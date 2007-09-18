|Account: 653370
|Name: SuperRSI 2.xx
|Currency: USD
|2007 September 20, 00:01
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13458756
|2007.09.18 17:24
|balance
|Deposit
|10 000.00
|13464505
|2007.09.18 20:00
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1884
|1.1858
|1.2684
|2007.09.18 21:15
|1.1858
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.78
|13464475
|2007.09.18 20:00
|sell
|0.30
|audnzd
|1.1763
|1.1819
|1.0963
|2007.09.18 21:15
|1.1819
|0.00
|0.00
|0.00
|-119.61
|13492344
|2007.09.19 09:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0173
|2.0103
|2.0973
|2007.09.19 10:36
|2.0103
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|13476363
|2007.09.18 22:21
|buy
|0.10
|chfjpy
|98.34
|97.82
|106.34
|2007.09.19 10:36
|97.82
|0.00
|0.00
|0.18
|-44.95
|13490711
|2007.09.19 08:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0163
|2.0089
|2.0963
|2007.09.19 10:47
|2.0089
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.00
|13473941
|2007.09.18 21:53
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3830
|2.3731
|2.4630
|2007.09.19 11:08
|2.3731
|0.00
|0.00
|0.91
|-83.79
|13471748
|2007.09.18 21:37
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3820
|2.3730
|2.4620
|2007.09.19 11:08
|2.3730
|0.00
|0.00
|0.91
|-76.17
|13490563
|2007.09.19 08:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0151
|2.0075
|2.0951
|2007.09.19 11:39
|2.0075
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|13469525
|2007.09.18 21:26
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3791
|2.3706
|2.4591
|2007.09.19 11:39
|2.3706
|0.00
|0.00
|0.91
|-72.00
|13490187
|2007.09.19 08:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0141
|2.0070
|2.0941
|2007.09.19 11:40
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.00
|13465849
|2007.09.18 20:35
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3767
|2.3687
|2.4567
|2007.09.19 11:42
|2.3687
|0.00
|0.00
|0.91
|-67.76
|13471040
|2007.09.18 21:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3804
|2.3683
|2.4604
|2007.09.19 11:42
|2.3683
|0.00
|0.00
|0.91
|-102.50
|13500721
|2007.09.19 12:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3688
|0.0000
|2.4488
|2007.09.19 12:00
|2.3682
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.08
|13469257
|2007.09.18 21:24
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3777
|2.3677
|2.4577
|2007.09.19 12:00
|2.3682
|0.00
|0.00
|0.91
|-80.47
|13464473
|2007.09.18 20:00
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3757
|2.3636
|2.4557
|2007.09.19 12:00
|2.3682
|0.00
|0.00
|2.72
|-190.58
|13464480
|2007.09.18 20:00
|sell
|0.30
|gbpnzd
|2.8115
|2.7944
|2.7315
|2007.09.19 13:49
|2.7315
|0.00
|0.00
|1.77
|1 757.04
|13465161
|2007.09.18 20:25
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.8107
|2.7936
|2.7307
|2007.09.19 13:54
|2.7307
|0.00
|0.00
|0.59
|586.08
|13465591
|2007.09.18 20:31
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.8096
|2.7923
|2.7296
|2007.09.19 13:57
|2.7296
|0.00
|0.00
|0.59
|586.24
|13480284
|2007.09.19 00:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0131
|1.9916
|2.0931
|2007.09.19 15:39
|1.9970
|0.00
|0.00
|0.00
|-483.00
|13473069
|2007.09.18 21:47
|sell
|0.10
|eurnzd
|1.9379
|1.9489
|1.8579
|2007.09.19 16:00
|1.9103
|0.00
|0.00
|0.73
|202.03
|13472916
|2007.09.18 21:46
|sell
|0.10
|eurnzd
|1.9400
|1.9489
|1.8600
|2007.09.19 16:00
|1.9103
|0.00
|0.00
|0.73
|217.40
|13470975
|2007.09.18 21:33
|sell
|0.10
|eurnzd
|1.9417
|1.9489
|1.8617
|2007.09.19 16:00
|1.9103
|0.00
|0.00
|0.73
|229.84
|13470462
|2007.09.18 21:31
|sell
|0.10
|eurnzd
|1.9448
|1.9489
|1.8648
|2007.09.19 16:00
|1.9103
|0.00
|0.00
|0.73
|252.54
|13470361
|2007.09.18 21:31
|sell
|0.10
|eurnzd
|1.9474
|1.9489
|1.8674
|2007.09.19 16:00
|1.9103
|0.00
|0.00
|0.73
|271.61
|13470056
|2007.09.18 21:29
|sell
|0.10
|eurnzd
|1.9484
|1.9489
|1.8684
|2007.09.19 16:00
|1.9103
|0.00
|0.00
|0.73
|278.93
|13465593
|2007.09.18 20:31
|sell
|0.10
|eurnzd
|1.9500
|1.9489
|1.8700
|2007.09.19 16:00
|1.9103
|0.00
|0.00
|0.73
|290.64
|13465154
|2007.09.18 20:25
|sell
|0.10
|eurnzd
|1.9510
|1.9490
|1.8710
|2007.09.19 16:00
|1.9094
|0.00
|0.00
|0.73
|304.59
|13464474
|2007.09.18 20:00
|sell
|0.30
|eurnzd
|1.9519
|1.9490
|1.8719
|2007.09.19 16:00
|1.9094
|0.00
|0.00
|2.20
|933.56
|13471581
|2007.09.18 21:36
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.8048
|2.7879
|2.7248
|2007.09.19 17:13
|2.7248
|0.00
|0.00
|0.59
|586.56
|13468471
|2007.09.18 21:20
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.8033
|2.7871
|2.7233
|2007.09.19 17:54
|2.7233
|0.00
|0.00
|0.59
|587.36
|13500707
|2007.09.19 12:00
|sell
|0.30
|usdchf
|1.1806
|1.1853
|1.1006
|2007.09.19 17:57
|1.1853
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.96
|13472022
|2007.09.18 21:39
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.8016
|2.7851
|2.7216
|2007.09.19 17:58
|2.7216
|0.00
|0.00
|0.59
|587.84
|13472163
|2007.09.18 21:40
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.8008
|2.7851
|2.7208
|2007.09.19 17:58
|2.7208
|0.00
|0.00
|0.59
|588.00
|13468511
|2007.09.18 21:20
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.8000
|2.7842
|2.7200
|2007.09.19 17:59
|2.7200
|0.00
|0.00
|0.59
|588.24
|13472428
|2007.09.18 21:42
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.7973
|2.7777
|2.7173
|2007.09.19 23:30
|2.7173
|0.00
|0.00
|0.59
|589.44
|0.00
|0.00
|22.89
|7 636.29
|Closed P/L:
|7 659.18
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13480234
|2007.09.19 00:00
|buy
|0.30
|audchf
|1.0080
|0.9871
|1.0880
|1.0138
|0.00
|0.00
|3.73
|146.97
|13492946
|2007.09.19 09:31
|buy
|0.10
|audchf
|1.0090
|1.0015
|1.0890
|1.0138
|0.00
|0.00
|1.24
|40.54
|13493403
|2007.09.19 09:49
|buy
|0.10
|audchf
|1.0100
|1.0018
|1.0900
|1.0138
|0.00
|0.00
|1.24
|32.09
|13518773
|2007.09.19 16:55
|buy
|0.10
|audchf
|1.0113
|1.0044
|1.0913
|1.0138
|0.00
|0.00
|1.24
|21.11
|13520317
|2007.09.19 17:15
|buy
|0.10
|audchf
|1.0123
|1.0052
|1.0923
|1.0138
|0.00
|0.00
|1.24
|12.67
|13521151
|2007.09.19 17:26
|buy
|0.10
|audchf
|1.0134
|1.0054
|1.0934
|1.0138
|0.00
|0.00
|1.24
|3.38
|13521745
|2007.09.19 17:34
|buy
|0.10
|audchf
|1.0144
|1.0068
|1.0944
|1.0138
|0.00
|0.00
|1.24
|-5.07
|13523044
|2007.09.19 17:55
|buy
|0.10
|audchf
|1.0152
|1.0072
|1.0952
|1.0138
|0.00
|0.00
|1.24
|-11.83
|13523455
|2007.09.19 17:59
|buy
|0.10
|audchf
|1.0164
|1.0079
|1.0964
|1.0138
|0.00
|0.00
|1.24
|-21.96
|13464467
|2007.09.18 20:00
|buy
|0.30
|audjpy
|96.85
|97.10
|104.85
|99.38
|0.00
|0.00
|7.04
|653.80
|13465302
|2007.09.18 20:27
|buy
|0.10
|audjpy
|96.96
|97.10
|104.96
|99.38
|0.00
|0.00
|2.35
|208.46
|13466708
|2007.09.18 20:57
|buy
|0.10
|audjpy
|97.06
|97.10
|105.06
|99.38
|0.00
|0.00
|2.35
|199.85
|13466916
|2007.09.18 21:01
|buy
|0.10
|audjpy
|97.16
|97.10
|105.16
|99.38
|0.00
|0.00
|2.35
|191.23
|13468076
|2007.09.18 21:19
|buy
|0.10
|audjpy
|97.51
|97.10
|105.51
|99.38
|0.00
|0.00
|2.35
|161.08
|13472338
|2007.09.18 21:41
|buy
|0.10
|audjpy
|98.12
|96.80
|106.12
|99.38
|0.00
|0.00
|2.35
|108.54
|13473078
|2007.09.18 21:47
|buy
|0.10
|audjpy
|98.21
|0.00
|106.21
|99.38
|0.00
|0.00
|2.35
|100.78
|13474334
|2007.09.18 21:59
|buy
|0.10
|audjpy
|98.35
|97.40
|106.35
|99.38
|0.00
|0.00
|2.35
|88.72
|13475459
|2007.09.18 22:13
|buy
|0.10
|audjpy
|98.49
|97.51
|106.49
|99.38
|0.00
|0.00
|2.35
|76.67
|13480255
|2007.09.19 00:01
|sell
|0.30
|audnzd
|1.1730
|1.1812
|1.0930
|1.1651
|0.00
|0.00
|1.46
|174.41
|13480392
|2007.09.19 00:02
|sell
|0.10
|audnzd
|1.1717
|1.1778
|1.0917
|1.1651
|0.00
|0.00
|0.49
|48.57
|13481191
|2007.09.19 00:34
|sell
|0.10
|audnzd
|1.1707
|1.1778
|1.0907
|1.1651
|0.00
|0.00
|0.49
|41.21
|13481203
|2007.09.19 00:34
|sell
|0.10
|audnzd
|1.1697
|1.1778
|1.0897
|1.1651
|0.00
|0.00
|0.49
|33.85
|13486882
|2007.09.19 05:01
|sell
|0.10
|audnzd
|1.1686
|1.1778
|1.0886
|1.1651
|0.00
|0.00
|0.49
|25.76
|13488963
|2007.09.19 07:09
|sell
|0.10
|audnzd
|1.1676
|1.1765
|1.0876
|1.1651
|0.00
|0.00
|0.49
|18.40
|13489033
|2007.09.19 07:13
|sell
|0.10
|audnzd
|1.1663
|1.1765
|1.0863
|1.1651
|0.00
|0.00
|0.49
|8.83
|13489045
|2007.09.19 07:14
|sell
|0.10
|audnzd
|1.1652
|1.1765
|1.0852
|1.1651
|0.00
|0.00
|0.49
|0.74
|13489587
|2007.09.19 07:44
|sell
|0.10
|audnzd
|1.1648
|1.1765
|1.0848
|1.1651
|0.00
|0.00
|0.49
|-2.21
|13464459
|2007.09.18 20:00
|buy
|0.30
|chfjpy
|97.43
|97.36
|105.43
|98.00
|0.00
|0.00
|2.17
|147.31
|13465641
|2007.09.18 20:32
|buy
|0.10
|chfjpy
|97.53
|97.36
|105.53
|98.00
|0.00
|0.00
|0.72
|40.49
|13467583
|2007.09.18 21:14
|buy
|0.10
|chfjpy
|97.54
|97.36
|105.54
|98.00
|0.00
|0.00
|0.72
|39.62
|13470389
|2007.09.18 21:31
|buy
|0.10
|chfjpy
|97.64
|97.36
|105.64
|98.00
|0.00
|0.00
|0.72
|31.01
|13472611
|2007.09.18 21:43
|buy
|0.10
|chfjpy
|97.99
|97.18
|105.99
|98.00
|0.00
|0.00
|0.72
|0.86
|13475799
|2007.09.18 22:16
|buy
|0.10
|chfjpy
|98.06
|97.61
|106.06
|98.00
|0.00
|0.00
|0.72
|-5.17
|13476109
|2007.09.18 22:19
|buy
|0.10
|chfjpy
|98.21
|97.61
|106.21
|98.00
|0.00
|0.00
|0.72
|-18.09
|13459439
|2007.09.18 17:38
|buy
|0.30
|eurjpy
|160.65
|160.69
|168.65
|161.98
|0.00
|0.00
|6.83
|343.70
|13465560
|2007.09.18 20:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.75
|160.69
|168.75
|161.98
|0.00
|0.00
|2.28
|105.95
|13466721
|2007.09.18 20:58
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.86
|160.69
|168.86
|161.98
|0.00
|0.00
|2.28
|96.48
|13470019
|2007.09.18 21:29
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.22
|160.69
|169.22
|161.98
|0.00
|0.00
|2.28
|65.47
|13471174
|2007.09.18 21:34
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.44
|160.33
|169.44
|161.98
|0.00
|0.00
|2.28
|46.52
|13472085
|2007.09.18 21:39
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.53
|160.84
|169.53
|161.98
|0.00
|0.00
|2.28
|38.77
|13472482
|2007.09.18 21:42
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.62
|160.95
|169.62
|161.98
|0.00
|0.00
|2.28
|31.01
|13472981
|2007.09.18 21:46
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.74
|161.04
|169.74
|161.98
|0.00
|0.00
|2.28
|20.68
|13475444
|2007.09.18 22:12
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.86
|161.08
|169.86
|161.98
|0.00
|0.00
|2.28
|10.34
|13515973
|2007.09.19 16:00
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3658
|2.3759
|2.2858
|2.3696
|0.00
|0.00
|-15.44
|-96.27
|13516551
|2007.09.19 16:11
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3648
|2.3748
|2.2848
|2.3696
|0.00
|0.00
|-5.15
|-40.53
|13516616
|2007.09.19 16:13
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3638
|2.3748
|2.2838
|2.3696
|0.00
|0.00
|-5.15
|-48.97
|13516830
|2007.09.19 16:17
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3627
|2.3748
|2.2827
|2.3696
|0.00
|0.00
|-5.15
|-58.26
|13520361
|2007.09.19 17:15
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3617
|2.3748
|2.2817
|2.3696
|0.00
|0.00
|-5.15
|-66.71
|13480274
|2007.09.19 00:01
|buy
|0.30
|nzdcad
|0.7364
|0.7324
|0.8164
|0.7463
|0.00
|0.00
|3.19
|292.61
|13480351
|2007.09.19 00:01
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.7376
|0.7315
|0.8176
|0.7463
|0.00
|0.00
|1.06
|85.71
|13481196
|2007.09.19 00:34
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.7386
|0.7323
|0.8186
|0.7463
|0.00
|0.00
|1.06
|75.86
|13489623
|2007.09.19 07:45
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.7397
|0.7335
|0.8197
|0.7463
|0.00
|0.00
|1.06
|65.03
|13493015
|2007.09.19 09:33
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.7407
|0.7342
|0.8207
|0.7463
|0.00
|0.00
|1.06
|55.17
|13499245
|2007.09.19 11:35
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.7417
|0.7357
|0.8217
|0.7463
|0.00
|0.00
|1.06
|45.32
|13501887
|2007.09.19 12:17
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.7428
|0.7364
|0.8228
|0.7463
|0.00
|0.00
|1.06
|34.48
|13505277
|2007.09.19 13:11
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.7435
|0.7371
|0.8235
|0.7463
|0.00
|0.00
|1.06
|27.59
|13507996
|2007.09.19 13:56
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.7445
|0.7379
|0.8245
|0.7463
|0.00
|0.00
|1.06
|17.73
|13464495
|2007.09.18 20:00
|buy
|0.30
|nzdchf
|0.8450
|0.8513
|0.9250
|0.8707
|0.00
|0.00
|6.30
|651.24
|13468410
|2007.09.18 21:20
|buy
|0.10
|nzdchf
|0.8475
|0.8513
|0.9275
|0.8707
|0.00
|0.00
|2.10
|195.97
|13469584
|2007.09.18 21:26
|buy
|0.10
|nzdchf
|0.8476
|0.8513
|0.9276
|0.8707
|0.00
|0.00
|2.10
|195.12
|13470447
|2007.09.18 21:31
|buy
|0.10
|nzdchf
|0.8493
|0.8513
|0.9293
|0.8707
|0.00
|0.00
|2.10
|180.76
|13472628
|2007.09.18 21:43
|buy
|0.10
|nzdchf
|0.8503
|0.8513
|0.9303
|0.8707
|0.00
|0.00
|2.10
|172.32
|13472949
|2007.09.18 21:46
|buy
|0.10
|nzdchf
|0.8513
|0.8513
|0.9313
|0.8707
|0.00
|0.00
|2.10
|163.87
|13473688
|2007.09.18 21:51
|buy
|0.10
|nzdchf
|0.8530
|0.8513
|0.9330
|0.8707
|0.00
|0.00
|2.10
|149.51
|13474171
|2007.09.18 21:56
|buy
|0.10
|nzdchf
|0.8536
|0.8513
|0.9336
|0.8707
|0.00
|0.00
|2.10
|144.44
|13476034
|2007.09.18 22:18
|buy
|0.10
|nzdchf
|0.8550
|0.8513
|0.9350
|0.8707
|0.00
|0.00
|2.10
|132.62
|13464472
|2007.09.18 20:00
|buy
|0.30
|nzdjpy
|82.32
|83.04
|90.32
|85.28
|0.00
|0.00
|8.06
|764.92
|13465567
|2007.09.18 20:31
|buy
|0.10
|nzdjpy
|82.42
|83.04
|90.42
|85.28
|0.00
|0.00
|2.68
|246.36
|13469604
|2007.09.18 21:26
|buy
|0.10
|nzdjpy
|82.47
|83.04
|90.47
|85.28
|0.00
|0.00
|2.68
|242.05
|13469797
|2007.09.18 21:27
|buy
|0.10
|nzdjpy
|82.72
|83.04
|90.72
|85.28
|0.00
|0.00
|2.68
|220.51
|13469984
|2007.09.18 21:29
|buy
|0.10
|nzdjpy
|82.82
|83.04
|90.82
|85.28
|0.00
|0.00
|2.68
|211.90
|13471785
|2007.09.18 21:37
|buy
|0.10
|nzdjpy
|83.05
|83.04
|91.05
|85.28
|0.00
|0.00
|2.68
|192.09
|13472103
|2007.09.18 21:39
|buy
|0.10
|nzdjpy
|83.17
|83.04
|91.17
|85.28
|0.00
|0.00
|2.68
|181.75
|13472700
|2007.09.18 21:44
|buy
|0.10
|nzdjpy
|83.25
|83.04
|91.25
|85.28
|0.00
|0.00
|2.68
|174.86
|13472990
|2007.09.18 21:46
|buy
|0.10
|nzdjpy
|83.38
|83.04
|91.38
|85.28
|0.00
|0.00
|2.68
|163.66
|13464496
|2007.09.18 20:00
|buy
|0.30
|nzdusd
|0.7106
|0.7199
|0.7906
|0.7355
|0.00
|0.00
|4.20
|747.00
|13465432
|2007.09.18 20:30
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7117
|0.7199
|0.7917
|0.7355
|0.00
|0.00
|1.40
|238.00
|13470311
|2007.09.18 21:30
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7155
|0.7199
|0.7955
|0.7355
|0.00
|0.00
|1.40
|200.00
|13470433
|2007.09.18 21:31
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7165
|0.7199
|0.7965
|0.7355
|0.00
|0.00
|1.40
|190.00
|13472276
|2007.09.18 21:41
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7190
|0.7199
|0.7990
|0.7355
|0.00
|0.00
|1.40
|165.00
|13472957
|2007.09.18 21:46
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7203
|0.7199
|0.8003
|0.7355
|0.00
|0.00
|1.40
|152.00
|13473651
|2007.09.18 21:51
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7216
|0.7199
|0.8016
|0.7355
|0.00
|0.00
|1.40
|139.00
|13475618
|2007.09.18 22:15
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7227
|0.7199
|0.8027
|0.7355
|0.00
|0.00
|1.40
|128.00
|13476380
|2007.09.18 22:21
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7241
|0.7199
|0.8041
|0.7355
|0.00
|0.00
|1.40
|114.00
|13515927
|2007.09.19 16:00
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.04
|115.42
|124.04
|116.09
|0.00
|0.00
|5.81
|12.92
|13518137
|2007.09.19 16:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.14
|115.67
|124.14
|116.09
|0.00
|0.00
|1.94
|-4.31
|13518894
|2007.09.19 16:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.23
|115.78
|124.23
|116.09
|0.00
|0.00
|1.94
|-12.06
|13520139
|2007.09.19 17:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.33
|115.80
|124.33
|116.09
|0.00
|0.00
|1.94
|-20.67
|13535580
|2007.09.20 00:01
|sell
|0.30
|gbpnzd
|2.7183
|0.0000
|2.6383
|2.7213
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.23
|0.00
|0.00
|131.69
|10 106.90
|Floating P/L:
|10 238.59
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|7 659.18
|Floating P/L:
|10 238.59
|Margin:
|2 171.79
|Balance:
|17 659.18
|Equity:
|27 897.77
|Free Margin:
|25 725.98
|Details:
|Gross Profit:
|9 452.47
|Gross Loss:
|1 793.29
|Total Net Profit:
|7 659.18
|Profit Factor:
|5.27
|Expected Payoff:
|218.83
|Absolute Drawdown:
|1 191.33
|Maximal Drawdown:
|1 191.33 (11.91%)
|Relative Drawdown:
|11.91% (1 191.33)
|Total Trades:
|35
|Short Positions (won %):
|20 (90.00%)
|Long Positions (won %):
|15 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|18 (51.43%)
|Loss trades (% of total):
|17 (48.57%)
|Largest
|profit trade:
|1 758.81
|loss trade:
|-483.00
|Average
|profit trade:
|525.14
|loss trade:
|-105.49
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (4 164.28)
|consecutive losses ($):
|15 (-1 191.33)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4 164.28 (11)
|consecutive loss (count):
|-1 191.33 (15)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|6