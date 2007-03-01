Strategy Tester Report
InterbankFX-Demo Accounts (Build 210)

Symbol
Period 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMaxOrders=9; LotSize=0.2; LotIncrement=2; Multiplier=1; ProfitTarget=25; OpenOnTick=10; Spacing=10; TrendSpacing=10; CounterTrendMultiplier=2; CloseDelay=91; TrendTimeFrame=30; TrendPeriods=7; CeaseTrading=false; RightSideLabel=true; per=10; bb=20;
- 1970.01.01 00:00
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.03.01 07:00sell10.201.95840.00000.0000
22007.03.01 07:24close10.201.95710.00000.000026.00526.00
32007.03.01 16:00sell20.201.95710.00000.0000
42007.03.01 16:03close20.201.95580.00000.000026.00552.00
52007.03.01 18:02sell30.201.95650.00000.0000
62007.03.02 06:22close30.201.95510.00000.000026.95578.95
72007.03.02 07:00sell40.201.95420.00000.0000
82007.03.02 08:33close40.201.95280.00000.000028.00606.95
92007.03.02 10:00sell50.201.95160.00000.0000
102007.03.02 11:00sell60.401.95100.00000.0000
112007.03.02 11:08close60.401.95070.00000.000012.00618.95
122007.03.02 11:08close50.201.95070.00000.000018.00636.95
132007.03.02 12:00sell70.201.94820.00000.0000
142007.03.02 12:12close70.201.94690.00000.000026.00662.95
152007.03.02 13:00sell80.201.94400.00000.0000
162007.03.02 13:25close80.201.94270.00000.000026.00688.95
172007.03.02 14:00sell90.201.94180.00000.0000
182007.03.04 23:29close90.201.94050.00000.000026.00714.95
192007.03.05 00:00sell100.201.93380.00000.0000
202007.03.05 00:04close100.201.93240.00000.000028.00742.95
212007.03.05 01:00sell110.201.92840.00000.0000
222007.03.05 01:42close110.201.92710.00000.000026.00768.95
232007.03.05 02:00sell120.201.92620.00000.0000
242007.03.05 07:10close120.201.92490.00000.000026.00794.95
252007.03.05 08:00sell130.201.92290.00000.0000
262007.03.05 10:57close130.201.92160.00000.000026.00820.95
272007.03.05 16:00buy140.201.92610.00000.0000
282007.03.06 02:49close140.201.92740.00000.000026.95847.90
292007.03.06 03:00buy150.201.92750.00000.0000
302007.03.06 04:00buy160.401.92810.00000.0000
312007.03.06 04:18close160.401.92840.00000.000012.00859.90
322007.03.06 04:18close150.201.92840.00000.000018.00877.90
332007.03.06 21:00buy170.201.93180.00000.0000
342007.03.06 22:58close170.201.93310.00000.000026.00903.90
352007.03.08 01:01sell180.201.92810.00000.0000
362007.03.08 13:00sell190.401.92950.00000.0000
372007.03.08 13:44close190.401.92860.00000.000036.00939.90
382007.03.08 13:44close180.201.92860.00000.0000-10.00929.90
392007.03.08 14:00sell200.201.92810.00000.0000
402007.03.09 09:31close200.201.92670.00000.000026.95956.85
412007.03.12 00:00buy210.201.93780.00000.0000
422007.03.12 07:34close210.201.93910.00000.000026.00982.85
432007.03.12 08:00buy220.201.93680.00000.0000
442007.03.12 08:35close220.201.93810.00000.000026.001008.85
452007.03.12 09:00buy230.201.93880.00000.0000
462007.03.12 09:30close230.201.94010.00000.000026.001034.85
472007.03.12 10:00buy240.201.94130.00000.0000
482007.03.12 10:08close240.201.94260.00000.000026.001060.85
492007.03.12 13:00sell250.201.93140.00000.0000
502007.03.12 13:11close250.201.93010.00000.000026.001086.85
512007.03.12 14:00sell260.201.92820.00000.0000
522007.03.12 14:07close260.201.92690.00000.000026.001112.85
532007.03.12 15:00sell270.201.92980.00000.0000
542007.03.13 06:25close270.201.92840.00000.000026.951139.80
552007.03.13 08:00sell280.201.92780.00000.0000
562007.03.13 13:00sell290.401.93210.00000.0000
572007.03.13 14:00sell300.801.93360.00000.0000
582007.03.13 14:14close300.801.93200.00000.0000128.001267.80
592007.03.13 14:14close290.401.93200.00000.00004.001271.80
602007.03.13 14:14close280.201.93200.00000.0000-84.001187.80
612007.03.14 07:00sell310.201.92320.00000.0000
622007.03.14 08:00sell320.401.92240.00000.0000
632007.03.14 12:30close320.401.92220.00000.00008.001195.80
642007.03.14 12:30close310.201.92220.00000.000020.001215.80
652007.03.14 14:00buy330.201.92950.00000.0000
662007.03.14 14:24close330.201.93080.00000.000026.001241.80
672007.03.14 15:00buy340.201.93320.00000.0000
682007.03.14 15:20close340.201.93450.00000.000026.001267.80
692007.03.14 16:00buy350.201.93400.00000.0000
702007.03.14 17:45close350.201.93530.00000.000026.001293.80
712007.03.15 00:00buy360.201.93870.00000.0000
722007.03.15 06:00buy370.401.93250.00000.0000
732007.03.15 10:39close370.401.93510.00000.0000104.001397.80
742007.03.15 10:39close360.201.93510.00000.0000-72.001325.80
752007.03.16 08:00sell380.201.94170.00000.0000
762007.03.16 08:15close380.201.94040.00000.000026.001351.80
772007.03.16 10:00sell390.201.94570.00000.0000
782007.03.16 11:00sell400.401.94850.00000.0000
792007.03.16 13:11close400.401.94700.00000.000060.001411.80
802007.03.16 13:11close390.201.94700.00000.0000-26.001385.80
812007.03.16 17:00sell410.201.94180.00000.0000
822007.03.16 18:07close410.201.94050.00000.000026.001411.80
832007.03.19 09:00sell420.201.94490.00000.0000
842007.03.19 09:50close420.201.94360.00000.000026.001437.80
852007.03.20 08:00buy430.201.94850.00000.0000
862007.03.20 09:30close430.201.94980.00000.000026.001463.80
872007.03.20 10:00buy440.201.95470.00000.0000
882007.03.20 10:06close440.201.95600.00000.000026.001489.80
892007.03.20 11:00buy450.201.95540.00000.0000
902007.03.20 11:24close450.201.95680.00000.000028.001517.80
912007.03.20 12:00buy460.201.95700.00000.0000
922007.03.20 12:17close460.201.95840.00000.000028.001545.80
932007.03.20 13:00buy470.201.95940.00000.0000
942007.03.20 17:04close470.201.96070.00000.000026.001571.80
952007.03.21 07:00buy480.201.96340.00000.0000
962007.03.21 07:53close480.201.96470.00000.000026.001597.80
972007.03.21 08:00buy490.201.96460.00000.0000
982007.03.21 18:26close490.201.96590.00000.000026.001623.80
992007.03.21 19:00buy500.201.96890.00000.0000
1002007.03.21 20:00buy510.401.96850.00000.0000
1012007.03.21 23:44close510.401.96910.00000.000024.001647.80
1022007.03.21 23:44close500.201.96910.00000.00004.001651.80
1032007.03.22 10:00sell520.201.97030.00000.0000
1042007.03.22 10:55close520.201.96900.00000.000026.001677.80
1052007.03.22 17:00sell530.201.96400.00000.0000
1062007.03.22 17:15close530.201.96260.00000.000028.001705.80
1072007.03.22 18:00sell540.201.96320.00000.0000
1082007.03.23 09:14close540.201.96150.00000.000032.951738.75
1092007.03.23 15:00sell550.201.95990.00000.0000
1102007.03.25 22:47close550.201.95860.00000.000026.001764.75
1112007.03.26 06:00buy560.201.96300.00000.0000
1122007.03.26 13:26close560.201.96430.00000.000026.001790.75
1132007.03.26 14:00buy570.201.96650.00000.0000
1142007.03.26 14:00close570.201.96790.00000.000028.001818.75
1152007.03.26 15:00buy580.201.96860.00000.0000
1162007.03.26 17:00close580.201.96990.00000.000026.001844.75
1172007.03.27 10:00sell590.201.96390.00000.0000
1182007.03.28 08:30close590.201.96230.00000.000030.951875.70
1192007.03.28 13:00sell600.201.96600.00000.0000
1202007.03.28 15:14close600.201.96470.00000.000026.001901.70
1212007.03.30 08:00sell610.201.95580.00000.0000
1222007.03.30 09:00sell620.401.95660.00000.0000
1232007.03.30 12:39close620.401.95590.00000.000028.001929.70
1242007.03.30 12:39close610.201.95590.00000.0000-2.001927.70
1252007.03.30 15:00buy630.201.96150.00000.0000
1262007.03.30 15:08close630.201.96280.00000.000026.001953.70
1272007.03.30 16:00buy640.201.96870.00000.0000
1282007.03.30 17:00buy650.401.96890.00000.0000
1292007.03.30 17:06close650.401.96950.00000.000024.001977.70
1302007.03.30 17:06close640.201.96950.00000.000016.001993.70
1312007.03.30 18:00buy660.201.96920.00000.0000
1322007.04.02 06:32close660.201.97050.00000.000026.952020.65
1332007.04.02 07:00buy670.201.97070.00000.0000
1342007.04.02 07:20close670.201.97200.00000.000026.002046.65
1352007.04.02 08:00buy680.201.97210.00000.0000
1362007.04.02 09:00buy690.401.97350.00000.0000
1372007.04.02 11:02close690.401.97350.00000.00000.002046.65
1382007.04.02 11:02close680.201.97350.00000.000028.002074.65
1392007.04.02 12:00buy700.201.97730.00000.0000
1402007.04.02 12:24close700.201.97860.00000.000026.002100.65
1412007.04.03 07:00buy710.201.98070.00000.0000
1422007.04.03 07:30close710.201.98200.00000.000026.002126.65
1432007.04.03 18:00sell720.201.97360.00000.0000
1442007.04.04 01:59close720.201.97220.00000.000026.952153.60
1452007.04.04 15:00buy730.201.97750.00000.0000
1462007.04.05 09:00sell740.201.97320.00000.0000
1472007.04.05 11:00sell750.401.97030.00000.0000
1482007.04.05 11:00close750.401.96730.00000.0000120.002273.60
1492007.04.05 11:00close740.201.96730.00000.0000118.002391.60
1502007.04.05 11:00close730.201.96690.00000.0000-209.152182.45
1512007.04.05 12:00sell760.201.96940.00000.0000
1522007.04.05 12:13close760.201.96810.00000.000026.002208.45
1532007.04.05 13:00sell770.201.96780.00000.0000
1542007.04.06 12:30close770.201.96600.00000.000034.952243.40
1552007.04.06 13:00sell780.201.96530.00000.0000
1562007.04.06 14:00sell790.401.96430.00000.0000
1572007.04.06 14:02close790.401.96420.00000.00004.002247.40
1582007.04.06 14:02close780.201.96420.00000.000022.002269.40
1592007.04.09 13:00sell800.201.96110.00000.0000
1602007.04.09 16:38close800.201.95980.00000.000026.002295.40
1612007.04.10 01:00buy810.201.96530.00000.0000
1622007.04.10 01:36close810.201.96660.00000.000026.002321.40
1632007.04.10 02:00buy820.201.96700.00000.0000
1642007.04.10 02:27close820.201.96830.00000.000026.002347.40
1652007.04.10 03:00buy830.201.96920.00000.0000
1662007.04.10 05:37close830.201.97050.00000.000026.002373.40
1672007.04.11 02:00buy840.201.97590.00000.0000
1682007.04.11 02:28close840.201.97720.00000.000026.002399.40
1692007.04.11 03:00buy850.201.97700.00000.0000
1702007.04.11 06:27close850.201.97830.00000.000026.002425.40
1712007.04.12 07:00sell860.201.97760.00000.0000
1722007.04.12 07:40close860.201.97630.00000.000026.002451.40
1732007.04.13 02:00buy870.201.98230.00000.0000
1742007.04.13 05:37close870.201.98360.00000.000026.002477.40
1752007.04.13 15:00sell880.201.98260.00000.0000
1762007.04.13 15:01close880.201.98130.00000.000026.002503.40
1772007.04.16 09:00buy890.201.99160.00000.0000
1782007.04.16 09:29close890.201.99290.00000.000026.002529.40
1792007.04.16 10:00buy900.201.99280.00000.0000
1802007.04.17 08:18close900.201.99410.00000.000026.952556.35
1812007.04.17 09:00buy910.201.99870.00000.0000
1822007.04.17 09:39close910.202.00000.00000.000026.002582.35
1832007.04.17 10:00buy920.201.99870.00000.0000
1842007.04.17 10:18close920.202.00000.00000.000026.002608.35
1852007.04.17 11:00buy930.202.00160.00000.0000
1862007.04.17 11:38close930.202.00290.00000.000026.002634.35
1872007.04.17 13:00buy940.202.00630.00000.0000
1882007.04.17 21:16close940.202.00760.00000.000026.002660.35
1892007.04.18 09:00buy950.202.01260.00000.0000
1902007.04.18 12:00sell960.202.00610.00000.0000
1912007.04.18 13:00sell970.402.00530.00000.0000
1922007.04.18 21:00sell980.802.00850.00000.0000
1932007.04.19 00:37close980.802.00590.00000.0000195.402855.75
1942007.04.19 00:37close970.402.00590.00000.0000-30.302825.45
1952007.04.19 00:37close960.202.00590.00000.00000.852826.30
1962007.04.19 00:37close950.202.00550.00000.0000-139.152687.15
1972007.04.19 03:00sell990.202.00380.00000.0000
1982007.04.19 06:20close990.202.00250.00000.000026.002713.15
1992007.04.19 11:00sell1000.201.99980.00000.0000
2002007.04.23 06:37close1000.201.99840.00000.000025.902739.05
2012007.04.23 07:00sell1010.201.99900.00000.0000
2022007.04.24 02:26close1010.201.99760.00000.000026.952766.00
2032007.04.24 03:00sell1020.201.99700.00000.0000
2042007.04.24 11:00buy1030.202.00090.00000.0000
2052007.04.26 10:00sell1040.401.99730.00000.0000
2062007.04.26 11:00sell1050.801.99760.00000.0000
2072007.04.26 11:19close1050.801.99650.00000.000088.002854.00
2082007.04.26 11:19close1040.401.99650.00000.000032.002886.00
2092007.04.26 11:19close1020.201.99650.00000.00005.802891.80
2102007.04.26 11:19close1030.201.99610.00000.0000-92.202799.60
2112007.04.26 12:00sell1060.201.99310.00000.0000
2122007.04.26 13:28close1060.201.99180.00000.000026.002825.60
2132007.04.27 07:00sell1070.201.98680.00000.0000
2142007.04.27 09:00buy1080.201.99450.00000.0000
2152007.04.27 11:00buy1090.401.99880.00000.0000
2162007.04.27 12:00buy1100.801.99970.00000.0000
2172007.04.27 12:18close1070.202.00140.00000.0000-292.002533.60
2182007.04.27 12:18close1100.802.00100.00000.0000104.002637.60
2192007.04.27 12:18close1090.402.00100.00000.000088.002725.60
2202007.04.27 12:18close1080.202.00100.00000.0000130.002855.60
2212007.04.27 13:00buy1110.202.00170.00000.0000
2222007.04.27 13:29close1110.202.00300.00000.000026.002881.60
2232007.04.30 09:00buy1120.201.98990.00000.0000
2242007.04.30 09:20close1120.201.99130.00000.000028.002909.60
2252007.04.30 15:00buy1130.202.00000.00000.0000
2262007.04.30 15:14close1130.202.00130.00000.000026.002935.60
2272007.05.01 07:00buy1140.202.00290.00000.0000
2282007.05.01 10:36close1140.202.00420.00000.000026.002961.60
2292007.05.01 15:00sell1150.201.99890.00000.0000
2302007.05.02 00:37close1150.201.99730.00000.000030.952992.55
2312007.05.02 04:02sell1160.201.99430.00000.0000
2322007.05.02 07:10close1160.201.99280.00000.000030.003022.55
2332007.05.02 11:00sell1170.201.98960.00000.0000
2342007.05.02 14:07close1170.201.98830.00000.000026.003048.55
2352007.05.03 14:00buy1180.201.98920.00000.0000
2362007.05.03 15:00buy1190.401.98800.00000.0000
2372007.05.03 17:30close1190.401.98920.00000.000048.003096.55
2382007.05.03 17:30close1180.201.98920.00000.00000.003096.55
2392007.05.04 08:00sell1200.201.98490.00000.0000
2402007.05.04 13:00buy1210.201.99160.00000.0000
2412007.05.04 14:00buy1220.401.99210.00000.0000
2422007.05.07 01:35close1200.201.99670.00000.0000-237.052859.50
2432007.05.07 01:35close1220.401.99630.00000.0000169.903029.40
2442007.05.07 01:35close1210.201.99630.00000.000094.953124.35
2452007.05.08 02:01sell1230.201.99450.00000.0000
2462007.05.08 03:00sell1240.401.99560.00000.0000
2472007.05.08 06:26close1240.401.99470.00000.000036.003160.35
2482007.05.08 06:26close1230.201.99470.00000.0000-4.003156.35
2492007.05.08 15:00sell1250.201.99010.00000.0000
2502007.05.08 17:46close1250.201.98870.00000.000028.003184.35
2512007.05.09 10:00buy1260.201.99330.00000.0000
2522007.05.09 12:54close1260.201.99480.00000.000030.003214.35
2532007.05.09 13:00buy1270.201.99490.00000.0000
2542007.05.09 13:15close1270.201.99620.00000.000026.003240.35
2552007.05.09 14:00buy1280.201.99820.00000.0000
2562007.05.10 09:01sell1290.201.99070.00000.0000
2572007.05.10 10:00sell1300.401.98700.00000.0000
2582007.05.10 11:00sell1310.801.98740.00000.0000
2592007.05.10 12:51close1310.801.98560.00000.0000144.003384.35
2602007.05.10 12:51close1300.401.98560.00000.000056.003440.35
2612007.05.10 12:51close1290.201.98560.00000.0000102.003542.35
2622007.05.10 12:51close1280.201.98520.00000.0000-257.153285.20
2632007.05.10 13:00sell1320.201.98340.00000.0000
2642007.05.10 13:18close1320.201.98210.00000.000026.003311.20
2652007.05.10 17:00sell1330.201.97840.00000.0000
2662007.05.11 07:27close1330.201.97700.00000.000026.953338.15
2672007.05.14 09:00buy1340.201.98090.00000.0000
2682007.05.14 09:19close1340.201.98220.00000.000026.003364.15
2692007.05.14 19:00sell1350.201.97800.00000.0000
2702007.05.15 07:00buy1360.201.98160.00000.0000
2712007.05.15 09:00sell1370.401.97710.00000.0000
2722007.05.15 10:00sell1380.801.97580.00000.0000
2732007.05.15 10:25close1380.801.97530.00000.000040.003404.15
2742007.05.15 10:25close1370.401.97530.00000.000072.003476.15
2752007.05.15 10:25close1350.201.97530.00000.000052.953529.10
2762007.05.15 10:25close1360.201.97490.00000.0000-134.003395.10
2772007.05.15 15:00buy1390.201.98410.00000.0000
2782007.05.15 15:02close1390.201.98540.00000.000026.003421.10
2792007.05.15 16:00buy1400.201.98630.00000.0000
2802007.05.16 12:00sell1410.201.98170.00000.0000
2812007.05.16 16:00sell1420.401.97720.00000.0000
2822007.05.16 17:00sell1430.801.97730.00000.0000
2832007.05.16 17:24close1430.801.97600.00000.0000104.003525.10
2842007.05.16 17:24close1420.401.97600.00000.000048.003573.10
2852007.05.16 17:24close1410.201.97600.00000.0000114.003687.10
2862007.05.16 17:24close1400.201.97560.00000.0000-213.053474.05
2872007.05.17 13:00sell1440.201.97410.00000.0000
2882007.05.18 08:33close1440.201.97240.00000.000032.953507.00
2892007.05.18 09:00buy1450.201.97160.00000.0000
2902007.05.18 09:36close1450.201.97290.00000.000026.003533.00
2912007.05.18 16:00buy1460.201.97560.00000.0000
2922007.05.21 10:00sell1470.201.97060.00000.0000
2932007.05.22 16:00buy1480.401.97700.00000.0000
2942007.05.23 10:00buy1490.801.97830.00000.0000
2952007.05.23 10:27close1470.201.97940.00000.0000-178.103354.90
2962007.05.23 10:27close1490.801.97900.00000.000056.003410.90
2972007.05.23 10:27close1480.401.97900.00000.000081.903492.80
2982007.05.23 10:27close1460.201.97900.00000.000070.853563.65
2992007.05.23 11:00buy1500.201.98180.00000.0000
3002007.05.23 11:26close1500.201.98310.00000.000026.003589.65
3012007.05.23 12:00buy1510.201.98570.00000.0000
3022007.05.23 13:00buy1520.401.98630.00000.0000
3032007.05.23 13:11close1520.401.98670.00000.000016.003605.65
3042007.05.23 13:11close1510.201.98670.00000.000020.003625.65
3052007.05.25 07:00buy1530.201.98790.00000.0000
3062007.05.29 08:23close1530.201.98910.00000.000025.903651.55
3072007.05.29 09:00buy1540.201.98930.00000.0000
3082007.05.29 15:00sell1550.201.98150.00000.0000
3092007.05.30 07:00sell1560.401.97760.00000.0000
3102007.05.30 08:00sell1570.801.97690.00000.0000
3112007.05.30 09:58close1570.801.97540.00000.0000120.003771.55
3122007.05.30 09:58close1560.401.97540.00000.000088.003859.55
3132007.05.30 09:58close1550.201.97540.00000.0000120.953980.50
3142007.05.30 09:58close1540.201.97500.00000.0000-285.053695.45
3152007.06.01 16:00buy1580.201.98070.00000.0000
3162007.06.01 16:41close1580.201.98200.00000.000026.003721.45
3172007.06.01 17:00buy1590.201.98230.00000.0000
3182007.06.04 04:04close1590.201.98370.00000.000028.953750.40
3192007.06.04 10:00buy1600.201.98710.00000.0000
3202007.06.04 12:13close1600.201.98850.00000.000028.003778.40
3212007.06.04 13:00sell1610.201.98960.00000.0000
3222007.06.05 08:00buy1620.201.99430.00000.0000
3232007.06.06 10:00sell1630.401.99140.00000.0000
3242007.06.07 10:25close1630.401.98800.00000.0000129.703908.10
3252007.06.07 10:25close1610.201.98800.00000.000026.753934.85
3262007.06.07 10:25close1620.201.98760.00000.0000-130.203804.65
3272007.06.07 11:00sell1640.201.98830.00000.0000
3282007.06.07 11:03close1640.201.98700.00000.000026.003830.65
3292007.06.07 12:00sell1650.201.98530.00000.0000
3302007.06.07 12:12close1650.201.98400.00000.000026.003856.65
3312007.06.07 13:00sell1660.201.98200.00000.0000
3322007.06.07 14:39close1660.201.98070.00000.000026.003882.65
3332007.06.08 07:00buy1670.201.97650.00000.0000
3342007.06.08 08:00sell1680.201.96910.00000.0000
3352007.06.08 09:00buy1690.401.97060.00000.0000
3362007.06.08 10:00buy1700.801.96550.00000.0000
3372007.06.08 11:00buy1711.601.96480.00000.0000
3382007.06.08 11:55close1680.201.96690.00000.000044.003926.65
3392007.06.08 11:55close1711.601.96650.00000.0000272.004198.65
3402007.06.08 11:55close1700.801.96650.00000.000080.004278.65
3412007.06.08 11:55close1690.401.96650.00000.0000-164.004114.65
3422007.06.08 11:55close1670.201.96650.00000.0000-200.003914.65
3432007.06.12 01:01buy1720.201.97220.00000.0000
3442007.06.12 06:06close1720.201.97350.00000.000026.003940.65
3452007.06.12 18:00buy1730.201.97840.00000.0000
3462007.06.13 09:00sell1740.201.96960.00000.0000
3472007.06.14 07:00sell1750.401.96920.00000.0000
3482007.06.15 13:00buy1760.401.97300.00000.0000
3492007.06.15 15:00buy1770.801.97710.00000.0000
3502007.06.18 06:52close1750.401.98220.00000.0000-524.203416.45
3512007.06.18 06:52close1740.201.98220.00000.0000-257.253159.20
3522007.06.18 06:52close1770.801.98180.00000.0000379.803539.00
3532007.06.18 06:52close1760.401.98180.00000.0000353.903892.90
3542007.06.18 06:52close1730.201.98180.00000.000073.703966.60
3552007.06.18 07:00buy1780.201.98300.00000.0000
3562007.06.18 08:00buy1790.401.98310.00000.0000
3572007.06.18 08:21close1790.401.98350.00000.000016.003982.60
3582007.06.18 08:21close1780.201.98350.00000.000010.003992.60
3592007.06.20 10:00buy1800.201.99320.00000.0000
3602007.06.20 18:32close1800.201.99450.00000.000026.004018.60
3612007.06.22 13:00buy1810.201.99930.00000.0000
3622007.06.25 15:00sell1820.201.99650.00000.0000
3632007.06.27 07:00sell1830.401.99550.00000.0000
3642007.06.27 08:00sell1840.801.99460.00000.0000
3652007.06.27 09:23close1840.801.99410.00000.000040.004058.60
3662007.06.27 09:23close1830.401.99410.00000.000056.004114.60
3672007.06.27 09:23close1820.201.99410.00000.000045.904160.50
3682007.06.27 09:23close1810.201.99370.00000.0000-109.154051.35
3692007.06.28 07:00buy1850.202.00330.00000.0000
3702007.06.29 07:00close1850.202.00460.00000.000026.954078.30
3712007.07.02 15:00buy1860.202.01370.00000.0000
3722007.07.02 15:26close1860.202.01500.00000.000026.004104.30
3732007.07.02 16:00buy1870.202.01640.00000.0000
3742007.07.02 17:00buy1880.402.01660.00000.0000
3752007.07.02 20:02close1880.402.01700.00000.000016.004120.30
3762007.07.02 20:02close1870.202.01700.00000.000012.004132.30
3772007.07.03 11:00sell1890.202.01440.00000.0000
3782007.07.05 11:00sell1900.402.01280.00000.0000
3792007.07.05 11:00close1900.402.01280.00000.00000.004132.30
3802007.07.05 11:00close1890.202.01280.00000.000027.804160.10
3812007.07.05 12:00buy1910.202.01900.00000.0000
3822007.07.05 15:00sell1920.202.01020.00000.0000
3832007.07.06 15:00buy1930.402.01330.00000.0000
3842007.07.09 09:00buy1940.802.01590.00000.0000
3852007.07.09 15:52close1920.202.01720.00000.0000-142.104018.00
3862007.07.09 15:52close1940.802.01680.00000.000072.004090.00
3872007.07.09 15:52close1930.402.01680.00000.0000141.904231.90
3882007.07.09 15:52close1910.202.01680.00000.0000-42.104189.80
3892007.07.10 06:00buy1950.202.01370.00000.0000
3902007.07.10 08:05close1950.202.01500.00000.000026.004215.80
3912007.07.10 14:00buy1960.202.02180.00000.0000
3922007.07.10 14:31close1960.202.02310.00000.000026.004241.80
3932007.07.10 15:00sell1970.202.02370.00000.0000
3942007.07.10 16:00sell1980.402.02440.00000.0000
3952007.07.10 16:52close1980.402.02370.00000.000028.004269.80
3962007.07.10 16:52close1970.202.02370.00000.00000.004269.80
3972007.07.11 10:00sell1990.202.03120.00000.0000
3982007.07.11 10:06close1990.202.02990.00000.000026.004295.80
3992007.07.12 08:00sell2000.202.03530.00000.0000
4002007.07.12 08:27close2000.202.03400.00000.000026.004321.80
4012007.07.12 13:00sell2010.202.03010.00000.0000
4022007.07.12 13:03close2010.202.02880.00000.000026.004347.80
4032007.07.12 14:00sell2020.202.02830.00000.0000
4042007.07.13 06:49close2020.202.02690.00000.000026.954374.75
4052007.07.13 07:00sell2030.202.02670.00000.0000
4062007.07.13 10:00buy2040.202.03260.00000.0000
4072007.07.16 04:00buy2050.402.03600.00000.0000
4082007.07.16 10:00buy2060.802.03980.00000.0000
4092007.07.16 11:19close2030.202.04030.00000.0000-273.054101.70
4102007.07.16 11:19close2060.802.03990.00000.00008.004109.70
4112007.07.16 11:19close2050.402.03990.00000.0000156.004265.70
4122007.07.16 11:19close2040.202.03990.00000.0000146.954412.65
4132007.07.17 09:00buy2070.202.04300.00000.0000
4142007.07.17 09:48close2070.202.04430.00000.000026.004438.65
4152007.07.17 10:00buy2080.202.04430.00000.0000
4162007.07.17 10:27close2080.202.04560.00000.000026.004464.65
4172007.07.17 11:00sell2090.202.04480.00000.0000
4182007.07.18 00:00buy2100.202.04900.00000.0000
4192007.07.18 04:00buy2110.402.05280.00000.0000
4202007.07.18 05:00buy2120.802.05450.00000.0000
4212007.07.18 16:00buy2131.602.05360.00000.0000
4222007.07.18 16:17close2090.202.05460.00000.0000-197.054267.60
4232007.07.18 16:17close2131.602.05420.00000.000096.004363.60
4242007.07.18 16:17close2120.802.05420.00000.0000-24.004339.60
4252007.07.18 16:17close2110.402.05420.00000.000056.004395.60
4262007.07.18 16:17close2100.202.05420.00000.0000104.004499.60
4272007.07.19 09:00sell2140.202.04980.00000.0000
4282007.07.19 10:58close2140.202.04850.00000.000026.004525.60
4292007.07.20 09:00buy2150.202.05300.00000.0000
4302007.07.20 14:18close2150.202.05430.00000.000026.004551.60
4312007.07.20 16:00buy2160.202.05670.00000.0000
4322007.07.23 01:46close2160.202.05800.00000.000026.954578.55
4332007.07.24 01:00buy2170.202.06370.00000.0000
4342007.07.24 05:50close2170.202.06500.00000.000026.004604.55
4352007.07.24 11:00sell2180.202.06030.00000.0000
4362007.07.25 00:25close2180.202.05890.00000.000026.954631.50
4372007.07.25 01:00sell2190.202.05600.00000.0000
4382007.07.25 08:42close2190.202.05470.00000.000026.004657.50
4392007.07.25 09:00sell2200.202.05150.00000.0000
4402007.07.25 10:00sell2210.402.05220.00000.0000
4412007.07.25 10:15close2210.402.05150.00000.000028.004685.50
4422007.07.25 10:15close2200.202.05150.00000.00000.004685.50
4432007.07.26 03:00sell2220.202.04970.00000.0000
4442007.07.26 08:50close2220.202.04840.00000.000026.004711.50
4452007.07.26 09:00sell2230.202.04710.00000.0000
4462007.07.26 11:17close2230.202.04580.00000.000026.004737.50
4472007.07.26 12:00sell2240.202.04380.00000.0000
4482007.07.26 17:00buy2250.202.05360.00000.0000
4492007.07.26 18:00buy2260.402.05330.00000.0000
4502007.07.27 06:00sell2270.402.04360.00000.0000
4512007.07.27 07:00sell2280.802.03990.00000.0000
4522007.07.27 08:00buy2290.802.03780.00000.0000
4532007.07.27 09:00sell2301.602.03720.00000.0000
4542007.07.27 09:54close2301.602.03410.00000.0000496.005233.50
4552007.07.27 09:54close2280.802.03410.00000.0000464.005697.50
4562007.07.27 09:54close2270.402.03410.00000.0000380.006077.50
4572007.07.27 09:54close2240.202.03410.00000.0000192.956270.45
4582007.07.27 09:54close2290.802.03370.00000.0000-328.005942.45
4592007.07.27 09:54close2260.402.03370.00000.0000-782.105160.35
4602007.07.27 09:54close2250.202.03370.00000.0000-397.054763.30
4612007.07.29 23:00sell2310.202.02300.00000.0000
4622007.07.30 00:00close2310.202.02140.00000.000030.954794.25
4632007.07.30 08:00buy2320.202.02890.00000.0000
4642007.07.30 23:00buy2330.402.02810.00000.0000
4652007.07.30 23:05close2330.402.02880.00000.000028.004822.25
4662007.07.30 23:05close2320.202.02880.00000.0000-2.004820.25
4672007.07.31 00:00buy2340.202.03110.00000.0000
4682007.07.31 01:00buy2350.402.03170.00000.0000
4692007.07.31 02:49close2350.402.03200.00000.000012.004832.25
4702007.07.31 02:49close2340.202.03200.00000.000018.004850.25
4712007.07.31 12:00buy2360.202.03410.00000.0000
4722007.07.31 15:47close2360.202.03540.00000.000026.004876.25
4732007.07.31 16:00buy2370.202.03650.00000.0000
4742007.07.31 22:00buy2380.402.02990.00000.0000
4752007.08.01 05:00sell2390.202.02540.00000.0000
4762007.08.01 06:00sell2400.402.02270.00000.0000
4772007.08.01 13:00buy2410.802.03270.00000.0000
4782007.08.01 14:00buy2421.602.03170.00000.0000
4792007.08.02 15:32close2400.402.03470.00000.0000-486.304389.95
4802007.08.02 15:32close2390.202.03470.00000.0000-189.154200.80
4812007.08.02 15:32close2421.602.03430.00000.0000438.804639.60
4822007.08.02 15:32close2410.802.03430.00000.0000139.404779.00
4832007.08.02 15:32close2380.402.03430.00000.0000183.604962.60
4842007.08.02 15:32close2370.202.03430.00000.0000-40.204922.40
4852007.08.03 14:00sell2430.202.03860.00000.0000
4862007.08.03 15:00buy2440.202.03940.00000.0000
4872007.08.03 16:00buy2450.402.04260.00000.0000
4882007.08.03 18:44close2430.202.04430.00000.0000-114.004808.40
4892007.08.03 18:44close2450.402.04390.00000.000052.004860.40
4902007.08.03 18:44close2440.202.04390.00000.000090.004950.40
4912007.08.06 10:00sell2460.202.03430.00000.0000
4922007.08.06 10:20close2460.202.03290.00000.000028.004978.40
4932007.08.06 11:00sell2470.202.02900.00000.0000
4942007.08.06 12:00sell2480.402.03120.00000.0000
4952007.08.06 13:00close2480.402.03000.00000.000048.005026.40
4962007.08.06 13:00close2470.202.03000.00000.0000-20.005006.40
4972007.08.07 08:00sell2490.202.02710.00000.0000
4982007.08.07 08:09close2490.202.02570.00000.000028.005034.40
4992007.08.07 09:00sell2500.202.02570.00000.0000
5002007.08.07 12:45close2500.202.02440.00000.000026.005060.40
5012007.08.07 14:00sell2510.202.02070.00000.0000
5022007.08.07 14:13close2510.202.01940.00000.000026.005086.40
5032007.08.08 07:00buy2520.202.01810.00000.0000
5042007.08.08 07:11close2520.202.01940.00000.000026.005112.40
5052007.08.08 11:00buy2530.202.03000.00000.0000
5062007.08.08 11:11close2530.202.03130.00000.000026.005138.40
5072007.08.08 12:00buy2540.202.03240.00000.0000
5082007.08.08 12:07close2540.202.03380.00000.000028.005166.40
5092007.08.08 13:00buy2550.202.03470.00000.0000
5102007.08.08 13:27close2550.202.03600.00000.000026.005192.40
5112007.08.09 07:00buy2560.202.03380.00000.0000
5122007.08.09 07:14close2560.202.03510.00000.000026.005218.40