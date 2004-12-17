Strategy Tester Report
FxClearing-Server (Build 210)
|Symbol
|USDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.12.16 01:00 - 2007.09.24 22:00
|Model
|Control points (a very crude method, the results must not be considered)
|
|
|Bars in test
|17354
|Ticks modelled
|183419
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|866
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|131486.52
|Gross profit
|321359.27
|Gross loss
|-189872.75
|Profit factor
|1.69
|Expected payoff
|78.55
|Absolute drawdown
|216.07
|Maximal drawdown
|3421.29 (2.73%)
|Relative drawdown
|11.16% (1529.49)
|Total trades
|1674
|Short positions (won %)
|1138 (57.03%)
|Long positions (won %)
|536 (55.04%)
|Profit trades (% of total)
|944 (56.39%)
|Loss trades (% of total)
|730 (43.61%)
|Largest
|profit trade
|400.04
|loss trade
|-307.92
|Average
|profit trade
|340.42
|loss trade
|-260.10
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (3592.24)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-1826.55)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3592.24 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-1826.55 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.12.16 09:35
|buy
|1
|1.00
|1.2240
|1.2210
|1.2280
|2
|2004.12.16 15:35
|t/p
|1
|1.00
|1.2280
|1.2210
|1.2280
|324.86
|10324.86
|3
|2004.12.16 16:20
|sell
|2
|1.00
|1.2312
|1.2342
|1.2272
|4
|2004.12.16 16:30
|s/l
|2
|1.00
|1.2342
|1.2342
|1.2272
|-242.39
|10082.47
|5
|2004.12.16 17:25
|sell
|3
|1.00
|1.2357
|1.2387
|1.2317
|6
|2004.12.16 17:50
|s/l
|3
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2317
|-242.04
|9840.43
|7
|2004.12.16 18:50
|sell
|4
|1.00
|1.2382
|1.2412
|1.2342
|8
|2004.12.16 22:10
|t/p
|4
|1.00
|1.2342
|1.2412
|1.2342
|324.23
|10164.66
|9
|2004.12.16 22:30
|sell
|5
|1.00
|1.2350
|1.2380
|1.2310
|10
|2004.12.17 11:30
|t/p
|5
|1.00
|1.2310
|1.2380
|1.2310
|319.54
|10484.20
|11
|2004.12.17 12:50
|sell
|6
|1.00
|1.2319
|1.2349
|1.2279
|12
|2004.12.17 14:50
|t/p
|6
|1.00
|1.2279
|1.2349
|1.2279
|326.00
|10810.20
|13
|2004.12.17 14:50
|buy
|7
|1.00
|1.2270
|1.2240
|1.2310
|14
|2004.12.17 14:59
|t/p
|7
|1.00
|1.2310
|1.2240
|1.2310
|324.67
|11134.87
|15
|2004.12.17 15:45
|buy
|8
|1.00
|1.2315
|1.2285
|1.2355
|16
|2004.12.17 16:30
|t/p
|8
|1.00
|1.2355
|1.2285
|1.2355
|323.67
|11458.54
|17
|2004.12.17 16:40
|buy
|9
|1.00
|1.2315
|1.2285
|1.2355
|18
|2004.12.17 17:25
|t/p
|9
|1.00
|1.2355
|1.2285
|1.2355
|323.76
|11782.30
|19
|2004.12.17 17:25
|sell
|10
|1.00
|1.2355
|1.2385
|1.2315
|20
|2004.12.17 17:35
|t/p
|10
|1.00
|1.2315
|1.2385
|1.2315
|324.88
|12107.18
|21
|2004.12.17 18:20
|sell
|11
|1.00
|1.2322
|1.2352
|1.2282
|22
|2004.12.17 18:30
|t/p
|11
|1.00
|1.2282
|1.2352
|1.2282
|326.16
|12433.34
|23
|2004.12.17 18:50
|sell
|12
|1.00
|1.2319
|1.2349
|1.2279
|24
|2004.12.17 18:59
|t/p
|12
|1.00
|1.2279
|1.2349
|1.2279
|326.11
|12759.45
|25
|2004.12.17 19:45
|sell
|13
|1.00
|1.2267
|1.2297
|1.2227
|26
|2004.12.20 03:15
|s/l
|13
|1.00
|1.2297
|1.2297
|1.2227
|-249.37
|12510.07
|27
|2004.12.20 03:25
|buy
|14
|1.00
|1.2284
|1.2254
|1.2324
|28
|2004.12.20 10:05
|s/l
|14
|1.00
|1.2254
|1.2254
|1.2324
|-245.20
|12264.87
|29
|2004.12.20 10:30
|sell
|15
|1.00
|1.2278
|1.2308
|1.2238
|30
|2004.12.20 16:05
|s/l
|15
|1.00
|1.2308
|1.2308
|1.2238
|-243.49
|12021.38
|31
|2004.12.20 18:20
|buy
|16
|1.00
|1.2276
|1.2246
|1.2316
|32
|2004.12.20 18:50
|t/p
|16
|1.00
|1.2316
|1.2246
|1.2316
|324.78
|12346.16
|33
|2004.12.20 19:45
|sell
|17
|1.00
|1.2310
|1.2340
|1.2270
|34
|2004.12.21 00:05
|t/p
|17
|1.00
|1.2270
|1.2340
|1.2270
|320.56
|12666.72
|35
|2004.12.21 02:10
|sell
|18
|1.00
|1.2297
|1.2327
|1.2257
|36
|2004.12.21 09:10
|t/p
|18
|1.00
|1.2257
|1.2327
|1.2257
|326.88
|12993.60
|37
|2004.12.21 09:20
|sell
|19
|1.00
|1.2285
|1.2315
|1.2245
|38
|2004.12.21 09:30
|t/p
|19
|1.00
|1.2245
|1.2315
|1.2245
|326.69
|13320.29
|39
|2004.12.21 11:50
|buy
|20
|1.00
|1.2255
|1.2225
|1.2295
|40
|2004.12.21 12:45
|s/l
|20
|1.00
|1.2225
|1.2225
|1.2295
|-245.54
|13074.75
|41
|2004.12.21 16:40
|buy
|21
|1.00
|1.2247
|1.2217
|1.2287
|42
|2004.12.21 17:05
|t/p
|21
|1.00
|1.2287
|1.2217
|1.2287
|324.86
|13399.61
|43
|2004.12.21 17:35
|buy
|22
|1.00
|1.2276
|1.2246
|1.2316
|44
|2004.12.21 19:25
|s/l
|22
|1.00
|1.2246
|1.2246
|1.2316
|-244.99
|13154.62
|45
|2004.12.21 19:45
|sell
|23
|1.00
|1.2280
|1.2310
|1.2240
|46
|2004.12.21 21:40
|s/l
|23
|1.00
|1.2310
|1.2310
|1.2240
|-243.67
|12910.95
|47
|2004.12.21 23:25
|sell
|24
|1.00
|1.2308
|1.2338
|1.2268
|48
|2004.12.22 15:50
|s/l
|24
|1.00
|1.2338
|1.2338
|1.2268
|-248.52
|12662.42
|49
|2004.12.22 16:20
|sell
|25
|1.00
|1.2334
|1.2364
|1.2294
|50
|2004.12.22 17:40
|s/l
|25
|1.00
|1.2364
|1.2364
|1.2294
|-242.41
|12420.01
|51
|2004.12.22 18:45
|sell
|26
|1.00
|1.2394
|1.2424
|1.2354
|52
|2004.12.22 19:40
|s/l
|26
|1.00
|1.2424
|1.2424
|1.2354
|-241.31
|12178.70
|53
|2004.12.22 20:50
|sell
|27
|1.00
|1.2450
|1.2480
|1.2410
|54
|2004.12.22 21:05
|t/p
|27
|1.00
|1.2410
|1.2480
|1.2410
|322.52
|12501.22
|55
|2004.12.22 21:50
|sell
|28
|1.00
|1.2442
|1.2472
|1.2402
|56
|2004.12.22 22:00
|t/p
|28
|1.00
|1.2402
|1.2472
|1.2402
|322.53
|12823.75
|57
|2004.12.22 23:35
|sell
|29
|1.00
|1.2418
|1.2448
|1.2378
|58
|2004.12.23 10:30
|t/p
|29
|1.00
|1.2378
|1.2448
|1.2378
|306.73
|13130.48
|59
|2004.12.23 10:40
|sell
|30
|1.00
|1.2399
|1.2429
|1.2359
|60
|2004.12.23 11:10
|t/p
|30
|1.00
|1.2359
|1.2429
|1.2359
|323.65
|13454.13
|61
|2004.12.23 11:35
|sell
|31
|1.00
|1.2374
|1.2404
|1.2334
|62
|2004.12.23 18:25
|t/p
|31
|1.00
|1.2334
|1.2404
|1.2334
|324.55
|13778.68
|63
|2004.12.23 22:40
|buy
|32
|1.00
|1.2327
|1.2297
|1.2367
|64
|2004.12.24 11:05
|s/l
|32
|1.00
|1.2297
|1.2297
|1.2367
|-242.91
|13535.77
|65
|2004.12.24 11:20
|sell
|33
|1.00
|1.2320
|1.2350
|1.2280
|66
|2004.12.24 13:50
|t/p
|33
|1.00
|1.2280
|1.2350
|1.2280
|325.79
|13861.56
|67
|2004.12.24 14:50
|buy
|34
|1.00
|1.2276
|1.2246
|1.2316
|68
|2004.12.24 22:30
|t/p
|34
|1.00
|1.2316
|1.2246
|1.2316
|324.75
|14186.31
|69
|2004.12.27 02:15
|sell
|35
|1.00
|1.2329
|1.2359
|1.2289
|70
|2004.12.27 05:15
|t/p
|35
|1.00
|1.2289
|1.2359
|1.2289
|325.63
|14511.94
|71
|2004.12.27 05:45
|sell
|36
|1.00
|1.2305
|1.2335
|1.2265
|72
|2004.12.27 16:05
|t/p
|36
|1.00
|1.2265
|1.2335
|1.2265
|326.21
|14838.15
|73
|2004.12.27 16:45
|sell
|37
|1.00
|1.2281
|1.2311
|1.2241
|74
|2004.12.27 17:05
|t/p
|37
|1.00
|1.2241
|1.2311
|1.2241
|326.93
|15165.08
|75
|2004.12.27 17:40
|sell
|38
|1.00
|1.2271
|1.2301
|1.2231
|76
|2004.12.27 17:50
|t/p
|38
|1.00
|1.2231
|1.2301
|1.2231
|327.52
|15492.60
|77
|2004.12.27 18:35
|sell
|39
|1.00
|1.2214
|1.2244
|1.2174
|78
|2004.12.27 18:45
|t/p
|39
|1.00
|1.2174
|1.2244
|1.2174
|328.65
|15821.25
|79
|2004.12.27 19:30
|sell
|40
|1.00
|1.2173
|1.2203
|1.2133
|80
|2004.12.27 20:25
|s/l
|40
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2133
|-245.84
|15575.41
|81
|2004.12.27 22:35
|buy
|41
|1.00
|1.2191
|1.2161
|1.2231
|82
|2004.12.28 09:05
|s/l
|41
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2231
|-245.36
|15330.05
|83
|2004.12.28 09:25
|sell
|42
|1.00
|1.2186
|1.2216
|1.2146
|84
|2004.12.28 14:45
|t/p
|42
|1.00
|1.2146
|1.2216
|1.2146
|329.38
|15659.43
|85
|2004.12.28 15:40
|buy
|43
|1.00
|1.2140
|1.2110
|1.2180
|86
|2004.12.28 17:05
|t/p
|43
|1.00
|1.2180
|1.2110
|1.2180
|327.30
|15986.73
|87
|2004.12.28 18:35
|sell
|44
|1.00
|1.2211
|1.2241
|1.2171
|88
|2004.12.28 20:40
|t/p
|44
|1.00
|1.2171
|1.2241
|1.2171
|328.65
|16315.38
|89
|2004.12.28 21:40
|sell
|45
|1.00
|1.2176
|1.2206
|1.2136
|90
|2004.12.29 13:10
|s/l
|45
|1.00
|1.2206
|1.2206
|1.2136
|-251.21
|16064.17
|91
|2004.12.29 14:35
|buy
|46
|1.00
|1.2200
|1.2170
|1.2240
|92
|2004.12.29 16:25
|s/l
|46
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.2240
|-246.51
|15817.66
|93
|2004.12.29 16:30
|sell
|47
|1.00
|1.2183
|1.2213
|1.2143
|94
|2004.12.29 16:50
|s/l
|47
|1.00
|1.2213
|1.2213
|1.2143
|-245.62
|15572.04
|95
|2004.12.29 16:59
|buy
|48
|1.00
|1.2178
|1.2148
|1.2218
|96
|2004.12.29 19:05
|s/l
|48
|1.00
|1.2148
|1.2148
|1.2218
|-246.99
|15325.05
|97
|2004.12.29 19:35
|sell
|49
|1.00
|1.2175
|1.2205
|1.2135
|98
|2004.12.29 20:05
|t/p
|49
|1.00
|1.2135
|1.2205
|1.2135
|329.98
|15655.03
|99
|2004.12.29 20:30
|sell
|50
|1.00
|1.2155
|1.2185
|1.2115
|100
|2004.12.29 22:45
|t/p
|50
|1.00
|1.2115
|1.2185
|1.2115
|330.28
|15985.31
|101
|2004.12.29 23:45
|buy
|51
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.2141
|102
|2004.12.30 17:10
|s/l
|51
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2141
|-244.75
|15740.55
|103
|2004.12.30 17:45
|sell
|52
|1.00
|1.2124
|1.2154
|1.2084
|104
|2004.12.30 17:59
|t/p
|52
|1.00
|1.2084
|1.2154
|1.2084
|331.57
|16072.12
|105
|2004.12.30 18:15
|sell
|53
|1.00
|1.2070
|1.2100
|1.2030
|106
|2004.12.30 19:50
|t/p
|53
|1.00
|1.2030
|1.2100
|1.2030
|332.92
|16405.04
|107
|2004.12.30 21:59
|sell
|54
|1.00
|1.2035
|1.2065
|1.1995
|108
|2004.12.31 12:05
|s/l
|54
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.1995
|-253.61
|16151.43
|109
|2004.12.31 12:45
|buy
|55
|1.00
|1.2033
|1.2003
|1.2073
|110
|2004.12.31 12:59
|t/p
|55
|1.00
|1.2073
|1.2003
|1.2073
|331.32
|16482.75
|111
|2004.12.31 13:50
|sell
|56
|1.00
|1.2081
|1.2111
|1.2041
|112
|2004.12.31 14:05
|t/p
|56
|1.00
|1.2041
|1.2111
|1.2041
|332.56
|16815.31
|113
|2004.12.31 14:50
|sell
|57
|1.00
|1.2068
|1.2098
|1.2028
|114
|2004.12.31 15:30
|t/p
|57
|1.00
|1.2028
|1.2098
|1.2028
|332.59
|17147.90
|115
|2004.12.31 16:40
|sell
|58
|1.00
|1.2031
|1.2061
|1.1991
|116
|2004.12.31 17:20
|t/p
|58
|1.00
|1.1991
|1.2061
|1.1991
|333.86
|17481.76
|117
|2004.12.31 17:35
|sell
|59
|1.00
|1.2024
|1.2054
|1.1984
|118
|2004.12.31 18:00
|t/p
|59
|1.00
|1.1984
|1.2054
|1.1984
|333.78
|17815.54
|119
|2004.12.31 18:50
|buy
|60
|1.00
|1.1970
|1.1940
|1.2010
|120
|2004.12.31 18:59
|t/p
|60
|1.00
|1.2010
|1.1940
|1.2010
|332.20
|18147.74
|121
|2004.12.31 19:25
|sell
|61
|1.00
|1.2052
|1.2082
|1.2012
|122
|2004.12.31 19:45
|t/p
|61
|1.00
|1.2012
|1.2082
|1.2012
|333.00
|18480.74
|123
|2004.12.31 20:40
|buy
|62
|1.00
|1.2010
|1.1980
|1.2050
|124
|2005.01.03 07:00
|t/p
|62
|1.00
|1.2050
|1.1980
|1.2050
|332.49
|18813.23
|125
|2005.01.03 08:40
|buy
|63
|1.00
|1.2102
|1.2072
|1.2142
|126
|2005.01.03 09:05
|s/l
|63
|1.00
|1.2072
|1.2072
|1.2142
|-248.63
|18564.60
|127
|2005.01.03 09:50
|sell
|64
|1.00
|1.2104
|1.2134
|1.2064
|128
|2005.01.03 09:59
|t/p
|64
|1.00
|1.2064
|1.2134
|1.2064
|331.78
|18896.38
|129
|2005.01.03 10:30
|buy
|65
|1.00
|1.2049
|1.2019
|1.2089
|130
|2005.01.03 14:25
|t/p
|65
|1.00
|1.2089
|1.2019
|1.2089
|330.88
|19227.26
|131
|2005.01.03 14:25
|sell
|66
|1.00
|1.2089
|1.2119
|1.2049
|132
|2005.01.03 15:05
|t/p
|66
|1.00
|1.2049
|1.2119
|1.2049
|332.09
|19559.35
|133
|2005.01.03 18:45
|sell
|67
|1.00
|1.2121
|1.2151
|1.2081
|134
|2005.01.03 20:15
|t/p
|67
|1.00
|1.2081
|1.2151
|1.2081
|331.12
|19890.47
|135
|2005.01.03 20:45
|sell
|68
|1.00
|1.2102
|1.2132
|1.2062
|136
|2005.01.03 21:05
|t/p
|68
|1.00
|1.2062
|1.2132
|1.2062
|331.62
|20222.09
|137
|2005.01.03 21:40
|sell
|69
|1.00
|1.2091
|1.2121
|1.2051
|138
|2005.01.04 11:05
|s/l
|69
|1.00
|1.2121
|1.2121
|1.2051
|-252.85
|19969.23
|139
|2005.01.04 11:25
|buy
|70
|1.00
|1.2100
|1.2070
|1.2140
|140
|2005.01.04 12:10
|t/p
|70
|1.00
|1.2140
|1.2070
|1.2140
|329.38
|20298.61
|141
|2005.01.04 12:20
|buy
|71
|1.00
|1.2125
|1.2095
|1.2165
|142
|2005.01.04 14:50
|t/p
|71
|1.00
|1.2165
|1.2095
|1.2165
|328.70
|20627.31
|143
|2005.01.04 15:40
|sell
|72
|1.00
|1.2160
|1.2190
|1.2120
|144
|2005.01.04 17:25
|s/l
|72
|1.00
|1.2190
|1.2190
|1.2120
|-246.09
|20381.22
|145
|2005.01.04 18:25
|sell
|73
|1.00
|1.2248
|1.2278
|1.2208
|146
|2005.01.04 19:05
|t/p
|73
|1.00
|1.2208
|1.2278
|1.2208
|328.19
|20709.41
|147
|2005.01.04 19:50
|sell
|74
|1.00
|1.2262
|1.2292
|1.2222
|148
|2005.01.04 19:59
|t/p
|74
|1.00
|1.2222
|1.2292
|1.2222
|327.46
|21036.87
|149
|2005.01.04 20:30
|sell
|75
|1.00
|1.2213
|1.2243
|1.2173
|150
|2005.01.04 21:25
|s/l
|75
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2173
|-245.04
|20791.83
|151
|2005.01.04 22:35
|sell
|76
|1.00
|1.2239
|1.2269
|1.2199
|152
|2005.01.05 09:10
|s/l
|76
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2199
|-249.97
|20541.86
|153
|2005.01.05 09:20
|buy
|77
|1.00
|1.2216
|1.2186
|1.2256
|154
|2005.01.05 10:05
|t/p
|77
|1.00
|1.2256
|1.2186
|1.2256
|326.24
|20868.10
|155
|2005.01.05 10:35
|sell
|78
|1.00
|1.2254
|1.2284
|1.2214
|156
|2005.01.05 12:15
|s/l
|78
|1.00
|1.2284
|1.2284
|1.2214
|-244.20
|20623.90
|157
|2005.01.05 12:35
|buy
|79
|1.00
|1.2262
|1.2232
|1.2302
|158
|2005.01.05 12:45
|t/p
|79
|1.00
|1.2302
|1.2232
|1.2302
|324.65
|20948.55
|159
|2005.01.05 14:50
|sell
|80
|1.00
|1.2307
|1.2337
|1.2267
|160
|2005.01.05 15:15
|t/p
|80
|1.00
|1.2267
|1.2337
|1.2267
|326.16
|21274.71
|161
|2005.01.05 15:40
|sell
|81
|1.00
|1.2287
|1.2317
|1.2247
|162
|2005.01.05 15:45
|s/l
|81
|1.00
|1.2317
|1.2317
|1.2247
|-243.46
|21031.25
|163
|2005.01.05 16:40
|sell
|82
|1.00
|1.2293
|1.2323
|1.2253
|164
|2005.01.05 17:05
|t/p
|82
|1.00
|1.2253
|1.2323
|1.2253
|326.69
|21357.94
|165
|2005.01.05 17:35
|sell
|83
|1.00
|1.2291
|1.2321
|1.2251
|166
|2005.01.05 18:05
|t/p
|83
|1.00
|1.2251
|1.2321
|1.2251
|327.22
|21685.16
|167
|2005.01.05 18:30
|sell
|84
|1.00
|1.2255
|1.2285
|1.2215
|168
|2005.01.06 09:05
|s/l
|84
|1.00
|1.2285
|1.2285
|1.2215
|-260.22
|21424.94
|169
|2005.01.06 11:50
|sell
|85
|1.00
|1.2312
|1.2342
|1.2272
|170
|2005.01.06 17:50
|s/l
|85
|1.00
|1.2342
|1.2342
|1.2272
|-243.01
|21181.93
|171
|2005.01.06 18:25
|sell
|86
|1.00
|1.2363
|1.2393
|1.2323
|172
|2005.01.06 19:50
|s/l
|86
|1.00
|1.2393
|1.2393
|1.2323
|-241.92
|20940.01
|173
|2005.01.06 20:50
|sell
|87
|1.00
|1.2379
|1.2409
|1.2339
|174
|2005.01.07 10:05
|t/p
|87
|1.00
|1.2339
|1.2409
|1.2339
|318.78
|21258.78
|175
|2005.01.07 10:20
|sell
|88
|1.00
|1.2351
|1.2381
|1.2311
|176
|2005.01.07 11:50
|t/p
|88
|1.00
|1.2311
|1.2381
|1.2311
|324.96
|21583.74
|177
|2005.01.07 14:10
|sell
|89
|1.00
|1.2338
|1.2368
|1.2298
|178
|2005.01.07 14:40
|t/p
|89
|1.00
|1.2298
|1.2368
|1.2298
|325.42
|21909.16
|179
|2005.01.07 15:35
|buy
|90
|1.00
|1.2274
|1.2244
|1.2314
|180
|2005.01.07 16:50
|s/l
|90
|1.00
|1.2244
|1.2244
|1.2314
|-245.38
|21663.78
|181
|2005.01.07 18:40
|buy
|91
|1.00
|1.2326
|1.2296
|1.2366
|182
|2005.01.07 19:05
|t/p
|91
|1.00
|1.2366
|1.2296
|1.2366
|323.44
|21987.22
|183
|2005.01.07 20:25
|sell
|92
|1.00
|1.2356
|1.2386
|1.2316
|184
|2005.01.07 20:40
|t/p
|92
|1.00
|1.2316
|1.2386
|1.2316
|324.81
|22312.03
|185
|2005.01.07 20:50
|sell
|93
|1.00
|1.2359
|1.2389
|1.2319
|186
|2005.01.07 21:30
|t/p
|93
|1.00
|1.2319
|1.2389
|1.2319
|324.70
|22636.73
|187
|2005.01.07 21:50
|sell
|94
|1.00
|1.2340
|1.2370
|1.2300
|188
|2005.01.10 05:05
|t/p
|94
|1.00
|1.2300
|1.2370
|1.2300
|319.79
|22956.52
|189
|2005.01.10 05:20
|sell
|95
|1.00
|1.2313
|1.2343
|1.2273
|190
|2005.01.10 12:25
|t/p
|95
|1.00
|1.2273
|1.2343
|1.2273
|326.00
|23282.52
|191
|2005.01.10 16:50
|buy
|96
|1.00
|1.2218
|1.2188
|1.2258
|192
|2005.01.10 17:20
|t/p
|96
|1.00
|1.2258
|1.2188
|1.2258
|326.16
|23608.68
|193
|2005.01.10 17:40
|buy
|97
|1.00
|1.2244
|1.2214
|1.2284
|194
|2005.01.10 18:35
|s/l
|97
|1.00
|1.2214
|1.2214
|1.2284
|-245.74
|23362.94
|195
|2005.01.10 18:35
|buy
|98
|1.00
|1.2212
|1.2182
|1.2252
|196
|2005.01.11 12:05
|s/l
|98
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2252
|-245.28
|23117.66
|197
|2005.01.11 12:40
|sell
|99
|1.00
|1.2206
|1.2236
|1.2166
|198
|2005.01.11 12:45
|t/p
|99
|1.00
|1.2166
|1.2236
|1.2166
|329.00
|23446.66
|199
|2005.01.11 13:25
|buy
|100
|1.00
|1.2163
|1.2133
|1.2203
|200
|2005.01.12 00:10
|t/p
|100
|1.00
|1.2203
|1.2133
|1.2203
|329.16
|23775.82
|201
|2005.01.12 00:10
|sell
|101
|1.00
|1.2204
|1.2234
|1.2164
|202
|2005.01.12 08:10
|t/p
|101
|1.00
|1.2164
|1.2234
|1.2164
|328.95
|24104.77
|203
|2005.01.12 08:40
|sell
|102
|1.00
|1.2195
|1.2225
|1.2155
|204
|2005.01.12 15:10
|t/p
|102
|1.00
|1.2155
|1.2225
|1.2155
|329.93
|24434.70
|205
|2005.01.12 16:30
|sell
|103
|1.00
|1.2030
|1.2060
|1.1990
|206
|2005.01.12 16:45
|t/p
|103
|1.00
|1.1990
|1.2060
|1.1990
|333.95
|24768.65
|207
|2005.01.12 17:50
|buy
|104
|1.00
|1.1955
|1.1925
|1.1995
|208
|2005.01.12 18:25
|t/p
|104
|1.00
|1.1995
|1.1925
|1.1995
|333.47
|25102.12
|209
|2005.01.12 18:50
|buy
|105
|1.00
|1.1949
|1.1919
|1.1989
|210
|2005.01.12 19:05
|t/p
|105
|1.00
|1.1989
|1.1919
|1.1989
|333.31
|25435.43
|211
|2005.01.12 19:40
|buy
|106
|1.00
|1.1986
|1.1956
|1.2026
|212
|2005.01.13 02:05
|t/p
|106
|1.00
|1.2026
|1.1956
|1.2026
|336.76
|25772.19
|213
|2005.01.13 02:40
|sell
|107
|1.00
|1.2020
|1.2050
|1.1980
|214
|2005.01.13 15:05
|s/l
|107
|1.00
|1.2050
|1.2050
|1.1980
|-248.90
|25523.29
|215
|2005.01.13 15:30
|buy
|108
|1.00
|1.2026
|1.1996
|1.2066
|216
|2005.01.13 17:20
|s/l
|108
|1.00
|1.1996
|1.1996
|1.2066
|-250.12
|25273.17
|217
|2005.01.13 17:50
|sell
|109
|1.00
|1.2030
|1.2060
|1.1990
|218
|2005.01.14 03:50
|s/l
|109
|1.00
|1.2060
|1.2060
|1.1990
|-254.23
|25018.93
|219
|2005.01.14 04:10
|buy
|110
|1.00
|1.2048
|1.2018
|1.2088
|220
|2005.01.14 04:50
|t/p
|110
|1.00
|1.2088
|1.2018
|1.2088
|330.85
|25349.78
|221
|2005.01.14 05:20
|sell
|111
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2045
|222
|2005.01.14 06:50
|s/l
|111
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2045
|-247.56
|25102.22
|223
|2005.01.14 07:45
|sell
|112
|1.00
|1.2104
|1.2134
|1.2064
|224
|2005.01.14 10:30
|s/l
|112
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.2064
|-247.24
|24854.98
|225
|2005.01.14 11:45
|sell
|113
|1.00
|1.2149
|1.2179
|1.2109
|226
|2005.01.14 12:05
|t/p
|113
|1.00
|1.2109
|1.2179
|1.2109
|331.07
|25186.05
|227
|2005.01.14 12:50
|sell
|114
|1.00
|1.2121
|1.2151
|1.2081
|228
|2005.01.14 15:35
|s/l
|114
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2081
|-246.81
|24939.24
|229
|2005.01.14 15:45
|buy
|115
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.2141
|230
|2005.01.14 16:00
|t/p
|115
|1.00
|1.2141
|1.2071
|1.2141
|329.46
|25268.70
|231
|2005.01.14 16:10
|sell
|116
|1.00
|1.2149
|1.2179
|1.2109
|232
|2005.01.14 16:30
|s/l
|116
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2109
|-245.70
|25023.00
|233
|2005.01.14 16:40
|buy
|117
|1.00
|1.2137
|1.2107
|1.2177
|234
|2005.01.14 17:10
|s/l
|117
|1.00
|1.2107
|1.2107
|1.2177
|-247.89
|24775.11
|235
|2005.01.14 17:15
|sell
|118
|1.00
|1.2132
|1.2162
|1.2092
|236
|2005.01.14 17:25
|s/l
|118
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.2092
|-246.57
|24528.54
|237
|2005.01.14 17:30
|buy
|119
|1.00
|1.2131
|1.2101
|1.2171
|238
|2005.01.14 17:35
|s/l
|119
|1.00
|1.2101
|1.2101
|1.2171
|-247.97
|24280.57
|239
|2005.01.14 17:50
|sell
|120
|1.00
|1.2158
|1.2188
|1.2118
|240
|2005.01.14 18:20
|s/l
|120
|1.00
|1.2188
|1.2188
|1.2118
|-245.62
|24034.95
|241
|2005.01.14 18:30
|buy
|121
|1.00
|1.2156
|1.2126
|1.2196
|242
|2005.01.14 18:45
|t/p
|121
|1.00
|1.2196
|1.2126
|1.2196
|327.73
|24362.68
|243
|2005.01.14 19:15
|sell
|122
|1.00
|1.2206
|1.2236
|1.2166
|244
|2005.01.14 21:10
|t/p
|122
|1.00
|1.2166
|1.2236
|1.2166
|328.89
|24691.57
|245
|2005.01.14 21:50
|sell
|123
|1.00
|1.2189
|1.2219
|1.2149
|246
|2005.01.14 23:05
|t/p
|123
|1.00
|1.2149
|1.2219
|1.2149
|329.25
|25020.82
|247
|2005.01.14 23:20
|sell
|124
|1.00
|1.2160
|1.2190
|1.2120
|248
|2005.01.17 02:30
|s/l
|124
|1.00
|1.2190
|1.2190
|1.2120
|-251.56
|24769.26
|249
|2005.01.17 03:25
|sell
|125
|1.00
|1.2188
|1.2218
|1.2148
|250
|2005.01.17 10:05
|t/p
|125
|1.00
|1.2148
|1.2218
|1.2148
|329.38
|25098.64
|251
|2005.01.17 10:10
|sell
|126
|1.00
|1.2156
|1.2186
|1.2116
|252
|2005.01.17 21:35
|s/l
|126
|1.00
|1.2186
|1.2186
|1.2116
|-246.14
|24852.50
|253
|2005.01.17 21:35
|sell
|127
|1.00
|1.2184
|1.2214
|1.2144
|254
|2005.01.18 03:45
|s/l
|127
|1.00
|1.2214
|1.2214
|1.2144
|-250.97
|24601.52
|255
|2005.01.18 05:50
|sell
|128
|1.00
|1.2230
|1.2260
|1.2190
|256
|2005.01.18 10:30
|s/l
|128
|1.00
|1.2260
|1.2260
|1.2190
|-244.54
|24356.98
|257
|2005.01.18 10:30
|sell
|129
|1.00
|1.2264
|1.2294
|1.2224
|258
|2005.01.18 13:05
|t/p
|129
|1.00
|1.2224
|1.2294
|1.2224
|327.23
|24684.21
|259
|2005.01.18 13:40
|sell
|130
|1.00
|1.2258
|1.2288
|1.2218
|260
|2005.01.18 15:05
|t/p
|130
|1.00
|1.2218
|1.2288
|1.2218
|327.74
|25011.95
|261
|2005.01.18 15:30
|sell
|131
|1.00
|1.2235
|1.2265
|1.2195
|262
|2005.01.18 16:15
|t/p
|131
|1.00
|1.2195
|1.2265
|1.2195
|328.06
|25340.01
|263
|2005.01.18 17:20
|sell
|132
|1.00
|1.2240
|1.2270
|1.2200
|264
|2005.01.18 17:50
|t/p
|132
|1.00
|1.2200
|1.2270
|1.2200
|327.89
|25667.90
|265
|2005.01.18 18:15
|sell
|133
|1.00
|1.2230
|1.2260
|1.2190
|266
|2005.01.19 10:45
|t/p
|133
|1.00
|1.2190
|1.2260
|1.2190
|323.02
|25990.92
|267
|2005.01.19 11:40
|buy
|134
|1.00
|1.2173
|1.2143
|1.2213
|268
|2005.01.19 14:15
|t/p
|134
|1.00
|1.2213
|1.2143
|1.2213
|327.49
|26318.41
|269
|2005.01.19 15:35
|buy
|135
|1.00
|1.2192
|1.2162
|1.2232
|270
|2005.01.19 16:05
|t/p
|135
|1.00
|1.2232
|1.2162
|1.2232
|326.29
|26644.70
|271
|2005.01.19 16:30
|buy
|136
|1.00
|1.2223
|1.2193
|1.2263
|272
|2005.01.19 17:05
|t/p
|136
|1.00
|1.2263
|1.2193
|1.2263
|325.68
|26970.38
|273
|2005.01.19 17:25
|buy
|137
|1.00
|1.2252
|1.2222
|1.2292
|274
|2005.01.19 18:50
|t/p
|137
|1.00
|1.2292
|1.2222
|1.2292
|325.22
|27295.60
|275
|2005.01.19 19:15
|buy
|138
|1.00
|1.2272
|1.2242
|1.2312
|276
|2005.01.19 21:50
|t/p
|138
|1.00
|1.2312
|1.2242
|1.2312
|324.89
|27620.49
|277
|2005.01.19 21:59
|buy
|139
|1.00
|1.2281
|1.2251
|1.2321
|278
|2005.01.20 09:20
|t/p
|139
|1.00
|1.2321
|1.2251
|1.2321
|328.74
|27949.23
|279
|2005.01.20 10:15
|sell
|140
|1.00
|1.2328
|1.2358
|1.2288
|280
|2005.01.20 18:15
|s/l
|140
|1.00
|1.2358
|1.2358
|1.2288
|-242.76
|27706.47
|281
|2005.01.20 18:59
|buy
|141
|1.00
|1.2333
|1.2303
|1.2373
|282
|2005.01.20 19:05
|s/l
|141
|1.00
|1.2303
|1.2303
|1.2373
|-243.84
|27462.63
|283
|2005.01.20 19:40
|sell
|142
|1.00
|1.2345
|1.2375
|1.2305
|284
|2005.01.21 10:05
|t/p
|142
|1.00
|1.2305
|1.2375
|1.2305
|319.70
|27782.32
|285
|2005.01.21 10:25
|sell
|143
|1.00
|1.2314
|1.2344
|1.2274
|286
|2005.01.21 10:45
|t/p
|143
|1.00
|1.2274
|1.2344
|1.2274
|325.89
|28108.21
|287
|2005.01.21 11:20
|sell
|144
|1.00
|1.2285
|1.2315
|1.2245
|288
|2005.01.21 12:50
|t/p
|144
|1.00
|1.2245
|1.2315
|1.2245
|326.74
|28434.95
|289
|2005.01.21 13:50
|buy
|145
|1.00
|1.2239
|1.2209
|1.2279
|290
|2005.01.21 14:05
|t/p
|145
|1.00
|1.2279
|1.2209
|1.2279
|325.52
|28760.47
|291
|2005.01.21 15:35
|buy
|146
|1.00
|1.2284
|1.2254
|1.2324
|292
|2005.01.21 18:15
|s/l
|146
|1.00
|1.2254
|1.2254
|1.2324
|-244.86
|28515.61
|293
|2005.01.21 20:50
|buy
|147
|1.00
|1.2186
|1.2156
|1.2226
|294
|2005.01.21 23:10
|t/p
|147
|1.00
|1.2226
|1.2156
|1.2226
|327.17
|28842.78
|295
|2005.01.21 23:40
|buy
|148
|1.00
|1.2213
|1.2183
|1.2253
|296
|2005.01.24 10:05
|s/l
|148
|1.00
|1.2183
|1.2183
|1.2253
|-244.85
|28597.93
|297
|2005.01.24 10:40
|sell
|149
|1.00
|1.2206
|1.2236
|1.2166
|298
|2005.01.24 11:50
|t/p
|149
|1.00
|1.2166
|1.2236
|1.2166
|329.24
|28927.17
|299
|2005.01.24 12:45
|buy
|150
|1.00
|1.2150
|1.2120
|1.2190
|300
|2005.01.24 14:20
|t/p
|150
|1.00
|1.2190
|1.2120
|1.2190
|327.93
|29255.10
|301
|2005.01.24 14:45
|buy
|151
|1.00
|1.2183
|1.2153
|1.2223
|302
|2005.01.24 15:15
|t/p
|151
|1.00
|1.2223
|1.2153
|1.2223
|326.72
|29581.82
|303
|2005.01.24 16:25
|buy
|152
|1.00
|1.2234
|1.2204
|1.2274
|304
|2005.01.25 14:05
|t/p
|152
|1.00
|1.2274
|1.2204
|1.2274
|326.91
|29908.73
|305
|2005.01.25 14:40
|buy
|153
|1.00
|1.2246
|1.2216
|1.2286
|306
|2005.01.25 15:15
|t/p
|153
|1.00
|1.2286
|1.2216
|1.2286
|325.44
|30234.17
|307
|2005.01.25 15:35
|buy
|154
|1.00
|1.2273
|1.2243
|1.2313
|308
|2005.01.25 15:50
|t/p
|154
|1.00
|1.2313
|1.2243
|1.2313
|324.67
|30558.84
|309
|2005.01.25 16:30
|buy
|155
|1.00
|1.2309
|1.2279
|1.2349
|310
|2005.01.25 16:45
|t/p
|155
|1.00
|1.2349
|1.2279
|1.2349
|323.83
|30882.67
|311
|2005.01.25 17:40
|sell
|156
|1.00
|1.2383
|1.2413
|1.2343
|312
|2005.01.25 17:50
|s/l
|156
|1.00
|1.2413
|1.2413
|1.2343
|-241.66
|30641.01
|313
|2005.01.25 18:45
|sell
|157
|1.00
|1.2394
|1.2424
|1.2354
|314
|2005.01.26 00:05
|t/p
|157
|1.00
|1.2354
|1.2424
|1.2354
|318.42
|30959.43
|315
|2005.01.26 00:20
|sell
|158
|1.00
|1.2362
|1.2392
|1.2322
|316
|2005.01.26 15:30
|s/l
|158
|1.00
|1.2392
|1.2392
|1.2322
|-242.07
|30717.36
|317
|2005.01.26 16:30
|buy
|159
|1.00
|1.2308
|1.2278
|1.2348
|318
|2005.01.26 18:45
|s/l
|159
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2348
|-244.38
|30472.98
|319
|2005.01.26 18:45
|buy
|160
|1.00
|1.2280
|1.2250
|1.2320
|320
|2005.01.26 19:10
|t/p
|160
|1.00
|1.2320
|1.2250
|1.2320
|324.62
|30797.60
|321
|2005.01.26 19:40
|buy
|161
|1.00
|1.2308
|1.2278
|1.2348
|322
|2005.01.26 20:05
|t/p
|161
|1.00
|1.2348
|1.2278
|1.2348
|323.80
|31121.40
|323
|2005.01.26 20:45
|buy
|162
|1.00
|1.2303
|1.2273
|1.2343
|324
|2005.01.26 21:05
|t/p
|162
|1.00
|1.2343
|1.2273
|1.2343
|324.07
|31445.47
|325
|2005.01.26 21:40
|buy
|163
|1.00
|1.2332
|1.2302
|1.2372
|326
|2005.01.27 12:50
|t/p
|163
|1.00
|1.2372
|1.2302
|1.2372
|327.48
|31772.94
|327
|2005.01.27 13:45
|sell
|164
|1.00
|1.2371
|1.2401
|1.2331
|328
|2005.01.27 14:50
|s/l
|164
|1.00
|1.2401
|1.2401
|1.2331
|-241.92
|31531.02
|329
|2005.01.27 16:25
|buy
|165
|1.00
|1.2395
|1.2365
|1.2435
|330
|2005.01.27 17:05
|s/l
|165
|1.00
|1.2365
|1.2365
|1.2435
|-242.76
|31288.26
|331
|2005.01.27 17:50
|sell
|166
|1.00
|1.2432
|1.2462
|1.2392
|332
|2005.01.27 17:59
|t/p
|166
|1.00
|1.2392
|1.2462
|1.2392
|323.24
|31611.50
|333
|2005.01.27 18:45
|sell
|167
|1.00
|1.2374
|1.2404
|1.2334
|334
|2005.01.27 19:45
|s/l
|167
|1.00
|1.2404
|1.2404
|1.2334
|-241.67
|31369.83
|335
|2005.01.27 20:40
|sell
|168
|1.00
|1.2399
|1.2429
|1.2359
|336
|2005.01.28 17:05
|s/l
|168
|1.00
|1.2429
|1.2429
|1.2359
|-246.24
|31123.59
|337
|2005.01.28 18:20
|sell
|169
|1.00
|1.2432
|1.2462
|1.2392
|338
|2005.01.28 23:05
|t/p
|169
|1.00
|1.2392
|1.2462
|1.2392
|322.82
|31446.41
|339
|2005.01.28 23:30
|sell
|170
|1.00
|1.2411
|1.2441
|1.2371
|340
|2005.01.31 12:15
|s/l
|170
|1.00
|1.2441
|1.2441
|1.2371
|-246.55
|31199.86
|341
|2005.01.31 13:30
|buy
|171
|1.00
|1.2427
|1.2397
|1.2467
|342
|2005.01.31 14:25
|s/l
|171
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2467
|-242.09
|30957.77
|343
|2005.01.31 14:50
|sell
|172
|1.00
|1.2420
|1.2450
|1.2380
|344
|2005.01.31 16:15
|t/p
|172
|1.00
|1.2380
|1.2450
|1.2380
|323.10
|31280.87
|345
|2005.01.31 16:40
|sell
|173
|1.00
|1.2412
|1.2442
|1.2372
|346
|2005.01.31 19:05
|t/p
|173
|1.00
|1.2372
|1.2442
|1.2372
|323.52
|31604.39
|347
|2005.01.31 19:10
|sell
|174
|1.00
|1.2383
|1.2413
|1.2343
|348
|2005.01.31 21:15
|s/l
|174
|1.00
|1.2413
|1.2413
|1.2343
|-241.61
|31362.78
|349
|2005.01.31 21:45
|buy
|175
|1.00
|1.2390
|1.2360
|1.2430
|350
|2005.02.01 13:40
|t/p
|175
|1.00
|1.2430
|1.2360
|1.2430
|323.17
|31685.94
|351
|2005.02.01 13:40
|sell
|176
|1.00
|1.2431
|1.2461
|1.2391
|352
|2005.02.01 19:05
|t/p
|176
|1.00
|1.2391
|1.2461
|1.2391
|323.78
|32009.72
|353
|2005.02.01 19:25
|sell
|177
|1.00
|1.2398
|1.2428
|1.2358
|354
|2005.02.01 22:50
|t/p
|177
|1.00
|1.2358
|1.2428
|1.2358
|323.68
|32333.40
|355
|2005.02.01 22:50
|buy
|178
|1.00
|1.2358
|1.2328
|1.2398
|356
|2005.02.02 01:30
|s/l
|178
|1.00
|1.2328
|1.2328
|1.2398
|-242.03
|32091.37
|357
|2005.02.02 02:40
|buy
|179
|1.00
|1.2318
|1.2288
|1.2358
|358
|2005.02.02 15:05
|t/p
|179
|1.00
|1.2358
|1.2288
|1.2358
|323.68
|32415.05
|359
|2005.02.02 16:35
|buy
|180
|1.00
|1.2350
|1.2320
|1.2390
|360
|2005.02.02 16:45
|t/p
|180
|1.00
|1.2390
|1.2320
|1.2390
|322.76
|32737.81
|361
|2005.02.02 20:45
|sell
|181
|1.00
|1.2413
|1.2443
|1.2373
|362
|2005.02.02 21:10
|t/p
|181
|1.00
|1.2373
|1.2443
|1.2373
|323.37
|33061.18
|363
|2005.02.02 21:35
|sell
|182
|1.00
|1.2394
|1.2424
|1.2354
|364
|2005.02.03 15:40
|s/l
|182
|1.00
|1.2424
|1.2424
|1.2354
|-257.60
|32803.58
|365
|2005.02.03 15:45
|buy
|183
|1.00
|1.2391
|1.2361
|1.2431
|366
|2005.02.03 16:10
|t/p
|183
|1.00
|1.2431
|1.2361
|1.2431
|321.70
|33125.28
|367
|2005.02.03 16:25
|sell
|184
|1.00
|1.2429
|1.2459
|1.2389
|368
|2005.02.03 16:50
|s/l
|184
|1.00
|1.2459
|1.2459
|1.2389
|-240.62
|32884.66
|369
|2005.02.03 17:50
|sell
|185
|1.00
|1.2458
|1.2488
|1.2418
|370
|2005.02.03 18:10
|t/p
|185
|1.00
|1.2418
|1.2488
|1.2418
|322.14
|33206.80
|371
|2005.02.03 18:45
|sell
|186
|1.00
|1.2430
|1.2460
|1.2390
|372
|2005.02.04 15:05
|t/p
|186
|1.00
|1.2390
|1.2460
|1.2390
|317.50
|33524.30
|373
|2005.02.04 15:50
|sell
|187
|1.00
|1.2447
|1.2477
|1.2407
|374
|2005.02.04 16:45
|s/l
|187
|1.00
|1.2477
|1.2477
|1.2407
|-240.34
|33283.96
|375
|2005.02.04 19:50
|sell
|188
|1.00
|1.2505
|1.2535
|1.2465
|376
|2005.02.07 11:50
|s/l
|188
|1.00
|1.2535
|1.2535
|1.2465
|-244.13
|33039.82
|377
|2005.02.07 12:45
|sell
|189
|1.00
|1.2554
|1.2584
|1.2514
|378
|2005.02.07 19:20
|s/l
|189
|1.00
|1.2584
|1.2584
|1.2514
|-238.30
|32801.52
|379
|2005.02.07 20:50
|sell
|190
|1.00
|1.2570
|1.2600
|1.2530
|380
|2005.02.08 17:15
|t/p
|190
|1.00
|1.2530
|1.2600
|1.2530
|313.91
|33115.43
|381
|2005.02.08 17:35
|sell
|191
|1.00
|1.2566
|1.2596
|1.2526
|382
|2005.02.08 17:45
|t/p
|191
|1.00
|1.2526
|1.2596
|1.2526
|319.83
|33435.26
|383
|2005.02.08 18:25
|sell
|192
|1.00
|1.2509
|1.2539
|1.2469
|384
|2005.02.08 19:50
|t/p
|192
|1.00
|1.2469
|1.2539
|1.2469
|321.13
|33756.39
|385
|2005.02.09 01:30
|buy
|193
|1.00
|1.2480
|1.2450
|1.2520
|386
|2005.02.09 16:05
|t/p
|193
|1.00
|1.2520
|1.2450
|1.2520
|319.41
|34075.80
|387
|2005.02.09 16:25
|buy
|194
|1.00
|1.2497
|1.2467
|1.2537
|388
|2005.02.10 09:10
|s/l
|194
|1.00
|1.2467
|1.2467
|1.2537
|-236.58
|33839.22
|389
|2005.02.10 09:45
|sell
|195
|1.00
|1.2491
|1.2521
|1.2451
|390
|2005.02.10 15:05
|s/l
|195
|1.00
|1.2521
|1.2521
|1.2451
|-238.91
|33600.31
|391
|2005.02.10 16:35
|sell
|196
|1.00
|1.2512
|1.2542
|1.2472
|392
|2005.02.10 16:59
|t/p
|196
|1.00
|1.2472
|1.2542
|1.2472
|321.47
|33921.78
|393
|2005.02.10 17:50
|sell
|197
|1.00
|1.2460
|1.2490
|1.2420
|394
|2005.02.10 17:59
|t/p
|197
|1.00
|1.2420
|1.2490
|1.2420
|322.42
|34244.20
|395
|2005.02.10 18:59
|sell
|198
|1.00
|1.2409
|1.2439
|1.2369
|396
|2005.02.11 13:30
|s/l
|198
|1.00
|1.2439
|1.2439
|1.2369
|-246.63
|33997.56
|397
|2005.02.11 13:45
|sell
|199
|1.00
|1.2429
|1.2459
|1.2389
|398
|2005.02.11 18:15
|t/p
|199
|1.00
|1.2389
|1.2459
|1.2389
|323.49
|34321.05
|399
|2005.02.11 18:40
|sell
|200
|1.00
|1.2406
|1.2436
|1.2366
|400
|2005.02.11 19:10
|t/p
|200
|1.00
|1.2366
|1.2436
|1.2366
|323.52
|34644.57
|401
|2005.02.11 19:25
|sell
|201
|1.00
|1.2381
|1.2411
|1.2341
|402
|2005.02.14 03:25
|t/p
|201
|1.00
|1.2341
|1.2411
|1.2341
|318.65
|34963.22
|403
|2005.02.14 04:20
|buy
|202
|1.00
|1.2336
|1.2306
|1.2376
|404
|2005.02.14 11:20
|s/l
|202
|1.00
|1.2306
|1.2306
|1.2376
|-243.92
|34719.30
|405
|2005.02.14 14:45
|buy
|203
|1.00
|1.2295
|1.2265
|1.2335
|406
|2005.02.14 16:05
|t/p
|203
|1.00
|1.2335
|1.2265
|1.2335
|323.31
|35042.61
|407
|2005.02.14 17:30
|buy
|204
|1.00
|1.2357
|1.2327
|1.2397
|408
|2005.02.14 23:10
|s/l
|204
|1.00
|1.2327
|1.2327
|1.2397
|-243.48
|34799.13
|409
|2005.02.14 23:25
|sell
|205
|1.00
|1.2345
|1.2375
|1.2305
|410
|2005.02.15 14:05
|s/l
|205
|1.00
|1.2375
|1.2375
|1.2305
|-247.85
|34551.27
|411
|2005.02.15 14:25
|buy
|206
|1.00
|1.2355
|1.2325
|1.2395
|412
|2005.02.15 15:20
|s/l
|206
|1.00
|1.2325
|1.2325
|1.2395
|-243.57
|34307.70
|413
|2005.02.15 15:50
|sell
|207
|1.00
|1.2346
|1.2376
|1.2306
|414
|2005.02.15 16:30
|t/p
|207
|1.00
|1.2306
|1.2376
|1.2306
|325.33
|34633.03
|415
|2005.02.15 16:30
|buy
|208
|1.00
|1.2295
|1.2265
|1.2335
|416
|2005.02.15 16:45
|t/p
|208
|1.00
|1.2335
|1.2265
|1.2335
|323.94
|34956.97
|417
|2005.02.15 17:50
|buy
|209
|1.00
|1.2343
|1.2313
|1.2383
|418
|2005.02.15 19:40
|s/l
|209
|1.00
|1.2313
|1.2313
|1.2383
|-243.70
|34713.27
|419
|2005.02.15 19:50
|sell
|210
|1.00
|1.2341
|1.2371
|1.2301
|420
|2005.02.16 05:25
|t/p
|210
|1.00
|1.2301
|1.2371
|1.2301
|319.81
|35033.08
|421
|2005.02.16 06:45
|sell
|211
|1.00
|1.2312
|1.2342
|1.2272
|422
|2005.02.16 08:35
|s/l
|211
|1.00
|1.2342
|1.2342
|1.2272
|-243.05
|34790.03
|423
|2005.02.16 09:30
|sell
|212
|1.00
|1.2336
|1.2366
|1.2296
|424
|2005.02.16 17:10
|s/l
|212
|1.00
|1.2366
|1.2366
|1.2296
|-242.05
|34547.98
|425
|2005.02.16 18:45
|buy
|213
|1.00
|1.2418
|1.2388
|1.2458
|426
|2005.02.16 20:05
|s/l
|213
|1.00
|1.2388
|1.2388
|1.2458
|-242.66
|34305.32
|427
|2005.02.16 20:45
|sell
|214
|1.00
|1.2404
|1.2434
|1.2364
|428
|2005.02.16 22:05
|t/p
|214
|1.00
|1.2364
|1.2434
|1.2364
|323.54
|34628.86
|429
|2005.02.16 22:35
|sell
|215
|1.00
|1.2375
|1.2405
|1.2335
|430
|2005.02.17 11:40
|t/p
|215
|1.00
|1.2335
|1.2405
|1.2335
|308.01
|34936.87
|431
|2005.02.17 11:45
|sell
|216
|1.00
|1.2360
|1.2390
|1.2320
|432
|2005.02.17 16:40
|t/p
|216
|1.00
|1.2320
|1.2390
|1.2320
|325.07
|35261.94
|433
|2005.02.17 17:45
|sell
|217
|1.00
|1.2316
|1.2346
|1.2276
|434
|2005.02.17 19:45
|t/p
|217
|1.00
|1.2276
|1.2346
|1.2276
|325.95
|35587.89
|435
|2005.02.17 20:50
|buy
|218
|1.00
|1.2270
|1.2240
|1.2310
|436
|2005.02.18 03:05
|t/p
|218
|1.00
|1.2310
|1.2240
|1.2310
|326.04
|35913.93
|437
|2005.02.18 05:50
|sell
|219
|1.00
|1.2320
|1.2350
|1.2280
|438
|2005.02.21 15:05
|s/l
|219
|1.00
|1.2350
|1.2350
|1.2280
|-248.17
|35665.75
|439
|2005.02.21 15:35
|buy
|220
|1.00
|1.2309
|1.2279
|1.2349
|440
|2005.02.21 16:05
|t/p
|220
|1.00
|1.2349
|1.2279
|1.2349
|323.91
|35989.66
|441
|2005.02.21 16:59
|sell
|221
|1.00
|1.2348
|1.2378
|1.2308
|442
|2005.02.22 05:25
|t/p
|221
|1.00
|1.2308
|1.2378
|1.2308
|319.63
|36309.29
|443
|2005.02.22 05:45
|sell
|222
|1.00
|1.2323
|1.2353
|1.2283
|444
|2005.02.22 08:50
|t/p
|222
|1.00
|1.2283
|1.2353
|1.2283
|325.68
|36634.97
|445
|2005.02.22 10:30
|buy
|223
|1.00
|1.2258
|1.2228
|1.2298
|446
|2005.02.22 17:05
|t/p
|223
|1.00
|1.2298
|1.2228
|1.2298
|324.20
|36959.17
|447
|2005.02.22 17:35
|buy
|224
|1.00
|1.2281
|1.2251
|1.2321
|448
|2005.02.22 18:05
|t/p
|224
|1.00
|1.2321
|1.2251
|1.2321
|324.47
|37283.64
|449
|2005.02.22 18:20
|buy
|225
|1.00
|1.2314
|1.2284
|1.2354
|450
|2005.02.22 20:05
|s/l
|225
|1.00
|1.2284
|1.2284
|1.2354
|-244.24
|37039.40
|451
|2005.02.22 20:45
|sell
|226
|1.00
|1.2306
|1.2336
|1.2266
|452
|2005.02.22 21:05
|t/p
|226
|1.00
|1.2266
|1.2336
|1.2266
|326.40
|37365.80
|453
|2005.02.22 21:40
|sell
|227
|1.00
|1.2277
|1.2307
|1.2237
|454
|2005.02.23 09:25
|s/l
|227
|1.00
|1.2307
|1.2307
|1.2237
|-249.23
|37116.57
|455
|2005.02.23 10:50
|sell
|228
|1.00
|1.2306
|1.2336
|1.2266
|456
|2005.02.23 15:30
|s/l
|228
|1.00
|1.2336
|1.2336
|1.2266
|-243.09
|36873.48
|457
|2005.02.23 16:40
|buy
|229
|1.00
|1.2320
|1.2290
|1.2360
|458
|2005.02.23 16:45
|t/p
|229
|1.00
|1.2360
|1.2290
|1.2360
|322.79
|37196.27
|459
|2005.02.23 17:15
|sell
|230
|1.00
|1.2388
|1.2418
|1.2348
|460
|2005.02.23 17:30
|s/l
|230
|1.00
|1.2418
|1.2418
|1.2348
|-241.57
|36954.70
|461
|2005.02.23 17:35
|buy
|231
|1.00
|1.2381
|1.2351
|1.2421
|462
|2005.02.23 17:40
|t/p
|231
|1.00
|1.2421
|1.2351
|1.2421
|321.95
|37276.65
|463
|2005.02.23 18:50
|sell
|232
|1.00
|1.2453
|1.2483
|1.2413
|464
|2005.02.23 18:59
|t/p
|232
|1.00
|1.2413
|1.2483
|1.2413
|323.00
|37599.65
|465
|2005.02.23 20:45
|sell
|233
|1.00
|1.2399
|1.2429
|1.2359
|466
|2005.02.23 23:25
|s/l
|233
|1.00
|1.2429
|1.2429
|1.2359
|-241.16
|37358.49
|467
|2005.02.24 01:15
|sell
|234
|1.00
|1.2490
|1.2520
|1.2450
|468
|2005.02.24 08:05
|t/p
|234
|1.00
|1.2450
|1.2520
|1.2450
|321.41
|37679.90
|469
|2005.02.24 08:15
|sell
|235
|1.00
|1.2459
|1.2489
|1.2419
|470
|2005.02.24 17:35
|s/l
|235
|1.00
|1.2489
|1.2489
|1.2419
|-240.21
|37439.69
|471
|2005.02.24 17:35
|sell
|236
|1.00
|1.2485
|1.2515
|1.2445
|472
|2005.02.24 18:10
|t/p
|236
|1.00
|1.2445
|1.2515
|1.2445
|321.72
|37761.41
|473
|2005.02.24 18:30
|sell
|237
|1.00
|1.2479
|1.2509
|1.2439
|474
|2005.02.24 18:59
|t/p
|237
|1.00
|1.2439
|1.2509
|1.2439
|322.17
|38083.58
|475
|2005.02.24 19:25
|sell
|238
|1.00
|1.2419
|1.2449
|1.2379
|476
|2005.02.25 00:50
|t/p
|238
|1.00
|1.2379
|1.2449
|1.2379
|317.66
|38401.23
|477
|2005.02.25 00:59
|sell
|239
|1.00
|1.2393
|1.2423
|1.2353
|478
|2005.02.25 09:20
|s/l
|239
|1.00
|1.2423
|1.2423
|1.2353
|-241.35
|38159.88
|479
|2005.02.25 10:20
|buy
|240
|1.00
|1.2408
|1.2378
|1.2448
|480
|2005.02.25 15:40
|t/p
|240
|1.00
|1.2448
|1.2378
|1.2448
|321.16
|38481.04
|481
|2005.02.25 16:35
|sell
|241
|1.00
|1.2439
|1.2469
|1.2399
|482
|2005.02.25 17:05
|t/p
|241
|1.00
|1.2399
|1.2469
|1.2399
|322.82
|38803.86
|483
|2005.02.25 17:30
|sell
|242
|1.00
|1.2421
|1.2451
|1.2381
|484
|2005.02.28 01:25
|t/p
|242
|1.00
|1.2381
|1.2451
|1.2381
|317.61
|39121.47
|485
|2005.02.28 04:50
|buy
|243
|1.00
|1.2351
|1.2321
|1.2391
|486
|2005.02.28 10:50
|s/l
|243
|1.00
|1.2321
|1.2321
|1.2391
|-243.56
|38877.91
|487
|2005.02.28 11:20
|buy
|244
|1.00
|1.2325
|1.2295
|1.2365
|488
|2005.02.28 12:50
|s/l
|244
|1.00
|1.2295
|1.2295
|1.2365
|-244.10
|38633.81
|489
|2005.02.28 13:45
|buy
|245
|1.00
|1.2297
|1.2267
|1.2337
|490
|2005.02.28 15:15
|t/p
|245
|1.00
|1.2337
|1.2267
|1.2337
|323.99
|38957.80
|491
|2005.02.28 15:35
|buy
|246
|1.00
|1.2306
|1.2276
|1.2346
|492
|2005.02.28 16:45
|s/l
|246
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2346
|-244.42
|38713.38
|493
|2005.02.28 16:59
|sell
|247
|1.00
|1.2297
|1.2327
|1.2257
|494
|2005.02.28 18:05
|s/l
|247
|1.00
|1.2327
|1.2327
|1.2257
|-243.35
|38470.03
|495
|2005.02.28 22:45
|sell
|248
|1.00
|1.2342
|1.2372
|1.2302
|496
|2005.03.01 09:15
|s/l
|248
|1.00
|1.2372
|1.2372
|1.2302
|-247.94
|38222.08
|497
|2005.03.01 10:10
|sell
|249
|1.00
|1.2364
|1.2394
|1.2324
|498
|2005.03.01 16:25
|s/l
|249
|1.00
|1.2394
|1.2394
|1.2324
|-241.84
|37980.24
|499
|2005.03.01 16:35
|buy
|250
|1.00
|1.2353
|1.2323
|1.2393
|500
|2005.03.01 16:40
|t/p
|250
|1.00
|1.2393
|1.2323
|1.2393
|322.32
|38302.56
|501
|2005.03.01 17:25
|buy
|251
|1.00
|1.2399
|1.2369
|1.2439
|502
|2005.03.01 18:50
|t/p
|251
|1.00
|1.2439
|1.2369
|1.2439
|321.54
|38624.10
|503
|2005.03.01 19:45
|sell
|252
|1.00
|1.2442
|1.2472
|1.2402
|504
|2005.03.01 23:15
|t/p
|252
|1.00
|1.2402
|1.2472
|1.2402
|322.58
|38946.68
|505
|2005.03.01 23:25
|sell
|253
|1.00
|1.2408
|1.2438
|1.2368
|506
|2005.03.02 03:10
|s/l
|253
|1.00
|1.2438
|1.2438
|1.2368
|-246.57
|38700.11
|507
|2005.03.02 04:30
|buy
|254
|1.00
|1.2441
|1.2411
|1.2481
|508
|2005.03.02 13:05
|s/l
|254
|1.00
|1.2411
|1.2411
|1.2481
|-241.72
|38458.39
|509
|2005.03.02 13:20
|buy
|255
|1.00
|1.2419
|1.2389
|1.2459
|510
|2005.03.02 23:05
|s/l
|255
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2459
|-242.19
|38216.20
|511
|2005.03.03 00:30
|buy
|256
|1.00
|1.2389
|1.2359
|1.2429
|512
|2005.03.03 12:45
|t/p
|256
|1.00
|1.2429
|1.2359
|1.2429
|321.80
|38538.00
|513
|2005.03.03 13:40
|sell
|257
|1.00
|1.2427
|1.2457
|1.2387
|514
|2005.03.03 15:45
|s/l
|257
|1.00
|1.2457
|1.2457
|1.2387
|-240.83
|38297.17
|515
|2005.03.03 17:35
|sell
|258
|1.00
|1.2479
|1.2509
|1.2439
|516
|2005.03.03 19:05
|t/p
|258
|1.00
|1.2439
|1.2509
|1.2439
|321.93
|38619.10
|517
|2005.03.03 19:45
|sell
|259
|1.00
|1.2464
|1.2494
|1.2424
|518
|2005.03.04 15:15
|t/p
|259
|1.00
|1.2424
|1.2494
|1.2424
|316.85
|38935.95
|519
|2005.03.04 15:45
|sell
|260
|1.00
|1.2451
|1.2481
|1.2411
|520
|2005.03.04 15:50
|t/p
|260
|1.00
|1.2411
|1.2481
|1.2411
|322.66
|39258.61
|521
|2005.03.04 16:40
|sell
|261
|1.00
|1.2399
|1.2429
|1.2359
|522
|2005.03.04 16:45
|t/p
|261
|1.00
|1.2359
|1.2429
|1.2359
|324.20
|39582.81
|523
|2005.03.04 18:50
|buy
|262
|1.00
|1.2301
|1.2271
|1.2341
|524
|2005.03.07 15:05
|t/p
|262
|1.00
|1.2341
|1.2271
|1.2341
|325.28
|39908.09
|525
|2005.03.07 15:25
|buy
|263
|1.00
|1.2325
|1.2295
|1.2365
|526
|2005.03.07 18:10
|s/l
|263
|1.00
|1.2295
|1.2295
|1.2365
|-244.16
|39663.93
|527
|2005.03.07 18:45
|sell
|264
|1.00
|1.2339
|1.2369
|1.2299
|528
|2005.03.07 19:00
|t/p
|264
|1.00
|1.2299
|1.2369
|1.2299
|325.23
|39989.16
|529
|2005.03.07 19:40
|sell
|265
|1.00
|1.2300
|1.2330
|1.2260
|530
|2005.03.08 13:10
|t/p
|265
|1.00
|1.2260
|1.2330
|1.2260
|320.84
|40309.99
|531
|2005.03.08 13:35
|sell
|266
|1.00
|1.2277
|1.2307
|1.2237
|532
|2005.03.08 15:50
|t/p
|266
|1.00
|1.2237
|1.2307
|1.2237
|327.41
|40637.40
|533
|2005.03.08 16:15
|sell
|267
|1.00
|1.2220
|1.2250
|1.2180
|534
|2005.03.08 16:45
|t/p
|267
|1.00
|1.2180
|1.2250
|1.2180
|329.27
|40966.67
|535
|2005.03.08 17:50
|buy
|268
|1.00
|1.2137
|1.2107
|1.2177
|536
|2005.03.09 09:15
|s/l
|268
|1.00
|1.2107
|1.2107
|1.2177
|-246.42
|40720.25
|537
|2005.03.09 10:50
|sell
|269
|1.00
|1.2118
|1.2148
|1.2078
|538
|2005.03.09 10:59
|t/p
|269
|1.00
|1.2078
|1.2148
|1.2078
|331.56
|41051.81
|539
|2005.03.09 12:50
|buy
|270
|1.00
|1.2064
|1.2034
|1.2104
|540
|2005.03.09 15:05
|t/p
|270
|1.00
|1.2104
|1.2034
|1.2104
|330.04
|41381.85
|541
|2005.03.09 17:25
|buy
|271
|1.00
|1.2069
|1.2039
|1.2109
|542
|2005.03.09 19:15
|s/l
|271
|1.00
|1.2039
|1.2039
|1.2109
|-250.10
|41131.75
|543
|2005.03.09 20:10
|buy
|272
|1.00
|1.2014
|1.1984
|1.2054
|544
|2005.03.09 22:20
|t/p
|272
|1.00
|1.2054
|1.1984
|1.2054
|331.84
|41463.59
|545
|2005.03.09 22:45
|buy
|273
|1.00
|1.2033
|1.2003
|1.2073
|546
|2005.03.09 23:20
|t/p
|273
|1.00
|1.2073
|1.2003
|1.2073
|331.27
|41794.86
|547
|2005.03.10 04:35
|sell
|274
|1.00
|1.2044
|1.2074
|1.2004
|548
|2005.03.10 11:40
|t/p
|274
|1.00
|1.2004
|1.2074
|1.2004
|333.22
|42128.08
|549
|2005.03.10 11:40
|buy
|275
|1.00
|1.2004
|1.1974
|1.2044
|550
|2005.03.10 12:05
|t/p
|275
|1.00
|1.2044
|1.1974
|1.2044
|332.09
|42460.17
|551
|2005.03.10 12:50
|buy
|276
|1.00
|1.2005
|1.1975
|1.2045
|552
|2005.03.10 17:05
|t/p
|276
|1.00
|1.2045
|1.1975
|1.2045
|331.95
|42792.12
|553
|2005.03.10 17:50
|buy
|277
|1.00
|1.2015
|1.1985
|1.2055
|554
|2005.03.10 18:10
|t/p
|277
|1.00
|1.2055
|1.1985
|1.2055
|331.79
|43123.91
|555
|2005.03.10 18:25
|buy
|278
|1.00
|1.2042
|1.2012
|1.2082
|556
|2005.03.10 20:10
|s/l
|278
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2082
|-249.75
|42874.16
|557
|2005.03.10 20:50
|sell
|279
|1.00
|1.2036
|1.2066
|1.1996
|558
|2005.03.11 11:35
|s/l
|279
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.1996
|-254.10
|42620.06
|559
|2005.03.11 12:10
|sell
|280
|1.00
|1.2058
|1.2088
|1.2018
|560
|2005.03.11 15:45
|s/l
|280
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.2018
|-248.10
|42371.96
|561
|2005.03.11 15:45
|sell
|281
|1.00
|1.2088
|1.2118
|1.2048
|562
|2005.03.11 15:50
|s/l
|281
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2048
|-247.53
|42124.43
|563
|2005.03.11 16:45
|sell
|282
|1.00
|1.2115
|1.2145
|1.2075
|564
|2005.03.11 17:05
|t/p
|282
|1.00
|1.2075
|1.2145
|1.2075
|332.45
|42456.88
|565
|2005.03.11 17:50
|sell
|283
|1.00
|1.2084
|1.2114
|1.2044
|566
|2005.03.11 17:59
|t/p
|283
|1.00
|1.2044
|1.2114
|1.2044
|332.20
|42789.08
|567
|2005.03.11 19:50
|buy
|284
|1.00
|1.2037
|1.2007
|1.2077
|568
|2005.03.14 10:05
|t/p
|284
|1.00
|1.2077
|1.2007
|1.2077
|332.38
|43121.46
|569
|2005.03.14 11:50
|sell
|285
|1.00
|1.2094
|1.2124
|1.2054
|570
|2005.03.14 15:15
|t/p
|285
|1.00
|1.2054
|1.2124
|1.2054
|332.06
|43453.52
|571
|2005.03.14 15:35
|sell
|286
|1.00
|1.2090
|1.2120
|1.2050
|572
|2005.03.14 15:59
|t/p
|286
|1.00
|1.2050
|1.2120
|1.2050
|332.01
|43785.53
|573
|2005.03.14 17:59
|sell
|287
|1.00
|1.2066
|1.2096
|1.2026
|574
|2005.03.14 18:20
|s/l
|287
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2026
|-247.89
|43537.64
|575
|2005.03.14 18:45
|buy
|288
|1.00
|1.2060
|1.2030
|1.2100
|576
|2005.03.15 15:05
|s/l
|288
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.2100
|-248.40
|43289.23
|577
|2005.03.15 15:35
|sell
|289
|1.00
|1.2055
|1.2085
|1.2015
|578
|2005.03.15 15:45
|t/p
|289
|1.00
|1.2015
|1.2085
|1.2015
|333.53
|43622.76
|579
|2005.03.15 17:59
|sell
|290
|1.00
|1.2047
|1.2077
|1.2007
|580
|2005.03.15 18:15
|s/l
|290
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2007
|-248.36
|43374.40
|581
|2005.03.15 21:45
|sell
|291
|1.00
|1.2067
|1.2097
|1.2027
|582
|2005.03.16 13:45
|t/p
|291
|1.00
|1.2027
|1.2097
|1.2027
|327.23
|43701.63
|583
|2005.03.16 14:59
|sell
|292
|1.00
|1.2029
|1.2059
|1.1989
|584
|2005.03.16 23:05
|s/l
|292
|1.00
|1.2059
|1.2059
|1.1989
|-248.67
|43452.96
|585
|2005.03.16 23:20
|buy
|293
|1.00
|1.2042
|1.2012
|1.2082
|586
|2005.03.17 11:30
|t/p
|293
|1.00
|1.2082
|1.2012
|1.2082
|335.24
|43788.20
|587
|2005.03.17 12:35
|buy
|294
|1.00
|1.2060
|1.2030
|1.2100
|588
|2005.03.17 16:20
|s/l
|294
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.2100
|-249.40
|43538.80
|589
|2005.03.17 16:35
|sell
|295
|1.00
|1.2074
|1.2104
|1.2034
|590
|2005.03.17 17:05
|t/p
|295
|1.00
|1.2034
|1.2104
|1.2034
|333.34
|43872.14
|591
|2005.03.17 17:40
|sell
|296
|1.00
|1.2037
|1.2067
|1.1997
|592
|2005.03.18 11:30
|s/l
|296
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.1997
|-253.96
|43618.17
|593
|2005.03.18 11:30
|sell
|297
|1.00
|1.2069
|1.2099
|1.2029
|594
|2005.03.18 18:10
|t/p
|297
|1.00
|1.2029
|1.2099
|1.2029
|332.61
|43950.78
|595
|2005.03.18 18:20
|sell
|298
|1.00
|1.2056
|1.2086
|1.2016
|596
|2005.03.18 19:05
|t/p
|298
|1.00
|1.2016
|1.2086
|1.2016
|333.19
|44283.97
|597
|2005.03.18 19:20
|sell
|299
|1.00
|1.2032
|1.2062
|1.1992
|598
|2005.03.21 05:05
|s/l
|299
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.1992
|-254.02
|44029.95
|599
|2005.03.21 05:15
|buy
|300
|1.00
|1.2054
|1.2024
|1.2094
|600
|2005.03.21 10:45
|t/p
|300
|1.00
|1.2094
|1.2024
|1.2094
|330.66
|44360.61
|601
|2005.03.21 12:50
|sell
|301
|1.00
|1.2129
|1.2159
|1.2089
|602
|2005.03.22 10:05
|t/p
|301
|1.00
|1.2089
|1.2159
|1.2089
|325.57
|44686.18
|603
|2005.03.22 10:45
|sell
|302
|1.00
|1.2117
|1.2147
|1.2077
|604
|2005.03.22 12:50
|t/p
|302
|1.00
|1.2077
|1.2147
|1.2077
|332.31
|45018.49
|605
|2005.03.22 13:59
|sell
|303
|1.00
|1.2047
|1.2077
|1.2007
|606
|2005.03.22 17:35
|t/p
|303
|1.00
|1.2007
|1.2077
|1.2007
|333.47
|45351.96
|607
|2005.03.22 18:45
|buy
|304
|1.00
|1.2001
|1.1971
|1.2041
|608
|2005.03.22 21:05
|t/p
|304
|1.00
|1.2041
|1.1971
|1.2041
|330.77
|45682.73
|609
|2005.03.22 21:35
|buy
|305
|1.00
|1.2026
|1.1996
|1.2066
|610
|2005.03.22 21:59
|t/p
|305
|1.00
|1.2066
|1.1996
|1.2066
|330.96
|46013.69
|611
|2005.03.22 22:35
|buy
|306
|1.00
|1.2087
|1.2057
|1.2127
|612
|2005.03.23 11:10
|t/p
|306
|1.00
|1.2127
|1.2057
|1.2127
|330.50
|46344.18
|613
|2005.03.23 12:50
|sell
|307
|1.00
|1.2150
|1.2180
|1.2110
|614
|2005.03.23 13:25
|t/p
|307
|1.00
|1.2110
|1.2180
|1.2110
|330.31
|46674.49
|615
|2005.03.23 14:59
|buy
|308
|1.00
|1.2126
|1.2096
|1.2166
|616
|2005.03.23 15:40
|t/p
|308
|1.00
|1.2166
|1.2096
|1.2166
|328.51
|47003.00
|617
|2005.03.23 17:30
|sell
|309
|1.00
|1.2161
|1.2191
|1.2121
|618
|2005.03.24 02:40
|s/l
|309
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2121
|-262.34
|46740.66
|619
|2005.03.24 03:25
|sell
|310
|1.00
|1.2189
|1.2219
|1.2149
|620
|2005.03.24 09:10
|t/p
|310
|1.00
|1.2149
|1.2219
|1.2149
|329.48
|47070.14
|621
|2005.03.24 09:25
|sell
|311
|1.00
|1.2175
|1.2205
|1.2135
|622
|2005.03.24 10:05
|t/p
|311
|1.00
|1.2135
|1.2205
|1.2135
|329.81
|47399.95
|623
|2005.03.24 10:20
|sell
|312
|1.00
|1.2141
|1.2171
|1.2101
|624
|2005.03.24 11:15
|s/l
|312
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2101
|-246.22
|47153.73
|625
|2005.03.24 11:50
|buy
|313
|1.00
|1.2124
|1.2094
|1.2164
|626
|2005.03.24 11:59
|t/p
|313
|1.00
|1.2164
|1.2094
|1.2164
|328.84
|47482.57
|627
|2005.03.24 13:45
|buy
|314
|1.00
|1.2163
|1.2133
|1.2203
|628
|2005.03.25 12:50
|s/l
|314
|1.00
|1.2133
|1.2133
|1.2203
|-245.95
|47236.62
|629
|2005.03.25 14:50
|buy
|315
|1.00
|1.2147
|1.2117
|1.2187
|630
|2005.03.25 16:25
|t/p
|315
|1.00
|1.2187
|1.2117
|1.2187
|328.20
|47564.82
|631
|2005.03.25 16:40
|buy
|316
|1.00
|1.2145
|1.2115
|1.2185
|632
|2005.03.25 17:20
|t/p
|316
|1.00
|1.2185
|1.2115
|1.2185
|328.27
|47893.09
|633
|2005.03.25 17:35
|buy
|317
|1.00
|1.2168
|1.2138
|1.2208
|634
|2005.03.28 04:20
|t/p
|317
|1.00
|1.2208
|1.2138
|1.2208
|328.77
|48221.86
|635
|2005.03.28 05:15
|sell
|318
|1.00
|1.2216
|1.2246
|1.2176
|636
|2005.03.28 14:05
|t/p
|318
|1.00
|1.2176
|1.2246
|1.2176
|328.63
|48550.49
|637
|2005.03.28 14:10
|sell
|319
|1.00
|1.2192
|1.2222
|1.2152
|638
|2005.03.28 16:05
|s/l
|319
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2152
|-245.02
|48305.47
|639
|2005.03.28 16:50
|buy
|320
|1.00
|1.2184
|1.2154
|1.2224
|640
|2005.03.28 16:59
|t/p
|320
|1.00
|1.2224
|1.2154
|1.2224
|327.14
|48632.61
|641
|2005.03.28 17:15
|buy
|321
|1.00
|1.2223
|1.2193
|1.2263
|642
|2005.03.28 19:50
|t/p
|321
|1.00
|1.2263
|1.2193
|1.2263
|326.08
|48958.69
|643
|2005.03.28 19:59
|buy
|322
|1.00
|1.2237
|1.2207
|1.2277
|644
|2005.03.28 23:05
|s/l
|322
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2277
|-246.16
|48712.53
|645
|2005.03.28 23:35
|sell
|323
|1.00
|1.2223
|1.2253
|1.2183
|646
|2005.03.29 00:05
|t/p
|323
|1.00
|1.2183
|1.2253
|1.2183
|322.94
|49035.47
|647
|2005.03.29 00:30
|sell
|324
|1.00
|1.2197
|1.2227
|1.2157
|648
|2005.03.29 02:05
|t/p
|324
|1.00
|1.2157
|1.2227
|1.2157
|329.11
|49364.58
|649
|2005.03.29 02:20
|sell
|325
|1.00
|1.2195
|1.2225
|1.2155
|650
|2005.03.29 02:50
|t/p
|325
|1.00
|1.2155
|1.2225
|1.2155
|329.16
|49693.74
|651
|2005.03.29 06:50
|buy
|326
|1.00
|1.2159
|1.2129
|1.2199
|652
|2005.03.29 09:40
|s/l
|326
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2199
|-247.38
|49446.36
|653
|2005.03.29 12:45
|buy
|327
|1.00
|1.2117
|1.2087
|1.2157
|654
|2005.03.29 22:05
|s/l
|327
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.2157
|-248.20
|49198.16
|655
|2005.03.29 22:35
|sell
|328
|1.00
|1.2097
|1.2127
|1.2057
|656
|2005.03.29 23:15
|s/l
|328
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.2057
|-247.36
|48950.80
|657
|2005.03.29 23:50
|buy
|329
|1.00
|1.2100
|1.2070
|1.2140
|658
|2005.03.30 10:15
|s/l
|329
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2140
|-247.16
|48703.64
|659
|2005.03.30 11:50
|buy
|330
|1.00
|1.2058
|1.2028
|1.2098
|660
|2005.03.30 12:05
|t/p
|330
|1.00
|1.2098
|1.2028
|1.2098
|329.78
|49033.42
|661
|2005.03.30 12:50
|buy
|331
|1.00
|1.2086
|1.2056
|1.2126
|662
|2005.03.30 12:59
|t/p
|331
|1.00
|1.2126
|1.2056
|1.2126
|329.87
|49363.29
|663
|2005.03.30 14:50
|sell
|332
|1.00
|1.2125
|1.2155
|1.2085
|664
|2005.03.30 17:10
|s/l
|332
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2085
|-246.71
|49116.58
|665
|2005.03.30 17:25
|buy
|333
|1.00
|1.2110
|1.2080
|1.2150
|666
|2005.03.30 17:35
|t/p
|333
|1.00
|1.2150
|1.2080
|1.2150
|328.57
|49445.15
|667
|2005.03.30 18:20
|buy
|334
|1.00
|1.2158
|1.2128
|1.2198
|668
|2005.03.31 12:50
|s/l
|334
|1.00
|1.2128
|1.2128
|1.2198
|-243.48
|49201.66
|669
|2005.03.31 13:59
|sell
|335
|1.00
|1.2120
|1.2150
|1.2080
|670
|2005.03.31 15:05
|s/l
|335
|1.00
|1.2150
|1.2150
|1.2080
|-246.85
|48954.81
|671
|2005.03.31 15:40
|buy
|336
|1.00
|1.2131
|1.2101
|1.2171
|672
|2005.03.31 16:40
|s/l
|336
|1.00
|1.2101
|1.2101
|1.2171
|-248.06
|48706.75
|673
|2005.03.31 18:20
|buy
|337
|1.00
|1.2099
|1.2069
|1.2139
|674
|2005.04.01 12:25
|t/p
|337
|1.00
|1.2139
|1.2069
|1.2139
|330.52
|49037.27
|675
|2005.04.01 14:50
|sell
|338
|1.00
|1.2157
|1.2187
|1.2117
|676
|2005.04.01 16:05
|t/p
|338
|1.00
|1.2117
|1.2187
|1.2117
|330.93
|49368.20
|677
|2005.04.01 16:45
|sell
|339
|1.00
|1.2138
|1.2168
|1.2098
|678
|2005.04.01 16:59
|t/p
|339
|1.00
|1.2098
|1.2168
|1.2098
|330.69
|49698.89
|679
|2005.04.01 17:20
|buy
|340
|1.00
|1.2087
|1.2057
|1.2127
|680
|2005.04.01 17:35
|t/p
|340
|1.00
|1.2127
|1.2057
|1.2127
|329.30
|50028.19
|681
|2005.04.01 18:50
|buy
|341
|1.00
|1.2119
|1.2089
|1.2159
|682
|2005.04.01 19:25
|t/p
|341
|1.00
|1.2159
|1.2089
|1.2159
|328.84
|50357.03
|683
|2005.04.01 19:25
|sell
|342
|1.00
|1.2164
|1.2194
|1.2124
|684
|2005.04.04 10:30
|s/l
|342
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2124
|-251.49
|50105.54
|685
|2005.04.04 11:50
|sell
|343
|1.00
|1.2187
|1.2217
|1.2147
|686
|2005.04.04 17:25
|s/l
|343
|1.00
|1.2217
|1.2217
|1.2147
|-245.46
|49860.08
|687
|2005.04.04 18:20
|sell
|344
|1.00
|1.2217
|1.2247
|1.2177
|688
|2005.04.05 09:15
|s/l
|344
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2177
|-250.29
|49609.78
|689
|2005.04.05 09:15
|sell
|345
|1.00
|1.2250
|1.2280
|1.2210
|690
|2005.04.05 15:20
|t/p
|345
|1.00
|1.2210
|1.2280
|1.2210
|327.63
|49937.41
|691
|2005.04.05 15:35
|sell
|346
|1.00
|1.2245
|1.2275
|1.2205
|692
|2005.04.05 16:05
|t/p
|346
|1.00
|1.2205
|1.2275
|1.2205
|328.08
|50265.49
|693
|2005.04.05 16:30
|sell
|347
|1.00
|1.2216
|1.2246
|1.2176
|694
|2005.04.05 22:35
|t/p
|347
|1.00
|1.2176
|1.2246
|1.2176
|328.60
|50594.09
|695
|2005.04.06 03:40
|buy
|348
|1.00
|1.2196
|1.2166
|1.2236
|696
|2005.04.06 12:50
|s/l
|348
|1.00
|1.2166
|1.2166
|1.2236
|-246.65
|50347.44
|697
|2005.04.06 12:59
|sell
|349
|1.00
|1.2183
|1.2213
|1.2143
|698
|2005.04.06 14:05
|s/l
|349
|1.00
|1.2213
|1.2213
|1.2143
|-245.44
|50102.00
|699
|2005.04.06 14:45
|buy
|350
|1.00
|1.2192
|1.2162
|1.2232
|700
|2005.04.06 17:45
|t/p
|350
|1.00
|1.2232
|1.2162
|1.2232
|326.64
|50428.64
|701
|2005.04.06 18:40
|sell
|351
|1.00
|1.2245
|1.2275
|1.2205
|702
|2005.04.06 19:15
|t/p
|351
|1.00
|1.2205
|1.2275
|1.2205
|327.73
|50756.37
|703
|2005.04.06 19:35
|sell
|352
|1.00
|1.2216
|1.2246
|1.2176
|704
|2005.04.08 03:25
|s/l
|352
|1.00
|1.2246
|1.2246
|1.2176
|-266.76
|50489.62
|705
|2005.04.08 04:50
|sell
|353
|1.00
|1.2246
|1.2276
|1.2206
|706
|2005.04.08 14:05
|s/l
|353
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2206
|-244.22
|50245.40
|707
|2005.04.08 14:10
|buy
|354
|1.00
|1.2254
|1.2224
|1.2294
|708
|2005.04.08 15:50
|t/p
|354
|1.00
|1.2294
|1.2224
|1.2294
|325.34
|50570.74
|709
|2005.04.08 15:50
|sell
|355
|1.00
|1.2295
|1.2325
|1.2255
|710
|2005.04.08 16:50
|s/l
|355
|1.00
|1.2325
|1.2325
|1.2255
|-243.39
|50327.35
|711
|2005.04.08 17:50
|sell
|356
|1.00
|1.2303
|1.2333
|1.2263
|712
|2005.04.08 18:05
|t/p
|356
|1.00
|1.2263
|1.2333
|1.2263
|326.93
|50654.28
|713
|2005.04.08 18:50
|sell
|357
|1.00
|1.2294
|1.2324
|1.2254
|714
|2005.04.08 19:00
|t/p
|357
|1.00
|1.2254
|1.2324
|1.2254
|326.42
|50980.70
|715
|2005.04.08 19:35
|sell
|358
|1.00
|1.2256
|1.2286
|1.2216
|716
|2005.04.08 21:35
|s/l
|358
|1.00
|1.2286
|1.2286
|1.2216
|-244.14
|50736.56
|717
|2005.04.11 04:40
|sell
|359
|1.00
|1.2291
|1.2321
|1.2251
|718
|2005.04.11 11:30
|t/p
|359
|1.00
|1.2251
|1.2321
|1.2251
|326.64
|51063.20
|719
|2005.04.11 12:50
|buy
|360
|1.00
|1.2244
|1.2214
|1.2284
|720
|2005.04.11 15:05
|t/p
|360
|1.00
|1.2284
|1.2214
|1.2284
|325.18
|51388.38
|721
|2005.04.11 15:40
|buy
|361
|1.00
|1.2269
|1.2239
|1.2309
|722
|2005.04.11 16:05
|t/p
|361
|1.00
|1.2309
|1.2239
|1.2309
|324.94
|51713.32
|723
|2005.04.11 17:30
|buy
|362
|1.00
|1.2308
|1.2278
|1.2348
|724
|2005.04.11 18:50
|t/p
|362
|1.00
|1.2348
|1.2278
|1.2348
|323.91
|52037.23
|725
|2005.04.11 18:50
|sell
|363
|1.00
|1.2349
|1.2379
|1.2309
|726
|2005.04.12 16:20
|s/l
|363
|1.00
|1.2379
|1.2379
|1.2309
|-247.69
|51789.53
|727
|2005.04.12 16:50
|buy
|364
|1.00
|1.2334
|1.2304
|1.2374
|728
|2005.04.12 16:59
|t/p
|364
|1.00
|1.2374
|1.2304
|1.2374
|323.26
|52112.79
|729
|2005.04.12 19:50
|sell
|365
|1.00
|1.2409
|1.2439
|1.2369
|730
|2005.04.12 21:25
|t/p
|365
|1.00
|1.2369
|1.2439
|1.2369
|323.41
|52436.20
|731
|2005.04.12 21:40
|sell
|366
|1.00
|1.2405
|1.2435
|1.2365
|732
|2005.04.13 07:10
|t/p
|366
|1.00
|1.2365
|1.2435
|1.2365
|318.21
|52754.41
|733
|2005.04.13 09:35
|buy
|367
|1.00
|1.2364
|1.2334
|1.2404
|734
|2005.04.13 11:50
|s/l
|367
|1.00
|1.2334
|1.2334
|1.2404
|-243.31
|52511.10
|735
|2005.04.13 14:45
|buy
|368
|1.00
|1.2339
|1.2309
|1.2379
|736
|2005.04.13 15:05
|t/p
|368
|1.00
|1.2379
|1.2309
|1.2379
|323.13
|52834.23
|737
|2005.04.13 15:40
|buy
|369
|1.00
|1.2337
|1.2307
|1.2377
|738
|2005.04.13 16:05
|t/p
|369
|1.00
|1.2377
|1.2307
|1.2377
|323.03
|53157.26
|739
|2005.04.13 16:50
|sell
|370
|1.00
|1.2374
|1.2404
|1.2334
|740
|2005.04.14 12:45
|s/l
|370
|1.00
|1.2404
|1.2404
|1.2334
|-258.07
|52899.19
|741
|2005.04.14 15:45
|sell
|371
|1.00
|1.2443
|1.2473
|1.2403
|742
|2005.04.14 18:05
|t/p
|371
|1.00
|1.2403
|1.2473
|1.2403
|322.55
|53221.74
|743
|2005.04.14 18:40
|sell
|372
|1.00
|1.2428
|1.2458
|1.2388
|744
|2005.04.15 20:15
|s/l
|372
|1.00
|1.2458
|1.2458
|1.2388
|-246.26
|52975.47
|745
|2005.04.15 22:45
|sell
|373
|1.00
|1.2473
|1.2503
|1.2433
|746
|2005.04.18 11:50
|t/p
|373
|1.00
|1.2433
|1.2503
|1.2433
|316.25
|53291.72
|747
|2005.04.18 12:50
|buy
|374
|1.00
|1.2432
|1.2402
|1.2472
|748
|2005.04.18 14:05
|t/p
|374
|1.00
|1.2472
|1.2402
|1.2472
|320.21
|53611.93
|749
|2005.04.18 15:30
|buy
|375
|1.00
|1.2478
|1.2448
|1.2518
|750
|2005.04.19 17:10
|s/l
|375
|1.00
|1.2448
|1.2448
|1.2518
|-240.00
|53371.93
|751
|2005.04.19 17:30
|sell
|376
|1.00
|1.2480
|1.2510
|1.2440
|752
|2005.04.19 17:59
|t/p
|376
|1.00
|1.2440
|1.2510
|1.2440
|321.90
|53693.83
|753
|2005.04.19 18:25
|sell
|377
|1.00
|1.2429
|1.2459
|1.2389
|754
|2005.04.19 22:35
|t/p
|377
|1.00
|1.2389
|1.2459
|1.2389
|323.05
|54016.88
|755
|2005.04.20 06:30
|buy
|378
|1.00
|1.2379
|1.2349
|1.2419
|756
|2005.04.20 15:40
|t/p
|378
|1.00
|1.2419
|1.2349
|1.2419
|321.88
|54338.76
|757
|2005.04.20 16:20
|buy
|379
|1.00
|1.2430
|1.2400
|1.2470
|758
|2005.04.20 17:05
|s/l
|379
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2470
|-242.01
|54096.75
|759
|2005.04.20 17:50
|sell
|380
|1.00
|1.2439
|1.2469
|1.2399
|760
|2005.04.20 18:05
|t/p
|380
|1.00
|1.2399
|1.2469
|1.2399
|323.41
|54420.16
|761
|2005.04.20 18:45
|sell
|381
|1.00
|1.2408
|1.2438
|1.2368
|762
|2005.04.21 15:10
|t/p
|381
|1.00
|1.2368
|1.2438
|1.2368
|307.05
|54727.21
|763
|2005.04.21 15:25
|sell
|382
|1.00
|1.2428
|1.2458
|1.2388
|764
|2005.04.21 15:40
|t/p
|382
|1.00
|1.2388
|1.2458
|1.2388
|323.23
|55050.44
|765
|2005.04.21 16:50
|sell
|383
|1.00
|1.2385
|1.2415
|1.2345
|766
|2005.04.21 19:35
|s/l
|383
|1.00
|1.2415
|1.2415
|1.2345
|-241.56
|54808.88
|767
|2005.04.21 19:45
|buy
|384
|1.00
|1.2388
|1.2358
|1.2428
|768
|2005.04.22 13:05
|s/l
|384
|1.00
|1.2358
|1.2358
|1.2428
|-241.43
|54567.45
|769
|2005.04.22 13:10
|sell
|385
|1.00
|1.2376
|1.2406
|1.2336
|770
|2005.04.22 17:40
|t/p
|385
|1.00
|1.2336
|1.2406
|1.2336
|324.41
|54891.86
|771
|2005.04.22 18:59
|sell
|386
|1.00
|1.2344
|1.2374
|1.2304
|772
|2005.04.22 19:05
|s/l
|386
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2304
|-242.35
|54649.51
|773
|2005.04.22 21:50
|sell
|387
|1.00
|1.2364
|1.2394
|1.2324
|774
|2005.04.25 05:15
|s/l
|387
|1.00
|1.2394
|1.2394
|1.2324
|-247.49
|54402.01
|775
|2005.04.25 06:10
|sell
|388
|1.00
|1.2391
|1.2421
|1.2351
|776
|2005.04.26 14:45
|s/l
|388
|1.00
|1.2421
|1.2421
|1.2351
|-246.93
|54155.08
|777
|2005.04.26 15:25
|buy
|389
|1.00
|1.2411
|1.2381
|1.2451
|778
|2005.04.26 16:59
|t/p
|389
|1.00
|1.2451
|1.2381
|1.2451
|321.26
|54476.34
|779
|2005.04.26 18:50
|sell
|390
|1.00
|1.2471
|1.2501
|1.2431
|780
|2005.04.27 14:35
|s/l
|390
|1.00
|1.2501
|1.2501
|1.2431
|-245.32
|54231.02
|781
|2005.04.27 15:45
|sell
|391
|1.00
|1.2496
|1.2526
|1.2456
|782
|2005.04.27 15:59
|t/p
|391
|1.00
|1.2456
|1.2526
|1.2456
|321.67
|54552.69
|783
|2005.04.27 16:25
|sell
|392
|1.00
|1.2439
|1.2469
|1.2399
|784
|2005.04.27 18:15
|s/l
|392
|1.00
|1.2469
|1.2469
|1.2399
|-240.52
|54312.17
|785
|2005.04.27 19:40
|buy
|393
|1.00
|1.2463
|1.2433
|1.2503
|786
|2005.04.27 20:05
|t/p
|393
|1.00
|1.2503
|1.2433
|1.2503
|319.72
|54631.89
|787
|2005.04.27 20:35
|buy
|394
|1.00
|1.2487
|1.2457
|1.2527
|788
|2005.04.28 11:05
|t/p
|394
|1.00
|1.2527
|1.2457
|1.2527
|323.41
|54955.29
|789
|2005.04.28 12:35
|buy
|395
|1.00
|1.2509
|1.2479
|1.2549
|790
|2005.04.29 11:50
|s/l
|395
|1.00
|1.2479
|1.2479
|1.2549
|-239.04
|54716.25
|791
|2005.04.29 11:50
|buy
|396
|1.00
|1.2482
|1.2452
|1.2522
|792
|2005.04.29 15:05
|t/p
|396
|1.00
|1.2522
|1.2452
|1.2522
|319.36
|55035.61
|793
|2005.04.29 17:25
|buy
|397
|1.00
|1.2532
|1.2502
|1.2572
|794
|2005.04.29 18:50
|t/p
|397
|1.00
|1.2572
|1.2502
|1.2572
|317.97
|55353.58
|795
|2005.04.29 19:50
|sell
|398
|1.00
|1.2572
|1.2602
|1.2532
|796
|2005.04.29 20:45
|s/l
|398
|1.00
|1.2602
|1.2602
|1.2532
|-237.96
|55115.62
|797
|2005.04.29 21:35
|sell
|399
|1.00
|1.2608
|1.2638
|1.2568
|798
|2005.05.02 02:35
|s/l
|399
|1.00
|1.2638
|1.2638
|1.2568
|-242.75
|54872.87
|799
|2005.05.02 03:30
|sell
|400
|1.00
|1.2631
|1.2661
|1.2591
|800
|2005.05.02 14:50
|t/p
|400
|1.00
|1.2591
|1.2661
|1.2591
|317.77
|55190.64
|801
|2005.05.02 15:50
|buy
|401
|1.00
|1.2582
|1.2552
|1.2622
|802
|2005.05.02 18:50
|s/l
|401
|1.00
|1.2552
|1.2552
|1.2622
|-239.08
|54951.56
|803
|2005.05.02 19:35
|buy
|402
|1.00
|1.2549
|1.2519
|1.2589
|804
|2005.05.03 22:10
|s/l
|402
|1.00
|1.2519
|1.2519
|1.2589
|-238.30
|54713.26
|805
|2005.05.03 22:15
|sell
|403
|1.00
|1.2556
|1.2586
|1.2516
|806
|2005.05.03 22:20
|t/p
|403
|1.00
|1.2516
|1.2586
|1.2516
|319.62
|55032.88
|807
|2005.05.04 05:40
|sell
|404
|1.00
|1.2514
|1.2544
|1.2474
|808
|2005.05.04 20:25
|t/p
|404
|1.00
|1.2474
|1.2544
|1.2474
|320.80
|55353.68
|809
|2005.05.04 20:40
|sell
|405
|1.00
|1.2501
|1.2531
|1.2461
|810
|2005.05.04 21:15
|t/p
|405
|1.00
|1.2461
|1.2531
|1.2461
|321.06
|55674.74
|811
|2005.05.04 21:35
|sell
|406
|1.00
|1.2478
|1.2508
|1.2438
|812
|2005.05.05 12:45
|t/p
|406
|1.00
|1.2438
|1.2508
|1.2438
|305.30
|55980.03
|813
|2005.05.05 13:30
|buy
|407
|1.00
|1.2438
|1.2408
|1.2478
|814
|2005.05.05 15:05
|t/p
|407
|1.00
|1.2478
|1.2408
|1.2478
|320.51
|56300.54
|815
|2005.05.05 15:30
|buy
|408
|1.00
|1.2452
|1.2422
|1.2492
|816
|2005.05.06 13:20
|s/l
|408
|1.00
|1.2422
|1.2422
|1.2492
|-240.21
|56060.33
|817
|2005.05.06 14:50
|buy
|409
|1.00
|1.2410
|1.2380
|1.2450
|818
|2005.05.06 15:05
|t/p
|409
|1.00
|1.2450
|1.2380
|1.2450
|320.98
|56381.31
|819
|2005.05.06 15:50
|buy
|410
|1.00
|1.2396
|1.2366
|1.2436
|820
|2005.05.06 15:59
|t/p
|410
|1.00
|1.2436
|1.2366
|1.2436
|321.24
|56702.55
|821
|2005.05.06 16:50
|buy
|411
|1.00
|1.2450
|1.2420
|1.2490
|822
|2005.05.06 19:25
|s/l
|411
|1.00
|1.2420
|1.2420
|1.2490
|-241.62
|56460.93
|823
|2005.05.06 19:45
|sell
|412
|1.00
|1.2435
|1.2465
|1.2395
|824
|2005.05.06 20:25
|t/p
|412
|1.00
|1.2395
|1.2465
|1.2395
|322.71
|56783.64
|825
|2005.05.06 20:35
|sell
|413
|1.00
|1.2403
|1.2433
|1.2363
|826
|2005.05.06 23:25
|s/l
|413
|1.00
|1.2433
|1.2433
|1.2363
|-241.26
|56542.38
|827
|2005.05.06 23:40
|buy
|414
|1.00
|1.2419
|1.2389
|1.2459
|828
|2005.05.09 12:05
|s/l
|414
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2459
|-240.76
|56301.62
|829
|2005.05.09 12:30
|sell
|415
|1.00
|1.2408
|1.2438
|1.2368
|830
|2005.05.09 13:50
|t/p
|415
|1.00
|1.2368
|1.2438
|1.2368
|323.42
|56625.04
|831
|2005.05.09 14:59
|sell
|416
|1.00
|1.2383
|1.2413
|1.2343
|832
|2005.05.11 03:50
|s/l
|416
|1.00
|1.2413
|1.2413
|1.2343
|-252.46
|56372.58
|833
|2005.05.11 07:40
|sell
|417
|1.00
|1.2427
|1.2457
|1.2387
|834
|2005.05.11 15:15
|s/l
|417
|1.00
|1.2457
|1.2457
|1.2387
|-240.83
|56131.75
|835
|2005.05.11 15:35
|buy
|418
|1.00
|1.2411
|1.2381
|1.2451
|836
|2005.05.11 15:45
|t/p
|418
|1.00
|1.2451
|1.2381
|1.2451
|320.54
|56452.29
|837
|2005.05.11 16:30
|buy
|419
|1.00
|1.2460
|1.2430
|1.2500
|838
|2005.05.12 10:05
|t/p
|419
|1.00
|1.2500
|1.2430
|1.2500
|324.17
|56776.46
|839
|2005.05.12 10:15
|buy
|420
|1.00
|1.2480
|1.2450
|1.2520
|840
|2005.05.12 15:35
|t/p
|420
|1.00
|1.2520
|1.2450
|1.2520
|319.44
|57095.90
|841
|2005.05.12 15:40
|buy
|421
|1.00
|1.2492
|1.2462
|1.2532
|842
|2005.05.13 12:05
|t/p
|421
|1.00
|1.2532
|1.2462
|1.2532
|320.45
|57416.35
|843
|2005.05.13 12:25
|buy
|422
|1.00
|1.2507
|1.2477
|1.2547
|844
|2005.05.13 13:10
|t/p
|422
|1.00
|1.2547
|1.2477
|1.2547
|318.60
|57734.95
|845
|2005.05.13 13:20
|buy
|423
|1.00
|1.2528
|1.2498
|1.2568
|846
|2005.05.13 15:45
|t/p
|423
|1.00
|1.2568
|1.2498
|1.2568
|317.79
|58052.74
|847
|2005.05.13 17:40
|sell
|424
|1.00
|1.2617
|1.2647
|1.2577
|848
|2005.05.13 20:40
|s/l
|424
|1.00
|1.2647
|1.2647
|1.2577
|-237.13
|57815.61
|849
|2005.05.13 23:25
|sell
|425
|1.00
|1.2654
|1.2684
|1.2614
|850
|2005.05.16 08:50
|s/l
|425
|1.00
|1.2684
|1.2684
|1.2614
|-241.99
|57573.62
|851
|2005.05.16 09:25
|sell
|426
|1.00
|1.2672
|1.2702
|1.2632
|852
|2005.05.16 13:50
|s/l
|426
|1.00
|1.2702
|1.2702
|1.2632
|-236.18
|57337.44
|853
|2005.05.16 14:45
|sell
|427
|1.00
|1.2696
|1.2726
|1.2656
|854
|2005.05.16 15:50
|s/l
|427
|1.00
|1.2726
|1.2726
|1.2656
|-235.51
|57101.93
|855
|2005.05.16 16:45
|sell
|428
|1.00
|1.2733
|1.2763
|1.2693
|856
|2005.05.16 17:05
|t/p
|428
|1.00
|1.2693
|1.2763
|1.2693
|315.46
|57417.39
|857
|2005.05.16 17:50
|sell
|429
|1.00
|1.2720
|1.2750
|1.2680
|858
|2005.05.17 18:05
|t/p
|429
|1.00
|1.2680
|1.2750
|1.2680
|310.39
|57727.77
|859
|2005.05.17 18:45
|sell
|430
|1.00
|1.2693
|1.2723
|1.2653
|860
|2005.05.17 19:05
|t/p
|430
|1.00
|1.2653
|1.2723
|1.2653
|316.20
|58043.97
|861
|2005.05.17 19:40
|sell
|431
|1.00
|1.2668
|1.2698
|1.2628
|862
|2005.05.18 11:45
|t/p
|431
|1.00
|1.2628
|1.2698
|1.2628
|311.31
|58355.28
|863
|2005.05.18 11:59
|sell
|432
|1.00
|1.2631
|1.2661
|1.2591
|864
|2005.05.18 15:10
|s/l
|432
|1.00
|1.2661
|1.2661
|1.2591
|-236.74
|58118.54
|865
|2005.05.18 15:25
|buy
|433
|1.00
|1.2639
|1.2609
|1.2679
|866
|2005.05.18 17:30
|s/l
|433
|1.00
|1.2609
|1.2609
|1.2679
|-238.04
|57880.50
|867
|2005.05.18 17:30
|buy
|434
|1.00
|1.2607
|1.2577
|1.2647
|868
|2005.05.19 15:20
|t/p
|434
|1.00
|1.2647
|1.2577
|1.2647
|320.45
|58200.94
|869
|2005.05.19 15:45
|buy
|435
|1.00
|1.2620
|1.2590
|1.2660
|870
|2005.05.19 21:15
|s/l
|435
|1.00
|1.2590
|1.2590
|1.2660
|-238.32
|57962.62
|871
|2005.05.19 21:25
|sell
|436
|1.00
|1.2602
|1.2632
|1.2562
|872
|2005.05.20 13:50
|t/p
|436
|1.00
|1.2562
|1.2632
|1.2562
|313.05
|58275.67
|873
|2005.05.20 13:59
|sell
|437
|1.00
|1.2575
|1.2605
|1.2535
|874
|2005.05.20 14:05
|s/l
|437
|1.00
|1.2605
|1.2605
|1.2535
|-237.85
|58037.82
|875
|2005.05.20 14:45
|buy
|438
|1.00
|1.2573
|1.2543
|1.2613
|876
|2005.05.20 16:05
|t/p
|438
|1.00
|1.2613
|1.2543
|1.2613
|316.79
|58354.61
|877
|2005.05.20 18:50
|sell
|439
|1.00
|1.2652
|1.2682
|1.2612
|878
|2005.05.20 21:35
|s/l
|439
|1.00
|1.2682
|1.2682
|1.2612
|-236.56
|58118.05
|879
|2005.05.20 23:25
|sell
|440
|1.00
|1.2664
|1.2694
|1.2624
|880
|2005.05.23 10:30
|t/p
|440
|1.00
|1.2624
|1.2694
|1.2624
|311.41
|58429.46
|881
|2005.05.23 11:45
|buy
|441
|1.00
|1.2620
|1.2590
|1.2660
|882
|2005.05.23 16:40
|s/l
|441
|1.00
|1.2590
|1.2590
|1.2660
|-238.44
|58191.02
|883
|2005.05.23 17:20
|sell
|442
|1.00
|1.2589
|1.2619
|1.2549
|884
|2005.05.24 12:20
|s/l
|442
|1.00
|1.2619
|1.2619
|1.2549
|-243.19
|57947.82
|885
|2005.05.24 14:50
|sell
|443
|1.00
|1.2629
|1.2659
|1.2589
|886
|2005.05.24 15:15
|t/p
|443
|1.00
|1.2589
|1.2659
|1.2589
|317.81
|58265.63
|887
|2005.05.24 15:45
|sell
|444
|1.00
|1.2596
|1.2626
|1.2556
|888
|2005.05.24 19:25
|s/l
|444
|1.00
|1.2626
|1.2626
|1.2556
|-237.60
|58028.03
|889
|2005.05.24 19:40
|buy
|445
|1.00
|1.2612
|1.2582
|1.2652
|890
|2005.05.25 15:40
|s/l
|445
|1.00
|1.2582
|1.2582
|1.2652
|-237.05
|57790.98
|891
|2005.05.25 16:35
|buy
|446
|1.00
|1.2580
|1.2550
|1.2620
|892
|2005.05.25 17:05
|t/p
|446
|1.00
|1.2620
|1.2550
|1.2620
|316.13
|58107.11
|893
|2005.05.25 20:45
|sell
|447
|1.00
|1.2655
|1.2685
|1.2615
|894
|2005.05.26 13:40
|s/l
|447
|1.00
|1.2685
|1.2685
|1.2615
|-252.79
|57854.32
|895
|2005.05.26 14:30
|sell
|448
|1.00
|1.2688
|1.2718
|1.2648
|896
|2005.05.27 05:35
|t/p
|448
|1.00
|1.2648
|1.2718
|1.2648
|310.87
|58165.19
|897
|2005.05.27 08:59
|sell
|449
|1.00
|1.2651
|1.2681
|1.2611
|898
|2005.05.27 18:35
|t/p
|449
|1.00
|1.2611
|1.2681
|1.2611
|317.26
|58482.45
|899
|2005.05.27 19:10
|sell
|450
|1.00
|1.2590
|1.2620
|1.2550
|900
|2005.05.27 19:35
|t/p
|450
|1.00
|1.2550
|1.2620
|1.2550
|319.16
|58801.61
|901
|2005.05.27 20:35
|buy
|451
|1.00
|1.2546
|1.2516
|1.2586
|902
|2005.05.30 03:05
|t/p
|451
|1.00
|1.2586
|1.2516
|1.2586
|319.18
|59120.79
|903
|2005.05.30 09:20
|sell
|452
|1.00
|1.2578
|1.2608
|1.2538
|904
|2005.05.31 04:25
|s/l
|452
|1.00
|1.2608
|1.2608
|1.2538
|-243.38
|58877.40
|905
|2005.05.31 05:50
|sell
|453
|1.00
|1.2626
|1.2656
|1.2586
|906
|2005.05.31 11:05
|t/p
|453
|1.00
|1.2586
|1.2656
|1.2586
|317.94
|59195.34
|907
|2005.05.31 11:25
|sell
|454
|1.00
|1.2613
|1.2643
|1.2573
|908
|2005.05.31 12:10
|t/p
|454
|1.00
|1.2573
|1.2643
|1.2573
|318.30
|59513.64
|909
|2005.05.31 13:15
|sell
|455
|1.00
|1.2615
|1.2645
|1.2575
|910
|2005.05.31 14:05
|t/p
|455
|1.00
|1.2575
|1.2645
|1.2575
|318.12
|59831.76
|911
|2005.05.31 14:45
|buy
|456
|1.00
|1.2581
|1.2551
|1.2621
|912
|2005.05.31 15:30
|t/p
|456
|1.00
|1.2621
|1.2551
|1.2621
|316.91
|60148.67
|913
|2005.05.31 16:25
|sell
|457
|1.00
|1.2618
|1.2648
|1.2578
|914
|2005.05.31 16:45
|t/p
|457
|1.00
|1.2578
|1.2648
|1.2578
|318.02
|60466.69
|915
|2005.05.31 17:15
|sell
|458
|1.00
|1.2579
|1.2609
|1.2539
|916
|2005.05.31 18:05
|t/p
|458
|1.00
|1.2539
|1.2609
|1.2539
|319.23
|60785.92
|917
|2005.05.31 18:15
|sell
|459
|1.00
|1.2546
|1.2576
|1.2506
|918
|2005.06.01 12:10
|s/l
|459
|1.00
|1.2576
|1.2576
|1.2506
|-244.00
|60541.92
|919
|2005.06.01 13:50
|sell
|460
|1.00
|1.2575
|1.2605
|1.2535
|920
|2005.06.01 15:10
|t/p
|460
|1.00
|1.2535
|1.2605
|1.2535
|319.11
|60861.03
|921
|2005.06.01 15:40
|sell
|461
|1.00
|1.2554
|1.2584
|1.2514
|922
|2005.06.01 16:05
|t/p
|461
|1.00
|1.2514
|1.2584
|1.2514
|320.74
|61181.77
|923
|2005.06.01 16:40
|sell
|462
|1.00
|1.2532
|1.2562
|1.2492
|924
|2005.06.01 16:59
|t/p
|462
|1.00
|1.2492
|1.2562
|1.2492
|320.87
|61502.64
|925
|2005.06.01 17:30
|sell
|463
|1.00
|1.2476
|1.2506
|1.2436
|926
|2005.06.02 11:10
|s/l
|463
|1.00
|1.2506
|1.2506
|1.2436
|-256.21
|61246.43
|927
|2005.06.02 12:25
|sell
|464
|1.00
|1.2516
|1.2546
|1.2476
|928
|2005.06.02 14:25
|t/p
|464
|1.00
|1.2476
|1.2546
|1.2476
|320.72
|61567.15
|929
|2005.06.02 14:45
|sell
|465
|1.00
|1.2489
|1.2519
|1.2449
|930
|2005.06.03 15:05
|t/p
|465
|1.00
|1.2449
|1.2519
|1.2449
|316.39
|61883.53
|931
|2005.06.03 15:25
|sell
|466
|1.00
|1.2474
|1.2504
|1.2434
|932
|2005.06.03 15:59
|t/p
|466
|1.00
|1.2434
|1.2504
|1.2434
|321.70
|62205.23
|933
|2005.06.03 16:45
|buy
|467
|1.00
|1.2429
|1.2399
|1.2469
|934
|2005.06.03 17:05
|t/p
|467
|1.00
|1.2469
|1.2399
|1.2469
|320.80
|62526.03
|935
|2005.06.03 19:40
|buy
|468
|1.00
|1.2486
|1.2456
|1.2526
|936
|2005.06.03 21:30
|s/l
|468
|1.00
|1.2456
|1.2456
|1.2526
|-240.93
|62285.10
|937
|2005.06.03 21:45
|sell
|469
|1.00
|1.2474
|1.2504
|1.2434
|938
|2005.06.07 09:20
|t/p
|469
|1.00
|1.2434
|1.2504
|1.2434
|310.85
|62595.95
|939
|2005.06.07 09:30
|sell
|470
|1.00
|1.2453
|1.2483
|1.2413
|940
|2005.06.07 16:05
|s/l
|470
|1.00
|1.2483
|1.2483
|1.2413
|-239.90
|62356.05
|941
|2005.06.07 17:25
|buy
|471
|1.00
|1.2487
|1.2457
|1.2527
|942
|2005.06.07 21:05
|s/l
|471
|1.00
|1.2457
|1.2457
|1.2527
|-241.08
|62114.97
|943
|2005.06.07 21:35
|sell
|472
|1.00
|1.2480
|1.2510
|1.2440
|944
|2005.06.08 18:05
|t/p
|472
|1.00
|1.2440
|1.2510
|1.2440
|316.15
|62431.12
|945
|2005.06.08 18:20
|sell
|473
|1.00
|1.2456
|1.2486
|1.2416
|946
|2005.06.08 20:05
|s/l
|473
|1.00
|1.2486
|1.2486
|1.2416
|-239.54
|62191.58
|947
|2005.06.08 20:50
|buy
|474
|1.00
|1.2475
|1.2445
|1.2515
|948
|2005.06.08 20:59
|t/p
|474
|1.00
|1.2515
|1.2445
|1.2515
|319.59
|62511.17
|949
|2005.06.08 21:40
|buy
|475
|1.00
|1.2516
|1.2486
|1.2556
|950
|2005.06.09 11:45
|t/p
|475
|1.00
|1.2556
|1.2486
|1.2556
|322.66
|62833.83
|951
|2005.06.09 13:45
|sell
|476
|1.00
|1.2552
|1.2582
|1.2512
|952
|2005.06.09 17:30
|s/l
|476
|1.00
|1.2582
|1.2582
|1.2512
|-238.41
|62595.42
|953
|2005.06.09 18:50
|sell
|477
|1.00
|1.2575
|1.2605
|1.2535
|954
|2005.06.10 14:05
|t/p
|477
|1.00
|1.2535
|1.2605
|1.2535
|313.69
|62909.10
|955
|2005.06.10 14:40
|sell
|478
|1.00
|1.2543
|1.2573
|1.2503
|956
|2005.06.10 15:50
|t/p
|478
|1.00
|1.2503
|1.2573
|1.2503
|320.79
|63229.89
|957
|2005.06.10 17:50
|buy
|479
|1.00
|1.2459
|1.2429
|1.2499
|958
|2005.06.10 18:05
|t/p
|479
|1.00
|1.2499
|1.2429
|1.2499
|319.97
|63549.86
|959
|2005.06.10 18:45
|buy
|480
|1.00
|1.2488
|1.2458
|1.2528
|960
|2005.06.13 03:25
|t/p
|480
|1.00
|1.2528
|1.2458
|1.2528
|320.67
|63870.53
|961
|2005.06.13 05:50
|sell
|481
|1.00
|1.2541
|1.2571
|1.2501
|962
|2005.06.13 11:20
|s/l
|481
|1.00
|1.2571
|1.2571
|1.2501
|-238.57
|63631.96
|963
|2005.06.13 13:50
|sell
|482
|1.00
|1.2578
|1.2608
|1.2538
|964
|2005.06.14 15:10
|t/p
|482
|1.00
|1.2538
|1.2608
|1.2538
|313.62
|63945.58
|965
|2005.06.14 15:20
|sell
|483
|1.00
|1.2566
|1.2596
|1.2526
|966
|2005.06.14 15:40
|t/p
|483
|1.00
|1.2526
|1.2596
|1.2526
|319.49
|64265.07
|967
|2005.06.14 17:15
|sell
|484
|1.00
|1.2590
|1.2620
|1.2550
|968
|2005.06.14 18:45
|t/p
|484
|1.00
|1.2550
|1.2620
|1.2550
|318.77
|64583.84
|969
|2005.06.14 18:50
|sell
|485
|1.00
|1.2575
|1.2605
|1.2535
|970
|2005.06.14 19:40
|t/p
|485
|1.00
|1.2535
|1.2605
|1.2535
|319.31
|64903.15
|971
|2005.06.14 19:45
|sell
|486
|1.00
|1.2563
|1.2593
|1.2523
|972
|2005.06.14 20:35
|t/p
|486
|1.00
|1.2523
|1.2593
|1.2523
|319.57
|65222.72
|973
|2005.06.14 20:40
|sell
|487
|1.00
|1.2529
|1.2559
|1.2489
|974
|2005.06.15 11:35
|t/p
|487
|1.00
|1.2489
|1.2559
|1.2489
|314.81
|65537.52
|975
|2005.06.15 13:25
|buy
|488
|1.00
|1.2494
|1.2464
|1.2534
|976
|2005.06.15 15:45
|s/l
|488
|1.00
|1.2464
|1.2464
|1.2534
|-240.81
|65296.71
|977
|2005.06.15 17:59
|sell
|489
|1.00
|1.2401
|1.2431
|1.2361
|978
|2005.06.15 20:40
|t/p
|489
|1.00
|1.2361
|1.2431
|1.2361
|323.60
|65620.31
|979
|2005.06.15 21:35
|buy
|490
|1.00
|1.2361
|1.2331
|1.2401
|980
|2005.06.16 16:25
|t/p
|490
|1.00
|1.2401
|1.2331
|1.2401
|326.67
|65946.98
|981
|2005.06.16 16:59
|sell
|491
|1.00
|1.2393
|1.2423
|1.2353
|982
|2005.06.16 17:20
|s/l
|491
|1.00
|1.2423
|1.2423
|1.2353
|-241.43
|65705.55
|983
|2005.06.16 17:35
|buy
|492
|1.00
|1.2387
|1.2357
|1.2427
|984
|2005.06.16 19:35
|s/l
|492
|1.00
|1.2357
|1.2357
|1.2427
|-242.81
|65462.74
|985
|2005.06.16 19:45
|sell
|493
|1.00
|1.2378
|1.2408
|1.2338
|986
|2005.06.17 15:50
|t/p
|493
|1.00
|1.2338
|1.2408
|1.2338
|318.73
|65781.47
|987
|2005.06.17 15:59
|sell
|494
|1.00
|1.2363
|1.2393
|1.2323
|988
|2005.06.17 19:50
|t/p
|494
|1.00
|1.2323
|1.2393
|1.2323
|324.62
|66106.09
|989
|2005.06.17 22:50
|buy
|495
|1.00
|1.2291
|1.2261
|1.2331
|990
|2005.06.20 09:50
|t/p
|495
|1.00
|1.2331
|1.2261
|1.2331
|325.78
|66431.87
|991
|2005.06.20 09:50
|sell
|496
|1.00
|1.2331
|1.2361
|1.2291
|992
|2005.06.20 13:05
|t/p
|496
|1.00
|1.2291
|1.2361
|1.2291
|325.76
|66757.63
|993
|2005.06.20 13:35
|sell
|497
|1.00
|1.2321
|1.2351
|1.2281
|994
|2005.06.20 22:05
|s/l
|497
|1.00
|1.2351
|1.2351
|1.2281
|-242.70
|66514.93
|995
|2005.06.20 23:40
|sell
|498
|1.00
|1.2361
|1.2391
|1.2321
|996
|2005.06.21 03:35
|s/l
|498
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.2321
|-247.46
|66267.46
|997
|2005.06.21 03:35
|sell
|499
|1.00
|1.2393
|1.2423
|1.2353
|998
|2005.06.21 11:15
|s/l
|499
|1.00
|1.2423
|1.2423
|1.2353
|-241.29
|66026.17
|999
|2005.06.21 12:50
|sell
|500
|1.00
|1.2423
|1.2453
|1.2383
|1000
|2005.06.21 15:05
|t/p
|500
|1.00
|1.2383
|1.2453
|1.2383
|324.23
|66350.40
|1001
|2005.06.21 15:40
|sell
|501
|1.00
|1.2388
|1.2418
|1.2348
|1002
|2005.06.21 15:59
|t/p
|501
|1.00
|1.2348
|1.2418
|1.2348
|324.41
|66674.81
|1003
|2005.06.21 16:30
|sell
|502
|1.00
|1.2332
|1.2362
|1.2292
|1004
|2005.06.22 12:20
|s/l
|502
|1.00
|1.2362
|1.2362
|1.2292
|-248.01
|66426.80
|1005
|2005.06.22 13:15
|sell
|503
|1.00
|1.2352
|1.2382
|1.2312
|1006
|2005.06.22 15:45
|s/l
|503
|1.00
|1.2382
|1.2382
|1.2312
|-242.11
|66184.69
|1007
|2005.06.22 16:40
|sell
|504
|1.00
|1.2389
|1.2419
|1.2349
|1008
|2005.06.22 18:10
|t/p
|504
|1.00
|1.2349
|1.2419
|1.2349
|323.94
|66508.63
|1009
|2005.06.22 18:45
|sell
|505
|1.00
|1.2368
|1.2398
|1.2328
|1010
|2005.06.23 16:05
|t/p
|505
|1.00
|1.2328
|1.2398
|1.2328
|308.54
|66817.17
|1011
|2005.06.23 16:30
|sell
|506
|1.00
|1.2360
|1.2390
|1.2320
|1012
|2005.06.23 16:45
|t/p
|506
|1.00
|1.2320
|1.2390
|1.2320
|324.83
|67142.00
|1013
|2005.06.23 23:35
|buy
|507
|1.00
|1.2319
|1.2289
|1.2359
|1014
|2005.06.24 14:25
|s/l
|507
|1.00
|1.2289
|1.2289
|1.2359
|-242.79
|66899.21
|1015
|2005.06.24 15:10
|buy
|508
|1.00
|1.2298
|1.2268
|1.2338
|1016
|2005.06.24 15:20
|s/l
|508
|1.00
|1.2268
|1.2268
|1.2338
|-244.56
|66654.65
|1017
|2005.06.24 15:50
|sell
|509
|1.00
|1.2312
|1.2342
|1.2272
|1018
|2005.06.24 17:05
|s/l
|509
|1.00
|1.2342
|1.2342
|1.2272
|-242.99
|66411.66
|1019
|2005.06.24 18:40
|buy
|510
|1.00
|1.2325
|1.2295
|1.2365
|1020
|2005.06.27 12:10
|t/p
|510
|1.00
|1.2365
|1.2295
|1.2365
|324.75
|66736.40
|1021
|2005.06.27 13:40
|buy
|511
|1.00
|1.2358
|1.2328
|1.2398
|1022
|2005.06.27 15:30
|s/l
|511
|1.00
|1.2328
|1.2328
|1.2398
|-243.41
|66492.99
|1023
|2005.06.27 15:45
|sell
|512
|1.00
|1.2353
|1.2383
|1.2313
|1024
|2005.06.27 17:05
|t/p
|512
|1.00
|1.2313
|1.2383
|1.2313
|324.89
|66817.88
|1025
|2005.06.27 17:35
|sell
|513
|1.00
|1.2344
|1.2374
|1.2304
|1026
|2005.06.27 19:05
|t/p
|513
|1.00
|1.2304
|1.2374
|1.2304
|325.12
|67143.00
|1027
|2005.06.27 19:25
|sell
|514
|1.00
|1.2311
|1.2341
|1.2271
|1028
|2005.06.28 05:50
|s/l
|514
|1.00
|1.2341
|1.2341
|1.2271
|-248.53
|66894.47
|1029
|2005.06.28 06:45
|sell
|515
|1.00
|1.2338
|1.2368
|1.2298
|1030
|2005.06.28 19:30
|t/p
|515
|1.00
|1.2298
|1.2368
|1.2298
|325.26
|67219.73
|1031
|2005.06.28 19:40
|sell
|516
|1.00
|1.2316
|1.2346
|1.2276
|1032
|2005.06.29 13:40
|s/l
|516
|1.00
|1.2346
|1.2346
|1.2276
|-248.42
|66971.31
|1033
|2005.06.29 14:35
|sell
|517
|1.00
|1.2348
|1.2378
|1.2308
|1034
|2005.06.29 17:05
|t/p
|517
|1.00
|1.2308
|1.2378
|1.2308
|325.66
|67296.97
|1035
|2005.06.29 17:40
|sell
|518
|1.00
|1.2344
|1.2374
|1.2304
|1036
|2005.06.29 17:59
|t/p
|518
|1.00
|1.2304
|1.2374
|1.2304
|326.05
|67623.02
|1037
|2005.06.29 18:35
|sell
|519
|1.00
|1.2268
|1.2298
|1.2228
|1038
|2005.06.30 03:05
|s/l
|519
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2228
|-260.26
|67362.75
|1039
|2005.06.30 06:45
|sell
|520
|1.00
|1.2311
|1.2341
|1.2271
|1040
|2005.06.30 13:20
|s/l
|520
|1.00
|1.2341
|1.2341
|1.2271
|-243.06
|67119.69
|1041
|2005.06.30 14:50
|sell
|521
|1.00
|1.2329
|1.2359
|1.2289
|1042
|2005.06.30 15:15
|t/p
|521
|1.00
|1.2289
|1.2359
|1.2289
|325.73
|67445.42
|1043
|2005.06.30 15:50
|sell
|522
|1.00
|1.2332
|1.2362
|1.2292
|1044
|2005.06.30 15:59
|t/p
|522
|1.00
|1.2292
|1.2362
|1.2292
|325.55
|67770.97
|1045
|2005.06.30 16:45
|sell
|523
|1.00
|1.2291
|1.2321
|1.2251
|1046
|2005.06.30 17:05
|t/p
|523
|1.00
|1.2251
|1.2321
|1.2251
|326.50
|68097.47
|1047
|2005.06.30 17:25
|sell
|524
|1.00
|1.2259
|1.2289
|1.2219
|1048
|2005.07.01 08:50
|s/l
|524
|1.00
|1.2289
|1.2289
|1.2219
|-249.57
|67847.90
|1049
|2005.07.01 11:30
|sell
|525
|1.00
|1.2290
|1.2320
|1.2250
|1050
|2005.07.01 12:45
|s/l
|525
|1.00
|1.2320
|1.2320
|1.2250
|-243.51
|67604.39
|1051
|2005.07.01 13:40
|sell
|526
|1.00
|1.2307
|1.2337
|1.2267
|1052
|2005.07.01 15:05
|t/p
|526
|1.00
|1.2267
|1.2337
|1.2267
|326.16
|67930.55
|1053
|2005.07.01 15:50
|sell
|527
|1.00
|1.2316
|1.2346
|1.2276
|1054
|2005.07.01 16:45
|s/l
|527
|1.00
|1.2346
|1.2346
|1.2276
|-242.94
|67687.61
|1055
|2005.07.01 17:15
|sell
|528
|1.00
|1.2339
|1.2369
|1.2299
|1056
|2005.07.01 17:30
|s/l
|528
|1.00
|1.2369
|1.2369
|1.2299
|-242.31
|67445.30
|1057
|2005.07.01 18:30
|sell
|529
|1.00
|1.2408
|1.2438
|1.2368
|1058
|2005.07.04 01:00
|s/l
|529
|1.00
|1.2438
|1.2438
|1.2368
|-246.48
|67198.82
|1059
|2005.07.04 02:45
|sell
|530
|1.00
|1.2469
|1.2499
|1.2429
|1060
|2005.07.04 14:40
|t/p
|530
|1.00
|1.2429
|1.2499
|1.2429
|321.96
|67520.78
|1061
|2005.07.04 16:50
|buy
|531
|1.00
|1.2436
|1.2406
|1.2476
|1062
|2005.07.04 18:40
|s/l
|531
|1.00
|1.2406
|1.2406
|1.2476
|-242.01
|67278.77
|1063
|2005.07.04 22:40
|buy
|532
|1.00
|1.2401
|1.2371
|1.2441
|1064
|2005.07.05 09:35
|t/p
|532
|1.00
|1.2441
|1.2371
|1.2441
|322.91
|67601.68
|1065
|2005.07.05 10:35
|sell
|533
|1.00
|1.2444
|1.2474
|1.2404
|1066
|2005.07.05 11:10
|t/p
|533
|1.00
|1.2404
|1.2474
|1.2404
|322.68
|67924.36
|1067
|2005.07.05 11:50
|sell
|534
|1.00
|1.2445
|1.2475
|1.2405
|1068
|2005.07.05 11:59
|t/p
|534
|1.00
|1.2405
|1.2475
|1.2405
|322.53
|68246.89
|1069
|2005.07.05 14:35
|sell
|535
|1.00
|1.2424
|1.2454
|1.2384
|1070
|2005.07.05 17:15
|s/l
|535
|1.00
|1.2454
|1.2454
|1.2384
|-240.84
|68006.05
|1071
|2005.07.05 17:30
|buy
|536
|1.00
|1.2426
|1.2396
|1.2466
|1072
|2005.07.06 16:05
|s/l
|536
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2466
|-241.06
|67764.98
|1073
|2005.07.06 16:40
|sell
|537
|1.00
|1.2434
|1.2464
|1.2394
|1074
|2005.07.06 17:05
|t/p
|537
|1.00
|1.2394
|1.2464
|1.2394
|323.54
|68088.52
|1075
|2005.07.06 17:35
|sell
|538
|1.00
|1.2404
|1.2434
|1.2364
|1076
|2005.07.06 17:59
|t/p
|538
|1.00
|1.2364
|1.2434
|1.2364
|323.57
|68412.09
|1077
|2005.07.06 18:50
|buy
|539
|1.00
|1.2355
|1.2325
|1.2395
|1078
|2005.07.07 00:25
|s/l
|539
|1.00
|1.2325
|1.2325
|1.2395
|-239.37
|68172.72
|1079
|2005.07.07 02:50
|buy
|540
|1.00
|1.2351
|1.2321
|1.2391
|1080
|2005.07.07 12:50
|s/l
|540
|1.00
|1.2321
|1.2321
|1.2391
|-243.50
|67929.22
|1081
|2005.07.07 13:45
|buy
|541
|1.00
|1.2325
|1.2295
|1.2365
|1082
|2005.07.07 15:10
|t/p
|541
|1.00
|1.2365
|1.2295
|1.2365
|323.28
|68252.50
|1083
|2005.07.07 15:50
|buy
|542
|1.00
|1.2331
|1.2301
|1.2371
|1084
|2005.07.07 16:10
|t/p
|542
|1.00
|1.2371
|1.2301
|1.2371
|323.34
|68575.84
|1085
|2005.07.07 16:45
|buy
|543
|1.00
|1.2341
|1.2311
|1.2381
|1086
|2005.07.07 18:20
|s/l
|543
|1.00
|1.2311
|1.2311
|1.2381
|-243.72
|68332.12
|1087
|2005.07.07 18:50
|sell
|544
|1.00
|1.2319
|1.2349
|1.2279
|1088
|2005.07.07 21:20
|t/p
|544
|1.00
|1.2279
|1.2349
|1.2279
|325.76
|68657.88
|1089
|2005.07.07 21:25
|sell
|545
|1.00
|1.2284
|1.2314
|1.2244
|1090
|2005.07.08 15:40
|t/p
|545
|1.00
|1.2244
|1.2314
|1.2244
|321.49
|68979.37
|1091
|2005.07.08 16:30
|sell
|546
|1.00
|1.2215
|1.2245
|1.2175
|1092
|2005.07.11 10:35
|t/p
|546
|1.00
|1.2175
|1.2245
|1.2175
|323.18
|69302.54
|1093
|2005.07.11 11:20
|sell
|547
|1.00
|1.2165
|1.2195
|1.2125
|1094
|2005.07.11 16:35
|t/p
|547
|1.00
|1.2125
|1.2195
|1.2125
|329.92
|69632.46
|1095
|2005.07.11 17:30
|buy
|548
|1.00
|1.2137
|1.2107
|1.2177
|1096
|2005.07.11 19:20
|s/l
|548
|1.00
|1.2107
|1.2107
|1.2177
|-247.79
|69384.67
|1097
|2005.07.11 19:20
|buy
|549
|1.00
|1.2111
|1.2081
|1.2151
|1098
|2005.07.11 20:05
|t/p
|549
|1.00
|1.2151
|1.2081
|1.2151
|329.13
|69713.80
|1099
|2005.07.11 20:50
|buy
|550
|1.00
|1.2144
|1.2114
|1.2184
|1100
|2005.07.11 23:30
|t/p
|550
|1.00
|1.2184
|1.2114
|1.2184
|328.30
|70042.10
|1101
|2005.07.12 00:50
|sell
|551
|1.00
|1.2180
|1.2210
|1.2140
|1102
|2005.07.12 04:10
|t/p
|551
|1.00
|1.2140
|1.2210
|1.2140
|329.87
|70371.97
|1103
|2005.07.12 04:35
|sell
|552
|1.00
|1.2160
|1.2190
|1.2120
|1104
|2005.07.12 05:05
|t/p
|552
|1.00
|1.2120
|1.2190
|1.2120
|330.11
|70702.08
|1105
|2005.07.12 05:15
|sell
|553
|1.00
|1.2129
|1.2159
|1.2089
|1106
|2005.07.12 12:50
|t/p
|553
|1.00
|1.2089
|1.2159
|1.2089
|330.88
|71032.96
|1107
|2005.07.12 13:59
|sell
|554
|1.00
|1.2109
|1.2139
|1.2069
|1108
|2005.07.12 16:45
|t/p
|554
|1.00
|1.2069
|1.2139
|1.2069
|331.62
|71364.58
|1109
|2005.07.12 17:45
|sell
|555
|1.00
|1.2063
|1.2093
|1.2023
|1110
|2005.07.14 01:15
|s/l
|555
|1.00
|1.2093
|1.2093
|1.2023
|-269.84
|71094.75
|1111
|2005.07.14 02:45
|sell
|556
|1.00
|1.2093
|1.2123
|1.2053
|1112
|2005.07.14 10:05
|t/p
|556
|1.00
|1.2053
|1.2123
|1.2053
|331.87
|71426.62
|1113
|2005.07.14 10:15
|sell
|557
|1.00
|1.2062
|1.2092
|1.2022
|1114
|2005.07.14 17:05
|s/l
|557
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2022
|-247.84
|71178.78
|1115
|2005.07.14 21:40
|sell
|558
|1.00
|1.2120
|1.2150
|1.2080
|1116
|2005.07.15 14:30
|s/l
|558
|1.00
|1.2150
|1.2150
|1.2080
|-252.36
|70926.41
|1117
|2005.07.15 14:30
|sell
|559
|1.00
|1.2147
|1.2177
|1.2107
|1118
|2005.07.15 16:25
|s/l
|559
|1.00
|1.2177
|1.2177
|1.2107
|-246.33
|70680.08
|1119
|2005.07.15 17:20
|sell
|560
|1.00
|1.2178
|1.2208
|1.2138
|1120
|2005.07.15 18:50
|s/l
|560
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2138
|-245.50
|70434.58
|1121
|2005.07.15 19:50
|sell
|561
|1.00
|1.2218
|1.2248
|1.2178
|1122
|2005.07.18 16:05
|t/p
|561
|1.00
|1.2178
|1.2248
|1.2178
|323.13
|70757.71
|1123
|2005.07.18 16:15
|sell
|562
|1.00
|1.2180
|1.2210
|1.2140
|1124
|2005.07.18 18:45
|t/p
|562
|1.00
|1.2140
|1.2210
|1.2140
|329.51
|71087.22
|1125
|2005.07.18 19:35
|buy
|563
|1.00
|1.2150
|1.2120
|1.2190
|1126
|2005.07.19 03:10
|t/p
|563
|1.00
|1.2190
|1.2120
|1.2190
|329.48
|71416.70
|1127
|2005.07.19 04:20
|sell
|564
|1.00
|1.2197
|1.2227
|1.2157
|1128
|2005.07.19 15:20
|s/l
|564
|1.00
|1.2227
|1.2227
|1.2157
|-245.24
|71171.46
|1129
|2005.07.19 16:50
|sell
|565
|1.00
|1.2238
|1.2268
|1.2198
|1130
|2005.07.19 17:05
|t/p
|565
|1.00
|1.2198
|1.2268
|1.2198
|328.60
|71500.06
|1131
|2005.07.19 17:50
|sell
|566
|1.00
|1.2234
|1.2264
|1.2194
|1132
|2005.07.19 17:59
|t/p
|566
|1.00
|1.2194
|1.2264
|1.2194
|328.06
|71828.12
|1133
|2005.07.19 19:50
|buy
|567
|1.00
|1.2185
|1.2155
|1.2225
|1134
|2005.07.20 12:30
|s/l
|567
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2225
|-245.44
|71582.68
|1135
|2005.07.20 13:59
|sell
|568
|1.00
|1.2155
|1.2185
|1.2115
|1136
|2005.07.20 17:05
|s/l
|568
|1.00
|1.2185
|1.2185
|1.2115
|-245.14
|71337.54
|1137
|2005.07.20 18:35
|buy
|569
|1.00
|1.2217
|1.2187
|1.2257
|1138
|2005.07.20 21:20
|s/l
|569
|1.00
|1.2187
|1.2187
|1.2257
|-246.18
|71091.36
|1139
|2005.07.20 21:50
|sell
|570
|1.00
|1.2226
|1.2256
|1.2186
|1140
|2005.07.21 08:40
|t/p
|570
|1.00
|1.2186
|1.2256
|1.2186
|311.85
|71403.21
|1141
|2005.07.21 09:20
|sell
|571
|1.00
|1.2195
|1.2225
|1.2155
|1142
|2005.07.21 14:35
|t/p
|571
|1.00
|1.2155
|1.2225
|1.2155
|329.68
|71732.89
|1143
|2005.07.21 15:40
|buy
|572
|1.00
|1.2116
|1.2086
|1.2156
|1144
|2005.07.21 16:05
|t/p
|572
|1.00
|1.2156
|1.2086
|1.2156
|328.70
|72061.59
|1145
|2005.07.21 16:50
|buy
|573
|1.00
|1.2113
|1.2083
|1.2153
|1146
|2005.07.21 16:59
|t/p
|573
|1.00
|1.2153
|1.2083
|1.2153
|329.03
|72390.62
|1147
|2005.07.21 17:45
|buy
|574
|1.00
|1.2144
|1.2114
|1.2184
|1148
|2005.07.21 18:05
|t/p
|574
|1.00
|1.2184
|1.2114
|1.2184
|328.27
|72718.89
|1149
|2005.07.21 19:30
|sell
|575
|1.00
|1.2184
|1.2214
|1.2144
|1150
|2005.07.21 19:35
|t/p
|575
|1.00
|1.2144
|1.2214
|1.2144
|329.62
|73048.51
|1151
|2005.07.21 20:45
|sell
|576
|1.00
|1.2138
|1.2168
|1.2098
|1152
|2005.07.21 21:05
|s/l
|576
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2098
|-246.49
|72802.02
|1153
|2005.07.21 21:25
|buy
|577
|1.00
|1.2137
|1.2107
|1.2177
|1154
|2005.07.21 22:05
|t/p
|577
|1.00
|1.2177
|1.2107
|1.2177
|328.38
|73130.40
|1155
|2005.07.21 22:20
|buy
|578
|1.00
|1.2170
|1.2140
|1.2210
|1156
|2005.07.22 12:50
|s/l
|578
|1.00
|1.2140
|1.2140
|1.2210
|-246.07
|72884.33
|1157
|2005.07.22 15:35
|buy
|579
|1.00
|1.2161
|1.2131
|1.2201
|1158
|2005.07.22 15:50
|t/p
|579
|1.00
|1.2201
|1.2131
|1.2201
|327.01
|73211.34
|1159
|2005.07.22 16:45
|sell
|580
|1.00
|1.2209
|1.2239
|1.2169
|1160
|2005.07.22 17:05
|t/p
|580
|1.00
|1.2169
|1.2239
|1.2169
|328.87
|73540.21
|1161
|2005.07.22 17:50
|sell
|581
|1.00
|1.2206
|1.2236
|1.2166
|1162
|2005.07.22 17:59
|t/p
|581
|1.00
|1.2166
|1.2236
|1.2166
|329.19
|73869.40
|1163
|2005.07.22 19:40
|sell
|582
|1.00
|1.2183
|1.2213
|1.2143
|1164
|2005.07.25 01:10
|s/l
|582
|1.00
|1.2213
|1.2213
|1.2143
|-250.97
|73618.42
|1165
|2005.07.25 02:35
|sell
|583
|1.00
|1.2208
|1.2238
|1.2168
|1166
|2005.07.25 09:05
|t/p
|583
|1.00
|1.2168
|1.2238
|1.2168
|328.81
|73947.23
|1167
|2005.07.25 09:20
|sell
|584
|1.00
|1.2176
|1.2206
|1.2136
|1168
|2005.07.25 10:15
|s/l
|584
|1.00
|1.2206
|1.2206
|1.2136
|-245.78
|73701.45
|1169
|2005.07.25 12:30
|buy
|585
|1.00
|1.2168
|1.2138
|1.2208
|1170
|2005.07.25 14:05
|t/p
|585
|1.00
|1.2208
|1.2138
|1.2208
|327.63
|74029.08
|1171
|2005.07.25 14:45
|buy
|586
|1.00
|1.2178
|1.2148
|1.2218
|1172
|2005.07.26 12:15
|t/p
|586
|1.00
|1.2218
|1.2148
|1.2218
|328.72
|74357.80
|1173
|2005.07.26 16:35
|sell
|587
|1.00
|1.2284
|1.2314
|1.2244
|1174
|2005.07.26 16:50
|s/l
|587
|1.00
|1.2314
|1.2314
|1.2244
|-243.51
|74114.29
|1175
|2005.07.26 17:50
|sell
|588
|1.00
|1.2309
|1.2339
|1.2269
|1176
|2005.07.27 11:50
|s/l
|588
|1.00
|1.2339
|1.2339
|1.2269
|-248.54
|73865.75
|1177
|2005.07.27 11:50
|sell
|589
|1.00
|1.2338
|1.2368
|1.2298
|1178
|2005.07.27 13:40
|s/l
|589
|1.00
|1.2368
|1.2368
|1.2298
|-242.38
|73623.37
|1179
|2005.07.27 14:50
|sell
|590
|1.00
|1.2386
|1.2416
|1.2346
|1180
|2005.07.27 15:50
|s/l
|590
|1.00
|1.2416
|1.2416
|1.2346
|-241.28
|73382.09
|1181
|2005.07.27 16:45
|sell
|591
|1.00
|1.2418
|1.2448
|1.2378
|1182
|2005.07.27 16:59
|t/p
|591
|1.00
|1.2378
|1.2448
|1.2378
|323.18
|73705.27
|1183
|2005.07.27 17:50
|sell
|592
|1.00
|1.2383
|1.2413
|1.2343
|1184
|2005.07.27 18:05
|t/p
|592
|1.00
|1.2343
|1.2413
|1.2343
|324.28
|74029.55
|1185
|2005.07.27 18:45
|sell
|593
|1.00
|1.2379
|1.2409
|1.2339
|1186
|2005.07.27 19:05
|t/p
|593
|1.00
|1.2339
|1.2409
|1.2339
|324.52
|74354.07
|1187
|2005.07.27 19:40
|sell
|594
|1.00
|1.2349
|1.2379
|1.2309
|1188
|2005.07.27 21:30
|s/l
|594
|1.00
|1.2379
|1.2379
|1.2309
|-242.35
|74111.72
|1189
|2005.07.27 22:15
|sell
|595
|1.00
|1.2369
|1.2399
|1.2329
|1190
|2005.07.28 19:10
|t/p
|595
|1.00
|1.2329
|1.2399
|1.2329
|308.08
|74419.79
|1191
|2005.07.28 19:25
|sell
|596
|1.00
|1.2344
|1.2374
|1.2304
|1192
|2005.07.28 20:30
|t/p
|596
|1.00
|1.2304
|1.2374
|1.2304
|325.12
|74744.91
|1193
|2005.07.28 22:50
|buy
|597
|1.00
|1.2321
|1.2291
|1.2361
|1194
|2005.07.28 23:45
|s/l
|597
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2361
|-244.10
|74500.81
|1195
|2005.07.29 02:30
|buy
|598
|1.00
|1.2303
|1.2273
|1.2343
|1196
|2005.07.29 14:40
|s/l
|598
|1.00
|1.2273
|1.2273
|1.2343
|-244.46
|74256.35
|1197
|2005.07.29 14:59
|sell
|599
|1.00
|1.2286
|1.2316
|1.2246
|1198
|2005.07.29 15:25
|s/l
|599
|1.00
|1.2316
|1.2316
|1.2246
|-243.59
|74012.76
|1199
|2005.07.29 15:35
|buy
|600
|1.00
|1.2264
|1.2234
|1.2304
|1200
|2005.07.29 19:40
|s/l
|600
|1.00
|1.2234
|1.2234
|1.2304
|-245.50
|73767.26
|1201
|2005.07.29 20:35
|buy
|601
|1.00
|1.2233
|1.2203
|1.2273
|1202
|2005.08.01 06:30
|s/l
|601
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2273
|-244.63
|73522.63
|1203
|2005.08.01 06:40
|sell
|602
|1.00
|1.2224
|1.2254
|1.2184
|1204
|2005.08.01 08:50
|t/p
|602
|1.00
|1.2184
|1.2254
|1.2184
|328.48
|73851.11
|1205
|2005.08.01 09:50
|buy
|603
|1.00
|1.2184
|1.2154
|1.2224
|1206
|2005.08.01 16:35
|s/l
|603
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.2224
|-246.97
|73604.14
|1207
|2005.08.01 18:50
|buy
|604
|1.00
|1.2129
|1.2099
|1.2169
|1208
|2005.08.01 20:45
|s/l
|604
|1.00
|1.2099
|1.2099
|1.2169
|-248.20
|73355.94
|1209
|2005.08.01 22:50
|buy
|605
|1.00
|1.2108
|1.2078
|1.2148
|1210
|2005.08.02 07:40
|t/p
|605
|1.00
|1.2148
|1.2078
|1.2148
|330.64
|73686.58
|1211
|2005.08.02 07:59
|buy
|606
|1.00
|1.2133
|1.2103
|1.2173
|1212
|2005.08.02 13:05
|s/l
|606
|1.00
|1.2103
|1.2103
|1.2173
|-247.90
|73438.68
|1213
|2005.08.02 13:25
|sell
|607
|1.00
|1.2128
|1.2158
|1.2088
|1214
|2005.08.02 15:30
|t/p
|607
|1.00
|1.2088
|1.2158
|1.2088
|330.96
|73769.64
|1215
|2005.08.02 16:45
|buy
|608
|1.00
|1.2080
|1.2050
|1.2120
|1216
|2005.08.02 18:05
|t/p
|608
|1.00
|1.2120
|1.2050
|1.2120
|329.89
|74099.53
|1217
|2005.08.02 18:45
|buy
|609
|1.00
|1.2088
|1.2058
|1.2128
|1218
|2005.08.02 19:05
|t/p
|609
|1.00
|1.2128
|1.2058
|1.2128
|329.11
|74428.64
|1219
|2005.08.03 00:35
|sell
|610
|1.00
|1.2194
|1.2224
|1.2154
|1220
|2005.08.03 03:05
|t/p
|610
|1.00
|1.2154
|1.2224
|1.2154
|329.41
|74758.05
|1221
|2005.08.03 03:40
|sell
|611
|1.00
|1.2169
|1.2199
|1.2129
|1222
|2005.08.03 11:20
|t/p
|611
|1.00
|1.2129
|1.2199
|1.2129
|329.87
|75087.92
|1223
|2005.08.03 12:25
|sell
|612
|1.00
|1.2133
|1.2163
|1.2093
|1224
|2005.08.03 21:50
|s/l
|612
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2093
|-246.56
|74841.36
|1225
|2005.08.04 00:45
|sell
|613
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2131
|1226
|2005.08.04 16:15
|t/p
|613
|1.00
|1.2131
|1.2201
|1.2131
|329.73
|75171.09
|1227
|2005.08.04 16:50
|sell
|614
|1.00
|1.2165
|1.2195
|1.2125
|1228
|2005.08.04 17:05
|t/p
|614
|1.00
|1.2125
|1.2195
|1.2125
|330.06
|75501.15
|1229
|2005.08.04 17:45
|sell
|615
|1.00
|1.2134
|1.2164
|1.2094
|1230
|2005.08.05 07:10
|s/l
|615
|1.00
|1.2164
|1.2164
|1.2094
|-252.06
|75249.09
|1231
|2005.08.05 08:45
|sell
|616
|1.00
|1.2164
|1.2194
|1.2124
|1232
|2005.08.05 15:10
|s/l
|616
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2124
|-245.96
|75003.13
|1233
|2005.08.05 15:40
|buy
|617
|1.00
|1.2170
|1.2140
|1.2210
|1234
|2005.08.05 15:45
|t/p
|617
|1.00
|1.2210
|1.2140
|1.2210
|327.44
|75330.57
|1235
|2005.08.05 16:20
|sell
|618
|1.00
|1.2228
|1.2258
|1.2188
|1236
|2005.08.05 17:05
|t/p
|618
|1.00
|1.2188
|1.2258
|1.2188
|328.52
|75659.09
|1237
|2005.08.05 17:50
|sell
|619
|1.00
|1.2205
|1.2235
|1.2165
|1238
|2005.08.05 21:05
|t/p
|619
|1.00
|1.2165
|1.2235
|1.2165
|328.84
|75987.93
|1239
|2005.08.05 21:30
|sell
|620
|1.00
|1.2191
|1.2221
|1.2151
|1240
|2005.08.08 12:05
|t/p
|620
|1.00
|1.2151
|1.2221
|1.2151
|323.85
|76311.77
|1241
|2005.08.08 12:45
|sell
|621
|1.00
|1.2155
|1.2185
|1.2115
|1242
|2005.08.08 14:50
|t/p
|621
|1.00
|1.2115
|1.2185
|1.2115
|330.22
|76641.99
|1243
|2005.08.08 15:45
|buy
|622
|1.00
|1.2106
|1.2076
|1.2146
|1244
|2005.08.08 19:05
|t/p
|622
|1.00
|1.2146
|1.2076
|1.2146
|329.25
|76971.24
|1245
|2005.08.08 19:40
|buy
|623
|1.00
|1.2130
|1.2100
|1.2170
|1246
|2005.08.09 12:05
|t/p
|623
|1.00
|1.2170
|1.2100
|1.2170
|329.66
|77300.90
|1247
|2005.08.09 13:45
|sell
|624
|1.00
|1.2184
|1.2214
|1.2144
|1248
|2005.08.09 15:05
|t/p
|624
|1.00
|1.2144
|1.2214
|1.2144
|329.55
|77630.45
|1249
|2005.08.09 15:45
|sell
|625
|1.00
|1.2159
|1.2189
|1.2119
|1250
|2005.08.10 14:05
|t/p
|625
|1.00
|1.2119
|1.2189
|1.2119
|324.70
|77955.15
|1251
|2005.08.10 14:45
|sell
|626
|1.00
|1.2131
|1.2161
|1.2091
|1252
|2005.08.11 05:20
|t/p
|626
|1.00
|1.2091
|1.2161
|1.2091
|314.43
|78269.58
|1253
|2005.08.11 07:50
|buy
|627
|1.00
|1.2084
|1.2054
|1.2124
|1254
|2005.08.11 16:05
|s/l
|627
|1.00
|1.2054
|1.2054
|1.2124
|-249.28
|78020.30
|1255
|2005.08.11 16:20
|sell
|628
|1.00
|1.2074
|1.2104
|1.2034
|1256
|2005.08.11 16:30
|t/p
|628
|1.00
|1.2034
|1.2104
|1.2034
|332.50
|78352.80
|1257
|2005.08.11 17:15
|sell
|629
|1.00
|1.2020
|1.2050
|1.1980
|1258
|2005.08.12 03:15
|s/l
|629
|1.00
|1.2050
|1.2050
|1.1980
|-254.40
|78098.39
|1259
|2005.08.12 03:40
|buy
|630
|1.00
|1.2036
|1.2006
|1.2076
|1260
|2005.08.12 10:05
|s/l
|630
|1.00
|1.2006
|1.2006
|1.2076
|-250.14
|77848.25
|1261
|2005.08.12 10:25
|sell
|631
|1.00
|1.2014
|1.2044
|1.1974
|1262
|2005.08.12 14:40
|t/p
|631
|1.00
|1.1974
|1.2044
|1.1974
|334.11
|78182.36
|1263
|2005.08.12 15:35
|buy
|632
|1.00
|1.1962
|1.1932
|1.2002
|1264
|2005.08.12 15:59
|t/p
|632
|1.00
|1.2002
|1.1932
|1.2002
|333.19
|78515.55
|1265
|2005.08.12 16:15
|buy
|633
|1.00
|1.2003
|1.1973
|1.2043
|1266
|2005.08.12 16:30
|s/l
|633
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2043
|-250.88
|78264.67
|1267
|2005.08.12 17:45
|buy
|634
|1.00
|1.1926
|1.1896
|1.1966
|1268
|2005.08.12 22:10
|t/p
|634
|1.00
|1.1966
|1.1896
|1.1966
|334.28
|78598.95
|1269
|2005.08.12 23:25
|buy
|635
|1.00
|1.1968
|1.1938
|1.2008
|1270
|2005.08.15 02:10
|s/l
|635
|1.00
|1.1938
|1.1938
|1.2008
|-249.91
|78349.04
|1271
|2005.08.15 04:30
|sell
|636
|1.00
|1.1959
|1.1989
|1.1919
|1272
|2005.08.15 16:40
|s/l
|636
|1.00
|1.1989
|1.1989
|1.1919
|-250.15
|78098.89
|1273
|2005.08.15 17:15
|sell
|637
|1.00
|1.1967
|1.1997
|1.1927
|1274
|2005.08.15 17:35
|s/l
|637
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.1927
|-250.02
|77848.87
|1275
|2005.08.15 18:30
|sell
|638
|1.00
|1.1993
|1.2023
|1.1953
|1276
|2005.08.16 04:05
|s/l
|638
|1.00
|1.2023
|1.2023
|1.1953
|-254.91
|77593.96
|1277
|2005.08.16 04:10
|buy
|639
|1.00
|1.2008
|1.1978
|1.2048
|1278
|2005.08.16 13:20
|t/p
|639
|1.00
|1.2048
|1.1978
|1.2048
|332.01
|77925.97
|1279
|2005.08.16 14:10
|sell
|640
|1.00
|1.2045
|1.2075
|1.2005
|1280
|2005.08.16 15:35
|t/p
|640
|1.00
|1.2005
|1.2075
|1.2005
|333.39
|78259.36
|1281
|2005.08.16 15:50
|sell
|641
|1.00
|1.2034
|1.2064
|1.1994
|1282
|2005.08.16 16:25
|t/p
|641
|1.00
|1.1994
|1.2064
|1.1994
|333.53
|78592.89
|1283
|2005.08.16 16:45
|sell
|642
|1.00
|1.2007
|1.2037
|1.1967
|1284
|2005.08.17 09:40
|s/l
|642
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.1967
|-254.68
|78338.20
|1285
|2005.08.17 10:35
|sell
|643
|1.00
|1.2033
|1.2063
|1.1993
|1286
|2005.08.17 16:25
|s/l
|643
|1.00
|1.2063
|1.2063
|1.1993
|-248.25
|78089.95
|1287
|2005.08.17 16:50
|buy
|644
|1.00
|1.2015
|1.1985
|1.2055
|1288
|2005.08.17 16:59
|t/p
|644
|1.00
|1.2055
|1.1985
|1.2055
|331.18
|78421.13
|1289
|2005.08.17 17:45
|buy
|645
|1.00
|1.2073
|1.2043
|1.2113
|1290
|2005.08.17 21:35
|t/p
|645
|1.00
|1.2113
|1.2043
|1.2113
|329.82
|78750.95
|1291
|2005.08.17 22:30
|sell
|646
|1.00
|1.2138
|1.2168
|1.2098
|1292
|2005.08.18 14:50
|s/l
|646
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2098
|-262.84
|78488.11
|1293
|2005.08.18 17:50
|sell
|647
|1.00
|1.2213
|1.2243
|1.2173
|1294
|2005.08.18 18:20
|t/p
|647
|1.00
|1.2173
|1.2243
|1.2173
|328.60
|78816.71
|1295
|2005.08.18 18:50
|sell
|648
|1.00
|1.2206
|1.2236
|1.2166
|1296
|2005.08.19 13:15
|t/p
|648
|1.00
|1.2166
|1.2236
|1.2166
|323.34
|79140.05
|1297
|2005.08.19 13:45
|sell
|649
|1.00
|1.2208
|1.2238
|1.2168
|1298
|2005.08.19 14:05
|t/p
|649
|1.00
|1.2168
|1.2238
|1.2168
|328.84
|79468.89
|1299
|2005.08.19 14:40
|sell
|650
|1.00
|1.2175
|1.2205
|1.2135
|1300
|2005.08.19 19:05
|t/p
|650
|1.00
|1.2135
|1.2205
|1.2135
|329.92
|79798.81
|1301
|2005.08.19 19:15
|sell
|651
|1.00
|1.2141
|1.2171
|1.2101
|1302
|2005.08.19 19:50
|t/p
|651
|1.00
|1.2101
|1.2171
|1.2101
|330.61
|80129.42
|1303
|2005.08.19 20:50
|buy
|652
|1.00
|1.2098
|1.2068
|1.2138
|1304
|2005.08.22 14:15
|s/l
|652
|1.00
|1.2068
|1.2068
|1.2138
|-247.24
|79882.18
|1305
|2005.08.22 15:50
|buy
|653
|1.00
|1.2068
|1.2038
|1.2108
|1306
|2005.08.22 18:50
|s/l
|653
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.2108
|-249.23
|79632.95
|1307
|2005.08.22 23:30
|buy
|654
|1.00
|1.2021
|1.1991
|1.2061
|1308
|2005.08.23 14:45
|s/l
|654
|1.00
|1.1991
|1.1991
|1.2061
|-248.84
|79384.11
|1309
|2005.08.23 15:50
|buy
|655
|1.00
|1.1989
|1.1959
|1.2029
|1310
|2005.08.23 16:15
|t/p
|655
|1.00
|1.2029
|1.1959
|1.2029
|332.53
|79716.64
|1311
|2005.08.23 16:25
|buy
|656
|1.00
|1.2019
|1.1989
|1.2059
|1312
|2005.08.23 16:45
|s/l
|656
|1.00
|1.1989
|1.1989
|1.2059
|-250.25
|79466.39
|1313
|2005.08.23 17:40
|buy
|657
|1.00
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|1314
|2005.08.24 07:40
|t/p
|657
|1.00
|1.2014
|1.1944
|1.2014
|334.20
|79800.59
|1315
|2005.08.24 08:45
|sell
|658
|1.00
|1.2021
|1.2051
|1.1981
|1316
|2005.08.24 12:10
|t/p
|658
|1.00
|1.1981
|1.2051
|1.1981
|333.91
|80134.50
|1317
|2005.08.24 12:35
|sell
|659
|1.00
|1.2008
|1.2038
|1.1968
|1318
|2005.08.24 14:05
|t/p
|659
|1.00
|1.1968
|1.2038
|1.1968
|334.28
|80468.78
|1319
|2005.08.24 14:25
|sell
|660
|1.00
|1.1979
|1.2009
|1.1939
|1320
|2005.08.24 15:50
|t/p
|660
|1.00
|1.1939
|1.2009
|1.1939
|335.21
|80803.99
|1321
|2005.08.24 16:50
|buy
|661
|1.00
|1.1930
|1.1900
|1.1970
|1322
|2005.08.24 18:05
|t/p
|661
|1.00
|1.1970
|1.1900
|1.1970
|333.83
|81137.82
|1323
|2005.08.24 18:45
|buy
|662
|1.00
|1.1956
|1.1926
|1.1996
|1324
|2005.08.24 20:25
|s/l
|662
|1.00
|1.1926
|1.1926
|1.1996
|-251.70
|80886.12
|1325
|2005.08.24 21:30
|buy
|663
|1.00
|1.1904
|1.1874
|1.1944
|1326
|2005.08.25 12:15
|s/l
|663
|1.00
|1.1874
|1.1874
|1.1944
|-248.78
|80637.33
|1327
|2005.08.25 13:10
|buy
|664
|1.00
|1.1883
|1.1853
|1.1923
|1328
|2005.08.25 22:30
|t/p
|664
|1.00
|1.1923
|1.1853
|1.1923
|335.23
|80972.56
|1329
|2005.08.25 23:25
|sell
|665
|1.00
|1.1929
|1.1959
|1.1889
|1330
|2005.08.26 12:10
|s/l
|665
|1.00
|1.1959
|1.1959
|1.1889
|-256.22
|80716.34
|1331
|2005.08.26 13:15
|buy
|666
|1.00
|1.1948
|1.1918
|1.1988
|1332
|2005.08.26 15:05
|s/l
|666
|1.00
|1.1918
|1.1918
|1.1988
|-251.74
|80464.60
|1333
|2005.08.26 15:50
|sell
|667
|1.00
|1.1965
|1.1995
|1.1925
|1334
|2005.08.26 15:59
|t/p
|667
|1.00
|1.1925
|1.1995
|1.1925
|335.57
|80800.17
|1335
|2005.08.26 16:25
|sell
|668
|1.00
|1.1922
|1.1952
|1.1882
|1336
|2005.08.26 16:45
|s/l
|668
|1.00
|1.1952
|1.1952
|1.1882
|-250.96
|80549.21
|1337
|2005.08.26 17:35
|sell
|669
|1.00
|1.1939
|1.1969
|1.1899
|1338
|2005.08.26 19:20
|s/l
|669
|1.00
|1.1969
|1.1969
|1.1899
|-250.63
|80298.58
|1339
|2005.08.26 19:40
|buy
|670
|1.00
|1.1956
|1.1926
|1.1996
|1340
|2005.08.26 22:15
|t/p
|670
|1.00
|1.1996
|1.1926
|1.1996
|333.34
|80631.92
|1341
|2005.08.26 22:25
|buy
|671
|1.00
|1.1984
|1.1954
|1.2024
|1342
|2005.08.29 01:10
|s/l
|671
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2024
|-249.59
|80382.33
|1343
|2005.08.29 01:40
|sell
|672
|1.00
|1.1976
|1.2006
|1.1936
|1344
|2005.08.29 02:05
|t/p
|672
|1.00
|1.1936
|1.2006
|1.1936
|335.71
|80718.04
|1345
|2005.08.29 02:45
|sell
|673
|1.00
|1.1958
|1.1988
|1.1918
|1346
|2005.08.29 03:05
|t/p
|673
|1.00
|1.1918
|1.1988
|1.1918
|336.21
|81054.25
|1347
|2005.08.29 03:20
|sell
|674
|1.00
|1.1918
|1.1948
|1.1878
|1348
|2005.08.29 04:35
|s/l
|674
|1.00
|1.1948
|1.1948
|1.1878
|-251.03
|80803.22
|1349
|2005.08.29 07:35
|buy
|675
|1.00
|1.1928
|1.1898
|1.1968
|1350
|2005.08.29 17:30
|t/p
|675
|1.00
|1.1968
|1.1898
|1.1968
|334.14
|81137.36
|1351
|2005.08.29 19:15
|sell
|676
|1.00
|1.1972
|1.2002
|1.1932
|1352
|2005.08.29 20:50
|s/l
|676
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.1932
|-249.86
|80887.50
|1353
|2005.08.29 21:40
|sell
|677
|1.00
|1.1998
|1.2028
|1.1958
|1354
|2005.08.30 10:25
|t/p
|677
|1.00
|1.1958
|1.2028
|1.1958
|329.03
|81216.52
|1355
|2005.08.30 10:35
|sell
|678
|1.00
|1.1978
|1.2008
|1.1938
|1356
|2005.08.30 12:25
|s/l
|678
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.1938
|-249.71
|80966.81
|1357
|2005.08.30 12:45
|buy
|679
|1.00
|1.1982
|1.1952
|1.2022
|1358
|2005.08.30 14:20
|t/p
|679
|1.00
|1.2022
|1.1952
|1.2022
|332.72
|81299.53
|1359
|2005.08.30 14:20
|sell
|680
|1.00
|1.2022
|1.2052
|1.1982
|1360
|2005.08.30 17:05
|t/p
|680
|1.00
|1.1982
|1.2052
|1.1982
|333.92
|81633.45
|1361
|2005.08.30 17:40
|sell
|681
|1.00
|1.2004
|1.2034
|1.1964
|1362
|2005.08.30 17:59
|t/p
|681
|1.00
|1.1964
|1.2034
|1.1964
|335.21
|81968.66
|1363
|2005.08.30 18:30
|sell
|682
|1.00
|1.1930
|1.1960
|1.1890
|1364
|2005.08.31 15:30
|t/p
|682
|1.00
|1.1890
|1.1960
|1.1890
|331.14
|82299.80
|1365
|2005.08.31 16:25
|buy
|683
|1.00
|1.1886
|1.1856
|1.1926
|1366
|2005.08.31 16:50
|t/p
|683
|1.00
|1.1926
|1.1856
|1.1926
|335.26
|82635.06
|1367
|2005.08.31 16:59
|buy
|684
|1.00
|1.1888
|1.1858
|1.1928
|1368
|2005.08.31 17:50
|s/l
|684
|1.00
|1.1858
|1.1858
|1.1928
|-253.14
|82381.92
|1369
|2005.08.31 18:50
|buy
|685
|1.00
|1.1882
|1.1852
|1.1922
|1370
|2005.08.31 19:40
|s/l
|685
|1.00
|1.1852
|1.1852
|1.1922
|-253.27
|82128.65
|1371
|2005.08.31 20:35
|buy
|686
|1.00
|1.1845
|1.1815
|1.1885
|1372
|2005.08.31 23:15
|t/p
|686
|1.00
|1.1885
|1.1815
|1.1885
|336.50
|82465.15
|1373
|2005.08.31 23:40
|buy
|687
|1.00
|1.1869
|1.1839
|1.1909
|1374
|2005.09.01 13:20
|t/p
|687
|1.00
|1.1909
|1.1839
|1.1909
|340.00
|82805.15
|1375
|2005.09.01 13:20
|sell
|688
|1.00
|1.1911
|1.1941
|1.1871
|1376
|2005.09.01 15:40
|t/p
|688
|1.00
|1.1871
|1.1941
|1.1871
|337.04
|83142.19
|1377
|2005.09.01 15:45
|sell
|689
|1.00
|1.1896
|1.1926
|1.1856
|1378
|2005.09.01 17:30
|t/p
|689
|1.00
|1.1856
|1.1926
|1.1856
|337.56
|83479.75
|1379
|2005.09.01 17:35
|sell
|690
|1.00
|1.1875
|1.1905
|1.1835
|1380
|2005.09.01 18:45
|t/p
|690
|1.00
|1.1835
|1.1905
|1.1835
|337.98
|83817.73
|1381
|2005.09.01 19:40
|buy
|691
|1.00
|1.1837
|1.1807
|1.1877
|1382
|2005.09.01 20:50
|s/l
|691
|1.00
|1.1807
|1.1807
|1.1877
|-254.09
|83563.64
|1383
|2005.09.01 22:45
|buy
|692
|1.00
|1.1829
|1.1799
|1.1869
|1384
|2005.09.02 13:25
|t/p
|692
|1.00
|1.1869
|1.1799
|1.1869
|338.34
|83901.98
|1385
|2005.09.02 13:40
|buy
|693
|1.00
|1.1846
|1.1816
|1.1886
|1386
|2005.09.02 16:45
|t/p
|693
|1.00
|1.1886
|1.1816
|1.1886
|335.82
|84237.80
|1387
|2005.09.02 17:40
|sell
|694
|1.00
|1.1883
|1.1913
|1.1843
|1388
|2005.09.05 09:45
|t/p
|694
|1.00
|1.1843
|1.1913
|1.1843
|332.32
|84570.11
|1389
|2005.09.05 13:40
|buy
|695
|1.00
|1.1852
|1.1822
|1.1892
|1390
|2005.09.05 17:05
|t/p
|695
|1.00
|1.1892
|1.1822
|1.1892
|336.22
|84906.33
|1391
|2005.09.05 18:50
|sell
|696
|1.00
|1.1900
|1.1930
|1.1860
|1392
|2005.09.06 07:35
|s/l
|696
|1.00
|1.1930
|1.1930
|1.1860
|-256.92
|84649.41
|1393
|2005.09.06 08:50
|sell
|697
|1.00
|1.1926
|1.1956
|1.1886
|1394
|2005.09.06 15:05
|t/p
|697
|1.00
|1.1886
|1.1956
|1.1886
|336.82
|84986.23
|1395
|2005.09.06 15:20
|sell
|698
|1.00
|1.1917
|1.1947
|1.1877
|1396
|2005.09.06 15:25
|t/p
|698
|1.00
|1.1877
|1.1947
|1.1877
|337.35
|85323.58
|1397
|2005.09.06 15:50
|sell
|699
|1.00
|1.1917
|1.1947
|1.1877
|1398
|2005.09.06 15:59
|t/p
|699
|1.00
|1.1877
|1.1947
|1.1877
|337.07
|85660.65
|1399
|2005.09.06 16:20
|buy
|700
|1.00
|1.1861
|1.1831
|1.1901
|1400
|2005.09.06 17:10
|t/p
|700
|1.00
|1.1901
|1.1831
|1.1901
|336.05
|85996.70
|1401
|2005.09.06 17:50
|buy
|701
|1.00
|1.1862
|1.1832
|1.1902
|1402
|2005.09.07 00:05
|t/p
|701
|1.00
|1.1902
|1.1832
|1.1902
|337.41
|86334.11
|1403
|2005.09.07 04:40
|sell
|702
|1.00
|1.1901
|1.1931
|1.1861
|1404
|2005.09.07 16:25
|t/p
|702
|1.00
|1.1861
|1.1931
|1.1861
|337.49
|86671.60
|1405
|2005.09.07 16:50
|sell
|703
|1.00
|1.1935
|1.1965
|1.1895
|1406
|2005.09.07 16:59
|t/p
|703
|1.00
|1.1895
|1.1965
|1.1895
|337.47
|87009.07
|1407
|2005.09.07 17:20
|buy
|704
|1.00
|1.1845
|1.1815
|1.1885
|1408
|2005.09.07 20:30
|t/p
|704
|1.00
|1.1885
|1.1815
|1.1885
|336.53
|87345.60
|1409
|2005.09.08 00:59
|sell
|705
|1.00
|1.1880
|1.1910
|1.1840
|1410
|2005.09.08 15:30
|t/p
|705
|1.00
|1.1840
|1.1910
|1.1840
|338.01
|87683.61
|1411
|2005.09.08 17:59
|buy
|706
|1.00
|1.1819
|1.1789
|1.1859
|1412
|2005.09.09 01:10
|s/l
|706
|1.00
|1.1789
|1.1789
|1.1859
|-253.28
|87430.33
|1413
|2005.09.09 08:45
|buy
|707
|1.00
|1.1808
|1.1778
|1.1848
|1414
|2005.09.09 14:45
|s/l
|707
|1.00
|1.1778
|1.1778
|1.1848
|-254.73
|87175.60
|1415
|2005.09.09 16:35
|buy
|708
|1.00
|1.1758
|1.1728
|1.1798
|1416
|2005.09.09 18:45
|s/l
|708
|1.00
|1.1728
|1.1728
|1.1798
|-255.86
|86919.74
|1417
|2005.09.09 18:45
|buy
|709
|1.00
|1.1729
|1.1699
|1.1769
|1418
|2005.09.09 20:05
|t/p
|709
|1.00
|1.1769
|1.1699
|1.1769
|339.88
|87259.62
|1419
|2005.09.09 22:35
|buy
|710
|1.00
|1.1767
|1.1737
|1.1807
|1420
|2005.09.12 10:05
|t/p
|710
|1.00
|1.1807
|1.1737
|1.1807
|340.00
|87599.61
|1421
|2005.09.12 13:40
|sell
|711
|1.00
|1.1845
|1.1875
|1.1805
|1422
|2005.09.12 23:20
|s/l
|711
|1.00
|1.1875
|1.1875
|1.1805
|-252.46
|87347.15
|1423
|2005.09.13 02:45
|sell
|712
|1.00
|1.1873
|1.1903
|1.1833
|1424
|2005.09.13 15:05
|t/p
|712
|1.00
|1.1833
|1.1903
|1.1833
|338.96
|87686.11
|1425
|2005.09.13 15:50
|sell
|713
|1.00
|1.1852
|1.1882
|1.1812
|1426
|2005.09.13 15:59
|t/p
|713
|1.00
|1.1812
|1.1882
|1.1812
|339.21
|88025.32
|1427
|2005.09.13 18:45
|buy
|714
|1.00
|1.1792
|1.1762
|1.1832
|1428
|2005.09.14 00:05
|t/p
|714
|1.00
|1.1832
|1.1762
|1.1832
|339.43
|88364.75
|1429
|2005.09.14 02:50
|sell
|715
|1.00
|1.1828
|1.1858
|1.1788
|1430
|2005.09.14 13:50
|t/p
|715
|1.00
|1.1788
|1.1858
|1.1788
|339.33
|88704.08
|1431
|2005.09.14 14:45
|buy
|716
|1.00
|1.1784
|1.1754
|1.1824
|1432
|2005.09.14 15:05
|t/p
|716
|1.00
|1.1824
|1.1754
|1.1824
|337.92
|89042.00
|1433
|2005.09.14 15:40
|buy
|717
|1.00
|1.1785
|1.1755
|1.1825
|1434
|2005.09.14 16:10
|t/p
|717
|1.00
|1.1825
|1.1755
|1.1825
|338.10
|89380.10
|1435
|2005.09.14 17:50
|sell
|718
|1.00
|1.1810
|1.1840
|1.1770
|1436
|2005.09.15 10:35
|s/l
|718
|1.00
|1.1840
|1.1840
|1.1770
|-269.80
|89110.30
|1437
|2005.09.15 14:50
|sell
|719
|1.00
|1.1863
|1.1893
|1.1823
|1438
|2005.09.15 17:40
|s/l
|719
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1823
|-252.10
|88858.20
|1439
|2005.09.15 18:50
|sell
|720
|1.00
|1.1897
|1.1927
|1.1857
|1440
|2005.09.15 19:05
|t/p
|720
|1.00
|1.1857
|1.1927
|1.1857
|337.78
|89195.98
|1441
|2005.09.15 22:35
|sell
|721
|1.00
|1.1857
|1.1887
|1.1817
|1442
|2005.09.16 08:10
|t/p
|721
|1.00
|1.1817
|1.1887
|1.1817
|333.03
|89529.01
|1443
|2005.09.16 09:50
|buy
|722
|1.00
|1.1817
|1.1787
|1.1857
|1444
|2005.09.16 21:30
|s/l
|722
|1.00
|1.1787
|1.1787
|1.1857
|-254.58
|89274.43
|1445
|2005.09.19 10:50
|sell
|723
|1.00
|1.1827
|1.1857
|1.1787
|1446
|2005.09.19 16:05
|t/p
|723
|1.00
|1.1787
|1.1857
|1.1787
|340.14
|89614.57
|1447
|2005.09.19 17:20
|sell
|724
|1.00
|1.1743
|1.1773
|1.1703
|1448
|2005.09.19 18:59
|t/p
|724
|1.00
|1.1703
|1.1773
|1.1703
|342.15
|89956.72
|1449
|2005.09.19 20:50
|buy
|725
|1.00
|1.1666
|1.1636
|1.1706
|1450
|2005.09.20 18:05
|t/p
|725
|1.00
|1.1706
|1.1636
|1.1706
|343.10
|90299.82
|1451
|2005.09.20 19:45
|sell
|726
|1.00
|1.1702
|1.1732
|1.1662
|1452
|2005.09.21 15:15
|t/p
|726
|1.00
|1.1662
|1.1732
|1.1662
|337.61
|90637.42
|1453
|2005.09.21 15:35
|sell
|727
|1.00
|1.1671
|1.1701
|1.1631
|1454
|2005.09.21 18:05
|s/l
|727
|1.00
|1.1701
|1.1701
|1.1631
|-256.04
|90381.38
|1455
|2005.09.21 22:40
|sell
|728
|1.00
|1.1706
|1.1736
|1.1666
|1456
|2005.09.22 01:05
|t/p
|728
|1.00
|1.1666
|1.1736
|1.1666
|326.51
|90707.89
|1457
|2005.09.22 01:59
|buy
|729
|1.00
|1.1664
|1.1634
|1.1704
|1458
|2005.09.22 10:25
|s/l
|729
|1.00
|1.1634
|1.1634
|1.1704
|-257.96
|90449.93
|1459
|2005.09.22 10:45
|sell
|730
|1.00
|1.1671
|1.1701
|1.1631
|1460
|2005.09.22 11:20
|t/p
|730
|1.00
|1.1631
|1.1701
|1.1631
|343.91
|90793.84
|1461
|2005.09.22 11:30
|sell
|731
|1.00
|1.1645
|1.1675
|1.1605
|1462
|2005.09.22 15:05
|s/l
|731
|1.00
|1.1675
|1.1675
|1.1605
|-256.87
|90536.97
|1463
|2005.09.22 16:45
|buy
|732
|1.00
|1.1656
|1.1626
|1.1696
|1464
|2005.09.22 20:05
|t/p
|732
|1.00
|1.1696
|1.1626
|1.1696
|341.88
|90878.85
|1465
|2005.09.22 21:25
|sell
|733
|1.00
|1.1700
|1.1730
|1.1660
|1466
|2005.09.23 00:35
|s/l
|733
|1.00
|1.1730
|1.1730
|1.1660
|-261.22
|90617.63
|1467
|2005.09.23 04:35
|sell
|734
|1.00
|1.1731
|1.1761
|1.1691
|1468
|2005.09.23 19:05
|t/p
|734
|1.00
|1.1691
|1.1761
|1.1691
|342.20
|90959.83
|1469
|2005.09.23 19:45
|sell
|735
|1.00
|1.1713
|1.1743
|1.1673
|1470
|2005.09.26 00:15
|s/l
|735
|1.00
|1.1743
|1.1743
|1.1673
|-260.94
|90698.88
|1471
|2005.09.26 04:50
|sell
|736
|1.00
|1.1743
|1.1773
|1.1703
|1472
|2005.09.26 11:50
|s/l
|736
|1.00
|1.1773
|1.1773
|1.1703
|-254.75
|90444.13
|1473
|2005.09.26 12:10
|sell
|737
|1.00
|1.1770
|1.1800
|1.1730
|1474
|2005.09.26 16:45
|s/l
|737
|1.00
|1.1800
|1.1800
|1.1730
|-254.24
|90189.89
|1475
|2005.09.26 17:30
|sell
|738
|1.00
|1.1771
|1.1801
|1.1731
|1476
|2005.09.26 18:05
|t/p
|738
|1.00
|1.1731
|1.1801
|1.1731
|341.91
|90531.80
|1477
|2005.09.26 18:35
|sell
|739
|1.00
|1.1747
|1.1777
|1.1707
|1478
|2005.09.26 19:05
|t/p
|739
|1.00
|1.1707
|1.1777
|1.1707
|341.71
|90873.51
|1479
|2005.09.26 20:15
|sell
|740
|1.00
|1.1712
|1.1742
|1.1672
|1480
|2005.09.27 12:05
|s/l
|740
|1.00
|1.1742
|1.1742
|1.1672
|-260.86
|90612.65
|1481
|2005.09.27 12:10
|buy
|741
|1.00
|1.1726
|1.1696
|1.1766
|1482
|2005.09.27 16:40
|t/p
|741
|1.00
|1.1766
|1.1696
|1.1766
|339.53
|90952.18
|1483
|2005.09.27 18:50
|sell
|742
|1.00
|1.1792
|1.1822
|1.1752
|1484
|2005.09.28 20:10
|t/p
|742
|1.00
|1.1752
|1.1822
|1.1752
|334.99
|91287.17
|1485
|2005.09.28 20:45
|sell
|743
|1.00
|1.1777
|1.1807
|1.1737
|1486
|2005.09.28 21:05
|t/p
|743
|1.00
|1.1737
|1.1807
|1.1737
|340.97
|91628.14
|1487
|2005.09.28 22:35
|sell
|744
|1.00
|1.1747
|1.1777
|1.1707
|1488
|2005.09.29 15:10
|s/l
|744
|1.00
|1.1777
|1.1777
|1.1707
|-271.09
|91357.04
|1489
|2005.09.29 17:59
|buy
|745
|1.00
|1.1717
|1.1687
|1.1757
|1490
|2005.09.30 11:05
|s/l
|745
|1.00
|1.1687
|1.1687
|1.1757
|-255.52
|91101.52
|1491
|2005.09.30 11:20
|sell
|746
|1.00
|1.1714
|1.1744
|1.1674
|1492
|2005.09.30 12:25
|t/p
|746
|1.00
|1.1674
|1.1744
|1.1674
|342.64
|91444.16
|1493
|2005.09.30 13:59
|sell
|747
|1.00
|1.1675
|1.1705
|1.1635
|1494
|2005.09.30 16:40
|t/p
|747
|1.00
|1.1635
|1.1705
|1.1635
|343.79
|91787.95
|1495
|2005.09.30 16:40
|buy
|748
|1.00
|1.1635
|1.1605
|1.1675
|1496
|2005.09.30 17:59
|s/l
|748
|1.00
|1.1605
|1.1605
|1.1675
|-258.51
|91529.44
|1497
|2005.09.30 18:35
|buy
|749
|1.00
|1.1606
|1.1576
|1.1646
|1498
|2005.10.03 05:25
|t/p
|749
|1.00
|1.1646
|1.1576
|1.1646
|344.86
|91874.30
|1499
|2005.10.03 08:40
|sell
|750
|1.00
|1.1644
|1.1674
|1.1604
|1500
|2005.10.03 16:35
|s/l
|750
|1.00
|1.1674
|1.1674
|1.1604
|-256.98
|91617.32
|1501
|2005.10.03 17:30
|sell
|751
|1.00
|1.1664
|1.1694
|1.1624
|1502
|2005.10.04 15:40
|s/l
|751
|1.00
|1.1694
|1.1694
|1.1624
|-261.93
|91355.39
|1503
|2005.10.04 16:30
|sell
|752
|1.00
|1.1696
|1.1726
|1.1656
|1504
|2005.10.04 17:50
|s/l
|752
|1.00
|1.1726
|1.1726
|1.1656
|-255.80
|91099.59
|1505
|2005.10.04 18:20
|sell
|753
|1.00
|1.1726
|1.1756
|1.1686
|1506
|2005.10.05 15:05
|s/l
|753
|1.00
|1.1756
|1.1756
|1.1686
|-260.44
|90839.14
|1507
|2005.10.05 17:50
|sell
|754
|1.00
|1.1811
|1.1841
|1.1771
|1508
|2005.10.05 22:30
|s/l
|754
|1.00
|1.1841
|1.1841
|1.1771
|-253.27
|90585.87
|1509
|2005.10.05 22:59
|buy
|755
|1.00
|1.1825
|1.1795
|1.1865
|1510
|2005.10.06 02:05
|s/l
|755
|1.00
|1.1795
|1.1795
|1.1865
|-250.18
|90335.69
|1511
|2005.10.06 02:35
|sell
|756
|1.00
|1.1826
|1.1856
|1.1786
|1512
|2005.10.06 09:50
|t/p
|756
|1.00
|1.1786
|1.1856
|1.1786
|339.39
|90675.08
|1513
|2005.10.06 10:59
|sell
|757
|1.00
|1.1789
|1.1819
|1.1749
|1514
|2005.10.06 13:15
|s/l
|757
|1.00
|1.1819
|1.1819
|1.1749
|-253.83
|90421.25
|1515
|2005.10.06 13:40
|buy
|758
|1.00
|1.1792
|1.1762
|1.1832
|1516
|2005.10.06 15:05
|t/p
|758
|1.00
|1.1832
|1.1762
|1.1832
|337.98
|90759.23
|1517
|2005.10.06 15:30
|buy
|759
|1.00
|1.1807
|1.1777
|1.1847
|1518
|2005.10.06 16:05
|t/p
|759
|1.00
|1.1847
|1.1777
|1.1847
|337.49
|91096.72
|1519
|2005.10.06 17:40
|sell
|760
|1.00
|1.1845
|1.1875
|1.1805
|1520
|2005.10.06 21:05
|t/p
|760
|1.00
|1.1805
|1.1875
|1.1805
|339.01
|91435.73
|1521
|2005.10.06 21:35
|sell
|761
|1.00
|1.1822
|1.1852
|1.1782
|1522
|2005.10.07 16:05
|t/p
|761
|1.00
|1.1782
|1.1852
|1.1782
|334.63
|91770.36
|1523
|2005.10.07 16:30
|sell
|762
|1.00
|1.1814
|1.1844
|1.1774
|1524
|2005.10.07 16:45
|t/p
|762
|1.00
|1.1774
|1.1844
|1.1774
|340.11
|92110.47
|1525
|2005.10.07 17:50
|sell
|763
|1.00
|1.1780
|1.1810
|1.1740
|1526
|2005.10.07 17:59
|t/p
|763
|1.00
|1.1740
|1.1810
|1.1740
|340.77
|92451.24
|1527
|2005.10.07 18:50
|buy
|764
|1.00
|1.1732
|1.1702
|1.1772
|1528
|2005.10.10 20:10
|t/p
|764
|1.00
|1.1772
|1.1702
|1.1772
|341.18
|92792.42
|1529
|2005.10.10 22:50
|sell
|765
|1.00
|1.1766
|1.1796
|1.1726
|1530
|2005.10.11 12:50
|s/l
|765
|1.00
|1.1796
|1.1796
|1.1726
|-259.77
|92532.64
|1531
|2005.10.11 13:45
|sell
|766
|1.00
|1.1789
|1.1819
|1.1749
|1532
|2005.10.11 15:45
|s/l
|766
|1.00
|1.1819
|1.1819
|1.1749
|-253.78
|92278.86
|1533
|2005.10.11 15:59
|buy
|767
|1.00
|1.1795
|1.1765
|1.1835
|1534
|2005.10.11 17:05
|s/l
|767
|1.00
|1.1765
|1.1765
|1.1835
|-254.99
|92023.87
|1535
|2005.10.11 17:35
|sell
|768
|1.00
|1.1799
|1.1829
|1.1759
|1536
|2005.10.11 18:05
|t/p
|768
|1.00
|1.1759
|1.1829
|1.1759
|340.42
|92364.29
|1537
|2005.10.11 18:30
|sell
|769
|1.00
|1.1769
|1.1799
|1.1729
|1538
|2005.10.12 11:05
|t/p
|769
|1.00
|1.1729
|1.1799
|1.1729
|335.86
|92700.15
|1539
|2005.10.12 19:35
|buy
|770
|1.00
|1.1704
|1.1674
|1.1744
|1540
|2005.10.13 15:10
|t/p
|770
|1.00
|1.1744
|1.1674
|1.1744
|344.48
|93044.62
|1541
|2005.10.13 16:20
|sell
|771
|1.00
|1.1789
|1.1819
|1.1749
|1542
|2005.10.13 17:50
|s/l
|771
|1.00
|1.1819
|1.1819
|1.1749
|-253.38
|92791.24
|1543
|2005.10.13 18:45
|sell
|772
|1.00
|1.1832
|1.1862
|1.1792
|1544
|2005.10.14 13:50
|s/l
|772
|1.00
|1.1862
|1.1862
|1.1792
|-258.38
|92532.86
|1545
|2005.10.14 14:50
|sell
|773
|1.00
|1.1857
|1.1887
|1.1817
|1546
|2005.10.14 16:45
|s/l
|773
|1.00
|1.1887
|1.1887
|1.1817
|-252.18
|92280.68
|1547
|2005.10.14 17:40
|sell
|774
|1.00
|1.1874
|1.1904
|1.1834
|1548
|2005.10.17 03:05
|t/p
|774
|1.00
|1.1834
|1.1904
|1.1834
|332.71
|92613.39
|1549
|2005.10.17 03:10
|sell
|775
|1.00
|1.1853
|1.1883
|1.1813
|1550
|2005.10.17 11:40
|t/p
|775
|1.00
|1.1813
|1.1883
|1.1813
|338.61
|92952.00
|1551
|2005.10.17 11:40
|buy
|776
|1.00
|1.1813
|1.1783
|1.1853
|1552
|2005.10.17 16:05
|s/l
|776
|1.00
|1.1783
|1.1783
|1.1853
|-254.62
|92697.38
|1553
|2005.10.17 16:50
|sell
|777
|1.00
|1.1829
|1.1859
|1.1789
|1554
|2005.10.17 16:59
|t/p
|777
|1.00
|1.1789
|1.1859
|1.1789
|339.47
|93036.85
|1555
|2005.10.17 18:50
|buy
|778
|1.00
|1.1783
|1.1753
|1.1823
|1556
|2005.10.18 06:15
|t/p
|778
|1.00
|1.1823
|1.1753
|1.1823
|339.63
|93376.48
|1557
|2005.10.18 09:45
|sell
|779
|1.00
|1.1826
|1.1856
|1.1786
|1558
|2005.10.18 15:10
|s/l
|779
|1.00
|1.1856
|1.1856
|1.1786
|-253.02
|93123.46
|1559
|2005.10.18 16:50
|sell
|780
|1.00
|1.1865
|1.1895
|1.1825
|1560
|2005.10.18 17:20
|t/p
|780
|1.00
|1.1825
|1.1895
|1.1825
|338.32
|93461.78
|1561
|2005.10.18 17:50
|sell
|781
|1.00
|1.1838
|1.1868
|1.1798
|1562
|2005.10.18 18:15
|t/p
|781
|1.00
|1.1798
|1.1868
|1.1798
|339.07
|93800.85
|1563
|2005.10.18 19:35
|sell
|782
|1.00
|1.1801
|1.1831
|1.1761
|1564
|2005.10.19 14:05
|t/p
|782
|1.00
|1.1761
|1.1831
|1.1761
|334.84
|94135.68
|1565
|2005.10.19 14:40
|sell
|783
|1.00
|1.1782
|1.1812
|1.1742
|1566
|2005.10.19 16:50
|t/p
|783
|1.00
|1.1742
|1.1812
|1.1742
|340.66
|94476.34
|1567
|2005.10.19 18:50
|buy
|784
|1.00
|1.1755
|1.1725
|1.1795
|1568
|2005.10.20 15:45
|s/l
|784
|1.00
|1.1725
|1.1725
|1.1795
|-251.96
|94224.38
|1569
|2005.10.20 16:40
|buy
|785
|1.00
|1.1717
|1.1687
|1.1757
|1570
|2005.10.20 18:10
|t/p
|785
|1.00
|1.1757
|1.1687
|1.1757
|339.96
|94564.34
|1571
|2005.10.20 18:45
|buy
|786
|1.00
|1.1722
|1.1692
|1.1762
|1572
|2005.10.20 18:59
|t/p
|786
|1.00
|1.1762
|1.1692
|1.1762
|340.05
|94904.39
|1573
|2005.10.20 19:40
|buy
|787
|1.00
|1.1761
|1.1731
|1.1801
|1574
|2005.10.21 16:05
|t/p
|787
|1.00
|1.1801
|1.1731
|1.1801
|340.23
|95244.62
|1575
|2005.10.21 17:30
|buy
|788
|1.00
|1.1810
|1.1780
|1.1850
|1576
|2005.10.21 18:45
|t/p
|788
|1.00
|1.1850
|1.1780
|1.1850
|337.50
|95582.12
|1577
|2005.10.21 19:50
|sell
|789
|1.00
|1.1849
|1.1879
|1.1809
|1578
|2005.10.21 20:50
|s/l
|789
|1.00
|1.1879
|1.1879
|1.1809
|-252.55
|95329.57
|1579
|2005.10.21 21:50
|sell
|790
|1.00
|1.1869
|1.1899
|1.1829
|1580
|2005.10.24 13:05
|s/l
|790
|1.00
|1.1899
|1.1899
|1.1829
|-257.42
|95072.14
|1581
|2005.10.24 14:50
|sell
|791
|1.00
|1.1920
|1.1950
|1.1880
|1582
|2005.10.24 18:05
|t/p
|791
|1.00
|1.1880
|1.1950
|1.1880
|336.78
|95408.92
|1583
|2005.10.24 18:35
|sell
|792
|1.00
|1.1896
|1.1926
|1.1856
|1584
|2005.10.25 11:05
|t/p
|792
|1.00
|1.1856
|1.1926
|1.1856
|332.31
|95741.23
|1585
|2005.10.25 11:50
|sell
|793
|1.00
|1.1865
|1.1895
|1.1825
|1586
|2005.10.25 14:45
|t/p
|793
|1.00
|1.1825
|1.1895
|1.1825
|338.38
|96079.61
|1587
|2005.10.25 14:59
|sell
|794
|1.00
|1.1846
|1.1876
|1.1806
|1588
|2005.10.25 16:35
|t/p
|794
|1.00
|1.1806
|1.1876
|1.1806
|338.95
|96418.56
|1589
|2005.10.25 18:50
|buy
|795
|1.00
|1.1771
|1.1741
|1.1811
|1590
|2005.10.25 23:30
|s/l
|795
|1.00
|1.1741
|1.1741
|1.1811
|-255.56
|96163.00
|1591
|2005.10.26 00:25
|buy
|796
|1.00
|1.1744
|1.1714
|1.1784
|1592
|2005.10.26 16:05
|s/l
|796
|1.00
|1.1714
|1.1714
|1.1784
|-256.22
|95906.78
|1593
|2005.10.26 16:45
|sell
|797
|1.00
|1.1745
|1.1775
|1.1705
|1594
|2005.10.26 16:59
|t/p
|797
|1.00
|1.1705
|1.1775
|1.1705
|341.79
|96248.57
|1595
|2005.10.26 17:25
|sell
|798
|1.00
|1.1705
|1.1735
|1.1665
|1596
|2005.10.27 04:05
|t/p
|798
|1.00
|1.1665
|1.1735
|1.1665
|326.75
|96575.32
|1597
|2005.10.27 04:20
|sell
|799
|1.00
|1.1697
|1.1727
|1.1657
|1598
|2005.10.27 05:35
|t/p
|799
|1.00
|1.1657
|1.1727
|1.1657
|343.14
|96918.46
|1599
|2005.10.27 07:59
|sell
|800
|1.00
|1.1689
|1.1719
|1.1649
|1600
|2005.10.27 16:05
|t/p
|800
|1.00
|1.1649
|1.1719
|1.1649
|343.49
|97261.95
|1601
|2005.10.27 16:15
|sell
|801
|1.00
|1.1669
|1.1699
|1.1629
|1602
|2005.10.27 18:05
|s/l
|801
|1.00
|1.1699
|1.1699
|1.1629
|-256.25
|97005.70
|1603
|2005.10.27 18:50
|buy
|802
|1.00
|1.1687
|1.1657
|1.1727
|1604
|2005.10.27 22:45
|t/p
|802
|1.00
|1.1727
|1.1657
|1.1727
|341.09
|97346.79
|1605
|2005.10.28 00:50
|sell
|803
|1.00
|1.1728
|1.1758
|1.1688
|1606
|2005.10.28 16:40
|s/l
|803
|1.00
|1.1758
|1.1758
|1.1688
|-255.06
|97091.73
|1607
|2005.10.28 18:50
|sell
|804
|1.00
|1.1771
|1.1801
|1.1731
|1608
|2005.10.31 18:05
|s/l
|804
|1.00
|1.1801
|1.1801
|1.1731
|-259.47
|96832.25
|1609
|2005.10.31 18:20
|buy
|805
|1.00
|1.1790
|1.1760
|1.1830
|1610
|2005.10.31 21:50
|t/p
|805
|1.00
|1.1830
|1.1760
|1.1830
|338.01
|97170.26
|1611
|2005.10.31 22:45
|sell
|806
|1.00
|1.1825
|1.1855
|1.1785
|1612
|2005.11.01 18:05
|t/p
|806
|1.00
|1.1785
|1.1855
|1.1785
|334.23
|97504.49
|1613
|2005.11.01 18:45
|sell
|807
|1.00
|1.1797
|1.1827
|1.1757
|1614
|2005.11.01 19:05
|t/p
|807
|1.00
|1.1757
|1.1827
|1.1757
|340.36
|97844.85
|1615
|2005.11.01 19:40
|sell
|808
|1.00
|1.1771
|1.1801
|1.1731
|1616
|2005.11.02 15:05
|s/l
|808
|1.00
|1.1801
|1.1801
|1.1731
|-259.58
|97585.27
|1617
|2005.11.02 16:45
|sell
|809
|1.00
|1.1811
|1.1841
|1.1771
|1618
|2005.11.03 14:40
|t/p
|809
|1.00
|1.1771
|1.1841
|1.1771
|323.40
|97908.66
|1619
|2005.11.03 14:50
|sell
|810
|1.00
|1.1787
|1.1817
|1.1747
|1620
|2005.11.03 16:40
|s/l
|810
|1.00
|1.1817
|1.1817
|1.1747
|-253.83
|97654.83
|1621
|2005.11.03 16:50
|buy
|811
|1.00
|1.1767
|1.1737
|1.1807
|1622
|2005.11.03 16:59
|t/p
|811
|1.00
|1.1807
|1.1737
|1.1807
|338.78
|97993.61
|1623
|2005.11.03 17:30
|sell
|812
|1.00
|1.1810
|1.1840
|1.1770
|1624
|2005.11.04 15:35
|t/p
|812
|1.00
|1.1770
|1.1840
|1.1770
|334.64
|98328.25
|1625
|2005.11.04 16:30
|buy
|813
|1.00
|1.1754
|1.1724
|1.1794
|1626
|2005.11.04 17:50
|s/l
|813
|1.00
|1.1724
|1.1724
|1.1794
|-256.10
|98072.15
|1627
|2005.11.04 17:50
|buy
|814
|1.00
|1.1718
|1.1688
|1.1758
|1628
|2005.11.04 17:59
|t/p
|814
|1.00
|1.1758
|1.1688
|1.1758
|339.93
|98412.08
|1629
|2005.11.04 18:45
|buy
|815
|1.00
|1.1765
|1.1735
|1.1805
|1630
|2005.11.04 18:59
|t/p
|815
|1.00
|1.1805
|1.1735
|1.1805
|338.61
|98750.69
|1631
|2005.11.04 19:45
|buy
|816
|1.00
|1.1809
|1.1779
|1.1849
|1632
|2005.11.04 19:59
|t/p
|816
|1.00
|1.1849
|1.1779
|1.1849
|337.35
|99088.04
|1633
|2005.11.04 21:50
|sell
|817
|1.00
|1.1848
|1.1878
|1.1808
|1634
|2005.11.07 14:50
|s/l
|817
|1.00
|1.1878
|1.1878
|1.1808
|-258.01
|98830.03
|1635
|2005.11.07 16:40
|sell
|818
|1.00
|1.1894
|1.1924
|1.1854
|1636
|2005.11.08 10:20
|s/l
|818
|1.00
|1.1924
|1.1924
|1.1854
|-257.00
|98573.02
|1637
|2005.11.08 11:25
|sell
|819
|1.00
|1.1931
|1.1961
|1.1891
|1638
|2005.11.08 13:45
|s/l
|819
|1.00
|1.1961
|1.1961
|1.1891
|-250.62
|98322.40
|1639
|2005.11.08 14:50
|sell
|820
|1.00
|1.1953
|1.1983
|1.1913
|1640
|2005.11.08 17:05
|t/p
|820
|1.00
|1.1913
|1.1983
|1.1913
|336.14
|98658.54
|1641
|2005.11.08 17:40
|sell
|821
|1.00
|1.1927
|1.1957
|1.1887
|1642
|2005.11.08 18:05
|t/p
|821
|1.00
|1.1887
|1.1957
|1.1887
|336.56
|98995.10
|1643
|2005.11.08 18:30
|sell
|822
|1.00
|1.1903
|1.1933
|1.1863
|1644
|2005.11.08 21:45
|t/p
|822
|1.00
|1.1863
|1.1933
|1.1863
|337.32
|99332.42
|1645
|2005.11.09 12:50
|sell
|823
|1.00
|1.1901
|1.1931
|1.1861
|1646
|2005.11.09 18:35
|t/p
|823
|1.00
|1.1861
|1.1931
|1.1861
|337.27
|99669.69
|1647
|2005.11.09 18:40
|sell
|824
|1.00
|1.1882
|1.1912
|1.1842
|1648
|2005.11.09 21:20
|t/p
|824
|1.00
|1.1842
|1.1912
|1.1842
|337.95
|100007.64
|1649
|2005.11.09 21:25
|sell
|825
|1.00
|1.1844
|1.1874
|1.1804
|1650
|2005.11.10 00:00
|s/l
|825
|1.00
|1.1874
|1.1874
|1.1804
|-269.03
|99738.61
|1651
|2005.11.10 04:50
|sell
|826
|1.00
|1.1874
|1.1904
|1.1834
|1652
|2005.11.10 15:10
|t/p
|826
|1.00
|1.1834
|1.1904
|1.1834
|338.81
|100077.42
|1653
|2005.11.10 15:30
|sell
|827
|1.00
|1.1873
|1.1903
|1.1833
|1654
|2005.11.10 15:40
|t/p
|827
|1.00
|1.1833
|1.1903
|1.1833
|338.81
|100416.23
|1655
|2005.11.10 18:59
|sell
|828
|1.00
|1.1875
|1.1905
|1.1835
|1656
|2005.11.10 22:05
|s/l
|828
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.1835
|-251.95
|100164.28
|1657
|2005.11.11 01:45
|sell
|829
|1.00
|1.1905
|1.1935
|1.1865
|1658
|2005.11.14 12:10
|s/l
|829
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1865
|-256.75
|99907.53
|1659
|2005.11.14 15:50
|sell
|830
|1.00
|1.1958
|1.1988
|1.1918
|1660
|2005.11.14 20:10
|t/p
|830
|1.00
|1.1918
|1.1988
|1.1918
|335.80
|100243.33
|1661
|2005.11.14 20:45
|sell
|831
|1.00
|1.1936
|1.1966
|1.1896
|1662
|2005.11.15 14:50
|s/l
|831
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.1896
|-256.14
|99987.18
|1663
|2005.11.15 15:45
|sell
|832
|1.00
|1.1963
|1.1993
|1.1923
|1664
|2005.11.15 22:05
|t/p
|832
|1.00
|1.1923
|1.1993
|1.1923
|335.60
|100322.78
|1665
|2005.11.15 22:15
|sell
|833
|1.00
|1.1935
|1.1965
|1.1895
|1666
|2005.11.16 13:25
|s/l
|833
|1.00
|1.1965
|1.1965
|1.1895
|-256.20
|100066.58
|1667
|2005.11.16 13:25
|sell
|834
|1.00
|1.1961
|1.1991
|1.1921
|1668
|2005.11.16 18:05
|t/p
|834
|1.00
|1.1921
|1.1991
|1.1921
|335.80
|100402.38
|1669
|2005.11.16 19:45
|sell
|835
|1.00
|1.1921
|1.1951
|1.1881
|1670
|2005.11.17 14:40
|t/p
|835
|1.00
|1.1881
|1.1951
|1.1881
|320.62
|100723.00
|1671
|2005.11.17 15:50
|buy
|836
|1.00
|1.1878
|1.1848
|1.1918
|1672
|2005.11.18 17:35
|t/p
|836
|1.00
|1.1918
|1.1848
|1.1918
|336.73
|101059.73
|1673
|2005.11.18 18:30
|sell
|837
|1.00
|1.1914
|1.1944
|1.1874
|1674
|2005.11.21 11:05
|t/p
|837
|1.00
|1.1874
|1.1944
|1.1874
|331.40
|101391.12
|1675
|2005.11.21 11:15
|sell
|838
|1.00
|1.1892
|1.1922
|1.1852
|1676
|2005.11.21 15:45
|t/p
|838
|1.00
|1.1852
|1.1922
|1.1852
|337.84
|101728.96
|1677
|2005.11.21 17:50
|buy
|839
|1.00
|1.1818
|1.1788
|1.1858
|1678
|2005.11.22 17:45
|s/l
|839
|1.00
|1.1788
|1.1788
|1.1858
|-253.52
|101475.44
|1679
|2005.11.22 18:40
|buy
|840
|1.00
|1.1770
|1.1740
|1.1810
|1680
|2005.11.22 21:40
|s/l
|840
|1.00
|1.1740
|1.1740
|1.1810
|-255.82
|101219.62
|1681
|2005.11.22 22:59
|sell
|841
|1.00
|1.1744
|1.1774
|1.1704
|1682
|2005.11.24 14:50
|t/p
|841
|1.00
|1.1704
|1.1774
|1.1704
|319.86
|101539.49
|1683
|2005.11.24 14:50
|buy
|842
|1.00
|1.1704
|1.1674
|1.1744
|1684
|2005.11.25 17:50
|s/l
|842
|1.00
|1.1674
|1.1674
|1.1744
|-255.59
|101283.89
|1685
|2005.11.25 17:50
|buy
|843
|1.00
|1.1678
|1.1648
|1.1718
|1686
|2005.11.28 21:45
|s/l
|843
|1.00
|1.1648
|1.1648
|1.1718
|-256.26
|101027.63
|1687
|2005.11.28 21:59
|sell
|844
|1.00
|1.1665
|1.1695
|1.1625
|1688
|2005.11.28 22:05
|s/l
|844
|1.00
|1.1695
|1.1695
|1.1625
|-256.45
|100771.18
|1689
|2005.11.28 23:35
|buy
|845
|1.00
|1.1671
|1.1641
|1.1711
|1690
|2005.11.30 22:25
|s/l
|845
|1.00
|1.1641
|1.1641
|1.1711
|-254.98
|100516.20
|1691
|2005.11.30 22:30
|sell
|846
|1.00
|1.1656
|1.1686
|1.1616
|1692
|2005.12.01 16:05
|s/l
|846
|1.00
|1.1686
|1.1686
|1.1616
|-273.03
|100243.17
|1693
|2005.12.01 17:20
|sell
|847
|1.00
|1.1715
|1.1745
|1.1675
|1694
|2005.12.01 20:05
|t/p
|847
|1.00
|1.1675
|1.1745
|1.1675
|342.87
|100586.04
|1695
|2005.12.01 20:40
|sell
|848
|1.00
|1.1687
|1.1717
|1.1647
|1696
|2005.12.01 21:05
|t/p
|848
|1.00
|1.1647
|1.1717
|1.1647
|344.00
|100930.04
|1697
|2005.12.01 21:35
|sell
|849
|1.00
|1.1652
|1.1682
|1.1612
|1698
|2005.12.02 15:45
|t/p
|849
|1.00
|1.1612
|1.1682
|1.1612
|339.18
|101269.22
|1699
|2005.12.05 07:40
|sell
|850
|1.00
|1.1620
|1.1650
|1.1580
|1700
|2005.12.05 14:45
|t/p
|850
|1.00
|1.1580
|1.1650
|1.1580
|345.42
|101614.64
|1701
|2005.12.05 15:40
|buy
|851
|1.00
|1.1569
|1.1539
|1.1609
|1702
|2005.12.06 12:25
|s/l
|851
|1.00
|1.1539
|1.1539
|1.1609
|-258.64
|101355.99
|1703
|2005.12.06 12:50
|sell
|852
|1.00
|1.1553
|1.1583
|1.1513
|1704
|2005.12.06 16:30
|s/l
|852
|1.00
|1.1583
|1.1583
|1.1513
|-258.75
|101097.24
|1705
|2005.12.06 18:50
|sell
|853
|1.00
|1.1565
|1.1595
|1.1525
|1706
|2005.12.07 10:25
|s/l
|853
|1.00
|1.1595
|1.1595
|1.1525
|-264.02
|100833.22
|1707
|2005.12.07 11:20
|sell
|854
|1.00
|1.1607
|1.1637
|1.1567
|1708
|2005.12.07 15:50
|s/l
|854
|1.00
|1.1637
|1.1637
|1.1567
|-257.64
|100575.58
|1709
|2005.12.07 15:50
|sell
|855
|1.00
|1.1640
|1.1670
|1.1600
|1710
|2005.12.07 15:59
|t/p
|855
|1.00
|1.1600
|1.1670
|1.1600
|344.92
|100920.50
|1711
|2005.12.07 16:45
|sell
|856
|1.00
|1.1601
|1.1631
|1.1561
|1712
|2005.12.12 03:30
|t/p
|856
|1.00
|1.1561
|1.1631
|1.1561
|318.62
|101239.12
|1713
|2005.12.12 03:30
|buy
|857
|1.00
|1.1561
|1.1531
|1.1601
|1714
|2005.12.12 13:20
|s/l
|857
|1.00
|1.1531
|1.1531
|1.1601
|-260.17
|100978.95
|1715
|2005.12.12 13:40
|sell
|858
|1.00
|1.1547
|1.1577
|1.1507
|1716
|2005.12.12 18:45
|t/p
|858
|1.00
|1.1507
|1.1577
|1.1507
|347.68
|101326.63
|1717
|2005.12.12 20:50
|buy
|859
|1.00
|1.1519
|1.1489
|1.1559
|1718
|2005.12.13 21:40
|s/l
|859
|1.00
|1.1489
|1.1489
|1.1559
|-259.78
|101066.85
|1719
|2005.12.14 03:25
|sell
|860
|1.00
|1.1501
|1.1531
|1.1461
|1720
|2005.12.14 04:25
|t/p
|860
|1.00
|1.1461
|1.1531
|1.1461
|349.19
|101416.04
|1721
|2005.12.14 05:50
|buy
|861
|1.00
|1.1454
|1.1424
|1.1494
|1722
|2005.12.14 16:20
|t/p
|861
|1.00
|1.1494
|1.1424
|1.1494
|348.01
|101764.05
|1723
|2005.12.14 17:35
|buy
|862
|1.00
|1.1487
|1.1457
|1.1527
|1724
|2005.12.14 18:59
|t/p
|862
|1.00
|1.1527
|1.1457
|1.1527
|346.92
|102110.97
|1725
|2005.12.14 20:50
|sell
|863
|1.00
|1.1514
|1.1544
|1.1474
|1726
|2005.12.15 09:59
|s/l
|863
|1.00
|1.1544
|1.1544
|1.1474
|-276.20
|101834.77
|1727
|2005.12.15 10:35
|sell
|864
|1.00
|1.1549
|1.1579
|1.1509
|1728
|2005.12.15 14:45
|s/l
|864
|1.00
|1.1579
|1.1579
|1.1509
|-259.04
|101575.73
|1729
|2005.12.15 15:30
|sell
|865
|1.00
|1.1574
|1.1604
|1.1534
|1730
|2005.12.15 16:35
|s/l
|865
|1.00
|1.1604
|1.1604
|1.1534
|-258.33
|101317.40
|1731
|2005.12.15 16:35
|sell
|866
|1.00
|1.1609
|1.1639
|1.1569
|1732
|2005.12.15 17:05
|t/p
|866
|1.00
|1.1569
|1.1639
|1.1569
|345.87
|101663.27
|1733
|2005.12.15 17:30
|sell
|867
|1.00
|1.1594
|1.1624
|1.1554
|1734
|2005.12.16 10:25
|t/p
|867
|1.00
|1.1554
|1.1624
|1.1554
|340.73
|102003.99
|1735
|2005.12.16 14:59
|sell
|868
|1.00
|1.1572
|1.1602
|1.1532
|1736
|2005.12.19 01:05
|s/l
|868
|1.00
|1.1602
|1.1602
|1.1532
|-264.02
|101739.97
|1737
|2005.12.19 02:50
|sell
|869
|1.00
|1.1603
|1.1633
|1.1563
|1738
|2005.12.19 15:40
|s/l
|869
|1.00
|1.1633
|1.1633
|1.1563
|-257.84
|101482.13
|1739
|2005.12.19 15:40
|sell
|870
|1.00
|1.1631
|1.1661
|1.1591
|1740
|2005.12.19 20:10
|s/l
|870
|1.00
|1.1661
|1.1661
|1.1591
|-257.27
|101224.86
|1741
|2005.12.19 22:20
|sell
|871
|1.00
|1.1681
|1.1711
|1.1641
|1742
|2005.12.20 13:50
|s/l
|871
|1.00
|1.1711
|1.1711
|1.1641
|-261.64
|100963.22
|1743
|2005.12.20 16:50
|sell
|872
|1.00
|1.1736
|1.1766
|1.1696
|1744
|2005.12.21 18:15
|t/p
|872
|1.00
|1.1696
|1.1766
|1.1696
|336.53
|101299.74
|1745
|2005.12.21 18:45
|sell
|873
|1.00
|1.1727
|1.1757
|1.1687
|1746
|2005.12.21 19:05
|t/p
|873
|1.00
|1.1687
|1.1757
|1.1687
|342.47
|101642.21
|1747
|2005.12.21 19:40
|sell
|874
|1.00
|1.1695
|1.1725
|1.1655
|1748
|2005.12.21 23:40
|t/p
|874
|1.00
|1.1655
|1.1725
|1.1655
|343.20
|101985.41
|1749
|2005.12.22 00:50
|buy
|875
|1.00
|1.1653
|1.1623
|1.1693
|1750
|2005.12.22 17:45
|t/p
|875
|1.00
|1.1693
|1.1623
|1.1693
|342.03
|102327.44
|1751
|2005.12.22 18:40
|sell
|876
|1.00
|1.1685
|1.1715
|1.1645
|1752
|2005.12.22 20:05
|t/p
|876
|1.00
|1.1645
|1.1715
|1.1645
|343.73
|102671.17
|1753
|2005.12.22 20:45
|sell
|877
|1.00
|1.1659
|1.1689
|1.1619
|1754
|2005.12.23 15:05
|s/l
|877
|1.00
|1.1689
|1.1689
|1.1619
|-262.12
|102409.05
|1755
|2005.12.23 16:35
|buy
|878
|1.00
|1.1679
|1.1649
|1.1719
|1756
|2005.12.23 18:25
|s/l
|878
|1.00
|1.1649
|1.1649
|1.1719
|-257.55
|102151.50
|1757
|2005.12.23 18:45
|sell
|879
|1.00
|1.1677
|1.1707
|1.1637
|1758
|2005.12.27 16:20
|s/l
|879
|1.00
|1.1707
|1.1707
|1.1637
|-266.79
|101884.71
|1759
|2005.12.27 16:35
|buy
|880
|1.00
|1.1684
|1.1654
|1.1724
|1760
|2005.12.27 16:45
|t/p
|880
|1.00
|1.1724
|1.1654
|1.1724
|341.06
|102225.77
|1761
|2005.12.27 23:30
|sell
|881
|1.00
|1.1741
|1.1771
|1.1701
|1762
|2005.12.28 09:25
|t/p
|881
|1.00
|1.1701
|1.1771
|1.1701
|336.49
|102562.26
|1763
|2005.12.28 12:50
|buy
|882
|1.00
|1.1684
|1.1654
|1.1724
|1764
|2005.12.28 16:30
|s/l
|882
|1.00
|1.1654
|1.1654
|1.1724
|-257.47
|102304.79
|1765
|2005.12.28 18:50
|buy
|883
|1.00
|1.1618
|1.1588
|1.1658
|1766
|2005.12.28 21:10
|t/p
|883
|1.00
|1.1658
|1.1588
|1.1658
|343.11
|102647.90
|1767
|2005.12.29 06:50
|sell
|884
|1.00
|1.1667
|1.1697
|1.1627
|1768
|2005.12.30 10:05
|t/p
|884
|1.00
|1.1627
|1.1697
|1.1627
|338.62
|102986.51
|1769
|2005.12.30 17:30
|buy
|885
|1.00
|1.1645
|1.1615
|1.1685
|1770
|2005.12.30 18:00
|t/p
|885
|1.00
|1.1685
|1.1615
|1.1685
|342.32
|103328.83
|1771
|2005.12.30 18:45
|sell
|886
|1.00
|1.1692
|1.1722
|1.1652
|1772
|2005.12.30 19:10
|t/p
|886
|1.00
|1.1652
|1.1722
|1.1652
|343.68
|103672.51
|1773
|2005.12.30 19:50
|sell
|887
|1.00
|1.1665
|1.1695
|1.1625
|1774
|2005.12.30 19:59
|t/p
|887
|1.00
|1.1625
|1.1695
|1.1625
|344.14
|104016.65
|1775
|2005.12.30 21:40
|sell
|888
|1.00
|1.1637
|1.1667
|1.1597
|1776
|2006.01.03 10:40
|t/p
|888
|1.00
|1.1597
|1.1667
|1.1597
|334.27
|104350.93
|1777
|2006.01.03 12:50
|buy
|889
|1.00
|1.1589
|1.1559
|1.1629
|1778
|2006.01.03 15:05
|t/p
|889
|1.00
|1.1629
|1.1559
|1.1629
|342.88
|104693.81
|1779
|2006.01.03 16:50
|sell
|890
|1.00
|1.1660
|1.1690
|1.1620
|1780
|2006.01.03 17:00
|t/p
|890
|1.00
|1.1620
|1.1690
|1.1620
|344.23
|105038.04
|1781
|2006.01.03 17:50
|sell
|891
|1.00
|1.1622
|1.1652
|1.1582
|1782
|2006.01.03 17:59
|t/p
|891
|1.00
|1.1582
|1.1652
|1.1582
|346.11
|105384.15
|1783
|2006.01.03 18:40
|sell
|892
|1.00
|1.1561
|1.1591
|1.1521
|1784
|2006.01.04 14:45
|t/p
|892
|1.00
|1.1521
|1.1591
|1.1521
|341.96
|105726.10
|1785
|2006.01.04 15:40
|buy
|893
|1.00
|1.1520
|1.1490
|1.1560
|1786
|2006.01.04 19:20
|s/l
|893
|1.00
|1.1490
|1.1490
|1.1560
|-261.21
|105464.89
|1787
|2006.01.04 21:50
|buy
|894
|1.00
|1.1469
|1.1439
|1.1509
|1788
|2006.01.05 12:05
|t/p
|894
|1.00
|1.1509
|1.1439
|1.1509
|351.61
|105816.50
|1789
|2006.01.05 17:30
|sell
|895
|1.00
|1.1596
|1.1626
|1.1556
|1790
|2006.01.05 17:50
|s/l
|895
|1.00
|1.1626
|1.1626
|1.1556
|-258.00
|105558.50
|1791
|2006.01.05 19:45
|sell
|896
|1.00
|1.1619
|1.1649
|1.1579
|1792
|2006.01.05 20:45
|s/l
|896
|1.00
|1.1649
|1.1649
|1.1579
|-257.43
|105301.07
|1793
|2006.01.06 00:25
|sell
|897
|1.00
|1.1626
|1.1656
|1.1586
|1794
|2006.01.06 10:20
|s/l
|897
|1.00
|1.1656
|1.1656
|1.1586
|-257.22
|105043.85
|1795
|2006.01.06 12:50
|sell
|898
|1.00
|1.1675
|1.1705
|1.1635
|1796
|2006.01.06 14:40
|s/l
|898
|1.00
|1.1705
|1.1705
|1.1635
|-256.13
|104787.72
|1797
|2006.01.06 15:40
|sell
|899
|1.00
|1.1720
|1.1750
|1.1680
|1798
|2006.01.06 16:05
|t/p
|899
|1.00
|1.1680
|1.1750
|1.1680
|343.70
|105131.42
|1799
|2006.01.06 16:50
|sell
|900
|1.00
|1.1679
|1.1709
|1.1639
|1800
|2006.01.06 17:05
|t/p
|900
|1.00
|1.1639
|1.1709
|1.1639
|343.67
|105475.09
|1801
|2006.01.06 18:40
|sell
|901
|1.00
|1.1658
|1.1688
|1.1618
|1802
|2006.01.09 10:10
|s/l
|901
|1.00
|1.1688
|1.1688
|1.1618
|-262.14
|105212.94
|1803
|2006.01.09 12:40
|sell
|902
|1.00
|1.1682
|1.1712
|1.1642
|1804
|2006.01.09 15:30
|s/l
|902
|1.00
|1.1712
|1.1712
|1.1642
|-256.12
|104956.82
|1805
|2006.01.09 17:50
|sell
|903
|1.00
|1.1735
|1.1765
|1.1695
|1806
|2006.01.09 18:05
|t/p
|903
|1.00
|1.1695
|1.1765
|1.1695
|342.38
|105299.20
|1807
|2006.01.09 18:30
|sell
|904
|1.00
|1.1701
|1.1731
|1.1661
|1808
|2006.01.10 16:10
|t/p
|904
|1.00
|1.1661
|1.1731
|1.1661
|337.65
|105636.85
|1809
|2006.01.10 16:45
|sell
|905
|1.00
|1.1687
|1.1717
|1.1647
|1810
|2006.01.10 17:10
|t/p
|905
|1.00
|1.1647
|1.1717
|1.1647
|343.44
|105980.29
|1811
|2006.01.10 17:45
|buy
|906
|1.00
|1.1648
|1.1618
|1.1688
|1812
|2006.01.11 01:25
|s/l
|906
|1.00
|1.1618
|1.1618
|1.1688
|-256.87
|105723.42
|1813
|2006.01.11 04:35
|sell
|907
|1.00
|1.1647
|1.1677
|1.1607
|1814
|2006.01.11 05:30
|s/l
|907
|1.00
|1.1677
|1.1677
|1.1607
|-256.61
|105466.81
|1815
|2006.01.11 06:25
|sell
|908
|1.00
|1.1673
|1.1703
|1.1633
|1816
|2006.01.11 15:05
|t/p
|908
|1.00
|1.1633
|1.1703
|1.1633
|344.62
|105811.43
|1817
|2006.01.11 15:10
|sell
|909
|1.00
|1.1642
|1.1672
|1.1602
|1818
|2006.01.11 16:30
|t/p
|909
|1.00
|1.1602
|1.1672
|1.1602
|344.98
|106156.41
|1819
|2006.01.11 21:35
|buy
|910
|1.00
|1.1576
|1.1546
|1.1616
|1820
|2006.01.12 16:10
|t/p
|910
|1.00
|1.1616
|1.1546
|1.1616
|348.49
|106504.90
|1821
|2006.01.12 17:15
|buy
|911
|1.00
|1.1624
|1.1594
|1.1664
|1822
|2006.01.13 13:05
|s/l
|911
|1.00
|1.1594
|1.1594
|1.1664
|-257.43
|106247.47
|1823
|2006.01.13 13:15
|sell
|912
|1.00
|1.1621
|1.1651
|1.1581
|1824
|2006.01.16 18:50
|t/p
|912
|1.00
|1.1581
|1.1651
|1.1581
|340.10
|106587.56
|1825
|2006.01.17 08:30
|sell
|913
|1.00
|1.1592
|1.1622
|1.1552
|1826
|2006.01.17 16:45
|s/l
|913
|1.00
|1.1622
|1.1622
|1.1552
|-257.93
|106329.63
|1827
|2006.01.17 18:35
|sell
|914
|1.00
|1.1648
|1.1678
|1.1608
|1828
|2006.01.18 16:25
|s/l
|914
|1.00
|1.1678
|1.1678
|1.1608
|-262.34
|106067.29
|1829
|2006.01.18 19:59
|sell
|915
|1.00
|1.1725
|1.1755
|1.1685
|1830
|2006.01.19 10:10
|s/l
|915
|1.00
|1.1755
|1.1755
|1.1685
|-271.44
|105795.85
|1831
|2006.01.19 14:40
|sell
|916
|1.00
|1.1785
|1.1815
|1.1745
|1832
|2006.01.19 16:05
|t/p
|916
|1.00
|1.1745
|1.1815
|1.1745
|340.83
|106136.68
|1833
|2006.01.19 16:35
|sell
|917
|1.00
|1.1768
|1.1798
|1.1728
|1834
|2006.01.19 17:05
|t/p
|917
|1.00
|1.1728
|1.1798
|1.1728
|342.03
|106478.71
|1835
|2006.01.19 17:30
|sell
|918
|1.00
|1.1748
|1.1778
|1.1708
|1836
|2006.01.19 17:59
|t/p
|918
|1.00
|1.1708
|1.1778
|1.1708
|341.94
|106820.65
|1837
|2006.01.19 19:20
|sell
|919
|1.00
|1.1662
|1.1692
|1.1622
|1838
|2006.01.20 13:45
|t/p
|919
|1.00
|1.1622
|1.1692
|1.1622
|338.77
|107159.41
|1839
|2006.01.20 14:40
|buy
|920
|1.00
|1.1620
|1.1590
|1.1660
|1840
|2006.01.20 15:50
|s/l
|920
|1.00
|1.1590
|1.1590
|1.1660
|-259.18
|106900.23
|1841
|2006.01.20 19:45
|buy
|921
|1.00
|1.1528
|1.1498
|1.1568
|1842
|2006.01.23 13:05
|s/l
|921
|1.00
|1.1498
|1.1498
|1.1568
|-259.59
|106640.64
|1843
|2006.01.23 13:30
|sell
|922
|1.00
|1.1518
|1.1548
|1.1478
|1844
|2006.01.23 16:45
|t/p
|922
|1.00
|1.1478
|1.1548
|1.1478
|348.62
|106989.26
|1845
|2006.01.23 16:45
|buy
|923
|1.00
|1.1474
|1.1444
|1.1514
|1846
|2006.01.23 17:05
|t/p
|923
|1.00
|1.1514
|1.1444
|1.1514
|347.28
|107336.54
|1847
|2006.01.23 17:40
|buy
|924
|1.00
|1.1502
|1.1472
|1.1542
|1848
|2006.01.24 11:30
|t/p
|924
|1.00
|1.1542
|1.1472
|1.1542
|347.95
|107684.49
|1849
|2006.01.24 11:30
|sell
|925
|1.00
|1.1542
|1.1572
|1.1502
|1850
|2006.01.24 15:05
|t/p
|925
|1.00
|1.1502
|1.1572
|1.1502
|347.95
|108032.44
|1851
|2006.01.24 15:10
|sell
|926
|1.00
|1.1518
|1.1548
|1.1478
|1852
|2006.01.24 16:05
|s/l
|926
|1.00
|1.1548
|1.1548
|1.1478
|-259.36
|107773.08
|1853
|2006.01.24 18:50
|sell
|927
|1.00
|1.1564
|1.1594
|1.1524
|1854
|2006.01.24 22:05
|t/p
|927
|1.00
|1.1524
|1.1594
|1.1524
|347.46
|108120.54
|1855
|2006.01.24 23:30
|sell
|928
|1.00
|1.1527
|1.1557
|1.1487
|1856
|2006.01.25 13:45
|t/p
|928
|1.00
|1.1487
|1.1557
|1.1487
|342.78
|108463.32
|1857
|2006.01.25 16:45
|buy
|929
|1.00
|1.1496
|1.1466
|1.1536
|1858
|2006.01.26 15:05
|t/p
|929
|1.00
|1.1536
|1.1466
|1.1536
|350.49
|108813.80
|1859
|2006.01.26 15:35
|buy
|930
|1.00
|1.1526
|1.1496
|1.1566
|1860
|2006.01.26 16:30
|s/l
|930
|1.00
|1.1496
|1.1496
|1.1566
|-260.98
|108552.82
|1861
|2006.01.26 16:50
|sell
|931
|1.00
|1.1536
|1.1566
|1.1496
|1862
|2006.01.26 17:05
|t/p
|931
|1.00
|1.1496
|1.1566
|1.1496
|347.95
|108900.77
|1863
|2006.01.26 17:45
|sell
|932
|1.00
|1.1504
|1.1534
|1.1464
|1864
|2006.01.27 11:15
|t/p
|932
|1.00
|1.1464
|1.1534
|1.1464
|343.63
|109244.40
|1865
|2006.01.27 12:50
|buy
|933
|1.00
|1.1468
|1.1438
|1.1508
|1866
|2006.01.27 16:15
|t/p
|933
|1.00
|1.1508
|1.1438
|1.1508
|347.55
|109591.95
|1867
|2006.01.27 18:59
|buy
|934
|1.00
|1.1473
|1.1443
|1.1513
|1868
|2006.01.30 15:50
|s/l
|934
|1.00
|1.1443
|1.1443
|1.1513
|-261.05
|109330.90
|1869
|2006.01.30 16:50
|buy
|935
|1.00
|1.1438
|1.1408
|1.1478
|1870
|2006.01.31 21:20
|s/l
|935
|1.00
|1.1408
|1.1408
|1.1478
|-261.74
|109069.16
|1871
|2006.01.31 22:59
|sell
|936
|1.00
|1.1389
|1.1419
|1.1349
|1872
|2006.02.01 11:30
|s/l
|936
|1.00
|1.1419
|1.1419
|1.1349
|-268.19
|108800.96
|1873
|2006.02.01 12:50
|sell
|937
|1.00
|1.1415
|1.1445
|1.1375
|1874
|2006.02.02 08:50
|s/l
|937
|1.00
|1.1445
|1.1445
|1.1375
|-278.43
|108522.53
|1875
|2006.02.02 09:50
|sell
|938
|1.00
|1.1437
|1.1467
|1.1397
|1876
|2006.02.03 04:40
|s/l
|938
|1.00
|1.1467
|1.1467
|1.1397
|-267.09
|108255.44
|1877
|2006.02.03 05:15
|sell
|939
|1.00
|1.1457
|1.1487
|1.1417
|1878
|2006.02.03 16:25
|s/l
|939
|1.00
|1.1487
|1.1487
|1.1417
|-261.16
|107994.28
|1879
|2006.02.03 17:50
|sell
|940
|1.00
|1.1493
|1.1523
|1.1453
|1880
|2006.02.03 21:05
|t/p
|940
|1.00
|1.1453
|1.1523
|1.1453
|349.62
|108343.90
|1881
|2006.02.03 21:35
|sell
|941
|1.00
|1.1475
|1.1505
|1.1435
|1882
|2006.02.06 00:00
|t/p
|941
|1.00
|1.1435
|1.1505
|1.1435
|344.67
|108688.56
|1883
|2006.02.06 00:45
|buy
|942
|1.00
|1.1418
|1.1388
|1.1458
|1884
|2006.02.06 13:05
|t/p
|942
|1.00
|1.1458
|1.1388
|1.1458
|348.92
|109037.48
|1885
|2006.02.06 14:40
|sell
|943
|1.00
|1.1460
|1.1490
|1.1420
|1886
|2006.02.07 10:40
|s/l
|943
|1.00
|1.1490
|1.1490
|1.1420
|-266.52
|108770.96
|1887
|2006.02.07 15:40
|buy
|944
|1.00
|1.1458
|1.1428
|1.1498
|1888
|2006.02.07 16:05
|t/p
|944
|1.00
|1.1498
|1.1428
|1.1498
|347.89
|109118.85
|1889
|2006.02.07 17:25
|sell
|945
|1.00
|1.1521
|1.1551
|1.1481
|1890
|2006.02.08 10:05
|s/l
|945
|1.00
|1.1551
|1.1551
|1.1481
|-265.19
|108853.65
|1891
|2006.02.08 11:30
|buy
|946
|1.00
|1.1543
|1.1513
|1.1583
|1892
|2006.02.08 19:05
|s/l
|946
|1.00
|1.1513
|1.1513
|1.1583
|-260.91
|108592.74
|1893
|2006.02.08 19:20
|sell
|947
|1.00
|1.1534
|1.1564
|1.1494
|1894
|2006.02.08 19:30
|t/p
|947
|1.00
|1.1494
|1.1564
|1.1494
|348.07
|108940.81
|1895
|2006.02.08 21:50
|buy
|948
|1.00
|1.1504
|1.1474
|1.1544
|1896
|2006.02.09 09:10
|s/l
|948
|1.00
|1.1474
|1.1474
|1.1544
|-257.31
|108683.50
|1897
|2006.02.09 13:50
|sell
|949
|1.00
|1.1488
|1.1518
|1.1448
|1898
|2006.02.09 16:45
|t/p
|949
|1.00
|1.1448
|1.1518
|1.1448
|349.43
|109032.93
|1899
|2006.02.09 18:50
|buy
|950
|1.00
|1.1451
|1.1421
|1.1491
|1900
|2006.02.10 14:50
|t/p
|950
|1.00
|1.1491
|1.1421
|1.1491
|349.43
|109382.36
|1901
|2006.02.10 15:40
|sell
|951
|1.00
|1.1485
|1.1515
|1.1445
|1902
|2006.02.10 17:35
|s/l
|951
|1.00
|1.1515
|1.1515
|1.1445
|-260.32
|109122.04
|1903
|2006.02.10 18:40
|sell
|952
|1.00
|1.1546
|1.1576
|1.1506
|1904
|2006.02.14 14:05
|s/l
|952
|1.00
|1.1576
|1.1576
|1.1506
|-269.90
|108852.14
|1905
|2006.02.14 14:40
|buy
|953
|1.00
|1.1551
|1.1521
|1.1591
|1906
|2006.02.14 15:05
|t/p
|953
|1.00
|1.1591
|1.1521
|1.1591
|344.65
|109196.79
|1907
|2006.02.14 16:50
|sell
|954
|1.00
|1.1597
|1.1627
|1.1557
|1908
|2006.02.14 16:59
|t/p
|954
|1.00
|1.1557
|1.1627
|1.1557
|346.35
|109543.14
|1909
|2006.02.14 19:40
|sell
|955
|1.00
|1.1548
|1.1578
|1.1508
|1910
|2006.02.15 19:05
|s/l
|955
|1.00
|1.1578
|1.1578
|1.1508
|-264.49
|109278.65
|1911
|2006.02.15 19:45
|buy
|956
|1.00
|1.1538
|1.1508
|1.1578
|1912
|2006.02.15 20:00
|t/p
|956
|1.00
|1.1578
|1.1508
|1.1578
|345.42
|109624.07
|1913
|2006.02.15 20:40
|buy
|957
|1.00
|1.1577
|1.1547
|1.1617
|1914
|2006.02.17 11:10
|s/l
|957
|1.00
|1.1547
|1.1547
|1.1617
|-254.43
|109369.63
|1915
|2006.02.17 11:25
|sell
|958
|1.00
|1.1582
|1.1612
|1.1542
|1916
|2006.02.17 14:45
|t/p
|958
|1.00
|1.1542
|1.1612
|1.1542
|346.68
|109716.31
|1917
|2006.02.17 18:50
|buy
|959
|1.00
|1.1508
|1.1478
|1.1548
|1918
|2006.02.20 13:35
|s/l
|959
|1.00
|1.1478
|1.1478
|1.1548
|-260.05
|109456.26
|1919
|2006.02.21 02:45
|sell
|960
|1.00
|1.1472
|1.1502
|1.1432
|1920
|2006.02.22 11:50
|s/l
|960
|1.00
|1.1502
|1.1502
|1.1432
|-266.22
|109190.04
|1921
|2006.02.22 15:40
|sell
|961
|1.00
|1.1498
|1.1528
|1.1458
|1922
|2006.02.23 16:05
|s/l
|961
|1.00
|1.1528
|1.1528
|1.1458
|-276.34
|108913.70
|1923
|2006.02.23 17:50
|sell
|962
|1.00
|1.1532
|1.1562
|1.1492
|1924
|2006.02.24 20:05
|t/p
|962
|1.00
|1.1492
|1.1562
|1.1492
|342.75
|109256.44
|1925
|2006.02.27 01:40
|buy
|963
|1.00
|1.1497
|1.1467
|1.1537
|1926
|2006.02.27 14:15
|s/l
|963
|1.00
|1.1467
|1.1467
|1.1537
|-261.76
|108994.68
|1927
|2006.02.27 15:25
|sell
|964
|1.00
|1.1471
|1.1501
|1.1431
|1928
|2006.02.27 16:50
|t/p
|964
|1.00
|1.1431
|1.1501
|1.1431
|350.36
|109345.04
|1929
|2006.02.27 18:50
|buy
|965
|1.00
|1.1419
|1.1389
|1.1459
|1930
|2006.02.28 11:10
|s/l
|965
|1.00
|1.1389
|1.1389
|1.1459
|-262.09
|109082.95
|1931
|2006.02.28 11:30
|sell
|966
|1.00
|1.1403
|1.1433
|1.1363
|1932
|2006.02.28 21:45
|t/p
|966
|1.00
|1.1363
|1.1433
|1.1363
|352.24
|109435.19
|1933
|2006.03.01 09:25
|sell
|967
|1.00
|1.1373
|1.1403
|1.1333
|1934
|2006.03.02 16:30
|t/p
|967
|1.00
|1.1333
|1.1403
|1.1333
|336.90
|109772.09
|1935
|2006.03.03 03:50
|sell
|968
|1.00
|1.1326
|1.1356
|1.1286
|1936
|2006.03.03 12:50
|s/l
|968
|1.00
|1.1356
|1.1356
|1.1286
|-264.15
|109507.94
|1937
|2006.03.03 12:59
|buy
|969
|1.00
|1.1341
|1.1311
|1.1381
|1938
|2006.03.06 14:40
|t/p
|969
|1.00
|1.1381
|1.1311
|1.1381
|352.82
|109860.76
|1939
|2006.03.06 15:30
|sell
|970
|1.00
|1.1377
|1.1407
|1.1337
|1940
|2006.03.06 19:35
|s/l
|970
|1.00
|1.1407
|1.1407
|1.1337
|-262.91
|109597.85
|1941
|2006.03.06 19:35
|sell
|971
|1.00
|1.1407
|1.1437
|1.1367
|1942
|2006.03.07 12:15
|s/l
|971
|1.00
|1.1437
|1.1437
|1.1367
|-267.78
|109330.07
|1943
|2006.03.07 14:40
|sell
|972
|1.00
|1.1442
|1.1472
|1.1402
|1944
|2006.03.07 16:40
|s/l
|972
|1.00
|1.1472
|1.1472
|1.1402
|-261.44
|109068.63
|1945
|2006.03.07 17:20
|sell
|973
|1.00
|1.1470
|1.1500
|1.1430
|1946
|2006.03.07 20:40
|s/l
|973
|1.00
|1.1500
|1.1500
|1.1430
|-260.76
|108807.87
|1947
|2006.03.07 21:35
|sell
|974
|1.00
|1.1510
|1.1540
|1.1470
|1948
|2006.03.08 14:50
|s/l
|974
|1.00
|1.1540
|1.1540
|1.1470
|-265.44
|108542.42
|1949
|2006.03.08 15:45
|sell
|975
|1.00
|1.1530
|1.1560
|1.1490
|1950
|2006.03.08 18:30
|s/l
|975
|1.00
|1.1560
|1.1560
|1.1490
|-259.45
|108282.97
|1951
|2006.03.08 19:25
|sell
|976
|1.00
|1.1574
|1.1604
|1.1534
|1952
|2006.03.09 12:35
|t/p
|976
|1.00
|1.1534
|1.1604
|1.1534
|330.41
|108613.38
|1953
|2006.03.09 17:50
|sell
|977
|1.00
|1.1607
|1.1637
|1.1567
|1954
|2006.03.10 15:40
|s/l
|977
|1.00
|1.1637
|1.1637
|1.1567
|-263.21
|108350.17
|1955
|2006.03.10 18:50
|sell
|978
|1.00
|1.1620
|1.1650
|1.1580
|1956
|2006.03.13 21:05
|t/p
|978
|1.00
|1.1580
|1.1650
|1.1580
|340.19
|108690.35
|1957
|2006.03.13 21:30
|sell
|979
|1.00
|1.1590
|1.1620
|1.1550
|1958
|2006.03.14 18:05
|t/p
|979
|1.00
|1.1550
|1.1620
|1.1550
|341.00
|109031.35
|1959
|2006.03.14 18:25
|sell
|980
|1.00
|1.1558
|1.1588
|1.1518
|1960
|2006.03.16 14:25
|s/l
|980
|1.00
|1.1588
|1.1588
|1.1518
|-280.63
|108750.72
|1961
|2006.03.16 15:50
|sell
|981
|1.00
|1.1591
|1.1621
|1.1551
|1962
|2006.03.16 16:05
|t/p
|981
|1.00
|1.1551
|1.1621
|1.1551
|347.31
|109098.03
|1963
|2006.03.16 17:40
|sell
|982
|1.00
|1.1527
|1.1557
|1.1487
|1964
|2006.03.17 08:40
|s/l
|982
|1.00
|1.1557
|1.1557
|1.1487
|-264.96
|108833.07
|1965
|2006.03.17 10:50
|sell
|983
|1.00
|1.1570
|1.1600
|1.1530
|1966
|2006.03.17 16:25
|s/l
|983
|1.00
|1.1600
|1.1600
|1.1530
|-258.19
|108574.88
|1967
|2006.03.17 17:20
|sell
|984
|1.00
|1.1609
|1.1639
|1.1569
|1968
|2006.03.17 18:05
|t/p
|984
|1.00
|1.1569
|1.1639
|1.1569
|345.81
|108920.69
|1969
|2006.03.17 19:45
|sell
|985
|1.00
|1.1595
|1.1625
|1.1555
|1970
|2006.03.20 11:15
|s/l
|985
|1.00
|1.1625
|1.1625
|1.1555
|-263.44
|108657.25
|1971
|2006.03.20 11:45
|buy
|986
|1.00
|1.1605
|1.1575
|1.1645
|1972
|2006.03.20 13:50
|t/p
|986
|1.00
|1.1645
|1.1575
|1.1645
|343.40
|109000.65
|1973
|2006.03.20 14:15
|buy
|987
|1.00
|1.1645
|1.1615
|1.1685
|1974
|2006.03.20 18:10
|s/l
|987
|1.00
|1.1615
|1.1615
|1.1685
|-258.42
|108742.23
|1975
|2006.03.20 18:40
|sell
|988
|1.00
|1.1653
|1.1683
|1.1613
|1976
|2006.03.20 20:05
|t/p
|988
|1.00
|1.1613
|1.1683
|1.1613
|344.53
|109086.76
|1977
|2006.03.20 20:40
|sell
|989
|1.00
|1.1626
|1.1656
|1.1586
|1978
|2006.03.20 23:45
|t/p
|989
|1.00
|1.1586
|1.1656
|1.1586
|345.33
|109432.09
|1979
|2006.03.21 00:35
|buy
|990
|1.00
|1.1603
|1.1573
|1.1643
|1980
|2006.03.21 15:45
|t/p
|990
|1.00
|1.1643
|1.1573
|1.1643
|343.37
|109775.46
|1981
|2006.03.21 15:45
|sell
|991
|1.00
|1.1649
|1.1679
|1.1609
|1982
|2006.03.22 10:40
|s/l
|991
|1.00
|1.1679
|1.1679
|1.1609
|-262.34
|109513.11
|1983
|2006.03.22 12:50
|sell
|992
|1.00
|1.1703
|1.1733
|1.1663
|1984
|2006.03.22 17:05
|t/p
|992
|1.00
|1.1663
|1.1733
|1.1663
|343.08
|109856.19
|1985
|2006.03.22 17:30
|sell
|993
|1.00
|1.1675
|1.1705
|1.1635
|1986
|2006.03.22 19:05
|t/p
|993
|1.00
|1.1635
|1.1705
|1.1635
|343.79
|110199.98
|1987
|2006.03.22 19:20
|sell
|994
|1.00
|1.1651
|1.1681
|1.1611
|1988
|2006.03.23 08:45
|s/l
|994
|1.00
|1.1681
|1.1681
|1.1611
|-273.25
|109926.73
|1989
|2006.03.23 09:40
|sell
|995
|1.00
|1.1681
|1.1711
|1.1641
|1990
|2006.03.24 14:50
|s/l
|995
|1.00
|1.1711
|1.1711
|1.1641
|-261.59
|109665.14
|1991
|2006.03.24 15:50
|sell
|996
|1.00
|1.1698
|1.1728
|1.1658
|1992
|2006.03.27 15:45
|s/l
|996
|1.00
|1.1728
|1.1728
|1.1658
|-261.24
|109403.89
|1993
|2006.03.27 16:50
|sell
|997
|1.00
|1.1722
|1.1752
|1.1682
|1994
|2006.03.27 18:05
|t/p
|997
|1.00
|1.1682
|1.1752
|1.1682
|342.44
|109746.33
|1995
|2006.03.27 18:45
|sell
|998
|1.00
|1.1707
|1.1737
|1.1667
|1996
|2006.03.28 10:05
|t/p
|998
|1.00
|1.1667
|1.1737
|1.1667
|337.53
|110083.86
|1997
|2006.03.28 18:20
|buy
|999
|1.00
|1.1695
|1.1665
|1.1735
|1998
|2006.03.29 10:10
|t/p
|999
|1.00
|1.1735
|1.1665
|1.1735
|342.10
|110425.96
|1999
|2006.03.29 11:50
|sell
|1000
|1.00
|1.1745
|1.1775
|1.1705
|2000
|2006.03.30 05:10
|t/p
|1000
|1.00
|1.1705
|1.1775
|1.1705
|325.40
|110751.36
|2001
|2006.03.30 14:45
|buy
|1001
|1.00
|1.1660
|1.1630
|1.1700
|2002
|2006.03.30 16:35
|s/l
|1001
|1.00
|1.1630
|1.1630
|1.1700
|-258.10
|110493.26
|2003
|2006.03.30 17:30
|buy
|1002
|1.00
|1.1612
|1.1582
|1.1652
|2004
|2006.03.31 01:15
|s/l
|1002
|1.00
|1.1582
|1.1582
|1.1652
|-257.70
|110235.55
|2005
|2006.03.31 05:59
|sell
|1003
|1.00
|1.1605
|1.1635
|1.1565
|2006
|2006.03.31 12:45
|s/l
|1003
|1.00
|1.1635
|1.1635
|1.1565
|-257.84
|109977.71
|2007
|2006.03.31 13:25
|sell
|1004
|1.00
|1.1629
|1.1659
|1.1589
|2008
|2006.03.31 16:45
|s/l
|1004
|1.00
|1.1659
|1.1659
|1.1589
|-257.05
|109720.66
|2009
|2006.03.31 17:25
|buy
|1005
|1.00
|1.1653
|1.1623
|1.1693
|2010
|2006.04.03 02:45
|t/p
|1005
|1.00
|1.1693
|1.1623
|1.1693
|343.48
|110064.14
|2011
|2006.04.03 03:10
|sell
|1006
|1.00
|1.1691
|1.1721
|1.1651
|2012
|2006.04.03 08:15
|s/l
|1006
|1.00
|1.1721
|1.1721
|1.1651
|-255.95
|109808.19
|2013
|2006.04.03 10:50
|sell
|1007
|1.00
|1.1770
|1.1800
|1.1730
|2014
|2006.04.03 17:05
|t/p
|1007
|1.00
|1.1730
|1.1800
|1.1730
|341.26
|110149.45
|2015
|2006.04.03 17:20
|sell
|1008
|1.00
|1.1753
|1.1783
|1.1713
|2016
|2006.04.03 19:15
|t/p
|1008
|1.00
|1.1713
|1.1783
|1.1713
|341.82
|110491.27
|2017
|2006.04.03 19:35
|sell
|1009
|1.00
|1.1735
|1.1765
|1.1695
|2018
|2006.04.04 12:50
|t/p
|1009
|1.00
|1.1695
|1.1765
|1.1695
|336.62
|110827.89
|2019
|2006.04.04 12:59
|sell
|1010
|1.00
|1.1707
|1.1737
|1.1667
|2020
|2006.04.04 17:35
|t/p
|1010
|1.00
|1.1667
|1.1737
|1.1667
|343.17
|111171.06
|2021
|2006.04.04 20:15
|sell
|1011
|1.00
|1.1652
|1.1682
|1.1612
|2022
|2006.04.05 15:20
|t/p
|1011
|1.00
|1.1612
|1.1682
|1.1612
|339.09
|111510.15
|2023
|2006.04.05 15:20
|buy
|1012
|1.00
|1.1609
|1.1579
|1.1649
|2024
|2006.04.06 13:20
|s/l
|1012
|1.00
|1.1579
|1.1579
|1.1649
|-254.94
|111255.20
|2025
|2006.04.06 13:20
|sell
|1013
|1.00
|1.1593
|1.1623
|1.1553
|2026
|2006.04.06 14:15
|t/p
|1013
|1.00
|1.1553
|1.1623
|1.1553
|346.44
|111601.64
|2027
|2006.04.06 16:10
|buy
|1014
|1.00
|1.1558
|1.1528
|1.1598
|2028
|2006.04.06 18:10
|s/l
|1014
|1.00
|1.1528
|1.1528
|1.1598
|-260.25
|111341.39
|2029
|2006.04.06 18:20
|sell
|1015
|1.00
|1.1539
|1.1569
|1.1499
|2030
|2006.04.07 14:15
|t/p
|1015
|1.00
|1.1499
|1.1569
|1.1499
|342.54
|111683.93
|2031
|2006.04.07 15:35
|sell
|1016
|1.00
|1.1485
|1.1515
|1.1445
|2032
|2006.04.07 15:45
|t/p
|1016
|1.00
|1.1445
|1.1515
|1.1445
|349.50
|112033.43
|2033
|2006.04.07 16:35
|sell
|1017
|1.00
|1.1466
|1.1496
|1.1426
|2034
|2006.04.10 00:00
|s/l
|1017
|1.00
|1.1496
|1.1496
|1.1426
|-266.36
|111767.06
|2035
|2006.04.10 10:15
|buy
|1018
|1.00
|1.1475
|1.1445
|1.1515
|2036
|2006.04.11 17:40
|s/l
|1018
|1.00
|1.1445
|1.1445
|1.1515
|-260.78
|111506.28
|2037
|2006.04.11 17:40
|buy
|1019
|1.00
|1.1447
|1.1417
|1.1487
|2038
|2006.04.12 17:20
|t/p
|1019
|1.00
|1.1487
|1.1417
|1.1487
|349.52
|111855.80
|2039
|2006.04.12 17:20
|sell
|1020
|1.00
|1.1490
|1.1520
|1.1450
|2040
|2006.04.13 16:15
|s/l
|1020
|1.00
|1.1520
|1.1520
|1.1450
|-276.75
|111579.05
|2041
|2006.04.13 17:15
|sell
|1021
|1.00
|1.1525
|1.1555
|1.1485
|2042
|2006.04.17 05:10
|t/p
|1021
|1.00
|1.1485
|1.1555
|1.1485
|337.58
|111916.63
|2043
|2006.04.17 13:10
|sell
|1022
|1.00
|1.1472
|1.1502
|1.1432
|2044
|2006.04.18 16:05
|t/p
|1022
|1.00
|1.1432
|1.1502
|1.1432
|344.48
|112261.11
|2045
|2006.04.19 01:10
|sell
|1023
|1.00
|1.1411
|1.1441
|1.1371
|2046
|2006.04.19 18:15
|t/p
|1023
|1.00
|1.1371
|1.1441
|1.1371
|351.86
|112612.97
|2047
|2006.04.19 19:35
|sell
|1024
|1.00
|1.1366
|1.1396
|1.1326
|2048
|2006.04.20 13:45
|s/l
|1024
|1.00
|1.1396
|1.1396
|1.1326
|-279.62
|112333.35
|2049
|2006.04.20 14:15
|sell
|1025
|1.00
|1.1384
|1.1414
|1.1344
|2050
|2006.04.20 17:45
|s/l
|1025
|1.00
|1.1414
|1.1414
|1.1344
|-262.56
|112070.79
|2051
|2006.04.20 18:20
|sell
|1026
|1.00
|1.1412
|1.1442
|1.1372
|2052
|2006.04.21 11:05
|t/p
|1026
|1.00
|1.1372
|1.1442
|1.1372
|346.46
|112417.24
|2053
|2006.04.21 11:15
|sell
|1027
|1.00
|1.1387
|1.1417
|1.1347
|2054
|2006.04.24 10:50
|t/p
|1027
|1.00
|1.1347
|1.1417
|1.1347
|347.05
|112764.29
|2055
|2006.04.24 10:50
|buy
|1028
|1.00
|1.1347
|1.1317
|1.1387
|2056
|2006.04.24 16:20
|t/p
|1028
|1.00
|1.1387
|1.1317
|1.1387
|351.28
|113115.57
|2057
|2006.04.24 17:50
|sell
|1029
|1.00
|1.1392
|1.1422
|1.1352
|2058
|2006.04.24 19:50
|t/p
|1029
|1.00
|1.1352
|1.1422
|1.1352
|352.46
|113468.03
|2059
|2006.04.24 20:35
|sell
|1030
|1.00
|1.1360
|1.1390
|1.1320
|2060
|2006.04.25 11:40
|s/l
|1030
|1.00
|1.1390
|1.1390
|1.1320
|-268.86
|113199.17
|2061
|2006.04.25 11:45
|buy
|1031
|1.00
|1.1364
|1.1334
|1.1404
|2062
|2006.04.25 16:15
|s/l
|1031
|1.00
|1.1334
|1.1334
|1.1404
|-264.90
|112934.27
|2063
|2006.04.25 17:20
|buy
|1032
|1.00
|1.1326
|1.1296
|1.1366
|2064
|2006.04.26 15:35
|s/l
|1032
|1.00
|1.1296
|1.1296
|1.1366
|-264.42
|112669.84
|2065
|2006.04.26 15:40
|sell
|1033
|1.00
|1.1326
|1.1356
|1.1286
|2066
|2006.04.26 16:10
|t/p
|1033
|1.00
|1.1286
|1.1356
|1.1286
|354.51
|113024.35
|2067
|2006.04.26 17:15
|buy
|1034
|1.00
|1.1264
|1.1234
|1.1304
|2068
|2006.04.27 14:45
|t/p
|1034
|1.00
|1.1304
|1.1234
|1.1304
|357.96
|113382.31
|2069
|2006.04.27 15:10
|sell
|1035
|1.00
|1.1308
|1.1338
|1.1268
|2070
|2006.04.27 17:10
|t/p
|1035
|1.00
|1.1268
|1.1338
|1.1268
|355.01
|113737.32
|2071
|2006.04.27 18:20
|buy
|1036
|1.00
|1.1224
|1.1194
|1.1264
|2072
|2006.04.28 17:20
|s/l
|1036
|1.00
|1.1194
|1.1194
|1.1264
|-266.66
|113470.66
|2073
|2006.04.28 17:20
|sell
|1037
|1.00
|1.1216
|1.1246
|1.1176
|2074
|2006.04.28 22:05
|t/p
|1037
|1.00
|1.1176
|1.1246
|1.1176
|358.26
|113828.92
|2075
|2006.05.01 03:35
|sell
|1038
|1.00
|1.1181
|1.1211
|1.1141
|2076
|2006.05.01 16:05
|t/p
|1038
|1.00
|1.1141
|1.1211
|1.1141
|359.23
|114188.15
|2077
|2006.05.01 16:20
|sell
|1039
|1.00
|1.1168
|1.1198
|1.1128
|2078
|2006.05.01 20:15
|t/p
|1039
|1.00
|1.1128
|1.1198
|1.1128
|359.55
|114547.70
|2079
|2006.05.01 21:20
|buy
|1040
|1.00
|1.1121
|1.1091
|1.1161
|2080
|2006.05.02 07:40
|t/p
|1040
|1.00
|1.1161
|1.1091
|1.1161
|359.75
|114907.45
|2081
|2006.05.02 09:45
|buy
|1041
|1.00
|1.1155
|1.1125
|1.1195
|2082
|2006.05.02 11:10
|s/l
|1041
|1.00
|1.1125
|1.1125
|1.1195
|-269.69
|114637.76
|2083
|2006.05.02 12:20
|buy
|1042
|1.00
|1.1094
|1.1064
|1.1134
|2084
|2006.05.02 13:15
|s/l
|1042
|1.00
|1.1064
|1.1064
|1.1134
|-271.20
|114366.56
|2085
|2006.05.02 13:35
|sell
|1043
|1.00
|1.1077
|1.1107
|1.1037
|2086
|2006.05.03 04:15
|t/p
|1043
|1.00
|1.1037
|1.1107
|1.1037
|357.24
|114723.79
|2087
|2006.05.03 09:20
|buy
|1044
|1.00
|1.1024
|1.0994
|1.1064
|2088
|2006.05.03 11:20
|t/p
|1044
|1.00
|1.1064
|1.0994
|1.1064
|361.43
|115085.22
|2089
|2006.05.03 12:20
|sell
|1045
|1.00
|1.1054
|1.1084
|1.1014
|2090
|2006.05.03 17:15
|s/l
|1045
|1.00
|1.1084
|1.1084
|1.1014
|-270.56
|114814.66
|2091
|2006.05.03 19:15
|sell
|1046
|1.00
|1.1070
|1.1100
|1.1030
|2092
|2006.05.04 02:10
|s/l
|1046
|1.00
|1.1100
|1.1100
|1.1030
|-286.66
|114528.00
|2093
|2006.05.04 10:20
|sell
|1047
|1.00
|1.1126
|1.1156
|1.1086
|2094
|2006.05.04 16:45
|t/p
|1047
|1.00
|1.1086
|1.1156
|1.1086
|361.11
|114889.11
|2095
|2006.05.04 18:20
|buy
|1048
|1.00
|1.1064
|1.1034
|1.1104
|2096
|2006.05.05 13:10
|t/p
|1048
|1.00
|1.1104
|1.1034
|1.1104
|361.52
|115250.63
|2097
|2006.05.05 13:10
|sell
|1049
|1.00
|1.1107
|1.1137
|1.1067
|2098
|2006.05.05 15:50
|t/p
|1049
|1.00
|1.1067
|1.1137
|1.1067
|361.64
|115612.27
|2099
|2006.05.05 16:35
|sell
|1050
|1.00
|1.1087
|1.1117
|1.1047
|2100
|2006.05.08 11:20
|t/p
|1050
|1.00
|1.1047
|1.1117
|1.1047
|356.75
|115969.02
|2101
|2006.05.08 14:15
|buy
|1051
|1.00
|1.1054
|1.1024
|1.1094
|2102
|2006.05.08 15:50
|t/p
|1051
|1.00
|1.1094
|1.1024
|1.1094
|360.01
|116329.03
|2103
|2006.05.08 16:20
|sell
|1052
|1.00
|1.1113
|1.1143
|1.1073
|2104
|2006.05.09 11:10
|s/l
|1052
|1.00
|1.1143
|1.1143
|1.1073
|-274.60
|116054.42
|2105
|2006.05.09 13:45
|sell
|1053
|1.00
|1.1151
|1.1181
|1.1111
|2106
|2006.05.09 14:05
|t/p
|1053
|1.00
|1.1111
|1.1181
|1.1111
|360.10
|116414.52
|2107
|2006.05.09 14:10
|sell
|1054
|1.00
|1.1146
|1.1176
|1.1106
|2108
|2006.05.09 15:20
|t/p
|1054
|1.00
|1.1106
|1.1176
|1.1106
|360.49
|116775.01
|2109
|2006.05.09 20:45
|sell
|1055
|1.00
|1.1016
|1.1046
|1.0976
|2110
|2006.05.11 02:40
|s/l
|1055
|1.00
|1.1046
|1.1046
|1.0976
|-293.37
|116481.65
|2111
|2006.05.11 06:35
|sell
|1056
|1.00
|1.1050
|1.1080
|1.1010
|2112
|2006.05.11 10:35
|s/l
|1056
|1.00
|1.1080
|1.1080
|1.1010
|-270.68
|116210.97
|2113
|2006.05.11 11:20
|sell
|1057
|1.00
|1.1075
|1.1105
|1.1035
|2114
|2006.05.11 15:15
|t/p
|1057
|1.00
|1.1035
|1.1105
|1.1035
|362.77
|116573.74
|2115
|2006.05.11 17:45
|buy
|1058
|1.00
|1.1009
|1.0979
|1.1049
|2116
|2006.05.11 18:20
|s/l
|1058
|1.00
|1.0979
|1.0979
|1.1049
|-273.33
|116300.41
|2117
|2006.05.11 19:20
|buy
|1059
|1.00
|1.0987
|1.0957
|1.1027
|2118
|2006.05.11 23:50
|t/p
|1059
|1.00
|1.1027
|1.0957
|1.1027
|362.62
|116663.03
|2119
|2006.05.12 03:35
|sell
|1060
|1.00
|1.1015
|1.1045
|1.0975
|2120
|2006.05.12 15:40
|s/l
|1060
|1.00
|1.1045
|1.1045
|1.0975
|-271.35
|116391.68
|2121
|2006.05.12 15:59
|buy
|1061
|1.00
|1.1011
|1.0981
|1.1051
|2122
|2006.05.12 17:35
|t/p
|1061
|1.00
|1.1051
|1.0981
|1.1051
|361.80
|116753.48
|2123
|2006.05.12 18:15
|sell
|1062
|1.00
|1.1068
|1.1098
|1.1028
|2124
|2006.05.12 18:50
|s/l
|1062
|1.00
|1.1098
|1.1098
|1.1028
|-270.27
|116483.21
|2125
|2006.05.15 06:20
|sell
|1063
|1.00
|1.1124
|1.1154
|1.1084
|2126
|2006.05.15 11:10
|s/l
|1063
|1.00
|1.1154
|1.1154
|1.1084
|-268.82
|116214.39
|2127
|2006.05.15 12:20
|sell
|1064
|1.00
|1.1163
|1.1193
|1.1123
|2128
|2006.05.15 17:40
|t/p
|1064
|1.00
|1.1123
|1.1193
|1.1123
|359.81
|116574.20
|2129
|2006.05.15 17:45
|sell
|1065
|1.00
|1.1143
|1.1173
|1.1103
|2130
|2006.05.16 11:10
|s/l
|1065
|1.00
|1.1173
|1.1173
|1.1103
|-273.95
|116300.24
|2131
|2006.05.16 12:59
|buy
|1066
|1.00
|1.1161
|1.1131
|1.1201
|2132
|2006.05.16 15:15
|s/l
|1066
|1.00
|1.1131
|1.1131
|1.1201
|-269.61
|116030.63
|2133
|2006.05.16 19:20
|sell
|1067
|1.00
|1.1111
|1.1141
|1.1071
|2134
|2006.05.16 23:15
|t/p
|1067
|1.00
|1.1071
|1.1141
|1.1071
|361.30
|116391.93
|2135
|2006.05.17 04:50
|sell
|1068
|1.00
|1.1075
|1.1105
|1.1035
|2136
|2006.05.17 14:05
|t/p
|1068
|1.00
|1.1035
|1.1105
|1.1035
|362.68
|116754.61
|2137
|2006.05.17 14:35
|sell
|1069
|1.00
|1.1040
|1.1070
|1.1000
|2138
|2006.05.17 16:15
|s/l
|1069
|1.00
|1.1070
|1.1070
|1.1000
|-270.79
|116483.82
|2139
|2006.05.17 16:15
|sell
|1070
|1.00
|1.1075
|1.1105
|1.1035
|2140
|2006.05.17 18:10
|s/l
|1070
|1.00
|1.1105
|1.1105
|1.1035
|-270.00
|116213.82
|2141
|2006.05.17 19:20
|sell
|1071
|1.00
|1.1126
|1.1156
|1.1086
|2142
|2006.05.18 00:59
|s/l
|1071
|1.00
|1.1156
|1.1156
|1.1086
|-285.31
|115928.51
|2143
|2006.05.18 01:45
|sell
|1072
|1.00
|1.1159
|1.1189
|1.1119
|2144
|2006.05.18 13:45
|t/p
|1072
|1.00
|1.1119
|1.1189
|1.1119
|360.36
|116288.87
|2145
|2006.05.18 16:35
|buy
|1073
|1.00
|1.1164
|1.1134
|1.1204
|2146
|2006.05.18 17:40
|t/p
|1073
|1.00
|1.1204
|1.1134
|1.1204
|356.95
|116645.82
|2147
|2006.05.18 20:10
|buy
|1074
|1.00
|1.1199
|1.1169
|1.1239
|2148
|2006.05.19 15:10
|t/p
|1074
|1.00
|1.1239
|1.1169
|1.1239
|357.10
|117002.92
|2149
|2006.05.19 15:50
|buy
|1075
|1.00
|1.1221
|1.1191
|1.1261
|2150
|2006.05.19 16:05
|t/p
|1075
|1.00
|1.1261
|1.1191
|1.1261
|355.14
|117358.06
|2151
|2006.05.19 16:15
|buy
|1076
|1.00
|1.1248
|1.1218
|1.1288
|2152
|2006.05.19 19:05
|s/l
|1076
|1.00
|1.1218
|1.1218
|1.1288
|-267.59
|117090.47
|2153
|2006.05.19 19:15
|sell
|1077
|1.00
|1.1232
|1.1262
|1.1192
|2154
|2006.05.22 09:45
|s/l
|1077
|1.00
|1.1262
|1.1262
|1.1192
|-271.80
|116818.67
|2155
|2006.05.22 10:35
|buy
|1078
|1.00
|1.1254
|1.1224
|1.1294
|2156
|2006.05.22 16:35
|s/l
|1078
|1.00
|1.1224
|1.1224
|1.1294
|-267.59
|116551.08
|2157
|2006.05.22 16:50
|sell
|1079
|1.00
|1.1266
|1.1296
|1.1226
|2158
|2006.05.22 16:59
|t/p
|1079
|1.00
|1.1226
|1.1296
|1.1226
|356.47
|116907.55
|2159
|2006.05.22 17:35
|sell
|1080
|1.00
|1.1220
|1.1250
|1.1180
|2160
|2006.05.22 20:45
|t/p
|1080
|1.00
|1.1180
|1.1250
|1.1180
|357.91
|117265.46
|2161
|2006.05.22 23:50
|sell
|1081
|1.00
|1.1157
|1.1187
|1.1117
|2162
|2006.05.23 15:35
|s/l
|1081
|1.00
|1.1187
|1.1187
|1.1117
|-273.52
|116991.93
|2163
|2006.05.23 16:40
|buy
|1082
|1.00
|1.1188
|1.1158
|1.1228
|2164
|2006.05.23 20:15
|s/l
|1082
|1.00
|1.1158
|1.1158
|1.1228
|-268.94
|116722.99
|2165
|2006.05.23 20:20
|sell
|1083
|1.00
|1.1185
|1.1215
|1.1145
|2166
|2006.05.23 22:50
|s/l
|1083
|1.00
|1.1215
|1.1215
|1.1145
|-267.26
|116455.73
|2167
|2006.05.24 00:15
|sell
|1084
|1.00
|1.1250
|1.1280
|1.1210
|2168
|2006.05.24 06:20
|t/p
|1084
|1.00
|1.1210
|1.1280
|1.1210
|356.82
|116812.55
|2169
|2006.05.24 06:35
|sell
|1085
|1.00
|1.1218
|1.1248
|1.1178
|2170
|2006.05.24 16:15
|s/l
|1085
|1.00
|1.1248
|1.1248
|1.1178
|-266.58
|116545.97
|2171
|2006.05.24 18:10
|sell
|1086
|1.00
|1.1257
|1.1287
|1.1217
|2172
|2006.05.24 20:40
|t/p
|1086
|1.00
|1.1217
|1.1287
|1.1217
|356.60
|116902.57
|2173
|2006.05.24 21:15
|sell
|1087
|1.00
|1.1231
|1.1261
|1.1191
|2174
|2006.05.24 21:35
|t/p
|1087
|1.00
|1.1191
|1.1261
|1.1191
|357.53
|117260.10
|2175
|2006.05.24 22:50
|buy
|1088
|1.00
|1.1195
|1.1165
|1.1235
|2176
|2006.05.25 10:20
|s/l
|1088
|1.00
|1.1165
|1.1165
|1.1235
|-264.75
|116995.35
|2177
|2006.05.25 13:20
|buy
|1089
|1.00
|1.1126
|1.1096
|1.1166
|2178
|2006.05.25 15:10
|t/p
|1089
|1.00
|1.1166
|1.1096
|1.1166
|358.23
|117353.58
|2179
|2006.05.25 16:15
|sell
|1090
|1.00
|1.1111
|1.1141
|1.1071
|2180
|2006.05.25 17:59
|t/p
|1090
|1.00
|1.1071
|1.1141
|1.1071
|361.37
|117714.95
|2181
|2006.05.25 18:15
|buy
|1091
|1.00
|1.1062
|1.1032
|1.1102
|2182
|2006.05.26 08:45
|t/p
|1091
|1.00
|1.1102
|1.1032
|1.1102
|361.69
|118076.64
|2183
|2006.05.26 09:45
|sell
|1092
|1.00
|1.1095
|1.1125
|1.1055
|2184
|2006.05.26 17:15
|t/p
|1092
|1.00
|1.1055
|1.1125
|1.1055
|361.93
|118438.57
|2185
|2006.05.26 17:20
|sell
|1093
|1.00
|1.1088
|1.1118
|1.1048
|2186
|2006.05.29 00:05
|t/p
|1093
|1.00
|1.1048
|1.1118
|1.1048
|357.01
|118795.58
|2187
|2006.05.29 00:25
|sell
|1094
|1.00
|1.1071
|1.1101
|1.1031
|2188
|2006.05.30 08:50
|t/p
|1094
|1.00
|1.1031
|1.1101
|1.1031
|357.17
|119152.74
|2189
|2006.05.30 10:20
|sell
|1095
|1.00
|1.1014
|1.1044
|1.0974
|2190
|2006.05.31 09:35
|t/p
|1095
|1.00
|1.0974
|1.1044
|1.0974
|359.39
|119512.13
|2191
|2006.05.31 12:20
|sell
|1096
|1.00
|1.0961
|1.0991
|1.0921
|2192
|2006.05.31 17:45
|s/l
|1096
|1.00
|1.0991
|1.0991
|1.0921
|-272.38
|119239.75
|2193
|2006.05.31 18:20
|sell
|1097
|1.00
|1.1014
|1.1044
|1.0974
|2194
|2006.06.01 06:15
|s/l
|1097
|1.00
|1.1044
|1.1044
|1.0974
|-288.04
|118951.71
|2195
|2006.06.01 09:35
|sell
|1098
|1.00
|1.1040
|1.1070
|1.1000
|2196
|2006.06.01 14:20
|s/l
|1098
|1.00
|1.1070
|1.1070
|1.1000
|-270.98
|118680.73
|2197
|2006.06.01 14:20
|sell
|1099
|1.00
|1.1067
|1.1097
|1.1027
|2198
|2006.06.01 16:10
|s/l
|1099
|1.00
|1.1097
|1.1097
|1.1027
|-270.22
|118410.51
|2199
|2006.06.01 16:20
|buy
|1100
|1.00
|1.1058
|1.1028
|1.1098
|2200
|2006.06.01 17:35
|s/l
|1100
|1.00
|1.1028
|1.1028
|1.1098
|-272.06
|118138.45
|2201
|2006.06.01 21:10
|sell
|1101
|1.00
|1.1026
|1.1056
|1.0986
|2202
|2006.06.02 15:20
|s/l
|1101
|1.00
|1.1056
|1.1056
|1.0986
|-276.76
|117861.68
|2203
|2006.06.02 15:20
|sell
|1102
|1.00
|1.1054
|1.1084
|1.1014
|2204
|2006.06.02 15:40
|t/p
|1102
|1.00
|1.1014
|1.1084
|1.1014
|363.83
|118225.51
|2205
|2006.06.02 16:20
|sell
|1103
|1.00
|1.1005
|1.1035
|1.0965
|2206
|2006.06.05 01:40
|s/l
|1103
|1.00
|1.1035
|1.1035
|1.0965
|-277.33
|117948.18
|2207
|2006.06.05 09:20
|sell
|1104
|1.00
|1.1002
|1.1032
|1.0962
|2208
|2006.06.05 16:20
|s/l
|1104
|1.00
|1.1032
|1.1032
|1.0962
|-271.92
|117676.26
|2209
|2006.06.05 16:50
|sell
|1105
|1.00
|1.1025
|1.1055
|1.0985
|2210
|2006.06.05 23:10
|s/l
|1105
|1.00
|1.1055
|1.1055
|1.0985
|-271.37
|117404.89
|2211
|2006.06.06 10:20
|sell
|1106
|1.00
|1.1067
|1.1097
|1.1027
|2212
|2006.06.06 15:10
|s/l
|1106
|1.00
|1.1097
|1.1097
|1.1027
|-269.91
|117134.98
|2213
|2006.06.06 17:20
|sell
|1107
|1.00
|1.1146
|1.1176
|1.1106
|2214
|2006.06.06 17:45
|s/l
|1107
|1.00
|1.1176
|1.1176
|1.1106
|-268.43
|116866.55
|2215
|2006.06.06 21:20
|sell
|1108
|1.00
|1.1162
|1.1192
|1.1122
|2216
|2006.06.07 18:05
|t/p
|1108
|1.00
|1.1122
|1.1192
|1.1122
|354.47
|117221.01
|2217
|2006.06.07 18:10
|sell
|1109
|1.00
|1.1132
|1.1162
|1.1092
|2218
|2006.06.08 12:05
|s/l
|1109
|1.00
|1.1162
|1.1162
|1.1092
|-285.10
|116935.91
|2219
|2006.06.08 13:35
|buy
|1110
|1.00
|1.1167
|1.1137
|1.1207
|2220
|2006.06.08 15:35
|t/p
|1110
|1.00
|1.1207
|1.1137
|1.1207
|356.79
|117292.70
|2221
|2006.06.08 17:20
|sell
|1111
|1.00
|1.1222
|1.1252
|1.1182
|2222
|2006.06.09 14:00
|t/p
|1111
|1.00
|1.1182
|1.1252
|1.1182
|352.73
|117645.43
|2223
|2006.06.09 15:40
|sell
|1112
|1.00
|1.1132
|1.1162
|1.1092
|2224
|2006.06.09 15:45
|t/p
|1112
|1.00
|1.1092
|1.1162
|1.1092
|360.85
|118006.28
|2225
|2006.06.09 17:50
|buy
|1113
|1.00
|1.1064
|1.1034
|1.1104
|2226
|2006.06.12 09:35
|s/l
|1113
|1.00
|1.1034
|1.1034
|1.1104
|-270.81
|117735.47
|2227
|2006.06.12 10:35
|sell
|1114
|1.00
|1.1027
|1.1057
|1.0987
|2228
|2006.06.12 13:10
|s/l
|1114
|1.00
|1.1057
|1.1057
|1.0987
|-271.28
|117464.19
|2229
|2006.06.12 14:20
|sell
|1115
|1.00
|1.1036
|1.1066
|1.0996
|2230
|2006.06.12 18:10
|t/p
|1115
|1.00
|1.0996
|1.1066
|1.0996
|363.80
|117827.99
|2231
|2006.06.12 18:15
|sell
|1116
|1.00
|1.1006
|1.1036
|1.0966
|2232
|2006.06.12 20:50
|t/p
|1116
|1.00
|1.0966
|1.1036
|1.0966
|364.80
|118192.79
|2233
|2006.06.12 21:45
|buy
|1117
|1.00
|1.0972
|1.0942
|1.1012
|2234
|2006.06.13 09:20
|t/p
|1117
|1.00
|1.1012
|1.0942
|1.1012
|364.21
|118557.00
|2235
|2006.06.13 10:20
|sell
|1118
|1.00
|1.1053
|1.1083
|1.1013
|2236
|2006.06.13 11:35
|t/p
|1118
|1.00
|1.1013
|1.1083
|1.1013
|363.24
|118920.24
|2237
|2006.06.13 13:20
|sell
|1119
|1.00
|1.1021
|1.1051
|1.0981
|2238
|2006.06.13 14:35
|s/l
|1119
|1.00
|1.1051
|1.1051
|1.0981
|-271.02
|118649.22
|2239
|2006.06.13 15:20
|buy
|1120
|1.00
|1.1061
|1.1031
|1.1101
|2240
|2006.06.13 16:35
|s/l
|1120
|1.00
|1.1031
|1.1031
|1.1101
|-271.96
|118377.26
|2241
|2006.06.13 21:45
|sell
|1121
|1.00
|1.1126
|1.1156
|1.1086
|2242
|2006.06.14 15:50
|s/l
|1121
|1.00
|1.1156
|1.1156
|1.1086
|-273.85
|118103.40
|2243
|2006.06.14 16:20
|sell
|1122
|1.00
|1.1172
|1.1202
|1.1132
|2244
|2006.06.14 16:20
|t/p
|1122
|1.00
|1.1132
|1.1202
|1.1132
|360.33
|118463.73
|2245
|2006.06.14 17:20
|buy
|1123
|1.00
|1.1114
|1.1084
|1.1154
|2246
|2006.06.15 15:40
|t/p
|1123
|1.00
|1.1154
|1.1084
|1.1154
|362.47
|118826.20
|2247
|2006.06.15 16:20
|sell
|1124
|1.00
|1.1141
|1.1171
|1.1101
|2248
|2006.06.15 17:59
|s/l
|1124
|1.00
|1.1171
|1.1171
|1.1101
|-268.43
|118557.77
|2249
|2006.06.15 20:20
|sell
|1125
|1.00
|1.1185
|1.1215
|1.1145
|2250
|2006.06.15 21:50
|t/p
|1125
|1.00
|1.1145
|1.1215
|1.1145
|359.32
|118917.09
|2251
|2006.06.16 01:20
|sell
|1126
|1.00
|1.1120
|1.1150
|1.1080
|2252
|2006.06.16 15:20
|s/l
|1126
|1.00
|1.1150
|1.1150
|1.1080
|-268.72
|118648.37
|2253
|2006.06.16 17:10
|sell
|1127
|1.00
|1.1205
|1.1235
|1.1165
|2254
|2006.06.16 18:15
|s/l
|1127
|1.00
|1.1235
|1.1235
|1.1165
|-266.88
|118381.49
|2255
|2006.06.16 20:10
|sell
|1128
|1.00
|1.1242
|1.1272
|1.1202
|2256
|2006.06.19 20:50
|t/p
|1128
|1.00
|1.1202
|1.1272
|1.1202
|351.77
|118733.26
|2257
|2006.06.20 10:20
|sell
|1129
|1.00
|1.1204
|1.1234
|1.1164
|2258
|2006.06.20 12:20
|s/l
|1129
|1.00
|1.1234
|1.1234
|1.1164
|-266.90
|118466.36
|2259
|2006.06.20 15:20
|buy
|1130
|1.00
|1.1175
|1.1145
|1.1215
|2260
|2006.06.21 09:15
|s/l
|1130
|1.00
|1.1145
|1.1145
|1.1215
|-267.84
|118198.51
|2261
|2006.06.21 10:35
|sell
|1131
|1.00
|1.1141
|1.1171
|1.1101
|2262
|2006.06.21 15:45
|t/p
|1131
|1.00
|1.1101
|1.1171
|1.1101
|360.62
|118559.13
|2263
|2006.06.21 16:20
|buy
|1132
|1.00
|1.1061
|1.1031
|1.1101
|2264
|2006.06.22 10:35
|t/p
|1132
|1.00
|1.1101
|1.1031
|1.1101
|364.30
|118923.43
|2265
|2006.06.22 12:40
|sell
|1133
|1.00
|1.1110
|1.1140
|1.1070
|2266
|2006.06.22 15:10
|s/l
|1133
|1.00
|1.1140
|1.1140
|1.1070
|-268.96
|118654.47
|2267
|2006.06.22 18:20
|sell
|1134
|1.00
|1.1182
|1.1212
|1.1142
|2268
|2006.06.23 11:50
|s/l
|1134
|1.00
|1.1212
|1.1212
|1.1142
|-272.80
|118381.67
|2269
|2006.06.23 12:50
|sell
|1135
|1.00
|1.1229
|1.1259
|1.1189
|2270
|2006.06.23 16:15
|s/l
|1135
|1.00
|1.1259
|1.1259
|1.1189
|-265.82
|118115.85
|2271
|2006.06.23 17:20
|sell
|1136
|1.00
|1.1260
|1.1290
|1.1220
|2272
|2006.06.26 00:00
|t/p
|1136
|1.00
|1.1220
|1.1290
|1.1220
|351.90
|118467.74
|2273
|2006.06.26 09:50
|sell
|1137
|1.00
|1.1222
|1.1252
|1.1182
|2274
|2006.06.26 13:35
|t/p
|1137
|1.00
|1.1182
|1.1252
|1.1182
|357.98
|118825.72
|2275
|2006.06.26 19:15
|sell
|1138
|1.00
|1.1241
|1.1271
|1.1201
|2276
|2006.06.27 09:10
|t/p
|1138
|1.00
|1.1201
|1.1271
|1.1201
|351.64
|119177.36
|2277
|2006.06.27 10:45
|buy
|1139
|1.00
|1.1197
|1.1167
|1.1237
|2278
|2006.06.27 13:15
|t/p
|1139
|1.00
|1.1237
|1.1167
|1.1237
|355.84
|119533.20
|2279
|2006.06.27 14:35
|buy
|1140
|1.00
|1.1229
|1.1199
|1.1269
|2280
|2006.06.27 16:15
|s/l
|1140
|1.00
|1.1199
|1.1199
|1.1269
|-267.88
|119265.32
|2281
|2006.06.27 16:35
|sell
|1141
|1.00
|1.1218
|1.1248
|1.1178
|2282
|2006.06.28 10:20
|s/l
|1141
|1.00
|1.1248
|1.1248
|1.1178
|-272.16
|118993.16
|2283
|2006.06.28 10:45
|sell
|1142
|1.00
|1.1240
|1.1270
|1.1200
|2284
|2006.06.28 17:45
|s/l
|1142
|1.00
|1.1270
|1.1270
|1.1200
|-266.15
|118727.01
|2285
|2006.06.28 18:10
|sell
|1143
|1.00
|1.1261
|1.1291
|1.1221
|2286
|2006.06.28 19:05
|t/p
|1143
|1.00
|1.1221
|1.1291
|1.1221
|356.63
|119083.64
|2287
|2006.06.28 20:20
|buy
|1144
|1.00
|1.1218
|1.1188
|1.1258
|2288
|2006.06.29 15:45
|s/l
|1144
|1.00
|1.1188
|1.1188
|1.1258
|-264.10
|118819.53
|2289
|2006.06.29 17:35
|sell
|1145
|1.00
|1.1143
|1.1173
|1.1103
|2290
|2006.06.29 21:20
|s/l
|1145
|1.00
|1.1173
|1.1173
|1.1103
|-268.39
|118551.14
|2291
|2006.06.29 21:20
|sell
|1146
|1.00
|1.1174
|1.1204
|1.1134
|2292
|2006.06.29 21:35
|t/p
|1146
|1.00
|1.1134
|1.1204
|1.1134
|360.27
|118911.41
|2293
|2006.06.29 22:20
|buy
|1147
|1.00
|1.1100
|1.1070
|1.1140
|2294
|2006.06.30 18:45
|t/p
|1147
|1.00
|1.1140
|1.1070
|1.1140
|360.46
|119271.87
|2295
|2006.06.30 19:15
|sell
|1148
|1.00
|1.1152
|1.1182
|1.1112
|2296
|2006.07.03 01:15
|s/l
|1148
|1.00
|1.1182
|1.1182
|1.1112
|-273.74
|118998.13
|2297
|2006.07.03 01:20
|buy
|1149
|1.00
|1.1165
|1.1135
|1.1205
|2298
|2006.07.03 09:50
|s/l
|1149
|1.00
|1.1135
|1.1135
|1.1205
|-269.79
|118728.34
|2299
|2006.07.03 11:50
|sell
|1150
|1.00
|1.1156
|1.1186
|1.1116
|2300
|2006.07.03 13:45
|t/p
|1150
|1.00
|1.1116
|1.1186
|1.1116
|359.84
|119088.18
|2301
|2006.07.03 15:45
|buy
|1151
|1.00
|1.1120
|1.1090
|1.1160
|2302
|2006.07.03 19:40
|s/l
|1151
|1.00
|1.1090
|1.1090
|1.1160
|-270.59
|118817.59
|2303
|2006.07.04 09:20
|sell
|1152
|1.00
|1.1121
|1.1151
|1.1081
|2304
|2006.07.04 17:10
|t/p
|1152
|1.00
|1.1081
|1.1151
|1.1081
|361.05
|119178.64
|2305
|2006.07.04 19:10
|buy
|1153
|1.00
|1.1059
|1.1029
|1.1099
|2306
|2006.07.05 02:40
|t/p
|1153
|1.00
|1.1099
|1.1029
|1.1099
|361.75
|119540.39
|2307
|2006.07.05 09:20
|sell
|1154
|1.00
|1.1054
|1.1084
|1.1014
|2308
|2006.07.05 10:05
|s/l
|1154
|1.00
|1.1084
|1.1084
|1.1014
|-270.61
|119269.78
|2309
|2006.07.05 12:35
|buy
|1155
|1.00
|1.1079
|1.1049
|1.1119
|2310
|2006.07.05 14:50
|s/l
|1155
|1.00
|1.1049
|1.1049
|1.1119
|-271.59
|118998.19
|2311
|2006.07.05 16:20
|sell
|1156
|1.00
|1.1082
|1.1112
|1.1042
|2312
|2006.07.05 17:10
|s/l
|1156
|1.00
|1.1112
|1.1112
|1.1042
|-269.91
|118728.28
|2313
|2006.07.05 18:20
|sell
|1157
|1.00
|1.1140
|1.1170
|1.1100
|2314
|2006.07.06 17:20
|t/p
|1157
|1.00
|1.1100
|1.1170
|1.1100
|343.94
|119072.21
|2315
|2006.07.06 18:20
|buy
|1158
|1.00
|1.1096
|1.1066
|1.1136
|2316
|2006.07.06 20:45
|t/p
|1158
|1.00
|1.1136
|1.1066
|1.1136
|358.97
|119431.18
|2317
|2006.07.06 21:20
|sell
|1159
|1.00
|1.1141
|1.1171
|1.1101
|2318
|2006.07.07 15:35
|t/p
|1159
|1.00
|1.1101
|1.1171
|1.1101
|355.24
|119786.42
|2319
|2006.07.07 16:50
|buy
|1160
|1.00
|1.1105
|1.1075
|1.1145
|2320
|2006.07.07 23:00
|t/p
|1160
|1.00
|1.1145
|1.1075
|1.1145
|358.91
|120145.33
|2321
|2006.07.10 06:40
|sell
|1161
|1.00
|1.1144
|1.1174
|1.1104
|2322
|2006.07.10 10:05
|s/l
|1161
|1.00
|1.1174
|1.1174
|1.1104
|-268.19
|119877.14
|2323
|2006.07.10 13:45
|sell
|1162
|1.00
|1.1225
|1.1255
|1.1185
|2324
|2006.07.10 15:20
|s/l
|1162
|1.00
|1.1255
|1.1255
|1.1185
|-266.53
|119610.61
|2325
|2006.07.10 17:10
|sell
|1163
|1.00
|1.1260
|1.1290
|1.1220
|2326
|2006.07.11 16:10
|s/l
|1163
|1.00
|1.1290
|1.1290
|1.1220
|-270.95
|119339.66
|2327
|2006.07.11 17:50
|sell
|1164
|1.00
|1.1332
|1.1362
|1.1292
|2328
|2006.07.12 13:50
|s/l
|1164
|1.00
|1.1362
|1.1362
|1.1292
|-269.37
|119070.28
|2329
|2006.07.12 15:15
|sell
|1165
|1.00
|1.1362
|1.1392
|1.1322
|2330
|2006.07.12 17:45
|s/l
|1165
|1.00
|1.1392
|1.1392
|1.1322
|-263.08
|118807.20
|2331
|2006.07.12 18:20
|sell
|1166
|1.00
|1.1386
|1.1416
|1.1346
|2332
|2006.07.12 21:10
|t/p
|1166
|1.00
|1.1346
|1.1416
|1.1346
|352.55
|119159.75
|2333
|2006.07.12 23:50
|buy
|1167
|1.00
|1.1340
|1.1310
|1.1380
|2334
|2006.07.13 11:05
|s/l
|1167
|1.00
|1.1310
|1.1310
|1.1380
|-261.55
|118898.20
|2335
|2006.07.13 11:15
|sell
|1168
|1.00
|1.1325
|1.1355
|1.1285
|2336
|2006.07.14 15:10
|t/p
|1168
|1.00
|1.1285
|1.1355
|1.1285
|349.08
|119247.28
|2337
|2006.07.14 15:15
|sell
|1169
|1.00
|1.1297
|1.1327
|1.1257
|2338
|2006.07.17 12:15
|s/l
|1169
|1.00
|1.1327
|1.1327
|1.1257
|-270.32
|118976.95
|2339
|2006.07.17 13:20
|sell
|1170
|1.00
|1.1342
|1.1372
|1.1302
|2340
|2006.07.17 15:50
|t/p
|1170
|1.00
|1.1302
|1.1372
|1.1302
|354.29
|119331.24
|2341
|2006.07.17 17:15
|buy
|1171
|1.00
|1.1319
|1.1289
|1.1359
|2342
|2006.07.17 20:05
|t/p
|1171
|1.00
|1.1359
|1.1289
|1.1359
|352.02
|119683.26
|2343
|2006.07.17 20:15
|buy
|1172
|1.00
|1.1336
|1.1306
|1.1376
|2344
|2006.07.18 13:15
|t/p
|1172
|1.00
|1.1376
|1.1306
|1.1376
|353.01
|120036.27
|2345
|2006.07.18 13:15
|sell
|1173
|1.00
|1.1376
|1.1406
|1.1336
|2346
|2006.07.18 13:35
|t/p
|1173
|1.00
|1.1336
|1.1406
|1.1336
|352.86
|120389.13
|2347
|2006.07.18 15:20
|buy
|1174
|1.00
|1.1330
|1.1300
|1.1370
|2348
|2006.07.18 20:50
|t/p
|1174
|1.00
|1.1370
|1.1300
|1.1370
|351.74
|120740.87
|2349
|2006.07.19 00:50
|sell
|1175
|1.00
|1.1366
|1.1396
|1.1326
|2350
|2006.07.19 14:50
|s/l
|1175
|1.00
|1.1396
|1.1396
|1.1326
|-263.23
|120477.64
|2351
|2006.07.19 15:15
|sell
|1176
|1.00
|1.1393
|1.1423
|1.1353
|2352
|2006.07.19 17:10
|t/p
|1176
|1.00
|1.1353
|1.1423
|1.1353
|352.98
|120830.62
|2353
|2006.07.19 17:20
|sell
|1177
|1.00
|1.1383
|1.1413
|1.1343
|2354
|2006.07.19 17:35
|t/p
|1177
|1.00
|1.1343
|1.1413
|1.1343
|353.42
|121184.04
|2355
|2006.07.19 19:40
|buy
|1178
|1.00
|1.1341
|1.1311
|1.1381
|2356
|2006.07.20 21:15
|s/l
|1178
|1.00
|1.1311
|1.1311
|1.1381
|-261.43
|120922.61
|2357
|2006.07.20 21:35
|sell
|1179
|1.00
|1.1328
|1.1358
|1.1288
|2358
|2006.07.21 11:20
|t/p
|1179
|1.00
|1.1288
|1.1358
|1.1288
|349.18
|121271.78
|2359
|2006.07.21 15:45
|sell
|1180
|1.00
|1.1349
|1.1379
|1.1309
|2360
|2006.07.21 16:35
|s/l
|1180
|1.00
|1.1379
|1.1379
|1.1309
|-263.53
|121008.25
|2361
|2006.07.21 17:20
|sell
|1181
|1.00
|1.1385
|1.1415
|1.1345
|2362
|2006.07.24 10:10
|s/l
|1181
|1.00
|1.1415
|1.1415
|1.1345
|-268.19
|120740.06
|2363
|2006.07.24 11:20
|sell
|1182
|1.00
|1.1423
|1.1453
|1.1383
|2364
|2006.07.24 16:15
|s/l
|1182
|1.00
|1.1453
|1.1453
|1.1383
|-261.80
|120478.26
|2365
|2006.07.24 16:35
|buy
|1183
|1.00
|1.1437
|1.1407
|1.1477
|2366
|2006.07.24 20:15
|s/l
|1183
|1.00
|1.1407
|1.1407
|1.1477
|-263.04
|120215.22
|2367
|2006.07.24 20:35
|sell
|1184
|1.00
|1.1416
|1.1446
|1.1376
|2368
|2006.07.26 12:35
|t/p
|1184
|1.00
|1.1376
|1.1446
|1.1376
|340.94
|120556.16
|2369
|2006.07.26 13:20
|sell
|1185
|1.00
|1.1373
|1.1403
|1.1333
|2370
|2006.07.26 17:35
|s/l
|1185
|1.00
|1.1403
|1.1403
|1.1333
|-263.02
|120293.14
|2371
|2006.07.26 17:40
|buy
|1186
|1.00
|1.1383
|1.1353
|1.1423
|2372
|2006.07.26 21:40
|s/l
|1186
|1.00
|1.1353
|1.1353
|1.1423
|-264.25
|120028.89
|2373
|2006.07.26 22:15
|sell
|1187
|1.00
|1.1365
|1.1395
|1.1325
|2374
|2006.07.27 14:15
|t/p
|1187
|1.00
|1.1325
|1.1395
|1.1325
|337.07
|120365.96
|2375
|2006.07.27 15:30
|sell
|1188
|1.00
|1.1321
|1.1351
|1.1281
|2376
|2006.07.27 20:15
|s/l
|1188
|1.00
|1.1351
|1.1351
|1.1281
|-264.24
|120101.72
|2377
|2006.07.27 23:10
|sell
|1189
|1.00
|1.1385
|1.1415
|1.1345
|2378
|2006.07.28 10:15
|t/p
|1189
|1.00
|1.1345
|1.1415
|1.1345
|347.11
|120448.83
|2379
|2006.07.28 13:35
|buy
|1190
|1.00
|1.1349
|1.1319
|1.1389
|2380
|2006.07.28 15:45
|s/l
|1190
|1.00
|1.1319
|1.1319
|1.1389
|-265.11
|120183.72
|2381
|2006.07.28 18:20
|sell
|1191
|1.00
|1.1295
|1.1325
|1.1255
|2382
|2006.07.28 22:50
|s/l
|1191
|1.00
|1.1325
|1.1325
|1.1255
|-264.90
|119918.82
|2383
|2006.07.28 22:50
|sell
|1192
|1.00
|1.1321
|1.1351
|1.1281
|2384
|2006.07.31 10:10
|t/p
|1192
|1.00
|1.1281
|1.1351
|1.1281
|349.11
|120267.92
|2385
|2006.07.31 10:20
|sell
|1193
|1.00
|1.1287
|1.1317
|1.1247
|2386
|2006.07.31 13:15
|t/p
|1193
|1.00
|1.1247
|1.1317
|1.1247
|355.65
|120623.57
|2387
|2006.07.31 13:35
|sell
|1194
|1.00
|1.1248
|1.1278
|1.1208
|2388
|2006.07.31 15:35
|s/l
|1194
|1.00
|1.1278
|1.1278
|1.1208
|-266.00
|120357.57
|2389
|2006.07.31 20:20
|sell
|1195
|1.00
|1.1320
|1.1350
|1.1280
|2390
|2006.08.01 15:40
|s/l
|1195
|1.00
|1.1350
|1.1350
|1.1280
|-269.79
|120087.78
|2391
|2006.08.01 16:20
|sell
|1196
|1.00
|1.1370
|1.1400
|1.1330
|2392
|2006.08.01 18:40
|t/p
|1196
|1.00
|1.1330
|1.1400
|1.1330
|353.51
|120441.29
|2393
|2006.08.01 19:10
|sell
|1197
|1.00
|1.1323
|1.1353
|1.1283
|2394
|2006.08.02 14:45
|t/p
|1197
|1.00
|1.1283
|1.1353
|1.1283
|349.26
|120790.54
|2395
|2006.08.02 15:20
|sell
|1198
|1.00
|1.1286
|1.1316
|1.1246
|2396
|2006.08.03 10:35
|t/p
|1198
|1.00
|1.1246
|1.1316
|1.1246
|339.30
|121129.84
|2397
|2006.08.03 14:50
|sell
|1199
|1.00
|1.1251
|1.1281
|1.1211
|2398
|2006.08.04 13:45
|s/l
|1199
|1.00
|1.1281
|1.1281
|1.1211
|-270.75
|120859.09
|2399
|2006.08.04 15:50
|sell
|1200
|1.00
|1.1343
|1.1373
|1.1303
|2400
|2006.08.04 16:05
|t/p
|1200
|1.00
|1.1303
|1.1373
|1.1303
|354.33
|121213.42
|2401
|2006.08.04 16:20
|sell
|1201
|1.00
|1.1306
|1.1336
|1.1266
|2402
|2006.08.04 19:15
|t/p
|1201
|1.00
|1.1266
|1.1336
|1.1266
|355.40
|121568.82
|2403
|2006.08.04 19:35
|sell
|1202
|1.00
|1.1271
|1.1301
|1.1231
|2404
|2006.08.07 15:05
|t/p
|1202
|1.00
|1.1231
|1.1301
|1.1231
|350.88
|121919.69
|2405
|2006.08.07 15:20
|sell
|1203
|1.00
|1.1267
|1.1297
|1.1227
|2406
|2006.08.07 15:35
|t/p
|1203
|1.00
|1.1227
|1.1297
|1.1227
|356.79
|122276.48
|2407
|2006.08.07 16:20
|buy
|1204
|1.00
|1.1203
|1.1173
|1.1243
|2408
|2006.08.09 01:40
|t/p
|1204
|1.00
|1.1243
|1.1173
|1.1243
|358.46
|122634.94
|2409
|2006.08.09 15:50
|sell
|1205
|1.00
|1.1194
|1.1224
|1.1154
|2410
|2006.08.10 17:20
|s/l
|1205
|1.00
|1.1224
|1.1224
|1.1154
|-283.39
|122351.55
|2411
|2006.08.11 00:50
|sell
|1206
|1.00
|1.1273
|1.1303
|1.1233
|2412
|2006.08.11 15:10
|t/p
|1206
|1.00
|1.1233
|1.1303
|1.1233
|356.25
|122707.80
|2413
|2006.08.11 15:20
|sell
|1207
|1.00
|1.1252
|1.1282
|1.1212
|2414
|2006.08.11 16:20
|t/p
|1207
|1.00
|1.1212
|1.1282
|1.1212
|356.83
|123064.63
|2415
|2006.08.11 17:20
|sell
|1208
|1.00
|1.1189
|1.1219
|1.1149
|2416
|2006.08.11 19:15
|s/l
|1208
|1.00
|1.1219
|1.1219
|1.1149
|-267.31
|122797.32
|2417
|2006.08.11 22:45
|sell
|1209
|1.00
|1.1245
|1.1275
|1.1205
|2418
|2006.08.14 12:10
|s/l
|1209
|1.00
|1.1275
|1.1275
|1.1205
|-271.55
|122525.77
|2419
|2006.08.14 15:10
|sell
|1210
|1.00
|1.1272
|1.1302
|1.1232
|2420
|2006.08.14 16:20
|t/p
|1210
|1.00
|1.1232
|1.1302
|1.1232
|356.13
|122881.90
|2421
|2006.08.14 17:50
|buy
|1211
|1.00
|1.1226
|1.1196
|1.1266
|2422
|2006.08.14 18:50
|t/p
|1211
|1.00
|1.1266
|1.1196
|1.1266
|355.05
|123236.95
|2423
|2006.08.14 18:59
|buy
|1212
|1.00
|1.1243
|1.1213
|1.1283
|2424
|2006.08.15 04:40
|t/p
|1212
|1.00
|1.1283
|1.1213
|1.1283
|355.22
|123592.17
|2425
|2006.08.15 05:40
|buy
|1213
|1.00
|1.1289
|1.1259
|1.1329
|2426
|2006.08.15 08:15
|s/l
|1213
|1.00
|1.1259
|1.1259
|1.1329
|-266.45
|123325.72
|2427
|2006.08.15 09:20
|buy
|1214
|1.00
|1.1258
|1.1228
|1.1298
|2428
|2006.08.15 10:05
|t/p
|1214
|1.00
|1.1298
|1.1228
|1.1298
|353.64
|123679.36
|2429
|2006.08.15 12:40
|buy
|1215
|1.00
|1.1301
|1.1271
|1.1341
|2430
|2006.08.15 16:15
|s/l
|1215
|1.00
|1.1271
|1.1271
|1.1341
|-266.48
|123412.88
|2431
|2006.08.15 19:20
|buy
|1216
|1.00
|1.1221
|1.1191
|1.1261
|2432
|2006.08.16 15:30
|s/l
|1216
|1.00
|1.1191
|1.1191
|1.1261
|-266.92
|123145.95
|2433
|2006.08.16 16:15
|buy
|1217
|1.00
|1.1154
|1.1124
|1.1194
|2434
|2006.08.16 23:35
|t/p
|1217
|1.00
|1.1194
|1.1124
|1.1194
|357.33
|123503.28
|2435
|2006.08.17 09:45
|sell
|1218
|1.00
|1.1198
|1.1228
|1.1158
|2436
|2006.08.17 20:50
|s/l
|1218
|1.00
|1.1228
|1.1228
|1.1158
|-267.02
|123236.26
|2437
|2006.08.17 21:15
|sell
|1219
|1.00
|1.1229
|1.1259
|1.1189
|2438
|2006.08.18 03:20
|s/l
|1219
|1.00
|1.1259
|1.1259
|1.1189
|-271.88
|122964.38
|2439
|2006.08.18 05:10
|sell
|1220
|1.00
|1.1243
|1.1273
|1.1203
|2440
|2006.08.18 12:35
|t/p
|1220
|1.00
|1.1203
|1.1273
|1.1203
|357.08
|123321.46
|2441
|2006.08.18 13:59
|sell
|1221
|1.00
|1.1206
|1.1236
|1.1166
|2442
|2006.08.18 14:35
|s/l
|1221
|1.00
|1.1236
|1.1236
|1.1166
|-267.00
|123054.46
|2443
|2006.08.18 16:20
|sell
|1222
|1.00
|1.1240
|1.1270
|1.1200
|2444
|2006.08.18 19:45
|s/l
|1222
|1.00
|1.1270
|1.1270
|1.1200
|-266.17
|122788.29
|2445
|2006.08.18 21:35
|buy
|1223
|1.00
|1.1256
|1.1226
|1.1296
|2446
|2006.08.21 04:50
|s/l
|1223
|1.00
|1.1226
|1.1226
|1.1296
|-265.89
|122522.40
|2447
|2006.08.21 11:20
|sell
|1224
|1.00
|1.1195
|1.1225
|1.1155
|2448
|2006.08.22 16:50
|t/p
|1224
|1.00
|1.1155
|1.1225
|1.1155
|353.30
|122875.70
|2449
|2006.08.22 16:59
|sell
|1225
|1.00
|1.1158
|1.1188
|1.1118
|2450
|2006.08.23 11:50
|t/p
|1225
|1.00
|1.1118
|1.1188
|1.1118
|354.33
|123230.02
|2451
|2006.08.23 17:15
|buy
|1226
|1.00
|1.1054
|1.1024
|1.1094
|2452
|2006.08.23 18:05
|t/p
|1226
|1.00
|1.1094
|1.1024
|1.1094
|360.46
|123590.48
|2453
|2006.08.23 21:59
|sell
|1227
|1.00
|1.1125
|1.1155
|1.1085
|2454
|2006.08.24 12:50
|t/p
|1227
|1.00
|1.1085
|1.1155
|1.1085
|344.62
|123935.10
|2455
|2006.08.24 13:40
|sell
|1228
|1.00
|1.1084
|1.1114
|1.1044
|2456
|2006.08.24 16:20
|s/l
|1228
|1.00
|1.1114
|1.1114
|1.1044
|-269.90
|123665.20
|2457
|2006.08.24 16:30
|buy
|1229
|1.00
|1.1103
|1.1073
|1.1143
|2458
|2006.08.25 11:05
|s/l
|1229
|1.00
|1.1073
|1.1073
|1.1143
|-269.54
|123395.66
|2459
|2006.08.25 11:10
|sell
|1230
|1.00
|1.1086
|1.1116
|1.1046
|2460
|2006.08.28 18:20
|s/l
|1230
|1.00
|1.1116
|1.1116
|1.1046
|-275.20
|123120.46
|2461
|2006.08.28 21:35
|sell
|1231
|1.00
|1.1105
|1.1135
|1.1065
|2462
|2006.08.29 10:20
|t/p
|1231
|1.00
|1.1065
|1.1135
|1.1065
|356.09
|123476.54
|2463
|2006.08.29 16:10
|sell
|1232
|1.00
|1.1094
|1.1124
|1.1054
|2464
|2006.08.29 18:05
|s/l
|1232
|1.00
|1.1124
|1.1124
|1.1054
|-269.63
|123206.91
|2465
|2006.08.29 18:15
|sell
|1233
|1.00
|1.1120
|1.1150
|1.1080
|2466
|2006.08.29 21:45
|t/p
|1233
|1.00
|1.1080
|1.1150
|1.1080
|361.21
|123568.12
|2467
|2006.08.30 01:45
|sell
|1234
|1.00
|1.1079
|1.1109
|1.1039
|2468
|2006.08.30 17:50
|s/l
|1234
|1.00
|1.1109
|1.1109
|1.1039
|-269.91
|123298.21
|2469
|2006.08.30 18:15
|sell
|1235
|1.00
|1.1111
|1.1141
|1.1071
|2470
|2006.08.31 11:15
|t/p
|1235
|1.00
|1.1071
|1.1141
|1.1071
|345.15
|123643.36
|2471
|2006.08.31 17:15
|sell
|1236
|1.00
|1.1101
|1.1131
|1.1061
|2472
|2006.08.31 18:40
|t/p
|1236
|1.00
|1.1061
|1.1131
|1.1061
|361.63
|124004.99
|2473
|2006.08.31 19:35
|sell
|1237
|1.00
|1.1069
|1.1099
|1.1029
|2474
|2006.09.05 10:20
|s/l
|1237
|1.00
|1.1099
|1.1099
|1.1029
|-286.64
|123718.35
|2475
|2006.09.05 12:20
|sell
|1238
|1.00
|1.1114
|1.1144
|1.1074
|2476
|2006.09.06 16:45
|t/p
|1238
|1.00
|1.1074
|1.1144
|1.1074
|355.83
|124074.17
|2477
|2006.09.06 20:50
|sell
|1239
|1.00
|1.1060
|1.1090
|1.1020
|2478
|2006.09.07 17:40
|s/l
|1239
|1.00
|1.1090
|1.1090
|1.1020
|-286.47
|123787.70
|2479
|2006.09.07 18:20
|sell
|1240
|1.00
|1.1104
|1.1134
|1.1064
|2480
|2006.09.08 14:05
|s/l
|1240
|1.00
|1.1134
|1.1134
|1.1064
|-274.75
|123512.95
|2481
|2006.09.11 12:40
|buy
|1241
|1.00
|1.1188
|1.1158
|1.1228
|2482
|2006.09.12 17:45
|s/l
|1241
|1.00
|1.1158
|1.1158
|1.1228
|-267.55
|123245.40
|2483
|2006.09.12 19:15
|buy
|1242
|1.00
|1.1183
|1.1153
|1.1223
|2484
|2006.09.13 15:10
|t/p
|1242
|1.00
|1.1223
|1.1153
|1.1223
|357.49
|123602.89
|2485
|2006.09.13 17:40
|sell
|1243
|1.00
|1.1226
|1.1256
|1.1186
|2486
|2006.09.13 18:20
|t/p
|1243
|1.00
|1.1186
|1.1256
|1.1186
|357.98
|123960.87
|2487
|2006.09.13 19:20
|buy
|1244
|1.00
|1.1187
|1.1157
|1.1227
|2488
|2006.09.14 14:05
|s/l
|1244
|1.00
|1.1157
|1.1157
|1.1227
|-264.82
|123696.04
|2489
|2006.09.14 15:20
|buy
|1245
|1.00
|1.1156
|1.1126
|1.1196
|2490
|2006.09.14 16:10
|s/l
|1245
|1.00
|1.1126
|1.1126
|1.1196
|-269.80
|123426.24
|2491
|2006.09.14 16:40
|sell
|1246
|1.00
|1.1162
|1.1192
|1.1122
|2492
|2006.09.14 20:05
|s/l
|1246
|1.00
|1.1192
|1.1192
|1.1122
|-268.03
|123158.21
|2493
|2006.09.14 23:35
|buy
|1247
|1.00
|1.1173
|1.1143
|1.1213
|2494
|2006.09.15 15:20
|t/p
|1247
|1.00
|1.1213
|1.1143
|1.1213
|358.02
|123516.23
|2495
|2006.09.15 15:35
|buy
|1248
|1.00
|1.1190
|1.1160
|1.1230
|2496
|2006.09.18 17:05
|s/l
|1248
|1.00
|1.1160
|1.1160
|1.1230
|-267.43
|123248.80
|2497
|2006.09.18 23:45
|sell
|1249
|1.00
|1.1182
|1.1212
|1.1142
|2498
|2006.09.19 14:35
|s/l
|1249
|1.00
|1.1212
|1.1212
|1.1142
|-273.04
|122975.76
|2499
|2006.09.19 15:35
|buy
|1250
|1.00
|1.1191
|1.1161
|1.1231
|2500
|2006.09.19 17:45
|t/p
|1250
|1.00
|1.1231
|1.1161
|1.1231
|356.16
|123331.92
|2501
|2006.09.20 04:20
|sell
|1251
|1.00
|1.1277
|1.1307
|1.1237
|2502
|2006.09.21 10:50
|t/p
|1251
|1.00
|1.1237
|1.1307
|1.1237
|339.55
|123671.47
|2503
|2006.09.21 12:50
|sell
|1252
|1.00
|1.1250
|1.1280
|1.1210
|2504
|2006.09.21 15:40
|t/p
|1252
|1.00
|1.1210
|1.1280
|1.1210
|357.30
|124028.77
|2505
|2006.09.21 18:20
|sell
|1253
|1.00
|1.1212
|1.1242
|1.1172
|2506
|2006.09.21 19:20
|t/p
|1253
|1.00
|1.1172
|1.1242
|1.1172
|358.16
|124386.93
|2507
|2006.09.21 21:45
|sell
|1254
|1.00
|1.1191
|1.1221
|1.1151
|2508
|2006.09.22 11:15
|t/p
|1254
|1.00
|1.1151
|1.1221
|1.1151
|353.24
|124740.16
|2509
|2006.09.22 12:35
|sell
|1255
|1.00
|1.1139
|1.1169
|1.1099
|2510
|2006.09.22 17:50
|s/l
|1255
|1.00
|1.1169
|1.1169
|1.1099
|-268.17
|124471.99
|2511
|2006.09.22 18:50
|sell
|1256
|1.00
|1.1180
|1.1210
|1.1140
|2512
|2006.09.26 09:35
|t/p
|1256
|1.00
|1.1140
|1.1210
|1.1140
|348.31
|124820.30
|2513
|2006.09.26 11:15
|buy
|1257
|1.00
|1.1138
|1.1108
|1.1178
|2514
|2006.09.26 17:05
|t/p
|1257
|1.00
|1.1178
|1.1108
|1.1178
|357.78
|125178.08
|2515
|2006.09.26 17:15
|buy
|1258
|1.00
|1.1157
|1.1127
|1.1197
|2516
|2006.09.26 22:10
|s/l
|1258
|1.00
|1.1127
|1.1127
|1.1197
|-269.64
|124908.44
|2517
|2006.09.26 22:50
|buy
|1259
|1.00
|1.1128
|1.1098
|1.1168
|2518
|2006.09.27 21:50
|s/l
|1259
|1.00
|1.1098
|1.1098
|1.1168
|-269.17
|124639.27
|2519
|2006.09.28 15:20
|sell
|1260
|1.00
|1.1118
|1.1148
|1.1078
|2520
|2006.09.29 10:35
|s/l
|1260
|1.00
|1.1148
|1.1148
|1.1078
|-274.58
|124364.69
|2521
|2006.09.29 11:35
|buy
|1261
|1.00
|1.1142
|1.1112
|1.1182
|2522
|2006.09.29 15:45
|t/p
|1261
|1.00
|1.1182
|1.1112
|1.1182
|357.56
|124722.25
|2523
|2006.09.29 16:35
|buy
|1262
|1.00
|1.1177
|1.1147
|1.1217
|2524
|2006.09.29 18:30
|s/l
|1262
|1.00
|1.1147
|1.1147
|1.1217
|-269.13
|124453.12
|2525
|2006.10.02 13:30
|sell
|1263
|1.00
|1.1186
|1.1216
|1.1146
|2526
|2006.10.02 15:20
|s/l
|1263
|1.00
|1.1216
|1.1216
|1.1146
|-267.43
|124185.69
|2527
|2006.10.02 16:20
|sell
|1264
|1.00
|1.1205
|1.1235
|1.1165
|2528
|2006.10.02 16:35
|t/p
|1264
|1.00
|1.1165
|1.1235
|1.1165
|358.29
|124543.98
|2529
|2006.10.02 17:35
|sell
|1265
|1.00
|1.1166
|1.1196
|1.1126
|2530
|2006.10.03 15:10
|s/l
|1265
|1.00
|1.1196
|1.1196
|1.1126
|-273.40
|124270.57
|2531
|2006.10.03 15:20
|buy
|1266
|1.00
|1.1185
|1.1155
|1.1225
|2532
|2006.10.04 00:15
|t/p
|1266
|1.00
|1.1225
|1.1155
|1.1225
|357.74
|124628.31
|2533
|2006.10.04 10:45
|sell
|1267
|1.00
|1.1247
|1.1277
|1.1207
|2534
|2006.10.04 11:45
|s/l
|1267
|1.00
|1.1277
|1.1277
|1.1207
|-265.84
|124362.47
|2535
|2006.10.04 12:20
|sell
|1268
|1.00
|1.1280
|1.1310
|1.1240
|2536
|2006.10.04 18:15
|s/l
|1268
|1.00
|1.1310
|1.1310
|1.1240
|-265.25
|124097.22
|2537
|2006.10.04 19:20
|sell
|1269
|1.00
|1.1288
|1.1318
|1.1248
|2538
|2006.10.05 02:20
|t/p
|1269
|1.00
|1.1248
|1.1318
|1.1248
|339.36
|124436.58
|2539
|2006.10.05 13:35
|sell
|1270
|1.00
|1.1266
|1.1296
|1.1226
|2540
|2006.10.06 10:50
|t/p
|1270
|1.00
|1.1226
|1.1296
|1.1226
|350.91
|124787.49
|2541
|2006.10.06 13:15
|sell
|1271
|1.00
|1.1212
|1.1242
|1.1172
|2542
|2006.10.06 14:35
|s/l
|1271
|1.00
|1.1242
|1.1242
|1.1172
|-266.81
|124520.68
|2543
|2006.10.06 14:40
|buy
|1272
|1.00
|1.1214
|1.1184
|1.1254
|2544
|2006.10.06 15:50
|t/p
|1272
|1.00
|1.1254
|1.1184
|1.1254
|355.36
|124876.04
|2545
|2006.10.06 15:50
|sell
|1273
|1.00
|1.1256
|1.1286
|1.1216
|2546
|2006.10.06 17:20
|s/l
|1273
|1.00
|1.1286
|1.1286
|1.1216
|-265.82
|124610.22
|2547
|2006.10.06 17:20
|buy
|1274
|1.00
|1.1271
|1.1241
|1.1311
|2548
|2006.10.09 13:10
|s/l
|1274
|1.00
|1.1241
|1.1241
|1.1311
|-265.56
|124344.66
|2549
|2006.10.09 15:50
|buy
|1275
|1.00
|1.1225
|1.1195
|1.1265
|2550
|2006.10.10 07:15
|t/p
|1275
|1.00
|1.1265
|1.1195
|1.1265
|356.47
|124701.13
|2551
|2006.10.10 14:20
|sell
|1276
|1.00
|1.1283
|1.1313
|1.1243
|2552
|2006.10.10 16:15
|s/l
|1276
|1.00
|1.1313
|1.1313
|1.1243
|-265.13
|124436.00
|2553
|2006.10.10 16:20
|buy
|1277
|1.00
|1.1293
|1.1263
|1.1333
|2554
|2006.10.10 16:50
|t/p
|1277
|1.00
|1.1333
|1.1263
|1.1333
|352.86
|124788.86
|2555
|2006.10.10 17:15
|sell
|1278
|1.00
|1.1333
|1.1363
|1.1293
|2556
|2006.10.11 09:35
|s/l
|1278
|1.00
|1.1363
|1.1363
|1.1293
|-269.42
|124519.43
|2557
|2006.10.11 10:20
|sell
|1279
|1.00
|1.1361
|1.1391
|1.1321
|2558
|2006.10.16 08:59
|s/l
|1279
|1.00
|1.1391
|1.1391
|1.1321
|-290.74
|124228.69
|2559
|2006.10.16 09:20
|sell
|1280
|1.00
|1.1391
|1.1421
|1.1351
|2560
|2006.10.16 16:45
|t/p
|1280
|1.00
|1.1351
|1.1421
|1.1351
|352.39
|124581.08
|2561
|2006.10.16 19:50
|sell
|1281
|1.00
|1.1387
|1.1417
|1.1347
|2562
|2006.10.17 21:50
|s/l
|1281
|1.00
|1.1417
|1.1417
|1.1347
|-268.21
|124312.87
|2563
|2006.10.18 07:40
|buy
|1282
|1.00
|1.1397
|1.1367
|1.1437
|2564
|2006.10.18 20:05
|s/l
|1282
|1.00
|1.1367
|1.1367
|1.1437
|-264.16
|124048.71
|2565
|2006.10.18 20:10
|sell
|1283
|1.00
|1.1378
|1.1408
|1.1338
|2566
|2006.10.19 16:35
|t/p
|1283
|1.00
|1.1338
|1.1408
|1.1338
|336.38
|124385.09
|2567
|2006.10.19 19:10
|sell
|1284
|1.00
|1.1326
|1.1356
|1.1286
|2568
|2006.10.19 21:35
|t/p
|1284
|1.00
|1.1286
|1.1356
|1.1286
|354.49
|124739.58
|2569
|2006.10.20 00:50
|buy
|1285
|1.00
|1.1268
|1.1238
|1.1308
|2570
|2006.10.20 14:15
|s/l
|1285
|1.00
|1.1238
|1.1238
|1.1308
|-267.02
|124472.56
|2571
|2006.10.20 14:20
|sell
|1286
|1.00
|1.1275
|1.1305
|1.1235
|2572
|2006.10.20 14:40
|t/p
|1286
|1.00
|1.1235
|1.1305
|1.1235
|356.28
|124828.84
|2573
|2006.10.20 16:20
|sell
|1287
|1.00
|1.1218
|1.1248
|1.1178
|2574
|2006.10.20 17:50
|s/l
|1287
|1.00
|1.1248
|1.1248
|1.1178
|-266.62
|124562.22
|2575
|2006.10.20 19:20
|sell
|1288
|1.00
|1.1252
|1.1282
|1.1212
|2576
|2006.10.23 12:50
|s/l
|1288
|1.00
|1.1282
|1.1282
|1.1212
|-271.36
|124290.85
|2577
|2006.10.23 13:20
|sell
|1289
|1.00
|1.1278
|1.1308
|1.1238
|2578
|2006.10.24 09:50
|s/l
|1289
|1.00
|1.1308
|1.1308
|1.1238
|-270.70
|124020.15
|2579
|2006.10.24 10:15
|sell
|1290
|1.00
|1.1302
|1.1332
|1.1262
|2580
|2006.10.24 20:10
|t/p
|1290
|1.00
|1.1262
|1.1332
|1.1262
|355.18
|124375.33
|2581
|2006.10.25 03:50
|sell
|1291
|1.00
|1.1278
|1.1308
|1.1238
|2582
|2006.10.25 23:45
|t/p
|1291
|1.00
|1.1238
|1.1308
|1.1238
|355.97
|124731.30
|2583
|2006.10.26 00:15
|sell
|1292
|1.00
|1.1242
|1.1272
|1.1202
|2584
|2006.10.26 15:20
|s/l
|1292
|1.00
|1.1272
|1.1272
|1.1202
|-266.12
|124465.18
|2585
|2006.10.26 17:45
|sell
|1293
|1.00
|1.1292
|1.1322
|1.1252
|2586
|2006.10.26 18:50
|t/p
|1293
|1.00
|1.1252
|1.1322
|1.1252
|355.59
|124820.77
|2587
|2006.10.26 21:40
|buy
|1294
|1.00
|1.1223
|1.1193
|1.1263
|2588
|2006.10.27 16:05
|s/l
|1294
|1.00
|1.1193
|1.1193
|1.1263
|-266.93
|124553.84
|2589
|2006.10.27 16:10
|sell
|1295
|1.00
|1.1212
|1.1242
|1.1172
|2590
|2006.10.30 19:35
|s/l
|1295
|1.00
|1.1242
|1.1242
|1.1172
|-271.95
|124281.88
|2591
|2006.10.31 09:10
|sell
|1296
|1.00
|1.1259
|1.1289
|1.1219
|2592
|2006.10.31 15:10
|s/l
|1296
|1.00
|1.1289
|1.1289
|1.1219
|-265.75
|124016.13
|2593
|2006.10.31 15:50
|sell
|1297
|1.00
|1.1285
|1.1315
|1.1245
|2594
|2006.10.31 17:20
|t/p
|1297
|1.00
|1.1245
|1.1315
|1.1245
|356.03
|124372.16
|2595
|2006.10.31 22:35
|sell
|1298
|1.00
|1.1223
|1.1253
|1.1183
|2596
|2006.11.01 06:50
|s/l
|1298
|1.00
|1.1253
|1.1253
|1.1183
|-271.83
|124100.33
|2597
|2006.11.01 07:20
|sell
|1299
|1.00
|1.1257
|1.1287
|1.1217
|2598
|2006.11.01 09:05
|s/l
|1299
|1.00
|1.1287
|1.1287
|1.1217
|-265.74
|123834.59
|2599
|2006.11.01 10:15
|sell
|1300
|1.00
|1.1314
|1.1344
|1.1274
|2600
|2006.11.01 14:05
|s/l
|1300
|1.00
|1.1344
|1.1344
|1.1274
|-264.36
|123570.23
|2601
|2006.11.01 15:35
|buy
|1301
|1.00
|1.1325
|1.1295
|1.1365
|2602
|2006.11.01 17:15
|s/l
|1301
|1.00
|1.1295
|1.1295
|1.1365
|-265.63
|123304.60
|2603
|2006.11.01 20:35
|buy
|1302
|1.00
|1.1329
|1.1299
|1.1369
|2604
|2006.11.02 19:10
|t/p
|1302
|1.00
|1.1369
|1.1299
|1.1369
|355.91
|123660.51
|2605
|2006.11.02 19:40
|buy
|1303
|1.00
|1.1355
|1.1325
|1.1395
|2606
|2006.11.03 00:10
|s/l
|1303
|1.00
|1.1325
|1.1325
|1.1395
|-263.51
|123397.00
|2607
|2006.11.03 00:30
|sell
|1304
|1.00
|1.1329
|1.1359
|1.1289
|2608
|2006.11.03 13:20
|s/l
|1304
|1.00
|1.1359
|1.1359
|1.1289
|-264.11
|123132.89
|2609
|2006.11.03 15:45
|buy
|1305
|1.00
|1.1288
|1.1258
|1.1328
|2610
|2006.11.06 11:50
|t/p
|1305
|1.00
|1.1328
|1.1258
|1.1328
|354.37
|123487.25
|2611
|2006.11.06 17:45
|buy
|1306
|1.00
|1.1313
|1.1283
|1.1353
|2612
|2006.11.07 02:35
|s/l
|1306
|1.00
|1.1283
|1.1283
|1.1353
|-264.50
|123222.75
|2613
|2006.11.07 06:15
|sell
|1307
|1.00
|1.1294
|1.1324
|1.1254
|2614
|2006.11.08 16:15
|s/l
|1307
|1.00
|1.1324
|1.1324
|1.1254
|-270.37
|122952.38
|2615
|2006.11.08 17:15
|sell
|1308
|1.00
|1.1317
|1.1347
|1.1277
|2616
|2006.11.08 18:20
|t/p
|1308
|1.00
|1.1277
|1.1347
|1.1277
|354.93
|123307.31
|2617
|2006.11.08 23:10
|sell
|1309
|1.00
|1.1301
|1.1331
|1.1261
|2618
|2006.11.09 15:20
|s/l
|1309
|1.00
|1.1331
|1.1331
|1.1261
|-281.06
|123026.25
|2619
|2006.11.09 15:40
|buy
|1310
|1.00
|1.1311
|1.1281
|1.1351
|2620
|2006.11.10 00:40
|s/l
|1310
|1.00
|1.1281
|1.1281
|1.1351
|-264.54
|122761.71
|2621
|2006.11.10 06:50
|buy
|1311
|1.00
|1.1270
|1.1240
|1.1310
|2622
|2006.11.10 17:05
|t/p
|1311
|1.00
|1.1310
|1.1240
|1.1310
|353.42
|123115.13
|2623
|2006.11.10 19:10
|sell
|1312
|1.00
|1.1307
|1.1337
|1.1267
|2624
|2006.11.13 11:50
|s/l
|1312
|1.00
|1.1337
|1.1337
|1.1267
|-269.92
|122845.20
|2625
|2006.11.13 12:30
|buy
|1313
|1.00
|1.1336
|1.1306
|1.1376
|2626
|2006.11.13 17:35
|t/p
|1313
|1.00
|1.1376
|1.1306
|1.1376
|351.55
|123196.75
|2627
|2006.11.13 18:50
|sell
|1314
|1.00
|1.1377
|1.1407
|1.1337
|2628
|2006.11.14 13:40
|s/l
|1314
|1.00
|1.1407
|1.1407
|1.1337
|-268.47
|122928.28
|2629
|2006.11.14 16:35
|sell
|1315
|1.00
|1.1378
|1.1408
|1.1338
|2630
|2006.11.15 14:10
|s/l
|1315
|1.00
|1.1408
|1.1408
|1.1338
|-268.42
|122659.86
|2631
|2006.11.15 15:20
|sell
|1316
|1.00
|1.1398
|1.1428
|1.1358
|2632
|2006.11.15 15:45
|s/l
|1316
|1.00
|1.1428
|1.1428
|1.1358
|-262.45
|122397.41
|2633
|2006.11.15 16:10
|sell
|1317
|1.00
|1.1422
|1.1452
|1.1382
|2634
|2006.11.16 03:05
|t/p
|1317
|1.00
|1.1382
|1.1452
|1.1382
|335.23
|122732.63
|2635
|2006.11.16 03:10
|sell
|1318
|1.00
|1.1385
|1.1415
|1.1345
|2636
|2006.11.16 17:20
|s/l
|1318
|1.00
|1.1415
|1.1415
|1.1345
|-262.61
|122470.02
|2637
|2006.11.16 18:45
|sell
|1319
|1.00
|1.1412
|1.1442
|1.1372
|2638
|2006.11.17 11:05
|s/l
|1319
|1.00
|1.1442
|1.1442
|1.1372
|-267.53
|122202.49
|2639
|2006.11.17 15:45
|sell
|1320
|1.00
|1.1468
|1.1498
|1.1428
|2640
|2006.11.17 17:20
|t/p
|1320
|1.00
|1.1428
|1.1498
|1.1428
|350.05
|122552.54
|2641
|2006.11.17 17:35
|sell
|1321
|1.00
|1.1447
|1.1477
|1.1407
|2642
|2006.11.20 00:15
|s/l
|1321
|1.00
|1.1477
|1.1477
|1.1407
|-266.86
|122285.68
|2643
|2006.11.20 00:50
|sell
|1322
|1.00
|1.1472
|1.1502
|1.1432
|2644
|2006.11.20 15:10
|t/p
|1322
|1.00
|1.1432
|1.1502
|1.1432
|350.11
|122635.79
|2645
|2006.11.20 15:15
|sell
|1323
|1.00
|1.1438
|1.1468
|1.1398
|2646
|2006.11.20 16:05
|s/l
|1323
|1.00
|1.1468
|1.1468
|1.1398
|-261.55
|122374.24
|2647
|2006.11.20 23:15
|sell
|1324
|1.00
|1.1477
|1.1507
|1.1437
|2648
|2006.11.22 11:50
|t/p
|1324
|1.00
|1.1437
|1.1507
|1.1437
|338.83
|122713.07
|2649
|2006.11.22 17:45
|sell
|1325
|1.00
|1.1411
|1.1441
|1.1371
|2650
|2006.11.24 10:40
|t/p
|1325
|1.00
|1.1371
|1.1441
|1.1371
|330.09
|123043.16
|2651
|2006.11.24 10:50
|sell
|1326
|1.00
|1.1409
|1.1439
|1.1369
|2652
|2006.11.24 11:59
|t/p
|1326
|1.00
|1.1369
|1.1439
|1.1369
|351.86
|123395.02
|2653
|2006.11.24 14:40
|sell
|1327
|1.00
|1.1332
|1.1362
|1.1292
|2654
|2006.11.24 23:15
|s/l
|1327
|1.00
|1.1362
|1.1362
|1.1292
|-264.02
|123131.00
|2655
|2006.11.27 08:50
|sell
|1328
|1.00
|1.1340
|1.1370
|1.1300
|2656
|2006.11.28 12:05
|t/p
|1328
|1.00
|1.1300
|1.1370
|1.1300
|348.60
|123479.60
|2657
|2006.11.28 12:15
|sell
|1329
|1.00
|1.1306
|1.1336
|1.1266
|2658
|2006.11.29 10:05
|s/l
|1329
|1.00
|1.1336
|1.1336
|1.1266
|-270.09
|123209.50
|2659
|2006.11.29 14:40
|buy
|1330
|1.00
|1.1370
|1.1340
|1.1410
|2660
|2006.11.30 15:40
|t/p
|1330
|1.00
|1.1410
|1.1340
|1.1410
|354.71
|123564.21
|2661
|2006.11.30 16:15
|sell
|1331
|1.00
|1.1421
|1.1451
|1.1381
|2662
|2006.12.01 10:20
|t/p
|1331
|1.00
|1.1381
|1.1451
|1.1381
|346.21
|123910.42
|2663
|2006.12.01 10:35
|sell
|1332
|1.00
|1.1403
|1.1433
|1.1363
|2664
|2006.12.01 14:20
|s/l
|1332
|1.00
|1.1433
|1.1433
|1.1363
|-262.12
|123648.30
|2665
|2006.12.01 14:20
|sell
|1333
|1.00
|1.1441
|1.1471
|1.1401
|2666
|2006.12.04 17:20
|s/l
|1333
|1.00
|1.1471
|1.1471
|1.1401
|-266.79
|123381.50
|2667
|2006.12.04 19:10
|sell
|1334
|1.00
|1.1452
|1.1482
|1.1412
|2668
|2006.12.04 22:20
|t/p
|1334
|1.00
|1.1412
|1.1482
|1.1412
|350.82
|123732.32
|2669
|2006.12.05 10:20
|sell
|1335
|1.00
|1.1418
|1.1448
|1.1378
|2670
|2006.12.06 16:20
|s/l
|1335
|1.00
|1.1448
|1.1448
|1.1378
|-267.45
|123464.87
|2671
|2006.12.07 15:20
|sell
|1336
|1.00
|1.1491
|1.1521
|1.1451
|2672
|2006.12.08 17:20
|t/p
|1336
|1.00
|1.1451
|1.1521
|1.1451
|343.90
|123808.77
|2673
|2006.12.08 17:20
|sell
|1337
|1.00
|1.1481
|1.1511
|1.1441
|2674
|2006.12.08 18:35
|s/l
|1337
|1.00
|1.1511
|1.1511
|1.1441
|-260.48
|123548.29
|2675
|2006.12.08 19:20
|sell
|1338
|1.00
|1.1504
|1.1534
|1.1464
|2676
|2006.12.12 07:50
|t/p
|1338
|1.00
|1.1464
|1.1534
|1.1464
|338.09
|123886.38
|2677
|2006.12.12 09:35
|sell
|1339
|1.00
|1.1467
|1.1497
|1.1427
|2678
|2006.12.12 12:20
|s/l
|1339
|1.00
|1.1497
|1.1497
|1.1427
|-260.91
|123625.47
|2679
|2006.12.12 13:20
|sell
|1340
|1.00
|1.1524
|1.1554
|1.1484
|2680
|2006.12.12 16:50
|s/l
|1340
|1.00
|1.1554
|1.1554
|1.1484
|-259.53
|123365.94
|2681
|2006.12.12 17:20
|sell
|1341
|1.00
|1.1554
|1.1584
|1.1514
|2682
|2006.12.12 21:40
|t/p
|1341
|1.00
|1.1514
|1.1584
|1.1514
|347.40
|123713.34
|2683
|2006.12.13 10:59
|sell
|1342
|1.00
|1.1513
|1.1543
|1.1473
|2684
|2006.12.13 16:20
|s/l
|1342
|1.00
|1.1543
|1.1543
|1.1473
|-259.83
|123453.51
|2685
|2006.12.13 17:20
|sell
|1343
|1.00
|1.1543
|1.1573
|1.1503
|2686
|2006.12.13 22:20
|s/l
|1343
|1.00
|1.1573
|1.1573
|1.1503
|-259.15
|123194.36
|2687
|2006.12.13 22:35
|buy
|1344
|1.00
|1.1561
|1.1531
|1.1601
|2688
|2006.12.15 10:50
|s/l
|1344
|1.00
|1.1531
|1.1531
|1.1601
|-254.70
|122939.65
|2689
|2006.12.15 12:50
|sell
|1345
|1.00
|1.1564
|1.1594
|1.1524
|2690
|2006.12.19 20:45
|t/p
|1345
|1.00
|1.1524
|1.1594
|1.1524
|336.51
|123276.17
|2691
|2006.12.19 23:15
|sell
|1346
|1.00
|1.1532
|1.1562
|1.1492
|2692
|2006.12.20 14:35
|t/p
|1346
|1.00
|1.1492
|1.1562
|1.1492
|343.05
|123619.21
|2693
|2006.12.20 17:20
|sell
|1347
|1.00
|1.1448
|1.1478
|1.1408
|2694
|2006.12.20 18:35
|s/l
|1347
|1.00
|1.1478
|1.1478
|1.1408
|-261.37
|123357.84
|2695
|2006.12.20 19:35
|buy
|1348
|1.00
|1.1483
|1.1453
|1.1523
|2696
|2006.12.21 15:50
|t/p
|1348
|1.00
|1.1523
|1.1453
|1.1523
|350.70
|123708.54
|2697
|2006.12.21 17:15
|sell
|1349
|1.00
|1.1562
|1.1592
|1.1522
|2698
|2006.12.25 17:59
|s/l
|1349
|1.00
|1.1592
|1.1592
|1.1522
|-269.75
|123438.79
|2699
|2006.12.26 16:40
|sell
|1350
|1.00
|1.1595
|1.1625
|1.1555
|2700
|2006.12.26 20:20
|s/l
|1350
|1.00
|1.1625
|1.1625
|1.1555
|-258.02
|123180.77
|2701
|2006.12.26 22:10
|sell
|1351
|1.00
|1.1614
|1.1644
|1.1574
|2702
|2006.12.29 17:20
|s/l
|1351
|1.00
|1.1644
|1.1644
|1.1574
|-284.90
|122895.87
|2703
|2006.12.29 19:10
|sell
|1352
|1.00
|1.1656
|1.1686
|1.1616
|2704
|2007.01.03 12:20
|s/l
|1352
|1.00
|1.1686
|1.1686
|1.1616
|-273.07
|122622.80
|2705
|2007.01.03 15:20
|sell
|1353
|1.00
|1.1694
|1.1724
|1.1654
|2706
|2007.01.03 21:59
|s/l
|1353
|1.00
|1.1724
|1.1724
|1.1654
|-255.86
|122366.94
|2707
|2007.01.04 14:15
|sell
|1354
|1.00
|1.1742
|1.1772
|1.1702
|2708
|2007.01.04 18:45
|s/l
|1354
|1.00
|1.1772
|1.1772
|1.1702
|-254.77
|122112.17
|2709
|2007.01.04 20:20
|sell
|1355
|1.00
|1.1774
|1.1804
|1.1734
|2710
|2007.01.05 14:15
|t/p
|1355
|1.00
|1.1734
|1.1804
|1.1734
|335.45
|122447.62
|2711
|2007.01.05 14:20
|sell
|1356
|1.00
|1.1760
|1.1790
|1.1720
|2712
|2007.01.09 15:45
|s/l
|1356
|1.00
|1.1790
|1.1790
|1.1720
|-265.28
|122182.34
|2713
|2007.01.09 16:50
|sell
|1357
|1.00
|1.1795
|1.1825
|1.1755
|2714
|2007.01.09 20:20
|t/p
|1357
|1.00
|1.1755
|1.1825
|1.1755
|340.34
|122522.68
|2715
|2007.01.10 00:50
|sell
|1358
|1.00
|1.1770
|1.1800
|1.1730
|2716
|2007.01.11 11:15
|t/p
|1358
|1.00
|1.1730
|1.1800
|1.1730
|324.61
|122847.29
|2717
|2007.01.11 12:35
|sell
|1359
|1.00
|1.1717
|1.1747
|1.1677
|2718
|2007.01.11 13:35
|s/l
|1359
|1.00
|1.1747
|1.1747
|1.1677
|-254.86
|122592.43
|2719
|2007.01.11 14:20
|sell
|1360
|1.00
|1.1762
|1.1792
|1.1722
|2720
|2007.01.11 15:40
|s/l
|1360
|1.00
|1.1792
|1.1792
|1.1722
|-254.22
|122338.21
|2721
|2007.01.11 16:20
|sell
|1361
|1.00
|1.1795
|1.1825
|1.1755
|2722
|2007.01.12 11:59
|t/p
|1361
|1.00
|1.1755
|1.1825
|1.1755
|334.87
|122673.07
|2723
|2007.01.12 12:35
|sell
|1362
|1.00
|1.1750
|1.1780
|1.1710
|2724
|2007.01.12 15:40
|t/p
|1362
|1.00
|1.1710
|1.1780
|1.1710
|341.62
|123014.69
|2725
|2007.01.12 15:50
|sell
|1363
|1.00
|1.1741
|1.1771
|1.1701
|2726
|2007.01.12 16:50
|t/p
|1363
|1.00
|1.1701
|1.1771
|1.1701
|342.00
|123356.69
|2727
|2007.01.12 17:35
|sell
|1364
|1.00
|1.1712
|1.1742
|1.1672
|2728
|2007.01.15 13:35
|t/p
|1364
|1.00
|1.1672
|1.1742
|1.1672
|337.37
|123694.06
|2729
|2007.01.15 20:50
|sell
|1365
|1.00
|1.1692
|1.1722
|1.1652
|2730
|2007.01.16 12:20
|t/p
|1365
|1.00
|1.1652
|1.1722
|1.1652
|337.94
|124031.99
|2731
|2007.01.16 15:35
|buy
|1366
|1.00
|1.1672
|1.1642
|1.1712
|2732
|2007.01.16 17:35
|t/p
|1366
|1.00
|1.1712
|1.1642
|1.1712
|341.09
|124373.08
|2733
|2007.01.16 18:10
|buy
|1367
|1.00
|1.1719
|1.1689
|1.1759
|2734
|2007.01.16 19:20
|t/p
|1367
|1.00
|1.1759
|1.1689
|1.1759
|340.07
|124713.15
|2735
|2007.01.16 21:35
|buy
|1368
|1.00
|1.1767
|1.1737
|1.1807
|2736
|2007.01.17 12:59
|s/l
|1368
|1.00
|1.1737
|1.1737
|1.1807
|-254.32
|124458.83
|2737
|2007.01.17 16:50
|sell
|1369
|1.00
|1.1753
|1.1783
|1.1713
|2738
|2007.01.19 19:05
|t/p
|1369
|1.00
|1.1713
|1.1783
|1.1713
|319.69
|124778.53
|2739
|2007.01.19 21:35
|buy
|1370
|1.00
|1.1713
|1.1683
|1.1753
|2740
|2007.01.22 12:05
|t/p
|1370
|1.00
|1.1753
|1.1683
|1.1753
|341.73
|125120.26
|2741
|2007.01.22 16:50
|sell
|1371
|1.00
|1.1767
|1.1797
|1.1727
|2742
|2007.01.22 20:45
|s/l
|1371
|1.00
|1.1797
|1.1797
|1.1727
|-253.53
|124866.73
|2743
|2007.01.22 21:20
|sell
|1372
|1.00
|1.1832
|1.1862
|1.1792
|2744
|2007.01.23 21:40
|t/p
|1372
|1.00
|1.1792
|1.1862
|1.1792
|333.80
|125200.52
|2745
|2007.01.24 09:20
|buy
|1373
|1.00
|1.1799
|1.1769
|1.1839
|2746
|2007.01.24 14:40
|s/l
|1373
|1.00
|1.1769
|1.1769
|1.1839
|-254.93
|124945.59
|2747
|2007.01.24 16:35
|buy
|1374
|1.00
|1.1806
|1.1776
|1.1846
|2748
|2007.01.25 01:10
|s/l
|1374
|1.00
|1.1776
|1.1776
|1.1846
|-250.63
|124694.96
|2749
|2007.01.25 01:15
|sell
|1375
|1.00
|1.1787
|1.1817
|1.1747
|2750
|2007.01.25 09:20
|t/p
|1375
|1.00
|1.1747
|1.1817
|1.1747
|340.92
|125035.88
|2751
|2007.01.25 11:10
|buy
|1376
|1.00
|1.1761
|1.1731
|1.1801
|2752
|2007.01.25 11:45
|t/p
|1376
|1.00
|1.1801
|1.1731
|1.1801
|338.86
|125374.74
|2753
|2007.01.25 12:20
|sell
|1377
|1.00
|1.1798
|1.1828
|1.1758
|2754
|2007.01.25 21:50
|s/l
|1377
|1.00
|1.1828
|1.1828
|1.1758
|-253.62
|125121.12
|2755
|2007.01.26 10:20
|sell
|1378
|1.00
|1.1833
|1.1863
|1.1793
|2756
|2007.01.26 17:15
|t/p
|1378
|1.00
|1.1793
|1.1863
|1.1793
|339.45
|125460.57
|2757
|2007.01.26 17:35
|sell
|1379
|1.00
|1.1814
|1.1844
|1.1774
|2758
|2007.01.29 15:10
|s/l
|1379
|1.00
|1.1844
|1.1844
|1.1774
|-258.72
|125201.85
|2759
|2007.01.29 15:35
|buy
|1380
|1.00
|1.1829
|1.1799
|1.1869
|2760
|2007.01.30 16:50
|s/l
|1380
|1.00
|1.1799
|1.1799
|1.1869
|-252.96
|124948.88
|2761
|2007.01.30 17:20
|sell
|1381
|1.00
|1.1821
|1.1851
|1.1781
|2762
|2007.01.31 09:40
|t/p
|1381
|1.00
|1.1781
|1.1851
|1.1781
|334.09
|125282.97
|2763
|2007.01.31 10:45
|buy
|1382
|1.00
|1.1790
|1.1760
|1.1830
|2764
|2007.01.31 15:20
|t/p
|1382
|1.00
|1.1830
|1.1760
|1.1830
|338.04
|125621.01
|2765
|2007.01.31 16:50
|sell
|1383
|1.00
|1.1842
|1.1872
|1.1802
|2766
|2007.01.31 17:50
|t/p
|1383
|1.00
|1.1802
|1.1872
|1.1802
|338.96
|125959.97
|2767
|2007.01.31 18:40
|buy
|1384
|1.00
|1.1797
|1.1767
|1.1837
|2768
|2007.01.31 21:05
|s/l
|1384
|1.00
|1.1767
|1.1767
|1.1837
|-255.25
|125704.72
|2769
|2007.02.01 15:50
|buy
|1385
|1.00
|1.1767
|1.1737
|1.1807
|2770
|2007.02.01 17:20
|s/l
|1385
|1.00
|1.1737
|1.1737
|1.1807
|-255.62
|125449.10
|2771
|2007.02.01 17:30
|sell
|1386
|1.00
|1.1760
|1.1790
|1.1720
|2772
|2007.02.01 20:05
|s/l
|1386
|1.00
|1.1790
|1.1790
|1.1720
|-254.09
|125195.01
|2773
|2007.02.01 21:50
|sell
|1387
|1.00
|1.1792
|1.1822
|1.1752
|2774
|2007.02.02 10:50
|s/l
|1387
|1.00
|1.1822
|1.1822
|1.1752
|-259.17
|124935.84
|2775
|2007.02.02 13:50
|sell
|1388
|1.00
|1.1823
|1.1853
|1.1783
|2776
|2007.02.02 16:10
|s/l
|1388
|1.00
|1.1853
|1.1853
|1.1783
|-252.65
|124683.19
|2777
|2007.02.02 17:20
|sell
|1389
|1.00
|1.1851
|1.1881
|1.1811
|2778
|2007.02.05 19:15
|t/p
|1389
|1.00
|1.1811
|1.1881
|1.1811
|333.22
|125016.40
|2779
|2007.02.06 00:15
|sell
|1390
|1.00
|1.1831
|1.1861
|1.1791
|2780
|2007.02.07 22:20
|s/l
|1390
|1.00
|1.1861
|1.1861
|1.1791
|-258.40
|124758.00
|2781
|2007.02.07 22:50
|sell
|1391
|1.00
|1.1857
|1.1887
|1.1817
|2782
|2007.02.09 14:15
|t/p
|1391
|1.00
|1.1817
|1.1887
|1.1817
|317.77
|125075.77
|2783
|2007.02.09 17:45
|sell
|1392
|1.00
|1.1763
|1.1793
|1.1723
|2784
|2007.02.09 21:20
|t/p
|1392
|1.00
|1.1723
|1.1793
|1.1723
|341.27
|125417.04
|2785
|2007.02.12 05:50
|sell
|1393
|1.00
|1.1743
|1.1773
|1.1703
|2786
|2007.02.13 15:40
|t/p
|1393
|1.00
|1.1703
|1.1773
|1.1703
|336.85
|125753.89
|2787
|2007.02.13 18:15
|buy
|1394
|1.00
|1.1685
|1.1655
|1.1725
|2788
|2007.02.14 17:10
|s/l
|1394
|1.00
|1.1655
|1.1655
|1.1725
|-256.27
|125497.62
|2789
|2007.02.14 17:15
|sell
|1395
|1.00
|1.1667
|1.1697
|1.1627
|2790
|2007.02.15 21:45
|t/p
|1395
|1.00
|1.1627
|1.1697
|1.1627
|327.69
|125825.31
|2791
|2007.02.16 03:45
|sell
|1396
|1.00
|1.1644
|1.1674
|1.1604
|2792
|2007.02.20 16:10
|s/l
|1396
|1.00
|1.1674
|1.1674
|1.1604
|-267.76
|125557.55
|2793
|2007.02.20 19:45
|sell
|1397
|1.00
|1.1701
|1.1731
|1.1661
|2794
|2007.02.21 15:40
|t/p
|1397
|1.00
|1.1661
|1.1731
|1.1661
|338.14
|125895.68
|2795
|2007.02.21 15:45
|sell
|1398
|1.00
|1.1682
|1.1712
|1.1642
|2796
|2007.02.21 15:50
|t/p
|1398
|1.00
|1.1642
|1.1712
|1.1642
|343.61
|126239.29
|2797
|2007.02.21 17:20
|buy
|1399
|1.00
|1.1606
|1.1576
|1.1646
|2798
|2007.02.23 15:59
|s/l
|1399
|1.00
|1.1576
|1.1576
|1.1646
|-253.73
|125985.56
|2799
|2007.02.23 18:50
|sell
|1400
|1.00
|1.1588
|1.1618
|1.1548
|2800
|2007.02.27 09:20
|s/l
|1400
|1.00
|1.1618
|1.1618
|1.1548
|-269.17
|125716.39
|2801
|2007.02.27 09:20
|sell
|1401
|1.00
|1.1614
|1.1644
|1.1574
|2802
|2007.02.27 17:50
|s/l
|1401
|1.00
|1.1644
|1.1644
|1.1574
|-257.33
|125459.06
|2803
|2007.02.27 18:20
|buy
|1402
|1.00
|1.1649
|1.1619
|1.1689
|2804
|2007.02.28 16:05
|t/p
|1402
|1.00
|1.1689
|1.1619
|1.1689
|343.39
|125802.45
|2805
|2007.02.28 18:20
|sell
|1403
|1.00
|1.1724
|1.1754
|1.1684
|2806
|2007.03.01 07:00
|t/p
|1403
|1.00
|1.1684
|1.1754
|1.1684
|325.96
|126128.41
|2807
|2007.03.01 09:50
|sell
|1404
|1.00
|1.1692
|1.1722
|1.1652
|2808
|2007.03.01 14:50
|s/l
|1404
|1.00
|1.1722
|1.1722
|1.1652
|-255.80
|125872.61
|2809
|2007.03.01 16:15
|sell
|1405
|1.00
|1.1736
|1.1766
|1.1696
|2810
|2007.03.02 21:20
|s/l
|1405
|1.00
|1.1766
|1.1766
|1.1696
|-260.33
|125612.28
|2811
|2007.03.05 01:40
|sell
|1406
|1.00
|1.1772
|1.1802
|1.1732
|2812
|2007.03.05 12:10
|s/l
|1406
|1.00
|1.1802
|1.1802
|1.1732
|-253.94
|125358.34
|2813
|2007.03.05 13:20
|sell
|1407
|1.00
|1.1805
|1.1835
|1.1765
|2814
|2007.03.06 14:50
|t/p
|1407
|1.00
|1.1765
|1.1835
|1.1765
|334.58
|125692.91
|2815
|2007.03.06 14:59
|sell
|1408
|1.00
|1.1769
|1.1799
|1.1729
|2816
|2007.03.07 18:15
|s/l
|1408
|1.00
|1.1799
|1.1799
|1.1729
|-259.68
|125433.23
|2817
|2007.03.08 00:15
|sell
|1409
|1.00
|1.1786
|1.1816
|1.1746
|2818
|2007.03.08 16:05
|s/l
|1409
|1.00
|1.1816
|1.1816
|1.1746
|-253.89
|125179.34
|2819
|2007.03.08 17:50
|sell
|1410
|1.00
|1.1814
|1.1844
|1.1774
|2820
|2007.03.09 13:40
|t/p
|1410
|1.00
|1.1774
|1.1844
|1.1774
|334.26
|125513.59
|2821
|2007.03.09 15:35
|sell
|1411
|1.00
|1.1767
|1.1797
|1.1727
|2822
|2007.03.09 18:10
|t/p
|1411
|1.00
|1.1727
|1.1797
|1.1727
|341.58
|125855.17
|2823
|2007.03.09 18:20
|sell
|1412
|1.00
|1.1734
|1.1764
|1.1694
|2824
|2007.03.12 13:20
|t/p
|1412
|1.00
|1.1694
|1.1764
|1.1694
|336.62
|126191.79
|2825
|2007.03.12 15:20
|sell
|1413
|1.00
|1.1713
|1.1743
|1.1673
|2826
|2007.03.13 19:50
|s/l
|1413
|1.00
|1.1743
|1.1743
|1.1673
|-260.90
|125930.89
|2827
|2007.03.13 20:40
|buy
|1414
|1.00
|1.1728
|1.1698
|1.1768
|2828
|2007.03.14 18:05
|t/p
|1414
|1.00
|1.1768
|1.1698
|1.1768
|341.12
|126272.01
|2829
|2007.03.14 19:20
|sell
|1415
|1.00
|1.1774
|1.1804
|1.1734
|2830
|2007.03.16 11:10
|t/p
|1415
|1.00
|1.1734
|1.1804
|1.1734
|319.05
|126591.06
|2831
|2007.03.16 12:35
|sell
|1416
|1.00
|1.1732
|1.1762
|1.1692
|2832
|2007.03.16 18:50
|s/l
|1416
|1.00
|1.1762
|1.1762
|1.1692
|-255.02
|126336.04
|2833
|2007.03.19 10:20
|buy
|1417
|1.00
|1.1771
|1.1741
|1.1811
|2834
|2007.03.19 16:45
|s/l
|1417
|1.00
|1.1741
|1.1741
|1.1811
|-255.51
|126080.53
|2835
|2007.03.19 16:45
|buy
|1418
|1.00
|1.1745
|1.1715
|1.1785
|2836
|2007.03.20 03:50
|t/p
|1418
|1.00
|1.1785
|1.1715
|1.1785
|340.74
|126421.27
|2837
|2007.03.20 04:20
|sell
|1419
|1.00
|1.1785
|1.1815
|1.1745
|2838
|2007.03.20 12:35
|t/p
|1419
|1.00
|1.1745
|1.1815
|1.1745
|341.47
|126762.74
|2839
|2007.03.20 12:45
|sell
|1420
|1.00
|1.1767
|1.1797
|1.1727
|2840
|2007.03.20 12:50
|t/p
|1420
|1.00
|1.1727
|1.1797
|1.1727
|341.47
|127104.21
|2841
|2007.03.20 13:10
|sell
|1421
|1.00
|1.1727
|1.1757
|1.1687
|2842
|2007.03.20 14:40
|t/p
|1421
|1.00
|1.1687
|1.1757
|1.1687
|342.49
|127446.70
|2843
|2007.03.20 15:10
|buy
|1422
|1.00
|1.1661
|1.1631
|1.1701
|2844
|2007.03.20 16:59
|s/l
|1422
|1.00
|1.1631
|1.1631
|1.1701
|-257.95
|127188.75
|2845
|2007.03.20 17:20
|buy
|1423
|1.00
|1.1630
|1.1600
|1.1670
|2846
|2007.03.21 01:40
|s/l
|1423
|1.00
|1.1600
|1.1600
|1.1670
|-257.25
|126931.50
|2847
|2007.03.21 11:15
|sell
|1424
|1.00
|1.1629
|1.1659
|1.1589
|2848
|2007.03.21 15:50
|t/p
|1424
|1.00
|1.1589
|1.1659
|1.1589
|345.15
|127276.65
|2849
|2007.03.21 15:50
|buy
|1425
|1.00
|1.1589
|1.1559
|1.1629
|2850
|2007.03.21 20:20
|s/l
|1425
|1.00
|1.1559
|1.1559
|1.1629
|-260.24
|127016.41
|2851
|2007.03.22 02:50
|sell
|1426
|1.00
|1.1568
|1.1598
|1.1528
|2852
|2007.03.23 17:45
|s/l
|1426
|1.00
|1.1598
|1.1598
|1.1528
|-264.09
|126752.31
|2853
|2007.03.23 18:59
|sell
|1427
|1.00
|1.1608
|1.1638
|1.1568
|2854
|2007.03.26 05:30
|s/l
|1427
|1.00
|1.1638
|1.1638
|1.1568
|-263.23
|126489.08
|2855
|2007.03.26 05:45
|sell
|1428
|1.00
|1.1633
|1.1663
|1.1593
|2856
|2007.03.27 06:05
|t/p
|1428
|1.00
|1.1593
|1.1663
|1.1593
|339.57
|126828.65
|2857
|2007.03.27 12:20
|sell
|1429
|1.00
|1.1576
|1.1606
|1.1536
|2858
|2007.03.28 11:15
|s/l
|1429
|1.00
|1.1606
|1.1606
|1.1536
|-263.93
|126564.71
|2859
|2007.03.28 15:45
|buy
|1430
|1.00
|1.1587
|1.1557
|1.1627
|2860
|2007.03.30 10:10
|s/l
|1430
|1.00
|1.1557
|1.1557
|1.1627
|-254.05
|126310.66
|2861
|2007.03.30 11:45
|buy
|1431
|1.00
|1.1532
|1.1502
|1.1572
|2862
|2007.03.30 18:20
|s/l
|1431
|1.00
|1.1502
|1.1502
|1.1572
|-260.87
|126049.79
|2863
|2007.03.30 19:40
|sell
|1432
|1.00
|1.1532
|1.1562
|1.1492
|2864
|2007.04.02 11:50
|s/l
|1432
|1.00
|1.1562
|1.1562
|1.1492
|-264.87
|125784.91
|2865
|2007.04.02 11:50
|sell
|1433
|1.00
|1.1561
|1.1591
|1.1521
|2866
|2007.04.03 20:45
|s/l
|1433
|1.00
|1.1591
|1.1591
|1.1521
|-264.29
|125520.62
|2867
|2007.04.04 00:20
|buy
|1434
|1.00
|1.1585
|1.1555
|1.1625
|2868
|2007.04.04 13:05
|s/l
|1434
|1.00
|1.1555
|1.1555
|1.1625
|-259.85
|125260.77
|2869
|2007.04.04 15:45
|sell
|1435
|1.00
|1.1566
|1.1596
|1.1526
|2870
|2007.04.04 22:40
|s/l
|1435
|1.00
|1.1596
|1.1596
|1.1526
|-258.67
|125002.10
|2871
|2007.04.10 10:20
|sell
|1436
|1.00
|1.1523
|1.1553
|1.1483
|2872
|2007.04.10 12:35
|t/p
|1436
|1.00
|1.1483
|1.1553
|1.1483
|348.34
|125350.44
|2873
|2007.04.10 16:40
|sell
|1437
|1.00
|1.1471
|1.1501
|1.1431
|2874
|2007.04.11 20:05
|t/p
|1437
|1.00
|1.1431
|1.1501
|1.1431
|344.61
|125695.05
|2875
|2007.04.11 20:20
|sell
|1438
|1.00
|1.1435
|1.1465
|1.1395
|2876
|2007.04.11 22:40
|t/p
|1438
|1.00
|1.1395
|1.1465
|1.1395
|351.03
|126046.08
|2877
|2007.04.12 02:50
|sell
|1439
|1.00
|1.1402
|1.1432
|1.1362
|2878
|2007.04.12 16:40
|t/p
|1439
|1.00
|1.1362
|1.1432
|1.1362
|352.05
|126398.13
|2879
|2007.04.12 17:10
|sell
|1440
|1.00
|1.1370
|1.1400
|1.1330
|2880
|2007.04.16 13:45
|t/p
|1440
|1.00
|1.1330
|1.1400
|1.1330
|342.22
|126740.35
|2881
|2007.04.16 14:35
|sell
|1441
|1.00
|1.1326
|1.1356
|1.1286
|2882
|2007.04.18 08:50
|t/p
|1441
|1.00
|1.1286
|1.1356
|1.1286
|343.63
|127083.98
|2883
|2007.04.18 11:40
|sell
|1442
|1.00
|1.1306
|1.1336
|1.1266
|2884
|2007.04.18 15:05
|s/l
|1442
|1.00
|1.1336
|1.1336
|1.1266
|-264.50
|126819.48
|2885
|2007.04.18 15:20
|buy
|1443
|1.00
|1.1319
|1.1289
|1.1359
|2886
|2007.04.18 16:05
|s/l
|1443
|1.00
|1.1289
|1.1289
|1.1359
|-266.00
|126553.48
|2887
|2007.04.18 16:15
|sell
|1444
|1.00
|1.1303
|1.1333
|1.1263
|2888
|2007.04.19 12:35
|t/p
|1444
|1.00
|1.1263
|1.1333
|1.1263
|338.82
|126892.30
|2889
|2007.04.19 13:35
|sell
|1445
|1.00
|1.1273
|1.1303
|1.1233
|2890
|2007.04.19 14:20
|t/p
|1445
|1.00
|1.1233
|1.1303
|1.1233
|356.15
|127248.45
|2891
|2007.04.19 15:45
|buy
|1446
|1.00
|1.1252
|1.1222
|1.1292
|2892
|2007.04.19 22:05
|t/p
|1446
|1.00
|1.1292
|1.1222
|1.1292
|354.20
|127602.65
|2893
|2007.04.20 09:20
|sell
|1447
|1.00
|1.1287
|1.1317
|1.1247
|2894
|2007.04.20 15:45
|t/p
|1447
|1.00
|1.1247
|1.1317
|1.1247
|355.77
|127958.42
|2895
|2007.04.20 16:50
|buy
|1448
|1.00
|1.1247
|1.1217
|1.1287
|2896
|2007.04.20 21:35
|s/l
|1448
|1.00
|1.1217
|1.1217
|1.1287
|-267.57
|127690.85
|2897
|2007.04.23 17:20
|sell
|1449
|1.00
|1.1242
|1.1272
|1.1202
|2898
|2007.04.24 13:15
|t/p
|1449
|1.00
|1.1202
|1.1272
|1.1202
|351.64
|128042.48
|2899
|2007.04.24 14:35
|sell
|1450
|1.00
|1.1208
|1.1238
|1.1168
|2900
|2007.04.24 16:40
|s/l
|1450
|1.00
|1.1238
|1.1238
|1.1168
|-266.81
|127775.67
|2901
|2007.04.24 17:20
|sell
|1451
|1.00
|1.1233
|1.1263
|1.1193
|2902
|2007.04.25 15:35
|t/p
|1451
|1.00
|1.1193
|1.1263
|1.1193
|351.96
|128127.63
|2903
|2007.04.26 10:20
|sell
|1452
|1.00
|1.1164
|1.1194
|1.1124
|2904
|2007.04.26 14:40
|s/l
|1452
|1.00
|1.1194
|1.1194
|1.1124
|-267.62
|127860.01
|2905
|2007.04.26 15:10
|sell
|1453
|1.00
|1.1208
|1.1238
|1.1168
|2906
|2007.04.27 14:20
|t/p
|1453
|1.00
|1.1168
|1.1238
|1.1168
|352.79
|128212.80
|2907
|2007.04.27 20:10
|sell
|1454
|1.00
|1.1181
|1.1211
|1.1141
|2908
|2007.04.30 15:45
|t/p
|1454
|1.00
|1.1141
|1.1211
|1.1141
|354.79
|128567.58
|2909
|2007.05.01 04:40
|buy
|1455
|1.00
|1.1098
|1.1068
|1.1138
|2910
|2007.05.01 16:10
|s/l
|1455
|1.00
|1.1068
|1.1068
|1.1138
|-271.05
|128296.53
|2911
|2007.05.01 17:20
|buy
|1456
|1.00
|1.1060
|1.1030
|1.1100
|2912
|2007.05.01 19:40
|t/p
|1456
|1.00
|1.1100
|1.1030
|1.1100
|360.20
|128656.73
|2913
|2007.05.01 19:45
|buy
|1457
|1.00
|1.1085
|1.1055
|1.1125
|2914
|2007.05.02 04:30
|t/p
|1457
|1.00
|1.1125
|1.1055
|1.1125
|360.94
|129017.67
|2915
|2007.05.02 09:35
|sell
|1458
|1.00
|1.1121
|1.1151
|1.1081
|2916
|2007.05.02 16:20
|t/p
|1458
|1.00
|1.1081
|1.1151
|1.1081
|361.05
|129378.72
|2917
|2007.05.02 17:35
|sell
|1459
|1.00
|1.1086
|1.1116
|1.1046
|2918
|2007.05.04 14:50
|t/p
|1459
|1.00
|1.1046
|1.1116
|1.1046
|340.29
|129719.02
|2919
|2007.05.04 15:15
|buy
|1460
|1.00
|1.1045
|1.1015
|1.1085
|2920
|2007.05.07 15:20
|s/l
|1460
|1.00
|1.1015
|1.1015
|1.1085
|-271.04
|129447.97
|2921
|2007.05.08 10:15
|buy
|1461
|1.00
|1.1016
|1.0986
|1.1056
|2922
|2007.05.08 17:15
|t/p
|1461
|1.00
|1.1056
|1.0986
|1.1056
|361.66
|129809.63
|2923
|2007.05.09 09:15
|sell
|1462
|1.00
|1.1067
|1.1097
|1.1027
|2924
|2007.05.10 19:35
|s/l
|1462
|1.00
|1.1097
|1.1097
|1.1027
|-285.94
|129523.69
|2925
|2007.05.10 20:20
|sell
|1463
|1.00
|1.1128
|1.1158
|1.1088
|2926
|2007.05.11 14:15
|s/l
|1463
|1.00
|1.1158
|1.1158
|1.1088
|-274.00
|129249.69
|2927
|2007.05.11 15:20
|sell
|1464
|1.00
|1.1155
|1.1185
|1.1115
|2928
|2007.05.11 23:15
|t/p
|1464
|1.00
|1.1115
|1.1185
|1.1115
|360.00
|129609.69
|2929
|2007.05.14 06:35
|sell
|1465
|1.00
|1.1100
|1.1130
|1.1060
|2930
|2007.05.14 23:35
|t/p
|1465
|1.00
|1.1060
|1.1130
|1.1060
|361.73
|129971.42
|2931
|2007.05.15 12:10
|sell
|1466
|1.00
|1.1055
|1.1085
|1.1015
|2932
|2007.05.15 15:35
|t/p
|1466
|1.00
|1.1015
|1.1085
|1.1015
|363.67
|130335.09
|2933
|2007.05.15 16:20
|sell
|1467
|1.00
|1.1010
|1.1040
|1.0970
|2934
|2007.05.15 18:50
|t/p
|1467
|1.00
|1.0970
|1.1040
|1.0970
|364.70
|130699.79
|2935
|2007.05.15 19:35
|sell
|1468
|1.00
|1.0981
|1.1011
|1.0941
|2936
|2007.05.16 14:35
|s/l
|1468
|1.00
|1.1011
|1.1011
|1.0941
|-277.88
|130421.91
|2937
|2007.05.16 15:20
|sell
|1469
|1.00
|1.1006
|1.1036
|1.0966
|2938
|2007.05.16 18:20
|s/l
|1469
|1.00
|1.1036
|1.1036
|1.0966
|-271.69
|130150.22
|2939
|2007.05.16 18:20
|sell
|1470
|1.00
|1.1038
|1.1068
|1.0998
|2940
|2007.05.17 14:15
|t/p
|1470
|1.00
|1.0998
|1.1068
|1.0998
|347.45
|130497.66
|2941
|2007.05.17 15:20
|buy
|1471
|1.00
|1.0993
|1.0963
|1.1033
|2942
|2007.05.18 09:50
|s/l
|1471
|1.00
|1.0963
|1.0963
|1.1033
|-272.38
|130225.28
|2943
|2007.05.18 10:59
|buy
|1472
|1.00
|1.0960
|1.0930
|1.1000
|2944
|2007.05.18 11:50
|s/l
|1472
|1.00
|1.0930
|1.0930
|1.1000
|-274.47
|129950.81
|2945
|2007.05.18 14:10
|sell
|1473
|1.00
|1.0963
|1.0993
|1.0923
|2946
|2007.05.18 15:35
|t/p
|1473
|1.00
|1.0923
|1.0993
|1.0923
|366.47
|130317.28
|2947
|2007.05.18 16:59
|sell
|1474
|1.00
|1.0924
|1.0954
|1.0884
|2948
|2007.05.18 18:45
|t/p
|1474
|1.00
|1.0884
|1.0954
|1.0884
|367.65
|130684.93
|2949
|2007.05.18 20:50
|sell
|1475
|1.00
|1.0898
|1.0928
|1.0858
|2950
|2007.05.21 10:20
|t/p
|1475
|1.00
|1.0858
|1.0928
|1.0858
|363.12
|131048.05
|2951
|2007.05.21 13:20
|sell
|1476
|1.00
|1.0847
|1.0877
|1.0807
|2952
|2007.05.21 15:15
|s/l
|1476
|1.00
|1.0877
|1.0877
|1.0807
|-275.76
|130772.29
|2953
|2007.05.21 15:35
|buy
|1477
|1.00
|1.0867
|1.0837
|1.0907
|2954
|2007.05.21 18:15
|s/l
|1477
|1.00
|1.0837
|1.0837
|1.0907
|-276.85
|130495.44
|2955
|2007.05.22 00:59
|sell
|1478
|1.00
|1.0848
|1.0878
|1.0808
|2956
|2007.05.22 23:35
|s/l
|1478
|1.00
|1.0878
|1.0878
|1.0808
|-275.71
|130219.73
|2957
|2007.05.23 11:20
|buy
|1479
|1.00
|1.0881
|1.0851
|1.0921
|2958
|2007.05.23 14:20
|s/l
|1479
|1.00
|1.0851
|1.0851
|1.0921
|-276.47
|129943.26
|2959
|2007.05.23 16:45
|buy
|1480
|1.00
|1.0830
|1.0800
|1.0870
|2960
|2007.05.25 17:10
|s/l
|1480
|1.00
|1.0800
|1.0800
|1.0870
|-272.58
|129670.67
|2961
|2007.05.25 18:45
|buy
|1481
|1.00
|1.0798
|1.0768
|1.0838
|2962
|2007.05.29 16:05
|s/l
|1481
|1.00
|1.0768
|1.0768
|1.0838
|-276.19
|129394.48
|2963
|2007.05.29 16:10
|sell
|1482
|1.00
|1.0798
|1.0828
|1.0758
|2964
|2007.05.29 16:20
|t/p
|1482
|1.00
|1.0758
|1.0828
|1.0758
|372.65
|129767.13
|2965
|2007.05.29 21:20
|sell
|1483
|1.00
|1.0736
|1.0766
|1.0696
|2966
|2007.05.30 11:45
|t/p
|1483
|1.00
|1.0696
|1.0766
|1.0696
|368.60
|130135.73
|2967
|2007.05.30 12:20
|sell
|1484
|1.00
|1.0700
|1.0730
|1.0660
|2968
|2007.05.30 15:15
|s/l
|1484
|1.00
|1.0730
|1.0730
|1.0660
|-279.43
|129856.30
|2969
|2007.05.30 23:59
|sell
|1485
|1.00
|1.0743
|1.0773
|1.0703
|2970
|2007.05.31 13:50
|t/p
|1485
|1.00
|1.0703
|1.0773
|1.0703
|357.48
|130213.78
|2971
|2007.05.31 14:50
|buy
|1486
|1.00
|1.0697
|1.0667
|1.0737
|2972
|2007.05.31 16:10
|s/l
|1486
|1.00
|1.0667
|1.0667
|1.0737
|-281.30
|129932.48
|2973
|2007.05.31 16:15
|sell
|1487
|1.00
|1.0683
|1.0713
|1.0643
|2974
|2007.05.31 17:35
|s/l
|1487
|1.00
|1.0713
|1.0713
|1.0643
|-280.01
|129652.47
|2975
|2007.05.31 18:20
|sell
|1488
|1.00
|1.0696
|1.0726
|1.0656
|2976
|2007.06.01 17:40
|t/p
|1488
|1.00
|1.0656
|1.0726
|1.0656
|370.36
|130022.82
|2977
|2007.06.01 18:15
|sell
|1489
|1.00
|1.0642
|1.0672
|1.0602
|2978
|2007.06.01 18:50
|t/p
|1489
|1.00
|1.0602
|1.0672
|1.0602
|377.36
|130400.18
|2979
|2007.06.01 20:40
|buy
|1490
|1.00
|1.0612
|1.0582
|1.0652
|2980
|2007.06.04 09:10
|s/l
|1490
|1.00
|1.0582
|1.0582
|1.0652
|-282.59
|130117.59
|2981
|2007.06.04 16:40
|buy
|1491
|1.00
|1.0576
|1.0546
|1.0616
|2982
|2007.06.05 20:05
|t/p
|1491
|1.00
|1.0616
|1.0546
|1.0616
|377.72
|130495.31
|2983
|2007.06.06 12:45
|sell
|1492
|1.00
|1.0608
|1.0638
|1.0568
|2984
|2007.06.06 17:20
|t/p
|1492
|1.00
|1.0568
|1.0638
|1.0568
|378.60
|130873.91
|2985
|2007.06.06 17:35
|sell
|1493
|1.00
|1.0585
|1.0615
|1.0545
|2986
|2007.06.07 15:15
|s/l
|1493
|1.00
|1.0615
|1.0615
|1.0545
|-298.96
|130574.95
|2987
|2007.06.07 16:20
|sell
|1494
|1.00
|1.0599
|1.0629
|1.0559
|2988
|2007.06.07 20:40
|s/l
|1494
|1.00
|1.0629
|1.0629
|1.0559
|-282.25
|130292.70
|2989
|2007.06.07 20:40
|sell
|1495
|1.00
|1.0625
|1.0655
|1.0585
|2990
|2007.06.08 00:15
|s/l
|1495
|1.00
|1.0655
|1.0655
|1.0585
|-286.81
|130005.88
|2991
|2007.06.08 02:10
|sell
|1496
|1.00
|1.0639
|1.0669
|1.0599
|2992
|2007.06.08 13:05
|s/l
|1496
|1.00
|1.0669
|1.0669
|1.0599
|-280.93
|129724.95
|2993
|2007.06.08 13:40
|buy
|1497
|1.00
|1.0650
|1.0620
|1.0690
|2994
|2007.06.08 14:10
|t/p
|1497
|1.00
|1.0690
|1.0620
|1.0690
|374.15
|130099.10
|2995
|2007.06.08 16:10
|sell
|1498
|1.00
|1.0650
|1.0680
|1.0610
|2996
|2007.06.08 17:10
|t/p
|1498
|1.00
|1.0610
|1.0680
|1.0610
|377.00
|130476.10
|2997
|2007.06.08 17:35
|sell
|1499
|1.00
|1.0616
|1.0646
|1.0576
|2998
|2007.06.12 17:20
|s/l
|1499
|1.00
|1.0646
|1.0646
|1.0576
|-292.62
|130183.49
|2999
|2007.06.12 18:45
|sell
|1500
|1.00
|1.0650
|1.0680
|1.0610
|3000
|2007.06.12 23:45
|s/l
|1500
|1.00
|1.0680
|1.0680
|1.0610
|-280.90
|129902.59
|3001
|2007.06.13 09:40
|sell
|1501
|1.00
|1.0671
|1.0701
|1.0631
|3002
|2007.06.13 10:35
|s/l
|1501
|1.00
|1.0701
|1.0701
|1.0631
|-280.19
|129622.40
|3003
|2007.06.13 12:15
|sell
|1502
|1.00
|1.0727
|1.0757
|1.0687
|3004
|2007.06.13 17:10
|t/p
|1502
|1.00
|1.0687
|1.0757
|1.0687
|374.57
|129996.97
|3005
|2007.06.13 17:15
|sell
|1503
|1.00
|1.0710
|1.0740
|1.0670
|3006
|2007.06.13 17:20
|t/p
|1503
|1.00
|1.0670
|1.0740
|1.0670
|374.95
|130371.92
|3007
|2007.06.13 18:30
|sell
|1504
|1.00
|1.0668
|1.0698
|1.0628
|3008
|2007.06.15 15:35
|t/p
|1504
|1.00
|1.0628
|1.0698
|1.0628
|354.54
|130726.46
|3009
|2007.06.15 15:45
|sell
|1505
|1.00
|1.0643
|1.0673
|1.0603
|3010
|2007.06.15 18:10
|s/l
|1505
|1.00
|1.0673
|1.0673
|1.0603
|-281.08
|130445.38
|3011
|2007.06.15 19:20
|sell
|1506
|1.00
|1.0681
|1.0711
|1.0641
|3012
|2007.06.18 12:15
|s/l
|1506
|1.00
|1.0711
|1.0711
|1.0641
|-285.35
|130160.03
|3013
|2007.06.18 17:35
|buy
|1507
|1.00
|1.0728
|1.0698
|1.0768
|3014
|2007.06.19 11:20
|s/l
|1507
|1.00
|1.0698
|1.0698
|1.0768
|-279.09
|129880.94
|3015
|2007.06.19 12:35
|sell
|1508
|1.00
|1.0700
|1.0730
|1.0660
|3016
|2007.06.19 17:35
|t/p
|1508
|1.00
|1.0660
|1.0730
|1.0660
|376.18
|130257.12
|3017
|2007.06.19 21:35
|sell
|1509
|1.00
|1.0629
|1.0659
|1.0589
|3018
|2007.06.20 12:50
|s/l
|1509
|1.00
|1.0659
|1.0659
|1.0589
|-286.69
|129970.42
|3019
|2007.06.20 17:20
|sell
|1510
|1.00
|1.0679
|1.0709
|1.0639
|3020
|2007.06.20 18:20
|t/p
|1510
|1.00
|1.0639
|1.0709
|1.0639
|376.19
|130346.61
|3021
|2007.06.20 18:30
|sell
|1511
|1.00
|1.0642
|1.0672
|1.0602
|3022
|2007.06.20 22:20
|s/l
|1511
|1.00
|1.0672
|1.0672
|1.0602
|-280.92
|130065.69
|3023
|2007.06.21 00:10
|sell
|1512
|1.00
|1.0665
|1.0695
|1.0625
|3024
|2007.06.21 15:40
|s/l
|1512
|1.00
|1.0695
|1.0695
|1.0625
|-280.32
|129785.37
|3025
|2007.06.21 17:50
|sell
|1513
|1.00
|1.0714
|1.0744
|1.0674
|3026
|2007.06.21 19:10
|s/l
|1513
|1.00
|1.0744
|1.0744
|1.0674
|-279.23
|129506.14
|3027
|2007.06.21 22:20
|sell
|1514
|1.00
|1.0757
|1.0787
|1.0717
|3028
|2007.06.22 12:45
|t/p
|1514
|1.00
|1.0717
|1.0787
|1.0717
|367.83
|129873.97
|3029
|2007.06.22 14:45
|buy
|1515
|1.00
|1.0716
|1.0686
|1.0756
|3030
|2007.06.22 17:15
|s/l
|1515
|1.00
|1.0686
|1.0686
|1.0756
|-280.90
|129593.07
|3031
|2007.06.25 13:45
|buy
|1516
|1.00
|1.0714
|1.0684
|1.0754
|3032
|2007.06.26 15:35
|s/l
|1516
|1.00
|1.0684
|1.0684
|1.0754
|-279.48
|129313.59
|3033
|2007.06.26 16:50
|buy
|1517
|1.00
|1.0676
|1.0646
|1.0716
|3034
|2007.06.27 08:40
|t/p
|1517
|1.00
|1.0716
|1.0646
|1.0716
|374.49
|129688.08
|3035
|2007.06.27 08:50
|buy
|1518
|1.00
|1.0709
|1.0679
|1.0749
|3036
|2007.06.28 08:40
|s/l
|1518
|1.00
|1.0679
|1.0679
|1.0749
|-277.05
|129411.02
|3037
|2007.06.28 10:35
|sell
|1519
|1.00
|1.0668
|1.0698
|1.0628
|3038
|2007.06.28 14:40
|t/p
|1519
|1.00
|1.0628
|1.0698
|1.0628
|376.57
|129787.59
|3039
|2007.06.29 09:59
|buy
|1520
|1.00
|1.0575
|1.0545
|1.0615
|3040
|2007.06.29 11:15
|s/l
|1520
|1.00
|1.0545
|1.0545
|1.0615
|-284.60
|129502.99
|3041
|2007.06.29 13:35
|sell
|1521
|1.00
|1.0532
|1.0562
|1.0492
|3042
|2007.06.29 14:10
|s/l
|1521
|1.00
|1.0562
|1.0562
|1.0492
|-283.95
|129219.04
|3043
|2007.06.29 14:45
|buy
|1522
|1.00
|1.0539
|1.0509
|1.0579
|3044
|2007.06.29 15:40
|t/p
|1522
|1.00
|1.0579
|1.0509
|1.0579
|377.25
|129596.29
|3045
|2007.06.29 16:20
|sell
|1523
|1.00
|1.0624
|1.0654
|1.0584
|3046
|2007.06.29 17:40
|s/l
|1523
|1.00
|1.0654
|1.0654
|1.0584
|-281.32
|129314.97
|3047
|2007.06.29 18:20
|sell
|1524
|1.00
|1.0647
|1.0677
|1.0607
|3048
|2007.07.02 11:15
|t/p
|1524
|1.00
|1.0607
|1.0677
|1.0607
|371.75
|129686.72
|3049
|2007.07.02 11:20
|sell
|1525
|1.00
|1.0618
|1.0648
|1.0578
|3050
|2007.07.02 16:50
|t/p
|1525
|1.00
|1.0578
|1.0648
|1.0578
|378.36
|130065.08
|3051
|2007.07.02 19:59
|sell
|1526
|1.00
|1.0556
|1.0586
|1.0516
|3052
|2007.07.03 13:20
|s/l
|1526
|1.00
|1.0586
|1.0586
|1.0516
|-288.78
|129776.30
|3053
|2007.07.03 15:10
|sell
|1527
|1.00
|1.0578
|1.0608
|1.0538
|3054
|2007.07.03 17:15
|s/l
|1527
|1.00
|1.0608
|1.0608
|1.0538
|-282.70
|129493.60
|3055
|2007.07.04 12:45
|sell
|1528
|1.00
|1.0575
|1.0605
|1.0535
|3056
|2007.07.06 14:15
|t/p
|1528
|1.00
|1.0535
|1.0605
|1.0535
|358.32
|129851.92
|3057
|2007.07.09 03:40
|sell
|1529
|1.00
|1.0489
|1.0519
|1.0449
|3058
|2007.07.09 10:40
|t/p
|1529
|1.00
|1.0449
|1.0519
|1.0449
|382.92
|130234.84
|3059
|2007.07.09 13:20
|sell
|1530
|1.00
|1.0459
|1.0489
|1.0419
|3060
|2007.07.09 15:15
|s/l
|1530
|1.00
|1.0489
|1.0489
|1.0419
|-285.99
|129948.85
|3061
|2007.07.09 18:35
|sell
|1531
|1.00
|1.0483
|1.0513
|1.0443
|3062
|2007.07.10 06:05
|s/l
|1531
|1.00
|1.0513
|1.0513
|1.0443
|-290.83
|129658.02
|3063
|2007.07.10 09:50
|sell
|1532
|1.00
|1.0513
|1.0543
|1.0473
|3064
|2007.07.10 16:20
|s/l
|1532
|1.00
|1.0543
|1.0543
|1.0473
|-284.44
|129373.58
|3065
|2007.07.10 17:20
|sell
|1533
|1.00
|1.0535
|1.0565
|1.0495
|3066
|2007.07.11 01:20
|s/l
|1533
|1.00
|1.0565
|1.0565
|1.0495
|-289.40
|129084.17
|3067
|2007.07.11 09:20
|sell
|1534
|1.00
|1.0556
|1.0586
|1.0516
|3068
|2007.07.11 10:15
|s/l
|1534
|1.00
|1.0586
|1.0586
|1.0516
|-283.31
|128800.86
|3069
|2007.07.11 10:15
|sell
|1535
|1.00
|1.0585
|1.0615
|1.0545
|3070
|2007.07.11 22:40
|t/p
|1535
|1.00
|1.0545
|1.0615
|1.0545
|379.43
|129180.29
|3071
|2007.07.12 06:40
|sell
|1536
|1.00
|1.0543
|1.0573
|1.0503
|3072
|2007.07.12 11:20
|t/p
|1536
|1.00
|1.0503
|1.0573
|1.0503
|380.84
|129561.13
|3073
|2007.07.12 11:20
|sell
|1537
|1.00
|1.0510
|1.0540
|1.0470
|3074
|2007.07.12 17:50
|t/p
|1537
|1.00
|1.0470
|1.0540
|1.0470
|382.04
|129943.17
|3075
|2007.07.12 18:20
|sell
|1538
|1.00
|1.0471
|1.0501
|1.0431
|3076
|2007.07.13 17:10
|s/l
|1538
|1.00
|1.0501
|1.0501
|1.0431
|-291.13
|129652.04
|3077
|2007.07.13 17:20
|sell
|1539
|1.00
|1.0498
|1.0528
|1.0458
|3078
|2007.07.16 08:50
|t/p
|1539
|1.00
|1.0458
|1.0528
|1.0458
|377.16
|130029.19
|3079
|2007.07.16 10:20
|buy
|1540
|1.00
|1.0457
|1.0427
|1.0497
|3080
|2007.07.16 17:05
|s/l
|1540
|1.00
|1.0427
|1.0427
|1.0497
|-287.71
|129741.48
|3081
|2007.07.16 19:30
|sell
|1541
|1.00
|1.0432
|1.0462
|1.0392
|3082
|2007.07.18 14:10
|s/l
|1541
|1.00
|1.0462
|1.0462
|1.0392
|-297.18
|129444.31
|3083
|2007.07.18 15:20
|sell
|1542
|1.00
|1.0474
|1.0504
|1.0434
|3084
|2007.07.18 16:05
|t/p
|1542
|1.00
|1.0434
|1.0504
|1.0434
|383.47
|129827.78
|3085
|2007.07.18 16:10
|sell
|1543
|1.00
|1.0448
|1.0478
|1.0408
|3086
|2007.07.20 19:35
|s/l
|1543
|1.00
|1.0478
|1.0478
|1.0408
|-307.92
|129519.86
|3087
|2007.07.20 21:15
|sell
|1544
|1.00
|1.0481
|1.0511
|1.0441
|3088
|2007.07.23 11:05
|t/p
|1544
|1.00
|1.0441
|1.0511
|1.0441
|377.64
|129897.50
|3089
|2007.07.23 12:20
|buy
|1545
|1.00
|1.0431
|1.0401
|1.0471
|3090
|2007.07.23 19:50
|t/p
|1545
|1.00
|1.0471
|1.0401
|1.0471
|382.01
|130279.51
|3091
|2007.07.24 10:10
|sell
|1546
|1.00
|1.0463
|1.0493
|1.0423
|3092
|2007.07.24 15:35
|t/p
|1546
|1.00
|1.0423
|1.0493
|1.0423
|385.77
|130665.28
|3093
|2007.07.24 16:35
|sell
|1547
|1.00
|1.0385
|1.0415
|1.0345
|3094
|2007.07.24 21:15
|t/p
|1547
|1.00
|1.0345
|1.0415
|1.0345
|386.66
|131051.94
|3095
|2007.07.25 04:20
|sell
|1548
|1.00
|1.0389
|1.0419
|1.0349
|3096
|2007.07.25 10:10
|t/p
|1548
|1.00
|1.0349
|1.0419
|1.0349
|386.51
|131438.45
|3097
|2007.07.25 10:30
|sell
|1549
|1.00
|1.0353
|1.0383
|1.0313
|3098
|2007.07.25 11:50
|s/l
|1549
|1.00
|1.0383
|1.0383
|1.0313
|-288.88
|131149.57
|3099
|2007.07.25 16:45
|sell
|1550
|1.00
|1.0398
|1.0428
|1.0358
|3100
|2007.07.25 17:50
|s/l
|1550
|1.00
|1.0428
|1.0428
|1.0358
|-287.08
|130862.49
|3101
|2007.07.25 18:20
|sell
|1551
|1.00
|1.0445
|1.0475
|1.0405
|3102
|2007.07.26 14:05
|s/l
|1551
|1.00
|1.0475
|1.0475
|1.0405
|-301.76
|130560.73
|3103
|2007.07.26 15:20
|sell
|1552
|1.00
|1.0496
|1.0526
|1.0456
|3104
|2007.07.26 17:05
|s/l
|1552
|1.00
|1.0526
|1.0526
|1.0456
|-284.85
|130275.88
|3105
|2007.07.26 17:15
|buy
|1553
|1.00
|1.0485
|1.0455
|1.0525
|3106
|2007.07.26 21:05
|t/p
|1553
|1.00
|1.0525
|1.0455
|1.0525
|379.72
|130655.60
|3107
|2007.07.26 22:20
|sell
|1554
|1.00
|1.0553
|1.0583
|1.0513
|3108
|2007.07.27 09:10
|s/l
|1554
|1.00
|1.0583
|1.0583
|1.0513
|-288.81
|130366.78
|3109
|2007.07.27 11:50
|buy
|1555
|1.00
|1.0563
|1.0533
|1.0603
|3110
|2007.07.27 13:10
|t/p
|1555
|1.00
|1.0603
|1.0533
|1.0603
|377.22
|130744.00
|3111
|2007.07.27 14:20
|sell
|1556
|1.00
|1.0604
|1.0634
|1.0564
|3112
|2007.07.27 15:35
|t/p
|1556
|1.00
|1.0564
|1.0634
|1.0564
|379.90
|131123.90
|3113
|2007.07.27 16:20
|sell
|1557
|1.00
|1.0564
|1.0594
|1.0524
|3114
|2007.07.27 17:05
|s/l
|1557
|1.00
|1.0594
|1.0594
|1.0524
|-283.10
|130840.80
|3115
|2007.07.27 17:15
|buy
|1558
|1.00
|1.0575
|1.0545
|1.0615
|3116
|2007.07.27 22:05
|t/p
|1558
|1.00
|1.0615
|1.0545
|1.0615
|376.75
|131217.55
|3117
|2007.07.30 04:20
|buy
|1559
|1.00
|1.0647
|1.0617
|1.0687
|3118
|2007.07.30 14:50
|t/p
|1559
|1.00
|1.0687
|1.0617
|1.0687
|374.19
|131591.74
|3119
|2007.07.30 14:50
|sell
|1560
|1.00
|1.0690
|1.0720
|1.0650
|3120
|2007.07.31 03:20
|t/p
|1560
|1.00
|1.0650
|1.0720
|1.0650
|370.12
|131961.86
|3121
|2007.07.31 09:59
|buy
|1561
|1.00
|1.0647
|1.0617
|1.0687
|3122
|2007.07.31 11:15
|s/l
|1561
|1.00
|1.0617
|1.0617
|1.0687
|-282.62
|131679.24
|3123
|2007.07.31 11:20
|sell
|1562
|1.00
|1.0634
|1.0664
|1.0594
|3124
|2007.07.31 14:20
|t/p
|1562
|1.00
|1.0594
|1.0664
|1.0594
|377.75
|132056.99
|3125
|2007.07.31 14:59
|sell
|1563
|1.00
|1.0608
|1.0638
|1.0568
|3126
|2007.07.31 16:05
|s/l
|1563
|1.00
|1.0638
|1.0638
|1.0568
|-281.64
|131775.35
|3127
|2007.07.31 19:15
|sell
|1564
|1.00
|1.0658
|1.0688
|1.0618
|3128
|2007.08.01 06:59
|s/l
|1564
|1.00
|1.0688
|1.0688
|1.0618
|-286.13
|131489.21
|3129
|2007.08.01 09:20
|sell
|1565
|1.00
|1.0696
|1.0726
|1.0656
|3130
|2007.08.01 13:15
|t/p
|1565
|1.00
|1.0656
|1.0726
|1.0656
|375.69
|131864.90
|3131
|2007.08.01 13:20
|sell
|1566
|1.00
|1.0658
|1.0688
|1.0618
|3132
|2007.08.01 15:45
|t/p
|1566
|1.00
|1.0618
|1.0688
|1.0618
|376.93
|132241.83
|3133
|2007.08.01 16:40
|sell
|1567
|1.00
|1.0634
|1.0664
|1.0594
|3134
|2007.08.01 17:50
|t/p
|1567
|1.00
|1.0594
|1.0664
|1.0594
|377.65
|132619.48
|3135
|2007.08.01 18:40
|buy
|1568
|1.00
|1.0590
|1.0560
|1.0630
|3136
|2007.08.01 19:15
|s/l
|1568
|1.00
|1.0560
|1.0560
|1.0630
|-284.20
|132335.28
|3137
|2007.08.01 19:15
|buy
|1569
|1.00
|1.0560
|1.0530
|1.0600
|3138
|2007.08.01 20:10
|t/p
|1569
|1.00
|1.0600
|1.0530
|1.0600
|377.36
|132712.64
|3139
|2007.08.01 21:20
|sell
|1570
|1.00
|1.0593
|1.0623
|1.0553
|3140
|2007.08.02 16:10
|t/p
|1570
|1.00
|1.0553
|1.0623
|1.0553
|363.38
|133076.02
|3141
|2007.08.02 17:35
|sell
|1571
|1.00
|1.0539
|1.0569
|1.0499
|3142
|2007.08.03 10:45
|s/l
|1571
|1.00
|1.0569
|1.0569
|1.0499
|-289.24
|132786.78
|3143
|2007.08.03 11:20
|sell
|1572
|1.00
|1.0574
|1.0604
|1.0534
|3144
|2007.08.03 16:20
|t/p
|1572
|1.00
|1.0534
|1.0604
|1.0534
|380.08
|133166.86
|3145
|2007.08.03 17:20
|buy
|1573
|1.00
|1.0511
|1.0481
|1.0551
|3146
|2007.08.03 22:35
|t/p
|1573
|1.00
|1.0551
|1.0481
|1.0551
|379.07
|133545.93
|3147
|2007.08.06 04:50
|sell
|1574
|1.00
|1.0585
|1.0615
|1.0545
|3148
|2007.08.06 11:20
|t/p
|1574
|1.00
|1.0545
|1.0615
|1.0545
|379.40
|133925.33
|3149
|2007.08.06 13:20
|buy
|1575
|1.00
|1.0540
|1.0510
|1.0580
|3150
|2007.08.06 18:50
|s/l
|1575
|1.00
|1.0510
|1.0510
|1.0580
|-285.44
|133639.89
|3151
|2007.08.06 19:20
|buy
|1576
|1.00
|1.0513
|1.0483
|1.0553
|3152
|2007.08.07 11:20
|t/p
|1576
|1.00
|1.0553
|1.0483
|1.0553
|380.29
|134020.18
|3153
|2007.08.07 12:50
|sell
|1577
|1.00
|1.0568
|1.0598
|1.0528
|3154
|2007.08.08 11:05
|t/p
|1577
|1.00
|1.0528
|1.0598
|1.0528
|374.73
|134394.90
|3155
|2007.08.08 11:35
|sell
|1578
|1.00
|1.0542
|1.0572
|1.0502
|3156
|2007.08.08 15:10
|t/p
|1578
|1.00
|1.0502
|1.0572
|1.0502
|380.88
|134775.78
|3157
|2007.08.08 15:15
|sell
|1579
|1.00
|1.0513
|1.0543
|1.0473
|3158
|2007.08.08 16:50
|t/p
|1579
|1.00
|1.0473
|1.0543
|1.0473
|382.16
|135157.94
|3159
|2007.08.08 19:45
|sell
|1580
|1.00
|1.0499
|1.0529
|1.0459
|3160
|2007.08.09 12:20
|s/l
|1580
|1.00
|1.0529
|1.0529
|1.0459
|-301.10
|134856.84
|3161
|2007.08.09 13:20
|sell
|1581
|1.00
|1.0545
|1.0575
|1.0505
|3162
|2007.08.09 15:15
|s/l
|1581
|1.00
|1.0575
|1.0575
|1.0505
|-283.52
|134573.32
|3163
|2007.08.09 17:15
|sell
|1582
|1.00
|1.0567
|1.0597
|1.0527
|3164
|2007.08.10 07:59
|s/l
|1582
|1.00
|1.0597
|1.0597
|1.0527
|-288.30
|134285.02
|3165
|2007.08.10 10:15
|sell
|1583
|1.00
|1.0597
|1.0627
|1.0557
|3166
|2007.08.10 11:50
|t/p
|1583
|1.00
|1.0557
|1.0627
|1.0557
|378.93
|134663.95
|3167
|2007.08.10 14:20
|sell
|1584
|1.00
|1.0572
|1.0602
|1.0532
|3168
|2007.08.10 15:50
|t/p
|1584
|1.00
|1.0532
|1.0602
|1.0532
|379.97
|135043.92
|3169
|2007.08.10 17:15
|buy
|1585
|1.00
|1.0557
|1.0527
|1.0597
|3170
|2007.08.10 21:05
|s/l
|1585
|1.00
|1.0527
|1.0527
|1.0597
|-285.26
|134758.66
|3171
|2007.08.10 23:10
|sell
|1586
|1.00
|1.0537
|1.0567
|1.0497
|3172
|2007.08.13 13:15
|s/l
|1586
|1.00
|1.0567
|1.0567
|1.0497
|-289.37
|134469.28
|3173
|2007.08.13 13:15
|sell
|1587
|1.00
|1.0563
|1.0593
|1.0523
|3174
|2007.08.13 15:10
|t/p
|1587
|1.00
|1.0523
|1.0593
|1.0523
|380.16
|134849.44
|3175
|2007.08.13 17:20
|buy
|1588
|1.00
|1.0495
|1.0465
|1.0535
|3176
|2007.08.13 22:50
|t/p
|1588
|1.00
|1.0535
|1.0465
|1.0535
|379.69
|135229.13
|3177
|2007.08.14 03:50
|sell
|1589
|1.00
|1.0561
|1.0591
|1.0521
|3178
|2007.08.14 12:20
|s/l
|1589
|1.00
|1.0591
|1.0591
|1.0521
|-283.12
|134946.01
|3179
|2007.08.14 16:15
|sell
|1590
|1.00
|1.0624
|1.0654
|1.0584
|3180
|2007.08.14 17:40
|s/l
|1590
|1.00
|1.0654
|1.0654
|1.0584
|-281.55
|134664.46
|3181
|2007.08.14 18:20
|buy
|1591
|1.00
|1.0643
|1.0613
|1.0683
|3182
|2007.08.15 01:45
|t/p
|1591
|1.00
|1.0683
|1.0613
|1.0683
|375.72
|135040.18
|3183
|2007.08.15 04:59
|sell
|1592
|1.00
|1.0697
|1.0727
|1.0657
|3184
|2007.08.15 07:15
|s/l
|1592
|1.00
|1.0727
|1.0727
|1.0657
|-279.56
|134760.62
|3185
|2007.08.15 08:45
|sell
|1593
|1.00
|1.0733
|1.0763
|1.0693
|3186
|2007.08.15 13:10
|s/l
|1593
|1.00
|1.0763
|1.0763
|1.0693
|-278.68
|134481.94
|3187
|2007.08.15 13:40
|buy
|1594
|1.00
|1.0740
|1.0710
|1.0780
|3188
|2007.08.15 14:45
|t/p
|1594
|1.00
|1.0780
|1.0710
|1.0780
|370.47
|134852.41
|3189
|2007.08.15 15:10
|sell
|1595
|1.00
|1.0771
|1.0801
|1.0731
|3190
|2007.08.15 17:10
|t/p
|1595
|1.00
|1.0731
|1.0801
|1.0731
|372.79
|135225.20
|3191
|2007.08.15 17:15
|sell
|1596
|1.00
|1.0765
|1.0795
|1.0725
|3192
|2007.08.15 23:45
|s/l
|1596
|1.00
|1.0795
|1.0795
|1.0725
|-277.91
|134947.29
|3193
|2007.08.16 01:50
|sell
|1597
|1.00
|1.0804
|1.0834
|1.0764
|3194
|2007.08.16 06:35
|s/l
|1597
|1.00
|1.0834
|1.0834
|1.0764
|-276.44
|134670.85
|3195
|2007.08.16 09:45
|sell
|1598
|1.00
|1.0828
|1.0858
|1.0788
|3196
|2007.08.16 10:05
|t/p
|1598
|1.00
|1.0788
|1.0858
|1.0788
|370.78
|135041.63
|3197
|2007.08.16 10:10
|sell
|1599
|1.00
|1.0815
|1.0845
|1.0775
|3198
|2007.08.16 13:35
|s/l
|1599
|1.00
|1.0845
|1.0845
|1.0775
|-276.02
|134765.61
|3199
|2007.08.16 14:45
|sell
|1600
|1.00
|1.0831
|1.0861
|1.0791
|3200
|2007.08.16 15:05
|t/p
|1600
|1.00
|1.0791
|1.0861
|1.0791
|371.19
|135136.80
|3201
|2007.08.16 18:10
|buy
|1601
|1.00
|1.0738
|1.0708
|1.0778
|3202
|2007.08.16 19:15
|t/p
|1601
|1.00
|1.0778
|1.0708
|1.0778
|370.85
|135507.65
|3203
|2007.08.16 20:20
|sell
|1602
|1.00
|1.0764
|1.0794
|1.0724
|3204
|2007.08.16 22:05
|s/l
|1602
|1.00
|1.0794
|1.0794
|1.0724
|-277.91
|135229.74
|3205
|2007.08.16 22:59
|buy
|1603
|1.00
|1.0755
|1.0725
|1.0795
|3206
|2007.08.17 01:45
|s/l
|1603
|1.00
|1.0725
|1.0725
|1.0795
|-278.41
|134951.33
|3207
|2007.08.17 02:20
|buy
|1604
|1.00
|1.0728
|1.0698
|1.0768
|3208
|2007.08.17 03:20
|t/p
|1604
|1.00
|1.0768
|1.0698
|1.0768
|371.47
|135322.80
|3209
|2007.08.17 03:20
|sell
|1605
|1.00
|1.0768
|1.0798
|1.0728
|3210
|2007.08.17 15:15
|t/p
|1605
|1.00
|1.0728
|1.0798
|1.0728
|375.16
|135697.96
|3211
|2007.08.17 16:35
|sell
|1606
|1.00
|1.0657
|1.0687
|1.0617
|3212
|2007.08.17 16:45
|t/p
|1606
|1.00
|1.0617
|1.0687
|1.0617
|377.43
|136075.39
|3213
|2007.08.17 16:59
|sell
|1607
|1.00
|1.0650
|1.0680
|1.0610
|3214
|2007.08.17 17:15
|t/p
|1607
|1.00
|1.0610
|1.0680
|1.0610
|377.25
|136452.64
|3215
|2007.08.17 22:20
|sell
|1608
|1.00
|1.0636
|1.0666
|1.0596
|3216
|2007.08.20 04:50
|t/p
|1608
|1.00
|1.0596
|1.0666
|1.0596
|372.28
|136824.92
|3217
|2007.08.20 07:50
|sell
|1609
|1.00
|1.0602
|1.0632
|1.0562
|3218
|2007.08.20 15:35
|t/p
|1609
|1.00
|1.0562
|1.0632
|1.0562
|378.93
|137203.85
|3219
|2007.08.20 17:15
|buy
|1610
|1.00
|1.0585
|1.0555
|1.0625
|3220
|2007.08.20 22:10
|s/l
|1610
|1.00
|1.0555
|1.0555
|1.0625
|-284.28
|136919.57
|3221
|2007.08.20 22:15
|sell
|1611
|1.00
|1.0571
|1.0601
|1.0531
|3222
|2007.08.21 09:40
|s/l
|1611
|1.00
|1.0601
|1.0601
|1.0531
|-288.20
|136631.36
|3223
|2007.08.21 12:35
|buy
|1612
|1.00
|1.0611
|1.0581
|1.0651
|3224
|2007.08.21 14:45
|s/l
|1612
|1.00
|1.0581
|1.0581
|1.0651
|-283.58
|136347.78
|3225
|2007.08.21 15:10
|buy
|1613
|1.00
|1.0578
|1.0548
|1.0618
|3226
|2007.08.21 19:20
|t/p
|1613
|1.00
|1.0618
|1.0548
|1.0618
|376.65
|136724.43
|3227
|2007.08.21 21:50
|sell
|1614
|1.00
|1.0649
|1.0679
|1.0609
|3228
|2007.08.22 09:50
|t/p
|1614
|1.00
|1.0609
|1.0679
|1.0609
|371.67
|137096.10
|3229
|2007.08.22 10:20
|buy
|1615
|1.00
|1.0610
|1.0580
|1.0650
|3230
|2007.08.22 14:15
|s/l
|1615
|1.00
|1.0580
|1.0580
|1.0650
|-283.72
|136812.38
|3231
|2007.08.22 14:20
|sell
|1616
|1.00
|1.0589
|1.0619
|1.0549
|3232
|2007.08.22 17:45
|s/l
|1616
|1.00
|1.0619
|1.0619
|1.0549
|-282.38
|136530.00
|3233
|2007.08.22 18:15
|buy
|1617
|1.00
|1.0617
|1.0587
|1.0657
|3234
|2007.08.23 03:20
|s/l
|1617
|1.00
|1.0587
|1.0587
|1.0657
|-279.30
|136250.70
|3235
|2007.08.23 09:20
|sell
|1618
|1.00
|1.0612
|1.0642
|1.0572
|3236
|2007.08.23 12:40
|t/p
|1618
|1.00
|1.0572
|1.0642
|1.0572
|379.58
|136630.28
|3237
|2007.08.23 13:10
|buy
|1619
|1.00
|1.0515
|1.0485
|1.0555
|3238
|2007.08.23 15:05
|s/l
|1619
|1.00
|1.0485
|1.0485
|1.0555
|-286.45
|136343.83
|3239
|2007.08.23 15:15
|sell
|1620
|1.00
|1.0529
|1.0559
|1.0489
|3240
|2007.08.23 18:40
|s/l
|1620
|1.00
|1.0559
|1.0559
|1.0489
|-283.93
|136059.90
|3241
|2007.08.23 19:20
|sell
|1621
|1.00
|1.0564
|1.0594
|1.0524
|3242
|2007.08.24 05:10
|t/p
|1621
|1.00
|1.0524
|1.0594
|1.0524
|374.61
|136434.50
|3243
|2007.08.24 10:20
|sell
|1622
|1.00
|1.0564
|1.0594
|1.0524
|3244
|2007.08.24 11:20
|t/p
|1622
|1.00
|1.0524
|1.0594
|1.0524
|380.12
|136814.62
|3245
|2007.08.24 11:20
|buy
|1623
|1.00
|1.0523
|1.0493
|1.0563
|3246
|2007.08.24 14:10
|s/l
|1623
|1.00
|1.0493
|1.0493
|1.0563
|-285.96
|136528.66
|3247
|2007.08.24 15:45
|buy
|1624
|1.00
|1.0514
|1.0484
|1.0554
|3248
|2007.08.27 09:05
|s/l
|1624
|1.00
|1.0484
|1.0484
|1.0554
|-284.93
|136243.73
|3249
|2007.08.27 09:10
|sell
|1625
|1.00
|1.0502
|1.0532
|1.0462
|3250
|2007.08.27 21:50
|s/l
|1625
|1.00
|1.0532
|1.0532
|1.0462
|-284.76
|135958.97
|3251
|2007.08.28 03:50
|sell
|1626
|1.00
|1.0560
|1.0590
|1.0520
|3252
|2007.08.28 08:15
|s/l
|1626
|1.00
|1.0590
|1.0590
|1.0520
|-283.12
|135675.85
|3253
|2007.08.28 09:45
|sell
|1627
|1.00
|1.0584
|1.0614
|1.0544
|3254
|2007.08.28 11:40
|t/p
|1627
|1.00
|1.0544
|1.0614
|1.0544
|379.51
|136055.36
|3255
|2007.08.28 12:50
|buy
|1628
|1.00
|1.0549
|1.0519
|1.0589
|3256
|2007.08.28 16:20
|t/p
|1628
|1.00
|1.0589
|1.0519
|1.0589
|377.00
|136432.36
|3257
|2007.08.28 19:20
|sell
|1629
|1.00
|1.0615
|1.0645
|1.0575
|3258
|2007.08.28 22:50
|s/l
|1629
|1.00
|1.0645
|1.0645
|1.0575
|-281.56
|136150.80
|3259
|2007.08.28 23:20
|sell
|1630
|1.00
|1.0650
|1.0680
|1.0610
|3260
|2007.08.29 04:15
|s/l
|1630
|1.00
|1.0680
|1.0680
|1.0610
|-286.37
|135864.43
|3261
|2007.08.29 07:45
|sell
|1631
|1.00
|1.0654
|1.0684
|1.0614
|3262
|2007.08.29 13:35
|t/p
|1631
|1.00
|1.0614
|1.0684
|1.0614
|377.71
|136242.14
|3263
|2007.08.29 14:20
|buy
|1632
|1.00
|1.0581
|1.0551
|1.0621
|3264
|2007.08.29 17:05
|t/p
|1632
|1.00
|1.0621
|1.0551
|1.0621
|376.58
|136618.72
|3265
|2007.08.29 18:20
|sell
|1633
|1.00
|1.0617
|1.0647
|1.0577
|3266
|2007.08.30 00:45
|t/p
|1633
|1.00
|1.0577
|1.0647
|1.0577
|361.94
|136980.66
|3267
|2007.08.30 03:45
|sell
|1634
|1.00
|1.0615
|1.0645
|1.0575
|3268
|2007.08.30 10:20
|s/l
|1634
|1.00
|1.0645
|1.0645
|1.0575
|-281.56
|136699.10
|3269
|2007.08.30 10:20
|sell
|1635
|1.00
|1.0651
|1.0681
|1.0611
|3270
|2007.08.30 17:05
|t/p
|1635
|1.00
|1.0611
|1.0681
|1.0611
|377.15
|137076.25
|3271
|2007.08.30 17:20
|sell
|1636
|1.00
|1.0631
|1.0661
|1.0591
|3272
|2007.08.30 17:35
|t/p
|1636
|1.00
|1.0591
|1.0661
|1.0591
|378.14
|137454.39
|3273
|2007.08.30 19:20
|buy
|1637
|1.00
|1.0563
|1.0533
|1.0603
|3274
|2007.08.31 09:40
|s/l
|1637
|1.00
|1.0533
|1.0533
|1.0603
|-283.54
|137170.84
|3275
|2007.08.31 11:35
|sell
|1638
|1.00
|1.0547
|1.0577
|1.0507
|3276
|2007.08.31 17:10
|s/l
|1638
|1.00
|1.0577
|1.0577
|1.0507
|-283.48
|136887.36
|3277
|2007.08.31 18:15
|sell
|1639
|1.00
|1.0579
|1.0609
|1.0539
|3278
|2007.08.31 19:35
|t/p
|1639
|1.00
|1.0539
|1.0609
|1.0539
|379.54
|137266.90
|3279
|2007.09.03 01:40
|sell
|1640
|1.00
|1.0556
|1.0586
|1.0516
|3280
|2007.09.04 18:20
|t/p
|1640
|1.00
|1.0516
|1.0586
|1.0516
|375.34
|137642.24
|3281
|2007.09.04 21:15
|sell
|1641
|1.00
|1.0503
|1.0533
|1.0463
|3282
|2007.09.05 10:15
|s/l
|1641
|1.00
|1.0533
|1.0533
|1.0463
|-290.29
|137351.95
|3283
|2007.09.05 11:20
|sell
|1642
|1.00
|1.0534
|1.0564
|1.0494
|3284
|2007.09.05 12:35
|s/l
|1642
|1.00
|1.0564
|1.0564
|1.0494
|-283.95
|137068.00
|3285
|2007.09.05 13:20
|sell
|1643
|1.00
|1.0547
|1.0577
|1.0507
|3286
|2007.09.05 18:50
|t/p
|1643
|1.00
|1.0507
|1.0577
|1.0507
|380.73
|137448.73
|3287
|2007.09.05 22:35
|buy
|1644
|1.00
|1.0532
|1.0502
|1.0572
|3288
|2007.09.06 15:40
|t/p
|1644
|1.00
|1.0572
|1.0502
|1.0572
|382.20
|137830.92
|3289
|2007.09.06 17:15
|sell
|1645
|1.00
|1.0538
|1.0568
|1.0498
|3290
|2007.09.07 14:05
|t/p
|1645
|1.00
|1.0498
|1.0568
|1.0498
|375.77
|138206.69
|3291
|2007.09.07 14:20
|sell
|1646
|1.00
|1.0513
|1.0543
|1.0473
|3292
|2007.09.07 18:10
|s/l
|1646
|1.00
|1.0543
|1.0543
|1.0473
|-284.53
|137922.16
|3293
|2007.09.07 19:35
|buy
|1647
|1.00
|1.0539
|1.0509
|1.0579
|3294
|2007.09.10 04:05
|t/p
|1647
|1.00
|1.0579
|1.0509
|1.0579
|379.24
|138301.40
|3295
|2007.09.10 11:20
|sell
|1648
|1.00
|1.0577
|1.0607
|1.0537
|3296
|2007.09.10 16:05
|t/p
|1648
|1.00
|1.0537
|1.0607
|1.0537
|379.90
|138681.30
|3297
|2007.09.10 17:45
|buy
|1649
|1.00
|1.0545
|1.0515
|1.0585
|3298
|2007.09.10 21:45
|s/l
|1649
|1.00
|1.0515
|1.0515
|1.0585
|-285.33
|138395.97
|3299
|2007.09.10 22:35
|sell
|1650
|1.00
|1.0526
|1.0556
|1.0486
|3300
|2007.09.11 10:40
|t/p
|1650
|1.00
|1.0486
|1.0556
|1.0486
|376.02
|138771.98
|3301
|2007.09.11 11:40
|sell
|1651
|1.00
|1.0478
|1.0508
|1.0438
|3302
|2007.09.11 16:10
|t/p
|1651
|1.00
|1.0438
|1.0508
|1.0438
|383.61
|139155.59
|3303
|2007.09.11 16:40
|sell
|1652
|1.00
|1.0446
|1.0476
|1.0406
|3304
|2007.09.12 14:35
|t/p
|1652
|1.00
|1.0406
|1.0476
|1.0406
|378.96
|139534.55
|3305
|2007.09.12 14:40
|sell
|1653
|1.00
|1.0416
|1.0446
|1.0376
|3306
|2007.09.12 17:20
|t/p
|1653
|1.00
|1.0376
|1.0446
|1.0376
|385.54
|139920.09
|3307
|2007.09.12 18:20
|buy
|1654
|1.00
|1.0375
|1.0345
|1.0415
|3308
|2007.09.13 11:05
|s/l
|1654
|1.00
|1.0345
|1.0345
|1.0415
|-285.83
|139634.26
|3309
|2007.09.13 11:15
|sell
|1655
|1.00
|1.0358
|1.0388
|1.0318
|3310
|2007.09.13 11:20
|t/p
|1655
|1.00
|1.0318
|1.0388
|1.0318
|387.71
|140021.97
|3311
|2007.09.13 12:50
|buy
|1656
|1.00
|1.0317
|1.0287
|1.0357
|3312
|2007.09.13 14:20
|t/p
|1656
|1.00
|1.0357
|1.0287
|1.0357
|386.13
|140408.10
|3313
|2007.09.13 15:15
|sell
|1657
|1.00
|1.0343
|1.0373
|1.0303
|3314
|2007.09.13 16:50
|s/l
|1657
|1.00
|1.0373
|1.0373
|1.0303
|-289.01
|140119.09
|3315
|2007.09.13 17:15
|sell
|1658
|1.00
|1.0350
|1.0380
|1.0310
|3316
|2007.09.14 15:05
|t/p
|1658
|1.00
|1.0310
|1.0380
|1.0310
|383.45
|140502.53
|3317
|2007.09.14 15:10
|sell
|1659
|1.00
|1.0326
|1.0356
|1.0286
|3318
|2007.09.14 20:45
|t/p
|1659
|1.00
|1.0286
|1.0356
|1.0286
|388.92
|140891.45
|3319
|2007.09.14 21:15
|sell
|1660
|1.00
|1.0288
|1.0318
|1.0248
|3320
|2007.09.17 10:15
|t/p
|1660
|1.00
|1.0248
|1.0318
|1.0248
|384.89
|141276.34
|3321
|2007.09.17 10:20
|sell
|1661
|1.00
|1.0264
|1.0294
|1.0224
|3322
|2007.09.17 12:20
|s/l
|1661
|1.00
|1.0294
|1.0294
|1.0224
|-291.37
|140984.97
|3323
|2007.09.17 12:20
|sell
|1662
|1.00
|1.0292
|1.0322
|1.0252
|3324
|2007.09.18 05:40
|t/p
|1662
|1.00
|1.0252
|1.0322
|1.0252
|384.89
|141369.86
|3325
|2007.09.18 06:35
|sell
|1663
|1.00
|1.0254
|1.0284
|1.0214
|3326
|2007.09.18 09:35
|s/l
|1663
|1.00
|1.0284
|1.0284
|1.0214
|-291.54
|141078.32
|3327
|2007.09.18 10:20
|sell
|1664
|1.00
|1.0270
|1.0300
|1.0230
|3328
|2007.09.18 15:45
|t/p
|1664
|1.00
|1.0230
|1.0300
|1.0230
|391.96
|141470.28
|3329
|2007.09.18 16:20
|buy
|1665
|1.00
|1.0208
|1.0178
|1.0248
|3330
|2007.09.18 21:50
|s/l
|1665
|1.00
|1.0178
|1.0178
|1.0248
|-295.16
|141175.12
|3331
|2007.09.18 23:35
|sell
|1666
|1.00
|1.0138
|1.0168
|1.0098
|3332
|2007.09.19 05:20
|t/p
|1666
|1.00
|1.0098
|1.0168
|1.0098
|390.92
|141566.03
|3333
|2007.09.19 10:15
|sell
|1667
|1.00
|1.0116
|1.0146
|1.0076
|3334
|2007.09.19 12:50
|s/l
|1667
|1.00
|1.0146
|1.0146
|1.0076
|-295.62
|141270.41
|3335
|2007.09.19 13:20
|buy
|1668
|1.00
|1.0139
|1.0109
|1.0179
|3336
|2007.09.20 09:40
|s/l
|1668
|1.00
|1.0109
|1.0109
|1.0179
|-292.72
|140977.69
|3337
|2007.09.20 10:20
|buy
|1669
|1.00
|1.0092
|1.0062
|1.0132
|3338
|2007.09.20 12:50
|t/p
|1669
|1.00
|1.0132
|1.0062
|1.0132
|394.79
|141372.48
|3339
|2007.09.20 12:59
|buy
|1670
|1.00
|1.0113
|1.0083
|1.0153
|3340
|2007.09.20 14:05
|s/l
|1670
|1.00
|1.0083
|1.0083
|1.0153
|-297.82
|141074.66
|3341
|2007.09.20 16:35
|sell
|1671
|1.00
|1.0029
|1.0059
|0.9989
|3342
|2007.09.21 07:15
|t/p
|1671
|1.00
|0.9989
|1.0059
|0.9989
|395.33
|141469.98
|3343
|2007.09.21 14:10
|sell
|1672
|1.00
|1.0005
|1.0035
|0.9965
|3344
|2007.09.21 15:35
|s/l
|1672
|1.00
|1.0035
|1.0035
|0.9965
|-298.18
|141171.80
|3345
|2007.09.21 16:20
|sell
|1673
|1.00
|1.0043
|1.0073
|1.0003
|3346
|2007.09.21 17:35
|t/p
|1673
|1.00
|1.0003
|1.0073
|1.0003
|400.04
|141571.84
|3347
|2007.09.21 23:50
|sell
|1674
|1.00
|1.0011
|1.0041
|0.9971
|3348
|2007.09.24 22:59
|close at stop
|1674
|1.00
|1.0019
|1.0041
|0.9971
|-85.32
|141486.52