Strategy Tester Report
StepMAExpert_v1[1].45_euro usd_m30 same settings l s approved

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2004.07.01 00:00 - 2007.06.29 22:30 (2004.07.01 - 2007.07.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExpert_Name="---- StepMAExpert_v1.45 ----"; Magic=1012; Slippage=3; Trace=false; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; TrailingStopMode=1; TrailingStop=0; SwingTrade=true; PendingOrder=false; PendOrdGap=10; SessionStart=7; SessionEnd=23; FilterPeriod=0; Long_Trade=" Input data for Long Positions"; StepSizeLong=40; HighLowLong=false; MomPeriodLong=1; DeltaLong=4; DeltaLongExit=3; StopSizeLong=55; ProfitSizeLong=115; InitialStopLong=30; TakeProfitLong=70; BreakEvenLong=30; BreakEvenGapLong=16; Short_Trade=" Input data for Short Positions "; StepSizeShort=40; HighLowShort=false; MomPeriodShort=1; DeltaShort=4; DeltaShortExit=3; StopSizeShort=35; ProfitSizeShort=95; InitialStopShort=30; TakeProfitShort=70; BreakEvenShort=30; BreakEvenGapShort=16; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=true; Risk=0.15; LossMax=1001;
Bars in test37570Ticks modelled3805771Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit1195.55Gross profit3187.90Gross loss-1992.35
Profit factor1.60Expected payoff8.60
Absolute drawdown10.00Maximal drawdown314.90 (2.83%)Relative drawdown2.83% (314.90)
Total trades139Short positions (won %)69 (60.87%)Long positions (won %)70 (50.00%)
Profit trades (% of total)77 (55.40%)Loss trades (% of total)62 (44.60%)
Largestprofit trade164.70loss trade-33.95
Averageprofit trade41.40loss trade-32.13
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (184.25)consecutive losses (loss in money)4 (-129.75)
Maximalconsecutive profit (count of wins)283.70 (4)consecutive loss (count of losses)-129.75 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.16 15:30buy10.101.24271.23951.2497
22004.07.16 16:00modify10.101.24271.23951.2529
32004.07.19 01:30modify10.101.24271.23951.2530
42004.07.19 05:00modify10.101.24271.23951.2531
52004.07.19 07:30modify10.101.24271.23951.2532
62004.07.19 07:30modify10.101.24271.24431.2532
72004.07.19 08:05s/l10.101.24431.24431.253215.3510015.35
82004.07.20 14:30sell20.101.23691.24011.2299
92004.07.20 21:00modify20.101.23691.24011.2275
102004.07.20 21:00modify20.101.23691.23531.2275
112004.07.20 21:30modify20.101.23691.23531.2267
122004.07.21 02:00modify20.101.23691.23531.2264
132004.07.21 02:30modify20.101.23691.23531.2261
142004.07.21 03:00modify20.101.23691.23531.2258
152004.07.21 05:00modify20.101.23691.23531.2248
162004.07.21 05:00modify20.101.23691.23231.2248
172004.07.21 07:22s/l20.101.23231.23231.224846.2010061.55
182004.08.13 15:00buy30.101.23081.22761.2378
192004.08.13 15:30modify30.101.23081.22761.2402
202004.08.13 16:30modify30.101.23081.22761.2406
212004.08.13 17:00modify30.101.23081.22761.2427
222004.08.13 17:00modify30.101.23081.23241.2427
232004.08.13 18:00modify30.101.23081.23241.2430
242004.08.13 18:30modify30.101.23081.23241.2437
252004.08.13 21:00modify30.101.23081.23241.2446
262004.08.13 21:00modify30.101.23081.23541.2446
272004.08.16 00:00modify30.101.23081.23541.2447
282004.08.16 00:30modify30.101.23081.23541.2450
292004.08.16 07:51s/l30.101.23541.23541.245045.3510106.90
302004.08.18 17:00sell40.101.22901.23221.2220
312004.08.18 18:27s/l40.101.23221.23221.2220-32.0010074.90
322004.09.08 17:00buy50.101.21281.20961.2198
332004.09.08 17:30modify50.101.21281.20961.2238
342004.09.08 17:30modify50.101.21281.21441.2238
352004.09.08 18:30modify50.101.21281.21441.2247
362004.09.08 20:30modify50.101.21281.21441.2251
372004.09.08 21:00modify50.101.21281.21441.2263
382004.09.09 06:00modify50.101.21281.21441.2266
392004.09.09 06:00modify50.101.21281.21741.2266
402004.09.09 07:21s/l50.101.21741.21741.226644.0510118.95
412004.09.15 15:00sell60.101.22011.22331.2131
422004.09.15 16:00modify60.101.22011.22331.2127
432004.09.15 16:30modify60.101.22011.22331.2102
442004.09.15 16:30modify60.101.22011.21851.2102
452004.09.15 17:00modify60.101.22011.21851.2089
462004.09.15 20:30modify60.101.22011.21851.2087
472004.09.16 15:30modify60.101.22011.21851.2083
482004.09.16 16:00modify60.101.22011.21851.2070
492004.09.16 16:00modify60.101.22011.21551.2070
502004.09.16 17:10s/l60.101.21551.21551.207046.6010165.55
512004.10.13 20:00buy70.101.23421.23101.2412
522004.10.13 20:30modify70.101.23421.23101.2413
532004.10.13 22:00modify70.101.23421.23101.2417
542004.10.13 22:30modify70.101.23421.23101.2422
552004.10.14 06:00modify70.101.23421.23101.2426
562004.10.14 06:30modify70.101.23421.23101.2436
572004.10.14 09:00modify70.101.23421.23101.2440
582004.10.14 14:00modify70.101.23421.23101.2444
592004.10.14 14:30modify70.101.23421.23101.2449
602004.10.14 14:30modify70.101.23421.23581.2449
612004.10.14 15:00modify70.101.23421.23581.2459
622004.10.14 15:35s/l70.101.23581.23581.245914.0510179.60
632004.10.26 17:30sell80.101.27421.27741.2672
642004.10.27 12:24s/l80.101.27741.27741.2672-31.8010147.80
652004.11.03 13:30buy90.101.27611.27291.2831
662004.11.03 14:00modify90.101.27611.27291.2832
672004.11.03 14:30modify90.101.27611.27291.2857
682004.11.03 15:00modify90.101.27611.27291.2867
692004.11.03 15:00modify90.101.27611.27771.2867
702004.11.03 15:30modify90.101.27611.27771.2870
712004.11.03 16:30modify90.101.27611.27771.2878
722004.11.03 16:34s/l90.101.27771.27771.287816.0010163.80
732004.11.10 16:30sell100.101.28741.29061.2804
742004.11.10 16:49s/l100.101.29061.29061.2804-32.0010131.80
752004.11.12 17:30buy110.101.29611.29291.3031
762004.11.12 18:00modify110.101.29611.29291.3040
772004.11.12 18:30modify110.101.29611.29291.3047
782004.11.12 19:30modify110.101.29611.29291.3051
792004.11.12 20:30modify110.101.29611.29291.3057
802004.11.15 01:00modify110.101.29611.29291.3062
812004.11.15 01:30modify110.101.29611.29291.3069
822004.11.15 01:30modify110.101.29611.29771.3069
832004.11.15 01:53s/l110.101.29771.29771.306915.3510147.15
842004.11.26 09:30sell120.101.31921.32241.3122
852004.11.26 09:31s/l120.101.32241.32241.3122-32.0010115.15
862004.11.26 17:30buy130.101.32821.32501.3352
872004.11.26 18:00modify130.101.32821.32501.3361
882004.11.26 18:30modify130.101.32821.32501.3366
892004.11.26 21:00modify130.101.32821.32501.3368
902004.11.26 21:30modify130.101.32821.32501.3371
912004.11.29 02:12s/l130.101.32501.32501.3371-32.6510082.50
922004.12.02 17:00sell140.101.32701.33021.3200
932004.12.03 13:23s/l140.101.33021.33021.3200-31.8010050.70
942004.12.03 15:30buy150.101.33631.33311.3433
952004.12.03 16:00modify150.101.33631.33311.3435
962004.12.03 17:00modify150.101.33631.33311.3442
972004.12.03 17:30modify150.101.33631.33311.3455
982004.12.03 18:00modify150.101.33631.33311.3466
992004.12.03 19:00modify150.101.33631.33311.3483
1002004.12.03 19:00modify150.101.33631.33791.3483
1012004.12.03 19:30modify150.101.33631.33791.3506
1022004.12.03 19:30modify150.101.33631.34091.3506
1032004.12.03 20:00modify150.101.33631.34091.3516
1042004.12.03 20:30modify150.101.33631.34091.3524
1052004.12.03 21:00modify150.101.33631.34091.3525
1062004.12.03 21:30modify150.101.33631.34091.3531
1072004.12.03 21:30modify150.101.33631.34391.3531
1082004.12.06 01:10s/l150.101.34391.34391.353175.3510126.05
1092004.12.08 07:00sell160.101.33511.33831.3281
1102004.12.08 09:30modify160.101.33511.33831.3263
1112004.12.08 09:30modify160.101.33511.33351.3263
1122004.12.08 10:30modify160.101.33511.33351.3262
1132004.12.08 11:30modify160.101.33511.33351.3257
1142004.12.08 13:00modify160.101.33511.33351.3254
1152004.12.08 13:30modify160.101.33511.33351.3244
1162004.12.08 14:30modify160.101.33511.33351.3234
1172004.12.08 14:30modify160.101.33511.33051.3234
1182004.12.08 14:45t/p160.101.32341.33051.3234117.0010243.05
1192004.12.13 07:00buy170.101.32691.32371.3339
1202004.12.13 07:30modify170.101.32691.32371.3354
1212004.12.13 09:30modify170.101.32691.32371.3363
1222004.12.13 10:00modify170.101.32691.32371.3369
1232004.12.13 17:00modify170.101.32691.32371.3372
1242004.12.13 18:00modify170.101.32691.32371.3384
1252004.12.13 18:00modify170.101.32691.32851.3384
1262004.12.13 20:00modify170.101.32691.32851.3386
1272004.12.13 20:30modify170.101.32691.32851.3392
1282004.12.13 21:00modify170.101.32691.32851.3394
1292004.12.14 03:28s/l170.101.32851.32851.339415.3510258.40
1302004.12.16 15:30sell180.101.33091.33411.3239
1312004.12.16 17:00modify180.101.33091.33411.3228
1322004.12.16 18:30modify180.101.33091.33411.3224
1332004.12.16 19:00modify180.101.33091.33411.3204
1342004.12.16 19:00modify180.101.33091.32931.3204
1352004.12.16 19:30modify180.101.33091.32931.3164
1362004.12.16 19:30modify180.101.33091.32631.3164
1372004.12.16 20:00modify180.101.33091.32631.3160
1382004.12.16 20:00modify180.101.33091.32331.3160
1392004.12.16 20:13s/l180.101.32331.32331.316076.0010334.40
1402004.12.17 10:30buy190.101.33041.32721.3374
1412004.12.17 11:00modify190.101.33041.32721.3377
1422004.12.17 12:53s/l190.101.32721.32721.3377-32.0010302.40
1432004.12.31 18:00sell200.101.35321.35641.3462
1442005.01.03 00:06s/l200.101.35641.35641.3462-31.8010270.60
1452005.01.03 09:00buy210.101.35281.34961.3598
1462005.01.03 09:30modify210.101.35281.34961.3602
1472005.01.03 10:00modify210.101.35281.34961.3604
1482005.01.03 10:30modify210.101.35281.34961.3644
1492005.01.03 10:30modify210.101.35281.35441.3644
1502005.01.03 10:40s/l210.101.35441.35441.364416.0010286.60
1512005.01.03 15:00sell220.101.34751.35071.3405
1522005.01.04 08:30modify220.101.34751.35071.3397
1532005.01.04 09:30modify220.101.34751.35071.3378
1542005.01.04 09:30modify220.101.34751.34591.3378
1552005.01.04 10:00modify220.101.34751.34591.3366
1562005.01.04 10:30modify220.101.34751.34591.3350
1572005.01.04 10:30modify220.101.34751.34291.3350
1582005.01.04 11:00modify220.101.34751.34291.3312
1592005.01.04 11:00modify220.101.34751.33991.3312
1602005.01.04 12:10s/l220.101.33991.33991.331276.2010362.80
1612005.01.12 15:00buy230.101.32281.31961.3298
1622005.01.12 15:30modify230.101.32281.31961.3302
1632005.01.12 16:00modify230.101.32281.31961.3334
1642005.01.12 16:00modify230.101.32281.32441.3334
1652005.01.12 16:30modify230.101.32281.32441.3348
1662005.01.12 17:00modify230.101.32281.32441.3357
1672005.01.13 03:04s/l230.101.32441.32441.335714.0510376.85
1682005.01.13 17:00sell240.101.319651.32291.3127
1692005.01.14 03:30modify240.101.319651.32291.3116
1702005.01.14 03:45t/p240.101.31161.32291.311680.7010457.55
1712005.01.19 10:00buy250.101.30961.30641.3166
1722005.01.19 10:30modify250.101.30961.30641.3169
1732005.01.19 15:55s/l250.101.30641.30641.3169-32.0010425.55
1742005.01.19 18:30sell260.101.30021.30341.2932
1752005.01.19 20:00modify260.101.30021.30341.2930
1762005.01.19 20:30modify260.101.30021.30341.2915
1772005.01.20 11:30modify260.101.30021.30341.2894
1782005.01.20 11:30modify260.101.30021.29861.2894
1792005.01.20 13:00modify260.101.30021.29861.2881
1802005.01.20 13:00modify260.101.30021.29561.2881
1812005.01.20 14:27s/l260.101.29561.29561.288146.6010472.15
1822005.01.21 17:30buy270.101.30341.30021.3104
1832005.01.21 18:00modify270.101.30341.30021.3110
1842005.01.21 18:30modify270.101.30341.30021.3118
1852005.01.21 19:00modify270.101.30341.30021.3128
1862005.01.24 08:00modify270.101.30341.30021.3140
1872005.01.24 08:00modify270.101.30341.30501.3140
1882005.01.24 09:00modify270.101.30341.30501.3148
1892005.01.24 09:30modify270.101.30341.30501.3158
1902005.01.24 11:30modify270.101.30341.30501.3161
1912005.01.24 16:17s/l270.101.30501.30501.316115.3510487.50
1922005.01.27 13:30sell280.101.30241.30561.2954
1932005.01.27 14:40s/l280.101.30561.30561.2954-32.0010455.50
1942005.02.02 07:00buy290.101.30871.30551.3157
1952005.02.02 07:30modify290.101.30871.30551.3161
1962005.02.02 14:22s/l290.101.30551.30551.3161-32.0010423.50
1972005.02.03 14:00sell300.101.29921.30241.2922
1982005.02.03 15:00modify300.101.29921.30241.2891
1992005.02.03 15:00modify300.101.29921.29761.2891
2002005.02.03 16:16s/l300.101.29761.29761.289116.0010439.50
2012005.02.25 21:00buy310.101.32431.32111.3313
2022005.02.25 21:30modify310.101.32431.32111.3317
2032005.02.25 22:30modify310.101.32431.32111.3320
2042005.02.28 01:00modify310.101.32431.32111.3324
2052005.02.28 01:30modify310.101.32431.32111.3334
2062005.02.28 02:00modify310.101.32431.32111.3336
2072005.02.28 02:30modify310.101.32431.32111.3339
2082005.02.28 03:00modify310.101.32431.32111.3341
2092005.02.28 03:30modify310.101.32431.32111.3351
2102005.02.28 03:30modify310.101.32431.32591.3351
2112005.02.28 05:59s/l310.101.32591.32591.335115.3510454.85
2122005.03.01 07:00sell320.101.32031.32351.3133
2132005.03.01 07:30modify320.101.32031.32351.3128
2142005.03.01 18:30modify320.101.32031.32351.3125
2152005.03.01 19:00modify320.101.32031.32351.3118
2162005.03.02 00:30modify320.101.32031.32351.3116
2172005.03.02 01:00modify320.101.32031.32351.3113
2182005.03.02 01:00modify320.101.32031.31871.3113
2192005.03.02 02:00modify320.101.32031.31871.3104
2202005.03.02 03:00modify320.101.32031.31871.3096
2212005.03.02 10:00modify320.101.32031.31871.3080
2222005.03.02 10:00modify320.101.32031.31571.3080
2232005.03.02 10:30modify320.101.32031.31571.3066
2242005.03.02 11:00modify320.101.32031.31571.3049
2252005.03.02 11:00modify320.101.32031.31271.3049
2262005.03.02 12:00modify320.101.32031.31271.3048
2272005.03.02 14:30modify320.101.32031.31271.3044
2282005.03.02 15:00modify320.101.32031.31271.3035
2292005.03.02 16:06s/l320.101.31271.31271.303576.2010531.05
2302005.03.04 15:30buy330.101.32001.31681.3270
2312005.03.04 16:00modify330.101.32001.31681.3289
2322005.03.04 17:00modify330.101.32001.31681.3318
2332005.03.04 17:00modify330.101.32001.32161.3318
2342005.03.07 09:47s/l330.101.32161.32161.331815.3510546.40
2352005.03.14 14:00sell340.101.33861.34181.3316
2362005.03.14 17:30modify340.101.33861.34181.3307
2372005.03.14 18:00modify340.101.33861.34181.3291
2382005.03.14 18:00modify340.101.33861.33701.3291
2392005.03.14 18:30modify340.101.33861.33701.3288
2402005.03.14 21:03s/l340.101.33701.33701.328816.0010562.40
2412005.04.08 18:00buy350.101.29141.28821.2984
2422005.04.08 18:30modify350.101.29141.28821.2991
2432005.04.08 19:00modify350.101.29141.28821.2997
2442005.04.08 21:00modify350.101.29141.28821.2999
2452005.04.08 21:30modify350.101.29141.28821.3000
2462005.04.08 22:00modify350.101.29141.28821.3002
2472005.04.08 22:30modify350.101.29141.28821.3005
2482005.04.11 00:00modify350.101.29141.28821.3006
2492005.04.11 09:00modify350.101.29141.28821.3008
2502005.04.11 10:00modify350.101.29141.28821.3012
2512005.04.11 10:30modify350.101.29141.28821.3045
2522005.04.11 10:30modify350.101.29141.29301.3045
2532005.04.11 13:30modify350.101.29141.29301.3054
2542005.04.11 13:30modify350.101.29141.29601.3054
2552005.04.11 14:25s/l350.101.29601.29601.305445.3510607.75
2562005.04.12 15:30sell360.101.28921.29241.2822
2572005.04.12 18:00modify360.101.28921.29241.2816
2582005.04.12 20:57s/l360.101.29241.29241.2816-32.0010575.75
2592005.04.15 14:00buy370.101.28741.28421.2944
2602005.04.15 14:30modify370.101.28741.28421.2948
2612005.04.15 15:00modify370.101.28741.28421.2952
2622005.04.15 15:00s/l370.101.28421.28421.2952-32.0010543.75
2632005.04.25 07:00sell380.101.30161.30481.2946
2642005.04.25 11:00modify380.101.30161.30481.2931
2652005.04.25 11:30modify380.101.30161.30481.2918
2662005.04.25 11:30modify380.101.30161.30001.2918
2672005.04.25 13:00modify380.101.30161.30001.2913
2682005.04.25 13:30modify380.101.30161.30001.2912
2692005.04.25 14:00modify380.101.30161.30001.2909
2702005.04.25 14:30modify380.101.30161.30001.2903
2712005.04.25 21:12s/l380.101.30001.30001.290316.0010559.75
2722005.05.04 07:00buy390.101.29641.29321.3034
2732005.05.04 07:30modify390.101.29641.29321.3044
2742005.05.04 09:18s/l390.101.29321.29321.3044-32.0010527.75
2752005.05.06 15:00sell400.101.28571.28891.2787
2762005.05.06 17:30modify400.101.28571.28891.2761
2772005.05.06 17:30modify400.101.28571.28411.2761
2782005.05.06 18:11s/l400.101.28411.28411.276116.0010543.75
2792005.05.24 14:00buy410.101.26281.25961.2698
2802005.05.24 14:30modify410.101.26281.25961.2699
2812005.05.24 15:55s/l410.101.25961.25961.2699-32.0010511.75
2822005.05.26 13:00sell420.101.25411.25731.2471
2832005.05.26 15:00modify420.101.25411.25731.2470
2842005.05.26 15:30modify420.101.25411.25731.2467
2852005.05.26 16:30modify420.101.25411.25731.2463
2862005.05.26 17:30modify420.101.25411.25731.2455
2872005.05.26 17:30modify420.101.25411.25251.2455
2882005.05.26 18:30modify420.101.25411.25251.2451
2892005.05.26 20:30modify420.101.25411.25251.2450
2902005.05.27 04:16s/l420.101.25251.25251.245016.2010527.95
2912005.06.07 08:30buy430.101.23051.22731.2375
2922005.06.07 09:00modify430.101.23051.22731.2379
2932005.06.07 11:00modify430.101.23051.22731.2381
2942005.06.07 12:00modify430.101.23051.22731.2383
2952005.06.07 14:39s/l430.101.22731.22731.2383-32.0010495.95
2962005.06.08 19:30sell440.101.22381.22701.2168
2972005.06.08 20:30modify440.101.22381.22701.2163
2982005.06.09 09:00modify440.101.22381.22701.2159
2992005.06.09 16:30modify440.101.22381.22701.2149
3002005.06.09 16:30modify440.101.22381.22221.2149
3012005.06.09 17:00modify440.101.22381.22221.2136
3022005.06.09 17:42s/l440.101.22221.22221.213616.6010512.55
3032005.06.14 07:00buy450.101.21251.20931.2195
3042005.06.14 07:30modify450.101.21251.20931.2219
3052005.06.14 15:06s/l450.101.20931.20931.2219-32.0010480.55
3062005.06.14 15:30sell460.101.20591.20911.1989
3072005.06.14 16:00modify460.101.20591.20911.1985
3082005.06.14 18:00modify460.101.20591.20911.1982
3092005.06.14 21:00modify460.101.20591.20911.1978
3102005.06.14 21:30modify460.101.20591.20911.1977
3112005.06.14 22:00modify460.101.20591.20911.1974
3122005.06.14 22:30modify460.101.20591.20911.1973
3132005.06.14 22:30modify460.101.20591.20431.1973
3142005.06.15 01:00modify460.101.20591.20431.1971
3152005.06.15 01:30modify460.101.20591.20431.1964
3162005.06.15 03:32s/l460.101.20431.20431.196416.2010496.75
3172005.06.15 16:00buy470.101.21101.20781.2180
3182005.06.15 16:30modify470.101.21101.20781.2185
3192005.06.15 20:00modify470.101.21101.20781.2196
3202005.06.15 23:30modify470.101.21101.20781.2198
3212005.06.16 05:48s/l470.101.20781.20781.2198-33.9510462.80
3222005.06.20 07:00sell480.101.22221.22541.2152
3232005.06.20 07:30modify480.101.22221.22541.2129
3242005.06.20 15:00modify480.101.22221.22541.2121
3252005.06.20 15:00modify480.101.22221.22061.2121
3262005.06.20 15:30modify480.101.22221.22061.2116
3272005.06.20 16:00modify480.101.22221.22061.2092
3282005.06.20 16:00modify480.101.22221.21761.2092
3292005.06.20 16:30modify480.101.22221.21761.2084
3302005.06.20 17:00modify480.101.22221.21761.2079
3312005.06.20 17:30modify480.101.22221.21761.2076
3322005.06.21 10:00modify480.101.22221.21761.2045
3332005.06.21 10:00modify480.101.22221.21461.2045
3342005.06.21 10:30modify480.101.22221.21461.2035
3352005.06.21 10:30modify480.101.22221.21161.2035
3362005.06.21 11:00modify480.101.22221.21161.2034
3372005.06.21 12:00modify480.101.22221.21161.2028
3382005.06.21 13:30modify480.101.22221.21161.2023
3392005.06.21 15:17s/l480.101.21161.21161.2023106.2010569.00
3402005.06.21 20:30buy490.101.21751.21431.2245
3412005.06.21 21:00modify490.101.21751.21431.2248
3422005.06.21 22:00modify490.101.21751.21431.2250
3432005.06.21 22:30modify490.101.21751.21431.2254
3442005.06.22 02:00modify490.101.21751.21431.2260
3452005.06.22 09:00modify490.101.21751.21431.2267
3462005.06.22 11:15s/l490.101.21431.21431.2267-32.6510536.35
3472005.07.01 16:30sell500.101.19821.20141.1912
3482005.07.01 17:00modify500.101.19821.20141.1911
3492005.07.01 18:00modify500.101.19821.20141.1900
3502005.07.01 20:00modify500.101.19821.20141.1892
3512005.07.01 20:00modify500.101.19821.19661.1892
3522005.07.01 20:30modify500.101.19821.19661.1889
3532005.07.04 00:30modify500.101.19821.19661.1858
3542005.07.04 00:30modify500.101.19821.19361.1858
3552005.07.04 01:23s/l500.101.19361.19361.185846.2010582.55
3562005.07.21 20:00buy510.101.22061.21741.2276
3572005.07.21 20:19s/l510.101.21741.21741.2276-32.0010550.55
3582005.07.22 16:00sell520.101.21201.21521.2050
3592005.07.22 18:00modify520.101.21201.21521.2014
3602005.07.22 18:00modify520.101.21201.21041.2014
3612005.07.22 19:00modify520.101.21201.21041.2011
3622005.07.22 21:00modify520.101.21201.21041.2006
3632005.07.22 21:30modify520.101.21201.21041.2003
3642005.07.22 21:30modify520.101.21201.20741.2003
3652005.07.22 22:30modify520.101.21201.20741.2001
3662005.07.25 00:30modify520.101.21201.20741.1986
3672005.07.25 09:30modify520.101.21201.20741.1980
3682005.07.25 11:31s/l520.101.20741.20741.198046.2010596.75
3692005.08.03 11:00buy530.101.22421.22101.2312
3702005.08.03 11:25t/p530.101.23121.22101.231270.0010666.75
3712005.08.15 08:00sell540.101.23881.24201.2318
3722005.08.15 13:00modify540.101.23881.24201.2312
3732005.08.15 13:30modify540.101.23881.24201.2308
3742005.08.15 15:30modify540.101.23881.24201.2294
3752005.08.15 15:30modify540.101.23881.23721.2294
3762005.08.15 16:27s/l540.101.23721.23721.229416.0010682.75
3772005.08.31 16:30buy550.101.22891.22571.2359
3782005.08.31 17:00modify550.101.22891.22571.2370
3792005.08.31 18:00modify550.101.22891.22571.2405
3802005.08.31 18:00modify550.101.22891.23051.2405
3812005.08.31 18:30modify550.101.22891.23051.2418
3822005.08.31 23:00modify550.101.22891.23051.2419
3832005.09.01 10:30modify550.101.22891.23051.2443
3842005.09.01 10:30modify550.101.22891.23351.2443
3852005.09.01 11:00modify550.101.22891.23351.2446
3862005.09.01 12:30modify550.101.22891.23351.2452
3872005.09.01 13:00modify550.101.22891.23351.2463
3882005.09.01 13:00modify550.101.22891.23651.2463
3892005.09.01 14:30modify550.101.22891.23651.2468
3902005.09.01 15:00modify550.101.22891.23651.2487
3912005.09.01 15:00modify550.101.22891.23951.2487
3922005.09.01 15:18s/l550.101.23951.23951.2487104.0510786.80
3932005.09.06 07:00sell560.101.24901.25221.2420
3942005.09.06 09:00modify560.101.24901.25221.2416
3952005.09.06 09:30modify560.101.24901.25221.2397
3962005.09.06 09:30modify560.101.24901.24741.2397
3972005.09.06 10:00modify560.101.24901.24741.2389
3982005.09.06 12:24s/l560.101.24741.24741.238916.0010802.80
3992005.09.07 09:30buy570.101.25321.25001.2602
4002005.09.07 10:00modify570.101.25321.25001.2607
4012005.09.07 10:13s/l570.101.25001.25001.2607-32.0010770.80
4022005.09.07 14:00sell580.101.24471.24791.2377
4032005.09.07 15:30modify580.101.24471.24791.2369
4042005.09.07 20:30modify580.101.24471.24791.2354
4052005.09.07 20:30modify580.101.24471.24311.2354
4062005.09.08 03:00modify580.101.24471.24311.2351
4072005.09.08 04:43s/l580.101.24311.24311.235116.6010787.40
4082005.09.16 07:00buy590.101.22961.22641.2366
4092005.09.16 07:30modify590.101.22961.22641.2370
4102005.09.16 10:50s/l590.101.22641.22641.2370-32.0010755.40
4112005.09.22 16:30sell600.101.21511.21831.2081
4122005.09.23 09:00modify600.101.21511.21831.2063
4132005.09.23 09:00modify600.101.21511.21351.2063
4142005.09.23 09:30modify600.101.21511.21351.2059
4152005.09.23 10:42s/l600.101.21351.21351.205916.2010771.60
4162005.10.06 07:00buy610.101.20621.20301.2132
4172005.10.06 07:30modify610.101.20621.20301.2134
4182005.10.06 08:30modify610.101.20621.20301.2141
4192005.10.06 15:00modify610.101.20621.20301.2150
4202005.10.06 15:30modify610.101.20621.20301.2188
4212005.10.06 15:30modify610.101.20621.20781.2188
4222005.10.06 16:00modify610.101.20621.20781.2207
4232005.10.06 16:00modify610.101.20621.21081.2207
4242005.10.06 19:00modify610.101.20621.21081.2222
4252005.10.06 19:30modify610.101.20621.21081.2226
4262005.10.06 19:30modify610.101.20621.21381.2226
4272005.10.06 20:00modify610.101.20621.21381.2248
4282005.10.06 20:30modify610.101.20621.21381.2261
4292005.10.06 20:30modify610.101.20621.21681.2261
4302005.10.06 23:30modify610.101.20621.21681.2262
4312005.10.07 00:30s/l610.101.21681.21681.2262105.3510876.95
4322005.10.13 15:00sell620.101.19381.19701.1868
4332005.10.13 16:30modify620.101.19381.19701.1860
4342005.10.13 18:35s/l620.101.19701.19701.1860-32.0010844.95
4352005.10.13 21:00buy630.101.20211.19891.2091
4362005.10.13 21:30modify630.101.20211.19891.2101
4372005.10.13 22:00modify630.101.20211.19891.2107
4382005.10.14 06:00modify630.101.20211.19891.2109
4392005.10.14 06:30modify630.101.20211.19891.2114
4402005.10.14 12:47s/l630.101.19891.19891.2114-32.6510812.30
4412005.10.21 17:30sell640.101.19631.19951.1893
4422005.10.21 18:30modify640.101.19631.19951.1892
4432005.10.21 19:30modify640.101.19631.19951.1886
4442005.10.21 20:00modify640.101.19631.19951.1879
4452005.10.24 02:00modify640.101.19631.19951.1873
4462005.10.24 02:00modify640.101.19631.19471.1873
4472005.10.24 04:30modify640.101.19631.19471.1871
4482005.10.24 08:08s/l640.101.19471.19471.187116.2010828.50
4492005.10.25 11:00buy650.101.20251.19931.2095
4502005.10.25 11:30modify650.101.20251.19931.2097
4512005.10.25 12:00modify650.101.20251.19931.2107
4522005.10.25 13:00modify650.101.20251.19931.2111
4532005.10.25 15:00modify650.101.20251.19931.2131
4542005.10.25 15:00modify650.101.20251.20411.2131
4552005.10.25 16:00modify650.101.20251.20411.2134
4562005.10.25 16:30modify650.101.20251.20411.2184
4572005.10.25 16:30modify650.101.20251.20711.2184
4582005.10.25 20:30modify650.101.20251.20711.2187
4592005.10.25 23:30modify650.101.20251.20711.2189
4602005.10.26 08:30modify650.101.20251.20711.2203
4612005.10.26 08:30modify650.101.20251.21011.2203
4622005.10.26 08:54s/l650.101.21011.21011.220375.3510903.85
4632005.10.28 18:30sell660.101.20751.21071.2005
4642005.10.28 19:30modify660.101.20751.21071.1998
4652005.10.31 01:30modify660.101.20751.21071.1993
4662005.10.31 06:00modify660.101.20751.21071.1990
4672005.10.31 13:00modify660.101.20751.21071.1981
4682005.10.31 13:00modify660.101.20751.20591.1981
4692005.10.31 14:00modify660.101.20751.20591.1972
4702005.10.31 14:30modify660.101.20751.20591.1962
4712005.10.31 15:00modify660.101.20751.20591.1950
4722005.10.31 15:00modify660.101.20751.20291.1950
4732005.10.31 16:30modify660.101.20751.20291.1931
4742005.10.31 17:00modify660.101.20751.20291.1920
4752005.10.31 17:00modify660.101.20751.19991.1920
4762005.10.31 18:02s/l660.101.19991.19991.192076.2010980.05
4772005.11.02 17:00buy670.101.20641.20321.2134
4782005.11.02 17:30modify670.101.20641.20321.2139
4792005.11.02 18:30modify670.101.20641.20321.2146
4802005.11.02 23:30modify670.101.20641.20321.2148
4812005.11.03 14:34s/l670.101.20321.20321.2148-33.9510946.10
4822005.11.03 16:30sell680.101.19851.20171.1915
4832005.11.03 18:00modify680.101.19851.20171.1912
4842005.11.03 18:30modify680.101.19851.20171.1900
4852005.11.03 20:30modify680.101.19851.20171.1890
4862005.11.03 20:30modify680.101.19851.19691.1890
4872005.11.03 21:00modify680.101.19851.19691.1888
4882005.11.03 22:00modify680.101.19851.19691.1887
4892005.11.04 00:00modify680.101.19851.19691.1885
4902005.11.04 02:00modify680.101.19851.19691.1879
4912005.11.04 06:30modify680.101.19851.19691.1877
4922005.11.04 07:00modify680.101.19851.19691.1876
4932005.11.04 14:30modify680.101.19851.19691.1865
4942005.11.04 14:30modify680.101.19851.19391.1865
4952005.11.04 14:30s/l680.101.19391.19391.186546.2010992.30
4962005.11.14 07:00buy690.101.17651.17331.1835
4972005.11.14 07:30modify690.101.17651.17331.1841
4982005.11.14 12:51s/l690.101.17331.17331.1841-32.0010960.30
4992005.11.18 10:30sell700.101.16671.16991.1597
5002005.11.18 14:50s/l700.101.16991.16991.1597-32.0010928.30
5012005.11.18 15:30buy710.101.17661.17341.1836
5022005.11.18 16:00modify710.101.17661.17341.1839
5032005.11.18 16:10s/l710.101.17341.17341.1839-32.0010896.30
5042005.11.21 17:00sell720.101.17371.17691.1667
5052005.11.21 19:30modify720.101.17371.17691.1666
5062005.11.21 21:30modify720.101.17371.17691.1665
5072005.11.22 10:00modify720.101.17371.17691.1653
5082005.11.22 11:00modify720.101.17371.17691.1637
5092005.11.22 11:00modify720.101.17371.17211.1637
5102005.11.22 16:14s/l720.101.17211.17211.163716.2010912.50
5112005.11.22 20:30buy730.101.18011.17691.1871
5122005.11.22 21:00modify730.101.18011.17691.1882
5132005.11.22 21:30modify730.101.18011.17691.1892
5142005.11.23 00:00modify730.101.18011.17691.1895
5152005.11.23 07:30modify730.101.18011.17691.1914
5162005.11.23 07:30modify730.101.18011.18171.1914
5172005.11.23 08:20s/l730.101.18171.18171.191415.3510927.85
5182005.11.25 09:00sell740.101.17511.17831.1681
5192005.11.25 16:30modify740.101.17511.17831.1673
5202005.11.25 18:00modify740.101.17511.17831.1666
5212005.11.25 18:30modify740.101.17511.17831.1655
5222005.11.25 18:30modify740.101.17511.17351.1655
5232005.11.28 00:30modify740.101.17511.17351.1652
5242005.11.28 01:30modify740.101.17511.17351.1644
5252005.11.28 02:00modify740.101.17511.17351.1638
5262005.11.28 02:30modify740.101.17511.17351.1635
5272005.11.28 05:30modify740.101.17511.17351.1634
5282005.11.28 08:30modify740.101.17511.17351.1632
5292005.11.28 08:30modify740.101.17511.17051.1632
5302005.11.28 09:30modify740.101.17511.17051.1631
5312005.11.28 10:38s/l740.101.17051.17051.163146.2010974.05
5322005.11.28 17:00buy750.101.17931.17611.1863
5332005.11.28 17:30modify750.101.17931.17611.1871
5342005.11.28 18:00modify750.101.17931.17611.1875
5352005.11.28 19:00modify750.101.17931.17611.1882
5362005.11.28 19:30modify750.101.17931.17611.1911
5372005.11.28 19:30modify750.101.17931.18091.1911
5382005.11.28 20:00modify750.101.17931.18091.1916
5392005.11.28 20:30modify750.101.17931.18091.1948
5402005.11.28 20:30modify750.101.17931.18391.1948
5412005.11.28 22:11s/l750.101.18391.18391.194846.0011020.05
5422005.11.29 14:30sell760.101.17791.18111.1709
5432005.11.29 15:00modify760.101.17791.18111.1703
5442005.11.29 16:30modify760.101.17791.18111.1696
5452005.12.01 14:00modify760.101.17791.18111.1694
5462005.12.01 14:30modify760.101.17791.18111.1682
5472005.12.01 14:30modify760.101.17791.17631.1682
5482005.12.01 15:00modify760.101.17791.17631.1672
5492005.12.01 15:30modify760.101.17791.17631.1651
5502005.12.01 15:30modify760.101.17791.17331.1651
5512005.12.01 17:30modify760.101.17791.17331.1650
5522005.12.01 18:00modify760.101.17791.17331.1643
5532005.12.01 19:39s/l760.101.17331.17331.164346.8011066.85
5542005.12.08 16:30buy770.101.18311.17991.1901
5552005.12.08 17:00modify770.101.18311.17991.1905
5562005.12.08 17:30modify770.101.18311.17991.1918
5572005.12.09 01:39s/l770.101.17991.17991.1918-32.6511034.20
5582005.12.15 16:30sell780.101.19451.19771.1875
5592005.12.15 17:12s/l780.101.19771.19771.1875-32.0011002.20
5602005.12.19 07:00buy790.101.20191.19871.2089
5612005.12.19 07:30modify790.101.20191.19871.2109
5622005.12.19 13:38s/l790.101.19871.19871.2109-32.0010970.20
5632005.12.20 15:00sell800.101.19301.19621.1860
5642005.12.20 16:00modify800.101.19301.19621.1855
5652005.12.20 16:30modify800.101.19301.19621.1837
5662005.12.20 16:30modify800.101.19301.19141.1837
5672005.12.20 17:00modify800.101.19301.19141.1832
5682005.12.20 17:30modify800.101.19301.19141.1830
5692005.12.20 18:00modify800.101.19301.19141.1791
5702005.12.20 18:00modify800.101.19301.18841.1791
5712005.12.20 19:30modify800.101.19301.18841.1788
5722005.12.21 02:17s/l800.101.18841.18841.178846.2011016.40
5732005.12.22 16:30buy810.101.18921.18601.1962
5742005.12.22 17:00modify810.101.18921.18601.1967
5752005.12.22 17:03s/l810.101.18601.18601.1967-32.0010984.40
5762005.12.28 18:30sell820.101.18381.18701.1768
5772005.12.28 20:30modify820.101.18381.18701.1766
5782005.12.29 08:21s/l820.101.18701.18701.1766-31.4010953.00
5792006.01.11 18:00buy830.101.21341.21021.2204
5802006.01.11 18:30modify830.101.21341.21021.2208
5812006.01.11 23:30modify830.101.21341.21021.2209
5822006.01.12 00:00modify830.101.21341.21021.2214
5832006.01.12 02:30modify830.101.21341.21021.2216
5842006.01.12 03:00modify830.101.21341.21021.2221
5852006.01.12 04:00modify830.101.21341.21021.2225
5862006.01.12 08:00modify830.101.21341.21021.2226
5872006.01.12 14:30s/l830.101.21021.21021.2226-33.9510919.05
5882006.01.12 15:30sell840.101.20161.20481.1946
5892006.01.13 00:20s/l840.101.20481.20481.1946-31.8010887.25
5902006.01.23 07:00buy850.101.22341.22021.2304
5912006.01.23 07:30modify850.101.22341.22021.2325
5922006.01.23 11:00modify850.101.22341.22021.2334
5932006.01.23 11:30modify850.101.22341.22021.2335
5942006.01.23 12:00modify850.101.22341.22021.2359
5952006.01.23 12:00modify850.101.22341.22501.2359
5962006.01.23 14:00modify850.101.22341.22501.2362
5972006.01.23 19:00modify850.101.22341.22501.2367
5982006.01.23 20:30modify850.101.22341.22501.2369
5992006.01.23 21:00modify850.101.22341.22501.2375
6002006.01.23 21:00modify850.101.22341.22801.2375
6012006.01.23 21:30modify850.101.22341.22801.2376
6022006.01.23 22:00modify850.101.22341.22801.2379
6032006.01.23 22:30modify850.101.22341.22801.2382
6042006.01.24 00:30modify850.101.22341.22801.2384
6052006.01.24 03:41s/l850.101.22801.22801.238445.3510932.60
6062006.01.26 17:30sell860.101.22321.22641.2162
6072006.01.26 19:30modify860.101.22321.22641.2157
6082006.01.26 20:00modify860.101.22321.22641.2155
6092006.01.26 20:30modify860.101.22321.22641.2151
6102006.01.26 23:00modify860.101.22321.22641.2149
6112006.01.26 23:30modify860.101.22321.22641.2145
6122006.01.26 23:30modify860.101.22321.22161.2145
6132006.01.27 00:36s/l860.101.22161.22161.214516.2010948.80
6142006.01.31 18:00buy870.101.21581.21261.2228
6152006.01.31 18:30modify870.101.21581.21261.2242
6162006.01.31 19:00modify870.101.21581.21261.2246
6172006.01.31 19:30modify870.101.21581.21261.2250
6182006.01.31 20:25s/l870.101.21261.21261.2250-32.0010916.80
6192006.02.01 14:30sell880.101.20901.21221.2020
6202006.02.01 19:30modify880.101.20901.21221.2019
6212006.02.01 20:30modify880.101.20901.21221.1998
6222006.02.01 20:30modify880.101.20901.20741.1998
6232006.02.01 22:30modify880.101.20901.20741.1997
6242006.02.02 01:11s/l880.101.20741.20741.199716.6010933.40
6252006.02.10 15:00buy890.101.20191.19871.2089
6262006.02.10 15:30modify890.101.20191.19871.2091
6272006.02.10 16:21s/l890.101.19871.19871.2091-32.0010901.40
6282006.02.10 17:00sell900.101.19111.19431.1841
6292006.02.10 22:00modify900.101.19111.19431.1838
6302006.02.13 02:00modify900.101.19111.19431.1837
6312006.02.13 02:30modify900.101.19111.19431.1835
6322006.02.13 10:30modify900.101.19111.19431.1829
6332006.02.13 11:30modify900.101.19111.19431.1827
6342006.02.14 15:00modify900.101.19111.19431.1820
6352006.02.14 15:00modify900.101.19111.18951.1820
6362006.02.14 15:30modify900.101.19111.18951.1815
6372006.02.14 17:20s/l900.101.18951.18951.181516.4010917.80
6382006.02.23 12:00buy910.101.19631.19311.2033
6392006.02.23 12:30modify910.101.19631.19311.2037
6402006.02.23 15:45s/l910.101.19311.19311.2037-32.0010885.80
6412006.02.24 17:00sell920.101.18661.18981.1796
6422006.02.27 00:30modify920.101.18661.18981.1782
6432006.02.27 01:00modify920.101.18661.18981.1781
6442006.02.28 02:00modify920.101.18661.18981.1780
6452006.02.28 16:00s/l920.101.18981.18981.1780-31.6010854.20
6462006.02.28 16:30buy930.101.19281.18961.1998
6472006.02.28 17:00modify930.101.19281.18961.2000
6482006.02.28 17:30modify930.101.19281.18961.2001
6492006.02.28 19:30modify930.101.19281.18961.2004
6502006.02.28 20:00modify930.101.19281.18961.2010
6512006.03.01 01:30modify930.101.19281.18961.2018
6522006.03.01 04:00modify930.101.19281.18961.2019
6532006.03.01 14:30modify930.101.19281.18961.2024
6542006.03.01 15:00modify930.101.19281.18961.2035
6552006.03.01 15:00modify930.101.19281.19441.2035
6562006.03.01 15:30modify930.101.19281.19441.2039
6572006.03.01 16:08s/l930.101.19441.19441.203915.3510869.55
6582006.03.21 16:30sell940.101.21051.21371.2035
6592006.03.21 18:00modify940.101.21051.21371.2021
6602006.03.22 11:30modify940.101.21051.21371.2020
6612006.03.22 12:00modify940.101.21051.21371.2016
6622006.03.22 12:00modify940.101.21051.20891.2016
6632006.03.22 14:34s/l940.101.20891.20891.201616.2010885.75
6642006.03.27 07:00buy950.101.20531.20211.2123
6652006.03.27 07:30modify950.101.20531.20211.2125
6662006.03.27 12:00s/l950.101.20211.20211.2125-32.0010853.75
6672006.03.28 22:00sell960.101.20041.20361.1934
6682006.03.29 10:00modify960.101.20041.20361.1926
6692006.03.29 18:22s/l960.101.20361.20361.1926-31.8010821.95
6702006.03.30 07:00buy970.101.20721.20401.2142
6712006.03.30 07:30modify970.101.20721.20401.2150
6722006.03.30 12:00modify970.101.20721.20401.2152
6732006.03.30 13:30modify970.101.20721.20401.2155
6742006.03.30 14:00modify970.101.20721.20401.2167
6752006.03.30 16:30modify970.101.20721.20401.2173
6762006.03.30 17:00modify970.101.20721.20401.2214
6772006.03.30 17:00modify970.101.20721.20881.2214
6782006.03.30 18:30modify970.101.20721.21181.2214
6792006.03.30 19:45s/l970.101.21181.21181.221446.0010867.95
6802006.04.03 07:00sell980.101.20461.20781.1976
6812006.04.03 16:01s/l980.101.20781.20781.1976-32.0010835.95
6822006.04.03 17:30buy990.101.21341.21021.2204
6832006.04.03 18:00modify990.101.21341.21021.2208
6842006.04.03 19:30modify990.101.21341.21021.2211
6852006.04.03 20:30modify990.101.21341.21021.2215
6862006.04.03 21:00modify990.101.21341.21021.2216
6872006.04.04 02:00modify990.101.21341.21021.2220
6882006.04.04 06:30modify990.101.21341.21021.2224
6892006.04.04 07:00modify990.101.21341.21021.2233
6902006.04.04 10:00modify990.101.21341.21021.2236
6912006.04.04 12:00modify990.101.21341.21021.2251
6922006.04.04 12:00modify990.101.21341.21501.2251
6932006.04.04 14:00modify990.101.21341.21501.2260
6942006.04.04 14:30modify990.101.21341.21501.2325
6952006.04.04 14:30modify990.101.21341.21801.2325
6962006.04.04 15:00modify990.101.21341.22101.2325
6972006.04.04 16:00modify990.101.21341.22101.2342
6982006.04.04 16:00modify990.101.21341.22401.2342
6992006.04.04 16:30modify990.101.21341.22401.2347
7002006.04.05 07:00modify990.101.21341.22401.2354
7012006.04.05 07:30modify990.101.21341.22401.2355
7022006.04.05 15:00modify990.101.21341.22401.2362
7032006.04.05 15:00modify990.101.21341.22701.2362
7042006.04.05 16:00modify990.101.21341.22701.2366
7052006.04.05 16:06s/l990.101.22701.22701.2366134.7010970.65
7062006.05.09 07:00sell1000.101.26941.27261.2624
7072006.05.09 09:00modify1000.101.26941.27261.2622
7082006.05.09 09:30modify1000.101.26941.27261.2619
7092006.05.09 10:00modify1000.101.26941.27261.2617
7102006.05.09 15:26s/l1000.101.27261.27261.2617-32.0010938.65
7112006.05.09 16:30buy1010.101.27651.27331.2835
7122006.05.09 17:00modify1010.101.27651.27331.2839
7132006.05.10 01:00modify1010.101.27651.27331.2841
7142006.05.10 08:00modify1010.101.27651.27331.2843
7152006.05.10 09:00modify1010.101.27651.27331.2859
7162006.05.10 09:30modify1010.101.27651.27331.2872
7172006.05.10 09:30modify1010.101.27651.27811.2872
7182006.05.10 10:18s/l1010.101.27811.27811.287215.3510954.00
7192006.05.15 10:00sell1020.101.28701.29021.2800
7202006.05.15 10:30modify1020.101.28701.29021.2771
7212006.05.15 10:30modify1020.101.28701.28541.2771
7222006.05.15 13:00modify1020.101.28701.28541.2747
7232006.05.15 13:00modify1020.101.28701.28241.2747
7242006.05.15 13:52s/l1020.101.28241.28241.274746.0011000.00
7252006.05.17 07:00buy1030.101.28711.28391.2941
7262006.05.17 07:30modify1030.101.28711.28391.2950
7272006.05.17 09:30modify1030.101.28711.28391.2967
7282006.05.17 10:00modify1030.101.28711.28391.2972
7292006.05.17 11:00modify1030.101.28711.28391.2983
7302006.05.17 11:00modify1030.101.28711.28871.2983
7312006.05.17 13:02s/l1030.101.28871.28871.298316.0011016.00
7322006.05.17 16:30sell1040.101.27871.28191.2717
7332006.05.17 17:30modify1040.101.27871.28191.2694
7342006.05.17 17:30modify1040.101.27871.27711.2694
7352006.05.17 18:00modify1040.101.27871.27711.2665
7362006.05.17 18:00modify1040.101.27871.27411.2665
7372006.05.17 18:13s/l1040.101.27411.27411.266546.0011062.00
7382006.05.18 10:30buy1050.101.27941.27621.2864
7392006.05.18 11:00modify1050.101.27941.27621.2869
7402006.05.18 13:23s/l1050.101.27621.27621.2869-32.0011030.00
7412006.05.24 07:00sell1060.101.27871.28191.2717
7422006.05.24 07:30modify1060.101.27871.28191.2715
7432006.05.24 08:55s/l1060.101.28191.28191.2715-32.0010998.00
7442006.05.24 10:30buy1070.101.28571.28251.2927
7452006.05.24 11:00modify1070.101.28571.28251.2931
7462006.05.24 12:00modify1070.101.28571.28251.2932
7472006.05.24 12:30modify1070.101.28571.28251.2933
7482006.05.24 13:00modify1070.101.28571.28251.2940
7492006.05.24 15:14s/l1070.101.28251.28251.2940-32.0010966.00
7502006.05.24 17:00sell1080.101.27601.27921.2690
7512006.05.24 17:30modify1080.101.27601.27921.2684
7522006.05.25 08:57s/l1080.101.27921.27921.2684-31.4010934.60
7532006.05.26 07:00buy1090.101.27731.27411.2843
7542006.05.26 07:30modify1090.101.27731.27411.2902
7552006.05.26 10:00modify1090.101.27731.27891.2902
7562006.05.26 14:13s/l1090.101.27891.27891.290216.0010950.60
7572006.05.26 16:00sell1100.101.27351.27671.2665
7582006.05.26 16:30modify1100.101.27351.27671.2652
7592006.05.29 12:13s/l1100.101.27671.27671.2652-31.8010918.80
7602006.05.30 07:00buy1110.101.28091.27771.2879
7612006.05.30 07:30modify1110.101.28091.27771.2889
7622006.05.30 08:00modify1110.101.28091.27771.2891
7632006.05.30 08:30modify1110.101.28091.27771.2908
7642006.05.30 09:00modify1110.101.28091.27771.2909
7652006.05.30 09:30modify1110.101.28091.27771.2920
7662006.05.30 09:30modify1110.101.28091.28251.2920
7672006.05.30 10:00modify1110.101.28091.28251.2925
7682006.05.30 11:30modify1110.101.28091.28251.2928
7692006.05.30 12:00modify1110.101.28091.28251.2948
7702006.05.30 12:00modify1110.101.28091.28551.2948
7712006.05.30 12:30modify1110.101.28091.28551.2950
7722006.05.30 13:36s/l1110.101.28551.28551.295046.0010964.80
7732006.05.31 21:00sell1120.101.28071.28391.2737
7742006.06.01 03:00modify1120.101.28071.28391.2735
7752006.06.01 04:00modify1120.101.28071.28391.2733
7762006.06.01 04:30modify1120.101.28071.28391.2729
7772006.06.01 05:00modify1120.101.28071.28391.2721
7782006.06.01 05:30modify1120.101.28071.28391.2714
7792006.06.01 05:30modify1120.101.28071.27911.2714
7802006.06.01 06:00modify1120.101.28071.27911.2703
7812006.06.01 10:07s/l1120.101.27911.27911.270316.6010981.40
7822006.06.01 17:00buy1130.101.28181.27861.2888
7832006.06.01 17:30modify1130.101.28181.27861.2892
7842006.06.01 18:00modify1130.101.28181.27861.2896
7852006.06.02 06:30modify1130.101.28181.27861.2902
7862006.06.02 14:30modify1130.101.28181.27861.2906
7872006.06.02 14:40t/p1130.101.29061.27861.290687.3511068.75
7882006.06.19 07:00sell1140.101.25841.26161.2514
7892006.06.19 15:30modify1140.101.25841.26161.2512
7902006.06.19 16:00modify1140.101.25841.26161.2511
7912006.06.19 17:00modify1140.101.25841.26161.2498
7922006.06.20 19:29s/l1140.101.26161.26161.2498-31.8011036.95
7932006.06.29 20:30buy1150.101.26171.25851.2687
7942006.06.29 21:00modify1150.101.26171.25851.2738
7952006.06.29 21:00modify1150.101.26171.26331.2738
7962006.06.29 23:00modify1150.101.26171.26331.2739
7972006.06.30 00:00modify1150.101.26171.26331.2741
7982006.06.30 00:30modify1150.101.26171.26331.2742
7992006.06.30 03:00modify1150.101.26171.26331.2746
8002006.06.30 03:30modify1150.101.26171.26331.2765
8012006.06.30 03:30modify1150.101.26171.26631.2765
8022006.06.30 04:00modify1150.101.26171.26631.2787
8032006.06.30 04:30modify1150.101.26171.26931.2787
8042006.06.30 06:30modify1150.101.26171.26931.2790
8052006.06.30 07:30modify1150.101.26171.26931.2796
8062006.06.30 08:00modify1150.101.26171.26931.2802
8072006.06.30 15:00modify1150.101.26171.26931.2822
8082006.06.30 15:00modify1150.101.26171.27231.2822
8092006.06.30 15:30modify1150.101.26171.27231.2829
8102006.06.30 16:00modify1150.101.26171.27231.2842
8112006.06.30 17:00modify1150.101.26171.27231.2860
8122006.06.30 17:00modify1150.101.26171.27531.2860
8132006.06.30 21:30modify1150.101.26171.27531.2863
8142006.06.30 22:00modify1150.101.26171.27531.2864
8152006.06.30 22:30modify1150.101.26171.27531.2867
8162006.07.03 13:00modify1150.101.26171.27531.2869
8172006.07.03 13:30modify1150.101.26171.27531.2876
8182006.07.03 13:30modify1150.101.26171.27831.2876
8192006.07.03 14:43s/l1150.101.27831.27831.2876164.7011201.65
8202006.07.05 15:30sell1160.101.27351.27671.2665
8212006.07.05 16:30modify1160.101.27351.27671.2657
8222006.07.06 14:33s/l1160.101.27671.27671.2657-31.4011170.25
8232006.07.07 14:30buy1170.101.28111.27791.2881
8242006.07.07 15:00modify1170.101.28111.27791.2894
8252006.07.07 15:30modify1170.101.28111.27791.2896
8262006.07.07 16:00modify1170.101.28111.27791.2898
8272006.07.07 17:30modify1170.101.28111.27791.2901
8282006.07.07 19:30modify1170.101.28111.27791.2903
8292006.07.10 11:29s/l1170.101.27791.27791.2903-32.6511137.60
8302006.07.10 14:30sell1180.101.27421.27741.2672
8312006.07.11 08:30modify1180.101.27421.27741.2669
8322006.07.11 09:00modify1180.101.27421.27741.2651
8332006.07.11 09:00modify1180.101.27421.27261.2651
8342006.07.11 09:14s/l1180.101.27261.27261.265116.2011153.80
8352006.07.19 16:30buy1190.101.25761.25441.2646
8362006.07.19 17:04s/l1190.101.25441.25441.2646-32.0011121.80
8372006.07.24 09:30sell1200.101.26201.26521.2550
8382006.07.25 07:27s/l1200.101.26521.26521.2550-31.8011090.00
8392006.07.26 19:00buy1210.101.26581.26261.2728
8402006.07.26 19:30modify1210.101.26581.26261.2732
8412006.07.26 20:00modify1210.101.26581.26261.2736
8422006.07.26 20:30modify1210.101.26581.26261.2767
8432006.07.26 20:30modify1210.101.26581.26741.2767
8442006.07.26 21:00modify1210.101.26581.26741.2770
8452006.07.26 21:30modify1210.101.26581.26741.2771
8462006.07.26 22:00modify1210.101.26581.26741.2778
8472006.07.26 22:30modify1210.101.26581.26741.2788
8482006.07.26 23:00modify1210.101.26581.26741.2791
8492006.07.26 23:30modify1210.101.26581.26741.2792
8502006.07.26 23:30modify1210.101.26581.27041.2792
8512006.07.27 04:00modify1210.101.26581.27041.2793
8522006.07.27 06:30modify1210.101.26581.27041.2802
8532006.07.27 08:00modify1210.101.26581.27041.2810
8542006.07.27 12:30modify1210.101.26581.27041.2819
8552006.07.27 13:00modify1210.101.26581.27041.2822
8562006.07.27 15:30modify1210.101.26581.27041.2841
8572006.07.27 15:30modify1210.101.26581.27341.2841
8582006.07.27 16:08s/l1210.101.27341.27341.284174.0511164.05
8592006.08.10 16:30sell1220.101.27861.28181.2716
8602006.08.10 18:00modify1220.101.27861.28181.2708
8612006.08.11 08:30modify1220.101.27861.28181.2705
8622006.08.11 15:00modify1220.101.27861.28181.2674
8632006.08.11 15:00modify1220.101.27861.27701.2674
8642006.08.11 15:30modify1220.101.27861.27701.2673
8652006.08.11 16:17s/l1220.101.27701.27701.267316.2011180.25
8662006.08.15 16:00buy1230.101.27981.27661.2868
8672006.08.15 16:30modify1230.101.27981.27661.2872
8682006.08.16 15:00modify1230.101.27981.27661.2916
8692006.08.16 15:00modify1230.101.27981.28141.2916
8702006.08.16 15:30modify1230.101.27981.28141.2930
8712006.08.16 17:30modify1230.101.27981.28141.2931
8722006.08.16 18:00modify1230.101.27981.28141.2937
8732006.08.16 18:00modify1230.101.27981.28441.2937
8742006.08.16 19:39s/l1230.101.28441.28441.293745.3511225.60
8752006.08.22 12:00sell1240.101.28391.28711.2769
8762006.08.22 14:00modify1240.101.28391.28711.2758
8772006.08.22 15:00modify1240.101.28391.28711.2756
8782006.08.22 15:30modify1240.101.28391.28711.2753
8792006.08.22 15:30modify1240.101.28391.28231.2753
8802006.08.22 16:00modify1240.101.28391.28231.2750
8812006.08.22 16:30modify1240.101.28391.28231.2744
8822006.08.22 19:30modify1240.101.28391.28231.2737
8832006.08.22 20:00modify1240.101.28391.28231.2731
8842006.08.23 09:27s/l1240.101.28231.28231.273116.2011241.80
8852006.09.14 17:00buy1250.101.27501.27181.2820
8862006.09.14 17:30modify1250.101.27501.27181.2824
8872006.09.14 22:23s/l1250.101.27181.27181.2824-32.0011209.80
8882006.09.25 17:00sell1260.101.27381.27701.2668
8892006.09.26 11:00modify1260.101.27381.27701.2659
8902006.09.26 12:00modify1260.101.27381.27701.2642
8912006.09.26 12:00modify1260.101.27381.27221.2642
8922006.09.26 13:00modify1260.101.27381.27221.2638
8932006.09.26 13:30modify1260.101.27381.27221.2632
8942006.09.26 16:30modify1260.101.27381.27221.2618
8952006.09.26 16:30modify1260.101.27381.26921.2618
8962006.09.26 17:00modify1260.101.27381.26921.2617
8972006.09.26 17:53s/l1260.101.26921.26921.261746.2011256.00
8982006.10.02 16:00buy1270.101.27391.27071.2809
8992006.10.02 16:30modify1270.101.27391.27071.2827
9002006.10.02 18:30modify1270.101.27391.27071.2828
9012006.10.03 08:00modify1270.101.27391.27071.2829
9022006.10.04 10:14s/l1270.101.27071.27071.2829-33.3011222.70
9032006.11.03 15:00sell1280.101.26841.27161.2614
9042006.11.03 20:26s/l1280.101.27161.27161.2614-32.0011190.70
9052006.12.11 17:30buy1290.101.32261.31941.3296
9062006.12.11 18:00modify1290.101.32261.31941.3297
9072006.12.11 18:30modify1290.101.32261.31941.3326
9082006.12.11 18:30modify1290.101.32261.32421.3326
9092006.12.11 19:00modify1290.101.32261.32421.3332
9102006.12.11 21:27s/l1290.101.32421.32421.333216.0011206.70
9112006.12.13 16:00sell1300.101.32021.32341.3132
9122006.12.13 17:07s/l1300.101.32341.32341.3132-32.0011174.70
9132006.12.19 10:00buy1310.101.31561.31241.3226
9142006.12.19 10:30modify1310.101.31561.31241.3242
9152006.12.19 16:00modify1310.101.31561.31241.3245
9162006.12.19 18:00modify1310.101.31561.31241.3268
9172006.12.19 18:00modify1310.101.31561.31721.3268
9182006.12.19 19:00modify1310.101.31561.31721.3271
9192006.12.19 19:30modify1310.101.31561.31721.3273
9202006.12.19 20:00modify1310.101.31561.31721.3288
9212006.12.20 02:00modify1310.101.31561.31721.3297
9222006.12.20 02:00modify1310.101.31561.32021.3297
9232006.12.20 02:30modify1310.101.31561.32021.3299
9242006.12.20 03:00modify1310.101.31561.32021.3301
9252006.12.20 03:30modify1310.101.31561.32021.3302
9262006.12.20 04:00modify1310.101.31561.32021.3308
9272006.12.20 05:00modify1310.101.31561.32021.3316
9282006.12.20 14:14s/l1310.101.32021.32021.331645.3511220.05
9292007.01.03 16:30sell1320.101.31791.32111.3109
9302007.01.03 18:30modify1320.101.31791.32111.3103
9312007.01.03 19:30modify1320.101.31791.32111.3102
9322007.01.03 20:00modify1320.101.31791.32111.3096
9332007.01.04 09:30modify1320.101.31791.32111.3080
9342007.01.04 09:30modify1320.101.31791.31631.3080
9352007.01.04 10:00modify1320.101.31791.31631.3069
9362007.01.04 10:30modify1320.101.31791.31631.3057
9372007.01.04 10:30modify1320.101.31791.31331.3057
9382007.01.04 11:00modify1320.101.31791.31331.3056
9392007.01.04 11:30modify1320.101.31791.31331.3053
9402007.01.04 12:00modify1320.101.31791.31331.3035
9412007.01.04 16:00modify1320.101.31791.31331.3031
9422007.01.04 17:30modify1320.101.31791.31031.3031
9432007.01.04 20:30modify1320.101.31791.31031.3029
9442007.01.04 21:30modify1320.101.31791.31031.3025
9452007.01.05 02:00modify1320.101.31791.31031.3023
9462007.01.05 04:00modify1320.101.31791.31031.3019
9472007.01.05 04:30modify1320.101.31791.31031.3015
9482007.01.05 05:30modify1320.101.31791.31031.3011
9492007.01.05 08:54s/l1320.101.31031.31031.301176.8011296.85
9502007.01.16 10:30buy1330.101.29721.29401.3042
9512007.01.16 11:00modify1330.101.29721.29401.3050
9522007.01.16 11:30modify1330.101.29721.29401.3061
9532007.01.16 14:22s/l1330.101.29401.29401.3061-32.0011264.85
9542007.02.02 18:00sell1340.101.29581.29901.2888
9552007.02.05 04:00modify1340.101.29581.29901.2887
9562007.02.05 04:30modify1340.101.29581.29901.2881
9572007.02.05 06:00modify1340.101.29581.29901.2880
9582007.02.05 07:00modify1340.101.29581.29901.2878
9592007.02.05 07:30modify1340.101.29581.29901.2875
9602007.02.05 12:00modify1340.101.29581.29901.2873
9612007.02.05 13:30modify1340.101.29581.29901.2869
9622007.02.05 13:30modify1340.101.29581.29421.2869
9632007.02.05 14:30modify1340.101.29581.29421.2866
9642007.02.05 16:00modify1340.101.29581.29421.2862
9652007.02.06 07:30modify1340.101.29581.29421.2859
9662007.02.06 10:48s/l1340.101.29421.29421.285916.4011281.25
9672007.02.23 16:00buy1350.101.31641.31321.3234
9682007.02.23 16:30modify1350.101.31641.31321.3250
9692007.02.26 00:30modify1350.101.31641.31321.3254
9702007.02.26 01:00modify1350.101.31641.31321.3255
9712007.02.26 01:30modify1350.101.31641.31321.3262
9722007.02.26 02:30modify1350.101.31641.31321.3264
9732007.02.26 04:00modify1350.101.31641.31321.3265
9742007.02.26 04:30modify1350.101.31641.31321.3267
9752007.02.27 09:30modify1350.101.31641.31321.3292
9762007.02.27 09:30modify1350.101.31641.31801.3292
9772007.02.27 14:00modify1350.101.31641.31801.3298
9782007.02.27 14:30modify1350.101.31641.31801.3315
9792007.02.27 14:30modify1350.101.31641.32101.3315
9802007.02.27 17:00modify1350.101.31641.32101.3317
9812007.02.27 18:00modify1350.101.31641.32101.3318
9822007.02.27 18:30modify1350.101.31641.32101.3325
9832007.02.28 04:47s/l1350.101.32101.32101.332544.0511325.30
9842007.03.01 17:00sell1360.101.31631.31951.3093
9852007.03.01 20:58s/l1360.101.31951.31951.3093-32.0011293.30
9862007.03.07 20:30buy1370.101.31761.31441.3246
9872007.03.07 21:00modify1370.101.31761.31441.3256
9882007.03.08 10:40s/l1370.101.31441.31441.3256-33.9511259.35
9892007.05.08 16:30sell1380.101.35191.35511.3449
9902007.05.09 08:15s/l1380.101.35511.35511.3449-31.8011227.55
9912007.05.29 14:00buy1390.101.35021.34701.3572
9922007.05.29 14:30modify1390.101.35021.34701.3590
9932007.05.29 18:18s/l1390.101.34701.34701.3590-32.0011195.55