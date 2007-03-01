|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.03.01 00:00 - 2007.03.23 22:00 (2007.03.01 - 2007.03.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Expert_Name="PivotsExpert_v2"; Magic=22200; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; InitialStop=0; UsePips=1; ProfitTarget=10; MaxLoss=0; DistRatio=1; MaxOrderNum=10; ScalingMode=1; DebugMode=0; PivotInputs=" Pivots inputs"; DailyPivotHour=1; DaysNumber1=5; DaysNumber2=10; DaysNumber3=20; MM_inputs=" MoneyManagement "; MM=true; MaxRisk=0.05;
|Bars in test
|5404
|Ticks modelled
|86928
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|4619.00
|Gross profit
|4619.00
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|109.98
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|0.00 (0.00%)
|Relative drawdown
|0.00% (0.00)
|Total trades
|42
|Short positions (won %)
|24 (100.00%)
|Long positions (won %)
|18 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|42 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|180.00
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|109.98
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|42 (4619.00)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4619.00 (42)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|42
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.03.01 01:00
|buy limit
|1
|2.50
|1.9605
|0.0000
|1.9665
|2
|2007.03.01 01:00
|sell limit
|2
|2.50
|1.9665
|0.0000
|1.9605
|3
|2007.03.01 01:00
|buy limit
|3
|2.00
|1.9605
|0.0000
|1.9695
|4
|2007.03.01 01:00
|sell limit
|4
|2.00
|1.9665
|0.0000
|1.9576
|5
|2007.03.01 01:00
|buy limit
|5
|1.50
|1.9605
|0.0000
|1.9724
|6
|2007.03.01 01:00
|sell limit
|6
|1.50
|1.9665
|0.0000
|1.9546
|7
|2007.03.01 01:00
|buy limit
|7
|1.00
|1.9605
|0.0000
|1.9754
|8
|2007.03.01 01:00
|sell limit
|8
|1.00
|1.9665
|0.0000
|1.9516
|9
|2007.03.01 01:00
|buy limit
|9
|0.50
|1.9605
|0.0000
|1.9784
|10
|2007.03.01 01:00
|sell limit
|10
|0.50
|1.9665
|0.0000
|1.9486
|11
|2007.03.01 07:47
|buy
|1
|2.50
|1.9605
|0.0000
|1.9665
|12
|2007.03.01 07:47
|buy
|3
|2.00
|1.9605
|0.0000
|1.9695
|13
|2007.03.01 07:47
|delete
|5
|1.50
|1.9605
|0.0000
|1.9724
|14
|2007.03.01 07:47
|delete
|7
|1.00
|1.9605
|0.0000
|1.9754
|15
|2007.03.01 07:47
|delete
|9
|0.50
|1.9605
|0.0000
|1.9784
|16
|2007.03.01 08:57
|close
|1
|2.50
|1.9610
|0.0000
|1.9665
|125.00
|10125.00
|17
|2007.03.01 08:57
|close
|3
|2.00
|1.9610
|0.0000
|1.9695
|100.00
|10225.00
|18
|2007.03.01 08:57
|delete
|2
|2.50
|1.9665
|0.0000
|1.9605
|19
|2007.03.01 08:57
|delete
|6
|1.50
|1.9665
|0.0000
|1.9546
|20
|2007.03.01 08:57
|delete
|10
|0.50
|1.9665
|0.0000
|1.9486
|21
|2007.03.01 08:57
|delete
|4
|2.00
|1.9665
|0.0000
|1.9576
|22
|2007.03.01 08:57
|delete
|8
|1.00
|1.9665
|0.0000
|1.9516
|23
|2007.03.02 01:00
|buy limit
|11
|2.50
|1.9546
|0.0000
|1.9598
|24
|2007.03.02 01:00
|sell limit
|12
|2.50
|1.9598
|0.0000
|1.9546
|25
|2007.03.02 01:00
|buy limit
|13
|2.00
|1.9546
|0.0000
|1.9625
|26
|2007.03.02 01:00
|sell limit
|14
|2.00
|1.9598
|0.0000
|1.9520
|27
|2007.03.02 01:00
|buy limit
|15
|1.50
|1.9546
|0.0000
|1.9651
|28
|2007.03.02 01:00
|sell limit
|16
|1.50
|1.9598
|0.0000
|1.9493
|29
|2007.03.02 01:00
|buy limit
|17
|1.00
|1.9546
|0.0000
|1.9677
|30
|2007.03.02 01:00
|sell limit
|18
|1.00
|1.9598
|0.0000
|1.9467
|31
|2007.03.02 01:00
|buy limit
|19
|0.50
|1.9546
|0.0000
|1.9703
|32
|2007.03.02 01:00
|sell limit
|20
|0.50
|1.9598
|0.0000
|1.9441
|33
|2007.03.02 07:43
|buy
|11
|2.50
|1.9546
|0.0000
|1.9598
|34
|2007.03.02 07:43
|buy
|13
|2.00
|1.9546
|0.0000
|1.9625
|35
|2007.03.02 07:43
|delete
|15
|1.50
|1.9546
|0.0000
|1.9651
|36
|2007.03.02 07:43
|delete
|17
|1.00
|1.9546
|0.0000
|1.9677
|37
|2007.03.02 07:43
|buy
|19
|0.50
|1.9546
|0.0000
|1.9703
|38
|2007.03.02 07:55
|close
|11
|2.50
|1.9550
|0.0000
|1.9598
|100.00
|10325.00
|39
|2007.03.02 07:55
|close
|13
|2.00
|1.9550
|0.0000
|1.9625
|80.00
|10405.00
|40
|2007.03.02 07:55
|close
|19
|0.50
|1.9550
|0.0000
|1.9703
|20.00
|10425.00
|41
|2007.03.02 07:55
|delete
|12
|2.50
|1.9598
|0.0000
|1.9546
|42
|2007.03.02 07:55
|delete
|16
|1.50
|1.9598
|0.0000
|1.9493
|43
|2007.03.02 07:55
|delete
|20
|0.50
|1.9598
|0.0000
|1.9441
|44
|2007.03.02 07:56
|delete
|14
|2.00
|1.9598
|0.0000
|1.9520
|45
|2007.03.02 07:56
|delete
|18
|1.00
|1.9598
|0.0000
|1.9467
|46
|2007.03.05 01:00
|buy limit
|21
|2.50
|1.9304
|0.0000
|1.9380
|47
|2007.03.05 01:00
|sell limit
|22
|2.50
|1.9380
|0.0000
|1.9304
|48
|2007.03.05 01:00
|buy limit
|23
|2.00
|1.9304
|0.0000
|1.9417
|49
|2007.03.05 01:00
|sell limit
|24
|2.00
|1.9380
|0.0000
|1.9267
|50
|2007.03.05 01:00
|buy limit
|25
|1.50
|1.9304
|0.0000
|1.9455
|51
|2007.03.05 01:00
|sell limit
|26
|1.50
|1.9380
|0.0000
|1.9229
|52
|2007.03.05 01:00
|buy limit
|27
|1.00
|1.9304
|0.0000
|1.9493
|53
|2007.03.05 01:00
|sell limit
|28
|1.00
|1.9380
|0.0000
|1.9191
|54
|2007.03.05 01:00
|buy limit
|29
|0.50
|1.9304
|0.0000
|1.9531
|55
|2007.03.05 01:00
|sell limit
|30
|0.50
|1.9380
|0.0000
|1.9153
|56
|2007.03.05 01:06
|buy
|21
|2.50
|1.9304
|0.0000
|1.9380
|57
|2007.03.05 01:06
|buy
|23
|2.00
|1.9304
|0.0000
|1.9417
|58
|2007.03.05 01:06
|delete
|25
|1.50
|1.9304
|0.0000
|1.9455
|59
|2007.03.05 01:06
|delete
|27
|1.00
|1.9304
|0.0000
|1.9493
|60
|2007.03.05 01:06
|buy
|29
|0.50
|1.9304
|0.0000
|1.9531
|61
|2007.03.05 01:10
|close
|21
|2.50
|1.9309
|0.0000
|1.9380
|125.00
|10550.00
|62
|2007.03.05 01:10
|close
|23
|2.00
|1.9309
|0.0000
|1.9417
|100.00
|10650.00
|63
|2007.03.05 01:10
|close
|29
|0.50
|1.9309
|0.0000
|1.9531
|25.00
|10675.00
|64
|2007.03.05 01:10
|delete
|22
|2.50
|1.9380
|0.0000
|1.9304
|65
|2007.03.05 01:10
|delete
|26
|1.50
|1.9380
|0.0000
|1.9229
|66
|2007.03.05 01:10
|delete
|30
|0.50
|1.9380
|0.0000
|1.9153
|67
|2007.03.05 01:10
|delete
|24
|2.00
|1.9380
|0.0000
|1.9267
|68
|2007.03.05 01:10
|delete
|28
|1.00
|1.9380
|0.0000
|1.9191
|69
|2007.03.06 01:00
|buy limit
|31
|2.50
|1.9171
|0.0000
|1.9241
|70
|2007.03.06 01:00
|sell limit
|32
|2.50
|1.9241
|0.0000
|1.9172
|71
|2007.03.06 01:00
|buy limit
|33
|2.00
|1.9171
|0.0000
|1.9275
|72
|2007.03.06 01:00
|sell limit
|34
|2.00
|1.9241
|0.0000
|1.9137
|73
|2007.03.06 01:00
|buy limit
|35
|1.50
|1.9171
|0.0000
|1.9310
|74
|2007.03.06 01:00
|sell limit
|36
|1.50
|1.9241
|0.0000
|1.9103
|75
|2007.03.06 01:00
|buy limit
|37
|1.00
|1.9171
|0.0000
|1.9344
|76
|2007.03.06 01:00
|sell limit
|38
|1.00
|1.9241
|0.0000
|1.9068
|77
|2007.03.06 01:00
|buy limit
|39
|0.50
|1.9171
|0.0000
|1.9379
|78
|2007.03.06 01:00
|sell limit
|40
|0.50
|1.9241
|0.0000
|1.9034
|79
|2007.03.06 01:33
|sell
|32
|2.50
|1.9241
|0.0000
|1.9172
|80
|2007.03.06 01:33
|sell
|34
|2.00
|1.9241
|0.0000
|1.9137
|81
|2007.03.06 01:33
|delete
|36
|1.50
|1.9241
|0.0000
|1.9103
|82
|2007.03.06 01:33
|delete
|38
|1.00
|1.9241
|0.0000
|1.9068
|83
|2007.03.06 01:33
|sell
|40
|0.50
|1.9241
|0.0000
|1.9034
|84
|2007.03.06 01:48
|close
|32
|2.50
|1.9236
|0.0000
|1.9172
|125.00
|10800.00
|85
|2007.03.06 01:48
|close
|34
|2.00
|1.9236
|0.0000
|1.9137
|100.00
|10900.00
|86
|2007.03.06 01:48
|close
|40
|0.50
|1.9236
|0.0000
|1.9034
|25.00
|10925.00
|87
|2007.03.06 01:48
|delete
|31
|2.50
|1.9171
|0.0000
|1.9241
|88
|2007.03.06 01:48
|delete
|35
|1.50
|1.9171
|0.0000
|1.9310
|89
|2007.03.06 01:48
|delete
|39
|0.50
|1.9171
|0.0000
|1.9379
|90
|2007.03.06 01:48
|delete
|33
|2.00
|1.9171
|0.0000
|1.9275
|91
|2007.03.06 01:49
|delete
|37
|1.00
|1.9171
|0.0000
|1.9344
|92
|2007.03.07 01:00
|buy limit
|41
|3.00
|1.9310
|0.0000
|1.9382
|93
|2007.03.07 01:00
|sell limit
|42
|3.00
|1.9382
|0.0000
|1.9310
|94
|2007.03.07 01:00
|buy limit
|43
|2.40
|1.9310
|0.0000
|1.9419
|95
|2007.03.07 01:00
|sell limit
|44
|2.40
|1.9382
|0.0000
|1.9274
|96
|2007.03.07 01:00
|buy limit
|45
|1.80
|1.9310
|0.0000
|1.9455
|97
|2007.03.07 01:00
|sell limit
|46
|1.80
|1.9382
|0.0000
|1.9237
|98
|2007.03.07 01:00
|buy limit
|47
|1.20
|1.9310
|0.0000
|1.9491
|99
|2007.03.07 01:00
|sell limit
|48
|1.20
|1.9382
|0.0000
|1.9201
|100
|2007.03.07 01:00
|buy limit
|49
|0.60
|1.9310
|0.0000
|1.9527
|101
|2007.03.07 01:00
|sell limit
|50
|0.60
|1.9382
|0.0000
|1.9165
|102
|2007.03.07 02:29
|buy
|41
|3.00
|1.9310
|0.0000
|1.9382
|103
|2007.03.07 02:29
|buy
|43
|2.40
|1.9310
|0.0000
|1.9419
|104
|2007.03.07 02:29
|delete
|45
|1.80
|1.9310
|0.0000
|1.9455
|105
|2007.03.07 02:29
|delete
|47
|1.20
|1.9310
|0.0000
|1.9491
|106
|2007.03.07 02:29
|delete
|49
|0.60
|1.9310
|0.0000
|1.9527
|107
|2007.03.07 02:39
|close
|41
|3.00
|1.9315
|0.0000
|1.9382
|150.00
|11075.00
|108
|2007.03.07 02:39
|close
|43
|2.40
|1.9315
|0.0000
|1.9419
|120.00
|11195.00
|109
|2007.03.07 02:39
|delete
|42
|3.00
|1.9382
|0.0000
|1.9310
|110
|2007.03.07 02:39
|delete
|46
|1.80
|1.9382
|0.0000
|1.9237
|111
|2007.03.07 02:39
|delete
|50
|0.60
|1.9382
|0.0000
|1.9165
|112
|2007.03.07 02:39
|delete
|44
|2.40
|1.9382
|0.0000
|1.9274
|113
|2007.03.07 02:39
|delete
|48
|1.20
|1.9382
|0.0000
|1.9201
|114
|2007.03.08 01:00
|buy limit
|51
|3.00
|1.9264
|0.0000
|1.9328
|115
|2007.03.08 01:00
|sell limit
|52
|3.00
|1.9328
|0.0000
|1.9264
|116
|2007.03.08 01:00
|buy limit
|53
|2.40
|1.9264
|0.0000
|1.9360
|117
|2007.03.08 01:00
|sell limit
|54
|2.40
|1.9328
|0.0000
|1.9232
|118
|2007.03.08 01:00
|buy limit
|55
|1.80
|1.9264
|0.0000
|1.9392
|119
|2007.03.08 01:00
|sell limit
|56
|1.80
|1.9328
|0.0000
|1.9200
|120
|2007.03.08 01:00
|buy limit
|57
|1.20
|1.9264
|0.0000
|1.9424
|121
|2007.03.08 01:00
|sell limit
|58
|1.20
|1.9328
|0.0000
|1.9168
|122
|2007.03.08 01:00
|buy limit
|59
|0.60
|1.9264
|0.0000
|1.9456
|123
|2007.03.08 01:00
|sell limit
|60
|0.60
|1.9328
|0.0000
|1.9136
|124
|2007.03.08 06:03
|sell
|52
|3.00
|1.9328
|0.0000
|1.9264
|125
|2007.03.08 06:03
|sell
|54
|2.40
|1.9328
|0.0000
|1.9232
|126
|2007.03.08 06:03
|delete
|56
|1.80
|1.9328
|0.0000
|1.9200
|127
|2007.03.08 06:03
|delete
|58
|1.20
|1.9328
|0.0000
|1.9168
|128
|2007.03.08 06:03
|delete
|60
|0.60
|1.9328
|0.0000
|1.9136
|129
|2007.03.08 06:11
|close
|52
|3.00
|1.9322
|0.0000
|1.9264
|180.00
|11375.00
|130
|2007.03.08 06:11
|close
|54
|2.40
|1.9322
|0.0000
|1.9232
|144.00
|11519.00
|131
|2007.03.08 06:11
|delete
|51
|3.00
|1.9264
|0.0000
|1.9328
|132
|2007.03.08 06:11
|delete
|55
|1.80
|1.9264
|0.0000
|1.9392
|133
|2007.03.08 06:11
|delete
|59
|0.60
|1.9264
|0.0000
|1.9456
|134
|2007.03.08 06:11
|delete
|53
|2.40
|1.9264
|0.0000
|1.9360
|135
|2007.03.08 06:11
|delete
|57
|1.20
|1.9264
|0.0000
|1.9424
|136
|2007.03.09 01:00
|buy limit
|61
|3.00
|1.9262
|0.0000
|1.9322
|137
|2007.03.09 01:00
|sell limit
|62
|3.00
|1.9322
|0.0000
|1.9262
|138
|2007.03.09 01:00
|buy limit
|63
|2.40
|1.9262
|0.0000
|1.9352
|139
|2007.03.09 01:00
|sell limit
|64
|2.40
|1.9322
|0.0000
|1.9233
|140
|2007.03.09 01:00
|buy limit
|65
|1.80
|1.9262
|0.0000
|1.9381
|141
|2007.03.09 01:00
|sell limit
|66
|1.80
|1.9322
|0.0000
|1.9203
|142
|2007.03.09 01:00
|buy limit
|67
|1.20
|1.9262
|0.0000
|1.9411
|143
|2007.03.09 01:00
|sell limit
|68
|1.20
|1.9322
|0.0000
|1.9173
|144
|2007.03.09 01:00
|buy limit
|69
|0.60
|1.9262
|0.0000
|1.9441
|145
|2007.03.09 01:00
|sell limit
|70
|0.60
|1.9322
|0.0000
|1.9143
|146
|2007.03.09 04:59
|sell
|62
|3.00
|1.9322
|0.0000
|1.9262
|147
|2007.03.09 04:59
|sell
|64
|2.40
|1.9322
|0.0000
|1.9233
|148
|2007.03.09 04:59
|delete
|66
|1.80
|1.9322
|0.0000
|1.9203
|149
|2007.03.09 04:59
|delete
|68
|1.20
|1.9322
|0.0000
|1.9173
|150
|2007.03.09 04:59
|delete
|70
|0.60
|1.9322
|0.0000
|1.9143
|151
|2007.03.09 05:02
|close
|62
|3.00
|1.9317
|0.0000
|1.9262
|150.00
|11669.00
|152
|2007.03.09 05:02
|close
|64
|2.40
|1.9317
|0.0000
|1.9233
|120.00
|11789.00
|153
|2007.03.09 05:02
|delete
|61
|3.00
|1.9262
|0.0000
|1.9322
|154
|2007.03.09 05:02
|delete
|65
|1.80
|1.9262
|0.0000
|1.9381
|155
|2007.03.09 05:02
|delete
|69
|0.60
|1.9262
|0.0000
|1.9441
|156
|2007.03.09 05:03
|delete
|63
|2.40
|1.9262
|0.0000
|1.9352
|157
|2007.03.09 05:03
|delete
|67
|1.20
|1.9262
|0.0000
|1.9411
|158
|2007.03.12 01:00
|buy limit
|71
|3.00
|1.9348
|0.0000
|1.9408
|159
|2007.03.12 01:00
|sell limit
|72
|3.00
|1.9408
|0.0000
|1.9348
|160
|2007.03.12 01:00
|buy limit
|73
|2.40
|1.9348
|0.0000
|1.9438
|161
|2007.03.12 01:00
|sell limit
|74
|2.40
|1.9408
|0.0000
|1.9318
|162
|2007.03.12 01:00
|buy limit
|75
|1.80
|1.9348
|0.0000
|1.9469
|163
|2007.03.12 01:00
|sell limit
|76
|1.80
|1.9408
|0.0000
|1.9287
|164
|2007.03.12 01:00
|buy limit
|77
|1.20
|1.9348
|0.0000
|1.9499
|165
|2007.03.12 01:00
|sell limit
|78
|1.20
|1.9408
|0.0000
|1.9257
|166
|2007.03.12 01:00
|buy limit
|79
|0.60
|1.9348
|0.0000
|1.9529
|167
|2007.03.12 01:00
|sell limit
|80
|0.60
|1.9408
|0.0000
|1.9227
|168
|2007.03.12 01:36
|buy
|71
|3.00
|1.9348
|0.0000
|1.9408
|169
|2007.03.12 01:36
|buy
|73
|2.40
|1.9348
|0.0000
|1.9438
|170
|2007.03.12 01:36
|delete
|75
|1.80
|1.9348
|0.0000
|1.9469
|171
|2007.03.12 01:36
|delete
|77
|1.20
|1.9348
|0.0000
|1.9499
|172
|2007.03.12 01:36
|delete
|79
|0.60
|1.9348
|0.0000
|1.9529
|173
|2007.03.12 07:56
|close
|71
|3.00
|1.9353
|0.0000
|1.9408
|150.00
|11939.00
|174
|2007.03.12 07:56
|close
|73
|2.40
|1.9353
|0.0000
|1.9438
|120.00
|12059.00
|175
|2007.03.12 07:56
|delete
|72
|3.00
|1.9408
|0.0000
|1.9348
|176
|2007.03.12 07:56
|delete
|76
|1.80
|1.9408
|0.0000
|1.9287
|177
|2007.03.12 07:56
|delete
|80
|0.60
|1.9408
|0.0000
|1.9227
|178
|2007.03.12 07:56
|delete
|74
|2.40
|1.9408
|0.0000
|1.9318
|179
|2007.03.12 07:57
|delete
|78
|1.20
|1.9408
|0.0000
|1.9257
|180
|2007.03.13 01:00
|buy limit
|81
|3.00
|1.9285
|0.0000
|1.9357
|181
|2007.03.13 01:00
|sell limit
|82
|3.00
|1.9357
|0.0000
|1.9285
|182
|2007.03.13 01:00
|buy limit
|83
|2.40
|1.9285
|0.0000
|1.9393
|183
|2007.03.13 01:00
|sell limit
|84
|2.40
|1.9357
|0.0000
|1.9249
|184
|2007.03.13 01:00
|buy limit
|85
|1.80
|1.9285
|0.0000
|1.9429
|185
|2007.03.13 01:00
|sell limit
|86
|1.80
|1.9357
|0.0000
|1.9213
|186
|2007.03.13 01:00
|buy limit
|87
|1.20
|1.9285
|0.0000
|1.9465
|187
|2007.03.13 01:00
|sell limit
|88
|1.20
|1.9357
|0.0000
|1.9177
|188
|2007.03.13 01:00
|buy limit
|89
|0.60
|1.9285
|0.0000
|1.9501
|189
|2007.03.13 01:00
|sell limit
|90
|0.60
|1.9357
|0.0000
|1.9141
|190
|2007.03.13 07:25
|buy
|81
|3.00
|1.9285
|0.0000
|1.9357
|191
|2007.03.13 07:25
|buy
|83
|2.40
|1.9285
|0.0000
|1.9393
|192
|2007.03.13 07:25
|delete
|85
|1.80
|1.9285
|0.0000
|1.9429
|193
|2007.03.13 07:25
|delete
|87
|1.20
|1.9285
|0.0000
|1.9465
|194
|2007.03.13 07:25
|buy
|89
|0.60
|1.9285
|0.0000
|1.9501
|195
|2007.03.13 07:37
|close
|81
|3.00
|1.9289
|0.0000
|1.9357
|120.00
|12179.00
|196
|2007.03.13 07:37
|close
|83
|2.40
|1.9289
|0.0000
|1.9393
|96.00
|12275.00
|197
|2007.03.13 07:37
|close
|89
|0.60
|1.9289
|0.0000
|1.9501
|24.00
|12299.00
|198
|2007.03.13 07:37
|delete
|82
|3.00
|1.9357
|0.0000
|1.9285
|199
|2007.03.13 07:37
|delete
|86
|1.80
|1.9357
|0.0000
|1.9213
|200
|2007.03.13 07:37
|delete
|90
|0.60
|1.9357
|0.0000
|1.9141
|201
|2007.03.13 07:38
|delete
|84
|2.40
|1.9357
|0.0000
|1.9249
|202
|2007.03.13 07:38
|delete
|88
|1.20
|1.9357
|0.0000
|1.9177
|203
|2007.03.14 01:00
|buy limit
|91
|3.00
|1.9256
|0.0000
|1.9314
|204
|2007.03.14 01:00
|sell limit
|92
|3.00
|1.9314
|0.0000
|1.9257
|205
|2007.03.14 01:00
|buy limit
|93
|2.40
|1.9256
|0.0000
|1.9342
|206
|2007.03.14 01:00
|sell limit
|94
|2.40
|1.9314
|0.0000
|1.9228
|207
|2007.03.14 01:00
|buy limit
|95
|1.80
|1.9256
|0.0000
|1.9371
|208
|2007.03.14 01:00
|sell limit
|96
|1.80
|1.9314
|0.0000
|1.9200
|209
|2007.03.14 01:00
|buy limit
|97
|1.20
|1.9256
|0.0000
|1.9399
|210
|2007.03.14 01:00
|sell limit
|98
|1.20
|1.9314
|0.0000
|1.9171
|211
|2007.03.14 01:00
|buy limit
|99
|0.60
|1.9256
|0.0000
|1.9428
|212
|2007.03.14 01:00
|sell limit
|100
|0.60
|1.9314
|0.0000
|1.9143
|213
|2007.03.14 02:24
|sell
|92
|3.00
|1.9314
|0.0000
|1.9257
|214
|2007.03.14 02:24
|sell
|94
|2.40
|1.9314
|0.0000
|1.9228
|215
|2007.03.14 02:24
|delete
|96
|1.80
|1.9314
|0.0000
|1.9200
|216
|2007.03.14 02:24
|delete
|98
|1.20
|1.9314
|0.0000
|1.9171
|217
|2007.03.14 02:24
|sell
|100
|0.60
|1.9314
|0.0000
|1.9143
|218
|2007.03.14 02:38
|close
|92
|3.00
|1.9310
|0.0000
|1.9257
|120.00
|12419.00
|219
|2007.03.14 02:38
|close
|94
|2.40
|1.9310
|0.0000
|1.9228
|96.00
|12515.00
|220
|2007.03.14 02:38
|close
|100
|0.60
|1.9310
|0.0000
|1.9143
|24.00
|12539.00
|221
|2007.03.14 02:38
|delete
|91
|3.00
|1.9256
|0.0000
|1.9314
|222
|2007.03.14 02:38
|delete
|95
|1.80
|1.9256
|0.0000
|1.9371
|223
|2007.03.14 02:38
|delete
|99
|0.60
|1.9256
|0.0000
|1.9428
|224
|2007.03.14 02:39
|delete
|93
|2.40
|1.9256
|0.0000
|1.9342
|225
|2007.03.14 02:39
|delete
|97
|1.20
|1.9256
|0.0000
|1.9399
|226
|2007.03.15 01:00
|buy limit
|101
|3.00
|1.9347
|0.0000
|1.9419
|227
|2007.03.15 01:00
|sell limit
|102
|3.00
|1.9419
|0.0000
|1.9347
|228
|2007.03.15 01:00
|buy limit
|103
|2.40
|1.9347
|0.0000
|1.9454
|229
|2007.03.15 01:00
|sell limit
|104
|2.40
|1.9419
|0.0000
|1.9312
|230
|2007.03.15 01:00
|buy limit
|105
|1.80
|1.9347
|0.0000
|1.9490
|231
|2007.03.15 01:00
|sell limit
|106
|1.80
|1.9419
|0.0000
|1.9276
|232
|2007.03.15 01:00
|buy limit
|107
|1.20
|1.9347
|0.0000
|1.9526
|233
|2007.03.15 01:00
|sell limit
|108
|1.20
|1.9419
|0.0000
|1.9240
|234
|2007.03.15 01:00
|buy limit
|109
|0.60
|1.9347
|0.0000
|1.9562
|235
|2007.03.15 01:00
|sell limit
|110
|0.60
|1.9419
|0.0000
|1.9204
|236
|2007.03.15 05:59
|buy
|101
|3.00
|1.9347
|0.0000
|1.9419
|237
|2007.03.15 05:59
|buy
|103
|2.40
|1.9347
|0.0000
|1.9454
|238
|2007.03.15 05:59
|delete
|105
|1.80
|1.9347
|0.0000
|1.9490
|239
|2007.03.15 05:59
|delete
|107
|1.20
|1.9347
|0.0000
|1.9526
|240
|2007.03.15 05:59
|buy
|109
|0.60
|1.9347
|0.0000
|1.9562
|241
|2007.03.15 11:41
|close
|101
|3.00
|1.9352
|0.0000
|1.9419
|150.00
|12689.00
|242
|2007.03.15 11:41
|close
|103
|2.40
|1.9352
|0.0000
|1.9454
|120.00
|12809.00
|243
|2007.03.15 11:41
|close
|109
|0.60
|1.9352
|0.0000
|1.9562
|30.00
|12839.00
|244
|2007.03.15 11:41
|delete
|102
|3.00
|1.9419
|0.0000
|1.9347
|245
|2007.03.15 11:41
|delete
|106
|1.80
|1.9419
|0.0000
|1.9276
|246
|2007.03.15 11:41
|delete
|110
|0.60
|1.9419
|0.0000
|1.9204
|247
|2007.03.15 11:41
|delete
|104
|2.40
|1.9419
|0.0000
|1.9312
|248
|2007.03.15 11:41
|delete
|108
|1.20
|1.9419
|0.0000
|1.9240
|249
|2007.03.16 01:00
|buy limit
|111
|3.00
|1.9356
|0.0000
|1.9414
|250
|2007.03.16 01:00
|sell limit
|112
|3.00
|1.9414
|0.0000
|1.9356
|251
|2007.03.16 01:00
|buy limit
|113
|2.40
|1.9356
|0.0000
|1.9443
|252
|2007.03.16 01:00
|sell limit
|114
|2.40
|1.9414
|0.0000
|1.9327
|253
|2007.03.16 01:00
|buy limit
|115
|1.80
|1.9356
|0.0000
|1.9472
|254
|2007.03.16 01:00
|sell limit
|116
|1.80
|1.9414
|0.0000
|1.9298
|255
|2007.03.16 01:00
|buy limit
|117
|1.20
|1.9356
|0.0000
|1.9501
|256
|2007.03.16 01:00
|sell limit
|118
|1.20
|1.9414
|0.0000
|1.9269
|257
|2007.03.16 01:00
|buy limit
|119
|0.60
|1.9356
|0.0000
|1.9530
|258
|2007.03.16 01:00
|sell limit
|120
|0.60
|1.9414
|0.0000
|1.9240
|259
|2007.03.16 08:09
|sell
|112
|3.00
|1.9414
|0.0000
|1.9356
|260
|2007.03.16 08:09
|sell
|114
|2.40
|1.9414
|0.0000
|1.9327
|261
|2007.03.16 08:09
|delete
|116
|1.80
|1.9414
|0.0000
|1.9298
|262
|2007.03.16 08:09
|delete
|118
|1.20
|1.9414
|0.0000
|1.9269
|263
|2007.03.16 08:09
|sell
|120
|0.60
|1.9414
|0.0000
|1.9240
|264
|2007.03.16 08:09
|close
|112
|3.00
|1.9410
|0.0000
|1.9356
|120.00
|12959.00
|265
|2007.03.16 08:09
|close
|114
|2.40
|1.9410
|0.0000
|1.9327
|96.00
|13055.00
|266
|2007.03.16 08:09
|close
|120
|0.60
|1.9410
|0.0000
|1.9240
|24.00
|13079.00
|267
|2007.03.16 08:09
|delete
|111
|3.00
|1.9356
|0.0000
|1.9414
|268
|2007.03.16 08:09
|delete
|115
|1.80
|1.9356
|0.0000
|1.9472
|269
|2007.03.16 08:09
|delete
|119
|0.60
|1.9356
|0.0000
|1.9530
|270
|2007.03.16 08:10
|delete
|113
|2.40
|1.9356
|0.0000
|1.9443
|271
|2007.03.16 08:10
|delete
|117
|1.20
|1.9356
|0.0000
|1.9501
|272
|2007.03.19 01:00
|buy limit
|121
|3.50
|1.9378
|0.0000
|1.9444
|273
|2007.03.19 01:00
|sell limit
|122
|3.50
|1.9444
|0.0000
|1.9378
|274
|2007.03.19 01:00
|buy limit
|123
|2.80
|1.9378
|0.0000
|1.9478
|275
|2007.03.19 01:00
|sell limit
|124
|2.80
|1.9444
|0.0000
|1.9345
|276
|2007.03.19 01:00
|buy limit
|125
|2.10
|1.9378
|0.0000
|1.9511
|277
|2007.03.19 01:00
|sell limit
|126
|2.10
|1.9444
|0.0000
|1.9311
|278
|2007.03.19 01:00
|buy limit
|127
|1.40
|1.9378
|0.0000
|1.9544
|279
|2007.03.19 01:00
|sell limit
|128
|1.40
|1.9444
|0.0000
|1.9278
|280
|2007.03.19 01:00
|buy limit
|129
|0.70
|1.9378
|0.0000
|1.9577
|281
|2007.03.19 01:00
|sell limit
|130
|0.70
|1.9444
|0.0000
|1.9245
|282
|2007.03.19 09:07
|sell
|122
|3.50
|1.9444
|0.0000
|1.9378
|283
|2007.03.19 09:07
|sell
|124
|2.80
|1.9444
|0.0000
|1.9345
|284
|2007.03.19 09:07
|delete
|126
|2.10
|1.9444
|0.0000
|1.9311
|285
|2007.03.19 09:07
|delete
|128
|1.40
|1.9444
|0.0000
|1.9278
|286
|2007.03.19 09:07
|delete
|130
|0.70
|1.9444
|0.0000
|1.9245
|287
|2007.03.19 10:50
|close
|122
|3.50
|1.9439
|0.0000
|1.9378
|175.00
|13254.00
|288
|2007.03.19 10:50
|close
|124
|2.80
|1.9439
|0.0000
|1.9345
|140.00
|13394.00
|289
|2007.03.19 10:50
|delete
|121
|3.50
|1.9378
|0.0000
|1.9444
|290
|2007.03.19 10:50
|delete
|125
|2.10
|1.9378
|0.0000
|1.9511
|291
|2007.03.19 10:50
|delete
|129
|0.70
|1.9378
|0.0000
|1.9577
|292
|2007.03.19 10:50
|delete
|123
|2.80
|1.9378
|0.0000
|1.9478
|293
|2007.03.19 10:50
|delete
|127
|1.40
|1.9378
|0.0000
|1.9544
|294
|2007.03.20 01:00
|buy limit
|131
|3.50
|1.9434
|0.0000
|1.9488
|295
|2007.03.20 01:00
|sell limit
|132
|3.50
|1.9488
|0.0000
|1.9434
|296
|2007.03.20 01:00
|buy limit
|133
|2.80
|1.9434
|0.0000
|1.9514
|297
|2007.03.20 01:00
|sell limit
|134
|2.80
|1.9488
|0.0000
|1.9408
|298
|2007.03.20 01:00
|buy limit
|135
|2.10
|1.9434
|0.0000
|1.9541
|299
|2007.03.20 01:00
|sell limit
|136
|2.10
|1.9488
|0.0000
|1.9381
|300
|2007.03.20 01:00
|buy limit
|137
|1.40
|1.9434
|0.0000
|1.9568
|301
|2007.03.20 01:00
|sell limit
|138
|1.40
|1.9488
|0.0000
|1.9354
|302
|2007.03.20 01:00
|buy limit
|139
|0.70
|1.9434
|0.0000
|1.9595
|303
|2007.03.20 01:00
|sell limit
|140
|0.70
|1.9488
|0.0000
|1.9327
|304
|2007.03.20 08:38
|sell
|132
|3.50
|1.9488
|0.0000
|1.9434
|305
|2007.03.20 08:38
|sell
|134
|2.80
|1.9488
|0.0000
|1.9408
|306
|2007.03.20 08:38
|delete
|136
|2.10
|1.9488
|0.0000
|1.9381
|307
|2007.03.20 08:38
|delete
|138
|1.40
|1.9488
|0.0000
|1.9354
|308
|2007.03.20 08:38
|delete
|140
|0.70
|1.9488
|0.0000
|1.9327
|309
|2007.03.20 08:41
|close
|132
|3.50
|1.9483
|0.0000
|1.9434
|175.00
|13569.00
|310
|2007.03.20 08:41
|close
|134
|2.80
|1.9483
|0.0000
|1.9408
|140.00
|13709.00
|311
|2007.03.20 08:41
|delete
|131
|3.50
|1.9434
|0.0000
|1.9488
|312
|2007.03.20 08:41
|delete
|135
|2.10
|1.9434
|0.0000
|1.9541
|313
|2007.03.20 08:41
|delete
|139
|0.70
|1.9434
|0.0000
|1.9595
|314
|2007.03.20 08:41
|delete
|133
|2.80
|1.9434
|0.0000
|1.9514
|315
|2007.03.20 08:42
|delete
|137
|1.40
|1.9434
|0.0000
|1.9568
|316
|2007.03.21 01:00
|buy limit
|141
|3.50
|1.9576
|0.0000
|1.9648
|317
|2007.03.21 01:00
|sell limit
|142
|3.50
|1.9648
|0.0000
|1.9576
|318
|2007.03.21 01:00
|buy limit
|143
|2.80
|1.9576
|0.0000
|1.9684
|319
|2007.03.21 01:00
|sell limit
|144
|2.80
|1.9648
|0.0000
|1.9540
|320
|2007.03.21 01:00
|buy limit
|145
|2.10
|1.9576
|0.0000
|1.9720
|321
|2007.03.21 01:00
|sell limit
|146
|2.10
|1.9648
|0.0000
|1.9504
|322
|2007.03.21 01:00
|buy limit
|147
|1.40
|1.9576
|0.0000
|1.9756
|323
|2007.03.21 01:00
|sell limit
|148
|1.40
|1.9648
|0.0000
|1.9468
|324
|2007.03.21 01:00
|buy limit
|149
|0.70
|1.9576
|0.0000
|1.9792
|325
|2007.03.21 01:00
|sell limit
|150
|0.70
|1.9648
|0.0000
|1.9432
|326
|2007.03.21 08:53
|sell
|142
|3.50
|1.9648
|0.0000
|1.9576
|327
|2007.03.21 08:53
|sell
|144
|2.80
|1.9648
|0.0000
|1.9540
|328
|2007.03.21 08:53
|delete
|146
|2.10
|1.9648
|0.0000
|1.9504
|329
|2007.03.21 08:53
|delete
|148
|1.40
|1.9648
|0.0000
|1.9468
|330
|2007.03.21 08:53
|delete
|150
|0.70
|1.9648
|0.0000
|1.9432
|331
|2007.03.21 08:55
|close
|142
|3.50
|1.9643
|0.0000
|1.9576
|175.00
|13884.00
|332
|2007.03.21 08:55
|close
|144
|2.80
|1.9643
|0.0000
|1.9540
|140.00
|14024.00
|333
|2007.03.21 08:55
|delete
|141
|3.50
|1.9576
|0.0000
|1.9648
|334
|2007.03.21 08:55
|delete
|145
|2.10
|1.9576
|0.0000
|1.9720
|335
|2007.03.21 08:55
|delete
|149
|0.70
|1.9576
|0.0000
|1.9792
|336
|2007.03.21 08:55
|delete
|143
|2.80
|1.9576
|0.0000
|1.9684
|337
|2007.03.21 08:55
|delete
|147
|1.40
|1.9576
|0.0000
|1.9756
|338
|2007.03.22 01:00
|buy limit
|151
|3.50
|1.9647
|0.0000
|1.9713
|339
|2007.03.22 01:00
|sell limit
|152
|3.50
|1.9713
|0.0000
|1.9647
|340
|2007.03.22 01:00
|buy limit
|153
|2.80
|1.9647
|0.0000
|1.9746
|341
|2007.03.22 01:00
|sell limit
|154
|2.80
|1.9713
|0.0000
|1.9615
|342
|2007.03.22 01:00
|buy limit
|155
|2.10
|1.9647
|0.0000
|1.9778
|343
|2007.03.22 01:00
|sell limit
|156
|2.10
|1.9713
|0.0000
|1.9582
|344
|2007.03.22 01:00
|buy limit
|157
|1.40
|1.9647
|0.0000
|1.9811
|345
|2007.03.22 01:00
|sell limit
|158
|1.40
|1.9713
|0.0000
|1.9549
|346
|2007.03.22 01:00
|buy limit
|159
|0.70
|1.9647
|0.0000
|1.9844
|347
|2007.03.22 01:00
|sell limit
|160
|0.70
|1.9713
|0.0000
|1.9516
|348
|2007.03.22 10:30
|sell
|152
|3.50
|1.9713
|0.0000
|1.9647
|349
|2007.03.22 10:30
|sell
|154
|2.80
|1.9713
|0.0000
|1.9615
|350
|2007.03.22 10:30
|delete
|156
|2.10
|1.9713
|0.0000
|1.9582
|351
|2007.03.22 10:30
|delete
|158
|1.40
|1.9713
|0.0000
|1.9549
|352
|2007.03.22 10:30
|delete
|160
|0.70
|1.9713
|0.0000
|1.9516
|353
|2007.03.22 10:43
|close
|152
|3.50
|1.9708
|0.0000
|1.9647
|175.00
|14199.00
|354
|2007.03.22 10:43
|close
|154
|2.80
|1.9708
|0.0000
|1.9615
|140.00
|14339.00
|355
|2007.03.22 10:43
|delete
|151
|3.50
|1.9647
|0.0000
|1.9713
|356
|2007.03.22 10:43
|delete
|155
|2.10
|1.9647
|0.0000
|1.9778
|357
|2007.03.22 10:43
|delete
|159
|0.70
|1.9647
|0.0000
|1.9844
|358
|2007.03.22 10:43
|delete
|153
|2.80
|1.9647
|0.0000
|1.9746
|359
|2007.03.22 10:43
|delete
|157
|1.40
|1.9647
|0.0000
|1.9811
|360
|2007.03.23 01:00
|buy limit
|161
|3.50
|1.9616
|0.0000
|1.9678
|361
|2007.03.23 01:00
|sell limit
|162
|3.50
|1.9678
|0.0000
|1.9615
|362
|2007.03.23 01:00
|buy limit
|163
|2.80
|1.9616
|0.0000
|1.9710
|363
|2007.03.23 01:00
|sell limit
|164
|2.80
|1.9678
|0.0000
|1.9584
|364
|2007.03.23 01:00
|buy limit
|165
|2.10
|1.9616
|0.0000
|1.9741
|365
|2007.03.23 01:00
|sell limit
|166
|2.10
|1.9678
|0.0000
|1.9553
|366
|2007.03.23 01:00
|buy limit
|167
|1.40
|1.9616
|0.0000
|1.9773
|367
|2007.03.23 01:00
|sell limit
|168
|1.40
|1.9678
|0.0000
|1.9521
|368
|2007.03.23 01:00
|buy limit
|169
|0.70
|1.9616
|0.0000
|1.9804
|369
|2007.03.23 01:00
|sell limit
|170
|0.70
|1.9678
|0.0000
|1.9490
|370
|2007.03.23 09:39
|sell
|162
|3.50
|1.9678
|0.0000
|1.9615
|371
|2007.03.23 09:39
|sell
|164
|2.80
|1.9678
|0.0000
|1.9584
|372
|2007.03.23 09:39
|delete
|166
|2.10
|1.9678
|0.0000
|1.9553
|373
|2007.03.23 09:39
|delete
|168
|1.40
|1.9678
|0.0000
|1.9521
|374
|2007.03.23 09:39
|sell
|170
|0.70
|1.9678
|0.0000
|1.9490
|375
|2007.03.23 09:54
|close
|162
|3.50
|1.9674
|0.0000
|1.9615
|140.00
|14479.00
|376
|2007.03.23 09:54
|close
|164
|2.80
|1.9674
|0.0000
|1.9584
|112.00
|14591.00
|377
|2007.03.23 09:54
|close
|170
|0.70
|1.9674
|0.0000
|1.9490
|28.00
|14619.00
|378
|2007.03.23 09:54
|delete
|161
|3.50
|1.9616
|0.0000
|1.9678
|379
|2007.03.23 09:54
|delete
|165
|2.10
|1.9616
|0.0000
|1.9741
|380
|2007.03.23 09:54
|delete
|169
|0.70
|1.9616
|0.0000
|1.9804
|381
|2007.03.23 09:54
|delete
|163
|2.80
|1.9616
|0.0000
|1.9710
|382
|2007.03.23 09:54
|delete
|167
|1.40
|1.9616
|0.0000
|1.9773