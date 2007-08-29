|Account: 1588970
|Name: Nick Faifar
|Currency: USD
|2007 September 21, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|50774963
|2007.08.29 15:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3671
|1.3476
|1.3697
|2007.08.30 12:51
|1.3631
|0.00
|0.00
|-0.18
|-4.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|50780957
|2007.08.29 16:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.55
|112.85
|115.93
|2007.08.29 19:31
|115.93
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|50799605
|2007.08.29 19:31
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.95
|113.05
|116.36
|2007.08.30 12:52
|115.82
|0.00
|0.00
|0.40
|-1.12
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|50836949
|2007.08.30 01:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3651
|1.3821
|1.3628
|2007.08.30 09:05
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|200011
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|50838533
|2007.08.30 01:15
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.67
|118.57
|115.26
|2007.08.30 05:09
|115.26
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|50854061
|2007.08.30 04:53
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.40
|112.98
|115.82
|2007.08.30 12:52
|115.82
|0.00
|0.00
|0.00
|7.25
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|50857988
|2007.08.30 05:09
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.23
|118.23
|114.80
|2007.08.31 14:50
|116.01
|0.00
|0.00
|-0.15
|-6.72
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|50877004
|2007.08.30 07:04
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3641
|1.3495
|1.3664
|2007.08.30 12:51
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|50898556
|2007.08.30 09:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3626
|1.3801
|1.3602
|2007.08.30 11:24
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|200011
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|50906647
|2007.08.30 09:56
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3611
|1.3491
|1.3635
|2007.08.30 12:51
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|50916358
|2007.08.30 11:24
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3600
|1.3785
|1.3575
|2007.08.31 08:24
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.03
|-5.10
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|50934019
|2007.08.30 12:52
|sell
|0.20
|usdjpym
|115.78
|118.24
|115.35
|2007.08.31 14:50
|116.02
|0.00
|0.00
|-0.31
|-4.14
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|50935567
|2007.08.30 13:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.75
|112.75
|116.18
|2007.08.31 03:34
|116.18
|0.00
|0.00
|0.13
|3.70
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|50948802
|2007.08.30 14:27
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3633
|1.3791
|1.3608
|2007.08.31 08:24
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.60
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|50955456
|2007.08.30 15:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3638
|1.3448
|1.3664
|2007.08.30 23:55
|1.3664
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.60
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|51028946
|2007.08.30 23:58
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3668
|1.3803
|1.3640
|2007.08.31 08:24
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|51029581
|2007.08.31 00:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3669
|1.3469
|1.3697
|2007.08.31 11:33
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|51052227
|2007.08.31 03:34
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.21
|113.01
|116.67
|2007.08.31 16:32
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|51080835
|2007.08.31 06:50
|sell
|0.40
|usdjpym
|116.34
|118.32
|115.89
|2007.08.31 14:50
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|11.03
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|51097617
|2007.08.31 09:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3659
|1.3869
|1.3630
|2007.08.31 13:42
|1.3667
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|51114537
|2007.08.31 11:34
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3692
|1.3875
|1.3667
|2007.08.31 13:42
|1.3667
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|51126033
|2007.08.31 12:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3716
|1.3501
|1.3746
|2007.09.04 15:22
|1.3592
|0.00
|0.00
|-0.12
|-12.40
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|51143514
|2007.08.31 13:40
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3677
|1.3491
|1.3708
|2007.09.04 15:22
|1.3593
|0.00
|0.00
|-0.24
|-16.80
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|51151437
|2007.08.31 14:01
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3635
|1.3482
|1.3668
|2007.09.04 15:21
|1.3594
|0.00
|0.00
|-0.48
|-16.40
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|51158748
|2007.08.31 14:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3634
|1.3874
|1.3601
|2007.09.04 07:58
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.06
|3.30
|200011
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|51168038
|2007.08.31 15:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.91
|119.16
|115.44
|2007.09.04 07:53
|115.44
|0.00
|0.00
|-0.30
|4.07
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|51171405
|2007.08.31 15:09
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.60
|112.90
|116.08
|2007.08.31 16:31
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|51220997
|2007.09.03 05:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.00
|113.05
|116.42
|2007.09.04 14:06
|115.91
|0.00
|0.00
|0.13
|-0.78
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|51359337
|2007.09.04 07:42
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.58
|113.60
|115.91
|2007.09.04 14:06
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|5.69
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|51362533
|2007.09.04 07:53
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.41
|117.81
|115.07
|2007.09.05 03:02
|116.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|-5.09
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|51363917
|2007.09.04 07:58
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3600
|1.3502
|1.3627
|2007.09.04 15:21
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|51373202
|2007.09.04 09:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3598
|1.3793
|1.3571
|2007.09.04 12:21
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|200011
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|51399710
|2007.09.04 12:21
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3569
|1.3764
|1.3542
|2007.09.05 05:35
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.70
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|51400805
|2007.09.04 12:24
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3567
|1.3504
|1.3594
|2007.09.04 15:21
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|51412857
|2007.09.04 13:43
|sell
|0.20
|usdjpym
|115.83
|117.77
|115.50
|2007.09.05 03:02
|116.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|-2.93
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|51417716
|2007.09.04 14:06
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.95
|113.55
|116.28
|2007.09.04 14:37
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|2.84
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|51422871
|2007.09.04 14:37
|sell
|0.40
|usdjpym
|116.26
|117.85
|115.91
|2007.09.05 03:02
|116.01
|0.00
|0.00
|-0.62
|8.62
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|51422934
|2007.09.04 14:37
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.31
|113.86
|116.66
|2007.09.05 13:23
|115.71
|0.00
|0.00
|0.13
|-5.19
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|51431605
|2007.09.04 15:22
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3593
|1.3393
|1.3620
|2007.09.04 23:38
|1.3620
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.70
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|51434369
|2007.09.04 15:33
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3604
|1.3774
|1.3576
|2007.09.05 05:35
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.06
|5.60
|200011
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|51477257
|2007.09.05 00:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|1.3444
|1.3648
|2007.09.05 14:10
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|51503364
|2007.09.05 03:02
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.98
|118.38
|115.65
|2007.09.05 11:23
|115.65
|0.00
|0.00
|0.00
|2.85
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|51511002
|2007.09.05 04:05
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.89
|113.95
|116.22
|2007.09.05 13:23
|115.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.94
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|51519843
|2007.09.05 04:35
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3595
|1.3449
|1.3618
|2007.09.05 14:10
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|51533108
|2007.09.05 05:35
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3573
|1.3753
|1.3549
|2007.09.05 20:52
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|51612717
|2007.09.05 12:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.63
|117.88
|115.32
|2007.09.05 14:08
|115.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|51618072
|2007.09.05 12:21
|buy
|0.40
|usdjpym
|115.49
|113.99
|115.81
|2007.09.05 13:23
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|51646846
|2007.09.05 14:07
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3604
|1.3758
|1.3579
|2007.09.05 20:52
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|51648447
|2007.09.05 14:13
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3638
|1.3767
|1.3612
|2007.09.05 20:52
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|51669256
|2007.09.05 15:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3651
|1.3451
|1.3678
|2007.09.06 14:19
|1.3678
|0.00
|0.00
|-0.18
|2.70
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|51669368
|2007.09.05 15:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.33
|117.78
|114.99
|2007.09.05 23:25
|114.99
|0.00
|0.00
|-0.46
|2.95
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|51690546
|2007.09.05 16:50
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3670
|1.3764
|1.3645
|2007.09.05 20:52
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|51715386
|2007.09.05 21:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3646
|1.3821
|1.3623
|2007.09.06 16:43
|1.3688
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|51727137
|2007.09.05 23:25
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.95
|117.25
|114.63
|2007.09.06 11:17
|115.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|51749628
|2007.09.06 02:03
|sell
|0.20
|usdjpym
|115.36
|117.26
|115.04
|2007.09.06 11:17
|115.04
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|51753709
|2007.09.06 03:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.42
|113.07
|115.74
|2007.09.06 12:34
|115.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|51844136
|2007.09.06 11:17
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.02
|117.47
|114.67
|2007.09.07 03:54
|115.12
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.87
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|51858278
|2007.09.06 11:56
|buy
|0.20
|usdjpym
|114.97
|112.91
|115.32
|2007.09.06 12:34
|115.32
|0.00
|0.00
|0.00
|6.07
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|51904100
|2007.09.06 14:19
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3677
|1.3827
|1.3653
|2007.09.06 16:43
|1.3689
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|51926622
|2007.09.06 15:25
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3708
|1.3831
|1.3683
|2007.09.06 16:43
|1.3690
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|51935871
|2007.09.06 16:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3698
|1.3518
|1.3722
|2007.09.07 08:52
|1.3691
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.70
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|51968081
|2007.09.06 23:16
|sell
|0.20
|usdjpym
|115.47
|117.53
|115.12
|2007.09.07 03:54
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|51993841
|2007.09.07 02:32
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3667
|1.3517
|1.3691
|2007.09.07 08:52
|1.3691
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|52050952
|2007.09.07 11:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3690
|1.3505
|1.3715
|2007.09.07 12:31
|1.3715
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|52080350
|2007.09.07 13:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3763
|1.3563
|1.3790
|2007.09.07 13:38
|1.3790
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|52085420
|2007.09.07 13:15
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.01
|116.81
|113.61
|2007.09.07 14:46
|113.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|52094395
|2007.09.07 13:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3792
|1.3587
|1.3820
|2007.09.07 16:04
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|52112763
|2007.09.07 14:46
|sell
|0.10
|usdjpym
|113.58
|116.48
|113.17
|2007.09.07 15:26
|113.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|52124753
|2007.09.07 15:26
|sell
|0.10
|usdjpym
|113.14
|116.14
|112.71
|2007.09.09 22:05
|112.71
|0.00
|0.00
|-0.15
|3.82
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|52127100
|2007.09.07 15:34
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3757
|1.3587
|1.3785
|2007.09.07 16:04
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|52135634
|2007.09.07 16:04
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3789
|1.3589
|1.3816
|2007.09.10 13:20
|1.3816
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.70
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|52167082
|2007.09.09 23:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|112.70
|115.65
|112.28
|2007.09.10 11:46
|113.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.87
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|52189064
|2007.09.10 03:57
|sell
|0.20
|usdjpym
|113.25
|115.71
|112.82
|2007.09.10 11:46
|113.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.88
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|52193089
|2007.09.10 04:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|113.26
|110.31
|113.68
|2007.09.10 09:10
|113.68
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|52225979
|2007.09.10 09:13
|sell
|0.40
|usdjpym
|113.78
|115.67
|113.35
|2007.09.10 11:46
|113.47
|0.00
|0.00
|0.00
|10.93
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|52227113
|2007.09.10 09:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|113.88
|110.88
|114.31
|2007.09.10 19:11
|113.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|52272636
|2007.09.10 14:43
|buy
|0.20
|usdjpym
|113.32
|110.78
|113.76
|2007.09.10 19:11
|113.76
|0.00
|0.00
|0.00
|7.74
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|52388026
|2007.09.11 12:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|113.85
|110.95
|114.27
|2007.09.11 18:05
|114.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|52388041
|2007.09.11 12:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3831
|1.3651
|1.3855
|2007.09.12 05:21
|1.3855
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.40
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|52569622
|2007.09.12 15:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|114.28
|111.28
|114.71
|2007.09.13 09:24
|114.71
|0.00
|0.00
|0.40
|3.75
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|52569626
|2007.09.12 15:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3893
|1.3708
|1.3918
|2007.09.13 08:07
|1.3918
|0.00
|0.00
|-0.18
|2.50
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|52668924
|2007.09.13 09:24
|buy
|0.10
|usdjpym
|114.74
|112.39
|115.06
|2007.09.13 13:04
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|52730013
|2007.09.13 13:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.17
|112.77
|115.51
|2007.09.14 01:06
|115.09
|0.00
|0.00
|0.13
|-0.70
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|52730021
|2007.09.13 13:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3873
|1.4048
|1.3850
|2007.09.13 14:54
|1.3879
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|52745778
|2007.09.13 14:39
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3902
|1.4048
|1.3879
|2007.09.13 14:54
|1.3879
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|200011
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|52818593
|2007.09.13 21:49
|buy
|0.20
|usdjpym
|114.75
|112.81
|115.08
|2007.09.14 01:06
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|5.74
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|52829534
|2007.09.13 22:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.73
|117.08
|114.40
|2007.09.14 10:35
|114.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|52852281
|2007.09.14 01:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.14
|112.79
|115.47
|2007.09.14 13:55
|114.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|52852379
|2007.09.14 01:16
|sell
|0.20
|usdjpym
|115.15
|117.09
|114.82
|2007.09.14 10:35
|114.82
|0.00
|0.00
|0.00
|5.75
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|52951543
|2007.09.14 12:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.83
|117.13
|114.51
|2007.09.14 12:33
|114.51
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|52958547
|2007.09.14 12:30
|buy
|0.20
|usdjpym
|114.60
|112.62
|114.94
|2007.09.14 13:55
|114.94
|0.00
|0.00
|0.00
|5.92
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|52991857
|2007.09.14 14:15
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.02
|117.52
|114.67
|2007.09.19 00:01
|115.75
|0.00
|0.00
|-0.45
|-6.31
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|53027266
|2007.09.14 17:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.24
|112.74
|115.60
|2007.09.17 13:53
|115.14
|0.00
|0.00
|0.13
|-0.87
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|53036359
|2007.09.14 19:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3882
|1.3702
|1.3906
|2007.09.18 09:30
|1.3876
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.60
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|53149155
|2007.09.17 10:09
|buy
|0.20
|usdjpym
|114.80
|112.78
|115.14
|2007.09.17 13:53
|115.14
|0.00
|0.00
|0.00
|5.91
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|53177929
|2007.09.17 14:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.17
|112.67
|115.52
|2007.09.18 12:15
|115.52
|0.00
|0.00
|0.13
|3.03
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|53190464
|2007.09.17 15:53
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3851
|1.3697
|1.3876
|2007.09.18 09:30
|1.3876
|0.00
|0.00
|-0.12
|5.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|53196659
|2007.09.17 16:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3858
|1.4033
|1.3835
|2007.09.18 06:21
|1.3835
|0.00
|0.00
|0.03
|2.30
|200011
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|53314368
|2007.09.18 12:15
|sell
|0.20
|usdjpym
|115.56
|117.54
|115.23
|2007.09.19 00:01
|115.76
|0.00
|0.00
|-0.31
|-3.46
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|53317547
|2007.09.18 12:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.49
|113.09
|115.82
|2007.09.18 12:39
|115.82
|0.00
|0.00
|0.00
|2.85
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|53323021
|2007.09.18 12:39
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.86
|113.41
|116.20
|2007.09.18 18:40
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|53375895
|2007.09.18 18:26
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.41
|113.35
|115.76
|2007.09.18 18:39
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|53404615
|2007.09.18 19:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3974
|1.3784
|1.4000
|2007.09.19 17:52
|1.3967
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.70
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|53409719
|2007.09.18 19:17
|sell
|0.40
|usdjpym
|116.01
|117.66
|115.65
|2007.09.19 00:00
|115.74
|0.00
|0.00
|-0.62
|9.33
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|53561641
|2007.09.19 13:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.98
|113.53
|116.32
|2007.09.20 17:39
|114.58
|0.00
|0.00
|0.40
|-12.22
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|53582959
|2007.09.19 15:11
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3941
|1.3779
|1.3967
|2007.09.19 17:52
|1.3967
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|53597003
|2007.09.19 17:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3960
|1.4155
|1.3934
|2007.09.20 10:03
|1.4031
|0.00
|0.00
|0.09
|-7.10
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|53651105
|2007.09.20 06:12
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3990
|1.4140
|1.3966
|2007.09.20 10:03
|1.4030
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|53660902
|2007.09.20 06:43
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4022
|1.4145
|1.3997
|2007.09.20 10:03
|1.4031
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|53671762
|2007.09.20 07:13
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.58
|113.68
|115.90
|2007.09.20 17:39
|114.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.63
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|53677432
|2007.09.20 07:24
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4057
|1.4153
|1.4030
|2007.09.20 10:02
|1.4032
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|53680260
|2007.09.20 07:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4056
|1.3861
|1.4083
|2007.09.20 14:53
|1.4083
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|53680302
|2007.09.20 07:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.40
|117.80
|115.07
|2007.09.20 11:50
|115.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.87
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|53727559
|2007.09.20 11:15
|buy
|0.40
|usdjpym
|115.13
|113.51
|115.48
|2007.09.20 17:39
|114.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|53732862
|2007.09.20 11:50
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.04
|117.54
|114.69
|2007.09.20 14:28
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|53774577
|2007.09.20 14:28
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.66
|117.21
|114.30
|2007.09.20 15:35
|114.30
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|53774623
|2007.09.20 14:28
|buy
|0.80
|usdjpym
|114.67
|113.47
|115.03
|2007.09.20 17:39
|114.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.98
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|53786578
|2007.09.20 15:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4088
|1.3883
|1.4116
|2007.09.21 06:35
|1.4116
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.80
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|53796864
|2007.09.20 15:35
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.27
|116.92
|113.90
|2007.09.21 13:47
|115.41
|0.00
|0.00
|-0.15
|-9.88
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|53798201
|2007.09.20 15:39
|buy
|1.60
|usdjpym
|114.19
|113.42
|114.57
|2007.09.20 17:39
|114.57
|0.00
|0.00
|0.00
|53.07
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|53833567
|2007.09.20 18:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|114.58
|111.83
|114.97
|2007.09.20 23:54
|114.97
|0.00
|0.00
|0.13
|3.39
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|53855235
|2007.09.20 21:09
|sell
|0.20
|usdjpym
|114.75
|116.97
|114.37
|2007.09.21 13:47
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.44
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|53882330
|2007.09.21 00:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|114.96
|112.26
|115.34
|2007.09.21 08:41
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|53987501
|2007.09.21 08:41
|sell
|0.40
|usdjpym
|115.26
|117.09
|114.85
|2007.09.21 13:47
|115.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.85
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|54032224
|2007.09.21 12:56
|sell
|0.80
|usdjpym
|115.81
|117.19
|115.38
|2007.09.21 13:47
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|27.73
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|0.00
|0.00
|-3.70
|211.49
|Closed P/L:
|207.79
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|54005352
|2007.09.21 10:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.64
|112.69
|116.06
|115.38
|0.00
|0.00
|0.13
|-2.25
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|0.00
|0.00
|0.13
|-2.25
|Floating P/L:
|-2.12
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|207.79
|Floating P/L:
|-2.12
|Margin:
|5.00
|Balance:
|595.63
|Equity:
|593.51
|Free Margin:
|588.51
|Details:
|Gross Profit:
|465.97
|Gross Loss:
|258.18
|Total Net Profit:
|207.79
|Profit Factor:
|1.80
|Expected Payoff:
|1.66
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|55.63 (8.69%)
|Relative Drawdown:
|10.35% (50.44)
|Total Trades:
|125
|Short Positions (won %):
|59 (54.24%)
|Long Positions (won %):
|66 (60.61%)
|Profit Trades (% of total):
|72 (57.60%)
|Loss trades (% of total):
|53 (42.40%)
|Largest
|profit trade:
|53.07
|loss trade:
|-19.20
|Average
|profit trade:
|6.47
|loss trade:
|-4.87
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (19.87)
|consecutive losses ($):
|4 (-55.63)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|64.84 (5)
|consecutive loss (count):
|-55.63 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2