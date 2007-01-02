Strategy Tester Report
boincinPipEA_BigBear_nonlagdot

SymbolEURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2007.01.02 00:00 - 2007.09.12 00:00 (2007.01.01 - 2007.09.12)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=2; StopLoss=30; useStopLoss=true;
Bars in test9309Ticks modelled1395562Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit44729.10Gross profit97829.38Gross loss-53100.28
Profit factor1.84Expected payoff324.12
Absolute drawdown1729.65Maximal drawdown12736.65 (38.80%)Relative drawdown38.80% (12736.65)
Total trades138Short positions (won %)77 (20.78%)Long positions (won %)61 (27.87%)
Profit trades (% of total)33 (23.91%)Loss trades (% of total)105 (76.09%)
Largestprofit trade10290.23loss trade-676.03
Averageprofit trade2964.53loss trade-505.72
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (4631.30)consecutive losses (loss in money)19 (-8440.61)
Maximalconsecutive profit (count of wins)11617.67 (2)consecutive loss (count of losses)-8440.61 (19)
Averageconsecutive wins1consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.02 02:00sell12.00156.94157.240.00
22007.01.02 03:57s/l12.00157.24157.240.00-519.939480.07
32007.01.02 07:00sell22.00157.11157.410.00
42007.01.02 08:44s/l22.00157.41157.410.00-519.948960.13
52007.01.02 15:00sell32.00157.72158.020.00
62007.01.02 20:00close32.00157.86158.020.00-242.638717.50
72007.01.02 20:00sell42.00157.83158.130.00
82007.01.03 16:00close42.00157.75158.130.00107.448824.94
92007.01.03 16:00sell52.00157.72158.020.00
102007.01.05 08:00close52.00154.82158.020.004901.1513726.09
112007.01.05 08:00buy62.00154.82154.490.00
122007.01.05 09:38s/l62.00154.49154.490.00-572.0713154.02
132007.01.05 19:00buy72.00154.49154.160.00
142007.01.08 01:01s/l72.00154.16154.160.00-553.1712600.85
152007.01.08 06:00buy82.00153.89153.560.00
162007.01.08 10:00close82.00154.10153.560.00364.0412964.89
172007.01.08 10:00buy92.00154.13153.800.00
182007.01.11 15:00close92.00155.63153.800.002694.8315659.72
192007.01.11 15:00sell102.00155.63155.930.00
202007.01.15 10:00s/l102.00155.93155.930.00-582.3515077.37
212007.01.18 12:00sell112.00157.05157.350.00
222007.01.19 01:54s/l112.00157.35157.350.00-551.1414526.23
232007.01.19 08:00sell122.00157.54157.840.00
242007.01.23 11:02s/l122.00157.84157.840.00-582.3513943.87
252007.01.24 04:00sell132.00158.37158.670.00
262007.01.24 22:00close132.00156.94158.670.002478.3316422.20
272007.01.24 22:00buy142.00156.94156.610.00
282007.01.25 02:47s/l142.00156.61156.610.00-515.3715906.84
292007.01.25 08:00buy152.00156.22155.890.00
302007.02.05 08:00close152.00156.43155.890.00534.1516440.98
312007.02.05 08:00buy162.00156.46156.130.00
322007.02.05 12:04s/l162.00156.13156.130.00-572.0715868.91
332007.02.05 21:00buy172.00155.57155.240.00
342007.02.06 01:29s/l172.00155.24155.240.00-553.1815315.73
352007.02.06 06:00buy182.00155.50155.170.00
362007.02.08 10:00close182.00157.40155.170.003369.3518685.08
372007.02.08 10:00sell192.00157.40157.700.00
382007.02.08 14:14s/l192.00157.70157.700.00-519.9418165.14
392007.02.08 20:00sell202.00157.83158.130.00
402007.02.09 02:25s/l202.00158.13158.130.00-551.1417614.00
412007.02.09 09:00sell212.00157.77158.070.00
422007.02.09 09:54s/l212.00158.07158.070.00-519.9317094.07
432007.02.12 07:00sell222.00158.70159.000.00
442007.02.16 01:00close222.00156.84159.000.003036.3020130.37
452007.02.16 01:00buy232.00156.84156.510.00
462007.02.16 12:05s/l232.00156.51156.510.00-572.0719558.30
472007.02.16 16:00buy242.00156.53156.200.00
482007.02.21 16:00close242.00158.79156.200.003974.5323532.83
492007.02.21 16:00sell252.00158.79159.090.00
502007.02.21 18:00close252.00158.81159.090.00-34.6623498.17
512007.02.21 18:00sell262.00158.78159.080.00
522007.02.22 01:13s/l262.00159.08159.080.00-613.5722884.61
532007.02.22 04:00sell272.00158.93159.230.00
542007.02.22 16:04s/l272.00159.23159.230.00-519.9322364.68
552007.02.23 00:00sell282.00159.56159.860.00
562007.02.28 02:00close282.00156.61159.860.005019.0227383.70
572007.02.28 02:00buy292.00156.61156.280.00
582007.02.28 06:42s/l292.00156.28156.280.00-572.0726811.63
592007.03.01 20:00buy302.00155.02154.690.00
602007.03.02 08:09s/l302.00154.69154.690.00-553.1726258.46
612007.03.02 17:00buy312.00154.13153.800.00
622007.03.02 18:28s/l312.00153.80153.800.00-572.0725686.39
632007.03.02 21:00buy322.00154.07153.740.00
642007.03.05 00:19s/l322.00153.74153.740.00-553.1725133.22
652007.03.05 07:00buy332.00152.14151.810.00
662007.03.05 08:05s/l332.00151.81151.810.00-572.0724561.15
672007.03.05 16:00buy342.00151.85151.520.00
682007.03.05 22:05s/l342.00151.52151.520.00-572.0723989.08
692007.03.06 02:00buy352.00151.83151.500.00
702007.03.09 21:00close352.00154.94151.500.005485.8529474.93
712007.03.09 21:00sell362.00154.94155.240.00
722007.03.12 00:00s/l362.00155.24155.240.00-551.1428923.79
732007.03.12 02:00sell372.00155.03155.330.00
742007.03.12 07:57s/l372.00155.33155.330.00-519.9328403.86
752007.03.12 13:00sell382.00155.25155.550.00
762007.03.15 00:13s/l382.00155.55155.550.00-676.0027727.86
772007.03.15 22:00sell392.00155.63155.930.00
782007.03.16 01:00close392.00155.60155.930.0020.7827748.64
792007.03.16 01:00sell402.00155.57155.870.00
802007.03.16 14:55s/l402.00155.87155.870.00-519.9327228.71
812007.03.16 17:00sell412.00155.38155.680.00
822007.03.19 02:11s/l412.00155.68155.680.00-551.1426677.57
832007.03.19 08:00sell422.00155.82156.120.00
842007.03.19 09:37s/l422.00156.12156.120.00-519.9326157.64
852007.03.19 21:00sell432.00156.10156.400.00
862007.03.19 22:17s/l432.00156.40156.400.00-519.9325637.71
872007.03.20 04:00sell442.00156.52156.820.00
882007.03.20 09:10s/l442.00156.82156.820.00-519.9425117.77
892007.03.22 00:00sell452.00157.19157.490.00
902007.03.22 00:32s/l452.00157.49157.490.00-519.9324597.84
912007.03.22 01:00sell462.00157.32157.620.00
922007.03.22 04:00close462.00157.28157.620.0069.3324667.17
932007.03.22 04:00sell472.00157.25157.550.00
942007.03.22 17:32s/l472.00157.55157.550.00-519.9324147.24
952007.03.22 23:00sell482.00157.39157.690.00
962007.03.27 01:36s/l482.00157.69157.690.00-613.5723533.67
972007.03.27 05:00sell492.00157.53157.830.00
982007.03.27 10:42s/l492.00157.83157.830.00-519.9323013.74
992007.03.27 15:00sell502.00157.71158.010.00
1002007.03.28 14:00close502.00156.57158.010.001944.5324958.27
1012007.03.28 14:00buy512.00156.57156.240.00
1022007.03.28 14:33s/l512.00156.24156.240.00-572.0724386.20
1032007.03.28 20:00buy522.00155.88155.550.00
1042007.03.28 21:54s/l522.00155.55155.550.00-572.0723814.13
1052007.03.29 00:00buy532.00155.64155.310.00
1062007.03.29 04:00close532.00155.61155.310.00-52.0123762.12
1072007.03.29 04:00buy542.00155.64155.310.00
1082007.04.03 20:00close542.00158.47155.310.004962.6528724.77
1092007.04.03 20:00sell552.00158.47158.770.00
1102007.04.04 11:56s/l552.00158.77158.770.00-551.1428173.63
1112007.04.04 15:00sell562.00158.61158.910.00
1122007.04.05 13:07s/l562.00158.91158.910.00-613.5727560.06
1132007.04.05 21:00sell572.00159.25159.550.00
1142007.04.06 02:00close572.00159.38159.550.00-256.5227303.54
1152007.04.06 02:00sell582.00159.35159.650.00
1162007.04.06 08:00close582.00159.46159.650.00-190.6527112.89
1172007.04.06 08:00sell592.00159.43159.730.00
1182007.04.06 14:30s/l592.00159.73159.730.00-519.9326592.96
1192007.04.06 19:00sell602.00159.53159.830.00
1202007.04.10 06:05s/l602.00159.83159.830.00-582.3526010.61
1212007.04.10 19:00sell612.00159.96160.260.00
1222007.04.11 03:00close612.00159.95160.260.00-13.8825996.73
1232007.04.11 03:00sell622.00159.92160.220.00
1242007.04.11 13:00close622.00160.00160.220.00-138.6525858.08
1252007.04.11 13:00sell632.00159.97160.270.00
1262007.04.11 15:20s/l632.00160.27160.270.00-519.9325338.15
1272007.04.11 20:00sell642.00160.32160.620.00
1282007.04.12 03:42s/l642.00160.62160.620.00-613.5724724.58
1292007.04.12 09:00sell652.00160.64160.940.00
1302007.04.13 16:34s/l652.00160.94160.940.00-551.1424173.44
1312007.04.13 22:00sell662.00161.25161.550.00
1322007.04.16 00:00s/l662.00161.55161.550.00-551.1423622.30
1332007.04.16 04:00sell672.00161.54161.840.00
1342007.04.16 06:13s/l672.00161.84161.840.00-519.9323102.37
1352007.04.19 10:00buy682.00160.24159.910.00
1362007.04.19 10:08s/l682.00159.91159.910.00-572.0722530.30
1372007.04.26 14:00sell692.00162.32162.620.00
1382007.04.26 19:15s/l692.00162.62162.620.00-519.9322010.37
1392007.04.26 23:00sell702.00162.60162.900.00
1402007.04.27 06:00close702.00162.66162.900.00-135.1921875.17
1412007.04.27 06:00sell712.00162.63162.930.00
1422007.04.27 16:09s/l712.00162.93162.930.00-519.9321355.24
1432007.04.30 01:00sell722.00162.67162.970.00
1442007.04.30 04:12s/l722.00162.97162.970.00-519.9320835.31
1452007.05.01 10:00sell732.00163.07163.370.00
1462007.05.02 15:55s/l732.00163.37163.370.00-551.1520284.16
1472007.05.03 10:00sell742.00163.49163.790.00
1482007.05.08 18:00close742.00162.27163.790.002020.7522304.92
1492007.05.08 18:00buy752.00162.27161.940.00
1502007.05.10 18:54s/l752.00161.94161.940.00-496.4721808.45
1512007.05.11 02:00buy762.00161.63161.300.00
1522007.05.11 11:19s/l762.00161.30161.300.00-572.0721236.38
1532007.05.11 14:00buy772.00161.55161.220.00
1542007.05.15 21:00close772.00163.42161.220.003279.5524515.93
1552007.05.15 21:00sell782.00163.42163.720.00
1562007.05.16 07:59s/l782.00163.72163.720.00-551.1423964.79
1572007.05.16 14:00sell792.00163.63163.930.00
1582007.05.16 16:25s/l792.00163.93163.930.00-519.9323444.86
1592007.05.16 18:00sell802.00163.22163.520.00
1602007.05.17 02:32s/l802.00163.52163.520.00-613.5722831.29
1612007.05.18 16:00buy812.00163.20162.870.00
1622007.05.21 09:00close812.00163.78162.870.001024.3623855.65
1632007.05.21 09:00sell822.00163.78164.080.00
1642007.05.23 20:00close822.00163.78164.080.00-62.4223793.23
1652007.05.23 20:00sell832.00163.75164.050.00
1662007.05.25 07:00close832.00162.63164.050.001816.2225609.45
1672007.05.25 07:00buy842.00162.63162.300.00
1682007.05.29 18:00close842.00164.17162.300.002707.7028317.15
1692007.05.29 18:00sell852.00164.17164.470.00
1702007.06.04 09:00close852.00164.00164.470.00107.3828424.53
1712007.06.04 09:00sell862.00163.97164.270.00
1722007.06.04 11:09s/l862.00164.27164.270.00-519.9827904.55
1732007.06.04 15:00sell872.00164.04164.340.00
1742007.06.04 17:33s/l872.00164.34164.340.00-519.9827384.57
1752007.06.05 11:00sell882.00164.47164.770.00
1762007.06.07 05:00close882.00163.53164.770.001504.4128888.98
1772007.06.07 05:00buy892.00163.53163.200.00
1782007.06.07 17:14s/l892.00163.20163.200.00-572.1228316.86
1792007.06.08 02:00buy902.00162.66162.330.00
1802007.06.08 08:43s/l902.00162.33162.330.00-572.1227744.74
1812007.06.08 13:00buy912.00162.30161.970.00
1822007.06.12 22:16s/l912.00161.97161.970.00-534.3227210.42
1832007.06.13 04:00buy922.00161.89161.560.00
1842007.06.14 21:00close922.00163.61161.560.003038.6730249.09
1852007.06.14 21:00sell932.00163.61163.910.00
1862007.06.15 05:26s/l932.00163.91163.910.00-551.1929697.90
1872007.06.15 21:00sell942.00165.16165.460.00
1882007.06.18 04:09s/l942.00165.46165.460.00-551.1929146.71
1892007.06.18 10:00sell952.00165.36165.660.00
1902007.06.18 15:04s/l952.00165.66165.660.00-519.9828626.73
1912007.06.19 04:00sell962.00165.88166.180.00
1922007.06.19 09:00close962.00165.92166.180.00-69.3328557.40
1932007.06.19 09:00sell972.00165.89166.190.00
1942007.06.22 08:06s/l972.00166.19166.190.00-676.0327881.37
1952007.06.22 17:00sell982.00166.60166.900.00
1962007.06.25 02:55s/l982.00166.90166.900.00-551.1827330.19
1972007.06.26 14:00buy992.00165.83165.500.00
1982007.06.27 00:52s/l992.00165.50165.500.00-553.2226776.97
1992007.06.27 14:00buy1002.00164.76164.430.00
2002007.06.27 14:38s/l1002.00164.43164.430.00-572.1226204.85
2012007.06.27 16:00buy1012.00164.63164.300.00
2022007.06.29 20:00close1012.00166.73164.300.003716.3729921.22
2032007.06.29 20:00sell1022.00166.73167.030.00
2042007.07.03 08:06s/l1022.00167.03167.030.00-582.4029338.82
2052007.07.03 10:00sell1032.00166.49166.790.00
2062007.07.04 08:07s/l1032.00166.79166.790.00-551.1928787.63
2072007.07.05 12:00sell1042.00167.14167.440.00
2082007.07.06 06:03s/l1042.00167.44167.440.00-551.1428236.48
2092007.07.09 10:00sell1052.00168.19168.490.00
2102007.07.11 03:00close1052.00167.34168.490.001410.7229647.20
2112007.07.11 03:00buy1062.00167.34167.010.00
2122007.07.11 07:22s/l1062.00167.01167.010.00-572.0829075.12
2132007.07.11 11:00buy1072.00166.99166.660.00
2142007.07.12 21:00close1072.00168.71166.660.003038.4132113.53
2152007.07.12 21:00sell1082.00168.71169.010.00
2162007.07.12 22:00close1082.00168.84169.010.00-225.3031888.23
2172007.07.12 22:00sell1092.00168.81169.110.00
2182007.07.13 06:00close1092.00168.81169.110.00-31.2131857.02
2192007.07.13 06:00sell1102.00168.78169.080.00
2202007.07.20 21:00close1102.00167.59169.080.001843.9133700.92
2212007.07.20 21:00buy1112.00167.59167.260.00
2222007.07.23 03:18s/l1112.00167.26167.260.00-553.1733147.76
2232007.07.23 11:00buy1122.00167.36167.030.00
2242007.07.23 22:25s/l1122.00167.03167.030.00-572.0832575.68
2252007.07.24 08:00buy1132.00166.78166.450.00
2262007.07.24 09:27s/l1132.00166.45166.450.00-572.0832003.60
2272007.07.24 11:00buy1142.00166.75166.420.00
2282007.07.24 21:02s/l1142.00166.42166.420.00-572.0731431.53
2292007.07.25 01:00buy1152.00166.26165.930.00
2302007.07.25 02:33s/l1152.00165.93165.930.00-572.0730859.46
2312007.07.25 06:00buy1162.00165.86165.530.00
2322007.07.25 09:24s/l1162.00165.53165.530.00-572.0830287.38
2332007.07.25 14:00buy1172.00165.60165.270.00
2342007.07.25 16:05s/l1172.00165.27165.270.00-572.0729715.31
2352007.07.25 21:00buy1182.00165.23164.900.00
2362007.07.26 13:05s/l1182.00164.90164.900.00-515.3729199.94
2372007.07.27 02:00buy1192.00163.52163.190.00
2382007.07.27 07:39s/l1192.00163.19163.190.00-572.0728627.87
2392007.07.27 20:00buy1202.00162.20161.870.00
2402007.07.27 22:01s/l1202.00161.87161.870.00-572.0728055.80
2412007.07.30 05:00buy1212.00161.42161.090.00
2422007.08.01 07:50s/l1212.00161.09161.090.00-534.2727521.53
2432007.08.01 12:00buy1222.00161.02160.690.00
2442007.08.08 21:00close1222.00165.17160.690.007326.5534848.08
2452007.08.08 21:00sell1232.00165.17165.470.00
2462007.08.09 17:00close1232.00162.64165.470.004291.1139139.20
2472007.08.09 17:00buy1242.00162.64162.310.00
2482007.08.09 19:05s/l1242.00162.31162.310.00-572.0838567.12
2492007.08.10 05:00buy1252.00161.41161.080.00
2502007.08.10 07:32s/l1252.00161.08161.080.00-572.0837995.04
2512007.08.10 09:00buy1262.00161.35161.020.00
2522007.08.10 12:51s/l1262.00161.02161.020.00-572.0737422.97
2532007.08.10 16:00buy1272.00161.29160.960.00
2542007.08.13 11:45s/l1272.00160.96160.960.00-553.1736869.80
2552007.08.14 11:00buy1282.00160.83160.500.00
2562007.08.14 11:31s/l1282.00160.50160.500.00-572.1236297.68
2572007.08.15 16:00buy1292.00157.99157.660.00
2582007.08.15 16:04s/l1292.00157.66157.660.00-572.1335725.55
2592007.08.16 04:00buy1302.00156.31155.980.00
2602007.08.16 05:09s/l1302.00155.98155.980.00-572.1335153.42
2612007.08.16 10:00buy1312.00155.99155.660.00
2622007.08.16 10:15s/l1312.00155.66155.660.00-572.1234581.30
2632007.08.16 22:00buy1322.00152.78152.450.00
2642007.08.17 01:11s/l1322.00152.45152.450.00-553.2234028.08
2652007.08.17 10:00buy1332.00151.19150.860.00
2662007.08.23 06:00close1332.00157.06150.860.0010290.2344318.31
2672007.08.23 06:00sell1342.00157.06157.360.00
2682007.08.23 11:15s/l1342.00157.36157.360.00-519.9843798.33
2692007.08.23 16:00sell1352.00157.60157.900.00
2702007.08.23 16:06s/l1352.00157.90157.900.00-519.9743278.36
2712007.08.27 04:00sell1362.00158.92159.220.00
2722007.08.29 06:00close1362.00155.31159.220.006194.6249472.98
2732007.08.29 06:00buy1372.00155.31154.980.00
2742007.09.10 04:00close1372.00155.63154.980.00781.6050254.57
2752007.09.10 04:00buy1382.00155.66155.330.00
2762007.09.11 23:59close at stop1382.00158.23155.330.004474.5254729.10