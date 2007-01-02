Strategy Tester Report
SUXXX
ForexLiquidity-Server (Build 208)
|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanise Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2007.01.01 23:00 - 2007.08.15 00:00 (2007.01.01 - 2007.08.15)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Signal_setup="";
|Bars in test
|20315
|Ticks modelled
|899800
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|111258.25
|Gross profit
|122652.68
|Gross loss
|-11394.43
|Profit factor
|10.76
|Expected payoff
|3178.81
|Absolute drawdown
|1819.51
|Maximal drawdown
|15560.27 (15.40%)
|Relative drawdown
|39.83% (15033.14)
|Total trades
|35
|Short positions (won %)
|20 (85.00%)
|Long positions (won %)
|15 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|32 (91.43%)
|Loss trades (% of total)
|3 (8.57%)
|Largest
|profit trade
|12864.28
|loss trade
|-10007.89
|Average
|profit trade
|3832.90
|loss trade
|-3798.14
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (24858.88)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-10007.89)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|76666.17 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-10007.89 (1)
|Average
|consecutive wins
|8
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.02 06:30
|sell
|1
|2.00
|118.62
|120.22
|117.92
|2
|2007.01.05 08:38
|modify
|1
|2.00
|118.62
|118.62
|117.92
|3
|2007.01.05 08:38
|modify
|1
|2.00
|118.62
|118.60
|117.92
|4
|2007.01.05 08:38
|modify
|1
|2.00
|118.62
|118.59
|117.92
|5
|2007.01.05 08:38
|modify
|1
|2.00
|118.62
|118.57
|117.92
|6
|2007.01.05 08:38
|modify
|1
|2.00
|118.62
|118.56
|117.92
|7
|2007.01.05 08:41
|modify
|1
|2.00
|118.62
|118.54
|117.92
|8
|2007.01.05 09:03
|modify
|1
|2.00
|118.62
|118.53
|117.92
|9
|2007.01.05 09:04
|modify
|1
|2.00
|118.62
|118.52
|117.92
|10
|2007.01.05 09:04
|modify
|1
|2.00
|118.62
|118.51
|117.92
|11
|2007.01.05 09:04
|modify
|1
|2.00
|118.62
|118.50
|117.92
|12
|2007.01.05 09:04
|modify
|1
|2.00
|118.62
|118.49
|117.92
|13
|2007.01.05 13:30
|s/l
|1
|2.00
|118.49
|118.49
|117.92
|61.57
|10061.57
|14
|2007.01.09 01:30
|buy
|2
|2.01
|118.91
|117.31
|119.61
|15
|2007.01.09 14:20
|modify
|2
|2.01
|118.91
|118.92
|119.61
|16
|2007.01.09 14:20
|modify
|2
|2.01
|118.91
|118.93
|119.61
|17
|2007.01.09 14:20
|modify
|2
|2.01
|118.91
|118.94
|119.61
|18
|2007.01.09 14:21
|modify
|2
|2.01
|118.91
|118.95
|119.61
|19
|2007.01.09 14:21
|modify
|2
|2.01
|118.91
|118.98
|119.61
|20
|2007.01.09 14:22
|modify
|2
|2.01
|118.91
|118.99
|119.61
|21
|2007.01.09 14:22
|modify
|2
|2.01
|118.91
|119.00
|119.61
|22
|2007.01.09 14:22
|modify
|2
|2.01
|118.91
|119.01
|119.61
|23
|2007.01.09 14:22
|modify
|2
|2.01
|118.91
|119.02
|119.61
|24
|2007.01.09 14:22
|modify
|2
|2.01
|118.91
|119.03
|119.61
|25
|2007.01.10 14:27
|modify
|2
|2.01
|118.91
|119.04
|119.61
|26
|2007.01.10 14:29
|modify
|2
|2.01
|118.91
|119.05
|119.61
|27
|2007.01.10 14:33
|modify
|2
|2.01
|118.91
|119.06
|119.61
|28
|2007.01.10 14:36
|modify
|2
|2.01
|118.91
|119.07
|119.61
|29
|2007.01.10 14:36
|modify
|2
|2.01
|118.91
|119.08
|119.61
|30
|2007.01.10 14:36
|modify
|2
|2.01
|118.91
|119.09
|119.61
|31
|2007.01.10 14:40
|modify
|2
|2.01
|118.91
|119.10
|119.61
|32
|2007.01.10 14:40
|t/p
|2
|2.01
|119.61
|119.10
|119.61
|1199.95
|11261.51
|33
|2007.01.24 07:45
|sell
|3
|2.25
|120.97
|122.57
|120.27
|34
|2007.01.25 02:36
|modify
|3
|2.25
|120.97
|120.96
|120.27
|35
|2007.01.25 02:36
|modify
|3
|2.25
|120.97
|120.95
|120.27
|36
|2007.01.25 02:36
|modify
|3
|2.25
|120.97
|120.93
|120.27
|37
|2007.01.25 02:36
|modify
|3
|2.25
|120.97
|120.91
|120.27
|38
|2007.01.25 02:36
|modify
|3
|2.25
|120.97
|120.88
|120.27
|39
|2007.01.25 02:46
|modify
|3
|2.25
|120.97
|120.86
|120.27
|40
|2007.01.25 05:00
|modify
|3
|2.25
|120.97
|120.85
|120.27
|41
|2007.01.25 05:01
|modify
|3
|2.25
|120.97
|120.84
|120.27
|42
|2007.01.25 05:04
|modify
|3
|2.25
|120.97
|120.83
|120.27
|43
|2007.01.25 05:04
|modify
|3
|2.25
|120.97
|120.82
|120.27
|44
|2007.01.25 05:04
|modify
|3
|2.25
|120.97
|120.81
|120.27
|45
|2007.01.25 05:04
|modify
|3
|2.25
|120.97
|120.79
|120.27
|46
|2007.01.25 05:05
|modify
|3
|2.25
|120.97
|120.78
|120.27
|47
|2007.01.25 05:05
|t/p
|3
|2.25
|120.27
|120.78
|120.27
|1203.13
|12464.64
|48
|2007.01.26 02:45
|buy
|4
|2.49
|121.37
|119.77
|122.07
|49
|2007.01.29 06:45
|modify
|4
|2.49
|121.37
|121.37
|122.07
|50
|2007.01.29 06:45
|modify
|4
|2.49
|121.37
|121.38
|122.07
|51
|2007.01.29 06:54
|modify
|4
|2.49
|121.37
|121.39
|122.07
|52
|2007.01.29 06:54
|modify
|4
|2.49
|121.37
|121.41
|122.07
|53
|2007.01.29 06:54
|modify
|4
|2.49
|121.37
|121.43
|122.07
|54
|2007.01.29 06:55
|modify
|4
|2.49
|121.37
|121.46
|122.07
|55
|2007.01.29 07:00
|modify
|4
|2.49
|121.37
|121.47
|122.07
|56
|2007.01.29 07:00
|modify
|4
|2.49
|121.37
|121.49
|122.07
|57
|2007.01.29 07:00
|modify
|4
|2.49
|121.37
|121.51
|122.07
|58
|2007.01.29 07:00
|modify
|4
|2.49
|121.37
|121.52
|122.07
|59
|2007.01.29 07:00
|modify
|4
|2.49
|121.37
|121.53
|122.07
|60
|2007.01.29 07:00
|modify
|4
|2.49
|121.37
|121.54
|122.07
|61
|2007.01.29 07:00
|modify
|4
|2.49
|121.37
|121.55
|122.07
|62
|2007.01.29 07:01
|modify
|4
|2.49
|121.37
|121.56
|122.07
|63
|2007.01.29 07:06
|t/p
|4
|2.49
|122.07
|121.56
|122.07
|1457.02
|13921.66
|64
|2007.01.31 00:15
|sell
|5
|2.78
|121.61
|123.21
|120.91
|65
|2007.01.31 15:58
|modify
|5
|2.78
|121.61
|121.59
|120.91
|66
|2007.01.31 15:58
|modify
|5
|2.78
|121.61
|121.57
|120.91
|67
|2007.01.31 15:58
|modify
|5
|2.78
|121.61
|121.54
|120.91
|68
|2007.01.31 15:58
|modify
|5
|2.78
|121.61
|121.50
|120.91
|69
|2007.01.31 15:58
|modify
|5
|2.78
|121.61
|121.47
|120.91
|70
|2007.01.31 15:58
|modify
|5
|2.78
|121.61
|121.44
|120.91
|71
|2007.01.31 16:00
|modify
|5
|2.78
|121.61
|121.43
|120.91
|72
|2007.01.31 16:00
|modify
|5
|2.78
|121.61
|121.42
|120.91
|73
|2007.01.31 16:00
|t/p
|5
|2.78
|120.91
|121.42
|120.91
|1609.46
|15531.12
|74
|2007.02.02 14:45
|buy
|6
|3.11
|121.25
|119.65
|121.95
|75
|2007.02.11 23:00
|t/p
|6
|3.11
|121.95
|119.65
|121.95
|2039.75
|17570.87
|76
|2007.02.13 08:16
|sell
|7
|3.51
|121.47
|123.07
|120.77
|77
|2007.02.14 09:05
|modify
|7
|3.51
|121.47
|121.46
|120.77
|78
|2007.02.14 09:05
|modify
|7
|3.51
|121.47
|121.43
|120.77
|79
|2007.02.14 09:05
|modify
|7
|3.51
|121.47
|121.42
|120.77
|80
|2007.02.14 09:24
|modify
|7
|3.51
|121.47
|121.41
|120.77
|81
|2007.02.14 09:24
|modify
|7
|3.51
|121.47
|121.39
|120.77
|82
|2007.02.14 09:24
|modify
|7
|3.51
|121.47
|121.38
|120.77
|83
|2007.02.14 09:24
|modify
|7
|3.51
|121.47
|121.36
|120.77
|84
|2007.02.14 15:03
|modify
|7
|3.51
|121.47
|121.35
|120.77
|85
|2007.02.14 15:03
|modify
|7
|3.51
|121.47
|121.33
|120.77
|86
|2007.02.14 15:03
|modify
|7
|3.51
|121.47
|121.32
|120.77
|87
|2007.02.14 15:03
|modify
|7
|3.51
|121.47
|121.30
|120.77
|88
|2007.02.14 15:05
|modify
|7
|3.51
|121.47
|121.29
|120.77
|89
|2007.02.14 15:05
|t/p
|7
|3.51
|120.77
|121.29
|120.77
|1979.05
|19549.93
|90
|2007.02.26 03:46
|sell
|8
|3.91
|120.75
|122.35
|120.05
|91
|2007.02.27 06:19
|modify
|8
|3.91
|120.75
|120.74
|120.05
|92
|2007.02.27 06:20
|modify
|8
|3.91
|120.75
|120.72
|120.05
|93
|2007.02.27 06:20
|modify
|8
|3.91
|120.75
|120.71
|120.05
|94
|2007.02.27 06:20
|modify
|8
|3.91
|120.75
|120.70
|120.05
|95
|2007.02.27 06:24
|modify
|8
|3.91
|120.75
|120.69
|120.05
|96
|2007.02.27 06:24
|modify
|8
|3.91
|120.75
|120.68
|120.05
|97
|2007.02.27 06:34
|modify
|8
|3.91
|120.75
|120.67
|120.05
|98
|2007.02.27 06:34
|modify
|8
|3.91
|120.75
|120.65
|120.05
|99
|2007.02.27 06:34
|modify
|8
|3.91
|120.75
|120.63
|120.05
|100
|2007.02.27 06:59
|modify
|8
|3.91
|120.75
|120.62
|120.05
|101
|2007.02.27 07:00
|modify
|8
|3.91
|120.75
|120.61
|120.05
|102
|2007.02.27 07:02
|modify
|8
|3.91
|120.75
|120.60
|120.05
|103
|2007.02.27 07:02
|modify
|8
|3.91
|120.75
|120.59
|120.05
|104
|2007.02.27 07:03
|modify
|8
|3.91
|120.75
|120.58
|120.05
|105
|2007.02.27 07:03
|modify
|8
|3.91
|120.75
|120.57
|120.05
|106
|2007.02.27 07:33
|t/p
|8
|3.91
|120.05
|120.57
|120.05
|2218.17
|21768.10
|107
|2007.03.06 14:30
|buy
|9
|4.35
|116.44
|114.84
|117.14
|108
|2007.03.08 09:44
|modify
|9
|4.35
|116.44
|116.52
|117.14
|109
|2007.03.08 11:02
|modify
|9
|4.35
|116.44
|116.53
|117.14
|110
|2007.03.08 11:02
|modify
|9
|4.35
|116.44
|116.56
|117.14
|111
|2007.03.08 11:02
|modify
|9
|4.35
|116.44
|116.58
|117.14
|112
|2007.03.08 11:02
|modify
|9
|4.35
|116.44
|116.59
|117.14
|113
|2007.03.08 11:02
|modify
|9
|4.35
|116.44
|116.60
|117.14
|114
|2007.03.08 11:02
|modify
|9
|4.35
|116.44
|116.63
|117.14
|115
|2007.03.08 11:03
|t/p
|9
|4.35
|117.14
|116.63
|117.14
|2803.99
|24572.09
|116
|2007.03.08 11:03
|buy
|10
|4.91
|117.16
|115.56
|117.86
|117
|2007.03.09 08:47
|modify
|10
|4.91
|117.16
|117.17
|117.86
|118
|2007.03.09 11:53
|s/l
|10
|4.91
|117.17
|117.17
|117.86
|99.62
|24671.71
|119
|2007.03.13 01:30
|sell
|11
|4.93
|117.60
|119.20
|116.90
|120
|2007.03.13 11:04
|modify
|11
|4.93
|117.60
|117.59
|116.90
|121
|2007.03.13 11:04
|modify
|11
|4.93
|117.60
|117.58
|116.90
|122
|2007.03.13 11:06
|modify
|11
|4.93
|117.60
|117.56
|116.90
|123
|2007.03.13 11:06
|modify
|11
|4.93
|117.60
|117.55
|116.90
|124
|2007.03.13 11:07
|modify
|11
|4.93
|117.60
|117.54
|116.90
|125
|2007.03.13 11:07
|modify
|11
|4.93
|117.60
|117.53
|116.90
|126
|2007.03.13 11:07
|modify
|11
|4.93
|117.60
|117.52
|116.90
|127
|2007.03.13 11:07
|modify
|11
|4.93
|117.60
|117.51
|116.90
|128
|2007.03.13 11:07
|modify
|11
|4.93
|117.60
|117.50
|116.90
|129
|2007.03.13 11:07
|modify
|11
|4.93
|117.60
|117.48
|116.90
|130
|2007.03.13 11:07
|modify
|11
|4.93
|117.60
|117.47
|116.90
|131
|2007.03.13 11:08
|modify
|11
|4.93
|117.60
|117.46
|116.90
|132
|2007.03.13 11:13
|modify
|11
|4.93
|117.60
|117.45
|116.90
|133
|2007.03.13 11:13
|modify
|11
|4.93
|117.60
|117.44
|116.90
|134
|2007.03.13 11:13
|modify
|11
|4.93
|117.60
|117.43
|116.90
|135
|2007.03.13 11:13
|modify
|11
|4.93
|117.60
|117.42
|116.90
|136
|2007.03.13 11:13
|t/p
|11
|4.93
|116.90
|117.42
|116.90
|2952.10
|27623.81
|137
|2007.03.15 02:30
|buy
|12
|5.52
|117.30
|115.70
|118.00
|138
|2007.03.20 00:54
|modify
|12
|5.52
|117.30
|117.31
|118.00
|139
|2007.03.20 00:55
|modify
|12
|5.52
|117.30
|117.32
|118.00
|140
|2007.03.20 00:57
|modify
|12
|5.52
|117.30
|117.33
|118.00
|141
|2007.03.20 01:00
|modify
|12
|5.52
|117.30
|117.34
|118.00
|142
|2007.03.20 01:02
|modify
|12
|5.52
|117.30
|117.35
|118.00
|143
|2007.03.20 01:02
|modify
|12
|5.52
|117.30
|117.36
|118.00
|144
|2007.03.20 01:02
|modify
|12
|5.52
|117.30
|117.37
|118.00
|145
|2007.03.20 01:02
|modify
|12
|5.52
|117.30
|117.38
|118.00
|146
|2007.03.20 01:03
|modify
|12
|5.52
|117.30
|117.39
|118.00
|147
|2007.03.20 01:03
|modify
|12
|5.52
|117.30
|117.41
|118.00
|148
|2007.03.20 01:03
|modify
|12
|5.52
|117.30
|117.42
|118.00
|149
|2007.03.20 01:03
|modify
|12
|5.52
|117.30
|117.43
|118.00
|150
|2007.03.20 01:03
|modify
|12
|5.52
|117.30
|117.44
|118.00
|151
|2007.03.20 01:04
|modify
|12
|5.52
|117.30
|117.45
|118.00
|152
|2007.03.20 01:04
|modify
|12
|5.52
|117.30
|117.47
|118.00
|153
|2007.03.20 01:04
|modify
|12
|5.52
|117.30
|117.48
|118.00
|154
|2007.03.20 01:05
|t/p
|12
|5.52
|118.00
|117.48
|118.00
|3469.25
|31093.05
|155
|2007.03.21 00:30
|sell
|13
|6.22
|117.27
|118.87
|116.57
|156
|2007.03.28 14:58
|modify
|13
|6.22
|117.27
|117.26
|116.57
|157
|2007.03.28 14:58
|modify
|13
|6.22
|117.27
|117.25
|116.57
|158
|2007.03.28 14:59
|modify
|13
|6.22
|117.27
|117.24
|116.57
|159
|2007.03.28 15:02
|modify
|13
|6.22
|117.27
|117.22
|116.57
|160
|2007.03.28 15:02
|modify
|13
|6.22
|117.27
|117.19
|116.57
|161
|2007.03.28 15:03
|modify
|13
|6.22
|117.27
|117.18
|116.57
|162
|2007.03.28 15:36
|modify
|13
|6.22
|117.27
|117.16
|116.57
|163
|2007.03.28 15:36
|modify
|13
|6.22
|117.27
|117.14
|116.57
|164
|2007.03.28 15:36
|modify
|13
|6.22
|117.27
|117.11
|116.57
|165
|2007.03.28 15:36
|modify
|13
|6.22
|117.27
|117.09
|116.57
|166
|2007.03.28 15:36
|t/p
|13
|6.22
|116.57
|117.09
|116.57
|3048.25
|34141.31
|167
|2007.03.29 17:45
|buy
|14
|6.83
|117.78
|116.18
|118.48
|168
|2007.03.30 13:38
|modify
|14
|6.83
|117.78
|117.79
|118.48
|169
|2007.03.30 13:38
|modify
|14
|6.83
|117.78
|117.81
|118.48
|170
|2007.03.30 13:39
|modify
|14
|6.83
|117.78
|117.85
|118.48
|171
|2007.03.30 13:39
|modify
|14
|6.83
|117.78
|117.86
|118.48
|172
|2007.03.30 14:12
|modify
|14
|6.83
|117.78
|117.87
|118.48
|173
|2007.03.30 14:13
|modify
|14
|6.83
|117.78
|117.88
|118.48
|174
|2007.03.30 15:15
|modify
|14
|6.83
|117.78
|117.89
|118.48
|175
|2007.03.30 16:09
|s/l
|14
|6.83
|117.89
|117.89
|118.48
|717.58
|34858.88
|176
|2007.04.02 11:49
|sell
|15
|6.97
|117.69
|119.29
|116.99
|177
|2007.04.06 12:31
|s/l
|15
|6.97
|119.29
|119.29
|116.99
|-10007.89
|24850.99
|178
|2007.04.10 08:17
|sell
|16
|4.97
|119.08
|120.68
|118.38
|179
|2007.04.13 07:37
|modify
|16
|4.97
|119.08
|119.07
|118.38
|180
|2007.04.13 07:39
|modify
|16
|4.97
|119.08
|119.04
|118.38
|181
|2007.04.13 08:24
|modify
|16
|4.97
|119.08
|119.01
|118.38
|182
|2007.04.13 08:24
|modify
|16
|4.97
|119.08
|118.99
|118.38
|183
|2007.04.13 08:27
|modify
|16
|4.97
|119.08
|118.98
|118.38
|184
|2007.04.13 08:41
|modify
|16
|4.97
|119.08
|118.97
|118.38
|185
|2007.04.13 08:41
|modify
|16
|4.97
|119.08
|118.96
|118.38
|186
|2007.04.13 08:41
|modify
|16
|4.97
|119.08
|118.94
|118.38
|187
|2007.04.13 08:41
|modify
|16
|4.97
|119.08
|118.93
|118.38
|188
|2007.04.13 08:41
|modify
|16
|4.97
|119.08
|118.92
|118.38
|189
|2007.04.13 08:41
|modify
|16
|4.97
|119.08
|118.91
|118.38
|190
|2007.04.13 08:41
|modify
|16
|4.97
|119.08
|118.89
|118.38
|191
|2007.04.13 08:41
|t/p
|16
|4.97
|118.38
|118.89
|118.38
|2546.65
|27397.64
|192
|2007.04.16 03:30
|buy
|17
|5.48
|119.24
|117.64
|119.94
|193
|2007.04.16 14:14
|modify
|17
|5.48
|119.24
|119.26
|119.94
|194
|2007.04.16 14:15
|modify
|17
|5.48
|119.24
|119.27
|119.94
|195
|2007.04.16 14:15
|modify
|17
|5.48
|119.24
|119.28
|119.94
|196
|2007.04.16 14:59
|modify
|17
|5.48
|119.24
|119.29
|119.94
|197
|2007.04.16 15:00
|modify
|17
|5.48
|119.24
|119.31
|119.94
|198
|2007.04.16 15:05
|modify
|17
|5.48
|119.24
|119.32
|119.94
|199
|2007.04.16 15:05
|modify
|17
|5.48
|119.24
|119.33
|119.94
|200
|2007.04.16 15:06
|modify
|17
|5.48
|119.24
|119.34
|119.94
|201
|2007.04.16 15:07
|modify
|17
|5.48
|119.24
|119.35
|119.94
|202
|2007.04.16 15:07
|modify
|17
|5.48
|119.24
|119.36
|119.94
|203
|2007.04.16 15:12
|modify
|17
|5.48
|119.24
|119.37
|119.94
|204
|2007.04.17 05:56
|s/l
|17
|5.48
|119.37
|119.37
|119.94
|661.22
|28058.86
|205
|2007.04.17 16:15
|sell
|18
|5.61
|118.92
|120.52
|118.22
|206
|2007.04.18 11:46
|modify
|18
|5.61
|118.92
|118.91
|118.22
|207
|2007.04.18 11:46
|modify
|18
|5.61
|118.92
|118.90
|118.22
|208
|2007.04.18 11:46
|modify
|18
|5.61
|118.92
|118.89
|118.22
|209
|2007.04.18 11:46
|modify
|18
|5.61
|118.92
|118.87
|118.22
|210
|2007.04.18 11:51
|modify
|18
|5.61
|118.92
|118.86
|118.22
|211
|2007.04.18 11:52
|modify
|18
|5.61
|118.92
|118.85
|118.22
|212
|2007.04.18 11:53
|modify
|18
|5.61
|118.92
|118.84
|118.22
|213
|2007.04.18 11:53
|modify
|18
|5.61
|118.92
|118.83
|118.22
|214
|2007.04.18 11:54
|modify
|18
|5.61
|118.92
|118.82
|118.22
|215
|2007.04.18 11:54
|modify
|18
|5.61
|118.92
|118.81
|118.22
|216
|2007.04.18 11:55
|modify
|18
|5.61
|118.92
|118.80
|118.22
|217
|2007.04.18 11:55
|modify
|18
|5.61
|118.92
|118.79
|118.22
|218
|2007.04.18 12:32
|modify
|18
|5.61
|118.92
|118.78
|118.22
|219
|2007.04.18 12:33
|modify
|18
|5.61
|118.92
|118.77
|118.22
|220
|2007.04.18 13:56
|modify
|18
|5.61
|118.92
|118.76
|118.22
|221
|2007.04.18 13:57
|modify
|18
|5.61
|118.92
|118.75
|118.22
|222
|2007.04.18 14:08
|modify
|18
|5.61
|118.92
|118.73
|118.22
|223
|2007.04.18 14:08
|t/p
|18
|5.61
|118.22
|118.73
|118.22
|3233.51
|31292.37
|224
|2007.04.20 05:45
|buy
|19
|6.26
|118.69
|117.09
|119.39
|225
|2007.04.26 09:08
|modify
|19
|6.26
|118.69
|118.70
|119.39
|226
|2007.04.26 09:08
|modify
|19
|6.26
|118.69
|118.71
|119.39
|227
|2007.04.26 09:08
|modify
|19
|6.26
|118.69
|118.72
|119.39
|228
|2007.04.26 09:19
|modify
|19
|6.26
|118.69
|118.73
|119.39
|229
|2007.04.26 09:34
|modify
|19
|6.26
|118.69
|118.75
|119.39
|230
|2007.04.26 09:34
|modify
|19
|6.26
|118.69
|118.76
|119.39
|231
|2007.04.26 09:34
|modify
|19
|6.26
|118.69
|118.77
|119.39
|232
|2007.04.26 09:34
|modify
|19
|6.26
|118.69
|118.78
|119.39
|233
|2007.04.26 09:59
|modify
|19
|6.26
|118.69
|118.79
|119.39
|234
|2007.04.26 11:05
|modify
|19
|6.26
|118.69
|118.80
|119.39
|235
|2007.04.26 11:05
|modify
|19
|6.26
|118.69
|118.81
|119.39
|236
|2007.04.26 11:06
|modify
|19
|6.26
|118.69
|118.82
|119.39
|237
|2007.04.26 11:06
|modify
|19
|6.26
|118.69
|118.83
|119.39
|238
|2007.04.26 11:26
|modify
|19
|6.26
|118.69
|118.84
|119.39
|239
|2007.04.26 11:31
|modify
|19
|6.26
|118.69
|118.85
|119.39
|240
|2007.04.26 11:31
|modify
|19
|6.26
|118.69
|118.86
|119.39
|241
|2007.04.26 11:33
|modify
|19
|6.26
|118.69
|118.87
|119.39
|242
|2007.04.26 11:33
|modify
|19
|6.26
|118.69
|118.88
|119.39
|243
|2007.04.26 11:34
|t/p
|19
|6.26
|119.39
|118.88
|119.39
|4111.85
|35404.21
|244
|2007.05.06 22:45
|sell
|20
|7.08
|120.02
|121.62
|119.32
|245
|2007.05.11 09:32
|modify
|20
|7.08
|120.02
|120.01
|119.32
|246
|2007.05.11 09:32
|modify
|20
|7.08
|120.02
|119.99
|119.32
|247
|2007.05.11 14:34
|s/l
|20
|7.08
|119.99
|119.99
|119.32
|-605.17
|34799.05
|248
|2007.05.14 01:00
|buy
|21
|6.96
|120.19
|118.59
|120.89
|249
|2007.05.16 14:09
|modify
|21
|6.96
|120.19
|120.20
|120.89
|250
|2007.05.16 14:09
|modify
|21
|6.96
|120.19
|120.21
|120.89
|251
|2007.05.16 14:09
|modify
|21
|6.96
|120.19
|120.22
|120.89
|252
|2007.05.16 14:09
|modify
|21
|6.96
|120.19
|120.23
|120.89
|253
|2007.05.16 14:10
|modify
|21
|6.96
|120.19
|120.24
|120.89
|254
|2007.05.16 14:10
|modify
|21
|6.96
|120.19
|120.26
|120.89
|255
|2007.05.16 14:11
|modify
|21
|6.96
|120.19
|120.27
|120.89
|256
|2007.05.16 15:46
|modify
|21
|6.96
|120.19
|120.28
|120.89
|257
|2007.05.16 16:04
|modify
|21
|6.96
|120.19
|120.29
|120.89
|258
|2007.05.16 16:05
|modify
|21
|6.96
|120.19
|120.30
|120.89
|259
|2007.05.16 20:28
|modify
|21
|6.96
|120.19
|120.31
|120.89
|260
|2007.05.16 20:45
|modify
|21
|6.96
|120.19
|120.33
|120.89
|261
|2007.05.16 20:45
|modify
|21
|6.96
|120.19
|120.34
|120.89
|262
|2007.05.17 00:28
|modify
|21
|6.96
|120.19
|120.35
|120.89
|263
|2007.05.17 00:28
|modify
|21
|6.96
|120.19
|120.36
|120.89
|264
|2007.05.17 00:28
|modify
|21
|6.96
|120.19
|120.37
|120.89
|265
|2007.05.17 06:05
|t/p
|21
|6.96
|120.89
|120.37
|120.89
|4439.19
|39238.24
|266
|2007.05.24 08:03
|sell
|22
|7.85
|121.40
|123.00
|120.70
|267
|2007.05.25 01:14
|modify
|22
|7.85
|121.40
|121.40
|120.70
|268
|2007.05.25 01:14
|modify
|22
|7.85
|121.40
|121.39
|120.70
|269
|2007.05.25 01:14
|modify
|22
|7.85
|121.40
|121.38
|120.70
|270
|2007.05.25 01:14
|modify
|22
|7.85
|121.40
|121.37
|120.70
|271
|2007.05.25 06:27
|s/l
|22
|7.85
|121.37
|121.37
|120.70
|70.13
|39308.37
|272
|2007.05.25 17:30
|buy
|23
|7.86
|121.72
|120.12
|122.42
|273
|2007.06.13 04:31
|modify
|23
|7.86
|121.72
|121.74
|122.42
|274
|2007.06.13 04:31
|modify
|23
|7.86
|121.72
|121.75
|122.42
|275
|2007.06.13 04:31
|modify
|23
|7.86
|121.72
|121.76
|122.42
|276
|2007.06.13 04:31
|modify
|23
|7.86
|121.72
|121.77
|122.42
|277
|2007.06.13 04:31
|modify
|23
|7.86
|121.72
|121.78
|122.42
|278
|2007.06.13 04:33
|modify
|23
|7.86
|121.72
|121.79
|122.42
|279
|2007.06.13 07:15
|modify
|23
|7.86
|121.72
|121.80
|122.42
|280
|2007.06.13 07:15
|modify
|23
|7.86
|121.72
|121.81
|122.42
|281
|2007.06.13 09:05
|modify
|23
|7.86
|121.72
|121.82
|122.42
|282
|2007.06.13 09:05
|modify
|23
|7.86
|121.72
|121.83
|122.42
|283
|2007.06.13 09:41
|modify
|23
|7.86
|121.72
|121.84
|122.42
|284
|2007.06.13 10:12
|modify
|23
|7.86
|121.72
|121.87
|122.42
|285
|2007.06.13 10:12
|modify
|23
|7.86
|121.72
|121.88
|122.42
|286
|2007.06.13 10:12
|modify
|23
|7.86
|121.72
|121.91
|122.42
|287
|2007.06.13 10:12
|t/p
|23
|7.86
|122.42
|121.91
|122.42
|6065.09
|45373.45
|288
|2007.06.19 21:15
|sell
|24
|9.07
|123.35
|124.95
|122.65
|289
|2007.06.26 09:22
|modify
|24
|9.07
|123.35
|123.34
|122.65
|290
|2007.06.26 09:25
|modify
|24
|9.07
|123.35
|123.33
|122.65
|291
|2007.06.26 09:26
|modify
|24
|9.07
|123.35
|123.32
|122.65
|292
|2007.06.26 15:49
|s/l
|24
|9.07
|123.32
|123.32
|122.65
|-781.38
|44592.08
|293
|2007.06.28 12:30
|buy
|25
|8.92
|123.00
|121.40
|123.70
|294
|2007.06.29 04:24
|modify
|25
|8.92
|123.00
|123.01
|123.70
|295
|2007.06.29 08:56
|modify
|25
|8.92
|123.00
|123.02
|123.70
|296
|2007.06.29 14:47
|modify
|25
|8.92
|123.00
|123.05
|123.70
|297
|2007.06.29 19:13
|s/l
|25
|8.92
|123.05
|123.05
|123.70
|467.31
|45059.38
|298
|2007.07.02 06:45
|sell
|26
|9.01
|122.80
|124.40
|122.10
|299
|2007.07.02 14:59
|modify
|26
|9.01
|122.80
|122.79
|122.10
|300
|2007.07.02 15:05
|modify
|26
|9.01
|122.80
|122.78
|122.10
|301
|2007.07.02 15:05
|modify
|26
|9.01
|122.80
|122.77
|122.10
|302
|2007.07.02 15:33
|modify
|26
|9.01
|122.80
|122.76
|122.10
|303
|2007.07.02 15:47
|modify
|26
|9.01
|122.80
|122.75
|122.10
|304
|2007.07.02 16:30
|modify
|26
|9.01
|122.80
|122.74
|122.10
|305
|2007.07.02 16:37
|modify
|26
|9.01
|122.80
|122.73
|122.10
|306
|2007.07.02 16:37
|modify
|26
|9.01
|122.80
|122.72
|122.10
|307
|2007.07.02 16:37
|modify
|26
|9.01
|122.80
|122.71
|122.10
|308
|2007.07.02 16:37
|modify
|26
|9.01
|122.80
|122.69
|122.10
|309
|2007.07.02 16:38
|modify
|26
|9.01
|122.80
|122.68
|122.10
|310
|2007.07.02 16:38
|modify
|26
|9.01
|122.80
|122.66
|122.10
|311
|2007.07.02 16:39
|modify
|26
|9.01
|122.80
|122.65
|122.10
|312
|2007.07.02 16:39
|modify
|26
|9.01
|122.80
|122.63
|122.10
|313
|2007.07.02 16:41
|modify
|26
|9.01
|122.80
|122.62
|122.10
|314
|2007.07.02 16:42
|modify
|26
|9.01
|122.80
|122.61
|122.10
|315
|2007.07.02 16:42
|t/p
|26
|9.01
|122.10
|122.61
|122.10
|5165.44
|50224.82
|316
|2007.07.04 18:00
|buy
|27
|10.04
|122.61
|121.01
|123.31
|317
|2007.07.06 04:03
|modify
|27
|10.04
|122.61
|122.62
|123.31
|318
|2007.07.06 04:50
|modify
|27
|10.04
|122.61
|122.65
|123.31
|319
|2007.07.06 05:35
|modify
|27
|10.04
|122.61
|122.66
|123.31
|320
|2007.07.06 05:36
|modify
|27
|10.04
|122.61
|122.67
|123.31
|321
|2007.07.06 05:36
|modify
|27
|10.04
|122.61
|122.68
|123.31
|322
|2007.07.06 05:50
|modify
|27
|10.04
|122.61
|122.69
|123.31
|323
|2007.07.06 05:50
|modify
|27
|10.04
|122.61
|122.70
|123.31
|324
|2007.07.06 05:50
|modify
|27
|10.04
|122.61
|122.71
|123.31
|325
|2007.07.06 05:51
|modify
|27
|10.04
|122.61
|122.72
|123.31
|326
|2007.07.06 05:53
|modify
|27
|10.04
|122.61
|122.73
|123.31
|327
|2007.07.06 05:54
|modify
|27
|10.04
|122.61
|122.74
|123.31
|328
|2007.07.06 05:55
|modify
|27
|10.04
|122.61
|122.75
|123.31
|329
|2007.07.06 05:58
|modify
|27
|10.04
|122.61
|122.76
|123.31
|330
|2007.07.06 06:32
|modify
|27
|10.04
|122.61
|122.77
|123.31
|331
|2007.07.06 06:33
|modify
|27
|10.04
|122.61
|122.78
|123.31
|332
|2007.07.06 06:34
|modify
|27
|10.04
|122.61
|122.79
|123.31
|333
|2007.07.06 11:29
|modify
|27
|10.04
|122.61
|122.80
|123.31
|334
|2007.07.06 11:29
|t/p
|27
|10.04
|123.31
|122.80
|123.31
|6171.55
|56396.37
|335
|2007.07.10 10:18
|sell
|28
|11.28
|123.22
|124.82
|122.52
|336
|2007.07.10 12:17
|modify
|28
|11.28
|123.22
|123.21
|122.52
|337
|2007.07.10 12:18
|modify
|28
|11.28
|123.22
|123.20
|122.52
|338
|2007.07.10 12:18
|modify
|28
|11.28
|123.22
|123.19
|122.52
|339
|2007.07.10 12:18
|modify
|28
|11.28
|123.22
|123.18
|122.52
|340
|2007.07.10 12:18
|modify
|28
|11.28
|123.22
|123.16
|122.52
|341
|2007.07.10 13:14
|modify
|28
|11.28
|123.22
|123.14
|122.52
|342
|2007.07.10 13:14
|modify
|28
|11.28
|123.22
|123.13
|122.52
|343
|2007.07.10 13:15
|modify
|28
|11.28
|123.22
|123.12
|122.52
|344
|2007.07.10 13:15
|modify
|28
|11.28
|123.22
|123.10
|122.52
|345
|2007.07.10 13:15
|modify
|28
|11.28
|123.22
|123.09
|122.52
|346
|2007.07.10 13:15
|modify
|28
|11.28
|123.22
|123.07
|122.52
|347
|2007.07.10 13:15
|modify
|28
|11.28
|123.22
|123.06
|122.52
|348
|2007.07.10 13:15
|modify
|28
|11.28
|123.22
|123.04
|122.52
|349
|2007.07.10 13:20
|modify
|28
|11.28
|123.22
|123.03
|122.52
|350
|2007.07.10 13:20
|t/p
|28
|11.28
|122.52
|123.03
|122.52
|6445.19
|62841.56
|351
|2007.07.13 18:45
|sell
|29
|12.57
|122.07
|123.67
|121.37
|352
|2007.07.20 14:18
|modify
|29
|12.57
|122.07
|122.06
|121.37
|353
|2007.07.20 14:18
|modify
|29
|12.57
|122.07
|122.05
|121.37
|354
|2007.07.20 14:19
|modify
|29
|12.57
|122.07
|122.03
|121.37
|355
|2007.07.20 14:19
|modify
|29
|12.57
|122.07
|122.02
|121.37
|356
|2007.07.20 14:19
|modify
|29
|12.57
|122.07
|122.00
|121.37
|357
|2007.07.20 14:19
|modify
|29
|12.57
|122.07
|121.99
|121.37
|358
|2007.07.20 14:19
|modify
|29
|12.57
|122.07
|121.96
|121.37
|359
|2007.07.20 14:20
|modify
|29
|12.57
|122.07
|121.95
|121.37
|360
|2007.07.20 14:20
|modify
|29
|12.57
|122.07
|121.93
|121.37
|361
|2007.07.20 14:20
|modify
|29
|12.57
|122.07
|121.92
|121.37
|362
|2007.07.20 14:20
|modify
|29
|12.57
|122.07
|121.91
|121.37
|363
|2007.07.20 14:20
|modify
|29
|12.57
|122.07
|121.90
|121.37
|364
|2007.07.20 14:20
|modify
|29
|12.57
|122.07
|121.88
|121.37
|365
|2007.07.20 14:21
|t/p
|29
|12.57
|121.37
|121.88
|121.37
|5861.03
|68702.60
|366
|2007.07.26 11:15
|sell
|30
|13.74
|119.97
|121.57
|119.27
|367
|2007.07.26 13:06
|modify
|30
|13.74
|119.97
|119.96
|119.27
|368
|2007.07.26 13:06
|modify
|30
|13.74
|119.97
|119.95
|119.27
|369
|2007.07.26 13:08
|modify
|30
|13.74
|119.97
|119.94
|119.27
|370
|2007.07.26 13:08
|modify
|30
|13.74
|119.97
|119.93
|119.27
|371
|2007.07.26 13:08
|modify
|30
|13.74
|119.97
|119.92
|119.27
|372
|2007.07.26 13:11
|modify
|30
|13.74
|119.97
|119.90
|119.27
|373
|2007.07.26 13:11
|modify
|30
|13.74
|119.97
|119.88
|119.27
|374
|2007.07.26 13:12
|modify
|30
|13.74
|119.97
|119.87
|119.27
|375
|2007.07.26 13:13
|modify
|30
|13.74
|119.97
|119.86
|119.27
|376
|2007.07.26 13:13
|modify
|30
|13.74
|119.97
|119.85
|119.27
|377
|2007.07.26 13:13
|modify
|30
|13.74
|119.97
|119.84
|119.27
|378
|2007.07.26 13:15
|modify
|30
|13.74
|119.97
|119.83
|119.27
|379
|2007.07.26 13:15
|modify
|30
|13.74
|119.97
|119.81
|119.27
|380
|2007.07.26 13:15
|modify
|30
|13.74
|119.97
|119.80
|119.27
|381
|2007.07.26 13:15
|modify
|30
|13.74
|119.97
|119.79
|119.27
|382
|2007.07.26 13:15
|modify
|30
|13.74
|119.97
|119.78
|119.27
|383
|2007.07.26 13:15
|t/p
|30
|13.74
|119.27
|119.78
|119.27
|8064.06
|76766.66
|384
|2007.07.31 04:15
|buy
|31
|15.35
|118.93
|117.33
|119.63
|385
|2007.07.31 11:30
|modify
|31
|15.35
|118.93
|118.93
|119.63
|386
|2007.07.31 11:31
|modify
|31
|15.35
|118.93
|118.94
|119.63
|387
|2007.07.31 11:32
|modify
|31
|15.35
|118.93
|118.95
|119.63
|388
|2007.07.31 11:32
|modify
|31
|15.35
|118.93
|118.97
|119.63
|389
|2007.07.31 13:06
|s/l
|31
|15.35
|118.97
|118.97
|119.63
|516.10
|77282.76
|390
|2007.08.01 01:15
|sell
|32
|15.46
|118.37
|119.97
|117.67
|391
|2007.08.01 05:51
|modify
|32
|15.46
|118.37
|118.37
|117.67
|392
|2007.08.01 05:52
|modify
|32
|15.46
|118.37
|118.35
|117.67
|393
|2007.08.01 05:52
|modify
|32
|15.46
|118.37
|118.34
|117.67
|394
|2007.08.01 05:59
|modify
|32
|15.46
|118.37
|118.33
|117.67
|395
|2007.08.01 06:00
|modify
|32
|15.46
|118.37
|118.32
|117.67
|396
|2007.08.01 06:00
|modify
|32
|15.46
|118.37
|118.31
|117.67
|397
|2007.08.01 06:00
|modify
|32
|15.46
|118.37
|118.30
|117.67
|398
|2007.08.01 06:00
|modify
|32
|15.46
|118.37
|118.28
|117.67
|399
|2007.08.01 06:00
|modify
|32
|15.46
|118.37
|118.27
|117.67
|400
|2007.08.01 06:00
|modify
|32
|15.46
|118.37
|118.25
|117.67
|401
|2007.08.01 06:01
|modify
|32
|15.46
|118.37
|118.24
|117.67
|402
|2007.08.01 06:01
|modify
|32
|15.46
|118.37
|118.23
|117.67
|403
|2007.08.01 06:01
|modify
|32
|15.46
|118.37
|118.22
|117.67
|404
|2007.08.01 06:03
|modify
|32
|15.46
|118.37
|118.21
|117.67
|405
|2007.08.01 06:03
|modify
|32
|15.46
|118.37
|118.20
|117.67
|406
|2007.08.01 06:03
|modify
|32
|15.46
|118.37
|118.18
|117.67
|407
|2007.08.01 06:04
|t/p
|32
|15.46
|117.67
|118.18
|117.67
|9196.91
|86479.67
|408
|2007.08.03 19:00
|sell
|33
|17.30
|118.40
|120.00
|117.70
|409
|2007.08.05 22:00
|t/p
|33
|17.30
|117.70
|120.00
|117.70
|10331.88
|96811.55
|410
|2007.08.07 02:15
|buy
|34
|19.36
|118.63
|117.03
|119.33
|411
|2007.08.08 07:12
|modify
|34
|19.36
|118.63
|118.64
|119.33
|412
|2007.08.08 07:12
|modify
|34
|19.36
|118.63
|118.65
|119.33
|413
|2007.08.08 07:12
|modify
|34
|19.36
|118.63
|118.66
|119.33
|414
|2007.08.08 07:20
|modify
|34
|19.36
|118.63
|118.67
|119.33
|415
|2007.08.08 07:22
|modify
|34
|19.36
|118.63
|118.68
|119.33
|416
|2007.08.08 07:49
|modify
|34
|19.36
|118.63
|118.69
|119.33
|417
|2007.08.08 07:49
|modify
|34
|19.36
|118.63
|118.70
|119.33
|418
|2007.08.08 08:02
|modify
|34
|19.36
|118.63
|118.71
|119.33
|419
|2007.08.08 08:05
|modify
|34
|19.36
|118.63
|118.72
|119.33
|420
|2007.08.08 08:08
|modify
|34
|19.36
|118.63
|118.73
|119.33
|421
|2007.08.08 08:25
|modify
|34
|19.36
|118.63
|118.74
|119.33
|422
|2007.08.08 08:25
|modify
|34
|19.36
|118.63
|118.77
|119.33
|423
|2007.08.08 08:25
|modify
|34
|19.36
|118.63
|118.78
|119.33
|424
|2007.08.08 08:25
|modify
|34
|19.36
|118.63
|118.80
|119.33
|425
|2007.08.08 08:26
|t/p
|34
|19.36
|119.33
|118.80
|119.33
|11582.42
|108393.97
|426
|2007.08.09 16:00
|sell
|35
|21.68
|118.70
|120.30
|118.00
|427
|2007.08.09 18:33
|modify
|35
|21.68
|118.70
|118.69
|118.00
|428
|2007.08.09 18:33
|modify
|35
|21.68
|118.70
|118.68
|118.00
|429
|2007.08.09 18:33
|modify
|35
|21.68
|118.70
|118.66
|118.00
|430
|2007.08.09 20:53
|modify
|35
|21.68
|118.70
|118.65
|118.00
|431
|2007.08.09 21:02
|modify
|35
|21.68
|118.70
|118.64
|118.00
|432
|2007.08.09 21:48
|modify
|35
|21.68
|118.70
|118.63
|118.00
|433
|2007.08.09 21:48
|modify
|35
|21.68
|118.70
|118.61
|118.00
|434
|2007.08.09 23:36
|modify
|35
|21.68
|118.70
|118.60
|118.00
|435
|2007.08.09 23:42
|modify
|35
|21.68
|118.70
|118.59
|118.00
|436
|2007.08.09 23:42
|modify
|35
|21.68
|118.70
|118.57
|118.00
|437
|2007.08.09 23:43
|modify
|35
|21.68
|118.70
|118.56
|118.00
|438
|2007.08.09 23:43
|modify
|35
|21.68
|118.70
|118.54
|118.00
|439
|2007.08.09 23:43
|modify
|35
|21.68
|118.70
|118.53
|118.00
|440
|2007.08.09 23:43
|modify
|35
|21.68
|118.70
|118.51
|118.00
|441
|2007.08.09 23:44
|t/p
|35
|21.68
|118.00
|118.51
|118.00
|12864.28
|121258.25