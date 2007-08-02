|Account: 47927
|Name: pradip
|Currency: USD
|2007 September 25, 20:29
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2336220
|2007.08.02 06:55
|balance
|Deposit
|100 000.00
|2336309
|2007.08.02 07:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3663
|1.3703
|1.3643
|2007.08.02 18:07
|1.3703
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|2336310
|2007.08.02 07:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0317
|2.0367
|2.0292
|2007.08.02 10:59
|2.0292
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|2337083
|2007.08.02 08:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3673
|1.3683
|1.3663
|2007.08.02 09:01
|1.3663
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2337536
|2007.08.02 09:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0305
|2.0255
|2.0330
|2007.08.02 16:43
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|2338932
|2007.08.02 13:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0306
|2.0358
|2.0283
|2007.08.02 18:02
|2.0358
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|2339106
|2007.08.02 13:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3673
|1.3683
|1.3663
|2007.08.02 14:31
|1.3663
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2340145
|2007.08.02 15:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3675
|1.3685
|1.3665
|2007.08.02 15:11
|1.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2340928
|2007.08.02 16:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3673
|1.3683
|1.3663
|2007.08.02 17:25
|1.3683
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2340939
|2007.08.02 16:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0330
|2.0355
|2.0305
|2007.08.02 18:01
|2.0355
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|2341358
|2007.08.02 17:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3681
|1.3691
|1.3671
|2007.08.02 17:32
|1.3691
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2341536
|2007.08.02 17:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3689
|1.3709
|1.3669
|2007.08.03 00:44
|1.3709
|0.00
|0.00
|0.21
|-20.00
|2341537
|2007.08.02 17:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3689
|1.3699
|1.3679
|2007.08.02 17:33
|1.3699
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2342204
|2007.08.02 18:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3698
|1.3718
|1.3678
|2007.08.03 01:25
|1.3702
|0.00
|0.00
|0.21
|-4.00
|2342205
|2007.08.02 18:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3698
|1.3708
|1.3688
|2007.08.03 00:44
|1.3708
|0.00
|0.00
|0.21
|-10.00
|2343799
|2007.08.02 21:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0363
|2.0413
|2.0338
|2007.08.03 01:24
|2.0360
|0.00
|0.00
|-0.60
|3.00
|2344592
|2007.08.03 00:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3706
|1.3726
|1.3686
|2007.08.03 01:25
|1.3702
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2344593
|2007.08.03 00:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3706
|1.3716
|1.3696
|2007.08.03 01:25
|1.3702
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2344766
|2007.08.03 01:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3701
|1.3721
|1.3691
|2007.08.03 01:25
|1.3702
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2344767
|2007.08.03 01:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0361
|2.0311
|2.0386
|2007.08.03 01:28
|2.0358
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|2344820
|2007.08.03 01:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3705
|1.3745
|1.3685
|2007.08.03 09:55
|1.3685
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2348873
|2007.08.03 14:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3716
|1.3730
|1.3709
|2007.08.03 14:40
|1.3709
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2349001
|2007.08.03 14:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3708
|1.3722
|1.3701
|2007.08.03 14:44
|1.3701
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2349029
|2007.08.03 14:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3716
|1.3723
|1.3709
|2007.08.03 14:43
|1.3709
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2349104
|2007.08.03 14:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3698
|1.3712
|1.3691
|2007.08.03 14:58
|1.3712
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|2349123
|2007.08.03 14:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3702
|1.3709
|1.3695
|2007.08.03 14:48
|1.3709
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2349222
|2007.08.03 14:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3706
|1.3713
|1.3699
|2007.08.03 15:01
|1.3713
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2349356
|2007.08.03 14:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3709
|1.3716
|1.3702
|2007.08.03 15:02
|1.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2349393
|2007.08.03 15:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3710
|1.3717
|1.3703
|2007.08.03 15:02
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2349411
|2007.08.03 15:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3714
|1.3721
|1.3707
|2007.08.03 15:04
|1.3721
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2349412
|2007.08.03 15:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3716
|1.3723
|1.3709
|2007.08.03 15:05
|1.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2349461
|2007.08.03 15:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3720
|1.3727
|1.3713
|2007.08.03 15:05
|1.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2349477
|2007.08.03 15:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3720
|1.3727
|1.3713
|2007.08.03 15:05
|1.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2349542
|2007.08.03 15:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3722
|1.3736
|1.3715
|2007.08.03 15:33
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|2354540
|2007.08.03 20:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3788
|1.3802
|1.3781
|2007.08.03 20:48
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|2354798
|2007.08.03 20:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3796
|1.3803
|1.3789
|2007.08.03 20:48
|1.3803
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2354857
|2007.08.03 20:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3800
|1.3808
|1.3794
|2007.08.03 21:03
|1.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2354861
|2007.08.03 20:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3801
|1.3808
|1.3794
|2007.08.03 21:03
|1.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2355080
|2007.08.03 21:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3805
|1.3819
|1.3798
|2007.08.03 21:04
|1.3819
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|2355142
|2007.08.03 21:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3813
|1.3820
|1.3806
|2007.08.03 21:04
|1.3820
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2355174
|2007.08.03 21:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3817
|1.3824
|1.3810
|2007.08.03 21:12
|1.3810
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2355181
|2007.08.03 21:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3818
|1.3825
|1.3811
|2007.08.03 21:12
|1.3811
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2355351
|2007.08.03 21:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3808
|1.3815
|1.3801
|2007.08.03 21:27
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2355354
|2007.08.03 21:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3809
|1.3816
|1.3802
|2007.08.03 21:27
|1.3816
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2355645
|2007.08.03 21:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3812
|1.3819
|1.3805
|2007.08.03 21:38
|1.3805
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2355650
|2007.08.03 21:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3814
|1.3821
|1.3807
|2007.08.03 21:35
|1.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2355742
|2007.08.03 21:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3806
|1.3813
|1.3799
|2007.08.03 21:44
|1.3799
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2355754
|2007.08.03 21:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3802
|1.3809
|1.3795
|2007.08.03 21:48
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2355813
|2007.08.03 21:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3797
|1.3804
|1.3790
|2007.08.03 21:52
|1.3790
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2355867
|2007.08.03 21:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3792
|1.3799
|1.3785
|2007.08.03 21:53
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2355923
|2007.08.03 21:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3788
|1.3795
|1.3781
|2007.08.03 22:00
|1.3798
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2355971
|2007.08.03 21:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3784
|1.3791
|1.3777
|2007.08.03 22:00
|1.3798
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|2356167
|2007.08.03 22:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3781
|1.3767
|1.3788
|2007.08.06 00:00
|1.3834
|0.00
|0.00
|-0.73
|53.00
|2361009
|2007.08.06 09:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3810
|1.3796
|1.3817
|2007.08.06 10:06
|1.3817
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2361079
|2007.08.06 10:00
|buy stop
|1.00
|gbpusd
|2.0470
|2.0400
|2.0590
|2007.08.06 23:00
|2.0316
|cancelled
|2361080
|2007.08.06 11:09
|sell
|1.00
|gbpusd
|2.0399
|2.0399
|2.0279
|2007.08.06 23:00
|2.0315
|0.00
|0.00
|0.00
|840.00
|2362393
|2007.08.06 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3818
|1.3804
|1.3825
|2007.08.06 12:36
|1.3804
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|2362863
|2007.08.06 12:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3810
|1.3803
|1.3817
|2007.08.06 12:36
|1.3803
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2363078
|2007.08.06 12:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3806
|1.3792
|1.3813
|2007.08.06 12:54
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|2363277
|2007.08.06 12:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3799
|1.3792
|1.3806
|2007.08.06 12:54
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2363318
|2007.08.06 12:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3793
|1.3779
|1.3800
|2007.08.06 13:05
|1.3800
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2364486
|2007.08.06 14:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3822
|1.3836
|1.3815
|2007.08.06 14:39
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2365110
|2007.08.06 15:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3814
|1.3800
|1.3821
|2007.08.06 15:54
|1.3800
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|2365561
|2007.08.06 15:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3806
|1.3799
|1.3813
|2007.08.06 15:54
|1.3799
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2365774
|2007.08.06 15:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3800
|1.3786
|1.3807
|2007.08.06 16:38
|1.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2366178
|2007.08.06 16:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3792
|1.3785
|1.3799
|2007.08.06 16:21
|1.3799
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2366684
|2007.08.06 16:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3798
|1.3784
|1.3805
|2007.08.06 18:11
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|2367157
|2007.08.06 17:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3790
|1.3783
|1.3797
|2007.08.06 18:16
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2367660
|2007.08.06 18:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3785
|1.3771
|1.3792
|2007.08.06 18:25
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2368069
|2007.08.06 18:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3787
|1.3773
|1.3794
|2007.08.06 20:15
|1.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2368766
|2007.08.06 20:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3795
|1.3809
|1.3788
|2007.08.06 21:28
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2369161
|2007.08.06 21:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3802
|1.3809
|1.3795
|2007.08.06 21:15
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2369671
|2007.08.06 21:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3791
|1.3777
|1.3798
|2007.08.06 23:00
|1.3791
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2369880
|2007.08.06 21:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3783
|1.3776
|1.3790
|2007.08.06 22:33
|1.3790
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2374007
|2007.08.07 10:00
|buy stop
|1.00
|gbpusd
|2.0344
|2.0274
|2.0464
|2007.08.07 21:26
|2.0248
|cancelled
|2374011
|2007.08.07 10:08
|sell
|1.00
|gbpusd
|2.0257
|2.0257
|2.0137
|2007.08.07 20:37
|2.0257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2376588
|2007.08.07 14:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3780
|1.3740
|1.3800
|2007.08.07 17:53
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|2377116
|2007.08.07 15:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3760
|1.3740
|1.3780
|2007.08.07 17:53
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|2388105
|2007.08.08 09:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3735
|1.3695
|1.3755
|2007.08.08 11:21
|1.3755
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2395206
|2007.08.08 16:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3815
|1.3855
|1.3795
|2007.08.08 21:58
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2642484
|2007.08.31 10:00
|buy stop
|1.00
|gbpusd
|2.0181
|2.0119
|2.0301
|2007.08.31 10:02
|2.0149
|cancelled
|2642486
|2007.08.31 10:00
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|2.0119
|2.0181
|1.9999
|2007.08.31 10:03
|2.0146
|cancelled
|2649899
|2007.08.31 17:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.03
|158.41
|156.38
|2007.08.31 18:31
|158.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.74
|2652173
|2007.08.31 19:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3633
|1.3593
|1.3673
|2007.09.03 08:03
|1.3645
|0.00
|0.00
|-0.65
|12.00
|2652179
|2007.08.31 19:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3633
|1.3613
|1.3673
|2007.09.03 08:04
|1.3646
|0.00
|0.00
|-0.65
|13.00
|2653560
|2007.09.03 00:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3630
|1.3670
|1.3590
|2007.09.03 08:04
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|2653783
|2007.09.03 00:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3629
|1.3649
|1.3589
|2007.09.03 08:03
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|2655329
|2007.09.03 05:00
|buy stop
|0.10
|eurjpy
|158.54
|158.19
|159.84
|2007.09.04 05:01
|157.66
|cancelled
|2656458
|2007.09.03 08:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3647
|1.3687
|1.3607
|2007.09.03 22:08
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2657250
|2007.09.03 09:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3642
|1.3602
|1.3682
|2007.09.04 09:22
|1.3602
|0.00
|0.00
|-0.65
|-40.00
|2660045
|2007.09.03 16:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3623
|1.3603
|1.3663
|2007.09.04 09:22
|1.3603
|0.00
|0.00
|-0.65
|-20.00
|2660042
|2007.09.03 16:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3623
|1.3603
|1.3663
|2007.09.04 09:22
|1.3603
|0.00
|0.00
|-0.65
|-20.00
|2662325
|2007.09.03 23:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3624
|1.3664
|1.3584
|2007.09.04 09:26
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.20
|12.00
|2664925
|2007.09.04 09:22
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0550
|1.0515
|1.0650
|2007.09.04 17:20
|1.0515
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.29
|2666029
|2007.09.04 09:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3611
|1.3571
|1.3651
|2007.09.04 09:26
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2666531
|2007.09.04 09:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3604
|1.3564
|1.3644
|2007.09.04 14:24
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|2668534
|2007.09.04 12:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3585
|1.3565
|1.3625
|2007.09.04 14:21
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|2668723
|2007.09.04 12:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0134
|2.0170
|2.0025
|2007.09.04 15:56
|2.0104
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|2673071
|2007.09.04 17:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3600
|1.3560
|1.3640
|2007.09.05 16:12
|1.3640
|0.00
|0.00
|-0.65
|40.00
|2677983
|2007.09.05 05:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.02
|158.37
|156.72
|2007.09.07 12:42
|157.76
|0.00
|0.00
|-6.26
|22.56
|2678155
|2007.09.05 05:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0137
|2.0135
|1.9922
|2007.09.05 16:00
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2678496
|2007.09.05 06:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.58
|157.96
|155.57
|2007.09.06 17:20
|157.96
|0.00
|0.00
|-4.70
|-32.95
|2679880
|2007.09.05 07:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3581
|1.3561
|1.3621
|2007.09.05 16:10
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2679918
|2007.09.05 09:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0530
|1.0495
|1.0630
|2007.09.07 13:00
|1.0495
|0.00
|0.00
|-0.45
|-33.36
|2680842
|2007.09.05 12:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0110
|2.0075
|2.0230
|2007.09.06 09:24
|2.0230
|0.00
|0.00
|-0.30
|120.00
|2688411
|2007.09.05 16:30
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2056
|1.2051
|0.0000
|2007.09.06 15:02
|1.2051
|0.00
|0.00
|-5.93
|8.30
|2688414
|2007.09.05 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|2.0183
|2.0323
|2007.09.06 13:23
|2.0183
|0.00
|0.00
|-0.30
|16.00
|2706125
|2007.09.06 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0153
|2.0191
|2.0026
|2007.09.06 15:42
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|2707565
|2007.09.06 15:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3674
|1.3714
|1.3634
|2007.09.07 14:30
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.20
|-59.00
|2710115
|2007.09.06 17:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0252
|2.0214
|2.0376
|2007.09.06 18:45
|2.0214
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|2710573
|2007.09.06 17:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3695
|1.3715
|1.3655
|2007.09.07 14:30
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.20
|-38.00
|2716541
|2007.09.07 07:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.28
|157.66
|156.58
|2007.09.07 07:37
|157.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.16
|2717566
|2007.09.07 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0206
|2.0171
|2.0326
|2007.09.07 18:54
|2.0284
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|2729394
|2007.09.07 20:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|229.94
|0.00
|0.00
|2007.09.07 20:45
|230.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.36
|2729560
|2007.09.07 20:46
|sell
|1.00
|gbpjpy
|229.94
|0.00
|0.00
|2007.09.10 05:10
|229.33
|0.00
|0.00
|-34.49
|539.83
|2735184
|2007.09.10 08:55
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0563
|1.0598
|1.0463
|2007.09.11 10:46
|1.0463
|0.00
|0.00
|-0.24
|95.60
|2735858
|2007.09.10 09:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|229.58
|230.01
|236.58
|2007.09.17 09:23
|230.01
|0.00
|0.00
|17.20
|37.40
|2741121
|2007.09.10 15:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3803
|1.3843
|1.3758
|2007.09.11 17:01
|1.3843
|0.00
|0.00
|0.20
|-40.00
|2742194
|2007.09.10 16:00
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|114.80
|114.45
|115.70
|2007.09.11 16:00
|113.86
|cancelled
|2742276
|2007.09.10 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3799
|1.3759
|1.3844
|2007.09.11 17:02
|1.3844
|0.00
|0.00
|-0.65
|45.00
|2743332
|2007.09.10 17:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.24
|156.62
|155.54
|2007.09.10 18:24
|156.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.96
|2750232
|2007.09.11 09:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0251
|2.0216
|2.0371
|2007.09.13 23:08
|2.0216
|0.00
|0.00
|-0.40
|-35.00
|2750713
|2007.09.11 09:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3780
|1.3760
|1.3825
|2007.09.11 12:47
|1.3825
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|2750766
|2007.09.11 09:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3784
|1.3761
|1.3821
|2007.09.11 12:46
|1.3821
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|2753142
|2007.09.11 12:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3823
|1.3843
|1.3778
|2007.09.11 17:01
|1.3843
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|2753651
|2007.09.11 13:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3820
|1.3843
|1.3783
|2007.09.11 17:01
|1.3843
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|2753652
|2007.09.11 13:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3820
|1.3840
|1.3780
|2007.09.11 15:29
|1.3840
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|2753653
|2007.09.11 13:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3820
|1.3840
|1.3780
|2007.09.11 15:29
|1.3840
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|2757028
|2007.09.11 16:00
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|115.18
|114.83
|116.08
|2007.09.12 00:27
|114.31
|cancelled
|2757503
|2007.09.11 16:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.09
|114.59
|112.79
|2007.09.12 00:27
|114.31
|0.00
|0.00
|-1.43
|-19.25
|2763380
|2007.09.11 23:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.68
|113.08
|2007.09.12 00:28
|114.31
|0.00
|0.00
|-1.43
|6.12
|2764350
|2007.09.12 02:00
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.8240
|0.8290
|0.8090
|2007.09.13 02:00
|0.8394
|cancelled
|2766787
|2007.09.12 05:00
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|156.34
|156.69
|155.04
|2007.09.13 05:00
|158.77
|cancelled
|2768039
|2007.09.12 07:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3847
|1.3887
|1.3797
|2007.09.12 13:16
|1.3887
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|2768667
|2007.09.12 07:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3868
|1.3888
|1.3818
|2007.09.12 13:16
|1.3888
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|2769442
|2007.09.12 08:01
|buy stop
|0.10
|usdcad
|1.0525
|1.0490
|1.0625
|2007.09.13 08:02
|1.0365
|cancelled
|2780186
|2007.09.12 16:00
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|113.62
|113.97
|112.72
|2007.09.13 16:00
|115.15
|cancelled
|2788825
|2007.09.13 02:00
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.8278
|0.8328
|0.8128
|2007.09.14 02:00
|0.8369
|cancelled
|2790485
|2007.09.13 05:00
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|156.34
|156.69
|155.04
|2007.09.14 05:00
|159.59
|cancelled
|2791536
|2007.09.13 08:02
|buy stop
|0.10
|usdcad
|1.0495
|1.0460
|1.0595
|2007.09.14 08:00
|1.0353
|cancelled
|2793986
|2007.09.13 10:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3914
|1.3954
|1.3864
|2007.09.13 15:17
|1.3864
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2802422
|2007.09.13 16:00
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|113.90
|114.25
|113.00
|2007.09.14 16:00
|114.87
|cancelled
|2809553
|2007.09.13 23:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0211
|2.0256
|2.0111
|2007.09.14 13:22
|2.0111
|0.00
|0.00
|-0.80
|100.00
|2813136
|2007.09.14 03:30
|buy
|0.20
|eurjpy
|159.74
|159.33
|160.54
|2007.09.14 11:22
|159.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.42
|2813734
|2007.09.14 05:00
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|158.48
|158.83
|157.18
|2007.09.17 05:00
|159.94
|cancelled
|2815250
|2007.09.14 08:00
|buy stop
|0.10
|usdcad
|1.0396
|1.0361
|1.0496
|2007.09.17 06:30
|1.0300
|cancelled
|2816471
|2007.09.14 09:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0216
|2.0251
|2.0096
|2007.09.14 15:28
|2.0096
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2819460
|2007.09.14 11:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|159.37
|159.32
|158.67
|2007.09.14 15:51
|159.32
|0.00
|0.00
|0.00
|8.72
|2821623
|2007.09.14 13:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3862
|1.3822
|1.3912
|2007.09.18 20:15
|1.3912
|0.00
|0.00
|-1.40
|50.00
|2825594
|2007.09.14 16:00
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|114.59
|114.94
|113.69
|2007.09.17 16:00
|115.13
|cancelled
|2826711
|2007.09.14 16:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1914
|1.1830
|1.2014
|2007.09.17 06:31
|1.1866
|0.00
|0.00
|1.04
|-80.90
|2833806
|2007.09.17 05:00
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|158.48
|158.83
|157.18
|2007.09.17 06:35
|159.87
|cancelled
|2834793
|2007.09.17 08:02
|buy stop
|0.10
|usdcad
|1.0343
|1.0308
|1.0443
|2007.09.17 09:56
|1.0263
|cancelled
|2835456
|2007.09.17 09:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|2.0048
|2.0013
|2.0168
|2007.09.17 09:55
|2.0011
|cancelled
|2839669
|2007.09.17 16:00
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|114.43
|114.78
|113.53
|2007.09.18 16:00
|115.62
|cancelled
|2832531
|2007.09.17 17:14
|sell
|0.10
|audusd
|0.8368
|0.8418
|0.8218
|2007.09.18 20:15
|0.8457
|0.00
|0.00
|-0.41
|-89.00
|2844680
|2007.09.18 05:00
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|158.48
|158.83
|157.18
|2007.09.19 05:00
|161.97
|cancelled
|2845527
|2007.09.18 08:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3843
|1.3823
|1.3893
|2007.09.18 15:04
|1.3893
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2846134
|2007.09.18 14:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|231.15
|229.15
|238.15
|2007.09.21 18:35
|233.30
|0.00
|0.00
|12.05
|186.08
|2850694
|2007.09.18 15:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3890
|1.3960
|1.3780
|2007.09.18 20:17
|1.3960
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|2854278
|2007.09.18 16:00
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|115.02
|115.37
|114.12
|2007.09.19 16:02
|116.15
|cancelled
|2871832
|2007.09.19 02:00
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.8443
|0.8493
|0.8293
|2007.09.20 02:00
|0.8564
|cancelled
|2873635
|2007.09.19 05:00
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|160.31
|160.66
|159.01
|2007.09.20 05:00
|161.94
|cancelled
|2902097
|2007.09.20 02:00
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.8541
|0.8591
|0.8391
|2007.09.21 02:02
|0.8673
|cancelled
|2903057
|2007.09.20 05:00
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|159.74
|160.09
|158.44
|2007.09.21 05:00
|161.76
|cancelled
|2891676
|2007.09.20 08:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.61
|115.96
|114.71
|2007.09.20 16:27
|114.71
|0.00
|0.00
|0.00
|78.46
|2928613
|2007.09.21 08:02
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.99
|161.64
|163.29
|2007.09.21 08:29
|161.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.51
|2929892
|2007.09.21 08:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4098
|1.4138
|1.4043
|2007.09.21 18:35
|1.4084
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|2934366
|2007.09.21 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0155
|2.0205
|2.0025
|2007.09.21 16:58
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|2936117
|2007.09.21 16:00
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|115.79
|115.44
|116.69
|2007.09.21 18:35
|115.57
|cancelled
|2940004
|2007.09.24 02:01
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.8541
|0.8591
|0.8391
|2007.09.25 02:01
|0.8667
|cancelled
|2940362
|2007.09.24 02:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0221
|2.0273
|2.0093
|2007.09.24 07:55
|2.0273
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|2941457
|2007.09.24 04:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0246
|2.0271
|2.0116
|2007.09.24 07:54
|2.0271
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|2941502
|2007.09.24 05:00
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|159.74
|160.09
|158.44
|2007.09.25 05:00
|161.35
|cancelled
|2942836
|2007.09.24 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4120
|1.4160
|1.4065
|2007.09.25 09:12
|1.4065
|0.00
|0.00
|0.07
|55.00
|2953430
|2007.09.24 13:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|232.74
|232.44
|0.00
|2007.09.24 15:46
|232.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.09
|2955124
|2007.09.24 15:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0222
|2.0141
|2.0094
|2007.09.25 09:19
|2.0094
|0.00
|0.00
|-0.85
|128.00
|2955130
|2007.09.24 15:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|232.50
|232.20
|0.00
|2007.09.24 16:09
|232.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.12
|2955346
|2007.09.24 16:00
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|115.65
|115.30
|116.55
|2007.09.25 16:00
|114.05
|cancelled
|2960549
|2007.09.25 02:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|2.0138
|2.0318
|2007.09.25 02:55
|2.0138
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|2960466
|2007.09.25 02:20
|sell
|0.10
|audusd
|0.8653
|0.8703
|0.8503
|2007.09.25 16:18
|0.8703
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|2960949
|2007.09.25 02:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4068
|1.4028
|1.4123
|2007.09.25 15:38
|1.4123
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|2944031
|2007.09.25 04:39
|sell
|0.10
|gbpjpy
|230.74
|231.03
|223.74
|2007.09.25 14:36
|229.91
|0.00
|0.00
|0.00
|72.68
|2963241
|2007.09.25 06:24
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.63
|161.28
|162.93
|2007.09.25 08:43
|161.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.53
|2970262
|2007.09.25 12:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|230.55
|231.29
|0.00
|2007.09.25 16:13
|231.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.61
|0.00
|0.00
|-33.48
|1 327.50
|Closed P/L:
|1 294.02
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2975112
|2007.09.25 15:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4129
|1.4169
|1.4074
|1.4142
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|2975252
|2007.09.25 15:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|2.0137
|2.0317
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|2975634
|2007.09.25 16:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.41
|114.06
|115.31
|114.45
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|2979630
|2007.09.25 19:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4148
|1.4168
|1.4093
|1.4142
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.51
|Floating P/L:
|-12.51
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 294.02
|Floating P/L:
|-12.51
|Margin:
|584.64
|Balance:
|101 294.02
|Equity:
|101 281.51
|Free Margin:
|100 694.87
|Details:
|Gross Profit:
|3 402.34
|Gross Loss:
|2 108.32
|Total Net Profit:
|1 294.02
|Profit Factor:
|1.61
|Expected Payoff:
|8.51
|Absolute Drawdown:
|193.97
|Maximal Drawdown:
|273.97 (0.27%)
|Relative Drawdown:
|0.27% (273.97)
|Total Trades:
|152
|Short Positions (won %):
|98 (43.88%)
|Long Positions (won %):
|54 (48.15%)
|Profit Trades (% of total):
|69 (45.39%)
|Loss trades (% of total):
|83 (54.61%)
|Largest
|profit trade:
|840.00
|loss trade:
|-89.41
|Average
|profit trade:
|49.31
|loss trade:
|-25.40
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (875.00)
|consecutive losses ($):
|16 (-141.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|875.00 (7)
|consecutive loss (count):
|-209.74 (6)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|3