 01:00
|s/l
|813
|1.00
|141.56
|141.56
|140.86
|-274.72
|91853.73
|1627
|2005.12.05 02:15
|sell
|814
|1.00
|141.85
|142.15
|141.45
|1628
|2005.12.05 13:15
|s/l
|814
|1.00
|142.15
|142.15
|141.45
|-261.56
|91592.17
|1629
|2005.12.05 14:40
|buy
|815
|1.00
|142.14
|141.84
|142.54
|1630
|2005.12.05 19:30
|t/p
|815
|1.00
|142.54
|141.84
|142.54
|348.80
|91940.97
|1631
|2005.12.05 20:25
|sell
|816
|1.00
|142.61
|142.91
|142.21
|1632
|2005.12.07 01:25
|t/p
|816
|1.00
|142.21
|142.91
|142.21
|322.40
|92263.36
|1633
|2005.12.07 01:25
|buy
|817
|1.00
|142.20
|141.90
|142.60
|1634
|2005.12.07 11:50
|s/l
|817
|1.00
|141.90
|141.90
|142.60
|-261.60
|92001.76
|1635
|2005.12.07 16:50
|buy
|818
|1.00
|141.63
|141.33
|142.03
|1636
|2005.12.08 08:35
|s/l
|818
|1.00
|141.33
|141.33
|142.03
|-244.32
|91757.44
|1637
|2005.12.08 10:35
|buy
|819
|1.00
|141.38
|141.08
|141.78
|1638
|2005.12.08 11:10
|t/p
|819
|1.00
|141.78
|141.08
|141.78
|348.79
|92106.23
|1639
|2005.12.08 12:15
|buy
|820
|1.00
|141.57
|141.27
|141.97
|1640
|2005.12.08 15:45
|t/p
|820
|1.00
|141.97
|141.27
|141.97
|348.80
|92455.03
|1641
|2005.12.08 18:45
|sell
|821
|1.00
|142.54
|142.84
|142.14
|1642
|2005.12.08 19:10
|t/p
|821
|1.00
|142.14
|142.84
|142.14
|348.73
|92803.76
|1643
|2005.12.08 19:50
|sell
|822
|1.00
|142.26
|142.56
|141.86
|1644
|2005.12.09 11:05
|t/p
|822
|1.00
|141.86
|142.56
|141.86
|335.57
|93139.33
|1645
|2005.12.09 12:50
|buy
|823
|1.00
|141.90
|141.60
|142.30
|1646
|2005.12.09 16:05
|t/p
|823
|1.00
|142.30
|141.60
|142.30
|348.80
|93488.13
|1647
|2005.12.09 16:35
|buy
|824
|1.00
|142.06
|141.76
|142.46
|1648
|2005.12.09 17:05
|t/p
|824
|1.00
|142.46
|141.76
|142.46
|348.80
|93836.93
|1649
|2005.12.09 19:50
|sell
|825
|1.00
|142.57
|142.87
|142.17
|1650
|2005.12.12 03:15
|s/l
|825
|1.00
|142.87
|142.87
|142.17
|-274.72
|93562.22
|1651
|2005.12.12 06:59
|sell
|826
|1.00
|143.04
|143.34
|142.64
|1652
|2005.12.12 12:20
|s/l
|826
|1.00
|143.34
|143.34
|142.64
|-261.56
|93300.66
|1653
|2005.12.12 13:15
|sell
|827
|1.00
|143.34
|143.64
|142.94
|1654
|2005.12.14 03:10
|t/p
|827
|1.00
|142.94
|143.64
|142.94
|322.41
|93623.06
|1655
|2005.12.14 03:50
|sell
|828
|1.00
|143.24
|143.54
|142.84
|1656
|2005.12.14 03:59
|t/p
|828
|1.00
|142.84
|143.54
|142.84
|348.73
|93971.79
|1657
|2005.12.14 04:25
|sell
|829
|1.00
|142.86
|143.16
|142.46
|1658
|2005.12.14 09:50
|t/p
|829
|1.00
|142.46
|143.16
|142.46
|348.73
|94320.52
|1659
|2005.12.14 09:50
|buy
|830
|1.00
|142.41
|142.11
|142.81
|1660
|2005.12.14 15:20
|s/l
|830
|1.00
|142.11
|142.11
|142.81
|-261.60
|94058.92
|1661
|2005.12.14 18:45
|buy
|831
|1.00
|140.73
|140.43
|141.13
|1662
|2005.12.14 20:40
|s/l
|831
|1.00
|140.43
|140.43
|141.13
|-261.60
|93797.32
|1663
|2005.12.14 21:40
|buy
|832
|1.00
|140.23
|139.93
|140.63
|1664
|2005.12.14 21:59
|t/p
|832
|1.00
|140.63
|139.93
|140.63
|348.79
|94146.11
|1665
|2005.12.14 22:35
|buy
|833
|1.00
|140.83
|140.53
|141.23
|1666
|2005.12.15 05:15
|s/l
|833
|1.00
|140.53
|140.53
|141.23
|-244.33
|93901.78
|1667
|2005.12.15 05:20
|sell
|834
|1.00
|140.65
|140.95
|140.25
|1668
|2005.12.15 09:05
|t/p
|834
|1.00
|140.25
|140.95
|140.25
|348.74
|94250.52
|1669
|2005.12.15 09:15
|sell
|835
|1.00
|140.45
|140.75
|140.05
|1670
|2005.12.15 09:35
|t/p
|835
|1.00
|140.05
|140.75
|140.05
|348.74
|94599.26
|1671
|2005.12.15 10:35
|buy
|836
|1.00
|139.63
|139.33
|140.03
|1672
|2005.12.15 13:40
|s/l
|836
|1.00
|139.33
|139.33
|140.03
|-261.60
|94337.66
|1673
|2005.12.15 14:35
|buy
|837
|1.00
|139.19
|138.89
|139.59
|1674
|2005.12.15 18:05
|t/p
|837
|1.00
|139.59
|138.89
|139.59
|348.80
|94686.46
|1675
|2005.12.15 18:40
|buy
|838
|1.00
|139.24
|138.94
|139.64
|1676
|2005.12.16 02:05
|s/l
|838
|1.00
|138.94
|138.94
|139.64
|-255.83
|94430.62
|1677
|2005.12.16 03:50
|buy
|839
|1.00
|138.27
|137.97
|138.67
|1678
|2005.12.16 03:59
|t/p
|839
|1.00
|138.67
|137.97
|138.67
|348.80
|94779.42
|1679
|2005.12.16 11:15
|buy
|840
|1.00
|139.56
|139.26
|139.96
|1680
|2005.12.16 13:05
|s/l
|840
|1.00
|139.26
|139.26
|139.96
|-261.60
|94517.82
|1681
|2005.12.16 13:45
|sell
|841
|1.00
|139.42
|139.72
|139.02
|1682
|2005.12.16 17:05
|t/p
|841
|1.00
|139.02
|139.72
|139.02
|348.73
|94866.55
|1683
|2005.12.16 17:25
|sell
|842
|1.00
|139.40
|139.70
|139.00
|1684
|2005.12.16 17:59
|t/p
|842
|1.00
|139.00
|139.70
|139.00
|348.74
|95215.29
|1685
|2005.12.16 21:40
|buy
|843
|1.00
|138.97
|138.67
|139.37
|1686
|2005.12.19 03:05
|t/p
|843
|1.00
|139.37
|138.67
|139.37
|354.55
|95569.84
|1687
|2005.12.19 03:15
|buy
|844
|1.00
|138.92
|138.62
|139.32
|1688
|2005.12.19 03:59
|t/p
|844
|1.00
|139.32
|138.62
|139.32
|348.79
|95918.63
|1689
|2005.12.19 04:59
|sell
|845
|1.00
|139.67
|139.97
|139.27
|1690
|2005.12.19 08:35
|s/l
|845
|1.00
|139.97
|139.97
|139.27
|-261.56
|95657.07
|1691
|2005.12.19 09:30
|sell
|846
|1.00
|139.95
|140.25
|139.55
|1692
|2005.12.19 13:05
|t/p
|846
|1.00
|139.55
|140.25
|139.55
|348.74
|96005.81
|1693
|2005.12.19 13:15
|sell
|847
|1.00
|139.61
|139.91
|139.21
|1694
|2005.12.19 15:45
|t/p
|847
|1.00
|139.21
|139.91
|139.21
|348.73
|96354.54
|1695
|2005.12.19 16:45
|buy
|848
|1.00
|139.20
|138.90
|139.60
|1696
|2005.12.20 03:30
|t/p
|848
|1.00
|139.60
|138.90
|139.60
|354.56
|96709.09
|1697
|2005.12.20 04:35
|sell
|849
|1.00
|139.67
|139.97
|139.27
|1698
|2005.12.20 15:40
|t/p
|849
|1.00
|139.27
|139.97
|139.27
|348.73
|97057.82
|1699
|2005.12.20 17:30
|buy
|850
|1.00
|139.04
|138.74
|139.44
|1700
|2005.12.20 18:45
|s/l
|850
|1.00
|138.74
|138.74
|139.44
|-261.60
|96796.22
|1701
|2005.12.20 19:45
|buy
|851
|1.00
|138.61
|138.31
|139.01
|1702
|2005.12.20 21:05
|t/p
|851
|1.00
|139.01
|138.31
|139.01
|348.80
|97145.02
|1703
|2005.12.20 21:45
|buy
|852
|1.00
|138.86
|138.56
|139.26
|1704
|2005.12.21 01:05
|t/p
|852
|1.00
|139.26
|138.56
|139.26
|354.55
|97499.57
|1705
|2005.12.21 03:59
|sell
|853
|1.00
|138.98
|139.28
|138.58
|1706
|2005.12.21 10:15
|s/l
|853
|1.00
|139.28
|139.28
|138.58
|-261.55
|97238.02
|1707
|2005.12.21 10:20
|buy
|854
|1.00
|139.09
|138.79
|139.49
|1708
|2005.12.21 16:05
|s/l
|854
|1.00
|138.79
|138.79
|139.49
|-261.60
|96976.42
|1709
|2005.12.21 16:25
|sell
|855
|1.00
|139.13
|139.43
|138.73
|1710
|2005.12.21 17:05
|t/p
|855
|1.00
|138.73
|139.43
|138.73
|348.73
|97325.15
|1711
|2005.12.21 17:20
|sell
|856
|1.00
|138.80
|139.10
|138.40
|1712
|2005.12.22 02:05
|s/l
|856
|1.00
|139.10
|139.10
|138.40
|-301.06
|97024.09
|1713
|2005.12.22 02:10
|buy
|857
|1.00
|138.96
|138.66
|139.36
|1714
|2005.12.22 11:05
|s/l
|857
|1.00
|138.66
|138.66
|139.36
|-261.60
|96762.49
|1715
|2005.12.22 12:59
|sell
|858
|1.00
|138.92
|139.22
|138.52
|1716
|2005.12.22 16:10
|t/p
|858
|1.00
|138.52
|139.22
|138.52
|348.73
|97111.22
|1717
|2005.12.22 16:20
|sell
|859
|1.00
|138.63
|138.93
|138.23
|1718
|2005.12.23 14:05
|t/p
|859
|1.00
|138.23
|138.93
|138.23
|335.56
|97446.78
|1719
|2005.12.23 14:35
|sell
|860
|1.00
|138.29
|138.59
|137.89
|1720
|2005.12.23 19:15
|t/p
|860
|1.00
|137.89
|138.59
|137.89
|348.74
|97795.52
|1721
|2005.12.23 21:50
|buy
|861
|1.00
|137.93
|137.63
|138.33
|1722
|2005.12.26 04:20
|s/l
|861
|1.00
|137.63
|137.63
|138.33
|-255.84
|97539.67
|1723
|2005.12.26 07:59
|sell
|862
|1.00
|137.93
|138.23
|137.53
|1724
|2005.12.26 12:50
|s/l
|862
|1.00
|138.23
|138.23
|137.53
|-261.56
|97278.11
|1725
|2005.12.26 13:25
|sell
|863
|1.00
|138.28
|138.58
|137.88
|1726
|2005.12.26 16:00
|t/p
|863
|1.00
|137.88
|138.58
|137.88
|348.74
|97626.85
|1727
|2005.12.26 16:40
|sell
|864
|1.00
|137.86
|138.16
|137.46
|1728
|2005.12.27 02:05
|s/l
|864
|1.00
|138.16
|138.16
|137.46
|-274.73
|97352.13
|1729
|2005.12.27 03:20
|sell
|865
|1.00
|138.54
|138.84
|138.14
|1730
|2005.12.27 09:30
|s/l
|865
|1.00
|138.84
|138.84
|138.14
|-261.55
|97090.58
|1731
|2005.12.27 10:20
|sell
|866
|1.00
|138.78
|139.08
|138.38
|1732
|2005.12.27 20:15
|s/l
|866
|1.00
|139.08
|139.08
|138.38
|-261.55
|96829.03
|1733
|2005.12.28 06:40
|sell
|867
|1.00
|139.05
|139.35
|138.65
|1734
|2005.12.28 09:20
|s/l
|867
|1.00
|139.35
|139.35
|138.65
|-261.56
|96567.47
|1735
|2005.12.28 12:20
|buy
|868
|1.00
|139.39
|139.09
|139.79
|1736
|2005.12.28 16:25
|t/p
|868
|1.00
|139.79
|139.09
|139.79
|348.80
|96916.27
|1737
|2005.12.28 17:20
|sell
|869
|1.00
|139.86
|140.16
|139.46
|1738
|2005.12.28 19:05
|t/p
|869
|1.00
|139.46
|140.16
|139.46
|348.73
|97265.00
|1739
|2005.12.28 19:50
|sell
|870
|1.00
|139.67
|139.97
|139.27
|1740
|2005.12.28 21:10
|t/p
|870
|1.00
|139.27
|139.97
|139.27
|348.73
|97613.73
|1741
|2005.12.28 21:30
|sell
|871
|1.00
|139.38
|139.68
|138.98
|1742
|2005.12.29 02:05
|s/l
|871
|1.00
|139.68
|139.68
|138.98
|-301.05
|97312.68
|1743
|2005.12.29 05:45
|sell
|872
|1.00
|139.75
|140.05
|139.35
|1744
|2005.12.29 15:50
|t/p
|872
|1.00
|139.35
|140.05
|139.35
|348.73
|97661.41
|1745
|2005.12.29 16:45
|buy
|873
|1.00
|139.40
|139.10
|139.80
|1746
|2005.12.30 02:20
|t/p
|873
|1.00
|139.80
|139.10
|139.80
|354.56
|98015.96
|1747
|2005.12.30 03:15
|sell
|874
|1.00
|139.82
|140.12
|139.42
|1748
|2005.12.30 05:05
|t/p
|874
|1.00
|139.42
|140.12
|139.42
|348.74
|98364.70
|1749
|2005.12.30 05:45
|sell
|875
|1.00
|139.78
|140.08
|139.38
|1750
|2005.12.30 05:59
|t/p
|875
|1.00
|139.38
|140.08
|139.38
|348.74
|98713.44
|1751
|2005.12.30 07:50
|buy
|876
|1.00
|139.22
|138.92
|139.62
|1752
|2005.12.30 10:35
|s/l
|876
|1.00
|138.92
|138.92
|139.62
|-261.59
|98451.85
|1753
|2005.12.30 15:10
|buy
|877
|1.00
|138.85
|138.55
|139.25
|1754
|2005.12.30 18:00
|t/p
|877
|1.00
|139.25
|138.55
|139.25
|348.79
|98800.64
|1755
|2005.12.30 18:25
|buy
|878
|1.00
|139.28
|138.98
|139.68
|1756
|2005.12.30 22:40
|t/p
|878
|1.00
|139.68
|138.98
|139.68
|348.80
|99149.44
|1757
|2005.12.30 22:40
|sell
|879
|1.00
|139.69
|139.99
|139.29
|1758
|2006.01.02 04:05
|t/p
|879
|1.00
|139.29
|139.99
|139.29
|335.56
|99485.00
|1759
|2006.01.02 09:50
|buy
|880
|1.00
|139.15
|138.85
|139.55
|1760
|2006.01.02 10:05
|t/p
|880
|1.00
|139.55
|138.85
|139.55
|348.79
|99833.79
|1761
|2006.01.02 10:45
|buy
|881
|1.00
|139.39
|139.09
|139.79
|1762
|2006.01.03 01:30
|s/l
|881
|1.00
|139.09
|139.09
|139.79
|-255.83
|99577.96
|1763
|2006.01.03 04:30
|sell
|882
|1.00
|139.45
|139.75
|139.05
|1764
|2006.01.03 10:15
|t/p
|882
|1.00
|139.05
|139.75
|139.05
|348.74
|99926.70
|1765
|2006.01.03 10:25
|sell
|883
|1.00
|139.33
|139.63
|138.93
|1766
|2006.01.03 11:10
|t/p
|883
|1.00
|138.93
|139.63
|138.93
|348.74
|100275.44
|1767
|2006.01.03 11:35
|buy
|884
|1.00
|138.99
|138.69
|139.39
|1768
|2006.01.03 12:35
|t/p
|884
|1.00
|139.39
|138.69
|139.39
|348.79
|100624.23
|1769
|2006.01.03 12:50
|buy
|885
|1.00
|139.05
|138.75
|139.45
|1770
|2006.01.03 14:25
|t/p
|885
|1.00
|139.45
|138.75
|139.45
|348.79
|100973.02
|1771
|2006.01.03 14:50
|sell
|886
|1.00
|139.39
|139.69
|138.99
|1772
|2006.01.03 16:15
|s/l
|886
|1.00
|139.69
|139.69
|138.99
|-261.55
|100711.47
|1773
|2006.01.03 16:30
|buy
|887
|1.00
|139.37
|139.07
|139.77
|1774
|2006.01.03 17:50
|t/p
|887
|1.00
|139.77
|139.07
|139.77
|348.80
|101060.27
|1775
|2006.01.03 17:50
|sell
|888
|1.00
|139.78
|140.08
|139.38
|1776
|2006.01.03 18:20
|t/p
|888
|1.00
|139.38
|140.08
|139.38
|348.74
|101409.01
|1777
|2006.01.03 18:50
|sell
|889
|1.00
|139.72
|140.02
|139.32
|1778
|2006.01.03 19:15
|t/p
|889
|1.00
|139.32
|140.02
|139.32
|348.74
|101757.75
|1779
|2006.01.03 19:40
|sell
|890
|1.00
|139.38
|139.68
|138.98
|1780
|2006.01.03 22:25
|s/l
|890
|1.00
|139.68
|139.68
|138.98
|-261.55
|101496.20
|1781
|2006.01.03 23:25
|sell
|891
|1.00
|139.67
|139.97
|139.27
|1782
|2006.01.04 11:05
|s/l
|891
|1.00
|139.97
|139.97
|139.27
|-274.73
|101221.47
|1783
|2006.01.04 11:45
|buy
|892
|1.00
|139.62
|139.32
|140.02
|1784
|2006.01.04 11:50
|t/p
|892
|1.00
|140.02
|139.32
|140.02
|348.80
|101570.27
|1785
|2006.01.04 13:50
|sell
|893
|1.00
|140.29
|140.59
|139.89
|1786
|2006.01.04 17:35
|s/l
|893
|1.00
|140.59
|140.59
|139.89
|-261.56
|101308.71
|1787
|2006.01.04 18:50
|sell
|894
|1.00
|140.63
|140.93
|140.23
|1788
|2006.01.05 09:40
|t/p
|894
|1.00
|140.23
|140.93
|140.23
|309.24
|101617.95
|1789
|2006.01.05 10:50
|buy
|895
|1.00
|140.07
|139.77
|140.47
|1790
|2006.01.05 11:05
|t/p
|895
|1.00
|140.47
|139.77
|140.47
|348.79
|101966.74
|1791
|2006.01.05 11:50
|buy
|896
|1.00
|140.21
|139.91
|140.61
|1792
|2006.01.05 12:05
|t/p
|896
|1.00
|140.61
|139.91
|140.61
|348.79
|102315.53
|1793
|2006.01.05 12:45
|buy
|897
|1.00
|140.49
|140.19
|140.89
|1794
|2006.01.05 17:20
|s/l
|897
|1.00
|140.19
|140.19
|140.89
|-261.59
|102053.94
|1795
|2006.01.05 18:15
|buy
|898
|1.00
|140.08
|139.78
|140.48
|1796
|2006.01.06 01:05
|t/p
|898
|1.00
|140.48
|139.78
|140.48
|354.55
|102408.49
|1797
|2006.01.06 02:45
|sell
|899
|1.00
|140.41
|140.71
|140.01
|1798
|2006.01.06 15:20
|t/p
|899
|1.00
|140.01
|140.71
|140.01
|348.74
|102757.23
|1799
|2006.01.06 15:35
|sell
|900
|1.00
|140.43
|140.73
|140.03
|1800
|2006.01.06 15:59
|t/p
|900
|1.00
|140.03
|140.73
|140.03
|348.73
|103105.96
|1801
|2006.01.06 16:30
|sell
|901
|1.00
|139.69
|139.99
|139.29
|1802
|2006.01.06 16:50
|t/p
|901
|1.00
|139.29
|139.99
|139.29
|348.73
|103454.69
|1803
|2006.01.06 19:45
|buy
|902
|1.00
|138.91
|138.61
|139.31
|1804
|2006.01.09 02:15
|s/l
|902
|1.00
|138.61
|138.61
|139.31
|-255.84
|103198.84
|1805
|2006.01.09 08:30
|buy
|903
|1.00
|138.25
|137.95
|138.65
|1806
|2006.01.09 10:20
|s/l
|903
|1.00
|137.95
|137.95
|138.65
|-261.59
|102937.25
|1807
|2006.01.09 11:59
|sell
|904
|1.00
|137.89
|138.19
|137.49
|1808
|2006.01.09 18:05
|s/l
|904
|1.00
|138.19
|138.19
|137.49
|-261.55
|102675.70
|1809
|2006.01.09 18:35
|buy
|905
|1.00
|137.92
|137.62
|138.32
|1810
|2006.01.09 19:00
|t/p
|905
|1.00
|138.32
|137.62
|138.32
|348.79
|103024.49
|1811
|2006.01.09 20:50
|sell
|906
|1.00
|138.29
|138.59
|137.89
|1812
|2006.01.10 09:05
|t/p
|906
|1.00
|137.89
|138.59
|137.89
|335.57
|103360.06
|1813
|2006.01.10 09:15
|sell
|907
|1.00
|138.17
|138.47
|137.77
|1814
|2006.01.11 07:45
|s/l
|907
|1.00
|138.47
|138.47
|137.77
|-274.73
|103085.34
|1815
|2006.01.11 09:50
|sell
|908
|1.00
|138.39
|138.69
|137.99
|1816
|2006.01.11 13:05
|t/p
|908
|1.00
|137.99
|138.69
|137.99
|348.74
|103434.08
|1817
|2006.01.11 13:30
|sell
|909
|1.00
|138.18
|138.48
|137.78
|1818
|2006.01.11 20:10
|s/l
|909
|1.00
|138.48
|138.48
|137.78
|-261.56
|103172.52
|1819
|2006.01.11 20:20
|buy
|910
|1.00
|138.34
|138.04
|138.74
|1820
|2006.01.12 01:50
|t/p
|910
|1.00
|138.74
|138.04
|138.74
|366.07
|103538.58
|1821
|2006.01.12 02:50
|sell
|911
|1.00
|138.77
|139.07
|138.37
|1822
|2006.01.12 08:10
|t/p
|911
|1.00
|138.37
|139.07
|138.37
|348.74
|103887.32
|1823
|2006.01.12 08:20
|sell
|912
|1.00
|138.44
|138.74
|138.04
|1824
|2006.01.12 11:45
|t/p
|912
|1.00
|138.04
|138.74
|138.04
|348.73
|104236.05
|1825
|2006.01.12 14:59
|sell
|913
|1.00
|138.03
|138.33
|137.63
|1826
|2006.01.12 15:45
|t/p
|913
|1.00
|137.63
|138.33
|137.63
|348.74
|104584.79
|1827
|2006.01.12 17:50
|buy
|914
|1.00
|137.13
|136.83
|137.53
|1828
|2006.01.12 18:05
|t/p
|914
|1.00
|137.53
|136.83
|137.53
|348.80
|104933.59
|1829
|2006.01.12 21:59
|sell
|915
|1.00
|137.45
|137.75
|137.05
|1830
|2006.01.13 00:05
|s/l
|915
|1.00
|137.75
|137.75
|137.05
|-274.72
|104658.87
|1831
|2006.01.13 00:20
|buy
|916
|1.00
|137.61
|137.31
|138.01
|1832
|2006.01.13 01:05
|t/p
|916
|1.00
|138.01
|137.31
|138.01
|348.79
|105007.66
|1833
|2006.01.13 02:50
|sell
|917
|1.00
|138.05
|138.35
|137.65
|1834
|2006.01.13 18:05
|s/l
|917
|1.00
|138.35
|138.35
|137.65
|-261.56
|104746.10
|1835
|2006.01.13 19:25
|buy
|918
|1.00
|138.43
|138.13
|138.83
|1836
|2006.01.16 05:10
|t/p
|918
|1.00
|138.83
|138.13
|138.83
|354.56
|105100.66
|1837
|2006.01.16 06:30
|sell
|919
|1.00
|138.96
|139.26
|138.56
|1838
|2006.01.16 11:30
|s/l
|919
|1.00
|139.26
|139.26
|138.56
|-261.55
|104839.11
|1839
|2006.01.16 12:50
|sell
|920
|1.00
|139.24
|139.54
|138.84
|1840
|2006.01.17 17:10
|s/l
|920
|1.00
|139.54
|139.54
|138.84
|-274.73
|104564.38
|1841
|2006.01.17 18:10
|buy
|921
|1.00
|139.71
|139.41
|140.11
|1842
|2006.01.18 11:40
|s/l
|921
|1.00
|139.41
|139.41
|140.11
|-255.84
|104308.54
|1843
|2006.01.18 15:50
|sell
|922
|1.00
|139.58
|139.88
|139.18
|1844
|2006.01.19 11:25
|t/p
|922
|1.00
|139.18
|139.88
|139.18
|309.24
|104617.78
|1845
|2006.01.19 11:59
|sell
|923
|1.00
|139.35
|139.65
|138.95
|1846
|2006.01.19 15:45
|t/p
|923
|1.00
|138.95
|139.65
|138.95
|348.74
|104966.52
|1847
|2006.01.19 20:25
|buy
|924
|1.00
|139.57
|139.27
|139.97
|1848
|2006.01.20 09:50
|s/l
|924
|1.00
|139.27
|139.27
|139.97
|-255.84
|104710.67
|1849
|2006.01.20 11:50
|buy
|925
|1.00
|139.10
|138.80
|139.50
|1850
|2006.01.20 17:05
|t/p
|925
|1.00
|139.50
|138.80
|139.50
|348.79
|105059.46
|1851
|2006.01.20 17:25
|buy
|926
|1.00
|139.23
|138.93
|139.63
|1852
|2006.01.20 18:05
|t/p
|926
|1.00
|139.63
|138.93
|139.63
|348.80
|105408.26
|1853
|2006.01.20 20:20
|buy
|927
|1.00
|139.59
|139.29
|139.99
|1854
|2006.01.23 01:40
|t/p
|927
|1.00
|139.99
|139.29
|139.99
|354.56
|105762.82
|1855
|2006.01.23 04:45
|sell
|928
|1.00
|140.53
|140.83
|140.13
|1856
|2006.01.23 18:50
|s/l
|928
|1.00
|140.83
|140.83
|140.13
|-261.55
|105501.27
|1857
|2006.01.23 18:50
|sell
|929
|1.00
|140.80
|141.10
|140.40
|1858
|2006.01.25 01:20
|s/l
|929
|1.00
|141.10
|141.10
|140.40
|-287.88
|105213.38
|1859
|2006.01.25 04:50
|sell
|930
|1.00
|141.15
|141.45
|140.75
|1860
|2006.01.25 16:05
|s/l
|930
|1.00
|141.45
|141.45
|140.75
|-261.55
|104951.83
|1861
|2006.01.25 17:20
|buy
|931
|1.00
|141.81
|141.51
|142.21
|1862
|2006.01.26 17:30
|t/p
|931
|1.00
|142.21
|141.51
|142.21
|366.07
|105317.90
|1863
|2006.01.26 18:25
|sell
|932
|1.00
|142.23
|142.53
|141.83
|1864
|2006.01.27 03:05
|t/p
|932
|1.00
|141.83
|142.53
|141.83
|335.56
|105653.46
|1865
|2006.01.27 03:10
|sell
|933
|1.00
|141.94
|142.24
|141.54
|1866
|2006.01.27 12:05
|s/l
|933
|1.00
|142.24
|142.24
|141.54
|-261.55
|105391.91
|1867
|2006.01.27 12:15
|buy
|934
|1.00
|142.11
|141.81
|142.51
|1868
|2006.01.27 18:15
|s/l
|934
|1.00
|141.81
|141.81
|142.51
|-261.60
|105130.31
|1869
|2006.01.27 18:30
|sell
|935
|1.00
|142.09
|142.39
|141.69
|1870
|2006.01.30 01:59
|t/p
|935
|1.00
|141.69
|142.39
|141.69
|335.57
|105465.88
|1871
|2006.01.30 02:20
|buy
|936
|1.00
|141.59
|141.29
|141.99
|1872
|2006.01.30 08:05
|t/p
|936
|1.00
|141.99
|141.29
|141.99
|348.80
|105814.68
|1873
|2006.01.30 08:25
|buy
|937
|1.00
|141.91
|141.61
|142.31
|1874
|2006.01.31 06:40
|t/p
|937
|1.00
|142.31
|141.61
|142.31
|354.56
|106169.24
|1875
|2006.01.31 06:40
|sell
|938
|1.00
|142.31
|142.61
|141.91
|1876
|2006.01.31 09:05
|t/p
|938
|1.00
|141.91
|142.61
|141.91
|348.73
|106517.97
|1877
|2006.01.31 09:30
|sell
|939
|1.00
|142.07
|142.37
|141.67
|1878
|2006.01.31 11:50
|t/p
|939
|1.00
|141.67
|142.37
|141.67
|348.74
|106866.71
|1879
|2006.01.31 11:59
|sell
|940
|1.00
|141.72
|142.02
|141.32
|1880
|2006.01.31 14:05
|s/l
|940
|1.00
|142.02
|142.02
|141.32
|-261.55
|106605.16
|1881
|2006.01.31 14:40
|buy
|941
|1.00
|141.76
|141.46
|142.16
|1882
|2006.01.31 15:05
|t/p
|941
|1.00
|142.16
|141.46
|142.16
|348.80
|106953.96
|1883
|2006.01.31 16:35
|buy
|942
|1.00
|142.02
|141.72
|142.42
|1884
|2006.01.31 21:25
|t/p
|942
|1.00
|142.42
|141.72
|142.42
|348.80
|107302.76
|1885
|2006.01.31 21:25
|sell
|943
|1.00
|142.44
|142.74
|142.04
|1886
|2006.02.01 11:10
|s/l
|943
|1.00
|142.74
|142.74
|142.04
|-274.72
|107028.04
|1887
|2006.02.01 11:20
|buy
|944
|1.00
|142.53
|142.23
|142.93
|1888
|2006.02.01 13:05
|s/l
|944
|1.00
|142.23
|142.23
|142.93
|-261.60
|106766.44
|1889
|2006.02.01 13:50
|sell
|945
|1.00
|142.36
|142.66
|141.96
|1890
|2006.02.02 03:10
|s/l
|945
|1.00
|142.66
|142.66
|141.96
|-301.05
|106465.39
|1891
|2006.02.02 05:50
|sell
|946
|1.00
|142.74
|143.04
|142.34
|1892
|2006.02.02 11:30
|s/l
|946
|1.00
|143.04
|143.04
|142.34
|-261.55
|106203.84
|1893
|2006.02.02 14:35
|sell
|947
|1.00
|143.01
|143.31
|142.61
|1894
|2006.02.02 19:50
|s/l
|947
|1.00
|143.31
|143.31
|142.61
|-261.55
|105942.29
|1895
|2006.02.02 20:15
|sell
|948
|1.00
|143.32
|143.62
|142.92
|1896
|2006.02.03 15:45
|t/p
|948
|1.00
|142.92
|143.62
|142.92
|335.57
|106277.86
|1897
|2006.02.03 15:45
|buy
|949
|1.00
|142.87
|142.57
|143.27
|1898
|2006.02.06 04:35
|s/l
|949
|1.00
|142.57
|142.57
|143.27
|-255.83
|106022.03
|1899
|2006.02.06 05:50
|buy
|950
|1.00
|142.49
|142.19
|142.89
|1900
|2006.02.06 15:40
|s/l
|950
|1.00
|142.19
|142.19
|142.89
|-261.60
|105760.43
|1901
|2006.02.06 18:45
|buy
|951
|1.00
|142.27
|141.97
|142.67
|1902
|2006.02.07 09:05
|s/l
|951
|1.00
|141.97
|141.97
|142.67
|-255.84
|105504.58
|1903
|2006.02.07 09:15
|sell
|952
|1.00
|142.44
|142.74
|142.04
|1904
|2006.02.07 09:35
|t/p
|952
|1.00
|142.04
|142.74
|142.04
|348.74
|105853.32
|1905
|2006.02.07 10:20
|buy
|953
|1.00
|141.89
|141.59
|142.29
|1906
|2006.02.07 11:25
|s/l
|953
|1.00
|141.59
|141.59
|142.29
|-261.60
|105591.72
|1907
|2006.02.07 12:59
|sell
|954
|1.00
|141.43
|141.73
|141.03
|1908
|2006.02.08 01:05
|t/p
|954
|1.00
|141.03
|141.73
|141.03
|335.56
|105927.29
|1909
|2006.02.08 01:30
|sell
|955
|1.00
|141.12
|141.42
|140.72
|1910
|2006.02.08 05:05
|s/l
|955
|1.00
|141.42
|141.42
|140.72
|-261.55
|105665.74
|1911
|2006.02.08 07:59
|sell
|956
|1.00
|141.29
|141.59
|140.89
|1912
|2006.02.08 12:10
|s/l
|956
|1.00
|141.59
|141.59
|140.89
|-261.56
|105404.18
|1913
|2006.02.08 13:50
|sell
|957
|1.00
|141.62
|141.92
|141.22
|1914
|2006.02.09 02:30
|s/l
|957
|1.00
|141.92
|141.92
|141.22
|-301.05
|105103.12
|1915
|2006.02.09 03:25
|sell
|958
|1.00
|141.89
|142.19
|141.49
|1916
|2006.02.09 08:45
|s/l
|958
|1.00
|142.19
|142.19
|141.49
|-261.55
|104841.57
|1917
|2006.02.09 09:25
|sell
|959
|1.00
|142.22
|142.52
|141.82
|1918
|2006.02.09 12:05
|t/p
|959
|1.00
|141.82
|142.52
|141.82
|348.74
|105190.31
|1919
|2006.02.09 13:35
|sell
|960
|1.00
|141.98
|142.28
|141.58
|1920
|2006.02.09 21:50
|s/l
|960
|1.00
|142.28
|142.28
|141.58
|-261.56
|104928.75
|1921
|2006.02.10 00:35
|sell
|961
|1.00
|142.42
|142.72
|142.02
|1922
|2006.02.10 03:10
|t/p
|961
|1.00
|142.02
|142.72
|142.02
|348.73
|105277.48
|1923
|2006.02.10 04:35
|sell
|962
|1.00
|142.00
|142.30
|141.60
|1924
|2006.02.10 07:40
|t/p
|962
|1.00
|141.60
|142.30
|141.60
|348.74
|105626.22
|1925
|2006.02.10 09:20
|sell
|963
|1.00
|141.30
|141.60
|140.90
|1926
|2006.02.10 09:50
|t/p
|963
|1.00
|140.90
|141.60
|140.90
|348.73
|105974.95
|1927
|2006.02.10 12:45
|buy
|964
|1.00
|140.64
|140.34
|141.04
|1928
|2006.02.10 17:20
|s/l
|964
|1.00
|140.34
|140.34
|141.04
|-261.59
|105713.36
|1929
|2006.02.10 18:15
|buy
|965
|1.00
|140.08
|139.78
|140.48
|1930
|2006.02.10 21:05
|t/p
|965
|1.00
|140.48
|139.78
|140.48
|348.79
|106062.15
|1931
|2006.02.13 08:30
|buy
|966
|1.00
|140.24
|139.94
|140.64
|1932
|2006.02.14 01:25
|s/l
|966
|1.00
|139.94
|139.94
|140.64
|-255.84
|105806.31
|1933
|2006.02.14 04:50
|buy
|967
|1.00
|139.68
|139.38
|140.08
|1934
|2006.02.14 16:45
|s/l
|967
|1.00
|139.38
|139.38
|140.08
|-261.60
|105544.71
|1935
|2006.02.14 21:35
|buy
|968
|1.00
|139.78
|139.48
|140.18
|1936
|2006.02.15 01:30
|t/p
|968
|1.00
|140.18
|139.48
|140.18
|354.56
|105899.26
|1937
|2006.02.15 04:45
|sell
|969
|1.00
|140.32
|140.62
|139.92
|1938
|2006.02.15 16:25
|t/p
|969
|1.00
|139.92
|140.62
|139.92
|348.74
|106248.00
|1939
|2006.02.15 17:35
|sell
|970
|1.00
|139.69
|139.99
|139.29
|1940
|2006.02.15 18:05
|s/l
|970
|1.00
|139.99
|139.99
|139.29
|-261.55
|105986.45
|1941
|2006.02.15 20:40
|buy
|971
|1.00
|140.11
|139.81
|140.51
|1942
|2006.02.17 01:45
|s/l
|971
|1.00
|139.81
|139.81
|140.51
|-238.58
|105747.88
|1943
|2006.02.17 03:35
|buy
|972
|1.00
|140.23
|139.93
|140.63
|1944
|2006.02.17 11:20
|t/p
|972
|1.00
|140.63
|139.93
|140.63
|348.79
|106096.67
|1945
|2006.02.17 13:40
|buy
|973
|1.00
|140.56
|140.26
|140.96
|1946
|2006.02.17 13:50
|t/p
|973
|1.00
|140.96
|140.26
|140.96
|348.80
|106445.47
|1947
|2006.02.17 14:35
|buy
|974
|1.00
|140.80
|140.50
|141.20
|1948
|2006.02.17 17:40
|t/p
|974
|1.00
|141.20
|140.50
|141.20
|348.80
|106794.27
|1949
|2006.02.17 18:40
|sell
|975
|1.00
|141.22
|141.52
|140.82
|1950
|2006.02.17 19:05
|t/p
|975
|1.00
|140.82
|141.52
|140.82
|348.74
|107143.01
|1951
|2006.02.17 19:35
|sell
|976
|1.00
|140.96
|141.26
|140.56
|1952
|2006.02.20 04:15
|s/l
|976
|1.00
|141.26
|141.26
|140.56
|-274.72
|106868.29
|1953
|2006.02.20 05:20
|buy
|977
|1.00
|141.16
|140.86
|141.56
|1954
|2006.02.21 12:50
|t/p
|977
|1.00
|141.56
|140.86
|141.56
|354.55
|107222.83
|1955
|2006.02.21 13:15
|sell
|978
|1.00
|141.51
|141.81
|141.11
|1956
|2006.02.22 12:15
|t/p
|978
|1.00
|141.11
|141.81
|141.11
|335.57
|107558.41
|1957
|2006.02.22 13:10
|buy
|979
|1.00
|141.10
|140.80
|141.50
|1958
|2006.02.22 15:45
|s/l
|979
|1.00
|140.80
|140.80
|141.50
|-261.60
|107296.81
|1959
|2006.02.22 18:45
|buy
|980
|1.00
|140.80
|140.50
|141.20
|1960
|2006.02.22 19:05
|t/p
|980
|1.00
|141.20
|140.50
|141.20
|348.80
|107645.61
|1961
|2006.02.22 19:40
|buy
|981
|1.00
|141.05
|140.75
|141.45
|1962
|2006.02.23 05:05
|s/l
|981
|1.00
|140.75
|140.75
|141.45
|-244.33
|107401.27
|1963
|2006.02.23 05:10
|sell
|982
|1.00
|140.86
|141.16
|140.46
|1964
|2006.02.23 06:35
|t/p
|982
|1.00
|140.46
|141.16
|140.46
|348.73
|107750.00
|1965
|2006.02.23 09:45
|buy
|983
|1.00
|139.95
|139.65
|140.35
|1966
|2006.02.23 10:40
|s/l
|983
|1.00
|139.65
|139.65
|140.35
|-261.60
|107488.40
|1967
|2006.02.23 11:45
|buy
|984
|1.00
|139.71
|139.41
|140.11
|1968
|2006.02.23 19:15
|s/l
|984
|1.00
|139.41
|139.41
|140.11
|-261.60
|107226.80
|1969
|2006.02.23 19:15
|buy
|985
|1.00
|139.41
|139.11
|139.81
|1970
|2006.02.24 02:15
|s/l
|985
|1.00
|139.11
|139.11
|139.81
|-255.83
|106970.97
|1971
|2006.02.24 05:50
|buy
|986
|1.00
|139.04
|138.74
|139.44
|1972
|2006.02.24 11:20
|s/l
|986
|1.00
|138.74
|138.74
|139.44
|-261.60
|106709.37
|1973
|2006.02.24 12:15
|buy
|987
|1.00
|138.76
|138.46
|139.16
|1974
|2006.02.27 02:05
|s/l
|987
|1.00
|138.46
|138.46
|139.16
|-255.84
|106453.52
|1975
|2006.02.27 02:10
|sell
|988
|1.00
|138.61
|138.91
|138.21
|1976
|2006.02.27 02:20
|t/p
|988
|1.00
|138.21
|138.91
|138.21
|348.73
|106802.25
|1977
|2006.02.27 03:15
|buy
|989
|1.00
|137.61
|137.31
|138.01
|1978
|2006.02.27 03:50
|s/l
|989
|1.00
|137.31
|137.31
|138.01
|-261.60
|106540.65
|1979
|2006.02.27 07:40
|buy
|990
|1.00
|137.72
|137.42
|138.12
|1980
|2006.02.27 10:25
|s/l
|990
|1.00
|137.42
|137.42
|138.12
|-261.60
|106279.05
|1981
|2006.02.27 11:20
|buy
|991
|1.00
|137.51
|137.21
|137.91
|1982
|2006.02.28 04:20
|t/p
|991
|1.00
|137.91
|137.21
|137.91
|354.56
|106633.61
|1983
|2006.02.28 05:30
|buy
|992
|1.00
|137.93
|137.63
|138.33
|1984
|2006.02.28 17:45
|t/p
|992
|1.00
|138.33
|137.63
|138.33
|348.79
|106982.40
|1985
|2006.02.28 19:30
|sell
|993
|1.00
|138.13
|138.43
|137.73
|1986
|2006.03.01 02:30
|s/l
|993
|1.00
|138.43
|138.43
|137.73
|-274.72
|106707.68
|1987
|2006.03.01 03:30
|buy
|994
|1.00
|138.31
|138.01
|138.71
|1988
|2006.03.01 07:10
|s/l
|994
|1.00
|138.01
|138.01
|138.71
|-261.60
|106446.08
|1989
|2006.03.01 07:35
|sell
|995
|1.00
|138.19
|138.49
|137.79
|1990
|2006.03.01 10:20
|s/l
|995
|1.00
|138.49
|138.49
|137.79
|-261.55
|106184.53
|1991
|2006.03.01 13:45
|sell
|996
|1.00
|138.82
|139.12
|138.42
|1992
|2006.03.01 17:05
|t/p
|996
|1.00
|138.42
|139.12
|138.42
|348.74
|106533.27
|1993
|2006.03.01 17:35
|sell
|997
|1.00
|138.66
|138.96
|138.26
|1994
|2006.03.01 18:05
|t/p
|997
|1.00
|138.26
|138.96
|138.26
|348.74
|106882.01
|1995
|2006.03.01 18:30
|sell
|998
|1.00
|138.43
|138.73
|138.03
|1996
|2006.03.02 11:30
|s/l
|998
|1.00
|138.73
|138.73
|138.03
|-301.06
|106580.95
|1997
|2006.03.02 14:20
|sell
|999
|1.00
|138.74
|139.04
|138.34
|1998
|2006.03.02 16:45
|s/l
|999
|1.00
|139.04
|139.04
|138.34
|-261.56
|106319.39
|1999
|2006.03.02 16:45
|sell
|1000
|1.00
|139.05
|139.35
|138.65
|2000
|2006.03.02 18:45
|s/l
|1000
|1.00
|139.35
|139.35
|138.65
|-261.56
|106057.83
|2001
|2006.03.02 20:45
|sell
|1001
|1.00
|139.47
|139.77
|139.07
|2002
|2006.03.03 02:20
|s/l
|1001
|1.00
|139.77
|139.77
|139.07
|-274.72
|105783.11
|2003
|2006.03.03 07:35
|sell
|1002
|1.00
|140.05
|140.35
|139.65
|2004
|2006.03.06 01:20
|s/l
|1002
|1.00
|140.35
|140.35
|139.65
|-274.73
|105508.38
|2005
|2006.03.06 03:50
|sell
|1003
|1.00
|140.77
|141.07
|140.37
|2006
|2006.03.06 05:45
|s/l
|1003
|1.00
|141.07
|141.07
|140.37
|-261.55
|105246.83
|2007
|2006.03.06 07:35
|sell
|1004
|1.00
|141.24
|141.54
|140.84
|2008
|2006.03.07 05:05
|t/p
|1004
|1.00
|140.84
|141.54
|140.84
|335.56
|105582.40
|2009
|2006.03.07 05:25
|sell
|1005
|1.00
|141.03
|141.33
|140.63
|2010
|2006.03.07 06:50
|t/p
|1005
|1.00
|140.63
|141.33
|140.63
|348.74
|105931.14
|2011
|2006.03.07 07:50
|buy
|1006
|1.00
|140.62
|140.32
|141.02
|2012
|2006.03.07 12:30
|s/l
|1006
|1.00
|140.32
|140.32
|141.02
|-261.59
|105669.55
|2013
|2006.03.07 18:59
|sell
|1007
|1.00
|139.97
|140.27
|139.57
|2014
|2006.03.08 03:10
|t/p
|1007
|1.00
|139.57
|140.27
|139.57
|335.57
|106005.12
|2015
|2006.03.08 03:30
|sell
|1008
|1.00
|139.72
|140.02
|139.32
|2016
|2006.03.08 07:05
|s/l
|1008
|1.00
|140.02
|140.02
|139.32
|-261.55
|105743.57
|2017
|2006.03.08 11:20
|buy
|1009
|1.00
|140.09
|139.79
|140.49
|2018
|2006.03.08 12:35
|t/p
|1009
|1.00
|140.49
|139.79
|140.49
|348.79
|106092.36
|2019
|2006.03.08 13:30
|sell
|1010
|1.00
|140.55
|140.85
|140.15
|2020
|2006.03.09 07:05
|s/l
|1010
|1.00
|140.85
|140.85
|140.15
|-301.06
|105791.30
|2021
|2006.03.09 07:10
|buy
|1011
|1.00
|140.47
|140.17
|140.87
|2022
|2006.03.09 07:15
|t/p
|1011
|1.00
|140.87
|140.17
|140.87
|348.80
|106140.10
|2023
|2006.03.09 07:25
|buy
|1012
|1.00
|140.47
|140.17
|140.87
|2024
|2006.03.09 07:35
|t/p
|1012
|1.00
|140.87
|140.17
|140.87
|348.80
|106488.90
|2025
|2006.03.09 07:50
|buy
|1013
|1.00
|140.47
|140.17
|140.87
|2026
|2006.03.09 07:59
|t/p
|1013
|1.00
|140.87
|140.17
|140.87
|348.80
|106837.70
|2027
|2006.03.09 08:50
|sell
|1014
|1.00
|140.99
|141.29
|140.59
|2028
|2006.03.09 08:59
|t/p
|1014
|1.00
|140.59
|141.29
|140.59
|348.73
|107186.43
|2029
|2006.03.09 10:45
|sell
|1015
|1.00
|140.78
|141.08
|140.38
|2030
|2006.03.09 10:50
|t/p
|1015
|1.00
|140.38
|141.08
|140.38
|348.74
|107535.17
|2031
|2006.03.09 11:59
|buy
|1016
|1.00
|140.12
|139.82
|140.52
|2032
|2006.03.09 12:50
|s/l
|1016
|1.00
|139.82
|139.82
|140.52
|-261.60
|107273.57
|2033
|2006.03.09 14:50
|buy
|1017
|1.00
|139.86
|139.56
|140.26
|2034
|2006.03.09 18:05
|t/p
|1017
|1.00
|140.26
|139.56
|140.26
|348.80
|107622.37
|2035
|2006.03.09 18:30
|buy
|1018
|1.00
|140.17
|139.87
|140.57
|2036
|2006.03.09 18:59
|t/p
|1018
|1.00
|140.57
|139.87
|140.57
|348.79
|107971.16
|2037
|2006.03.09 19:30
|buy
|1019
|1.00
|140.57
|140.27
|140.97
|2038
|2006.03.09 20:05
|t/p
|1019
|1.00
|140.97
|140.27
|140.97
|348.80
|108319.96
|2039
|2006.03.09 20:20
|buy
|1020
|1.00
|140.74
|140.44
|141.14
|2040
|2006.03.10 02:05
|s/l
|1020
|1.00
|140.44
|140.44
|141.14
|-255.84
|108064.11
|2041
|2006.03.10 02:20
|sell
|1021
|1.00
|140.67
|140.97
|140.27
|2042
|2006.03.10 03:20
|s/l
|1021
|1.00
|140.97
|140.97
|140.27
|-261.56
|107802.55
|2043
|2006.03.10 05:50
|sell
|1022
|1.00
|141.11
|141.41
|140.71
|2044
|2006.03.10 09:20
|t/p
|1022
|1.00
|140.71
|141.41
|140.71
|348.73
|108151.28
|2045
|2006.03.10 09:35
|sell
|1023
|1.00
|140.98
|141.28
|140.58
|2046
|2006.03.10 16:05
|s/l
|1023
|1.00
|141.28
|141.28
|140.58
|-261.56
|107889.72
|2047
|2006.03.10 16:15
|buy
|1024
|1.00
|141.20
|140.90
|141.60
|2048
|2006.03.10 20:35
|t/p
|1024
|1.00
|141.60
|140.90
|141.60
|348.79
|108238.51
|2049
|2006.03.13 02:35
|sell
|1025
|1.00
|141.85
|142.15
|141.45
|2050
|2006.03.13 09:35
|s/l
|1025
|1.00
|142.15
|142.15
|141.45
|-261.56
|107976.95
|2051
|2006.03.13 10:30
|sell
|1026
|1.00
|142.13
|142.43
|141.73
|2052
|2006.03.14 03:05
|t/p
|1026
|1.00
|141.73
|142.43
|141.73
|335.57
|108312.53
|2053
|2006.03.14 03:30
|sell
|1027
|1.00
|141.88
|142.18
|141.48
|2054
|2006.03.14 13:05
|t/p
|1027
|1.00
|141.48
|142.18
|141.48
|348.74
|108661.27
|2055
|2006.03.14 13:45
|sell
|1028
|1.00
|141.56
|141.86
|141.16
|2056
|2006.03.14 15:50
|t/p
|1028
|1.00
|141.16
|141.86
|141.16
|348.73
|109010.00
|2057
|2006.03.14 22:15
|buy
|1029
|1.00
|141.14
|140.84
|141.54
|2058
|2006.03.15 21:05
|t/p
|1029
|1.00
|141.54
|140.84
|141.54
|354.56
|109364.55
|2059
|2006.03.15 22:50
|sell
|1030
|1.00
|141.63
|141.93
|141.23
|2060
|2006.03.16 02:50
|s/l
|1030
|1.00
|141.93
|141.93
|141.23
|-301.05
|109063.50
|2061
|2006.03.16 02:50
|sell
|1031
|1.00
|141.91
|142.21
|141.51
|2062
|2006.03.16 15:25
|s/l
|1031
|1.00
|142.21
|142.21
|141.51
|-261.55
|108801.95
|2063
|2006.03.16 16:40
|sell
|1032
|1.00
|142.20
|142.50
|141.80
|2064
|2006.03.17 09:25
|t/p
|1032
|1.00
|141.80
|142.50
|141.80
|335.57
|109137.52
|2065
|2006.03.17 12:40
|buy
|1033
|1.00
|141.71
|141.41
|142.11
|2066
|2006.03.17 14:35
|s/l
|1033
|1.00
|141.41
|141.41
|142.11
|-261.59
|108875.93
|2067
|2006.03.17 17:40
|buy
|1034
|1.00
|141.26
|140.96
|141.66
|2068
|2006.03.20 03:50
|t/p
|1034
|1.00
|141.66
|140.96
|141.66
|354.55
|109230.48
|2069
|2006.03.20 05:50
|sell
|1035
|1.00
|141.70
|142.00
|141.30
|2070
|2006.03.20 11:05
|t/p
|1035
|1.00
|141.30
|142.00
|141.30
|348.74
|109579.22
|2071
|2006.03.20 11:25
|sell
|1036
|1.00
|141.54
|141.84
|141.14
|2072
|2006.03.20 15:15
|t/p
|1036
|1.00
|141.14
|141.84
|141.14
|348.73
|109927.95
|2073
|2006.03.20 16:35
|buy
|1037
|1.00
|140.72
|140.42
|141.12
|2074
|2006.03.20 16:59
|t/p
|1037
|1.00
|141.12
|140.42
|141.12
|348.80
|110276.75
|2075
|2006.03.20 19:50
|sell
|1038
|1.00
|141.50
|141.80
|141.10
|2076
|2006.03.21 12:05
|s/l
|1038
|1.00
|141.80
|141.80
|141.10
|-274.72
|110002.03
|2077
|2006.03.21 12:15
|buy
|1039
|1.00
|141.72
|141.42
|142.12
|2078
|2006.03.21 15:05
|s/l
|1039
|1.00
|141.42
|141.42
|142.12
|-261.59
|109740.44
|2079
|2006.03.21 15:40
|sell
|1040
|1.00
|141.62
|141.92
|141.22
|2080
|2006.03.22 00:40
|s/l
|1040
|1.00
|141.92
|141.92
|141.22
|-274.72
|109465.72
|2081
|2006.03.22 01:10
|buy
|1041
|1.00
|141.77
|141.47
|142.17
|2082
|2006.03.22 11:45
|s/l
|1041
|1.00
|141.47
|141.47
|142.17
|-261.59
|109204.13
|2083
|2006.03.22 11:45
|buy
|1042
|1.00
|141.50
|141.20
|141.90
|2084
|2006.03.22 15:35
|s/l
|1042
|1.00
|141.20
|141.20
|141.90
|-261.60
|108942.53
|2085
|2006.03.22 16:50
|buy
|1043
|1.00
|141.15
|140.85
|141.55
|2086
|2006.03.23 03:10
|s/l
|1043
|1.00
|140.85
|140.85
|141.55
|-244.33
|108698.20
|2087
|2006.03.23 03:40
|sell
|1044
|1.00
|140.88
|141.18
|140.48
|2088
|2006.03.23 07:05
|s/l
|1044
|1.00
|141.18
|141.18
|140.48
|-261.55
|108436.65
|2089
|2006.03.23 08:30
|buy
|1045
|1.00
|141.28
|140.98
|141.68
|2090
|2006.03.23 10:25
|s/l
|1045
|1.00
|140.98
|140.98
|141.68
|-261.60
|108175.05
|2091
|2006.03.23 10:25
|buy
|1046
|1.00
|141.00
|140.70
|141.40
|2092
|2006.03.24 10:20
|t/p
|1046
|1.00
|141.40
|140.70
|141.40
|354.56
|108529.60
|2093
|2006.03.24 12:50
|sell
|1047
|1.00
|141.55
|141.85
|141.15
|2094
|2006.03.24 16:35
|s/l
|1047
|1.00
|141.85
|141.85
|141.15
|-261.55
|108268.05
|2095
|2006.03.24 17:30
|sell
|1048
|1.00
|141.72
|142.02
|141.32
|2096
|2006.03.24 18:05
|t/p
|1048
|1.00
|141.32
|142.02
|141.32
|348.74
|108616.79
|2097
|2006.03.24 18:25
|sell
|1049
|1.00
|141.39
|141.69
|140.99
|2098
|2006.03.27 03:05
|t/p
|1049
|1.00
|140.99
|141.69
|140.99
|335.57
|108952.37
|2099
|2006.03.27 06:50
|buy
|1050
|1.00
|140.38
|140.08
|140.78
|2100
|2006.03.27 17:45
|s/l
|1050
|1.00
|140.08
|140.08
|140.78
|-261.59
|108690.78
|2101
|2006.03.27 17:45
|buy
|1051
|1.00
|140.10
|139.80
|140.50
|2102
|2006.03.28 02:30
|s/l
|1051
|1.00
|139.80
|139.80
|140.50
|-255.84
|108434.93
|2103
|2006.03.28 02:45
|sell
|1052
|1.00
|140.20
|140.50
|139.80
|2104
|2006.03.28 03:20
|t/p
|1052
|1.00
|139.80
|140.50
|139.80
|348.74
|108783.67
|2105
|2006.03.28 03:40
|sell
|1053
|1.00
|139.99
|140.29
|139.59
|2106
|2006.03.28 04:35
|s/l
|1053
|1.00
|140.29
|140.29
|139.59
|-261.55
|108522.12
|2107
|2006.03.28 06:45
|buy
|1054
|1.00
|140.13
|139.83
|140.53
|2108
|2006.03.28 07:25
|t/p
|1054
|1.00
|140.53
|139.83
|140.53
|348.79
|108870.91
|2109
|2006.03.28 07:40
|buy
|1055
|1.00
|140.25
|139.95
|140.65
|2110
|2006.03.28 11:05
|t/p
|1055
|1.00
|140.65
|139.95
|140.65
|348.79
|109219.70
|2111
|2006.03.28 12:25
|sell
|1056
|1.00
|140.79
|141.09
|140.39
|2112
|2006.03.28 15:40
|s/l
|1056
|1.00
|141.09
|141.09
|140.39
|-261.56
|108958.14
|2113
|2006.03.28 17:50
|sell
|1057
|1.00
|141.20
|141.50
|140.80
|2114
|2006.03.28 18:45
|s/l
|1057
|1.00
|141.50
|141.50
|140.80
|-261.55
|108696.59
|2115
|2006.03.28 20:50
|sell
|1058
|1.00
|141.57
|141.87
|141.17
|2116
|2006.03.30 05:05
|s/l
|1058
|1.00
|141.87
|141.87
|141.17
|-314.22
|108382.37
|2117
|2006.03.30 06:50
|sell
|1059
|1.00
|141.95
|142.25
|141.55
|2118
|2006.03.30 17:10
|s/l
|1059
|1.00
|142.25
|142.25
|141.55
|-261.55
|108120.82
|2119
|2006.03.30 17:35
|buy
|1060
|1.00
|142.17
|141.87
|142.57
|2120
|2006.03.30 21:35
|t/p
|1060
|1.00
|142.57
|141.87
|142.57
|348.80
|108469.62
|2121
|2006.03.31 02:15
|sell
|1061
|1.00
|142.79
|143.09
|142.39
|2122
|2006.03.31 11:15
|t/p
|1061
|1.00
|142.39
|143.09
|142.39
|348.73
|108818.35
|2123
|2006.03.31 11:25
|sell
|1062
|1.00
|142.54
|142.84
|142.14
|2124
|2006.03.31 16:05
|s/l
|1062
|1.00
|142.84
|142.84
|142.14
|-261.56
|108556.79
|2125
|2006.03.31 16:35
|buy
|1063
|1.00
|142.45
|142.15
|142.85
|2126
|2006.03.31 17:05
|t/p
|1063
|1.00
|142.85
|142.15
|142.85
|348.79
|108905.58
|2127
|2006.03.31 18:10
|buy
|1064
|1.00
|142.74
|142.44
|143.14
|2128
|2006.04.03 02:05
|s/l
|1064
|1.00
|142.44
|142.44
|143.14
|-255.84
|108649.74
|2129
|2006.04.03 02:20
|sell
|1065
|1.00
|142.71
|143.01
|142.31
|2130
|2006.04.03 12:15
|s/l
|1065
|1.00
|143.01
|143.01
|142.31
|-261.55
|108388.19
|2131
|2006.04.03 12:15
|sell
|1066
|1.00
|143.02
|143.32
|142.62
|2132
|2006.04.03 13:15
|t/p
|1066
|1.00
|142.62
|143.32
|142.62
|348.74
|108736.93
|2133
|2006.04.03 13:15
|buy
|1067
|1.00
|142.62
|142.32
|143.02
|2134
|2006.04.03 18:25
|t/p
|1067
|1.00
|143.02
|142.32
|143.02
|348.79
|109085.72
|2135
|2006.04.03 20:15
|sell
|1068
|1.00
|142.88
|143.18
|142.48
|2136
|2006.04.04 12:15
|s/l
|1068
|1.00
|143.18
|143.18
|142.48
|-274.72
|108811.00
|2137
|2006.04.04 14:50
|sell
|1069
|1.00
|143.27
|143.57
|142.87
|2138
|2006.04.04 15:10
|s/l
|1069
|1.00
|143.57
|143.57
|142.87
|-261.55
|108549.45
|2139
|2006.04.04 16:40
|sell
|1070
|1.00
|143.90
|144.20
|143.50
|2140
|2006.04.05 06:45
|t/p
|1070
|1.00
|143.50
|144.20
|143.50
|335.57
|108885.02
|2141
|2006.04.05 08:50
|buy
|1071
|1.00
|143.34
|143.04
|143.74
|2142
|2006.04.05 11:05
|t/p
|1071
|1.00
|143.74
|143.04
|143.74
|348.80
|109233.82
|2143
|2006.04.05 14:50
|sell
|1072
|1.00
|144.01
|144.31
|143.61
|2144
|2006.04.05 15:45
|s/l
|1072
|1.00
|144.31
|144.31
|143.61
|-261.55
|108972.27
|2145
|2006.04.05 18:30
|sell
|1073
|1.00
|144.35
|144.65
|143.95
|2146
|2006.04.06 03:05
|s/l
|1073
|1.00
|144.65
|144.65
|143.95
|-301.06
|108671.21
|2147
|2006.04.06 03:45
|buy
|1074
|1.00
|144.44
|144.14
|144.84
|2148
|2006.04.06 05:05
|s/l
|1074
|1.00
|144.14
|144.14
|144.84
|-261.60
|108409.61
|2149
|2006.04.06 05:50
|sell
|1075
|1.00
|144.31
|144.61
|143.91
|2150
|2006.04.06 11:20
|s/l
|1075
|1.00
|144.61
|144.61
|143.91
|-261.55
|108148.06
|2151
|2006.04.06 11:30
|buy
|1076
|1.00
|144.44
|144.14
|144.84
|2152
|2006.04.06 14:50
|t/p
|1076
|1.00
|144.84
|144.14
|144.84
|348.80
|108496.86
|2153
|2006.04.06 15:45
|sell
|1077
|1.00
|144.80
|145.10
|144.40
|2154
|2006.04.06 15:59
|t/p
|1077
|1.00
|144.40
|145.10
|144.40
|348.73
|108845.59
|2155
|2006.04.06 16:25
|sell
|1078
|1.00
|143.99
|144.29
|143.59
|2156
|2006.04.07 06:40
|t/p
|1078
|1.00
|143.59
|144.29
|143.59
|335.56
|109181.16
|2157
|2006.04.07 13:45
|buy
|1079
|1.00
|143.42
|143.12
|143.82
|2158
|2006.04.07 16:30
|s/l
|1079
|1.00
|143.12
|143.12
|143.82
|-261.60
|108919.56
|2159
|2006.04.07 17:15
|sell
|1080
|1.00
|143.04
|143.34
|142.64
|2160
|2006.04.07 20:25
|s/l
|1080
|1.00
|143.34
|143.34
|142.64
|-261.56
|108658.00
|2161
|2006.04.10 02:20
|buy
|1081
|1.00
|143.01
|142.71
|143.41
|2162
|2006.04.10 11:05
|t/p
|1081
|1.00
|143.41
|142.71
|143.41
|348.80
|109006.80
|2163
|2006.04.10 13:45
|sell
|1082
|1.00
|143.48
|143.78
|143.08
|2164
|2006.04.11 10:50
|s/l
|1082
|1.00
|143.78
|143.78
|143.08
|-274.73
|108732.07
|2165
|2006.04.11 11:45
|sell
|1083
|1.00
|143.78
|144.08
|143.38
|2166
|2006.04.12 03:20
|t/p
|1083
|1.00
|143.38
|144.08
|143.38
|335.57
|109067.64
|2167
|2006.04.12 04:45
|buy
|1084
|1.00
|143.24
|142.94
|143.64
|2168
|2006.04.12 10:05
|t/p
|1084
|1.00
|143.64
|142.94
|143.64
|348.80
|109416.44
|2169
|2006.04.12 10:25
|buy
|1085
|1.00
|143.37
|143.07
|143.77
|2170
|2006.04.12 15:05
|s/l
|1085
|1.00
|143.07
|143.07
|143.77
|-261.60
|109154.84
|2171
|2006.04.12 15:35
|sell
|1086
|1.00
|143.21
|143.51
|142.81
|2172
|2006.04.12 17:25
|s/l
|1086
|1.00
|143.51
|143.51
|142.81
|-261.55
|108893.29
|2173
|2006.04.12 17:59
|buy
|1087
|1.00
|143.27
|142.97
|143.67
|2174
|2006.04.14 01:05
|t/p
|1087
|1.00
|143.67
|142.97
|143.67
|371.82
|109265.11
|2175
|2006.04.14 01:20
|buy
|1088
|1.00
|143.48
|143.18
|143.88
|2176
|2006.04.17 04:05
|t/p
|1088
|1.00
|143.88
|143.18
|143.88
|354.56
|109619.67
|2177
|2006.04.17 04:20
|buy
|1089
|1.00
|143.83
|143.53
|144.23
|2178
|2006.04.17 14:15
|t/p
|1089
|1.00
|144.23
|143.53
|144.23
|348.79
|109968.46
|2179
|2006.04.17 15:10
|sell
|1090
|1.00
|144.29
|144.59
|143.89
|2180
|2006.04.18 03:25
|s/l
|1090
|1.00
|144.59
|144.59
|143.89
|-274.73
|109693.73
|2181
|2006.04.18 04:35
|buy
|1091
|1.00
|144.43
|144.13
|144.83
|2182
|2006.04.19 16:15
|t/p
|1091
|1.00
|144.83
|144.13
|144.83
|354.56
|110048.28
|2183
|2006.04.19 16:45
|buy
|1092
|1.00
|144.63
|144.33
|145.03
|2184
|2006.04.19 16:59
|t/p
|1092
|1.00
|145.03
|144.33
|145.03
|348.80
|110397.08
|2185
|2006.04.19 18:50
|sell
|1093
|1.00
|145.30
|145.60
|144.90
|2186
|2006.04.20 16:45
|t/p
|1093
|1.00
|144.90
|145.60
|144.90
|309.23
|110706.31
|2187
|2006.04.20 18:50
|buy
|1094
|1.00
|144.63
|144.33
|145.03
|2188
|2006.04.21 02:15
|s/l
|1094
|1.00
|144.33
|144.33
|145.03
|-255.84
|110450.47
|2189
|2006.04.21 02:59
|sell
|1095
|1.00
|144.57
|144.87
|144.17
|2190
|2006.04.21 11:20
|s/l
|1095
|1.00
|144.87
|144.87
|144.17
|-261.55
|110188.92
|2191
|2006.04.21 12:15
|sell
|1096
|1.00
|144.68
|144.98
|144.28
|2192
|2006.04.21 15:30
|t/p
|1096
|1.00
|144.28
|144.98
|144.28
|348.74
|110537.66
|2193
|2006.04.21 17:50
|buy
|1097
|1.00
|144.04
|143.74
|144.44
|2194
|2006.04.24 01:00
|s/l
|1097
|1.00
|143.74
|143.74
|144.44
|-255.83
|110281.82
|2195
|2006.04.24 02:50
|buy
|1098
|1.00
|143.15
|142.85
|143.55
|2196
|2006.04.24 03:59
|s/l
|1098
|1.00
|142.85
|142.85
|143.55
|-261.60
|110020.22
|2197
|2006.04.24 06:45
|buy
|1099
|1.00
|142.88
|142.58
|143.28
|2198
|2006.04.24 10:15
|s/l
|1099
|1.00
|142.58
|142.58
|143.28
|-261.59
|109758.63
|2199
|2006.04.24 13:10
|buy
|1100
|1.00
|142.51
|142.21
|142.91
|2200
|2006.04.24 14:40
|s/l
|1100
|1.00
|142.21
|142.21
|142.91
|-261.60
|109497.03
|2201
|2006.04.24 15:35
|buy
|1101
|1.00
|142.10
|141.80
|142.50
|2202
|2006.04.24 17:45
|s/l
|1101
|1.00
|141.80
|141.80
|142.50
|-261.60
|109235.43
|2203
|2006.04.24 17:45
|buy
|1102
|1.00
|141.82
|141.52
|142.22
|2204
|2006.04.24 18:10
|t/p
|1102
|1.00
|142.22
|141.52
|142.22
|348.80
|109584.23
|2205
|2006.04.24 18:50
|buy
|1103
|1.00
|142.10
|141.80
|142.50
|2206
|2006.04.24 19:45
|s/l
|1103
|1.00
|141.80
|141.80
|142.50
|-261.60
|109322.63
|2207
|2006.04.24 22:30
|buy
|1104
|1.00
|141.83
|141.53
|142.23
|2208
|2006.04.25 03:30
|s/l
|1104
|1.00
|141.53
|141.53
|142.23
|-255.83
|109066.80
|2209
|2006.04.25 04:25
|buy
|1105
|1.00
|141.52
|141.22
|141.92
|2210
|2006.04.25 08:10
|t/p
|1105
|1.00
|141.92
|141.22
|141.92
|348.79
|109415.59
|2211
|2006.04.25 11:20
|buy
|1106
|1.00
|141.83
|141.53
|142.23
|2212
|2006.04.25 15:25
|t/p
|1106
|1.00
|142.23
|141.53
|142.23
|348.80
|109764.39
|2213
|2006.04.25 16:25
|buy
|1107
|1.00
|142.24
|141.94
|142.64
|2214
|2006.04.25 21:35
|t/p
|1107
|1.00
|142.64
|141.94
|142.64
|348.80
|110113.19
|2215
|2006.04.25 23:45
|sell
|1108
|1.00
|142.77
|143.07
|142.37
|2216
|2006.04.26 08:50
|s/l
|1108
|1.00
|143.07
|143.07
|142.37
|-274.72
|109838.47
|2217
|2006.04.26 09:50
|sell
|1109
|1.00
|142.99
|143.29
|142.59
|2218
|2006.04.27 12:40
|t/p
|1109
|1.00
|142.59
|143.29
|142.59
|309.23
|110147.70
|2219
|2006.04.27 13:10
|sell
|1110
|1.00
|142.53
|142.83
|142.13
|2220
|2006.04.27 13:45
|t/p
|1110
|1.00
|142.13
|142.83
|142.13
|348.74
|110496.44
|2221
|2006.04.27 16:45
|buy
|1111
|1.00
|142.70
|142.40
|143.10
|2222
|2006.04.27 22:30
|t/p
|1111
|1.00
|143.10
|142.40
|143.10
|348.79
|110845.23
|2223
|2006.04.28 00:15
|sell
|1112
|1.00
|143.01
|143.31
|142.61
|2224
|2006.04.28 04:50
|s/l
|1112
|1.00
|143.31
|143.31
|142.61
|-261.55
|110583.68
|2225
|2006.04.28 04:50
|sell
|1113
|1.00
|143.28
|143.58
|142.88
|2226
|2006.04.28 17:59
|s/l
|1113
|1.00
|143.58
|143.58
|142.88
|-261.55
|110322.13
|2227
|2006.04.28 19:40
|sell
|1114
|1.00
|143.57
|143.87
|143.17
|2228
|2006.05.01 05:05
|t/p
|1114
|1.00
|143.17
|143.87
|143.17
|335.57
|110657.70
|2229
|2006.05.01 05:10
|sell
|1115
|1.00
|143.28
|143.58
|142.88
|2230
|2006.05.01 05:30
|t/p
|1115
|1.00
|142.88
|143.58
|142.88
|348.74
|111006.44
|2231
|2006.05.01 11:30
|buy
|1116
|1.00
|142.84
|142.54
|143.24
|2232
|2006.05.01 16:05
|s/l
|1116
|1.00
|142.54
|142.54
|143.24
|-261.59
|110744.85
|2233
|2006.05.01 16:15
|sell
|1117
|1.00
|142.87
|143.17
|142.47
|2234
|2006.05.01 18:50
|t/p
|1117
|1.00
|142.47
|143.17
|142.47
|348.73
|111093.58
|2235
|2006.05.01 22:50
|sell
|1118
|1.00
|142.93
|143.23
|142.53
|2236
|2006.05.02 09:30
|s/l
|1118
|1.00
|143.23
|143.23
|142.53
|-274.72
|110818.87
|2237
|2006.05.02 11:30
|sell
|1119
|1.00
|143.38
|143.68
|142.98
|2238
|2006.05.02 12:50
|s/l
|1119
|1.00
|143.68
|143.68
|142.98
|-261.55
|110557.32
|2239
|2006.05.02 13:40
|sell
|1120
|1.00
|143.63
|143.93
|143.23
|2240
|2006.05.02 17:05
|t/p
|1120
|1.00
|143.23
|143.93
|143.23
|348.74
|110906.06
|2241
|2006.05.02 17:35
|sell
|1121
|1.00
|143.50
|143.80
|143.10
|2242
|2006.05.02 20:05
|t/p
|1121
|1.00
|143.10
|143.80
|143.10
|348.74
|111254.80
|2243
|2006.05.02 20:20
|sell
|1122
|1.00
|143.29
|143.59
|142.89
|2244
|2006.05.02 21:40
|t/p
|1122
|1.00
|142.89
|143.59
|142.89
|348.73
|111603.53
|2245
|2006.05.02 23:45
|buy
|1123
|1.00
|142.96
|142.66
|143.36
|2246
|2006.05.03 12:25
|t/p
|1123
|1.00
|143.36
|142.66
|143.36
|354.56
|111958.08
|2247
|2006.05.03 12:25
|sell
|1124
|1.00
|143.36
|143.66
|142.96
|2248
|2006.05.03 20:20
|s/l
|1124
|1.00
|143.66
|143.66
|142.96
|-261.55
|111696.53
|2249
|2006.05.03 21:50
|sell
|1125
|1.00
|143.71
|144.01
|143.31
|2250
|2006.05.04 09:50
|s/l
|1125
|1.00
|144.01
|144.01
|143.31
|-301.05
|111395.48
|2251
|2006.05.04 09:59
|buy
|1126
|1.00
|143.75
|143.45
|144.15
|2252
|2006.05.04 10:05
|s/l
|1126
|1.00
|143.45
|143.45
|144.15
|-261.60
|111133.88
|2253
|2006.05.04 10:45
|sell
|1127
|1.00
|143.74
|144.04
|143.34
|2254
|2006.05.04 17:10
|s/l
|1127
|1.00
|144.04
|144.04
|143.34
|-261.55
|110872.33
|2255
|2006.05.04 17:25
|buy
|1128
|1.00
|143.76
|143.46
|144.16
|2256
|2006.05.04 20:45
|t/p
|1128
|1.00
|144.16
|143.46
|144.16
|348.79
|111221.12
|2257
|2006.05.04 20:45
|sell
|1129
|1.00
|144.21
|144.51
|143.81
|2258
|2006.05.05 12:05
|s/l
|1129
|1.00
|144.51
|144.51
|143.81
|-274.72
|110946.40
|2259
|2006.05.05 13:25
|sell
|1130
|1.00
|144.48
|144.78
|144.08
|2260
|2006.05.05 16:05
|t/p
|1130
|1.00
|144.08
|144.78
|144.08
|348.73
|111295.13
|2261
|2006.05.05 16:50
|sell
|1131
|1.00
|144.47
|144.77
|144.07
|2262
|2006.05.05 16:59
|t/p
|1131
|1.00
|144.07
|144.77
|144.07
|348.73
|111643.86
|2263
|2006.05.05 17:45
|sell
|1132
|1.00
|143.64
|143.94
|143.24
|2264
|2006.05.05 17:59
|t/p
|1132
|1.00
|143.24
|143.94
|143.24
|348.74
|111992.60
|2265
|2006.05.05 18:59
|sell
|1133
|1.00
|143.15
|143.45
|142.75
|2266
|2006.05.08 01:00
|t/p
|1133
|1.00
|142.75
|143.45
|142.75
|335.57
|112328.17
|2267
|2006.05.08 01:30
|buy
|1134
|1.00
|142.62
|142.32
|143.02
|2268
|2006.05.08 03:50
|s/l
|1134
|1.00
|142.32
|142.32
|143.02
|-261.60
|112066.57
|2269
|2006.05.08 06:45
|buy
|1135
|1.00
|142.02
|141.72
|142.42
|2270
|2006.05.08 11:30
|s/l
|1135
|1.00
|141.72
|141.72
|142.42
|-261.60
|111804.97
|2271
|2006.05.08 11:30
|buy
|1136
|1.00
|141.72
|141.42
|142.12
|2272
|2006.05.09 03:10
|s/l
|1136
|1.00
|141.42
|141.42
|142.12
|-255.83
|111549.14
|2273
|2006.05.09 07:50
|sell
|1137
|1.00
|141.84
|142.14
|141.44
|2274
|2006.05.10 11:35
|t/p
|1137
|1.00
|141.44
|142.14
|141.44
|335.57
|111884.71
|2275
|2006.05.10 12:25
|sell
|1138
|1.00
|141.36
|141.66
|140.96
|2276
|2006.05.10 18:05
|s/l
|1138
|1.00
|141.66
|141.66
|140.96
|-261.56
|111623.15
|2277
|2006.05.10 18:35
|buy
|1139
|1.00
|141.43
|141.13
|141.83
|2278
|2006.05.10 20:25
|s/l
|1139
|1.00
|141.13
|141.13
|141.83
|-261.60
|111361.55
|2279
|2006.05.10 20:25
|buy
|1140
|1.00
|141.15
|140.85
|141.55
|2280
|2006.05.11 01:20
|t/p
|1140
|1.00
|141.55
|140.85
|141.55
|366.07
|111727.62
|2281
|2006.05.11 02:25
|buy
|1141
|1.00
|141.59
|141.29
|141.99
|2282
|2006.05.11 10:05
|s/l
|1141
|1.00
|141.29
|141.29
|141.99
|-261.59
|111466.03
|2283
|2006.05.11 10:15
|sell
|1142
|1.00
|141.57
|141.87
|141.17
|2284
|2006.05.11 16:15
|s/l
|1142
|1.00
|141.87
|141.87
|141.17
|-261.55
|111204.48
|2285
|2006.05.11 17:59
|sell
|1143
|1.00
|141.87
|142.17
|141.47
|2286
|2006.05.11 23:45
|s/l
|1143
|1.00
|142.17
|142.17
|141.47
|-261.55
|110942.93
|2287
|2006.05.12 01:50
|sell
|1144
|1.00
|142.11
|142.41
|141.71
|2288
|2006.05.12 02:05
|t/p
|1144
|1.00
|141.71
|142.41
|141.71
|348.73
|111291.66
|2289
|2006.05.12 02:50
|sell
|1145
|1.00
|141.99
|142.29
|141.59
|2290
|2006.05.12 03:15
|t/p
|1145
|1.00
|141.59
|142.29
|141.59
|348.73
|111640.39
|2291
|2006.05.12 03:25
|sell
|1146
|1.00
|141.71
|142.01
|141.31
|2292
|2006.05.12 12:50
|t/p
|1146
|1.00
|141.31
|142.01
|141.31
|348.74
|111989.13
|2293
|2006.05.12 12:50
|buy
|1147
|1.00
|141.20
|140.90
|141.60
|2294
|2006.05.12 13:10
|t/p
|1147
|1.00
|141.60
|140.90
|141.60
|348.79
|112337.92
|2295
|2006.05.12 14:40
|buy
|1148
|1.00
|141.45
|141.15
|141.85
|2296
|2006.05.12 17:05
|t/p
|1148
|1.00
|141.85
|141.15
|141.85
|348.79
|112686.71
|2297
|2006.05.12 18:59
|sell
|1149
|1.00
|142.37
|142.67
|141.97
|2298
|2006.05.15 01:00
|t/p
|1149
|1.00
|141.97
|142.67
|141.97
|335.56
|113022.27
|2299
|2006.05.15 02:25
|sell
|1150
|1.00
|142.04
|142.34
|141.64
|2300
|2006.05.15 04:05
|t/p
|1150
|1.00
|141.64
|142.34
|141.64
|348.73
|113371.00
|2301
|2006.05.15 05:15
|sell
|1151
|1.00
|141.66
|141.96
|141.26
|2302
|2006.05.15 10:30
|t/p
|1151
|1.00
|141.26
|141.96
|141.26
|348.74
|113719.74
|2303
|2006.05.15 13:45
|buy
|1152
|1.00
|141.12
|140.82
|141.52
|2304
|2006.05.15 17:05
|t/p
|1152
|1.00
|141.52
|140.82
|141.52
|348.80
|114068.54
|2305
|2006.05.15 17:35
|buy
|1153
|1.00
|141.39
|141.09
|141.79
|2306
|2006.05.15 19:25
|s/l
|1153
|1.00
|141.09
|141.09
|141.79
|-261.60
|113806.94
|2307
|2006.05.15 20:15
|sell
|1154
|1.00
|141.32
|141.62
|140.92
|2308
|2006.05.16 01:10
|s/l
|1154
|1.00
|141.62
|141.62
|140.92
|-274.72
|113532.22
|2309
|2006.05.16 02:35
|buy
|1155
|1.00
|141.47
|141.17
|141.87
|2310
|2006.05.16 06:15
|s/l
|1155
|1.00
|141.17
|141.17
|141.87
|-261.60
|113270.62
|2311
|2006.05.16 06:40
|sell
|1156
|1.00
|141.35
|141.65
|140.95
|2312
|2006.05.16 08:05
|t/p
|1156
|1.00
|140.95
|141.65
|140.95
|348.73
|113619.35
|2313
|2006.05.16 08:30
|sell
|1157
|1.00
|141.14
|141.44
|140.74
|2314
|2006.05.16 10:15
|s/l
|1157
|1.00
|141.44
|141.44
|140.74
|-261.55
|113357.80
|2315
|2006.05.16 10:50
|buy
|1158
|1.00
|141.11
|140.81
|141.51
|2316
|2006.05.16 16:35
|t/p
|1158
|1.00
|141.51
|140.81
|141.51
|348.80
|113706.60
|2317
|2006.05.16 17:25
|sell
|1159
|1.00
|141.47
|141.77
|141.07
|2318
|2006.05.16 18:05
|t/p
|1159
|1.00
|141.07
|141.77
|141.07
|348.74
|114055.34
|2319
|2006.05.16 18:25
|sell
|1160
|1.00
|141.44
|141.74
|141.04
|2320
|2006.05.17 00:30
|t/p
|1160
|1.00
|141.04
|141.74
|141.04
|335.57
|114390.92
|2321
|2006.05.17 02:59
|sell
|1161
|1.00
|141.06
|141.36
|140.66
|2322
|2006.05.17 03:15
|t/p
|1161
|1.00
|140.66
|141.36
|140.66
|348.73
|114739.65
|2323
|2006.05.17 04:59
|sell
|1162
|1.00
|140.75
|141.05
|140.35
|2324
|2006.05.17 13:05
|s/l
|1162
|1.00
|141.05
|141.05
|140.35
|-261.55
|114478.10
|2325
|2006.05.17 13:10
|buy
|1163
|1.00
|140.76
|140.46
|141.16
|2326
|2006.05.17 16:05
|s/l
|1163
|1.00
|140.46
|140.46
|141.16
|-261.60
|114216.50
|2327
|2006.05.17 16:15
|sell
|1164
|1.00
|140.81
|141.11
|140.41
|2328
|2006.05.17 16:59
|t/p
|1164
|1.00
|140.41
|141.11
|140.41
|348.73
|114565.23
|2329
|2006.05.17 17:25
|buy
|1165
|1.00
|140.24
|139.94
|140.64
|2330
|2006.05.17 18:05
|t/p
|1165
|1.00
|140.64
|139.94
|140.64
|348.79
|114914.02
|2331
|2006.05.17 18:50
|buy
|1166
|1.00
|140.30
|140.00
|140.70
|2332
|2006.05.17 19:05
|t/p
|1166
|1.00
|140.70
|140.00
|140.70
|348.79
|115262.81
|2333
|2006.05.17 20:59
|sell
|1167
|1.00
|140.78
|141.08
|140.38
|2334
|2006.05.17 21:05
|s/l
|1167
|1.00
|141.08
|141.08
|140.38
|-261.55
|115001.26
|2335
|2006.05.17 22:35
|buy
|1168
|1.00
|141.39
|141.09
|141.79
|2336
|2006.05.18 06:05
|s/l
|1168
|1.00
|141.09
|141.09
|141.79
|-244.33
|114756.92
|2337
|2006.05.18 06:30
|sell
|1169
|1.00
|141.28
|141.58
|140.88
|2338
|2006.05.18 11:05
|s/l
|1169
|1.00
|141.58
|141.58
|140.88
|-261.55
|114495.37
|2339
|2006.05.18 11:40
|buy
|1170
|1.00
|141.47
|141.17
|141.87
|2340
|2006.05.18 14:40
|t/p
|1170
|1.00
|141.87
|141.17
|141.87
|348.79
|114844.16
|2341
|2006.05.18 15:35
|sell
|1171
|1.00
|141.92
|142.22
|141.52
|2342
|2006.05.18 19:35
|s/l
|1171
|1.00
|142.22
|142.22
|141.52
|-261.56
|114582.60
|2343
|2006.05.18 20:25
|sell
|1172
|1.00
|142.02
|142.32
|141.62
|2344
|2006.05.18 22:20
|s/l
|1172
|1.00
|142.32
|142.32
|141.62
|-261.55
|114321.05
|2345
|2006.05.18 23:45
|sell
|1173
|1.00
|142.36
|142.66
|141.96
|2346
|2006.05.19 10:10
|s/l
|1173
|1.00
|142.66
|142.66
|141.96
|-274.72
|114046.34
|2347
|2006.05.19 10:20
|buy
|1174
|1.00
|142.09
|141.79
|142.49
|2348
|2006.05.19 10:35
|t/p
|1174
|1.00
|142.49
|141.79
|142.49
|348.80
|114395.14
|2349
|2006.05.19 11:30
|sell
|1175
|1.00
|142.83
|143.13
|142.43
|2350
|2006.05.19 15:05
|t/p
|1175
|1.00
|142.43
|143.13
|142.43
|348.74
|114743.88
|2351
|2006.05.19 15:35
|sell
|1176
|1.00
|142.70
|143.00
|142.30
|2352
|2006.05.19 15:59
|t/p
|1176
|1.00
|142.30
|143.00
|142.30
|348.74
|115092.62
|2353
|2006.05.19 17:50
|buy
|1177
|1.00
|142.21
|141.91
|142.61
|2354
|2006.05.19 20:10
|t/p
|1177
|1.00
|142.61
|141.91
|142.61
|348.80
|115441.42
|2355
|2006.05.19 20:40
|buy
|1178
|1.00
|142.54
|142.24
|142.94
|2356
|2006.05.22 06:40
|t/p
|1178
|1.00
|142.94
|142.24
|142.94
|354.55
|115795.96
|2357
|2006.05.22 06:40
|sell
|1179
|1.00
|142.95
|143.25
|142.55
|2358
|2006.05.22 09:10
|s/l
|1179
|1.00
|143.25
|143.25
|142.55
|-261.55
|115534.41
|2359
|2006.05.22 09:20
|buy
|1180
|1.00
|142.98
|142.68
|143.38
|2360
|2006.05.22 09:40
|t/p
|1180
|1.00
|143.38
|142.68
|143.38
|348.80
|115883.21
|2361
|2006.05.22 12:50
|sell
|1181
|1.00
|143.66
|143.96
|143.26
|2362
|2006.05.23 01:05
|t/p
|1181
|1.00
|143.26
|143.96
|143.26
|335.56
|116218.77
|2363
|2006.05.23 01:10
|sell
|1182
|1.00
|143.31
|143.61
|142.91
|2364
|2006.05.23 03:10
|s/l
|1182
|1.00
|143.61
|143.61
|142.91
|-261.55
|115957.22
|2365
|2006.05.23 05:50
|sell
|1183
|1.00
|143.71
|144.01
|143.31
|2366
|2006.05.23 07:05
|t/p
|1183
|1.00
|143.31
|144.01
|143.31
|348.74
|116305.96
|2367
|2006.05.23 07:45
|sell
|1184
|1.00
|143.49
|143.79
|143.09
|2368
|2006.05.23 07:59
|t/p
|1184
|1.00
|143.09
|143.79
|143.09
|348.73
|116654.69
|2369
|2006.05.23 08:30
|sell
|1185
|1.00
|143.01
|143.31
|142.61
|2370
|2006.05.23 22:10
|s/l
|1185
|1.00
|143.31
|143.31
|142.61
|-261.55
|116393.14
|2371
|2006.05.23 22:30
|buy
|1186
|1.00
|143.10
|142.80
|143.50
|2372
|2006.05.23 23:05
|t/p
|1186
|1.00
|143.50
|142.80
|143.50
|348.80
|116741.94
|2373
|2006.05.23 23:25
|buy
|1187
|1.00
|143.15
|142.85
|143.55
|2374
|2006.05.23 23:50
|t/p
|1187
|1.00
|143.55
|142.85
|143.55
|348.80
|117090.74
|2375
|2006.05.24 00:50
|sell
|1188
|1.00
|143.51
|143.81
|143.11
|2376
|2006.05.24 08:15
|s/l
|1188
|1.00
|143.81
|143.81
|143.11
|-261.55
|116829.19
|2377
|2006.05.24 09:10
|sell
|1189
|1.00
|143.72
|144.02
|143.32
|2378
|2006.05.24 16:20
|s/l
|1189
|1.00
|144.02
|144.02
|143.32
|-261.56
|116567.63
|2379
|2006.05.24 17:35
|sell
|1190
|1.00
|144.17
|144.47
|143.77
|2380
|2006.05.24 18:05
|t/p
|1190
|1.00
|143.77
|144.47
|143.77
|348.73
|116916.36
|2381
|2006.05.24 18:30
|sell
|1191
|1.00
|143.79
|144.09
|143.39
|2382
|2006.05.24 21:35
|s/l
|1191
|1.00
|144.09
|144.09
|143.39
|-261.56
|116654.80
|2383
|2006.05.24 23:30
|buy
|1192
|1.00
|143.88
|143.58
|144.28
|2384
|2006.05.25 14:05
|s/l
|1192
|1.00
|143.58
|143.58
|144.28
|-244.33
|116410.47
|2385
|2006.05.25 15:30
|sell
|1193
|1.00
|143.31
|143.61
|142.91
|2386
|2006.05.25 16:50
|t/p
|1193
|1.00
|142.91
|143.61
|142.91
|348.74
|116759.21
|2387
|2006.05.25 16:50
|buy
|1194
|1.00
|142.88
|142.58
|143.28
|2388
|2006.05.26 10:05
|t/p
|1194
|1.00
|143.28
|142.58
|143.28
|354.56
|117113.76
|2389
|2006.05.26 13:45
|sell
|1195
|1.00
|143.48
|143.78
|143.08
|2390
|2006.05.26 17:20
|t/p
|1195
|1.00
|143.08
|143.78
|143.08
|348.73
|117462.49
|2391
|2006.05.26 20:10
|sell
|1196
|1.00
|143.41
|143.71
|143.01
|2392
|2006.05.29 18:50
|s/l
|1196
|1.00
|143.71
|143.71
|143.01
|-274.73
|117187.77
|2393
|2006.05.29 18:59
|buy
|1197
|1.00
|143.47
|143.17
|143.87
|2394
|2006.05.30 12:10
|t/p
|1197
|1.00
|143.87
|143.17
|143.87
|354.56
|117542.32
|2395
|2006.05.30 13:40
|buy
|1198
|1.00
|144.02
|143.72
|144.42
|2396
|2006.05.31 02:40
|t/p
|1198
|1.00
|144.42
|143.72
|144.42
|354.56
|117896.88
|2397
|2006.05.31 03:15
|sell
|1199
|1.00
|144.40
|144.70
|144.00
|2398
|2006.05.31 09:30
|t/p
|1199
|1.00
|144.00
|144.70
|144.00
|348.74
|118245.62
|2399
|2006.05.31 10:25
|buy
|1200
|1.00
|143.87
|143.57
|144.27
|2400
|2006.05.31 14:10
|t/p
|1200
|1.00
|144.27
|143.57
|144.27
|348.79
|118594.41
|2401
|2006.05.31 14:35
|buy
|1201
|1.00
|144.11
|143.81
|144.51
|2402
|2006.06.01 06:50
|s/l
|1201
|1.00
|143.81
|143.81
|144.51
|-244.32
|118350.08
|2403
|2006.06.01 07:59
|sell
|1202
|1.00
|143.84
|144.14
|143.44
|2404
|2006.06.01 10:10
|s/l
|1202
|1.00
|144.14
|144.14
|143.44
|-261.55
|118088.53
|2405
|2006.06.01 10:50
|buy
|1203
|1.00
|143.86
|143.56
|144.26
|2406
|2006.06.01 12:05
|t/p
|1203
|1.00
|144.26
|143.56
|144.26
|348.79
|118437.32
|2407
|2006.06.01 13:50
|sell
|1204
|1.00
|144.33
|144.63
|143.93
|2408
|2006.06.02 11:30
|s/l
|1204
|1.00
|144.63
|144.63
|143.93
|-274.72
|118162.61
|2409
|2006.06.02 13:35
|sell
|1205
|1.00
|144.56
|144.86
|144.16
|2410
|2006.06.02 16:10
|t/p
|1205
|1.00
|144.16
|144.86
|144.16
|348.74
|118511.35
|2411
|2006.06.02 16:40
|sell
|1206
|1.00
|144.63
|144.93
|144.23
|2412
|2006.06.02 16:59
|t/p
|1206
|1.00
|144.23
|144.93
|144.23
|348.74
|118860.09
|2413
|2006.06.02 17:15
|sell
|1207
|1.00
|144.13
|144.43
|143.73
|2414
|2006.06.05 01:20
|s/l
|1207
|1.00
|144.43
|144.43
|143.73
|-274.72
|118585.37
|2415
|2006.06.05 04:10
|buy
|1208
|1.00
|144.33
|144.03
|144.73
|2416
|2006.06.05 10:50
|t/p
|1208
|1.00
|144.73
|144.03
|144.73
|348.80
|118934.17
|2417
|2006.06.05 11:30
|sell
|1209
|1.00
|144.87
|145.17
|144.47
|2418
|2006.06.06 17:05
|s/l
|1209
|1.00
|145.17
|145.17
|144.47
|-274.72
|118659.45
|2419
|2006.06.06 17:45
|buy
|1210
|1.00
|144.98
|144.68
|145.38
|2420
|2006.06.06 17:59
|t/p
|1210
|1.00
|145.38
|144.68
|145.38
|348.79
|119008.24
|2421
|2006.06.06 18:50
|sell
|1211
|1.00
|145.45
|145.75
|145.05
|2422
|2006.06.07 03:05
|t/p
|1211
|1.00
|145.05
|145.75
|145.05
|335.57
|119343.81
|2423
|2006.06.07 03:10
|sell
|1212
|1.00
|145.15
|145.45
|144.75
|2424
|2006.06.07 15:50
|t/p
|1212
|1.00
|144.75
|145.45
|144.75
|348.74
|119692.55
|2425
|2006.06.07 15:50
|buy
|1213
|1.00
|144.74
|144.44
|145.14
|2426
|2006.06.07 17:10
|t/p
|1213
|1.00
|145.14
|144.44
|145.14
|348.80
|120041.35
|2427
|2006.06.07 20:30
|buy
|1214
|1.00
|145.09
|144.79
|145.49
|2428
|2006.06.08 14:35
|t/p
|1214
|1.00
|145.49
|144.79
|145.49
|366.06
|120407.41
|2429
|2006.06.08 15:25
|sell
|1215
|1.00
|145.54
|145.84
|145.14
|2430
|2006.06.08 16:05
|t/p
|1215
|1.00
|145.14
|145.84
|145.14
|348.73
|120756.14
|2431
|2006.06.08 16:50
|sell
|1216
|1.00
|145.17
|145.47
|144.77
|2432
|2006.06.08 16:59
|t/p
|1216
|1.00
|144.77
|145.47
|144.77
|348.73
|121104.87
|2433
|2006.06.08 17:15
|sell
|1217
|1.00
|144.70
|145.00
|144.30
|2434
|2006.06.09 01:10
|t/p
|1217
|1.00
|144.30
|145.00
|144.30
|335.57
|121440.44
|2435
|2006.06.09 06:45
|buy
|1218
|1.00
|144.00
|143.70
|144.40
|2436
|2006.06.12 18:45
|s/l
|1218
|1.00
|143.70
|143.70
|144.40
|-255.83
|121184.61
|2437
|2006.06.12 19:40
|buy
|1219
|1.00
|143.67
|143.37
|144.07
|2438
|2006.06.13 07:10
|t/p
|1219
|1.00
|144.07
|143.37
|144.07
|354.55
|121539.15
|2439
|2006.06.13 09:45
|sell
|1220
|1.00
|144.18
|144.48
|143.78
|2440
|2006.06.13 16:45
|s/l
|1220
|1.00
|144.48
|144.48
|143.78
|-261.55
|121277.60
|2441
|2006.06.13 18:50
|sell
|1221
|1.00
|144.75
|145.05
|144.35
|2442
|2006.06.14 18:50
|s/l
|1221
|1.00
|145.05
|145.05
|144.35
|-274.72
|121002.89
|2443
|2006.06.14 19:45
|sell
|1222
|1.00
|145.08
|145.38
|144.68
|2444
|2006.06.16 12:50
|s/l
|1222
|1.00
|145.38
|145.38
|144.68
|-314.22
|120688.67
|2445
|2006.06.16 14:45
|sell
|1223
|1.00
|145.44
|145.74
|145.04
|2446
|2006.06.19 01:00
|s/l
|1223
|1.00
|145.74
|145.74
|145.04
|-274.72
|120413.95
|2447
|2006.06.19 03:50
|sell
|1224
|1.00
|145.74
|146.04
|145.34
|2448
|2006.06.19 16:45
|t/p
|1224
|1.00
|145.34
|146.04
|145.34
|348.74
|120762.69
|2449
|2006.06.19 18:45
|buy
|1225
|1.00
|144.93
|144.63
|145.33
|2450
|2006.06.20 09:05
|s/l
|1225
|1.00
|144.63
|144.63
|145.33
|-255.84
|120506.84
|2451
|2006.06.20 10:59
|sell
|1226
|1.00
|144.43
|144.73
|144.03
|2452
|2006.06.20 12:10
|s/l
|1226
|1.00
|144.73
|144.73
|144.03
|-261.55
|120245.29
|2453
|2006.06.20 14:35
|buy
|1227
|1.00
|144.55
|144.25
|144.95
|2454
|2006.06.20 15:30
|s/l
|1227
|1.00
|144.25
|144.25
|144.95
|-261.60
|119983.69
|2455
|2006.06.20 17:30
|buy
|1228
|1.00
|144.42
|144.12
|144.82
|2456
|2006.06.21 07:05
|t/p
|1228
|1.00
|144.82
|144.12
|144.82
|354.56
|120338.25
|2457
|2006.06.21 08:50
|sell
|1229
|1.00
|144.80
|145.10
|144.40
|2458
|2006.06.21 13:25
|s/l
|1229
|1.00
|145.10
|145.10
|144.40
|-261.55
|120076.70
|2459
|2006.06.21 14:45
|sell
|1230
|1.00
|145.10
|145.40
|144.70
|2460
|2006.06.21 15:50
|s/l
|1230
|1.00
|145.40
|145.40
|144.70
|-261.56
|119815.14
|2461
|2006.06.21 16:40
|sell
|1231
|1.00
|145.40
|145.70
|145.00
|2462
|2006.06.22 18:05
|s/l
|1231
|1.00
|145.70
|145.70
|145.00
|-301.05
|119514.09
|2463
|2006.06.22 18:30
|buy
|1232
|1.00
|145.55
|145.25
|145.95
|2464
|2006.06.22 19:05
|t/p
|1232
|1.00
|145.95
|145.25
|145.95
|348.80
|119862.89
|2465
|2006.06.22 20:50
|sell
|1233
|1.00
|146.17
|146.47
|145.77
|2466
|2006.06.23 09:50
|t/p
|1233
|1.00
|145.77
|146.47
|145.77
|335.56
|120198.45
|2467
|2006.06.23 09:50
|buy
|1234
|1.00
|145.73
|145.43
|146.13
|2468
|2006.06.23 15:15
|s/l
|1234
|1.00
|145.43
|145.43
|146.13
|-261.60
|119936.85
|2469
|2006.06.23 15:30
|sell
|1235
|1.00
|145.62
|145.92
|145.22
|2470
|2006.06.23 16:50
|t/p
|1235
|1.00
|145.22
|145.92
|145.22
|348.74
|120285.59
|2471
|2006.06.26 02:15
|buy
|1236
|1.00
|145.63
|145.33
|146.03
|2472
|2006.06.26 10:10
|t/p
|1236
|1.00
|146.03
|145.33
|146.03
|348.80
|120634.39
|2473
|2006.06.26 11:20
|buy
|1237
|1.00
|146.07
|145.77
|146.47
|2474
|2006.06.27 11:20
|t/p
|1237
|1.00
|146.47
|145.77
|146.47
|354.55
|120988.94
|2475
|2006.06.27 11:20
|sell
|1238
|1.00
|146.47
|146.77
|146.07
|2476
|2006.06.28 04:20
|t/p
|1238
|1.00
|146.07
|146.77
|146.07
|335.56
|121324.50
|2477
|2006.06.28 07:45
|buy
|1239
|1.00
|146.02
|145.72
|146.42
|2478
|2006.06.28 17:05
|s/l
|1239
|1.00
|145.72
|145.72
|146.42
|-261.60
|121062.90
|2479
|2006.06.28 17:30
|sell
|1240
|1.00
|145.93
|146.23
|145.53
|2480
|2006.06.28 22:05
|s/l
|1240
|1.00
|146.23
|146.23
|145.53
|-261.55
|120801.35
|2481
|2006.06.28 22:35
|buy
|1241
|1.00
|146.11
|145.81
|146.51
|2482
|2006.06.29 13:05
|s/l
|1241
|1.00
|145.81
|145.81
|146.51
|-244.33
|120557.01
|2483
|2006.06.29 13:15
|sell
|1242
|1.00
|145.96
|146.26
|145.56
|2484
|2006.06.29 17:40
|t/p
|1242
|1.00
|145.56
|146.26
|145.56
|348.74
|120905.75
|2485
|2006.06.29 19:45
|buy
|1243
|1.00
|145.54
|145.24
|145.94
|2486
|2006.06.30 04:15
|t/p
|1243
|1.00
|145.94
|145.24
|145.94
|354.56
|121260.31
|2487
|2006.06.30 05:30
|sell
|1244
|1.00
|146.08
|146.38
|145.68
|2488
|2006.06.30 09:05
|t/p
|1244
|1.00
|145.68
|146.38
|145.68
|348.74
|121609.05
|2489
|2006.06.30 09:10
|sell
|1245
|1.00
|145.73
|146.03
|145.33
|2490
|2006.06.30 17:05
|s/l
|1245
|1.00
|146.03
|146.03
|145.33
|-261.55
|121347.50
|2491
|2006.06.30 18:10
|buy
|1246
|1.00
|146.11
|145.81
|146.51
|2492
|2006.07.03 06:50
|t/p
|1246
|1.00
|146.51
|145.81
|146.51
|354.55
|121702.05
|2493
|2006.07.03 06:50
|sell
|1247
|1.00
|146.52
|146.82
|146.12
|2494
|2006.07.03 13:15
|s/l
|1247
|1.00
|146.82
|146.82
|146.12
|-261.55
|121440.50
|2495
|2006.07.03 14:15
|sell
|1248
|1.00
|146.93
|147.23
|146.53
|2496
|2006.07.04 14:10
|t/p
|1248
|1.00
|146.53
|147.23
|146.53
|335.57
|121776.07
|2497
|2006.07.04 15:50
|buy
|1249
|1.00
|146.52
|146.22
|146.92
|2498
|2006.07.04 23:50
|t/p
|1249
|1.00
|146.92
|146.22
|146.92
|348.80
|122124.87
|2499
|2006.07.04 23:50
|sell
|1250
|1.00
|146.92
|147.22
|146.52
|2500
|2006.07.05 01:45
|s/l
|1250
|1.00
|147.22
|147.22
|146.52
|-274.72
|121850.15
|2501
|2006.07.05 02:45
|sell
|1251
|1.00
|147.24
|147.54
|146.84
|2502
|2006.07.05 04:05
|t/p
|1251
|1.00
|146.84
|147.54
|146.84
|348.74
|122198.89
|2503
|2006.07.05 06:35
|sell
|1252
|1.00
|146.95
|147.25
|146.55
|2504
|2006.07.05 18:05
|s/l
|1252
|1.00
|147.25
|147.25
|146.55
|-261.55
|121937.34
|2505
|2006.07.05 22:35
|sell
|1253
|1.00
|147.34
|147.64
|146.94
|2506
|2006.07.06 16:05
|t/p
|1253
|1.00
|146.94
|147.64
|146.94
|309.23
|122246.57
|2507
|2006.07.06 16:35
|sell
|1254
|1.00
|147.14
|147.44
|146.74
|2508
|2006.07.06 17:05
|t/p
|1254
|1.00
|146.74
|147.44
|146.74
|348.74
|122595.31
|2509
|2006.07.06 17:25
|sell
|1255
|1.00
|146.93
|147.23
|146.53
|2510
|2006.07.06 20:15
|s/l
|1255
|1.00
|147.23
|147.23
|146.53
|-261.55
|122333.76
|2511
|2006.07.06 21:59
|sell
|1256
|1.00
|147.12
|147.42
|146.72
|2512
|2006.07.07 11:40
|t/p
|1256
|1.00
|146.72
|147.42
|146.72
|335.57
|122669.33
|2513
|2006.07.07 12:50
|buy
|1257
|1.00
|146.57
|146.27
|146.97
|2514
|2006.07.07 15:40
|s/l
|1257
|1.00
|146.27
|146.27
|146.97
|-261.59
|122407.74
|2515
|2006.07.07 16:59
|sell
|1258
|1.00
|146.35
|146.65
|145.95
|2516
|2006.07.10 01:00
|t/p
|1258
|1.00
|145.95
|146.65
|145.95
|335.56
|122743.30
|2517
|2006.07.10 08:45
|buy
|1259
|1.00
|145.37
|145.07
|145.77
|2518
|2006.07.10 15:25
|s/l
|1259
|1.00
|145.07
|145.07
|145.77
|-261.59
|122481.71
|2519
|2006.07.10 15:25
|buy
|1260
|1.00
|145.10
|144.80
|145.50
|2520
|2006.07.11 00:05
|t/p
|1260
|1.00
|145.50
|144.80
|145.50
|354.55
|122836.26
|2521
|2006.07.11 02:40
|sell
|1261
|1.00
|145.68
|145.98
|145.28
|2522
|2006.07.11 05:05
|t/p
|1261
|1.00
|145.28
|145.98
|145.28
|348.74
|123185.00
|2523
|2006.07.11 05:45
|sell
|1262
|1.00
|145.34
|145.64
|144.94
|2524
|2006.07.11 11:15
|s/l
|1262
|1.00
|145.64
|145.64
|144.94
|-261.56
|122923.44
|2525
|2006.07.11 11:25
|buy
|1263
|1.00
|145.51
|145.21
|145.91
|2526
|2006.07.11 23:15
|t/p
|1263
|1.00
|145.91
|145.21
|145.91
|348.80
|123272.24
|2527
|2006.07.12 01:50
|sell
|1264
|1.00
|145.96
|146.26
|145.56
|2528
|2006.07.12 11:10
|s/l
|1264
|1.00
|146.26
|146.26
|145.56
|-261.55
|123010.69
|2529
|2006.07.12 13:45
|sell
|1265
|1.00
|146.25
|146.55
|145.85
|2530
|2006.07.12 14:45
|s/l
|1265
|1.00
|146.55
|146.55
|145.85
|-261.55
|122749.14
|2531
|2006.07.12 16:50
|sell
|1266
|1.00
|146.68
|146.98
|146.28
|2532
|2006.07.13 17:30
|t/p
|1266
|1.00
|146.28
|146.98
|146.28
|309.24
|123058.38
|2533
|2006.07.13 19:59
|sell
|1267
|1.00
|146.35
|146.65
|145.95
|2534
|2006.07.14 04:15
|s/l
|1267
|1.00
|146.65
|146.65
|145.95
|-274.72
|122783.66
|2535
|2006.07.14 04:20
|buy
|1268
|1.00
|146.40
|146.10
|146.80
|2536
|2006.07.14 04:40
|t/p
|1268
|1.00
|146.80
|146.10
|146.80
|348.80
|123132.46
|2537
|2006.07.14 07:50
|sell
|1269
|1.00
|146.98
|147.28
|146.58
|2538
|2006.07.14 10:05
|t/p
|1269
|1.00
|146.58
|147.28
|146.58
|348.73
|123481.19
|2539
|2006.07.14 10:50
|sell
|1270
|1.00
|146.91
|147.21
|146.51
|2540
|2006.07.17 12:15
|t/p
|1270
|1.00
|146.51
|147.21
|146.51
|335.56
|123816.75
|2541
|2006.07.17 12:50
|sell
|1271
|1.00
|146.77
|147.07
|146.37
|2542
|2006.07.18 09:25
|t/p
|1271
|1.00
|146.37
|147.07
|146.37
|335.57
|124152.33
|2543
|2006.07.18 09:25
|buy
|1272
|1.00
|146.34
|146.04
|146.74
|2544
|2006.07.18 16:10
|t/p
|1272
|1.00
|146.74
|146.04
|146.74
|348.80
|124501.13
|2545
|2006.07.18 16:10
|sell
|1273
|1.00
|146.74
|147.04
|146.34
|2546
|2006.07.18 17:15
|t/p
|1273
|1.00
|146.34
|147.04
|146.34
|348.74
|124849.87
|2547
|2006.07.18 17:50
|sell
|1274
|1.00
|146.60
|146.90
|146.20
|2548
|2006.07.18 19:40
|s/l
|1274
|1.00
|146.90
|146.90
|146.20
|-261.55
|124588.32
|2549
|2006.07.18 20:50
|sell
|1275
|1.00
|146.88
|147.18
|146.48
|2550
|2006.07.19 03:05
|t/p
|1275
|1.00
|146.48
|147.18
|146.48
|335.57
|124923.89
|2551
|2006.07.19 03:20
|sell
|1276
|1.00
|146.64
|146.94
|146.24
|2552
|2006.07.19 12:05
|s/l
|1276
|1.00
|146.94
|146.94
|146.24
|-261.55
|124662.34
|2553
|2006.07.19 13:35
|sell
|1277
|1.00
|147.04
|147.34
|146.64
|2554
|2006.07.20 13:10
|s/l
|1277
|1.00
|147.34
|147.34
|146.64
|-301.05
|124361.29
|2555
|2006.07.20 13:35
|buy
|1278
|1.00
|147.18
|146.88
|147.58
|2556
|2006.07.20 14:05
|t/p
|1278
|1.00
|147.58
|146.88
|147.58
|348.79
|124710.08
|2557
|2006.07.20 14:30
|buy
|1279
|1.00
|147.40
|147.10
|147.80
|2558
|2006.07.20 15:50
|t/p
|1279
|1.00
|147.80
|147.10
|147.80
|348.79
|125058.87
|2559
|2006.07.20 16:45
|sell
|1280
|1.00
|147.66
|147.96
|147.26
|2560
|2006.07.21 10:50
|t/p
|1280
|1.00
|147.26
|147.96
|147.26
|335.56
|125394.43
|2561
|2006.07.21 12:50
|buy
|1281
|1.00
|146.88
|146.58
|147.28
|2562
|2006.07.21 18:05
|t/p
|1281
|1.00
|147.28
|146.58
|147.28
|348.80
|125743.23
|2563
|2006.07.21 20:15
|buy
|1282
|1.00
|147.48
|147.18
|147.88
|2564
|2006.07.24 09:10
|s/l
|1282
|1.00
|147.18
|147.18
|147.88
|-255.84
|125487.39
|2565
|2006.07.24 10:50
|buy
|1283
|1.00
|147.27
|146.97
|147.67
|2566
|2006.07.25 09:05
|t/p
|1283
|1.00
|147.67
|146.97
|147.67
|354.55
|125841.93
|2567
|2006.07.25 11:50
|sell
|1284
|1.00
|147.73
|148.03
|147.33
|2568
|2006.07.26 01:35
|t/p
|1284
|1.00
|147.33
|148.03
|147.33
|335.56
|126177.49
|2569
|2006.07.26 04:50
|buy
|1285
|1.00
|147.16
|146.86
|147.56
|2570
|2006.07.26 11:20
|s/l
|1285
|1.00
|146.86
|146.86
|147.56
|-261.60
|125915.89
|2571
|2006.07.26 11:20
|buy
|1286
|1.00
|146.87
|146.57
|147.27
|2572
|2006.07.26 17:05
|t/p
|1286
|1.00
|147.27
|146.57
|147.27
|348.80
|126264.69
|2573
|2006.07.26 17:25
|buy
|1287
|1.00
|147.08
|146.78
|147.48
|2574
|2006.07.26 18:05
|t/p
|1287
|1.00
|147.48
|146.78
|147.48
|348.80
|126613.49
|2575
|2006.07.26 20:50
|sell
|1288
|1.00
|147.72
|148.02
|147.32
|2576
|2006.07.27 00:35
|s/l
|1288
|1.00
|148.02
|148.02
|147.32
|-301.05
|126312.44
|2577
|2006.07.27 01:30
|sell
|1289
|1.00
|147.94
|148.24
|147.54
|2578
|2006.07.27 11:45
|t/p
|1289
|1.00
|147.54
|148.24
|147.54
|348.74
|126661.18
|2579
|2006.07.27 12:45
|buy
|1290
|1.00
|147.25
|146.95
|147.65
|2580
|2006.07.27 18:25
|s/l
|1290
|1.00
|146.95
|146.95
|147.65
|-261.60
|126399.58
|2581
|2006.07.27 18:59
|sell
|1291
|1.00
|147.09
|147.39
|146.69
|2582
|2006.07.28 06:20
|t/p
|1291
|1.00
|146.69
|147.39
|146.69
|335.56
|126735.15
|2583
|2006.07.28 10:50
|buy
|1292
|1.00
|146.47
|146.17
|146.87
|2584
|2006.07.28 18:45
|s/l
|1292
|1.00
|146.17
|146.17
|146.87
|-261.59
|126473.56
|2585
|2006.07.28 19:59
|sell
|1293
|1.00
|146.29
|146.59
|145.89
|2586
|2006.07.31 08:45
|t/p
|1293
|1.00
|145.89
|146.59
|145.89
|335.56
|126809.12
|2587
|2006.07.31 09:59
|sell
|1294
|1.00
|145.86
|146.16
|145.46
|2588
|2006.07.31 19:05
|s/l
|1294
|1.00
|146.16
|146.16
|145.46
|-261.55
|126547.57
|2589
|2006.07.31 21:50
|sell
|1295
|1.00
|146.48
|146.78
|146.08
|2590
|2006.08.01 04:05
|t/p
|1295
|1.00
|146.08
|146.78
|146.08
|335.56
|126883.13
|2591
|2006.08.01 04:20
|sell
|1296
|1.00
|146.18
|146.48
|145.78
|2592
|2006.08.01 14:05
|s/l
|1296
|1.00
|146.48
|146.48
|145.78
|-261.55
|126621.58
|2593
|2006.08.01 15:25
|buy
|1297
|1.00
|146.34
|146.04
|146.74
|2594
|2006.08.01 16:50
|t/p
|1297
|1.00
|146.74
|146.04
|146.74
|348.80
|126970.38
|2595
|2006.08.01 17:15
|buy
|1298
|1.00
|146.63
|146.33
|147.03
|2596
|2006.08.03 04:10
|s/l
|1298
|1.00
|146.33
|146.33
|147.03
|-238.57
|126731.81
|2597
|2006.08.03 08:59
|sell
|1299
|1.00
|146.42
|146.72
|146.02
|2598
|2006.08.03 11:05
|s/l
|1299
|1.00
|146.72
|146.72
|146.02
|-261.55
|126470.26
|2599
|2006.08.03 11:35
|buy
|1300
|1.00
|146.52
|146.22
|146.92
|2600
|2006.08.03 12:10
|t/p
|1300
|1.00
|146.92
|146.22
|146.92
|348.80
|126819.06
|2601
|2006.08.03 13:50
|sell
|1301
|1.00
|146.86
|147.16
|146.46
|2602
|2006.08.03 15:40
|s/l
|1301
|1.00
|147.16
|147.16
|146.46
|-261.55
|126557.51
|2603
|2006.08.03 17:30
|sell
|1302
|1.00
|147.22
|147.52
|146.82
|2604
|2006.08.04 12:10
|s/l
|1302
|1.00
|147.52
|147.52
|146.82
|-274.73
|126282.78
|2605
|2006.08.04 13:20
|buy
|1303
|1.00
|147.43
|147.13
|147.83
|2606
|2006.08.04 16:05
|s/l
|1303
|1.00
|147.13
|147.13
|147.83
|-261.60
|126021.18
|2607
|2006.08.04 16:50
|sell
|1304
|1.00
|147.48
|147.78
|147.08
|2608
|2006.08.07 12:35
|s/l
|1304
|1.00
|147.78
|147.78
|147.08
|-274.72
|125746.47
|2609
|2006.08.07 12:35
|sell
|1305
|1.00
|147.77
|148.07
|147.37
|2610
|2006.08.09 01:50
|s/l
|1305
|1.00
|148.07
|148.07
|147.37
|-287.89
|125458.57
|2611
|2006.08.09 01:50
|sell
|1306
|1.00
|148.05
|148.35
|147.65
|2612
|2006.08.09 02:05
|t/p
|1306
|1.00
|147.65
|148.35
|147.65
|348.74
|125807.31
|2613
|2006.08.09 02:45
|sell
|1307
|1.00
|147.83
|148.13
|147.43
|2614
|2006.08.09 10:05
|s/l
|1307
|1.00
|148.13
|148.13
|147.43
|-261.55
|125545.76
|2615
|2006.08.09 10:15
|buy
|1308
|1.00
|147.87
|147.57
|148.27
|2616
|2006.08.09 17:05
|t/p
|1308
|1.00
|148.27
|147.57
|148.27
|348.80
|125894.56
|2617
|2006.08.09 18:50
|sell
|1309
|1.00
|148.40
|148.70
|148.00
|2618
|2006.08.10 10:30
|t/p
|1309
|1.00
|148.00
|148.70
|148.00
|309.23
|126203.79
|2619
|2006.08.10 11:35
|buy
|1310
|1.00
|147.70
|147.40
|148.10
|2620
|2006.08.10 15:40
|s/l
|1310
|1.00
|147.40
|147.40
|148.10
|-261.59
|125942.20
|2621
|2006.08.10 15:40
|buy
|1311
|1.00
|147.41
|147.11
|147.81
|2622
|2006.08.11 09:25
|t/p
|1311
|1.00
|147.81
|147.11
|147.81
|354.55
|126296.75
|2623
|2006.08.11 09:35
|buy
|1312
|1.00
|147.58
|147.28
|147.98
|2624
|2006.08.11 11:15
|t/p
|1312
|1.00
|147.98
|147.28
|147.98
|348.80
|126645.55
|2625
|2006.08.11 13:59
|sell
|1313
|1.00
|148.28
|148.58
|147.88
|2626
|2006.08.11 16:15
|t/p
|1313
|1.00
|147.88
|148.58
|147.88
|348.73
|126994.28
|2627
|2006.08.11 16:35
|sell
|1314
|1.00
|148.00
|148.30
|147.60
|2628
|2006.08.11 18:30
|s/l
|1314
|1.00
|148.30
|148.30
|147.60
|-261.55
|126732.73
|2629
|2006.08.11 19:20
|sell
|1315
|1.00
|148.24
|148.54
|147.84
|2630
|2006.08.14 10:50
|s/l
|1315
|1.00
|148.54
|148.54
|147.84
|-274.72
|126458.01
|2631
|2006.08.14 10:50
|sell
|1316
|1.00
|148.52
|148.82
|148.12
|2632
|2006.08.15 10:20
|t/p
|1316
|1.00
|148.12
|148.82
|148.12
|335.56
|126793.57
|2633
|2006.08.15 10:40
|sell
|1317
|1.00
|148.12
|148.42
|147.72
|2634
|2006.08.15 15:05
|s/l
|1317
|1.00
|148.42
|148.42
|147.72
|-261.55
|126532.02
|2635
|2006.08.15 16:25
|buy
|1318
|1.00
|148.28
|147.98
|148.68
|2636
|2006.08.16 14:35
|t/p
|1318
|1.00
|148.68
|147.98
|148.68
|354.56
|126886.58
|2637
|2006.08.16 15:10
|sell
|1319
|1.00
|148.74
|149.04
|148.34
|2638
|2006.08.17 11:50
|t/p
|1319
|1.00
|148.34
|149.04
|148.34
|309.24
|127195.82
|2639
|2006.08.17 11:59
|sell
|1320
|1.00
|148.42
|148.72
|148.02
|2640
|2006.08.17 18:05
|s/l
|1320
|1.00
|148.72
|148.72
|148.02
|-261.55
|126934.27
|2641
|2006.08.17 18:20
|buy
|1321
|1.00
|148.52
|148.22
|148.92
|2642
|2006.08.18 10:35
|t/p
|1321
|1.00
|148.92
|148.22
|148.92
|354.55
|127288.81
|2643
|2006.08.18 11:30
|sell
|1322
|1.00
|148.84
|149.14
|148.44
|2644
|2006.08.18 12:05
|t/p
|1322
|1.00
|148.44
|149.14
|148.44
|348.73
|127637.54
|2645
|2006.08.18 12:25
|sell
|1323
|1.00
|148.80
|149.10
|148.40
|2646
|2006.08.18 12:35
|t/p
|1323
|1.00
|148.40
|149.10
|148.40
|348.74
|127986.28
|2647
|2006.08.18 13:35
|buy
|1324
|1.00
|148.12
|147.82
|148.52
|2648
|2006.08.18 20:05
|t/p
|1324
|1.00
|148.52
|147.82
|148.52
|348.80
|128335.08
|2649
|2006.08.18 21:59
|sell
|1325
|1.00
|148.60
|148.90
|148.20
|2650
|2006.08.21 04:35
|s/l
|1325
|1.00
|148.90
|148.90
|148.20
|-274.72
|128060.36
|2651
|2006.08.21 06:50
|sell
|1326
|1.00
|148.97
|149.27
|148.57
|2652
|2006.08.21 15:05
|s/l
|1326
|1.00
|149.27
|149.27
|148.57
|-261.55
|127798.81
|2653
|2006.08.21 16:25
|sell
|1327
|1.00
|149.39
|149.69
|148.99
|2654
|2006.08.21 17:50
|s/l
|1327
|1.00
|149.69
|149.69
|148.99
|-261.55
|127537.26
|2655
|2006.08.21 19:45
|sell
|1328
|1.00
|149.61
|149.91
|149.21
|2656
|2006.08.22 12:05
|t/p
|1328
|1.00
|149.21
|149.91
|149.21
|335.57
|127872.84
|2657
|2006.08.22 13:45
|sell
|1329
|1.00
|149.28
|149.58
|148.88
|2658
|2006.08.23 05:20
|t/p
|1329
|1.00
|148.88
|149.58
|148.88
|335.56
|128208.40
|2659
|2006.08.23 09:40
|buy
|1330
|1.00
|148.82
|148.52
|149.22
|2660
|2006.08.23 16:50
|t/p
|1330
|1.00
|149.22
|148.52
|149.22
|348.80
|128557.20
|2661
|2006.08.23 17:25
|sell
|1331
|1.00
|149.25
|149.55
|148.85
|2662
|2006.08.23 19:05
|t/p
|1331
|1.00
|148.85
|149.55
|148.85
|348.74
|128905.94
|2663
|2006.08.23 19:45
|sell
|1332
|1.00
|148.97
|149.27
|148.57
|2664
|2006.08.24 05:45
|t/p
|1332
|1.00
|148.57
|149.27
|148.57
|309.23
|129215.17
|2665
|2006.08.24 10:35
|buy
|1333
|1.00
|148.70
|148.40
|149.10
|2666
|2006.08.24 11:05
|t/p
|1333
|1.00
|149.10
|148.40
|149.10
|348.79
|129563.96
|2667
|2006.08.24 11:30
|buy
|1334
|1.00
|148.68
|148.38
|149.08
|2668
|2006.08.24 11:50
|t/p
|1334
|1.00
|149.08
|148.38
|149.08
|348.79
|129912.75
|2669
|2006.08.24 13:50
|sell
|1335
|1.00
|149.30
|149.60
|148.90
|2670
|2006.08.24 17:05
|t/p
|1335
|1.00
|148.90
|149.60
|148.90
|348.74
|130261.49
|2671
|2006.08.24 17:30
|sell
|1336
|1.00
|149.16
|149.46
|148.76
|2672
|2006.08.24 18:05
|t/p
|1336
|1.00
|148.76
|149.46
|148.76
|348.73
|130610.22
|2673
|2006.08.24 18:25
|sell
|1337
|1.00
|148.86
|149.16
|148.46
|2674
|2006.08.25 08:30
|s/l
|1337
|1.00
|149.16
|149.16
|148.46
|-274.72
|130335.50
|2675
|2006.08.25 13:40
|sell
|1338
|1.00
|149.71
|150.01
|149.31
|2676
|2006.08.29 10:15
|s/l
|1338
|1.00
|150.01
|150.01
|149.31
|-287.89
|130047.61
|2677
|2006.08.29 10:15
|sell
|1339
|1.00
|150.03
|150.33
|149.63
|2678
|2006.08.29 10:45
|t/p
|1339
|1.00
|149.63
|150.33
|149.63
|348.73
|130396.34
|2679
|2006.08.29 11:40
|buy
|1340
|1.00
|149.57
|149.27
|149.97
|2680
|2006.08.29 16:40
|s/l
|1340
|1.00
|149.27
|149.27
|149.97
|-261.60
|130134.74
|2681
|2006.08.29 16:40
|buy
|1341
|1.00
|149.30
|149.00
|149.70
|2682
|2006.08.29 17:50
|s/l
|1341
|1.00
|149.00
|149.00
|149.70
|-261.60
|129873.14
|2683
|2006.08.29 18:50
|buy
|1342
|1.00
|149.09
|148.79
|149.49
|2684
|2006.08.29 21:05
|t/p
|1342
|1.00
|149.49
|148.79
|149.49
|348.80
|130221.94
|2685
|2006.08.29 21:40
|buy
|1343
|1.00
|149.25
|148.95
|149.65
|2686
|2006.08.29 22:05
|t/p
|1343
|1.00
|149.65
|148.95
|149.65
|348.80
|130570.74
|2687
|2006.08.30 04:30
|sell
|1344
|1.00
|149.90
|150.20
|149.50
|2688
|2006.08.30 10:45
|s/l
|1344
|1.00
|150.20
|150.20
|149.50
|-261.56
|130309.18
|2689
|2006.08.30 11:40
|sell
|1345
|1.00
|150.17
|150.47
|149.77
|2690
|2006.08.31 03:20
|s/l
|1345
|1.00
|150.47
|150.47
|149.77
|-301.05
|130008.12
|2691
|2006.08.31 07:35
|sell
|1346
|1.00
|150.59
|150.89
|150.19
|2692
|2006.08.31 17:15
|t/p
|1346
|1.00
|150.19
|150.89
|150.19
|348.73
|130356.85
|2693
|2006.08.31 17:20
|sell
|1347
|1.00
|150.35
|150.65
|149.95
|2694
|2006.09.01 05:05
|t/p
|1347
|1.00
|149.95
|150.65
|149.95
|335.56
|130692.42
|2695
|2006.09.01 05:30
|sell
|1348
|1.00
|150.10
|150.40
|149.70
|2696
|2006.09.01 11:05
|s/l
|1348
|1.00
|150.40
|150.40
|149.70
|-261.55
|130430.87
|2697
|2006.09.01 11:30
|buy
|1349
|1.00
|150.26
|149.96
|150.66
|2698
|2006.09.01 15:05
|s/l
|1349
|1.00
|149.96
|149.96
|150.66
|-261.60
|130169.27
|2699
|2006.09.01 15:40
|sell
|1350
|1.00
|150.38
|150.68
|149.98
|2700
|2006.09.01 15:59
|t/p
|1350
|1.00
|149.98
|150.68
|149.98
|348.74
|130518.01
|2701
|2006.09.01 17:50
|buy
|1351
|1.00
|149.85
|149.55
|150.25
|2702
|2006.09.01 18:05
|t/p
|1351
|1.00
|150.25
|149.55
|150.25
|348.79
|130866.80
|2703
|2006.09.01 18:45
|buy
|1352
|1.00
|150.14
|149.84
|150.54
|2704
|2006.09.04 07:45
|s/l
|1352
|1.00
|149.84
|149.84
|150.54
|-255.83
|130610.96
|2705
|2006.09.04 11:45
|buy
|1353
|1.00
|149.33
|149.03
|149.73
|2706
|2006.09.05 03:05
|s/l
|1353
|1.00
|149.03
|149.03
|149.73
|-255.84
|130355.12
|2707
|2006.09.05 03:40
|sell
|1354
|1.00
|149.27
|149.57
|148.87
|2708
|2006.09.05 03:59
|t/p
|1354
|1.00
|148.87
|149.57
|148.87
|348.73
|130703.85
|2709
|2006.09.05 11:20
|buy
|1355
|1.00
|148.28
|147.98
|148.68
|2710
|2006.09.05 12:05
|t/p
|1355
|1.00
|148.68
|147.98
|148.68
|348.80
|131052.65
|2711
|2006.09.05 14:40
|buy
|1356
|1.00
|148.47
|148.17
|148.87
|2712
|2006.09.06 01:20
|t/p
|1356
|1.00
|148.87
|148.17
|148.87
|354.55
|131407.19
|2713
|2006.09.06 02:50
|sell
|1357
|1.00
|148.99
|149.29
|148.59
|2714
|2006.09.06 10:45
|s/l
|1357
|1.00
|149.29
|149.29
|148.59
|-261.55
|131145.64
|2715
|2006.09.06 13:30
|sell
|1358
|1.00
|149.28
|149.58
|148.88
|2716
|2006.09.07 03:20
|s/l
|1358
|1.00
|149.58
|149.58
|148.88
|-301.05
|130844.59
|2717
|2006.09.07 05:50
|sell
|1359
|1.00
|149.77
|150.07
|149.37
|2718
|2006.09.07 11:05
|t/p
|1359
|1.00
|149.37
|150.07
|149.37
|348.73
|131193.32
|2719
|2006.09.07 11:30
|sell
|1360
|1.00
|149.74
|150.04
|149.34
|2720
|2006.09.07 11:45
|t/p
|1360
|1.00
|149.34
|150.04
|149.34
|348.74
|131542.06
|2721
|2006.09.07 12:25
|sell
|1361
|1.00
|148.88
|149.18
|148.48
|2722
|2006.09.07 13:05
|t/p
|1361
|1.00
|148.48
|149.18
|148.48
|348.74
|131890.80
|2723
|2006.09.07 15:40
|buy
|1362
|1.00
|148.01
|147.71
|148.41
|2724
|2006.09.07 18:05
|t/p
|1362
|1.00
|148.41
|147.71
|148.41
|348.80
|132239.60
|2725
|2006.09.07 18:35
|buy
|1363
|1.00
|148.21
|147.91
|148.61
|2726
|2006.09.08 05:45
|s/l
|1363
|1.00
|147.91
|147.91
|148.61
|-255.84
|131983.76
|2727
|2006.09.08 10:45
|buy
|1364
|1.00
|147.74
|147.44
|148.14
|2728
|2006.09.08 13:10
|t/p
|1364
|1.00
|148.14
|147.44
|148.14
|348.80
|132332.56
|2729
|2006.09.08 13:35
|buy
|1365
|1.00
|147.97
|147.67
|148.37
|2730
|2006.09.11 09:05
|t/p
|1365
|1.00
|148.37
|147.67
|148.37
|354.56
|132687.11
|2731
|2006.09.11 09:30
|buy
|1366
|1.00
|148.18
|147.88
|148.58
|2732
|2006.09.11 10:05
|t/p
|1366
|1.00
|148.58
|147.88
|148.58
|348.80
|133035.91
|2733
|2006.09.11 10:25
|buy
|1367
|1.00
|148.52
|148.22
|148.92
|2734
|2006.09.11 11:45
|t/p
|1367
|1.00
|148.92
|148.22
|148.92
|348.79
|133384.70
|2735
|2006.09.11 16:59
|buy
|1368
|1.00
|149.14
|148.84
|149.54
|2736
|2006.09.12 03:40
|t/p
|1368
|1.00
|149.54
|148.84
|149.54
|354.56
|133739.26
|2737
|2006.09.12 08:15
|sell
|1369
|1.00
|149.52
|149.82
|149.12
|2738
|2006.09.13 15:35
|t/p
|1369
|1.00
|149.12
|149.82
|149.12
|335.56
|134074.82
|2739
|2006.09.13 21:30
|buy
|1370
|1.00
|149.15
|148.85
|149.55
|2740
|2006.09.14 13:50
|t/p
|1370
|1.00
|149.55
|148.85
|149.55
|366.07
|134440.89
|2741
|2006.09.14 14:50
|sell
|1371
|1.00
|149.63
|149.93
|149.23
|2742
|2006.09.15 11:40
|t/p
|1371
|1.00
|149.23
|149.93
|149.23
|335.57
|134776.46
|2743
|2006.09.15 12:35
|buy
|1372
|1.00
|149.16
|148.86
|149.56
|2744
|2006.09.15 15:50
|s/l
|1372
|1.00
|148.86
|148.86
|149.56
|-261.60
|134514.86
|2745
|2006.09.15 17:10
|buy
|1373
|1.00
|148.70
|148.40
|149.10
|2746
|2006.09.15 17:50
|s/l
|1373
|1.00
|148.40
|148.40
|149.10
|-261.60
|134253.26
|2747
|2006.09.15 17:59
|sell
|1374
|1.00
|148.74
|149.04
|148.34
|2748
|2006.09.15 19:05
|s/l
|1374
|1.00
|149.04
|149.04
|148.34
|-261.55
|133991.71
|2749
|2006.09.15 19:45
|buy
|1375
|1.00
|148.82
|148.52
|149.22
|2750
|2006.09.15 20:05
|t/p
|1375
|1.00
|149.22
|148.52
|149.22
|348.80
|134340.51
|2751
|2006.09.15 20:40
|buy
|1376
|1.00
|149.11
|148.81
|149.51
|2752
|2006.09.15 22:30
|s/l
|1376
|1.00
|148.81
|148.81
|149.51
|-261.60
|134078.91
|2753
|2006.09.18 02:50
|buy
|1377
|1.00
|148.80
|148.50
|149.20
|2754
|2006.09.18 03:20
|t/p
|1377
|1.00
|149.20
|148.50
|149.20
|348.80
|134427.71
|2755
|2006.09.18 03:20
|sell
|1378
|1.00
|149.24
|149.54
|148.84
|2756
|2006.09.18 09:25
|s/l
|1378
|1.00
|149.54
|149.54
|148.84
|-261.55
|134166.16
|2757
|2006.09.18 10:50
|sell
|1379
|1.00
|149.59
|149.89
|149.19
|2758
|2006.09.18 23:25
|s/l
|1379
|1.00
|149.89
|149.89
|149.19
|-261.55
|133904.61
|2759
|2006.09.18 23:35
|buy
|1380
|1.00
|149.69
|149.39
|150.09
|2760
|2006.09.19 05:30
|t/p
|1380
|1.00
|150.09
|149.39
|150.09
|354.55
|134259.15
|2761
|2006.09.19 06:45
|sell
|1381
|1.00
|150.21
|150.51
|149.81
|2762
|2006.09.19 07:05
|t/p
|1381
|1.00
|149.81
|150.51
|149.81
|348.73
|134607.88
|2763
|2006.09.19 08:45
|sell
|1382
|1.00
|149.96
|150.26
|149.56
|2764
|2006.09.19 10:05
|t/p
|1382
|1.00
|149.56
|150.26
|149.56
|348.73
|134956.61
|2765
|2006.09.19 10:35
|sell
|1383
|1.00
|149.86
|150.16
|149.46
|2766
|2006.09.19 10:59
|t/p
|1383
|1.00
|149.46
|150.16
|149.46
|348.74
|135305.35
|2767
|2006.09.19 11:30
|sell
|1384
|1.00
|149.25
|149.55
|148.85
|2768
|2006.09.19 12:50
|t/p
|1384
|1.00
|148.85
|149.55
|148.85
|348.74
|135654.09
|2769
|2006.09.19 13:50
|buy
|1385
|1.00
|148.70
|148.40
|149.10
|2770
|2006.09.19 18:10
|t/p
|1385
|1.00
|149.10
|148.40
|149.10
|348.79
|136002.88
|2771
|2006.09.19 18:30
|buy
|1386
|1.00
|148.79
|148.49
|149.19
|2772
|2006.09.19 20:05
|t/p
|1386
|1.00
|149.19
|148.49
|149.19
|348.80
|136351.68
|2773
|2006.09.19 20:20
|buy
|1387
|1.00
|149.06
|148.76
|149.46
|2774
|2006.09.20 04:05
|s/l
|1387
|1.00
|148.76
|148.76
|149.46
|-255.84
|136095.84
|2775
|2006.09.20 04:35
|sell
|1388
|1.00
|148.85
|149.15
|148.45
|2776
|2006.09.20 09:35
|t/p
|1388
|1.00
|148.45
|149.15
|148.45
|348.73
|136444.57
|2777
|2006.09.20 11:50
|buy
|1389
|1.00
|148.41
|148.11
|148.81
|2778
|2006.09.20 12:05
|t/p
|1389
|1.00
|148.81
|148.11
|148.81
|348.79
|136793.36
|2779
|2006.09.20 13:15
|buy
|1390
|1.00
|148.76
|148.46
|149.16
|2780
|2006.09.20 21:40
|t/p
|1390
|1.00
|149.16
|148.46
|149.16
|348.80
|137142.16
|2781
|2006.09.20 22:35
|sell
|1391
|1.00
|149.07
|149.37
|148.67
|2782
|2006.09.21 09:25
|t/p
|1391
|1.00
|148.67
|149.37
|148.67
|309.24
|137451.40
|2783
|2006.09.21 09:35
|sell
|1392
|1.00
|148.93
|149.23
|148.53
|2784
|2006.09.21 18:45
|t/p
|1392
|1.00
|148.53
|149.23
|148.53
|348.74
|137800.14
|2785
|2006.09.21 18:45
|buy
|1393
|1.00
|148.52
|148.22
|148.92
|2786
|2006.09.21 19:15
|t/p
|1393
|1.00
|148.92
|148.22
|148.92
|348.79
|138148.93
|2787
|2006.09.21 20:45
|buy
|1394
|1.00
|148.84
|148.54
|149.24
|2788
|2006.09.22 10:35
|t/p
|1394
|1.00
|149.24
|148.54
|149.24
|354.56
|138503.48
|2789
|2006.09.22 11:50
|sell
|1395
|1.00
|149.27
|149.57
|148.87
|2790
|2006.09.22 15:05
|t/p
|1395
|1.00
|148.87
|149.57
|148.87
|348.73
|138852.21
|2791
|2006.09.22 15:35
|sell
|1396
|1.00
|148.94
|149.24
|148.54
|2792
|2006.09.25 17:25
|t/p
|1396
|1.00
|148.54
|149.24
|148.54
|335.57
|139187.78
|2793
|2006.09.25 17:35
|sell
|1397
|1.00
|148.75
|149.05
|148.35
|2794
|2006.09.25 18:20
|t/p
|1397
|1.00
|148.35
|149.05
|148.35
|348.74
|139536.52
|2795
|2006.09.25 18:59
|sell
|1398
|1.00
|148.41
|148.71
|148.01
|2796
|2006.09.26 12:20
|t/p
|1398
|1.00
|148.01
|148.71
|148.01
|335.56
|139872.09
|2797
|2006.09.26 12:40
|sell
|1399
|1.00
|148.23
|148.53
|147.83
|2798
|2006.09.26 13:40
|t/p
|1399
|1.00
|147.83
|148.53
|147.83
|348.73
|140220.82
|2799
|2006.09.26 14:35
|buy
|1400
|1.00
|147.82
|147.52
|148.22
|2800
|2006.09.26 17:05
|t/p
|1400
|1.00
|148.22
|147.52
|148.22
|348.80
|140569.62
|2801
|2006.09.26 17:35
|buy
|1401
|1.00
|147.90
|147.60
|148.30
|2802
|2006.09.26 17:59
|t/p
|1401
|1.00
|148.30
|147.60
|148.30
|348.80
|140918.42
|2803
|2006.09.26 20:50
|sell
|1402
|1.00
|148.70
|149.00
|148.30
|2804
|2006.09.27 09:35
|t/p
|1402
|1.00
|148.30
|149.00
|148.30
|335.57
|141253.99
|2805
|2006.09.27 09:50
|sell
|1403
|1.00
|148.51
|148.81
|148.11
|2806
|2006.09.27 12:05
|s/l
|1403
|1.00
|148.81
|148.81
|148.11
|-261.55
|140992.44
|2807
|2006.09.27 13:40
|buy
|1404
|1.00
|148.82
|148.52
|149.22
|2808
|2006.09.27 17:45
|t/p
|1404
|1.00
|149.22
|148.52
|149.22
|348.80
|141341.24
|2809
|2006.09.27 21:40
|sell
|1405
|1.00
|149.30
|149.60
|148.90
|2810
|2006.09.28 08:35
|s/l
|1405
|1.00
|149.60
|149.60
|148.90
|-301.05
|141040.19
|2811
|2006.09.28 09:25
|sell
|1406
|1.00
|149.57
|149.87
|149.17
|2812
|2006.09.29 13:10
|t/p
|1406
|1.00
|149.17
|149.87
|149.17
|335.57
|141375.76
|2813
|2006.09.29 13:30
|sell
|1407
|1.00
|149.52
|149.82
|149.12
|2814
|2006.09.29 18:05
|s/l
|1407
|1.00
|149.82
|149.82
|149.12
|-261.56
|141114.20
|2815
|2006.09.29 20:30
|buy
|1408
|1.00
|149.67
|149.37
|150.07
|2816
|2006.10.02 12:40
|t/p
|1408
|1.00
|150.07
|149.37
|150.07
|354.55
|141468.75
|2817
|2006.10.02 14:50
|sell
|1409
|1.00
|150.12
|150.42
|149.72
|2818
|2006.10.03 10:05
|t/p
|1409
|1.00
|149.72
|150.42
|149.72
|335.57
|141804.32
|2819
|2006.10.03 10:50
|sell
|1410
|1.00
|150.00
|150.30
|149.60
|2820
|2006.10.03 11:15
|t/p
|1410
|1.00
|149.60
|150.30
|149.60
|348.74
|142153.06
|2821
|2006.10.03 11:45
|sell
|1411
|1.00
|149.75
|150.05
|149.35
|2822
|2006.10.03 12:20
|s/l
|1411
|1.00
|150.05
|150.05
|149.35
|-261.55
|141891.51
|2823
|2006.10.03 14:50
|sell
|1412
|1.00
|150.08
|150.38
|149.68
|2824
|2006.10.04 01:20
|s/l
|1412
|1.00
|150.38
|150.38
|149.68
|-274.73
|141616.78
|2825
|2006.10.04 02:15
|sell
|1413
|1.00
|150.35
|150.65
|149.95
|2826
|2006.10.04 11:25
|t/p
|1413
|1.00
|149.95
|150.65
|149.95
|348.73
|141965.51
|2827
|2006.10.04 12:15
|buy
|1414
|1.00
|149.91
|149.61
|150.31
|2828
|2006.10.04 17:30
|s/l
|1414
|1.00
|149.61
|149.61
|150.31
|-261.60
|141703.91
|2829
|2006.10.04 19:30
|buy
|1415
|1.00
|149.71
|149.41
|150.11
|2830
|2006.10.05 04:05
|s/l
|1415
|1.00
|149.41
|149.41
|150.11
|-244.33
|141459.58
|2831
|2006.10.05 04:15
|sell
|1416
|1.00
|149.48
|149.78
|149.08
|2832
|2006.10.05 16:20
|t/p
|1416
|1.00
|149.08
|149.78
|149.08
|348.74
|141808.32
|2833
|2006.10.05 16:25
|sell
|1417
|1.00
|149.21
|149.51
|148.81
|2834
|2006.10.06 01:05
|s/l
|1417
|1.00
|149.51
|149.51
|148.81
|-274.73
|141533.59
|2835
|2006.10.06 02:50
|sell
|1418
|1.00
|149.62
|149.92
|149.22
|2836
|2006.10.06 15:05
|t/p
|1418
|1.00
|149.22
|149.92
|149.22
|348.74
|141882.33
|2837
|2006.10.06 15:10
|sell
|1419
|1.00
|149.54
|149.84
|149.14
|2838
|2006.10.06 18:05
|s/l
|1419
|1.00
|149.84
|149.84
|149.14
|-261.55
|141620.78
|2839
|2006.10.06 19:45
|sell
|1420
|1.00
|149.81
|150.11
|149.41
|2840
|2006.10.09 06:10
|s/l
|1420
|1.00
|150.11
|150.11
|149.41
|-274.72
|141346.06
|2841
|2006.10.09 06:45
|buy
|1421
|1.00
|149.91
|149.61
|150.31
|2842
|2006.10.13 18:20
|s/l
|1421
|1.00
|149.61
|149.61
|150.31
|-227.07
|141118.99
|2843
|2006.10.13 18:20
|buy
|1422
|1.00
|149.63
|149.33
|150.03
|2844
|2006.10.16 10:25
|s/l
|1422
|1.00
|149.33
|149.33
|150.03
|-255.84
|140863.15
|2845
|2006.10.16 11:20
|buy
|1423
|1.00
|149.30
|149.00
|149.70
|2846
|2006.10.16 20:35
|s/l
|1423
|1.00
|149.00
|149.00
|149.70
|-261.60
|140601.55
|2847
|2006.10.17 03:25
|buy
|1424
|1.00
|149.19
|148.89
|149.59
|2848
|2006.10.17 11:50
|s/l
|1424
|1.00
|148.89
|148.89
|149.59
|-261.60
|140339.95
|2849
|2006.10.17 12:20
|sell
|1425
|1.00
|148.92
|149.22
|148.52
|2850
|2006.10.17 20:05
|s/l
|1425
|1.00
|149.22
|149.22
|148.52
|-261.55
|140078.40
|2851
|2006.10.17 20:20
|buy
|1426
|1.00
|149.12
|148.82
|149.52
|2852
|2006.10.18 00:05
|s/l
|1426
|1.00
|148.82
|148.82
|149.52
|-255.84
|139822.56
|2853
|2006.10.18 00:35
|sell
|1427
|1.00
|148.94
|149.24
|148.54
|2854
|2006.10.18 01:00
|t/p
|1427
|1.00
|148.54
|149.24
|148.54
|348.74
|140171.30
|2855
|2006.10.18 11:15
|sell
|1428
|1.00
|148.81
|149.11
|148.41
|2856
|2006.10.18 15:05
|s/l
|1428
|1.00
|149.11
|149.11
|148.41
|-261.55
|139909.75
|2857
|2006.10.18 15:30
|buy
|1429
|1.00
|148.77
|148.47
|149.17
|2858
|2006.10.19 02:20
|t/p
|1429
|1.00
|149.17
|148.47
|149.17
|366.07
|140275.81
|2859
|2006.10.19 03:50
|sell
|1430
|1.00
|149.15
|149.45
|148.75
|2860
|2006.10.20 02:35
|s/l
|1430
|1.00
|149.45
|149.45
|148.75
|-274.73
|140001.08
|2861
|2006.10.20 04:50
|sell
|1431
|1.00
|149.56
|149.86
|149.16
|2862
|2006.10.20 12:05
|t/p
|1431
|1.00
|149.16
|149.86
|149.16
|348.74
|140349.82
|2863
|2006.10.20 12:15
|sell
|1432
|1.00
|149.36
|149.66
|148.96
|2864
|2006.10.20 17:10
|s/l
|1432
|1.00
|149.66
|149.66
|148.96
|-261.55
|140088.27
|2865
|2006.10.20 19:50
|sell
|1433
|1.00
|149.74
|150.04
|149.34
|2866
|2006.10.24 17:40
|s/l
|1433
|1.00
|150.04
|150.04
|149.34
|-287.88
|139800.39
|2867
|2006.10.24 17:40
|sell
|1434
|1.00
|150.01
|150.31
|149.61
|2868
|2006.10.25 10:30
|t/p
|1434
|1.00
|149.61
|150.31
|149.61
|335.57
|140135.96
|2869
|2006.10.25 12:50
|buy
|1435
|1.00
|149.66
|149.36
|150.06
|2870
|2006.10.25 21:20
|t/p
|1435
|1.00
|150.06
|149.36
|150.06
|348.79
|140484.75
|2871
|2006.10.25 23:45
|sell
|1436
|1.00
|150.10
|150.40
|149.70
|2872
|2006.10.26 10:45
|s/l
|1436
|1.00
|150.40
|150.40
|149.70
|-301.05
|140183.70
|2873
|2006.10.26 12:45
|sell
|1437
|1.00
|150.29
|150.59
|149.89
|2874
|2006.10.27 03:05
|s/l
|1437
|1.00
|150.59
|150.59
|149.89
|-274.72
|139908.98
|2875
|2006.10.27 04:50
|sell
|1438
|1.00
|150.68
|150.98
|150.28
|2876
|2006.10.27 08:10
|t/p
|1438
|1.00
|150.28
|150.98
|150.28
|348.74
|140257.72
|2877
|2006.10.27 08:35
|sell
|1439
|1.00
|150.53
|150.83
|150.13
|2878
|2006.10.27 15:30
|t/p
|1439
|1.00
|150.13
|150.83
|150.13
|348.73
|140606.45
|2879
|2006.10.27 16:10
|sell
|1440
|1.00
|149.93
|150.23
|149.53
|2880
|2006.10.27 16:25
|t/p
|1440
|1.00
|149.53
|150.23
|149.53
|348.74
|140955.19
|2881
|2006.10.27 17:50
|buy
|1441
|1.00
|149.41
|149.11
|149.81
|2882
|2006.10.27 20:15
|t/p
|1441
|1.00
|149.81
|149.11
|149.81
|348.80
|141303.99
|2883
|2006.10.27 20:40
|buy
|1442
|1.00
|149.70
|149.40
|150.10
|2884
|2006.10.30 03:00
|s/l
|1442
|1.00
|149.40
|149.40
|150.10
|-255.84
|141048.15
|2885
|2006.10.30 04:50
|buy
|1443
|1.00
|149.24
|148.94
|149.64
|2886
|2006.10.31 12:05
|t/p
|1443
|1.00
|149.64
|148.94
|149.64
|354.56
|141402.70
|2887
|2006.10.31 12:35
|buy
|1444
|1.00
|149.39
|149.09
|149.79
|2888
|2006.10.31 19:05
|s/l
|1444
|1.00
|149.09
|149.09
|149.79
|-261.60
|141141.10
|2889
|2006.10.31 19:25
|sell
|1445
|1.00
|149.27
|149.57
|148.87
|2890
|2006.11.01 18:15
|s/l
|1445
|1.00
|149.57
|149.57
|148.87
|-274.73
|140866.38
|2891
|2006.11.01 18:30
|buy
|1446
|1.00
|149.40
|149.10
|149.80
|2892
|2006.11.02 11:50
|s/l
|1446
|1.00
|149.10
|149.10
|149.80
|-244.33
|140622.04
|2893
|2006.11.02 12:35
|sell
|1447
|1.00
|149.15
|149.45
|148.75
|2894
|2006.11.02 13:30
|s/l
|1447
|1.00
|149.45
|149.45
|148.75
|-261.56
|140360.48
|2895
|2006.11.02 14:45
|buy
|1448
|1.00
|149.24
|148.94
|149.64
|2896
|2006.11.02 18:05
|t/p
|1448
|1.00
|149.64
|148.94
|149.64
|348.80
|140709.28
|2897
|2006.11.02 19:35
|sell
|1449
|1.00
|149.66
|149.96
|149.26
|2898
|2006.11.03 16:15
|s/l
|1449
|1.00
|149.96
|149.96
|149.26
|-274.72
|140434.56
|2899
|2006.11.03 16:25
|buy
|1450
|1.00
|149.84
|149.54
|150.24
|2900
|2006.11.06 11:50
|t/p
|1450
|1.00
|150.24
|149.54
|150.24
|354.55
|140789.11
|2901
|2006.11.06 16:30
|sell
|1451
|1.00
|150.45
|150.75
|150.05
|2902
|2006.11.09 12:50
|s/l
|1451
|1.00
|150.75
|150.75
|150.05
|-327.39
|140461.72
|2903
|2006.11.09 14:40
|sell
|1452
|1.00
|150.97
|151.27
|150.57
|2904
|2006.11.09 15:50
|s/l
|1452
|1.00
|151.27
|151.27
|150.57
|-261.55
|140200.17
|2905
|2006.11.09 17:59
|buy
|1453
|1.00
|151.33
|151.03
|151.73
|2906
|2006.11.10 03:45
|s/l
|1453
|1.00
|151.03
|151.03
|151.73
|-255.83
|139944.34
|2907
|2006.11.10 04:30
|buy
|1454
|1.00
|151.07
|150.77
|151.47
|2908
|2006.11.14 02:05
|s/l
|1454
|1.00
|150.77
|150.77
|151.47
|-250.09
|139694.25
|2909
|2006.11.14 02:10
|sell
|1455
|1.00
|150.88
|151.18
|150.48
|2910
|2006.11.14 10:05
|s/l
|1455
|1.00
|151.18
|151.18
|150.48
|-261.55
|139432.70
|2911
|2006.11.14 10:25
|buy
|1456
|1.00
|150.77
|150.47
|151.17
|2912
|2006.11.14 11:00
|t/p
|1456
|1.00
|151.17
|150.47
|151.17
|348.79
|139781.49
|2913
|2006.11.14 11:10
|buy
|1457
|1.00
|151.15
|150.85
|151.55
|2914
|2006.11.14 14:10
|s/l
|1457
|1.00
|150.85
|150.85
|151.55
|-261.59
|139519.90
|2915
|2006.11.14 16:35
|sell
|1458
|1.00
|150.94
|151.24
|150.54
|2916
|2006.11.15 17:30
|s/l
|1458
|1.00
|151.24
|151.24
|150.54
|-274.72
|139245.18
|2917
|2006.11.15 23:50
|sell
|1459
|1.00
|151.39
|151.69
|150.99
|2918
|2006.11.17 17:15
|t/p
|1459
|1.00
|150.99
|151.69
|150.99
|296.06
|139541.24
|2919
|2006.11.17 17:20
|sell
|1460
|1.00
|151.08
|151.38
|150.68
|2920
|2006.11.20 04:40
|s/l
|1460
|1.00
|151.38
|151.38
|150.68
|-274.73
|139266.52
|2921
|2006.11.20 05:45
|sell
|1461
|1.00
|151.42
|151.72
|151.02
|2922
|2006.11.22 12:20
|t/p
|1461
|1.00
|151.02
|151.72
|151.02
|322.41
|139588.92
|2923
|2006.11.22 15:45
|buy
|1462
|1.00
|150.67
|150.37
|151.07
|2924
|2006.11.22 19:05
|t/p
|1462
|1.00
|151.07
|150.37
|151.07
|348.80
|139937.72
|2925
|2006.11.22 20:30
|buy
|1463
|1.00
|150.93
|150.63
|151.33
|2926
|2006.11.23 13:30
|s/l
|1463
|1.00
|150.63
|150.63
|151.33
|-244.33
|139693.39
|2927
|2006.11.23 17:20
|sell
|1464
|1.00
|150.55
|150.85
|150.15
|2928
|2006.11.24 03:45
|s/l
|1464
|1.00
|150.85
|150.85
|150.15
|-274.72
|139418.67
|2929
|2006.11.24 04:50
|sell
|1465
|1.00
|150.81
|151.11
|150.41
|2930
|2006.11.24 10:20
|s/l
|1465
|1.00
|151.11
|151.11
|150.41
|-261.55
|139157.12
|2931
|2006.11.24 13:45
|sell
|1466
|1.00
|151.52
|151.82
|151.12
|2932
|2006.11.27 00:00
|s/l
|1466
|1.00
|151.82
|151.82
|151.12
|-274.73
|138882.39
|2933
|2006.11.27 00:25
|sell
|1467
|1.00
|152.15
|152.45
|151.75
|2934
|2006.11.27 07:40
|s/l
|1467
|1.00
|152.45
|152.45
|151.75
|-261.55
|138620.84
|2935
|2006.11.27 08:35
|sell
|1468
|1.00
|152.38
|152.68
|151.98
|2936
|2006.11.28 10:05
|s/l
|1468
|1.00
|152.68
|152.68
|151.98
|-274.72
|138346.13
|2937
|2006.11.28 13:45
|sell
|1469
|1.00
|152.90
|153.20
|152.50
|2938
|2006.11.28 21:15
|s/l
|1469
|1.00
|153.20
|153.20
|152.50
|-261.55
|138084.58
|2939
|2006.11.28 22:15
|buy
|1470
|1.00
|153.11
|152.81
|153.51
|2940
|2006.11.29 03:05
|s/l
|1470
|1.00
|152.81
|152.81
|153.51
|-255.84
|137828.73
|2941
|2006.11.29 03:45
|sell
|1471
|1.00
|152.84
|153.14
|152.44
|2942
|2006.11.29 14:45
|s/l
|1471
|1.00
|153.14
|153.14
|152.44
|-261.55
|137567.18
|2943
|2006.11.29 15:40
|sell
|1472
|1.00
|153.10
|153.40
|152.70
|2944
|2006.11.29 16:05
|t/p
|1472
|1.00
|152.70
|153.40
|152.70
|348.74
|137915.92
|2945
|2006.11.29 16:50
|sell
|1473
|1.00
|152.84
|153.14
|152.44
|2946
|2006.11.30 00:10
|s/l
|1473
|1.00
|153.14
|153.14
|152.44
|-301.05
|137614.87
|2947
|2006.11.30 04:35
|sell
|1474
|1.00
|153.10
|153.40
|152.70
|2948
|2006.11.30 11:20
|s/l
|1474
|1.00
|153.40
|153.40
|152.70
|-261.55
|137353.32
|2949
|2006.11.30 12:45
|sell
|1475
|1.00
|153.43
|153.73
|153.03
|2950
|2006.12.01 08:05
|s/l
|1475
|1.00
|153.73
|153.73
|153.03
|-274.72
|137078.60
|2951
|2006.12.01 11:45
|sell
|1476
|1.00
|153.87
|154.17
|153.47
|2952
|2006.12.01 17:05
|t/p
|1476
|1.00
|153.47
|154.17
|153.47
|348.74
|137427.34
|2953
|2006.12.01 17:15
|sell
|1477
|1.00
|153.98
|154.28
|153.58
|2954
|2006.12.01 18:00
|t/p
|1477
|1.00
|153.58
|154.28
|153.58
|348.74
|137776.08
|2955
|2006.12.01 18:10
|sell
|1478
|1.00
|153.58
|153.88
|153.18
|2956
|2006.12.01 22:05
|s/l
|1478
|1.00
|153.88
|153.88
|153.18
|-261.55
|137514.53
|2957
|2006.12.04 00:50
|sell
|1479
|1.00
|153.91
|154.21
|153.51
|2958
|2006.12.05 09:05
|t/p
|1479
|1.00
|153.51
|154.21
|153.51
|335.57
|137850.11
|2959
|2006.12.05 09:15
|sell
|1480
|1.00
|153.66
|153.96
|153.26
|2960
|2006.12.05 09:30
|t/p
|1480
|1.00
|153.26
|153.96
|153.26
|348.74
|138198.85
|2961
|2006.12.05 10:20
|buy
|1481
|1.00
|153.00
|152.70
|153.40
|2962
|2006.12.05 10:50
|s/l
|1481
|1.00
|152.70
|152.70
|153.40
|-261.60
|137937.25
|2963
|2006.12.05 13:50
|buy
|1482
|1.00
|152.64
|152.34
|153.04
|2964
|2006.12.05 16:05
|t/p
|1482
|1.00
|153.04
|152.34
|153.04
|348.80
|138286.05
|2965
|2006.12.05 16:45
|buy
|1483
|1.00
|152.92
|152.62
|153.32
|2966
|2006.12.06 10:50
|s/l
|1483
|1.00
|152.62
|152.62
|153.32
|-255.84
|138030.20
|2967
|2006.12.06 12:35
|buy
|1484
|1.00
|152.51
|152.21
|152.91
|2968
|2006.12.06 16:05
|t/p
|1484
|1.00
|152.91
|152.21
|152.91
|348.80
|138379.00
|2969
|2006.12.06 17:30
|buy
|1485
|1.00
|152.83
|152.53
|153.23
|2970
|2006.12.07 02:45
|t/p
|1485
|1.00
|153.23
|152.53
|153.23
|366.07
|138745.07
|2971
|2006.12.07 02:45
|sell
|1486
|1.00
|153.23
|153.53
|152.83
|2972
|2006.12.07 12:15
|t/p
|1486
|1.00
|152.83
|153.53
|152.83
|348.74
|139093.81
|2973
|2006.12.07 14:50
|buy
|1487
|1.00
|152.78
|152.48
|153.18
|2974
|2006.12.08 08:15
|t/p
|1487
|1.00
|153.18
|152.48
|153.18
|354.56
|139448.36
|2975
|2006.12.08 11:10
|buy
|1488
|1.00
|153.21
|152.91
|153.61
|2976
|2006.12.08 12:50
|t/p
|1488
|1.00
|153.61
|152.91
|153.61
|348.79
|139797.15
|2977
|2006.12.08 15:35
|sell
|1489
|1.00
|153.46
|153.76
|153.06
|2978
|2006.12.08 17:35
|s/l
|1489
|1.00
|153.76
|153.76
|153.06
|-261.55
|139535.60
|2979
|2006.12.08 18:25
|sell
|1490
|1.00
|153.90
|154.20
|153.50
|2980
|2006.12.11 00:00
|t/p
|1490
|1.00
|153.50
|154.20
|153.50
|335.56
|139871.16
|2981
|2006.12.11 00:25
|sell
|1491
|1.00
|153.48
|153.78
|153.08
|2982
|2006.12.11 08:05
|s/l
|1491
|1.00
|153.78
|153.78
|153.08
|-261.55
|139609.61
|2983
|2006.12.11 09:20
|buy
|1492
|1.00
|153.86
|153.56
|154.26
|2984
|2006.12.11 11:45
|t/p
|1492
|1.00
|154.26
|153.56
|154.26
|348.80
|139958.41
|2985
|2006.12.11 12:45
|sell
|1493
|1.00
|154.23
|154.53
|153.83
|2986
|2006.12.11 16:30
|s/l
|1493
|1.00
|154.53
|154.53
|153.83
|-261.55
|139696.86
|2987
|2006.12.11 18:35
|sell
|1494
|1.00
|154.69
|154.99
|154.29
|2988
|2006.12.12 06:15
|s/l
|1494
|1.00
|154.99
|154.99
|154.29
|-274.73
|139422.14
|2989
|2006.12.12 08:40
|sell
|1495
|1.00
|154.98
|155.28
|154.58
|2990
|2006.12.12 09:20
|t/p
|1495
|1.00
|154.58
|155.28
|154.58
|348.74
|139770.88
|2991
|2006.12.12 09:50
|sell
|1496
|1.00
|154.92
|155.22
|154.52
|2992
|2006.12.12 21:40
|s/l
|1496
|1.00
|155.22
|155.22
|154.52
|-261.55
|139509.33
|2993
|2006.12.12 22:35
|sell
|1497
|1.00
|155.24
|155.54
|154.84
|2994
|2006.12.14 10:05
|s/l
|1497
|1.00
|155.54
|155.54
|154.84
|-314.22
|139195.11
|2995
|2006.12.14 10:25
|buy
|1498
|1.00
|155.31
|155.01
|155.71
|2996
|2006.12.14 14:05
|s/l
|1498
|1.00
|155.01
|155.01
|155.71
|-261.60
|138933.51
|2997
|2006.12.14 17:25
|sell
|1499
|1.00
|155.15
|155.45
|154.75
|2998
|2006.12.15 15:35
|s/l
|1499
|1.00
|155.45
|155.45
|154.75
|-274.72
|138658.79
|2999
|2006.12.15 16:30
|sell
|1500
|1.00
|155.19
|155.49
|154.79
|3000
|2006.12.15 16:35
|t/p
|1500
|1.00
|154.79
|155.49
|154.79
|348.73
|139007.52
|3001
|2006.12.15 17:25
|sell
|1501
|1.00
|154.46
|154.76
|154.06
|3002
|2006.12.15 17:30
|t/p
|1501
|1.00
|154.06
|154.76
|154.06
|348.73
|139356.25
|3003
|2006.12.15 19:50
|buy
|1502
|1.00
|154.27
|153.97
|154.67
|3004
|2006.12.18 16:15
|t/p
|1502
|1.00
|154.67
|153.97
|154.67
|354.56
|139710.81
|3005
|2006.12.18 16:40
|buy
|1503
|1.00
|154.51
|154.21
|154.91
|3006
|2006.12.19 09:05
|t/p
|1503
|1.00
|154.91
|154.21
|154.91
|354.55
|140065.35
|3007
|2006.12.19 10:59
|sell
|1504
|1.00
|155.22
|155.52
|154.82
|3008
|2006.12.19 15:40
|s/l
|1504
|1.00
|155.52
|155.52
|154.82
|-261.55
|139803.80
|3009
|2006.12.19 15:40
|sell
|1505
|1.00
|155.53
|155.83
|155.13
|3010
|2006.12.19 22:50
|s/l
|1505
|1.00
|155.83
|155.83
|155.13
|-261.55
|139542.25
|3011
|2006.12.20 03:25
|sell
|1506
|1.00
|156.30
|156.60
|155.90
|3012
|2006.12.20 16:59
|t/p
|1506
|1.00
|155.90
|156.60
|155.90
|348.74
|139890.99
|3013
|2006.12.20 18:50
|buy
|1507
|1.00
|155.97
|155.67
|156.37
|3014
|2006.12.21 09:45
|t/p
|1507
|1.00
|156.37
|155.67
|156.37
|366.07
|140257.06
|3015
|2006.12.21 10:40
|sell
|1508
|1.00
|156.27
|156.57
|155.87
|3016
|2006.12.21 11:05
|t/p
|1508
|1.00
|155.87
|156.57
|155.87
|348.73
|140605.79
|3017
|2006.12.21 12:45
|sell
|1509
|1.00
|155.74
|156.04
|155.34
|3018
|2006.12.22 02:15
|s/l
|1509
|1.00
|156.04
|156.04
|155.34
|-274.72
|140331.07
|3019
|2006.12.22 04:50
|sell
|1510
|1.00
|156.01
|156.31
|155.61
|3020
|2006.12.22 11:50
|s/l
|1510
|1.00
|156.31
|156.31
|155.61
|-261.55
|140069.52
|3021
|2006.12.22 13:50
|sell
|1511
|1.00
|156.30
|156.60
|155.90
|3022
|2006.12.25 02:35
|t/p
|1511
|1.00
|155.90
|156.60
|155.90
|335.57
|140405.09
|3023
|2006.12.25 10:15
|buy
|1512
|1.00
|156.04
|155.74
|156.44
|3024
|2006.12.25 10:40
|s/l
|1512
|1.00
|155.74
|155.74
|156.44
|-261.59
|140143.50
|3025
|2006.12.25 10:50
|sell
|1513
|1.00
|156.10
|156.40
|155.70
|3026
|2006.12.27 16:05
|t/p
|1513
|1.00
|155.70
|156.40
|155.70
|322.41
|140465.91
|3027
|2006.12.27 16:50
|sell
|1514
|1.00
|155.89
|156.19
|155.49
|3028
|2006.12.28 11:10
|s/l
|1514
|1.00
|156.19
|156.19
|155.49
|-301.05
|140164.86
|3029
|2006.12.28 15:40
|sell
|1515
|1.00
|156.65
|156.95
|156.25
|3030
|2006.12.28 17:10
|t/p
|1515
|1.00
|156.25
|156.95
|156.25
|348.74
|140513.60
|3031
|2006.12.28 17:45
|sell
|1516
|1.00
|156.38
|156.68
|155.98
|3032
|2006.12.29 09:40
|s/l
|1516
|1.00
|156.68
|156.68
|155.98
|-274.73
|140238.87
|3033
|2006.12.29 10:35
|sell
|1517
|1.00
|156.69
|156.99
|156.29
|3034
|2006.12.29 15:30
|s/l
|1517
|1.00
|156.99
|156.99
|156.29
|-261.56
|139977.31
|3035
|2006.12.29 15:30
|sell
|1518
|1.00
|156.96
|157.26
|156.56
|3036
|2007.01.02 09:20
|s/l
|1518
|1.00
|157.26
|157.26
|156.56
|-287.88
|139689.42
|3037
|2007.01.02 10:15
|sell
|1519
|1.00
|157.40
|157.70
|157.00
|3038
|2007.01.02 11:50
|s/l
|1519
|1.00
|157.70
|157.70
|157.00
|-261.55
|139427.87
|3039
|2007.01.02 13:50
|sell
|1520
|1.00
|157.83
|158.13
|157.43
|3040
|2007.01.03 19:50
|t/p
|1520
|1.00
|157.43
|158.13
|157.43
|335.56
|139763.44
|3041
|2007.01.03 23:50
|buy
|1521
|1.00
|157.08
|156.78
|157.48
|3042
|2007.01.04 10:20
|s/l
|1521
|1.00
|156.78
|156.78
|157.48
|-244.33
|139519.10
|3043
|2007.01.04 10:35
|sell
|1522
|1.00
|157.17
|157.47
|156.77
|3044
|2007.01.04 11:10
|t/p
|1522
|1.00
|156.77
|157.47
|156.77
|348.74
|139867.84
|3045
|2007.01.04 11:30
|sell
|1523
|1.00
|156.79
|157.09
|156.39
|3046
|2007.01.04 12:59
|t/p
|1523
|1.00
|156.39
|157.09
|156.39
|348.74
|140216.58
|3047
|2007.01.04 15:45
|buy
|1524
|1.00
|156.08
|155.78
|156.48
|3048
|2007.01.04 21:40
|s/l
|1524
|1.00
|155.78
|155.78
|156.48
|-261.59
|139954.99
|3049
|2007.01.05 09:25
|buy
|1525
|1.00
|154.77
|154.47
|155.17
|3050
|2007.01.05 09:59
|t/p
|1525
|1.00
|155.17
|154.47
|155.17
|348.80
|140303.79
|3051
|2007.01.05 11:15
|buy
|1526
|1.00
|154.50
|154.20
|154.90
|3052
|2007.01.05 12:05
|t/p
|1526
|1.00
|154.90
|154.20
|154.90
|348.79
|140652.58
|3053
|2007.01.05 12:50
|buy
|1527
|1.00
|154.78
|154.48
|155.18
|3054
|2007.01.05 15:05
|s/l
|1527
|1.00
|154.48
|154.48
|155.18
|-261.59
|140390.99
|3055
|2007.01.05 15:30
|sell
|1528
|1.00
|154.62
|154.92
|154.22
|3056
|2007.01.05 15:35
|t/p
|1528
|1.00
|154.22
|154.92
|154.22
|348.74
|140739.73
|3057
|2007.01.05 17:20
|sell
|1529
|1.00
|154.54
|154.84
|154.14
|3058
|2007.01.08 02:05
|t/p
|1529
|1.00
|154.14
|154.84
|154.14
|335.57
|141075.31
|3059
|2007.01.08 02:10
|sell
|1530
|1.00
|154.24
|154.54
|153.84
|3060
|2007.01.08 02:15
|t/p
|1530
|1.00
|153.84
|154.54
|153.84
|348.74
|141424.05
|3061
|2007.01.08 07:45
|buy
|1531
|1.00
|153.85
|153.55
|154.25
|3062
|2007.01.08 13:45
|t/p
|1531
|1.00
|154.25
|153.55
|154.25
|348.80
|141772.85
|3063
|2007.01.08 15:50
|sell
|1532
|1.00
|154.46
|154.76
|154.06
|3064
|2007.01.09 00:10
|s/l
|1532
|1.00
|154.76
|154.76
|154.06
|-274.72
|141498.13
|3065
|2007.01.09 03:59
|buy
|1533
|1.00
|154.93
|154.63
|155.33
|3066
|2007.01.09 11:30
|t/p
|1533
|1.00
|155.33
|154.63
|155.33
|348.80
|141846.93
|3067
|2007.01.09 12:50
|sell
|1534
|1.00
|155.24
|155.54
|154.84
|3068
|2007.01.10 02:25
|t/p
|1534
|1.00
|154.84
|155.54
|154.84
|335.57
|142182.50
|3069
|2007.01.10 03:40
|sell
|1535
|1.00
|154.84
|155.14
|154.44
|3070
|2007.01.10 16:25
|s/l
|1535
|1.00
|155.14
|155.14
|154.44
|-261.55
|141920.95
|3071
|2007.01.10 17:45
|sell
|1536
|1.00
|155.10
|155.40
|154.70
|3072
|2007.01.10 18:05
|t/p
|1536
|1.00
|154.70
|155.40
|154.70
|348.74
|142269.69
|3073
|2007.01.10 18:40
|sell
|1537
|1.00
|154.88
|155.18
|154.48
|3074
|2007.01.11 05:50
|s/l
|1537
|1.00
|155.18
|155.18
|154.48
|-301.06
|141968.63
|3075
|2007.01.11 06:45
|sell
|1538
|1.00
|155.17
|155.47
|154.77
|3076
|2007.01.11 09:45
|s/l
|1538
|1.00
|155.47
|155.47
|154.77
|-261.55
|141707.08
|3077
|2007.01.11 13:50
|sell
|1539
|1.00
|156.12
|156.42
|155.72
|3078
|2007.01.11 15:05
|t/p
|1539
|1.00
|155.72
|156.42
|155.72
|348.74
|142055.82
|3079
|2007.01.11 15:45
|sell
|1540
|1.00
|156.24
|156.54
|155.84
|3080
|2007.01.11 15:59
|t/p
|1540
|1.00
|155.84
|156.54
|155.84
|348.74
|142404.56
|3081
|2007.01.11 16:40
|sell
|1541
|1.00
|155.70
|156.00
|155.30
|3082
|2007.01.11 17:05
|t/p
|1541
|1.00
|155.30
|156.00
|155.30
|348.73
|142753.29
|3083
|2007.01.11 17:45
|sell
|1542
|1.00
|155.54
|155.84
|155.14
|3084
|2007.01.11 21:40
|t/p
|1542
|1.00
|155.14
|155.84
|155.14
|348.74
|143102.03
|3085
|2007.01.12 00:45
|buy
|1543
|1.00
|155.27
|154.97
|155.67
|3086
|2007.01.12 09:35
|t/p
|1543
|1.00
|155.67
|154.97
|155.67
|348.80
|143450.83
|3087
|2007.01.12 09:35
|sell
|1544
|1.00
|155.79
|156.09
|155.39
|3088
|2007.01.12 10:15
|t/p
|1544
|1.00
|155.39
|156.09
|155.39
|348.74
|143799.57
|3089
|2007.01.12 10:45
|sell
|1545
|1.00
|155.57
|155.87
|155.17
|3090
|2007.01.15 02:05
|t/p
|1545
|1.00
|155.17
|155.87
|155.17
|335.56
|144135.13
|3091
|2007.01.15 02:20
|sell
|1546
|1.00
|155.47
|155.77
|155.07
|3092
|2007.01.15 10:05
|s/l
|1546
|1.00
|155.77
|155.77
|155.07
|-261.55
|143873.58
|3093
|2007.01.15 10:20
|buy
|1547
|1.00
|155.64
|155.34
|156.04
|3094
|2007.01.15 11:50
|t/p
|1547
|1.00
|156.04
|155.34
|156.04
|348.79
|144222.37
|3095
|2007.01.15 13:50
|sell
|1548
|1.00
|156.05
|156.35
|155.65
|3096
|2007.01.17 13:40
|t/p
|1548
|1.00
|155.65
|156.35
|155.65
|322.41
|144544.78
|3097
|2007.01.17 16:45
|buy
|1549
|1.00
|155.69
|155.39
|156.09
|3098
|2007.01.17 18:05
|t/p
|1549
|1.00
|156.09
|155.39
|156.09
|348.79
|144893.57
|3099
|2007.01.17 18:35
|buy
|1550
|1.00
|156.03
|155.73
|156.43
|3100
|2007.01.18 05:10
|t/p
|1550
|1.00
|156.43
|155.73
|156.43
|366.07
|145259.63
|3101
|2007.01.18 06:45
|sell
|1551
|1.00
|156.72
|157.02
|156.32
|3102
|2007.01.18 09:30
|s/l
|1551
|1.00
|157.02
|157.02
|156.32
|-261.55
|144998.08
|3103
|2007.01.18 12:45
|sell
|1552
|1.00
|157.13
|157.43
|156.73
|3104
|2007.01.18 14:05
|t/p
|1552
|1.00
|156.73
|157.43
|156.73
|348.73
|145346.81
|3105
|2007.01.18 14:40
|sell
|1553
|1.00
|157.05
|157.35
|156.65
|3106
|2007.01.18 15:05
|t/p
|1553
|1.00
|156.65
|157.35
|156.65
|348.74
|145695.55
|3107
|2007.01.18 15:10
|sell
|1554
|1.00
|156.75
|157.05
|156.35
|3108
|2007.01.18 16:30
|s/l
|1554
|1.00
|157.05
|157.05
|156.35
|-261.56
|145433.99
|3109
|2007.01.18 18:20
|sell
|1555
|1.00
|157.09
|157.39
|156.69
|3110
|2007.01.19 03:40
|s/l
|1555
|1.00
|157.39
|157.39
|156.69
|-274.72
|145159.28
|3111
|2007.01.19 05:50
|sell
|1556
|1.00
|157.60
|157.90
|157.20
|3112
|2007.01.19 10:10
|t/p
|1556
|1.00
|157.20
|157.90
|157.20
|348.74
|145508.02
|3113
|2007.01.19 10:40
|sell
|1557
|1.00
|157.39
|157.69
|156.99
|3114
|2007.01.19 17:25
|t/p
|1557
|1.00
|156.99
|157.69
|156.99
|348.73
|145856.75
|3115
|2007.01.19 17:59
|sell
|1558
|1.00
|157.09
|157.39
|156.69
|3116
|2007.01.22 02:35
|s/l
|1558
|1.00
|157.39
|157.39
|156.69
|-274.72
|145582.03
|3117
|2007.01.22 10:20
|sell
|1559
|1.00
|157.47
|157.77
|157.07
|3118
|2007.01.23 11:59
|s/l
|1559
|1.00
|157.77
|157.77
|157.07
|-274.72
|145307.31
|3119
|2007.01.23 14:50
|sell
|1560
|1.00
|158.22
|158.52
|157.82
|3120
|2007.01.24 02:10
|s/l
|1560
|1.00
|158.52
|158.52
|157.82
|-274.72
|145032.60
|3121
|2007.01.24 03:30
|sell
|1561
|1.00
|158.58
|158.88
|158.18
|3122
|2007.01.24 08:05
|t/p
|1561
|1.00
|158.18
|158.88
|158.18
|348.73
|145381.33
|3123
|2007.01.24 08:45
|sell
|1562
|1.00
|158.33
|158.63
|157.93
|3124
|2007.01.24 08:50
|t/p
|1562
|1.00
|157.93
|158.63
|157.93
|348.73
|145730.06
|3125
|2007.01.24 09:50
|buy
|1563
|1.00
|157.27
|156.97
|157.67
|3126
|2007.01.24 10:50
|s/l
|1563
|1.00
|156.97
|156.97
|157.67
|-261.59
|145468.47
|3127
|2007.01.24 12:45
|buy
|1564
|1.00
|157.98
|157.68
|158.38
|3128
|2007.01.24 15:35
|s/l
|1564
|1.00
|157.68
|157.68
|158.38
|-261.60
|145206.87
|3129
|2007.01.24 15:40
|sell
|1565
|1.00
|157.96
|158.26
|157.56
|3130
|2007.01.24 16:30
|t/p
|1565
|1.00
|157.56
|158.26
|157.56
|348.74
|145555.61
|3131
|2007.01.24 16:30
|buy
|1566
|1.00
|157.56
|157.26
|157.96
|3132
|2007.01.24 17:20
|s/l
|1566
|1.00
|157.26
|157.26
|157.96
|-261.60
|145294.01
|3133
|2007.01.24 18:25
|sell
|1567
|1.00
|156.85
|157.15
|156.45
|3134
|2007.01.24 23:05
|s/l
|1567
|1.00
|157.15
|157.15
|156.45
|-261.55
|145032.46
|3135
|2007.01.24 23:35
|buy
|1568
|1.00
|156.89
|156.59
|157.29
|3136
|2007.01.25 03:10
|s/l
|1568
|1.00
|156.59
|156.59
|157.29
|-244.33
|144788.12
|3137
|2007.01.25 04:35
|sell
|1569
|1.00
|156.49
|156.79
|156.09
|3138
|2007.01.25 05:50
|t/p
|1569
|1.00
|156.09
|156.79
|156.09
|348.74
|145136.86
|3139
|2007.01.25 06:25
|sell
|1570
|1.00
|156.26
|156.56
|155.86
|3140
|2007.01.25 07:45
|t/p
|1570
|1.00
|155.86
|156.56
|155.86
|348.73
|145485.59
|3141
|2007.01.25 08:40
|buy
|1571
|1.00
|155.90
|155.60
|156.30
|3142
|2007.01.25 09:05
|t/p
|1571
|1.00
|156.30
|155.60
|156.30
|348.80
|145834.39
|3143
|2007.01.25 09:35
|buy
|1572
|1.00
|156.17
|155.87
|156.57
|3144
|2007.01.25 10:05
|t/p
|1572
|1.00
|156.57
|155.87
|156.57
|348.80
|146183.19
|3145
|2007.01.25 12:20
|buy
|1573
|1.00
|156.27
|155.97
|156.67
|3146
|2007.01.25 13:05
|t/p
|1573
|1.00
|156.67
|155.97
|156.67
|348.80
|146531.99
|3147
|2007.01.25 13:15
|buy
|1574
|1.00
|156.48
|156.18
|156.88
|3148
|2007.01.25 13:45
|t/p
|1574
|1.00
|156.88
|156.18
|156.88
|348.80
|146880.79
|3149
|2007.01.25 14:35
|sell
|1575
|1.00
|156.90
|157.20
|156.50
|3150
|2007.01.26 01:15
|s/l
|1575
|1.00
|157.20
|157.20
|156.50
|-274.72
|146606.07
|3151
|2007.01.26 01:40
|buy
|1576
|1.00
|156.73
|156.43
|157.13
|3152
|2007.01.26 01:59
|t/p
|1576
|1.00
|157.13
|156.43
|157.13
|348.79
|146954.86
|3153
|2007.01.26 03:50
|sell
|1577
|1.00
|157.28
|157.58
|156.88
|3154
|2007.01.26 03:59
|t/p
|1577
|1.00
|156.88
|157.58
|156.88
|348.74
|147303.60
|3155
|2007.01.26 07:30
|sell
|1578
|1.00
|156.94
|157.24
|156.54
|3156
|2007.01.26 09:20
|s/l
|1578
|1.00
|157.24
|157.24
|156.54
|-261.56
|147042.04
|3157
|2007.01.26 10:15
|sell
|1579
|1.00
|157.15
|157.45
|156.75
|3158
|2007.01.26 12:15
|t/p
|1579
|1.00
|156.75
|157.45
|156.75
|348.74
|147390.78
|3159
|2007.01.26 13:20
|sell
|1580
|1.00
|156.79
|157.09
|156.39
|3160
|2007.01.26 19:10
|s/l
|1580
|1.00
|157.09
|157.09
|156.39
|-261.55
|147129.23
|3161
|2007.01.26 22:30
|buy
|1581
|1.00
|156.94
|156.64
|157.34
|3162
|2007.01.29 08:35
|t/p
|1581
|1.00
|157.34
|156.64
|157.34
|354.55
|147483.78
|3163
|2007.01.29 11:45
|sell
|1582
|1.00
|157.43
|157.73
|157.03
|3164
|2007.01.29 18:40
|s/l
|1582
|1.00
|157.73
|157.73
|157.03
|-261.55
|147222.23
|3165
|2007.01.29 18:40
|sell
|1583
|1.00
|157.72
|158.02
|157.32
|3166
|2007.01.30 09:05
|s/l
|1583
|1.00
|158.02
|158.02
|157.32
|-274.72
|146947.51
|3167
|2007.01.30 09:25
|buy
|1584
|1.00
|157.75
|157.45
|158.15
|3168
|2007.01.30 17:15
|s/l
|1584
|1.00
|157.45
|157.45
|158.15
|-261.60
|146685.91
|3169
|2007.01.30 17:45
|sell
|1585
|1.00
|157.74
|158.04
|157.34
|3170
|2007.01.31 08:05
|t/p
|1585
|1.00
|157.34
|158.04
|157.34
|335.57
|147021.48
|3171
|2007.01.31 11:45
|buy
|1586
|1.00
|156.99
|156.69
|157.39
|3172
|2007.01.31 14:05
|t/p
|1586
|1.00
|157.39
|156.69
|157.39
|348.79
|147370.27
|3173
|2007.01.31 15:30
|buy
|1587
|1.00
|157.27
|156.97
|157.67
|3174
|2007.01.31 16:05
|t/p
|1587
|1.00
|157.67
|156.97
|157.67
|348.80
|147719.07
|3175
|2007.01.31 17:15
|buy
|1588
|1.00
|157.51
|157.21
|157.91
|3176
|2007.01.31 17:25
|s/l
|1588
|1.00
|157.21
|157.21
|157.91
|-261.60
|147457.47
|3177
|2007.01.31 17:45
|sell
|1589
|1.00
|157.55
|157.85
|157.15
|3178
|2007.01.31 18:15
|t/p
|1589
|1.00
|157.15
|157.85
|157.15
|348.74
|147806.21
|3179
|2007.01.31 18:40
|sell
|1590
|1.00
|157.19
|157.49
|156.79
|3180
|2007.02.01 01:15
|s/l
|1590
|1.00
|157.49
|157.49
|156.79
|-301.06
|147505.15
|3181
|2007.02.01 02:15
|buy
|1591
|1.00
|157.19
|156.89
|157.59
|3182
|2007.02.01 11:25
|s/l
|1591
|1.00
|156.89
|156.89
|157.59
|-261.59
|147243.56
|3183
|2007.02.01 12:30
|sell
|1592
|1.00
|156.83
|157.13
|156.43
|3184
|2007.02.01 18:05
|s/l
|1592
|1.00
|157.13
|157.13
|156.43
|-261.55
|146982.01
|3185
|2007.02.01 19:40
|buy
|1593
|1.00
|157.08
|156.78
|157.48
|3186
|2007.02.02 10:05
|t/p
|1593
|1.00
|157.48
|156.78
|157.48
|354.55
|147336.56
|3187
|2007.02.02 12:50
|sell
|1594
|1.00
|157.49
|157.79
|157.09
|3188
|2007.02.02 17:05
|t/p
|1594
|1.00
|157.09
|157.79
|157.09
|348.74
|147685.30
|3189
|2007.02.02 17:50
|sell
|1595
|1.00
|157.42
|157.72
|157.02
|3190
|2007.02.02 18:05
|t/p
|1595
|1.00
|157.02
|157.72
|157.02
|348.74
|148034.04
|3191
|2007.02.02 18:45
|sell
|1596
|1.00
|157.24
|157.54
|156.84
|3192
|2007.02.02 19:10
|t/p
|1596
|1.00
|156.84
|157.54
|156.84
|348.74
|148382.78
|3193
|2007.02.02 19:50
|buy
|1597
|1.00
|156.81
|156.51
|157.21
|3194
|2007.02.05 03:20
|s/l
|1597
|1.00
|156.51
|156.51
|157.21
|-255.84
|148126.93
|3195
|2007.02.05 04:15
|buy
|1598
|1.00
|156.40
|156.10
|156.80
|3196
|2007.02.05 13:15
|s/l
|1598
|1.00
|156.10
|156.10
|156.80
|-261.60
|147865.33
|3197
|2007.02.05 13:15
|buy
|1599
|1.00
|156.13
|155.83
|156.53
|3198
|2007.02.05 15:50
|s/l
|1599
|1.00
|155.83
|155.83
|156.53
|-261.59
|147603.74
|3199
|2007.02.05 15:59
|sell
|1600
|1.00
|155.97
|156.27
|155.57
|3200
|2007.02.05 16:50
|t/p
|1600
|1.00
|155.57
|156.27
|155.57
|348.74
|147952.48
|3201
|2007.02.05 22:35
|buy
|1601
|1.00
|155.53
|155.23
|155.93
|3202
|2007.02.06 11:50
|t/p
|1601
|1.00
|155.93
|155.23
|155.93
|354.55
|148307.03
|3203
|2007.02.06 12:50
|sell
|1602
|1.00
|155.96
|156.26
|155.56
|3204
|2007.02.06 13:05
|t/p
|1602
|1.00
|155.56
|156.26
|155.56
|348.73
|148655.76
|3205
|2007.02.06 13:50
|sell
|1603
|1.00
|155.71
|156.01
|155.31
|3206
|2007.02.06 17:30
|s/l
|1603
|1.00
|156.01
|156.01
|155.31
|-261.55
|148394.21
|3207
|2007.02.06 17:45
|buy
|1604
|1.00
|155.68
|155.38
|156.08
|3208
|2007.02.06 18:20
|t/p
|1604
|1.00
|156.08
|155.38
|156.08
|348.79
|148743.00
|3209
|2007.02.06 19:50
|sell
|1605
|1.00
|156.07
|156.37
|155.67
|3210
|2007.02.07 09:40
|s/l
|1605
|1.00
|156.37
|156.37
|155.67
|-274.73
|148468.27
|3211
|2007.02.07 10:35
|sell
|1606
|1.00
|156.42
|156.72
|156.02
|3212
|2007.02.07 11:50
|s/l
|1606
|1.00
|156.72
|156.72
|156.02
|-261.55
|148206.72
|3213
|2007.02.07 13:50
|sell
|1607
|1.00
|156.77
|157.07
|156.37
|3214
|2007.02.07 17:30
|s/l
|1607
|1.00
|157.07
|157.07
|156.37
|-261.55
|147945.17
|3215
|2007.02.07 18:25
|sell
|1608
|1.00
|157.07
|157.37
|156.67
|3216
|2007.02.08 04:15
|s/l
|1608
|1.00
|157.37
|157.37
|156.67
|-301.05
|147644.12
|3217
|2007.02.08 08:15
|sell
|1609
|1.00
|157.35
|157.65
|156.95
|3218
|2007.02.08 08:40
|s/l
|1609
|1.00
|157.65
|157.65
|156.95
|-261.55
|147382.57
|3219
|2007.02.08 09:35
|sell
|1610
|1.00
|157.73
|158.03
|157.33
|3220
|2007.02.08 11:05
|t/p
|1610
|1.00
|157.33
|158.03
|157.33
|348.74
|147731.31
|3221
|2007.02.08 11:45
|sell
|1611
|1.00
|157.43
|157.73
|157.03
|3222
|2007.02.08 15:25
|s/l
|1611
|1.00
|157.73
|157.73
|157.03
|-261.55
|147469.76
|3223
|2007.02.08 15:40
|buy
|1612
|1.00
|157.55
|157.25
|157.95
|3224
|2007.02.08 17:15
|t/p
|1612
|1.00
|157.95
|157.25
|157.95
|348.80
|147818.56
|3225
|2007.02.08 18:10
|sell
|1613
|1.00
|157.97
|158.27
|157.57
|3226
|2007.02.09 03:15
|s/l
|1613
|1.00
|158.27
|158.27
|157.57
|-274.72
|147543.84
|3227
|2007.02.09 03:30
|buy
|1614
|1.00
|157.89
|157.59
|158.29
|3228
|2007.02.09 07:40
|t/p
|1614
|1.00
|158.29
|157.59
|158.29
|348.79
|147892.63
|3229
|2007.02.09 08:40
|sell
|1615
|1.00
|158.29
|158.59
|157.89
|3230
|2007.02.09 09:05
|t/p
|1615
|1.00
|157.89
|158.59
|157.89
|348.74
|148241.37
|3231
|2007.02.09 09:50
|sell
|1616
|1.00
|158.37
|158.67
|157.97
|3232
|2007.02.09 09:59
|t/p
|1616
|1.00
|157.97
|158.67
|157.97
|348.73
|148590.10
|3233
|2007.02.09 11:20
|sell
|1617
|1.00
|158.08
|158.38
|157.68
|3234
|2007.02.12 00:05
|s/l
|1617
|1.00
|158.38
|158.38
|157.68
|-274.72
|148315.39
|3235
|2007.02.12 01:25
|sell
|1618
|1.00
|158.86
|159.16
|158.46
|3236
|2007.02.12 10:05
|t/p
|1618
|1.00
|158.46
|159.16
|158.46
|348.74
|148664.13
|3237
|2007.02.12 10:10
|sell
|1619
|1.00
|158.81
|159.11
|158.41
|3238
|2007.02.12 11:10
|t/p
|1619
|1.00
|158.41
|159.11
|158.41
|348.73
|149012.86
|3239
|2007.02.12 11:45
|sell
|1620
|1.00
|158.63
|158.93
|158.23
|3240
|2007.02.12 12:05
|t/p
|1620
|1.00
|158.23
|158.93
|158.23
|348.73
|149361.59
|3241
|2007.02.12 12:40
|sell
|1621
|1.00
|158.43
|158.73
|158.03
|3242
|2007.02.12 12:50
|t/p
|1621
|1.00
|158.03
|158.73
|158.03
|348.73
|149710.32
|3243
|2007.02.12 22:25
|buy
|1622
|1.00
|157.96
|157.66
|158.36
|3244
|2007.02.13 02:05
|s/l
|1622
|1.00
|157.66
|157.66
|158.36
|-255.84
|149454.47
|3245
|2007.02.13 02:40
|sell
|1623
|1.00
|157.82
|158.12
|157.42
|3246
|2007.02.13 03:15
|t/p
|1623
|1.00
|157.42
|158.12
|157.42
|348.73
|149803.20
|3247
|2007.02.13 03:40
|sell
|1624
|1.00
|157.75
|158.05
|157.35
|3248
|2007.02.13 04:20
|t/p
|1624
|1.00
|157.35
|158.05
|157.35
|348.73
|150151.93
|3249
|2007.02.13 04:50
|buy
|1625
|1.00
|157.31
|157.01
|157.71
|3250
|2007.02.13 09:05
|t/p
|1625
|1.00
|157.71
|157.01
|157.71
|348.80
|150500.73
|3251
|2007.02.13 09:30
|buy
|1626
|1.00
|157.46
|157.16
|157.86
|3252
|2007.02.13 09:59
|t/p
|1626
|1.00
|157.86
|157.16
|157.86
|348.80
|150849.53
|3253
|2007.02.13 10:20
|buy
|1627
|1.00
|157.89
|157.59
|158.29
|3254
|2007.02.14 09:15
|t/p
|1627
|1.00
|158.29
|157.59
|158.29
|354.55
|151204.08
|3255
|2007.02.14 10:25
|buy
|1628
|1.00
|158.45
|158.15
|158.85
|3256
|2007.02.15 01:20
|s/l
|1628
|1.00
|158.15
|158.15
|158.85
|-244.32
|150959.75
|3257
|2007.02.15 04:50
|buy
|1629
|1.00
|157.58
|157.28
|157.98
|3258
|2007.02.15 11:05
|t/p
|1629
|1.00
|157.98
|157.28
|157.98
|348.80
|151308.55
|3259
|2007.02.15 13:50
|sell
|1630
|1.00
|157.80
|158.10
|157.40
|3260
|2007.02.15 17:10
|t/p
|1630
|1.00
|157.40
|158.10
|157.40
|348.74
|151657.29
|3261
|2007.02.15 18:25
|sell
|1631
|1.00
|157.09
|157.39
|156.69
|3262
|2007.02.15 23:35
|t/p
|1631
|1.00
|156.69
|157.39
|156.69
|348.74
|152006.03
|3263
|2007.02.15 23:59
|sell
|1632
|1.00
|156.70
|157.00
|156.30
|3264
|2007.02.16 02:05
|s/l
|1632
|1.00
|157.00
|157.00
|156.30
|-274.72
|151731.31
|3265
|2007.02.16 04:30
|buy
|1633
|1.00
|156.79
|156.49
|157.19
|3266
|2007.02.16 13:15
|s/l
|1633
|1.00
|156.49
|156.49
|157.19
|-261.60
|151469.71
|3267
|2007.02.16 14:30
|buy
|1634
|1.00
|156.41
|156.11
|156.81
|3268
|2007.02.19 00:00
|t/p
|1634
|1.00
|156.81
|156.11
|156.81
|354.56
|151824.27
|3269
|2007.02.19 00:10
|buy
|1635
|1.00
|157.03
|156.73
|157.43
|3270
|2007.02.19 19:20
|t/p
|1635
|1.00
|157.43
|156.73
|157.43
|348.79
|152173.06
|3271
|2007.02.19 21:50
|sell
|1636
|1.00
|157.42
|157.72
|157.02
|3272
|2007.02.20 04:50
|s/l
|1636
|1.00
|157.72
|157.72
|157.02
|-274.72
|151898.34
|3273
|2007.02.20 08:40
|sell
|1637
|1.00
|157.93
|158.23
|157.53
|3274
|2007.02.21 03:05
|s/l
|1637
|1.00
|158.23
|158.23
|157.53
|-274.72
|151623.62
|3275
|2007.02.21 03:15
|buy
|1638
|1.00
|158.08
|157.78
|158.48
|3276
|2007.02.21 05:05
|s/l
|1638
|1.00
|157.78
|157.78
|158.48
|-261.60
|151362.02
|3277
|2007.02.21 05:45
|sell
|1639
|1.00
|158.18
|158.48
|157.78
|3278
|2007.02.21 05:59
|t/p
|1639
|1.00
|157.78
|158.48
|157.78
|348.74
|151710.76
|3279
|2007.02.21 06:40
|sell
|1640
|1.00
|157.65
|157.95
|157.25
|3280
|2007.02.21 07:35
|s/l
|1640
|1.00
|157.95
|157.95
|157.25
|-261.55
|151449.21
|3281
|2007.02.21 07:50
|buy
|1641
|1.00
|157.40
|157.10
|157.80
|3282
|2007.02.21 07:59
|t/p
|1641
|1.00
|157.80
|157.10
|157.80
|348.80
|151798.01
|3283
|2007.02.21 09:40
|buy
|1642
|1.00
|158.19
|157.89
|158.59
|3284
|2007.02.21 10:20
|t/p
|1642
|1.00
|158.59
|157.89
|158.59
|348.79
|152146.80
|3285
|2007.02.21 10:40
|buy
|1643
|1.00
|158.40
|158.10
|158.80
|3286
|2007.02.21 12:40
|t/p
|1643
|1.00
|158.80
|158.10
|158.80
|348.80
|152495.60
|3287
|2007.02.21 13:50
|sell
|1644
|1.00
|158.93
|159.23
|158.53
|3288
|2007.02.22 18:05
|s/l
|1644
|1.00
|159.23
|159.23
|158.53
|-301.06
|152194.54
|3289
|2007.02.22 19:20
|buy
|1645
|1.00
|159.27
|158.97
|159.67
|3290
|2007.02.26 10:05
|s/l
|1645
|1.00
|158.97
|158.97
|159.67
|-250.09
|151944.45
|3291
|2007.02.26 10:10
|sell
|1646
|1.00
|159.29
|159.59
|158.89
|3292
|2007.02.26 10:59
|t/p
|1646
|1.00
|158.89
|159.59
|158.89
|348.74
|152293.19
|3293
|2007.02.26 11:50
|buy
|1647
|1.00
|158.71
|158.41
|159.11
|3294
|2007.02.26 23:40
|t/p
|1647
|1.00
|159.11
|158.41
|159.11
|348.80
|152641.99
|3295
|2007.02.27 01:50
|sell
|1648
|1.00
|159.24
|159.54
|158.84
|3296
|2007.02.27 03:05
|t/p
|1648
|1.00
|158.84
|159.54
|158.84
|348.73
|152990.72
|3297
|2007.02.27 03:40
|sell
|1649
|1.00
|158.90
|159.20
|158.50
|3298
|2007.02.27 08:10
|t/p
|1649
|1.00
|158.50
|159.20
|158.50
|348.74
|153339.46
|3299
|2007.02.27 08:20
|sell
|1650
|1.00
|158.68
|158.98
|158.28
|3300
|2007.02.27 08:35
|t/p
|1650
|1.00
|158.28
|158.98
|158.28
|348.73
|153688.19
|3301
|2007.02.27 09:15
|sell
|1651
|1.00
|158.29
|158.59
|157.89
|3302
|2007.02.27 10:50
|t/p
|1651
|1.00
|157.89
|158.59
|157.89
|348.74
|154036.93
|3303
|2007.02.27 10:50
|buy
|1652
|1.00
|157.81
|157.51
|158.21
|3304
|2007.02.27 15:25
|s/l
|1652
|1.00
|157.51
|157.51
|158.21
|-261.60
|153775.33
|3305
|2007.02.27 17:35
|buy
|1653
|1.00
|157.35
|157.05
|157.75
|3306
|2007.02.27 19:40
|s/l
|1653
|1.00
|157.05
|157.05
|157.75
|-261.59
|153513.74
|3307
|2007.02.27 19:40
|buy
|1654
|1.00
|157.08
|156.78
|157.48
|3308
|2007.02.27 21:30
|s/l
|1654
|1.00
|156.78
|156.78
|157.48
|-261.60
|153252.14
|3309
|2007.02.27 23:59
|sell
|1655
|1.00
|156.17
|156.47
|155.77
|3310
|2007.02.28 00:10
|s/l
|1655
|1.00
|156.47
|156.47
|155.77
|-274.72
|152977.43
|3311
|2007.02.28 08:20
|sell
|1656
|1.00
|156.29
|156.59
|155.89
|3312
|2007.02.28 09:15
|s/l
|1656
|1.00
|156.59
|156.59
|155.89
|-261.55
|152715.88
|3313
|2007.02.28 09:50
|buy
|1657
|1.00
|156.21
|155.91
|156.61
|3314
|2007.02.28 09:59
|t/p
|1657
|1.00
|156.61
|155.91
|156.61
|348.80
|153064.68
|3315
|2007.02.28 10:25
|sell
|1658
|1.00
|156.66
|156.96
|156.26
|3316
|2007.02.28 10:45
|t/p
|1658
|1.00
|156.26
|156.96
|156.26
|348.74
|153413.42
|3317
|2007.02.28 11:15
|sell
|1659
|1.00
|156.32
|156.62
|155.92
|3318
|2007.02.28 15:05
|s/l
|1659
|1.00
|156.62
|156.62
|155.92
|-261.56
|153151.86
|3319
|2007.02.28 15:20
|buy
|1660
|1.00
|156.27
|155.97
|156.67
|3320
|2007.02.28 16:15
|s/l
|1660
|1.00
|155.97
|155.97
|156.67
|-261.60
|152890.26
|3321
|2007.02.28 16:25
|sell
|1661
|1.00
|156.36
|156.66
|155.96
|3322
|2007.02.28 17:05
|s/l
|1661
|1.00
|156.66
|156.66
|155.96
|-261.55
|152628.71
|3323
|2007.02.28 17:10
|buy
|1662
|1.00
|156.05
|155.75
|156.45
|3324
|2007.02.28 17:20
|t/p
|1662
|1.00
|156.45
|155.75
|156.45
|348.80
|152977.51
|3325
|2007.02.28 19:15
|buy
|1663
|1.00
|156.49
|156.19
|156.89
|3326
|2007.02.28 23:40
|t/p
|1663
|1.00
|156.89
|156.19
|156.89
|348.80
|153326.31
|3327
|2007.03.01 00:50
|sell
|1664
|1.00
|156.83
|157.13
|156.43
|3328
|2007.03.01 01:45
|s/l
|1664
|1.00
|157.13
|157.13
|156.43
|-261.55
|153064.76
|3329
|2007.03.01 02:59
|buy
|1665
|1.00
|157.06
|156.76
|157.46
|3330
|2007.03.01 04:05
|s/l
|1665
|1.00
|156.76
|156.76
|157.46
|-261.60
|152803.16
|3331
|2007.03.01 04:45
|sell
|1666
|1.00
|156.85
|157.15
|156.45
|3332
|2007.03.01 05:05
|t/p
|1666
|1.00
|156.45
|157.15
|156.45
|348.74
|153151.90
|3333
|2007.03.01 05:40
|sell
|1667
|1.00
|156.68
|156.98
|156.28
|3334
|2007.03.01 06:05
|t/p
|1667
|1.00
|156.28
|156.98
|156.28
|348.74
|153500.64
|3335
|2007.03.01 06:35
|sell
|1668
|1.00
|156.42
|156.72
|156.02
|3336
|2007.03.01 10:15
|s/l
|1668
|1.00
|156.72
|156.72
|156.02
|-261.55
|153239.09
|3337
|2007.03.01 11:20
|buy
|1669
|1.00
|156.45
|156.15
|156.85
|3338
|2007.03.01 11:45
|s/l
|1669
|1.00
|156.15
|156.15
|156.85
|-261.60
|152977.49
|3339
|2007.03.01 14:10
|buy
|1670
|1.00
|155.93
|155.63
|156.33
|3340
|2007.03.01 14:15
|s/l
|1670
|1.00
|155.63
|155.63
|156.33
|-261.59
|152715.90
|3341
|2007.03.01 15:10
|buy
|1671
|1.00
|155.47
|155.17
|155.87
|3342
|2007.03.01 16:45
|s/l
|1671
|1.00
|155.17
|155.17
|155.87
|-261.60
|152454.30
|3343
|2007.03.01 17:45
|buy
|1672
|1.00
|154.80
|154.50
|155.20
|3344
|2007.03.02 11:20
|s/l
|1672
|1.00
|154.50
|154.50
|155.20
|-255.83
|152198.46
|3345
|2007.03.02 11:30
|sell
|1673
|1.00
|155.05
|155.35
|154.65
|3346
|2007.03.02 11:59
|t/p
|1673
|1.00
|154.65
|155.35
|154.65
|348.74
|152547.20
|3347
|2007.03.02 12:15
|buy
|1674
|1.00
|154.53
|154.23
|154.93
|3348
|2007.03.02 13:59
|s/l
|1674
|1.00
|154.23
|154.23
|154.93
|-261.60
|152285.60
|3349
|2007.03.02 14:10
|sell
|1675
|1.00
|154.12
|154.42
|153.72
|3350
|2007.03.02 17:10
|s/l
|1675
|1.00
|154.42
|154.42
|153.72
|-261.55
|152024.05
|3351
|2007.03.02 17:50
|buy
|1676
|1.00
|154.09
|153.79
|154.49
|3352
|2007.03.02 19:35
|s/l
|1676
|1.00
|153.79
|153.79
|154.49
|-261.60
|151762.45
|3353
|2007.03.02 20:15
|buy
|1677
|1.00
|153.91
|153.61
|154.31
|3354
|2007.03.05 01:15
|s/l
|1677
|1.00
|153.61
|153.61
|154.31
|-255.84
|151506.61
|3355
|2007.03.05 04:20
|buy
|1678
|1.00
|152.01
|151.71
|152.41
|3356
|2007.03.05 04:20
|t/p
|1678
|1.00
|152.41
|151.71
|152.41
|348.79
|151855.40
|3357
|2007.03.05 05:20
|sell
|1679
|1.00
|152.28
|152.58
|151.88
|3358
|2007.03.05 06:45
|t/p
|1679
|1.00
|151.88
|152.58
|151.88
|348.73
|152204.13
|3359
|2007.03.05 07:45
|buy
|1680
|1.00
|152.08
|151.78
|152.48
|3360
|2007.03.05 09:05
|s/l
|1680
|1.00
|151.78
|151.78
|152.48
|-261.60
|151942.53
|3361
|2007.03.05 09:10
|sell
|1681
|1.00
|151.98
|152.28
|151.58
|3362
|2007.03.05 09:15
|t/p
|1681
|1.00
|151.58
|152.28
|151.58
|348.74
|152291.27
|3363
|2007.03.05 10:20
|buy
|1682
|1.00
|151.51
|151.21
|151.91
|3364
|2007.03.05 12:20
|s/l
|1682
|1.00
|151.21
|151.21
|151.91
|-261.60
|152029.67
|3365
|2007.03.05 12:20
|sell
|1683
|1.00
|151.42
|151.72
|151.02
|3366
|2007.03.05 15:05
|t/p
|1683
|1.00
|151.02
|151.72
|151.02
|348.74
|152378.41
|3367
|2007.03.05 15:15
|sell
|1684
|1.00
|151.35
|151.65
|150.95
|3368
|2007.03.05 16:35
|s/l
|1684
|1.00
|151.65
|151.65
|150.95
|-261.55
|152116.86
|3369
|2007.03.05 17:10
|buy
|1685
|1.00
|151.65
|151.35
|152.05
|3370
|2007.03.05 17:20
|t/p
|1685
|1.00
|152.05
|151.35
|152.05
|348.80
|152465.66
|3371
|2007.03.05 18:35
|buy
|1686
|1.00
|151.89
|151.59
|152.29
|3372
|2007.03.05 20:15
|s/l
|1686
|1.00
|151.59
|151.59
|152.29
|-261.60
|152204.06
|3373
|2007.03.05 21:35
|sell
|1687
|1.00
|151.77
|152.07
|151.37
|3374
|2007.03.05 23:10
|t/p
|1687
|1.00
|151.37
|152.07
|151.37
|348.73
|152552.79
|3375
|2007.03.05 23:20
|sell
|1688
|1.00
|151.67
|151.97
|151.27
|3376
|2007.03.05 23:35
|t/p
|1688
|1.00
|151.27
|151.97
|151.27
|348.74
|152901.53
|3377
|2007.03.06 00:20
|buy
|1689
|1.00
|151.18
|150.88
|151.58
|3378
|2007.03.06 00:45
|s/l
|1689
|1.00
|150.88
|150.88
|151.58
|-261.59
|152639.94
|3379
|2007.03.06 06:30
|buy
|1690
|1.00
|152.70
|152.40
|153.10
|3380
|2007.03.06 07:05
|s/l
|1690
|1.00
|152.40
|152.40
|153.10
|-261.60
|152378.34
|3381
|2007.03.06 07:15
|sell
|1691
|1.00
|152.59
|152.89
|152.19
|3382
|2007.03.06 09:40
|s/l
|1691
|1.00
|152.89
|152.89
|152.19
|-261.55
|152116.79
|3383
|2007.03.06 10:15
|buy
|1692
|1.00
|152.65
|152.35
|153.05
|3384
|2007.03.06 15:45
|s/l
|1692
|1.00
|152.35
|152.35
|153.05
|-261.60
|151855.19
|3385
|2007.03.06 16:20
|buy
|1693
|1.00
|152.12
|151.82
|152.52
|3386
|2007.03.06 16:35
|t/p
|1693
|1.00
|152.52
|151.82
|152.52
|348.79
|152203.98
|3387
|2007.03.06 17:35
|sell
|1694
|1.00
|152.47
|152.77
|152.07
|3388
|2007.03.06 18:40
|s/l
|1694
|1.00
|152.77
|152.77
|152.07
|-261.55
|151942.43
|3389
|2007.03.06 19:35
|buy
|1695
|1.00
|152.68
|152.38
|153.08
|3390
|2007.03.06 21:10
|t/p
|1695
|1.00
|153.08
|152.38
|153.08
|348.80
|152291.23
|3391
|2007.03.06 22:35
|buy
|1696
|1.00
|152.99
|152.69
|153.39
|3392
|2007.03.07 01:15
|t/p
|1696
|1.00
|153.39
|152.69
|153.39
|354.56
|152645.78
|3393
|2007.03.07 02:20
|sell
|1697
|1.00
|153.43
|153.73
|153.03
|3394
|2007.03.07 03:05
|t/p
|1697
|1.00
|153.03
|153.73
|153.03
|348.74
|152994.52
|3395
|2007.03.07 03:10
|sell
|1698
|1.00
|153.18
|153.48
|152.78
|3396
|2007.03.07 03:20
|t/p
|1698
|1.00
|152.78
|153.48
|152.78
|348.74
|153343.26
|3397
|2007.03.07 04:20
|buy
|1699
|1.00
|152.58
|152.28
|152.98
|3398
|2007.03.07 05:50
|t/p
|1699
|1.00
|152.98
|152.28
|152.98
|348.80
|153692.06
|3399
|2007.03.07 05:50
|sell
|1700
|1.00
|152.98
|153.28
|152.58
|3400
|2007.03.07 09:10
|t/p
|1700
|1.00
|152.58
|153.28
|152.58
|348.74
|154040.80
|3401
|2007.03.07 09:20
|sell
|1701
|1.00
|152.75
|153.05
|152.35
|3402
|2007.03.07 17:10
|s/l
|1701
|1.00
|153.05
|153.05
|152.35
|-261.55
|153779.25
|3403
|2007.03.07 18:20
|sell
|1702
|1.00
|153.19
|153.49
|152.79
|3404
|2007.03.08 00:40
|t/p
|1702
|1.00
|152.79
|153.49
|152.79
|309.24
|154088.49
|3405
|2007.03.08 02:20
|buy
|1703
|1.00
|152.31
|152.01
|152.71
|3406
|2007.03.08 03:45
|t/p
|1703
|1.00
|152.71
|152.01
|152.71
|348.80
|154437.29
|3407
|2007.03.08 08:20
|sell
|1704
|1.00
|153.81
|154.11
|153.41
|3408
|2007.03.08 10:45
|t/p
|1704
|1.00
|153.41
|154.11
|153.41
|348.74
|154786.03
|3409
|2007.03.08 10:45
|buy
|1705
|1.00
|153.41
|153.11
|153.81
|3410
|2007.03.08 12:35
|t/p
|1705
|1.00
|153.81
|153.11
|153.81
|348.79
|155134.82
|3411
|2007.03.08 12:40
|buy
|1706
|1.00
|153.62
|153.32
|154.02
|3412
|2007.03.08 13:15
|t/p
|1706
|1.00
|154.02
|153.32
|154.02
|348.80
|155483.62
|3413
|2007.03.08 14:45
|sell
|1707
|1.00
|154.04
|154.34
|153.64
|3414
|2007.03.09 02:40
|s/l
|1707
|1.00
|154.34
|154.34
|153.64
|-274.72
|155208.90
|3415
|2007.03.09 03:20
|sell
|1708
|1.00
|154.34
|154.64
|153.94
|3416
|2007.03.09 10:40
|s/l
|1708
|1.00
|154.64
|154.64
|153.94
|-261.55
|154947.35
|3417
|2007.03.09 11:15
|buy
|1709
|1.00
|154.34
|154.04
|154.74
|3418
|2007.03.09 15:35
|t/p
|1709
|1.00
|154.74
|154.04
|154.74
|348.79
|155296.14
|3419
|2007.03.09 15:40
|buy
|1710
|1.00
|154.38
|154.08
|154.78
|3420
|2007.03.09 15:50
|t/p
|1710
|1.00
|154.78
|154.08
|154.78
|348.79
|155644.93
|3421
|2007.03.09 16:15
|sell
|1711
|1.00
|154.87
|155.17
|154.47
|3422
|2007.03.09 19:15
|s/l
|1711
|1.00
|155.17
|155.17
|154.47
|-261.55
|155383.38
|3423
|2007.03.09 20:50
|sell
|1712
|1.00
|155.14
|155.44
|154.74
|3424
|2007.03.12 09:05
|s/l
|1712
|1.00
|155.44
|155.44
|154.74
|-274.72
|155108.67
|3425
|2007.03.12 10:15
|sell
|1713
|1.00
|155.43
|155.73
|155.03
|3426
|2007.03.12 12:05
|s/l
|1713
|1.00
|155.73
|155.73
|155.03
|-261.55
|154847.12
|3427
|2007.03.12 12:10
|buy
|1714
|1.00
|155.53
|155.23
|155.93
|3428
|2007.03.12 13:35
|s/l
|1714
|1.00
|155.23
|155.23
|155.93
|-261.60
|154585.52
|3429
|2007.03.12 17:35
|buy
|1715
|1.00
|154.83
|154.53
|155.23
|3430
|2007.03.12 22:20
|t/p
|1715
|1.00
|155.23
|154.53
|155.23
|348.80
|154934.32
|3431
|2007.03.12 23:10
|sell
|1716
|1.00
|155.26
|155.56
|154.86
|3432
|2007.03.13 05:40
|t/p
|1716
|1.00
|154.86
|155.56
|154.86
|335.56
|155269.88
|3433
|2007.03.13 06:20
|buy
|1717
|1.00
|154.77
|154.47
|155.17
|3434
|2007.03.13 08:50
|s/l
|1717
|1.00
|154.47
|154.47
|155.17
|-261.59
|155008.29
|3435
|2007.03.13 09:35
|sell
|1718
|1.00
|154.56
|154.86
|154.16
|3436
|2007.03.13 13:05
|t/p
|1718
|1.00
|154.16
|154.86
|154.16
|348.74
|155357.03
|3437
|2007.03.13 14:35
|sell
|1719
|1.00
|154.13
|154.43
|153.73
|3438
|2007.03.13 16:50
|s/l
|1719
|1.00
|154.43
|154.43
|153.73
|-261.56
|155095.47
|3439
|2007.03.13 20:40
|sell
|1720
|1.00
|153.97
|154.27
|153.57
|3440
|2007.03.13 21:50
|t/p
|1720
|1.00
|153.57
|154.27
|153.57
|348.74
|155444.21
|3441
|2007.03.13 22:15
|buy
|1721
|1.00
|153.42
|153.12
|153.82
|3442
|2007.03.14 00:50
|s/l
|1721
|1.00
|153.12
|153.12
|153.82
|-255.84
|155188.36
|3443
|2007.03.14 03:35
|buy
|1722
|1.00
|153.21
|152.91
|153.61
|3444
|2007.03.14 08:45
|s/l
|1722
|1.00
|152.91
|152.91
|153.61
|-261.60
|154926.76
|3445
|2007.03.14 09:50
|buy
|1723
|1.00
|152.89
|152.59
|153.29
|3446
|2007.03.14 11:15
|t/p
|1723
|1.00
|153.29
|152.59
|153.29
|348.80
|155275.56
|3447
|2007.03.14 12:40
|buy
|1724
|1.00
|153.15
|152.85
|153.55
|3448
|2007.03.14 14:20
|t/p
|1724
|1.00
|153.55
|152.85
|153.55
|348.79
|155624.35
|3449
|2007.03.14 15:20
|sell
|1725
|1.00
|153.80
|154.10
|153.40
|3450
|2007.03.14 16:40
|s/l
|1725
|1.00
|154.10
|154.10
|153.40
|-261.55
|155362.80
|3451
|2007.03.14 17:10
|buy
|1726
|1.00
|153.93
|153.63
|154.33
|3452
|2007.03.14 18:10
|s/l
|1726
|1.00
|153.63
|153.63
|154.33
|-261.60
|155101.20
|3453
|2007.03.14 18:15
|sell
|1727
|1.00
|153.91
|154.21
|153.51
|3454
|2007.03.14 20:05
|s/l
|1727
|1.00
|154.21
|154.21
|153.51
|-261.55
|154839.65
|3455
|2007.03.14 20:15
|buy
|1728
|1.00
|154.03
|153.73
|154.43
|3456
|2007.03.14 20:20
|t/p
|1728
|1.00
|154.43
|153.73
|154.43
|348.80
|155188.45
|3457
|2007.03.14 22:20
|sell
|1729
|1.00
|154.87
|155.17
|154.47
|3458
|2007.03.15 01:05
|s/l
|1729
|1.00
|155.17
|155.17
|154.47
|-301.05
|154887.40
|3459
|2007.03.15 01:15
|buy
|1730
|1.00
|154.96
|154.66
|155.36
|3460
|2007.03.15 01:20
|t/p
|1730
|1.00
|155.36
|154.66
|155.36
|348.80
|155236.20
|3461
|2007.03.15 02:20
|sell
|1731
|1.00
|155.16
|155.46
|154.76
|3462
|2007.03.15 10:05
|t/p
|1731
|1.00
|154.76
|155.46
|154.76
|348.74
|155584.94
|3463
|2007.03.15 10:10
|sell
|1732
|1.00
|154.94
|155.24
|154.54
|3464
|2007.03.15 15:20
|s/l
|1732
|1.00
|155.24
|155.24
|154.54
|-261.56
|155323.38
|3465
|2007.03.15 15:20
|buy
|1733
|1.00
|154.96
|154.66
|155.36
|3466
|2007.03.15 17:20
|t/p
|1733
|1.00
|155.36
|154.66
|155.36
|348.80
|155672.18
|3467
|2007.03.15 19:50
|sell
|1734
|1.00
|155.74
|156.04
|155.34
|3468
|2007.03.16 00:50
|t/p
|1734
|1.00
|155.34
|156.04
|155.34
|335.57
|156007.76
|3469
|2007.03.16 02:45
|sell
|1735
|1.00
|155.71
|156.01
|155.31
|3470
|2007.03.16 11:35
|t/p
|1735
|1.00
|155.31
|156.01
|155.31
|348.73
|156356.49
|3471
|2007.03.16 12:20
|buy
|1736
|1.00
|155.27
|154.97
|155.67
|3472
|2007.03.16 14:40
|t/p
|1736
|1.00
|155.67
|154.97
|155.67
|348.80
|156705.29
|3473
|2007.03.16 16:20
|sell
|1737
|1.00
|155.85
|156.15
|155.45
|3474
|2007.03.16 16:35
|t/p
|1737
|1.00
|155.45
|156.15
|155.45
|348.74
|157054.03
|3475
|2007.03.16 17:10
|sell
|1738
|1.00
|155.49
|155.79
|155.09
|3476
|2007.03.18 23:00
|t/p
|1738
|1.00
|155.09
|155.79
|155.09
|348.74
|157402.77
|3477
|2007.03.18 23:20
|sell
|1739
|1.00
|155.05
|155.35
|154.65
|3478
|2007.03.19 02:45
|s/l
|1739
|1.00
|155.35
|155.35
|154.65
|-274.72
|157128.05
|3479
|2007.03.19 04:20
|sell
|1740
|1.00
|156.00
|156.30
|155.60
|3480
|2007.03.19 11:20
|s/l
|1740
|1.00
|156.30
|156.30
|155.60
|-261.56
|156866.49
|3481
|2007.03.19 11:35
|buy
|1741
|1.00
|156.09
|155.79
|156.49
|3482
|2007.03.19 18:15
|t/p
|1741
|1.00
|156.49
|155.79
|156.49
|348.80
|157215.29
|3483
|2007.03.19 19:20
|sell
|1742
|1.00
|156.43
|156.73
|156.03
|3484
|2007.03.20 02:50
|s/l
|1742
|1.00
|156.73
|156.73
|156.03
|-274.72
|156940.57
|3485
|2007.03.20 03:15
|sell
|1743
|1.00
|156.90
|157.20
|156.50
|3486
|2007.03.20 04:35
|t/p
|1743
|1.00
|156.50
|157.20
|156.50
|348.74
|157289.31
|3487
|2007.03.20 05:20
|buy
|1744
|1.00
|156.46
|156.16
|156.86
|3488
|2007.03.20 14:35
|s/l
|1744
|1.00
|156.16
|156.16
|156.86
|-261.60
|157027.71
|3489
|2007.03.20 14:45
|sell
|1745
|1.00
|156.56
|156.86
|156.16
|3490
|2007.03.20 15:05
|t/p
|1745
|1.00
|156.16
|156.86
|156.16
|348.73
|157376.44
|3491
|2007.03.20 15:10
|sell
|1746
|1.00
|156.27
|156.57
|155.87
|3492
|2007.03.20 15:15
|t/p
|1746
|1.00
|155.87
|156.57
|155.87
|348.73
|157725.17
|3493
|2007.03.20 17:50
|buy
|1747
|1.00
|155.71
|155.41
|156.11
|3494
|2007.03.20 21:05
|t/p
|1747
|1.00
|156.11
|155.41
|156.11
|348.79
|158073.96
|3495
|2007.03.20 23:15
|sell
|1748
|1.00
|156.22
|156.52
|155.82
|3496
|2007.03.21 09:05
|s/l
|1748
|1.00
|156.52
|156.52
|155.82
|-274.72
|157799.24
|3497
|2007.03.21 11:10
|sell
|1749
|1.00
|156.63
|156.93
|156.23
|3498
|2007.03.21 20:05
|s/l
|1749
|1.00
|156.93
|156.93
|156.23
|-261.56
|157537.68
|3499
|2007.03.21 20:15
|buy
|1750
|1.00
|156.64
|156.34
|157.04
|3500
|2007.03.21 20:45
|t/p
|1750
|1.00
|157.04
|156.34
|157.04
|348.80
|157886.48
|3501
|2007.03.21 23:15
|sell
|1751
|1.00
|157.42
|157.72
|157.02
|3502
|2007.03.22 08:35
|t/p
|1751
|1.00
|157.02
|157.72
|157.02
|309.24
|158195.72
|3503
|2007.03.22 09:20
|buy
|1752
|1.00
|156.87
|156.57
|157.27
|3504
|2007.03.22 12:20
|t/p
|1752
|1.00
|157.27
|156.57
|157.27
|348.79
|158544.51
|3505
|2007.03.22 13:20
|sell
|1753
|1.00
|157.41
|157.71
|157.01
|3506
|2007.03.22 14:05
|t/p
|1753
|1.00
|157.01
|157.71
|157.01
|348.74
|158893.25
|3507
|2007.03.22 14:15
|sell
|1754
|1.00
|157.35
|157.65
|156.95
|3508
|2007.03.22 18:50
|s/l
|1754
|1.00
|157.65
|157.65
|156.95
|-261.55
|158631.70
|3509
|2007.03.22 19:15
|sell
|1755
|1.00
|157.48
|157.78
|157.08
|3510
|2007.03.23 03:50
|t/p
|1755
|1.00
|157.08
|157.78
|157.08
|335.57
|158967.27
|3511
|2007.03.23 04:20
|buy
|1756
|1.00
|157.22
|156.92
|157.62
|3512
|2007.03.23 10:50
|s/l
|1756
|1.00
|156.92
|156.92
|157.62
|-261.59
|158705.68
|3513
|2007.03.23 12:45
|buy
|1757
|1.00
|156.65
|156.35
|157.05
|3514
|2007.03.26 04:20
|s/l
|1757
|1.00
|156.35
|156.35
|157.05
|-255.84
|158449.84
|3515
|2007.03.26 04:35
|sell
|1758
|1.00
|156.53
|156.83
|156.13
|3516
|2007.03.26 11:40
|s/l
|1758
|1.00
|156.83
|156.83
|156.13
|-261.55
|158188.29
|3517
|2007.03.26 13:50
|sell
|1759
|1.00
|156.91
|157.21
|156.51
|3518
|2007.03.26 16:20
|s/l
|1759
|1.00
|157.21
|157.21
|156.51
|-261.55
|157926.74
|3519
|2007.03.26 17:20
|sell
|1760
|1.00
|157.37
|157.67
|156.97
|3520
|2007.03.26 17:35
|t/p
|1760
|1.00
|156.97
|157.67
|156.97
|348.73
|158275.47
|3521
|2007.03.26 18:20
|buy
|1761
|1.00
|157.07
|156.77
|157.47
|3522
|2007.03.26 23:45
|t/p
|1761
|1.00
|157.47
|156.77
|157.47
|348.79
|158624.26
|3523
|2007.03.27 01:15
|sell
|1762
|1.00
|157.44
|157.74
|157.04
|3524
|2007.03.27 02:35
|s/l
|1762
|1.00
|157.74
|157.74
|157.04
|-261.56
|158362.70
|3525
|2007.03.27 07:35
|sell
|1763
|1.00
|157.55
|157.85
|157.15
|3526
|2007.03.27 11:35
|s/l
|1763
|1.00
|157.85
|157.85
|157.15
|-261.55
|158101.15
|3527
|2007.03.27 12:20
|sell
|1764
|1.00
|157.93
|158.23
|157.53
|3528
|2007.03.27 16:05
|t/p
|1764
|1.00
|157.53
|158.23
|157.53
|348.74
|158449.89
|3529
|2007.03.27 16:10
|sell
|1765
|1.00
|157.72
|158.02
|157.32
|3530
|2007.03.27 17:20
|t/p
|1765
|1.00
|157.32
|158.02
|157.32
|348.74
|158798.63
|3531
|2007.03.27 18:35
|sell
|1766
|1.00
|157.40
|157.70
|157.00
|3532
|2007.03.28 04:05
|t/p
|1766
|1.00
|157.00
|157.70
|157.00
|335.57
|159134.20
|3533
|2007.03.28 04:15
|sell
|1767
|1.00
|157.42
|157.72
|157.02
|3534
|2007.03.28 04:20
|t/p
|1767
|1.00
|157.02
|157.72
|157.02
|348.74
|159482.94
|3535
|2007.03.28 05:20
|buy
|1768
|1.00
|156.64
|156.34
|157.04
|3536
|2007.03.28 11:50
|s/l
|1768
|1.00
|156.34
|156.34
|157.04
|-261.60
|159221.34
|3537
|2007.03.28 12:15
|buy
|1769
|1.00
|156.46
|156.16
|156.86
|3538
|2007.03.28 15:35
|s/l
|1769
|1.00
|156.16
|156.16
|156.86
|-261.60
|158959.74
|3539
|2007.03.28 16:15
|sell
|1770
|1.00
|156.30
|156.60
|155.90
|3540
|2007.03.28 16:50
|t/p
|1770
|1.00
|155.90
|156.60
|155.90
|348.74
|159308.48
|3541
|2007.03.28 17:20
|buy
|1771
|1.00
|155.83
|155.53
|156.23
|3542
|2007.03.28 17:50
|s/l
|1771
|1.00
|155.53
|155.53
|156.23
|-261.60
|159046.88
|3543
|2007.03.28 18:15
|buy
|1772
|1.00
|155.62
|155.32
|156.02
|3544
|2007.03.29 06:40
|t/p
|1772
|1.00
|156.02
|155.32
|156.02
|366.06
|159412.94
|3545
|2007.03.29 07:20
|sell
|1773
|1.00
|156.21
|156.51
|155.81
|3546
|2007.03.29 10:50
|s/l
|1773
|1.00
|156.51
|156.51
|155.81
|-261.55
|159151.39
|3547
|2007.03.29 14:15
|sell
|1774
|1.00
|156.77
|157.07
|156.37
|3548
|2007.03.29 16:50
|s/l
|1774
|1.00
|157.07
|157.07
|156.37
|-261.55
|158889.84
|3549
|2007.03.29 19:50
|buy
|1775
|1.00
|156.95
|156.65
|157.35
|3550
|2007.03.29 20:37
|t/p
|1775
|1.00
|157.35
|156.65
|157.35
|348.79
|159238.63
|3551
|2007.03.30 00:50
|sell
|1776
|1.00
|157.41
|157.71
|157.01
|3552
|2007.03.30 04:45
|t/p
|1776
|1.00
|157.01
|157.71
|157.01
|348.74
|159587.37
|3553
|2007.03.30 07:10
|buy
|1777
|1.00
|157.06
|156.76
|157.46
|3554
|2007.03.30 15:45
|t/p
|1777
|1.00
|157.46
|156.76
|157.46
|348.79
|159936.16
|3555
|2007.03.30 16:35
|buy
|1778
|1.00
|157.27
|156.97
|157.67
|3556
|2007.03.30 18:15
|s/l
|1778
|1.00
|156.97
|156.97
|157.67
|-261.59
|159674.57
|3557
|2007.03.30 18:20
|sell
|1779
|1.00
|157.29
|157.59
|156.89
|3558
|2007.03.30 19:15
|t/p
|1779
|1.00
|156.89
|157.59
|156.89
|348.74
|160023.31
|3559
|2007.03.30 19:35
|sell
|1780
|1.00
|157.24
|157.54
|156.84
|3560
|2007.04.02 03:20
|s/l
|1780
|1.00
|157.54
|157.54
|156.84
|-274.72
|159748.59
|3561
|2007.04.02 04:20
|sell
|1781
|1.00
|157.37
|157.67
|156.97
|3562
|2007.04.02 09:50
|t/p
|1781
|1.00
|156.97
|157.67
|156.97
|348.73
|160097.32
|3563
|2007.04.02 10:20
|sell
|1782
|1.00
|157.10
|157.40
|156.70
|3564
|2007.04.02 12:20
|s/l
|1782
|1.00
|157.40
|157.40
|156.70
|-261.55
|159835.77
|3565
|2007.04.02 12:20
|buy
|1783
|1.00
|157.27
|156.97
|157.67
|3566
|2007.04.03 06:40
|t/p
|1783
|1.00
|157.67
|156.97
|157.67
|354.56
|160190.33
|3567
|2007.04.03 07:20
|sell
|1784
|1.00
|157.67
|157.97
|157.27
|3568
|2007.04.03 09:20
|s/l
|1784
|1.00
|157.97
|157.97
|157.27
|-261.55
|159928.78
|3569
|2007.04.03 11:20
|sell
|1785
|1.00
|158.40
|158.70
|158.00
|3570
|2007.04.03 16:50
|s/l
|1785
|1.00
|158.70
|158.70
|158.00
|-261.55
|159667.23
|3571
|2007.04.03 18:20
|sell
|1786
|1.00
|158.83
|159.13
|158.43
|3572
|2007.04.03 21:10
|t/p
|1786
|1.00
|158.43
|159.13
|158.43
|348.74
|160015.97
|3573
|2007.04.03 21:35
|sell
|1787
|1.00
|158.49
|158.79
|158.09
|3574
|2007.04.04 13:05
|s/l
|1787
|1.00
|158.79
|158.79
|158.09
|-274.72
|159741.25
|3575
|2007.04.04 14:20
|sell
|1788
|1.00
|158.81
|159.11
|158.41
|3576
|2007.04.05 05:35
|t/p
|1788
|1.00
|158.41
|159.11
|158.41
|309.23
|160050.48
|3577
|2007.04.05 06:45
|buy
|1789
|1.00
|158.46
|158.16
|158.86
|3578
|2007.04.05 14:20
|t/p
|1789
|1.00
|158.86
|158.16
|158.86
|348.80
|160399.28
|3579
|2007.04.05 15:10
|sell
|1790
|1.00
|159.03
|159.33
|158.63
|3580
|2007.04.05 16:20
|s/l
|1790
|1.00
|159.33
|159.33
|158.63
|-261.55
|160137.73
|3581
|2007.04.05 20:20
|buy
|1791
|1.00
|159.30
|159.00
|159.70
|3582
|2007.04.10 06:50
|t/p
|1791
|1.00
|159.70
|159.00
|159.70
|366.06
|160503.78
|3583
|2007.04.10 07:35
|buy
|1792
|1.00
|159.64
|159.34
|160.04
|3584
|2007.04.10 15:20
|t/p
|1792
|1.00
|160.04
|159.34
|160.04
|348.80
|160852.58
|3585
|2007.04.10 16:20
|sell
|1793
|1.00
|160.01
|160.31
|159.61
|3586
|2007.04.11 04:35
|t/p
|1793
|1.00
|159.61
|160.31
|159.61
|335.56
|161188.15
|3587
|2007.04.11 08:50
|sell
|1794
|1.00
|160.09
|160.39
|159.69
|3588
|2007.04.11 16:20
|s/l
|1794
|1.00
|160.39
|160.39
|159.69
|-261.55
|160926.60
|3589
|2007.04.11 17:35
|buy
|1795
|1.00
|160.30
|160.00
|160.70
|3590
|2007.04.12 04:45
|t/p
|1795
|1.00
|160.70
|160.00
|160.70
|366.06
|161292.65
|3591
|2007.04.12 05:10
|sell
|1796
|1.00
|160.79
|161.09
|160.39
|3592
|2007.04.12 16:05
|t/p
|1796
|1.00
|160.39
|161.09
|160.39
|348.74
|161641.39
|3593
|2007.04.12 16:35
|sell
|1797
|1.00
|160.45
|160.75
|160.05
|3594
|2007.04.13 04:05
|s/l
|1797
|1.00
|160.75
|160.75
|160.05
|-274.72
|161366.67
|3595
|2007.04.13 05:45
|sell
|1798
|1.00
|160.73
|161.03
|160.33
|3596
|2007.04.13 11:10
|t/p
|1798
|1.00
|160.33
|161.03
|160.33
|348.74
|161715.41
|3597
|2007.04.13 11:20
|sell
|1799
|1.00
|160.42
|160.72
|160.02
|3598
|2007.04.13 11:40
|t/p
|1799
|1.00
|160.02
|160.72
|160.02
|348.74
|162064.15
|3599
|2007.04.13 19:35
|buy
|1800
|1.00
|161.15
|160.85
|161.55
|3600
|2007.04.16 00:00
|t/p
|1800
|1.00
|161.55
|160.85
|161.55
|354.56
|162418.71
|3601
|2007.04.16 02:20
|sell
|1801
|1.00
|162.22
|162.52
|161.82
|3602
|2007.04.16 02:20
|t/p
|1801
|1.00
|161.82
|162.52
|161.82
|348.74
|162767.45
|3603
|2007.04.16 03:10
|sell
|1802
|1.00
|161.83
|162.13
|161.43
|3604
|2007.04.16 17:05
|s/l
|1802
|1.00
|162.13
|162.13
|161.43
|-261.55
|162505.90
|3605
|2007.04.16 18:35
|buy
|1803
|1.00
|162.25
|161.95
|162.65
|3606
|2007.04.17 00:45
|s/l
|1803
|1.00
|161.95
|161.95
|162.65
|-255.84
|162250.05
|3607
|2007.04.17 02:40
|buy
|1804
|1.00
|161.98
|161.68
|162.38
|3608
|2007.04.17 08:40
|s/l
|1804
|1.00
|161.68
|161.68
|162.38
|-261.59
|161988.46
|3609
|2007.04.17 09:15
|sell
|1805
|1.00
|161.68
|161.98
|161.28
|3610
|2007.04.17 15:40
|s/l
|1805
|1.00
|161.98
|161.98
|161.28
|-261.56
|161726.90
|3611
|2007.04.17 16:30
|buy
|1806
|1.00
|161.94
|161.64
|162.34
|3612
|2007.04.17 17:10
|s/l
|1806
|1.00
|161.64
|161.64
|162.34
|-261.59
|161465.31
|3613
|2007.04.17 18:15
|buy
|1807
|1.00
|161.81
|161.51
|162.21
|3614
|2007.04.17 18:40
|s/l
|1807
|1.00
|161.51
|161.51
|162.21
|-261.60
|161203.71
|3615
|2007.04.17 19:30
|buy
|1808
|1.00
|161.37
|161.07
|161.77
|3616
|2007.04.18 05:10
|s/l
|1808
|1.00
|161.07
|161.07
|161.77
|-255.84
|160947.87
|3617
|2007.04.18 05:15
|sell
|1809
|1.00
|161.22
|161.52
|160.82
|3618
|2007.04.18 09:20
|s/l
|1809
|1.00
|161.52
|161.52
|160.82
|-261.55
|160686.32
|3619
|2007.04.18 10:20
|sell
|1810
|1.00
|161.60
|161.90
|161.20
|3620
|2007.04.18 14:20
|t/p
|1810
|1.00
|161.20
|161.90
|161.20
|348.74
|161035.06
|3621
|2007.04.18 15:35
|sell
|1811
|1.00
|160.81
|161.11
|160.41
|3622
|2007.04.18 21:20
|s/l
|1811
|1.00
|161.11
|161.11
|160.41
|-261.55
|160773.51
|3623
|2007.04.19 01:10
|sell
|1812
|1.00
|161.27
|161.57
|160.87
|3624
|2007.04.19 03:50
|t/p
|1812
|1.00
|160.87
|161.57
|160.87
|348.74
|161122.25
|3625
|2007.04.19 04:20
|buy
|1813
|1.00
|160.80
|160.50
|161.20
|3626
|2007.04.19 05:15
|s/l
|1813
|1.00
|160.50
|160.50
|161.20
|-261.59
|160860.66
|3627
|2007.04.19 06:20
|sell
|1814
|1.00
|160.42
|160.72
|160.02
|3628
|2007.04.19 09:15
|t/p
|1814
|1.00
|160.02
|160.72
|160.02
|348.74
|161209.40
|3629
|2007.04.19 13:20
|sell
|1815
|1.00
|160.31
|160.61
|159.91
|3630
|2007.04.19 16:45
|s/l
|1815
|1.00
|160.61
|160.61
|159.91
|-261.56
|160947.84
|3631
|2007.04.19 21:40
|buy
|1816
|1.00
|160.95
|160.65
|161.35
|3632
|2007.04.20 02:40
|t/p
|1816
|1.00
|161.35
|160.65
|161.35
|354.56
|161302.40
|3633
|2007.04.20 04:15
|sell
|1817
|1.00
|161.65
|161.95
|161.25
|3634
|2007.04.23 06:40
|t/p
|1817
|1.00
|161.25
|161.95
|161.25
|335.57
|161637.97
|3635
|2007.04.23 07:50
|buy
|1818
|1.00
|161.02
|160.72
|161.42
|3636
|2007.04.23 08:15
|s/l
|1818
|1.00
|160.72
|160.72
|161.42
|-261.60
|161376.37
|3637
|2007.04.23 09:35
|sell
|1819
|1.00
|160.80
|161.10
|160.40
|3638
|2007.04.23 16:10
|s/l
|1819
|1.00
|161.10
|161.10
|160.40
|-261.56
|161114.81
|3639
|2007.04.23 17:20
|sell
|1820
|1.00
|161.21
|161.51
|160.81
|3640
|2007.04.24 02:35
|t/p
|1820
|1.00
|160.81
|161.51
|160.81
|335.57
|161450.38
|3641
|2007.04.24 02:45
|sell
|1821
|1.00
|161.05
|161.35
|160.65
|3642
|2007.04.24 04:15
|t/p
|1821
|1.00
|160.65
|161.35
|160.65
|348.73
|161799.11
|3643
|2007.04.24 05:35
|sell
|1822
|1.00
|160.41
|160.71
|160.01
|3644
|2007.04.24 06:35
|s/l
|1822
|1.00
|160.71
|160.71
|160.01
|-261.55
|161537.56
|3645
|2007.04.24 09:15
|sell
|1823
|1.00
|160.65
|160.95
|160.25
|3646
|2007.04.24 10:50
|s/l
|1823
|1.00
|160.95
|160.95
|160.25
|-261.55
|161276.01
|3647
|2007.04.24 11:20
|sell
|1824
|1.00
|160.91
|161.21
|160.51
|3648
|2007.04.24 13:05
|s/l
|1824
|1.00
|161.21
|161.21
|160.51
|-261.55
|161014.46
|3649
|2007.04.24 14:15
|sell
|1825
|1.00
|161.35
|161.65
|160.95
|3650
|2007.04.24 21:40
|s/l
|1825
|1.00
|161.65
|161.65
|160.95
|-261.55
|160752.91
|3651
|2007.04.25 04:15
|sell
|1826
|1.00
|161.47
|161.77
|161.07
|3652
|2007.04.25 11:20
|s/l
|1826
|1.00
|161.77
|161.77
|161.07
|-261.55
|160491.36
|3653
|2007.04.25 13:20
|sell
|1827
|1.00
|161.93
|162.23
|161.53
|3654
|2007.04.26 09:50
|s/l
|1827
|1.00
|162.23
|162.23
|161.53
|-301.06
|160190.30
|3655
|2007.04.26 10:50
|sell
|1828
|1.00
|162.29
|162.59
|161.89
|3656
|2007.04.26 20:05
|s/l
|1828
|1.00
|162.59
|162.59
|161.89
|-261.55
|159928.75
|3657
|2007.04.27 01:35
|sell
|1829
|1.00
|162.46
|162.76
|162.06
|3658
|2007.04.27 03:50
|s/l
|1829
|1.00
|162.76
|162.76
|162.06
|-261.55
|159667.20
|3659
|2007.04.27 05:40
|sell
|1830
|1.00
|162.68
|162.98
|162.28
|3660
|2007.04.27 10:35
|t/p
|1830
|1.00
|162.28
|162.98
|162.28
|348.73
|160015.93
|3661
|2007.04.27 11:20
|buy
|1831
|1.00
|162.34
|162.04
|162.74
|3662
|2007.04.27 12:50
|t/p
|1831
|1.00
|162.74
|162.04
|162.74
|348.80
|160364.73
|3663
|2007.04.27 15:40
|sell
|1832
|1.00
|162.80
|163.10
|162.40
|3664
|2007.04.27 17:35
|s/l
|1832
|1.00
|163.10
|163.10
|162.40
|-261.56
|160103.17
|3665
|2007.04.27 18:20
|sell
|1833
|1.00
|163.19
|163.49
|162.79
|3666
|2007.04.29 23:10
|t/p
|1833
|1.00
|162.79
|163.49
|162.79
|348.73
|160451.90
|3667
|2007.04.30 02:20
|sell
|1834
|1.00
|162.77
|163.07
|162.37
|3668
|2007.04.30 06:20
|s/l
|1834
|1.00
|163.07
|163.07
|162.37
|-261.55
|160190.35
|3669
|2007.04.30 08:35
|sell
|1835
|1.00
|162.92
|163.22
|162.52
|3670
|2007.04.30 09:20
|t/p
|1835
|1.00
|162.52
|163.22
|162.52
|348.73
|160539.08
|3671
|2007.04.30 10:20
|buy
|1836
|1.00
|162.44
|162.14
|162.84
|3672
|2007.04.30 14:45
|t/p
|1836
|1.00
|162.84
|162.14
|162.84
|348.80
|160887.88
|3673
|2007.04.30 15:50
|sell
|1837
|1.00
|162.86
|163.16
|162.46
|3674
|2007.05.01 03:20
|s/l
|1837
|1.00
|163.16
|163.16
|162.46
|-274.73
|160613.15
|3675
|2007.05.01 03:20
|sell
|1838
|1.00
|163.16
|163.46
|162.76
|3676
|2007.05.02 06:10
|t/p
|1838
|1.00
|162.76
|163.46
|162.76
|335.57
|160948.72
|3677
|2007.05.02 06:15
|sell
|1839
|1.00
|163.01
|163.31
|162.61
|3678
|2007.05.02 08:35
|t/p
|1839
|1.00
|162.61
|163.31
|162.61
|348.74
|161297.46
|3679
|2007.05.02 08:50
|sell
|1840
|1.00
|162.95
|163.25
|162.55
|3680
|2007.05.02 08:59
|t/p
|1840
|1.00
|162.55
|163.25
|162.55
|348.74
|161646.20
|3681
|2007.05.02 10:35
|sell
|1841
|1.00
|162.87
|163.17
|162.47
|3682
|2007.05.02 12:50
|s/l
|1841
|1.00
|163.17
|163.17
|162.47
|-261.55
|161384.65
|3683
|2007.05.02 13:20
|buy
|1842
|1.00
|163.10
|162.80
|163.50
|3684
|2007.05.03 07:20
|t/p
|1842
|1.00
|163.50
|162.80
|163.50
|366.07
|161750.72
|3685
|2007.05.03 09:35
|buy
|1843
|1.00
|163.47
|163.17
|163.87
|3686
|2007.05.03 17:20
|s/l
|1843
|1.00
|163.17
|163.17
|163.87
|-261.60
|161489.12
|3687
|2007.05.03 17:35
|sell
|1844
|1.00
|163.24
|163.54
|162.84
|3688
|2007.05.08 11:15
|t/p
|1844
|1.00
|162.84
|163.54
|162.84
|309.23
|161798.35
|3689
|2007.05.08 17:20
|sell
|1845
|1.00
|162.14
|162.44
|161.74
|3690
|2007.05.08 20:10
|s/l
|1845
|1.00
|162.44
|162.44
|161.74
|-261.55
|161536.80
|3691
|2007.05.09 00:50
|sell
|1846
|1.00
|162.55
|162.85
|162.15
|3692
|2007.05.09 04:20
|t/p
|1846
|1.00
|162.15
|162.85
|162.15
|348.73
|161885.53
|3693
|2007.05.09 09:35
|buy
|1847
|1.00
|162.23
|161.93
|162.63
|3694
|2007.05.10 02:05
|t/p
|1847
|1.00
|162.63
|161.93
|162.63
|366.07
|162251.59
|3695
|2007.05.10 02:15
|buy
|1848
|1.00
|162.45
|162.15
|162.85
|3696
|2007.05.10 10:20
|t/p
|1848
|1.00
|162.85
|162.15
|162.85
|348.80
|162600.39
|3697
|2007.05.10 11:20
|sell
|1849
|1.00
|162.94
|163.24
|162.54
|3698
|2007.05.10 19:05
|t/p
|1849
|1.00
|162.54
|163.24
|162.54
|348.73
|162949.12
|3699
|2007.05.10 23:50
|buy
|1850
|1.00
|161.62
|161.32
|162.02
|3700
|2007.05.11 01:05
|s/l
|1850
|1.00
|161.32
|161.32
|162.02
|-255.84
|162693.28
|3701
|2007.05.11 01:10
|sell
|1851
|1.00
|161.50
|161.80
|161.10
|3702
|2007.05.11 12:35
|t/p
|1851
|1.00
|161.10
|161.80
|161.10
|348.73
|163042.01
|3703
|2007.05.11 15:20
|sell
|1852
|1.00
|161.57
|161.87
|161.17
|3704
|2007.05.11 16:35
|s/l
|1852
|1.00
|161.87
|161.87
|161.17
|-261.55
|162780.46
|3705
|2007.05.11 20:15
|sell
|1853
|1.00
|162.41
|162.71
|162.01
|3706
|2007.05.13 23:20
|s/l
|1853
|1.00
|162.71
|162.71
|162.01
|-261.55
|162518.91
|3707
|2007.05.14 02:50
|buy
|1854
|1.00
|162.58
|162.28
|162.98
|3708
|2007.05.14 13:35
|t/p
|1854
|1.00
|162.98
|162.28
|162.98
|348.80
|162867.71
|3709
|2007.05.14 15:45
|sell
|1855
|1.00
|163.06
|163.36
|162.66
|3710
|2007.05.15 15:50
|s/l
|1855
|1.00
|163.36
|163.36
|162.66
|-274.72
|162592.99
|3711
|2007.05.15 16:20
|sell
|1856
|1.00
|163.30
|163.60
|162.90
|3712
|2007.05.15 18:20
|s/l
|1856
|1.00
|163.60
|163.60
|162.90
|-261.56
|162331.43
|3713
|2007.05.15 21:20
|sell
|1857
|1.00
|163.60
|163.90
|163.20
|3714
|2007.05.16 17:15
|s/l
|1857
|1.00
|163.90
|163.90
|163.20
|-274.72
|162056.72
|3715
|2007.05.16 17:20
|buy
|1858
|1.00
|163.77
|163.47
|164.17
|3716
|2007.05.16 18:10
|s/l
|1858
|1.00
|163.47
|163.47
|164.17
|-261.60
|161795.12
|3717
|2007.05.16 20:15
|buy
|1859
|1.00
|163.16
|162.86
|163.56
|3718
|2007.05.17 09:35
|t/p
|1859
|1.00
|163.56
|162.86
|163.56
|366.07
|162161.18
|3719
|2007.05.17 10:35
|buy
|1860
|1.00
|163.61
|163.31
|164.01
|3720
|2007.05.18 13:05
|s/l
|1860
|1.00
|163.31
|163.31
|164.01
|-255.84
|161905.34
|3721
|2007.05.18 13:10
|sell
|1861
|1.00
|163.69
|163.99
|163.29
|3722
|2007.05.18 13:40
|t/p
|1861
|1.00
|163.29
|163.99
|163.29
|348.73
|162254.07
|3723
|2007.05.18 14:20
|buy
|1862
|1.00
|162.63
|162.33
|163.03
|3724
|2007.05.18 14:35
|t/p
|1862
|1.00
|163.03
|162.33
|163.03
|348.80
|162602.87
|3725
|2007.05.18 15:15
|buy
|1863
|1.00
|162.88
|162.58
|163.28
|3726
|2007.05.18 17:20
|t/p
|1863
|1.00
|163.28
|162.58
|163.28
|348.79
|162951.66
|3727
|2007.05.21 01:45
|sell
|1864
|1.00
|163.80
|164.10
|163.40
|3728
|2007.05.21 14:45
|t/p
|1864
|1.00
|163.40
|164.10
|163.40
|348.73
|163300.39
|3729
|2007.05.21 14:45
|buy
|1865
|1.00
|163.39
|163.09
|163.79
|3730
|2007.05.23 05:35
|t/p
|1865
|1.00
|163.79
|163.09
|163.79
|360.31
|163660.70
|3731
|2007.05.23 10:15
|sell
|1866
|1.00
|163.75
|164.05
|163.35
|3732
|2007.05.24 09:35
|t/p
|1866
|1.00
|163.35
|164.05
|163.35
|309.23
|163969.92
|3733
|2007.05.24 11:10
|buy
|1867
|1.00
|163.11
|162.81
|163.51
|3734
|2007.05.25 02:45
|s/l
|1867
|1.00
|162.81
|162.81
|163.51
|-255.83
|163714.09
|3735
|2007.05.25 07:40
|sell
|1868
|1.00
|162.57
|162.87
|162.17
|3736
|2007.05.25 09:20
|s/l
|1868
|1.00
|162.87
|162.87
|162.17
|-261.55
|163452.54
|3737
|2007.05.25 10:20
|sell
|1869
|1.00
|163.19
|163.49
|162.79
|3738
|2007.05.25 13:50
|s/l
|1869
|1.00
|163.49
|163.49
|162.79
|-261.55
|163190.99
|3739
|2007.05.25 14:20
|sell
|1870
|1.00
|163.55
|163.85
|163.15
|3740
|2007.05.29 02:05
|s/l
|1870
|1.00
|163.85
|163.85
|163.15
|-287.89
|162903.10
|3741
|2007.05.29 02:15
|buy
|1871
|1.00
|163.70
|163.40
|164.10
|3742
|2007.05.29 04:40
|s/l
|1871
|1.00
|163.40
|163.40
|164.10
|-261.60
|162641.50
|3743
|2007.05.29 05:20
|sell
|1872
|1.00
|163.15
|163.45
|162.75
|3744
|2007.05.29 11:35
|s/l
|1872
|1.00
|163.45
|163.45
|162.75
|-261.55
|162379.95
|3745
|2007.05.29 14:20
|sell
|1873
|1.00
|163.89
|164.19
|163.49
|3746
|2007.05.29 15:15
|s/l
|1873
|1.00
|164.19
|164.19
|163.49
|-261.55
|162118.40
|3747
|2007.05.29 16:20
|sell
|1874
|1.00
|164.22
|164.52
|163.82
|3748
|2007.05.29 20:20
|t/p
|1874
|1.00
|163.82
|164.52
|163.82
|348.74
|162467.14
|3749
|2007.05.29 21:20
|sell
|1875
|1.00
|163.49
|163.79
|163.09
|3750
|2007.05.30 04:50
|t/p
|1875
|1.00
|163.09
|163.79
|163.09
|335.56
|162802.70
|3751
|2007.05.30 04:59
|sell
|1876
|1.00
|163.47
|163.77
|163.07
|3752
|2007.05.30 18:50
|t/p
|1876
|1.00
|163.07
|163.77
|163.07
|348.74
|163151.44
|3753
|2007.05.30 20:45
|sell
|1877
|1.00
|163.07
|163.37
|162.67
|3754
|2007.05.30 22:59
|s/l
|1877
|1.00
|163.37
|163.37
|162.67
|-261.55
|162889.89
|3755
|2007.05.31 03:40
|sell
|1878
|1.00
|163.33
|163.63
|162.93
|3756
|2007.05.31 15:05
|s/l
|1878
|1.00
|163.63
|163.63
|162.93
|-261.55
|162628.34
|3757
|2007.05.31 18:20
|sell
|1879
|1.00
|163.94
|164.24
|163.54
|3758
|2007.06.04 09:10
|s/l
|1879
|1.00
|164.24
|164.24
|163.54
|-287.88
|162340.45
|3759
|2007.06.04 09:35
|buy
|1880
|1.00
|164.05
|163.75
|164.45
|3760
|2007.06.05 06:40
|t/p
|1880
|1.00
|164.45
|163.75
|164.45
|354.55
|162695.00
|3761
|2007.06.05 10:10
|sell
|1881
|1.00
|164.55
|164.85
|164.15
|3762
|2007.06.05 15:50
|t/p
|1881
|1.00
|164.15
|164.85
|164.15
|348.73
|163043.73
|3763
|2007.06.05 16:20
|sell
|1882
|1.00
|164.22
|164.52
|163.82
|3764
|2007.06.05 17:35
|s/l
|1882
|1.00
|164.52
|164.52
|163.82
|-261.55
|162782.18
|3765
|2007.06.05 18:20
|sell
|1883
|1.00
|164.55
|164.85
|164.15
|3766
|2007.06.05 19:05
|t/p
|1883
|1.00
|164.15
|164.85
|164.15
|348.73
|163130.91
|3767
|2007.06.05 19:15
|sell
|1884
|1.00
|164.33
|164.63
|163.93
|3768
|2007.06.06 11:05
|t/p
|1884
|1.00
|163.93
|164.63
|163.93
|335.57
|163466.48
|3769
|2007.06.06 11:40
|sell
|1885
|1.00
|164.14
|164.44
|163.74
|3770
|2007.06.06 13:10
|t/p
|1885
|1.00
|163.74
|164.44
|163.74
|348.74
|163815.22
|3771
|2007.06.06 14:45
|buy
|1886
|1.00
|163.56
|163.26
|163.96
|3772
|2007.06.06 20:05
|s/l
|1886
|1.00
|163.26
|163.26
|163.96
|-261.60
|163553.62
|3773
|2007.06.06 20:10
|sell
|1887
|1.00
|163.38
|163.68
|162.98
|3774
|2007.06.07 07:10
|s/l
|1887
|1.00
|163.68
|163.68
|162.98
|-301.05
|163252.57
|3775
|2007.06.07 10:45
|sell
|1888
|1.00
|163.80
|164.10
|163.40
|3776
|2007.06.07 15:10
|t/p
|1888
|1.00
|163.40
|164.10
|163.40
|348.73
|163601.30
|3777
|2007.06.07 15:20
|sell
|1889
|1.00
|163.60
|163.90
|163.20
|3778
|2007.06.07 18:05
|t/p
|1889
|1.00
|163.20
|163.90
|163.20
|348.74
|163950.04
|3779
|2007.06.07 18:15
|sell
|1890
|1.00
|163.47
|163.77
|163.07
|3780
|2007.06.07 19:40
|t/p
|1890
|1.00
|163.07
|163.77
|163.07
|348.74
|164298.78
|3781
|2007.06.07 20:20
|buy
|1891
|1.00
|162.39
|162.09
|162.79
|3782
|2007.06.08 05:10
|t/p
|1891
|1.00
|162.79
|162.09
|162.79
|354.56
|164653.34
|3783
|2007.06.08 07:45
|buy
|1892
|1.00
|162.78
|162.48
|163.18
|3784
|2007.06.08 09:20
|s/l
|1892
|1.00
|162.48
|162.48
|163.18
|-261.60
|164391.74
|3785
|2007.06.08 11:20
|sell
|1893
|1.00
|162.12
|162.42
|161.72
|3786
|2007.06.08 15:15
|s/l
|1893
|1.00
|162.42
|162.42
|161.72
|-261.55
|164130.19
|3787
|2007.06.08 18:35
|sell
|1894
|1.00
|162.52
|162.82
|162.12
|3788
|2007.06.08 23:20
|s/l
|1894
|1.00
|162.82
|162.82
|162.12
|-261.55
|163868.64
|3789
|2007.06.11 00:20
|sell
|1895
|1.00
|162.76
|163.06
|162.36
|3790
|2007.06.11 03:45
|t/p
|1895
|1.00
|162.36
|163.06
|162.36
|348.74
|164217.38
|3791
|2007.06.11 04:45
|sell
|1896
|1.00
|162.38
|162.68
|161.98
|3792
|2007.06.11 18:05
|s/l
|1896
|1.00
|162.68
|162.68
|161.98
|-261.55
|163955.83
|3793
|2007.06.12 01:50
|buy
|1897
|1.00
|162.52
|162.22
|162.92
|3794
|2007.06.12 16:50
|s/l
|1897
|1.00
|162.22
|162.22
|162.92
|-261.60
|163694.23
|3795
|2007.06.12 18:20
|sell
|1898
|1.00
|162.11
|162.41
|161.71
|3796
|2007.06.13 02:35
|t/p
|1898
|1.00
|161.71
|162.41
|161.71
|335.56
|164029.79
|3797
|2007.06.13 03:20
|sell
|1899
|1.00
|161.67
|161.97
|161.27
|3798
|2007.06.13 05:20
|s/l
|1899
|1.00
|161.97
|161.97
|161.27
|-261.55
|163768.24
|3799
|2007.06.13 08:20
|sell
|1900
|1.00
|162.65
|162.95
|162.25
|3800
|2007.06.13 21:35
|s/l
|1900
|1.00
|162.95
|162.95
|162.25
|-261.55
|163506.69
|3801
|2007.06.14 00:15
|sell
|1901
|1.00
|163.36
|163.66
|162.96
|3802
|2007.06.14 12:45
|s/l
|1901
|1.00
|163.66
|163.66
|162.96
|-261.56
|163245.13
|3803
|2007.06.14 13:59
|buy
|1902
|1.00
|163.55
|163.25
|163.95
|3804
|2007.06.15 10:30
|t/p
|1902
|1.00
|163.95
|163.25
|163.95
|354.56
|163599.68
|3805
|2007.06.15 12:20
|sell
|1903
|1.00
|164.42
|164.72
|164.02
|3806
|2007.06.15 15:50
|s/l
|1903
|1.00
|164.72
|164.72
|164.02
|-261.56
|163338.12
|3807
|2007.06.15 20:15
|sell
|1904
|1.00
|165.24
|165.54
|164.84
|3808
|2007.06.18 08:10
|s/l
|1904
|1.00
|165.54
|165.54
|164.84
|-274.72
|163063.41
|3809
|2007.06.18 10:15
|sell
|1905
|1.00
|165.56
|165.86
|165.16
|3810
|2007.06.18 23:15
|s/l
|1905
|1.00
|165.86
|165.86
|165.16
|-261.55
|162801.86
|3811
|2007.06.19 05:15
|sell
|1906
|1.00
|165.94
|166.24
|165.54
|3812
|2007.06.19 12:15
|t/p
|1906
|1.00
|165.54
|166.24
|165.54
|348.74
|163150.60
|3813
|2007.06.19 12:35
|sell
|1907
|1.00
|165.62
|165.92
|165.22
|3814
|2007.06.20 10:20
|t/p
|1907
|1.00
|165.22
|165.92
|165.22
|335.56
|163486.16
|3815
|2007.06.20 10:45
|buy
|1908
|1.00
|165.31
|165.01
|165.71
|3816
|2007.06.20 12:45
|t/p
|1908
|1.00
|165.71
|165.01
|165.71
|348.79
|163834.95
|3817
|2007.06.20 14:20
|sell
|1909
|1.00
|165.92
|166.22
|165.52
|3818
|2007.06.21 00:20
|t/p
|1909
|1.00
|165.52
|166.22
|165.52
|309.23
|164144.18
|3819
|2007.06.21 02:10
|buy
|1910
|1.00
|165.36
|165.06
|165.76
|3820
|2007.06.22 03:40
|t/p
|1910
|1.00
|165.76
|165.06
|165.76
|354.55
|164498.72
|3821
|2007.06.22 11:20
|sell
|1911
|1.00
|166.34
|166.64
|165.94
|3822
|2007.06.22 14:40
|s/l
|1911
|1.00
|166.64
|166.64
|165.94
|-261.55
|164237.17
|3823
|2007.06.22 16:20
|sell
|1912
|1.00
|166.86
|167.16
|166.46
|3824
|2007.06.25 10:15
|t/p
|1912
|1.00
|166.46
|167.16
|166.46
|335.56
|164572.74
|3825
|2007.06.25 11:35
|sell
|1913
|1.00
|166.35
|166.65
|165.95
|3826
|2007.06.25 13:15
|t/p
|1913
|1.00
|165.95
|166.65
|165.95
|348.73
|164921.47
|3827
|2007.06.25 13:35
|sell
|1914
|1.00
|166.10
|166.40
|165.70
|3828
|2007.06.25 15:45
|s/l
|1914
|1.00
|166.40
|166.40
|165.70
|-261.56
|164659.91
|3829
|2007.06.25 16:50
|sell
|1915
|1.00
|166.54
|166.84
|166.14
|3830
|2007.06.26 03:50
|t/p
|1915
|1.00
|166.14
|166.84
|166.14
|335.56
|164995.47
|3831
|2007.06.26 04:20
|buy
|1916
|1.00
|166.02
|165.72
|166.42
|3832
|2007.06.26 10:20
|s/l
|1916
|1.00
|165.72
|165.72
|166.42
|-261.60
|164733.87
|3833
|2007.06.26 11:20
|buy
|1917
|1.00
|165.70
|165.40
|166.10
|3834
|2007.06.26 12:10
|s/l
|1917
|1.00
|165.40
|165.40
|166.10
|-261.59
|164472.28
|3835
|2007.06.26 13:20
|buy
|1918
|1.00
|165.36
|165.06
|165.76
|3836
|2007.06.26 14:05
|t/p
|1918
|1.00
|165.76
|165.06
|165.76
|348.79
|164821.07
|3837
|2007.06.26 15:20
|sell
|1919
|1.00
|165.86
|166.16
|165.46
|3838
|2007.06.26 18:40
|s/l
|1919
|1.00
|166.16
|166.16
|165.46
|-261.55
|164559.52
|3839
|2007.06.26 19:20
|sell
|1920
|1.00
|166.33
|166.63
|165.93
|3840
|2007.06.26 23:15
|t/p
|1920
|1.00
|165.93
|166.63
|165.93
|348.74
|164908.26
|3841
|2007.06.27 03:20
|buy
|1921
|1.00
|165.32
|165.02
|165.72
|3842
|2007.06.27 08:40
|s/l
|1921
|1.00
|165.02
|165.02
|165.72
|-261.60
|164646.66
|3843
|2007.06.27 08:40
|buy
|1922
|1.00
|164.99
|164.69
|165.39
|3844
|2007.06.27 09:15
|s/l
|1922
|1.00
|164.69
|164.69
|165.39
|-261.60
|164385.06
|3845
|2007.06.27 13:35
|sell
|1923
|1.00
|164.63
|164.93
|164.23
|3846
|2007.06.27 22:45
|s/l
|1923
|1.00
|164.93
|164.93
|164.23
|-261.55
|164123.51
|3847
|2007.06.28 00:20
|buy
|1924
|1.00
|165.19
|164.89
|165.59
|3848
|2007.06.28 01:15
|t/p
|1924
|1.00
|165.59
|164.89
|165.59
|348.79
|164472.30
|3849
|2007.06.28 02:45
|sell
|1925
|1.00
|165.86
|166.16
|165.46
|3850
|2007.06.28 03:35
|t/p
|1925
|1.00
|165.46
|166.16
|165.46
|348.73
|164821.03
|3851
|2007.06.28 05:20
|buy
|1926
|1.00
|165.36
|165.06
|165.76
|3852
|2007.06.28 08:45
|t/p
|1926
|1.00
|165.76
|165.06
|165.76
|348.79
|165169.82
|3853
|2007.06.28 09:35
|buy
|1927
|1.00
|165.65
|165.35
|166.05
|3854
|2007.06.29 08:50
|t/p
|1927
|1.00
|166.05
|165.35
|166.05
|354.56
|165524.37
|3855
|2007.06.29 09:15
|sell
|1928
|1.00
|166.02
|166.32
|165.62
|3856
|2007.06.29 12:59
|s/l
|1928
|1.00
|166.32
|166.32
|165.62
|-261.55
|165262.82
|3857
|2007.06.29 15:35
|buy
|1929
|1.00
|166.53
|166.23
|166.93
|3858
|2007.07.02 09:40
|s/l
|1929
|1.00
|166.23
|166.23
|166.93
|-255.84
|165006.98
|3859
|2007.07.02 11:15
|buy
|1930
|1.00
|166.22
|165.92
|166.62
|3860
|2007.07.02 14:30
|t/p
|1930
|1.00
|166.62
|165.92
|166.62
|348.80
|165355.78
|3861
|2007.07.02 15:20
|sell
|1931
|1.00
|166.72
|167.02
|166.32
|3862
|2007.07.03 09:15
|s/l
|1931
|1.00
|167.02
|167.02
|166.32
|-274.72
|165081.06
|3863
|2007.07.03 16:20
|buy
|1932
|1.00
|166.55
|166.25
|166.95
|3864
|2007.07.03 16:50
|s/l
|1932
|1.00
|166.25
|166.25
|166.95
|-261.60
|164819.46
|3865
|2007.07.03 19:50
|sell
|1933
|1.00
|166.66
|166.96
|166.26
|3866
|2007.07.04 16:40
|s/l
|1933
|1.00
|166.96
|166.96
|166.26
|-274.73
|164544.73
|3867
|2007.07.05 03:20
|sell
|1934
|1.00
|167.13
|167.43
|166.73
|3868
|2007.07.06 07:20
|s/l
|1934
|1.00
|167.43
|167.43
|166.73
|-274.72
|164270.02
|3869
|2007.07.06 07:20
|sell
|1935
|1.00
|167.44
|167.74
|167.04
|3870
|2007.07.06 15:35
|s/l
|1935
|1.00
|167.74
|167.74
|167.04
|-261.55
|164008.47
|3871
|2007.07.06 15:50
|buy
|1936
|1.00
|167.47
|167.17
|167.87
|3872
|2007.07.06 16:20
|t/p
|1936
|1.00
|167.87
|167.17
|167.87
|348.79
|164357.26
|3873
|2007.07.06 17:35
|buy
|1937
|1.00
|167.80
|167.50
|168.20
|3874
|2007.07.08 23:20
|t/p
|1937
|1.00
|168.20
|167.50
|168.20
|348.79
|164706.05
|3875
|2007.07.09 09:35
|sell
|1938
|1.00
|168.46
|168.76
|168.06
|3876
|2007.07.09 11:10
|t/p
|1938
|1.00
|168.06
|168.76
|168.06
|348.74
|165054.79
|3877
|2007.07.09 11:15
|sell
|1939
|1.00
|168.22
|168.52
|167.82
|3878
|2007.07.10 04:15
|t/p
|1939
|1.00
|167.82
|168.52
|167.82
|335.56
|165390.35
|3879
|2007.07.10 04:35
|sell
|1940
|1.00
|167.89
|168.19
|167.49
|3880
|2007.07.10 11:05
|s/l
|1940
|1.00
|168.19
|168.19
|167.49
|-261.55
|165128.80
|3881
|2007.07.10 11:15
|buy
|1941
|1.00
|168.05
|167.75
|168.45
|3882
|2007.07.10 15:10
|s/l
|1941
|1.00
|167.75
|167.75
|168.45
|-261.59
|164867.21
|3883
|2007.07.10 16:20
|buy
|1942
|1.00
|167.55
|167.25
|167.95
|3884
|2007.07.11 00:40
|s/l
|1942
|1.00
|167.25
|167.25
|167.95
|-255.84
|164611.37
|3885
|2007.07.11 01:35
|sell
|1943
|1.00
|167.16
|167.46
|166.76
|3886
|2007.07.11 02:35
|s/l
|1943
|1.00
|167.46
|167.46
|166.76
|-261.56
|164349.81
|3887
|2007.07.11 03:20
|sell
|1944
|1.00
|167.31
|167.61
|166.91
|3888
|2007.07.11 08:10
|t/p
|1944
|1.00
|166.91
|167.61
|166.91
|348.74
|164698.55
|3889
|2007.07.11 08:20
|sell
|1945
|1.00
|167.19
|167.49
|166.79
|3890
|2007.07.11 08:35
|t/p
|1945
|1.00
|166.79
|167.49
|166.79
|348.74
|165047.29
|3891
|2007.07.11 09:20
|buy
|1946
|1.00
|166.65
|166.35
|167.05
|3892
|2007.07.11 12:20
|t/p
|1946
|1.00
|167.05
|166.35
|167.05
|348.80
|165396.09
|3893
|2007.07.11 16:20
|sell
|1947
|1.00
|167.88
|168.18
|167.48
|3894
|2007.07.11 18:20
|s/l
|1947
|1.00
|168.18
|168.18
|167.48
|-261.55
|165134.54
|3895
|2007.07.11 19:40
|buy
|1948
|1.00
|167.97
|167.67
|168.37
|3896
|2007.07.11 23:20
|t/p
|1948
|1.00
|168.37
|167.67
|168.37
|348.80
|165483.34
|3897
|2007.07.12 02:45
|sell
|1949
|1.00
|168.19
|168.49
|167.79
|3898
|2007.07.12 14:20
|s/l
|1949
|1.00
|168.49
|168.49
|167.79
|-261.55
|165221.79
|3899
|2007.07.12 14:20
|sell
|1950
|1.00
|168.46
|168.76
|168.06
|3900
|2007.07.12 18:50
|s/l
|1950
|1.00
|168.76
|168.76
|168.06
|-261.55
|164960.24
|3901
|2007.07.12 19:15
|sell
|1951
|1.00
|168.82
|169.12
|168.42
|3902
|2007.07.13 16:05
|t/p
|1951
|1.00
|168.42
|169.12
|168.42
|335.57
|165295.81
|3903
|2007.07.13 16:15
|sell
|1952
|1.00
|168.69
|168.99
|168.29
|3904
|2007.07.13 16:45
|t/p
|1952
|1.00
|168.29
|168.99
|168.29
|348.74
|165644.55
|3905
|2007.07.13 18:40
|sell
|1953
|1.00
|168.40
|168.70
|168.00
|3906
|2007.07.16 00:15
|t/p
|1953
|1.00
|168.00
|168.70
|168.00
|335.57
|165980.12
|3907
|2007.07.16 01:45
|buy
|1954
|1.00
|167.88
|167.58
|168.28
|3908
|2007.07.16 04:05
|t/p
|1954
|1.00
|168.28
|167.58
|168.28
|348.80
|166328.92
|3909
|2007.07.16 09:20
|sell
|1955
|1.00
|168.11
|168.41
|167.71
|3910
|2007.07.17 16:10
|s/l
|1955
|1.00
|168.41
|168.41
|167.71
|-274.72
|166054.20
|3911
|2007.07.17 20:20
|sell
|1956
|1.00
|168.63
|168.93
|168.23
|3912
|2007.07.18 01:50
|t/p
|1956
|1.00
|168.23
|168.93
|168.23
|335.57
|166389.78
|3913
|2007.07.18 03:10
|buy
|1957
|1.00
|168.36
|168.06
|168.76
|3914
|2007.07.18 09:10
|s/l
|1957
|1.00
|168.06
|168.06
|168.76
|-261.60
|166128.18
|3915
|2007.07.18 09:15
|sell
|1958
|1.00
|168.20
|168.50
|167.80
|3916
|2007.07.19 11:35
|s/l
|1958
|1.00
|168.50
|168.50
|167.80
|-301.05
|165827.12
|3917
|2007.07.19 13:15
|sell
|1959
|1.00
|168.58
|168.88
|168.18
|3918
|2007.07.20 10:15
|s/l
|1959
|1.00
|168.88
|168.88
|168.18
|-274.72
|165552.41
|3919
|2007.07.20 12:15
|sell
|1960
|1.00
|168.64
|168.94
|168.24
|3920
|2007.07.20 17:05
|t/p
|1960
|1.00
|168.24
|168.94
|168.24
|348.74
|165901.15
|3921
|2007.07.20 17:15
|sell
|1961
|1.00
|168.41
|168.71
|168.01
|3922
|2007.07.20 17:20
|t/p
|1961
|1.00
|168.01
|168.71
|168.01
|348.73
|166249.88
|3923
|2007.07.20 18:20
|buy
|1962
|1.00
|167.60
|167.30
|168.00
|3924
|2007.07.20 19:50
|s/l
|1962
|1.00
|167.30
|167.30
|168.00
|-261.60
|165988.28
|3925
|2007.07.20 20:50
|buy
|1963
|1.00
|167.20
|166.90
|167.60
|3926
|2007.07.20 21:10
|t/p
|1963
|1.00
|167.60
|166.90
|167.60
|348.80
|166337.08
|3927
|2007.07.22 23:20
|buy
|1964
|1.00
|168.54
|168.24
|168.94
|3928
|2007.07.22 23:40
|s/l
|1964
|1.00
|168.24
|168.24
|168.94
|-261.60
|166075.48
|3929
|2007.07.23 00:40
|buy
|1965
|1.00
|168.22
|167.92
|168.62
|3930
|2007.07.23 01:40
|s/l
|1965
|1.00
|167.92
|167.92
|168.62
|-261.60
|165813.88
|3931
|2007.07.23 02:20
|buy
|1966
|1.00
|167.85
|167.55
|168.25
|3932
|2007.07.23 03:40
|s/l
|1966
|1.00
|167.55
|167.55
|168.25
|-261.59
|165552.29
|3933
|2007.07.23 04:10
|sell
|1967
|1.00
|167.50
|167.80
|167.10
|3934
|2007.07.23 16:20
|s/l
|1967
|1.00
|167.80
|167.80
|167.10
|-261.55
|165290.74
|3935
|2007.07.23 16:35
|buy
|1968
|1.00
|167.61
|167.31
|168.01
|3936
|2007.07.23 22:45
|s/l
|1968
|1.00
|167.31
|167.31
|168.01
|-261.60
|165029.14
|3937
|2007.07.23 23:15
|sell
|1969
|1.00
|167.29
|167.59
|166.89
|3938
|2007.07.24 03:05
|t/p
|1969
|1.00
|166.89
|167.59
|166.89
|335.56
|165364.70
|3939
|2007.07.24 03:10
|sell
|1970
|1.00
|166.97
|167.27
|166.57
|3940
|2007.07.24 03:20
|t/p
|1970
|1.00
|166.57
|167.27
|166.57
|348.73
|165713.43
|3941
|2007.07.24 04:20
|buy
|1971
|1.00
|166.67
|166.37
|167.07
|3942
|2007.07.24 10:45
|s/l
|1971
|1.00
|166.37
|166.37
|167.07
|-261.59
|165451.84
|3943
|2007.07.24 11:20
|buy
|1972
|1.00
|166.45
|166.15
|166.85
|3944
|2007.07.24 12:05
|t/p
|1972
|1.00
|166.85
|166.15
|166.85
|348.79
|165800.63
|3945
|2007.07.24 14:20
|sell
|1973
|1.00
|166.88
|167.18
|166.48
|3946
|2007.07.24 14:50
|s/l
|1973
|1.00
|167.18
|167.18
|166.48
|-261.55
|165539.08
|3947
|2007.07.24 15:15
|sell
|1974
|1.00
|167.35
|167.65
|166.95
|3948
|2007.07.24 16:05
|t/p
|1974
|1.00
|166.95
|167.65
|166.95
|348.73
|165887.81
|3949
|2007.07.24 17:20
|buy
|1975
|1.00
|166.75
|166.45
|167.15
|3950
|2007.07.24 22:05
|s/l
|1975
|1.00
|166.45
|166.45
|167.15
|-261.59
|165626.22
|3951
|2007.07.25 00:35
|sell
|1976
|1.00
|166.24
|166.54
|165.84
|3952
|2007.07.25 03:35
|t/p
|1976
|1.00
|165.84
|166.54
|165.84
|348.73
|165974.95
|3953
|2007.07.25 04:20
|buy
|1977
|1.00
|165.39
|165.09
|165.79
|3954
|2007.07.25 06:40
|t/p
|1977
|1.00
|165.79
|165.09
|165.79
|348.79
|166323.74
|3955
|2007.07.25 06:45
|buy
|1978
|1.00
|165.60
|165.30
|166.00
|3956
|2007.07.25 07:40
|t/p
|1978
|1.00
|166.00
|165.30
|166.00
|348.80
|166672.54
|3957
|2007.07.25 09:20
|sell
|1979
|1.00
|166.13
|166.43
|165.73
|3958
|2007.07.25 09:35
|t/p
|1979
|1.00
|165.73
|166.43
|165.73
|348.74
|167021.28
|3959
|2007.07.25 11:40
|buy
|1980
|1.00
|165.38
|165.08
|165.78
|3960
|2007.07.25 12:10
|s/l
|1980
|1.00
|165.08
|165.08
|165.78
|-261.60
|166759.68
|3961
|2007.07.25 12:50
|buy
|1981
|1.00
|165.13
|164.83
|165.53
|3962
|2007.07.25 14:20
|t/p
|1981
|1.00
|165.53
|164.83
|165.53
|348.79
|167108.47
|3963
|2007.07.25 15:20
|sell
|1982
|1.00
|165.67
|165.97
|165.27
|3964
|2007.07.25 17:15
|t/p
|1982
|1.00
|165.27
|165.97
|165.27
|348.73
|167457.20
|3965
|2007.07.25 18:20
|buy
|1983
|1.00
|164.72
|164.42
|165.12
|3966
|2007.07.25 21:35
|t/p
|1983
|1.00
|165.12
|164.42
|165.12
|348.80
|167806.00
|3967
|2007.07.25 23:20
|sell
|1984
|1.00
|165.29
|165.59
|164.89
|3968
|2007.07.26 14:10
|t/p
|1984
|1.00
|164.89
|165.59
|164.89
|309.23
|168115.23
|3969
|2007.07.26 15:20
|buy
|1985
|1.00
|164.41
|164.11
|164.81
|3970
|2007.07.26 15:45
|s/l
|1985
|1.00
|164.11
|164.11
|164.81
|-261.59
|167853.64
|3971
|2007.07.26 17:20
|buy
|1986
|1.00
|163.66
|163.36
|164.06
|3972
|2007.07.26 18:10
|s/l
|1986
|1.00
|163.36
|163.36
|164.06
|-261.60
|167592.04
|3973
|2007.07.26 19:20
|buy
|1987
|1.00
|163.44
|163.14
|163.84
|3974
|2007.07.26 21:05
|s/l
|1987
|1.00
|163.14
|163.14
|163.84
|-261.60
|167330.44
|3975
|2007.07.26 21:15
|sell
|1988
|1.00
|163.41
|163.71
|163.01
|3976
|2007.07.26 21:50
|t/p
|1988
|1.00
|163.01
|163.71
|163.01
|348.74
|167679.18
|3977
|2007.07.26 23:15
|buy
|1989
|1.00
|163.13
|162.83
|163.53
|3978
|2007.07.27 00:05
|s/l
|1989
|1.00
|162.83
|162.83
|163.53
|-255.83
|167423.34
|3979
|2007.07.27 03:50
|sell
|1990
|1.00
|163.52
|163.82
|163.12
|3980
|2007.07.27 05:40
|s/l
|1990
|1.00
|163.82
|163.82
|163.12
|-261.55
|167161.79
|3981
|2007.07.27 06:20
|sell
|1991
|1.00
|163.86
|164.16
|163.46
|3982
|2007.07.27 07:50
|t/p
|1991
|1.00
|163.46
|164.16
|163.46
|348.73
|167510.52
|3983
|2007.07.27 08:20
|buy
|1992
|1.00
|163.38
|163.08
|163.78
|3984
|2007.07.27 08:50
|s/l
|1992
|1.00
|163.08
|163.08
|163.78
|-261.60
|167248.92
|3985
|2007.07.27 10:20
|buy
|1993
|1.00
|162.55
|162.25
|162.95
|3986
|2007.07.27 10:35
|t/p
|1993
|1.00
|162.95
|162.25
|162.95
|348.80
|167597.72
|3987
|2007.07.27 12:15
|sell
|1994
|1.00
|163.02
|163.32
|162.62
|3988
|2007.07.27 12:35
|t/p
|1994
|1.00
|162.62
|163.32
|162.62
|348.74
|167946.46
|3989
|2007.07.27 13:15
|buy
|1995
|1.00
|162.60
|162.30
|163.00
|3990
|2007.07.27 13:50
|s/l
|1995
|1.00
|162.30
|162.30
|163.00
|-261.60
|167684.86
|3991
|2007.07.27 16:10
|buy
|1996
|1.00
|162.32
|162.02
|162.72
|3992
|2007.07.27 18:40
|s/l
|1996
|1.00
|162.02
|162.02
|162.72
|-261.60
|167423.26
|3993
|2007.07.27 19:15
|buy
|1997
|1.00
|161.64
|161.34
|162.04
|3994
|2007.07.27 20:05
|t/p
|1997
|1.00
|162.04
|161.34
|162.04
|348.79
|167772.05
|3995
|2007.07.27 21:20
|sell
|1998
|1.00
|162.24
|162.54
|161.84
|3996
|2007.07.27 23:10
|t/p
|1998
|1.00
|161.84
|162.54
|161.84
|348.73
|168120.78
|3997
|2007.07.30 01:10
|buy
|1999
|1.00
|160.74
|160.44
|161.14
|3998
|2007.07.30 01:20
|t/p
|1999
|1.00
|161.14
|160.44
|161.14
|348.80
|168469.58
|3999
|2007.07.30 01:50
|buy
|2000
|1.00
|160.77
|160.47
|161.17
|4000
|2007.07.30 01:59
|t/p
|2000
|1.00
|161.17
|160.47
|161.17
|348.80
|168818.38
|4001
|2007.07.30 02:20
|sell
|2001
|1.00
|161.35
|161.65
|160.95
|4002
|2007.07.30 03:10
|s/l
|2001
|1.00
|161.65
|161.65
|160.95
|-261.55
|168556.83
|4003
|2007.07.30 04:35
|buy
|2002
|1.00
|161.32
|161.02
|161.72
|4004
|2007.07.30 08:15
|t/p
|2002
|1.00
|161.72
|161.02
|161.72
|348.80
|168905.63
|4005
|2007.07.30 10:10
|sell
|2003
|1.00
|162.08
|162.38
|161.68
|4006
|2007.07.30 10:45
|s/l
|2003
|1.00
|162.38
|162.38
|161.68
|-261.55
|168644.08
|4007
|2007.07.30 14:35
|sell
|2004
|1.00
|161.72
|162.02
|161.32
|4008
|2007.07.30 15:35
|s/l
|2004
|1.00
|162.02
|162.02
|161.32
|-261.55
|168382.53
|4009
|2007.07.30 16:35
|buy
|2005
|1.00
|161.97
|161.67
|162.37
|4010
|2007.07.30 17:15
|t/p
|2005
|1.00
|162.37
|161.67
|162.37
|348.80
|168731.33
|4011
|2007.07.30 17:35
|buy
|2006
|1.00
|162.08
|161.78
|162.48
|4012
|2007.07.30 20:50
|t/p
|2006
|1.00
|162.48
|161.78
|162.48
|348.80
|169080.13
|4013
|2007.07.30 21:30
|buy
|2007
|1.00
|162.45
|162.15
|162.85
|4014
|2007.07.30 22:15
|t/p
|2007
|1.00
|162.85
|162.15
|162.85
|348.80
|169428.93
|4015
|2007.07.31 00:10
|sell
|2008
|1.00
|163.07
|163.37
|162.67
|4016
|2007.07.31 01:10
|s/l
|2008
|1.00
|163.37
|163.37
|162.67
|-261.55
|169167.38
|4017
|2007.07.31 03:20
|sell
|2009
|1.00
|163.55
|163.85
|163.15
|4018
|2007.07.31 03:35
|t/p
|2009
|1.00
|163.15
|163.85
|163.15
|348.73
|169516.11
|4019
|2007.07.31 06:40
|buy
|2010
|1.00
|163.13
|162.83
|163.53
|4020
|2007.07.31 08:20
|s/l
|2010
|1.00
|162.83
|162.83
|163.53
|-261.59
|169254.52
|4021
|2007.07.31 10:20
|sell
|2011
|1.00
|163.17
|163.47
|162.77
|4022
|2007.07.31 11:40
|s/l
|2011
|1.00
|163.47
|163.47
|162.77
|-261.56
|168992.96
|4023
|2007.07.31 12:20
|sell
|2012
|1.00
|163.63
|163.93
|163.23
|4024
|2007.07.31 12:20
|t/p
|2012
|1.00
|163.23
|163.93
|163.23
|348.74
|169341.70
|4025
|2007.07.31 14:10
|buy
|2013
|1.00
|163.44
|163.14
|163.84
|4026
|2007.07.31 16:05
|s/l
|2013
|1.00
|163.14
|163.14
|163.84
|-261.60
|169080.10
|4027
|2007.07.31 16:10
|sell
|2014
|1.00
|163.32
|163.62
|162.92
|4028
|2007.07.31 17:05
|s/l
|2014
|1.00
|163.62
|163.62
|162.92
|-261.55
|168818.55
|4029
|2007.07.31 18:20
|buy
|2015
|1.00
|162.95
|162.65
|163.35
|4030
|2007.07.31 18:40
|t/p
|2015
|1.00
|163.35
|162.65
|163.35
|348.79
|169167.34
|4031
|2007.07.31 18:50
|buy
|2016
|1.00
|162.95
|162.65
|163.35
|4032
|2007.07.31 19:00
|t/p
|2016
|1.00
|163.35
|162.65
|163.35
|348.79
|169516.13
|4033
|2007.07.31 21:20
|buy
|2017
|1.00
|162.82
|162.52
|163.22
|4034
|2007.07.31 21:50
|s/l
|2017
|1.00
|162.52
|162.52
|163.22
|-261.60
|169254.53
|4035
|2007.08.01 01:20
|sell
|2018
|1.00
|162.04
|162.34
|161.64
|4036
|2007.08.01 07:15
|t/p
|2018
|1.00
|161.64
|162.34
|161.64
|348.74
|169603.27
|4037
|2007.08.01 09:15
|buy
|2019
|1.00
|160.82
|160.52
|161.22
|4038
|2007.08.01 09:20
|s/l
|2019
|1.00
|160.52
|160.52
|161.22
|-261.59
|169341.68
|4039
|2007.08.01 09:35
|sell
|2020
|1.00
|161.05
|161.35
|160.65
|4040
|2007.08.01 11:35
|t/p
|2020
|1.00
|160.65
|161.35
|160.65
|348.73
|169690.41
|4041
|2007.08.01 13:15
|buy
|2021
|1.00
|160.94
|160.64
|161.34
|4042
|2007.08.01 14:10
|t/p
|2021
|1.00
|161.34
|160.64
|161.34
|348.80
|170039.21
|4043
|2007.08.01 16:20
|buy
|2022
|1.00
|162.33
|162.03
|162.73
|4044
|2007.08.01 16:35
|s/l
|2022
|1.00
|162.03
|162.03
|162.73
|-261.60
|169777.61
|4045
|2007.08.01 16:45
|sell
|2023
|1.00
|162.44
|162.74
|162.04
|4046
|2007.08.01 17:10
|s/l
|2023
|1.00
|162.74
|162.74
|162.04
|-261.55
|169516.06
|4047
|2007.08.01 17:35
|buy
|2024
|1.00
|162.13
|161.83
|162.53
|4048
|2007.08.01 17:50
|t/p
|2024
|1.00
|162.53
|161.83
|162.53
|348.80
|169864.86
|4049
|2007.08.01 17:59
|buy
|2025
|1.00
|162.13
|161.83
|162.53
|4050
|2007.08.01 20:05
|s/l
|2025
|1.00
|161.83
|161.83
|162.53
|-261.59
|169603.27
|4051
|2007.08.01 20:40
|sell
|2026
|1.00
|162.13
|162.43
|161.73
|4052
|2007.08.01 22:10
|t/p
|2026
|1.00
|161.73
|162.43
|161.73
|348.73
|169952.00
|4053
|2007.08.01 22:20
|sell
|2027
|1.00
|161.89
|162.19
|161.49
|4054
|2007.08.01 22:35
|s/l
|2027
|1.00
|162.19
|162.19
|161.49
|-261.55
|169690.45
|4055
|2007.08.01 23:20
|buy
|2028
|1.00
|162.33
|162.03
|162.73
|4056
|2007.08.02 01:15
|t/p
|2028
|1.00
|162.73
|162.03
|162.73
|366.07
|170056.52
|4057
|2007.08.02 02:20
|sell
|2029
|1.00
|162.72
|163.02
|162.32
|4058
|2007.08.02 03:05
|t/p
|2029
|1.00
|162.32
|163.02
|162.32
|348.74
|170405.26
|4059
|2007.08.02 03:10
|sell
|2030
|1.00
|162.44
|162.74
|162.04
|4060
|2007.08.02 06:35
|t/p
|2030
|1.00
|162.04
|162.74
|162.04
|348.73
|170753.99
|4061
|2007.08.02 07:40
|sell
|2031
|1.00
|162.05
|162.35
|161.65
|4062
|2007.08.02 07:50
|t/p
|2031
|1.00
|161.65
|162.35
|161.65
|348.73
|171102.72
|4063
|2007.08.02 07:59
|sell
|2032
|1.00
|162.04
|162.34
|161.64
|4064
|2007.08.02 08:35
|s/l
|2032
|1.00
|162.34
|162.34
|161.64
|-261.55
|170841.17
|4065
|2007.08.02 10:45
|sell
|2033
|1.00
|162.38
|162.68
|161.98
|4066
|2007.08.02 15:10
|s/l
|2033
|1.00
|162.68
|162.68
|161.98
|-261.55
|170579.62
|4067
|2007.08.02 16:20
|sell
|2034
|1.00
|162.85
|163.15
|162.45
|4068
|2007.08.02 16:35
|t/p
|2034
|1.00
|162.45
|163.15
|162.45
|348.74
|170928.36
|4069
|2007.08.02 17:20
|buy
|2035
|1.00
|162.50
|162.20
|162.90
|4070
|2007.08.02 18:05
|t/p
|2035
|1.00
|162.90
|162.20
|162.90
|348.80
|171277.16
|4071
|2007.08.02 18:10
|buy
|2036
|1.00
|162.64
|162.34
|163.04
|4072
|2007.08.02 18:40
|t/p
|2036
|1.00
|163.04
|162.34
|163.04
|348.80
|171625.96
|4073
|2007.08.02 19:20
|sell
|2037
|1.00
|163.49
|163.79
|163.09
|4074
|2007.08.02 20:05
|t/p
|2037
|1.00
|163.09
|163.79
|163.09
|348.73
|171974.69
|4075
|2007.08.02 20:15
|sell
|2038
|1.00
|163.19
|163.49
|162.79
|4076
|2007.08.03 04:59
|s/l
|2038
|1.00
|163.49
|163.49
|162.79
|-274.72
|171699.97
|4077
|2007.08.03 05:15
|sell
|2039
|1.00
|163.52
|163.82
|163.12
|4078
|2007.08.03 10:40
|t/p
|2039
|1.00
|163.12
|163.82
|163.12
|348.74
|172048.71
|4079
|2007.08.03 13:15
|sell
|2040
|1.00
|163.19
|163.49
|162.79
|4080
|2007.08.03 17:50
|t/p
|2040
|1.00
|162.79
|163.49
|162.79
|348.73
|172397.44
|4081
|2007.08.03 21:20
|sell
|2041
|1.00
|163.74
|164.04
|163.34
|4082
|2007.08.03 21:40
|t/p
|2041
|1.00
|163.34
|164.04
|163.34
|348.73
|172746.17
|4083
|2007.08.03 22:15
|sell
|2042
|1.00
|163.44
|163.74
|163.04
|4084
|2007.08.03 22:35
|t/p
|2042
|1.00
|163.04
|163.74
|163.04
|348.73
|173094.90
|4085
|2007.08.06 01:20
|buy
|2043
|1.00
|162.07
|161.77
|162.47
|4086
|2007.08.06 01:20
|t/p
|2043
|1.00
|162.47
|161.77
|162.47
|348.80
|173443.70
|4087
|2007.08.06 02:35
|buy
|2044
|1.00
|162.36
|162.06
|162.76
|4088
|2007.08.06 10:05
|t/p
|2044
|1.00
|162.76
|162.06
|162.76
|348.80
|173792.50
|4089
|2007.08.06 10:15
|buy
|2045
|1.00
|162.60
|162.30
|163.00
|4090
|2007.08.06 14:35
|t/p
|2045
|1.00
|163.00
|162.30
|163.00
|348.80
|174141.30
|4091
|2007.08.06 15:20
|sell
|2046
|1.00
|162.97
|163.27
|162.57
|4092
|2007.08.06 16:45
|t/p
|2046
|1.00
|162.57
|163.27
|162.57
|348.74
|174490.04
|4093
|2007.08.06 18:20
|buy
|2047
|1.00
|162.39
|162.09
|162.79
|4094
|2007.08.06 18:35
|t/p
|2047
|1.00
|162.79
|162.09
|162.79
|348.80
|174838.84
|4095
|2007.08.06 19:15
|buy
|2048
|1.00
|162.66
|162.36
|163.06
|4096
|2007.08.06 19:35
|t/p
|2048
|1.00
|163.06
|162.36
|163.06
|348.80
|175187.64
|4097
|2007.08.06 20:20
|sell
|2049
|1.00
|163.17
|163.47
|162.77
|4098
|2007.08.06 21:40
|s/l
|2049
|1.00
|163.47
|163.47
|162.77
|-261.56
|174926.08
|4099
|2007.08.07 00:10
|sell
|2050
|1.00
|164.00
|164.30
|163.60
|4100
|2007.08.07 04:50
|t/p
|2050
|1.00
|163.60
|164.30
|163.60
|348.73
|175274.81
|4101
|2007.08.07 05:20
|buy
|2051
|1.00
|163.72
|163.42
|164.12
|4102
|2007.08.07 15:40
|s/l
|2051
|1.00
|163.42
|163.42
|164.12
|-261.60
|175013.21
|4103
|2007.08.07 16:15
|sell
|2052
|1.00
|163.41
|163.71
|163.01
|4104
|2007.08.07 17:45
|t/p
|2052
|1.00
|163.01
|163.71
|163.01
|348.74
|175361.95
|4105
|2007.08.07 18:10
|buy
|2053
|1.00
|162.91
|162.61
|163.31
|4106
|2007.08.07 21:05
|s/l
|2053
|1.00
|162.61
|162.61
|163.31
|-261.60
|175100.35
|4107
|2007.08.07 21:20
|sell
|2054
|1.00
|163.05
|163.35
|162.65
|4108
|2007.08.07 21:20
|t/p
|2054
|1.00
|162.65
|163.35
|162.65
|348.73
|175449.08
|4109
|2007.08.07 21:45
|sell
|2055
|1.00
|163.30
|163.60
|162.90
|4110
|2007.08.07 22:10
|s/l
|2055
|1.00
|163.60
|163.60
|162.90
|-261.56
|175187.52
|4111
|2007.08.07 22:20
|buy
|2056
|1.00
|163.17
|162.87
|163.57
|4112
|2007.08.08 02:45
|t/p
|2056
|1.00
|163.57
|162.87
|163.57
|354.56
|175542.08
|4113
|2007.08.08 04:15
|sell
|2057
|1.00
|163.60
|163.90
|163.20
|4114
|2007.08.08 10:35
|s/l
|2057
|1.00
|163.90
|163.90
|163.20
|-261.55
|175280.53
|4115
|2007.08.08 12:20
|sell
|2058
|1.00
|164.02
|164.32
|163.62
|4116
|2007.08.08 13:10
|s/l
|2058
|1.00
|164.32
|164.32
|163.62
|-261.55
|175018.98
|4117
|2007.08.08 18:20
|sell
|2059
|1.00
|165.36
|165.66
|164.96
|4118
|2007.08.08 22:10
|t/p
|2059
|1.00
|164.96
|165.66
|164.96
|348.73
|175367.71
|4119
|2007.08.09 02:59
|sell
|2060
|1.00
|165.22
|165.52
|164.82
|4120
|2007.08.09 09:40
|t/p
|2060
|1.00
|164.82
|165.52
|164.82
|348.74
|175716.45
|4121
|2007.08.09 11:20
|buy
|2061
|1.00
|163.94
|163.64
|164.34
|4122
|2007.08.09 12:10
|s/l
|2061
|1.00
|163.64
|163.64
|164.34
|-261.60
|175454.85
|4123
|2007.08.09 13:45
|buy
|2062
|1.00
|163.43
|163.13
|163.83
|4124
|2007.08.09 14:10
|s/l
|2062
|1.00
|163.13
|163.13
|163.83
|-261.60
|175193.25
|4125
|2007.08.09 16:20
|buy
|2063
|1.00
|161.55
|161.25
|161.95
|4126
|2007.08.09 16:35
|t/p
|2063
|1.00
|161.95
|161.25
|161.95
|348.79
|175542.04
|4127
|2007.08.09 17:15
|buy
|2064
|1.00
|162.10
|161.80
|162.50
|4128
|2007.08.09 17:35
|t/p
|2064
|1.00
|162.50
|161.80
|162.50
|348.80
|175890.84
|4129
|2007.08.09 18:35
|buy
|2065
|1.00
|162.44
|162.14
|162.84
|4130
|2007.08.09 20:05
|s/l
|2065
|1.00
|162.14
|162.14
|162.84
|-261.60
|175629.24
|4131
|2007.08.09 20:20
|sell
|2066
|1.00
|162.47
|162.77
|162.07
|4132
|2007.08.09 21:15
|t/p
|2066
|1.00
|162.07
|162.77
|162.07
|348.74
|175977.98
|4133
|2007.08.09 22:35
|sell
|2067
|1.00
|161.87
|162.17
|161.47
|4134
|2007.08.10 02:15
|t/p
|2067
|1.00
|161.47
|162.17
|161.47
|335.56
|176313.54
|4135
|2007.08.10 02:20
|sell
|2068
|1.00
|161.77
|162.07
|161.37
|4136
|2007.08.10 02:35
|t/p
|2068
|1.00
|161.37
|162.07
|161.37
|348.74
|176662.28
|4137
|2007.08.10 03:10
|sell
|2069
|1.00
|161.25
|161.55
|160.85
|4138
|2007.08.10 03:20
|t/p
|2069
|1.00
|160.85
|161.55
|160.85
|348.73
|177011.01
|4139
|2007.08.10 03:35
|sell
|2070
|1.00
|161.19
|161.49
|160.79
|4140
|2007.08.10 05:40
|s/l
|2070
|1.00
|161.49
|161.49
|160.79
|-261.55
|176749.46
|4141
|2007.08.10 06:50
|sell
|2071
|1.00
|161.41
|161.71
|161.01
|4142
|2007.08.10 08:50
|t/p
|2071
|1.00
|161.01
|161.71
|161.01
|348.74
|177098.20
|4143
|2007.08.10 10:10
|buy
|2072
|1.00
|161.28
|160.98
|161.68
|4144
|2007.08.10 10:20
|t/p
|2072
|1.00
|161.68
|160.98
|161.68
|348.80
|177447.00
|4145
|2007.08.10 10:40
|buy
|2073
|1.00
|161.28
|160.98
|161.68
|4146
|2007.08.10 12:10
|t/p
|2073
|1.00
|161.68
|160.98
|161.68
|348.80
|177795.80
|4147
|2007.08.10 12:35
|buy
|2074
|1.00
|161.52
|161.22
|161.92
|4148
|2007.08.10 13:10
|s/l
|2074
|1.00
|161.22
|161.22
|161.92
|-261.60
|177534.20
|4149
|2007.08.10 13:20
|sell
|2075
|1.00
|161.50
|161.80
|161.10
|4150
|2007.08.10 13:35
|t/p
|2075
|1.00
|161.10
|161.80
|161.10
|348.73
|177882.93
|4151
|2007.08.10 14:20
|buy
|2076
|1.00
|160.58
|160.28
|160.98
|4152
|2007.08.10 14:59
|s/l
|2076
|1.00
|160.28
|160.28
|160.98
|-261.60
|177621.33
|4153
|2007.08.10 15:20
|buy
|2077
|1.00
|160.00
|159.70
|160.40
|4154
|2007.08.10 15:20
|t/p
|2077
|1.00
|160.40
|159.70
|160.40
|348.80
|177970.13
|4155
|2007.08.10 16:15
|buy
|2078
|1.00
|160.80
|160.50
|161.20
|4156
|2007.08.10 16:20
|t/p
|2078
|1.00
|161.20
|160.50
|161.20
|348.80
|178318.93
|4157
|2007.08.10 16:40
|buy
|2079
|1.00
|160.77
|160.47
|161.17
|4158
|2007.08.10 16:45
|t/p
|2079
|1.00
|161.17
|160.47
|161.17
|348.80
|178667.73
|4159
|2007.08.10 17:20
|buy
|2080
|1.00
|161.17
|160.87
|161.57
|4160
|2007.08.10 19:05
|t/p
|2080
|1.00
|161.57
|160.87
|161.57
|348.80
|179016.53
|4161
|2007.08.10 19:15
|buy
|2081
|1.00
|161.33
|161.03
|161.73
|4162
|2007.08.10 19:20
|t/p
|2081
|1.00
|161.73
|161.03
|161.73
|348.80
|179365.33
|4163
|2007.08.10 20:35
|buy
|2082
|1.00
|161.83
|161.53
|162.23
|4164
|2007.08.10 21:10
|t/p
|2082
|1.00
|162.23
|161.53
|162.23
|348.79
|179714.12
|4165
|2007.08.10 21:40
|buy
|2083
|1.00
|161.86
|161.56
|162.26
|4166
|2007.08.10 22:10
|t/p
|2083
|1.00
|162.26
|161.56
|162.26
|348.79
|180062.91
|4167
|2007.08.10 22:15
|buy
|2084
|1.00
|162.01
|161.71
|162.41
|4168
|2007.08.10 22:35
|t/p
|2084
|1.00
|162.41
|161.71
|162.41
|348.80
|180411.71
|4169
|2007.08.10 23:20
|sell
|2085
|1.00
|162.37
|162.67
|161.97
|4170
|2007.08.12 23:50
|t/p
|2085
|1.00
|161.97
|162.67
|161.97
|348.73
|180760.44
|4171
|2007.08.13 00:50
|buy
|2086
|1.00
|161.76
|161.46
|162.16
|4172
|2007.08.13 01:10
|t/p
|2086
|1.00
|162.16
|161.46
|162.16
|348.79
|181109.23
|4173
|2007.08.13 02:20
|sell
|2087
|1.00
|162.07
|162.37
|161.67
|4174
|2007.08.13 10:10
|t/p
|2087
|1.00
|161.67
|162.37
|161.67
|348.73
|181457.96
|4175
|2007.08.13 13:20
|sell
|2088
|1.00
|160.94
|161.24
|160.54
|4176
|2007.08.13 14:05
|s/l
|2088
|1.00
|161.24
|161.24
|160.54
|-261.55
|181196.41
|4177
|2007.08.13 14:15
|buy
|2089
|1.00
|160.86
|160.56
|161.26
|4178
|2007.08.13 14:35
|t/p
|2089
|1.00
|161.26
|160.56
|161.26
|348.80
|181545.21
|4179
|2007.08.13 16:50
|sell
|2090
|1.00
|161.77
|162.07
|161.37
|4180
|2007.08.13 16:59
|t/p
|2090
|1.00
|161.37
|162.07
|161.37
|348.74
|181893.95
|4181
|2007.08.13 17:35
|buy
|2091
|1.00
|161.17
|160.87
|161.57
|4182
|2007.08.13 18:35
|t/p
|2091
|1.00
|161.57
|160.87
|161.57
|348.80
|182242.75
|4183
|2007.08.13 19:10
|sell
|2092
|1.00
|161.44
|161.74
|161.04
|4184
|2007.08.13 20:05
|t/p
|2092
|1.00
|161.04
|161.74
|161.04
|348.73
|182591.48
|4185
|2007.08.13 20:15
|sell
|2093
|1.00
|161.33
|161.63
|160.93
|4186
|2007.08.13 22:35
|t/p
|2093
|1.00
|160.93
|161.63
|160.93
|348.74
|182940.22
|4187
|2007.08.13 23:20
|buy
|2094
|1.00
|160.85
|160.55
|161.25
|4188
|2007.08.14 03:05
|s/l
|2094
|1.00
|160.55
|160.55
|161.25
|-255.83
|182684.39
|4189
|2007.08.14 07:20
|sell
|2095
|1.00
|160.64
|160.94
|160.24
|4190
|2007.08.14 09:50
|t/p
|2095
|1.00
|160.24
|160.94
|160.24
|348.74
|183033.13
|4191
|2007.08.14 10:20
|sell
|2096
|1.00
|160.41
|160.71
|160.01
|4192
|2007.08.14 10:50
|t/p
|2096
|1.00
|160.01
|160.71
|160.01
|348.74
|183381.87
|4193
|2007.08.14 11:15
|buy
|2097
|1.00
|159.92
|159.62
|160.32
|4194
|2007.08.14 11:20
|t/p
|2097
|1.00
|160.32
|159.62
|160.32
|348.80
|183730.67
|4195
|2007.08.14 13:20
|buy
|2098
|1.00
|160.69
|160.39
|161.09
|4196
|2007.08.14 17:05
|s/l
|2098
|1.00
|160.39
|160.39
|161.09
|-261.59
|183469.08
|4197
|2007.08.14 17:20
|sell
|2099
|1.00
|160.69
|160.99
|160.29
|4198
|2007.08.14 17:30
|t/p
|2099
|1.00
|160.29
|160.99
|160.29
|348.73
|183817.81
|4199
|2007.08.14 18:20
|sell
|2100
|1.00
|160.11
|160.41
|159.71
|4200
|2007.08.14 18:35
|s/l
|2100
|1.00
|160.41
|160.41
|159.71
|-261.55
|183556.26
|4201
|2007.08.14 20:15
|sell
|2101
|1.00
|160.22
|160.52
|159.82
|4202
|2007.08.14 20:35
|t/p
|2101
|1.00
|159.82
|160.52
|159.82
|348.74
|183905.00
|4203
|2007.08.14 21:10
|buy
|2102
|1.00
|159.45
|159.15
|159.85
|4204
|2007.08.14 23:59
|s/l
|2102
|1.00
|159.15
|159.15
|159.85
|-261.60
|183643.40
|4205
|2007.08.15 00:50
|buy
|2103
|1.00
|159.10
|158.80
|159.50
|4206
|2007.08.15 01:45
|s/l
|2103
|1.00
|158.80
|158.80
|159.50
|-261.60
|183381.80
|4207
|2007.08.15 02:35
|sell
|2104
|1.00
|159.01
|159.31
|158.61
|4208
|2007.08.15 06:40
|t/p
|2104
|1.00
|158.61
|159.31
|158.61
|348.73
|183730.53
|4209
|2007.08.15 08:20
|buy
|2105
|1.00
|158.08
|157.78
|158.48
|4210
|2007.08.15 09:10
|s/l
|2105
|1.00
|157.78
|157.78
|158.48
|-261.60
|183468.93
|4211
|2007.08.15 10:45
|buy
|2106
|1.00
|157.62
|157.32
|158.02
|4212
|2007.08.15 13:20
|s/l
|2106
|1.00
|157.32
|157.32
|158.02
|-261.60
|183207.33
|4213
|2007.08.15 13:35
|sell
|2107
|1.00
|157.55
|157.85
|157.15
|4214
|2007.08.15 15:50
|t/p
|2107
|1.00
|157.15
|157.85
|157.15
|348.74
|183556.07
|4215
|2007.08.15 15:50
|buy
|2108
|1.00
|157.13
|156.83
|157.53
|4216
|2007.08.15 16:20
|t/p
|2108
|1.00
|157.53
|156.83
|157.53
|348.80
|183904.87
|4217
|2007.08.15 17:15
|buy
|2109
|1.00
|157.66
|157.36
|158.06
|4218
|2007.08.15 17:20
|t/p
|2109
|1.00
|158.06
|157.36
|158.06
|348.80
|184253.67
|4219
|2007.08.15 17:40
|buy
|2110
|1.00
|157.83
|157.53
|158.23
|4220
|2007.08.15 17:50
|t/p
|2110
|1.00
|158.23
|157.53
|158.23
|348.80
|184602.47
|4221
|2007.08.15 17:59
|buy
|2111
|1.00
|157.94
|157.64
|158.34
|4222
|2007.08.15 20:35
|t/p
|2111
|1.00
|158.34
|157.64
|158.34
|348.79
|184951.26
|4223
|2007.08.15 23:45
|buy
|2112
|1.00
|156.81
|156.51
|157.21
|4224
|2007.08.16 00:10
|s/l
|2112
|1.00
|156.51
|156.51
|157.21
|-244.33
|184706.92
|4225
|2007.08.16 01:20
|buy
|2113
|1.00
|156.03
|155.73
|156.43
|4226
|2007.08.16 03:20
|t/p
|2113
|1.00
|156.43
|155.73
|156.43
|348.80
|185055.72
|4227
|2007.08.16 05:10
|sell
|2114
|1.00
|156.31
|156.61
|155.91
|4228
|2007.08.16 06:05
|t/p
|2114
|1.00
|155.91
|156.61
|155.91
|348.73
|185404.45
|4229
|2007.08.16 06:10
|sell
|2115
|1.00
|156.11
|156.41
|155.71
|4230
|2007.08.16 06:20
|t/p
|2115
|1.00
|155.71
|156.41
|155.71
|348.74
|185753.19
|4231
|2007.08.16 07:20
|buy
|2116
|1.00
|155.28
|154.98
|155.68
|4232
|2007.08.16 07:35
|t/p
|2116
|1.00
|155.68
|154.98
|155.68
|348.80
|186101.99
|4233
|2007.08.16 08:15
|buy
|2117
|1.00
|155.64
|155.34
|156.04
|4234
|2007.08.16 10:40
|t/p
|2117
|1.00
|156.04
|155.34
|156.04
|348.79
|186450.78
|4235
|2007.08.16 11:20
|sell
|2118
|1.00
|155.97
|156.27
|155.57
|4236
|2007.08.16 11:40
|t/p
|2118
|1.00
|155.57
|156.27
|155.57
|348.74
|186799.52
|4237
|2007.08.16 12:15
|sell
|2119
|1.00
|155.61
|155.91
|155.21
|4238
|2007.08.16 12:45
|t/p
|2119
|1.00
|155.21
|155.91
|155.21
|348.74
|187148.26
|4239
|2007.08.16 14:35
|sell
|2120
|1.00
|153.34
|153.64
|152.94
|4240
|2007.08.16 14:50
|t/p
|2120
|1.00
|152.94
|153.64
|152.94
|348.73
|187496.99
|4241
|2007.08.16 15:15
|buy
|2121
|1.00
|153.04
|152.74
|153.44
|4242
|2007.08.16 15:30
|t/p
|2121
|1.00
|153.44
|152.74
|153.44
|348.80
|187845.79
|4243
|2007.08.16 17:20
|sell
|2122
|1.00
|153.75
|154.05
|153.35
|4244
|2007.08.16 17:20
|t/p
|2122
|1.00
|153.35
|154.05
|153.35
|348.74
|188194.53
|4245
|2007.08.16 18:20
|buy
|2123
|1.00
|153.05
|152.75
|153.45
|4246
|2007.08.16 18:45
|s/l
|2123
|1.00
|152.75
|152.75
|153.45
|-261.60
|187932.93
|4247
|2007.08.16 20:20
|buy
|2124
|1.00
|150.06
|149.76
|150.46
|4248
|2007.08.16 20:20
|t/p
|2124
|1.00
|150.46
|149.76
|150.46
|348.80
|188281.73
|4249
|2007.08.16 21:15
|buy
|2125
|1.00
|151.19
|150.89
|151.59
|4250
|2007.08.16 21:20
|t/p
|2125
|1.00
|151.59
|150.89
|151.59
|348.80
|188630.53
|4251
|2007.08.16 21:40
|buy
|2126
|1.00
|151.27
|150.97
|151.67
|4252
|2007.08.16 21:50
|t/p
|2126
|1.00
|151.67
|150.97
|151.67
|348.80
|188979.33
|4253
|2007.08.16 22:20
|sell
|2127
|1.00
|151.63
|151.93
|151.23
|4254
|2007.08.16 22:40
|s/l
|2127
|1.00
|151.93
|151.93
|151.23
|-261.55
|188717.78
|4255
|2007.08.16 22:40
|sell
|2128
|1.00
|152.51
|152.81
|152.11
|4256
|2007.08.16 23:05
|s/l
|2128
|1.00
|152.81
|152.81
|152.11
|-261.56
|188456.22
|4257
|2007.08.17 01:15
|buy
|2129
|1.00
|153.68
|153.38
|154.08
|4258
|2007.08.17 01:40
|s/l
|2129
|1.00
|153.38
|153.38
|154.08
|-261.59
|188194.63
|4259
|2007.08.17 01:50
|sell
|2130
|1.00
|153.72
|154.02
|153.32
|4260
|2007.08.17 01:59
|t/p
|2130
|1.00
|153.32
|154.02
|153.32
|348.74
|188543.37
|4261
|2007.08.17 02:15
|sell
|2131
|1.00
|153.17
|153.47
|152.77
|4262
|2007.08.17 02:20
|t/p
|2131
|1.00
|152.77
|153.47
|152.77
|348.74
|188892.11
|4263
|2007.08.17 03:20
|buy
|2132
|1.00
|152.70
|152.40
|153.10
|4264
|2007.08.17 04:10
|s/l
|2132
|1.00
|152.40
|152.40
|153.10
|-261.60
|188630.51
|4265
|2007.08.17 08:20
|buy
|2133
|1.00
|150.56
|150.26
|150.96
|4266
|2007.08.17 08:35
|t/p
|2133
|1.00
|150.96
|150.26
|150.96
|348.80
|188979.31
|4267
|2007.08.17 09:40
|buy
|2134
|1.00
|150.77
|150.47
|151.17
|4268
|2007.08.17 09:45
|t/p
|2134
|1.00
|151.17
|150.47
|151.17
|348.79
|189328.10
|4269
|2007.08.17 09:59
|buy
|2135
|1.00
|150.77
|150.47
|151.17
|4270
|2007.08.17 10:05
|s/l
|2135
|1.00
|150.47
|150.47
|151.17
|-261.60
|189066.50
|4271
|2007.08.17 10:20
|sell
|2136
|1.00
|150.74
|151.04
|150.34
|4272
|2007.08.17 10:45
|s/l
|2136
|1.00
|151.04
|151.04
|150.34
|-261.55
|188804.95
|4273
|2007.08.17 10:45
|sell
|2137
|1.00
|151.55
|151.85
|151.15
|4274
|2007.08.17 10:50
|t/p
|2137
|1.00
|151.15
|151.85
|151.15
|348.74
|189153.69
|4275
|2007.08.17 10:59
|sell
|2138
|1.00
|151.14
|151.44
|150.74
|4276
|2007.08.17 11:05
|s/l
|2138
|1.00
|151.44
|151.44
|150.74
|-261.56
|188892.13
|4277
|2007.08.17 11:20
|buy
|2139
|1.00
|151.09
|150.79
|151.49
|4278
|2007.08.17 11:20
|t/p
|2139
|1.00
|151.49
|150.79
|151.49
|348.79
|189240.92
|4279
|2007.08.17 12:20
|sell
|2140
|1.00
|153.14
|153.44
|152.74
|4280
|2007.08.17 12:20
|t/p
|2140
|1.00
|152.74
|153.44
|152.74
|348.73
|189589.65
|4281
|2007.08.17 13:10
|sell
|2141
|1.00
|152.04
|152.34
|151.64
|4282
|2007.08.17 13:15
|s/l
|2141
|1.00
|152.34
|152.34
|151.64
|-261.55
|189328.10
|4283
|2007.08.17 13:20
|buy
|2142
|1.00
|152.02
|151.72
|152.42
|4284
|2007.08.17 13:40
|t/p
|2142
|1.00
|152.42
|151.72
|152.42
|348.79
|189676.89
|4285
|2007.08.17 13:45
|buy
|2143
|1.00
|151.80
|151.50
|152.20
|4286
|2007.08.17 13:59
|t/p
|2143
|1.00
|152.20
|151.50
|152.20
|348.80
|190025.69
|4287
|2007.08.17 14:10
|buy
|2144
|1.00
|152.27
|151.97
|152.67
|4288
|2007.08.17 14:59
|t/p
|2144
|1.00
|152.67
|151.97
|152.67
|348.79
|190374.48
|4289
|2007.08.17 15:10
|buy
|2145
|1.00
|152.67
|152.37
|153.07
|4290
|2007.08.17 15:15
|t/p
|2145
|1.00
|153.07
|152.37
|153.07
|348.80
|190723.28
|4291
|2007.08.17 16:10
|sell
|2146
|1.00
|154.14
|154.44
|153.74
|4292
|2007.08.17 16:15
|s/l
|2146
|1.00
|154.44
|154.44
|153.74
|-261.55
|190461.73
|4293
|2007.08.17 16:35
|buy
|2147
|1.00
|153.33
|153.03
|153.73
|4294
|2007.08.17 16:45
|t/p
|2147
|1.00
|153.73
|153.03
|153.73
|348.79
|190810.52
|4295
|2007.08.17 16:59
|buy
|2148
|1.00
|153.54
|153.24
|153.94
|4296
|2007.08.17 17:05
|s/l
|2148
|1.00
|153.24
|153.24
|153.94
|-261.59
|190548.93
|4297
|2007.08.17 17:10
|sell
|2149
|1.00
|153.58
|153.88
|153.18
|4298
|2007.08.17 17:15
|s/l
|2149
|1.00
|153.88
|153.88
|153.18
|-261.55
|190287.38
|4299
|2007.08.17 17:35
|buy
|2150
|1.00
|153.23
|152.93
|153.63
|4300
|2007.08.17 17:40
|t/p
|2150
|1.00
|153.63
|152.93
|153.63
|348.79
|190636.17
|4301
|2007.08.17 17:50
|buy
|2151
|1.00
|153.29
|152.99
|153.69
|4302
|2007.08.17 17:59
|t/p
|2151
|1.00
|153.69
|152.99
|153.69
|348.79
|190984.96
|4303
|2007.08.17 19:20
|buy
|2152
|1.00
|153.46
|153.16
|153.86
|4304
|2007.08.17 19:20
|t/p
|2152
|1.00
|153.86
|153.16
|153.86
|348.79
|191333.75
|4305
|2007.08.17 20:35
|buy
|2153
|1.00
|153.94
|153.64
|154.34
|4306
|2007.08.17 20:50
|t/p
|2153
|1.00
|154.34
|153.64
|154.34
|348.80
|191682.55
|4307
|2007.08.17 20:59
|buy
|2154
|1.00
|154.08
|153.78
|154.48
|4308
|2007.08.17 21:05
|s/l
|2154
|1.00
|153.78
|153.78
|154.48
|-261.60
|191420.95
|4309
|2007.08.17 22:20
|buy
|2155
|1.00
|153.55
|153.25
|153.95
|4310
|2007.08.17 22:20
|t/p
|2155
|1.00
|153.95
|153.25
|153.95
|348.80
|191769.75
|4311
|2007.08.17 23:10
|buy
|2156
|1.00
|154.03
|153.73
|154.43
|4312
|2007.08.20 02:05
|s/l
|2156
|1.00
|153.73
|153.73
|154.43
|-255.84
|191513.91
|4313
|2007.08.20 02:15
|sell
|2157
|1.00
|154.02
|154.32
|153.62
|4314
|2007.08.20 03:05
|s/l
|2157
|1.00
|154.32
|154.32
|153.62
|-261.55
|191252.36
|4315
|2007.08.20 03:15
|buy
|2158
|1.00
|153.90
|153.60
|154.30
|4316
|2007.08.20 03:20
|t/p
|2158
|1.00
|154.30
|153.60
|154.30
|348.80
|191601.16
|4317
|2007.08.20 04:15
|sell
|2159
|1.00
|154.42
|154.72
|154.02
|4318
|2007.08.20 04:20
|s/l
|2159
|1.00
|154.72
|154.72
|154.02
|-261.55
|191339.61
|4319
|2007.08.20 05:20
|sell
|2160
|1.00
|154.45
|154.75
|154.05
|4320
|2007.08.20 07:40
|s/l
|2160
|1.00
|154.75
|154.75
|154.05
|-261.56
|191078.05
|4321
|2007.08.20 08:10
|buy
|2161
|1.00
|154.80
|154.50
|155.20
|4322
|2007.08.20 10:35
|t/p
|2161
|1.00
|155.20
|154.50
|155.20
|348.80
|191426.85
|4323
|2007.08.20 11:15
|sell
|2162
|1.00
|155.73
|156.03
|155.33
|4324
|2007.08.20 13:10
|t/p
|2162
|1.00
|155.33
|156.03
|155.33
|348.74
|191775.59
|4325
|2007.08.20 13:20
|sell
|2163
|1.00
|155.58
|155.88
|155.18
|4326
|2007.08.20 13:35
|t/p
|2163
|1.00
|155.18
|155.88
|155.18
|348.73
|192124.32
|4327
|2007.08.20 14:35
|sell
|2164
|1.00
|155.34
|155.64
|154.94
|4328
|2007.08.20 16:35
|t/p
|2164
|1.00
|154.94
|155.64
|154.94
|348.74
|192473.06
|4329
|2007.08.20 17:20
|buy
|2165
|1.00
|154.62
|154.32
|155.02
|4330
|2007.08.20 18:40
|s/l
|2165
|1.00
|154.32
|154.32
|155.02
|-261.60
|192211.46
|4331
|2007.08.20 19:15
|sell
|2166
|1.00
|154.34
|154.64
|153.94
|4332
|2007.08.20 19:20
|t/p
|2166
|1.00
|153.94
|154.64
|153.94
|348.73
|192560.19
|4333
|2007.08.20 19:40
|sell
|2167
|1.00
|154.31
|154.61
|153.91
|4334
|2007.08.20 20:15
|t/p
|2167
|1.00
|153.91
|154.61
|153.91
|348.74
|192908.93
|4335
|2007.08.20 20:15
|buy
|2168
|1.00
|153.80
|153.50
|154.20
|4336
|2007.08.20 21:05
|t/p
|2168
|1.00
|154.20
|153.50
|154.20
|348.80
|193257.73
|4337
|2007.08.20 22:35
|buy
|2169
|1.00
|154.82
|154.52
|155.22
|4338
|2007.08.20 22:50
|t/p
|2169
|1.00
|155.22
|154.52
|155.22
|348.80
|193606.53
|4339
|2007.08.20 23:20
|sell
|2170
|1.00
|155.04
|155.34
|154.64
|4340
|2007.08.21 02:05
|t/p
|2170
|1.00
|154.64
|155.34
|154.64
|335.57
|193942.10
|4341
|2007.08.21 02:20
|sell
|2171
|1.00
|154.94
|155.24
|154.54
|4342
|2007.08.21 02:59
|t/p
|2171
|1.00
|154.54
|155.24
|154.54
|348.73
|194290.83
|4343
|2007.08.21 03:15
|buy
|2172
|1.00
|154.44
|154.14
|154.84
|4344
|2007.08.21 04:05
|t/p
|2172
|1.00
|154.84
|154.14
|154.84
|348.79
|194639.62
|4345
|2007.08.21 04:15
|buy
|2173
|1.00
|154.52
|154.22
|154.92
|4346
|2007.08.21 04:35
|t/p
|2173
|1.00
|154.92
|154.22
|154.92
|348.79
|194988.41
|4347
|2007.08.21 05:20
|sell
|2174
|1.00
|155.34
|155.64
|154.94
|4348
|2007.08.21 05:35
|t/p
|2174
|1.00
|154.94
|155.64
|154.94
|348.74
|195337.15
|4349
|2007.08.21 08:59
|buy
|2175
|1.00
|154.77
|154.47
|155.17
|4350
|2007.08.21 09:40
|s/l
|2175
|1.00
|154.47
|154.47
|155.17
|-261.59
|195075.56
|4351
|2007.08.21 11:20
|buy
|2176
|1.00
|153.91
|153.61
|154.31
|4352
|2007.08.21 11:35
|t/p
|2176
|1.00
|154.31
|153.61
|154.31
|348.80
|195424.36
|4353
|2007.08.21 11:45
|buy
|2177
|1.00
|153.98
|153.68
|154.38
|4354
|2007.08.21 13:35
|t/p
|2177
|1.00
|154.38
|153.68
|154.38
|348.80
|195773.16
|4355
|2007.08.21 14:15
|buy
|2178
|1.00
|154.60
|154.30
|155.00
|4356
|2007.08.21 14:20
|t/p
|2178
|1.00
|155.00
|154.30
|155.00
|348.79
|196121.95
|4357
|2007.08.21 15:20
|sell
|2179
|1.00
|155.17
|155.47
|154.77
|4358
|2007.08.21 15:20
|t/p
|2179
|1.00
|154.77
|155.47
|154.77
|348.74
|196470.69
|4359
|2007.08.21 16:10
|sell
|2180
|1.00
|154.45
|154.75
|154.05
|4360
|2007.08.21 17:45
|t/p
|2180
|1.00
|154.05
|154.75
|154.05
|348.73
|196819.42
|4361
|2007.08.21 18:20
|buy
|2181
|1.00
|154.05
|153.75
|154.45
|4362
|2007.08.21 21:50
|s/l
|2181
|1.00
|153.75
|153.75
|154.45
|-261.60
|196557.82
|4363
|2007.08.21 21:59
|sell
|2182
|1.00
|154.10
|154.40
|153.70
|4364
|2007.08.22 01:20
|t/p
|2182
|1.00
|153.70
|154.40
|153.70
|335.57
|196893.39
|4365
|2007.08.22 02:20
|buy
|2183
|1.00
|153.58
|153.28
|153.98
|4366
|2007.08.22 02:35
|t/p
|2183
|1.00
|153.98
|153.28
|153.98
|348.80
|197242.19
|4367
|2007.08.22 03:20
|sell
|2184
|1.00
|154.12
|154.42
|153.72
|4368
|2007.08.22 09:15
|s/l
|2184
|1.00
|154.42
|154.42
|153.72
|-261.55
|196980.64
|4369
|2007.08.22 10:20
|sell
|2185
|1.00
|155.07
|155.37
|154.67
|4370
|2007.08.22 14:20
|s/l
|2185
|1.00
|155.37
|155.37
|154.67
|-261.56
|196719.08
|4371
|2007.08.22 14:35
|buy
|2186
|1.00
|155.20
|154.90
|155.60
|4372
|2007.08.22 16:35
|t/p
|2186
|1.00
|155.60
|154.90
|155.60
|348.80
|197067.88
|4373
|2007.08.22 16:40
|buy
|2187
|1.00
|155.27
|154.97
|155.67
|4374
|2007.08.22 18:40
|t/p
|2187
|1.00
|155.67
|154.97
|155.67
|348.80
|197416.68
|4375
|2007.08.22 18:40
|sell
|2188
|1.00
|155.74
|156.04
|155.34
|4376
|2007.08.22 19:35
|t/p
|2188
|1.00
|155.34
|156.04
|155.34
|348.74
|197765.42
|4377
|2007.08.22 20:10
|sell
|2189
|1.00
|155.56
|155.86
|155.16
|4378
|2007.08.22 20:35
|s/l
|2189
|1.00
|155.86
|155.86
|155.16
|-261.55
|197503.87
|4379
|2007.08.22 20:45
|buy
|2190
|1.00
|155.53
|155.23
|155.93
|4380
|2007.08.22 22:15
|t/p
|2190
|1.00
|155.93
|155.23
|155.93
|348.79
|197852.66
|4381
|2007.08.22 22:20
|buy
|2191
|1.00
|155.67
|155.37
|156.07
|4382
|2007.08.22 23:05
|t/p
|2191
|1.00
|156.07
|155.37
|156.07
|348.79
|198201.45
|4383
|2007.08.22 23:10
|buy
|2192
|1.00
|155.80
|155.50
|156.20
|4384
|2007.08.22 23:45
|t/p
|2192
|1.00
|156.20
|155.50
|156.20
|348.79
|198550.24
|4385
|2007.08.23 02:20
|sell
|2193
|1.00
|157.00
|157.30
|156.60
|4386
|2007.08.23 03:45
|s/l
|2193
|1.00
|157.30
|157.30
|156.60
|-261.56
|198288.68
|4387
|2007.08.23 05:45
|buy
|2194
|1.00
|157.08
|156.78
|157.48
|4388
|2007.08.23 08:15
|s/l
|2194
|1.00
|156.78
|156.78
|157.48
|-261.60
|198027.08
|4389
|2007.08.23 08:35
|sell
|2195
|1.00
|156.97
|157.27
|156.57
|4390
|2007.08.23 12:15
|s/l
|2195
|1.00
|157.27
|157.27
|156.57
|-261.55
|197765.53
|4391
|2007.08.23 14:45
|sell
|2196
|1.00
|158.72
|159.02
|158.32
|4392
|2007.08.23 14:59
|t/p
|2196
|1.00
|158.32
|159.02
|158.32
|348.74
|198114.27
|4393
|2007.08.23 15:10
|sell
|2197
|1.00
|158.39
|158.69
|157.99
|4394
|2007.08.23 15:40
|t/p
|2197
|1.00
|157.99
|158.69
|157.99
|348.73
|198463.00
|4395
|2007.08.23 16:15
|buy
|2198
|1.00
|157.76
|157.46
|158.16
|4396
|2007.08.23 16:50
|s/l
|2198
|1.00
|157.46
|157.46
|158.16
|-261.60
|198201.40
|4397
|2007.08.23 17:15
|buy
|2199
|1.00
|157.50
|157.20
|157.90
|4398
|2007.08.23 17:35
|t/p
|2199
|1.00
|157.90
|157.20
|157.90
|348.80
|198550.20
|4399
|2007.08.23 17:50
|buy
|2200
|1.00
|157.58
|157.28
|157.98
|4400
|2007.08.23 18:40
|s/l
|2200
|1.00
|157.28
|157.28
|157.98
|-261.60
|198288.60
|4401
|2007.08.23 19:20
|buy
|2201
|1.00
|156.95
|156.65
|157.35
|4402
|2007.08.23 21:10
|t/p
|2201
|1.00
|157.35
|156.65
|157.35
|348.79
|198637.39
|4403
|2007.08.23 21:20
|buy
|2202
|1.00
|157.20
|156.90
|157.60
|4404
|2007.08.23 23:10
|t/p
|2202
|1.00
|157.60
|156.90
|157.60
|348.80
|198986.19
|4405
|2007.08.24 02:10
|sell
|2203
|1.00
|157.47
|157.77
|157.07
|4406
|2007.08.24 02:20
|t/p
|2203
|1.00
|157.07
|157.77
|157.07
|348.74
|199334.93
|4407
|2007.08.24 02:20
|sell
|2204
|1.00
|157.38
|157.68
|156.98
|4408
|2007.08.24 03:30
|s/l
|2204
|1.00
|157.68
|157.68
|156.98
|-261.56
|199073.37
|4409
|2007.08.24 04:20
|sell
|2205
|1.00
|157.67
|157.97
|157.27
|4410
|2007.08.24 05:50
|s/l
|2205
|1.00
|157.97
|157.97
|157.27
|-261.55
|198811.82
|4411
|2007.08.24 06:20
|sell
|2206
|1.00
|158.00
|158.30
|157.60
|4412
|2007.08.24 06:35
|t/p
|2206
|1.00
|157.60
|158.30
|157.60
|348.73
|199160.55
|4413
|2007.08.24 07:15
|sell
|2207
|1.00
|157.58
|157.88
|157.18
|4414
|2007.08.24 09:15
|t/p
|2207
|1.00
|157.18
|157.88
|157.18
|348.73
|199509.28
|4415
|2007.08.24 11:20
|sell
|2208
|1.00
|157.68
|157.98
|157.28
|4416
|2007.08.24 11:50
|s/l
|2208
|1.00
|157.98
|157.98
|157.28
|-261.55
|199247.73
|4417
|2007.08.24 13:15
|sell
|2209
|1.00
|157.55
|157.85
|157.15
|4418
|2007.08.24 14:40
|s/l
|2209
|1.00
|157.85
|157.85
|157.15
|-261.55
|198986.18
|4419
|2007.08.24 16:10
|sell
|2210
|1.00
|158.22
|158.52
|157.82
|4420
|2007.08.24 16:20
|t/p
|2210
|1.00
|157.82
|158.52
|157.82
|348.74
|199334.92
|4421
|2007.08.24 18:20
|sell
|2211
|1.00
|158.17
|158.47
|157.77
|4422
|2007.08.24 18:45
|s/l
|2211
|1.00
|158.47
|158.47
|157.77
|-261.55
|199073.37
|4423
|2007.08.24 19:20
|buy
|2212
|1.00
|158.42
|158.12
|158.82
|4424
|2007.08.24 20:20
|t/p
|2212
|1.00
|158.82
|158.12
|158.82
|348.80
|199422.17
|4425
|2007.08.24 20:35
|buy
|2213
|1.00
|158.68
|158.38
|159.08
|4426
|2007.08.27 00:00
|t/p
|2213
|1.00
|159.08
|158.38
|159.08
|354.56
|199776.73
|4427
|2007.08.27 02:20
|sell
|2214
|1.00
|159.64
|159.94
|159.24
|4428
|2007.08.27 04:10
|t/p
|2214
|1.00
|159.24
|159.94
|159.24
|348.74
|200125.47
|4429
|2007.08.27 04:20
|sell
|2215
|1.00
|159.47
|159.77
|159.07
|4430
|2007.08.27 04:35
|t/p
|2215
|1.00
|159.07
|159.77
|159.07
|348.74
|200474.21
|4431
|2007.08.27 05:50
|buy
|2216
|1.00
|158.89
|158.59
|159.29
|4432
|2007.08.27 11:20
|s/l
|2216
|1.00
|158.59
|158.59
|159.29
|-261.60
|200212.61
|4433
|2007.08.27 11:20
|buy
|2217
|1.00
|158.62
|158.32
|159.02
|4434
|2007.08.27 16:45
|s/l
|2217
|1.00
|158.32
|158.32
|159.02
|-261.60
|199951.01
|4435
|2007.08.27 16:59
|sell
|2218
|1.00
|158.45
|158.75
|158.05
|4436
|2007.08.27 21:45
|s/l
|2218
|1.00
|158.75
|158.75
|158.05
|-261.55
|199689.46
|4437
|2007.08.27 22:20
|sell
|2219
|1.00
|158.60
|158.90
|158.20
|4438
|2007.08.27 23:45
|t/p
|2219
|1.00
|158.20
|158.90
|158.20
|348.74
|200038.20
|4439
|2007.08.28 02:50
|buy
|2220
|1.00
|157.56
|157.26
|157.96
|4440
|2007.08.28 06:40
|s/l
|2220
|1.00
|157.26
|157.26
|157.96
|-261.60
|199776.60
|4441
|2007.08.28 08:20
|sell
|2221
|1.00
|157.36
|157.66
|156.96
|4442
|2007.08.28 09:50
|s/l
|2221
|1.00
|157.66
|157.66
|156.96
|-261.55
|199515.05
|4443
|2007.08.28 10:35
|buy
|2222
|1.00
|157.41
|157.11
|157.81
|4444
|2007.08.28 11:45
|t/p
|2222
|1.00
|157.81
|157.11
|157.81
|348.80
|199863.85
|4445
|2007.08.28 12:45
|sell
|2223
|1.00
|157.82
|158.12
|157.42
|4446
|2007.08.28 13:40
|s/l
|2223
|1.00
|158.12
|158.12
|157.42
|-261.55
|199602.30
|4447
|2007.08.28 14:20
|sell
|2224
|1.00
|157.99
|158.29
|157.59
|4448
|2007.08.28 15:05
|t/p
|2224
|1.00
|157.59
|158.29
|157.59
|348.74
|199951.04
|4449
|2007.08.28 15:20
|sell
|2225
|1.00
|157.85
|158.15
|157.45
|4450
|2007.08.28 15:50
|t/p
|2225
|1.00
|157.45
|158.15
|157.45
|348.74
|200299.78
|4451
|2007.08.28 17:20
|sell
|2226
|1.00
|156.92
|157.22
|156.52
|4452
|2007.08.28 18:10
|t/p
|2226
|1.00
|156.52
|157.22
|156.52
|348.74
|200648.52
|4453
|2007.08.28 19:20
|buy
|2227
|1.00
|156.27
|155.97
|156.67
|4454
|2007.08.28 19:35
|t/p
|2227
|1.00
|156.67
|155.97
|156.67
|348.80
|200997.32
|4455
|2007.08.28 20:45
|sell
|2228
|1.00
|156.56
|156.86
|156.16
|4456
|2007.08.28 21:45
|t/p
|2228
|1.00
|156.16
|156.86
|156.16
|348.73
|201346.05
|4457
|2007.08.28 22:15
|sell
|2229
|1.00
|156.27
|156.57
|155.87
|4458
|2007.08.28 22:35
|t/p
|2229
|1.00
|155.87
|156.57
|155.87
|348.73
|201694.78
|4459
|2007.08.28 23:35
|sell
|2230
|1.00
|155.68
|155.98
|155.28
|4460
|2007.08.29 00:20
|t/p
|2230
|1.00
|155.28
|155.98
|155.28
|335.57
|202030.35
|4461
|2007.08.29 01:20
|buy
|2231
|1.00
|155.24
|154.94
|155.64
|4462
|2007.08.29 02:40
|s/l
|2231
|1.00
|154.94
|154.94
|155.64
|-261.60
|201768.75
|4463
|2007.08.29 03:20
|buy
|2232
|1.00
|154.69
|154.39
|155.09
|4464
|2007.08.29 06:50
|t/p
|2232
|1.00
|155.09
|154.39
|155.09
|348.79
|202117.54
|4465
|2007.08.29 08:20
|sell
|2233
|1.00
|155.58
|155.88
|155.18
|4466
|2007.08.29 10:15
|t/p
|2233
|1.00
|155.18
|155.88
|155.18
|348.73
|202466.27
|4467
|2007.08.29 10:15
|buy
|2234
|1.00
|155.11
|154.81
|155.51
|4468
|2007.08.29 10:20
|t/p
|2234
|1.00
|155.51
|154.81
|155.51
|348.80
|202815.07
|4469
|2007.08.29 11:40
|buy
|2235
|1.00
|155.47
|155.17
|155.87
|4470
|2007.08.29 12:10
|t/p
|2235
|1.00
|155.87
|155.17
|155.87
|348.80
|203163.87
|4471
|2007.08.29 14:10
|sell
|2236
|1.00
|156.80
|157.10
|156.40
|4472
|2007.08.29 14:40
|t/p
|2236
|1.00
|156.40
|157.10
|156.40
|348.74
|203512.61
|4473
|2007.08.29 15:15
|sell
|2237
|1.00
|156.61
|156.91
|156.21
|4474
|2007.08.29 16:05
|s/l
|2237
|1.00
|156.91
|156.91
|156.21
|-261.55
|203251.06
|4475
|2007.08.29 16:20
|buy
|2238
|1.00
|156.61
|156.31
|157.01
|4476
|2007.08.29 16:35
|t/p
|2238
|1.00
|157.01
|156.31
|157.01
|348.80
|203599.86
|4477
|2007.08.29 17:15
|sell
|2239
|1.00
|156.74
|157.04
|156.34
|4478
|2007.08.29 17:45
|s/l
|2239
|1.00
|157.04
|157.04
|156.34
|-261.55
|203338.31
|4479
|2007.08.29 19:20
|sell
|2240
|1.00
|157.99
|158.29
|157.59
|4480
|2007.08.29 19:35
|t/p
|2240
|1.00
|157.59
|158.29
|157.59
|348.74
|203687.05
|4481
|2007.08.29 20:15
|sell
|2241
|1.00
|157.71
|158.01
|157.31
|4482
|2007.08.29 20:35
|t/p
|2241
|1.00
|157.31
|158.01
|157.31
|348.74
|204035.79
|4483
|2007.08.29 23:10
|sell
|2242
|1.00
|158.85
|159.15
|158.45
|4484
|2007.08.30 01:30
|t/p
|2242
|1.00
|158.45
|159.15
|158.45
|309.24
|204345.03
|4485
|2007.08.30 05:15
|buy
|2243
|1.00
|158.03
|157.73
|158.43
|4486
|2007.08.30 07:45
|s/l
|2243
|1.00
|157.73
|157.73
|158.43
|-261.60
|204083.43
|4487
|2007.08.30 11:15
|sell
|2244
|1.00
|157.72
|158.02
|157.32
|4488
|2007.08.30 12:45
|t/p
|2244
|1.00
|157.32
|158.02
|157.32
|348.74
|204432.17
|4489
|2007.08.30 13:10
|buy
|2245
|1.00
|156.93
|156.63
|157.33
|4490
|2007.08.30 14:35
|t/p
|2245
|1.00
|157.33
|156.63
|157.33
|348.79
|204780.96
|4491
|2007.08.30 14:40
|buy
|2246
|1.00
|156.91
|156.61
|157.31
|4492
|2007.08.30 14:59
|t/p
|2246
|1.00
|157.31
|156.61
|157.31
|348.79
|205129.75
|4493
|2007.08.30 15:10
|sell
|2247
|1.00
|157.37
|157.67
|156.97
|4494
|2007.08.30 15:50
|s/l
|2247
|1.00
|157.67
|157.67
|156.97
|-261.56
|204868.19
|4495
|2007.08.30 16:15
|sell
|2248
|1.00
|157.70
|158.00
|157.30
|4496
|2007.08.30 16:35
|t/p
|2248
|1.00
|157.30
|158.00
|157.30
|348.73
|205216.92
|4497
|2007.08.30 17:20
|buy
|2249
|1.00
|157.44
|157.14
|157.84
|4498
|2007.08.30 17:40
|t/p
|2249
|1.00
|157.84
|157.14
|157.84
|348.80
|205565.72
|4499
|2007.08.30 19:20
|sell
|2250
|1.00
|158.07
|158.37
|157.67
|4500
|2007.08.30 19:45
|s/l
|2250
|1.00
|158.37
|158.37
|157.67
|-261.55
|205304.17
|4501
|2007.08.30 19:45
|sell
|2251
|1.00
|158.38
|158.68
|157.98
|4502
|2007.08.30 21:10
|t/p
|2251
|1.00
|157.98
|158.68
|157.98
|348.73
|205652.90
|4503
|2007.08.30 21:15
|sell
|2252
|1.00
|158.29
|158.59
|157.89
|4504
|2007.08.30 21:35
|t/p
|2252
|1.00
|157.89
|158.59
|157.89
|348.74
|206001.64
|4505
|2007.08.30 22:50
|buy
|2253
|1.00
|157.72
|157.42
|158.12
|4506
|2007.08.31 00:10
|t/p
|2253
|1.00
|158.12
|157.42
|158.12
|354.56
|206356.19
|4507
|2007.08.31 00:15
|buy
|2254
|1.00
|157.82
|157.52
|158.22
|4508
|2007.08.31 02:10
|t/p
|2254
|1.00
|158.22
|157.52
|158.22
|348.80
|206704.99
|4509
|2007.08.31 02:40
|buy
|2255
|1.00
|158.16
|157.86
|158.56
|4510
|2007.08.31 02:45
|t/p
|2255
|1.00
|158.56
|157.86
|158.56
|348.79
|207053.78
|4511
|2007.08.31 05:10
|buy
|2256
|1.00
|158.61
|158.31
|159.01
|4512
|2007.08.31 06:40
|t/p
|2256
|1.00
|159.01
|158.31
|159.01
|348.80
|207402.58
|4513
|2007.08.31 07:20
|sell
|2257
|1.00
|159.05
|159.35
|158.65
|4514
|2007.08.31 08:05
|t/p
|2257
|1.00
|158.65
|159.35
|158.65
|348.74
|207751.32
|4515
|2007.08.31 08:15
|sell
|2258
|1.00
|158.74
|159.04
|158.34
|4516
|2007.08.31 09:35
|s/l
|2258
|1.00
|159.04
|159.04
|158.34
|-261.55
|207489.77
|4517
|2007.08.31 10:20
|sell
|2259
|1.00
|159.24
|159.54
|158.84
|4518
|2007.08.31 10:35
|t/p
|2259
|1.00
|158.84
|159.54
|158.84
|348.73
|207838.50
|4519
|2007.08.31 11:15
|sell
|2260
|1.00
|158.79
|159.09
|158.39
|4520
|2007.08.31 12:35
|s/l
|2260
|1.00
|159.09
|159.09
|158.39
|-261.55
|207576.95
|4521
|2007.08.31 13:20
|sell
|2261
|1.00
|159.05
|159.35
|158.65
|4522
|2007.08.31 14:10
|s/l
|2261
|1.00
|159.35
|159.35
|158.65
|-261.55
|207315.40
|4523
|2007.08.31 15:20
|sell
|2262
|1.00
|159.47
|159.77
|159.07
|4524
|2007.08.31 16:05
|t/p
|2262
|1.00
|159.07
|159.77
|159.07
|348.74
|207664.14
|4525
|2007.08.31 16:15
|sell
|2263
|1.00
|159.35
|159.65
|158.95
|4526
|2007.08.31 16:35
|t/p
|2263
|1.00
|158.95
|159.65
|158.95
|348.74
|208012.88
|4527
|2007.08.31 18:35
|sell
|2264
|1.00
|158.11
|158.41
|157.71
|4528
|2007.08.31 18:50
|t/p
|2264
|1.00
|157.71
|158.41
|157.71
|348.74
|208361.62
|4529
|2007.08.31 19:15
|buy
|2265
|1.00
|157.99
|157.69
|158.39
|4530
|2007.08.31 19:35
|t/p
|2265
|1.00
|158.39
|157.69
|158.39
|348.79
|208710.41
|4531
|2007.08.31 20:15
|sell
|2266
|1.00
|158.11
|158.41
|157.71
|4532
|2007.09.03 03:50
|t/p
|2266
|1.00
|157.71
|158.41
|157.71
|335.57
|209045.99
|4533
|2007.09.03 04:20
|buy
|2267
|1.00
|157.72
|157.42
|158.12
|4534
|2007.09.03 07:59
|t/p
|2267
|1.00
|158.12
|157.42
|158.12
|348.80
|209394.79
|4535
|2007.09.03 08:20
|sell
|2268
|1.00
|158.16
|158.46
|157.76
|4536
|2007.09.03 15:45
|t/p
|2268
|1.00
|157.76
|158.46
|157.76
|348.74
|209743.53
|4537
|2007.09.03 17:50
|sell
|2269
|1.00
|157.88
|158.18
|157.48
|4538
|2007.09.04 10:05
|t/p
|2269
|1.00
|157.48
|158.18
|157.48
|335.56
|210079.09
|4539
|2007.09.04 10:10
|sell
|2270
|1.00
|157.74
|158.04
|157.34
|4540
|2007.09.04 10:40
|t/p
|2270
|1.00
|157.34
|158.04
|157.34
|348.74
|210427.83
|4541
|2007.09.04 11:50
|buy
|2271
|1.00
|156.94
|156.64
|157.34
|4542
|2007.09.04 14:10
|s/l
|2271
|1.00
|156.64
|156.64
|157.34
|-261.60
|210166.23
|4543
|2007.09.04 14:15
|sell
|2272
|1.00
|156.84
|157.14
|156.44
|4544
|2007.09.04 16:40
|s/l
|2272
|1.00
|157.14
|157.14
|156.44
|-261.55
|209904.68
|4545
|2007.09.04 17:10
|buy
|2273
|1.00
|157.13
|156.83
|157.53
|4546
|2007.09.04 17:20
|t/p
|2273
|1.00
|157.53
|156.83
|157.53
|348.80
|210253.48
|4547
|2007.09.04 19:15
|sell
|2274
|1.00
|158.13
|158.43
|157.73
|4548
|2007.09.05 01:35
|s/l
|2274
|1.00
|158.43
|158.43
|157.73
|-274.72
|209978.76
|4549
|2007.09.05 02:15
|buy
|2275
|1.00
|158.27
|157.97
|158.67
|4550
|2007.09.05 06:15
|s/l
|2275
|1.00
|157.97
|157.97
|158.67
|-261.60
|209717.16
|4551
|2007.09.05 07:10
|sell
|2276
|1.00
|157.94
|158.24
|157.54
|4552
|2007.09.05 07:20
|t/p
|2276
|1.00
|157.54
|158.24
|157.54
|348.73
|210065.89
|4553
|2007.09.05 09:35
|sell
|2277
|1.00
|157.33
|157.63
|156.93
|4554
|2007.09.05 11:40
|s/l
|2277
|1.00
|157.63
|157.63
|156.93
|-261.55
|209804.34
|4555
|2007.09.05 12:20
|sell
|2278
|1.00
|157.57
|157.87
|157.17
|4556
|2007.09.05 13:45
|t/p
|2278
|1.00
|157.17
|157.87
|157.17
|348.73
|210153.07
|4557
|2007.09.05 14:15
|sell
|2279
|1.00
|157.28
|157.58
|156.88
|4558
|2007.09.05 15:20
|t/p
|2279
|1.00
|156.88
|157.58
|156.88
|348.74
|210501.81
|4559
|2007.09.05 16:20
|buy
|2280
|1.00
|156.91
|156.61
|157.31
|4560
|2007.09.05 16:40
|t/p
|2280
|1.00
|157.31
|156.61
|157.31
|348.79
|210850.60
|4561
|2007.09.05 17:20
|sell
|2281
|1.00
|157.25
|157.55
|156.85
|4562
|2007.09.05 19:15
|s/l
|2281
|1.00
|157.55
|157.55
|156.85
|-261.56
|210589.04
|4563
|2007.09.05 20:20
|sell
|2282
|1.00
|157.67
|157.97
|157.27
|4564
|2007.09.05 21:05
|t/p
|2282
|1.00
|157.27
|157.97
|157.27
|348.74
|210937.78
|4565
|2007.09.05 21:10
|sell
|2283
|1.00
|157.50
|157.80
|157.10
|4566
|2007.09.05 21:45
|t/p
|2283
|1.00
|157.10
|157.80
|157.10
|348.73
|211286.51
|4567
|2007.09.05 22:20
|buy
|2284
|1.00
|157.14
|156.84
|157.54
|4568
|2007.09.06 02:40
|s/l
|2284
|1.00
|156.84
|156.84
|157.54
|-244.32
|211042.19
|4569
|2007.09.06 03:50
|buy
|2285
|1.00
|156.89
|156.59
|157.29
|4570
|2007.09.06 05:15
|t/p
|2285
|1.00
|157.29
|156.59
|157.29
|348.79
|211390.98
|4571
|2007.09.06 06:35
|buy
|2286
|1.00
|157.41
|157.11
|157.81
|4572
|2007.09.06 12:20
|t/p
|2286
|1.00
|157.81
|157.11
|157.81
|348.80
|211739.78
|4573
|2007.09.06 12:20
|buy
|2287
|1.00
|157.61
|157.31
|158.01
|4574
|2007.09.06 13:05
|s/l
|2287
|1.00
|157.31
|157.31
|158.01
|-261.60
|211478.18
|4575
|2007.09.06 14:35
|sell
|2288
|1.00
|157.22
|157.52
|156.82
|4576
|2007.09.06 15:40
|s/l
|2288
|1.00
|157.52
|157.52
|156.82
|-261.55
|211216.63
|4577
|2007.09.06 17:20
|sell
|2289
|1.00
|157.62
|157.92
|157.22
|4578
|2007.09.06 17:45
|s/l
|2289
|1.00
|157.92
|157.92
|157.22
|-261.56
|210955.07
|4579
|2007.09.06 19:15
|sell
|2290
|1.00
|158.01
|158.31
|157.61
|4580
|2007.09.07 04:45
|t/p
|2290
|1.00
|157.61
|158.31
|157.61
|335.56
|211290.63
|4581
|2007.09.07 07:10
|buy
|2291
|1.00
|157.30
|157.00
|157.70
|4582
|2007.09.07 13:40
|t/p
|2291
|1.00
|157.70
|157.00
|157.70
|348.80
|211639.43
|4583
|2007.09.07 14:20
|sell
|2292
|1.00
|157.77
|158.07
|157.37
|4584
|2007.09.07 15:35
|t/p
|2292
|1.00
|157.37
|158.07
|157.37
|348.74
|211988.17
|4585
|2007.09.07 15:40
|sell
|2293
|1.00
|157.75
|158.05
|157.35
|4586
|2007.09.07 15:45
|t/p
|2293
|1.00
|157.35
|158.05
|157.35
|348.73
|212336.90
|4587
|2007.09.07 15:50
|sell
|2294
|1.00
|157.73
|158.03
|157.33
|4588
|2007.09.07 15:59
|t/p
|2294
|1.00
|157.33
|158.03
|157.33
|348.74
|212685.64
|4589
|2007.09.07 16:20
|sell
|2295
|1.00
|157.33
|157.63
|156.93
|4590
|2007.09.07 16:50
|t/p
|2295
|1.00
|156.93
|157.63
|156.93
|348.73
|213034.37
|4591
|2007.09.07 18:35
|sell
|2296
|1.00
|156.43
|156.73
|156.03
|4592
|2007.09.07 18:50
|t/p
|2296
|1.00
|156.03
|156.73
|156.03
|348.74
|213383.11
|4593
|2007.09.07 18:59
|sell
|2297
|1.00
|156.39
|156.69
|155.99
|4594
|2007.09.07 22:20
|t/p
|2297
|1.00
|155.99
|156.69
|155.99
|348.73
|213731.84
|4595
|2007.09.07 22:20
|buy
|2298
|1.00
|155.97
|155.67
|156.37
|4596
|2007.09.10 00:10
|s/l
|2298
|1.00
|155.67
|155.67
|156.37
|-255.83
|213476.01
|4597
|2007.09.10 02:20
|buy
|2299
|1.00
|155.28
|154.98
|155.68
|4598
|2007.09.10 02:35
|t/p
|2299
|1.00
|155.68
|154.98
|155.68
|348.80
|213824.81
|4599
|2007.09.10 03:15
|buy
|2300
|1.00
|155.50
|155.20
|155.90
|4600
|2007.09.10 06:45
|t/p
|2300
|1.00
|155.90
|155.20
|155.90
|348.79
|214173.60
|4601
|2007.09.10 07:20
|buy
|2301
|1.00
|155.88
|155.58
|156.28
|4602
|2007.09.10 10:40
|t/p
|2301
|1.00
|156.28
|155.58
|156.28
|348.79
|214522.39
|4603
|2007.09.10 11:20
|buy
|2302
|1.00
|156.28
|155.98
|156.68
|4604
|2007.09.10 12:10
|t/p
|2302
|1.00
|156.68
|155.98
|156.68
|348.80
|214871.19
|4605
|2007.09.10 13:20
|sell
|2303
|1.00
|156.86
|157.16
|156.46
|4606
|2007.09.10 16:05
|s/l
|2303
|1.00
|157.16
|157.16
|156.46
|-261.55
|214609.64
|4607
|2007.09.10 16:50
|sell
|2304
|1.00
|157.25
|157.55
|156.85
|4608
|2007.09.10 16:59
|t/p
|2304
|1.00
|156.85
|157.55
|156.85
|348.73
|214958.37
|4609
|2007.09.10 17:15
|sell
|2305
|1.00
|156.83
|157.13
|156.43
|4610
|2007.09.10 17:35
|t/p
|2305
|1.00
|156.43
|157.13
|156.43
|348.73
|215307.10
|4611
|2007.09.10 18:20
|buy
|2306
|1.00
|156.08
|155.78
|156.48
|4612
|2007.09.10 18:35
|t/p
|2306
|1.00
|156.48
|155.78
|156.48
|348.80
|215655.90
|4613
|2007.09.10 18:50
|buy
|2307
|1.00
|156.19
|155.89
|156.59
|4614
|2007.09.10 19:05
|t/p
|2307
|1.00
|156.59
|155.89
|156.59
|348.80
|216004.70
|4615
|2007.09.10 19:15
|buy
|2308
|1.00
|156.33
|156.03
|156.73
|4616
|2007.09.10 20:20
|t/p
|2308
|1.00
|156.73
|156.03
|156.73
|348.80
|216353.50
|4617
|2007.09.10 22:15
|buy
|2309
|1.00
|156.72
|156.42
|157.12
|4618
|2007.09.10 22:20
|t/p
|2309
|1.00
|157.12
|156.42
|157.12
|348.79
|216702.29
|4619
|2007.09.11 00:10
|sell
|2310
|1.00
|156.94
|157.24
|156.54
|4620
|2007.09.11 02:50
|t/p
|2310
|1.00
|156.54
|157.24
|156.54
|348.73
|217051.02
|4621
|2007.09.11 03:40
|buy
|2311
|1.00
|156.59
|156.29
|156.99
|4622
|2007.09.11 08:10
|t/p
|2311
|1.00
|156.99
|156.29
|156.99
|348.80
|217399.82
|4623
|2007.09.11 08:35
|buy
|2312
|1.00
|156.86
|156.56
|157.26
|4624
|2007.09.11 09:35
|s/l
|2312
|1.00
|156.56
|156.56
|157.26
|-261.60
|217138.22
|4625
|2007.09.11 10:20
|buy
|2313
|1.00
|156.42
|156.12
|156.82
|4626
|2007.09.11 11:05
|t/p
|2313
|1.00
|156.82
|156.12
|156.82
|348.80
|217487.02
|4627
|2007.09.11 11:15
|buy
|2314
|1.00
|156.52
|156.22
|156.92
|4628
|2007.09.11 11:35
|t/p
|2314
|1.00
|156.92
|156.22
|156.92
|348.80
|217835.82
|4629
|2007.09.11 13:15
|sell
|2315
|1.00
|156.93
|157.23
|156.53
|4630
|2007.09.11 14:35
|s/l
|2315
|1.00
|157.23
|157.23
|156.53
|-261.55
|217574.27
|4631
|2007.09.11 15:35
|buy
|2316
|1.00
|157.22
|156.92
|157.62
|4632
|2007.09.11 17:20
|t/p
|2316
|1.00
|157.62
|156.92
|157.62
|348.80
|217923.07
|4633
|2007.09.11 18:20
|sell
|2317
|1.00
|157.87
|158.17
|157.47
|4634
|2007.09.11 22:20
|s/l
|2317
|1.00
|158.17
|158.17
|157.47
|-261.56
|217661.51
|4635
|2007.09.11 22:45
|sell
|2318
|1.00
|158.12
|158.42
|157.72
|4636
|2007.09.12 15:50
|s/l
|2318
|1.00
|158.42
|158.42
|157.72
|-274.73
|217386.78
|4637
|2007.09.12 16:15
|sell
|2319
|1.00
|158.52
|158.82
|158.12
|4638
|2007.09.12 18:20
|s/l
|2319
|1.00
|158.82
|158.82
|158.12
|-261.55
|217125.23
|4639
|2007.09.12 19:20
|sell
|2320
|1.00
|158.87
|159.17
|158.47
|4640
|2007.09.13 11:10
|s/l
|2320
|1.00
|159.17
|159.17
|158.47
|-301.06
|216824.17
|4641
|2007.09.13 13:35
|buy
|2321
|1.00
|159.38
|159.08
|159.78
|4642
|2007.09.13 16:05
|t/p
|2321
|1.00
|159.78
|159.08
|159.78
|348.79
|217172.96
|4643
|2007.09.13 18:45
|sell
|2322
|1.00
|160.25
|160.55
|159.85
|4644
|2007.09.13 23:20
|t/p
|2322
|1.00
|159.85
|160.55
|159.85
|348.73
|217521.69
|4645
|2007.09.14 01:50
|buy
|2323
|1.00
|158.81
|158.51
|159.21
|4646
|2007.09.14 02:05
|t/p
|2323
|1.00
|159.21
|158.51
|159.21
|348.80
|217870.49
|4647
|2007.09.14 05:20
|sell
|2324
|1.00
|159.71
|160.01
|159.31
|4648
|2007.09.14 06:20
|t/p
|2324
|1.00
|159.31
|160.01
|159.31
|348.74
|218219.23
|4649
|2007.09.14 07:45
|buy
|2325
|1.00
|159.41
|159.11
|159.81
|4650
|2007.09.14 09:35
|t/p
|2325
|1.00
|159.81
|159.11
|159.81
|348.79
|218568.02
|4651
|2007.09.14 10:20
|sell
|2326
|1.00
|160.13
|160.43
|159.73
|4652
|2007.09.14 10:35
|t/p
|2326
|1.00
|159.73
|160.43
|159.73
|348.73
|218916.75
|4653
|2007.09.14 11:15
|sell
|2327
|1.00
|159.75
|160.05
|159.35
|4654
|2007.09.14 12:15
|t/p
|2327
|1.00
|159.35
|160.05
|159.35
|348.73
|219265.48
|4655
|2007.09.14 13:20
|sell
|2328
|1.00
|159.46
|159.76
|159.06
|4656
|2007.09.14 14:10
|t/p
|2328
|1.00
|159.06
|159.76
|159.06
|348.74
|219614.22
|4657
|2007.09.14 15:20
|buy
|2329
|1.00
|159.10
|158.80
|159.50
|4658
|2007.09.14 17:05
|t/p
|2329
|1.00
|159.50
|158.80
|159.50
|348.79
|219963.01
|4659
|2007.09.14 17:15
|buy
|2330
|1.00
|159.42
|159.12
|159.82
|4660
|2007.09.14 20:20
|t/p
|2330
|1.00
|159.82
|159.12
|159.82
|348.79
|220311.80
|4661
|2007.09.14 21:45
|sell
|2331
|1.00
|159.84
|160.14
|159.44
|4662
|2007.09.14 22:35
|s/l
|2331
|1.00
|160.14
|160.14
|159.44
|-261.55
|220050.25
|4663
|2007.09.17 02:35
|buy
|2332
|1.00
|159.69
|159.39
|160.09
|4664
|2007.09.17 06:35
|t/p
|2332
|1.00
|160.09
|159.39
|160.09
|348.80
|220399.05
|4665
|2007.09.17 07:10
|sell
|2333
|1.00
|159.91
|160.21
|159.51
|4666
|2007.09.17 10:05
|t/p
|2333
|1.00
|159.51
|160.21
|159.51
|348.74
|220747.79
|4667
|2007.09.17 12:35
|buy
|2334
|1.00
|159.28
|158.98
|159.68
|4668
|2007.09.17 16:15
|t/p
|2334
|1.00
|159.68
|158.98
|159.68
|348.79
|221096.58
|4669
|2007.09.17 17:15
|sell
|2335
|1.00
|159.83
|160.13
|159.43
|4670
|2007.09.17 18:35
|t/p
|2335
|1.00
|159.43
|160.13
|159.43
|348.74
|221445.32
|4671
|2007.09.17 18:35
|buy
|2336
|1.00
|159.39
|159.09
|159.79
|4672
|2007.09.18 08:45
|s/l
|2336
|1.00
|159.09
|159.09
|159.79
|-255.84
|221189.47
|4673
|2007.09.18 09:45
|sell
|2337
|1.00
|159.17
|159.47
|158.77
|4674
|2007.09.18 11:05
|s/l
|2337
|1.00
|159.47
|159.47
|158.77
|-261.55
|220927.92
|4675
|2007.09.18 13:40
|buy
|2338
|1.00
|159.58
|159.28
|159.98
|4676
|2007.09.18 15:05
|t/p
|2338
|1.00
|159.98
|159.28
|159.98
|348.80
|221276.72
|4677
|2007.09.18 16:50
|sell
|2339
|1.00
|160.61
|160.91
|160.21
|4678
|2007.09.18 21:10
|s/l
|2339
|1.00
|160.91
|160.91
|160.21
|-261.55
|221015.17
|4679
|2007.09.18 21:10
|sell
|2340
|1.00
|160.97
|161.27
|160.57
|4680
|2007.09.18 21:15
|s/l
|2340
|1.00
|161.27
|161.27
|160.57
|-261.55
|220753.62
|4681
|2007.09.18 22:10
|sell
|2341
|1.00
|161.74
|162.04
|161.34
|4682
|2007.09.18 22:15
|s/l
|2341
|1.00
|162.04
|162.04
|161.34
|-261.56
|220492.06
|4683
|2007.09.18 23:15
|sell
|2342
|1.00
|162.35
|162.65
|161.95
|4684
|2007.09.19 02:20
|t/p
|2342
|1.00
|161.95
|162.65
|161.95
|335.57
|220827.63
|4685
|2007.09.19 03:20
|buy
|2343
|1.00
|161.75
|161.45
|162.15
|4686
|2007.09.19 08:20
|t/p
|2343
|1.00
|162.15
|161.45
|162.15
|348.79
|221176.42
|4687
|2007.09.19 09:40
|buy
|2344
|1.00
|161.88
|161.58
|162.28
|4688
|2007.09.19 10:45
|s/l
|2344
|1.00
|161.58
|161.58
|162.28
|-261.59
|220914.83
|4689
|2007.09.19 12:20
|sell
|2345
|1.00
|161.85
|162.15
|161.45
|4690
|2007.09.19 13:15
|t/p
|2345
|1.00
|161.45
|162.15
|161.45
|348.74
|221263.57
|4691
|2007.09.19 13:20
|sell
|2346
|1.00
|161.63
|161.93
|161.23
|4692
|2007.09.19 15:35
|s/l
|2346
|1.00
|161.93
|161.93
|161.23
|-261.55
|221002.02
|4693
|2007.09.19 15:40
|buy
|2347
|1.00
|161.70
|161.40
|162.10
|4694
|2007.09.19 15:45
|t/p
|2347
|1.00
|162.10
|161.40
|162.10
|348.79
|221350.81
|4695
|2007.09.19 16:10
|sell
|2348
|1.00
|162.13
|162.43
|161.73
|4696
|2007.09.19 16:50
|s/l
|2348
|1.00
|162.43
|162.43
|161.73
|-261.55
|221089.26
|4697
|2007.09.19 17:15
|sell
|2349
|1.00
|162.37
|162.67
|161.97
|4698
|2007.09.19 19:20
|t/p
|2349
|1.00
|161.97
|162.67
|161.97
|348.73
|221437.99
|4699
|2007.09.19 19:40
|sell
|2350
|1.00
|162.11
|162.41
|161.71
|4700
|2007.09.20 14:15
|t/p
|2350
|1.00
|161.71
|162.41
|161.71
|309.23
|221747.22
|4701
|2007.09.20 15:20
|buy
|2351
|1.00
|161.42
|161.12
|161.82
|4702
|2007.09.20 18:45
|s/l
|2351
|1.00
|161.12
|161.12
|161.82
|-261.60
|221485.62
|4703
|2007.09.20 20:35
|sell
|2352
|1.00
|161.27
|161.57
|160.87
|4704
|2007.09.21 02:05
|s/l
|2352
|1.00
|161.57
|161.57
|160.87
|-274.72
|221210.91
|4705
|2007.09.21 02:20
|buy
|2353
|1.00
|161.37
|161.07
|161.77
|4706
|2007.09.21 02:50
|t/p
|2353
|1.00
|161.77
|161.07
|161.77
|348.80
|221559.71
|4707
|2007.09.21 03:20
|sell
|2354
|1.00
|161.82
|162.12
|161.42
|4708
|2007.09.21 10:50
|s/l
|2354
|1.00
|162.12
|162.12
|161.42
|-261.55
|221298.16
|4709
|2007.09.21 11:15
|sell
|2355
|1.00
|162.04
|162.34
|161.64
|4710
|2007.09.21 11:50
|s/l
|2355
|1.00
|162.34
|162.34
|161.64
|-261.55
|221036.61
|4711
|2007.09.21 13:35
|buy
|2356
|1.00
|162.38
|162.08
|162.78
|4712
|2007.09.21 15:35
|t/p
|2356
|1.00
|162.78
|162.08
|162.78
|348.80
|221385.41
|4713
|2007.09.21 16:20
|sell
|2357
|1.00
|162.82
|163.12
|162.42
|4714
|2007.09.21 21:50
|t/p
|2357
|1.00
|162.42
|163.12
|162.42
|348.74
|221734.15
|4715
|2007.09.21 21:59
|sell
|2358
|1.00
|162.51
|162.81
|162.11
|4716
|2007.09.21 23:50
|s/l
|2358
|1.00
|162.81
|162.81
|162.11
|-261.55
|221472.60
|4717
|2007.09.24 05:20
|sell
|2359
|1.00
|162.49
|162.79
|162.09
|4718
|2007.09.24 11:50
|t/p
|2359
|1.00
|162.09
|162.79
|162.09
|348.73
|221821.33
|4719
|2007.09.24 12:20
|buy
|2360
|1.00
|161.99
|161.69
|162.39
|4720
|2007.09.24 13:05
|t/p
|2360
|1.00
|162.39
|161.69
|162.39
|348.80
|222170.13
|4721
|2007.09.24 14:45
|sell
|2361
|1.00
|162.31
|162.61
|161.91
|4722
|2007.09.24 16:45
|t/p
|2361
|1.00
|161.91
|162.61
|161.91
|348.73
|222518.86
|4723
|2007.09.24 17:20
|buy
|2362
|1.00
|161.82
|161.52
|162.22
|4724
|2007.09.24 22:40
|s/l
|2362
|1.00
|161.52
|161.52
|162.22
|-261.60
|222257.26
|4725
|2007.09.25 00:20
|sell
|2363
|1.00
|161.79
|162.09
|161.39
|4726
|2007.09.25 03:50
|t/p
|2363
|1.00
|161.39
|162.09
|161.39
|348.74
|222606.00
|4727
|2007.09.25 04:20
|buy
|2364
|1.00
|161.30
|161.00
|161.70
|4728
|2007.09.25 12:05
|t/p
|2364
|1.00
|161.70
|161.00
|161.70
|348.80
|222954.80
|4729
|2007.09.25 13:20
|sell
|2365
|1.00
|161.67
|161.97
|161.27
|4730
|2007.09.25 13:35
|t/p
|2365
|1.00
|161.27
|161.97
|161.27
|348.74
|223303.54
|4731
|2007.09.25 14:10
|sell
|2366
|1.00
|161.28
|161.58
|160.88
|4732
|2007.09.25 17:05
|s/l
|2366
|1.00
|161.58
|161.58
|160.88
|-261.55
|223041.99
|4733
|2007.09.25 17:15
|buy
|2367
|1.00
|161.32
|161.02
|161.72
|4734
|2007.09.25 17:50
|t/p
|2367
|1.00
|161.72
|161.02
|161.72
|348.80
|223390.79
|4735
|2007.09.25 20:20
|sell
|2368
|1.00
|162.07
|162.37
|161.67
|4736
|2007.09.25 23:45
|s/l
|2368
|1.00
|162.37
|162.37
|161.67
|-261.55
|223129.24
|4737
|2007.09.26 00:40
|sell
|2369
|1.00
|162.30
|162.60
|161.90
|4738
|2007.09.26 01:59
|close at stop
|2369
|1.00
|162.19
|162.60
|161.90
|95.90
|223225.14