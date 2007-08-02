Alpari (UK) Ltd.

Account: 47927 Name: pradip Currency: USD 2007 September 25, 20:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
23362202007.08.02 06:55balanceDeposit100 000.00
23363092007.08.02 07:07sell0.10eurusd1.36631.37031.36432007.08.02 18:071.37030.000.000.00-40.00
23363102007.08.02 07:07sell0.10gbpusd2.03172.03672.02922007.08.02 10:592.02920.000.000.0025.00
23370832007.08.02 08:45sell0.10eurusd1.36731.36831.36632007.08.02 09:011.36630.000.000.0010.00
23375362007.08.02 09:32buy0.10gbpusd2.03052.02552.03302007.08.02 16:432.03300.000.000.0025.00
23389322007.08.02 13:00sell0.10gbpusd2.03062.03582.02832007.08.02 18:022.03580.000.000.00-52.00
23391062007.08.02 13:27sell0.10eurusd1.36731.36831.36632007.08.02 14:311.36630.000.000.0010.00
23401452007.08.02 15:10sell0.10eurusd1.36751.36851.36652007.08.02 15:111.36650.000.000.0010.00
23409282007.08.02 16:43sell0.10eurusd1.36731.36831.36632007.08.02 17:251.36830.000.000.00-10.00
23409392007.08.02 16:43sell0.10gbpusd2.03302.03552.03052007.08.02 18:012.03550.000.000.00-25.00
23413582007.08.02 17:25sell0.10eurusd1.36811.36911.36712007.08.02 17:321.36910.000.000.00-10.00
23415362007.08.02 17:32sell0.10eurusd1.36891.37091.36692007.08.03 00:441.37090.000.000.21-20.00
23415372007.08.02 17:32sell0.10eurusd1.36891.36991.36792007.08.02 17:331.36990.000.000.00-10.00
23422042007.08.02 18:07sell0.10eurusd1.36981.37181.36782007.08.03 01:251.37020.000.000.21-4.00
23422052007.08.02 18:07sell0.10eurusd1.36981.37081.36882007.08.03 00:441.37080.000.000.21-10.00
23437992007.08.02 21:29sell0.10gbpusd2.03632.04132.03382007.08.03 01:242.03600.000.00-0.603.00
23445922007.08.03 00:44sell0.10eurusd1.37061.37261.36862007.08.03 01:251.37020.000.000.004.00
23445932007.08.03 00:44sell0.10eurusd1.37061.37161.36962007.08.03 01:251.37020.000.000.004.00
23447662007.08.03 01:25sell0.10eurusd1.37011.37211.36912007.08.03 01:251.37020.000.000.00-1.00
23447672007.08.03 01:25buy0.10gbpusd2.03612.03112.03862007.08.03 01:282.03580.000.000.00-3.00
23448202007.08.03 01:49sell0.10eurusd1.37051.37451.36852007.08.03 09:551.36850.000.000.0020.00
23488732007.08.03 14:35sell0.10eurusd1.37161.37301.37092007.08.03 14:401.37090.000.000.007.00
23490012007.08.03 14:40sell0.10eurusd1.37081.37221.37012007.08.03 14:441.37010.000.000.007.00
23490292007.08.03 14:40sell0.10eurusd1.37161.37231.37092007.08.03 14:431.37090.000.000.007.00
23491042007.08.03 14:44sell0.10eurusd1.36981.37121.36912007.08.03 14:581.37120.000.000.00-14.00
23491232007.08.03 14:44sell0.10eurusd1.37021.37091.36952007.08.03 14:481.37090.000.000.00-7.00
23492222007.08.03 14:48sell0.10eurusd1.37061.37131.36992007.08.03 15:011.37130.000.000.00-7.00
23493562007.08.03 14:58sell0.10eurusd1.37091.37161.37022007.08.03 15:021.37160.000.000.00-7.00
23493932007.08.03 15:01sell0.10eurusd1.37101.37171.37032007.08.03 15:021.37170.000.000.00-7.00
23494112007.08.03 15:02sell0.10eurusd1.37141.37211.37072007.08.03 15:041.37210.000.000.00-7.00
23494122007.08.03 15:02sell0.10eurusd1.37161.37231.37092007.08.03 15:051.37230.000.000.00-7.00
23494612007.08.03 15:04sell0.10eurusd1.37201.37271.37132007.08.03 15:051.37270.000.000.00-7.00
23494772007.08.03 15:05sell0.10eurusd1.37201.37271.37132007.08.03 15:051.37270.000.000.00-7.00
23495422007.08.03 15:06sell0.10eurusd1.37221.37361.37152007.08.03 15:331.37360.000.000.00-14.00
23545402007.08.03 20:06sell0.10eurusd1.37881.38021.37812007.08.03 20:481.38020.000.000.00-14.00
23547982007.08.03 20:46sell0.10eurusd1.37961.38031.37892007.08.03 20:481.38030.000.000.00-7.00
23548572007.08.03 20:48sell0.10eurusd1.38001.38081.37942007.08.03 21:031.38080.000.000.00-8.00
23548612007.08.03 20:48sell0.10eurusd1.38011.38081.37942007.08.03 21:031.38080.000.000.00-7.00
23550802007.08.03 21:03sell0.10eurusd1.38051.38191.37982007.08.03 21:041.38190.000.000.00-14.00
23551422007.08.03 21:04sell0.10eurusd1.38131.38201.38062007.08.03 21:041.38200.000.000.00-7.00
23551742007.08.03 21:04sell0.10eurusd1.38171.38241.38102007.08.03 21:121.38100.000.000.007.00
23551812007.08.03 21:04sell0.10eurusd1.38181.38251.38112007.08.03 21:121.38110.000.000.007.00
23553512007.08.03 21:12sell0.10eurusd1.38081.38151.38012007.08.03 21:271.38150.000.000.00-7.00
23553542007.08.03 21:12sell0.10eurusd1.38091.38161.38022007.08.03 21:271.38160.000.000.00-7.00
23556452007.08.03 21:27sell0.10eurusd1.38121.38191.38052007.08.03 21:381.38050.000.000.007.00
23556502007.08.03 21:27sell0.10eurusd1.38141.38211.38072007.08.03 21:351.38070.000.000.007.00
23557422007.08.03 21:35sell0.10eurusd1.38061.38131.37992007.08.03 21:441.37990.000.000.007.00
23557542007.08.03 21:38sell0.10eurusd1.38021.38091.37952007.08.03 21:481.37950.000.000.007.00
23558132007.08.03 21:44sell0.10eurusd1.37971.38041.37902007.08.03 21:521.37900.000.000.007.00
23558672007.08.03 21:48sell0.10eurusd1.37921.37991.37852007.08.03 21:531.37850.000.000.007.00
23559232007.08.03 21:52sell0.10eurusd1.37881.37951.37812007.08.03 22:001.37980.000.000.00-10.00
23559712007.08.03 21:53sell0.10eurusd1.37841.37911.37772007.08.03 22:001.37980.000.000.00-14.00
23561672007.08.03 22:06buy0.10eurusd1.37811.37671.37882007.08.06 00:001.38340.000.00-0.7353.00
23610092007.08.06 09:55buy0.10eurusd1.38101.37961.38172007.08.06 10:061.38170.000.000.007.00
23610792007.08.06 10:00buy stop1.00gbpusd2.04702.04002.05902007.08.06 23:002.0316cancelled
23610802007.08.06 11:09sell1.00gbpusd2.03992.03992.02792007.08.06 23:002.03150.000.000.00840.00
23623932007.08.06 12:00buy0.10eurusd1.38181.38041.38252007.08.06 12:361.38040.000.000.00-14.00
23628632007.08.06 12:25buy0.10eurusd1.38101.38031.38172007.08.06 12:361.38030.000.000.00-7.00
23630782007.08.06 12:36buy0.10eurusd1.38061.37921.38132007.08.06 12:541.37920.000.000.00-14.00
23632772007.08.06 12:54buy0.10eurusd1.37991.37921.38062007.08.06 12:541.37920.000.000.00-7.00
23633182007.08.06 12:54buy0.10eurusd1.37931.37791.38002007.08.06 13:051.38000.000.000.007.00
23644862007.08.06 14:08sell0.10eurusd1.38221.38361.38152007.08.06 14:391.38150.000.000.007.00
23651102007.08.06 15:07buy0.10eurusd1.38141.38001.38212007.08.06 15:541.38000.000.000.00-14.00
23655612007.08.06 15:44buy0.10eurusd1.38061.37991.38132007.08.06 15:541.37990.000.000.00-7.00
23657742007.08.06 15:55buy0.10eurusd1.38001.37861.38072007.08.06 16:381.38070.000.000.007.00
23661782007.08.06 16:14buy0.10eurusd1.37921.37851.37992007.08.06 16:211.37990.000.000.007.00
23666842007.08.06 16:57buy0.10eurusd1.37981.37841.38052007.08.06 18:111.37840.000.000.00-14.00
23671572007.08.06 17:42buy0.10eurusd1.37901.37831.37972007.08.06 18:161.37830.000.000.00-7.00
23676602007.08.06 18:16buy0.10eurusd1.37851.37711.37922007.08.06 18:251.37920.000.000.007.00
23680692007.08.06 18:42buy0.10eurusd1.37871.37731.37942007.08.06 20:151.37940.000.000.007.00
23687662007.08.06 20:15sell0.10eurusd1.37951.38091.37882007.08.06 21:281.37880.000.000.007.00
23691612007.08.06 21:02sell0.10eurusd1.38021.38091.37952007.08.06 21:151.37950.000.000.007.00
23696712007.08.06 21:32buy0.10eurusd1.37911.37771.37982007.08.06 23:001.37910.000.000.000.00
23698802007.08.06 21:55buy0.10eurusd1.37831.37761.37902007.08.06 22:331.37900.000.000.007.00
23740072007.08.07 10:00buy stop1.00gbpusd2.03442.02742.04642007.08.07 21:262.0248cancelled
23740112007.08.07 10:08sell1.00gbpusd2.02572.02572.01372007.08.07 20:372.02570.000.000.000.00
23765882007.08.07 14:46buy0.10eurusd1.37801.37401.38002007.08.07 17:531.37400.000.000.00-40.00
23771162007.08.07 15:26buy0.10eurusd1.37601.37401.37802007.08.07 17:531.37400.000.000.00-20.00
23881052007.08.08 09:30buy0.10eurusd1.37351.36951.37552007.08.08 11:211.37550.000.000.0020.00
23952062007.08.08 16:59sell0.10eurusd1.38151.38551.37952007.08.08 21:581.37950.000.000.0020.00
26424842007.08.31 10:00buy stop1.00gbpusd2.01812.01192.03012007.08.31 10:022.0149cancelled
26424862007.08.31 10:00sell stop1.00gbpusd2.01192.01811.99992007.08.31 10:032.0146cancelled
26498992007.08.31 17:00sell0.10eurjpy158.03158.41156.382007.08.31 18:31158.410.000.000.00-32.74
26521732007.08.31 19:28buy0.10eurusd1.36331.35931.36732007.09.03 08:031.36450.000.00-0.6512.00
26521792007.08.31 19:28buy0.10eurusd1.36331.36131.36732007.09.03 08:041.36460.000.00-0.6513.00
26535602007.09.03 00:09sell0.10eurusd1.36301.36701.35902007.09.03 08:041.36470.000.000.00-17.00
26537832007.09.03 00:22sell0.10eurusd1.36291.36491.35892007.09.03 08:031.36470.000.000.00-18.00
26553292007.09.03 05:00buy stop0.10eurjpy158.54158.19159.842007.09.04 05:01157.66cancelled
26564582007.09.03 08:23sell0.10eurusd1.36471.36871.36072007.09.03 22:081.36070.000.000.0040.00
26572502007.09.03 09:24buy0.10eurusd1.36421.36021.36822007.09.04 09:221.36020.000.00-0.65-40.00
26600452007.09.03 16:47buy0.10eurusd1.36231.36031.36632007.09.04 09:221.36030.000.00-0.65-20.00
26600422007.09.03 16:47buy0.10eurusd1.36231.36031.36632007.09.04 09:221.36030.000.00-0.65-20.00
26623252007.09.03 23:00sell0.10eurusd1.36241.36641.35842007.09.04 09:261.36120.000.000.2012.00
26649252007.09.04 09:22buy0.10usdcad1.05501.05151.06502007.09.04 17:201.05150.000.000.00-33.29
26660292007.09.04 09:25buy0.10eurusd1.36111.35711.36512007.09.04 09:261.36100.000.000.00-1.00
26665312007.09.04 09:59buy0.10eurusd1.36041.35641.36442007.09.04 14:241.35640.000.000.00-40.00
26685342007.09.04 12:16buy0.10eurusd1.35851.35651.36252007.09.04 14:211.35650.000.000.00-20.00
26687232007.09.04 12:30sell0.20gbpusd2.01342.01702.00252007.09.04 15:562.01040.000.000.0060.00
26730712007.09.04 17:24buy0.10eurusd1.36001.35601.36402007.09.05 16:121.36400.000.00-0.6540.00
26779832007.09.05 05:01sell0.10eurjpy158.02158.37156.722007.09.07 12:42157.760.000.00-6.2622.56
26781552007.09.05 05:30sell0.10gbpusd2.01372.01351.99222007.09.05 16:002.01350.000.000.002.00
26784962007.09.05 06:30sell0.10eurjpy157.58157.96155.572007.09.06 17:20157.960.000.00-4.70-32.95
26798802007.09.05 07:55buy0.10eurusd1.35811.35611.36212007.09.05 16:101.36210.000.000.0040.00
26799182007.09.05 09:01buy0.10usdcad1.05301.04951.06302007.09.07 13:001.04950.000.00-0.45-33.36
26808422007.09.05 12:17buy0.10gbpusd2.01102.00752.02302007.09.06 09:242.02300.000.00-0.30120.00
26884112007.09.05 16:30sell0.20usdchf1.20561.20510.00002007.09.06 15:021.20510.000.00-5.938.30
26884142007.09.05 16:30buy0.10gbpusd2.01672.01832.03232007.09.06 13:232.01830.000.00-0.3016.00
27061252007.09.06 15:00sell0.10gbpusd2.01532.01912.00262007.09.06 15:422.01910.000.000.00-38.00
27075652007.09.06 15:59sell0.10eurusd1.36741.37141.36342007.09.07 14:301.37330.000.000.20-59.00
27101152007.09.06 17:30buy0.10gbpusd2.02522.02142.03762007.09.06 18:452.02140.000.000.00-38.00
27105732007.09.06 17:53sell0.10eurusd1.36951.37151.36552007.09.07 14:301.37330.000.000.20-38.00
27165412007.09.07 07:00sell0.20eurjpy157.28157.66156.582007.09.07 07:37157.350.000.000.00-12.16
27175662007.09.07 10:30buy0.10gbpusd2.02062.01712.03262007.09.07 18:542.02840.000.000.0078.00
27293942007.09.07 20:00sell1.00gbpjpy229.940.000.002007.09.07 20:45230.030.000.000.00-79.36
27295602007.09.07 20:46sell1.00gbpjpy229.940.000.002007.09.10 05:10229.330.000.00-34.49539.83
27351842007.09.10 08:55sell0.10usdcad1.05631.05981.04632007.09.11 10:461.04630.000.00-0.2495.60
27358582007.09.10 09:04buy0.10gbpjpy229.58230.01236.582007.09.17 09:23230.010.000.0017.2037.40
27411212007.09.10 15:01sell0.10eurusd1.38031.38431.37582007.09.11 17:011.38430.000.000.20-40.00
27421942007.09.10 16:00buy stop0.10usdjpy114.80114.45115.702007.09.11 16:00113.86cancelled
27422762007.09.10 16:02buy0.10eurusd1.37991.37591.38442007.09.11 17:021.38440.000.00-0.6545.00
27433322007.09.10 17:00sell0.20eurjpy156.24156.62155.542007.09.10 18:24156.620.000.000.00-66.96
27502322007.09.11 09:10buy0.10gbpusd2.02512.02162.03712007.09.13 23:082.02160.000.00-0.40-35.00
27507132007.09.11 09:31buy0.10eurusd1.37801.37601.38252007.09.11 12:471.38250.000.000.0045.00
27507662007.09.11 09:33buy0.10eurusd1.37841.37611.38212007.09.11 12:461.38210.000.000.0037.00
27531422007.09.11 12:47sell0.10eurusd1.38231.38431.37782007.09.11 17:011.38430.000.000.00-20.00
27536512007.09.11 13:17sell0.10eurusd1.38201.38431.37832007.09.11 17:011.38430.000.000.00-23.00
27536522007.09.11 13:17sell0.10eurusd1.38201.38401.37802007.09.11 15:291.38400.000.000.00-20.00
27536532007.09.11 13:17sell0.10eurusd1.38201.38401.37802007.09.11 15:291.38400.000.000.00-20.00
27570282007.09.11 16:00buy stop0.10usdjpy115.18114.83116.082007.09.12 00:27114.31cancelled
27575032007.09.11 16:27sell0.10usdjpy114.09114.59112.792007.09.12 00:27114.310.000.00-1.43-19.25
27633802007.09.11 23:49sell0.10usdjpy114.38114.68113.082007.09.12 00:28114.310.000.00-1.436.12
27643502007.09.12 02:00sell stop0.10audusd0.82400.82900.80902007.09.13 02:000.8394cancelled
27667872007.09.12 05:00sell stop0.10eurjpy156.34156.69155.042007.09.13 05:00158.77cancelled
27680392007.09.12 07:15sell0.10eurusd1.38471.38871.37972007.09.12 13:161.38870.000.000.00-40.00
27686672007.09.12 07:30sell0.10eurusd1.38681.38881.38182007.09.12 13:161.38880.000.000.00-20.00
27694422007.09.12 08:01buy stop0.10usdcad1.05251.04901.06252007.09.13 08:021.0365cancelled
27801862007.09.12 16:00sell stop0.10usdjpy113.62113.97112.722007.09.13 16:00115.15cancelled
27888252007.09.13 02:00sell stop0.10audusd0.82780.83280.81282007.09.14 02:000.8369cancelled
27904852007.09.13 05:00sell stop0.10eurjpy156.34156.69155.042007.09.14 05:00159.59cancelled
27915362007.09.13 08:02buy stop0.10usdcad1.04951.04601.05952007.09.14 08:001.0353cancelled
27939862007.09.13 10:06sell0.10eurusd1.39141.39541.38642007.09.13 15:171.38640.000.000.0050.00
28024222007.09.13 16:00sell stop0.10usdjpy113.90114.25113.002007.09.14 16:00114.87cancelled
28095532007.09.13 23:30sell0.10gbpusd2.02112.02562.01112007.09.14 13:222.01110.000.00-0.80100.00
28131362007.09.14 03:30buy0.20eurjpy159.74159.33160.542007.09.14 11:22159.330.000.000.00-71.42
28137342007.09.14 05:00sell stop0.10eurjpy158.48158.83157.182007.09.17 05:00159.94cancelled
28152502007.09.14 08:00buy stop0.10usdcad1.03961.03611.04962007.09.17 06:301.0300cancelled
28164712007.09.14 09:01sell0.10gbpusd2.02162.02512.00962007.09.14 15:282.00960.000.000.00120.00
28194602007.09.14 11:30sell0.20eurjpy159.37159.32158.672007.09.14 15:51159.320.000.000.008.72
28216232007.09.14 13:22buy0.10eurusd1.38621.38221.39122007.09.18 20:151.39120.000.00-1.4050.00
28255942007.09.14 16:00sell stop0.10usdjpy114.59114.94113.692007.09.17 16:00115.13cancelled
28267112007.09.14 16:30buy0.20usdchf1.19141.18301.20142007.09.17 06:311.18660.000.001.04-80.90
28338062007.09.17 05:00sell stop0.10eurjpy158.48158.83157.182007.09.17 06:35159.87cancelled
28347932007.09.17 08:02buy stop0.10usdcad1.03431.03081.04432007.09.17 09:561.0263cancelled
28354562007.09.17 09:00buy stop0.10gbpusd2.00482.00132.01682007.09.17 09:552.0011cancelled
28396692007.09.17 16:00sell stop0.10usdjpy114.43114.78113.532007.09.18 16:00115.62cancelled
28325312007.09.17 17:14sell0.10audusd0.83680.84180.82182007.09.18 20:150.84570.000.00-0.41-89.00
28446802007.09.18 05:00sell stop0.10eurjpy158.48158.83157.182007.09.19 05:00161.97cancelled
28455272007.09.18 08:20buy0.10eurusd1.38431.38231.38932007.09.18 15:041.38930.000.000.0050.00
28461342007.09.18 14:38buy0.10gbpjpy231.15229.15238.152007.09.21 18:35233.300.000.0012.05186.08
28506942007.09.18 15:02sell0.10eurusd1.38901.39601.37802007.09.18 20:171.39600.000.000.00-70.00
28542782007.09.18 16:00sell stop0.10usdjpy115.02115.37114.122007.09.19 16:02116.15cancelled
28718322007.09.19 02:00sell stop0.10audusd0.84430.84930.82932007.09.20 02:000.8564cancelled
28736352007.09.19 05:00sell stop0.10eurjpy160.31160.66159.012007.09.20 05:00161.94cancelled
29020972007.09.20 02:00sell stop0.10audusd0.85410.85910.83912007.09.21 02:020.8673cancelled
29030572007.09.20 05:00sell stop0.10eurjpy159.74160.09158.442007.09.21 05:00161.76cancelled
28916762007.09.20 08:43sell0.10usdjpy115.61115.96114.712007.09.20 16:27114.710.000.000.0078.46
29286132007.09.21 08:02buy0.10eurjpy161.99161.64163.292007.09.21 08:29161.640.000.000.00-30.51
29298922007.09.21 08:32sell0.10eurusd1.40981.41381.40432007.09.21 18:351.40840.000.000.0014.00
29343662007.09.21 14:00sell0.10gbpusd2.01552.02052.00252007.09.21 16:582.02050.000.000.00-50.00
29361172007.09.21 16:00buy stop0.10usdjpy115.79115.44116.692007.09.21 18:35115.57cancelled
29400042007.09.24 02:01sell stop0.10audusd0.85410.85910.83912007.09.25 02:010.8667cancelled
29403622007.09.24 02:37sell0.10gbpusd2.02212.02732.00932007.09.24 07:552.02730.000.000.00-52.00
29414572007.09.24 04:55sell0.10gbpusd2.02462.02712.01162007.09.24 07:542.02710.000.000.00-25.00
29415022007.09.24 05:00sell stop0.10eurjpy159.74160.09158.442007.09.25 05:00161.35cancelled
29428362007.09.24 08:00sell0.10eurusd1.41201.41601.40652007.09.25 09:121.40650.000.000.0755.00
29534302007.09.24 13:00buy0.10gbpjpy232.74232.440.002007.09.24 15:46232.440.000.000.00-26.09
29551242007.09.24 15:46sell0.10gbpusd2.02222.01412.00942007.09.25 09:192.00940.000.00-0.85128.00
29551302007.09.24 15:46buy0.10gbpjpy232.50232.200.002007.09.24 16:09232.200.000.000.00-26.12
29553462007.09.24 16:00buy stop0.10usdjpy115.65115.30116.552007.09.25 16:00114.05cancelled
29605492007.09.25 02:04buy0.10gbpusd2.01882.01382.03182007.09.25 02:552.01380.000.000.00-50.00
29604662007.09.25 02:20sell0.10audusd0.86530.87030.85032007.09.25 16:180.87030.000.000.00-50.00
29609492007.09.25 02:25buy0.10eurusd1.40681.40281.41232007.09.25 15:381.41230.000.000.0055.00
29440312007.09.25 04:39sell0.10gbpjpy230.74231.03223.742007.09.25 14:36229.910.000.000.0072.68
29632412007.09.25 06:24buy0.10eurjpy161.63161.28162.932007.09.25 08:43161.280.000.000.00-30.53
29702622007.09.25 12:00sell0.10gbpjpy230.55231.290.002007.09.25 16:13231.290.000.000.00-64.61
  0.00 0.00 -33.48 1 327.50
Closed P/L: 1 294.02
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
29751122007.09.25 15:44sell0.10eurusd1.41291.41691.4074 1.41420.000.000.00-13.00
29752522007.09.25 15:46buy0.10gbpusd2.01872.01372.0317 2.01780.000.000.00-9.00
29756342007.09.25 16:06buy0.10usdjpy114.41114.06115.31 114.450.000.000.003.49
29796302007.09.25 19:15sell0.10eurusd1.41481.41681.4093 1.41420.000.000.006.00
  0.00 0.00 0.00 -12.51
 Floating P/L: -12.51
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 294.02 Floating P/L: -12.51 Margin: 584.64
Balance: 101 294.02 Equity: 101 281.51 Free Margin: 100 694.87
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 402.34 Gross Loss: 2 108.32 Total Net Profit: 1 294.02
Profit Factor: 1.61 Expected Payoff: 8.51  
Absolute Drawdown: 193.97 Maximal Drawdown: 273.97 (0.27%) Relative Drawdown: 0.27% (273.97)
 
Total Trades: 152 Short Positions (won %): 98 (43.88%) Long Positions (won %): 54 (48.15%)
Profit Trades (% of total): 69 (45.39%) Loss trades (% of total): 83 (54.61%)
Largest profit trade: 840.00 loss trade: -89.41
Average profit trade: 49.31 loss trade: -25.40
Maximum consecutive wins ($): 7 (875.00) consecutive losses ($): 16 (-141.00)
Maximal consecutive profit (count): 875.00 (7) consecutive loss (count): -209.74 (6)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3