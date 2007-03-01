Strategy Tester Report
PivotsExpert_v2

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.03.01 00:00 - 2007.03.23 22:00 (2007.03.01 - 2007.03.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExpert_Name="PivotsExpert_v2"; Magic=22200; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; InitialStop=0; UsePips=1; ProfitTarget=10; MaxLoss=0; DistRatio=1; MaxOrderNum=10; ScalingMode=1; DebugMode=0; PivotInputs=" Pivots inputs"; DailyPivotHour=1; DaysNumber1=5; DaysNumber2=10; DaysNumber3=20; MM_inputs=" MoneyManagement "; MM=true; MaxRisk=0.05;
Bars in test5404Ticks modelled86928Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit4619.00Gross profit4619.00Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff109.98
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown0.00 (0.00%)Relative drawdown0.00% (0.00)
Total trades42Short positions (won %)24 (100.00%)Long positions (won %)18 (100.00%)
Profit trades (% of total)42 (100.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade180.00loss trade0.00
Averageprofit trade109.98loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)42 (4619.00)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4619.00 (42)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins42consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.03.01 01:00buy limit12.501.96050.00001.9665
22007.03.01 01:00sell limit22.501.96650.00001.9605
32007.03.01 01:00buy limit32.001.96050.00001.9695
42007.03.01 01:00sell limit42.001.96650.00001.9576
52007.03.01 01:00buy limit51.501.96050.00001.9724
62007.03.01 01:00sell limit61.501.96650.00001.9546
72007.03.01 01:00buy limit71.001.96050.00001.9754
82007.03.01 01:00sell limit81.001.96650.00001.9516
92007.03.01 01:00buy limit90.501.96050.00001.9784
102007.03.01 01:00sell limit100.501.96650.00001.9486
112007.03.01 07:47buy12.501.96050.00001.9665
122007.03.01 07:47buy32.001.96050.00001.9695
132007.03.01 07:47delete51.501.96050.00001.9724
142007.03.01 07:47delete71.001.96050.00001.9754
152007.03.01 07:47delete90.501.96050.00001.9784
162007.03.01 08:57close12.501.96100.00001.9665125.0010125.00
172007.03.01 08:57close32.001.96100.00001.9695100.0010225.00
182007.03.01 08:57delete22.501.96650.00001.9605
192007.03.01 08:57delete61.501.96650.00001.9546
202007.03.01 08:57delete100.501.96650.00001.9486
212007.03.01 08:57delete42.001.96650.00001.9576
222007.03.01 08:57delete81.001.96650.00001.9516
232007.03.02 01:00buy limit112.501.95460.00001.9598
242007.03.02 01:00sell limit122.501.95980.00001.9546
252007.03.02 01:00buy limit132.001.95460.00001.9625
262007.03.02 01:00sell limit142.001.95980.00001.9520
272007.03.02 01:00buy limit151.501.95460.00001.9651
282007.03.02 01:00sell limit161.501.95980.00001.9493
292007.03.02 01:00buy limit171.001.95460.00001.9677
302007.03.02 01:00sell limit181.001.95980.00001.9467
312007.03.02 01:00buy limit190.501.95460.00001.9703
322007.03.02 01:00sell limit200.501.95980.00001.9441
332007.03.02 07:43buy112.501.95460.00001.9598
342007.03.02 07:43buy132.001.95460.00001.9625
352007.03.02 07:43delete151.501.95460.00001.9651
362007.03.02 07:43delete171.001.95460.00001.9677
372007.03.02 07:43buy190.501.95460.00001.9703
382007.03.02 07:55close112.501.95500.00001.9598100.0010325.00
392007.03.02 07:55close132.001.95500.00001.962580.0010405.00
402007.03.02 07:55close190.501.95500.00001.970320.0010425.00
412007.03.02 07:55delete122.501.95980.00001.9546
422007.03.02 07:55delete161.501.95980.00001.9493
432007.03.02 07:55delete200.501.95980.00001.9441
442007.03.02 07:56delete142.001.95980.00001.9520
452007.03.02 07:56delete181.001.95980.00001.9467
462007.03.05 01:00buy limit212.501.93040.00001.9380
472007.03.05 01:00sell limit222.501.93800.00001.9304
482007.03.05 01:00buy limit232.001.93040.00001.9417
492007.03.05 01:00sell limit242.001.93800.00001.9267
502007.03.05 01:00buy limit251.501.93040.00001.9455
512007.03.05 01:00sell limit261.501.93800.00001.9229
522007.03.05 01:00buy limit271.001.93040.00001.9493
532007.03.05 01:00sell limit281.001.93800.00001.9191
542007.03.05 01:00buy limit290.501.93040.00001.9531
552007.03.05 01:00sell limit300.501.93800.00001.9153
562007.03.05 01:06buy212.501.93040.00001.9380
572007.03.05 01:06buy232.001.93040.00001.9417
582007.03.05 01:06delete251.501.93040.00001.9455
592007.03.05 01:06delete271.001.93040.00001.9493
602007.03.05 01:06buy290.501.93040.00001.9531
612007.03.05 01:10close212.501.93090.00001.9380125.0010550.00
622007.03.05 01:10close232.001.93090.00001.9417100.0010650.00
632007.03.05 01:10close290.501.93090.00001.953125.0010675.00
642007.03.05 01:10delete222.501.93800.00001.9304
652007.03.05 01:10delete261.501.93800.00001.9229
662007.03.05 01:10delete300.501.93800.00001.9153
672007.03.05 01:10delete242.001.93800.00001.9267
682007.03.05 01:10delete281.001.93800.00001.9191
692007.03.06 01:00buy limit312.501.91710.00001.9241
702007.03.06 01:00sell limit322.501.92410.00001.9172
712007.03.06 01:00buy limit332.001.91710.00001.9275
722007.03.06 01:00sell limit342.001.92410.00001.9137
732007.03.06 01:00buy limit351.501.91710.00001.9310
742007.03.06 01:00sell limit361.501.92410.00001.9103
752007.03.06 01:00buy limit371.001.91710.00001.9344
762007.03.06 01:00sell limit381.001.92410.00001.9068
772007.03.06 01:00buy limit390.501.91710.00001.9379
782007.03.06 01:00sell limit400.501.92410.00001.9034
792007.03.06 01:33sell322.501.92410.00001.9172
802007.03.06 01:33sell342.001.92410.00001.9137
812007.03.06 01:33delete361.501.92410.00001.9103
822007.03.06 01:33delete381.001.92410.00001.9068
832007.03.06 01:33sell400.501.92410.00001.9034
842007.03.06 01:48close322.501.92360.00001.9172125.0010800.00
852007.03.06 01:48close342.001.92360.00001.9137100.0010900.00
862007.03.06 01:48close400.501.92360.00001.903425.0010925.00
872007.03.06 01:48delete312.501.91710.00001.9241
882007.03.06 01:48delete351.501.91710.00001.9310
892007.03.06 01:48delete390.501.91710.00001.9379
902007.03.06 01:48delete332.001.91710.00001.9275
912007.03.06 01:49delete371.001.91710.00001.9344
922007.03.07 01:00buy limit413.001.93100.00001.9382
932007.03.07 01:00sell limit423.001.93820.00001.9310
942007.03.07 01:00buy limit432.401.93100.00001.9419
952007.03.07 01:00sell limit442.401.93820.00001.9274
962007.03.07 01:00buy limit451.801.93100.00001.9455
972007.03.07 01:00sell limit461.801.93820.00001.9237
982007.03.07 01:00buy limit471.201.93100.00001.9491
992007.03.07 01:00sell limit481.201.93820.00001.9201
1002007.03.07 01:00buy limit490.601.93100.00001.9527
1012007.03.07 01:00sell limit500.601.93820.00001.9165
1022007.03.07 02:29buy413.001.93100.00001.9382
1032007.03.07 02:29buy432.401.93100.00001.9419
1042007.03.07 02:29delete451.801.93100.00001.9455
1052007.03.07 02:29delete471.201.93100.00001.9491
1062007.03.07 02:29delete490.601.93100.00001.9527
1072007.03.07 02:39close413.001.93150.00001.9382150.0011075.00
1082007.03.07 02:39close432.401.93150.00001.9419120.0011195.00
1092007.03.07 02:39delete423.001.93820.00001.9310
1102007.03.07 02:39delete461.801.93820.00001.9237
1112007.03.07 02:39delete500.601.93820.00001.9165
1122007.03.07 02:39delete442.401.93820.00001.9274
1132007.03.07 02:39delete481.201.93820.00001.9201
1142007.03.08 01:00buy limit513.001.92640.00001.9328
1152007.03.08 01:00sell limit523.001.93280.00001.9264
1162007.03.08 01:00buy limit532.401.92640.00001.9360
1172007.03.08 01:00sell limit542.401.93280.00001.9232
1182007.03.08 01:00buy limit551.801.92640.00001.9392
1192007.03.08 01:00sell limit561.801.93280.00001.9200
1202007.03.08 01:00buy limit571.201.92640.00001.9424
1212007.03.08 01:00sell limit581.201.93280.00001.9168
1222007.03.08 01:00buy limit590.601.92640.00001.9456
1232007.03.08 01:00sell limit600.601.93280.00001.9136
1242007.03.08 06:03sell523.001.93280.00001.9264
1252007.03.08 06:03sell542.401.93280.00001.9232
1262007.03.08 06:03delete561.801.93280.00001.9200
1272007.03.08 06:03delete581.201.93280.00001.9168
1282007.03.08 06:03delete600.601.93280.00001.9136
1292007.03.08 06:11close523.001.93220.00001.9264180.0011375.00
1302007.03.08 06:11close542.401.93220.00001.9232144.0011519.00
1312007.03.08 06:11delete513.001.92640.00001.9328
1322007.03.08 06:11delete551.801.92640.00001.9392
1332007.03.08 06:11delete590.601.92640.00001.9456
1342007.03.08 06:11delete532.401.92640.00001.9360
1352007.03.08 06:11delete571.201.92640.00001.9424
1362007.03.09 01:00buy limit613.001.92620.00001.9322
1372007.03.09 01:00sell limit623.001.93220.00001.9262
1382007.03.09 01:00buy limit632.401.92620.00001.9352
1392007.03.09 01:00sell limit642.401.93220.00001.9233
1402007.03.09 01:00buy limit651.801.92620.00001.9381
1412007.03.09 01:00sell limit661.801.93220.00001.9203
1422007.03.09 01:00buy limit671.201.92620.00001.9411
1432007.03.09 01:00sell limit681.201.93220.00001.9173
1442007.03.09 01:00buy limit690.601.92620.00001.9441
1452007.03.09 01:00sell limit700.601.93220.00001.9143
1462007.03.09 04:59sell623.001.93220.00001.9262
1472007.03.09 04:59sell642.401.93220.00001.9233
1482007.03.09 04:59delete661.801.93220.00001.9203
1492007.03.09 04:59delete681.201.93220.00001.9173
1502007.03.09 04:59delete700.601.93220.00001.9143
1512007.03.09 05:02close623.001.93170.00001.9262150.0011669.00
1522007.03.09 05:02close642.401.93170.00001.9233120.0011789.00
1532007.03.09 05:02delete613.001.92620.00001.9322
1542007.03.09 05:02delete651.801.92620.00001.9381
1552007.03.09 05:02delete690.601.92620.00001.9441
1562007.03.09 05:03delete632.401.92620.00001.9352
1572007.03.09 05:03delete671.201.92620.00001.9411
1582007.03.12 01:00buy limit713.001.93480.00001.9408
1592007.03.12 01:00sell limit723.001.94080.00001.9348
1602007.03.12 01:00buy limit732.401.93480.00001.9438
1612007.03.12 01:00sell limit742.401.94080.00001.9318
1622007.03.12 01:00buy limit751.801.93480.00001.9469
1632007.03.12 01:00sell limit761.801.94080.00001.9287
1642007.03.12 01:00buy limit771.201.93480.00001.9499
1652007.03.12 01:00sell limit781.201.94080.00001.9257
1662007.03.12 01:00buy limit790.601.93480.00001.9529
1672007.03.12 01:00sell limit800.601.94080.00001.9227
1682007.03.12 01:36buy713.001.93480.00001.9408
1692007.03.12 01:36buy732.401.93480.00001.9438
1702007.03.12 01:36delete751.801.93480.00001.9469
1712007.03.12 01:36delete771.201.93480.00001.9499
1722007.03.12 01:36delete790.601.93480.00001.9529
1732007.03.12 07:56close713.001.93530.00001.9408150.0011939.00
1742007.03.12 07:56close732.401.93530.00001.9438120.0012059.00
1752007.03.12 07:56delete723.001.94080.00001.9348
1762007.03.12 07:56delete761.801.94080.00001.9287
1772007.03.12 07:56delete800.601.94080.00001.9227
1782007.03.12 07:56delete742.401.94080.00001.9318
1792007.03.12 07:57delete781.201.94080.00001.9257
1802007.03.13 01:00buy limit813.001.92850.00001.9357
1812007.03.13 01:00sell limit823.001.93570.00001.9285
1822007.03.13 01:00buy limit832.401.92850.00001.9393
1832007.03.13 01:00sell limit842.401.93570.00001.9249
1842007.03.13 01:00buy limit851.801.92850.00001.9429
1852007.03.13 01:00sell limit861.801.93570.00001.9213
1862007.03.13 01:00buy limit871.201.92850.00001.9465
1872007.03.13 01:00sell limit881.201.93570.00001.9177
1882007.03.13 01:00buy limit890.601.92850.00001.9501
1892007.03.13 01:00sell limit900.601.93570.00001.9141
1902007.03.13 07:25buy813.001.92850.00001.9357
1912007.03.13 07:25buy832.401.92850.00001.9393
1922007.03.13 07:25delete851.801.92850.00001.9429
1932007.03.13 07:25delete871.201.92850.00001.9465
1942007.03.13 07:25buy890.601.92850.00001.9501
1952007.03.13 07:37close813.001.92890.00001.9357120.0012179.00
1962007.03.13 07:37close832.401.92890.00001.939396.0012275.00
1972007.03.13 07:37close890.601.92890.00001.950124.0012299.00
1982007.03.13 07:37delete823.001.93570.00001.9285
1992007.03.13 07:37delete861.801.93570.00001.9213
2002007.03.13 07:37delete900.601.93570.00001.9141
2012007.03.13 07:38delete842.401.93570.00001.9249
2022007.03.13 07:38delete881.201.93570.00001.9177
2032007.03.14 01:00buy limit913.001.92560.00001.9314
2042007.03.14 01:00sell limit923.001.93140.00001.9257
2052007.03.14 01:00buy limit932.401.92560.00001.9342
2062007.03.14 01:00sell limit942.401.93140.00001.9228
2072007.03.14 01:00buy limit951.801.92560.00001.9371
2082007.03.14 01:00sell limit961.801.93140.00001.9200
2092007.03.14 01:00buy limit971.201.92560.00001.9399
2102007.03.14 01:00sell limit981.201.93140.00001.9171
2112007.03.14 01:00buy limit990.601.92560.00001.9428
2122007.03.14 01:00sell limit1000.601.93140.00001.9143
2132007.03.14 02:24sell923.001.93140.00001.9257
2142007.03.14 02:24sell942.401.93140.00001.9228
2152007.03.14 02:24delete961.801.93140.00001.9200
2162007.03.14 02:24delete981.201.93140.00001.9171
2172007.03.14 02:24sell1000.601.93140.00001.9143
2182007.03.14 02:38close923.001.93100.00001.9257120.0012419.00
2192007.03.14 02:38close942.401.93100.00001.922896.0012515.00
2202007.03.14 02:38close1000.601.93100.00001.914324.0012539.00
2212007.03.14 02:38delete913.001.92560.00001.9314
2222007.03.14 02:38delete951.801.92560.00001.9371
2232007.03.14 02:38delete990.601.92560.00001.9428
2242007.03.14 02:39delete932.401.92560.00001.9342
2252007.03.14 02:39delete971.201.92560.00001.9399
2262007.03.15 01:00buy limit1013.001.93470.00001.9419
2272007.03.15 01:00sell limit1023.001.94190.00001.9347
2282007.03.15 01:00buy limit1032.401.93470.00001.9454
2292007.03.15 01:00sell limit1042.401.94190.00001.9312
2302007.03.15 01:00buy limit1051.801.93470.00001.9490
2312007.03.15 01:00sell limit1061.801.94190.00001.9276
2322007.03.15 01:00buy limit1071.201.93470.00001.9526
2332007.03.15 01:00sell limit1081.201.94190.00001.9240
2342007.03.15 01:00buy limit1090.601.93470.00001.9562
2352007.03.15 01:00sell limit1100.601.94190.00001.9204
2362007.03.15 05:59buy1013.001.93470.00001.9419
2372007.03.15 05:59buy1032.401.93470.00001.9454
2382007.03.15 05:59delete1051.801.93470.00001.9490
2392007.03.15 05:59delete1071.201.93470.00001.9526
2402007.03.15 05:59buy1090.601.93470.00001.9562
2412007.03.15 11:41close1013.001.93520.00001.9419150.0012689.00
2422007.03.15 11:41close1032.401.93520.00001.9454120.0012809.00
2432007.03.15 11:41close1090.601.93520.00001.956230.0012839.00
2442007.03.15 11:41delete1023.001.94190.00001.9347
2452007.03.15 11:41delete1061.801.94190.00001.9276
2462007.03.15 11:41delete1100.601.94190.00001.9204
2472007.03.15 11:41delete1042.401.94190.00001.9312
2482007.03.15 11:41delete1081.201.94190.00001.9240
2492007.03.16 01:00buy limit1113.001.93560.00001.9414
2502007.03.16 01:00sell limit1123.001.94140.00001.9356
2512007.03.16 01:00buy limit1132.401.93560.00001.9443
2522007.03.16 01:00sell limit1142.401.94140.00001.9327
2532007.03.16 01:00buy limit1151.801.93560.00001.9472
2542007.03.16 01:00sell limit1161.801.94140.00001.9298
2552007.03.16 01:00buy limit1171.201.93560.00001.9501
2562007.03.16 01:00sell limit1181.201.94140.00001.9269
2572007.03.16 01:00buy limit1190.601.93560.00001.9530
2582007.03.16 01:00sell limit1200.601.94140.00001.9240
2592007.03.16 08:09sell1123.001.94140.00001.9356
2602007.03.16 08:09sell1142.401.94140.00001.9327
2612007.03.16 08:09delete1161.801.94140.00001.9298
2622007.03.16 08:09delete1181.201.94140.00001.9269
2632007.03.16 08:09sell1200.601.94140.00001.9240
2642007.03.16 08:09close1123.001.94100.00001.9356120.0012959.00
2652007.03.16 08:09close1142.401.94100.00001.932796.0013055.00
2662007.03.16 08:09close1200.601.94100.00001.924024.0013079.00
2672007.03.16 08:09delete1113.001.93560.00001.9414
2682007.03.16 08:09delete1151.801.93560.00001.9472
2692007.03.16 08:09delete1190.601.93560.00001.9530
2702007.03.16 08:10delete1132.401.93560.00001.9443
2712007.03.16 08:10delete1171.201.93560.00001.9501
2722007.03.19 01:00buy limit1213.501.93780.00001.9444
2732007.03.19 01:00sell limit1223.501.94440.00001.9378
2742007.03.19 01:00buy limit1232.801.93780.00001.9478
2752007.03.19 01:00sell limit1242.801.94440.00001.9345
2762007.03.19 01:00buy limit1252.101.93780.00001.9511
2772007.03.19 01:00sell limit1262.101.94440.00001.9311
2782007.03.19 01:00buy limit1271.401.93780.00001.9544
2792007.03.19 01:00sell limit1281.401.94440.00001.9278
2802007.03.19 01:00buy limit1290.701.93780.00001.9577
2812007.03.19 01:00sell limit1300.701.94440.00001.9245
2822007.03.19 09:07sell1223.501.94440.00001.9378
2832007.03.19 09:07sell1242.801.94440.00001.9345
2842007.03.19 09:07delete1262.101.94440.00001.9311
2852007.03.19 09:07delete1281.401.94440.00001.9278
2862007.03.19 09:07delete1300.701.94440.00001.9245
2872007.03.19 10:50close1223.501.94390.00001.9378175.0013254.00
2882007.03.19 10:50close1242.801.94390.00001.9345140.0013394.00
2892007.03.19 10:50delete1213.501.93780.00001.9444
2902007.03.19 10:50delete1252.101.93780.00001.9511
2912007.03.19 10:50delete1290.701.93780.00001.9577
2922007.03.19 10:50delete1232.801.93780.00001.9478
2932007.03.19 10:50delete1271.401.93780.00001.9544
2942007.03.20 01:00buy limit1313.501.94340.00001.9488
2952007.03.20 01:00sell limit1323.501.94880.00001.9434
2962007.03.20 01:00buy limit1332.801.94340.00001.9514
2972007.03.20 01:00sell limit1342.801.94880.00001.9408
2982007.03.20 01:00buy limit1352.101.94340.00001.9541
2992007.03.20 01:00sell limit1362.101.94880.00001.9381
3002007.03.20 01:00buy limit1371.401.94340.00001.9568
3012007.03.20 01:00sell limit1381.401.94880.00001.9354
3022007.03.20 01:00buy limit1390.701.94340.00001.9595
3032007.03.20 01:00sell limit1400.701.94880.00001.9327
3042007.03.20 08:38sell1323.501.94880.00001.9434
3052007.03.20 08:38sell1342.801.94880.00001.9408
3062007.03.20 08:38delete1362.101.94880.00001.9381
3072007.03.20 08:38delete1381.401.94880.00001.9354
3082007.03.20 08:38delete1400.701.94880.00001.9327
3092007.03.20 08:41close1323.501.94830.00001.9434175.0013569.00
3102007.03.20 08:41close1342.801.94830.00001.9408140.0013709.00
3112007.03.20 08:41delete1313.501.94340.00001.9488
3122007.03.20 08:41delete1352.101.94340.00001.9541
3132007.03.20 08:41delete1390.701.94340.00001.9595
3142007.03.20 08:41delete1332.801.94340.00001.9514
3152007.03.20 08:42delete1371.401.94340.00001.9568
3162007.03.21 01:00buy limit1413.501.95760.00001.9648
3172007.03.21 01:00sell limit1423.501.96480.00001.9576
3182007.03.21 01:00buy limit1432.801.95760.00001.9684
3192007.03.21 01:00sell limit1442.801.96480.00001.9540
3202007.03.21 01:00buy limit1452.101.95760.00001.9720
3212007.03.21 01:00sell limit1462.101.96480.00001.9504
3222007.03.21 01:00buy limit1471.401.95760.00001.9756
3232007.03.21 01:00sell limit1481.401.96480.00001.9468
3242007.03.21 01:00buy limit1490.701.95760.00001.9792
3252007.03.21 01:00sell limit1500.701.96480.00001.9432
3262007.03.21 08:53sell1423.501.96480.00001.9576
3272007.03.21 08:53sell1442.801.96480.00001.9540
3282007.03.21 08:53delete1462.101.96480.00001.9504
3292007.03.21 08:53delete1481.401.96480.00001.9468
3302007.03.21 08:53delete1500.701.96480.00001.9432
3312007.03.21 08:55close1423.501.96430.00001.9576175.0013884.00
3322007.03.21 08:55close1442.801.96430.00001.9540140.0014024.00
3332007.03.21 08:55delete1413.501.95760.00001.9648
3342007.03.21 08:55delete1452.101.95760.00001.9720
3352007.03.21 08:55delete1490.701.95760.00001.9792
3362007.03.21 08:55delete1432.801.95760.00001.9684
3372007.03.21 08:55delete1471.401.95760.00001.9756
3382007.03.22 01:00buy limit1513.501.96470.00001.9713
3392007.03.22 01:00sell limit1523.501.97130.00001.9647
3402007.03.22 01:00buy limit1532.801.96470.00001.9746
3412007.03.22 01:00sell limit1542.801.97130.00001.9615
3422007.03.22 01:00buy limit1552.101.96470.00001.9778
3432007.03.22 01:00sell limit1562.101.97130.00001.9582
3442007.03.22 01:00buy limit1571.401.96470.00001.9811
3452007.03.22 01:00sell limit1581.401.97130.00001.9549
3462007.03.22 01:00buy limit1590.701.96470.00001.9844
3472007.03.22 01:00sell limit1600.701.97130.00001.9516
3482007.03.22 10:30sell1523.501.97130.00001.9647
3492007.03.22 10:30sell1542.801.97130.00001.9615
3502007.03.22 10:30delete1562.101.97130.00001.9582
3512007.03.22 10:30delete1581.401.97130.00001.9549
3522007.03.22 10:30delete1600.701.97130.00001.9516
3532007.03.22 10:43close1523.501.97080.00001.9647175.0014199.00
3542007.03.22 10:43close1542.801.97080.00001.9615140.0014339.00
3552007.03.22 10:43delete1513.501.96470.00001.9713
3562007.03.22 10:43delete1552.101.96470.00001.9778
3572007.03.22 10:43delete1590.701.96470.00001.9844
3582007.03.22 10:43delete1532.801.96470.00001.9746
3592007.03.22 10:43delete1571.401.96470.00001.9811
3602007.03.23 01:00buy limit1613.501.96160.00001.9678
3612007.03.23 01:00sell limit1623.501.96780.00001.9615
3622007.03.23 01:00buy limit1632.801.96160.00001.9710
3632007.03.23 01:00sell limit1642.801.96780.00001.9584
3642007.03.23 01:00buy limit1652.101.96160.00001.9741
3652007.03.23 01:00sell limit1662.101.96780.00001.9553
3662007.03.23 01:00buy limit1671.401.96160.00001.9773
3672007.03.23 01:00sell limit1681.401.96780.00001.9521
3682007.03.23 01:00buy limit1690.701.96160.00001.9804
3692007.03.23 01:00sell limit1700.701.96780.00001.9490
3702007.03.23 09:39sell1623.501.96780.00001.9615
3712007.03.23 09:39sell1642.801.96780.00001.9584
3722007.03.23 09:39delete1662.101.96780.00001.9553
3732007.03.23 09:39delete1681.401.96780.00001.9521
3742007.03.23 09:39sell1700.701.96780.00001.9490
3752007.03.23 09:54close1623.501.96740.00001.9615140.0014479.00
3762007.03.23 09:54close1642.801.96740.00001.9584112.0014591.00
3772007.03.23 09:54close1700.701.96740.00001.949028.0014619.00
3782007.03.23 09:54delete1613.501.96160.00001.9678
3792007.03.23 09:54delete1652.101.96160.00001.9741
3802007.03.23 09:54delete1690.701.96160.00001.9804
3812007.03.23 09:54delete1632.801.96160.00001.9710
3822007.03.23 09:54delete1671.401.96160.00001.9773