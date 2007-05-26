|Account: 482122
|Name: fozzy_EA1
|Currency: USD
|2007 October 5, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13124155
|2007.05.26 08:40
|balance
|Deposit
|50 000.00
|13302815
|2007.06.07 01:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|241.08
|241.88
|239.08
|2007.06.07 08:04
|241.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-461.62
|13302821
|2007.06.07 01:01
|buy
|1.00
|usdcad
|1.0588
|1.0603
|1.0788
|2007.06.15 14:44
|1.0603
|0.00
|0.00
|11.37
|141.47
|13378407
|2007.06.12 01:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2386
|1.2438
|1.2586
|2007.06.13 14:18
|1.2438
|0.00
|0.00
|7.33
|418.11
|13425138
|2007.06.14 01:00
|sell
|2.00
|audusd
|0.8399
|0.0000
|0.8199
|2007.08.15 23:02
|0.8199
|0.00
|0.00
|-405.00
|4 000.00
|13444725
|2007.06.15 01:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|242.23
|243.82
|244.23
|2007.06.15 16:18
|244.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1 132.23
|13444738
|2007.06.15 01:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|122.99
|123.35
|124.99
|2007.06.19 15:28
|123.35
|0.00
|0.00
|22.67
|291.85
|13459594
|2007.06.15 16:22
|buy
|1.00
|gbpjpy
|244.35
|244.56
|246.35
|2007.06.18 11:58
|244.56
|0.00
|0.00
|16.90
|119.14
|13535488
|2007.06.21 01:01
|sell
|1.00
|usdcad
|1.0674
|1.0729
|1.0474
|2007.06.21 15:39
|1.0729
|0.00
|0.00
|0.00
|-512.63
|13626814
|2007.06.26 01:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.0701
|1.0556
|1.0501
|2007.06.29 12:01
|1.0501
|0.00
|0.00
|-22.00
|1 905.12
|13696714
|2007.06.28 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|123.17
|0.00
|121.17
|2007.07.11 00:08
|121.17
|0.00
|0.00
|-162.83
|1 650.71
|13724725
|2007.06.29 01:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|246.59
|247.39
|244.59
|2007.06.29 07:55
|247.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-453.59
|13850879
|2007.07.06 01:00
|sell
|0.70
|gbpusd
|2.0115
|0.0000
|1.9915
|2007.08.15 06:15
|1.9915
|0.00
|0.00
|-161.56
|1 400.00
|13871606
|2007.07.09 01:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3625
|1.3680
|1.3425
|2007.07.10 15:15
|1.3680
|0.00
|0.00
|2.30
|-550.00
|13889734
|2007.07.10 01:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2169
|1.2114
|1.2369
|2007.07.10 13:47
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.00
|-454.02
|13916737
|2007.07.11 01:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3759
|1.3814
|1.3559
|2007.07.13 14:37
|1.3814
|0.00
|0.00
|8.60
|-550.00
|13943889
|2007.07.12 01:00
|buy
|1.00
|usdcad
|1.0551
|1.0496
|1.0751
|2007.07.12 10:09
|1.0496
|0.00
|0.00
|0.00
|-524.01
|13966690
|2007.07.13 01:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|122.40
|121.85
|124.40
|2007.07.16 00:01
|121.85
|0.00
|0.00
|9.02
|-451.37
|13966711
|2007.07.13 01:01
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.4424
|2.4426
|2.4624
|2007.07.13 15:26
|2.4426
|0.00
|0.00
|0.00
|11.66
|13966720
|2007.07.13 01:02
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2035
|1.1980
|1.2235
|2007.07.17 09:16
|1.1980
|0.00
|0.00
|12.05
|-459.29
|14043184
|2007.07.17 09:16
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1978
|1.2004
|1.2178
|2007.07.18 00:55
|1.2004
|0.00
|0.00
|5.74
|216.59
|14083684
|2007.07.19 01:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|121.90
|121.35
|123.90
|2007.07.20 16:21
|121.35
|0.00
|0.00
|8.44
|-453.23
|14172076
|2007.07.25 01:14
|sell
|1.00
|usdcad
|1.0364
|0.0000
|1.0164
|2007.09.18 21:00
|1.0164
|0.00
|0.00
|-188.50
|1 967.73
|14202735
|2007.07.26 01:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|247.34
|246.54
|249.34
|2007.07.26 09:19
|246.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-465.62
|14272534
|2007.07.30 01:00
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.4446
|2.4434
|2.4246
|2007.07.30 02:15
|2.4434
|0.00
|0.00
|0.00
|99.41
|14393336
|2007.08.03 01:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|119.16
|118.61
|121.16
|2007.08.03 16:00
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-463.70
|14511739
|2007.08.09 01:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|243.87
|243.07
|245.87
|2007.08.09 08:53
|243.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-670.46
|14547181
|2007.08.10 01:00
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.4217
|2.4162
|2.4417
|2007.08.10 07:54
|2.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|-459.37
|14736560
|2007.08.17 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.05
|113.86
|112.05
|2007.08.17 01:48
|113.86
|0.00
|0.00
|0.00
|166.87
|14985395
|2007.08.24 01:02
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0031
|2.0092
|2.0231
|2007.08.24 19:18
|2.0092
|0.00
|0.00
|0.00
|610.00
|15026457
|2007.08.27 01:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|235.24
|234.44
|237.24
|2007.08.27 03:42
|234.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-688.23
|15118454
|2007.08.29 01:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.37
|114.68
|116.37
|2007.08.29 14:18
|114.68
|0.00
|0.00
|0.00
|270.32
|15353875
|2007.09.06 01:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|2.0199
|2.0254
|1.9999
|2007.09.06 09:35
|2.0254
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|15353898
|2007.09.06 01:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3652
|1.3707
|1.3452
|2007.09.06 17:03
|1.3707
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|15463357
|2007.09.11 01:00
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.4037
|2.4092
|2.3837
|2007.09.11 07:45
|2.4092
|0.00
|0.00
|0.00
|-462.57
|15494456
|2007.09.12 01:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|2.0325
|2.0293
|2.0127
|2007.09.13 10:04
|2.0293
|0.00
|0.00
|-21.00
|320.00
|15637341
|2007.09.18 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.03
|115.58
|113.03
|2007.09.18 14:15
|115.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-475.57
|15681578
|2007.09.19 01:00
|sell
|1.00
|audusd
|0.8500
|0.8555
|0.8300
|2007.09.19 16:18
|0.8555
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|15828119
|2007.09.25 01:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1736
|1.1681
|1.1936
|2007.09.25 14:34
|1.1681
|0.00
|0.00
|0.00
|-470.85
|15863225
|2007.09.26 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.66
|115.21
|112.66
|2007.09.26 10:23
|115.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-477.39
|15863230
|2007.09.26 01:00
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.3536
|2.3552
|2.3736
|2007.09.26 11:04
|2.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|136.70
|15893877
|2007.09.27 01:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|232.62
|233.42
|230.62
|2007.09.27 08:15
|233.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-692.28
|15893949
|2007.09.27 01:02
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0156
|2.0205
|2.0356
|2007.09.27 10:21
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|490.00
|15894018
|2007.09.27 01:06
|buy
|1.00
|usdcad
|1.0047
|0.9992
|1.0247
|2007.09.27 13:25
|0.9992
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.44
|15924151
|2007.09.27 19:28
|sell
|1.00
|gbpjpy
|234.26
|233.16
|232.26
|2007.09.28 04:24
|233.16
|0.00
|0.00
|-31.18
|955.11
|15924168
|2007.09.27 19:29
|buy
|1.00
|usdcad
|1.0040
|0.9985
|1.0240
|2007.09.28 10:30
|0.9985
|0.00
|0.00
|-0.70
|-550.83
|15924178
|2007.09.27 19:29
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0256
|2.0201
|2.0456
|2007.09.28 08:17
|2.0201
|0.00
|0.00
|1.40
|-550.00
|15929032
|2007.09.28 01:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1732
|1.1677
|1.1932
|2007.09.28 16:31
|1.1677
|0.00
|0.00
|0.00
|-471.01
|16011159
|2007.10.02 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.79
|115.70
|113.79
|2007.10.02 10:25
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|77.79
|16075189
|2007.10.04 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|117.11
|114.56
|2007.10.05 14:35
|117.11
|0.00
|0.00
|-14.26
|-469.64
|16107182
|2007.10.05 01:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|2.0381
|2.0346
|2.0181
|2007.10.05 14:42
|2.0346
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|0.00
|0.00
|-901.21
|2 293.09
|Closed P/L:
|1 391.88
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 391.88
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|51 391.88
|Equity:
|51 391.88
|Free Margin:
|51 391.88
|Details:
|Gross Profit:
|15 802.75
|Gross Loss:
|14 410.87
|Total Net Profit:
|1 391.88
|Profit Factor:
|1.10
|Expected Payoff:
|27.84
|Absolute Drawdown:
|1 023.03
|Maximal Drawdown:
|4 125.54 (7.77%)
|Relative Drawdown:
|7.77% (4 125.54)
|Total Trades:
|50
|Short Positions (won %):
|24 (45.83%)
|Long Positions (won %):
|26 (42.31%)
|Profit Trades (% of total):
|22 (44.00%)
|Loss trades (% of total):
|28 (56.00%)
|Largest
|profit trade:
|3 595.00
|loss trade:
|-692.28
|Average
|profit trade:
|718.31
|loss trade:
|-514.67
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (2 161.07)
|consecutive losses ($):
|3 (-1 593.53)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|5 610.31 (4)
|consecutive loss (count):
|-1 593.53 (3)
|Average
|consecutive wins:
|1
|consecutive losses:
|2