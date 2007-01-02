Strategy Tester Report
boincinPipEA_BigBear_nonlagdot
|Symbol
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.01.02 00:00 - 2007.09.12 00:00 (2007.01.01 - 2007.09.12)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=2; StopLoss=30; useStopLoss=true;
|Bars in test
|9309
|Ticks modelled
|1395562
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|44729.10
|Gross profit
|97829.38
|Gross loss
|-53100.28
|Profit factor
|1.84
|Expected payoff
|324.12
|Absolute drawdown
|1729.65
|Maximal drawdown
|12736.65 (38.80%)
|Relative drawdown
|38.80% (12736.65)
|Total trades
|138
|Short positions (won %)
|77 (20.78%)
|Long positions (won %)
|61 (27.87%)
|Profit trades (% of total)
|33 (23.91%)
|Loss trades (% of total)
|105 (76.09%)
|Largest
|profit trade
|10290.23
|loss trade
|-676.03
|Average
|profit trade
|2964.53
|loss trade
|-505.72
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (4631.30)
|consecutive losses (loss in money)
|19 (-8440.61)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|11617.67 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-8440.61 (19)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.02 02:00
|sell
|1
|2.00
|156.94
|157.24
|0.00
|2
|2007.01.02 03:57
|s/l
|1
|2.00
|157.24
|157.24
|0.00
|-519.93
|9480.07
|3
|2007.01.02 07:00
|sell
|2
|2.00
|157.11
|157.41
|0.00
|4
|2007.01.02 08:44
|s/l
|2
|2.00
|157.41
|157.41
|0.00
|-519.94
|8960.13
|5
|2007.01.02 15:00
|sell
|3
|2.00
|157.72
|158.02
|0.00
|6
|2007.01.02 20:00
|close
|3
|2.00
|157.86
|158.02
|0.00
|-242.63
|8717.50
|7
|2007.01.02 20:00
|sell
|4
|2.00
|157.83
|158.13
|0.00
|8
|2007.01.03 16:00
|close
|4
|2.00
|157.75
|158.13
|0.00
|107.44
|8824.94
|9
|2007.01.03 16:00
|sell
|5
|2.00
|157.72
|158.02
|0.00
|10
|2007.01.05 08:00
|close
|5
|2.00
|154.82
|158.02
|0.00
|4901.15
|13726.09
|11
|2007.01.05 08:00
|buy
|6
|2.00
|154.82
|154.49
|0.00
|12
|2007.01.05 09:38
|s/l
|6
|2.00
|154.49
|154.49
|0.00
|-572.07
|13154.02
|13
|2007.01.05 19:00
|buy
|7
|2.00
|154.49
|154.16
|0.00
|14
|2007.01.08 01:01
|s/l
|7
|2.00
|154.16
|154.16
|0.00
|-553.17
|12600.85
|15
|2007.01.08 06:00
|buy
|8
|2.00
|153.89
|153.56
|0.00
|16
|2007.01.08 10:00
|close
|8
|2.00
|154.10
|153.56
|0.00
|364.04
|12964.89
|17
|2007.01.08 10:00
|buy
|9
|2.00
|154.13
|153.80
|0.00
|18
|2007.01.11 15:00
|close
|9
|2.00
|155.63
|153.80
|0.00
|2694.83
|15659.72
|19
|2007.01.11 15:00
|sell
|10
|2.00
|155.63
|155.93
|0.00
|20
|2007.01.15 10:00
|s/l
|10
|2.00
|155.93
|155.93
|0.00
|-582.35
|15077.37
|21
|2007.01.18 12:00
|sell
|11
|2.00
|157.05
|157.35
|0.00
|22
|2007.01.19 01:54
|s/l
|11
|2.00
|157.35
|157.35
|0.00
|-551.14
|14526.23
|23
|2007.01.19 08:00
|sell
|12
|2.00
|157.54
|157.84
|0.00
|24
|2007.01.23 11:02
|s/l
|12
|2.00
|157.84
|157.84
|0.00
|-582.35
|13943.87
|25
|2007.01.24 04:00
|sell
|13
|2.00
|158.37
|158.67
|0.00
|26
|2007.01.24 22:00
|close
|13
|2.00
|156.94
|158.67
|0.00
|2478.33
|16422.20
|27
|2007.01.24 22:00
|buy
|14
|2.00
|156.94
|156.61
|0.00
|28
|2007.01.25 02:47
|s/l
|14
|2.00
|156.61
|156.61
|0.00
|-515.37
|15906.84
|29
|2007.01.25 08:00
|buy
|15
|2.00
|156.22
|155.89
|0.00
|30
|2007.02.05 08:00
|close
|15
|2.00
|156.43
|155.89
|0.00
|534.15
|16440.98
|31
|2007.02.05 08:00
|buy
|16
|2.00
|156.46
|156.13
|0.00
|32
|2007.02.05 12:04
|s/l
|16
|2.00
|156.13
|156.13
|0.00
|-572.07
|15868.91
|33
|2007.02.05 21:00
|buy
|17
|2.00
|155.57
|155.24
|0.00
|34
|2007.02.06 01:29
|s/l
|17
|2.00
|155.24
|155.24
|0.00
|-553.18
|15315.73
|35
|2007.02.06 06:00
|buy
|18
|2.00
|155.50
|155.17
|0.00
|36
|2007.02.08 10:00
|close
|18
|2.00
|157.40
|155.17
|0.00
|3369.35
|18685.08
|37
|2007.02.08 10:00
|sell
|19
|2.00
|157.40
|157.70
|0.00
|38
|2007.02.08 14:14
|s/l
|19
|2.00
|157.70
|157.70
|0.00
|-519.94
|18165.14
|39
|2007.02.08 20:00
|sell
|20
|2.00
|157.83
|158.13
|0.00
|40
|2007.02.09 02:25
|s/l
|20
|2.00
|158.13
|158.13
|0.00
|-551.14
|17614.00
|41
|2007.02.09 09:00
|sell
|21
|2.00
|157.77
|158.07
|0.00
|42
|2007.02.09 09:54
|s/l
|21
|2.00
|158.07
|158.07
|0.00
|-519.93
|17094.07
|43
|2007.02.12 07:00
|sell
|22
|2.00
|158.70
|159.00
|0.00
|44
|2007.02.16 01:00
|close
|22
|2.00
|156.84
|159.00
|0.00
|3036.30
|20130.37
|45
|2007.02.16 01:00
|buy
|23
|2.00
|156.84
|156.51
|0.00
|46
|2007.02.16 12:05
|s/l
|23
|2.00
|156.51
|156.51
|0.00
|-572.07
|19558.30
|47
|2007.02.16 16:00
|buy
|24
|2.00
|156.53
|156.20
|0.00
|48
|2007.02.21 16:00
|close
|24
|2.00
|158.79
|156.20
|0.00
|3974.53
|23532.83
|49
|2007.02.21 16:00
|sell
|25
|2.00
|158.79
|159.09
|0.00
|50
|2007.02.21 18:00
|close
|25
|2.00
|158.81
|159.09
|0.00
|-34.66
|23498.17
|51
|2007.02.21 18:00
|sell
|26
|2.00
|158.78
|159.08
|0.00
|52
|2007.02.22 01:13
|s/l
|26
|2.00
|159.08
|159.08
|0.00
|-613.57
|22884.61
|53
|2007.02.22 04:00
|sell
|27
|2.00
|158.93
|159.23
|0.00
|54
|2007.02.22 16:04
|s/l
|27
|2.00
|159.23
|159.23
|0.00
|-519.93
|22364.68
|55
|2007.02.23 00:00
|sell
|28
|2.00
|159.56
|159.86
|0.00
|56
|2007.02.28 02:00
|close
|28
|2.00
|156.61
|159.86
|0.00
|5019.02
|27383.70
|57
|2007.02.28 02:00
|buy
|29
|2.00
|156.61
|156.28
|0.00
|58
|2007.02.28 06:42
|s/l
|29
|2.00
|156.28
|156.28
|0.00
|-572.07
|26811.63
|59
|2007.03.01 20:00
|buy
|30
|2.00
|155.02
|154.69
|0.00
|60
|2007.03.02 08:09
|s/l
|30
|2.00
|154.69
|154.69
|0.00
|-553.17
|26258.46
|61
|2007.03.02 17:00
|buy
|31
|2.00
|154.13
|153.80
|0.00
|62
|2007.03.02 18:28
|s/l
|31
|2.00
|153.80
|153.80
|0.00
|-572.07
|25686.39
|63
|2007.03.02 21:00
|buy
|32
|2.00
|154.07
|153.74
|0.00
|64
|2007.03.05 00:19
|s/l
|32
|2.00
|153.74
|153.74
|0.00
|-553.17
|25133.22
|65
|2007.03.05 07:00
|buy
|33
|2.00
|152.14
|151.81
|0.00
|66
|2007.03.05 08:05
|s/l
|33
|2.00
|151.81
|151.81
|0.00
|-572.07
|24561.15
|67
|2007.03.05 16:00
|buy
|34
|2.00
|151.85
|151.52
|0.00
|68
|2007.03.05 22:05
|s/l
|34
|2.00
|151.52
|151.52
|0.00
|-572.07
|23989.08
|69
|2007.03.06 02:00
|buy
|35
|2.00
|151.83
|151.50
|0.00
|70
|2007.03.09 21:00
|close
|35
|2.00
|154.94
|151.50
|0.00
|5485.85
|29474.93
|71
|2007.03.09 21:00
|sell
|36
|2.00
|154.94
|155.24
|0.00
|72
|2007.03.12 00:00
|s/l
|36
|2.00
|155.24
|155.24
|0.00
|-551.14
|28923.79
|73
|2007.03.12 02:00
|sell
|37
|2.00
|155.03
|155.33
|0.00
|74
|2007.03.12 07:57
|s/l
|37
|2.00
|155.33
|155.33
|0.00
|-519.93
|28403.86
|75
|2007.03.12 13:00
|sell
|38
|2.00
|155.25
|155.55
|0.00
|76
|2007.03.15 00:13
|s/l
|38
|2.00
|155.55
|155.55
|0.00
|-676.00
|27727.86
|77
|2007.03.15 22:00
|sell
|39
|2.00
|155.63
|155.93
|0.00
|78
|2007.03.16 01:00
|close
|39
|2.00
|155.60
|155.93
|0.00
|20.78
|27748.64
|79
|2007.03.16 01:00
|sell
|40
|2.00
|155.57
|155.87
|0.00
|80
|2007.03.16 14:55
|s/l
|40
|2.00
|155.87
|155.87
|0.00
|-519.93
|27228.71
|81
|2007.03.16 17:00
|sell
|41
|2.00
|155.38
|155.68
|0.00
|82
|2007.03.19 02:11
|s/l
|41
|2.00
|155.68
|155.68
|0.00
|-551.14
|26677.57
|83
|2007.03.19 08:00
|sell
|42
|2.00
|155.82
|156.12
|0.00
|84
|2007.03.19 09:37
|s/l
|42
|2.00
|156.12
|156.12
|0.00
|-519.93
|26157.64
|85
|2007.03.19 21:00
|sell
|43
|2.00
|156.10
|156.40
|0.00
|86
|2007.03.19 22:17
|s/l
|43
|2.00
|156.40
|156.40
|0.00
|-519.93
|25637.71
|87
|2007.03.20 04:00
|sell
|44
|2.00
|156.52
|156.82
|0.00
|88
|2007.03.20 09:10
|s/l
|44
|2.00
|156.82
|156.82
|0.00
|-519.94
|25117.77
|89
|2007.03.22 00:00
|sell
|45
|2.00
|157.19
|157.49
|0.00
|90
|2007.03.22 00:32
|s/l
|45
|2.00
|157.49
|157.49
|0.00
|-519.93
|24597.84
|91
|2007.03.22 01:00
|sell
|46
|2.00
|157.32
|157.62
|0.00
|92
|2007.03.22 04:00
|close
|46
|2.00
|157.28
|157.62
|0.00
|69.33
|24667.17
|93
|2007.03.22 04:00
|sell
|47
|2.00
|157.25
|157.55
|0.00
|94
|2007.03.22 17:32
|s/l
|47
|2.00
|157.55
|157.55
|0.00
|-519.93
|24147.24
|95
|2007.03.22 23:00
|sell
|48
|2.00
|157.39
|157.69
|0.00
|96
|2007.03.27 01:36
|s/l
|48
|2.00
|157.69
|157.69
|0.00
|-613.57
|23533.67
|97
|2007.03.27 05:00
|sell
|49
|2.00
|157.53
|157.83
|0.00
|98
|2007.03.27 10:42
|s/l
|49
|2.00
|157.83
|157.83
|0.00
|-519.93
|23013.74
|99
|2007.03.27 15:00
|sell
|50
|2.00
|157.71
|158.01
|0.00
|100
|2007.03.28 14:00
|close
|50
|2.00
|156.57
|158.01
|0.00
|1944.53
|24958.27
|101
|2007.03.28 14:00
|buy
|51
|2.00
|156.57
|156.24
|0.00
|102
|2007.03.28 14:33
|s/l
|51
|2.00
|156.24
|156.24
|0.00
|-572.07
|24386.20
|103
|2007.03.28 20:00
|buy
|52
|2.00
|155.88
|155.55
|0.00
|104
|2007.03.28 21:54
|s/l
|52
|2.00
|155.55
|155.55
|0.00
|-572.07
|23814.13
|105
|2007.03.29 00:00
|buy
|53
|2.00
|155.64
|155.31
|0.00
|106
|2007.03.29 04:00
|close
|53
|2.00
|155.61
|155.31
|0.00
|-52.01
|23762.12
|107
|2007.03.29 04:00
|buy
|54
|2.00
|155.64
|155.31
|0.00
|108
|2007.04.03 20:00
|close
|54
|2.00
|158.47
|155.31
|0.00
|4962.65
|28724.77
|109
|2007.04.03 20:00
|sell
|55
|2.00
|158.47
|158.77
|0.00
|110
|2007.04.04 11:56
|s/l
|55
|2.00
|158.77
|158.77
|0.00
|-551.14
|28173.63
|111
|2007.04.04 15:00
|sell
|56
|2.00
|158.61
|158.91
|0.00
|112
|2007.04.05 13:07
|s/l
|56
|2.00
|158.91
|158.91
|0.00
|-613.57
|27560.06
|113
|2007.04.05 21:00
|sell
|57
|2.00
|159.25
|159.55
|0.00
|114
|2007.04.06 02:00
|close
|57
|2.00
|159.38
|159.55
|0.00
|-256.52
|27303.54
|115
|2007.04.06 02:00
|sell
|58
|2.00
|159.35
|159.65
|0.00
|116
|2007.04.06 08:00
|close
|58
|2.00
|159.46
|159.65
|0.00
|-190.65
|27112.89
|117
|2007.04.06 08:00
|sell
|59
|2.00
|159.43
|159.73
|0.00
|118
|2007.04.06 14:30
|s/l
|59
|2.00
|159.73
|159.73
|0.00
|-519.93
|26592.96
|119
|2007.04.06 19:00
|sell
|60
|2.00
|159.53
|159.83
|0.00
|120
|2007.04.10 06:05
|s/l
|60
|2.00
|159.83
|159.83
|0.00
|-582.35
|26010.61
|121
|2007.04.10 19:00
|sell
|61
|2.00
|159.96
|160.26
|0.00
|122
|2007.04.11 03:00
|close
|61
|2.00
|159.95
|160.26
|0.00
|-13.88
|25996.73
|123
|2007.04.11 03:00
|sell
|62
|2.00
|159.92
|160.22
|0.00
|124
|2007.04.11 13:00
|close
|62
|2.00
|160.00
|160.22
|0.00
|-138.65
|25858.08
|125
|2007.04.11 13:00
|sell
|63
|2.00
|159.97
|160.27
|0.00
|126
|2007.04.11 15:20
|s/l
|63
|2.00
|160.27
|160.27
|0.00
|-519.93
|25338.15
|127
|2007.04.11 20:00
|sell
|64
|2.00
|160.32
|160.62
|0.00
|128
|2007.04.12 03:42
|s/l
|64
|2.00
|160.62
|160.62
|0.00
|-613.57
|24724.58
|129
|2007.04.12 09:00
|sell
|65
|2.00
|160.64
|160.94
|0.00
|130
|2007.04.13 16:34
|s/l
|65
|2.00
|160.94
|160.94
|0.00
|-551.14
|24173.44
|131
|2007.04.13 22:00
|sell
|66
|2.00
|161.25
|161.55
|0.00
|132
|2007.04.16 00:00
|s/l
|66
|2.00
|161.55
|161.55
|0.00
|-551.14
|23622.30
|133
|2007.04.16 04:00
|sell
|67
|2.00
|161.54
|161.84
|0.00
|134
|2007.04.16 06:13
|s/l
|67
|2.00
|161.84
|161.84
|0.00
|-519.93
|23102.37
|135
|2007.04.19 10:00
|buy
|68
|2.00
|160.24
|159.91
|0.00
|136
|2007.04.19 10:08
|s/l
|68
|2.00
|159.91
|159.91
|0.00
|-572.07
|22530.30
|137
|2007.04.26 14:00
|sell
|69
|2.00
|162.32
|162.62
|0.00
|138
|2007.04.26 19:15
|s/l
|69
|2.00
|162.62
|162.62
|0.00
|-519.93
|22010.37
|139
|2007.04.26 23:00
|sell
|70
|2.00
|162.60
|162.90
|0.00
|140
|2007.04.27 06:00
|close
|70
|2.00
|162.66
|162.90
|0.00
|-135.19
|21875.17
|141
|2007.04.27 06:00
|sell
|71
|2.00
|162.63
|162.93
|0.00
|142
|2007.04.27 16:09
|s/l
|71
|2.00
|162.93
|162.93
|0.00
|-519.93
|21355.24
|143
|2007.04.30 01:00
|sell
|72
|2.00
|162.67
|162.97
|0.00
|144
|2007.04.30 04:12
|s/l
|72
|2.00
|162.97
|162.97
|0.00
|-519.93
|20835.31
|145
|2007.05.01 10:00
|sell
|73
|2.00
|163.07
|163.37
|0.00
|146
|2007.05.02 15:55
|s/l
|73
|2.00
|163.37
|163.37
|0.00
|-551.15
|20284.16
|147
|2007.05.03 10:00
|sell
|74
|2.00
|163.49
|163.79
|0.00
|148
|2007.05.08 18:00
|close
|74
|2.00
|162.27
|163.79
|0.00
|2020.75
|22304.92
|149
|2007.05.08 18:00
|buy
|75
|2.00
|162.27
|161.94
|0.00
|150
|2007.05.10 18:54
|s/l
|75
|2.00
|161.94
|161.94
|0.00
|-496.47
|21808.45
|151
|2007.05.11 02:00
|buy
|76
|2.00
|161.63
|161.30
|0.00
|152
|2007.05.11 11:19
|s/l
|76
|2.00
|161.30
|161.30
|0.00
|-572.07
|21236.38
|153
|2007.05.11 14:00
|buy
|77
|2.00
|161.55
|161.22
|0.00
|154
|2007.05.15 21:00
|close
|77
|2.00
|163.42
|161.22
|0.00
|3279.55
|24515.93
|155
|2007.05.15 21:00
|sell
|78
|2.00
|163.42
|163.72
|0.00
|156
|2007.05.16 07:59
|s/l
|78
|2.00
|163.72
|163.72
|0.00
|-551.14
|23964.79
|157
|2007.05.16 14:00
|sell
|79
|2.00
|163.63
|163.93
|0.00
|158
|2007.05.16 16:25
|s/l
|79
|2.00
|163.93
|163.93
|0.00
|-519.93
|23444.86
|159
|2007.05.16 18:00
|sell
|80
|2.00
|163.22
|163.52
|0.00
|160
|2007.05.17 02:32
|s/l
|80
|2.00
|163.52
|163.52
|0.00
|-613.57
|22831.29
|161
|2007.05.18 16:00
|buy
|81
|2.00
|163.20
|162.87
|0.00
|162
|2007.05.21 09:00
|close
|81
|2.00
|163.78
|162.87
|0.00
|1024.36
|23855.65
|163
|2007.05.21 09:00
|sell
|82
|2.00
|163.78
|164.08
|0.00
|164
|2007.05.23 20:00
|close
|82
|2.00
|163.78
|164.08
|0.00
|-62.42
|23793.23
|165
|2007.05.23 20:00
|sell
|83
|2.00
|163.75
|164.05
|0.00
|166
|2007.05.25 07:00
|close
|83
|2.00
|162.63
|164.05
|0.00
|1816.22
|25609.45
|167
|2007.05.25 07:00
|buy
|84
|2.00
|162.63
|162.30
|0.00
|168
|2007.05.29 18:00
|close
|84
|2.00
|164.17
|162.30
|0.00
|2707.70
|28317.15
|169
|2007.05.29 18:00
|sell
|85
|2.00
|164.17
|164.47
|0.00
|170
|2007.06.04 09:00
|close
|85
|2.00
|164.00
|164.47
|0.00
|107.38
|28424.53
|171
|2007.06.04 09:00
|sell
|86
|2.00
|163.97
|164.27
|0.00
|172
|2007.06.04 11:09
|s/l
|86
|2.00
|164.27
|164.27
|0.00
|-519.98
|27904.55
|173
|2007.06.04 15:00
|sell
|87
|2.00
|164.04
|164.34
|0.00
|174
|2007.06.04 17:33
|s/l
|87
|2.00
|164.34
|164.34
|0.00
|-519.98
|27384.57
|175
|2007.06.05 11:00
|sell
|88
|2.00
|164.47
|164.77
|0.00
|176
|2007.06.07 05:00
|close
|88
|2.00
|163.53
|164.77
|0.00
|1504.41
|28888.98
|177
|2007.06.07 05:00
|buy
|89
|2.00
|163.53
|163.20
|0.00
|178
|2007.06.07 17:14
|s/l
|89
|2.00
|163.20
|163.20
|0.00
|-572.12
|28316.86
|179
|2007.06.08 02:00
|buy
|90
|2.00
|162.66
|162.33
|0.00
|180
|2007.06.08 08:43
|s/l
|90
|2.00
|162.33
|162.33
|0.00
|-572.12
|27744.74
|181
|2007.06.08 13:00
|buy
|91
|2.00
|162.30
|161.97
|0.00
|182
|2007.06.12 22:16
|s/l
|91
|2.00
|161.97
|161.97
|0.00
|-534.32
|27210.42
|183
|2007.06.13 04:00
|buy
|92
|2.00
|161.89
|161.56
|0.00
|184
|2007.06.14 21:00
|close
|92
|2.00
|163.61
|161.56
|0.00
|3038.67
|30249.09
|185
|2007.06.14 21:00
|sell
|93
|2.00
|163.61
|163.91
|0.00
|186
|2007.06.15 05:26
|s/l
|93
|2.00
|163.91
|163.91
|0.00
|-551.19
|29697.90
|187
|2007.06.15 21:00
|sell
|94
|2.00
|165.16
|165.46
|0.00
|188
|2007.06.18 04:09
|s/l
|94
|2.00
|165.46
|165.46
|0.00
|-551.19
|29146.71
|189
|2007.06.18 10:00
|sell
|95
|2.00
|165.36
|165.66
|0.00
|190
|2007.06.18 15:04
|s/l
|95
|2.00
|165.66
|165.66
|0.00
|-519.98
|28626.73
|191
|2007.06.19 04:00
|sell
|96
|2.00
|165.88
|166.18
|0.00
|192
|2007.06.19 09:00
|close
|96
|2.00
|165.92
|166.18
|0.00
|-69.33
|28557.40
|193
|2007.06.19 09:00
|sell
|97
|2.00
|165.89
|166.19
|0.00
|194
|2007.06.22 08:06
|s/l
|97
|2.00
|166.19
|166.19
|0.00
|-676.03
|27881.37
|195
|2007.06.22 17:00
|sell
|98
|2.00
|166.60
|166.90
|0.00
|196
|2007.06.25 02:55
|s/l
|98
|2.00
|166.90
|166.90
|0.00
|-551.18
|27330.19
|197
|2007.06.26 14:00
|buy
|99
|2.00
|165.83
|165.50
|0.00
|198
|2007.06.27 00:52
|s/l
|99
|2.00
|165.50
|165.50
|0.00
|-553.22
|26776.97
|199
|2007.06.27 14:00
|buy
|100
|2.00
|164.76
|164.43
|0.00
|200
|2007.06.27 14:38
|s/l
|100
|2.00
|164.43
|164.43
|0.00
|-572.12
|26204.85
|201
|2007.06.27 16:00
|buy
|101
|2.00
|164.63
|164.30
|0.00
|202
|2007.06.29 20:00
|close
|101
|2.00
|166.73
|164.30
|0.00
|3716.37
|29921.22
|203
|2007.06.29 20:00
|sell
|102
|2.00
|166.73
|167.03
|0.00
|204
|2007.07.03 08:06
|s/l
|102
|2.00
|167.03
|167.03
|0.00
|-582.40
|29338.82
|205
|2007.07.03 10:00
|sell
|103
|2.00
|166.49
|166.79
|0.00
|206
|2007.07.04 08:07
|s/l
|103
|2.00
|166.79
|166.79
|0.00
|-551.19
|28787.63
|207
|2007.07.05 12:00
|sell
|104
|2.00
|167.14
|167.44
|0.00
|208
|2007.07.06 06:03
|s/l
|104
|2.00
|167.44
|167.44
|0.00
|-551.14
|28236.48
|209
|2007.07.09 10:00
|sell
|105
|2.00
|168.19
|168.49
|0.00
|210
|2007.07.11 03:00
|close
|105
|2.00
|167.34
|168.49
|0.00
|1410.72
|29647.20
|211
|2007.07.11 03:00
|buy
|106
|2.00
|167.34
|167.01
|0.00
|212
|2007.07.11 07:22
|s/l
|106
|2.00
|167.01
|167.01
|0.00
|-572.08
|29075.12
|213
|2007.07.11 11:00
|buy
|107
|2.00
|166.99
|166.66
|0.00
|214
|2007.07.12 21:00
|close
|107
|2.00
|168.71
|166.66
|0.00
|3038.41
|32113.53
|215
|2007.07.12 21:00
|sell
|108
|2.00
|168.71
|169.01
|0.00
|216
|2007.07.12 22:00
|close
|108
|2.00
|168.84
|169.01
|0.00
|-225.30
|31888.23
|217
|2007.07.12 22:00
|sell
|109
|2.00
|168.81
|169.11
|0.00
|218
|2007.07.13 06:00
|close
|109
|2.00
|168.81
|169.11
|0.00
|-31.21
|31857.02
|219
|2007.07.13 06:00
|sell
|110
|2.00
|168.78
|169.08
|0.00
|220
|2007.07.20 21:00
|close
|110
|2.00
|167.59
|169.08
|0.00
|1843.91
|33700.92
|221
|2007.07.20 21:00
|buy
|111
|2.00
|167.59
|167.26
|0.00
|222
|2007.07.23 03:18
|s/l
|111
|2.00
|167.26
|167.26
|0.00
|-553.17
|33147.76
|223
|2007.07.23 11:00
|buy
|112
|2.00
|167.36
|167.03
|0.00
|224
|2007.07.23 22:25
|s/l
|112
|2.00
|167.03
|167.03
|0.00
|-572.08
|32575.68
|225
|2007.07.24 08:00
|buy
|113
|2.00
|166.78
|166.45
|0.00
|226
|2007.07.24 09:27
|s/l
|113
|2.00
|166.45
|166.45
|0.00
|-572.08
|32003.60
|227
|2007.07.24 11:00
|buy
|114
|2.00
|166.75
|166.42
|0.00
|228
|2007.07.24 21:02
|s/l
|114
|2.00
|166.42
|166.42
|0.00
|-572.07
|31431.53
|229
|2007.07.25 01:00
|buy
|115
|2.00
|166.26
|165.93
|0.00
|230
|2007.07.25 02:33
|s/l
|115
|2.00
|165.93
|165.93
|0.00
|-572.07
|30859.46
|231
|2007.07.25 06:00
|buy
|116
|2.00
|165.86
|165.53
|0.00
|232
|2007.07.25 09:24
|s/l
|116
|2.00
|165.53
|165.53
|0.00
|-572.08
|30287.38
|233
|2007.07.25 14:00
|buy
|117
|2.00
|165.60
|165.27
|0.00
|234
|2007.07.25 16:05
|s/l
|117
|2.00
|165.27
|165.27
|0.00
|-572.07
|29715.31
|235
|2007.07.25 21:00
|buy
|118
|2.00
|165.23
|164.90
|0.00
|236
|2007.07.26 13:05
|s/l
|118
|2.00
|164.90
|164.90
|0.00
|-515.37
|29199.94
|237
|2007.07.27 02:00
|buy
|119
|2.00
|163.52
|163.19
|0.00
|238
|2007.07.27 07:39
|s/l
|119
|2.00
|163.19
|163.19
|0.00
|-572.07
|28627.87
|239
|2007.07.27 20:00
|buy
|120
|2.00
|162.20
|161.87
|0.00
|240
|2007.07.27 22:01
|s/l
|120
|2.00
|161.87
|161.87
|0.00
|-572.07
|28055.80
|241
|2007.07.30 05:00
|buy
|121
|2.00
|161.42
|161.09
|0.00
|242
|2007.08.01 07:50
|s/l
|121
|2.00
|161.09
|161.09
|0.00
|-534.27
|27521.53
|243
|2007.08.01 12:00
|buy
|122
|2.00
|161.02
|160.69
|0.00
|244
|2007.08.08 21:00
|close
|122
|2.00
|165.17
|160.69
|0.00
|7326.55
|34848.08
|245
|2007.08.08 21:00
|sell
|123
|2.00
|165.17
|165.47
|0.00
|246
|2007.08.09 17:00
|close
|123
|2.00
|162.64
|165.47
|0.00
|4291.11
|39139.20
|247
|2007.08.09 17:00
|buy
|124
|2.00
|162.64
|162.31
|0.00
|248
|2007.08.09 19:05
|s/l
|124
|2.00
|162.31
|162.31
|0.00
|-572.08
|38567.12
|249
|2007.08.10 05:00
|buy
|125
|2.00
|161.41
|161.08
|0.00
|250
|2007.08.10 07:32
|s/l
|125
|2.00
|161.08
|161.08
|0.00
|-572.08
|37995.04
|251
|2007.08.10 09:00
|buy
|126
|2.00
|161.35
|161.02
|0.00
|252
|2007.08.10 12:51
|s/l
|126
|2.00
|161.02
|161.02
|0.00
|-572.07
|37422.97
|253
|2007.08.10 16:00
|buy
|127
|2.00
|161.29
|160.96
|0.00
|254
|2007.08.13 11:45
|s/l
|127
|2.00
|160.96
|160.96
|0.00
|-553.17
|36869.80
|255
|2007.08.14 11:00
|buy
|128
|2.00
|160.83
|160.50
|0.00
|256
|2007.08.14 11:31
|s/l
|128
|2.00
|160.50
|160.50
|0.00
|-572.12
|36297.68
|257
|2007.08.15 16:00
|buy
|129
|2.00
|157.99
|157.66
|0.00
|258
|2007.08.15 16:04
|s/l
|129
|2.00
|157.66
|157.66
|0.00
|-572.13
|35725.55
|259
|2007.08.16 04:00
|buy
|130
|2.00
|156.31
|155.98
|0.00
|260
|2007.08.16 05:09
|s/l
|130
|2.00
|155.98
|155.98
|0.00
|-572.13
|35153.42
|261
|2007.08.16 10:00
|buy
|131
|2.00
|155.99
|155.66
|0.00
|262
|2007.08.16 10:15
|s/l
|131
|2.00
|155.66
|155.66
|0.00
|-572.12
|34581.30
|263
|2007.08.16 22:00
|buy
|132
|2.00
|152.78
|152.45
|0.00
|264
|2007.08.17 01:11
|s/l
|132
|2.00
|152.45
|152.45
|0.00
|-553.22
|34028.08
|265
|2007.08.17 10:00
|buy
|133
|2.00
|151.19
|150.86
|0.00
|266
|2007.08.23 06:00
|close
|133
|2.00
|157.06
|150.86
|0.00
|10290.23
|44318.31
|267
|2007.08.23 06:00
|sell
|134
|2.00
|157.06
|157.36
|0.00
|268
|2007.08.23 11:15
|s/l
|134
|2.00
|157.36
|157.36
|0.00
|-519.98
|43798.33
|269
|2007.08.23 16:00
|sell
|135
|2.00
|157.60
|157.90
|0.00
|270
|2007.08.23 16:06
|s/l
|135
|2.00
|157.90
|157.90
|0.00
|-519.97
|43278.36
|271
|2007.08.27 04:00
|sell
|136
|2.00
|158.92
|159.22
|0.00
|272
|2007.08.29 06:00
|close
|136
|2.00
|155.31
|159.22
|0.00
|6194.62
|49472.98
|273
|2007.08.29 06:00
|buy
|137
|2.00
|155.31
|154.98
|0.00
|274
|2007.09.10 04:00
|close
|137
|2.00
|155.63
|154.98
|0.00
|781.60
|50254.57
|275
|2007.09.10 04:00
|buy
|138
|2.00
|155.66
|155.33
|0.00
|276
|2007.09.11 23:59
|close at stop
|138
|2.00
|158.23
|155.33
|0.00
|4474.52
|54729.10