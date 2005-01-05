Strategy Tester Report
FxClearing-Server (Build 210)
|Symbol
|AUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.12.16 01:00 - 2007.09.26 01:00
|Model
|Control points (a very crude method, the results must not be considered)
|Parameters
|
|Bars in test
|17254
|Ticks modelled
|182869
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|1494
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|65088.20
|Gross profit
|221155.00
|Gross loss
|-156066.80
|Profit factor
|1.42
|Expected payoff
|60.72
|Absolute drawdown
|300.00
|Maximal drawdown
|5264.30 (8.81%)
|Relative drawdown
|11.18% (5005.10)
|Total trades
|1072
|Short positions (won %)
|661 (50.08%)
|Long positions (won %)
|411 (54.50%)
|Profit trades (% of total)
|555 (51.77%)
|Loss trades (% of total)
|517 (48.23%)
|Largest
|profit trade
|403.60
|loss trade
|-317.50
|Average
|profit trade
|398.48
|loss trade
|-301.87
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (3600.00)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-2711.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3600.00 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-2711.20 (9)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.12.16 03:10
|sell
|1
|1.00
|0.7644
|0.7674
|0.7604
|2
|2004.12.16 14:20
|s/l
|1
|1.00
|0.7674
|0.7674
|0.7604
|-300.00
|9700.00
|3
|2004.12.16 15:15
|sell
|2
|1.00
|0.7660
|0.7690
|0.7620
|4
|2004.12.16 15:40
|t/p
|2
|1.00
|0.7620
|0.7690
|0.7620
|400.00
|10100.00
|5
|2004.12.16 16:10
|sell
|3
|1.00
|0.7633
|0.7663
|0.7593
|6
|2004.12.16 16:30
|t/p
|3
|1.00
|0.7593
|0.7663
|0.7593
|400.00
|10500.00
|7
|2004.12.16 17:25
|buy
|4
|1.00
|0.7556
|0.7526
|0.7596
|8
|2004.12.17 03:35
|t/p
|4
|1.00
|0.7596
|0.7526
|0.7596
|400.90
|10900.90
|9
|2004.12.17 04:30
|sell
|5
|1.00
|0.7595
|0.7625
|0.7555
|10
|2004.12.17 07:35
|s/l
|5
|1.00
|0.7625
|0.7625
|0.7555
|-300.00
|10600.90
|11
|2004.12.17 07:35
|sell
|6
|1.00
|0.7622
|0.7652
|0.7582
|12
|2004.12.17 15:05
|t/p
|6
|1.00
|0.7582
|0.7652
|0.7582
|400.00
|11000.90
|13
|2004.12.17 15:20
|sell
|7
|1.00
|0.7599
|0.7629
|0.7559
|14
|2004.12.17 19:05
|s/l
|7
|1.00
|0.7629
|0.7629
|0.7559
|-300.00
|10700.90
|15
|2004.12.17 19:50
|buy
|8
|1.00
|0.7606
|0.7576
|0.7646
|16
|2004.12.17 22:45
|t/p
|8
|1.00
|0.7646
|0.7576
|0.7646
|400.00
|11100.90
|17
|2004.12.20 02:45
|sell
|9
|1.00
|0.7642
|0.7672
|0.7602
|18
|2004.12.21 03:10
|s/l
|9
|1.00
|0.7672
|0.7672
|0.7602
|-303.50
|10797.40
|19
|2004.12.21 04:50
|sell
|10
|1.00
|0.7682
|0.7712
|0.7642
|20
|2004.12.21 10:05
|t/p
|10
|1.00
|0.7642
|0.7712
|0.7642
|400.00
|11197.40
|21
|2004.12.21 10:25
|sell
|11
|1.00
|0.7660
|0.7690
|0.7620
|22
|2004.12.24 07:15
|s/l
|11
|1.00
|0.7690
|0.7690
|0.7620
|-317.50
|10879.90
|23
|2004.12.24 07:35
|buy
|12
|1.00
|0.7678
|0.7648
|0.7718
|24
|2004.12.27 05:50
|t/p
|12
|1.00
|0.7718
|0.7648
|0.7718
|400.90
|11280.80
|25
|2004.12.27 06:45
|sell
|13
|1.00
|0.7714
|0.7744
|0.7674
|26
|2004.12.27 17:15
|s/l
|13
|1.00
|0.7744
|0.7744
|0.7674
|-300.00
|10980.80
|27
|2004.12.27 20:45
|sell
|14
|1.00
|0.7791
|0.7821
|0.7751
|28
|2004.12.28 18:05
|t/p
|14
|1.00
|0.7751
|0.7821
|0.7751
|396.50
|11377.30
|29
|2004.12.28 18:15
|sell
|15
|1.00
|0.7778
|0.7808
|0.7738
|30
|2004.12.28 19:15
|s/l
|15
|1.00
|0.7808
|0.7808
|0.7738
|-300.00
|11077.30
|31
|2004.12.28 19:50
|buy
|16
|1.00
|0.7784
|0.7754
|0.7824
|32
|2004.12.29 15:10
|s/l
|16
|1.00
|0.7754
|0.7754
|0.7824
|-299.10
|10778.20
|33
|2004.12.29 15:25
|sell
|17
|1.00
|0.7784
|0.7814
|0.7744
|34
|2004.12.29 16:05
|t/p
|17
|1.00
|0.7744
|0.7814
|0.7744
|400.00
|11178.20
|35
|2004.12.29 16:25
|sell
|18
|1.00
|0.7757
|0.7787
|0.7717
|36
|2004.12.29 18:45
|t/p
|18
|1.00
|0.7717
|0.7787
|0.7717
|400.00
|11578.20
|37
|2004.12.29 19:50
|buy
|19
|1.00
|0.7705
|0.7675
|0.7745
|38
|2004.12.29 23:05
|t/p
|19
|1.00
|0.7745
|0.7675
|0.7745
|400.00
|11978.20
|39
|2004.12.29 23:35
|buy
|20
|1.00
|0.7738
|0.7708
|0.7778
|40
|2004.12.30 17:50
|t/p
|20
|1.00
|0.7778
|0.7708
|0.7778
|402.70
|12380.90
|41
|2004.12.30 20:45
|sell
|21
|1.00
|0.7790
|0.7820
|0.7750
|42
|2004.12.31 16:50
|s/l
|21
|1.00
|0.7820
|0.7820
|0.7750
|-303.50
|12077.40
|43
|2004.12.31 18:40
|sell
|22
|1.00
|0.7841
|0.7871
|0.7801
|44
|2004.12.31 18:59
|t/p
|22
|1.00
|0.7801
|0.7871
|0.7801
|400.00
|12477.40
|45
|2004.12.31 20:45
|sell
|23
|1.00
|0.7836
|0.7866
|0.7796
|46
|2005.01.03 07:00
|t/p
|23
|1.00
|0.7796
|0.7866
|0.7796
|396.50
|12873.90
|47
|2005.01.03 08:20
|sell
|24
|1.00
|0.7757
|0.7787
|0.7717
|48
|2005.01.03 10:05
|s/l
|24
|1.00
|0.7787
|0.7787
|0.7717
|-300.00
|12573.90
|49
|2005.01.03 11:45
|buy
|25
|1.00
|0.7764
|0.7734
|0.7804
|50
|2005.01.03 15:05
|t/p
|25
|1.00
|0.7804
|0.7734
|0.7804
|400.00
|12973.90
|51
|2005.01.03 15:25
|buy
|26
|1.00
|0.7771
|0.7741
|0.7811
|52
|2005.01.04 11:15
|s/l
|26
|1.00
|0.7741
|0.7741
|0.7811
|-299.10
|12674.80
|53
|2005.01.04 11:40
|sell
|27
|1.00
|0.7780
|0.7810
|0.7740
|54
|2005.01.04 12:05
|t/p
|27
|1.00
|0.7740
|0.7810
|0.7740
|400.00
|13074.80
|55
|2005.01.04 12:35
|sell
|28
|1.00
|0.7750
|0.7780
|0.7710
|56
|2005.01.04 14:50
|t/p
|28
|1.00
|0.7710
|0.7780
|0.7710
|400.00
|13474.80
|57
|2005.01.04 15:45
|buy
|29
|1.00
|0.7718
|0.7688
|0.7758
|58
|2005.01.04 17:35
|s/l
|29
|1.00
|0.7688
|0.7688
|0.7758
|-300.00
|13174.80
|59
|2005.01.04 19:50
|buy
|30
|1.00
|0.7666
|0.7636
|0.7706
|60
|2005.01.04 21:45
|s/l
|30
|1.00
|0.7636
|0.7636
|0.7706
|-300.00
|12874.80
|61
|2005.01.04 23:50
|buy
|31
|1.00
|0.7646
|0.7616
|0.7686
|62
|2005.01.05 09:15
|s/l
|31
|1.00
|0.7616
|0.7616
|0.7686
|-299.10
|12575.70
|63
|2005.01.05 09:20
|sell
|32
|1.00
|0.7669
|0.7699
|0.7629
|64
|2005.01.05 09:30
|t/p
|32
|1.00
|0.7629
|0.7699
|0.7629
|400.00
|12975.70
|65
|2005.01.05 09:50
|sell
|33
|1.00
|0.7676
|0.7706
|0.7636
|66
|2005.01.05 10:10
|t/p
|33
|1.00
|0.7636
|0.7706
|0.7636
|400.00
|13375.70
|67
|2005.01.05 10:25
|buy
|34
|1.00
|0.7635
|0.7605
|0.7675
|68
|2005.01.05 12:45
|s/l
|34
|1.00
|0.7605
|0.7605
|0.7675
|-300.00
|13075.70
|69
|2005.01.05 14:35
|buy
|35
|1.00
|0.7617
|0.7587
|0.7657
|70
|2005.01.05 16:20
|t/p
|35
|1.00
|0.7657
|0.7587
|0.7657
|400.00
|13475.70
|71
|2005.01.05 16:40
|buy
|36
|1.00
|0.7638
|0.7608
|0.7678
|72
|2005.01.05 18:05
|t/p
|36
|1.00
|0.7678
|0.7608
|0.7678
|400.00
|13875.70
|73
|2005.01.05 18:35
|buy
|37
|1.00
|0.7662
|0.7632
|0.7702
|74
|2005.01.06 07:50
|s/l
|37
|1.00
|0.7632
|0.7632
|0.7702
|-297.30
|13578.40
|75
|2005.01.06 07:50
|buy
|38
|1.00
|0.7634
|0.7604
|0.7674
|76
|2005.01.06 09:45
|s/l
|38
|1.00
|0.7604
|0.7604
|0.7674
|-300.00
|13278.40
|77
|2005.01.06 09:59
|sell
|39
|1.00
|0.7617
|0.7647
|0.7577
|78
|2005.01.07 11:05
|s/l
|39
|1.00
|0.7647
|0.7647
|0.7577
|-303.50
|12974.90
|79
|2005.01.07 11:15
|buy
|40
|1.00
|0.7623
|0.7593
|0.7663
|80
|2005.01.07 16:35
|t/p
|40
|1.00
|0.7663
|0.7593
|0.7663
|400.00
|13374.90
|81
|2005.01.07 17:30
|sell
|41
|1.00
|0.7657
|0.7687
|0.7617
|82
|2005.01.07 17:40
|t/p
|41
|1.00
|0.7617
|0.7687
|0.7617
|400.00
|13774.90
|83
|2005.01.07 19:20
|sell
|42
|1.00
|0.7582
|0.7612
|0.7542
|84
|2005.01.07 19:50
|t/p
|42
|1.00
|0.7542
|0.7612
|0.7542
|400.00
|14174.90
|85
|2005.01.07 20:45
|buy
|43
|1.00
|0.7547
|0.7517
|0.7587
|86
|2005.01.10 02:20
|t/p
|43
|1.00
|0.7587
|0.7517
|0.7587
|400.90
|14575.80
|87
|2005.01.10 04:30
|buy
|44
|1.00
|0.7567
|0.7537
|0.7607
|88
|2005.01.10 15:45
|t/p
|44
|1.00
|0.7607
|0.7537
|0.7607
|400.00
|14975.80
|89
|2005.01.10 16:40
|sell
|45
|1.00
|0.7604
|0.7634
|0.7564
|90
|2005.01.11 09:35
|s/l
|45
|1.00
|0.7634
|0.7634
|0.7564
|-303.50
|14672.30
|91
|2005.01.11 10:40
|sell
|46
|1.00
|0.7635
|0.7665
|0.7595
|92
|2005.01.12 04:50
|t/p
|46
|1.00
|0.7595
|0.7665
|0.7595
|396.50
|15068.80
|93
|2005.01.12 09:20
|sell
|47
|1.00
|0.7610
|0.7640
|0.7570
|94
|2005.01.12 09:35
|t/p
|47
|1.00
|0.7570
|0.7640
|0.7570
|400.00
|15468.80
|95
|2005.01.12 10:20
|buy
|48
|1.00
|0.7569
|0.7539
|0.7609
|96
|2005.01.12 15:05
|t/p
|48
|1.00
|0.7609
|0.7539
|0.7609
|400.00
|15868.80
|97
|2005.01.12 15:35
|buy
|49
|1.00
|0.7573
|0.7543
|0.7613
|98
|2005.01.12 15:59
|t/p
|49
|1.00
|0.7613
|0.7543
|0.7613
|400.00
|16268.80
|99
|2005.01.12 16:25
|buy
|50
|1.00
|0.7637
|0.7607
|0.7677
|100
|2005.01.12 17:15
|t/p
|50
|1.00
|0.7677
|0.7607
|0.7677
|400.00
|16668.80
|101
|2005.01.12 18:45
|sell
|51
|1.00
|0.7691
|0.7721
|0.7651
|102
|2005.01.13 08:45
|t/p
|51
|1.00
|0.7651
|0.7721
|0.7651
|389.50
|17058.30
|103
|2005.01.13 09:40
|buy
|52
|1.00
|0.7648
|0.7618
|0.7688
|104
|2005.01.14 03:10
|s/l
|52
|1.00
|0.7618
|0.7618
|0.7688
|-299.10
|16759.20
|105
|2005.01.14 03:20
|sell
|53
|1.00
|0.7639
|0.7669
|0.7599
|106
|2005.01.14 04:50
|t/p
|53
|1.00
|0.7599
|0.7669
|0.7599
|400.00
|17159.20
|107
|2005.01.14 05:45
|buy
|54
|1.00
|0.7609
|0.7579
|0.7649
|108
|2005.01.14 06:50
|s/l
|54
|1.00
|0.7579
|0.7579
|0.7649
|-300.00
|16859.20
|109
|2005.01.14 07:45
|buy
|55
|1.00
|0.7587
|0.7557
|0.7627
|110
|2005.01.18 00:35
|s/l
|55
|1.00
|0.7557
|0.7557
|0.7627
|-298.20
|16561.00
|111
|2005.01.18 01:40
|buy
|56
|1.00
|0.7548
|0.7518
|0.7588
|112
|2005.01.18 03:45
|s/l
|56
|1.00
|0.7518
|0.7518
|0.7588
|-300.00
|16261.00
|113
|2005.01.18 04:40
|buy
|57
|1.00
|0.7516
|0.7486
|0.7556
|114
|2005.01.18 13:20
|t/p
|57
|1.00
|0.7556
|0.7486
|0.7556
|400.00
|16661.00
|115
|2005.01.18 14:45
|sell
|58
|1.00
|0.7553
|0.7583
|0.7513
|116
|2005.01.18 18:35
|s/l
|58
|1.00
|0.7583
|0.7583
|0.7513
|-300.00
|16361.00
|117
|2005.01.18 19:40
|sell
|59
|1.00
|0.7581
|0.7611
|0.7541
|118
|2005.01.19 01:05
|t/p
|59
|1.00
|0.7541
|0.7611
|0.7541
|396.50
|16757.50
|119
|2005.01.19 01:10
|sell
|60
|1.00
|0.7550
|0.7580
|0.7510
|120
|2005.01.19 08:05
|s/l
|60
|1.00
|0.7580
|0.7580
|0.7510
|-300.00
|16457.50
|121
|2005.01.19 08:20
|buy
|61
|1.00
|0.7567
|0.7537
|0.7607
|122
|2005.01.19 09:30
|t/p
|61
|1.00
|0.7607
|0.7537
|0.7607
|400.00
|16857.50
|123
|2005.01.19 12:50
|sell
|62
|1.00
|0.7640
|0.7670
|0.7600
|124
|2005.01.19 19:05
|t/p
|62
|1.00
|0.7600
|0.7670
|0.7600
|400.00
|17257.50
|125
|2005.01.19 19:20
|sell
|63
|1.00
|0.7604
|0.7634
|0.7564
|126
|2005.01.21 10:10
|s/l
|63
|1.00
|0.7634
|0.7634
|0.7564
|-314.00
|16943.50
|127
|2005.01.21 10:25
|buy
|64
|1.00
|0.7611
|0.7581
|0.7651
|128
|2005.01.21 11:50
|t/p
|64
|1.00
|0.7651
|0.7581
|0.7651
|400.00
|17343.50
|129
|2005.01.21 12:50
|sell
|65
|1.00
|0.7667
|0.7697
|0.7627
|130
|2005.01.21 14:05
|t/p
|65
|1.00
|0.7627
|0.7697
|0.7627
|400.00
|17743.50
|131
|2005.01.21 14:40
|sell
|66
|1.00
|0.7640
|0.7670
|0.7600
|132
|2005.01.21 16:35
|s/l
|66
|1.00
|0.7670
|0.7670
|0.7600
|-300.00
|17443.50
|133
|2005.01.21 19:15
|sell
|67
|1.00
|0.7708
|0.7738
|0.7668
|134
|2005.01.25 14:05
|t/p
|67
|1.00
|0.7668
|0.7738
|0.7668
|393.00
|17836.50
|135
|2005.01.25 14:40
|sell
|68
|1.00
|0.7695
|0.7725
|0.7655
|136
|2005.01.25 17:45
|t/p
|68
|1.00
|0.7655
|0.7725
|0.7655
|400.00
|18236.50
|137
|2005.01.25 19:50
|buy
|69
|1.00
|0.7637
|0.7607
|0.7677
|138
|2005.01.26 08:50
|t/p
|69
|1.00
|0.7677
|0.7607
|0.7677
|400.90
|18637.40
|139
|2005.01.26 08:50
|sell
|70
|1.00
|0.7677
|0.7707
|0.7637
|140
|2005.01.26 11:30
|s/l
|70
|1.00
|0.7707
|0.7707
|0.7637
|-300.00
|18337.40
|141
|2005.01.26 12:10
|sell
|71
|1.00
|0.7712
|0.7742
|0.7672
|142
|2005.01.26 15:40
|s/l
|71
|1.00
|0.7742
|0.7742
|0.7672
|-300.00
|18037.40
|143
|2005.01.26 16:35
|sell
|72
|1.00
|0.7747
|0.7777
|0.7707
|144
|2005.01.27 09:30
|s/l
|72
|1.00
|0.7777
|0.7777
|0.7707
|-310.50
|17726.90
|145
|2005.01.27 10:25
|sell
|73
|1.00
|0.7779
|0.7809
|0.7739
|146
|2005.01.27 12:05
|t/p
|73
|1.00
|0.7739
|0.7809
|0.7739
|400.00
|18126.90
|147
|2005.01.27 12:45
|sell
|74
|1.00
|0.7749
|0.7779
|0.7709
|148
|2005.01.27 17:20
|s/l
|74
|1.00
|0.7779
|0.7779
|0.7709
|-300.00
|17826.90
|149
|2005.01.27 17:50
|buy
|75
|1.00
|0.7739
|0.7709
|0.7779
|150
|2005.01.27 23:50
|t/p
|75
|1.00
|0.7779
|0.7709
|0.7779
|400.00
|18226.90
|151
|2005.01.28 03:40
|sell
|76
|1.00
|0.7779
|0.7809
|0.7739
|152
|2005.01.28 13:40
|t/p
|76
|1.00
|0.7739
|0.7809
|0.7739
|400.00
|18626.90
|153
|2005.01.28 14:35
|buy
|77
|1.00
|0.7737
|0.7707
|0.7777
|154
|2005.02.01 09:40
|s/l
|77
|1.00
|0.7707
|0.7707
|0.7777
|-298.20
|18328.70
|155
|2005.02.01 10:20
|buy
|78
|1.00
|0.7710
|0.7680
|0.7750
|156
|2005.02.01 20:15
|t/p
|78
|1.00
|0.7750
|0.7680
|0.7750
|400.00
|18728.70
|157
|2005.02.01 20:20
|buy
|79
|1.00
|0.7738
|0.7708
|0.7778
|158
|2005.02.02 21:30
|t/p
|79
|1.00
|0.7778
|0.7708
|0.7778
|400.90
|19129.60
|159
|2005.02.02 21:45
|buy
|80
|1.00
|0.7746
|0.7716
|0.7786
|160
|2005.02.02 22:30
|t/p
|80
|1.00
|0.7786
|0.7716
|0.7786
|400.00
|19529.60
|161
|2005.02.02 22:30
|sell
|81
|1.00
|0.7786
|0.7816
|0.7746
|162
|2005.02.03 09:45
|t/p
|81
|1.00
|0.7746
|0.7816
|0.7746
|389.50
|19919.10
|163
|2005.02.03 09:59
|sell
|82
|1.00
|0.7759
|0.7789
|0.7719
|164
|2005.02.03 15:15
|t/p
|82
|1.00
|0.7719
|0.7789
|0.7719
|400.00
|20319.10
|165
|2005.02.03 15:45
|sell
|83
|1.00
|0.7744
|0.7774
|0.7704
|166
|2005.02.03 15:59
|t/p
|83
|1.00
|0.7704
|0.7774
|0.7704
|400.00
|20719.10
|167
|2005.02.03 17:50
|buy
|84
|1.00
|0.7678
|0.7648
|0.7718
|168
|2005.02.04 01:05
|t/p
|84
|1.00
|0.7718
|0.7648
|0.7718
|400.90
|21120.00
|169
|2005.02.04 01:10
|buy
|85
|1.00
|0.7711
|0.7681
|0.7751
|170
|2005.02.04 02:10
|s/l
|85
|1.00
|0.7681
|0.7681
|0.7751
|-300.00
|20820.00
|171
|2005.02.04 02:45
|sell
|86
|1.00
|0.7711
|0.7741
|0.7671
|172
|2005.02.04 15:45
|s/l
|86
|1.00
|0.7741
|0.7741
|0.7671
|-300.00
|20520.00
|173
|2005.02.04 17:59
|buy
|87
|1.00
|0.7726
|0.7696
|0.7766
|174
|2005.02.04 20:05
|s/l
|87
|1.00
|0.7696
|0.7696
|0.7766
|-300.00
|20220.00
|175
|2005.02.04 20:40
|sell
|88
|1.00
|0.7714
|0.7744
|0.7674
|176
|2005.02.07 01:10
|t/p
|88
|1.00
|0.7674
|0.7744
|0.7674
|396.50
|20616.50
|177
|2005.02.07 01:20
|sell
|89
|1.00
|0.7679
|0.7709
|0.7639
|178
|2005.02.07 02:15
|s/l
|89
|1.00
|0.7709
|0.7709
|0.7639
|-300.00
|20316.50
|179
|2005.02.07 02:40
|buy
|90
|1.00
|0.7669
|0.7639
|0.7709
|180
|2005.02.07 03:05
|t/p
|90
|1.00
|0.7709
|0.7639
|0.7709
|400.00
|20716.50
|181
|2005.02.07 05:50
|sell
|91
|1.00
|0.7715
|0.7745
|0.7675
|182
|2005.02.07 22:45
|t/p
|91
|1.00
|0.7675
|0.7745
|0.7675
|400.00
|21116.50
|183
|2005.02.07 23:40
|buy
|92
|1.00
|0.7673
|0.7643
|0.7713
|184
|2005.02.08 04:50
|s/l
|92
|1.00
|0.7643
|0.7643
|0.7713
|-299.10
|20817.40
|185
|2005.02.08 04:59
|sell
|93
|1.00
|0.7657
|0.7687
|0.7617
|186
|2005.02.08 13:10
|t/p
|93
|1.00
|0.7617
|0.7687
|0.7617
|400.00
|21217.40
|187
|2005.02.08 13:30
|sell
|94
|1.00
|0.7631
|0.7661
|0.7591
|188
|2005.02.08 18:05
|s/l
|94
|1.00
|0.7661
|0.7661
|0.7591
|-300.00
|20917.40
|189
|2005.02.08 18:30
|buy
|95
|1.00
|0.7645
|0.7615
|0.7685
|190
|2005.02.09 09:05
|t/p
|95
|1.00
|0.7685
|0.7615
|0.7685
|400.90
|21318.30
|191
|2005.02.09 09:50
|sell
|96
|1.00
|0.7691
|0.7721
|0.7651
|192
|2005.02.09 16:10
|t/p
|96
|1.00
|0.7651
|0.7721
|0.7651
|400.00
|21718.30
|193
|2005.02.09 16:20
|sell
|97
|1.00
|0.7662
|0.7692
|0.7622
|194
|2005.02.09 17:35
|s/l
|97
|1.00
|0.7692
|0.7692
|0.7622
|-300.00
|21418.30
|195
|2005.02.09 18:45
|buy
|98
|1.00
|0.7677
|0.7647
|0.7717
|196
|2005.02.10 01:35
|t/p
|98
|1.00
|0.7717
|0.7647
|0.7717
|402.70
|21821.00
|197
|2005.02.10 04:45
|sell
|99
|1.00
|0.7752
|0.7782
|0.7712
|198
|2005.02.10 06:50
|s/l
|99
|1.00
|0.7782
|0.7782
|0.7712
|-300.00
|21521.00
|199
|2005.02.10 07:35
|sell
|100
|1.00
|0.7770
|0.7800
|0.7730
|200
|2005.02.10 09:45
|s/l
|100
|1.00
|0.7800
|0.7800
|0.7730
|-300.00
|21221.00
|201
|2005.02.10 10:30
|sell
|101
|1.00
|0.7784
|0.7814
|0.7744
|202
|2005.02.10 15:45
|t/p
|101
|1.00
|0.7744
|0.7814
|0.7744
|400.00
|21621.00
|203
|2005.02.10 15:59
|sell
|102
|1.00
|0.7765
|0.7795
|0.7725
|204
|2005.02.10 16:25
|s/l
|102
|1.00
|0.7795
|0.7795
|0.7725
|-300.00
|21321.00
|205
|2005.02.10 16:40
|buy
|103
|1.00
|0.7757
|0.7727
|0.7797
|206
|2005.02.10 17:05
|t/p
|103
|1.00
|0.7797
|0.7727
|0.7797
|400.00
|21721.00
|207
|2005.02.10 17:35
|buy
|104
|1.00
|0.7786
|0.7756
|0.7826
|208
|2005.02.10 18:05
|t/p
|104
|1.00
|0.7826
|0.7756
|0.7826
|400.00
|22121.00
|209
|2005.02.10 19:45
|sell
|105
|1.00
|0.7828
|0.7858
|0.7788
|210
|2005.02.11 18:15
|s/l
|105
|1.00
|0.7858
|0.7858
|0.7788
|-303.50
|21817.50
|211
|2005.02.11 19:30
|buy
|106
|1.00
|0.7850
|0.7820
|0.7890
|212
|2005.02.14 18:25
|t/p
|106
|1.00
|0.7890
|0.7820
|0.7890
|400.90
|22218.40
|213
|2005.02.14 19:40
|sell
|107
|1.00
|0.7889
|0.7919
|0.7849
|214
|2005.02.15 04:50
|t/p
|107
|1.00
|0.7849
|0.7919
|0.7849
|396.50
|22614.90
|215
|2005.02.15 06:45
|buy
|108
|1.00
|0.7840
|0.7810
|0.7880
|216
|2005.02.15 15:25
|t/p
|108
|1.00
|0.7880
|0.7810
|0.7880
|400.00
|23014.90
|217
|2005.02.15 16:15
|sell
|109
|1.00
|0.7876
|0.7906
|0.7836
|218
|2005.02.16 09:25
|t/p
|109
|1.00
|0.7836
|0.7906
|0.7836
|396.50
|23411.40
|219
|2005.02.16 09:59
|sell
|110
|1.00
|0.7844
|0.7874
|0.7804
|220
|2005.02.16 17:25
|t/p
|110
|1.00
|0.7804
|0.7874
|0.7804
|400.00
|23811.40
|221
|2005.02.16 18:25
|buy
|111
|1.00
|0.7812
|0.7782
|0.7852
|222
|2005.02.16 20:05
|t/p
|111
|1.00
|0.7852
|0.7782
|0.7852
|400.00
|24211.40
|223
|2005.02.16 20:45
|buy
|112
|1.00
|0.7838
|0.7808
|0.7878
|224
|2005.02.17 12:40
|t/p
|112
|1.00
|0.7878
|0.7808
|0.7878
|402.70
|24614.10
|225
|2005.02.17 14:40
|sell
|113
|1.00
|0.7875
|0.7905
|0.7835
|226
|2005.02.18 01:05
|t/p
|113
|1.00
|0.7835
|0.7905
|0.7835
|396.50
|25010.60
|227
|2005.02.18 01:30
|sell
|114
|1.00
|0.7882
|0.7912
|0.7842
|228
|2005.02.18 02:05
|t/p
|114
|1.00
|0.7842
|0.7912
|0.7842
|400.00
|25410.60
|229
|2005.02.18 02:20
|sell
|115
|1.00
|0.7842
|0.7872
|0.7802
|230
|2005.02.18 11:05
|s/l
|115
|1.00
|0.7872
|0.7872
|0.7802
|-300.00
|25110.60
|231
|2005.02.18 11:10
|buy
|116
|1.00
|0.7858
|0.7828
|0.7898
|232
|2005.02.18 20:35
|t/p
|116
|1.00
|0.7898
|0.7828
|0.7898
|400.00
|25510.60
|233
|2005.02.18 22:40
|sell
|117
|1.00
|0.7890
|0.7920
|0.7850
|234
|2005.02.22 05:10
|s/l
|117
|1.00
|0.7920
|0.7920
|0.7850
|-307.00
|25203.60
|235
|2005.02.22 05:45
|buy
|118
|1.00
|0.7892
|0.7862
|0.7932
|236
|2005.02.22 10:40
|t/p
|118
|1.00
|0.7932
|0.7862
|0.7932
|400.00
|25603.60
|237
|2005.02.22 11:35
|sell
|119
|1.00
|0.7939
|0.7969
|0.7899
|238
|2005.02.23 10:25
|t/p
|119
|1.00
|0.7899
|0.7969
|0.7899
|396.50
|26000.10
|239
|2005.02.23 11:20
|buy
|120
|1.00
|0.7894
|0.7864
|0.7934
|240
|2005.02.23 17:25
|s/l
|120
|1.00
|0.7864
|0.7864
|0.7934
|-300.00
|25700.10
|241
|2005.02.23 17:50
|sell
|121
|1.00
|0.7892
|0.7922
|0.7852
|242
|2005.02.23 18:20
|t/p
|121
|1.00
|0.7852
|0.7922
|0.7852
|400.00
|26100.10
|243
|2005.02.23 18:20
|buy
|122
|1.00
|0.7852
|0.7822
|0.7892
|244
|2005.02.24 07:10
|t/p
|122
|1.00
|0.7892
|0.7822
|0.7892
|402.70
|26502.80
|245
|2005.02.24 07:25
|buy
|123
|1.00
|0.7881
|0.7851
|0.7921
|246
|2005.02.24 17:30
|s/l
|123
|1.00
|0.7851
|0.7851
|0.7921
|-300.00
|26202.80
|247
|2005.02.24 18:25
|buy
|124
|1.00
|0.7846
|0.7816
|0.7886
|248
|2005.02.25 12:05
|s/l
|124
|1.00
|0.7816
|0.7816
|0.7886
|-299.10
|25903.70
|249
|2005.02.25 12:25
|sell
|125
|1.00
|0.7843
|0.7873
|0.7803
|250
|2005.02.25 19:15
|s/l
|125
|1.00
|0.7873
|0.7873
|0.7803
|-300.00
|25603.70
|251
|2005.02.25 19:30
|buy
|126
|1.00
|0.7850
|0.7820
|0.7890
|252
|2005.02.28 02:30
|t/p
|126
|1.00
|0.7890
|0.7820
|0.7890
|400.90
|26004.60
|253
|2005.02.28 02:30
|sell
|127
|1.00
|0.7893
|0.7923
|0.7853
|254
|2005.02.28 07:45
|s/l
|127
|1.00
|0.7923
|0.7923
|0.7853
|-300.00
|25704.60
|255
|2005.02.28 08:40
|sell
|128
|1.00
|0.7918
|0.7948
|0.7878
|256
|2005.02.28 18:30
|s/l
|128
|1.00
|0.7948
|0.7948
|0.7878
|-300.00
|25404.60
|257
|2005.02.28 18:30
|sell
|129
|1.00
|0.7948
|0.7978
|0.7908
|258
|2005.03.01 01:35
|t/p
|129
|1.00
|0.7908
|0.7978
|0.7908
|396.50
|25801.10
|259
|2005.03.01 04:40
|buy
|130
|1.00
|0.7872
|0.7842
|0.7912
|260
|2005.03.01 15:05
|s/l
|130
|1.00
|0.7842
|0.7842
|0.7912
|-300.00
|25501.10
|261
|2005.03.01 15:40
|sell
|131
|1.00
|0.7888
|0.7918
|0.7848
|262
|2005.03.01 15:59
|t/p
|131
|1.00
|0.7848
|0.7918
|0.7848
|400.00
|25901.10
|263
|2005.03.01 16:15
|sell
|132
|1.00
|0.7845
|0.7875
|0.7805
|264
|2005.03.01 16:35
|s/l
|132
|1.00
|0.7875
|0.7875
|0.7805
|-300.00
|25601.10
|265
|2005.03.01 17:50
|buy
|133
|1.00
|0.7852
|0.7822
|0.7892
|266
|2005.03.02 02:05
|s/l
|133
|1.00
|0.7822
|0.7822
|0.7892
|-299.10
|25302.00
|267
|2005.03.02 02:45
|sell
|134
|1.00
|0.7863
|0.7893
|0.7823
|268
|2005.03.02 03:00
|t/p
|134
|1.00
|0.7823
|0.7893
|0.7823
|400.00
|25702.00
|269
|2005.03.02 03:30
|sell
|135
|1.00
|0.7819
|0.7849
|0.7779
|270
|2005.03.02 11:20
|t/p
|135
|1.00
|0.7779
|0.7849
|0.7779
|400.00
|26102.00
|271
|2005.03.02 12:50
|buy
|136
|1.00
|0.7779
|0.7749
|0.7819
|272
|2005.03.02 15:15
|t/p
|136
|1.00
|0.7819
|0.7749
|0.7819
|400.00
|26502.00
|273
|2005.03.02 15:40
|buy
|137
|1.00
|0.7800
|0.7770
|0.7840
|274
|2005.03.02 18:10
|t/p
|137
|1.00
|0.7840
|0.7770
|0.7840
|400.00
|26902.00
|275
|2005.03.02 18:25
|buy
|138
|1.00
|0.7826
|0.7796
|0.7866
|276
|2005.03.04 15:40
|t/p
|138
|1.00
|0.7866
|0.7796
|0.7866
|403.60
|27305.60
|277
|2005.03.04 17:45
|sell
|139
|1.00
|0.7922
|0.7952
|0.7882
|278
|2005.03.08 13:10
|s/l
|139
|1.00
|0.7952
|0.7952
|0.7882
|-307.00
|26998.60
|279
|2005.03.08 14:40
|sell
|140
|1.00
|0.7969
|0.7999
|0.7929
|280
|2005.03.09 15:05
|t/p
|140
|1.00
|0.7929
|0.7999
|0.7929
|396.50
|27395.10
|281
|2005.03.09 15:50
|sell
|141
|1.00
|0.7948
|0.7978
|0.7908
|282
|2005.03.10 04:15
|s/l
|141
|1.00
|0.7978
|0.7978
|0.7908
|-310.50
|27084.60
|283
|2005.03.10 05:35
|buy
|142
|1.00
|0.7953
|0.7923
|0.7993
|284
|2005.03.10 11:05
|s/l
|142
|1.00
|0.7923
|0.7923
|0.7993
|-300.00
|26784.60
|285
|2005.03.10 11:25
|sell
|143
|1.00
|0.7952
|0.7982
|0.7912
|286
|2005.03.10 12:05
|t/p
|143
|1.00
|0.7912
|0.7982
|0.7912
|400.00
|27184.60
|287
|2005.03.10 12:25
|sell
|144
|1.00
|0.7940
|0.7970
|0.7900
|288
|2005.03.10 16:40
|t/p
|144
|1.00
|0.7900
|0.7970
|0.7900
|400.00
|27584.60
|289
|2005.03.10 17:30
|buy
|145
|1.00
|0.7904
|0.7874
|0.7944
|290
|2005.03.10 19:25
|s/l
|145
|1.00
|0.7874
|0.7874
|0.7944
|-300.00
|27284.60
|291
|2005.03.10 20:20
|buy
|146
|1.00
|0.7892
|0.7862
|0.7932
|292
|2005.03.11 15:25
|t/p
|146
|1.00
|0.7932
|0.7862
|0.7932
|400.90
|27685.50
|293
|2005.03.11 15:35
|buy
|147
|1.00
|0.7898
|0.7868
|0.7938
|294
|2005.03.11 15:50
|t/p
|147
|1.00
|0.7938
|0.7868
|0.7938
|400.00
|28085.50
|295
|2005.03.11 15:59
|buy
|148
|1.00
|0.7911
|0.7881
|0.7951
|296
|2005.03.14 14:35
|s/l
|148
|1.00
|0.7881
|0.7881
|0.7951
|-299.10
|27786.40
|297
|2005.03.14 15:40
|buy
|149
|1.00
|0.7872
|0.7842
|0.7912
|298
|2005.03.15 13:15
|t/p
|149
|1.00
|0.7912
|0.7842
|0.7912
|400.90
|28187.30
|299
|2005.03.15 13:40
|buy
|150
|1.00
|0.7900
|0.7870
|0.7940
|300
|2005.03.16 15:25
|t/p
|150
|1.00
|0.7940
|0.7870
|0.7940
|400.90
|28588.20
|301
|2005.03.16 16:10
|sell
|151
|1.00
|0.7943
|0.7973
|0.7903
|302
|2005.03.18 12:05
|t/p
|151
|1.00
|0.7903
|0.7973
|0.7903
|386.00
|28974.20
|303
|2005.03.18 12:35
|sell
|152
|1.00
|0.7913
|0.7943
|0.7873
|304
|2005.03.18 18:05
|s/l
|152
|1.00
|0.7943
|0.7943
|0.7873
|-300.00
|28674.20
|305
|2005.03.18 18:40
|buy
|153
|1.00
|0.7920
|0.7890
|0.7960
|306
|2005.03.21 10:30
|s/l
|153
|1.00
|0.7890
|0.7890
|0.7960
|-299.10
|28375.10
|307
|2005.03.21 11:15
|buy
|154
|1.00
|0.7887
|0.7857
|0.7927
|308
|2005.03.21 13:45
|s/l
|154
|1.00
|0.7857
|0.7857
|0.7927
|-300.00
|28075.10
|309
|2005.03.21 14:50
|buy
|155
|1.00
|0.7845
|0.7815
|0.7885
|310
|2005.03.21 15:05
|t/p
|155
|1.00
|0.7885
|0.7815
|0.7885
|400.00
|28475.10
|311
|2005.03.21 15:35
|buy
|156
|1.00
|0.7880
|0.7850
|0.7920
|312
|2005.03.21 19:25
|s/l
|156
|1.00
|0.7850
|0.7850
|0.7920
|-300.00
|28175.10
|313
|2005.03.21 20:25
|buy
|157
|1.00
|0.7854
|0.7824
|0.7894
|314
|2005.03.22 13:50
|t/p
|157
|1.00
|0.7894
|0.7824
|0.7894
|400.90
|28576.00
|315
|2005.03.22 14:45
|sell
|158
|1.00
|0.7882
|0.7912
|0.7842
|316
|2005.03.22 16:40
|s/l
|158
|1.00
|0.7912
|0.7912
|0.7842
|-300.00
|28276.00
|317
|2005.03.22 19:45
|sell
|159
|1.00
|0.7921
|0.7951
|0.7881
|318
|2005.03.22 21:05
|t/p
|159
|1.00
|0.7881
|0.7951
|0.7881
|400.00
|28676.00
|319
|2005.03.22 21:40
|sell
|160
|1.00
|0.7919
|0.7949
|0.7879
|320
|2005.03.22 21:59
|t/p
|160
|1.00
|0.7879
|0.7949
|0.7879
|400.00
|29076.00
|321
|2005.03.22 22:35
|sell
|161
|1.00
|0.7849
|0.7879
|0.7809
|322
|2005.03.23 00:45
|t/p
|161
|1.00
|0.7809
|0.7879
|0.7809
|396.50
|29472.50
|323
|2005.03.23 01:20
|sell
|162
|1.00
|0.7808
|0.7838
|0.7768
|324
|2005.03.23 11:10
|t/p
|162
|1.00
|0.7768
|0.7838
|0.7768
|400.00
|29872.50
|325
|2005.03.23 15:59
|sell
|163
|1.00
|0.7767
|0.7797
|0.7727
|326
|2005.03.23 19:20
|t/p
|163
|1.00
|0.7727
|0.7797
|0.7727
|400.00
|30272.50
|327
|2005.03.23 20:15
|buy
|164
|1.00
|0.7719
|0.7689
|0.7759
|328
|2005.03.28 04:20
|s/l
|164
|1.00
|0.7689
|0.7689
|0.7759
|-295.50
|29977.00
|329
|2005.03.28 04:45
|sell
|165
|1.00
|0.7714
|0.7744
|0.7674
|330
|2005.03.28 22:30
|t/p
|165
|1.00
|0.7674
|0.7744
|0.7674
|400.00
|30377.00
|331
|2005.03.29 02:25
|buy
|166
|1.00
|0.7679
|0.7649
|0.7719
|332
|2005.03.29 06:50
|t/p
|166
|1.00
|0.7719
|0.7649
|0.7719
|400.00
|30777.00
|333
|2005.03.29 07:50
|sell
|167
|1.00
|0.7717
|0.7747
|0.7677
|334
|2005.03.29 12:45
|s/l
|167
|1.00
|0.7747
|0.7747
|0.7677
|-300.00
|30477.00
|335
|2005.03.29 13:40
|sell
|168
|1.00
|0.7741
|0.7771
|0.7701
|336
|2005.03.29 23:25
|t/p
|168
|1.00
|0.7701
|0.7771
|0.7701
|400.00
|30877.00
|337
|2005.03.30 00:40
|buy
|169
|1.00
|0.7698
|0.7668
|0.7738
|338
|2005.03.30 08:30
|t/p
|169
|1.00
|0.7738
|0.7668
|0.7738
|400.00
|31277.00
|339
|2005.03.30 09:25
|sell
|170
|1.00
|0.7735
|0.7765
|0.7695
|340
|2005.03.30 23:05
|t/p
|170
|1.00
|0.7695
|0.7765
|0.7695
|400.00
|31677.00
|341
|2005.03.30 23:25
|sell
|171
|1.00
|0.7714
|0.7744
|0.7674
|342
|2005.03.31 11:50
|s/l
|171
|1.00
|0.7744
|0.7744
|0.7674
|-310.50
|31366.50
|343
|2005.03.31 12:45
|sell
|172
|1.00
|0.7739
|0.7769
|0.7699
|344
|2005.03.31 16:30
|s/l
|172
|1.00
|0.7769
|0.7769
|0.7699
|-300.00
|31066.50
|345
|2005.03.31 17:25
|sell
|173
|1.00
|0.7763
|0.7793
|0.7723
|346
|2005.03.31 18:05
|t/p
|173
|1.00
|0.7723
|0.7793
|0.7723
|400.00
|31466.50
|347
|2005.03.31 18:50
|sell
|174
|1.00
|0.7744
|0.7774
|0.7704
|348
|2005.04.01 18:30
|t/p
|174
|1.00
|0.7704
|0.7774
|0.7704
|396.50
|31863.00
|349
|2005.04.01 18:50
|sell
|175
|1.00
|0.7748
|0.7778
|0.7708
|350
|2005.04.01 18:59
|t/p
|175
|1.00
|0.7708
|0.7778
|0.7708
|400.00
|32263.00
|351
|2005.04.01 19:25
|buy
|176
|1.00
|0.7687
|0.7657
|0.7727
|352
|2005.04.04 16:50
|s/l
|176
|1.00
|0.7657
|0.7657
|0.7727
|-299.10
|31963.90
|353
|2005.04.04 16:50
|buy
|177
|1.00
|0.7658
|0.7628
|0.7698
|354
|2005.04.05 11:30
|s/l
|177
|1.00
|0.7628
|0.7628
|0.7698
|-299.10
|31664.80
|355
|2005.04.05 12:25
|buy
|178
|1.00
|0.7629
|0.7599
|0.7669
|356
|2005.04.05 15:05
|t/p
|178
|1.00
|0.7669
|0.7599
|0.7669
|400.00
|32064.80
|357
|2005.04.05 17:50
|sell
|179
|1.00
|0.7676
|0.7706
|0.7636
|358
|2005.04.06 02:15
|t/p
|179
|1.00
|0.7636
|0.7706
|0.7636
|396.50
|32461.30
|359
|2005.04.06 02:35
|sell
|180
|1.00
|0.7679
|0.7709
|0.7639
|360
|2005.04.07 00:25
|t/p
|180
|1.00
|0.7639
|0.7709
|0.7639
|389.50
|32850.80
|361
|2005.04.07 01:30
|sell
|181
|1.00
|0.7642
|0.7672
|0.7602
|362
|2005.04.07 04:15
|s/l
|181
|1.00
|0.7672
|0.7672
|0.7602
|-300.00
|32550.80
|363
|2005.04.07 05:45
|buy
|182
|1.00
|0.7666
|0.7636
|0.7706
|364
|2005.04.07 15:35
|t/p
|182
|1.00
|0.7706
|0.7636
|0.7706
|400.00
|32950.80
|365
|2005.04.07 17:25
|sell
|183
|1.00
|0.7704
|0.7734
|0.7664
|366
|2005.04.07 20:25
|t/p
|183
|1.00
|0.7664
|0.7734
|0.7664
|400.00
|33350.80
|367
|2005.04.07 20:40
|sell
|184
|1.00
|0.7681
|0.7711
|0.7641
|368
|2005.04.08 18:30
|s/l
|184
|1.00
|0.7711
|0.7711
|0.7641
|-303.50
|33047.30
|369
|2005.04.08 19:45
|sell
|185
|1.00
|0.7731
|0.7761
|0.7691
|370
|2005.04.11 19:35
|s/l
|185
|1.00
|0.7761
|0.7761
|0.7691
|-303.50
|32743.80
|371
|2005.04.11 19:35
|sell
|186
|1.00
|0.7758
|0.7788
|0.7718
|372
|2005.04.13 09:45
|s/l
|186
|1.00
|0.7788
|0.7788
|0.7718
|-307.00
|32436.80
|373
|2005.04.13 11:45
|sell
|187
|1.00
|0.7795
|0.7825
|0.7755
|374
|2005.04.13 16:05
|t/p
|187
|1.00
|0.7755
|0.7825
|0.7755
|400.00
|32836.80
|375
|2005.04.13 16:20
|sell
|188
|1.00
|0.7763
|0.7793
|0.7723
|376
|2005.04.13 18:15
|s/l
|188
|1.00
|0.7793
|0.7793
|0.7723
|-300.00
|32536.80
|377
|2005.04.13 20:40
|buy
|189
|1.00
|0.7782
|0.7752
|0.7822
|378
|2005.04.14 05:10
|s/l
|189
|1.00
|0.7752
|0.7752
|0.7822
|-297.30
|32239.50
|379
|2005.04.14 08:45
|buy
|190
|1.00
|0.7741
|0.7711
|0.7781
|380
|2005.04.14 15:30
|s/l
|190
|1.00
|0.7711
|0.7711
|0.7781
|-300.00
|31939.50
|381
|2005.04.14 16:35
|sell
|191
|1.00
|0.7732
|0.7762
|0.7692
|382
|2005.04.15 00:20
|t/p
|191
|1.00
|0.7692
|0.7762
|0.7692
|396.50
|32336.00
|383
|2005.04.15 02:50
|buy
|192
|1.00
|0.7687
|0.7657
|0.7727
|384
|2005.04.15 08:50
|s/l
|192
|1.00
|0.7657
|0.7657
|0.7727
|-300.00
|32036.00
|385
|2005.04.15 08:50
|buy
|193
|1.00
|0.7660
|0.7630
|0.7700
|386
|2005.04.15 15:10
|t/p
|193
|1.00
|0.7700
|0.7630
|0.7700
|400.00
|32436.00
|387
|2005.04.15 16:15
|buy
|194
|1.00
|0.7678
|0.7648
|0.7718
|388
|2005.04.15 17:45
|t/p
|194
|1.00
|0.7718
|0.7648
|0.7718
|400.00
|32836.00
|389
|2005.04.15 18:25
|sell
|195
|1.00
|0.7709
|0.7739
|0.7669
|390
|2005.04.18 03:05
|t/p
|195
|1.00
|0.7669
|0.7739
|0.7669
|396.50
|33232.50
|391
|2005.04.18 03:15
|sell
|196
|1.00
|0.7696
|0.7726
|0.7656
|392
|2005.04.18 03:45
|t/p
|196
|1.00
|0.7656
|0.7726
|0.7656
|400.00
|33632.50
|393
|2005.04.18 04:10
|sell
|197
|1.00
|0.7658
|0.7688
|0.7618
|394
|2005.04.18 12:05
|s/l
|197
|1.00
|0.7688
|0.7688
|0.7618
|-300.00
|33332.50
|395
|2005.04.18 12:20
|buy
|198
|1.00
|0.7675
|0.7645
|0.7715
|396
|2005.04.18 16:20
|s/l
|198
|1.00
|0.7645
|0.7645
|0.7715
|-300.00
|33032.50
|397
|2005.04.18 16:35
|sell
|199
|1.00
|0.7664
|0.7694
|0.7624
|398
|2005.04.19 05:35
|s/l
|199
|1.00
|0.7694
|0.7694
|0.7624
|-303.50
|32729.00
|399
|2005.04.19 05:35
|sell
|200
|1.00
|0.7691
|0.7721
|0.7651
|400
|2005.04.19 16:35
|t/p
|200
|1.00
|0.7651
|0.7721
|0.7651
|400.00
|33129.00
|401
|2005.04.19 17:50
|buy
|201
|1.00
|0.7657
|0.7627
|0.7697
|402
|2005.04.19 18:05
|t/p
|201
|1.00
|0.7697
|0.7627
|0.7697
|400.00
|33529.00
|403
|2005.04.19 18:50
|buy
|202
|1.00
|0.7688
|0.7658
|0.7728
|404
|2005.04.20 03:15
|t/p
|202
|1.00
|0.7728
|0.7658
|0.7728
|400.90
|33929.90
|405
|2005.04.20 04:30
|sell
|203
|1.00
|0.7724
|0.7754
|0.7684
|406
|2005.04.20 15:10
|s/l
|203
|1.00
|0.7754
|0.7754
|0.7684
|-300.00
|33629.90
|407
|2005.04.20 15:10
|sell
|204
|1.00
|0.7752
|0.7782
|0.7712
|408
|2005.04.22 08:15
|s/l
|204
|1.00
|0.7782
|0.7782
|0.7712
|-314.00
|33315.90
|409
|2005.04.22 08:25
|buy
|205
|1.00
|0.7773
|0.7743
|0.7813
|410
|2005.04.22 16:30
|t/p
|205
|1.00
|0.7813
|0.7743
|0.7813
|400.00
|33715.90
|411
|2005.04.22 17:10
|sell
|206
|1.00
|0.7815
|0.7845
|0.7775
|412
|2005.04.26 16:30
|t/p
|206
|1.00
|0.7775
|0.7845
|0.7775
|393.00
|34108.90
|413
|2005.04.26 16:40
|sell
|207
|1.00
|0.7787
|0.7817
|0.7747
|414
|2005.04.27 09:40
|t/p
|207
|1.00
|0.7747
|0.7817
|0.7747
|396.50
|34505.40
|415
|2005.04.27 10:40
|buy
|208
|1.00
|0.7755
|0.7725
|0.7795
|416
|2005.04.28 10:45
|t/p
|208
|1.00
|0.7795
|0.7725
|0.7795
|402.70
|34908.10
|417
|2005.04.28 11:35
|sell
|209
|1.00
|0.7789
|0.7819
|0.7749
|418
|2005.04.28 15:35
|s/l
|209
|1.00
|0.7819
|0.7819
|0.7749
|-300.00
|34608.10
|419
|2005.04.28 16:30
|sell
|210
|1.00
|0.7804
|0.7834
|0.7764
|420
|2005.04.29 12:40
|s/l
|210
|1.00
|0.7834
|0.7834
|0.7764
|-303.50
|34304.60
|421
|2005.04.29 13:35
|sell
|211
|1.00
|0.7836
|0.7866
|0.7796
|422
|2005.05.02 01:45
|t/p
|211
|1.00
|0.7796
|0.7866
|0.7796
|396.50
|34701.10
|423
|2005.05.02 02:35
|buy
|212
|1.00
|0.7796
|0.7766
|0.7836
|424
|2005.05.03 07:45
|s/l
|212
|1.00
|0.7766
|0.7766
|0.7836
|-299.10
|34402.00
|425
|2005.05.03 09:45
|buy
|213
|1.00
|0.7764
|0.7734
|0.7804
|426
|2005.05.03 13:35
|s/l
|213
|1.00
|0.7734
|0.7734
|0.7804
|-300.00
|34102.00
|427
|2005.05.03 14:50
|buy
|214
|1.00
|0.7732
|0.7702
|0.7772
|428
|2005.05.04 04:30
|t/p
|214
|1.00
|0.7772
|0.7702
|0.7772
|400.90
|34502.90
|429
|2005.05.04 04:45
|buy
|215
|1.00
|0.7731
|0.7701
|0.7771
|430
|2005.05.04 05:25
|t/p
|215
|1.00
|0.7771
|0.7701
|0.7771
|400.00
|34902.90
|431
|2005.05.04 05:40
|buy
|216
|1.00
|0.7760
|0.7730
|0.7800
|432
|2005.05.04 21:05
|t/p
|216
|1.00
|0.7800
|0.7730
|0.7800
|400.00
|35302.90
|433
|2005.05.04 22:30
|sell
|217
|1.00
|0.7815
|0.7845
|0.7775
|434
|2005.05.05 04:05
|t/p
|217
|1.00
|0.7775
|0.7845
|0.7775
|389.50
|35692.40
|435
|2005.05.05 04:25
|sell
|218
|1.00
|0.7793
|0.7823
|0.7753
|436
|2005.05.05 09:05
|s/l
|218
|1.00
|0.7823
|0.7823
|0.7753
|-300.00
|35392.40
|437
|2005.05.05 10:30
|buy
|219
|1.00
|0.7815
|0.7785
|0.7855
|438
|2005.05.06 08:40
|s/l
|219
|1.00
|0.7785
|0.7785
|0.7855
|-299.10
|35093.30
|439
|2005.05.06 09:35
|buy
|220
|1.00
|0.7788
|0.7758
|0.7828
|440
|2005.05.06 15:40
|s/l
|220
|1.00
|0.7758
|0.7758
|0.7828
|-300.00
|34793.30
|441
|2005.05.06 16:35
|buy
|221
|1.00
|0.7753
|0.7723
|0.7793
|442
|2005.05.09 07:50
|s/l
|221
|1.00
|0.7723
|0.7723
|0.7793
|-299.10
|34494.20
|443
|2005.05.09 10:45
|buy
|222
|1.00
|0.7732
|0.7702
|0.7772
|444
|2005.05.10 17:40
|t/p
|222
|1.00
|0.7772
|0.7702
|0.7772
|400.90
|34895.10
|445
|2005.05.10 18:35
|sell
|223
|1.00
|0.7760
|0.7790
|0.7720
|446
|2005.05.11 10:20
|s/l
|223
|1.00
|0.7790
|0.7790
|0.7720
|-303.50
|34591.60
|447
|2005.05.11 11:40
|buy
|224
|1.00
|0.7776
|0.7746
|0.7816
|448
|2005.05.11 15:20
|s/l
|224
|1.00
|0.7746
|0.7746
|0.7816
|-300.00
|34291.60
|449
|2005.05.11 15:40
|sell
|225
|1.00
|0.7788
|0.7818
|0.7748
|450
|2005.05.11 16:15
|t/p
|225
|1.00
|0.7748
|0.7818
|0.7748
|400.00
|34691.60
|451
|2005.05.11 16:30
|sell
|226
|1.00
|0.7762
|0.7792
|0.7722
|452
|2005.05.12 04:50
|t/p
|226
|1.00
|0.7722
|0.7792
|0.7722
|389.50
|35081.10
|453
|2005.05.12 04:50
|buy
|227
|1.00
|0.7722
|0.7692
|0.7762
|454
|2005.05.12 15:30
|s/l
|227
|1.00
|0.7692
|0.7692
|0.7762
|-300.00
|34781.10
|455
|2005.05.12 17:50
|buy
|228
|1.00
|0.7660
|0.7630
|0.7700
|456
|2005.05.13 12:40
|s/l
|228
|1.00
|0.7630
|0.7630
|0.7700
|-299.10
|34482.00
|457
|2005.05.13 12:40
|buy
|229
|1.00
|0.7632
|0.7602
|0.7672
|458
|2005.05.13 19:35
|s/l
|229
|1.00
|0.7602
|0.7602
|0.7672
|-300.00
|34182.00
|459
|2005.05.13 20:59
|sell
|230
|1.00
|0.7609
|0.7639
|0.7569
|460
|2005.05.16 08:30
|t/p
|230
|1.00
|0.7569
|0.7639
|0.7569
|396.50
|34578.50
|461
|2005.05.16 10:40
|buy
|231
|1.00
|0.7552
|0.7522
|0.7592
|462
|2005.05.18 18:15
|t/p
|231
|1.00
|0.7592
|0.7522
|0.7592
|401.80
|34980.30
|463
|2005.05.18 18:30
|buy
|232
|1.00
|0.7577
|0.7547
|0.7617
|464
|2005.05.18 20:50
|t/p
|232
|1.00
|0.7617
|0.7547
|0.7617
|400.00
|35380.30
|465
|2005.05.18 23:40
|sell
|233
|1.00
|0.7620
|0.7650
|0.7580
|466
|2005.05.19 15:15
|t/p
|233
|1.00
|0.7580
|0.7650
|0.7580
|389.50
|35769.80
|467
|2005.05.19 15:15
|buy
|234
|1.00
|0.7580
|0.7550
|0.7620
|468
|2005.05.20 16:15
|s/l
|234
|1.00
|0.7550
|0.7550
|0.7620
|-299.10
|35470.70
|469
|2005.05.20 16:35
|sell
|235
|1.00
|0.7569
|0.7599
|0.7529
|470
|2005.05.23 17:25
|s/l
|235
|1.00
|0.7599
|0.7599
|0.7529
|-303.50
|35167.20
|471
|2005.05.23 18:50
|sell
|236
|1.00
|0.7598
|0.7628
|0.7558
|472
|2005.05.24 10:50
|s/l
|236
|1.00
|0.7628
|0.7628
|0.7558
|-303.50
|34863.70
|473
|2005.05.24 10:50
|sell
|237
|1.00
|0.7630
|0.7660
|0.7590
|474
|2005.05.25 02:50
|t/p
|237
|1.00
|0.7590
|0.7660
|0.7590
|396.50
|35260.20
|475
|2005.05.25 04:50
|buy
|238
|1.00
|0.7598
|0.7568
|0.7638
|476
|2005.05.26 01:45
|t/p
|238
|1.00
|0.7638
|0.7568
|0.7638
|402.70
|35662.90
|477
|2005.05.26 04:30
|sell
|239
|1.00
|0.7645
|0.7675
|0.7605
|478
|2005.05.26 09:50
|t/p
|239
|1.00
|0.7605
|0.7675
|0.7605
|400.00
|36062.90
|479
|2005.05.26 09:59
|sell
|240
|1.00
|0.7617
|0.7647
|0.7577
|480
|2005.05.31 04:20
|t/p
|240
|1.00
|0.7577
|0.7647
|0.7577
|389.50
|36452.40
|481
|2005.05.31 07:45
|buy
|241
|1.00
|0.7554
|0.7524
|0.7594
|482
|2005.05.31 18:25
|t/p
|241
|1.00
|0.7594
|0.7524
|0.7594
|400.00
|36852.40
|483
|2005.05.31 18:45
|buy
|242
|1.00
|0.7579
|0.7549
|0.7619
|484
|2005.05.31 22:30
|s/l
|242
|1.00
|0.7549
|0.7549
|0.7619
|-300.00
|36552.40
|485
|2005.05.31 22:35
|sell
|243
|1.00
|0.7560
|0.7590
|0.7520
|486
|2005.06.01 12:05
|t/p
|243
|1.00
|0.7520
|0.7590
|0.7520
|396.50
|36948.90
|487
|2005.06.01 12:25
|sell
|244
|1.00
|0.7525
|0.7555
|0.7485
|488
|2005.06.01 13:45
|t/p
|244
|1.00
|0.7485
|0.7555
|0.7485
|400.00
|37348.90
|489
|2005.06.01 14:40
|buy
|245
|1.00
|0.7489
|0.7459
|0.7529
|490
|2005.06.02 09:35
|t/p
|245
|1.00
|0.7529
|0.7459
|0.7529
|402.70
|37751.60
|491
|2005.06.02 10:20
|sell
|246
|1.00
|0.7527
|0.7557
|0.7487
|492
|2005.06.02 17:25
|s/l
|246
|1.00
|0.7557
|0.7557
|0.7487
|-300.00
|37451.60
|493
|2005.06.02 18:15
|sell
|247
|1.00
|0.7552
|0.7582
|0.7512
|494
|2005.06.03 15:05
|s/l
|247
|1.00
|0.7582
|0.7582
|0.7512
|-303.50
|37148.10
|495
|2005.06.03 16:45
|sell
|248
|1.00
|0.7595
|0.7625
|0.7555
|496
|2005.06.03 18:05
|t/p
|248
|1.00
|0.7555
|0.7625
|0.7555
|400.00
|37548.10
|497
|2005.06.03 18:45
|sell
|249
|1.00
|0.7578
|0.7608
|0.7538
|498
|2005.06.03 19:10
|t/p
|249
|1.00
|0.7538
|0.7608
|0.7538
|400.00
|37948.10
|499
|2005.06.03 19:40
|sell
|250
|1.00
|0.7553
|0.7583
|0.7513
|500
|2005.06.06 06:15
|s/l
|250
|1.00
|0.7583
|0.7583
|0.7513
|-303.50
|37644.60
|501
|2005.06.06 09:45
|sell
|251
|1.00
|0.7596
|0.7626
|0.7556
|502
|2005.06.06 12:30
|s/l
|251
|1.00
|0.7626
|0.7626
|0.7556
|-300.00
|37344.60
|503
|2005.06.06 13:50
|sell
|252
|1.00
|0.7627
|0.7657
|0.7587
|504
|2005.06.06 17:30
|s/l
|252
|1.00
|0.7657
|0.7657
|0.7587
|-300.00
|37044.60
|505
|2005.06.06 18:50
|sell
|253
|1.00
|0.7660
|0.7690
|0.7620
|506
|2005.06.07 11:45
|s/l
|253
|1.00
|0.7690
|0.7690
|0.7620
|-303.50
|36741.10
|507
|2005.06.07 12:45
|sell
|254
|1.00
|0.7687
|0.7717
|0.7647
|508
|2005.06.08 21:50
|t/p
|254
|1.00
|0.7647
|0.7717
|0.7647
|396.50
|37137.60
|509
|2005.06.08 22:50
|buy
|255
|1.00
|0.7643
|0.7613
|0.7683
|510
|2005.06.09 04:05
|t/p
|255
|1.00
|0.7683
|0.7613
|0.7683
|402.70
|37540.30
|511
|2005.06.09 04:30
|buy
|256
|1.00
|0.7657
|0.7627
|0.7697
|512
|2005.06.10 17:05
|s/l
|256
|1.00
|0.7627
|0.7627
|0.7697
|-299.10
|37241.20
|513
|2005.06.10 17:35
|sell
|257
|1.00
|0.7656
|0.7686
|0.7616
|514
|2005.06.10 18:10
|t/p
|257
|1.00
|0.7616
|0.7686
|0.7616
|400.00
|37641.20
|515
|2005.06.10 18:25
|sell
|258
|1.00
|0.7630
|0.7660
|0.7590
|516
|2005.06.14 03:25
|s/l
|258
|1.00
|0.7660
|0.7660
|0.7590
|-307.00
|37334.20
|517
|2005.06.14 04:20
|sell
|259
|1.00
|0.7653
|0.7683
|0.7613
|518
|2005.06.14 15:40
|s/l
|259
|1.00
|0.7683
|0.7683
|0.7613
|-300.00
|37034.20
|519
|2005.06.14 16:35
|sell
|260
|1.00
|0.7674
|0.7704
|0.7634
|520
|2005.06.14 22:30
|t/p
|260
|1.00
|0.7634
|0.7704
|0.7634
|400.00
|37434.20
|521
|2005.06.15 03:40
|buy
|261
|1.00
|0.7633
|0.7603
|0.7673
|522
|2005.06.15 16:30
|t/p
|261
|1.00
|0.7673
|0.7603
|0.7673
|400.00
|37834.20
|523
|2005.06.15 19:25
|buy
|262
|1.00
|0.7679
|0.7649
|0.7719
|524
|2005.06.16 15:59
|t/p
|262
|1.00
|0.7719
|0.7649
|0.7719
|402.70
|38236.90
|525
|2005.06.16 16:40
|sell
|263
|1.00
|0.7737
|0.7767
|0.7697
|526
|2005.06.16 17:20
|t/p
|263
|1.00
|0.7697
|0.7767
|0.7697
|400.00
|38636.90
|527
|2005.06.16 17:40
|sell
|264
|1.00
|0.7715
|0.7745
|0.7675
|528
|2005.06.16 21:50
|s/l
|264
|1.00
|0.7745
|0.7745
|0.7675
|-300.00
|38336.90
|529
|2005.06.16 22:25
|sell
|265
|1.00
|0.7737
|0.7767
|0.7697
|530
|2005.06.17 14:05
|s/l
|265
|1.00
|0.7767
|0.7767
|0.7697
|-303.50
|38033.40
|531
|2005.06.17 16:45
|sell
|266
|1.00
|0.7770
|0.7800
|0.7730
|532
|2005.06.21 11:25
|t/p
|266
|1.00
|0.7730
|0.7800
|0.7730
|393.00
|38426.40
|533
|2005.06.21 11:25
|buy
|267
|1.00
|0.7729
|0.7699
|0.7769
|534
|2005.06.21 16:05
|t/p
|267
|1.00
|0.7769
|0.7699
|0.7769
|400.00
|38826.40
|535
|2005.06.21 16:30
|buy
|268
|1.00
|0.7754
|0.7724
|0.7794
|536
|2005.06.21 19:45
|t/p
|268
|1.00
|0.7794
|0.7724
|0.7794
|400.00
|39226.40
|537
|2005.06.21 21:50
|sell
|269
|1.00
|0.7810
|0.7840
|0.7770
|538
|2005.06.22 12:15
|t/p
|269
|1.00
|0.7770
|0.7840
|0.7770
|396.50
|39622.90
|539
|2005.06.22 14:59
|sell
|270
|1.00
|0.7765
|0.7795
|0.7725
|540
|2005.06.22 17:15
|s/l
|270
|1.00
|0.7795
|0.7795
|0.7725
|-300.00
|39322.90
|541
|2005.06.22 17:40
|buy
|271
|1.00
|0.7778
|0.7748
|0.7818
|542
|2005.06.23 10:15
|s/l
|271
|1.00
|0.7748
|0.7748
|0.7818
|-297.30
|39025.60
|543
|2005.06.23 11:50
|buy
|272
|1.00
|0.7732
|0.7702
|0.7772
|544
|2005.06.24 01:50
|s/l
|272
|1.00
|0.7702
|0.7702
|0.7772
|-299.10
|38726.50
|545
|2005.06.24 02:45
|buy
|273
|1.00
|0.7692
|0.7662
|0.7732
|546
|2005.06.24 10:05
|t/p
|273
|1.00
|0.7732
|0.7662
|0.7732
|400.00
|39126.50
|547
|2005.06.24 11:10
|buy
|274
|1.00
|0.7731
|0.7701
|0.7771
|548
|2005.06.24 15:05
|s/l
|274
|1.00
|0.7701
|0.7701
|0.7771
|-300.00
|38826.50
|549
|2005.06.24 15:35
|sell
|275
|1.00
|0.7729
|0.7759
|0.7689
|550
|2005.06.24 16:10
|t/p
|275
|1.00
|0.7689
|0.7759
|0.7689
|400.00
|39226.50
|551
|2005.06.24 16:30
|sell
|276
|1.00
|0.7713
|0.7743
|0.7673
|552
|2005.06.24 18:45
|t/p
|276
|1.00
|0.7673
|0.7743
|0.7673
|400.00
|39626.50
|553
|2005.06.24 18:59
|sell
|277
|1.00
|0.7683
|0.7713
|0.7643
|554
|2005.06.28 18:45
|t/p
|277
|1.00
|0.7643
|0.7713
|0.7643
|393.00
|40019.50
|555
|2005.06.28 20:25
|sell
|278
|1.00
|0.7657
|0.7687
|0.7617
|556
|2005.06.29 11:50
|t/p
|278
|1.00
|0.7617
|0.7687
|0.7617
|396.50
|40416.00
|557
|2005.06.29 13:40
|buy
|279
|1.00
|0.7624
|0.7594
|0.7664
|558
|2005.06.29 17:50
|s/l
|279
|1.00
|0.7594
|0.7594
|0.7664
|-300.00
|40116.00
|559
|2005.06.29 17:59
|sell
|280
|1.00
|0.7620
|0.7650
|0.7580
|560
|2005.06.30 07:35
|s/l
|280
|1.00
|0.7650
|0.7650
|0.7580
|-310.50
|39805.50
|561
|2005.06.30 08:45
|sell
|281
|1.00
|0.7642
|0.7672
|0.7602
|562
|2005.06.30 13:50
|t/p
|281
|1.00
|0.7602
|0.7672
|0.7602
|400.00
|40205.50
|563
|2005.06.30 13:50
|buy
|282
|1.00
|0.7598
|0.7568
|0.7638
|564
|2005.07.01 01:10
|t/p
|282
|1.00
|0.7638
|0.7568
|0.7638
|400.90
|40606.40
|565
|2005.07.01 01:15
|buy
|283
|1.00
|0.7627
|0.7597
|0.7667
|566
|2005.07.01 04:20
|s/l
|283
|1.00
|0.7597
|0.7597
|0.7667
|-300.00
|40306.40
|567
|2005.07.01 04:35
|sell
|284
|1.00
|0.7608
|0.7638
|0.7568
|568
|2005.07.01 09:05
|t/p
|284
|1.00
|0.7568
|0.7638
|0.7568
|400.00
|40706.40
|569
|2005.07.01 09:15
|sell
|285
|1.00
|0.7583
|0.7613
|0.7543
|570
|2005.07.01 17:15
|t/p
|285
|1.00
|0.7543
|0.7613
|0.7543
|400.00
|41106.40
|571
|2005.07.01 18:50
|buy
|286
|1.00
|0.7509
|0.7479
|0.7549
|572
|2005.07.04 01:45
|s/l
|286
|1.00
|0.7479
|0.7479
|0.7549
|-299.10
|40807.30
|573
|2005.07.04 02:20
|buy
|287
|1.00
|0.7496
|0.7466
|0.7536
|574
|2005.07.05 09:15
|s/l
|287
|1.00
|0.7466
|0.7466
|0.7536
|-299.10
|40508.20
|575
|2005.07.05 09:30
|sell
|288
|1.00
|0.7495
|0.7525
|0.7455
|576
|2005.07.05 09:45
|t/p
|288
|1.00
|0.7455
|0.7525
|0.7455
|400.00
|40908.20
|577
|2005.07.05 10:15
|sell
|289
|1.00
|0.7447
|0.7477
|0.7407
|578
|2005.07.05 15:45
|t/p
|289
|1.00
|0.7407
|0.7477
|0.7407
|400.00
|41308.20
|579
|2005.07.05 15:59
|sell
|290
|1.00
|0.7428
|0.7458
|0.7388
|580
|2005.07.06 19:40
|t/p
|290
|1.00
|0.7388
|0.7458
|0.7388
|396.50
|41704.70
|581
|2005.07.06 20:35
|buy
|291
|1.00
|0.7399
|0.7369
|0.7439
|582
|2005.07.07 05:50
|s/l
|291
|1.00
|0.7369
|0.7369
|0.7439
|-297.30
|41407.40
|583
|2005.07.07 09:40
|buy
|292
|1.00
|0.7398
|0.7368
|0.7438
|584
|2005.07.07 10:30
|t/p
|292
|1.00
|0.7438
|0.7368
|0.7438
|400.00
|41807.40
|585
|2005.07.07 10:35
|buy
|293
|1.00
|0.7407
|0.7377
|0.7447
|586
|2005.07.07 11:50
|t/p
|293
|1.00
|0.7447
|0.7377
|0.7447
|400.00
|42207.40
|587
|2005.07.07 12:20
|sell
|294
|1.00
|0.7447
|0.7477
|0.7407
|588
|2005.07.07 15:10
|t/p
|294
|1.00
|0.7407
|0.7477
|0.7407
|400.00
|42607.40
|589
|2005.07.07 15:40
|sell
|295
|1.00
|0.7431
|0.7461
|0.7391
|590
|2005.07.07 22:50
|t/p
|295
|1.00
|0.7391
|0.7461
|0.7391
|400.00
|43007.40
|591
|2005.07.07 23:25
|buy
|296
|1.00
|0.7401
|0.7371
|0.7441
|592
|2005.07.08 06:50
|s/l
|296
|1.00
|0.7371
|0.7371
|0.7441
|-299.10
|42708.30
|593
|2005.07.08 07:50
|buy
|297
|1.00
|0.7376
|0.7346
|0.7416
|594
|2005.07.08 15:40
|t/p
|297
|1.00
|0.7416
|0.7346
|0.7416
|400.00
|43108.30
|595
|2005.07.08 17:30
|sell
|298
|1.00
|0.7434
|0.7464
|0.7394
|596
|2005.07.11 16:45
|s/l
|298
|1.00
|0.7464
|0.7464
|0.7394
|-303.50
|42804.80
|597
|2005.07.11 17:30
|sell
|299
|1.00
|0.7463
|0.7493
|0.7423
|598
|2005.07.11 19:50
|s/l
|299
|1.00
|0.7493
|0.7493
|0.7423
|-300.00
|42504.80
|599
|2005.07.11 21:45
|sell
|300
|1.00
|0.7485
|0.7515
|0.7445
|600
|2005.07.12 06:50
|s/l
|300
|1.00
|0.7515
|0.7515
|0.7445
|-303.50
|42201.30
|601
|2005.07.12 07:50
|sell
|301
|1.00
|0.7517
|0.7547
|0.7477
|602
|2005.07.12 13:25
|s/l
|301
|1.00
|0.7547
|0.7547
|0.7477
|-300.00
|41901.30
|603
|2005.07.12 14:40
|sell
|302
|1.00
|0.7548
|0.7578
|0.7508
|604
|2005.07.12 21:40
|s/l
|302
|1.00
|0.7578
|0.7578
|0.7508
|-300.00
|41601.30
|605
|2005.07.12 23:45
|sell
|303
|1.00
|0.7576
|0.7606
|0.7536
|606
|2005.07.13 10:15
|t/p
|303
|1.00
|0.7536
|0.7606
|0.7536
|396.50
|41997.80
|607
|2005.07.13 11:10
|buy
|304
|1.00
|0.7524
|0.7494
|0.7564
|608
|2005.07.13 16:30
|s/l
|304
|1.00
|0.7494
|0.7494
|0.7564
|-300.00
|41697.80
|609
|2005.07.13 18:50
|buy
|305
|1.00
|0.7476
|0.7446
|0.7516
|610
|2005.07.14 06:20
|t/p
|305
|1.00
|0.7516
|0.7446
|0.7516
|402.70
|42100.50
|611
|2005.07.14 06:35
|buy
|306
|1.00
|0.7508
|0.7478
|0.7548
|612
|2005.07.15 16:05
|s/l
|306
|1.00
|0.7478
|0.7478
|0.7548
|-299.10
|41801.40
|613
|2005.07.15 16:25
|sell
|307
|1.00
|0.7496
|0.7526
|0.7456
|614
|2005.07.18 17:20
|s/l
|307
|1.00
|0.7526
|0.7526
|0.7456
|-303.50
|41497.90
|615
|2005.07.18 17:50
|buy
|308
|1.00
|0.7505
|0.7475
|0.7545
|616
|2005.07.18 18:15
|t/p
|308
|1.00
|0.7545
|0.7475
|0.7545
|400.00
|41897.90
|617
|2005.07.18 18:45
|buy
|309
|1.00
|0.7527
|0.7497
|0.7567
|618
|2005.07.19 10:45
|s/l
|309
|1.00
|0.7497
|0.7497
|0.7567
|-299.10
|41598.80
|619
|2005.07.19 11:15
|sell
|310
|1.00
|0.7512
|0.7542
|0.7472
|620
|2005.07.20 12:20
|s/l
|310
|1.00
|0.7542
|0.7542
|0.7472
|-303.50
|41295.30
|621
|2005.07.20 13:20
|sell
|311
|1.00
|0.7544
|0.7574
|0.7504
|622
|2005.07.20 21:35
|s/l
|311
|1.00
|0.7574
|0.7574
|0.7504
|-300.00
|40995.30
|623
|2005.07.20 22:30
|sell
|312
|1.00
|0.7572
|0.7602
|0.7532
|624
|2005.07.21 04:20
|s/l
|312
|1.00
|0.7602
|0.7602
|0.7532
|-310.50
|40684.80
|625
|2005.07.21 05:50
|sell
|313
|1.00
|0.7599
|0.7629
|0.7559
|626
|2005.07.21 14:35
|s/l
|313
|1.00
|0.7629
|0.7629
|0.7559
|-300.00
|40384.80
|627
|2005.07.21 15:30
|sell
|314
|1.00
|0.7638
|0.7668
|0.7598
|628
|2005.07.21 20:35
|s/l
|314
|1.00
|0.7668
|0.7668
|0.7598
|-300.00
|40084.80
|629
|2005.07.21 21:30
|sell
|315
|1.00
|0.7667
|0.7697
|0.7627
|630
|2005.07.25 01:05
|t/p
|315
|1.00
|0.7627
|0.7697
|0.7627
|393.00
|40477.80
|631
|2005.07.25 01:20
|sell
|316
|1.00
|0.7627
|0.7657
|0.7587
|632
|2005.07.25 13:50
|t/p
|316
|1.00
|0.7587
|0.7657
|0.7587
|400.00
|40877.80
|633
|2005.07.25 14:45
|buy
|317
|1.00
|0.7595
|0.7565
|0.7635
|634
|2005.07.25 18:05
|t/p
|317
|1.00
|0.7635
|0.7565
|0.7635
|400.00
|41277.80
|635
|2005.07.25 18:50
|sell
|318
|1.00
|0.7634
|0.7664
|0.7594
|636
|2005.07.26 10:45
|t/p
|318
|1.00
|0.7594
|0.7664
|0.7594
|396.50
|41674.30
|637
|2005.07.26 11:40
|buy
|319
|1.00
|0.7587
|0.7557
|0.7627
|638
|2005.07.27 05:05
|s/l
|319
|1.00
|0.7557
|0.7557
|0.7627
|-299.10
|41375.20
|639
|2005.07.27 05:15
|sell
|320
|1.00
|0.7573
|0.7603
|0.7533
|640
|2005.07.27 10:40
|t/p
|320
|1.00
|0.7533
|0.7603
|0.7533
|400.00
|41775.20
|641
|2005.07.27 15:35
|buy
|321
|1.00
|0.7536
|0.7506
|0.7576
|642
|2005.07.28 00:15
|t/p
|321
|1.00
|0.7576
|0.7506
|0.7576
|402.70
|42177.90
|643
|2005.07.28 03:50
|sell
|322
|1.00
|0.7579
|0.7609
|0.7539
|644
|2005.07.28 12:50
|t/p
|322
|1.00
|0.7539
|0.7609
|0.7539
|400.00
|42577.90
|645
|2005.07.28 13:45
|buy
|323
|1.00
|0.7541
|0.7511
|0.7581
|646
|2005.07.28 19:10
|t/p
|323
|1.00
|0.7581
|0.7511
|0.7581
|400.00
|42977.90
|647
|2005.07.28 22:45
|sell
|324
|1.00
|0.7603
|0.7633
|0.7563
|648
|2005.08.01 01:05
|t/p
|324
|1.00
|0.7563
|0.7633
|0.7563
|393.00
|43370.90
|649
|2005.08.01 02:45
|buy
|325
|1.00
|0.7556
|0.7526
|0.7596
|650
|2005.08.01 06:05
|t/p
|325
|1.00
|0.7596
|0.7526
|0.7596
|400.00
|43770.90
|651
|2005.08.01 06:35
|buy
|326
|1.00
|0.7584
|0.7554
|0.7624
|652
|2005.08.01 12:35
|t/p
|326
|1.00
|0.7624
|0.7554
|0.7624
|400.00
|44170.90
|653
|2005.08.01 12:35
|sell
|327
|1.00
|0.7624
|0.7654
|0.7584
|654
|2005.08.02 09:35
|s/l
|327
|1.00
|0.7654
|0.7654
|0.7584
|-303.50
|43867.40
|655
|2005.08.02 10:30
|sell
|328
|1.00
|0.7650
|0.7680
|0.7610
|656
|2005.08.03 12:10
|s/l
|328
|1.00
|0.7680
|0.7680
|0.7610
|-303.50
|43563.90
|657
|2005.08.03 13:50
|sell
|329
|1.00
|0.7680
|0.7710
|0.7640
|658
|2005.08.03 15:45
|s/l
|329
|1.00
|0.7710
|0.7710
|0.7640
|-300.00
|43263.90
|659
|2005.08.03 16:40
|sell
|330
|1.00
|0.7713
|0.7743
|0.7673
|660
|2005.08.04 18:10
|s/l
|330
|1.00
|0.7743
|0.7743
|0.7673
|-310.50
|42953.40
|661
|2005.08.04 18:30
|buy
|331
|1.00
|0.7728
|0.7698
|0.7768
|662
|2005.08.05 06:35
|s/l
|331
|1.00
|0.7698
|0.7698
|0.7768
|-299.10
|42654.30
|663
|2005.08.05 09:50
|buy
|332
|1.00
|0.7695
|0.7665
|0.7735
|664
|2005.08.05 18:05
|s/l
|332
|1.00
|0.7665
|0.7665
|0.7735
|-300.00
|42354.30
|665
|2005.08.05 18:15
|sell
|333
|1.00
|0.7681
|0.7711
|0.7641
|666
|2005.08.08 06:50
|t/p
|333
|1.00
|0.7641
|0.7711
|0.7641
|396.50
|42750.80
|667
|2005.08.08 08:40
|buy
|334
|1.00
|0.7639
|0.7609
|0.7679
|668
|2005.08.08 12:05
|t/p
|334
|1.00
|0.7679
|0.7609
|0.7679
|400.00
|43150.80
|669
|2005.08.08 12:20
|buy
|335
|1.00
|0.7668
|0.7638
|0.7708
|670
|2005.08.08 23:35
|s/l
|335
|1.00
|0.7638
|0.7638
|0.7708
|-300.00
|42850.80
|671
|2005.08.09 02:50
|buy
|336
|1.00
|0.7646
|0.7616
|0.7686
|672
|2005.08.09 12:15
|s/l
|336
|1.00
|0.7616
|0.7616
|0.7686
|-300.00
|42550.80
|673
|2005.08.09 12:20
|sell
|337
|1.00
|0.7630
|0.7660
|0.7590
|674
|2005.08.09 17:50
|t/p
|337
|1.00
|0.7590
|0.7660
|0.7590
|400.00
|42950.80
|675
|2005.08.09 18:35
|buy
|338
|1.00
|0.7598
|0.7568
|0.7638
|676
|2005.08.10 09:35
|t/p
|338
|1.00
|0.7638
|0.7568
|0.7638
|400.90
|43351.70
|677
|2005.08.10 10:30
|sell
|339
|1.00
|0.7645
|0.7675
|0.7605
|678
|2005.08.11 04:20
|s/l
|339
|1.00
|0.7675
|0.7675
|0.7605
|-310.50
|43041.20
|679
|2005.08.11 10:35
|sell
|340
|1.00
|0.7703
|0.7733
|0.7663
|680
|2005.08.11 16:25
|s/l
|340
|1.00
|0.7733
|0.7733
|0.7663
|-300.00
|42741.20
|681
|2005.08.11 17:59
|sell
|341
|1.00
|0.7731
|0.7761
|0.7691
|682
|2005.08.15 16:45
|t/p
|341
|1.00
|0.7691
|0.7761
|0.7691
|393.00
|43134.20
|683
|2005.08.15 17:30
|sell
|342
|1.00
|0.7693
|0.7723
|0.7653
|684
|2005.08.17 06:45
|t/p
|342
|1.00
|0.7653
|0.7723
|0.7653
|393.00
|43527.20
|685
|2005.08.17 08:40
|buy
|343
|1.00
|0.7651
|0.7621
|0.7691
|686
|2005.08.17 10:45
|s/l
|343
|1.00
|0.7621
|0.7621
|0.7691
|-300.00
|43227.20
|687
|2005.08.17 10:50
|buy
|344
|1.00
|0.7621
|0.7591
|0.7661
|688
|2005.08.18 00:45
|s/l
|344
|1.00
|0.7591
|0.7591
|0.7661
|-297.30
|42929.90
|689
|2005.08.18 02:35
|buy
|345
|1.00
|0.7595
|0.7565
|0.7635
|690
|2005.08.18 12:05
|s/l
|345
|1.00
|0.7565
|0.7565
|0.7635
|-300.00
|42629.90
|691
|2005.08.18 12:35
|sell
|346
|1.00
|0.7596
|0.7626
|0.7556
|692
|2005.08.18 14:50
|t/p
|346
|1.00
|0.7556
|0.7626
|0.7556
|400.00
|43029.90
|693
|2005.08.18 16:40
|buy
|347
|1.00
|0.7540
|0.7510
|0.7580
|694
|2005.08.18 21:45
|s/l
|347
|1.00
|0.7510
|0.7510
|0.7580
|-300.00
|42729.90
|695
|2005.08.18 23:45
|buy
|348
|1.00
|0.7530
|0.7500
|0.7570
|696
|2005.08.19 10:50
|s/l
|348
|1.00
|0.7500
|0.7500
|0.7570
|-299.10
|42430.80
|697
|2005.08.19 11:50
|buy
|349
|1.00
|0.7500
|0.7470
|0.7540
|698
|2005.08.19 14:50
|t/p
|349
|1.00
|0.7540
|0.7470
|0.7540
|400.00
|42830.80
|699
|2005.08.19 14:50
|sell
|350
|1.00
|0.7542
|0.7572
|0.7502
|700
|2005.08.19 15:35
|t/p
|350
|1.00
|0.7502
|0.7572
|0.7502
|400.00
|43230.80
|701
|2005.08.19 15:45
|sell
|351
|1.00
|0.7528
|0.7558
|0.7488
|702
|2005.08.22 10:45
|s/l
|351
|1.00
|0.7558
|0.7558
|0.7488
|-303.50
|42927.30
|703
|2005.08.22 11:50
|sell
|352
|1.00
|0.7554
|0.7584
|0.7514
|704
|2005.08.24 09:50
|t/p
|352
|1.00
|0.7514
|0.7584
|0.7514
|393.00
|43320.30
|705
|2005.08.24 12:35
|buy
|353
|1.00
|0.7526
|0.7496
|0.7566
|706
|2005.08.24 15:10
|t/p
|353
|1.00
|0.7566
|0.7496
|0.7566
|400.00
|43720.30
|707
|2005.08.24 15:25
|buy
|354
|1.00
|0.7548
|0.7518
|0.7588
|708
|2005.08.25 05:50
|t/p
|354
|1.00
|0.7588
|0.7518
|0.7588
|402.70
|44123.00
|709
|2005.08.25 06:50
|sell
|355
|1.00
|0.7591
|0.7621
|0.7551
|710
|2005.08.26 22:50
|t/p
|355
|1.00
|0.7551
|0.7621
|0.7551
|396.50
|44519.50
|711
|2005.08.29 02:40
|buy
|356
|1.00
|0.7556
|0.7526
|0.7596
|712
|2005.08.29 18:20
|s/l
|356
|1.00
|0.7526
|0.7526
|0.7596
|-300.00
|44219.50
|713
|2005.08.29 19:50
|buy
|357
|1.00
|0.7518
|0.7488
|0.7558
|714
|2005.08.30 05:35
|s/l
|357
|1.00
|0.7488
|0.7488
|0.7558
|-299.10
|43920.40
|715
|2005.08.30 06:30
|buy
|358
|1.00
|0.7483
|0.7453
|0.7523
|716
|2005.08.31 17:50
|t/p
|358
|1.00
|0.7523
|0.7453
|0.7523
|400.90
|44321.30
|717
|2005.08.31 18:45
|sell
|359
|1.00
|0.7516
|0.7546
|0.7476
|718
|2005.08.31 21:50
|s/l
|359
|1.00
|0.7546
|0.7546
|0.7476
|-300.00
|44021.30
|719
|2005.09.01 00:40
|sell
|360
|1.00
|0.7552
|0.7582
|0.7512
|720
|2005.09.01 13:50
|s/l
|360
|1.00
|0.7582
|0.7582
|0.7512
|-300.00
|43721.30
|721
|2005.09.01 14:45
|sell
|361
|1.00
|0.7578
|0.7608
|0.7538
|722
|2005.09.01 17:40
|s/l
|361
|1.00
|0.7608
|0.7608
|0.7538
|-300.00
|43421.30
|723
|2005.09.01 18:50
|sell
|362
|1.00
|0.7622
|0.7652
|0.7582
|724
|2005.09.02 09:45
|s/l
|362
|1.00
|0.7652
|0.7652
|0.7582
|-303.50
|43117.80
|725
|2005.09.02 10:30
|buy
|363
|1.00
|0.7646
|0.7616
|0.7686
|726
|2005.09.02 16:05
|s/l
|363
|1.00
|0.7616
|0.7616
|0.7686
|-300.00
|42817.80
|727
|2005.09.02 16:35
|sell
|364
|1.00
|0.7641
|0.7671
|0.7601
|728
|2005.09.05 02:05
|s/l
|364
|1.00
|0.7671
|0.7671
|0.7601
|-303.50
|42514.30
|729
|2005.09.05 02:20
|buy
|365
|1.00
|0.7656
|0.7626
|0.7696
|730
|2005.09.05 05:45
|t/p
|365
|1.00
|0.7696
|0.7626
|0.7696
|400.00
|42914.30
|731
|2005.09.05 06:50
|sell
|366
|1.00
|0.7699
|0.7729
|0.7659
|732
|2005.09.06 07:30
|t/p
|366
|1.00
|0.7659
|0.7729
|0.7659
|396.50
|43310.80
|733
|2005.09.06 08:35
|buy
|367
|1.00
|0.7659
|0.7629
|0.7699
|734
|2005.09.07 10:20
|t/p
|367
|1.00
|0.7699
|0.7629
|0.7699
|400.90
|43711.70
|735
|2005.09.07 10:30
|buy
|368
|1.00
|0.7691
|0.7661
|0.7731
|736
|2005.09.07 16:05
|s/l
|368
|1.00
|0.7661
|0.7661
|0.7731
|-300.00
|43411.70
|737
|2005.09.07 17:20
|sell
|369
|1.00
|0.7679
|0.7709
|0.7639
|738
|2005.09.08 15:25
|s/l
|369
|1.00
|0.7709
|0.7709
|0.7639
|-310.50
|43101.20
|739
|2005.09.08 16:45
|buy
|370
|1.00
|0.7721
|0.7691
|0.7761
|740
|2005.09.12 02:25
|t/p
|370
|1.00
|0.7761
|0.7691
|0.7761
|401.80
|43503.00
|741
|2005.09.12 03:20
|sell
|371
|1.00
|0.7763
|0.7793
|0.7723
|742
|2005.09.12 06:10
|t/p
|371
|1.00
|0.7723
|0.7793
|0.7723
|400.00
|43903.00
|743
|2005.09.12 08:59
|sell
|372
|1.00
|0.7729
|0.7759
|0.7689
|744
|2005.09.12 23:20
|t/p
|372
|1.00
|0.7689
|0.7759
|0.7689
|400.00
|44303.00
|745
|2005.09.13 09:50
|sell
|373
|1.00
|0.7706
|0.7736
|0.7666
|746
|2005.09.14 17:45
|s/l
|373
|1.00
|0.7736
|0.7736
|0.7666
|-303.50
|43999.50
|747
|2005.09.14 17:59
|buy
|374
|1.00
|0.7725
|0.7695
|0.7765
|748
|2005.09.15 04:10
|s/l
|374
|1.00
|0.7695
|0.7695
|0.7765
|-297.30
|43702.20
|749
|2005.09.15 06:50
|buy
|375
|1.00
|0.7682
|0.7652
|0.7722
|750
|2005.09.16 03:15
|s/l
|375
|1.00
|0.7652
|0.7652
|0.7722
|-299.10
|43403.10
|751
|2005.09.16 06:45
|buy
|376
|1.00
|0.7677
|0.7647
|0.7717
|752
|2005.09.19 02:20
|s/l
|376
|1.00
|0.7647
|0.7647
|0.7717
|-299.10
|43104.00
|753
|2005.09.19 10:59
|buy
|377
|1.00
|0.7623
|0.7593
|0.7663
|754
|2005.09.19 17:05
|t/p
|377
|1.00
|0.7663
|0.7593
|0.7663
|400.00
|43504.00
|755
|2005.09.19 18:50
|sell
|378
|1.00
|0.7676
|0.7706
|0.7636
|756
|2005.09.20 10:35
|s/l
|378
|1.00
|0.7706
|0.7706
|0.7636
|-303.50
|43200.50
|757
|2005.09.20 12:50
|sell
|379
|1.00
|0.7710
|0.7740
|0.7670
|758
|2005.09.20 22:35
|t/p
|379
|1.00
|0.7670
|0.7740
|0.7670
|400.00
|43600.50
|759
|2005.09.21 04:59
|sell
|380
|1.00
|0.7681
|0.7711
|0.7641
|760
|2005.09.21 08:40
|s/l
|380
|1.00
|0.7711
|0.7711
|0.7641
|-300.00
|43300.50
|761
|2005.09.21 12:59
|buy
|381
|1.00
|0.7707
|0.7677
|0.7747
|762
|2005.09.22 12:20
|s/l
|381
|1.00
|0.7677
|0.7677
|0.7747
|-297.30
|43003.20
|763
|2005.09.22 13:30
|buy
|382
|1.00
|0.7663
|0.7633
|0.7703
|764
|2005.09.22 18:30
|s/l
|382
|1.00
|0.7633
|0.7633
|0.7703
|-300.00
|42703.20
|765
|2005.09.22 19:50
|buy
|383
|1.00
|0.7624
|0.7594
|0.7664
|766
|2005.09.23 04:50
|s/l
|383
|1.00
|0.7594
|0.7594
|0.7664
|-299.10
|42404.10
|767
|2005.09.23 04:59
|sell
|384
|1.00
|0.7610
|0.7640
|0.7570
|768
|2005.09.26 01:35
|t/p
|384
|1.00
|0.7570
|0.7640
|0.7570
|396.50
|42800.60
|769
|2005.09.26 11:25
|sell
|385
|1.00
|0.7580
|0.7610
|0.7540
|770
|2005.09.27 08:45
|t/p
|385
|1.00
|0.7540
|0.7610
|0.7540
|396.50
|43197.10
|771
|2005.09.27 09:40
|buy
|386
|1.00
|0.7533
|0.7503
|0.7573
|772
|2005.09.28 08:10
|t/p
|386
|1.00
|0.7573
|0.7503
|0.7573
|400.90
|43598.00
|773
|2005.09.28 10:50
|sell
|387
|1.00
|0.7587
|0.7617
|0.7547
|774
|2005.09.29 12:05
|s/l
|387
|1.00
|0.7617
|0.7617
|0.7547
|-310.50
|43287.50
|775
|2005.09.29 15:45
|sell
|388
|1.00
|0.7619
|0.7649
|0.7579
|776
|2005.10.04 16:20
|s/l
|388
|1.00
|0.7649
|0.7649
|0.7579
|-310.50
|42977.00
|777
|2005.10.04 16:25
|buy
|389
|1.00
|0.7637
|0.7607
|0.7677
|778
|2005.10.05 03:10
|s/l
|389
|1.00
|0.7607
|0.7607
|0.7677
|-299.10
|42677.90
|779
|2005.10.05 09:30
|buy
|390
|1.00
|0.7596
|0.7566
|0.7636
|780
|2005.10.05 16:40
|s/l
|390
|1.00
|0.7566
|0.7566
|0.7636
|-300.00
|42377.90
|781
|2005.10.05 16:45
|sell
|391
|1.00
|0.7587
|0.7617
|0.7547
|782
|2005.10.11 15:15
|t/p
|391
|1.00
|0.7547
|0.7617
|0.7547
|379.00
|42756.90
|783
|2005.10.11 17:50
|buy
|392
|1.00
|0.7511
|0.7481
|0.7551
|784
|2005.10.12 16:05
|t/p
|392
|1.00
|0.7551
|0.7481
|0.7551
|400.90
|43157.80
|785
|2005.10.12 17:50
|sell
|393
|1.00
|0.7556
|0.7586
|0.7516
|786
|2005.10.13 04:05
|t/p
|393
|1.00
|0.7516
|0.7586
|0.7516
|389.50
|43547.30
|787
|2005.10.13 04:15
|sell
|394
|1.00
|0.7549
|0.7579
|0.7509
|788
|2005.10.13 05:05
|t/p
|394
|1.00
|0.7509
|0.7579
|0.7509
|400.00
|43947.30
|789
|2005.10.13 13:15
|buy
|395
|1.00
|0.7493
|0.7463
|0.7533
|790
|2005.10.13 19:40
|s/l
|395
|1.00
|0.7463
|0.7463
|0.7533
|-300.00
|43647.30
|791
|2005.10.13 19:40
|buy
|396
|1.00
|0.7465
|0.7435
|0.7505
|792
|2005.10.13 22:05
|t/p
|396
|1.00
|0.7505
|0.7435
|0.7505
|400.00
|44047.30
|793
|2005.10.13 23:50
|sell
|397
|1.00
|0.7516
|0.7546
|0.7476
|794
|2005.10.17 05:20
|s/l
|397
|1.00
|0.7546
|0.7546
|0.7476
|-307.00
|43740.30
|795
|2005.10.17 06:45
|sell
|398
|1.00
|0.7544
|0.7574
|0.7504
|796
|2005.10.17 14:50
|t/p
|398
|1.00
|0.7504
|0.7574
|0.7504
|400.00
|44140.30
|797
|2005.10.17 14:50
|buy
|399
|1.00
|0.7504
|0.7474
|0.7544
|798
|2005.10.18 02:30
|s/l
|399
|1.00
|0.7474
|0.7474
|0.7544
|-299.10
|43841.20
|799
|2005.10.18 04:45
|buy
|400
|1.00
|0.7477
|0.7447
|0.7517
|800
|2005.10.18 16:40
|s/l
|400
|1.00
|0.7447
|0.7447
|0.7517
|-300.00
|43541.20
|801
|2005.10.18 16:59
|sell
|401
|1.00
|0.7459
|0.7489
|0.7419
|802
|2005.10.18 21:10
|s/l
|401
|1.00
|0.7489
|0.7489
|0.7419
|-300.00
|43241.20
|803
|2005.10.18 21:50
|sell
|402
|1.00
|0.7486
|0.7516
|0.7446
|804
|2005.10.19 10:25
|t/p
|402
|1.00
|0.7446
|0.7516
|0.7446
|396.50
|43637.70
|805
|2005.10.19 16:40
|sell
|403
|1.00
|0.7488
|0.7518
|0.7448
|806
|2005.10.20 11:50
|s/l
|403
|1.00
|0.7518
|0.7518
|0.7448
|-310.50
|43327.20
|807
|2005.10.20 14:45
|sell
|404
|1.00
|0.7513
|0.7543
|0.7473
|808
|2005.10.21 04:10
|s/l
|404
|1.00
|0.7543
|0.7543
|0.7473
|-303.50
|43023.70
|809
|2005.10.21 06:50
|sell
|405
|1.00
|0.7530
|0.7560
|0.7490
|810
|2005.10.21 18:05
|t/p
|405
|1.00
|0.7490
|0.7560
|0.7490
|400.00
|43423.70
|811
|2005.10.21 18:20
|sell
|406
|1.00
|0.7501
|0.7531
|0.7461
|812
|2005.10.25 12:05
|s/l
|406
|1.00
|0.7531
|0.7531
|0.7461
|-307.00
|43116.70
|813
|2005.10.25 15:35
|sell
|407
|1.00
|0.7527
|0.7557
|0.7487
|814
|2005.10.25 17:50
|s/l
|407
|1.00
|0.7557
|0.7557
|0.7487
|-300.00
|42816.70
|815
|2005.10.25 22:45
|sell
|408
|1.00
|0.7571
|0.7601
|0.7531
|816
|2005.10.27 02:25
|t/p
|408
|1.00
|0.7531
|0.7601
|0.7531
|386.00
|43202.70
|817
|2005.10.27 02:35
|sell
|409
|1.00
|0.7536
|0.7566
|0.7496
|818
|2005.10.27 05:20
|s/l
|409
|1.00
|0.7566
|0.7566
|0.7496
|-300.00
|42902.70
|819
|2005.10.27 09:40
|sell
|410
|1.00
|0.7569
|0.7599
|0.7529
|820
|2005.10.27 15:40
|s/l
|410
|1.00
|0.7599
|0.7599
|0.7529
|-300.00
|42602.70
|821
|2005.10.27 16:45
|sell
|411
|1.00
|0.7600
|0.7630
|0.7560
|822
|2005.10.28 04:35
|t/p
|411
|1.00
|0.7560
|0.7630
|0.7560
|396.50
|42999.20
|823
|2005.10.28 09:35
|buy
|412
|1.00
|0.7559
|0.7529
|0.7599
|824
|2005.10.28 15:40
|s/l
|412
|1.00
|0.7529
|0.7529
|0.7599
|-300.00
|42699.20
|825
|2005.10.28 19:45
|buy
|413
|1.00
|0.7500
|0.7470
|0.7540
|826
|2005.10.31 17:05
|s/l
|413
|1.00
|0.7470
|0.7470
|0.7540
|-299.10
|42400.10
|827
|2005.10.31 17:30
|sell
|414
|1.00
|0.7483
|0.7513
|0.7443
|828
|2005.11.01 17:25
|t/p
|414
|1.00
|0.7443
|0.7513
|0.7443
|396.50
|42796.60
|829
|2005.11.01 17:25
|buy
|415
|1.00
|0.7443
|0.7413
|0.7483
|830
|2005.11.02 10:15
|s/l
|415
|1.00
|0.7413
|0.7413
|0.7483
|-299.10
|42497.50
|831
|2005.11.02 16:40
|buy
|416
|1.00
|0.7410
|0.7380
|0.7450
|832
|2005.11.04 06:15
|s/l
|416
|1.00
|0.7380
|0.7380
|0.7450
|-296.40
|42201.10
|833
|2005.11.04 14:40
|buy
|417
|1.00
|0.7361
|0.7331
|0.7401
|834
|2005.11.04 17:10
|s/l
|417
|1.00
|0.7331
|0.7331
|0.7401
|-300.00
|41901.10
|835
|2005.11.04 18:15
|buy
|418
|1.00
|0.7317
|0.7287
|0.7357
|836
|2005.11.08 03:15
|s/l
|418
|1.00
|0.7287
|0.7287
|0.7357
|-298.20
|41602.90
|837
|2005.11.09 21:20
|buy
|419
|1.00
|0.7368
|0.7338
|0.7408
|838
|2005.11.10 02:05
|s/l
|419
|1.00
|0.7338
|0.7338
|0.7408
|-297.30
|41305.60
|839
|2005.11.10 09:35
|sell
|420
|1.00
|0.7332
|0.7362
|0.7292
|840
|2005.11.14 14:10
|t/p
|420
|1.00
|0.7292
|0.7362
|0.7292
|393.00
|41698.60
|841
|2005.11.14 15:35
|sell
|421
|1.00
|0.7288
|0.7318
|0.7248
|842
|2005.11.15 18:10
|s/l
|421
|1.00
|0.7318
|0.7318
|0.7248
|-303.50
|41395.10
|843
|2005.11.16 02:15
|sell
|422
|1.00
|0.7323
|0.7353
|0.7283
|844
|2005.11.17 20:05
|s/l
|422
|1.00
|0.7353
|0.7353
|0.7283
|-310.50
|41084.60
|845
|2005.11.17 22:15
|sell
|423
|1.00
|0.7347
|0.7377
|0.7307
|846
|2005.11.18 10:20
|t/p
|423
|1.00
|0.7307
|0.7377
|0.7307
|396.50
|41481.10
|847
|2005.11.18 15:10
|buy
|424
|1.00
|0.7314
|0.7284
|0.7354
|848
|2005.11.21 11:05
|t/p
|424
|1.00
|0.7354
|0.7284
|0.7354
|400.90
|41882.00
|849
|2005.11.22 07:20
|sell
|425
|1.00
|0.7342
|0.7372
|0.7302
|850
|2005.11.22 21:05
|s/l
|425
|1.00
|0.7372
|0.7372
|0.7302
|-300.00
|41582.00
|851
|2005.11.23 17:15
|sell
|426
|1.00
|0.7383
|0.7413
|0.7343
|852
|2005.11.28 01:00
|t/p
|426
|1.00
|0.7343
|0.7413
|0.7343
|382.50
|41964.50
|853
|2005.11.28 10:59
|sell
|427
|1.00
|0.7333
|0.7363
|0.7293
|854
|2005.11.28 17:05
|s/l
|427
|1.00
|0.7363
|0.7363
|0.7293
|-300.00
|41664.50
|855
|2005.11.28 21:20
|buy
|428
|1.00
|0.7429
|0.7399
|0.7469
|856
|2005.11.29 04:20
|s/l
|428
|1.00
|0.7399
|0.7399
|0.7469
|-299.10
|41365.40
|857
|2005.11.29 08:10
|sell
|429
|1.00
|0.7402
|0.7432
|0.7362
|858
|2005.12.01 19:30
|s/l
|429
|1.00
|0.7432
|0.7432
|0.7362
|-314.00
|41051.40
|859
|2005.12.01 21:10
|sell
|430
|1.00
|0.7433
|0.7463
|0.7393
|860
|2005.12.02 15:50
|s/l
|430
|1.00
|0.7463
|0.7463
|0.7393
|-303.50
|40747.90
|861
|2005.12.02 16:15
|sell
|431
|1.00
|0.7462
|0.7492
|0.7422
|862
|2005.12.02 20:20
|s/l
|431
|1.00
|0.7492
|0.7492
|0.7422
|-300.00
|40447.90
|863
|2005.12.05 02:40
|sell
|432
|1.00
|0.7469
|0.7499
|0.7429
|864
|2005.12.05 15:10
|s/l
|432
|1.00
|0.7499
|0.7499
|0.7429
|-300.00
|40147.90
|865
|2005.12.05 16:20
|sell
|433
|1.00
|0.7503
|0.7533
|0.7463
|866
|2005.12.06 10:35
|s/l
|433
|1.00
|0.7533
|0.7533
|0.7463
|-303.50
|39844.40
|867
|2005.12.06 11:20
|sell
|434
|1.00
|0.7535
|0.7565
|0.7495
|868
|2005.12.07 02:40
|t/p
|434
|1.00
|0.7495
|0.7565
|0.7495
|396.50
|40240.90
|869
|2005.12.07 06:20
|sell
|435
|1.00
|0.7501
|0.7531
|0.7461
|870
|2005.12.07 09:20
|t/p
|435
|1.00
|0.7461
|0.7531
|0.7461
|400.00
|40640.90
|871
|2005.12.07 09:35
|sell
|436
|1.00
|0.7473
|0.7503
|0.7433
|872
|2005.12.08 18:20
|s/l
|436
|1.00
|0.7503
|0.7503
|0.7433
|-310.50
|40330.40
|873
|2005.12.08 19:20
|sell
|437
|1.00
|0.7510
|0.7540
|0.7470
|874
|2005.12.12 15:15
|s/l
|437
|1.00
|0.7540
|0.7540
|0.7470
|-307.00
|40023.40
|875
|2005.12.12 20:45
|sell
|438
|1.00
|0.7560
|0.7590
|0.7520
|876
|2005.12.15 09:30
|t/p
|438
|1.00
|0.7520
|0.7590
|0.7520
|382.50
|40405.90
|877
|2005.12.15 10:50
|buy
|439
|1.00
|0.7503
|0.7473
|0.7543
|878
|2005.12.15 13:20
|s/l
|439
|1.00
|0.7473
|0.7473
|0.7543
|-300.00
|40105.90
|879
|2005.12.15 13:35
|sell
|440
|1.00
|0.7495
|0.7525
|0.7455
|880
|2005.12.16 02:15
|t/p
|440
|1.00
|0.7455
|0.7525
|0.7455
|396.50
|40502.40
|881
|2005.12.16 03:20
|sell
|441
|1.00
|0.7457
|0.7487
|0.7417
|882
|2005.12.19 19:35
|t/p
|441
|1.00
|0.7417
|0.7487
|0.7417
|396.50
|40898.90
|883
|2005.12.19 21:35
|sell
|442
|1.00
|0.7411
|0.7441
|0.7371
|884
|2005.12.20 16:05
|t/p
|442
|1.00
|0.7371
|0.7441
|0.7371
|396.50
|41295.40
|885
|2005.12.20 16:15
|sell
|443
|1.00
|0.7383
|0.7413
|0.7343
|886
|2005.12.20 18:10
|t/p
|443
|1.00
|0.7343
|0.7413
|0.7343
|400.00
|41695.40
|887
|2005.12.20 19:45
|buy
|444
|1.00
|0.7326
|0.7296
|0.7366
|888
|2005.12.21 09:20
|t/p
|444
|1.00
|0.7366
|0.7296
|0.7366
|400.90
|42096.30
|889
|2005.12.21 10:20
|sell
|445
|1.00
|0.7363
|0.7393
|0.7323
|890
|2005.12.21 18:45
|t/p
|445
|1.00
|0.7323
|0.7393
|0.7323
|400.00
|42496.30
|891
|2005.12.21 20:50
|sell
|446
|1.00
|0.7331
|0.7361
|0.7291
|892
|2005.12.23 14:15
|t/p
|446
|1.00
|0.7291
|0.7361
|0.7291
|386.00
|42882.30
|893
|2005.12.23 18:50
|sell
|447
|1.00
|0.7285
|0.7315
|0.7245
|894
|2005.12.26 10:45
|s/l
|447
|1.00
|0.7315
|0.7315
|0.7245
|-303.50
|42578.80
|895
|2005.12.26 18:20
|sell
|448
|1.00
|0.7311
|0.7341
|0.7271
|896
|2005.12.27 17:59
|t/p
|448
|1.00
|0.7271
|0.7341
|0.7271
|396.50
|42975.30
|897
|2005.12.27 21:45
|buy
|449
|1.00
|0.7239
|0.7209
|0.7279
|898
|2005.12.28 07:35
|t/p
|449
|1.00
|0.7279
|0.7209
|0.7279
|400.90
|43376.20
|899
|2005.12.28 08:40
|buy
|450
|1.00
|0.7280
|0.7250
|0.7320
|900
|2005.12.29 17:40
|t/p
|450
|1.00
|0.7320
|0.7250
|0.7320
|402.70
|43778.90
|901
|2005.12.29 19:40
|sell
|451
|1.00
|0.7323
|0.7353
|0.7283
|902
|2006.01.03 04:10
|s/l
|451
|1.00
|0.7353
|0.7353
|0.7283
|-310.50
|43468.40
|903
|2006.01.03 10:20
|sell
|452
|1.00
|0.7371
|0.7401
|0.7331
|904
|2006.01.03 20:50
|s/l
|452
|1.00
|0.7401
|0.7401
|0.7331
|-300.00
|43168.40
|905
|2006.01.03 23:20
|sell
|453
|1.00
|0.7408
|0.7438
|0.7368
|906
|2006.01.04 14:20
|s/l
|453
|1.00
|0.7438
|0.7438
|0.7368
|-303.50
|42864.90
|907
|2006.01.04 16:50
|sell
|454
|1.00
|0.7445
|0.7475
|0.7405
|908
|2006.01.04 19:20
|s/l
|454
|1.00
|0.7475
|0.7475
|0.7405
|-300.00
|42564.90
|909
|2006.01.04 21:50
|sell
|455
|1.00
|0.7481
|0.7511
|0.7441
|910
|2006.01.06 15:50
|s/l
|455
|1.00
|0.7511
|0.7511
|0.7441
|-314.00
|42250.90
|911
|2006.01.09 02:45
|buy
|456
|1.00
|0.7519
|0.7489
|0.7559
|912
|2006.01.10 06:45
|s/l
|456
|1.00
|0.7489
|0.7489
|0.7559
|-299.10
|41951.80
|913
|2006.01.10 07:20
|sell
|457
|1.00
|0.7495
|0.7525
|0.7455
|914
|2006.01.10 12:20
|s/l
|457
|1.00
|0.7525
|0.7525
|0.7455
|-300.00
|41651.80
|915
|2006.01.10 15:15
|sell
|458
|1.00
|0.7522
|0.7552
|0.7482
|916
|2006.01.11 00:20
|t/p
|458
|1.00
|0.7482
|0.7552
|0.7482
|396.50
|42048.30
|917
|2006.01.11 00:45
|buy
|459
|1.00
|0.7483
|0.7453
|0.7523
|918
|2006.01.11 14:20
|t/p
|459
|1.00
|0.7523
|0.7453
|0.7523
|400.00
|42448.30
|919
|2006.01.11 15:35
|buy
|460
|1.00
|0.7519
|0.7489
|0.7559
|920
|2006.01.11 19:20
|t/p
|460
|1.00
|0.7559
|0.7489
|0.7559
|400.00
|42848.30
|921
|2006.01.11 20:20
|sell
|461
|1.00
|0.7564
|0.7594
|0.7524
|922
|2006.01.12 16:10
|t/p
|461
|1.00
|0.7524
|0.7594
|0.7524
|389.50
|43237.80
|923
|2006.01.12 17:35
|sell
|462
|1.00
|0.7519
|0.7549
|0.7479
|924
|2006.01.13 22:45
|s/l
|462
|1.00
|0.7549
|0.7549
|0.7479
|-303.50
|42934.30
|925
|2006.01.16 00:40
|buy
|463
|1.00
|0.7543
|0.7513
|0.7583
|926
|2006.01.17 13:40
|s/l
|463
|1.00
|0.7513
|0.7513
|0.7583
|-299.10
|42635.20
|927
|2006.01.17 14:20
|buy
|464
|1.00
|0.7516
|0.7486
|0.7556
|928
|2006.01.18 06:10
|s/l
|464
|1.00
|0.7486
|0.7486
|0.7556
|-299.10
|42336.10
|929
|2006.01.18 08:35
|sell
|465
|1.00
|0.7480
|0.7510
|0.7440
|930
|2006.01.23 01:50
|s/l
|465
|1.00
|0.7510
|0.7510
|0.7440
|-317.50
|42018.60
|931
|2006.01.23 02:20
|sell
|466
|1.00
|0.7499
|0.7529
|0.7459
|932
|2006.01.23 04:15
|s/l
|466
|1.00
|0.7529
|0.7529
|0.7459
|-300.00
|41718.60
|933
|2006.01.23 11:50
|buy
|467
|1.00
|0.7522
|0.7492
|0.7562
|934
|2006.01.24 10:40
|s/l
|467
|1.00
|0.7492
|0.7492
|0.7562
|-299.10
|41419.50
|935
|2006.01.24 11:15
|sell
|468
|1.00
|0.7497
|0.7527
|0.7457
|936
|2006.01.25 10:40
|s/l
|468
|1.00
|0.7527
|0.7527
|0.7457
|-303.50
|41116.00
|937
|2006.01.25 13:15
|sell
|469
|1.00
|0.7531
|0.7561
|0.7491
|938
|2006.01.26 15:15
|s/l
|469
|1.00
|0.7561
|0.7561
|0.7491
|-310.50
|40805.50
|939
|2006.01.26 17:20
|sell
|470
|1.00
|0.7538
|0.7568
|0.7498
|940
|2006.01.30 01:00
|t/p
|470
|1.00
|0.7498
|0.7568
|0.7498
|393.00
|41198.50
|941
|2006.01.30 03:45
|sell
|471
|1.00
|0.7508
|0.7538
|0.7468
|942
|2006.01.31 13:50
|s/l
|471
|1.00
|0.7538
|0.7538
|0.7468
|-303.50
|40895.00
|943
|2006.01.31 16:50
|sell
|472
|1.00
|0.7548
|0.7578
|0.7508
|944
|2006.01.31 22:05
|s/l
|472
|1.00
|0.7578
|0.7578
|0.7508
|-300.00
|40595.00
|945
|2006.02.01 09:45
|buy
|473
|1.00
|0.7569
|0.7539
|0.7609
|946
|2006.02.01 13:40
|s/l
|473
|1.00
|0.7539
|0.7539
|0.7609
|-300.00
|40295.00
|947
|2006.02.01 15:35
|sell
|474
|1.00
|0.7549
|0.7579
|0.7509
|948
|2006.02.02 11:05
|t/p
|474
|1.00
|0.7509
|0.7579
|0.7509
|389.50
|40684.50
|949
|2006.02.02 11:20
|sell
|475
|1.00
|0.7519
|0.7549
|0.7479
|950
|2006.02.02 18:20
|s/l
|475
|1.00
|0.7549
|0.7549
|0.7479
|-300.00
|40384.50
|951
|2006.02.02 19:45
|sell
|476
|1.00
|0.7550
|0.7580
|0.7510
|952
|2006.02.03 15:35
|t/p
|476
|1.00
|0.7510
|0.7580
|0.7510
|396.50
|40781.00
|953
|2006.02.03 15:45
|sell
|477
|1.00
|0.7533
|0.7563
|0.7493
|954
|2006.02.03 16:15
|t/p
|477
|1.00
|0.7493
|0.7563
|0.7493
|400.00
|41181.00
|955
|2006.02.03 17:40
|buy
|478
|1.00
|0.7481
|0.7451
|0.7521
|956
|2006.02.06 15:15
|s/l
|478
|1.00
|0.7451
|0.7451
|0.7521
|-299.10
|40881.90
|957
|2006.02.06 18:45
|sell
|479
|1.00
|0.7432
|0.7462
|0.7392
|958
|2006.02.08 06:40
|t/p
|479
|1.00
|0.7392
|0.7462
|0.7392
|393.00
|41274.90
|959
|2006.02.08 08:35
|sell
|480
|1.00
|0.7386
|0.7416
|0.7346
|960
|2006.02.09 02:50
|s/l
|480
|1.00
|0.7416
|0.7416
|0.7346
|-310.50
|40964.40
|961
|2006.02.09 03:20
|sell
|481
|1.00
|0.7411
|0.7441
|0.7371
|962
|2006.02.13 01:00
|t/p
|481
|1.00
|0.7371
|0.7441
|0.7371
|393.00
|41357.40
|963
|2006.02.13 11:10
|sell
|482
|1.00
|0.7375
|0.7405
|0.7335
|964
|2006.02.14 21:35
|s/l
|482
|1.00
|0.7405
|0.7405
|0.7335
|-303.50
|41053.90
|965
|2006.02.15 01:15
|sell
|483
|1.00
|0.7417
|0.7447
|0.7377
|966
|2006.02.15 19:50
|t/p
|483
|1.00
|0.7377
|0.7447
|0.7377
|400.00
|41453.90
|967
|2006.02.15 23:35
|sell
|484
|1.00
|0.7387
|0.7417
|0.7347
|968
|2006.02.17 01:40
|s/l
|484
|1.00
|0.7417
|0.7417
|0.7347
|-314.00
|41139.90
|969
|2006.02.17 03:15
|sell
|485
|1.00
|0.7406
|0.7436
|0.7366
|970
|2006.02.17 10:50
|t/p
|485
|1.00
|0.7366
|0.7436
|0.7366
|400.00
|41539.90
|971
|2006.02.17 11:10
|buy
|486
|1.00
|0.7361
|0.7331
|0.7401
|972
|2006.02.20 04:20
|t/p
|486
|1.00
|0.7401
|0.7331
|0.7401
|400.90
|41940.80
|973
|2006.02.21 08:35
|sell
|487
|1.00
|0.7384
|0.7414
|0.7344
|974
|2006.02.23 12:50
|s/l
|487
|1.00
|0.7414
|0.7414
|0.7344
|-314.00
|41626.80
|975
|2006.02.23 13:15
|sell
|488
|1.00
|0.7415
|0.7445
|0.7375
|976
|2006.02.27 01:10
|t/p
|488
|1.00
|0.7375
|0.7445
|0.7375
|393.00
|42019.80
|977
|2006.02.27 10:20
|sell
|489
|1.00
|0.7391
|0.7421
|0.7351
|978
|2006.02.28 17:20
|s/l
|489
|1.00
|0.7421
|0.7421
|0.7351
|-303.50
|41716.30
|979
|2006.03.01 00:35
|sell
|490
|1.00
|0.7428
|0.7458
|0.7388
|980
|2006.03.01 15:20
|s/l
|490
|1.00
|0.7458
|0.7458
|0.7388
|-300.00
|41416.30
|981
|2006.03.01 16:20
|sell
|491
|1.00
|0.7461
|0.7491
|0.7421
|982
|2006.03.06 17:35
|t/p
|491
|1.00
|0.7421
|0.7491
|0.7421
|382.50
|41798.80
|983
|2006.03.06 19:20
|buy
|492
|1.00
|0.7403
|0.7373
|0.7443
|984
|2006.03.07 06:45
|s/l
|492
|1.00
|0.7373
|0.7373
|0.7443
|-299.10
|41499.70
|985
|2006.03.07 07:50
|buy
|493
|1.00
|0.7373
|0.7343
|0.7413
|986
|2006.03.07 17:50
|s/l
|493
|1.00
|0.7343
|0.7343
|0.7413
|-300.00
|41199.70
|987
|2006.03.07 19:20
|buy
|494
|1.00
|0.7331
|0.7301
|0.7371
|988
|2006.03.09 12:35
|t/p
|494
|1.00
|0.7371
|0.7301
|0.7371
|403.60
|41603.30
|989
|2006.03.09 13:20
|sell
|495
|1.00
|0.7368
|0.7398
|0.7328
|990
|2006.03.10 15:40
|t/p
|495
|1.00
|0.7328
|0.7398
|0.7328
|396.50
|41999.80
|991
|2006.03.10 15:45
|sell
|496
|1.00
|0.7346
|0.7376
|0.7306
|992
|2006.03.10 16:50
|t/p
|496
|1.00
|0.7306
|0.7376
|0.7306
|400.00
|42399.80
|993
|2006.03.10 17:35
|sell
|497
|1.00
|0.7315
|0.7345
|0.7275
|994
|2006.03.13 22:10
|s/l
|497
|1.00
|0.7345
|0.7345
|0.7275
|-303.50
|42096.30
|995
|2006.03.14 00:20
|sell
|498
|1.00
|0.7367
|0.7397
|0.7327
|996
|2006.03.14 05:50
|t/p
|498
|1.00
|0.7327
|0.7397
|0.7327
|400.00
|42496.30
|997
|2006.03.14 10:20
|sell
|499
|1.00
|0.7338
|0.7368
|0.7298
|998
|2006.03.14 19:20
|s/l
|499
|1.00
|0.7368
|0.7368
|0.7298
|-300.00
|42196.30
|999
|2006.03.15 01:35
|sell
|500
|1.00
|0.7373
|0.7403
|0.7333
|1000
|2006.03.15 16:20
|s/l
|500
|1.00
|0.7403
|0.7403
|0.7333
|-300.00
|41896.30
|1001
|2006.03.15 17:45
|sell
|501
|1.00
|0.7396
|0.7426
|0.7356
|1002
|2006.03.16 15:10
|t/p
|501
|1.00
|0.7356
|0.7426
|0.7356
|389.50
|42285.80
|1003
|2006.03.16 15:45
|sell
|502
|1.00
|0.7365
|0.7395
|0.7325
|1004
|2006.03.17 10:20
|t/p
|502
|1.00
|0.7325
|0.7395
|0.7325
|396.50
|42682.30
|1005
|2006.03.17 12:35
|buy
|503
|1.00
|0.7328
|0.7298
|0.7368
|1006
|2006.03.17 15:10
|s/l
|503
|1.00
|0.7298
|0.7298
|0.7368
|-300.00
|42382.30
|1007
|2006.03.17 16:15
|buy
|504
|1.00
|0.7293
|0.7263
|0.7333
|1008
|2006.03.17 17:20
|s/l
|504
|1.00
|0.7263
|0.7263
|0.7333
|-300.00
|42082.30
|1009
|2006.03.17 22:35
|sell
|505
|1.00
|0.7274
|0.7304
|0.7234
|1010
|2006.03.20 08:10
|t/p
|505
|1.00
|0.7234
|0.7304
|0.7234
|396.50
|42478.80
|1011
|2006.03.20 08:20
|sell
|506
|1.00
|0.7256
|0.7286
|0.7216
|1012
|2006.03.20 08:35
|t/p
|506
|1.00
|0.7216
|0.7286
|0.7216
|400.00
|42878.80
|1013
|2006.03.20 09:35
|sell
|507
|1.00
|0.7215
|0.7245
|0.7175
|1014
|2006.03.21 10:05
|t/p
|507
|1.00
|0.7175
|0.7245
|0.7175
|396.50
|43275.30
|1015
|2006.03.21 10:15
|sell
|508
|1.00
|0.7190
|0.7220
|0.7150
|1016
|2006.03.21 18:20
|t/p
|508
|1.00
|0.7150
|0.7220
|0.7150
|400.00
|43675.30
|1017
|2006.03.21 18:20
|buy
|509
|1.00
|0.7150
|0.7120
|0.7190
|1018
|2006.03.22 01:20
|t/p
|509
|1.00
|0.7190
|0.7120
|0.7190
|400.90
|44076.20
|1019
|2006.03.22 01:20
|sell
|510
|1.00
|0.7190
|0.7220
|0.7150
|1020
|2006.03.23 17:20
|t/p
|510
|1.00
|0.7150
|0.7220
|0.7150
|389.50
|44465.70
|1021
|2006.03.23 18:20
|buy
|511
|1.00
|0.7134
|0.7104
|0.7174
|1022
|2006.03.24 02:45
|s/l
|511
|1.00
|0.7104
|0.7104
|0.7174
|-299.10
|44166.60
|1023
|2006.03.24 03:30
|sell
|512
|1.00
|0.7117
|0.7147
|0.7077
|1024
|2006.03.24 09:40
|t/p
|512
|1.00
|0.7077
|0.7147
|0.7077
|400.00
|44566.60
|1025
|2006.03.24 11:35
|sell
|513
|1.00
|0.7094
|0.7124
|0.7054
|1026
|2006.03.27 08:40
|t/p
|513
|1.00
|0.7054
|0.7124
|0.7054
|396.50
|44963.10
|1027
|2006.03.27 09:20
|sell
|514
|1.00
|0.7043
|0.7073
|0.7003
|1028
|2006.03.27 15:20
|s/l
|514
|1.00
|0.7073
|0.7073
|0.7003
|-300.00
|44663.10
|1029
|2006.03.27 16:20
|sell
|515
|1.00
|0.7067
|0.7097
|0.7027
|1030
|2006.03.28 06:40
|s/l
|515
|1.00
|0.7097
|0.7097
|0.7027
|-303.50
|44359.60
|1031
|2006.03.28 12:50
|sell
|516
|1.00
|0.7117
|0.7147
|0.7077
|1032
|2006.03.28 18:20
|t/p
|516
|1.00
|0.7077
|0.7147
|0.7077
|400.00
|44759.60
|1033
|2006.03.28 22:10
|sell
|517
|1.00
|0.7088
|0.7118
|0.7048
|1034
|2006.03.28 22:50
|t/p
|517
|1.00
|0.7048
|0.7118
|0.7048
|400.00
|45159.60
|1035
|2006.03.29 02:20
|sell
|518
|1.00
|0.7063
|0.7093
|0.7023
|1036
|2006.03.29 05:15
|t/p
|518
|1.00
|0.7023
|0.7093
|0.7023
|400.00
|45559.60
|1037
|2006.03.29 09:20
|buy
|519
|1.00
|0.7022
|0.6992
|0.7062
|1038
|2006.03.29 19:45
|t/p
|519
|1.00
|0.7062
|0.6992
|0.7062
|400.00
|45959.60
|1039
|2006.03.29 21:10
|sell
|520
|1.00
|0.7070
|0.7100
|0.7030
|1040
|2006.03.30 05:10
|s/l
|520
|1.00
|0.7100
|0.7100
|0.7030
|-310.50
|45649.10
|1041
|2006.03.30 06:20
|sell
|521
|1.00
|0.7105
|0.7135
|0.7065
|1042
|2006.03.30 15:10
|s/l
|521
|1.00
|0.7135
|0.7135
|0.7065
|-300.00
|45349.10
|1043
|2006.03.30 16:50
|buy
|522
|1.00
|0.7110
|0.7080
|0.7150
|1044
|2006.03.30 22:10
|t/p
|522
|1.00
|0.7150
|0.7080
|0.7150
|400.00
|45749.10
|1045
|2006.03.30 22:35
|buy
|523
|1.00
|0.7145
|0.7115
|0.7185
|1046
|2006.03.31 16:35
|s/l
|523
|1.00
|0.7115
|0.7115
|0.7185
|-299.10
|45450.00
|1047
|2006.03.31 16:45
|sell
|524
|1.00
|0.7128
|0.7158
|0.7088
|1048
|2006.03.31 19:45
|s/l
|524
|1.00
|0.7158
|0.7158
|0.7088
|-300.00
|45150.00
|1049
|2006.03.31 20:15
|sell
|525
|1.00
|0.7165
|0.7195
|0.7125
|1050
|2006.04.04 02:20
|t/p
|525
|1.00
|0.7125
|0.7195
|0.7125
|393.00
|45543.00
|1051
|2006.04.04 02:35
|sell
|526
|1.00
|0.7155
|0.7185
|0.7115
|1052
|2006.04.04 14:15
|s/l
|526
|1.00
|0.7185
|0.7185
|0.7115
|-300.00
|45243.00
|1053
|2006.04.04 15:35
|buy
|527
|1.00
|0.7191
|0.7161
|0.7231
|1054
|2006.04.05 02:40
|t/p
|527
|1.00
|0.7231
|0.7161
|0.7231
|400.90
|45643.90
|1055
|2006.04.05 03:20
|sell
|528
|1.00
|0.7229
|0.7259
|0.7189
|1056
|2006.04.05 15:40
|s/l
|528
|1.00
|0.7259
|0.7259
|0.7189
|-300.00
|45343.90
|1057
|2006.04.05 16:20
|sell
|529
|1.00
|0.7264
|0.7294
|0.7224
|1058
|2006.04.06 10:10
|s/l
|529
|1.00
|0.7294
|0.7294
|0.7224
|-310.50
|45033.40
|1059
|2006.04.06 12:40
|buy
|530
|1.00
|0.7315
|0.7285
|0.7355
|1060
|2006.04.06 16:50
|s/l
|530
|1.00
|0.7285
|0.7285
|0.7355
|-300.00
|44733.40
|1061
|2006.04.06 17:20
|sell
|531
|1.00
|0.7285
|0.7315
|0.7245
|1062
|2006.04.06 17:35
|s/l
|531
|1.00
|0.7315
|0.7315
|0.7245
|-300.00
|44433.40
|1063
|2006.04.06 19:15
|sell
|532
|1.00
|0.7314
|0.7344
|0.7274
|1064
|2006.04.07 15:45
|s/l
|532
|1.00
|0.7344
|0.7344
|0.7274
|-303.50
|44129.90
|1065
|2006.04.07 16:10
|sell
|533
|1.00
|0.7327
|0.7357
|0.7287
|1066
|2006.04.07 17:20
|t/p
|533
|1.00
|0.7287
|0.7357
|0.7287
|400.00
|44529.90
|1067
|2006.04.07 19:30
|sell
|534
|1.00
|0.7278
|0.7308
|0.7238
|1068
|2006.04.11 07:20
|s/l
|534
|1.00
|0.7308
|0.7308
|0.7238
|-307.00
|44222.90
|1069
|2006.04.11 09:15
|sell
|535
|1.00
|0.7322
|0.7352
|0.7282
|1070
|2006.04.13 04:40
|t/p
|535
|1.00
|0.7282
|0.7352
|0.7282
|386.00
|44608.90
|1071
|2006.04.13 06:50
|sell
|536
|1.00
|0.7297
|0.7327
|0.7257
|1072
|2006.04.13 16:10
|t/p
|536
|1.00
|0.7257
|0.7327
|0.7257
|400.00
|45008.90
|1073
|2006.04.13 16:45
|sell
|537
|1.00
|0.7264
|0.7294
|0.7224
|1074
|2006.04.17 02:35
|s/l
|537
|1.00
|0.7294
|0.7294
|0.7224
|-307.00
|44701.90
|1075
|2006.04.17 05:20
|sell
|538
|1.00
|0.7325
|0.7355
|0.7285
|1076
|2006.04.17 17:15
|s/l
|538
|1.00
|0.7355
|0.7355
|0.7285
|-300.00
|44401.90
|1077
|2006.04.18 00:20
|sell
|539
|1.00
|0.7375
|0.7405
|0.7335
|1078
|2006.04.18 03:50
|s/l
|539
|1.00
|0.7405
|0.7405
|0.7335
|-300.00
|44101.90
|1079
|2006.04.18 04:35
|buy
|540
|1.00
|0.7386
|0.7356
|0.7426
|1080
|2006.04.19 00:20
|t/p
|540
|1.00
|0.7426
|0.7356
|0.7426
|400.90
|44502.80
|1081
|2006.04.19 02:50
|buy
|541
|1.00
|0.7417
|0.7387
|0.7457
|1082
|2006.04.19 18:15
|t/p
|541
|1.00
|0.7457
|0.7387
|0.7457
|400.00
|44902.80
|1083
|2006.04.19 19:20
|sell
|542
|1.00
|0.7468
|0.7498
|0.7428
|1084
|2006.04.20 12:50
|t/p
|542
|1.00
|0.7428
|0.7498
|0.7428
|389.50
|45292.30
|1085
|2006.04.20 16:20
|sell
|543
|1.00
|0.7434
|0.7464
|0.7394
|1086
|2006.04.20 17:05
|t/p
|543
|1.00
|0.7394
|0.7464
|0.7394
|400.00
|45692.30
|1087
|2006.04.20 17:10
|sell
|544
|1.00
|0.7426
|0.7456
|0.7386
|1088
|2006.04.20 17:50
|t/p
|544
|1.00
|0.7386
|0.7456
|0.7386
|400.00
|46092.30
|1089
|2006.04.20 18:50
|buy
|545
|1.00
|0.7362
|0.7332
|0.7402
|1090
|2006.04.21 11:05
|t/p
|545
|1.00
|0.7402
|0.7332
|0.7402
|400.90
|46493.20
|1091
|2006.04.21 14:35
|sell
|546
|1.00
|0.7407
|0.7437
|0.7367
|1092
|2006.04.21 17:40
|s/l
|546
|1.00
|0.7437
|0.7437
|0.7367
|-300.00
|46193.20
|1093
|2006.04.21 17:45
|buy
|547
|1.00
|0.7418
|0.7388
|0.7458
|1094
|2006.04.21 21:50
|t/p
|547
|1.00
|0.7458
|0.7388
|0.7458
|400.00
|46593.20
|1095
|2006.04.24 01:45
|sell
|548
|1.00
|0.7470
|0.7500
|0.7430
|1096
|2006.04.24 16:20
|t/p
|548
|1.00
|0.7430
|0.7500
|0.7430
|400.00
|46993.20
|1097
|2006.04.24 17:20
|sell
|549
|1.00
|0.7430
|0.7460
|0.7390
|1098
|2006.04.24 19:20
|s/l
|549
|1.00
|0.7460
|0.7460
|0.7390
|-300.00
|46693.20
|1099
|2006.04.24 20:20
|sell
|550
|1.00
|0.7455
|0.7485
|0.7415
|1100
|2006.04.26 15:50
|s/l
|550
|1.00
|0.7485
|0.7485
|0.7415
|-307.00
|46386.20
|1101
|2006.04.26 17:20
|buy
|551
|1.00
|0.7516
|0.7486
|0.7556
|1102
|2006.04.27 17:20
|t/p
|551
|1.00
|0.7556
|0.7486
|0.7556
|402.70
|46788.90
|1103
|2006.04.27 18:50
|sell
|552
|1.00
|0.7574
|0.7604
|0.7534
|1104
|2006.04.28 19:50
|s/l
|552
|1.00
|0.7604
|0.7604
|0.7534
|-303.50
|46485.40
|1105
|2006.04.28 22:35
|buy
|553
|1.00
|0.7592
|0.7562
|0.7632
|1106
|2006.05.01 16:10
|t/p
|553
|1.00
|0.7632
|0.7562
|0.7632
|400.90
|46886.30
|1107
|2006.05.01 18:50
|buy
|554
|1.00
|0.7603
|0.7573
|0.7643
|1108
|2006.05.02 00:40
|s/l
|554
|1.00
|0.7573
|0.7573
|0.7643
|-299.10
|46587.20
|1109
|2006.05.02 05:20
|sell
|555
|1.00
|0.7575
|0.7605
|0.7535
|1110
|2006.05.02 12:50
|s/l
|555
|1.00
|0.7605
|0.7605
|0.7535
|-300.00
|46287.20
|1111
|2006.05.02 14:20
|sell
|556
|1.00
|0.7610
|0.7640
|0.7570
|1112
|2006.05.03 02:35
|s/l
|556
|1.00
|0.7640
|0.7640
|0.7570
|-303.50
|45983.70
|1113
|2006.05.03 11:40
|buy
|557
|1.00
|0.7681
|0.7651
|0.7721
|1114
|2006.05.04 10:20
|s/l
|557
|1.00
|0.7651
|0.7651
|0.7721
|-297.30
|45686.40
|1115
|2006.05.04 10:20
|buy
|558
|1.00
|0.7653
|0.7623
|0.7693
|1116
|2006.05.04 15:15
|t/p
|558
|1.00
|0.7693
|0.7623
|0.7693
|400.00
|46086.40
|1117
|2006.05.05 00:45
|buy
|559
|1.00
|0.7709
|0.7679
|0.7749
|1118
|2006.05.05 04:50
|s/l
|559
|1.00
|0.7679
|0.7679
|0.7749
|-300.00
|45786.40
|1119
|2006.05.05 05:35
|sell
|560
|1.00
|0.7685
|0.7715
|0.7645
|1120
|2006.05.05 15:50
|s/l
|560
|1.00
|0.7715
|0.7715
|0.7645
|-300.00
|45486.40
|1121
|2006.05.05 18:10
|sell
|561
|1.00
|0.7708
|0.7738
|0.7668
|1122
|2006.05.08 11:50
|s/l
|561
|1.00
|0.7738
|0.7738
|0.7668
|-303.50
|45182.90
|1123
|2006.05.08 13:20
|sell
|562
|1.00
|0.7743
|0.7773
|0.7703
|1124
|2006.05.08 16:45
|t/p
|562
|1.00
|0.7703
|0.7773
|0.7703
|400.00
|45582.90
|1125
|2006.05.08 17:15
|buy
|563
|1.00
|0.7688
|0.7658
|0.7728
|1126
|2006.05.09 10:20
|s/l
|563
|1.00
|0.7658
|0.7658
|0.7728
|-299.10
|45283.80
|1127
|2006.05.09 12:35
|sell
|564
|1.00
|0.7646
|0.7676
|0.7606
|1128
|2006.05.09 14:05
|s/l
|564
|1.00
|0.7676
|0.7676
|0.7606
|-300.00
|44983.80
|1129
|2006.05.09 15:35
|buy
|565
|1.00
|0.7677
|0.7647
|0.7717
|1130
|2006.05.09 16:30
|t/p
|565
|1.00
|0.7717
|0.7647
|0.7717
|400.00
|45383.80
|1131
|2006.05.09 17:20
|sell
|566
|1.00
|0.7735
|0.7765
|0.7695
|1132
|2006.05.10 14:50
|s/l
|566
|1.00
|0.7765
|0.7765
|0.7695
|-303.50
|45080.30
|1133
|2006.05.10 15:20
|sell
|567
|1.00
|0.7763
|0.7793
|0.7723
|1134
|2006.05.11 02:40
|t/p
|567
|1.00
|0.7723
|0.7793
|0.7723
|389.50
|45469.80
|1135
|2006.05.11 06:15
|buy
|568
|1.00
|0.7707
|0.7677
|0.7747
|1136
|2006.05.11 16:20
|t/p
|568
|1.00
|0.7747
|0.7677
|0.7747
|400.00
|45869.80
|1137
|2006.05.11 17:20
|sell
|569
|1.00
|0.7764
|0.7794
|0.7724
|1138
|2006.05.11 19:20
|s/l
|569
|1.00
|0.7794
|0.7794
|0.7724
|-300.00
|45569.80
|1139
|2006.05.11 19:20
|buy
|570
|1.00
|0.7777
|0.7747
|0.7817
|1140
|2006.05.12 12:05
|s/l
|570
|1.00
|0.7747
|0.7747
|0.7817
|-299.10
|45270.70
|1141
|2006.05.12 12:10
|sell
|571
|1.00
|0.7763
|0.7793
|0.7723
|1142
|2006.05.12 18:50
|t/p
|571
|1.00
|0.7723
|0.7793
|0.7723
|400.00
|45670.70
|1143
|2006.05.12 22:20
|sell
|572
|1.00
|0.7748
|0.7778
|0.7708
|1144
|2006.05.15 01:10
|t/p
|572
|1.00
|0.7708
|0.7778
|0.7708
|396.50
|46067.20
|1145
|2006.05.15 01:20
|sell
|573
|1.00
|0.7746
|0.7776
|0.7706
|1146
|2006.05.15 05:35
|t/p
|573
|1.00
|0.7706
|0.7776
|0.7706
|400.00
|46467.20
|1147
|2006.05.15 09:20
|sell
|574
|1.00
|0.7705
|0.7735
|0.7665
|1148
|2006.05.15 09:35
|t/p
|574
|1.00
|0.7665
|0.7735
|0.7665
|400.00
|46867.20
|1149
|2006.05.15 10:20
|sell
|575
|1.00
|0.7663
|0.7693
|0.7623
|1150
|2006.05.15 11:15
|t/p
|575
|1.00
|0.7623
|0.7693
|0.7623
|400.00
|47267.20
|1151
|2006.05.15 12:20
|buy
|576
|1.00
|0.7620
|0.7590
|0.7660
|1152
|2006.05.15 16:20
|t/p
|576
|1.00
|0.7660
|0.7590
|0.7660
|400.00
|47667.20
|1153
|2006.05.15 16:20
|sell
|577
|1.00
|0.7660
|0.7690
|0.7620
|1154
|2006.05.15 19:15
|t/p
|577
|1.00
|0.7620
|0.7690
|0.7620
|400.00
|48067.20
|1155
|2006.05.15 20:45
|buy
|578
|1.00
|0.7618
|0.7588
|0.7658
|1156
|2006.05.16 16:20
|t/p
|578
|1.00
|0.7658
|0.7588
|0.7658
|400.90
|48468.10
|1157
|2006.05.17 03:20
|sell
|579
|1.00
|0.7673
|0.7703
|0.7633
|1158
|2006.05.17 10:15
|s/l
|579
|1.00
|0.7703
|0.7703
|0.7633
|-300.00
|48168.10
|1159
|2006.05.17 21:15
|sell
|580
|1.00
|0.7595
|0.7625
|0.7555
|1160
|2006.05.18 11:05
|s/l
|580
|1.00
|0.7625
|0.7625
|0.7555
|-310.50
|47857.60
|1161
|2006.05.18 13:20
|sell
|581
|1.00
|0.7642
|0.7672
|0.7602
|1162
|2006.05.18 16:45
|s/l
|581
|1.00
|0.7672
|0.7672
|0.7602
|-300.00
|47557.60
|1163
|2006.05.18 17:30
|buy
|582
|1.00
|0.7656
|0.7626
|0.7696
|1164
|2006.05.18 21:50
|s/l
|582
|1.00
|0.7626
|0.7626
|0.7696
|-300.00
|47257.60
|1165
|2006.05.18 23:45
|sell
|583
|1.00
|0.7641
|0.7671
|0.7601
|1166
|2006.05.19 13:10
|t/p
|583
|1.00
|0.7601
|0.7671
|0.7601
|396.50
|47654.10
|1167
|2006.05.19 18:15
|sell
|584
|1.00
|0.7548
|0.7578
|0.7508
|1168
|2006.05.19 22:50
|s/l
|584
|1.00
|0.7578
|0.7578
|0.7508
|-300.00
|47354.10
|1169
|2006.05.22 03:10
|sell
|585
|1.00
|0.7553
|0.7583
|0.7513
|1170
|2006.05.22 08:45
|t/p
|585
|1.00
|0.7513
|0.7583
|0.7513
|400.00
|47754.10
|1171
|2006.05.22 10:50
|buy
|586
|1.00
|0.7471
|0.7441
|0.7511
|1172
|2006.05.22 13:10
|t/p
|586
|1.00
|0.7511
|0.7441
|0.7511
|400.00
|48154.10
|1173
|2006.05.22 13:45
|buy
|587
|1.00
|0.7498
|0.7468
|0.7538
|1174
|2006.05.23 00:00
|t/p
|587
|1.00
|0.7538
|0.7468
|0.7538
|400.90
|48555.00
|1175
|2006.05.23 00:40
|buy
|588
|1.00
|0.7536
|0.7506
|0.7576
|1176
|2006.05.23 20:20
|t/p
|588
|1.00
|0.7576
|0.7506
|0.7576
|400.00
|48955.00
|1177
|2006.05.23 22:20
|sell
|589
|1.00
|0.7591
|0.7621
|0.7551
|1178
|2006.05.23 23:05
|t/p
|589
|1.00
|0.7551
|0.7621
|0.7551
|400.00
|49355.00
|1179
|2006.05.24 00:20
|sell
|590
|1.00
|0.7523
|0.7553
|0.7483
|1180
|2006.05.24 10:45
|s/l
|590
|1.00
|0.7553
|0.7553
|0.7483
|-300.00
|49055.00
|1181
|2006.05.24 12:45
|sell
|591
|1.00
|0.7550
|0.7580
|0.7510
|1182
|2006.05.24 18:20
|t/p
|591
|1.00
|0.7510
|0.7580
|0.7510
|400.00
|49455.00
|1183
|2006.05.24 18:20
|buy
|592
|1.00
|0.7509
|0.7479
|0.7549
|1184
|2006.05.25 11:50
|t/p
|592
|1.00
|0.7549
|0.7479
|0.7549
|402.70
|49857.70
|1185
|2006.05.25 12:20
|sell
|593
|1.00
|0.7569
|0.7599
|0.7529
|1186
|2006.05.25 20:40
|s/l
|593
|1.00
|0.7599
|0.7599
|0.7529
|-300.00
|49557.70
|1187
|2006.05.25 21:10
|buy
|594
|1.00
|0.7595
|0.7565
|0.7635
|1188
|2006.05.26 16:45
|s/l
|594
|1.00
|0.7565
|0.7565
|0.7635
|-299.10
|49258.60
|1189
|2006.05.26 17:20
|buy
|595
|1.00
|0.7566
|0.7536
|0.7606
|1190
|2006.05.30 05:50
|t/p
|595
|1.00
|0.7606
|0.7536
|0.7606
|401.80
|49660.40
|1191
|2006.05.30 12:50
|sell
|596
|1.00
|0.7635
|0.7665
|0.7595
|1192
|2006.05.31 14:50
|t/p
|596
|1.00
|0.7595
|0.7665
|0.7595
|396.50
|50056.90
|1193
|2006.05.31 19:20
|buy
|597
|1.00
|0.7513
|0.7483
|0.7553
|1194
|2006.06.01 06:40
|s/l
|597
|1.00
|0.7483
|0.7483
|0.7553
|-297.30
|49759.60
|1195
|2006.06.01 09:15
|sell
|598
|1.00
|0.7490
|0.7520
|0.7450
|1196
|2006.06.01 15:45
|t/p
|598
|1.00
|0.7450
|0.7520
|0.7450
|400.00
|50159.60
|1197
|2006.06.01 16:40
|sell
|599
|1.00
|0.7454
|0.7484
|0.7414
|1198
|2006.06.01 18:50
|s/l
|599
|1.00
|0.7484
|0.7484
|0.7414
|-300.00
|49859.60
|1199
|2006.06.01 20:15
|sell
|600
|1.00
|0.7474
|0.7504
|0.7434
|1200
|2006.06.02 15:40
|s/l
|600
|1.00
|0.7504
|0.7504
|0.7434
|-303.50
|49556.10
|1201
|2006.06.02 16:15
|buy
|601
|1.00
|0.7506
|0.7476
|0.7546
|1202
|2006.06.05 15:50
|s/l
|601
|1.00
|0.7476
|0.7476
|0.7546
|-299.10
|49257.00
|1203
|2006.06.05 16:20
|buy
|602
|1.00
|0.7473
|0.7443
|0.7513
|1204
|2006.06.05 17:35
|t/p
|602
|1.00
|0.7513
|0.7443
|0.7513
|400.00
|49657.00
|1205
|2006.06.05 20:40
|sell
|603
|1.00
|0.7528
|0.7558
|0.7488
|1206
|2006.06.05 23:15
|t/p
|603
|1.00
|0.7488
|0.7558
|0.7488
|400.00
|50057.00
|1207
|2006.06.06 02:20
|sell
|604
|1.00
|0.7481
|0.7511
|0.7441
|1208
|2006.06.06 17:35
|t/p
|604
|1.00
|0.7441
|0.7511
|0.7441
|400.00
|50457.00
|1209
|2006.06.07 03:15
|sell
|605
|1.00
|0.7411
|0.7441
|0.7371
|1210
|2006.06.08 04:40
|s/l
|605
|1.00
|0.7441
|0.7441
|0.7371
|-310.50
|50146.50
|1211
|2006.06.08 05:35
|sell
|606
|1.00
|0.7436
|0.7466
|0.7396
|1212
|2006.06.08 06:50
|s/l
|606
|1.00
|0.7466
|0.7466
|0.7396
|-300.00
|49846.50
|1213
|2006.06.08 08:15
|sell
|607
|1.00
|0.7462
|0.7492
|0.7422
|1214
|2006.06.08 15:35
|t/p
|607
|1.00
|0.7422
|0.7492
|0.7422
|400.00
|50246.50
|1215
|2006.06.08 17:20
|buy
|608
|1.00
|0.7422
|0.7392
|0.7462
|1216
|2006.06.09 12:35
|t/p
|608
|1.00
|0.7462
|0.7392
|0.7462
|400.90
|50647.40
|1217
|2006.06.09 15:40
|buy
|609
|1.00
|0.7470
|0.7440
|0.7510
|1218
|2006.06.13 01:35
|s/l
|609
|1.00
|0.7440
|0.7440
|0.7510
|-298.20
|50349.20
|1219
|2006.06.13 03:40
|buy
|610
|1.00
|0.7431
|0.7401
|0.7471
|1220
|2006.06.13 09:35
|s/l
|610
|1.00
|0.7401
|0.7401
|0.7471
|-300.00
|50049.20
|1221
|2006.06.13 12:10
|sell
|611
|1.00
|0.7415
|0.7445
|0.7375
|1222
|2006.06.13 16:35
|s/l
|611
|1.00
|0.7445
|0.7445
|0.7375
|-300.00
|49749.20
|1223
|2006.06.13 17:20
|sell
|612
|1.00
|0.7448
|0.7478
|0.7408
|1224
|2006.06.13 17:35
|t/p
|612
|1.00
|0.7408
|0.7478
|0.7408
|400.00
|50149.20
|1225
|2006.06.13 22:10
|buy
|613
|1.00
|0.7369
|0.7339
|0.7409
|1226
|2006.06.15 21:45
|t/p
|613
|1.00
|0.7409
|0.7339
|0.7409
|403.60
|50552.80
|1227
|2006.06.16 02:45
|buy
|614
|1.00
|0.7419
|0.7389
|0.7459
|1228
|2006.06.16 16:20
|s/l
|614
|1.00
|0.7389
|0.7389
|0.7459
|-300.00
|50252.80
|1229
|2006.06.16 17:50
|buy
|615
|1.00
|0.7375
|0.7345
|0.7415
|1230
|2006.06.21 15:20
|s/l
|615
|1.00
|0.7345
|0.7345
|0.7415
|-297.30
|49955.50
|1231
|2006.06.21 16:45
|buy
|616
|1.00
|0.7353
|0.7323
|0.7393
|1232
|2006.06.21 23:35
|t/p
|616
|1.00
|0.7393
|0.7323
|0.7393
|400.00
|50355.50
|1233
|2006.06.22 01:40
|sell
|617
|1.00
|0.7396
|0.7426
|0.7356
|1234
|2006.06.22 15:15
|t/p
|617
|1.00
|0.7356
|0.7426
|0.7356
|400.00
|50755.50
|1235
|2006.06.22 19:20
|sell
|618
|1.00
|0.7348
|0.7378
|0.7308
|1236
|2006.06.23 15:05
|t/p
|618
|1.00
|0.7308
|0.7378
|0.7308
|396.50
|51152.00
|1237
|2006.06.23 15:35
|sell
|619
|1.00
|0.7315
|0.7345
|0.7275
|1238
|2006.06.27 04:15
|s/l
|619
|1.00
|0.7345
|0.7345
|0.7275
|-307.00
|50845.00
|1239
|2006.06.27 04:35
|buy
|620
|1.00
|0.7337
|0.7307
|0.7377
|1240
|2006.06.28 09:05
|s/l
|620
|1.00
|0.7307
|0.7307
|0.7377
|-299.10
|50545.90
|1241
|2006.06.28 09:20
|sell
|621
|1.00
|0.7318
|0.7348
|0.7278
|1242
|2006.06.28 17:45
|t/p
|621
|1.00
|0.7278
|0.7348
|0.7278
|400.00
|50945.90
|1243
|2006.06.28 18:20
|buy
|622
|1.00
|0.7280
|0.7250
|0.7320
|1244
|2006.06.29 20:45
|t/p
|622
|1.00
|0.7320
|0.7250
|0.7320
|402.70
|51348.60
|1245
|2006.06.30 02:20
|sell
|623
|1.00
|0.7393
|0.7423
|0.7353
|1246
|2006.06.30 08:20
|s/l
|623
|1.00
|0.7423
|0.7423
|0.7353
|-300.00
|51048.60
|1247
|2006.06.30 09:20
|sell
|624
|1.00
|0.7434
|0.7464
|0.7394
|1248
|2006.07.04 13:20
|s/l
|624
|1.00
|0.7464
|0.7464
|0.7394
|-307.00
|50741.60
|1249
|2006.07.04 14:35
|buy
|625
|1.00
|0.7450
|0.7420
|0.7490
|1250
|2006.07.05 16:50
|s/l
|625
|1.00
|0.7420
|0.7420
|0.7490
|-299.10
|50442.50
|1251
|2006.07.05 18:20
|buy
|626
|1.00
|0.7403
|0.7373
|0.7443
|1252
|2006.07.06 17:15
|t/p
|626
|1.00
|0.7443
|0.7373
|0.7443
|402.70
|50845.20
|1253
|2006.07.07 05:40
|sell
|627
|1.00
|0.7462
|0.7492
|0.7422
|1254
|2006.07.07 15:30
|s/l
|627
|1.00
|0.7492
|0.7492
|0.7422
|-300.00
|50545.20
|1255
|2006.07.07 16:35
|buy
|628
|1.00
|0.7502
|0.7472
|0.7542
|1256
|2006.07.10 17:35
|s/l
|628
|1.00
|0.7472
|0.7472
|0.7542
|-299.10
|50246.10
|1257
|2006.07.11 08:45
|sell
|629
|1.00
|0.7488
|0.7518
|0.7448
|1258
|2006.07.11 15:20
|s/l
|629
|1.00
|0.7518
|0.7518
|0.7448
|-300.00
|49946.10
|1259
|2006.07.11 15:35
|buy
|630
|1.00
|0.7509
|0.7479
|0.7549
|1260
|2006.07.12 10:15
|t/p
|630
|1.00
|0.7549
|0.7479
|0.7549
|400.90
|50347.00
|1261
|2006.07.12 11:59
|sell
|631
|1.00
|0.7552
|0.7582
|0.7512
|1262
|2006.07.12 17:20
|t/p
|631
|1.00
|0.7512
|0.7582
|0.7512
|400.00
|50747.00
|1263
|2006.07.12 17:35
|sell
|632
|1.00
|0.7524
|0.7554
|0.7484
|1264
|2006.07.13 04:50
|s/l
|632
|1.00
|0.7554
|0.7554
|0.7484
|-310.50
|50436.50
|1265
|2006.07.13 09:50
|sell
|633
|1.00
|0.7555
|0.7585
|0.7515
|1266
|2006.07.14 04:40
|t/p
|633
|1.00
|0.7515
|0.7585
|0.7515
|396.50
|50833.00
|1267
|2006.07.14 05:50
|buy
|634
|1.00
|0.7502
|0.7472
|0.7542
|1268
|2006.07.14 15:50
|t/p
|634
|1.00
|0.7542
|0.7472
|0.7542
|400.00
|51233.00
|1269
|2006.07.14 17:20
|buy
|635
|1.00
|0.7526
|0.7496
|0.7566
|1270
|2006.07.17 11:35
|s/l
|635
|1.00
|0.7496
|0.7496
|0.7566
|-299.10
|50933.90
|1271
|2006.07.17 12:20
|buy
|636
|1.00
|0.7489
|0.7459
|0.7529
|1272
|2006.07.18 18:20
|s/l
|636
|1.00
|0.7459
|0.7459
|0.7529
|-299.10
|50634.80
|1273
|2006.07.18 21:35
|sell
|637
|1.00
|0.7457
|0.7487
|0.7417
|1274
|2006.07.19 15:45
|t/p
|637
|1.00
|0.7417
|0.7487
|0.7417
|396.50
|51031.30
|1275
|2006.07.19 16:35
|sell
|638
|1.00
|0.7424
|0.7454
|0.7384
|1276
|2006.07.19 17:10
|s/l
|638
|1.00
|0.7454
|0.7454
|0.7384
|-300.00
|50731.30
|1277
|2006.07.19 18:20
|sell
|639
|1.00
|0.7482
|0.7512
|0.7442
|1278
|2006.07.19 20:50
|s/l
|639
|1.00
|0.7512
|0.7512
|0.7442
|-300.00
|50431.30
|1279
|2006.07.20 12:50
|sell
|640
|1.00
|0.7501
|0.7531
|0.7461
|1280
|2006.07.20 17:05
|s/l
|640
|1.00
|0.7531
|0.7531
|0.7461
|-300.00
|50131.30
|1281
|2006.07.20 17:15
|buy
|641
|1.00
|0.7513
|0.7483
|0.7553
|1282
|2006.07.25 08:20
|t/p
|641
|1.00
|0.7553
|0.7483
|0.7553
|402.70
|50534.00
|1283
|2006.07.25 09:50
|sell
|642
|1.00
|0.7563
|0.7593
|0.7523
|1284
|2006.07.25 20:40
|t/p
|642
|1.00
|0.7523
|0.7593
|0.7523
|400.00
|50934.00
|1285
|2006.07.26 12:20
|sell
|643
|1.00
|0.7583
|0.7613
|0.7543
|1286
|2006.07.26 21:15
|s/l
|643
|1.00
|0.7613
|0.7613
|0.7543
|-300.00
|50634.00
|1287
|2006.07.27 12:20
|sell
|644
|1.00
|0.7641
|0.7671
|0.7601
|1288
|2006.07.28 14:05
|t/p
|644
|1.00
|0.7601
|0.7671
|0.7601
|396.50
|51030.50
|1289
|2006.07.28 14:15
|sell
|645
|1.00
|0.7606
|0.7636
|0.7566
|1290
|2006.07.28 15:35
|s/l
|645
|1.00
|0.7636
|0.7636
|0.7566
|-300.00
|50730.50
|1291
|2006.07.31 04:45
|buy
|646
|1.00
|0.7652
|0.7622
|0.7692
|1292
|2006.08.01 09:15
|s/l
|646
|1.00
|0.7622
|0.7622
|0.7692
|-299.10
|50431.40
|1293
|2006.08.01 10:35
|sell
|647
|1.00
|0.7627
|0.7657
|0.7587
|1294
|2006.08.01 19:20
|s/l
|647
|1.00
|0.7657
|0.7657
|0.7587
|-300.00
|50131.40
|1295
|2006.08.01 23:40
|sell
|648
|1.00
|0.7660
|0.7690
|0.7620
|1296
|2006.08.03 10:35
|t/p
|648
|1.00
|0.7620
|0.7690
|0.7620
|386.00
|50517.40
|1297
|2006.08.03 13:20
|sell
|649
|1.00
|0.7602
|0.7632
|0.7562
|1298
|2006.08.03 15:50
|s/l
|649
|1.00
|0.7632
|0.7632
|0.7562
|-300.00
|50217.40
|1299
|2006.08.03 16:15
|sell
|650
|1.00
|0.7623
|0.7653
|0.7583
|1300
|2006.08.04 15:35
|s/l
|650
|1.00
|0.7653
|0.7653
|0.7583
|-303.50
|49913.90
|1301
|2006.08.04 17:20
|sell
|651
|1.00
|0.7666
|0.7696
|0.7626
|1302
|2006.08.07 14:15
|t/p
|651
|1.00
|0.7626
|0.7696
|0.7626
|396.50
|50310.40
|1303
|2006.08.07 15:20
|sell
|652
|1.00
|0.7630
|0.7660
|0.7590
|1304
|2006.08.08 13:20
|t/p
|652
|1.00
|0.7590
|0.7660
|0.7590
|396.50
|50706.90
|1305
|2006.08.08 13:20
|sell
|653
|1.00
|0.7595
|0.7625
|0.7555
|1306
|2006.08.08 21:05
|s/l
|653
|1.00
|0.7625
|0.7625
|0.7555
|-300.00
|50406.90
|1307
|2006.08.08 22:20
|sell
|654
|1.00
|0.7623
|0.7653
|0.7583
|1308
|2006.08.09 01:10
|t/p
|654
|1.00
|0.7583
|0.7653
|0.7583
|396.50
|50803.40
|1309
|2006.08.09 04:40
|sell
|655
|1.00
|0.7578
|0.7608
|0.7538
|1310
|2006.08.09 11:10
|s/l
|655
|1.00
|0.7608
|0.7608
|0.7538
|-300.00
|50503.40
|1311
|2006.08.09 14:35
|buy
|656
|1.00
|0.7647
|0.7617
|0.7687
|1312
|2006.08.10 04:40
|t/p
|656
|1.00
|0.7687
|0.7617
|0.7687
|402.70
|50906.10
|1313
|2006.08.10 04:45
|buy
|657
|1.00
|0.7658
|0.7628
|0.7698
|1314
|2006.08.10 05:05
|t/p
|657
|1.00
|0.7698
|0.7628
|0.7698
|400.00
|51306.10
|1315
|2006.08.10 10:20
|sell
|658
|1.00
|0.7714
|0.7744
|0.7674
|1316
|2006.08.10 17:15
|t/p
|658
|1.00
|0.7674
|0.7744
|0.7674
|400.00
|51706.10
|1317
|2006.08.10 18:40
|sell
|659
|1.00
|0.7673
|0.7703
|0.7633
|1318
|2006.08.14 14:20
|t/p
|659
|1.00
|0.7633
|0.7703
|0.7633
|393.00
|52099.10
|1319
|2006.08.14 16:35
|sell
|660
|1.00
|0.7617
|0.7647
|0.7577
|1320
|2006.08.15 16:15
|s/l
|660
|1.00
|0.7647
|0.7647
|0.7577
|-303.50
|51795.60
|1321
|2006.08.15 16:20
|buy
|661
|1.00
|0.7629
|0.7599
|0.7669
|1322
|2006.08.16 15:40
|t/p
|661
|1.00
|0.7669
|0.7599
|0.7669
|400.90
|52196.50
|1323
|2006.08.16 17:45
|sell
|662
|1.00
|0.7689
|0.7719
|0.7649
|1324
|2006.08.17 15:45
|t/p
|662
|1.00
|0.7649
|0.7719
|0.7649
|389.50
|52586.00
|1325
|2006.08.17 16:20
|sell
|663
|1.00
|0.7652
|0.7682
|0.7612
|1326
|2006.08.17 20:05
|t/p
|663
|1.00
|0.7612
|0.7682
|0.7612
|400.00
|52986.00
|1327
|2006.08.17 20:15
|sell
|664
|1.00
|0.7622
|0.7652
|0.7582
|1328
|2006.08.18 15:20
|t/p
|664
|1.00
|0.7582
|0.7652
|0.7582
|396.50
|53382.50
|1329
|2006.08.18 18:15
|sell
|665
|1.00
|0.7586
|0.7616
|0.7546
|1330
|2006.08.21 10:50
|s/l
|665
|1.00
|0.7616
|0.7616
|0.7546
|-303.50
|53079.00
|1331
|2006.08.22 11:15
|sell
|666
|1.00
|0.7631
|0.7661
|0.7591
|1332
|2006.08.23 10:50
|s/l
|666
|1.00
|0.7661
|0.7661
|0.7591
|-303.50
|52775.50
|1333
|2006.08.23 16:50
|sell
|667
|1.00
|0.7666
|0.7696
|0.7626
|1334
|2006.08.23 18:20
|t/p
|667
|1.00
|0.7626
|0.7696
|0.7626
|400.00
|53175.50
|1335
|2006.08.23 18:30
|sell
|668
|1.00
|0.7626
|0.7656
|0.7586
|1336
|2006.08.25 09:50
|t/p
|668
|1.00
|0.7586
|0.7656
|0.7586
|386.00
|53561.50
|1337
|2006.08.25 19:20
|sell
|669
|1.00
|0.7567
|0.7597
|0.7527
|1338
|2006.08.28 21:10
|s/l
|669
|1.00
|0.7597
|0.7597
|0.7527
|-303.50
|53258.00
|1339
|2006.08.29 12:20
|buy
|670
|1.00
|0.7612
|0.7582
|0.7652
|1340
|2006.08.30 16:15
|t/p
|670
|1.00
|0.7652
|0.7582
|0.7652
|400.90
|53658.90
|1341
|2006.08.30 17:45
|sell
|671
|1.00
|0.7648
|0.7678
|0.7608
|1342
|2006.09.04 01:40
|s/l
|671
|1.00
|0.7678
|0.7678
|0.7608
|-317.50
|53341.40
|1343
|2006.09.04 09:20
|sell
|672
|1.00
|0.7707
|0.7737
|0.7667
|1344
|2006.09.06 15:30
|t/p
|672
|1.00
|0.7667
|0.7737
|0.7667
|393.00
|53734.40
|1345
|2006.09.06 15:35
|sell
|673
|1.00
|0.7678
|0.7708
|0.7638
|1346
|2006.09.07 10:40
|t/p
|673
|1.00
|0.7638
|0.7708
|0.7638
|389.50
|54123.90
|1347
|2006.09.07 11:50
|buy
|674
|1.00
|0.7628
|0.7598
|0.7668
|1348
|2006.09.07 15:45
|s/l
|674
|1.00
|0.7598
|0.7598
|0.7668
|-300.00
|53823.90
|1349
|2006.09.07 16:59
|sell
|675
|1.00
|0.7593
|0.7623
|0.7553
|1350
|2006.09.08 15:35
|t/p
|675
|1.00
|0.7553
|0.7623
|0.7553
|396.50
|54220.40
|1351
|2006.09.08 18:40
|sell
|676
|1.00
|0.7541
|0.7571
|0.7501
|1352
|2006.09.13 02:40
|t/p
|676
|1.00
|0.7501
|0.7571
|0.7501
|389.50
|54609.90
|1353
|2006.09.13 03:20
|buy
|677
|1.00
|0.7498
|0.7468
|0.7538
|1354
|2006.09.13 19:20
|t/p
|677
|1.00
|0.7538
|0.7468
|0.7538
|400.00
|55009.90
|1355
|2006.09.13 19:20
|sell
|678
|1.00
|0.7538
|0.7568
|0.7498
|1356
|2006.09.14 14:20
|s/l
|678
|1.00
|0.7568
|0.7568
|0.7498
|-310.50
|54699.40
|1357
|2006.09.14 15:45
|sell
|679
|1.00
|0.7557
|0.7587
|0.7517
|1358
|2006.09.15 11:20
|t/p
|679
|1.00
|0.7517
|0.7587
|0.7517
|396.50
|55095.90
|1359
|2006.09.15 16:50
|sell
|680
|1.00
|0.7526
|0.7556
|0.7486
|1360
|2006.09.18 22:20
|s/l
|680
|1.00
|0.7556
|0.7556
|0.7486
|-303.50
|54792.40
|1361
|2006.09.19 04:15
|buy
|681
|1.00
|0.7544
|0.7514
|0.7584
|1362
|2006.09.19 19:59
|s/l
|681
|1.00
|0.7514
|0.7514
|0.7584
|-300.00
|54492.40
|1363
|2006.09.19 20:15
|buy
|682
|1.00
|0.7512
|0.7482
|0.7552
|1364
|2006.09.21 03:10
|t/p
|682
|1.00
|0.7552
|0.7482
|0.7552
|403.60
|54896.00
|1365
|2006.09.21 04:50
|sell
|683
|1.00
|0.7564
|0.7594
|0.7524
|1366
|2006.09.22 16:40
|t/p
|683
|1.00
|0.7524
|0.7594
|0.7524
|396.50
|55292.50
|1367
|2006.09.22 17:35
|sell
|684
|1.00
|0.7515
|0.7545
|0.7475
|1368
|2006.09.26 03:05
|s/l
|684
|1.00
|0.7545
|0.7545
|0.7475
|-307.00
|54985.50
|1369
|2006.09.26 09:50
|sell
|685
|1.00
|0.7550
|0.7580
|0.7510
|1370
|2006.09.26 17:50
|t/p
|685
|1.00
|0.7510
|0.7580
|0.7510
|400.00
|55385.50
|1371
|2006.09.26 23:20
|buy
|686
|1.00
|0.7507
|0.7477
|0.7547
|1372
|2006.09.27 16:50
|s/l
|686
|1.00
|0.7477
|0.7477
|0.7547
|-299.10
|55086.40
|1373
|2006.09.27 16:59
|sell
|687
|1.00
|0.7490
|0.7520
|0.7450
|1374
|2006.09.29 11:20
|t/p
|687
|1.00
|0.7450
|0.7520
|0.7450
|386.00
|55472.40
|1375
|2006.09.29 12:35
|sell
|688
|1.00
|0.7455
|0.7485
|0.7415
|1376
|2006.10.02 17:20
|s/l
|688
|1.00
|0.7485
|0.7485
|0.7415
|-303.50
|55168.90
|1377
|2006.10.03 02:45
|sell
|689
|1.00
|0.7480
|0.7510
|0.7440
|1378
|2006.10.03 18:20
|t/p
|689
|1.00
|0.7440
|0.7510
|0.7440
|400.00
|55568.90
|1379
|2006.10.03 18:35
|sell
|690
|1.00
|0.7447
|0.7477
|0.7407
|1380
|2006.10.05 10:05
|s/l
|690
|1.00
|0.7477
|0.7477
|0.7407
|-314.00
|55254.90
|1381
|2006.10.05 11:20
|sell
|691
|1.00
|0.7472
|0.7502
|0.7432
|1382
|2006.10.06 16:15
|t/p
|691
|1.00
|0.7432
|0.7502
|0.7432
|396.50
|55651.40
|1383
|2006.10.06 17:50
|buy
|692
|1.00
|0.7416
|0.7386
|0.7456
|1384
|2006.10.10 09:50
|t/p
|692
|1.00
|0.7456
|0.7386
|0.7456
|401.80
|56053.20
|1385
|2006.10.10 11:50
|sell
|693
|1.00
|0.7453
|0.7483
|0.7413
|1386
|2006.10.12 09:50
|s/l
|693
|1.00
|0.7483
|0.7483
|0.7413
|-314.00
|55739.20
|1387
|2006.10.12 11:20
|sell
|694
|1.00
|0.7492
|0.7522
|0.7452
|1388
|2006.10.13 00:45
|s/l
|694
|1.00
|0.7522
|0.7522
|0.7452
|-303.50
|55435.70
|1389
|2006.10.13 03:15
|buy
|695
|1.00
|0.7511
|0.7481
|0.7551
|1390
|2006.10.17 11:05
|t/p
|695
|1.00
|0.7551
|0.7481
|0.7551
|401.80
|55837.50
|1391
|2006.10.17 12:15
|sell
|696
|1.00
|0.7549
|0.7579
|0.7509
|1392
|2006.10.19 17:10
|s/l
|696
|1.00
|0.7579
|0.7579
|0.7509
|-314.00
|55523.50
|1393
|2006.10.19 19:35
|buy
|697
|1.00
|0.7582
|0.7552
|0.7622
|1394
|2006.10.25 22:20
|t/p
|697
|1.00
|0.7622
|0.7552
|0.7622
|403.60
|55927.10
|1395
|2006.10.26 15:45
|buy
|698
|1.00
|0.7617
|0.7587
|0.7657
|1396
|2006.10.27 14:40
|t/p
|698
|1.00
|0.7657
|0.7587
|0.7657
|400.90
|56328.00
|1397
|2006.10.27 17:20
|sell
|699
|1.00
|0.7689
|0.7719
|0.7649
|1398
|2006.10.31 17:10
|s/l
|699
|1.00
|0.7719
|0.7719
|0.7649
|-307.00
|56021.00
|1399
|2006.11.01 09:45
|sell
|700
|1.00
|0.7747
|0.7777
|0.7707
|1400
|2006.11.02 09:05
|t/p
|700
|1.00
|0.7707
|0.7777
|0.7707
|389.50
|56410.50
|1401
|2006.11.02 09:20
|sell
|701
|1.00
|0.7723
|0.7753
|0.7683
|1402
|2006.11.06 10:10
|t/p
|701
|1.00
|0.7683
|0.7753
|0.7683
|393.00
|56803.50
|1403
|2006.11.06 11:45
|buy
|702
|1.00
|0.7676
|0.7646
|0.7716
|1404
|2006.11.06 21:40
|t/p
|702
|1.00
|0.7716
|0.7646
|0.7716
|400.00
|57203.50
|1405
|2006.11.07 11:59
|buy
|703
|1.00
|0.7729
|0.7699
|0.7769
|1406
|2006.11.08 07:50
|s/l
|703
|1.00
|0.7699
|0.7699
|0.7769
|-299.10
|56904.40
|1407
|2006.11.08 11:35
|buy
|704
|1.00
|0.7704
|0.7674
|0.7744
|1408
|2006.11.09 02:35
|s/l
|704
|1.00
|0.7674
|0.7674
|0.7744
|-297.30
|56607.10
|1409
|2006.11.09 10:20
|sell
|705
|1.00
|0.7678
|0.7708
|0.7638
|1410
|2006.11.13 15:20
|t/p
|705
|1.00
|0.7638
|0.7708
|0.7638
|393.00
|57000.10
|1411
|2006.11.13 17:50
|buy
|706
|1.00
|0.7617
|0.7587
|0.7657
|1412
|2006.11.14 08:50
|t/p
|706
|1.00
|0.7657
|0.7587
|0.7657
|400.90
|57401.00
|1413
|2006.11.14 15:20
|sell
|707
|1.00
|0.7655
|0.7685
|0.7615
|1414
|2006.11.16 15:40
|s/l
|707
|1.00
|0.7685
|0.7685
|0.7615
|-314.00
|57087.00
|1415
|2006.11.16 16:20
|sell
|708
|1.00
|0.7692
|0.7722
|0.7652
|1416
|2006.11.17 13:40
|t/p
|708
|1.00
|0.7652
|0.7722
|0.7652
|396.50
|57483.50
|1417
|2006.11.17 13:40
|buy
|709
|1.00
|0.7652
|0.7622
|0.7692
|1418
|2006.11.17 20:20
|t/p
|709
|1.00
|0.7692
|0.7622
|0.7692
|400.00
|57883.50
|1419
|2006.11.20 02:45
|buy
|710
|1.00
|0.7691
|0.7661
|0.7731
|1420
|2006.11.22 09:45
|t/p
|710
|1.00
|0.7731
|0.7661
|0.7731
|401.80
|58285.30
|1421
|2006.11.22 11:50
|sell
|711
|1.00
|0.7734
|0.7764
|0.7694
|1422
|2006.11.22 20:15
|s/l
|711
|1.00
|0.7764
|0.7764
|0.7694
|-300.00
|57985.30
|1423
|2006.11.23 12:20
|sell
|712
|1.00
|0.7751
|0.7781
|0.7711
|1424
|2006.11.24 12:15
|s/l
|712
|1.00
|0.7781
|0.7781
|0.7711
|-303.50
|57681.80
|1425
|2006.11.24 15:20
|sell
|713
|1.00
|0.7783
|0.7813
|0.7743
|1426
|2006.11.27 01:20
|s/l
|713
|1.00
|0.7813
|0.7813
|0.7743
|-303.50
|57378.30
|1427
|2006.11.27 18:45
|sell
|714
|1.00
|0.7792
|0.7822
|0.7752
|1428
|2006.11.28 16:50
|s/l
|714
|1.00
|0.7822
|0.7822
|0.7752
|-303.50
|57074.80
|1429
|2006.11.28 17:15
|sell
|715
|1.00
|0.7817
|0.7847
|0.7777
|1430
|2006.11.29 15:40
|s/l
|715
|1.00
|0.7847
|0.7847
|0.7777
|-303.50
|56771.30
|1431
|2006.11.29 17:20
|sell
|716
|1.00
|0.7846
|0.7876
|0.7806
|1432
|2006.11.30 10:35
|s/l
|716
|1.00
|0.7876
|0.7876
|0.7806
|-310.50
|56460.80
|1433
|2006.11.30 12:15
|sell
|717
|1.00
|0.7871
|0.7901
|0.7831
|1434
|2006.11.30 17:20
|s/l
|717
|1.00
|0.7901
|0.7901
|0.7831
|-300.00
|56160.80
|1435
|2006.11.30 18:20
|sell
|718
|1.00
|0.7899
|0.7929
|0.7859
|1436
|2006.12.04 03:50
|t/p
|718
|1.00
|0.7859
|0.7929
|0.7859
|393.00
|56553.80
|1437
|2006.12.04 09:40
|sell
|719
|1.00
|0.7864
|0.7894
|0.7824
|1438
|2006.12.04 18:50
|s/l
|719
|1.00
|0.7894
|0.7894
|0.7824
|-300.00
|56253.80
|1439
|2006.12.05 07:45
|sell
|720
|1.00
|0.7879
|0.7909
|0.7839
|1440
|2006.12.07 00:40
|t/p
|720
|1.00
|0.7839
|0.7909
|0.7839
|386.00
|56639.80
|1441
|2006.12.07 09:15
|buy
|721
|1.00
|0.7883
|0.7853
|0.7923
|1442
|2006.12.08 17:15
|t/p
|721
|1.00
|0.7923
|0.7853
|0.7923
|400.90
|57040.70
|1443
|2006.12.08 17:15
|sell
|722
|1.00
|0.7924
|0.7954
|0.7884
|1444
|2006.12.08 18:35
|t/p
|722
|1.00
|0.7884
|0.7954
|0.7884
|400.00
|57440.70
|1445
|2006.12.11 10:50
|sell
|723
|1.00
|0.7844
|0.7874
|0.7804
|1446
|2006.12.12 11:40
|s/l
|723
|1.00
|0.7874
|0.7874
|0.7804
|-303.50
|57137.20
|1447
|2006.12.12 12:20
|sell
|724
|1.00
|0.7874
|0.7904
|0.7834
|1448
|2006.12.14 13:20
|t/p
|724
|1.00
|0.7834
|0.7904
|0.7834
|386.00
|57523.20
|1449
|2006.12.14 14:20
|buy
|725
|1.00
|0.7818
|0.7788
|0.7858
|1450
|2006.12.15 11:35
|s/l
|725
|1.00
|0.7788
|0.7788
|0.7858
|-299.10
|57224.10
|1451
|2006.12.15 12:50
|buy
|726
|1.00
|0.7797
|0.7767
|0.7837
|1452
|2006.12.15 15:35
|t/p
|726
|1.00
|0.7837
|0.7767
|0.7837
|400.00
|57624.10
|1453
|2006.12.15 16:20
|sell
|727
|1.00
|0.7843
|0.7873
|0.7803
|1454
|2006.12.18 16:40
|t/p
|727
|1.00
|0.7803
|0.7873
|0.7803
|396.50
|58020.60
|1455
|2006.12.18 16:45
|sell
|728
|1.00
|0.7808
|0.7838
|0.7768
|1456
|2006.12.19 16:40
|s/l
|728
|1.00
|0.7838
|0.7838
|0.7768
|-303.50
|57717.10
|1457
|2006.12.19 16:50
|buy
|729
|1.00
|0.7818
|0.7788
|0.7858
|1458
|2006.12.20 13:00
|t/p
|729
|1.00
|0.7858
|0.7788
|0.7858
|400.90
|58118.00
|1459
|2006.12.20 15:20
|sell
|730
|1.00
|0.7856
|0.7886
|0.7816
|1460
|2006.12.25 11:50
|s/l
|730
|1.00
|0.7886
|0.7886
|0.7816
|-317.50
|57800.50
|1461
|2006.12.26 03:15
|buy
|731
|1.00
|0.7848
|0.7818
|0.7888
|1462
|2006.12.26 19:40
|s/l
|731
|1.00
|0.7818
|0.7818
|0.7888
|-300.00
|57500.50
|1463
|2006.12.26 20:50
|buy
|732
|1.00
|0.7820
|0.7790
|0.7860
|1464
|2006.12.27 12:50
|t/p
|732
|1.00
|0.7860
|0.7790
|0.7860
|400.90
|57901.40
|1465
|2006.12.28 09:40
|sell
|733
|1.00
|0.7870
|0.7900
|0.7830
|1466
|2006.12.28 15:45
|s/l
|733
|1.00
|0.7900
|0.7900
|0.7830
|-300.00
|57601.40
|1467
|2006.12.29 01:15
|sell
|734
|1.00
|0.7906
|0.7936
|0.7866
|1468
|2006.12.29 17:45
|t/p
|734
|1.00
|0.7866
|0.7936
|0.7866
|400.00
|58001.40
|1469
|2006.12.29 18:10
|buy
|735
|1.00
|0.7876
|0.7846
|0.7916
|1470
|2007.01.02 08:00
|t/p
|735
|1.00
|0.7916
|0.7846
|0.7916
|401.80
|58403.20
|1471
|2007.01.02 10:10
|sell
|736
|1.00
|0.7940
|0.7970
|0.7900
|1472
|2007.01.02 17:20
|s/l
|736
|1.00
|0.7970
|0.7970
|0.7900
|-300.00
|58103.20
|1473
|2007.01.03 19:35
|sell
|737
|1.00
|0.7914
|0.7944
|0.7874
|1474
|2007.01.04 10:10
|t/p
|737
|1.00
|0.7874
|0.7944
|0.7874
|389.50
|58492.70
|1475
|2007.01.04 15:30
|buy
|738
|1.00
|0.7850
|0.7820
|0.7890
|1476
|2007.01.05 02:45
|s/l
|738
|1.00
|0.7820
|0.7820
|0.7890
|-299.10
|58193.60
|1477
|2007.01.05 03:20
|buy
|739
|1.00
|0.7815
|0.7785
|0.7855
|1478
|2007.01.05 18:20
|s/l
|739
|1.00
|0.7785
|0.7785
|0.7855
|-300.00
|57893.60
|1479
|2007.01.05 18:35
|sell
|740
|1.00
|0.7794
|0.7824
|0.7754
|1480
|2007.01.08 17:20
|s/l
|740
|1.00
|0.7824
|0.7824
|0.7754
|-303.50
|57590.10
|1481
|2007.01.08 18:20
|sell
|741
|1.00
|0.7815
|0.7845
|0.7775
|1482
|2007.01.10 15:45
|t/p
|741
|1.00
|0.7775
|0.7845
|0.7775
|393.00
|57983.10
|1483
|2007.01.10 16:20
|buy
|742
|1.00
|0.7771
|0.7741
|0.7811
|1484
|2007.01.11 02:35
|t/p
|742
|1.00
|0.7811
|0.7741
|0.7811
|402.70
|58385.80
|1485
|2007.01.11 09:50
|sell
|743
|1.00
|0.7822
|0.7852
|0.7782
|1486
|2007.01.12 15:50
|t/p
|743
|1.00
|0.7782
|0.7852
|0.7782
|396.50
|58782.30
|1487
|2007.01.12 15:59
|sell
|744
|1.00
|0.7798
|0.7828
|0.7758
|1488
|2007.01.12 17:20
|s/l
|744
|1.00
|0.7828
|0.7828
|0.7758
|-300.00
|58482.30
|1489
|2007.01.16 10:15
|sell
|745
|1.00
|0.7839
|0.7869
|0.7799
|1490
|2007.01.17 13:20
|s/l
|745
|1.00
|0.7869
|0.7869
|0.7799
|-303.50
|58178.80
|1491
|2007.01.17 17:50
|sell
|746
|1.00
|0.7870
|0.7900
|0.7830
|1492
|2007.01.19 00:10
|s/l
|746
|1.00
|0.7900
|0.7900
|0.7830
|-314.00
|57864.80
|1493
|2007.01.19 05:45
|sell
|747
|1.00
|0.7894
|0.7924
|0.7854
|1494
|2007.01.23 14:20
|s/l
|747
|1.00
|0.7924
|0.7924
|0.7854
|-307.00
|57557.80
|1495
|2007.01.23 16:15
|sell
|748
|1.00
|0.7933
|0.7963
|0.7893
|1496
|2007.01.24 02:35
|t/p
|748
|1.00
|0.7893
|0.7963
|0.7893
|396.50
|57954.30
|1497
|2007.01.24 04:30
|sell
|749
|1.00
|0.7836
|0.7866
|0.7796
|1498
|2007.01.24 17:20
|t/p
|749
|1.00
|0.7796
|0.7866
|0.7796
|400.00
|58354.30
|1499
|2007.01.24 17:35
|sell
|750
|1.00
|0.7808
|0.7838
|0.7768
|1500
|2007.01.25 20:30
|t/p
|750
|1.00
|0.7768
|0.7838
|0.7768
|389.50
|58743.80
|1501
|2007.01.26 02:30
|sell
|751
|1.00
|0.7735
|0.7765
|0.7695
|1502
|2007.01.31 21:05
|s/l
|751
|1.00
|0.7765
|0.7765
|0.7695
|-310.50
|58433.30
|1503
|2007.02.01 15:45
|sell
|752
|1.00
|0.7762
|0.7792
|0.7722
|1504
|2007.02.02 02:45
|t/p
|752
|1.00
|0.7722
|0.7792
|0.7722
|396.50
|58829.80
|1505
|2007.02.02 17:20
|buy
|753
|1.00
|0.7723
|0.7693
|0.7763
|1506
|2007.02.05 17:20
|t/p
|753
|1.00
|0.7763
|0.7693
|0.7763
|400.90
|59230.70
|1507
|2007.02.06 10:20
|sell
|754
|1.00
|0.7756
|0.7786
|0.7716
|1508
|2007.02.07 10:50
|s/l
|754
|1.00
|0.7786
|0.7786
|0.7716
|-303.50
|58927.20
|1509
|2007.02.07 10:50
|sell
|755
|1.00
|0.7783
|0.7813
|0.7743
|1510
|2007.02.08 05:40
|s/l
|755
|1.00
|0.7813
|0.7813
|0.7743
|-310.50
|58616.70
|1511
|2007.02.09 14:35
|sell
|756
|1.00
|0.7770
|0.7800
|0.7730
|1512
|2007.02.12 11:20
|t/p
|756
|1.00
|0.7730
|0.7800
|0.7730
|396.50
|59013.20
|1513
|2007.02.12 12:20
|buy
|757
|1.00
|0.7725
|0.7695
|0.7765
|1514
|2007.02.13 16:05
|t/p
|757
|1.00
|0.7765
|0.7695
|0.7765
|400.90
|59414.10
|1515
|2007.02.13 17:45
|sell
|758
|1.00
|0.7765
|0.7795
|0.7725
|1516
|2007.02.13 21:40
|s/l
|758
|1.00
|0.7795
|0.7795
|0.7725
|-300.00
|59114.10
|1517
|2007.02.14 06:45
|sell
|759
|1.00
|0.7803
|0.7833
|0.7763
|1518
|2007.02.14 16:50
|s/l
|759
|1.00
|0.7833
|0.7833
|0.7763
|-300.00
|58814.10
|1519
|2007.02.14 18:45
|sell
|760
|1.00
|0.7839
|0.7869
|0.7799
|1520
|2007.02.16 18:40
|s/l
|760
|1.00
|0.7869
|0.7869
|0.7799
|-314.00
|58500.10
|1521
|2007.02.16 19:50
|sell
|761
|1.00
|0.7869
|0.7899
|0.7829
|1522
|2007.02.21 11:10
|s/l
|761
|1.00
|0.7899
|0.7899
|0.7829
|-310.50
|58189.60
|1523
|2007.02.22 10:15
|sell
|762
|1.00
|0.7892
|0.7922
|0.7852
|1524
|2007.02.23 17:20
|s/l
|762
|1.00
|0.7922
|0.7922
|0.7852
|-303.50
|57886.10
|1525
|2007.02.26 10:45
|buy
|763
|1.00
|0.7914
|0.7884
|0.7954
|1526
|2007.02.27 22:20
|s/l
|763
|1.00
|0.7884
|0.7884
|0.7954
|-299.10
|57587.00
|1527
|2007.02.28 00:40
|buy
|764
|1.00
|0.7875
|0.7845
|0.7915
|1528
|2007.03.01 16:40
|s/l
|764
|1.00
|0.7845
|0.7845
|0.7915
|-297.30
|57289.70
|1529
|2007.03.01 16:50
|sell
|765
|1.00
|0.7868
|0.7898
|0.7828
|1530
|2007.03.02 10:40
|t/p
|765
|1.00
|0.7828
|0.7898
|0.7828
|396.50
|57686.20
|1531
|2007.03.02 11:45
|buy
|766
|1.00
|0.7830
|0.7800
|0.7870
|1532
|2007.03.05 01:45
|s/l
|766
|1.00
|0.7800
|0.7800
|0.7870
|-299.10
|57387.10
|1533
|2007.03.05 02:15
|sell
|767
|1.00
|0.7794
|0.7824
|0.7754
|1534
|2007.03.05 03:50
|t/p
|767
|1.00
|0.7754
|0.7824
|0.7754
|400.00
|57787.10
|1535
|2007.03.05 07:50
|buy
|768
|1.00
|0.7763
|0.7733
|0.7803
|1536
|2007.03.05 12:10
|s/l
|768
|1.00
|0.7733
|0.7733
|0.7803
|-300.00
|57487.10
|1537
|2007.03.05 13:35
|sell
|769
|1.00
|0.7744
|0.7774
|0.7704
|1538
|2007.03.05 23:40
|t/p
|769
|1.00
|0.7704
|0.7774
|0.7704
|400.00
|57887.10
|1539
|2007.03.06 00:15
|sell
|770
|1.00
|0.7701
|0.7731
|0.7661
|1540
|2007.03.06 02:35
|s/l
|770
|1.00
|0.7731
|0.7731
|0.7661
|-300.00
|57587.10
|1541
|2007.03.06 05:50
|sell
|771
|1.00
|0.7744
|0.7774
|0.7704
|1542
|2007.03.07 02:20
|s/l
|771
|1.00
|0.7774
|0.7774
|0.7704
|-303.50
|57283.60
|1543
|2007.03.07 03:20
|sell
|772
|1.00
|0.7767
|0.7797
|0.7727
|1544
|2007.03.07 22:20
|s/l
|772
|1.00
|0.7797
|0.7797
|0.7727
|-300.00
|56983.60
|1545
|2007.03.07 22:20
|sell
|773
|1.00
|0.7794
|0.7824
|0.7754
|1546
|2007.03.08 01:20
|t/p
|773
|1.00
|0.7754
|0.7824
|0.7754
|389.50
|57373.10
|1547
|2007.03.08 07:50
|sell
|774
|1.00
|0.7771
|0.7801
|0.7731
|1548
|2007.03.09 03:20
|s/l
|774
|1.00
|0.7801
|0.7801
|0.7731
|-303.50
|57069.60
|1549
|2007.03.09 08:20
|buy
|775
|1.00
|0.7794
|0.7764
|0.7834
|1550
|2007.03.12 11:05
|t/p
|775
|1.00
|0.7834
|0.7764
|0.7834
|400.90
|57470.50
|1551
|2007.03.12 14:10
|sell
|776
|1.00
|0.7842
|0.7872
|0.7802
|1552
|2007.03.13 00:35
|s/l
|776
|1.00
|0.7872
|0.7872
|0.7802
|-303.50
|57167.00
|1553
|2007.03.13 01:45
|sell
|777
|1.00
|0.7869
|0.7899
|0.7829
|1554
|2007.03.13 08:20
|t/p
|777
|1.00
|0.7829
|0.7899
|0.7829
|400.00
|57567.00
|1555
|2007.03.13 08:40
|sell
|778
|1.00
|0.7844
|0.7874
|0.7804
|1556
|2007.03.13 15:30
|s/l
|778
|1.00
|0.7874
|0.7874
|0.7804
|-300.00
|57267.00
|1557
|2007.03.13 16:10
|sell
|779
|1.00
|0.7877
|0.7907
|0.7837
|1558
|2007.03.13 20:50
|t/p
|779
|1.00
|0.7837
|0.7907
|0.7837
|400.00
|57667.00
|1559
|2007.03.13 23:35
|sell
|780
|1.00
|0.7829
|0.7859
|0.7789
|1560
|2007.03.14 16:20
|s/l
|780
|1.00
|0.7859
|0.7859
|0.7789
|-303.50
|57363.50
|1561
|2007.03.14 18:15
|sell
|781
|1.00
|0.7862
|0.7892
|0.7822
|1562
|2007.03.15 11:50
|s/l
|781
|1.00
|0.7892
|0.7892
|0.7822
|-310.50
|57053.00
|1563
|2007.03.15 12:20
|sell
|782
|1.00
|0.7887
|0.7917
|0.7847
|1564
|2007.03.16 05:40
|s/l
|782
|1.00
|0.7917
|0.7917
|0.7847
|-303.50
|56749.50
|1565
|2007.03.16 09:35
|buy
|783
|1.00
|0.7918
|0.7888
|0.7958
|1566
|2007.03.16 15:35
|t/p
|783
|1.00
|0.7958
|0.7888
|0.7958
|400.00
|57149.50
|1567
|2007.03.16 16:20
|sell
|784
|1.00
|0.7974
|0.8004
|0.7934
|1568
|2007.03.19 15:50
|s/l
|784
|1.00
|0.8004
|0.8004
|0.7934
|-303.50
|56846.00
|1569
|2007.03.19 15:50
|sell
|785
|1.00
|0.8001
|0.8031
|0.7961
|1570
|2007.03.20 00:20
|s/l
|785
|1.00
|0.8031
|0.8031
|0.7961
|-303.50
|56542.50
|1571
|2007.03.20 02:10
|sell
|786
|1.00
|0.8015
|0.8045
|0.7975
|1572
|2007.03.20 03:40
|t/p
|786
|1.00
|0.7975
|0.8045
|0.7975
|400.00
|56942.50
|1573
|2007.03.20 04:45
|buy
|787
|1.00
|0.7975
|0.7945
|0.8015
|1574
|2007.03.20 18:20
|t/p
|787
|1.00
|0.8015
|0.7945
|0.8015
|400.00
|57342.50
|1575
|2007.03.21 00:35
|sell
|788
|1.00
|0.8033
|0.8063
|0.7993
|1576
|2007.03.21 20:05
|s/l
|788
|1.00
|0.8063
|0.8063
|0.7993
|-300.00
|57042.50
|1577
|2007.03.21 20:10
|buy
|789
|1.00
|0.8012
|0.7982
|0.8052
|1578
|2007.03.21 20:45
|t/p
|789
|1.00
|0.8052
|0.7982
|0.8052
|400.00
|57442.50
|1579
|2007.03.21 21:20
|sell
|790
|1.00
|0.8080
|0.8110
|0.8040
|1580
|2007.03.26 03:40
|t/p
|790
|1.00
|0.8040
|0.8110
|0.8040
|382.50
|57825.00
|1581
|2007.03.26 09:59
|buy
|791
|1.00
|0.8045
|0.8015
|0.8085
|1582
|2007.03.26 16:50
|t/p
|791
|1.00
|0.8085
|0.8015
|0.8085
|400.00
|58225.00
|1583
|2007.03.27 01:35
|sell
|792
|1.00
|0.8100
|0.8130
|0.8060
|1584
|2007.03.28 07:05
|t/p
|792
|1.00
|0.8060
|0.8130
|0.8060
|396.50
|58621.50
|1585
|2007.03.28 07:15
|sell
|793
|1.00
|0.8071
|0.8101
|0.8031
|1586
|2007.03.30 18:10
|s/l
|793
|1.00
|0.8101
|0.8101
|0.8031
|-314.00
|58307.50
|1587
|2007.03.30 19:20
|sell
|794
|1.00
|0.8108
|0.8138
|0.8068
|1588
|2007.04.02 08:40
|s/l
|794
|1.00
|0.8138
|0.8138
|0.8068
|-303.50
|58004.00
|1589
|2007.04.02 18:40
|sell
|795
|1.00
|0.8170
|0.8200
|0.8130
|1590
|2007.04.03 12:15
|t/p
|795
|1.00
|0.8130
|0.8200
|0.8130
|396.50
|58400.50
|1591
|2007.04.03 16:20
|sell
|796
|1.00
|0.8141
|0.8171
|0.8101
|1592
|2007.04.04 02:35
|t/p
|796
|1.00
|0.8101
|0.8171
|0.8101
|396.50
|58797.00
|1593
|2007.04.04 03:35
|sell
|797
|1.00
|0.8085
|0.8115
|0.8045
|1594
|2007.04.04 06:50
|s/l
|797
|1.00
|0.8115
|0.8115
|0.8045
|-300.00
|58497.00
|1595
|2007.04.04 08:30
|buy
|798
|1.00
|0.8123
|0.8093
|0.8163
|1596
|2007.04.04 17:20
|t/p
|798
|1.00
|0.8163
|0.8093
|0.8163
|400.00
|58897.00
|1597
|2007.04.05 05:15
|sell
|799
|1.00
|0.8193
|0.8223
|0.8153
|1598
|2007.04.09 02:35
|t/p
|799
|1.00
|0.8153
|0.8223
|0.8153
|393.00
|59290.00
|1599
|2007.04.09 14:45
|buy
|800
|1.00
|0.8166
|0.8136
|0.8206
|1600
|2007.04.10 04:45
|t/p
|800
|1.00
|0.8206
|0.8136
|0.8206
|400.90
|59690.90
|1601
|2007.04.10 06:20
|sell
|801
|1.00
|0.8233
|0.8263
|0.8193
|1602
|2007.04.10 22:05
|s/l
|801
|1.00
|0.8263
|0.8263
|0.8193
|-300.00
|59390.90
|1603
|2007.04.11 03:15
|sell
|802
|1.00
|0.8252
|0.8282
|0.8212
|1604
|2007.04.12 17:05
|s/l
|802
|1.00
|0.8282
|0.8282
|0.8212
|-310.50
|59080.40
|1605
|2007.04.13 02:50
|sell
|803
|1.00
|0.8314
|0.8344
|0.8274
|1606
|2007.04.16 00:59
|s/l
|803
|1.00
|0.8344
|0.8344
|0.8274
|-303.50
|58776.90
|1607
|2007.04.16 13:15
|sell
|804
|1.00
|0.8341
|0.8371
|0.8301
|1608
|2007.04.17 15:45
|s/l
|804
|1.00
|0.8371
|0.8371
|0.8301
|-303.50
|58473.40
|1609
|2007.04.17 19:15
|buy
|805
|1.00
|0.8364
|0.8334
|0.8404
|1610
|2007.04.18 15:20
|s/l
|805
|1.00
|0.8334
|0.8334
|0.8404
|-299.10
|58174.30
|1611
|2007.04.18 16:20
|buy
|806
|1.00
|0.8333
|0.8303
|0.8373
|1612
|2007.04.18 23:15
|t/p
|806
|1.00
|0.8373
|0.8303
|0.8373
|400.00
|58574.30
|1613
|2007.04.19 06:20
|buy
|807
|1.00
|0.8326
|0.8296
|0.8366
|1614
|2007.04.19 09:35
|s/l
|807
|1.00
|0.8296
|0.8296
|0.8366
|-300.00
|58274.30
|1615
|2007.04.19 11:35
|sell
|808
|1.00
|0.8315
|0.8345
|0.8275
|1616
|2007.04.19 16:20
|s/l
|808
|1.00
|0.8345
|0.8345
|0.8275
|-300.00
|57974.30
|1617
|2007.04.19 17:20
|sell
|809
|1.00
|0.8358
|0.8388
|0.8318
|1618
|2007.04.24 04:35
|t/p
|809
|1.00
|0.8318
|0.8388
|0.8318
|389.50
|58363.80
|1619
|2007.04.24 04:40
|sell
|810
|1.00
|0.8328
|0.8358
|0.8288
|1620
|2007.04.24 04:59
|t/p
|810
|1.00
|0.8288
|0.8358
|0.8288
|400.00
|58763.80
|1621
|2007.04.24 16:10
|sell
|811
|1.00
|0.8265
|0.8295
|0.8225
|1622
|2007.04.24 17:05
|s/l
|811
|1.00
|0.8295
|0.8295
|0.8225
|-300.00
|58463.80
|1623
|2007.04.24 19:10
|sell
|812
|1.00
|0.8281
|0.8311
|0.8241
|1624
|2007.04.25 02:15
|s/l
|812
|1.00
|0.8311
|0.8311
|0.8241
|-303.50
|58160.30
|1625
|2007.04.25 05:20
|buy
|813
|1.00
|0.8299
|0.8269
|0.8339
|1626
|2007.04.25 10:50
|t/p
|813
|1.00
|0.8339
|0.8269
|0.8339
|400.00
|58560.30
|1627
|2007.04.25 11:20
|sell
|814
|1.00
|0.8340
|0.8370
|0.8300
|1628
|2007.04.26 12:40
|t/p
|814
|1.00
|0.8300
|0.8370
|0.8300
|389.50
|58949.80
|1629
|2007.04.26 13:20
|buy
|815
|1.00
|0.8290
|0.8260
|0.8330
|1630
|2007.04.26 17:20
|s/l
|815
|1.00
|0.8260
|0.8260
|0.8330
|-300.00
|58649.80
|1631
|2007.04.26 17:40
|sell
|816
|1.00
|0.8271
|0.8301
|0.8231
|1632
|2007.04.27 14:20
|s/l
|816
|1.00
|0.8301
|0.8301
|0.8231
|-303.50
|58346.30
|1633
|2007.04.27 18:10
|sell
|817
|1.00
|0.8316
|0.8346
|0.8276
|1634
|2007.04.30 02:10
|t/p
|817
|1.00
|0.8276
|0.8346
|0.8276
|396.50
|58742.80
|1635
|2007.04.30 02:15
|sell
|818
|1.00
|0.8278
|0.8308
|0.8238
|1636
|2007.04.30 17:15
|s/l
|818
|1.00
|0.8308
|0.8308
|0.8238
|-300.00
|58442.80
|1637
|2007.05.01 04:35
|sell
|819
|1.00
|0.8296
|0.8326
|0.8256
|1638
|2007.05.01 15:45
|s/l
|819
|1.00
|0.8326
|0.8326
|0.8256
|-300.00
|58142.80
|1639
|2007.05.01 17:15
|sell
|820
|1.00
|0.8324
|0.8354
|0.8284
|1640
|2007.05.01 17:35
|t/p
|820
|1.00
|0.8284
|0.8354
|0.8284
|400.00
|58542.80
|1641
|2007.05.01 19:15
|buy
|821
|1.00
|0.8283
|0.8253
|0.8323
|1642
|2007.05.02 04:10
|s/l
|821
|1.00
|0.8253
|0.8253
|0.8323
|-299.10
|58243.70
|1643
|2007.05.02 04:15
|sell
|822
|1.00
|0.8263
|0.8293
|0.8223
|1644
|2007.05.02 06:50
|t/p
|822
|1.00
|0.8223
|0.8293
|0.8223
|400.00
|58643.70
|1645
|2007.05.02 09:15
|sell
|823
|1.00
|0.8247
|0.8277
|0.8207
|1646
|2007.05.04 04:50
|t/p
|823
|1.00
|0.8207
|0.8277
|0.8207
|386.00
|59029.70
|1647
|2007.05.04 08:40
|sell
|824
|1.00
|0.8189
|0.8219
|0.8149
|1648
|2007.05.04 16:50
|s/l
|824
|1.00
|0.8219
|0.8219
|0.8149
|-300.00
|58729.70
|1649
|2007.05.04 17:20
|sell
|825
|1.00
|0.8205
|0.8235
|0.8165
|1650
|2007.05.07 03:40
|s/l
|825
|1.00
|0.8235
|0.8235
|0.8165
|-303.50
|58426.20
|1651
|2007.05.07 13:50
|sell
|826
|1.00
|0.8252
|0.8282
|0.8212
|1652
|2007.05.08 04:50
|s/l
|826
|1.00
|0.8282
|0.8282
|0.8212
|-303.50
|58122.70
|1653
|2007.05.08 06:15
|sell
|827
|1.00
|0.8304
|0.8334
|0.8264
|1654
|2007.05.10 09:10
|s/l
|827
|1.00
|0.8334
|0.8334
|0.8264
|-314.00
|57808.70
|1655
|2007.05.10 10:45
|sell
|828
|1.00
|0.8330
|0.8360
|0.8290
|1656
|2007.05.10 19:45
|t/p
|828
|1.00
|0.8290
|0.8360
|0.8290
|400.00
|58208.70
|1657
|2007.05.11 01:20
|sell
|829
|1.00
|0.8252
|0.8282
|0.8212
|1658
|2007.05.11 05:20
|s/l
|829
|1.00
|0.8282
|0.8282
|0.8212
|-300.00
|57908.70
|1659
|2007.05.11 09:20
|sell
|830
|1.00
|0.8306
|0.8336
|0.8266
|1660
|2007.05.14 01:35
|s/l
|830
|1.00
|0.8336
|0.8336
|0.8266
|-303.50
|57605.20
|1661
|2007.05.14 06:20
|sell
|831
|1.00
|0.8335
|0.8365
|0.8295
|1662
|2007.05.16 15:10
|t/p
|831
|1.00
|0.8295
|0.8365
|0.8295
|393.00
|57998.20
|1663
|2007.05.16 15:15
|sell
|832
|1.00
|0.8299
|0.8329
|0.8259
|1664
|2007.05.16 17:20
|t/p
|832
|1.00
|0.8259
|0.8329
|0.8259
|400.00
|58398.20
|1665
|2007.05.16 17:20
|buy
|833
|1.00
|0.8259
|0.8229
|0.8299
|1666
|2007.05.17 14:10
|s/l
|833
|1.00
|0.8229
|0.8229
|0.8299
|-297.30
|58100.90
|1667
|2007.05.17 16:20
|sell
|834
|1.00
|0.8215
|0.8245
|0.8175
|1668
|2007.05.18 18:20
|s/l
|834
|1.00
|0.8245
|0.8245
|0.8175
|-303.50
|57797.40
|1669
|2007.05.21 15:35
|sell
|835
|1.00
|0.8195
|0.8225
|0.8155
|1670
|2007.05.21 21:45
|s/l
|835
|1.00
|0.8225
|0.8225
|0.8155
|-300.00
|57497.40
|1671
|2007.05.22 10:45
|sell
|836
|1.00
|0.8227
|0.8257
|0.8187
|1672
|2007.05.23 14:35
|s/l
|836
|1.00
|0.8257
|0.8257
|0.8187
|-303.50
|57193.90
|1673
|2007.05.23 14:40
|buy
|837
|1.00
|0.8240
|0.8210
|0.8280
|1674
|2007.05.24 15:50
|s/l
|837
|1.00
|0.8210
|0.8210
|0.8280
|-297.30
|56896.60
|1675
|2007.05.25 02:40
|sell
|838
|1.00
|0.8185
|0.8215
|0.8145
|1676
|2007.05.25 17:10
|s/l
|838
|1.00
|0.8215
|0.8215
|0.8145
|-300.00
|56596.60
|1677
|2007.05.25 18:20
|sell
|839
|1.00
|0.8205
|0.8235
|0.8165
|1678
|2007.05.29 05:50
|t/p
|839
|1.00
|0.8165
|0.8235
|0.8165
|393.00
|56989.60
|1679
|2007.05.29 18:20
|sell
|840
|1.00
|0.8203
|0.8233
|0.8163
|1680
|2007.05.30 23:59
|s/l
|840
|1.00
|0.8233
|0.8233
|0.8163
|-303.50
|56686.10
|1681
|2007.05.31 04:59
|buy
|841
|1.00
|0.8220
|0.8190
|0.8260
|1682
|2007.05.31 11:20
|t/p
|841
|1.00
|0.8260
|0.8190
|0.8260
|400.00
|57086.10
|1683
|2007.05.31 11:20
|buy
|842
|1.00
|0.8254
|0.8224
|0.8294
|1684
|2007.06.01 08:15
|t/p
|842
|1.00
|0.8294
|0.8224
|0.8294
|400.90
|57487.00
|1685
|2007.06.01 09:40
|sell
|843
|1.00
|0.8297
|0.8327
|0.8257
|1686
|2007.06.01 21:40
|s/l
|843
|1.00
|0.8327
|0.8327
|0.8257
|-300.00
|57187.00
|1687
|2007.06.04 09:40
|buy
|844
|1.00
|0.8330
|0.8300
|0.8370
|1688
|2007.06.05 10:30
|t/p
|844
|1.00
|0.8370
|0.8300
|0.8370
|400.90
|57587.90
|1689
|2007.06.05 15:45
|buy
|845
|1.00
|0.8374
|0.8344
|0.8414
|1690
|2007.06.06 04:50
|t/p
|845
|1.00
|0.8414
|0.8344
|0.8414
|400.90
|57988.80
|1691
|2007.06.06 12:20
|sell
|846
|1.00
|0.8422
|0.8452
|0.8382
|1692
|2007.06.07 04:40
|s/l
|846
|1.00
|0.8452
|0.8452
|0.8382
|-310.50
|57678.30
|1693
|2007.06.07 11:15
|buy
|847
|1.00
|0.8453
|0.8423
|0.8493
|1694
|2007.06.07 19:45
|s/l
|847
|1.00
|0.8423
|0.8423
|0.8493
|-300.00
|57378.30
|1695
|2007.06.07 20:20
|buy
|848
|1.00
|0.8413
|0.8383
|0.8453
|1696
|2007.06.08 12:40
|s/l
|848
|1.00
|0.8383
|0.8383
|0.8453
|-299.10
|57079.20
|1697
|2007.06.08 13:10
|sell
|849
|1.00
|0.8384
|0.8414
|0.8344
|1698
|2007.06.08 15:00
|s/l
|849
|1.00
|0.8414
|0.8414
|0.8344
|-300.00
|56779.20
|1699
|2007.06.08 15:35
|buy
|850
|1.00
|0.8409
|0.8379
|0.8449
|1700
|2007.06.13 11:59
|s/l
|850
|1.00
|0.8379
|0.8379
|0.8449
|-297.30
|56481.90
|1701
|2007.06.13 12:59
|buy
|851
|1.00
|0.8373
|0.8343
|0.8413
|1702
|2007.06.14 15:10
|s/l
|851
|1.00
|0.8343
|0.8343
|0.8413
|-297.30
|56184.60
|1703
|2007.06.14 15:40
|sell
|852
|1.00
|0.8357
|0.8387
|0.8317
|1704
|2007.06.15 15:35
|s/l
|852
|1.00
|0.8387
|0.8387
|0.8317
|-303.50
|55881.10
|1705
|2007.06.15 16:50
|sell
|853
|1.00
|0.8402
|0.8432
|0.8362
|1706
|2007.06.18 09:10
|s/l
|853
|1.00
|0.8432
|0.8432
|0.8362
|-303.50
|55577.60
|1707
|2007.06.18 10:35
|buy
|854
|1.00
|0.8440
|0.8410
|0.8480
|1708
|2007.06.18 13:50
|s/l
|854
|1.00
|0.8410
|0.8410
|0.8480
|-300.00
|55277.60
|1709
|2007.06.18 16:40
|buy
|855
|1.00
|0.8412
|0.8382
|0.8452
|1710
|2007.06.19 17:35
|t/p
|855
|1.00
|0.8452
|0.8382
|0.8452
|400.90
|55678.50
|1711
|2007.06.19 18:20
|sell
|856
|1.00
|0.8453
|0.8483
|0.8413
|1712
|2007.06.22 09:20
|s/l
|856
|1.00
|0.8483
|0.8483
|0.8413
|-317.50
|55361.00
|1713
|2007.06.24 23:15
|buy
|857
|1.00
|0.8473
|0.8443
|0.8513
|1714
|2007.06.27 02:15
|s/l
|857
|1.00
|0.8443
|0.8443
|0.8513
|-297.30
|55063.70
|1715
|2007.06.27 02:20
|sell
|858
|1.00
|0.8459
|0.8489
|0.8419
|1716
|2007.06.27 07:45
|t/p
|858
|1.00
|0.8419
|0.8489
|0.8419
|400.00
|55463.70
|1717
|2007.06.27 08:50
|buy
|859
|1.00
|0.8409
|0.8379
|0.8449
|1718
|2007.06.27 12:20
|s/l
|859
|1.00
|0.8379
|0.8379
|0.8449
|-300.00
|55163.70
|1719
|2007.06.27 12:35
|sell
|860
|1.00
|0.8399
|0.8429
|0.8359
|1720
|2007.06.27 20:05
|t/p
|860
|1.00
|0.8359
|0.8429
|0.8359
|400.00
|55563.70
|1721
|2007.06.28 03:45
|buy
|861
|1.00
|0.8392
|0.8362
|0.8432
|1722
|2007.06.28 09:05
|t/p
|861
|1.00
|0.8432
|0.8362
|0.8432
|400.00
|55963.70
|1723
|2007.06.28 10:20
|sell
|862
|1.00
|0.8447
|0.8477
|0.8407
|1724
|2007.06.29 03:05
|s/l
|862
|1.00
|0.8477
|0.8477
|0.8407
|-303.50
|55660.20
|1725
|2007.06.29 04:35
|buy
|863
|1.00
|0.8471
|0.8441
|0.8511
|1726
|2007.06.29 13:05
|t/p
|863
|1.00
|0.8511
|0.8441
|0.8511
|400.00
|56060.20
|1727
|2007.06.29 14:20
|sell
|864
|1.00
|0.8505
|0.8535
|0.8465
|1728
|2007.07.02 00:15
|s/l
|864
|1.00
|0.8535
|0.8535
|0.8465
|-303.50
|55756.70
|1729
|2007.07.02 01:20
|sell
|865
|1.00
|0.8524
|0.8554
|0.8484
|1730
|2007.07.02 10:40
|s/l
|865
|1.00
|0.8554
|0.8554
|0.8484
|-300.00
|55456.70
|1731
|2007.07.02 12:45
|sell
|866
|1.00
|0.8555
|0.8585
|0.8515
|1732
|2007.07.02 17:45
|s/l
|866
|1.00
|0.8585
|0.8585
|0.8515
|-300.00
|55156.70
|1733
|2007.07.03 04:30
|sell
|867
|1.00
|0.8589
|0.8619
|0.8549
|1734
|2007.07.03 15:20
|t/p
|867
|1.00
|0.8549
|0.8619
|0.8549
|400.00
|55556.70
|1735
|2007.07.04 10:20
|sell
|868
|1.00
|0.8579
|0.8609
|0.8539
|1736
|2007.07.05 15:20
|s/l
|868
|1.00
|0.8609
|0.8609
|0.8539
|-310.50
|55246.20
|1737
|2007.07.05 15:20
|buy
|869
|1.00
|0.8590
|0.8560
|0.8630
|1738
|2007.07.05 17:40
|s/l
|869
|1.00
|0.8560
|0.8560
|0.8630
|-300.00
|54946.20
|1739
|2007.07.05 17:59
|sell
|870
|1.00
|0.8573
|0.8603
|0.8533
|1740
|2007.07.09 10:15
|s/l
|870
|1.00
|0.8603
|0.8603
|0.8533
|-307.00
|54639.20
|1741
|2007.07.09 12:50
|sell
|871
|1.00
|0.8613
|0.8643
|0.8573
|1742
|2007.07.10 08:15
|t/p
|871
|1.00
|0.8573
|0.8643
|0.8573
|396.50
|55035.70
|1743
|2007.07.10 08:40
|sell
|872
|1.00
|0.8579
|0.8609
|0.8539
|1744
|2007.07.10 14:45
|s/l
|872
|1.00
|0.8609
|0.8609
|0.8539
|-300.00
|54735.70
|1745
|2007.07.10 15:40
|buy
|873
|1.00
|0.8597
|0.8567
|0.8637
|1746
|2007.07.11 16:10
|t/p
|873
|1.00
|0.8637
|0.8567
|0.8637
|400.90
|55136.60
|1747
|2007.07.11 17:45
|sell
|874
|1.00
|0.8638
|0.8668
|0.8598
|1748
|2007.07.13 00:05
|s/l
|874
|1.00
|0.8668
|0.8668
|0.8598
|-314.00
|54822.60
|1749
|2007.07.13 00:10
|buy
|875
|1.00
|0.8661
|0.8631
|0.8701
|1750
|2007.07.13 23:40
|t/p
|875
|1.00
|0.8701
|0.8631
|0.8701
|400.00
|55222.60
|1751
|2007.07.15 23:20
|sell
|876
|1.00
|0.8714
|0.8744
|0.8674
|1752
|2007.07.16 12:00
|s/l
|876
|1.00
|0.8744
|0.8744
|0.8674
|-303.50
|54919.10
|1753
|2007.07.16 17:20
|buy
|877
|1.00
|0.8730
|0.8700
|0.8770
|1754
|2007.07.18 06:40
|t/p
|877
|1.00
|0.8770
|0.8700
|0.8770
|401.80
|55320.90
|1755
|2007.07.18 08:50
|sell
|878
|1.00
|0.8783
|0.8813
|0.8743
|1756
|2007.07.20 07:20
|s/l
|878
|1.00
|0.8813
|0.8813
|0.8743
|-314.00
|55006.90
|1757
|2007.07.20 10:30
|buy
|879
|1.00
|0.8801
|0.8771
|0.8841
|1758
|2007.07.20 19:45
|s/l
|879
|1.00
|0.8771
|0.8771
|0.8841
|-300.00
|54706.90
|1759
|2007.07.20 20:20
|buy
|880
|1.00
|0.8758
|0.8728
|0.8798
|1760
|2007.07.20 23:45
|t/p
|880
|1.00
|0.8798
|0.8728
|0.8798
|400.00
|55106.90
|1761
|2007.07.23 04:45
|sell
|881
|1.00
|0.8810
|0.8840
|0.8770
|1762
|2007.07.23 11:50
|s/l
|881
|1.00
|0.8840
|0.8840
|0.8770
|-300.00
|54806.90
|1763
|2007.07.23 12:50
|sell
|882
|1.00
|0.8837
|0.8867
|0.8797
|1764
|2007.07.25 04:15
|t/p
|882
|1.00
|0.8797
|0.8867
|0.8797
|393.00
|55199.90
|1765
|2007.07.25 04:15
|buy
|883
|1.00
|0.8797
|0.8767
|0.8837
|1766
|2007.07.25 04:35
|t/p
|883
|1.00
|0.8837
|0.8767
|0.8837
|400.00
|55599.90
|1767
|2007.07.25 05:35
|sell
|884
|1.00
|0.8844
|0.8874
|0.8804
|1768
|2007.07.26 14:05
|t/p
|884
|1.00
|0.8804
|0.8874
|0.8804
|389.50
|55989.40
|1769
|2007.07.26 14:20
|sell
|885
|1.00
|0.8842
|0.8872
|0.8802
|1770
|2007.07.26 14:50
|t/p
|885
|1.00
|0.8802
|0.8872
|0.8802
|400.00
|56389.40
|1771
|2007.07.26 15:20
|buy
|886
|1.00
|0.8802
|0.8772
|0.8842
|1772
|2007.07.26 16:15
|s/l
|886
|1.00
|0.8772
|0.8772
|0.8842
|-300.00
|56089.40
|1773
|2007.07.26 17:20
|buy
|887
|1.00
|0.8779
|0.8749
|0.8819
|1774
|2007.07.26 21:05
|s/l
|887
|1.00
|0.8749
|0.8749
|0.8819
|-300.00
|55789.40
|1775
|2007.07.26 23:20
|sell
|888
|1.00
|0.8720
|0.8750
|0.8680
|1776
|2007.07.27 00:30
|t/p
|888
|1.00
|0.8680
|0.8750
|0.8680
|396.50
|56185.90
|1777
|2007.07.27 02:20
|sell
|889
|1.00
|0.8719
|0.8749
|0.8679
|1778
|2007.07.27 02:50
|s/l
|889
|1.00
|0.8749
|0.8749
|0.8679
|-300.00
|55885.90
|1779
|2007.07.27 08:20
|sell
|890
|1.00
|0.8733
|0.8763
|0.8693
|1780
|2007.07.27 09:15
|t/p
|890
|1.00
|0.8693
|0.8763
|0.8693
|400.00
|56285.90
|1781
|2007.07.27 10:50
|buy
|891
|1.00
|0.8576
|0.8546
|0.8616
|1782
|2007.07.27 11:35
|t/p
|891
|1.00
|0.8616
|0.8546
|0.8616
|400.00
|56685.90
|1783
|2007.07.27 11:35
|sell
|892
|1.00
|0.8634
|0.8664
|0.8594
|1784
|2007.07.27 13:10
|t/p
|892
|1.00
|0.8594
|0.8664
|0.8594
|400.00
|57085.90
|1785
|2007.07.27 17:10
|sell
|893
|1.00
|0.8576
|0.8606
|0.8536
|1786
|2007.07.27 19:50
|t/p
|893
|1.00
|0.8536
|0.8606
|0.8536
|400.00
|57485.90
|1787
|2007.07.27 20:20
|buy
|894
|1.00
|0.8528
|0.8498
|0.8568
|1788
|2007.07.30 00:15
|s/l
|894
|1.00
|0.8498
|0.8498
|0.8568
|-299.10
|57186.80
|1789
|2007.07.30 01:20
|sell
|895
|1.00
|0.8491
|0.8521
|0.8451
|1790
|2007.07.30 01:35
|s/l
|895
|1.00
|0.8521
|0.8521
|0.8451
|-300.00
|56886.80
|1791
|2007.07.30 03:35
|buy
|896
|1.00
|0.8514
|0.8484
|0.8554
|1792
|2007.07.30 08:50
|s/l
|896
|1.00
|0.8484
|0.8484
|0.8554
|-300.00
|56586.80
|1793
|2007.07.30 08:50
|buy
|897
|1.00
|0.8485
|0.8455
|0.8525
|1794
|2007.07.30 10:35
|t/p
|897
|1.00
|0.8525
|0.8455
|0.8525
|400.00
|56986.80
|1795
|2007.07.30 10:45
|buy
|898
|1.00
|0.8490
|0.8460
|0.8530
|1796
|2007.07.30 10:59
|t/p
|898
|1.00
|0.8530
|0.8460
|0.8530
|400.00
|57386.80
|1797
|2007.07.30 11:15
|sell
|899
|1.00
|0.8536
|0.8566
|0.8496
|1798
|2007.07.30 13:45
|t/p
|899
|1.00
|0.8496
|0.8566
|0.8496
|400.00
|57786.80
|1799
|2007.07.30 14:15
|buy
|900
|1.00
|0.8485
|0.8455
|0.8525
|1800
|2007.07.30 16:05
|t/p
|900
|1.00
|0.8525
|0.8455
|0.8525
|400.00
|58186.80
|1801
|2007.07.30 17:20
|sell
|901
|1.00
|0.8528
|0.8558
|0.8488
|1802
|2007.07.30 23:35
|s/l
|901
|1.00
|0.8558
|0.8558
|0.8488
|-300.00
|57886.80
|1803
|2007.07.31 00:10
|sell
|902
|1.00
|0.8569
|0.8599
|0.8529
|1804
|2007.07.31 01:15
|s/l
|902
|1.00
|0.8599
|0.8599
|0.8529
|-300.00
|57586.80
|1805
|2007.07.31 01:35
|buy
|903
|1.00
|0.8578
|0.8548
|0.8618
|1806
|2007.07.31 22:40
|s/l
|903
|1.00
|0.8548
|0.8548
|0.8618
|-300.00
|57286.80
|1807
|2007.08.01 03:15
|sell
|904
|1.00
|0.8530
|0.8560
|0.8490
|1808
|2007.08.01 07:20
|t/p
|904
|1.00
|0.8490
|0.8560
|0.8490
|400.00
|57686.80
|1809
|2007.08.01 09:20
|buy
|905
|1.00
|0.8448
|0.8418
|0.8488
|1810
|2007.08.01 09:35
|t/p
|905
|1.00
|0.8488
|0.8418
|0.8488
|400.00
|58086.80
|1811
|2007.08.01 11:15
|sell
|906
|1.00
|0.8474
|0.8504
|0.8434
|1812
|2007.08.01 12:35
|s/l
|906
|1.00
|0.8504
|0.8504
|0.8434
|-300.00
|57786.80
|1813
|2007.08.01 13:20
|sell
|907
|1.00
|0.8496
|0.8526
|0.8456
|1814
|2007.08.01 15:40
|s/l
|907
|1.00
|0.8526
|0.8526
|0.8456
|-300.00
|57486.80
|1815
|2007.08.01 16:10
|sell
|908
|1.00
|0.8529
|0.8559
|0.8489
|1816
|2007.08.01 16:45
|t/p
|908
|1.00
|0.8489
|0.8559
|0.8489
|400.00
|57886.80
|1817
|2007.08.01 16:50
|sell
|909
|1.00
|0.8539
|0.8569
|0.8499
|1818
|2007.08.01 17:10
|t/p
|909
|1.00
|0.8499
|0.8569
|0.8499
|400.00
|58286.80
|1819
|2007.08.01 17:35
|buy
|910
|1.00
|0.8507
|0.8477
|0.8547
|1820
|2007.08.01 23:35
|t/p
|910
|1.00
|0.8547
|0.8477
|0.8547
|400.00
|58686.80
|1821
|2007.08.02 00:45
|sell
|911
|1.00
|0.8563
|0.8593
|0.8523
|1822
|2007.08.02 03:45
|t/p
|911
|1.00
|0.8523
|0.8593
|0.8523
|400.00
|59086.80
|1823
|2007.08.02 04:45
|buy
|912
|1.00
|0.8524
|0.8494
|0.8564
|1824
|2007.08.02 07:20
|s/l
|912
|1.00
|0.8494
|0.8494
|0.8564
|-300.00
|58786.80
|1825
|2007.08.02 09:50
|sell
|913
|1.00
|0.8547
|0.8577
|0.8507
|1826
|2007.08.02 15:50
|s/l
|913
|1.00
|0.8577
|0.8577
|0.8507
|-300.00
|58486.80
|1827
|2007.08.02 16:20
|sell
|914
|1.00
|0.8573
|0.8603
|0.8533
|1828
|2007.08.02 19:20
|s/l
|914
|1.00
|0.8603
|0.8603
|0.8533
|-300.00
|58186.80
|1829
|2007.08.02 19:35
|buy
|915
|1.00
|0.8583
|0.8553
|0.8623
|1830
|2007.08.03 11:20
|s/l
|915
|1.00
|0.8553
|0.8553
|0.8623
|-299.10
|57887.70
|1831
|2007.08.03 11:40
|sell
|916
|1.00
|0.8561
|0.8591
|0.8521
|1832
|2007.08.03 16:20
|s/l
|916
|1.00
|0.8591
|0.8591
|0.8521
|-300.00
|57587.70
|1833
|2007.08.03 17:20
|sell
|917
|1.00
|0.8584
|0.8614
|0.8544
|1834
|2007.08.03 23:50
|t/p
|917
|1.00
|0.8544
|0.8614
|0.8544
|400.00
|57987.70
|1835
|2007.08.06 01:20
|sell
|918
|1.00
|0.8542
|0.8572
|0.8502
|1836
|2007.08.06 10:40
|s/l
|918
|1.00
|0.8572
|0.8572
|0.8502
|-300.00
|57687.70
|1837
|2007.08.06 14:50
|buy
|919
|1.00
|0.8565
|0.8535
|0.8605
|1838
|2007.08.07 13:40
|s/l
|919
|1.00
|0.8535
|0.8535
|0.8605
|-299.10
|57388.60
|1839
|2007.08.07 16:40
|sell
|920
|1.00
|0.8540
|0.8570
|0.8500
|1840
|2007.08.08 02:45
|s/l
|920
|1.00
|0.8570
|0.8570
|0.8500
|-303.50
|57085.10
|1841
|2007.08.08 02:50
|buy
|921
|1.00
|0.8542
|0.8512
|0.8582
|1842
|2007.08.08 09:40
|t/p
|921
|1.00
|0.8582
|0.8512
|0.8582
|400.00
|57485.10
|1843
|2007.08.08 17:20
|sell
|922
|1.00
|0.8618
|0.8648
|0.8578
|1844
|2007.08.09 06:35
|s/l
|922
|1.00
|0.8648
|0.8648
|0.8578
|-310.50
|57174.60
|1845
|2007.08.09 09:20
|sell
|923
|1.00
|0.8661
|0.8691
|0.8621
|1846
|2007.08.09 09:40
|t/p
|923
|1.00
|0.8621
|0.8691
|0.8621
|400.00
|57574.60
|1847
|2007.08.09 12:30
|sell
|924
|1.00
|0.8576
|0.8606
|0.8536
|1848
|2007.08.09 15:20
|t/p
|924
|1.00
|0.8536
|0.8606
|0.8536
|400.00
|57974.60
|1849
|2007.08.09 16:20
|sell
|925
|1.00
|0.8500
|0.8530
|0.8460
|1850
|2007.08.09 16:40
|s/l
|925
|1.00
|0.8530
|0.8530
|0.8460
|-300.00
|57674.60
|1851
|2007.08.09 18:35
|buy
|926
|1.00
|0.8529
|0.8499
|0.8569
|1852
|2007.08.09 22:20
|s/l
|926
|1.00
|0.8499
|0.8499
|0.8569
|-300.00
|57374.60
|1853
|2007.08.10 00:20
|buy
|927
|1.00
|0.8495
|0.8465
|0.8535
|1854
|2007.08.10 04:20
|s/l
|927
|1.00
|0.8465
|0.8465
|0.8535
|-300.00
|57074.60
|1855
|2007.08.10 05:20
|buy
|928
|1.00
|0.8463
|0.8433
|0.8503
|1856
|2007.08.10 07:45
|s/l
|928
|1.00
|0.8433
|0.8433
|0.8503
|-300.00
|56774.60
|1857
|2007.08.10 08:20
|buy
|929
|1.00
|0.8424
|0.8394
|0.8464
|1858
|2007.08.10 19:15
|t/p
|929
|1.00
|0.8464
|0.8394
|0.8464
|400.00
|57174.60
|1859
|2007.08.10 19:35
|buy
|930
|1.00
|0.8442
|0.8412
|0.8482
|1860
|2007.08.13 04:45
|t/p
|930
|1.00
|0.8482
|0.8412
|0.8482
|400.90
|57575.50
|1861
|2007.08.13 08:20
|sell
|931
|1.00
|0.8474
|0.8504
|0.8434
|1862
|2007.08.13 10:05
|t/p
|931
|1.00
|0.8434
|0.8504
|0.8434
|400.00
|57975.50
|1863
|2007.08.13 11:35
|sell
|932
|1.00
|0.8432
|0.8462
|0.8392
|1864
|2007.08.14 02:50
|t/p
|932
|1.00
|0.8392
|0.8462
|0.8392
|396.50
|58372.00
|1865
|2007.08.14 03:35
|sell
|933
|1.00
|0.8402
|0.8432
|0.8362
|1866
|2007.08.14 20:35
|t/p
|933
|1.00
|0.8362
|0.8432
|0.8362
|400.00
|58772.00
|1867
|2007.08.14 22:20
|sell
|934
|1.00
|0.8346
|0.8376
|0.8306
|1868
|2007.08.15 06:45
|t/p
|934
|1.00
|0.8306
|0.8376
|0.8306
|396.50
|59168.50
|1869
|2007.08.15 08:20
|buy
|935
|1.00
|0.8281
|0.8251
|0.8321
|1870
|2007.08.15 09:10
|s/l
|935
|1.00
|0.8251
|0.8251
|0.8321
|-300.00
|58868.50
|1871
|2007.08.15 10:20
|buy
|936
|1.00
|0.8256
|0.8226
|0.8296
|1872
|2007.08.15 13:15
|s/l
|936
|1.00
|0.8226
|0.8226
|0.8296
|-300.00
|58568.50
|1873
|2007.08.15 15:20
|sell
|937
|1.00
|0.8231
|0.8261
|0.8191
|1874
|2007.08.15 17:35
|s/l
|937
|1.00
|0.8261
|0.8261
|0.8191
|-300.00
|58268.50
|1875
|2007.08.15 18:35
|buy
|938
|1.00
|0.8244
|0.8214
|0.8284
|1876
|2007.08.15 22:05
|s/l
|938
|1.00
|0.8214
|0.8214
|0.8284
|-300.00
|57968.50
|1877
|2007.08.15 22:15
|sell
|939
|1.00
|0.8230
|0.8260
|0.8190
|1878
|2007.08.16 00:10
|t/p
|939
|1.00
|0.8190
|0.8260
|0.8190
|389.50
|58358.00
|1879
|2007.08.16 02:40
|buy
|940
|1.00
|0.8177
|0.8147
|0.8217
|1880
|2007.08.16 05:59
|s/l
|940
|1.00
|0.8147
|0.8147
|0.8217
|-300.00
|58058.00
|1881
|2007.08.16 09:15
|sell
|941
|1.00
|0.8054
|0.8084
|0.8014
|1882
|2007.08.16 11:10
|t/p
|941
|1.00
|0.8014
|0.8084
|0.8014
|400.00
|58458.00
|1883
|2007.08.16 14:10
|buy
|942
|1.00
|0.7862
|0.7832
|0.7902
|1884
|2007.08.16 15:35
|t/p
|942
|1.00
|0.7902
|0.7832
|0.7902
|400.00
|58858.00
|1885
|2007.08.16 16:10
|buy
|943
|1.00
|0.7886
|0.7856
|0.7926
|1886
|2007.08.16 17:05
|s/l
|943
|1.00
|0.7856
|0.7856
|0.7926
|-300.00
|58558.00
|1887
|2007.08.16 17:20
|sell
|944
|1.00
|0.7900
|0.7930
|0.7860
|1888
|2007.08.16 17:20
|t/p
|944
|1.00
|0.7860
|0.7930
|0.7860
|400.00
|58958.00
|1889
|2007.08.16 18:20
|buy
|945
|1.00
|0.7829
|0.7799
|0.7869
|1890
|2007.08.16 18:35
|t/p
|945
|1.00
|0.7869
|0.7799
|0.7869
|400.00
|59358.00
|1891
|2007.08.16 20:45
|buy
|946
|1.00
|0.7832
|0.7802
|0.7872
|1892
|2007.08.16 21:05
|t/p
|946
|1.00
|0.7872
|0.7802
|0.7872
|400.00
|59758.00
|1893
|2007.08.16 21:10
|buy
|947
|1.00
|0.7843
|0.7813
|0.7883
|1894
|2007.08.16 22:45
|t/p
|947
|1.00
|0.7883
|0.7813
|0.7883
|400.00
|60158.00
|1895
|2007.08.16 22:45
|sell
|948
|1.00
|0.7895
|0.7925
|0.7855
|1896
|2007.08.16 23:10
|s/l
|948
|1.00
|0.7925
|0.7925
|0.7855
|-300.00
|59858.00
|1897
|2007.08.17 00:10
|buy
|949
|1.00
|0.7910
|0.7880
|0.7950
|1898
|2007.08.17 00:20
|t/p
|949
|1.00
|0.7950
|0.7880
|0.7950
|400.00
|60258.00
|1899
|2007.08.17 01:40
|buy
|950
|1.00
|0.7953
|0.7923
|0.7993
|1900
|2007.08.17 01:45
|t/p
|950
|1.00
|0.7993
|0.7923
|0.7993
|400.00
|60658.00
|1901
|2007.08.17 02:20
|sell
|951
|1.00
|0.7965
|0.7995
|0.7925
|1902
|2007.08.17 02:20
|t/p
|951
|1.00
|0.7925
|0.7995
|0.7925
|400.00
|61058.00
|1903
|2007.08.17 03:20
|buy
|952
|1.00
|0.7914
|0.7884
|0.7954
|1904
|2007.08.17 04:10
|s/l
|952
|1.00
|0.7884
|0.7884
|0.7954
|-300.00
|60758.00
|1905
|2007.08.17 05:20
|buy
|953
|1.00
|0.7869
|0.7839
|0.7909
|1906
|2007.08.17 06:40
|s/l
|953
|1.00
|0.7839
|0.7839
|0.7909
|-300.00
|60458.00
|1907
|2007.08.17 08:15
|buy
|954
|1.00
|0.7807
|0.7777
|0.7847
|1908
|2007.08.17 09:45
|s/l
|954
|1.00
|0.7777
|0.7777
|0.7847
|-300.00
|60158.00
|1909
|2007.08.17 11:20
|buy
|955
|1.00
|0.7712
|0.7682
|0.7752
|1910
|2007.08.17 11:20
|t/p
|955
|1.00
|0.7752
|0.7682
|0.7752
|400.00
|60558.00
|1911
|2007.08.17 12:20
|sell
|956
|1.00
|0.7804
|0.7834
|0.7764
|1912
|2007.08.17 12:20
|t/p
|956
|1.00
|0.7764
|0.7834
|0.7764
|400.00
|60958.00
|1913
|2007.08.17 13:20
|buy
|957
|1.00
|0.7749
|0.7719
|0.7789
|1914
|2007.08.17 14:05
|t/p
|957
|1.00
|0.7789
|0.7719
|0.7789
|400.00
|61358.00
|1915
|2007.08.17 14:10
|buy
|958
|1.00
|0.7749
|0.7719
|0.7789
|1916
|2007.08.17 14:20
|t/p
|958
|1.00
|0.7789
|0.7719
|0.7789
|400.00
|61758.00
|1917
|2007.08.17 16:35
|buy
|959
|1.00
|0.7891
|0.7861
|0.7931
|1918
|2007.08.17 16:45
|t/p
|959
|1.00
|0.7931
|0.7861
|0.7931
|400.00
|62158.00
|1919
|2007.08.17 16:59
|buy
|960
|1.00
|0.7891
|0.7861
|0.7931
|1920
|2007.08.17 17:10
|t/p
|960
|1.00
|0.7931
|0.7861
|0.7931
|400.00
|62558.00
|1921
|2007.08.17 17:35
|buy
|961
|1.00
|0.7873
|0.7843
|0.7913
|1922
|2007.08.17 17:45
|t/p
|961
|1.00
|0.7913
|0.7843
|0.7913
|400.00
|62958.00
|1923
|2007.08.17 17:50
|buy
|962
|1.00
|0.7863
|0.7833
|0.7903
|1924
|2007.08.17 19:10
|t/p
|962
|1.00
|0.7903
|0.7833
|0.7903
|400.00
|63358.00
|1925
|2007.08.17 19:15
|buy
|963
|1.00
|0.7883
|0.7853
|0.7923
|1926
|2007.08.17 19:20
|t/p
|963
|1.00
|0.7923
|0.7853
|0.7923
|400.00
|63758.00
|1927
|2007.08.17 21:20
|sell
|964
|1.00
|0.7962
|0.7992
|0.7922
|1928
|2007.08.19 23:00
|s/l
|964
|1.00
|0.7992
|0.7992
|0.7922
|-300.00
|63458.00
|1929
|2007.08.20 00:20
|sell
|965
|1.00
|0.7969
|0.7999
|0.7929
|1930
|2007.08.20 01:05
|s/l
|965
|1.00
|0.7999
|0.7999
|0.7929
|-300.00
|63158.00
|1931
|2007.08.20 01:15
|buy
|966
|1.00
|0.7984
|0.7954
|0.8024
|1932
|2007.08.20 01:40
|s/l
|966
|1.00
|0.7954
|0.7954
|0.8024
|-300.00
|62858.00
|1933
|2007.08.20 01:50
|sell
|967
|1.00
|0.8000
|0.8030
|0.7960
|1934
|2007.08.20 02:05
|t/p
|967
|1.00
|0.7960
|0.8030
|0.7960
|400.00
|63258.00
|1935
|2007.08.20 02:20
|sell
|968
|1.00
|0.7969
|0.7999
|0.7929
|1936
|2007.08.20 02:35
|t/p
|968
|1.00
|0.7929
|0.7999
|0.7929
|400.00
|63658.00
|1937
|2007.08.20 03:20
|buy
|969
|1.00
|0.7929
|0.7899
|0.7969
|1938
|2007.08.20 04:15
|s/l
|969
|1.00
|0.7899
|0.7899
|0.7969
|-300.00
|63358.00
|1939
|2007.08.20 04:35
|sell
|970
|1.00
|0.7941
|0.7971
|0.7901
|1940
|2007.08.20 07:15
|s/l
|970
|1.00
|0.7971
|0.7971
|0.7901
|-300.00
|63058.00
|1941
|2007.08.20 08:35
|buy
|971
|1.00
|0.7950
|0.7920
|0.7990
|1942
|2007.08.20 09:20
|t/p
|971
|1.00
|0.7990
|0.7920
|0.7990
|400.00
|63458.00
|1943
|2007.08.20 10:15
|buy
|972
|1.00
|0.7968
|0.7938
|0.8008
|1944
|2007.08.20 10:35
|t/p
|972
|1.00
|0.8008
|0.7938
|0.8008
|400.00
|63858.00
|1945
|2007.08.20 11:50
|sell
|973
|1.00
|0.8047
|0.8077
|0.8007
|1946
|2007.08.20 17:05
|t/p
|973
|1.00
|0.8007
|0.8077
|0.8007
|400.00
|64258.00
|1947
|2007.08.20 17:15
|sell
|974
|1.00
|0.8020
|0.8050
|0.7980
|1948
|2007.08.20 17:50
|t/p
|974
|1.00
|0.7980
|0.8050
|0.7980
|400.00
|64658.00
|1949
|2007.08.20 18:20
|buy
|975
|1.00
|0.8000
|0.7970
|0.8040
|1950
|2007.08.20 21:35
|t/p
|975
|1.00
|0.8040
|0.7970
|0.8040
|400.00
|65058.00
|1951
|2007.08.20 22:35
|buy
|976
|1.00
|0.8065
|0.8035
|0.8105
|1952
|2007.08.21 02:05
|s/l
|976
|1.00
|0.8035
|0.8035
|0.8105
|-299.10
|64758.90
|1953
|2007.08.21 02:20
|sell
|977
|1.00
|0.8063
|0.8093
|0.8023
|1954
|2007.08.21 03:05
|t/p
|977
|1.00
|0.8023
|0.8093
|0.8023
|400.00
|65158.90
|1955
|2007.08.21 04:20
|buy
|978
|1.00
|0.8003
|0.7973
|0.8043
|1956
|2007.08.21 04:35
|t/p
|978
|1.00
|0.8043
|0.7973
|0.8043
|400.00
|65558.90
|1957
|2007.08.21 05:15
|buy
|979
|1.00
|0.8040
|0.8010
|0.8080
|1958
|2007.08.21 07:20
|s/l
|979
|1.00
|0.8010
|0.8010
|0.8080
|-300.00
|65258.90
|1959
|2007.08.21 09:20
|sell
|980
|1.00
|0.8045
|0.8075
|0.8005
|1960
|2007.08.21 10:05
|t/p
|980
|1.00
|0.8005
|0.8075
|0.8005
|400.00
|65658.90
|1961
|2007.08.21 10:10
|sell
|981
|1.00
|0.8034
|0.8064
|0.7994
|1962
|2007.08.21 10:50
|t/p
|981
|1.00
|0.7994
|0.8064
|0.7994
|400.00
|66058.90
|1963
|2007.08.21 11:50
|buy
|982
|1.00
|0.7996
|0.7966
|0.8036
|1964
|2007.08.21 12:15
|s/l
|982
|1.00
|0.7966
|0.7966
|0.8036
|-300.00
|65758.90
|1965
|2007.08.21 12:35
|sell
|983
|1.00
|0.8001
|0.8031
|0.7961
|1966
|2007.08.21 12:50
|t/p
|983
|1.00
|0.7961
|0.8031
|0.7961
|400.00
|66158.90
|1967
|2007.08.21 14:20
|sell
|984
|1.00
|0.8033
|0.8063
|0.7993
|1968
|2007.08.21 16:20
|t/p
|984
|1.00
|0.7993
|0.8063
|0.7993
|400.00
|66558.90
|1969
|2007.08.21 16:35
|sell
|985
|1.00
|0.8015
|0.8045
|0.7975
|1970
|2007.08.22 01:50
|t/p
|985
|1.00
|0.7975
|0.8045
|0.7975
|396.50
|66955.40
|1971
|2007.08.22 02:20
|buy
|986
|1.00
|0.7990
|0.7960
|0.8030
|1972
|2007.08.22 08:45
|t/p
|986
|1.00
|0.8030
|0.7960
|0.8030
|400.00
|67355.40
|1973
|2007.08.22 10:20
|sell
|987
|1.00
|0.8035
|0.8065
|0.7995
|1974
|2007.08.22 13:45
|s/l
|987
|1.00
|0.8065
|0.8065
|0.7995
|-300.00
|67055.40
|1975
|2007.08.22 14:20
|sell
|988
|1.00
|0.8065
|0.8095
|0.8025
|1976
|2007.08.22 17:45
|t/p
|988
|1.00
|0.8025
|0.8095
|0.8025
|400.00
|67455.40
|1977
|2007.08.22 18:20
|sell
|989
|1.00
|0.8040
|0.8070
|0.8000
|1978
|2007.08.23 00:05
|s/l
|989
|1.00
|0.8070
|0.8070
|0.8000
|-310.50
|67144.90
|1979
|2007.08.23 06:20
|sell
|990
|1.00
|0.8157
|0.8187
|0.8117
|1980
|2007.08.23 13:15
|s/l
|990
|1.00
|0.8187
|0.8187
|0.8117
|-300.00
|66844.90
|1981
|2007.08.23 13:45
|sell
|991
|1.00
|0.8183
|0.8213
|0.8143
|1982
|2007.08.23 18:40
|t/p
|991
|1.00
|0.8143
|0.8213
|0.8143
|400.00
|67244.90
|1983
|2007.08.23 20:40
|buy
|992
|1.00
|0.8141
|0.8111
|0.8181
|1984
|2007.08.23 22:15
|t/p
|992
|1.00
|0.8181
|0.8111
|0.8181
|400.00
|67644.90
|1985
|2007.08.24 00:20
|sell
|993
|1.00
|0.8208
|0.8238
|0.8168
|1986
|2007.08.24 02:15
|t/p
|993
|1.00
|0.8168
|0.8238
|0.8168
|400.00
|68044.90
|1987
|2007.08.24 02:20
|sell
|994
|1.00
|0.8174
|0.8204
|0.8134
|1988
|2007.08.24 03:05
|s/l
|994
|1.00
|0.8204
|0.8204
|0.8134
|-300.00
|67744.90
|1989
|2007.08.24 03:15
|buy
|995
|1.00
|0.8184
|0.8154
|0.8224
|1990
|2007.08.24 04:40
|t/p
|995
|1.00
|0.8224
|0.8154
|0.8224
|400.00
|68144.90
|1991
|2007.08.24 05:20
|sell
|996
|1.00
|0.8232
|0.8262
|0.8192
|1992
|2007.08.24 07:10
|t/p
|996
|1.00
|0.8192
|0.8262
|0.8192
|400.00
|68544.90
|1993
|2007.08.24 07:40
|sell
|997
|1.00
|0.8208
|0.8238
|0.8168
|1994
|2007.08.24 15:45
|s/l
|997
|1.00
|0.8238
|0.8238
|0.8168
|-300.00
|68244.90
|1995
|2007.08.24 16:20
|sell
|998
|1.00
|0.8231
|0.8261
|0.8191
|1996
|2007.08.24 21:20
|s/l
|998
|1.00
|0.8261
|0.8261
|0.8191
|-300.00
|67944.90
|1997
|2007.08.24 21:45
|sell
|999
|1.00
|0.8259
|0.8289
|0.8219
|1998
|2007.08.27 00:15
|s/l
|999
|1.00
|0.8289
|0.8289
|0.8219
|-303.50
|67641.40
|1999
|2007.08.27 03:35
|buy
|1000
|1.00
|0.8305
|0.8275
|0.8345
|2000
|2007.08.27 04:35
|s/l
|1000
|1.00
|0.8275
|0.8275
|0.8345
|-300.00
|67341.40
|2001
|2007.08.27 07:20
|sell
|1001
|1.00
|0.8302
|0.8332
|0.8262
|2002
|2007.08.27 09:20
|s/l
|1001
|1.00
|0.8332
|0.8332
|0.8262
|-300.00
|67041.40
|2003
|2007.08.27 09:35
|buy
|1002
|1.00
|0.8322
|0.8292
|0.8362
|2004
|2007.08.27 17:35
|s/l
|1002
|1.00
|0.8292
|0.8292
|0.8362
|-300.00
|66741.40
|2005
|2007.08.27 19:20
|sell
|1003
|1.00
|0.8289
|0.8319
|0.8249
|2006
|2007.08.28 03:35
|t/p
|1003
|1.00
|0.8249
|0.8319
|0.8249
|396.50
|67137.90
|2007
|2007.08.28 03:40
|sell
|1004
|1.00
|0.8254
|0.8284
|0.8214
|2008
|2007.08.28 07:05
|t/p
|1004
|1.00
|0.8214
|0.8284
|0.8214
|400.00
|67537.90
|2009
|2007.08.28 08:45
|buy
|1005
|1.00
|0.8213
|0.8183
|0.8253
|2010
|2007.08.28 13:05
|t/p
|1005
|1.00
|0.8253
|0.8183
|0.8253
|400.00
|67937.90
|2011
|2007.08.28 17:20
|buy
|1006
|1.00
|0.8223
|0.8193
|0.8263
|2012
|2007.08.28 18:40
|s/l
|1006
|1.00
|0.8193
|0.8193
|0.8263
|-300.00
|67637.90
|2013
|2007.08.28 20:45
|sell
|1007
|1.00
|0.8225
|0.8255
|0.8185
|2014
|2007.08.28 22:10
|t/p
|1007
|1.00
|0.8185
|0.8255
|0.8185
|400.00
|68037.90
|2015
|2007.08.28 22:15
|sell
|1008
|1.00
|0.8206
|0.8236
|0.8166
|2016
|2007.08.28 22:50
|t/p
|1008
|1.00
|0.8166
|0.8236
|0.8166
|400.00
|68437.90
|2017
|2007.08.28 23:15
|buy
|1009
|1.00
|0.8163
|0.8133
|0.8203
|2018
|2007.08.29 00:20
|s/l
|1009
|1.00
|0.8133
|0.8133
|0.8203
|-299.10
|68138.80
|2019
|2007.08.29 01:35
|sell
|1010
|1.00
|0.8150
|0.8180
|0.8110
|2020
|2007.08.29 02:15
|t/p
|1010
|1.00
|0.8110
|0.8180
|0.8110
|400.00
|68538.80
|2021
|2007.08.29 03:20
|sell
|1011
|1.00
|0.8093
|0.8123
|0.8053
|2022
|2007.08.29 04:15
|t/p
|1011
|1.00
|0.8053
|0.8123
|0.8053
|400.00
|68938.80
|2023
|2007.08.29 05:20
|buy
|1012
|1.00
|0.8072
|0.8042
|0.8112
|2024
|2007.08.29 09:40
|t/p
|1012
|1.00
|0.8112
|0.8042
|0.8112
|400.00
|69338.80
|2025
|2007.08.29 10:15
|buy
|1013
|1.00
|0.8090
|0.8060
|0.8130
|2026
|2007.08.29 11:10
|t/p
|1013
|1.00
|0.8130
|0.8060
|0.8130
|400.00
|69738.80
|2027
|2007.08.29 14:10
|sell
|1014
|1.00
|0.8213
|0.8243
|0.8173
|2028
|2007.08.29 14:35
|t/p
|1014
|1.00
|0.8173
|0.8243
|0.8173
|400.00
|70138.80
|2029
|2007.08.29 15:15
|sell
|1015
|1.00
|0.8162
|0.8192
|0.8122
|2030
|2007.08.29 22:35
|s/l
|1015
|1.00
|0.8192
|0.8192
|0.8122
|-300.00
|69838.80
|2031
|2007.08.29 23:20
|sell
|1016
|1.00
|0.8223
|0.8253
|0.8183
|2032
|2007.08.30 02:20
|t/p
|1016
|1.00
|0.8183
|0.8253
|0.8183
|389.50
|70228.30
|2033
|2007.08.30 02:20
|buy
|1017
|1.00
|0.8173
|0.8143
|0.8213
|2034
|2007.08.30 08:10
|s/l
|1017
|1.00
|0.8143
|0.8143
|0.8213
|-300.00
|69928.30
|2035
|2007.08.30 08:20
|sell
|1018
|1.00
|0.8158
|0.8188
|0.8118
|2036
|2007.08.30 15:35
|s/l
|1018
|1.00
|0.8188
|0.8188
|0.8118
|-300.00
|69628.30
|2037
|2007.08.30 17:20
|buy
|1019
|1.00
|0.8143
|0.8113
|0.8183
|2038
|2007.08.30 17:40
|t/p
|1019
|1.00
|0.8183
|0.8113
|0.8183
|400.00
|70028.30
|2039
|2007.08.30 18:35
|buy
|1020
|1.00
|0.8177
|0.8147
|0.8217
|2040
|2007.08.30 21:20
|s/l
|1020
|1.00
|0.8147
|0.8147
|0.8217
|-300.00
|69728.30
|2041
|2007.08.31 03:20
|sell
|1021
|1.00
|0.8180
|0.8210
|0.8140
|2042
|2007.08.31 06:45
|s/l
|1021
|1.00
|0.8210
|0.8210
|0.8140
|-300.00
|69428.30
|2043
|2007.08.31 09:15
|buy
|1022
|1.00
|0.8208
|0.8178
|0.8248
|2044
|2007.08.31 09:50
|t/p
|1022
|1.00
|0.8248
|0.8178
|0.8248
|400.00
|69828.30
|2045
|2007.08.31 10:15
|sell
|1023
|1.00
|0.8245
|0.8275
|0.8205
|2046
|2007.08.31 15:20
|t/p
|1023
|1.00
|0.8205
|0.8275
|0.8205
|400.00
|70228.30
|2047
|2007.08.31 18:20
|sell
|1024
|1.00
|0.8141
|0.8171
|0.8101
|2048
|2007.08.31 18:35
|s/l
|1024
|1.00
|0.8171
|0.8171
|0.8101
|-300.00
|69928.30
|2049
|2007.08.31 19:35
|sell
|1025
|1.00
|0.8167
|0.8197
|0.8127
|2050
|2007.09.03 03:35
|s/l
|1025
|1.00
|0.8197
|0.8197
|0.8127
|-303.50
|69624.80
|2051
|2007.09.03 07:35
|sell
|1026
|1.00
|0.8220
|0.8250
|0.8180
|2052
|2007.09.04 04:35
|s/l
|1026
|1.00
|0.8250
|0.8250
|0.8180
|-303.50
|69321.30
|2053
|2007.09.04 05:10
|sell
|1027
|1.00
|0.8248
|0.8278
|0.8208
|2054
|2007.09.05 02:50
|s/l
|1027
|1.00
|0.8278
|0.8278
|0.8208
|-303.50
|69017.80
|2055
|2007.09.05 03:20
|sell
|1028
|1.00
|0.8281
|0.8311
|0.8241
|2056
|2007.09.05 06:20
|t/p
|1028
|1.00
|0.8241
|0.8311
|0.8241
|400.00
|69417.80
|2057
|2007.09.05 06:20
|buy
|1029
|1.00
|0.8238
|0.8208
|0.8278
|2058
|2007.09.05 10:20
|s/l
|1029
|1.00
|0.8208
|0.8208
|0.8278
|-300.00
|69117.80
|2059
|2007.09.05 14:20
|sell
|1030
|1.00
|0.8223
|0.8253
|0.8183
|2060
|2007.09.05 19:15
|s/l
|1030
|1.00
|0.8253
|0.8253
|0.8183
|-300.00
|68817.80
|2061
|2007.09.05 20:20
|sell
|1031
|1.00
|0.8264
|0.8294
|0.8224
|2062
|2007.09.05 21:05
|t/p
|1031
|1.00
|0.8224
|0.8294
|0.8224
|400.00
|69217.80
|2063
|2007.09.05 22:20
|buy
|1032
|1.00
|0.8220
|0.8190
|0.8260
|2064
|2007.09.06 02:45
|s/l
|1032
|1.00
|0.8190
|0.8190
|0.8260
|-297.30
|68920.50
|2065
|2007.09.06 03:50
|buy
|1033
|1.00
|0.8199
|0.8169
|0.8239
|2066
|2007.09.06 06:20
|t/p
|1033
|1.00
|0.8239
|0.8169
|0.8239
|400.00
|69320.50
|2067
|2007.09.06 06:35
|buy
|1034
|1.00
|0.8229
|0.8199
|0.8269
|2068
|2007.09.06 11:50
|t/p
|1034
|1.00
|0.8269
|0.8199
|0.8269
|400.00
|69720.50
|2069
|2007.09.06 12:10
|sell
|1035
|1.00
|0.8271
|0.8301
|0.8231
|2070
|2007.09.06 14:20
|t/p
|1035
|1.00
|0.8231
|0.8301
|0.8231
|400.00
|70120.50
|2071
|2007.09.06 14:35
|sell
|1036
|1.00
|0.8242
|0.8272
|0.8202
|2072
|2007.09.06 17:35
|s/l
|1036
|1.00
|0.8272
|0.8272
|0.8202
|-300.00
|69820.50
|2073
|2007.09.06 17:40
|buy
|1037
|1.00
|0.8251
|0.8221
|0.8291
|2074
|2007.09.06 23:15
|t/p
|1037
|1.00
|0.8291
|0.8221
|0.8291
|400.00
|70220.50
|2075
|2007.09.07 04:20
|sell
|1038
|1.00
|0.8289
|0.8319
|0.8249
|2076
|2007.09.07 18:05
|t/p
|1038
|1.00
|0.8249
|0.8319
|0.8249
|400.00
|70620.50
|2077
|2007.09.07 18:10
|sell
|1039
|1.00
|0.8269
|0.8299
|0.8229
|2078
|2007.09.10 02:10
|t/p
|1039
|1.00
|0.8229
|0.8299
|0.8229
|396.50
|71017.00
|2079
|2007.09.10 02:10
|buy
|1040
|1.00
|0.8227
|0.8197
|0.8267
|2080
|2007.09.10 03:40
|s/l
|1040
|1.00
|0.8197
|0.8197
|0.8267
|-300.00
|70717.00
|2081
|2007.09.10 04:35
|sell
|1041
|1.00
|0.8198
|0.8228
|0.8158
|2082
|2007.09.10 07:50
|s/l
|1041
|1.00
|0.8228
|0.8228
|0.8158
|-300.00
|70417.00
|2083
|2007.09.10 09:20
|buy
|1042
|1.00
|0.8198
|0.8168
|0.8238
|2084
|2007.09.10 15:40
|t/p
|1042
|1.00
|0.8238
|0.8168
|0.8238
|400.00
|70817.00
|2085
|2007.09.10 18:20
|buy
|1043
|1.00
|0.8223
|0.8193
|0.8263
|2086
|2007.09.10 22:20
|t/p
|1043
|1.00
|0.8263
|0.8193
|0.8263
|400.00
|71217.00
|2087
|2007.09.11 01:35
|sell
|1044
|1.00
|0.8254
|0.8284
|0.8214
|2088
|2007.09.11 07:40
|s/l
|1044
|1.00
|0.8284
|0.8284
|0.8214
|-300.00
|70917.00
|2089
|2007.09.11 08:20
|sell
|1045
|1.00
|0.8288
|0.8318
|0.8248
|2090
|2007.09.11 19:50
|s/l
|1045
|1.00
|0.8318
|0.8318
|0.8248
|-300.00
|70617.00
|2091
|2007.09.11 21:15
|sell
|1046
|1.00
|0.8336
|0.8366
|0.8296
|2092
|2007.09.12 08:15
|s/l
|1046
|1.00
|0.8366
|0.8366
|0.8296
|-303.50
|70313.50
|2093
|2007.09.12 10:50
|buy
|1047
|1.00
|0.8351
|0.8321
|0.8391
|2094
|2007.09.12 18:20
|t/p
|1047
|1.00
|0.8391
|0.8321
|0.8391
|400.00
|70713.50
|2095
|2007.09.12 20:40
|sell
|1048
|1.00
|0.8421
|0.8451
|0.8381
|2096
|2007.09.13 14:50
|t/p
|1048
|1.00
|0.8381
|0.8451
|0.8381
|389.50
|71103.00
|2097
|2007.09.13 15:15
|buy
|1049
|1.00
|0.8373
|0.8343
|0.8413
|2098
|2007.09.13 20:15
|t/p
|1049
|1.00
|0.8413
|0.8343
|0.8413
|400.00
|71503.00
|2099
|2007.09.13 21:45
|sell
|1050
|1.00
|0.8411
|0.8441
|0.8371
|2100
|2007.09.14 00:40
|t/p
|1050
|1.00
|0.8371
|0.8441
|0.8371
|396.50
|71899.50
|2101
|2007.09.14 01:20
|buy
|1051
|1.00
|0.8344
|0.8314
|0.8384
|2102
|2007.09.14 03:20
|t/p
|1051
|1.00
|0.8384
|0.8314
|0.8384
|400.00
|72299.50
|2103
|2007.09.14 04:35
|buy
|1052
|1.00
|0.8388
|0.8358
|0.8428
|2104
|2007.09.14 22:20
|t/p
|1052
|1.00
|0.8428
|0.8358
|0.8428
|400.00
|72699.50
|2105
|2007.09.17 04:20
|sell
|1053
|1.00
|0.8436
|0.8466
|0.8396
|2106
|2007.09.17 12:10
|t/p
|1053
|1.00
|0.8396
|0.8466
|0.8396
|400.00
|73099.50
|2107
|2007.09.17 15:20
|sell
|1054
|1.00
|0.8407
|0.8437
|0.8367
|2108
|2007.09.17 18:10
|t/p
|1054
|1.00
|0.8367
|0.8437
|0.8367
|400.00
|73499.50
|2109
|2007.09.17 20:15
|buy
|1055
|1.00
|0.8346
|0.8316
|0.8386
|2110
|2007.09.18 04:05
|s/l
|1055
|1.00
|0.8316
|0.8316
|0.8386
|-299.10
|73200.40
|2111
|2007.09.18 04:15
|sell
|1056
|1.00
|0.8329
|0.8359
|0.8289
|2112
|2007.09.18 04:20
|t/p
|1056
|1.00
|0.8289
|0.8359
|0.8289
|400.00
|73600.40
|2113
|2007.09.18 06:10
|buy
|1057
|1.00
|0.8313
|0.8283
|0.8353
|2114
|2007.09.18 09:50
|s/l
|1057
|1.00
|0.8283
|0.8283
|0.8353
|-300.00
|73300.40
|2115
|2007.09.18 11:10
|buy
|1058
|1.00
|0.8322
|0.8292
|0.8362
|2116
|2007.09.18 15:45
|t/p
|1058
|1.00
|0.8362
|0.8292
|0.8362
|400.00
|73700.40
|2117
|2007.09.18 16:20
|sell
|1059
|1.00
|0.8362
|0.8392
|0.8322
|2118
|2007.09.18 21:20
|s/l
|1059
|1.00
|0.8392
|0.8392
|0.8322
|-300.00
|73400.40
|2119
|2007.09.18 22:10
|sell
|1060
|1.00
|0.8496
|0.8526
|0.8456
|2120
|2007.09.18 23:40
|s/l
|1060
|1.00
|0.8526
|0.8526
|0.8456
|-300.00
|73100.40
|2121
|2007.09.19 00:50
|sell
|1061
|1.00
|0.8525
|0.8555
|0.8485
|2122
|2007.09.19 17:15
|s/l
|1061
|1.00
|0.8555
|0.8555
|0.8485
|-300.00
|72800.40
|2123
|2007.09.19 18:20
|sell
|1062
|1.00
|0.8567
|0.8597
|0.8527
|2124
|2007.09.20 05:15
|s/l
|1062
|1.00
|0.8597
|0.8597
|0.8527
|-310.50
|72489.90
|2125
|2007.09.20 05:40
|buy
|1063
|1.00
|0.8584
|0.8554
|0.8624
|2126
|2007.09.20 09:50
|t/p
|1063
|1.00
|0.8624
|0.8554
|0.8624
|400.00
|72889.90
|2127
|2007.09.20 10:20
|sell
|1064
|1.00
|0.8629
|0.8659
|0.8589
|2128
|2007.09.20 17:50
|s/l
|1064
|1.00
|0.8659
|0.8659
|0.8589
|-300.00
|72589.90
|2129
|2007.09.20 18:20
|sell
|1065
|1.00
|0.8657
|0.8687
|0.8617
|2130
|2007.09.20 23:00
|t/p
|1065
|1.00
|0.8617
|0.8687
|0.8617
|400.00
|72989.90
|2131
|2007.09.20 23:50
|buy
|1066
|1.00
|0.8613
|0.8583
|0.8653
|2132
|2007.09.21 01:50
|t/p
|1066
|1.00
|0.8653
|0.8583
|0.8653
|400.90
|73390.80
|2133
|2007.09.21 03:10
|sell
|1067
|1.00
|0.8680
|0.8710
|0.8640
|2134
|2007.09.21 12:20
|t/p
|1067
|1.00
|0.8640
|0.8710
|0.8640
|400.00
|73790.80
|2135
|2007.09.21 15:40
|sell
|1068
|1.00
|0.8635
|0.8665
|0.8595
|2136
|2007.09.21 17:20
|s/l
|1068
|1.00
|0.8665
|0.8665
|0.8595
|-300.00
|73490.80
|2137
|2007.09.21 17:35
|buy
|1069
|1.00
|0.8648
|0.8618
|0.8688
|2138
|2007.09.24 13:20
|t/p
|1069
|1.00
|0.8688
|0.8618
|0.8688
|400.90
|73891.70
|2139
|2007.09.24 15:15
|sell
|1070
|1.00
|0.8690
|0.8720
|0.8650
|2140
|2007.09.25 03:15
|t/p
|1070
|1.00
|0.8650
|0.8720
|0.8650
|396.50
|74288.20
|2141
|2007.09.25 04:20
|buy
|1071
|1.00
|0.8637
|0.8607
|0.8677
|2142
|2007.09.25 16:50
|t/p
|1071
|1.00
|0.8677
|0.8607
|0.8677
|400.00
|74688.20
|2143
|2007.09.25 17:35
|buy
|1072
|1.00
|0.8676
|0.8646
|0.8716
|2144
|2007.09.25 20:20
|t/p
|1072
|1.00
|0.8716
|0.8646
|0.8716
|400.00
|75088.20