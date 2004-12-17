Strategy Tester Report
 
FxClearing-Server (Build 210)

SymbolUSDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.12.16 01:00 - 2007.09.24 22:00
ModelControl points (a very crude method, the results must not be considered)
  
Bars in test17354Ticks modelled183419Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors866
Initial deposit10000.00
Total net profit131486.52Gross profit321359.27Gross loss-189872.75
Profit factor1.69Expected payoff78.55
Absolute drawdown216.07Maximal drawdown3421.29 (2.73%)Relative drawdown11.16% (1529.49)
Total trades1674Short positions (won %)1138 (57.03%)Long positions (won %)536 (55.04%)
Profit trades (% of total)944 (56.39%)Loss trades (% of total)730 (43.61%)
Largestprofit trade400.04loss trade-307.92
Averageprofit trade340.42loss trade-260.10
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (3592.24)consecutive losses (loss in money)7 (-1826.55)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3592.24 (11)consecutive loss (count of losses)-1826.55 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.12.16 09:35buy11.001.22401.22101.2280
22004.12.16 15:35t/p11.001.22801.22101.2280324.8610324.86
32004.12.16 16:20sell21.001.23121.23421.2272
42004.12.16 16:30s/l21.001.23421.23421.2272-242.3910082.47
52004.12.16 17:25sell31.001.23571.23871.2317
62004.12.16 17:50s/l31.001.23871.23871.2317-242.049840.43
72004.12.16 18:50sell41.001.23821.24121.2342
82004.12.16 22:10t/p41.001.23421.24121.2342324.2310164.66
92004.12.16 22:30sell51.001.23501.23801.2310
102004.12.17 11:30t/p51.001.23101.23801.2310319.5410484.20
112004.12.17 12:50sell61.001.23191.23491.2279
122004.12.17 14:50t/p61.001.22791.23491.2279326.0010810.20
132004.12.17 14:50buy71.001.22701.22401.2310
142004.12.17 14:59t/p71.001.23101.22401.2310324.6711134.87
152004.12.17 15:45buy81.001.23151.22851.2355
162004.12.17 16:30t/p81.001.23551.22851.2355323.6711458.54
172004.12.17 16:40buy91.001.23151.22851.2355
182004.12.17 17:25t/p91.001.23551.22851.2355323.7611782.30
192004.12.17 17:25sell101.001.23551.23851.2315
202004.12.17 17:35t/p101.001.23151.23851.2315324.8812107.18
212004.12.17 18:20sell111.001.23221.23521.2282
222004.12.17 18:30t/p111.001.22821.23521.2282326.1612433.34
232004.12.17 18:50sell121.001.23191.23491.2279
242004.12.17 18:59t/p121.001.22791.23491.2279326.1112759.45
252004.12.17 19:45sell131.001.22671.22971.2227
262004.12.20 03:15s/l131.001.22971.22971.2227-249.3712510.07
272004.12.20 03:25buy141.001.22841.22541.2324
282004.12.20 10:05s/l141.001.22541.22541.2324-245.2012264.87
292004.12.20 10:30sell151.001.22781.23081.2238
302004.12.20 16:05s/l151.001.23081.23081.2238-243.4912021.38
312004.12.20 18:20buy161.001.22761.22461.2316
322004.12.20 18:50t/p161.001.23161.22461.2316324.7812346.16
332004.12.20 19:45sell171.001.23101.23401.2270
342004.12.21 00:05t/p171.001.22701.23401.2270320.5612666.72
352004.12.21 02:10sell181.001.22971.23271.2257
362004.12.21 09:10t/p181.001.22571.23271.2257326.8812993.60
372004.12.21 09:20sell191.001.22851.23151.2245
382004.12.21 09:30t/p191.001.22451.23151.2245326.6913320.29
392004.12.21 11:50buy201.001.22551.22251.2295
402004.12.21 12:45s/l201.001.22251.22251.2295-245.5413074.75
412004.12.21 16:40buy211.001.22471.22171.2287
422004.12.21 17:05t/p211.001.22871.22171.2287324.8613399.61
432004.12.21 17:35buy221.001.22761.22461.2316
442004.12.21 19:25s/l221.001.22461.22461.2316-244.9913154.62
452004.12.21 19:45sell231.001.22801.23101.2240
462004.12.21 21:40s/l231.001.23101.23101.2240-243.6712910.95
472004.12.21 23:25sell241.001.23081.23381.2268
482004.12.22 15:50s/l241.001.23381.23381.2268-248.5212662.42
492004.12.22 16:20sell251.001.23341.23641.2294
502004.12.22 17:40s/l251.001.23641.23641.2294-242.4112420.01
512004.12.22 18:45sell261.001.23941.24241.2354
522004.12.22 19:40s/l261.001.24241.24241.2354-241.3112178.70
532004.12.22 20:50sell271.001.24501.24801.2410
542004.12.22 21:05t/p271.001.24101.24801.2410322.5212501.22
552004.12.22 21:50sell281.001.24421.24721.2402
562004.12.22 22:00t/p281.001.24021.24721.2402322.5312823.75
572004.12.22 23:35sell291.001.24181.24481.2378
582004.12.23 10:30t/p291.001.23781.24481.2378306.7313130.48
592004.12.23 10:40sell301.001.23991.24291.2359
602004.12.23 11:10t/p301.001.23591.24291.2359323.6513454.13
612004.12.23 11:35sell311.001.23741.24041.2334
622004.12.23 18:25t/p311.001.23341.24041.2334324.5513778.68
632004.12.23 22:40buy321.001.23271.22971.2367
642004.12.24 11:05s/l321.001.22971.22971.2367-242.9113535.77
652004.12.24 11:20sell331.001.23201.23501.2280
662004.12.24 13:50t/p331.001.22801.23501.2280325.7913861.56
672004.12.24 14:50buy341.001.22761.22461.2316
682004.12.24 22:30t/p341.001.23161.22461.2316324.7514186.31
692004.12.27 02:15sell351.001.23291.23591.2289
702004.12.27 05:15t/p351.001.22891.23591.2289325.6314511.94
712004.12.27 05:45sell361.001.23051.23351.2265
722004.12.27 16:05t/p361.001.22651.23351.2265326.2114838.15
732004.12.27 16:45sell371.001.22811.23111.2241
742004.12.27 17:05t/p371.001.22411.23111.2241326.9315165.08
752004.12.27 17:40sell381.001.22711.23011.2231
762004.12.27 17:50t/p381.001.22311.23011.2231327.5215492.60
772004.12.27 18:35sell391.001.22141.22441.2174
782004.12.27 18:45t/p391.001.21741.22441.2174328.6515821.25
792004.12.27 19:30sell401.001.21731.22031.2133
802004.12.27 20:25s/l401.001.22031.22031.2133-245.8415575.41
812004.12.27 22:35buy411.001.21911.21611.2231
822004.12.28 09:05s/l411.001.21611.21611.2231-245.3615330.05
832004.12.28 09:25sell421.001.21861.22161.2146
842004.12.28 14:45t/p421.001.21461.22161.2146329.3815659.43
852004.12.28 15:40buy431.001.21401.21101.2180
862004.12.28 17:05t/p431.001.21801.21101.2180327.3015986.73
872004.12.28 18:35sell441.001.22111.22411.2171
882004.12.28 20:40t/p441.001.21711.22411.2171328.6516315.38
892004.12.28 21:40sell451.001.21761.22061.2136
902004.12.29 13:10s/l451.001.22061.22061.2136-251.2116064.17
912004.12.29 14:35buy461.001.22001.21701.2240
922004.12.29 16:25s/l461.001.21701.21701.2240-246.5115817.66
932004.12.29 16:30sell471.001.21831.22131.2143
942004.12.29 16:50s/l471.001.22131.22131.2143-245.6215572.04
952004.12.29 16:59buy481.001.21781.21481.2218
962004.12.29 19:05s/l481.001.21481.21481.2218-246.9915325.05
972004.12.29 19:35sell491.001.21751.22051.2135
982004.12.29 20:05t/p491.001.21351.22051.2135329.9815655.03
992004.12.29 20:30sell501.001.21551.21851.2115
1002004.12.29 22:45t/p501.001.21151.21851.2115330.2815985.31
1012004.12.29 23:45buy511.001.21011.20711.2141
1022004.12.30 17:10s/l511.001.20711.20711.2141-244.7515740.55
1032004.12.30 17:45sell521.001.21241.21541.2084
1042004.12.30 17:59t/p521.001.20841.21541.2084331.5716072.12
1052004.12.30 18:15sell531.001.20701.21001.2030
1062004.12.30 19:50t/p531.001.20301.21001.2030332.9216405.04
1072004.12.30 21:59sell541.001.20351.20651.1995
1082004.12.31 12:05s/l541.001.20651.20651.1995-253.6116151.43
1092004.12.31 12:45buy551.001.20331.20031.2073
1102004.12.31 12:59t/p551.001.20731.20031.2073331.3216482.75
1112004.12.31 13:50sell561.001.20811.21111.2041
1122004.12.31 14:05t/p561.001.20411.21111.2041332.5616815.31
1132004.12.31 14:50sell571.001.20681.20981.2028
1142004.12.31 15:30t/p571.001.20281.20981.2028332.5917147.90
1152004.12.31 16:40sell581.001.20311.20611.1991
1162004.12.31 17:20t/p581.001.19911.20611.1991333.8617481.76
1172004.12.31 17:35sell591.001.20241.20541.1984
1182004.12.31 18:00t/p591.001.19841.20541.1984333.7817815.54
1192004.12.31 18:50buy601.001.19701.19401.2010
1202004.12.31 18:59t/p601.001.20101.19401.2010332.2018147.74
1212004.12.31 19:25sell611.001.20521.20821.2012
1222004.12.31 19:45t/p611.001.20121.20821.2012333.0018480.74
1232004.12.31 20:40buy621.001.20101.19801.2050
1242005.01.03 07:00t/p621.001.20501.19801.2050332.4918813.23
1252005.01.03 08:40buy631.001.21021.20721.2142
1262005.01.03 09:05s/l631.001.20721.20721.2142-248.6318564.60
1272005.01.03 09:50sell641.001.21041.21341.2064
1282005.01.03 09:59t/p641.001.20641.21341.2064331.7818896.38
1292005.01.03 10:30buy651.001.20491.20191.2089
1302005.01.03 14:25t/p651.001.20891.20191.2089330.8819227.26
1312005.01.03 14:25sell661.001.20891.21191.2049
1322005.01.03 15:05t/p661.001.20491.21191.2049332.0919559.35
1332005.01.03 18:45sell671.001.21211.21511.2081
1342005.01.03 20:15t/p671.001.20811.21511.2081331.1219890.47
1352005.01.03 20:45sell681.001.21021.21321.2062
1362005.01.03 21:05t/p681.001.20621.21321.2062331.6220222.09
1372005.01.03 21:40sell691.001.20911.21211.2051
1382005.01.04 11:05s/l691.001.21211.21211.2051-252.8519969.23
1392005.01.04 11:25buy701.001.21001.20701.2140
1402005.01.04 12:10t/p701.001.21401.20701.2140329.3820298.61
1412005.01.04 12:20buy711.001.21251.20951.2165
1422005.01.04 14:50t/p711.001.21651.20951.2165328.7020627.31
1432005.01.04 15:40sell721.001.21601.21901.2120
1442005.01.04 17:25s/l721.001.21901.21901.2120-246.0920381.22
1452005.01.04 18:25sell731.001.22481.22781.2208
1462005.01.04 19:05t/p731.001.22081.22781.2208328.1920709.41
1472005.01.04 19:50sell741.001.22621.22921.2222
1482005.01.04 19:59t/p741.001.22221.22921.2222327.4621036.87
1492005.01.04 20:30sell751.001.22131.22431.2173
1502005.01.04 21:25s/l751.001.22431.22431.2173-245.0420791.83
1512005.01.04 22:35sell761.001.22391.22691.2199
1522005.01.05 09:10s/l761.001.22691.22691.2199-249.9720541.86
1532005.01.05 09:20buy771.001.22161.21861.2256
1542005.01.05 10:05t/p771.001.22561.21861.2256326.2420868.10
1552005.01.05 10:35sell781.001.22541.22841.2214
1562005.01.05 12:15s/l781.001.22841.22841.2214-244.2020623.90
1572005.01.05 12:35buy791.001.22621.22321.2302
1582005.01.05 12:45t/p791.001.23021.22321.2302324.6520948.55
1592005.01.05 14:50sell801.001.23071.23371.2267
1602005.01.05 15:15t/p801.001.22671.23371.2267326.1621274.71
1612005.01.05 15:40sell811.001.22871.23171.2247
1622005.01.05 15:45s/l811.001.23171.23171.2247-243.4621031.25
1632005.01.05 16:40sell821.001.22931.23231.2253
1642005.01.05 17:05t/p821.001.22531.23231.2253326.6921357.94
1652005.01.05 17:35sell831.001.22911.23211.2251
1662005.01.05 18:05t/p831.001.22511.23211.2251327.2221685.16
1672005.01.05 18:30sell841.001.22551.22851.2215
1682005.01.06 09:05s/l841.001.22851.22851.2215-260.2221424.94
1692005.01.06 11:50sell851.001.23121.23421.2272
1702005.01.06 17:50s/l851.001.23421.23421.2272-243.0121181.93
1712005.01.06 18:25sell861.001.23631.23931.2323
1722005.01.06 19:50s/l861.001.23931.23931.2323-241.9220940.01
1732005.01.06 20:50sell871.001.23791.24091.2339
1742005.01.07 10:05t/p871.001.23391.24091.2339318.7821258.78
1752005.01.07 10:20sell881.001.23511.23811.2311
1762005.01.07 11:50t/p881.001.23111.23811.2311324.9621583.74
1772005.01.07 14:10sell891.001.23381.23681.2298
1782005.01.07 14:40t/p891.001.22981.23681.2298325.4221909.16
1792005.01.07 15:35buy901.001.22741.22441.2314
1802005.01.07 16:50s/l901.001.22441.22441.2314-245.3821663.78
1812005.01.07 18:40buy911.001.23261.22961.2366
1822005.01.07 19:05t/p911.001.23661.22961.2366323.4421987.22
1832005.01.07 20:25sell921.001.23561.23861.2316
1842005.01.07 20:40t/p921.001.23161.23861.2316324.8122312.03
1852005.01.07 20:50sell931.001.23591.23891.2319
1862005.01.07 21:30t/p931.001.23191.23891.2319324.7022636.73
1872005.01.07 21:50sell941.001.23401.23701.2300
1882005.01.10 05:05t/p941.001.23001.23701.2300319.7922956.52
1892005.01.10 05:20sell951.001.23131.23431.2273
1902005.01.10 12:25t/p951.001.22731.23431.2273326.0023282.52
1912005.01.10 16:50buy961.001.22181.21881.2258
1922005.01.10 17:20t/p961.001.22581.21881.2258326.1623608.68
1932005.01.10 17:40buy971.001.22441.22141.2284
1942005.01.10 18:35s/l971.001.22141.22141.2284-245.7423362.94
1952005.01.10 18:35buy981.001.22121.21821.2252
1962005.01.11 12:05s/l981.001.21821.21821.2252-245.2823117.66
1972005.01.11 12:40sell991.001.22061.22361.2166
1982005.01.11 12:45t/p991.001.21661.22361.2166329.0023446.66
1992005.01.11 13:25buy1001.001.21631.21331.2203
2002005.01.12 00:10t/p1001.001.22031.21331.2203329.1623775.82
2012005.01.12 00:10sell1011.001.22041.22341.2164
2022005.01.12 08:10t/p1011.001.21641.22341.2164328.9524104.77
2032005.01.12 08:40sell1021.001.21951.22251.2155
2042005.01.12 15:10t/p1021.001.21551.22251.2155329.9324434.70
2052005.01.12 16:30sell1031.001.20301.20601.1990
2062005.01.12 16:45t/p1031.001.19901.20601.1990333.9524768.65
2072005.01.12 17:50buy1041.001.19551.19251.1995
2082005.01.12 18:25t/p1041.001.19951.19251.1995333.4725102.12
2092005.01.12 18:50buy1051.001.19491.19191.1989
2102005.01.12 19:05t/p1051.001.19891.19191.1989333.3125435.43
2112005.01.12 19:40buy1061.001.19861.19561.2026
2122005.01.13 02:05t/p1061.001.20261.19561.2026336.7625772.19
2132005.01.13 02:40sell1071.001.20201.20501.1980
2142005.01.13 15:05s/l1071.001.20501.20501.1980-248.9025523.29
2152005.01.13 15:30buy1081.001.20261.19961.2066
2162005.01.13 17:20s/l1081.001.19961.19961.2066-250.1225273.17
2172005.01.13 17:50sell1091.001.20301.20601.1990
2182005.01.14 03:50s/l1091.001.20601.20601.1990-254.2325018.93
2192005.01.14 04:10buy1101.001.20481.20181.2088
2202005.01.14 04:50t/p1101.001.20881.20181.2088330.8525349.78
2212005.01.14 05:20sell1111.001.20851.21151.2045
2222005.01.14 06:50s/l1111.001.21151.21151.2045-247.5625102.22
2232005.01.14 07:45sell1121.001.21041.21341.2064
2242005.01.14 10:30s/l1121.001.21341.21341.2064-247.2424854.98
2252005.01.14 11:45sell1131.001.21491.21791.2109
2262005.01.14 12:05t/p1131.001.21091.21791.2109331.0725186.05
2272005.01.14 12:50sell1141.001.21211.21511.2081
2282005.01.14 15:35s/l1141.001.21511.21511.2081-246.8124939.24
2292005.01.14 15:45buy1151.001.21011.20711.2141
2302005.01.14 16:00t/p1151.001.21411.20711.2141329.4625268.70
2312005.01.14 16:10sell1161.001.21491.21791.2109
2322005.01.14 16:30s/l1161.001.21791.21791.2109-245.7025023.00
2332005.01.14 16:40buy1171.001.21371.21071.2177
2342005.01.14 17:10s/l1171.001.21071.21071.2177-247.8924775.11
2352005.01.14 17:15sell1181.001.21321.21621.2092
2362005.01.14 17:25s/l1181.001.21621.21621.2092-246.5724528.54
2372005.01.14 17:30buy1191.001.21311.21011.2171
2382005.01.14 17:35s/l1191.001.21011.21011.2171-247.9724280.57
2392005.01.14 17:50sell1201.001.21581.21881.2118
2402005.01.14 18:20s/l1201.001.21881.21881.2118-245.6224034.95
2412005.01.14 18:30buy1211.001.21561.21261.2196
2422005.01.14 18:45t/p1211.001.21961.21261.2196327.7324362.68
2432005.01.14 19:15sell1221.001.22061.22361.2166
2442005.01.14 21:10t/p1221.001.21661.22361.2166328.8924691.57
2452005.01.14 21:50sell1231.001.21891.22191.2149
2462005.01.14 23:05t/p1231.001.21491.22191.2149329.2525020.82
2472005.01.14 23:20sell1241.001.21601.21901.2120
2482005.01.17 02:30s/l1241.001.21901.21901.2120-251.5624769.26
2492005.01.17 03:25sell1251.001.21881.22181.2148
2502005.01.17 10:05t/p1251.001.21481.22181.2148329.3825098.64
2512005.01.17 10:10sell1261.001.21561.21861.2116
2522005.01.17 21:35s/l1261.001.21861.21861.2116-246.1424852.50
2532005.01.17 21:35sell1271.001.21841.22141.2144
2542005.01.18 03:45s/l1271.001.22141.22141.2144-250.9724601.52
2552005.01.18 05:50sell1281.001.22301.22601.2190
2562005.01.18 10:30s/l1281.001.22601.22601.2190-244.5424356.98
2572005.01.18 10:30sell1291.001.22641.22941.2224
2582005.01.18 13:05t/p1291.001.22241.22941.2224327.2324684.21
2592005.01.18 13:40sell1301.001.22581.22881.2218
2602005.01.18 15:05t/p1301.001.22181.22881.2218327.7425011.95
2612005.01.18 15:30sell1311.001.22351.22651.2195
2622005.01.18 16:15t/p1311.001.21951.22651.2195328.0625340.01
2632005.01.18 17:20sell1321.001.22401.22701.2200
2642005.01.18 17:50t/p1321.001.22001.22701.2200327.8925667.90
2652005.01.18 18:15sell1331.001.22301.22601.2190
2662005.01.19 10:45t/p1331.001.21901.22601.2190323.0225990.92
2672005.01.19 11:40buy1341.001.21731.21431.2213
2682005.01.19 14:15t/p1341.001.22131.21431.2213327.4926318.41
2692005.01.19 15:35buy1351.001.21921.21621.2232
2702005.01.19 16:05t/p1351.001.22321.21621.2232326.2926644.70
2712005.01.19 16:30buy1361.001.22231.21931.2263
2722005.01.19 17:05t/p1361.001.22631.21931.2263325.6826970.38
2732005.01.19 17:25buy1371.001.22521.22221.2292
2742005.01.19 18:50t/p1371.001.22921.22221.2292325.2227295.60
2752005.01.19 19:15buy1381.001.22721.22421.2312
2762005.01.19 21:50t/p1381.001.23121.22421.2312324.8927620.49
2772005.01.19 21:59buy1391.001.22811.22511.2321
2782005.01.20 09:20t/p1391.001.23211.22511.2321328.7427949.23
2792005.01.20 10:15sell1401.001.23281.23581.2288
2802005.01.20 18:15s/l1401.001.23581.23581.2288-242.7627706.47
2812005.01.20 18:59buy1411.001.23331.23031.2373
2822005.01.20 19:05s/l1411.001.23031.23031.2373-243.8427462.63
2832005.01.20 19:40sell1421.001.23451.23751.2305
2842005.01.21 10:05t/p1421.001.23051.23751.2305319.7027782.32
2852005.01.21 10:25sell1431.001.23141.23441.2274
2862005.01.21 10:45t/p1431.001.22741.23441.2274325.8928108.21
2872005.01.21 11:20sell1441.001.22851.23151.2245
2882005.01.21 12:50t/p1441.001.22451.23151.2245326.7428434.95
2892005.01.21 13:50buy1451.001.22391.22091.2279
2902005.01.21 14:05t/p1451.001.22791.22091.2279325.5228760.47
2912005.01.21 15:35buy1461.001.22841.22541.2324
2922005.01.21 18:15s/l1461.001.22541.22541.2324-244.8628515.61
2932005.01.21 20:50buy1471.001.21861.21561.2226
2942005.01.21 23:10t/p1471.001.22261.21561.2226327.1728842.78
2952005.01.21 23:40buy1481.001.22131.21831.2253
2962005.01.24 10:05s/l1481.001.21831.21831.2253-244.8528597.93
2972005.01.24 10:40sell1491.001.22061.22361.2166
2982005.01.24 11:50t/p1491.001.21661.22361.2166329.2428927.17
2992005.01.24 12:45buy1501.001.21501.21201.2190
3002005.01.24 14:20t/p1501.001.21901.21201.2190327.9329255.10
3012005.01.24 14:45buy1511.001.21831.21531.2223
3022005.01.24 15:15t/p1511.001.22231.21531.2223326.7229581.82
3032005.01.24 16:25buy1521.001.22341.22041.2274
3042005.01.25 14:05t/p1521.001.22741.22041.2274326.9129908.73
3052005.01.25 14:40buy1531.001.22461.22161.2286
3062005.01.25 15:15t/p1531.001.22861.22161.2286325.4430234.17
3072005.01.25 15:35buy1541.001.22731.22431.2313
3082005.01.25 15:50t/p1541.001.23131.22431.2313324.6730558.84
3092005.01.25 16:30buy1551.001.23091.22791.2349
3102005.01.25 16:45t/p1551.001.23491.22791.2349323.8330882.67
3112005.01.25 17:40sell1561.001.23831.24131.2343
3122005.01.25 17:50s/l1561.001.24131.24131.2343-241.6630641.01
3132005.01.25 18:45sell1571.001.23941.24241.2354
3142005.01.26 00:05t/p1571.001.23541.24241.2354318.4230959.43
3152005.01.26 00:20sell1581.001.23621.23921.2322
3162005.01.26 15:30s/l1581.001.23921.23921.2322-242.0730717.36
3172005.01.26 16:30buy1591.001.23081.22781.2348
3182005.01.26 18:45s/l1591.001.22781.22781.2348-244.3830472.98
3192005.01.26 18:45buy1601.001.22801.22501.2320
3202005.01.26 19:10t/p1601.001.23201.22501.2320324.6230797.60
3212005.01.26 19:40buy1611.001.23081.22781.2348
3222005.01.26 20:05t/p1611.001.23481.22781.2348323.8031121.40
3232005.01.26 20:45buy1621.001.23031.22731.2343
3242005.01.26 21:05t/p1621.001.23431.22731.2343324.0731445.47
3252005.01.26 21:40buy1631.001.23321.23021.2372
3262005.01.27 12:50t/p1631.001.23721.23021.2372327.4831772.94
3272005.01.27 13:45sell1641.001.23711.24011.2331
3282005.01.27 14:50s/l1641.001.24011.24011.2331-241.9231531.02
3292005.01.27 16:25buy1651.001.23951.23651.2435
3302005.01.27 17:05s/l1651.001.23651.23651.2435-242.7631288.26
3312005.01.27 17:50sell1661.001.24321.24621.2392
3322005.01.27 17:59t/p1661.001.23921.24621.2392323.2431611.50
3332005.01.27 18:45sell1671.001.23741.24041.2334
3342005.01.27 19:45s/l1671.001.24041.24041.2334-241.6731369.83
3352005.01.27 20:40sell1681.001.23991.24291.2359
3362005.01.28 17:05s/l1681.001.24291.24291.2359-246.2431123.59
3372005.01.28 18:20sell1691.001.24321.24621.2392
3382005.01.28 23:05t/p1691.001.23921.24621.2392322.8231446.41
3392005.01.28 23:30sell1701.001.24111.24411.2371
3402005.01.31 12:15s/l1701.001.24411.24411.2371-246.5531199.86
3412005.01.31 13:30buy1711.001.24271.23971.2467
3422005.01.31 14:25s/l1711.001.23971.23971.2467-242.0930957.77
3432005.01.31 14:50sell1721.001.24201.24501.2380
3442005.01.31 16:15t/p1721.001.23801.24501.2380323.1031280.87
3452005.01.31 16:40sell1731.001.24121.24421.2372
3462005.01.31 19:05t/p1731.001.23721.24421.2372323.5231604.39
3472005.01.31 19:10sell1741.001.23831.24131.2343
3482005.01.31 21:15s/l1741.001.24131.24131.2343-241.6131362.78
3492005.01.31 21:45buy1751.001.23901.23601.2430
3502005.02.01 13:40t/p1751.001.24301.23601.2430323.1731685.94
3512005.02.01 13:40sell1761.001.24311.24611.2391
3522005.02.01 19:05t/p1761.001.23911.24611.2391323.7832009.72
3532005.02.01 19:25sell1771.001.23981.24281.2358
3542005.02.01 22:50t/p1771.001.23581.24281.2358323.6832333.40
3552005.02.01 22:50buy1781.001.23581.23281.2398
3562005.02.02 01:30s/l1781.001.23281.23281.2398-242.0332091.37
3572005.02.02 02:40buy1791.001.23181.22881.2358
3582005.02.02 15:05t/p1791.001.23581.22881.2358323.6832415.05
3592005.02.02 16:35buy1801.001.23501.23201.2390
3602005.02.02 16:45t/p1801.001.23901.23201.2390322.7632737.81
3612005.02.02 20:45sell1811.001.24131.24431.2373
3622005.02.02 21:10t/p1811.001.23731.24431.2373323.3733061.18
3632005.02.02 21:35sell1821.001.23941.24241.2354
3642005.02.03 15:40s/l1821.001.24241.24241.2354-257.6032803.58
3652005.02.03 15:45buy1831.001.23911.23611.2431
3662005.02.03 16:10t/p1831.001.24311.23611.2431321.7033125.28
3672005.02.03 16:25sell1841.001.24291.24591.2389
3682005.02.03 16:50s/l1841.001.24591.24591.2389-240.6232884.66
3692005.02.03 17:50sell1851.001.24581.24881.2418
3702005.02.03 18:10t/p1851.001.24181.24881.2418322.1433206.80
3712005.02.03 18:45sell1861.001.24301.24601.2390
3722005.02.04 15:05t/p1861.001.23901.24601.2390317.5033524.30
3732005.02.04 15:50sell1871.001.24471.24771.2407
3742005.02.04 16:45s/l1871.001.24771.24771.2407-240.3433283.96
3752005.02.04 19:50sell1881.001.25051.25351.2465
3762005.02.07 11:50s/l1881.001.25351.25351.2465-244.1333039.82
3772005.02.07 12:45sell1891.001.25541.25841.2514
3782005.02.07 19:20s/l1891.001.25841.25841.2514-238.3032801.52
3792005.02.07 20:50sell1901.001.25701.26001.2530
3802005.02.08 17:15t/p1901.001.25301.26001.2530313.9133115.43
3812005.02.08 17:35sell1911.001.25661.25961.2526
3822005.02.08 17:45t/p1911.001.25261.25961.2526319.8333435.26
3832005.02.08 18:25sell1921.001.25091.25391.2469
3842005.02.08 19:50t/p1921.001.24691.25391.2469321.1333756.39
3852005.02.09 01:30buy1931.001.24801.24501.2520
3862005.02.09 16:05t/p1931.001.25201.24501.2520319.4134075.80
3872005.02.09 16:25buy1941.001.24971.24671.2537
3882005.02.10 09:10s/l1941.001.24671.24671.2537-236.5833839.22
3892005.02.10 09:45sell1951.001.24911.25211.2451
3902005.02.10 15:05s/l1951.001.25211.25211.2451-238.9133600.31
3912005.02.10 16:35sell1961.001.25121.25421.2472
3922005.02.10 16:59t/p1961.001.24721.25421.2472321.4733921.78
3932005.02.10 17:50sell1971.001.24601.24901.2420
3942005.02.10 17:59t/p1971.001.24201.24901.2420322.4234244.20
3952005.02.10 18:59sell1981.001.24091.24391.2369
3962005.02.11 13:30s/l1981.001.24391.24391.2369-246.6333997.56
3972005.02.11 13:45sell1991.001.24291.24591.2389
3982005.02.11 18:15t/p1991.001.23891.24591.2389323.4934321.05
3992005.02.11 18:40sell2001.001.24061.24361.2366
4002005.02.11 19:10t/p2001.001.23661.24361.2366323.5234644.57
4012005.02.11 19:25sell2011.001.23811.24111.2341
4022005.02.14 03:25t/p2011.001.23411.24111.2341318.6534963.22
4032005.02.14 04:20buy2021.001.23361.23061.2376
4042005.02.14 11:20s/l2021.001.23061.23061.2376-243.9234719.30
4052005.02.14 14:45buy2031.001.22951.22651.2335
4062005.02.14 16:05t/p2031.001.23351.22651.2335323.3135042.61
4072005.02.14 17:30buy2041.001.23571.23271.2397
4082005.02.14 23:10s/l2041.001.23271.23271.2397-243.4834799.13
4092005.02.14 23:25sell2051.001.23451.23751.2305
4102005.02.15 14:05s/l2051.001.23751.23751.2305-247.8534551.27
4112005.02.15 14:25buy2061.001.23551.23251.2395
4122005.02.15 15:20s/l2061.001.23251.23251.2395-243.5734307.70
4132005.02.15 15:50sell2071.001.23461.23761.2306
4142005.02.15 16:30t/p2071.001.23061.23761.2306325.3334633.03
4152005.02.15 16:30buy2081.001.22951.22651.2335
4162005.02.15 16:45t/p2081.001.23351.22651.2335323.9434956.97
4172005.02.15 17:50buy2091.001.23431.23131.2383
4182005.02.15 19:40s/l2091.001.23131.23131.2383-243.7034713.27
4192005.02.15 19:50sell2101.001.23411.23711.2301
4202005.02.16 05:25t/p2101.001.23011.23711.2301319.8135033.08
4212005.02.16 06:45sell2111.001.23121.23421.2272
4222005.02.16 08:35s/l2111.001.23421.23421.2272-243.0534790.03
4232005.02.16 09:30sell2121.001.23361.23661.2296
4242005.02.16 17:10s/l2121.001.23661.23661.2296-242.0534547.98
4252005.02.16 18:45buy2131.001.24181.23881.2458
4262005.02.16 20:05s/l2131.001.23881.23881.2458-242.6634305.32
4272005.02.16 20:45sell2141.001.24041.24341.2364
4282005.02.16 22:05t/p2141.001.23641.24341.2364323.5434628.86
4292005.02.16 22:35sell2151.001.23751.24051.2335
4302005.02.17 11:40t/p2151.001.23351.24051.2335308.0134936.87
4312005.02.17 11:45sell2161.001.23601.23901.2320
4322005.02.17 16:40t/p2161.001.23201.23901.2320325.0735261.94
4332005.02.17 17:45sell2171.001.23161.23461.2276
4342005.02.17 19:45t/p2171.001.22761.23461.2276325.9535587.89
4352005.02.17 20:50buy2181.001.22701.22401.2310
4362005.02.18 03:05t/p2181.001.23101.22401.2310326.0435913.93
4372005.02.18 05:50sell2191.001.23201.23501.2280
4382005.02.21 15:05s/l2191.001.23501.23501.2280-248.1735665.75
4392005.02.21 15:35buy2201.001.23091.22791.2349
4402005.02.21 16:05t/p2201.001.23491.22791.2349323.9135989.66
4412005.02.21 16:59sell2211.001.23481.23781.2308
4422005.02.22 05:25t/p2211.001.23081.23781.2308319.6336309.29
4432005.02.22 05:45sell2221.001.23231.23531.2283
4442005.02.22 08:50t/p2221.001.22831.23531.2283325.6836634.97
4452005.02.22 10:30buy2231.001.22581.22281.2298
4462005.02.22 17:05t/p2231.001.22981.22281.2298324.2036959.17
4472005.02.22 17:35buy2241.001.22811.22511.2321
4482005.02.22 18:05t/p2241.001.23211.22511.2321324.4737283.64
4492005.02.22 18:20buy2251.001.23141.22841.2354
4502005.02.22 20:05s/l2251.001.22841.22841.2354-244.2437039.40
4512005.02.22 20:45sell2261.001.23061.23361.2266
4522005.02.22 21:05t/p2261.001.22661.23361.2266326.4037365.80
4532005.02.22 21:40sell2271.001.22771.23071.2237
4542005.02.23 09:25s/l2271.001.23071.23071.2237-249.2337116.57
4552005.02.23 10:50sell2281.001.23061.23361.2266
4562005.02.23 15:30s/l2281.001.23361.23361.2266-243.0936873.48
4572005.02.23 16:40buy2291.001.23201.22901.2360
4582005.02.23 16:45t/p2291.001.23601.22901.2360322.7937196.27
4592005.02.23 17:15sell2301.001.23881.24181.2348
4602005.02.23 17:30s/l2301.001.24181.24181.2348-241.5736954.70
4612005.02.23 17:35buy2311.001.23811.23511.2421
4622005.02.23 17:40t/p2311.001.24211.23511.2421321.9537276.65
4632005.02.23 18:50sell2321.001.24531.24831.2413
4642005.02.23 18:59t/p2321.001.24131.24831.2413323.0037599.65
4652005.02.23 20:45sell2331.001.23991.24291.2359
4662005.02.23 23:25s/l2331.001.24291.24291.2359-241.1637358.49
4672005.02.24 01:15sell2341.001.24901.25201.2450
4682005.02.24 08:05t/p2341.001.24501.25201.2450321.4137679.90
4692005.02.24 08:15sell2351.001.24591.24891.2419
4702005.02.24 17:35s/l2351.001.24891.24891.2419-240.2137439.69
4712005.02.24 17:35sell2361.001.24851.25151.2445
4722005.02.24 18:10t/p2361.001.24451.25151.2445321.7237761.41
4732005.02.24 18:30sell2371.001.24791.25091.2439
4742005.02.24 18:59t/p2371.001.24391.25091.2439322.1738083.58
4752005.02.24 19:25sell2381.001.24191.24491.2379
4762005.02.25 00:50t/p2381.001.23791.24491.2379317.6638401.23
4772005.02.25 00:59sell2391.001.23931.24231.2353
4782005.02.25 09:20s/l2391.001.24231.24231.2353-241.3538159.88
4792005.02.25 10:20buy2401.001.24081.23781.2448
4802005.02.25 15:40t/p2401.001.24481.23781.2448321.1638481.04
4812005.02.25 16:35sell2411.001.24391.24691.2399
4822005.02.25 17:05t/p2411.001.23991.24691.2399322.8238803.86
4832005.02.25 17:30sell2421.001.24211.24511.2381
4842005.02.28 01:25t/p2421.001.23811.24511.2381317.6139121.47
4852005.02.28 04:50buy2431.001.23511.23211.2391
4862005.02.28 10:50s/l2431.001.23211.23211.2391-243.5638877.91
4872005.02.28 11:20buy2441.001.23251.22951.2365
4882005.02.28 12:50s/l2441.001.22951.22951.2365-244.1038633.81
4892005.02.28 13:45buy2451.001.22971.22671.2337
4902005.02.28 15:15t/p2451.001.23371.22671.2337323.9938957.80
4912005.02.28 15:35buy2461.001.23061.22761.2346
4922005.02.28 16:45s/l2461.001.22761.22761.2346-244.4238713.38
4932005.02.28 16:59sell2471.001.22971.23271.2257
4942005.02.28 18:05s/l2471.001.23271.23271.2257-243.3538470.03
4952005.02.28 22:45sell2481.001.23421.23721.2302
4962005.03.01 09:15s/l2481.001.23721.23721.2302-247.9438222.08
4972005.03.01 10:10sell2491.001.23641.23941.2324
4982005.03.01 16:25s/l2491.001.23941.23941.2324-241.8437980.24
4992005.03.01 16:35buy2501.001.23531.23231.2393
5002005.03.01 16:40t/p2501.001.23931.23231.2393322.3238302.56
5012005.03.01 17:25buy2511.001.23991.23691.2439
5022005.03.01 18:50t/p2511.001.24391.23691.2439321.5438624.10
5032005.03.01 19:45sell2521.001.24421.24721.2402
5042005.03.01 23:15t/p2521.001.24021.24721.2402322.5838946.68
5052005.03.01 23:25sell2531.001.24081.24381.2368
5062005.03.02 03:10s/l2531.001.24381.24381.2368-246.5738700.11
5072005.03.02 04:30buy2541.001.24411.24111.2481
5082005.03.02 13:05s/l2541.001.24111.24111.2481-241.7238458.39
5092005.03.02 13:20buy2551.001.24191.23891.2459
5102005.03.02 23:05s/l2551.001.23891.23891.2459-242.1938216.20
5112005.03.03 00:30buy2561.001.23891.23591.2429
5122005.03.03 12:45t/p2561.001.24291.23591.2429321.8038538.00
5132005.03.03 13:40sell2571.001.24271.24571.2387
5142005.03.03 15:45s/l2571.001.24571.24571.2387-240.8338297.17
5152005.03.03 17:35sell2581.001.24791.25091.2439
5162005.03.03 19:05t/p2581.001.24391.25091.2439321.9338619.10
5172005.03.03 19:45sell2591.001.24641.24941.2424
5182005.03.04 15:15t/p2591.001.24241.24941.2424316.8538935.95
5192005.03.04 15:45sell2601.001.24511.24811.2411
5202005.03.04 15:50t/p2601.001.24111.24811.2411322.6639258.61
5212005.03.04 16:40sell2611.001.23991.24291.2359
5222005.03.04 16:45t/p2611.001.23591.24291.2359324.2039582.81
5232005.03.04 18:50buy2621.001.23011.22711.2341
5242005.03.07 15:05t/p2621.001.23411.22711.2341325.2839908.09
5252005.03.07 15:25buy2631.001.23251.22951.2365
5262005.03.07 18:10s/l2631.001.22951.22951.2365-244.1639663.93
5272005.03.07 18:45sell2641.001.23391.23691.2299
5282005.03.07 19:00t/p2641.001.22991.23691.2299325.2339989.16
5292005.03.07 19:40sell2651.001.23001.23301.2260
5302005.03.08 13:10t/p2651.001.22601.23301.2260320.8440309.99
5312005.03.08 13:35sell2661.001.22771.23071.2237
5322005.03.08 15:50t/p2661.001.22371.23071.2237327.4140637.40
5332005.03.08 16:15sell2671.001.22201.22501.2180
5342005.03.08 16:45t/p2671.001.21801.22501.2180329.2740966.67
5352005.03.08 17:50buy2681.001.21371.21071.2177
5362005.03.09 09:15s/l2681.001.21071.21071.2177-246.4240720.25
5372005.03.09 10:50sell2691.001.21181.21481.2078
5382005.03.09 10:59t/p2691.001.20781.21481.2078331.5641051.81
5392005.03.09 12:50buy2701.001.20641.20341.2104
5402005.03.09 15:05t/p2701.001.21041.20341.2104330.0441381.85
5412005.03.09 17:25buy2711.001.20691.20391.2109
5422005.03.09 19:15s/l2711.001.20391.20391.2109-250.1041131.75
5432005.03.09 20:10buy2721.001.20141.19841.2054
5442005.03.09 22:20t/p2721.001.20541.19841.2054331.8441463.59
5452005.03.09 22:45buy2731.001.20331.20031.2073
5462005.03.09 23:20t/p2731.001.20731.20031.2073331.2741794.86
5472005.03.10 04:35sell2741.001.20441.20741.2004
5482005.03.10 11:40t/p2741.001.20041.20741.2004333.2242128.08
5492005.03.10 11:40buy2751.001.20041.19741.2044
5502005.03.10 12:05t/p2751.001.20441.19741.2044332.0942460.17
5512005.03.10 12:50buy2761.001.20051.19751.2045
5522005.03.10 17:05t/p2761.001.20451.19751.2045331.9542792.12
5532005.03.10 17:50buy2771.001.20151.19851.2055
5542005.03.10 18:10t/p2771.001.20551.19851.2055331.7943123.91
5552005.03.10 18:25buy2781.001.20421.20121.2082
5562005.03.10 20:10s/l2781.001.20121.20121.2082-249.7542874.16
5572005.03.10 20:50sell2791.001.20361.20661.1996
5582005.03.11 11:35s/l2791.001.20661.20661.1996-254.1042620.06
5592005.03.11 12:10sell2801.001.20581.20881.2018
5602005.03.11 15:45s/l2801.001.20881.20881.2018-248.1042371.96
5612005.03.11 15:45sell2811.001.20881.21181.2048
5622005.03.11 15:50s/l2811.001.21181.21181.2048-247.5342124.43
5632005.03.11 16:45sell2821.001.21151.21451.2075
5642005.03.11 17:05t/p2821.001.20751.21451.2075332.4542456.88
5652005.03.11 17:50sell2831.001.20841.21141.2044
5662005.03.11 17:59t/p2831.001.20441.21141.2044332.2042789.08
5672005.03.11 19:50buy2841.001.20371.20071.2077
5682005.03.14 10:05t/p2841.001.20771.20071.2077332.3843121.46
5692005.03.14 11:50sell2851.001.20941.21241.2054
5702005.03.14 15:15t/p2851.001.20541.21241.2054332.0643453.52
5712005.03.14 15:35sell2861.001.20901.21201.2050
5722005.03.14 15:59t/p2861.001.20501.21201.2050332.0143785.53
5732005.03.14 17:59sell2871.001.20661.20961.2026
5742005.03.14 18:20s/l2871.001.20961.20961.2026-247.8943537.64
5752005.03.14 18:45buy2881.001.20601.20301.2100
5762005.03.15 15:05s/l2881.001.20301.20301.2100-248.4043289.23
5772005.03.15 15:35sell2891.001.20551.20851.2015
5782005.03.15 15:45t/p2891.001.20151.20851.2015333.5343622.76
5792005.03.15 17:59sell2901.001.20471.20771.2007
5802005.03.15 18:15s/l2901.001.20771.20771.2007-248.3643374.40
5812005.03.15 21:45sell2911.001.20671.20971.2027
5822005.03.16 13:45t/p2911.001.20271.20971.2027327.2343701.63
5832005.03.16 14:59sell2921.001.20291.20591.1989
5842005.03.16 23:05s/l2921.001.20591.20591.1989-248.6743452.96
5852005.03.16 23:20buy2931.001.20421.20121.2082
5862005.03.17 11:30t/p2931.001.20821.20121.2082335.2443788.20
5872005.03.17 12:35buy2941.001.20601.20301.2100
5882005.03.17 16:20s/l2941.001.20301.20301.2100-249.4043538.80
5892005.03.17 16:35sell2951.001.20741.21041.2034
5902005.03.17 17:05t/p2951.001.20341.21041.2034333.3443872.14
5912005.03.17 17:40sell2961.001.20371.20671.1997
5922005.03.18 11:30s/l2961.001.20671.20671.1997-253.9643618.17
5932005.03.18 11:30sell2971.001.20691.20991.2029
5942005.03.18 18:10t/p2971.001.20291.20991.2029332.6143950.78
5952005.03.18 18:20sell2981.001.20561.20861.2016
5962005.03.18 19:05t/p2981.001.20161.20861.2016333.1944283.97
5972005.03.18 19:20sell2991.001.20321.20621.1992
5982005.03.21 05:05s/l2991.001.20621.20621.1992-254.0244029.95
5992005.03.21 05:15buy3001.001.20541.20241.2094
6002005.03.21 10:45t/p3001.001.20941.20241.2094330.6644360.61
6012005.03.21 12:50sell3011.001.21291.21591.2089
6022005.03.22 10:05t/p3011.001.20891.21591.2089325.5744686.18
6032005.03.22 10:45sell3021.001.21171.21471.2077
6042005.03.22 12:50t/p3021.001.20771.21471.2077332.3145018.49
6052005.03.22 13:59sell3031.001.20471.20771.2007
6062005.03.22 17:35t/p3031.001.20071.20771.2007333.4745351.96
6072005.03.22 18:45buy3041.001.20011.19711.2041
6082005.03.22 21:05t/p3041.001.20411.19711.2041330.7745682.73
6092005.03.22 21:35buy3051.001.20261.19961.2066
6102005.03.22 21:59t/p3051.001.20661.19961.2066330.9646013.69
6112005.03.22 22:35buy3061.001.20871.20571.2127
6122005.03.23 11:10t/p3061.001.21271.20571.2127330.5046344.18
6132005.03.23 12:50sell3071.001.21501.21801.2110
6142005.03.23 13:25t/p3071.001.21101.21801.2110330.3146674.49
6152005.03.23 14:59buy3081.001.21261.20961.2166
6162005.03.23 15:40t/p3081.001.21661.20961.2166328.5147003.00
6172005.03.23 17:30sell3091.001.21611.21911.2121
6182005.03.24 02:40s/l3091.001.21911.21911.2121-262.3446740.66
6192005.03.24 03:25sell3101.001.21891.22191.2149
6202005.03.24 09:10t/p3101.001.21491.22191.2149329.4847070.14
6212005.03.24 09:25sell3111.001.21751.22051.2135
6222005.03.24 10:05t/p3111.001.21351.22051.2135329.8147399.95
6232005.03.24 10:20sell3121.001.21411.21711.2101
6242005.03.24 11:15s/l3121.001.21711.21711.2101-246.2247153.73
6252005.03.24 11:50buy3131.001.21241.20941.2164
6262005.03.24 11:59t/p3131.001.21641.20941.2164328.8447482.57
6272005.03.24 13:45buy3141.001.21631.21331.2203
6282005.03.25 12:50s/l3141.001.21331.21331.2203-245.9547236.62
6292005.03.25 14:50buy3151.001.21471.21171.2187
6302005.03.25 16:25t/p3151.001.21871.21171.2187328.2047564.82
6312005.03.25 16:40buy3161.001.21451.21151.2185
6322005.03.25 17:20t/p3161.001.21851.21151.2185328.2747893.09
6332005.03.25 17:35buy3171.001.21681.21381.2208
6342005.03.28 04:20t/p3171.001.22081.21381.2208328.7748221.86
6352005.03.28 05:15sell3181.001.22161.22461.2176
6362005.03.28 14:05t/p3181.001.21761.22461.2176328.6348550.49
6372005.03.28 14:10sell3191.001.21921.22221.2152
6382005.03.28 16:05s/l3191.001.22221.22221.2152-245.0248305.47
6392005.03.28 16:50buy3201.001.21841.21541.2224
6402005.03.28 16:59t/p3201.001.22241.21541.2224327.1448632.61
6412005.03.28 17:15buy3211.001.22231.21931.2263
6422005.03.28 19:50t/p3211.001.22631.21931.2263326.0848958.69
6432005.03.28 19:59buy3221.001.22371.22071.2277
6442005.03.28 23:05s/l3221.001.22071.22071.2277-246.1648712.53
6452005.03.28 23:35sell3231.001.22231.22531.2183
6462005.03.29 00:05t/p3231.001.21831.22531.2183322.9449035.47
6472005.03.29 00:30sell3241.001.21971.22271.2157
6482005.03.29 02:05t/p3241.001.21571.22271.2157329.1149364.58
6492005.03.29 02:20sell3251.001.21951.22251.2155
6502005.03.29 02:50t/p3251.001.21551.22251.2155329.1649693.74
6512005.03.29 06:50buy3261.001.21591.21291.2199
6522005.03.29 09:40s/l3261.001.21291.21291.2199-247.3849446.36
6532005.03.29 12:45buy3271.001.21171.20871.2157
6542005.03.29 22:05s/l3271.001.20871.20871.2157-248.2049198.16
6552005.03.29 22:35sell3281.001.20971.21271.2057
6562005.03.29 23:15s/l3281.001.21271.21271.2057-247.3648950.80
6572005.03.29 23:50buy3291.001.21001.20701.2140
6582005.03.30 10:15s/l3291.001.20701.20701.2140-247.1648703.64
6592005.03.30 11:50buy3301.001.20581.20281.2098
6602005.03.30 12:05t/p3301.001.20981.20281.2098329.7849033.42
6612005.03.30 12:50buy3311.001.20861.20561.2126
6622005.03.30 12:59t/p3311.001.21261.20561.2126329.8749363.29
6632005.03.30 14:50sell3321.001.21251.21551.2085
6642005.03.30 17:10s/l3321.001.21551.21551.2085-246.7149116.58
6652005.03.30 17:25buy3331.001.21101.20801.2150
6662005.03.30 17:35t/p3331.001.21501.20801.2150328.5749445.15
6672005.03.30 18:20buy3341.001.21581.21281.2198
6682005.03.31 12:50s/l3341.001.21281.21281.2198-243.4849201.66
6692005.03.31 13:59sell3351.001.21201.21501.2080
6702005.03.31 15:05s/l3351.001.21501.21501.2080-246.8548954.81
6712005.03.31 15:40buy3361.001.21311.21011.2171
6722005.03.31 16:40s/l3361.001.21011.21011.2171-248.0648706.75
6732005.03.31 18:20buy3371.001.20991.20691.2139
6742005.04.01 12:25t/p3371.001.21391.20691.2139330.5249037.27
6752005.04.01 14:50sell3381.001.21571.21871.2117
6762005.04.01 16:05t/p3381.001.21171.21871.2117330.9349368.20
6772005.04.01 16:45sell3391.001.21381.21681.2098
6782005.04.01 16:59t/p3391.001.20981.21681.2098330.6949698.89
6792005.04.01 17:20buy3401.001.20871.20571.2127
6802005.04.01 17:35t/p3401.001.21271.20571.2127329.3050028.19
6812005.04.01 18:50buy3411.001.21191.20891.2159
6822005.04.01 19:25t/p3411.001.21591.20891.2159328.8450357.03
6832005.04.01 19:25sell3421.001.21641.21941.2124
6842005.04.04 10:30s/l3421.001.21941.21941.2124-251.4950105.54
6852005.04.04 11:50sell3431.001.21871.22171.2147
6862005.04.04 17:25s/l3431.001.22171.22171.2147-245.4649860.08
6872005.04.04 18:20sell3441.001.22171.22471.2177
6882005.04.05 09:15s/l3441.001.22471.22471.2177-250.2949609.78
6892005.04.05 09:15sell3451.001.22501.22801.2210
6902005.04.05 15:20t/p3451.001.22101.22801.2210327.6349937.41
6912005.04.05 15:35sell3461.001.22451.22751.2205
6922005.04.05 16:05t/p3461.001.22051.22751.2205328.0850265.49
6932005.04.05 16:30sell3471.001.22161.22461.2176
6942005.04.05 22:35t/p3471.001.21761.22461.2176328.6050594.09
6952005.04.06 03:40buy3481.001.21961.21661.2236
6962005.04.06 12:50s/l3481.001.21661.21661.2236-246.6550347.44
6972005.04.06 12:59sell3491.001.21831.22131.2143
6982005.04.06 14:05s/l3491.001.22131.22131.2143-245.4450102.00
6992005.04.06 14:45buy3501.001.21921.21621.2232
7002005.04.06 17:45t/p3501.001.22321.21621.2232326.6450428.64
7012005.04.06 18:40sell3511.001.22451.22751.2205
7022005.04.06 19:15t/p3511.001.22051.22751.2205327.7350756.37
7032005.04.06 19:35sell3521.001.22161.22461.2176
7042005.04.08 03:25s/l3521.001.22461.22461.2176-266.7650489.62
7052005.04.08 04:50sell3531.001.22461.22761.2206
7062005.04.08 14:05s/l3531.001.22761.22761.2206-244.2250245.40
7072005.04.08 14:10buy3541.001.22541.22241.2294
7082005.04.08 15:50t/p3541.001.22941.22241.2294325.3450570.74
7092005.04.08 15:50sell3551.001.22951.23251.2255
7102005.04.08 16:50s/l3551.001.23251.23251.2255-243.3950327.35
7112005.04.08 17:50sell3561.001.23031.23331.2263
7122005.04.08 18:05t/p3561.001.22631.23331.2263326.9350654.28
7132005.04.08 18:50sell3571.001.22941.23241.2254
7142005.04.08 19:00t/p3571.001.22541.23241.2254326.4250980.70
7152005.04.08 19:35sell3581.001.22561.22861.2216
7162005.04.08 21:35s/l3581.001.22861.22861.2216-244.1450736.56
7172005.04.11 04:40sell3591.001.22911.23211.2251
7182005.04.11 11:30t/p3591.001.22511.23211.2251326.6451063.20
7192005.04.11 12:50buy3601.001.22441.22141.2284
7202005.04.11 15:05t/p3601.001.22841.22141.2284325.1851388.38
7212005.04.11 15:40buy3611.001.22691.22391.2309
7222005.04.11 16:05t/p3611.001.23091.22391.2309324.9451713.32
7232005.04.11 17:30buy3621.001.23081.22781.2348
7242005.04.11 18:50t/p3621.001.23481.22781.2348323.9152037.23
7252005.04.11 18:50sell3631.001.23491.23791.2309
7262005.04.12 16:20s/l3631.001.23791.23791.2309-247.6951789.53
7272005.04.12 16:50buy3641.001.23341.23041.2374
7282005.04.12 16:59t/p3641.001.23741.23041.2374323.2652112.79
7292005.04.12 19:50sell3651.001.24091.24391.2369
7302005.04.12 21:25t/p3651.001.23691.24391.2369323.4152436.20
7312005.04.12 21:40sell3661.001.24051.24351.2365
7322005.04.13 07:10t/p3661.001.23651.24351.2365318.2152754.41
7332005.04.13 09:35buy3671.001.23641.23341.2404
7342005.04.13 11:50s/l3671.001.23341.23341.2404-243.3152511.10
7352005.04.13 14:45buy3681.001.23391.23091.2379
7362005.04.13 15:05t/p3681.001.23791.23091.2379323.1352834.23
7372005.04.13 15:40buy3691.001.23371.23071.2377
7382005.04.13 16:05t/p3691.001.23771.23071.2377323.0353157.26
7392005.04.13 16:50sell3701.001.23741.24041.2334
7402005.04.14 12:45s/l3701.001.24041.24041.2334-258.0752899.19
7412005.04.14 15:45sell3711.001.24431.24731.2403
7422005.04.14 18:05t/p3711.001.24031.24731.2403322.5553221.74
7432005.04.14 18:40sell3721.001.24281.24581.2388
7442005.04.15 20:15s/l3721.001.24581.24581.2388-246.2652975.47
7452005.04.15 22:45sell3731.001.24731.25031.2433
7462005.04.18 11:50t/p3731.001.24331.25031.2433316.2553291.72
7472005.04.18 12:50buy3741.001.24321.24021.2472
7482005.04.18 14:05t/p3741.001.24721.24021.2472320.2153611.93
7492005.04.18 15:30buy3751.001.24781.24481.2518
7502005.04.19 17:10s/l3751.001.24481.24481.2518-240.0053371.93
7512005.04.19 17:30sell3761.001.24801.25101.2440
7522005.04.19 17:59t/p3761.001.24401.25101.2440321.9053693.83
7532005.04.19 18:25sell3771.001.24291.24591.2389
7542005.04.19 22:35t/p3771.001.23891.24591.2389323.0554016.88
7552005.04.20 06:30buy3781.001.23791.23491.2419
7562005.04.20 15:40t/p3781.001.24191.23491.2419321.8854338.76
7572005.04.20 16:20buy3791.001.24301.24001.2470
7582005.04.20 17:05s/l3791.001.24001.24001.2470-242.0154096.75
7592005.04.20 17:50sell3801.001.24391.24691.2399
7602005.04.20 18:05t/p3801.001.23991.24691.2399323.4154420.16
7612005.04.20 18:45sell3811.001.24081.24381.2368
7622005.04.21 15:10t/p3811.001.23681.24381.2368307.0554727.21
7632005.04.21 15:25sell3821.001.24281.24581.2388
7642005.04.21 15:40t/p3821.001.23881.24581.2388323.2355050.44
7652005.04.21 16:50sell3831.001.23851.24151.2345
7662005.04.21 19:35s/l3831.001.24151.24151.2345-241.5654808.88
7672005.04.21 19:45buy3841.001.23881.23581.2428
7682005.04.22 13:05s/l3841.001.23581.23581.2428-241.4354567.45
7692005.04.22 13:10sell3851.001.23761.24061.2336
7702005.04.22 17:40t/p3851.001.23361.24061.2336324.4154891.86
7712005.04.22 18:59sell3861.001.23441.23741.2304
7722005.04.22 19:05s/l3861.001.23741.23741.2304-242.3554649.51
7732005.04.22 21:50sell3871.001.23641.23941.2324
7742005.04.25 05:15s/l3871.001.23941.23941.2324-247.4954402.01
7752005.04.25 06:10sell3881.001.23911.24211.2351
7762005.04.26 14:45s/l3881.001.24211.24211.2351-246.9354155.08
7772005.04.26 15:25buy3891.001.24111.23811.2451
7782005.04.26 16:59t/p3891.001.24511.23811.2451321.2654476.34
7792005.04.26 18:50sell3901.001.24711.25011.2431
7802005.04.27 14:35s/l3901.001.25011.25011.2431-245.3254231.02
7812005.04.27 15:45sell3911.001.24961.25261.2456
7822005.04.27 15:59t/p3911.001.24561.25261.2456321.6754552.69
7832005.04.27 16:25sell3921.001.24391.24691.2399
7842005.04.27 18:15s/l3921.001.24691.24691.2399-240.5254312.17
7852005.04.27 19:40buy3931.001.24631.24331.2503
7862005.04.27 20:05t/p3931.001.25031.24331.2503319.7254631.89
7872005.04.27 20:35buy3941.001.24871.24571.2527
7882005.04.28 11:05t/p3941.001.25271.24571.2527323.4154955.29
7892005.04.28 12:35buy3951.001.25091.24791.2549
7902005.04.29 11:50s/l3951.001.24791.24791.2549-239.0454716.25
7912005.04.29 11:50buy3961.001.24821.24521.2522
7922005.04.29 15:05t/p3961.001.25221.24521.2522319.3655035.61
7932005.04.29 17:25buy3971.001.25321.25021.2572
7942005.04.29 18:50t/p3971.001.25721.25021.2572317.9755353.58
7952005.04.29 19:50sell3981.001.25721.26021.2532
7962005.04.29 20:45s/l3981.001.26021.26021.2532-237.9655115.62
7972005.04.29 21:35sell3991.001.26081.26381.2568
7982005.05.02 02:35s/l3991.001.26381.26381.2568-242.7554872.87
7992005.05.02 03:30sell4001.001.26311.26611.2591
8002005.05.02 14:50t/p4001.001.25911.26611.2591317.7755190.64
8012005.05.02 15:50buy4011.001.25821.25521.2622
8022005.05.02 18:50s/l4011.001.25521.25521.2622-239.0854951.56
8032005.05.02 19:35buy4021.001.25491.25191.2589
8042005.05.03 22:10s/l4021.001.25191.25191.2589-238.3054713.26
8052005.05.03 22:15sell4031.001.25561.25861.2516
8062005.05.03 22:20t/p4031.001.25161.25861.2516319.6255032.88
8072005.05.04 05:40sell4041.001.25141.25441.2474
8082005.05.04 20:25t/p4041.001.24741.25441.2474320.8055353.68
8092005.05.04 20:40sell4051.001.25011.25311.2461
8102005.05.04 21:15t/p4051.001.24611.25311.2461321.0655674.74
8112005.05.04 21:35sell4061.001.24781.25081.2438
8122005.05.05 12:45t/p4061.001.24381.25081.2438305.3055980.03
8132005.05.05 13:30buy4071.001.24381.24081.2478
8142005.05.05 15:05t/p4071.001.24781.24081.2478320.5156300.54
8152005.05.05 15:30buy4081.001.24521.24221.2492
8162005.05.06 13:20s/l4081.001.24221.24221.2492-240.2156060.33
8172005.05.06 14:50buy4091.001.24101.23801.2450
8182005.05.06 15:05t/p4091.001.24501.23801.2450320.9856381.31
8192005.05.06 15:50buy4101.001.23961.23661.2436
8202005.05.06 15:59t/p4101.001.24361.23661.2436321.2456702.55
8212005.05.06 16:50buy4111.001.24501.24201.2490
8222005.05.06 19:25s/l4111.001.24201.24201.2490-241.6256460.93
8232005.05.06 19:45sell4121.001.24351.24651.2395
8242005.05.06 20:25t/p4121.001.23951.24651.2395322.7156783.64
8252005.05.06 20:35sell4131.001.24031.24331.2363
8262005.05.06 23:25s/l4131.001.24331.24331.2363-241.2656542.38
8272005.05.06 23:40buy4141.001.24191.23891.2459
8282005.05.09 12:05s/l4141.001.23891.23891.2459-240.7656301.62
8292005.05.09 12:30sell4151.001.24081.24381.2368
8302005.05.09 13:50t/p4151.001.23681.24381.2368323.4256625.04
8312005.05.09 14:59sell4161.001.23831.24131.2343
8322005.05.11 03:50s/l4161.001.24131.24131.2343-252.4656372.58
8332005.05.11 07:40sell4171.001.24271.24571.2387
8342005.05.11 15:15s/l4171.001.24571.24571.2387-240.8356131.75
8352005.05.11 15:35buy4181.001.24111.23811.2451
8362005.05.11 15:45t/p4181.001.24511.23811.2451320.5456452.29
8372005.05.11 16:30buy4191.001.24601.24301.2500
8382005.05.12 10:05t/p4191.001.25001.24301.2500324.1756776.46
8392005.05.12 10:15buy4201.001.24801.24501.2520
8402005.05.12 15:35t/p4201.001.25201.24501.2520319.4457095.90
8412005.05.12 15:40buy4211.001.24921.24621.2532
8422005.05.13 12:05t/p4211.001.25321.24621.2532320.4557416.35
8432005.05.13 12:25buy4221.001.25071.24771.2547
8442005.05.13 13:10t/p4221.001.25471.24771.2547318.6057734.95
8452005.05.13 13:20buy4231.001.25281.24981.2568
8462005.05.13 15:45t/p4231.001.25681.24981.2568317.7958052.74
8472005.05.13 17:40sell4241.001.26171.26471.2577
8482005.05.13 20:40s/l4241.001.26471.26471.2577-237.1357815.61
8492005.05.13 23:25sell4251.001.26541.26841.2614
8502005.05.16 08:50s/l4251.001.26841.26841.2614-241.9957573.62
8512005.05.16 09:25sell4261.001.26721.27021.2632
8522005.05.16 13:50s/l4261.001.27021.27021.2632-236.1857337.44
8532005.05.16 14:45sell4271.001.26961.27261.2656
8542005.05.16 15:50s/l4271.001.27261.27261.2656-235.5157101.93
8552005.05.16 16:45sell4281.001.27331.27631.2693
8562005.05.16 17:05t/p4281.001.26931.27631.2693315.4657417.39
8572005.05.16 17:50sell4291.001.27201.27501.2680
8582005.05.17 18:05t/p4291.001.26801.27501.2680310.3957727.77
8592005.05.17 18:45sell4301.001.26931.27231.2653
8602005.05.17 19:05t/p4301.001.26531.27231.2653316.2058043.97
8612005.05.17 19:40sell4311.001.26681.26981.2628
8622005.05.18 11:45t/p4311.001.26281.26981.2628311.3158355.28
8632005.05.18 11:59sell4321.001.26311.26611.2591
8642005.05.18 15:10s/l4321.001.26611.26611.2591-236.7458118.54
8652005.05.18 15:25buy4331.001.26391.26091.2679
8662005.05.18 17:30s/l4331.001.26091.26091.2679-238.0457880.50
8672005.05.18 17:30buy4341.001.26071.25771.2647
8682005.05.19 15:20t/p4341.001.26471.25771.2647320.4558200.94
8692005.05.19 15:45buy4351.001.26201.25901.2660
8702005.05.19 21:15s/l4351.001.25901.25901.2660-238.3257962.62
8712005.05.19 21:25sell4361.001.26021.26321.2562
8722005.05.20 13:50t/p4361.001.25621.26321.2562313.0558275.67
8732005.05.20 13:59sell4371.001.25751.26051.2535
8742005.05.20 14:05s/l4371.001.26051.26051.2535-237.8558037.82
8752005.05.20 14:45buy4381.001.25731.25431.2613
8762005.05.20 16:05t/p4381.001.26131.25431.2613316.7958354.61
8772005.05.20 18:50sell4391.001.26521.26821.2612
8782005.05.20 21:35s/l4391.001.26821.26821.2612-236.5658118.05
8792005.05.20 23:25sell4401.001.26641.26941.2624
8802005.05.23 10:30t/p4401.001.26241.26941.2624311.4158429.46
8812005.05.23 11:45buy4411.001.26201.25901.2660
8822005.05.23 16:40s/l4411.001.25901.25901.2660-238.4458191.02
8832005.05.23 17:20sell4421.001.25891.26191.2549
8842005.05.24 12:20s/l4421.001.26191.26191.2549-243.1957947.82
8852005.05.24 14:50sell4431.001.26291.26591.2589
8862005.05.24 15:15t/p4431.001.25891.26591.2589317.8158265.63
8872005.05.24 15:45sell4441.001.25961.26261.2556
8882005.05.24 19:25s/l4441.001.26261.26261.2556-237.6058028.03
8892005.05.24 19:40buy4451.001.26121.25821.2652
8902005.05.25 15:40s/l4451.001.25821.25821.2652-237.0557790.98
8912005.05.25 16:35buy4461.001.25801.25501.2620
8922005.05.25 17:05t/p4461.001.26201.25501.2620316.1358107.11
8932005.05.25 20:45sell4471.001.26551.26851.2615
8942005.05.26 13:40s/l4471.001.26851.26851.2615-252.7957854.32
8952005.05.26 14:30sell4481.001.26881.27181.2648
8962005.05.27 05:35t/p4481.001.26481.27181.2648310.8758165.19
8972005.05.27 08:59sell4491.001.26511.26811.2611
8982005.05.27 18:35t/p4491.001.26111.26811.2611317.2658482.45
8992005.05.27 19:10sell4501.001.25901.26201.2550
9002005.05.27 19:35t/p4501.001.25501.26201.2550319.1658801.61
9012005.05.27 20:35buy4511.001.25461.25161.2586
9022005.05.30 03:05t/p4511.001.25861.25161.2586319.1859120.79
9032005.05.30 09:20sell4521.001.25781.26081.2538
9042005.05.31 04:25s/l4521.001.26081.26081.2538-243.3858877.40
9052005.05.31 05:50sell4531.001.26261.26561.2586
9062005.05.31 11:05t/p4531.001.25861.26561.2586317.9459195.34
9072005.05.31 11:25sell4541.001.26131.26431.2573
9082005.05.31 12:10t/p4541.001.25731.26431.2573318.3059513.64
9092005.05.31 13:15sell4551.001.26151.26451.2575
9102005.05.31 14:05t/p4551.001.25751.26451.2575318.1259831.76
9112005.05.31 14:45buy4561.001.25811.25511.2621
9122005.05.31 15:30t/p4561.001.26211.25511.2621316.9160148.67
9132005.05.31 16:25sell4571.001.26181.26481.2578
9142005.05.31 16:45t/p4571.001.25781.26481.2578318.0260466.69
9152005.05.31 17:15sell4581.001.25791.26091.2539
9162005.05.31 18:05t/p4581.001.25391.26091.2539319.2360785.92
9172005.05.31 18:15sell4591.001.25461.25761.2506
9182005.06.01 12:10s/l4591.001.25761.25761.2506-244.0060541.92
9192005.06.01 13:50sell4601.001.25751.26051.2535
9202005.06.01 15:10t/p4601.001.25351.26051.2535319.1160861.03
9212005.06.01 15:40sell4611.001.25541.25841.2514
9222005.06.01 16:05t/p4611.001.25141.25841.2514320.7461181.77
9232005.06.01 16:40sell4621.001.25321.25621.2492
9242005.06.01 16:59t/p4621.001.24921.25621.2492320.8761502.64
9252005.06.01 17:30sell4631.001.24761.25061.2436
9262005.06.02 11:10s/l4631.001.25061.25061.2436-256.2161246.43
9272005.06.02 12:25sell4641.001.25161.25461.2476
9282005.06.02 14:25t/p4641.001.24761.25461.2476320.7261567.15
9292005.06.02 14:45sell4651.001.24891.25191.2449
9302005.06.03 15:05t/p4651.001.24491.25191.2449316.3961883.53
9312005.06.03 15:25sell4661.001.24741.25041.2434
9322005.06.03 15:59t/p4661.001.24341.25041.2434321.7062205.23
9332005.06.03 16:45buy4671.001.24291.23991.2469
9342005.06.03 17:05t/p4671.001.24691.23991.2469320.8062526.03
9352005.06.03 19:40buy4681.001.24861.24561.2526
9362005.06.03 21:30s/l4681.001.24561.24561.2526-240.9362285.10
9372005.06.03 21:45sell4691.001.24741.25041.2434
9382005.06.07 09:20t/p4691.001.24341.25041.2434310.8562595.95
9392005.06.07 09:30sell4701.001.24531.24831.2413
9402005.06.07 16:05s/l4701.001.24831.24831.2413-239.9062356.05
9412005.06.07 17:25buy4711.001.24871.24571.2527
9422005.06.07 21:05s/l4711.001.24571.24571.2527-241.0862114.97
9432005.06.07 21:35sell4721.001.24801.25101.2440
9442005.06.08 18:05t/p4721.001.24401.25101.2440316.1562431.12
9452005.06.08 18:20sell4731.001.24561.24861.2416
9462005.06.08 20:05s/l4731.001.24861.24861.2416-239.5462191.58
9472005.06.08 20:50buy4741.001.24751.24451.2515
9482005.06.08 20:59t/p4741.001.25151.24451.2515319.5962511.17
9492005.06.08 21:40buy4751.001.25161.24861.2556
9502005.06.09 11:45t/p4751.001.25561.24861.2556322.6662833.83
9512005.06.09 13:45sell4761.001.25521.25821.2512
9522005.06.09 17:30s/l4761.001.25821.25821.2512-238.4162595.42
9532005.06.09 18:50sell4771.001.25751.26051.2535
9542005.06.10 14:05t/p4771.001.25351.26051.2535313.6962909.10
9552005.06.10 14:40sell4781.001.25431.25731.2503
9562005.06.10 15:50t/p4781.001.25031.25731.2503320.7963229.89
9572005.06.10 17:50buy4791.001.24591.24291.2499
9582005.06.10 18:05t/p4791.001.24991.24291.2499319.9763549.86
9592005.06.10 18:45buy4801.001.24881.24581.2528
9602005.06.13 03:25t/p4801.001.25281.24581.2528320.6763870.53
9612005.06.13 05:50sell4811.001.25411.25711.2501
9622005.06.13 11:20s/l4811.001.25711.25711.2501-238.5763631.96
9632005.06.13 13:50sell4821.001.25781.26081.2538
9642005.06.14 15:10t/p4821.001.25381.26081.2538313.6263945.58
9652005.06.14 15:20sell4831.001.25661.25961.2526
9662005.06.14 15:40t/p4831.001.25261.25961.2526319.4964265.07
9672005.06.14 17:15sell4841.001.25901.26201.2550
9682005.06.14 18:45t/p4841.001.25501.26201.2550318.7764583.84
9692005.06.14 18:50sell4851.001.25751.26051.2535
9702005.06.14 19:40t/p4851.001.25351.26051.2535319.3164903.15
9712005.06.14 19:45sell4861.001.25631.25931.2523
9722005.06.14 20:35t/p4861.001.25231.25931.2523319.5765222.72
9732005.06.14 20:40sell4871.001.25291.25591.2489
9742005.06.15 11:35t/p4871.001.24891.25591.2489314.8165537.52
9752005.06.15 13:25buy4881.001.24941.24641.2534
9762005.06.15 15:45s/l4881.001.24641.24641.2534-240.8165296.71
9772005.06.15 17:59sell4891.001.24011.24311.2361
9782005.06.15 20:40t/p4891.001.23611.24311.2361323.6065620.31
9792005.06.15 21:35buy4901.001.23611.23311.2401
9802005.06.16 16:25t/p4901.001.24011.23311.2401326.6765946.98
9812005.06.16 16:59sell4911.001.23931.24231.2353
9822005.06.16 17:20s/l4911.001.24231.24231.2353-241.4365705.55
9832005.06.16 17:35buy4921.001.23871.23571.2427
9842005.06.16 19:35s/l4921.001.23571.23571.2427-242.8165462.74
9852005.06.16 19:45sell4931.001.23781.24081.2338
9862005.06.17 15:50t/p4931.001.23381.24081.2338318.7365781.47
9872005.06.17 15:59sell4941.001.23631.23931.2323
9882005.06.17 19:50t/p4941.001.23231.23931.2323324.6266106.09
9892005.06.17 22:50buy4951.001.22911.22611.2331
9902005.06.20 09:50t/p4951.001.23311.22611.2331325.7866431.87
9912005.06.20 09:50sell4961.001.23311.23611.2291
9922005.06.20 13:05t/p4961.001.22911.23611.2291325.7666757.63
9932005.06.20 13:35sell4971.001.23211.23511.2281
9942005.06.20 22:05s/l4971.001.23511.23511.2281-242.7066514.93
9952005.06.20 23:40sell4981.001.23611.23911.2321
9962005.06.21 03:35s/l4981.001.23911.23911.2321-247.4666267.46
9972005.06.21 03:35sell4991.001.23931.24231.2353
9982005.06.21 11:15s/l4991.001.24231.24231.2353-241.2966026.17
9992005.06.21 12:50sell5001.001.24231.24531.2383
10002005.06.21 15:05t/p5001.001.23831.24531.2383324.2366350.40
10012005.06.21 15:40sell5011.001.23881.24181.2348
10022005.06.21 15:59t/p5011.001.23481.24181.2348324.4166674.81
10032005.06.21 16:30sell5021.001.23321.23621.2292
10042005.06.22 12:20s/l5021.001.23621.23621.2292-248.0166426.80
10052005.06.22 13:15sell5031.001.23521.23821.2312
10062005.06.22 15:45s/l5031.001.23821.23821.2312-242.1166184.69
10072005.06.22 16:40sell5041.001.23891.24191.2349
10082005.06.22 18:10t/p5041.001.23491.24191.2349323.9466508.63
10092005.06.22 18:45sell5051.001.23681.23981.2328
10102005.06.23 16:05t/p5051.001.23281.23981.2328308.5466817.17
10112005.06.23 16:30sell5061.001.23601.23901.2320
10122005.06.23 16:45t/p5061.001.23201.23901.2320324.8367142.00
10132005.06.23 23:35buy5071.001.23191.22891.2359
10142005.06.24 14:25s/l5071.001.22891.22891.2359-242.7966899.21
10152005.06.24 15:10buy5081.001.22981.22681.2338
10162005.06.24 15:20s/l5081.001.22681.22681.2338-244.5666654.65
10172005.06.24 15:50sell5091.001.23121.23421.2272
10182005.06.24 17:05s/l5091.001.23421.23421.2272-242.9966411.66
10192005.06.24 18:40buy5101.001.23251.22951.2365
10202005.06.27 12:10t/p5101.001.23651.22951.2365324.7566736.40
10212005.06.27 13:40buy5111.001.23581.23281.2398
10222005.06.27 15:30s/l5111.001.23281.23281.2398-243.4166492.99
10232005.06.27 15:45sell5121.001.23531.23831.2313
10242005.06.27 17:05t/p5121.001.23131.23831.2313324.8966817.88
10252005.06.27 17:35sell5131.001.23441.23741.2304
10262005.06.27 19:05t/p5131.001.23041.23741.2304325.1267143.00
10272005.06.27 19:25sell5141.001.23111.23411.2271
10282005.06.28 05:50s/l5141.001.23411.23411.2271-248.5366894.47
10292005.06.28 06:45sell5151.001.23381.23681.2298
10302005.06.28 19:30t/p5151.001.22981.23681.2298325.2667219.73
10312005.06.28 19:40sell5161.001.23161.23461.2276
10322005.06.29 13:40s/l5161.001.23461.23461.2276-248.4266971.31
10332005.06.29 14:35sell5171.001.23481.23781.2308
10342005.06.29 17:05t/p5171.001.23081.23781.2308325.6667296.97
10352005.06.29 17:40sell5181.001.23441.23741.2304
10362005.06.29 17:59t/p5181.001.23041.23741.2304326.0567623.02
10372005.06.29 18:35sell5191.001.22681.22981.2228
10382005.06.30 03:05s/l5191.001.22981.22981.2228-260.2667362.75
10392005.06.30 06:45sell5201.001.23111.23411.2271
10402005.06.30 13:20s/l5201.001.23411.23411.2271-243.0667119.69
10412005.06.30 14:50sell5211.001.23291.23591.2289
10422005.06.30 15:15t/p5211.001.22891.23591.2289325.7367445.42
10432005.06.30 15:50sell5221.001.23321.23621.2292
10442005.06.30 15:59t/p5221.001.22921.23621.2292325.5567770.97
10452005.06.30 16:45sell5231.001.22911.23211.2251
10462005.06.30 17:05t/p5231.001.22511.23211.2251326.5068097.47
10472005.06.30 17:25sell5241.001.22591.22891.2219
10482005.07.01 08:50s/l5241.001.22891.22891.2219-249.5767847.90
10492005.07.01 11:30sell5251.001.22901.23201.2250
10502005.07.01 12:45s/l5251.001.23201.23201.2250-243.5167604.39
10512005.07.01 13:40sell5261.001.23071.23371.2267
10522005.07.01 15:05t/p5261.001.22671.23371.2267326.1667930.55
10532005.07.01 15:50sell5271.001.23161.23461.2276
10542005.07.01 16:45s/l5271.001.23461.23461.2276-242.9467687.61
10552005.07.01 17:15sell5281.001.23391.23691.2299
10562005.07.01 17:30s/l5281.001.23691.23691.2299-242.3167445.30
10572005.07.01 18:30sell5291.001.24081.24381.2368
10582005.07.04 01:00s/l5291.001.24381.24381.2368-246.4867198.82
10592005.07.04 02:45sell5301.001.24691.24991.2429
10602005.07.04 14:40t/p5301.001.24291.24991.2429321.9667520.78
10612005.07.04 16:50buy5311.001.24361.24061.2476
10622005.07.04 18:40s/l5311.001.24061.24061.2476-242.0167278.77
10632005.07.04 22:40buy5321.001.24011.23711.2441
10642005.07.05 09:35t/p5321.001.24411.23711.2441322.9167601.68
10652005.07.05 10:35sell5331.001.24441.24741.2404
10662005.07.05 11:10t/p5331.001.24041.24741.2404322.6867924.36
10672005.07.05 11:50sell5341.001.24451.24751.2405
10682005.07.05 11:59t/p5341.001.24051.24751.2405322.5368246.89
10692005.07.05 14:35sell5351.001.24241.24541.2384
10702005.07.05 17:15s/l5351.001.24541.24541.2384-240.8468006.05
10712005.07.05 17:30buy5361.001.24261.23961.2466
10722005.07.06 16:05s/l5361.001.23961.23961.2466-241.0667764.98
10732005.07.06 16:40sell5371.001.24341.24641.2394
10742005.07.06 17:05t/p5371.001.23941.24641.2394323.5468088.52
10752005.07.06 17:35sell5381.001.24041.24341.2364
10762005.07.06 17:59t/p5381.001.23641.24341.2364323.5768412.09
10772005.07.06 18:50buy5391.001.23551.23251.2395
10782005.07.07 00:25s/l5391.001.23251.23251.2395-239.3768172.72
10792005.07.07 02:50buy5401.001.23511.23211.2391
10802005.07.07 12:50s/l5401.001.23211.23211.2391-243.5067929.22
10812005.07.07 13:45buy5411.001.23251.22951.2365
10822005.07.07 15:10t/p5411.001.23651.22951.2365323.2868252.50
10832005.07.07 15:50buy5421.001.23311.23011.2371
10842005.07.07 16:10t/p5421.001.23711.23011.2371323.3468575.84
10852005.07.07 16:45buy5431.001.23411.23111.2381
10862005.07.07 18:20s/l5431.001.23111.23111.2381-243.7268332.12
10872005.07.07 18:50sell5441.001.23191.23491.2279
10882005.07.07 21:20t/p5441.001.22791.23491.2279325.7668657.88
10892005.07.07 21:25sell5451.001.22841.23141.2244
10902005.07.08 15:40t/p5451.001.22441.23141.2244321.4968979.37
10912005.07.08 16:30sell5461.001.22151.22451.2175
10922005.07.11 10:35t/p5461.001.21751.22451.2175323.1869302.54
10932005.07.11 11:20sell5471.001.21651.21951.2125
10942005.07.11 16:35t/p5471.001.21251.21951.2125329.9269632.46
10952005.07.11 17:30buy5481.001.21371.21071.2177
10962005.07.11 19:20s/l5481.001.21071.21071.2177-247.7969384.67
10972005.07.11 19:20buy5491.001.21111.20811.2151
10982005.07.11 20:05t/p5491.001.21511.20811.2151329.1369713.80
10992005.07.11 20:50buy5501.001.21441.21141.2184
11002005.07.11 23:30t/p5501.001.21841.21141.2184328.3070042.10
11012005.07.12 00:50sell5511.001.21801.22101.2140
11022005.07.12 04:10t/p5511.001.21401.22101.2140329.8770371.97
11032005.07.12 04:35sell5521.001.21601.21901.2120
11042005.07.12 05:05t/p5521.001.21201.21901.2120330.1170702.08
11052005.07.12 05:15sell5531.001.21291.21591.2089
11062005.07.12 12:50t/p5531.001.20891.21591.2089330.8871032.96
11072005.07.12 13:59sell5541.001.21091.21391.2069
11082005.07.12 16:45t/p5541.001.20691.21391.2069331.6271364.58
11092005.07.12 17:45sell5551.001.20631.20931.2023
11102005.07.14 01:15s/l5551.001.20931.20931.2023-269.8471094.75
11112005.07.14 02:45sell5561.001.20931.21231.2053
11122005.07.14 10:05t/p5561.001.20531.21231.2053331.8771426.62
11132005.07.14 10:15sell5571.001.20621.20921.2022
11142005.07.14 17:05s/l5571.001.20921.20921.2022-247.8471178.78
11152005.07.14 21:40sell5581.001.21201.21501.2080
11162005.07.15 14:30s/l5581.001.21501.21501.2080-252.3670926.41
11172005.07.15 14:30sell5591.001.21471.21771.2107
11182005.07.15 16:25s/l5591.001.21771.21771.2107-246.3370680.08
11192005.07.15 17:20sell5601.001.21781.22081.2138
11202005.07.15 18:50s/l5601.001.22081.22081.2138-245.5070434.58
11212005.07.15 19:50sell5611.001.22181.22481.2178
11222005.07.18 16:05t/p5611.001.21781.22481.2178323.1370757.71
11232005.07.18 16:15sell5621.001.21801.22101.2140
11242005.07.18 18:45t/p5621.001.21401.22101.2140329.5171087.22
11252005.07.18 19:35buy5631.001.21501.21201.2190
11262005.07.19 03:10t/p5631.001.21901.21201.2190329.4871416.70
11272005.07.19 04:20sell5641.001.21971.22271.2157
11282005.07.19 15:20s/l5641.001.22271.22271.2157-245.2471171.46
11292005.07.19 16:50sell5651.001.22381.22681.2198
11302005.07.19 17:05t/p5651.001.21981.22681.2198328.6071500.06
11312005.07.19 17:50sell5661.001.22341.22641.2194
11322005.07.19 17:59t/p5661.001.21941.22641.2194328.0671828.12
11332005.07.19 19:50buy5671.001.21851.21551.2225
11342005.07.20 12:30s/l5671.001.21551.21551.2225-245.4471582.68
11352005.07.20 13:59sell5681.001.21551.21851.2115
11362005.07.20 17:05s/l5681.001.21851.21851.2115-245.1471337.54
11372005.07.20 18:35buy5691.001.22171.21871.2257
11382005.07.20 21:20s/l5691.001.21871.21871.2257-246.1871091.36
11392005.07.20 21:50sell5701.001.22261.22561.2186
11402005.07.21 08:40t/p5701.001.21861.22561.2186311.8571403.21
11412005.07.21 09:20sell5711.001.21951.22251.2155
11422005.07.21 14:35t/p5711.001.21551.22251.2155329.6871732.89
11432005.07.21 15:40buy5721.001.21161.20861.2156
11442005.07.21 16:05t/p5721.001.21561.20861.2156328.7072061.59
11452005.07.21 16:50buy5731.001.21131.20831.2153
11462005.07.21 16:59t/p5731.001.21531.20831.2153329.0372390.62
11472005.07.21 17:45buy5741.001.21441.21141.2184
11482005.07.21 18:05t/p5741.001.21841.21141.2184328.2772718.89
11492005.07.21 19:30sell5751.001.21841.22141.2144
11502005.07.21 19:35t/p5751.001.21441.22141.2144329.6273048.51
11512005.07.21 20:45sell5761.001.21381.21681.2098
11522005.07.21 21:05s/l5761.001.21681.21681.2098-246.4972802.02
11532005.07.21 21:25buy5771.001.21371.21071.2177
11542005.07.21 22:05t/p5771.001.21771.21071.2177328.3873130.40
11552005.07.21 22:20buy5781.001.21701.21401.2210
11562005.07.22 12:50s/l5781.001.21401.21401.2210-246.0772884.33
11572005.07.22 15:35buy5791.001.21611.21311.2201
11582005.07.22 15:50t/p5791.001.22011.21311.2201327.0173211.34
11592005.07.22 16:45sell5801.001.22091.22391.2169
11602005.07.22 17:05t/p5801.001.21691.22391.2169328.8773540.21
11612005.07.22 17:50sell5811.001.22061.22361.2166
11622005.07.22 17:59t/p5811.001.21661.22361.2166329.1973869.40
11632005.07.22 19:40sell5821.001.21831.22131.2143
11642005.07.25 01:10s/l5821.001.22131.22131.2143-250.9773618.42
11652005.07.25 02:35sell5831.001.22081.22381.2168
11662005.07.25 09:05t/p5831.001.21681.22381.2168328.8173947.23
11672005.07.25 09:20sell5841.001.21761.22061.2136
11682005.07.25 10:15s/l5841.001.22061.22061.2136-245.7873701.45
11692005.07.25 12:30buy5851.001.21681.21381.2208
11702005.07.25 14:05t/p5851.001.22081.21381.2208327.6374029.08
11712005.07.25 14:45buy5861.001.21781.21481.2218
11722005.07.26 12:15t/p5861.001.22181.21481.2218328.7274357.80
11732005.07.26 16:35sell5871.001.22841.23141.2244
11742005.07.26 16:50s/l5871.001.23141.23141.2244-243.5174114.29
11752005.07.26 17:50sell5881.001.23091.23391.2269
11762005.07.27 11:50s/l5881.001.23391.23391.2269-248.5473865.75
11772005.07.27 11:50sell5891.001.23381.23681.2298
11782005.07.27 13:40s/l5891.001.23681.23681.2298-242.3873623.37
11792005.07.27 14:50sell5901.001.23861.24161.2346
11802005.07.27 15:50s/l5901.001.24161.24161.2346-241.2873382.09
11812005.07.27 16:45sell5911.001.24181.24481.2378
11822005.07.27 16:59t/p5911.001.23781.24481.2378323.1873705.27
11832005.07.27 17:50sell5921.001.23831.24131.2343
11842005.07.27 18:05t/p5921.001.23431.24131.2343324.2874029.55
11852005.07.27 18:45sell5931.001.23791.24091.2339
11862005.07.27 19:05t/p5931.001.23391.24091.2339324.5274354.07
11872005.07.27 19:40sell5941.001.23491.23791.2309
11882005.07.27 21:30s/l5941.001.23791.23791.2309-242.3574111.72
11892005.07.27 22:15sell5951.001.23691.23991.2329
11902005.07.28 19:10t/p5951.001.23291.23991.2329308.0874419.79
11912005.07.28 19:25sell5961.001.23441.23741.2304
11922005.07.28 20:30t/p5961.001.23041.23741.2304325.1274744.91
11932005.07.28 22:50buy5971.001.23211.22911.2361
11942005.07.28 23:45s/l5971.001.22911.22911.2361-244.1074500.81
11952005.07.29 02:30buy5981.001.23031.22731.2343
11962005.07.29 14:40s/l5981.001.22731.22731.2343-244.4674256.35
11972005.07.29 14:59sell5991.001.22861.23161.2246
11982005.07.29 15:25s/l5991.001.23161.23161.2246-243.5974012.76
11992005.07.29 15:35buy6001.001.22641.22341.2304
12002005.07.29 19:40s/l6001.001.22341.22341.2304-245.5073767.26
12012005.07.29 20:35buy6011.001.22331.22031.2273
12022005.08.01 06:30s/l6011.001.22031.22031.2273-244.6373522.63
12032005.08.01 06:40sell6021.001.22241.22541.2184
12042005.08.01 08:50t/p6021.001.21841.22541.2184328.4873851.11
12052005.08.01 09:50buy6031.001.21841.21541.2224
12062005.08.01 16:35s/l6031.001.21541.21541.2224-246.9773604.14
12072005.08.01 18:50buy6041.001.21291.20991.2169
12082005.08.01 20:45s/l6041.001.20991.20991.2169-248.2073355.94
12092005.08.01 22:50buy6051.001.21081.20781.2148
12102005.08.02 07:40t/p6051.001.21481.20781.2148330.6473686.58
12112005.08.02 07:59buy6061.001.21331.21031.2173
12122005.08.02 13:05s/l6061.001.21031.21031.2173-247.9073438.68
12132005.08.02 13:25sell6071.001.21281.21581.2088
12142005.08.02 15:30t/p6071.001.20881.21581.2088330.9673769.64
12152005.08.02 16:45buy6081.001.20801.20501.2120
12162005.08.02 18:05t/p6081.001.21201.20501.2120329.8974099.53
12172005.08.02 18:45buy6091.001.20881.20581.2128
12182005.08.02 19:05t/p6091.001.21281.20581.2128329.1174428.64
12192005.08.03 00:35sell6101.001.21941.22241.2154
12202005.08.03 03:05t/p6101.001.21541.22241.2154329.4174758.05
12212005.08.03 03:40sell6111.001.21691.21991.2129
12222005.08.03 11:20t/p6111.001.21291.21991.2129329.8775087.92
12232005.08.03 12:25sell6121.001.21331.21631.2093
12242005.08.03 21:50s/l6121.001.21631.21631.2093-246.5674841.36
12252005.08.04 00:45sell6131.001.21711.22011.2131
12262005.08.04 16:15t/p6131.001.21311.22011.2131329.7375171.09
12272005.08.04 16:50sell6141.001.21651.21951.2125
12282005.08.04 17:05t/p6141.001.21251.21951.2125330.0675501.15
12292005.08.04 17:45sell6151.001.21341.21641.2094
12302005.08.05 07:10s/l6151.001.21641.21641.2094-252.0675249.09
12312005.08.05 08:45sell6161.001.21641.21941.2124
12322005.08.05 15:10s/l6161.001.21941.21941.2124-245.9675003.13
12332005.08.05 15:40buy6171.001.21701.21401.2210
12342005.08.05 15:45t/p6171.001.22101.21401.2210327.4475330.57
12352005.08.05 16:20sell6181.001.22281.22581.2188
12362005.08.05 17:05t/p6181.001.21881.22581.2188328.5275659.09
12372005.08.05 17:50sell6191.001.22051.22351.2165
12382005.08.05 21:05t/p6191.001.21651.22351.2165328.8475987.93
12392005.08.05 21:30sell6201.001.21911.22211.2151
12402005.08.08 12:05t/p6201.001.21511.22211.2151323.8576311.77
12412005.08.08 12:45sell6211.001.21551.21851.2115
12422005.08.08 14:50t/p6211.001.21151.21851.2115330.2276641.99
12432005.08.08 15:45buy6221.001.21061.20761.2146
12442005.08.08 19:05t/p6221.001.21461.20761.2146329.2576971.24
12452005.08.08 19:40buy6231.001.21301.21001.2170
12462005.08.09 12:05t/p6231.001.21701.21001.2170329.6677300.90
12472005.08.09 13:45sell6241.001.21841.22141.2144
12482005.08.09 15:05t/p6241.001.21441.22141.2144329.5577630.45
12492005.08.09 15:45sell6251.001.21591.21891.2119
12502005.08.10 14:05t/p6251.001.21191.21891.2119324.7077955.15
12512005.08.10 14:45sell6261.001.21311.21611.2091
12522005.08.11 05:20t/p6261.001.20911.21611.2091314.4378269.58
12532005.08.11 07:50buy6271.001.20841.20541.2124
12542005.08.11 16:05s/l6271.001.20541.20541.2124-249.2878020.30
12552005.08.11 16:20sell6281.001.20741.21041.2034
12562005.08.11 16:30t/p6281.001.20341.21041.2034332.5078352.80
12572005.08.11 17:15sell6291.001.20201.20501.1980
12582005.08.12 03:15s/l6291.001.20501.20501.1980-254.4078098.39
12592005.08.12 03:40buy6301.001.20361.20061.2076
12602005.08.12 10:05s/l6301.001.20061.20061.2076-250.1477848.25
12612005.08.12 10:25sell6311.001.20141.20441.1974
12622005.08.12 14:40t/p6311.001.19741.20441.1974334.1178182.36
12632005.08.12 15:35buy6321.001.19621.19321.2002
12642005.08.12 15:59t/p6321.001.20021.19321.2002333.1978515.55
12652005.08.12 16:15buy6331.001.20031.19731.2043
12662005.08.12 16:30s/l6331.001.19731.19731.2043-250.8878264.67
12672005.08.12 17:45buy6341.001.19261.18961.1966
12682005.08.12 22:10t/p6341.001.19661.18961.1966334.2878598.95
12692005.08.12 23:25buy6351.001.19681.19381.2008
12702005.08.15 02:10s/l6351.001.19381.19381.2008-249.9178349.04
12712005.08.15 04:30sell6361.001.19591.19891.1919
12722005.08.15 16:40s/l6361.001.19891.19891.1919-250.1578098.89
12732005.08.15 17:15sell6371.001.19671.19971.1927
12742005.08.15 17:35s/l6371.001.19971.19971.1927-250.0277848.87
12752005.08.15 18:30sell6381.001.19931.20231.1953
12762005.08.16 04:05s/l6381.001.20231.20231.1953-254.9177593.96
12772005.08.16 04:10buy6391.001.20081.19781.2048
12782005.08.16 13:20t/p6391.001.20481.19781.2048332.0177925.97
12792005.08.16 14:10sell6401.001.20451.20751.2005
12802005.08.16 15:35t/p6401.001.20051.20751.2005333.3978259.36
12812005.08.16 15:50sell6411.001.20341.20641.1994
12822005.08.16 16:25t/p6411.001.19941.20641.1994333.5378592.89
12832005.08.16 16:45sell6421.001.20071.20371.1967
12842005.08.17 09:40s/l6421.001.20371.20371.1967-254.6878338.20
12852005.08.17 10:35sell6431.001.20331.20631.1993
12862005.08.17 16:25s/l6431.001.20631.20631.1993-248.2578089.95
12872005.08.17 16:50buy6441.001.20151.19851.2055
12882005.08.17 16:59t/p6441.001.20551.19851.2055331.1878421.13
12892005.08.17 17:45buy6451.001.20731.20431.2113
12902005.08.17 21:35t/p6451.001.21131.20431.2113329.8278750.95
12912005.08.17 22:30sell6461.001.21381.21681.2098
12922005.08.18 14:50s/l6461.001.21681.21681.2098-262.8478488.11
12932005.08.18 17:50sell6471.001.22131.22431.2173
12942005.08.18 18:20t/p6471.001.21731.22431.2173328.6078816.71
12952005.08.18 18:50sell6481.001.22061.22361.2166
12962005.08.19 13:15t/p6481.001.21661.22361.2166323.3479140.05
12972005.08.19 13:45sell6491.001.22081.22381.2168
12982005.08.19 14:05t/p6491.001.21681.22381.2168328.8479468.89
12992005.08.19 14:40sell6501.001.21751.22051.2135
13002005.08.19 19:05t/p6501.001.21351.22051.2135329.9279798.81
13012005.08.19 19:15sell6511.001.21411.21711.2101
13022005.08.19 19:50t/p6511.001.21011.21711.2101330.6180129.42
13032005.08.19 20:50buy6521.001.20981.20681.2138
13042005.08.22 14:15s/l6521.001.20681.20681.2138-247.2479882.18
13052005.08.22 15:50buy6531.001.20681.20381.2108
13062005.08.22 18:50s/l6531.001.20381.20381.2108-249.2379632.95
13072005.08.22 23:30buy6541.001.20211.19911.2061
13082005.08.23 14:45s/l6541.001.19911.19911.2061-248.8479384.11
13092005.08.23 15:50buy6551.001.19891.19591.2029
13102005.08.23 16:15t/p6551.001.20291.19591.2029332.5379716.64
13112005.08.23 16:25buy6561.001.20191.19891.2059
13122005.08.23 16:45s/l6561.001.19891.19891.2059-250.2579466.39
13132005.08.23 17:40buy6571.001.19741.19441.2014
13142005.08.24 07:40t/p6571.001.20141.19441.2014334.2079800.59
13152005.08.24 08:45sell6581.001.20211.20511.1981
13162005.08.24 12:10t/p6581.001.19811.20511.1981333.9180134.50
13172005.08.24 12:35sell6591.001.20081.20381.1968
13182005.08.24 14:05t/p6591.001.19681.20381.1968334.2880468.78
13192005.08.24 14:25sell6601.001.19791.20091.1939
13202005.08.24 15:50t/p6601.001.19391.20091.1939335.2180803.99
13212005.08.24 16:50buy6611.001.19301.19001.1970
13222005.08.24 18:05t/p6611.001.19701.19001.1970333.8381137.82
13232005.08.24 18:45buy6621.001.19561.19261.1996
13242005.08.24 20:25s/l6621.001.19261.19261.1996-251.7080886.12
13252005.08.24 21:30buy6631.001.19041.18741.1944
13262005.08.25 12:15s/l6631.001.18741.18741.1944-248.7880637.33
13272005.08.25 13:10buy6641.001.18831.18531.1923
13282005.08.25 22:30t/p6641.001.19231.18531.1923335.2380972.56
13292005.08.25 23:25sell6651.001.19291.19591.1889
13302005.08.26 12:10s/l6651.001.19591.19591.1889-256.2280716.34
13312005.08.26 13:15buy6661.001.19481.19181.1988
13322005.08.26 15:05s/l6661.001.19181.19181.1988-251.7480464.60
13332005.08.26 15:50sell6671.001.19651.19951.1925
13342005.08.26 15:59t/p6671.001.19251.19951.1925335.5780800.17
13352005.08.26 16:25sell6681.001.19221.19521.1882
13362005.08.26 16:45s/l6681.001.19521.19521.1882-250.9680549.21
13372005.08.26 17:35sell6691.001.19391.19691.1899
13382005.08.26 19:20s/l6691.001.19691.19691.1899-250.6380298.58
13392005.08.26 19:40buy6701.001.19561.19261.1996
13402005.08.26 22:15t/p6701.001.19961.19261.1996333.3480631.92
13412005.08.26 22:25buy6711.001.19841.19541.2024
13422005.08.29 01:10s/l6711.001.19541.19541.2024-249.5980382.33
13432005.08.29 01:40sell6721.001.19761.20061.1936
13442005.08.29 02:05t/p6721.001.19361.20061.1936335.7180718.04
13452005.08.29 02:45sell6731.001.19581.19881.1918
13462005.08.29 03:05t/p6731.001.19181.19881.1918336.2181054.25
13472005.08.29 03:20sell6741.001.19181.19481.1878
13482005.08.29 04:35s/l6741.001.19481.19481.1878-251.0380803.22
13492005.08.29 07:35buy6751.001.19281.18981.1968
13502005.08.29 17:30t/p6751.001.19681.18981.1968334.1481137.36
13512005.08.29 19:15sell6761.001.19721.20021.1932
13522005.08.29 20:50s/l6761.001.20021.20021.1932-249.8680887.50
13532005.08.29 21:40sell6771.001.19981.20281.1958
13542005.08.30 10:25t/p6771.001.19581.20281.1958329.0381216.52
13552005.08.30 10:35sell6781.001.19781.20081.1938
13562005.08.30 12:25s/l6781.001.20081.20081.1938-249.7180966.81
13572005.08.30 12:45buy6791.001.19821.19521.2022
13582005.08.30 14:20t/p6791.001.20221.19521.2022332.7281299.53
13592005.08.30 14:20sell6801.001.20221.20521.1982
13602005.08.30 17:05t/p6801.001.19821.20521.1982333.9281633.45
13612005.08.30 17:40sell6811.001.20041.20341.1964
13622005.08.30 17:59t/p6811.001.19641.20341.1964335.2181968.66
13632005.08.30 18:30sell6821.001.19301.19601.1890
13642005.08.31 15:30t/p6821.001.18901.19601.1890331.1482299.80
13652005.08.31 16:25buy6831.001.18861.18561.1926
13662005.08.31 16:50t/p6831.001.19261.18561.1926335.2682635.06
13672005.08.31 16:59buy6841.001.18881.18581.1928
13682005.08.31 17:50s/l6841.001.18581.18581.1928-253.1482381.92
13692005.08.31 18:50buy6851.001.18821.18521.1922
13702005.08.31 19:40s/l6851.001.18521.18521.1922-253.2782128.65
13712005.08.31 20:35buy6861.001.18451.18151.1885
13722005.08.31 23:15t/p6861.001.18851.18151.1885336.5082465.15
13732005.08.31 23:40buy6871.001.18691.18391.1909
13742005.09.01 13:20t/p6871.001.19091.18391.1909340.0082805.15
13752005.09.01 13:20sell6881.001.19111.19411.1871
13762005.09.01 15:40t/p6881.001.18711.19411.1871337.0483142.19
13772005.09.01 15:45sell6891.001.18961.19261.1856
13782005.09.01 17:30t/p6891.001.18561.19261.1856337.5683479.75
13792005.09.01 17:35sell6901.001.18751.19051.1835
13802005.09.01 18:45t/p6901.001.18351.19051.1835337.9883817.73
13812005.09.01 19:40buy6911.001.18371.18071.1877
13822005.09.01 20:50s/l6911.001.18071.18071.1877-254.0983563.64
13832005.09.01 22:45buy6921.001.18291.17991.1869
13842005.09.02 13:25t/p6921.001.18691.17991.1869338.3483901.98
13852005.09.02 13:40buy6931.001.18461.18161.1886
13862005.09.02 16:45t/p6931.001.18861.18161.1886335.8284237.80
13872005.09.02 17:40sell6941.001.18831.19131.1843
13882005.09.05 09:45t/p6941.001.18431.19131.1843332.3284570.11
13892005.09.05 13:40buy6951.001.18521.18221.1892
13902005.09.05 17:05t/p6951.001.18921.18221.1892336.2284906.33
13912005.09.05 18:50sell6961.001.19001.19301.1860
13922005.09.06 07:35s/l6961.001.19301.19301.1860-256.9284649.41
13932005.09.06 08:50sell6971.001.19261.19561.1886
13942005.09.06 15:05t/p6971.001.18861.19561.1886336.8284986.23
13952005.09.06 15:20sell6981.001.19171.19471.1877
13962005.09.06 15:25t/p6981.001.18771.19471.1877337.3585323.58
13972005.09.06 15:50sell6991.001.19171.19471.1877
13982005.09.06 15:59t/p6991.001.18771.19471.1877337.0785660.65
13992005.09.06 16:20buy7001.001.18611.18311.1901
14002005.09.06 17:10t/p7001.001.19011.18311.1901336.0585996.70
14012005.09.06 17:50buy7011.001.18621.18321.1902
14022005.09.07 00:05t/p7011.001.19021.18321.1902337.4186334.11
14032005.09.07 04:40sell7021.001.19011.19311.1861
14042005.09.07 16:25t/p7021.001.18611.19311.1861337.4986671.60
14052005.09.07 16:50sell7031.001.19351.19651.1895
14062005.09.07 16:59t/p7031.001.18951.19651.1895337.4787009.07
14072005.09.07 17:20buy7041.001.18451.18151.1885
14082005.09.07 20:30t/p7041.001.18851.18151.1885336.5387345.60
14092005.09.08 00:59sell7051.001.18801.19101.1840
14102005.09.08 15:30t/p7051.001.18401.19101.1840338.0187683.61
14112005.09.08 17:59buy7061.001.18191.17891.1859
14122005.09.09 01:10s/l7061.001.17891.17891.1859-253.2887430.33
14132005.09.09 08:45buy7071.001.18081.17781.1848
14142005.09.09 14:45s/l7071.001.17781.17781.1848-254.7387175.60
14152005.09.09 16:35buy7081.001.17581.17281.1798
14162005.09.09 18:45s/l7081.001.17281.17281.1798-255.8686919.74
14172005.09.09 18:45buy7091.001.17291.16991.1769
14182005.09.09 20:05t/p7091.001.17691.16991.1769339.8887259.62
14192005.09.09 22:35buy7101.001.17671.17371.1807
14202005.09.12 10:05t/p7101.001.18071.17371.1807340.0087599.61
14212005.09.12 13:40sell7111.001.18451.18751.1805
14222005.09.12 23:20s/l7111.001.18751.18751.1805-252.4687347.15
14232005.09.13 02:45sell7121.001.18731.19031.1833
14242005.09.13 15:05t/p7121.001.18331.19031.1833338.9687686.11
14252005.09.13 15:50sell7131.001.18521.18821.1812
14262005.09.13 15:59t/p7131.001.18121.18821.1812339.2188025.32
14272005.09.13 18:45buy7141.001.17921.17621.1832
14282005.09.14 00:05t/p7141.001.18321.17621.1832339.4388364.75
14292005.09.14 02:50sell7151.001.18281.18581.1788
14302005.09.14 13:50t/p7151.001.17881.18581.1788339.3388704.08
14312005.09.14 14:45buy7161.001.17841.17541.1824
14322005.09.14 15:05t/p7161.001.18241.17541.1824337.9289042.00
14332005.09.14 15:40buy7171.001.17851.17551.1825
14342005.09.14 16:10t/p7171.001.18251.17551.1825338.1089380.10
14352005.09.14 17:50sell7181.001.18101.18401.1770
14362005.09.15 10:35s/l7181.001.18401.18401.1770-269.8089110.30
14372005.09.15 14:50sell7191.001.18631.18931.1823
14382005.09.15 17:40s/l7191.001.18931.18931.1823-252.1088858.20
14392005.09.15 18:50sell7201.001.18971.19271.1857
14402005.09.15 19:05t/p7201.001.18571.19271.1857337.7889195.98
14412005.09.15 22:35sell7211.001.18571.18871.1817
14422005.09.16 08:10t/p7211.001.18171.18871.1817333.0389529.01
14432005.09.16 09:50buy7221.001.18171.17871.1857
14442005.09.16 21:30s/l7221.001.17871.17871.1857-254.5889274.43
14452005.09.19 10:50sell7231.001.18271.18571.1787
14462005.09.19 16:05t/p7231.001.17871.18571.1787340.1489614.57
14472005.09.19 17:20sell7241.001.17431.17731.1703
14482005.09.19 18:59t/p7241.001.17031.17731.1703342.1589956.72
14492005.09.19 20:50buy7251.001.16661.16361.1706
14502005.09.20 18:05t/p7251.001.17061.16361.1706343.1090299.82
14512005.09.20 19:45sell7261.001.17021.17321.1662
14522005.09.21 15:15t/p7261.001.16621.17321.1662337.6190637.42
14532005.09.21 15:35sell7271.001.16711.17011.1631
14542005.09.21 18:05s/l7271.001.17011.17011.1631-256.0490381.38
14552005.09.21 22:40sell7281.001.17061.17361.1666
14562005.09.22 01:05t/p7281.001.16661.17361.1666326.5190707.89
14572005.09.22 01:59buy7291.001.16641.16341.1704
14582005.09.22 10:25s/l7291.001.16341.16341.1704-257.9690449.93
14592005.09.22 10:45sell7301.001.16711.17011.1631
14602005.09.22 11:20t/p7301.001.16311.17011.1631343.9190793.84
14612005.09.22 11:30sell7311.001.16451.16751.1605
14622005.09.22 15:05s/l7311.001.16751.16751.1605-256.8790536.97
14632005.09.22 16:45buy7321.001.16561.16261.1696
14642005.09.22 20:05t/p7321.001.16961.16261.1696341.8890878.85
14652005.09.22 21:25sell7331.001.17001.17301.1660
14662005.09.23 00:35s/l7331.001.17301.17301.1660-261.2290617.63
14672005.09.23 04:35sell7341.001.17311.17611.1691
14682005.09.23 19:05t/p7341.001.16911.17611.1691342.2090959.83
14692005.09.23 19:45sell7351.001.17131.17431.1673
14702005.09.26 00:15s/l7351.001.17431.17431.1673-260.9490698.88
14712005.09.26 04:50sell7361.001.17431.17731.1703
14722005.09.26 11:50s/l7361.001.17731.17731.1703-254.7590444.13
14732005.09.26 12:10sell7371.001.17701.18001.1730
14742005.09.26 16:45s/l7371.001.18001.18001.1730-254.2490189.89
14752005.09.26 17:30sell7381.001.17711.18011.1731
14762005.09.26 18:05t/p7381.001.17311.18011.1731341.9190531.80
14772005.09.26 18:35sell7391.001.17471.17771.1707
14782005.09.26 19:05t/p7391.001.17071.17771.1707341.7190873.51
14792005.09.26 20:15sell7401.001.17121.17421.1672
14802005.09.27 12:05s/l7401.001.17421.17421.1672-260.8690612.65
14812005.09.27 12:10buy7411.001.17261.16961.1766
14822005.09.27 16:40t/p7411.001.17661.16961.1766339.5390952.18
14832005.09.27 18:50sell7421.001.17921.18221.1752
14842005.09.28 20:10t/p7421.001.17521.18221.1752334.9991287.17
14852005.09.28 20:45sell7431.001.17771.18071.1737
14862005.09.28 21:05t/p7431.001.17371.18071.1737340.9791628.14
14872005.09.28 22:35sell7441.001.17471.17771.1707
14882005.09.29 15:10s/l7441.001.17771.17771.1707-271.0991357.04
14892005.09.29 17:59buy7451.001.17171.16871.1757
14902005.09.30 11:05s/l7451.001.16871.16871.1757-255.5291101.52
14912005.09.30 11:20sell7461.001.17141.17441.1674
14922005.09.30 12:25t/p7461.001.16741.17441.1674342.6491444.16
14932005.09.30 13:59sell7471.001.16751.17051.1635
14942005.09.30 16:40t/p7471.001.16351.17051.1635343.7991787.95
14952005.09.30 16:40buy7481.001.16351.16051.1675
14962005.09.30 17:59s/l7481.001.16051.16051.1675-258.5191529.44
14972005.09.30 18:35buy7491.001.16061.15761.1646
14982005.10.03 05:25t/p7491.001.16461.15761.1646344.8691874.30
14992005.10.03 08:40sell7501.001.16441.16741.1604
15002005.10.03 16:35s/l7501.001.16741.16741.1604-256.9891617.32
15012005.10.03 17:30sell7511.001.16641.16941.1624
15022005.10.04 15:40s/l7511.001.16941.16941.1624-261.9391355.39
15032005.10.04 16:30sell7521.001.16961.17261.1656
15042005.10.04 17:50s/l7521.001.17261.17261.1656-255.8091099.59
15052005.10.04 18:20sell7531.001.17261.17561.1686
15062005.10.05 15:05s/l7531.001.17561.17561.1686-260.4490839.14
15072005.10.05 17:50sell7541.001.18111.18411.1771
15082005.10.05 22:30s/l7541.001.18411.18411.1771-253.2790585.87
15092005.10.05 22:59buy7551.001.18251.17951.1865
15102005.10.06 02:05s/l7551.001.17951.17951.1865-250.1890335.69
15112005.10.06 02:35sell7561.001.18261.18561.1786
15122005.10.06 09:50t/p7561.001.17861.18561.1786339.3990675.08
15132005.10.06 10:59sell7571.001.17891.18191.1749
15142005.10.06 13:15s/l7571.001.18191.18191.1749-253.8390421.25
15152005.10.06 13:40buy7581.001.17921.17621.1832
15162005.10.06 15:05t/p7581.001.18321.17621.1832337.9890759.23
15172005.10.06 15:30buy7591.001.18071.17771.1847
15182005.10.06 16:05t/p7591.001.18471.17771.1847337.4991096.72
15192005.10.06 17:40sell7601.001.18451.18751.1805
15202005.10.06 21:05t/p7601.001.18051.18751.1805339.0191435.73
15212005.10.06 21:35sell7611.001.18221.18521.1782
15222005.10.07 16:05t/p7611.001.17821.18521.1782334.6391770.36
15232005.10.07 16:30sell7621.001.18141.18441.1774
15242005.10.07 16:45t/p7621.001.17741.18441.1774340.1192110.47
15252005.10.07 17:50sell7631.001.17801.18101.1740
15262005.10.07 17:59t/p7631.001.17401.18101.1740340.7792451.24
15272005.10.07 18:50buy7641.001.17321.17021.1772
15282005.10.10 20:10t/p7641.001.17721.17021.1772341.1892792.42
15292005.10.10 22:50sell7651.001.17661.17961.1726
15302005.10.11 12:50s/l7651.001.17961.17961.1726-259.7792532.64
15312005.10.11 13:45sell7661.001.17891.18191.1749
15322005.10.11 15:45s/l7661.001.18191.18191.1749-253.7892278.86
15332005.10.11 15:59buy7671.001.17951.17651.1835
15342005.10.11 17:05s/l7671.001.17651.17651.1835-254.9992023.87
15352005.10.11 17:35sell7681.001.17991.18291.1759
15362005.10.11 18:05t/p7681.001.17591.18291.1759340.4292364.29
15372005.10.11 18:30sell7691.001.17691.17991.1729
15382005.10.12 11:05t/p7691.001.17291.17991.1729335.8692700.15
15392005.10.12 19:35buy7701.001.17041.16741.1744
15402005.10.13 15:10t/p7701.001.17441.16741.1744344.4893044.62
15412005.10.13 16:20sell7711.001.17891.18191.1749
15422005.10.13 17:50s/l7711.001.18191.18191.1749-253.3892791.24
15432005.10.13 18:45sell7721.001.18321.18621.1792
15442005.10.14 13:50s/l7721.001.18621.18621.1792-258.3892532.86
15452005.10.14 14:50sell7731.001.18571.18871.1817
15462005.10.14 16:45s/l7731.001.18871.18871.1817-252.1892280.68
15472005.10.14 17:40sell7741.001.18741.19041.1834
15482005.10.17 03:05t/p7741.001.18341.19041.1834332.7192613.39
15492005.10.17 03:10sell7751.001.18531.18831.1813
15502005.10.17 11:40t/p7751.001.18131.18831.1813338.6192952.00
15512005.10.17 11:40buy7761.001.18131.17831.1853
15522005.10.17 16:05s/l7761.001.17831.17831.1853-254.6292697.38
15532005.10.17 16:50sell7771.001.18291.18591.1789
15542005.10.17 16:59t/p7771.001.17891.18591.1789339.4793036.85
15552005.10.17 18:50buy7781.001.17831.17531.1823
15562005.10.18 06:15t/p7781.001.18231.17531.1823339.6393376.48
15572005.10.18 09:45sell7791.001.18261.18561.1786
15582005.10.18 15:10s/l7791.001.18561.18561.1786-253.0293123.46
15592005.10.18 16:50sell7801.001.18651.18951.1825
15602005.10.18 17:20t/p7801.001.18251.18951.1825338.3293461.78
15612005.10.18 17:50sell7811.001.18381.18681.1798
15622005.10.18 18:15t/p7811.001.17981.18681.1798339.0793800.85
15632005.10.18 19:35sell7821.001.18011.18311.1761
15642005.10.19 14:05t/p7821.001.17611.18311.1761334.8494135.68
15652005.10.19 14:40sell7831.001.17821.18121.1742
15662005.10.19 16:50t/p7831.001.17421.18121.1742340.6694476.34
15672005.10.19 18:50buy7841.001.17551.17251.1795
15682005.10.20 15:45s/l7841.001.17251.17251.1795-251.9694224.38
15692005.10.20 16:40buy7851.001.17171.16871.1757
15702005.10.20 18:10t/p7851.001.17571.16871.1757339.9694564.34
15712005.10.20 18:45buy7861.001.17221.16921.1762
15722005.10.20 18:59t/p7861.001.17621.16921.1762340.0594904.39
15732005.10.20 19:40buy7871.001.17611.17311.1801
15742005.10.21 16:05t/p7871.001.18011.17311.1801340.2395244.62
15752005.10.21 17:30buy7881.001.18101.17801.1850
15762005.10.21 18:45t/p7881.001.18501.17801.1850337.5095582.12
15772005.10.21 19:50sell7891.001.18491.18791.1809
15782005.10.21 20:50s/l7891.001.18791.18791.1809-252.5595329.57
15792005.10.21 21:50sell7901.001.18691.18991.1829
15802005.10.24 13:05s/l7901.001.18991.18991.1829-257.4295072.14
15812005.10.24 14:50sell7911.001.19201.19501.1880
15822005.10.24 18:05t/p7911.001.18801.19501.1880336.7895408.92
15832005.10.24 18:35sell7921.001.18961.19261.1856
15842005.10.25 11:05t/p7921.001.18561.19261.1856332.3195741.23
15852005.10.25 11:50sell7931.001.18651.18951.1825
15862005.10.25 14:45t/p7931.001.18251.18951.1825338.3896079.61
15872005.10.25 14:59sell7941.001.18461.18761.1806
15882005.10.25 16:35t/p7941.001.18061.18761.1806338.9596418.56
15892005.10.25 18:50buy7951.001.17711.17411.1811
15902005.10.25 23:30s/l7951.001.17411.17411.1811-255.5696163.00
15912005.10.26 00:25buy7961.001.17441.17141.1784
15922005.10.26 16:05s/l7961.001.17141.17141.1784-256.2295906.78
15932005.10.26 16:45sell7971.001.17451.17751.1705
15942005.10.26 16:59t/p7971.001.17051.17751.1705341.7996248.57
15952005.10.26 17:25sell7981.001.17051.17351.1665
15962005.10.27 04:05t/p7981.001.16651.17351.1665326.7596575.32
15972005.10.27 04:20sell7991.001.16971.17271.1657
15982005.10.27 05:35t/p7991.001.16571.17271.1657343.1496918.46
15992005.10.27 07:59sell8001.001.16891.17191.1649
16002005.10.27 16:05t/p8001.001.16491.17191.1649343.4997261.95
16012005.10.27 16:15sell8011.001.16691.16991.1629
16022005.10.27 18:05s/l8011.001.16991.16991.1629-256.2597005.70
16032005.10.27 18:50buy8021.001.16871.16571.1727
16042005.10.27 22:45t/p8021.001.17271.16571.1727341.0997346.79
16052005.10.28 00:50sell8031.001.17281.17581.1688
16062005.10.28 16:40s/l8031.001.17581.17581.1688-255.0697091.73
16072005.10.28 18:50sell8041.001.17711.18011.1731
16082005.10.31 18:05s/l8041.001.18011.18011.1731-259.4796832.25
16092005.10.31 18:20buy8051.001.17901.17601.1830
16102005.10.31 21:50t/p8051.001.18301.17601.1830338.0197170.26
16112005.10.31 22:45sell8061.001.18251.18551.1785
16122005.11.01 18:05t/p8061.001.17851.18551.1785334.2397504.49
16132005.11.01 18:45sell8071.001.17971.18271.1757
16142005.11.01 19:05t/p8071.001.17571.18271.1757340.3697844.85
16152005.11.01 19:40sell8081.001.17711.18011.1731
16162005.11.02 15:05s/l8081.001.18011.18011.1731-259.5897585.27
16172005.11.02 16:45sell8091.001.18111.18411.1771
16182005.11.03 14:40t/p8091.001.17711.18411.1771323.4097908.66
16192005.11.03 14:50sell8101.001.17871.18171.1747
16202005.11.03 16:40s/l8101.001.18171.18171.1747-253.8397654.83
16212005.11.03 16:50buy8111.001.17671.17371.1807
16222005.11.03 16:59t/p8111.001.18071.17371.1807338.7897993.61
16232005.11.03 17:30sell8121.001.18101.18401.1770
16242005.11.04 15:35t/p8121.001.17701.18401.1770334.6498328.25
16252005.11.04 16:30buy8131.001.17541.17241.1794
16262005.11.04 17:50s/l8131.001.17241.17241.1794-256.1098072.15
16272005.11.04 17:50buy8141.001.17181.16881.1758
16282005.11.04 17:59t/p8141.001.17581.16881.1758339.9398412.08
16292005.11.04 18:45buy8151.001.17651.17351.1805
16302005.11.04 18:59t/p8151.001.18051.17351.1805338.6198750.69
16312005.11.04 19:45buy8161.001.18091.17791.1849
16322005.11.04 19:59t/p8161.001.18491.17791.1849337.3599088.04
16332005.11.04 21:50sell8171.001.18481.18781.1808
16342005.11.07 14:50s/l8171.001.18781.18781.1808-258.0198830.03
16352005.11.07 16:40sell8181.001.18941.19241.1854
16362005.11.08 10:20s/l8181.001.19241.19241.1854-257.0098573.02
16372005.11.08 11:25sell8191.001.19311.19611.1891
16382005.11.08 13:45s/l8191.001.19611.19611.1891-250.6298322.40
16392005.11.08 14:50sell8201.001.19531.19831.1913
16402005.11.08 17:05t/p8201.001.19131.19831.1913336.1498658.54
16412005.11.08 17:40sell8211.001.19271.19571.1887
16422005.11.08 18:05t/p8211.001.18871.19571.1887336.5698995.10
16432005.11.08 18:30sell8221.001.19031.19331.1863
16442005.11.08 21:45t/p8221.001.18631.19331.1863337.3299332.42
16452005.11.09 12:50sell8231.001.19011.19311.1861
16462005.11.09 18:35t/p8231.001.18611.19311.1861337.2799669.69
16472005.11.09 18:40sell8241.001.18821.19121.1842
16482005.11.09 21:20t/p8241.001.18421.19121.1842337.95100007.64
16492005.11.09 21:25sell8251.001.18441.18741.1804
16502005.11.10 00:00s/l8251.001.18741.18741.1804-269.0399738.61
16512005.11.10 04:50sell8261.001.18741.19041.1834
16522005.11.10 15:10t/p8261.001.18341.19041.1834338.81100077.42
16532005.11.10 15:30sell8271.001.18731.19031.1833
16542005.11.10 15:40t/p8271.001.18331.19031.1833338.81100416.23
16552005.11.10 18:59sell8281.001.18751.19051.1835
16562005.11.10 22:05s/l8281.001.19051.19051.1835-251.95100164.28
16572005.11.11 01:45sell8291.001.19051.19351.1865
16582005.11.14 12:10s/l8291.001.19351.19351.1865-256.7599907.53
16592005.11.14 15:50sell8301.001.19581.19881.1918
16602005.11.14 20:10t/p8301.001.19181.19881.1918335.80100243.33
16612005.11.14 20:45sell8311.001.19361.19661.1896
16622005.11.15 14:50s/l8311.001.19661.19661.1896-256.1499987.18
16632005.11.15 15:45sell8321.001.19631.19931.1923
16642005.11.15 22:05t/p8321.001.19231.19931.1923335.60100322.78
16652005.11.15 22:15sell8331.001.19351.19651.1895
16662005.11.16 13:25s/l8331.001.19651.19651.1895-256.20100066.58
16672005.11.16 13:25sell8341.001.19611.19911.1921
16682005.11.16 18:05t/p8341.001.19211.19911.1921335.80100402.38
16692005.11.16 19:45sell8351.001.19211.19511.1881
16702005.11.17 14:40t/p8351.001.18811.19511.1881320.62100723.00
16712005.11.17 15:50buy8361.001.18781.18481.1918
16722005.11.18 17:35t/p8361.001.19181.18481.1918336.73101059.73
16732005.11.18 18:30sell8371.001.19141.19441.1874
16742005.11.21 11:05t/p8371.001.18741.19441.1874331.40101391.12
16752005.11.21 11:15sell8381.001.18921.19221.1852
16762005.11.21 15:45t/p8381.001.18521.19221.1852337.84101728.96
16772005.11.21 17:50buy8391.001.18181.17881.1858
16782005.11.22 17:45s/l8391.001.17881.17881.1858-253.52101475.44
16792005.11.22 18:40buy8401.001.17701.17401.1810
16802005.11.22 21:40s/l8401.001.17401.17401.1810-255.82101219.62
16812005.11.22 22:59sell8411.001.17441.17741.1704
16822005.11.24 14:50t/p8411.001.17041.17741.1704319.86101539.49
16832005.11.24 14:50buy8421.001.17041.16741.1744
16842005.11.25 17:50s/l8421.001.16741.16741.1744-255.59101283.89
16852005.11.25 17:50buy8431.001.16781.16481.1718
16862005.11.28 21:45s/l8431.001.16481.16481.1718-256.26101027.63
16872005.11.28 21:59sell8441.001.16651.16951.1625
16882005.11.28 22:05s/l8441.001.16951.16951.1625-256.45100771.18
16892005.11.28 23:35buy8451.001.16711.16411.1711
16902005.11.30 22:25s/l8451.001.16411.16411.1711-254.98100516.20
16912005.11.30 22:30sell8461.001.16561.16861.1616
16922005.12.01 16:05s/l8461.001.16861.16861.1616-273.03100243.17
16932005.12.01 17:20sell8471.001.17151.17451.1675
16942005.12.01 20:05t/p8471.001.16751.17451.1675342.87100586.04
16952005.12.01 20:40sell8481.001.16871.17171.1647
16962005.12.01 21:05t/p8481.001.16471.17171.1647344.00100930.04
16972005.12.01 21:35sell8491.001.16521.16821.1612
16982005.12.02 15:45t/p8491.001.16121.16821.1612339.18101269.22
16992005.12.05 07:40sell8501.001.16201.16501.1580
17002005.12.05 14:45t/p8501.001.15801.16501.1580345.42101614.64
17012005.12.05 15:40buy8511.001.15691.15391.1609
17022005.12.06 12:25s/l8511.001.15391.15391.1609-258.64101355.99
17032005.12.06 12:50sell8521.001.15531.15831.1513
17042005.12.06 16:30s/l8521.001.15831.15831.1513-258.75101097.24
17052005.12.06 18:50sell8531.001.15651.15951.1525
17062005.12.07 10:25s/l8531.001.15951.15951.1525-264.02100833.22
17072005.12.07 11:20sell8541.001.16071.16371.1567
17082005.12.07 15:50s/l8541.001.16371.16371.1567-257.64100575.58
17092005.12.07 15:50sell8551.001.16401.16701.1600
17102005.12.07 15:59t/p8551.001.16001.16701.1600344.92100920.50
17112005.12.07 16:45sell8561.001.16011.16311.1561
17122005.12.12 03:30t/p8561.001.15611.16311.1561318.62101239.12
17132005.12.12 03:30buy8571.001.15611.15311.1601
17142005.12.12 13:20s/l8571.001.15311.15311.1601-260.17100978.95
17152005.12.12 13:40sell8581.001.15471.15771.1507
17162005.12.12 18:45t/p8581.001.15071.15771.1507347.68101326.63
17172005.12.12 20:50buy8591.001.15191.14891.1559
17182005.12.13 21:40s/l8591.001.14891.14891.1559-259.78101066.85
17192005.12.14 03:25sell8601.001.15011.15311.1461
17202005.12.14 04:25t/p8601.001.14611.15311.1461349.19101416.04
17212005.12.14 05:50buy8611.001.14541.14241.1494
17222005.12.14 16:20t/p8611.001.14941.14241.1494348.01101764.05
17232005.12.14 17:35buy8621.001.14871.14571.1527
17242005.12.14 18:59t/p8621.001.15271.14571.1527346.92102110.97
17252005.12.14 20:50sell8631.001.15141.15441.1474
17262005.12.15 09:59s/l8631.001.15441.15441.1474-276.20101834.77
17272005.12.15 10:35sell8641.001.15491.15791.1509
17282005.12.15 14:45s/l8641.001.15791.15791.1509-259.04101575.73
17292005.12.15 15:30sell8651.001.15741.16041.1534
17302005.12.15 16:35s/l8651.001.16041.16041.1534-258.33101317.40
17312005.12.15 16:35sell8661.001.16091.16391.1569
17322005.12.15 17:05t/p8661.001.15691.16391.1569345.87101663.27
17332005.12.15 17:30sell8671.001.15941.16241.1554
17342005.12.16 10:25t/p8671.001.15541.16241.1554340.73102003.99
17352005.12.16 14:59sell8681.001.15721.16021.1532
17362005.12.19 01:05s/l8681.001.16021.16021.1532-264.02101739.97
17372005.12.19 02:50sell8691.001.16031.16331.1563
17382005.12.19 15:40s/l8691.001.16331.16331.1563-257.84101482.13
17392005.12.19 15:40sell8701.001.16311.16611.1591
17402005.12.19 20:10s/l8701.001.16611.16611.1591-257.27101224.86
17412005.12.19 22:20sell8711.001.16811.17111.1641
17422005.12.20 13:50s/l8711.001.17111.17111.1641-261.64100963.22
17432005.12.20 16:50sell8721.001.17361.17661.1696
17442005.12.21 18:15t/p8721.001.16961.17661.1696336.53101299.74
17452005.12.21 18:45sell8731.001.17271.17571.1687
17462005.12.21 19:05t/p8731.001.16871.17571.1687342.47101642.21
17472005.12.21 19:40sell8741.001.16951.17251.1655
17482005.12.21 23:40t/p8741.001.16551.17251.1655343.20101985.41
17492005.12.22 00:50buy8751.001.16531.16231.1693
17502005.12.22 17:45t/p8751.001.16931.16231.1693342.03102327.44
17512005.12.22 18:40sell8761.001.16851.17151.1645
17522005.12.22 20:05t/p8761.001.16451.17151.1645343.73102671.17
17532005.12.22 20:45sell8771.001.16591.16891.1619
17542005.12.23 15:05s/l8771.001.16891.16891.1619-262.12102409.05
17552005.12.23 16:35buy8781.001.16791.16491.1719
17562005.12.23 18:25s/l8781.001.16491.16491.1719-257.55102151.50
17572005.12.23 18:45sell8791.001.16771.17071.1637
17582005.12.27 16:20s/l8791.001.17071.17071.1637-266.79101884.71
17592005.12.27 16:35buy8801.001.16841.16541.1724
17602005.12.27 16:45t/p8801.001.17241.16541.1724341.06102225.77
17612005.12.27 23:30sell8811.001.17411.17711.1701
17622005.12.28 09:25t/p8811.001.17011.17711.1701336.49102562.26
17632005.12.28 12:50buy8821.001.16841.16541.1724
17642005.12.28 16:30s/l8821.001.16541.16541.1724-257.47102304.79
17652005.12.28 18:50buy8831.001.16181.15881.1658
17662005.12.28 21:10t/p8831.001.16581.15881.1658343.11102647.90
17672005.12.29 06:50sell8841.001.16671.16971.1627
17682005.12.30 10:05t/p8841.001.16271.16971.1627338.62102986.51
17692005.12.30 17:30buy8851.001.16451.16151.1685
17702005.12.30 18:00t/p8851.001.16851.16151.1685342.32103328.83
17712005.12.30 18:45sell8861.001.16921.17221.1652
17722005.12.30 19:10t/p8861.001.16521.17221.1652343.68103672.51
17732005.12.30 19:50sell8871.001.16651.16951.1625
17742005.12.30 19:59t/p8871.001.16251.16951.1625344.14104016.65
17752005.12.30 21:40sell8881.001.16371.16671.1597
17762006.01.03 10:40t/p8881.001.15971.16671.1597334.27104350.93
17772006.01.03 12:50buy8891.001.15891.15591.1629
17782006.01.03 15:05t/p8891.001.16291.15591.1629342.88104693.81
17792006.01.03 16:50sell8901.001.16601.16901.1620
17802006.01.03 17:00t/p8901.001.16201.16901.1620344.23105038.04
17812006.01.03 17:50sell8911.001.16221.16521.1582
17822006.01.03 17:59t/p8911.001.15821.16521.1582346.11105384.15
17832006.01.03 18:40sell8921.001.15611.15911.1521
17842006.01.04 14:45t/p8921.001.15211.15911.1521341.96105726.10
17852006.01.04 15:40buy8931.001.15201.14901.1560
17862006.01.04 19:20s/l8931.001.14901.14901.1560-261.21105464.89
17872006.01.04 21:50buy8941.001.14691.14391.1509
17882006.01.05 12:05t/p8941.001.15091.14391.1509351.61105816.50
17892006.01.05 17:30sell8951.001.15961.16261.1556
17902006.01.05 17:50s/l8951.001.16261.16261.1556-258.00105558.50
17912006.01.05 19:45sell8961.001.16191.16491.1579
17922006.01.05 20:45s/l8961.001.16491.16491.1579-257.43105301.07
17932006.01.06 00:25sell8971.001.16261.16561.1586
17942006.01.06 10:20s/l8971.001.16561.16561.1586-257.22105043.85
17952006.01.06 12:50sell8981.001.16751.17051.1635
17962006.01.06 14:40s/l8981.001.17051.17051.1635-256.13104787.72
17972006.01.06 15:40sell8991.001.17201.17501.1680
17982006.01.06 16:05t/p8991.001.16801.17501.1680343.70105131.42
17992006.01.06 16:50sell9001.001.16791.17091.1639
18002006.01.06 17:05t/p9001.001.16391.17091.1639343.67105475.09
18012006.01.06 18:40sell9011.001.16581.16881.1618
18022006.01.09 10:10s/l9011.001.16881.16881.1618-262.14105212.94
18032006.01.09 12:40sell9021.001.16821.17121.1642
18042006.01.09 15:30s/l9021.001.17121.17121.1642-256.12104956.82
18052006.01.09 17:50sell9031.001.17351.17651.1695
18062006.01.09 18:05t/p9031.001.16951.17651.1695342.38105299.20
18072006.01.09 18:30sell9041.001.17011.17311.1661
18082006.01.10 16:10t/p9041.001.16611.17311.1661337.65105636.85
18092006.01.10 16:45sell9051.001.16871.17171.1647
18102006.01.10 17:10t/p9051.001.16471.17171.1647343.44105980.29
18112006.01.10 17:45buy9061.001.16481.16181.1688
18122006.01.11 01:25s/l9061.001.16181.16181.1688-256.87105723.42
18132006.01.11 04:35sell9071.001.16471.16771.1607
18142006.01.11 05:30s/l9071.001.16771.16771.1607-256.61105466.81
18152006.01.11 06:25sell9081.001.16731.17031.1633
18162006.01.11 15:05t/p9081.001.16331.17031.1633344.62105811.43
18172006.01.11 15:10sell9091.001.16421.16721.1602
18182006.01.11 16:30t/p9091.001.16021.16721.1602344.98106156.41
18192006.01.11 21:35buy9101.001.15761.15461.1616
18202006.01.12 16:10t/p9101.001.16161.15461.1616348.49106504.90
18212006.01.12 17:15buy9111.001.16241.15941.1664
18222006.01.13 13:05s/l9111.001.15941.15941.1664-257.43106247.47
18232006.01.13 13:15sell9121.001.16211.16511.1581
18242006.01.16 18:50t/p9121.001.15811.16511.1581340.10106587.56
18252006.01.17 08:30sell9131.001.15921.16221.1552
18262006.01.17 16:45s/l9131.001.16221.16221.1552-257.93106329.63
18272006.01.17 18:35sell9141.001.16481.16781.1608
18282006.01.18 16:25s/l9141.001.16781.16781.1608-262.34106067.29
18292006.01.18 19:59sell9151.001.17251.17551.1685
18302006.01.19 10:10s/l9151.001.17551.17551.1685-271.44105795.85
18312006.01.19 14:40sell9161.001.17851.18151.1745
18322006.01.19 16:05t/p9161.001.17451.18151.1745340.83106136.68
18332006.01.19 16:35sell9171.001.17681.17981.1728
18342006.01.19 17:05t/p9171.001.17281.17981.1728342.03106478.71
18352006.01.19 17:30sell9181.001.17481.17781.1708
18362006.01.19 17:59t/p9181.001.17081.17781.1708341.94106820.65
18372006.01.19 19:20sell9191.001.16621.16921.1622
18382006.01.20 13:45t/p9191.001.16221.16921.1622338.77107159.41
18392006.01.20 14:40buy9201.001.16201.15901.1660
18402006.01.20 15:50s/l9201.001.15901.15901.1660-259.18106900.23
18412006.01.20 19:45buy9211.001.15281.14981.1568
18422006.01.23 13:05s/l9211.001.14981.14981.1568-259.59106640.64
18432006.01.23 13:30sell9221.001.15181.15481.1478
18442006.01.23 16:45t/p9221.001.14781.15481.1478348.62106989.26
18452006.01.23 16:45buy9231.001.14741.14441.1514
18462006.01.23 17:05t/p9231.001.15141.14441.1514347.28107336.54
18472006.01.23 17:40buy9241.001.15021.14721.1542
18482006.01.24 11:30t/p9241.001.15421.14721.1542347.95107684.49
18492006.01.24 11:30sell9251.001.15421.15721.1502
18502006.01.24 15:05t/p9251.001.15021.15721.1502347.95108032.44
18512006.01.24 15:10sell9261.001.15181.15481.1478
18522006.01.24 16:05s/l9261.001.15481.15481.1478-259.36107773.08
18532006.01.24 18:50sell9271.001.15641.15941.1524
18542006.01.24 22:05t/p9271.001.15241.15941.1524347.46108120.54
18552006.01.24 23:30sell9281.001.15271.15571.1487
18562006.01.25 13:45t/p9281.001.14871.15571.1487342.78108463.32
18572006.01.25 16:45buy9291.001.14961.14661.1536
18582006.01.26 15:05t/p9291.001.15361.14661.1536350.49108813.80
18592006.01.26 15:35buy9301.001.15261.14961.1566
18602006.01.26 16:30s/l9301.001.14961.14961.1566-260.98108552.82
18612006.01.26 16:50sell9311.001.15361.15661.1496
18622006.01.26 17:05t/p9311.001.14961.15661.1496347.95108900.77
18632006.01.26 17:45sell9321.001.15041.15341.1464
18642006.01.27 11:15t/p9321.001.14641.15341.1464343.63109244.40
18652006.01.27 12:50buy9331.001.14681.14381.1508
18662006.01.27 16:15t/p9331.001.15081.14381.1508347.55109591.95
18672006.01.27 18:59buy9341.001.14731.14431.1513
18682006.01.30 15:50s/l9341.001.14431.14431.1513-261.05109330.90
18692006.01.30 16:50buy9351.001.14381.14081.1478
18702006.01.31 21:20s/l9351.001.14081.14081.1478-261.74109069.16
18712006.01.31 22:59sell9361.001.13891.14191.1349
18722006.02.01 11:30s/l9361.001.14191.14191.1349-268.19108800.96
18732006.02.01 12:50sell9371.001.14151.14451.1375
18742006.02.02 08:50s/l9371.001.14451.14451.1375-278.43108522.53
18752006.02.02 09:50sell9381.001.14371.14671.1397
18762006.02.03 04:40s/l9381.001.14671.14671.1397-267.09108255.44
18772006.02.03 05:15sell9391.001.14571.14871.1417
18782006.02.03 16:25s/l9391.001.14871.14871.1417-261.16107994.28
18792006.02.03 17:50sell9401.001.14931.15231.1453
18802006.02.03 21:05t/p9401.001.14531.15231.1453349.62108343.90
18812006.02.03 21:35sell9411.001.14751.15051.1435
18822006.02.06 00:00t/p9411.001.14351.15051.1435344.67108688.56
18832006.02.06 00:45buy9421.001.14181.13881.1458
18842006.02.06 13:05t/p9421.001.14581.13881.1458348.92109037.48
18852006.02.06 14:40sell9431.001.14601.14901.1420
18862006.02.07 10:40s/l9431.001.14901.14901.1420-266.52108770.96
18872006.02.07 15:40buy9441.001.14581.14281.1498
18882006.02.07 16:05t/p9441.001.14981.14281.1498347.89109118.85
18892006.02.07 17:25sell9451.001.15211.15511.1481
18902006.02.08 10:05s/l9451.001.15511.15511.1481-265.19108853.65
18912006.02.08 11:30buy9461.001.15431.15131.1583
18922006.02.08 19:05s/l9461.001.15131.15131.1583-260.91108592.74
18932006.02.08 19:20sell9471.001.15341.15641.1494
18942006.02.08 19:30t/p9471.001.14941.15641.1494348.07108940.81
18952006.02.08 21:50buy9481.001.15041.14741.1544
18962006.02.09 09:10s/l9481.001.14741.14741.1544-257.31108683.50
18972006.02.09 13:50sell9491.001.14881.15181.1448
18982006.02.09 16:45t/p9491.001.14481.15181.1448349.43109032.93
18992006.02.09 18:50buy9501.001.14511.14211.1491
19002006.02.10 14:50t/p9501.001.14911.14211.1491349.43109382.36
19012006.02.10 15:40sell9511.001.14851.15151.1445
19022006.02.10 17:35s/l9511.001.15151.15151.1445-260.32109122.04
19032006.02.10 18:40sell9521.001.15461.15761.1506
19042006.02.14 14:05s/l9521.001.15761.15761.1506-269.90108852.14
19052006.02.14 14:40buy9531.001.15511.15211.1591
19062006.02.14 15:05t/p9531.001.15911.15211.1591344.65109196.79
19072006.02.14 16:50sell9541.001.15971.16271.1557
19082006.02.14 16:59t/p9541.001.15571.16271.1557346.35109543.14
19092006.02.14 19:40sell9551.001.15481.15781.1508
19102006.02.15 19:05s/l9551.001.15781.15781.1508-264.49109278.65
19112006.02.15 19:45buy9561.001.15381.15081.1578
19122006.02.15 20:00t/p9561.001.15781.15081.1578345.42109624.07
19132006.02.15 20:40buy9571.001.15771.15471.1617
19142006.02.17 11:10s/l9571.001.15471.15471.1617-254.43109369.63
19152006.02.17 11:25sell9581.001.15821.16121.1542
19162006.02.17 14:45t/p9581.001.15421.16121.1542346.68109716.31
19172006.02.17 18:50buy9591.001.15081.14781.1548
19182006.02.20 13:35s/l9591.001.14781.14781.1548-260.05109456.26
19192006.02.21 02:45sell9601.001.14721.15021.1432
19202006.02.22 11:50s/l9601.001.15021.15021.1432-266.22109190.04
19212006.02.22 15:40sell9611.001.14981.15281.1458
19222006.02.23 16:05s/l9611.001.15281.15281.1458-276.34108913.70
19232006.02.23 17:50sell9621.001.15321.15621.1492
19242006.02.24 20:05t/p9621.001.14921.15621.1492342.75109256.44
19252006.02.27 01:40buy9631.001.14971.14671.1537
19262006.02.27 14:15s/l9631.001.14671.14671.1537-261.76108994.68
19272006.02.27 15:25sell9641.001.14711.15011.1431
19282006.02.27 16:50t/p9641.001.14311.15011.1431350.36109345.04
19292006.02.27 18:50buy9651.001.14191.13891.1459
19302006.02.28 11:10s/l9651.001.13891.13891.1459-262.09109082.95
19312006.02.28 11:30sell9661.001.14031.14331.1363
19322006.02.28 21:45t/p9661.001.13631.14331.1363352.24109435.19
19332006.03.01 09:25sell9671.001.13731.14031.1333
19342006.03.02 16:30t/p9671.001.13331.14031.1333336.90109772.09
19352006.03.03 03:50sell9681.001.13261.13561.1286
19362006.03.03 12:50s/l9681.001.13561.13561.1286-264.15109507.94
19372006.03.03 12:59buy9691.001.13411.13111.1381
19382006.03.06 14:40t/p9691.001.13811.13111.1381352.82109860.76
19392006.03.06 15:30sell9701.001.13771.14071.1337
19402006.03.06 19:35s/l9701.001.14071.14071.1337-262.91109597.85
19412006.03.06 19:35sell9711.001.14071.14371.1367
19422006.03.07 12:15s/l9711.001.14371.14371.1367-267.78109330.07
19432006.03.07 14:40sell9721.001.14421.14721.1402
19442006.03.07 16:40s/l9721.001.14721.14721.1402-261.44109068.63
19452006.03.07 17:20sell9731.001.14701.15001.1430
19462006.03.07 20:40s/l9731.001.15001.15001.1430-260.76108807.87
19472006.03.07 21:35sell9741.001.15101.15401.1470
19482006.03.08 14:50s/l9741.001.15401.15401.1470-265.44108542.42
19492006.03.08 15:45sell9751.001.15301.15601.1490
19502006.03.08 18:30s/l9751.001.15601.15601.1490-259.45108282.97
19512006.03.08 19:25sell9761.001.15741.16041.1534
19522006.03.09 12:35t/p9761.001.15341.16041.1534330.41108613.38
19532006.03.09 17:50sell9771.001.16071.16371.1567
19542006.03.10 15:40s/l9771.001.16371.16371.1567-263.21108350.17
19552006.03.10 18:50sell9781.001.16201.16501.1580
19562006.03.13 21:05t/p9781.001.15801.16501.1580340.19108690.35
19572006.03.13 21:30sell9791.001.15901.16201.1550
19582006.03.14 18:05t/p9791.001.15501.16201.1550341.00109031.35
19592006.03.14 18:25sell9801.001.15581.15881.1518
19602006.03.16 14:25s/l9801.001.15881.15881.1518-280.63108750.72
19612006.03.16 15:50sell9811.001.15911.16211.1551
19622006.03.16 16:05t/p9811.001.15511.16211.1551347.31109098.03
19632006.03.16 17:40sell9821.001.15271.15571.1487
19642006.03.17 08:40s/l9821.001.15571.15571.1487-264.96108833.07
19652006.03.17 10:50sell9831.001.15701.16001.1530
19662006.03.17 16:25s/l9831.001.16001.16001.1530-258.19108574.88
19672006.03.17 17:20sell9841.001.16091.16391.1569
19682006.03.17 18:05t/p9841.001.15691.16391.1569345.81108920.69
19692006.03.17 19:45sell9851.001.15951.16251.1555
19702006.03.20 11:15s/l9851.001.16251.16251.1555-263.44108657.25
19712006.03.20 11:45buy9861.001.16051.15751.1645
19722006.03.20 13:50t/p9861.001.16451.15751.1645343.40109000.65
19732006.03.20 14:15buy9871.001.16451.16151.1685
19742006.03.20 18:10s/l9871.001.16151.16151.1685-258.42108742.23
19752006.03.20 18:40sell9881.001.16531.16831.1613
19762006.03.20 20:05t/p9881.001.16131.16831.1613344.53109086.76
19772006.03.20 20:40sell9891.001.16261.16561.1586
19782006.03.20 23:45t/p9891.001.15861.16561.1586345.33109432.09
19792006.03.21 00:35buy9901.001.16031.15731.1643
19802006.03.21 15:45t/p9901.001.16431.15731.1643343.37109775.46
19812006.03.21 15:45sell9911.001.16491.16791.1609
19822006.03.22 10:40s/l9911.001.16791.16791.1609-262.34109513.11
19832006.03.22 12:50sell9921.001.17031.17331.1663
19842006.03.22 17:05t/p9921.001.16631.17331.1663343.08109856.19
19852006.03.22 17:30sell9931.001.16751.17051.1635
19862006.03.22 19:05t/p9931.001.16351.17051.1635343.79110199.98
19872006.03.22 19:20sell9941.001.16511.16811.1611
19882006.03.23 08:45s/l9941.001.16811.16811.1611-273.25109926.73
19892006.03.23 09:40sell9951.001.16811.17111.1641
19902006.03.24 14:50s/l9951.001.17111.17111.1641-261.59109665.14
19912006.03.24 15:50sell9961.001.16981.17281.1658
19922006.03.27 15:45s/l9961.001.17281.17281.1658-261.24109403.89
19932006.03.27 16:50sell9971.001.17221.17521.1682
19942006.03.27 18:05t/p9971.001.16821.17521.1682342.44109746.33
19952006.03.27 18:45sell9981.001.17071.17371.1667
19962006.03.28 10:05t/p9981.001.16671.17371.1667337.53110083.86
19972006.03.28 18:20buy9991.001.16951.16651.1735
19982006.03.29 10:10t/p9991.001.17351.16651.1735342.10110425.96
19992006.03.29 11:50sell10001.001.17451.17751.1705
20002006.03.30 05:10t/p10001.001.17051.17751.1705325.40110751.36
20012006.03.30 14:45buy10011.001.16601.16301.1700
20022006.03.30 16:35s/l10011.001.16301.16301.1700-258.10110493.26
20032006.03.30 17:30buy10021.001.16121.15821.1652
20042006.03.31 01:15s/l10021.001.15821.15821.1652-257.70110235.55
20052006.03.31 05:59sell10031.001.16051.16351.1565
20062006.03.31 12:45s/l10031.001.16351.16351.1565-257.84109977.71
20072006.03.31 13:25sell10041.001.16291.16591.1589
20082006.03.31 16:45s/l10041.001.16591.16591.1589-257.05109720.66
20092006.03.31 17:25buy10051.001.16531.16231.1693
20102006.04.03 02:45t/p10051.001.16931.16231.1693343.48110064.14
20112006.04.03 03:10sell10061.001.16911.17211.1651
20122006.04.03 08:15s/l10061.001.17211.17211.1651-255.95109808.19
20132006.04.03 10:50sell10071.001.17701.18001.1730
20142006.04.03 17:05t/p10071.001.17301.18001.1730341.26110149.45
20152006.04.03 17:20sell10081.001.17531.17831.1713
20162006.04.03 19:15t/p10081.001.17131.17831.1713341.82110491.27
20172006.04.03 19:35sell10091.001.17351.17651.1695
20182006.04.04 12:50t/p10091.001.16951.17651.1695336.62110827.89
20192006.04.04 12:59sell10101.001.17071.17371.1667
20202006.04.04 17:35t/p10101.001.16671.17371.1667343.17111171.06
20212006.04.04 20:15sell10111.001.16521.16821.1612
20222006.04.05 15:20t/p10111.001.16121.16821.1612339.09111510.15
20232006.04.05 15:20buy10121.001.16091.15791.1649
20242006.04.06 13:20s/l10121.001.15791.15791.1649-254.94111255.20
20252006.04.06 13:20sell10131.001.15931.16231.1553
20262006.04.06 14:15t/p10131.001.15531.16231.1553346.44111601.64
20272006.04.06 16:10buy10141.001.15581.15281.1598
20282006.04.06 18:10s/l10141.001.15281.15281.1598-260.25111341.39
20292006.04.06 18:20sell10151.001.15391.15691.1499
20302006.04.07 14:15t/p10151.001.14991.15691.1499342.54111683.93
20312006.04.07 15:35sell10161.001.14851.15151.1445
20322006.04.07 15:45t/p10161.001.14451.15151.1445349.50112033.43
20332006.04.07 16:35sell10171.001.14661.14961.1426
20342006.04.10 00:00s/l10171.001.14961.14961.1426-266.36111767.06
20352006.04.10 10:15buy10181.001.14751.14451.1515
20362006.04.11 17:40s/l10181.001.14451.14451.1515-260.78111506.28
20372006.04.11 17:40buy10191.001.14471.14171.1487
20382006.04.12 17:20t/p10191.001.14871.14171.1487349.52111855.80
20392006.04.12 17:20sell10201.001.14901.15201.1450
20402006.04.13 16:15s/l10201.001.15201.15201.1450-276.75111579.05
20412006.04.13 17:15sell10211.001.15251.15551.1485
20422006.04.17 05:10t/p10211.001.14851.15551.1485337.58111916.63
20432006.04.17 13:10sell10221.001.14721.15021.1432
20442006.04.18 16:05t/p10221.001.14321.15021.1432344.48112261.11
20452006.04.19 01:10sell10231.001.14111.14411.1371
20462006.04.19 18:15t/p10231.001.13711.14411.1371351.86112612.97
20472006.04.19 19:35sell10241.001.13661.13961.1326
20482006.04.20 13:45s/l10241.001.13961.13961.1326-279.62112333.35
20492006.04.20 14:15sell10251.001.13841.14141.1344
20502006.04.20 17:45s/l10251.001.14141.14141.1344-262.56112070.79
20512006.04.20 18:20sell10261.001.14121.14421.1372
20522006.04.21 11:05t/p10261.001.13721.14421.1372346.46112417.24
20532006.04.21 11:15sell10271.001.13871.14171.1347
20542006.04.24 10:50t/p10271.001.13471.14171.1347347.05112764.29
20552006.04.24 10:50buy10281.001.13471.13171.1387
20562006.04.24 16:20t/p10281.001.13871.13171.1387351.28113115.57
20572006.04.24 17:50sell10291.001.13921.14221.1352
20582006.04.24 19:50t/p10291.001.13521.14221.1352352.46113468.03
20592006.04.24 20:35sell10301.001.13601.13901.1320
20602006.04.25 11:40s/l10301.001.13901.13901.1320-268.86113199.17
20612006.04.25 11:45buy10311.001.13641.13341.1404
20622006.04.25 16:15s/l10311.001.13341.13341.1404-264.90112934.27
20632006.04.25 17:20buy10321.001.13261.12961.1366
20642006.04.26 15:35s/l10321.001.12961.12961.1366-264.42112669.84
20652006.04.26 15:40sell10331.001.13261.13561.1286
20662006.04.26 16:10t/p10331.001.12861.13561.1286354.51113024.35
20672006.04.26 17:15buy10341.001.12641.12341.1304
20682006.04.27 14:45t/p10341.001.13041.12341.1304357.96113382.31
20692006.04.27 15:10sell10351.001.13081.13381.1268
20702006.04.27 17:10t/p10351.001.12681.13381.1268355.01113737.32
20712006.04.27 18:20buy10361.001.12241.11941.1264
20722006.04.28 17:20s/l10361.001.11941.11941.1264-266.66113470.66
20732006.04.28 17:20sell10371.001.12161.12461.1176
20742006.04.28 22:05t/p10371.001.11761.12461.1176358.26113828.92
20752006.05.01 03:35sell10381.001.11811.12111.1141
20762006.05.01 16:05t/p10381.001.11411.12111.1141359.23114188.15
20772006.05.01 16:20sell10391.001.11681.11981.1128
20782006.05.01 20:15t/p10391.001.11281.11981.1128359.55114547.70
20792006.05.01 21:20buy10401.001.11211.10911.1161
20802006.05.02 07:40t/p10401.001.11611.10911.1161359.75114907.45
20812006.05.02 09:45buy10411.001.11551.11251.1195
20822006.05.02 11:10s/l10411.001.11251.11251.1195-269.69114637.76
20832006.05.02 12:20buy10421.001.10941.10641.1134
20842006.05.02 13:15s/l10421.001.10641.10641.1134-271.20114366.56
20852006.05.02 13:35sell10431.001.10771.11071.1037
20862006.05.03 04:15t/p10431.001.10371.11071.1037357.24114723.79
20872006.05.03 09:20buy10441.001.10241.09941.1064
20882006.05.03 11:20t/p10441.001.10641.09941.1064361.43115085.22
20892006.05.03 12:20sell10451.001.10541.10841.1014
20902006.05.03 17:15s/l10451.001.10841.10841.1014-270.56114814.66
20912006.05.03 19:15sell10461.001.10701.11001.1030
20922006.05.04 02:10s/l10461.001.11001.11001.1030-286.66114528.00
20932006.05.04 10:20sell10471.001.11261.11561.1086
20942006.05.04 16:45t/p10471.001.10861.11561.1086361.11114889.11
20952006.05.04 18:20buy10481.001.10641.10341.1104
20962006.05.05 13:10t/p10481.001.11041.10341.1104361.52115250.63
20972006.05.05 13:10sell10491.001.11071.11371.1067
20982006.05.05 15:50t/p10491.001.10671.11371.1067361.64115612.27
20992006.05.05 16:35sell10501.001.10871.11171.1047
21002006.05.08 11:20t/p10501.001.10471.11171.1047356.75115969.02
21012006.05.08 14:15buy10511.001.10541.10241.1094
21022006.05.08 15:50t/p10511.001.10941.10241.1094360.01116329.03
21032006.05.08 16:20sell10521.001.11131.11431.1073
21042006.05.09 11:10s/l10521.001.11431.11431.1073-274.60116054.42
21052006.05.09 13:45sell10531.001.11511.11811.1111
21062006.05.09 14:05t/p10531.001.11111.11811.1111360.10116414.52
21072006.05.09 14:10sell10541.001.11461.11761.1106
21082006.05.09 15:20t/p10541.001.11061.11761.1106360.49116775.01
21092006.05.09 20:45sell10551.001.10161.10461.0976
21102006.05.11 02:40s/l10551.001.10461.10461.0976-293.37116481.65
21112006.05.11 06:35sell10561.001.10501.10801.1010
21122006.05.11 10:35s/l10561.001.10801.10801.1010-270.68116210.97
21132006.05.11 11:20sell10571.001.10751.11051.1035
21142006.05.11 15:15t/p10571.001.10351.11051.1035362.77116573.74
21152006.05.11 17:45buy10581.001.10091.09791.1049
21162006.05.11 18:20s/l10581.001.09791.09791.1049-273.33116300.41
21172006.05.11 19:20buy10591.001.09871.09571.1027
21182006.05.11 23:50t/p10591.001.10271.09571.1027362.62116663.03
21192006.05.12 03:35sell10601.001.10151.10451.0975
21202006.05.12 15:40s/l10601.001.10451.10451.0975-271.35116391.68
21212006.05.12 15:59buy10611.001.10111.09811.1051
21222006.05.12 17:35t/p10611.001.10511.09811.1051361.80116753.48
21232006.05.12 18:15sell10621.001.10681.10981.1028
21242006.05.12 18:50s/l10621.001.10981.10981.1028-270.27116483.21
21252006.05.15 06:20sell10631.001.11241.11541.1084
21262006.05.15 11:10s/l10631.001.11541.11541.1084-268.82116214.39
21272006.05.15 12:20sell10641.001.11631.11931.1123
21282006.05.15 17:40t/p10641.001.11231.11931.1123359.81116574.20
21292006.05.15 17:45sell10651.001.11431.11731.1103
21302006.05.16 11:10s/l10651.001.11731.11731.1103-273.95116300.24
21312006.05.16 12:59buy10661.001.11611.11311.1201
21322006.05.16 15:15s/l10661.001.11311.11311.1201-269.61116030.63
21332006.05.16 19:20sell10671.001.11111.11411.1071
21342006.05.16 23:15t/p10671.001.10711.11411.1071361.30116391.93
21352006.05.17 04:50sell10681.001.10751.11051.1035
21362006.05.17 14:05t/p10681.001.10351.11051.1035362.68116754.61
21372006.05.17 14:35sell10691.001.10401.10701.1000
21382006.05.17 16:15s/l10691.001.10701.10701.1000-270.79116483.82
21392006.05.17 16:15sell10701.001.10751.11051.1035
21402006.05.17 18:10s/l10701.001.11051.11051.1035-270.00116213.82
21412006.05.17 19:20sell10711.001.11261.11561.1086
21422006.05.18 00:59s/l10711.001.11561.11561.1086-285.31115928.51
21432006.05.18 01:45sell10721.001.11591.11891.1119
21442006.05.18 13:45t/p10721.001.11191.11891.1119360.36116288.87
21452006.05.18 16:35buy10731.001.11641.11341.1204
21462006.05.18 17:40t/p10731.001.12041.11341.1204356.95116645.82
21472006.05.18 20:10buy10741.001.11991.11691.1239
21482006.05.19 15:10t/p10741.001.12391.11691.1239357.10117002.92
21492006.05.19 15:50buy10751.001.12211.11911.1261
21502006.05.19 16:05t/p10751.001.12611.11911.1261355.14117358.06
21512006.05.19 16:15buy10761.001.12481.12181.1288
21522006.05.19 19:05s/l10761.001.12181.12181.1288-267.59117090.47
21532006.05.19 19:15sell10771.001.12321.12621.1192
21542006.05.22 09:45s/l10771.001.12621.12621.1192-271.80116818.67
21552006.05.22 10:35buy10781.001.12541.12241.1294
21562006.05.22 16:35s/l10781.001.12241.12241.1294-267.59116551.08
21572006.05.22 16:50sell10791.001.12661.12961.1226
21582006.05.22 16:59t/p10791.001.12261.12961.1226356.47116907.55
21592006.05.22 17:35sell10801.001.12201.12501.1180
21602006.05.22 20:45t/p10801.001.11801.12501.1180357.91117265.46
21612006.05.22 23:50sell10811.001.11571.11871.1117
21622006.05.23 15:35s/l10811.001.11871.11871.1117-273.52116991.93
21632006.05.23 16:40buy10821.001.11881.11581.1228
21642006.05.23 20:15s/l10821.001.11581.11581.1228-268.94116722.99
21652006.05.23 20:20sell10831.001.11851.12151.1145
21662006.05.23 22:50s/l10831.001.12151.12151.1145-267.26116455.73
21672006.05.24 00:15sell10841.001.12501.12801.1210
21682006.05.24 06:20t/p10841.001.12101.12801.1210356.82116812.55
21692006.05.24 06:35sell10851.001.12181.12481.1178
21702006.05.24 16:15s/l10851.001.12481.12481.1178-266.58116545.97
21712006.05.24 18:10sell10861.001.12571.12871.1217
21722006.05.24 20:40t/p10861.001.12171.12871.1217356.60116902.57
21732006.05.24 21:15sell10871.001.12311.12611.1191
21742006.05.24 21:35t/p10871.001.11911.12611.1191357.53117260.10
21752006.05.24 22:50buy10881.001.11951.11651.1235
21762006.05.25 10:20s/l10881.001.11651.11651.1235-264.75116995.35
21772006.05.25 13:20buy10891.001.11261.10961.1166
21782006.05.25 15:10t/p10891.001.11661.10961.1166358.23117353.58
21792006.05.25 16:15sell10901.001.11111.11411.1071
21802006.05.25 17:59t/p10901.001.10711.11411.1071361.37117714.95
21812006.05.25 18:15buy10911.001.10621.10321.1102
21822006.05.26 08:45t/p10911.001.11021.10321.1102361.69118076.64
21832006.05.26 09:45sell10921.001.10951.11251.1055
21842006.05.26 17:15t/p10921.001.10551.11251.1055361.93118438.57
21852006.05.26 17:20sell10931.001.10881.11181.1048
21862006.05.29 00:05t/p10931.001.10481.11181.1048357.01118795.58
21872006.05.29 00:25sell10941.001.10711.11011.1031
21882006.05.30 08:50t/p10941.001.10311.11011.1031357.17119152.74
21892006.05.30 10:20sell10951.001.10141.10441.0974
21902006.05.31 09:35t/p10951.001.09741.10441.0974359.39119512.13
21912006.05.31 12:20sell10961.001.09611.09911.0921
21922006.05.31 17:45s/l10961.001.09911.09911.0921-272.38119239.75
21932006.05.31 18:20sell10971.001.10141.10441.0974
21942006.06.01 06:15s/l10971.001.10441.10441.0974-288.04118951.71
21952006.06.01 09:35sell10981.001.10401.10701.1000
21962006.06.01 14:20s/l10981.001.10701.10701.1000-270.98118680.73
21972006.06.01 14:20sell10991.001.10671.10971.1027
21982006.06.01 16:10s/l10991.001.10971.10971.1027-270.22118410.51
21992006.06.01 16:20buy11001.001.10581.10281.1098
22002006.06.01 17:35s/l11001.001.10281.10281.1098-272.06118138.45
22012006.06.01 21:10sell11011.001.10261.10561.0986
22022006.06.02 15:20s/l11011.001.10561.10561.0986-276.76117861.68
22032006.06.02 15:20sell11021.001.10541.10841.1014
22042006.06.02 15:40t/p11021.001.10141.10841.1014363.83118225.51
22052006.06.02 16:20sell11031.001.10051.10351.0965
22062006.06.05 01:40s/l11031.001.10351.10351.0965-277.33117948.18
22072006.06.05 09:20sell11041.001.10021.10321.0962
22082006.06.05 16:20s/l11041.001.10321.10321.0962-271.92117676.26
22092006.06.05 16:50sell11051.001.10251.10551.0985
22102006.06.05 23:10s/l11051.001.10551.10551.0985-271.37117404.89
22112006.06.06 10:20sell11061.001.10671.10971.1027
22122006.06.06 15:10s/l11061.001.10971.10971.1027-269.91117134.98
22132006.06.06 17:20sell11071.001.11461.11761.1106
22142006.06.06 17:45s/l11071.001.11761.11761.1106-268.43116866.55
22152006.06.06 21:20sell11081.001.11621.11921.1122
22162006.06.07 18:05t/p11081.001.11221.11921.1122354.47117221.01
22172006.06.07 18:10sell11091.001.11321.11621.1092
22182006.06.08 12:05s/l11091.001.11621.11621.1092-285.10116935.91
22192006.06.08 13:35buy11101.001.11671.11371.1207
22202006.06.08 15:35t/p11101.001.12071.11371.1207356.79117292.70
22212006.06.08 17:20sell11111.001.12221.12521.1182
22222006.06.09 14:00t/p11111.001.11821.12521.1182352.73117645.43
22232006.06.09 15:40sell11121.001.11321.11621.1092
22242006.06.09 15:45t/p11121.001.10921.11621.1092360.85118006.28
22252006.06.09 17:50buy11131.001.10641.10341.1104
22262006.06.12 09:35s/l11131.001.10341.10341.1104-270.81117735.47
22272006.06.12 10:35sell11141.001.10271.10571.0987
22282006.06.12 13:10s/l11141.001.10571.10571.0987-271.28117464.19
22292006.06.12 14:20sell11151.001.10361.10661.0996
22302006.06.12 18:10t/p11151.001.09961.10661.0996363.80117827.99
22312006.06.12 18:15sell11161.001.10061.10361.0966
22322006.06.12 20:50t/p11161.001.09661.10361.0966364.80118192.79
22332006.06.12 21:45buy11171.001.09721.09421.1012
22342006.06.13 09:20t/p11171.001.10121.09421.1012364.21118557.00
22352006.06.13 10:20sell11181.001.10531.10831.1013
22362006.06.13 11:35t/p11181.001.10131.10831.1013363.24118920.24
22372006.06.13 13:20sell11191.001.10211.10511.0981
22382006.06.13 14:35s/l11191.001.10511.10511.0981-271.02118649.22
22392006.06.13 15:20buy11201.001.10611.10311.1101
22402006.06.13 16:35s/l11201.001.10311.10311.1101-271.96118377.26
22412006.06.13 21:45sell11211.001.11261.11561.1086
22422006.06.14 15:50s/l11211.001.11561.11561.1086-273.85118103.40
22432006.06.14 16:20sell11221.001.11721.12021.1132
22442006.06.14 16:20t/p11221.001.11321.12021.1132360.33118463.73
22452006.06.14 17:20buy11231.001.11141.10841.1154
22462006.06.15 15:40t/p11231.001.11541.10841.1154362.47118826.20
22472006.06.15 16:20sell11241.001.11411.11711.1101
22482006.06.15 17:59s/l11241.001.11711.11711.1101-268.43118557.77
22492006.06.15 20:20sell11251.001.11851.12151.1145
22502006.06.15 21:50t/p11251.001.11451.12151.1145359.32118917.09
22512006.06.16 01:20sell11261.001.11201.11501.1080
22522006.06.16 15:20s/l11261.001.11501.11501.1080-268.72118648.37
22532006.06.16 17:10sell11271.001.12051.12351.1165
22542006.06.16 18:15s/l11271.001.12351.12351.1165-266.88118381.49
22552006.06.16 20:10sell11281.001.12421.12721.1202
22562006.06.19 20:50t/p11281.001.12021.12721.1202351.77118733.26
22572006.06.20 10:20sell11291.001.12041.12341.1164
22582006.06.20 12:20s/l11291.001.12341.12341.1164-266.90118466.36
22592006.06.20 15:20buy11301.001.11751.11451.1215
22602006.06.21 09:15s/l11301.001.11451.11451.1215-267.84118198.51
22612006.06.21 10:35sell11311.001.11411.11711.1101
22622006.06.21 15:45t/p11311.001.11011.11711.1101360.62118559.13
22632006.06.21 16:20buy11321.001.10611.10311.1101
22642006.06.22 10:35t/p11321.001.11011.10311.1101364.30118923.43
22652006.06.22 12:40sell11331.001.11101.11401.1070
22662006.06.22 15:10s/l11331.001.11401.11401.1070-268.96118654.47
22672006.06.22 18:20sell11341.001.11821.12121.1142
22682006.06.23 11:50s/l11341.001.12121.12121.1142-272.80118381.67
22692006.06.23 12:50sell11351.001.12291.12591.1189
22702006.06.23 16:15s/l11351.001.12591.12591.1189-265.82118115.85
22712006.06.23 17:20sell11361.001.12601.12901.1220
22722006.06.26 00:00t/p11361.001.12201.12901.1220351.90118467.74
22732006.06.26 09:50sell11371.001.12221.12521.1182
22742006.06.26 13:35t/p11371.001.11821.12521.1182357.98118825.72
22752006.06.26 19:15sell11381.001.12411.12711.1201
22762006.06.27 09:10t/p11381.001.12011.12711.1201351.64119177.36
22772006.06.27 10:45buy11391.001.11971.11671.1237
22782006.06.27 13:15t/p11391.001.12371.11671.1237355.84119533.20
22792006.06.27 14:35buy11401.001.12291.11991.1269
22802006.06.27 16:15s/l11401.001.11991.11991.1269-267.88119265.32
22812006.06.27 16:35sell11411.001.12181.12481.1178
22822006.06.28 10:20s/l11411.001.12481.12481.1178-272.16118993.16
22832006.06.28 10:45sell11421.001.12401.12701.1200
22842006.06.28 17:45s/l11421.001.12701.12701.1200-266.15118727.01
22852006.06.28 18:10sell11431.001.12611.12911.1221
22862006.06.28 19:05t/p11431.001.12211.12911.1221356.63119083.64
22872006.06.28 20:20buy11441.001.12181.11881.1258
22882006.06.29 15:45s/l11441.001.11881.11881.1258-264.10118819.53
22892006.06.29 17:35sell11451.001.11431.11731.1103
22902006.06.29 21:20s/l11451.001.11731.11731.1103-268.39118551.14
22912006.06.29 21:20sell11461.001.11741.12041.1134
22922006.06.29 21:35t/p11461.001.11341.12041.1134360.27118911.41
22932006.06.29 22:20buy11471.001.11001.10701.1140
22942006.06.30 18:45t/p11471.001.11401.10701.1140360.46119271.87
22952006.06.30 19:15sell11481.001.11521.11821.1112
22962006.07.03 01:15s/l11481.001.11821.11821.1112-273.74118998.13
22972006.07.03 01:20buy11491.001.11651.11351.1205
22982006.07.03 09:50s/l11491.001.11351.11351.1205-269.79118728.34
22992006.07.03 11:50sell11501.001.11561.11861.1116
23002006.07.03 13:45t/p11501.001.11161.11861.1116359.84119088.18
23012006.07.03 15:45buy11511.001.11201.10901.1160
23022006.07.03 19:40s/l11511.001.10901.10901.1160-270.59118817.59
23032006.07.04 09:20sell11521.001.11211.11511.1081
23042006.07.04 17:10t/p11521.001.10811.11511.1081361.05119178.64
23052006.07.04 19:10buy11531.001.10591.10291.1099
23062006.07.05 02:40t/p11531.001.10991.10291.1099361.75119540.39
23072006.07.05 09:20sell11541.001.10541.10841.1014
23082006.07.05 10:05s/l11541.001.10841.10841.1014-270.61119269.78
23092006.07.05 12:35buy11551.001.10791.10491.1119
23102006.07.05 14:50s/l11551.001.10491.10491.1119-271.59118998.19
23112006.07.05 16:20sell11561.001.10821.11121.1042
23122006.07.05 17:10s/l11561.001.11121.11121.1042-269.91118728.28
23132006.07.05 18:20sell11571.001.11401.11701.1100
23142006.07.06 17:20t/p11571.001.11001.11701.1100343.94119072.21
23152006.07.06 18:20buy11581.001.10961.10661.1136
23162006.07.06 20:45t/p11581.001.11361.10661.1136358.97119431.18
23172006.07.06 21:20sell11591.001.11411.11711.1101
23182006.07.07 15:35t/p11591.001.11011.11711.1101355.24119786.42
23192006.07.07 16:50buy11601.001.11051.10751.1145
23202006.07.07 23:00t/p11601.001.11451.10751.1145358.91120145.33
23212006.07.10 06:40sell11611.001.11441.11741.1104
23222006.07.10 10:05s/l11611.001.11741.11741.1104-268.19119877.14
23232006.07.10 13:45sell11621.001.12251.12551.1185
23242006.07.10 15:20s/l11621.001.12551.12551.1185-266.53119610.61
23252006.07.10 17:10sell11631.001.12601.12901.1220
23262006.07.11 16:10s/l11631.001.12901.12901.1220-270.95119339.66
23272006.07.11 17:50sell11641.001.13321.13621.1292
23282006.07.12 13:50s/l11641.001.13621.13621.1292-269.37119070.28
23292006.07.12 15:15sell11651.001.13621.13921.1322
23302006.07.12 17:45s/l11651.001.13921.13921.1322-263.08118807.20
23312006.07.12 18:20sell11661.001.13861.14161.1346
23322006.07.12 21:10t/p11661.001.13461.14161.1346352.55119159.75
23332006.07.12 23:50buy11671.001.13401.13101.1380
23342006.07.13 11:05s/l11671.001.13101.13101.1380-261.55118898.20
23352006.07.13 11:15sell11681.001.13251.13551.1285
23362006.07.14 15:10t/p11681.001.12851.13551.1285349.08119247.28
23372006.07.14 15:15sell11691.001.12971.13271.1257
23382006.07.17 12:15s/l11691.001.13271.13271.1257-270.32118976.95
23392006.07.17 13:20sell11701.001.13421.13721.1302
23402006.07.17 15:50t/p11701.001.13021.13721.1302354.29119331.24
23412006.07.17 17:15buy11711.001.13191.12891.1359
23422006.07.17 20:05t/p11711.001.13591.12891.1359352.02119683.26
23432006.07.17 20:15buy11721.001.13361.13061.1376
23442006.07.18 13:15t/p11721.001.13761.13061.1376353.01120036.27
23452006.07.18 13:15sell11731.001.13761.14061.1336
23462006.07.18 13:35t/p11731.001.13361.14061.1336352.86120389.13
23472006.07.18 15:20buy11741.001.13301.13001.1370
23482006.07.18 20:50t/p11741.001.13701.13001.1370351.74120740.87
23492006.07.19 00:50sell11751.001.13661.13961.1326
23502006.07.19 14:50s/l11751.001.13961.13961.1326-263.23120477.64
23512006.07.19 15:15sell11761.001.13931.14231.1353
23522006.07.19 17:10t/p11761.001.13531.14231.1353352.98120830.62
23532006.07.19 17:20sell11771.001.13831.14131.1343
23542006.07.19 17:35t/p11771.001.13431.14131.1343353.42121184.04
23552006.07.19 19:40buy11781.001.13411.13111.1381
23562006.07.20 21:15s/l11781.001.13111.13111.1381-261.43120922.61
23572006.07.20 21:35sell11791.001.13281.13581.1288
23582006.07.21 11:20t/p11791.001.12881.13581.1288349.18121271.78
23592006.07.21 15:45sell11801.001.13491.13791.1309
23602006.07.21 16:35s/l11801.001.13791.13791.1309-263.53121008.25
23612006.07.21 17:20sell11811.001.13851.14151.1345
23622006.07.24 10:10s/l11811.001.14151.14151.1345-268.19120740.06
23632006.07.24 11:20sell11821.001.14231.14531.1383
23642006.07.24 16:15s/l11821.001.14531.14531.1383-261.80120478.26
23652006.07.24 16:35buy11831.001.14371.14071.1477
23662006.07.24 20:15s/l11831.001.14071.14071.1477-263.04120215.22
23672006.07.24 20:35sell11841.001.14161.14461.1376
23682006.07.26 12:35t/p11841.001.13761.14461.1376340.94120556.16
23692006.07.26 13:20sell11851.001.13731.14031.1333
23702006.07.26 17:35s/l11851.001.14031.14031.1333-263.02120293.14
23712006.07.26 17:40buy11861.001.13831.13531.1423
23722006.07.26 21:40s/l11861.001.13531.13531.1423-264.25120028.89
23732006.07.26 22:15sell11871.001.13651.13951.1325
23742006.07.27 14:15t/p11871.001.13251.13951.1325337.07120365.96
23752006.07.27 15:30sell11881.001.13211.13511.1281
23762006.07.27 20:15s/l11881.001.13511.13511.1281-264.24120101.72
23772006.07.27 23:10sell11891.001.13851.14151.1345
23782006.07.28 10:15t/p11891.001.13451.14151.1345347.11120448.83
23792006.07.28 13:35buy11901.001.13491.13191.1389
23802006.07.28 15:45s/l11901.001.13191.13191.1389-265.11120183.72
23812006.07.28 18:20sell11911.001.12951.13251.1255
23822006.07.28 22:50s/l11911.001.13251.13251.1255-264.90119918.82
23832006.07.28 22:50sell11921.001.13211.13511.1281
23842006.07.31 10:10t/p11921.001.12811.13511.1281349.11120267.92
23852006.07.31 10:20sell11931.001.12871.13171.1247
23862006.07.31 13:15t/p11931.001.12471.13171.1247355.65120623.57
23872006.07.31 13:35sell11941.001.12481.12781.1208
23882006.07.31 15:35s/l11941.001.12781.12781.1208-266.00120357.57
23892006.07.31 20:20sell11951.001.13201.13501.1280
23902006.08.01 15:40s/l11951.001.13501.13501.1280-269.79120087.78
23912006.08.01 16:20sell11961.001.13701.14001.1330
23922006.08.01 18:40t/p11961.001.13301.14001.1330353.51120441.29
23932006.08.01 19:10sell11971.001.13231.13531.1283
23942006.08.02 14:45t/p11971.001.12831.13531.1283349.26120790.54
23952006.08.02 15:20sell11981.001.12861.13161.1246
23962006.08.03 10:35t/p11981.001.12461.13161.1246339.30121129.84
23972006.08.03 14:50sell11991.001.12511.12811.1211
23982006.08.04 13:45s/l11991.001.12811.12811.1211-270.75120859.09
23992006.08.04 15:50sell12001.001.13431.13731.1303
24002006.08.04 16:05t/p12001.001.13031.13731.1303354.33121213.42
24012006.08.04 16:20sell12011.001.13061.13361.1266
24022006.08.04 19:15t/p12011.001.12661.13361.1266355.40121568.82
24032006.08.04 19:35sell12021.001.12711.13011.1231
24042006.08.07 15:05t/p12021.001.12311.13011.1231350.88121919.69
24052006.08.07 15:20sell12031.001.12671.12971.1227
24062006.08.07 15:35t/p12031.001.12271.12971.1227356.79122276.48
24072006.08.07 16:20buy12041.001.12031.11731.1243
24082006.08.09 01:40t/p12041.001.12431.11731.1243358.46122634.94
24092006.08.09 15:50sell12051.001.11941.12241.1154
24102006.08.10 17:20s/l12051.001.12241.12241.1154-283.39122351.55
24112006.08.11 00:50sell12061.001.12731.13031.1233
24122006.08.11 15:10t/p12061.001.12331.13031.1233356.25122707.80
24132006.08.11 15:20sell12071.001.12521.12821.1212
24142006.08.11 16:20t/p12071.001.12121.12821.1212356.83123064.63
24152006.08.11 17:20sell12081.001.11891.12191.1149
24162006.08.11 19:15s/l12081.001.12191.12191.1149-267.31122797.32
24172006.08.11 22:45sell12091.001.12451.12751.1205
24182006.08.14 12:10s/l12091.001.12751.12751.1205-271.55122525.77
24192006.08.14 15:10sell12101.001.12721.13021.1232
24202006.08.14 16:20t/p12101.001.12321.13021.1232356.13122881.90
24212006.08.14 17:50buy12111.001.12261.11961.1266
24222006.08.14 18:50t/p12111.001.12661.11961.1266355.05123236.95
24232006.08.14 18:59buy12121.001.12431.12131.1283
24242006.08.15 04:40t/p12121.001.12831.12131.1283355.22123592.17
24252006.08.15 05:40buy12131.001.12891.12591.1329
24262006.08.15 08:15s/l12131.001.12591.12591.1329-266.45123325.72
24272006.08.15 09:20buy12141.001.12581.12281.1298
24282006.08.15 10:05t/p12141.001.12981.12281.1298353.64123679.36
24292006.08.15 12:40buy12151.001.13011.12711.1341
24302006.08.15 16:15s/l12151.001.12711.12711.1341-266.48123412.88
24312006.08.15 19:20buy12161.001.12211.11911.1261
24322006.08.16 15:30s/l12161.001.11911.11911.1261-266.92123145.95
24332006.08.16 16:15buy12171.001.11541.11241.1194
24342006.08.16 23:35t/p12171.001.11941.11241.1194357.33123503.28
24352006.08.17 09:45sell12181.001.11981.12281.1158
24362006.08.17 20:50s/l12181.001.12281.12281.1158-267.02123236.26
24372006.08.17 21:15sell12191.001.12291.12591.1189
24382006.08.18 03:20s/l12191.001.12591.12591.1189-271.88122964.38
24392006.08.18 05:10sell12201.001.12431.12731.1203
24402006.08.18 12:35t/p12201.001.12031.12731.1203357.08123321.46
24412006.08.18 13:59sell12211.001.12061.12361.1166
24422006.08.18 14:35s/l12211.001.12361.12361.1166-267.00123054.46
24432006.08.18 16:20sell12221.001.12401.12701.1200
24442006.08.18 19:45s/l12221.001.12701.12701.1200-266.17122788.29
24452006.08.18 21:35buy12231.001.12561.12261.1296
24462006.08.21 04:50s/l12231.001.12261.12261.1296-265.89122522.40
24472006.08.21 11:20sell12241.001.11951.12251.1155
24482006.08.22 16:50t/p12241.001.11551.12251.1155353.30122875.70
24492006.08.22 16:59sell12251.001.11581.11881.1118
24502006.08.23 11:50t/p12251.001.11181.11881.1118354.33123230.02
24512006.08.23 17:15buy12261.001.10541.10241.1094
24522006.08.23 18:05t/p12261.001.10941.10241.1094360.46123590.48
24532006.08.23 21:59sell12271.001.11251.11551.1085
24542006.08.24 12:50t/p12271.001.10851.11551.1085344.62123935.10
24552006.08.24 13:40sell12281.001.10841.11141.1044
24562006.08.24 16:20s/l12281.001.11141.11141.1044-269.90123665.20
24572006.08.24 16:30buy12291.001.11031.10731.1143
24582006.08.25 11:05s/l12291.001.10731.10731.1143-269.54123395.66
24592006.08.25 11:10sell12301.001.10861.11161.1046
24602006.08.28 18:20s/l12301.001.11161.11161.1046-275.20123120.46
24612006.08.28 21:35sell12311.001.11051.11351.1065
24622006.08.29 10:20t/p12311.001.10651.11351.1065356.09123476.54
24632006.08.29 16:10sell12321.001.10941.11241.1054
24642006.08.29 18:05s/l12321.001.11241.11241.1054-269.63123206.91
24652006.08.29 18:15sell12331.001.11201.11501.1080
24662006.08.29 21:45t/p12331.001.10801.11501.1080361.21123568.12
24672006.08.30 01:45sell12341.001.10791.11091.1039
24682006.08.30 17:50s/l12341.001.11091.11091.1039-269.91123298.21
24692006.08.30 18:15sell12351.001.11111.11411.1071
24702006.08.31 11:15t/p12351.001.10711.11411.1071345.15123643.36
24712006.08.31 17:15sell12361.001.11011.11311.1061
24722006.08.31 18:40t/p12361.001.10611.11311.1061361.63124004.99
24732006.08.31 19:35sell12371.001.10691.10991.1029
24742006.09.05 10:20s/l12371.001.10991.10991.1029-286.64123718.35
24752006.09.05 12:20sell12381.001.11141.11441.1074
24762006.09.06 16:45t/p12381.001.10741.11441.1074355.83124074.17
24772006.09.06 20:50sell12391.001.10601.10901.1020
24782006.09.07 17:40s/l12391.001.10901.10901.1020-286.47123787.70
24792006.09.07 18:20sell12401.001.11041.11341.1064
24802006.09.08 14:05s/l12401.001.11341.11341.1064-274.75123512.95
24812006.09.11 12:40buy12411.001.11881.11581.1228
24822006.09.12 17:45s/l12411.001.11581.11581.1228-267.55123245.40
24832006.09.12 19:15buy12421.001.11831.11531.1223
24842006.09.13 15:10t/p12421.001.12231.11531.1223357.49123602.89
24852006.09.13 17:40sell12431.001.12261.12561.1186
24862006.09.13 18:20t/p12431.001.11861.12561.1186357.98123960.87
24872006.09.13 19:20buy12441.001.11871.11571.1227
24882006.09.14 14:05s/l12441.001.11571.11571.1227-264.82123696.04
24892006.09.14 15:20buy12451.001.11561.11261.1196
24902006.09.14 16:10s/l12451.001.11261.11261.1196-269.80123426.24
24912006.09.14 16:40sell12461.001.11621.11921.1122
24922006.09.14 20:05s/l12461.001.11921.11921.1122-268.03123158.21
24932006.09.14 23:35buy12471.001.11731.11431.1213
24942006.09.15 15:20t/p12471.001.12131.11431.1213358.02123516.23
24952006.09.15 15:35buy12481.001.11901.11601.1230
24962006.09.18 17:05s/l12481.001.11601.11601.1230-267.43123248.80
24972006.09.18 23:45sell12491.001.11821.12121.1142
24982006.09.19 14:35s/l12491.001.12121.12121.1142-273.04122975.76
24992006.09.19 15:35buy12501.001.11911.11611.1231
25002006.09.19 17:45t/p12501.001.12311.11611.1231356.16123331.92
25012006.09.20 04:20sell12511.001.12771.13071.1237
25022006.09.21 10:50t/p12511.001.12371.13071.1237339.55123671.47
25032006.09.21 12:50sell12521.001.12501.12801.1210
25042006.09.21 15:40t/p12521.001.12101.12801.1210357.30124028.77
25052006.09.21 18:20sell12531.001.12121.12421.1172
25062006.09.21 19:20t/p12531.001.11721.12421.1172358.16124386.93
25072006.09.21 21:45sell12541.001.11911.12211.1151
25082006.09.22 11:15t/p12541.001.11511.12211.1151353.24124740.16
25092006.09.22 12:35sell12551.001.11391.11691.1099
25102006.09.22 17:50s/l12551.001.11691.11691.1099-268.17124471.99
25112006.09.22 18:50sell12561.001.11801.12101.1140
25122006.09.26 09:35t/p12561.001.11401.12101.1140348.31124820.30
25132006.09.26 11:15buy12571.001.11381.11081.1178
25142006.09.26 17:05t/p12571.001.11781.11081.1178357.78125178.08
25152006.09.26 17:15buy12581.001.11571.11271.1197
25162006.09.26 22:10s/l12581.001.11271.11271.1197-269.64124908.44
25172006.09.26 22:50buy12591.001.11281.10981.1168
25182006.09.27 21:50s/l12591.001.10981.10981.1168-269.17124639.27
25192006.09.28 15:20sell12601.001.11181.11481.1078
25202006.09.29 10:35s/l12601.001.11481.11481.1078-274.58124364.69
25212006.09.29 11:35buy12611.001.11421.11121.1182
25222006.09.29 15:45t/p12611.001.11821.11121.1182357.56124722.25
25232006.09.29 16:35buy12621.001.11771.11471.1217
25242006.09.29 18:30s/l12621.001.11471.11471.1217-269.13124453.12
25252006.10.02 13:30sell12631.001.11861.12161.1146
25262006.10.02 15:20s/l12631.001.12161.12161.1146-267.43124185.69
25272006.10.02 16:20sell12641.001.12051.12351.1165
25282006.10.02 16:35t/p12641.001.11651.12351.1165358.29124543.98
25292006.10.02 17:35sell12651.001.11661.11961.1126
25302006.10.03 15:10s/l12651.001.11961.11961.1126-273.40124270.57
25312006.10.03 15:20buy12661.001.11851.11551.1225
25322006.10.04 00:15t/p12661.001.12251.11551.1225357.74124628.31
25332006.10.04 10:45sell12671.001.12471.12771.1207
25342006.10.04 11:45s/l12671.001.12771.12771.1207-265.84124362.47
25352006.10.04 12:20sell12681.001.12801.13101.1240
25362006.10.04 18:15s/l12681.001.13101.13101.1240-265.25124097.22
25372006.10.04 19:20sell12691.001.12881.13181.1248
25382006.10.05 02:20t/p12691.001.12481.13181.1248339.36124436.58
25392006.10.05 13:35sell12701.001.12661.12961.1226
25402006.10.06 10:50t/p12701.001.12261.12961.1226350.91124787.49
25412006.10.06 13:15sell12711.001.12121.12421.1172
25422006.10.06 14:35s/l12711.001.12421.12421.1172-266.81124520.68
25432006.10.06 14:40buy12721.001.12141.11841.1254
25442006.10.06 15:50t/p12721.001.12541.11841.1254355.36124876.04
25452006.10.06 15:50sell12731.001.12561.12861.1216
25462006.10.06 17:20s/l12731.001.12861.12861.1216-265.82124610.22
25472006.10.06 17:20buy12741.001.12711.12411.1311
25482006.10.09 13:10s/l12741.001.12411.12411.1311-265.56124344.66
25492006.10.09 15:50buy12751.001.12251.11951.1265
25502006.10.10 07:15t/p12751.001.12651.11951.1265356.47124701.13
25512006.10.10 14:20sell12761.001.12831.13131.1243
25522006.10.10 16:15s/l12761.001.13131.13131.1243-265.13124436.00
25532006.10.10 16:20buy12771.001.12931.12631.1333
25542006.10.10 16:50t/p12771.001.13331.12631.1333352.86124788.86
25552006.10.10 17:15sell12781.001.13331.13631.1293
25562006.10.11 09:35s/l12781.001.13631.13631.1293-269.42124519.43
25572006.10.11 10:20sell12791.001.13611.13911.1321
25582006.10.16 08:59s/l12791.001.13911.13911.1321-290.74124228.69
25592006.10.16 09:20sell12801.001.13911.14211.1351
25602006.10.16 16:45t/p12801.001.13511.14211.1351352.39124581.08
25612006.10.16 19:50sell12811.001.13871.14171.1347
25622006.10.17 21:50s/l12811.001.14171.14171.1347-268.21124312.87
25632006.10.18 07:40buy12821.001.13971.13671.1437
25642006.10.18 20:05s/l12821.001.13671.13671.1437-264.16124048.71
25652006.10.18 20:10sell12831.001.13781.14081.1338
25662006.10.19 16:35t/p12831.001.13381.14081.1338336.38124385.09
25672006.10.19 19:10sell12841.001.13261.13561.1286
25682006.10.19 21:35t/p12841.001.12861.13561.1286354.49124739.58
25692006.10.20 00:50buy12851.001.12681.12381.1308
25702006.10.20 14:15s/l12851.001.12381.12381.1308-267.02124472.56
25712006.10.20 14:20sell12861.001.12751.13051.1235
25722006.10.20 14:40t/p12861.001.12351.13051.1235356.28124828.84
25732006.10.20 16:20sell12871.001.12181.12481.1178
25742006.10.20 17:50s/l12871.001.12481.12481.1178-266.62124562.22
25752006.10.20 19:20sell12881.001.12521.12821.1212
25762006.10.23 12:50s/l12881.001.12821.12821.1212-271.36124290.85
25772006.10.23 13:20sell12891.001.12781.13081.1238
25782006.10.24 09:50s/l12891.001.13081.13081.1238-270.70124020.15
25792006.10.24 10:15sell12901.001.13021.13321.1262
25802006.10.24 20:10t/p12901.001.12621.13321.1262355.18124375.33
25812006.10.25 03:50sell12911.001.12781.13081.1238
25822006.10.25 23:45t/p12911.001.12381.13081.1238355.97124731.30
25832006.10.26 00:15sell12921.001.12421.12721.1202
25842006.10.26 15:20s/l12921.001.12721.12721.1202-266.12124465.18
25852006.10.26 17:45sell12931.001.12921.13221.1252
25862006.10.26 18:50t/p12931.001.12521.13221.1252355.59124820.77
25872006.10.26 21:40buy12941.001.12231.11931.1263
25882006.10.27 16:05s/l12941.001.11931.11931.1263-266.93124553.84
25892006.10.27 16:10sell12951.001.12121.12421.1172
25902006.10.30 19:35s/l12951.001.12421.12421.1172-271.95124281.88
25912006.10.31 09:10sell12961.001.12591.12891.1219
25922006.10.31 15:10s/l12961.001.12891.12891.1219-265.75124016.13
25932006.10.31 15:50sell12971.001.12851.13151.1245
25942006.10.31 17:20t/p12971.001.12451.13151.1245356.03124372.16
25952006.10.31 22:35sell12981.001.12231.12531.1183
25962006.11.01 06:50s/l12981.001.12531.12531.1183-271.83124100.33
25972006.11.01 07:20sell12991.001.12571.12871.1217
25982006.11.01 09:05s/l12991.001.12871.12871.1217-265.74123834.59
25992006.11.01 10:15sell13001.001.13141.13441.1274
26002006.11.01 14:05s/l13001.001.13441.13441.1274-264.36123570.23
26012006.11.01 15:35buy13011.001.13251.12951.1365
26022006.11.01 17:15s/l13011.001.12951.12951.1365-265.63123304.60
26032006.11.01 20:35buy13021.001.13291.12991.1369
26042006.11.02 19:10t/p13021.001.13691.12991.1369355.91123660.51
26052006.11.02 19:40buy13031.001.13551.13251.1395
26062006.11.03 00:10s/l13031.001.13251.13251.1395-263.51123397.00
26072006.11.03 00:30sell13041.001.13291.13591.1289
26082006.11.03 13:20s/l13041.001.13591.13591.1289-264.11123132.89
26092006.11.03 15:45buy13051.001.12881.12581.1328
26102006.11.06 11:50t/p13051.001.13281.12581.1328354.37123487.25
26112006.11.06 17:45buy13061.001.13131.12831.1353
26122006.11.07 02:35s/l13061.001.12831.12831.1353-264.50123222.75
26132006.11.07 06:15sell13071.001.12941.13241.1254
26142006.11.08 16:15s/l13071.001.13241.13241.1254-270.37122952.38
26152006.11.08 17:15sell13081.001.13171.13471.1277
26162006.11.08 18:20t/p13081.001.12771.13471.1277354.93123307.31
26172006.11.08 23:10sell13091.001.13011.13311.1261
26182006.11.09 15:20s/l13091.001.13311.13311.1261-281.06123026.25
26192006.11.09 15:40buy13101.001.13111.12811.1351
26202006.11.10 00:40s/l13101.001.12811.12811.1351-264.54122761.71
26212006.11.10 06:50buy13111.001.12701.12401.1310
26222006.11.10 17:05t/p13111.001.13101.12401.1310353.42123115.13
26232006.11.10 19:10sell13121.001.13071.13371.1267
26242006.11.13 11:50s/l13121.001.13371.13371.1267-269.92122845.20
26252006.11.13 12:30buy13131.001.13361.13061.1376
26262006.11.13 17:35t/p13131.001.13761.13061.1376351.55123196.75
26272006.11.13 18:50sell13141.001.13771.14071.1337
26282006.11.14 13:40s/l13141.001.14071.14071.1337-268.47122928.28
26292006.11.14 16:35sell13151.001.13781.14081.1338
26302006.11.15 14:10s/l13151.001.14081.14081.1338-268.42122659.86
26312006.11.15 15:20sell13161.001.13981.14281.1358
26322006.11.15 15:45s/l13161.001.14281.14281.1358-262.45122397.41
26332006.11.15 16:10sell13171.001.14221.14521.1382
26342006.11.16 03:05t/p13171.001.13821.14521.1382335.23122732.63
26352006.11.16 03:10sell13181.001.13851.14151.1345
26362006.11.16 17:20s/l13181.001.14151.14151.1345-262.61122470.02
26372006.11.16 18:45sell13191.001.14121.14421.1372
26382006.11.17 11:05s/l13191.001.14421.14421.1372-267.53122202.49
26392006.11.17 15:45sell13201.001.14681.14981.1428
26402006.11.17 17:20t/p13201.001.14281.14981.1428350.05122552.54
26412006.11.17 17:35sell13211.001.14471.14771.1407
26422006.11.20 00:15s/l13211.001.14771.14771.1407-266.86122285.68
26432006.11.20 00:50sell13221.001.14721.15021.1432
26442006.11.20 15:10t/p13221.001.14321.15021.1432350.11122635.79
26452006.11.20 15:15sell13231.001.14381.14681.1398
26462006.11.20 16:05s/l13231.001.14681.14681.1398-261.55122374.24
26472006.11.20 23:15sell13241.001.14771.15071.1437
26482006.11.22 11:50t/p13241.001.14371.15071.1437338.83122713.07
26492006.11.22 17:45sell13251.001.14111.14411.1371
26502006.11.24 10:40t/p13251.001.13711.14411.1371330.09123043.16
26512006.11.24 10:50sell13261.001.14091.14391.1369
26522006.11.24 11:59t/p13261.001.13691.14391.1369351.86123395.02
26532006.11.24 14:40sell13271.001.13321.13621.1292
26542006.11.24 23:15s/l13271.001.13621.13621.1292-264.02123131.00
26552006.11.27 08:50sell13281.001.13401.13701.1300
26562006.11.28 12:05t/p13281.001.13001.13701.1300348.60123479.60
26572006.11.28 12:15sell13291.001.13061.13361.1266
26582006.11.29 10:05s/l13291.001.13361.13361.1266-270.09123209.50
26592006.11.29 14:40buy13301.001.13701.13401.1410
26602006.11.30 15:40t/p13301.001.14101.13401.1410354.71123564.21
26612006.11.30 16:15sell13311.001.14211.14511.1381
26622006.12.01 10:20t/p13311.001.13811.14511.1381346.21123910.42
26632006.12.01 10:35sell13321.001.14031.14331.1363
26642006.12.01 14:20s/l13321.001.14331.14331.1363-262.12123648.30
26652006.12.01 14:20sell13331.001.14411.14711.1401
26662006.12.04 17:20s/l13331.001.14711.14711.1401-266.79123381.50
26672006.12.04 19:10sell13341.001.14521.14821.1412
26682006.12.04 22:20t/p13341.001.14121.14821.1412350.82123732.32
26692006.12.05 10:20sell13351.001.14181.14481.1378
26702006.12.06 16:20s/l13351.001.14481.14481.1378-267.45123464.87
26712006.12.07 15:20sell13361.001.14911.15211.1451
26722006.12.08 17:20t/p13361.001.14511.15211.1451343.90123808.77
26732006.12.08 17:20sell13371.001.14811.15111.1441
26742006.12.08 18:35s/l13371.001.15111.15111.1441-260.48123548.29
26752006.12.08 19:20sell13381.001.15041.15341.1464
26762006.12.12 07:50t/p13381.001.14641.15341.1464338.09123886.38
26772006.12.12 09:35sell13391.001.14671.14971.1427
26782006.12.12 12:20s/l13391.001.14971.14971.1427-260.91123625.47
26792006.12.12 13:20sell13401.001.15241.15541.1484
26802006.12.12 16:50s/l13401.001.15541.15541.1484-259.53123365.94
26812006.12.12 17:20sell13411.001.15541.15841.1514
26822006.12.12 21:40t/p13411.001.15141.15841.1514347.40123713.34
26832006.12.13 10:59sell13421.001.15131.15431.1473
26842006.12.13 16:20s/l13421.001.15431.15431.1473-259.83123453.51
26852006.12.13 17:20sell13431.001.15431.15731.1503
26862006.12.13 22:20s/l13431.001.15731.15731.1503-259.15123194.36
26872006.12.13 22:35buy13441.001.15611.15311.1601
26882006.12.15 10:50s/l13441.001.15311.15311.1601-254.70122939.65
26892006.12.15 12:50sell13451.001.15641.15941.1524
26902006.12.19 20:45t/p13451.001.15241.15941.1524336.51123276.17
26912006.12.19 23:15sell13461.001.15321.15621.1492
26922006.12.20 14:35t/p13461.001.14921.15621.1492343.05123619.21
26932006.12.20 17:20sell13471.001.14481.14781.1408
26942006.12.20 18:35s/l13471.001.14781.14781.1408-261.37123357.84
26952006.12.20 19:35buy13481.001.14831.14531.1523
26962006.12.21 15:50t/p13481.001.15231.14531.1523350.70123708.54
26972006.12.21 17:15sell13491.001.15621.15921.1522
26982006.12.25 17:59s/l13491.001.15921.15921.1522-269.75123438.79
26992006.12.26 16:40sell13501.001.15951.16251.1555
27002006.12.26 20:20s/l13501.001.16251.16251.1555-258.02123180.77
27012006.12.26 22:10sell13511.001.16141.16441.1574
27022006.12.29 17:20s/l13511.001.16441.16441.1574-284.90122895.87
27032006.12.29 19:10sell13521.001.16561.16861.1616
27042007.01.03 12:20s/l13521.001.16861.16861.1616-273.07122622.80
27052007.01.03 15:20sell13531.001.16941.17241.1654
27062007.01.03 21:59s/l13531.001.17241.17241.1654-255.86122366.94
27072007.01.04 14:15sell13541.001.17421.17721.1702
27082007.01.04 18:45s/l13541.001.17721.17721.1702-254.77122112.17
27092007.01.04 20:20sell13551.001.17741.18041.1734
27102007.01.05 14:15t/p13551.001.17341.18041.1734335.45122447.62
27112007.01.05 14:20sell13561.001.17601.17901.1720
27122007.01.09 15:45s/l13561.001.17901.17901.1720-265.28122182.34
27132007.01.09 16:50sell13571.001.17951.18251.1755
27142007.01.09 20:20t/p13571.001.17551.18251.1755340.34122522.68
27152007.01.10 00:50sell13581.001.17701.18001.1730
27162007.01.11 11:15t/p13581.001.17301.18001.1730324.61122847.29
27172007.01.11 12:35sell13591.001.17171.17471.1677
27182007.01.11 13:35s/l13591.001.17471.17471.1677-254.86122592.43
27192007.01.11 14:20sell13601.001.17621.17921.1722
27202007.01.11 15:40s/l13601.001.17921.17921.1722-254.22122338.21
27212007.01.11 16:20sell13611.001.17951.18251.1755
27222007.01.12 11:59t/p13611.001.17551.18251.1755334.87122673.07
27232007.01.12 12:35sell13621.001.17501.17801.1710
27242007.01.12 15:40t/p13621.001.17101.17801.1710341.62123014.69
27252007.01.12 15:50sell13631.001.17411.17711.1701
27262007.01.12 16:50t/p13631.001.17011.17711.1701342.00123356.69
27272007.01.12 17:35sell13641.001.17121.17421.1672
27282007.01.15 13:35t/p13641.001.16721.17421.1672337.37123694.06
27292007.01.15 20:50sell13651.001.16921.17221.1652
27302007.01.16 12:20t/p13651.001.16521.17221.1652337.94124031.99
27312007.01.16 15:35buy13661.001.16721.16421.1712
27322007.01.16 17:35t/p13661.001.17121.16421.1712341.09124373.08
27332007.01.16 18:10buy13671.001.17191.16891.1759
27342007.01.16 19:20t/p13671.001.17591.16891.1759340.07124713.15
27352007.01.16 21:35buy13681.001.17671.17371.1807
27362007.01.17 12:59s/l13681.001.17371.17371.1807-254.32124458.83
27372007.01.17 16:50sell13691.001.17531.17831.1713
27382007.01.19 19:05t/p13691.001.17131.17831.1713319.69124778.53
27392007.01.19 21:35buy13701.001.17131.16831.1753
27402007.01.22 12:05t/p13701.001.17531.16831.1753341.73125120.26
27412007.01.22 16:50sell13711.001.17671.17971.1727
27422007.01.22 20:45s/l13711.001.17971.17971.1727-253.53124866.73
27432007.01.22 21:20sell13721.001.18321.18621.1792
27442007.01.23 21:40t/p13721.001.17921.18621.1792333.80125200.52
27452007.01.24 09:20buy13731.001.17991.17691.1839
27462007.01.24 14:40s/l13731.001.17691.17691.1839-254.93124945.59
27472007.01.24 16:35buy13741.001.18061.17761.1846
27482007.01.25 01:10s/l13741.001.17761.17761.1846-250.63124694.96
27492007.01.25 01:15sell13751.001.17871.18171.1747
27502007.01.25 09:20t/p13751.001.17471.18171.1747340.92125035.88
27512007.01.25 11:10buy13761.001.17611.17311.1801
27522007.01.25 11:45t/p13761.001.18011.17311.1801338.86125374.74
27532007.01.25 12:20sell13771.001.17981.18281.1758
27542007.01.25 21:50s/l13771.001.18281.18281.1758-253.62125121.12
27552007.01.26 10:20sell13781.001.18331.18631.1793
27562007.01.26 17:15t/p13781.001.17931.18631.1793339.45125460.57
27572007.01.26 17:35sell13791.001.18141.18441.1774
27582007.01.29 15:10s/l13791.001.18441.18441.1774-258.72125201.85
27592007.01.29 15:35buy13801.001.18291.17991.1869
27602007.01.30 16:50s/l13801.001.17991.17991.1869-252.96124948.88
27612007.01.30 17:20sell13811.001.18211.18511.1781
27622007.01.31 09:40t/p13811.001.17811.18511.1781334.09125282.97
27632007.01.31 10:45buy13821.001.17901.17601.1830
27642007.01.31 15:20t/p13821.001.18301.17601.1830338.04125621.01
27652007.01.31 16:50sell13831.001.18421.18721.1802
27662007.01.31 17:50t/p13831.001.18021.18721.1802338.96125959.97
27672007.01.31 18:40buy13841.001.17971.17671.1837
27682007.01.31 21:05s/l13841.001.17671.17671.1837-255.25125704.72
27692007.02.01 15:50buy13851.001.17671.17371.1807
27702007.02.01 17:20s/l13851.001.17371.17371.1807-255.62125449.10
27712007.02.01 17:30sell13861.001.17601.17901.1720
27722007.02.01 20:05s/l13861.001.17901.17901.1720-254.09125195.01
27732007.02.01 21:50sell13871.001.17921.18221.1752
27742007.02.02 10:50s/l13871.001.18221.18221.1752-259.17124935.84
27752007.02.02 13:50sell13881.001.18231.18531.1783
27762007.02.02 16:10s/l13881.001.18531.18531.1783-252.65124683.19
27772007.02.02 17:20sell13891.001.18511.18811.1811
27782007.02.05 19:15t/p13891.001.18111.18811.1811333.22125016.40
27792007.02.06 00:15sell13901.001.18311.18611.1791
27802007.02.07 22:20s/l13901.001.18611.18611.1791-258.40124758.00
27812007.02.07 22:50sell13911.001.18571.18871.1817
27822007.02.09 14:15t/p13911.001.18171.18871.1817317.77125075.77
27832007.02.09 17:45sell13921.001.17631.17931.1723
27842007.02.09 21:20t/p13921.001.17231.17931.1723341.27125417.04
27852007.02.12 05:50sell13931.001.17431.17731.1703
27862007.02.13 15:40t/p13931.001.17031.17731.1703336.85125753.89
27872007.02.13 18:15buy13941.001.16851.16551.1725
27882007.02.14 17:10s/l13941.001.16551.16551.1725-256.27125497.62
27892007.02.14 17:15sell13951.001.16671.16971.1627
27902007.02.15 21:45t/p13951.001.16271.16971.1627327.69125825.31
27912007.02.16 03:45sell13961.001.16441.16741.1604
27922007.02.20 16:10s/l13961.001.16741.16741.1604-267.76125557.55
27932007.02.20 19:45sell13971.001.17011.17311.1661
27942007.02.21 15:40t/p13971.001.16611.17311.1661338.14125895.68
27952007.02.21 15:45sell13981.001.16821.17121.1642
27962007.02.21 15:50t/p13981.001.16421.17121.1642343.61126239.29
27972007.02.21 17:20buy13991.001.16061.15761.1646
27982007.02.23 15:59s/l13991.001.15761.15761.1646-253.73125985.56
27992007.02.23 18:50sell14001.001.15881.16181.1548
28002007.02.27 09:20s/l14001.001.16181.16181.1548-269.17125716.39
28012007.02.27 09:20sell14011.001.16141.16441.1574
28022007.02.27 17:50s/l14011.001.16441.16441.1574-257.33125459.06
28032007.02.27 18:20buy14021.001.16491.16191.1689
28042007.02.28 16:05t/p14021.001.16891.16191.1689343.39125802.45
28052007.02.28 18:20sell14031.001.17241.17541.1684
28062007.03.01 07:00t/p14031.001.16841.17541.1684325.96126128.41
28072007.03.01 09:50sell14041.001.16921.17221.1652
28082007.03.01 14:50s/l14041.001.17221.17221.1652-255.80125872.61
28092007.03.01 16:15sell14051.001.17361.17661.1696
28102007.03.02 21:20s/l14051.001.17661.17661.1696-260.33125612.28
28112007.03.05 01:40sell14061.001.17721.18021.1732
28122007.03.05 12:10s/l14061.001.18021.18021.1732-253.94125358.34
28132007.03.05 13:20sell14071.001.18051.18351.1765
28142007.03.06 14:50t/p14071.001.17651.18351.1765334.58125692.91
28152007.03.06 14:59sell14081.001.17691.17991.1729
28162007.03.07 18:15s/l14081.001.17991.17991.1729-259.68125433.23
28172007.03.08 00:15sell14091.001.17861.18161.1746
28182007.03.08 16:05s/l14091.001.18161.18161.1746-253.89125179.34
28192007.03.08 17:50sell14101.001.18141.18441.1774
28202007.03.09 13:40t/p14101.001.17741.18441.1774334.26125513.59
28212007.03.09 15:35sell14111.001.17671.17971.1727
28222007.03.09 18:10t/p14111.001.17271.17971.1727341.58125855.17
28232007.03.09 18:20sell14121.001.17341.17641.1694
28242007.03.12 13:20t/p14121.001.16941.17641.1694336.62126191.79
28252007.03.12 15:20sell14131.001.17131.17431.1673
28262007.03.13 19:50s/l14131.001.17431.17431.1673-260.90125930.89
28272007.03.13 20:40buy14141.001.17281.16981.1768
28282007.03.14 18:05t/p14141.001.17681.16981.1768341.12126272.01
28292007.03.14 19:20sell14151.001.17741.18041.1734
28302007.03.16 11:10t/p14151.001.17341.18041.1734319.05126591.06
28312007.03.16 12:35sell14161.001.17321.17621.1692
28322007.03.16 18:50s/l14161.001.17621.17621.1692-255.02126336.04
28332007.03.19 10:20buy14171.001.17711.17411.1811
28342007.03.19 16:45s/l14171.001.17411.17411.1811-255.51126080.53
28352007.03.19 16:45buy14181.001.17451.17151.1785
28362007.03.20 03:50t/p14181.001.17851.17151.1785340.74126421.27
28372007.03.20 04:20sell14191.001.17851.18151.1745
28382007.03.20 12:35t/p14191.001.17451.18151.1745341.47126762.74
28392007.03.20 12:45sell14201.001.17671.17971.1727
28402007.03.20 12:50t/p14201.001.17271.17971.1727341.47127104.21
28412007.03.20 13:10sell14211.001.17271.17571.1687
28422007.03.20 14:40t/p14211.001.16871.17571.1687342.49127446.70
28432007.03.20 15:10buy14221.001.16611.16311.1701
28442007.03.20 16:59s/l14221.001.16311.16311.1701-257.95127188.75
28452007.03.20 17:20buy14231.001.16301.16001.1670
28462007.03.21 01:40s/l14231.001.16001.16001.1670-257.25126931.50
28472007.03.21 11:15sell14241.001.16291.16591.1589
28482007.03.21 15:50t/p14241.001.15891.16591.1589345.15127276.65
28492007.03.21 15:50buy14251.001.15891.15591.1629
28502007.03.21 20:20s/l14251.001.15591.15591.1629-260.24127016.41
28512007.03.22 02:50sell14261.001.15681.15981.1528
28522007.03.23 17:45s/l14261.001.15981.15981.1528-264.09126752.31
28532007.03.23 18:59sell14271.001.16081.16381.1568
28542007.03.26 05:30s/l14271.001.16381.16381.1568-263.23126489.08
28552007.03.26 05:45sell14281.001.16331.16631.1593
28562007.03.27 06:05t/p14281.001.15931.16631.1593339.57126828.65
28572007.03.27 12:20sell14291.001.15761.16061.1536
28582007.03.28 11:15s/l14291.001.16061.16061.1536-263.93126564.71
28592007.03.28 15:45buy14301.001.15871.15571.1627
28602007.03.30 10:10s/l14301.001.15571.15571.1627-254.05126310.66
28612007.03.30 11:45buy14311.001.15321.15021.1572
28622007.03.30 18:20s/l14311.001.15021.15021.1572-260.87126049.79
28632007.03.30 19:40sell14321.001.15321.15621.1492
28642007.04.02 11:50s/l14321.001.15621.15621.1492-264.87125784.91
28652007.04.02 11:50sell14331.001.15611.15911.1521
28662007.04.03 20:45s/l14331.001.15911.15911.1521-264.29125520.62
28672007.04.04 00:20buy14341.001.15851.15551.1625
28682007.04.04 13:05s/l14341.001.15551.15551.1625-259.85125260.77
28692007.04.04 15:45sell14351.001.15661.15961.1526
28702007.04.04 22:40s/l14351.001.15961.15961.1526-258.67125002.10
28712007.04.10 10:20sell14361.001.15231.15531.1483
28722007.04.10 12:35t/p14361.001.14831.15531.1483348.34125350.44
28732007.04.10 16:40sell14371.001.14711.15011.1431
28742007.04.11 20:05t/p14371.001.14311.15011.1431344.61125695.05
28752007.04.11 20:20sell14381.001.14351.14651.1395
28762007.04.11 22:40t/p14381.001.13951.14651.1395351.03126046.08
28772007.04.12 02:50sell14391.001.14021.14321.1362
28782007.04.12 16:40t/p14391.001.13621.14321.1362352.05126398.13
28792007.04.12 17:10sell14401.001.13701.14001.1330
28802007.04.16 13:45t/p14401.001.13301.14001.1330342.22126740.35
28812007.04.16 14:35sell14411.001.13261.13561.1286
28822007.04.18 08:50t/p14411.001.12861.13561.1286343.63127083.98
28832007.04.18 11:40sell14421.001.13061.13361.1266
28842007.04.18 15:05s/l14421.001.13361.13361.1266-264.50126819.48
28852007.04.18 15:20buy14431.001.13191.12891.1359
28862007.04.18 16:05s/l14431.001.12891.12891.1359-266.00126553.48
28872007.04.18 16:15sell14441.001.13031.13331.1263
28882007.04.19 12:35t/p14441.001.12631.13331.1263338.82126892.30
28892007.04.19 13:35sell14451.001.12731.13031.1233
28902007.04.19 14:20t/p14451.001.12331.13031.1233356.15127248.45
28912007.04.19 15:45buy14461.001.12521.12221.1292
28922007.04.19 22:05t/p14461.001.12921.12221.1292354.20127602.65
28932007.04.20 09:20sell14471.001.12871.13171.1247
28942007.04.20 15:45t/p14471.001.12471.13171.1247355.77127958.42
28952007.04.20 16:50buy14481.001.12471.12171.1287
28962007.04.20 21:35s/l14481.001.12171.12171.1287-267.57127690.85
28972007.04.23 17:20sell14491.001.12421.12721.1202
28982007.04.24 13:15t/p14491.001.12021.12721.1202351.64128042.48
28992007.04.24 14:35sell14501.001.12081.12381.1168
29002007.04.24 16:40s/l14501.001.12381.12381.1168-266.81127775.67
29012007.04.24 17:20sell14511.001.12331.12631.1193
29022007.04.25 15:35t/p14511.001.11931.12631.1193351.96128127.63
29032007.04.26 10:20sell14521.001.11641.11941.1124
29042007.04.26 14:40s/l14521.001.11941.11941.1124-267.62127860.01
29052007.04.26 15:10sell14531.001.12081.12381.1168
29062007.04.27 14:20t/p14531.001.11681.12381.1168352.79128212.80
29072007.04.27 20:10sell14541.001.11811.12111.1141
29082007.04.30 15:45t/p14541.001.11411.12111.1141354.79128567.58
29092007.05.01 04:40buy14551.001.10981.10681.1138
29102007.05.01 16:10s/l14551.001.10681.10681.1138-271.05128296.53
29112007.05.01 17:20buy14561.001.10601.10301.1100
29122007.05.01 19:40t/p14561.001.11001.10301.1100360.20128656.73
29132007.05.01 19:45buy14571.001.10851.10551.1125
29142007.05.02 04:30t/p14571.001.11251.10551.1125360.94129017.67
29152007.05.02 09:35sell14581.001.11211.11511.1081
29162007.05.02 16:20t/p14581.001.10811.11511.1081361.05129378.72
29172007.05.02 17:35sell14591.001.10861.11161.1046
29182007.05.04 14:50t/p14591.001.10461.11161.1046340.29129719.02
29192007.05.04 15:15buy14601.001.10451.10151.1085
29202007.05.07 15:20s/l14601.001.10151.10151.1085-271.04129447.97
29212007.05.08 10:15buy14611.001.10161.09861.1056
29222007.05.08 17:15t/p14611.001.10561.09861.1056361.66129809.63
29232007.05.09 09:15sell14621.001.10671.10971.1027
29242007.05.10 19:35s/l14621.001.10971.10971.1027-285.94129523.69
29252007.05.10 20:20sell14631.001.11281.11581.1088
29262007.05.11 14:15s/l14631.001.11581.11581.1088-274.00129249.69
29272007.05.11 15:20sell14641.001.11551.11851.1115
29282007.05.11 23:15t/p14641.001.11151.11851.1115360.00129609.69
29292007.05.14 06:35sell14651.001.11001.11301.1060
29302007.05.14 23:35t/p14651.001.10601.11301.1060361.73129971.42
29312007.05.15 12:10sell14661.001.10551.10851.1015
29322007.05.15 15:35t/p14661.001.10151.10851.1015363.67130335.09
29332007.05.15 16:20sell14671.001.10101.10401.0970
29342007.05.15 18:50t/p14671.001.09701.10401.0970364.70130699.79
29352007.05.15 19:35sell14681.001.09811.10111.0941
29362007.05.16 14:35s/l14681.001.10111.10111.0941-277.88130421.91
29372007.05.16 15:20sell14691.001.10061.10361.0966
29382007.05.16 18:20s/l14691.001.10361.10361.0966-271.69130150.22
29392007.05.16 18:20sell14701.001.10381.10681.0998
29402007.05.17 14:15t/p14701.001.09981.10681.0998347.45130497.66
29412007.05.17 15:20buy14711.001.09931.09631.1033
29422007.05.18 09:50s/l14711.001.09631.09631.1033-272.38130225.28
29432007.05.18 10:59buy14721.001.09601.09301.1000
29442007.05.18 11:50s/l14721.001.09301.09301.1000-274.47129950.81
29452007.05.18 14:10sell14731.001.09631.09931.0923
29462007.05.18 15:35t/p14731.001.09231.09931.0923366.47130317.28
29472007.05.18 16:59sell14741.001.09241.09541.0884
29482007.05.18 18:45t/p14741.001.08841.09541.0884367.65130684.93
29492007.05.18 20:50sell14751.001.08981.09281.0858
29502007.05.21 10:20t/p14751.001.08581.09281.0858363.12131048.05
29512007.05.21 13:20sell14761.001.08471.08771.0807
29522007.05.21 15:15s/l14761.001.08771.08771.0807-275.76130772.29
29532007.05.21 15:35buy14771.001.08671.08371.0907
29542007.05.21 18:15s/l14771.001.08371.08371.0907-276.85130495.44
29552007.05.22 00:59sell14781.001.08481.08781.0808
29562007.05.22 23:35s/l14781.001.08781.08781.0808-275.71130219.73
29572007.05.23 11:20buy14791.001.08811.08511.0921
29582007.05.23 14:20s/l14791.001.08511.08511.0921-276.47129943.26
29592007.05.23 16:45buy14801.001.08301.08001.0870
29602007.05.25 17:10s/l14801.001.08001.08001.0870-272.58129670.67
29612007.05.25 18:45buy14811.001.07981.07681.0838
29622007.05.29 16:05s/l14811.001.07681.07681.0838-276.19129394.48
29632007.05.29 16:10sell14821.001.07981.08281.0758
29642007.05.29 16:20t/p14821.001.07581.08281.0758372.65129767.13
29652007.05.29 21:20sell14831.001.07361.07661.0696
29662007.05.30 11:45t/p14831.001.06961.07661.0696368.60130135.73
29672007.05.30 12:20sell14841.001.07001.07301.0660
29682007.05.30 15:15s/l14841.001.07301.07301.0660-279.43129856.30
29692007.05.30 23:59sell14851.001.07431.07731.0703
29702007.05.31 13:50t/p14851.001.07031.07731.0703357.48130213.78
29712007.05.31 14:50buy14861.001.06971.06671.0737
29722007.05.31 16:10s/l14861.001.06671.06671.0737-281.30129932.48
29732007.05.31 16:15sell14871.001.06831.07131.0643
29742007.05.31 17:35s/l14871.001.07131.07131.0643-280.01129652.47
29752007.05.31 18:20sell14881.001.06961.07261.0656
29762007.06.01 17:40t/p14881.001.06561.07261.0656370.36130022.82
29772007.06.01 18:15sell14891.001.06421.06721.0602
29782007.06.01 18:50t/p14891.001.06021.06721.0602377.36130400.18
29792007.06.01 20:40buy14901.001.06121.05821.0652
29802007.06.04 09:10s/l14901.001.05821.05821.0652-282.59130117.59
29812007.06.04 16:40buy14911.001.05761.05461.0616
29822007.06.05 20:05t/p14911.001.06161.05461.0616377.72130495.31
29832007.06.06 12:45sell14921.001.06081.06381.0568
29842007.06.06 17:20t/p14921.001.05681.06381.0568378.60130873.91
29852007.06.06 17:35sell14931.001.05851.06151.0545
29862007.06.07 15:15s/l14931.001.06151.06151.0545-298.96130574.95
29872007.06.07 16:20sell14941.001.05991.06291.0559
29882007.06.07 20:40s/l14941.001.06291.06291.0559-282.25130292.70
29892007.06.07 20:40sell14951.001.06251.06551.0585
29902007.06.08 00:15s/l14951.001.06551.06551.0585-286.81130005.88
29912007.06.08 02:10sell14961.001.06391.06691.0599
29922007.06.08 13:05s/l14961.001.06691.06691.0599-280.93129724.95
29932007.06.08 13:40buy14971.001.06501.06201.0690
29942007.06.08 14:10t/p14971.001.06901.06201.0690374.15130099.10
29952007.06.08 16:10sell14981.001.06501.06801.0610
29962007.06.08 17:10t/p14981.001.06101.06801.0610377.00130476.10
29972007.06.08 17:35sell14991.001.06161.06461.0576
29982007.06.12 17:20s/l14991.001.06461.06461.0576-292.62130183.49
29992007.06.12 18:45sell15001.001.06501.06801.0610
30002007.06.12 23:45s/l15001.001.06801.06801.0610-280.90129902.59
30012007.06.13 09:40sell15011.001.06711.07011.0631
30022007.06.13 10:35s/l15011.001.07011.07011.0631-280.19129622.40
30032007.06.13 12:15sell15021.001.07271.07571.0687
30042007.06.13 17:10t/p15021.001.06871.07571.0687374.57129996.97
30052007.06.13 17:15sell15031.001.07101.07401.0670
30062007.06.13 17:20t/p15031.001.06701.07401.0670374.95130371.92
30072007.06.13 18:30sell15041.001.06681.06981.0628
30082007.06.15 15:35t/p15041.001.06281.06981.0628354.54130726.46
30092007.06.15 15:45sell15051.001.06431.06731.0603
30102007.06.15 18:10s/l15051.001.06731.06731.0603-281.08130445.38
30112007.06.15 19:20sell15061.001.06811.07111.0641
30122007.06.18 12:15s/l15061.001.07111.07111.0641-285.35130160.03
30132007.06.18 17:35buy15071.001.07281.06981.0768
30142007.06.19 11:20s/l15071.001.06981.06981.0768-279.09129880.94
30152007.06.19 12:35sell15081.001.07001.07301.0660
30162007.06.19 17:35t/p15081.001.06601.07301.0660376.18130257.12
30172007.06.19 21:35sell15091.001.06291.06591.0589
30182007.06.20 12:50s/l15091.001.06591.06591.0589-286.69129970.42
30192007.06.20 17:20sell15101.001.06791.07091.0639
30202007.06.20 18:20t/p15101.001.06391.07091.0639376.19130346.61
30212007.06.20 18:30sell15111.001.06421.06721.0602
30222007.06.20 22:20s/l15111.001.06721.06721.0602-280.92130065.69
30232007.06.21 00:10sell15121.001.06651.06951.0625
30242007.06.21 15:40s/l15121.001.06951.06951.0625-280.32129785.37
30252007.06.21 17:50sell15131.001.07141.07441.0674
30262007.06.21 19:10s/l15131.001.07441.07441.0674-279.23129506.14
30272007.06.21 22:20sell15141.001.07571.07871.0717
30282007.06.22 12:45t/p15141.001.07171.07871.0717367.83129873.97
30292007.06.22 14:45buy15151.001.07161.06861.0756
30302007.06.22 17:15s/l15151.001.06861.06861.0756-280.90129593.07
30312007.06.25 13:45buy15161.001.07141.06841.0754
30322007.06.26 15:35s/l15161.001.06841.06841.0754-279.48129313.59
30332007.06.26 16:50buy15171.001.06761.06461.0716
30342007.06.27 08:40t/p15171.001.07161.06461.0716374.49129688.08
30352007.06.27 08:50buy15181.001.07091.06791.0749
30362007.06.28 08:40s/l15181.001.06791.06791.0749-277.05129411.02
30372007.06.28 10:35sell15191.001.06681.06981.0628
30382007.06.28 14:40t/p15191.001.06281.06981.0628376.57129787.59
30392007.06.29 09:59buy15201.001.05751.05451.0615
30402007.06.29 11:15s/l15201.001.05451.05451.0615-284.60129502.99
30412007.06.29 13:35sell15211.001.05321.05621.0492
30422007.06.29 14:10s/l15211.001.05621.05621.0492-283.95129219.04
30432007.06.29 14:45buy15221.001.05391.05091.0579
30442007.06.29 15:40t/p15221.001.05791.05091.0579377.25129596.29
30452007.06.29 16:20sell15231.001.06241.06541.0584
30462007.06.29 17:40s/l15231.001.06541.06541.0584-281.32129314.97
30472007.06.29 18:20sell15241.001.06471.06771.0607
30482007.07.02 11:15t/p15241.001.06071.06771.0607371.75129686.72
30492007.07.02 11:20sell15251.001.06181.06481.0578
30502007.07.02 16:50t/p15251.001.05781.06481.0578378.36130065.08
30512007.07.02 19:59sell15261.001.05561.05861.0516
30522007.07.03 13:20s/l15261.001.05861.05861.0516-288.78129776.30
30532007.07.03 15:10sell15271.001.05781.06081.0538
30542007.07.03 17:15s/l15271.001.06081.06081.0538-282.70129493.60
30552007.07.04 12:45sell15281.001.05751.06051.0535
30562007.07.06 14:15t/p15281.001.05351.06051.0535358.32129851.92
30572007.07.09 03:40sell15291.001.04891.05191.0449
30582007.07.09 10:40t/p15291.001.04491.05191.0449382.92130234.84
30592007.07.09 13:20sell15301.001.04591.04891.0419
30602007.07.09 15:15s/l15301.001.04891.04891.0419-285.99129948.85
30612007.07.09 18:35sell15311.001.04831.05131.0443
30622007.07.10 06:05s/l15311.001.05131.05131.0443-290.83129658.02
30632007.07.10 09:50sell15321.001.05131.05431.0473
30642007.07.10 16:20s/l15321.001.05431.05431.0473-284.44129373.58
30652007.07.10 17:20sell15331.001.05351.05651.0495
30662007.07.11 01:20s/l15331.001.05651.05651.0495-289.40129084.17
30672007.07.11 09:20sell15341.001.05561.05861.0516
30682007.07.11 10:15s/l15341.001.05861.05861.0516-283.31128800.86
30692007.07.11 10:15sell15351.001.05851.06151.0545
30702007.07.11 22:40t/p15351.001.05451.06151.0545379.43129180.29
30712007.07.12 06:40sell15361.001.05431.05731.0503
30722007.07.12 11:20t/p15361.001.05031.05731.0503380.84129561.13
30732007.07.12 11:20sell15371.001.05101.05401.0470
30742007.07.12 17:50t/p15371.001.04701.05401.0470382.04129943.17
30752007.07.12 18:20sell15381.001.04711.05011.0431
30762007.07.13 17:10s/l15381.001.05011.05011.0431-291.13129652.04
30772007.07.13 17:20sell15391.001.04981.05281.0458
30782007.07.16 08:50t/p15391.001.04581.05281.0458377.16130029.19
30792007.07.16 10:20buy15401.001.04571.04271.0497
30802007.07.16 17:05s/l15401.001.04271.04271.0497-287.71129741.48
30812007.07.16 19:30sell15411.001.04321.04621.0392
30822007.07.18 14:10s/l15411.001.04621.04621.0392-297.18129444.31
30832007.07.18 15:20sell15421.001.04741.05041.0434
30842007.07.18 16:05t/p15421.001.04341.05041.0434383.47129827.78
30852007.07.18 16:10sell15431.001.04481.04781.0408
30862007.07.20 19:35s/l15431.001.04781.04781.0408-307.92129519.86
30872007.07.20 21:15sell15441.001.04811.05111.0441
30882007.07.23 11:05t/p15441.001.04411.05111.0441377.64129897.50
30892007.07.23 12:20buy15451.001.04311.04011.0471
30902007.07.23 19:50t/p15451.001.04711.04011.0471382.01130279.51
30912007.07.24 10:10sell15461.001.04631.04931.0423
30922007.07.24 15:35t/p15461.001.04231.04931.0423385.77130665.28
30932007.07.24 16:35sell15471.001.03851.04151.0345
30942007.07.24 21:15t/p15471.001.03451.04151.0345386.66131051.94
30952007.07.25 04:20sell15481.001.03891.04191.0349
30962007.07.25 10:10t/p15481.001.03491.04191.0349386.51131438.45
30972007.07.25 10:30sell15491.001.03531.03831.0313
30982007.07.25 11:50s/l15491.001.03831.03831.0313-288.88131149.57
30992007.07.25 16:45sell15501.001.03981.04281.0358
31002007.07.25 17:50s/l15501.001.04281.04281.0358-287.08130862.49
31012007.07.25 18:20sell15511.001.04451.04751.0405
31022007.07.26 14:05s/l15511.001.04751.04751.0405-301.76130560.73
31032007.07.26 15:20sell15521.001.04961.05261.0456
31042007.07.26 17:05s/l15521.001.05261.05261.0456-284.85130275.88
31052007.07.26 17:15buy15531.001.04851.04551.0525
31062007.07.26 21:05t/p15531.001.05251.04551.0525379.72130655.60
31072007.07.26 22:20sell15541.001.05531.05831.0513
31082007.07.27 09:10s/l15541.001.05831.05831.0513-288.81130366.78
31092007.07.27 11:50buy15551.001.05631.05331.0603
31102007.07.27 13:10t/p15551.001.06031.05331.0603377.22130744.00
31112007.07.27 14:20sell15561.001.06041.06341.0564
31122007.07.27 15:35t/p15561.001.05641.06341.0564379.90131123.90
31132007.07.27 16:20sell15571.001.05641.05941.0524
31142007.07.27 17:05s/l15571.001.05941.05941.0524-283.10130840.80
31152007.07.27 17:15buy15581.001.05751.05451.0615
31162007.07.27 22:05t/p15581.001.06151.05451.0615376.75131217.55
31172007.07.30 04:20buy15591.001.06471.06171.0687
31182007.07.30 14:50t/p15591.001.06871.06171.0687374.19131591.74
31192007.07.30 14:50sell15601.001.06901.07201.0650
31202007.07.31 03:20t/p15601.001.06501.07201.0650370.12131961.86
31212007.07.31 09:59buy15611.001.06471.06171.0687
31222007.07.31 11:15s/l15611.001.06171.06171.0687-282.62131679.24
31232007.07.31 11:20sell15621.001.06341.06641.0594
31242007.07.31 14:20t/p15621.001.05941.06641.0594377.75132056.99
31252007.07.31 14:59sell15631.001.06081.06381.0568
31262007.07.31 16:05s/l15631.001.06381.06381.0568-281.64131775.35
31272007.07.31 19:15sell15641.001.06581.06881.0618
31282007.08.01 06:59s/l15641.001.06881.06881.0618-286.13131489.21
31292007.08.01 09:20sell15651.001.06961.07261.0656
31302007.08.01 13:15t/p15651.001.06561.07261.0656375.69131864.90
31312007.08.01 13:20sell15661.001.06581.06881.0618
31322007.08.01 15:45t/p15661.001.06181.06881.0618376.93132241.83
31332007.08.01 16:40sell15671.001.06341.06641.0594
31342007.08.01 17:50t/p15671.001.05941.06641.0594377.65132619.48
31352007.08.01 18:40buy15681.001.05901.05601.0630
31362007.08.01 19:15s/l15681.001.05601.05601.0630-284.20132335.28
31372007.08.01 19:15buy15691.001.05601.05301.0600
31382007.08.01 20:10t/p15691.001.06001.05301.0600377.36132712.64
31392007.08.01 21:20sell15701.001.05931.06231.0553
31402007.08.02 16:10t/p15701.001.05531.06231.0553363.38133076.02
31412007.08.02 17:35sell15711.001.05391.05691.0499
31422007.08.03 10:45s/l15711.001.05691.05691.0499-289.24132786.78
31432007.08.03 11:20sell15721.001.05741.06041.0534
31442007.08.03 16:20t/p15721.001.05341.06041.0534380.08133166.86
31452007.08.03 17:20buy15731.001.05111.04811.0551
31462007.08.03 22:35t/p15731.001.05511.04811.0551379.07133545.93
31472007.08.06 04:50sell15741.001.05851.06151.0545
31482007.08.06 11:20t/p15741.001.05451.06151.0545379.40133925.33
31492007.08.06 13:20buy15751.001.05401.05101.0580
31502007.08.06 18:50s/l15751.001.05101.05101.0580-285.44133639.89
31512007.08.06 19:20buy15761.001.05131.04831.0553
31522007.08.07 11:20t/p15761.001.05531.04831.0553380.29134020.18
31532007.08.07 12:50sell15771.001.05681.05981.0528
31542007.08.08 11:05t/p15771.001.05281.05981.0528374.73134394.90
31552007.08.08 11:35sell15781.001.05421.05721.0502
31562007.08.08 15:10t/p15781.001.05021.05721.0502380.88134775.78
31572007.08.08 15:15sell15791.001.05131.05431.0473
31582007.08.08 16:50t/p15791.001.04731.05431.0473382.16135157.94
31592007.08.08 19:45sell15801.001.04991.05291.0459
31602007.08.09 12:20s/l15801.001.05291.05291.0459-301.10134856.84
31612007.08.09 13:20sell15811.001.05451.05751.0505
31622007.08.09 15:15s/l15811.001.05751.05751.0505-283.52134573.32
31632007.08.09 17:15sell15821.001.05671.05971.0527
31642007.08.10 07:59s/l15821.001.05971.05971.0527-288.30134285.02
31652007.08.10 10:15sell15831.001.05971.06271.0557
31662007.08.10 11:50t/p15831.001.05571.06271.0557378.93134663.95
31672007.08.10 14:20sell15841.001.05721.06021.0532
31682007.08.10 15:50t/p15841.001.05321.06021.0532379.97135043.92
31692007.08.10 17:15buy15851.001.05571.05271.0597
31702007.08.10 21:05s/l15851.001.05271.05271.0597-285.26134758.66
31712007.08.10 23:10sell15861.001.05371.05671.0497
31722007.08.13 13:15s/l15861.001.05671.05671.0497-289.37134469.28
31732007.08.13 13:15sell15871.001.05631.05931.0523
31742007.08.13 15:10t/p15871.001.05231.05931.0523380.16134849.44
31752007.08.13 17:20buy15881.001.04951.04651.0535
31762007.08.13 22:50t/p15881.001.05351.04651.0535379.69135229.13
31772007.08.14 03:50sell15891.001.05611.05911.0521
31782007.08.14 12:20s/l15891.001.05911.05911.0521-283.12134946.01
31792007.08.14 16:15sell15901.001.06241.06541.0584
31802007.08.14 17:40s/l15901.001.06541.06541.0584-281.55134664.46
31812007.08.14 18:20buy15911.001.06431.06131.0683
31822007.08.15 01:45t/p15911.001.06831.06131.0683375.72135040.18
31832007.08.15 04:59sell15921.001.06971.07271.0657
31842007.08.15 07:15s/l15921.001.07271.07271.0657-279.56134760.62
31852007.08.15 08:45sell15931.001.07331.07631.0693
31862007.08.15 13:10s/l15931.001.07631.07631.0693-278.68134481.94
31872007.08.15 13:40buy15941.001.07401.07101.0780
31882007.08.15 14:45t/p15941.001.07801.07101.0780370.47134852.41
31892007.08.15 15:10sell15951.001.07711.08011.0731
31902007.08.15 17:10t/p15951.001.07311.08011.0731372.79135225.20
31912007.08.15 17:15sell15961.001.07651.07951.0725
31922007.08.15 23:45s/l15961.001.07951.07951.0725-277.91134947.29
31932007.08.16 01:50sell15971.001.08041.08341.0764
31942007.08.16 06:35s/l15971.001.08341.08341.0764-276.44134670.85
31952007.08.16 09:45sell15981.001.08281.08581.0788
31962007.08.16 10:05t/p15981.001.07881.08581.0788370.78135041.63
31972007.08.16 10:10sell15991.001.08151.08451.0775
31982007.08.16 13:35s/l15991.001.08451.08451.0775-276.02134765.61
31992007.08.16 14:45sell16001.001.08311.08611.0791
32002007.08.16 15:05t/p16001.001.07911.08611.0791371.19135136.80
32012007.08.16 18:10buy16011.001.07381.07081.0778
32022007.08.16 19:15t/p16011.001.07781.07081.0778370.85135507.65
32032007.08.16 20:20sell16021.001.07641.07941.0724
32042007.08.16 22:05s/l16021.001.07941.07941.0724-277.91135229.74
32052007.08.16 22:59buy16031.001.07551.07251.0795
32062007.08.17 01:45s/l16031.001.07251.07251.0795-278.41134951.33
32072007.08.17 02:20buy16041.001.07281.06981.0768
32082007.08.17 03:20t/p16041.001.07681.06981.0768371.47135322.80
32092007.08.17 03:20sell16051.001.07681.07981.0728
32102007.08.17 15:15t/p16051.001.07281.07981.0728375.16135697.96
32112007.08.17 16:35sell16061.001.06571.06871.0617
32122007.08.17 16:45t/p16061.001.06171.06871.0617377.43136075.39
32132007.08.17 16:59sell16071.001.06501.06801.0610
32142007.08.17 17:15t/p16071.001.06101.06801.0610377.25136452.64
32152007.08.17 22:20sell16081.001.06361.06661.0596
32162007.08.20 04:50t/p16081.001.05961.06661.0596372.28136824.92
32172007.08.20 07:50sell16091.001.06021.06321.0562
32182007.08.20 15:35t/p16091.001.05621.06321.0562378.93137203.85
32192007.08.20 17:15buy16101.001.05851.05551.0625
32202007.08.20 22:10s/l16101.001.05551.05551.0625-284.28136919.57
32212007.08.20 22:15sell16111.001.05711.06011.0531
32222007.08.21 09:40s/l16111.001.06011.06011.0531-288.20136631.36
32232007.08.21 12:35buy16121.001.06111.05811.0651
32242007.08.21 14:45s/l16121.001.05811.05811.0651-283.58136347.78
32252007.08.21 15:10buy16131.001.05781.05481.0618
32262007.08.21 19:20t/p16131.001.06181.05481.0618376.65136724.43
32272007.08.21 21:50sell16141.001.06491.06791.0609
32282007.08.22 09:50t/p16141.001.06091.06791.0609371.67137096.10
32292007.08.22 10:20buy16151.001.06101.05801.0650
32302007.08.22 14:15s/l16151.001.05801.05801.0650-283.72136812.38
32312007.08.22 14:20sell16161.001.05891.06191.0549
32322007.08.22 17:45s/l16161.001.06191.06191.0549-282.38136530.00
32332007.08.22 18:15buy16171.001.06171.05871.0657
32342007.08.23 03:20s/l16171.001.05871.05871.0657-279.30136250.70
32352007.08.23 09:20sell16181.001.06121.06421.0572
32362007.08.23 12:40t/p16181.001.05721.06421.0572379.58136630.28
32372007.08.23 13:10buy16191.001.05151.04851.0555
32382007.08.23 15:05s/l16191.001.04851.04851.0555-286.45136343.83
32392007.08.23 15:15sell16201.001.05291.05591.0489
32402007.08.23 18:40s/l16201.001.05591.05591.0489-283.93136059.90
32412007.08.23 19:20sell16211.001.05641.05941.0524
32422007.08.24 05:10t/p16211.001.05241.05941.0524374.61136434.50
32432007.08.24 10:20sell16221.001.05641.05941.0524
32442007.08.24 11:20t/p16221.001.05241.05941.0524380.12136814.62
32452007.08.24 11:20buy16231.001.05231.04931.0563
32462007.08.24 14:10s/l16231.001.04931.04931.0563-285.96136528.66
32472007.08.24 15:45buy16241.001.05141.04841.0554
32482007.08.27 09:05s/l16241.001.04841.04841.0554-284.93136243.73
32492007.08.27 09:10sell16251.001.05021.05321.0462
32502007.08.27 21:50s/l16251.001.05321.05321.0462-284.76135958.97
32512007.08.28 03:50sell16261.001.05601.05901.0520
32522007.08.28 08:15s/l16261.001.05901.05901.0520-283.12135675.85
32532007.08.28 09:45sell16271.001.05841.06141.0544
32542007.08.28 11:40t/p16271.001.05441.06141.0544379.51136055.36
32552007.08.28 12:50buy16281.001.05491.05191.0589
32562007.08.28 16:20t/p16281.001.05891.05191.0589377.00136432.36
32572007.08.28 19:20sell16291.001.06151.06451.0575
32582007.08.28 22:50s/l16291.001.06451.06451.0575-281.56136150.80
32592007.08.28 23:20sell16301.001.06501.06801.0610
32602007.08.29 04:15s/l16301.001.06801.06801.0610-286.37135864.43
32612007.08.29 07:45sell16311.001.06541.06841.0614
32622007.08.29 13:35t/p16311.001.06141.06841.0614377.71136242.14
32632007.08.29 14:20buy16321.001.05811.05511.0621
32642007.08.29 17:05t/p16321.001.06211.05511.0621376.58136618.72
32652007.08.29 18:20sell16331.001.06171.06471.0577
32662007.08.30 00:45t/p16331.001.05771.06471.0577361.94136980.66
32672007.08.30 03:45sell16341.001.06151.06451.0575
32682007.08.30 10:20s/l16341.001.06451.06451.0575-281.56136699.10
32692007.08.30 10:20sell16351.001.06511.06811.0611
32702007.08.30 17:05t/p16351.001.06111.06811.0611377.15137076.25
32712007.08.30 17:20sell16361.001.06311.06611.0591
32722007.08.30 17:35t/p16361.001.05911.06611.0591378.14137454.39
32732007.08.30 19:20buy16371.001.05631.05331.0603
32742007.08.31 09:40s/l16371.001.05331.05331.0603-283.54137170.84
32752007.08.31 11:35sell16381.001.05471.05771.0507
32762007.08.31 17:10s/l16381.001.05771.05771.0507-283.48136887.36
32772007.08.31 18:15sell16391.001.05791.06091.0539
32782007.08.31 19:35t/p16391.001.05391.06091.0539379.54137266.90
32792007.09.03 01:40sell16401.001.05561.05861.0516
32802007.09.04 18:20t/p16401.001.05161.05861.0516375.34137642.24
32812007.09.04 21:15sell16411.001.05031.05331.0463
32822007.09.05 10:15s/l16411.001.05331.05331.0463-290.29137351.95
32832007.09.05 11:20sell16421.001.05341.05641.0494
32842007.09.05 12:35s/l16421.001.05641.05641.0494-283.95137068.00
32852007.09.05 13:20sell16431.001.05471.05771.0507
32862007.09.05 18:50t/p16431.001.05071.05771.0507380.73137448.73
32872007.09.05 22:35buy16441.001.05321.05021.0572
32882007.09.06 15:40t/p16441.001.05721.05021.0572382.20137830.92
32892007.09.06 17:15sell16451.001.05381.05681.0498
32902007.09.07 14:05t/p16451.001.04981.05681.0498375.77138206.69
32912007.09.07 14:20sell16461.001.05131.05431.0473
32922007.09.07 18:10s/l16461.001.05431.05431.0473-284.53137922.16
32932007.09.07 19:35buy16471.001.05391.05091.0579
32942007.09.10 04:05t/p16471.001.05791.05091.0579379.24138301.40
32952007.09.10 11:20sell16481.001.05771.06071.0537
32962007.09.10 16:05t/p16481.001.05371.06071.0537379.90138681.30
32972007.09.10 17:45buy16491.001.05451.05151.0585
32982007.09.10 21:45s/l16491.001.05151.05151.0585-285.33138395.97
32992007.09.10 22:35sell16501.001.05261.05561.0486
33002007.09.11 10:40t/p16501.001.04861.05561.0486376.02138771.98
33012007.09.11 11:40sell16511.001.04781.05081.0438
33022007.09.11 16:10t/p16511.001.04381.05081.0438383.61139155.59
33032007.09.11 16:40sell16521.001.04461.04761.0406
33042007.09.12 14:35t/p16521.001.04061.04761.0406378.96139534.55
33052007.09.12 14:40sell16531.001.04161.04461.0376
33062007.09.12 17:20t/p16531.001.03761.04461.0376385.54139920.09
33072007.09.12 18:20buy16541.001.03751.03451.0415
33082007.09.13 11:05s/l16541.001.03451.03451.0415-285.83139634.26
33092007.09.13 11:15sell16551.001.03581.03881.0318
33102007.09.13 11:20t/p16551.001.03181.03881.0318387.71140021.97
33112007.09.13 12:50buy16561.001.03171.02871.0357
33122007.09.13 14:20t/p16561.001.03571.02871.0357386.13140408.10
33132007.09.13 15:15sell16571.001.03431.03731.0303
33142007.09.13 16:50s/l16571.001.03731.03731.0303-289.01140119.09
33152007.09.13 17:15sell16581.001.03501.03801.0310
33162007.09.14 15:05t/p16581.001.03101.03801.0310383.45140502.53
33172007.09.14 15:10sell16591.001.03261.03561.0286
33182007.09.14 20:45t/p16591.001.02861.03561.0286388.92140891.45
33192007.09.14 21:15sell16601.001.02881.03181.0248
33202007.09.17 10:15t/p16601.001.02481.03181.0248384.89141276.34
33212007.09.17 10:20sell16611.001.02641.02941.0224
33222007.09.17 12:20s/l16611.001.02941.02941.0224-291.37140984.97
33232007.09.17 12:20sell16621.001.02921.03221.0252
33242007.09.18 05:40t/p16621.001.02521.03221.0252384.89141369.86
33252007.09.18 06:35sell16631.001.02541.02841.0214
33262007.09.18 09:35s/l16631.001.02841.02841.0214-291.54141078.32
33272007.09.18 10:20sell16641.001.02701.03001.0230
33282007.09.18 15:45t/p16641.001.02301.03001.0230391.96141470.28
33292007.09.18 16:20buy16651.001.02081.01781.0248
33302007.09.18 21:50s/l16651.001.01781.01781.0248-295.16141175.12
33312007.09.18 23:35sell16661.001.01381.01681.0098
33322007.09.19 05:20t/p16661.001.00981.01681.0098390.92141566.03
33332007.09.19 10:15sell16671.001.01161.01461.0076
33342007.09.19 12:50s/l16671.001.01461.01461.0076-295.62141270.41
33352007.09.19 13:20buy16681.001.01391.01091.0179
33362007.09.20 09:40s/l16681.001.01091.01091.0179-292.72140977.69
33372007.09.20 10:20buy16691.001.00921.00621.0132
33382007.09.20 12:50t/p16691.001.01321.00621.0132394.79141372.48
33392007.09.20 12:59buy16701.001.01131.00831.0153
33402007.09.20 14:05s/l16701.001.00831.00831.0153-297.82141074.66
33412007.09.20 16:35sell16711.001.00291.00590.9989
33422007.09.21 07:15t/p16711.000.99891.00590.9989395.33141469.98
33432007.09.21 14:10sell16721.001.00051.00350.9965
33442007.09.21 15:35s/l16721.001.00351.00350.9965-298.18141171.80
33452007.09.21 16:20sell16731.001.00431.00731.0003
33462007.09.21 17:35t/p16731.001.00031.00731.0003400.04141571.84
33472007.09.21 23:50sell16741.001.00111.00410.9971
33482007.09.24 22:59close at stop16741.001.00191.00410.9971-85.32141486.52