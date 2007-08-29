Interbank FX, LLC

Account: 1588970 Name: Nick Faifar Currency: USD 2007 September 21, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
507749632007.08.29 15:35buy0.10eurusdm1.36711.34761.36972007.08.30 12:511.36310.000.00-0.18-4.00
 100011Goblin BiPolar Buy
507809572007.08.29 16:00buy0.10usdjpym115.55112.85115.932007.08.29 19:31115.930.000.000.003.28
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
507996052007.08.29 19:31buy0.10usdjpym115.95113.05116.362007.08.30 12:52115.820.000.000.40-1.12
 100018Goblin BiPolar Buy
508369492007.08.30 01:00sell0.10eurusdm1.36511.38211.36282007.08.30 09:051.36280.000.000.002.30
 200011Goblin Bipolar Sell[tp]
508385332007.08.30 01:15sell0.10usdjpym115.67118.57115.262007.08.30 05:09115.260.000.000.003.56
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
508540612007.08.30 04:53buy0.20usdjpym115.40112.98115.822007.08.30 12:52115.820.000.000.007.25
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
508579882007.08.30 05:09sell0.10usdjpym115.23118.23114.802007.08.31 14:50116.010.000.00-0.15-6.72
 200018Goblin Bipolar Sell
508770042007.08.30 07:04buy0.20eurusdm1.36411.34951.36642007.08.30 12:511.36290.000.000.00-2.40
 100011Goblin BiPolar Buy
508985562007.08.30 09:05sell0.10eurusdm1.36261.38011.36022007.08.30 11:241.36020.000.000.002.40
 200011Goblin Bipolar Sell[tp]
509066472007.08.30 09:56buy0.40eurusdm1.36111.34911.36352007.08.30 12:511.36300.000.000.007.60
 100011Goblin BiPolar Buy
509163582007.08.30 11:24sell0.10eurusdm1.36001.37851.35752007.08.31 08:241.36510.000.000.03-5.10
 200011Goblin Bipolar Sell
509340192007.08.30 12:52sell0.20usdjpym115.78118.24115.352007.08.31 14:50116.020.000.00-0.31-4.14
 200018Goblin Bipolar Sell
509355672007.08.30 13:00buy0.10usdjpym115.75112.75116.182007.08.31 03:34116.180.000.000.133.70
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
509488022007.08.30 14:27sell0.20eurusdm1.36331.37911.36082007.08.31 08:241.36510.000.000.06-3.60
 200011Goblin Bipolar Sell
509554562007.08.30 15:00buy0.10eurusdm1.36381.34481.36642007.08.30 23:551.36640.000.00-0.062.60
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
510289462007.08.30 23:58sell0.40eurusdm1.36681.38031.36402007.08.31 08:241.36480.000.000.008.00
 200011Goblin Bipolar Sell
510295812007.08.31 00:00buy0.10eurusdm1.36691.34691.36972007.08.31 11:331.36970.000.000.002.80
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
510522272007.08.31 03:34buy0.10usdjpym116.21113.01116.672007.08.31 16:32116.090.000.000.00-1.03
 100018Goblin BiPolar Buy
510808352007.08.31 06:50sell0.40usdjpym116.34118.32115.892007.08.31 14:50116.020.000.000.0011.03
 200018Goblin Bipolar Sell
510976172007.08.31 09:00sell0.10eurusdm1.36591.38691.36302007.08.31 13:421.36670.000.000.00-0.80
 200011Goblin Bipolar Sell
511145372007.08.31 11:34sell0.20eurusdm1.36921.38751.36672007.08.31 13:421.36670.000.000.005.00
 200011Goblin Bipolar Sell[tp]
511260332007.08.31 12:00buy0.10eurusdm1.37161.35011.37462007.09.04 15:221.35920.000.00-0.12-12.40
 100011Goblin BiPolar Buy
511435142007.08.31 13:40buy0.20eurusdm1.36771.34911.37082007.09.04 15:221.35930.000.00-0.24-16.80
 100011Goblin BiPolar Buy
511514372007.08.31 14:01buy0.40eurusdm1.36351.34821.36682007.09.04 15:211.35940.000.00-0.48-16.40
 100011Goblin BiPolar Buy
511587482007.08.31 14:15sell0.10eurusdm1.36341.38741.36012007.09.04 07:581.36010.000.000.063.30
 200011Goblin Bipolar Sell[tp]
511680382007.08.31 15:00sell0.10usdjpym115.91119.16115.442007.09.04 07:53115.440.000.00-0.304.07
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
511714052007.08.31 15:09buy0.20usdjpym115.60112.90116.082007.08.31 16:31116.080.000.000.008.27
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
512209972007.09.03 05:00buy0.10usdjpym116.00113.05116.422007.09.04 14:06115.910.000.000.13-0.78
 100018Goblin BiPolar Buy
513593372007.09.04 07:42buy0.20usdjpym115.58113.60115.912007.09.04 14:06115.910.000.000.005.69
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
513625332007.09.04 07:53sell0.10usdjpym115.41117.81115.072007.09.05 03:02116.000.000.00-0.15-5.09
 200018Goblin Bipolar Sell
513639172007.09.04 07:58buy0.80eurusdm1.36001.35021.36272007.09.04 15:211.35950.000.000.00-4.00
 100011Goblin BiPolar Buy
513732022007.09.04 09:00sell0.10eurusdm1.35981.37931.35712007.09.04 12:211.35710.000.000.002.70
 200011Goblin Bipolar Sell[tp]
513997102007.09.04 12:21sell0.10eurusdm1.35691.37641.35422007.09.05 05:351.35760.000.000.03-0.70
 200011Goblin Bipolar Sell
514008052007.09.04 12:24buy1.60eurusdm1.35671.35041.35942007.09.04 15:211.35940.000.000.0043.20
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
514128572007.09.04 13:43sell0.20usdjpym115.83117.77115.502007.09.05 03:02116.000.000.00-0.31-2.93
 200018Goblin Bipolar Sell
514177162007.09.04 14:06buy0.10usdjpym115.95113.55116.282007.09.04 14:37116.280.000.000.002.84
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
514228712007.09.04 14:37sell0.40usdjpym116.26117.85115.912007.09.05 03:02116.010.000.00-0.628.62
 200018Goblin Bipolar Sell
514229342007.09.04 14:37buy0.10usdjpym116.31113.86116.662007.09.05 13:23115.710.000.000.13-5.19
 100018Goblin BiPolar Buy
514316052007.09.04 15:22buy0.10eurusdm1.35931.33931.36202007.09.04 23:381.36200.000.00-0.062.70
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
514343692007.09.04 15:33sell0.20eurusdm1.36041.37741.35762007.09.05 05:351.35760.000.000.065.60
 200011Goblin Bipolar Sell[tp]
514772572007.09.05 00:00buy0.10eurusdm1.36241.34441.36482007.09.05 14:101.36170.000.000.00-0.70
 100011Goblin BiPolar Buy
515033642007.09.05 03:02sell0.10usdjpym115.98118.38115.652007.09.05 11:23115.650.000.000.002.85
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
515110022007.09.05 04:05buy0.20usdjpym115.89113.95116.222007.09.05 13:23115.720.000.000.00-2.94
 100018Goblin BiPolar Buy
515198432007.09.05 04:35buy0.20eurusdm1.35951.34491.36182007.09.05 14:101.36180.000.000.004.60
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
515331082007.09.05 05:35sell0.10eurusdm1.35731.37531.35492007.09.05 20:521.36470.000.000.00-7.40
 200011Goblin Bipolar Sell
516127172007.09.05 12:00sell0.10usdjpym115.63117.88115.322007.09.05 14:08115.320.000.000.002.69
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
516180722007.09.05 12:21buy0.40usdjpym115.49113.99115.812007.09.05 13:23115.730.000.000.008.30
 100018Goblin BiPolar Buy
516468462007.09.05 14:07sell0.20eurusdm1.36041.37581.35792007.09.05 20:521.36480.000.000.00-8.80
 200011Goblin Bipolar Sell
516484472007.09.05 14:13sell0.40eurusdm1.36381.37671.36122007.09.05 20:521.36470.000.000.00-3.60
 200011Goblin Bipolar Sell
516692562007.09.05 15:00buy0.10eurusdm1.36511.34511.36782007.09.06 14:191.36780.000.00-0.182.70
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
516693682007.09.05 15:00sell0.10usdjpym115.33117.78114.992007.09.05 23:25114.990.000.00-0.462.95
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
516905462007.09.05 16:50sell0.80eurusdm1.36701.37641.36452007.09.05 20:521.36460.000.000.0019.20
 200011Goblin Bipolar Sell
517153862007.09.05 21:01sell0.10eurusdm1.36461.38211.36232007.09.06 16:431.36880.000.000.00-4.20
 200011Goblin Bipolar Sell
517271372007.09.05 23:25sell0.10usdjpym114.95117.25114.632007.09.06 11:17115.040.000.000.00-0.78
 200018Goblin Bipolar Sell
517496282007.09.06 02:03sell0.20usdjpym115.36117.26115.042007.09.06 11:17115.040.000.000.005.56
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
517537092007.09.06 03:00buy0.10usdjpym115.42113.07115.742007.09.06 12:34115.320.000.000.00-0.87
 100018Goblin BiPolar Buy
518441362007.09.06 11:17sell0.10usdjpym115.02117.47114.672007.09.07 03:54115.120.000.00-0.15-0.87
 200018Goblin Bipolar Sell
518582782007.09.06 11:56buy0.20usdjpym114.97112.91115.322007.09.06 12:34115.320.000.000.006.07
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
519041002007.09.06 14:19sell0.20eurusdm1.36771.38271.36532007.09.06 16:431.36890.000.000.00-2.40
 200011Goblin Bipolar Sell
519266222007.09.06 15:25sell0.40eurusdm1.37081.38311.36832007.09.06 16:431.36900.000.000.007.20
 200011Goblin Bipolar Sell
519358712007.09.06 16:15buy0.10eurusdm1.36981.35181.37222007.09.07 08:521.36910.000.00-0.06-0.70
 100011Goblin BiPolar Buy
519680812007.09.06 23:16sell0.20usdjpym115.47117.53115.122007.09.07 03:54115.120.000.000.006.08
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
519938412007.09.07 02:32buy0.20eurusdm1.36671.35171.36912007.09.07 08:521.36910.000.000.004.80
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
520509522007.09.07 11:15buy0.10eurusdm1.36901.35051.37152007.09.07 12:311.37150.000.000.002.50
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
520803502007.09.07 13:00buy0.10eurusdm1.37631.35631.37902007.09.07 13:381.37900.000.000.002.70
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
520854202007.09.07 13:15sell0.10usdjpym114.01116.81113.612007.09.07 14:46113.610.000.000.003.52
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
520943952007.09.07 13:38buy0.10eurusdm1.37921.35871.38202007.09.07 16:041.37860.000.000.00-0.60
 100011Goblin BiPolar Buy
521127632007.09.07 14:46sell0.10usdjpym113.58116.48113.172007.09.07 15:26113.170.000.000.003.62
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
521247532007.09.07 15:26sell0.10usdjpym113.14116.14112.712007.09.09 22:05112.710.000.00-0.153.82
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
521271002007.09.07 15:34buy0.20eurusdm1.37571.35871.37852007.09.07 16:041.37850.000.000.005.60
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
521356342007.09.07 16:04buy0.10eurusdm1.37891.35891.38162007.09.10 13:201.38160.000.00-0.062.70
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
521670822007.09.09 23:00sell0.10usdjpym112.70115.65112.282007.09.10 11:46113.480.000.000.00-6.87
 200018Goblin Bipolar Sell
521890642007.09.10 03:57sell0.20usdjpym113.25115.71112.822007.09.10 11:46113.470.000.000.00-3.88
 200018Goblin Bipolar Sell
521930892007.09.10 04:45buy0.10usdjpym113.26110.31113.682007.09.10 09:10113.680.000.000.003.69
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
522259792007.09.10 09:13sell0.40usdjpym113.78115.67113.352007.09.10 11:46113.470.000.000.0010.93
 200018Goblin Bipolar Sell
522271132007.09.10 09:15buy0.10usdjpym113.88110.88114.312007.09.10 19:11113.760.000.000.00-1.05
 100018Goblin BiPolar Buy
522726362007.09.10 14:43buy0.20usdjpym113.32110.78113.762007.09.10 19:11113.760.000.000.007.74
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
523880262007.09.11 12:30buy0.10usdjpym113.85110.95114.272007.09.11 18:05114.270.000.000.003.68
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
523880412007.09.11 12:30buy0.10eurusdm1.38311.36511.38552007.09.12 05:211.38550.000.00-0.062.40
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
525696222007.09.12 15:45buy0.10usdjpym114.28111.28114.712007.09.13 09:24114.710.000.000.403.75
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
525696262007.09.12 15:45buy0.10eurusdm1.38931.37081.39182007.09.13 08:071.39180.000.00-0.182.50
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
526689242007.09.13 09:24buy0.10usdjpym114.74112.39115.062007.09.13 13:04115.060.000.000.002.78
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
527300132007.09.13 13:30buy0.10usdjpym115.17112.77115.512007.09.14 01:06115.090.000.000.13-0.70
 100018Goblin BiPolar Buy
527300212007.09.13 13:30sell0.10eurusdm1.38731.40481.38502007.09.13 14:541.38790.000.000.00-0.60
 200011Goblin Bipolar Sell
527457782007.09.13 14:39sell0.20eurusdm1.39021.40481.38792007.09.13 14:541.38790.000.000.004.60
 200011Goblin Bipolar Sell[tp]
528185932007.09.13 21:49buy0.20usdjpym114.75112.81115.082007.09.14 01:06115.080.000.000.005.74
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
528295342007.09.13 22:45sell0.10usdjpym114.73117.08114.402007.09.14 10:35114.830.000.000.00-0.87
 200018Goblin Bipolar Sell
528522812007.09.14 01:15buy0.10usdjpym115.14112.79115.472007.09.14 13:55114.940.000.000.00-1.74
 100018Goblin BiPolar Buy
528523792007.09.14 01:16sell0.20usdjpym115.15117.09114.822007.09.14 10:35114.820.000.000.005.75
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
529515432007.09.14 12:00sell0.10usdjpym114.83117.13114.512007.09.14 12:33114.510.000.000.002.79
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
529585472007.09.14 12:30buy0.20usdjpym114.60112.62114.942007.09.14 13:55114.940.000.000.005.92
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
529918572007.09.14 14:15sell0.10usdjpym115.02117.52114.672007.09.19 00:01115.750.000.00-0.45-6.31
 200018Goblin Bipolar Sell
530272662007.09.14 17:15buy0.10usdjpym115.24112.74115.602007.09.17 13:53115.140.000.000.13-0.87
 100018Goblin BiPolar Buy
530363592007.09.14 19:15buy0.10eurusdm1.38821.37021.39062007.09.18 09:301.38760.000.00-0.12-0.60
 100011Goblin BiPolar Buy
531491552007.09.17 10:09buy0.20usdjpym114.80112.78115.142007.09.17 13:53115.140.000.000.005.91
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
531779292007.09.17 14:30buy0.10usdjpym115.17112.67115.522007.09.18 12:15115.520.000.000.133.03
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
531904642007.09.17 15:53buy0.20eurusdm1.38511.36971.38762007.09.18 09:301.38760.000.00-0.125.00
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
531966592007.09.17 16:15sell0.10eurusdm1.38581.40331.38352007.09.18 06:211.38350.000.000.032.30
 200011Goblin Bipolar Sell[tp]
533143682007.09.18 12:15sell0.20usdjpym115.56117.54115.232007.09.19 00:01115.760.000.00-0.31-3.46
 200018Goblin Bipolar Sell
533175472007.09.18 12:30buy0.10usdjpym115.49113.09115.822007.09.18 12:39115.820.000.000.002.85
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
533230212007.09.18 12:39buy0.10usdjpym115.86113.41116.202007.09.18 18:40115.760.000.000.00-0.86
 100018Goblin BiPolar Buy
533758952007.09.18 18:26buy0.20usdjpym115.41113.35115.762007.09.18 18:39115.760.000.000.006.05
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
534046152007.09.18 19:00buy0.10eurusdm1.39741.37841.40002007.09.19 17:521.39670.000.00-0.06-0.70
 100011Goblin BiPolar Buy
534097192007.09.18 19:17sell0.40usdjpym116.01117.66115.652007.09.19 00:00115.740.000.00-0.629.33
 200018Goblin Bipolar Sell
535616412007.09.19 13:30buy0.10usdjpym115.98113.53116.322007.09.20 17:39114.580.000.000.40-12.22
 100018Goblin BiPolar Buy
535829592007.09.19 15:11buy0.20eurusdm1.39411.37791.39672007.09.19 17:521.39670.000.000.005.20
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
535970032007.09.19 17:15sell0.10eurusdm1.39601.41551.39342007.09.20 10:031.40310.000.000.09-7.10
 200011Goblin Bipolar Sell
536511052007.09.20 06:12sell0.20eurusdm1.39901.41401.39662007.09.20 10:031.40300.000.000.00-8.00
 200011Goblin Bipolar Sell
536609022007.09.20 06:43sell0.40eurusdm1.40221.41451.39972007.09.20 10:031.40310.000.000.00-3.60
 200011Goblin Bipolar Sell
536717622007.09.20 07:13buy0.20usdjpym115.58113.68115.902007.09.20 17:39114.570.000.000.00-17.63
 100018Goblin BiPolar Buy
536774322007.09.20 07:24sell0.80eurusdm1.40571.41531.40302007.09.20 10:021.40320.000.000.0020.00
 200011Goblin Bipolar Sell
536802602007.09.20 07:30buy0.10eurusdm1.40561.38611.40832007.09.20 14:531.40830.000.000.002.70
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
536803022007.09.20 07:30sell0.10usdjpym115.40117.80115.072007.09.20 11:50115.070.000.000.002.87
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
537275592007.09.20 11:15buy0.40usdjpym115.13113.51115.482007.09.20 17:39114.580.000.000.00-19.20
 100018Goblin BiPolar Buy
537328622007.09.20 11:50sell0.10usdjpym115.04117.54114.692007.09.20 14:28114.690.000.000.003.05
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
537745772007.09.20 14:28sell0.10usdjpym114.66117.21114.302007.09.20 15:35114.300.000.000.003.15
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
537746232007.09.20 14:28buy0.80usdjpym114.67113.47115.032007.09.20 17:39114.570.000.000.00-6.98
 100018Goblin BiPolar Buy
537865782007.09.20 15:00buy0.10eurusdm1.40881.38831.41162007.09.21 06:351.41160.000.00-0.062.80
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
537968642007.09.20 15:35sell0.10usdjpym114.27116.92113.902007.09.21 13:47115.410.000.00-0.15-9.88
 200018Goblin Bipolar Sell
537982012007.09.20 15:39buy1.60usdjpym114.19113.42114.572007.09.20 17:39114.570.000.000.0053.07
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
538335672007.09.20 18:45buy0.10usdjpym114.58111.83114.972007.09.20 23:54114.970.000.000.133.39
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
538552352007.09.20 21:09sell0.20usdjpym114.75116.97114.372007.09.21 13:47115.410.000.000.00-11.44
 200018Goblin Bipolar Sell
538823302007.09.21 00:00buy0.10usdjpym114.96112.26115.342007.09.21 08:41115.340.000.000.003.29
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
539875012007.09.21 08:41sell0.40usdjpym115.26117.09114.852007.09.21 13:47115.400.000.000.00-4.85
 200018Goblin Bipolar Sell
540322242007.09.21 12:56sell0.80usdjpym115.81117.19115.382007.09.21 13:47115.410.000.000.0027.73
 200018Goblin Bipolar Sell
  0.00 0.00 -3.70 211.49
Closed P/L: 207.79
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
540053522007.09.21 10:15buy0.10usdjpym115.64112.69116.06 115.380.000.000.13-2.25
 100018Goblin BiPolar Buy
  0.00 0.00 0.13 -2.25
 Floating P/L: -2.12
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 207.79 Floating P/L: -2.12 Margin: 5.00
Balance: 595.63 Equity: 593.51 Free Margin: 588.51
 
Details:
Graph
Gross Profit: 465.97 Gross Loss: 258.18 Total Net Profit: 207.79
Profit Factor: 1.80 Expected Payoff: 1.66  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 55.63 (8.69%) Relative Drawdown: 10.35% (50.44)
 
Total Trades: 125 Short Positions (won %): 59 (54.24%) Long Positions (won %): 66 (60.61%)
Profit Trades (% of total): 72 (57.60%) Loss trades (% of total): 53 (42.40%)
Largest profit trade: 53.07 loss trade: -19.20
Average profit trade: 6.47 loss trade: -4.87
Maximum consecutive wins ($): 6 (19.87) consecutive losses ($): 4 (-55.63)
Maximal consecutive profit (count): 64.84 (5) consecutive loss (count): -55.63 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2