Strategy Tester Report
 
FxClearing-Server (Build 210)

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Period1 Hour (H1) 2004.12.16 02:00 - 2007.09.26 00:00
ModelControl points (a very crude method, the results must not be considered)
Bars in test17253Ticks modelled186282Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors4127
Initial deposit10000.00
Total net profit182345.35Gross profit380521.15Gross loss-198175.80
Profit factor1.92Expected payoff91.40
Absolute drawdown1090.80Maximal drawdown2749.64 (1.72%)Relative drawdown13.71% (1415.56)
Total trades1995Short positions (won %)1209 (58.31%)Long positions (won %)786 (60.56%)
Profit trades (% of total)1181 (59.20%)Loss trades (% of total)814 (40.80%)
Largestprofit trade354.30loss trade-278.57
Averageprofit trade322.20loss trade-243.46
Maximumconsecutive wins (profit in money)17 (5710.13)consecutive losses (loss in money)8 (-2023.77)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5710.13 (17)consecutive loss (count of losses)-2023.77 (8)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.12.16 02:45sell11.001.14301.14601.1390
22004.12.16 13:05s/l11.001.14601.14601.1390-261.679738.33
32004.12.16 14:50sell21.001.14541.14841.1414
42004.12.16 16:30s/l21.001.14841.14841.1414-260.389477.95
52004.12.16 17:25sell31.001.15461.15761.1506
62004.12.16 19:45s/l31.001.15761.15761.1506-258.869219.09
72004.12.16 20:25sell41.001.15821.16121.1542
82004.12.16 20:40s/l41.001.16121.16121.1542-258.248960.85
92004.12.16 21:40sell51.001.16101.16401.1570
102004.12.17 03:05t/p51.001.15701.16401.1570338.979299.82
112004.12.17 03:20sell61.001.15781.16081.1538
122004.12.17 11:35t/p61.001.15381.16081.1538346.809646.62
132004.12.17 12:30buy71.001.15431.15131.1583
142004.12.17 13:05t/p71.001.15831.15131.1583345.229991.84
152004.12.17 13:50buy81.001.15411.15111.1581
162004.12.17 13:59t/p81.001.15811.15111.1581345.3910337.23
172004.12.17 14:35sell91.001.15831.16131.1543
182004.12.17 15:05s/l91.001.16131.16131.1543-258.1810079.05
192004.12.17 15:45buy101.001.15791.15491.1619
202004.12.17 15:50t/p101.001.16191.15491.1619344.1210423.17
212004.12.17 16:50sell111.001.16041.16341.1564
222004.12.17 17:10t/p111.001.15641.16341.1564345.9610769.13
232004.12.17 17:20sell121.001.15761.16061.1536
242004.12.17 17:50s/l121.001.16061.16061.1536-258.4410510.69
252004.12.17 18:45sell131.001.16051.16351.1565
262004.12.17 20:20t/p131.001.15651.16351.1565345.8710856.56
272004.12.17 20:30sell141.001.15771.16071.1537
282004.12.20 10:20t/p141.001.15371.16071.1537339.9911196.56
292004.12.20 12:50buy151.001.14941.14641.1534
302004.12.20 17:30s/l151.001.14641.14641.1534-261.7810934.78
312004.12.20 19:50buy161.001.14861.14561.1526
322004.12.21 10:05t/p161.001.15261.14561.1526349.0211283.80
332004.12.21 11:50sell171.001.15401.15701.1500
342004.12.21 12:05t/p171.001.15001.15701.1500348.0111631.81
352004.12.21 12:50sell181.001.15081.15381.1468
362004.12.21 17:25s/l181.001.15381.15381.1468-259.8911371.92
372004.12.21 18:20sell191.001.15401.15701.1500
382004.12.23 05:15t/p191.001.15001.15701.1500321.5411693.46
392004.12.23 05:30sell201.001.15271.15571.1487
402004.12.23 06:10t/p201.001.14871.15571.1487348.3512041.81
412004.12.23 06:15sell211.001.14931.15231.1453
422004.12.23 15:30t/p211.001.14531.15231.1453349.2512391.06
432004.12.23 16:20sell221.001.14741.15041.1434
442004.12.23 17:45t/p221.001.14341.15041.1434349.8612740.92
452004.12.23 19:50buy231.001.14411.14111.1481
462004.12.24 10:05s/l231.001.14111.14111.1481-260.9012480.02
472004.12.24 10:50sell241.001.14461.14761.1406
482004.12.24 11:10t/p241.001.14061.14761.1406350.7212830.74
492004.12.24 12:59sell251.001.14141.14441.1374
502004.12.24 14:05s/l251.001.14441.14441.1374-262.0612568.68
512004.12.24 14:45buy261.001.14141.13841.1454
522004.12.27 15:50t/p261.001.14541.13841.1454351.3812920.06
532004.12.27 15:50sell271.001.14551.14851.1415
542004.12.27 17:05t/p271.001.14151.14851.1415351.5813271.64
552004.12.27 17:45sell281.001.14341.14641.1394
562004.12.27 17:59t/p281.001.13941.14641.1394352.3013623.94
572004.12.27 18:25sell291.001.13521.13821.1312
582004.12.29 08:50t/p291.001.13121.13821.1312340.1213964.06
592004.12.29 09:50buy301.001.13111.12811.1351
602004.12.29 12:10t/p301.001.13511.12811.1351352.3914316.45
612004.12.29 12:40buy311.001.13271.12971.1367
622004.12.29 15:05t/p311.001.13671.12971.1367351.7714668.22
632004.12.29 15:25buy321.001.13301.13001.1370
642004.12.29 16:05t/p321.001.13701.13001.1370351.0915019.31
652004.12.29 16:15buy331.001.13601.13301.1400
662004.12.30 00:10s/l331.001.13301.13301.1400-258.2614761.05
672004.12.30 00:35sell341.001.13421.13721.1302
682004.12.30 15:35s/l341.001.13721.13721.1302-263.7414497.31
692004.12.30 16:45sell351.001.13721.14021.1332
702004.12.30 17:05t/p351.001.13321.14021.1332353.1114850.42
712004.12.30 17:40sell361.001.13671.13971.1327
722004.12.30 20:05t/p361.001.13271.13971.1327354.2015204.62
732004.12.30 20:25sell371.001.13321.13621.1292
742004.12.30 20:45t/p371.001.12921.13621.1292354.3015558.92
752004.12.30 21:20sell381.001.13161.13461.1276
762004.12.31 02:10s/l381.001.13461.13461.1276-270.9715287.95
772004.12.31 02:25buy391.001.13371.13071.1377
782004.12.31 09:05s/l391.001.13071.13071.1377-265.4715022.48
792004.12.31 09:20sell401.001.13201.13501.1280
802004.12.31 16:05s/l401.001.13501.13501.1280-264.1514758.33
812004.12.31 16:40buy411.001.13231.12931.1363
822004.12.31 17:05t/p411.001.13631.12931.1363351.8015110.13
832004.12.31 17:35buy421.001.13211.12911.1361
842004.12.31 17:50t/p421.001.13611.12911.1361351.8615461.99
852004.12.31 18:30buy431.001.13521.13221.1392
862004.12.31 18:45t/p431.001.13921.13221.1392350.1415812.13
872004.12.31 19:50sell441.001.14241.14541.1384
882004.12.31 21:10t/p441.001.13841.14541.1384351.3716163.50
892004.12.31 21:45sell451.001.14191.14491.1379
902005.01.03 07:00s/l451.001.14491.14491.1379-267.2415896.27
912005.01.03 07:30sell461.001.15181.15481.1478
922005.01.03 08:05t/p461.001.14781.15481.1478348.6216244.89
932005.01.03 08:25sell471.001.15131.15431.1473
942005.01.03 09:05t/p471.001.14731.15431.1473350.7516595.64
952005.01.03 09:50sell481.001.14811.15111.1441
962005.01.03 09:59t/p481.001.14411.15111.1441350.6016946.24
972005.01.03 10:45sell491.001.14251.14551.1385
982005.01.03 11:05t/p491.001.13851.14551.1385351.6817297.92
992005.01.03 11:40sell501.001.14251.14551.1385
1002005.01.03 15:20s/l501.001.14551.14551.1385-261.3717036.55
1012005.01.03 15:35buy511.001.14201.13901.1460
1022005.01.03 15:59t/p511.001.14601.13901.1460348.9517385.50
1032005.01.03 16:25buy521.001.14491.14191.1489
1042005.01.03 18:05t/p521.001.14891.14191.1489347.9217733.42
1052005.01.03 19:10buy531.001.14621.14321.1502
1062005.01.04 10:05t/p531.001.15021.14321.1502349.1418082.56
1072005.01.04 11:40buy541.001.15121.14821.1552
1082005.01.04 11:45t/p541.001.15521.14821.1552345.9018428.46
1092005.01.04 12:50sell551.001.15821.16121.1542
1102005.01.04 13:25t/p551.001.15421.16121.1542346.5618775.02
1112005.01.04 13:50sell561.001.15671.15971.1527
1122005.01.04 14:45s/l561.001.15971.15971.1527-258.6518516.37
1132005.01.04 15:35sell571.001.15811.16111.1541
1142005.01.04 16:35s/l571.001.16111.16111.1541-258.3118258.06
1152005.01.04 17:15sell581.001.15991.16291.1559
1162005.01.04 17:25s/l581.001.16291.16291.1559-257.9118000.15
1172005.01.04 19:50sell591.001.16801.17101.1640
1182005.01.04 21:40s/l591.001.17101.17101.1640-256.0817744.07
1192005.01.04 22:35sell601.001.17031.17331.1663
1202005.01.05 09:10t/p601.001.16631.17331.1663336.2118080.28
1212005.01.05 09:10buy611.001.16631.16331.1703
1222005.01.05 09:30t/p611.001.17031.16331.1703341.6718421.95
1232005.01.05 10:30sell621.001.17111.17411.1671
1242005.01.05 12:15s/l621.001.17411.17411.1671-255.4018166.55
1252005.01.05 14:50sell631.001.17391.17691.1699
1262005.01.05 16:20t/p631.001.16991.17691.1699342.1118508.66
1272005.01.05 16:40sell641.001.17301.17601.1690
1282005.01.05 17:05t/p641.001.16901.17601.1690342.2318850.89
1292005.01.05 17:35sell651.001.17151.17451.1675
1302005.01.05 18:05t/p651.001.16751.17451.1675343.2019194.09
1312005.01.05 18:30sell661.001.16781.17081.1638
1322005.01.06 08:05s/l661.001.17081.17081.1638-276.4318917.67
1332005.01.06 08:25buy671.001.16721.16421.1712
1342005.01.06 09:10t/p671.001.17121.16421.1712340.4519258.12
1352005.01.06 09:20buy681.001.17031.16731.1743
1362005.01.06 09:25t/p681.001.17431.16731.1743340.4519598.57
1372005.01.06 10:10buy691.001.17291.16991.1769
1382005.01.06 10:50t/p691.001.17691.16991.1769339.6419938.21
1392005.01.06 11:45sell701.001.17611.17911.1721
1402005.01.06 16:15t/p701.001.17211.17911.1721341.2720279.48
1412005.01.06 16:30sell711.001.17521.17821.1712
1422005.01.06 18:05t/p711.001.17121.17821.1712341.6520621.13
1432005.01.06 18:25sell721.001.17651.17951.1725
1442005.01.07 05:50t/p721.001.17251.17951.1725334.4020955.53
1452005.01.07 07:40buy731.001.17171.16871.1757
1462005.01.07 11:35s/l731.001.16871.16871.1757-256.7420698.79
1472005.01.07 12:15buy741.001.16851.16551.1725
1482005.01.07 13:05t/p741.001.17251.16551.1725340.9421039.73
1492005.01.07 14:45buy751.001.17141.16841.1754
1502005.01.07 15:05t/p751.001.17541.16841.1754339.9021379.63
1512005.01.07 15:40buy761.001.16951.16651.1735
1522005.01.07 15:50t/p761.001.17351.16651.1735340.7521720.38
1532005.01.07 15:59buy771.001.17231.16931.1763
1542005.01.07 17:05t/p771.001.17631.16931.1763338.2122058.59
1552005.01.07 17:30buy781.001.17311.17011.1771
1562005.01.07 17:40t/p781.001.17711.17011.1771338.3822396.97
1572005.01.07 18:10sell791.001.18781.19081.1838
1582005.01.07 21:05t/p791.001.18381.19081.1838337.9522734.92
1592005.01.07 21:40sell801.001.18531.18831.1813
1602005.01.10 10:35t/p801.001.18131.18831.1813331.9523066.88
1612005.01.10 13:50buy811.001.17891.17591.1829
1622005.01.10 17:05t/p811.001.18291.17591.1829338.0723404.95
1632005.01.10 17:30buy821.001.18061.17761.1846
1642005.01.11 02:20s/l821.001.17761.17761.1846-252.6523152.30
1652005.01.11 02:25sell831.001.18011.18311.1761
1662005.01.11 11:35t/p831.001.17611.18311.1761340.2323492.53
1672005.01.11 13:35sell841.001.17581.17881.1718
1682005.01.11 19:05s/l841.001.17881.17881.1718-253.7623238.77
1692005.01.11 19:30buy851.001.17691.17391.1809
1702005.01.11 20:05t/p851.001.18091.17391.1809338.4423577.21
1712005.01.11 20:25buy861.001.18031.17731.1843
1722005.01.12 11:15t/p861.001.18431.17731.1843339.9223917.13
1732005.01.12 11:45buy871.001.18291.17991.1869
1742005.01.12 14:10s/l871.001.17991.17991.1869-254.3523662.78
1752005.01.12 14:45sell881.001.18071.18371.1767
1762005.01.12 15:10t/p881.001.17671.18371.1767340.0824002.86
1772005.01.12 15:35sell891.001.17891.18191.1749
1782005.01.12 15:50t/p891.001.17491.18191.1749342.0824344.94
1792005.01.12 16:20buy901.001.16961.16661.1736
1802005.01.12 16:50s/l901.001.16661.16661.1736-257.3124087.63
1812005.01.12 17:45buy911.001.16541.16241.1694
1822005.01.13 10:05t/p911.001.16941.16241.1694348.3024435.93
1832005.01.13 11:15buy921.001.16991.16691.1739
1842005.01.13 18:50t/p921.001.17391.16691.1739340.7424776.67
1852005.01.13 19:45sell931.001.17271.17571.1687
1862005.01.14 04:05s/l931.001.17571.17571.1687-261.6624515.01
1872005.01.14 05:25buy941.001.17871.17571.1827
1882005.01.14 06:50t/p941.001.18271.17571.1827337.9224852.93
1892005.01.14 07:45sell951.001.18291.18591.1789
1902005.01.14 10:45s/l951.001.18591.18591.1789-252.8424600.09
1912005.01.14 11:40sell961.001.18711.19011.1831
1922005.01.14 11:59t/p961.001.18311.19011.1831338.3824938.47
1932005.01.14 12:50sell971.001.18211.18511.1781
1942005.01.14 15:35s/l971.001.18511.18511.1781-253.1224685.35
1952005.01.14 16:30sell981.001.18511.18811.1811
1962005.01.14 16:50t/p981.001.18111.18811.1811338.7525024.10
1972005.01.14 17:25sell991.001.18311.18611.1791
1982005.01.14 17:45t/p991.001.17911.18611.1791339.2725363.37
1992005.01.14 17:59sell1001.001.18261.18561.1786
2002005.01.17 10:10t/p1001.001.17861.18561.1786332.7525696.13
2012005.01.17 10:20sell1011.001.18031.18331.1763
2022005.01.17 19:35s/l1011.001.18331.18331.1763-253.5125442.62
2032005.01.18 00:25sell1021.001.18371.18671.1797
2042005.01.18 02:30s/l1021.001.18671.18671.1797-252.7825189.84
2052005.01.18 03:50sell1031.001.18801.19101.1840
2062005.01.18 10:20s/l1031.001.19101.19101.1840-251.8624937.98
2072005.01.18 10:59buy1041.001.18721.18421.1912
2082005.01.18 12:05s/l1041.001.18421.18421.1912-253.7524684.23
2092005.01.18 12:45sell1051.001.18651.18951.1825
2102005.01.18 13:20t/p1051.001.18251.18951.1825338.5525022.78
2112005.01.18 13:40sell1061.001.18381.18681.1798
2122005.01.18 16:25s/l1061.001.18681.18681.1798-252.5524770.23
2132005.01.18 16:45buy1071.001.18261.17961.1866
2142005.01.18 16:59t/p1071.001.18661.17961.1866336.9825107.21
2152005.01.18 17:35buy1081.001.18681.18381.1908
2162005.01.18 18:35s/l1081.001.18381.18381.1908-253.4424853.77
2172005.01.18 21:20buy1091.001.18501.18201.1890
2182005.01.19 09:35s/l1091.001.18201.18201.1890-251.6824602.09
2192005.01.19 11:50buy1101.001.17761.17461.1816
2202005.01.19 17:05t/p1101.001.18161.17461.1816337.9524940.04
2212005.01.19 18:35buy1111.001.18271.17971.1867
2222005.01.19 19:05t/p1111.001.18671.17971.1867336.7625276.80
2232005.01.19 19:30buy1121.001.18381.18081.1878
2242005.01.19 20:05t/p1121.001.18781.18081.1878336.5325613.33
2252005.01.19 20:25buy1131.001.18701.18401.1910
2262005.01.20 02:05s/l1131.001.18401.18401.1910-246.8125366.52
2272005.01.20 02:25sell1141.001.18561.18861.1816
2282005.01.20 10:05s/l1141.001.18861.18861.1816-252.2725114.25
2292005.01.20 10:50buy1151.001.18601.18301.1900
2302005.01.20 12:05t/p1151.001.19001.18301.1900336.0225450.27
2312005.01.20 12:40buy1161.001.18701.18401.1910
2322005.01.20 12:45t/p1161.001.19101.18401.1910335.5525785.82
2332005.01.20 13:40sell1171.001.19061.19361.1866
2342005.01.21 03:10s/l1171.001.19361.19361.1866-257.8025528.02
2352005.01.21 05:50sell1181.001.19391.19691.1899
2362005.01.21 09:05t/p1181.001.18991.19691.1899336.3025864.32
2372005.01.21 09:30sell1191.001.19371.19671.1897
2382005.01.21 10:05t/p1191.001.18971.19671.1897336.3126200.63
2392005.01.21 11:50buy1201.001.18871.18571.1927
2402005.01.21 13:10t/p1201.001.19271.18571.1927335.0726535.70
2412005.01.21 14:45buy1211.001.19301.19001.1970
2422005.01.21 17:20s/l1211.001.19001.19001.1970-252.4226283.28
2432005.01.21 17:45sell1221.001.19261.19561.1886
2442005.01.21 18:05t/p1221.001.18861.19561.1886336.6526619.93
2452005.01.21 18:40sell1231.001.19151.19451.1875
2462005.01.21 18:59t/p1231.001.18751.19451.1875336.9926956.92
2472005.01.21 19:35sell1241.001.18721.19021.1832
2482005.01.24 08:10t/p1241.001.18321.19021.1832331.5127288.44
2492005.01.24 08:40sell1251.001.18621.18921.1822
2502005.01.24 09:05t/p1251.001.18221.18921.1822338.5227626.96
2512005.01.24 09:20sell1261.001.18351.18651.1795
2522005.01.24 12:45t/p1261.001.17951.18651.1795339.1327966.09
2532005.01.24 13:35buy1271.001.18051.17751.1845
2542005.01.24 17:05t/p1271.001.18451.17751.1845337.4128303.50
2552005.01.24 17:35buy1281.001.18221.17921.1862
2562005.01.24 18:05t/p1281.001.18621.17921.1862336.8728640.37
2572005.01.24 19:50sell1291.001.18671.18971.1827
2582005.01.25 10:05t/p1291.001.18271.18971.1827332.0028972.37
2592005.01.25 10:25sell1301.001.18521.18821.1812
2602005.01.25 10:59t/p1301.001.18121.18821.1812338.6629311.03
2612005.01.25 12:50buy1311.001.18141.17841.1854
2622005.01.25 14:05t/p1311.001.18541.17841.1854336.6429647.67
2632005.01.25 14:40buy1321.001.18341.18041.1874
2642005.01.25 15:05t/p1321.001.18741.18041.1874336.8129984.48
2652005.01.25 16:30buy1331.001.18551.18251.1895
2662005.01.25 17:05t/p1331.001.18951.18251.1895334.6130319.09
2672005.01.25 17:25buy1341.001.18661.18361.1906
2682005.01.25 17:45t/p1341.001.19061.18361.1906334.4830653.57
2692005.01.25 18:40sell1351.001.19661.19961.1926
2702005.01.26 02:05t/p1351.001.19261.19961.1926328.7730982.35
2712005.01.26 02:15sell1361.001.19401.19701.1900
2722005.01.26 11:30t/p1361.001.19001.19701.1900336.1731318.52
2732005.01.26 12:40sell1371.001.19081.19381.1868
2742005.01.26 16:05t/p1371.001.18681.19381.1868337.0731655.59
2752005.01.26 16:25sell1381.001.18811.19111.1841
2762005.01.26 17:50t/p1381.001.18411.19111.1841337.8331993.42
2772005.01.26 18:45buy1391.001.18321.18021.1872
2782005.01.27 09:20s/l1391.001.18021.18021.1872-247.7131745.71
2792005.01.27 10:50buy1401.001.17851.17551.1825
2802005.01.27 10:59t/p1401.001.18251.17551.1825337.9832083.69
2812005.01.27 11:59sell1411.001.18351.18651.1795
2822005.01.27 12:10s/l1411.001.18651.18651.1795-252.8231830.87
2832005.01.27 12:45buy1421.001.18281.17981.1868
2842005.01.27 14:15t/p1421.001.18681.17981.1868337.0432167.91
2852005.01.27 15:40sell1431.001.18641.18941.1824
2862005.01.28 00:05t/p1431.001.18241.18941.1824331.7432499.65
2872005.01.28 00:15sell1441.001.18471.18771.1807
2882005.01.28 13:45s/l1441.001.18771.18771.1807-252.5932247.06
2892005.01.28 14:35sell1451.001.18691.18991.1829
2902005.01.28 15:25t/p1451.001.18291.18991.1829338.3532585.41
2912005.01.28 15:30sell1461.001.18801.19101.1840
2922005.01.28 15:59t/p1461.001.18401.19101.1840338.1232923.53
2932005.01.28 18:15sell1471.001.19071.19371.1867
2942005.01.28 21:15t/p1471.001.18671.19371.1867337.0733260.60
2952005.01.28 21:40sell1481.001.18761.19061.1836
2962005.01.31 01:25s/l1481.001.19061.19061.1836-258.6633001.95
2972005.01.31 01:25sell1491.001.19061.19361.1866
2982005.01.31 11:10s/l1491.001.19361.19361.1866-251.2232750.73
2992005.01.31 12:50sell1501.001.19341.19641.1894
3002005.01.31 13:05t/p1501.001.18941.19641.1894336.8433087.57
3012005.01.31 13:45sell1511.001.19181.19481.1878
3022005.01.31 14:05t/p1511.001.18781.19481.1878337.1933424.76
3032005.01.31 14:40sell1521.001.18791.19091.1839
3042005.02.01 09:05s/l1521.001.19091.19091.1839-258.3233166.44
3052005.02.01 09:20buy1531.001.18861.18561.1926
3062005.02.01 10:05t/p1531.001.19261.18561.1926335.4033501.84
3072005.02.01 10:15buy1541.001.19061.18761.1946
3082005.02.01 17:20t/p1541.001.19461.18761.1946334.7033836.54
3092005.02.01 17:20sell1551.001.19511.19811.1911
3102005.02.01 20:05t/p1551.001.19111.19811.1911335.9634172.50
3112005.02.01 20:40sell1561.001.19231.19531.1883
3122005.02.02 04:25t/p1561.001.18831.19531.1883329.9334502.43
3132005.02.02 08:45buy1571.001.18771.18471.1917
3142005.02.02 17:05t/p1571.001.19171.18471.1917335.5134837.94
3152005.02.02 17:25buy1581.001.18861.18561.1926
3162005.02.02 18:05t/p1581.001.19261.18561.1926335.2935173.23
3172005.02.02 18:20buy1591.001.19171.18871.1957
3182005.02.02 18:50t/p1591.001.19571.18871.1957334.5135507.74
3192005.02.02 19:45sell1601.001.19471.19771.1907
3202005.02.03 09:30s/l1601.001.19771.19771.1907-270.7035237.05
3212005.02.03 12:15sell1611.001.19521.19821.1912
3222005.02.03 14:05s/l1611.001.19821.19821.1912-250.1734986.88
3232005.02.03 15:45buy1621.001.19861.19561.2026
3242005.02.03 15:50t/p1621.001.20261.19561.2026331.8735318.75
3252005.02.03 16:50sell1631.001.20541.20841.2014
3262005.02.03 17:10t/p1631.001.20141.20841.2014333.0035651.75
3272005.02.03 17:50sell1641.001.20411.20711.2001
3282005.02.04 13:45t/p1641.001.20011.20711.2001326.5635978.31
3292005.02.04 13:59sell1651.001.20171.20471.1977
3302005.02.04 15:05s/l1651.001.20471.20471.1977-248.7835729.53
3312005.02.04 15:25buy1661.001.20271.19971.2067
3322005.02.04 15:30s/l1661.001.19971.19971.2067-250.1135479.42
3332005.02.04 15:30buy1671.001.19981.19681.2038
3342005.02.04 15:35s/l1671.001.19681.19681.2038-251.0935228.33
3352005.02.04 15:59sell1681.001.20431.20731.2003
3362005.02.04 18:45s/l1681.001.20731.20731.2003-248.4734979.86
3372005.02.04 20:35sell1691.001.21091.21391.2069
3382005.02.07 02:30s/l1691.001.21391.21391.2069-253.8234726.05
3392005.02.07 03:35sell1701.001.21391.21691.2099
3402005.02.07 16:05s/l1701.001.21691.21691.2099-246.5034479.55
3412005.02.07 16:25buy1711.001.21381.21081.2178
3422005.02.07 18:05t/p1711.001.21781.21081.2178328.3334807.88
3432005.02.07 18:15buy1721.001.21541.21241.2194
3442005.02.07 18:45t/p1721.001.21941.21241.2194328.0035135.88
3452005.02.07 20:50sell1731.001.22481.22781.2208
3462005.02.08 11:15t/p1731.001.22081.22781.2208320.9335456.81
3472005.02.08 11:45sell1741.001.22191.22491.2179
3482005.02.08 12:15s/l1741.001.22491.22491.2179-244.8335211.98
3492005.02.08 14:50sell1751.001.22341.22641.2194
3502005.02.08 18:20t/p1751.001.21941.22641.2194328.2435540.22
3512005.02.08 18:30sell1761.001.22281.22581.2188
3522005.02.08 18:45t/p1761.001.21881.22581.2188328.2735868.49
3532005.02.08 19:25sell1771.001.22131.22431.2173
3542005.02.09 09:50t/p1771.001.21731.22431.2173321.9536190.45
3552005.02.09 10:50buy1781.001.21701.21401.2210
3562005.02.09 15:10t/p1781.001.22101.21401.2210327.0936517.54
3572005.02.09 15:30buy1791.001.21881.21581.2228
3582005.02.09 16:05t/p1791.001.22281.21581.2228326.9936844.53
3592005.02.09 18:45sell1801.001.21921.22221.2152
3602005.02.09 21:45t/p1801.001.21521.22221.2152329.1637173.69
3612005.02.09 21:45buy1811.001.21521.21221.2192
3622005.02.10 13:10t/p1811.001.21921.21221.2192334.6337508.32
3632005.02.10 13:35buy1821.001.21711.21411.2211
3642005.02.10 15:05t/p1821.001.22111.21411.2211327.4137835.73
3652005.02.10 15:35sell1831.001.22111.22411.2171
3662005.02.10 15:50s/l1831.001.22411.22411.2171-244.9237590.81
3672005.02.10 15:59buy1841.001.21871.21571.2227
3682005.02.10 16:05s/l1841.001.21571.21571.2227-247.0737343.74
3692005.02.10 16:50sell1851.001.21931.22231.2153
3702005.02.10 16:59t/p1851.001.21531.22231.2153330.2537673.99
3712005.02.10 17:45sell1861.001.21121.21421.2072
3722005.02.10 18:10t/p1861.001.20721.21421.2072331.4838005.47
3732005.02.10 18:25sell1871.001.20811.21111.2041
3742005.02.10 19:50t/p1871.001.20411.21111.2041332.2038337.67
3752005.02.10 21:50buy1881.001.20661.20361.2106
3762005.02.11 12:50t/p1881.001.21061.20361.2106332.5338670.20
3772005.02.11 12:50sell1891.001.21091.21391.2069
3782005.02.11 17:05t/p1891.001.20691.21391.2069331.5139001.71
3792005.02.11 17:30sell1901.001.20981.21281.2058
3802005.02.14 03:05t/p1901.001.20581.21281.2058326.0339327.74
3812005.02.14 03:45sell1911.001.20731.21031.2033
3822005.02.14 03:50t/p1911.001.20331.21031.2033332.7039660.44
3832005.02.14 05:50buy1921.001.20081.19781.2048
3842005.02.14 10:25s/l1921.001.19781.19781.2048-250.5639409.88
3852005.02.14 12:50buy1931.001.19661.19361.2006
3862005.02.14 16:05t/p1931.001.20061.19361.2006333.1439743.02
3872005.02.14 16:35buy1941.001.19741.19441.2014
3882005.02.15 11:45s/l1941.001.19441.19441.2014-249.1539493.87
3892005.02.15 12:40buy1951.001.19481.19181.1988
3902005.02.15 15:25s/l1951.001.19181.19181.1988-251.9739241.90
3912005.02.15 16:35buy1961.001.18971.18671.1937
3922005.02.15 16:59t/p1961.001.19371.18671.1937334.7839576.68
3932005.02.15 17:50buy1971.001.19361.19061.1976
3942005.02.15 19:40s/l1971.001.19061.19061.1976-252.4439324.24
3952005.02.15 20:35buy1981.001.18921.18621.1932
3962005.02.16 14:50s/l1981.001.18621.18621.1932-250.7239073.52
3972005.02.16 16:50buy1991.001.18551.18251.1895
3982005.02.16 17:05t/p1991.001.18951.18251.1895334.7339408.25
3992005.02.16 18:35buy2001.001.19161.18861.1956
4002005.02.16 19:35s/l2001.001.18861.18861.1956-252.5139155.74
4012005.02.16 19:50sell2011.001.19211.19511.1881
4022005.02.16 20:05t/p2011.001.18811.19511.1881336.9839492.72
4032005.02.16 20:45sell2021.001.18881.19181.1848
4042005.02.17 09:30t/p2021.001.18481.19181.1848317.5139810.24
4052005.02.17 10:25buy2031.001.18471.18171.1887
4062005.02.17 15:10t/p2031.001.18871.18171.1887336.3940146.63
4072005.02.17 16:30buy2041.001.18741.18441.1914
4082005.02.17 17:25s/l2041.001.18441.18441.1914-253.3239893.31
4092005.02.17 17:50sell2051.001.18771.19071.1837
4102005.02.17 18:05t/p2051.001.18371.19071.1837338.2940231.60
4112005.02.17 18:45sell2061.001.18471.18771.1807
4122005.02.18 13:05s/l2061.001.18771.18771.1807-259.2539972.35
4132005.02.18 13:35buy2071.001.18671.18371.1907
4142005.02.18 16:05s/l2071.001.18371.18371.1907-253.5839718.77
4152005.02.18 16:45sell2081.001.18641.18941.1824
4162005.02.18 18:10t/p2081.001.18241.18941.1824338.2940057.06
4172005.02.18 18:30sell2091.001.18361.18661.1796
4182005.02.21 05:50s/l2091.001.18661.18661.1796-259.5539797.52
4192005.02.21 06:45sell2101.001.18511.18811.1811
4202005.02.21 10:05t/p2101.001.18111.18811.1811338.6740136.19
4212005.02.21 10:25sell2111.001.18201.18501.1780
4222005.02.22 05:05t/p2111.001.17801.18501.1780334.1140470.30
4232005.02.22 05:45sell2121.001.17881.18181.1748
4242005.02.22 06:10t/p2121.001.17481.18181.1748340.4840810.78
4252005.02.22 08:40buy2131.001.16921.16621.1732
4262005.02.22 12:25s/l2131.001.16621.16621.1732-257.2540553.53
4272005.02.22 13:25buy2141.001.16441.16141.1684
4282005.02.22 18:30s/l2141.001.16141.16141.1684-258.4640295.07
4292005.02.22 21:35buy2151.001.15861.15561.1626
4302005.02.23 09:25t/p2151.001.16261.15561.1626346.1340641.20
4312005.02.23 10:20sell2161.001.16331.16631.1593
4322005.02.23 14:40s/l2161.001.16631.16631.1593-257.1740384.03
4332005.02.23 15:50sell2171.001.16631.16931.1623
4342005.02.23 16:15t/p2171.001.16231.16931.1623344.1840728.21
4352005.02.23 17:20sell2181.001.16431.16731.1603
4362005.02.23 18:40s/l2181.001.16731.16731.1603-256.9840471.23
4372005.02.23 18:40sell2191.001.16711.17011.1631
4382005.02.23 19:05t/p2191.001.16311.17011.1631343.9140815.14
4392005.02.23 19:25sell2201.001.16421.16721.1602
4402005.02.24 10:45t/p2201.001.16021.16721.1602324.6241139.77
4412005.02.24 11:40buy2211.001.15951.15651.1635
4422005.02.24 15:30t/p2211.001.16351.15651.1635343.6741483.44
4432005.02.24 15:35buy2221.001.16041.15741.1644
4442005.02.24 16:20t/p2221.001.16441.15741.1644343.3541826.79
4452005.02.24 16:30buy2231.001.16161.15861.1656
4462005.02.24 17:05t/p2231.001.16561.15861.1656342.6742169.46
4472005.02.24 17:25buy2241.001.16421.16121.1682
4482005.02.24 17:50t/p2241.001.16821.16121.1682342.1542511.61
4492005.02.24 18:20buy2251.001.16761.16461.1716
4502005.02.24 18:50t/p2251.001.17161.16461.1716341.2342852.84
4512005.02.24 19:50sell2261.001.16961.17261.1656
4522005.02.25 13:35s/l2261.001.17261.17261.1656-262.2942590.55
4532005.02.25 14:20sell2271.001.17291.17591.1689
4542005.02.25 15:05t/p2271.001.16891.17591.1689342.5842933.13
4552005.02.25 15:50sell2281.001.17231.17531.1683
4562005.02.25 16:05t/p2281.001.16831.17531.1683342.6143275.74
4572005.02.25 17:40sell2291.001.17011.17311.1661
4582005.02.25 19:05t/p2291.001.16611.17311.1661343.0543618.79
4592005.02.25 19:30sell2301.001.16901.17201.1650
4602005.02.25 19:40t/p2301.001.16501.17201.1650343.6243962.41
4612005.02.25 20:25sell2311.001.16611.16911.1621
4622005.02.25 23:40t/p2311.001.16211.16911.1621344.2044306.61
4632005.02.28 01:35buy2321.001.16241.15941.1664
4642005.02.28 02:40s/l2321.001.15941.15941.1664-258.7744047.84
4652005.02.28 07:20buy2331.001.16061.15761.1646
4662005.02.28 17:50s/l2331.001.15761.15761.1646-259.1643788.68
4672005.02.28 19:50buy2341.001.15861.15561.1626
4682005.02.28 22:10t/p2341.001.16261.15561.1626344.0344132.71
4692005.02.28 22:35buy2351.001.16131.15831.1653
4702005.03.01 01:50t/p2351.001.16531.15831.1653345.4244478.13
4712005.03.01 01:59buy2361.001.16421.16121.1682
4722005.03.01 04:40t/p2361.001.16821.16121.1682342.3844820.51
4732005.03.01 05:30sell2371.001.16801.17101.1640
4742005.03.01 10:05t/p2371.001.16401.17101.1640343.7645164.27
4752005.03.01 10:30sell2381.001.16641.16941.1624
4762005.03.01 14:05t/p2381.001.16241.16941.1624344.1745508.44
4772005.03.01 14:10sell2391.001.16431.16731.1603
4782005.03.01 19:05s/l2391.001.16731.16731.1603-256.9145251.53
4792005.03.01 19:35buy2401.001.16531.16231.1693
4802005.03.02 03:20t/p2401.001.16931.16231.1693344.1545595.68
4812005.03.02 03:20sell2411.001.16971.17271.1657
4822005.03.02 11:15s/l2411.001.17271.17271.1657-255.2845340.40
4832005.03.02 12:10sell2421.001.17491.17791.1709
4842005.03.02 15:45s/l2421.001.17791.17791.1709-254.6445085.76
4852005.03.02 16:40sell2431.001.17791.18091.1739
4862005.03.02 17:15t/p2431.001.17391.18091.1739340.7745426.53
4872005.03.02 17:50sell2441.001.17721.18021.1732
4882005.03.03 17:50s/l2441.001.18021.18021.1732-274.4345152.11
4892005.03.03 18:25buy2451.001.17801.17501.1820
4902005.03.03 20:50t/p2451.001.18201.17501.1820338.1845490.29
4912005.03.03 21:45sell2461.001.18241.18541.1784
4922005.03.04 15:40t/p2461.001.17841.18541.1784333.0145823.30
4932005.03.04 15:50sell2471.001.18321.18621.1792
4942005.03.04 15:59t/p2471.001.17921.18621.1792339.5846162.88
4952005.03.04 16:30sell2481.001.17821.18121.1742
4962005.03.04 16:35t/p2481.001.17421.18121.1742341.7646504.64
4972005.03.04 17:25sell2491.001.17141.17441.1674
4982005.03.04 17:50t/p2491.001.16741.17441.1674342.7046847.34
4992005.03.04 18:50buy2501.001.16701.16401.1710
5002005.03.07 10:45t/p2501.001.17101.16401.1710343.6947191.03
5012005.03.07 11:40sell2511.001.17161.17461.1676
5022005.03.07 14:40s/l2511.001.17461.17461.1676-255.3046935.73
5032005.03.07 18:50sell2521.001.17741.18041.1734
5042005.03.08 10:05t/p2521.001.17341.18041.1734334.2047269.94
5052005.03.08 10:20sell2531.001.17371.17671.1697
5062005.03.08 13:45t/p2531.001.16971.17671.1697342.1747612.11
5072005.03.08 14:50buy2541.001.16941.16641.1734
5082005.03.08 16:30s/l2541.001.16641.16641.1734-257.8047354.31
5092005.03.08 19:50buy2551.001.16111.15811.1651
5102005.03.09 10:10s/l2551.001.15811.15811.1651-256.8547097.46
5112005.03.09 10:30sell2561.001.16071.16371.1567
5122005.03.09 14:15s/l2561.001.16371.16371.1567-257.7846839.68
5132005.03.09 14:40buy2571.001.15861.15561.1626
5142005.03.09 14:59t/p2571.001.16261.15561.1626343.9147183.59
5152005.03.09 15:35buy2581.001.16271.15971.1667
5162005.03.09 19:10s/l2581.001.15971.15971.1667-259.0246924.57
5172005.03.09 19:35sell2591.001.16181.16481.1578
5182005.03.09 19:59t/p2591.001.15781.16481.1578345.5147270.08
5192005.03.09 20:30sell2601.001.15801.16101.1540
5202005.03.10 01:05s/l2601.001.16101.16101.1540-278.5746991.51
5212005.03.10 01:30buy2611.001.15841.15541.1624
5222005.03.10 04:15s/l2611.001.15541.15541.1624-260.1546731.36
5232005.03.10 05:40sell2621.001.15641.15941.1524
5242005.03.10 09:40t/p2621.001.15241.15941.1524347.1047078.46
5252005.03.10 10:30buy2631.001.15301.15001.1570
5262005.03.11 15:10s/l2631.001.15001.15001.1570-259.0046819.46
5272005.03.11 15:45sell2641.001.15581.15881.1518
5282005.03.11 17:05t/p2641.001.15181.15881.1518347.5547167.01
5292005.03.11 17:40sell2651.001.15491.15791.1509
5302005.03.11 18:05t/p2651.001.15091.15791.1509348.0347515.04
5312005.03.11 18:25sell2661.001.15081.15381.1468
5322005.03.14 08:20s/l2661.001.15381.15381.1468-266.7247248.32
5332005.03.14 09:20buy2671.001.15351.15051.1575
5342005.03.14 10:50t/p2671.001.15751.15051.1575345.4247593.74
5352005.03.14 11:45sell2681.001.15701.16001.1530
5362005.03.14 14:40s/l2681.001.16001.16001.1530-258.3747335.37
5372005.03.14 15:30sell2691.001.15991.16291.1559
5382005.03.14 18:40s/l2691.001.16291.16291.1559-257.8447077.53
5392005.03.14 19:15sell2701.001.16271.16571.1587
5402005.03.15 12:25t/p2701.001.15871.16571.1587338.4647416.00
5412005.03.15 12:45sell2711.001.16101.16401.1570
5422005.03.15 15:15t/p2711.001.15701.16401.1570345.7647761.76
5432005.03.15 15:30sell2721.001.15871.16171.1547
5442005.03.15 16:20s/l2721.001.16171.16171.1547-257.9847503.78
5452005.03.15 17:35buy2731.001.16481.16181.1688
5462005.03.16 09:05s/l2731.001.16181.16181.1688-256.2047247.58
5472005.03.16 09:40sell2741.001.16411.16711.1601
5482005.03.16 10:40t/p2741.001.16011.16711.1601344.9747592.55
5492005.03.16 11:50buy2751.001.15791.15491.1619
5502005.03.16 13:45s/l2751.001.15491.15491.1619-259.8847332.67
5512005.03.16 16:45buy2761.001.15111.14811.1551
5522005.03.17 07:50t/p2761.001.15511.14811.1551352.8647685.53
5532005.03.17 08:50sell2771.001.15481.15781.1508
5542005.03.17 15:45s/l2771.001.15781.15781.1508-258.5847426.95
5552005.03.17 16:40sell2781.001.15971.16271.1557
5562005.03.17 17:05t/p2781.001.15571.16271.1557346.1147773.06
5572005.03.17 17:50sell2791.001.15851.16151.1545
5582005.03.18 10:45s/l2791.001.16151.16151.1545-264.4847508.58
5592005.03.18 16:30sell2801.001.16771.17071.1637
5602005.03.18 19:05t/p2801.001.16371.17071.1637343.8847852.46
5612005.03.18 19:45sell2811.001.16501.16801.1610
5622005.03.21 03:10s/l2811.001.16801.16801.1610-263.6047588.87
5632005.03.21 05:50sell2821.001.16981.17281.1658
5642005.03.21 09:35s/l2821.001.17281.17281.1658-255.6947333.18
5652005.03.21 11:25sell2831.001.17391.17691.1699
5662005.03.21 13:45s/l2831.001.17691.17691.1699-254.8547078.33
5672005.03.21 14:40sell2841.001.17681.17981.1728
5682005.03.21 18:35s/l2841.001.17981.17981.1728-254.2846824.05
5692005.03.21 20:35sell2851.001.17971.18271.1757
5702005.03.22 13:45t/p2851.001.17571.18271.1757333.4747157.52
5712005.03.22 14:50buy2861.001.17691.17391.1809
5722005.03.22 21:05t/p2861.001.18091.17391.1809336.2247493.74
5732005.03.22 21:35buy2871.001.17611.17311.1801
5742005.03.22 21:50t/p2871.001.18011.17311.1801338.5247832.26
5752005.03.22 22:30buy2881.001.18831.18531.1923
5762005.03.23 11:10t/p2881.001.19231.18531.1923336.8948169.15
5772005.03.23 13:50sell2891.001.19371.19671.1897
5782005.03.23 15:40s/l2891.001.19671.19671.1897-250.2547918.90
5792005.03.23 16:35sell2901.001.19511.19811.1911
5802005.03.23 19:20s/l2901.001.19811.19811.1911-250.2147668.69
5812005.03.23 22:45sell2911.001.19771.20071.1937
5822005.03.24 09:10t/p2911.001.19371.20071.1937314.9447983.64
5832005.03.24 11:45buy2921.001.19181.18881.1958
5842005.03.24 12:05t/p2921.001.19581.18881.1958334.3648318.00
5852005.03.24 12:50buy2931.001.19461.19161.1986
5862005.03.24 17:10t/p2931.001.19861.19161.1986333.6148651.61
5872005.03.24 17:25buy2941.001.19591.19291.1999
5882005.03.24 17:40t/p2941.001.19991.19291.1999333.3648984.97
5892005.03.24 18:10buy2951.001.19831.19531.2023
5902005.03.25 01:25t/p2951.001.20231.19531.2023334.8949319.86
5912005.03.25 02:30sell2961.001.20271.20571.1987
5922005.03.25 10:50t/p2961.001.19871.20571.1987333.7349653.59
5932005.03.25 11:59sell2971.001.19871.20171.1947
5942005.03.25 16:05s/l2971.001.20171.20171.1947-249.6549403.94
5952005.03.28 02:15buy2981.001.19971.19671.2037
5962005.03.28 04:10t/p2981.001.20371.19671.2037332.2049736.14
5972005.03.28 06:50sell2991.001.20591.20891.2019
5982005.03.28 14:05t/p2991.001.20191.20891.2019332.9750069.11
5992005.03.28 14:15sell3001.001.20251.20551.1985
6002005.03.28 16:05s/l3001.001.20551.20551.1985-248.2049820.91
6012005.03.28 17:10sell3011.001.20811.21111.2041
6022005.03.29 00:05t/p3011.001.20411.21111.2041325.5350146.44
6032005.03.29 00:20sell3021.001.20491.20791.2009
6042005.03.29 03:45t/p3021.001.20091.20791.2009333.1150479.55
6052005.03.29 05:30buy3031.001.20031.19731.2043
6062005.03.29 17:15t/p3031.001.20431.19731.2043331.9550811.50
6072005.03.29 17:20buy3041.001.20341.20041.2074
6082005.03.29 22:05s/l3041.001.20041.20041.2074-249.9450561.56
6092005.03.29 22:35sell3051.001.20181.20481.1978
6102005.03.30 07:30t/p3051.001.19781.20481.1978327.2850888.85
6112005.03.30 09:20buy3061.001.19811.19511.2021
6122005.03.30 16:35s/l3061.001.19511.19511.2021-251.3250637.53
6132005.03.30 16:40sell3071.001.19861.20161.1946
6142005.03.30 16:59t/p3071.001.19461.20161.1946334.9050972.43
6152005.03.30 17:25buy3081.001.19371.19071.1977
6162005.03.30 18:05t/p3081.001.19771.19071.1977333.9751306.40
6172005.03.30 18:50buy3091.001.19471.19171.1987
6182005.03.30 22:10t/p3091.001.19871.19171.1987333.6951640.09
6192005.03.31 00:50sell3101.001.20011.20311.1961
6202005.03.31 10:25t/p3101.001.19611.20311.1961334.5451974.63
6212005.03.31 11:20buy3111.001.19541.19241.1994
6222005.03.31 16:40s/l3111.001.19241.19241.1994-251.6551722.98
6232005.03.31 17:10sell3121.001.19341.19641.1894
6242005.03.31 17:45t/p3121.001.18941.19641.1894336.3052059.28
6252005.03.31 18:50buy3131.001.19151.18851.1955
6262005.03.31 19:05t/p3131.001.19551.18851.1955334.4452393.72
6272005.03.31 19:50buy3141.001.19471.19171.1987
6282005.04.01 15:15t/p3141.001.19871.19171.1987335.8852729.60
6292005.04.01 16:10sell3151.001.19841.20141.1944
6302005.04.01 16:25t/p3151.001.19441.20141.1944336.2453065.84
6312005.04.01 18:50buy3161.001.19741.19441.2014
6322005.04.01 18:59t/p3161.001.20141.19441.2014331.6453397.48
6332005.04.01 19:35sell3171.001.20641.20941.2024
6342005.04.04 16:40s/l3171.001.20941.20941.2024-254.6053142.88
6352005.04.04 18:50sell3181.001.21291.21591.2089
6362005.04.04 22:05t/p3181.001.20891.21591.2089330.9653473.84
6372005.04.04 22:35sell3191.001.20951.21251.2055
6382005.04.05 08:59s/l3191.001.21251.21251.2055-254.1353219.72
6392005.04.05 09:45sell3201.001.21381.21681.2098
6402005.04.05 15:15t/p3201.001.20981.21681.2098331.2153550.93
6412005.04.05 15:35sell3211.001.21421.21721.2102
6422005.04.05 15:40t/p3211.001.21021.21721.2102330.5253881.45
6432005.04.05 16:25sell3221.001.20751.21051.2035
6442005.04.06 05:20t/p3221.001.20351.21051.2035325.6754207.12
6452005.04.06 06:15buy3231.001.20381.20081.2078
6462005.04.06 12:40s/l3231.001.20081.20081.2078-249.8353957.29
6472005.04.06 12:59sell3241.001.20321.20621.1992
6482005.04.06 15:05s/l3241.001.20621.20621.1992-248.2253709.07
6492005.04.06 17:25buy3251.001.20571.20271.2097
6502005.04.06 20:15s/l3251.001.20271.20271.2097-249.5053459.57
6512005.04.06 20:35sell3261.001.20431.20731.2003
6522005.04.07 09:40t/p3261.001.20031.20731.2003313.0953772.67
6532005.04.07 09:40buy3271.001.20001.19701.2040
6542005.04.07 20:20t/p3271.001.20401.19701.2040332.1754104.84
6552005.04.07 20:40buy3281.001.20111.19811.2051
6562005.04.07 20:45t/p3281.001.20511.19811.2051331.2954436.13
6572005.04.07 21:35buy3291.001.20621.20321.2102
6582005.04.08 03:25t/p3291.001.21021.20321.2102332.3954768.52
6592005.04.08 04:50sell3301.001.21131.21431.2073
6602005.04.08 12:05t/p3301.001.20731.21431.2073331.6555100.17
6612005.04.08 12:15sell3311.001.20831.21131.2043
6622005.04.08 18:20t/p3311.001.20431.21131.2043332.7255432.89
6632005.04.08 19:25buy3321.001.19761.19461.2016
6642005.04.11 11:05s/l3321.001.19461.19461.2016-249.3055183.59
6652005.04.11 11:25sell3331.001.19701.20001.1930
6662005.04.11 14:45t/p3331.001.19301.20001.1930335.3255518.91
6672005.04.11 15:45buy3341.001.19271.18971.1967
6682005.04.11 17:05t/p3341.001.19671.18971.1967334.2555853.16
6692005.04.11 17:45buy3351.001.19471.19171.1987
6702005.04.11 19:20s/l3351.001.19171.19171.1987-252.0655601.10
6712005.04.12 01:30buy3361.001.19361.19061.1976
6722005.04.12 09:35s/l3361.001.19061.19061.1976-251.9755349.13
6732005.04.12 10:30buy3371.001.19161.18861.1956
6742005.04.12 15:15t/p3371.001.19561.18861.1956334.2855683.41
6752005.04.12 15:15sell3381.001.19661.19961.1926
6762005.04.12 15:25s/l3381.001.19961.19961.1926-249.7755433.64
6772005.04.12 15:30buy3391.001.19001.18701.1940
6782005.04.12 15:45t/p3391.001.19401.18701.1940333.5855767.22
6792005.04.12 19:50sell3401.001.20461.20761.2006
6802005.04.12 21:05t/p3401.001.20061.20761.2006333.8756101.09
6812005.04.12 21:35sell3411.001.20391.20691.1999
6822005.04.12 21:59t/p3411.001.19991.20691.1999333.7556434.84
6832005.04.12 23:30sell3421.001.19951.20251.1955
6842005.04.13 10:40t/p3421.001.19551.20251.1955327.9056762.74
6852005.04.13 11:50buy3431.001.19471.19171.1987
6862005.04.13 14:10t/p3431.001.19871.19171.1987333.5057096.24
6872005.04.13 15:30buy3441.001.19861.19561.2026
6882005.04.13 15:59t/p3441.001.20261.19561.2026332.0657428.30
6892005.04.13 16:30buy3451.001.20371.20071.2077
6902005.04.13 18:05s/l3451.001.20071.20071.2077-250.0457178.26
6912005.04.13 18:45sell3461.001.20271.20571.1987
6922005.04.14 09:30s/l3461.001.20571.20571.1987-269.0656909.21
6932005.04.14 10:45sell3471.001.20651.20951.2025
6942005.04.14 12:35s/l3471.001.20951.20951.2025-248.0056661.21
6952005.04.14 13:15sell3481.001.21001.21301.2060
6962005.04.14 14:50s/l3481.001.21301.21301.2060-247.2056414.01
6972005.04.14 15:30sell3491.001.21261.21561.2086
6982005.04.14 15:50s/l3491.001.21561.21561.2086-246.7956167.22
6992005.04.14 17:45sell3501.001.21871.22171.2147
7002005.04.14 18:05t/p3501.001.21471.22171.2147329.7656496.98
7012005.04.14 18:45sell3511.001.21511.21811.2111
7022005.04.15 10:05t/p3511.001.21111.21811.2111323.6156820.59
7032005.04.15 10:45sell3521.001.21321.21621.2092
7042005.04.15 11:15t/p3521.001.20921.21621.2092330.8557151.44
7052005.04.15 11:40sell3531.001.21081.21381.2068
7062005.04.15 14:45t/p3531.001.20681.21381.2068331.7657483.20
7072005.04.15 15:35buy3541.001.20531.20231.2093
7082005.04.15 17:25s/l3541.001.20231.20231.2093-249.5257233.68
7092005.04.15 18:20buy3551.001.20041.19741.2044
7102005.04.18 04:05t/p3551.001.20441.19741.2044334.2557567.93
7112005.04.18 04:40buy3561.001.20301.20001.2070
7122005.04.18 09:05s/l3561.001.20001.20001.2070-250.1157317.82
7132005.04.18 09:30sell3571.001.20221.20521.1982
7142005.04.18 09:59t/p3571.001.19821.20521.1982334.2857652.10
7152005.04.18 10:35sell3581.001.19661.19961.1926
7162005.04.18 11:05t/p3581.001.19261.19961.1926335.4957987.59
7172005.04.18 11:20sell3591.001.19361.19661.1896
7182005.04.18 16:30t/p3591.001.18961.19661.1896336.2758323.86
7192005.04.18 18:15buy3601.001.18731.18431.1913
7202005.04.19 17:25s/l3601.001.18431.18431.1913-251.6058072.26
7212005.04.19 17:30sell3611.001.18861.19161.1846
7222005.04.19 17:50t/p3611.001.18461.19161.1846337.8658410.12
7232005.04.19 18:45buy3621.001.18371.18071.1877
7242005.04.19 22:35s/l3621.001.18071.18071.1877-254.4358155.69
7252005.04.20 00:50buy3631.001.18071.17771.1847
7262005.04.20 11:05t/p3631.001.18471.17771.1847337.4958493.18
7272005.04.20 11:30buy3641.001.18361.18061.1876
7282005.04.20 15:40t/p3641.001.18761.18061.1876336.7358829.91
7292005.04.20 16:30sell3651.001.18881.19181.1848
7302005.04.20 16:59t/p3651.001.18481.19181.1848338.0159167.92
7312005.04.20 17:50sell3661.001.18391.18691.1799
7322005.04.20 18:05t/p3661.001.17991.18691.1799339.7659507.68
7332005.04.20 18:45sell3671.001.18131.18431.1773
7342005.04.20 20:05t/p3671.001.17731.18431.1773339.7659847.44
7352005.04.20 20:35sell3681.001.17901.18201.1750
7362005.04.21 02:30t/p3681.001.17501.18201.1750320.1960167.63
7372005.04.21 03:20buy3691.001.17501.17201.1790
7382005.04.21 10:05t/p3691.001.17901.17201.1790339.1060506.73
7392005.04.21 10:30buy3701.001.17701.17401.1810
7402005.04.21 14:40t/p3701.001.18101.17401.1810338.4760845.20
7412005.04.21 15:35sell3711.001.18181.18481.1778
7422005.04.21 17:05t/p3711.001.17781.18481.1778340.1061185.30
7432005.04.21 17:45sell3721.001.18081.18381.1768
7442005.04.21 17:59t/p3721.001.17681.18381.1768339.9361525.23
7452005.04.21 18:20sell3731.001.17761.18061.1736
7462005.04.21 18:40s/l3731.001.18061.18061.1736-253.8561271.38
7472005.04.21 19:50buy3741.001.18051.17751.1845
7482005.04.21 20:30t/p3741.001.18451.17751.1845337.6761609.05
7492005.04.21 20:30sell3751.001.18461.18761.1806
7502005.04.22 11:05t/p3751.001.18061.18761.1806332.0661941.12
7512005.04.22 11:20sell3761.001.18331.18631.1793
7522005.04.22 15:35t/p3761.001.17931.18631.1793339.3062280.42
7532005.04.22 16:50buy3771.001.17871.17571.1827
7542005.04.22 18:05t/p3771.001.18271.17571.1827338.0962618.51
7552005.04.22 18:45buy3781.001.17991.17691.1839
7562005.04.22 19:05t/p3781.001.18391.17691.1839337.8162956.32
7572005.04.22 19:40buy3791.001.18211.17911.1861
7582005.04.22 20:05t/p3791.001.18611.17911.1861337.2463293.56
7592005.04.22 20:35buy3801.001.18361.18061.1876
7602005.04.22 22:25s/l3801.001.18061.18061.1876-254.2263039.34
7612005.04.22 22:45sell3811.001.18211.18511.1781
7622005.04.25 03:20s/l3811.001.18511.18511.1781-259.5362779.81
7632005.04.25 04:20sell3821.001.18751.19051.1835
7642005.04.25 09:05t/p3821.001.18351.19051.1835338.0463117.85
7652005.04.25 09:30sell3831.001.18641.18941.1824
7662005.04.25 11:20s/l3831.001.18941.18941.1824-252.0862865.77
7672005.04.25 15:40sell3841.001.19191.19491.1879
7682005.04.25 19:10t/p3841.001.18791.19491.1879336.7363202.50
7692005.04.25 19:20sell3851.001.18931.19231.1853
7702005.04.27 08:35s/l3851.001.19231.19231.1853-265.1062937.40
7712005.04.27 09:15buy3861.001.19141.18841.1954
7722005.04.27 09:30t/p3861.001.19541.18841.1954334.4863271.88
7732005.04.27 10:50sell3871.001.19641.19941.1924
7742005.04.27 15:05t/p3871.001.19241.19941.1924337.1363609.01
7752005.04.27 15:30sell3881.001.19511.19811.1911
7762005.04.27 15:59t/p3881.001.19111.19811.1911337.0263946.03
7772005.04.27 17:50buy3891.001.18701.18401.1910
7782005.04.27 18:15t/p3891.001.19101.18401.1910335.4364281.46
7792005.04.27 18:45buy3901.001.18871.18571.1927
7802005.04.27 19:10t/p3901.001.19271.18571.1927335.0464616.50
7812005.04.27 19:40buy3911.001.19141.18841.1954
7822005.04.28 21:50t/p3911.001.19541.18841.1954341.0764957.57
7832005.04.28 22:50sell3921.001.19421.19721.1902
7842005.04.29 05:50t/p3921.001.19021.19721.1902329.4465287.02
7852005.04.29 10:50buy3931.001.18491.18191.1889
7862005.04.29 17:05t/p3931.001.18891.18191.1889335.9165622.93
7872005.04.29 17:20buy3941.001.18681.18381.1908
7882005.04.29 18:05t/p3941.001.19081.18381.1908335.7165958.64
7892005.04.29 19:25buy3951.001.18991.18691.1939
7902005.04.29 20:40t/p3951.001.19391.18691.1939334.8766293.51
7912005.04.29 21:35sell3961.001.19641.19941.1924
7922005.05.02 03:35s/l3961.001.19941.19941.1924-256.8466036.67
7932005.05.02 04:30sell3971.001.19881.20181.1948
7942005.05.02 17:50s/l3971.001.20181.20181.1948-249.6365787.04
7952005.05.02 18:45sell3981.001.20101.20401.1970
7962005.05.02 22:15t/p3981.001.19701.20401.1970334.1766121.21
7972005.05.02 22:35sell3991.001.19801.20101.1940
7982005.05.03 04:05s/l3991.001.20101.20101.1940-256.3465864.88
7992005.05.03 04:30buy4001.001.19891.19591.2029
8002005.05.03 16:25s/l4001.001.19591.19591.2029-250.9465613.94
8012005.05.03 17:20buy4011.001.19591.19291.1999
8022005.05.03 21:20t/p4011.001.19991.19291.1999333.2365947.17
8032005.05.03 21:35buy4021.001.19491.19191.1989
8042005.05.03 21:59t/p4021.001.19891.19191.1989333.5366280.70
8052005.05.03 22:15sell4031.001.19951.20251.1955
8062005.05.03 22:30t/p4031.001.19551.20251.1955334.8466615.54
8072005.05.04 00:20buy4041.001.19831.19531.2023
8082005.05.04 04:05s/l4041.001.19531.19531.2023-251.7066363.84
8092005.05.04 04:25sell4051.001.19771.20071.1937
8102005.05.04 04:30t/p4051.001.19371.20071.1937336.1766700.01
8112005.05.04 05:30sell4061.001.19041.19341.1864
8122005.05.04 10:05s/l4061.001.19341.19341.1864-251.3866448.63
8132005.05.04 12:59sell4071.001.19121.19421.1872
8142005.05.04 19:15s/l4071.001.19421.19421.1872-251.0766197.56
8152005.05.04 19:30buy4081.001.19301.19001.1970
8162005.05.05 09:15s/l4081.001.19001.19001.1970-245.5365952.03
8172005.05.05 09:35sell4091.001.19181.19481.1878
8182005.05.05 16:05s/l4091.001.19481.19481.1878-250.9265701.11
8192005.05.05 17:40sell4101.001.19661.19961.1926
8202005.05.05 20:05t/p4101.001.19261.19961.1926335.6666036.77
8212005.05.05 20:30sell4111.001.19321.19621.1892
8222005.05.05 20:45s/l4111.001.19621.19621.1892-250.7565786.02
8232005.05.05 21:45sell4121.001.19521.19821.1912
8242005.05.06 15:05s/l4121.001.19821.19821.1912-255.6165530.41
8252005.05.06 15:45buy4131.001.19541.19241.1994
8262005.05.06 15:50t/p4131.001.19941.19241.1994333.1165863.52
8272005.05.06 16:45sell4141.001.20511.20811.2011
8282005.05.06 18:45s/l4141.001.20811.20811.2011-248.1165615.41
8292005.05.06 19:40sell4151.001.20581.20881.2018
8302005.05.09 05:25s/l4151.001.20881.20881.2018-254.8765360.55
8312005.05.09 08:40sell4161.001.20881.21181.2048
8322005.05.10 00:05t/p4161.001.20481.21181.2048325.7065686.25
8332005.05.10 00:15sell4171.001.20561.20861.2016
8342005.05.10 14:50t/p4171.001.20161.20861.2016332.8966019.14
8352005.05.10 14:50buy4181.001.20161.19861.2056
8362005.05.11 09:35s/l4181.001.19861.19861.2056-248.3165770.83
8372005.05.11 09:50sell4191.001.20211.20511.1981
8382005.05.11 10:30t/p4191.001.19811.20511.1981333.9166104.74
8392005.05.11 10:30buy4201.001.19791.19491.2019
8402005.05.11 15:10t/p4201.001.20191.19491.2019331.4066436.14
8412005.05.11 15:35buy4211.001.19841.19541.2024
8422005.05.11 15:59t/p4211.001.20241.19541.2024331.2366767.37
8432005.05.11 16:25buy4221.001.20711.20411.2111
8442005.05.11 18:15s/l4221.001.20411.20411.2111-249.2166518.16
8452005.05.11 18:45sell4231.001.20651.20951.2025
8462005.05.12 09:15s/l4231.001.20951.20951.2025-268.1366250.04
8472005.05.12 10:45sell4241.001.21191.21491.2079
8482005.05.12 15:30s/l4241.001.21491.21491.2079-246.3866003.66
8492005.05.12 16:20sell4251.001.21521.21821.2112
8502005.05.13 00:15s/l4251.001.21821.21821.2112-253.0165750.65
8512005.05.13 01:15sell4261.001.21751.22051.2135
8522005.05.13 12:05s/l4261.001.22051.22051.2135-245.6265505.03
8532005.05.13 12:25buy4271.001.21851.21551.2225
8542005.05.13 12:50t/p4271.001.22251.21551.2225326.8565831.88
8552005.05.13 13:45sell4281.001.22391.22691.2199
8562005.05.16 01:20s/l4281.001.22691.22691.2199-251.1565580.74
8572005.05.16 01:25buy4291.001.22481.22181.2288
8582005.05.16 02:30t/p4291.001.22881.22181.2288325.4965906.23
8592005.05.16 03:50sell4301.001.22721.23021.2232
8602005.05.16 12:15t/p4301.001.22321.23021.2232327.0766233.30
8612005.05.16 12:45sell4311.001.22521.22821.2212
8622005.05.17 08:05t/p4311.001.22121.22821.2212320.9066554.20
8632005.05.17 08:35sell4321.001.22321.22621.2192
8642005.05.17 22:25s/l4321.001.22621.22621.2192-244.4066309.80
8652005.05.17 22:45buy4331.001.22281.21981.2268
8662005.05.18 02:40t/p4331.001.22681.21981.2268328.2266638.02
8672005.05.18 03:35sell4341.001.22721.23021.2232
8682005.05.18 09:10t/p4341.001.22321.23021.2232327.0766965.09
8692005.05.18 09:25sell4351.001.22451.22751.2205
8702005.05.18 15:30t/p4351.001.22051.22751.2205328.1467293.23
8712005.05.18 20:40sell4361.001.21901.22201.2150
8722005.05.19 14:40s/l4361.001.22201.22201.2150-265.7267027.52
8732005.05.19 15:40sell4371.001.22181.22481.2178
8742005.05.19 17:50s/l4371.001.22481.22481.2178-244.8866782.64
8752005.05.19 18:40sell4381.001.22471.22771.2207
8762005.05.20 15:35s/l4381.001.22771.22771.2207-250.8466531.80
8772005.05.20 17:45sell4391.001.23391.23691.2299
8782005.05.23 17:05t/p4391.001.22991.23691.2299318.4866850.29
8792005.05.23 21:40buy4401.001.23071.22771.2347
8802005.05.24 09:05s/l4401.001.22771.22771.2347-242.1966608.10
8812005.05.24 09:35sell4411.001.23021.23321.2262
8822005.05.24 14:35t/p4411.001.22621.23321.2262326.4866934.58
8832005.05.24 15:50buy4421.001.22451.22151.2285
8842005.05.24 17:05t/p4421.001.22851.22151.2285325.1567259.73
8852005.05.24 17:45buy4431.001.22771.22471.2317
8862005.05.24 20:20t/p4431.001.23171.22471.2317324.7367584.46
8872005.05.24 20:40sell4441.001.23121.23421.2272
8882005.05.25 08:45t/p4441.001.22721.23421.2272319.2067903.66
8892005.05.25 08:45buy4451.001.22721.22421.2312
8902005.05.25 13:05t/p4451.001.23121.22421.2312324.7868228.44
8912005.05.25 14:20buy4461.001.23091.22791.2349
8922005.05.25 16:05s/l4461.001.22791.22791.2349-244.8167983.63
8932005.05.25 16:45sell4471.001.22891.23191.2249
8942005.05.26 08:50s/l4471.001.23191.23191.2249-263.7467719.89
8952005.05.26 09:59buy4481.001.23061.22761.2346
8962005.05.26 14:25t/p4481.001.23461.22761.2346323.8668043.75
8972005.05.26 15:20sell4491.001.23591.23891.2319
8982005.05.26 21:50s/l4491.001.23891.23891.2319-242.1567801.60
8992005.05.26 21:59buy4501.001.23621.23321.2402
9002005.05.27 12:50s/l4501.001.23321.23321.2402-241.1067560.50
9012005.05.27 12:50buy4511.001.23341.23041.2374
9022005.05.27 19:35s/l4511.001.23041.23041.2374-243.9467316.56
9032005.05.27 21:50buy4521.001.23081.22781.2348
9042005.05.30 02:10t/p4521.001.23481.22781.2348326.1067642.66
9052005.05.30 03:20buy4531.001.23441.23141.2384
9062005.05.30 14:45t/p4531.001.23841.23141.2384322.9867965.64
9072005.05.30 20:35sell4541.001.23981.24281.2358
9082005.05.31 04:05s/l4541.001.24281.24281.2358-247.5867718.07
9092005.05.31 05:50sell4551.001.24681.24981.2428
9102005.05.31 13:40s/l4551.001.24981.24981.2428-239.9867478.09
9112005.05.31 15:30sell4561.001.24761.25061.2436
9122005.05.31 16:10t/p4561.001.24361.25061.2436321.6767799.76
9132005.05.31 16:45sell4571.001.24681.24981.2428
9142005.05.31 17:30t/p4571.001.24281.24981.2428321.8868121.64
9152005.05.31 17:40sell4581.001.24641.24941.2424
9162005.05.31 21:20s/l4581.001.24941.24941.2424-240.0267881.62
9172005.05.31 21:45buy4591.001.24771.24471.2517
9182005.06.01 13:05t/p4591.001.25171.24471.2517321.7668203.38
9192005.06.01 13:20buy4601.001.24901.24601.2530
9202005.06.01 15:50t/p4601.001.25301.24601.2530319.0868522.46
9212005.06.01 16:30sell4611.001.25191.25491.2479
9222005.06.01 19:40s/l4611.001.25491.25491.2479-239.0468283.42
9232005.06.01 20:35sell4621.001.25301.25601.2490
9242005.06.01 22:45s/l4621.001.25601.25601.2490-238.8468044.58
9252005.06.02 00:50sell4631.001.25791.26091.2539
9262005.06.02 04:05t/p4631.001.25391.26091.2539319.2168363.79
9272005.06.02 04:35sell4641.001.25561.25861.2516
9282005.06.02 09:35t/p4641.001.25161.25861.2516319.5968683.38
9292005.06.02 11:10sell4651.001.25081.25381.2468
9302005.06.02 16:10s/l4651.001.25381.25381.2468-239.2568444.13
9312005.06.02 18:25buy4661.001.24831.24531.2523
9322005.06.02 19:05t/p4661.001.25231.24531.2523319.3468763.47
9332005.06.02 20:15buy4671.001.25061.24761.2546
9342005.06.03 09:10t/p4671.001.25461.24761.2546320.8969084.36
9352005.06.03 11:20buy4681.001.25021.24721.2542
9362005.06.03 15:25s/l4681.001.24721.24721.2542-240.9968843.37
9372005.06.03 15:30sell4691.001.25251.25551.2485
9382005.06.03 15:40t/p4691.001.24851.25551.2485320.5969163.96
9392005.06.03 16:20buy4701.001.24791.24491.2519
9402005.06.03 16:25t/p4701.001.25191.24491.2519319.4769483.43
9412005.06.03 16:50buy4711.001.24841.24541.2524
9422005.06.03 18:05t/p4711.001.25241.24541.2524318.7769802.20
9432005.06.03 18:45buy4721.001.25121.24821.2552
9442005.06.03 19:10t/p4721.001.25521.24821.2552318.2970120.49
9452005.06.03 19:40buy4731.001.25401.25101.2580
9462005.06.06 03:05s/l4731.001.25101.25101.2580-237.6469882.85
9472005.06.06 03:30sell4741.001.25361.25661.2496
9482005.06.06 06:50t/p4741.001.24961.25661.2496320.1070202.95
9492005.06.06 08:35buy4751.001.24881.24581.2528
9502005.06.07 09:05s/l4751.001.24581.24581.2528-238.8469964.11
9512005.06.07 09:35sell4761.001.24851.25151.2445
9522005.06.07 11:50t/p4761.001.24451.25151.2445321.7570285.86
9532005.06.07 14:45buy4771.001.24391.24091.2479
9542005.06.07 17:05t/p4771.001.24791.24091.2479320.2070606.06
9552005.06.07 18:25buy4781.001.24691.24391.2509
9562005.06.08 04:30s/l4781.001.24391.24391.2509-239.1270366.94
9572005.06.08 05:50buy4791.001.24371.24071.2477
9582005.06.08 19:15t/p4791.001.24771.24071.2477320.1070687.04
9592005.06.08 21:15buy4801.001.25431.25131.2583
9602005.06.09 17:20t/p4801.001.25831.25131.2583324.2171011.25
9612005.06.09 17:25buy4811.001.25301.25001.2570
9622005.06.09 17:45t/p4811.001.25701.25001.2570317.7971329.04
9632005.06.09 18:15sell4821.001.25731.26031.2533
9642005.06.09 19:05t/p4821.001.25331.26031.2533319.3171648.35
9652005.06.09 19:50sell4831.001.25511.25811.2511
9662005.06.10 15:25s/l4831.001.25811.25811.2511-244.8171403.54
9672005.06.10 15:50buy4841.001.25431.25131.2583
9682005.06.10 16:05t/p4841.001.25831.25131.2583317.4971721.03
9692005.06.10 16:45buy4851.001.25741.25441.2614
9702005.06.10 16:50t/p4851.001.26141.25441.2614316.7972037.82
9712005.06.10 19:45sell4861.001.26901.27201.2650
9722005.06.13 04:10s/l4861.001.27201.27201.2650-242.4071795.43
9732005.06.13 05:15sell4871.001.27251.27551.2685
9742005.06.13 11:25s/l4871.001.27551.27551.2685-235.1871560.25
9752005.06.13 12:35buy4881.001.27411.27111.2781
9762005.06.13 17:35t/p4881.001.27811.27111.2781312.9671873.21
9772005.06.13 19:50sell4891.001.27821.28121.2742
9782005.06.13 20:05t/p4891.001.27421.28121.2742314.5172187.72
9792005.06.13 20:50sell4901.001.27531.27831.2713
9802005.06.13 22:05t/p4901.001.27131.27831.2713314.6672502.38
9812005.06.13 22:35sell4911.001.27221.27521.2682
9822005.06.14 03:30t/p4911.001.26821.27521.2682308.6672811.04
9832005.06.14 04:25buy4921.001.26801.26501.2720
9842005.06.14 08:05t/p4921.001.27201.26501.2720314.3973125.43
9852005.06.14 08:35buy4931.001.26971.26671.2737
9862005.06.14 16:05t/p4931.001.27371.26671.2737313.9073439.33
9872005.06.14 16:25buy4941.001.26891.26591.2729
9882005.06.14 16:40t/p4941.001.27291.26591.2729313.2873752.61
9892005.06.14 20:40sell4951.001.27781.28081.2738
9902005.06.15 10:40t/p4951.001.27381.28081.2738307.3074059.92
9912005.06.15 11:50buy4961.001.27351.27051.2775
9922005.06.15 12:05t/p4961.001.27751.27051.2775313.0474372.96
9932005.06.15 12:20buy4971.001.27711.27411.2811
9942005.06.15 15:35s/l4971.001.27411.27411.2811-235.6174137.35
9952005.06.15 15:59buy4981.001.27591.27291.2799
9962005.06.15 16:30s/l4981.001.27291.27291.2799-236.1673901.19
9972005.06.15 16:35sell4991.001.27901.28201.2750
9982005.06.15 16:59t/p4991.001.27501.28201.2750314.0574215.24
9992005.06.15 17:30sell5001.001.27331.27631.2693
10002005.06.15 20:45t/p5001.001.26931.27631.2693315.1374530.37
10012005.06.15 21:40buy5011.001.26911.26611.2731
10022005.06.16 04:10t/p5011.001.27311.26611.2731320.6974851.06
10032005.06.16 04:20buy5021.001.27191.26891.2759
10042005.06.16 06:50t/p5021.001.27591.26891.2759313.4875164.54
10052005.06.16 07:45sell5031.001.27501.27801.2710
10062005.06.16 11:05t/p5031.001.27101.27801.2710314.7475479.28
10072005.06.16 11:35sell5041.001.27391.27691.2699
10082005.06.16 13:05t/p5041.001.26991.27691.2699315.2175794.49
10092005.06.16 13:25sell5051.001.27101.27401.2670
10102005.06.16 16:10s/l5051.001.27401.27401.2670-235.2475559.25
10112005.06.16 16:40buy5061.001.26721.26421.2712
10122005.06.16 16:59t/p5061.001.27121.26421.2712313.9975873.24
10132005.06.16 17:50buy5071.001.27311.27011.2771
10142005.06.17 10:30s/l5071.001.27011.27011.2771-234.2575638.99
10152005.06.17 10:45sell5081.001.27151.27451.2675
10162005.06.17 13:50t/p5081.001.26751.27451.2675315.7375954.72
10172005.06.17 14:20sell5091.001.26871.27171.2647
10182005.06.17 17:30t/p5091.001.26471.27171.2647316.5176271.23
10192005.06.17 18:25buy5101.001.26251.25951.2665
10202005.06.17 21:40s/l5101.001.25951.25951.2665-238.6676032.57
10212005.06.17 23:59sell5111.001.25781.26081.2538
10222005.06.20 01:00s/l5111.001.26081.26081.2538-243.7575788.82
10232005.06.20 01:45buy5121.001.26501.26201.2690
10242005.06.20 04:30s/l5121.001.26201.26201.2690-237.7775551.05
10252005.06.20 06:35sell5131.001.26321.26621.2592
10262005.06.20 15:20s/l5131.001.26621.26621.2592-236.8475314.21
10272005.06.20 15:35buy5141.001.26411.26111.2681
10282005.06.20 15:50t/p5141.001.26811.26111.2681315.3475629.55
10292005.06.20 16:15sell5151.001.26941.27241.2654
10302005.06.20 17:50s/l5151.001.27241.27241.2654-235.5475394.01
10312005.06.20 19:50sell5161.001.27311.27611.2691
10322005.06.21 11:15s/l5161.001.27611.27611.2691-241.7075152.32
10332005.06.21 11:30buy5171.001.27381.27081.2778
10342005.06.21 12:50t/p5171.001.27781.27081.2778313.0475465.36
10352005.06.21 13:45sell5181.001.27681.27981.2728
10362005.06.21 16:15t/p5181.001.27281.27981.2728314.3975779.75
10372005.06.21 16:35sell5191.001.27371.27671.2697
10382005.06.21 18:05t/p5191.001.26971.27671.2697315.3676095.11
10392005.06.21 18:25sell5201.001.27061.27361.2666
10402005.06.21 21:40t/p5201.001.26661.27361.2666315.8876410.99
10412005.06.21 22:50buy5211.001.26601.26301.2700
10422005.06.22 02:45s/l5211.001.26301.26301.2700-235.3676175.63
10432005.06.22 04:50buy5221.001.26701.26401.2710
10442005.06.22 09:25s/l5221.001.26401.26401.2710-237.3675938.27
10452005.06.22 09:45sell5231.001.26781.27081.2638
10462005.06.22 10:20t/p5231.001.26381.27081.2638316.5876254.85
10472005.06.22 10:25sell5241.001.26491.26791.2609
10482005.06.22 12:15s/l5241.001.26791.26791.2609-236.4876018.37
10492005.06.22 13:45buy5251.001.26851.26551.2725
10502005.06.22 14:05t/p5251.001.27251.26551.2725314.2776332.64
10512005.06.22 15:45sell5261.001.27321.27621.2692
10522005.06.23 10:50s/l5261.001.27621.27621.2692-255.2676077.38
10532005.06.23 11:45sell5271.001.27581.27881.2718
10542005.06.23 15:35s/l5271.001.27881.27881.2718-234.0475843.34
10552005.06.23 16:30sell5281.001.27981.28281.2758
10562005.06.23 18:05t/p5281.001.27581.28281.2758313.5876156.92
10572005.06.23 18:40sell5291.001.27731.28031.2733
10582005.06.23 20:35s/l5291.001.28031.28031.2733-234.1775922.75
10592005.06.23 20:59buy5301.001.27891.27591.2829
10602005.06.24 07:10t/p5301.001.28291.27591.2829313.9876236.73
10612005.06.24 07:10sell5311.001.28291.28591.2789
10622005.06.24 07:15t/p5311.001.27891.28591.2789312.9476549.67
10632005.06.24 07:30sell5321.001.28181.28481.2778
10642005.06.24 07:35s/l5321.001.28481.28481.2778-233.4576316.22
10652005.06.24 07:35sell5331.001.28481.28781.2808
10662005.06.24 07:59t/p5331.001.28081.28781.2808312.7976629.01
10672005.06.24 08:25sell5341.001.27851.28151.2745
10682005.06.24 13:45t/p5341.001.27451.28151.2745313.9776942.98
10692005.06.24 13:59sell5351.001.27581.27881.2718
10702005.06.24 15:15s/l5351.001.27881.27881.2718-234.4376708.55
10712005.06.24 15:45buy5361.001.27461.27161.2786
10722005.06.27 02:05s/l5361.001.27161.27161.2786-233.9476474.61
10732005.06.27 02:10sell5371.001.27241.27541.2684
10742005.06.27 09:25t/p5371.001.26841.27541.2684315.7876790.39
10752005.06.27 10:20buy5381.001.26591.26291.2699
10762005.06.27 16:05t/p5381.001.26991.26291.2699314.9377105.32
10772005.06.27 18:20buy5391.001.26841.26541.2724
10782005.06.28 09:05t/p5391.001.27241.26541.2724316.3677421.68
10792005.06.28 09:15buy5401.001.26901.26601.2730
10802005.06.28 09:50t/p5401.001.27301.26601.2730313.8977735.57
10812005.06.28 10:10buy5411.001.27331.27031.2773
10822005.06.28 12:45t/p5411.001.27731.27031.2773313.1678048.73
10832005.06.28 13:50sell5421.001.27701.28001.2730
10842005.06.28 17:25s/l5421.001.28001.28001.2730-234.3277814.41
10852005.06.28 17:25sell5431.001.28001.28301.2760
10862005.06.29 09:05s/l5431.001.28301.28301.2760-240.5077573.92
10872005.06.29 10:20buy5441.001.28231.27931.2863
10882005.06.29 17:25t/p5441.001.28631.27931.2863310.9277884.84
10892005.06.29 17:25sell5451.001.28651.28951.2825
10902005.06.29 17:59t/p5451.001.28251.28951.2825312.3078197.14
10912005.06.29 18:20sell5461.001.28061.28361.2766
10922005.06.29 22:30s/l5461.001.28361.28361.2766-233.7077963.44
10932005.06.29 22:40buy5471.001.28101.27801.2850
10942005.06.30 09:50s/l5471.001.27801.27801.2850-228.1777735.27
10952005.06.30 09:59sell5481.001.28111.28411.2771
10962005.06.30 11:05s/l5481.001.28411.28411.2771-233.6377501.64
10972005.06.30 11:15buy5491.001.28231.27931.2863
10982005.07.01 08:20t/p5491.001.28631.27931.2863312.6677814.30
10992005.07.01 09:15sell5501.001.28941.29241.2854
11002005.07.01 12:05t/p5501.001.28541.29241.2854311.9478126.24
11012005.07.01 12:45sell5511.001.28821.29121.2842
11022005.07.01 12:59t/p5511.001.28421.29121.2842311.7078437.94
11032005.07.01 14:50buy5521.001.28371.28071.2877
11042005.07.01 16:25t/p5521.001.28771.28071.2877310.6078748.54
11052005.07.01 17:35buy5531.001.28721.28421.2912
11062005.07.01 17:59t/p5531.001.29121.28421.2912308.7279057.26
11072005.07.01 18:10sell5541.001.29671.29971.2927
11082005.07.04 06:50s/l5541.001.29971.29971.2927-237.5778819.69
11092005.07.04 06:50sell5551.001.29941.30241.2954
11102005.07.04 13:20s/l5551.001.30241.30241.2954-230.3478589.35
11112005.07.04 13:50sell5561.001.30091.30391.2969
11122005.07.04 18:30s/l5561.001.30391.30391.2969-230.0678359.29
11132005.07.04 22:40sell5571.001.30411.30711.3001
11142005.07.05 09:15s/l5571.001.30711.30711.3001-236.2378123.07
11152005.07.05 09:30buy5581.001.30261.29961.3066
11162005.07.05 10:10t/p5581.001.30661.29961.3066306.0578429.12
11172005.07.05 10:50sell5591.001.30581.30881.3018
11182005.07.05 11:15t/p5591.001.30181.30881.3018307.3178736.43
11192005.07.05 11:50sell5601.001.30591.30891.3019
11202005.07.05 11:59t/p5601.001.30191.30891.3019307.5179043.94
11212005.07.05 14:45buy5611.001.30411.30111.3081
11222005.07.05 17:30s/l5611.001.30111.30111.3081-230.5978813.35
11232005.07.05 17:45sell5621.001.30381.30681.2998
11242005.07.05 18:15s/l5621.001.30681.30681.2998-229.4478583.91
11252005.07.05 18:25buy5631.001.30281.29981.3068
11262005.07.05 18:40t/p5631.001.30681.29981.3068305.8678889.77
11272005.07.05 19:20buy5641.001.30341.30041.3074
11282005.07.06 09:25s/l5641.001.30041.30041.3074-228.5678661.21
11292005.07.06 09:45sell5651.001.30311.30611.2991
11302005.07.06 12:30s/l5651.001.30611.30611.2991-229.4778431.74
11312005.07.06 12:50buy5661.001.30321.30021.3072
11322005.07.07 11:05s/l5661.001.30021.30021.3072-224.9278206.82
11332005.07.07 11:30sell5671.001.30301.30601.2990
11342005.07.07 11:59t/p5671.001.29901.30601.2990308.3378515.15
11352005.07.07 12:25sell5681.001.29791.30091.2939
11362005.07.07 12:35t/p5681.001.29391.30091.2939309.4378824.58
11372005.07.07 14:50buy5691.001.28841.28541.2924
11382005.07.07 15:05t/p5691.001.29241.28541.2924308.5479133.12
11392005.07.07 16:45buy5701.001.29581.29281.2998
11402005.07.07 20:05t/p5701.001.29981.29281.2998307.2279440.34
11412005.07.07 20:20buy5711.001.29871.29571.3027
11422005.07.08 09:50t/p5711.001.30271.29571.3027309.2279749.56
11432005.07.08 12:45sell5721.001.30511.30811.3011
11442005.07.08 15:05t/p5721.001.30111.30811.3011307.6380057.19
11452005.07.08 15:30sell5731.001.30411.30711.3001
11462005.07.08 15:40s/l5731.001.30711.30711.3001-229.3979827.80
11472005.07.08 15:40sell5741.001.30751.31051.3035
11482005.07.08 15:59t/p5741.001.30351.31051.3035306.8780134.67
11492005.07.08 15:59buy5751.001.30351.30051.3075
11502005.07.08 16:05s/l5751.001.30051.30051.3075-231.2579903.42
11512005.07.08 16:40sell5761.001.30351.30651.2995
11522005.07.08 16:59t/p5761.001.29951.30651.2995307.8880211.30
11532005.07.08 17:20sell5771.001.29951.30251.2955
11542005.07.08 17:30s/l5771.001.30251.30251.2955-230.3379980.97
11552005.07.08 18:25sell5781.001.30311.30611.2991
11562005.07.11 02:15t/p5781.001.29911.30611.2991301.1880282.15
11572005.07.11 02:30sell5791.001.30041.30341.2964
11582005.07.11 07:50t/p5791.001.29641.30341.2964308.5980590.74
11592005.07.11 10:50buy5801.001.29421.29121.2982
11602005.07.11 17:15s/l5801.001.29121.29121.2982-232.4380358.31
11612005.07.11 18:30sell5811.001.28921.29221.2852
11622005.07.12 04:20t/p5811.001.28521.29221.2852304.6580662.97
11632005.07.12 04:50sell5821.001.28891.29191.2849
11642005.07.12 05:10t/p5821.001.28491.29191.2849311.3180974.28
11652005.07.12 05:45sell5831.001.28551.28851.2815
11662005.07.12 06:50t/p5831.001.28151.28851.2815312.7081286.98
11672005.07.12 08:45buy5841.001.27861.27561.2826
11682005.07.12 10:45s/l5841.001.27561.27561.2826-235.2081051.78
11692005.07.12 11:35buy5851.001.27631.27331.2803
11702005.07.12 14:05t/p5851.001.28031.27331.2803312.1881363.96
11712005.07.12 14:30buy5861.001.27941.27641.2834
11722005.07.12 16:15s/l5861.001.27641.27641.2834-235.0481128.92
11732005.07.12 17:25buy5871.001.27411.27111.2781
11742005.07.12 21:05s/l5871.001.27111.27111.2781-236.0280892.90
11752005.07.12 21:15sell5881.001.27251.27551.2685
11762005.07.13 03:05s/l5881.001.27551.27551.2685-241.9180650.99
11772005.07.13 03:35buy5891.001.27381.27081.2778
11782005.07.13 10:20t/p5891.001.27781.27081.2778312.9980963.98
11792005.07.13 11:20sell5901.001.27881.28181.2748
11802005.07.13 15:40s/l5901.001.28181.28181.2748-233.8580730.13
11812005.07.13 19:50sell5911.001.29081.29381.2868
11822005.07.14 15:45t/p5911.001.28681.29381.2868290.7381020.87
11832005.07.14 16:40buy5921.001.28601.28301.2900
11842005.07.14 18:05t/p5921.001.29001.28301.2900309.5281330.39
11852005.07.14 18:50buy5931.001.28831.28531.2923
11862005.07.15 09:30s/l5931.001.28531.28531.2923-231.2681099.13
11872005.07.15 10:50buy5941.001.28531.28231.2893
11882005.07.15 12:05t/p5941.001.28931.28231.2893310.1581409.28
11892005.07.15 12:45buy5951.001.28771.28471.2917
11902005.07.15 15:10t/p5951.001.29171.28471.2917308.7881718.06
11912005.07.15 17:50sell5961.001.29751.30051.2935
11922005.07.15 19:10t/p5961.001.29351.30051.2935309.2982027.35
11932005.07.15 19:45sell5971.001.29701.30001.2930
11942005.07.18 09:05t/p5971.001.29301.30001.2930302.8082330.15
11952005.07.18 09:20sell5981.001.29481.29781.2908
11962005.07.18 18:25t/p5981.001.29081.29781.2908310.0182640.16
11972005.07.18 18:45sell5991.001.29401.29701.2900
11982005.07.19 04:20s/l5991.001.29701.29701.2900-238.0582402.12
11992005.07.19 06:45sell6001.001.29661.29961.2926
12002005.07.19 07:45s/l6001.001.29961.29961.2926-230.8382171.29
12012005.07.19 08:30buy6011.001.29911.29611.3031
12022005.07.19 10:45t/p6011.001.30311.29611.3031306.6382477.92
12032005.07.19 11:45sell6021.001.30441.30741.3004
12042005.07.19 14:40s/l6021.001.30741.30741.3004-229.4282248.50
12052005.07.19 15:30sell6031.001.30701.31001.3030
12062005.07.19 19:05t/p6031.001.30301.31001.3030307.7482556.24
12072005.07.19 19:40sell6041.001.30401.30701.3000
12082005.07.19 20:05t/p6041.001.30001.30701.3000307.9082864.14
12092005.07.19 20:35sell6051.001.30171.30471.2977
12102005.07.20 03:25t/p6051.001.29771.30471.2977301.6383165.77
12112005.07.20 05:25buy6061.001.29491.29191.2989
12122005.07.20 17:15t/p6061.001.29891.29191.2989307.5283473.29
12132005.07.20 17:35buy6071.001.29501.29201.2990
12142005.07.20 17:59t/p6071.001.29901.29201.2990307.4583780.74
12152005.07.20 18:15sell6081.001.30151.30451.2975
12162005.07.20 18:30t/p6081.001.29751.30451.2975308.3884089.12
12172005.07.20 19:25buy6091.001.29701.29401.3010
12182005.07.20 20:05s/l6091.001.29401.29401.3010-231.8683857.26
12192005.07.20 20:45sell6101.001.29801.30101.2940
12202005.07.20 20:50t/p6101.001.29401.30101.2940309.3884166.64
12212005.07.20 21:40sell6111.001.28931.29231.2853
12222005.07.20 21:45t/p6111.001.28531.29231.2853311.2484477.88
12232005.07.20 22:59sell6121.001.28601.28901.2820
12242005.07.21 03:30t/p6121.001.28201.28901.2820291.8784769.75
12252005.07.21 06:15buy6131.001.28431.28131.2883
12262005.07.21 13:05t/p6131.001.28831.28131.2883310.4685080.21
12272005.07.21 14:30sell6141.001.28691.28991.2829
12282005.07.21 14:59t/p6141.001.28291.28991.2829312.5385392.74
12292005.07.21 15:10sell6151.001.28121.28421.2772
12302005.07.21 16:05s/l6151.001.28421.28421.2772-233.5085159.24
12312005.07.21 16:50buy6161.001.27971.27671.2837
12322005.07.21 16:59t/p6161.001.28371.27671.2837311.1185470.35
12332005.07.21 17:45buy6171.001.28321.28021.2872
12342005.07.21 17:59t/p6171.001.28721.28021.2872310.4685780.81
12352005.07.21 18:40buy6181.001.28801.28501.2920
12362005.07.21 19:35s/l6181.001.28501.28501.2920-234.1285546.69
12372005.07.21 19:50sell6191.001.28961.29261.2856
12382005.07.21 19:59t/p6191.001.28561.29261.2856311.6985858.38
12392005.07.21 20:50sell6201.001.28331.28631.2793
12402005.07.21 22:35s/l6201.001.28631.28631.2793-233.1785625.21
12412005.07.21 22:59buy6211.001.28451.28151.2885
12422005.07.22 15:50t/p6211.001.28851.28151.2885312.6085937.81
12432005.07.22 19:35sell6221.001.29621.29921.2922
12442005.07.25 01:30s/l6221.001.29921.29921.2922-237.5985700.23
12452005.07.25 02:25sell6231.001.29861.30161.2946
12462005.07.25 11:45t/p6231.001.29461.30161.2946308.9886009.21
12472005.07.25 12:50sell6241.001.29581.29881.2918
12482005.07.26 04:10s/l6241.001.29881.29881.2918-237.7385771.48
12492005.07.26 04:30buy6251.001.29681.29381.3008
12502005.07.26 12:15t/p6251.001.30081.29381.3008307.4886078.96
12512005.07.26 13:45buy6261.001.30041.29741.3044
12522005.07.26 17:25s/l6261.001.29741.29741.3044-231.3685847.60
12532005.07.26 17:50sell6271.001.30221.30521.2982
12542005.07.26 18:20t/p6271.001.29821.30521.2982308.3686155.96
12552005.07.26 18:25sell6281.001.29981.30281.2958
12562005.07.27 07:50s/l6281.001.30281.30281.2958-236.8885919.09
12572005.07.27 09:40sell6291.001.30291.30591.2989
12582005.07.27 15:05t/p6291.001.29891.30591.2989307.9586227.04
12592005.07.27 15:20sell6301.001.30271.30571.2987
12602005.07.27 15:35s/l6301.001.30571.30571.2987-229.6285997.42
12612005.07.27 16:30sell6311.001.30091.30391.2969
12622005.07.27 17:50t/p6311.001.29691.30391.2969308.5086305.92
12632005.07.27 18:25buy6321.001.29771.29471.3017
12642005.07.27 21:30s/l6321.001.29471.29471.3017-231.8386074.09
12652005.07.27 22:59sell6331.001.29451.29751.2905
12662005.07.28 09:25s/l6331.001.29751.29751.2905-251.4385822.66
12672005.07.28 11:50sell6341.001.29991.30291.2959
12682005.07.28 12:30t/p6341.001.29591.30291.2959308.7186131.37
12692005.07.28 13:45sell6351.001.29801.30101.2940
12702005.07.28 14:05t/p6351.001.29401.30101.2940309.6086440.97
12712005.07.28 14:40sell6361.001.29471.29771.2907
12722005.07.28 15:50t/p6361.001.29071.29771.2907309.9886750.95
12732005.07.28 15:50buy6371.001.29041.28741.2944
12742005.07.28 17:20t/p6371.001.29441.28741.2944308.9387059.88
12752005.07.28 17:40buy6381.001.29351.29051.2975
12762005.07.28 18:05s/l6381.001.29051.29051.2975-232.5086827.38
12772005.07.28 18:20sell6391.001.29321.29621.2892
12782005.07.28 18:40t/p6391.001.28921.29621.2892310.8387138.21
12792005.07.28 19:15sell6401.001.28781.29081.2838
12802005.07.29 11:05s/l6401.001.29081.29081.2838-239.1186899.11
12812005.07.29 12:45sell6411.001.29091.29391.2869
12822005.07.29 15:05t/p6411.001.28691.29391.2869311.1287210.23
12832005.07.29 15:45sell6421.001.29171.29471.2877
12842005.07.29 15:59t/p6421.001.28771.29471.2877310.9287521.15
12852005.07.29 16:40sell6431.001.28701.29001.2830
12862005.07.29 17:05t/p6431.001.28301.29001.2830312.0487833.19
12872005.07.29 17:35sell6441.001.28721.29021.2832
12882005.07.29 17:50t/p6441.001.28321.29021.2832311.9688145.15
12892005.07.29 19:50buy6451.001.28651.28351.2905
12902005.08.01 05:05s/l6451.001.28351.28351.2905-231.6587913.50
12912005.08.01 05:35sell6461.001.28681.28981.2828
12922005.08.01 06:50t/p6461.001.28281.28981.2828311.8288225.32
12932005.08.01 08:45buy6471.001.28221.27921.2862
12942005.08.01 11:30s/l6471.001.27921.27921.2862-234.8487990.48
12952005.08.01 12:25buy6481.001.27711.27411.2811
12962005.08.01 15:40s/l6481.001.27411.27411.2811-235.6487754.84
12972005.08.01 16:45buy6491.001.27341.27041.2774
12982005.08.01 17:05t/p6491.001.27741.27041.2774313.0488067.88
12992005.08.01 17:30buy6501.001.27441.27141.2784
13002005.08.01 18:05t/p6501.001.27841.27141.2784312.6588380.53
13012005.08.01 18:45buy6511.001.27641.27341.2804
13022005.08.02 10:30s/l6511.001.27341.27341.2804-233.4888147.05
13032005.08.02 12:50buy6521.001.27281.26981.2768
13042005.08.02 15:40s/l6521.001.26981.26981.2768-236.2687910.79
13052005.08.02 16:35buy6531.001.27191.26891.2759
13062005.08.02 17:05t/p6531.001.27591.26891.2759313.4388224.22
13072005.08.02 18:25buy6541.001.27521.27221.2792
13082005.08.03 03:40t/p6541.001.27921.27221.2792314.8188539.03
13092005.08.03 05:50sell6551.001.28141.28441.2774
13102005.08.03 09:05t/p6551.001.27741.28441.2774313.4388852.46
13112005.08.03 09:35sell6561.001.28081.28381.2768
13122005.08.03 09:59t/p6561.001.27681.28381.2768313.3889165.84
13132005.08.03 10:25sell6571.001.27621.27921.2722
13142005.08.03 11:05t/p6571.001.27221.27921.2722314.5789480.41
13152005.08.03 11:25sell6581.001.27551.27851.2715
13162005.08.03 11:50t/p6581.001.27151.27851.2715314.6689795.07
13172005.08.03 12:20sell6591.001.27171.27471.2677
13182005.08.03 12:45t/p6591.001.26771.27471.2677316.1190111.18
13192005.08.03 14:50buy6601.001.26611.26311.2701
13202005.08.03 18:25s/l6601.001.26311.26311.2701-237.5689873.62
13212005.08.03 19:59sell6611.001.26221.26521.2582
13222005.08.04 04:30t/p6611.001.25821.26521.2582297.8390171.45
13232005.08.04 07:40sell6621.001.26391.26691.2599
13242005.08.04 17:15t/p6621.001.25991.26691.2599317.4990488.94
13252005.08.04 17:25sell6631.001.26331.26631.2593
13262005.08.04 18:05t/p6631.001.25931.26631.2593317.7990806.73
13272005.08.04 18:20sell6641.001.26071.26371.2567
13282005.08.04 18:35t/p6641.001.25671.26371.2567318.3491125.07
13292005.08.04 19:30buy6651.001.25821.25521.2622
13302005.08.05 15:15t/p6651.001.26221.25521.2622319.0091444.07
13312005.08.05 15:30buy6661.001.25871.25571.2627
13322005.08.05 15:50t/p6661.001.26271.25571.2627316.3891760.45
13332005.08.05 16:25buy6671.001.26221.25921.2662
13342005.08.05 16:45t/p6671.001.26621.25921.2662315.5492075.99
13352005.08.05 17:50sell6681.001.26621.26921.2622
13362005.08.05 23:05t/p6681.001.26221.26921.2622316.9492392.93
13372005.08.05 23:25sell6691.001.26291.26591.2589
13382005.08.08 01:20s/l6691.001.26591.26591.2589-243.7492149.20
13392005.08.08 02:15sell6701.001.26561.26861.2616
13402005.08.08 10:10t/p6701.001.26161.26861.2616317.1892466.38
13412005.08.08 10:50sell6711.001.26611.26911.2621
13422005.08.08 10:59t/p6711.001.26211.26911.2621316.9692783.34
13432005.08.08 12:40sell6721.001.26181.26481.2578
13442005.08.09 04:20t/p6721.001.25781.26481.2578311.2993094.63
13452005.08.09 04:40sell6731.001.25871.26171.2547
13462005.08.09 08:40t/p6731.001.25471.26171.2547318.8093413.43
13472005.08.09 09:35buy6741.001.25461.25161.2586
13482005.08.09 11:05t/p6741.001.25861.25161.2586317.6393731.06
13492005.08.09 13:40buy6751.001.25751.25451.2615
13502005.08.09 15:15t/p6751.001.26151.25451.2615316.9894048.04
13512005.08.09 15:30buy6761.001.25821.25521.2622
13522005.08.09 16:05t/p6761.001.26221.25521.2622316.7694364.80
13532005.08.09 16:25buy6771.001.26131.25831.2653
13542005.08.09 21:05s/l6771.001.25831.25831.2653-238.4994126.31
13552005.08.09 21:35sell6781.001.26261.26561.2586
13562005.08.10 01:05t/p6781.001.25861.26561.2586311.1494437.46
13572005.08.10 01:10sell6791.001.25921.26221.2552
13582005.08.10 04:20s/l6791.001.26221.26221.2552-237.6394199.83
13592005.08.10 04:25buy6801.001.26041.25741.2644
13602005.08.10 09:15s/l6801.001.25741.25741.2644-238.6793961.16
13612005.08.10 09:25sell6811.001.25981.26281.2558
13622005.08.10 11:50t/p6811.001.25581.26281.2558318.5294279.68
13632005.08.10 11:50buy6821.001.25581.25281.2598
13642005.08.10 12:45s/l6821.001.25281.25281.2598-239.4994040.19
13652005.08.10 13:50buy6831.001.25391.25091.2579
13662005.08.10 15:05t/p6831.001.25791.25091.2579317.9994358.18
13672005.08.10 15:45buy6841.001.25601.25301.2600
13682005.08.10 18:05t/p6841.001.26001.25301.2600317.0694675.24
13692005.08.10 19:30sell6851.001.26091.26391.2569
13702005.08.10 23:05t/p6851.001.25691.26391.2569318.2494993.48
13712005.08.10 23:35sell6861.001.25801.26101.2540
13722005.08.11 04:40t/p6861.001.25401.26101.2540298.8495292.32
13732005.08.11 05:35buy6871.001.25411.25111.2581
13742005.08.11 10:40s/l6871.001.25111.25111.2581-239.9895052.34
13752005.08.11 12:30buy6881.001.25241.24941.2564
13762005.08.11 16:10s/l6881.001.24941.24941.2564-240.2394812.11
13772005.08.11 16:20sell6891.001.25141.25441.2474
13782005.08.11 22:30t/p6891.001.24741.25441.2474321.1695133.27
13792005.08.12 07:30buy6901.001.24571.24271.2497
13802005.08.12 15:25t/p6901.001.24971.24271.2497319.4195452.68
13812005.08.12 15:35buy6911.001.24501.24201.2490
13822005.08.12 15:40t/p6911.001.24901.24201.2490319.5695772.24
13832005.08.12 16:35sell6921.001.25321.25621.2492
13842005.08.12 16:59t/p6921.001.24921.25621.2492320.3396092.57
13852005.08.12 17:59buy6931.001.24821.24521.2522
13862005.08.15 01:05s/l6931.001.24521.24521.2522-238.7895853.79
13872005.08.15 01:15sell6941.001.24621.24921.2422
13882005.08.15 04:05s/l6941.001.24921.24921.2422-240.0095613.79
13892005.08.15 04:45buy6951.001.24881.24581.2528
13902005.08.15 11:45t/p6951.001.25281.24581.2528319.1895932.97
13912005.08.15 15:50sell6961.001.25431.25731.2503
13922005.08.16 03:15s/l6961.001.25731.25731.2503-245.2695687.72
13932005.08.16 05:45sell6971.001.25851.26151.2545
13942005.08.16 10:10t/p6971.001.25451.26151.2545318.8896006.60
13952005.08.16 10:40sell6981.001.25631.25931.2523
13962005.08.16 12:15s/l6981.001.25931.25931.2523-238.1695768.44
13972005.08.16 13:45buy6991.001.25851.25551.2625
13982005.08.16 15:50t/p6991.001.26251.25551.2625316.7096085.14
13992005.08.16 16:45sell7001.001.26251.26551.2585
14002005.08.16 18:05t/p7001.001.25851.26551.2585317.9996403.13
14012005.08.16 18:45sell7011.001.25961.26261.2556
14022005.08.16 20:10t/p7011.001.25561.26261.2556318.6796721.80
14032005.08.16 20:35sell7021.001.25861.26161.2546
14042005.08.16 22:05t/p7021.001.25461.26161.2546318.8897040.68
14052005.08.16 22:25sell7031.001.25531.25831.2513
14062005.08.17 04:05s/l7031.001.25831.25831.2513-245.0796795.61
14072005.08.17 05:30buy7041.001.25721.25421.2612
14082005.08.17 09:50t/p7041.001.26121.25421.2612317.1397112.74
14092005.08.17 12:35sell7051.001.26201.26501.2580
14102005.08.17 14:05t/p7051.001.25801.26501.2580317.9797430.71
14112005.08.17 14:25sell7061.001.25901.26201.2550
14122005.08.17 19:10s/l7061.001.26201.26201.2550-237.6397193.08
14132005.08.17 19:40buy7071.001.25951.25651.2635
14142005.08.17 21:50t/p7071.001.26351.25651.2635316.4597509.53
14152005.08.17 22:45sell7081.001.26391.26691.2599
14162005.08.18 07:50t/p7081.001.25991.26691.2599297.2597806.79
14172005.08.18 07:50buy7091.001.25991.25691.2639
14182005.08.18 12:15t/p7091.001.26391.25691.2639316.4398123.22
14192005.08.18 12:50buy7101.001.26001.25701.2640
14202005.08.18 13:05t/p7101.001.26401.25701.2640316.1898439.40
14212005.08.18 13:45buy7111.001.26311.26011.2671
14222005.08.18 15:25t/p7111.001.26711.26011.2671315.5898754.98
14232005.08.18 15:35buy7121.001.26481.26181.2688
14242005.08.18 15:50t/p7121.001.26881.26181.2688315.0699070.04
14252005.08.18 16:20sell7131.001.27021.27321.2662
14262005.08.18 17:45s/l7131.001.27321.27321.2662-235.6198834.43
14272005.08.18 18:45sell7141.001.27271.27571.2687
14282005.08.19 10:40s/l7141.001.27571.27571.2687-241.8498592.59
14292005.08.19 11:50sell7151.001.27581.27881.2718
14302005.08.19 12:05t/p7151.001.27181.27881.2718314.7298907.31
14312005.08.19 12:50sell7161.001.27401.27701.2700
14322005.08.19 17:25s/l7161.001.27701.27701.2700-234.7998672.52
14332005.08.19 17:45buy7171.001.27341.27041.2774
14342005.08.22 13:30s/l7171.001.27041.27041.2774-233.9898438.54
14352005.08.22 13:45sell7181.001.27411.27711.2701
14362005.08.22 14:15t/p7181.001.27011.27711.2701315.1898753.72
14372005.08.22 14:40sell7191.001.27151.27451.2675
14382005.08.22 15:50t/p7191.001.26751.27451.2675315.5899069.30
14392005.08.22 16:50buy7201.001.26801.26501.2720
14402005.08.23 03:45t/p7201.001.27201.26501.2720316.6399385.93
14412005.08.23 05:59sell7211.001.27251.27551.2685
14422005.08.23 10:15t/p7211.001.26851.27551.2685315.3699701.29
14432005.08.23 10:30sell7221.001.27131.27431.2673
14442005.08.23 17:15s/l7221.001.27431.27431.2673-235.4099465.89
14452005.08.23 17:25buy7231.001.27121.26821.2752
14462005.08.24 07:40t/p7231.001.27521.26821.2752315.7299781.61
14472005.08.24 10:30sell7241.001.27801.28101.2740
14482005.08.24 13:05t/p7241.001.27401.28101.2740314.27100095.88
14492005.08.24 13:40sell7251.001.27511.27811.2711
14502005.08.24 15:05t/p7251.001.27111.27811.2711315.31100411.19
14512005.08.24 15:30sell7261.001.27341.27641.2694
14522005.08.24 15:50t/p7261.001.26941.27641.2694315.33100726.52
14532005.08.24 16:15sell7271.001.26691.26991.2629
14542005.08.24 18:15s/l7271.001.26991.26991.2629-236.22100490.30
14552005.08.24 18:45buy7281.001.26671.26371.2707
14562005.08.25 03:05s/l7281.001.26371.26371.2707-231.13100259.17
14572005.08.25 03:15sell7291.001.26571.26871.2617
14582005.08.25 04:20t/p7291.001.26171.26871.2617317.05100576.22
14592005.08.25 05:40buy7301.001.26151.25851.2655
14602005.08.25 06:50s/l7301.001.25851.25851.2655-238.38100337.84
14612005.08.25 08:50buy7311.001.25901.25601.2630
14622005.08.25 13:50s/l7311.001.25601.25601.2630-238.85100098.99
14632005.08.25 14:45buy7321.001.25771.25471.2617
14642005.08.25 15:05t/p7321.001.26171.25471.2617317.00100415.99
14652005.08.25 15:40buy7331.001.25931.25631.2633
14662005.08.25 18:05s/l7331.001.25631.25631.2633-238.87100177.12
14672005.08.25 18:45sell7341.001.25981.26281.2558
14682005.08.25 18:59t/p7341.001.25581.26281.2558318.55100495.67
14692005.08.25 19:20buy7351.001.25511.25211.2591
14702005.08.26 03:10t/p7351.001.25911.25211.2591319.88100815.55
14712005.08.26 04:50sell7361.001.25791.26091.2539
14722005.08.26 10:45t/p7361.001.25391.26091.2539319.29101134.84
14732005.08.26 11:40buy7371.001.25391.25091.2579
14742005.08.26 14:05t/p7371.001.25791.25091.2579317.89101452.73
14752005.08.26 14:50sell7381.001.25791.26091.2539
14762005.08.26 17:10t/p7381.001.25391.26091.2539319.39101772.12
14772005.08.26 17:40sell7391.001.25611.25911.2521
14782005.08.26 21:10s/l7391.001.25911.25911.2521-238.19101533.93
14792005.08.26 21:40buy7401.001.25721.25421.2612
14802005.08.29 02:10s/l7401.001.25421.25421.2612-237.16101296.77
14812005.08.29 02:40sell7411.001.25731.26031.2533
14822005.08.29 02:59t/p7411.001.25331.26031.2533319.71101616.48
14832005.08.29 03:15buy7421.001.25051.24751.2545
14842005.08.29 04:25t/p7421.001.25451.24751.2545318.70101935.18
14852005.08.29 05:20sell7431.001.25481.25781.2508
14862005.08.29 13:50s/l7431.001.25781.25781.2508-238.51101696.67
14872005.08.29 14:10sell7441.001.25741.26041.2534
14882005.08.29 17:40s/l7441.001.26041.26041.2534-237.93101458.74
14892005.08.29 19:15sell7451.001.26631.26931.2623
14902005.08.30 11:05s/l7451.001.26931.26931.2623-243.08101215.67
14912005.08.30 11:10buy7461.001.26761.26461.2716
14922005.08.30 13:30t/p7461.001.27161.26461.2716314.54101530.21
14932005.08.30 14:50sell7471.001.27411.27711.2701
14942005.08.30 18:05t/p7471.001.27011.27711.2701315.28101845.49
14952005.08.30 18:35sell7481.001.27231.27531.2683
14962005.08.30 22:05t/p7481.001.26831.27531.2683315.43102160.92
14972005.08.30 22:15sell7491.001.26981.27281.2658
14982005.08.31 16:05t/p7491.001.26581.27281.2658309.38102470.30
14992005.08.31 16:25buy7501.001.26551.26251.2695
15002005.08.31 17:05s/l7501.001.26251.26251.2695-238.21102232.09
15012005.08.31 17:40sell7511.001.26481.26781.2608
15022005.08.31 17:50t/p7511.001.26081.26781.2608318.09102550.18
15032005.08.31 19:45buy7521.001.25431.25131.2583
15042005.09.01 11:05s/l7521.001.25131.25131.2583-233.56102316.62
15052005.09.01 11:30sell7531.001.25371.25671.2497
15062005.09.01 13:50t/p7531.001.24971.25671.2497320.54102637.16
15072005.09.01 14:59sell7541.001.24891.25191.2449
15082005.09.01 17:25t/p7541.001.24491.25191.2449321.36102958.52
15092005.09.01 18:35buy7551.001.23791.23491.2419
15102005.09.01 21:30s/l7551.001.23491.23491.2419-242.97102715.55
15112005.09.02 00:59sell7561.001.23501.23801.2310
15122005.09.02 10:05t/p7561.001.23101.23801.2310325.73103041.28
15132005.09.02 10:35sell7571.001.23341.23641.2294
15142005.09.02 11:05t/p7571.001.22941.23641.2294325.36103366.64
15152005.09.02 11:30sell7581.001.23021.23321.2262
15162005.09.02 12:50t/p7581.001.22621.23321.2262326.48103693.12
15172005.09.02 12:50buy7591.001.22521.22221.2292
15182005.09.02 13:05t/p7591.001.22921.22221.2292325.04104018.16
15192005.09.02 13:50buy7601.001.22741.22441.2314
15202005.09.02 14:05t/p7601.001.23141.22441.2314324.83104342.99
15212005.09.02 14:40buy7611.001.22941.22641.2334
15222005.09.02 15:05t/p7611.001.23341.22641.2334324.15104667.14
15232005.09.02 15:35buy7621.001.22981.22681.2338
15242005.09.02 16:05t/p7621.001.23381.22681.2338323.78104990.92
15252005.09.02 16:30buy7631.001.23191.22891.2359
15262005.09.02 17:25s/l7631.001.22891.22891.2359-244.12104746.80
15272005.09.02 17:25buy7641.001.22921.22621.2332
15282005.09.05 04:20s/l7641.001.22621.22621.2332-242.67104504.13
15292005.09.05 04:40sell7651.001.22941.23241.2254
15302005.09.05 05:15t/p7651.001.22541.23241.2254326.58104830.71
15312005.09.05 05:35sell7661.001.22661.22961.2226
15322005.09.05 09:15s/l7661.001.22961.22961.2226-243.94104586.77
15332005.09.05 09:35buy7671.001.22531.22231.2293
15342005.09.05 10:05t/p7671.001.22931.22231.2293325.20104911.97
15352005.09.05 10:40buy7681.001.22801.22501.2320
15362005.09.05 17:20t/p7681.001.23201.22501.2320324.49105236.46
15372005.09.05 18:20sell7691.001.23371.23671.2297
15382005.09.06 03:20s/l7691.001.23671.23671.2297-249.26104987.20
15392005.09.06 04:45sell7701.001.23601.23901.2320
15402005.09.06 10:25s/l7701.001.23901.23901.2320-241.78104745.42
15412005.09.06 11:20sell7711.001.23981.24281.2358
15422005.09.06 15:05t/p7711.001.23581.24281.2358324.20105069.62
15432005.09.06 15:35sell7721.001.23741.24041.2334
15442005.09.06 15:59t/p7721.001.23341.24041.2334324.33105393.95
15452005.09.06 19:15sell7731.001.23691.23991.2329
15462005.09.07 03:35s/l7731.001.23991.23991.2329-248.70105145.26
15472005.09.07 04:50sell7741.001.23931.24231.2353
15482005.09.07 09:05t/p7741.001.23531.24231.2353324.02105469.28
15492005.09.07 09:40sell7751.001.23751.24051.2335
15502005.09.07 09:50t/p7751.001.23351.24051.2335324.38105793.66
15512005.09.07 10:35sell7761.001.23351.23651.2295
15522005.09.07 11:15s/l7761.001.23651.23651.2295-242.54105551.12
15532005.09.07 12:59sell7771.001.23751.24051.2335
15542005.09.07 16:05s/l7771.001.24051.24051.2335-241.31105309.81
15552005.09.07 17:30sell7781.001.24001.24301.2360
15562005.09.07 21:15s/l7781.001.24301.24301.2360-241.27105068.54
15572005.09.07 22:59buy7791.001.24251.23951.2465
15582005.09.08 09:40s/l7791.001.23951.23951.2465-235.52104833.02
15592005.09.08 11:59sell7801.001.24141.24441.2374
15602005.09.08 17:40s/l7801.001.24441.24441.2374-240.88104592.14
15612005.09.08 19:10buy7811.001.24421.24121.2482
15622005.09.09 05:45s/l7811.001.24121.24121.2482-239.53104352.61
15632005.09.09 06:40buy7821.001.24201.23901.2460
15642005.09.09 14:05t/p7821.001.24601.23901.2460320.95104673.56
15652005.09.09 14:25buy7831.001.24551.24251.2495
15662005.09.09 15:20s/l7831.001.24251.24251.2495-241.53104432.03
15672005.09.09 15:50sell7841.001.24551.24851.2415
15682005.09.09 18:05t/p7841.001.24151.24851.2415322.61104754.64
15692005.09.09 18:35sell7851.001.24251.24551.2385
15702005.09.12 04:10s/l7851.001.24551.24551.2385-247.57104507.07
15712005.09.12 07:50sell7861.001.25151.25451.2475
15722005.09.12 10:45s/l7861.001.25451.25451.2475-239.14104267.93
15732005.09.12 14:50sell7871.001.25571.25871.2517
15742005.09.12 17:50s/l7871.001.25871.25871.2517-238.30104029.63
15752005.09.12 18:35sell7881.001.25761.26061.2536
15762005.09.13 12:05s/l7881.001.26061.26061.2536-244.55103785.09
15772005.09.13 12:20buy7891.001.25771.25471.2617
15782005.09.13 12:59t/p7891.001.26171.25471.2617316.91104102.00
15792005.09.13 13:50sell7901.001.26281.26581.2588
15802005.09.13 15:05t/p7901.001.25881.26581.2588317.81104419.81
15812005.09.13 15:30sell7911.001.26001.26301.2560
15822005.09.13 15:45s/l7911.001.26301.26301.2560-237.36104182.45
15832005.09.13 17:35sell7921.001.26151.26451.2575
15842005.09.14 04:50t/p7921.001.25751.26451.2575311.44104493.89
15852005.09.14 05:45buy7931.001.25731.25431.2613
15862005.09.14 17:05s/l7931.001.25431.25431.2613-239.20104254.69
15872005.09.14 17:20sell7941.001.25621.25921.2522
15882005.09.14 21:10s/l7941.001.25921.25921.2522-238.23104016.46
15892005.09.15 02:35sell7951.001.25941.26241.2554
15902005.09.15 04:25s/l7951.001.26241.26241.2554-237.53103778.93
15912005.09.15 05:30buy7961.001.26241.25941.2664
15922005.09.15 10:35t/p7961.001.26641.25941.2664315.86104094.79
15932005.09.15 12:25sell7971.001.26471.26771.2607
15942005.09.15 15:10s/l7971.001.26771.26771.2607-236.53103858.26
15952005.09.15 16:50buy7981.001.26701.26401.2710
15962005.09.16 05:10s/l7981.001.26401.26401.2710-235.15103623.11
15972005.09.16 05:15sell7991.001.26591.26891.2619
15982005.09.16 07:50t/p7991.001.26191.26891.2619317.41103940.52
15992005.09.16 09:45buy8001.001.26141.25841.2654
16002005.09.16 13:05t/p8001.001.26541.25841.2654315.93104256.45
16012005.09.16 14:35buy8011.001.26581.26281.2698
16022005.09.16 16:50t/p8011.001.26981.26281.2698314.76104571.21
16032005.09.16 17:35sell8021.001.27091.27391.2669
16042005.09.19 01:00s/l8021.001.27391.27391.2669-241.84104329.38
16052005.09.19 01:20sell8031.001.27661.27961.2726
16062005.09.19 08:25s/l8031.001.27961.27961.2726-234.13104095.25
16072005.09.19 10:59sell8041.001.27881.28181.2748
16082005.09.19 19:20t/p8041.001.27481.28181.2748313.77104409.02
16092005.09.19 19:50buy8051.001.27541.27241.2794
16102005.09.20 21:30t/p8051.001.27941.27241.2794314.40104723.42
16112005.09.20 21:45buy8061.001.27661.27361.2806
16122005.09.20 22:05t/p8061.001.28061.27361.2806312.33105035.75
16132005.09.21 00:45sell8071.001.28191.28491.2779
16142005.09.21 05:05t/p8071.001.27791.28491.2779313.09105348.84
16152005.09.21 05:30sell8081.001.27921.28221.2752
16162005.09.21 07:05t/p8081.001.27521.28221.2752314.34105663.18
16172005.09.21 07:20sell8091.001.27641.27941.2724
16182005.09.21 08:50t/p8091.001.27241.27941.2724314.59105977.77
16192005.09.21 12:45buy8101.001.26871.26571.2727
16202005.09.22 02:50s/l8101.001.26571.26571.2727-230.45105747.32
16212005.09.22 03:50buy8111.001.26621.26321.2702
16222005.09.22 04:10t/p8111.001.27021.26321.2702314.54106061.86
16232005.09.22 05:50buy8121.001.27161.26861.2756
16242005.09.22 16:15t/p8121.001.27561.26861.2756313.53106375.39
16252005.09.22 16:25buy8131.001.27201.26901.2760
16262005.09.22 17:05t/p8131.001.27601.26901.2760312.96106688.35
16272005.09.22 18:50sell8141.001.27921.28221.2752
16282005.09.23 09:05s/l8141.001.28221.28221.2752-240.63106447.72
16292005.09.23 11:50sell8151.001.28351.28651.2795
16302005.09.23 12:30t/p8151.001.27951.28651.2795312.70106760.42
16312005.09.23 12:45sell8161.001.28291.28591.2789
16322005.09.23 15:35s/l8161.001.28591.28591.2789-233.25106527.17
16332005.09.23 17:50sell8171.001.29001.29301.2860
16342005.09.26 01:00s/l8171.001.29301.29301.2860-238.63106288.55
16352005.09.26 02:50sell8181.001.29411.29711.2901
16362005.09.26 11:05t/p8181.001.29011.29711.2901310.08106598.63
16372005.09.26 11:20sell8191.001.29181.29481.2878
16382005.09.26 15:05s/l8191.001.29481.29481.2878-231.70106366.93
16392005.09.26 18:50sell8201.001.29411.29711.2901
16402005.09.26 21:05t/p8201.001.29011.29711.2901310.08106677.01
16412005.09.26 21:30sell8211.001.29181.29481.2878
16422005.09.27 04:05s/l8211.001.29481.29481.2878-238.40106438.61
16432005.09.27 05:40buy8221.001.29351.29051.2975
16442005.09.27 09:40t/p8221.001.29751.29051.2975308.19106746.80
16452005.09.27 10:35sell8231.001.29721.30021.2932
16462005.09.27 11:05t/p8231.001.29321.30021.2932309.36107056.16
16472005.09.27 11:40sell8241.001.29601.29901.2920
16482005.09.27 19:10s/l8241.001.29901.29901.2920-230.84106825.32
16492005.09.27 19:20buy8251.001.29631.29331.3003
16502005.09.28 03:45s/l8251.001.29331.29331.3003-229.83106595.49
16512005.09.28 05:50buy8261.001.29391.29091.2979
16522005.09.28 18:25t/p8261.001.29791.29091.2979308.14106903.63
16532005.09.28 18:35buy8271.001.29601.29301.3000
16542005.09.28 19:05s/l8271.001.29301.29301.3000-232.24106671.39
16552005.09.28 20:15sell8281.001.29391.29691.2899
16562005.09.29 01:05t/p8281.001.28991.29691.2899289.94106961.34
16572005.09.29 01:20sell8291.001.29171.29471.2877
16582005.09.29 15:35s/l8291.001.29471.29471.2877-231.41106729.93
16592005.09.29 16:30sell8301.001.29651.29951.2925
16602005.09.29 20:05t/p8301.001.29251.29951.2925309.52107039.45
16612005.09.29 20:35sell8311.001.29591.29891.2919
16622005.09.29 21:25t/p8311.001.29191.29891.2919309.62107349.07
16632005.09.29 22:25sell8321.001.29321.29621.2892
16642005.09.30 02:15s/l8321.001.29621.29621.2892-238.20107110.87
16652005.09.30 10:30buy8331.001.29461.29161.2986
16662005.09.30 13:10s/l8331.001.29161.29161.2986-232.27106878.60
16672005.09.30 13:40sell8341.001.29321.29621.2892
16682005.09.30 17:05t/p8341.001.28921.29621.2892310.44107189.04
16692005.09.30 17:20sell8351.001.29311.29611.2891
16702005.09.30 17:40t/p8351.001.28911.29611.2891310.99107500.03
16712005.09.30 18:20buy8361.001.28871.28571.2927
16722005.09.30 18:35s/l8361.001.28571.28571.2927-233.44107266.59
16732005.09.30 18:45sell8371.001.28961.29261.2856
16742005.09.30 19:10s/l8371.001.29261.29261.2856-232.07107034.52
16752005.09.30 19:50buy8381.001.28851.28551.2925
16762005.09.30 20:00t/p8381.001.29251.28551.2925309.48107344.00
16772005.09.30 22:25sell8391.001.29601.29901.2920
16782005.10.03 03:40s/l8391.001.29901.29901.2920-237.45107106.56
16792005.10.03 06:45sell8401.001.30301.30601.2990
16802005.10.03 10:05t/p8401.001.29901.30601.2990307.93107414.49
16812005.10.03 10:25sell8411.001.29961.30261.2956
16822005.10.03 11:25s/l8411.001.30261.30261.2956-230.20107184.29
16832005.10.03 12:20sell8421.001.30371.30671.2997
16842005.10.04 12:40t/p8421.001.29971.30671.2997301.13107485.42
16852005.10.04 12:50sell8431.001.30031.30331.2963
16862005.10.04 18:20s/l8431.001.30331.30331.2963-230.18107255.24
16872005.10.04 18:40buy8441.001.30031.29731.3043
16882005.10.05 07:45s/l8441.001.29731.29731.3043-229.22107026.02
16892005.10.05 08:50buy8451.001.29641.29341.3004
16902005.10.05 17:10s/l8451.001.29341.29341.3004-232.01106794.01
16912005.10.05 17:50sell8461.001.29831.30131.2943
16922005.10.05 18:05t/p8461.001.29431.30131.2943309.43107103.44
16932005.10.05 18:45sell8471.001.29581.29881.2918
16942005.10.06 00:05t/p8471.001.29181.29881.2918289.43107392.88
16952005.10.06 01:25buy8481.001.28901.28601.2930
16962005.10.06 03:15s/l8481.001.28601.28601.2930-233.67107159.21
16972005.10.06 04:45buy8491.001.28161.27861.2856
16982005.10.06 16:05s/l8491.001.27861.27861.2856-234.85106924.36
16992005.10.06 16:20sell8501.001.28111.28411.2771
17002005.10.06 16:25t/p8501.001.27711.28411.2771313.26107237.62
17012005.10.06 17:25buy8511.001.27381.27081.2778
17022005.10.06 20:40s/l8511.001.27081.27081.2778-236.24107001.38
17032005.10.06 22:50buy8521.001.26911.26611.2731
17042005.10.07 02:05t/p8521.001.27311.26611.2731316.33107317.71
17052005.10.07 05:20buy8531.001.27201.26901.2760
17062005.10.07 15:15t/p8531.001.27601.26901.2760313.28107630.99
17072005.10.07 16:20sell8541.001.28151.28451.2775
17082005.10.10 02:10t/p8541.001.27751.28451.2775306.38107937.37
17092005.10.10 02:15sell8551.001.28041.28341.2764
17102005.10.10 10:05t/p8551.001.27641.28341.2764313.68108251.05
17112005.10.10 10:15sell8561.001.27791.28091.2739
17122005.10.10 15:05s/l8561.001.28091.28091.2739-233.87108017.18
17132005.10.10 17:25buy8571.001.28441.28141.2884
17142005.10.11 09:30t/p8571.001.28841.28141.2884312.51108329.69
17152005.10.11 10:25sell8581.001.28841.29141.2844
17162005.10.11 17:20s/l8581.001.29141.29141.2844-232.15108097.54
17172005.10.11 17:30buy8591.001.28951.28651.2935
17182005.10.12 04:50t/p8591.001.29351.28651.2935311.38108408.92
17192005.10.12 10:25sell8601.001.29441.29741.2904
17202005.10.12 12:05t/p8601.001.29041.29741.2904310.12108719.04
17212005.10.12 14:35sell8611.001.29091.29391.2869
17222005.10.12 16:05t/p8611.001.28691.29391.2869310.85109029.89
17232005.10.12 16:25sell8621.001.28751.29051.2835
17242005.10.13 04:20s/l8621.001.29051.29051.2835-252.67108777.23
17252005.10.13 09:45sell8631.001.29081.29381.2868
17262005.10.13 11:25s/l8631.001.29381.29381.2868-231.57108545.66
17272005.10.13 13:50sell8641.001.29601.29901.2920
17282005.10.13 15:40s/l8641.001.29901.29901.2920-230.88108314.78
17292005.10.13 16:35sell8651.001.30011.30311.2961
17302005.10.13 19:05t/p8651.001.29611.30311.2961309.46108624.24
17312005.10.13 19:40sell8661.001.29911.30211.2951
17322005.10.13 19:59t/p8661.001.29511.30211.2951309.29108933.53
17332005.10.13 20:35sell8671.001.29331.29631.2893
17342005.10.13 21:05t/p8671.001.28931.29631.2893310.32109243.85
17352005.10.13 21:30sell8681.001.29171.29471.2877
17362005.10.13 22:15t/p8681.001.28771.29471.2877310.65109554.50
17372005.10.13 22:25sell8691.001.28901.29201.2850
17382005.10.14 03:05s/l8691.001.29201.29201.2850-238.88109315.62
17392005.10.14 03:30buy8701.001.29021.28721.2942
17402005.10.14 07:15s/l8701.001.28721.28721.2942-233.10109082.52
17412005.10.14 07:15buy8711.001.28731.28431.2913
17422005.10.14 12:10t/p8711.001.29131.28431.2913309.77109392.29
17432005.10.14 14:15buy8721.001.29311.29011.2971
17442005.10.14 15:10s/l8721.001.29011.29011.2971-233.02109159.27
17452005.10.14 15:50sell8731.001.29381.29681.2898
17462005.10.14 17:05t/p8731.001.28981.29681.2898311.67109470.94
17472005.10.14 17:40sell8741.001.29211.29511.2881
17482005.10.14 17:50t/p8741.001.28811.29511.2881310.58109781.52
17492005.10.14 18:35sell8751.001.28511.28811.2811
17502005.10.14 20:45t/p8751.001.28111.28811.2811312.84110094.36
17512005.10.14 21:50buy8761.001.28061.27761.2846
17522005.10.17 01:05t/p8761.001.28461.27761.2846313.52110407.88
17532005.10.17 04:30buy8771.001.27991.27691.2839
17542005.10.17 09:20t/p8771.001.28391.27691.2839311.50110719.38
17552005.10.17 09:20sell8781.001.28411.28711.2801
17562005.10.17 11:10s/l8781.001.28711.28711.2801-233.01110486.37
17572005.10.17 11:20buy8791.001.28411.28111.2881
17582005.10.17 12:05t/p8791.001.28811.28111.2881309.89110796.26
17592005.10.17 12:15buy8801.001.28651.28351.2905
17602005.10.17 12:59t/p8801.001.29051.28351.2905309.84111106.10
17612005.10.17 13:45sell8811.001.29121.29421.2872
17622005.10.18 01:05s/l8811.001.29421.29421.2872-238.55110867.56
17632005.10.18 01:30buy8821.001.29331.29031.2973
17642005.10.18 09:30t/p8821.001.29731.29031.2973308.33111175.89
17652005.10.18 09:30sell8831.001.29731.30031.2933
17662005.10.18 12:40s/l8831.001.30031.30031.2933-230.72110945.17
17672005.10.18 16:40sell8841.001.30531.30831.3013
17682005.10.18 18:05t/p8841.001.30131.30831.3013307.45111252.62
17692005.10.18 18:45sell8851.001.30391.30691.2999
17702005.10.18 20:05t/p8851.001.29991.30691.2999308.17111560.79
17712005.10.18 20:45sell8861.001.30261.30561.2986
17722005.10.18 23:05t/p8861.001.29861.30561.2986308.02111868.81
17732005.10.19 06:50sell8871.001.30301.30601.2990
17742005.10.19 09:25s/l8871.001.30601.30601.2990-229.69111639.12
17752005.10.19 10:20sell8881.001.30681.30981.3028
17762005.10.19 11:05t/p8881.001.30281.30981.3028307.22111946.34
17772005.10.19 11:50sell8891.001.30541.30841.3014
17782005.10.19 12:05t/p8891.001.30141.30841.3014308.36112254.70
17792005.10.19 12:45sell8901.001.30261.30561.2986
17802005.10.19 13:05t/p8901.001.29861.30561.2986308.36112563.06
17812005.10.19 14:50buy8911.001.29621.29321.3002
17822005.10.19 15:30t/p8911.001.30021.29321.3002307.60112870.66
17832005.10.19 16:40buy8921.001.29821.29521.3022
17842005.10.19 17:40s/l8921.001.29521.29521.3022-231.77112638.89
17852005.10.19 18:15sell8931.001.29551.29851.2915
17862005.10.20 06:05s/l8931.001.29851.29851.2915-251.22112387.67
17872005.10.20 07:30sell8941.001.29851.30151.2945
17882005.10.20 10:10t/p8941.001.29451.30151.2945309.05112696.72
17892005.10.20 11:35sell8951.001.29811.30111.2941
17902005.10.20 16:25t/p8951.001.29411.30111.2941309.40113006.12
17912005.10.20 17:20buy8961.001.29171.28871.2957
17922005.10.20 22:30s/l8961.001.28871.28871.2957-232.90112773.22
17932005.10.21 00:50buy8971.001.28751.28451.2915
17942005.10.21 03:10s/l8971.001.28451.28451.2915-233.57112539.65
17952005.10.21 04:30buy8981.001.28211.27911.2861
17962005.10.21 08:05t/p8981.001.28611.27911.2861310.73112850.38
17972005.10.21 08:35buy8991.001.28431.28131.2883
17982005.10.21 14:30t/p8991.001.28831.28131.2883310.49113160.87
17992005.10.21 14:30sell9001.001.28831.29131.2843
18002005.10.21 16:05t/p9001.001.28431.29131.2843311.72113472.59
18012005.10.21 16:45sell9011.001.28481.28781.2808
18022005.10.21 18:05s/l9011.001.28781.28781.2808-232.78113239.81
18032005.10.21 18:20buy9021.001.28591.28291.2899
18042005.10.21 18:35t/p9021.001.28991.28291.2899309.93113549.74
18052005.10.21 19:15buy9031.001.29071.28771.2947
18062005.10.21 20:50t/p9031.001.29471.28771.2947308.67113858.41
18072005.10.21 21:45sell9041.001.29541.29841.2914
18082005.10.21 22:05t/p9041.001.29141.29841.2914309.79114168.20
18092005.10.21 22:45sell9051.001.29241.29541.2884
18102005.10.24 17:20t/p9051.001.28841.29541.2884303.86114472.06
18112005.10.24 17:25sell9061.001.29101.29401.2870
18122005.10.24 18:15t/p9061.001.28701.29401.2870310.85114782.91
18132005.10.24 18:20sell9071.001.28981.29281.2858
18142005.10.24 18:50t/p9071.001.28581.29281.2858311.11115094.02
18152005.10.24 19:40buy9081.001.28541.28241.2894
18162005.10.25 02:05t/p9081.001.28941.28241.2894312.29115406.31
18172005.10.25 02:20buy9091.001.28801.28501.2920
18182005.10.25 09:30t/p9091.001.29201.28501.2920309.53115715.84
18192005.10.25 10:20sell9101.001.29261.29561.2886
18202005.10.25 11:05t/p9101.001.28861.29561.2886311.62116027.46
18212005.10.25 12:15sell9111.001.28491.28791.2809
18222005.10.25 15:45t/p9111.001.28091.28791.2809312.33116339.79
18232005.10.25 18:45buy9121.001.27611.27311.2801
18242005.10.26 09:20s/l9121.001.27311.27311.2801-233.49116106.30
18252005.10.26 09:50sell9131.001.27711.28011.2731
18262005.10.26 10:30s/l9131.001.28011.28011.2731-234.34115871.96
18272005.10.26 13:45sell9141.001.28221.28521.2782
18282005.10.27 02:50s/l9141.001.28521.28521.2782-253.67115618.30
18292005.10.27 03:45sell9151.001.28431.28731.2803
18302005.10.27 04:05t/p9151.001.28031.28731.2803312.84115931.14
18312005.10.27 04:50sell9161.001.28041.28341.2764
18322005.10.27 06:50t/p9161.001.27641.28341.2764313.45116244.59
18332005.10.27 07:35sell9171.001.27701.28001.2730
18342005.10.27 09:20s/l9171.001.28001.28001.2730-234.37116010.22
18352005.10.27 09:45buy9181.001.27781.27481.2818
18362005.10.27 11:30s/l9181.001.27481.27481.2818-235.37115774.85
18372005.10.27 12:30buy9191.001.27631.27331.2803
18382005.10.27 15:15s/l9191.001.27331.27331.2803-235.85115539.00
18392005.10.27 16:50buy9201.001.27041.26741.2744
18402005.10.27 17:05t/p9201.001.27441.26741.2744313.75115852.75
18412005.10.27 17:50buy9211.001.27331.27031.2773
18422005.10.28 10:25s/l9211.001.27031.27031.2773-234.14115618.61
18432005.10.28 10:50sell9221.001.27291.27591.2689
18442005.10.28 15:05s/l9221.001.27591.27591.2689-234.74115383.87
18452005.10.28 16:45sell9231.001.27661.27961.2726
18462005.10.28 19:40s/l9231.001.27961.27961.2726-234.28115149.59
18472005.10.28 20:25sell9241.001.28131.28431.2773
18482005.10.31 13:25s/l9241.001.28431.28431.2773-240.26114909.33
18492005.10.31 14:40buy9251.001.28341.28041.2874
18502005.10.31 15:59t/p9251.001.28741.28041.2874310.54115219.87
18512005.10.31 18:45sell9261.001.29161.29461.2876
18522005.11.01 11:59t/p9261.001.28761.29461.2876304.02115523.90
18532005.11.01 12:45buy9271.001.28651.28351.2905
18542005.11.01 16:05t/p9271.001.29051.28351.2905309.96115833.86
18552005.11.01 16:35buy9281.001.28891.28591.2929
18562005.11.02 00:10s/l9281.001.28591.28591.2929-231.13115602.73
18572005.11.02 00:20sell9291.001.28791.29091.2839
18582005.11.02 15:05t/p9291.001.28391.29091.2839311.79115914.52
18592005.11.02 19:59sell9301.001.27871.28171.2747
18602005.11.03 15:00s/l9301.001.28171.28171.2747-254.30115660.22
18612005.11.03 17:20sell9311.001.28581.28881.2818
18622005.11.03 19:00s/l9311.001.28881.28881.2818-232.69115427.53
18632005.11.04 12:15sell9321.001.29351.29651.2895
18642005.11.04 15:15t/p9321.001.28951.29651.2895310.39115737.92
18652005.11.04 15:20sell9331.001.29321.29621.2892
18662005.11.04 15:59t/p9331.001.28921.29621.2892310.34116048.26
18672005.11.04 18:15sell9341.001.30701.31001.3030
18682005.11.07 09:20s/l9341.001.31001.31001.3030-235.70115812.57
18692005.11.07 09:35buy9351.001.30661.30361.3106
18702005.11.08 02:05t/p9351.001.31061.30361.3106307.11116119.68
18712005.11.08 10:35buy9361.001.31471.31171.3187
18722005.11.08 15:15s/l9361.001.31171.31171.3187-228.73115890.95
18732005.11.08 17:15buy9371.001.31031.30731.3143
18742005.11.09 15:40t/p9371.001.31431.30731.3143306.53116197.48
18752005.11.09 15:40sell9381.001.31431.31731.3103
18762005.11.09 15:59t/p9381.001.31031.31731.3103305.49116502.97
18772005.11.09 18:35sell9391.001.31381.31681.3098
18782005.11.09 20:05t/p9391.001.30981.31681.3098305.41116808.38
18792005.11.10 01:40sell9401.001.31051.31351.3065
18802005.11.10 13:10t/p9401.001.30651.31351.3065306.25117114.63
18812005.11.10 13:40sell9411.001.30821.31121.3042
18822005.11.10 16:15s/l9411.001.31121.31121.3042-228.78116885.85
18832005.11.10 17:15sell9421.001.31041.31341.3064
18842005.11.10 21:05s/l9421.001.31341.31341.3064-228.29116657.56
18852005.11.10 22:59sell9431.001.31511.31811.3111
18862005.11.11 22:20t/p9431.001.31111.31811.3111298.38116955.94
18872005.11.14 02:40buy9441.001.31031.30731.3143
18882005.11.14 06:20s/l9441.001.30731.30731.3143-229.58116726.36
18892005.11.14 11:59sell9451.001.30961.31261.3056
18902005.11.14 13:20s/l9451.001.31261.31261.3056-228.53116497.83
18912005.11.15 14:59buy9461.001.32171.31871.3257
18922005.11.15 15:20s/l9461.001.31871.31871.3257-227.58116270.25
18932005.11.15 16:15buy9471.001.31991.31691.3239
18942005.11.15 22:05s/l9471.001.31691.31691.3239-227.83116042.42
18952005.11.16 09:10sell9481.001.31911.32211.3151
18962005.11.16 12:59s/l9481.001.32211.32211.3151-226.61115815.81
18972005.11.16 14:20sell9491.001.32411.32711.3201
18982005.11.16 16:59s/l9491.001.32711.32711.3201-225.82115589.99
18992005.11.16 21:20buy9501.001.32321.32021.3272
19002005.11.17 10:00t/p9501.001.32721.32021.3272307.94115897.93
19012005.11.17 10:20sell9511.001.32831.33131.3243
19022005.11.17 10:59t/p9511.001.32431.33131.3243302.20116200.13
19032005.11.17 11:15sell9521.001.32371.32671.3197
19042005.11.17 17:05t/p9521.001.31971.32671.3197303.23116503.36
19052005.11.17 18:20buy9531.001.31881.31581.3228
19062005.11.17 20:59s/l9531.001.31581.31581.3228-228.12116275.24
19072005.11.18 02:15sell9541.001.31771.32071.3137
19082005.11.18 06:15s/l9541.001.32071.32071.3137-227.05116048.19
19092005.11.18 09:59sell9551.001.32161.32461.3176
19102005.11.18 10:10s/l9551.001.32461.32461.3176-226.45115821.74
19112005.11.18 13:10sell9561.001.32521.32821.3212
19122005.11.18 15:59t/p9561.001.32121.32821.3212302.80116124.54
19132005.11.18 16:20sell9571.001.32111.32411.3171
19142005.11.18 16:20t/p9571.001.31711.32411.3171303.72116428.26
19152005.11.18 18:20sell9581.001.32201.32501.3180
19162005.11.18 19:05t/p9581.001.31801.32501.3180303.65116731.91
19172005.11.18 19:15sell9591.001.31931.32231.3153
19182005.11.18 22:10t/p9591.001.31531.32231.3153304.21117036.12
19192005.11.21 09:15buy9601.001.31461.31161.3186
19202005.11.21 10:05s/l9601.001.31161.31161.3186-228.73116807.39
19212005.11.21 12:20sell9611.001.31001.31301.3060
19222005.11.21 17:05s/l9611.001.31301.31301.3060-227.79116579.60
19232005.11.21 19:59sell9621.001.31921.32221.3152
19242005.11.22 11:05s/l9621.001.32221.32221.3152-233.64116345.97
19252005.11.22 14:20sell9631.001.32241.32541.3184
19262005.11.22 19:50t/p9631.001.31841.32541.3184303.40116649.37
19272005.11.22 23:59sell9641.001.31081.31381.3068
19282005.11.23 02:20s/l9641.001.31381.31381.3068-235.04116414.33
19292005.11.23 04:59sell9651.001.31271.31571.3087
19302005.11.23 08:20t/p9651.001.30871.31571.3087305.67116720.00
19312005.11.23 09:20sell9661.001.30951.31251.3055
19322005.11.23 11:15s/l9661.001.31251.31251.3055-228.49116491.51
19332005.11.23 12:10sell9671.001.31371.31671.3097
19342005.11.24 11:20s/l9671.001.31671.31671.3097-248.04116243.48
19352005.11.24 13:10buy9681.001.31351.31051.3175
19362005.11.25 05:10t/p9681.001.31751.31051.3175305.80116549.28
19372005.11.25 10:50sell9691.001.31951.32251.3155
19382005.11.25 13:15t/p9691.001.31551.32251.3155304.07116853.35
19392005.11.25 13:20buy9701.001.31541.31241.3194
19402005.11.25 18:05t/p9701.001.31941.31241.3194303.17117156.52
19412005.11.25 18:59sell9711.001.32001.32301.3160
19422005.11.28 09:30s/l9711.001.32301.32301.3160-233.49116923.03
19432005.11.28 15:15buy9721.001.32011.31711.3241
19442005.11.28 17:05s/l9721.001.31711.31711.3241-228.56116694.47
19452005.11.28 18:10buy9731.001.31151.30851.3155
19462005.11.28 20:05s/l9731.001.30851.30851.3155-229.71116464.76
19472005.11.29 02:20sell9741.001.30621.30921.3022
19482005.11.29 03:05s/l9741.001.30921.30921.3022-229.09116235.67
19492005.11.29 04:10sell9751.001.30981.31281.3058
19502005.11.29 15:05s/l9751.001.31281.31281.3058-228.22116007.45
19512005.11.29 16:15sell9761.001.31641.31941.3124
19522005.11.29 18:40t/p9761.001.31241.31941.3124304.79116312.24
19532005.11.29 19:50buy9771.001.31281.30981.3168
19542005.11.30 15:45t/p9771.001.31681.30981.3168305.80116618.04
19552005.11.30 15:50buy9781.001.31411.31111.3181
19562005.12.01 15:15t/p9781.001.31811.31111.3181309.76116927.80
19572005.12.01 17:50sell9791.001.32211.32511.3181
19582005.12.01 20:45t/p9791.001.31811.32511.3181303.53117231.33
19592005.12.01 23:20sell9801.001.31811.32111.3141
19602005.12.02 15:45s/l9801.001.32111.32111.3141-233.80116997.54
19612005.12.02 16:15buy9811.001.31591.31291.3199
19622005.12.02 16:35t/p9811.001.31991.31291.3199302.37117299.91
19632005.12.02 17:20sell9821.001.32311.32611.3191
19642005.12.02 17:40t/p9821.001.31911.32611.3191303.55117603.46
19652005.12.02 18:15sell9831.001.32061.32361.3166
19662005.12.02 20:10t/p9831.001.31661.32361.3166303.88117907.34
19672005.12.02 20:40sell9841.001.31801.32101.3140
19682005.12.05 06:20s/l9841.001.32101.32101.3140-233.85117673.49
19692005.12.05 07:45sell9851.001.32021.32321.3162
19702005.12.05 13:40t/p9851.001.31621.32321.3162304.04117977.53
19712005.12.05 14:20buy9861.001.31501.31201.3190
19722005.12.05 14:50s/l9861.001.31201.31201.3190-228.71117748.82
19732005.12.05 15:35sell9871.001.31191.31491.3079
19742005.12.05 18:40t/p9871.001.30791.31491.3079305.83118054.65
19752005.12.05 19:15sell9881.001.30861.31161.3046
19762005.12.05 19:50t/p9881.001.30461.31161.3046306.70118361.35
19772005.12.05 20:50buy9891.001.30411.30111.3081
19782005.12.05 23:15t/p9891.001.30811.30111.3081305.77118667.12
19792005.12.06 10:20buy9901.001.30731.30431.3113
19802005.12.06 16:20s/l9901.001.30431.30431.3113-230.13118436.99
19812005.12.06 16:20sell9911.001.30811.31111.3041
19822005.12.07 09:05s/l9911.001.31111.31111.3041-235.57118201.43
19832005.12.07 10:20sell9921.001.31081.31381.3068
19842005.12.07 11:35s/l9921.001.31381.31381.3068-228.31117973.12
19852005.12.07 12:20sell9931.001.31331.31631.3093
19862005.12.08 10:20t/p9931.001.30931.31631.3093285.66118258.78
19872005.12.08 11:35sell9941.001.30791.31091.3039
19882005.12.08 17:15t/p9941.001.30391.31091.3039307.31118566.09
19892005.12.08 20:40sell9951.001.30001.30301.2960
19902005.12.09 09:40s/l9951.001.30301.30301.2960-236.97118329.12
19912005.12.09 10:45sell9961.001.30421.30721.3002
19922005.12.12 03:50t/p9961.001.30021.30721.3002301.06118630.19
19932005.12.12 04:50buy9971.001.29931.29631.3033
19942005.12.12 10:10s/l9971.001.29631.29631.3033-231.46118398.73
19952005.12.12 10:20sell9981.001.30101.30401.2970
19962005.12.12 10:20t/p9981.001.29701.30401.2970308.55118707.28
19972005.12.12 11:20sell9991.001.29611.29911.2921
19982005.12.12 14:35t/p9991.001.29211.29911.2921309.57119016.85
19992005.12.12 14:50sell10001.001.29701.30001.2930
20002005.12.12 15:05t/p10001.001.29301.30001.2930309.91119326.76
20012005.12.12 15:15sell10011.001.29411.29711.2901
20022005.12.12 15:20t/p10011.001.29011.29711.2901310.10119636.86
20032005.12.12 16:30sell10021.001.28991.29291.2859
20042005.12.13 10:40s/l10021.001.29291.29291.2859-238.73119398.13
20052005.12.13 12:10sell10031.001.29351.29651.2895
20062005.12.13 16:35s/l10031.001.29651.29651.2895-231.36119166.77
20072005.12.13 17:20sell10041.001.29531.29831.2913
20082005.12.13 21:15t/p10041.001.29131.29831.2913310.41119477.18
20092005.12.13 22:20sell10051.001.29331.29631.2893
20102005.12.14 03:40t/p10051.001.28931.29631.2893303.61119780.80
20112005.12.14 08:20sell10061.001.28691.28991.2829
20122005.12.14 10:50t/p10061.001.28291.28991.2829312.19120092.99
20132005.12.14 12:20sell10071.001.28391.28691.2799
20142005.12.14 15:35t/p10071.001.27991.28691.2799312.81120405.80
20152005.12.14 16:20buy10081.001.28051.27751.2845
20162005.12.14 18:45s/l10081.001.27751.27751.2845-234.85120170.95
20172005.12.14 19:20buy10091.001.27841.27541.2824
20182005.12.14 20:50t/p10091.001.28241.27541.2824311.82120482.77
20192005.12.14 21:15sell10101.001.28351.28651.2795
20202005.12.15 16:50s/l10101.001.28651.28651.2795-253.19120229.58
20212005.12.15 18:20sell10111.001.29021.29321.2862
20222005.12.16 10:20t/p10111.001.28621.29321.2862304.39120533.98
20232005.12.16 11:15buy10121.001.28531.28231.2893
20242005.12.16 13:15t/p10121.001.28931.28231.2893310.15120844.13
20252005.12.16 14:20buy10131.001.28921.28621.2932
20262005.12.19 14:35t/p10131.001.29321.28621.2932311.28121155.41
20272005.12.19 15:35buy10141.001.29331.29031.2973
20282005.12.20 11:50t/p10141.001.29731.29031.2973310.26121465.67
20292005.12.20 12:15sell10151.001.29631.29931.2923
20302005.12.20 15:40s/l10151.001.29931.29931.2923-230.48121235.19
20312005.12.20 16:15sell10161.001.30241.30541.2984
20322005.12.20 16:50s/l10161.001.30541.30541.2984-229.78121005.41
20332005.12.20 18:10sell10171.001.30731.31031.3033
20342005.12.20 18:59s/l10171.001.31031.31031.3033-228.85120776.56
20352005.12.20 19:15sell10181.001.31121.31421.3072
20362005.12.21 01:45t/p10181.001.30721.31421.3072299.27121075.83
20372005.12.21 02:20buy10191.001.30661.30361.3106
20382005.12.21 10:20s/l10191.001.30361.30361.3106-230.24120845.59
20392005.12.21 10:35sell10201.001.30801.31101.3040
20402005.12.21 15:45s/l10201.001.31101.31101.3040-228.80120616.79
20412005.12.21 17:20sell10211.001.31651.31951.3125
20422005.12.22 00:05t/p10211.001.31251.31951.3125284.52120901.32
20432005.12.22 02:50sell10221.001.31391.31691.3099
20442005.12.22 15:10s/l10221.001.31691.31691.3099-227.78120673.54
20452005.12.22 15:45buy10231.001.31431.31131.3183
20462005.12.22 16:35s/l10231.001.31131.31131.3183-228.84120444.70
20472005.12.22 17:10sell10241.001.31111.31411.3071
20482005.12.23 14:20s/l10241.001.31411.31411.3071-235.01120209.69
20492005.12.23 14:20sell10251.001.31401.31701.3100
20502005.12.27 21:40s/l10251.001.31701.31701.3100-241.23119968.46
20512005.12.28 01:15sell10261.001.31771.32071.3137
20522005.12.28 08:10t/p10261.001.31371.32071.3137304.53120272.99
20532005.12.28 10:30sell10271.001.30621.30921.3022
20542005.12.28 11:05s/l10271.001.30921.30921.3022-229.02120043.97
20552005.12.28 12:20sell10281.001.30911.31211.3051
20562005.12.28 18:50s/l10281.001.31211.31211.3051-228.31119815.66
20572005.12.28 20:20sell10291.001.31771.32071.3137
20582005.12.29 09:10t/p10291.001.31371.32071.3137284.24120099.91
20592005.12.29 10:20buy10301.001.31311.31011.3171
20602005.12.29 14:20t/p10301.001.31711.31011.3171303.63120403.54
20612005.12.29 18:40sell10311.001.31531.31831.3113
20622005.12.30 05:20t/p10311.001.31131.31831.3113298.52120702.06
20632005.12.30 06:10buy10321.001.31101.30801.3150
20642005.12.30 11:20t/p10321.001.31501.30801.3150304.13121006.19
20652005.12.30 12:20sell10331.001.31561.31861.3116
20662005.12.30 14:35s/l10331.001.31861.31861.3116-227.50120778.69
20672005.12.30 16:15sell10341.001.31841.32141.3144
20682005.12.30 18:40t/p10341.001.31441.32141.3144304.46121083.15
20692005.12.30 20:40buy10351.001.31531.31231.3193
20702006.01.02 10:05s/l10351.001.31231.31231.3193-226.55120856.60
20712006.01.02 13:40buy10361.001.31171.30871.3157
20722006.01.03 01:50t/p10361.001.31571.30871.3157306.19121162.79
20732006.01.03 02:20sell10371.001.31581.31881.3118
20742006.01.03 03:45t/p10371.001.31181.31881.3118305.30121468.09
20752006.01.03 09:50sell10381.001.30971.31271.3057
20762006.01.03 12:15t/p10381.001.30571.31271.3057306.35121774.44
20772006.01.03 12:15buy10391.001.30571.30271.3097
20782006.01.03 16:35s/l10391.001.30271.30271.3097-230.89121543.55
20792006.01.03 17:10sell10401.001.29961.30261.2956
20802006.01.03 17:50t/p10401.001.29561.30261.2956309.14121852.69
20812006.01.03 18:40buy10411.001.29421.29121.2982
20822006.01.03 21:20s/l10411.001.29121.29121.2982-232.40121620.29
20832006.01.03 22:20sell10421.001.28961.29261.2856
20842006.01.04 04:20t/p10421.001.28561.29261.2856304.58121924.88
20852006.01.04 05:35sell10431.001.28571.28871.2817
20862006.01.04 09:00s/l10431.001.28871.28871.2817-232.79121692.09
20872006.01.04 09:50sell10441.001.28891.29191.2849
20882006.01.04 11:20t/p10441.001.28491.29191.2849311.41122003.50
20892006.01.04 13:10buy10451.001.28571.28271.2897
20902006.01.04 14:35s/l10451.001.28271.28271.2897-233.92121769.58
20912006.01.04 15:20buy10461.001.28261.27961.2866
20922006.01.04 15:50s/l10461.001.27961.27961.2866-234.45121535.13
20932006.01.04 16:10buy10471.001.28001.27701.2840
20942006.01.04 19:15s/l10471.001.27701.27701.2840-235.02121300.11
20952006.01.04 20:35sell10481.001.27561.27861.2716
20962006.01.05 03:10s/l10481.001.27861.27861.2716-254.83121045.28
20972006.01.05 03:45buy10491.001.27621.27321.2802
20982006.01.05 09:35t/p10491.001.28021.27321.2802312.40121357.68
20992006.01.05 09:35sell10501.001.28041.28341.2764
21002006.01.05 15:50t/p10501.001.27641.28341.2764313.40121671.08
21012006.01.05 16:20sell10511.001.27821.28121.2742
21022006.01.06 15:20t/p10511.001.27421.28121.2742307.22121978.31
21032006.01.06 15:35sell10521.001.27801.28101.2740
21042006.01.06 15:45t/p10521.001.27401.28101.2740314.59122292.90
21052006.01.06 16:20buy10531.001.26871.26571.2727
21062006.01.09 09:05t/p10531.001.27271.26571.2727316.19122609.09
21072006.01.09 10:20sell10541.001.27461.27761.2706
21082006.01.09 11:10s/l10541.001.27761.27761.2706-234.76122374.33
21092006.01.09 11:35buy10551.001.27561.27261.2796
21102006.01.09 18:40t/p10551.001.27961.27261.2796312.60122686.93
21112006.01.09 19:20sell10561.001.27961.28261.2756
21122006.01.09 21:40t/p10561.001.27561.28261.2756313.63123000.56
21132006.01.10 03:20sell10571.001.27761.28061.2736
21142006.01.10 09:10s/l10571.001.28061.28061.2736-234.14122766.42
21152006.01.10 09:15buy10581.001.27851.27551.2825
21162006.01.10 10:35s/l10581.001.27551.27551.2825-235.25122531.17
21172006.01.10 11:35sell10591.001.27771.28071.2737
21182006.01.10 15:35s/l10591.001.28071.28071.2737-234.23122296.94
21192006.01.10 16:45sell10601.001.28101.28401.2770
21202006.01.11 10:35s/l10601.001.28401.28401.2770-240.37122056.57
21212006.01.11 11:15sell10611.001.28381.28681.2798
21222006.01.11 14:20t/p10611.001.27981.28681.2798312.60122369.17
21232006.01.11 15:35sell10621.001.28031.28331.2763
21242006.01.11 18:15t/p10621.001.27631.28331.2763313.57122682.74
21252006.01.11 19:30sell10631.001.27331.27631.2693
21262006.01.11 23:45s/l10631.001.27631.27631.2693-235.05122447.69
21272006.01.12 00:15sell10641.001.27581.27881.2718
21282006.01.12 15:40s/l10641.001.27881.27881.2718-234.37122213.32
21292006.01.12 17:35buy10651.001.28541.28241.2894
21302006.01.13 09:20s/l10651.001.28241.28241.2894-231.76121981.56
21312006.01.13 09:35sell10661.001.28361.28661.2796
21322006.01.13 14:50s/l10661.001.28661.28661.2796-233.08121748.48
21332006.01.13 15:20sell10671.001.28671.28971.2827
21342006.01.13 15:35t/p10671.001.28271.28971.2827312.16122060.64
21352006.01.13 15:50sell10681.001.28651.28951.2825
21362006.01.13 17:40t/p10681.001.28251.28951.2825312.20122372.84
21372006.01.13 18:10sell10691.001.28391.28691.2799
21382006.01.13 18:50t/p10691.001.27991.28691.2799312.57122685.41
21392006.01.16 00:40buy10701.001.27481.27181.2788
21402006.01.16 15:15t/p10701.001.27881.27181.2788312.64122998.05
21412006.01.16 16:20sell10711.001.27961.28261.2756
21422006.01.17 02:40s/l10711.001.28261.28261.2756-240.38122757.67
21432006.01.17 03:20sell10721.001.28381.28681.2798
21442006.01.17 07:50t/p10721.001.27981.28681.2798312.62123070.29
21452006.01.17 10:20buy10731.001.27661.27361.2806
21462006.01.17 11:45t/p10731.001.28061.27361.2806312.35123382.64
21472006.01.17 12:40buy10741.001.27911.27611.2831
21482006.01.17 13:40t/p10741.001.28311.27611.2831311.63123694.27
21492006.01.17 14:35buy10751.001.28151.27851.2855
21502006.01.17 17:20t/p10751.001.28551.27851.2855311.11124005.38
21512006.01.17 18:10sell10761.001.28491.28791.2809
21522006.01.17 21:45t/p10761.001.28091.28791.2809312.35124317.73
21532006.01.18 03:50sell10771.001.28161.28461.2776
21542006.01.18 09:35t/p10771.001.27761.28461.2776313.21124630.94
21552006.01.18 10:35sell10781.001.27731.28031.2733
21562006.01.18 15:35t/p10781.001.27331.28031.2733314.17124945.11
21572006.01.18 15:45sell10791.001.27591.27891.2719
21582006.01.18 17:05s/l10791.001.27891.27891.2719-234.30124710.81
21592006.01.18 18:20sell10801.001.28041.28341.2764
21602006.01.18 19:15s/l10801.001.28341.28341.2764-233.63124477.18
21612006.01.18 20:20buy10811.001.28261.27961.2866
21622006.01.18 23:40s/l10811.001.27961.27961.2866-234.58124242.60
21632006.01.19 03:20sell10821.001.28211.28511.2781
21642006.01.19 10:20s/l10821.001.28511.28511.2781-233.43124009.17
21652006.01.19 10:20sell10831.001.28491.28791.2809
21662006.01.19 15:15s/l10831.001.28791.28791.2809-232.94123776.23
21672006.01.19 17:15sell10841.001.28711.29011.2831
21682006.01.19 17:35t/p10841.001.28311.29011.2831312.26124088.49
21692006.01.19 18:20buy10851.001.28141.27841.2854
21702006.01.19 20:35t/p10851.001.28541.27841.2854311.16124399.65
21712006.01.19 22:15sell10861.001.28521.28821.2812
21722006.01.20 10:35s/l10861.001.28821.28821.2812-239.53124160.13
21732006.01.20 11:20sell10871.001.28621.28921.2822
21742006.01.20 15:45t/p10871.001.28221.28921.2822312.14124472.27
21752006.01.20 16:20sell10881.001.28251.28551.2785
21762006.01.20 17:35s/l10881.001.28551.28551.2785-233.32124238.95
21772006.01.20 18:15sell10891.001.28381.28681.2798
21782006.01.20 20:20t/p10891.001.27981.28681.2798312.58124551.53
21792006.01.23 03:15buy10901.001.26681.26381.2708
21802006.01.23 05:45s/l10901.001.26381.26381.2708-237.49124314.04
21812006.01.23 08:10sell10911.001.26621.26921.2622
21822006.01.23 11:45t/p10911.001.26221.26921.2622316.91124630.95
21832006.01.23 14:15buy10921.001.26061.25761.2646
21842006.01.23 19:40s/l10921.001.25761.25761.2646-238.62124392.33
21852006.01.23 20:50buy10931.001.25851.25551.2625
21862006.01.24 11:20t/p10931.001.26251.25551.2625319.02124711.35
21872006.01.24 11:35buy10941.001.26151.25851.2655
21882006.01.24 19:10s/l10941.001.25851.25851.2655-238.44124472.91
21892006.01.24 21:10buy10951.001.25911.25611.2631
21902006.01.25 02:15t/p10951.001.26311.25611.2631318.69124791.60
21912006.01.25 02:35buy10961.001.26211.25911.2661
21922006.01.25 11:20s/l10961.001.25911.25911.2661-238.32124553.28
21932006.01.25 13:50sell10971.001.26061.26361.2566
21942006.01.25 17:50s/l10971.001.26361.26361.2566-237.31124315.97
21952006.01.25 17:50sell10981.001.26391.26691.2599
21962006.01.26 15:50s/l10981.001.26691.26691.2599-256.95124059.02
21972006.01.26 15:50sell10991.001.26711.27011.2631
21982006.01.26 20:15s/l10991.001.27011.27011.2631-236.04123822.98
21992006.01.26 21:35buy11001.001.26911.26611.2731
22002006.01.27 12:35t/p11001.001.27311.26611.2731316.02124139.00
22012006.01.27 15:30buy11011.001.27391.27091.2779
22022006.01.27 15:35s/l11011.001.27091.27091.2779-236.28123902.72
22032006.01.27 16:10buy11021.001.26951.26651.2735
22042006.01.27 17:05t/p11021.001.27351.26651.2735313.95124216.67
22052006.01.27 18:35buy11031.001.27801.27501.2820
22062006.01.27 20:15t/p11031.001.28201.27501.2820311.77124528.44
22072006.01.27 21:20sell11041.001.28441.28741.2804
22082006.01.30 14:15s/l11041.001.28741.28741.2804-239.69124288.76
22092006.01.30 15:35buy11051.001.28651.28351.2905
22102006.01.31 09:40s/l11051.001.28351.28351.2905-231.55124057.21
22112006.01.31 12:45buy11061.001.28361.28061.2876
22122006.01.31 18:20s/l11061.001.28061.28061.2876-234.28123822.93
22132006.01.31 18:20buy11071.001.28081.27781.2848
22142006.01.31 19:15s/l11071.001.27781.27781.2848-235.20123587.73
22152006.01.31 20:20buy11081.001.27541.27241.2794
22162006.01.31 21:05t/p11081.001.27941.27241.2794312.23123899.96
22172006.01.31 21:20buy11091.001.27601.27301.2800
22182006.01.31 21:20t/p11091.001.28001.27301.2800312.45124212.41
22192006.01.31 22:20sell11101.001.27881.28181.2748
22202006.02.01 11:15s/l11101.001.28181.28181.2748-240.80123971.61
22212006.02.01 14:50sell11111.001.28401.28701.2800
22222006.02.01 15:35s/l11111.001.28701.28701.2800-233.05123738.56
22232006.02.01 16:20buy11121.001.28551.28251.2895
22242006.02.01 17:05s/l11121.001.28251.28251.2895-233.97123504.59
22252006.02.01 17:15sell11131.001.28521.28821.2812
22262006.02.01 21:10s/l11131.001.28821.28821.2812-232.65123271.94
22272006.02.01 23:45buy11141.001.28901.28601.2930
22282006.02.02 17:10s/l11141.001.28601.28601.2930-226.89123045.05
22292006.02.02 17:15sell11151.001.29021.29321.2862
22302006.02.02 17:20t/p11151.001.28621.29321.2862311.17123356.22
22312006.02.02 21:20sell11161.001.28551.28851.2815
22322006.02.03 09:40s/l11161.001.28851.28851.2815-239.47123116.76
22332006.02.03 10:20sell11171.001.28801.29101.2840
22342006.02.03 15:35s/l11171.001.29101.29101.2840-231.30122885.46
22352006.02.03 15:45buy11181.001.28501.28201.2890
22362006.02.03 15:59t/p11181.001.28901.28201.2890308.73123194.19
22372006.02.03 17:20sell11191.001.29791.30091.2939
22382006.02.03 18:45t/p11191.001.29391.30091.2939309.14123503.33
22392006.02.03 21:20sell11201.001.29601.29901.2920
22402006.02.06 02:10t/p11201.001.29201.29901.2920302.90123806.23
22412006.02.06 09:15buy11211.001.29301.29001.2970
22422006.02.06 09:35t/p11211.001.29701.29001.2970308.40124114.63
22432006.02.06 10:45sell11221.001.29701.30001.2930
22442006.02.06 15:20s/l11221.001.30001.30001.2930-230.68123883.95
22452006.02.06 16:20sell11231.001.29991.30291.2959
22462006.02.06 19:05s/l11231.001.30291.30291.2959-230.13123653.82
22472006.02.07 01:50buy11241.001.30021.29721.3042
22482006.02.07 11:40s/l11241.001.29721.29721.3042-231.41123422.41
22492006.02.07 12:40sell11251.001.29741.30041.2934
22502006.02.07 17:05s/l11251.001.30041.30041.2934-230.66123191.75
22512006.02.07 17:20buy11261.001.29871.29571.3027
22522006.02.08 00:20s/l11261.001.29571.29571.3027-229.47122962.28
22532006.02.08 02:10buy11271.001.29561.29261.2996
22542006.02.08 14:20t/p11271.001.29961.29261.2996307.77123270.05
22552006.02.08 16:10sell11281.001.29901.30201.2950
22562006.02.08 18:20s/l11281.001.30201.30201.2950-230.18123039.87
22572006.02.08 19:50sell11291.001.30311.30611.2991
22582006.02.08 23:45t/p11291.001.29911.30611.2991307.91123347.78
22592006.02.09 02:40sell11301.001.29901.30201.2950
22602006.02.09 03:15t/p11301.001.29501.30201.2950308.95123656.73
22612006.02.09 03:15buy11311.001.29471.29171.2987
22622006.02.09 04:35t/p11311.001.29871.29171.2987307.93123964.66
22632006.02.09 08:20sell11321.001.29771.30071.2937
22642006.02.09 16:45s/l11321.001.30071.30071.2937-230.52123734.14
22652006.02.09 17:20buy11331.001.30041.29741.3044
22662006.02.10 02:10s/l11331.001.29741.29741.3044-229.15123504.99
22672006.02.10 02:10buy11341.001.29711.29411.3011
22682006.02.10 02:40t/p11341.001.30111.29411.3011307.36123812.35
22692006.02.10 05:15buy11351.001.29891.29591.3029
22702006.02.10 07:40s/l11351.001.29591.29591.3029-231.50123580.85
22712006.02.10 08:20buy11361.001.29791.29491.3019
22722006.02.10 15:35s/l11361.001.29491.29491.3019-232.05123348.80
22732006.02.10 15:45sell11371.001.29981.30281.2958
22742006.02.10 15:59t/p11371.001.29581.30281.2958309.29123658.09
22752006.02.10 17:15buy11381.001.29311.29011.2971
22762006.02.10 17:20t/p11381.001.29711.29011.2971307.84123965.93
22772006.02.10 18:20buy11391.001.30521.30221.3092
22782006.02.13 11:50t/p11391.001.30921.30221.3092307.69124273.62
22792006.02.13 13:15sell11401.001.30901.31201.3050
22802006.02.14 15:35s/l11401.001.31201.31201.3050-235.34124038.29
22812006.02.14 16:35buy11411.001.31031.30731.3143
22822006.02.14 18:40s/l11411.001.30731.30731.3143-229.48123808.81
22832006.02.14 19:20sell11421.001.30921.31221.3052
22842006.02.15 16:20t/p11421.001.30521.31221.3052300.02124108.83
22852006.02.15 16:35sell11431.001.30661.30961.3026
22862006.02.15 17:35s/l11431.001.30961.30961.3026-228.78123880.05
22872006.02.15 18:10buy11441.001.30841.30541.3124
22882006.02.16 12:20t/p11441.001.31241.30541.3124311.24124191.29
22892006.02.16 14:45sell11451.001.31371.31671.3097
22902006.02.16 23:45t/p11451.001.30971.31671.3097305.43124496.72
22912006.02.17 02:40buy11461.001.30961.30661.3136
22922006.02.17 04:50t/p11461.001.31361.30661.3136304.51124801.23
22932006.02.17 09:45buy11471.001.31301.31001.3170
22942006.02.17 14:20t/p11471.001.31701.31001.3170303.66125104.89
22952006.02.17 15:20sell11481.001.31731.32031.3133
22962006.02.17 17:10t/p11481.001.31331.32031.3133304.92125409.81
22972006.02.17 18:35sell11491.001.31341.31641.3094
22982006.02.20 01:35t/p11491.001.30941.31641.3094298.78125708.60
22992006.02.20 02:15sell11501.001.30891.31191.3049
23002006.02.22 12:20s/l11501.001.31191.31191.3049-242.17125466.43
23012006.02.22 13:20sell11511.001.31191.31491.3079
23022006.02.22 15:40s/l11511.001.31491.31491.3079-228.14125238.29
23032006.02.22 16:20sell11521.001.31411.31711.3101
23042006.02.22 19:10t/p11521.001.31011.31711.3101305.32125543.61
23052006.02.22 19:15sell11531.001.31181.31481.3078
23062006.02.23 11:10t/p11531.001.30781.31481.3078285.78125829.39
23072006.02.23 11:15sell11541.001.31121.31421.3072
23082006.02.23 11:35t/p11541.001.30721.31421.3072306.21126135.60
23092006.02.23 12:20sell11551.001.30681.30981.3028
23102006.02.23 13:50t/p11551.001.30281.30981.3028307.05126442.65
23112006.02.23 13:59sell11561.001.30401.30701.3000
23122006.02.23 16:40s/l11561.001.30701.30701.3000-229.06126213.59
23132006.02.23 18:15sell11571.001.30901.31201.3050
23142006.02.24 10:10s/l11571.001.31201.31201.3050-235.41125978.19
23152006.02.24 11:35buy11581.001.31011.30711.3141
23162006.02.24 17:20t/p11581.001.31411.30711.3141304.25126282.44
23172006.02.24 18:20sell11591.001.31741.32041.3134
23182006.02.27 01:15s/l11591.001.32041.32041.3134-233.52126048.92
23192006.02.27 02:20sell11601.001.32171.32471.3177
23202006.02.27 06:40t/p11601.001.31771.32471.3177303.67126352.59
23212006.02.27 09:40buy11611.001.31911.31611.3231
23222006.02.28 00:20t/p11611.001.32311.31611.3231304.48126657.07
23232006.02.28 03:20sell11621.001.32361.32661.3196
23242006.02.28 10:35t/p11621.001.31961.32661.3196303.22126960.29
23252006.02.28 11:10sell11631.001.31971.32271.3157
23262006.02.28 17:15t/p11631.001.31571.32271.3157305.13127265.42
23272006.02.28 18:20buy11641.001.31091.30791.3149
23282006.03.01 10:10s/l11641.001.30791.30791.3149-227.20127038.22
23292006.03.01 10:20buy11651.001.30751.30451.3115
23302006.03.01 15:45s/l11651.001.30451.30451.3115-230.01126808.21
23312006.03.01 16:20buy11661.001.30411.30111.3081
23322006.03.01 17:05t/p11661.001.30811.30111.3081305.41127113.62
23332006.03.01 17:15buy11671.001.30671.30371.3107
23342006.03.01 17:50t/p11671.001.31071.30371.3107304.87127418.49
23352006.03.01 19:15sell11681.001.31711.32011.3131
23362006.03.01 21:40t/p11681.001.31311.32011.3131304.77127723.26
23372006.03.01 23:50sell11691.001.31341.31641.3094
23382006.03.02 15:35t/p11691.001.30941.31641.3094285.57128008.84
23392006.03.02 15:50sell11701.001.31221.31521.3082
23402006.03.02 17:05t/p11701.001.30821.31521.3082306.16128315.00
23412006.03.03 08:20buy11711.001.30001.29701.3040
23422006.03.03 16:10s/l11711.001.29701.29701.3040-231.43128083.57
23432006.03.03 19:45buy11721.001.29871.29571.3027
23442006.03.06 01:10s/l11721.001.29571.29571.3027-229.50127854.07
23452006.03.06 02:20sell11731.001.29241.29541.2884
23462006.03.06 11:05s/l11731.001.29541.29541.2884-231.57127622.50
23472006.03.06 11:45buy11741.001.29431.29131.2983
23482006.03.06 14:40t/p11741.001.29831.29131.2983307.89127930.39
23492006.03.06 16:20buy11751.001.29801.29501.3020
23502006.03.07 06:45t/p11751.001.30201.29501.3020308.61128239.00
23512006.03.07 07:10sell11761.001.30511.30811.3011
23522006.03.07 11:45s/l11761.001.30811.30811.3011-229.30128009.70
23532006.03.07 16:40buy11771.001.31151.30851.3155
23542006.03.08 11:40s/l11771.001.30851.30851.3155-227.08127782.62
23552006.03.08 12:15sell11781.001.30981.31281.3058
23562006.03.09 15:40s/l11781.001.31281.31281.3058-248.67127533.95
23572006.03.09 16:20sell11791.001.31241.31541.3084
23582006.03.09 20:20s/l11791.001.31541.31541.3084-228.07127305.88
23592006.03.09 23:59sell11801.001.31391.31691.3099
23602006.03.10 15:35s/l11801.001.31691.31691.3099-234.15127071.73
23612006.03.10 17:20sell11811.001.32191.32491.3179
23622006.03.10 21:15t/p11811.001.31791.32491.3179303.76127375.49
23632006.03.13 03:35sell11821.001.31591.31891.3119
23642006.03.13 21:05t/p11821.001.31191.31891.3119304.93127680.42
23652006.03.13 21:15sell11831.001.31411.31711.3101
23662006.03.14 02:50t/p11831.001.31011.31711.3101298.83127979.26
23672006.03.14 06:20sell11841.001.31121.31421.3072
23682006.03.14 16:45t/p11841.001.30721.31421.3072306.06128285.32
23692006.03.14 20:35sell11851.001.30181.30481.2978
23702006.03.15 16:15t/p11851.001.29781.30481.2978301.54128586.86
23712006.03.15 17:35sell11861.001.30091.30391.2969
23722006.03.15 21:10t/p11861.001.29691.30391.2969308.48128895.34
23732006.03.15 22:50buy11871.001.29511.29211.2991
23742006.03.16 09:15t/p11871.001.29911.29211.2991314.31129209.65
23752006.03.16 09:35buy11881.001.29771.29471.3017
23762006.03.16 12:20s/l11881.001.29471.29471.3017-231.76128977.89
23772006.03.16 14:35buy11891.001.29571.29271.2997
23782006.03.16 15:50s/l11891.001.29271.29271.2997-232.28128745.61
23792006.03.16 16:20sell11901.001.29391.29691.2899
23802006.03.16 19:10t/p11901.001.28991.29691.2899310.29129055.90
23812006.03.16 20:20buy11911.001.28851.28551.2925
23822006.03.17 09:50t/p11911.001.29251.28551.2925311.67129367.57
23832006.03.17 11:40sell11921.001.29161.29461.2876
23842006.03.17 16:50s/l11921.001.29461.29461.2876-231.72129135.85
23852006.03.17 17:15sell11931.001.29441.29741.2904
23862006.03.17 18:05t/p11931.001.29041.29741.2904310.18129446.03
23872006.03.17 18:15sell11941.001.29261.29561.2886
23882006.03.17 19:20t/p11941.001.28861.29561.2886310.63129756.66
23892006.03.17 19:35sell11951.001.29011.29311.2861
23902006.03.20 07:20s/l11951.001.29311.29311.2861-238.68129517.99
23912006.03.20 09:10sell11961.001.29371.29671.2897
23922006.03.20 11:15t/p11961.001.28971.29671.2897310.18129828.17
23932006.03.20 12:10sell11971.001.29081.29381.2868
23942006.03.21 02:10s/l11971.001.29381.29381.2868-238.47129589.70
23952006.03.21 05:20sell11981.001.29521.29821.2912
23962006.03.21 15:40s/l11981.001.29821.29821.2912-231.04129358.66
23972006.03.21 15:50buy11991.001.29361.29061.2976
23982006.03.21 16:05t/p11991.001.29761.29061.2976307.98129666.64
23992006.03.21 18:20sell12001.001.30241.30541.2984
24002006.03.22 19:15s/l12001.001.30541.30541.2984-236.53129430.12
24012006.03.22 22:40sell12011.001.30531.30831.3013
24022006.03.23 06:20s/l12011.001.30831.30831.3013-249.55129180.57
24032006.03.23 06:50buy12021.001.30711.30411.3111
24042006.03.23 17:15t/p12021.001.31111.30411.3111303.52129484.09
24052006.03.23 18:20buy12031.001.31621.31321.3202
24062006.03.24 17:05s/l12031.001.31321.31321.3202-226.33129257.76
24072006.03.24 19:40sell12041.001.30981.31281.3058
24082006.03.28 11:10t/p12041.001.30581.31281.3058293.21129550.97
24092006.03.28 12:50buy12051.001.30311.30011.3071
24102006.03.28 15:05s/l12051.001.30011.30011.3071-230.88129320.09
24112006.03.28 15:15sell12061.001.30081.30381.2968
24122006.03.28 22:20s/l12061.001.30381.30381.2968-229.29129090.80
24132006.03.29 03:15buy12071.001.30901.30601.3130
24142006.03.30 04:50s/l12071.001.30601.30601.3130-223.14128867.66
24152006.03.30 05:50buy12081.001.30571.30271.3097
24162006.03.30 14:35s/l12081.001.30271.30271.3097-230.47128637.19
24172006.03.30 15:20buy12091.001.30121.29821.3052
24182006.03.30 16:50t/p12091.001.30521.29821.3052306.16128943.35
24192006.03.30 17:15sell12101.001.30621.30921.3022
24202006.03.30 17:35t/p12101.001.30221.30921.3022308.57129251.92
24212006.03.30 18:15sell12111.001.29861.30161.2946
24222006.03.31 10:50s/l12111.001.30161.30161.2946-237.11129014.82
24232006.03.31 12:20buy12121.001.30381.30081.3078
24242006.03.31 16:50t/p12121.001.30781.30081.3078305.81129320.63
24252006.03.31 16:50sell12131.001.30801.31101.3040
24262006.03.31 17:05t/p12131.001.30401.31101.3040306.85129627.48
24272006.03.31 17:20sell12141.001.30501.30801.3010
24282006.04.03 06:05s/l12141.001.30801.30801.3010-236.02129391.46
24292006.04.03 07:20sell12151.001.30911.31211.3051
24302006.04.03 07:45s/l12151.001.31211.31211.3051-228.39129163.07
24312006.04.03 09:20sell12161.001.31191.31491.3079
24322006.04.03 17:05t/p12161.001.30791.31491.3079305.88129468.95
24332006.04.03 18:10sell12171.001.30581.30881.3018
24342006.04.04 10:35t/p12171.001.30181.30881.3018300.71129769.67
24352006.04.04 11:20buy12181.001.30041.29741.3044
24362006.04.04 14:40s/l12181.001.29741.29741.3044-231.36129538.31
24372006.04.04 15:10sell12191.001.29691.29991.2929
24382006.04.04 15:15t/p12191.001.29291.29991.2929309.45129847.76
24392006.04.04 17:10buy12201.001.28761.28461.2916
24402006.04.04 19:15t/p12201.001.29161.28461.2916309.67130157.43
24412006.04.04 20:20sell12211.001.29041.29341.2864
24422006.04.05 08:10t/p12211.001.28641.29341.2864304.26130461.69
24432006.04.05 09:20buy12221.001.28821.28521.2922
24442006.04.05 10:10s/l12221.001.28521.28521.2922-233.59130228.10
24452006.04.05 10:15sell12231.001.28731.29031.2833
24462006.04.05 15:50t/p12231.001.28331.29031.2833311.70130539.80
24472006.04.05 16:20buy12241.001.28381.28081.2878
24482006.04.06 12:10s/l12241.001.28081.28081.2878-227.66130312.14
24492006.04.06 12:15sell12251.001.28221.28521.2782
24502006.04.06 15:35s/l12251.001.28521.28521.2782-233.06130079.08
24512006.04.06 15:50buy12261.001.28221.27921.2862
24522006.04.06 15:59t/p12261.001.28621.27921.2862310.73130389.81
24532006.04.06 16:20buy12271.001.28671.28371.2907
24542006.04.06 16:50t/p12271.001.29071.28371.2907309.77130699.58
24552006.04.06 17:15sell12281.001.29131.29431.2873
24562006.04.07 10:05s/l12281.001.29431.29431.2873-238.36130461.23
24572006.04.07 11:20sell12291.001.29441.29741.2904
24582006.04.07 15:35t/p12291.001.29041.29741.2904310.39130771.62
24592006.04.07 15:40sell12301.001.29441.29741.2904
24602006.04.07 15:45t/p12301.001.29041.29741.2904310.01131081.63
24612006.04.07 16:20buy12311.001.29081.28781.2948
24622006.04.07 16:20t/p12311.001.29481.28781.2948308.50131390.13
24632006.04.07 18:20sell12321.001.30181.30481.2978
24642006.04.10 10:10t/p12321.001.29781.30481.2978301.48131691.61
24652006.04.10 10:20sell12331.001.29861.30161.2946
24662006.04.10 14:45s/l12331.001.30161.30161.2946-230.34131461.27
24672006.04.10 16:50sell12341.001.30251.30551.2985
24682006.04.10 19:20s/l12341.001.30551.30551.2985-229.73131231.54
24692006.04.10 21:10sell12351.001.30521.30821.3012
24702006.04.11 00:50t/p12351.001.30121.30821.3012300.66131532.21
24712006.04.11 09:20sell12361.001.30081.30381.2968
24722006.04.11 15:10s/l12361.001.30381.30381.2968-229.99131302.22
24732006.04.11 15:45buy12371.001.30201.29901.3060
24742006.04.11 17:15s/l12371.001.29901.29901.3060-230.95131071.27
24752006.04.11 17:15buy12381.001.29931.29631.3033
24762006.04.12 02:45s/l12381.001.29631.29631.3033-229.36130841.91
24772006.04.12 10:15sell12391.001.29701.30001.2930
24782006.04.12 15:35s/l12391.001.30001.30001.2930-230.67130611.24
24792006.04.12 16:20sell12401.001.30181.30481.2978
24802006.04.12 17:05t/p12401.001.29781.30481.2978308.40130919.64
24812006.04.12 17:15sell12411.001.29941.30241.2954
24822006.04.17 03:10t/p12411.001.29541.30241.2954275.68131195.32
24832006.04.17 06:20sell12421.001.29071.29371.2867
24842006.04.17 14:45t/p12421.001.28671.29371.2867311.43131506.75
24852006.04.17 16:20buy12431.001.28131.27831.2853
24862006.04.17 17:35s/l12431.001.27831.27831.2853-234.78131271.97
24872006.04.17 18:20buy12441.001.27661.27361.2806
24882006.04.18 09:40t/p12441.001.28061.27361.2806314.52131586.49
24892006.04.18 10:50sell12451.001.28101.28401.2770
24902006.04.18 12:10t/p12451.001.27701.28401.2770313.56131900.05
24912006.04.18 12:20sell12461.001.28061.28361.2766
24922006.04.18 12:20t/p12461.001.27661.28361.2766313.52132213.57
24932006.04.18 15:10buy12471.001.27591.27291.2799
24942006.04.18 15:35s/l12471.001.27291.27291.2799-236.03131977.54
24952006.04.18 17:15buy12481.001.27251.26951.2765
24962006.04.18 18:20t/p12481.001.27651.26951.2765313.30132290.84
24972006.04.18 19:20sell12491.001.27611.27911.2721
24982006.04.18 21:15t/p12491.001.27211.27911.2721314.64132605.48
24992006.04.18 22:50buy12501.001.27211.26911.2761
25002006.04.18 23:50s/l12501.001.26911.26911.2761-236.57132368.91
25012006.04.19 04:20sell12511.001.26891.27191.2649
25022006.04.19 14:15s/l12511.001.27191.27191.2649-235.87132133.04
25032006.04.19 15:20sell12521.001.27151.27451.2675
25042006.04.19 15:50s/l12521.001.27451.27451.2675-235.39131897.65
25052006.04.19 16:35buy12531.001.27251.26951.2765
25062006.04.19 18:20s/l12531.001.26951.26951.2765-236.39131661.26
25072006.04.19 18:35sell12541.001.27151.27451.2675
25082006.04.19 19:15t/p12541.001.26751.27451.2675315.66131976.92
25092006.04.19 21:20sell12551.001.26661.26961.2626
25102006.04.20 03:35s/l12551.001.26961.26961.2626-256.48131720.44
25112006.04.20 04:40buy12561.001.26881.26581.2728
25122006.04.20 09:40t/p12561.001.27281.26581.2728314.24132034.68
25132006.04.20 10:20buy12571.001.27201.26901.2760
25142006.04.20 13:45t/p12571.001.27601.26901.2760313.40132348.08
25152006.04.20 14:35buy12581.001.27501.27201.2790
25162006.04.20 17:40t/p12581.001.27901.27201.2790312.57132660.65
25172006.04.20 20:40buy12591.001.27741.27441.2814
25182006.04.21 02:45t/p12591.001.28141.27441.2814314.20132974.85
25192006.04.21 03:20sell12601.001.27961.28261.2756
25202006.04.21 11:05t/p12601.001.27561.28261.2756313.82133288.67
25212006.04.21 13:20sell12611.001.27781.28081.2738
25222006.04.21 14:05s/l12611.001.28081.28081.2738-234.19133054.48
25232006.04.21 14:35buy12621.001.27921.27621.2832
25242006.04.21 17:35s/l12621.001.27621.27621.2832-235.59132818.89
25252006.04.21 17:45sell12631.001.27841.28141.2744
25262006.04.21 18:05t/p12631.001.27441.28141.2744314.30133133.19
25272006.04.21 20:10buy12641.001.27571.27271.2797
25282006.04.24 01:00s/l12641.001.27271.27271.2797-233.81132899.38
25292006.04.24 10:20buy12651.001.26971.26671.2737
25302006.04.24 17:20t/p12651.001.27371.26671.2737313.82133213.20
25312006.04.24 17:50sell12661.001.27311.27611.2691
25322006.04.24 19:15t/p12661.001.26911.27611.2691315.40133528.60
25332006.04.24 20:20sell12671.001.26791.27091.2639
25342006.04.25 06:10s/l12671.001.27091.27091.2639-242.75133285.86
25352006.04.25 08:45buy12681.001.26931.26631.2733
25362006.04.25 15:20s/l12681.001.26631.26631.2733-237.10133048.76
25372006.04.25 16:40sell12691.001.26661.26961.2626
25382006.04.25 17:05s/l12691.001.26961.26961.2626-235.61132813.15
25392006.04.25 18:20sell12701.001.26941.27241.2654
25402006.04.26 11:50s/l12701.001.27241.27241.2654-242.42132570.73
25412006.04.26 12:15sell12711.001.27181.27481.2678
25422006.04.26 16:15t/p12711.001.26781.27481.2678315.53132886.26
25432006.04.26 17:20sell12721.001.27111.27411.2671
25442006.04.26 19:15t/p12721.001.26711.27411.2671315.71133201.97
25452006.04.26 19:15buy12731.001.26701.26401.2710
25462006.04.26 20:35t/p12731.001.27101.26401.2710314.52133516.49
25472006.04.27 00:35buy12741.001.27031.26731.2743
25482006.04.27 14:50t/p12741.001.27431.26731.2743313.78133830.27
25492006.04.27 15:15sell12751.001.27421.27721.2702
25502006.04.27 17:10t/p12751.001.27021.27721.2702315.23134145.50
25512006.04.27 18:20buy12761.001.25931.25631.2633
25522006.04.27 18:40t/p12761.001.26331.25631.2633316.60134462.10
25532006.04.27 21:50sell12771.001.25991.26291.2559
25542006.04.28 11:10t/p12771.001.25591.26291.2559311.87134773.98
25552006.04.28 12:15buy12781.001.25251.24951.2565
25562006.04.28 12:50s/l12781.001.24951.24951.2565-240.23134533.75
25572006.04.28 15:45sell12791.001.25331.25631.2493
25582006.04.28 16:50t/p12791.001.24931.25631.2493320.95134854.70
25592006.04.28 17:35sell12801.001.24691.24991.2429
25602006.04.28 18:15t/p12801.001.24291.24991.2429322.82135177.52
25612006.04.28 19:35sell12811.001.24141.24441.2374
25622006.05.01 15:20t/p12811.001.23741.24441.2374317.01135494.53
25632006.05.01 17:20buy12821.001.23151.22851.2355
25642006.05.01 17:35t/p12821.001.23551.22851.2355323.42135817.95
25652006.05.01 17:45buy12831.001.23151.22851.2355
25662006.05.01 17:59t/p12831.001.23551.22851.2355323.47136141.42
25672006.05.01 18:10buy12841.001.23551.23251.2395
25682006.05.01 22:05t/p12841.001.23951.23251.2395321.90136463.32
25692006.05.01 23:20sell12851.001.24131.24431.2373
25702006.05.02 09:50s/l12851.001.24431.24431.2373-247.73136215.60
25712006.05.02 09:50sell12861.001.24461.24761.2406
25722006.05.02 10:35t/p12861.001.24061.24761.2406322.48136538.08
25732006.05.02 11:15sell12871.001.24231.24531.2383
25742006.05.02 11:35t/p12871.001.23831.24531.2383323.18136861.26
25752006.05.02 13:35sell12881.001.23591.23891.2319
25762006.05.03 09:05t/p12881.001.23191.23891.2319318.03137179.29
25772006.05.03 09:10sell12891.001.23441.23741.2304
25782006.05.03 09:50t/p12891.001.23041.23741.2304325.29137504.58
25792006.05.03 10:20buy12901.001.23081.22781.2348
25802006.05.03 10:35t/p12901.001.23481.22781.2348323.34137827.92
25812006.05.03 11:20sell12911.001.23711.24011.2331
25822006.05.03 19:20t/p12911.001.23311.24011.2331324.47138152.39
25832006.05.03 20:10buy12921.001.23411.23111.2381
25842006.05.04 06:45t/p12921.001.23811.23111.2381329.33138481.72
25852006.05.04 07:50sell12931.001.23911.24211.2351
25862006.05.04 09:35s/l12931.001.24211.24211.2351-241.53138240.19
25872006.05.04 10:20sell12941.001.24201.24501.2380
25882006.05.04 15:35t/p12941.001.23801.24501.2380323.75138563.94
25892006.05.04 15:50sell12951.001.24041.24341.2364
25902006.05.04 16:10t/p12951.001.23641.24341.2364323.57138887.51
25912006.05.04 16:15sell12961.001.23891.24191.2349
25922006.05.04 17:15t/p12961.001.23491.24191.2349323.99139211.50
25932006.05.04 18:20buy12971.001.22861.22561.2326
25942006.05.04 19:05t/p12971.001.23261.22561.2326324.52139536.02
25952006.05.04 19:20buy12981.001.22961.22661.2336
25962006.05.04 21:05s/l12981.001.22661.22661.2336-244.80139291.22
25972006.05.05 00:20sell12991.001.22891.23191.2249
25982006.05.05 12:45s/l12991.001.23191.23191.2249-243.53139047.69
25992006.05.05 12:45sell13001.001.23161.23461.2276
26002006.05.05 15:45t/p13001.001.22761.23461.2276327.42139375.11
26012006.05.05 16:20sell13011.001.22551.22851.2215
26022006.05.08 11:40t/p13011.001.22151.22851.2215320.90139696.02
26032006.05.08 13:20sell13021.001.22071.22371.2167
26042006.05.08 16:45s/l13021.001.22371.22371.2167-244.72139451.30
26052006.05.08 17:35buy13031.001.22631.22331.2303
26062006.05.09 09:50t/p13031.001.23031.22331.2303327.13139778.43
26072006.05.09 10:15sell13041.001.23111.23411.2271
26082006.05.09 15:20t/p13041.001.22711.23411.2271326.03140104.46
26092006.05.09 18:20sell13051.001.22081.22381.2168
26102006.05.10 09:50t/p13051.001.21681.22381.2168322.20140426.66
26112006.05.10 12:20sell13061.001.21911.22211.2151
26122006.05.10 21:10s/l13061.001.22211.22211.2151-245.46140181.20
26132006.05.10 21:45buy13071.001.21611.21311.2201
26142006.05.10 21:50s/l13071.001.21311.21311.2201-247.41139933.79
26152006.05.10 22:20sell13081.001.21611.21911.2121
26162006.05.11 00:20s/l13081.001.21911.21911.2121-266.29139667.51
26172006.05.11 00:20buy13091.001.21831.21531.2223
26182006.05.11 04:10t/p13091.001.22231.21531.2223327.01139994.52
26192006.05.11 08:20buy13101.001.22361.22061.2276
26202006.05.11 10:05t/p13101.001.22761.22061.2276325.47140319.99
26212006.05.11 10:10buy13111.001.22421.22121.2282
26222006.05.11 10:20t/p13111.001.22821.22121.2282325.50140645.49
26232006.05.11 11:20sell13121.001.23031.23331.2263
26242006.05.11 13:35t/p13121.001.22631.23331.2263326.29140971.78
26252006.05.11 13:40sell13131.001.22711.23011.2231
26262006.05.11 15:40t/p13131.001.22311.23011.2231327.79141299.57
26272006.05.11 18:20buy13141.001.21371.21071.2177
26282006.05.11 18:50s/l13141.001.21071.21071.2177-248.02141051.55
26292006.05.11 19:15buy13151.001.21021.20721.2142
26302006.05.12 09:15s/l13151.001.20721.20721.2142-246.38140805.17
26312006.05.12 09:35sell13161.001.20991.21291.2059
26322006.05.12 10:20t/p13161.001.20591.21291.2059331.95141137.12
26332006.05.12 13:15buy13171.001.19991.19691.2039
26342006.05.12 15:50t/p13171.001.20391.19691.2039331.43141468.55
26352006.05.12 15:59buy13181.001.19951.19651.2035
26362006.05.12 16:15t/p13181.001.20351.19651.2035332.20141800.75
26372006.05.12 17:50sell13191.001.20461.20761.2006
26382006.05.12 19:50t/p13191.001.20061.20761.2006333.19142133.94
26392006.05.15 04:20sell13201.001.19741.20041.1934
26402006.05.15 09:35s/l13201.001.20041.20041.1934-249.75141884.19
26412006.05.15 12:20sell13211.001.20891.21191.2049
26422006.05.15 19:50s/l13211.001.21191.21191.2049-247.38141636.81
26432006.05.15 20:50sell13221.001.21171.21471.2077
26442006.05.16 06:50t/p13221.001.20771.21471.2077324.57141961.38
26452006.05.16 08:15buy13231.001.20911.20611.2131
26462006.05.16 10:45t/p13231.001.21311.20611.2131329.68142291.06
26472006.05.16 10:59buy13241.001.21011.20711.2141
26482006.05.16 12:10t/p13241.001.21411.20711.2141328.81142619.87
26492006.05.16 13:45sell13251.001.21311.21611.2091
26502006.05.16 15:40t/p13251.001.20911.21611.2091331.10142950.97
26512006.05.16 16:10buy13261.001.20671.20371.2107
26522006.05.16 18:05t/p13261.001.21071.20371.2107330.31143281.28
26532006.05.16 18:10buy13271.001.20741.20441.2114
26542006.05.16 18:15t/p13271.001.21141.20441.2114329.97143611.25
26552006.05.16 19:20sell13281.001.21191.21491.2079
26562006.05.16 21:20t/p13281.001.20791.21491.2079331.32143942.57
26572006.05.17 04:20sell13291.001.20871.21171.2047
26582006.05.17 06:40t/p13291.001.20471.21171.2047332.09144274.66
26592006.05.17 11:20buy13301.001.20211.19911.2061
26602006.05.17 15:50t/p13301.001.20611.19911.2061331.54144606.20
26612006.05.17 15:50sell13311.001.20651.20951.2025
26622006.05.17 17:20s/l13311.001.20951.20951.2025-247.39144358.81
26632006.05.17 21:15buy13321.001.21661.21361.2206
26642006.05.17 22:05s/l13321.001.21361.21361.2206-247.20144111.61
26652006.05.17 22:15sell13331.001.21471.21771.2107
26662006.05.18 10:35t/p13331.001.21071.21771.2107310.26144421.88
26672006.05.18 12:10buy13341.001.21071.20771.2147
26682006.05.18 14:50t/p13341.001.21471.20771.2147329.30144751.18
26692006.05.18 14:50sell13351.001.21471.21771.2107
26702006.05.18 16:35t/p13351.001.21071.21771.2107330.58145081.76
26712006.05.18 17:20buy13361.001.20861.20561.2126
26722006.05.18 17:40t/p13361.001.21261.20561.2126329.76145411.52
26732006.05.18 17:50buy13371.001.20871.20571.2127
26742006.05.18 18:45t/p13371.001.21271.20571.2127329.81145741.33
26752006.05.18 18:50buy13381.001.20971.20671.2137
26762006.05.18 19:10t/p13381.001.21371.20671.2137329.49146070.82
26772006.05.18 19:10sell13391.001.21401.21701.2100
26782006.05.18 19:20t/p13391.001.21001.21701.2100330.71146401.53
26792006.05.19 00:15sell13401.001.20591.20891.2019
26802006.05.19 06:40s/l13401.001.20891.20891.2019-248.03146153.50
26812006.05.19 12:15sell13411.001.21761.22061.2136
26822006.05.19 12:45s/l13411.001.22061.22061.2136-245.56145907.94
26832006.05.19 13:20buy13421.001.22051.21751.2245
26842006.05.19 20:15s/l13421.001.21751.21751.2245-246.43145661.51
26852006.05.19 20:15buy13431.001.21771.21471.2217
26862006.05.22 08:45t/p13431.001.22171.21471.2217329.50145991.01
26872006.05.22 09:20sell13441.001.22211.22511.2181
26882006.05.22 10:35t/p13441.001.21811.22511.2181328.79146319.80
26892006.05.22 11:15sell13451.001.21811.22111.2141
26902006.05.22 13:10t/p13451.001.21411.22111.2141329.78146649.58
26912006.05.22 15:10buy13461.001.21501.21201.2190
26922006.05.22 16:59s/l13461.001.21201.21201.2190-247.55146402.03
26932006.05.22 19:20buy13471.001.20481.20181.2088
26942006.05.22 21:05s/l13471.001.20181.20181.2088-249.69146152.34
26952006.05.22 22:20buy13481.001.20351.20051.2075
26962006.05.23 10:40t/p13481.001.20751.20051.2075333.40146485.74
26972006.05.23 11:50sell13491.001.20851.21151.2045
26982006.05.23 16:05s/l13491.001.21151.21151.2045-247.58146238.16
26992006.05.23 16:15buy13501.001.20821.20521.2122
27002006.05.23 16:50t/p13501.001.21221.20521.2122329.92146568.08
27012006.05.23 17:20sell13511.001.21141.21441.2074
27022006.05.23 17:35t/p13511.001.20741.21441.2074331.40146899.48
27032006.05.23 18:45buy13521.001.20741.20441.2114
27042006.05.24 00:45t/p13521.001.21141.20441.2114332.23147231.71
27052006.05.24 01:35buy13531.001.21191.20891.2159
27062006.05.24 03:20s/l13531.001.20891.20891.2159-248.26146983.45
27072006.05.24 03:35sell13541.001.21091.21391.2069
27082006.05.24 10:50t/p13541.001.20691.21391.2069331.43147314.88
27092006.05.24 12:45buy13551.001.20581.20281.2098
27102006.05.24 15:40s/l13551.001.20281.20281.2098-249.50147065.38
27112006.05.24 17:15buy13561.001.20911.20611.2131
27122006.05.24 17:20t/p13561.001.21311.20611.2131329.00147394.38
27132006.05.24 18:10sell13571.001.21791.22091.2139
27142006.05.26 06:15s/l13571.001.22091.22091.2139-272.50147121.88
27152006.05.26 10:15buy13581.001.21841.21541.2224
27162006.05.26 10:45s/l13581.001.21541.21541.2224-246.87146875.01
27172006.05.26 11:30sell13591.001.21561.21861.2116
27182006.05.26 15:15s/l13591.001.21861.21861.2116-246.02146628.99
27192006.05.26 15:35buy13601.001.21591.21291.2199
27202006.05.26 16:20t/p13601.001.21991.21291.2199327.76146956.75
27212006.05.26 17:15buy13611.001.22521.22221.2292
27222006.05.26 17:20t/p13611.001.22921.22221.2292325.25147282.00
27232006.05.26 21:40sell13621.001.22691.22991.2229
27242006.05.29 12:10t/p13621.001.22291.22991.2229320.34147602.34
27252006.05.30 00:20sell13631.001.22491.22791.2209
27262006.05.30 05:50t/p13631.001.22091.22791.2209328.06147930.40
27272006.05.30 08:45sell13641.001.21811.22111.2141
27282006.05.30 10:20t/p13641.001.21411.22111.2141330.11148260.51
27292006.05.30 11:45buy13651.001.21311.21011.2171
27302006.05.30 12:40s/l13651.001.21011.21011.2171-247.97148012.54
27312006.05.30 15:15sell13661.001.21461.21761.2106
27322006.05.30 15:50s/l13661.001.21761.21761.2106-246.28147766.26
27332006.05.30 16:20sell13671.001.21671.21971.2127
27342006.05.30 16:35t/p13671.001.21271.21971.2127330.36148096.62
27352006.05.30 17:10sell13681.001.21181.21481.2078
27362006.05.30 17:20t/p13681.001.20781.21481.2078331.40148428.02
27372006.05.30 18:20buy13691.001.20871.20571.2127
27382006.05.31 02:05t/p13691.001.21271.20571.2127331.93148759.95
27392006.05.31 03:30buy13701.001.21251.20951.2165
27402006.05.31 09:20s/l13701.001.20951.20951.2165-248.10148511.85
27412006.05.31 09:40sell13711.001.21091.21391.2069
27422006.05.31 15:45s/l13711.001.21391.21391.2069-247.14148264.71
27432006.05.31 16:20sell13721.001.21331.21631.2093
27442006.05.31 17:50s/l13721.001.21631.21631.2093-246.61148018.10
27452006.05.31 18:15sell13731.001.21501.21801.2110
27462006.05.31 21:40s/l13731.001.21801.21801.2110-246.12147771.98
27472006.06.01 00:20sell13741.001.21921.22221.2152
27482006.06.01 05:45s/l13741.001.22221.22221.2152-245.42147526.56
27492006.06.01 10:40buy13751.001.22171.21871.2257
27502006.06.01 14:20t/p13751.001.22571.21871.2257326.16147852.72
27512006.06.01 15:35buy13761.001.22591.22291.2299
27522006.06.01 17:05s/l13761.001.22291.22291.2299-245.40147607.32
27532006.06.01 17:10sell13771.001.22731.23031.2233
27542006.06.01 17:20t/p13771.001.22331.23031.2233327.04147934.36
27552006.06.01 19:15buy13781.001.21911.21611.2231
27562006.06.02 15:30s/l13781.001.21611.21611.2231-245.01147689.35
27572006.06.02 16:20sell13791.001.20941.21241.2054
27582006.06.02 17:50t/p13791.001.20541.21241.2054331.84148021.19
27592006.06.02 18:20buy13801.001.20611.20311.2101
27602006.06.05 11:50s/l13801.001.20311.20311.2101-247.17147774.02
27612006.06.05 11:50buy13811.001.20341.20041.2074
27622006.06.05 23:20t/p13811.001.20741.20041.2074331.26148105.28
27632006.06.06 02:20sell13821.001.20861.21161.2046
27642006.06.06 10:20t/p13821.001.20461.21161.2046332.14148437.42
27652006.06.06 10:35sell13831.001.20581.20881.2018
27662006.06.06 13:15s/l13831.001.20881.20881.2018-247.54148189.88
27672006.06.06 16:20sell13841.001.21551.21851.2115
27682006.06.07 09:50s/l13841.001.21851.21851.2115-252.47147937.42
27692006.06.07 10:20sell13851.001.21991.22291.2159
27702006.06.07 16:40s/l13851.001.22291.22291.2159-245.02147692.40
27712006.06.07 17:20sell13861.001.22351.22651.2195
27722006.06.07 19:20t/p13861.001.21951.22651.2195328.08148020.48
27732006.06.07 19:35sell13871.001.22021.22321.2162
27742006.06.08 10:05s/l13871.001.22321.22321.2162-265.12147755.36
27752006.06.08 11:20sell13881.001.22431.22731.2203
27762006.06.08 15:10s/l13881.001.22731.22731.2203-244.10147511.26
27772006.06.08 17:20sell13891.001.23531.23831.2313
27782006.06.08 19:15t/p13891.001.23131.23831.2313324.96147836.22
27792006.06.08 21:20sell13901.001.23351.23651.2295
27802006.06.09 15:05t/p13901.001.22951.23651.2295318.70148154.92
27812006.06.09 15:15sell13911.001.23211.23511.2281
27822006.06.09 15:40s/l13911.001.23511.23511.2281-242.60147912.32
27832006.06.09 17:15sell13921.001.23031.23331.2263
27842006.06.12 01:00s/l13921.001.23331.23331.2263-249.80147662.53
27852006.06.12 06:50sell13931.001.23331.23631.2293
27862006.06.12 14:40s/l13931.001.23631.23631.2293-242.66147419.87
27872006.06.12 15:20buy13941.001.23501.23201.2390
27882006.06.12 16:05s/l13941.001.23201.23201.2390-243.51147176.36
27892006.06.12 16:10sell13951.001.23441.23741.2304
27902006.06.13 19:40s/l13951.001.23741.23741.2304-249.19146927.17
27912006.06.13 21:45sell13961.001.23911.24211.2351
27922006.06.14 09:15t/p13961.001.23511.24211.2351317.32147244.50
27932006.06.14 10:45buy13971.001.23321.23021.2372
27942006.06.14 15:40t/p13971.001.23721.23021.2372323.13147567.63
27952006.06.14 16:20sell13981.001.23791.24091.2339
27962006.06.14 16:20t/p13981.001.23391.24091.2339325.87147893.50
27972006.06.14 17:20sell13991.001.22921.23221.2252
27982006.06.14 21:50s/l13991.001.23221.23221.2252-243.39147650.11
27992006.06.14 22:20sell14001.001.23231.23531.2283
28002006.06.15 16:20t/p14001.001.22831.23531.2283306.06147956.17
28012006.06.15 18:15buy14011.001.22981.22681.2338
28022006.06.16 11:20s/l14011.001.22681.22681.2338-242.38147713.79
28032006.06.16 11:20sell14021.001.22841.23141.2244
28042006.06.16 16:10s/l14021.001.23141.23141.2244-243.49147470.30
28052006.06.16 17:20sell14031.001.23421.23721.2302
28062006.06.16 21:50t/p14031.001.23021.23721.2302325.23147795.53
28072006.06.19 02:50sell14041.001.23171.23471.2277
28082006.06.19 04:20s/l14041.001.23471.23471.2277-242.53147553.00
28092006.06.19 09:20buy14051.001.23491.23191.2389
28102006.06.19 15:10t/p14051.001.23891.23191.2389322.66147875.66
28112006.06.19 17:20buy14061.001.24101.23801.2450
28122006.06.20 10:15s/l14061.001.23801.23801.2450-240.15147635.51
28132006.06.20 10:45sell14071.001.23951.24251.2355
28142006.06.20 13:10s/l14071.001.24251.24251.2355-241.45147394.06
28152006.06.20 13:10sell14081.001.24221.24521.2382
28162006.06.20 20:05t/p14081.001.23821.24521.2382323.33147717.39
28172006.06.21 00:15sell14091.001.23921.24221.2352
28182006.06.21 05:20t/p14091.001.23521.24221.2352323.89148041.28
28192006.06.21 06:20buy14101.001.23451.23151.2385
28202006.06.21 20:40s/l14101.001.23151.23151.2385-243.61147797.67
28212006.06.22 09:20sell14111.001.23331.23631.2293
28222006.06.22 10:40s/l14111.001.23631.23631.2293-242.62147555.05
28232006.06.22 11:20sell14121.001.23731.24031.2333
28242006.06.22 13:40s/l14121.001.24031.24031.2333-241.86147313.19
28252006.06.22 15:35buy14131.001.24151.23851.2455
28262006.06.23 11:45t/p14131.001.24551.23851.2455323.09147636.28
28272006.06.23 12:20sell14141.001.24621.24921.2422
28282006.06.23 14:45s/l14141.001.24921.24921.2422-239.90147396.38
28292006.06.23 16:20sell14151.001.25101.25401.2470
28302006.06.23 17:05t/p14151.001.24701.25401.2470320.90147717.28
28312006.06.23 17:10sell14161.001.24861.25161.2446
28322006.06.26 10:10t/p14161.001.24461.25161.2446314.95148032.24
28332006.06.26 10:20sell14171.001.24761.25061.2436
28342006.06.26 10:30t/p14171.001.24361.25061.2436321.65148353.89
28352006.06.26 11:35sell14181.001.24451.24751.2405
28362006.06.26 18:15s/l14181.001.24751.24751.2405-240.41148113.48
28372006.06.26 18:35buy14191.001.24591.24291.2499
28382006.06.26 20:20s/l14191.001.24291.24291.2499-241.59147871.89
28392006.06.27 03:20buy14201.001.24061.23761.2446
28402006.06.27 11:20t/p14201.001.24461.23761.2446321.18148193.07
28412006.06.27 15:10sell14211.001.24711.25011.2431
28422006.06.27 16:20t/p14211.001.24311.25011.2431321.88148514.95
28432006.06.27 18:40sell14221.001.24271.24571.2387
28442006.06.28 10:20s/l14221.001.24571.24571.2387-247.52148267.43
28452006.06.28 11:35buy14231.001.24411.24111.2481
28462006.06.28 17:40t/p14231.001.24811.24111.2481320.23148587.66
28472006.06.28 18:20sell14241.001.24811.25111.2441
28482006.06.29 21:10t/p14241.001.24411.25111.2441301.64148889.31
28492006.06.30 07:15sell14251.001.23341.23641.2294
28502006.06.30 15:35t/p14251.001.22941.23641.2294326.08149215.39
28512006.06.30 16:15sell14261.001.22891.23191.2249
28522006.06.30 18:10t/p14261.001.22491.23191.2249326.71149542.10
28532006.06.30 18:10buy14271.001.22431.22131.2283
28542006.07.05 08:50s/l14271.001.22131.22131.2283-239.25149302.85
28552006.07.05 09:20buy14281.001.22041.21741.2244
28562006.07.05 09:35t/p14281.001.22441.21741.2244326.16149629.01
28572006.07.05 10:15buy14291.001.22561.22261.2296
28582006.07.05 10:50t/p14291.001.22961.22261.2296325.31149954.32
28592006.07.05 11:15sell14301.001.22921.23221.2252
28602006.07.05 14:50t/p14301.001.22521.23221.2252326.53150280.85
28612006.07.05 18:20sell14311.001.23451.23751.2305
28622006.07.06 09:35t/p14311.001.23051.23751.2305304.88150585.73
28632006.07.06 13:45sell14321.001.23231.23531.2283
28642006.07.06 15:50t/p14321.001.22831.23531.2283326.02150911.75
28652006.07.06 17:35sell14331.001.23041.23341.2264
28662006.07.07 15:10t/p14331.001.22641.23341.2264319.73151231.49
28672006.07.07 15:20sell14341.001.22851.23151.2245
28682006.07.07 15:20t/p14341.001.22451.23151.2245326.80151558.29
28692006.07.07 17:15buy14351.001.22141.21841.2254
28702006.07.10 12:05t/p14351.001.22541.21841.2254328.51151886.80
28712006.07.10 16:20sell14361.001.23071.23371.2267
28722006.07.11 20:45t/p14361.001.22671.23371.2267319.33152206.13
28732006.07.12 01:20sell14371.001.22691.22991.2229
28742006.07.12 11:50s/l14371.001.22991.22991.2229-243.88151962.25
28752006.07.12 12:15sell14381.001.22941.23241.2254
28762006.07.12 15:45s/l14381.001.23241.23241.2254-242.88151719.37
28772006.07.12 19:10sell14391.001.23481.23781.2308
28782006.07.13 10:20t/p14391.001.23081.23781.2308305.07152024.45
28792006.07.13 11:20buy14401.001.22891.22591.2329
28802006.07.13 18:05t/p14401.001.23291.22591.2329324.26152348.71
28812006.07.13 19:20sell14411.001.23281.23581.2288
28822006.07.13 21:45t/p14411.001.22881.23581.2288325.57152674.28
28832006.07.14 06:50sell14421.001.23111.23411.2271
28842006.07.14 09:05s/l14421.001.23411.23411.2271-243.06152431.22
28852006.07.14 10:35buy14431.001.23241.22941.2364
28862006.07.14 16:50t/p14431.001.23641.22941.2364323.21152754.43
28872006.07.14 17:15sell14441.001.23721.24021.2332
28882006.07.17 11:05s/l14441.001.24021.24021.2332-248.53152505.90
28892006.07.17 13:10sell14451.001.24651.24951.2425
28902006.07.17 16:05s/l14451.001.24951.24951.2425-240.10152265.80
28912006.07.17 16:35buy14461.001.24661.24361.2506
28922006.07.18 16:40t/p14461.001.25061.24361.2506321.99152587.79
28932006.07.18 16:40sell14471.001.25081.25381.2468
28942006.07.18 17:05s/l14471.001.25381.25381.2468-239.27152348.52
28952006.07.18 19:10sell14481.001.25281.25581.2488
28962006.07.19 11:50s/l14481.001.25581.25581.2488-245.57152102.96
28972006.07.19 12:20sell14491.001.25521.25821.2512
28982006.07.19 15:45s/l14491.001.25821.25821.2512-238.15151864.81
28992006.07.19 19:50sell14501.001.24961.25261.2456
29002006.07.19 20:50t/p14501.001.24561.25261.2456321.24152186.05
29012006.07.19 21:20buy14511.001.24521.24221.2492
29022006.07.20 14:20s/l14511.001.24221.24221.2492-234.94151951.11
29032006.07.20 15:30sell14521.001.24301.24601.2390
29042006.07.21 11:40t/p14521.001.23901.24601.2390316.17152267.28
29052006.07.21 16:15sell14531.001.23811.24111.2341
29062006.07.24 04:20s/l14531.001.24111.24111.2341-248.23152019.06
29072006.07.24 10:15sell14541.001.24421.24721.2402
29082006.07.24 11:20s/l14541.001.24721.24721.2402-240.43151778.63
29092006.07.24 12:20sell14551.001.24751.25051.2435
29102006.07.25 09:20t/p14551.001.24351.25051.2435315.13152093.76
29112006.07.25 09:35sell14561.001.24371.24671.2397
29122006.07.25 17:20s/l14561.001.24671.24671.2397-240.13151853.63
29132006.07.25 19:35buy14571.001.25281.24981.2568
29142006.07.26 16:10s/l14571.001.24981.24981.2568-237.85151615.78
29152006.07.26 16:15sell14581.001.25131.25431.2473
29162006.07.26 19:35t/p14581.001.24731.25431.2473321.05151936.83
29172006.07.26 20:50buy14591.001.24511.24211.2491
29182006.07.26 21:15s/l14591.001.24211.24211.2491-241.70151695.13
29192006.07.27 02:15sell14601.001.24141.24441.2374
29202006.07.27 10:15t/p14601.001.23741.24441.2374323.57152018.70
29212006.07.27 11:45buy14611.001.23671.23371.2407
29222006.07.27 16:05s/l14611.001.23371.23371.2407-243.62151775.08
29232006.07.27 16:20sell14621.001.23591.23891.2319
29242006.07.27 16:20t/p14621.001.23191.23891.2319324.73152099.81
29252006.07.27 17:20sell14631.001.23431.23731.2303
29262006.07.27 18:05s/l14631.001.23731.23731.2303-242.33151857.48
29272006.07.27 18:35buy14641.001.23481.23181.2388
29282006.07.27 21:15t/p14641.001.23881.23181.2388322.79152180.27
29292006.07.27 22:30buy14651.001.23831.23531.2423
29302006.07.28 15:35s/l14651.001.23531.23531.2423-240.96151939.31
29312006.07.28 18:20buy14661.001.23131.22831.2353
29322006.07.31 15:50s/l14661.001.22831.22831.2353-242.13151697.18
29332006.07.31 17:20sell14671.001.23141.23441.2274
29342006.08.01 07:45s/l14671.001.23441.23441.2274-249.71151447.47
29352006.08.01 15:15buy14681.001.23101.22801.2350
29362006.08.01 17:15t/p14681.001.23501.22801.2350323.49151770.96
29372006.08.01 18:20sell14691.001.23571.23871.2317
29382006.08.01 18:40t/p14691.001.23171.23871.2317324.81152095.77
29392006.08.01 19:10sell14701.001.23151.23451.2275
29402006.08.01 19:45t/p14701.001.22751.23451.2275325.89152421.66
29412006.08.01 20:20buy14711.001.22611.22311.2301
29422006.08.02 18:05t/p14711.001.23011.22311.2301327.37152749.03
29432006.08.03 04:35buy14721.001.23371.23071.2377
29442006.08.03 15:35s/l14721.001.23071.23071.2377-243.78152505.25
29452006.08.03 16:15buy14731.001.22791.22491.2319
29462006.08.03 17:35t/p14731.001.23191.22491.2319324.60152829.85
29472006.08.03 17:40buy14741.001.22841.22541.2324
29482006.08.03 18:10t/p14741.001.23241.22541.2324323.97153153.82
29492006.08.03 19:20sell14751.001.23361.23661.2296
29502006.08.04 15:30t/p14751.001.22961.23661.2296318.78153472.61
29512006.08.04 16:45buy14761.001.22341.22041.2274
29522006.08.04 16:50s/l14761.001.22041.22041.2274-246.08153226.53
29532006.08.04 17:20buy14771.001.21971.21671.2237
29542006.08.07 19:45t/p14771.001.22371.21671.2237329.07153555.60
29552006.08.07 21:20buy14781.001.22601.22301.2300
29562006.08.08 21:05s/l14781.001.22301.22301.2300-243.69153311.91
29572006.08.08 21:20sell14791.001.22841.23141.2244
29582006.08.08 21:35t/p14791.001.22441.23141.2244327.12153639.03
29592006.08.08 21:45sell14801.001.22771.23071.2237
29602006.08.08 22:15t/p14801.001.22371.23071.2237326.88153965.91
29612006.08.08 22:15buy14811.001.22371.22071.2277
29622006.08.09 01:20t/p14811.001.22771.22071.2277328.00154293.91
29632006.08.09 02:20sell14821.001.23301.23601.2290
29642006.08.09 08:45t/p14821.001.22901.23601.2290325.49154619.40
29652006.08.09 13:40sell14831.001.22361.22661.2196
29662006.08.09 21:20s/l14831.001.22661.22661.2196-244.56154374.84
29672006.08.10 01:35buy14841.001.22551.22251.2295
29682006.08.10 09:05s/l14841.001.22251.22251.2295-245.83154129.01
29692006.08.10 09:10sell14851.001.22411.22711.2201
29702006.08.10 10:20t/p14851.001.22011.22711.2201327.95154456.96
29712006.08.10 10:20sell14861.001.22141.22441.2174
29722006.08.10 10:35s/l14861.001.22441.22441.2174-244.72154212.24
29732006.08.10 11:15buy14871.001.22421.22121.2282
29742006.08.10 15:45t/p14871.001.22821.22121.2282325.26154537.50
29752006.08.10 16:20buy14881.001.22791.22491.2319
29762006.08.10 17:15t/p14881.001.23191.22491.2319324.52154862.02
29772006.08.10 19:15sell14891.001.23731.24031.2333
29782006.08.11 15:45s/l14891.001.24031.24031.2333-248.20154613.82
29792006.08.11 16:10sell14901.001.24161.24461.2376
29802006.08.11 16:35t/p14901.001.23761.24461.2376323.21154937.03
29812006.08.11 22:20sell14911.001.24321.24621.2392
29822006.08.14 02:20t/p14911.001.23921.24621.2392316.11155253.15
29832006.08.14 02:30sell14921.001.23991.24291.2359
29842006.08.14 14:05s/l14921.001.24291.24291.2359-241.20155011.95
29852006.08.14 16:59sell14931.001.24111.24411.2371
29862006.08.15 12:05s/l14931.001.24411.24411.2371-247.83154764.12
29872006.08.15 12:15buy14941.001.24291.23991.2469
29882006.08.15 15:40s/l14941.001.23991.23991.2469-242.27154521.85
29892006.08.15 16:20sell14951.001.23951.24251.2355
29902006.08.15 16:50t/p14951.001.23551.24251.2355324.07154845.92
29912006.08.15 17:20buy14961.001.23471.23171.2387
29922006.08.16 15:35s/l14961.001.23171.23171.2387-241.91154604.01
29932006.08.16 21:10sell14971.001.22921.23221.2252
29942006.08.17 10:40t/p14971.001.22521.23221.2252306.27154910.29
29952006.08.17 11:45buy14981.001.22501.22201.2290
29962006.08.17 19:15t/p14981.001.22901.22201.2290325.31155235.60
29972006.08.17 19:20buy14991.001.22721.22421.2312
29982006.08.17 20:05t/p14991.001.23121.22421.2312324.76155560.36
29992006.08.17 21:50sell15001.001.23401.23701.2300
30002006.08.18 10:45t/p15001.001.23001.23701.2300318.58155878.94
30012006.08.18 11:45buy15011.001.23031.22731.2343
30022006.08.18 14:15t/p15011.001.23431.22731.2343323.55156202.49
30032006.08.18 15:35buy15021.001.23581.23281.2398
30042006.08.18 16:35s/l15021.001.23281.23281.2398-243.68155958.81
30052006.08.18 18:40buy15031.001.23261.22961.2366
30062006.08.21 04:15s/l15031.001.22961.22961.2366-242.05155716.76
30072006.08.21 10:15sell15041.001.22561.22861.2216
30082006.08.21 15:10t/p15041.001.22161.22861.2216327.44156044.20
30092006.08.21 17:35sell15051.001.22111.22411.2171
30102006.08.21 20:20s/l15051.001.22411.22411.2171-245.06155799.14
30112006.08.21 21:35buy15061.001.22291.21991.2269
30122006.08.22 01:05t/p15061.001.22691.21991.2269328.11156127.25
30132006.08.22 09:15sell15071.001.22691.22991.2229
30142006.08.22 14:40s/l15071.001.22991.22991.2229-243.66155883.59
30152006.08.22 21:20sell15081.001.23631.23931.2323
30162006.08.23 10:50t/p15081.001.23231.23931.2323318.06156201.66
30172006.08.23 12:30sell15091.001.23281.23581.2288
30182006.08.23 18:20s/l15091.001.23581.23581.2288-242.60155959.06
30192006.08.23 19:20sell15101.001.23611.23911.2321
30202006.08.24 11:20s/l15101.001.23911.23911.2321-262.29155696.77
30212006.08.24 11:20sell15111.001.23911.24211.2351
30222006.08.24 11:20t/p15111.001.23511.24211.2351324.25156021.02
30232006.08.24 15:50buy15121.001.23101.22801.2350
30242006.08.24 17:45t/p15121.001.23501.22801.2350323.86156344.88
30252006.08.24 18:15buy15131.001.23451.23151.2385
30262006.08.24 19:50t/p15131.001.23851.23151.2385322.95156667.83
30272006.08.24 19:50sell15141.001.23861.24161.2346
30282006.08.25 17:10s/l15141.001.24161.24161.2346-248.22156419.62
30292006.08.25 18:20sell15151.001.24031.24331.2363
30302006.08.25 18:40t/p15151.001.23631.24331.2363323.57156743.19
30312006.08.28 10:20sell15161.001.23591.23891.2319
30322006.08.29 07:15t/p15161.001.23191.23891.2319317.95157061.14
30332006.08.29 08:45buy15171.001.23161.22861.2356
30342006.08.29 17:15t/p15171.001.23561.22861.2356323.39157384.53
30352006.08.29 18:20sell15181.001.23741.24041.2334
30362006.08.29 21:20t/p15181.001.23341.24041.2334325.07157709.60
30372006.08.30 01:45sell15191.001.22891.23191.2249
30382006.08.31 14:50t/p15191.001.22491.23191.2249306.45158016.06
30392006.08.31 15:40buy15201.001.22361.22061.2276
30402006.08.31 16:35t/p15201.001.22761.22061.2276325.62158341.68
30412006.08.31 18:20sell15211.001.23321.23621.2292
30422006.09.01 15:45s/l15211.001.23621.23621.2292-249.25158092.43
30432006.09.01 16:40buy15221.001.23661.23361.2406
30442006.09.01 19:00s/l15221.001.23361.23361.2406-244.12157848.31
30452006.09.01 19:15buy15231.001.22861.22561.2326
30462006.09.05 09:50t/p15231.001.23261.22561.2326328.87158177.18
30472006.09.05 11:20sell15241.001.23381.23681.2298
30482006.09.06 14:20s/l15241.001.23681.23681.2298-248.86157928.33
30492006.09.06 15:35buy15251.001.23731.23431.2413
30502006.09.06 21:50s/l15251.001.23431.23431.2413-243.11157685.22
30512006.09.07 11:35sell15261.001.23591.23891.2319
30522006.09.07 13:40s/l15261.001.23891.23891.2319-242.00157443.22
30532006.09.07 15:20sell15271.001.24321.24621.2392
30542006.09.07 16:15s/l15271.001.24621.24621.2392-240.67157202.55
30552006.09.07 16:15sell15281.001.24621.24921.2422
30562006.09.07 18:20t/p15281.001.24221.24921.2422322.11157524.66
30572006.09.07 18:35sell15291.001.24341.24641.2394
30582006.09.08 15:40s/l15291.001.24641.24641.2394-246.96157277.70
30592006.09.08 18:20sell15301.001.24951.25251.2455
30602006.09.11 11:05t/p15301.001.24551.25251.2455314.41157592.12
30612006.09.11 12:40buy15311.001.24271.23971.2467
30622006.09.11 12:45s/l15311.001.23971.23971.2467-242.05157350.07
30632006.09.11 13:10buy15321.001.24041.23741.2444
30642006.09.11 17:05t/p15321.001.24441.23741.2444321.03157671.10
30652006.09.11 18:20sell15331.001.24561.24861.2416
30662006.09.12 10:35t/p15331.001.24161.24861.2416315.73157986.83
30672006.09.12 11:20buy15341.001.24151.23851.2455
30682006.09.12 15:40t/p15341.001.24551.23851.2455321.13158307.96
30692006.09.12 15:50buy15351.001.24081.23781.2448
30702006.09.12 16:40t/p15351.001.24481.23781.2448321.24158629.20
30712006.09.12 17:15buy15361.001.24541.24241.2494
30722006.09.12 19:35t/p15361.001.24941.24241.2494320.13158949.33
30732006.09.12 20:20sell15371.001.24931.25231.2453
30742006.09.13 03:05s/l15371.001.25231.25231.2453-245.79158703.55
30752006.09.13 10:15buy15381.001.25071.24771.2547
30762006.09.14 12:50s/l15381.001.24771.24771.2547-234.07158469.48
30772006.09.14 15:20buy15391.001.24381.24081.2478
30782006.09.14 15:35t/p15391.001.24781.24081.2478319.41158788.89
30792006.09.14 16:20buy15401.001.25071.24771.2547
30802006.09.14 17:35s/l15401.001.24771.24771.2547-240.79158548.10
30812006.09.14 18:20buy15411.001.24611.24311.2501
30822006.09.14 18:35t/p15411.001.25011.24311.2501319.97158868.07
30832006.09.14 19:50sell15421.001.25041.25341.2464
30842006.09.15 10:10s/l15421.001.25341.25341.2464-246.03158622.04
30852006.09.15 11:20sell15431.001.25611.25911.2521
30862006.09.15 14:50s/l15431.001.25911.25911.2521-238.14158383.90
30872006.09.15 15:15sell15441.001.25861.26161.2546
30882006.09.15 16:40s/l15441.001.26161.26161.2546-237.64158146.26
30892006.09.15 18:35buy15451.001.25801.25501.2620
30902006.09.18 06:50s/l15451.001.25501.25501.2620-236.85157909.41
30912006.09.18 13:20sell15461.001.25551.25851.2515
30922006.09.18 16:05t/p15461.001.25151.25851.2515319.64158229.05
30932006.09.18 16:10sell15471.001.25521.25821.2512
30942006.09.18 21:15t/p15471.001.25121.25821.2512319.77158548.82
30952006.09.19 15:10buy15481.001.25571.25271.2597
30962006.09.19 15:35s/l15481.001.25271.25271.2597-239.82158309.00
30972006.09.19 16:15sell15491.001.25171.25471.2477
30982006.09.20 21:05t/p15491.001.24771.25471.2477314.12158623.12
30992006.09.20 21:10sell15501.001.25071.25371.2467
31002006.09.21 08:45t/p15501.001.24671.25371.2467300.61158923.74
31012006.09.21 09:10buy15511.001.24711.24411.2511
31022006.09.21 17:05t/p15511.001.25111.24411.2511319.52159243.26
31032006.09.21 17:10buy15521.001.24761.24461.2516
31042006.09.21 17:50t/p15521.001.25161.24461.2516319.54159562.80
31052006.09.21 18:40sell15531.001.25141.25441.2474
31062006.09.21 18:50s/l15531.001.25441.25441.2474-239.14159323.66
31072006.09.22 03:40sell15541.001.24201.24501.2380
31082006.09.22 11:20t/p15541.001.23801.24501.2380323.52159647.18
31092006.09.22 14:15sell15551.001.23561.23861.2316
31102006.09.25 07:40t/p15551.001.23161.23861.2316318.30159965.48
31112006.09.25 09:35sell15561.001.23211.23511.2281
31122006.09.25 11:20s/l15561.001.23511.23511.2281-242.87159722.61
31132006.09.25 11:20sell15571.001.23491.23791.2309
31142006.09.25 14:50s/l15571.001.23791.23791.2309-242.32159480.29
31152006.09.25 15:15sell15581.001.23771.24071.2337
31162006.09.26 11:20s/l15581.001.24071.24071.2337-248.51159231.79
31172006.09.26 11:20sell15591.001.24061.24361.2366
31182006.09.26 13:15s/l15591.001.24361.24361.2366-241.24158990.55
31192006.09.26 13:15sell15601.001.24331.24631.2393
31202006.09.26 17:40s/l15601.001.24631.24631.2393-240.58158749.97
31212006.09.26 18:20sell15611.001.24521.24821.2412
31222006.09.28 15:45s/l15611.001.24821.24821.2412-267.17158482.80
31232006.09.28 16:20sell15621.001.24731.25031.2433
31242006.09.29 09:50s/l15621.001.25031.25031.2433-246.62158236.18
31252006.09.29 16:20sell15631.001.25591.25891.2519
31262006.09.29 18:10t/p15631.001.25191.25891.2519320.00158556.18
31272006.10.02 04:40buy15641.001.25071.24771.2547
31282006.10.02 13:20s/l15641.001.24771.24771.2547-240.54158315.64
31292006.10.02 15:35buy15651.001.24751.24451.2515
31302006.10.02 16:40s/l15651.001.24451.24451.2515-241.12158074.52
31312006.10.02 18:35sell15661.001.24281.24581.2388
31322006.10.03 15:45s/l15661.001.24581.24581.2388-247.48157827.05
31332006.10.03 16:45sell15671.001.24531.24831.2413
31342006.10.04 11:10s/l15671.001.24831.24831.2413-247.06157579.99
31352006.10.04 12:35buy15681.001.25051.24751.2545
31362006.10.05 16:50t/p15681.001.25451.24751.2545325.42157905.41
31372006.10.05 16:50sell15691.001.25451.25751.2505
31382006.10.06 15:35t/p15691.001.25051.25751.2505313.41158218.83
31392006.10.06 16:35buy15701.001.26001.25701.2640
31402006.10.10 11:20t/p15701.001.26401.25701.2640320.53158539.36
31412006.10.10 13:20sell15711.001.26621.26921.2622
31422006.10.10 14:10s/l15711.001.26921.26921.2622-236.31158303.05
31432006.10.10 15:20sell15721.001.26971.27271.2657
31442006.10.11 21:05s/l15721.001.27271.27271.2657-242.15158060.90
31452006.10.11 21:35buy15731.001.26991.26691.2739
31462006.10.11 21:40t/p15731.001.27391.26691.2739313.93158374.83
31472006.10.11 21:45buy15741.001.26991.26691.2739
31482006.10.11 21:50t/p15741.001.27391.26691.2739313.93158688.76
31492006.10.11 22:20sell15751.001.27281.27581.2688
31502006.10.12 10:15t/p15751.001.26881.27581.2688295.22158983.99
31512006.10.12 10:20sell15761.001.27071.27371.2667
31522006.10.13 15:40s/l15761.001.27371.27371.2667-242.18158741.81
31532006.10.13 15:50buy15771.001.26751.26451.2715
31542006.10.13 15:59t/p15771.001.27151.26451.2715314.07159055.88
31552006.10.13 18:50sell15781.001.27631.27931.2723
31562006.10.16 11:05t/p15781.001.27231.27931.2723307.96159363.85
31572006.10.16 11:10sell15791.001.27291.27591.2689
31582006.10.17 10:40t/p15791.001.26891.27591.2689308.76159672.61
31592006.10.17 10:45sell15801.001.27021.27321.2662
31602006.10.17 16:15t/p15801.001.26621.27321.2662315.98159988.59
31612006.10.17 17:20sell15811.001.26691.26991.2629
31622006.10.18 15:40s/l15811.001.26991.26991.2629-242.73159745.87
31632006.10.18 17:35buy15821.001.27231.26931.2763
31642006.10.19 00:35s/l15821.001.26931.26931.2763-229.78159516.09
31652006.10.19 09:20sell15831.001.26981.27281.2658
31662006.10.19 10:45t/p15831.001.26581.27281.2658316.06159832.15
31672006.10.19 11:50buy15841.001.26531.26231.2693
31682006.10.19 16:15s/l15841.001.26231.26231.2693-237.73159594.42
31692006.10.19 17:40sell15851.001.26281.26581.2588
31702006.10.19 20:10t/p15851.001.25881.26581.2588317.81159912.23
31712006.10.19 20:15sell15861.001.26071.26371.2567
31722006.10.19 20:50t/p15861.001.25671.26371.2567318.34160230.57
31732006.10.19 23:35buy15871.001.25691.25391.2609
31742006.10.23 08:40t/p15871.001.26091.25391.2609321.59160552.16
31752006.10.23 10:35buy15881.001.26231.25931.2663
31762006.10.23 12:59t/p15881.001.26631.25931.2663315.85160868.01
31772006.10.23 13:35buy15891.001.26611.26311.2701
31782006.10.24 10:40t/p15891.001.27011.26311.2701317.13161185.14
31792006.10.24 11:20sell15901.001.27021.27321.2662
31802006.10.24 18:50t/p15901.001.26621.27321.2662316.36161501.50
31812006.10.25 04:35sell15911.001.26631.26931.2623
31822006.10.26 04:50t/p15911.001.26231.26931.2623296.72161798.22
31832006.10.26 09:20sell15921.001.26161.26461.2576
31842006.10.26 10:20t/p15921.001.25761.26461.2576318.09162116.31
31852006.10.26 11:35sell15931.001.25801.26101.2540
31862006.10.26 19:20t/p15931.001.25401.26101.2540319.10162435.41
31872006.10.26 20:50buy15941.001.25241.24941.2564
31882006.10.27 12:35t/p15941.001.25641.24941.2564320.43162755.84
31892006.10.27 17:15buy15951.001.24881.24581.2528
31902006.10.31 17:10s/l15951.001.24581.24581.2528-237.05162518.79
31912006.11.01 10:50sell15961.001.24521.24821.2412
31922006.11.01 17:20t/p15961.001.24121.24821.2412322.43162841.22
31932006.11.01 17:35sell15971.001.24441.24741.2404
31942006.11.02 09:10s/l15971.001.24741.24741.2404-260.72162580.50
31952006.11.02 10:20sell15981.001.24751.25051.2435
31962006.11.02 18:40t/p15981.001.24351.25051.2435321.75162902.25
31972006.11.03 10:10sell15991.001.24641.24941.2424
31982006.11.03 15:45s/l15991.001.24941.24941.2424-239.22162663.03
31992006.11.03 21:10sell16001.001.25501.25801.2510
32002006.11.06 13:15s/l16001.001.25801.25801.2510-245.18162417.86
32012006.11.06 15:40buy16011.001.25601.25301.2600
32022006.11.07 04:20s/l16011.001.25301.25301.2600-237.26162180.60
32032006.11.07 06:10sell16021.001.25361.25661.2496
32042006.11.07 15:05t/p16021.001.24961.25661.2496320.10162500.70
32052006.11.07 17:50buy16031.001.24451.24151.2485
32062006.11.07 21:35t/p16031.001.24851.24151.2485320.36162821.06
32072006.11.08 10:45sell16041.001.24971.25271.2457
32082006.11.08 11:50t/p16041.001.24571.25271.2457321.24163142.30
32092006.11.08 17:20sell16051.001.25131.25431.2473
32102006.11.09 17:05t/p16051.001.24731.25431.2473300.81163443.11
32112006.11.09 17:15sell16061.001.24851.25151.2445
32122006.11.09 18:20t/p16061.001.24451.25151.2445321.80163764.91
32132006.11.09 22:50sell16071.001.24301.24601.2390
32142006.11.10 04:15t/p16071.001.23901.24601.2390316.33164081.25
32152006.11.10 05:20buy16081.001.23731.23431.2413
32162006.11.13 12:50t/p16081.001.24131.23431.2413324.38164405.63
32172006.11.13 15:35buy16091.001.24101.23801.2450
32182006.11.13 17:50t/p16091.001.24501.23801.2450321.26164726.89
32192006.11.13 20:59sell16101.001.24561.24861.2416
32202006.11.14 10:40t/p16101.001.24161.24861.2416315.52165042.41
32212006.11.14 10:45sell16111.001.24241.24541.2384
32222006.11.14 17:05s/l16111.001.24541.24541.2384-240.48164801.93
32232006.11.14 17:15buy16121.001.24101.23801.2450
32242006.11.14 17:35t/p16121.001.24501.23801.2450321.16165123.09
32252006.11.14 18:35buy16131.001.24401.24101.2480
32262006.11.15 12:15t/p16131.001.24801.24101.2480322.42165445.51
32272006.11.15 13:20sell16141.001.25151.25451.2475
32282006.11.15 17:10t/p16141.001.24751.25451.2475320.83165766.34
32292006.11.15 17:15sell16151.001.24941.25241.2454
32302006.11.15 21:15t/p16151.001.24541.25241.2454321.18166087.52
32312006.11.15 21:15buy16161.001.24541.24241.2494
32322006.11.17 06:20t/p16161.001.24941.24241.2494328.86166416.38
32332006.11.17 09:15sell16171.001.25061.25361.2466
32342006.11.17 13:45s/l16171.001.25361.25361.2466-239.31166177.07
32352006.11.17 14:20sell16181.001.25331.25631.2493
32362006.11.17 16:35t/p16181.001.24931.25631.2493320.31166497.38
32372006.11.17 20:15sell16191.001.24381.24681.2398
32382006.11.22 03:50t/p16191.001.23981.24681.2398302.58166799.97
32392006.11.22 05:45buy16201.001.23871.23571.2427
32402006.11.22 10:50s/l16201.001.23571.23571.2427-242.78166557.19
32412006.11.22 11:15buy16211.001.23651.23351.2405
32422006.11.22 14:20s/l16211.001.23351.23351.2405-243.48166313.71
32432006.11.22 16:45buy16221.001.22871.22571.2327
32442006.11.22 17:15s/l16221.001.22571.22571.2327-244.76166068.95
32452006.11.22 19:40sell16231.001.22801.23101.2240
32462006.11.23 11:20t/p16231.001.22401.23101.2240306.75166375.70
32472006.11.23 12:20buy16241.001.22251.21951.2265
32482006.11.24 10:15s/l16241.001.21951.21951.2265-244.08166131.62
32492006.11.24 11:20buy16251.001.21131.20831.2153
32502006.11.24 12:40s/l16251.001.20831.20831.2153-248.47165883.15
32512006.11.24 13:35sell16261.001.21061.21361.2066
32522006.11.27 01:20t/p16261.001.20661.21361.2066325.67166208.83
32532006.11.27 03:50sell16271.001.20661.20961.2026
32542006.11.27 10:05s/l16271.001.20961.20961.2026-247.91165960.92
32552006.11.27 10:20buy16281.001.20631.20331.2103
32562006.11.27 10:40t/p16281.001.21031.20331.2103330.42166291.34
32572006.11.27 11:20sell16291.001.21001.21301.2060
32582006.11.27 21:15t/p16291.001.20601.21301.2060331.67166623.01
32592006.11.27 22:45buy16301.001.20641.20341.2104
32602006.11.28 10:20s/l16301.001.20341.20341.2104-247.16166375.85
32612006.11.28 10:35sell16311.001.20671.20971.2027
32622006.11.28 20:40t/p16311.001.20271.20971.2027332.59166708.44
32632006.11.28 23:35sell16321.001.20281.20581.1988
32642006.11.29 10:05s/l16321.001.20581.20581.1988-255.16166453.28
32652006.11.29 11:35buy16331.001.20561.20261.2096
32662006.11.29 18:05t/p16331.001.20961.20261.2096330.36166783.64
32672006.11.29 21:20sell16341.001.21031.21331.2063
32682006.11.30 09:10t/p16341.001.20631.21331.2063311.60167095.25
32692006.11.30 09:15sell16351.001.20761.21061.2036
32702006.11.30 16:45t/p16351.001.20361.21061.2036332.83167428.08
32712006.11.30 17:15sell16361.001.20271.20571.1987
32722006.11.30 17:20t/p16361.001.19871.20571.1987333.73167761.81
32732006.11.30 18:15buy16371.001.19741.19441.2014
32742006.12.01 17:20s/l16371.001.19441.19441.2014-249.83167511.98
32752006.12.01 18:20buy16381.001.19121.18821.1952
32762006.12.01 18:35t/p16381.001.19521.18821.1952334.62167846.60
32772006.12.01 21:15buy16391.001.19381.19081.1978
32782006.12.04 01:00s/l16391.001.19081.19081.1978-249.78167596.82
32792006.12.04 09:15buy16401.001.19461.19161.1986
32802006.12.04 11:45t/p16401.001.19861.19161.1986333.70167930.52
32812006.12.04 13:15sell16411.001.19701.20001.1930
32822006.12.05 00:15t/p16411.001.19301.20001.1930328.57168259.09
32832006.12.05 12:20sell16421.001.19631.19931.1923
32842006.12.05 15:10t/p16421.001.19231.19931.1923335.99168595.08
32852006.12.05 16:20buy16431.001.19091.18791.1949
32862006.12.05 17:05t/p16431.001.19491.18791.1949334.61168929.69
32872006.12.05 18:20sell16441.001.19271.19571.1887
32882006.12.06 11:20s/l16441.001.19571.19571.1887-257.54168672.16
32892006.12.06 12:50sell16451.001.19731.20031.1933
32902006.12.06 17:45t/p16451.001.19331.20031.1933335.34169007.50
32912006.12.06 22:20sell16461.001.19671.19971.1927
32922006.12.07 09:20t/p16461.001.19271.19971.1927315.13169322.63
32932006.12.07 13:45sell16471.001.19511.19811.1911
32942006.12.08 13:20s/l16471.001.19811.19811.1911-257.15169065.48
32952006.12.08 14:15sell16481.001.19751.20051.1935
32962006.12.08 15:35s/l16481.001.20051.20051.1935-249.85168815.63
32972006.12.08 17:15buy16491.001.18981.18681.1938
32982006.12.08 17:35t/p16491.001.19381.18681.1938335.06169150.69
32992006.12.08 18:20sell16501.001.19451.19751.1905
33002006.12.08 18:50s/l16501.001.19751.19751.1905-248.74168901.95
33012006.12.08 19:50sell16511.001.20371.20671.1997
33022006.12.11 02:10s/l16511.001.20671.20671.1997-255.14168646.82
33032006.12.11 04:10sell16521.001.20951.21251.2055
33042006.12.11 09:35t/p16521.001.20551.21251.2055331.87168978.69
33052006.12.11 10:10buy16531.001.20361.20061.2076
33062006.12.11 15:00t/p16531.001.20761.20061.2076331.24169309.93
33072006.12.11 15:50sell16541.001.20771.21071.2037
33082006.12.11 17:50t/p16541.001.20371.21071.2037332.39169642.32
33092006.12.11 18:35sell16551.001.20351.20651.1995
33102006.12.12 16:40t/p16551.001.19951.20651.1995326.72169969.04
33112006.12.12 17:15sell16561.001.20161.20461.1976
33122006.12.12 21:05s/l16561.001.20461.20461.1976-248.82169720.22
33132006.12.12 21:15buy16571.001.20111.19811.2051
33142006.12.13 15:45t/p16571.001.20511.19811.2051333.29170053.51
33152006.12.13 18:15sell16581.001.20551.20851.2015
33162006.12.14 12:50s/l16581.001.20851.20851.2015-268.42169785.10
33172006.12.14 14:20sell16591.001.21271.21571.2087
33182006.12.14 17:50s/l16591.001.21571.21571.2087-246.65169538.45
33192006.12.14 18:15sell16601.001.21351.21651.2095
33202006.12.15 11:05s/l16601.001.21651.21651.2095-253.08169285.37
33212006.12.15 12:50sell16611.001.21941.22241.2154
33222006.12.15 15:30t/p16611.001.21541.22241.2154329.24169614.61
33232006.12.15 17:15buy16621.001.21811.21511.2221
33242006.12.15 19:45t/p16621.001.22211.21511.2221327.25169941.86
33252006.12.18 09:35sell16631.001.22011.22311.2161
33262006.12.18 16:59s/l16631.001.22311.22311.2161-245.12169696.74
33272006.12.18 18:20buy16641.001.22441.22141.2284
33282006.12.18 21:45s/l16641.001.22141.22141.2284-245.66169451.08
33292006.12.19 08:20sell16651.001.22291.22591.2189
33302006.12.19 11:15t/p16651.001.21891.22591.2189328.79169779.87
33312006.12.19 13:20buy16661.001.21621.21321.2202
33322006.12.19 15:50t/p16661.001.22021.21321.2202327.73170107.60
33332006.12.19 16:20sell16671.001.21891.22191.2149
33342006.12.19 18:40t/p16671.001.21491.22191.2149329.57170437.17
33352006.12.19 19:20buy16681.001.21341.21041.2174
33362006.12.20 19:05t/p16681.001.21741.21041.2174330.76170767.93
33372006.12.20 20:20sell16691.001.21911.22211.2151
33382006.12.21 09:35t/p16691.001.21511.22211.2151309.01171076.95
33392006.12.21 10:20buy16701.001.21451.21151.2185
33402006.12.21 15:35t/p16701.001.21851.21151.2185328.00171404.95
33412006.12.21 17:20sell16711.001.21931.22231.2153
33422006.12.21 19:15t/p16711.001.21531.22231.2153329.19171734.14
33432006.12.21 19:15buy16721.001.21511.21211.2191
33442006.12.22 12:50s/l16721.001.21211.21211.2191-245.43171488.71
33452006.12.22 12:59sell16731.001.21311.21611.2091
33462006.12.22 16:20s/l16731.001.21611.21611.2091-246.51171242.20
33472006.12.22 18:15sell16741.001.21821.22121.2142
33482006.12.22 19:10s/l16741.001.22121.22121.2142-245.46170996.74
33492006.12.25 01:15buy16751.001.21951.21651.2235
33502006.12.26 22:10t/p16751.001.22351.21651.2235329.12171325.86
33512006.12.27 01:50sell16761.001.22351.22651.2195
33522006.12.27 07:45t/p16761.001.21951.22651.2195328.00171653.86
33532006.12.27 14:45sell16771.001.22061.22361.2166
33542006.12.27 16:10s/l16771.001.22361.22361.2166-245.06171408.80
33552006.12.27 16:15buy16781.001.22261.21961.2266
33562006.12.28 03:50t/p16781.001.22661.21961.2266332.67171741.47
33572006.12.28 10:15sell16791.001.22671.22971.2227
33582006.12.28 12:45t/p16791.001.22271.22971.2227327.20172068.67
33592006.12.28 16:50buy16801.001.21711.21411.2211
33602006.12.28 17:05t/p16801.001.22111.21411.2211327.06172395.73
33612006.12.28 18:45sell16811.001.22191.22491.2179
33622007.01.02 08:00t/p16811.001.21791.22491.2179309.14172704.87
33632007.01.02 15:50buy16821.001.21181.20881.2158
33642007.01.03 09:15t/p16821.001.21581.20881.2158331.00173035.87
33652007.01.03 13:20sell16831.001.22081.22381.2168
33662007.01.03 17:05s/l16831.001.22381.22381.2168-244.84172791.03
33672007.01.03 20:20sell16841.001.22851.23151.2245
33682007.01.04 09:35t/p16841.001.22451.23151.2245306.50173097.54
33692007.01.04 13:20sell16851.001.23211.23511.2281
33702007.01.05 11:40t/p16851.001.22811.23511.2281318.99173416.53
33712007.01.05 16:50sell16861.001.23801.24101.2340
33722007.01.08 10:35t/p16861.001.23401.24101.2340317.55173734.09
33732007.01.08 14:35buy16871.001.23661.23361.2406
33742007.01.08 15:40t/p16871.001.24061.23361.2406322.40174056.49
33752007.01.08 16:20sell16881.001.24111.24411.2371
33762007.01.08 16:35t/p16881.001.23711.24411.2371323.39174379.88
33772007.01.08 18:10buy16891.001.23681.23381.2408
33782007.01.09 03:20s/l16891.001.23381.23381.2408-240.98174138.90
33792007.01.09 08:50sell16901.001.23721.24021.2332
33802007.01.09 14:50s/l16901.001.24021.24021.2332-241.88173897.02
33812007.01.09 15:20sell16911.001.23931.24231.2353
33822007.01.09 16:50s/l16911.001.24231.24231.2353-241.45173655.57
33832007.01.09 17:20sell16921.001.24181.24481.2378
33842007.01.10 03:20s/l16921.001.24481.24481.2378-247.74173407.83
33852007.01.10 03:20buy16931.001.24341.24041.2474
33862007.01.10 09:45s/l16931.001.24041.24041.2474-241.89173165.94
33872007.01.10 11:50sell16941.001.24331.24631.2393
33882007.01.10 17:10s/l16941.001.24631.24631.2393-240.44172925.50
33892007.01.10 18:20sell16951.001.24601.24901.2420
33902007.01.11 14:35t/p16951.001.24201.24901.2420302.01173227.52
33912007.01.11 15:50buy16961.001.24191.23891.2459
33922007.01.11 16:05t/p16961.001.24591.23891.2459320.56173548.08
33932007.01.11 16:15buy16971.001.24481.24181.2488
33942007.01.11 17:15t/p16971.001.24881.24181.2488320.28173868.36
33952007.01.12 08:50sell16981.001.24971.25271.2457
33962007.01.12 15:50s/l16981.001.25271.25271.2457-239.41173628.95
33972007.01.12 15:50sell16991.001.25281.25581.2488
33982007.01.12 15:59t/p16991.001.24881.25581.2488320.41173949.36
33992007.01.12 16:15sell17001.001.24941.25241.2454
34002007.01.12 17:20t/p17001.001.24541.25241.2454321.31174270.67
34012007.01.12 17:20buy17011.001.24491.24191.2489
34022007.01.12 20:15t/p17011.001.24891.24191.2489320.23174590.90
34032007.01.12 21:20sell17021.001.24911.25211.2451
34042007.01.15 09:40t/p17021.001.24511.25211.2451314.59174905.49
34052007.01.15 17:20sell17031.001.24811.25111.2441
34062007.01.16 11:40t/p17031.001.24411.25111.2441314.87175220.37
34072007.01.16 12:15sell17041.001.24481.24781.2408
34082007.01.16 16:45s/l17041.001.24781.24781.2408-240.41174979.96
34092007.01.16 16:45sell17051.001.24761.25061.2436
34102007.01.18 05:45t/p17051.001.24361.25061.2436294.69175274.64
34112007.01.18 09:20sell17061.001.24621.24921.2422
34122007.01.18 11:05s/l17061.001.24921.24921.2422-239.99175034.65
34132007.01.18 13:20sell17071.001.25121.25421.2472
34142007.01.18 15:45s/l17071.001.25421.25421.2472-239.06174795.59
34152007.01.18 16:10sell17081.001.25231.25531.2483
34162007.01.18 16:45t/p17081.001.24831.25531.2483320.70175116.29
34172007.01.18 17:40sell17091.001.24911.25211.2451
34182007.01.19 17:15s/l17091.001.25211.25211.2451-246.23174870.07
34192007.01.19 17:35buy17101.001.24971.24671.2537
34202007.01.23 09:50s/l17101.001.24671.24671.2537-236.26174633.81
34212007.01.23 10:35sell17111.001.24741.25041.2434
34222007.01.23 12:10t/p17111.001.24341.25041.2434322.22174956.03
34232007.01.23 13:35sell17121.001.24261.24561.2386
34242007.01.23 17:20t/p17121.001.23861.24561.2386322.98175279.01
34252007.01.23 17:35sell17131.001.23951.24251.2355
34262007.01.23 20:40s/l17131.001.24251.24251.2355-241.45175037.56
34272007.01.24 02:10sell17141.001.24281.24581.2388
34282007.01.24 10:35s/l17141.001.24581.24581.2388-240.67174796.89
34292007.01.24 11:20sell17151.001.24601.24901.2420
34302007.01.24 17:20s/l17151.001.24901.24901.2420-240.11174556.78
34312007.01.24 21:45sell17161.001.24921.25221.2452
34322007.01.25 09:50t/p17161.001.24521.25221.2452300.99174857.77
34332007.01.25 10:35sell17171.001.24581.24881.2418
34342007.01.25 21:45s/l17171.001.24881.24881.2418-240.00174617.77
34352007.01.25 22:30buy17181.001.24841.24541.2524
34362007.01.26 12:35t/p17181.001.25241.24541.2524321.50174939.27
34372007.01.26 14:20sell17191.001.25571.25871.2517
34382007.01.26 17:40t/p17191.001.25171.25871.2517319.57175258.84
34392007.01.26 18:15sell17201.001.25401.25701.2500
34402007.01.31 11:35s/l17201.001.25701.25701.2500-258.83175000.02
34412007.01.31 15:50buy17211.001.25161.24861.2556
34422007.01.31 17:05s/l17211.001.24861.24861.2556-240.43174759.59
34432007.01.31 17:15sell17221.001.25141.25441.2474
34442007.01.31 17:30t/p17221.001.24741.25441.2474320.67175080.26
34452007.02.01 03:20sell17231.001.24431.24731.2403
34462007.02.01 17:10t/p17231.001.24031.24731.2403322.82175403.08
34472007.02.01 17:35sell17241.001.24241.24541.2384
34482007.02.02 15:35t/p17241.001.23841.24541.2384316.33175719.41
34492007.02.02 18:40buy17251.001.24561.24261.2496
34502007.02.05 05:20t/p17251.001.24961.24261.2496322.27176041.68
34512007.02.05 10:20buy17261.001.24711.24411.2511
34522007.02.05 12:50t/p17261.001.25111.24411.2511319.70176361.38
34532007.02.05 15:45sell17271.001.25111.25411.2471
34542007.02.06 11:15t/p17271.001.24711.25411.2471314.05176675.44
34552007.02.06 15:40sell17281.001.24581.24881.2418
34562007.02.06 18:40t/p17281.001.24181.24881.2418322.24176997.68
34572007.02.06 19:10sell17291.001.24171.24471.2377
34582007.02.08 08:35s/l17291.001.24471.24471.2377-267.99176729.69
34592007.02.08 11:40buy17301.001.24841.24541.2524
34602007.02.08 17:20s/l17301.001.24541.24541.2524-241.16176488.53
34612007.02.08 17:35sell17311.001.24701.25001.2430
34622007.02.09 11:45s/l17311.001.25001.25001.2430-246.73176241.80
34632007.02.09 11:45sell17321.001.24981.25281.2458
34642007.02.12 12:20s/l17321.001.25281.25281.2458-245.99175995.82
34652007.02.12 14:30buy17331.001.25411.25111.2581
34662007.02.13 08:45s/l17331.001.25111.25111.2581-237.62175758.20
34672007.02.13 10:20buy17341.001.24951.24651.2535
34682007.02.13 14:50s/l17341.001.24651.24651.2535-240.70175517.50
34692007.02.13 16:20buy17351.001.24591.24291.2499
34702007.02.14 10:20s/l17351.001.24291.24291.2499-239.45175278.05
34712007.02.14 12:40buy17361.001.24211.23911.2461
34722007.02.14 17:15s/l17361.001.23911.23911.2461-242.57175035.48
34732007.02.15 03:20sell17371.001.23951.24251.2355
34742007.02.15 08:35t/p17371.001.23551.24251.2355323.76175359.24
34752007.02.15 08:40sell17381.001.23861.24161.2346
34762007.02.15 16:15t/p17381.001.23461.24161.2346324.07175683.31
34772007.02.15 17:20buy17391.001.23551.23251.2395
34782007.02.19 01:00s/l17391.001.23251.23251.2395-239.19175444.12
34792007.02.19 02:15buy17401.001.23311.23011.2371
34802007.02.20 10:50t/p17401.001.23711.23011.2371325.29175769.41
34812007.02.20 12:50buy17411.001.23601.23301.2400
34822007.02.21 13:40t/p17411.001.24001.23301.2400324.49176093.90
34832007.02.21 14:20sell17421.001.23921.24221.2352
34842007.02.22 09:40s/l17421.001.24221.24221.2352-261.47175832.43
34852007.02.22 12:50sell17431.001.24341.24641.2394
34862007.02.22 18:20t/p17431.001.23941.24641.2394323.21176155.64
34872007.02.22 19:20buy17441.001.23811.23511.2421
34882007.02.23 16:40s/l17441.001.23511.23511.2421-240.94175914.70
34892007.02.23 18:20buy17451.001.23221.22921.2362
34902007.02.26 21:40s/l17451.001.22921.22921.2362-241.89175672.81
34912007.02.27 02:45buy17461.001.22851.22551.2325
34922007.02.27 10:20s/l17461.001.22551.22551.2325-245.22175427.59
34932007.02.27 11:20sell17471.001.22471.22771.2207
34942007.02.27 16:50t/p17471.001.22071.22771.2207327.71175755.30
34952007.02.27 16:50buy17481.001.22061.21761.2246
34962007.02.27 21:35s/l17481.001.21761.21761.2246-246.69175508.61
34972007.02.27 22:20sell17491.001.21741.22041.2134
34982007.02.28 08:20s/l17491.001.22041.22041.2134-252.55175256.07
34992007.02.28 08:40buy17501.001.21911.21611.2231
35002007.02.28 10:15t/p17501.001.22311.21611.2231327.04175583.11
35012007.02.28 12:40buy17511.001.22251.21951.2265
35022007.02.28 15:50s/l17511.001.21951.21951.2265-246.00175337.11
35032007.02.28 15:59sell17521.001.22111.22411.2171
35042007.03.01 15:05t/p17521.001.21711.22411.2171308.76175645.87
35052007.03.01 15:35sell17531.001.21791.22091.2139
35062007.03.01 17:05s/l17531.001.22091.22091.2139-245.35175400.52
35072007.03.01 18:20buy17541.001.22251.21951.2265
35082007.03.02 16:00s/l17541.001.21951.21951.2265-243.81175156.71
35092007.03.02 16:20buy17551.001.21941.21641.2234
35102007.03.02 19:20s/l17551.001.21641.21641.2234-246.69174910.02
35112007.03.02 20:45buy17561.001.21571.21271.2197
35122007.03.05 03:50t/p17561.001.21971.21271.2197330.00175240.02
35132007.03.05 04:20sell17571.001.22051.22351.2165
35142007.03.05 04:35t/p17571.001.21651.22351.2165328.84175568.86
35152007.03.05 05:15sell17581.001.21671.21971.2127
35162007.03.05 07:45t/p17581.001.21271.21971.2127329.93175898.79
35172007.03.05 08:45buy17591.001.21331.21031.2173
35182007.03.05 12:10t/p17591.001.21731.21031.2173328.60176227.39
35192007.03.05 13:15buy17601.001.21721.21421.2212
35202007.03.05 13:50t/p17601.001.22121.21421.2212327.33176554.72
35212007.03.05 14:20sell17611.001.22111.22411.2171
35222007.03.05 15:15s/l17611.001.22411.22411.2171-245.02176309.70
35232007.03.05 16:20buy17621.001.22191.21891.2259
35242007.03.07 21:10s/l17621.001.21891.21891.2259-241.98176067.72
35252007.03.08 05:10buy17631.001.21651.21351.2205
35262007.03.08 08:50t/p17631.001.22051.21351.2205327.73176395.45
35272007.03.08 11:50sell17641.001.22221.22521.2182
35282007.03.08 16:05s/l17641.001.22521.22521.2182-244.36176151.09
35292007.03.08 17:20sell17651.001.22881.23181.2248
35302007.03.09 15:40s/l17651.001.23181.23181.2248-249.57175901.52
35312007.03.09 16:20sell17661.001.23441.23741.2304
35322007.03.12 11:15t/p17661.001.23041.23741.2304318.45176219.98
35332007.03.12 15:20buy17671.001.22551.22251.2295
35342007.03.13 13:15s/l17671.001.22251.22251.2295-243.31175976.67
35352007.03.13 14:40sell17681.001.22161.22461.2176
35362007.03.13 15:20t/p17681.001.21761.22461.2176328.60176305.27
35372007.03.13 15:35sell17691.001.21981.22281.2158
35382007.03.13 17:50s/l17691.001.22281.22281.2158-245.32176059.95
35392007.03.13 18:10sell17701.001.22181.22481.2178
35402007.03.13 19:45t/p17701.001.21781.22481.2178328.49176388.44
35412007.03.13 20:35sell17711.001.21901.22201.2150
35422007.03.14 08:45t/p17711.001.21501.22201.2150322.65176711.09
35432007.03.14 08:50sell17721.001.21731.22031.2133
35442007.03.14 17:45t/p17721.001.21331.22031.2133329.73177040.82
35452007.03.14 20:15buy17731.001.21411.21111.2181
35462007.03.14 23:35t/p17731.001.21811.21111.2181328.25177369.07
35472007.03.15 01:15sell17741.001.21811.22111.2141
35482007.03.15 11:10s/l17741.001.22111.22111.2141-245.64177123.43
35492007.03.15 11:40buy17751.001.21931.21631.2233
35502007.03.15 15:10s/l17751.001.21631.21631.2233-247.11176876.32
35512007.03.15 17:10buy17761.001.21371.21071.2177
35522007.03.15 18:35t/p17761.001.21771.21071.2177328.33177204.65
35532007.03.15 20:40sell17771.001.21801.22101.2140
35542007.03.16 01:20t/p17771.001.21401.22101.2140322.74177527.40
35552007.03.16 02:20buy17781.001.21291.20991.2169
35562007.03.16 03:59s/l17781.001.20991.20991.2169-248.24177279.16
35572007.03.16 04:15buy17791.001.20821.20521.2122
35582007.03.16 06:50t/p17791.001.21221.20521.2122329.95177609.11
35592007.03.16 09:20sell17801.001.20961.21261.2056
35602007.03.16 11:20t/p17801.001.20561.21261.2056331.87177940.98
35612007.03.16 13:50buy17811.001.20321.20021.2072
35622007.03.16 15:20t/p17811.001.20721.20021.2072331.35178272.33
35632007.03.16 17:10sell17821.001.20701.21001.2030
35642007.03.19 09:45s/l17821.001.21001.21001.2030-254.58178017.75
35652007.03.19 09:59buy17831.001.20881.20581.2128
35662007.03.19 12:20t/p17831.001.21281.20581.2128329.82178347.57
35672007.03.19 12:35buy17841.001.21121.20821.2152
35682007.03.20 04:45t/p17841.001.21521.20821.2152331.35178678.92
35692007.03.20 09:15buy17851.001.21281.20981.2168
35702007.03.21 20:05s/l17851.001.20981.20981.2168-245.87178433.05
35712007.03.21 20:10sell17861.001.21551.21851.2115
35722007.03.21 20:40t/p17861.001.21151.21851.2115330.63178763.68
35732007.03.22 02:35buy17871.001.20821.20521.2122
35742007.03.22 12:40t/p17871.001.21221.20521.2122329.90179093.58
35752007.03.22 15:59buy17881.001.21161.20861.2156
35762007.03.22 18:45t/p17881.001.21561.20861.2156328.81179422.39
35772007.03.23 10:20sell17891.001.21501.21801.2110
35782007.03.23 16:05s/l17891.001.21801.21801.2110-246.28179176.11
35792007.03.23 17:45sell17901.001.21811.22111.2141
35802007.03.26 01:35s/l17901.001.22111.22111.2141-252.35178923.77
35812007.03.26 09:20sell17911.001.21891.22191.2149
35822007.03.26 11:45s/l17911.001.22191.22191.2149-245.52178678.25
35832007.03.26 13:45sell17921.001.22131.22431.2173
35842007.03.26 17:05t/p17921.001.21731.22431.2173328.76179007.01
35852007.03.26 18:20buy17931.001.21361.21061.2176
35862007.03.28 00:15s/l17931.001.21061.21061.2176-243.49178763.52
35872007.03.28 11:50sell17941.001.21321.21621.2092
35882007.03.28 17:50t/p17941.001.20921.21621.2092330.97179094.49
35892007.03.28 18:15buy17951.001.20891.20591.2129
35902007.03.28 18:30t/p17951.001.21291.20591.2129329.79179424.28
35912007.03.28 19:35buy17961.001.21481.21181.2188
35922007.03.30 10:45t/p17961.001.21881.21181.2188336.60179760.88
35932007.03.30 11:20sell17971.001.22071.22371.2167
35942007.03.30 15:40s/l17971.001.22371.22371.2167-245.10179515.78
35952007.03.30 15:50buy17981.001.21931.21631.2233
35962007.03.30 18:10s/l17981.001.21631.21631.2233-247.94179267.84
35972007.03.30 18:20sell17991.001.22181.22481.2178
35982007.03.30 18:20t/p17991.001.21781.22481.2178330.50179598.34
35992007.03.30 19:35sell18001.001.21331.21631.2093
36002007.04.02 03:15s/l18001.001.21631.21631.2093-253.36179344.98
36012007.04.02 04:20sell18011.001.21681.21981.2128
36022007.04.02 17:05t/p18011.001.21281.21981.2128329.98179674.96
36032007.04.02 17:10sell18021.001.21371.21671.2097
36042007.04.03 10:40s/l18021.001.21671.21671.2097-253.12179421.85
36052007.04.03 13:45sell18031.001.21881.22181.2148
36062007.04.03 20:40s/l18031.001.22181.22181.2148-245.38179176.47
36072007.04.03 21:20sell18041.001.22301.22601.2190
36082007.04.04 13:10t/p18041.001.21901.22601.2190321.44179497.91
36092007.04.04 13:59sell18051.001.22011.22311.2161
36102007.04.05 16:10t/p18051.001.21611.22311.2161309.06179806.98
36112007.04.05 17:20buy18061.001.21301.21001.2170
36122007.04.06 07:50t/p18061.001.21701.21001.2170330.87180137.85
36132007.04.06 08:40buy18071.001.21581.21281.2198
36142007.04.06 15:30t/p18071.001.21981.21281.2198327.82180465.67
36152007.04.06 16:15buy18081.001.22091.21791.2249
36162007.04.09 17:20t/p18081.001.22491.21791.2249328.72180794.39
36172007.04.09 17:20sell18091.001.22501.22801.2210
36182007.04.09 19:40s/l18091.001.22801.22801.2210-244.28180550.11
36192007.04.10 03:20sell18101.001.22681.22981.2228
36202007.04.10 04:59t/p18101.001.22281.22981.2228327.20180877.31
36212007.04.10 05:15buy18111.001.22201.21901.2260
36222007.04.10 12:35s/l18111.001.21901.21901.2260-246.21180631.10
36232007.04.10 14:40buy18121.001.21871.21571.2227
36242007.04.10 16:20s/l18121.001.21571.21571.2227-246.77180384.33
36252007.04.10 18:40sell18131.001.21681.21981.2128
36262007.04.11 10:35s/l18131.001.21981.21981.2128-252.67180131.66
36272007.04.11 15:40sell18141.001.22101.22401.2170
36282007.04.12 04:20s/l18141.001.22401.22401.2170-265.21179866.46
36292007.04.12 04:20buy18151.001.22281.21981.2268
36302007.04.12 08:05s/l18151.001.21981.21981.2268-245.98179620.48
36312007.04.12 10:40sell18161.001.21941.22241.2154
36322007.04.12 16:50t/p18161.001.21541.22241.2154329.24179949.72
36332007.04.12 17:35sell18171.001.21551.21851.2115
36342007.04.12 19:50s/l18171.001.21851.21851.2115-246.20179703.52
36352007.04.12 21:15sell18181.001.21701.22001.2130
36362007.04.13 09:35t/p18181.001.21301.22001.2130323.01180026.53
36372007.04.13 09:40sell18191.001.21401.21701.2100
36382007.04.13 11:50t/p18191.001.21001.21701.2100330.69180357.22
36392007.04.13 12:40sell18201.001.21081.21381.2068
36402007.04.13 17:35s/l18201.001.21381.21381.2068-246.43180110.79
36412007.04.13 18:40buy18211.001.21581.21281.2198
36422007.04.15 23:05s/l18211.001.21281.21281.2198-247.41179863.38
36432007.04.16 00:45buy18221.001.21301.21001.2170
36442007.04.17 13:35s/l18221.001.21001.21001.2170-245.74179617.64
36452007.04.17 17:20sell18231.001.20821.21121.2042
36462007.04.18 11:59t/p18231.001.20421.21121.2042325.78179943.43
36472007.04.18 13:15buy18241.001.20361.20061.2076
36482007.04.19 06:50s/l18241.001.20061.20061.2076-243.41179700.02
36492007.04.19 07:20buy18251.001.20101.19801.2050
36502007.04.19 17:00t/p18251.001.20501.19801.2050331.87180031.89
36512007.04.19 17:20sell18261.001.20561.20861.2016
36522007.04.20 15:40s/l18261.001.20861.20861.2016-254.97179776.92
36532007.04.20 15:50buy18271.001.20601.20301.2100
36542007.04.23 12:20t/p18271.001.21001.20301.2100332.68180109.60
36552007.04.23 12:35buy18281.001.20951.20651.2135
36562007.04.24 13:20s/l18281.001.20651.20651.2135-246.50179863.10
36572007.04.24 14:35sell18291.001.20691.20991.2029
36582007.04.24 17:05t/p18291.001.20291.20991.2029332.56180195.66
36592007.04.24 17:15sell18301.001.20441.20741.2004
36602007.04.25 09:50t/p18301.001.20041.20741.2004326.61180522.28
36612007.04.25 09:59sell18311.001.20191.20491.1979
36622007.04.25 15:40s/l18311.001.20491.20491.1979-248.86180273.42
36632007.04.25 19:45sell18321.001.20351.20651.1995
36642007.04.26 12:40s/l18321.001.20651.20651.1995-268.56180004.86
36652007.04.26 13:20sell18331.001.20811.21111.2041
36662007.04.27 15:15t/p18331.001.20411.21111.2041325.53180330.40
36672007.04.27 18:10buy18341.001.20411.20111.2081
36682007.04.27 18:20t/p18341.001.20811.20111.2081330.44180660.84
36692007.04.27 19:20sell18351.001.20821.21121.2042
36702007.04.29 23:15t/p18351.001.20421.21121.2042332.25180993.09
36712007.04.30 01:40sell18361.001.20421.20721.2002
36722007.04.30 09:15s/l18361.001.20721.20721.2002-248.49180744.60
36732007.04.30 15:20sell18371.001.20971.21271.2057
36742007.04.30 17:20t/p18371.001.20571.21271.2057331.76181076.36
36752007.04.30 17:35sell18381.001.20661.20961.2026
36762007.05.01 10:45s/l18381.001.20961.20961.2026-254.66180821.70
36772007.05.01 11:20sell18391.001.20971.21271.2057
36782007.05.01 16:20t/p18391.001.20571.21271.2057331.84181153.54
36792007.05.01 17:20buy18401.001.20661.20361.2106
36802007.05.01 17:35t/p18401.001.21061.20361.2106329.46181483.00
36812007.05.01 18:20sell18411.001.21411.21711.2101
36822007.05.02 06:50s/l18411.001.21711.21711.2101-253.18181229.82
36832007.05.02 07:50sell18421.001.21721.22021.2132
36842007.05.02 17:20t/p18421.001.21321.22021.2132330.03181559.85
36852007.05.02 18:35sell18431.001.21371.21671.2097
36862007.05.03 09:50t/p18431.001.20971.21671.2097310.42181870.28
36872007.05.03 11:40sell18441.001.21141.21441.2074
36882007.05.03 17:15s/l18441.001.21441.21441.2074-246.83181623.45
36892007.05.04 05:50sell18451.001.21641.21941.2124
36902007.05.04 15:40t/p18451.001.21241.21941.2124330.30181953.75
36912007.05.04 17:35sell18461.001.21091.21391.2069
36922007.05.08 11:15s/l18461.001.21391.21391.2069-260.56181693.19
36932007.05.08 14:20sell18471.001.21701.22001.2130
36942007.05.10 15:35s/l18471.001.22001.22001.2130-272.76181420.43
36952007.05.10 15:40buy18481.001.21731.21431.2213
36962007.05.10 20:05t/p18481.001.22131.21431.2213327.41181747.84
36972007.05.11 04:15sell18491.001.22111.22411.2171
36982007.05.11 15:50t/p18491.001.21711.22411.2171328.65182076.49
36992007.05.11 16:40sell18501.001.21901.22201.2150
37002007.05.15 17:35t/p18501.001.21501.22201.2150315.73182392.22
37012007.05.16 17:10sell18511.001.21851.22151.2145
37022007.05.16 18:20s/l18511.001.22151.22151.2145-245.44182146.78
37032007.05.17 10:50buy18521.001.22061.21761.2246
37042007.05.17 14:20t/p18521.001.22461.21761.2246326.56182473.34
37052007.05.17 14:35buy18531.001.22391.22091.2279
37062007.05.17 17:20t/p18531.001.22791.22091.2279325.74182799.08
37072007.05.17 19:10sell18541.001.22741.23041.2234
37082007.05.21 13:20s/l18541.001.23041.23041.2234-257.21182541.87
37092007.05.21 15:15sell18551.001.23221.23521.2282
37102007.05.23 09:20t/p18551.001.22821.23521.2282312.24182854.11
37112007.05.23 12:20sell18561.001.22991.23291.2259
37122007.05.23 14:50t/p18561.001.22591.23291.2259326.37183180.48
37132007.05.23 17:10buy18571.001.22551.22251.2295
37142007.05.24 10:35t/p18571.001.22951.22251.2295331.91183512.39
37152007.05.24 12:35buy18581.001.22831.22531.2323
37162007.05.29 11:15s/l18581.001.22531.22531.2323-238.27183274.12
37172007.05.29 18:20sell18591.001.22351.22651.2195
37182007.05.30 12:35s/l18591.001.22651.22651.2195-251.29183022.83
37192007.05.30 16:20sell18601.001.22701.23001.2230
37202007.06.01 13:15s/l18601.001.23001.23001.2230-270.80182752.03
37212007.06.01 15:10sell18611.001.22981.23281.2258
37222007.06.01 17:15s/l18611.001.23281.23281.2258-243.29182508.74
37232007.06.01 18:45sell18621.001.23091.23391.2269
37242007.06.04 12:15t/p18621.001.22691.23391.2269319.51182828.26
37252007.06.04 14:40sell18631.001.22591.22891.2219
37262007.06.04 16:50t/p18631.001.22191.22891.2219327.36183155.62
37272007.06.04 16:59sell18641.001.22331.22631.2193
37282007.06.05 14:45t/p18641.001.21931.22631.2193321.47183477.09
37292007.06.05 18:45sell18651.001.22021.22321.2162
37302007.06.06 15:10t/p18651.001.21621.22321.2162322.25183799.35
37312007.06.06 15:50sell18661.001.21761.22061.2136
37322007.06.07 11:45s/l18661.001.22061.22061.2136-266.00183533.35
37332007.06.07 14:20sell18671.001.22341.22641.2194
37342007.06.07 19:50s/l18671.001.22641.22641.2194-244.52183288.83
37352007.06.07 20:20sell18681.001.22631.22931.2223
37362007.06.08 12:10s/l18681.001.22931.22931.2223-250.73183038.10
37372007.06.08 14:35buy18691.001.23311.23011.2371
37382007.06.11 05:45t/p18691.001.23711.23011.2371325.53183363.63
37392007.06.11 10:45buy18701.001.23591.23291.2399
37402007.06.11 17:45t/p18701.001.23991.23291.2399322.59183686.22
37412007.06.12 12:50sell18711.001.24121.24421.2372
37422007.06.13 07:20s/l18711.001.24421.24421.2372-247.83183438.40
37432007.06.13 09:15sell18721.001.24351.24651.2395
37442007.06.13 12:20s/l18721.001.24651.24651.2395-240.66183197.74
37452007.06.13 12:35buy18731.001.24501.24201.2490
37462007.06.15 18:10s/l18731.001.24201.24201.2490-232.82182964.92
37472007.06.15 18:40sell18741.001.24291.24591.2389
37482007.06.20 10:20t/p18741.001.23891.24591.2389302.68183267.60
37492007.06.20 16:59sell18751.001.23641.23941.2324
37502007.06.21 03:40s/l18751.001.23941.23941.2324-262.26183005.35
37512007.06.21 14:45sell18761.001.24241.24541.2384
37522007.06.22 10:40t/p18761.001.23841.24541.2384316.38183321.73
37532007.06.22 11:20buy18771.001.23681.23381.2408
37542007.06.22 14:40s/l18771.001.23381.23381.2408-243.19183078.54
37552007.06.22 15:10sell18781.001.23381.23681.2298
37562007.06.22 20:45t/p18781.001.22981.23681.2298325.28183403.82
37572007.06.26 09:20sell18791.001.22701.23001.2230
37582007.06.26 10:10s/l18791.001.23001.23001.2230-243.72183160.10
37592007.06.26 12:59sell18801.001.22951.23251.2255
37602007.06.28 21:20s/l18801.001.23251.23251.2255-270.27182889.83
37612007.06.28 21:40buy18811.001.23121.22821.2352
37622007.06.29 12:50s/l18811.001.22821.22821.2352-242.11182647.72
37632007.06.29 14:20buy18821.001.22601.22301.2300
37642007.06.29 19:05s/l18821.001.22301.22301.2300-245.58182402.14
37652007.06.29 20:50buy18831.001.22131.21831.2253
37662007.07.02 10:50s/l18831.001.21831.21831.2253-244.62182157.52
37672007.07.02 15:20sell18841.001.21371.21671.2097
37682007.07.03 01:00t/p18841.001.20971.21671.2097323.91182481.44
37692007.07.03 04:45buy18851.001.21021.20721.2142
37702007.07.03 10:15t/p18851.001.21421.20721.2142329.24182810.68
37712007.07.03 11:40buy18861.001.21521.21221.2192
37722007.07.05 11:20s/l18861.001.21221.21221.2192-238.87182571.81
37732007.07.05 14:15buy18871.001.21221.20921.2162
37742007.07.05 16:10t/p18871.001.21621.20921.2162328.57182900.38
37752007.07.05 18:59sell18881.001.21771.22071.2137
37762007.07.06 13:15s/l18881.001.22071.22071.2137-252.49182647.89
37772007.07.06 15:20sell18891.001.22131.22431.2173
37782007.07.06 17:10t/p18891.001.21731.22431.2173328.76182976.65
37792007.07.09 10:20sell18901.001.21841.22141.2144
37802007.07.10 11:50t/p18901.001.21441.22141.2144322.71183299.37
37812007.07.10 13:15buy18911.001.21241.20941.2164
37822007.07.10 16:15s/l18911.001.20941.20941.2164-248.08183051.29
37832007.07.10 17:20buy18921.001.20651.20351.2105
37842007.07.10 23:15s/l18921.001.20351.20351.2105-249.42182801.87
37852007.07.11 07:40sell18931.001.20371.20671.1997
37862007.07.11 14:50t/p18931.001.19971.20671.1997333.48183135.35
37872007.07.11 15:20buy18941.001.20101.19801.2050
37882007.07.11 18:35t/p18941.001.20501.19801.2050331.92183467.27
37892007.07.11 19:20sell18951.001.20501.20801.2010
37902007.07.12 14:20t/p18951.001.20101.20801.2010312.87183780.14
37912007.07.12 14:20buy18961.001.20081.19781.2048
37922007.07.13 09:40t/p18961.001.20481.19781.2048334.20184114.34
37932007.07.13 12:50sell18971.001.20331.20631.1993
37942007.07.13 16:20t/p18971.001.19931.20631.1993333.67184448.01
37952007.07.16 08:50sell18981.001.20171.20471.1977
37962007.07.17 10:20t/p18981.001.19771.20471.1977327.22184775.24
37972007.07.17 11:35sell18991.001.19931.20231.1953
37982007.07.17 14:40s/l18991.001.20231.20231.1953-249.48184525.76
37992007.07.17 15:50sell19001.001.20221.20521.1982
38002007.07.18 03:15t/p19001.001.19821.20521.1982327.08184852.84
38012007.07.18 06:59buy19011.001.19671.19371.2007
38022007.07.18 10:40t/p19011.001.20071.19371.2007332.83185185.67
38032007.07.18 11:20sell19021.001.20121.20421.1972
38042007.07.18 15:50s/l19021.001.20421.20421.1972-248.94184936.73
38052007.07.18 16:15sell19031.001.20461.20761.2006
38062007.07.18 17:35t/p19031.001.20061.20761.2006333.67185270.40
38072007.07.18 18:20buy19041.001.19851.19551.2025
38082007.07.19 18:35t/p19041.001.20251.19551.2025338.91185609.31
38092007.07.19 23:10sell19051.001.20471.20771.2007
38102007.07.20 17:10t/p19051.001.20071.20771.2007326.81185936.13
38112007.07.20 18:35sell19061.001.20061.20361.1966
38122007.07.23 12:20s/l19061.001.20361.20361.1966-255.98185680.15
38132007.07.23 13:20sell19071.001.20481.20781.2008
38142007.07.23 20:20s/l19071.001.20781.20781.2008-248.36185431.79
38152007.07.24 03:10sell19081.001.20591.20891.2019
38162007.07.24 15:20t/p19081.001.20191.20891.2019332.89185764.68
38172007.07.24 15:35sell19091.001.20341.20641.1994
38182007.07.24 19:15s/l19091.001.20641.20641.1994-248.55185516.13
38192007.07.24 21:15sell19101.001.20511.20811.2011
38202007.07.25 10:45s/l19101.001.20811.20811.2011-254.66185261.47
38212007.07.25 11:20sell19111.001.20961.21261.2056
38222007.07.25 11:50s/l19111.001.21261.21261.2056-247.38185014.09
38232007.07.25 12:15sell19121.001.21301.21601.2090
38242007.07.25 17:15s/l19121.001.21601.21601.2090-246.59184767.50
38252007.07.25 17:35buy19131.001.21411.21111.2181
38262007.07.26 15:05s/l19131.001.21111.21111.2181-241.32184526.18
38272007.07.26 15:20sell19141.001.21191.21491.2079
38282007.07.26 16:20t/p19141.001.20791.21491.2079331.38184857.56
38292007.07.26 17:40sell19151.001.20911.21211.2051
38302007.07.26 19:20t/p19151.001.20511.21211.2051332.42185189.98
38312007.07.26 20:50buy19161.001.20331.20031.2073
38322007.07.27 10:35t/p19161.001.20731.20031.2073333.46185523.44
38332007.07.27 11:40buy19171.001.20691.20391.2109
38342007.07.27 11:45t/p19171.001.21091.20391.2109330.33185853.77
38352007.07.27 12:10sell19181.001.21161.21461.2076
38362007.07.27 18:15t/p19181.001.20761.21461.2076331.29186185.06
38372007.07.27 20:20sell19191.001.20911.21211.2051
38382007.07.30 11:59t/p19191.001.20511.21211.2051325.39186510.46
38392007.07.30 13:20buy19201.001.20181.19881.2058
38402007.07.31 17:05t/p19201.001.20581.19881.2058333.73186844.19
38412007.07.31 17:15buy19211.001.20441.20141.2084
38422007.07.31 23:10s/l19211.001.20141.20141.2084-249.73186594.46
38432007.08.01 05:20sell19221.001.20261.20561.1986
38442007.08.01 09:05t/p19221.001.19861.20561.1986333.84186928.30
38452007.08.01 12:10sell19231.001.20041.20341.1964
38462007.08.01 14:20s/l19231.001.20341.20341.1964-248.94186679.36
38472007.08.01 15:20sell19241.001.20301.20601.1990
38482007.08.01 17:50t/p19241.001.19901.20601.1990333.64187013.00
38492007.08.01 18:20buy19251.001.20061.19761.2046
38502007.08.01 23:05t/p19251.001.20461.19761.2046332.03187345.03
38512007.08.02 06:50buy19261.001.20331.20031.2073
38522007.08.02 15:50t/p19261.001.20731.20031.2073331.07187676.10
38532007.08.02 16:15sell19271.001.20761.21061.2036
38542007.08.02 20:45t/p19271.001.20361.21061.2036332.39188008.49
38552007.08.03 11:20sell19281.001.20691.20991.2029
38562007.08.03 15:50t/p19281.001.20291.20991.2029332.97188341.46
38572007.08.03 19:10buy19291.001.19281.18981.1968
38582007.08.03 21:40s/l19291.001.18981.18981.1968-252.16188089.30
38592007.08.03 22:15sell19301.001.19001.19301.1860
38602007.08.06 00:10t/p19301.001.18601.19301.1860330.55188419.85
38612007.08.06 01:20buy19311.001.18191.17891.1859
38622007.08.06 08:50t/p19311.001.18591.17891.1859337.30188757.15
38632007.08.06 09:20sell19321.001.18541.18841.1814
38642007.08.06 13:35s/l19321.001.18841.18841.1814-252.39188504.76
38652007.08.06 15:15sell19331.001.18601.18901.1820
38662007.08.06 19:05s/l19331.001.18901.18901.1820-252.31188252.45
38672007.08.06 22:20buy19341.001.18881.18581.1928
38682007.08.07 14:35t/p19341.001.19281.18581.1928337.48188589.93
38692007.08.07 16:20buy19351.001.19191.18891.1959
38702007.08.07 19:50t/p19351.001.19591.18891.1959334.20188924.13
38712007.08.07 21:15sell19361.001.19611.19911.1921
38722007.08.07 21:35t/p19361.001.19211.19911.1921335.85189259.98
38732007.08.07 22:20buy19371.001.19421.19121.1982
38742007.08.07 22:40t/p19371.001.19821.19121.1982333.80189593.78
38752007.08.08 03:20buy19381.001.19601.19301.2000
38762007.08.08 15:15s/l19381.001.19301.19301.2000-251.51189342.27
38772007.08.08 19:40buy19391.001.19461.19161.1986
38782007.08.09 15:50t/p19391.001.19861.19161.1986340.29189682.56
38792007.08.09 16:15sell19401.001.19931.20231.1953
38802007.08.10 09:50t/p19401.001.19531.20231.1953328.37190010.94
38812007.08.10 10:20sell19411.001.19471.19771.1907
38822007.08.10 18:20s/l19411.001.19771.19771.1907-250.43189760.51
38832007.08.10 20:20sell19421.001.19891.20191.1949
38842007.08.13 15:20s/l19421.001.20191.20191.1949-256.25189504.26
38852007.08.13 16:20sell19431.001.20211.20511.1981
38862007.08.13 17:15s/l19431.001.20511.20511.1981-248.82189255.44
38872007.08.13 18:45sell19441.001.20581.20881.2018
38882007.08.14 11:15s/l19441.001.20881.20881.2018-254.89189000.56
38892007.08.14 11:15sell19451.001.20871.21171.2047
38902007.08.14 22:15s/l19451.001.21171.21171.2047-247.55188753.01
38912007.08.14 23:20sell19461.001.21121.21421.2072
38922007.08.15 10:15s/l19461.001.21421.21421.2072-253.71188499.30
38932007.08.15 11:20sell19471.001.21501.21801.2110
38942007.08.15 16:50s/l19471.001.21801.21801.2110-246.22188253.08
38952007.08.15 17:20sell19481.001.21811.22111.2141
38962007.08.16 03:35s/l19481.001.22111.22111.2141-265.92187987.17
38972007.08.16 04:50sell19491.001.22061.22361.2166
38982007.08.16 10:10t/p19491.001.21661.22361.2166328.92188316.09
38992007.08.16 10:40sell19501.001.21901.22201.2150
39002007.08.16 13:45t/p19501.001.21501.22201.2150329.22188645.31
39012007.08.16 13:50sell19511.001.21681.21981.2128
39022007.08.17 09:15t/p19511.001.21281.21981.2128323.09188968.40
39032007.08.17 09:20sell19521.001.21381.21681.2098
39042007.08.17 09:40t/p19521.001.20981.21681.2098330.88189299.28
39052007.08.17 10:50buy19531.001.20721.20421.2112
39062007.08.17 12:50s/l19531.001.20421.20421.2112-249.15189050.13
39072007.08.17 13:35sell19541.001.20661.20961.2026
39082007.08.17 16:05s/l19541.001.20961.20961.2026-247.99188802.14
39092007.08.17 16:10buy19551.001.20671.20371.2107
39102007.08.17 16:35s/l19551.001.20371.20371.2107-249.23188552.91
39112007.08.17 16:50sell19561.001.20721.21021.2032
39122007.08.17 17:05t/p19561.001.20321.21021.2032332.59188885.50
39132007.08.17 17:15sell19571.001.20511.20811.2011
39142007.08.17 17:35t/p19571.001.20111.20811.2011333.30189218.80
39152007.08.17 18:20buy19581.001.20251.19951.2065
39162007.08.17 20:10t/p19581.001.20651.19951.2065331.45189550.25
39172007.08.17 20:10sell19591.001.20681.20981.2028
39182007.08.21 13:35t/p19591.001.20281.20981.2028319.23189869.48
39192007.08.21 13:45sell19601.001.20401.20701.2000
39202007.08.21 20:50s/l19601.001.20701.20701.2000-248.49189620.99
39212007.08.21 23:35buy19611.001.20631.20331.2103
39222007.08.22 16:15t/p19611.001.21031.20331.2103332.63189953.62
39232007.08.22 16:35buy19621.001.20911.20611.2131
39242007.08.22 18:20s/l19621.001.20611.20611.2131-249.19189704.43
39252007.08.22 22:15sell19631.001.20711.21011.2031
39262007.08.23 12:10s/l19631.001.21011.21011.2031-268.03189436.41
39272007.08.23 12:45buy19641.001.20821.20521.2122
39282007.08.23 19:20s/l19641.001.20521.20521.2122-249.00189187.41
39292007.08.23 23:15sell19651.001.20721.21021.2032
39302007.08.24 11:20t/p19651.001.20321.21021.2032325.80189513.21
39312007.08.24 14:15sell19661.001.20161.20461.1976
39322007.08.27 16:40s/l19661.001.20461.20461.1976-255.78189257.44
39332007.08.28 01:45sell19671.001.20281.20581.1988
39342007.08.28 13:10t/p19671.001.19881.20581.1988334.00189591.44
39352007.08.28 13:15sell19681.001.19911.20211.1951
39362007.08.29 01:10s/l19681.001.20211.20211.1951-256.31189335.13
39372007.08.29 01:15buy19691.001.20081.19781.2048
39382007.08.30 12:15t/p19691.001.20481.19781.2048338.46189673.59
39392007.08.30 15:20sell19701.001.20541.20841.2014
39402007.08.31 14:35t/p19701.001.20141.20841.2014326.86190000.46
39412007.08.31 18:20sell19711.001.20821.21121.2042
39422007.09.04 13:10s/l19711.001.21121.21121.2042-260.98189739.48
39432007.09.04 17:15sell19721.001.21451.21751.2105
39442007.09.04 18:50t/p19721.001.21051.21751.2105330.44190069.92
39452007.09.04 22:40buy19731.001.21071.20771.2147
39462007.09.05 17:05s/l19731.001.20771.20771.2147-246.89189823.03
39472007.09.06 00:35buy19741.001.20381.20081.2078
39482007.09.06 15:15s/l19741.001.20081.20081.2078-249.83189573.20
39492007.09.06 15:15buy19751.001.20111.19811.2051
39502007.09.07 15:35s/l19751.001.19811.19811.2051-249.73189323.47
39512007.09.07 17:20buy19761.001.18951.18651.1935
39522007.09.07 19:20s/l19761.001.18651.18651.1935-252.98189070.49
39532007.09.10 03:40buy19771.001.18561.18261.1896
39542007.09.11 21:10t/p19771.001.18961.18261.1896338.38189408.87
39552007.09.12 08:20sell19781.001.18771.19071.1837
39562007.09.12 13:40t/p19781.001.18371.19071.1837338.06189746.93
39572007.09.12 14:20buy19791.001.18221.17921.1862
39582007.09.13 08:20t/p19791.001.18621.17921.1862343.75190090.68
39592007.09.13 08:35buy19801.001.18551.18251.1895
39602007.09.13 11:10s/l19801.001.18251.18251.1895-253.98189836.70
39612007.09.13 11:40sell19811.001.18341.18641.1794
39622007.09.13 16:05s/l19811.001.18641.18641.1794-252.36189584.34
39632007.09.13 17:20sell19821.001.18871.19171.1847
39642007.09.14 02:50t/p19821.001.18471.19171.1847330.92189915.26
39652007.09.14 02:50buy19831.001.18461.18161.1886
39662007.09.14 17:05t/p19831.001.18861.18161.1886335.66190250.92
39672007.09.17 07:15sell19841.001.18781.19081.1838
39682007.09.18 21:20t/p19841.001.18381.19081.1838331.41190582.34
39692007.09.18 22:20buy19851.001.18121.17821.1852
39702007.09.19 17:50t/p19851.001.18521.17821.1852339.57190921.91
39712007.09.19 18:35buy19861.001.18541.18241.1894
39722007.09.20 02:45s/l19861.001.18241.18241.1894-247.15190674.76
39732007.09.20 14:40sell19871.001.17361.17661.1696
39742007.09.20 18:20t/p19871.001.16961.17661.1696342.06191016.82
39752007.09.20 20:59sell19881.001.17201.17501.1680
39762007.09.21 09:40t/p19881.001.16801.17501.1680335.77191352.59
39772007.09.21 09:59sell19891.001.17041.17341.1664
39782007.09.21 11:40s/l19891.001.17341.17341.1664-255.67191096.92
39792007.09.21 14:20sell19901.001.17481.17781.1708
39802007.09.24 04:15t/p19901.001.17081.17781.1708335.25191432.17
39812007.09.24 06:50sell19911.001.17121.17421.1672
39822007.09.24 16:40s/l19911.001.17421.17421.1672-255.47191176.70
39832007.09.24 17:20sell19921.001.17381.17681.1698
39842007.09.25 14:10t/p19921.001.16981.17681.1698335.36191512.07
39852007.09.25 14:35sell19931.001.16991.17291.1659
39862007.09.25 16:50t/p19931.001.16591.17291.1659343.26191855.33
39872007.09.25 17:15buy19941.001.16391.16091.1679
39882007.09.25 17:35t/p19941.001.16791.16091.1679342.44192197.77
39892007.09.25 18:50sell19951.001.16811.17111.1641
39902007.09.26 00:59close at stop19951.001.16631.17111.1641147.58192345.35