Strategy Tester Report
SUXXX
ForexLiquidity-Server (Build 208)

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanise Yen)
Period15 Minutes (M15) 2007.01.01 23:00 - 2007.08.15 00:00 (2007.01.01 - 2007.08.15)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSignal_setup="";
Bars in test20315Ticks modelled899800Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit111258.25Gross profit122652.68Gross loss-11394.43
Profit factor10.76Expected payoff3178.81
Absolute drawdown1819.51Maximal drawdown15560.27 (15.40%)Relative drawdown39.83% (15033.14)
Total trades35Short positions (won %)20 (85.00%)Long positions (won %)15 (100.00%)
Profit trades (% of total)32 (91.43%)Loss trades (% of total)3 (8.57%)
Largestprofit trade12864.28loss trade-10007.89
Averageprofit trade3832.90loss trade-3798.14
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (24858.88)consecutive losses (loss in money)1 (-10007.89)
Maximalconsecutive profit (count of wins)76666.17 (11)consecutive loss (count of losses)-10007.89 (1)
Averageconsecutive wins8consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.02 06:30sell12.00118.62120.22117.92
22007.01.05 08:38modify12.00118.62118.62117.92
32007.01.05 08:38modify12.00118.62118.60117.92
42007.01.05 08:38modify12.00118.62118.59117.92
52007.01.05 08:38modify12.00118.62118.57117.92
62007.01.05 08:38modify12.00118.62118.56117.92
72007.01.05 08:41modify12.00118.62118.54117.92
82007.01.05 09:03modify12.00118.62118.53117.92
92007.01.05 09:04modify12.00118.62118.52117.92
102007.01.05 09:04modify12.00118.62118.51117.92
112007.01.05 09:04modify12.00118.62118.50117.92
122007.01.05 09:04modify12.00118.62118.49117.92
132007.01.05 13:30s/l12.00118.49118.49117.9261.5710061.57
142007.01.09 01:30buy22.01118.91117.31119.61
152007.01.09 14:20modify22.01118.91118.92119.61
162007.01.09 14:20modify22.01118.91118.93119.61
172007.01.09 14:20modify22.01118.91118.94119.61
182007.01.09 14:21modify22.01118.91118.95119.61
192007.01.09 14:21modify22.01118.91118.98119.61
202007.01.09 14:22modify22.01118.91118.99119.61
212007.01.09 14:22modify22.01118.91119.00119.61
222007.01.09 14:22modify22.01118.91119.01119.61
232007.01.09 14:22modify22.01118.91119.02119.61
242007.01.09 14:22modify22.01118.91119.03119.61
252007.01.10 14:27modify22.01118.91119.04119.61
262007.01.10 14:29modify22.01118.91119.05119.61
272007.01.10 14:33modify22.01118.91119.06119.61
282007.01.10 14:36modify22.01118.91119.07119.61
292007.01.10 14:36modify22.01118.91119.08119.61
302007.01.10 14:36modify22.01118.91119.09119.61
312007.01.10 14:40modify22.01118.91119.10119.61
322007.01.10 14:40t/p22.01119.61119.10119.611199.9511261.51
332007.01.24 07:45sell32.25120.97122.57120.27
342007.01.25 02:36modify32.25120.97120.96120.27
352007.01.25 02:36modify32.25120.97120.95120.27
362007.01.25 02:36modify32.25120.97120.93120.27
372007.01.25 02:36modify32.25120.97120.91120.27
382007.01.25 02:36modify32.25120.97120.88120.27
392007.01.25 02:46modify32.25120.97120.86120.27
402007.01.25 05:00modify32.25120.97120.85120.27
412007.01.25 05:01modify32.25120.97120.84120.27
422007.01.25 05:04modify32.25120.97120.83120.27
432007.01.25 05:04modify32.25120.97120.82120.27
442007.01.25 05:04modify32.25120.97120.81120.27
452007.01.25 05:04modify32.25120.97120.79120.27
462007.01.25 05:05modify32.25120.97120.78120.27
472007.01.25 05:05t/p32.25120.27120.78120.271203.1312464.64
482007.01.26 02:45buy42.49121.37119.77122.07
492007.01.29 06:45modify42.49121.37121.37122.07
502007.01.29 06:45modify42.49121.37121.38122.07
512007.01.29 06:54modify42.49121.37121.39122.07
522007.01.29 06:54modify42.49121.37121.41122.07
532007.01.29 06:54modify42.49121.37121.43122.07
542007.01.29 06:55modify42.49121.37121.46122.07
552007.01.29 07:00modify42.49121.37121.47122.07
562007.01.29 07:00modify42.49121.37121.49122.07
572007.01.29 07:00modify42.49121.37121.51122.07
582007.01.29 07:00modify42.49121.37121.52122.07
592007.01.29 07:00modify42.49121.37121.53122.07
602007.01.29 07:00modify42.49121.37121.54122.07
612007.01.29 07:00modify42.49121.37121.55122.07
622007.01.29 07:01modify42.49121.37121.56122.07
632007.01.29 07:06t/p42.49122.07121.56122.071457.0213921.66
642007.01.31 00:15sell52.78121.61123.21120.91
652007.01.31 15:58modify52.78121.61121.59120.91
662007.01.31 15:58modify52.78121.61121.57120.91
672007.01.31 15:58modify52.78121.61121.54120.91
682007.01.31 15:58modify52.78121.61121.50120.91
692007.01.31 15:58modify52.78121.61121.47120.91
702007.01.31 15:58modify52.78121.61121.44120.91
712007.01.31 16:00modify52.78121.61121.43120.91
722007.01.31 16:00modify52.78121.61121.42120.91
732007.01.31 16:00t/p52.78120.91121.42120.911609.4615531.12
742007.02.02 14:45buy63.11121.25119.65121.95
752007.02.11 23:00t/p63.11121.95119.65121.952039.7517570.87
762007.02.13 08:16sell73.51121.47123.07120.77
772007.02.14 09:05modify73.51121.47121.46120.77
782007.02.14 09:05modify73.51121.47121.43120.77
792007.02.14 09:05modify73.51121.47121.42120.77
802007.02.14 09:24modify73.51121.47121.41120.77
812007.02.14 09:24modify73.51121.47121.39120.77
822007.02.14 09:24modify73.51121.47121.38120.77
832007.02.14 09:24modify73.51121.47121.36120.77
842007.02.14 15:03modify73.51121.47121.35120.77
852007.02.14 15:03modify73.51121.47121.33120.77
862007.02.14 15:03modify73.51121.47121.32120.77
872007.02.14 15:03modify73.51121.47121.30120.77
882007.02.14 15:05modify73.51121.47121.29120.77
892007.02.14 15:05t/p73.51120.77121.29120.771979.0519549.93
902007.02.26 03:46sell83.91120.75122.35120.05
912007.02.27 06:19modify83.91120.75120.74120.05
922007.02.27 06:20modify83.91120.75120.72120.05
932007.02.27 06:20modify83.91120.75120.71120.05
942007.02.27 06:20modify83.91120.75120.70120.05
952007.02.27 06:24modify83.91120.75120.69120.05
962007.02.27 06:24modify83.91120.75120.68120.05
972007.02.27 06:34modify83.91120.75120.67120.05
982007.02.27 06:34modify83.91120.75120.65120.05
992007.02.27 06:34modify83.91120.75120.63120.05
1002007.02.27 06:59modify83.91120.75120.62120.05
1012007.02.27 07:00modify83.91120.75120.61120.05
1022007.02.27 07:02modify83.91120.75120.60120.05
1032007.02.27 07:02modify83.91120.75120.59120.05
1042007.02.27 07:03modify83.91120.75120.58120.05
1052007.02.27 07:03modify83.91120.75120.57120.05
1062007.02.27 07:33t/p83.91120.05120.57120.052218.1721768.10
1072007.03.06 14:30buy94.35116.44114.84117.14
1082007.03.08 09:44modify94.35116.44116.52117.14
1092007.03.08 11:02modify94.35116.44116.53117.14
1102007.03.08 11:02modify94.35116.44116.56117.14
1112007.03.08 11:02modify94.35116.44116.58117.14
1122007.03.08 11:02modify94.35116.44116.59117.14
1132007.03.08 11:02modify94.35116.44116.60117.14
1142007.03.08 11:02modify94.35116.44116.63117.14
1152007.03.08 11:03t/p94.35117.14116.63117.142803.9924572.09
1162007.03.08 11:03buy104.91117.16115.56117.86
1172007.03.09 08:47modify104.91117.16117.17117.86
1182007.03.09 11:53s/l104.91117.17117.17117.8699.6224671.71
1192007.03.13 01:30sell114.93117.60119.20116.90
1202007.03.13 11:04modify114.93117.60117.59116.90
1212007.03.13 11:04modify114.93117.60117.58116.90
1222007.03.13 11:06modify114.93117.60117.56116.90
1232007.03.13 11:06modify114.93117.60117.55116.90
1242007.03.13 11:07modify114.93117.60117.54116.90
1252007.03.13 11:07modify114.93117.60117.53116.90
1262007.03.13 11:07modify114.93117.60117.52116.90
1272007.03.13 11:07modify114.93117.60117.51116.90
1282007.03.13 11:07modify114.93117.60117.50116.90
1292007.03.13 11:07modify114.93117.60117.48116.90
1302007.03.13 11:07modify114.93117.60117.47116.90
1312007.03.13 11:08modify114.93117.60117.46116.90
1322007.03.13 11:13modify114.93117.60117.45116.90
1332007.03.13 11:13modify114.93117.60117.44116.90
1342007.03.13 11:13modify114.93117.60117.43116.90
1352007.03.13 11:13modify114.93117.60117.42116.90
1362007.03.13 11:13t/p114.93116.90117.42116.902952.1027623.81
1372007.03.15 02:30buy125.52117.30115.70118.00
1382007.03.20 00:54modify125.52117.30117.31118.00
1392007.03.20 00:55modify125.52117.30117.32118.00
1402007.03.20 00:57modify125.52117.30117.33118.00
1412007.03.20 01:00modify125.52117.30117.34118.00
1422007.03.20 01:02modify125.52117.30117.35118.00
1432007.03.20 01:02modify125.52117.30117.36118.00
1442007.03.20 01:02modify125.52117.30117.37118.00
1452007.03.20 01:02modify125.52117.30117.38118.00
1462007.03.20 01:03modify125.52117.30117.39118.00
1472007.03.20 01:03modify125.52117.30117.41118.00
1482007.03.20 01:03modify125.52117.30117.42118.00
1492007.03.20 01:03modify125.52117.30117.43118.00
1502007.03.20 01:03modify125.52117.30117.44118.00
1512007.03.20 01:04modify125.52117.30117.45118.00
1522007.03.20 01:04modify125.52117.30117.47118.00
1532007.03.20 01:04modify125.52117.30117.48118.00
1542007.03.20 01:05t/p125.52118.00117.48118.003469.2531093.05
1552007.03.21 00:30sell136.22117.27118.87116.57
1562007.03.28 14:58modify136.22117.27117.26116.57
1572007.03.28 14:58modify136.22117.27117.25116.57
1582007.03.28 14:59modify136.22117.27117.24116.57
1592007.03.28 15:02modify136.22117.27117.22116.57
1602007.03.28 15:02modify136.22117.27117.19116.57
1612007.03.28 15:03modify136.22117.27117.18116.57
1622007.03.28 15:36modify136.22117.27117.16116.57
1632007.03.28 15:36modify136.22117.27117.14116.57
1642007.03.28 15:36modify136.22117.27117.11116.57
1652007.03.28 15:36modify136.22117.27117.09116.57
1662007.03.28 15:36t/p136.22116.57117.09116.573048.2534141.31
1672007.03.29 17:45buy146.83117.78116.18118.48
1682007.03.30 13:38modify146.83117.78117.79118.48
1692007.03.30 13:38modify146.83117.78117.81118.48
1702007.03.30 13:39modify146.83117.78117.85118.48
1712007.03.30 13:39modify146.83117.78117.86118.48
1722007.03.30 14:12modify146.83117.78117.87118.48
1732007.03.30 14:13modify146.83117.78117.88118.48
1742007.03.30 15:15modify146.83117.78117.89118.48
1752007.03.30 16:09s/l146.83117.89117.89118.48717.5834858.88
1762007.04.02 11:49sell156.97117.69119.29116.99
1772007.04.06 12:31s/l156.97119.29119.29116.99-10007.8924850.99
1782007.04.10 08:17sell164.97119.08120.68118.38
1792007.04.13 07:37modify164.97119.08119.07118.38
1802007.04.13 07:39modify164.97119.08119.04118.38
1812007.04.13 08:24modify164.97119.08119.01118.38
1822007.04.13 08:24modify164.97119.08118.99118.38
1832007.04.13 08:27modify164.97119.08118.98118.38
1842007.04.13 08:41modify164.97119.08118.97118.38
1852007.04.13 08:41modify164.97119.08118.96118.38
1862007.04.13 08:41modify164.97119.08118.94118.38
1872007.04.13 08:41modify164.97119.08118.93118.38
1882007.04.13 08:41modify164.97119.08118.92118.38
1892007.04.13 08:41modify164.97119.08118.91118.38
1902007.04.13 08:41modify164.97119.08118.89118.38
1912007.04.13 08:41t/p164.97118.38118.89118.382546.6527397.64
1922007.04.16 03:30buy175.48119.24117.64119.94
1932007.04.16 14:14modify175.48119.24119.26119.94
1942007.04.16 14:15modify175.48119.24119.27119.94
1952007.04.16 14:15modify175.48119.24119.28119.94
1962007.04.16 14:59modify175.48119.24119.29119.94
1972007.04.16 15:00modify175.48119.24119.31119.94
1982007.04.16 15:05modify175.48119.24119.32119.94
1992007.04.16 15:05modify175.48119.24119.33119.94
2002007.04.16 15:06modify175.48119.24119.34119.94
2012007.04.16 15:07modify175.48119.24119.35119.94
2022007.04.16 15:07modify175.48119.24119.36119.94
2032007.04.16 15:12modify175.48119.24119.37119.94
2042007.04.17 05:56s/l175.48119.37119.37119.94661.2228058.86
2052007.04.17 16:15sell185.61118.92120.52118.22
2062007.04.18 11:46modify185.61118.92118.91118.22
2072007.04.18 11:46modify185.61118.92118.90118.22
2082007.04.18 11:46modify185.61118.92118.89118.22
2092007.04.18 11:46modify185.61118.92118.87118.22
2102007.04.18 11:51modify185.61118.92118.86118.22
2112007.04.18 11:52modify185.61118.92118.85118.22
2122007.04.18 11:53modify185.61118.92118.84118.22
2132007.04.18 11:53modify185.61118.92118.83118.22
2142007.04.18 11:54modify185.61118.92118.82118.22
2152007.04.18 11:54modify185.61118.92118.81118.22
2162007.04.18 11:55modify185.61118.92118.80118.22
2172007.04.18 11:55modify185.61118.92118.79118.22
2182007.04.18 12:32modify185.61118.92118.78118.22
2192007.04.18 12:33modify185.61118.92118.77118.22
2202007.04.18 13:56modify185.61118.92118.76118.22
2212007.04.18 13:57modify185.61118.92118.75118.22
2222007.04.18 14:08modify185.61118.92118.73118.22
2232007.04.18 14:08t/p185.61118.22118.73118.223233.5131292.37
2242007.04.20 05:45buy196.26118.69117.09119.39
2252007.04.26 09:08modify196.26118.69118.70119.39
2262007.04.26 09:08modify196.26118.69118.71119.39
2272007.04.26 09:08modify196.26118.69118.72119.39
2282007.04.26 09:19modify196.26118.69118.73119.39
2292007.04.26 09:34modify196.26118.69118.75119.39
2302007.04.26 09:34modify196.26118.69118.76119.39
2312007.04.26 09:34modify196.26118.69118.77119.39
2322007.04.26 09:34modify196.26118.69118.78119.39
2332007.04.26 09:59modify196.26118.69118.79119.39
2342007.04.26 11:05modify196.26118.69118.80119.39
2352007.04.26 11:05modify196.26118.69118.81119.39
2362007.04.26 11:06modify196.26118.69118.82119.39
2372007.04.26 11:06modify196.26118.69118.83119.39
2382007.04.26 11:26modify196.26118.69118.84119.39
2392007.04.26 11:31modify196.26118.69118.85119.39
2402007.04.26 11:31modify196.26118.69118.86119.39
2412007.04.26 11:33modify196.26118.69118.87119.39
2422007.04.26 11:33modify196.26118.69118.88119.39
2432007.04.26 11:34t/p196.26119.39118.88119.394111.8535404.21
2442007.05.06 22:45sell207.08120.02121.62119.32
2452007.05.11 09:32modify207.08120.02120.01119.32
2462007.05.11 09:32modify207.08120.02119.99119.32
2472007.05.11 14:34s/l207.08119.99119.99119.32-605.1734799.05
2482007.05.14 01:00buy216.96120.19118.59120.89
2492007.05.16 14:09modify216.96120.19120.20120.89
2502007.05.16 14:09modify216.96120.19120.21120.89
2512007.05.16 14:09modify216.96120.19120.22120.89
2522007.05.16 14:09modify216.96120.19120.23120.89
2532007.05.16 14:10modify216.96120.19120.24120.89
2542007.05.16 14:10modify216.96120.19120.26120.89
2552007.05.16 14:11modify216.96120.19120.27120.89
2562007.05.16 15:46modify216.96120.19120.28120.89
2572007.05.16 16:04modify216.96120.19120.29120.89
2582007.05.16 16:05modify216.96120.19120.30120.89
2592007.05.16 20:28modify216.96120.19120.31120.89
2602007.05.16 20:45modify216.96120.19120.33120.89
2612007.05.16 20:45modify216.96120.19120.34120.89
2622007.05.17 00:28modify216.96120.19120.35120.89
2632007.05.17 00:28modify216.96120.19120.36120.89
2642007.05.17 00:28modify216.96120.19120.37120.89
2652007.05.17 06:05t/p216.96120.89120.37120.894439.1939238.24
2662007.05.24 08:03sell227.85121.40123.00120.70
2672007.05.25 01:14modify227.85121.40121.40120.70
2682007.05.25 01:14modify227.85121.40121.39120.70
2692007.05.25 01:14modify227.85121.40121.38120.70
2702007.05.25 01:14modify227.85121.40121.37120.70
2712007.05.25 06:27s/l227.85121.37121.37120.7070.1339308.37
2722007.05.25 17:30buy237.86121.72120.12122.42
2732007.06.13 04:31modify237.86121.72121.74122.42
2742007.06.13 04:31modify237.86121.72121.75122.42
2752007.06.13 04:31modify237.86121.72121.76122.42
2762007.06.13 04:31modify237.86121.72121.77122.42
2772007.06.13 04:31modify237.86121.72121.78122.42
2782007.06.13 04:33modify237.86121.72121.79122.42
2792007.06.13 07:15modify237.86121.72121.80122.42
2802007.06.13 07:15modify237.86121.72121.81122.42
2812007.06.13 09:05modify237.86121.72121.82122.42
2822007.06.13 09:05modify237.86121.72121.83122.42
2832007.06.13 09:41modify237.86121.72121.84122.42
2842007.06.13 10:12modify237.86121.72121.87122.42
2852007.06.13 10:12modify237.86121.72121.88122.42
2862007.06.13 10:12modify237.86121.72121.91122.42
2872007.06.13 10:12t/p237.86122.42121.91122.426065.0945373.45
2882007.06.19 21:15sell249.07123.35124.95122.65
2892007.06.26 09:22modify249.07123.35123.34122.65
2902007.06.26 09:25modify249.07123.35123.33122.65
2912007.06.26 09:26modify249.07123.35123.32122.65
2922007.06.26 15:49s/l249.07123.32123.32122.65-781.3844592.08
2932007.06.28 12:30buy258.92123.00121.40123.70
2942007.06.29 04:24modify258.92123.00123.01123.70
2952007.06.29 08:56modify258.92123.00123.02123.70
2962007.06.29 14:47modify258.92123.00123.05123.70
2972007.06.29 19:13s/l258.92123.05123.05123.70467.3145059.38
2982007.07.02 06:45sell269.01122.80124.40122.10
2992007.07.02 14:59modify269.01122.80122.79122.10
3002007.07.02 15:05modify269.01122.80122.78122.10
3012007.07.02 15:05modify269.01122.80122.77122.10
3022007.07.02 15:33modify269.01122.80122.76122.10
3032007.07.02 15:47modify269.01122.80122.75122.10
3042007.07.02 16:30modify269.01122.80122.74122.10
3052007.07.02 16:37modify269.01122.80122.73122.10
3062007.07.02 16:37modify269.01122.80122.72122.10
3072007.07.02 16:37modify269.01122.80122.71122.10
3082007.07.02 16:37modify269.01122.80122.69122.10
3092007.07.02 16:38modify269.01122.80122.68122.10
3102007.07.02 16:38modify269.01122.80122.66122.10
3112007.07.02 16:39modify269.01122.80122.65122.10
3122007.07.02 16:39modify269.01122.80122.63122.10
3132007.07.02 16:41modify269.01122.80122.62122.10
3142007.07.02 16:42modify269.01122.80122.61122.10
3152007.07.02 16:42t/p269.01122.10122.61122.105165.4450224.82
3162007.07.04 18:00buy2710.04122.61121.01123.31
3172007.07.06 04:03modify2710.04122.61122.62123.31
3182007.07.06 04:50modify2710.04122.61122.65123.31
3192007.07.06 05:35modify2710.04122.61122.66123.31
3202007.07.06 05:36modify2710.04122.61122.67123.31
3212007.07.06 05:36modify2710.04122.61122.68123.31
3222007.07.06 05:50modify2710.04122.61122.69123.31
3232007.07.06 05:50modify2710.04122.61122.70123.31
3242007.07.06 05:50modify2710.04122.61122.71123.31
3252007.07.06 05:51modify2710.04122.61122.72123.31
3262007.07.06 05:53modify2710.04122.61122.73123.31
3272007.07.06 05:54modify2710.04122.61122.74123.31
3282007.07.06 05:55modify2710.04122.61122.75123.31
3292007.07.06 05:58modify2710.04122.61122.76123.31
3302007.07.06 06:32modify2710.04122.61122.77123.31
3312007.07.06 06:33modify2710.04122.61122.78123.31
3322007.07.06 06:34modify2710.04122.61122.79123.31
3332007.07.06 11:29modify2710.04122.61122.80123.31
3342007.07.06 11:29t/p2710.04123.31122.80123.316171.5556396.37
3352007.07.10 10:18sell2811.28123.22124.82122.52
3362007.07.10 12:17modify2811.28123.22123.21122.52
3372007.07.10 12:18modify2811.28123.22123.20122.52
3382007.07.10 12:18modify2811.28123.22123.19122.52
3392007.07.10 12:18modify2811.28123.22123.18122.52
3402007.07.10 12:18modify2811.28123.22123.16122.52
3412007.07.10 13:14modify2811.28123.22123.14122.52
3422007.07.10 13:14modify2811.28123.22123.13122.52
3432007.07.10 13:15modify2811.28123.22123.12122.52
3442007.07.10 13:15modify2811.28123.22123.10122.52
3452007.07.10 13:15modify2811.28123.22123.09122.52
3462007.07.10 13:15modify2811.28123.22123.07122.52
3472007.07.10 13:15modify2811.28123.22123.06122.52
3482007.07.10 13:15modify2811.28123.22123.04122.52
3492007.07.10 13:20modify2811.28123.22123.03122.52
3502007.07.10 13:20t/p2811.28122.52123.03122.526445.1962841.56
3512007.07.13 18:45sell2912.57122.07123.67121.37
3522007.07.20 14:18modify2912.57122.07122.06121.37
3532007.07.20 14:18modify2912.57122.07122.05121.37
3542007.07.20 14:19modify2912.57122.07122.03121.37
3552007.07.20 14:19modify2912.57122.07122.02121.37
3562007.07.20 14:19modify2912.57122.07122.00121.37
3572007.07.20 14:19modify2912.57122.07121.99121.37
3582007.07.20 14:19modify2912.57122.07121.96121.37
3592007.07.20 14:20modify2912.57122.07121.95121.37
3602007.07.20 14:20modify2912.57122.07121.93121.37
3612007.07.20 14:20modify2912.57122.07121.92121.37
3622007.07.20 14:20modify2912.57122.07121.91121.37
3632007.07.20 14:20modify2912.57122.07121.90121.37
3642007.07.20 14:20modify2912.57122.07121.88121.37
3652007.07.20 14:21t/p2912.57121.37121.88121.375861.0368702.60
3662007.07.26 11:15sell3013.74119.97121.57119.27
3672007.07.26 13:06modify3013.74119.97119.96119.27
3682007.07.26 13:06modify3013.74119.97119.95119.27
3692007.07.26 13:08modify3013.74119.97119.94119.27
3702007.07.26 13:08modify3013.74119.97119.93119.27
3712007.07.26 13:08modify3013.74119.97119.92119.27
3722007.07.26 13:11modify3013.74119.97119.90119.27
3732007.07.26 13:11modify3013.74119.97119.88119.27
3742007.07.26 13:12modify3013.74119.97119.87119.27
3752007.07.26 13:13modify3013.74119.97119.86119.27
3762007.07.26 13:13modify3013.74119.97119.85119.27
3772007.07.26 13:13modify3013.74119.97119.84119.27
3782007.07.26 13:15modify3013.74119.97119.83119.27
3792007.07.26 13:15modify3013.74119.97119.81119.27
3802007.07.26 13:15modify3013.74119.97119.80119.27
3812007.07.26 13:15modify3013.74119.97119.79119.27
3822007.07.26 13:15modify3013.74119.97119.78119.27
3832007.07.26 13:15t/p3013.74119.27119.78119.278064.0676766.66
3842007.07.31 04:15buy3115.35118.93117.33119.63
3852007.07.31 11:30modify3115.35118.93118.93119.63
3862007.07.31 11:31modify3115.35118.93118.94119.63
3872007.07.31 11:32modify3115.35118.93118.95119.63
3882007.07.31 11:32modify3115.35118.93118.97119.63
3892007.07.31 13:06s/l3115.35118.97118.97119.63516.1077282.76
3902007.08.01 01:15sell3215.46118.37119.97117.67
3912007.08.01 05:51modify3215.46118.37118.37117.67
3922007.08.01 05:52modify3215.46118.37118.35117.67
3932007.08.01 05:52modify3215.46118.37118.34117.67
3942007.08.01 05:59modify3215.46118.37118.33117.67
3952007.08.01 06:00modify3215.46118.37118.32117.67
3962007.08.01 06:00modify3215.46118.37118.31117.67
3972007.08.01 06:00modify3215.46118.37118.30117.67
3982007.08.01 06:00modify3215.46118.37118.28117.67
3992007.08.01 06:00modify3215.46118.37118.27117.67
4002007.08.01 06:00modify3215.46118.37118.25117.67
4012007.08.01 06:01modify3215.46118.37118.24117.67
4022007.08.01 06:01modify3215.46118.37118.23117.67
4032007.08.01 06:01modify3215.46118.37118.22117.67
4042007.08.01 06:03modify3215.46118.37118.21117.67
4052007.08.01 06:03modify3215.46118.37118.20117.67
4062007.08.01 06:03modify3215.46118.37118.18117.67
4072007.08.01 06:04t/p3215.46117.67118.18117.679196.9186479.67
4082007.08.03 19:00sell3317.30118.40120.00117.70
4092007.08.05 22:00t/p3317.30117.70120.00117.7010331.8896811.55
4102007.08.07 02:15buy3419.36118.63117.03119.33
4112007.08.08 07:12modify3419.36118.63118.64119.33
4122007.08.08 07:12modify3419.36118.63118.65119.33
4132007.08.08 07:12modify3419.36118.63118.66119.33
4142007.08.08 07:20modify3419.36118.63118.67119.33
4152007.08.08 07:22modify3419.36118.63118.68119.33
4162007.08.08 07:49modify3419.36118.63118.69119.33
4172007.08.08 07:49modify3419.36118.63118.70119.33
4182007.08.08 08:02modify3419.36118.63118.71119.33
4192007.08.08 08:05modify3419.36118.63118.72119.33
4202007.08.08 08:08modify3419.36118.63118.73119.33
4212007.08.08 08:25modify3419.36118.63118.74119.33
4222007.08.08 08:25modify3419.36118.63118.77119.33
4232007.08.08 08:25modify3419.36118.63118.78119.33
4242007.08.08 08:25modify3419.36118.63118.80119.33
4252007.08.08 08:26t/p3419.36119.33118.80119.3311582.42108393.97
4262007.08.09 16:00sell3521.68118.70120.30118.00
4272007.08.09 18:33modify3521.68118.70118.69118.00
4282007.08.09 18:33modify3521.68118.70118.68118.00
4292007.08.09 18:33modify3521.68118.70118.66118.00
4302007.08.09 20:53modify3521.68118.70118.65118.00
4312007.08.09 21:02modify3521.68118.70118.64118.00
4322007.08.09 21:48modify3521.68118.70118.63118.00
4332007.08.09 21:48modify3521.68118.70118.61118.00
4342007.08.09 23:36modify3521.68118.70118.60118.00
4352007.08.09 23:42modify3521.68118.70118.59118.00
4362007.08.09 23:42modify3521.68118.70118.57118.00
4372007.08.09 23:43modify3521.68118.70118.56118.00
4382007.08.09 23:43modify3521.68118.70118.54118.00
4392007.08.09 23:43modify3521.68118.70118.53118.00
4402007.08.09 23:43modify3521.68118.70118.51118.00
4412007.08.09 23:44t/p3521.68118.00118.51118.0012864.28121258.25