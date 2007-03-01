Strategy Tester Report
InterbankFX-Demo Accounts (Build 210)
|Symbol
|Period
| 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MaxOrders=9; LotSize=0.2; LotIncrement=2; Multiplier=1; ProfitTarget=25; OpenOnTick=10; Spacing=10; TrendSpacing=10; CounterTrendMultiplier=2; CloseDelay=91; TrendTimeFrame=30; TrendPeriods=7; CeaseTrading=false;
RightSideLabel=true;
per=10; bb=20;
|- 1970.01.01 00:00
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.03.01 07:00
|sell
|1
|0.20
|1.9584
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.03.01 07:24
|close
|1
|0.20
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|26.00
|526.00
|3
|2007.03.01 16:00
|sell
|2
|0.20
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.03.01 16:03
|close
|2
|0.20
|1.9558
|0.0000
|0.0000
|26.00
|552.00
|5
|2007.03.01 18:02
|sell
|3
|0.20
|1.9565
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.03.02 06:22
|close
|3
|0.20
|1.9551
|0.0000
|0.0000
|26.95
|578.95
|7
|2007.03.02 07:00
|sell
|4
|0.20
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.03.02 08:33
|close
|4
|0.20
|1.9528
|0.0000
|0.0000
|28.00
|606.95
|9
|2007.03.02 10:00
|sell
|5
|0.20
|1.9516
|0.0000
|0.0000
|10
|2007.03.02 11:00
|sell
|6
|0.40
|1.9510
|0.0000
|0.0000
|11
|2007.03.02 11:08
|close
|6
|0.40
|1.9507
|0.0000
|0.0000
|12.00
|618.95
|12
|2007.03.02 11:08
|close
|5
|0.20
|1.9507
|0.0000
|0.0000
|18.00
|636.95
|13
|2007.03.02 12:00
|sell
|7
|0.20
|1.9482
|0.0000
|0.0000
|14
|2007.03.02 12:12
|close
|7
|0.20
|1.9469
|0.0000
|0.0000
|26.00
|662.95
|15
|2007.03.02 13:00
|sell
|8
|0.20
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|16
|2007.03.02 13:25
|close
|8
|0.20
|1.9427
|0.0000
|0.0000
|26.00
|688.95
|17
|2007.03.02 14:00
|sell
|9
|0.20
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|18
|2007.03.04 23:29
|close
|9
|0.20
|1.9405
|0.0000
|0.0000
|26.00
|714.95
|19
|2007.03.05 00:00
|sell
|10
|0.20
|1.9338
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.03.05 00:04
|close
|10
|0.20
|1.9324
|0.0000
|0.0000
|28.00
|742.95
|21
|2007.03.05 01:00
|sell
|11
|0.20
|1.9284
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.03.05 01:42
|close
|11
|0.20
|1.9271
|0.0000
|0.0000
|26.00
|768.95
|23
|2007.03.05 02:00
|sell
|12
|0.20
|1.9262
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.03.05 07:10
|close
|12
|0.20
|1.9249
|0.0000
|0.0000
|26.00
|794.95
|25
|2007.03.05 08:00
|sell
|13
|0.20
|1.9229
|0.0000
|0.0000
|26
|2007.03.05 10:57
|close
|13
|0.20
|1.9216
|0.0000
|0.0000
|26.00
|820.95
|27
|2007.03.05 16:00
|buy
|14
|0.20
|1.9261
|0.0000
|0.0000
|28
|2007.03.06 02:49
|close
|14
|0.20
|1.9274
|0.0000
|0.0000
|26.95
|847.90
|29
|2007.03.06 03:00
|buy
|15
|0.20
|1.9275
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.03.06 04:00
|buy
|16
|0.40
|1.9281
|0.0000
|0.0000
|31
|2007.03.06 04:18
|close
|16
|0.40
|1.9284
|0.0000
|0.0000
|12.00
|859.90
|32
|2007.03.06 04:18
|close
|15
|0.20
|1.9284
|0.0000
|0.0000
|18.00
|877.90
|33
|2007.03.06 21:00
|buy
|17
|0.20
|1.9318
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.03.06 22:58
|close
|17
|0.20
|1.9331
|0.0000
|0.0000
|26.00
|903.90
|35
|2007.03.08 01:01
|sell
|18
|0.20
|1.9281
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.03.08 13:00
|sell
|19
|0.40
|1.9295
|0.0000
|0.0000
|37
|2007.03.08 13:44
|close
|19
|0.40
|1.9286
|0.0000
|0.0000
|36.00
|939.90
|38
|2007.03.08 13:44
|close
|18
|0.20
|1.9286
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|929.90
|39
|2007.03.08 14:00
|sell
|20
|0.20
|1.9281
|0.0000
|0.0000
|40
|2007.03.09 09:31
|close
|20
|0.20
|1.9267
|0.0000
|0.0000
|26.95
|956.85
|41
|2007.03.12 00:00
|buy
|21
|0.20
|1.9378
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.03.12 07:34
|close
|21
|0.20
|1.9391
|0.0000
|0.0000
|26.00
|982.85
|43
|2007.03.12 08:00
|buy
|22
|0.20
|1.9368
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.03.12 08:35
|close
|22
|0.20
|1.9381
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1008.85
|45
|2007.03.12 09:00
|buy
|23
|0.20
|1.9388
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.03.12 09:30
|close
|23
|0.20
|1.9401
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1034.85
|47
|2007.03.12 10:00
|buy
|24
|0.20
|1.9413
|0.0000
|0.0000
|48
|2007.03.12 10:08
|close
|24
|0.20
|1.9426
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1060.85
|49
|2007.03.12 13:00
|sell
|25
|0.20
|1.9314
|0.0000
|0.0000
|50
|2007.03.12 13:11
|close
|25
|0.20
|1.9301
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1086.85
|51
|2007.03.12 14:00
|sell
|26
|0.20
|1.9282
|0.0000
|0.0000
|52
|2007.03.12 14:07
|close
|26
|0.20
|1.9269
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1112.85
|53
|2007.03.12 15:00
|sell
|27
|0.20
|1.9298
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.03.13 06:25
|close
|27
|0.20
|1.9284
|0.0000
|0.0000
|26.95
|1139.80
|55
|2007.03.13 08:00
|sell
|28
|0.20
|1.9278
|0.0000
|0.0000
|56
|2007.03.13 13:00
|sell
|29
|0.40
|1.9321
|0.0000
|0.0000
|57
|2007.03.13 14:00
|sell
|30
|0.80
|1.9336
|0.0000
|0.0000
|58
|2007.03.13 14:14
|close
|30
|0.80
|1.9320
|0.0000
|0.0000
|128.00
|1267.80
|59
|2007.03.13 14:14
|close
|29
|0.40
|1.9320
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1271.80
|60
|2007.03.13 14:14
|close
|28
|0.20
|1.9320
|0.0000
|0.0000
|-84.00
|1187.80
|61
|2007.03.14 07:00
|sell
|31
|0.20
|1.9232
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.03.14 08:00
|sell
|32
|0.40
|1.9224
|0.0000
|0.0000
|63
|2007.03.14 12:30
|close
|32
|0.40
|1.9222
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1195.80
|64
|2007.03.14 12:30
|close
|31
|0.20
|1.9222
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1215.80
|65
|2007.03.14 14:00
|buy
|33
|0.20
|1.9295
|0.0000
|0.0000
|66
|2007.03.14 14:24
|close
|33
|0.20
|1.9308
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1241.80
|67
|2007.03.14 15:00
|buy
|34
|0.20
|1.9332
|0.0000
|0.0000
|68
|2007.03.14 15:20
|close
|34
|0.20
|1.9345
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1267.80
|69
|2007.03.14 16:00
|buy
|35
|0.20
|1.9340
|0.0000
|0.0000
|70
|2007.03.14 17:45
|close
|35
|0.20
|1.9353
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1293.80
|71
|2007.03.15 00:00
|buy
|36
|0.20
|1.9387
|0.0000
|0.0000
|72
|2007.03.15 06:00
|buy
|37
|0.40
|1.9325
|0.0000
|0.0000
|73
|2007.03.15 10:39
|close
|37
|0.40
|1.9351
|0.0000
|0.0000
|104.00
|1397.80
|74
|2007.03.15 10:39
|close
|36
|0.20
|1.9351
|0.0000
|0.0000
|-72.00
|1325.80
|75
|2007.03.16 08:00
|sell
|38
|0.20
|1.9417
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.03.16 08:15
|close
|38
|0.20
|1.9404
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1351.80
|77
|2007.03.16 10:00
|sell
|39
|0.20
|1.9457
|0.0000
|0.0000
|78
|2007.03.16 11:00
|sell
|40
|0.40
|1.9485
|0.0000
|0.0000
|79
|2007.03.16 13:11
|close
|40
|0.40
|1.9470
|0.0000
|0.0000
|60.00
|1411.80
|80
|2007.03.16 13:11
|close
|39
|0.20
|1.9470
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|1385.80
|81
|2007.03.16 17:00
|sell
|41
|0.20
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|82
|2007.03.16 18:07
|close
|41
|0.20
|1.9405
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1411.80
|83
|2007.03.19 09:00
|sell
|42
|0.20
|1.9449
|0.0000
|0.0000
|84
|2007.03.19 09:50
|close
|42
|0.20
|1.9436
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1437.80
|85
|2007.03.20 08:00
|buy
|43
|0.20
|1.9485
|0.0000
|0.0000
|86
|2007.03.20 09:30
|close
|43
|0.20
|1.9498
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1463.80
|87
|2007.03.20 10:00
|buy
|44
|0.20
|1.9547
|0.0000
|0.0000
|88
|2007.03.20 10:06
|close
|44
|0.20
|1.9560
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1489.80
|89
|2007.03.20 11:00
|buy
|45
|0.20
|1.9554
|0.0000
|0.0000
|90
|2007.03.20 11:24
|close
|45
|0.20
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|28.00
|1517.80
|91
|2007.03.20 12:00
|buy
|46
|0.20
|1.9570
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.03.20 12:17
|close
|46
|0.20
|1.9584
|0.0000
|0.0000
|28.00
|1545.80
|93
|2007.03.20 13:00
|buy
|47
|0.20
|1.9594
|0.0000
|0.0000
|94
|2007.03.20 17:04
|close
|47
|0.20
|1.9607
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1571.80
|95
|2007.03.21 07:00
|buy
|48
|0.20
|1.9634
|0.0000
|0.0000
|96
|2007.03.21 07:53
|close
|48
|0.20
|1.9647
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1597.80
|97
|2007.03.21 08:00
|buy
|49
|0.20
|1.9646
|0.0000
|0.0000
|98
|2007.03.21 18:26
|close
|49
|0.20
|1.9659
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1623.80
|99
|2007.03.21 19:00
|buy
|50
|0.20
|1.9689
|0.0000
|0.0000
|100
|2007.03.21 20:00
|buy
|51
|0.40
|1.9685
|0.0000
|0.0000
|101
|2007.03.21 23:44
|close
|51
|0.40
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|24.00
|1647.80
|102
|2007.03.21 23:44
|close
|50
|0.20
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1651.80
|103
|2007.03.22 10:00
|sell
|52
|0.20
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.03.22 10:55
|close
|52
|0.20
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1677.80
|105
|2007.03.22 17:00
|sell
|53
|0.20
|1.9640
|0.0000
|0.0000
|106
|2007.03.22 17:15
|close
|53
|0.20
|1.9626
|0.0000
|0.0000
|28.00
|1705.80
|107
|2007.03.22 18:00
|sell
|54
|0.20
|1.9632
|0.0000
|0.0000
|108
|2007.03.23 09:14
|close
|54
|0.20
|1.9615
|0.0000
|0.0000
|32.95
|1738.75
|109
|2007.03.23 15:00
|sell
|55
|0.20
|1.9599
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.03.25 22:47
|close
|55
|0.20
|1.9586
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1764.75
|111
|2007.03.26 06:00
|buy
|56
|0.20
|1.9630
|0.0000
|0.0000
|112
|2007.03.26 13:26
|close
|56
|0.20
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1790.75
|113
|2007.03.26 14:00
|buy
|57
|0.20
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|114
|2007.03.26 14:00
|close
|57
|0.20
|1.9679
|0.0000
|0.0000
|28.00
|1818.75
|115
|2007.03.26 15:00
|buy
|58
|0.20
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|116
|2007.03.26 17:00
|close
|58
|0.20
|1.9699
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1844.75
|117
|2007.03.27 10:00
|sell
|59
|0.20
|1.9639
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.03.28 08:30
|close
|59
|0.20
|1.9623
|0.0000
|0.0000
|30.95
|1875.70
|119
|2007.03.28 13:00
|sell
|60
|0.20
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.03.28 15:14
|close
|60
|0.20
|1.9647
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1901.70
|121
|2007.03.30 08:00
|sell
|61
|0.20
|1.9558
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.03.30 09:00
|sell
|62
|0.40
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|123
|2007.03.30 12:39
|close
|62
|0.40
|1.9559
|0.0000
|0.0000
|28.00
|1929.70
|124
|2007.03.30 12:39
|close
|61
|0.20
|1.9559
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|1927.70
|125
|2007.03.30 15:00
|buy
|63
|0.20
|1.9615
|0.0000
|0.0000
|126
|2007.03.30 15:08
|close
|63
|0.20
|1.9628
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1953.70
|127
|2007.03.30 16:00
|buy
|64
|0.20
|1.9687
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.03.30 17:00
|buy
|65
|0.40
|1.9689
|0.0000
|0.0000
|129
|2007.03.30 17:06
|close
|65
|0.40
|1.9695
|0.0000
|0.0000
|24.00
|1977.70
|130
|2007.03.30 17:06
|close
|64
|0.20
|1.9695
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1993.70
|131
|2007.03.30 18:00
|buy
|66
|0.20
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.04.02 06:32
|close
|66
|0.20
|1.9705
|0.0000
|0.0000
|26.95
|2020.65
|133
|2007.04.02 07:00
|buy
|67
|0.20
|1.9707
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.04.02 07:20
|close
|67
|0.20
|1.9720
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2046.65
|135
|2007.04.02 08:00
|buy
|68
|0.20
|1.9721
|0.0000
|0.0000
|136
|2007.04.02 09:00
|buy
|69
|0.40
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|137
|2007.04.02 11:02
|close
|69
|0.40
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2046.65
|138
|2007.04.02 11:02
|close
|68
|0.20
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|28.00
|2074.65
|139
|2007.04.02 12:00
|buy
|70
|0.20
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.04.02 12:24
|close
|70
|0.20
|1.9786
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2100.65
|141
|2007.04.03 07:00
|buy
|71
|0.20
|1.9807
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.04.03 07:30
|close
|71
|0.20
|1.9820
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2126.65
|143
|2007.04.03 18:00
|sell
|72
|0.20
|1.9736
|0.0000
|0.0000
|144
|2007.04.04 01:59
|close
|72
|0.20
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|26.95
|2153.60
|145
|2007.04.04 15:00
|buy
|73
|0.20
|1.9775
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.04.05 09:00
|sell
|74
|0.20
|1.9732
|0.0000
|0.0000
|147
|2007.04.05 11:00
|sell
|75
|0.40
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|148
|2007.04.05 11:00
|close
|75
|0.40
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|120.00
|2273.60
|149
|2007.04.05 11:00
|close
|74
|0.20
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|118.00
|2391.60
|150
|2007.04.05 11:00
|close
|73
|0.20
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|-209.15
|2182.45
|151
|2007.04.05 12:00
|sell
|76
|0.20
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.04.05 12:13
|close
|76
|0.20
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2208.45
|153
|2007.04.05 13:00
|sell
|77
|0.20
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|154
|2007.04.06 12:30
|close
|77
|0.20
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|34.95
|2243.40
|155
|2007.04.06 13:00
|sell
|78
|0.20
|1.9653
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.04.06 14:00
|sell
|79
|0.40
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|157
|2007.04.06 14:02
|close
|79
|0.40
|1.9642
|0.0000
|0.0000
|4.00
|2247.40
|158
|2007.04.06 14:02
|close
|78
|0.20
|1.9642
|0.0000
|0.0000
|22.00
|2269.40
|159
|2007.04.09 13:00
|sell
|80
|0.20
|1.9611
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.04.09 16:38
|close
|80
|0.20
|1.9598
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2295.40
|161
|2007.04.10 01:00
|buy
|81
|0.20
|1.9653
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.04.10 01:36
|close
|81
|0.20
|1.9666
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2321.40
|163
|2007.04.10 02:00
|buy
|82
|0.20
|1.9670
|0.0000
|0.0000
|164
|2007.04.10 02:27
|close
|82
|0.20
|1.9683
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2347.40
|165
|2007.04.10 03:00
|buy
|83
|0.20
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.04.10 05:37
|close
|83
|0.20
|1.9705
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2373.40
|167
|2007.04.11 02:00
|buy
|84
|0.20
|1.9759
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.04.11 02:28
|close
|84
|0.20
|1.9772
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2399.40
|169
|2007.04.11 03:00
|buy
|85
|0.20
|1.9770
|0.0000
|0.0000
|170
|2007.04.11 06:27
|close
|85
|0.20
|1.9783
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2425.40
|171
|2007.04.12 07:00
|sell
|86
|0.20
|1.9776
|0.0000
|0.0000
|172
|2007.04.12 07:40
|close
|86
|0.20
|1.9763
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2451.40
|173
|2007.04.13 02:00
|buy
|87
|0.20
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|174
|2007.04.13 05:37
|close
|87
|0.20
|1.9836
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2477.40
|175
|2007.04.13 15:00
|sell
|88
|0.20
|1.9826
|0.0000
|0.0000
|176
|2007.04.13 15:01
|close
|88
|0.20
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2503.40
|177
|2007.04.16 09:00
|buy
|89
|0.20
|1.9916
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.04.16 09:29
|close
|89
|0.20
|1.9929
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2529.40
|179
|2007.04.16 10:00
|buy
|90
|0.20
|1.9928
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.04.17 08:18
|close
|90
|0.20
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|26.95
|2556.35
|181
|2007.04.17 09:00
|buy
|91
|0.20
|1.9987
|0.0000
|0.0000
|182
|2007.04.17 09:39
|close
|91
|0.20
|2.0000
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2582.35
|183
|2007.04.17 10:00
|buy
|92
|0.20
|1.9987
|0.0000
|0.0000
|184
|2007.04.17 10:18
|close
|92
|0.20
|2.0000
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2608.35
|185
|2007.04.17 11:00
|buy
|93
|0.20
|2.0016
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.04.17 11:38
|close
|93
|0.20
|2.0029
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2634.35
|187
|2007.04.17 13:00
|buy
|94
|0.20
|2.0063
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.04.17 21:16
|close
|94
|0.20
|2.0076
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2660.35
|189
|2007.04.18 09:00
|buy
|95
|0.20
|2.0126
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.04.18 12:00
|sell
|96
|0.20
|2.0061
|0.0000
|0.0000
|191
|2007.04.18 13:00
|sell
|97
|0.40
|2.0053
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.04.18 21:00
|sell
|98
|0.80
|2.0085
|0.0000
|0.0000
|193
|2007.04.19 00:37
|close
|98
|0.80
|2.0059
|0.0000
|0.0000
|195.40
|2855.75
|194
|2007.04.19 00:37
|close
|97
|0.40
|2.0059
|0.0000
|0.0000
|-30.30
|2825.45
|195
|2007.04.19 00:37
|close
|96
|0.20
|2.0059
|0.0000
|0.0000
|0.85
|2826.30
|196
|2007.04.19 00:37
|close
|95
|0.20
|2.0055
|0.0000
|0.0000
|-139.15
|2687.15
|197
|2007.04.19 03:00
|sell
|99
|0.20
|2.0038
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.04.19 06:20
|close
|99
|0.20
|2.0025
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2713.15
|199
|2007.04.19 11:00
|sell
|100
|0.20
|1.9998
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.04.23 06:37
|close
|100
|0.20
|1.9984
|0.0000
|0.0000
|25.90
|2739.05
|201
|2007.04.23 07:00
|sell
|101
|0.20
|1.9990
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.04.24 02:26
|close
|101
|0.20
|1.9976
|0.0000
|0.0000
|26.95
|2766.00
|203
|2007.04.24 03:00
|sell
|102
|0.20
|1.9970
|0.0000
|0.0000
|204
|2007.04.24 11:00
|buy
|103
|0.20
|2.0009
|0.0000
|0.0000
|205
|2007.04.26 10:00
|sell
|104
|0.40
|1.9973
|0.0000
|0.0000
|206
|2007.04.26 11:00
|sell
|105
|0.80
|1.9976
|0.0000
|0.0000
|207
|2007.04.26 11:19
|close
|105
|0.80
|1.9965
|0.0000
|0.0000
|88.00
|2854.00
|208
|2007.04.26 11:19
|close
|104
|0.40
|1.9965
|0.0000
|0.0000
|32.00
|2886.00
|209
|2007.04.26 11:19
|close
|102
|0.20
|1.9965
|0.0000
|0.0000
|5.80
|2891.80
|210
|2007.04.26 11:19
|close
|103
|0.20
|1.9961
|0.0000
|0.0000
|-92.20
|2799.60
|211
|2007.04.26 12:00
|sell
|106
|0.20
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|212
|2007.04.26 13:28
|close
|106
|0.20
|1.9918
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2825.60
|213
|2007.04.27 07:00
|sell
|107
|0.20
|1.9868
|0.0000
|0.0000
|214
|2007.04.27 09:00
|buy
|108
|0.20
|1.9945
|0.0000
|0.0000
|215
|2007.04.27 11:00
|buy
|109
|0.40
|1.9988
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.04.27 12:00
|buy
|110
|0.80
|1.9997
|0.0000
|0.0000
|217
|2007.04.27 12:18
|close
|107
|0.20
|2.0014
|0.0000
|0.0000
|-292.00
|2533.60
|218
|2007.04.27 12:18
|close
|110
|0.80
|2.0010
|0.0000
|0.0000
|104.00
|2637.60
|219
|2007.04.27 12:18
|close
|109
|0.40
|2.0010
|0.0000
|0.0000
|88.00
|2725.60
|220
|2007.04.27 12:18
|close
|108
|0.20
|2.0010
|0.0000
|0.0000
|130.00
|2855.60
|221
|2007.04.27 13:00
|buy
|111
|0.20
|2.0017
|0.0000
|0.0000
|222
|2007.04.27 13:29
|close
|111
|0.20
|2.0030
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2881.60
|223
|2007.04.30 09:00
|buy
|112
|0.20
|1.9899
|0.0000
|0.0000
|224
|2007.04.30 09:20
|close
|112
|0.20
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|28.00
|2909.60
|225
|2007.04.30 15:00
|buy
|113
|0.20
|2.0000
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.04.30 15:14
|close
|113
|0.20
|2.0013
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2935.60
|227
|2007.05.01 07:00
|buy
|114
|0.20
|2.0029
|0.0000
|0.0000
|228
|2007.05.01 10:36
|close
|114
|0.20
|2.0042
|0.0000
|0.0000
|26.00
|2961.60
|229
|2007.05.01 15:00
|sell
|115
|0.20
|1.9989
|0.0000
|0.0000
|230
|2007.05.02 00:37
|close
|115
|0.20
|1.9973
|0.0000
|0.0000
|30.95
|2992.55
|231
|2007.05.02 04:02
|sell
|116
|0.20
|1.9943
|0.0000
|0.0000
|232
|2007.05.02 07:10
|close
|116
|0.20
|1.9928
|0.0000
|0.0000
|30.00
|3022.55
|233
|2007.05.02 11:00
|sell
|117
|0.20
|1.9896
|0.0000
|0.0000
|234
|2007.05.02 14:07
|close
|117
|0.20
|1.9883
|0.0000
|0.0000
|26.00
|3048.55
|235
|2007.05.03 14:00
|buy
|118
|0.20
|1.9892
|0.0000
|0.0000
|236
|2007.05.03 15:00
|buy
|119
|0.40
|1.9880
|0.0000
|0.0000
|237
|2007.05.03 17:30
|close
|119
|0.40
|1.9892
|0.0000
|0.0000
|48.00
|3096.55
|238
|2007.05.03 17:30
|close
|118
|0.20
|1.9892
|0.0000
|0.0000
|0.00
|3096.55
|239
|2007.05.04 08:00
|sell
|120
|0.20
|1.9849
|0.0000
|0.0000
|240
|2007.05.04 13:00
|buy
|121
|0.20
|1.9916
|0.0000
|0.0000
|241
|2007.05.04 14:00
|buy
|122
|0.40
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|242
|2007.05.07 01:35
|close
|120
|0.20
|1.9967
|0.0000
|0.0000
|-237.05
|2859.50
|243
|2007.05.07 01:35
|close
|122
|0.40
|1.9963
|0.0000
|0.0000
|169.90
|3029.40
|244
|2007.05.07 01:35
|close
|121
|0.20
|1.9963
|0.0000
|0.0000
|94.95
|3124.35
|245
|2007.05.08 02:01
|sell
|123
|0.20
|1.9945
|0.0000
|0.0000
|246
|2007.05.08 03:00
|sell
|124
|0.40
|1.9956
|0.0000
|0.0000
|247
|2007.05.08 06:26
|close
|124
|0.40
|1.9947
|0.0000
|0.0000
|36.00
|3160.35
|248
|2007.05.08 06:26
|close
|123
|0.20
|1.9947
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|3156.35
|249
|2007.05.08 15:00
|sell
|125
|0.20
|1.9901
|0.0000
|0.0000
|250
|2007.05.08 17:46
|close
|125
|0.20
|1.9887
|0.0000
|0.0000
|28.00
|3184.35
|251
|2007.05.09 10:00
|buy
|126
|0.20
|1.9933
|0.0000
|0.0000
|252
|2007.05.09 12:54
|close
|126
|0.20
|1.9948
|0.0000
|0.0000
|30.00
|3214.35
|253
|2007.05.09 13:00
|buy
|127
|0.20
|1.9949
|0.0000
|0.0000
|254
|2007.05.09 13:15
|close
|127
|0.20
|1.9962
|0.0000
|0.0000
|26.00
|3240.35
|255
|2007.05.09 14:00
|buy
|128
|0.20
|1.9982
|0.0000
|0.0000
|256
|2007.05.10 09:01
|sell
|129
|0.20
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|257
|2007.05.10 10:00
|sell
|130
|0.40
|1.9870
|0.0000
|0.0000
|258
|2007.05.10 11:00
|sell
|131
|0.80
|1.9874
|0.0000
|0.0000
|259
|2007.05.10 12:51
|close
|131
|0.80
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|144.00
|3384.35
|260
|2007.05.10 12:51
|close
|130
|0.40
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|56.00
|3440.35
|261
|2007.05.10 12:51
|close
|129
|0.20
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|102.00
|3542.35
|262
|2007.05.10 12:51
|close
|128
|0.20
|1.9852
|0.0000
|0.0000
|-257.15
|3285.20
|263
|2007.05.10 13:00
|sell
|132
|0.20
|1.9834
|0.0000
|0.0000
|264
|2007.05.10 13:18
|close
|132
|0.20
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|26.00
|3311.20
|265
|2007.05.10 17:00
|sell
|133
|0.20
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|266
|2007.05.11 07:27
|close
|133
|0.20
|1.9770
|0.0000
|0.0000
|26.95
|3338.15
|267
|2007.05.14 09:00
|buy
|134
|0.20
|1.9809
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.05.14 09:19
|close
|134
|0.20
|1.9822
|0.0000
|0.0000
|26.00
|3364.15
|269
|2007.05.14 19:00
|sell
|135
|0.20
|1.9780
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.05.15 07:00
|buy
|136
|0.20
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|271
|2007.05.15 09:00
|sell
|137
|0.40
|1.9771
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.05.15 10:00
|sell
|138
|0.80
|1.9758
|0.0000
|0.0000
|273
|2007.05.15 10:25
|close
|138
|0.80
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|40.00
|3404.15
|274
|2007.05.15 10:25
|close
|137
|0.40
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|72.00
|3476.15
|275
|2007.05.15 10:25
|close
|135
|0.20
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|52.95
|3529.10
|276
|2007.05.15 10:25
|close
|136
|0.20
|1.9749
|0.0000
|0.0000
|-134.00
|3395.10
|277
|2007.05.15 15:00
|buy
|139
|0.20
|1.9841
|0.0000
|0.0000
|278
|2007.05.15 15:02
|close
|139
|0.20
|1.9854
|0.0000
|0.0000
|26.00
|3421.10
|279
|2007.05.15 16:00
|buy
|140
|0.20
|1.9863
|0.0000
|0.0000
|280
|2007.05.16 12:00
|sell
|141
|0.20
|1.9817
|0.0000
|0.0000
|281
|2007.05.16 16:00
|sell
|142
|0.40
|1.9772
|0.0000
|0.0000
|282
|2007.05.16 17:00
|sell
|143
|0.80
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|283
|2007.05.16 17:24
|close
|143
|0.80
|1.9760
|0.0000
|0.0000
|104.00
|3525.10
|284
|2007.05.16 17:24
|close
|142
|0.40
|1.9760
|0.0000
|0.0000
|48.00
|3573.10
|285
|2007.05.16 17:24
|close
|141
|0.20
|1.9760
|0.0000
|0.0000
|114.00
|3687.10
|286
|2007.05.16 17:24
|close
|140
|0.20
|1.9756
|0.0000
|0.0000
|-213.05
|3474.05
|287
|2007.05.17 13:00
|sell
|144
|0.20
|1.9741
|0.0000
|0.0000
|288
|2007.05.18 08:33
|close
|144
|0.20
|1.9724
|0.0000
|0.0000
|32.95
|3507.00
|289
|2007.05.18 09:00
|buy
|145
|0.20
|1.9716
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.05.18 09:36
|close
|145
|0.20
|1.9729
|0.0000
|0.0000
|26.00
|3533.00
|291
|2007.05.18 16:00
|buy
|146
|0.20
|1.9756
|0.0000
|0.0000
|292
|2007.05.21 10:00
|sell
|147
|0.20
|1.9706
|0.0000
|0.0000
|293
|2007.05.22 16:00
|buy
|148
|0.40
|1.9770
|0.0000
|0.0000
|294
|2007.05.23 10:00
|buy
|149
|0.80
|1.9783
|0.0000
|0.0000
|295
|2007.05.23 10:27
|close
|147
|0.20
|1.9794
|0.0000
|0.0000
|-178.10
|3354.90
|296
|2007.05.23 10:27
|close
|149
|0.80
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|56.00
|3410.90
|297
|2007.05.23 10:27
|close
|148
|0.40
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|81.90
|3492.80
|298
|2007.05.23 10:27
|close
|146
|0.20
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|70.85
|3563.65
|299
|2007.05.23 11:00
|buy
|150
|0.20
|1.9818
|0.0000
|0.0000
|300
|2007.05.23 11:26
|close
|150
|0.20
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|26.00
|3589.65
|301
|2007.05.23 12:00
|buy
|151
|0.20
|1.9857
|0.0000
|0.0000
|302
|2007.05.23 13:00
|buy
|152
|0.40
|1.9863
|0.0000
|0.0000
|303
|2007.05.23 13:11
|close
|152
|0.40
|1.9867
|0.0000
|0.0000
|16.00
|3605.65
|304
|2007.05.23 13:11
|close
|151
|0.20
|1.9867
|0.0000
|0.0000
|20.00
|3625.65
|305
|2007.05.25 07:00
|buy
|153
|0.20
|1.9879
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.05.29 08:23
|close
|153
|0.20
|1.9891
|0.0000
|0.0000
|25.90
|3651.55
|307
|2007.05.29 09:00
|buy
|154
|0.20
|1.9893
|0.0000
|0.0000
|308
|2007.05.29 15:00
|sell
|155
|0.20
|1.9815
|0.0000
|0.0000
|309
|2007.05.30 07:00
|sell
|156
|0.40
|1.9776
|0.0000
|0.0000
|310
|2007.05.30 08:00
|sell
|157
|0.80
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|311
|2007.05.30 09:58
|close
|157
|0.80
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|120.00
|3771.55
|312
|2007.05.30 09:58
|close
|156
|0.40
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|88.00
|3859.55
|313
|2007.05.30 09:58
|close
|155
|0.20
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|120.95
|3980.50
|314
|2007.05.30 09:58
|close
|154
|0.20
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|-285.05
|3695.45
|315
|2007.06.01 16:00
|buy
|158
|0.20
|1.9807
|0.0000
|0.0000
|316
|2007.06.01 16:41
|close
|158
|0.20
|1.9820
|0.0000
|0.0000
|26.00
|3721.45
|317
|2007.06.01 17:00
|buy
|159
|0.20
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|318
|2007.06.04 04:04
|close
|159
|0.20
|1.9837
|0.0000
|0.0000
|28.95
|3750.40
|319
|2007.06.04 10:00
|buy
|160
|0.20
|1.9871
|0.0000
|0.0000
|320
|2007.06.04 12:13
|close
|160
|0.20
|1.9885
|0.0000
|0.0000
|28.00
|3778.40
|321
|2007.06.04 13:00
|sell
|161
|0.20
|1.9896
|0.0000
|0.0000
|322
|2007.06.05 08:00
|buy
|162
|0.20
|1.9943
|0.0000
|0.0000
|323
|2007.06.06 10:00
|sell
|163
|0.40
|1.9914
|0.0000
|0.0000
|324
|2007.06.07 10:25
|close
|163
|0.40
|1.9880
|0.0000
|0.0000
|129.70
|3908.10
|325
|2007.06.07 10:25
|close
|161
|0.20
|1.9880
|0.0000
|0.0000
|26.75
|3934.85
|326
|2007.06.07 10:25
|close
|162
|0.20
|1.9876
|0.0000
|0.0000
|-130.20
|3804.65
|327
|2007.06.07 11:00
|sell
|164
|0.20
|1.9883
|0.0000
|0.0000
|328
|2007.06.07 11:03
|close
|164
|0.20
|1.9870
|0.0000
|0.0000
|26.00
|3830.65
|329
|2007.06.07 12:00
|sell
|165
|0.20
|1.9853
|0.0000
|0.0000
|330
|2007.06.07 12:12
|close
|165
|0.20
|1.9840
|0.0000
|0.0000
|26.00
|3856.65
|331
|2007.06.07 13:00
|sell
|166
|0.20
|1.9820
|0.0000
|0.0000
|332
|2007.06.07 14:39
|close
|166
|0.20
|1.9807
|0.0000
|0.0000
|26.00
|3882.65
|333
|2007.06.08 07:00
|buy
|167
|0.20
|1.9765
|0.0000
|0.0000
|334
|2007.06.08 08:00
|sell
|168
|0.20
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|335
|2007.06.08 09:00
|buy
|169
|0.40
|1.9706
|0.0000
|0.0000
|336
|2007.06.08 10:00
|buy
|170
|0.80
|1.9655
|0.0000
|0.0000
|337
|2007.06.08 11:00
|buy
|171
|1.60
|1.9648
|0.0000
|0.0000
|338
|2007.06.08 11:55
|close
|168
|0.20
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|44.00
|3926.65
|339
|2007.06.08 11:55
|close
|171
|1.60
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|272.00
|4198.65
|340
|2007.06.08 11:55
|close
|170
|0.80
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|80.00
|4278.65
|341
|2007.06.08 11:55
|close
|169
|0.40
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|-164.00
|4114.65
|342
|2007.06.08 11:55
|close
|167
|0.20
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|-200.00
|3914.65
|343
|2007.06.12 01:01
|buy
|172
|0.20
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|344
|2007.06.12 06:06
|close
|172
|0.20
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|26.00
|3940.65
|345
|2007.06.12 18:00
|buy
|173
|0.20
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.06.13 09:00
|sell
|174
|0.20
|1.9696
|0.0000
|0.0000
|347
|2007.06.14 07:00
|sell
|175
|0.40
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|348
|2007.06.15 13:00
|buy
|176
|0.40
|1.9730
|0.0000
|0.0000
|349
|2007.06.15 15:00
|buy
|177
|0.80
|1.9771
|0.0000
|0.0000
|350
|2007.06.18 06:52
|close
|175
|0.40
|1.9822
|0.0000
|0.0000
|-524.20
|3416.45
|351
|2007.06.18 06:52
|close
|174
|0.20
|1.9822
|0.0000
|0.0000
|-257.25
|3159.20
|352
|2007.06.18 06:52
|close
|177
|0.80
|1.9818
|0.0000
|0.0000
|379.80
|3539.00
|353
|2007.06.18 06:52
|close
|176
|0.40
|1.9818
|0.0000
|0.0000
|353.90
|3892.90
|354
|2007.06.18 06:52
|close
|173
|0.20
|1.9818
|0.0000
|0.0000
|73.70
|3966.60
|355
|2007.06.18 07:00
|buy
|178
|0.20
|1.9830
|0.0000
|0.0000
|356
|2007.06.18 08:00
|buy
|179
|0.40
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|357
|2007.06.18 08:21
|close
|179
|0.40
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|16.00
|3982.60
|358
|2007.06.18 08:21
|close
|178
|0.20
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|10.00
|3992.60
|359
|2007.06.20 10:00
|buy
|180
|0.20
|1.9932
|0.0000
|0.0000
|360
|2007.06.20 18:32
|close
|180
|0.20
|1.9945
|0.0000
|0.0000
|26.00
|4018.60
|361
|2007.06.22 13:00
|buy
|181
|0.20
|1.9993
|0.0000
|0.0000
|362
|2007.06.25 15:00
|sell
|182
|0.20
|1.9965
|0.0000
|0.0000
|363
|2007.06.27 07:00
|sell
|183
|0.40
|1.9955
|0.0000
|0.0000
|364
|2007.06.27 08:00
|sell
|184
|0.80
|1.9946
|0.0000
|0.0000
|365
|2007.06.27 09:23
|close
|184
|0.80
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|40.00
|4058.60
|366
|2007.06.27 09:23
|close
|183
|0.40
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|56.00
|4114.60
|367
|2007.06.27 09:23
|close
|182
|0.20
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|45.90
|4160.50
|368
|2007.06.27 09:23
|close
|181
|0.20
|1.9937
|0.0000
|0.0000
|-109.15
|4051.35
|369
|2007.06.28 07:00
|buy
|185
|0.20
|2.0033
|0.0000
|0.0000
|370
|2007.06.29 07:00
|close
|185
|0.20
|2.0046
|0.0000
|0.0000
|26.95
|4078.30
|371
|2007.07.02 15:00
|buy
|186
|0.20
|2.0137
|0.0000
|0.0000
|372
|2007.07.02 15:26
|close
|186
|0.20
|2.0150
|0.0000
|0.0000
|26.00
|4104.30
|373
|2007.07.02 16:00
|buy
|187
|0.20
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|374
|2007.07.02 17:00
|buy
|188
|0.40
|2.0166
|0.0000
|0.0000
|375
|2007.07.02 20:02
|close
|188
|0.40
|2.0170
|0.0000
|0.0000
|16.00
|4120.30
|376
|2007.07.02 20:02
|close
|187
|0.20
|2.0170
|0.0000
|0.0000
|12.00
|4132.30
|377
|2007.07.03 11:00
|sell
|189
|0.20
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|378
|2007.07.05 11:00
|sell
|190
|0.40
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|379
|2007.07.05 11:00
|close
|190
|0.40
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|0.00
|4132.30
|380
|2007.07.05 11:00
|close
|189
|0.20
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|27.80
|4160.10
|381
|2007.07.05 12:00
|buy
|191
|0.20
|2.0190
|0.0000
|0.0000
|382
|2007.07.05 15:00
|sell
|192
|0.20
|2.0102
|0.0000
|0.0000
|383
|2007.07.06 15:00
|buy
|193
|0.40
|2.0133
|0.0000
|0.0000
|384
|2007.07.09 09:00
|buy
|194
|0.80
|2.0159
|0.0000
|0.0000
|385
|2007.07.09 15:52
|close
|192
|0.20
|2.0172
|0.0000
|0.0000
|-142.10
|4018.00
|386
|2007.07.09 15:52
|close
|194
|0.80
|2.0168
|0.0000
|0.0000
|72.00
|4090.00
|387
|2007.07.09 15:52
|close
|193
|0.40
|2.0168
|0.0000
|0.0000
|141.90
|4231.90
|388
|2007.07.09 15:52
|close
|191
|0.20
|2.0168
|0.0000
|0.0000
|-42.10
|4189.80
|389
|2007.07.10 06:00
|buy
|195
|0.20
|2.0137
|0.0000
|0.0000
|390
|2007.07.10 08:05
|close
|195
|0.20
|2.0150
|0.0000
|0.0000
|26.00
|4215.80
|391
|2007.07.10 14:00
|buy
|196
|0.20
|2.0218
|0.0000
|0.0000
|392
|2007.07.10 14:31
|close
|196
|0.20
|2.0231
|0.0000
|0.0000
|26.00
|4241.80
|393
|2007.07.10 15:00
|sell
|197
|0.20
|2.0237
|0.0000
|0.0000
|394
|2007.07.10 16:00
|sell
|198
|0.40
|2.0244
|0.0000
|0.0000
|395
|2007.07.10 16:52
|close
|198
|0.40
|2.0237
|0.0000
|0.0000
|28.00
|4269.80
|396
|2007.07.10 16:52
|close
|197
|0.20
|2.0237
|0.0000
|0.0000
|0.00
|4269.80
|397
|2007.07.11 10:00
|sell
|199
|0.20
|2.0312
|0.0000
|0.0000
|398
|2007.07.11 10:06
|close
|199
|0.20
|2.0299
|0.0000
|0.0000
|26.00
|4295.80
|399
|2007.07.12 08:00
|sell
|200
|0.20
|2.0353
|0.0000
|0.0000
|400
|2007.07.12 08:27
|close
|200
|0.20
|2.0340
|0.0000
|0.0000
|26.00
|4321.80
|401
|2007.07.12 13:00
|sell
|201
|0.20
|2.0301
|0.0000
|0.0000
|402
|2007.07.12 13:03
|close
|201
|0.20
|2.0288
|0.0000
|0.0000
|26.00
|4347.80
|403
|2007.07.12 14:00
|sell
|202
|0.20
|2.0283
|0.0000
|0.0000
|404
|2007.07.13 06:49
|close
|202
|0.20
|2.0269
|0.0000
|0.0000
|26.95
|4374.75
|405
|2007.07.13 07:00
|sell
|203
|0.20
|2.0267
|0.0000
|0.0000
|406
|2007.07.13 10:00
|buy
|204
|0.20
|2.0326
|0.0000
|0.0000
|407
|2007.07.16 04:00
|buy
|205
|0.40
|2.0360
|0.0000
|0.0000
|408
|2007.07.16 10:00
|buy
|206
|0.80
|2.0398
|0.0000
|0.0000
|409
|2007.07.16 11:19
|close
|203
|0.20
|2.0403
|0.0000
|0.0000
|-273.05
|4101.70
|410
|2007.07.16 11:19
|close
|206
|0.80
|2.0399
|0.0000
|0.0000
|8.00
|4109.70
|411
|2007.07.16 11:19
|close
|205
|0.40
|2.0399
|0.0000
|0.0000
|156.00
|4265.70
|412
|2007.07.16 11:19
|close
|204
|0.20
|2.0399
|0.0000
|0.0000
|146.95
|4412.65
|413
|2007.07.17 09:00
|buy
|207
|0.20
|2.0430
|0.0000
|0.0000
|414
|2007.07.17 09:48
|close
|207
|0.20
|2.0443
|0.0000
|0.0000
|26.00
|4438.65
|415
|2007.07.17 10:00
|buy
|208
|0.20
|2.0443
|0.0000
|0.0000
|416
|2007.07.17 10:27
|close
|208
|0.20
|2.0456
|0.0000
|0.0000
|26.00
|4464.65
|417
|2007.07.17 11:00
|sell
|209
|0.20
|2.0448
|0.0000
|0.0000
|418
|2007.07.18 00:00
|buy
|210
|0.20
|2.0490
|0.0000
|0.0000
|419
|2007.07.18 04:00
|buy
|211
|0.40
|2.0528
|0.0000
|0.0000
|420
|2007.07.18 05:00
|buy
|212
|0.80
|2.0545
|0.0000
|0.0000
|421
|2007.07.18 16:00
|buy
|213
|1.60
|2.0536
|0.0000
|0.0000
|422
|2007.07.18 16:17
|close
|209
|0.20
|2.0546
|0.0000
|0.0000
|-197.05
|4267.60
|423
|2007.07.18 16:17
|close
|213
|1.60
|2.0542
|0.0000
|0.0000
|96.00
|4363.60
|424
|2007.07.18 16:17
|close
|212
|0.80
|2.0542
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|4339.60
|425
|2007.07.18 16:17
|close
|211
|0.40
|2.0542
|0.0000
|0.0000
|56.00
|4395.60
|426
|2007.07.18 16:17
|close
|210
|0.20
|2.0542
|0.0000
|0.0000
|104.00
|4499.60
|427
|2007.07.19 09:00
|sell
|214
|0.20
|2.0498
|0.0000
|0.0000
|428
|2007.07.19 10:58
|close
|214
|0.20
|2.0485
|0.0000
|0.0000
|26.00
|4525.60
|429
|2007.07.20 09:00
|buy
|215
|0.20
|2.0530
|0.0000
|0.0000
|430
|2007.07.20 14:18
|close
|215
|0.20
|2.0543
|0.0000
|0.0000
|26.00
|4551.60
|431
|2007.07.20 16:00
|buy
|216
|0.20
|2.0567
|0.0000
|0.0000
|432
|2007.07.23 01:46
|close
|216
|0.20
|2.0580
|0.0000
|0.0000
|26.95
|4578.55
|433
|2007.07.24 01:00
|buy
|217
|0.20
|2.0637
|0.0000
|0.0000
|434
|2007.07.24 05:50
|close
|217
|0.20
|2.0650
|0.0000
|0.0000
|26.00
|4604.55
|435
|2007.07.24 11:00
|sell
|218
|0.20
|2.0603
|0.0000
|0.0000
|436
|2007.07.25 00:25
|close
|218
|0.20
|2.0589
|0.0000
|0.0000
|26.95
|4631.50
|437
|2007.07.25 01:00
|sell
|219
|0.20
|2.0560
|0.0000
|0.0000
|438
|2007.07.25 08:42
|close
|219
|0.20
|2.0547
|0.0000
|0.0000
|26.00
|4657.50
|439
|2007.07.25 09:00
|sell
|220
|0.20
|2.0515
|0.0000
|0.0000
|440
|2007.07.25 10:00
|sell
|221
|0.40
|2.0522
|0.0000
|0.0000
|441
|2007.07.25 10:15
|close
|221
|0.40
|2.0515
|0.0000
|0.0000
|28.00
|4685.50
|442
|2007.07.25 10:15
|close
|220
|0.20
|2.0515
|0.0000
|0.0000
|0.00
|4685.50
|443
|2007.07.26 03:00
|sell
|222
|0.20
|2.0497
|0.0000
|0.0000
|444
|2007.07.26 08:50
|close
|222
|0.20
|2.0484
|0.0000
|0.0000
|26.00
|4711.50
|445
|2007.07.26 09:00
|sell
|223
|0.20
|2.0471
|0.0000
|0.0000
|446
|2007.07.26 11:17
|close
|223
|0.20
|2.0458
|0.0000
|0.0000
|26.00
|4737.50
|447
|2007.07.26 12:00
|sell
|224
|0.20
|2.0438
|0.0000
|0.0000
|448
|2007.07.26 17:00
|buy
|225
|0.20
|2.0536
|0.0000
|0.0000
|449
|2007.07.26 18:00
|buy
|226
|0.40
|2.0533
|0.0000
|0.0000
|450
|2007.07.27 06:00
|sell
|227
|0.40
|2.0436
|0.0000
|0.0000
|451
|2007.07.27 07:00
|sell
|228
|0.80
|2.0399
|0.0000
|0.0000
|452
|2007.07.27 08:00
|buy
|229
|0.80
|2.0378
|0.0000
|0.0000
|453
|2007.07.27 09:00
|sell
|230
|1.60
|2.0372
|0.0000
|0.0000
|454
|2007.07.27 09:54
|close
|230
|1.60
|2.0341
|0.0000
|0.0000
|496.00
|5233.50
|455
|2007.07.27 09:54
|close
|228
|0.80
|2.0341
|0.0000
|0.0000
|464.00
|5697.50
|456
|2007.07.27 09:54
|close
|227
|0.40
|2.0341
|0.0000
|0.0000
|380.00
|6077.50
|457
|2007.07.27 09:54
|close
|224
|0.20
|2.0341
|0.0000
|0.0000
|192.95
|6270.45
|458
|2007.07.27 09:54
|close
|229
|0.80
|2.0337
|0.0000
|0.0000
|-328.00
|5942.45
|459
|2007.07.27 09:54
|close
|226
|0.40
|2.0337
|0.0000
|0.0000
|-782.10
|5160.35
|460
|2007.07.27 09:54
|close
|225
|0.20
|2.0337
|0.0000
|0.0000
|-397.05
|4763.30
|461
|2007.07.29 23:00
|sell
|231
|0.20
|2.0230
|0.0000
|0.0000
|462
|2007.07.30 00:00
|close
|231
|0.20
|2.0214
|0.0000
|0.0000
|30.95
|4794.25
|463
|2007.07.30 08:00
|buy
|232
|0.20
|2.0289
|0.0000
|0.0000
|464
|2007.07.30 23:00
|buy
|233
|0.40
|2.0281
|0.0000
|0.0000
|465
|2007.07.30 23:05
|close
|233
|0.40
|2.0288
|0.0000
|0.0000
|28.00
|4822.25
|466
|2007.07.30 23:05
|close
|232
|0.20
|2.0288
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|4820.25
|467
|2007.07.31 00:00
|buy
|234
|0.20
|2.0311
|0.0000
|0.0000
|468
|2007.07.31 01:00
|buy
|235
|0.40
|2.0317
|0.0000
|0.0000
|469
|2007.07.31 02:49
|close
|235
|0.40
|2.0320
|0.0000
|0.0000
|12.00
|4832.25
|470
|2007.07.31 02:49
|close
|234
|0.20
|2.0320
|0.0000
|0.0000
|18.00
|4850.25
|471
|2007.07.31 12:00
|buy
|236
|0.20
|2.0341
|0.0000
|0.0000
|472
|2007.07.31 15:47
|close
|236
|0.20
|2.0354
|0.0000
|0.0000
|26.00
|4876.25
|473
|2007.07.31 16:00
|buy
|237
|0.20
|2.0365
|0.0000
|0.0000
|474
|2007.07.31 22:00
|buy
|238
|0.40
|2.0299
|0.0000
|0.0000
|475
|2007.08.01 05:00
|sell
|239
|0.20
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|476
|2007.08.01 06:00
|sell
|240
|0.40
|2.0227
|0.0000
|0.0000
|477
|2007.08.01 13:00
|buy
|241
|0.80
|2.0327
|0.0000
|0.0000
|478
|2007.08.01 14:00
|buy
|242
|1.60
|2.0317
|0.0000
|0.0000
|479
|2007.08.02 15:32
|close
|240
|0.40
|2.0347
|0.0000
|0.0000
|-486.30
|4389.95
|480
|2007.08.02 15:32
|close
|239
|0.20
|2.0347
|0.0000
|0.0000
|-189.15
|4200.80
|481
|2007.08.02 15:32
|close
|242
|1.60
|2.0343
|0.0000
|0.0000
|438.80
|4639.60
|482
|2007.08.02 15:32
|close
|241
|0.80
|2.0343
|0.0000
|0.0000
|139.40
|4779.00
|483
|2007.08.02 15:32
|close
|238
|0.40
|2.0343
|0.0000
|0.0000
|183.60
|4962.60
|484
|2007.08.02 15:32
|close
|237
|0.20
|2.0343
|0.0000
|0.0000
|-40.20
|4922.40
|485
|2007.08.03 14:00
|sell
|243
|0.20
|2.0386
|0.0000
|0.0000
|486
|2007.08.03 15:00
|buy
|244
|0.20
|2.0394
|0.0000
|0.0000
|487
|2007.08.03 16:00
|buy
|245
|0.40
|2.0426
|0.0000
|0.0000
|488
|2007.08.03 18:44
|close
|243
|0.20
|2.0443
|0.0000
|0.0000
|-114.00
|4808.40
|489
|2007.08.03 18:44
|close
|245
|0.40
|2.0439
|0.0000
|0.0000
|52.00
|4860.40
|490
|2007.08.03 18:44
|close
|244
|0.20
|2.0439
|0.0000
|0.0000
|90.00
|4950.40
|491
|2007.08.06 10:00
|sell
|246
|0.20
|2.0343
|0.0000
|0.0000
|492
|2007.08.06 10:20
|close
|246
|0.20
|2.0329
|0.0000
|0.0000
|28.00
|4978.40
|493
|2007.08.06 11:00
|sell
|247
|0.20
|2.0290
|0.0000
|0.0000
|494
|2007.08.06 12:00
|sell
|248
|0.40
|2.0312
|0.0000
|0.0000
|495
|2007.08.06 13:00
|close
|248
|0.40
|2.0300
|0.0000
|0.0000
|48.00
|5026.40
|496
|2007.08.06 13:00
|close
|247
|0.20
|2.0300
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|5006.40
|497
|2007.08.07 08:00
|sell
|249
|0.20
|2.0271
|0.0000
|0.0000
|498
|2007.08.07 08:09
|close
|249
|0.20
|2.0257
|0.0000
|0.0000
|28.00
|5034.40
|499
|2007.08.07 09:00
|sell
|250
|0.20
|2.0257
|0.0000
|0.0000
|500
|2007.08.07 12:45
|close
|250
|0.20
|2.0244
|0.0000
|0.0000
|26.00
|5060.40
|501
|2007.08.07 14:00
|sell
|251
|0.20
|2.0207
|0.0000
|0.0000
|502
|2007.08.07 14:13
|close
|251
|0.20
|2.0194
|0.0000
|0.0000
|26.00
|5086.40
|503
|2007.08.08 07:00
|buy
|252
|0.20
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|504
|2007.08.08 07:11
|close
|252
|0.20
|2.0194
|0.0000
|0.0000
|26.00
|5112.40
|505
|2007.08.08 11:00
|buy
|253
|0.20
|2.0300
|0.0000
|0.0000
|506
|2007.08.08 11:11
|close
|253
|0.20
|2.0313
|0.0000
|0.0000
|26.00
|5138.40
|507
|2007.08.08 12:00
|buy
|254
|0.20
|2.0324
|0.0000
|0.0000
|508
|2007.08.08 12:07
|close
|254
|0.20
|2.0338
|0.0000
|0.0000
|28.00
|5166.40
|509
|2007.08.08 13:00
|buy
|255
|0.20
|2.0347
|0.0000
|0.0000
|510
|2007.08.08 13:27
|close
|255
|0.20
|2.0360
|0.0000
|0.0000
|26.00
|5192.40
|511
|2007.08.09 07:00
|buy
|256
|0.20
|2.0338
|0.0000
|0.0000
|512
|2007.08.09 07:14
|close
|256
|0.20
|2.0351
|0.0000
|0.0000
|26.00
|5218.40