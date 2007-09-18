North Finance Co Ltd

Account: 653370 Name: SuperRSI 2.xx Currency: USD 2007 September 20, 00:01
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
134587562007.09.18 17:24balanceDeposit10 000.00
134645052007.09.18 20:00buy0.30usdchf1.18841.18581.26842007.09.18 21:151.18580.000.000.00-65.78
134644752007.09.18 20:00sell0.30audnzd1.17631.18191.09632007.09.18 21:151.18190.000.000.00-119.61
134923442007.09.19 09:15buy0.10gbpusd2.01732.01032.09732007.09.19 10:362.01030.000.000.00-70.00
134763632007.09.18 22:21buy0.10chfjpy98.3497.82106.342007.09.19 10:3697.820.000.000.18-44.95
134907112007.09.19 08:25buy0.10gbpusd2.01632.00892.09632007.09.19 10:472.00890.000.000.00-74.00
134739412007.09.18 21:53buy0.10gbpchf2.38302.37312.46302007.09.19 11:082.37310.000.000.91-83.79
134717482007.09.18 21:37buy0.10gbpchf2.38202.37302.46202007.09.19 11:082.37300.000.000.91-76.17
134905632007.09.19 08:24buy0.10gbpusd2.01512.00752.09512007.09.19 11:392.00750.000.000.00-76.00
134695252007.09.18 21:26buy0.10gbpchf2.37912.37062.45912007.09.19 11:392.37060.000.000.91-72.00
134901872007.09.19 08:11buy0.10gbpusd2.01412.00702.09412007.09.19 11:402.00700.000.000.00-71.00
134658492007.09.18 20:35buy0.10gbpchf2.37672.36872.45672007.09.19 11:422.36870.000.000.91-67.76
134710402007.09.18 21:34buy0.10gbpchf2.38042.36832.46042007.09.19 11:422.36830.000.000.91-102.50
135007212007.09.19 12:00buy0.10gbpchf2.36880.00002.44882007.09.19 12:002.36820.000.000.00-5.08
134692572007.09.18 21:24buy0.10gbpchf2.37772.36772.45772007.09.19 12:002.36820.000.000.91-80.47
134644732007.09.18 20:00buy0.30gbpchf2.37572.36362.45572007.09.19 12:002.36820.000.002.72-190.58
134644802007.09.18 20:00sell0.30gbpnzd2.81152.79442.73152007.09.19 13:492.73150.000.001.771 757.04
134651612007.09.18 20:25sell0.10gbpnzd2.81072.79362.73072007.09.19 13:542.73070.000.000.59586.08
134655912007.09.18 20:31sell0.10gbpnzd2.80962.79232.72962007.09.19 13:572.72960.000.000.59586.24
134802842007.09.19 00:01buy0.30gbpusd2.01311.99162.09312007.09.19 15:391.99700.000.000.00-483.00
134730692007.09.18 21:47sell0.10eurnzd1.93791.94891.85792007.09.19 16:001.91030.000.000.73202.03
134729162007.09.18 21:46sell0.10eurnzd1.94001.94891.86002007.09.19 16:001.91030.000.000.73217.40
134709752007.09.18 21:33sell0.10eurnzd1.94171.94891.86172007.09.19 16:001.91030.000.000.73229.84
134704622007.09.18 21:31sell0.10eurnzd1.94481.94891.86482007.09.19 16:001.91030.000.000.73252.54
134703612007.09.18 21:31sell0.10eurnzd1.94741.94891.86742007.09.19 16:001.91030.000.000.73271.61
134700562007.09.18 21:29sell0.10eurnzd1.94841.94891.86842007.09.19 16:001.91030.000.000.73278.93
134655932007.09.18 20:31sell0.10eurnzd1.95001.94891.87002007.09.19 16:001.91030.000.000.73290.64
134651542007.09.18 20:25sell0.10eurnzd1.95101.94901.87102007.09.19 16:001.90940.000.000.73304.59
134644742007.09.18 20:00sell0.30eurnzd1.95191.94901.87192007.09.19 16:001.90940.000.002.20933.56
134715812007.09.18 21:36sell0.10gbpnzd2.80482.78792.72482007.09.19 17:132.72480.000.000.59586.56
134684712007.09.18 21:20sell0.10gbpnzd2.80332.78712.72332007.09.19 17:542.72330.000.000.59587.36
135007072007.09.19 12:00sell0.30usdchf1.18061.18531.10062007.09.19 17:571.18530.000.000.00-118.96
134720222007.09.18 21:39sell0.10gbpnzd2.80162.78512.72162007.09.19 17:582.72160.000.000.59587.84
134721632007.09.18 21:40sell0.10gbpnzd2.80082.78512.72082007.09.19 17:582.72080.000.000.59588.00
134685112007.09.18 21:20sell0.10gbpnzd2.80002.78422.72002007.09.19 17:592.72000.000.000.59588.24
134724282007.09.18 21:42sell0.10gbpnzd2.79732.77772.71732007.09.19 23:302.71730.000.000.59589.44
  0.00 0.00 22.89 7 636.29
Closed P/L: 7 659.18
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
134802342007.09.19 00:00buy0.30audchf1.00800.98711.0880 1.01380.000.003.73146.97
134929462007.09.19 09:31buy0.10audchf1.00901.00151.0890 1.01380.000.001.2440.54
134934032007.09.19 09:49buy0.10audchf1.01001.00181.0900 1.01380.000.001.2432.09
135187732007.09.19 16:55buy0.10audchf1.01131.00441.0913 1.01380.000.001.2421.11
135203172007.09.19 17:15buy0.10audchf1.01231.00521.0923 1.01380.000.001.2412.67
135211512007.09.19 17:26buy0.10audchf1.01341.00541.0934 1.01380.000.001.243.38
135217452007.09.19 17:34buy0.10audchf1.01441.00681.0944 1.01380.000.001.24-5.07
135230442007.09.19 17:55buy0.10audchf1.01521.00721.0952 1.01380.000.001.24-11.83
135234552007.09.19 17:59buy0.10audchf1.01641.00791.0964 1.01380.000.001.24-21.96
134644672007.09.18 20:00buy0.30audjpy96.8597.10104.85 99.380.000.007.04653.80
134653022007.09.18 20:27buy0.10audjpy96.9697.10104.96 99.380.000.002.35208.46
134667082007.09.18 20:57buy0.10audjpy97.0697.10105.06 99.380.000.002.35199.85
134669162007.09.18 21:01buy0.10audjpy97.1697.10105.16 99.380.000.002.35191.23
134680762007.09.18 21:19buy0.10audjpy97.5197.10105.51 99.380.000.002.35161.08
134723382007.09.18 21:41buy0.10audjpy98.1296.80106.12 99.380.000.002.35108.54
134730782007.09.18 21:47buy0.10audjpy98.210.00106.21 99.380.000.002.35100.78
134743342007.09.18 21:59buy0.10audjpy98.3597.40106.35 99.380.000.002.3588.72
134754592007.09.18 22:13buy0.10audjpy98.4997.51106.49 99.380.000.002.3576.67
134802552007.09.19 00:01sell0.30audnzd1.17301.18121.0930 1.16510.000.001.46174.41
134803922007.09.19 00:02sell0.10audnzd1.17171.17781.0917 1.16510.000.000.4948.57
134811912007.09.19 00:34sell0.10audnzd1.17071.17781.0907 1.16510.000.000.4941.21
134812032007.09.19 00:34sell0.10audnzd1.16971.17781.0897 1.16510.000.000.4933.85
134868822007.09.19 05:01sell0.10audnzd1.16861.17781.0886 1.16510.000.000.4925.76
134889632007.09.19 07:09sell0.10audnzd1.16761.17651.0876 1.16510.000.000.4918.40
134890332007.09.19 07:13sell0.10audnzd1.16631.17651.0863 1.16510.000.000.498.83
134890452007.09.19 07:14sell0.10audnzd1.16521.17651.0852 1.16510.000.000.490.74
134895872007.09.19 07:44sell0.10audnzd1.16481.17651.0848 1.16510.000.000.49-2.21
134644592007.09.18 20:00buy0.30chfjpy97.4397.36105.43 98.000.000.002.17147.31
134656412007.09.18 20:32buy0.10chfjpy97.5397.36105.53 98.000.000.000.7240.49
134675832007.09.18 21:14buy0.10chfjpy97.5497.36105.54 98.000.000.000.7239.62
134703892007.09.18 21:31buy0.10chfjpy97.6497.36105.64 98.000.000.000.7231.01
134726112007.09.18 21:43buy0.10chfjpy97.9997.18105.99 98.000.000.000.720.86
134757992007.09.18 22:16buy0.10chfjpy98.0697.61106.06 98.000.000.000.72-5.17
134761092007.09.18 22:19buy0.10chfjpy98.2197.61106.21 98.000.000.000.72-18.09
134594392007.09.18 17:38buy0.30eurjpy160.65160.69168.65 161.980.000.006.83343.70
134655602007.09.18 20:31buy0.10eurjpy160.75160.69168.75 161.980.000.002.28105.95
134667212007.09.18 20:58buy0.10eurjpy160.86160.69168.86 161.980.000.002.2896.48
134700192007.09.18 21:29buy0.10eurjpy161.22160.69169.22 161.980.000.002.2865.47
134711742007.09.18 21:34buy0.10eurjpy161.44160.33169.44 161.980.000.002.2846.52
134720852007.09.18 21:39buy0.10eurjpy161.53160.84169.53 161.980.000.002.2838.77
134724822007.09.18 21:42buy0.10eurjpy161.62160.95169.62 161.980.000.002.2831.01
134729812007.09.18 21:46buy0.10eurjpy161.74161.04169.74 161.980.000.002.2820.68
134754442007.09.18 22:12buy0.10eurjpy161.86161.08169.86 161.980.000.002.2810.34
135159732007.09.19 16:00sell0.30gbpchf2.36582.37592.2858 2.36960.000.00-15.44-96.27
135165512007.09.19 16:11sell0.10gbpchf2.36482.37482.2848 2.36960.000.00-5.15-40.53
135166162007.09.19 16:13sell0.10gbpchf2.36382.37482.2838 2.36960.000.00-5.15-48.97
135168302007.09.19 16:17sell0.10gbpchf2.36272.37482.2827 2.36960.000.00-5.15-58.26
135203612007.09.19 17:15sell0.10gbpchf2.36172.37482.2817 2.36960.000.00-5.15-66.71
134802742007.09.19 00:01buy0.30nzdcad0.73640.73240.8164 0.74630.000.003.19292.61
134803512007.09.19 00:01buy0.10nzdcad0.73760.73150.8176 0.74630.000.001.0685.71
134811962007.09.19 00:34buy0.10nzdcad0.73860.73230.8186 0.74630.000.001.0675.86
134896232007.09.19 07:45buy0.10nzdcad0.73970.73350.8197 0.74630.000.001.0665.03
134930152007.09.19 09:33buy0.10nzdcad0.74070.73420.8207 0.74630.000.001.0655.17
134992452007.09.19 11:35buy0.10nzdcad0.74170.73570.8217 0.74630.000.001.0645.32
135018872007.09.19 12:17buy0.10nzdcad0.74280.73640.8228 0.74630.000.001.0634.48
135052772007.09.19 13:11buy0.10nzdcad0.74350.73710.8235 0.74630.000.001.0627.59
135079962007.09.19 13:56buy0.10nzdcad0.74450.73790.8245 0.74630.000.001.0617.73
134644952007.09.18 20:00buy0.30nzdchf0.84500.85130.9250 0.87070.000.006.30651.24
134684102007.09.18 21:20buy0.10nzdchf0.84750.85130.9275 0.87070.000.002.10195.97
134695842007.09.18 21:26buy0.10nzdchf0.84760.85130.9276 0.87070.000.002.10195.12
134704472007.09.18 21:31buy0.10nzdchf0.84930.85130.9293 0.87070.000.002.10180.76
134726282007.09.18 21:43buy0.10nzdchf0.85030.85130.9303 0.87070.000.002.10172.32
134729492007.09.18 21:46buy0.10nzdchf0.85130.85130.9313 0.87070.000.002.10163.87
134736882007.09.18 21:51buy0.10nzdchf0.85300.85130.9330 0.87070.000.002.10149.51
134741712007.09.18 21:56buy0.10nzdchf0.85360.85130.9336 0.87070.000.002.10144.44
134760342007.09.18 22:18buy0.10nzdchf0.85500.85130.9350 0.87070.000.002.10132.62
134644722007.09.18 20:00buy0.30nzdjpy82.3283.0490.32 85.280.000.008.06764.92
134655672007.09.18 20:31buy0.10nzdjpy82.4283.0490.42 85.280.000.002.68246.36
134696042007.09.18 21:26buy0.10nzdjpy82.4783.0490.47 85.280.000.002.68242.05
134697972007.09.18 21:27buy0.10nzdjpy82.7283.0490.72 85.280.000.002.68220.51
134699842007.09.18 21:29buy0.10nzdjpy82.8283.0490.82 85.280.000.002.68211.90
134717852007.09.18 21:37buy0.10nzdjpy83.0583.0491.05 85.280.000.002.68192.09
134721032007.09.18 21:39buy0.10nzdjpy83.1783.0491.17 85.280.000.002.68181.75
134727002007.09.18 21:44buy0.10nzdjpy83.2583.0491.25 85.280.000.002.68174.86
134729902007.09.18 21:46buy0.10nzdjpy83.3883.0491.38 85.280.000.002.68163.66
134644962007.09.18 20:00buy0.30nzdusd0.71060.71990.7906 0.73550.000.004.20747.00
134654322007.09.18 20:30buy0.10nzdusd0.71170.71990.7917 0.73550.000.001.40238.00
134703112007.09.18 21:30buy0.10nzdusd0.71550.71990.7955 0.73550.000.001.40200.00
134704332007.09.18 21:31buy0.10nzdusd0.71650.71990.7965 0.73550.000.001.40190.00
134722762007.09.18 21:41buy0.10nzdusd0.71900.71990.7990 0.73550.000.001.40165.00
134729572007.09.18 21:46buy0.10nzdusd0.72030.71990.8003 0.73550.000.001.40152.00
134736512007.09.18 21:51buy0.10nzdusd0.72160.71990.8016 0.73550.000.001.40139.00
134756182007.09.18 22:15buy0.10nzdusd0.72270.71990.8027 0.73550.000.001.40128.00
134763802007.09.18 22:21buy0.10nzdusd0.72410.71990.8041 0.73550.000.001.40114.00
135159272007.09.19 16:00buy0.30usdjpy116.04115.42124.04 116.090.000.005.8112.92
135181372007.09.19 16:48buy0.10usdjpy116.14115.67124.14 116.090.000.001.94-4.31
135188942007.09.19 16:56buy0.10usdjpy116.23115.78124.23 116.090.000.001.94-12.06
135201392007.09.19 17:12buy0.10usdjpy116.33115.80124.33 116.090.000.001.94-20.67
135355802007.09.20 00:01sell0.30gbpnzd2.71830.00002.6383 2.72130.000.000.00-66.23
  0.00 0.00 131.69 10 106.90
 Floating P/L: 10 238.59
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7 659.18 Floating P/L: 10 238.59 Margin: 2 171.79
Balance: 17 659.18 Equity: 27 897.77 Free Margin: 25 725.98
 
Details:
Graph
Gross Profit: 9 452.47 Gross Loss: 1 793.29 Total Net Profit: 7 659.18
Profit Factor: 5.27 Expected Payoff: 218.83  
Absolute Drawdown: 1 191.33 Maximal Drawdown: 1 191.33 (11.91%) Relative Drawdown: 11.91% (1 191.33)
 
Total Trades: 35 Short Positions (won %): 20 (90.00%) Long Positions (won %): 15 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 18 (51.43%) Loss trades (% of total): 17 (48.57%)
Largest profit trade: 1 758.81 loss trade: -483.00
Average profit trade: 525.14 loss trade: -105.49
Maximum consecutive wins ($): 11 (4 164.28) consecutive losses ($): 15 (-1 191.33)
Maximal consecutive profit (count): 4 164.28 (11) consecutive loss (count): -1 191.33 (15)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 6