Strategy Tester Report
FxClearing-Server (Build 210)
|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.12.16 02:00 - 2007.09.26 00:00
|Model
|Control points (a very crude method, the results must not be considered)
|Bars in test
|17253
|Ticks modelled
|186282
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|4127
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|182345.35
|Gross profit
|380521.15
|Gross loss
|-198175.80
|Profit factor
|1.92
|Expected payoff
|91.40
|Absolute drawdown
|1090.80
|Maximal drawdown
|2749.64 (1.72%)
|Relative drawdown
|13.71% (1415.56)
|Total trades
|1995
|Short positions (won %)
|1209 (58.31%)
|Long positions (won %)
|786 (60.56%)
|Profit trades (% of total)
|1181 (59.20%)
|Loss trades (% of total)
|814 (40.80%)
|Largest
|profit trade
|354.30
|loss trade
|-278.57
|Average
|profit trade
|322.20
|loss trade
|-243.46
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (5710.13)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-2023.77)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5710.13 (17)
|consecutive loss (count of losses)
|-2023.77 (8)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.12.16 02:45
|sell
|1
|1.00
|1.1430
|1.1460
|1.1390
|2
|2004.12.16 13:05
|s/l
|1
|1.00
|1.1460
|1.1460
|1.1390
|-261.67
|9738.33
|3
|2004.12.16 14:50
|sell
|2
|1.00
|1.1454
|1.1484
|1.1414
|4
|2004.12.16 16:30
|s/l
|2
|1.00
|1.1484
|1.1484
|1.1414
|-260.38
|9477.95
|5
|2004.12.16 17:25
|sell
|3
|1.00
|1.1546
|1.1576
|1.1506
|6
|2004.12.16 19:45
|s/l
|3
|1.00
|1.1576
|1.1576
|1.1506
|-258.86
|9219.09
|7
|2004.12.16 20:25
|sell
|4
|1.00
|1.1582
|1.1612
|1.1542
|8
|2004.12.16 20:40
|s/l
|4
|1.00
|1.1612
|1.1612
|1.1542
|-258.24
|8960.85
|9
|2004.12.16 21:40
|sell
|5
|1.00
|1.1610
|1.1640
|1.1570
|10
|2004.12.17 03:05
|t/p
|5
|1.00
|1.1570
|1.1640
|1.1570
|338.97
|9299.82
|11
|2004.12.17 03:20
|sell
|6
|1.00
|1.1578
|1.1608
|1.1538
|12
|2004.12.17 11:35
|t/p
|6
|1.00
|1.1538
|1.1608
|1.1538
|346.80
|9646.62
|13
|2004.12.17 12:30
|buy
|7
|1.00
|1.1543
|1.1513
|1.1583
|14
|2004.12.17 13:05
|t/p
|7
|1.00
|1.1583
|1.1513
|1.1583
|345.22
|9991.84
|15
|2004.12.17 13:50
|buy
|8
|1.00
|1.1541
|1.1511
|1.1581
|16
|2004.12.17 13:59
|t/p
|8
|1.00
|1.1581
|1.1511
|1.1581
|345.39
|10337.23
|17
|2004.12.17 14:35
|sell
|9
|1.00
|1.1583
|1.1613
|1.1543
|18
|2004.12.17 15:05
|s/l
|9
|1.00
|1.1613
|1.1613
|1.1543
|-258.18
|10079.05
|19
|2004.12.17 15:45
|buy
|10
|1.00
|1.1579
|1.1549
|1.1619
|20
|2004.12.17 15:50
|t/p
|10
|1.00
|1.1619
|1.1549
|1.1619
|344.12
|10423.17
|21
|2004.12.17 16:50
|sell
|11
|1.00
|1.1604
|1.1634
|1.1564
|22
|2004.12.17 17:10
|t/p
|11
|1.00
|1.1564
|1.1634
|1.1564
|345.96
|10769.13
|23
|2004.12.17 17:20
|sell
|12
|1.00
|1.1576
|1.1606
|1.1536
|24
|2004.12.17 17:50
|s/l
|12
|1.00
|1.1606
|1.1606
|1.1536
|-258.44
|10510.69
|25
|2004.12.17 18:45
|sell
|13
|1.00
|1.1605
|1.1635
|1.1565
|26
|2004.12.17 20:20
|t/p
|13
|1.00
|1.1565
|1.1635
|1.1565
|345.87
|10856.56
|27
|2004.12.17 20:30
|sell
|14
|1.00
|1.1577
|1.1607
|1.1537
|28
|2004.12.20 10:20
|t/p
|14
|1.00
|1.1537
|1.1607
|1.1537
|339.99
|11196.56
|29
|2004.12.20 12:50
|buy
|15
|1.00
|1.1494
|1.1464
|1.1534
|30
|2004.12.20 17:30
|s/l
|15
|1.00
|1.1464
|1.1464
|1.1534
|-261.78
|10934.78
|31
|2004.12.20 19:50
|buy
|16
|1.00
|1.1486
|1.1456
|1.1526
|32
|2004.12.21 10:05
|t/p
|16
|1.00
|1.1526
|1.1456
|1.1526
|349.02
|11283.80
|33
|2004.12.21 11:50
|sell
|17
|1.00
|1.1540
|1.1570
|1.1500
|34
|2004.12.21 12:05
|t/p
|17
|1.00
|1.1500
|1.1570
|1.1500
|348.01
|11631.81
|35
|2004.12.21 12:50
|sell
|18
|1.00
|1.1508
|1.1538
|1.1468
|36
|2004.12.21 17:25
|s/l
|18
|1.00
|1.1538
|1.1538
|1.1468
|-259.89
|11371.92
|37
|2004.12.21 18:20
|sell
|19
|1.00
|1.1540
|1.1570
|1.1500
|38
|2004.12.23 05:15
|t/p
|19
|1.00
|1.1500
|1.1570
|1.1500
|321.54
|11693.46
|39
|2004.12.23 05:30
|sell
|20
|1.00
|1.1527
|1.1557
|1.1487
|40
|2004.12.23 06:10
|t/p
|20
|1.00
|1.1487
|1.1557
|1.1487
|348.35
|12041.81
|41
|2004.12.23 06:15
|sell
|21
|1.00
|1.1493
|1.1523
|1.1453
|42
|2004.12.23 15:30
|t/p
|21
|1.00
|1.1453
|1.1523
|1.1453
|349.25
|12391.06
|43
|2004.12.23 16:20
|sell
|22
|1.00
|1.1474
|1.1504
|1.1434
|44
|2004.12.23 17:45
|t/p
|22
|1.00
|1.1434
|1.1504
|1.1434
|349.86
|12740.92
|45
|2004.12.23 19:50
|buy
|23
|1.00
|1.1441
|1.1411
|1.1481
|46
|2004.12.24 10:05
|s/l
|23
|1.00
|1.1411
|1.1411
|1.1481
|-260.90
|12480.02
|47
|2004.12.24 10:50
|sell
|24
|1.00
|1.1446
|1.1476
|1.1406
|48
|2004.12.24 11:10
|t/p
|24
|1.00
|1.1406
|1.1476
|1.1406
|350.72
|12830.74
|49
|2004.12.24 12:59
|sell
|25
|1.00
|1.1414
|1.1444
|1.1374
|50
|2004.12.24 14:05
|s/l
|25
|1.00
|1.1444
|1.1444
|1.1374
|-262.06
|12568.68
|51
|2004.12.24 14:45
|buy
|26
|1.00
|1.1414
|1.1384
|1.1454
|52
|2004.12.27 15:50
|t/p
|26
|1.00
|1.1454
|1.1384
|1.1454
|351.38
|12920.06
|53
|2004.12.27 15:50
|sell
|27
|1.00
|1.1455
|1.1485
|1.1415
|54
|2004.12.27 17:05
|t/p
|27
|1.00
|1.1415
|1.1485
|1.1415
|351.58
|13271.64
|55
|2004.12.27 17:45
|sell
|28
|1.00
|1.1434
|1.1464
|1.1394
|56
|2004.12.27 17:59
|t/p
|28
|1.00
|1.1394
|1.1464
|1.1394
|352.30
|13623.94
|57
|2004.12.27 18:25
|sell
|29
|1.00
|1.1352
|1.1382
|1.1312
|58
|2004.12.29 08:50
|t/p
|29
|1.00
|1.1312
|1.1382
|1.1312
|340.12
|13964.06
|59
|2004.12.29 09:50
|buy
|30
|1.00
|1.1311
|1.1281
|1.1351
|60
|2004.12.29 12:10
|t/p
|30
|1.00
|1.1351
|1.1281
|1.1351
|352.39
|14316.45
|61
|2004.12.29 12:40
|buy
|31
|1.00
|1.1327
|1.1297
|1.1367
|62
|2004.12.29 15:05
|t/p
|31
|1.00
|1.1367
|1.1297
|1.1367
|351.77
|14668.22
|63
|2004.12.29 15:25
|buy
|32
|1.00
|1.1330
|1.1300
|1.1370
|64
|2004.12.29 16:05
|t/p
|32
|1.00
|1.1370
|1.1300
|1.1370
|351.09
|15019.31
|65
|2004.12.29 16:15
|buy
|33
|1.00
|1.1360
|1.1330
|1.1400
|66
|2004.12.30 00:10
|s/l
|33
|1.00
|1.1330
|1.1330
|1.1400
|-258.26
|14761.05
|67
|2004.12.30 00:35
|sell
|34
|1.00
|1.1342
|1.1372
|1.1302
|68
|2004.12.30 15:35
|s/l
|34
|1.00
|1.1372
|1.1372
|1.1302
|-263.74
|14497.31
|69
|2004.12.30 16:45
|sell
|35
|1.00
|1.1372
|1.1402
|1.1332
|70
|2004.12.30 17:05
|t/p
|35
|1.00
|1.1332
|1.1402
|1.1332
|353.11
|14850.42
|71
|2004.12.30 17:40
|sell
|36
|1.00
|1.1367
|1.1397
|1.1327
|72
|2004.12.30 20:05
|t/p
|36
|1.00
|1.1327
|1.1397
|1.1327
|354.20
|15204.62
|73
|2004.12.30 20:25
|sell
|37
|1.00
|1.1332
|1.1362
|1.1292
|74
|2004.12.30 20:45
|t/p
|37
|1.00
|1.1292
|1.1362
|1.1292
|354.30
|15558.92
|75
|2004.12.30 21:20
|sell
|38
|1.00
|1.1316
|1.1346
|1.1276
|76
|2004.12.31 02:10
|s/l
|38
|1.00
|1.1346
|1.1346
|1.1276
|-270.97
|15287.95
|77
|2004.12.31 02:25
|buy
|39
|1.00
|1.1337
|1.1307
|1.1377
|78
|2004.12.31 09:05
|s/l
|39
|1.00
|1.1307
|1.1307
|1.1377
|-265.47
|15022.48
|79
|2004.12.31 09:20
|sell
|40
|1.00
|1.1320
|1.1350
|1.1280
|80
|2004.12.31 16:05
|s/l
|40
|1.00
|1.1350
|1.1350
|1.1280
|-264.15
|14758.33
|81
|2004.12.31 16:40
|buy
|41
|1.00
|1.1323
|1.1293
|1.1363
|82
|2004.12.31 17:05
|t/p
|41
|1.00
|1.1363
|1.1293
|1.1363
|351.80
|15110.13
|83
|2004.12.31 17:35
|buy
|42
|1.00
|1.1321
|1.1291
|1.1361
|84
|2004.12.31 17:50
|t/p
|42
|1.00
|1.1361
|1.1291
|1.1361
|351.86
|15461.99
|85
|2004.12.31 18:30
|buy
|43
|1.00
|1.1352
|1.1322
|1.1392
|86
|2004.12.31 18:45
|t/p
|43
|1.00
|1.1392
|1.1322
|1.1392
|350.14
|15812.13
|87
|2004.12.31 19:50
|sell
|44
|1.00
|1.1424
|1.1454
|1.1384
|88
|2004.12.31 21:10
|t/p
|44
|1.00
|1.1384
|1.1454
|1.1384
|351.37
|16163.50
|89
|2004.12.31 21:45
|sell
|45
|1.00
|1.1419
|1.1449
|1.1379
|90
|2005.01.03 07:00
|s/l
|45
|1.00
|1.1449
|1.1449
|1.1379
|-267.24
|15896.27
|91
|2005.01.03 07:30
|sell
|46
|1.00
|1.1518
|1.1548
|1.1478
|92
|2005.01.03 08:05
|t/p
|46
|1.00
|1.1478
|1.1548
|1.1478
|348.62
|16244.89
|93
|2005.01.03 08:25
|sell
|47
|1.00
|1.1513
|1.1543
|1.1473
|94
|2005.01.03 09:05
|t/p
|47
|1.00
|1.1473
|1.1543
|1.1473
|350.75
|16595.64
|95
|2005.01.03 09:50
|sell
|48
|1.00
|1.1481
|1.1511
|1.1441
|96
|2005.01.03 09:59
|t/p
|48
|1.00
|1.1441
|1.1511
|1.1441
|350.60
|16946.24
|97
|2005.01.03 10:45
|sell
|49
|1.00
|1.1425
|1.1455
|1.1385
|98
|2005.01.03 11:05
|t/p
|49
|1.00
|1.1385
|1.1455
|1.1385
|351.68
|17297.92
|99
|2005.01.03 11:40
|sell
|50
|1.00
|1.1425
|1.1455
|1.1385
|100
|2005.01.03 15:20
|s/l
|50
|1.00
|1.1455
|1.1455
|1.1385
|-261.37
|17036.55
|101
|2005.01.03 15:35
|buy
|51
|1.00
|1.1420
|1.1390
|1.1460
|102
|2005.01.03 15:59
|t/p
|51
|1.00
|1.1460
|1.1390
|1.1460
|348.95
|17385.50
|103
|2005.01.03 16:25
|buy
|52
|1.00
|1.1449
|1.1419
|1.1489
|104
|2005.01.03 18:05
|t/p
|52
|1.00
|1.1489
|1.1419
|1.1489
|347.92
|17733.42
|105
|2005.01.03 19:10
|buy
|53
|1.00
|1.1462
|1.1432
|1.1502
|106
|2005.01.04 10:05
|t/p
|53
|1.00
|1.1502
|1.1432
|1.1502
|349.14
|18082.56
|107
|2005.01.04 11:40
|buy
|54
|1.00
|1.1512
|1.1482
|1.1552
|108
|2005.01.04 11:45
|t/p
|54
|1.00
|1.1552
|1.1482
|1.1552
|345.90
|18428.46
|109
|2005.01.04 12:50
|sell
|55
|1.00
|1.1582
|1.1612
|1.1542
|110
|2005.01.04 13:25
|t/p
|55
|1.00
|1.1542
|1.1612
|1.1542
|346.56
|18775.02
|111
|2005.01.04 13:50
|sell
|56
|1.00
|1.1567
|1.1597
|1.1527
|112
|2005.01.04 14:45
|s/l
|56
|1.00
|1.1597
|1.1597
|1.1527
|-258.65
|18516.37
|113
|2005.01.04 15:35
|sell
|57
|1.00
|1.1581
|1.1611
|1.1541
|114
|2005.01.04 16:35
|s/l
|57
|1.00
|1.1611
|1.1611
|1.1541
|-258.31
|18258.06
|115
|2005.01.04 17:15
|sell
|58
|1.00
|1.1599
|1.1629
|1.1559
|116
|2005.01.04 17:25
|s/l
|58
|1.00
|1.1629
|1.1629
|1.1559
|-257.91
|18000.15
|117
|2005.01.04 19:50
|sell
|59
|1.00
|1.1680
|1.1710
|1.1640
|118
|2005.01.04 21:40
|s/l
|59
|1.00
|1.1710
|1.1710
|1.1640
|-256.08
|17744.07
|119
|2005.01.04 22:35
|sell
|60
|1.00
|1.1703
|1.1733
|1.1663
|120
|2005.01.05 09:10
|t/p
|60
|1.00
|1.1663
|1.1733
|1.1663
|336.21
|18080.28
|121
|2005.01.05 09:10
|buy
|61
|1.00
|1.1663
|1.1633
|1.1703
|122
|2005.01.05 09:30
|t/p
|61
|1.00
|1.1703
|1.1633
|1.1703
|341.67
|18421.95
|123
|2005.01.05 10:30
|sell
|62
|1.00
|1.1711
|1.1741
|1.1671
|124
|2005.01.05 12:15
|s/l
|62
|1.00
|1.1741
|1.1741
|1.1671
|-255.40
|18166.55
|125
|2005.01.05 14:50
|sell
|63
|1.00
|1.1739
|1.1769
|1.1699
|126
|2005.01.05 16:20
|t/p
|63
|1.00
|1.1699
|1.1769
|1.1699
|342.11
|18508.66
|127
|2005.01.05 16:40
|sell
|64
|1.00
|1.1730
|1.1760
|1.1690
|128
|2005.01.05 17:05
|t/p
|64
|1.00
|1.1690
|1.1760
|1.1690
|342.23
|18850.89
|129
|2005.01.05 17:35
|sell
|65
|1.00
|1.1715
|1.1745
|1.1675
|130
|2005.01.05 18:05
|t/p
|65
|1.00
|1.1675
|1.1745
|1.1675
|343.20
|19194.09
|131
|2005.01.05 18:30
|sell
|66
|1.00
|1.1678
|1.1708
|1.1638
|132
|2005.01.06 08:05
|s/l
|66
|1.00
|1.1708
|1.1708
|1.1638
|-276.43
|18917.67
|133
|2005.01.06 08:25
|buy
|67
|1.00
|1.1672
|1.1642
|1.1712
|134
|2005.01.06 09:10
|t/p
|67
|1.00
|1.1712
|1.1642
|1.1712
|340.45
|19258.12
|135
|2005.01.06 09:20
|buy
|68
|1.00
|1.1703
|1.1673
|1.1743
|136
|2005.01.06 09:25
|t/p
|68
|1.00
|1.1743
|1.1673
|1.1743
|340.45
|19598.57
|137
|2005.01.06 10:10
|buy
|69
|1.00
|1.1729
|1.1699
|1.1769
|138
|2005.01.06 10:50
|t/p
|69
|1.00
|1.1769
|1.1699
|1.1769
|339.64
|19938.21
|139
|2005.01.06 11:45
|sell
|70
|1.00
|1.1761
|1.1791
|1.1721
|140
|2005.01.06 16:15
|t/p
|70
|1.00
|1.1721
|1.1791
|1.1721
|341.27
|20279.48
|141
|2005.01.06 16:30
|sell
|71
|1.00
|1.1752
|1.1782
|1.1712
|142
|2005.01.06 18:05
|t/p
|71
|1.00
|1.1712
|1.1782
|1.1712
|341.65
|20621.13
|143
|2005.01.06 18:25
|sell
|72
|1.00
|1.1765
|1.1795
|1.1725
|144
|2005.01.07 05:50
|t/p
|72
|1.00
|1.1725
|1.1795
|1.1725
|334.40
|20955.53
|145
|2005.01.07 07:40
|buy
|73
|1.00
|1.1717
|1.1687
|1.1757
|146
|2005.01.07 11:35
|s/l
|73
|1.00
|1.1687
|1.1687
|1.1757
|-256.74
|20698.79
|147
|2005.01.07 12:15
|buy
|74
|1.00
|1.1685
|1.1655
|1.1725
|148
|2005.01.07 13:05
|t/p
|74
|1.00
|1.1725
|1.1655
|1.1725
|340.94
|21039.73
|149
|2005.01.07 14:45
|buy
|75
|1.00
|1.1714
|1.1684
|1.1754
|150
|2005.01.07 15:05
|t/p
|75
|1.00
|1.1754
|1.1684
|1.1754
|339.90
|21379.63
|151
|2005.01.07 15:40
|buy
|76
|1.00
|1.1695
|1.1665
|1.1735
|152
|2005.01.07 15:50
|t/p
|76
|1.00
|1.1735
|1.1665
|1.1735
|340.75
|21720.38
|153
|2005.01.07 15:59
|buy
|77
|1.00
|1.1723
|1.1693
|1.1763
|154
|2005.01.07 17:05
|t/p
|77
|1.00
|1.1763
|1.1693
|1.1763
|338.21
|22058.59
|155
|2005.01.07 17:30
|buy
|78
|1.00
|1.1731
|1.1701
|1.1771
|156
|2005.01.07 17:40
|t/p
|78
|1.00
|1.1771
|1.1701
|1.1771
|338.38
|22396.97
|157
|2005.01.07 18:10
|sell
|79
|1.00
|1.1878
|1.1908
|1.1838
|158
|2005.01.07 21:05
|t/p
|79
|1.00
|1.1838
|1.1908
|1.1838
|337.95
|22734.92
|159
|2005.01.07 21:40
|sell
|80
|1.00
|1.1853
|1.1883
|1.1813
|160
|2005.01.10 10:35
|t/p
|80
|1.00
|1.1813
|1.1883
|1.1813
|331.95
|23066.88
|161
|2005.01.10 13:50
|buy
|81
|1.00
|1.1789
|1.1759
|1.1829
|162
|2005.01.10 17:05
|t/p
|81
|1.00
|1.1829
|1.1759
|1.1829
|338.07
|23404.95
|163
|2005.01.10 17:30
|buy
|82
|1.00
|1.1806
|1.1776
|1.1846
|164
|2005.01.11 02:20
|s/l
|82
|1.00
|1.1776
|1.1776
|1.1846
|-252.65
|23152.30
|165
|2005.01.11 02:25
|sell
|83
|1.00
|1.1801
|1.1831
|1.1761
|166
|2005.01.11 11:35
|t/p
|83
|1.00
|1.1761
|1.1831
|1.1761
|340.23
|23492.53
|167
|2005.01.11 13:35
|sell
|84
|1.00
|1.1758
|1.1788
|1.1718
|168
|2005.01.11 19:05
|s/l
|84
|1.00
|1.1788
|1.1788
|1.1718
|-253.76
|23238.77
|169
|2005.01.11 19:30
|buy
|85
|1.00
|1.1769
|1.1739
|1.1809
|170
|2005.01.11 20:05
|t/p
|85
|1.00
|1.1809
|1.1739
|1.1809
|338.44
|23577.21
|171
|2005.01.11 20:25
|buy
|86
|1.00
|1.1803
|1.1773
|1.1843
|172
|2005.01.12 11:15
|t/p
|86
|1.00
|1.1843
|1.1773
|1.1843
|339.92
|23917.13
|173
|2005.01.12 11:45
|buy
|87
|1.00
|1.1829
|1.1799
|1.1869
|174
|2005.01.12 14:10
|s/l
|87
|1.00
|1.1799
|1.1799
|1.1869
|-254.35
|23662.78
|175
|2005.01.12 14:45
|sell
|88
|1.00
|1.1807
|1.1837
|1.1767
|176
|2005.01.12 15:10
|t/p
|88
|1.00
|1.1767
|1.1837
|1.1767
|340.08
|24002.86
|177
|2005.01.12 15:35
|sell
|89
|1.00
|1.1789
|1.1819
|1.1749
|178
|2005.01.12 15:50
|t/p
|89
|1.00
|1.1749
|1.1819
|1.1749
|342.08
|24344.94
|179
|2005.01.12 16:20
|buy
|90
|1.00
|1.1696
|1.1666
|1.1736
|180
|2005.01.12 16:50
|s/l
|90
|1.00
|1.1666
|1.1666
|1.1736
|-257.31
|24087.63
|181
|2005.01.12 17:45
|buy
|91
|1.00
|1.1654
|1.1624
|1.1694
|182
|2005.01.13 10:05
|t/p
|91
|1.00
|1.1694
|1.1624
|1.1694
|348.30
|24435.93
|183
|2005.01.13 11:15
|buy
|92
|1.00
|1.1699
|1.1669
|1.1739
|184
|2005.01.13 18:50
|t/p
|92
|1.00
|1.1739
|1.1669
|1.1739
|340.74
|24776.67
|185
|2005.01.13 19:45
|sell
|93
|1.00
|1.1727
|1.1757
|1.1687
|186
|2005.01.14 04:05
|s/l
|93
|1.00
|1.1757
|1.1757
|1.1687
|-261.66
|24515.01
|187
|2005.01.14 05:25
|buy
|94
|1.00
|1.1787
|1.1757
|1.1827
|188
|2005.01.14 06:50
|t/p
|94
|1.00
|1.1827
|1.1757
|1.1827
|337.92
|24852.93
|189
|2005.01.14 07:45
|sell
|95
|1.00
|1.1829
|1.1859
|1.1789
|190
|2005.01.14 10:45
|s/l
|95
|1.00
|1.1859
|1.1859
|1.1789
|-252.84
|24600.09
|191
|2005.01.14 11:40
|sell
|96
|1.00
|1.1871
|1.1901
|1.1831
|192
|2005.01.14 11:59
|t/p
|96
|1.00
|1.1831
|1.1901
|1.1831
|338.38
|24938.47
|193
|2005.01.14 12:50
|sell
|97
|1.00
|1.1821
|1.1851
|1.1781
|194
|2005.01.14 15:35
|s/l
|97
|1.00
|1.1851
|1.1851
|1.1781
|-253.12
|24685.35
|195
|2005.01.14 16:30
|sell
|98
|1.00
|1.1851
|1.1881
|1.1811
|196
|2005.01.14 16:50
|t/p
|98
|1.00
|1.1811
|1.1881
|1.1811
|338.75
|25024.10
|197
|2005.01.14 17:25
|sell
|99
|1.00
|1.1831
|1.1861
|1.1791
|198
|2005.01.14 17:45
|t/p
|99
|1.00
|1.1791
|1.1861
|1.1791
|339.27
|25363.37
|199
|2005.01.14 17:59
|sell
|100
|1.00
|1.1826
|1.1856
|1.1786
|200
|2005.01.17 10:10
|t/p
|100
|1.00
|1.1786
|1.1856
|1.1786
|332.75
|25696.13
|201
|2005.01.17 10:20
|sell
|101
|1.00
|1.1803
|1.1833
|1.1763
|202
|2005.01.17 19:35
|s/l
|101
|1.00
|1.1833
|1.1833
|1.1763
|-253.51
|25442.62
|203
|2005.01.18 00:25
|sell
|102
|1.00
|1.1837
|1.1867
|1.1797
|204
|2005.01.18 02:30
|s/l
|102
|1.00
|1.1867
|1.1867
|1.1797
|-252.78
|25189.84
|205
|2005.01.18 03:50
|sell
|103
|1.00
|1.1880
|1.1910
|1.1840
|206
|2005.01.18 10:20
|s/l
|103
|1.00
|1.1910
|1.1910
|1.1840
|-251.86
|24937.98
|207
|2005.01.18 10:59
|buy
|104
|1.00
|1.1872
|1.1842
|1.1912
|208
|2005.01.18 12:05
|s/l
|104
|1.00
|1.1842
|1.1842
|1.1912
|-253.75
|24684.23
|209
|2005.01.18 12:45
|sell
|105
|1.00
|1.1865
|1.1895
|1.1825
|210
|2005.01.18 13:20
|t/p
|105
|1.00
|1.1825
|1.1895
|1.1825
|338.55
|25022.78
|211
|2005.01.18 13:40
|sell
|106
|1.00
|1.1838
|1.1868
|1.1798
|212
|2005.01.18 16:25
|s/l
|106
|1.00
|1.1868
|1.1868
|1.1798
|-252.55
|24770.23
|213
|2005.01.18 16:45
|buy
|107
|1.00
|1.1826
|1.1796
|1.1866
|214
|2005.01.18 16:59
|t/p
|107
|1.00
|1.1866
|1.1796
|1.1866
|336.98
|25107.21
|215
|2005.01.18 17:35
|buy
|108
|1.00
|1.1868
|1.1838
|1.1908
|216
|2005.01.18 18:35
|s/l
|108
|1.00
|1.1838
|1.1838
|1.1908
|-253.44
|24853.77
|217
|2005.01.18 21:20
|buy
|109
|1.00
|1.1850
|1.1820
|1.1890
|218
|2005.01.19 09:35
|s/l
|109
|1.00
|1.1820
|1.1820
|1.1890
|-251.68
|24602.09
|219
|2005.01.19 11:50
|buy
|110
|1.00
|1.1776
|1.1746
|1.1816
|220
|2005.01.19 17:05
|t/p
|110
|1.00
|1.1816
|1.1746
|1.1816
|337.95
|24940.04
|221
|2005.01.19 18:35
|buy
|111
|1.00
|1.1827
|1.1797
|1.1867
|222
|2005.01.19 19:05
|t/p
|111
|1.00
|1.1867
|1.1797
|1.1867
|336.76
|25276.80
|223
|2005.01.19 19:30
|buy
|112
|1.00
|1.1838
|1.1808
|1.1878
|224
|2005.01.19 20:05
|t/p
|112
|1.00
|1.1878
|1.1808
|1.1878
|336.53
|25613.33
|225
|2005.01.19 20:25
|buy
|113
|1.00
|1.1870
|1.1840
|1.1910
|226
|2005.01.20 02:05
|s/l
|113
|1.00
|1.1840
|1.1840
|1.1910
|-246.81
|25366.52
|227
|2005.01.20 02:25
|sell
|114
|1.00
|1.1856
|1.1886
|1.1816
|228
|2005.01.20 10:05
|s/l
|114
|1.00
|1.1886
|1.1886
|1.1816
|-252.27
|25114.25
|229
|2005.01.20 10:50
|buy
|115
|1.00
|1.1860
|1.1830
|1.1900
|230
|2005.01.20 12:05
|t/p
|115
|1.00
|1.1900
|1.1830
|1.1900
|336.02
|25450.27
|231
|2005.01.20 12:40
|buy
|116
|1.00
|1.1870
|1.1840
|1.1910
|232
|2005.01.20 12:45
|t/p
|116
|1.00
|1.1910
|1.1840
|1.1910
|335.55
|25785.82
|233
|2005.01.20 13:40
|sell
|117
|1.00
|1.1906
|1.1936
|1.1866
|234
|2005.01.21 03:10
|s/l
|117
|1.00
|1.1936
|1.1936
|1.1866
|-257.80
|25528.02
|235
|2005.01.21 05:50
|sell
|118
|1.00
|1.1939
|1.1969
|1.1899
|236
|2005.01.21 09:05
|t/p
|118
|1.00
|1.1899
|1.1969
|1.1899
|336.30
|25864.32
|237
|2005.01.21 09:30
|sell
|119
|1.00
|1.1937
|1.1967
|1.1897
|238
|2005.01.21 10:05
|t/p
|119
|1.00
|1.1897
|1.1967
|1.1897
|336.31
|26200.63
|239
|2005.01.21 11:50
|buy
|120
|1.00
|1.1887
|1.1857
|1.1927
|240
|2005.01.21 13:10
|t/p
|120
|1.00
|1.1927
|1.1857
|1.1927
|335.07
|26535.70
|241
|2005.01.21 14:45
|buy
|121
|1.00
|1.1930
|1.1900
|1.1970
|242
|2005.01.21 17:20
|s/l
|121
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.1970
|-252.42
|26283.28
|243
|2005.01.21 17:45
|sell
|122
|1.00
|1.1926
|1.1956
|1.1886
|244
|2005.01.21 18:05
|t/p
|122
|1.00
|1.1886
|1.1956
|1.1886
|336.65
|26619.93
|245
|2005.01.21 18:40
|sell
|123
|1.00
|1.1915
|1.1945
|1.1875
|246
|2005.01.21 18:59
|t/p
|123
|1.00
|1.1875
|1.1945
|1.1875
|336.99
|26956.92
|247
|2005.01.21 19:35
|sell
|124
|1.00
|1.1872
|1.1902
|1.1832
|248
|2005.01.24 08:10
|t/p
|124
|1.00
|1.1832
|1.1902
|1.1832
|331.51
|27288.44
|249
|2005.01.24 08:40
|sell
|125
|1.00
|1.1862
|1.1892
|1.1822
|250
|2005.01.24 09:05
|t/p
|125
|1.00
|1.1822
|1.1892
|1.1822
|338.52
|27626.96
|251
|2005.01.24 09:20
|sell
|126
|1.00
|1.1835
|1.1865
|1.1795
|252
|2005.01.24 12:45
|t/p
|126
|1.00
|1.1795
|1.1865
|1.1795
|339.13
|27966.09
|253
|2005.01.24 13:35
|buy
|127
|1.00
|1.1805
|1.1775
|1.1845
|254
|2005.01.24 17:05
|t/p
|127
|1.00
|1.1845
|1.1775
|1.1845
|337.41
|28303.50
|255
|2005.01.24 17:35
|buy
|128
|1.00
|1.1822
|1.1792
|1.1862
|256
|2005.01.24 18:05
|t/p
|128
|1.00
|1.1862
|1.1792
|1.1862
|336.87
|28640.37
|257
|2005.01.24 19:50
|sell
|129
|1.00
|1.1867
|1.1897
|1.1827
|258
|2005.01.25 10:05
|t/p
|129
|1.00
|1.1827
|1.1897
|1.1827
|332.00
|28972.37
|259
|2005.01.25 10:25
|sell
|130
|1.00
|1.1852
|1.1882
|1.1812
|260
|2005.01.25 10:59
|t/p
|130
|1.00
|1.1812
|1.1882
|1.1812
|338.66
|29311.03
|261
|2005.01.25 12:50
|buy
|131
|1.00
|1.1814
|1.1784
|1.1854
|262
|2005.01.25 14:05
|t/p
|131
|1.00
|1.1854
|1.1784
|1.1854
|336.64
|29647.67
|263
|2005.01.25 14:40
|buy
|132
|1.00
|1.1834
|1.1804
|1.1874
|264
|2005.01.25 15:05
|t/p
|132
|1.00
|1.1874
|1.1804
|1.1874
|336.81
|29984.48
|265
|2005.01.25 16:30
|buy
|133
|1.00
|1.1855
|1.1825
|1.1895
|266
|2005.01.25 17:05
|t/p
|133
|1.00
|1.1895
|1.1825
|1.1895
|334.61
|30319.09
|267
|2005.01.25 17:25
|buy
|134
|1.00
|1.1866
|1.1836
|1.1906
|268
|2005.01.25 17:45
|t/p
|134
|1.00
|1.1906
|1.1836
|1.1906
|334.48
|30653.57
|269
|2005.01.25 18:40
|sell
|135
|1.00
|1.1966
|1.1996
|1.1926
|270
|2005.01.26 02:05
|t/p
|135
|1.00
|1.1926
|1.1996
|1.1926
|328.77
|30982.35
|271
|2005.01.26 02:15
|sell
|136
|1.00
|1.1940
|1.1970
|1.1900
|272
|2005.01.26 11:30
|t/p
|136
|1.00
|1.1900
|1.1970
|1.1900
|336.17
|31318.52
|273
|2005.01.26 12:40
|sell
|137
|1.00
|1.1908
|1.1938
|1.1868
|274
|2005.01.26 16:05
|t/p
|137
|1.00
|1.1868
|1.1938
|1.1868
|337.07
|31655.59
|275
|2005.01.26 16:25
|sell
|138
|1.00
|1.1881
|1.1911
|1.1841
|276
|2005.01.26 17:50
|t/p
|138
|1.00
|1.1841
|1.1911
|1.1841
|337.83
|31993.42
|277
|2005.01.26 18:45
|buy
|139
|1.00
|1.1832
|1.1802
|1.1872
|278
|2005.01.27 09:20
|s/l
|139
|1.00
|1.1802
|1.1802
|1.1872
|-247.71
|31745.71
|279
|2005.01.27 10:50
|buy
|140
|1.00
|1.1785
|1.1755
|1.1825
|280
|2005.01.27 10:59
|t/p
|140
|1.00
|1.1825
|1.1755
|1.1825
|337.98
|32083.69
|281
|2005.01.27 11:59
|sell
|141
|1.00
|1.1835
|1.1865
|1.1795
|282
|2005.01.27 12:10
|s/l
|141
|1.00
|1.1865
|1.1865
|1.1795
|-252.82
|31830.87
|283
|2005.01.27 12:45
|buy
|142
|1.00
|1.1828
|1.1798
|1.1868
|284
|2005.01.27 14:15
|t/p
|142
|1.00
|1.1868
|1.1798
|1.1868
|337.04
|32167.91
|285
|2005.01.27 15:40
|sell
|143
|1.00
|1.1864
|1.1894
|1.1824
|286
|2005.01.28 00:05
|t/p
|143
|1.00
|1.1824
|1.1894
|1.1824
|331.74
|32499.65
|287
|2005.01.28 00:15
|sell
|144
|1.00
|1.1847
|1.1877
|1.1807
|288
|2005.01.28 13:45
|s/l
|144
|1.00
|1.1877
|1.1877
|1.1807
|-252.59
|32247.06
|289
|2005.01.28 14:35
|sell
|145
|1.00
|1.1869
|1.1899
|1.1829
|290
|2005.01.28 15:25
|t/p
|145
|1.00
|1.1829
|1.1899
|1.1829
|338.35
|32585.41
|291
|2005.01.28 15:30
|sell
|146
|1.00
|1.1880
|1.1910
|1.1840
|292
|2005.01.28 15:59
|t/p
|146
|1.00
|1.1840
|1.1910
|1.1840
|338.12
|32923.53
|293
|2005.01.28 18:15
|sell
|147
|1.00
|1.1907
|1.1937
|1.1867
|294
|2005.01.28 21:15
|t/p
|147
|1.00
|1.1867
|1.1937
|1.1867
|337.07
|33260.60
|295
|2005.01.28 21:40
|sell
|148
|1.00
|1.1876
|1.1906
|1.1836
|296
|2005.01.31 01:25
|s/l
|148
|1.00
|1.1906
|1.1906
|1.1836
|-258.66
|33001.95
|297
|2005.01.31 01:25
|sell
|149
|1.00
|1.1906
|1.1936
|1.1866
|298
|2005.01.31 11:10
|s/l
|149
|1.00
|1.1936
|1.1936
|1.1866
|-251.22
|32750.73
|299
|2005.01.31 12:50
|sell
|150
|1.00
|1.1934
|1.1964
|1.1894
|300
|2005.01.31 13:05
|t/p
|150
|1.00
|1.1894
|1.1964
|1.1894
|336.84
|33087.57
|301
|2005.01.31 13:45
|sell
|151
|1.00
|1.1918
|1.1948
|1.1878
|302
|2005.01.31 14:05
|t/p
|151
|1.00
|1.1878
|1.1948
|1.1878
|337.19
|33424.76
|303
|2005.01.31 14:40
|sell
|152
|1.00
|1.1879
|1.1909
|1.1839
|304
|2005.02.01 09:05
|s/l
|152
|1.00
|1.1909
|1.1909
|1.1839
|-258.32
|33166.44
|305
|2005.02.01 09:20
|buy
|153
|1.00
|1.1886
|1.1856
|1.1926
|306
|2005.02.01 10:05
|t/p
|153
|1.00
|1.1926
|1.1856
|1.1926
|335.40
|33501.84
|307
|2005.02.01 10:15
|buy
|154
|1.00
|1.1906
|1.1876
|1.1946
|308
|2005.02.01 17:20
|t/p
|154
|1.00
|1.1946
|1.1876
|1.1946
|334.70
|33836.54
|309
|2005.02.01 17:20
|sell
|155
|1.00
|1.1951
|1.1981
|1.1911
|310
|2005.02.01 20:05
|t/p
|155
|1.00
|1.1911
|1.1981
|1.1911
|335.96
|34172.50
|311
|2005.02.01 20:40
|sell
|156
|1.00
|1.1923
|1.1953
|1.1883
|312
|2005.02.02 04:25
|t/p
|156
|1.00
|1.1883
|1.1953
|1.1883
|329.93
|34502.43
|313
|2005.02.02 08:45
|buy
|157
|1.00
|1.1877
|1.1847
|1.1917
|314
|2005.02.02 17:05
|t/p
|157
|1.00
|1.1917
|1.1847
|1.1917
|335.51
|34837.94
|315
|2005.02.02 17:25
|buy
|158
|1.00
|1.1886
|1.1856
|1.1926
|316
|2005.02.02 18:05
|t/p
|158
|1.00
|1.1926
|1.1856
|1.1926
|335.29
|35173.23
|317
|2005.02.02 18:20
|buy
|159
|1.00
|1.1917
|1.1887
|1.1957
|318
|2005.02.02 18:50
|t/p
|159
|1.00
|1.1957
|1.1887
|1.1957
|334.51
|35507.74
|319
|2005.02.02 19:45
|sell
|160
|1.00
|1.1947
|1.1977
|1.1907
|320
|2005.02.03 09:30
|s/l
|160
|1.00
|1.1977
|1.1977
|1.1907
|-270.70
|35237.05
|321
|2005.02.03 12:15
|sell
|161
|1.00
|1.1952
|1.1982
|1.1912
|322
|2005.02.03 14:05
|s/l
|161
|1.00
|1.1982
|1.1982
|1.1912
|-250.17
|34986.88
|323
|2005.02.03 15:45
|buy
|162
|1.00
|1.1986
|1.1956
|1.2026
|324
|2005.02.03 15:50
|t/p
|162
|1.00
|1.2026
|1.1956
|1.2026
|331.87
|35318.75
|325
|2005.02.03 16:50
|sell
|163
|1.00
|1.2054
|1.2084
|1.2014
|326
|2005.02.03 17:10
|t/p
|163
|1.00
|1.2014
|1.2084
|1.2014
|333.00
|35651.75
|327
|2005.02.03 17:50
|sell
|164
|1.00
|1.2041
|1.2071
|1.2001
|328
|2005.02.04 13:45
|t/p
|164
|1.00
|1.2001
|1.2071
|1.2001
|326.56
|35978.31
|329
|2005.02.04 13:59
|sell
|165
|1.00
|1.2017
|1.2047
|1.1977
|330
|2005.02.04 15:05
|s/l
|165
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1977
|-248.78
|35729.53
|331
|2005.02.04 15:25
|buy
|166
|1.00
|1.2027
|1.1997
|1.2067
|332
|2005.02.04 15:30
|s/l
|166
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.2067
|-250.11
|35479.42
|333
|2005.02.04 15:30
|buy
|167
|1.00
|1.1998
|1.1968
|1.2038
|334
|2005.02.04 15:35
|s/l
|167
|1.00
|1.1968
|1.1968
|1.2038
|-251.09
|35228.33
|335
|2005.02.04 15:59
|sell
|168
|1.00
|1.2043
|1.2073
|1.2003
|336
|2005.02.04 18:45
|s/l
|168
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.2003
|-248.47
|34979.86
|337
|2005.02.04 20:35
|sell
|169
|1.00
|1.2109
|1.2139
|1.2069
|338
|2005.02.07 02:30
|s/l
|169
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2069
|-253.82
|34726.05
|339
|2005.02.07 03:35
|sell
|170
|1.00
|1.2139
|1.2169
|1.2099
|340
|2005.02.07 16:05
|s/l
|170
|1.00
|1.2169
|1.2169
|1.2099
|-246.50
|34479.55
|341
|2005.02.07 16:25
|buy
|171
|1.00
|1.2138
|1.2108
|1.2178
|342
|2005.02.07 18:05
|t/p
|171
|1.00
|1.2178
|1.2108
|1.2178
|328.33
|34807.88
|343
|2005.02.07 18:15
|buy
|172
|1.00
|1.2154
|1.2124
|1.2194
|344
|2005.02.07 18:45
|t/p
|172
|1.00
|1.2194
|1.2124
|1.2194
|328.00
|35135.88
|345
|2005.02.07 20:50
|sell
|173
|1.00
|1.2248
|1.2278
|1.2208
|346
|2005.02.08 11:15
|t/p
|173
|1.00
|1.2208
|1.2278
|1.2208
|320.93
|35456.81
|347
|2005.02.08 11:45
|sell
|174
|1.00
|1.2219
|1.2249
|1.2179
|348
|2005.02.08 12:15
|s/l
|174
|1.00
|1.2249
|1.2249
|1.2179
|-244.83
|35211.98
|349
|2005.02.08 14:50
|sell
|175
|1.00
|1.2234
|1.2264
|1.2194
|350
|2005.02.08 18:20
|t/p
|175
|1.00
|1.2194
|1.2264
|1.2194
|328.24
|35540.22
|351
|2005.02.08 18:30
|sell
|176
|1.00
|1.2228
|1.2258
|1.2188
|352
|2005.02.08 18:45
|t/p
|176
|1.00
|1.2188
|1.2258
|1.2188
|328.27
|35868.49
|353
|2005.02.08 19:25
|sell
|177
|1.00
|1.2213
|1.2243
|1.2173
|354
|2005.02.09 09:50
|t/p
|177
|1.00
|1.2173
|1.2243
|1.2173
|321.95
|36190.45
|355
|2005.02.09 10:50
|buy
|178
|1.00
|1.2170
|1.2140
|1.2210
|356
|2005.02.09 15:10
|t/p
|178
|1.00
|1.2210
|1.2140
|1.2210
|327.09
|36517.54
|357
|2005.02.09 15:30
|buy
|179
|1.00
|1.2188
|1.2158
|1.2228
|358
|2005.02.09 16:05
|t/p
|179
|1.00
|1.2228
|1.2158
|1.2228
|326.99
|36844.53
|359
|2005.02.09 18:45
|sell
|180
|1.00
|1.2192
|1.2222
|1.2152
|360
|2005.02.09 21:45
|t/p
|180
|1.00
|1.2152
|1.2222
|1.2152
|329.16
|37173.69
|361
|2005.02.09 21:45
|buy
|181
|1.00
|1.2152
|1.2122
|1.2192
|362
|2005.02.10 13:10
|t/p
|181
|1.00
|1.2192
|1.2122
|1.2192
|334.63
|37508.32
|363
|2005.02.10 13:35
|buy
|182
|1.00
|1.2171
|1.2141
|1.2211
|364
|2005.02.10 15:05
|t/p
|182
|1.00
|1.2211
|1.2141
|1.2211
|327.41
|37835.73
|365
|2005.02.10 15:35
|sell
|183
|1.00
|1.2211
|1.2241
|1.2171
|366
|2005.02.10 15:50
|s/l
|183
|1.00
|1.2241
|1.2241
|1.2171
|-244.92
|37590.81
|367
|2005.02.10 15:59
|buy
|184
|1.00
|1.2187
|1.2157
|1.2227
|368
|2005.02.10 16:05
|s/l
|184
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2227
|-247.07
|37343.74
|369
|2005.02.10 16:50
|sell
|185
|1.00
|1.2193
|1.2223
|1.2153
|370
|2005.02.10 16:59
|t/p
|185
|1.00
|1.2153
|1.2223
|1.2153
|330.25
|37673.99
|371
|2005.02.10 17:45
|sell
|186
|1.00
|1.2112
|1.2142
|1.2072
|372
|2005.02.10 18:10
|t/p
|186
|1.00
|1.2072
|1.2142
|1.2072
|331.48
|38005.47
|373
|2005.02.10 18:25
|sell
|187
|1.00
|1.2081
|1.2111
|1.2041
|374
|2005.02.10 19:50
|t/p
|187
|1.00
|1.2041
|1.2111
|1.2041
|332.20
|38337.67
|375
|2005.02.10 21:50
|buy
|188
|1.00
|1.2066
|1.2036
|1.2106
|376
|2005.02.11 12:50
|t/p
|188
|1.00
|1.2106
|1.2036
|1.2106
|332.53
|38670.20
|377
|2005.02.11 12:50
|sell
|189
|1.00
|1.2109
|1.2139
|1.2069
|378
|2005.02.11 17:05
|t/p
|189
|1.00
|1.2069
|1.2139
|1.2069
|331.51
|39001.71
|379
|2005.02.11 17:30
|sell
|190
|1.00
|1.2098
|1.2128
|1.2058
|380
|2005.02.14 03:05
|t/p
|190
|1.00
|1.2058
|1.2128
|1.2058
|326.03
|39327.74
|381
|2005.02.14 03:45
|sell
|191
|1.00
|1.2073
|1.2103
|1.2033
|382
|2005.02.14 03:50
|t/p
|191
|1.00
|1.2033
|1.2103
|1.2033
|332.70
|39660.44
|383
|2005.02.14 05:50
|buy
|192
|1.00
|1.2008
|1.1978
|1.2048
|384
|2005.02.14 10:25
|s/l
|192
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.2048
|-250.56
|39409.88
|385
|2005.02.14 12:50
|buy
|193
|1.00
|1.1966
|1.1936
|1.2006
|386
|2005.02.14 16:05
|t/p
|193
|1.00
|1.2006
|1.1936
|1.2006
|333.14
|39743.02
|387
|2005.02.14 16:35
|buy
|194
|1.00
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|388
|2005.02.15 11:45
|s/l
|194
|1.00
|1.1944
|1.1944
|1.2014
|-249.15
|39493.87
|389
|2005.02.15 12:40
|buy
|195
|1.00
|1.1948
|1.1918
|1.1988
|390
|2005.02.15 15:25
|s/l
|195
|1.00
|1.1918
|1.1918
|1.1988
|-251.97
|39241.90
|391
|2005.02.15 16:35
|buy
|196
|1.00
|1.1897
|1.1867
|1.1937
|392
|2005.02.15 16:59
|t/p
|196
|1.00
|1.1937
|1.1867
|1.1937
|334.78
|39576.68
|393
|2005.02.15 17:50
|buy
|197
|1.00
|1.1936
|1.1906
|1.1976
|394
|2005.02.15 19:40
|s/l
|197
|1.00
|1.1906
|1.1906
|1.1976
|-252.44
|39324.24
|395
|2005.02.15 20:35
|buy
|198
|1.00
|1.1892
|1.1862
|1.1932
|396
|2005.02.16 14:50
|s/l
|198
|1.00
|1.1862
|1.1862
|1.1932
|-250.72
|39073.52
|397
|2005.02.16 16:50
|buy
|199
|1.00
|1.1855
|1.1825
|1.1895
|398
|2005.02.16 17:05
|t/p
|199
|1.00
|1.1895
|1.1825
|1.1895
|334.73
|39408.25
|399
|2005.02.16 18:35
|buy
|200
|1.00
|1.1916
|1.1886
|1.1956
|400
|2005.02.16 19:35
|s/l
|200
|1.00
|1.1886
|1.1886
|1.1956
|-252.51
|39155.74
|401
|2005.02.16 19:50
|sell
|201
|1.00
|1.1921
|1.1951
|1.1881
|402
|2005.02.16 20:05
|t/p
|201
|1.00
|1.1881
|1.1951
|1.1881
|336.98
|39492.72
|403
|2005.02.16 20:45
|sell
|202
|1.00
|1.1888
|1.1918
|1.1848
|404
|2005.02.17 09:30
|t/p
|202
|1.00
|1.1848
|1.1918
|1.1848
|317.51
|39810.24
|405
|2005.02.17 10:25
|buy
|203
|1.00
|1.1847
|1.1817
|1.1887
|406
|2005.02.17 15:10
|t/p
|203
|1.00
|1.1887
|1.1817
|1.1887
|336.39
|40146.63
|407
|2005.02.17 16:30
|buy
|204
|1.00
|1.1874
|1.1844
|1.1914
|408
|2005.02.17 17:25
|s/l
|204
|1.00
|1.1844
|1.1844
|1.1914
|-253.32
|39893.31
|409
|2005.02.17 17:50
|sell
|205
|1.00
|1.1877
|1.1907
|1.1837
|410
|2005.02.17 18:05
|t/p
|205
|1.00
|1.1837
|1.1907
|1.1837
|338.29
|40231.60
|411
|2005.02.17 18:45
|sell
|206
|1.00
|1.1847
|1.1877
|1.1807
|412
|2005.02.18 13:05
|s/l
|206
|1.00
|1.1877
|1.1877
|1.1807
|-259.25
|39972.35
|413
|2005.02.18 13:35
|buy
|207
|1.00
|1.1867
|1.1837
|1.1907
|414
|2005.02.18 16:05
|s/l
|207
|1.00
|1.1837
|1.1837
|1.1907
|-253.58
|39718.77
|415
|2005.02.18 16:45
|sell
|208
|1.00
|1.1864
|1.1894
|1.1824
|416
|2005.02.18 18:10
|t/p
|208
|1.00
|1.1824
|1.1894
|1.1824
|338.29
|40057.06
|417
|2005.02.18 18:30
|sell
|209
|1.00
|1.1836
|1.1866
|1.1796
|418
|2005.02.21 05:50
|s/l
|209
|1.00
|1.1866
|1.1866
|1.1796
|-259.55
|39797.52
|419
|2005.02.21 06:45
|sell
|210
|1.00
|1.1851
|1.1881
|1.1811
|420
|2005.02.21 10:05
|t/p
|210
|1.00
|1.1811
|1.1881
|1.1811
|338.67
|40136.19
|421
|2005.02.21 10:25
|sell
|211
|1.00
|1.1820
|1.1850
|1.1780
|422
|2005.02.22 05:05
|t/p
|211
|1.00
|1.1780
|1.1850
|1.1780
|334.11
|40470.30
|423
|2005.02.22 05:45
|sell
|212
|1.00
|1.1788
|1.1818
|1.1748
|424
|2005.02.22 06:10
|t/p
|212
|1.00
|1.1748
|1.1818
|1.1748
|340.48
|40810.78
|425
|2005.02.22 08:40
|buy
|213
|1.00
|1.1692
|1.1662
|1.1732
|426
|2005.02.22 12:25
|s/l
|213
|1.00
|1.1662
|1.1662
|1.1732
|-257.25
|40553.53
|427
|2005.02.22 13:25
|buy
|214
|1.00
|1.1644
|1.1614
|1.1684
|428
|2005.02.22 18:30
|s/l
|214
|1.00
|1.1614
|1.1614
|1.1684
|-258.46
|40295.07
|429
|2005.02.22 21:35
|buy
|215
|1.00
|1.1586
|1.1556
|1.1626
|430
|2005.02.23 09:25
|t/p
|215
|1.00
|1.1626
|1.1556
|1.1626
|346.13
|40641.20
|431
|2005.02.23 10:20
|sell
|216
|1.00
|1.1633
|1.1663
|1.1593
|432
|2005.02.23 14:40
|s/l
|216
|1.00
|1.1663
|1.1663
|1.1593
|-257.17
|40384.03
|433
|2005.02.23 15:50
|sell
|217
|1.00
|1.1663
|1.1693
|1.1623
|434
|2005.02.23 16:15
|t/p
|217
|1.00
|1.1623
|1.1693
|1.1623
|344.18
|40728.21
|435
|2005.02.23 17:20
|sell
|218
|1.00
|1.1643
|1.1673
|1.1603
|436
|2005.02.23 18:40
|s/l
|218
|1.00
|1.1673
|1.1673
|1.1603
|-256.98
|40471.23
|437
|2005.02.23 18:40
|sell
|219
|1.00
|1.1671
|1.1701
|1.1631
|438
|2005.02.23 19:05
|t/p
|219
|1.00
|1.1631
|1.1701
|1.1631
|343.91
|40815.14
|439
|2005.02.23 19:25
|sell
|220
|1.00
|1.1642
|1.1672
|1.1602
|440
|2005.02.24 10:45
|t/p
|220
|1.00
|1.1602
|1.1672
|1.1602
|324.62
|41139.77
|441
|2005.02.24 11:40
|buy
|221
|1.00
|1.1595
|1.1565
|1.1635
|442
|2005.02.24 15:30
|t/p
|221
|1.00
|1.1635
|1.1565
|1.1635
|343.67
|41483.44
|443
|2005.02.24 15:35
|buy
|222
|1.00
|1.1604
|1.1574
|1.1644
|444
|2005.02.24 16:20
|t/p
|222
|1.00
|1.1644
|1.1574
|1.1644
|343.35
|41826.79
|445
|2005.02.24 16:30
|buy
|223
|1.00
|1.1616
|1.1586
|1.1656
|446
|2005.02.24 17:05
|t/p
|223
|1.00
|1.1656
|1.1586
|1.1656
|342.67
|42169.46
|447
|2005.02.24 17:25
|buy
|224
|1.00
|1.1642
|1.1612
|1.1682
|448
|2005.02.24 17:50
|t/p
|224
|1.00
|1.1682
|1.1612
|1.1682
|342.15
|42511.61
|449
|2005.02.24 18:20
|buy
|225
|1.00
|1.1676
|1.1646
|1.1716
|450
|2005.02.24 18:50
|t/p
|225
|1.00
|1.1716
|1.1646
|1.1716
|341.23
|42852.84
|451
|2005.02.24 19:50
|sell
|226
|1.00
|1.1696
|1.1726
|1.1656
|452
|2005.02.25 13:35
|s/l
|226
|1.00
|1.1726
|1.1726
|1.1656
|-262.29
|42590.55
|453
|2005.02.25 14:20
|sell
|227
|1.00
|1.1729
|1.1759
|1.1689
|454
|2005.02.25 15:05
|t/p
|227
|1.00
|1.1689
|1.1759
|1.1689
|342.58
|42933.13
|455
|2005.02.25 15:50
|sell
|228
|1.00
|1.1723
|1.1753
|1.1683
|456
|2005.02.25 16:05
|t/p
|228
|1.00
|1.1683
|1.1753
|1.1683
|342.61
|43275.74
|457
|2005.02.25 17:40
|sell
|229
|1.00
|1.1701
|1.1731
|1.1661
|458
|2005.02.25 19:05
|t/p
|229
|1.00
|1.1661
|1.1731
|1.1661
|343.05
|43618.79
|459
|2005.02.25 19:30
|sell
|230
|1.00
|1.1690
|1.1720
|1.1650
|460
|2005.02.25 19:40
|t/p
|230
|1.00
|1.1650
|1.1720
|1.1650
|343.62
|43962.41
|461
|2005.02.25 20:25
|sell
|231
|1.00
|1.1661
|1.1691
|1.1621
|462
|2005.02.25 23:40
|t/p
|231
|1.00
|1.1621
|1.1691
|1.1621
|344.20
|44306.61
|463
|2005.02.28 01:35
|buy
|232
|1.00
|1.1624
|1.1594
|1.1664
|464
|2005.02.28 02:40
|s/l
|232
|1.00
|1.1594
|1.1594
|1.1664
|-258.77
|44047.84
|465
|2005.02.28 07:20
|buy
|233
|1.00
|1.1606
|1.1576
|1.1646
|466
|2005.02.28 17:50
|s/l
|233
|1.00
|1.1576
|1.1576
|1.1646
|-259.16
|43788.68
|467
|2005.02.28 19:50
|buy
|234
|1.00
|1.1586
|1.1556
|1.1626
|468
|2005.02.28 22:10
|t/p
|234
|1.00
|1.1626
|1.1556
|1.1626
|344.03
|44132.71
|469
|2005.02.28 22:35
|buy
|235
|1.00
|1.1613
|1.1583
|1.1653
|470
|2005.03.01 01:50
|t/p
|235
|1.00
|1.1653
|1.1583
|1.1653
|345.42
|44478.13
|471
|2005.03.01 01:59
|buy
|236
|1.00
|1.1642
|1.1612
|1.1682
|472
|2005.03.01 04:40
|t/p
|236
|1.00
|1.1682
|1.1612
|1.1682
|342.38
|44820.51
|473
|2005.03.01 05:30
|sell
|237
|1.00
|1.1680
|1.1710
|1.1640
|474
|2005.03.01 10:05
|t/p
|237
|1.00
|1.1640
|1.1710
|1.1640
|343.76
|45164.27
|475
|2005.03.01 10:30
|sell
|238
|1.00
|1.1664
|1.1694
|1.1624
|476
|2005.03.01 14:05
|t/p
|238
|1.00
|1.1624
|1.1694
|1.1624
|344.17
|45508.44
|477
|2005.03.01 14:10
|sell
|239
|1.00
|1.1643
|1.1673
|1.1603
|478
|2005.03.01 19:05
|s/l
|239
|1.00
|1.1673
|1.1673
|1.1603
|-256.91
|45251.53
|479
|2005.03.01 19:35
|buy
|240
|1.00
|1.1653
|1.1623
|1.1693
|480
|2005.03.02 03:20
|t/p
|240
|1.00
|1.1693
|1.1623
|1.1693
|344.15
|45595.68
|481
|2005.03.02 03:20
|sell
|241
|1.00
|1.1697
|1.1727
|1.1657
|482
|2005.03.02 11:15
|s/l
|241
|1.00
|1.1727
|1.1727
|1.1657
|-255.28
|45340.40
|483
|2005.03.02 12:10
|sell
|242
|1.00
|1.1749
|1.1779
|1.1709
|484
|2005.03.02 15:45
|s/l
|242
|1.00
|1.1779
|1.1779
|1.1709
|-254.64
|45085.76
|485
|2005.03.02 16:40
|sell
|243
|1.00
|1.1779
|1.1809
|1.1739
|486
|2005.03.02 17:15
|t/p
|243
|1.00
|1.1739
|1.1809
|1.1739
|340.77
|45426.53
|487
|2005.03.02 17:50
|sell
|244
|1.00
|1.1772
|1.1802
|1.1732
|488
|2005.03.03 17:50
|s/l
|244
|1.00
|1.1802
|1.1802
|1.1732
|-274.43
|45152.11
|489
|2005.03.03 18:25
|buy
|245
|1.00
|1.1780
|1.1750
|1.1820
|490
|2005.03.03 20:50
|t/p
|245
|1.00
|1.1820
|1.1750
|1.1820
|338.18
|45490.29
|491
|2005.03.03 21:45
|sell
|246
|1.00
|1.1824
|1.1854
|1.1784
|492
|2005.03.04 15:40
|t/p
|246
|1.00
|1.1784
|1.1854
|1.1784
|333.01
|45823.30
|493
|2005.03.04 15:50
|sell
|247
|1.00
|1.1832
|1.1862
|1.1792
|494
|2005.03.04 15:59
|t/p
|247
|1.00
|1.1792
|1.1862
|1.1792
|339.58
|46162.88
|495
|2005.03.04 16:30
|sell
|248
|1.00
|1.1782
|1.1812
|1.1742
|496
|2005.03.04 16:35
|t/p
|248
|1.00
|1.1742
|1.1812
|1.1742
|341.76
|46504.64
|497
|2005.03.04 17:25
|sell
|249
|1.00
|1.1714
|1.1744
|1.1674
|498
|2005.03.04 17:50
|t/p
|249
|1.00
|1.1674
|1.1744
|1.1674
|342.70
|46847.34
|499
|2005.03.04 18:50
|buy
|250
|1.00
|1.1670
|1.1640
|1.1710
|500
|2005.03.07 10:45
|t/p
|250
|1.00
|1.1710
|1.1640
|1.1710
|343.69
|47191.03
|501
|2005.03.07 11:40
|sell
|251
|1.00
|1.1716
|1.1746
|1.1676
|502
|2005.03.07 14:40
|s/l
|251
|1.00
|1.1746
|1.1746
|1.1676
|-255.30
|46935.73
|503
|2005.03.07 18:50
|sell
|252
|1.00
|1.1774
|1.1804
|1.1734
|504
|2005.03.08 10:05
|t/p
|252
|1.00
|1.1734
|1.1804
|1.1734
|334.20
|47269.94
|505
|2005.03.08 10:20
|sell
|253
|1.00
|1.1737
|1.1767
|1.1697
|506
|2005.03.08 13:45
|t/p
|253
|1.00
|1.1697
|1.1767
|1.1697
|342.17
|47612.11
|507
|2005.03.08 14:50
|buy
|254
|1.00
|1.1694
|1.1664
|1.1734
|508
|2005.03.08 16:30
|s/l
|254
|1.00
|1.1664
|1.1664
|1.1734
|-257.80
|47354.31
|509
|2005.03.08 19:50
|buy
|255
|1.00
|1.1611
|1.1581
|1.1651
|510
|2005.03.09 10:10
|s/l
|255
|1.00
|1.1581
|1.1581
|1.1651
|-256.85
|47097.46
|511
|2005.03.09 10:30
|sell
|256
|1.00
|1.1607
|1.1637
|1.1567
|512
|2005.03.09 14:15
|s/l
|256
|1.00
|1.1637
|1.1637
|1.1567
|-257.78
|46839.68
|513
|2005.03.09 14:40
|buy
|257
|1.00
|1.1586
|1.1556
|1.1626
|514
|2005.03.09 14:59
|t/p
|257
|1.00
|1.1626
|1.1556
|1.1626
|343.91
|47183.59
|515
|2005.03.09 15:35
|buy
|258
|1.00
|1.1627
|1.1597
|1.1667
|516
|2005.03.09 19:10
|s/l
|258
|1.00
|1.1597
|1.1597
|1.1667
|-259.02
|46924.57
|517
|2005.03.09 19:35
|sell
|259
|1.00
|1.1618
|1.1648
|1.1578
|518
|2005.03.09 19:59
|t/p
|259
|1.00
|1.1578
|1.1648
|1.1578
|345.51
|47270.08
|519
|2005.03.09 20:30
|sell
|260
|1.00
|1.1580
|1.1610
|1.1540
|520
|2005.03.10 01:05
|s/l
|260
|1.00
|1.1610
|1.1610
|1.1540
|-278.57
|46991.51
|521
|2005.03.10 01:30
|buy
|261
|1.00
|1.1584
|1.1554
|1.1624
|522
|2005.03.10 04:15
|s/l
|261
|1.00
|1.1554
|1.1554
|1.1624
|-260.15
|46731.36
|523
|2005.03.10 05:40
|sell
|262
|1.00
|1.1564
|1.1594
|1.1524
|524
|2005.03.10 09:40
|t/p
|262
|1.00
|1.1524
|1.1594
|1.1524
|347.10
|47078.46
|525
|2005.03.10 10:30
|buy
|263
|1.00
|1.1530
|1.1500
|1.1570
|526
|2005.03.11 15:10
|s/l
|263
|1.00
|1.1500
|1.1500
|1.1570
|-259.00
|46819.46
|527
|2005.03.11 15:45
|sell
|264
|1.00
|1.1558
|1.1588
|1.1518
|528
|2005.03.11 17:05
|t/p
|264
|1.00
|1.1518
|1.1588
|1.1518
|347.55
|47167.01
|529
|2005.03.11 17:40
|sell
|265
|1.00
|1.1549
|1.1579
|1.1509
|530
|2005.03.11 18:05
|t/p
|265
|1.00
|1.1509
|1.1579
|1.1509
|348.03
|47515.04
|531
|2005.03.11 18:25
|sell
|266
|1.00
|1.1508
|1.1538
|1.1468
|532
|2005.03.14 08:20
|s/l
|266
|1.00
|1.1538
|1.1538
|1.1468
|-266.72
|47248.32
|533
|2005.03.14 09:20
|buy
|267
|1.00
|1.1535
|1.1505
|1.1575
|534
|2005.03.14 10:50
|t/p
|267
|1.00
|1.1575
|1.1505
|1.1575
|345.42
|47593.74
|535
|2005.03.14 11:45
|sell
|268
|1.00
|1.1570
|1.1600
|1.1530
|536
|2005.03.14 14:40
|s/l
|268
|1.00
|1.1600
|1.1600
|1.1530
|-258.37
|47335.37
|537
|2005.03.14 15:30
|sell
|269
|1.00
|1.1599
|1.1629
|1.1559
|538
|2005.03.14 18:40
|s/l
|269
|1.00
|1.1629
|1.1629
|1.1559
|-257.84
|47077.53
|539
|2005.03.14 19:15
|sell
|270
|1.00
|1.1627
|1.1657
|1.1587
|540
|2005.03.15 12:25
|t/p
|270
|1.00
|1.1587
|1.1657
|1.1587
|338.46
|47416.00
|541
|2005.03.15 12:45
|sell
|271
|1.00
|1.1610
|1.1640
|1.1570
|542
|2005.03.15 15:15
|t/p
|271
|1.00
|1.1570
|1.1640
|1.1570
|345.76
|47761.76
|543
|2005.03.15 15:30
|sell
|272
|1.00
|1.1587
|1.1617
|1.1547
|544
|2005.03.15 16:20
|s/l
|272
|1.00
|1.1617
|1.1617
|1.1547
|-257.98
|47503.78
|545
|2005.03.15 17:35
|buy
|273
|1.00
|1.1648
|1.1618
|1.1688
|546
|2005.03.16 09:05
|s/l
|273
|1.00
|1.1618
|1.1618
|1.1688
|-256.20
|47247.58
|547
|2005.03.16 09:40
|sell
|274
|1.00
|1.1641
|1.1671
|1.1601
|548
|2005.03.16 10:40
|t/p
|274
|1.00
|1.1601
|1.1671
|1.1601
|344.97
|47592.55
|549
|2005.03.16 11:50
|buy
|275
|1.00
|1.1579
|1.1549
|1.1619
|550
|2005.03.16 13:45
|s/l
|275
|1.00
|1.1549
|1.1549
|1.1619
|-259.88
|47332.67
|551
|2005.03.16 16:45
|buy
|276
|1.00
|1.1511
|1.1481
|1.1551
|552
|2005.03.17 07:50
|t/p
|276
|1.00
|1.1551
|1.1481
|1.1551
|352.86
|47685.53
|553
|2005.03.17 08:50
|sell
|277
|1.00
|1.1548
|1.1578
|1.1508
|554
|2005.03.17 15:45
|s/l
|277
|1.00
|1.1578
|1.1578
|1.1508
|-258.58
|47426.95
|555
|2005.03.17 16:40
|sell
|278
|1.00
|1.1597
|1.1627
|1.1557
|556
|2005.03.17 17:05
|t/p
|278
|1.00
|1.1557
|1.1627
|1.1557
|346.11
|47773.06
|557
|2005.03.17 17:50
|sell
|279
|1.00
|1.1585
|1.1615
|1.1545
|558
|2005.03.18 10:45
|s/l
|279
|1.00
|1.1615
|1.1615
|1.1545
|-264.48
|47508.58
|559
|2005.03.18 16:30
|sell
|280
|1.00
|1.1677
|1.1707
|1.1637
|560
|2005.03.18 19:05
|t/p
|280
|1.00
|1.1637
|1.1707
|1.1637
|343.88
|47852.46
|561
|2005.03.18 19:45
|sell
|281
|1.00
|1.1650
|1.1680
|1.1610
|562
|2005.03.21 03:10
|s/l
|281
|1.00
|1.1680
|1.1680
|1.1610
|-263.60
|47588.87
|563
|2005.03.21 05:50
|sell
|282
|1.00
|1.1698
|1.1728
|1.1658
|564
|2005.03.21 09:35
|s/l
|282
|1.00
|1.1728
|1.1728
|1.1658
|-255.69
|47333.18
|565
|2005.03.21 11:25
|sell
|283
|1.00
|1.1739
|1.1769
|1.1699
|566
|2005.03.21 13:45
|s/l
|283
|1.00
|1.1769
|1.1769
|1.1699
|-254.85
|47078.33
|567
|2005.03.21 14:40
|sell
|284
|1.00
|1.1768
|1.1798
|1.1728
|568
|2005.03.21 18:35
|s/l
|284
|1.00
|1.1798
|1.1798
|1.1728
|-254.28
|46824.05
|569
|2005.03.21 20:35
|sell
|285
|1.00
|1.1797
|1.1827
|1.1757
|570
|2005.03.22 13:45
|t/p
|285
|1.00
|1.1757
|1.1827
|1.1757
|333.47
|47157.52
|571
|2005.03.22 14:50
|buy
|286
|1.00
|1.1769
|1.1739
|1.1809
|572
|2005.03.22 21:05
|t/p
|286
|1.00
|1.1809
|1.1739
|1.1809
|336.22
|47493.74
|573
|2005.03.22 21:35
|buy
|287
|1.00
|1.1761
|1.1731
|1.1801
|574
|2005.03.22 21:50
|t/p
|287
|1.00
|1.1801
|1.1731
|1.1801
|338.52
|47832.26
|575
|2005.03.22 22:30
|buy
|288
|1.00
|1.1883
|1.1853
|1.1923
|576
|2005.03.23 11:10
|t/p
|288
|1.00
|1.1923
|1.1853
|1.1923
|336.89
|48169.15
|577
|2005.03.23 13:50
|sell
|289
|1.00
|1.1937
|1.1967
|1.1897
|578
|2005.03.23 15:40
|s/l
|289
|1.00
|1.1967
|1.1967
|1.1897
|-250.25
|47918.90
|579
|2005.03.23 16:35
|sell
|290
|1.00
|1.1951
|1.1981
|1.1911
|580
|2005.03.23 19:20
|s/l
|290
|1.00
|1.1981
|1.1981
|1.1911
|-250.21
|47668.69
|581
|2005.03.23 22:45
|sell
|291
|1.00
|1.1977
|1.2007
|1.1937
|582
|2005.03.24 09:10
|t/p
|291
|1.00
|1.1937
|1.2007
|1.1937
|314.94
|47983.64
|583
|2005.03.24 11:45
|buy
|292
|1.00
|1.1918
|1.1888
|1.1958
|584
|2005.03.24 12:05
|t/p
|292
|1.00
|1.1958
|1.1888
|1.1958
|334.36
|48318.00
|585
|2005.03.24 12:50
|buy
|293
|1.00
|1.1946
|1.1916
|1.1986
|586
|2005.03.24 17:10
|t/p
|293
|1.00
|1.1986
|1.1916
|1.1986
|333.61
|48651.61
|587
|2005.03.24 17:25
|buy
|294
|1.00
|1.1959
|1.1929
|1.1999
|588
|2005.03.24 17:40
|t/p
|294
|1.00
|1.1999
|1.1929
|1.1999
|333.36
|48984.97
|589
|2005.03.24 18:10
|buy
|295
|1.00
|1.1983
|1.1953
|1.2023
|590
|2005.03.25 01:25
|t/p
|295
|1.00
|1.2023
|1.1953
|1.2023
|334.89
|49319.86
|591
|2005.03.25 02:30
|sell
|296
|1.00
|1.2027
|1.2057
|1.1987
|592
|2005.03.25 10:50
|t/p
|296
|1.00
|1.1987
|1.2057
|1.1987
|333.73
|49653.59
|593
|2005.03.25 11:59
|sell
|297
|1.00
|1.1987
|1.2017
|1.1947
|594
|2005.03.25 16:05
|s/l
|297
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1947
|-249.65
|49403.94
|595
|2005.03.28 02:15
|buy
|298
|1.00
|1.1997
|1.1967
|1.2037
|596
|2005.03.28 04:10
|t/p
|298
|1.00
|1.2037
|1.1967
|1.2037
|332.20
|49736.14
|597
|2005.03.28 06:50
|sell
|299
|1.00
|1.2059
|1.2089
|1.2019
|598
|2005.03.28 14:05
|t/p
|299
|1.00
|1.2019
|1.2089
|1.2019
|332.97
|50069.11
|599
|2005.03.28 14:15
|sell
|300
|1.00
|1.2025
|1.2055
|1.1985
|600
|2005.03.28 16:05
|s/l
|300
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.1985
|-248.20
|49820.91
|601
|2005.03.28 17:10
|sell
|301
|1.00
|1.2081
|1.2111
|1.2041
|602
|2005.03.29 00:05
|t/p
|301
|1.00
|1.2041
|1.2111
|1.2041
|325.53
|50146.44
|603
|2005.03.29 00:20
|sell
|302
|1.00
|1.2049
|1.2079
|1.2009
|604
|2005.03.29 03:45
|t/p
|302
|1.00
|1.2009
|1.2079
|1.2009
|333.11
|50479.55
|605
|2005.03.29 05:30
|buy
|303
|1.00
|1.2003
|1.1973
|1.2043
|606
|2005.03.29 17:15
|t/p
|303
|1.00
|1.2043
|1.1973
|1.2043
|331.95
|50811.50
|607
|2005.03.29 17:20
|buy
|304
|1.00
|1.2034
|1.2004
|1.2074
|608
|2005.03.29 22:05
|s/l
|304
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.2074
|-249.94
|50561.56
|609
|2005.03.29 22:35
|sell
|305
|1.00
|1.2018
|1.2048
|1.1978
|610
|2005.03.30 07:30
|t/p
|305
|1.00
|1.1978
|1.2048
|1.1978
|327.28
|50888.85
|611
|2005.03.30 09:20
|buy
|306
|1.00
|1.1981
|1.1951
|1.2021
|612
|2005.03.30 16:35
|s/l
|306
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.2021
|-251.32
|50637.53
|613
|2005.03.30 16:40
|sell
|307
|1.00
|1.1986
|1.2016
|1.1946
|614
|2005.03.30 16:59
|t/p
|307
|1.00
|1.1946
|1.2016
|1.1946
|334.90
|50972.43
|615
|2005.03.30 17:25
|buy
|308
|1.00
|1.1937
|1.1907
|1.1977
|616
|2005.03.30 18:05
|t/p
|308
|1.00
|1.1977
|1.1907
|1.1977
|333.97
|51306.40
|617
|2005.03.30 18:50
|buy
|309
|1.00
|1.1947
|1.1917
|1.1987
|618
|2005.03.30 22:10
|t/p
|309
|1.00
|1.1987
|1.1917
|1.1987
|333.69
|51640.09
|619
|2005.03.31 00:50
|sell
|310
|1.00
|1.2001
|1.2031
|1.1961
|620
|2005.03.31 10:25
|t/p
|310
|1.00
|1.1961
|1.2031
|1.1961
|334.54
|51974.63
|621
|2005.03.31 11:20
|buy
|311
|1.00
|1.1954
|1.1924
|1.1994
|622
|2005.03.31 16:40
|s/l
|311
|1.00
|1.1924
|1.1924
|1.1994
|-251.65
|51722.98
|623
|2005.03.31 17:10
|sell
|312
|1.00
|1.1934
|1.1964
|1.1894
|624
|2005.03.31 17:45
|t/p
|312
|1.00
|1.1894
|1.1964
|1.1894
|336.30
|52059.28
|625
|2005.03.31 18:50
|buy
|313
|1.00
|1.1915
|1.1885
|1.1955
|626
|2005.03.31 19:05
|t/p
|313
|1.00
|1.1955
|1.1885
|1.1955
|334.44
|52393.72
|627
|2005.03.31 19:50
|buy
|314
|1.00
|1.1947
|1.1917
|1.1987
|628
|2005.04.01 15:15
|t/p
|314
|1.00
|1.1987
|1.1917
|1.1987
|335.88
|52729.60
|629
|2005.04.01 16:10
|sell
|315
|1.00
|1.1984
|1.2014
|1.1944
|630
|2005.04.01 16:25
|t/p
|315
|1.00
|1.1944
|1.2014
|1.1944
|336.24
|53065.84
|631
|2005.04.01 18:50
|buy
|316
|1.00
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|632
|2005.04.01 18:59
|t/p
|316
|1.00
|1.2014
|1.1944
|1.2014
|331.64
|53397.48
|633
|2005.04.01 19:35
|sell
|317
|1.00
|1.2064
|1.2094
|1.2024
|634
|2005.04.04 16:40
|s/l
|317
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2024
|-254.60
|53142.88
|635
|2005.04.04 18:50
|sell
|318
|1.00
|1.2129
|1.2159
|1.2089
|636
|2005.04.04 22:05
|t/p
|318
|1.00
|1.2089
|1.2159
|1.2089
|330.96
|53473.84
|637
|2005.04.04 22:35
|sell
|319
|1.00
|1.2095
|1.2125
|1.2055
|638
|2005.04.05 08:59
|s/l
|319
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.2055
|-254.13
|53219.72
|639
|2005.04.05 09:45
|sell
|320
|1.00
|1.2138
|1.2168
|1.2098
|640
|2005.04.05 15:15
|t/p
|320
|1.00
|1.2098
|1.2168
|1.2098
|331.21
|53550.93
|641
|2005.04.05 15:35
|sell
|321
|1.00
|1.2142
|1.2172
|1.2102
|642
|2005.04.05 15:40
|t/p
|321
|1.00
|1.2102
|1.2172
|1.2102
|330.52
|53881.45
|643
|2005.04.05 16:25
|sell
|322
|1.00
|1.2075
|1.2105
|1.2035
|644
|2005.04.06 05:20
|t/p
|322
|1.00
|1.2035
|1.2105
|1.2035
|325.67
|54207.12
|645
|2005.04.06 06:15
|buy
|323
|1.00
|1.2038
|1.2008
|1.2078
|646
|2005.04.06 12:40
|s/l
|323
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.2078
|-249.83
|53957.29
|647
|2005.04.06 12:59
|sell
|324
|1.00
|1.2032
|1.2062
|1.1992
|648
|2005.04.06 15:05
|s/l
|324
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.1992
|-248.22
|53709.07
|649
|2005.04.06 17:25
|buy
|325
|1.00
|1.2057
|1.2027
|1.2097
|650
|2005.04.06 20:15
|s/l
|325
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.2097
|-249.50
|53459.57
|651
|2005.04.06 20:35
|sell
|326
|1.00
|1.2043
|1.2073
|1.2003
|652
|2005.04.07 09:40
|t/p
|326
|1.00
|1.2003
|1.2073
|1.2003
|313.09
|53772.67
|653
|2005.04.07 09:40
|buy
|327
|1.00
|1.2000
|1.1970
|1.2040
|654
|2005.04.07 20:20
|t/p
|327
|1.00
|1.2040
|1.1970
|1.2040
|332.17
|54104.84
|655
|2005.04.07 20:40
|buy
|328
|1.00
|1.2011
|1.1981
|1.2051
|656
|2005.04.07 20:45
|t/p
|328
|1.00
|1.2051
|1.1981
|1.2051
|331.29
|54436.13
|657
|2005.04.07 21:35
|buy
|329
|1.00
|1.2062
|1.2032
|1.2102
|658
|2005.04.08 03:25
|t/p
|329
|1.00
|1.2102
|1.2032
|1.2102
|332.39
|54768.52
|659
|2005.04.08 04:50
|sell
|330
|1.00
|1.2113
|1.2143
|1.2073
|660
|2005.04.08 12:05
|t/p
|330
|1.00
|1.2073
|1.2143
|1.2073
|331.65
|55100.17
|661
|2005.04.08 12:15
|sell
|331
|1.00
|1.2083
|1.2113
|1.2043
|662
|2005.04.08 18:20
|t/p
|331
|1.00
|1.2043
|1.2113
|1.2043
|332.72
|55432.89
|663
|2005.04.08 19:25
|buy
|332
|1.00
|1.1976
|1.1946
|1.2016
|664
|2005.04.11 11:05
|s/l
|332
|1.00
|1.1946
|1.1946
|1.2016
|-249.30
|55183.59
|665
|2005.04.11 11:25
|sell
|333
|1.00
|1.1970
|1.2000
|1.1930
|666
|2005.04.11 14:45
|t/p
|333
|1.00
|1.1930
|1.2000
|1.1930
|335.32
|55518.91
|667
|2005.04.11 15:45
|buy
|334
|1.00
|1.1927
|1.1897
|1.1967
|668
|2005.04.11 17:05
|t/p
|334
|1.00
|1.1967
|1.1897
|1.1967
|334.25
|55853.16
|669
|2005.04.11 17:45
|buy
|335
|1.00
|1.1947
|1.1917
|1.1987
|670
|2005.04.11 19:20
|s/l
|335
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.1987
|-252.06
|55601.10
|671
|2005.04.12 01:30
|buy
|336
|1.00
|1.1936
|1.1906
|1.1976
|672
|2005.04.12 09:35
|s/l
|336
|1.00
|1.1906
|1.1906
|1.1976
|-251.97
|55349.13
|673
|2005.04.12 10:30
|buy
|337
|1.00
|1.1916
|1.1886
|1.1956
|674
|2005.04.12 15:15
|t/p
|337
|1.00
|1.1956
|1.1886
|1.1956
|334.28
|55683.41
|675
|2005.04.12 15:15
|sell
|338
|1.00
|1.1966
|1.1996
|1.1926
|676
|2005.04.12 15:25
|s/l
|338
|1.00
|1.1996
|1.1996
|1.1926
|-249.77
|55433.64
|677
|2005.04.12 15:30
|buy
|339
|1.00
|1.1900
|1.1870
|1.1940
|678
|2005.04.12 15:45
|t/p
|339
|1.00
|1.1940
|1.1870
|1.1940
|333.58
|55767.22
|679
|2005.04.12 19:50
|sell
|340
|1.00
|1.2046
|1.2076
|1.2006
|680
|2005.04.12 21:05
|t/p
|340
|1.00
|1.2006
|1.2076
|1.2006
|333.87
|56101.09
|681
|2005.04.12 21:35
|sell
|341
|1.00
|1.2039
|1.2069
|1.1999
|682
|2005.04.12 21:59
|t/p
|341
|1.00
|1.1999
|1.2069
|1.1999
|333.75
|56434.84
|683
|2005.04.12 23:30
|sell
|342
|1.00
|1.1995
|1.2025
|1.1955
|684
|2005.04.13 10:40
|t/p
|342
|1.00
|1.1955
|1.2025
|1.1955
|327.90
|56762.74
|685
|2005.04.13 11:50
|buy
|343
|1.00
|1.1947
|1.1917
|1.1987
|686
|2005.04.13 14:10
|t/p
|343
|1.00
|1.1987
|1.1917
|1.1987
|333.50
|57096.24
|687
|2005.04.13 15:30
|buy
|344
|1.00
|1.1986
|1.1956
|1.2026
|688
|2005.04.13 15:59
|t/p
|344
|1.00
|1.2026
|1.1956
|1.2026
|332.06
|57428.30
|689
|2005.04.13 16:30
|buy
|345
|1.00
|1.2037
|1.2007
|1.2077
|690
|2005.04.13 18:05
|s/l
|345
|1.00
|1.2007
|1.2007
|1.2077
|-250.04
|57178.26
|691
|2005.04.13 18:45
|sell
|346
|1.00
|1.2027
|1.2057
|1.1987
|692
|2005.04.14 09:30
|s/l
|346
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1987
|-269.06
|56909.21
|693
|2005.04.14 10:45
|sell
|347
|1.00
|1.2065
|1.2095
|1.2025
|694
|2005.04.14 12:35
|s/l
|347
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2025
|-248.00
|56661.21
|695
|2005.04.14 13:15
|sell
|348
|1.00
|1.2100
|1.2130
|1.2060
|696
|2005.04.14 14:50
|s/l
|348
|1.00
|1.2130
|1.2130
|1.2060
|-247.20
|56414.01
|697
|2005.04.14 15:30
|sell
|349
|1.00
|1.2126
|1.2156
|1.2086
|698
|2005.04.14 15:50
|s/l
|349
|1.00
|1.2156
|1.2156
|1.2086
|-246.79
|56167.22
|699
|2005.04.14 17:45
|sell
|350
|1.00
|1.2187
|1.2217
|1.2147
|700
|2005.04.14 18:05
|t/p
|350
|1.00
|1.2147
|1.2217
|1.2147
|329.76
|56496.98
|701
|2005.04.14 18:45
|sell
|351
|1.00
|1.2151
|1.2181
|1.2111
|702
|2005.04.15 10:05
|t/p
|351
|1.00
|1.2111
|1.2181
|1.2111
|323.61
|56820.59
|703
|2005.04.15 10:45
|sell
|352
|1.00
|1.2132
|1.2162
|1.2092
|704
|2005.04.15 11:15
|t/p
|352
|1.00
|1.2092
|1.2162
|1.2092
|330.85
|57151.44
|705
|2005.04.15 11:40
|sell
|353
|1.00
|1.2108
|1.2138
|1.2068
|706
|2005.04.15 14:45
|t/p
|353
|1.00
|1.2068
|1.2138
|1.2068
|331.76
|57483.20
|707
|2005.04.15 15:35
|buy
|354
|1.00
|1.2053
|1.2023
|1.2093
|708
|2005.04.15 17:25
|s/l
|354
|1.00
|1.2023
|1.2023
|1.2093
|-249.52
|57233.68
|709
|2005.04.15 18:20
|buy
|355
|1.00
|1.2004
|1.1974
|1.2044
|710
|2005.04.18 04:05
|t/p
|355
|1.00
|1.2044
|1.1974
|1.2044
|334.25
|57567.93
|711
|2005.04.18 04:40
|buy
|356
|1.00
|1.2030
|1.2000
|1.2070
|712
|2005.04.18 09:05
|s/l
|356
|1.00
|1.2000
|1.2000
|1.2070
|-250.11
|57317.82
|713
|2005.04.18 09:30
|sell
|357
|1.00
|1.2022
|1.2052
|1.1982
|714
|2005.04.18 09:59
|t/p
|357
|1.00
|1.1982
|1.2052
|1.1982
|334.28
|57652.10
|715
|2005.04.18 10:35
|sell
|358
|1.00
|1.1966
|1.1996
|1.1926
|716
|2005.04.18 11:05
|t/p
|358
|1.00
|1.1926
|1.1996
|1.1926
|335.49
|57987.59
|717
|2005.04.18 11:20
|sell
|359
|1.00
|1.1936
|1.1966
|1.1896
|718
|2005.04.18 16:30
|t/p
|359
|1.00
|1.1896
|1.1966
|1.1896
|336.27
|58323.86
|719
|2005.04.18 18:15
|buy
|360
|1.00
|1.1873
|1.1843
|1.1913
|720
|2005.04.19 17:25
|s/l
|360
|1.00
|1.1843
|1.1843
|1.1913
|-251.60
|58072.26
|721
|2005.04.19 17:30
|sell
|361
|1.00
|1.1886
|1.1916
|1.1846
|722
|2005.04.19 17:50
|t/p
|361
|1.00
|1.1846
|1.1916
|1.1846
|337.86
|58410.12
|723
|2005.04.19 18:45
|buy
|362
|1.00
|1.1837
|1.1807
|1.1877
|724
|2005.04.19 22:35
|s/l
|362
|1.00
|1.1807
|1.1807
|1.1877
|-254.43
|58155.69
|725
|2005.04.20 00:50
|buy
|363
|1.00
|1.1807
|1.1777
|1.1847
|726
|2005.04.20 11:05
|t/p
|363
|1.00
|1.1847
|1.1777
|1.1847
|337.49
|58493.18
|727
|2005.04.20 11:30
|buy
|364
|1.00
|1.1836
|1.1806
|1.1876
|728
|2005.04.20 15:40
|t/p
|364
|1.00
|1.1876
|1.1806
|1.1876
|336.73
|58829.91
|729
|2005.04.20 16:30
|sell
|365
|1.00
|1.1888
|1.1918
|1.1848
|730
|2005.04.20 16:59
|t/p
|365
|1.00
|1.1848
|1.1918
|1.1848
|338.01
|59167.92
|731
|2005.04.20 17:50
|sell
|366
|1.00
|1.1839
|1.1869
|1.1799
|732
|2005.04.20 18:05
|t/p
|366
|1.00
|1.1799
|1.1869
|1.1799
|339.76
|59507.68
|733
|2005.04.20 18:45
|sell
|367
|1.00
|1.1813
|1.1843
|1.1773
|734
|2005.04.20 20:05
|t/p
|367
|1.00
|1.1773
|1.1843
|1.1773
|339.76
|59847.44
|735
|2005.04.20 20:35
|sell
|368
|1.00
|1.1790
|1.1820
|1.1750
|736
|2005.04.21 02:30
|t/p
|368
|1.00
|1.1750
|1.1820
|1.1750
|320.19
|60167.63
|737
|2005.04.21 03:20
|buy
|369
|1.00
|1.1750
|1.1720
|1.1790
|738
|2005.04.21 10:05
|t/p
|369
|1.00
|1.1790
|1.1720
|1.1790
|339.10
|60506.73
|739
|2005.04.21 10:30
|buy
|370
|1.00
|1.1770
|1.1740
|1.1810
|740
|2005.04.21 14:40
|t/p
|370
|1.00
|1.1810
|1.1740
|1.1810
|338.47
|60845.20
|741
|2005.04.21 15:35
|sell
|371
|1.00
|1.1818
|1.1848
|1.1778
|742
|2005.04.21 17:05
|t/p
|371
|1.00
|1.1778
|1.1848
|1.1778
|340.10
|61185.30
|743
|2005.04.21 17:45
|sell
|372
|1.00
|1.1808
|1.1838
|1.1768
|744
|2005.04.21 17:59
|t/p
|372
|1.00
|1.1768
|1.1838
|1.1768
|339.93
|61525.23
|745
|2005.04.21 18:20
|sell
|373
|1.00
|1.1776
|1.1806
|1.1736
|746
|2005.04.21 18:40
|s/l
|373
|1.00
|1.1806
|1.1806
|1.1736
|-253.85
|61271.38
|747
|2005.04.21 19:50
|buy
|374
|1.00
|1.1805
|1.1775
|1.1845
|748
|2005.04.21 20:30
|t/p
|374
|1.00
|1.1845
|1.1775
|1.1845
|337.67
|61609.05
|749
|2005.04.21 20:30
|sell
|375
|1.00
|1.1846
|1.1876
|1.1806
|750
|2005.04.22 11:05
|t/p
|375
|1.00
|1.1806
|1.1876
|1.1806
|332.06
|61941.12
|751
|2005.04.22 11:20
|sell
|376
|1.00
|1.1833
|1.1863
|1.1793
|752
|2005.04.22 15:35
|t/p
|376
|1.00
|1.1793
|1.1863
|1.1793
|339.30
|62280.42
|753
|2005.04.22 16:50
|buy
|377
|1.00
|1.1787
|1.1757
|1.1827
|754
|2005.04.22 18:05
|t/p
|377
|1.00
|1.1827
|1.1757
|1.1827
|338.09
|62618.51
|755
|2005.04.22 18:45
|buy
|378
|1.00
|1.1799
|1.1769
|1.1839
|756
|2005.04.22 19:05
|t/p
|378
|1.00
|1.1839
|1.1769
|1.1839
|337.81
|62956.32
|757
|2005.04.22 19:40
|buy
|379
|1.00
|1.1821
|1.1791
|1.1861
|758
|2005.04.22 20:05
|t/p
|379
|1.00
|1.1861
|1.1791
|1.1861
|337.24
|63293.56
|759
|2005.04.22 20:35
|buy
|380
|1.00
|1.1836
|1.1806
|1.1876
|760
|2005.04.22 22:25
|s/l
|380
|1.00
|1.1806
|1.1806
|1.1876
|-254.22
|63039.34
|761
|2005.04.22 22:45
|sell
|381
|1.00
|1.1821
|1.1851
|1.1781
|762
|2005.04.25 03:20
|s/l
|381
|1.00
|1.1851
|1.1851
|1.1781
|-259.53
|62779.81
|763
|2005.04.25 04:20
|sell
|382
|1.00
|1.1875
|1.1905
|1.1835
|764
|2005.04.25 09:05
|t/p
|382
|1.00
|1.1835
|1.1905
|1.1835
|338.04
|63117.85
|765
|2005.04.25 09:30
|sell
|383
|1.00
|1.1864
|1.1894
|1.1824
|766
|2005.04.25 11:20
|s/l
|383
|1.00
|1.1894
|1.1894
|1.1824
|-252.08
|62865.77
|767
|2005.04.25 15:40
|sell
|384
|1.00
|1.1919
|1.1949
|1.1879
|768
|2005.04.25 19:10
|t/p
|384
|1.00
|1.1879
|1.1949
|1.1879
|336.73
|63202.50
|769
|2005.04.25 19:20
|sell
|385
|1.00
|1.1893
|1.1923
|1.1853
|770
|2005.04.27 08:35
|s/l
|385
|1.00
|1.1923
|1.1923
|1.1853
|-265.10
|62937.40
|771
|2005.04.27 09:15
|buy
|386
|1.00
|1.1914
|1.1884
|1.1954
|772
|2005.04.27 09:30
|t/p
|386
|1.00
|1.1954
|1.1884
|1.1954
|334.48
|63271.88
|773
|2005.04.27 10:50
|sell
|387
|1.00
|1.1964
|1.1994
|1.1924
|774
|2005.04.27 15:05
|t/p
|387
|1.00
|1.1924
|1.1994
|1.1924
|337.13
|63609.01
|775
|2005.04.27 15:30
|sell
|388
|1.00
|1.1951
|1.1981
|1.1911
|776
|2005.04.27 15:59
|t/p
|388
|1.00
|1.1911
|1.1981
|1.1911
|337.02
|63946.03
|777
|2005.04.27 17:50
|buy
|389
|1.00
|1.1870
|1.1840
|1.1910
|778
|2005.04.27 18:15
|t/p
|389
|1.00
|1.1910
|1.1840
|1.1910
|335.43
|64281.46
|779
|2005.04.27 18:45
|buy
|390
|1.00
|1.1887
|1.1857
|1.1927
|780
|2005.04.27 19:10
|t/p
|390
|1.00
|1.1927
|1.1857
|1.1927
|335.04
|64616.50
|781
|2005.04.27 19:40
|buy
|391
|1.00
|1.1914
|1.1884
|1.1954
|782
|2005.04.28 21:50
|t/p
|391
|1.00
|1.1954
|1.1884
|1.1954
|341.07
|64957.57
|783
|2005.04.28 22:50
|sell
|392
|1.00
|1.1942
|1.1972
|1.1902
|784
|2005.04.29 05:50
|t/p
|392
|1.00
|1.1902
|1.1972
|1.1902
|329.44
|65287.02
|785
|2005.04.29 10:50
|buy
|393
|1.00
|1.1849
|1.1819
|1.1889
|786
|2005.04.29 17:05
|t/p
|393
|1.00
|1.1889
|1.1819
|1.1889
|335.91
|65622.93
|787
|2005.04.29 17:20
|buy
|394
|1.00
|1.1868
|1.1838
|1.1908
|788
|2005.04.29 18:05
|t/p
|394
|1.00
|1.1908
|1.1838
|1.1908
|335.71
|65958.64
|789
|2005.04.29 19:25
|buy
|395
|1.00
|1.1899
|1.1869
|1.1939
|790
|2005.04.29 20:40
|t/p
|395
|1.00
|1.1939
|1.1869
|1.1939
|334.87
|66293.51
|791
|2005.04.29 21:35
|sell
|396
|1.00
|1.1964
|1.1994
|1.1924
|792
|2005.05.02 03:35
|s/l
|396
|1.00
|1.1994
|1.1994
|1.1924
|-256.84
|66036.67
|793
|2005.05.02 04:30
|sell
|397
|1.00
|1.1988
|1.2018
|1.1948
|794
|2005.05.02 17:50
|s/l
|397
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.1948
|-249.63
|65787.04
|795
|2005.05.02 18:45
|sell
|398
|1.00
|1.2010
|1.2040
|1.1970
|796
|2005.05.02 22:15
|t/p
|398
|1.00
|1.1970
|1.2040
|1.1970
|334.17
|66121.21
|797
|2005.05.02 22:35
|sell
|399
|1.00
|1.1980
|1.2010
|1.1940
|798
|2005.05.03 04:05
|s/l
|399
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.1940
|-256.34
|65864.88
|799
|2005.05.03 04:30
|buy
|400
|1.00
|1.1989
|1.1959
|1.2029
|800
|2005.05.03 16:25
|s/l
|400
|1.00
|1.1959
|1.1959
|1.2029
|-250.94
|65613.94
|801
|2005.05.03 17:20
|buy
|401
|1.00
|1.1959
|1.1929
|1.1999
|802
|2005.05.03 21:20
|t/p
|401
|1.00
|1.1999
|1.1929
|1.1999
|333.23
|65947.17
|803
|2005.05.03 21:35
|buy
|402
|1.00
|1.1949
|1.1919
|1.1989
|804
|2005.05.03 21:59
|t/p
|402
|1.00
|1.1989
|1.1919
|1.1989
|333.53
|66280.70
|805
|2005.05.03 22:15
|sell
|403
|1.00
|1.1995
|1.2025
|1.1955
|806
|2005.05.03 22:30
|t/p
|403
|1.00
|1.1955
|1.2025
|1.1955
|334.84
|66615.54
|807
|2005.05.04 00:20
|buy
|404
|1.00
|1.1983
|1.1953
|1.2023
|808
|2005.05.04 04:05
|s/l
|404
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.2023
|-251.70
|66363.84
|809
|2005.05.04 04:25
|sell
|405
|1.00
|1.1977
|1.2007
|1.1937
|810
|2005.05.04 04:30
|t/p
|405
|1.00
|1.1937
|1.2007
|1.1937
|336.17
|66700.01
|811
|2005.05.04 05:30
|sell
|406
|1.00
|1.1904
|1.1934
|1.1864
|812
|2005.05.04 10:05
|s/l
|406
|1.00
|1.1934
|1.1934
|1.1864
|-251.38
|66448.63
|813
|2005.05.04 12:59
|sell
|407
|1.00
|1.1912
|1.1942
|1.1872
|814
|2005.05.04 19:15
|s/l
|407
|1.00
|1.1942
|1.1942
|1.1872
|-251.07
|66197.56
|815
|2005.05.04 19:30
|buy
|408
|1.00
|1.1930
|1.1900
|1.1970
|816
|2005.05.05 09:15
|s/l
|408
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.1970
|-245.53
|65952.03
|817
|2005.05.05 09:35
|sell
|409
|1.00
|1.1918
|1.1948
|1.1878
|818
|2005.05.05 16:05
|s/l
|409
|1.00
|1.1948
|1.1948
|1.1878
|-250.92
|65701.11
|819
|2005.05.05 17:40
|sell
|410
|1.00
|1.1966
|1.1996
|1.1926
|820
|2005.05.05 20:05
|t/p
|410
|1.00
|1.1926
|1.1996
|1.1926
|335.66
|66036.77
|821
|2005.05.05 20:30
|sell
|411
|1.00
|1.1932
|1.1962
|1.1892
|822
|2005.05.05 20:45
|s/l
|411
|1.00
|1.1962
|1.1962
|1.1892
|-250.75
|65786.02
|823
|2005.05.05 21:45
|sell
|412
|1.00
|1.1952
|1.1982
|1.1912
|824
|2005.05.06 15:05
|s/l
|412
|1.00
|1.1982
|1.1982
|1.1912
|-255.61
|65530.41
|825
|2005.05.06 15:45
|buy
|413
|1.00
|1.1954
|1.1924
|1.1994
|826
|2005.05.06 15:50
|t/p
|413
|1.00
|1.1994
|1.1924
|1.1994
|333.11
|65863.52
|827
|2005.05.06 16:45
|sell
|414
|1.00
|1.2051
|1.2081
|1.2011
|828
|2005.05.06 18:45
|s/l
|414
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2011
|-248.11
|65615.41
|829
|2005.05.06 19:40
|sell
|415
|1.00
|1.2058
|1.2088
|1.2018
|830
|2005.05.09 05:25
|s/l
|415
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.2018
|-254.87
|65360.55
|831
|2005.05.09 08:40
|sell
|416
|1.00
|1.2088
|1.2118
|1.2048
|832
|2005.05.10 00:05
|t/p
|416
|1.00
|1.2048
|1.2118
|1.2048
|325.70
|65686.25
|833
|2005.05.10 00:15
|sell
|417
|1.00
|1.2056
|1.2086
|1.2016
|834
|2005.05.10 14:50
|t/p
|417
|1.00
|1.2016
|1.2086
|1.2016
|332.89
|66019.14
|835
|2005.05.10 14:50
|buy
|418
|1.00
|1.2016
|1.1986
|1.2056
|836
|2005.05.11 09:35
|s/l
|418
|1.00
|1.1986
|1.1986
|1.2056
|-248.31
|65770.83
|837
|2005.05.11 09:50
|sell
|419
|1.00
|1.2021
|1.2051
|1.1981
|838
|2005.05.11 10:30
|t/p
|419
|1.00
|1.1981
|1.2051
|1.1981
|333.91
|66104.74
|839
|2005.05.11 10:30
|buy
|420
|1.00
|1.1979
|1.1949
|1.2019
|840
|2005.05.11 15:10
|t/p
|420
|1.00
|1.2019
|1.1949
|1.2019
|331.40
|66436.14
|841
|2005.05.11 15:35
|buy
|421
|1.00
|1.1984
|1.1954
|1.2024
|842
|2005.05.11 15:59
|t/p
|421
|1.00
|1.2024
|1.1954
|1.2024
|331.23
|66767.37
|843
|2005.05.11 16:25
|buy
|422
|1.00
|1.2071
|1.2041
|1.2111
|844
|2005.05.11 18:15
|s/l
|422
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.2111
|-249.21
|66518.16
|845
|2005.05.11 18:45
|sell
|423
|1.00
|1.2065
|1.2095
|1.2025
|846
|2005.05.12 09:15
|s/l
|423
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2025
|-268.13
|66250.04
|847
|2005.05.12 10:45
|sell
|424
|1.00
|1.2119
|1.2149
|1.2079
|848
|2005.05.12 15:30
|s/l
|424
|1.00
|1.2149
|1.2149
|1.2079
|-246.38
|66003.66
|849
|2005.05.12 16:20
|sell
|425
|1.00
|1.2152
|1.2182
|1.2112
|850
|2005.05.13 00:15
|s/l
|425
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2112
|-253.01
|65750.65
|851
|2005.05.13 01:15
|sell
|426
|1.00
|1.2175
|1.2205
|1.2135
|852
|2005.05.13 12:05
|s/l
|426
|1.00
|1.2205
|1.2205
|1.2135
|-245.62
|65505.03
|853
|2005.05.13 12:25
|buy
|427
|1.00
|1.2185
|1.2155
|1.2225
|854
|2005.05.13 12:50
|t/p
|427
|1.00
|1.2225
|1.2155
|1.2225
|326.85
|65831.88
|855
|2005.05.13 13:45
|sell
|428
|1.00
|1.2239
|1.2269
|1.2199
|856
|2005.05.16 01:20
|s/l
|428
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2199
|-251.15
|65580.74
|857
|2005.05.16 01:25
|buy
|429
|1.00
|1.2248
|1.2218
|1.2288
|858
|2005.05.16 02:30
|t/p
|429
|1.00
|1.2288
|1.2218
|1.2288
|325.49
|65906.23
|859
|2005.05.16 03:50
|sell
|430
|1.00
|1.2272
|1.2302
|1.2232
|860
|2005.05.16 12:15
|t/p
|430
|1.00
|1.2232
|1.2302
|1.2232
|327.07
|66233.30
|861
|2005.05.16 12:45
|sell
|431
|1.00
|1.2252
|1.2282
|1.2212
|862
|2005.05.17 08:05
|t/p
|431
|1.00
|1.2212
|1.2282
|1.2212
|320.90
|66554.20
|863
|2005.05.17 08:35
|sell
|432
|1.00
|1.2232
|1.2262
|1.2192
|864
|2005.05.17 22:25
|s/l
|432
|1.00
|1.2262
|1.2262
|1.2192
|-244.40
|66309.80
|865
|2005.05.17 22:45
|buy
|433
|1.00
|1.2228
|1.2198
|1.2268
|866
|2005.05.18 02:40
|t/p
|433
|1.00
|1.2268
|1.2198
|1.2268
|328.22
|66638.02
|867
|2005.05.18 03:35
|sell
|434
|1.00
|1.2272
|1.2302
|1.2232
|868
|2005.05.18 09:10
|t/p
|434
|1.00
|1.2232
|1.2302
|1.2232
|327.07
|66965.09
|869
|2005.05.18 09:25
|sell
|435
|1.00
|1.2245
|1.2275
|1.2205
|870
|2005.05.18 15:30
|t/p
|435
|1.00
|1.2205
|1.2275
|1.2205
|328.14
|67293.23
|871
|2005.05.18 20:40
|sell
|436
|1.00
|1.2190
|1.2220
|1.2150
|872
|2005.05.19 14:40
|s/l
|436
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2150
|-265.72
|67027.52
|873
|2005.05.19 15:40
|sell
|437
|1.00
|1.2218
|1.2248
|1.2178
|874
|2005.05.19 17:50
|s/l
|437
|1.00
|1.2248
|1.2248
|1.2178
|-244.88
|66782.64
|875
|2005.05.19 18:40
|sell
|438
|1.00
|1.2247
|1.2277
|1.2207
|876
|2005.05.20 15:35
|s/l
|438
|1.00
|1.2277
|1.2277
|1.2207
|-250.84
|66531.80
|877
|2005.05.20 17:45
|sell
|439
|1.00
|1.2339
|1.2369
|1.2299
|878
|2005.05.23 17:05
|t/p
|439
|1.00
|1.2299
|1.2369
|1.2299
|318.48
|66850.29
|879
|2005.05.23 21:40
|buy
|440
|1.00
|1.2307
|1.2277
|1.2347
|880
|2005.05.24 09:05
|s/l
|440
|1.00
|1.2277
|1.2277
|1.2347
|-242.19
|66608.10
|881
|2005.05.24 09:35
|sell
|441
|1.00
|1.2302
|1.2332
|1.2262
|882
|2005.05.24 14:35
|t/p
|441
|1.00
|1.2262
|1.2332
|1.2262
|326.48
|66934.58
|883
|2005.05.24 15:50
|buy
|442
|1.00
|1.2245
|1.2215
|1.2285
|884
|2005.05.24 17:05
|t/p
|442
|1.00
|1.2285
|1.2215
|1.2285
|325.15
|67259.73
|885
|2005.05.24 17:45
|buy
|443
|1.00
|1.2277
|1.2247
|1.2317
|886
|2005.05.24 20:20
|t/p
|443
|1.00
|1.2317
|1.2247
|1.2317
|324.73
|67584.46
|887
|2005.05.24 20:40
|sell
|444
|1.00
|1.2312
|1.2342
|1.2272
|888
|2005.05.25 08:45
|t/p
|444
|1.00
|1.2272
|1.2342
|1.2272
|319.20
|67903.66
|889
|2005.05.25 08:45
|buy
|445
|1.00
|1.2272
|1.2242
|1.2312
|890
|2005.05.25 13:05
|t/p
|445
|1.00
|1.2312
|1.2242
|1.2312
|324.78
|68228.44
|891
|2005.05.25 14:20
|buy
|446
|1.00
|1.2309
|1.2279
|1.2349
|892
|2005.05.25 16:05
|s/l
|446
|1.00
|1.2279
|1.2279
|1.2349
|-244.81
|67983.63
|893
|2005.05.25 16:45
|sell
|447
|1.00
|1.2289
|1.2319
|1.2249
|894
|2005.05.26 08:50
|s/l
|447
|1.00
|1.2319
|1.2319
|1.2249
|-263.74
|67719.89
|895
|2005.05.26 09:59
|buy
|448
|1.00
|1.2306
|1.2276
|1.2346
|896
|2005.05.26 14:25
|t/p
|448
|1.00
|1.2346
|1.2276
|1.2346
|323.86
|68043.75
|897
|2005.05.26 15:20
|sell
|449
|1.00
|1.2359
|1.2389
|1.2319
|898
|2005.05.26 21:50
|s/l
|449
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2319
|-242.15
|67801.60
|899
|2005.05.26 21:59
|buy
|450
|1.00
|1.2362
|1.2332
|1.2402
|900
|2005.05.27 12:50
|s/l
|450
|1.00
|1.2332
|1.2332
|1.2402
|-241.10
|67560.50
|901
|2005.05.27 12:50
|buy
|451
|1.00
|1.2334
|1.2304
|1.2374
|902
|2005.05.27 19:35
|s/l
|451
|1.00
|1.2304
|1.2304
|1.2374
|-243.94
|67316.56
|903
|2005.05.27 21:50
|buy
|452
|1.00
|1.2308
|1.2278
|1.2348
|904
|2005.05.30 02:10
|t/p
|452
|1.00
|1.2348
|1.2278
|1.2348
|326.10
|67642.66
|905
|2005.05.30 03:20
|buy
|453
|1.00
|1.2344
|1.2314
|1.2384
|906
|2005.05.30 14:45
|t/p
|453
|1.00
|1.2384
|1.2314
|1.2384
|322.98
|67965.64
|907
|2005.05.30 20:35
|sell
|454
|1.00
|1.2398
|1.2428
|1.2358
|908
|2005.05.31 04:05
|s/l
|454
|1.00
|1.2428
|1.2428
|1.2358
|-247.58
|67718.07
|909
|2005.05.31 05:50
|sell
|455
|1.00
|1.2468
|1.2498
|1.2428
|910
|2005.05.31 13:40
|s/l
|455
|1.00
|1.2498
|1.2498
|1.2428
|-239.98
|67478.09
|911
|2005.05.31 15:30
|sell
|456
|1.00
|1.2476
|1.2506
|1.2436
|912
|2005.05.31 16:10
|t/p
|456
|1.00
|1.2436
|1.2506
|1.2436
|321.67
|67799.76
|913
|2005.05.31 16:45
|sell
|457
|1.00
|1.2468
|1.2498
|1.2428
|914
|2005.05.31 17:30
|t/p
|457
|1.00
|1.2428
|1.2498
|1.2428
|321.88
|68121.64
|915
|2005.05.31 17:40
|sell
|458
|1.00
|1.2464
|1.2494
|1.2424
|916
|2005.05.31 21:20
|s/l
|458
|1.00
|1.2494
|1.2494
|1.2424
|-240.02
|67881.62
|917
|2005.05.31 21:45
|buy
|459
|1.00
|1.2477
|1.2447
|1.2517
|918
|2005.06.01 13:05
|t/p
|459
|1.00
|1.2517
|1.2447
|1.2517
|321.76
|68203.38
|919
|2005.06.01 13:20
|buy
|460
|1.00
|1.2490
|1.2460
|1.2530
|920
|2005.06.01 15:50
|t/p
|460
|1.00
|1.2530
|1.2460
|1.2530
|319.08
|68522.46
|921
|2005.06.01 16:30
|sell
|461
|1.00
|1.2519
|1.2549
|1.2479
|922
|2005.06.01 19:40
|s/l
|461
|1.00
|1.2549
|1.2549
|1.2479
|-239.04
|68283.42
|923
|2005.06.01 20:35
|sell
|462
|1.00
|1.2530
|1.2560
|1.2490
|924
|2005.06.01 22:45
|s/l
|462
|1.00
|1.2560
|1.2560
|1.2490
|-238.84
|68044.58
|925
|2005.06.02 00:50
|sell
|463
|1.00
|1.2579
|1.2609
|1.2539
|926
|2005.06.02 04:05
|t/p
|463
|1.00
|1.2539
|1.2609
|1.2539
|319.21
|68363.79
|927
|2005.06.02 04:35
|sell
|464
|1.00
|1.2556
|1.2586
|1.2516
|928
|2005.06.02 09:35
|t/p
|464
|1.00
|1.2516
|1.2586
|1.2516
|319.59
|68683.38
|929
|2005.06.02 11:10
|sell
|465
|1.00
|1.2508
|1.2538
|1.2468
|930
|2005.06.02 16:10
|s/l
|465
|1.00
|1.2538
|1.2538
|1.2468
|-239.25
|68444.13
|931
|2005.06.02 18:25
|buy
|466
|1.00
|1.2483
|1.2453
|1.2523
|932
|2005.06.02 19:05
|t/p
|466
|1.00
|1.2523
|1.2453
|1.2523
|319.34
|68763.47
|933
|2005.06.02 20:15
|buy
|467
|1.00
|1.2506
|1.2476
|1.2546
|934
|2005.06.03 09:10
|t/p
|467
|1.00
|1.2546
|1.2476
|1.2546
|320.89
|69084.36
|935
|2005.06.03 11:20
|buy
|468
|1.00
|1.2502
|1.2472
|1.2542
|936
|2005.06.03 15:25
|s/l
|468
|1.00
|1.2472
|1.2472
|1.2542
|-240.99
|68843.37
|937
|2005.06.03 15:30
|sell
|469
|1.00
|1.2525
|1.2555
|1.2485
|938
|2005.06.03 15:40
|t/p
|469
|1.00
|1.2485
|1.2555
|1.2485
|320.59
|69163.96
|939
|2005.06.03 16:20
|buy
|470
|1.00
|1.2479
|1.2449
|1.2519
|940
|2005.06.03 16:25
|t/p
|470
|1.00
|1.2519
|1.2449
|1.2519
|319.47
|69483.43
|941
|2005.06.03 16:50
|buy
|471
|1.00
|1.2484
|1.2454
|1.2524
|942
|2005.06.03 18:05
|t/p
|471
|1.00
|1.2524
|1.2454
|1.2524
|318.77
|69802.20
|943
|2005.06.03 18:45
|buy
|472
|1.00
|1.2512
|1.2482
|1.2552
|944
|2005.06.03 19:10
|t/p
|472
|1.00
|1.2552
|1.2482
|1.2552
|318.29
|70120.49
|945
|2005.06.03 19:40
|buy
|473
|1.00
|1.2540
|1.2510
|1.2580
|946
|2005.06.06 03:05
|s/l
|473
|1.00
|1.2510
|1.2510
|1.2580
|-237.64
|69882.85
|947
|2005.06.06 03:30
|sell
|474
|1.00
|1.2536
|1.2566
|1.2496
|948
|2005.06.06 06:50
|t/p
|474
|1.00
|1.2496
|1.2566
|1.2496
|320.10
|70202.95
|949
|2005.06.06 08:35
|buy
|475
|1.00
|1.2488
|1.2458
|1.2528
|950
|2005.06.07 09:05
|s/l
|475
|1.00
|1.2458
|1.2458
|1.2528
|-238.84
|69964.11
|951
|2005.06.07 09:35
|sell
|476
|1.00
|1.2485
|1.2515
|1.2445
|952
|2005.06.07 11:50
|t/p
|476
|1.00
|1.2445
|1.2515
|1.2445
|321.75
|70285.86
|953
|2005.06.07 14:45
|buy
|477
|1.00
|1.2439
|1.2409
|1.2479
|954
|2005.06.07 17:05
|t/p
|477
|1.00
|1.2479
|1.2409
|1.2479
|320.20
|70606.06
|955
|2005.06.07 18:25
|buy
|478
|1.00
|1.2469
|1.2439
|1.2509
|956
|2005.06.08 04:30
|s/l
|478
|1.00
|1.2439
|1.2439
|1.2509
|-239.12
|70366.94
|957
|2005.06.08 05:50
|buy
|479
|1.00
|1.2437
|1.2407
|1.2477
|958
|2005.06.08 19:15
|t/p
|479
|1.00
|1.2477
|1.2407
|1.2477
|320.10
|70687.04
|959
|2005.06.08 21:15
|buy
|480
|1.00
|1.2543
|1.2513
|1.2583
|960
|2005.06.09 17:20
|t/p
|480
|1.00
|1.2583
|1.2513
|1.2583
|324.21
|71011.25
|961
|2005.06.09 17:25
|buy
|481
|1.00
|1.2530
|1.2500
|1.2570
|962
|2005.06.09 17:45
|t/p
|481
|1.00
|1.2570
|1.2500
|1.2570
|317.79
|71329.04
|963
|2005.06.09 18:15
|sell
|482
|1.00
|1.2573
|1.2603
|1.2533
|964
|2005.06.09 19:05
|t/p
|482
|1.00
|1.2533
|1.2603
|1.2533
|319.31
|71648.35
|965
|2005.06.09 19:50
|sell
|483
|1.00
|1.2551
|1.2581
|1.2511
|966
|2005.06.10 15:25
|s/l
|483
|1.00
|1.2581
|1.2581
|1.2511
|-244.81
|71403.54
|967
|2005.06.10 15:50
|buy
|484
|1.00
|1.2543
|1.2513
|1.2583
|968
|2005.06.10 16:05
|t/p
|484
|1.00
|1.2583
|1.2513
|1.2583
|317.49
|71721.03
|969
|2005.06.10 16:45
|buy
|485
|1.00
|1.2574
|1.2544
|1.2614
|970
|2005.06.10 16:50
|t/p
|485
|1.00
|1.2614
|1.2544
|1.2614
|316.79
|72037.82
|971
|2005.06.10 19:45
|sell
|486
|1.00
|1.2690
|1.2720
|1.2650
|972
|2005.06.13 04:10
|s/l
|486
|1.00
|1.2720
|1.2720
|1.2650
|-242.40
|71795.43
|973
|2005.06.13 05:15
|sell
|487
|1.00
|1.2725
|1.2755
|1.2685
|974
|2005.06.13 11:25
|s/l
|487
|1.00
|1.2755
|1.2755
|1.2685
|-235.18
|71560.25
|975
|2005.06.13 12:35
|buy
|488
|1.00
|1.2741
|1.2711
|1.2781
|976
|2005.06.13 17:35
|t/p
|488
|1.00
|1.2781
|1.2711
|1.2781
|312.96
|71873.21
|977
|2005.06.13 19:50
|sell
|489
|1.00
|1.2782
|1.2812
|1.2742
|978
|2005.06.13 20:05
|t/p
|489
|1.00
|1.2742
|1.2812
|1.2742
|314.51
|72187.72
|979
|2005.06.13 20:50
|sell
|490
|1.00
|1.2753
|1.2783
|1.2713
|980
|2005.06.13 22:05
|t/p
|490
|1.00
|1.2713
|1.2783
|1.2713
|314.66
|72502.38
|981
|2005.06.13 22:35
|sell
|491
|1.00
|1.2722
|1.2752
|1.2682
|982
|2005.06.14 03:30
|t/p
|491
|1.00
|1.2682
|1.2752
|1.2682
|308.66
|72811.04
|983
|2005.06.14 04:25
|buy
|492
|1.00
|1.2680
|1.2650
|1.2720
|984
|2005.06.14 08:05
|t/p
|492
|1.00
|1.2720
|1.2650
|1.2720
|314.39
|73125.43
|985
|2005.06.14 08:35
|buy
|493
|1.00
|1.2697
|1.2667
|1.2737
|986
|2005.06.14 16:05
|t/p
|493
|1.00
|1.2737
|1.2667
|1.2737
|313.90
|73439.33
|987
|2005.06.14 16:25
|buy
|494
|1.00
|1.2689
|1.2659
|1.2729
|988
|2005.06.14 16:40
|t/p
|494
|1.00
|1.2729
|1.2659
|1.2729
|313.28
|73752.61
|989
|2005.06.14 20:40
|sell
|495
|1.00
|1.2778
|1.2808
|1.2738
|990
|2005.06.15 10:40
|t/p
|495
|1.00
|1.2738
|1.2808
|1.2738
|307.30
|74059.92
|991
|2005.06.15 11:50
|buy
|496
|1.00
|1.2735
|1.2705
|1.2775
|992
|2005.06.15 12:05
|t/p
|496
|1.00
|1.2775
|1.2705
|1.2775
|313.04
|74372.96
|993
|2005.06.15 12:20
|buy
|497
|1.00
|1.2771
|1.2741
|1.2811
|994
|2005.06.15 15:35
|s/l
|497
|1.00
|1.2741
|1.2741
|1.2811
|-235.61
|74137.35
|995
|2005.06.15 15:59
|buy
|498
|1.00
|1.2759
|1.2729
|1.2799
|996
|2005.06.15 16:30
|s/l
|498
|1.00
|1.2729
|1.2729
|1.2799
|-236.16
|73901.19
|997
|2005.06.15 16:35
|sell
|499
|1.00
|1.2790
|1.2820
|1.2750
|998
|2005.06.15 16:59
|t/p
|499
|1.00
|1.2750
|1.2820
|1.2750
|314.05
|74215.24
|999
|2005.06.15 17:30
|sell
|500
|1.00
|1.2733
|1.2763
|1.2693
|1000
|2005.06.15 20:45
|t/p
|500
|1.00
|1.2693
|1.2763
|1.2693
|315.13
|74530.37
|1001
|2005.06.15 21:40
|buy
|501
|1.00
|1.2691
|1.2661
|1.2731
|1002
|2005.06.16 04:10
|t/p
|501
|1.00
|1.2731
|1.2661
|1.2731
|320.69
|74851.06
|1003
|2005.06.16 04:20
|buy
|502
|1.00
|1.2719
|1.2689
|1.2759
|1004
|2005.06.16 06:50
|t/p
|502
|1.00
|1.2759
|1.2689
|1.2759
|313.48
|75164.54
|1005
|2005.06.16 07:45
|sell
|503
|1.00
|1.2750
|1.2780
|1.2710
|1006
|2005.06.16 11:05
|t/p
|503
|1.00
|1.2710
|1.2780
|1.2710
|314.74
|75479.28
|1007
|2005.06.16 11:35
|sell
|504
|1.00
|1.2739
|1.2769
|1.2699
|1008
|2005.06.16 13:05
|t/p
|504
|1.00
|1.2699
|1.2769
|1.2699
|315.21
|75794.49
|1009
|2005.06.16 13:25
|sell
|505
|1.00
|1.2710
|1.2740
|1.2670
|1010
|2005.06.16 16:10
|s/l
|505
|1.00
|1.2740
|1.2740
|1.2670
|-235.24
|75559.25
|1011
|2005.06.16 16:40
|buy
|506
|1.00
|1.2672
|1.2642
|1.2712
|1012
|2005.06.16 16:59
|t/p
|506
|1.00
|1.2712
|1.2642
|1.2712
|313.99
|75873.24
|1013
|2005.06.16 17:50
|buy
|507
|1.00
|1.2731
|1.2701
|1.2771
|1014
|2005.06.17 10:30
|s/l
|507
|1.00
|1.2701
|1.2701
|1.2771
|-234.25
|75638.99
|1015
|2005.06.17 10:45
|sell
|508
|1.00
|1.2715
|1.2745
|1.2675
|1016
|2005.06.17 13:50
|t/p
|508
|1.00
|1.2675
|1.2745
|1.2675
|315.73
|75954.72
|1017
|2005.06.17 14:20
|sell
|509
|1.00
|1.2687
|1.2717
|1.2647
|1018
|2005.06.17 17:30
|t/p
|509
|1.00
|1.2647
|1.2717
|1.2647
|316.51
|76271.23
|1019
|2005.06.17 18:25
|buy
|510
|1.00
|1.2625
|1.2595
|1.2665
|1020
|2005.06.17 21:40
|s/l
|510
|1.00
|1.2595
|1.2595
|1.2665
|-238.66
|76032.57
|1021
|2005.06.17 23:59
|sell
|511
|1.00
|1.2578
|1.2608
|1.2538
|1022
|2005.06.20 01:00
|s/l
|511
|1.00
|1.2608
|1.2608
|1.2538
|-243.75
|75788.82
|1023
|2005.06.20 01:45
|buy
|512
|1.00
|1.2650
|1.2620
|1.2690
|1024
|2005.06.20 04:30
|s/l
|512
|1.00
|1.2620
|1.2620
|1.2690
|-237.77
|75551.05
|1025
|2005.06.20 06:35
|sell
|513
|1.00
|1.2632
|1.2662
|1.2592
|1026
|2005.06.20 15:20
|s/l
|513
|1.00
|1.2662
|1.2662
|1.2592
|-236.84
|75314.21
|1027
|2005.06.20 15:35
|buy
|514
|1.00
|1.2641
|1.2611
|1.2681
|1028
|2005.06.20 15:50
|t/p
|514
|1.00
|1.2681
|1.2611
|1.2681
|315.34
|75629.55
|1029
|2005.06.20 16:15
|sell
|515
|1.00
|1.2694
|1.2724
|1.2654
|1030
|2005.06.20 17:50
|s/l
|515
|1.00
|1.2724
|1.2724
|1.2654
|-235.54
|75394.01
|1031
|2005.06.20 19:50
|sell
|516
|1.00
|1.2731
|1.2761
|1.2691
|1032
|2005.06.21 11:15
|s/l
|516
|1.00
|1.2761
|1.2761
|1.2691
|-241.70
|75152.32
|1033
|2005.06.21 11:30
|buy
|517
|1.00
|1.2738
|1.2708
|1.2778
|1034
|2005.06.21 12:50
|t/p
|517
|1.00
|1.2778
|1.2708
|1.2778
|313.04
|75465.36
|1035
|2005.06.21 13:45
|sell
|518
|1.00
|1.2768
|1.2798
|1.2728
|1036
|2005.06.21 16:15
|t/p
|518
|1.00
|1.2728
|1.2798
|1.2728
|314.39
|75779.75
|1037
|2005.06.21 16:35
|sell
|519
|1.00
|1.2737
|1.2767
|1.2697
|1038
|2005.06.21 18:05
|t/p
|519
|1.00
|1.2697
|1.2767
|1.2697
|315.36
|76095.11
|1039
|2005.06.21 18:25
|sell
|520
|1.00
|1.2706
|1.2736
|1.2666
|1040
|2005.06.21 21:40
|t/p
|520
|1.00
|1.2666
|1.2736
|1.2666
|315.88
|76410.99
|1041
|2005.06.21 22:50
|buy
|521
|1.00
|1.2660
|1.2630
|1.2700
|1042
|2005.06.22 02:45
|s/l
|521
|1.00
|1.2630
|1.2630
|1.2700
|-235.36
|76175.63
|1043
|2005.06.22 04:50
|buy
|522
|1.00
|1.2670
|1.2640
|1.2710
|1044
|2005.06.22 09:25
|s/l
|522
|1.00
|1.2640
|1.2640
|1.2710
|-237.36
|75938.27
|1045
|2005.06.22 09:45
|sell
|523
|1.00
|1.2678
|1.2708
|1.2638
|1046
|2005.06.22 10:20
|t/p
|523
|1.00
|1.2638
|1.2708
|1.2638
|316.58
|76254.85
|1047
|2005.06.22 10:25
|sell
|524
|1.00
|1.2649
|1.2679
|1.2609
|1048
|2005.06.22 12:15
|s/l
|524
|1.00
|1.2679
|1.2679
|1.2609
|-236.48
|76018.37
|1049
|2005.06.22 13:45
|buy
|525
|1.00
|1.2685
|1.2655
|1.2725
|1050
|2005.06.22 14:05
|t/p
|525
|1.00
|1.2725
|1.2655
|1.2725
|314.27
|76332.64
|1051
|2005.06.22 15:45
|sell
|526
|1.00
|1.2732
|1.2762
|1.2692
|1052
|2005.06.23 10:50
|s/l
|526
|1.00
|1.2762
|1.2762
|1.2692
|-255.26
|76077.38
|1053
|2005.06.23 11:45
|sell
|527
|1.00
|1.2758
|1.2788
|1.2718
|1054
|2005.06.23 15:35
|s/l
|527
|1.00
|1.2788
|1.2788
|1.2718
|-234.04
|75843.34
|1055
|2005.06.23 16:30
|sell
|528
|1.00
|1.2798
|1.2828
|1.2758
|1056
|2005.06.23 18:05
|t/p
|528
|1.00
|1.2758
|1.2828
|1.2758
|313.58
|76156.92
|1057
|2005.06.23 18:40
|sell
|529
|1.00
|1.2773
|1.2803
|1.2733
|1058
|2005.06.23 20:35
|s/l
|529
|1.00
|1.2803
|1.2803
|1.2733
|-234.17
|75922.75
|1059
|2005.06.23 20:59
|buy
|530
|1.00
|1.2789
|1.2759
|1.2829
|1060
|2005.06.24 07:10
|t/p
|530
|1.00
|1.2829
|1.2759
|1.2829
|313.98
|76236.73
|1061
|2005.06.24 07:10
|sell
|531
|1.00
|1.2829
|1.2859
|1.2789
|1062
|2005.06.24 07:15
|t/p
|531
|1.00
|1.2789
|1.2859
|1.2789
|312.94
|76549.67
|1063
|2005.06.24 07:30
|sell
|532
|1.00
|1.2818
|1.2848
|1.2778
|1064
|2005.06.24 07:35
|s/l
|532
|1.00
|1.2848
|1.2848
|1.2778
|-233.45
|76316.22
|1065
|2005.06.24 07:35
|sell
|533
|1.00
|1.2848
|1.2878
|1.2808
|1066
|2005.06.24 07:59
|t/p
|533
|1.00
|1.2808
|1.2878
|1.2808
|312.79
|76629.01
|1067
|2005.06.24 08:25
|sell
|534
|1.00
|1.2785
|1.2815
|1.2745
|1068
|2005.06.24 13:45
|t/p
|534
|1.00
|1.2745
|1.2815
|1.2745
|313.97
|76942.98
|1069
|2005.06.24 13:59
|sell
|535
|1.00
|1.2758
|1.2788
|1.2718
|1070
|2005.06.24 15:15
|s/l
|535
|1.00
|1.2788
|1.2788
|1.2718
|-234.43
|76708.55
|1071
|2005.06.24 15:45
|buy
|536
|1.00
|1.2746
|1.2716
|1.2786
|1072
|2005.06.27 02:05
|s/l
|536
|1.00
|1.2716
|1.2716
|1.2786
|-233.94
|76474.61
|1073
|2005.06.27 02:10
|sell
|537
|1.00
|1.2724
|1.2754
|1.2684
|1074
|2005.06.27 09:25
|t/p
|537
|1.00
|1.2684
|1.2754
|1.2684
|315.78
|76790.39
|1075
|2005.06.27 10:20
|buy
|538
|1.00
|1.2659
|1.2629
|1.2699
|1076
|2005.06.27 16:05
|t/p
|538
|1.00
|1.2699
|1.2629
|1.2699
|314.93
|77105.32
|1077
|2005.06.27 18:20
|buy
|539
|1.00
|1.2684
|1.2654
|1.2724
|1078
|2005.06.28 09:05
|t/p
|539
|1.00
|1.2724
|1.2654
|1.2724
|316.36
|77421.68
|1079
|2005.06.28 09:15
|buy
|540
|1.00
|1.2690
|1.2660
|1.2730
|1080
|2005.06.28 09:50
|t/p
|540
|1.00
|1.2730
|1.2660
|1.2730
|313.89
|77735.57
|1081
|2005.06.28 10:10
|buy
|541
|1.00
|1.2733
|1.2703
|1.2773
|1082
|2005.06.28 12:45
|t/p
|541
|1.00
|1.2773
|1.2703
|1.2773
|313.16
|78048.73
|1083
|2005.06.28 13:50
|sell
|542
|1.00
|1.2770
|1.2800
|1.2730
|1084
|2005.06.28 17:25
|s/l
|542
|1.00
|1.2800
|1.2800
|1.2730
|-234.32
|77814.41
|1085
|2005.06.28 17:25
|sell
|543
|1.00
|1.2800
|1.2830
|1.2760
|1086
|2005.06.29 09:05
|s/l
|543
|1.00
|1.2830
|1.2830
|1.2760
|-240.50
|77573.92
|1087
|2005.06.29 10:20
|buy
|544
|1.00
|1.2823
|1.2793
|1.2863
|1088
|2005.06.29 17:25
|t/p
|544
|1.00
|1.2863
|1.2793
|1.2863
|310.92
|77884.84
|1089
|2005.06.29 17:25
|sell
|545
|1.00
|1.2865
|1.2895
|1.2825
|1090
|2005.06.29 17:59
|t/p
|545
|1.00
|1.2825
|1.2895
|1.2825
|312.30
|78197.14
|1091
|2005.06.29 18:20
|sell
|546
|1.00
|1.2806
|1.2836
|1.2766
|1092
|2005.06.29 22:30
|s/l
|546
|1.00
|1.2836
|1.2836
|1.2766
|-233.70
|77963.44
|1093
|2005.06.29 22:40
|buy
|547
|1.00
|1.2810
|1.2780
|1.2850
|1094
|2005.06.30 09:50
|s/l
|547
|1.00
|1.2780
|1.2780
|1.2850
|-228.17
|77735.27
|1095
|2005.06.30 09:59
|sell
|548
|1.00
|1.2811
|1.2841
|1.2771
|1096
|2005.06.30 11:05
|s/l
|548
|1.00
|1.2841
|1.2841
|1.2771
|-233.63
|77501.64
|1097
|2005.06.30 11:15
|buy
|549
|1.00
|1.2823
|1.2793
|1.2863
|1098
|2005.07.01 08:20
|t/p
|549
|1.00
|1.2863
|1.2793
|1.2863
|312.66
|77814.30
|1099
|2005.07.01 09:15
|sell
|550
|1.00
|1.2894
|1.2924
|1.2854
|1100
|2005.07.01 12:05
|t/p
|550
|1.00
|1.2854
|1.2924
|1.2854
|311.94
|78126.24
|1101
|2005.07.01 12:45
|sell
|551
|1.00
|1.2882
|1.2912
|1.2842
|1102
|2005.07.01 12:59
|t/p
|551
|1.00
|1.2842
|1.2912
|1.2842
|311.70
|78437.94
|1103
|2005.07.01 14:50
|buy
|552
|1.00
|1.2837
|1.2807
|1.2877
|1104
|2005.07.01 16:25
|t/p
|552
|1.00
|1.2877
|1.2807
|1.2877
|310.60
|78748.54
|1105
|2005.07.01 17:35
|buy
|553
|1.00
|1.2872
|1.2842
|1.2912
|1106
|2005.07.01 17:59
|t/p
|553
|1.00
|1.2912
|1.2842
|1.2912
|308.72
|79057.26
|1107
|2005.07.01 18:10
|sell
|554
|1.00
|1.2967
|1.2997
|1.2927
|1108
|2005.07.04 06:50
|s/l
|554
|1.00
|1.2997
|1.2997
|1.2927
|-237.57
|78819.69
|1109
|2005.07.04 06:50
|sell
|555
|1.00
|1.2994
|1.3024
|1.2954
|1110
|2005.07.04 13:20
|s/l
|555
|1.00
|1.3024
|1.3024
|1.2954
|-230.34
|78589.35
|1111
|2005.07.04 13:50
|sell
|556
|1.00
|1.3009
|1.3039
|1.2969
|1112
|2005.07.04 18:30
|s/l
|556
|1.00
|1.3039
|1.3039
|1.2969
|-230.06
|78359.29
|1113
|2005.07.04 22:40
|sell
|557
|1.00
|1.3041
|1.3071
|1.3001
|1114
|2005.07.05 09:15
|s/l
|557
|1.00
|1.3071
|1.3071
|1.3001
|-236.23
|78123.07
|1115
|2005.07.05 09:30
|buy
|558
|1.00
|1.3026
|1.2996
|1.3066
|1116
|2005.07.05 10:10
|t/p
|558
|1.00
|1.3066
|1.2996
|1.3066
|306.05
|78429.12
|1117
|2005.07.05 10:50
|sell
|559
|1.00
|1.3058
|1.3088
|1.3018
|1118
|2005.07.05 11:15
|t/p
|559
|1.00
|1.3018
|1.3088
|1.3018
|307.31
|78736.43
|1119
|2005.07.05 11:50
|sell
|560
|1.00
|1.3059
|1.3089
|1.3019
|1120
|2005.07.05 11:59
|t/p
|560
|1.00
|1.3019
|1.3089
|1.3019
|307.51
|79043.94
|1121
|2005.07.05 14:45
|buy
|561
|1.00
|1.3041
|1.3011
|1.3081
|1122
|2005.07.05 17:30
|s/l
|561
|1.00
|1.3011
|1.3011
|1.3081
|-230.59
|78813.35
|1123
|2005.07.05 17:45
|sell
|562
|1.00
|1.3038
|1.3068
|1.2998
|1124
|2005.07.05 18:15
|s/l
|562
|1.00
|1.3068
|1.3068
|1.2998
|-229.44
|78583.91
|1125
|2005.07.05 18:25
|buy
|563
|1.00
|1.3028
|1.2998
|1.3068
|1126
|2005.07.05 18:40
|t/p
|563
|1.00
|1.3068
|1.2998
|1.3068
|305.86
|78889.77
|1127
|2005.07.05 19:20
|buy
|564
|1.00
|1.3034
|1.3004
|1.3074
|1128
|2005.07.06 09:25
|s/l
|564
|1.00
|1.3004
|1.3004
|1.3074
|-228.56
|78661.21
|1129
|2005.07.06 09:45
|sell
|565
|1.00
|1.3031
|1.3061
|1.2991
|1130
|2005.07.06 12:30
|s/l
|565
|1.00
|1.3061
|1.3061
|1.2991
|-229.47
|78431.74
|1131
|2005.07.06 12:50
|buy
|566
|1.00
|1.3032
|1.3002
|1.3072
|1132
|2005.07.07 11:05
|s/l
|566
|1.00
|1.3002
|1.3002
|1.3072
|-224.92
|78206.82
|1133
|2005.07.07 11:30
|sell
|567
|1.00
|1.3030
|1.3060
|1.2990
|1134
|2005.07.07 11:59
|t/p
|567
|1.00
|1.2990
|1.3060
|1.2990
|308.33
|78515.15
|1135
|2005.07.07 12:25
|sell
|568
|1.00
|1.2979
|1.3009
|1.2939
|1136
|2005.07.07 12:35
|t/p
|568
|1.00
|1.2939
|1.3009
|1.2939
|309.43
|78824.58
|1137
|2005.07.07 14:50
|buy
|569
|1.00
|1.2884
|1.2854
|1.2924
|1138
|2005.07.07 15:05
|t/p
|569
|1.00
|1.2924
|1.2854
|1.2924
|308.54
|79133.12
|1139
|2005.07.07 16:45
|buy
|570
|1.00
|1.2958
|1.2928
|1.2998
|1140
|2005.07.07 20:05
|t/p
|570
|1.00
|1.2998
|1.2928
|1.2998
|307.22
|79440.34
|1141
|2005.07.07 20:20
|buy
|571
|1.00
|1.2987
|1.2957
|1.3027
|1142
|2005.07.08 09:50
|t/p
|571
|1.00
|1.3027
|1.2957
|1.3027
|309.22
|79749.56
|1143
|2005.07.08 12:45
|sell
|572
|1.00
|1.3051
|1.3081
|1.3011
|1144
|2005.07.08 15:05
|t/p
|572
|1.00
|1.3011
|1.3081
|1.3011
|307.63
|80057.19
|1145
|2005.07.08 15:30
|sell
|573
|1.00
|1.3041
|1.3071
|1.3001
|1146
|2005.07.08 15:40
|s/l
|573
|1.00
|1.3071
|1.3071
|1.3001
|-229.39
|79827.80
|1147
|2005.07.08 15:40
|sell
|574
|1.00
|1.3075
|1.3105
|1.3035
|1148
|2005.07.08 15:59
|t/p
|574
|1.00
|1.3035
|1.3105
|1.3035
|306.87
|80134.67
|1149
|2005.07.08 15:59
|buy
|575
|1.00
|1.3035
|1.3005
|1.3075
|1150
|2005.07.08 16:05
|s/l
|575
|1.00
|1.3005
|1.3005
|1.3075
|-231.25
|79903.42
|1151
|2005.07.08 16:40
|sell
|576
|1.00
|1.3035
|1.3065
|1.2995
|1152
|2005.07.08 16:59
|t/p
|576
|1.00
|1.2995
|1.3065
|1.2995
|307.88
|80211.30
|1153
|2005.07.08 17:20
|sell
|577
|1.00
|1.2995
|1.3025
|1.2955
|1154
|2005.07.08 17:30
|s/l
|577
|1.00
|1.3025
|1.3025
|1.2955
|-230.33
|79980.97
|1155
|2005.07.08 18:25
|sell
|578
|1.00
|1.3031
|1.3061
|1.2991
|1156
|2005.07.11 02:15
|t/p
|578
|1.00
|1.2991
|1.3061
|1.2991
|301.18
|80282.15
|1157
|2005.07.11 02:30
|sell
|579
|1.00
|1.3004
|1.3034
|1.2964
|1158
|2005.07.11 07:50
|t/p
|579
|1.00
|1.2964
|1.3034
|1.2964
|308.59
|80590.74
|1159
|2005.07.11 10:50
|buy
|580
|1.00
|1.2942
|1.2912
|1.2982
|1160
|2005.07.11 17:15
|s/l
|580
|1.00
|1.2912
|1.2912
|1.2982
|-232.43
|80358.31
|1161
|2005.07.11 18:30
|sell
|581
|1.00
|1.2892
|1.2922
|1.2852
|1162
|2005.07.12 04:20
|t/p
|581
|1.00
|1.2852
|1.2922
|1.2852
|304.65
|80662.97
|1163
|2005.07.12 04:50
|sell
|582
|1.00
|1.2889
|1.2919
|1.2849
|1164
|2005.07.12 05:10
|t/p
|582
|1.00
|1.2849
|1.2919
|1.2849
|311.31
|80974.28
|1165
|2005.07.12 05:45
|sell
|583
|1.00
|1.2855
|1.2885
|1.2815
|1166
|2005.07.12 06:50
|t/p
|583
|1.00
|1.2815
|1.2885
|1.2815
|312.70
|81286.98
|1167
|2005.07.12 08:45
|buy
|584
|1.00
|1.2786
|1.2756
|1.2826
|1168
|2005.07.12 10:45
|s/l
|584
|1.00
|1.2756
|1.2756
|1.2826
|-235.20
|81051.78
|1169
|2005.07.12 11:35
|buy
|585
|1.00
|1.2763
|1.2733
|1.2803
|1170
|2005.07.12 14:05
|t/p
|585
|1.00
|1.2803
|1.2733
|1.2803
|312.18
|81363.96
|1171
|2005.07.12 14:30
|buy
|586
|1.00
|1.2794
|1.2764
|1.2834
|1172
|2005.07.12 16:15
|s/l
|586
|1.00
|1.2764
|1.2764
|1.2834
|-235.04
|81128.92
|1173
|2005.07.12 17:25
|buy
|587
|1.00
|1.2741
|1.2711
|1.2781
|1174
|2005.07.12 21:05
|s/l
|587
|1.00
|1.2711
|1.2711
|1.2781
|-236.02
|80892.90
|1175
|2005.07.12 21:15
|sell
|588
|1.00
|1.2725
|1.2755
|1.2685
|1176
|2005.07.13 03:05
|s/l
|588
|1.00
|1.2755
|1.2755
|1.2685
|-241.91
|80650.99
|1177
|2005.07.13 03:35
|buy
|589
|1.00
|1.2738
|1.2708
|1.2778
|1178
|2005.07.13 10:20
|t/p
|589
|1.00
|1.2778
|1.2708
|1.2778
|312.99
|80963.98
|1179
|2005.07.13 11:20
|sell
|590
|1.00
|1.2788
|1.2818
|1.2748
|1180
|2005.07.13 15:40
|s/l
|590
|1.00
|1.2818
|1.2818
|1.2748
|-233.85
|80730.13
|1181
|2005.07.13 19:50
|sell
|591
|1.00
|1.2908
|1.2938
|1.2868
|1182
|2005.07.14 15:45
|t/p
|591
|1.00
|1.2868
|1.2938
|1.2868
|290.73
|81020.87
|1183
|2005.07.14 16:40
|buy
|592
|1.00
|1.2860
|1.2830
|1.2900
|1184
|2005.07.14 18:05
|t/p
|592
|1.00
|1.2900
|1.2830
|1.2900
|309.52
|81330.39
|1185
|2005.07.14 18:50
|buy
|593
|1.00
|1.2883
|1.2853
|1.2923
|1186
|2005.07.15 09:30
|s/l
|593
|1.00
|1.2853
|1.2853
|1.2923
|-231.26
|81099.13
|1187
|2005.07.15 10:50
|buy
|594
|1.00
|1.2853
|1.2823
|1.2893
|1188
|2005.07.15 12:05
|t/p
|594
|1.00
|1.2893
|1.2823
|1.2893
|310.15
|81409.28
|1189
|2005.07.15 12:45
|buy
|595
|1.00
|1.2877
|1.2847
|1.2917
|1190
|2005.07.15 15:10
|t/p
|595
|1.00
|1.2917
|1.2847
|1.2917
|308.78
|81718.06
|1191
|2005.07.15 17:50
|sell
|596
|1.00
|1.2975
|1.3005
|1.2935
|1192
|2005.07.15 19:10
|t/p
|596
|1.00
|1.2935
|1.3005
|1.2935
|309.29
|82027.35
|1193
|2005.07.15 19:45
|sell
|597
|1.00
|1.2970
|1.3000
|1.2930
|1194
|2005.07.18 09:05
|t/p
|597
|1.00
|1.2930
|1.3000
|1.2930
|302.80
|82330.15
|1195
|2005.07.18 09:20
|sell
|598
|1.00
|1.2948
|1.2978
|1.2908
|1196
|2005.07.18 18:25
|t/p
|598
|1.00
|1.2908
|1.2978
|1.2908
|310.01
|82640.16
|1197
|2005.07.18 18:45
|sell
|599
|1.00
|1.2940
|1.2970
|1.2900
|1198
|2005.07.19 04:20
|s/l
|599
|1.00
|1.2970
|1.2970
|1.2900
|-238.05
|82402.12
|1199
|2005.07.19 06:45
|sell
|600
|1.00
|1.2966
|1.2996
|1.2926
|1200
|2005.07.19 07:45
|s/l
|600
|1.00
|1.2996
|1.2996
|1.2926
|-230.83
|82171.29
|1201
|2005.07.19 08:30
|buy
|601
|1.00
|1.2991
|1.2961
|1.3031
|1202
|2005.07.19 10:45
|t/p
|601
|1.00
|1.3031
|1.2961
|1.3031
|306.63
|82477.92
|1203
|2005.07.19 11:45
|sell
|602
|1.00
|1.3044
|1.3074
|1.3004
|1204
|2005.07.19 14:40
|s/l
|602
|1.00
|1.3074
|1.3074
|1.3004
|-229.42
|82248.50
|1205
|2005.07.19 15:30
|sell
|603
|1.00
|1.3070
|1.3100
|1.3030
|1206
|2005.07.19 19:05
|t/p
|603
|1.00
|1.3030
|1.3100
|1.3030
|307.74
|82556.24
|1207
|2005.07.19 19:40
|sell
|604
|1.00
|1.3040
|1.3070
|1.3000
|1208
|2005.07.19 20:05
|t/p
|604
|1.00
|1.3000
|1.3070
|1.3000
|307.90
|82864.14
|1209
|2005.07.19 20:35
|sell
|605
|1.00
|1.3017
|1.3047
|1.2977
|1210
|2005.07.20 03:25
|t/p
|605
|1.00
|1.2977
|1.3047
|1.2977
|301.63
|83165.77
|1211
|2005.07.20 05:25
|buy
|606
|1.00
|1.2949
|1.2919
|1.2989
|1212
|2005.07.20 17:15
|t/p
|606
|1.00
|1.2989
|1.2919
|1.2989
|307.52
|83473.29
|1213
|2005.07.20 17:35
|buy
|607
|1.00
|1.2950
|1.2920
|1.2990
|1214
|2005.07.20 17:59
|t/p
|607
|1.00
|1.2990
|1.2920
|1.2990
|307.45
|83780.74
|1215
|2005.07.20 18:15
|sell
|608
|1.00
|1.3015
|1.3045
|1.2975
|1216
|2005.07.20 18:30
|t/p
|608
|1.00
|1.2975
|1.3045
|1.2975
|308.38
|84089.12
|1217
|2005.07.20 19:25
|buy
|609
|1.00
|1.2970
|1.2940
|1.3010
|1218
|2005.07.20 20:05
|s/l
|609
|1.00
|1.2940
|1.2940
|1.3010
|-231.86
|83857.26
|1219
|2005.07.20 20:45
|sell
|610
|1.00
|1.2980
|1.3010
|1.2940
|1220
|2005.07.20 20:50
|t/p
|610
|1.00
|1.2940
|1.3010
|1.2940
|309.38
|84166.64
|1221
|2005.07.20 21:40
|sell
|611
|1.00
|1.2893
|1.2923
|1.2853
|1222
|2005.07.20 21:45
|t/p
|611
|1.00
|1.2853
|1.2923
|1.2853
|311.24
|84477.88
|1223
|2005.07.20 22:59
|sell
|612
|1.00
|1.2860
|1.2890
|1.2820
|1224
|2005.07.21 03:30
|t/p
|612
|1.00
|1.2820
|1.2890
|1.2820
|291.87
|84769.75
|1225
|2005.07.21 06:15
|buy
|613
|1.00
|1.2843
|1.2813
|1.2883
|1226
|2005.07.21 13:05
|t/p
|613
|1.00
|1.2883
|1.2813
|1.2883
|310.46
|85080.21
|1227
|2005.07.21 14:30
|sell
|614
|1.00
|1.2869
|1.2899
|1.2829
|1228
|2005.07.21 14:59
|t/p
|614
|1.00
|1.2829
|1.2899
|1.2829
|312.53
|85392.74
|1229
|2005.07.21 15:10
|sell
|615
|1.00
|1.2812
|1.2842
|1.2772
|1230
|2005.07.21 16:05
|s/l
|615
|1.00
|1.2842
|1.2842
|1.2772
|-233.50
|85159.24
|1231
|2005.07.21 16:50
|buy
|616
|1.00
|1.2797
|1.2767
|1.2837
|1232
|2005.07.21 16:59
|t/p
|616
|1.00
|1.2837
|1.2767
|1.2837
|311.11
|85470.35
|1233
|2005.07.21 17:45
|buy
|617
|1.00
|1.2832
|1.2802
|1.2872
|1234
|2005.07.21 17:59
|t/p
|617
|1.00
|1.2872
|1.2802
|1.2872
|310.46
|85780.81
|1235
|2005.07.21 18:40
|buy
|618
|1.00
|1.2880
|1.2850
|1.2920
|1236
|2005.07.21 19:35
|s/l
|618
|1.00
|1.2850
|1.2850
|1.2920
|-234.12
|85546.69
|1237
|2005.07.21 19:50
|sell
|619
|1.00
|1.2896
|1.2926
|1.2856
|1238
|2005.07.21 19:59
|t/p
|619
|1.00
|1.2856
|1.2926
|1.2856
|311.69
|85858.38
|1239
|2005.07.21 20:50
|sell
|620
|1.00
|1.2833
|1.2863
|1.2793
|1240
|2005.07.21 22:35
|s/l
|620
|1.00
|1.2863
|1.2863
|1.2793
|-233.17
|85625.21
|1241
|2005.07.21 22:59
|buy
|621
|1.00
|1.2845
|1.2815
|1.2885
|1242
|2005.07.22 15:50
|t/p
|621
|1.00
|1.2885
|1.2815
|1.2885
|312.60
|85937.81
|1243
|2005.07.22 19:35
|sell
|622
|1.00
|1.2962
|1.2992
|1.2922
|1244
|2005.07.25 01:30
|s/l
|622
|1.00
|1.2992
|1.2992
|1.2922
|-237.59
|85700.23
|1245
|2005.07.25 02:25
|sell
|623
|1.00
|1.2986
|1.3016
|1.2946
|1246
|2005.07.25 11:45
|t/p
|623
|1.00
|1.2946
|1.3016
|1.2946
|308.98
|86009.21
|1247
|2005.07.25 12:50
|sell
|624
|1.00
|1.2958
|1.2988
|1.2918
|1248
|2005.07.26 04:10
|s/l
|624
|1.00
|1.2988
|1.2988
|1.2918
|-237.73
|85771.48
|1249
|2005.07.26 04:30
|buy
|625
|1.00
|1.2968
|1.2938
|1.3008
|1250
|2005.07.26 12:15
|t/p
|625
|1.00
|1.3008
|1.2938
|1.3008
|307.48
|86078.96
|1251
|2005.07.26 13:45
|buy
|626
|1.00
|1.3004
|1.2974
|1.3044
|1252
|2005.07.26 17:25
|s/l
|626
|1.00
|1.2974
|1.2974
|1.3044
|-231.36
|85847.60
|1253
|2005.07.26 17:50
|sell
|627
|1.00
|1.3022
|1.3052
|1.2982
|1254
|2005.07.26 18:20
|t/p
|627
|1.00
|1.2982
|1.3052
|1.2982
|308.36
|86155.96
|1255
|2005.07.26 18:25
|sell
|628
|1.00
|1.2998
|1.3028
|1.2958
|1256
|2005.07.27 07:50
|s/l
|628
|1.00
|1.3028
|1.3028
|1.2958
|-236.88
|85919.09
|1257
|2005.07.27 09:40
|sell
|629
|1.00
|1.3029
|1.3059
|1.2989
|1258
|2005.07.27 15:05
|t/p
|629
|1.00
|1.2989
|1.3059
|1.2989
|307.95
|86227.04
|1259
|2005.07.27 15:20
|sell
|630
|1.00
|1.3027
|1.3057
|1.2987
|1260
|2005.07.27 15:35
|s/l
|630
|1.00
|1.3057
|1.3057
|1.2987
|-229.62
|85997.42
|1261
|2005.07.27 16:30
|sell
|631
|1.00
|1.3009
|1.3039
|1.2969
|1262
|2005.07.27 17:50
|t/p
|631
|1.00
|1.2969
|1.3039
|1.2969
|308.50
|86305.92
|1263
|2005.07.27 18:25
|buy
|632
|1.00
|1.2977
|1.2947
|1.3017
|1264
|2005.07.27 21:30
|s/l
|632
|1.00
|1.2947
|1.2947
|1.3017
|-231.83
|86074.09
|1265
|2005.07.27 22:59
|sell
|633
|1.00
|1.2945
|1.2975
|1.2905
|1266
|2005.07.28 09:25
|s/l
|633
|1.00
|1.2975
|1.2975
|1.2905
|-251.43
|85822.66
|1267
|2005.07.28 11:50
|sell
|634
|1.00
|1.2999
|1.3029
|1.2959
|1268
|2005.07.28 12:30
|t/p
|634
|1.00
|1.2959
|1.3029
|1.2959
|308.71
|86131.37
|1269
|2005.07.28 13:45
|sell
|635
|1.00
|1.2980
|1.3010
|1.2940
|1270
|2005.07.28 14:05
|t/p
|635
|1.00
|1.2940
|1.3010
|1.2940
|309.60
|86440.97
|1271
|2005.07.28 14:40
|sell
|636
|1.00
|1.2947
|1.2977
|1.2907
|1272
|2005.07.28 15:50
|t/p
|636
|1.00
|1.2907
|1.2977
|1.2907
|309.98
|86750.95
|1273
|2005.07.28 15:50
|buy
|637
|1.00
|1.2904
|1.2874
|1.2944
|1274
|2005.07.28 17:20
|t/p
|637
|1.00
|1.2944
|1.2874
|1.2944
|308.93
|87059.88
|1275
|2005.07.28 17:40
|buy
|638
|1.00
|1.2935
|1.2905
|1.2975
|1276
|2005.07.28 18:05
|s/l
|638
|1.00
|1.2905
|1.2905
|1.2975
|-232.50
|86827.38
|1277
|2005.07.28 18:20
|sell
|639
|1.00
|1.2932
|1.2962
|1.2892
|1278
|2005.07.28 18:40
|t/p
|639
|1.00
|1.2892
|1.2962
|1.2892
|310.83
|87138.21
|1279
|2005.07.28 19:15
|sell
|640
|1.00
|1.2878
|1.2908
|1.2838
|1280
|2005.07.29 11:05
|s/l
|640
|1.00
|1.2908
|1.2908
|1.2838
|-239.11
|86899.11
|1281
|2005.07.29 12:45
|sell
|641
|1.00
|1.2909
|1.2939
|1.2869
|1282
|2005.07.29 15:05
|t/p
|641
|1.00
|1.2869
|1.2939
|1.2869
|311.12
|87210.23
|1283
|2005.07.29 15:45
|sell
|642
|1.00
|1.2917
|1.2947
|1.2877
|1284
|2005.07.29 15:59
|t/p
|642
|1.00
|1.2877
|1.2947
|1.2877
|310.92
|87521.15
|1285
|2005.07.29 16:40
|sell
|643
|1.00
|1.2870
|1.2900
|1.2830
|1286
|2005.07.29 17:05
|t/p
|643
|1.00
|1.2830
|1.2900
|1.2830
|312.04
|87833.19
|1287
|2005.07.29 17:35
|sell
|644
|1.00
|1.2872
|1.2902
|1.2832
|1288
|2005.07.29 17:50
|t/p
|644
|1.00
|1.2832
|1.2902
|1.2832
|311.96
|88145.15
|1289
|2005.07.29 19:50
|buy
|645
|1.00
|1.2865
|1.2835
|1.2905
|1290
|2005.08.01 05:05
|s/l
|645
|1.00
|1.2835
|1.2835
|1.2905
|-231.65
|87913.50
|1291
|2005.08.01 05:35
|sell
|646
|1.00
|1.2868
|1.2898
|1.2828
|1292
|2005.08.01 06:50
|t/p
|646
|1.00
|1.2828
|1.2898
|1.2828
|311.82
|88225.32
|1293
|2005.08.01 08:45
|buy
|647
|1.00
|1.2822
|1.2792
|1.2862
|1294
|2005.08.01 11:30
|s/l
|647
|1.00
|1.2792
|1.2792
|1.2862
|-234.84
|87990.48
|1295
|2005.08.01 12:25
|buy
|648
|1.00
|1.2771
|1.2741
|1.2811
|1296
|2005.08.01 15:40
|s/l
|648
|1.00
|1.2741
|1.2741
|1.2811
|-235.64
|87754.84
|1297
|2005.08.01 16:45
|buy
|649
|1.00
|1.2734
|1.2704
|1.2774
|1298
|2005.08.01 17:05
|t/p
|649
|1.00
|1.2774
|1.2704
|1.2774
|313.04
|88067.88
|1299
|2005.08.01 17:30
|buy
|650
|1.00
|1.2744
|1.2714
|1.2784
|1300
|2005.08.01 18:05
|t/p
|650
|1.00
|1.2784
|1.2714
|1.2784
|312.65
|88380.53
|1301
|2005.08.01 18:45
|buy
|651
|1.00
|1.2764
|1.2734
|1.2804
|1302
|2005.08.02 10:30
|s/l
|651
|1.00
|1.2734
|1.2734
|1.2804
|-233.48
|88147.05
|1303
|2005.08.02 12:50
|buy
|652
|1.00
|1.2728
|1.2698
|1.2768
|1304
|2005.08.02 15:40
|s/l
|652
|1.00
|1.2698
|1.2698
|1.2768
|-236.26
|87910.79
|1305
|2005.08.02 16:35
|buy
|653
|1.00
|1.2719
|1.2689
|1.2759
|1306
|2005.08.02 17:05
|t/p
|653
|1.00
|1.2759
|1.2689
|1.2759
|313.43
|88224.22
|1307
|2005.08.02 18:25
|buy
|654
|1.00
|1.2752
|1.2722
|1.2792
|1308
|2005.08.03 03:40
|t/p
|654
|1.00
|1.2792
|1.2722
|1.2792
|314.81
|88539.03
|1309
|2005.08.03 05:50
|sell
|655
|1.00
|1.2814
|1.2844
|1.2774
|1310
|2005.08.03 09:05
|t/p
|655
|1.00
|1.2774
|1.2844
|1.2774
|313.43
|88852.46
|1311
|2005.08.03 09:35
|sell
|656
|1.00
|1.2808
|1.2838
|1.2768
|1312
|2005.08.03 09:59
|t/p
|656
|1.00
|1.2768
|1.2838
|1.2768
|313.38
|89165.84
|1313
|2005.08.03 10:25
|sell
|657
|1.00
|1.2762
|1.2792
|1.2722
|1314
|2005.08.03 11:05
|t/p
|657
|1.00
|1.2722
|1.2792
|1.2722
|314.57
|89480.41
|1315
|2005.08.03 11:25
|sell
|658
|1.00
|1.2755
|1.2785
|1.2715
|1316
|2005.08.03 11:50
|t/p
|658
|1.00
|1.2715
|1.2785
|1.2715
|314.66
|89795.07
|1317
|2005.08.03 12:20
|sell
|659
|1.00
|1.2717
|1.2747
|1.2677
|1318
|2005.08.03 12:45
|t/p
|659
|1.00
|1.2677
|1.2747
|1.2677
|316.11
|90111.18
|1319
|2005.08.03 14:50
|buy
|660
|1.00
|1.2661
|1.2631
|1.2701
|1320
|2005.08.03 18:25
|s/l
|660
|1.00
|1.2631
|1.2631
|1.2701
|-237.56
|89873.62
|1321
|2005.08.03 19:59
|sell
|661
|1.00
|1.2622
|1.2652
|1.2582
|1322
|2005.08.04 04:30
|t/p
|661
|1.00
|1.2582
|1.2652
|1.2582
|297.83
|90171.45
|1323
|2005.08.04 07:40
|sell
|662
|1.00
|1.2639
|1.2669
|1.2599
|1324
|2005.08.04 17:15
|t/p
|662
|1.00
|1.2599
|1.2669
|1.2599
|317.49
|90488.94
|1325
|2005.08.04 17:25
|sell
|663
|1.00
|1.2633
|1.2663
|1.2593
|1326
|2005.08.04 18:05
|t/p
|663
|1.00
|1.2593
|1.2663
|1.2593
|317.79
|90806.73
|1327
|2005.08.04 18:20
|sell
|664
|1.00
|1.2607
|1.2637
|1.2567
|1328
|2005.08.04 18:35
|t/p
|664
|1.00
|1.2567
|1.2637
|1.2567
|318.34
|91125.07
|1329
|2005.08.04 19:30
|buy
|665
|1.00
|1.2582
|1.2552
|1.2622
|1330
|2005.08.05 15:15
|t/p
|665
|1.00
|1.2622
|1.2552
|1.2622
|319.00
|91444.07
|1331
|2005.08.05 15:30
|buy
|666
|1.00
|1.2587
|1.2557
|1.2627
|1332
|2005.08.05 15:50
|t/p
|666
|1.00
|1.2627
|1.2557
|1.2627
|316.38
|91760.45
|1333
|2005.08.05 16:25
|buy
|667
|1.00
|1.2622
|1.2592
|1.2662
|1334
|2005.08.05 16:45
|t/p
|667
|1.00
|1.2662
|1.2592
|1.2662
|315.54
|92075.99
|1335
|2005.08.05 17:50
|sell
|668
|1.00
|1.2662
|1.2692
|1.2622
|1336
|2005.08.05 23:05
|t/p
|668
|1.00
|1.2622
|1.2692
|1.2622
|316.94
|92392.93
|1337
|2005.08.05 23:25
|sell
|669
|1.00
|1.2629
|1.2659
|1.2589
|1338
|2005.08.08 01:20
|s/l
|669
|1.00
|1.2659
|1.2659
|1.2589
|-243.74
|92149.20
|1339
|2005.08.08 02:15
|sell
|670
|1.00
|1.2656
|1.2686
|1.2616
|1340
|2005.08.08 10:10
|t/p
|670
|1.00
|1.2616
|1.2686
|1.2616
|317.18
|92466.38
|1341
|2005.08.08 10:50
|sell
|671
|1.00
|1.2661
|1.2691
|1.2621
|1342
|2005.08.08 10:59
|t/p
|671
|1.00
|1.2621
|1.2691
|1.2621
|316.96
|92783.34
|1343
|2005.08.08 12:40
|sell
|672
|1.00
|1.2618
|1.2648
|1.2578
|1344
|2005.08.09 04:20
|t/p
|672
|1.00
|1.2578
|1.2648
|1.2578
|311.29
|93094.63
|1345
|2005.08.09 04:40
|sell
|673
|1.00
|1.2587
|1.2617
|1.2547
|1346
|2005.08.09 08:40
|t/p
|673
|1.00
|1.2547
|1.2617
|1.2547
|318.80
|93413.43
|1347
|2005.08.09 09:35
|buy
|674
|1.00
|1.2546
|1.2516
|1.2586
|1348
|2005.08.09 11:05
|t/p
|674
|1.00
|1.2586
|1.2516
|1.2586
|317.63
|93731.06
|1349
|2005.08.09 13:40
|buy
|675
|1.00
|1.2575
|1.2545
|1.2615
|1350
|2005.08.09 15:15
|t/p
|675
|1.00
|1.2615
|1.2545
|1.2615
|316.98
|94048.04
|1351
|2005.08.09 15:30
|buy
|676
|1.00
|1.2582
|1.2552
|1.2622
|1352
|2005.08.09 16:05
|t/p
|676
|1.00
|1.2622
|1.2552
|1.2622
|316.76
|94364.80
|1353
|2005.08.09 16:25
|buy
|677
|1.00
|1.2613
|1.2583
|1.2653
|1354
|2005.08.09 21:05
|s/l
|677
|1.00
|1.2583
|1.2583
|1.2653
|-238.49
|94126.31
|1355
|2005.08.09 21:35
|sell
|678
|1.00
|1.2626
|1.2656
|1.2586
|1356
|2005.08.10 01:05
|t/p
|678
|1.00
|1.2586
|1.2656
|1.2586
|311.14
|94437.46
|1357
|2005.08.10 01:10
|sell
|679
|1.00
|1.2592
|1.2622
|1.2552
|1358
|2005.08.10 04:20
|s/l
|679
|1.00
|1.2622
|1.2622
|1.2552
|-237.63
|94199.83
|1359
|2005.08.10 04:25
|buy
|680
|1.00
|1.2604
|1.2574
|1.2644
|1360
|2005.08.10 09:15
|s/l
|680
|1.00
|1.2574
|1.2574
|1.2644
|-238.67
|93961.16
|1361
|2005.08.10 09:25
|sell
|681
|1.00
|1.2598
|1.2628
|1.2558
|1362
|2005.08.10 11:50
|t/p
|681
|1.00
|1.2558
|1.2628
|1.2558
|318.52
|94279.68
|1363
|2005.08.10 11:50
|buy
|682
|1.00
|1.2558
|1.2528
|1.2598
|1364
|2005.08.10 12:45
|s/l
|682
|1.00
|1.2528
|1.2528
|1.2598
|-239.49
|94040.19
|1365
|2005.08.10 13:50
|buy
|683
|1.00
|1.2539
|1.2509
|1.2579
|1366
|2005.08.10 15:05
|t/p
|683
|1.00
|1.2579
|1.2509
|1.2579
|317.99
|94358.18
|1367
|2005.08.10 15:45
|buy
|684
|1.00
|1.2560
|1.2530
|1.2600
|1368
|2005.08.10 18:05
|t/p
|684
|1.00
|1.2600
|1.2530
|1.2600
|317.06
|94675.24
|1369
|2005.08.10 19:30
|sell
|685
|1.00
|1.2609
|1.2639
|1.2569
|1370
|2005.08.10 23:05
|t/p
|685
|1.00
|1.2569
|1.2639
|1.2569
|318.24
|94993.48
|1371
|2005.08.10 23:35
|sell
|686
|1.00
|1.2580
|1.2610
|1.2540
|1372
|2005.08.11 04:40
|t/p
|686
|1.00
|1.2540
|1.2610
|1.2540
|298.84
|95292.32
|1373
|2005.08.11 05:35
|buy
|687
|1.00
|1.2541
|1.2511
|1.2581
|1374
|2005.08.11 10:40
|s/l
|687
|1.00
|1.2511
|1.2511
|1.2581
|-239.98
|95052.34
|1375
|2005.08.11 12:30
|buy
|688
|1.00
|1.2524
|1.2494
|1.2564
|1376
|2005.08.11 16:10
|s/l
|688
|1.00
|1.2494
|1.2494
|1.2564
|-240.23
|94812.11
|1377
|2005.08.11 16:20
|sell
|689
|1.00
|1.2514
|1.2544
|1.2474
|1378
|2005.08.11 22:30
|t/p
|689
|1.00
|1.2474
|1.2544
|1.2474
|321.16
|95133.27
|1379
|2005.08.12 07:30
|buy
|690
|1.00
|1.2457
|1.2427
|1.2497
|1380
|2005.08.12 15:25
|t/p
|690
|1.00
|1.2497
|1.2427
|1.2497
|319.41
|95452.68
|1381
|2005.08.12 15:35
|buy
|691
|1.00
|1.2450
|1.2420
|1.2490
|1382
|2005.08.12 15:40
|t/p
|691
|1.00
|1.2490
|1.2420
|1.2490
|319.56
|95772.24
|1383
|2005.08.12 16:35
|sell
|692
|1.00
|1.2532
|1.2562
|1.2492
|1384
|2005.08.12 16:59
|t/p
|692
|1.00
|1.2492
|1.2562
|1.2492
|320.33
|96092.57
|1385
|2005.08.12 17:59
|buy
|693
|1.00
|1.2482
|1.2452
|1.2522
|1386
|2005.08.15 01:05
|s/l
|693
|1.00
|1.2452
|1.2452
|1.2522
|-238.78
|95853.79
|1387
|2005.08.15 01:15
|sell
|694
|1.00
|1.2462
|1.2492
|1.2422
|1388
|2005.08.15 04:05
|s/l
|694
|1.00
|1.2492
|1.2492
|1.2422
|-240.00
|95613.79
|1389
|2005.08.15 04:45
|buy
|695
|1.00
|1.2488
|1.2458
|1.2528
|1390
|2005.08.15 11:45
|t/p
|695
|1.00
|1.2528
|1.2458
|1.2528
|319.18
|95932.97
|1391
|2005.08.15 15:50
|sell
|696
|1.00
|1.2543
|1.2573
|1.2503
|1392
|2005.08.16 03:15
|s/l
|696
|1.00
|1.2573
|1.2573
|1.2503
|-245.26
|95687.72
|1393
|2005.08.16 05:45
|sell
|697
|1.00
|1.2585
|1.2615
|1.2545
|1394
|2005.08.16 10:10
|t/p
|697
|1.00
|1.2545
|1.2615
|1.2545
|318.88
|96006.60
|1395
|2005.08.16 10:40
|sell
|698
|1.00
|1.2563
|1.2593
|1.2523
|1396
|2005.08.16 12:15
|s/l
|698
|1.00
|1.2593
|1.2593
|1.2523
|-238.16
|95768.44
|1397
|2005.08.16 13:45
|buy
|699
|1.00
|1.2585
|1.2555
|1.2625
|1398
|2005.08.16 15:50
|t/p
|699
|1.00
|1.2625
|1.2555
|1.2625
|316.70
|96085.14
|1399
|2005.08.16 16:45
|sell
|700
|1.00
|1.2625
|1.2655
|1.2585
|1400
|2005.08.16 18:05
|t/p
|700
|1.00
|1.2585
|1.2655
|1.2585
|317.99
|96403.13
|1401
|2005.08.16 18:45
|sell
|701
|1.00
|1.2596
|1.2626
|1.2556
|1402
|2005.08.16 20:10
|t/p
|701
|1.00
|1.2556
|1.2626
|1.2556
|318.67
|96721.80
|1403
|2005.08.16 20:35
|sell
|702
|1.00
|1.2586
|1.2616
|1.2546
|1404
|2005.08.16 22:05
|t/p
|702
|1.00
|1.2546
|1.2616
|1.2546
|318.88
|97040.68
|1405
|2005.08.16 22:25
|sell
|703
|1.00
|1.2553
|1.2583
|1.2513
|1406
|2005.08.17 04:05
|s/l
|703
|1.00
|1.2583
|1.2583
|1.2513
|-245.07
|96795.61
|1407
|2005.08.17 05:30
|buy
|704
|1.00
|1.2572
|1.2542
|1.2612
|1408
|2005.08.17 09:50
|t/p
|704
|1.00
|1.2612
|1.2542
|1.2612
|317.13
|97112.74
|1409
|2005.08.17 12:35
|sell
|705
|1.00
|1.2620
|1.2650
|1.2580
|1410
|2005.08.17 14:05
|t/p
|705
|1.00
|1.2580
|1.2650
|1.2580
|317.97
|97430.71
|1411
|2005.08.17 14:25
|sell
|706
|1.00
|1.2590
|1.2620
|1.2550
|1412
|2005.08.17 19:10
|s/l
|706
|1.00
|1.2620
|1.2620
|1.2550
|-237.63
|97193.08
|1413
|2005.08.17 19:40
|buy
|707
|1.00
|1.2595
|1.2565
|1.2635
|1414
|2005.08.17 21:50
|t/p
|707
|1.00
|1.2635
|1.2565
|1.2635
|316.45
|97509.53
|1415
|2005.08.17 22:45
|sell
|708
|1.00
|1.2639
|1.2669
|1.2599
|1416
|2005.08.18 07:50
|t/p
|708
|1.00
|1.2599
|1.2669
|1.2599
|297.25
|97806.79
|1417
|2005.08.18 07:50
|buy
|709
|1.00
|1.2599
|1.2569
|1.2639
|1418
|2005.08.18 12:15
|t/p
|709
|1.00
|1.2639
|1.2569
|1.2639
|316.43
|98123.22
|1419
|2005.08.18 12:50
|buy
|710
|1.00
|1.2600
|1.2570
|1.2640
|1420
|2005.08.18 13:05
|t/p
|710
|1.00
|1.2640
|1.2570
|1.2640
|316.18
|98439.40
|1421
|2005.08.18 13:45
|buy
|711
|1.00
|1.2631
|1.2601
|1.2671
|1422
|2005.08.18 15:25
|t/p
|711
|1.00
|1.2671
|1.2601
|1.2671
|315.58
|98754.98
|1423
|2005.08.18 15:35
|buy
|712
|1.00
|1.2648
|1.2618
|1.2688
|1424
|2005.08.18 15:50
|t/p
|712
|1.00
|1.2688
|1.2618
|1.2688
|315.06
|99070.04
|1425
|2005.08.18 16:20
|sell
|713
|1.00
|1.2702
|1.2732
|1.2662
|1426
|2005.08.18 17:45
|s/l
|713
|1.00
|1.2732
|1.2732
|1.2662
|-235.61
|98834.43
|1427
|2005.08.18 18:45
|sell
|714
|1.00
|1.2727
|1.2757
|1.2687
|1428
|2005.08.19 10:40
|s/l
|714
|1.00
|1.2757
|1.2757
|1.2687
|-241.84
|98592.59
|1429
|2005.08.19 11:50
|sell
|715
|1.00
|1.2758
|1.2788
|1.2718
|1430
|2005.08.19 12:05
|t/p
|715
|1.00
|1.2718
|1.2788
|1.2718
|314.72
|98907.31
|1431
|2005.08.19 12:50
|sell
|716
|1.00
|1.2740
|1.2770
|1.2700
|1432
|2005.08.19 17:25
|s/l
|716
|1.00
|1.2770
|1.2770
|1.2700
|-234.79
|98672.52
|1433
|2005.08.19 17:45
|buy
|717
|1.00
|1.2734
|1.2704
|1.2774
|1434
|2005.08.22 13:30
|s/l
|717
|1.00
|1.2704
|1.2704
|1.2774
|-233.98
|98438.54
|1435
|2005.08.22 13:45
|sell
|718
|1.00
|1.2741
|1.2771
|1.2701
|1436
|2005.08.22 14:15
|t/p
|718
|1.00
|1.2701
|1.2771
|1.2701
|315.18
|98753.72
|1437
|2005.08.22 14:40
|sell
|719
|1.00
|1.2715
|1.2745
|1.2675
|1438
|2005.08.22 15:50
|t/p
|719
|1.00
|1.2675
|1.2745
|1.2675
|315.58
|99069.30
|1439
|2005.08.22 16:50
|buy
|720
|1.00
|1.2680
|1.2650
|1.2720
|1440
|2005.08.23 03:45
|t/p
|720
|1.00
|1.2720
|1.2650
|1.2720
|316.63
|99385.93
|1441
|2005.08.23 05:59
|sell
|721
|1.00
|1.2725
|1.2755
|1.2685
|1442
|2005.08.23 10:15
|t/p
|721
|1.00
|1.2685
|1.2755
|1.2685
|315.36
|99701.29
|1443
|2005.08.23 10:30
|sell
|722
|1.00
|1.2713
|1.2743
|1.2673
|1444
|2005.08.23 17:15
|s/l
|722
|1.00
|1.2743
|1.2743
|1.2673
|-235.40
|99465.89
|1445
|2005.08.23 17:25
|buy
|723
|1.00
|1.2712
|1.2682
|1.2752
|1446
|2005.08.24 07:40
|t/p
|723
|1.00
|1.2752
|1.2682
|1.2752
|315.72
|99781.61
|1447
|2005.08.24 10:30
|sell
|724
|1.00
|1.2780
|1.2810
|1.2740
|1448
|2005.08.24 13:05
|t/p
|724
|1.00
|1.2740
|1.2810
|1.2740
|314.27
|100095.88
|1449
|2005.08.24 13:40
|sell
|725
|1.00
|1.2751
|1.2781
|1.2711
|1450
|2005.08.24 15:05
|t/p
|725
|1.00
|1.2711
|1.2781
|1.2711
|315.31
|100411.19
|1451
|2005.08.24 15:30
|sell
|726
|1.00
|1.2734
|1.2764
|1.2694
|1452
|2005.08.24 15:50
|t/p
|726
|1.00
|1.2694
|1.2764
|1.2694
|315.33
|100726.52
|1453
|2005.08.24 16:15
|sell
|727
|1.00
|1.2669
|1.2699
|1.2629
|1454
|2005.08.24 18:15
|s/l
|727
|1.00
|1.2699
|1.2699
|1.2629
|-236.22
|100490.30
|1455
|2005.08.24 18:45
|buy
|728
|1.00
|1.2667
|1.2637
|1.2707
|1456
|2005.08.25 03:05
|s/l
|728
|1.00
|1.2637
|1.2637
|1.2707
|-231.13
|100259.17
|1457
|2005.08.25 03:15
|sell
|729
|1.00
|1.2657
|1.2687
|1.2617
|1458
|2005.08.25 04:20
|t/p
|729
|1.00
|1.2617
|1.2687
|1.2617
|317.05
|100576.22
|1459
|2005.08.25 05:40
|buy
|730
|1.00
|1.2615
|1.2585
|1.2655
|1460
|2005.08.25 06:50
|s/l
|730
|1.00
|1.2585
|1.2585
|1.2655
|-238.38
|100337.84
|1461
|2005.08.25 08:50
|buy
|731
|1.00
|1.2590
|1.2560
|1.2630
|1462
|2005.08.25 13:50
|s/l
|731
|1.00
|1.2560
|1.2560
|1.2630
|-238.85
|100098.99
|1463
|2005.08.25 14:45
|buy
|732
|1.00
|1.2577
|1.2547
|1.2617
|1464
|2005.08.25 15:05
|t/p
|732
|1.00
|1.2617
|1.2547
|1.2617
|317.00
|100415.99
|1465
|2005.08.25 15:40
|buy
|733
|1.00
|1.2593
|1.2563
|1.2633
|1466
|2005.08.25 18:05
|s/l
|733
|1.00
|1.2563
|1.2563
|1.2633
|-238.87
|100177.12
|1467
|2005.08.25 18:45
|sell
|734
|1.00
|1.2598
|1.2628
|1.2558
|1468
|2005.08.25 18:59
|t/p
|734
|1.00
|1.2558
|1.2628
|1.2558
|318.55
|100495.67
|1469
|2005.08.25 19:20
|buy
|735
|1.00
|1.2551
|1.2521
|1.2591
|1470
|2005.08.26 03:10
|t/p
|735
|1.00
|1.2591
|1.2521
|1.2591
|319.88
|100815.55
|1471
|2005.08.26 04:50
|sell
|736
|1.00
|1.2579
|1.2609
|1.2539
|1472
|2005.08.26 10:45
|t/p
|736
|1.00
|1.2539
|1.2609
|1.2539
|319.29
|101134.84
|1473
|2005.08.26 11:40
|buy
|737
|1.00
|1.2539
|1.2509
|1.2579
|1474
|2005.08.26 14:05
|t/p
|737
|1.00
|1.2579
|1.2509
|1.2579
|317.89
|101452.73
|1475
|2005.08.26 14:50
|sell
|738
|1.00
|1.2579
|1.2609
|1.2539
|1476
|2005.08.26 17:10
|t/p
|738
|1.00
|1.2539
|1.2609
|1.2539
|319.39
|101772.12
|1477
|2005.08.26 17:40
|sell
|739
|1.00
|1.2561
|1.2591
|1.2521
|1478
|2005.08.26 21:10
|s/l
|739
|1.00
|1.2591
|1.2591
|1.2521
|-238.19
|101533.93
|1479
|2005.08.26 21:40
|buy
|740
|1.00
|1.2572
|1.2542
|1.2612
|1480
|2005.08.29 02:10
|s/l
|740
|1.00
|1.2542
|1.2542
|1.2612
|-237.16
|101296.77
|1481
|2005.08.29 02:40
|sell
|741
|1.00
|1.2573
|1.2603
|1.2533
|1482
|2005.08.29 02:59
|t/p
|741
|1.00
|1.2533
|1.2603
|1.2533
|319.71
|101616.48
|1483
|2005.08.29 03:15
|buy
|742
|1.00
|1.2505
|1.2475
|1.2545
|1484
|2005.08.29 04:25
|t/p
|742
|1.00
|1.2545
|1.2475
|1.2545
|318.70
|101935.18
|1485
|2005.08.29 05:20
|sell
|743
|1.00
|1.2548
|1.2578
|1.2508
|1486
|2005.08.29 13:50
|s/l
|743
|1.00
|1.2578
|1.2578
|1.2508
|-238.51
|101696.67
|1487
|2005.08.29 14:10
|sell
|744
|1.00
|1.2574
|1.2604
|1.2534
|1488
|2005.08.29 17:40
|s/l
|744
|1.00
|1.2604
|1.2604
|1.2534
|-237.93
|101458.74
|1489
|2005.08.29 19:15
|sell
|745
|1.00
|1.2663
|1.2693
|1.2623
|1490
|2005.08.30 11:05
|s/l
|745
|1.00
|1.2693
|1.2693
|1.2623
|-243.08
|101215.67
|1491
|2005.08.30 11:10
|buy
|746
|1.00
|1.2676
|1.2646
|1.2716
|1492
|2005.08.30 13:30
|t/p
|746
|1.00
|1.2716
|1.2646
|1.2716
|314.54
|101530.21
|1493
|2005.08.30 14:50
|sell
|747
|1.00
|1.2741
|1.2771
|1.2701
|1494
|2005.08.30 18:05
|t/p
|747
|1.00
|1.2701
|1.2771
|1.2701
|315.28
|101845.49
|1495
|2005.08.30 18:35
|sell
|748
|1.00
|1.2723
|1.2753
|1.2683
|1496
|2005.08.30 22:05
|t/p
|748
|1.00
|1.2683
|1.2753
|1.2683
|315.43
|102160.92
|1497
|2005.08.30 22:15
|sell
|749
|1.00
|1.2698
|1.2728
|1.2658
|1498
|2005.08.31 16:05
|t/p
|749
|1.00
|1.2658
|1.2728
|1.2658
|309.38
|102470.30
|1499
|2005.08.31 16:25
|buy
|750
|1.00
|1.2655
|1.2625
|1.2695
|1500
|2005.08.31 17:05
|s/l
|750
|1.00
|1.2625
|1.2625
|1.2695
|-238.21
|102232.09
|1501
|2005.08.31 17:40
|sell
|751
|1.00
|1.2648
|1.2678
|1.2608
|1502
|2005.08.31 17:50
|t/p
|751
|1.00
|1.2608
|1.2678
|1.2608
|318.09
|102550.18
|1503
|2005.08.31 19:45
|buy
|752
|1.00
|1.2543
|1.2513
|1.2583
|1504
|2005.09.01 11:05
|s/l
|752
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2583
|-233.56
|102316.62
|1505
|2005.09.01 11:30
|sell
|753
|1.00
|1.2537
|1.2567
|1.2497
|1506
|2005.09.01 13:50
|t/p
|753
|1.00
|1.2497
|1.2567
|1.2497
|320.54
|102637.16
|1507
|2005.09.01 14:59
|sell
|754
|1.00
|1.2489
|1.2519
|1.2449
|1508
|2005.09.01 17:25
|t/p
|754
|1.00
|1.2449
|1.2519
|1.2449
|321.36
|102958.52
|1509
|2005.09.01 18:35
|buy
|755
|1.00
|1.2379
|1.2349
|1.2419
|1510
|2005.09.01 21:30
|s/l
|755
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2419
|-242.97
|102715.55
|1511
|2005.09.02 00:59
|sell
|756
|1.00
|1.2350
|1.2380
|1.2310
|1512
|2005.09.02 10:05
|t/p
|756
|1.00
|1.2310
|1.2380
|1.2310
|325.73
|103041.28
|1513
|2005.09.02 10:35
|sell
|757
|1.00
|1.2334
|1.2364
|1.2294
|1514
|2005.09.02 11:05
|t/p
|757
|1.00
|1.2294
|1.2364
|1.2294
|325.36
|103366.64
|1515
|2005.09.02 11:30
|sell
|758
|1.00
|1.2302
|1.2332
|1.2262
|1516
|2005.09.02 12:50
|t/p
|758
|1.00
|1.2262
|1.2332
|1.2262
|326.48
|103693.12
|1517
|2005.09.02 12:50
|buy
|759
|1.00
|1.2252
|1.2222
|1.2292
|1518
|2005.09.02 13:05
|t/p
|759
|1.00
|1.2292
|1.2222
|1.2292
|325.04
|104018.16
|1519
|2005.09.02 13:50
|buy
|760
|1.00
|1.2274
|1.2244
|1.2314
|1520
|2005.09.02 14:05
|t/p
|760
|1.00
|1.2314
|1.2244
|1.2314
|324.83
|104342.99
|1521
|2005.09.02 14:40
|buy
|761
|1.00
|1.2294
|1.2264
|1.2334
|1522
|2005.09.02 15:05
|t/p
|761
|1.00
|1.2334
|1.2264
|1.2334
|324.15
|104667.14
|1523
|2005.09.02 15:35
|buy
|762
|1.00
|1.2298
|1.2268
|1.2338
|1524
|2005.09.02 16:05
|t/p
|762
|1.00
|1.2338
|1.2268
|1.2338
|323.78
|104990.92
|1525
|2005.09.02 16:30
|buy
|763
|1.00
|1.2319
|1.2289
|1.2359
|1526
|2005.09.02 17:25
|s/l
|763
|1.00
|1.2289
|1.2289
|1.2359
|-244.12
|104746.80
|1527
|2005.09.02 17:25
|buy
|764
|1.00
|1.2292
|1.2262
|1.2332
|1528
|2005.09.05 04:20
|s/l
|764
|1.00
|1.2262
|1.2262
|1.2332
|-242.67
|104504.13
|1529
|2005.09.05 04:40
|sell
|765
|1.00
|1.2294
|1.2324
|1.2254
|1530
|2005.09.05 05:15
|t/p
|765
|1.00
|1.2254
|1.2324
|1.2254
|326.58
|104830.71
|1531
|2005.09.05 05:35
|sell
|766
|1.00
|1.2266
|1.2296
|1.2226
|1532
|2005.09.05 09:15
|s/l
|766
|1.00
|1.2296
|1.2296
|1.2226
|-243.94
|104586.77
|1533
|2005.09.05 09:35
|buy
|767
|1.00
|1.2253
|1.2223
|1.2293
|1534
|2005.09.05 10:05
|t/p
|767
|1.00
|1.2293
|1.2223
|1.2293
|325.20
|104911.97
|1535
|2005.09.05 10:40
|buy
|768
|1.00
|1.2280
|1.2250
|1.2320
|1536
|2005.09.05 17:20
|t/p
|768
|1.00
|1.2320
|1.2250
|1.2320
|324.49
|105236.46
|1537
|2005.09.05 18:20
|sell
|769
|1.00
|1.2337
|1.2367
|1.2297
|1538
|2005.09.06 03:20
|s/l
|769
|1.00
|1.2367
|1.2367
|1.2297
|-249.26
|104987.20
|1539
|2005.09.06 04:45
|sell
|770
|1.00
|1.2360
|1.2390
|1.2320
|1540
|2005.09.06 10:25
|s/l
|770
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2320
|-241.78
|104745.42
|1541
|2005.09.06 11:20
|sell
|771
|1.00
|1.2398
|1.2428
|1.2358
|1542
|2005.09.06 15:05
|t/p
|771
|1.00
|1.2358
|1.2428
|1.2358
|324.20
|105069.62
|1543
|2005.09.06 15:35
|sell
|772
|1.00
|1.2374
|1.2404
|1.2334
|1544
|2005.09.06 15:59
|t/p
|772
|1.00
|1.2334
|1.2404
|1.2334
|324.33
|105393.95
|1545
|2005.09.06 19:15
|sell
|773
|1.00
|1.2369
|1.2399
|1.2329
|1546
|2005.09.07 03:35
|s/l
|773
|1.00
|1.2399
|1.2399
|1.2329
|-248.70
|105145.26
|1547
|2005.09.07 04:50
|sell
|774
|1.00
|1.2393
|1.2423
|1.2353
|1548
|2005.09.07 09:05
|t/p
|774
|1.00
|1.2353
|1.2423
|1.2353
|324.02
|105469.28
|1549
|2005.09.07 09:40
|sell
|775
|1.00
|1.2375
|1.2405
|1.2335
|1550
|2005.09.07 09:50
|t/p
|775
|1.00
|1.2335
|1.2405
|1.2335
|324.38
|105793.66
|1551
|2005.09.07 10:35
|sell
|776
|1.00
|1.2335
|1.2365
|1.2295
|1552
|2005.09.07 11:15
|s/l
|776
|1.00
|1.2365
|1.2365
|1.2295
|-242.54
|105551.12
|1553
|2005.09.07 12:59
|sell
|777
|1.00
|1.2375
|1.2405
|1.2335
|1554
|2005.09.07 16:05
|s/l
|777
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2335
|-241.31
|105309.81
|1555
|2005.09.07 17:30
|sell
|778
|1.00
|1.2400
|1.2430
|1.2360
|1556
|2005.09.07 21:15
|s/l
|778
|1.00
|1.2430
|1.2430
|1.2360
|-241.27
|105068.54
|1557
|2005.09.07 22:59
|buy
|779
|1.00
|1.2425
|1.2395
|1.2465
|1558
|2005.09.08 09:40
|s/l
|779
|1.00
|1.2395
|1.2395
|1.2465
|-235.52
|104833.02
|1559
|2005.09.08 11:59
|sell
|780
|1.00
|1.2414
|1.2444
|1.2374
|1560
|2005.09.08 17:40
|s/l
|780
|1.00
|1.2444
|1.2444
|1.2374
|-240.88
|104592.14
|1561
|2005.09.08 19:10
|buy
|781
|1.00
|1.2442
|1.2412
|1.2482
|1562
|2005.09.09 05:45
|s/l
|781
|1.00
|1.2412
|1.2412
|1.2482
|-239.53
|104352.61
|1563
|2005.09.09 06:40
|buy
|782
|1.00
|1.2420
|1.2390
|1.2460
|1564
|2005.09.09 14:05
|t/p
|782
|1.00
|1.2460
|1.2390
|1.2460
|320.95
|104673.56
|1565
|2005.09.09 14:25
|buy
|783
|1.00
|1.2455
|1.2425
|1.2495
|1566
|2005.09.09 15:20
|s/l
|783
|1.00
|1.2425
|1.2425
|1.2495
|-241.53
|104432.03
|1567
|2005.09.09 15:50
|sell
|784
|1.00
|1.2455
|1.2485
|1.2415
|1568
|2005.09.09 18:05
|t/p
|784
|1.00
|1.2415
|1.2485
|1.2415
|322.61
|104754.64
|1569
|2005.09.09 18:35
|sell
|785
|1.00
|1.2425
|1.2455
|1.2385
|1570
|2005.09.12 04:10
|s/l
|785
|1.00
|1.2455
|1.2455
|1.2385
|-247.57
|104507.07
|1571
|2005.09.12 07:50
|sell
|786
|1.00
|1.2515
|1.2545
|1.2475
|1572
|2005.09.12 10:45
|s/l
|786
|1.00
|1.2545
|1.2545
|1.2475
|-239.14
|104267.93
|1573
|2005.09.12 14:50
|sell
|787
|1.00
|1.2557
|1.2587
|1.2517
|1574
|2005.09.12 17:50
|s/l
|787
|1.00
|1.2587
|1.2587
|1.2517
|-238.30
|104029.63
|1575
|2005.09.12 18:35
|sell
|788
|1.00
|1.2576
|1.2606
|1.2536
|1576
|2005.09.13 12:05
|s/l
|788
|1.00
|1.2606
|1.2606
|1.2536
|-244.55
|103785.09
|1577
|2005.09.13 12:20
|buy
|789
|1.00
|1.2577
|1.2547
|1.2617
|1578
|2005.09.13 12:59
|t/p
|789
|1.00
|1.2617
|1.2547
|1.2617
|316.91
|104102.00
|1579
|2005.09.13 13:50
|sell
|790
|1.00
|1.2628
|1.2658
|1.2588
|1580
|2005.09.13 15:05
|t/p
|790
|1.00
|1.2588
|1.2658
|1.2588
|317.81
|104419.81
|1581
|2005.09.13 15:30
|sell
|791
|1.00
|1.2600
|1.2630
|1.2560
|1582
|2005.09.13 15:45
|s/l
|791
|1.00
|1.2630
|1.2630
|1.2560
|-237.36
|104182.45
|1583
|2005.09.13 17:35
|sell
|792
|1.00
|1.2615
|1.2645
|1.2575
|1584
|2005.09.14 04:50
|t/p
|792
|1.00
|1.2575
|1.2645
|1.2575
|311.44
|104493.89
|1585
|2005.09.14 05:45
|buy
|793
|1.00
|1.2573
|1.2543
|1.2613
|1586
|2005.09.14 17:05
|s/l
|793
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2613
|-239.20
|104254.69
|1587
|2005.09.14 17:20
|sell
|794
|1.00
|1.2562
|1.2592
|1.2522
|1588
|2005.09.14 21:10
|s/l
|794
|1.00
|1.2592
|1.2592
|1.2522
|-238.23
|104016.46
|1589
|2005.09.15 02:35
|sell
|795
|1.00
|1.2594
|1.2624
|1.2554
|1590
|2005.09.15 04:25
|s/l
|795
|1.00
|1.2624
|1.2624
|1.2554
|-237.53
|103778.93
|1591
|2005.09.15 05:30
|buy
|796
|1.00
|1.2624
|1.2594
|1.2664
|1592
|2005.09.15 10:35
|t/p
|796
|1.00
|1.2664
|1.2594
|1.2664
|315.86
|104094.79
|1593
|2005.09.15 12:25
|sell
|797
|1.00
|1.2647
|1.2677
|1.2607
|1594
|2005.09.15 15:10
|s/l
|797
|1.00
|1.2677
|1.2677
|1.2607
|-236.53
|103858.26
|1595
|2005.09.15 16:50
|buy
|798
|1.00
|1.2670
|1.2640
|1.2710
|1596
|2005.09.16 05:10
|s/l
|798
|1.00
|1.2640
|1.2640
|1.2710
|-235.15
|103623.11
|1597
|2005.09.16 05:15
|sell
|799
|1.00
|1.2659
|1.2689
|1.2619
|1598
|2005.09.16 07:50
|t/p
|799
|1.00
|1.2619
|1.2689
|1.2619
|317.41
|103940.52
|1599
|2005.09.16 09:45
|buy
|800
|1.00
|1.2614
|1.2584
|1.2654
|1600
|2005.09.16 13:05
|t/p
|800
|1.00
|1.2654
|1.2584
|1.2654
|315.93
|104256.45
|1601
|2005.09.16 14:35
|buy
|801
|1.00
|1.2658
|1.2628
|1.2698
|1602
|2005.09.16 16:50
|t/p
|801
|1.00
|1.2698
|1.2628
|1.2698
|314.76
|104571.21
|1603
|2005.09.16 17:35
|sell
|802
|1.00
|1.2709
|1.2739
|1.2669
|1604
|2005.09.19 01:00
|s/l
|802
|1.00
|1.2739
|1.2739
|1.2669
|-241.84
|104329.38
|1605
|2005.09.19 01:20
|sell
|803
|1.00
|1.2766
|1.2796
|1.2726
|1606
|2005.09.19 08:25
|s/l
|803
|1.00
|1.2796
|1.2796
|1.2726
|-234.13
|104095.25
|1607
|2005.09.19 10:59
|sell
|804
|1.00
|1.2788
|1.2818
|1.2748
|1608
|2005.09.19 19:20
|t/p
|804
|1.00
|1.2748
|1.2818
|1.2748
|313.77
|104409.02
|1609
|2005.09.19 19:50
|buy
|805
|1.00
|1.2754
|1.2724
|1.2794
|1610
|2005.09.20 21:30
|t/p
|805
|1.00
|1.2794
|1.2724
|1.2794
|314.40
|104723.42
|1611
|2005.09.20 21:45
|buy
|806
|1.00
|1.2766
|1.2736
|1.2806
|1612
|2005.09.20 22:05
|t/p
|806
|1.00
|1.2806
|1.2736
|1.2806
|312.33
|105035.75
|1613
|2005.09.21 00:45
|sell
|807
|1.00
|1.2819
|1.2849
|1.2779
|1614
|2005.09.21 05:05
|t/p
|807
|1.00
|1.2779
|1.2849
|1.2779
|313.09
|105348.84
|1615
|2005.09.21 05:30
|sell
|808
|1.00
|1.2792
|1.2822
|1.2752
|1616
|2005.09.21 07:05
|t/p
|808
|1.00
|1.2752
|1.2822
|1.2752
|314.34
|105663.18
|1617
|2005.09.21 07:20
|sell
|809
|1.00
|1.2764
|1.2794
|1.2724
|1618
|2005.09.21 08:50
|t/p
|809
|1.00
|1.2724
|1.2794
|1.2724
|314.59
|105977.77
|1619
|2005.09.21 12:45
|buy
|810
|1.00
|1.2687
|1.2657
|1.2727
|1620
|2005.09.22 02:50
|s/l
|810
|1.00
|1.2657
|1.2657
|1.2727
|-230.45
|105747.32
|1621
|2005.09.22 03:50
|buy
|811
|1.00
|1.2662
|1.2632
|1.2702
|1622
|2005.09.22 04:10
|t/p
|811
|1.00
|1.2702
|1.2632
|1.2702
|314.54
|106061.86
|1623
|2005.09.22 05:50
|buy
|812
|1.00
|1.2716
|1.2686
|1.2756
|1624
|2005.09.22 16:15
|t/p
|812
|1.00
|1.2756
|1.2686
|1.2756
|313.53
|106375.39
|1625
|2005.09.22 16:25
|buy
|813
|1.00
|1.2720
|1.2690
|1.2760
|1626
|2005.09.22 17:05
|t/p
|813
|1.00
|1.2760
|1.2690
|1.2760
|312.96
|106688.35
|1627
|2005.09.22 18:50
|sell
|814
|1.00
|1.2792
|1.2822
|1.2752
|1628
|2005.09.23 09:05
|s/l
|814
|1.00
|1.2822
|1.2822
|1.2752
|-240.63
|106447.72
|1629
|2005.09.23 11:50
|sell
|815
|1.00
|1.2835
|1.2865
|1.2795
|1630
|2005.09.23 12:30
|t/p
|815
|1.00
|1.2795
|1.2865
|1.2795
|312.70
|106760.42
|1631
|2005.09.23 12:45
|sell
|816
|1.00
|1.2829
|1.2859
|1.2789
|1632
|2005.09.23 15:35
|s/l
|816
|1.00
|1.2859
|1.2859
|1.2789
|-233.25
|106527.17
|1633
|2005.09.23 17:50
|sell
|817
|1.00
|1.2900
|1.2930
|1.2860
|1634
|2005.09.26 01:00
|s/l
|817
|1.00
|1.2930
|1.2930
|1.2860
|-238.63
|106288.55
|1635
|2005.09.26 02:50
|sell
|818
|1.00
|1.2941
|1.2971
|1.2901
|1636
|2005.09.26 11:05
|t/p
|818
|1.00
|1.2901
|1.2971
|1.2901
|310.08
|106598.63
|1637
|2005.09.26 11:20
|sell
|819
|1.00
|1.2918
|1.2948
|1.2878
|1638
|2005.09.26 15:05
|s/l
|819
|1.00
|1.2948
|1.2948
|1.2878
|-231.70
|106366.93
|1639
|2005.09.26 18:50
|sell
|820
|1.00
|1.2941
|1.2971
|1.2901
|1640
|2005.09.26 21:05
|t/p
|820
|1.00
|1.2901
|1.2971
|1.2901
|310.08
|106677.01
|1641
|2005.09.26 21:30
|sell
|821
|1.00
|1.2918
|1.2948
|1.2878
|1642
|2005.09.27 04:05
|s/l
|821
|1.00
|1.2948
|1.2948
|1.2878
|-238.40
|106438.61
|1643
|2005.09.27 05:40
|buy
|822
|1.00
|1.2935
|1.2905
|1.2975
|1644
|2005.09.27 09:40
|t/p
|822
|1.00
|1.2975
|1.2905
|1.2975
|308.19
|106746.80
|1645
|2005.09.27 10:35
|sell
|823
|1.00
|1.2972
|1.3002
|1.2932
|1646
|2005.09.27 11:05
|t/p
|823
|1.00
|1.2932
|1.3002
|1.2932
|309.36
|107056.16
|1647
|2005.09.27 11:40
|sell
|824
|1.00
|1.2960
|1.2990
|1.2920
|1648
|2005.09.27 19:10
|s/l
|824
|1.00
|1.2990
|1.2990
|1.2920
|-230.84
|106825.32
|1649
|2005.09.27 19:20
|buy
|825
|1.00
|1.2963
|1.2933
|1.3003
|1650
|2005.09.28 03:45
|s/l
|825
|1.00
|1.2933
|1.2933
|1.3003
|-229.83
|106595.49
|1651
|2005.09.28 05:50
|buy
|826
|1.00
|1.2939
|1.2909
|1.2979
|1652
|2005.09.28 18:25
|t/p
|826
|1.00
|1.2979
|1.2909
|1.2979
|308.14
|106903.63
|1653
|2005.09.28 18:35
|buy
|827
|1.00
|1.2960
|1.2930
|1.3000
|1654
|2005.09.28 19:05
|s/l
|827
|1.00
|1.2930
|1.2930
|1.3000
|-232.24
|106671.39
|1655
|2005.09.28 20:15
|sell
|828
|1.00
|1.2939
|1.2969
|1.2899
|1656
|2005.09.29 01:05
|t/p
|828
|1.00
|1.2899
|1.2969
|1.2899
|289.94
|106961.34
|1657
|2005.09.29 01:20
|sell
|829
|1.00
|1.2917
|1.2947
|1.2877
|1658
|2005.09.29 15:35
|s/l
|829
|1.00
|1.2947
|1.2947
|1.2877
|-231.41
|106729.93
|1659
|2005.09.29 16:30
|sell
|830
|1.00
|1.2965
|1.2995
|1.2925
|1660
|2005.09.29 20:05
|t/p
|830
|1.00
|1.2925
|1.2995
|1.2925
|309.52
|107039.45
|1661
|2005.09.29 20:35
|sell
|831
|1.00
|1.2959
|1.2989
|1.2919
|1662
|2005.09.29 21:25
|t/p
|831
|1.00
|1.2919
|1.2989
|1.2919
|309.62
|107349.07
|1663
|2005.09.29 22:25
|sell
|832
|1.00
|1.2932
|1.2962
|1.2892
|1664
|2005.09.30 02:15
|s/l
|832
|1.00
|1.2962
|1.2962
|1.2892
|-238.20
|107110.87
|1665
|2005.09.30 10:30
|buy
|833
|1.00
|1.2946
|1.2916
|1.2986
|1666
|2005.09.30 13:10
|s/l
|833
|1.00
|1.2916
|1.2916
|1.2986
|-232.27
|106878.60
|1667
|2005.09.30 13:40
|sell
|834
|1.00
|1.2932
|1.2962
|1.2892
|1668
|2005.09.30 17:05
|t/p
|834
|1.00
|1.2892
|1.2962
|1.2892
|310.44
|107189.04
|1669
|2005.09.30 17:20
|sell
|835
|1.00
|1.2931
|1.2961
|1.2891
|1670
|2005.09.30 17:40
|t/p
|835
|1.00
|1.2891
|1.2961
|1.2891
|310.99
|107500.03
|1671
|2005.09.30 18:20
|buy
|836
|1.00
|1.2887
|1.2857
|1.2927
|1672
|2005.09.30 18:35
|s/l
|836
|1.00
|1.2857
|1.2857
|1.2927
|-233.44
|107266.59
|1673
|2005.09.30 18:45
|sell
|837
|1.00
|1.2896
|1.2926
|1.2856
|1674
|2005.09.30 19:10
|s/l
|837
|1.00
|1.2926
|1.2926
|1.2856
|-232.07
|107034.52
|1675
|2005.09.30 19:50
|buy
|838
|1.00
|1.2885
|1.2855
|1.2925
|1676
|2005.09.30 20:00
|t/p
|838
|1.00
|1.2925
|1.2855
|1.2925
|309.48
|107344.00
|1677
|2005.09.30 22:25
|sell
|839
|1.00
|1.2960
|1.2990
|1.2920
|1678
|2005.10.03 03:40
|s/l
|839
|1.00
|1.2990
|1.2990
|1.2920
|-237.45
|107106.56
|1679
|2005.10.03 06:45
|sell
|840
|1.00
|1.3030
|1.3060
|1.2990
|1680
|2005.10.03 10:05
|t/p
|840
|1.00
|1.2990
|1.3060
|1.2990
|307.93
|107414.49
|1681
|2005.10.03 10:25
|sell
|841
|1.00
|1.2996
|1.3026
|1.2956
|1682
|2005.10.03 11:25
|s/l
|841
|1.00
|1.3026
|1.3026
|1.2956
|-230.20
|107184.29
|1683
|2005.10.03 12:20
|sell
|842
|1.00
|1.3037
|1.3067
|1.2997
|1684
|2005.10.04 12:40
|t/p
|842
|1.00
|1.2997
|1.3067
|1.2997
|301.13
|107485.42
|1685
|2005.10.04 12:50
|sell
|843
|1.00
|1.3003
|1.3033
|1.2963
|1686
|2005.10.04 18:20
|s/l
|843
|1.00
|1.3033
|1.3033
|1.2963
|-230.18
|107255.24
|1687
|2005.10.04 18:40
|buy
|844
|1.00
|1.3003
|1.2973
|1.3043
|1688
|2005.10.05 07:45
|s/l
|844
|1.00
|1.2973
|1.2973
|1.3043
|-229.22
|107026.02
|1689
|2005.10.05 08:50
|buy
|845
|1.00
|1.2964
|1.2934
|1.3004
|1690
|2005.10.05 17:10
|s/l
|845
|1.00
|1.2934
|1.2934
|1.3004
|-232.01
|106794.01
|1691
|2005.10.05 17:50
|sell
|846
|1.00
|1.2983
|1.3013
|1.2943
|1692
|2005.10.05 18:05
|t/p
|846
|1.00
|1.2943
|1.3013
|1.2943
|309.43
|107103.44
|1693
|2005.10.05 18:45
|sell
|847
|1.00
|1.2958
|1.2988
|1.2918
|1694
|2005.10.06 00:05
|t/p
|847
|1.00
|1.2918
|1.2988
|1.2918
|289.43
|107392.88
|1695
|2005.10.06 01:25
|buy
|848
|1.00
|1.2890
|1.2860
|1.2930
|1696
|2005.10.06 03:15
|s/l
|848
|1.00
|1.2860
|1.2860
|1.2930
|-233.67
|107159.21
|1697
|2005.10.06 04:45
|buy
|849
|1.00
|1.2816
|1.2786
|1.2856
|1698
|2005.10.06 16:05
|s/l
|849
|1.00
|1.2786
|1.2786
|1.2856
|-234.85
|106924.36
|1699
|2005.10.06 16:20
|sell
|850
|1.00
|1.2811
|1.2841
|1.2771
|1700
|2005.10.06 16:25
|t/p
|850
|1.00
|1.2771
|1.2841
|1.2771
|313.26
|107237.62
|1701
|2005.10.06 17:25
|buy
|851
|1.00
|1.2738
|1.2708
|1.2778
|1702
|2005.10.06 20:40
|s/l
|851
|1.00
|1.2708
|1.2708
|1.2778
|-236.24
|107001.38
|1703
|2005.10.06 22:50
|buy
|852
|1.00
|1.2691
|1.2661
|1.2731
|1704
|2005.10.07 02:05
|t/p
|852
|1.00
|1.2731
|1.2661
|1.2731
|316.33
|107317.71
|1705
|2005.10.07 05:20
|buy
|853
|1.00
|1.2720
|1.2690
|1.2760
|1706
|2005.10.07 15:15
|t/p
|853
|1.00
|1.2760
|1.2690
|1.2760
|313.28
|107630.99
|1707
|2005.10.07 16:20
|sell
|854
|1.00
|1.2815
|1.2845
|1.2775
|1708
|2005.10.10 02:10
|t/p
|854
|1.00
|1.2775
|1.2845
|1.2775
|306.38
|107937.37
|1709
|2005.10.10 02:15
|sell
|855
|1.00
|1.2804
|1.2834
|1.2764
|1710
|2005.10.10 10:05
|t/p
|855
|1.00
|1.2764
|1.2834
|1.2764
|313.68
|108251.05
|1711
|2005.10.10 10:15
|sell
|856
|1.00
|1.2779
|1.2809
|1.2739
|1712
|2005.10.10 15:05
|s/l
|856
|1.00
|1.2809
|1.2809
|1.2739
|-233.87
|108017.18
|1713
|2005.10.10 17:25
|buy
|857
|1.00
|1.2844
|1.2814
|1.2884
|1714
|2005.10.11 09:30
|t/p
|857
|1.00
|1.2884
|1.2814
|1.2884
|312.51
|108329.69
|1715
|2005.10.11 10:25
|sell
|858
|1.00
|1.2884
|1.2914
|1.2844
|1716
|2005.10.11 17:20
|s/l
|858
|1.00
|1.2914
|1.2914
|1.2844
|-232.15
|108097.54
|1717
|2005.10.11 17:30
|buy
|859
|1.00
|1.2895
|1.2865
|1.2935
|1718
|2005.10.12 04:50
|t/p
|859
|1.00
|1.2935
|1.2865
|1.2935
|311.38
|108408.92
|1719
|2005.10.12 10:25
|sell
|860
|1.00
|1.2944
|1.2974
|1.2904
|1720
|2005.10.12 12:05
|t/p
|860
|1.00
|1.2904
|1.2974
|1.2904
|310.12
|108719.04
|1721
|2005.10.12 14:35
|sell
|861
|1.00
|1.2909
|1.2939
|1.2869
|1722
|2005.10.12 16:05
|t/p
|861
|1.00
|1.2869
|1.2939
|1.2869
|310.85
|109029.89
|1723
|2005.10.12 16:25
|sell
|862
|1.00
|1.2875
|1.2905
|1.2835
|1724
|2005.10.13 04:20
|s/l
|862
|1.00
|1.2905
|1.2905
|1.2835
|-252.67
|108777.23
|1725
|2005.10.13 09:45
|sell
|863
|1.00
|1.2908
|1.2938
|1.2868
|1726
|2005.10.13 11:25
|s/l
|863
|1.00
|1.2938
|1.2938
|1.2868
|-231.57
|108545.66
|1727
|2005.10.13 13:50
|sell
|864
|1.00
|1.2960
|1.2990
|1.2920
|1728
|2005.10.13 15:40
|s/l
|864
|1.00
|1.2990
|1.2990
|1.2920
|-230.88
|108314.78
|1729
|2005.10.13 16:35
|sell
|865
|1.00
|1.3001
|1.3031
|1.2961
|1730
|2005.10.13 19:05
|t/p
|865
|1.00
|1.2961
|1.3031
|1.2961
|309.46
|108624.24
|1731
|2005.10.13 19:40
|sell
|866
|1.00
|1.2991
|1.3021
|1.2951
|1732
|2005.10.13 19:59
|t/p
|866
|1.00
|1.2951
|1.3021
|1.2951
|309.29
|108933.53
|1733
|2005.10.13 20:35
|sell
|867
|1.00
|1.2933
|1.2963
|1.2893
|1734
|2005.10.13 21:05
|t/p
|867
|1.00
|1.2893
|1.2963
|1.2893
|310.32
|109243.85
|1735
|2005.10.13 21:30
|sell
|868
|1.00
|1.2917
|1.2947
|1.2877
|1736
|2005.10.13 22:15
|t/p
|868
|1.00
|1.2877
|1.2947
|1.2877
|310.65
|109554.50
|1737
|2005.10.13 22:25
|sell
|869
|1.00
|1.2890
|1.2920
|1.2850
|1738
|2005.10.14 03:05
|s/l
|869
|1.00
|1.2920
|1.2920
|1.2850
|-238.88
|109315.62
|1739
|2005.10.14 03:30
|buy
|870
|1.00
|1.2902
|1.2872
|1.2942
|1740
|2005.10.14 07:15
|s/l
|870
|1.00
|1.2872
|1.2872
|1.2942
|-233.10
|109082.52
|1741
|2005.10.14 07:15
|buy
|871
|1.00
|1.2873
|1.2843
|1.2913
|1742
|2005.10.14 12:10
|t/p
|871
|1.00
|1.2913
|1.2843
|1.2913
|309.77
|109392.29
|1743
|2005.10.14 14:15
|buy
|872
|1.00
|1.2931
|1.2901
|1.2971
|1744
|2005.10.14 15:10
|s/l
|872
|1.00
|1.2901
|1.2901
|1.2971
|-233.02
|109159.27
|1745
|2005.10.14 15:50
|sell
|873
|1.00
|1.2938
|1.2968
|1.2898
|1746
|2005.10.14 17:05
|t/p
|873
|1.00
|1.2898
|1.2968
|1.2898
|311.67
|109470.94
|1747
|2005.10.14 17:40
|sell
|874
|1.00
|1.2921
|1.2951
|1.2881
|1748
|2005.10.14 17:50
|t/p
|874
|1.00
|1.2881
|1.2951
|1.2881
|310.58
|109781.52
|1749
|2005.10.14 18:35
|sell
|875
|1.00
|1.2851
|1.2881
|1.2811
|1750
|2005.10.14 20:45
|t/p
|875
|1.00
|1.2811
|1.2881
|1.2811
|312.84
|110094.36
|1751
|2005.10.14 21:50
|buy
|876
|1.00
|1.2806
|1.2776
|1.2846
|1752
|2005.10.17 01:05
|t/p
|876
|1.00
|1.2846
|1.2776
|1.2846
|313.52
|110407.88
|1753
|2005.10.17 04:30
|buy
|877
|1.00
|1.2799
|1.2769
|1.2839
|1754
|2005.10.17 09:20
|t/p
|877
|1.00
|1.2839
|1.2769
|1.2839
|311.50
|110719.38
|1755
|2005.10.17 09:20
|sell
|878
|1.00
|1.2841
|1.2871
|1.2801
|1756
|2005.10.17 11:10
|s/l
|878
|1.00
|1.2871
|1.2871
|1.2801
|-233.01
|110486.37
|1757
|2005.10.17 11:20
|buy
|879
|1.00
|1.2841
|1.2811
|1.2881
|1758
|2005.10.17 12:05
|t/p
|879
|1.00
|1.2881
|1.2811
|1.2881
|309.89
|110796.26
|1759
|2005.10.17 12:15
|buy
|880
|1.00
|1.2865
|1.2835
|1.2905
|1760
|2005.10.17 12:59
|t/p
|880
|1.00
|1.2905
|1.2835
|1.2905
|309.84
|111106.10
|1761
|2005.10.17 13:45
|sell
|881
|1.00
|1.2912
|1.2942
|1.2872
|1762
|2005.10.18 01:05
|s/l
|881
|1.00
|1.2942
|1.2942
|1.2872
|-238.55
|110867.56
|1763
|2005.10.18 01:30
|buy
|882
|1.00
|1.2933
|1.2903
|1.2973
|1764
|2005.10.18 09:30
|t/p
|882
|1.00
|1.2973
|1.2903
|1.2973
|308.33
|111175.89
|1765
|2005.10.18 09:30
|sell
|883
|1.00
|1.2973
|1.3003
|1.2933
|1766
|2005.10.18 12:40
|s/l
|883
|1.00
|1.3003
|1.3003
|1.2933
|-230.72
|110945.17
|1767
|2005.10.18 16:40
|sell
|884
|1.00
|1.3053
|1.3083
|1.3013
|1768
|2005.10.18 18:05
|t/p
|884
|1.00
|1.3013
|1.3083
|1.3013
|307.45
|111252.62
|1769
|2005.10.18 18:45
|sell
|885
|1.00
|1.3039
|1.3069
|1.2999
|1770
|2005.10.18 20:05
|t/p
|885
|1.00
|1.2999
|1.3069
|1.2999
|308.17
|111560.79
|1771
|2005.10.18 20:45
|sell
|886
|1.00
|1.3026
|1.3056
|1.2986
|1772
|2005.10.18 23:05
|t/p
|886
|1.00
|1.2986
|1.3056
|1.2986
|308.02
|111868.81
|1773
|2005.10.19 06:50
|sell
|887
|1.00
|1.3030
|1.3060
|1.2990
|1774
|2005.10.19 09:25
|s/l
|887
|1.00
|1.3060
|1.3060
|1.2990
|-229.69
|111639.12
|1775
|2005.10.19 10:20
|sell
|888
|1.00
|1.3068
|1.3098
|1.3028
|1776
|2005.10.19 11:05
|t/p
|888
|1.00
|1.3028
|1.3098
|1.3028
|307.22
|111946.34
|1777
|2005.10.19 11:50
|sell
|889
|1.00
|1.3054
|1.3084
|1.3014
|1778
|2005.10.19 12:05
|t/p
|889
|1.00
|1.3014
|1.3084
|1.3014
|308.36
|112254.70
|1779
|2005.10.19 12:45
|sell
|890
|1.00
|1.3026
|1.3056
|1.2986
|1780
|2005.10.19 13:05
|t/p
|890
|1.00
|1.2986
|1.3056
|1.2986
|308.36
|112563.06
|1781
|2005.10.19 14:50
|buy
|891
|1.00
|1.2962
|1.2932
|1.3002
|1782
|2005.10.19 15:30
|t/p
|891
|1.00
|1.3002
|1.2932
|1.3002
|307.60
|112870.66
|1783
|2005.10.19 16:40
|buy
|892
|1.00
|1.2982
|1.2952
|1.3022
|1784
|2005.10.19 17:40
|s/l
|892
|1.00
|1.2952
|1.2952
|1.3022
|-231.77
|112638.89
|1785
|2005.10.19 18:15
|sell
|893
|1.00
|1.2955
|1.2985
|1.2915
|1786
|2005.10.20 06:05
|s/l
|893
|1.00
|1.2985
|1.2985
|1.2915
|-251.22
|112387.67
|1787
|2005.10.20 07:30
|sell
|894
|1.00
|1.2985
|1.3015
|1.2945
|1788
|2005.10.20 10:10
|t/p
|894
|1.00
|1.2945
|1.3015
|1.2945
|309.05
|112696.72
|1789
|2005.10.20 11:35
|sell
|895
|1.00
|1.2981
|1.3011
|1.2941
|1790
|2005.10.20 16:25
|t/p
|895
|1.00
|1.2941
|1.3011
|1.2941
|309.40
|113006.12
|1791
|2005.10.20 17:20
|buy
|896
|1.00
|1.2917
|1.2887
|1.2957
|1792
|2005.10.20 22:30
|s/l
|896
|1.00
|1.2887
|1.2887
|1.2957
|-232.90
|112773.22
|1793
|2005.10.21 00:50
|buy
|897
|1.00
|1.2875
|1.2845
|1.2915
|1794
|2005.10.21 03:10
|s/l
|897
|1.00
|1.2845
|1.2845
|1.2915
|-233.57
|112539.65
|1795
|2005.10.21 04:30
|buy
|898
|1.00
|1.2821
|1.2791
|1.2861
|1796
|2005.10.21 08:05
|t/p
|898
|1.00
|1.2861
|1.2791
|1.2861
|310.73
|112850.38
|1797
|2005.10.21 08:35
|buy
|899
|1.00
|1.2843
|1.2813
|1.2883
|1798
|2005.10.21 14:30
|t/p
|899
|1.00
|1.2883
|1.2813
|1.2883
|310.49
|113160.87
|1799
|2005.10.21 14:30
|sell
|900
|1.00
|1.2883
|1.2913
|1.2843
|1800
|2005.10.21 16:05
|t/p
|900
|1.00
|1.2843
|1.2913
|1.2843
|311.72
|113472.59
|1801
|2005.10.21 16:45
|sell
|901
|1.00
|1.2848
|1.2878
|1.2808
|1802
|2005.10.21 18:05
|s/l
|901
|1.00
|1.2878
|1.2878
|1.2808
|-232.78
|113239.81
|1803
|2005.10.21 18:20
|buy
|902
|1.00
|1.2859
|1.2829
|1.2899
|1804
|2005.10.21 18:35
|t/p
|902
|1.00
|1.2899
|1.2829
|1.2899
|309.93
|113549.74
|1805
|2005.10.21 19:15
|buy
|903
|1.00
|1.2907
|1.2877
|1.2947
|1806
|2005.10.21 20:50
|t/p
|903
|1.00
|1.2947
|1.2877
|1.2947
|308.67
|113858.41
|1807
|2005.10.21 21:45
|sell
|904
|1.00
|1.2954
|1.2984
|1.2914
|1808
|2005.10.21 22:05
|t/p
|904
|1.00
|1.2914
|1.2984
|1.2914
|309.79
|114168.20
|1809
|2005.10.21 22:45
|sell
|905
|1.00
|1.2924
|1.2954
|1.2884
|1810
|2005.10.24 17:20
|t/p
|905
|1.00
|1.2884
|1.2954
|1.2884
|303.86
|114472.06
|1811
|2005.10.24 17:25
|sell
|906
|1.00
|1.2910
|1.2940
|1.2870
|1812
|2005.10.24 18:15
|t/p
|906
|1.00
|1.2870
|1.2940
|1.2870
|310.85
|114782.91
|1813
|2005.10.24 18:20
|sell
|907
|1.00
|1.2898
|1.2928
|1.2858
|1814
|2005.10.24 18:50
|t/p
|907
|1.00
|1.2858
|1.2928
|1.2858
|311.11
|115094.02
|1815
|2005.10.24 19:40
|buy
|908
|1.00
|1.2854
|1.2824
|1.2894
|1816
|2005.10.25 02:05
|t/p
|908
|1.00
|1.2894
|1.2824
|1.2894
|312.29
|115406.31
|1817
|2005.10.25 02:20
|buy
|909
|1.00
|1.2880
|1.2850
|1.2920
|1818
|2005.10.25 09:30
|t/p
|909
|1.00
|1.2920
|1.2850
|1.2920
|309.53
|115715.84
|1819
|2005.10.25 10:20
|sell
|910
|1.00
|1.2926
|1.2956
|1.2886
|1820
|2005.10.25 11:05
|t/p
|910
|1.00
|1.2886
|1.2956
|1.2886
|311.62
|116027.46
|1821
|2005.10.25 12:15
|sell
|911
|1.00
|1.2849
|1.2879
|1.2809
|1822
|2005.10.25 15:45
|t/p
|911
|1.00
|1.2809
|1.2879
|1.2809
|312.33
|116339.79
|1823
|2005.10.25 18:45
|buy
|912
|1.00
|1.2761
|1.2731
|1.2801
|1824
|2005.10.26 09:20
|s/l
|912
|1.00
|1.2731
|1.2731
|1.2801
|-233.49
|116106.30
|1825
|2005.10.26 09:50
|sell
|913
|1.00
|1.2771
|1.2801
|1.2731
|1826
|2005.10.26 10:30
|s/l
|913
|1.00
|1.2801
|1.2801
|1.2731
|-234.34
|115871.96
|1827
|2005.10.26 13:45
|sell
|914
|1.00
|1.2822
|1.2852
|1.2782
|1828
|2005.10.27 02:50
|s/l
|914
|1.00
|1.2852
|1.2852
|1.2782
|-253.67
|115618.30
|1829
|2005.10.27 03:45
|sell
|915
|1.00
|1.2843
|1.2873
|1.2803
|1830
|2005.10.27 04:05
|t/p
|915
|1.00
|1.2803
|1.2873
|1.2803
|312.84
|115931.14
|1831
|2005.10.27 04:50
|sell
|916
|1.00
|1.2804
|1.2834
|1.2764
|1832
|2005.10.27 06:50
|t/p
|916
|1.00
|1.2764
|1.2834
|1.2764
|313.45
|116244.59
|1833
|2005.10.27 07:35
|sell
|917
|1.00
|1.2770
|1.2800
|1.2730
|1834
|2005.10.27 09:20
|s/l
|917
|1.00
|1.2800
|1.2800
|1.2730
|-234.37
|116010.22
|1835
|2005.10.27 09:45
|buy
|918
|1.00
|1.2778
|1.2748
|1.2818
|1836
|2005.10.27 11:30
|s/l
|918
|1.00
|1.2748
|1.2748
|1.2818
|-235.37
|115774.85
|1837
|2005.10.27 12:30
|buy
|919
|1.00
|1.2763
|1.2733
|1.2803
|1838
|2005.10.27 15:15
|s/l
|919
|1.00
|1.2733
|1.2733
|1.2803
|-235.85
|115539.00
|1839
|2005.10.27 16:50
|buy
|920
|1.00
|1.2704
|1.2674
|1.2744
|1840
|2005.10.27 17:05
|t/p
|920
|1.00
|1.2744
|1.2674
|1.2744
|313.75
|115852.75
|1841
|2005.10.27 17:50
|buy
|921
|1.00
|1.2733
|1.2703
|1.2773
|1842
|2005.10.28 10:25
|s/l
|921
|1.00
|1.2703
|1.2703
|1.2773
|-234.14
|115618.61
|1843
|2005.10.28 10:50
|sell
|922
|1.00
|1.2729
|1.2759
|1.2689
|1844
|2005.10.28 15:05
|s/l
|922
|1.00
|1.2759
|1.2759
|1.2689
|-234.74
|115383.87
|1845
|2005.10.28 16:45
|sell
|923
|1.00
|1.2766
|1.2796
|1.2726
|1846
|2005.10.28 19:40
|s/l
|923
|1.00
|1.2796
|1.2796
|1.2726
|-234.28
|115149.59
|1847
|2005.10.28 20:25
|sell
|924
|1.00
|1.2813
|1.2843
|1.2773
|1848
|2005.10.31 13:25
|s/l
|924
|1.00
|1.2843
|1.2843
|1.2773
|-240.26
|114909.33
|1849
|2005.10.31 14:40
|buy
|925
|1.00
|1.2834
|1.2804
|1.2874
|1850
|2005.10.31 15:59
|t/p
|925
|1.00
|1.2874
|1.2804
|1.2874
|310.54
|115219.87
|1851
|2005.10.31 18:45
|sell
|926
|1.00
|1.2916
|1.2946
|1.2876
|1852
|2005.11.01 11:59
|t/p
|926
|1.00
|1.2876
|1.2946
|1.2876
|304.02
|115523.90
|1853
|2005.11.01 12:45
|buy
|927
|1.00
|1.2865
|1.2835
|1.2905
|1854
|2005.11.01 16:05
|t/p
|927
|1.00
|1.2905
|1.2835
|1.2905
|309.96
|115833.86
|1855
|2005.11.01 16:35
|buy
|928
|1.00
|1.2889
|1.2859
|1.2929
|1856
|2005.11.02 00:10
|s/l
|928
|1.00
|1.2859
|1.2859
|1.2929
|-231.13
|115602.73
|1857
|2005.11.02 00:20
|sell
|929
|1.00
|1.2879
|1.2909
|1.2839
|1858
|2005.11.02 15:05
|t/p
|929
|1.00
|1.2839
|1.2909
|1.2839
|311.79
|115914.52
|1859
|2005.11.02 19:59
|sell
|930
|1.00
|1.2787
|1.2817
|1.2747
|1860
|2005.11.03 15:00
|s/l
|930
|1.00
|1.2817
|1.2817
|1.2747
|-254.30
|115660.22
|1861
|2005.11.03 17:20
|sell
|931
|1.00
|1.2858
|1.2888
|1.2818
|1862
|2005.11.03 19:00
|s/l
|931
|1.00
|1.2888
|1.2888
|1.2818
|-232.69
|115427.53
|1863
|2005.11.04 12:15
|sell
|932
|1.00
|1.2935
|1.2965
|1.2895
|1864
|2005.11.04 15:15
|t/p
|932
|1.00
|1.2895
|1.2965
|1.2895
|310.39
|115737.92
|1865
|2005.11.04 15:20
|sell
|933
|1.00
|1.2932
|1.2962
|1.2892
|1866
|2005.11.04 15:59
|t/p
|933
|1.00
|1.2892
|1.2962
|1.2892
|310.34
|116048.26
|1867
|2005.11.04 18:15
|sell
|934
|1.00
|1.3070
|1.3100
|1.3030
|1868
|2005.11.07 09:20
|s/l
|934
|1.00
|1.3100
|1.3100
|1.3030
|-235.70
|115812.57
|1869
|2005.11.07 09:35
|buy
|935
|1.00
|1.3066
|1.3036
|1.3106
|1870
|2005.11.08 02:05
|t/p
|935
|1.00
|1.3106
|1.3036
|1.3106
|307.11
|116119.68
|1871
|2005.11.08 10:35
|buy
|936
|1.00
|1.3147
|1.3117
|1.3187
|1872
|2005.11.08 15:15
|s/l
|936
|1.00
|1.3117
|1.3117
|1.3187
|-228.73
|115890.95
|1873
|2005.11.08 17:15
|buy
|937
|1.00
|1.3103
|1.3073
|1.3143
|1874
|2005.11.09 15:40
|t/p
|937
|1.00
|1.3143
|1.3073
|1.3143
|306.53
|116197.48
|1875
|2005.11.09 15:40
|sell
|938
|1.00
|1.3143
|1.3173
|1.3103
|1876
|2005.11.09 15:59
|t/p
|938
|1.00
|1.3103
|1.3173
|1.3103
|305.49
|116502.97
|1877
|2005.11.09 18:35
|sell
|939
|1.00
|1.3138
|1.3168
|1.3098
|1878
|2005.11.09 20:05
|t/p
|939
|1.00
|1.3098
|1.3168
|1.3098
|305.41
|116808.38
|1879
|2005.11.10 01:40
|sell
|940
|1.00
|1.3105
|1.3135
|1.3065
|1880
|2005.11.10 13:10
|t/p
|940
|1.00
|1.3065
|1.3135
|1.3065
|306.25
|117114.63
|1881
|2005.11.10 13:40
|sell
|941
|1.00
|1.3082
|1.3112
|1.3042
|1882
|2005.11.10 16:15
|s/l
|941
|1.00
|1.3112
|1.3112
|1.3042
|-228.78
|116885.85
|1883
|2005.11.10 17:15
|sell
|942
|1.00
|1.3104
|1.3134
|1.3064
|1884
|2005.11.10 21:05
|s/l
|942
|1.00
|1.3134
|1.3134
|1.3064
|-228.29
|116657.56
|1885
|2005.11.10 22:59
|sell
|943
|1.00
|1.3151
|1.3181
|1.3111
|1886
|2005.11.11 22:20
|t/p
|943
|1.00
|1.3111
|1.3181
|1.3111
|298.38
|116955.94
|1887
|2005.11.14 02:40
|buy
|944
|1.00
|1.3103
|1.3073
|1.3143
|1888
|2005.11.14 06:20
|s/l
|944
|1.00
|1.3073
|1.3073
|1.3143
|-229.58
|116726.36
|1889
|2005.11.14 11:59
|sell
|945
|1.00
|1.3096
|1.3126
|1.3056
|1890
|2005.11.14 13:20
|s/l
|945
|1.00
|1.3126
|1.3126
|1.3056
|-228.53
|116497.83
|1891
|2005.11.15 14:59
|buy
|946
|1.00
|1.3217
|1.3187
|1.3257
|1892
|2005.11.15 15:20
|s/l
|946
|1.00
|1.3187
|1.3187
|1.3257
|-227.58
|116270.25
|1893
|2005.11.15 16:15
|buy
|947
|1.00
|1.3199
|1.3169
|1.3239
|1894
|2005.11.15 22:05
|s/l
|947
|1.00
|1.3169
|1.3169
|1.3239
|-227.83
|116042.42
|1895
|2005.11.16 09:10
|sell
|948
|1.00
|1.3191
|1.3221
|1.3151
|1896
|2005.11.16 12:59
|s/l
|948
|1.00
|1.3221
|1.3221
|1.3151
|-226.61
|115815.81
|1897
|2005.11.16 14:20
|sell
|949
|1.00
|1.3241
|1.3271
|1.3201
|1898
|2005.11.16 16:59
|s/l
|949
|1.00
|1.3271
|1.3271
|1.3201
|-225.82
|115589.99
|1899
|2005.11.16 21:20
|buy
|950
|1.00
|1.3232
|1.3202
|1.3272
|1900
|2005.11.17 10:00
|t/p
|950
|1.00
|1.3272
|1.3202
|1.3272
|307.94
|115897.93
|1901
|2005.11.17 10:20
|sell
|951
|1.00
|1.3283
|1.3313
|1.3243
|1902
|2005.11.17 10:59
|t/p
|951
|1.00
|1.3243
|1.3313
|1.3243
|302.20
|116200.13
|1903
|2005.11.17 11:15
|sell
|952
|1.00
|1.3237
|1.3267
|1.3197
|1904
|2005.11.17 17:05
|t/p
|952
|1.00
|1.3197
|1.3267
|1.3197
|303.23
|116503.36
|1905
|2005.11.17 18:20
|buy
|953
|1.00
|1.3188
|1.3158
|1.3228
|1906
|2005.11.17 20:59
|s/l
|953
|1.00
|1.3158
|1.3158
|1.3228
|-228.12
|116275.24
|1907
|2005.11.18 02:15
|sell
|954
|1.00
|1.3177
|1.3207
|1.3137
|1908
|2005.11.18 06:15
|s/l
|954
|1.00
|1.3207
|1.3207
|1.3137
|-227.05
|116048.19
|1909
|2005.11.18 09:59
|sell
|955
|1.00
|1.3216
|1.3246
|1.3176
|1910
|2005.11.18 10:10
|s/l
|955
|1.00
|1.3246
|1.3246
|1.3176
|-226.45
|115821.74
|1911
|2005.11.18 13:10
|sell
|956
|1.00
|1.3252
|1.3282
|1.3212
|1912
|2005.11.18 15:59
|t/p
|956
|1.00
|1.3212
|1.3282
|1.3212
|302.80
|116124.54
|1913
|2005.11.18 16:20
|sell
|957
|1.00
|1.3211
|1.3241
|1.3171
|1914
|2005.11.18 16:20
|t/p
|957
|1.00
|1.3171
|1.3241
|1.3171
|303.72
|116428.26
|1915
|2005.11.18 18:20
|sell
|958
|1.00
|1.3220
|1.3250
|1.3180
|1916
|2005.11.18 19:05
|t/p
|958
|1.00
|1.3180
|1.3250
|1.3180
|303.65
|116731.91
|1917
|2005.11.18 19:15
|sell
|959
|1.00
|1.3193
|1.3223
|1.3153
|1918
|2005.11.18 22:10
|t/p
|959
|1.00
|1.3153
|1.3223
|1.3153
|304.21
|117036.12
|1919
|2005.11.21 09:15
|buy
|960
|1.00
|1.3146
|1.3116
|1.3186
|1920
|2005.11.21 10:05
|s/l
|960
|1.00
|1.3116
|1.3116
|1.3186
|-228.73
|116807.39
|1921
|2005.11.21 12:20
|sell
|961
|1.00
|1.3100
|1.3130
|1.3060
|1922
|2005.11.21 17:05
|s/l
|961
|1.00
|1.3130
|1.3130
|1.3060
|-227.79
|116579.60
|1923
|2005.11.21 19:59
|sell
|962
|1.00
|1.3192
|1.3222
|1.3152
|1924
|2005.11.22 11:05
|s/l
|962
|1.00
|1.3222
|1.3222
|1.3152
|-233.64
|116345.97
|1925
|2005.11.22 14:20
|sell
|963
|1.00
|1.3224
|1.3254
|1.3184
|1926
|2005.11.22 19:50
|t/p
|963
|1.00
|1.3184
|1.3254
|1.3184
|303.40
|116649.37
|1927
|2005.11.22 23:59
|sell
|964
|1.00
|1.3108
|1.3138
|1.3068
|1928
|2005.11.23 02:20
|s/l
|964
|1.00
|1.3138
|1.3138
|1.3068
|-235.04
|116414.33
|1929
|2005.11.23 04:59
|sell
|965
|1.00
|1.3127
|1.3157
|1.3087
|1930
|2005.11.23 08:20
|t/p
|965
|1.00
|1.3087
|1.3157
|1.3087
|305.67
|116720.00
|1931
|2005.11.23 09:20
|sell
|966
|1.00
|1.3095
|1.3125
|1.3055
|1932
|2005.11.23 11:15
|s/l
|966
|1.00
|1.3125
|1.3125
|1.3055
|-228.49
|116491.51
|1933
|2005.11.23 12:10
|sell
|967
|1.00
|1.3137
|1.3167
|1.3097
|1934
|2005.11.24 11:20
|s/l
|967
|1.00
|1.3167
|1.3167
|1.3097
|-248.04
|116243.48
|1935
|2005.11.24 13:10
|buy
|968
|1.00
|1.3135
|1.3105
|1.3175
|1936
|2005.11.25 05:10
|t/p
|968
|1.00
|1.3175
|1.3105
|1.3175
|305.80
|116549.28
|1937
|2005.11.25 10:50
|sell
|969
|1.00
|1.3195
|1.3225
|1.3155
|1938
|2005.11.25 13:15
|t/p
|969
|1.00
|1.3155
|1.3225
|1.3155
|304.07
|116853.35
|1939
|2005.11.25 13:20
|buy
|970
|1.00
|1.3154
|1.3124
|1.3194
|1940
|2005.11.25 18:05
|t/p
|970
|1.00
|1.3194
|1.3124
|1.3194
|303.17
|117156.52
|1941
|2005.11.25 18:59
|sell
|971
|1.00
|1.3200
|1.3230
|1.3160
|1942
|2005.11.28 09:30
|s/l
|971
|1.00
|1.3230
|1.3230
|1.3160
|-233.49
|116923.03
|1943
|2005.11.28 15:15
|buy
|972
|1.00
|1.3201
|1.3171
|1.3241
|1944
|2005.11.28 17:05
|s/l
|972
|1.00
|1.3171
|1.3171
|1.3241
|-228.56
|116694.47
|1945
|2005.11.28 18:10
|buy
|973
|1.00
|1.3115
|1.3085
|1.3155
|1946
|2005.11.28 20:05
|s/l
|973
|1.00
|1.3085
|1.3085
|1.3155
|-229.71
|116464.76
|1947
|2005.11.29 02:20
|sell
|974
|1.00
|1.3062
|1.3092
|1.3022
|1948
|2005.11.29 03:05
|s/l
|974
|1.00
|1.3092
|1.3092
|1.3022
|-229.09
|116235.67
|1949
|2005.11.29 04:10
|sell
|975
|1.00
|1.3098
|1.3128
|1.3058
|1950
|2005.11.29 15:05
|s/l
|975
|1.00
|1.3128
|1.3128
|1.3058
|-228.22
|116007.45
|1951
|2005.11.29 16:15
|sell
|976
|1.00
|1.3164
|1.3194
|1.3124
|1952
|2005.11.29 18:40
|t/p
|976
|1.00
|1.3124
|1.3194
|1.3124
|304.79
|116312.24
|1953
|2005.11.29 19:50
|buy
|977
|1.00
|1.3128
|1.3098
|1.3168
|1954
|2005.11.30 15:45
|t/p
|977
|1.00
|1.3168
|1.3098
|1.3168
|305.80
|116618.04
|1955
|2005.11.30 15:50
|buy
|978
|1.00
|1.3141
|1.3111
|1.3181
|1956
|2005.12.01 15:15
|t/p
|978
|1.00
|1.3181
|1.3111
|1.3181
|309.76
|116927.80
|1957
|2005.12.01 17:50
|sell
|979
|1.00
|1.3221
|1.3251
|1.3181
|1958
|2005.12.01 20:45
|t/p
|979
|1.00
|1.3181
|1.3251
|1.3181
|303.53
|117231.33
|1959
|2005.12.01 23:20
|sell
|980
|1.00
|1.3181
|1.3211
|1.3141
|1960
|2005.12.02 15:45
|s/l
|980
|1.00
|1.3211
|1.3211
|1.3141
|-233.80
|116997.54
|1961
|2005.12.02 16:15
|buy
|981
|1.00
|1.3159
|1.3129
|1.3199
|1962
|2005.12.02 16:35
|t/p
|981
|1.00
|1.3199
|1.3129
|1.3199
|302.37
|117299.91
|1963
|2005.12.02 17:20
|sell
|982
|1.00
|1.3231
|1.3261
|1.3191
|1964
|2005.12.02 17:40
|t/p
|982
|1.00
|1.3191
|1.3261
|1.3191
|303.55
|117603.46
|1965
|2005.12.02 18:15
|sell
|983
|1.00
|1.3206
|1.3236
|1.3166
|1966
|2005.12.02 20:10
|t/p
|983
|1.00
|1.3166
|1.3236
|1.3166
|303.88
|117907.34
|1967
|2005.12.02 20:40
|sell
|984
|1.00
|1.3180
|1.3210
|1.3140
|1968
|2005.12.05 06:20
|s/l
|984
|1.00
|1.3210
|1.3210
|1.3140
|-233.85
|117673.49
|1969
|2005.12.05 07:45
|sell
|985
|1.00
|1.3202
|1.3232
|1.3162
|1970
|2005.12.05 13:40
|t/p
|985
|1.00
|1.3162
|1.3232
|1.3162
|304.04
|117977.53
|1971
|2005.12.05 14:20
|buy
|986
|1.00
|1.3150
|1.3120
|1.3190
|1972
|2005.12.05 14:50
|s/l
|986
|1.00
|1.3120
|1.3120
|1.3190
|-228.71
|117748.82
|1973
|2005.12.05 15:35
|sell
|987
|1.00
|1.3119
|1.3149
|1.3079
|1974
|2005.12.05 18:40
|t/p
|987
|1.00
|1.3079
|1.3149
|1.3079
|305.83
|118054.65
|1975
|2005.12.05 19:15
|sell
|988
|1.00
|1.3086
|1.3116
|1.3046
|1976
|2005.12.05 19:50
|t/p
|988
|1.00
|1.3046
|1.3116
|1.3046
|306.70
|118361.35
|1977
|2005.12.05 20:50
|buy
|989
|1.00
|1.3041
|1.3011
|1.3081
|1978
|2005.12.05 23:15
|t/p
|989
|1.00
|1.3081
|1.3011
|1.3081
|305.77
|118667.12
|1979
|2005.12.06 10:20
|buy
|990
|1.00
|1.3073
|1.3043
|1.3113
|1980
|2005.12.06 16:20
|s/l
|990
|1.00
|1.3043
|1.3043
|1.3113
|-230.13
|118436.99
|1981
|2005.12.06 16:20
|sell
|991
|1.00
|1.3081
|1.3111
|1.3041
|1982
|2005.12.07 09:05
|s/l
|991
|1.00
|1.3111
|1.3111
|1.3041
|-235.57
|118201.43
|1983
|2005.12.07 10:20
|sell
|992
|1.00
|1.3108
|1.3138
|1.3068
|1984
|2005.12.07 11:35
|s/l
|992
|1.00
|1.3138
|1.3138
|1.3068
|-228.31
|117973.12
|1985
|2005.12.07 12:20
|sell
|993
|1.00
|1.3133
|1.3163
|1.3093
|1986
|2005.12.08 10:20
|t/p
|993
|1.00
|1.3093
|1.3163
|1.3093
|285.66
|118258.78
|1987
|2005.12.08 11:35
|sell
|994
|1.00
|1.3079
|1.3109
|1.3039
|1988
|2005.12.08 17:15
|t/p
|994
|1.00
|1.3039
|1.3109
|1.3039
|307.31
|118566.09
|1989
|2005.12.08 20:40
|sell
|995
|1.00
|1.3000
|1.3030
|1.2960
|1990
|2005.12.09 09:40
|s/l
|995
|1.00
|1.3030
|1.3030
|1.2960
|-236.97
|118329.12
|1991
|2005.12.09 10:45
|sell
|996
|1.00
|1.3042
|1.3072
|1.3002
|1992
|2005.12.12 03:50
|t/p
|996
|1.00
|1.3002
|1.3072
|1.3002
|301.06
|118630.19
|1993
|2005.12.12 04:50
|buy
|997
|1.00
|1.2993
|1.2963
|1.3033
|1994
|2005.12.12 10:10
|s/l
|997
|1.00
|1.2963
|1.2963
|1.3033
|-231.46
|118398.73
|1995
|2005.12.12 10:20
|sell
|998
|1.00
|1.3010
|1.3040
|1.2970
|1996
|2005.12.12 10:20
|t/p
|998
|1.00
|1.2970
|1.3040
|1.2970
|308.55
|118707.28
|1997
|2005.12.12 11:20
|sell
|999
|1.00
|1.2961
|1.2991
|1.2921
|1998
|2005.12.12 14:35
|t/p
|999
|1.00
|1.2921
|1.2991
|1.2921
|309.57
|119016.85
|1999
|2005.12.12 14:50
|sell
|1000
|1.00
|1.2970
|1.3000
|1.2930
|2000
|2005.12.12 15:05
|t/p
|1000
|1.00
|1.2930
|1.3000
|1.2930
|309.91
|119326.76
|2001
|2005.12.12 15:15
|sell
|1001
|1.00
|1.2941
|1.2971
|1.2901
|2002
|2005.12.12 15:20
|t/p
|1001
|1.00
|1.2901
|1.2971
|1.2901
|310.10
|119636.86
|2003
|2005.12.12 16:30
|sell
|1002
|1.00
|1.2899
|1.2929
|1.2859
|2004
|2005.12.13 10:40
|s/l
|1002
|1.00
|1.2929
|1.2929
|1.2859
|-238.73
|119398.13
|2005
|2005.12.13 12:10
|sell
|1003
|1.00
|1.2935
|1.2965
|1.2895
|2006
|2005.12.13 16:35
|s/l
|1003
|1.00
|1.2965
|1.2965
|1.2895
|-231.36
|119166.77
|2007
|2005.12.13 17:20
|sell
|1004
|1.00
|1.2953
|1.2983
|1.2913
|2008
|2005.12.13 21:15
|t/p
|1004
|1.00
|1.2913
|1.2983
|1.2913
|310.41
|119477.18
|2009
|2005.12.13 22:20
|sell
|1005
|1.00
|1.2933
|1.2963
|1.2893
|2010
|2005.12.14 03:40
|t/p
|1005
|1.00
|1.2893
|1.2963
|1.2893
|303.61
|119780.80
|2011
|2005.12.14 08:20
|sell
|1006
|1.00
|1.2869
|1.2899
|1.2829
|2012
|2005.12.14 10:50
|t/p
|1006
|1.00
|1.2829
|1.2899
|1.2829
|312.19
|120092.99
|2013
|2005.12.14 12:20
|sell
|1007
|1.00
|1.2839
|1.2869
|1.2799
|2014
|2005.12.14 15:35
|t/p
|1007
|1.00
|1.2799
|1.2869
|1.2799
|312.81
|120405.80
|2015
|2005.12.14 16:20
|buy
|1008
|1.00
|1.2805
|1.2775
|1.2845
|2016
|2005.12.14 18:45
|s/l
|1008
|1.00
|1.2775
|1.2775
|1.2845
|-234.85
|120170.95
|2017
|2005.12.14 19:20
|buy
|1009
|1.00
|1.2784
|1.2754
|1.2824
|2018
|2005.12.14 20:50
|t/p
|1009
|1.00
|1.2824
|1.2754
|1.2824
|311.82
|120482.77
|2019
|2005.12.14 21:15
|sell
|1010
|1.00
|1.2835
|1.2865
|1.2795
|2020
|2005.12.15 16:50
|s/l
|1010
|1.00
|1.2865
|1.2865
|1.2795
|-253.19
|120229.58
|2021
|2005.12.15 18:20
|sell
|1011
|1.00
|1.2902
|1.2932
|1.2862
|2022
|2005.12.16 10:20
|t/p
|1011
|1.00
|1.2862
|1.2932
|1.2862
|304.39
|120533.98
|2023
|2005.12.16 11:15
|buy
|1012
|1.00
|1.2853
|1.2823
|1.2893
|2024
|2005.12.16 13:15
|t/p
|1012
|1.00
|1.2893
|1.2823
|1.2893
|310.15
|120844.13
|2025
|2005.12.16 14:20
|buy
|1013
|1.00
|1.2892
|1.2862
|1.2932
|2026
|2005.12.19 14:35
|t/p
|1013
|1.00
|1.2932
|1.2862
|1.2932
|311.28
|121155.41
|2027
|2005.12.19 15:35
|buy
|1014
|1.00
|1.2933
|1.2903
|1.2973
|2028
|2005.12.20 11:50
|t/p
|1014
|1.00
|1.2973
|1.2903
|1.2973
|310.26
|121465.67
|2029
|2005.12.20 12:15
|sell
|1015
|1.00
|1.2963
|1.2993
|1.2923
|2030
|2005.12.20 15:40
|s/l
|1015
|1.00
|1.2993
|1.2993
|1.2923
|-230.48
|121235.19
|2031
|2005.12.20 16:15
|sell
|1016
|1.00
|1.3024
|1.3054
|1.2984
|2032
|2005.12.20 16:50
|s/l
|1016
|1.00
|1.3054
|1.3054
|1.2984
|-229.78
|121005.41
|2033
|2005.12.20 18:10
|sell
|1017
|1.00
|1.3073
|1.3103
|1.3033
|2034
|2005.12.20 18:59
|s/l
|1017
|1.00
|1.3103
|1.3103
|1.3033
|-228.85
|120776.56
|2035
|2005.12.20 19:15
|sell
|1018
|1.00
|1.3112
|1.3142
|1.3072
|2036
|2005.12.21 01:45
|t/p
|1018
|1.00
|1.3072
|1.3142
|1.3072
|299.27
|121075.83
|2037
|2005.12.21 02:20
|buy
|1019
|1.00
|1.3066
|1.3036
|1.3106
|2038
|2005.12.21 10:20
|s/l
|1019
|1.00
|1.3036
|1.3036
|1.3106
|-230.24
|120845.59
|2039
|2005.12.21 10:35
|sell
|1020
|1.00
|1.3080
|1.3110
|1.3040
|2040
|2005.12.21 15:45
|s/l
|1020
|1.00
|1.3110
|1.3110
|1.3040
|-228.80
|120616.79
|2041
|2005.12.21 17:20
|sell
|1021
|1.00
|1.3165
|1.3195
|1.3125
|2042
|2005.12.22 00:05
|t/p
|1021
|1.00
|1.3125
|1.3195
|1.3125
|284.52
|120901.32
|2043
|2005.12.22 02:50
|sell
|1022
|1.00
|1.3139
|1.3169
|1.3099
|2044
|2005.12.22 15:10
|s/l
|1022
|1.00
|1.3169
|1.3169
|1.3099
|-227.78
|120673.54
|2045
|2005.12.22 15:45
|buy
|1023
|1.00
|1.3143
|1.3113
|1.3183
|2046
|2005.12.22 16:35
|s/l
|1023
|1.00
|1.3113
|1.3113
|1.3183
|-228.84
|120444.70
|2047
|2005.12.22 17:10
|sell
|1024
|1.00
|1.3111
|1.3141
|1.3071
|2048
|2005.12.23 14:20
|s/l
|1024
|1.00
|1.3141
|1.3141
|1.3071
|-235.01
|120209.69
|2049
|2005.12.23 14:20
|sell
|1025
|1.00
|1.3140
|1.3170
|1.3100
|2050
|2005.12.27 21:40
|s/l
|1025
|1.00
|1.3170
|1.3170
|1.3100
|-241.23
|119968.46
|2051
|2005.12.28 01:15
|sell
|1026
|1.00
|1.3177
|1.3207
|1.3137
|2052
|2005.12.28 08:10
|t/p
|1026
|1.00
|1.3137
|1.3207
|1.3137
|304.53
|120272.99
|2053
|2005.12.28 10:30
|sell
|1027
|1.00
|1.3062
|1.3092
|1.3022
|2054
|2005.12.28 11:05
|s/l
|1027
|1.00
|1.3092
|1.3092
|1.3022
|-229.02
|120043.97
|2055
|2005.12.28 12:20
|sell
|1028
|1.00
|1.3091
|1.3121
|1.3051
|2056
|2005.12.28 18:50
|s/l
|1028
|1.00
|1.3121
|1.3121
|1.3051
|-228.31
|119815.66
|2057
|2005.12.28 20:20
|sell
|1029
|1.00
|1.3177
|1.3207
|1.3137
|2058
|2005.12.29 09:10
|t/p
|1029
|1.00
|1.3137
|1.3207
|1.3137
|284.24
|120099.91
|2059
|2005.12.29 10:20
|buy
|1030
|1.00
|1.3131
|1.3101
|1.3171
|2060
|2005.12.29 14:20
|t/p
|1030
|1.00
|1.3171
|1.3101
|1.3171
|303.63
|120403.54
|2061
|2005.12.29 18:40
|sell
|1031
|1.00
|1.3153
|1.3183
|1.3113
|2062
|2005.12.30 05:20
|t/p
|1031
|1.00
|1.3113
|1.3183
|1.3113
|298.52
|120702.06
|2063
|2005.12.30 06:10
|buy
|1032
|1.00
|1.3110
|1.3080
|1.3150
|2064
|2005.12.30 11:20
|t/p
|1032
|1.00
|1.3150
|1.3080
|1.3150
|304.13
|121006.19
|2065
|2005.12.30 12:20
|sell
|1033
|1.00
|1.3156
|1.3186
|1.3116
|2066
|2005.12.30 14:35
|s/l
|1033
|1.00
|1.3186
|1.3186
|1.3116
|-227.50
|120778.69
|2067
|2005.12.30 16:15
|sell
|1034
|1.00
|1.3184
|1.3214
|1.3144
|2068
|2005.12.30 18:40
|t/p
|1034
|1.00
|1.3144
|1.3214
|1.3144
|304.46
|121083.15
|2069
|2005.12.30 20:40
|buy
|1035
|1.00
|1.3153
|1.3123
|1.3193
|2070
|2006.01.02 10:05
|s/l
|1035
|1.00
|1.3123
|1.3123
|1.3193
|-226.55
|120856.60
|2071
|2006.01.02 13:40
|buy
|1036
|1.00
|1.3117
|1.3087
|1.3157
|2072
|2006.01.03 01:50
|t/p
|1036
|1.00
|1.3157
|1.3087
|1.3157
|306.19
|121162.79
|2073
|2006.01.03 02:20
|sell
|1037
|1.00
|1.3158
|1.3188
|1.3118
|2074
|2006.01.03 03:45
|t/p
|1037
|1.00
|1.3118
|1.3188
|1.3118
|305.30
|121468.09
|2075
|2006.01.03 09:50
|sell
|1038
|1.00
|1.3097
|1.3127
|1.3057
|2076
|2006.01.03 12:15
|t/p
|1038
|1.00
|1.3057
|1.3127
|1.3057
|306.35
|121774.44
|2077
|2006.01.03 12:15
|buy
|1039
|1.00
|1.3057
|1.3027
|1.3097
|2078
|2006.01.03 16:35
|s/l
|1039
|1.00
|1.3027
|1.3027
|1.3097
|-230.89
|121543.55
|2079
|2006.01.03 17:10
|sell
|1040
|1.00
|1.2996
|1.3026
|1.2956
|2080
|2006.01.03 17:50
|t/p
|1040
|1.00
|1.2956
|1.3026
|1.2956
|309.14
|121852.69
|2081
|2006.01.03 18:40
|buy
|1041
|1.00
|1.2942
|1.2912
|1.2982
|2082
|2006.01.03 21:20
|s/l
|1041
|1.00
|1.2912
|1.2912
|1.2982
|-232.40
|121620.29
|2083
|2006.01.03 22:20
|sell
|1042
|1.00
|1.2896
|1.2926
|1.2856
|2084
|2006.01.04 04:20
|t/p
|1042
|1.00
|1.2856
|1.2926
|1.2856
|304.58
|121924.88
|2085
|2006.01.04 05:35
|sell
|1043
|1.00
|1.2857
|1.2887
|1.2817
|2086
|2006.01.04 09:00
|s/l
|1043
|1.00
|1.2887
|1.2887
|1.2817
|-232.79
|121692.09
|2087
|2006.01.04 09:50
|sell
|1044
|1.00
|1.2889
|1.2919
|1.2849
|2088
|2006.01.04 11:20
|t/p
|1044
|1.00
|1.2849
|1.2919
|1.2849
|311.41
|122003.50
|2089
|2006.01.04 13:10
|buy
|1045
|1.00
|1.2857
|1.2827
|1.2897
|2090
|2006.01.04 14:35
|s/l
|1045
|1.00
|1.2827
|1.2827
|1.2897
|-233.92
|121769.58
|2091
|2006.01.04 15:20
|buy
|1046
|1.00
|1.2826
|1.2796
|1.2866
|2092
|2006.01.04 15:50
|s/l
|1046
|1.00
|1.2796
|1.2796
|1.2866
|-234.45
|121535.13
|2093
|2006.01.04 16:10
|buy
|1047
|1.00
|1.2800
|1.2770
|1.2840
|2094
|2006.01.04 19:15
|s/l
|1047
|1.00
|1.2770
|1.2770
|1.2840
|-235.02
|121300.11
|2095
|2006.01.04 20:35
|sell
|1048
|1.00
|1.2756
|1.2786
|1.2716
|2096
|2006.01.05 03:10
|s/l
|1048
|1.00
|1.2786
|1.2786
|1.2716
|-254.83
|121045.28
|2097
|2006.01.05 03:45
|buy
|1049
|1.00
|1.2762
|1.2732
|1.2802
|2098
|2006.01.05 09:35
|t/p
|1049
|1.00
|1.2802
|1.2732
|1.2802
|312.40
|121357.68
|2099
|2006.01.05 09:35
|sell
|1050
|1.00
|1.2804
|1.2834
|1.2764
|2100
|2006.01.05 15:50
|t/p
|1050
|1.00
|1.2764
|1.2834
|1.2764
|313.40
|121671.08
|2101
|2006.01.05 16:20
|sell
|1051
|1.00
|1.2782
|1.2812
|1.2742
|2102
|2006.01.06 15:20
|t/p
|1051
|1.00
|1.2742
|1.2812
|1.2742
|307.22
|121978.31
|2103
|2006.01.06 15:35
|sell
|1052
|1.00
|1.2780
|1.2810
|1.2740
|2104
|2006.01.06 15:45
|t/p
|1052
|1.00
|1.2740
|1.2810
|1.2740
|314.59
|122292.90
|2105
|2006.01.06 16:20
|buy
|1053
|1.00
|1.2687
|1.2657
|1.2727
|2106
|2006.01.09 09:05
|t/p
|1053
|1.00
|1.2727
|1.2657
|1.2727
|316.19
|122609.09
|2107
|2006.01.09 10:20
|sell
|1054
|1.00
|1.2746
|1.2776
|1.2706
|2108
|2006.01.09 11:10
|s/l
|1054
|1.00
|1.2776
|1.2776
|1.2706
|-234.76
|122374.33
|2109
|2006.01.09 11:35
|buy
|1055
|1.00
|1.2756
|1.2726
|1.2796
|2110
|2006.01.09 18:40
|t/p
|1055
|1.00
|1.2796
|1.2726
|1.2796
|312.60
|122686.93
|2111
|2006.01.09 19:20
|sell
|1056
|1.00
|1.2796
|1.2826
|1.2756
|2112
|2006.01.09 21:40
|t/p
|1056
|1.00
|1.2756
|1.2826
|1.2756
|313.63
|123000.56
|2113
|2006.01.10 03:20
|sell
|1057
|1.00
|1.2776
|1.2806
|1.2736
|2114
|2006.01.10 09:10
|s/l
|1057
|1.00
|1.2806
|1.2806
|1.2736
|-234.14
|122766.42
|2115
|2006.01.10 09:15
|buy
|1058
|1.00
|1.2785
|1.2755
|1.2825
|2116
|2006.01.10 10:35
|s/l
|1058
|1.00
|1.2755
|1.2755
|1.2825
|-235.25
|122531.17
|2117
|2006.01.10 11:35
|sell
|1059
|1.00
|1.2777
|1.2807
|1.2737
|2118
|2006.01.10 15:35
|s/l
|1059
|1.00
|1.2807
|1.2807
|1.2737
|-234.23
|122296.94
|2119
|2006.01.10 16:45
|sell
|1060
|1.00
|1.2810
|1.2840
|1.2770
|2120
|2006.01.11 10:35
|s/l
|1060
|1.00
|1.2840
|1.2840
|1.2770
|-240.37
|122056.57
|2121
|2006.01.11 11:15
|sell
|1061
|1.00
|1.2838
|1.2868
|1.2798
|2122
|2006.01.11 14:20
|t/p
|1061
|1.00
|1.2798
|1.2868
|1.2798
|312.60
|122369.17
|2123
|2006.01.11 15:35
|sell
|1062
|1.00
|1.2803
|1.2833
|1.2763
|2124
|2006.01.11 18:15
|t/p
|1062
|1.00
|1.2763
|1.2833
|1.2763
|313.57
|122682.74
|2125
|2006.01.11 19:30
|sell
|1063
|1.00
|1.2733
|1.2763
|1.2693
|2126
|2006.01.11 23:45
|s/l
|1063
|1.00
|1.2763
|1.2763
|1.2693
|-235.05
|122447.69
|2127
|2006.01.12 00:15
|sell
|1064
|1.00
|1.2758
|1.2788
|1.2718
|2128
|2006.01.12 15:40
|s/l
|1064
|1.00
|1.2788
|1.2788
|1.2718
|-234.37
|122213.32
|2129
|2006.01.12 17:35
|buy
|1065
|1.00
|1.2854
|1.2824
|1.2894
|2130
|2006.01.13 09:20
|s/l
|1065
|1.00
|1.2824
|1.2824
|1.2894
|-231.76
|121981.56
|2131
|2006.01.13 09:35
|sell
|1066
|1.00
|1.2836
|1.2866
|1.2796
|2132
|2006.01.13 14:50
|s/l
|1066
|1.00
|1.2866
|1.2866
|1.2796
|-233.08
|121748.48
|2133
|2006.01.13 15:20
|sell
|1067
|1.00
|1.2867
|1.2897
|1.2827
|2134
|2006.01.13 15:35
|t/p
|1067
|1.00
|1.2827
|1.2897
|1.2827
|312.16
|122060.64
|2135
|2006.01.13 15:50
|sell
|1068
|1.00
|1.2865
|1.2895
|1.2825
|2136
|2006.01.13 17:40
|t/p
|1068
|1.00
|1.2825
|1.2895
|1.2825
|312.20
|122372.84
|2137
|2006.01.13 18:10
|sell
|1069
|1.00
|1.2839
|1.2869
|1.2799
|2138
|2006.01.13 18:50
|t/p
|1069
|1.00
|1.2799
|1.2869
|1.2799
|312.57
|122685.41
|2139
|2006.01.16 00:40
|buy
|1070
|1.00
|1.2748
|1.2718
|1.2788
|2140
|2006.01.16 15:15
|t/p
|1070
|1.00
|1.2788
|1.2718
|1.2788
|312.64
|122998.05
|2141
|2006.01.16 16:20
|sell
|1071
|1.00
|1.2796
|1.2826
|1.2756
|2142
|2006.01.17 02:40
|s/l
|1071
|1.00
|1.2826
|1.2826
|1.2756
|-240.38
|122757.67
|2143
|2006.01.17 03:20
|sell
|1072
|1.00
|1.2838
|1.2868
|1.2798
|2144
|2006.01.17 07:50
|t/p
|1072
|1.00
|1.2798
|1.2868
|1.2798
|312.62
|123070.29
|2145
|2006.01.17 10:20
|buy
|1073
|1.00
|1.2766
|1.2736
|1.2806
|2146
|2006.01.17 11:45
|t/p
|1073
|1.00
|1.2806
|1.2736
|1.2806
|312.35
|123382.64
|2147
|2006.01.17 12:40
|buy
|1074
|1.00
|1.2791
|1.2761
|1.2831
|2148
|2006.01.17 13:40
|t/p
|1074
|1.00
|1.2831
|1.2761
|1.2831
|311.63
|123694.27
|2149
|2006.01.17 14:35
|buy
|1075
|1.00
|1.2815
|1.2785
|1.2855
|2150
|2006.01.17 17:20
|t/p
|1075
|1.00
|1.2855
|1.2785
|1.2855
|311.11
|124005.38
|2151
|2006.01.17 18:10
|sell
|1076
|1.00
|1.2849
|1.2879
|1.2809
|2152
|2006.01.17 21:45
|t/p
|1076
|1.00
|1.2809
|1.2879
|1.2809
|312.35
|124317.73
|2153
|2006.01.18 03:50
|sell
|1077
|1.00
|1.2816
|1.2846
|1.2776
|2154
|2006.01.18 09:35
|t/p
|1077
|1.00
|1.2776
|1.2846
|1.2776
|313.21
|124630.94
|2155
|2006.01.18 10:35
|sell
|1078
|1.00
|1.2773
|1.2803
|1.2733
|2156
|2006.01.18 15:35
|t/p
|1078
|1.00
|1.2733
|1.2803
|1.2733
|314.17
|124945.11
|2157
|2006.01.18 15:45
|sell
|1079
|1.00
|1.2759
|1.2789
|1.2719
|2158
|2006.01.18 17:05
|s/l
|1079
|1.00
|1.2789
|1.2789
|1.2719
|-234.30
|124710.81
|2159
|2006.01.18 18:20
|sell
|1080
|1.00
|1.2804
|1.2834
|1.2764
|2160
|2006.01.18 19:15
|s/l
|1080
|1.00
|1.2834
|1.2834
|1.2764
|-233.63
|124477.18
|2161
|2006.01.18 20:20
|buy
|1081
|1.00
|1.2826
|1.2796
|1.2866
|2162
|2006.01.18 23:40
|s/l
|1081
|1.00
|1.2796
|1.2796
|1.2866
|-234.58
|124242.60
|2163
|2006.01.19 03:20
|sell
|1082
|1.00
|1.2821
|1.2851
|1.2781
|2164
|2006.01.19 10:20
|s/l
|1082
|1.00
|1.2851
|1.2851
|1.2781
|-233.43
|124009.17
|2165
|2006.01.19 10:20
|sell
|1083
|1.00
|1.2849
|1.2879
|1.2809
|2166
|2006.01.19 15:15
|s/l
|1083
|1.00
|1.2879
|1.2879
|1.2809
|-232.94
|123776.23
|2167
|2006.01.19 17:15
|sell
|1084
|1.00
|1.2871
|1.2901
|1.2831
|2168
|2006.01.19 17:35
|t/p
|1084
|1.00
|1.2831
|1.2901
|1.2831
|312.26
|124088.49
|2169
|2006.01.19 18:20
|buy
|1085
|1.00
|1.2814
|1.2784
|1.2854
|2170
|2006.01.19 20:35
|t/p
|1085
|1.00
|1.2854
|1.2784
|1.2854
|311.16
|124399.65
|2171
|2006.01.19 22:15
|sell
|1086
|1.00
|1.2852
|1.2882
|1.2812
|2172
|2006.01.20 10:35
|s/l
|1086
|1.00
|1.2882
|1.2882
|1.2812
|-239.53
|124160.13
|2173
|2006.01.20 11:20
|sell
|1087
|1.00
|1.2862
|1.2892
|1.2822
|2174
|2006.01.20 15:45
|t/p
|1087
|1.00
|1.2822
|1.2892
|1.2822
|312.14
|124472.27
|2175
|2006.01.20 16:20
|sell
|1088
|1.00
|1.2825
|1.2855
|1.2785
|2176
|2006.01.20 17:35
|s/l
|1088
|1.00
|1.2855
|1.2855
|1.2785
|-233.32
|124238.95
|2177
|2006.01.20 18:15
|sell
|1089
|1.00
|1.2838
|1.2868
|1.2798
|2178
|2006.01.20 20:20
|t/p
|1089
|1.00
|1.2798
|1.2868
|1.2798
|312.58
|124551.53
|2179
|2006.01.23 03:15
|buy
|1090
|1.00
|1.2668
|1.2638
|1.2708
|2180
|2006.01.23 05:45
|s/l
|1090
|1.00
|1.2638
|1.2638
|1.2708
|-237.49
|124314.04
|2181
|2006.01.23 08:10
|sell
|1091
|1.00
|1.2662
|1.2692
|1.2622
|2182
|2006.01.23 11:45
|t/p
|1091
|1.00
|1.2622
|1.2692
|1.2622
|316.91
|124630.95
|2183
|2006.01.23 14:15
|buy
|1092
|1.00
|1.2606
|1.2576
|1.2646
|2184
|2006.01.23 19:40
|s/l
|1092
|1.00
|1.2576
|1.2576
|1.2646
|-238.62
|124392.33
|2185
|2006.01.23 20:50
|buy
|1093
|1.00
|1.2585
|1.2555
|1.2625
|2186
|2006.01.24 11:20
|t/p
|1093
|1.00
|1.2625
|1.2555
|1.2625
|319.02
|124711.35
|2187
|2006.01.24 11:35
|buy
|1094
|1.00
|1.2615
|1.2585
|1.2655
|2188
|2006.01.24 19:10
|s/l
|1094
|1.00
|1.2585
|1.2585
|1.2655
|-238.44
|124472.91
|2189
|2006.01.24 21:10
|buy
|1095
|1.00
|1.2591
|1.2561
|1.2631
|2190
|2006.01.25 02:15
|t/p
|1095
|1.00
|1.2631
|1.2561
|1.2631
|318.69
|124791.60
|2191
|2006.01.25 02:35
|buy
|1096
|1.00
|1.2621
|1.2591
|1.2661
|2192
|2006.01.25 11:20
|s/l
|1096
|1.00
|1.2591
|1.2591
|1.2661
|-238.32
|124553.28
|2193
|2006.01.25 13:50
|sell
|1097
|1.00
|1.2606
|1.2636
|1.2566
|2194
|2006.01.25 17:50
|s/l
|1097
|1.00
|1.2636
|1.2636
|1.2566
|-237.31
|124315.97
|2195
|2006.01.25 17:50
|sell
|1098
|1.00
|1.2639
|1.2669
|1.2599
|2196
|2006.01.26 15:50
|s/l
|1098
|1.00
|1.2669
|1.2669
|1.2599
|-256.95
|124059.02
|2197
|2006.01.26 15:50
|sell
|1099
|1.00
|1.2671
|1.2701
|1.2631
|2198
|2006.01.26 20:15
|s/l
|1099
|1.00
|1.2701
|1.2701
|1.2631
|-236.04
|123822.98
|2199
|2006.01.26 21:35
|buy
|1100
|1.00
|1.2691
|1.2661
|1.2731
|2200
|2006.01.27 12:35
|t/p
|1100
|1.00
|1.2731
|1.2661
|1.2731
|316.02
|124139.00
|2201
|2006.01.27 15:30
|buy
|1101
|1.00
|1.2739
|1.2709
|1.2779
|2202
|2006.01.27 15:35
|s/l
|1101
|1.00
|1.2709
|1.2709
|1.2779
|-236.28
|123902.72
|2203
|2006.01.27 16:10
|buy
|1102
|1.00
|1.2695
|1.2665
|1.2735
|2204
|2006.01.27 17:05
|t/p
|1102
|1.00
|1.2735
|1.2665
|1.2735
|313.95
|124216.67
|2205
|2006.01.27 18:35
|buy
|1103
|1.00
|1.2780
|1.2750
|1.2820
|2206
|2006.01.27 20:15
|t/p
|1103
|1.00
|1.2820
|1.2750
|1.2820
|311.77
|124528.44
|2207
|2006.01.27 21:20
|sell
|1104
|1.00
|1.2844
|1.2874
|1.2804
|2208
|2006.01.30 14:15
|s/l
|1104
|1.00
|1.2874
|1.2874
|1.2804
|-239.69
|124288.76
|2209
|2006.01.30 15:35
|buy
|1105
|1.00
|1.2865
|1.2835
|1.2905
|2210
|2006.01.31 09:40
|s/l
|1105
|1.00
|1.2835
|1.2835
|1.2905
|-231.55
|124057.21
|2211
|2006.01.31 12:45
|buy
|1106
|1.00
|1.2836
|1.2806
|1.2876
|2212
|2006.01.31 18:20
|s/l
|1106
|1.00
|1.2806
|1.2806
|1.2876
|-234.28
|123822.93
|2213
|2006.01.31 18:20
|buy
|1107
|1.00
|1.2808
|1.2778
|1.2848
|2214
|2006.01.31 19:15
|s/l
|1107
|1.00
|1.2778
|1.2778
|1.2848
|-235.20
|123587.73
|2215
|2006.01.31 20:20
|buy
|1108
|1.00
|1.2754
|1.2724
|1.2794
|2216
|2006.01.31 21:05
|t/p
|1108
|1.00
|1.2794
|1.2724
|1.2794
|312.23
|123899.96
|2217
|2006.01.31 21:20
|buy
|1109
|1.00
|1.2760
|1.2730
|1.2800
|2218
|2006.01.31 21:20
|t/p
|1109
|1.00
|1.2800
|1.2730
|1.2800
|312.45
|124212.41
|2219
|2006.01.31 22:20
|sell
|1110
|1.00
|1.2788
|1.2818
|1.2748
|2220
|2006.02.01 11:15
|s/l
|1110
|1.00
|1.2818
|1.2818
|1.2748
|-240.80
|123971.61
|2221
|2006.02.01 14:50
|sell
|1111
|1.00
|1.2840
|1.2870
|1.2800
|2222
|2006.02.01 15:35
|s/l
|1111
|1.00
|1.2870
|1.2870
|1.2800
|-233.05
|123738.56
|2223
|2006.02.01 16:20
|buy
|1112
|1.00
|1.2855
|1.2825
|1.2895
|2224
|2006.02.01 17:05
|s/l
|1112
|1.00
|1.2825
|1.2825
|1.2895
|-233.97
|123504.59
|2225
|2006.02.01 17:15
|sell
|1113
|1.00
|1.2852
|1.2882
|1.2812
|2226
|2006.02.01 21:10
|s/l
|1113
|1.00
|1.2882
|1.2882
|1.2812
|-232.65
|123271.94
|2227
|2006.02.01 23:45
|buy
|1114
|1.00
|1.2890
|1.2860
|1.2930
|2228
|2006.02.02 17:10
|s/l
|1114
|1.00
|1.2860
|1.2860
|1.2930
|-226.89
|123045.05
|2229
|2006.02.02 17:15
|sell
|1115
|1.00
|1.2902
|1.2932
|1.2862
|2230
|2006.02.02 17:20
|t/p
|1115
|1.00
|1.2862
|1.2932
|1.2862
|311.17
|123356.22
|2231
|2006.02.02 21:20
|sell
|1116
|1.00
|1.2855
|1.2885
|1.2815
|2232
|2006.02.03 09:40
|s/l
|1116
|1.00
|1.2885
|1.2885
|1.2815
|-239.47
|123116.76
|2233
|2006.02.03 10:20
|sell
|1117
|1.00
|1.2880
|1.2910
|1.2840
|2234
|2006.02.03 15:35
|s/l
|1117
|1.00
|1.2910
|1.2910
|1.2840
|-231.30
|122885.46
|2235
|2006.02.03 15:45
|buy
|1118
|1.00
|1.2850
|1.2820
|1.2890
|2236
|2006.02.03 15:59
|t/p
|1118
|1.00
|1.2890
|1.2820
|1.2890
|308.73
|123194.19
|2237
|2006.02.03 17:20
|sell
|1119
|1.00
|1.2979
|1.3009
|1.2939
|2238
|2006.02.03 18:45
|t/p
|1119
|1.00
|1.2939
|1.3009
|1.2939
|309.14
|123503.33
|2239
|2006.02.03 21:20
|sell
|1120
|1.00
|1.2960
|1.2990
|1.2920
|2240
|2006.02.06 02:10
|t/p
|1120
|1.00
|1.2920
|1.2990
|1.2920
|302.90
|123806.23
|2241
|2006.02.06 09:15
|buy
|1121
|1.00
|1.2930
|1.2900
|1.2970
|2242
|2006.02.06 09:35
|t/p
|1121
|1.00
|1.2970
|1.2900
|1.2970
|308.40
|124114.63
|2243
|2006.02.06 10:45
|sell
|1122
|1.00
|1.2970
|1.3000
|1.2930
|2244
|2006.02.06 15:20
|s/l
|1122
|1.00
|1.3000
|1.3000
|1.2930
|-230.68
|123883.95
|2245
|2006.02.06 16:20
|sell
|1123
|1.00
|1.2999
|1.3029
|1.2959
|2246
|2006.02.06 19:05
|s/l
|1123
|1.00
|1.3029
|1.3029
|1.2959
|-230.13
|123653.82
|2247
|2006.02.07 01:50
|buy
|1124
|1.00
|1.3002
|1.2972
|1.3042
|2248
|2006.02.07 11:40
|s/l
|1124
|1.00
|1.2972
|1.2972
|1.3042
|-231.41
|123422.41
|2249
|2006.02.07 12:40
|sell
|1125
|1.00
|1.2974
|1.3004
|1.2934
|2250
|2006.02.07 17:05
|s/l
|1125
|1.00
|1.3004
|1.3004
|1.2934
|-230.66
|123191.75
|2251
|2006.02.07 17:20
|buy
|1126
|1.00
|1.2987
|1.2957
|1.3027
|2252
|2006.02.08 00:20
|s/l
|1126
|1.00
|1.2957
|1.2957
|1.3027
|-229.47
|122962.28
|2253
|2006.02.08 02:10
|buy
|1127
|1.00
|1.2956
|1.2926
|1.2996
|2254
|2006.02.08 14:20
|t/p
|1127
|1.00
|1.2996
|1.2926
|1.2996
|307.77
|123270.05
|2255
|2006.02.08 16:10
|sell
|1128
|1.00
|1.2990
|1.3020
|1.2950
|2256
|2006.02.08 18:20
|s/l
|1128
|1.00
|1.3020
|1.3020
|1.2950
|-230.18
|123039.87
|2257
|2006.02.08 19:50
|sell
|1129
|1.00
|1.3031
|1.3061
|1.2991
|2258
|2006.02.08 23:45
|t/p
|1129
|1.00
|1.2991
|1.3061
|1.2991
|307.91
|123347.78
|2259
|2006.02.09 02:40
|sell
|1130
|1.00
|1.2990
|1.3020
|1.2950
|2260
|2006.02.09 03:15
|t/p
|1130
|1.00
|1.2950
|1.3020
|1.2950
|308.95
|123656.73
|2261
|2006.02.09 03:15
|buy
|1131
|1.00
|1.2947
|1.2917
|1.2987
|2262
|2006.02.09 04:35
|t/p
|1131
|1.00
|1.2987
|1.2917
|1.2987
|307.93
|123964.66
|2263
|2006.02.09 08:20
|sell
|1132
|1.00
|1.2977
|1.3007
|1.2937
|2264
|2006.02.09 16:45
|s/l
|1132
|1.00
|1.3007
|1.3007
|1.2937
|-230.52
|123734.14
|2265
|2006.02.09 17:20
|buy
|1133
|1.00
|1.3004
|1.2974
|1.3044
|2266
|2006.02.10 02:10
|s/l
|1133
|1.00
|1.2974
|1.2974
|1.3044
|-229.15
|123504.99
|2267
|2006.02.10 02:10
|buy
|1134
|1.00
|1.2971
|1.2941
|1.3011
|2268
|2006.02.10 02:40
|t/p
|1134
|1.00
|1.3011
|1.2941
|1.3011
|307.36
|123812.35
|2269
|2006.02.10 05:15
|buy
|1135
|1.00
|1.2989
|1.2959
|1.3029
|2270
|2006.02.10 07:40
|s/l
|1135
|1.00
|1.2959
|1.2959
|1.3029
|-231.50
|123580.85
|2271
|2006.02.10 08:20
|buy
|1136
|1.00
|1.2979
|1.2949
|1.3019
|2272
|2006.02.10 15:35
|s/l
|1136
|1.00
|1.2949
|1.2949
|1.3019
|-232.05
|123348.80
|2273
|2006.02.10 15:45
|sell
|1137
|1.00
|1.2998
|1.3028
|1.2958
|2274
|2006.02.10 15:59
|t/p
|1137
|1.00
|1.2958
|1.3028
|1.2958
|309.29
|123658.09
|2275
|2006.02.10 17:15
|buy
|1138
|1.00
|1.2931
|1.2901
|1.2971
|2276
|2006.02.10 17:20
|t/p
|1138
|1.00
|1.2971
|1.2901
|1.2971
|307.84
|123965.93
|2277
|2006.02.10 18:20
|buy
|1139
|1.00
|1.3052
|1.3022
|1.3092
|2278
|2006.02.13 11:50
|t/p
|1139
|1.00
|1.3092
|1.3022
|1.3092
|307.69
|124273.62
|2279
|2006.02.13 13:15
|sell
|1140
|1.00
|1.3090
|1.3120
|1.3050
|2280
|2006.02.14 15:35
|s/l
|1140
|1.00
|1.3120
|1.3120
|1.3050
|-235.34
|124038.29
|2281
|2006.02.14 16:35
|buy
|1141
|1.00
|1.3103
|1.3073
|1.3143
|2282
|2006.02.14 18:40
|s/l
|1141
|1.00
|1.3073
|1.3073
|1.3143
|-229.48
|123808.81
|2283
|2006.02.14 19:20
|sell
|1142
|1.00
|1.3092
|1.3122
|1.3052
|2284
|2006.02.15 16:20
|t/p
|1142
|1.00
|1.3052
|1.3122
|1.3052
|300.02
|124108.83
|2285
|2006.02.15 16:35
|sell
|1143
|1.00
|1.3066
|1.3096
|1.3026
|2286
|2006.02.15 17:35
|s/l
|1143
|1.00
|1.3096
|1.3096
|1.3026
|-228.78
|123880.05
|2287
|2006.02.15 18:10
|buy
|1144
|1.00
|1.3084
|1.3054
|1.3124
|2288
|2006.02.16 12:20
|t/p
|1144
|1.00
|1.3124
|1.3054
|1.3124
|311.24
|124191.29
|2289
|2006.02.16 14:45
|sell
|1145
|1.00
|1.3137
|1.3167
|1.3097
|2290
|2006.02.16 23:45
|t/p
|1145
|1.00
|1.3097
|1.3167
|1.3097
|305.43
|124496.72
|2291
|2006.02.17 02:40
|buy
|1146
|1.00
|1.3096
|1.3066
|1.3136
|2292
|2006.02.17 04:50
|t/p
|1146
|1.00
|1.3136
|1.3066
|1.3136
|304.51
|124801.23
|2293
|2006.02.17 09:45
|buy
|1147
|1.00
|1.3130
|1.3100
|1.3170
|2294
|2006.02.17 14:20
|t/p
|1147
|1.00
|1.3170
|1.3100
|1.3170
|303.66
|125104.89
|2295
|2006.02.17 15:20
|sell
|1148
|1.00
|1.3173
|1.3203
|1.3133
|2296
|2006.02.17 17:10
|t/p
|1148
|1.00
|1.3133
|1.3203
|1.3133
|304.92
|125409.81
|2297
|2006.02.17 18:35
|sell
|1149
|1.00
|1.3134
|1.3164
|1.3094
|2298
|2006.02.20 01:35
|t/p
|1149
|1.00
|1.3094
|1.3164
|1.3094
|298.78
|125708.60
|2299
|2006.02.20 02:15
|sell
|1150
|1.00
|1.3089
|1.3119
|1.3049
|2300
|2006.02.22 12:20
|s/l
|1150
|1.00
|1.3119
|1.3119
|1.3049
|-242.17
|125466.43
|2301
|2006.02.22 13:20
|sell
|1151
|1.00
|1.3119
|1.3149
|1.3079
|2302
|2006.02.22 15:40
|s/l
|1151
|1.00
|1.3149
|1.3149
|1.3079
|-228.14
|125238.29
|2303
|2006.02.22 16:20
|sell
|1152
|1.00
|1.3141
|1.3171
|1.3101
|2304
|2006.02.22 19:10
|t/p
|1152
|1.00
|1.3101
|1.3171
|1.3101
|305.32
|125543.61
|2305
|2006.02.22 19:15
|sell
|1153
|1.00
|1.3118
|1.3148
|1.3078
|2306
|2006.02.23 11:10
|t/p
|1153
|1.00
|1.3078
|1.3148
|1.3078
|285.78
|125829.39
|2307
|2006.02.23 11:15
|sell
|1154
|1.00
|1.3112
|1.3142
|1.3072
|2308
|2006.02.23 11:35
|t/p
|1154
|1.00
|1.3072
|1.3142
|1.3072
|306.21
|126135.60
|2309
|2006.02.23 12:20
|sell
|1155
|1.00
|1.3068
|1.3098
|1.3028
|2310
|2006.02.23 13:50
|t/p
|1155
|1.00
|1.3028
|1.3098
|1.3028
|307.05
|126442.65
|2311
|2006.02.23 13:59
|sell
|1156
|1.00
|1.3040
|1.3070
|1.3000
|2312
|2006.02.23 16:40
|s/l
|1156
|1.00
|1.3070
|1.3070
|1.3000
|-229.06
|126213.59
|2313
|2006.02.23 18:15
|sell
|1157
|1.00
|1.3090
|1.3120
|1.3050
|2314
|2006.02.24 10:10
|s/l
|1157
|1.00
|1.3120
|1.3120
|1.3050
|-235.41
|125978.19
|2315
|2006.02.24 11:35
|buy
|1158
|1.00
|1.3101
|1.3071
|1.3141
|2316
|2006.02.24 17:20
|t/p
|1158
|1.00
|1.3141
|1.3071
|1.3141
|304.25
|126282.44
|2317
|2006.02.24 18:20
|sell
|1159
|1.00
|1.3174
|1.3204
|1.3134
|2318
|2006.02.27 01:15
|s/l
|1159
|1.00
|1.3204
|1.3204
|1.3134
|-233.52
|126048.92
|2319
|2006.02.27 02:20
|sell
|1160
|1.00
|1.3217
|1.3247
|1.3177
|2320
|2006.02.27 06:40
|t/p
|1160
|1.00
|1.3177
|1.3247
|1.3177
|303.67
|126352.59
|2321
|2006.02.27 09:40
|buy
|1161
|1.00
|1.3191
|1.3161
|1.3231
|2322
|2006.02.28 00:20
|t/p
|1161
|1.00
|1.3231
|1.3161
|1.3231
|304.48
|126657.07
|2323
|2006.02.28 03:20
|sell
|1162
|1.00
|1.3236
|1.3266
|1.3196
|2324
|2006.02.28 10:35
|t/p
|1162
|1.00
|1.3196
|1.3266
|1.3196
|303.22
|126960.29
|2325
|2006.02.28 11:10
|sell
|1163
|1.00
|1.3197
|1.3227
|1.3157
|2326
|2006.02.28 17:15
|t/p
|1163
|1.00
|1.3157
|1.3227
|1.3157
|305.13
|127265.42
|2327
|2006.02.28 18:20
|buy
|1164
|1.00
|1.3109
|1.3079
|1.3149
|2328
|2006.03.01 10:10
|s/l
|1164
|1.00
|1.3079
|1.3079
|1.3149
|-227.20
|127038.22
|2329
|2006.03.01 10:20
|buy
|1165
|1.00
|1.3075
|1.3045
|1.3115
|2330
|2006.03.01 15:45
|s/l
|1165
|1.00
|1.3045
|1.3045
|1.3115
|-230.01
|126808.21
|2331
|2006.03.01 16:20
|buy
|1166
|1.00
|1.3041
|1.3011
|1.3081
|2332
|2006.03.01 17:05
|t/p
|1166
|1.00
|1.3081
|1.3011
|1.3081
|305.41
|127113.62
|2333
|2006.03.01 17:15
|buy
|1167
|1.00
|1.3067
|1.3037
|1.3107
|2334
|2006.03.01 17:50
|t/p
|1167
|1.00
|1.3107
|1.3037
|1.3107
|304.87
|127418.49
|2335
|2006.03.01 19:15
|sell
|1168
|1.00
|1.3171
|1.3201
|1.3131
|2336
|2006.03.01 21:40
|t/p
|1168
|1.00
|1.3131
|1.3201
|1.3131
|304.77
|127723.26
|2337
|2006.03.01 23:50
|sell
|1169
|1.00
|1.3134
|1.3164
|1.3094
|2338
|2006.03.02 15:35
|t/p
|1169
|1.00
|1.3094
|1.3164
|1.3094
|285.57
|128008.84
|2339
|2006.03.02 15:50
|sell
|1170
|1.00
|1.3122
|1.3152
|1.3082
|2340
|2006.03.02 17:05
|t/p
|1170
|1.00
|1.3082
|1.3152
|1.3082
|306.16
|128315.00
|2341
|2006.03.03 08:20
|buy
|1171
|1.00
|1.3000
|1.2970
|1.3040
|2342
|2006.03.03 16:10
|s/l
|1171
|1.00
|1.2970
|1.2970
|1.3040
|-231.43
|128083.57
|2343
|2006.03.03 19:45
|buy
|1172
|1.00
|1.2987
|1.2957
|1.3027
|2344
|2006.03.06 01:10
|s/l
|1172
|1.00
|1.2957
|1.2957
|1.3027
|-229.50
|127854.07
|2345
|2006.03.06 02:20
|sell
|1173
|1.00
|1.2924
|1.2954
|1.2884
|2346
|2006.03.06 11:05
|s/l
|1173
|1.00
|1.2954
|1.2954
|1.2884
|-231.57
|127622.50
|2347
|2006.03.06 11:45
|buy
|1174
|1.00
|1.2943
|1.2913
|1.2983
|2348
|2006.03.06 14:40
|t/p
|1174
|1.00
|1.2983
|1.2913
|1.2983
|307.89
|127930.39
|2349
|2006.03.06 16:20
|buy
|1175
|1.00
|1.2980
|1.2950
|1.3020
|2350
|2006.03.07 06:45
|t/p
|1175
|1.00
|1.3020
|1.2950
|1.3020
|308.61
|128239.00
|2351
|2006.03.07 07:10
|sell
|1176
|1.00
|1.3051
|1.3081
|1.3011
|2352
|2006.03.07 11:45
|s/l
|1176
|1.00
|1.3081
|1.3081
|1.3011
|-229.30
|128009.70
|2353
|2006.03.07 16:40
|buy
|1177
|1.00
|1.3115
|1.3085
|1.3155
|2354
|2006.03.08 11:40
|s/l
|1177
|1.00
|1.3085
|1.3085
|1.3155
|-227.08
|127782.62
|2355
|2006.03.08 12:15
|sell
|1178
|1.00
|1.3098
|1.3128
|1.3058
|2356
|2006.03.09 15:40
|s/l
|1178
|1.00
|1.3128
|1.3128
|1.3058
|-248.67
|127533.95
|2357
|2006.03.09 16:20
|sell
|1179
|1.00
|1.3124
|1.3154
|1.3084
|2358
|2006.03.09 20:20
|s/l
|1179
|1.00
|1.3154
|1.3154
|1.3084
|-228.07
|127305.88
|2359
|2006.03.09 23:59
|sell
|1180
|1.00
|1.3139
|1.3169
|1.3099
|2360
|2006.03.10 15:35
|s/l
|1180
|1.00
|1.3169
|1.3169
|1.3099
|-234.15
|127071.73
|2361
|2006.03.10 17:20
|sell
|1181
|1.00
|1.3219
|1.3249
|1.3179
|2362
|2006.03.10 21:15
|t/p
|1181
|1.00
|1.3179
|1.3249
|1.3179
|303.76
|127375.49
|2363
|2006.03.13 03:35
|sell
|1182
|1.00
|1.3159
|1.3189
|1.3119
|2364
|2006.03.13 21:05
|t/p
|1182
|1.00
|1.3119
|1.3189
|1.3119
|304.93
|127680.42
|2365
|2006.03.13 21:15
|sell
|1183
|1.00
|1.3141
|1.3171
|1.3101
|2366
|2006.03.14 02:50
|t/p
|1183
|1.00
|1.3101
|1.3171
|1.3101
|298.83
|127979.26
|2367
|2006.03.14 06:20
|sell
|1184
|1.00
|1.3112
|1.3142
|1.3072
|2368
|2006.03.14 16:45
|t/p
|1184
|1.00
|1.3072
|1.3142
|1.3072
|306.06
|128285.32
|2369
|2006.03.14 20:35
|sell
|1185
|1.00
|1.3018
|1.3048
|1.2978
|2370
|2006.03.15 16:15
|t/p
|1185
|1.00
|1.2978
|1.3048
|1.2978
|301.54
|128586.86
|2371
|2006.03.15 17:35
|sell
|1186
|1.00
|1.3009
|1.3039
|1.2969
|2372
|2006.03.15 21:10
|t/p
|1186
|1.00
|1.2969
|1.3039
|1.2969
|308.48
|128895.34
|2373
|2006.03.15 22:50
|buy
|1187
|1.00
|1.2951
|1.2921
|1.2991
|2374
|2006.03.16 09:15
|t/p
|1187
|1.00
|1.2991
|1.2921
|1.2991
|314.31
|129209.65
|2375
|2006.03.16 09:35
|buy
|1188
|1.00
|1.2977
|1.2947
|1.3017
|2376
|2006.03.16 12:20
|s/l
|1188
|1.00
|1.2947
|1.2947
|1.3017
|-231.76
|128977.89
|2377
|2006.03.16 14:35
|buy
|1189
|1.00
|1.2957
|1.2927
|1.2997
|2378
|2006.03.16 15:50
|s/l
|1189
|1.00
|1.2927
|1.2927
|1.2997
|-232.28
|128745.61
|2379
|2006.03.16 16:20
|sell
|1190
|1.00
|1.2939
|1.2969
|1.2899
|2380
|2006.03.16 19:10
|t/p
|1190
|1.00
|1.2899
|1.2969
|1.2899
|310.29
|129055.90
|2381
|2006.03.16 20:20
|buy
|1191
|1.00
|1.2885
|1.2855
|1.2925
|2382
|2006.03.17 09:50
|t/p
|1191
|1.00
|1.2925
|1.2855
|1.2925
|311.67
|129367.57
|2383
|2006.03.17 11:40
|sell
|1192
|1.00
|1.2916
|1.2946
|1.2876
|2384
|2006.03.17 16:50
|s/l
|1192
|1.00
|1.2946
|1.2946
|1.2876
|-231.72
|129135.85
|2385
|2006.03.17 17:15
|sell
|1193
|1.00
|1.2944
|1.2974
|1.2904
|2386
|2006.03.17 18:05
|t/p
|1193
|1.00
|1.2904
|1.2974
|1.2904
|310.18
|129446.03
|2387
|2006.03.17 18:15
|sell
|1194
|1.00
|1.2926
|1.2956
|1.2886
|2388
|2006.03.17 19:20
|t/p
|1194
|1.00
|1.2886
|1.2956
|1.2886
|310.63
|129756.66
|2389
|2006.03.17 19:35
|sell
|1195
|1.00
|1.2901
|1.2931
|1.2861
|2390
|2006.03.20 07:20
|s/l
|1195
|1.00
|1.2931
|1.2931
|1.2861
|-238.68
|129517.99
|2391
|2006.03.20 09:10
|sell
|1196
|1.00
|1.2937
|1.2967
|1.2897
|2392
|2006.03.20 11:15
|t/p
|1196
|1.00
|1.2897
|1.2967
|1.2897
|310.18
|129828.17
|2393
|2006.03.20 12:10
|sell
|1197
|1.00
|1.2908
|1.2938
|1.2868
|2394
|2006.03.21 02:10
|s/l
|1197
|1.00
|1.2938
|1.2938
|1.2868
|-238.47
|129589.70
|2395
|2006.03.21 05:20
|sell
|1198
|1.00
|1.2952
|1.2982
|1.2912
|2396
|2006.03.21 15:40
|s/l
|1198
|1.00
|1.2982
|1.2982
|1.2912
|-231.04
|129358.66
|2397
|2006.03.21 15:50
|buy
|1199
|1.00
|1.2936
|1.2906
|1.2976
|2398
|2006.03.21 16:05
|t/p
|1199
|1.00
|1.2976
|1.2906
|1.2976
|307.98
|129666.64
|2399
|2006.03.21 18:20
|sell
|1200
|1.00
|1.3024
|1.3054
|1.2984
|2400
|2006.03.22 19:15
|s/l
|1200
|1.00
|1.3054
|1.3054
|1.2984
|-236.53
|129430.12
|2401
|2006.03.22 22:40
|sell
|1201
|1.00
|1.3053
|1.3083
|1.3013
|2402
|2006.03.23 06:20
|s/l
|1201
|1.00
|1.3083
|1.3083
|1.3013
|-249.55
|129180.57
|2403
|2006.03.23 06:50
|buy
|1202
|1.00
|1.3071
|1.3041
|1.3111
|2404
|2006.03.23 17:15
|t/p
|1202
|1.00
|1.3111
|1.3041
|1.3111
|303.52
|129484.09
|2405
|2006.03.23 18:20
|buy
|1203
|1.00
|1.3162
|1.3132
|1.3202
|2406
|2006.03.24 17:05
|s/l
|1203
|1.00
|1.3132
|1.3132
|1.3202
|-226.33
|129257.76
|2407
|2006.03.24 19:40
|sell
|1204
|1.00
|1.3098
|1.3128
|1.3058
|2408
|2006.03.28 11:10
|t/p
|1204
|1.00
|1.3058
|1.3128
|1.3058
|293.21
|129550.97
|2409
|2006.03.28 12:50
|buy
|1205
|1.00
|1.3031
|1.3001
|1.3071
|2410
|2006.03.28 15:05
|s/l
|1205
|1.00
|1.3001
|1.3001
|1.3071
|-230.88
|129320.09
|2411
|2006.03.28 15:15
|sell
|1206
|1.00
|1.3008
|1.3038
|1.2968
|2412
|2006.03.28 22:20
|s/l
|1206
|1.00
|1.3038
|1.3038
|1.2968
|-229.29
|129090.80
|2413
|2006.03.29 03:15
|buy
|1207
|1.00
|1.3090
|1.3060
|1.3130
|2414
|2006.03.30 04:50
|s/l
|1207
|1.00
|1.3060
|1.3060
|1.3130
|-223.14
|128867.66
|2415
|2006.03.30 05:50
|buy
|1208
|1.00
|1.3057
|1.3027
|1.3097
|2416
|2006.03.30 14:35
|s/l
|1208
|1.00
|1.3027
|1.3027
|1.3097
|-230.47
|128637.19
|2417
|2006.03.30 15:20
|buy
|1209
|1.00
|1.3012
|1.2982
|1.3052
|2418
|2006.03.30 16:50
|t/p
|1209
|1.00
|1.3052
|1.2982
|1.3052
|306.16
|128943.35
|2419
|2006.03.30 17:15
|sell
|1210
|1.00
|1.3062
|1.3092
|1.3022
|2420
|2006.03.30 17:35
|t/p
|1210
|1.00
|1.3022
|1.3092
|1.3022
|308.57
|129251.92
|2421
|2006.03.30 18:15
|sell
|1211
|1.00
|1.2986
|1.3016
|1.2946
|2422
|2006.03.31 10:50
|s/l
|1211
|1.00
|1.3016
|1.3016
|1.2946
|-237.11
|129014.82
|2423
|2006.03.31 12:20
|buy
|1212
|1.00
|1.3038
|1.3008
|1.3078
|2424
|2006.03.31 16:50
|t/p
|1212
|1.00
|1.3078
|1.3008
|1.3078
|305.81
|129320.63
|2425
|2006.03.31 16:50
|sell
|1213
|1.00
|1.3080
|1.3110
|1.3040
|2426
|2006.03.31 17:05
|t/p
|1213
|1.00
|1.3040
|1.3110
|1.3040
|306.85
|129627.48
|2427
|2006.03.31 17:20
|sell
|1214
|1.00
|1.3050
|1.3080
|1.3010
|2428
|2006.04.03 06:05
|s/l
|1214
|1.00
|1.3080
|1.3080
|1.3010
|-236.02
|129391.46
|2429
|2006.04.03 07:20
|sell
|1215
|1.00
|1.3091
|1.3121
|1.3051
|2430
|2006.04.03 07:45
|s/l
|1215
|1.00
|1.3121
|1.3121
|1.3051
|-228.39
|129163.07
|2431
|2006.04.03 09:20
|sell
|1216
|1.00
|1.3119
|1.3149
|1.3079
|2432
|2006.04.03 17:05
|t/p
|1216
|1.00
|1.3079
|1.3149
|1.3079
|305.88
|129468.95
|2433
|2006.04.03 18:10
|sell
|1217
|1.00
|1.3058
|1.3088
|1.3018
|2434
|2006.04.04 10:35
|t/p
|1217
|1.00
|1.3018
|1.3088
|1.3018
|300.71
|129769.67
|2435
|2006.04.04 11:20
|buy
|1218
|1.00
|1.3004
|1.2974
|1.3044
|2436
|2006.04.04 14:40
|s/l
|1218
|1.00
|1.2974
|1.2974
|1.3044
|-231.36
|129538.31
|2437
|2006.04.04 15:10
|sell
|1219
|1.00
|1.2969
|1.2999
|1.2929
|2438
|2006.04.04 15:15
|t/p
|1219
|1.00
|1.2929
|1.2999
|1.2929
|309.45
|129847.76
|2439
|2006.04.04 17:10
|buy
|1220
|1.00
|1.2876
|1.2846
|1.2916
|2440
|2006.04.04 19:15
|t/p
|1220
|1.00
|1.2916
|1.2846
|1.2916
|309.67
|130157.43
|2441
|2006.04.04 20:20
|sell
|1221
|1.00
|1.2904
|1.2934
|1.2864
|2442
|2006.04.05 08:10
|t/p
|1221
|1.00
|1.2864
|1.2934
|1.2864
|304.26
|130461.69
|2443
|2006.04.05 09:20
|buy
|1222
|1.00
|1.2882
|1.2852
|1.2922
|2444
|2006.04.05 10:10
|s/l
|1222
|1.00
|1.2852
|1.2852
|1.2922
|-233.59
|130228.10
|2445
|2006.04.05 10:15
|sell
|1223
|1.00
|1.2873
|1.2903
|1.2833
|2446
|2006.04.05 15:50
|t/p
|1223
|1.00
|1.2833
|1.2903
|1.2833
|311.70
|130539.80
|2447
|2006.04.05 16:20
|buy
|1224
|1.00
|1.2838
|1.2808
|1.2878
|2448
|2006.04.06 12:10
|s/l
|1224
|1.00
|1.2808
|1.2808
|1.2878
|-227.66
|130312.14
|2449
|2006.04.06 12:15
|sell
|1225
|1.00
|1.2822
|1.2852
|1.2782
|2450
|2006.04.06 15:35
|s/l
|1225
|1.00
|1.2852
|1.2852
|1.2782
|-233.06
|130079.08
|2451
|2006.04.06 15:50
|buy
|1226
|1.00
|1.2822
|1.2792
|1.2862
|2452
|2006.04.06 15:59
|t/p
|1226
|1.00
|1.2862
|1.2792
|1.2862
|310.73
|130389.81
|2453
|2006.04.06 16:20
|buy
|1227
|1.00
|1.2867
|1.2837
|1.2907
|2454
|2006.04.06 16:50
|t/p
|1227
|1.00
|1.2907
|1.2837
|1.2907
|309.77
|130699.58
|2455
|2006.04.06 17:15
|sell
|1228
|1.00
|1.2913
|1.2943
|1.2873
|2456
|2006.04.07 10:05
|s/l
|1228
|1.00
|1.2943
|1.2943
|1.2873
|-238.36
|130461.23
|2457
|2006.04.07 11:20
|sell
|1229
|1.00
|1.2944
|1.2974
|1.2904
|2458
|2006.04.07 15:35
|t/p
|1229
|1.00
|1.2904
|1.2974
|1.2904
|310.39
|130771.62
|2459
|2006.04.07 15:40
|sell
|1230
|1.00
|1.2944
|1.2974
|1.2904
|2460
|2006.04.07 15:45
|t/p
|1230
|1.00
|1.2904
|1.2974
|1.2904
|310.01
|131081.63
|2461
|2006.04.07 16:20
|buy
|1231
|1.00
|1.2908
|1.2878
|1.2948
|2462
|2006.04.07 16:20
|t/p
|1231
|1.00
|1.2948
|1.2878
|1.2948
|308.50
|131390.13
|2463
|2006.04.07 18:20
|sell
|1232
|1.00
|1.3018
|1.3048
|1.2978
|2464
|2006.04.10 10:10
|t/p
|1232
|1.00
|1.2978
|1.3048
|1.2978
|301.48
|131691.61
|2465
|2006.04.10 10:20
|sell
|1233
|1.00
|1.2986
|1.3016
|1.2946
|2466
|2006.04.10 14:45
|s/l
|1233
|1.00
|1.3016
|1.3016
|1.2946
|-230.34
|131461.27
|2467
|2006.04.10 16:50
|sell
|1234
|1.00
|1.3025
|1.3055
|1.2985
|2468
|2006.04.10 19:20
|s/l
|1234
|1.00
|1.3055
|1.3055
|1.2985
|-229.73
|131231.54
|2469
|2006.04.10 21:10
|sell
|1235
|1.00
|1.3052
|1.3082
|1.3012
|2470
|2006.04.11 00:50
|t/p
|1235
|1.00
|1.3012
|1.3082
|1.3012
|300.66
|131532.21
|2471
|2006.04.11 09:20
|sell
|1236
|1.00
|1.3008
|1.3038
|1.2968
|2472
|2006.04.11 15:10
|s/l
|1236
|1.00
|1.3038
|1.3038
|1.2968
|-229.99
|131302.22
|2473
|2006.04.11 15:45
|buy
|1237
|1.00
|1.3020
|1.2990
|1.3060
|2474
|2006.04.11 17:15
|s/l
|1237
|1.00
|1.2990
|1.2990
|1.3060
|-230.95
|131071.27
|2475
|2006.04.11 17:15
|buy
|1238
|1.00
|1.2993
|1.2963
|1.3033
|2476
|2006.04.12 02:45
|s/l
|1238
|1.00
|1.2963
|1.2963
|1.3033
|-229.36
|130841.91
|2477
|2006.04.12 10:15
|sell
|1239
|1.00
|1.2970
|1.3000
|1.2930
|2478
|2006.04.12 15:35
|s/l
|1239
|1.00
|1.3000
|1.3000
|1.2930
|-230.67
|130611.24
|2479
|2006.04.12 16:20
|sell
|1240
|1.00
|1.3018
|1.3048
|1.2978
|2480
|2006.04.12 17:05
|t/p
|1240
|1.00
|1.2978
|1.3048
|1.2978
|308.40
|130919.64
|2481
|2006.04.12 17:15
|sell
|1241
|1.00
|1.2994
|1.3024
|1.2954
|2482
|2006.04.17 03:10
|t/p
|1241
|1.00
|1.2954
|1.3024
|1.2954
|275.68
|131195.32
|2483
|2006.04.17 06:20
|sell
|1242
|1.00
|1.2907
|1.2937
|1.2867
|2484
|2006.04.17 14:45
|t/p
|1242
|1.00
|1.2867
|1.2937
|1.2867
|311.43
|131506.75
|2485
|2006.04.17 16:20
|buy
|1243
|1.00
|1.2813
|1.2783
|1.2853
|2486
|2006.04.17 17:35
|s/l
|1243
|1.00
|1.2783
|1.2783
|1.2853
|-234.78
|131271.97
|2487
|2006.04.17 18:20
|buy
|1244
|1.00
|1.2766
|1.2736
|1.2806
|2488
|2006.04.18 09:40
|t/p
|1244
|1.00
|1.2806
|1.2736
|1.2806
|314.52
|131586.49
|2489
|2006.04.18 10:50
|sell
|1245
|1.00
|1.2810
|1.2840
|1.2770
|2490
|2006.04.18 12:10
|t/p
|1245
|1.00
|1.2770
|1.2840
|1.2770
|313.56
|131900.05
|2491
|2006.04.18 12:20
|sell
|1246
|1.00
|1.2806
|1.2836
|1.2766
|2492
|2006.04.18 12:20
|t/p
|1246
|1.00
|1.2766
|1.2836
|1.2766
|313.52
|132213.57
|2493
|2006.04.18 15:10
|buy
|1247
|1.00
|1.2759
|1.2729
|1.2799
|2494
|2006.04.18 15:35
|s/l
|1247
|1.00
|1.2729
|1.2729
|1.2799
|-236.03
|131977.54
|2495
|2006.04.18 17:15
|buy
|1248
|1.00
|1.2725
|1.2695
|1.2765
|2496
|2006.04.18 18:20
|t/p
|1248
|1.00
|1.2765
|1.2695
|1.2765
|313.30
|132290.84
|2497
|2006.04.18 19:20
|sell
|1249
|1.00
|1.2761
|1.2791
|1.2721
|2498
|2006.04.18 21:15
|t/p
|1249
|1.00
|1.2721
|1.2791
|1.2721
|314.64
|132605.48
|2499
|2006.04.18 22:50
|buy
|1250
|1.00
|1.2721
|1.2691
|1.2761
|2500
|2006.04.18 23:50
|s/l
|1250
|1.00
|1.2691
|1.2691
|1.2761
|-236.57
|132368.91
|2501
|2006.04.19 04:20
|sell
|1251
|1.00
|1.2689
|1.2719
|1.2649
|2502
|2006.04.19 14:15
|s/l
|1251
|1.00
|1.2719
|1.2719
|1.2649
|-235.87
|132133.04
|2503
|2006.04.19 15:20
|sell
|1252
|1.00
|1.2715
|1.2745
|1.2675
|2504
|2006.04.19 15:50
|s/l
|1252
|1.00
|1.2745
|1.2745
|1.2675
|-235.39
|131897.65
|2505
|2006.04.19 16:35
|buy
|1253
|1.00
|1.2725
|1.2695
|1.2765
|2506
|2006.04.19 18:20
|s/l
|1253
|1.00
|1.2695
|1.2695
|1.2765
|-236.39
|131661.26
|2507
|2006.04.19 18:35
|sell
|1254
|1.00
|1.2715
|1.2745
|1.2675
|2508
|2006.04.19 19:15
|t/p
|1254
|1.00
|1.2675
|1.2745
|1.2675
|315.66
|131976.92
|2509
|2006.04.19 21:20
|sell
|1255
|1.00
|1.2666
|1.2696
|1.2626
|2510
|2006.04.20 03:35
|s/l
|1255
|1.00
|1.2696
|1.2696
|1.2626
|-256.48
|131720.44
|2511
|2006.04.20 04:40
|buy
|1256
|1.00
|1.2688
|1.2658
|1.2728
|2512
|2006.04.20 09:40
|t/p
|1256
|1.00
|1.2728
|1.2658
|1.2728
|314.24
|132034.68
|2513
|2006.04.20 10:20
|buy
|1257
|1.00
|1.2720
|1.2690
|1.2760
|2514
|2006.04.20 13:45
|t/p
|1257
|1.00
|1.2760
|1.2690
|1.2760
|313.40
|132348.08
|2515
|2006.04.20 14:35
|buy
|1258
|1.00
|1.2750
|1.2720
|1.2790
|2516
|2006.04.20 17:40
|t/p
|1258
|1.00
|1.2790
|1.2720
|1.2790
|312.57
|132660.65
|2517
|2006.04.20 20:40
|buy
|1259
|1.00
|1.2774
|1.2744
|1.2814
|2518
|2006.04.21 02:45
|t/p
|1259
|1.00
|1.2814
|1.2744
|1.2814
|314.20
|132974.85
|2519
|2006.04.21 03:20
|sell
|1260
|1.00
|1.2796
|1.2826
|1.2756
|2520
|2006.04.21 11:05
|t/p
|1260
|1.00
|1.2756
|1.2826
|1.2756
|313.82
|133288.67
|2521
|2006.04.21 13:20
|sell
|1261
|1.00
|1.2778
|1.2808
|1.2738
|2522
|2006.04.21 14:05
|s/l
|1261
|1.00
|1.2808
|1.2808
|1.2738
|-234.19
|133054.48
|2523
|2006.04.21 14:35
|buy
|1262
|1.00
|1.2792
|1.2762
|1.2832
|2524
|2006.04.21 17:35
|s/l
|1262
|1.00
|1.2762
|1.2762
|1.2832
|-235.59
|132818.89
|2525
|2006.04.21 17:45
|sell
|1263
|1.00
|1.2784
|1.2814
|1.2744
|2526
|2006.04.21 18:05
|t/p
|1263
|1.00
|1.2744
|1.2814
|1.2744
|314.30
|133133.19
|2527
|2006.04.21 20:10
|buy
|1264
|1.00
|1.2757
|1.2727
|1.2797
|2528
|2006.04.24 01:00
|s/l
|1264
|1.00
|1.2727
|1.2727
|1.2797
|-233.81
|132899.38
|2529
|2006.04.24 10:20
|buy
|1265
|1.00
|1.2697
|1.2667
|1.2737
|2530
|2006.04.24 17:20
|t/p
|1265
|1.00
|1.2737
|1.2667
|1.2737
|313.82
|133213.20
|2531
|2006.04.24 17:50
|sell
|1266
|1.00
|1.2731
|1.2761
|1.2691
|2532
|2006.04.24 19:15
|t/p
|1266
|1.00
|1.2691
|1.2761
|1.2691
|315.40
|133528.60
|2533
|2006.04.24 20:20
|sell
|1267
|1.00
|1.2679
|1.2709
|1.2639
|2534
|2006.04.25 06:10
|s/l
|1267
|1.00
|1.2709
|1.2709
|1.2639
|-242.75
|133285.86
|2535
|2006.04.25 08:45
|buy
|1268
|1.00
|1.2693
|1.2663
|1.2733
|2536
|2006.04.25 15:20
|s/l
|1268
|1.00
|1.2663
|1.2663
|1.2733
|-237.10
|133048.76
|2537
|2006.04.25 16:40
|sell
|1269
|1.00
|1.2666
|1.2696
|1.2626
|2538
|2006.04.25 17:05
|s/l
|1269
|1.00
|1.2696
|1.2696
|1.2626
|-235.61
|132813.15
|2539
|2006.04.25 18:20
|sell
|1270
|1.00
|1.2694
|1.2724
|1.2654
|2540
|2006.04.26 11:50
|s/l
|1270
|1.00
|1.2724
|1.2724
|1.2654
|-242.42
|132570.73
|2541
|2006.04.26 12:15
|sell
|1271
|1.00
|1.2718
|1.2748
|1.2678
|2542
|2006.04.26 16:15
|t/p
|1271
|1.00
|1.2678
|1.2748
|1.2678
|315.53
|132886.26
|2543
|2006.04.26 17:20
|sell
|1272
|1.00
|1.2711
|1.2741
|1.2671
|2544
|2006.04.26 19:15
|t/p
|1272
|1.00
|1.2671
|1.2741
|1.2671
|315.71
|133201.97
|2545
|2006.04.26 19:15
|buy
|1273
|1.00
|1.2670
|1.2640
|1.2710
|2546
|2006.04.26 20:35
|t/p
|1273
|1.00
|1.2710
|1.2640
|1.2710
|314.52
|133516.49
|2547
|2006.04.27 00:35
|buy
|1274
|1.00
|1.2703
|1.2673
|1.2743
|2548
|2006.04.27 14:50
|t/p
|1274
|1.00
|1.2743
|1.2673
|1.2743
|313.78
|133830.27
|2549
|2006.04.27 15:15
|sell
|1275
|1.00
|1.2742
|1.2772
|1.2702
|2550
|2006.04.27 17:10
|t/p
|1275
|1.00
|1.2702
|1.2772
|1.2702
|315.23
|134145.50
|2551
|2006.04.27 18:20
|buy
|1276
|1.00
|1.2593
|1.2563
|1.2633
|2552
|2006.04.27 18:40
|t/p
|1276
|1.00
|1.2633
|1.2563
|1.2633
|316.60
|134462.10
|2553
|2006.04.27 21:50
|sell
|1277
|1.00
|1.2599
|1.2629
|1.2559
|2554
|2006.04.28 11:10
|t/p
|1277
|1.00
|1.2559
|1.2629
|1.2559
|311.87
|134773.98
|2555
|2006.04.28 12:15
|buy
|1278
|1.00
|1.2525
|1.2495
|1.2565
|2556
|2006.04.28 12:50
|s/l
|1278
|1.00
|1.2495
|1.2495
|1.2565
|-240.23
|134533.75
|2557
|2006.04.28 15:45
|sell
|1279
|1.00
|1.2533
|1.2563
|1.2493
|2558
|2006.04.28 16:50
|t/p
|1279
|1.00
|1.2493
|1.2563
|1.2493
|320.95
|134854.70
|2559
|2006.04.28 17:35
|sell
|1280
|1.00
|1.2469
|1.2499
|1.2429
|2560
|2006.04.28 18:15
|t/p
|1280
|1.00
|1.2429
|1.2499
|1.2429
|322.82
|135177.52
|2561
|2006.04.28 19:35
|sell
|1281
|1.00
|1.2414
|1.2444
|1.2374
|2562
|2006.05.01 15:20
|t/p
|1281
|1.00
|1.2374
|1.2444
|1.2374
|317.01
|135494.53
|2563
|2006.05.01 17:20
|buy
|1282
|1.00
|1.2315
|1.2285
|1.2355
|2564
|2006.05.01 17:35
|t/p
|1282
|1.00
|1.2355
|1.2285
|1.2355
|323.42
|135817.95
|2565
|2006.05.01 17:45
|buy
|1283
|1.00
|1.2315
|1.2285
|1.2355
|2566
|2006.05.01 17:59
|t/p
|1283
|1.00
|1.2355
|1.2285
|1.2355
|323.47
|136141.42
|2567
|2006.05.01 18:10
|buy
|1284
|1.00
|1.2355
|1.2325
|1.2395
|2568
|2006.05.01 22:05
|t/p
|1284
|1.00
|1.2395
|1.2325
|1.2395
|321.90
|136463.32
|2569
|2006.05.01 23:20
|sell
|1285
|1.00
|1.2413
|1.2443
|1.2373
|2570
|2006.05.02 09:50
|s/l
|1285
|1.00
|1.2443
|1.2443
|1.2373
|-247.73
|136215.60
|2571
|2006.05.02 09:50
|sell
|1286
|1.00
|1.2446
|1.2476
|1.2406
|2572
|2006.05.02 10:35
|t/p
|1286
|1.00
|1.2406
|1.2476
|1.2406
|322.48
|136538.08
|2573
|2006.05.02 11:15
|sell
|1287
|1.00
|1.2423
|1.2453
|1.2383
|2574
|2006.05.02 11:35
|t/p
|1287
|1.00
|1.2383
|1.2453
|1.2383
|323.18
|136861.26
|2575
|2006.05.02 13:35
|sell
|1288
|1.00
|1.2359
|1.2389
|1.2319
|2576
|2006.05.03 09:05
|t/p
|1288
|1.00
|1.2319
|1.2389
|1.2319
|318.03
|137179.29
|2577
|2006.05.03 09:10
|sell
|1289
|1.00
|1.2344
|1.2374
|1.2304
|2578
|2006.05.03 09:50
|t/p
|1289
|1.00
|1.2304
|1.2374
|1.2304
|325.29
|137504.58
|2579
|2006.05.03 10:20
|buy
|1290
|1.00
|1.2308
|1.2278
|1.2348
|2580
|2006.05.03 10:35
|t/p
|1290
|1.00
|1.2348
|1.2278
|1.2348
|323.34
|137827.92
|2581
|2006.05.03 11:20
|sell
|1291
|1.00
|1.2371
|1.2401
|1.2331
|2582
|2006.05.03 19:20
|t/p
|1291
|1.00
|1.2331
|1.2401
|1.2331
|324.47
|138152.39
|2583
|2006.05.03 20:10
|buy
|1292
|1.00
|1.2341
|1.2311
|1.2381
|2584
|2006.05.04 06:45
|t/p
|1292
|1.00
|1.2381
|1.2311
|1.2381
|329.33
|138481.72
|2585
|2006.05.04 07:50
|sell
|1293
|1.00
|1.2391
|1.2421
|1.2351
|2586
|2006.05.04 09:35
|s/l
|1293
|1.00
|1.2421
|1.2421
|1.2351
|-241.53
|138240.19
|2587
|2006.05.04 10:20
|sell
|1294
|1.00
|1.2420
|1.2450
|1.2380
|2588
|2006.05.04 15:35
|t/p
|1294
|1.00
|1.2380
|1.2450
|1.2380
|323.75
|138563.94
|2589
|2006.05.04 15:50
|sell
|1295
|1.00
|1.2404
|1.2434
|1.2364
|2590
|2006.05.04 16:10
|t/p
|1295
|1.00
|1.2364
|1.2434
|1.2364
|323.57
|138887.51
|2591
|2006.05.04 16:15
|sell
|1296
|1.00
|1.2389
|1.2419
|1.2349
|2592
|2006.05.04 17:15
|t/p
|1296
|1.00
|1.2349
|1.2419
|1.2349
|323.99
|139211.50
|2593
|2006.05.04 18:20
|buy
|1297
|1.00
|1.2286
|1.2256
|1.2326
|2594
|2006.05.04 19:05
|t/p
|1297
|1.00
|1.2326
|1.2256
|1.2326
|324.52
|139536.02
|2595
|2006.05.04 19:20
|buy
|1298
|1.00
|1.2296
|1.2266
|1.2336
|2596
|2006.05.04 21:05
|s/l
|1298
|1.00
|1.2266
|1.2266
|1.2336
|-244.80
|139291.22
|2597
|2006.05.05 00:20
|sell
|1299
|1.00
|1.2289
|1.2319
|1.2249
|2598
|2006.05.05 12:45
|s/l
|1299
|1.00
|1.2319
|1.2319
|1.2249
|-243.53
|139047.69
|2599
|2006.05.05 12:45
|sell
|1300
|1.00
|1.2316
|1.2346
|1.2276
|2600
|2006.05.05 15:45
|t/p
|1300
|1.00
|1.2276
|1.2346
|1.2276
|327.42
|139375.11
|2601
|2006.05.05 16:20
|sell
|1301
|1.00
|1.2255
|1.2285
|1.2215
|2602
|2006.05.08 11:40
|t/p
|1301
|1.00
|1.2215
|1.2285
|1.2215
|320.90
|139696.02
|2603
|2006.05.08 13:20
|sell
|1302
|1.00
|1.2207
|1.2237
|1.2167
|2604
|2006.05.08 16:45
|s/l
|1302
|1.00
|1.2237
|1.2237
|1.2167
|-244.72
|139451.30
|2605
|2006.05.08 17:35
|buy
|1303
|1.00
|1.2263
|1.2233
|1.2303
|2606
|2006.05.09 09:50
|t/p
|1303
|1.00
|1.2303
|1.2233
|1.2303
|327.13
|139778.43
|2607
|2006.05.09 10:15
|sell
|1304
|1.00
|1.2311
|1.2341
|1.2271
|2608
|2006.05.09 15:20
|t/p
|1304
|1.00
|1.2271
|1.2341
|1.2271
|326.03
|140104.46
|2609
|2006.05.09 18:20
|sell
|1305
|1.00
|1.2208
|1.2238
|1.2168
|2610
|2006.05.10 09:50
|t/p
|1305
|1.00
|1.2168
|1.2238
|1.2168
|322.20
|140426.66
|2611
|2006.05.10 12:20
|sell
|1306
|1.00
|1.2191
|1.2221
|1.2151
|2612
|2006.05.10 21:10
|s/l
|1306
|1.00
|1.2221
|1.2221
|1.2151
|-245.46
|140181.20
|2613
|2006.05.10 21:45
|buy
|1307
|1.00
|1.2161
|1.2131
|1.2201
|2614
|2006.05.10 21:50
|s/l
|1307
|1.00
|1.2131
|1.2131
|1.2201
|-247.41
|139933.79
|2615
|2006.05.10 22:20
|sell
|1308
|1.00
|1.2161
|1.2191
|1.2121
|2616
|2006.05.11 00:20
|s/l
|1308
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2121
|-266.29
|139667.51
|2617
|2006.05.11 00:20
|buy
|1309
|1.00
|1.2183
|1.2153
|1.2223
|2618
|2006.05.11 04:10
|t/p
|1309
|1.00
|1.2223
|1.2153
|1.2223
|327.01
|139994.52
|2619
|2006.05.11 08:20
|buy
|1310
|1.00
|1.2236
|1.2206
|1.2276
|2620
|2006.05.11 10:05
|t/p
|1310
|1.00
|1.2276
|1.2206
|1.2276
|325.47
|140319.99
|2621
|2006.05.11 10:10
|buy
|1311
|1.00
|1.2242
|1.2212
|1.2282
|2622
|2006.05.11 10:20
|t/p
|1311
|1.00
|1.2282
|1.2212
|1.2282
|325.50
|140645.49
|2623
|2006.05.11 11:20
|sell
|1312
|1.00
|1.2303
|1.2333
|1.2263
|2624
|2006.05.11 13:35
|t/p
|1312
|1.00
|1.2263
|1.2333
|1.2263
|326.29
|140971.78
|2625
|2006.05.11 13:40
|sell
|1313
|1.00
|1.2271
|1.2301
|1.2231
|2626
|2006.05.11 15:40
|t/p
|1313
|1.00
|1.2231
|1.2301
|1.2231
|327.79
|141299.57
|2627
|2006.05.11 18:20
|buy
|1314
|1.00
|1.2137
|1.2107
|1.2177
|2628
|2006.05.11 18:50
|s/l
|1314
|1.00
|1.2107
|1.2107
|1.2177
|-248.02
|141051.55
|2629
|2006.05.11 19:15
|buy
|1315
|1.00
|1.2102
|1.2072
|1.2142
|2630
|2006.05.12 09:15
|s/l
|1315
|1.00
|1.2072
|1.2072
|1.2142
|-246.38
|140805.17
|2631
|2006.05.12 09:35
|sell
|1316
|1.00
|1.2099
|1.2129
|1.2059
|2632
|2006.05.12 10:20
|t/p
|1316
|1.00
|1.2059
|1.2129
|1.2059
|331.95
|141137.12
|2633
|2006.05.12 13:15
|buy
|1317
|1.00
|1.1999
|1.1969
|1.2039
|2634
|2006.05.12 15:50
|t/p
|1317
|1.00
|1.2039
|1.1969
|1.2039
|331.43
|141468.55
|2635
|2006.05.12 15:59
|buy
|1318
|1.00
|1.1995
|1.1965
|1.2035
|2636
|2006.05.12 16:15
|t/p
|1318
|1.00
|1.2035
|1.1965
|1.2035
|332.20
|141800.75
|2637
|2006.05.12 17:50
|sell
|1319
|1.00
|1.2046
|1.2076
|1.2006
|2638
|2006.05.12 19:50
|t/p
|1319
|1.00
|1.2006
|1.2076
|1.2006
|333.19
|142133.94
|2639
|2006.05.15 04:20
|sell
|1320
|1.00
|1.1974
|1.2004
|1.1934
|2640
|2006.05.15 09:35
|s/l
|1320
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1934
|-249.75
|141884.19
|2641
|2006.05.15 12:20
|sell
|1321
|1.00
|1.2089
|1.2119
|1.2049
|2642
|2006.05.15 19:50
|s/l
|1321
|1.00
|1.2119
|1.2119
|1.2049
|-247.38
|141636.81
|2643
|2006.05.15 20:50
|sell
|1322
|1.00
|1.2117
|1.2147
|1.2077
|2644
|2006.05.16 06:50
|t/p
|1322
|1.00
|1.2077
|1.2147
|1.2077
|324.57
|141961.38
|2645
|2006.05.16 08:15
|buy
|1323
|1.00
|1.2091
|1.2061
|1.2131
|2646
|2006.05.16 10:45
|t/p
|1323
|1.00
|1.2131
|1.2061
|1.2131
|329.68
|142291.06
|2647
|2006.05.16 10:59
|buy
|1324
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.2141
|2648
|2006.05.16 12:10
|t/p
|1324
|1.00
|1.2141
|1.2071
|1.2141
|328.81
|142619.87
|2649
|2006.05.16 13:45
|sell
|1325
|1.00
|1.2131
|1.2161
|1.2091
|2650
|2006.05.16 15:40
|t/p
|1325
|1.00
|1.2091
|1.2161
|1.2091
|331.10
|142950.97
|2651
|2006.05.16 16:10
|buy
|1326
|1.00
|1.2067
|1.2037
|1.2107
|2652
|2006.05.16 18:05
|t/p
|1326
|1.00
|1.2107
|1.2037
|1.2107
|330.31
|143281.28
|2653
|2006.05.16 18:10
|buy
|1327
|1.00
|1.2074
|1.2044
|1.2114
|2654
|2006.05.16 18:15
|t/p
|1327
|1.00
|1.2114
|1.2044
|1.2114
|329.97
|143611.25
|2655
|2006.05.16 19:20
|sell
|1328
|1.00
|1.2119
|1.2149
|1.2079
|2656
|2006.05.16 21:20
|t/p
|1328
|1.00
|1.2079
|1.2149
|1.2079
|331.32
|143942.57
|2657
|2006.05.17 04:20
|sell
|1329
|1.00
|1.2087
|1.2117
|1.2047
|2658
|2006.05.17 06:40
|t/p
|1329
|1.00
|1.2047
|1.2117
|1.2047
|332.09
|144274.66
|2659
|2006.05.17 11:20
|buy
|1330
|1.00
|1.2021
|1.1991
|1.2061
|2660
|2006.05.17 15:50
|t/p
|1330
|1.00
|1.2061
|1.1991
|1.2061
|331.54
|144606.20
|2661
|2006.05.17 15:50
|sell
|1331
|1.00
|1.2065
|1.2095
|1.2025
|2662
|2006.05.17 17:20
|s/l
|1331
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2025
|-247.39
|144358.81
|2663
|2006.05.17 21:15
|buy
|1332
|1.00
|1.2166
|1.2136
|1.2206
|2664
|2006.05.17 22:05
|s/l
|1332
|1.00
|1.2136
|1.2136
|1.2206
|-247.20
|144111.61
|2665
|2006.05.17 22:15
|sell
|1333
|1.00
|1.2147
|1.2177
|1.2107
|2666
|2006.05.18 10:35
|t/p
|1333
|1.00
|1.2107
|1.2177
|1.2107
|310.26
|144421.88
|2667
|2006.05.18 12:10
|buy
|1334
|1.00
|1.2107
|1.2077
|1.2147
|2668
|2006.05.18 14:50
|t/p
|1334
|1.00
|1.2147
|1.2077
|1.2147
|329.30
|144751.18
|2669
|2006.05.18 14:50
|sell
|1335
|1.00
|1.2147
|1.2177
|1.2107
|2670
|2006.05.18 16:35
|t/p
|1335
|1.00
|1.2107
|1.2177
|1.2107
|330.58
|145081.76
|2671
|2006.05.18 17:20
|buy
|1336
|1.00
|1.2086
|1.2056
|1.2126
|2672
|2006.05.18 17:40
|t/p
|1336
|1.00
|1.2126
|1.2056
|1.2126
|329.76
|145411.52
|2673
|2006.05.18 17:50
|buy
|1337
|1.00
|1.2087
|1.2057
|1.2127
|2674
|2006.05.18 18:45
|t/p
|1337
|1.00
|1.2127
|1.2057
|1.2127
|329.81
|145741.33
|2675
|2006.05.18 18:50
|buy
|1338
|1.00
|1.2097
|1.2067
|1.2137
|2676
|2006.05.18 19:10
|t/p
|1338
|1.00
|1.2137
|1.2067
|1.2137
|329.49
|146070.82
|2677
|2006.05.18 19:10
|sell
|1339
|1.00
|1.2140
|1.2170
|1.2100
|2678
|2006.05.18 19:20
|t/p
|1339
|1.00
|1.2100
|1.2170
|1.2100
|330.71
|146401.53
|2679
|2006.05.19 00:15
|sell
|1340
|1.00
|1.2059
|1.2089
|1.2019
|2680
|2006.05.19 06:40
|s/l
|1340
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2019
|-248.03
|146153.50
|2681
|2006.05.19 12:15
|sell
|1341
|1.00
|1.2176
|1.2206
|1.2136
|2682
|2006.05.19 12:45
|s/l
|1341
|1.00
|1.2206
|1.2206
|1.2136
|-245.56
|145907.94
|2683
|2006.05.19 13:20
|buy
|1342
|1.00
|1.2205
|1.2175
|1.2245
|2684
|2006.05.19 20:15
|s/l
|1342
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2245
|-246.43
|145661.51
|2685
|2006.05.19 20:15
|buy
|1343
|1.00
|1.2177
|1.2147
|1.2217
|2686
|2006.05.22 08:45
|t/p
|1343
|1.00
|1.2217
|1.2147
|1.2217
|329.50
|145991.01
|2687
|2006.05.22 09:20
|sell
|1344
|1.00
|1.2221
|1.2251
|1.2181
|2688
|2006.05.22 10:35
|t/p
|1344
|1.00
|1.2181
|1.2251
|1.2181
|328.79
|146319.80
|2689
|2006.05.22 11:15
|sell
|1345
|1.00
|1.2181
|1.2211
|1.2141
|2690
|2006.05.22 13:10
|t/p
|1345
|1.00
|1.2141
|1.2211
|1.2141
|329.78
|146649.58
|2691
|2006.05.22 15:10
|buy
|1346
|1.00
|1.2150
|1.2120
|1.2190
|2692
|2006.05.22 16:59
|s/l
|1346
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.2190
|-247.55
|146402.03
|2693
|2006.05.22 19:20
|buy
|1347
|1.00
|1.2048
|1.2018
|1.2088
|2694
|2006.05.22 21:05
|s/l
|1347
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.2088
|-249.69
|146152.34
|2695
|2006.05.22 22:20
|buy
|1348
|1.00
|1.2035
|1.2005
|1.2075
|2696
|2006.05.23 10:40
|t/p
|1348
|1.00
|1.2075
|1.2005
|1.2075
|333.40
|146485.74
|2697
|2006.05.23 11:50
|sell
|1349
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2045
|2698
|2006.05.23 16:05
|s/l
|1349
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2045
|-247.58
|146238.16
|2699
|2006.05.23 16:15
|buy
|1350
|1.00
|1.2082
|1.2052
|1.2122
|2700
|2006.05.23 16:50
|t/p
|1350
|1.00
|1.2122
|1.2052
|1.2122
|329.92
|146568.08
|2701
|2006.05.23 17:20
|sell
|1351
|1.00
|1.2114
|1.2144
|1.2074
|2702
|2006.05.23 17:35
|t/p
|1351
|1.00
|1.2074
|1.2144
|1.2074
|331.40
|146899.48
|2703
|2006.05.23 18:45
|buy
|1352
|1.00
|1.2074
|1.2044
|1.2114
|2704
|2006.05.24 00:45
|t/p
|1352
|1.00
|1.2114
|1.2044
|1.2114
|332.23
|147231.71
|2705
|2006.05.24 01:35
|buy
|1353
|1.00
|1.2119
|1.2089
|1.2159
|2706
|2006.05.24 03:20
|s/l
|1353
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2159
|-248.26
|146983.45
|2707
|2006.05.24 03:35
|sell
|1354
|1.00
|1.2109
|1.2139
|1.2069
|2708
|2006.05.24 10:50
|t/p
|1354
|1.00
|1.2069
|1.2139
|1.2069
|331.43
|147314.88
|2709
|2006.05.24 12:45
|buy
|1355
|1.00
|1.2058
|1.2028
|1.2098
|2710
|2006.05.24 15:40
|s/l
|1355
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.2098
|-249.50
|147065.38
|2711
|2006.05.24 17:15
|buy
|1356
|1.00
|1.2091
|1.2061
|1.2131
|2712
|2006.05.24 17:20
|t/p
|1356
|1.00
|1.2131
|1.2061
|1.2131
|329.00
|147394.38
|2713
|2006.05.24 18:10
|sell
|1357
|1.00
|1.2179
|1.2209
|1.2139
|2714
|2006.05.26 06:15
|s/l
|1357
|1.00
|1.2209
|1.2209
|1.2139
|-272.50
|147121.88
|2715
|2006.05.26 10:15
|buy
|1358
|1.00
|1.2184
|1.2154
|1.2224
|2716
|2006.05.26 10:45
|s/l
|1358
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.2224
|-246.87
|146875.01
|2717
|2006.05.26 11:30
|sell
|1359
|1.00
|1.2156
|1.2186
|1.2116
|2718
|2006.05.26 15:15
|s/l
|1359
|1.00
|1.2186
|1.2186
|1.2116
|-246.02
|146628.99
|2719
|2006.05.26 15:35
|buy
|1360
|1.00
|1.2159
|1.2129
|1.2199
|2720
|2006.05.26 16:20
|t/p
|1360
|1.00
|1.2199
|1.2129
|1.2199
|327.76
|146956.75
|2721
|2006.05.26 17:15
|buy
|1361
|1.00
|1.2252
|1.2222
|1.2292
|2722
|2006.05.26 17:20
|t/p
|1361
|1.00
|1.2292
|1.2222
|1.2292
|325.25
|147282.00
|2723
|2006.05.26 21:40
|sell
|1362
|1.00
|1.2269
|1.2299
|1.2229
|2724
|2006.05.29 12:10
|t/p
|1362
|1.00
|1.2229
|1.2299
|1.2229
|320.34
|147602.34
|2725
|2006.05.30 00:20
|sell
|1363
|1.00
|1.2249
|1.2279
|1.2209
|2726
|2006.05.30 05:50
|t/p
|1363
|1.00
|1.2209
|1.2279
|1.2209
|328.06
|147930.40
|2727
|2006.05.30 08:45
|sell
|1364
|1.00
|1.2181
|1.2211
|1.2141
|2728
|2006.05.30 10:20
|t/p
|1364
|1.00
|1.2141
|1.2211
|1.2141
|330.11
|148260.51
|2729
|2006.05.30 11:45
|buy
|1365
|1.00
|1.2131
|1.2101
|1.2171
|2730
|2006.05.30 12:40
|s/l
|1365
|1.00
|1.2101
|1.2101
|1.2171
|-247.97
|148012.54
|2731
|2006.05.30 15:15
|sell
|1366
|1.00
|1.2146
|1.2176
|1.2106
|2732
|2006.05.30 15:50
|s/l
|1366
|1.00
|1.2176
|1.2176
|1.2106
|-246.28
|147766.26
|2733
|2006.05.30 16:20
|sell
|1367
|1.00
|1.2167
|1.2197
|1.2127
|2734
|2006.05.30 16:35
|t/p
|1367
|1.00
|1.2127
|1.2197
|1.2127
|330.36
|148096.62
|2735
|2006.05.30 17:10
|sell
|1368
|1.00
|1.2118
|1.2148
|1.2078
|2736
|2006.05.30 17:20
|t/p
|1368
|1.00
|1.2078
|1.2148
|1.2078
|331.40
|148428.02
|2737
|2006.05.30 18:20
|buy
|1369
|1.00
|1.2087
|1.2057
|1.2127
|2738
|2006.05.31 02:05
|t/p
|1369
|1.00
|1.2127
|1.2057
|1.2127
|331.93
|148759.95
|2739
|2006.05.31 03:30
|buy
|1370
|1.00
|1.2125
|1.2095
|1.2165
|2740
|2006.05.31 09:20
|s/l
|1370
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2165
|-248.10
|148511.85
|2741
|2006.05.31 09:40
|sell
|1371
|1.00
|1.2109
|1.2139
|1.2069
|2742
|2006.05.31 15:45
|s/l
|1371
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2069
|-247.14
|148264.71
|2743
|2006.05.31 16:20
|sell
|1372
|1.00
|1.2133
|1.2163
|1.2093
|2744
|2006.05.31 17:50
|s/l
|1372
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2093
|-246.61
|148018.10
|2745
|2006.05.31 18:15
|sell
|1373
|1.00
|1.2150
|1.2180
|1.2110
|2746
|2006.05.31 21:40
|s/l
|1373
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2110
|-246.12
|147771.98
|2747
|2006.06.01 00:20
|sell
|1374
|1.00
|1.2192
|1.2222
|1.2152
|2748
|2006.06.01 05:45
|s/l
|1374
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2152
|-245.42
|147526.56
|2749
|2006.06.01 10:40
|buy
|1375
|1.00
|1.2217
|1.2187
|1.2257
|2750
|2006.06.01 14:20
|t/p
|1375
|1.00
|1.2257
|1.2187
|1.2257
|326.16
|147852.72
|2751
|2006.06.01 15:35
|buy
|1376
|1.00
|1.2259
|1.2229
|1.2299
|2752
|2006.06.01 17:05
|s/l
|1376
|1.00
|1.2229
|1.2229
|1.2299
|-245.40
|147607.32
|2753
|2006.06.01 17:10
|sell
|1377
|1.00
|1.2273
|1.2303
|1.2233
|2754
|2006.06.01 17:20
|t/p
|1377
|1.00
|1.2233
|1.2303
|1.2233
|327.04
|147934.36
|2755
|2006.06.01 19:15
|buy
|1378
|1.00
|1.2191
|1.2161
|1.2231
|2756
|2006.06.02 15:30
|s/l
|1378
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2231
|-245.01
|147689.35
|2757
|2006.06.02 16:20
|sell
|1379
|1.00
|1.2094
|1.2124
|1.2054
|2758
|2006.06.02 17:50
|t/p
|1379
|1.00
|1.2054
|1.2124
|1.2054
|331.84
|148021.19
|2759
|2006.06.02 18:20
|buy
|1380
|1.00
|1.2061
|1.2031
|1.2101
|2760
|2006.06.05 11:50
|s/l
|1380
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.2101
|-247.17
|147774.02
|2761
|2006.06.05 11:50
|buy
|1381
|1.00
|1.2034
|1.2004
|1.2074
|2762
|2006.06.05 23:20
|t/p
|1381
|1.00
|1.2074
|1.2004
|1.2074
|331.26
|148105.28
|2763
|2006.06.06 02:20
|sell
|1382
|1.00
|1.2086
|1.2116
|1.2046
|2764
|2006.06.06 10:20
|t/p
|1382
|1.00
|1.2046
|1.2116
|1.2046
|332.14
|148437.42
|2765
|2006.06.06 10:35
|sell
|1383
|1.00
|1.2058
|1.2088
|1.2018
|2766
|2006.06.06 13:15
|s/l
|1383
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.2018
|-247.54
|148189.88
|2767
|2006.06.06 16:20
|sell
|1384
|1.00
|1.2155
|1.2185
|1.2115
|2768
|2006.06.07 09:50
|s/l
|1384
|1.00
|1.2185
|1.2185
|1.2115
|-252.47
|147937.42
|2769
|2006.06.07 10:20
|sell
|1385
|1.00
|1.2199
|1.2229
|1.2159
|2770
|2006.06.07 16:40
|s/l
|1385
|1.00
|1.2229
|1.2229
|1.2159
|-245.02
|147692.40
|2771
|2006.06.07 17:20
|sell
|1386
|1.00
|1.2235
|1.2265
|1.2195
|2772
|2006.06.07 19:20
|t/p
|1386
|1.00
|1.2195
|1.2265
|1.2195
|328.08
|148020.48
|2773
|2006.06.07 19:35
|sell
|1387
|1.00
|1.2202
|1.2232
|1.2162
|2774
|2006.06.08 10:05
|s/l
|1387
|1.00
|1.2232
|1.2232
|1.2162
|-265.12
|147755.36
|2775
|2006.06.08 11:20
|sell
|1388
|1.00
|1.2243
|1.2273
|1.2203
|2776
|2006.06.08 15:10
|s/l
|1388
|1.00
|1.2273
|1.2273
|1.2203
|-244.10
|147511.26
|2777
|2006.06.08 17:20
|sell
|1389
|1.00
|1.2353
|1.2383
|1.2313
|2778
|2006.06.08 19:15
|t/p
|1389
|1.00
|1.2313
|1.2383
|1.2313
|324.96
|147836.22
|2779
|2006.06.08 21:20
|sell
|1390
|1.00
|1.2335
|1.2365
|1.2295
|2780
|2006.06.09 15:05
|t/p
|1390
|1.00
|1.2295
|1.2365
|1.2295
|318.70
|148154.92
|2781
|2006.06.09 15:15
|sell
|1391
|1.00
|1.2321
|1.2351
|1.2281
|2782
|2006.06.09 15:40
|s/l
|1391
|1.00
|1.2351
|1.2351
|1.2281
|-242.60
|147912.32
|2783
|2006.06.09 17:15
|sell
|1392
|1.00
|1.2303
|1.2333
|1.2263
|2784
|2006.06.12 01:00
|s/l
|1392
|1.00
|1.2333
|1.2333
|1.2263
|-249.80
|147662.53
|2785
|2006.06.12 06:50
|sell
|1393
|1.00
|1.2333
|1.2363
|1.2293
|2786
|2006.06.12 14:40
|s/l
|1393
|1.00
|1.2363
|1.2363
|1.2293
|-242.66
|147419.87
|2787
|2006.06.12 15:20
|buy
|1394
|1.00
|1.2350
|1.2320
|1.2390
|2788
|2006.06.12 16:05
|s/l
|1394
|1.00
|1.2320
|1.2320
|1.2390
|-243.51
|147176.36
|2789
|2006.06.12 16:10
|sell
|1395
|1.00
|1.2344
|1.2374
|1.2304
|2790
|2006.06.13 19:40
|s/l
|1395
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2304
|-249.19
|146927.17
|2791
|2006.06.13 21:45
|sell
|1396
|1.00
|1.2391
|1.2421
|1.2351
|2792
|2006.06.14 09:15
|t/p
|1396
|1.00
|1.2351
|1.2421
|1.2351
|317.32
|147244.50
|2793
|2006.06.14 10:45
|buy
|1397
|1.00
|1.2332
|1.2302
|1.2372
|2794
|2006.06.14 15:40
|t/p
|1397
|1.00
|1.2372
|1.2302
|1.2372
|323.13
|147567.63
|2795
|2006.06.14 16:20
|sell
|1398
|1.00
|1.2379
|1.2409
|1.2339
|2796
|2006.06.14 16:20
|t/p
|1398
|1.00
|1.2339
|1.2409
|1.2339
|325.87
|147893.50
|2797
|2006.06.14 17:20
|sell
|1399
|1.00
|1.2292
|1.2322
|1.2252
|2798
|2006.06.14 21:50
|s/l
|1399
|1.00
|1.2322
|1.2322
|1.2252
|-243.39
|147650.11
|2799
|2006.06.14 22:20
|sell
|1400
|1.00
|1.2323
|1.2353
|1.2283
|2800
|2006.06.15 16:20
|t/p
|1400
|1.00
|1.2283
|1.2353
|1.2283
|306.06
|147956.17
|2801
|2006.06.15 18:15
|buy
|1401
|1.00
|1.2298
|1.2268
|1.2338
|2802
|2006.06.16 11:20
|s/l
|1401
|1.00
|1.2268
|1.2268
|1.2338
|-242.38
|147713.79
|2803
|2006.06.16 11:20
|sell
|1402
|1.00
|1.2284
|1.2314
|1.2244
|2804
|2006.06.16 16:10
|s/l
|1402
|1.00
|1.2314
|1.2314
|1.2244
|-243.49
|147470.30
|2805
|2006.06.16 17:20
|sell
|1403
|1.00
|1.2342
|1.2372
|1.2302
|2806
|2006.06.16 21:50
|t/p
|1403
|1.00
|1.2302
|1.2372
|1.2302
|325.23
|147795.53
|2807
|2006.06.19 02:50
|sell
|1404
|1.00
|1.2317
|1.2347
|1.2277
|2808
|2006.06.19 04:20
|s/l
|1404
|1.00
|1.2347
|1.2347
|1.2277
|-242.53
|147553.00
|2809
|2006.06.19 09:20
|buy
|1405
|1.00
|1.2349
|1.2319
|1.2389
|2810
|2006.06.19 15:10
|t/p
|1405
|1.00
|1.2389
|1.2319
|1.2389
|322.66
|147875.66
|2811
|2006.06.19 17:20
|buy
|1406
|1.00
|1.2410
|1.2380
|1.2450
|2812
|2006.06.20 10:15
|s/l
|1406
|1.00
|1.2380
|1.2380
|1.2450
|-240.15
|147635.51
|2813
|2006.06.20 10:45
|sell
|1407
|1.00
|1.2395
|1.2425
|1.2355
|2814
|2006.06.20 13:10
|s/l
|1407
|1.00
|1.2425
|1.2425
|1.2355
|-241.45
|147394.06
|2815
|2006.06.20 13:10
|sell
|1408
|1.00
|1.2422
|1.2452
|1.2382
|2816
|2006.06.20 20:05
|t/p
|1408
|1.00
|1.2382
|1.2452
|1.2382
|323.33
|147717.39
|2817
|2006.06.21 00:15
|sell
|1409
|1.00
|1.2392
|1.2422
|1.2352
|2818
|2006.06.21 05:20
|t/p
|1409
|1.00
|1.2352
|1.2422
|1.2352
|323.89
|148041.28
|2819
|2006.06.21 06:20
|buy
|1410
|1.00
|1.2345
|1.2315
|1.2385
|2820
|2006.06.21 20:40
|s/l
|1410
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2385
|-243.61
|147797.67
|2821
|2006.06.22 09:20
|sell
|1411
|1.00
|1.2333
|1.2363
|1.2293
|2822
|2006.06.22 10:40
|s/l
|1411
|1.00
|1.2363
|1.2363
|1.2293
|-242.62
|147555.05
|2823
|2006.06.22 11:20
|sell
|1412
|1.00
|1.2373
|1.2403
|1.2333
|2824
|2006.06.22 13:40
|s/l
|1412
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.2333
|-241.86
|147313.19
|2825
|2006.06.22 15:35
|buy
|1413
|1.00
|1.2415
|1.2385
|1.2455
|2826
|2006.06.23 11:45
|t/p
|1413
|1.00
|1.2455
|1.2385
|1.2455
|323.09
|147636.28
|2827
|2006.06.23 12:20
|sell
|1414
|1.00
|1.2462
|1.2492
|1.2422
|2828
|2006.06.23 14:45
|s/l
|1414
|1.00
|1.2492
|1.2492
|1.2422
|-239.90
|147396.38
|2829
|2006.06.23 16:20
|sell
|1415
|1.00
|1.2510
|1.2540
|1.2470
|2830
|2006.06.23 17:05
|t/p
|1415
|1.00
|1.2470
|1.2540
|1.2470
|320.90
|147717.28
|2831
|2006.06.23 17:10
|sell
|1416
|1.00
|1.2486
|1.2516
|1.2446
|2832
|2006.06.26 10:10
|t/p
|1416
|1.00
|1.2446
|1.2516
|1.2446
|314.95
|148032.24
|2833
|2006.06.26 10:20
|sell
|1417
|1.00
|1.2476
|1.2506
|1.2436
|2834
|2006.06.26 10:30
|t/p
|1417
|1.00
|1.2436
|1.2506
|1.2436
|321.65
|148353.89
|2835
|2006.06.26 11:35
|sell
|1418
|1.00
|1.2445
|1.2475
|1.2405
|2836
|2006.06.26 18:15
|s/l
|1418
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2405
|-240.41
|148113.48
|2837
|2006.06.26 18:35
|buy
|1419
|1.00
|1.2459
|1.2429
|1.2499
|2838
|2006.06.26 20:20
|s/l
|1419
|1.00
|1.2429
|1.2429
|1.2499
|-241.59
|147871.89
|2839
|2006.06.27 03:20
|buy
|1420
|1.00
|1.2406
|1.2376
|1.2446
|2840
|2006.06.27 11:20
|t/p
|1420
|1.00
|1.2446
|1.2376
|1.2446
|321.18
|148193.07
|2841
|2006.06.27 15:10
|sell
|1421
|1.00
|1.2471
|1.2501
|1.2431
|2842
|2006.06.27 16:20
|t/p
|1421
|1.00
|1.2431
|1.2501
|1.2431
|321.88
|148514.95
|2843
|2006.06.27 18:40
|sell
|1422
|1.00
|1.2427
|1.2457
|1.2387
|2844
|2006.06.28 10:20
|s/l
|1422
|1.00
|1.2457
|1.2457
|1.2387
|-247.52
|148267.43
|2845
|2006.06.28 11:35
|buy
|1423
|1.00
|1.2441
|1.2411
|1.2481
|2846
|2006.06.28 17:40
|t/p
|1423
|1.00
|1.2481
|1.2411
|1.2481
|320.23
|148587.66
|2847
|2006.06.28 18:20
|sell
|1424
|1.00
|1.2481
|1.2511
|1.2441
|2848
|2006.06.29 21:10
|t/p
|1424
|1.00
|1.2441
|1.2511
|1.2441
|301.64
|148889.31
|2849
|2006.06.30 07:15
|sell
|1425
|1.00
|1.2334
|1.2364
|1.2294
|2850
|2006.06.30 15:35
|t/p
|1425
|1.00
|1.2294
|1.2364
|1.2294
|326.08
|149215.39
|2851
|2006.06.30 16:15
|sell
|1426
|1.00
|1.2289
|1.2319
|1.2249
|2852
|2006.06.30 18:10
|t/p
|1426
|1.00
|1.2249
|1.2319
|1.2249
|326.71
|149542.10
|2853
|2006.06.30 18:10
|buy
|1427
|1.00
|1.2243
|1.2213
|1.2283
|2854
|2006.07.05 08:50
|s/l
|1427
|1.00
|1.2213
|1.2213
|1.2283
|-239.25
|149302.85
|2855
|2006.07.05 09:20
|buy
|1428
|1.00
|1.2204
|1.2174
|1.2244
|2856
|2006.07.05 09:35
|t/p
|1428
|1.00
|1.2244
|1.2174
|1.2244
|326.16
|149629.01
|2857
|2006.07.05 10:15
|buy
|1429
|1.00
|1.2256
|1.2226
|1.2296
|2858
|2006.07.05 10:50
|t/p
|1429
|1.00
|1.2296
|1.2226
|1.2296
|325.31
|149954.32
|2859
|2006.07.05 11:15
|sell
|1430
|1.00
|1.2292
|1.2322
|1.2252
|2860
|2006.07.05 14:50
|t/p
|1430
|1.00
|1.2252
|1.2322
|1.2252
|326.53
|150280.85
|2861
|2006.07.05 18:20
|sell
|1431
|1.00
|1.2345
|1.2375
|1.2305
|2862
|2006.07.06 09:35
|t/p
|1431
|1.00
|1.2305
|1.2375
|1.2305
|304.88
|150585.73
|2863
|2006.07.06 13:45
|sell
|1432
|1.00
|1.2323
|1.2353
|1.2283
|2864
|2006.07.06 15:50
|t/p
|1432
|1.00
|1.2283
|1.2353
|1.2283
|326.02
|150911.75
|2865
|2006.07.06 17:35
|sell
|1433
|1.00
|1.2304
|1.2334
|1.2264
|2866
|2006.07.07 15:10
|t/p
|1433
|1.00
|1.2264
|1.2334
|1.2264
|319.73
|151231.49
|2867
|2006.07.07 15:20
|sell
|1434
|1.00
|1.2285
|1.2315
|1.2245
|2868
|2006.07.07 15:20
|t/p
|1434
|1.00
|1.2245
|1.2315
|1.2245
|326.80
|151558.29
|2869
|2006.07.07 17:15
|buy
|1435
|1.00
|1.2214
|1.2184
|1.2254
|2870
|2006.07.10 12:05
|t/p
|1435
|1.00
|1.2254
|1.2184
|1.2254
|328.51
|151886.80
|2871
|2006.07.10 16:20
|sell
|1436
|1.00
|1.2307
|1.2337
|1.2267
|2872
|2006.07.11 20:45
|t/p
|1436
|1.00
|1.2267
|1.2337
|1.2267
|319.33
|152206.13
|2873
|2006.07.12 01:20
|sell
|1437
|1.00
|1.2269
|1.2299
|1.2229
|2874
|2006.07.12 11:50
|s/l
|1437
|1.00
|1.2299
|1.2299
|1.2229
|-243.88
|151962.25
|2875
|2006.07.12 12:15
|sell
|1438
|1.00
|1.2294
|1.2324
|1.2254
|2876
|2006.07.12 15:45
|s/l
|1438
|1.00
|1.2324
|1.2324
|1.2254
|-242.88
|151719.37
|2877
|2006.07.12 19:10
|sell
|1439
|1.00
|1.2348
|1.2378
|1.2308
|2878
|2006.07.13 10:20
|t/p
|1439
|1.00
|1.2308
|1.2378
|1.2308
|305.07
|152024.45
|2879
|2006.07.13 11:20
|buy
|1440
|1.00
|1.2289
|1.2259
|1.2329
|2880
|2006.07.13 18:05
|t/p
|1440
|1.00
|1.2329
|1.2259
|1.2329
|324.26
|152348.71
|2881
|2006.07.13 19:20
|sell
|1441
|1.00
|1.2328
|1.2358
|1.2288
|2882
|2006.07.13 21:45
|t/p
|1441
|1.00
|1.2288
|1.2358
|1.2288
|325.57
|152674.28
|2883
|2006.07.14 06:50
|sell
|1442
|1.00
|1.2311
|1.2341
|1.2271
|2884
|2006.07.14 09:05
|s/l
|1442
|1.00
|1.2341
|1.2341
|1.2271
|-243.06
|152431.22
|2885
|2006.07.14 10:35
|buy
|1443
|1.00
|1.2324
|1.2294
|1.2364
|2886
|2006.07.14 16:50
|t/p
|1443
|1.00
|1.2364
|1.2294
|1.2364
|323.21
|152754.43
|2887
|2006.07.14 17:15
|sell
|1444
|1.00
|1.2372
|1.2402
|1.2332
|2888
|2006.07.17 11:05
|s/l
|1444
|1.00
|1.2402
|1.2402
|1.2332
|-248.53
|152505.90
|2889
|2006.07.17 13:10
|sell
|1445
|1.00
|1.2465
|1.2495
|1.2425
|2890
|2006.07.17 16:05
|s/l
|1445
|1.00
|1.2495
|1.2495
|1.2425
|-240.10
|152265.80
|2891
|2006.07.17 16:35
|buy
|1446
|1.00
|1.2466
|1.2436
|1.2506
|2892
|2006.07.18 16:40
|t/p
|1446
|1.00
|1.2506
|1.2436
|1.2506
|321.99
|152587.79
|2893
|2006.07.18 16:40
|sell
|1447
|1.00
|1.2508
|1.2538
|1.2468
|2894
|2006.07.18 17:05
|s/l
|1447
|1.00
|1.2538
|1.2538
|1.2468
|-239.27
|152348.52
|2895
|2006.07.18 19:10
|sell
|1448
|1.00
|1.2528
|1.2558
|1.2488
|2896
|2006.07.19 11:50
|s/l
|1448
|1.00
|1.2558
|1.2558
|1.2488
|-245.57
|152102.96
|2897
|2006.07.19 12:20
|sell
|1449
|1.00
|1.2552
|1.2582
|1.2512
|2898
|2006.07.19 15:45
|s/l
|1449
|1.00
|1.2582
|1.2582
|1.2512
|-238.15
|151864.81
|2899
|2006.07.19 19:50
|sell
|1450
|1.00
|1.2496
|1.2526
|1.2456
|2900
|2006.07.19 20:50
|t/p
|1450
|1.00
|1.2456
|1.2526
|1.2456
|321.24
|152186.05
|2901
|2006.07.19 21:20
|buy
|1451
|1.00
|1.2452
|1.2422
|1.2492
|2902
|2006.07.20 14:20
|s/l
|1451
|1.00
|1.2422
|1.2422
|1.2492
|-234.94
|151951.11
|2903
|2006.07.20 15:30
|sell
|1452
|1.00
|1.2430
|1.2460
|1.2390
|2904
|2006.07.21 11:40
|t/p
|1452
|1.00
|1.2390
|1.2460
|1.2390
|316.17
|152267.28
|2905
|2006.07.21 16:15
|sell
|1453
|1.00
|1.2381
|1.2411
|1.2341
|2906
|2006.07.24 04:20
|s/l
|1453
|1.00
|1.2411
|1.2411
|1.2341
|-248.23
|152019.06
|2907
|2006.07.24 10:15
|sell
|1454
|1.00
|1.2442
|1.2472
|1.2402
|2908
|2006.07.24 11:20
|s/l
|1454
|1.00
|1.2472
|1.2472
|1.2402
|-240.43
|151778.63
|2909
|2006.07.24 12:20
|sell
|1455
|1.00
|1.2475
|1.2505
|1.2435
|2910
|2006.07.25 09:20
|t/p
|1455
|1.00
|1.2435
|1.2505
|1.2435
|315.13
|152093.76
|2911
|2006.07.25 09:35
|sell
|1456
|1.00
|1.2437
|1.2467
|1.2397
|2912
|2006.07.25 17:20
|s/l
|1456
|1.00
|1.2467
|1.2467
|1.2397
|-240.13
|151853.63
|2913
|2006.07.25 19:35
|buy
|1457
|1.00
|1.2528
|1.2498
|1.2568
|2914
|2006.07.26 16:10
|s/l
|1457
|1.00
|1.2498
|1.2498
|1.2568
|-237.85
|151615.78
|2915
|2006.07.26 16:15
|sell
|1458
|1.00
|1.2513
|1.2543
|1.2473
|2916
|2006.07.26 19:35
|t/p
|1458
|1.00
|1.2473
|1.2543
|1.2473
|321.05
|151936.83
|2917
|2006.07.26 20:50
|buy
|1459
|1.00
|1.2451
|1.2421
|1.2491
|2918
|2006.07.26 21:15
|s/l
|1459
|1.00
|1.2421
|1.2421
|1.2491
|-241.70
|151695.13
|2919
|2006.07.27 02:15
|sell
|1460
|1.00
|1.2414
|1.2444
|1.2374
|2920
|2006.07.27 10:15
|t/p
|1460
|1.00
|1.2374
|1.2444
|1.2374
|323.57
|152018.70
|2921
|2006.07.27 11:45
|buy
|1461
|1.00
|1.2367
|1.2337
|1.2407
|2922
|2006.07.27 16:05
|s/l
|1461
|1.00
|1.2337
|1.2337
|1.2407
|-243.62
|151775.08
|2923
|2006.07.27 16:20
|sell
|1462
|1.00
|1.2359
|1.2389
|1.2319
|2924
|2006.07.27 16:20
|t/p
|1462
|1.00
|1.2319
|1.2389
|1.2319
|324.73
|152099.81
|2925
|2006.07.27 17:20
|sell
|1463
|1.00
|1.2343
|1.2373
|1.2303
|2926
|2006.07.27 18:05
|s/l
|1463
|1.00
|1.2373
|1.2373
|1.2303
|-242.33
|151857.48
|2927
|2006.07.27 18:35
|buy
|1464
|1.00
|1.2348
|1.2318
|1.2388
|2928
|2006.07.27 21:15
|t/p
|1464
|1.00
|1.2388
|1.2318
|1.2388
|322.79
|152180.27
|2929
|2006.07.27 22:30
|buy
|1465
|1.00
|1.2383
|1.2353
|1.2423
|2930
|2006.07.28 15:35
|s/l
|1465
|1.00
|1.2353
|1.2353
|1.2423
|-240.96
|151939.31
|2931
|2006.07.28 18:20
|buy
|1466
|1.00
|1.2313
|1.2283
|1.2353
|2932
|2006.07.31 15:50
|s/l
|1466
|1.00
|1.2283
|1.2283
|1.2353
|-242.13
|151697.18
|2933
|2006.07.31 17:20
|sell
|1467
|1.00
|1.2314
|1.2344
|1.2274
|2934
|2006.08.01 07:45
|s/l
|1467
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2274
|-249.71
|151447.47
|2935
|2006.08.01 15:15
|buy
|1468
|1.00
|1.2310
|1.2280
|1.2350
|2936
|2006.08.01 17:15
|t/p
|1468
|1.00
|1.2350
|1.2280
|1.2350
|323.49
|151770.96
|2937
|2006.08.01 18:20
|sell
|1469
|1.00
|1.2357
|1.2387
|1.2317
|2938
|2006.08.01 18:40
|t/p
|1469
|1.00
|1.2317
|1.2387
|1.2317
|324.81
|152095.77
|2939
|2006.08.01 19:10
|sell
|1470
|1.00
|1.2315
|1.2345
|1.2275
|2940
|2006.08.01 19:45
|t/p
|1470
|1.00
|1.2275
|1.2345
|1.2275
|325.89
|152421.66
|2941
|2006.08.01 20:20
|buy
|1471
|1.00
|1.2261
|1.2231
|1.2301
|2942
|2006.08.02 18:05
|t/p
|1471
|1.00
|1.2301
|1.2231
|1.2301
|327.37
|152749.03
|2943
|2006.08.03 04:35
|buy
|1472
|1.00
|1.2337
|1.2307
|1.2377
|2944
|2006.08.03 15:35
|s/l
|1472
|1.00
|1.2307
|1.2307
|1.2377
|-243.78
|152505.25
|2945
|2006.08.03 16:15
|buy
|1473
|1.00
|1.2279
|1.2249
|1.2319
|2946
|2006.08.03 17:35
|t/p
|1473
|1.00
|1.2319
|1.2249
|1.2319
|324.60
|152829.85
|2947
|2006.08.03 17:40
|buy
|1474
|1.00
|1.2284
|1.2254
|1.2324
|2948
|2006.08.03 18:10
|t/p
|1474
|1.00
|1.2324
|1.2254
|1.2324
|323.97
|153153.82
|2949
|2006.08.03 19:20
|sell
|1475
|1.00
|1.2336
|1.2366
|1.2296
|2950
|2006.08.04 15:30
|t/p
|1475
|1.00
|1.2296
|1.2366
|1.2296
|318.78
|153472.61
|2951
|2006.08.04 16:45
|buy
|1476
|1.00
|1.2234
|1.2204
|1.2274
|2952
|2006.08.04 16:50
|s/l
|1476
|1.00
|1.2204
|1.2204
|1.2274
|-246.08
|153226.53
|2953
|2006.08.04 17:20
|buy
|1477
|1.00
|1.2197
|1.2167
|1.2237
|2954
|2006.08.07 19:45
|t/p
|1477
|1.00
|1.2237
|1.2167
|1.2237
|329.07
|153555.60
|2955
|2006.08.07 21:20
|buy
|1478
|1.00
|1.2260
|1.2230
|1.2300
|2956
|2006.08.08 21:05
|s/l
|1478
|1.00
|1.2230
|1.2230
|1.2300
|-243.69
|153311.91
|2957
|2006.08.08 21:20
|sell
|1479
|1.00
|1.2284
|1.2314
|1.2244
|2958
|2006.08.08 21:35
|t/p
|1479
|1.00
|1.2244
|1.2314
|1.2244
|327.12
|153639.03
|2959
|2006.08.08 21:45
|sell
|1480
|1.00
|1.2277
|1.2307
|1.2237
|2960
|2006.08.08 22:15
|t/p
|1480
|1.00
|1.2237
|1.2307
|1.2237
|326.88
|153965.91
|2961
|2006.08.08 22:15
|buy
|1481
|1.00
|1.2237
|1.2207
|1.2277
|2962
|2006.08.09 01:20
|t/p
|1481
|1.00
|1.2277
|1.2207
|1.2277
|328.00
|154293.91
|2963
|2006.08.09 02:20
|sell
|1482
|1.00
|1.2330
|1.2360
|1.2290
|2964
|2006.08.09 08:45
|t/p
|1482
|1.00
|1.2290
|1.2360
|1.2290
|325.49
|154619.40
|2965
|2006.08.09 13:40
|sell
|1483
|1.00
|1.2236
|1.2266
|1.2196
|2966
|2006.08.09 21:20
|s/l
|1483
|1.00
|1.2266
|1.2266
|1.2196
|-244.56
|154374.84
|2967
|2006.08.10 01:35
|buy
|1484
|1.00
|1.2255
|1.2225
|1.2295
|2968
|2006.08.10 09:05
|s/l
|1484
|1.00
|1.2225
|1.2225
|1.2295
|-245.83
|154129.01
|2969
|2006.08.10 09:10
|sell
|1485
|1.00
|1.2241
|1.2271
|1.2201
|2970
|2006.08.10 10:20
|t/p
|1485
|1.00
|1.2201
|1.2271
|1.2201
|327.95
|154456.96
|2971
|2006.08.10 10:20
|sell
|1486
|1.00
|1.2214
|1.2244
|1.2174
|2972
|2006.08.10 10:35
|s/l
|1486
|1.00
|1.2244
|1.2244
|1.2174
|-244.72
|154212.24
|2973
|2006.08.10 11:15
|buy
|1487
|1.00
|1.2242
|1.2212
|1.2282
|2974
|2006.08.10 15:45
|t/p
|1487
|1.00
|1.2282
|1.2212
|1.2282
|325.26
|154537.50
|2975
|2006.08.10 16:20
|buy
|1488
|1.00
|1.2279
|1.2249
|1.2319
|2976
|2006.08.10 17:15
|t/p
|1488
|1.00
|1.2319
|1.2249
|1.2319
|324.52
|154862.02
|2977
|2006.08.10 19:15
|sell
|1489
|1.00
|1.2373
|1.2403
|1.2333
|2978
|2006.08.11 15:45
|s/l
|1489
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.2333
|-248.20
|154613.82
|2979
|2006.08.11 16:10
|sell
|1490
|1.00
|1.2416
|1.2446
|1.2376
|2980
|2006.08.11 16:35
|t/p
|1490
|1.00
|1.2376
|1.2446
|1.2376
|323.21
|154937.03
|2981
|2006.08.11 22:20
|sell
|1491
|1.00
|1.2432
|1.2462
|1.2392
|2982
|2006.08.14 02:20
|t/p
|1491
|1.00
|1.2392
|1.2462
|1.2392
|316.11
|155253.15
|2983
|2006.08.14 02:30
|sell
|1492
|1.00
|1.2399
|1.2429
|1.2359
|2984
|2006.08.14 14:05
|s/l
|1492
|1.00
|1.2429
|1.2429
|1.2359
|-241.20
|155011.95
|2985
|2006.08.14 16:59
|sell
|1493
|1.00
|1.2411
|1.2441
|1.2371
|2986
|2006.08.15 12:05
|s/l
|1493
|1.00
|1.2441
|1.2441
|1.2371
|-247.83
|154764.12
|2987
|2006.08.15 12:15
|buy
|1494
|1.00
|1.2429
|1.2399
|1.2469
|2988
|2006.08.15 15:40
|s/l
|1494
|1.00
|1.2399
|1.2399
|1.2469
|-242.27
|154521.85
|2989
|2006.08.15 16:20
|sell
|1495
|1.00
|1.2395
|1.2425
|1.2355
|2990
|2006.08.15 16:50
|t/p
|1495
|1.00
|1.2355
|1.2425
|1.2355
|324.07
|154845.92
|2991
|2006.08.15 17:20
|buy
|1496
|1.00
|1.2347
|1.2317
|1.2387
|2992
|2006.08.16 15:35
|s/l
|1496
|1.00
|1.2317
|1.2317
|1.2387
|-241.91
|154604.01
|2993
|2006.08.16 21:10
|sell
|1497
|1.00
|1.2292
|1.2322
|1.2252
|2994
|2006.08.17 10:40
|t/p
|1497
|1.00
|1.2252
|1.2322
|1.2252
|306.27
|154910.29
|2995
|2006.08.17 11:45
|buy
|1498
|1.00
|1.2250
|1.2220
|1.2290
|2996
|2006.08.17 19:15
|t/p
|1498
|1.00
|1.2290
|1.2220
|1.2290
|325.31
|155235.60
|2997
|2006.08.17 19:20
|buy
|1499
|1.00
|1.2272
|1.2242
|1.2312
|2998
|2006.08.17 20:05
|t/p
|1499
|1.00
|1.2312
|1.2242
|1.2312
|324.76
|155560.36
|2999
|2006.08.17 21:50
|sell
|1500
|1.00
|1.2340
|1.2370
|1.2300
|3000
|2006.08.18 10:45
|t/p
|1500
|1.00
|1.2300
|1.2370
|1.2300
|318.58
|155878.94
|3001
|2006.08.18 11:45
|buy
|1501
|1.00
|1.2303
|1.2273
|1.2343
|3002
|2006.08.18 14:15
|t/p
|1501
|1.00
|1.2343
|1.2273
|1.2343
|323.55
|156202.49
|3003
|2006.08.18 15:35
|buy
|1502
|1.00
|1.2358
|1.2328
|1.2398
|3004
|2006.08.18 16:35
|s/l
|1502
|1.00
|1.2328
|1.2328
|1.2398
|-243.68
|155958.81
|3005
|2006.08.18 18:40
|buy
|1503
|1.00
|1.2326
|1.2296
|1.2366
|3006
|2006.08.21 04:15
|s/l
|1503
|1.00
|1.2296
|1.2296
|1.2366
|-242.05
|155716.76
|3007
|2006.08.21 10:15
|sell
|1504
|1.00
|1.2256
|1.2286
|1.2216
|3008
|2006.08.21 15:10
|t/p
|1504
|1.00
|1.2216
|1.2286
|1.2216
|327.44
|156044.20
|3009
|2006.08.21 17:35
|sell
|1505
|1.00
|1.2211
|1.2241
|1.2171
|3010
|2006.08.21 20:20
|s/l
|1505
|1.00
|1.2241
|1.2241
|1.2171
|-245.06
|155799.14
|3011
|2006.08.21 21:35
|buy
|1506
|1.00
|1.2229
|1.2199
|1.2269
|3012
|2006.08.22 01:05
|t/p
|1506
|1.00
|1.2269
|1.2199
|1.2269
|328.11
|156127.25
|3013
|2006.08.22 09:15
|sell
|1507
|1.00
|1.2269
|1.2299
|1.2229
|3014
|2006.08.22 14:40
|s/l
|1507
|1.00
|1.2299
|1.2299
|1.2229
|-243.66
|155883.59
|3015
|2006.08.22 21:20
|sell
|1508
|1.00
|1.2363
|1.2393
|1.2323
|3016
|2006.08.23 10:50
|t/p
|1508
|1.00
|1.2323
|1.2393
|1.2323
|318.06
|156201.66
|3017
|2006.08.23 12:30
|sell
|1509
|1.00
|1.2328
|1.2358
|1.2288
|3018
|2006.08.23 18:20
|s/l
|1509
|1.00
|1.2358
|1.2358
|1.2288
|-242.60
|155959.06
|3019
|2006.08.23 19:20
|sell
|1510
|1.00
|1.2361
|1.2391
|1.2321
|3020
|2006.08.24 11:20
|s/l
|1510
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.2321
|-262.29
|155696.77
|3021
|2006.08.24 11:20
|sell
|1511
|1.00
|1.2391
|1.2421
|1.2351
|3022
|2006.08.24 11:20
|t/p
|1511
|1.00
|1.2351
|1.2421
|1.2351
|324.25
|156021.02
|3023
|2006.08.24 15:50
|buy
|1512
|1.00
|1.2310
|1.2280
|1.2350
|3024
|2006.08.24 17:45
|t/p
|1512
|1.00
|1.2350
|1.2280
|1.2350
|323.86
|156344.88
|3025
|2006.08.24 18:15
|buy
|1513
|1.00
|1.2345
|1.2315
|1.2385
|3026
|2006.08.24 19:50
|t/p
|1513
|1.00
|1.2385
|1.2315
|1.2385
|322.95
|156667.83
|3027
|2006.08.24 19:50
|sell
|1514
|1.00
|1.2386
|1.2416
|1.2346
|3028
|2006.08.25 17:10
|s/l
|1514
|1.00
|1.2416
|1.2416
|1.2346
|-248.22
|156419.62
|3029
|2006.08.25 18:20
|sell
|1515
|1.00
|1.2403
|1.2433
|1.2363
|3030
|2006.08.25 18:40
|t/p
|1515
|1.00
|1.2363
|1.2433
|1.2363
|323.57
|156743.19
|3031
|2006.08.28 10:20
|sell
|1516
|1.00
|1.2359
|1.2389
|1.2319
|3032
|2006.08.29 07:15
|t/p
|1516
|1.00
|1.2319
|1.2389
|1.2319
|317.95
|157061.14
|3033
|2006.08.29 08:45
|buy
|1517
|1.00
|1.2316
|1.2286
|1.2356
|3034
|2006.08.29 17:15
|t/p
|1517
|1.00
|1.2356
|1.2286
|1.2356
|323.39
|157384.53
|3035
|2006.08.29 18:20
|sell
|1518
|1.00
|1.2374
|1.2404
|1.2334
|3036
|2006.08.29 21:20
|t/p
|1518
|1.00
|1.2334
|1.2404
|1.2334
|325.07
|157709.60
|3037
|2006.08.30 01:45
|sell
|1519
|1.00
|1.2289
|1.2319
|1.2249
|3038
|2006.08.31 14:50
|t/p
|1519
|1.00
|1.2249
|1.2319
|1.2249
|306.45
|158016.06
|3039
|2006.08.31 15:40
|buy
|1520
|1.00
|1.2236
|1.2206
|1.2276
|3040
|2006.08.31 16:35
|t/p
|1520
|1.00
|1.2276
|1.2206
|1.2276
|325.62
|158341.68
|3041
|2006.08.31 18:20
|sell
|1521
|1.00
|1.2332
|1.2362
|1.2292
|3042
|2006.09.01 15:45
|s/l
|1521
|1.00
|1.2362
|1.2362
|1.2292
|-249.25
|158092.43
|3043
|2006.09.01 16:40
|buy
|1522
|1.00
|1.2366
|1.2336
|1.2406
|3044
|2006.09.01 19:00
|s/l
|1522
|1.00
|1.2336
|1.2336
|1.2406
|-244.12
|157848.31
|3045
|2006.09.01 19:15
|buy
|1523
|1.00
|1.2286
|1.2256
|1.2326
|3046
|2006.09.05 09:50
|t/p
|1523
|1.00
|1.2326
|1.2256
|1.2326
|328.87
|158177.18
|3047
|2006.09.05 11:20
|sell
|1524
|1.00
|1.2338
|1.2368
|1.2298
|3048
|2006.09.06 14:20
|s/l
|1524
|1.00
|1.2368
|1.2368
|1.2298
|-248.86
|157928.33
|3049
|2006.09.06 15:35
|buy
|1525
|1.00
|1.2373
|1.2343
|1.2413
|3050
|2006.09.06 21:50
|s/l
|1525
|1.00
|1.2343
|1.2343
|1.2413
|-243.11
|157685.22
|3051
|2006.09.07 11:35
|sell
|1526
|1.00
|1.2359
|1.2389
|1.2319
|3052
|2006.09.07 13:40
|s/l
|1526
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2319
|-242.00
|157443.22
|3053
|2006.09.07 15:20
|sell
|1527
|1.00
|1.2432
|1.2462
|1.2392
|3054
|2006.09.07 16:15
|s/l
|1527
|1.00
|1.2462
|1.2462
|1.2392
|-240.67
|157202.55
|3055
|2006.09.07 16:15
|sell
|1528
|1.00
|1.2462
|1.2492
|1.2422
|3056
|2006.09.07 18:20
|t/p
|1528
|1.00
|1.2422
|1.2492
|1.2422
|322.11
|157524.66
|3057
|2006.09.07 18:35
|sell
|1529
|1.00
|1.2434
|1.2464
|1.2394
|3058
|2006.09.08 15:40
|s/l
|1529
|1.00
|1.2464
|1.2464
|1.2394
|-246.96
|157277.70
|3059
|2006.09.08 18:20
|sell
|1530
|1.00
|1.2495
|1.2525
|1.2455
|3060
|2006.09.11 11:05
|t/p
|1530
|1.00
|1.2455
|1.2525
|1.2455
|314.41
|157592.12
|3061
|2006.09.11 12:40
|buy
|1531
|1.00
|1.2427
|1.2397
|1.2467
|3062
|2006.09.11 12:45
|s/l
|1531
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2467
|-242.05
|157350.07
|3063
|2006.09.11 13:10
|buy
|1532
|1.00
|1.2404
|1.2374
|1.2444
|3064
|2006.09.11 17:05
|t/p
|1532
|1.00
|1.2444
|1.2374
|1.2444
|321.03
|157671.10
|3065
|2006.09.11 18:20
|sell
|1533
|1.00
|1.2456
|1.2486
|1.2416
|3066
|2006.09.12 10:35
|t/p
|1533
|1.00
|1.2416
|1.2486
|1.2416
|315.73
|157986.83
|3067
|2006.09.12 11:20
|buy
|1534
|1.00
|1.2415
|1.2385
|1.2455
|3068
|2006.09.12 15:40
|t/p
|1534
|1.00
|1.2455
|1.2385
|1.2455
|321.13
|158307.96
|3069
|2006.09.12 15:50
|buy
|1535
|1.00
|1.2408
|1.2378
|1.2448
|3070
|2006.09.12 16:40
|t/p
|1535
|1.00
|1.2448
|1.2378
|1.2448
|321.24
|158629.20
|3071
|2006.09.12 17:15
|buy
|1536
|1.00
|1.2454
|1.2424
|1.2494
|3072
|2006.09.12 19:35
|t/p
|1536
|1.00
|1.2494
|1.2424
|1.2494
|320.13
|158949.33
|3073
|2006.09.12 20:20
|sell
|1537
|1.00
|1.2493
|1.2523
|1.2453
|3074
|2006.09.13 03:05
|s/l
|1537
|1.00
|1.2523
|1.2523
|1.2453
|-245.79
|158703.55
|3075
|2006.09.13 10:15
|buy
|1538
|1.00
|1.2507
|1.2477
|1.2547
|3076
|2006.09.14 12:50
|s/l
|1538
|1.00
|1.2477
|1.2477
|1.2547
|-234.07
|158469.48
|3077
|2006.09.14 15:20
|buy
|1539
|1.00
|1.2438
|1.2408
|1.2478
|3078
|2006.09.14 15:35
|t/p
|1539
|1.00
|1.2478
|1.2408
|1.2478
|319.41
|158788.89
|3079
|2006.09.14 16:20
|buy
|1540
|1.00
|1.2507
|1.2477
|1.2547
|3080
|2006.09.14 17:35
|s/l
|1540
|1.00
|1.2477
|1.2477
|1.2547
|-240.79
|158548.10
|3081
|2006.09.14 18:20
|buy
|1541
|1.00
|1.2461
|1.2431
|1.2501
|3082
|2006.09.14 18:35
|t/p
|1541
|1.00
|1.2501
|1.2431
|1.2501
|319.97
|158868.07
|3083
|2006.09.14 19:50
|sell
|1542
|1.00
|1.2504
|1.2534
|1.2464
|3084
|2006.09.15 10:10
|s/l
|1542
|1.00
|1.2534
|1.2534
|1.2464
|-246.03
|158622.04
|3085
|2006.09.15 11:20
|sell
|1543
|1.00
|1.2561
|1.2591
|1.2521
|3086
|2006.09.15 14:50
|s/l
|1543
|1.00
|1.2591
|1.2591
|1.2521
|-238.14
|158383.90
|3087
|2006.09.15 15:15
|sell
|1544
|1.00
|1.2586
|1.2616
|1.2546
|3088
|2006.09.15 16:40
|s/l
|1544
|1.00
|1.2616
|1.2616
|1.2546
|-237.64
|158146.26
|3089
|2006.09.15 18:35
|buy
|1545
|1.00
|1.2580
|1.2550
|1.2620
|3090
|2006.09.18 06:50
|s/l
|1545
|1.00
|1.2550
|1.2550
|1.2620
|-236.85
|157909.41
|3091
|2006.09.18 13:20
|sell
|1546
|1.00
|1.2555
|1.2585
|1.2515
|3092
|2006.09.18 16:05
|t/p
|1546
|1.00
|1.2515
|1.2585
|1.2515
|319.64
|158229.05
|3093
|2006.09.18 16:10
|sell
|1547
|1.00
|1.2552
|1.2582
|1.2512
|3094
|2006.09.18 21:15
|t/p
|1547
|1.00
|1.2512
|1.2582
|1.2512
|319.77
|158548.82
|3095
|2006.09.19 15:10
|buy
|1548
|1.00
|1.2557
|1.2527
|1.2597
|3096
|2006.09.19 15:35
|s/l
|1548
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2597
|-239.82
|158309.00
|3097
|2006.09.19 16:15
|sell
|1549
|1.00
|1.2517
|1.2547
|1.2477
|3098
|2006.09.20 21:05
|t/p
|1549
|1.00
|1.2477
|1.2547
|1.2477
|314.12
|158623.12
|3099
|2006.09.20 21:10
|sell
|1550
|1.00
|1.2507
|1.2537
|1.2467
|3100
|2006.09.21 08:45
|t/p
|1550
|1.00
|1.2467
|1.2537
|1.2467
|300.61
|158923.74
|3101
|2006.09.21 09:10
|buy
|1551
|1.00
|1.2471
|1.2441
|1.2511
|3102
|2006.09.21 17:05
|t/p
|1551
|1.00
|1.2511
|1.2441
|1.2511
|319.52
|159243.26
|3103
|2006.09.21 17:10
|buy
|1552
|1.00
|1.2476
|1.2446
|1.2516
|3104
|2006.09.21 17:50
|t/p
|1552
|1.00
|1.2516
|1.2446
|1.2516
|319.54
|159562.80
|3105
|2006.09.21 18:40
|sell
|1553
|1.00
|1.2514
|1.2544
|1.2474
|3106
|2006.09.21 18:50
|s/l
|1553
|1.00
|1.2544
|1.2544
|1.2474
|-239.14
|159323.66
|3107
|2006.09.22 03:40
|sell
|1554
|1.00
|1.2420
|1.2450
|1.2380
|3108
|2006.09.22 11:20
|t/p
|1554
|1.00
|1.2380
|1.2450
|1.2380
|323.52
|159647.18
|3109
|2006.09.22 14:15
|sell
|1555
|1.00
|1.2356
|1.2386
|1.2316
|3110
|2006.09.25 07:40
|t/p
|1555
|1.00
|1.2316
|1.2386
|1.2316
|318.30
|159965.48
|3111
|2006.09.25 09:35
|sell
|1556
|1.00
|1.2321
|1.2351
|1.2281
|3112
|2006.09.25 11:20
|s/l
|1556
|1.00
|1.2351
|1.2351
|1.2281
|-242.87
|159722.61
|3113
|2006.09.25 11:20
|sell
|1557
|1.00
|1.2349
|1.2379
|1.2309
|3114
|2006.09.25 14:50
|s/l
|1557
|1.00
|1.2379
|1.2379
|1.2309
|-242.32
|159480.29
|3115
|2006.09.25 15:15
|sell
|1558
|1.00
|1.2377
|1.2407
|1.2337
|3116
|2006.09.26 11:20
|s/l
|1558
|1.00
|1.2407
|1.2407
|1.2337
|-248.51
|159231.79
|3117
|2006.09.26 11:20
|sell
|1559
|1.00
|1.2406
|1.2436
|1.2366
|3118
|2006.09.26 13:15
|s/l
|1559
|1.00
|1.2436
|1.2436
|1.2366
|-241.24
|158990.55
|3119
|2006.09.26 13:15
|sell
|1560
|1.00
|1.2433
|1.2463
|1.2393
|3120
|2006.09.26 17:40
|s/l
|1560
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2393
|-240.58
|158749.97
|3121
|2006.09.26 18:20
|sell
|1561
|1.00
|1.2452
|1.2482
|1.2412
|3122
|2006.09.28 15:45
|s/l
|1561
|1.00
|1.2482
|1.2482
|1.2412
|-267.17
|158482.80
|3123
|2006.09.28 16:20
|sell
|1562
|1.00
|1.2473
|1.2503
|1.2433
|3124
|2006.09.29 09:50
|s/l
|1562
|1.00
|1.2503
|1.2503
|1.2433
|-246.62
|158236.18
|3125
|2006.09.29 16:20
|sell
|1563
|1.00
|1.2559
|1.2589
|1.2519
|3126
|2006.09.29 18:10
|t/p
|1563
|1.00
|1.2519
|1.2589
|1.2519
|320.00
|158556.18
|3127
|2006.10.02 04:40
|buy
|1564
|1.00
|1.2507
|1.2477
|1.2547
|3128
|2006.10.02 13:20
|s/l
|1564
|1.00
|1.2477
|1.2477
|1.2547
|-240.54
|158315.64
|3129
|2006.10.02 15:35
|buy
|1565
|1.00
|1.2475
|1.2445
|1.2515
|3130
|2006.10.02 16:40
|s/l
|1565
|1.00
|1.2445
|1.2445
|1.2515
|-241.12
|158074.52
|3131
|2006.10.02 18:35
|sell
|1566
|1.00
|1.2428
|1.2458
|1.2388
|3132
|2006.10.03 15:45
|s/l
|1566
|1.00
|1.2458
|1.2458
|1.2388
|-247.48
|157827.05
|3133
|2006.10.03 16:45
|sell
|1567
|1.00
|1.2453
|1.2483
|1.2413
|3134
|2006.10.04 11:10
|s/l
|1567
|1.00
|1.2483
|1.2483
|1.2413
|-247.06
|157579.99
|3135
|2006.10.04 12:35
|buy
|1568
|1.00
|1.2505
|1.2475
|1.2545
|3136
|2006.10.05 16:50
|t/p
|1568
|1.00
|1.2545
|1.2475
|1.2545
|325.42
|157905.41
|3137
|2006.10.05 16:50
|sell
|1569
|1.00
|1.2545
|1.2575
|1.2505
|3138
|2006.10.06 15:35
|t/p
|1569
|1.00
|1.2505
|1.2575
|1.2505
|313.41
|158218.83
|3139
|2006.10.06 16:35
|buy
|1570
|1.00
|1.2600
|1.2570
|1.2640
|3140
|2006.10.10 11:20
|t/p
|1570
|1.00
|1.2640
|1.2570
|1.2640
|320.53
|158539.36
|3141
|2006.10.10 13:20
|sell
|1571
|1.00
|1.2662
|1.2692
|1.2622
|3142
|2006.10.10 14:10
|s/l
|1571
|1.00
|1.2692
|1.2692
|1.2622
|-236.31
|158303.05
|3143
|2006.10.10 15:20
|sell
|1572
|1.00
|1.2697
|1.2727
|1.2657
|3144
|2006.10.11 21:05
|s/l
|1572
|1.00
|1.2727
|1.2727
|1.2657
|-242.15
|158060.90
|3145
|2006.10.11 21:35
|buy
|1573
|1.00
|1.2699
|1.2669
|1.2739
|3146
|2006.10.11 21:40
|t/p
|1573
|1.00
|1.2739
|1.2669
|1.2739
|313.93
|158374.83
|3147
|2006.10.11 21:45
|buy
|1574
|1.00
|1.2699
|1.2669
|1.2739
|3148
|2006.10.11 21:50
|t/p
|1574
|1.00
|1.2739
|1.2669
|1.2739
|313.93
|158688.76
|3149
|2006.10.11 22:20
|sell
|1575
|1.00
|1.2728
|1.2758
|1.2688
|3150
|2006.10.12 10:15
|t/p
|1575
|1.00
|1.2688
|1.2758
|1.2688
|295.22
|158983.99
|3151
|2006.10.12 10:20
|sell
|1576
|1.00
|1.2707
|1.2737
|1.2667
|3152
|2006.10.13 15:40
|s/l
|1576
|1.00
|1.2737
|1.2737
|1.2667
|-242.18
|158741.81
|3153
|2006.10.13 15:50
|buy
|1577
|1.00
|1.2675
|1.2645
|1.2715
|3154
|2006.10.13 15:59
|t/p
|1577
|1.00
|1.2715
|1.2645
|1.2715
|314.07
|159055.88
|3155
|2006.10.13 18:50
|sell
|1578
|1.00
|1.2763
|1.2793
|1.2723
|3156
|2006.10.16 11:05
|t/p
|1578
|1.00
|1.2723
|1.2793
|1.2723
|307.96
|159363.85
|3157
|2006.10.16 11:10
|sell
|1579
|1.00
|1.2729
|1.2759
|1.2689
|3158
|2006.10.17 10:40
|t/p
|1579
|1.00
|1.2689
|1.2759
|1.2689
|308.76
|159672.61
|3159
|2006.10.17 10:45
|sell
|1580
|1.00
|1.2702
|1.2732
|1.2662
|3160
|2006.10.17 16:15
|t/p
|1580
|1.00
|1.2662
|1.2732
|1.2662
|315.98
|159988.59
|3161
|2006.10.17 17:20
|sell
|1581
|1.00
|1.2669
|1.2699
|1.2629
|3162
|2006.10.18 15:40
|s/l
|1581
|1.00
|1.2699
|1.2699
|1.2629
|-242.73
|159745.87
|3163
|2006.10.18 17:35
|buy
|1582
|1.00
|1.2723
|1.2693
|1.2763
|3164
|2006.10.19 00:35
|s/l
|1582
|1.00
|1.2693
|1.2693
|1.2763
|-229.78
|159516.09
|3165
|2006.10.19 09:20
|sell
|1583
|1.00
|1.2698
|1.2728
|1.2658
|3166
|2006.10.19 10:45
|t/p
|1583
|1.00
|1.2658
|1.2728
|1.2658
|316.06
|159832.15
|3167
|2006.10.19 11:50
|buy
|1584
|1.00
|1.2653
|1.2623
|1.2693
|3168
|2006.10.19 16:15
|s/l
|1584
|1.00
|1.2623
|1.2623
|1.2693
|-237.73
|159594.42
|3169
|2006.10.19 17:40
|sell
|1585
|1.00
|1.2628
|1.2658
|1.2588
|3170
|2006.10.19 20:10
|t/p
|1585
|1.00
|1.2588
|1.2658
|1.2588
|317.81
|159912.23
|3171
|2006.10.19 20:15
|sell
|1586
|1.00
|1.2607
|1.2637
|1.2567
|3172
|2006.10.19 20:50
|t/p
|1586
|1.00
|1.2567
|1.2637
|1.2567
|318.34
|160230.57
|3173
|2006.10.19 23:35
|buy
|1587
|1.00
|1.2569
|1.2539
|1.2609
|3174
|2006.10.23 08:40
|t/p
|1587
|1.00
|1.2609
|1.2539
|1.2609
|321.59
|160552.16
|3175
|2006.10.23 10:35
|buy
|1588
|1.00
|1.2623
|1.2593
|1.2663
|3176
|2006.10.23 12:59
|t/p
|1588
|1.00
|1.2663
|1.2593
|1.2663
|315.85
|160868.01
|3177
|2006.10.23 13:35
|buy
|1589
|1.00
|1.2661
|1.2631
|1.2701
|3178
|2006.10.24 10:40
|t/p
|1589
|1.00
|1.2701
|1.2631
|1.2701
|317.13
|161185.14
|3179
|2006.10.24 11:20
|sell
|1590
|1.00
|1.2702
|1.2732
|1.2662
|3180
|2006.10.24 18:50
|t/p
|1590
|1.00
|1.2662
|1.2732
|1.2662
|316.36
|161501.50
|3181
|2006.10.25 04:35
|sell
|1591
|1.00
|1.2663
|1.2693
|1.2623
|3182
|2006.10.26 04:50
|t/p
|1591
|1.00
|1.2623
|1.2693
|1.2623
|296.72
|161798.22
|3183
|2006.10.26 09:20
|sell
|1592
|1.00
|1.2616
|1.2646
|1.2576
|3184
|2006.10.26 10:20
|t/p
|1592
|1.00
|1.2576
|1.2646
|1.2576
|318.09
|162116.31
|3185
|2006.10.26 11:35
|sell
|1593
|1.00
|1.2580
|1.2610
|1.2540
|3186
|2006.10.26 19:20
|t/p
|1593
|1.00
|1.2540
|1.2610
|1.2540
|319.10
|162435.41
|3187
|2006.10.26 20:50
|buy
|1594
|1.00
|1.2524
|1.2494
|1.2564
|3188
|2006.10.27 12:35
|t/p
|1594
|1.00
|1.2564
|1.2494
|1.2564
|320.43
|162755.84
|3189
|2006.10.27 17:15
|buy
|1595
|1.00
|1.2488
|1.2458
|1.2528
|3190
|2006.10.31 17:10
|s/l
|1595
|1.00
|1.2458
|1.2458
|1.2528
|-237.05
|162518.79
|3191
|2006.11.01 10:50
|sell
|1596
|1.00
|1.2452
|1.2482
|1.2412
|3192
|2006.11.01 17:20
|t/p
|1596
|1.00
|1.2412
|1.2482
|1.2412
|322.43
|162841.22
|3193
|2006.11.01 17:35
|sell
|1597
|1.00
|1.2444
|1.2474
|1.2404
|3194
|2006.11.02 09:10
|s/l
|1597
|1.00
|1.2474
|1.2474
|1.2404
|-260.72
|162580.50
|3195
|2006.11.02 10:20
|sell
|1598
|1.00
|1.2475
|1.2505
|1.2435
|3196
|2006.11.02 18:40
|t/p
|1598
|1.00
|1.2435
|1.2505
|1.2435
|321.75
|162902.25
|3197
|2006.11.03 10:10
|sell
|1599
|1.00
|1.2464
|1.2494
|1.2424
|3198
|2006.11.03 15:45
|s/l
|1599
|1.00
|1.2494
|1.2494
|1.2424
|-239.22
|162663.03
|3199
|2006.11.03 21:10
|sell
|1600
|1.00
|1.2550
|1.2580
|1.2510
|3200
|2006.11.06 13:15
|s/l
|1600
|1.00
|1.2580
|1.2580
|1.2510
|-245.18
|162417.86
|3201
|2006.11.06 15:40
|buy
|1601
|1.00
|1.2560
|1.2530
|1.2600
|3202
|2006.11.07 04:20
|s/l
|1601
|1.00
|1.2530
|1.2530
|1.2600
|-237.26
|162180.60
|3203
|2006.11.07 06:10
|sell
|1602
|1.00
|1.2536
|1.2566
|1.2496
|3204
|2006.11.07 15:05
|t/p
|1602
|1.00
|1.2496
|1.2566
|1.2496
|320.10
|162500.70
|3205
|2006.11.07 17:50
|buy
|1603
|1.00
|1.2445
|1.2415
|1.2485
|3206
|2006.11.07 21:35
|t/p
|1603
|1.00
|1.2485
|1.2415
|1.2485
|320.36
|162821.06
|3207
|2006.11.08 10:45
|sell
|1604
|1.00
|1.2497
|1.2527
|1.2457
|3208
|2006.11.08 11:50
|t/p
|1604
|1.00
|1.2457
|1.2527
|1.2457
|321.24
|163142.30
|3209
|2006.11.08 17:20
|sell
|1605
|1.00
|1.2513
|1.2543
|1.2473
|3210
|2006.11.09 17:05
|t/p
|1605
|1.00
|1.2473
|1.2543
|1.2473
|300.81
|163443.11
|3211
|2006.11.09 17:15
|sell
|1606
|1.00
|1.2485
|1.2515
|1.2445
|3212
|2006.11.09 18:20
|t/p
|1606
|1.00
|1.2445
|1.2515
|1.2445
|321.80
|163764.91
|3213
|2006.11.09 22:50
|sell
|1607
|1.00
|1.2430
|1.2460
|1.2390
|3214
|2006.11.10 04:15
|t/p
|1607
|1.00
|1.2390
|1.2460
|1.2390
|316.33
|164081.25
|3215
|2006.11.10 05:20
|buy
|1608
|1.00
|1.2373
|1.2343
|1.2413
|3216
|2006.11.13 12:50
|t/p
|1608
|1.00
|1.2413
|1.2343
|1.2413
|324.38
|164405.63
|3217
|2006.11.13 15:35
|buy
|1609
|1.00
|1.2410
|1.2380
|1.2450
|3218
|2006.11.13 17:50
|t/p
|1609
|1.00
|1.2450
|1.2380
|1.2450
|321.26
|164726.89
|3219
|2006.11.13 20:59
|sell
|1610
|1.00
|1.2456
|1.2486
|1.2416
|3220
|2006.11.14 10:40
|t/p
|1610
|1.00
|1.2416
|1.2486
|1.2416
|315.52
|165042.41
|3221
|2006.11.14 10:45
|sell
|1611
|1.00
|1.2424
|1.2454
|1.2384
|3222
|2006.11.14 17:05
|s/l
|1611
|1.00
|1.2454
|1.2454
|1.2384
|-240.48
|164801.93
|3223
|2006.11.14 17:15
|buy
|1612
|1.00
|1.2410
|1.2380
|1.2450
|3224
|2006.11.14 17:35
|t/p
|1612
|1.00
|1.2450
|1.2380
|1.2450
|321.16
|165123.09
|3225
|2006.11.14 18:35
|buy
|1613
|1.00
|1.2440
|1.2410
|1.2480
|3226
|2006.11.15 12:15
|t/p
|1613
|1.00
|1.2480
|1.2410
|1.2480
|322.42
|165445.51
|3227
|2006.11.15 13:20
|sell
|1614
|1.00
|1.2515
|1.2545
|1.2475
|3228
|2006.11.15 17:10
|t/p
|1614
|1.00
|1.2475
|1.2545
|1.2475
|320.83
|165766.34
|3229
|2006.11.15 17:15
|sell
|1615
|1.00
|1.2494
|1.2524
|1.2454
|3230
|2006.11.15 21:15
|t/p
|1615
|1.00
|1.2454
|1.2524
|1.2454
|321.18
|166087.52
|3231
|2006.11.15 21:15
|buy
|1616
|1.00
|1.2454
|1.2424
|1.2494
|3232
|2006.11.17 06:20
|t/p
|1616
|1.00
|1.2494
|1.2424
|1.2494
|328.86
|166416.38
|3233
|2006.11.17 09:15
|sell
|1617
|1.00
|1.2506
|1.2536
|1.2466
|3234
|2006.11.17 13:45
|s/l
|1617
|1.00
|1.2536
|1.2536
|1.2466
|-239.31
|166177.07
|3235
|2006.11.17 14:20
|sell
|1618
|1.00
|1.2533
|1.2563
|1.2493
|3236
|2006.11.17 16:35
|t/p
|1618
|1.00
|1.2493
|1.2563
|1.2493
|320.31
|166497.38
|3237
|2006.11.17 20:15
|sell
|1619
|1.00
|1.2438
|1.2468
|1.2398
|3238
|2006.11.22 03:50
|t/p
|1619
|1.00
|1.2398
|1.2468
|1.2398
|302.58
|166799.97
|3239
|2006.11.22 05:45
|buy
|1620
|1.00
|1.2387
|1.2357
|1.2427
|3240
|2006.11.22 10:50
|s/l
|1620
|1.00
|1.2357
|1.2357
|1.2427
|-242.78
|166557.19
|3241
|2006.11.22 11:15
|buy
|1621
|1.00
|1.2365
|1.2335
|1.2405
|3242
|2006.11.22 14:20
|s/l
|1621
|1.00
|1.2335
|1.2335
|1.2405
|-243.48
|166313.71
|3243
|2006.11.22 16:45
|buy
|1622
|1.00
|1.2287
|1.2257
|1.2327
|3244
|2006.11.22 17:15
|s/l
|1622
|1.00
|1.2257
|1.2257
|1.2327
|-244.76
|166068.95
|3245
|2006.11.22 19:40
|sell
|1623
|1.00
|1.2280
|1.2310
|1.2240
|3246
|2006.11.23 11:20
|t/p
|1623
|1.00
|1.2240
|1.2310
|1.2240
|306.75
|166375.70
|3247
|2006.11.23 12:20
|buy
|1624
|1.00
|1.2225
|1.2195
|1.2265
|3248
|2006.11.24 10:15
|s/l
|1624
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2265
|-244.08
|166131.62
|3249
|2006.11.24 11:20
|buy
|1625
|1.00
|1.2113
|1.2083
|1.2153
|3250
|2006.11.24 12:40
|s/l
|1625
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.2153
|-248.47
|165883.15
|3251
|2006.11.24 13:35
|sell
|1626
|1.00
|1.2106
|1.2136
|1.2066
|3252
|2006.11.27 01:20
|t/p
|1626
|1.00
|1.2066
|1.2136
|1.2066
|325.67
|166208.83
|3253
|2006.11.27 03:50
|sell
|1627
|1.00
|1.2066
|1.2096
|1.2026
|3254
|2006.11.27 10:05
|s/l
|1627
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2026
|-247.91
|165960.92
|3255
|2006.11.27 10:20
|buy
|1628
|1.00
|1.2063
|1.2033
|1.2103
|3256
|2006.11.27 10:40
|t/p
|1628
|1.00
|1.2103
|1.2033
|1.2103
|330.42
|166291.34
|3257
|2006.11.27 11:20
|sell
|1629
|1.00
|1.2100
|1.2130
|1.2060
|3258
|2006.11.27 21:15
|t/p
|1629
|1.00
|1.2060
|1.2130
|1.2060
|331.67
|166623.01
|3259
|2006.11.27 22:45
|buy
|1630
|1.00
|1.2064
|1.2034
|1.2104
|3260
|2006.11.28 10:20
|s/l
|1630
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.2104
|-247.16
|166375.85
|3261
|2006.11.28 10:35
|sell
|1631
|1.00
|1.2067
|1.2097
|1.2027
|3262
|2006.11.28 20:40
|t/p
|1631
|1.00
|1.2027
|1.2097
|1.2027
|332.59
|166708.44
|3263
|2006.11.28 23:35
|sell
|1632
|1.00
|1.2028
|1.2058
|1.1988
|3264
|2006.11.29 10:05
|s/l
|1632
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1988
|-255.16
|166453.28
|3265
|2006.11.29 11:35
|buy
|1633
|1.00
|1.2056
|1.2026
|1.2096
|3266
|2006.11.29 18:05
|t/p
|1633
|1.00
|1.2096
|1.2026
|1.2096
|330.36
|166783.64
|3267
|2006.11.29 21:20
|sell
|1634
|1.00
|1.2103
|1.2133
|1.2063
|3268
|2006.11.30 09:10
|t/p
|1634
|1.00
|1.2063
|1.2133
|1.2063
|311.60
|167095.25
|3269
|2006.11.30 09:15
|sell
|1635
|1.00
|1.2076
|1.2106
|1.2036
|3270
|2006.11.30 16:45
|t/p
|1635
|1.00
|1.2036
|1.2106
|1.2036
|332.83
|167428.08
|3271
|2006.11.30 17:15
|sell
|1636
|1.00
|1.2027
|1.2057
|1.1987
|3272
|2006.11.30 17:20
|t/p
|1636
|1.00
|1.1987
|1.2057
|1.1987
|333.73
|167761.81
|3273
|2006.11.30 18:15
|buy
|1637
|1.00
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|3274
|2006.12.01 17:20
|s/l
|1637
|1.00
|1.1944
|1.1944
|1.2014
|-249.83
|167511.98
|3275
|2006.12.01 18:20
|buy
|1638
|1.00
|1.1912
|1.1882
|1.1952
|3276
|2006.12.01 18:35
|t/p
|1638
|1.00
|1.1952
|1.1882
|1.1952
|334.62
|167846.60
|3277
|2006.12.01 21:15
|buy
|1639
|1.00
|1.1938
|1.1908
|1.1978
|3278
|2006.12.04 01:00
|s/l
|1639
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1978
|-249.78
|167596.82
|3279
|2006.12.04 09:15
|buy
|1640
|1.00
|1.1946
|1.1916
|1.1986
|3280
|2006.12.04 11:45
|t/p
|1640
|1.00
|1.1986
|1.1916
|1.1986
|333.70
|167930.52
|3281
|2006.12.04 13:15
|sell
|1641
|1.00
|1.1970
|1.2000
|1.1930
|3282
|2006.12.05 00:15
|t/p
|1641
|1.00
|1.1930
|1.2000
|1.1930
|328.57
|168259.09
|3283
|2006.12.05 12:20
|sell
|1642
|1.00
|1.1963
|1.1993
|1.1923
|3284
|2006.12.05 15:10
|t/p
|1642
|1.00
|1.1923
|1.1993
|1.1923
|335.99
|168595.08
|3285
|2006.12.05 16:20
|buy
|1643
|1.00
|1.1909
|1.1879
|1.1949
|3286
|2006.12.05 17:05
|t/p
|1643
|1.00
|1.1949
|1.1879
|1.1949
|334.61
|168929.69
|3287
|2006.12.05 18:20
|sell
|1644
|1.00
|1.1927
|1.1957
|1.1887
|3288
|2006.12.06 11:20
|s/l
|1644
|1.00
|1.1957
|1.1957
|1.1887
|-257.54
|168672.16
|3289
|2006.12.06 12:50
|sell
|1645
|1.00
|1.1973
|1.2003
|1.1933
|3290
|2006.12.06 17:45
|t/p
|1645
|1.00
|1.1933
|1.2003
|1.1933
|335.34
|169007.50
|3291
|2006.12.06 22:20
|sell
|1646
|1.00
|1.1967
|1.1997
|1.1927
|3292
|2006.12.07 09:20
|t/p
|1646
|1.00
|1.1927
|1.1997
|1.1927
|315.13
|169322.63
|3293
|2006.12.07 13:45
|sell
|1647
|1.00
|1.1951
|1.1981
|1.1911
|3294
|2006.12.08 13:20
|s/l
|1647
|1.00
|1.1981
|1.1981
|1.1911
|-257.15
|169065.48
|3295
|2006.12.08 14:15
|sell
|1648
|1.00
|1.1975
|1.2005
|1.1935
|3296
|2006.12.08 15:35
|s/l
|1648
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1935
|-249.85
|168815.63
|3297
|2006.12.08 17:15
|buy
|1649
|1.00
|1.1898
|1.1868
|1.1938
|3298
|2006.12.08 17:35
|t/p
|1649
|1.00
|1.1938
|1.1868
|1.1938
|335.06
|169150.69
|3299
|2006.12.08 18:20
|sell
|1650
|1.00
|1.1945
|1.1975
|1.1905
|3300
|2006.12.08 18:50
|s/l
|1650
|1.00
|1.1975
|1.1975
|1.1905
|-248.74
|168901.95
|3301
|2006.12.08 19:50
|sell
|1651
|1.00
|1.2037
|1.2067
|1.1997
|3302
|2006.12.11 02:10
|s/l
|1651
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.1997
|-255.14
|168646.82
|3303
|2006.12.11 04:10
|sell
|1652
|1.00
|1.2095
|1.2125
|1.2055
|3304
|2006.12.11 09:35
|t/p
|1652
|1.00
|1.2055
|1.2125
|1.2055
|331.87
|168978.69
|3305
|2006.12.11 10:10
|buy
|1653
|1.00
|1.2036
|1.2006
|1.2076
|3306
|2006.12.11 15:00
|t/p
|1653
|1.00
|1.2076
|1.2006
|1.2076
|331.24
|169309.93
|3307
|2006.12.11 15:50
|sell
|1654
|1.00
|1.2077
|1.2107
|1.2037
|3308
|2006.12.11 17:50
|t/p
|1654
|1.00
|1.2037
|1.2107
|1.2037
|332.39
|169642.32
|3309
|2006.12.11 18:35
|sell
|1655
|1.00
|1.2035
|1.2065
|1.1995
|3310
|2006.12.12 16:40
|t/p
|1655
|1.00
|1.1995
|1.2065
|1.1995
|326.72
|169969.04
|3311
|2006.12.12 17:15
|sell
|1656
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.1976
|3312
|2006.12.12 21:05
|s/l
|1656
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.1976
|-248.82
|169720.22
|3313
|2006.12.12 21:15
|buy
|1657
|1.00
|1.2011
|1.1981
|1.2051
|3314
|2006.12.13 15:45
|t/p
|1657
|1.00
|1.2051
|1.1981
|1.2051
|333.29
|170053.51
|3315
|2006.12.13 18:15
|sell
|1658
|1.00
|1.2055
|1.2085
|1.2015
|3316
|2006.12.14 12:50
|s/l
|1658
|1.00
|1.2085
|1.2085
|1.2015
|-268.42
|169785.10
|3317
|2006.12.14 14:20
|sell
|1659
|1.00
|1.2127
|1.2157
|1.2087
|3318
|2006.12.14 17:50
|s/l
|1659
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2087
|-246.65
|169538.45
|3319
|2006.12.14 18:15
|sell
|1660
|1.00
|1.2135
|1.2165
|1.2095
|3320
|2006.12.15 11:05
|s/l
|1660
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2095
|-253.08
|169285.37
|3321
|2006.12.15 12:50
|sell
|1661
|1.00
|1.2194
|1.2224
|1.2154
|3322
|2006.12.15 15:30
|t/p
|1661
|1.00
|1.2154
|1.2224
|1.2154
|329.24
|169614.61
|3323
|2006.12.15 17:15
|buy
|1662
|1.00
|1.2181
|1.2151
|1.2221
|3324
|2006.12.15 19:45
|t/p
|1662
|1.00
|1.2221
|1.2151
|1.2221
|327.25
|169941.86
|3325
|2006.12.18 09:35
|sell
|1663
|1.00
|1.2201
|1.2231
|1.2161
|3326
|2006.12.18 16:59
|s/l
|1663
|1.00
|1.2231
|1.2231
|1.2161
|-245.12
|169696.74
|3327
|2006.12.18 18:20
|buy
|1664
|1.00
|1.2244
|1.2214
|1.2284
|3328
|2006.12.18 21:45
|s/l
|1664
|1.00
|1.2214
|1.2214
|1.2284
|-245.66
|169451.08
|3329
|2006.12.19 08:20
|sell
|1665
|1.00
|1.2229
|1.2259
|1.2189
|3330
|2006.12.19 11:15
|t/p
|1665
|1.00
|1.2189
|1.2259
|1.2189
|328.79
|169779.87
|3331
|2006.12.19 13:20
|buy
|1666
|1.00
|1.2162
|1.2132
|1.2202
|3332
|2006.12.19 15:50
|t/p
|1666
|1.00
|1.2202
|1.2132
|1.2202
|327.73
|170107.60
|3333
|2006.12.19 16:20
|sell
|1667
|1.00
|1.2189
|1.2219
|1.2149
|3334
|2006.12.19 18:40
|t/p
|1667
|1.00
|1.2149
|1.2219
|1.2149
|329.57
|170437.17
|3335
|2006.12.19 19:20
|buy
|1668
|1.00
|1.2134
|1.2104
|1.2174
|3336
|2006.12.20 19:05
|t/p
|1668
|1.00
|1.2174
|1.2104
|1.2174
|330.76
|170767.93
|3337
|2006.12.20 20:20
|sell
|1669
|1.00
|1.2191
|1.2221
|1.2151
|3338
|2006.12.21 09:35
|t/p
|1669
|1.00
|1.2151
|1.2221
|1.2151
|309.01
|171076.95
|3339
|2006.12.21 10:20
|buy
|1670
|1.00
|1.2145
|1.2115
|1.2185
|3340
|2006.12.21 15:35
|t/p
|1670
|1.00
|1.2185
|1.2115
|1.2185
|328.00
|171404.95
|3341
|2006.12.21 17:20
|sell
|1671
|1.00
|1.2193
|1.2223
|1.2153
|3342
|2006.12.21 19:15
|t/p
|1671
|1.00
|1.2153
|1.2223
|1.2153
|329.19
|171734.14
|3343
|2006.12.21 19:15
|buy
|1672
|1.00
|1.2151
|1.2121
|1.2191
|3344
|2006.12.22 12:50
|s/l
|1672
|1.00
|1.2121
|1.2121
|1.2191
|-245.43
|171488.71
|3345
|2006.12.22 12:59
|sell
|1673
|1.00
|1.2131
|1.2161
|1.2091
|3346
|2006.12.22 16:20
|s/l
|1673
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2091
|-246.51
|171242.20
|3347
|2006.12.22 18:15
|sell
|1674
|1.00
|1.2182
|1.2212
|1.2142
|3348
|2006.12.22 19:10
|s/l
|1674
|1.00
|1.2212
|1.2212
|1.2142
|-245.46
|170996.74
|3349
|2006.12.25 01:15
|buy
|1675
|1.00
|1.2195
|1.2165
|1.2235
|3350
|2006.12.26 22:10
|t/p
|1675
|1.00
|1.2235
|1.2165
|1.2235
|329.12
|171325.86
|3351
|2006.12.27 01:50
|sell
|1676
|1.00
|1.2235
|1.2265
|1.2195
|3352
|2006.12.27 07:45
|t/p
|1676
|1.00
|1.2195
|1.2265
|1.2195
|328.00
|171653.86
|3353
|2006.12.27 14:45
|sell
|1677
|1.00
|1.2206
|1.2236
|1.2166
|3354
|2006.12.27 16:10
|s/l
|1677
|1.00
|1.2236
|1.2236
|1.2166
|-245.06
|171408.80
|3355
|2006.12.27 16:15
|buy
|1678
|1.00
|1.2226
|1.2196
|1.2266
|3356
|2006.12.28 03:50
|t/p
|1678
|1.00
|1.2266
|1.2196
|1.2266
|332.67
|171741.47
|3357
|2006.12.28 10:15
|sell
|1679
|1.00
|1.2267
|1.2297
|1.2227
|3358
|2006.12.28 12:45
|t/p
|1679
|1.00
|1.2227
|1.2297
|1.2227
|327.20
|172068.67
|3359
|2006.12.28 16:50
|buy
|1680
|1.00
|1.2171
|1.2141
|1.2211
|3360
|2006.12.28 17:05
|t/p
|1680
|1.00
|1.2211
|1.2141
|1.2211
|327.06
|172395.73
|3361
|2006.12.28 18:45
|sell
|1681
|1.00
|1.2219
|1.2249
|1.2179
|3362
|2007.01.02 08:00
|t/p
|1681
|1.00
|1.2179
|1.2249
|1.2179
|309.14
|172704.87
|3363
|2007.01.02 15:50
|buy
|1682
|1.00
|1.2118
|1.2088
|1.2158
|3364
|2007.01.03 09:15
|t/p
|1682
|1.00
|1.2158
|1.2088
|1.2158
|331.00
|173035.87
|3365
|2007.01.03 13:20
|sell
|1683
|1.00
|1.2208
|1.2238
|1.2168
|3366
|2007.01.03 17:05
|s/l
|1683
|1.00
|1.2238
|1.2238
|1.2168
|-244.84
|172791.03
|3367
|2007.01.03 20:20
|sell
|1684
|1.00
|1.2285
|1.2315
|1.2245
|3368
|2007.01.04 09:35
|t/p
|1684
|1.00
|1.2245
|1.2315
|1.2245
|306.50
|173097.54
|3369
|2007.01.04 13:20
|sell
|1685
|1.00
|1.2321
|1.2351
|1.2281
|3370
|2007.01.05 11:40
|t/p
|1685
|1.00
|1.2281
|1.2351
|1.2281
|318.99
|173416.53
|3371
|2007.01.05 16:50
|sell
|1686
|1.00
|1.2380
|1.2410
|1.2340
|3372
|2007.01.08 10:35
|t/p
|1686
|1.00
|1.2340
|1.2410
|1.2340
|317.55
|173734.09
|3373
|2007.01.08 14:35
|buy
|1687
|1.00
|1.2366
|1.2336
|1.2406
|3374
|2007.01.08 15:40
|t/p
|1687
|1.00
|1.2406
|1.2336
|1.2406
|322.40
|174056.49
|3375
|2007.01.08 16:20
|sell
|1688
|1.00
|1.2411
|1.2441
|1.2371
|3376
|2007.01.08 16:35
|t/p
|1688
|1.00
|1.2371
|1.2441
|1.2371
|323.39
|174379.88
|3377
|2007.01.08 18:10
|buy
|1689
|1.00
|1.2368
|1.2338
|1.2408
|3378
|2007.01.09 03:20
|s/l
|1689
|1.00
|1.2338
|1.2338
|1.2408
|-240.98
|174138.90
|3379
|2007.01.09 08:50
|sell
|1690
|1.00
|1.2372
|1.2402
|1.2332
|3380
|2007.01.09 14:50
|s/l
|1690
|1.00
|1.2402
|1.2402
|1.2332
|-241.88
|173897.02
|3381
|2007.01.09 15:20
|sell
|1691
|1.00
|1.2393
|1.2423
|1.2353
|3382
|2007.01.09 16:50
|s/l
|1691
|1.00
|1.2423
|1.2423
|1.2353
|-241.45
|173655.57
|3383
|2007.01.09 17:20
|sell
|1692
|1.00
|1.2418
|1.2448
|1.2378
|3384
|2007.01.10 03:20
|s/l
|1692
|1.00
|1.2448
|1.2448
|1.2378
|-247.74
|173407.83
|3385
|2007.01.10 03:20
|buy
|1693
|1.00
|1.2434
|1.2404
|1.2474
|3386
|2007.01.10 09:45
|s/l
|1693
|1.00
|1.2404
|1.2404
|1.2474
|-241.89
|173165.94
|3387
|2007.01.10 11:50
|sell
|1694
|1.00
|1.2433
|1.2463
|1.2393
|3388
|2007.01.10 17:10
|s/l
|1694
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2393
|-240.44
|172925.50
|3389
|2007.01.10 18:20
|sell
|1695
|1.00
|1.2460
|1.2490
|1.2420
|3390
|2007.01.11 14:35
|t/p
|1695
|1.00
|1.2420
|1.2490
|1.2420
|302.01
|173227.52
|3391
|2007.01.11 15:50
|buy
|1696
|1.00
|1.2419
|1.2389
|1.2459
|3392
|2007.01.11 16:05
|t/p
|1696
|1.00
|1.2459
|1.2389
|1.2459
|320.56
|173548.08
|3393
|2007.01.11 16:15
|buy
|1697
|1.00
|1.2448
|1.2418
|1.2488
|3394
|2007.01.11 17:15
|t/p
|1697
|1.00
|1.2488
|1.2418
|1.2488
|320.28
|173868.36
|3395
|2007.01.12 08:50
|sell
|1698
|1.00
|1.2497
|1.2527
|1.2457
|3396
|2007.01.12 15:50
|s/l
|1698
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2457
|-239.41
|173628.95
|3397
|2007.01.12 15:50
|sell
|1699
|1.00
|1.2528
|1.2558
|1.2488
|3398
|2007.01.12 15:59
|t/p
|1699
|1.00
|1.2488
|1.2558
|1.2488
|320.41
|173949.36
|3399
|2007.01.12 16:15
|sell
|1700
|1.00
|1.2494
|1.2524
|1.2454
|3400
|2007.01.12 17:20
|t/p
|1700
|1.00
|1.2454
|1.2524
|1.2454
|321.31
|174270.67
|3401
|2007.01.12 17:20
|buy
|1701
|1.00
|1.2449
|1.2419
|1.2489
|3402
|2007.01.12 20:15
|t/p
|1701
|1.00
|1.2489
|1.2419
|1.2489
|320.23
|174590.90
|3403
|2007.01.12 21:20
|sell
|1702
|1.00
|1.2491
|1.2521
|1.2451
|3404
|2007.01.15 09:40
|t/p
|1702
|1.00
|1.2451
|1.2521
|1.2451
|314.59
|174905.49
|3405
|2007.01.15 17:20
|sell
|1703
|1.00
|1.2481
|1.2511
|1.2441
|3406
|2007.01.16 11:40
|t/p
|1703
|1.00
|1.2441
|1.2511
|1.2441
|314.87
|175220.37
|3407
|2007.01.16 12:15
|sell
|1704
|1.00
|1.2448
|1.2478
|1.2408
|3408
|2007.01.16 16:45
|s/l
|1704
|1.00
|1.2478
|1.2478
|1.2408
|-240.41
|174979.96
|3409
|2007.01.16 16:45
|sell
|1705
|1.00
|1.2476
|1.2506
|1.2436
|3410
|2007.01.18 05:45
|t/p
|1705
|1.00
|1.2436
|1.2506
|1.2436
|294.69
|175274.64
|3411
|2007.01.18 09:20
|sell
|1706
|1.00
|1.2462
|1.2492
|1.2422
|3412
|2007.01.18 11:05
|s/l
|1706
|1.00
|1.2492
|1.2492
|1.2422
|-239.99
|175034.65
|3413
|2007.01.18 13:20
|sell
|1707
|1.00
|1.2512
|1.2542
|1.2472
|3414
|2007.01.18 15:45
|s/l
|1707
|1.00
|1.2542
|1.2542
|1.2472
|-239.06
|174795.59
|3415
|2007.01.18 16:10
|sell
|1708
|1.00
|1.2523
|1.2553
|1.2483
|3416
|2007.01.18 16:45
|t/p
|1708
|1.00
|1.2483
|1.2553
|1.2483
|320.70
|175116.29
|3417
|2007.01.18 17:40
|sell
|1709
|1.00
|1.2491
|1.2521
|1.2451
|3418
|2007.01.19 17:15
|s/l
|1709
|1.00
|1.2521
|1.2521
|1.2451
|-246.23
|174870.07
|3419
|2007.01.19 17:35
|buy
|1710
|1.00
|1.2497
|1.2467
|1.2537
|3420
|2007.01.23 09:50
|s/l
|1710
|1.00
|1.2467
|1.2467
|1.2537
|-236.26
|174633.81
|3421
|2007.01.23 10:35
|sell
|1711
|1.00
|1.2474
|1.2504
|1.2434
|3422
|2007.01.23 12:10
|t/p
|1711
|1.00
|1.2434
|1.2504
|1.2434
|322.22
|174956.03
|3423
|2007.01.23 13:35
|sell
|1712
|1.00
|1.2426
|1.2456
|1.2386
|3424
|2007.01.23 17:20
|t/p
|1712
|1.00
|1.2386
|1.2456
|1.2386
|322.98
|175279.01
|3425
|2007.01.23 17:35
|sell
|1713
|1.00
|1.2395
|1.2425
|1.2355
|3426
|2007.01.23 20:40
|s/l
|1713
|1.00
|1.2425
|1.2425
|1.2355
|-241.45
|175037.56
|3427
|2007.01.24 02:10
|sell
|1714
|1.00
|1.2428
|1.2458
|1.2388
|3428
|2007.01.24 10:35
|s/l
|1714
|1.00
|1.2458
|1.2458
|1.2388
|-240.67
|174796.89
|3429
|2007.01.24 11:20
|sell
|1715
|1.00
|1.2460
|1.2490
|1.2420
|3430
|2007.01.24 17:20
|s/l
|1715
|1.00
|1.2490
|1.2490
|1.2420
|-240.11
|174556.78
|3431
|2007.01.24 21:45
|sell
|1716
|1.00
|1.2492
|1.2522
|1.2452
|3432
|2007.01.25 09:50
|t/p
|1716
|1.00
|1.2452
|1.2522
|1.2452
|300.99
|174857.77
|3433
|2007.01.25 10:35
|sell
|1717
|1.00
|1.2458
|1.2488
|1.2418
|3434
|2007.01.25 21:45
|s/l
|1717
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2418
|-240.00
|174617.77
|3435
|2007.01.25 22:30
|buy
|1718
|1.00
|1.2484
|1.2454
|1.2524
|3436
|2007.01.26 12:35
|t/p
|1718
|1.00
|1.2524
|1.2454
|1.2524
|321.50
|174939.27
|3437
|2007.01.26 14:20
|sell
|1719
|1.00
|1.2557
|1.2587
|1.2517
|3438
|2007.01.26 17:40
|t/p
|1719
|1.00
|1.2517
|1.2587
|1.2517
|319.57
|175258.84
|3439
|2007.01.26 18:15
|sell
|1720
|1.00
|1.2540
|1.2570
|1.2500
|3440
|2007.01.31 11:35
|s/l
|1720
|1.00
|1.2570
|1.2570
|1.2500
|-258.83
|175000.02
|3441
|2007.01.31 15:50
|buy
|1721
|1.00
|1.2516
|1.2486
|1.2556
|3442
|2007.01.31 17:05
|s/l
|1721
|1.00
|1.2486
|1.2486
|1.2556
|-240.43
|174759.59
|3443
|2007.01.31 17:15
|sell
|1722
|1.00
|1.2514
|1.2544
|1.2474
|3444
|2007.01.31 17:30
|t/p
|1722
|1.00
|1.2474
|1.2544
|1.2474
|320.67
|175080.26
|3445
|2007.02.01 03:20
|sell
|1723
|1.00
|1.2443
|1.2473
|1.2403
|3446
|2007.02.01 17:10
|t/p
|1723
|1.00
|1.2403
|1.2473
|1.2403
|322.82
|175403.08
|3447
|2007.02.01 17:35
|sell
|1724
|1.00
|1.2424
|1.2454
|1.2384
|3448
|2007.02.02 15:35
|t/p
|1724
|1.00
|1.2384
|1.2454
|1.2384
|316.33
|175719.41
|3449
|2007.02.02 18:40
|buy
|1725
|1.00
|1.2456
|1.2426
|1.2496
|3450
|2007.02.05 05:20
|t/p
|1725
|1.00
|1.2496
|1.2426
|1.2496
|322.27
|176041.68
|3451
|2007.02.05 10:20
|buy
|1726
|1.00
|1.2471
|1.2441
|1.2511
|3452
|2007.02.05 12:50
|t/p
|1726
|1.00
|1.2511
|1.2441
|1.2511
|319.70
|176361.38
|3453
|2007.02.05 15:45
|sell
|1727
|1.00
|1.2511
|1.2541
|1.2471
|3454
|2007.02.06 11:15
|t/p
|1727
|1.00
|1.2471
|1.2541
|1.2471
|314.05
|176675.44
|3455
|2007.02.06 15:40
|sell
|1728
|1.00
|1.2458
|1.2488
|1.2418
|3456
|2007.02.06 18:40
|t/p
|1728
|1.00
|1.2418
|1.2488
|1.2418
|322.24
|176997.68
|3457
|2007.02.06 19:10
|sell
|1729
|1.00
|1.2417
|1.2447
|1.2377
|3458
|2007.02.08 08:35
|s/l
|1729
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2377
|-267.99
|176729.69
|3459
|2007.02.08 11:40
|buy
|1730
|1.00
|1.2484
|1.2454
|1.2524
|3460
|2007.02.08 17:20
|s/l
|1730
|1.00
|1.2454
|1.2454
|1.2524
|-241.16
|176488.53
|3461
|2007.02.08 17:35
|sell
|1731
|1.00
|1.2470
|1.2500
|1.2430
|3462
|2007.02.09 11:45
|s/l
|1731
|1.00
|1.2500
|1.2500
|1.2430
|-246.73
|176241.80
|3463
|2007.02.09 11:45
|sell
|1732
|1.00
|1.2498
|1.2528
|1.2458
|3464
|2007.02.12 12:20
|s/l
|1732
|1.00
|1.2528
|1.2528
|1.2458
|-245.99
|175995.82
|3465
|2007.02.12 14:30
|buy
|1733
|1.00
|1.2541
|1.2511
|1.2581
|3466
|2007.02.13 08:45
|s/l
|1733
|1.00
|1.2511
|1.2511
|1.2581
|-237.62
|175758.20
|3467
|2007.02.13 10:20
|buy
|1734
|1.00
|1.2495
|1.2465
|1.2535
|3468
|2007.02.13 14:50
|s/l
|1734
|1.00
|1.2465
|1.2465
|1.2535
|-240.70
|175517.50
|3469
|2007.02.13 16:20
|buy
|1735
|1.00
|1.2459
|1.2429
|1.2499
|3470
|2007.02.14 10:20
|s/l
|1735
|1.00
|1.2429
|1.2429
|1.2499
|-239.45
|175278.05
|3471
|2007.02.14 12:40
|buy
|1736
|1.00
|1.2421
|1.2391
|1.2461
|3472
|2007.02.14 17:15
|s/l
|1736
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.2461
|-242.57
|175035.48
|3473
|2007.02.15 03:20
|sell
|1737
|1.00
|1.2395
|1.2425
|1.2355
|3474
|2007.02.15 08:35
|t/p
|1737
|1.00
|1.2355
|1.2425
|1.2355
|323.76
|175359.24
|3475
|2007.02.15 08:40
|sell
|1738
|1.00
|1.2386
|1.2416
|1.2346
|3476
|2007.02.15 16:15
|t/p
|1738
|1.00
|1.2346
|1.2416
|1.2346
|324.07
|175683.31
|3477
|2007.02.15 17:20
|buy
|1739
|1.00
|1.2355
|1.2325
|1.2395
|3478
|2007.02.19 01:00
|s/l
|1739
|1.00
|1.2325
|1.2325
|1.2395
|-239.19
|175444.12
|3479
|2007.02.19 02:15
|buy
|1740
|1.00
|1.2331
|1.2301
|1.2371
|3480
|2007.02.20 10:50
|t/p
|1740
|1.00
|1.2371
|1.2301
|1.2371
|325.29
|175769.41
|3481
|2007.02.20 12:50
|buy
|1741
|1.00
|1.2360
|1.2330
|1.2400
|3482
|2007.02.21 13:40
|t/p
|1741
|1.00
|1.2400
|1.2330
|1.2400
|324.49
|176093.90
|3483
|2007.02.21 14:20
|sell
|1742
|1.00
|1.2392
|1.2422
|1.2352
|3484
|2007.02.22 09:40
|s/l
|1742
|1.00
|1.2422
|1.2422
|1.2352
|-261.47
|175832.43
|3485
|2007.02.22 12:50
|sell
|1743
|1.00
|1.2434
|1.2464
|1.2394
|3486
|2007.02.22 18:20
|t/p
|1743
|1.00
|1.2394
|1.2464
|1.2394
|323.21
|176155.64
|3487
|2007.02.22 19:20
|buy
|1744
|1.00
|1.2381
|1.2351
|1.2421
|3488
|2007.02.23 16:40
|s/l
|1744
|1.00
|1.2351
|1.2351
|1.2421
|-240.94
|175914.70
|3489
|2007.02.23 18:20
|buy
|1745
|1.00
|1.2322
|1.2292
|1.2362
|3490
|2007.02.26 21:40
|s/l
|1745
|1.00
|1.2292
|1.2292
|1.2362
|-241.89
|175672.81
|3491
|2007.02.27 02:45
|buy
|1746
|1.00
|1.2285
|1.2255
|1.2325
|3492
|2007.02.27 10:20
|s/l
|1746
|1.00
|1.2255
|1.2255
|1.2325
|-245.22
|175427.59
|3493
|2007.02.27 11:20
|sell
|1747
|1.00
|1.2247
|1.2277
|1.2207
|3494
|2007.02.27 16:50
|t/p
|1747
|1.00
|1.2207
|1.2277
|1.2207
|327.71
|175755.30
|3495
|2007.02.27 16:50
|buy
|1748
|1.00
|1.2206
|1.2176
|1.2246
|3496
|2007.02.27 21:35
|s/l
|1748
|1.00
|1.2176
|1.2176
|1.2246
|-246.69
|175508.61
|3497
|2007.02.27 22:20
|sell
|1749
|1.00
|1.2174
|1.2204
|1.2134
|3498
|2007.02.28 08:20
|s/l
|1749
|1.00
|1.2204
|1.2204
|1.2134
|-252.55
|175256.07
|3499
|2007.02.28 08:40
|buy
|1750
|1.00
|1.2191
|1.2161
|1.2231
|3500
|2007.02.28 10:15
|t/p
|1750
|1.00
|1.2231
|1.2161
|1.2231
|327.04
|175583.11
|3501
|2007.02.28 12:40
|buy
|1751
|1.00
|1.2225
|1.2195
|1.2265
|3502
|2007.02.28 15:50
|s/l
|1751
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2265
|-246.00
|175337.11
|3503
|2007.02.28 15:59
|sell
|1752
|1.00
|1.2211
|1.2241
|1.2171
|3504
|2007.03.01 15:05
|t/p
|1752
|1.00
|1.2171
|1.2241
|1.2171
|308.76
|175645.87
|3505
|2007.03.01 15:35
|sell
|1753
|1.00
|1.2179
|1.2209
|1.2139
|3506
|2007.03.01 17:05
|s/l
|1753
|1.00
|1.2209
|1.2209
|1.2139
|-245.35
|175400.52
|3507
|2007.03.01 18:20
|buy
|1754
|1.00
|1.2225
|1.2195
|1.2265
|3508
|2007.03.02 16:00
|s/l
|1754
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2265
|-243.81
|175156.71
|3509
|2007.03.02 16:20
|buy
|1755
|1.00
|1.2194
|1.2164
|1.2234
|3510
|2007.03.02 19:20
|s/l
|1755
|1.00
|1.2164
|1.2164
|1.2234
|-246.69
|174910.02
|3511
|2007.03.02 20:45
|buy
|1756
|1.00
|1.2157
|1.2127
|1.2197
|3512
|2007.03.05 03:50
|t/p
|1756
|1.00
|1.2197
|1.2127
|1.2197
|330.00
|175240.02
|3513
|2007.03.05 04:20
|sell
|1757
|1.00
|1.2205
|1.2235
|1.2165
|3514
|2007.03.05 04:35
|t/p
|1757
|1.00
|1.2165
|1.2235
|1.2165
|328.84
|175568.86
|3515
|2007.03.05 05:15
|sell
|1758
|1.00
|1.2167
|1.2197
|1.2127
|3516
|2007.03.05 07:45
|t/p
|1758
|1.00
|1.2127
|1.2197
|1.2127
|329.93
|175898.79
|3517
|2007.03.05 08:45
|buy
|1759
|1.00
|1.2133
|1.2103
|1.2173
|3518
|2007.03.05 12:10
|t/p
|1759
|1.00
|1.2173
|1.2103
|1.2173
|328.60
|176227.39
|3519
|2007.03.05 13:15
|buy
|1760
|1.00
|1.2172
|1.2142
|1.2212
|3520
|2007.03.05 13:50
|t/p
|1760
|1.00
|1.2212
|1.2142
|1.2212
|327.33
|176554.72
|3521
|2007.03.05 14:20
|sell
|1761
|1.00
|1.2211
|1.2241
|1.2171
|3522
|2007.03.05 15:15
|s/l
|1761
|1.00
|1.2241
|1.2241
|1.2171
|-245.02
|176309.70
|3523
|2007.03.05 16:20
|buy
|1762
|1.00
|1.2219
|1.2189
|1.2259
|3524
|2007.03.07 21:10
|s/l
|1762
|1.00
|1.2189
|1.2189
|1.2259
|-241.98
|176067.72
|3525
|2007.03.08 05:10
|buy
|1763
|1.00
|1.2165
|1.2135
|1.2205
|3526
|2007.03.08 08:50
|t/p
|1763
|1.00
|1.2205
|1.2135
|1.2205
|327.73
|176395.45
|3527
|2007.03.08 11:50
|sell
|1764
|1.00
|1.2222
|1.2252
|1.2182
|3528
|2007.03.08 16:05
|s/l
|1764
|1.00
|1.2252
|1.2252
|1.2182
|-244.36
|176151.09
|3529
|2007.03.08 17:20
|sell
|1765
|1.00
|1.2288
|1.2318
|1.2248
|3530
|2007.03.09 15:40
|s/l
|1765
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2248
|-249.57
|175901.52
|3531
|2007.03.09 16:20
|sell
|1766
|1.00
|1.2344
|1.2374
|1.2304
|3532
|2007.03.12 11:15
|t/p
|1766
|1.00
|1.2304
|1.2374
|1.2304
|318.45
|176219.98
|3533
|2007.03.12 15:20
|buy
|1767
|1.00
|1.2255
|1.2225
|1.2295
|3534
|2007.03.13 13:15
|s/l
|1767
|1.00
|1.2225
|1.2225
|1.2295
|-243.31
|175976.67
|3535
|2007.03.13 14:40
|sell
|1768
|1.00
|1.2216
|1.2246
|1.2176
|3536
|2007.03.13 15:20
|t/p
|1768
|1.00
|1.2176
|1.2246
|1.2176
|328.60
|176305.27
|3537
|2007.03.13 15:35
|sell
|1769
|1.00
|1.2198
|1.2228
|1.2158
|3538
|2007.03.13 17:50
|s/l
|1769
|1.00
|1.2228
|1.2228
|1.2158
|-245.32
|176059.95
|3539
|2007.03.13 18:10
|sell
|1770
|1.00
|1.2218
|1.2248
|1.2178
|3540
|2007.03.13 19:45
|t/p
|1770
|1.00
|1.2178
|1.2248
|1.2178
|328.49
|176388.44
|3541
|2007.03.13 20:35
|sell
|1771
|1.00
|1.2190
|1.2220
|1.2150
|3542
|2007.03.14 08:45
|t/p
|1771
|1.00
|1.2150
|1.2220
|1.2150
|322.65
|176711.09
|3543
|2007.03.14 08:50
|sell
|1772
|1.00
|1.2173
|1.2203
|1.2133
|3544
|2007.03.14 17:45
|t/p
|1772
|1.00
|1.2133
|1.2203
|1.2133
|329.73
|177040.82
|3545
|2007.03.14 20:15
|buy
|1773
|1.00
|1.2141
|1.2111
|1.2181
|3546
|2007.03.14 23:35
|t/p
|1773
|1.00
|1.2181
|1.2111
|1.2181
|328.25
|177369.07
|3547
|2007.03.15 01:15
|sell
|1774
|1.00
|1.2181
|1.2211
|1.2141
|3548
|2007.03.15 11:10
|s/l
|1774
|1.00
|1.2211
|1.2211
|1.2141
|-245.64
|177123.43
|3549
|2007.03.15 11:40
|buy
|1775
|1.00
|1.2193
|1.2163
|1.2233
|3550
|2007.03.15 15:10
|s/l
|1775
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2233
|-247.11
|176876.32
|3551
|2007.03.15 17:10
|buy
|1776
|1.00
|1.2137
|1.2107
|1.2177
|3552
|2007.03.15 18:35
|t/p
|1776
|1.00
|1.2177
|1.2107
|1.2177
|328.33
|177204.65
|3553
|2007.03.15 20:40
|sell
|1777
|1.00
|1.2180
|1.2210
|1.2140
|3554
|2007.03.16 01:20
|t/p
|1777
|1.00
|1.2140
|1.2210
|1.2140
|322.74
|177527.40
|3555
|2007.03.16 02:20
|buy
|1778
|1.00
|1.2129
|1.2099
|1.2169
|3556
|2007.03.16 03:59
|s/l
|1778
|1.00
|1.2099
|1.2099
|1.2169
|-248.24
|177279.16
|3557
|2007.03.16 04:15
|buy
|1779
|1.00
|1.2082
|1.2052
|1.2122
|3558
|2007.03.16 06:50
|t/p
|1779
|1.00
|1.2122
|1.2052
|1.2122
|329.95
|177609.11
|3559
|2007.03.16 09:20
|sell
|1780
|1.00
|1.2096
|1.2126
|1.2056
|3560
|2007.03.16 11:20
|t/p
|1780
|1.00
|1.2056
|1.2126
|1.2056
|331.87
|177940.98
|3561
|2007.03.16 13:50
|buy
|1781
|1.00
|1.2032
|1.2002
|1.2072
|3562
|2007.03.16 15:20
|t/p
|1781
|1.00
|1.2072
|1.2002
|1.2072
|331.35
|178272.33
|3563
|2007.03.16 17:10
|sell
|1782
|1.00
|1.2070
|1.2100
|1.2030
|3564
|2007.03.19 09:45
|s/l
|1782
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.2030
|-254.58
|178017.75
|3565
|2007.03.19 09:59
|buy
|1783
|1.00
|1.2088
|1.2058
|1.2128
|3566
|2007.03.19 12:20
|t/p
|1783
|1.00
|1.2128
|1.2058
|1.2128
|329.82
|178347.57
|3567
|2007.03.19 12:35
|buy
|1784
|1.00
|1.2112
|1.2082
|1.2152
|3568
|2007.03.20 04:45
|t/p
|1784
|1.00
|1.2152
|1.2082
|1.2152
|331.35
|178678.92
|3569
|2007.03.20 09:15
|buy
|1785
|1.00
|1.2128
|1.2098
|1.2168
|3570
|2007.03.21 20:05
|s/l
|1785
|1.00
|1.2098
|1.2098
|1.2168
|-245.87
|178433.05
|3571
|2007.03.21 20:10
|sell
|1786
|1.00
|1.2155
|1.2185
|1.2115
|3572
|2007.03.21 20:40
|t/p
|1786
|1.00
|1.2115
|1.2185
|1.2115
|330.63
|178763.68
|3573
|2007.03.22 02:35
|buy
|1787
|1.00
|1.2082
|1.2052
|1.2122
|3574
|2007.03.22 12:40
|t/p
|1787
|1.00
|1.2122
|1.2052
|1.2122
|329.90
|179093.58
|3575
|2007.03.22 15:59
|buy
|1788
|1.00
|1.2116
|1.2086
|1.2156
|3576
|2007.03.22 18:45
|t/p
|1788
|1.00
|1.2156
|1.2086
|1.2156
|328.81
|179422.39
|3577
|2007.03.23 10:20
|sell
|1789
|1.00
|1.2150
|1.2180
|1.2110
|3578
|2007.03.23 16:05
|s/l
|1789
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2110
|-246.28
|179176.11
|3579
|2007.03.23 17:45
|sell
|1790
|1.00
|1.2181
|1.2211
|1.2141
|3580
|2007.03.26 01:35
|s/l
|1790
|1.00
|1.2211
|1.2211
|1.2141
|-252.35
|178923.77
|3581
|2007.03.26 09:20
|sell
|1791
|1.00
|1.2189
|1.2219
|1.2149
|3582
|2007.03.26 11:45
|s/l
|1791
|1.00
|1.2219
|1.2219
|1.2149
|-245.52
|178678.25
|3583
|2007.03.26 13:45
|sell
|1792
|1.00
|1.2213
|1.2243
|1.2173
|3584
|2007.03.26 17:05
|t/p
|1792
|1.00
|1.2173
|1.2243
|1.2173
|328.76
|179007.01
|3585
|2007.03.26 18:20
|buy
|1793
|1.00
|1.2136
|1.2106
|1.2176
|3586
|2007.03.28 00:15
|s/l
|1793
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2176
|-243.49
|178763.52
|3587
|2007.03.28 11:50
|sell
|1794
|1.00
|1.2132
|1.2162
|1.2092
|3588
|2007.03.28 17:50
|t/p
|1794
|1.00
|1.2092
|1.2162
|1.2092
|330.97
|179094.49
|3589
|2007.03.28 18:15
|buy
|1795
|1.00
|1.2089
|1.2059
|1.2129
|3590
|2007.03.28 18:30
|t/p
|1795
|1.00
|1.2129
|1.2059
|1.2129
|329.79
|179424.28
|3591
|2007.03.28 19:35
|buy
|1796
|1.00
|1.2148
|1.2118
|1.2188
|3592
|2007.03.30 10:45
|t/p
|1796
|1.00
|1.2188
|1.2118
|1.2188
|336.60
|179760.88
|3593
|2007.03.30 11:20
|sell
|1797
|1.00
|1.2207
|1.2237
|1.2167
|3594
|2007.03.30 15:40
|s/l
|1797
|1.00
|1.2237
|1.2237
|1.2167
|-245.10
|179515.78
|3595
|2007.03.30 15:50
|buy
|1798
|1.00
|1.2193
|1.2163
|1.2233
|3596
|2007.03.30 18:10
|s/l
|1798
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2233
|-247.94
|179267.84
|3597
|2007.03.30 18:20
|sell
|1799
|1.00
|1.2218
|1.2248
|1.2178
|3598
|2007.03.30 18:20
|t/p
|1799
|1.00
|1.2178
|1.2248
|1.2178
|330.50
|179598.34
|3599
|2007.03.30 19:35
|sell
|1800
|1.00
|1.2133
|1.2163
|1.2093
|3600
|2007.04.02 03:15
|s/l
|1800
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2093
|-253.36
|179344.98
|3601
|2007.04.02 04:20
|sell
|1801
|1.00
|1.2168
|1.2198
|1.2128
|3602
|2007.04.02 17:05
|t/p
|1801
|1.00
|1.2128
|1.2198
|1.2128
|329.98
|179674.96
|3603
|2007.04.02 17:10
|sell
|1802
|1.00
|1.2137
|1.2167
|1.2097
|3604
|2007.04.03 10:40
|s/l
|1802
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2097
|-253.12
|179421.85
|3605
|2007.04.03 13:45
|sell
|1803
|1.00
|1.2188
|1.2218
|1.2148
|3606
|2007.04.03 20:40
|s/l
|1803
|1.00
|1.2218
|1.2218
|1.2148
|-245.38
|179176.47
|3607
|2007.04.03 21:20
|sell
|1804
|1.00
|1.2230
|1.2260
|1.2190
|3608
|2007.04.04 13:10
|t/p
|1804
|1.00
|1.2190
|1.2260
|1.2190
|321.44
|179497.91
|3609
|2007.04.04 13:59
|sell
|1805
|1.00
|1.2201
|1.2231
|1.2161
|3610
|2007.04.05 16:10
|t/p
|1805
|1.00
|1.2161
|1.2231
|1.2161
|309.06
|179806.98
|3611
|2007.04.05 17:20
|buy
|1806
|1.00
|1.2130
|1.2100
|1.2170
|3612
|2007.04.06 07:50
|t/p
|1806
|1.00
|1.2170
|1.2100
|1.2170
|330.87
|180137.85
|3613
|2007.04.06 08:40
|buy
|1807
|1.00
|1.2158
|1.2128
|1.2198
|3614
|2007.04.06 15:30
|t/p
|1807
|1.00
|1.2198
|1.2128
|1.2198
|327.82
|180465.67
|3615
|2007.04.06 16:15
|buy
|1808
|1.00
|1.2209
|1.2179
|1.2249
|3616
|2007.04.09 17:20
|t/p
|1808
|1.00
|1.2249
|1.2179
|1.2249
|328.72
|180794.39
|3617
|2007.04.09 17:20
|sell
|1809
|1.00
|1.2250
|1.2280
|1.2210
|3618
|2007.04.09 19:40
|s/l
|1809
|1.00
|1.2280
|1.2280
|1.2210
|-244.28
|180550.11
|3619
|2007.04.10 03:20
|sell
|1810
|1.00
|1.2268
|1.2298
|1.2228
|3620
|2007.04.10 04:59
|t/p
|1810
|1.00
|1.2228
|1.2298
|1.2228
|327.20
|180877.31
|3621
|2007.04.10 05:15
|buy
|1811
|1.00
|1.2220
|1.2190
|1.2260
|3622
|2007.04.10 12:35
|s/l
|1811
|1.00
|1.2190
|1.2190
|1.2260
|-246.21
|180631.10
|3623
|2007.04.10 14:40
|buy
|1812
|1.00
|1.2187
|1.2157
|1.2227
|3624
|2007.04.10 16:20
|s/l
|1812
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2227
|-246.77
|180384.33
|3625
|2007.04.10 18:40
|sell
|1813
|1.00
|1.2168
|1.2198
|1.2128
|3626
|2007.04.11 10:35
|s/l
|1813
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2128
|-252.67
|180131.66
|3627
|2007.04.11 15:40
|sell
|1814
|1.00
|1.2210
|1.2240
|1.2170
|3628
|2007.04.12 04:20
|s/l
|1814
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2170
|-265.21
|179866.46
|3629
|2007.04.12 04:20
|buy
|1815
|1.00
|1.2228
|1.2198
|1.2268
|3630
|2007.04.12 08:05
|s/l
|1815
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2268
|-245.98
|179620.48
|3631
|2007.04.12 10:40
|sell
|1816
|1.00
|1.2194
|1.2224
|1.2154
|3632
|2007.04.12 16:50
|t/p
|1816
|1.00
|1.2154
|1.2224
|1.2154
|329.24
|179949.72
|3633
|2007.04.12 17:35
|sell
|1817
|1.00
|1.2155
|1.2185
|1.2115
|3634
|2007.04.12 19:50
|s/l
|1817
|1.00
|1.2185
|1.2185
|1.2115
|-246.20
|179703.52
|3635
|2007.04.12 21:15
|sell
|1818
|1.00
|1.2170
|1.2200
|1.2130
|3636
|2007.04.13 09:35
|t/p
|1818
|1.00
|1.2130
|1.2200
|1.2130
|323.01
|180026.53
|3637
|2007.04.13 09:40
|sell
|1819
|1.00
|1.2140
|1.2170
|1.2100
|3638
|2007.04.13 11:50
|t/p
|1819
|1.00
|1.2100
|1.2170
|1.2100
|330.69
|180357.22
|3639
|2007.04.13 12:40
|sell
|1820
|1.00
|1.2108
|1.2138
|1.2068
|3640
|2007.04.13 17:35
|s/l
|1820
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2068
|-246.43
|180110.79
|3641
|2007.04.13 18:40
|buy
|1821
|1.00
|1.2158
|1.2128
|1.2198
|3642
|2007.04.15 23:05
|s/l
|1821
|1.00
|1.2128
|1.2128
|1.2198
|-247.41
|179863.38
|3643
|2007.04.16 00:45
|buy
|1822
|1.00
|1.2130
|1.2100
|1.2170
|3644
|2007.04.17 13:35
|s/l
|1822
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.2170
|-245.74
|179617.64
|3645
|2007.04.17 17:20
|sell
|1823
|1.00
|1.2082
|1.2112
|1.2042
|3646
|2007.04.18 11:59
|t/p
|1823
|1.00
|1.2042
|1.2112
|1.2042
|325.78
|179943.43
|3647
|2007.04.18 13:15
|buy
|1824
|1.00
|1.2036
|1.2006
|1.2076
|3648
|2007.04.19 06:50
|s/l
|1824
|1.00
|1.2006
|1.2006
|1.2076
|-243.41
|179700.02
|3649
|2007.04.19 07:20
|buy
|1825
|1.00
|1.2010
|1.1980
|1.2050
|3650
|2007.04.19 17:00
|t/p
|1825
|1.00
|1.2050
|1.1980
|1.2050
|331.87
|180031.89
|3651
|2007.04.19 17:20
|sell
|1826
|1.00
|1.2056
|1.2086
|1.2016
|3652
|2007.04.20 15:40
|s/l
|1826
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2016
|-254.97
|179776.92
|3653
|2007.04.20 15:50
|buy
|1827
|1.00
|1.2060
|1.2030
|1.2100
|3654
|2007.04.23 12:20
|t/p
|1827
|1.00
|1.2100
|1.2030
|1.2100
|332.68
|180109.60
|3655
|2007.04.23 12:35
|buy
|1828
|1.00
|1.2095
|1.2065
|1.2135
|3656
|2007.04.24 13:20
|s/l
|1828
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2135
|-246.50
|179863.10
|3657
|2007.04.24 14:35
|sell
|1829
|1.00
|1.2069
|1.2099
|1.2029
|3658
|2007.04.24 17:05
|t/p
|1829
|1.00
|1.2029
|1.2099
|1.2029
|332.56
|180195.66
|3659
|2007.04.24 17:15
|sell
|1830
|1.00
|1.2044
|1.2074
|1.2004
|3660
|2007.04.25 09:50
|t/p
|1830
|1.00
|1.2004
|1.2074
|1.2004
|326.61
|180522.28
|3661
|2007.04.25 09:59
|sell
|1831
|1.00
|1.2019
|1.2049
|1.1979
|3662
|2007.04.25 15:40
|s/l
|1831
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1979
|-248.86
|180273.42
|3663
|2007.04.25 19:45
|sell
|1832
|1.00
|1.2035
|1.2065
|1.1995
|3664
|2007.04.26 12:40
|s/l
|1832
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.1995
|-268.56
|180004.86
|3665
|2007.04.26 13:20
|sell
|1833
|1.00
|1.2081
|1.2111
|1.2041
|3666
|2007.04.27 15:15
|t/p
|1833
|1.00
|1.2041
|1.2111
|1.2041
|325.53
|180330.40
|3667
|2007.04.27 18:10
|buy
|1834
|1.00
|1.2041
|1.2011
|1.2081
|3668
|2007.04.27 18:20
|t/p
|1834
|1.00
|1.2081
|1.2011
|1.2081
|330.44
|180660.84
|3669
|2007.04.27 19:20
|sell
|1835
|1.00
|1.2082
|1.2112
|1.2042
|3670
|2007.04.29 23:15
|t/p
|1835
|1.00
|1.2042
|1.2112
|1.2042
|332.25
|180993.09
|3671
|2007.04.30 01:40
|sell
|1836
|1.00
|1.2042
|1.2072
|1.2002
|3672
|2007.04.30 09:15
|s/l
|1836
|1.00
|1.2072
|1.2072
|1.2002
|-248.49
|180744.60
|3673
|2007.04.30 15:20
|sell
|1837
|1.00
|1.2097
|1.2127
|1.2057
|3674
|2007.04.30 17:20
|t/p
|1837
|1.00
|1.2057
|1.2127
|1.2057
|331.76
|181076.36
|3675
|2007.04.30 17:35
|sell
|1838
|1.00
|1.2066
|1.2096
|1.2026
|3676
|2007.05.01 10:45
|s/l
|1838
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2026
|-254.66
|180821.70
|3677
|2007.05.01 11:20
|sell
|1839
|1.00
|1.2097
|1.2127
|1.2057
|3678
|2007.05.01 16:20
|t/p
|1839
|1.00
|1.2057
|1.2127
|1.2057
|331.84
|181153.54
|3679
|2007.05.01 17:20
|buy
|1840
|1.00
|1.2066
|1.2036
|1.2106
|3680
|2007.05.01 17:35
|t/p
|1840
|1.00
|1.2106
|1.2036
|1.2106
|329.46
|181483.00
|3681
|2007.05.01 18:20
|sell
|1841
|1.00
|1.2141
|1.2171
|1.2101
|3682
|2007.05.02 06:50
|s/l
|1841
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2101
|-253.18
|181229.82
|3683
|2007.05.02 07:50
|sell
|1842
|1.00
|1.2172
|1.2202
|1.2132
|3684
|2007.05.02 17:20
|t/p
|1842
|1.00
|1.2132
|1.2202
|1.2132
|330.03
|181559.85
|3685
|2007.05.02 18:35
|sell
|1843
|1.00
|1.2137
|1.2167
|1.2097
|3686
|2007.05.03 09:50
|t/p
|1843
|1.00
|1.2097
|1.2167
|1.2097
|310.42
|181870.28
|3687
|2007.05.03 11:40
|sell
|1844
|1.00
|1.2114
|1.2144
|1.2074
|3688
|2007.05.03 17:15
|s/l
|1844
|1.00
|1.2144
|1.2144
|1.2074
|-246.83
|181623.45
|3689
|2007.05.04 05:50
|sell
|1845
|1.00
|1.2164
|1.2194
|1.2124
|3690
|2007.05.04 15:40
|t/p
|1845
|1.00
|1.2124
|1.2194
|1.2124
|330.30
|181953.75
|3691
|2007.05.04 17:35
|sell
|1846
|1.00
|1.2109
|1.2139
|1.2069
|3692
|2007.05.08 11:15
|s/l
|1846
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2069
|-260.56
|181693.19
|3693
|2007.05.08 14:20
|sell
|1847
|1.00
|1.2170
|1.2200
|1.2130
|3694
|2007.05.10 15:35
|s/l
|1847
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2130
|-272.76
|181420.43
|3695
|2007.05.10 15:40
|buy
|1848
|1.00
|1.2173
|1.2143
|1.2213
|3696
|2007.05.10 20:05
|t/p
|1848
|1.00
|1.2213
|1.2143
|1.2213
|327.41
|181747.84
|3697
|2007.05.11 04:15
|sell
|1849
|1.00
|1.2211
|1.2241
|1.2171
|3698
|2007.05.11 15:50
|t/p
|1849
|1.00
|1.2171
|1.2241
|1.2171
|328.65
|182076.49
|3699
|2007.05.11 16:40
|sell
|1850
|1.00
|1.2190
|1.2220
|1.2150
|3700
|2007.05.15 17:35
|t/p
|1850
|1.00
|1.2150
|1.2220
|1.2150
|315.73
|182392.22
|3701
|2007.05.16 17:10
|sell
|1851
|1.00
|1.2185
|1.2215
|1.2145
|3702
|2007.05.16 18:20
|s/l
|1851
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2145
|-245.44
|182146.78
|3703
|2007.05.17 10:50
|buy
|1852
|1.00
|1.2206
|1.2176
|1.2246
|3704
|2007.05.17 14:20
|t/p
|1852
|1.00
|1.2246
|1.2176
|1.2246
|326.56
|182473.34
|3705
|2007.05.17 14:35
|buy
|1853
|1.00
|1.2239
|1.2209
|1.2279
|3706
|2007.05.17 17:20
|t/p
|1853
|1.00
|1.2279
|1.2209
|1.2279
|325.74
|182799.08
|3707
|2007.05.17 19:10
|sell
|1854
|1.00
|1.2274
|1.2304
|1.2234
|3708
|2007.05.21 13:20
|s/l
|1854
|1.00
|1.2304
|1.2304
|1.2234
|-257.21
|182541.87
|3709
|2007.05.21 15:15
|sell
|1855
|1.00
|1.2322
|1.2352
|1.2282
|3710
|2007.05.23 09:20
|t/p
|1855
|1.00
|1.2282
|1.2352
|1.2282
|312.24
|182854.11
|3711
|2007.05.23 12:20
|sell
|1856
|1.00
|1.2299
|1.2329
|1.2259
|3712
|2007.05.23 14:50
|t/p
|1856
|1.00
|1.2259
|1.2329
|1.2259
|326.37
|183180.48
|3713
|2007.05.23 17:10
|buy
|1857
|1.00
|1.2255
|1.2225
|1.2295
|3714
|2007.05.24 10:35
|t/p
|1857
|1.00
|1.2295
|1.2225
|1.2295
|331.91
|183512.39
|3715
|2007.05.24 12:35
|buy
|1858
|1.00
|1.2283
|1.2253
|1.2323
|3716
|2007.05.29 11:15
|s/l
|1858
|1.00
|1.2253
|1.2253
|1.2323
|-238.27
|183274.12
|3717
|2007.05.29 18:20
|sell
|1859
|1.00
|1.2235
|1.2265
|1.2195
|3718
|2007.05.30 12:35
|s/l
|1859
|1.00
|1.2265
|1.2265
|1.2195
|-251.29
|183022.83
|3719
|2007.05.30 16:20
|sell
|1860
|1.00
|1.2270
|1.2300
|1.2230
|3720
|2007.06.01 13:15
|s/l
|1860
|1.00
|1.2300
|1.2300
|1.2230
|-270.80
|182752.03
|3721
|2007.06.01 15:10
|sell
|1861
|1.00
|1.2298
|1.2328
|1.2258
|3722
|2007.06.01 17:15
|s/l
|1861
|1.00
|1.2328
|1.2328
|1.2258
|-243.29
|182508.74
|3723
|2007.06.01 18:45
|sell
|1862
|1.00
|1.2309
|1.2339
|1.2269
|3724
|2007.06.04 12:15
|t/p
|1862
|1.00
|1.2269
|1.2339
|1.2269
|319.51
|182828.26
|3725
|2007.06.04 14:40
|sell
|1863
|1.00
|1.2259
|1.2289
|1.2219
|3726
|2007.06.04 16:50
|t/p
|1863
|1.00
|1.2219
|1.2289
|1.2219
|327.36
|183155.62
|3727
|2007.06.04 16:59
|sell
|1864
|1.00
|1.2233
|1.2263
|1.2193
|3728
|2007.06.05 14:45
|t/p
|1864
|1.00
|1.2193
|1.2263
|1.2193
|321.47
|183477.09
|3729
|2007.06.05 18:45
|sell
|1865
|1.00
|1.2202
|1.2232
|1.2162
|3730
|2007.06.06 15:10
|t/p
|1865
|1.00
|1.2162
|1.2232
|1.2162
|322.25
|183799.35
|3731
|2007.06.06 15:50
|sell
|1866
|1.00
|1.2176
|1.2206
|1.2136
|3732
|2007.06.07 11:45
|s/l
|1866
|1.00
|1.2206
|1.2206
|1.2136
|-266.00
|183533.35
|3733
|2007.06.07 14:20
|sell
|1867
|1.00
|1.2234
|1.2264
|1.2194
|3734
|2007.06.07 19:50
|s/l
|1867
|1.00
|1.2264
|1.2264
|1.2194
|-244.52
|183288.83
|3735
|2007.06.07 20:20
|sell
|1868
|1.00
|1.2263
|1.2293
|1.2223
|3736
|2007.06.08 12:10
|s/l
|1868
|1.00
|1.2293
|1.2293
|1.2223
|-250.73
|183038.10
|3737
|2007.06.08 14:35
|buy
|1869
|1.00
|1.2331
|1.2301
|1.2371
|3738
|2007.06.11 05:45
|t/p
|1869
|1.00
|1.2371
|1.2301
|1.2371
|325.53
|183363.63
|3739
|2007.06.11 10:45
|buy
|1870
|1.00
|1.2359
|1.2329
|1.2399
|3740
|2007.06.11 17:45
|t/p
|1870
|1.00
|1.2399
|1.2329
|1.2399
|322.59
|183686.22
|3741
|2007.06.12 12:50
|sell
|1871
|1.00
|1.2412
|1.2442
|1.2372
|3742
|2007.06.13 07:20
|s/l
|1871
|1.00
|1.2442
|1.2442
|1.2372
|-247.83
|183438.40
|3743
|2007.06.13 09:15
|sell
|1872
|1.00
|1.2435
|1.2465
|1.2395
|3744
|2007.06.13 12:20
|s/l
|1872
|1.00
|1.2465
|1.2465
|1.2395
|-240.66
|183197.74
|3745
|2007.06.13 12:35
|buy
|1873
|1.00
|1.2450
|1.2420
|1.2490
|3746
|2007.06.15 18:10
|s/l
|1873
|1.00
|1.2420
|1.2420
|1.2490
|-232.82
|182964.92
|3747
|2007.06.15 18:40
|sell
|1874
|1.00
|1.2429
|1.2459
|1.2389
|3748
|2007.06.20 10:20
|t/p
|1874
|1.00
|1.2389
|1.2459
|1.2389
|302.68
|183267.60
|3749
|2007.06.20 16:59
|sell
|1875
|1.00
|1.2364
|1.2394
|1.2324
|3750
|2007.06.21 03:40
|s/l
|1875
|1.00
|1.2394
|1.2394
|1.2324
|-262.26
|183005.35
|3751
|2007.06.21 14:45
|sell
|1876
|1.00
|1.2424
|1.2454
|1.2384
|3752
|2007.06.22 10:40
|t/p
|1876
|1.00
|1.2384
|1.2454
|1.2384
|316.38
|183321.73
|3753
|2007.06.22 11:20
|buy
|1877
|1.00
|1.2368
|1.2338
|1.2408
|3754
|2007.06.22 14:40
|s/l
|1877
|1.00
|1.2338
|1.2338
|1.2408
|-243.19
|183078.54
|3755
|2007.06.22 15:10
|sell
|1878
|1.00
|1.2338
|1.2368
|1.2298
|3756
|2007.06.22 20:45
|t/p
|1878
|1.00
|1.2298
|1.2368
|1.2298
|325.28
|183403.82
|3757
|2007.06.26 09:20
|sell
|1879
|1.00
|1.2270
|1.2300
|1.2230
|3758
|2007.06.26 10:10
|s/l
|1879
|1.00
|1.2300
|1.2300
|1.2230
|-243.72
|183160.10
|3759
|2007.06.26 12:59
|sell
|1880
|1.00
|1.2295
|1.2325
|1.2255
|3760
|2007.06.28 21:20
|s/l
|1880
|1.00
|1.2325
|1.2325
|1.2255
|-270.27
|182889.83
|3761
|2007.06.28 21:40
|buy
|1881
|1.00
|1.2312
|1.2282
|1.2352
|3762
|2007.06.29 12:50
|s/l
|1881
|1.00
|1.2282
|1.2282
|1.2352
|-242.11
|182647.72
|3763
|2007.06.29 14:20
|buy
|1882
|1.00
|1.2260
|1.2230
|1.2300
|3764
|2007.06.29 19:05
|s/l
|1882
|1.00
|1.2230
|1.2230
|1.2300
|-245.58
|182402.14
|3765
|2007.06.29 20:50
|buy
|1883
|1.00
|1.2213
|1.2183
|1.2253
|3766
|2007.07.02 10:50
|s/l
|1883
|1.00
|1.2183
|1.2183
|1.2253
|-244.62
|182157.52
|3767
|2007.07.02 15:20
|sell
|1884
|1.00
|1.2137
|1.2167
|1.2097
|3768
|2007.07.03 01:00
|t/p
|1884
|1.00
|1.2097
|1.2167
|1.2097
|323.91
|182481.44
|3769
|2007.07.03 04:45
|buy
|1885
|1.00
|1.2102
|1.2072
|1.2142
|3770
|2007.07.03 10:15
|t/p
|1885
|1.00
|1.2142
|1.2072
|1.2142
|329.24
|182810.68
|3771
|2007.07.03 11:40
|buy
|1886
|1.00
|1.2152
|1.2122
|1.2192
|3772
|2007.07.05 11:20
|s/l
|1886
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2192
|-238.87
|182571.81
|3773
|2007.07.05 14:15
|buy
|1887
|1.00
|1.2122
|1.2092
|1.2162
|3774
|2007.07.05 16:10
|t/p
|1887
|1.00
|1.2162
|1.2092
|1.2162
|328.57
|182900.38
|3775
|2007.07.05 18:59
|sell
|1888
|1.00
|1.2177
|1.2207
|1.2137
|3776
|2007.07.06 13:15
|s/l
|1888
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2137
|-252.49
|182647.89
|3777
|2007.07.06 15:20
|sell
|1889
|1.00
|1.2213
|1.2243
|1.2173
|3778
|2007.07.06 17:10
|t/p
|1889
|1.00
|1.2173
|1.2243
|1.2173
|328.76
|182976.65
|3779
|2007.07.09 10:20
|sell
|1890
|1.00
|1.2184
|1.2214
|1.2144
|3780
|2007.07.10 11:50
|t/p
|1890
|1.00
|1.2144
|1.2214
|1.2144
|322.71
|183299.37
|3781
|2007.07.10 13:15
|buy
|1891
|1.00
|1.2124
|1.2094
|1.2164
|3782
|2007.07.10 16:15
|s/l
|1891
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2164
|-248.08
|183051.29
|3783
|2007.07.10 17:20
|buy
|1892
|1.00
|1.2065
|1.2035
|1.2105
|3784
|2007.07.10 23:15
|s/l
|1892
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2105
|-249.42
|182801.87
|3785
|2007.07.11 07:40
|sell
|1893
|1.00
|1.2037
|1.2067
|1.1997
|3786
|2007.07.11 14:50
|t/p
|1893
|1.00
|1.1997
|1.2067
|1.1997
|333.48
|183135.35
|3787
|2007.07.11 15:20
|buy
|1894
|1.00
|1.2010
|1.1980
|1.2050
|3788
|2007.07.11 18:35
|t/p
|1894
|1.00
|1.2050
|1.1980
|1.2050
|331.92
|183467.27
|3789
|2007.07.11 19:20
|sell
|1895
|1.00
|1.2050
|1.2080
|1.2010
|3790
|2007.07.12 14:20
|t/p
|1895
|1.00
|1.2010
|1.2080
|1.2010
|312.87
|183780.14
|3791
|2007.07.12 14:20
|buy
|1896
|1.00
|1.2008
|1.1978
|1.2048
|3792
|2007.07.13 09:40
|t/p
|1896
|1.00
|1.2048
|1.1978
|1.2048
|334.20
|184114.34
|3793
|2007.07.13 12:50
|sell
|1897
|1.00
|1.2033
|1.2063
|1.1993
|3794
|2007.07.13 16:20
|t/p
|1897
|1.00
|1.1993
|1.2063
|1.1993
|333.67
|184448.01
|3795
|2007.07.16 08:50
|sell
|1898
|1.00
|1.2017
|1.2047
|1.1977
|3796
|2007.07.17 10:20
|t/p
|1898
|1.00
|1.1977
|1.2047
|1.1977
|327.22
|184775.24
|3797
|2007.07.17 11:35
|sell
|1899
|1.00
|1.1993
|1.2023
|1.1953
|3798
|2007.07.17 14:40
|s/l
|1899
|1.00
|1.2023
|1.2023
|1.1953
|-249.48
|184525.76
|3799
|2007.07.17 15:50
|sell
|1900
|1.00
|1.2022
|1.2052
|1.1982
|3800
|2007.07.18 03:15
|t/p
|1900
|1.00
|1.1982
|1.2052
|1.1982
|327.08
|184852.84
|3801
|2007.07.18 06:59
|buy
|1901
|1.00
|1.1967
|1.1937
|1.2007
|3802
|2007.07.18 10:40
|t/p
|1901
|1.00
|1.2007
|1.1937
|1.2007
|332.83
|185185.67
|3803
|2007.07.18 11:20
|sell
|1902
|1.00
|1.2012
|1.2042
|1.1972
|3804
|2007.07.18 15:50
|s/l
|1902
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1972
|-248.94
|184936.73
|3805
|2007.07.18 16:15
|sell
|1903
|1.00
|1.2046
|1.2076
|1.2006
|3806
|2007.07.18 17:35
|t/p
|1903
|1.00
|1.2006
|1.2076
|1.2006
|333.67
|185270.40
|3807
|2007.07.18 18:20
|buy
|1904
|1.00
|1.1985
|1.1955
|1.2025
|3808
|2007.07.19 18:35
|t/p
|1904
|1.00
|1.2025
|1.1955
|1.2025
|338.91
|185609.31
|3809
|2007.07.19 23:10
|sell
|1905
|1.00
|1.2047
|1.2077
|1.2007
|3810
|2007.07.20 17:10
|t/p
|1905
|1.00
|1.2007
|1.2077
|1.2007
|326.81
|185936.13
|3811
|2007.07.20 18:35
|sell
|1906
|1.00
|1.2006
|1.2036
|1.1966
|3812
|2007.07.23 12:20
|s/l
|1906
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.1966
|-255.98
|185680.15
|3813
|2007.07.23 13:20
|sell
|1907
|1.00
|1.2048
|1.2078
|1.2008
|3814
|2007.07.23 20:20
|s/l
|1907
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.2008
|-248.36
|185431.79
|3815
|2007.07.24 03:10
|sell
|1908
|1.00
|1.2059
|1.2089
|1.2019
|3816
|2007.07.24 15:20
|t/p
|1908
|1.00
|1.2019
|1.2089
|1.2019
|332.89
|185764.68
|3817
|2007.07.24 15:35
|sell
|1909
|1.00
|1.2034
|1.2064
|1.1994
|3818
|2007.07.24 19:15
|s/l
|1909
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.1994
|-248.55
|185516.13
|3819
|2007.07.24 21:15
|sell
|1910
|1.00
|1.2051
|1.2081
|1.2011
|3820
|2007.07.25 10:45
|s/l
|1910
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2011
|-254.66
|185261.47
|3821
|2007.07.25 11:20
|sell
|1911
|1.00
|1.2096
|1.2126
|1.2056
|3822
|2007.07.25 11:50
|s/l
|1911
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2056
|-247.38
|185014.09
|3823
|2007.07.25 12:15
|sell
|1912
|1.00
|1.2130
|1.2160
|1.2090
|3824
|2007.07.25 17:15
|s/l
|1912
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2090
|-246.59
|184767.50
|3825
|2007.07.25 17:35
|buy
|1913
|1.00
|1.2141
|1.2111
|1.2181
|3826
|2007.07.26 15:05
|s/l
|1913
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2181
|-241.32
|184526.18
|3827
|2007.07.26 15:20
|sell
|1914
|1.00
|1.2119
|1.2149
|1.2079
|3828
|2007.07.26 16:20
|t/p
|1914
|1.00
|1.2079
|1.2149
|1.2079
|331.38
|184857.56
|3829
|2007.07.26 17:40
|sell
|1915
|1.00
|1.2091
|1.2121
|1.2051
|3830
|2007.07.26 19:20
|t/p
|1915
|1.00
|1.2051
|1.2121
|1.2051
|332.42
|185189.98
|3831
|2007.07.26 20:50
|buy
|1916
|1.00
|1.2033
|1.2003
|1.2073
|3832
|2007.07.27 10:35
|t/p
|1916
|1.00
|1.2073
|1.2003
|1.2073
|333.46
|185523.44
|3833
|2007.07.27 11:40
|buy
|1917
|1.00
|1.2069
|1.2039
|1.2109
|3834
|2007.07.27 11:45
|t/p
|1917
|1.00
|1.2109
|1.2039
|1.2109
|330.33
|185853.77
|3835
|2007.07.27 12:10
|sell
|1918
|1.00
|1.2116
|1.2146
|1.2076
|3836
|2007.07.27 18:15
|t/p
|1918
|1.00
|1.2076
|1.2146
|1.2076
|331.29
|186185.06
|3837
|2007.07.27 20:20
|sell
|1919
|1.00
|1.2091
|1.2121
|1.2051
|3838
|2007.07.30 11:59
|t/p
|1919
|1.00
|1.2051
|1.2121
|1.2051
|325.39
|186510.46
|3839
|2007.07.30 13:20
|buy
|1920
|1.00
|1.2018
|1.1988
|1.2058
|3840
|2007.07.31 17:05
|t/p
|1920
|1.00
|1.2058
|1.1988
|1.2058
|333.73
|186844.19
|3841
|2007.07.31 17:15
|buy
|1921
|1.00
|1.2044
|1.2014
|1.2084
|3842
|2007.07.31 23:10
|s/l
|1921
|1.00
|1.2014
|1.2014
|1.2084
|-249.73
|186594.46
|3843
|2007.08.01 05:20
|sell
|1922
|1.00
|1.2026
|1.2056
|1.1986
|3844
|2007.08.01 09:05
|t/p
|1922
|1.00
|1.1986
|1.2056
|1.1986
|333.84
|186928.30
|3845
|2007.08.01 12:10
|sell
|1923
|1.00
|1.2004
|1.2034
|1.1964
|3846
|2007.08.01 14:20
|s/l
|1923
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.1964
|-248.94
|186679.36
|3847
|2007.08.01 15:20
|sell
|1924
|1.00
|1.2030
|1.2060
|1.1990
|3848
|2007.08.01 17:50
|t/p
|1924
|1.00
|1.1990
|1.2060
|1.1990
|333.64
|187013.00
|3849
|2007.08.01 18:20
|buy
|1925
|1.00
|1.2006
|1.1976
|1.2046
|3850
|2007.08.01 23:05
|t/p
|1925
|1.00
|1.2046
|1.1976
|1.2046
|332.03
|187345.03
|3851
|2007.08.02 06:50
|buy
|1926
|1.00
|1.2033
|1.2003
|1.2073
|3852
|2007.08.02 15:50
|t/p
|1926
|1.00
|1.2073
|1.2003
|1.2073
|331.07
|187676.10
|3853
|2007.08.02 16:15
|sell
|1927
|1.00
|1.2076
|1.2106
|1.2036
|3854
|2007.08.02 20:45
|t/p
|1927
|1.00
|1.2036
|1.2106
|1.2036
|332.39
|188008.49
|3855
|2007.08.03 11:20
|sell
|1928
|1.00
|1.2069
|1.2099
|1.2029
|3856
|2007.08.03 15:50
|t/p
|1928
|1.00
|1.2029
|1.2099
|1.2029
|332.97
|188341.46
|3857
|2007.08.03 19:10
|buy
|1929
|1.00
|1.1928
|1.1898
|1.1968
|3858
|2007.08.03 21:40
|s/l
|1929
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.1968
|-252.16
|188089.30
|3859
|2007.08.03 22:15
|sell
|1930
|1.00
|1.1900
|1.1930
|1.1860
|3860
|2007.08.06 00:10
|t/p
|1930
|1.00
|1.1860
|1.1930
|1.1860
|330.55
|188419.85
|3861
|2007.08.06 01:20
|buy
|1931
|1.00
|1.1819
|1.1789
|1.1859
|3862
|2007.08.06 08:50
|t/p
|1931
|1.00
|1.1859
|1.1789
|1.1859
|337.30
|188757.15
|3863
|2007.08.06 09:20
|sell
|1932
|1.00
|1.1854
|1.1884
|1.1814
|3864
|2007.08.06 13:35
|s/l
|1932
|1.00
|1.1884
|1.1884
|1.1814
|-252.39
|188504.76
|3865
|2007.08.06 15:15
|sell
|1933
|1.00
|1.1860
|1.1890
|1.1820
|3866
|2007.08.06 19:05
|s/l
|1933
|1.00
|1.1890
|1.1890
|1.1820
|-252.31
|188252.45
|3867
|2007.08.06 22:20
|buy
|1934
|1.00
|1.1888
|1.1858
|1.1928
|3868
|2007.08.07 14:35
|t/p
|1934
|1.00
|1.1928
|1.1858
|1.1928
|337.48
|188589.93
|3869
|2007.08.07 16:20
|buy
|1935
|1.00
|1.1919
|1.1889
|1.1959
|3870
|2007.08.07 19:50
|t/p
|1935
|1.00
|1.1959
|1.1889
|1.1959
|334.20
|188924.13
|3871
|2007.08.07 21:15
|sell
|1936
|1.00
|1.1961
|1.1991
|1.1921
|3872
|2007.08.07 21:35
|t/p
|1936
|1.00
|1.1921
|1.1991
|1.1921
|335.85
|189259.98
|3873
|2007.08.07 22:20
|buy
|1937
|1.00
|1.1942
|1.1912
|1.1982
|3874
|2007.08.07 22:40
|t/p
|1937
|1.00
|1.1982
|1.1912
|1.1982
|333.80
|189593.78
|3875
|2007.08.08 03:20
|buy
|1938
|1.00
|1.1960
|1.1930
|1.2000
|3876
|2007.08.08 15:15
|s/l
|1938
|1.00
|1.1930
|1.1930
|1.2000
|-251.51
|189342.27
|3877
|2007.08.08 19:40
|buy
|1939
|1.00
|1.1946
|1.1916
|1.1986
|3878
|2007.08.09 15:50
|t/p
|1939
|1.00
|1.1986
|1.1916
|1.1986
|340.29
|189682.56
|3879
|2007.08.09 16:15
|sell
|1940
|1.00
|1.1993
|1.2023
|1.1953
|3880
|2007.08.10 09:50
|t/p
|1940
|1.00
|1.1953
|1.2023
|1.1953
|328.37
|190010.94
|3881
|2007.08.10 10:20
|sell
|1941
|1.00
|1.1947
|1.1977
|1.1907
|3882
|2007.08.10 18:20
|s/l
|1941
|1.00
|1.1977
|1.1977
|1.1907
|-250.43
|189760.51
|3883
|2007.08.10 20:20
|sell
|1942
|1.00
|1.1989
|1.2019
|1.1949
|3884
|2007.08.13 15:20
|s/l
|1942
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1949
|-256.25
|189504.26
|3885
|2007.08.13 16:20
|sell
|1943
|1.00
|1.2021
|1.2051
|1.1981
|3886
|2007.08.13 17:15
|s/l
|1943
|1.00
|1.2051
|1.2051
|1.1981
|-248.82
|189255.44
|3887
|2007.08.13 18:45
|sell
|1944
|1.00
|1.2058
|1.2088
|1.2018
|3888
|2007.08.14 11:15
|s/l
|1944
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.2018
|-254.89
|189000.56
|3889
|2007.08.14 11:15
|sell
|1945
|1.00
|1.2087
|1.2117
|1.2047
|3890
|2007.08.14 22:15
|s/l
|1945
|1.00
|1.2117
|1.2117
|1.2047
|-247.55
|188753.01
|3891
|2007.08.14 23:20
|sell
|1946
|1.00
|1.2112
|1.2142
|1.2072
|3892
|2007.08.15 10:15
|s/l
|1946
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.2072
|-253.71
|188499.30
|3893
|2007.08.15 11:20
|sell
|1947
|1.00
|1.2150
|1.2180
|1.2110
|3894
|2007.08.15 16:50
|s/l
|1947
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2110
|-246.22
|188253.08
|3895
|2007.08.15 17:20
|sell
|1948
|1.00
|1.2181
|1.2211
|1.2141
|3896
|2007.08.16 03:35
|s/l
|1948
|1.00
|1.2211
|1.2211
|1.2141
|-265.92
|187987.17
|3897
|2007.08.16 04:50
|sell
|1949
|1.00
|1.2206
|1.2236
|1.2166
|3898
|2007.08.16 10:10
|t/p
|1949
|1.00
|1.2166
|1.2236
|1.2166
|328.92
|188316.09
|3899
|2007.08.16 10:40
|sell
|1950
|1.00
|1.2190
|1.2220
|1.2150
|3900
|2007.08.16 13:45
|t/p
|1950
|1.00
|1.2150
|1.2220
|1.2150
|329.22
|188645.31
|3901
|2007.08.16 13:50
|sell
|1951
|1.00
|1.2168
|1.2198
|1.2128
|3902
|2007.08.17 09:15
|t/p
|1951
|1.00
|1.2128
|1.2198
|1.2128
|323.09
|188968.40
|3903
|2007.08.17 09:20
|sell
|1952
|1.00
|1.2138
|1.2168
|1.2098
|3904
|2007.08.17 09:40
|t/p
|1952
|1.00
|1.2098
|1.2168
|1.2098
|330.88
|189299.28
|3905
|2007.08.17 10:50
|buy
|1953
|1.00
|1.2072
|1.2042
|1.2112
|3906
|2007.08.17 12:50
|s/l
|1953
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.2112
|-249.15
|189050.13
|3907
|2007.08.17 13:35
|sell
|1954
|1.00
|1.2066
|1.2096
|1.2026
|3908
|2007.08.17 16:05
|s/l
|1954
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2026
|-247.99
|188802.14
|3909
|2007.08.17 16:10
|buy
|1955
|1.00
|1.2067
|1.2037
|1.2107
|3910
|2007.08.17 16:35
|s/l
|1955
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.2107
|-249.23
|188552.91
|3911
|2007.08.17 16:50
|sell
|1956
|1.00
|1.2072
|1.2102
|1.2032
|3912
|2007.08.17 17:05
|t/p
|1956
|1.00
|1.2032
|1.2102
|1.2032
|332.59
|188885.50
|3913
|2007.08.17 17:15
|sell
|1957
|1.00
|1.2051
|1.2081
|1.2011
|3914
|2007.08.17 17:35
|t/p
|1957
|1.00
|1.2011
|1.2081
|1.2011
|333.30
|189218.80
|3915
|2007.08.17 18:20
|buy
|1958
|1.00
|1.2025
|1.1995
|1.2065
|3916
|2007.08.17 20:10
|t/p
|1958
|1.00
|1.2065
|1.1995
|1.2065
|331.45
|189550.25
|3917
|2007.08.17 20:10
|sell
|1959
|1.00
|1.2068
|1.2098
|1.2028
|3918
|2007.08.21 13:35
|t/p
|1959
|1.00
|1.2028
|1.2098
|1.2028
|319.23
|189869.48
|3919
|2007.08.21 13:45
|sell
|1960
|1.00
|1.2040
|1.2070
|1.2000
|3920
|2007.08.21 20:50
|s/l
|1960
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2000
|-248.49
|189620.99
|3921
|2007.08.21 23:35
|buy
|1961
|1.00
|1.2063
|1.2033
|1.2103
|3922
|2007.08.22 16:15
|t/p
|1961
|1.00
|1.2103
|1.2033
|1.2103
|332.63
|189953.62
|3923
|2007.08.22 16:35
|buy
|1962
|1.00
|1.2091
|1.2061
|1.2131
|3924
|2007.08.22 18:20
|s/l
|1962
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2131
|-249.19
|189704.43
|3925
|2007.08.22 22:15
|sell
|1963
|1.00
|1.2071
|1.2101
|1.2031
|3926
|2007.08.23 12:10
|s/l
|1963
|1.00
|1.2101
|1.2101
|1.2031
|-268.03
|189436.41
|3927
|2007.08.23 12:45
|buy
|1964
|1.00
|1.2082
|1.2052
|1.2122
|3928
|2007.08.23 19:20
|s/l
|1964
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.2122
|-249.00
|189187.41
|3929
|2007.08.23 23:15
|sell
|1965
|1.00
|1.2072
|1.2102
|1.2032
|3930
|2007.08.24 11:20
|t/p
|1965
|1.00
|1.2032
|1.2102
|1.2032
|325.80
|189513.21
|3931
|2007.08.24 14:15
|sell
|1966
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.1976
|3932
|2007.08.27 16:40
|s/l
|1966
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.1976
|-255.78
|189257.44
|3933
|2007.08.28 01:45
|sell
|1967
|1.00
|1.2028
|1.2058
|1.1988
|3934
|2007.08.28 13:10
|t/p
|1967
|1.00
|1.1988
|1.2058
|1.1988
|334.00
|189591.44
|3935
|2007.08.28 13:15
|sell
|1968
|1.00
|1.1991
|1.2021
|1.1951
|3936
|2007.08.29 01:10
|s/l
|1968
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.1951
|-256.31
|189335.13
|3937
|2007.08.29 01:15
|buy
|1969
|1.00
|1.2008
|1.1978
|1.2048
|3938
|2007.08.30 12:15
|t/p
|1969
|1.00
|1.2048
|1.1978
|1.2048
|338.46
|189673.59
|3939
|2007.08.30 15:20
|sell
|1970
|1.00
|1.2054
|1.2084
|1.2014
|3940
|2007.08.31 14:35
|t/p
|1970
|1.00
|1.2014
|1.2084
|1.2014
|326.86
|190000.46
|3941
|2007.08.31 18:20
|sell
|1971
|1.00
|1.2082
|1.2112
|1.2042
|3942
|2007.09.04 13:10
|s/l
|1971
|1.00
|1.2112
|1.2112
|1.2042
|-260.98
|189739.48
|3943
|2007.09.04 17:15
|sell
|1972
|1.00
|1.2145
|1.2175
|1.2105
|3944
|2007.09.04 18:50
|t/p
|1972
|1.00
|1.2105
|1.2175
|1.2105
|330.44
|190069.92
|3945
|2007.09.04 22:40
|buy
|1973
|1.00
|1.2107
|1.2077
|1.2147
|3946
|2007.09.05 17:05
|s/l
|1973
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2147
|-246.89
|189823.03
|3947
|2007.09.06 00:35
|buy
|1974
|1.00
|1.2038
|1.2008
|1.2078
|3948
|2007.09.06 15:15
|s/l
|1974
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.2078
|-249.83
|189573.20
|3949
|2007.09.06 15:15
|buy
|1975
|1.00
|1.2011
|1.1981
|1.2051
|3950
|2007.09.07 15:35
|s/l
|1975
|1.00
|1.1981
|1.1981
|1.2051
|-249.73
|189323.47
|3951
|2007.09.07 17:20
|buy
|1976
|1.00
|1.1895
|1.1865
|1.1935
|3952
|2007.09.07 19:20
|s/l
|1976
|1.00
|1.1865
|1.1865
|1.1935
|-252.98
|189070.49
|3953
|2007.09.10 03:40
|buy
|1977
|1.00
|1.1856
|1.1826
|1.1896
|3954
|2007.09.11 21:10
|t/p
|1977
|1.00
|1.1896
|1.1826
|1.1896
|338.38
|189408.87
|3955
|2007.09.12 08:20
|sell
|1978
|1.00
|1.1877
|1.1907
|1.1837
|3956
|2007.09.12 13:40
|t/p
|1978
|1.00
|1.1837
|1.1907
|1.1837
|338.06
|189746.93
|3957
|2007.09.12 14:20
|buy
|1979
|1.00
|1.1822
|1.1792
|1.1862
|3958
|2007.09.13 08:20
|t/p
|1979
|1.00
|1.1862
|1.1792
|1.1862
|343.75
|190090.68
|3959
|2007.09.13 08:35
|buy
|1980
|1.00
|1.1855
|1.1825
|1.1895
|3960
|2007.09.13 11:10
|s/l
|1980
|1.00
|1.1825
|1.1825
|1.1895
|-253.98
|189836.70
|3961
|2007.09.13 11:40
|sell
|1981
|1.00
|1.1834
|1.1864
|1.1794
|3962
|2007.09.13 16:05
|s/l
|1981
|1.00
|1.1864
|1.1864
|1.1794
|-252.36
|189584.34
|3963
|2007.09.13 17:20
|sell
|1982
|1.00
|1.1887
|1.1917
|1.1847
|3964
|2007.09.14 02:50
|t/p
|1982
|1.00
|1.1847
|1.1917
|1.1847
|330.92
|189915.26
|3965
|2007.09.14 02:50
|buy
|1983
|1.00
|1.1846
|1.1816
|1.1886
|3966
|2007.09.14 17:05
|t/p
|1983
|1.00
|1.1886
|1.1816
|1.1886
|335.66
|190250.92
|3967
|2007.09.17 07:15
|sell
|1984
|1.00
|1.1878
|1.1908
|1.1838
|3968
|2007.09.18 21:20
|t/p
|1984
|1.00
|1.1838
|1.1908
|1.1838
|331.41
|190582.34
|3969
|2007.09.18 22:20
|buy
|1985
|1.00
|1.1812
|1.1782
|1.1852
|3970
|2007.09.19 17:50
|t/p
|1985
|1.00
|1.1852
|1.1782
|1.1852
|339.57
|190921.91
|3971
|2007.09.19 18:35
|buy
|1986
|1.00
|1.1854
|1.1824
|1.1894
|3972
|2007.09.20 02:45
|s/l
|1986
|1.00
|1.1824
|1.1824
|1.1894
|-247.15
|190674.76
|3973
|2007.09.20 14:40
|sell
|1987
|1.00
|1.1736
|1.1766
|1.1696
|3974
|2007.09.20 18:20
|t/p
|1987
|1.00
|1.1696
|1.1766
|1.1696
|342.06
|191016.82
|3975
|2007.09.20 20:59
|sell
|1988
|1.00
|1.1720
|1.1750
|1.1680
|3976
|2007.09.21 09:40
|t/p
|1988
|1.00
|1.1680
|1.1750
|1.1680
|335.77
|191352.59
|3977
|2007.09.21 09:59
|sell
|1989
|1.00
|1.1704
|1.1734
|1.1664
|3978
|2007.09.21 11:40
|s/l
|1989
|1.00
|1.1734
|1.1734
|1.1664
|-255.67
|191096.92
|3979
|2007.09.21 14:20
|sell
|1990
|1.00
|1.1748
|1.1778
|1.1708
|3980
|2007.09.24 04:15
|t/p
|1990
|1.00
|1.1708
|1.1778
|1.1708
|335.25
|191432.17
|3981
|2007.09.24 06:50
|sell
|1991
|1.00
|1.1712
|1.1742
|1.1672
|3982
|2007.09.24 16:40
|s/l
|1991
|1.00
|1.1742
|1.1742
|1.1672
|-255.47
|191176.70
|3983
|2007.09.24 17:20
|sell
|1992
|1.00
|1.1738
|1.1768
|1.1698
|3984
|2007.09.25 14:10
|t/p
|1992
|1.00
|1.1698
|1.1768
|1.1698
|335.36
|191512.07
|3985
|2007.09.25 14:35
|sell
|1993
|1.00
|1.1699
|1.1729
|1.1659
|3986
|2007.09.25 16:50
|t/p
|1993
|1.00
|1.1659
|1.1729
|1.1659
|343.26
|191855.33
|3987
|2007.09.25 17:15
|buy
|1994
|1.00
|1.1639
|1.1609
|1.1679
|3988
|2007.09.25 17:35
|t/p
|1994
|1.00
|1.1679
|1.1609
|1.1679
|342.44
|192197.77
|3989
|2007.09.25 18:50
|sell
|1995
|1.00
|1.1681
|1.1711
|1.1641
|3990
|2007.09.26 00:59
|close at stop
|1995
|1.00
|1.1663
|1.1711
|1.1641
|147.58
|192345.35