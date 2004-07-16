Strategy Tester Report
StepMAExpert_v1[1].45_euro usd_m30 same settings l s approved
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2004.07.01 00:00 - 2007.06.29 22:30 (2004.07.01 - 2007.07.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Expert_Name="---- StepMAExpert_v1.45 ----"; Magic=1012; Slippage=3; Trace=false;
Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; TrailingStopMode=1; TrailingStop=0; SwingTrade=true;
PendingOrder=false;
PendOrdGap=10; SessionStart=7; SessionEnd=23; FilterPeriod=0; Long_Trade=" Input data for Long Positions"; StepSizeLong=40; HighLowLong=false;
MomPeriodLong=1; DeltaLong=4; DeltaLongExit=3; StopSizeLong=55; ProfitSizeLong=115; InitialStopLong=30; TakeProfitLong=70; BreakEvenLong=30; BreakEvenGapLong=16; Short_Trade=" Input data for Short Positions "; StepSizeShort=40; HighLowShort=false;
MomPeriodShort=1; DeltaShort=4; DeltaShortExit=3; StopSizeShort=35; ProfitSizeShort=95; InitialStopShort=30; TakeProfitShort=70; BreakEvenShort=30; BreakEvenGapShort=16; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=true;
Risk=0.15; LossMax=1001;
|Bars in test
|37570
|Ticks modelled
|3805771
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1195.55
|Gross profit
|3187.90
|Gross loss
|-1992.35
|Profit factor
|1.60
|Expected payoff
|8.60
|Absolute drawdown
|10.00
|Maximal drawdown
|314.90 (2.83%)
|Relative drawdown
|2.83% (314.90)
|Total trades
|139
|Short positions (won %)
|69 (60.87%)
|Long positions (won %)
|70 (50.00%)
|Profit trades (% of total)
|77 (55.40%)
|Loss trades (% of total)
|62 (44.60%)
|Largest
|profit trade
|164.70
|loss trade
|-33.95
|Average
|profit trade
|41.40
|loss trade
|-32.13
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (184.25)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-129.75)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|283.70 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-129.75 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.16 15:30
|buy
|1
|0.10
|1.2427
|1.2395
|1.2497
|2
|2004.07.16 16:00
|modify
|1
|0.10
|1.2427
|1.2395
|1.2529
|3
|2004.07.19 01:30
|modify
|1
|0.10
|1.2427
|1.2395
|1.2530
|4
|2004.07.19 05:00
|modify
|1
|0.10
|1.2427
|1.2395
|1.2531
|5
|2004.07.19 07:30
|modify
|1
|0.10
|1.2427
|1.2395
|1.2532
|6
|2004.07.19 07:30
|modify
|1
|0.10
|1.2427
|1.2443
|1.2532
|7
|2004.07.19 08:05
|s/l
|1
|0.10
|1.2443
|1.2443
|1.2532
|15.35
|10015.35
|8
|2004.07.20 14:30
|sell
|2
|0.10
|1.2369
|1.2401
|1.2299
|9
|2004.07.20 21:00
|modify
|2
|0.10
|1.2369
|1.2401
|1.2275
|10
|2004.07.20 21:00
|modify
|2
|0.10
|1.2369
|1.2353
|1.2275
|11
|2004.07.20 21:30
|modify
|2
|0.10
|1.2369
|1.2353
|1.2267
|12
|2004.07.21 02:00
|modify
|2
|0.10
|1.2369
|1.2353
|1.2264
|13
|2004.07.21 02:30
|modify
|2
|0.10
|1.2369
|1.2353
|1.2261
|14
|2004.07.21 03:00
|modify
|2
|0.10
|1.2369
|1.2353
|1.2258
|15
|2004.07.21 05:00
|modify
|2
|0.10
|1.2369
|1.2353
|1.2248
|16
|2004.07.21 05:00
|modify
|2
|0.10
|1.2369
|1.2323
|1.2248
|17
|2004.07.21 07:22
|s/l
|2
|0.10
|1.2323
|1.2323
|1.2248
|46.20
|10061.55
|18
|2004.08.13 15:00
|buy
|3
|0.10
|1.2308
|1.2276
|1.2378
|19
|2004.08.13 15:30
|modify
|3
|0.10
|1.2308
|1.2276
|1.2402
|20
|2004.08.13 16:30
|modify
|3
|0.10
|1.2308
|1.2276
|1.2406
|21
|2004.08.13 17:00
|modify
|3
|0.10
|1.2308
|1.2276
|1.2427
|22
|2004.08.13 17:00
|modify
|3
|0.10
|1.2308
|1.2324
|1.2427
|23
|2004.08.13 18:00
|modify
|3
|0.10
|1.2308
|1.2324
|1.2430
|24
|2004.08.13 18:30
|modify
|3
|0.10
|1.2308
|1.2324
|1.2437
|25
|2004.08.13 21:00
|modify
|3
|0.10
|1.2308
|1.2324
|1.2446
|26
|2004.08.13 21:00
|modify
|3
|0.10
|1.2308
|1.2354
|1.2446
|27
|2004.08.16 00:00
|modify
|3
|0.10
|1.2308
|1.2354
|1.2447
|28
|2004.08.16 00:30
|modify
|3
|0.10
|1.2308
|1.2354
|1.2450
|29
|2004.08.16 07:51
|s/l
|3
|0.10
|1.2354
|1.2354
|1.2450
|45.35
|10106.90
|30
|2004.08.18 17:00
|sell
|4
|0.10
|1.2290
|1.2322
|1.2220
|31
|2004.08.18 18:27
|s/l
|4
|0.10
|1.2322
|1.2322
|1.2220
|-32.00
|10074.90
|32
|2004.09.08 17:00
|buy
|5
|0.10
|1.2128
|1.2096
|1.2198
|33
|2004.09.08 17:30
|modify
|5
|0.10
|1.2128
|1.2096
|1.2238
|34
|2004.09.08 17:30
|modify
|5
|0.10
|1.2128
|1.2144
|1.2238
|35
|2004.09.08 18:30
|modify
|5
|0.10
|1.2128
|1.2144
|1.2247
|36
|2004.09.08 20:30
|modify
|5
|0.10
|1.2128
|1.2144
|1.2251
|37
|2004.09.08 21:00
|modify
|5
|0.10
|1.2128
|1.2144
|1.2263
|38
|2004.09.09 06:00
|modify
|5
|0.10
|1.2128
|1.2144
|1.2266
|39
|2004.09.09 06:00
|modify
|5
|0.10
|1.2128
|1.2174
|1.2266
|40
|2004.09.09 07:21
|s/l
|5
|0.10
|1.2174
|1.2174
|1.2266
|44.05
|10118.95
|41
|2004.09.15 15:00
|sell
|6
|0.10
|1.2201
|1.2233
|1.2131
|42
|2004.09.15 16:00
|modify
|6
|0.10
|1.2201
|1.2233
|1.2127
|43
|2004.09.15 16:30
|modify
|6
|0.10
|1.2201
|1.2233
|1.2102
|44
|2004.09.15 16:30
|modify
|6
|0.10
|1.2201
|1.2185
|1.2102
|45
|2004.09.15 17:00
|modify
|6
|0.10
|1.2201
|1.2185
|1.2089
|46
|2004.09.15 20:30
|modify
|6
|0.10
|1.2201
|1.2185
|1.2087
|47
|2004.09.16 15:30
|modify
|6
|0.10
|1.2201
|1.2185
|1.2083
|48
|2004.09.16 16:00
|modify
|6
|0.10
|1.2201
|1.2185
|1.2070
|49
|2004.09.16 16:00
|modify
|6
|0.10
|1.2201
|1.2155
|1.2070
|50
|2004.09.16 17:10
|s/l
|6
|0.10
|1.2155
|1.2155
|1.2070
|46.60
|10165.55
|51
|2004.10.13 20:00
|buy
|7
|0.10
|1.2342
|1.2310
|1.2412
|52
|2004.10.13 20:30
|modify
|7
|0.10
|1.2342
|1.2310
|1.2413
|53
|2004.10.13 22:00
|modify
|7
|0.10
|1.2342
|1.2310
|1.2417
|54
|2004.10.13 22:30
|modify
|7
|0.10
|1.2342
|1.2310
|1.2422
|55
|2004.10.14 06:00
|modify
|7
|0.10
|1.2342
|1.2310
|1.2426
|56
|2004.10.14 06:30
|modify
|7
|0.10
|1.2342
|1.2310
|1.2436
|57
|2004.10.14 09:00
|modify
|7
|0.10
|1.2342
|1.2310
|1.2440
|58
|2004.10.14 14:00
|modify
|7
|0.10
|1.2342
|1.2310
|1.2444
|59
|2004.10.14 14:30
|modify
|7
|0.10
|1.2342
|1.2310
|1.2449
|60
|2004.10.14 14:30
|modify
|7
|0.10
|1.2342
|1.2358
|1.2449
|61
|2004.10.14 15:00
|modify
|7
|0.10
|1.2342
|1.2358
|1.2459
|62
|2004.10.14 15:35
|s/l
|7
|0.10
|1.2358
|1.2358
|1.2459
|14.05
|10179.60
|63
|2004.10.26 17:30
|sell
|8
|0.10
|1.2742
|1.2774
|1.2672
|64
|2004.10.27 12:24
|s/l
|8
|0.10
|1.2774
|1.2774
|1.2672
|-31.80
|10147.80
|65
|2004.11.03 13:30
|buy
|9
|0.10
|1.2761
|1.2729
|1.2831
|66
|2004.11.03 14:00
|modify
|9
|0.10
|1.2761
|1.2729
|1.2832
|67
|2004.11.03 14:30
|modify
|9
|0.10
|1.2761
|1.2729
|1.2857
|68
|2004.11.03 15:00
|modify
|9
|0.10
|1.2761
|1.2729
|1.2867
|69
|2004.11.03 15:00
|modify
|9
|0.10
|1.2761
|1.2777
|1.2867
|70
|2004.11.03 15:30
|modify
|9
|0.10
|1.2761
|1.2777
|1.2870
|71
|2004.11.03 16:30
|modify
|9
|0.10
|1.2761
|1.2777
|1.2878
|72
|2004.11.03 16:34
|s/l
|9
|0.10
|1.2777
|1.2777
|1.2878
|16.00
|10163.80
|73
|2004.11.10 16:30
|sell
|10
|0.10
|1.2874
|1.2906
|1.2804
|74
|2004.11.10 16:49
|s/l
|10
|0.10
|1.2906
|1.2906
|1.2804
|-32.00
|10131.80
|75
|2004.11.12 17:30
|buy
|11
|0.10
|1.2961
|1.2929
|1.3031
|76
|2004.11.12 18:00
|modify
|11
|0.10
|1.2961
|1.2929
|1.3040
|77
|2004.11.12 18:30
|modify
|11
|0.10
|1.2961
|1.2929
|1.3047
|78
|2004.11.12 19:30
|modify
|11
|0.10
|1.2961
|1.2929
|1.3051
|79
|2004.11.12 20:30
|modify
|11
|0.10
|1.2961
|1.2929
|1.3057
|80
|2004.11.15 01:00
|modify
|11
|0.10
|1.2961
|1.2929
|1.3062
|81
|2004.11.15 01:30
|modify
|11
|0.10
|1.2961
|1.2929
|1.3069
|82
|2004.11.15 01:30
|modify
|11
|0.10
|1.2961
|1.2977
|1.3069
|83
|2004.11.15 01:53
|s/l
|11
|0.10
|1.2977
|1.2977
|1.3069
|15.35
|10147.15
|84
|2004.11.26 09:30
|sell
|12
|0.10
|1.3192
|1.3224
|1.3122
|85
|2004.11.26 09:31
|s/l
|12
|0.10
|1.3224
|1.3224
|1.3122
|-32.00
|10115.15
|86
|2004.11.26 17:30
|buy
|13
|0.10
|1.3282
|1.3250
|1.3352
|87
|2004.11.26 18:00
|modify
|13
|0.10
|1.3282
|1.3250
|1.3361
|88
|2004.11.26 18:30
|modify
|13
|0.10
|1.3282
|1.3250
|1.3366
|89
|2004.11.26 21:00
|modify
|13
|0.10
|1.3282
|1.3250
|1.3368
|90
|2004.11.26 21:30
|modify
|13
|0.10
|1.3282
|1.3250
|1.3371
|91
|2004.11.29 02:12
|s/l
|13
|0.10
|1.3250
|1.3250
|1.3371
|-32.65
|10082.50
|92
|2004.12.02 17:00
|sell
|14
|0.10
|1.3270
|1.3302
|1.3200
|93
|2004.12.03 13:23
|s/l
|14
|0.10
|1.3302
|1.3302
|1.3200
|-31.80
|10050.70
|94
|2004.12.03 15:30
|buy
|15
|0.10
|1.3363
|1.3331
|1.3433
|95
|2004.12.03 16:00
|modify
|15
|0.10
|1.3363
|1.3331
|1.3435
|96
|2004.12.03 17:00
|modify
|15
|0.10
|1.3363
|1.3331
|1.3442
|97
|2004.12.03 17:30
|modify
|15
|0.10
|1.3363
|1.3331
|1.3455
|98
|2004.12.03 18:00
|modify
|15
|0.10
|1.3363
|1.3331
|1.3466
|99
|2004.12.03 19:00
|modify
|15
|0.10
|1.3363
|1.3331
|1.3483
|100
|2004.12.03 19:00
|modify
|15
|0.10
|1.3363
|1.3379
|1.3483
|101
|2004.12.03 19:30
|modify
|15
|0.10
|1.3363
|1.3379
|1.3506
|102
|2004.12.03 19:30
|modify
|15
|0.10
|1.3363
|1.3409
|1.3506
|103
|2004.12.03 20:00
|modify
|15
|0.10
|1.3363
|1.3409
|1.3516
|104
|2004.12.03 20:30
|modify
|15
|0.10
|1.3363
|1.3409
|1.3524
|105
|2004.12.03 21:00
|modify
|15
|0.10
|1.3363
|1.3409
|1.3525
|106
|2004.12.03 21:30
|modify
|15
|0.10
|1.3363
|1.3409
|1.3531
|107
|2004.12.03 21:30
|modify
|15
|0.10
|1.3363
|1.3439
|1.3531
|108
|2004.12.06 01:10
|s/l
|15
|0.10
|1.3439
|1.3439
|1.3531
|75.35
|10126.05
|109
|2004.12.08 07:00
|sell
|16
|0.10
|1.3351
|1.3383
|1.3281
|110
|2004.12.08 09:30
|modify
|16
|0.10
|1.3351
|1.3383
|1.3263
|111
|2004.12.08 09:30
|modify
|16
|0.10
|1.3351
|1.3335
|1.3263
|112
|2004.12.08 10:30
|modify
|16
|0.10
|1.3351
|1.3335
|1.3262
|113
|2004.12.08 11:30
|modify
|16
|0.10
|1.3351
|1.3335
|1.3257
|114
|2004.12.08 13:00
|modify
|16
|0.10
|1.3351
|1.3335
|1.3254
|115
|2004.12.08 13:30
|modify
|16
|0.10
|1.3351
|1.3335
|1.3244
|116
|2004.12.08 14:30
|modify
|16
|0.10
|1.3351
|1.3335
|1.3234
|117
|2004.12.08 14:30
|modify
|16
|0.10
|1.3351
|1.3305
|1.3234
|118
|2004.12.08 14:45
|t/p
|16
|0.10
|1.3234
|1.3305
|1.3234
|117.00
|10243.05
|119
|2004.12.13 07:00
|buy
|17
|0.10
|1.3269
|1.3237
|1.3339
|120
|2004.12.13 07:30
|modify
|17
|0.10
|1.3269
|1.3237
|1.3354
|121
|2004.12.13 09:30
|modify
|17
|0.10
|1.3269
|1.3237
|1.3363
|122
|2004.12.13 10:00
|modify
|17
|0.10
|1.3269
|1.3237
|1.3369
|123
|2004.12.13 17:00
|modify
|17
|0.10
|1.3269
|1.3237
|1.3372
|124
|2004.12.13 18:00
|modify
|17
|0.10
|1.3269
|1.3237
|1.3384
|125
|2004.12.13 18:00
|modify
|17
|0.10
|1.3269
|1.3285
|1.3384
|126
|2004.12.13 20:00
|modify
|17
|0.10
|1.3269
|1.3285
|1.3386
|127
|2004.12.13 20:30
|modify
|17
|0.10
|1.3269
|1.3285
|1.3392
|128
|2004.12.13 21:00
|modify
|17
|0.10
|1.3269
|1.3285
|1.3394
|129
|2004.12.14 03:28
|s/l
|17
|0.10
|1.3285
|1.3285
|1.3394
|15.35
|10258.40
|130
|2004.12.16 15:30
|sell
|18
|0.10
|1.3309
|1.3341
|1.3239
|131
|2004.12.16 17:00
|modify
|18
|0.10
|1.3309
|1.3341
|1.3228
|132
|2004.12.16 18:30
|modify
|18
|0.10
|1.3309
|1.3341
|1.3224
|133
|2004.12.16 19:00
|modify
|18
|0.10
|1.3309
|1.3341
|1.3204
|134
|2004.12.16 19:00
|modify
|18
|0.10
|1.3309
|1.3293
|1.3204
|135
|2004.12.16 19:30
|modify
|18
|0.10
|1.3309
|1.3293
|1.3164
|136
|2004.12.16 19:30
|modify
|18
|0.10
|1.3309
|1.3263
|1.3164
|137
|2004.12.16 20:00
|modify
|18
|0.10
|1.3309
|1.3263
|1.3160
|138
|2004.12.16 20:00
|modify
|18
|0.10
|1.3309
|1.3233
|1.3160
|139
|2004.12.16 20:13
|s/l
|18
|0.10
|1.3233
|1.3233
|1.3160
|76.00
|10334.40
|140
|2004.12.17 10:30
|buy
|19
|0.10
|1.3304
|1.3272
|1.3374
|141
|2004.12.17 11:00
|modify
|19
|0.10
|1.3304
|1.3272
|1.3377
|142
|2004.12.17 12:53
|s/l
|19
|0.10
|1.3272
|1.3272
|1.3377
|-32.00
|10302.40
|143
|2004.12.31 18:00
|sell
|20
|0.10
|1.3532
|1.3564
|1.3462
|144
|2005.01.03 00:06
|s/l
|20
|0.10
|1.3564
|1.3564
|1.3462
|-31.80
|10270.60
|145
|2005.01.03 09:00
|buy
|21
|0.10
|1.3528
|1.3496
|1.3598
|146
|2005.01.03 09:30
|modify
|21
|0.10
|1.3528
|1.3496
|1.3602
|147
|2005.01.03 10:00
|modify
|21
|0.10
|1.3528
|1.3496
|1.3604
|148
|2005.01.03 10:30
|modify
|21
|0.10
|1.3528
|1.3496
|1.3644
|149
|2005.01.03 10:30
|modify
|21
|0.10
|1.3528
|1.3544
|1.3644
|150
|2005.01.03 10:40
|s/l
|21
|0.10
|1.3544
|1.3544
|1.3644
|16.00
|10286.60
|151
|2005.01.03 15:00
|sell
|22
|0.10
|1.3475
|1.3507
|1.3405
|152
|2005.01.04 08:30
|modify
|22
|0.10
|1.3475
|1.3507
|1.3397
|153
|2005.01.04 09:30
|modify
|22
|0.10
|1.3475
|1.3507
|1.3378
|154
|2005.01.04 09:30
|modify
|22
|0.10
|1.3475
|1.3459
|1.3378
|155
|2005.01.04 10:00
|modify
|22
|0.10
|1.3475
|1.3459
|1.3366
|156
|2005.01.04 10:30
|modify
|22
|0.10
|1.3475
|1.3459
|1.3350
|157
|2005.01.04 10:30
|modify
|22
|0.10
|1.3475
|1.3429
|1.3350
|158
|2005.01.04 11:00
|modify
|22
|0.10
|1.3475
|1.3429
|1.3312
|159
|2005.01.04 11:00
|modify
|22
|0.10
|1.3475
|1.3399
|1.3312
|160
|2005.01.04 12:10
|s/l
|22
|0.10
|1.3399
|1.3399
|1.3312
|76.20
|10362.80
|161
|2005.01.12 15:00
|buy
|23
|0.10
|1.3228
|1.3196
|1.3298
|162
|2005.01.12 15:30
|modify
|23
|0.10
|1.3228
|1.3196
|1.3302
|163
|2005.01.12 16:00
|modify
|23
|0.10
|1.3228
|1.3196
|1.3334
|164
|2005.01.12 16:00
|modify
|23
|0.10
|1.3228
|1.3244
|1.3334
|165
|2005.01.12 16:30
|modify
|23
|0.10
|1.3228
|1.3244
|1.3348
|166
|2005.01.12 17:00
|modify
|23
|0.10
|1.3228
|1.3244
|1.3357
|167
|2005.01.13 03:04
|s/l
|23
|0.10
|1.3244
|1.3244
|1.3357
|14.05
|10376.85
|168
|2005.01.13 17:00
|sell
|24
|0.10
|1.31965
|1.3229
|1.3127
|169
|2005.01.14 03:30
|modify
|24
|0.10
|1.31965
|1.3229
|1.3116
|170
|2005.01.14 03:45
|t/p
|24
|0.10
|1.3116
|1.3229
|1.3116
|80.70
|10457.55
|171
|2005.01.19 10:00
|buy
|25
|0.10
|1.3096
|1.3064
|1.3166
|172
|2005.01.19 10:30
|modify
|25
|0.10
|1.3096
|1.3064
|1.3169
|173
|2005.01.19 15:55
|s/l
|25
|0.10
|1.3064
|1.3064
|1.3169
|-32.00
|10425.55
|174
|2005.01.19 18:30
|sell
|26
|0.10
|1.3002
|1.3034
|1.2932
|175
|2005.01.19 20:00
|modify
|26
|0.10
|1.3002
|1.3034
|1.2930
|176
|2005.01.19 20:30
|modify
|26
|0.10
|1.3002
|1.3034
|1.2915
|177
|2005.01.20 11:30
|modify
|26
|0.10
|1.3002
|1.3034
|1.2894
|178
|2005.01.20 11:30
|modify
|26
|0.10
|1.3002
|1.2986
|1.2894
|179
|2005.01.20 13:00
|modify
|26
|0.10
|1.3002
|1.2986
|1.2881
|180
|2005.01.20 13:00
|modify
|26
|0.10
|1.3002
|1.2956
|1.2881
|181
|2005.01.20 14:27
|s/l
|26
|0.10
|1.2956
|1.2956
|1.2881
|46.60
|10472.15
|182
|2005.01.21 17:30
|buy
|27
|0.10
|1.3034
|1.3002
|1.3104
|183
|2005.01.21 18:00
|modify
|27
|0.10
|1.3034
|1.3002
|1.3110
|184
|2005.01.21 18:30
|modify
|27
|0.10
|1.3034
|1.3002
|1.3118
|185
|2005.01.21 19:00
|modify
|27
|0.10
|1.3034
|1.3002
|1.3128
|186
|2005.01.24 08:00
|modify
|27
|0.10
|1.3034
|1.3002
|1.3140
|187
|2005.01.24 08:00
|modify
|27
|0.10
|1.3034
|1.3050
|1.3140
|188
|2005.01.24 09:00
|modify
|27
|0.10
|1.3034
|1.3050
|1.3148
|189
|2005.01.24 09:30
|modify
|27
|0.10
|1.3034
|1.3050
|1.3158
|190
|2005.01.24 11:30
|modify
|27
|0.10
|1.3034
|1.3050
|1.3161
|191
|2005.01.24 16:17
|s/l
|27
|0.10
|1.3050
|1.3050
|1.3161
|15.35
|10487.50
|192
|2005.01.27 13:30
|sell
|28
|0.10
|1.3024
|1.3056
|1.2954
|193
|2005.01.27 14:40
|s/l
|28
|0.10
|1.3056
|1.3056
|1.2954
|-32.00
|10455.50
|194
|2005.02.02 07:00
|buy
|29
|0.10
|1.3087
|1.3055
|1.3157
|195
|2005.02.02 07:30
|modify
|29
|0.10
|1.3087
|1.3055
|1.3161
|196
|2005.02.02 14:22
|s/l
|29
|0.10
|1.3055
|1.3055
|1.3161
|-32.00
|10423.50
|197
|2005.02.03 14:00
|sell
|30
|0.10
|1.2992
|1.3024
|1.2922
|198
|2005.02.03 15:00
|modify
|30
|0.10
|1.2992
|1.3024
|1.2891
|199
|2005.02.03 15:00
|modify
|30
|0.10
|1.2992
|1.2976
|1.2891
|200
|2005.02.03 16:16
|s/l
|30
|0.10
|1.2976
|1.2976
|1.2891
|16.00
|10439.50
|201
|2005.02.25 21:00
|buy
|31
|0.10
|1.3243
|1.3211
|1.3313
|202
|2005.02.25 21:30
|modify
|31
|0.10
|1.3243
|1.3211
|1.3317
|203
|2005.02.25 22:30
|modify
|31
|0.10
|1.3243
|1.3211
|1.3320
|204
|2005.02.28 01:00
|modify
|31
|0.10
|1.3243
|1.3211
|1.3324
|205
|2005.02.28 01:30
|modify
|31
|0.10
|1.3243
|1.3211
|1.3334
|206
|2005.02.28 02:00
|modify
|31
|0.10
|1.3243
|1.3211
|1.3336
|207
|2005.02.28 02:30
|modify
|31
|0.10
|1.3243
|1.3211
|1.3339
|208
|2005.02.28 03:00
|modify
|31
|0.10
|1.3243
|1.3211
|1.3341
|209
|2005.02.28 03:30
|modify
|31
|0.10
|1.3243
|1.3211
|1.3351
|210
|2005.02.28 03:30
|modify
|31
|0.10
|1.3243
|1.3259
|1.3351
|211
|2005.02.28 05:59
|s/l
|31
|0.10
|1.3259
|1.3259
|1.3351
|15.35
|10454.85
|212
|2005.03.01 07:00
|sell
|32
|0.10
|1.3203
|1.3235
|1.3133
|213
|2005.03.01 07:30
|modify
|32
|0.10
|1.3203
|1.3235
|1.3128
|214
|2005.03.01 18:30
|modify
|32
|0.10
|1.3203
|1.3235
|1.3125
|215
|2005.03.01 19:00
|modify
|32
|0.10
|1.3203
|1.3235
|1.3118
|216
|2005.03.02 00:30
|modify
|32
|0.10
|1.3203
|1.3235
|1.3116
|217
|2005.03.02 01:00
|modify
|32
|0.10
|1.3203
|1.3235
|1.3113
|218
|2005.03.02 01:00
|modify
|32
|0.10
|1.3203
|1.3187
|1.3113
|219
|2005.03.02 02:00
|modify
|32
|0.10
|1.3203
|1.3187
|1.3104
|220
|2005.03.02 03:00
|modify
|32
|0.10
|1.3203
|1.3187
|1.3096
|221
|2005.03.02 10:00
|modify
|32
|0.10
|1.3203
|1.3187
|1.3080
|222
|2005.03.02 10:00
|modify
|32
|0.10
|1.3203
|1.3157
|1.3080
|223
|2005.03.02 10:30
|modify
|32
|0.10
|1.3203
|1.3157
|1.3066
|224
|2005.03.02 11:00
|modify
|32
|0.10
|1.3203
|1.3157
|1.3049
|225
|2005.03.02 11:00
|modify
|32
|0.10
|1.3203
|1.3127
|1.3049
|226
|2005.03.02 12:00
|modify
|32
|0.10
|1.3203
|1.3127
|1.3048
|227
|2005.03.02 14:30
|modify
|32
|0.10
|1.3203
|1.3127
|1.3044
|228
|2005.03.02 15:00
|modify
|32
|0.10
|1.3203
|1.3127
|1.3035
|229
|2005.03.02 16:06
|s/l
|32
|0.10
|1.3127
|1.3127
|1.3035
|76.20
|10531.05
|230
|2005.03.04 15:30
|buy
|33
|0.10
|1.3200
|1.3168
|1.3270
|231
|2005.03.04 16:00
|modify
|33
|0.10
|1.3200
|1.3168
|1.3289
|232
|2005.03.04 17:00
|modify
|33
|0.10
|1.3200
|1.3168
|1.3318
|233
|2005.03.04 17:00
|modify
|33
|0.10
|1.3200
|1.3216
|1.3318
|234
|2005.03.07 09:47
|s/l
|33
|0.10
|1.3216
|1.3216
|1.3318
|15.35
|10546.40
|235
|2005.03.14 14:00
|sell
|34
|0.10
|1.3386
|1.3418
|1.3316
|236
|2005.03.14 17:30
|modify
|34
|0.10
|1.3386
|1.3418
|1.3307
|237
|2005.03.14 18:00
|modify
|34
|0.10
|1.3386
|1.3418
|1.3291
|238
|2005.03.14 18:00
|modify
|34
|0.10
|1.3386
|1.3370
|1.3291
|239
|2005.03.14 18:30
|modify
|34
|0.10
|1.3386
|1.3370
|1.3288
|240
|2005.03.14 21:03
|s/l
|34
|0.10
|1.3370
|1.3370
|1.3288
|16.00
|10562.40
|241
|2005.04.08 18:00
|buy
|35
|0.10
|1.2914
|1.2882
|1.2984
|242
|2005.04.08 18:30
|modify
|35
|0.10
|1.2914
|1.2882
|1.2991
|243
|2005.04.08 19:00
|modify
|35
|0.10
|1.2914
|1.2882
|1.2997
|244
|2005.04.08 21:00
|modify
|35
|0.10
|1.2914
|1.2882
|1.2999
|245
|2005.04.08 21:30
|modify
|35
|0.10
|1.2914
|1.2882
|1.3000
|246
|2005.04.08 22:00
|modify
|35
|0.10
|1.2914
|1.2882
|1.3002
|247
|2005.04.08 22:30
|modify
|35
|0.10
|1.2914
|1.2882
|1.3005
|248
|2005.04.11 00:00
|modify
|35
|0.10
|1.2914
|1.2882
|1.3006
|249
|2005.04.11 09:00
|modify
|35
|0.10
|1.2914
|1.2882
|1.3008
|250
|2005.04.11 10:00
|modify
|35
|0.10
|1.2914
|1.2882
|1.3012
|251
|2005.04.11 10:30
|modify
|35
|0.10
|1.2914
|1.2882
|1.3045
|252
|2005.04.11 10:30
|modify
|35
|0.10
|1.2914
|1.2930
|1.3045
|253
|2005.04.11 13:30
|modify
|35
|0.10
|1.2914
|1.2930
|1.3054
|254
|2005.04.11 13:30
|modify
|35
|0.10
|1.2914
|1.2960
|1.3054
|255
|2005.04.11 14:25
|s/l
|35
|0.10
|1.2960
|1.2960
|1.3054
|45.35
|10607.75
|256
|2005.04.12 15:30
|sell
|36
|0.10
|1.2892
|1.2924
|1.2822
|257
|2005.04.12 18:00
|modify
|36
|0.10
|1.2892
|1.2924
|1.2816
|258
|2005.04.12 20:57
|s/l
|36
|0.10
|1.2924
|1.2924
|1.2816
|-32.00
|10575.75
|259
|2005.04.15 14:00
|buy
|37
|0.10
|1.2874
|1.2842
|1.2944
|260
|2005.04.15 14:30
|modify
|37
|0.10
|1.2874
|1.2842
|1.2948
|261
|2005.04.15 15:00
|modify
|37
|0.10
|1.2874
|1.2842
|1.2952
|262
|2005.04.15 15:00
|s/l
|37
|0.10
|1.2842
|1.2842
|1.2952
|-32.00
|10543.75
|263
|2005.04.25 07:00
|sell
|38
|0.10
|1.3016
|1.3048
|1.2946
|264
|2005.04.25 11:00
|modify
|38
|0.10
|1.3016
|1.3048
|1.2931
|265
|2005.04.25 11:30
|modify
|38
|0.10
|1.3016
|1.3048
|1.2918
|266
|2005.04.25 11:30
|modify
|38
|0.10
|1.3016
|1.3000
|1.2918
|267
|2005.04.25 13:00
|modify
|38
|0.10
|1.3016
|1.3000
|1.2913
|268
|2005.04.25 13:30
|modify
|38
|0.10
|1.3016
|1.3000
|1.2912
|269
|2005.04.25 14:00
|modify
|38
|0.10
|1.3016
|1.3000
|1.2909
|270
|2005.04.25 14:30
|modify
|38
|0.10
|1.3016
|1.3000
|1.2903
|271
|2005.04.25 21:12
|s/l
|38
|0.10
|1.3000
|1.3000
|1.2903
|16.00
|10559.75
|272
|2005.05.04 07:00
|buy
|39
|0.10
|1.2964
|1.2932
|1.3034
|273
|2005.05.04 07:30
|modify
|39
|0.10
|1.2964
|1.2932
|1.3044
|274
|2005.05.04 09:18
|s/l
|39
|0.10
|1.2932
|1.2932
|1.3044
|-32.00
|10527.75
|275
|2005.05.06 15:00
|sell
|40
|0.10
|1.2857
|1.2889
|1.2787
|276
|2005.05.06 17:30
|modify
|40
|0.10
|1.2857
|1.2889
|1.2761
|277
|2005.05.06 17:30
|modify
|40
|0.10
|1.2857
|1.2841
|1.2761
|278
|2005.05.06 18:11
|s/l
|40
|0.10
|1.2841
|1.2841
|1.2761
|16.00
|10543.75
|279
|2005.05.24 14:00
|buy
|41
|0.10
|1.2628
|1.2596
|1.2698
|280
|2005.05.24 14:30
|modify
|41
|0.10
|1.2628
|1.2596
|1.2699
|281
|2005.05.24 15:55
|s/l
|41
|0.10
|1.2596
|1.2596
|1.2699
|-32.00
|10511.75
|282
|2005.05.26 13:00
|sell
|42
|0.10
|1.2541
|1.2573
|1.2471
|283
|2005.05.26 15:00
|modify
|42
|0.10
|1.2541
|1.2573
|1.2470
|284
|2005.05.26 15:30
|modify
|42
|0.10
|1.2541
|1.2573
|1.2467
|285
|2005.05.26 16:30
|modify
|42
|0.10
|1.2541
|1.2573
|1.2463
|286
|2005.05.26 17:30
|modify
|42
|0.10
|1.2541
|1.2573
|1.2455
|287
|2005.05.26 17:30
|modify
|42
|0.10
|1.2541
|1.2525
|1.2455
|288
|2005.05.26 18:30
|modify
|42
|0.10
|1.2541
|1.2525
|1.2451
|289
|2005.05.26 20:30
|modify
|42
|0.10
|1.2541
|1.2525
|1.2450
|290
|2005.05.27 04:16
|s/l
|42
|0.10
|1.2525
|1.2525
|1.2450
|16.20
|10527.95
|291
|2005.06.07 08:30
|buy
|43
|0.10
|1.2305
|1.2273
|1.2375
|292
|2005.06.07 09:00
|modify
|43
|0.10
|1.2305
|1.2273
|1.2379
|293
|2005.06.07 11:00
|modify
|43
|0.10
|1.2305
|1.2273
|1.2381
|294
|2005.06.07 12:00
|modify
|43
|0.10
|1.2305
|1.2273
|1.2383
|295
|2005.06.07 14:39
|s/l
|43
|0.10
|1.2273
|1.2273
|1.2383
|-32.00
|10495.95
|296
|2005.06.08 19:30
|sell
|44
|0.10
|1.2238
|1.2270
|1.2168
|297
|2005.06.08 20:30
|modify
|44
|0.10
|1.2238
|1.2270
|1.2163
|298
|2005.06.09 09:00
|modify
|44
|0.10
|1.2238
|1.2270
|1.2159
|299
|2005.06.09 16:30
|modify
|44
|0.10
|1.2238
|1.2270
|1.2149
|300
|2005.06.09 16:30
|modify
|44
|0.10
|1.2238
|1.2222
|1.2149
|301
|2005.06.09 17:00
|modify
|44
|0.10
|1.2238
|1.2222
|1.2136
|302
|2005.06.09 17:42
|s/l
|44
|0.10
|1.2222
|1.2222
|1.2136
|16.60
|10512.55
|303
|2005.06.14 07:00
|buy
|45
|0.10
|1.2125
|1.2093
|1.2195
|304
|2005.06.14 07:30
|modify
|45
|0.10
|1.2125
|1.2093
|1.2219
|305
|2005.06.14 15:06
|s/l
|45
|0.10
|1.2093
|1.2093
|1.2219
|-32.00
|10480.55
|306
|2005.06.14 15:30
|sell
|46
|0.10
|1.2059
|1.2091
|1.1989
|307
|2005.06.14 16:00
|modify
|46
|0.10
|1.2059
|1.2091
|1.1985
|308
|2005.06.14 18:00
|modify
|46
|0.10
|1.2059
|1.2091
|1.1982
|309
|2005.06.14 21:00
|modify
|46
|0.10
|1.2059
|1.2091
|1.1978
|310
|2005.06.14 21:30
|modify
|46
|0.10
|1.2059
|1.2091
|1.1977
|311
|2005.06.14 22:00
|modify
|46
|0.10
|1.2059
|1.2091
|1.1974
|312
|2005.06.14 22:30
|modify
|46
|0.10
|1.2059
|1.2091
|1.1973
|313
|2005.06.14 22:30
|modify
|46
|0.10
|1.2059
|1.2043
|1.1973
|314
|2005.06.15 01:00
|modify
|46
|0.10
|1.2059
|1.2043
|1.1971
|315
|2005.06.15 01:30
|modify
|46
|0.10
|1.2059
|1.2043
|1.1964
|316
|2005.06.15 03:32
|s/l
|46
|0.10
|1.2043
|1.2043
|1.1964
|16.20
|10496.75
|317
|2005.06.15 16:00
|buy
|47
|0.10
|1.2110
|1.2078
|1.2180
|318
|2005.06.15 16:30
|modify
|47
|0.10
|1.2110
|1.2078
|1.2185
|319
|2005.06.15 20:00
|modify
|47
|0.10
|1.2110
|1.2078
|1.2196
|320
|2005.06.15 23:30
|modify
|47
|0.10
|1.2110
|1.2078
|1.2198
|321
|2005.06.16 05:48
|s/l
|47
|0.10
|1.2078
|1.2078
|1.2198
|-33.95
|10462.80
|322
|2005.06.20 07:00
|sell
|48
|0.10
|1.2222
|1.2254
|1.2152
|323
|2005.06.20 07:30
|modify
|48
|0.10
|1.2222
|1.2254
|1.2129
|324
|2005.06.20 15:00
|modify
|48
|0.10
|1.2222
|1.2254
|1.2121
|325
|2005.06.20 15:00
|modify
|48
|0.10
|1.2222
|1.2206
|1.2121
|326
|2005.06.20 15:30
|modify
|48
|0.10
|1.2222
|1.2206
|1.2116
|327
|2005.06.20 16:00
|modify
|48
|0.10
|1.2222
|1.2206
|1.2092
|328
|2005.06.20 16:00
|modify
|48
|0.10
|1.2222
|1.2176
|1.2092
|329
|2005.06.20 16:30
|modify
|48
|0.10
|1.2222
|1.2176
|1.2084
|330
|2005.06.20 17:00
|modify
|48
|0.10
|1.2222
|1.2176
|1.2079
|331
|2005.06.20 17:30
|modify
|48
|0.10
|1.2222
|1.2176
|1.2076
|332
|2005.06.21 10:00
|modify
|48
|0.10
|1.2222
|1.2176
|1.2045
|333
|2005.06.21 10:00
|modify
|48
|0.10
|1.2222
|1.2146
|1.2045
|334
|2005.06.21 10:30
|modify
|48
|0.10
|1.2222
|1.2146
|1.2035
|335
|2005.06.21 10:30
|modify
|48
|0.10
|1.2222
|1.2116
|1.2035
|336
|2005.06.21 11:00
|modify
|48
|0.10
|1.2222
|1.2116
|1.2034
|337
|2005.06.21 12:00
|modify
|48
|0.10
|1.2222
|1.2116
|1.2028
|338
|2005.06.21 13:30
|modify
|48
|0.10
|1.2222
|1.2116
|1.2023
|339
|2005.06.21 15:17
|s/l
|48
|0.10
|1.2116
|1.2116
|1.2023
|106.20
|10569.00
|340
|2005.06.21 20:30
|buy
|49
|0.10
|1.2175
|1.2143
|1.2245
|341
|2005.06.21 21:00
|modify
|49
|0.10
|1.2175
|1.2143
|1.2248
|342
|2005.06.21 22:00
|modify
|49
|0.10
|1.2175
|1.2143
|1.2250
|343
|2005.06.21 22:30
|modify
|49
|0.10
|1.2175
|1.2143
|1.2254
|344
|2005.06.22 02:00
|modify
|49
|0.10
|1.2175
|1.2143
|1.2260
|345
|2005.06.22 09:00
|modify
|49
|0.10
|1.2175
|1.2143
|1.2267
|346
|2005.06.22 11:15
|s/l
|49
|0.10
|1.2143
|1.2143
|1.2267
|-32.65
|10536.35
|347
|2005.07.01 16:30
|sell
|50
|0.10
|1.1982
|1.2014
|1.1912
|348
|2005.07.01 17:00
|modify
|50
|0.10
|1.1982
|1.2014
|1.1911
|349
|2005.07.01 18:00
|modify
|50
|0.10
|1.1982
|1.2014
|1.1900
|350
|2005.07.01 20:00
|modify
|50
|0.10
|1.1982
|1.2014
|1.1892
|351
|2005.07.01 20:00
|modify
|50
|0.10
|1.1982
|1.1966
|1.1892
|352
|2005.07.01 20:30
|modify
|50
|0.10
|1.1982
|1.1966
|1.1889
|353
|2005.07.04 00:30
|modify
|50
|0.10
|1.1982
|1.1966
|1.1858
|354
|2005.07.04 00:30
|modify
|50
|0.10
|1.1982
|1.1936
|1.1858
|355
|2005.07.04 01:23
|s/l
|50
|0.10
|1.1936
|1.1936
|1.1858
|46.20
|10582.55
|356
|2005.07.21 20:00
|buy
|51
|0.10
|1.2206
|1.2174
|1.2276
|357
|2005.07.21 20:19
|s/l
|51
|0.10
|1.2174
|1.2174
|1.2276
|-32.00
|10550.55
|358
|2005.07.22 16:00
|sell
|52
|0.10
|1.2120
|1.2152
|1.2050
|359
|2005.07.22 18:00
|modify
|52
|0.10
|1.2120
|1.2152
|1.2014
|360
|2005.07.22 18:00
|modify
|52
|0.10
|1.2120
|1.2104
|1.2014
|361
|2005.07.22 19:00
|modify
|52
|0.10
|1.2120
|1.2104
|1.2011
|362
|2005.07.22 21:00
|modify
|52
|0.10
|1.2120
|1.2104
|1.2006
|363
|2005.07.22 21:30
|modify
|52
|0.10
|1.2120
|1.2104
|1.2003
|364
|2005.07.22 21:30
|modify
|52
|0.10
|1.2120
|1.2074
|1.2003
|365
|2005.07.22 22:30
|modify
|52
|0.10
|1.2120
|1.2074
|1.2001
|366
|2005.07.25 00:30
|modify
|52
|0.10
|1.2120
|1.2074
|1.1986
|367
|2005.07.25 09:30
|modify
|52
|0.10
|1.2120
|1.2074
|1.1980
|368
|2005.07.25 11:31
|s/l
|52
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.1980
|46.20
|10596.75
|369
|2005.08.03 11:00
|buy
|53
|0.10
|1.2242
|1.2210
|1.2312
|370
|2005.08.03 11:25
|t/p
|53
|0.10
|1.2312
|1.2210
|1.2312
|70.00
|10666.75
|371
|2005.08.15 08:00
|sell
|54
|0.10
|1.2388
|1.2420
|1.2318
|372
|2005.08.15 13:00
|modify
|54
|0.10
|1.2388
|1.2420
|1.2312
|373
|2005.08.15 13:30
|modify
|54
|0.10
|1.2388
|1.2420
|1.2308
|374
|2005.08.15 15:30
|modify
|54
|0.10
|1.2388
|1.2420
|1.2294
|375
|2005.08.15 15:30
|modify
|54
|0.10
|1.2388
|1.2372
|1.2294
|376
|2005.08.15 16:27
|s/l
|54
|0.10
|1.2372
|1.2372
|1.2294
|16.00
|10682.75
|377
|2005.08.31 16:30
|buy
|55
|0.10
|1.2289
|1.2257
|1.2359
|378
|2005.08.31 17:00
|modify
|55
|0.10
|1.2289
|1.2257
|1.2370
|379
|2005.08.31 18:00
|modify
|55
|0.10
|1.2289
|1.2257
|1.2405
|380
|2005.08.31 18:00
|modify
|55
|0.10
|1.2289
|1.2305
|1.2405
|381
|2005.08.31 18:30
|modify
|55
|0.10
|1.2289
|1.2305
|1.2418
|382
|2005.08.31 23:00
|modify
|55
|0.10
|1.2289
|1.2305
|1.2419
|383
|2005.09.01 10:30
|modify
|55
|0.10
|1.2289
|1.2305
|1.2443
|384
|2005.09.01 10:30
|modify
|55
|0.10
|1.2289
|1.2335
|1.2443
|385
|2005.09.01 11:00
|modify
|55
|0.10
|1.2289
|1.2335
|1.2446
|386
|2005.09.01 12:30
|modify
|55
|0.10
|1.2289
|1.2335
|1.2452
|387
|2005.09.01 13:00
|modify
|55
|0.10
|1.2289
|1.2335
|1.2463
|388
|2005.09.01 13:00
|modify
|55
|0.10
|1.2289
|1.2365
|1.2463
|389
|2005.09.01 14:30
|modify
|55
|0.10
|1.2289
|1.2365
|1.2468
|390
|2005.09.01 15:00
|modify
|55
|0.10
|1.2289
|1.2365
|1.2487
|391
|2005.09.01 15:00
|modify
|55
|0.10
|1.2289
|1.2395
|1.2487
|392
|2005.09.01 15:18
|s/l
|55
|0.10
|1.2395
|1.2395
|1.2487
|104.05
|10786.80
|393
|2005.09.06 07:00
|sell
|56
|0.10
|1.2490
|1.2522
|1.2420
|394
|2005.09.06 09:00
|modify
|56
|0.10
|1.2490
|1.2522
|1.2416
|395
|2005.09.06 09:30
|modify
|56
|0.10
|1.2490
|1.2522
|1.2397
|396
|2005.09.06 09:30
|modify
|56
|0.10
|1.2490
|1.2474
|1.2397
|397
|2005.09.06 10:00
|modify
|56
|0.10
|1.2490
|1.2474
|1.2389
|398
|2005.09.06 12:24
|s/l
|56
|0.10
|1.2474
|1.2474
|1.2389
|16.00
|10802.80
|399
|2005.09.07 09:30
|buy
|57
|0.10
|1.2532
|1.2500
|1.2602
|400
|2005.09.07 10:00
|modify
|57
|0.10
|1.2532
|1.2500
|1.2607
|401
|2005.09.07 10:13
|s/l
|57
|0.10
|1.2500
|1.2500
|1.2607
|-32.00
|10770.80
|402
|2005.09.07 14:00
|sell
|58
|0.10
|1.2447
|1.2479
|1.2377
|403
|2005.09.07 15:30
|modify
|58
|0.10
|1.2447
|1.2479
|1.2369
|404
|2005.09.07 20:30
|modify
|58
|0.10
|1.2447
|1.2479
|1.2354
|405
|2005.09.07 20:30
|modify
|58
|0.10
|1.2447
|1.2431
|1.2354
|406
|2005.09.08 03:00
|modify
|58
|0.10
|1.2447
|1.2431
|1.2351
|407
|2005.09.08 04:43
|s/l
|58
|0.10
|1.2431
|1.2431
|1.2351
|16.60
|10787.40
|408
|2005.09.16 07:00
|buy
|59
|0.10
|1.2296
|1.2264
|1.2366
|409
|2005.09.16 07:30
|modify
|59
|0.10
|1.2296
|1.2264
|1.2370
|410
|2005.09.16 10:50
|s/l
|59
|0.10
|1.2264
|1.2264
|1.2370
|-32.00
|10755.40
|411
|2005.09.22 16:30
|sell
|60
|0.10
|1.2151
|1.2183
|1.2081
|412
|2005.09.23 09:00
|modify
|60
|0.10
|1.2151
|1.2183
|1.2063
|413
|2005.09.23 09:00
|modify
|60
|0.10
|1.2151
|1.2135
|1.2063
|414
|2005.09.23 09:30
|modify
|60
|0.10
|1.2151
|1.2135
|1.2059
|415
|2005.09.23 10:42
|s/l
|60
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.2059
|16.20
|10771.60
|416
|2005.10.06 07:00
|buy
|61
|0.10
|1.2062
|1.2030
|1.2132
|417
|2005.10.06 07:30
|modify
|61
|0.10
|1.2062
|1.2030
|1.2134
|418
|2005.10.06 08:30
|modify
|61
|0.10
|1.2062
|1.2030
|1.2141
|419
|2005.10.06 15:00
|modify
|61
|0.10
|1.2062
|1.2030
|1.2150
|420
|2005.10.06 15:30
|modify
|61
|0.10
|1.2062
|1.2030
|1.2188
|421
|2005.10.06 15:30
|modify
|61
|0.10
|1.2062
|1.2078
|1.2188
|422
|2005.10.06 16:00
|modify
|61
|0.10
|1.2062
|1.2078
|1.2207
|423
|2005.10.06 16:00
|modify
|61
|0.10
|1.2062
|1.2108
|1.2207
|424
|2005.10.06 19:00
|modify
|61
|0.10
|1.2062
|1.2108
|1.2222
|425
|2005.10.06 19:30
|modify
|61
|0.10
|1.2062
|1.2108
|1.2226
|426
|2005.10.06 19:30
|modify
|61
|0.10
|1.2062
|1.2138
|1.2226
|427
|2005.10.06 20:00
|modify
|61
|0.10
|1.2062
|1.2138
|1.2248
|428
|2005.10.06 20:30
|modify
|61
|0.10
|1.2062
|1.2138
|1.2261
|429
|2005.10.06 20:30
|modify
|61
|0.10
|1.2062
|1.2168
|1.2261
|430
|2005.10.06 23:30
|modify
|61
|0.10
|1.2062
|1.2168
|1.2262
|431
|2005.10.07 00:30
|s/l
|61
|0.10
|1.2168
|1.2168
|1.2262
|105.35
|10876.95
|432
|2005.10.13 15:00
|sell
|62
|0.10
|1.1938
|1.1970
|1.1868
|433
|2005.10.13 16:30
|modify
|62
|0.10
|1.1938
|1.1970
|1.1860
|434
|2005.10.13 18:35
|s/l
|62
|0.10
|1.1970
|1.1970
|1.1860
|-32.00
|10844.95
|435
|2005.10.13 21:00
|buy
|63
|0.10
|1.2021
|1.1989
|1.2091
|436
|2005.10.13 21:30
|modify
|63
|0.10
|1.2021
|1.1989
|1.2101
|437
|2005.10.13 22:00
|modify
|63
|0.10
|1.2021
|1.1989
|1.2107
|438
|2005.10.14 06:00
|modify
|63
|0.10
|1.2021
|1.1989
|1.2109
|439
|2005.10.14 06:30
|modify
|63
|0.10
|1.2021
|1.1989
|1.2114
|440
|2005.10.14 12:47
|s/l
|63
|0.10
|1.1989
|1.1989
|1.2114
|-32.65
|10812.30
|441
|2005.10.21 17:30
|sell
|64
|0.10
|1.1963
|1.1995
|1.1893
|442
|2005.10.21 18:30
|modify
|64
|0.10
|1.1963
|1.1995
|1.1892
|443
|2005.10.21 19:30
|modify
|64
|0.10
|1.1963
|1.1995
|1.1886
|444
|2005.10.21 20:00
|modify
|64
|0.10
|1.1963
|1.1995
|1.1879
|445
|2005.10.24 02:00
|modify
|64
|0.10
|1.1963
|1.1995
|1.1873
|446
|2005.10.24 02:00
|modify
|64
|0.10
|1.1963
|1.1947
|1.1873
|447
|2005.10.24 04:30
|modify
|64
|0.10
|1.1963
|1.1947
|1.1871
|448
|2005.10.24 08:08
|s/l
|64
|0.10
|1.1947
|1.1947
|1.1871
|16.20
|10828.50
|449
|2005.10.25 11:00
|buy
|65
|0.10
|1.2025
|1.1993
|1.2095
|450
|2005.10.25 11:30
|modify
|65
|0.10
|1.2025
|1.1993
|1.2097
|451
|2005.10.25 12:00
|modify
|65
|0.10
|1.2025
|1.1993
|1.2107
|452
|2005.10.25 13:00
|modify
|65
|0.10
|1.2025
|1.1993
|1.2111
|453
|2005.10.25 15:00
|modify
|65
|0.10
|1.2025
|1.1993
|1.2131
|454
|2005.10.25 15:00
|modify
|65
|0.10
|1.2025
|1.2041
|1.2131
|455
|2005.10.25 16:00
|modify
|65
|0.10
|1.2025
|1.2041
|1.2134
|456
|2005.10.25 16:30
|modify
|65
|0.10
|1.2025
|1.2041
|1.2184
|457
|2005.10.25 16:30
|modify
|65
|0.10
|1.2025
|1.2071
|1.2184
|458
|2005.10.25 20:30
|modify
|65
|0.10
|1.2025
|1.2071
|1.2187
|459
|2005.10.25 23:30
|modify
|65
|0.10
|1.2025
|1.2071
|1.2189
|460
|2005.10.26 08:30
|modify
|65
|0.10
|1.2025
|1.2071
|1.2203
|461
|2005.10.26 08:30
|modify
|65
|0.10
|1.2025
|1.2101
|1.2203
|462
|2005.10.26 08:54
|s/l
|65
|0.10
|1.2101
|1.2101
|1.2203
|75.35
|10903.85
|463
|2005.10.28 18:30
|sell
|66
|0.10
|1.2075
|1.2107
|1.2005
|464
|2005.10.28 19:30
|modify
|66
|0.10
|1.2075
|1.2107
|1.1998
|465
|2005.10.31 01:30
|modify
|66
|0.10
|1.2075
|1.2107
|1.1993
|466
|2005.10.31 06:00
|modify
|66
|0.10
|1.2075
|1.2107
|1.1990
|467
|2005.10.31 13:00
|modify
|66
|0.10
|1.2075
|1.2107
|1.1981
|468
|2005.10.31 13:00
|modify
|66
|0.10
|1.2075
|1.2059
|1.1981
|469
|2005.10.31 14:00
|modify
|66
|0.10
|1.2075
|1.2059
|1.1972
|470
|2005.10.31 14:30
|modify
|66
|0.10
|1.2075
|1.2059
|1.1962
|471
|2005.10.31 15:00
|modify
|66
|0.10
|1.2075
|1.2059
|1.1950
|472
|2005.10.31 15:00
|modify
|66
|0.10
|1.2075
|1.2029
|1.1950
|473
|2005.10.31 16:30
|modify
|66
|0.10
|1.2075
|1.2029
|1.1931
|474
|2005.10.31 17:00
|modify
|66
|0.10
|1.2075
|1.2029
|1.1920
|475
|2005.10.31 17:00
|modify
|66
|0.10
|1.2075
|1.1999
|1.1920
|476
|2005.10.31 18:02
|s/l
|66
|0.10
|1.1999
|1.1999
|1.1920
|76.20
|10980.05
|477
|2005.11.02 17:00
|buy
|67
|0.10
|1.2064
|1.2032
|1.2134
|478
|2005.11.02 17:30
|modify
|67
|0.10
|1.2064
|1.2032
|1.2139
|479
|2005.11.02 18:30
|modify
|67
|0.10
|1.2064
|1.2032
|1.2146
|480
|2005.11.02 23:30
|modify
|67
|0.10
|1.2064
|1.2032
|1.2148
|481
|2005.11.03 14:34
|s/l
|67
|0.10
|1.2032
|1.2032
|1.2148
|-33.95
|10946.10
|482
|2005.11.03 16:30
|sell
|68
|0.10
|1.1985
|1.2017
|1.1915
|483
|2005.11.03 18:00
|modify
|68
|0.10
|1.1985
|1.2017
|1.1912
|484
|2005.11.03 18:30
|modify
|68
|0.10
|1.1985
|1.2017
|1.1900
|485
|2005.11.03 20:30
|modify
|68
|0.10
|1.1985
|1.2017
|1.1890
|486
|2005.11.03 20:30
|modify
|68
|0.10
|1.1985
|1.1969
|1.1890
|487
|2005.11.03 21:00
|modify
|68
|0.10
|1.1985
|1.1969
|1.1888
|488
|2005.11.03 22:00
|modify
|68
|0.10
|1.1985
|1.1969
|1.1887
|489
|2005.11.04 00:00
|modify
|68
|0.10
|1.1985
|1.1969
|1.1885
|490
|2005.11.04 02:00
|modify
|68
|0.10
|1.1985
|1.1969
|1.1879
|491
|2005.11.04 06:30
|modify
|68
|0.10
|1.1985
|1.1969
|1.1877
|492
|2005.11.04 07:00
|modify
|68
|0.10
|1.1985
|1.1969
|1.1876
|493
|2005.11.04 14:30
|modify
|68
|0.10
|1.1985
|1.1969
|1.1865
|494
|2005.11.04 14:30
|modify
|68
|0.10
|1.1985
|1.1939
|1.1865
|495
|2005.11.04 14:30
|s/l
|68
|0.10
|1.1939
|1.1939
|1.1865
|46.20
|10992.30
|496
|2005.11.14 07:00
|buy
|69
|0.10
|1.1765
|1.1733
|1.1835
|497
|2005.11.14 07:30
|modify
|69
|0.10
|1.1765
|1.1733
|1.1841
|498
|2005.11.14 12:51
|s/l
|69
|0.10
|1.1733
|1.1733
|1.1841
|-32.00
|10960.30
|499
|2005.11.18 10:30
|sell
|70
|0.10
|1.1667
|1.1699
|1.1597
|500
|2005.11.18 14:50
|s/l
|70
|0.10
|1.1699
|1.1699
|1.1597
|-32.00
|10928.30
|501
|2005.11.18 15:30
|buy
|71
|0.10
|1.1766
|1.1734
|1.1836
|502
|2005.11.18 16:00
|modify
|71
|0.10
|1.1766
|1.1734
|1.1839
|503
|2005.11.18 16:10
|s/l
|71
|0.10
|1.1734
|1.1734
|1.1839
|-32.00
|10896.30
|504
|2005.11.21 17:00
|sell
|72
|0.10
|1.1737
|1.1769
|1.1667
|505
|2005.11.21 19:30
|modify
|72
|0.10
|1.1737
|1.1769
|1.1666
|506
|2005.11.21 21:30
|modify
|72
|0.10
|1.1737
|1.1769
|1.1665
|507
|2005.11.22 10:00
|modify
|72
|0.10
|1.1737
|1.1769
|1.1653
|508
|2005.11.22 11:00
|modify
|72
|0.10
|1.1737
|1.1769
|1.1637
|509
|2005.11.22 11:00
|modify
|72
|0.10
|1.1737
|1.1721
|1.1637
|510
|2005.11.22 16:14
|s/l
|72
|0.10
|1.1721
|1.1721
|1.1637
|16.20
|10912.50
|511
|2005.11.22 20:30
|buy
|73
|0.10
|1.1801
|1.1769
|1.1871
|512
|2005.11.22 21:00
|modify
|73
|0.10
|1.1801
|1.1769
|1.1882
|513
|2005.11.22 21:30
|modify
|73
|0.10
|1.1801
|1.1769
|1.1892
|514
|2005.11.23 00:00
|modify
|73
|0.10
|1.1801
|1.1769
|1.1895
|515
|2005.11.23 07:30
|modify
|73
|0.10
|1.1801
|1.1769
|1.1914
|516
|2005.11.23 07:30
|modify
|73
|0.10
|1.1801
|1.1817
|1.1914
|517
|2005.11.23 08:20
|s/l
|73
|0.10
|1.1817
|1.1817
|1.1914
|15.35
|10927.85
|518
|2005.11.25 09:00
|sell
|74
|0.10
|1.1751
|1.1783
|1.1681
|519
|2005.11.25 16:30
|modify
|74
|0.10
|1.1751
|1.1783
|1.1673
|520
|2005.11.25 18:00
|modify
|74
|0.10
|1.1751
|1.1783
|1.1666
|521
|2005.11.25 18:30
|modify
|74
|0.10
|1.1751
|1.1783
|1.1655
|522
|2005.11.25 18:30
|modify
|74
|0.10
|1.1751
|1.1735
|1.1655
|523
|2005.11.28 00:30
|modify
|74
|0.10
|1.1751
|1.1735
|1.1652
|524
|2005.11.28 01:30
|modify
|74
|0.10
|1.1751
|1.1735
|1.1644
|525
|2005.11.28 02:00
|modify
|74
|0.10
|1.1751
|1.1735
|1.1638
|526
|2005.11.28 02:30
|modify
|74
|0.10
|1.1751
|1.1735
|1.1635
|527
|2005.11.28 05:30
|modify
|74
|0.10
|1.1751
|1.1735
|1.1634
|528
|2005.11.28 08:30
|modify
|74
|0.10
|1.1751
|1.1735
|1.1632
|529
|2005.11.28 08:30
|modify
|74
|0.10
|1.1751
|1.1705
|1.1632
|530
|2005.11.28 09:30
|modify
|74
|0.10
|1.1751
|1.1705
|1.1631
|531
|2005.11.28 10:38
|s/l
|74
|0.10
|1.1705
|1.1705
|1.1631
|46.20
|10974.05
|532
|2005.11.28 17:00
|buy
|75
|0.10
|1.1793
|1.1761
|1.1863
|533
|2005.11.28 17:30
|modify
|75
|0.10
|1.1793
|1.1761
|1.1871
|534
|2005.11.28 18:00
|modify
|75
|0.10
|1.1793
|1.1761
|1.1875
|535
|2005.11.28 19:00
|modify
|75
|0.10
|1.1793
|1.1761
|1.1882
|536
|2005.11.28 19:30
|modify
|75
|0.10
|1.1793
|1.1761
|1.1911
|537
|2005.11.28 19:30
|modify
|75
|0.10
|1.1793
|1.1809
|1.1911
|538
|2005.11.28 20:00
|modify
|75
|0.10
|1.1793
|1.1809
|1.1916
|539
|2005.11.28 20:30
|modify
|75
|0.10
|1.1793
|1.1809
|1.1948
|540
|2005.11.28 20:30
|modify
|75
|0.10
|1.1793
|1.1839
|1.1948
|541
|2005.11.28 22:11
|s/l
|75
|0.10
|1.1839
|1.1839
|1.1948
|46.00
|11020.05
|542
|2005.11.29 14:30
|sell
|76
|0.10
|1.1779
|1.1811
|1.1709
|543
|2005.11.29 15:00
|modify
|76
|0.10
|1.1779
|1.1811
|1.1703
|544
|2005.11.29 16:30
|modify
|76
|0.10
|1.1779
|1.1811
|1.1696
|545
|2005.12.01 14:00
|modify
|76
|0.10
|1.1779
|1.1811
|1.1694
|546
|2005.12.01 14:30
|modify
|76
|0.10
|1.1779
|1.1811
|1.1682
|547
|2005.12.01 14:30
|modify
|76
|0.10
|1.1779
|1.1763
|1.1682
|548
|2005.12.01 15:00
|modify
|76
|0.10
|1.1779
|1.1763
|1.1672
|549
|2005.12.01 15:30
|modify
|76
|0.10
|1.1779
|1.1763
|1.1651
|550
|2005.12.01 15:30
|modify
|76
|0.10
|1.1779
|1.1733
|1.1651
|551
|2005.12.01 17:30
|modify
|76
|0.10
|1.1779
|1.1733
|1.1650
|552
|2005.12.01 18:00
|modify
|76
|0.10
|1.1779
|1.1733
|1.1643
|553
|2005.12.01 19:39
|s/l
|76
|0.10
|1.1733
|1.1733
|1.1643
|46.80
|11066.85
|554
|2005.12.08 16:30
|buy
|77
|0.10
|1.1831
|1.1799
|1.1901
|555
|2005.12.08 17:00
|modify
|77
|0.10
|1.1831
|1.1799
|1.1905
|556
|2005.12.08 17:30
|modify
|77
|0.10
|1.1831
|1.1799
|1.1918
|557
|2005.12.09 01:39
|s/l
|77
|0.10
|1.1799
|1.1799
|1.1918
|-32.65
|11034.20
|558
|2005.12.15 16:30
|sell
|78
|0.10
|1.1945
|1.1977
|1.1875
|559
|2005.12.15 17:12
|s/l
|78
|0.10
|1.1977
|1.1977
|1.1875
|-32.00
|11002.20
|560
|2005.12.19 07:00
|buy
|79
|0.10
|1.2019
|1.1987
|1.2089
|561
|2005.12.19 07:30
|modify
|79
|0.10
|1.2019
|1.1987
|1.2109
|562
|2005.12.19 13:38
|s/l
|79
|0.10
|1.1987
|1.1987
|1.2109
|-32.00
|10970.20
|563
|2005.12.20 15:00
|sell
|80
|0.10
|1.1930
|1.1962
|1.1860
|564
|2005.12.20 16:00
|modify
|80
|0.10
|1.1930
|1.1962
|1.1855
|565
|2005.12.20 16:30
|modify
|80
|0.10
|1.1930
|1.1962
|1.1837
|566
|2005.12.20 16:30
|modify
|80
|0.10
|1.1930
|1.1914
|1.1837
|567
|2005.12.20 17:00
|modify
|80
|0.10
|1.1930
|1.1914
|1.1832
|568
|2005.12.20 17:30
|modify
|80
|0.10
|1.1930
|1.1914
|1.1830
|569
|2005.12.20 18:00
|modify
|80
|0.10
|1.1930
|1.1914
|1.1791
|570
|2005.12.20 18:00
|modify
|80
|0.10
|1.1930
|1.1884
|1.1791
|571
|2005.12.20 19:30
|modify
|80
|0.10
|1.1930
|1.1884
|1.1788
|572
|2005.12.21 02:17
|s/l
|80
|0.10
|1.1884
|1.1884
|1.1788
|46.20
|11016.40
|573
|2005.12.22 16:30
|buy
|81
|0.10
|1.1892
|1.1860
|1.1962
|574
|2005.12.22 17:00
|modify
|81
|0.10
|1.1892
|1.1860
|1.1967
|575
|2005.12.22 17:03
|s/l
|81
|0.10
|1.1860
|1.1860
|1.1967
|-32.00
|10984.40
|576
|2005.12.28 18:30
|sell
|82
|0.10
|1.1838
|1.1870
|1.1768
|577
|2005.12.28 20:30
|modify
|82
|0.10
|1.1838
|1.1870
|1.1766
|578
|2005.12.29 08:21
|s/l
|82
|0.10
|1.1870
|1.1870
|1.1766
|-31.40
|10953.00
|579
|2006.01.11 18:00
|buy
|83
|0.10
|1.2134
|1.2102
|1.2204
|580
|2006.01.11 18:30
|modify
|83
|0.10
|1.2134
|1.2102
|1.2208
|581
|2006.01.11 23:30
|modify
|83
|0.10
|1.2134
|1.2102
|1.2209
|582
|2006.01.12 00:00
|modify
|83
|0.10
|1.2134
|1.2102
|1.2214
|583
|2006.01.12 02:30
|modify
|83
|0.10
|1.2134
|1.2102
|1.2216
|584
|2006.01.12 03:00
|modify
|83
|0.10
|1.2134
|1.2102
|1.2221
|585
|2006.01.12 04:00
|modify
|83
|0.10
|1.2134
|1.2102
|1.2225
|586
|2006.01.12 08:00
|modify
|83
|0.10
|1.2134
|1.2102
|1.2226
|587
|2006.01.12 14:30
|s/l
|83
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.2226
|-33.95
|10919.05
|588
|2006.01.12 15:30
|sell
|84
|0.10
|1.2016
|1.2048
|1.1946
|589
|2006.01.13 00:20
|s/l
|84
|0.10
|1.2048
|1.2048
|1.1946
|-31.80
|10887.25
|590
|2006.01.23 07:00
|buy
|85
|0.10
|1.2234
|1.2202
|1.2304
|591
|2006.01.23 07:30
|modify
|85
|0.10
|1.2234
|1.2202
|1.2325
|592
|2006.01.23 11:00
|modify
|85
|0.10
|1.2234
|1.2202
|1.2334
|593
|2006.01.23 11:30
|modify
|85
|0.10
|1.2234
|1.2202
|1.2335
|594
|2006.01.23 12:00
|modify
|85
|0.10
|1.2234
|1.2202
|1.2359
|595
|2006.01.23 12:00
|modify
|85
|0.10
|1.2234
|1.2250
|1.2359
|596
|2006.01.23 14:00
|modify
|85
|0.10
|1.2234
|1.2250
|1.2362
|597
|2006.01.23 19:00
|modify
|85
|0.10
|1.2234
|1.2250
|1.2367
|598
|2006.01.23 20:30
|modify
|85
|0.10
|1.2234
|1.2250
|1.2369
|599
|2006.01.23 21:00
|modify
|85
|0.10
|1.2234
|1.2250
|1.2375
|600
|2006.01.23 21:00
|modify
|85
|0.10
|1.2234
|1.2280
|1.2375
|601
|2006.01.23 21:30
|modify
|85
|0.10
|1.2234
|1.2280
|1.2376
|602
|2006.01.23 22:00
|modify
|85
|0.10
|1.2234
|1.2280
|1.2379
|603
|2006.01.23 22:30
|modify
|85
|0.10
|1.2234
|1.2280
|1.2382
|604
|2006.01.24 00:30
|modify
|85
|0.10
|1.2234
|1.2280
|1.2384
|605
|2006.01.24 03:41
|s/l
|85
|0.10
|1.2280
|1.2280
|1.2384
|45.35
|10932.60
|606
|2006.01.26 17:30
|sell
|86
|0.10
|1.2232
|1.2264
|1.2162
|607
|2006.01.26 19:30
|modify
|86
|0.10
|1.2232
|1.2264
|1.2157
|608
|2006.01.26 20:00
|modify
|86
|0.10
|1.2232
|1.2264
|1.2155
|609
|2006.01.26 20:30
|modify
|86
|0.10
|1.2232
|1.2264
|1.2151
|610
|2006.01.26 23:00
|modify
|86
|0.10
|1.2232
|1.2264
|1.2149
|611
|2006.01.26 23:30
|modify
|86
|0.10
|1.2232
|1.2264
|1.2145
|612
|2006.01.26 23:30
|modify
|86
|0.10
|1.2232
|1.2216
|1.2145
|613
|2006.01.27 00:36
|s/l
|86
|0.10
|1.2216
|1.2216
|1.2145
|16.20
|10948.80
|614
|2006.01.31 18:00
|buy
|87
|0.10
|1.2158
|1.2126
|1.2228
|615
|2006.01.31 18:30
|modify
|87
|0.10
|1.2158
|1.2126
|1.2242
|616
|2006.01.31 19:00
|modify
|87
|0.10
|1.2158
|1.2126
|1.2246
|617
|2006.01.31 19:30
|modify
|87
|0.10
|1.2158
|1.2126
|1.2250
|618
|2006.01.31 20:25
|s/l
|87
|0.10
|1.2126
|1.2126
|1.2250
|-32.00
|10916.80
|619
|2006.02.01 14:30
|sell
|88
|0.10
|1.2090
|1.2122
|1.2020
|620
|2006.02.01 19:30
|modify
|88
|0.10
|1.2090
|1.2122
|1.2019
|621
|2006.02.01 20:30
|modify
|88
|0.10
|1.2090
|1.2122
|1.1998
|622
|2006.02.01 20:30
|modify
|88
|0.10
|1.2090
|1.2074
|1.1998
|623
|2006.02.01 22:30
|modify
|88
|0.10
|1.2090
|1.2074
|1.1997
|624
|2006.02.02 01:11
|s/l
|88
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.1997
|16.60
|10933.40
|625
|2006.02.10 15:00
|buy
|89
|0.10
|1.2019
|1.1987
|1.2089
|626
|2006.02.10 15:30
|modify
|89
|0.10
|1.2019
|1.1987
|1.2091
|627
|2006.02.10 16:21
|s/l
|89
|0.10
|1.1987
|1.1987
|1.2091
|-32.00
|10901.40
|628
|2006.02.10 17:00
|sell
|90
|0.10
|1.1911
|1.1943
|1.1841
|629
|2006.02.10 22:00
|modify
|90
|0.10
|1.1911
|1.1943
|1.1838
|630
|2006.02.13 02:00
|modify
|90
|0.10
|1.1911
|1.1943
|1.1837
|631
|2006.02.13 02:30
|modify
|90
|0.10
|1.1911
|1.1943
|1.1835
|632
|2006.02.13 10:30
|modify
|90
|0.10
|1.1911
|1.1943
|1.1829
|633
|2006.02.13 11:30
|modify
|90
|0.10
|1.1911
|1.1943
|1.1827
|634
|2006.02.14 15:00
|modify
|90
|0.10
|1.1911
|1.1943
|1.1820
|635
|2006.02.14 15:00
|modify
|90
|0.10
|1.1911
|1.1895
|1.1820
|636
|2006.02.14 15:30
|modify
|90
|0.10
|1.1911
|1.1895
|1.1815
|637
|2006.02.14 17:20
|s/l
|90
|0.10
|1.1895
|1.1895
|1.1815
|16.40
|10917.80
|638
|2006.02.23 12:00
|buy
|91
|0.10
|1.1963
|1.1931
|1.2033
|639
|2006.02.23 12:30
|modify
|91
|0.10
|1.1963
|1.1931
|1.2037
|640
|2006.02.23 15:45
|s/l
|91
|0.10
|1.1931
|1.1931
|1.2037
|-32.00
|10885.80
|641
|2006.02.24 17:00
|sell
|92
|0.10
|1.1866
|1.1898
|1.1796
|642
|2006.02.27 00:30
|modify
|92
|0.10
|1.1866
|1.1898
|1.1782
|643
|2006.02.27 01:00
|modify
|92
|0.10
|1.1866
|1.1898
|1.1781
|644
|2006.02.28 02:00
|modify
|92
|0.10
|1.1866
|1.1898
|1.1780
|645
|2006.02.28 16:00
|s/l
|92
|0.10
|1.1898
|1.1898
|1.1780
|-31.60
|10854.20
|646
|2006.02.28 16:30
|buy
|93
|0.10
|1.1928
|1.1896
|1.1998
|647
|2006.02.28 17:00
|modify
|93
|0.10
|1.1928
|1.1896
|1.2000
|648
|2006.02.28 17:30
|modify
|93
|0.10
|1.1928
|1.1896
|1.2001
|649
|2006.02.28 19:30
|modify
|93
|0.10
|1.1928
|1.1896
|1.2004
|650
|2006.02.28 20:00
|modify
|93
|0.10
|1.1928
|1.1896
|1.2010
|651
|2006.03.01 01:30
|modify
|93
|0.10
|1.1928
|1.1896
|1.2018
|652
|2006.03.01 04:00
|modify
|93
|0.10
|1.1928
|1.1896
|1.2019
|653
|2006.03.01 14:30
|modify
|93
|0.10
|1.1928
|1.1896
|1.2024
|654
|2006.03.01 15:00
|modify
|93
|0.10
|1.1928
|1.1896
|1.2035
|655
|2006.03.01 15:00
|modify
|93
|0.10
|1.1928
|1.1944
|1.2035
|656
|2006.03.01 15:30
|modify
|93
|0.10
|1.1928
|1.1944
|1.2039
|657
|2006.03.01 16:08
|s/l
|93
|0.10
|1.1944
|1.1944
|1.2039
|15.35
|10869.55
|658
|2006.03.21 16:30
|sell
|94
|0.10
|1.2105
|1.2137
|1.2035
|659
|2006.03.21 18:00
|modify
|94
|0.10
|1.2105
|1.2137
|1.2021
|660
|2006.03.22 11:30
|modify
|94
|0.10
|1.2105
|1.2137
|1.2020
|661
|2006.03.22 12:00
|modify
|94
|0.10
|1.2105
|1.2137
|1.2016
|662
|2006.03.22 12:00
|modify
|94
|0.10
|1.2105
|1.2089
|1.2016
|663
|2006.03.22 14:34
|s/l
|94
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.2016
|16.20
|10885.75
|664
|2006.03.27 07:00
|buy
|95
|0.10
|1.2053
|1.2021
|1.2123
|665
|2006.03.27 07:30
|modify
|95
|0.10
|1.2053
|1.2021
|1.2125
|666
|2006.03.27 12:00
|s/l
|95
|0.10
|1.2021
|1.2021
|1.2125
|-32.00
|10853.75
|667
|2006.03.28 22:00
|sell
|96
|0.10
|1.2004
|1.2036
|1.1934
|668
|2006.03.29 10:00
|modify
|96
|0.10
|1.2004
|1.2036
|1.1926
|669
|2006.03.29 18:22
|s/l
|96
|0.10
|1.2036
|1.2036
|1.1926
|-31.80
|10821.95
|670
|2006.03.30 07:00
|buy
|97
|0.10
|1.2072
|1.2040
|1.2142
|671
|2006.03.30 07:30
|modify
|97
|0.10
|1.2072
|1.2040
|1.2150
|672
|2006.03.30 12:00
|modify
|97
|0.10
|1.2072
|1.2040
|1.2152
|673
|2006.03.30 13:30
|modify
|97
|0.10
|1.2072
|1.2040
|1.2155
|674
|2006.03.30 14:00
|modify
|97
|0.10
|1.2072
|1.2040
|1.2167
|675
|2006.03.30 16:30
|modify
|97
|0.10
|1.2072
|1.2040
|1.2173
|676
|2006.03.30 17:00
|modify
|97
|0.10
|1.2072
|1.2040
|1.2214
|677
|2006.03.30 17:00
|modify
|97
|0.10
|1.2072
|1.2088
|1.2214
|678
|2006.03.30 18:30
|modify
|97
|0.10
|1.2072
|1.2118
|1.2214
|679
|2006.03.30 19:45
|s/l
|97
|0.10
|1.2118
|1.2118
|1.2214
|46.00
|10867.95
|680
|2006.04.03 07:00
|sell
|98
|0.10
|1.2046
|1.2078
|1.1976
|681
|2006.04.03 16:01
|s/l
|98
|0.10
|1.2078
|1.2078
|1.1976
|-32.00
|10835.95
|682
|2006.04.03 17:30
|buy
|99
|0.10
|1.2134
|1.2102
|1.2204
|683
|2006.04.03 18:00
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2102
|1.2208
|684
|2006.04.03 19:30
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2102
|1.2211
|685
|2006.04.03 20:30
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2102
|1.2215
|686
|2006.04.03 21:00
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2102
|1.2216
|687
|2006.04.04 02:00
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2102
|1.2220
|688
|2006.04.04 06:30
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2102
|1.2224
|689
|2006.04.04 07:00
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2102
|1.2233
|690
|2006.04.04 10:00
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2102
|1.2236
|691
|2006.04.04 12:00
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2102
|1.2251
|692
|2006.04.04 12:00
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2150
|1.2251
|693
|2006.04.04 14:00
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2150
|1.2260
|694
|2006.04.04 14:30
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2150
|1.2325
|695
|2006.04.04 14:30
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2180
|1.2325
|696
|2006.04.04 15:00
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2210
|1.2325
|697
|2006.04.04 16:00
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2210
|1.2342
|698
|2006.04.04 16:00
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2240
|1.2342
|699
|2006.04.04 16:30
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2240
|1.2347
|700
|2006.04.05 07:00
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2240
|1.2354
|701
|2006.04.05 07:30
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2240
|1.2355
|702
|2006.04.05 15:00
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2240
|1.2362
|703
|2006.04.05 15:00
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2270
|1.2362
|704
|2006.04.05 16:00
|modify
|99
|0.10
|1.2134
|1.2270
|1.2366
|705
|2006.04.05 16:06
|s/l
|99
|0.10
|1.2270
|1.2270
|1.2366
|134.70
|10970.65
|706
|2006.05.09 07:00
|sell
|100
|0.10
|1.2694
|1.2726
|1.2624
|707
|2006.05.09 09:00
|modify
|100
|0.10
|1.2694
|1.2726
|1.2622
|708
|2006.05.09 09:30
|modify
|100
|0.10
|1.2694
|1.2726
|1.2619
|709
|2006.05.09 10:00
|modify
|100
|0.10
|1.2694
|1.2726
|1.2617
|710
|2006.05.09 15:26
|s/l
|100
|0.10
|1.2726
|1.2726
|1.2617
|-32.00
|10938.65
|711
|2006.05.09 16:30
|buy
|101
|0.10
|1.2765
|1.2733
|1.2835
|712
|2006.05.09 17:00
|modify
|101
|0.10
|1.2765
|1.2733
|1.2839
|713
|2006.05.10 01:00
|modify
|101
|0.10
|1.2765
|1.2733
|1.2841
|714
|2006.05.10 08:00
|modify
|101
|0.10
|1.2765
|1.2733
|1.2843
|715
|2006.05.10 09:00
|modify
|101
|0.10
|1.2765
|1.2733
|1.2859
|716
|2006.05.10 09:30
|modify
|101
|0.10
|1.2765
|1.2733
|1.2872
|717
|2006.05.10 09:30
|modify
|101
|0.10
|1.2765
|1.2781
|1.2872
|718
|2006.05.10 10:18
|s/l
|101
|0.10
|1.2781
|1.2781
|1.2872
|15.35
|10954.00
|719
|2006.05.15 10:00
|sell
|102
|0.10
|1.2870
|1.2902
|1.2800
|720
|2006.05.15 10:30
|modify
|102
|0.10
|1.2870
|1.2902
|1.2771
|721
|2006.05.15 10:30
|modify
|102
|0.10
|1.2870
|1.2854
|1.2771
|722
|2006.05.15 13:00
|modify
|102
|0.10
|1.2870
|1.2854
|1.2747
|723
|2006.05.15 13:00
|modify
|102
|0.10
|1.2870
|1.2824
|1.2747
|724
|2006.05.15 13:52
|s/l
|102
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2747
|46.00
|11000.00
|725
|2006.05.17 07:00
|buy
|103
|0.10
|1.2871
|1.2839
|1.2941
|726
|2006.05.17 07:30
|modify
|103
|0.10
|1.2871
|1.2839
|1.2950
|727
|2006.05.17 09:30
|modify
|103
|0.10
|1.2871
|1.2839
|1.2967
|728
|2006.05.17 10:00
|modify
|103
|0.10
|1.2871
|1.2839
|1.2972
|729
|2006.05.17 11:00
|modify
|103
|0.10
|1.2871
|1.2839
|1.2983
|730
|2006.05.17 11:00
|modify
|103
|0.10
|1.2871
|1.2887
|1.2983
|731
|2006.05.17 13:02
|s/l
|103
|0.10
|1.2887
|1.2887
|1.2983
|16.00
|11016.00
|732
|2006.05.17 16:30
|sell
|104
|0.10
|1.2787
|1.2819
|1.2717
|733
|2006.05.17 17:30
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2819
|1.2694
|734
|2006.05.17 17:30
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2771
|1.2694
|735
|2006.05.17 18:00
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2771
|1.2665
|736
|2006.05.17 18:00
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2741
|1.2665
|737
|2006.05.17 18:13
|s/l
|104
|0.10
|1.2741
|1.2741
|1.2665
|46.00
|11062.00
|738
|2006.05.18 10:30
|buy
|105
|0.10
|1.2794
|1.2762
|1.2864
|739
|2006.05.18 11:00
|modify
|105
|0.10
|1.2794
|1.2762
|1.2869
|740
|2006.05.18 13:23
|s/l
|105
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2869
|-32.00
|11030.00
|741
|2006.05.24 07:00
|sell
|106
|0.10
|1.2787
|1.2819
|1.2717
|742
|2006.05.24 07:30
|modify
|106
|0.10
|1.2787
|1.2819
|1.2715
|743
|2006.05.24 08:55
|s/l
|106
|0.10
|1.2819
|1.2819
|1.2715
|-32.00
|10998.00
|744
|2006.05.24 10:30
|buy
|107
|0.10
|1.2857
|1.2825
|1.2927
|745
|2006.05.24 11:00
|modify
|107
|0.10
|1.2857
|1.2825
|1.2931
|746
|2006.05.24 12:00
|modify
|107
|0.10
|1.2857
|1.2825
|1.2932
|747
|2006.05.24 12:30
|modify
|107
|0.10
|1.2857
|1.2825
|1.2933
|748
|2006.05.24 13:00
|modify
|107
|0.10
|1.2857
|1.2825
|1.2940
|749
|2006.05.24 15:14
|s/l
|107
|0.10
|1.2825
|1.2825
|1.2940
|-32.00
|10966.00
|750
|2006.05.24 17:00
|sell
|108
|0.10
|1.2760
|1.2792
|1.2690
|751
|2006.05.24 17:30
|modify
|108
|0.10
|1.2760
|1.2792
|1.2684
|752
|2006.05.25 08:57
|s/l
|108
|0.10
|1.2792
|1.2792
|1.2684
|-31.40
|10934.60
|753
|2006.05.26 07:00
|buy
|109
|0.10
|1.2773
|1.2741
|1.2843
|754
|2006.05.26 07:30
|modify
|109
|0.10
|1.2773
|1.2741
|1.2902
|755
|2006.05.26 10:00
|modify
|109
|0.10
|1.2773
|1.2789
|1.2902
|756
|2006.05.26 14:13
|s/l
|109
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2902
|16.00
|10950.60
|757
|2006.05.26 16:00
|sell
|110
|0.10
|1.2735
|1.2767
|1.2665
|758
|2006.05.26 16:30
|modify
|110
|0.10
|1.2735
|1.2767
|1.2652
|759
|2006.05.29 12:13
|s/l
|110
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2652
|-31.80
|10918.80
|760
|2006.05.30 07:00
|buy
|111
|0.10
|1.2809
|1.2777
|1.2879
|761
|2006.05.30 07:30
|modify
|111
|0.10
|1.2809
|1.2777
|1.2889
|762
|2006.05.30 08:00
|modify
|111
|0.10
|1.2809
|1.2777
|1.2891
|763
|2006.05.30 08:30
|modify
|111
|0.10
|1.2809
|1.2777
|1.2908
|764
|2006.05.30 09:00
|modify
|111
|0.10
|1.2809
|1.2777
|1.2909
|765
|2006.05.30 09:30
|modify
|111
|0.10
|1.2809
|1.2777
|1.2920
|766
|2006.05.30 09:30
|modify
|111
|0.10
|1.2809
|1.2825
|1.2920
|767
|2006.05.30 10:00
|modify
|111
|0.10
|1.2809
|1.2825
|1.2925
|768
|2006.05.30 11:30
|modify
|111
|0.10
|1.2809
|1.2825
|1.2928
|769
|2006.05.30 12:00
|modify
|111
|0.10
|1.2809
|1.2825
|1.2948
|770
|2006.05.30 12:00
|modify
|111
|0.10
|1.2809
|1.2855
|1.2948
|771
|2006.05.30 12:30
|modify
|111
|0.10
|1.2809
|1.2855
|1.2950
|772
|2006.05.30 13:36
|s/l
|111
|0.10
|1.2855
|1.2855
|1.2950
|46.00
|10964.80
|773
|2006.05.31 21:00
|sell
|112
|0.10
|1.2807
|1.2839
|1.2737
|774
|2006.06.01 03:00
|modify
|112
|0.10
|1.2807
|1.2839
|1.2735
|775
|2006.06.01 04:00
|modify
|112
|0.10
|1.2807
|1.2839
|1.2733
|776
|2006.06.01 04:30
|modify
|112
|0.10
|1.2807
|1.2839
|1.2729
|777
|2006.06.01 05:00
|modify
|112
|0.10
|1.2807
|1.2839
|1.2721
|778
|2006.06.01 05:30
|modify
|112
|0.10
|1.2807
|1.2839
|1.2714
|779
|2006.06.01 05:30
|modify
|112
|0.10
|1.2807
|1.2791
|1.2714
|780
|2006.06.01 06:00
|modify
|112
|0.10
|1.2807
|1.2791
|1.2703
|781
|2006.06.01 10:07
|s/l
|112
|0.10
|1.2791
|1.2791
|1.2703
|16.60
|10981.40
|782
|2006.06.01 17:00
|buy
|113
|0.10
|1.2818
|1.2786
|1.2888
|783
|2006.06.01 17:30
|modify
|113
|0.10
|1.2818
|1.2786
|1.2892
|784
|2006.06.01 18:00
|modify
|113
|0.10
|1.2818
|1.2786
|1.2896
|785
|2006.06.02 06:30
|modify
|113
|0.10
|1.2818
|1.2786
|1.2902
|786
|2006.06.02 14:30
|modify
|113
|0.10
|1.2818
|1.2786
|1.2906
|787
|2006.06.02 14:40
|t/p
|113
|0.10
|1.2906
|1.2786
|1.2906
|87.35
|11068.75
|788
|2006.06.19 07:00
|sell
|114
|0.10
|1.2584
|1.2616
|1.2514
|789
|2006.06.19 15:30
|modify
|114
|0.10
|1.2584
|1.2616
|1.2512
|790
|2006.06.19 16:00
|modify
|114
|0.10
|1.2584
|1.2616
|1.2511
|791
|2006.06.19 17:00
|modify
|114
|0.10
|1.2584
|1.2616
|1.2498
|792
|2006.06.20 19:29
|s/l
|114
|0.10
|1.2616
|1.2616
|1.2498
|-31.80
|11036.95
|793
|2006.06.29 20:30
|buy
|115
|0.10
|1.2617
|1.2585
|1.2687
|794
|2006.06.29 21:00
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2585
|1.2738
|795
|2006.06.29 21:00
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2633
|1.2738
|796
|2006.06.29 23:00
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2633
|1.2739
|797
|2006.06.30 00:00
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2633
|1.2741
|798
|2006.06.30 00:30
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2633
|1.2742
|799
|2006.06.30 03:00
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2633
|1.2746
|800
|2006.06.30 03:30
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2633
|1.2765
|801
|2006.06.30 03:30
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2663
|1.2765
|802
|2006.06.30 04:00
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2663
|1.2787
|803
|2006.06.30 04:30
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2693
|1.2787
|804
|2006.06.30 06:30
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2693
|1.2790
|805
|2006.06.30 07:30
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2693
|1.2796
|806
|2006.06.30 08:00
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2693
|1.2802
|807
|2006.06.30 15:00
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2693
|1.2822
|808
|2006.06.30 15:00
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2723
|1.2822
|809
|2006.06.30 15:30
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2723
|1.2829
|810
|2006.06.30 16:00
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2723
|1.2842
|811
|2006.06.30 17:00
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2723
|1.2860
|812
|2006.06.30 17:00
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2753
|1.2860
|813
|2006.06.30 21:30
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2753
|1.2863
|814
|2006.06.30 22:00
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2753
|1.2864
|815
|2006.06.30 22:30
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2753
|1.2867
|816
|2006.07.03 13:00
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2753
|1.2869
|817
|2006.07.03 13:30
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2753
|1.2876
|818
|2006.07.03 13:30
|modify
|115
|0.10
|1.2617
|1.2783
|1.2876
|819
|2006.07.03 14:43
|s/l
|115
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2876
|164.70
|11201.65
|820
|2006.07.05 15:30
|sell
|116
|0.10
|1.2735
|1.2767
|1.2665
|821
|2006.07.05 16:30
|modify
|116
|0.10
|1.2735
|1.2767
|1.2657
|822
|2006.07.06 14:33
|s/l
|116
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2657
|-31.40
|11170.25
|823
|2006.07.07 14:30
|buy
|117
|0.10
|1.2811
|1.2779
|1.2881
|824
|2006.07.07 15:00
|modify
|117
|0.10
|1.2811
|1.2779
|1.2894
|825
|2006.07.07 15:30
|modify
|117
|0.10
|1.2811
|1.2779
|1.2896
|826
|2006.07.07 16:00
|modify
|117
|0.10
|1.2811
|1.2779
|1.2898
|827
|2006.07.07 17:30
|modify
|117
|0.10
|1.2811
|1.2779
|1.2901
|828
|2006.07.07 19:30
|modify
|117
|0.10
|1.2811
|1.2779
|1.2903
|829
|2006.07.10 11:29
|s/l
|117
|0.10
|1.2779
|1.2779
|1.2903
|-32.65
|11137.60
|830
|2006.07.10 14:30
|sell
|118
|0.10
|1.2742
|1.2774
|1.2672
|831
|2006.07.11 08:30
|modify
|118
|0.10
|1.2742
|1.2774
|1.2669
|832
|2006.07.11 09:00
|modify
|118
|0.10
|1.2742
|1.2774
|1.2651
|833
|2006.07.11 09:00
|modify
|118
|0.10
|1.2742
|1.2726
|1.2651
|834
|2006.07.11 09:14
|s/l
|118
|0.10
|1.2726
|1.2726
|1.2651
|16.20
|11153.80
|835
|2006.07.19 16:30
|buy
|119
|0.10
|1.2576
|1.2544
|1.2646
|836
|2006.07.19 17:04
|s/l
|119
|0.10
|1.2544
|1.2544
|1.2646
|-32.00
|11121.80
|837
|2006.07.24 09:30
|sell
|120
|0.10
|1.2620
|1.2652
|1.2550
|838
|2006.07.25 07:27
|s/l
|120
|0.10
|1.2652
|1.2652
|1.2550
|-31.80
|11090.00
|839
|2006.07.26 19:00
|buy
|121
|0.10
|1.2658
|1.2626
|1.2728
|840
|2006.07.26 19:30
|modify
|121
|0.10
|1.2658
|1.2626
|1.2732
|841
|2006.07.26 20:00
|modify
|121
|0.10
|1.2658
|1.2626
|1.2736
|842
|2006.07.26 20:30
|modify
|121
|0.10
|1.2658
|1.2626
|1.2767
|843
|2006.07.26 20:30
|modify
|121
|0.10
|1.2658
|1.2674
|1.2767
|844
|2006.07.26 21:00
|modify
|121
|0.10
|1.2658
|1.2674
|1.2770
|845
|2006.07.26 21:30
|modify
|121
|0.10
|1.2658
|1.2674
|1.2771
|846
|2006.07.26 22:00
|modify
|121
|0.10
|1.2658
|1.2674
|1.2778
|847
|2006.07.26 22:30
|modify
|121
|0.10
|1.2658
|1.2674
|1.2788
|848
|2006.07.26 23:00
|modify
|121
|0.10
|1.2658
|1.2674
|1.2791
|849
|2006.07.26 23:30
|modify
|121
|0.10
|1.2658
|1.2674
|1.2792
|850
|2006.07.26 23:30
|modify
|121
|0.10
|1.2658
|1.2704
|1.2792
|851
|2006.07.27 04:00
|modify
|121
|0.10
|1.2658
|1.2704
|1.2793
|852
|2006.07.27 06:30
|modify
|121
|0.10
|1.2658
|1.2704
|1.2802
|853
|2006.07.27 08:00
|modify
|121
|0.10
|1.2658
|1.2704
|1.2810
|854
|2006.07.27 12:30
|modify
|121
|0.10
|1.2658
|1.2704
|1.2819
|855
|2006.07.27 13:00
|modify
|121
|0.10
|1.2658
|1.2704
|1.2822
|856
|2006.07.27 15:30
|modify
|121
|0.10
|1.2658
|1.2704
|1.2841
|857
|2006.07.27 15:30
|modify
|121
|0.10
|1.2658
|1.2734
|1.2841
|858
|2006.07.27 16:08
|s/l
|121
|0.10
|1.2734
|1.2734
|1.2841
|74.05
|11164.05
|859
|2006.08.10 16:30
|sell
|122
|0.10
|1.2786
|1.2818
|1.2716
|860
|2006.08.10 18:00
|modify
|122
|0.10
|1.2786
|1.2818
|1.2708
|861
|2006.08.11 08:30
|modify
|122
|0.10
|1.2786
|1.2818
|1.2705
|862
|2006.08.11 15:00
|modify
|122
|0.10
|1.2786
|1.2818
|1.2674
|863
|2006.08.11 15:00
|modify
|122
|0.10
|1.2786
|1.2770
|1.2674
|864
|2006.08.11 15:30
|modify
|122
|0.10
|1.2786
|1.2770
|1.2673
|865
|2006.08.11 16:17
|s/l
|122
|0.10
|1.2770
|1.2770
|1.2673
|16.20
|11180.25
|866
|2006.08.15 16:00
|buy
|123
|0.10
|1.2798
|1.2766
|1.2868
|867
|2006.08.15 16:30
|modify
|123
|0.10
|1.2798
|1.2766
|1.2872
|868
|2006.08.16 15:00
|modify
|123
|0.10
|1.2798
|1.2766
|1.2916
|869
|2006.08.16 15:00
|modify
|123
|0.10
|1.2798
|1.2814
|1.2916
|870
|2006.08.16 15:30
|modify
|123
|0.10
|1.2798
|1.2814
|1.2930
|871
|2006.08.16 17:30
|modify
|123
|0.10
|1.2798
|1.2814
|1.2931
|872
|2006.08.16 18:00
|modify
|123
|0.10
|1.2798
|1.2814
|1.2937
|873
|2006.08.16 18:00
|modify
|123
|0.10
|1.2798
|1.2844
|1.2937
|874
|2006.08.16 19:39
|s/l
|123
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2937
|45.35
|11225.60
|875
|2006.08.22 12:00
|sell
|124
|0.10
|1.2839
|1.2871
|1.2769
|876
|2006.08.22 14:00
|modify
|124
|0.10
|1.2839
|1.2871
|1.2758
|877
|2006.08.22 15:00
|modify
|124
|0.10
|1.2839
|1.2871
|1.2756
|878
|2006.08.22 15:30
|modify
|124
|0.10
|1.2839
|1.2871
|1.2753
|879
|2006.08.22 15:30
|modify
|124
|0.10
|1.2839
|1.2823
|1.2753
|880
|2006.08.22 16:00
|modify
|124
|0.10
|1.2839
|1.2823
|1.2750
|881
|2006.08.22 16:30
|modify
|124
|0.10
|1.2839
|1.2823
|1.2744
|882
|2006.08.22 19:30
|modify
|124
|0.10
|1.2839
|1.2823
|1.2737
|883
|2006.08.22 20:00
|modify
|124
|0.10
|1.2839
|1.2823
|1.2731
|884
|2006.08.23 09:27
|s/l
|124
|0.10
|1.2823
|1.2823
|1.2731
|16.20
|11241.80
|885
|2006.09.14 17:00
|buy
|125
|0.10
|1.2750
|1.2718
|1.2820
|886
|2006.09.14 17:30
|modify
|125
|0.10
|1.2750
|1.2718
|1.2824
|887
|2006.09.14 22:23
|s/l
|125
|0.10
|1.2718
|1.2718
|1.2824
|-32.00
|11209.80
|888
|2006.09.25 17:00
|sell
|126
|0.10
|1.2738
|1.2770
|1.2668
|889
|2006.09.26 11:00
|modify
|126
|0.10
|1.2738
|1.2770
|1.2659
|890
|2006.09.26 12:00
|modify
|126
|0.10
|1.2738
|1.2770
|1.2642
|891
|2006.09.26 12:00
|modify
|126
|0.10
|1.2738
|1.2722
|1.2642
|892
|2006.09.26 13:00
|modify
|126
|0.10
|1.2738
|1.2722
|1.2638
|893
|2006.09.26 13:30
|modify
|126
|0.10
|1.2738
|1.2722
|1.2632
|894
|2006.09.26 16:30
|modify
|126
|0.10
|1.2738
|1.2722
|1.2618
|895
|2006.09.26 16:30
|modify
|126
|0.10
|1.2738
|1.2692
|1.2618
|896
|2006.09.26 17:00
|modify
|126
|0.10
|1.2738
|1.2692
|1.2617
|897
|2006.09.26 17:53
|s/l
|126
|0.10
|1.2692
|1.2692
|1.2617
|46.20
|11256.00
|898
|2006.10.02 16:00
|buy
|127
|0.10
|1.2739
|1.2707
|1.2809
|899
|2006.10.02 16:30
|modify
|127
|0.10
|1.2739
|1.2707
|1.2827
|900
|2006.10.02 18:30
|modify
|127
|0.10
|1.2739
|1.2707
|1.2828
|901
|2006.10.03 08:00
|modify
|127
|0.10
|1.2739
|1.2707
|1.2829
|902
|2006.10.04 10:14
|s/l
|127
|0.10
|1.2707
|1.2707
|1.2829
|-33.30
|11222.70
|903
|2006.11.03 15:00
|sell
|128
|0.10
|1.2684
|1.2716
|1.2614
|904
|2006.11.03 20:26
|s/l
|128
|0.10
|1.2716
|1.2716
|1.2614
|-32.00
|11190.70
|905
|2006.12.11 17:30
|buy
|129
|0.10
|1.3226
|1.3194
|1.3296
|906
|2006.12.11 18:00
|modify
|129
|0.10
|1.3226
|1.3194
|1.3297
|907
|2006.12.11 18:30
|modify
|129
|0.10
|1.3226
|1.3194
|1.3326
|908
|2006.12.11 18:30
|modify
|129
|0.10
|1.3226
|1.3242
|1.3326
|909
|2006.12.11 19:00
|modify
|129
|0.10
|1.3226
|1.3242
|1.3332
|910
|2006.12.11 21:27
|s/l
|129
|0.10
|1.3242
|1.3242
|1.3332
|16.00
|11206.70
|911
|2006.12.13 16:00
|sell
|130
|0.10
|1.3202
|1.3234
|1.3132
|912
|2006.12.13 17:07
|s/l
|130
|0.10
|1.3234
|1.3234
|1.3132
|-32.00
|11174.70
|913
|2006.12.19 10:00
|buy
|131
|0.10
|1.3156
|1.3124
|1.3226
|914
|2006.12.19 10:30
|modify
|131
|0.10
|1.3156
|1.3124
|1.3242
|915
|2006.12.19 16:00
|modify
|131
|0.10
|1.3156
|1.3124
|1.3245
|916
|2006.12.19 18:00
|modify
|131
|0.10
|1.3156
|1.3124
|1.3268
|917
|2006.12.19 18:00
|modify
|131
|0.10
|1.3156
|1.3172
|1.3268
|918
|2006.12.19 19:00
|modify
|131
|0.10
|1.3156
|1.3172
|1.3271
|919
|2006.12.19 19:30
|modify
|131
|0.10
|1.3156
|1.3172
|1.3273
|920
|2006.12.19 20:00
|modify
|131
|0.10
|1.3156
|1.3172
|1.3288
|921
|2006.12.20 02:00
|modify
|131
|0.10
|1.3156
|1.3172
|1.3297
|922
|2006.12.20 02:00
|modify
|131
|0.10
|1.3156
|1.3202
|1.3297
|923
|2006.12.20 02:30
|modify
|131
|0.10
|1.3156
|1.3202
|1.3299
|924
|2006.12.20 03:00
|modify
|131
|0.10
|1.3156
|1.3202
|1.3301
|925
|2006.12.20 03:30
|modify
|131
|0.10
|1.3156
|1.3202
|1.3302
|926
|2006.12.20 04:00
|modify
|131
|0.10
|1.3156
|1.3202
|1.3308
|927
|2006.12.20 05:00
|modify
|131
|0.10
|1.3156
|1.3202
|1.3316
|928
|2006.12.20 14:14
|s/l
|131
|0.10
|1.3202
|1.3202
|1.3316
|45.35
|11220.05
|929
|2007.01.03 16:30
|sell
|132
|0.10
|1.3179
|1.3211
|1.3109
|930
|2007.01.03 18:30
|modify
|132
|0.10
|1.3179
|1.3211
|1.3103
|931
|2007.01.03 19:30
|modify
|132
|0.10
|1.3179
|1.3211
|1.3102
|932
|2007.01.03 20:00
|modify
|132
|0.10
|1.3179
|1.3211
|1.3096
|933
|2007.01.04 09:30
|modify
|132
|0.10
|1.3179
|1.3211
|1.3080
|934
|2007.01.04 09:30
|modify
|132
|0.10
|1.3179
|1.3163
|1.3080
|935
|2007.01.04 10:00
|modify
|132
|0.10
|1.3179
|1.3163
|1.3069
|936
|2007.01.04 10:30
|modify
|132
|0.10
|1.3179
|1.3163
|1.3057
|937
|2007.01.04 10:30
|modify
|132
|0.10
|1.3179
|1.3133
|1.3057
|938
|2007.01.04 11:00
|modify
|132
|0.10
|1.3179
|1.3133
|1.3056
|939
|2007.01.04 11:30
|modify
|132
|0.10
|1.3179
|1.3133
|1.3053
|940
|2007.01.04 12:00
|modify
|132
|0.10
|1.3179
|1.3133
|1.3035
|941
|2007.01.04 16:00
|modify
|132
|0.10
|1.3179
|1.3133
|1.3031
|942
|2007.01.04 17:30
|modify
|132
|0.10
|1.3179
|1.3103
|1.3031
|943
|2007.01.04 20:30
|modify
|132
|0.10
|1.3179
|1.3103
|1.3029
|944
|2007.01.04 21:30
|modify
|132
|0.10
|1.3179
|1.3103
|1.3025
|945
|2007.01.05 02:00
|modify
|132
|0.10
|1.3179
|1.3103
|1.3023
|946
|2007.01.05 04:00
|modify
|132
|0.10
|1.3179
|1.3103
|1.3019
|947
|2007.01.05 04:30
|modify
|132
|0.10
|1.3179
|1.3103
|1.3015
|948
|2007.01.05 05:30
|modify
|132
|0.10
|1.3179
|1.3103
|1.3011
|949
|2007.01.05 08:54
|s/l
|132
|0.10
|1.3103
|1.3103
|1.3011
|76.80
|11296.85
|950
|2007.01.16 10:30
|buy
|133
|0.10
|1.2972
|1.2940
|1.3042
|951
|2007.01.16 11:00
|modify
|133
|0.10
|1.2972
|1.2940
|1.3050
|952
|2007.01.16 11:30
|modify
|133
|0.10
|1.2972
|1.2940
|1.3061
|953
|2007.01.16 14:22
|s/l
|133
|0.10
|1.2940
|1.2940
|1.3061
|-32.00
|11264.85
|954
|2007.02.02 18:00
|sell
|134
|0.10
|1.2958
|1.2990
|1.2888
|955
|2007.02.05 04:00
|modify
|134
|0.10
|1.2958
|1.2990
|1.2887
|956
|2007.02.05 04:30
|modify
|134
|0.10
|1.2958
|1.2990
|1.2881
|957
|2007.02.05 06:00
|modify
|134
|0.10
|1.2958
|1.2990
|1.2880
|958
|2007.02.05 07:00
|modify
|134
|0.10
|1.2958
|1.2990
|1.2878
|959
|2007.02.05 07:30
|modify
|134
|0.10
|1.2958
|1.2990
|1.2875
|960
|2007.02.05 12:00
|modify
|134
|0.10
|1.2958
|1.2990
|1.2873
|961
|2007.02.05 13:30
|modify
|134
|0.10
|1.2958
|1.2990
|1.2869
|962
|2007.02.05 13:30
|modify
|134
|0.10
|1.2958
|1.2942
|1.2869
|963
|2007.02.05 14:30
|modify
|134
|0.10
|1.2958
|1.2942
|1.2866
|964
|2007.02.05 16:00
|modify
|134
|0.10
|1.2958
|1.2942
|1.2862
|965
|2007.02.06 07:30
|modify
|134
|0.10
|1.2958
|1.2942
|1.2859
|966
|2007.02.06 10:48
|s/l
|134
|0.10
|1.2942
|1.2942
|1.2859
|16.40
|11281.25
|967
|2007.02.23 16:00
|buy
|135
|0.10
|1.3164
|1.3132
|1.3234
|968
|2007.02.23 16:30
|modify
|135
|0.10
|1.3164
|1.3132
|1.3250
|969
|2007.02.26 00:30
|modify
|135
|0.10
|1.3164
|1.3132
|1.3254
|970
|2007.02.26 01:00
|modify
|135
|0.10
|1.3164
|1.3132
|1.3255
|971
|2007.02.26 01:30
|modify
|135
|0.10
|1.3164
|1.3132
|1.3262
|972
|2007.02.26 02:30
|modify
|135
|0.10
|1.3164
|1.3132
|1.3264
|973
|2007.02.26 04:00
|modify
|135
|0.10
|1.3164
|1.3132
|1.3265
|974
|2007.02.26 04:30
|modify
|135
|0.10
|1.3164
|1.3132
|1.3267
|975
|2007.02.27 09:30
|modify
|135
|0.10
|1.3164
|1.3132
|1.3292
|976
|2007.02.27 09:30
|modify
|135
|0.10
|1.3164
|1.3180
|1.3292
|977
|2007.02.27 14:00
|modify
|135
|0.10
|1.3164
|1.3180
|1.3298
|978
|2007.02.27 14:30
|modify
|135
|0.10
|1.3164
|1.3180
|1.3315
|979
|2007.02.27 14:30
|modify
|135
|0.10
|1.3164
|1.3210
|1.3315
|980
|2007.02.27 17:00
|modify
|135
|0.10
|1.3164
|1.3210
|1.3317
|981
|2007.02.27 18:00
|modify
|135
|0.10
|1.3164
|1.3210
|1.3318
|982
|2007.02.27 18:30
|modify
|135
|0.10
|1.3164
|1.3210
|1.3325
|983
|2007.02.28 04:47
|s/l
|135
|0.10
|1.3210
|1.3210
|1.3325
|44.05
|11325.30
|984
|2007.03.01 17:00
|sell
|136
|0.10
|1.3163
|1.3195
|1.3093
|985
|2007.03.01 20:58
|s/l
|136
|0.10
|1.3195
|1.3195
|1.3093
|-32.00
|11293.30
|986
|2007.03.07 20:30
|buy
|137
|0.10
|1.3176
|1.3144
|1.3246
|987
|2007.03.07 21:00
|modify
|137
|0.10
|1.3176
|1.3144
|1.3256
|988
|2007.03.08 10:40
|s/l
|137
|0.10
|1.3144
|1.3144
|1.3256
|-33.95
|11259.35
|989
|2007.05.08 16:30
|sell
|138
|0.10
|1.3519
|1.3551
|1.3449
|990
|2007.05.09 08:15
|s/l
|138
|0.10
|1.3551
|1.3551
|1.3449
|-31.80
|11227.55
|991
|2007.05.29 14:00
|buy
|139
|0.10
|1.3502
|1.3470
|1.3572
|992
|2007.05.29 14:30
|modify
|139
|0.10
|1.3502
|1.3470
|1.3590
|993
|2007.05.29 18:18
|s/l
|139
|0.10
|1.3470
|1.3470
|1.3590
|-32.00
|11195.55