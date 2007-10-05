FIBO Group, Ltd

Account: 1260084 Name: Richard Benson Currency: USD 2007 October 5, 17:30
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
40091542007.10.05 00:31balanceDeposit5 000.00
40099452007.10.05 08:09sell2.30gbpchf2.39480.00000.00002007.10.05 08:252.39440.000.000.0078.22
40103182007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 09:49237.050.000.000.009.45
40105122007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 09:49237.060.000.000.0010.30
40105132007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 09:49237.090.000.000.0012.87
40105152007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 10:31237.110.000.000.0014.59
40107232007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 10:31237.120.000.000.0015.45
40107242007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 10:35237.150.000.000.0018.02
40107462007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 10:35237.170.000.000.0019.74
40107482007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 10:36237.180.000.000.0020.59
40107522007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 11:27237.210.000.000.0023.18
40111002007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 11:27237.220.000.000.0024.04
40111012007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 11:31237.250.000.000.0026.61
40111262007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 11:32237.270.000.000.0028.32
40111292007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 11:33237.280.000.000.0029.18
40111342007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 11:35237.310.000.000.0031.77
40111432007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 11:48237.330.000.000.0033.46
40111972007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 11:48237.340.000.000.0034.32
40111992007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 11:48237.360.000.000.0036.03
40112032007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 13:11237.550.000.000.009.44
40116752007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 13:11237.560.000.000.0010.30
40116762007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 13:12237.600.000.000.0013.73
40116822007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 13:13237.610.000.000.0014.59
40116872007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 13:13237.620.000.000.0015.45
40116882007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 13:14237.650.000.000.0018.02
40116982007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 13:58237.550.000.000.009.44
40119922007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 13:59237.570.000.000.0011.16
40120042007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 14:05237.580.000.000.0012.01
40120372007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 14:12237.610.000.000.0014.60
40120772007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 14:12237.620.000.000.0015.45
40120782007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 14:31237.650.000.000.0017.96
40120812007.10.05 14:13buy0.10eurjpy164.680.000.002007.10.05 15:27164.790.000.000.009.40
40123022007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 14:31237.670.000.000.0019.67
40123052007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 14:32237.690.000.000.0021.38
40123522007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 14:33237.710.000.000.0023.10
40123602007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 14:33237.730.000.000.0024.81
40123622007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 14:33237.750.000.000.0026.52
40136792007.10.05 14:13buy0.10eurjpy164.680.000.002007.10.05 15:30164.800.000.000.0010.25
40137502007.10.05 14:13buy0.10eurjpy164.680.000.002007.10.05 15:33164.840.000.000.0013.67
  0.00 0.00 0.00 777.09
Closed P/L: 777.09
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
40138132007.10.05 14:13buy2.80eurjpy164.680.000.00 165.170.000.000.001 175.06
  0.00 0.00 0.00 1 175.06
 Floating P/L: 1 175.06
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 777.09 Floating P/L: 1 175.06 Margin: 3 942.82
Balance: 5 777.09 Equity: 6 952.15 Free Margin: 3 009.33
 
Details:
Graph
Gross Profit: 777.09 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 777.09
Profit Factor: Expected Payoff: 20.45  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 38 Short Positions (won %): 1 (100.00%) Long Positions (won %): 37 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 38 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 78.22 loss trade: 0.00
Average profit trade: 20.45 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 38 (777.09) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 777.09 (38) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 38 consecutive losses: 0