Strategy Tester Report
 
FxClearing-Server (Build 210)

SymbolAUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.12.16 01:00 - 2007.09.26 01:00
ModelControl points (a very crude method, the results must not be considered)
Parameters 
Bars in test17254Ticks modelled182869Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors1494
Initial deposit10000.00
Total net profit65088.20Gross profit221155.00Gross loss-156066.80
Profit factor1.42Expected payoff60.72
Absolute drawdown300.00Maximal drawdown5264.30 (8.81%)Relative drawdown11.18% (5005.10)
Total trades1072Short positions (won %)661 (50.08%)Long positions (won %)411 (54.50%)
Profit trades (% of total)555 (51.77%)Loss trades (% of total)517 (48.23%)
Largestprofit trade403.60loss trade-317.50
Averageprofit trade398.48loss trade-301.87
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (3600.00)consecutive losses (loss in money)9 (-2711.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3600.00 (9)consecutive loss (count of losses)-2711.20 (9)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.12.16 03:10sell11.000.76440.76740.7604
22004.12.16 14:20s/l11.000.76740.76740.7604-300.009700.00
32004.12.16 15:15sell21.000.76600.76900.7620
42004.12.16 15:40t/p21.000.76200.76900.7620400.0010100.00
52004.12.16 16:10sell31.000.76330.76630.7593
62004.12.16 16:30t/p31.000.75930.76630.7593400.0010500.00
72004.12.16 17:25buy41.000.75560.75260.7596
82004.12.17 03:35t/p41.000.75960.75260.7596400.9010900.90
92004.12.17 04:30sell51.000.75950.76250.7555
102004.12.17 07:35s/l51.000.76250.76250.7555-300.0010600.90
112004.12.17 07:35sell61.000.76220.76520.7582
122004.12.17 15:05t/p61.000.75820.76520.7582400.0011000.90
132004.12.17 15:20sell71.000.75990.76290.7559
142004.12.17 19:05s/l71.000.76290.76290.7559-300.0010700.90
152004.12.17 19:50buy81.000.76060.75760.7646
162004.12.17 22:45t/p81.000.76460.75760.7646400.0011100.90
172004.12.20 02:45sell91.000.76420.76720.7602
182004.12.21 03:10s/l91.000.76720.76720.7602-303.5010797.40
192004.12.21 04:50sell101.000.76820.77120.7642
202004.12.21 10:05t/p101.000.76420.77120.7642400.0011197.40
212004.12.21 10:25sell111.000.76600.76900.7620
222004.12.24 07:15s/l111.000.76900.76900.7620-317.5010879.90
232004.12.24 07:35buy121.000.76780.76480.7718
242004.12.27 05:50t/p121.000.77180.76480.7718400.9011280.80
252004.12.27 06:45sell131.000.77140.77440.7674
262004.12.27 17:15s/l131.000.77440.77440.7674-300.0010980.80
272004.12.27 20:45sell141.000.77910.78210.7751
282004.12.28 18:05t/p141.000.77510.78210.7751396.5011377.30
292004.12.28 18:15sell151.000.77780.78080.7738
302004.12.28 19:15s/l151.000.78080.78080.7738-300.0011077.30
312004.12.28 19:50buy161.000.77840.77540.7824
322004.12.29 15:10s/l161.000.77540.77540.7824-299.1010778.20
332004.12.29 15:25sell171.000.77840.78140.7744
342004.12.29 16:05t/p171.000.77440.78140.7744400.0011178.20
352004.12.29 16:25sell181.000.77570.77870.7717
362004.12.29 18:45t/p181.000.77170.77870.7717400.0011578.20
372004.12.29 19:50buy191.000.77050.76750.7745
382004.12.29 23:05t/p191.000.77450.76750.7745400.0011978.20
392004.12.29 23:35buy201.000.77380.77080.7778
402004.12.30 17:50t/p201.000.77780.77080.7778402.7012380.90
412004.12.30 20:45sell211.000.77900.78200.7750
422004.12.31 16:50s/l211.000.78200.78200.7750-303.5012077.40
432004.12.31 18:40sell221.000.78410.78710.7801
442004.12.31 18:59t/p221.000.78010.78710.7801400.0012477.40
452004.12.31 20:45sell231.000.78360.78660.7796
462005.01.03 07:00t/p231.000.77960.78660.7796396.5012873.90
472005.01.03 08:20sell241.000.77570.77870.7717
482005.01.03 10:05s/l241.000.77870.77870.7717-300.0012573.90
492005.01.03 11:45buy251.000.77640.77340.7804
502005.01.03 15:05t/p251.000.78040.77340.7804400.0012973.90
512005.01.03 15:25buy261.000.77710.77410.7811
522005.01.04 11:15s/l261.000.77410.77410.7811-299.1012674.80
532005.01.04 11:40sell271.000.77800.78100.7740
542005.01.04 12:05t/p271.000.77400.78100.7740400.0013074.80
552005.01.04 12:35sell281.000.77500.77800.7710
562005.01.04 14:50t/p281.000.77100.77800.7710400.0013474.80
572005.01.04 15:45buy291.000.77180.76880.7758
582005.01.04 17:35s/l291.000.76880.76880.7758-300.0013174.80
592005.01.04 19:50buy301.000.76660.76360.7706
602005.01.04 21:45s/l301.000.76360.76360.7706-300.0012874.80
612005.01.04 23:50buy311.000.76460.76160.7686
622005.01.05 09:15s/l311.000.76160.76160.7686-299.1012575.70
632005.01.05 09:20sell321.000.76690.76990.7629
642005.01.05 09:30t/p321.000.76290.76990.7629400.0012975.70
652005.01.05 09:50sell331.000.76760.77060.7636
662005.01.05 10:10t/p331.000.76360.77060.7636400.0013375.70
672005.01.05 10:25buy341.000.76350.76050.7675
682005.01.05 12:45s/l341.000.76050.76050.7675-300.0013075.70
692005.01.05 14:35buy351.000.76170.75870.7657
702005.01.05 16:20t/p351.000.76570.75870.7657400.0013475.70
712005.01.05 16:40buy361.000.76380.76080.7678
722005.01.05 18:05t/p361.000.76780.76080.7678400.0013875.70
732005.01.05 18:35buy371.000.76620.76320.7702
742005.01.06 07:50s/l371.000.76320.76320.7702-297.3013578.40
752005.01.06 07:50buy381.000.76340.76040.7674
762005.01.06 09:45s/l381.000.76040.76040.7674-300.0013278.40
772005.01.06 09:59sell391.000.76170.76470.7577
782005.01.07 11:05s/l391.000.76470.76470.7577-303.5012974.90
792005.01.07 11:15buy401.000.76230.75930.7663
802005.01.07 16:35t/p401.000.76630.75930.7663400.0013374.90
812005.01.07 17:30sell411.000.76570.76870.7617
822005.01.07 17:40t/p411.000.76170.76870.7617400.0013774.90
832005.01.07 19:20sell421.000.75820.76120.7542
842005.01.07 19:50t/p421.000.75420.76120.7542400.0014174.90
852005.01.07 20:45buy431.000.75470.75170.7587
862005.01.10 02:20t/p431.000.75870.75170.7587400.9014575.80
872005.01.10 04:30buy441.000.75670.75370.7607
882005.01.10 15:45t/p441.000.76070.75370.7607400.0014975.80
892005.01.10 16:40sell451.000.76040.76340.7564
902005.01.11 09:35s/l451.000.76340.76340.7564-303.5014672.30
912005.01.11 10:40sell461.000.76350.76650.7595
922005.01.12 04:50t/p461.000.75950.76650.7595396.5015068.80
932005.01.12 09:20sell471.000.76100.76400.7570
942005.01.12 09:35t/p471.000.75700.76400.7570400.0015468.80
952005.01.12 10:20buy481.000.75690.75390.7609
962005.01.12 15:05t/p481.000.76090.75390.7609400.0015868.80
972005.01.12 15:35buy491.000.75730.75430.7613
982005.01.12 15:59t/p491.000.76130.75430.7613400.0016268.80
992005.01.12 16:25buy501.000.76370.76070.7677
1002005.01.12 17:15t/p501.000.76770.76070.7677400.0016668.80
1012005.01.12 18:45sell511.000.76910.77210.7651
1022005.01.13 08:45t/p511.000.76510.77210.7651389.5017058.30
1032005.01.13 09:40buy521.000.76480.76180.7688
1042005.01.14 03:10s/l521.000.76180.76180.7688-299.1016759.20
1052005.01.14 03:20sell531.000.76390.76690.7599
1062005.01.14 04:50t/p531.000.75990.76690.7599400.0017159.20
1072005.01.14 05:45buy541.000.76090.75790.7649
1082005.01.14 06:50s/l541.000.75790.75790.7649-300.0016859.20
1092005.01.14 07:45buy551.000.75870.75570.7627
1102005.01.18 00:35s/l551.000.75570.75570.7627-298.2016561.00
1112005.01.18 01:40buy561.000.75480.75180.7588
1122005.01.18 03:45s/l561.000.75180.75180.7588-300.0016261.00
1132005.01.18 04:40buy571.000.75160.74860.7556
1142005.01.18 13:20t/p571.000.75560.74860.7556400.0016661.00
1152005.01.18 14:45sell581.000.75530.75830.7513
1162005.01.18 18:35s/l581.000.75830.75830.7513-300.0016361.00
1172005.01.18 19:40sell591.000.75810.76110.7541
1182005.01.19 01:05t/p591.000.75410.76110.7541396.5016757.50
1192005.01.19 01:10sell601.000.75500.75800.7510
1202005.01.19 08:05s/l601.000.75800.75800.7510-300.0016457.50
1212005.01.19 08:20buy611.000.75670.75370.7607
1222005.01.19 09:30t/p611.000.76070.75370.7607400.0016857.50
1232005.01.19 12:50sell621.000.76400.76700.7600
1242005.01.19 19:05t/p621.000.76000.76700.7600400.0017257.50
1252005.01.19 19:20sell631.000.76040.76340.7564
1262005.01.21 10:10s/l631.000.76340.76340.7564-314.0016943.50
1272005.01.21 10:25buy641.000.76110.75810.7651
1282005.01.21 11:50t/p641.000.76510.75810.7651400.0017343.50
1292005.01.21 12:50sell651.000.76670.76970.7627
1302005.01.21 14:05t/p651.000.76270.76970.7627400.0017743.50
1312005.01.21 14:40sell661.000.76400.76700.7600
1322005.01.21 16:35s/l661.000.76700.76700.7600-300.0017443.50
1332005.01.21 19:15sell671.000.77080.77380.7668
1342005.01.25 14:05t/p671.000.76680.77380.7668393.0017836.50
1352005.01.25 14:40sell681.000.76950.77250.7655
1362005.01.25 17:45t/p681.000.76550.77250.7655400.0018236.50
1372005.01.25 19:50buy691.000.76370.76070.7677
1382005.01.26 08:50t/p691.000.76770.76070.7677400.9018637.40
1392005.01.26 08:50sell701.000.76770.77070.7637
1402005.01.26 11:30s/l701.000.77070.77070.7637-300.0018337.40
1412005.01.26 12:10sell711.000.77120.77420.7672
1422005.01.26 15:40s/l711.000.77420.77420.7672-300.0018037.40
1432005.01.26 16:35sell721.000.77470.77770.7707
1442005.01.27 09:30s/l721.000.77770.77770.7707-310.5017726.90
1452005.01.27 10:25sell731.000.77790.78090.7739
1462005.01.27 12:05t/p731.000.77390.78090.7739400.0018126.90
1472005.01.27 12:45sell741.000.77490.77790.7709
1482005.01.27 17:20s/l741.000.77790.77790.7709-300.0017826.90
1492005.01.27 17:50buy751.000.77390.77090.7779
1502005.01.27 23:50t/p751.000.77790.77090.7779400.0018226.90
1512005.01.28 03:40sell761.000.77790.78090.7739
1522005.01.28 13:40t/p761.000.77390.78090.7739400.0018626.90
1532005.01.28 14:35buy771.000.77370.77070.7777
1542005.02.01 09:40s/l771.000.77070.77070.7777-298.2018328.70
1552005.02.01 10:20buy781.000.77100.76800.7750
1562005.02.01 20:15t/p781.000.77500.76800.7750400.0018728.70
1572005.02.01 20:20buy791.000.77380.77080.7778
1582005.02.02 21:30t/p791.000.77780.77080.7778400.9019129.60
1592005.02.02 21:45buy801.000.77460.77160.7786
1602005.02.02 22:30t/p801.000.77860.77160.7786400.0019529.60
1612005.02.02 22:30sell811.000.77860.78160.7746
1622005.02.03 09:45t/p811.000.77460.78160.7746389.5019919.10
1632005.02.03 09:59sell821.000.77590.77890.7719
1642005.02.03 15:15t/p821.000.77190.77890.7719400.0020319.10
1652005.02.03 15:45sell831.000.77440.77740.7704
1662005.02.03 15:59t/p831.000.77040.77740.7704400.0020719.10
1672005.02.03 17:50buy841.000.76780.76480.7718
1682005.02.04 01:05t/p841.000.77180.76480.7718400.9021120.00
1692005.02.04 01:10buy851.000.77110.76810.7751
1702005.02.04 02:10s/l851.000.76810.76810.7751-300.0020820.00
1712005.02.04 02:45sell861.000.77110.77410.7671
1722005.02.04 15:45s/l861.000.77410.77410.7671-300.0020520.00
1732005.02.04 17:59buy871.000.77260.76960.7766
1742005.02.04 20:05s/l871.000.76960.76960.7766-300.0020220.00
1752005.02.04 20:40sell881.000.77140.77440.7674
1762005.02.07 01:10t/p881.000.76740.77440.7674396.5020616.50
1772005.02.07 01:20sell891.000.76790.77090.7639
1782005.02.07 02:15s/l891.000.77090.77090.7639-300.0020316.50
1792005.02.07 02:40buy901.000.76690.76390.7709
1802005.02.07 03:05t/p901.000.77090.76390.7709400.0020716.50
1812005.02.07 05:50sell911.000.77150.77450.7675
1822005.02.07 22:45t/p911.000.76750.77450.7675400.0021116.50
1832005.02.07 23:40buy921.000.76730.76430.7713
1842005.02.08 04:50s/l921.000.76430.76430.7713-299.1020817.40
1852005.02.08 04:59sell931.000.76570.76870.7617
1862005.02.08 13:10t/p931.000.76170.76870.7617400.0021217.40
1872005.02.08 13:30sell941.000.76310.76610.7591
1882005.02.08 18:05s/l941.000.76610.76610.7591-300.0020917.40
1892005.02.08 18:30buy951.000.76450.76150.7685
1902005.02.09 09:05t/p951.000.76850.76150.7685400.9021318.30
1912005.02.09 09:50sell961.000.76910.77210.7651
1922005.02.09 16:10t/p961.000.76510.77210.7651400.0021718.30
1932005.02.09 16:20sell971.000.76620.76920.7622
1942005.02.09 17:35s/l971.000.76920.76920.7622-300.0021418.30
1952005.02.09 18:45buy981.000.76770.76470.7717
1962005.02.10 01:35t/p981.000.77170.76470.7717402.7021821.00
1972005.02.10 04:45sell991.000.77520.77820.7712
1982005.02.10 06:50s/l991.000.77820.77820.7712-300.0021521.00
1992005.02.10 07:35sell1001.000.77700.78000.7730
2002005.02.10 09:45s/l1001.000.78000.78000.7730-300.0021221.00
2012005.02.10 10:30sell1011.000.77840.78140.7744
2022005.02.10 15:45t/p1011.000.77440.78140.7744400.0021621.00
2032005.02.10 15:59sell1021.000.77650.77950.7725
2042005.02.10 16:25s/l1021.000.77950.77950.7725-300.0021321.00
2052005.02.10 16:40buy1031.000.77570.77270.7797
2062005.02.10 17:05t/p1031.000.77970.77270.7797400.0021721.00
2072005.02.10 17:35buy1041.000.77860.77560.7826
2082005.02.10 18:05t/p1041.000.78260.77560.7826400.0022121.00
2092005.02.10 19:45sell1051.000.78280.78580.7788
2102005.02.11 18:15s/l1051.000.78580.78580.7788-303.5021817.50
2112005.02.11 19:30buy1061.000.78500.78200.7890
2122005.02.14 18:25t/p1061.000.78900.78200.7890400.9022218.40
2132005.02.14 19:40sell1071.000.78890.79190.7849
2142005.02.15 04:50t/p1071.000.78490.79190.7849396.5022614.90
2152005.02.15 06:45buy1081.000.78400.78100.7880
2162005.02.15 15:25t/p1081.000.78800.78100.7880400.0023014.90
2172005.02.15 16:15sell1091.000.78760.79060.7836
2182005.02.16 09:25t/p1091.000.78360.79060.7836396.5023411.40
2192005.02.16 09:59sell1101.000.78440.78740.7804
2202005.02.16 17:25t/p1101.000.78040.78740.7804400.0023811.40
2212005.02.16 18:25buy1111.000.78120.77820.7852
2222005.02.16 20:05t/p1111.000.78520.77820.7852400.0024211.40
2232005.02.16 20:45buy1121.000.78380.78080.7878
2242005.02.17 12:40t/p1121.000.78780.78080.7878402.7024614.10
2252005.02.17 14:40sell1131.000.78750.79050.7835
2262005.02.18 01:05t/p1131.000.78350.79050.7835396.5025010.60
2272005.02.18 01:30sell1141.000.78820.79120.7842
2282005.02.18 02:05t/p1141.000.78420.79120.7842400.0025410.60
2292005.02.18 02:20sell1151.000.78420.78720.7802
2302005.02.18 11:05s/l1151.000.78720.78720.7802-300.0025110.60
2312005.02.18 11:10buy1161.000.78580.78280.7898
2322005.02.18 20:35t/p1161.000.78980.78280.7898400.0025510.60
2332005.02.18 22:40sell1171.000.78900.79200.7850
2342005.02.22 05:10s/l1171.000.79200.79200.7850-307.0025203.60
2352005.02.22 05:45buy1181.000.78920.78620.7932
2362005.02.22 10:40t/p1181.000.79320.78620.7932400.0025603.60
2372005.02.22 11:35sell1191.000.79390.79690.7899
2382005.02.23 10:25t/p1191.000.78990.79690.7899396.5026000.10
2392005.02.23 11:20buy1201.000.78940.78640.7934
2402005.02.23 17:25s/l1201.000.78640.78640.7934-300.0025700.10
2412005.02.23 17:50sell1211.000.78920.79220.7852
2422005.02.23 18:20t/p1211.000.78520.79220.7852400.0026100.10
2432005.02.23 18:20buy1221.000.78520.78220.7892
2442005.02.24 07:10t/p1221.000.78920.78220.7892402.7026502.80
2452005.02.24 07:25buy1231.000.78810.78510.7921
2462005.02.24 17:30s/l1231.000.78510.78510.7921-300.0026202.80
2472005.02.24 18:25buy1241.000.78460.78160.7886
2482005.02.25 12:05s/l1241.000.78160.78160.7886-299.1025903.70
2492005.02.25 12:25sell1251.000.78430.78730.7803
2502005.02.25 19:15s/l1251.000.78730.78730.7803-300.0025603.70
2512005.02.25 19:30buy1261.000.78500.78200.7890
2522005.02.28 02:30t/p1261.000.78900.78200.7890400.9026004.60
2532005.02.28 02:30sell1271.000.78930.79230.7853
2542005.02.28 07:45s/l1271.000.79230.79230.7853-300.0025704.60
2552005.02.28 08:40sell1281.000.79180.79480.7878
2562005.02.28 18:30s/l1281.000.79480.79480.7878-300.0025404.60
2572005.02.28 18:30sell1291.000.79480.79780.7908
2582005.03.01 01:35t/p1291.000.79080.79780.7908396.5025801.10
2592005.03.01 04:40buy1301.000.78720.78420.7912
2602005.03.01 15:05s/l1301.000.78420.78420.7912-300.0025501.10
2612005.03.01 15:40sell1311.000.78880.79180.7848
2622005.03.01 15:59t/p1311.000.78480.79180.7848400.0025901.10
2632005.03.01 16:15sell1321.000.78450.78750.7805
2642005.03.01 16:35s/l1321.000.78750.78750.7805-300.0025601.10
2652005.03.01 17:50buy1331.000.78520.78220.7892
2662005.03.02 02:05s/l1331.000.78220.78220.7892-299.1025302.00
2672005.03.02 02:45sell1341.000.78630.78930.7823
2682005.03.02 03:00t/p1341.000.78230.78930.7823400.0025702.00
2692005.03.02 03:30sell1351.000.78190.78490.7779
2702005.03.02 11:20t/p1351.000.77790.78490.7779400.0026102.00
2712005.03.02 12:50buy1361.000.77790.77490.7819
2722005.03.02 15:15t/p1361.000.78190.77490.7819400.0026502.00
2732005.03.02 15:40buy1371.000.78000.77700.7840
2742005.03.02 18:10t/p1371.000.78400.77700.7840400.0026902.00
2752005.03.02 18:25buy1381.000.78260.77960.7866
2762005.03.04 15:40t/p1381.000.78660.77960.7866403.6027305.60
2772005.03.04 17:45sell1391.000.79220.79520.7882
2782005.03.08 13:10s/l1391.000.79520.79520.7882-307.0026998.60
2792005.03.08 14:40sell1401.000.79690.79990.7929
2802005.03.09 15:05t/p1401.000.79290.79990.7929396.5027395.10
2812005.03.09 15:50sell1411.000.79480.79780.7908
2822005.03.10 04:15s/l1411.000.79780.79780.7908-310.5027084.60
2832005.03.10 05:35buy1421.000.79530.79230.7993
2842005.03.10 11:05s/l1421.000.79230.79230.7993-300.0026784.60
2852005.03.10 11:25sell1431.000.79520.79820.7912
2862005.03.10 12:05t/p1431.000.79120.79820.7912400.0027184.60
2872005.03.10 12:25sell1441.000.79400.79700.7900
2882005.03.10 16:40t/p1441.000.79000.79700.7900400.0027584.60
2892005.03.10 17:30buy1451.000.79040.78740.7944
2902005.03.10 19:25s/l1451.000.78740.78740.7944-300.0027284.60
2912005.03.10 20:20buy1461.000.78920.78620.7932
2922005.03.11 15:25t/p1461.000.79320.78620.7932400.9027685.50
2932005.03.11 15:35buy1471.000.78980.78680.7938
2942005.03.11 15:50t/p1471.000.79380.78680.7938400.0028085.50
2952005.03.11 15:59buy1481.000.79110.78810.7951
2962005.03.14 14:35s/l1481.000.78810.78810.7951-299.1027786.40
2972005.03.14 15:40buy1491.000.78720.78420.7912
2982005.03.15 13:15t/p1491.000.79120.78420.7912400.9028187.30
2992005.03.15 13:40buy1501.000.79000.78700.7940
3002005.03.16 15:25t/p1501.000.79400.78700.7940400.9028588.20
3012005.03.16 16:10sell1511.000.79430.79730.7903
3022005.03.18 12:05t/p1511.000.79030.79730.7903386.0028974.20
3032005.03.18 12:35sell1521.000.79130.79430.7873
3042005.03.18 18:05s/l1521.000.79430.79430.7873-300.0028674.20
3052005.03.18 18:40buy1531.000.79200.78900.7960
3062005.03.21 10:30s/l1531.000.78900.78900.7960-299.1028375.10
3072005.03.21 11:15buy1541.000.78870.78570.7927
3082005.03.21 13:45s/l1541.000.78570.78570.7927-300.0028075.10
3092005.03.21 14:50buy1551.000.78450.78150.7885
3102005.03.21 15:05t/p1551.000.78850.78150.7885400.0028475.10
3112005.03.21 15:35buy1561.000.78800.78500.7920
3122005.03.21 19:25s/l1561.000.78500.78500.7920-300.0028175.10
3132005.03.21 20:25buy1571.000.78540.78240.7894
3142005.03.22 13:50t/p1571.000.78940.78240.7894400.9028576.00
3152005.03.22 14:45sell1581.000.78820.79120.7842
3162005.03.22 16:40s/l1581.000.79120.79120.7842-300.0028276.00
3172005.03.22 19:45sell1591.000.79210.79510.7881
3182005.03.22 21:05t/p1591.000.78810.79510.7881400.0028676.00
3192005.03.22 21:40sell1601.000.79190.79490.7879
3202005.03.22 21:59t/p1601.000.78790.79490.7879400.0029076.00
3212005.03.22 22:35sell1611.000.78490.78790.7809
3222005.03.23 00:45t/p1611.000.78090.78790.7809396.5029472.50
3232005.03.23 01:20sell1621.000.78080.78380.7768
3242005.03.23 11:10t/p1621.000.77680.78380.7768400.0029872.50
3252005.03.23 15:59sell1631.000.77670.77970.7727
3262005.03.23 19:20t/p1631.000.77270.77970.7727400.0030272.50
3272005.03.23 20:15buy1641.000.77190.76890.7759
3282005.03.28 04:20s/l1641.000.76890.76890.7759-295.5029977.00
3292005.03.28 04:45sell1651.000.77140.77440.7674
3302005.03.28 22:30t/p1651.000.76740.77440.7674400.0030377.00
3312005.03.29 02:25buy1661.000.76790.76490.7719
3322005.03.29 06:50t/p1661.000.77190.76490.7719400.0030777.00
3332005.03.29 07:50sell1671.000.77170.77470.7677
3342005.03.29 12:45s/l1671.000.77470.77470.7677-300.0030477.00
3352005.03.29 13:40sell1681.000.77410.77710.7701
3362005.03.29 23:25t/p1681.000.77010.77710.7701400.0030877.00
3372005.03.30 00:40buy1691.000.76980.76680.7738
3382005.03.30 08:30t/p1691.000.77380.76680.7738400.0031277.00
3392005.03.30 09:25sell1701.000.77350.77650.7695
3402005.03.30 23:05t/p1701.000.76950.77650.7695400.0031677.00
3412005.03.30 23:25sell1711.000.77140.77440.7674
3422005.03.31 11:50s/l1711.000.77440.77440.7674-310.5031366.50
3432005.03.31 12:45sell1721.000.77390.77690.7699
3442005.03.31 16:30s/l1721.000.77690.77690.7699-300.0031066.50
3452005.03.31 17:25sell1731.000.77630.77930.7723
3462005.03.31 18:05t/p1731.000.77230.77930.7723400.0031466.50
3472005.03.31 18:50sell1741.000.77440.77740.7704
3482005.04.01 18:30t/p1741.000.77040.77740.7704396.5031863.00
3492005.04.01 18:50sell1751.000.77480.77780.7708
3502005.04.01 18:59t/p1751.000.77080.77780.7708400.0032263.00
3512005.04.01 19:25buy1761.000.76870.76570.7727
3522005.04.04 16:50s/l1761.000.76570.76570.7727-299.1031963.90
3532005.04.04 16:50buy1771.000.76580.76280.7698
3542005.04.05 11:30s/l1771.000.76280.76280.7698-299.1031664.80
3552005.04.05 12:25buy1781.000.76290.75990.7669
3562005.04.05 15:05t/p1781.000.76690.75990.7669400.0032064.80
3572005.04.05 17:50sell1791.000.76760.77060.7636
3582005.04.06 02:15t/p1791.000.76360.77060.7636396.5032461.30
3592005.04.06 02:35sell1801.000.76790.77090.7639
3602005.04.07 00:25t/p1801.000.76390.77090.7639389.5032850.80
3612005.04.07 01:30sell1811.000.76420.76720.7602
3622005.04.07 04:15s/l1811.000.76720.76720.7602-300.0032550.80
3632005.04.07 05:45buy1821.000.76660.76360.7706
3642005.04.07 15:35t/p1821.000.77060.76360.7706400.0032950.80
3652005.04.07 17:25sell1831.000.77040.77340.7664
3662005.04.07 20:25t/p1831.000.76640.77340.7664400.0033350.80
3672005.04.07 20:40sell1841.000.76810.77110.7641
3682005.04.08 18:30s/l1841.000.77110.77110.7641-303.5033047.30
3692005.04.08 19:45sell1851.000.77310.77610.7691
3702005.04.11 19:35s/l1851.000.77610.77610.7691-303.5032743.80
3712005.04.11 19:35sell1861.000.77580.77880.7718
3722005.04.13 09:45s/l1861.000.77880.77880.7718-307.0032436.80
3732005.04.13 11:45sell1871.000.77950.78250.7755
3742005.04.13 16:05t/p1871.000.77550.78250.7755400.0032836.80
3752005.04.13 16:20sell1881.000.77630.77930.7723
3762005.04.13 18:15s/l1881.000.77930.77930.7723-300.0032536.80
3772005.04.13 20:40buy1891.000.77820.77520.7822
3782005.04.14 05:10s/l1891.000.77520.77520.7822-297.3032239.50
3792005.04.14 08:45buy1901.000.77410.77110.7781
3802005.04.14 15:30s/l1901.000.77110.77110.7781-300.0031939.50
3812005.04.14 16:35sell1911.000.77320.77620.7692
3822005.04.15 00:20t/p1911.000.76920.77620.7692396.5032336.00
3832005.04.15 02:50buy1921.000.76870.76570.7727
3842005.04.15 08:50s/l1921.000.76570.76570.7727-300.0032036.00
3852005.04.15 08:50buy1931.000.76600.76300.7700
3862005.04.15 15:10t/p1931.000.77000.76300.7700400.0032436.00
3872005.04.15 16:15buy1941.000.76780.76480.7718
3882005.04.15 17:45t/p1941.000.77180.76480.7718400.0032836.00
3892005.04.15 18:25sell1951.000.77090.77390.7669
3902005.04.18 03:05t/p1951.000.76690.77390.7669396.5033232.50
3912005.04.18 03:15sell1961.000.76960.77260.7656
3922005.04.18 03:45t/p1961.000.76560.77260.7656400.0033632.50
3932005.04.18 04:10sell1971.000.76580.76880.7618
3942005.04.18 12:05s/l1971.000.76880.76880.7618-300.0033332.50
3952005.04.18 12:20buy1981.000.76750.76450.7715
3962005.04.18 16:20s/l1981.000.76450.76450.7715-300.0033032.50
3972005.04.18 16:35sell1991.000.76640.76940.7624
3982005.04.19 05:35s/l1991.000.76940.76940.7624-303.5032729.00
3992005.04.19 05:35sell2001.000.76910.77210.7651
4002005.04.19 16:35t/p2001.000.76510.77210.7651400.0033129.00
4012005.04.19 17:50buy2011.000.76570.76270.7697
4022005.04.19 18:05t/p2011.000.76970.76270.7697400.0033529.00
4032005.04.19 18:50buy2021.000.76880.76580.7728
4042005.04.20 03:15t/p2021.000.77280.76580.7728400.9033929.90
4052005.04.20 04:30sell2031.000.77240.77540.7684
4062005.04.20 15:10s/l2031.000.77540.77540.7684-300.0033629.90
4072005.04.20 15:10sell2041.000.77520.77820.7712
4082005.04.22 08:15s/l2041.000.77820.77820.7712-314.0033315.90
4092005.04.22 08:25buy2051.000.77730.77430.7813
4102005.04.22 16:30t/p2051.000.78130.77430.7813400.0033715.90
4112005.04.22 17:10sell2061.000.78150.78450.7775
4122005.04.26 16:30t/p2061.000.77750.78450.7775393.0034108.90
4132005.04.26 16:40sell2071.000.77870.78170.7747
4142005.04.27 09:40t/p2071.000.77470.78170.7747396.5034505.40
4152005.04.27 10:40buy2081.000.77550.77250.7795
4162005.04.28 10:45t/p2081.000.77950.77250.7795402.7034908.10
4172005.04.28 11:35sell2091.000.77890.78190.7749
4182005.04.28 15:35s/l2091.000.78190.78190.7749-300.0034608.10
4192005.04.28 16:30sell2101.000.78040.78340.7764
4202005.04.29 12:40s/l2101.000.78340.78340.7764-303.5034304.60
4212005.04.29 13:35sell2111.000.78360.78660.7796
4222005.05.02 01:45t/p2111.000.77960.78660.7796396.5034701.10
4232005.05.02 02:35buy2121.000.77960.77660.7836
4242005.05.03 07:45s/l2121.000.77660.77660.7836-299.1034402.00
4252005.05.03 09:45buy2131.000.77640.77340.7804
4262005.05.03 13:35s/l2131.000.77340.77340.7804-300.0034102.00
4272005.05.03 14:50buy2141.000.77320.77020.7772
4282005.05.04 04:30t/p2141.000.77720.77020.7772400.9034502.90
4292005.05.04 04:45buy2151.000.77310.77010.7771
4302005.05.04 05:25t/p2151.000.77710.77010.7771400.0034902.90
4312005.05.04 05:40buy2161.000.77600.77300.7800
4322005.05.04 21:05t/p2161.000.78000.77300.7800400.0035302.90
4332005.05.04 22:30sell2171.000.78150.78450.7775
4342005.05.05 04:05t/p2171.000.77750.78450.7775389.5035692.40
4352005.05.05 04:25sell2181.000.77930.78230.7753
4362005.05.05 09:05s/l2181.000.78230.78230.7753-300.0035392.40
4372005.05.05 10:30buy2191.000.78150.77850.7855
4382005.05.06 08:40s/l2191.000.77850.77850.7855-299.1035093.30
4392005.05.06 09:35buy2201.000.77880.77580.7828
4402005.05.06 15:40s/l2201.000.77580.77580.7828-300.0034793.30
4412005.05.06 16:35buy2211.000.77530.77230.7793
4422005.05.09 07:50s/l2211.000.77230.77230.7793-299.1034494.20
4432005.05.09 10:45buy2221.000.77320.77020.7772
4442005.05.10 17:40t/p2221.000.77720.77020.7772400.9034895.10
4452005.05.10 18:35sell2231.000.77600.77900.7720
4462005.05.11 10:20s/l2231.000.77900.77900.7720-303.5034591.60
4472005.05.11 11:40buy2241.000.77760.77460.7816
4482005.05.11 15:20s/l2241.000.77460.77460.7816-300.0034291.60
4492005.05.11 15:40sell2251.000.77880.78180.7748
4502005.05.11 16:15t/p2251.000.77480.78180.7748400.0034691.60
4512005.05.11 16:30sell2261.000.77620.77920.7722
4522005.05.12 04:50t/p2261.000.77220.77920.7722389.5035081.10
4532005.05.12 04:50buy2271.000.77220.76920.7762
4542005.05.12 15:30s/l2271.000.76920.76920.7762-300.0034781.10
4552005.05.12 17:50buy2281.000.76600.76300.7700
4562005.05.13 12:40s/l2281.000.76300.76300.7700-299.1034482.00
4572005.05.13 12:40buy2291.000.76320.76020.7672
4582005.05.13 19:35s/l2291.000.76020.76020.7672-300.0034182.00
4592005.05.13 20:59sell2301.000.76090.76390.7569
4602005.05.16 08:30t/p2301.000.75690.76390.7569396.5034578.50
4612005.05.16 10:40buy2311.000.75520.75220.7592
4622005.05.18 18:15t/p2311.000.75920.75220.7592401.8034980.30
4632005.05.18 18:30buy2321.000.75770.75470.7617
4642005.05.18 20:50t/p2321.000.76170.75470.7617400.0035380.30
4652005.05.18 23:40sell2331.000.76200.76500.7580
4662005.05.19 15:15t/p2331.000.75800.76500.7580389.5035769.80
4672005.05.19 15:15buy2341.000.75800.75500.7620
4682005.05.20 16:15s/l2341.000.75500.75500.7620-299.1035470.70
4692005.05.20 16:35sell2351.000.75690.75990.7529
4702005.05.23 17:25s/l2351.000.75990.75990.7529-303.5035167.20
4712005.05.23 18:50sell2361.000.75980.76280.7558
4722005.05.24 10:50s/l2361.000.76280.76280.7558-303.5034863.70
4732005.05.24 10:50sell2371.000.76300.76600.7590
4742005.05.25 02:50t/p2371.000.75900.76600.7590396.5035260.20
4752005.05.25 04:50buy2381.000.75980.75680.7638
4762005.05.26 01:45t/p2381.000.76380.75680.7638402.7035662.90
4772005.05.26 04:30sell2391.000.76450.76750.7605
4782005.05.26 09:50t/p2391.000.76050.76750.7605400.0036062.90
4792005.05.26 09:59sell2401.000.76170.76470.7577
4802005.05.31 04:20t/p2401.000.75770.76470.7577389.5036452.40
4812005.05.31 07:45buy2411.000.75540.75240.7594
4822005.05.31 18:25t/p2411.000.75940.75240.7594400.0036852.40
4832005.05.31 18:45buy2421.000.75790.75490.7619
4842005.05.31 22:30s/l2421.000.75490.75490.7619-300.0036552.40
4852005.05.31 22:35sell2431.000.75600.75900.7520
4862005.06.01 12:05t/p2431.000.75200.75900.7520396.5036948.90
4872005.06.01 12:25sell2441.000.75250.75550.7485
4882005.06.01 13:45t/p2441.000.74850.75550.7485400.0037348.90
4892005.06.01 14:40buy2451.000.74890.74590.7529
4902005.06.02 09:35t/p2451.000.75290.74590.7529402.7037751.60
4912005.06.02 10:20sell2461.000.75270.75570.7487
4922005.06.02 17:25s/l2461.000.75570.75570.7487-300.0037451.60
4932005.06.02 18:15sell2471.000.75520.75820.7512
4942005.06.03 15:05s/l2471.000.75820.75820.7512-303.5037148.10
4952005.06.03 16:45sell2481.000.75950.76250.7555
4962005.06.03 18:05t/p2481.000.75550.76250.7555400.0037548.10
4972005.06.03 18:45sell2491.000.75780.76080.7538
4982005.06.03 19:10t/p2491.000.75380.76080.7538400.0037948.10
4992005.06.03 19:40sell2501.000.75530.75830.7513
5002005.06.06 06:15s/l2501.000.75830.75830.7513-303.5037644.60
5012005.06.06 09:45sell2511.000.75960.76260.7556
5022005.06.06 12:30s/l2511.000.76260.76260.7556-300.0037344.60
5032005.06.06 13:50sell2521.000.76270.76570.7587
5042005.06.06 17:30s/l2521.000.76570.76570.7587-300.0037044.60
5052005.06.06 18:50sell2531.000.76600.76900.7620
5062005.06.07 11:45s/l2531.000.76900.76900.7620-303.5036741.10
5072005.06.07 12:45sell2541.000.76870.77170.7647
5082005.06.08 21:50t/p2541.000.76470.77170.7647396.5037137.60
5092005.06.08 22:50buy2551.000.76430.76130.7683
5102005.06.09 04:05t/p2551.000.76830.76130.7683402.7037540.30
5112005.06.09 04:30buy2561.000.76570.76270.7697
5122005.06.10 17:05s/l2561.000.76270.76270.7697-299.1037241.20
5132005.06.10 17:35sell2571.000.76560.76860.7616
5142005.06.10 18:10t/p2571.000.76160.76860.7616400.0037641.20
5152005.06.10 18:25sell2581.000.76300.76600.7590
5162005.06.14 03:25s/l2581.000.76600.76600.7590-307.0037334.20
5172005.06.14 04:20sell2591.000.76530.76830.7613
5182005.06.14 15:40s/l2591.000.76830.76830.7613-300.0037034.20
5192005.06.14 16:35sell2601.000.76740.77040.7634
5202005.06.14 22:30t/p2601.000.76340.77040.7634400.0037434.20
5212005.06.15 03:40buy2611.000.76330.76030.7673
5222005.06.15 16:30t/p2611.000.76730.76030.7673400.0037834.20
5232005.06.15 19:25buy2621.000.76790.76490.7719
5242005.06.16 15:59t/p2621.000.77190.76490.7719402.7038236.90
5252005.06.16 16:40sell2631.000.77370.77670.7697
5262005.06.16 17:20t/p2631.000.76970.77670.7697400.0038636.90
5272005.06.16 17:40sell2641.000.77150.77450.7675
5282005.06.16 21:50s/l2641.000.77450.77450.7675-300.0038336.90
5292005.06.16 22:25sell2651.000.77370.77670.7697
5302005.06.17 14:05s/l2651.000.77670.77670.7697-303.5038033.40
5312005.06.17 16:45sell2661.000.77700.78000.7730
5322005.06.21 11:25t/p2661.000.77300.78000.7730393.0038426.40
5332005.06.21 11:25buy2671.000.77290.76990.7769
5342005.06.21 16:05t/p2671.000.77690.76990.7769400.0038826.40
5352005.06.21 16:30buy2681.000.77540.77240.7794
5362005.06.21 19:45t/p2681.000.77940.77240.7794400.0039226.40
5372005.06.21 21:50sell2691.000.78100.78400.7770
5382005.06.22 12:15t/p2691.000.77700.78400.7770396.5039622.90
5392005.06.22 14:59sell2701.000.77650.77950.7725
5402005.06.22 17:15s/l2701.000.77950.77950.7725-300.0039322.90
5412005.06.22 17:40buy2711.000.77780.77480.7818
5422005.06.23 10:15s/l2711.000.77480.77480.7818-297.3039025.60
5432005.06.23 11:50buy2721.000.77320.77020.7772
5442005.06.24 01:50s/l2721.000.77020.77020.7772-299.1038726.50
5452005.06.24 02:45buy2731.000.76920.76620.7732
5462005.06.24 10:05t/p2731.000.77320.76620.7732400.0039126.50
5472005.06.24 11:10buy2741.000.77310.77010.7771
5482005.06.24 15:05s/l2741.000.77010.77010.7771-300.0038826.50
5492005.06.24 15:35sell2751.000.77290.77590.7689
5502005.06.24 16:10t/p2751.000.76890.77590.7689400.0039226.50
5512005.06.24 16:30sell2761.000.77130.77430.7673
5522005.06.24 18:45t/p2761.000.76730.77430.7673400.0039626.50
5532005.06.24 18:59sell2771.000.76830.77130.7643
5542005.06.28 18:45t/p2771.000.76430.77130.7643393.0040019.50
5552005.06.28 20:25sell2781.000.76570.76870.7617
5562005.06.29 11:50t/p2781.000.76170.76870.7617396.5040416.00
5572005.06.29 13:40buy2791.000.76240.75940.7664
5582005.06.29 17:50s/l2791.000.75940.75940.7664-300.0040116.00
5592005.06.29 17:59sell2801.000.76200.76500.7580
5602005.06.30 07:35s/l2801.000.76500.76500.7580-310.5039805.50
5612005.06.30 08:45sell2811.000.76420.76720.7602
5622005.06.30 13:50t/p2811.000.76020.76720.7602400.0040205.50
5632005.06.30 13:50buy2821.000.75980.75680.7638
5642005.07.01 01:10t/p2821.000.76380.75680.7638400.9040606.40
5652005.07.01 01:15buy2831.000.76270.75970.7667
5662005.07.01 04:20s/l2831.000.75970.75970.7667-300.0040306.40
5672005.07.01 04:35sell2841.000.76080.76380.7568
5682005.07.01 09:05t/p2841.000.75680.76380.7568400.0040706.40
5692005.07.01 09:15sell2851.000.75830.76130.7543
5702005.07.01 17:15t/p2851.000.75430.76130.7543400.0041106.40
5712005.07.01 18:50buy2861.000.75090.74790.7549
5722005.07.04 01:45s/l2861.000.74790.74790.7549-299.1040807.30
5732005.07.04 02:20buy2871.000.74960.74660.7536
5742005.07.05 09:15s/l2871.000.74660.74660.7536-299.1040508.20
5752005.07.05 09:30sell2881.000.74950.75250.7455
5762005.07.05 09:45t/p2881.000.74550.75250.7455400.0040908.20
5772005.07.05 10:15sell2891.000.74470.74770.7407
5782005.07.05 15:45t/p2891.000.74070.74770.7407400.0041308.20
5792005.07.05 15:59sell2901.000.74280.74580.7388
5802005.07.06 19:40t/p2901.000.73880.74580.7388396.5041704.70
5812005.07.06 20:35buy2911.000.73990.73690.7439
5822005.07.07 05:50s/l2911.000.73690.73690.7439-297.3041407.40
5832005.07.07 09:40buy2921.000.73980.73680.7438
5842005.07.07 10:30t/p2921.000.74380.73680.7438400.0041807.40
5852005.07.07 10:35buy2931.000.74070.73770.7447
5862005.07.07 11:50t/p2931.000.74470.73770.7447400.0042207.40
5872005.07.07 12:20sell2941.000.74470.74770.7407
5882005.07.07 15:10t/p2941.000.74070.74770.7407400.0042607.40
5892005.07.07 15:40sell2951.000.74310.74610.7391
5902005.07.07 22:50t/p2951.000.73910.74610.7391400.0043007.40
5912005.07.07 23:25buy2961.000.74010.73710.7441
5922005.07.08 06:50s/l2961.000.73710.73710.7441-299.1042708.30
5932005.07.08 07:50buy2971.000.73760.73460.7416
5942005.07.08 15:40t/p2971.000.74160.73460.7416400.0043108.30
5952005.07.08 17:30sell2981.000.74340.74640.7394
5962005.07.11 16:45s/l2981.000.74640.74640.7394-303.5042804.80
5972005.07.11 17:30sell2991.000.74630.74930.7423
5982005.07.11 19:50s/l2991.000.74930.74930.7423-300.0042504.80
5992005.07.11 21:45sell3001.000.74850.75150.7445
6002005.07.12 06:50s/l3001.000.75150.75150.7445-303.5042201.30
6012005.07.12 07:50sell3011.000.75170.75470.7477
6022005.07.12 13:25s/l3011.000.75470.75470.7477-300.0041901.30
6032005.07.12 14:40sell3021.000.75480.75780.7508
6042005.07.12 21:40s/l3021.000.75780.75780.7508-300.0041601.30
6052005.07.12 23:45sell3031.000.75760.76060.7536
6062005.07.13 10:15t/p3031.000.75360.76060.7536396.5041997.80
6072005.07.13 11:10buy3041.000.75240.74940.7564
6082005.07.13 16:30s/l3041.000.74940.74940.7564-300.0041697.80
6092005.07.13 18:50buy3051.000.74760.74460.7516
6102005.07.14 06:20t/p3051.000.75160.74460.7516402.7042100.50
6112005.07.14 06:35buy3061.000.75080.74780.7548
6122005.07.15 16:05s/l3061.000.74780.74780.7548-299.1041801.40
6132005.07.15 16:25sell3071.000.74960.75260.7456
6142005.07.18 17:20s/l3071.000.75260.75260.7456-303.5041497.90
6152005.07.18 17:50buy3081.000.75050.74750.7545
6162005.07.18 18:15t/p3081.000.75450.74750.7545400.0041897.90
6172005.07.18 18:45buy3091.000.75270.74970.7567
6182005.07.19 10:45s/l3091.000.74970.74970.7567-299.1041598.80
6192005.07.19 11:15sell3101.000.75120.75420.7472
6202005.07.20 12:20s/l3101.000.75420.75420.7472-303.5041295.30
6212005.07.20 13:20sell3111.000.75440.75740.7504
6222005.07.20 21:35s/l3111.000.75740.75740.7504-300.0040995.30
6232005.07.20 22:30sell3121.000.75720.76020.7532
6242005.07.21 04:20s/l3121.000.76020.76020.7532-310.5040684.80
6252005.07.21 05:50sell3131.000.75990.76290.7559
6262005.07.21 14:35s/l3131.000.76290.76290.7559-300.0040384.80
6272005.07.21 15:30sell3141.000.76380.76680.7598
6282005.07.21 20:35s/l3141.000.76680.76680.7598-300.0040084.80
6292005.07.21 21:30sell3151.000.76670.76970.7627
6302005.07.25 01:05t/p3151.000.76270.76970.7627393.0040477.80
6312005.07.25 01:20sell3161.000.76270.76570.7587
6322005.07.25 13:50t/p3161.000.75870.76570.7587400.0040877.80
6332005.07.25 14:45buy3171.000.75950.75650.7635
6342005.07.25 18:05t/p3171.000.76350.75650.7635400.0041277.80
6352005.07.25 18:50sell3181.000.76340.76640.7594
6362005.07.26 10:45t/p3181.000.75940.76640.7594396.5041674.30
6372005.07.26 11:40buy3191.000.75870.75570.7627
6382005.07.27 05:05s/l3191.000.75570.75570.7627-299.1041375.20
6392005.07.27 05:15sell3201.000.75730.76030.7533
6402005.07.27 10:40t/p3201.000.75330.76030.7533400.0041775.20
6412005.07.27 15:35buy3211.000.75360.75060.7576
6422005.07.28 00:15t/p3211.000.75760.75060.7576402.7042177.90
6432005.07.28 03:50sell3221.000.75790.76090.7539
6442005.07.28 12:50t/p3221.000.75390.76090.7539400.0042577.90
6452005.07.28 13:45buy3231.000.75410.75110.7581
6462005.07.28 19:10t/p3231.000.75810.75110.7581400.0042977.90
6472005.07.28 22:45sell3241.000.76030.76330.7563
6482005.08.01 01:05t/p3241.000.75630.76330.7563393.0043370.90
6492005.08.01 02:45buy3251.000.75560.75260.7596
6502005.08.01 06:05t/p3251.000.75960.75260.7596400.0043770.90
6512005.08.01 06:35buy3261.000.75840.75540.7624
6522005.08.01 12:35t/p3261.000.76240.75540.7624400.0044170.90
6532005.08.01 12:35sell3271.000.76240.76540.7584
6542005.08.02 09:35s/l3271.000.76540.76540.7584-303.5043867.40
6552005.08.02 10:30sell3281.000.76500.76800.7610
6562005.08.03 12:10s/l3281.000.76800.76800.7610-303.5043563.90
6572005.08.03 13:50sell3291.000.76800.77100.7640
6582005.08.03 15:45s/l3291.000.77100.77100.7640-300.0043263.90
6592005.08.03 16:40sell3301.000.77130.77430.7673
6602005.08.04 18:10s/l3301.000.77430.77430.7673-310.5042953.40
6612005.08.04 18:30buy3311.000.77280.76980.7768
6622005.08.05 06:35s/l3311.000.76980.76980.7768-299.1042654.30
6632005.08.05 09:50buy3321.000.76950.76650.7735
6642005.08.05 18:05s/l3321.000.76650.76650.7735-300.0042354.30
6652005.08.05 18:15sell3331.000.76810.77110.7641
6662005.08.08 06:50t/p3331.000.76410.77110.7641396.5042750.80
6672005.08.08 08:40buy3341.000.76390.76090.7679
6682005.08.08 12:05t/p3341.000.76790.76090.7679400.0043150.80
6692005.08.08 12:20buy3351.000.76680.76380.7708
6702005.08.08 23:35s/l3351.000.76380.76380.7708-300.0042850.80
6712005.08.09 02:50buy3361.000.76460.76160.7686
6722005.08.09 12:15s/l3361.000.76160.76160.7686-300.0042550.80
6732005.08.09 12:20sell3371.000.76300.76600.7590
6742005.08.09 17:50t/p3371.000.75900.76600.7590400.0042950.80
6752005.08.09 18:35buy3381.000.75980.75680.7638
6762005.08.10 09:35t/p3381.000.76380.75680.7638400.9043351.70
6772005.08.10 10:30sell3391.000.76450.76750.7605
6782005.08.11 04:20s/l3391.000.76750.76750.7605-310.5043041.20
6792005.08.11 10:35sell3401.000.77030.77330.7663
6802005.08.11 16:25s/l3401.000.77330.77330.7663-300.0042741.20
6812005.08.11 17:59sell3411.000.77310.77610.7691
6822005.08.15 16:45t/p3411.000.76910.77610.7691393.0043134.20
6832005.08.15 17:30sell3421.000.76930.77230.7653
6842005.08.17 06:45t/p3421.000.76530.77230.7653393.0043527.20
6852005.08.17 08:40buy3431.000.76510.76210.7691
6862005.08.17 10:45s/l3431.000.76210.76210.7691-300.0043227.20
6872005.08.17 10:50buy3441.000.76210.75910.7661
6882005.08.18 00:45s/l3441.000.75910.75910.7661-297.3042929.90
6892005.08.18 02:35buy3451.000.75950.75650.7635
6902005.08.18 12:05s/l3451.000.75650.75650.7635-300.0042629.90
6912005.08.18 12:35sell3461.000.75960.76260.7556
6922005.08.18 14:50t/p3461.000.75560.76260.7556400.0043029.90
6932005.08.18 16:40buy3471.000.75400.75100.7580
6942005.08.18 21:45s/l3471.000.75100.75100.7580-300.0042729.90
6952005.08.18 23:45buy3481.000.75300.75000.7570
6962005.08.19 10:50s/l3481.000.75000.75000.7570-299.1042430.80
6972005.08.19 11:50buy3491.000.75000.74700.7540
6982005.08.19 14:50t/p3491.000.75400.74700.7540400.0042830.80
6992005.08.19 14:50sell3501.000.75420.75720.7502
7002005.08.19 15:35t/p3501.000.75020.75720.7502400.0043230.80
7012005.08.19 15:45sell3511.000.75280.75580.7488
7022005.08.22 10:45s/l3511.000.75580.75580.7488-303.5042927.30
7032005.08.22 11:50sell3521.000.75540.75840.7514
7042005.08.24 09:50t/p3521.000.75140.75840.7514393.0043320.30
7052005.08.24 12:35buy3531.000.75260.74960.7566
7062005.08.24 15:10t/p3531.000.75660.74960.7566400.0043720.30
7072005.08.24 15:25buy3541.000.75480.75180.7588
7082005.08.25 05:50t/p3541.000.75880.75180.7588402.7044123.00
7092005.08.25 06:50sell3551.000.75910.76210.7551
7102005.08.26 22:50t/p3551.000.75510.76210.7551396.5044519.50
7112005.08.29 02:40buy3561.000.75560.75260.7596
7122005.08.29 18:20s/l3561.000.75260.75260.7596-300.0044219.50
7132005.08.29 19:50buy3571.000.75180.74880.7558
7142005.08.30 05:35s/l3571.000.74880.74880.7558-299.1043920.40
7152005.08.30 06:30buy3581.000.74830.74530.7523
7162005.08.31 17:50t/p3581.000.75230.74530.7523400.9044321.30
7172005.08.31 18:45sell3591.000.75160.75460.7476
7182005.08.31 21:50s/l3591.000.75460.75460.7476-300.0044021.30
7192005.09.01 00:40sell3601.000.75520.75820.7512
7202005.09.01 13:50s/l3601.000.75820.75820.7512-300.0043721.30
7212005.09.01 14:45sell3611.000.75780.76080.7538
7222005.09.01 17:40s/l3611.000.76080.76080.7538-300.0043421.30
7232005.09.01 18:50sell3621.000.76220.76520.7582
7242005.09.02 09:45s/l3621.000.76520.76520.7582-303.5043117.80
7252005.09.02 10:30buy3631.000.76460.76160.7686
7262005.09.02 16:05s/l3631.000.76160.76160.7686-300.0042817.80
7272005.09.02 16:35sell3641.000.76410.76710.7601
7282005.09.05 02:05s/l3641.000.76710.76710.7601-303.5042514.30
7292005.09.05 02:20buy3651.000.76560.76260.7696
7302005.09.05 05:45t/p3651.000.76960.76260.7696400.0042914.30
7312005.09.05 06:50sell3661.000.76990.77290.7659
7322005.09.06 07:30t/p3661.000.76590.77290.7659396.5043310.80
7332005.09.06 08:35buy3671.000.76590.76290.7699
7342005.09.07 10:20t/p3671.000.76990.76290.7699400.9043711.70
7352005.09.07 10:30buy3681.000.76910.76610.7731
7362005.09.07 16:05s/l3681.000.76610.76610.7731-300.0043411.70
7372005.09.07 17:20sell3691.000.76790.77090.7639
7382005.09.08 15:25s/l3691.000.77090.77090.7639-310.5043101.20
7392005.09.08 16:45buy3701.000.77210.76910.7761
7402005.09.12 02:25t/p3701.000.77610.76910.7761401.8043503.00
7412005.09.12 03:20sell3711.000.77630.77930.7723
7422005.09.12 06:10t/p3711.000.77230.77930.7723400.0043903.00
7432005.09.12 08:59sell3721.000.77290.77590.7689
7442005.09.12 23:20t/p3721.000.76890.77590.7689400.0044303.00
7452005.09.13 09:50sell3731.000.77060.77360.7666
7462005.09.14 17:45s/l3731.000.77360.77360.7666-303.5043999.50
7472005.09.14 17:59buy3741.000.77250.76950.7765
7482005.09.15 04:10s/l3741.000.76950.76950.7765-297.3043702.20
7492005.09.15 06:50buy3751.000.76820.76520.7722
7502005.09.16 03:15s/l3751.000.76520.76520.7722-299.1043403.10
7512005.09.16 06:45buy3761.000.76770.76470.7717
7522005.09.19 02:20s/l3761.000.76470.76470.7717-299.1043104.00
7532005.09.19 10:59buy3771.000.76230.75930.7663
7542005.09.19 17:05t/p3771.000.76630.75930.7663400.0043504.00
7552005.09.19 18:50sell3781.000.76760.77060.7636
7562005.09.20 10:35s/l3781.000.77060.77060.7636-303.5043200.50
7572005.09.20 12:50sell3791.000.77100.77400.7670
7582005.09.20 22:35t/p3791.000.76700.77400.7670400.0043600.50
7592005.09.21 04:59sell3801.000.76810.77110.7641
7602005.09.21 08:40s/l3801.000.77110.77110.7641-300.0043300.50
7612005.09.21 12:59buy3811.000.77070.76770.7747
7622005.09.22 12:20s/l3811.000.76770.76770.7747-297.3043003.20
7632005.09.22 13:30buy3821.000.76630.76330.7703
7642005.09.22 18:30s/l3821.000.76330.76330.7703-300.0042703.20
7652005.09.22 19:50buy3831.000.76240.75940.7664
7662005.09.23 04:50s/l3831.000.75940.75940.7664-299.1042404.10
7672005.09.23 04:59sell3841.000.76100.76400.7570
7682005.09.26 01:35t/p3841.000.75700.76400.7570396.5042800.60
7692005.09.26 11:25sell3851.000.75800.76100.7540
7702005.09.27 08:45t/p3851.000.75400.76100.7540396.5043197.10
7712005.09.27 09:40buy3861.000.75330.75030.7573
7722005.09.28 08:10t/p3861.000.75730.75030.7573400.9043598.00
7732005.09.28 10:50sell3871.000.75870.76170.7547
7742005.09.29 12:05s/l3871.000.76170.76170.7547-310.5043287.50
7752005.09.29 15:45sell3881.000.76190.76490.7579
7762005.10.04 16:20s/l3881.000.76490.76490.7579-310.5042977.00
7772005.10.04 16:25buy3891.000.76370.76070.7677
7782005.10.05 03:10s/l3891.000.76070.76070.7677-299.1042677.90
7792005.10.05 09:30buy3901.000.75960.75660.7636
7802005.10.05 16:40s/l3901.000.75660.75660.7636-300.0042377.90
7812005.10.05 16:45sell3911.000.75870.76170.7547
7822005.10.11 15:15t/p3911.000.75470.76170.7547379.0042756.90
7832005.10.11 17:50buy3921.000.75110.74810.7551
7842005.10.12 16:05t/p3921.000.75510.74810.7551400.9043157.80
7852005.10.12 17:50sell3931.000.75560.75860.7516
7862005.10.13 04:05t/p3931.000.75160.75860.7516389.5043547.30
7872005.10.13 04:15sell3941.000.75490.75790.7509
7882005.10.13 05:05t/p3941.000.75090.75790.7509400.0043947.30
7892005.10.13 13:15buy3951.000.74930.74630.7533
7902005.10.13 19:40s/l3951.000.74630.74630.7533-300.0043647.30
7912005.10.13 19:40buy3961.000.74650.74350.7505
7922005.10.13 22:05t/p3961.000.75050.74350.7505400.0044047.30
7932005.10.13 23:50sell3971.000.75160.75460.7476
7942005.10.17 05:20s/l3971.000.75460.75460.7476-307.0043740.30
7952005.10.17 06:45sell3981.000.75440.75740.7504
7962005.10.17 14:50t/p3981.000.75040.75740.7504400.0044140.30
7972005.10.17 14:50buy3991.000.75040.74740.7544
7982005.10.18 02:30s/l3991.000.74740.74740.7544-299.1043841.20
7992005.10.18 04:45buy4001.000.74770.74470.7517
8002005.10.18 16:40s/l4001.000.74470.74470.7517-300.0043541.20
8012005.10.18 16:59sell4011.000.74590.74890.7419
8022005.10.18 21:10s/l4011.000.74890.74890.7419-300.0043241.20
8032005.10.18 21:50sell4021.000.74860.75160.7446
8042005.10.19 10:25t/p4021.000.74460.75160.7446396.5043637.70
8052005.10.19 16:40sell4031.000.74880.75180.7448
8062005.10.20 11:50s/l4031.000.75180.75180.7448-310.5043327.20
8072005.10.20 14:45sell4041.000.75130.75430.7473
8082005.10.21 04:10s/l4041.000.75430.75430.7473-303.5043023.70
8092005.10.21 06:50sell4051.000.75300.75600.7490
8102005.10.21 18:05t/p4051.000.74900.75600.7490400.0043423.70
8112005.10.21 18:20sell4061.000.75010.75310.7461
8122005.10.25 12:05s/l4061.000.75310.75310.7461-307.0043116.70
8132005.10.25 15:35sell4071.000.75270.75570.7487
8142005.10.25 17:50s/l4071.000.75570.75570.7487-300.0042816.70
8152005.10.25 22:45sell4081.000.75710.76010.7531
8162005.10.27 02:25t/p4081.000.75310.76010.7531386.0043202.70
8172005.10.27 02:35sell4091.000.75360.75660.7496
8182005.10.27 05:20s/l4091.000.75660.75660.7496-300.0042902.70
8192005.10.27 09:40sell4101.000.75690.75990.7529
8202005.10.27 15:40s/l4101.000.75990.75990.7529-300.0042602.70
8212005.10.27 16:45sell4111.000.76000.76300.7560
8222005.10.28 04:35t/p4111.000.75600.76300.7560396.5042999.20
8232005.10.28 09:35buy4121.000.75590.75290.7599
8242005.10.28 15:40s/l4121.000.75290.75290.7599-300.0042699.20
8252005.10.28 19:45buy4131.000.75000.74700.7540
8262005.10.31 17:05s/l4131.000.74700.74700.7540-299.1042400.10
8272005.10.31 17:30sell4141.000.74830.75130.7443
8282005.11.01 17:25t/p4141.000.74430.75130.7443396.5042796.60
8292005.11.01 17:25buy4151.000.74430.74130.7483
8302005.11.02 10:15s/l4151.000.74130.74130.7483-299.1042497.50
8312005.11.02 16:40buy4161.000.74100.73800.7450
8322005.11.04 06:15s/l4161.000.73800.73800.7450-296.4042201.10
8332005.11.04 14:40buy4171.000.73610.73310.7401
8342005.11.04 17:10s/l4171.000.73310.73310.7401-300.0041901.10
8352005.11.04 18:15buy4181.000.73170.72870.7357
8362005.11.08 03:15s/l4181.000.72870.72870.7357-298.2041602.90
8372005.11.09 21:20buy4191.000.73680.73380.7408
8382005.11.10 02:05s/l4191.000.73380.73380.7408-297.3041305.60
8392005.11.10 09:35sell4201.000.73320.73620.7292
8402005.11.14 14:10t/p4201.000.72920.73620.7292393.0041698.60
8412005.11.14 15:35sell4211.000.72880.73180.7248
8422005.11.15 18:10s/l4211.000.73180.73180.7248-303.5041395.10
8432005.11.16 02:15sell4221.000.73230.73530.7283
8442005.11.17 20:05s/l4221.000.73530.73530.7283-310.5041084.60
8452005.11.17 22:15sell4231.000.73470.73770.7307
8462005.11.18 10:20t/p4231.000.73070.73770.7307396.5041481.10
8472005.11.18 15:10buy4241.000.73140.72840.7354
8482005.11.21 11:05t/p4241.000.73540.72840.7354400.9041882.00
8492005.11.22 07:20sell4251.000.73420.73720.7302
8502005.11.22 21:05s/l4251.000.73720.73720.7302-300.0041582.00
8512005.11.23 17:15sell4261.000.73830.74130.7343
8522005.11.28 01:00t/p4261.000.73430.74130.7343382.5041964.50
8532005.11.28 10:59sell4271.000.73330.73630.7293
8542005.11.28 17:05s/l4271.000.73630.73630.7293-300.0041664.50
8552005.11.28 21:20buy4281.000.74290.73990.7469
8562005.11.29 04:20s/l4281.000.73990.73990.7469-299.1041365.40
8572005.11.29 08:10sell4291.000.74020.74320.7362
8582005.12.01 19:30s/l4291.000.74320.74320.7362-314.0041051.40
8592005.12.01 21:10sell4301.000.74330.74630.7393
8602005.12.02 15:50s/l4301.000.74630.74630.7393-303.5040747.90
8612005.12.02 16:15sell4311.000.74620.74920.7422
8622005.12.02 20:20s/l4311.000.74920.74920.7422-300.0040447.90
8632005.12.05 02:40sell4321.000.74690.74990.7429
8642005.12.05 15:10s/l4321.000.74990.74990.7429-300.0040147.90
8652005.12.05 16:20sell4331.000.75030.75330.7463
8662005.12.06 10:35s/l4331.000.75330.75330.7463-303.5039844.40
8672005.12.06 11:20sell4341.000.75350.75650.7495
8682005.12.07 02:40t/p4341.000.74950.75650.7495396.5040240.90
8692005.12.07 06:20sell4351.000.75010.75310.7461
8702005.12.07 09:20t/p4351.000.74610.75310.7461400.0040640.90
8712005.12.07 09:35sell4361.000.74730.75030.7433
8722005.12.08 18:20s/l4361.000.75030.75030.7433-310.5040330.40
8732005.12.08 19:20sell4371.000.75100.75400.7470
8742005.12.12 15:15s/l4371.000.75400.75400.7470-307.0040023.40
8752005.12.12 20:45sell4381.000.75600.75900.7520
8762005.12.15 09:30t/p4381.000.75200.75900.7520382.5040405.90
8772005.12.15 10:50buy4391.000.75030.74730.7543
8782005.12.15 13:20s/l4391.000.74730.74730.7543-300.0040105.90
8792005.12.15 13:35sell4401.000.74950.75250.7455
8802005.12.16 02:15t/p4401.000.74550.75250.7455396.5040502.40
8812005.12.16 03:20sell4411.000.74570.74870.7417
8822005.12.19 19:35t/p4411.000.74170.74870.7417396.5040898.90
8832005.12.19 21:35sell4421.000.74110.74410.7371
8842005.12.20 16:05t/p4421.000.73710.74410.7371396.5041295.40
8852005.12.20 16:15sell4431.000.73830.74130.7343
8862005.12.20 18:10t/p4431.000.73430.74130.7343400.0041695.40
8872005.12.20 19:45buy4441.000.73260.72960.7366
8882005.12.21 09:20t/p4441.000.73660.72960.7366400.9042096.30
8892005.12.21 10:20sell4451.000.73630.73930.7323
8902005.12.21 18:45t/p4451.000.73230.73930.7323400.0042496.30
8912005.12.21 20:50sell4461.000.73310.73610.7291
8922005.12.23 14:15t/p4461.000.72910.73610.7291386.0042882.30
8932005.12.23 18:50sell4471.000.72850.73150.7245
8942005.12.26 10:45s/l4471.000.73150.73150.7245-303.5042578.80
8952005.12.26 18:20sell4481.000.73110.73410.7271
8962005.12.27 17:59t/p4481.000.72710.73410.7271396.5042975.30
8972005.12.27 21:45buy4491.000.72390.72090.7279
8982005.12.28 07:35t/p4491.000.72790.72090.7279400.9043376.20
8992005.12.28 08:40buy4501.000.72800.72500.7320
9002005.12.29 17:40t/p4501.000.73200.72500.7320402.7043778.90
9012005.12.29 19:40sell4511.000.73230.73530.7283
9022006.01.03 04:10s/l4511.000.73530.73530.7283-310.5043468.40
9032006.01.03 10:20sell4521.000.73710.74010.7331
9042006.01.03 20:50s/l4521.000.74010.74010.7331-300.0043168.40
9052006.01.03 23:20sell4531.000.74080.74380.7368
9062006.01.04 14:20s/l4531.000.74380.74380.7368-303.5042864.90
9072006.01.04 16:50sell4541.000.74450.74750.7405
9082006.01.04 19:20s/l4541.000.74750.74750.7405-300.0042564.90
9092006.01.04 21:50sell4551.000.74810.75110.7441
9102006.01.06 15:50s/l4551.000.75110.75110.7441-314.0042250.90
9112006.01.09 02:45buy4561.000.75190.74890.7559
9122006.01.10 06:45s/l4561.000.74890.74890.7559-299.1041951.80
9132006.01.10 07:20sell4571.000.74950.75250.7455
9142006.01.10 12:20s/l4571.000.75250.75250.7455-300.0041651.80
9152006.01.10 15:15sell4581.000.75220.75520.7482
9162006.01.11 00:20t/p4581.000.74820.75520.7482396.5042048.30
9172006.01.11 00:45buy4591.000.74830.74530.7523
9182006.01.11 14:20t/p4591.000.75230.74530.7523400.0042448.30
9192006.01.11 15:35buy4601.000.75190.74890.7559
9202006.01.11 19:20t/p4601.000.75590.74890.7559400.0042848.30
9212006.01.11 20:20sell4611.000.75640.75940.7524
9222006.01.12 16:10t/p4611.000.75240.75940.7524389.5043237.80
9232006.01.12 17:35sell4621.000.75190.75490.7479
9242006.01.13 22:45s/l4621.000.75490.75490.7479-303.5042934.30
9252006.01.16 00:40buy4631.000.75430.75130.7583
9262006.01.17 13:40s/l4631.000.75130.75130.7583-299.1042635.20
9272006.01.17 14:20buy4641.000.75160.74860.7556
9282006.01.18 06:10s/l4641.000.74860.74860.7556-299.1042336.10
9292006.01.18 08:35sell4651.000.74800.75100.7440
9302006.01.23 01:50s/l4651.000.75100.75100.7440-317.5042018.60
9312006.01.23 02:20sell4661.000.74990.75290.7459
9322006.01.23 04:15s/l4661.000.75290.75290.7459-300.0041718.60
9332006.01.23 11:50buy4671.000.75220.74920.7562
9342006.01.24 10:40s/l4671.000.74920.74920.7562-299.1041419.50
9352006.01.24 11:15sell4681.000.74970.75270.7457
9362006.01.25 10:40s/l4681.000.75270.75270.7457-303.5041116.00
9372006.01.25 13:15sell4691.000.75310.75610.7491
9382006.01.26 15:15s/l4691.000.75610.75610.7491-310.5040805.50
9392006.01.26 17:20sell4701.000.75380.75680.7498
9402006.01.30 01:00t/p4701.000.74980.75680.7498393.0041198.50
9412006.01.30 03:45sell4711.000.75080.75380.7468
9422006.01.31 13:50s/l4711.000.75380.75380.7468-303.5040895.00
9432006.01.31 16:50sell4721.000.75480.75780.7508
9442006.01.31 22:05s/l4721.000.75780.75780.7508-300.0040595.00
9452006.02.01 09:45buy4731.000.75690.75390.7609
9462006.02.01 13:40s/l4731.000.75390.75390.7609-300.0040295.00
9472006.02.01 15:35sell4741.000.75490.75790.7509
9482006.02.02 11:05t/p4741.000.75090.75790.7509389.5040684.50
9492006.02.02 11:20sell4751.000.75190.75490.7479
9502006.02.02 18:20s/l4751.000.75490.75490.7479-300.0040384.50
9512006.02.02 19:45sell4761.000.75500.75800.7510
9522006.02.03 15:35t/p4761.000.75100.75800.7510396.5040781.00
9532006.02.03 15:45sell4771.000.75330.75630.7493
9542006.02.03 16:15t/p4771.000.74930.75630.7493400.0041181.00
9552006.02.03 17:40buy4781.000.74810.74510.7521
9562006.02.06 15:15s/l4781.000.74510.74510.7521-299.1040881.90
9572006.02.06 18:45sell4791.000.74320.74620.7392
9582006.02.08 06:40t/p4791.000.73920.74620.7392393.0041274.90
9592006.02.08 08:35sell4801.000.73860.74160.7346
9602006.02.09 02:50s/l4801.000.74160.74160.7346-310.5040964.40
9612006.02.09 03:20sell4811.000.74110.74410.7371
9622006.02.13 01:00t/p4811.000.73710.74410.7371393.0041357.40
9632006.02.13 11:10sell4821.000.73750.74050.7335
9642006.02.14 21:35s/l4821.000.74050.74050.7335-303.5041053.90
9652006.02.15 01:15sell4831.000.74170.74470.7377
9662006.02.15 19:50t/p4831.000.73770.74470.7377400.0041453.90
9672006.02.15 23:35sell4841.000.73870.74170.7347
9682006.02.17 01:40s/l4841.000.74170.74170.7347-314.0041139.90
9692006.02.17 03:15sell4851.000.74060.74360.7366
9702006.02.17 10:50t/p4851.000.73660.74360.7366400.0041539.90
9712006.02.17 11:10buy4861.000.73610.73310.7401
9722006.02.20 04:20t/p4861.000.74010.73310.7401400.9041940.80
9732006.02.21 08:35sell4871.000.73840.74140.7344
9742006.02.23 12:50s/l4871.000.74140.74140.7344-314.0041626.80
9752006.02.23 13:15sell4881.000.74150.74450.7375
9762006.02.27 01:10t/p4881.000.73750.74450.7375393.0042019.80
9772006.02.27 10:20sell4891.000.73910.74210.7351
9782006.02.28 17:20s/l4891.000.74210.74210.7351-303.5041716.30
9792006.03.01 00:35sell4901.000.74280.74580.7388
9802006.03.01 15:20s/l4901.000.74580.74580.7388-300.0041416.30
9812006.03.01 16:20sell4911.000.74610.74910.7421
9822006.03.06 17:35t/p4911.000.74210.74910.7421382.5041798.80
9832006.03.06 19:20buy4921.000.74030.73730.7443
9842006.03.07 06:45s/l4921.000.73730.73730.7443-299.1041499.70
9852006.03.07 07:50buy4931.000.73730.73430.7413
9862006.03.07 17:50s/l4931.000.73430.73430.7413-300.0041199.70
9872006.03.07 19:20buy4941.000.73310.73010.7371
9882006.03.09 12:35t/p4941.000.73710.73010.7371403.6041603.30
9892006.03.09 13:20sell4951.000.73680.73980.7328
9902006.03.10 15:40t/p4951.000.73280.73980.7328396.5041999.80
9912006.03.10 15:45sell4961.000.73460.73760.7306
9922006.03.10 16:50t/p4961.000.73060.73760.7306400.0042399.80
9932006.03.10 17:35sell4971.000.73150.73450.7275
9942006.03.13 22:10s/l4971.000.73450.73450.7275-303.5042096.30
9952006.03.14 00:20sell4981.000.73670.73970.7327
9962006.03.14 05:50t/p4981.000.73270.73970.7327400.0042496.30
9972006.03.14 10:20sell4991.000.73380.73680.7298
9982006.03.14 19:20s/l4991.000.73680.73680.7298-300.0042196.30
9992006.03.15 01:35sell5001.000.73730.74030.7333
10002006.03.15 16:20s/l5001.000.74030.74030.7333-300.0041896.30
10012006.03.15 17:45sell5011.000.73960.74260.7356
10022006.03.16 15:10t/p5011.000.73560.74260.7356389.5042285.80
10032006.03.16 15:45sell5021.000.73650.73950.7325
10042006.03.17 10:20t/p5021.000.73250.73950.7325396.5042682.30
10052006.03.17 12:35buy5031.000.73280.72980.7368
10062006.03.17 15:10s/l5031.000.72980.72980.7368-300.0042382.30
10072006.03.17 16:15buy5041.000.72930.72630.7333
10082006.03.17 17:20s/l5041.000.72630.72630.7333-300.0042082.30
10092006.03.17 22:35sell5051.000.72740.73040.7234
10102006.03.20 08:10t/p5051.000.72340.73040.7234396.5042478.80
10112006.03.20 08:20sell5061.000.72560.72860.7216
10122006.03.20 08:35t/p5061.000.72160.72860.7216400.0042878.80
10132006.03.20 09:35sell5071.000.72150.72450.7175
10142006.03.21 10:05t/p5071.000.71750.72450.7175396.5043275.30
10152006.03.21 10:15sell5081.000.71900.72200.7150
10162006.03.21 18:20t/p5081.000.71500.72200.7150400.0043675.30
10172006.03.21 18:20buy5091.000.71500.71200.7190
10182006.03.22 01:20t/p5091.000.71900.71200.7190400.9044076.20
10192006.03.22 01:20sell5101.000.71900.72200.7150
10202006.03.23 17:20t/p5101.000.71500.72200.7150389.5044465.70
10212006.03.23 18:20buy5111.000.71340.71040.7174
10222006.03.24 02:45s/l5111.000.71040.71040.7174-299.1044166.60
10232006.03.24 03:30sell5121.000.71170.71470.7077
10242006.03.24 09:40t/p5121.000.70770.71470.7077400.0044566.60
10252006.03.24 11:35sell5131.000.70940.71240.7054
10262006.03.27 08:40t/p5131.000.70540.71240.7054396.5044963.10
10272006.03.27 09:20sell5141.000.70430.70730.7003
10282006.03.27 15:20s/l5141.000.70730.70730.7003-300.0044663.10
10292006.03.27 16:20sell5151.000.70670.70970.7027
10302006.03.28 06:40s/l5151.000.70970.70970.7027-303.5044359.60
10312006.03.28 12:50sell5161.000.71170.71470.7077
10322006.03.28 18:20t/p5161.000.70770.71470.7077400.0044759.60
10332006.03.28 22:10sell5171.000.70880.71180.7048
10342006.03.28 22:50t/p5171.000.70480.71180.7048400.0045159.60
10352006.03.29 02:20sell5181.000.70630.70930.7023
10362006.03.29 05:15t/p5181.000.70230.70930.7023400.0045559.60
10372006.03.29 09:20buy5191.000.70220.69920.7062
10382006.03.29 19:45t/p5191.000.70620.69920.7062400.0045959.60
10392006.03.29 21:10sell5201.000.70700.71000.7030
10402006.03.30 05:10s/l5201.000.71000.71000.7030-310.5045649.10
10412006.03.30 06:20sell5211.000.71050.71350.7065
10422006.03.30 15:10s/l5211.000.71350.71350.7065-300.0045349.10
10432006.03.30 16:50buy5221.000.71100.70800.7150
10442006.03.30 22:10t/p5221.000.71500.70800.7150400.0045749.10
10452006.03.30 22:35buy5231.000.71450.71150.7185
10462006.03.31 16:35s/l5231.000.71150.71150.7185-299.1045450.00
10472006.03.31 16:45sell5241.000.71280.71580.7088
10482006.03.31 19:45s/l5241.000.71580.71580.7088-300.0045150.00
10492006.03.31 20:15sell5251.000.71650.71950.7125
10502006.04.04 02:20t/p5251.000.71250.71950.7125393.0045543.00
10512006.04.04 02:35sell5261.000.71550.71850.7115
10522006.04.04 14:15s/l5261.000.71850.71850.7115-300.0045243.00
10532006.04.04 15:35buy5271.000.71910.71610.7231
10542006.04.05 02:40t/p5271.000.72310.71610.7231400.9045643.90
10552006.04.05 03:20sell5281.000.72290.72590.7189
10562006.04.05 15:40s/l5281.000.72590.72590.7189-300.0045343.90
10572006.04.05 16:20sell5291.000.72640.72940.7224
10582006.04.06 10:10s/l5291.000.72940.72940.7224-310.5045033.40
10592006.04.06 12:40buy5301.000.73150.72850.7355
10602006.04.06 16:50s/l5301.000.72850.72850.7355-300.0044733.40
10612006.04.06 17:20sell5311.000.72850.73150.7245
10622006.04.06 17:35s/l5311.000.73150.73150.7245-300.0044433.40
10632006.04.06 19:15sell5321.000.73140.73440.7274
10642006.04.07 15:45s/l5321.000.73440.73440.7274-303.5044129.90
10652006.04.07 16:10sell5331.000.73270.73570.7287
10662006.04.07 17:20t/p5331.000.72870.73570.7287400.0044529.90
10672006.04.07 19:30sell5341.000.72780.73080.7238
10682006.04.11 07:20s/l5341.000.73080.73080.7238-307.0044222.90
10692006.04.11 09:15sell5351.000.73220.73520.7282
10702006.04.13 04:40t/p5351.000.72820.73520.7282386.0044608.90
10712006.04.13 06:50sell5361.000.72970.73270.7257
10722006.04.13 16:10t/p5361.000.72570.73270.7257400.0045008.90
10732006.04.13 16:45sell5371.000.72640.72940.7224
10742006.04.17 02:35s/l5371.000.72940.72940.7224-307.0044701.90
10752006.04.17 05:20sell5381.000.73250.73550.7285
10762006.04.17 17:15s/l5381.000.73550.73550.7285-300.0044401.90
10772006.04.18 00:20sell5391.000.73750.74050.7335
10782006.04.18 03:50s/l5391.000.74050.74050.7335-300.0044101.90
10792006.04.18 04:35buy5401.000.73860.73560.7426
10802006.04.19 00:20t/p5401.000.74260.73560.7426400.9044502.80
10812006.04.19 02:50buy5411.000.74170.73870.7457
10822006.04.19 18:15t/p5411.000.74570.73870.7457400.0044902.80
10832006.04.19 19:20sell5421.000.74680.74980.7428
10842006.04.20 12:50t/p5421.000.74280.74980.7428389.5045292.30
10852006.04.20 16:20sell5431.000.74340.74640.7394
10862006.04.20 17:05t/p5431.000.73940.74640.7394400.0045692.30
10872006.04.20 17:10sell5441.000.74260.74560.7386
10882006.04.20 17:50t/p5441.000.73860.74560.7386400.0046092.30
10892006.04.20 18:50buy5451.000.73620.73320.7402
10902006.04.21 11:05t/p5451.000.74020.73320.7402400.9046493.20
10912006.04.21 14:35sell5461.000.74070.74370.7367
10922006.04.21 17:40s/l5461.000.74370.74370.7367-300.0046193.20
10932006.04.21 17:45buy5471.000.74180.73880.7458
10942006.04.21 21:50t/p5471.000.74580.73880.7458400.0046593.20
10952006.04.24 01:45sell5481.000.74700.75000.7430
10962006.04.24 16:20t/p5481.000.74300.75000.7430400.0046993.20
10972006.04.24 17:20sell5491.000.74300.74600.7390
10982006.04.24 19:20s/l5491.000.74600.74600.7390-300.0046693.20
10992006.04.24 20:20sell5501.000.74550.74850.7415
11002006.04.26 15:50s/l5501.000.74850.74850.7415-307.0046386.20
11012006.04.26 17:20buy5511.000.75160.74860.7556
11022006.04.27 17:20t/p5511.000.75560.74860.7556402.7046788.90
11032006.04.27 18:50sell5521.000.75740.76040.7534
11042006.04.28 19:50s/l5521.000.76040.76040.7534-303.5046485.40
11052006.04.28 22:35buy5531.000.75920.75620.7632
11062006.05.01 16:10t/p5531.000.76320.75620.7632400.9046886.30
11072006.05.01 18:50buy5541.000.76030.75730.7643
11082006.05.02 00:40s/l5541.000.75730.75730.7643-299.1046587.20
11092006.05.02 05:20sell5551.000.75750.76050.7535
11102006.05.02 12:50s/l5551.000.76050.76050.7535-300.0046287.20
11112006.05.02 14:20sell5561.000.76100.76400.7570
11122006.05.03 02:35s/l5561.000.76400.76400.7570-303.5045983.70
11132006.05.03 11:40buy5571.000.76810.76510.7721
11142006.05.04 10:20s/l5571.000.76510.76510.7721-297.3045686.40
11152006.05.04 10:20buy5581.000.76530.76230.7693
11162006.05.04 15:15t/p5581.000.76930.76230.7693400.0046086.40
11172006.05.05 00:45buy5591.000.77090.76790.7749
11182006.05.05 04:50s/l5591.000.76790.76790.7749-300.0045786.40
11192006.05.05 05:35sell5601.000.76850.77150.7645
11202006.05.05 15:50s/l5601.000.77150.77150.7645-300.0045486.40
11212006.05.05 18:10sell5611.000.77080.77380.7668
11222006.05.08 11:50s/l5611.000.77380.77380.7668-303.5045182.90
11232006.05.08 13:20sell5621.000.77430.77730.7703
11242006.05.08 16:45t/p5621.000.77030.77730.7703400.0045582.90
11252006.05.08 17:15buy5631.000.76880.76580.7728
11262006.05.09 10:20s/l5631.000.76580.76580.7728-299.1045283.80
11272006.05.09 12:35sell5641.000.76460.76760.7606
11282006.05.09 14:05s/l5641.000.76760.76760.7606-300.0044983.80
11292006.05.09 15:35buy5651.000.76770.76470.7717
11302006.05.09 16:30t/p5651.000.77170.76470.7717400.0045383.80
11312006.05.09 17:20sell5661.000.77350.77650.7695
11322006.05.10 14:50s/l5661.000.77650.77650.7695-303.5045080.30
11332006.05.10 15:20sell5671.000.77630.77930.7723
11342006.05.11 02:40t/p5671.000.77230.77930.7723389.5045469.80
11352006.05.11 06:15buy5681.000.77070.76770.7747
11362006.05.11 16:20t/p5681.000.77470.76770.7747400.0045869.80
11372006.05.11 17:20sell5691.000.77640.77940.7724
11382006.05.11 19:20s/l5691.000.77940.77940.7724-300.0045569.80
11392006.05.11 19:20buy5701.000.77770.77470.7817
11402006.05.12 12:05s/l5701.000.77470.77470.7817-299.1045270.70
11412006.05.12 12:10sell5711.000.77630.77930.7723
11422006.05.12 18:50t/p5711.000.77230.77930.7723400.0045670.70
11432006.05.12 22:20sell5721.000.77480.77780.7708
11442006.05.15 01:10t/p5721.000.77080.77780.7708396.5046067.20
11452006.05.15 01:20sell5731.000.77460.77760.7706
11462006.05.15 05:35t/p5731.000.77060.77760.7706400.0046467.20
11472006.05.15 09:20sell5741.000.77050.77350.7665
11482006.05.15 09:35t/p5741.000.76650.77350.7665400.0046867.20
11492006.05.15 10:20sell5751.000.76630.76930.7623
11502006.05.15 11:15t/p5751.000.76230.76930.7623400.0047267.20
11512006.05.15 12:20buy5761.000.76200.75900.7660
11522006.05.15 16:20t/p5761.000.76600.75900.7660400.0047667.20
11532006.05.15 16:20sell5771.000.76600.76900.7620
11542006.05.15 19:15t/p5771.000.76200.76900.7620400.0048067.20
11552006.05.15 20:45buy5781.000.76180.75880.7658
11562006.05.16 16:20t/p5781.000.76580.75880.7658400.9048468.10
11572006.05.17 03:20sell5791.000.76730.77030.7633
11582006.05.17 10:15s/l5791.000.77030.77030.7633-300.0048168.10
11592006.05.17 21:15sell5801.000.75950.76250.7555
11602006.05.18 11:05s/l5801.000.76250.76250.7555-310.5047857.60
11612006.05.18 13:20sell5811.000.76420.76720.7602
11622006.05.18 16:45s/l5811.000.76720.76720.7602-300.0047557.60
11632006.05.18 17:30buy5821.000.76560.76260.7696
11642006.05.18 21:50s/l5821.000.76260.76260.7696-300.0047257.60
11652006.05.18 23:45sell5831.000.76410.76710.7601
11662006.05.19 13:10t/p5831.000.76010.76710.7601396.5047654.10
11672006.05.19 18:15sell5841.000.75480.75780.7508
11682006.05.19 22:50s/l5841.000.75780.75780.7508-300.0047354.10
11692006.05.22 03:10sell5851.000.75530.75830.7513
11702006.05.22 08:45t/p5851.000.75130.75830.7513400.0047754.10
11712006.05.22 10:50buy5861.000.74710.74410.7511
11722006.05.22 13:10t/p5861.000.75110.74410.7511400.0048154.10
11732006.05.22 13:45buy5871.000.74980.74680.7538
11742006.05.23 00:00t/p5871.000.75380.74680.7538400.9048555.00
11752006.05.23 00:40buy5881.000.75360.75060.7576
11762006.05.23 20:20t/p5881.000.75760.75060.7576400.0048955.00
11772006.05.23 22:20sell5891.000.75910.76210.7551
11782006.05.23 23:05t/p5891.000.75510.76210.7551400.0049355.00
11792006.05.24 00:20sell5901.000.75230.75530.7483
11802006.05.24 10:45s/l5901.000.75530.75530.7483-300.0049055.00
11812006.05.24 12:45sell5911.000.75500.75800.7510
11822006.05.24 18:20t/p5911.000.75100.75800.7510400.0049455.00
11832006.05.24 18:20buy5921.000.75090.74790.7549
11842006.05.25 11:50t/p5921.000.75490.74790.7549402.7049857.70
11852006.05.25 12:20sell5931.000.75690.75990.7529
11862006.05.25 20:40s/l5931.000.75990.75990.7529-300.0049557.70
11872006.05.25 21:10buy5941.000.75950.75650.7635
11882006.05.26 16:45s/l5941.000.75650.75650.7635-299.1049258.60
11892006.05.26 17:20buy5951.000.75660.75360.7606
11902006.05.30 05:50t/p5951.000.76060.75360.7606401.8049660.40
11912006.05.30 12:50sell5961.000.76350.76650.7595
11922006.05.31 14:50t/p5961.000.75950.76650.7595396.5050056.90
11932006.05.31 19:20buy5971.000.75130.74830.7553
11942006.06.01 06:40s/l5971.000.74830.74830.7553-297.3049759.60
11952006.06.01 09:15sell5981.000.74900.75200.7450
11962006.06.01 15:45t/p5981.000.74500.75200.7450400.0050159.60
11972006.06.01 16:40sell5991.000.74540.74840.7414
11982006.06.01 18:50s/l5991.000.74840.74840.7414-300.0049859.60
11992006.06.01 20:15sell6001.000.74740.75040.7434
12002006.06.02 15:40s/l6001.000.75040.75040.7434-303.5049556.10
12012006.06.02 16:15buy6011.000.75060.74760.7546
12022006.06.05 15:50s/l6011.000.74760.74760.7546-299.1049257.00
12032006.06.05 16:20buy6021.000.74730.74430.7513
12042006.06.05 17:35t/p6021.000.75130.74430.7513400.0049657.00
12052006.06.05 20:40sell6031.000.75280.75580.7488
12062006.06.05 23:15t/p6031.000.74880.75580.7488400.0050057.00
12072006.06.06 02:20sell6041.000.74810.75110.7441
12082006.06.06 17:35t/p6041.000.74410.75110.7441400.0050457.00
12092006.06.07 03:15sell6051.000.74110.74410.7371
12102006.06.08 04:40s/l6051.000.74410.74410.7371-310.5050146.50
12112006.06.08 05:35sell6061.000.74360.74660.7396
12122006.06.08 06:50s/l6061.000.74660.74660.7396-300.0049846.50
12132006.06.08 08:15sell6071.000.74620.74920.7422
12142006.06.08 15:35t/p6071.000.74220.74920.7422400.0050246.50
12152006.06.08 17:20buy6081.000.74220.73920.7462
12162006.06.09 12:35t/p6081.000.74620.73920.7462400.9050647.40
12172006.06.09 15:40buy6091.000.74700.74400.7510
12182006.06.13 01:35s/l6091.000.74400.74400.7510-298.2050349.20
12192006.06.13 03:40buy6101.000.74310.74010.7471
12202006.06.13 09:35s/l6101.000.74010.74010.7471-300.0050049.20
12212006.06.13 12:10sell6111.000.74150.74450.7375
12222006.06.13 16:35s/l6111.000.74450.74450.7375-300.0049749.20
12232006.06.13 17:20sell6121.000.74480.74780.7408
12242006.06.13 17:35t/p6121.000.74080.74780.7408400.0050149.20
12252006.06.13 22:10buy6131.000.73690.73390.7409
12262006.06.15 21:45t/p6131.000.74090.73390.7409403.6050552.80
12272006.06.16 02:45buy6141.000.74190.73890.7459
12282006.06.16 16:20s/l6141.000.73890.73890.7459-300.0050252.80
12292006.06.16 17:50buy6151.000.73750.73450.7415
12302006.06.21 15:20s/l6151.000.73450.73450.7415-297.3049955.50
12312006.06.21 16:45buy6161.000.73530.73230.7393
12322006.06.21 23:35t/p6161.000.73930.73230.7393400.0050355.50
12332006.06.22 01:40sell6171.000.73960.74260.7356
12342006.06.22 15:15t/p6171.000.73560.74260.7356400.0050755.50
12352006.06.22 19:20sell6181.000.73480.73780.7308
12362006.06.23 15:05t/p6181.000.73080.73780.7308396.5051152.00
12372006.06.23 15:35sell6191.000.73150.73450.7275
12382006.06.27 04:15s/l6191.000.73450.73450.7275-307.0050845.00
12392006.06.27 04:35buy6201.000.73370.73070.7377
12402006.06.28 09:05s/l6201.000.73070.73070.7377-299.1050545.90
12412006.06.28 09:20sell6211.000.73180.73480.7278
12422006.06.28 17:45t/p6211.000.72780.73480.7278400.0050945.90
12432006.06.28 18:20buy6221.000.72800.72500.7320
12442006.06.29 20:45t/p6221.000.73200.72500.7320402.7051348.60
12452006.06.30 02:20sell6231.000.73930.74230.7353
12462006.06.30 08:20s/l6231.000.74230.74230.7353-300.0051048.60
12472006.06.30 09:20sell6241.000.74340.74640.7394
12482006.07.04 13:20s/l6241.000.74640.74640.7394-307.0050741.60
12492006.07.04 14:35buy6251.000.74500.74200.7490
12502006.07.05 16:50s/l6251.000.74200.74200.7490-299.1050442.50
12512006.07.05 18:20buy6261.000.74030.73730.7443
12522006.07.06 17:15t/p6261.000.74430.73730.7443402.7050845.20
12532006.07.07 05:40sell6271.000.74620.74920.7422
12542006.07.07 15:30s/l6271.000.74920.74920.7422-300.0050545.20
12552006.07.07 16:35buy6281.000.75020.74720.7542
12562006.07.10 17:35s/l6281.000.74720.74720.7542-299.1050246.10
12572006.07.11 08:45sell6291.000.74880.75180.7448
12582006.07.11 15:20s/l6291.000.75180.75180.7448-300.0049946.10
12592006.07.11 15:35buy6301.000.75090.74790.7549
12602006.07.12 10:15t/p6301.000.75490.74790.7549400.9050347.00
12612006.07.12 11:59sell6311.000.75520.75820.7512
12622006.07.12 17:20t/p6311.000.75120.75820.7512400.0050747.00
12632006.07.12 17:35sell6321.000.75240.75540.7484
12642006.07.13 04:50s/l6321.000.75540.75540.7484-310.5050436.50
12652006.07.13 09:50sell6331.000.75550.75850.7515
12662006.07.14 04:40t/p6331.000.75150.75850.7515396.5050833.00
12672006.07.14 05:50buy6341.000.75020.74720.7542
12682006.07.14 15:50t/p6341.000.75420.74720.7542400.0051233.00
12692006.07.14 17:20buy6351.000.75260.74960.7566
12702006.07.17 11:35s/l6351.000.74960.74960.7566-299.1050933.90
12712006.07.17 12:20buy6361.000.74890.74590.7529
12722006.07.18 18:20s/l6361.000.74590.74590.7529-299.1050634.80
12732006.07.18 21:35sell6371.000.74570.74870.7417
12742006.07.19 15:45t/p6371.000.74170.74870.7417396.5051031.30
12752006.07.19 16:35sell6381.000.74240.74540.7384
12762006.07.19 17:10s/l6381.000.74540.74540.7384-300.0050731.30
12772006.07.19 18:20sell6391.000.74820.75120.7442
12782006.07.19 20:50s/l6391.000.75120.75120.7442-300.0050431.30
12792006.07.20 12:50sell6401.000.75010.75310.7461
12802006.07.20 17:05s/l6401.000.75310.75310.7461-300.0050131.30
12812006.07.20 17:15buy6411.000.75130.74830.7553
12822006.07.25 08:20t/p6411.000.75530.74830.7553402.7050534.00
12832006.07.25 09:50sell6421.000.75630.75930.7523
12842006.07.25 20:40t/p6421.000.75230.75930.7523400.0050934.00
12852006.07.26 12:20sell6431.000.75830.76130.7543
12862006.07.26 21:15s/l6431.000.76130.76130.7543-300.0050634.00
12872006.07.27 12:20sell6441.000.76410.76710.7601
12882006.07.28 14:05t/p6441.000.76010.76710.7601396.5051030.50
12892006.07.28 14:15sell6451.000.76060.76360.7566
12902006.07.28 15:35s/l6451.000.76360.76360.7566-300.0050730.50
12912006.07.31 04:45buy6461.000.76520.76220.7692
12922006.08.01 09:15s/l6461.000.76220.76220.7692-299.1050431.40
12932006.08.01 10:35sell6471.000.76270.76570.7587
12942006.08.01 19:20s/l6471.000.76570.76570.7587-300.0050131.40
12952006.08.01 23:40sell6481.000.76600.76900.7620
12962006.08.03 10:35t/p6481.000.76200.76900.7620386.0050517.40
12972006.08.03 13:20sell6491.000.76020.76320.7562
12982006.08.03 15:50s/l6491.000.76320.76320.7562-300.0050217.40
12992006.08.03 16:15sell6501.000.76230.76530.7583
13002006.08.04 15:35s/l6501.000.76530.76530.7583-303.5049913.90
13012006.08.04 17:20sell6511.000.76660.76960.7626
13022006.08.07 14:15t/p6511.000.76260.76960.7626396.5050310.40
13032006.08.07 15:20sell6521.000.76300.76600.7590
13042006.08.08 13:20t/p6521.000.75900.76600.7590396.5050706.90
13052006.08.08 13:20sell6531.000.75950.76250.7555
13062006.08.08 21:05s/l6531.000.76250.76250.7555-300.0050406.90
13072006.08.08 22:20sell6541.000.76230.76530.7583
13082006.08.09 01:10t/p6541.000.75830.76530.7583396.5050803.40
13092006.08.09 04:40sell6551.000.75780.76080.7538
13102006.08.09 11:10s/l6551.000.76080.76080.7538-300.0050503.40
13112006.08.09 14:35buy6561.000.76470.76170.7687
13122006.08.10 04:40t/p6561.000.76870.76170.7687402.7050906.10
13132006.08.10 04:45buy6571.000.76580.76280.7698
13142006.08.10 05:05t/p6571.000.76980.76280.7698400.0051306.10
13152006.08.10 10:20sell6581.000.77140.77440.7674
13162006.08.10 17:15t/p6581.000.76740.77440.7674400.0051706.10
13172006.08.10 18:40sell6591.000.76730.77030.7633
13182006.08.14 14:20t/p6591.000.76330.77030.7633393.0052099.10
13192006.08.14 16:35sell6601.000.76170.76470.7577
13202006.08.15 16:15s/l6601.000.76470.76470.7577-303.5051795.60
13212006.08.15 16:20buy6611.000.76290.75990.7669
13222006.08.16 15:40t/p6611.000.76690.75990.7669400.9052196.50
13232006.08.16 17:45sell6621.000.76890.77190.7649
13242006.08.17 15:45t/p6621.000.76490.77190.7649389.5052586.00
13252006.08.17 16:20sell6631.000.76520.76820.7612
13262006.08.17 20:05t/p6631.000.76120.76820.7612400.0052986.00
13272006.08.17 20:15sell6641.000.76220.76520.7582
13282006.08.18 15:20t/p6641.000.75820.76520.7582396.5053382.50
13292006.08.18 18:15sell6651.000.75860.76160.7546
13302006.08.21 10:50s/l6651.000.76160.76160.7546-303.5053079.00
13312006.08.22 11:15sell6661.000.76310.76610.7591
13322006.08.23 10:50s/l6661.000.76610.76610.7591-303.5052775.50
13332006.08.23 16:50sell6671.000.76660.76960.7626
13342006.08.23 18:20t/p6671.000.76260.76960.7626400.0053175.50
13352006.08.23 18:30sell6681.000.76260.76560.7586
13362006.08.25 09:50t/p6681.000.75860.76560.7586386.0053561.50
13372006.08.25 19:20sell6691.000.75670.75970.7527
13382006.08.28 21:10s/l6691.000.75970.75970.7527-303.5053258.00
13392006.08.29 12:20buy6701.000.76120.75820.7652
13402006.08.30 16:15t/p6701.000.76520.75820.7652400.9053658.90
13412006.08.30 17:45sell6711.000.76480.76780.7608
13422006.09.04 01:40s/l6711.000.76780.76780.7608-317.5053341.40
13432006.09.04 09:20sell6721.000.77070.77370.7667
13442006.09.06 15:30t/p6721.000.76670.77370.7667393.0053734.40
13452006.09.06 15:35sell6731.000.76780.77080.7638
13462006.09.07 10:40t/p6731.000.76380.77080.7638389.5054123.90
13472006.09.07 11:50buy6741.000.76280.75980.7668
13482006.09.07 15:45s/l6741.000.75980.75980.7668-300.0053823.90
13492006.09.07 16:59sell6751.000.75930.76230.7553
13502006.09.08 15:35t/p6751.000.75530.76230.7553396.5054220.40
13512006.09.08 18:40sell6761.000.75410.75710.7501
13522006.09.13 02:40t/p6761.000.75010.75710.7501389.5054609.90
13532006.09.13 03:20buy6771.000.74980.74680.7538
13542006.09.13 19:20t/p6771.000.75380.74680.7538400.0055009.90
13552006.09.13 19:20sell6781.000.75380.75680.7498
13562006.09.14 14:20s/l6781.000.75680.75680.7498-310.5054699.40
13572006.09.14 15:45sell6791.000.75570.75870.7517
13582006.09.15 11:20t/p6791.000.75170.75870.7517396.5055095.90
13592006.09.15 16:50sell6801.000.75260.75560.7486
13602006.09.18 22:20s/l6801.000.75560.75560.7486-303.5054792.40
13612006.09.19 04:15buy6811.000.75440.75140.7584
13622006.09.19 19:59s/l6811.000.75140.75140.7584-300.0054492.40
13632006.09.19 20:15buy6821.000.75120.74820.7552
13642006.09.21 03:10t/p6821.000.75520.74820.7552403.6054896.00
13652006.09.21 04:50sell6831.000.75640.75940.7524
13662006.09.22 16:40t/p6831.000.75240.75940.7524396.5055292.50
13672006.09.22 17:35sell6841.000.75150.75450.7475
13682006.09.26 03:05s/l6841.000.75450.75450.7475-307.0054985.50
13692006.09.26 09:50sell6851.000.75500.75800.7510
13702006.09.26 17:50t/p6851.000.75100.75800.7510400.0055385.50
13712006.09.26 23:20buy6861.000.75070.74770.7547
13722006.09.27 16:50s/l6861.000.74770.74770.7547-299.1055086.40
13732006.09.27 16:59sell6871.000.74900.75200.7450
13742006.09.29 11:20t/p6871.000.74500.75200.7450386.0055472.40
13752006.09.29 12:35sell6881.000.74550.74850.7415
13762006.10.02 17:20s/l6881.000.74850.74850.7415-303.5055168.90
13772006.10.03 02:45sell6891.000.74800.75100.7440
13782006.10.03 18:20t/p6891.000.74400.75100.7440400.0055568.90
13792006.10.03 18:35sell6901.000.74470.74770.7407
13802006.10.05 10:05s/l6901.000.74770.74770.7407-314.0055254.90
13812006.10.05 11:20sell6911.000.74720.75020.7432
13822006.10.06 16:15t/p6911.000.74320.75020.7432396.5055651.40
13832006.10.06 17:50buy6921.000.74160.73860.7456
13842006.10.10 09:50t/p6921.000.74560.73860.7456401.8056053.20
13852006.10.10 11:50sell6931.000.74530.74830.7413
13862006.10.12 09:50s/l6931.000.74830.74830.7413-314.0055739.20
13872006.10.12 11:20sell6941.000.74920.75220.7452
13882006.10.13 00:45s/l6941.000.75220.75220.7452-303.5055435.70
13892006.10.13 03:15buy6951.000.75110.74810.7551
13902006.10.17 11:05t/p6951.000.75510.74810.7551401.8055837.50
13912006.10.17 12:15sell6961.000.75490.75790.7509
13922006.10.19 17:10s/l6961.000.75790.75790.7509-314.0055523.50
13932006.10.19 19:35buy6971.000.75820.75520.7622
13942006.10.25 22:20t/p6971.000.76220.75520.7622403.6055927.10
13952006.10.26 15:45buy6981.000.76170.75870.7657
13962006.10.27 14:40t/p6981.000.76570.75870.7657400.9056328.00
13972006.10.27 17:20sell6991.000.76890.77190.7649
13982006.10.31 17:10s/l6991.000.77190.77190.7649-307.0056021.00
13992006.11.01 09:45sell7001.000.77470.77770.7707
14002006.11.02 09:05t/p7001.000.77070.77770.7707389.5056410.50
14012006.11.02 09:20sell7011.000.77230.77530.7683
14022006.11.06 10:10t/p7011.000.76830.77530.7683393.0056803.50
14032006.11.06 11:45buy7021.000.76760.76460.7716
14042006.11.06 21:40t/p7021.000.77160.76460.7716400.0057203.50
14052006.11.07 11:59buy7031.000.77290.76990.7769
14062006.11.08 07:50s/l7031.000.76990.76990.7769-299.1056904.40
14072006.11.08 11:35buy7041.000.77040.76740.7744
14082006.11.09 02:35s/l7041.000.76740.76740.7744-297.3056607.10
14092006.11.09 10:20sell7051.000.76780.77080.7638
14102006.11.13 15:20t/p7051.000.76380.77080.7638393.0057000.10
14112006.11.13 17:50buy7061.000.76170.75870.7657
14122006.11.14 08:50t/p7061.000.76570.75870.7657400.9057401.00
14132006.11.14 15:20sell7071.000.76550.76850.7615
14142006.11.16 15:40s/l7071.000.76850.76850.7615-314.0057087.00
14152006.11.16 16:20sell7081.000.76920.77220.7652
14162006.11.17 13:40t/p7081.000.76520.77220.7652396.5057483.50
14172006.11.17 13:40buy7091.000.76520.76220.7692
14182006.11.17 20:20t/p7091.000.76920.76220.7692400.0057883.50
14192006.11.20 02:45buy7101.000.76910.76610.7731
14202006.11.22 09:45t/p7101.000.77310.76610.7731401.8058285.30
14212006.11.22 11:50sell7111.000.77340.77640.7694
14222006.11.22 20:15s/l7111.000.77640.77640.7694-300.0057985.30
14232006.11.23 12:20sell7121.000.77510.77810.7711
14242006.11.24 12:15s/l7121.000.77810.77810.7711-303.5057681.80
14252006.11.24 15:20sell7131.000.77830.78130.7743
14262006.11.27 01:20s/l7131.000.78130.78130.7743-303.5057378.30
14272006.11.27 18:45sell7141.000.77920.78220.7752
14282006.11.28 16:50s/l7141.000.78220.78220.7752-303.5057074.80
14292006.11.28 17:15sell7151.000.78170.78470.7777
14302006.11.29 15:40s/l7151.000.78470.78470.7777-303.5056771.30
14312006.11.29 17:20sell7161.000.78460.78760.7806
14322006.11.30 10:35s/l7161.000.78760.78760.7806-310.5056460.80
14332006.11.30 12:15sell7171.000.78710.79010.7831
14342006.11.30 17:20s/l7171.000.79010.79010.7831-300.0056160.80
14352006.11.30 18:20sell7181.000.78990.79290.7859
14362006.12.04 03:50t/p7181.000.78590.79290.7859393.0056553.80
14372006.12.04 09:40sell7191.000.78640.78940.7824
14382006.12.04 18:50s/l7191.000.78940.78940.7824-300.0056253.80
14392006.12.05 07:45sell7201.000.78790.79090.7839
14402006.12.07 00:40t/p7201.000.78390.79090.7839386.0056639.80
14412006.12.07 09:15buy7211.000.78830.78530.7923
14422006.12.08 17:15t/p7211.000.79230.78530.7923400.9057040.70
14432006.12.08 17:15sell7221.000.79240.79540.7884
14442006.12.08 18:35t/p7221.000.78840.79540.7884400.0057440.70
14452006.12.11 10:50sell7231.000.78440.78740.7804
14462006.12.12 11:40s/l7231.000.78740.78740.7804-303.5057137.20
14472006.12.12 12:20sell7241.000.78740.79040.7834
14482006.12.14 13:20t/p7241.000.78340.79040.7834386.0057523.20
14492006.12.14 14:20buy7251.000.78180.77880.7858
14502006.12.15 11:35s/l7251.000.77880.77880.7858-299.1057224.10
14512006.12.15 12:50buy7261.000.77970.77670.7837
14522006.12.15 15:35t/p7261.000.78370.77670.7837400.0057624.10
14532006.12.15 16:20sell7271.000.78430.78730.7803
14542006.12.18 16:40t/p7271.000.78030.78730.7803396.5058020.60
14552006.12.18 16:45sell7281.000.78080.78380.7768
14562006.12.19 16:40s/l7281.000.78380.78380.7768-303.5057717.10
14572006.12.19 16:50buy7291.000.78180.77880.7858
14582006.12.20 13:00t/p7291.000.78580.77880.7858400.9058118.00
14592006.12.20 15:20sell7301.000.78560.78860.7816
14602006.12.25 11:50s/l7301.000.78860.78860.7816-317.5057800.50
14612006.12.26 03:15buy7311.000.78480.78180.7888
14622006.12.26 19:40s/l7311.000.78180.78180.7888-300.0057500.50
14632006.12.26 20:50buy7321.000.78200.77900.7860
14642006.12.27 12:50t/p7321.000.78600.77900.7860400.9057901.40
14652006.12.28 09:40sell7331.000.78700.79000.7830
14662006.12.28 15:45s/l7331.000.79000.79000.7830-300.0057601.40
14672006.12.29 01:15sell7341.000.79060.79360.7866
14682006.12.29 17:45t/p7341.000.78660.79360.7866400.0058001.40
14692006.12.29 18:10buy7351.000.78760.78460.7916
14702007.01.02 08:00t/p7351.000.79160.78460.7916401.8058403.20
14712007.01.02 10:10sell7361.000.79400.79700.7900
14722007.01.02 17:20s/l7361.000.79700.79700.7900-300.0058103.20
14732007.01.03 19:35sell7371.000.79140.79440.7874
14742007.01.04 10:10t/p7371.000.78740.79440.7874389.5058492.70
14752007.01.04 15:30buy7381.000.78500.78200.7890
14762007.01.05 02:45s/l7381.000.78200.78200.7890-299.1058193.60
14772007.01.05 03:20buy7391.000.78150.77850.7855
14782007.01.05 18:20s/l7391.000.77850.77850.7855-300.0057893.60
14792007.01.05 18:35sell7401.000.77940.78240.7754
14802007.01.08 17:20s/l7401.000.78240.78240.7754-303.5057590.10
14812007.01.08 18:20sell7411.000.78150.78450.7775
14822007.01.10 15:45t/p7411.000.77750.78450.7775393.0057983.10
14832007.01.10 16:20buy7421.000.77710.77410.7811
14842007.01.11 02:35t/p7421.000.78110.77410.7811402.7058385.80
14852007.01.11 09:50sell7431.000.78220.78520.7782
14862007.01.12 15:50t/p7431.000.77820.78520.7782396.5058782.30
14872007.01.12 15:59sell7441.000.77980.78280.7758
14882007.01.12 17:20s/l7441.000.78280.78280.7758-300.0058482.30
14892007.01.16 10:15sell7451.000.78390.78690.7799
14902007.01.17 13:20s/l7451.000.78690.78690.7799-303.5058178.80
14912007.01.17 17:50sell7461.000.78700.79000.7830
14922007.01.19 00:10s/l7461.000.79000.79000.7830-314.0057864.80
14932007.01.19 05:45sell7471.000.78940.79240.7854
14942007.01.23 14:20s/l7471.000.79240.79240.7854-307.0057557.80
14952007.01.23 16:15sell7481.000.79330.79630.7893
14962007.01.24 02:35t/p7481.000.78930.79630.7893396.5057954.30
14972007.01.24 04:30sell7491.000.78360.78660.7796
14982007.01.24 17:20t/p7491.000.77960.78660.7796400.0058354.30
14992007.01.24 17:35sell7501.000.78080.78380.7768
15002007.01.25 20:30t/p7501.000.77680.78380.7768389.5058743.80
15012007.01.26 02:30sell7511.000.77350.77650.7695
15022007.01.31 21:05s/l7511.000.77650.77650.7695-310.5058433.30
15032007.02.01 15:45sell7521.000.77620.77920.7722
15042007.02.02 02:45t/p7521.000.77220.77920.7722396.5058829.80
15052007.02.02 17:20buy7531.000.77230.76930.7763
15062007.02.05 17:20t/p7531.000.77630.76930.7763400.9059230.70
15072007.02.06 10:20sell7541.000.77560.77860.7716
15082007.02.07 10:50s/l7541.000.77860.77860.7716-303.5058927.20
15092007.02.07 10:50sell7551.000.77830.78130.7743
15102007.02.08 05:40s/l7551.000.78130.78130.7743-310.5058616.70
15112007.02.09 14:35sell7561.000.77700.78000.7730
15122007.02.12 11:20t/p7561.000.77300.78000.7730396.5059013.20
15132007.02.12 12:20buy7571.000.77250.76950.7765
15142007.02.13 16:05t/p7571.000.77650.76950.7765400.9059414.10
15152007.02.13 17:45sell7581.000.77650.77950.7725
15162007.02.13 21:40s/l7581.000.77950.77950.7725-300.0059114.10
15172007.02.14 06:45sell7591.000.78030.78330.7763
15182007.02.14 16:50s/l7591.000.78330.78330.7763-300.0058814.10
15192007.02.14 18:45sell7601.000.78390.78690.7799
15202007.02.16 18:40s/l7601.000.78690.78690.7799-314.0058500.10
15212007.02.16 19:50sell7611.000.78690.78990.7829
15222007.02.21 11:10s/l7611.000.78990.78990.7829-310.5058189.60
15232007.02.22 10:15sell7621.000.78920.79220.7852
15242007.02.23 17:20s/l7621.000.79220.79220.7852-303.5057886.10
15252007.02.26 10:45buy7631.000.79140.78840.7954
15262007.02.27 22:20s/l7631.000.78840.78840.7954-299.1057587.00
15272007.02.28 00:40buy7641.000.78750.78450.7915
15282007.03.01 16:40s/l7641.000.78450.78450.7915-297.3057289.70
15292007.03.01 16:50sell7651.000.78680.78980.7828
15302007.03.02 10:40t/p7651.000.78280.78980.7828396.5057686.20
15312007.03.02 11:45buy7661.000.78300.78000.7870
15322007.03.05 01:45s/l7661.000.78000.78000.7870-299.1057387.10
15332007.03.05 02:15sell7671.000.77940.78240.7754
15342007.03.05 03:50t/p7671.000.77540.78240.7754400.0057787.10
15352007.03.05 07:50buy7681.000.77630.77330.7803
15362007.03.05 12:10s/l7681.000.77330.77330.7803-300.0057487.10
15372007.03.05 13:35sell7691.000.77440.77740.7704
15382007.03.05 23:40t/p7691.000.77040.77740.7704400.0057887.10
15392007.03.06 00:15sell7701.000.77010.77310.7661
15402007.03.06 02:35s/l7701.000.77310.77310.7661-300.0057587.10
15412007.03.06 05:50sell7711.000.77440.77740.7704
15422007.03.07 02:20s/l7711.000.77740.77740.7704-303.5057283.60
15432007.03.07 03:20sell7721.000.77670.77970.7727
15442007.03.07 22:20s/l7721.000.77970.77970.7727-300.0056983.60
15452007.03.07 22:20sell7731.000.77940.78240.7754
15462007.03.08 01:20t/p7731.000.77540.78240.7754389.5057373.10
15472007.03.08 07:50sell7741.000.77710.78010.7731
15482007.03.09 03:20s/l7741.000.78010.78010.7731-303.5057069.60
15492007.03.09 08:20buy7751.000.77940.77640.7834
15502007.03.12 11:05t/p7751.000.78340.77640.7834400.9057470.50
15512007.03.12 14:10sell7761.000.78420.78720.7802
15522007.03.13 00:35s/l7761.000.78720.78720.7802-303.5057167.00
15532007.03.13 01:45sell7771.000.78690.78990.7829
15542007.03.13 08:20t/p7771.000.78290.78990.7829400.0057567.00
15552007.03.13 08:40sell7781.000.78440.78740.7804
15562007.03.13 15:30s/l7781.000.78740.78740.7804-300.0057267.00
15572007.03.13 16:10sell7791.000.78770.79070.7837
15582007.03.13 20:50t/p7791.000.78370.79070.7837400.0057667.00
15592007.03.13 23:35sell7801.000.78290.78590.7789
15602007.03.14 16:20s/l7801.000.78590.78590.7789-303.5057363.50
15612007.03.14 18:15sell7811.000.78620.78920.7822
15622007.03.15 11:50s/l7811.000.78920.78920.7822-310.5057053.00
15632007.03.15 12:20sell7821.000.78870.79170.7847
15642007.03.16 05:40s/l7821.000.79170.79170.7847-303.5056749.50
15652007.03.16 09:35buy7831.000.79180.78880.7958
15662007.03.16 15:35t/p7831.000.79580.78880.7958400.0057149.50
15672007.03.16 16:20sell7841.000.79740.80040.7934
15682007.03.19 15:50s/l7841.000.80040.80040.7934-303.5056846.00
15692007.03.19 15:50sell7851.000.80010.80310.7961
15702007.03.20 00:20s/l7851.000.80310.80310.7961-303.5056542.50
15712007.03.20 02:10sell7861.000.80150.80450.7975
15722007.03.20 03:40t/p7861.000.79750.80450.7975400.0056942.50
15732007.03.20 04:45buy7871.000.79750.79450.8015
15742007.03.20 18:20t/p7871.000.80150.79450.8015400.0057342.50
15752007.03.21 00:35sell7881.000.80330.80630.7993
15762007.03.21 20:05s/l7881.000.80630.80630.7993-300.0057042.50
15772007.03.21 20:10buy7891.000.80120.79820.8052
15782007.03.21 20:45t/p7891.000.80520.79820.8052400.0057442.50
15792007.03.21 21:20sell7901.000.80800.81100.8040
15802007.03.26 03:40t/p7901.000.80400.81100.8040382.5057825.00
15812007.03.26 09:59buy7911.000.80450.80150.8085
15822007.03.26 16:50t/p7911.000.80850.80150.8085400.0058225.00
15832007.03.27 01:35sell7921.000.81000.81300.8060
15842007.03.28 07:05t/p7921.000.80600.81300.8060396.5058621.50
15852007.03.28 07:15sell7931.000.80710.81010.8031
15862007.03.30 18:10s/l7931.000.81010.81010.8031-314.0058307.50
15872007.03.30 19:20sell7941.000.81080.81380.8068
15882007.04.02 08:40s/l7941.000.81380.81380.8068-303.5058004.00
15892007.04.02 18:40sell7951.000.81700.82000.8130
15902007.04.03 12:15t/p7951.000.81300.82000.8130396.5058400.50
15912007.04.03 16:20sell7961.000.81410.81710.8101
15922007.04.04 02:35t/p7961.000.81010.81710.8101396.5058797.00
15932007.04.04 03:35sell7971.000.80850.81150.8045
15942007.04.04 06:50s/l7971.000.81150.81150.8045-300.0058497.00
15952007.04.04 08:30buy7981.000.81230.80930.8163
15962007.04.04 17:20t/p7981.000.81630.80930.8163400.0058897.00
15972007.04.05 05:15sell7991.000.81930.82230.8153
15982007.04.09 02:35t/p7991.000.81530.82230.8153393.0059290.00
15992007.04.09 14:45buy8001.000.81660.81360.8206
16002007.04.10 04:45t/p8001.000.82060.81360.8206400.9059690.90
16012007.04.10 06:20sell8011.000.82330.82630.8193
16022007.04.10 22:05s/l8011.000.82630.82630.8193-300.0059390.90
16032007.04.11 03:15sell8021.000.82520.82820.8212
16042007.04.12 17:05s/l8021.000.82820.82820.8212-310.5059080.40
16052007.04.13 02:50sell8031.000.83140.83440.8274
16062007.04.16 00:59s/l8031.000.83440.83440.8274-303.5058776.90
16072007.04.16 13:15sell8041.000.83410.83710.8301
16082007.04.17 15:45s/l8041.000.83710.83710.8301-303.5058473.40
16092007.04.17 19:15buy8051.000.83640.83340.8404
16102007.04.18 15:20s/l8051.000.83340.83340.8404-299.1058174.30
16112007.04.18 16:20buy8061.000.83330.83030.8373
16122007.04.18 23:15t/p8061.000.83730.83030.8373400.0058574.30
16132007.04.19 06:20buy8071.000.83260.82960.8366
16142007.04.19 09:35s/l8071.000.82960.82960.8366-300.0058274.30
16152007.04.19 11:35sell8081.000.83150.83450.8275
16162007.04.19 16:20s/l8081.000.83450.83450.8275-300.0057974.30
16172007.04.19 17:20sell8091.000.83580.83880.8318
16182007.04.24 04:35t/p8091.000.83180.83880.8318389.5058363.80
16192007.04.24 04:40sell8101.000.83280.83580.8288
16202007.04.24 04:59t/p8101.000.82880.83580.8288400.0058763.80
16212007.04.24 16:10sell8111.000.82650.82950.8225
16222007.04.24 17:05s/l8111.000.82950.82950.8225-300.0058463.80
16232007.04.24 19:10sell8121.000.82810.83110.8241
16242007.04.25 02:15s/l8121.000.83110.83110.8241-303.5058160.30
16252007.04.25 05:20buy8131.000.82990.82690.8339
16262007.04.25 10:50t/p8131.000.83390.82690.8339400.0058560.30
16272007.04.25 11:20sell8141.000.83400.83700.8300
16282007.04.26 12:40t/p8141.000.83000.83700.8300389.5058949.80
16292007.04.26 13:20buy8151.000.82900.82600.8330
16302007.04.26 17:20s/l8151.000.82600.82600.8330-300.0058649.80
16312007.04.26 17:40sell8161.000.82710.83010.8231
16322007.04.27 14:20s/l8161.000.83010.83010.8231-303.5058346.30
16332007.04.27 18:10sell8171.000.83160.83460.8276
16342007.04.30 02:10t/p8171.000.82760.83460.8276396.5058742.80
16352007.04.30 02:15sell8181.000.82780.83080.8238
16362007.04.30 17:15s/l8181.000.83080.83080.8238-300.0058442.80
16372007.05.01 04:35sell8191.000.82960.83260.8256
16382007.05.01 15:45s/l8191.000.83260.83260.8256-300.0058142.80
16392007.05.01 17:15sell8201.000.83240.83540.8284
16402007.05.01 17:35t/p8201.000.82840.83540.8284400.0058542.80
16412007.05.01 19:15buy8211.000.82830.82530.8323
16422007.05.02 04:10s/l8211.000.82530.82530.8323-299.1058243.70
16432007.05.02 04:15sell8221.000.82630.82930.8223
16442007.05.02 06:50t/p8221.000.82230.82930.8223400.0058643.70
16452007.05.02 09:15sell8231.000.82470.82770.8207
16462007.05.04 04:50t/p8231.000.82070.82770.8207386.0059029.70
16472007.05.04 08:40sell8241.000.81890.82190.8149
16482007.05.04 16:50s/l8241.000.82190.82190.8149-300.0058729.70
16492007.05.04 17:20sell8251.000.82050.82350.8165
16502007.05.07 03:40s/l8251.000.82350.82350.8165-303.5058426.20
16512007.05.07 13:50sell8261.000.82520.82820.8212
16522007.05.08 04:50s/l8261.000.82820.82820.8212-303.5058122.70
16532007.05.08 06:15sell8271.000.83040.83340.8264
16542007.05.10 09:10s/l8271.000.83340.83340.8264-314.0057808.70
16552007.05.10 10:45sell8281.000.83300.83600.8290
16562007.05.10 19:45t/p8281.000.82900.83600.8290400.0058208.70
16572007.05.11 01:20sell8291.000.82520.82820.8212
16582007.05.11 05:20s/l8291.000.82820.82820.8212-300.0057908.70
16592007.05.11 09:20sell8301.000.83060.83360.8266
16602007.05.14 01:35s/l8301.000.83360.83360.8266-303.5057605.20
16612007.05.14 06:20sell8311.000.83350.83650.8295
16622007.05.16 15:10t/p8311.000.82950.83650.8295393.0057998.20
16632007.05.16 15:15sell8321.000.82990.83290.8259
16642007.05.16 17:20t/p8321.000.82590.83290.8259400.0058398.20
16652007.05.16 17:20buy8331.000.82590.82290.8299
16662007.05.17 14:10s/l8331.000.82290.82290.8299-297.3058100.90
16672007.05.17 16:20sell8341.000.82150.82450.8175
16682007.05.18 18:20s/l8341.000.82450.82450.8175-303.5057797.40
16692007.05.21 15:35sell8351.000.81950.82250.8155
16702007.05.21 21:45s/l8351.000.82250.82250.8155-300.0057497.40
16712007.05.22 10:45sell8361.000.82270.82570.8187
16722007.05.23 14:35s/l8361.000.82570.82570.8187-303.5057193.90
16732007.05.23 14:40buy8371.000.82400.82100.8280
16742007.05.24 15:50s/l8371.000.82100.82100.8280-297.3056896.60
16752007.05.25 02:40sell8381.000.81850.82150.8145
16762007.05.25 17:10s/l8381.000.82150.82150.8145-300.0056596.60
16772007.05.25 18:20sell8391.000.82050.82350.8165
16782007.05.29 05:50t/p8391.000.81650.82350.8165393.0056989.60
16792007.05.29 18:20sell8401.000.82030.82330.8163
16802007.05.30 23:59s/l8401.000.82330.82330.8163-303.5056686.10
16812007.05.31 04:59buy8411.000.82200.81900.8260
16822007.05.31 11:20t/p8411.000.82600.81900.8260400.0057086.10
16832007.05.31 11:20buy8421.000.82540.82240.8294
16842007.06.01 08:15t/p8421.000.82940.82240.8294400.9057487.00
16852007.06.01 09:40sell8431.000.82970.83270.8257
16862007.06.01 21:40s/l8431.000.83270.83270.8257-300.0057187.00
16872007.06.04 09:40buy8441.000.83300.83000.8370
16882007.06.05 10:30t/p8441.000.83700.83000.8370400.9057587.90
16892007.06.05 15:45buy8451.000.83740.83440.8414
16902007.06.06 04:50t/p8451.000.84140.83440.8414400.9057988.80
16912007.06.06 12:20sell8461.000.84220.84520.8382
16922007.06.07 04:40s/l8461.000.84520.84520.8382-310.5057678.30
16932007.06.07 11:15buy8471.000.84530.84230.8493
16942007.06.07 19:45s/l8471.000.84230.84230.8493-300.0057378.30
16952007.06.07 20:20buy8481.000.84130.83830.8453
16962007.06.08 12:40s/l8481.000.83830.83830.8453-299.1057079.20
16972007.06.08 13:10sell8491.000.83840.84140.8344
16982007.06.08 15:00s/l8491.000.84140.84140.8344-300.0056779.20
16992007.06.08 15:35buy8501.000.84090.83790.8449
17002007.06.13 11:59s/l8501.000.83790.83790.8449-297.3056481.90
17012007.06.13 12:59buy8511.000.83730.83430.8413
17022007.06.14 15:10s/l8511.000.83430.83430.8413-297.3056184.60
17032007.06.14 15:40sell8521.000.83570.83870.8317
17042007.06.15 15:35s/l8521.000.83870.83870.8317-303.5055881.10
17052007.06.15 16:50sell8531.000.84020.84320.8362
17062007.06.18 09:10s/l8531.000.84320.84320.8362-303.5055577.60
17072007.06.18 10:35buy8541.000.84400.84100.8480
17082007.06.18 13:50s/l8541.000.84100.84100.8480-300.0055277.60
17092007.06.18 16:40buy8551.000.84120.83820.8452
17102007.06.19 17:35t/p8551.000.84520.83820.8452400.9055678.50
17112007.06.19 18:20sell8561.000.84530.84830.8413
17122007.06.22 09:20s/l8561.000.84830.84830.8413-317.5055361.00
17132007.06.24 23:15buy8571.000.84730.84430.8513
17142007.06.27 02:15s/l8571.000.84430.84430.8513-297.3055063.70
17152007.06.27 02:20sell8581.000.84590.84890.8419
17162007.06.27 07:45t/p8581.000.84190.84890.8419400.0055463.70
17172007.06.27 08:50buy8591.000.84090.83790.8449
17182007.06.27 12:20s/l8591.000.83790.83790.8449-300.0055163.70
17192007.06.27 12:35sell8601.000.83990.84290.8359
17202007.06.27 20:05t/p8601.000.83590.84290.8359400.0055563.70
17212007.06.28 03:45buy8611.000.83920.83620.8432
17222007.06.28 09:05t/p8611.000.84320.83620.8432400.0055963.70
17232007.06.28 10:20sell8621.000.84470.84770.8407
17242007.06.29 03:05s/l8621.000.84770.84770.8407-303.5055660.20
17252007.06.29 04:35buy8631.000.84710.84410.8511
17262007.06.29 13:05t/p8631.000.85110.84410.8511400.0056060.20
17272007.06.29 14:20sell8641.000.85050.85350.8465
17282007.07.02 00:15s/l8641.000.85350.85350.8465-303.5055756.70
17292007.07.02 01:20sell8651.000.85240.85540.8484
17302007.07.02 10:40s/l8651.000.85540.85540.8484-300.0055456.70
17312007.07.02 12:45sell8661.000.85550.85850.8515
17322007.07.02 17:45s/l8661.000.85850.85850.8515-300.0055156.70
17332007.07.03 04:30sell8671.000.85890.86190.8549
17342007.07.03 15:20t/p8671.000.85490.86190.8549400.0055556.70
17352007.07.04 10:20sell8681.000.85790.86090.8539
17362007.07.05 15:20s/l8681.000.86090.86090.8539-310.5055246.20
17372007.07.05 15:20buy8691.000.85900.85600.8630
17382007.07.05 17:40s/l8691.000.85600.85600.8630-300.0054946.20
17392007.07.05 17:59sell8701.000.85730.86030.8533
17402007.07.09 10:15s/l8701.000.86030.86030.8533-307.0054639.20
17412007.07.09 12:50sell8711.000.86130.86430.8573
17422007.07.10 08:15t/p8711.000.85730.86430.8573396.5055035.70
17432007.07.10 08:40sell8721.000.85790.86090.8539
17442007.07.10 14:45s/l8721.000.86090.86090.8539-300.0054735.70
17452007.07.10 15:40buy8731.000.85970.85670.8637
17462007.07.11 16:10t/p8731.000.86370.85670.8637400.9055136.60
17472007.07.11 17:45sell8741.000.86380.86680.8598
17482007.07.13 00:05s/l8741.000.86680.86680.8598-314.0054822.60
17492007.07.13 00:10buy8751.000.86610.86310.8701
17502007.07.13 23:40t/p8751.000.87010.86310.8701400.0055222.60
17512007.07.15 23:20sell8761.000.87140.87440.8674
17522007.07.16 12:00s/l8761.000.87440.87440.8674-303.5054919.10
17532007.07.16 17:20buy8771.000.87300.87000.8770
17542007.07.18 06:40t/p8771.000.87700.87000.8770401.8055320.90
17552007.07.18 08:50sell8781.000.87830.88130.8743
17562007.07.20 07:20s/l8781.000.88130.88130.8743-314.0055006.90
17572007.07.20 10:30buy8791.000.88010.87710.8841
17582007.07.20 19:45s/l8791.000.87710.87710.8841-300.0054706.90
17592007.07.20 20:20buy8801.000.87580.87280.8798
17602007.07.20 23:45t/p8801.000.87980.87280.8798400.0055106.90
17612007.07.23 04:45sell8811.000.88100.88400.8770
17622007.07.23 11:50s/l8811.000.88400.88400.8770-300.0054806.90
17632007.07.23 12:50sell8821.000.88370.88670.8797
17642007.07.25 04:15t/p8821.000.87970.88670.8797393.0055199.90
17652007.07.25 04:15buy8831.000.87970.87670.8837
17662007.07.25 04:35t/p8831.000.88370.87670.8837400.0055599.90
17672007.07.25 05:35sell8841.000.88440.88740.8804
17682007.07.26 14:05t/p8841.000.88040.88740.8804389.5055989.40
17692007.07.26 14:20sell8851.000.88420.88720.8802
17702007.07.26 14:50t/p8851.000.88020.88720.8802400.0056389.40
17712007.07.26 15:20buy8861.000.88020.87720.8842
17722007.07.26 16:15s/l8861.000.87720.87720.8842-300.0056089.40
17732007.07.26 17:20buy8871.000.87790.87490.8819
17742007.07.26 21:05s/l8871.000.87490.87490.8819-300.0055789.40
17752007.07.26 23:20sell8881.000.87200.87500.8680
17762007.07.27 00:30t/p8881.000.86800.87500.8680396.5056185.90
17772007.07.27 02:20sell8891.000.87190.87490.8679
17782007.07.27 02:50s/l8891.000.87490.87490.8679-300.0055885.90
17792007.07.27 08:20sell8901.000.87330.87630.8693
17802007.07.27 09:15t/p8901.000.86930.87630.8693400.0056285.90
17812007.07.27 10:50buy8911.000.85760.85460.8616
17822007.07.27 11:35t/p8911.000.86160.85460.8616400.0056685.90
17832007.07.27 11:35sell8921.000.86340.86640.8594
17842007.07.27 13:10t/p8921.000.85940.86640.8594400.0057085.90
17852007.07.27 17:10sell8931.000.85760.86060.8536
17862007.07.27 19:50t/p8931.000.85360.86060.8536400.0057485.90
17872007.07.27 20:20buy8941.000.85280.84980.8568
17882007.07.30 00:15s/l8941.000.84980.84980.8568-299.1057186.80
17892007.07.30 01:20sell8951.000.84910.85210.8451
17902007.07.30 01:35s/l8951.000.85210.85210.8451-300.0056886.80
17912007.07.30 03:35buy8961.000.85140.84840.8554
17922007.07.30 08:50s/l8961.000.84840.84840.8554-300.0056586.80
17932007.07.30 08:50buy8971.000.84850.84550.8525
17942007.07.30 10:35t/p8971.000.85250.84550.8525400.0056986.80
17952007.07.30 10:45buy8981.000.84900.84600.8530
17962007.07.30 10:59t/p8981.000.85300.84600.8530400.0057386.80
17972007.07.30 11:15sell8991.000.85360.85660.8496
17982007.07.30 13:45t/p8991.000.84960.85660.8496400.0057786.80
17992007.07.30 14:15buy9001.000.84850.84550.8525
18002007.07.30 16:05t/p9001.000.85250.84550.8525400.0058186.80
18012007.07.30 17:20sell9011.000.85280.85580.8488
18022007.07.30 23:35s/l9011.000.85580.85580.8488-300.0057886.80
18032007.07.31 00:10sell9021.000.85690.85990.8529
18042007.07.31 01:15s/l9021.000.85990.85990.8529-300.0057586.80
18052007.07.31 01:35buy9031.000.85780.85480.8618
18062007.07.31 22:40s/l9031.000.85480.85480.8618-300.0057286.80
18072007.08.01 03:15sell9041.000.85300.85600.8490
18082007.08.01 07:20t/p9041.000.84900.85600.8490400.0057686.80
18092007.08.01 09:20buy9051.000.84480.84180.8488
18102007.08.01 09:35t/p9051.000.84880.84180.8488400.0058086.80
18112007.08.01 11:15sell9061.000.84740.85040.8434
18122007.08.01 12:35s/l9061.000.85040.85040.8434-300.0057786.80
18132007.08.01 13:20sell9071.000.84960.85260.8456
18142007.08.01 15:40s/l9071.000.85260.85260.8456-300.0057486.80
18152007.08.01 16:10sell9081.000.85290.85590.8489
18162007.08.01 16:45t/p9081.000.84890.85590.8489400.0057886.80
18172007.08.01 16:50sell9091.000.85390.85690.8499
18182007.08.01 17:10t/p9091.000.84990.85690.8499400.0058286.80
18192007.08.01 17:35buy9101.000.85070.84770.8547
18202007.08.01 23:35t/p9101.000.85470.84770.8547400.0058686.80
18212007.08.02 00:45sell9111.000.85630.85930.8523
18222007.08.02 03:45t/p9111.000.85230.85930.8523400.0059086.80
18232007.08.02 04:45buy9121.000.85240.84940.8564
18242007.08.02 07:20s/l9121.000.84940.84940.8564-300.0058786.80
18252007.08.02 09:50sell9131.000.85470.85770.8507
18262007.08.02 15:50s/l9131.000.85770.85770.8507-300.0058486.80
18272007.08.02 16:20sell9141.000.85730.86030.8533
18282007.08.02 19:20s/l9141.000.86030.86030.8533-300.0058186.80
18292007.08.02 19:35buy9151.000.85830.85530.8623
18302007.08.03 11:20s/l9151.000.85530.85530.8623-299.1057887.70
18312007.08.03 11:40sell9161.000.85610.85910.8521
18322007.08.03 16:20s/l9161.000.85910.85910.8521-300.0057587.70
18332007.08.03 17:20sell9171.000.85840.86140.8544
18342007.08.03 23:50t/p9171.000.85440.86140.8544400.0057987.70
18352007.08.06 01:20sell9181.000.85420.85720.8502
18362007.08.06 10:40s/l9181.000.85720.85720.8502-300.0057687.70
18372007.08.06 14:50buy9191.000.85650.85350.8605
18382007.08.07 13:40s/l9191.000.85350.85350.8605-299.1057388.60
18392007.08.07 16:40sell9201.000.85400.85700.8500
18402007.08.08 02:45s/l9201.000.85700.85700.8500-303.5057085.10
18412007.08.08 02:50buy9211.000.85420.85120.8582
18422007.08.08 09:40t/p9211.000.85820.85120.8582400.0057485.10
18432007.08.08 17:20sell9221.000.86180.86480.8578
18442007.08.09 06:35s/l9221.000.86480.86480.8578-310.5057174.60
18452007.08.09 09:20sell9231.000.86610.86910.8621
18462007.08.09 09:40t/p9231.000.86210.86910.8621400.0057574.60
18472007.08.09 12:30sell9241.000.85760.86060.8536
18482007.08.09 15:20t/p9241.000.85360.86060.8536400.0057974.60
18492007.08.09 16:20sell9251.000.85000.85300.8460
18502007.08.09 16:40s/l9251.000.85300.85300.8460-300.0057674.60
18512007.08.09 18:35buy9261.000.85290.84990.8569
18522007.08.09 22:20s/l9261.000.84990.84990.8569-300.0057374.60
18532007.08.10 00:20buy9271.000.84950.84650.8535
18542007.08.10 04:20s/l9271.000.84650.84650.8535-300.0057074.60
18552007.08.10 05:20buy9281.000.84630.84330.8503
18562007.08.10 07:45s/l9281.000.84330.84330.8503-300.0056774.60
18572007.08.10 08:20buy9291.000.84240.83940.8464
18582007.08.10 19:15t/p9291.000.84640.83940.8464400.0057174.60
18592007.08.10 19:35buy9301.000.84420.84120.8482
18602007.08.13 04:45t/p9301.000.84820.84120.8482400.9057575.50
18612007.08.13 08:20sell9311.000.84740.85040.8434
18622007.08.13 10:05t/p9311.000.84340.85040.8434400.0057975.50
18632007.08.13 11:35sell9321.000.84320.84620.8392
18642007.08.14 02:50t/p9321.000.83920.84620.8392396.5058372.00
18652007.08.14 03:35sell9331.000.84020.84320.8362
18662007.08.14 20:35t/p9331.000.83620.84320.8362400.0058772.00
18672007.08.14 22:20sell9341.000.83460.83760.8306
18682007.08.15 06:45t/p9341.000.83060.83760.8306396.5059168.50
18692007.08.15 08:20buy9351.000.82810.82510.8321
18702007.08.15 09:10s/l9351.000.82510.82510.8321-300.0058868.50
18712007.08.15 10:20buy9361.000.82560.82260.8296
18722007.08.15 13:15s/l9361.000.82260.82260.8296-300.0058568.50
18732007.08.15 15:20sell9371.000.82310.82610.8191
18742007.08.15 17:35s/l9371.000.82610.82610.8191-300.0058268.50
18752007.08.15 18:35buy9381.000.82440.82140.8284
18762007.08.15 22:05s/l9381.000.82140.82140.8284-300.0057968.50
18772007.08.15 22:15sell9391.000.82300.82600.8190
18782007.08.16 00:10t/p9391.000.81900.82600.8190389.5058358.00
18792007.08.16 02:40buy9401.000.81770.81470.8217
18802007.08.16 05:59s/l9401.000.81470.81470.8217-300.0058058.00
18812007.08.16 09:15sell9411.000.80540.80840.8014
18822007.08.16 11:10t/p9411.000.80140.80840.8014400.0058458.00
18832007.08.16 14:10buy9421.000.78620.78320.7902
18842007.08.16 15:35t/p9421.000.79020.78320.7902400.0058858.00
18852007.08.16 16:10buy9431.000.78860.78560.7926
18862007.08.16 17:05s/l9431.000.78560.78560.7926-300.0058558.00
18872007.08.16 17:20sell9441.000.79000.79300.7860
18882007.08.16 17:20t/p9441.000.78600.79300.7860400.0058958.00
18892007.08.16 18:20buy9451.000.78290.77990.7869
18902007.08.16 18:35t/p9451.000.78690.77990.7869400.0059358.00
18912007.08.16 20:45buy9461.000.78320.78020.7872
18922007.08.16 21:05t/p9461.000.78720.78020.7872400.0059758.00
18932007.08.16 21:10buy9471.000.78430.78130.7883
18942007.08.16 22:45t/p9471.000.78830.78130.7883400.0060158.00
18952007.08.16 22:45sell9481.000.78950.79250.7855
18962007.08.16 23:10s/l9481.000.79250.79250.7855-300.0059858.00
18972007.08.17 00:10buy9491.000.79100.78800.7950
18982007.08.17 00:20t/p9491.000.79500.78800.7950400.0060258.00
18992007.08.17 01:40buy9501.000.79530.79230.7993
19002007.08.17 01:45t/p9501.000.79930.79230.7993400.0060658.00
19012007.08.17 02:20sell9511.000.79650.79950.7925
19022007.08.17 02:20t/p9511.000.79250.79950.7925400.0061058.00
19032007.08.17 03:20buy9521.000.79140.78840.7954
19042007.08.17 04:10s/l9521.000.78840.78840.7954-300.0060758.00
19052007.08.17 05:20buy9531.000.78690.78390.7909
19062007.08.17 06:40s/l9531.000.78390.78390.7909-300.0060458.00
19072007.08.17 08:15buy9541.000.78070.77770.7847
19082007.08.17 09:45s/l9541.000.77770.77770.7847-300.0060158.00
19092007.08.17 11:20buy9551.000.77120.76820.7752
19102007.08.17 11:20t/p9551.000.77520.76820.7752400.0060558.00
19112007.08.17 12:20sell9561.000.78040.78340.7764
19122007.08.17 12:20t/p9561.000.77640.78340.7764400.0060958.00
19132007.08.17 13:20buy9571.000.77490.77190.7789
19142007.08.17 14:05t/p9571.000.77890.77190.7789400.0061358.00
19152007.08.17 14:10buy9581.000.77490.77190.7789
19162007.08.17 14:20t/p9581.000.77890.77190.7789400.0061758.00
19172007.08.17 16:35buy9591.000.78910.78610.7931
19182007.08.17 16:45t/p9591.000.79310.78610.7931400.0062158.00
19192007.08.17 16:59buy9601.000.78910.78610.7931
19202007.08.17 17:10t/p9601.000.79310.78610.7931400.0062558.00
19212007.08.17 17:35buy9611.000.78730.78430.7913
19222007.08.17 17:45t/p9611.000.79130.78430.7913400.0062958.00
19232007.08.17 17:50buy9621.000.78630.78330.7903
19242007.08.17 19:10t/p9621.000.79030.78330.7903400.0063358.00
19252007.08.17 19:15buy9631.000.78830.78530.7923
19262007.08.17 19:20t/p9631.000.79230.78530.7923400.0063758.00
19272007.08.17 21:20sell9641.000.79620.79920.7922
19282007.08.19 23:00s/l9641.000.79920.79920.7922-300.0063458.00
19292007.08.20 00:20sell9651.000.79690.79990.7929
19302007.08.20 01:05s/l9651.000.79990.79990.7929-300.0063158.00
19312007.08.20 01:15buy9661.000.79840.79540.8024
19322007.08.20 01:40s/l9661.000.79540.79540.8024-300.0062858.00
19332007.08.20 01:50sell9671.000.80000.80300.7960
19342007.08.20 02:05t/p9671.000.79600.80300.7960400.0063258.00
19352007.08.20 02:20sell9681.000.79690.79990.7929
19362007.08.20 02:35t/p9681.000.79290.79990.7929400.0063658.00
19372007.08.20 03:20buy9691.000.79290.78990.7969
19382007.08.20 04:15s/l9691.000.78990.78990.7969-300.0063358.00
19392007.08.20 04:35sell9701.000.79410.79710.7901
19402007.08.20 07:15s/l9701.000.79710.79710.7901-300.0063058.00
19412007.08.20 08:35buy9711.000.79500.79200.7990
19422007.08.20 09:20t/p9711.000.79900.79200.7990400.0063458.00
19432007.08.20 10:15buy9721.000.79680.79380.8008
19442007.08.20 10:35t/p9721.000.80080.79380.8008400.0063858.00
19452007.08.20 11:50sell9731.000.80470.80770.8007
19462007.08.20 17:05t/p9731.000.80070.80770.8007400.0064258.00
19472007.08.20 17:15sell9741.000.80200.80500.7980
19482007.08.20 17:50t/p9741.000.79800.80500.7980400.0064658.00
19492007.08.20 18:20buy9751.000.80000.79700.8040
19502007.08.20 21:35t/p9751.000.80400.79700.8040400.0065058.00
19512007.08.20 22:35buy9761.000.80650.80350.8105
19522007.08.21 02:05s/l9761.000.80350.80350.8105-299.1064758.90
19532007.08.21 02:20sell9771.000.80630.80930.8023
19542007.08.21 03:05t/p9771.000.80230.80930.8023400.0065158.90
19552007.08.21 04:20buy9781.000.80030.79730.8043
19562007.08.21 04:35t/p9781.000.80430.79730.8043400.0065558.90
19572007.08.21 05:15buy9791.000.80400.80100.8080
19582007.08.21 07:20s/l9791.000.80100.80100.8080-300.0065258.90
19592007.08.21 09:20sell9801.000.80450.80750.8005
19602007.08.21 10:05t/p9801.000.80050.80750.8005400.0065658.90
19612007.08.21 10:10sell9811.000.80340.80640.7994
19622007.08.21 10:50t/p9811.000.79940.80640.7994400.0066058.90
19632007.08.21 11:50buy9821.000.79960.79660.8036
19642007.08.21 12:15s/l9821.000.79660.79660.8036-300.0065758.90
19652007.08.21 12:35sell9831.000.80010.80310.7961
19662007.08.21 12:50t/p9831.000.79610.80310.7961400.0066158.90
19672007.08.21 14:20sell9841.000.80330.80630.7993
19682007.08.21 16:20t/p9841.000.79930.80630.7993400.0066558.90
19692007.08.21 16:35sell9851.000.80150.80450.7975
19702007.08.22 01:50t/p9851.000.79750.80450.7975396.5066955.40
19712007.08.22 02:20buy9861.000.79900.79600.8030
19722007.08.22 08:45t/p9861.000.80300.79600.8030400.0067355.40
19732007.08.22 10:20sell9871.000.80350.80650.7995
19742007.08.22 13:45s/l9871.000.80650.80650.7995-300.0067055.40
19752007.08.22 14:20sell9881.000.80650.80950.8025
19762007.08.22 17:45t/p9881.000.80250.80950.8025400.0067455.40
19772007.08.22 18:20sell9891.000.80400.80700.8000
19782007.08.23 00:05s/l9891.000.80700.80700.8000-310.5067144.90
19792007.08.23 06:20sell9901.000.81570.81870.8117
19802007.08.23 13:15s/l9901.000.81870.81870.8117-300.0066844.90
19812007.08.23 13:45sell9911.000.81830.82130.8143
19822007.08.23 18:40t/p9911.000.81430.82130.8143400.0067244.90
19832007.08.23 20:40buy9921.000.81410.81110.8181
19842007.08.23 22:15t/p9921.000.81810.81110.8181400.0067644.90
19852007.08.24 00:20sell9931.000.82080.82380.8168
19862007.08.24 02:15t/p9931.000.81680.82380.8168400.0068044.90
19872007.08.24 02:20sell9941.000.81740.82040.8134
19882007.08.24 03:05s/l9941.000.82040.82040.8134-300.0067744.90
19892007.08.24 03:15buy9951.000.81840.81540.8224
19902007.08.24 04:40t/p9951.000.82240.81540.8224400.0068144.90
19912007.08.24 05:20sell9961.000.82320.82620.8192
19922007.08.24 07:10t/p9961.000.81920.82620.8192400.0068544.90
19932007.08.24 07:40sell9971.000.82080.82380.8168
19942007.08.24 15:45s/l9971.000.82380.82380.8168-300.0068244.90
19952007.08.24 16:20sell9981.000.82310.82610.8191
19962007.08.24 21:20s/l9981.000.82610.82610.8191-300.0067944.90
19972007.08.24 21:45sell9991.000.82590.82890.8219
19982007.08.27 00:15s/l9991.000.82890.82890.8219-303.5067641.40
19992007.08.27 03:35buy10001.000.83050.82750.8345
20002007.08.27 04:35s/l10001.000.82750.82750.8345-300.0067341.40
20012007.08.27 07:20sell10011.000.83020.83320.8262
20022007.08.27 09:20s/l10011.000.83320.83320.8262-300.0067041.40
20032007.08.27 09:35buy10021.000.83220.82920.8362
20042007.08.27 17:35s/l10021.000.82920.82920.8362-300.0066741.40
20052007.08.27 19:20sell10031.000.82890.83190.8249
20062007.08.28 03:35t/p10031.000.82490.83190.8249396.5067137.90
20072007.08.28 03:40sell10041.000.82540.82840.8214
20082007.08.28 07:05t/p10041.000.82140.82840.8214400.0067537.90
20092007.08.28 08:45buy10051.000.82130.81830.8253
20102007.08.28 13:05t/p10051.000.82530.81830.8253400.0067937.90
20112007.08.28 17:20buy10061.000.82230.81930.8263
20122007.08.28 18:40s/l10061.000.81930.81930.8263-300.0067637.90
20132007.08.28 20:45sell10071.000.82250.82550.8185
20142007.08.28 22:10t/p10071.000.81850.82550.8185400.0068037.90
20152007.08.28 22:15sell10081.000.82060.82360.8166
20162007.08.28 22:50t/p10081.000.81660.82360.8166400.0068437.90
20172007.08.28 23:15buy10091.000.81630.81330.8203
20182007.08.29 00:20s/l10091.000.81330.81330.8203-299.1068138.80
20192007.08.29 01:35sell10101.000.81500.81800.8110
20202007.08.29 02:15t/p10101.000.81100.81800.8110400.0068538.80
20212007.08.29 03:20sell10111.000.80930.81230.8053
20222007.08.29 04:15t/p10111.000.80530.81230.8053400.0068938.80
20232007.08.29 05:20buy10121.000.80720.80420.8112
20242007.08.29 09:40t/p10121.000.81120.80420.8112400.0069338.80
20252007.08.29 10:15buy10131.000.80900.80600.8130
20262007.08.29 11:10t/p10131.000.81300.80600.8130400.0069738.80
20272007.08.29 14:10sell10141.000.82130.82430.8173
20282007.08.29 14:35t/p10141.000.81730.82430.8173400.0070138.80
20292007.08.29 15:15sell10151.000.81620.81920.8122
20302007.08.29 22:35s/l10151.000.81920.81920.8122-300.0069838.80
20312007.08.29 23:20sell10161.000.82230.82530.8183
20322007.08.30 02:20t/p10161.000.81830.82530.8183389.5070228.30
20332007.08.30 02:20buy10171.000.81730.81430.8213
20342007.08.30 08:10s/l10171.000.81430.81430.8213-300.0069928.30
20352007.08.30 08:20sell10181.000.81580.81880.8118
20362007.08.30 15:35s/l10181.000.81880.81880.8118-300.0069628.30
20372007.08.30 17:20buy10191.000.81430.81130.8183
20382007.08.30 17:40t/p10191.000.81830.81130.8183400.0070028.30
20392007.08.30 18:35buy10201.000.81770.81470.8217
20402007.08.30 21:20s/l10201.000.81470.81470.8217-300.0069728.30
20412007.08.31 03:20sell10211.000.81800.82100.8140
20422007.08.31 06:45s/l10211.000.82100.82100.8140-300.0069428.30
20432007.08.31 09:15buy10221.000.82080.81780.8248
20442007.08.31 09:50t/p10221.000.82480.81780.8248400.0069828.30
20452007.08.31 10:15sell10231.000.82450.82750.8205
20462007.08.31 15:20t/p10231.000.82050.82750.8205400.0070228.30
20472007.08.31 18:20sell10241.000.81410.81710.8101
20482007.08.31 18:35s/l10241.000.81710.81710.8101-300.0069928.30
20492007.08.31 19:35sell10251.000.81670.81970.8127
20502007.09.03 03:35s/l10251.000.81970.81970.8127-303.5069624.80
20512007.09.03 07:35sell10261.000.82200.82500.8180
20522007.09.04 04:35s/l10261.000.82500.82500.8180-303.5069321.30
20532007.09.04 05:10sell10271.000.82480.82780.8208
20542007.09.05 02:50s/l10271.000.82780.82780.8208-303.5069017.80
20552007.09.05 03:20sell10281.000.82810.83110.8241
20562007.09.05 06:20t/p10281.000.82410.83110.8241400.0069417.80
20572007.09.05 06:20buy10291.000.82380.82080.8278
20582007.09.05 10:20s/l10291.000.82080.82080.8278-300.0069117.80
20592007.09.05 14:20sell10301.000.82230.82530.8183
20602007.09.05 19:15s/l10301.000.82530.82530.8183-300.0068817.80
20612007.09.05 20:20sell10311.000.82640.82940.8224
20622007.09.05 21:05t/p10311.000.82240.82940.8224400.0069217.80
20632007.09.05 22:20buy10321.000.82200.81900.8260
20642007.09.06 02:45s/l10321.000.81900.81900.8260-297.3068920.50
20652007.09.06 03:50buy10331.000.81990.81690.8239
20662007.09.06 06:20t/p10331.000.82390.81690.8239400.0069320.50
20672007.09.06 06:35buy10341.000.82290.81990.8269
20682007.09.06 11:50t/p10341.000.82690.81990.8269400.0069720.50
20692007.09.06 12:10sell10351.000.82710.83010.8231
20702007.09.06 14:20t/p10351.000.82310.83010.8231400.0070120.50
20712007.09.06 14:35sell10361.000.82420.82720.8202
20722007.09.06 17:35s/l10361.000.82720.82720.8202-300.0069820.50
20732007.09.06 17:40buy10371.000.82510.82210.8291
20742007.09.06 23:15t/p10371.000.82910.82210.8291400.0070220.50
20752007.09.07 04:20sell10381.000.82890.83190.8249
20762007.09.07 18:05t/p10381.000.82490.83190.8249400.0070620.50
20772007.09.07 18:10sell10391.000.82690.82990.8229
20782007.09.10 02:10t/p10391.000.82290.82990.8229396.5071017.00
20792007.09.10 02:10buy10401.000.82270.81970.8267
20802007.09.10 03:40s/l10401.000.81970.81970.8267-300.0070717.00
20812007.09.10 04:35sell10411.000.81980.82280.8158
20822007.09.10 07:50s/l10411.000.82280.82280.8158-300.0070417.00
20832007.09.10 09:20buy10421.000.81980.81680.8238
20842007.09.10 15:40t/p10421.000.82380.81680.8238400.0070817.00
20852007.09.10 18:20buy10431.000.82230.81930.8263
20862007.09.10 22:20t/p10431.000.82630.81930.8263400.0071217.00
20872007.09.11 01:35sell10441.000.82540.82840.8214
20882007.09.11 07:40s/l10441.000.82840.82840.8214-300.0070917.00
20892007.09.11 08:20sell10451.000.82880.83180.8248
20902007.09.11 19:50s/l10451.000.83180.83180.8248-300.0070617.00
20912007.09.11 21:15sell10461.000.83360.83660.8296
20922007.09.12 08:15s/l10461.000.83660.83660.8296-303.5070313.50
20932007.09.12 10:50buy10471.000.83510.83210.8391
20942007.09.12 18:20t/p10471.000.83910.83210.8391400.0070713.50
20952007.09.12 20:40sell10481.000.84210.84510.8381
20962007.09.13 14:50t/p10481.000.83810.84510.8381389.5071103.00
20972007.09.13 15:15buy10491.000.83730.83430.8413
20982007.09.13 20:15t/p10491.000.84130.83430.8413400.0071503.00
20992007.09.13 21:45sell10501.000.84110.84410.8371
21002007.09.14 00:40t/p10501.000.83710.84410.8371396.5071899.50
21012007.09.14 01:20buy10511.000.83440.83140.8384
21022007.09.14 03:20t/p10511.000.83840.83140.8384400.0072299.50
21032007.09.14 04:35buy10521.000.83880.83580.8428
21042007.09.14 22:20t/p10521.000.84280.83580.8428400.0072699.50
21052007.09.17 04:20sell10531.000.84360.84660.8396
21062007.09.17 12:10t/p10531.000.83960.84660.8396400.0073099.50
21072007.09.17 15:20sell10541.000.84070.84370.8367
21082007.09.17 18:10t/p10541.000.83670.84370.8367400.0073499.50
21092007.09.17 20:15buy10551.000.83460.83160.8386
21102007.09.18 04:05s/l10551.000.83160.83160.8386-299.1073200.40
21112007.09.18 04:15sell10561.000.83290.83590.8289
21122007.09.18 04:20t/p10561.000.82890.83590.8289400.0073600.40
21132007.09.18 06:10buy10571.000.83130.82830.8353
21142007.09.18 09:50s/l10571.000.82830.82830.8353-300.0073300.40
21152007.09.18 11:10buy10581.000.83220.82920.8362
21162007.09.18 15:45t/p10581.000.83620.82920.8362400.0073700.40
21172007.09.18 16:20sell10591.000.83620.83920.8322
21182007.09.18 21:20s/l10591.000.83920.83920.8322-300.0073400.40
21192007.09.18 22:10sell10601.000.84960.85260.8456
21202007.09.18 23:40s/l10601.000.85260.85260.8456-300.0073100.40
21212007.09.19 00:50sell10611.000.85250.85550.8485
21222007.09.19 17:15s/l10611.000.85550.85550.8485-300.0072800.40
21232007.09.19 18:20sell10621.000.85670.85970.8527
21242007.09.20 05:15s/l10621.000.85970.85970.8527-310.5072489.90
21252007.09.20 05:40buy10631.000.85840.85540.8624
21262007.09.20 09:50t/p10631.000.86240.85540.8624400.0072889.90
21272007.09.20 10:20sell10641.000.86290.86590.8589
21282007.09.20 17:50s/l10641.000.86590.86590.8589-300.0072589.90
21292007.09.20 18:20sell10651.000.86570.86870.8617
21302007.09.20 23:00t/p10651.000.86170.86870.8617400.0072989.90
21312007.09.20 23:50buy10661.000.86130.85830.8653
21322007.09.21 01:50t/p10661.000.86530.85830.8653400.9073390.80
21332007.09.21 03:10sell10671.000.86800.87100.8640
21342007.09.21 12:20t/p10671.000.86400.87100.8640400.0073790.80
21352007.09.21 15:40sell10681.000.86350.86650.8595
21362007.09.21 17:20s/l10681.000.86650.86650.8595-300.0073490.80
21372007.09.21 17:35buy10691.000.86480.86180.8688
21382007.09.24 13:20t/p10691.000.86880.86180.8688400.9073891.70
21392007.09.24 15:15sell10701.000.86900.87200.8650
21402007.09.25 03:15t/p10701.000.86500.87200.8650396.5074288.20
21412007.09.25 04:20buy10711.000.86370.86070.8677
21422007.09.25 16:50t/p10711.000.86770.86070.8677400.0074688.20
21432007.09.25 17:35buy10721.000.86760.86460.8716
21442007.09.25 20:20t/p10721.000.87160.86460.8716400.0075088.20