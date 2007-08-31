|Account: 1540329
|Name: SR20
|Currency: USD
|2007 August 31, 17:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|51152081
|2007.08.31 14:02
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3634
|0.0000
|1.3624
|2007.08.31 15:03
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|51154487
|2007.08.31 14:05
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3640
|0.0000
|1.3630
|2007.08.31 15:03
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|50999938
|2007.08.30 19:35
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|1.3614
|2007.08.31 14:02
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.55
|51009907
|2007.08.30 21:07
|sell
|0.34
|eurusdm
|1.3631
|0.0000
|1.3621
|2007.08.31 14:02
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|51012013
|2007.08.30 21:22
|sell
|0.68
|eurusdm
|1.3638
|0.0000
|1.3628
|2007.08.31 14:02
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|51023832
|2007.08.30 23:38
|sell
|1.36
|eurusdm
|1.3644
|0.0000
|1.3634
|2007.08.31 14:01
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|51024855
|2007.08.30 23:43
|sell
|2.72
|eurusdm
|1.3651
|0.0000
|1.3641
|2007.08.31 14:01
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|50997392
|2007.08.30 19:13
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.3635
|0.0000
|1.3625
|2007.08.30 19:34
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|50977133
|2007.08.30 16:36
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3655
|0.0000
|1.3665
|2007.08.30 19:13
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.57
|50983565
|2007.08.30 17:25
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3648
|0.0000
|1.3658
|2007.08.30 19:13
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.42
|50990221
|2007.08.30 18:31
|buy
|0.68
|eurusdm
|1.3641
|0.0000
|1.3651
|2007.08.30 19:13
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.76
|50995040
|2007.08.30 19:04
|buy
|1.36
|eurusdm
|1.3635
|0.0000
|1.3645
|2007.08.30 19:13
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50996407
|2007.08.30 19:09
|buy
|2.72
|eurusdm
|1.3628
|0.0000
|1.3638
|2007.08.30 19:13
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|19.04
|50974053
|2007.08.30 16:22
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3650
|0.0000
|1.3660
|2007.08.30 16:36
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|50975342
|2007.08.30 16:26
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3643
|0.0000
|1.3653
|2007.08.30 16:36
|1.3653
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|50961751
|2007.08.30 15:20
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3656
|0.0000
|1.3666
|2007.08.30 16:22
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|50966931
|2007.08.30 15:52
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3649
|0.0000
|1.3659
|2007.08.30 16:22
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|50972662
|2007.08.30 16:21
|buy
|0.68
|eurusdm
|1.3638
|0.0000
|1.3648
|2007.08.30 16:22
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|50956792
|2007.08.30 15:04
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3645
|0.0000
|1.3655
|2007.08.30 15:20
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|50950046
|2007.08.30 14:31
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3640
|0.0000
|1.3650
|2007.08.30 15:04
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|50951056
|2007.08.30 14:34
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3634
|0.0000
|1.3644
|2007.08.30 15:04
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|50946333
|2007.08.30 14:10
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3628
|0.0000
|1.3638
|2007.08.30 14:31
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|50935719
|2007.08.30 13:00
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3630
|0.0000
|1.3640
|2007.08.30 14:10
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|50937244
|2007.08.30 13:11
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3623
|0.0000
|1.3633
|2007.08.30 14:10
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|50940355
|2007.08.30 13:32
|buy
|0.68
|eurusdm
|1.3617
|0.0000
|1.3627
|2007.08.30 14:10
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|50867982
|2007.08.30 06:24
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3666
|0.0000
|1.3676
|2007.08.30 07:30
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|50870199
|2007.08.30 06:34
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3659
|0.0000
|1.3669
|2007.08.30 07:30
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.42
|50875953
|2007.08.30 07:03
|buy
|0.68
|eurusdm
|1.3652
|0.0000
|1.3662
|2007.08.30 07:30
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.08
|50876282
|2007.08.30 07:03
|buy
|1.36
|eurusdm
|1.3645
|0.0000
|1.3655
|2007.08.30 07:30
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|50877274
|2007.08.30 07:04
|buy
|2.72
|eurusdm
|1.3639
|0.0000
|1.3649
|2007.08.30 07:29
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|19.04
|50863687
|2007.08.30 05:51
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3659
|0.0000
|1.3669
|2007.08.30 06:24
|1.3663
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|50866824
|2007.08.30 06:16
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3652
|0.0000
|1.3662
|2007.08.30 06:24
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|50831657
|2007.08.30 00:23
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.3650
|0.0000
|1.3640
|2007.08.30 05:07
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|50840467
|2007.08.30 01:31
|sell
|0.34
|eurusdm
|1.3657
|0.0000
|1.3647
|2007.08.30 05:06
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|50830374
|2007.08.30 00:17
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.3660
|0.0000
|1.3650
|2007.08.30 00:23
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|50823882
|2007.08.29 23:04
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.3664
|0.0000
|1.3654
|2007.08.30 00:17
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|50825338
|2007.08.29 23:28
|sell
|0.34
|eurusdm
|1.3671
|0.0000
|1.3661
|2007.08.30 00:17
|1.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|50713179
|2007.08.29 09:35
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|1.3615
|2007.08.29 10:31
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|50704054
|2007.08.29 08:17
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|1.3615
|2007.08.29 09:19
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|50705612
|2007.08.29 08:30
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|1.3608
|2007.08.29 09:19
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|50708960
|2007.08.29 09:14
|buy
|0.68
|eurusdm
|1.3591
|0.0000
|1.3601
|2007.08.29 09:19
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|50696567
|2007.08.29 07:31
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3600
|0.0000
|1.3610
|2007.08.29 08:09
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|50697316
|2007.08.29 07:33
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3604
|2007.08.29 08:09
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|50682184
|2007.08.29 06:11
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3604
|2007.08.29 07:14
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.21
|50687483
|2007.08.29 06:53
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3587
|0.0000
|1.3597
|2007.08.29 07:13
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.04
|50689251
|2007.08.29 07:02
|buy
|0.68
|eurusdm
|1.3580
|0.0000
|1.3590
|2007.08.29 07:13
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|50690295
|2007.08.29 07:03
|buy
|1.36
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|1.3584
|2007.08.29 07:13
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|9.52
|50673923
|2007.08.29 04:55
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3597
|0.0000
|1.3607
|2007.08.29 06:11
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|50678022
|2007.08.29 05:46
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3590
|0.0000
|1.3600
|2007.08.29 06:10
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|50680928
|2007.08.29 06:01
|buy
|0.68
|eurusdm
|1.3583
|0.0000
|1.3593
|2007.08.29 06:10
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|50671505
|2007.08.29 04:33
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|1.3615
|2007.08.29 04:55
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|50672170
|2007.08.29 04:38
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3597
|0.0000
|1.3607
|2007.08.29 04:54
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50673102
|2007.08.29 04:42
|buy
|0.68
|eurusdm
|1.3590
|0.0000
|1.3600
|2007.08.29 04:54
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|50665610
|2007.08.29 04:03
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3591
|0.0000
|1.3601
|2007.08.29 04:33
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|50573307
|2007.08.28 15:10
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3625
|0.0000
|1.3615
|2007.08.28 18:22
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|50586257
|2007.08.28 16:16
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3632
|0.0000
|1.3622
|2007.08.28 18:22
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|50571260
|2007.08.28 15:03
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3637
|0.0000
|1.3627
|2007.08.28 15:10
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|50561525
|2007.08.28 14:07
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3641
|0.0000
|1.3631
|2007.08.28 15:03
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|50563220
|2007.08.28 14:15
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3648
|0.0000
|1.3638
|2007.08.28 15:03
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|50554777
|2007.08.28 13:42
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3643
|0.0000
|1.3633
|2007.08.28 14:07
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|50559414
|2007.08.28 14:00
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3650
|0.0000
|1.3640
|2007.08.28 14:07
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|50490295
|2007.08.28 07:21
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3640
|0.0000
|1.3650
|2007.08.28 09:46
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|50392821
|2007.08.27 17:09
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3656
|0.0000
|1.3666
|2007.08.28 07:16
|1.3635
|0.00
|0.00
|-0.10
|-3.36
|50395084
|2007.08.27 17:39
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3649
|0.0000
|1.3659
|2007.08.28 07:15
|1.3636
|0.00
|0.00
|-0.19
|-4.16
|50411463
|2007.08.27 21:44
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3642
|0.0000
|1.3652
|2007.08.28 07:15
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|50416234
|2007.08.27 22:38
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3636
|0.0000
|1.3646
|2007.08.28 07:15
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50431915
|2007.08.28 00:53
|buy
|2.56
|eurusdm
|1.3629
|0.0000
|1.3639
|2007.08.28 07:15
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|17.92
|50359057
|2007.08.27 11:00
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3665
|0.0000
|1.3675
|2007.08.27 13:58
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|50361398
|2007.08.27 11:50
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3659
|0.0000
|1.3669
|2007.08.27 13:57
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|50367449
|2007.08.27 12:55
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3652
|0.0000
|1.3662
|2007.08.27 13:57
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|50372129
|2007.08.27 13:41
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3644
|0.0000
|1.3654
|2007.08.27 13:57
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|50346680
|2007.08.27 08:04
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3666
|0.0000
|1.3676
|2007.08.27 09:28
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|50347041
|2007.08.27 08:07
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3659
|0.0000
|1.3669
|2007.08.27 09:28
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50351086
|2007.08.27 08:57
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3652
|0.0000
|1.3662
|2007.08.27 09:27
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|50315828
|2007.08.27 02:55
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3667
|0.0000
|1.3657
|2007.08.27 06:08
|1.3674
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|50330314
|2007.08.27 05:55
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3674
|0.0000
|1.3664
|2007.08.27 06:07
|1.3673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|50331256
|2007.08.27 05:58
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3680
|0.0000
|1.3670
|2007.08.27 06:07
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|50160276
|2007.08.24 08:40
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|1.3608
|2007.08.24 10:18
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|50168724
|2007.08.24 09:50
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3591
|0.0000
|1.3601
|2007.08.24 10:18
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|50171504
|2007.08.24 10:04
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3584
|0.0000
|1.3594
|2007.08.24 10:18
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|50157284
|2007.08.24 08:33
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3587
|0.0000
|1.3597
|2007.08.24 08:40
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|50152606
|2007.08.24 08:02
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|1.3584
|2007.08.24 08:33
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|50110693
|2007.08.24 01:59
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3570
|0.0000
|1.3580
|2007.08.24 07:27
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|50122255
|2007.08.24 04:10
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3561
|0.0000
|1.3571
|2007.08.24 07:27
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50144950
|2007.08.24 07:09
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3555
|0.0000
|1.3565
|2007.08.24 07:27
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|50090482
|2007.08.23 23:09
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3559
|0.0000
|1.3569
|2007.08.24 01:59
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|50042027
|2007.08.23 15:52
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3563
|0.0000
|1.3553
|2007.08.23 22:07
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.09
|0.16
|50081515
|2007.08.23 21:25
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3570
|0.0000
|1.3560
|2007.08.23 22:07
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|50027687
|2007.08.23 14:17
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3549
|0.0000
|1.3539
|2007.08.23 15:52
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|50028702
|2007.08.23 14:20
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3556
|0.0000
|1.3546
|2007.08.23 15:52
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|50029470
|2007.08.23 14:25
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3562
|0.0000
|1.3552
|2007.08.23 15:52
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50031694
|2007.08.23 14:51
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3569
|0.0000
|1.3559
|2007.08.23 15:52
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|8.96
|50020645
|2007.08.23 13:35
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3559
|0.0000
|1.3549
|2007.08.23 14:17
|1.3549
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|48098901
|2007.08.14 15:51
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3583
|0.0000
|1.3593
|2007.08.23 13:33
|1.3564
|0.00
|0.00
|-0.88
|-2.47
|50007527
|2007.08.23 12:07
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3577
|0.0000
|1.3587
|2007.08.23 13:33
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|50010096
|2007.08.23 12:19
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3570
|0.0000
|1.3580
|2007.08.23 13:33
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|50014837
|2007.08.23 12:52
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3563
|0.0000
|1.3573
|2007.08.23 13:33
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50016202
|2007.08.23 13:00
|buy
|2.56
|eurusdm
|1.3557
|0.0000
|1.3567
|2007.08.23 13:33
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|17.92
|48101939
|2007.08.14 16:02
|buy
|0.26
|eurusdm
|1.3577
|0.0000
|1.3587
|2007.08.23 10:24
|1.3587
|0.00
|0.00
|-1.74
|2.60
|48103441
|2007.08.14 16:10
|buy
|0.52
|eurusdm
|1.3570
|0.0000
|1.3580
|2007.08.23 10:18
|1.3580
|0.00
|0.00
|-3.43
|5.20
|48119076
|2007.08.14 17:49
|buy
|1.04
|eurusdm
|1.3563
|0.0000
|1.3573
|2007.08.23 10:08
|1.3573
|0.00
|0.00
|-6.93
|10.40
|48120236
|2007.08.14 17:49
|buy
|2.08
|eurusdm
|1.3557
|0.0000
|1.3567
|2007.08.23 09:32
|1.3567
|0.00
|0.00
|-13.86
|20.80
|49779417
|2007.08.22 11:33
|sell
|18.00
|usdjpym
|115.09
|0.00
|114.92
|2007.08.22 14:30
|114.92
|0.00
|0.00
|0.00
|266.27
|48053613
|2007.08.14 12:01
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3593
|0.0000
|1.3603
|2007.08.14 13:09
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|48056991
|2007.08.14 12:29
|buy
|0.26
|eurusdm
|1.3586
|0.0000
|1.3596
|2007.08.14 13:09
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|48058880
|2007.08.14 12:33
|buy
|0.52
|eurusdm
|1.3579
|0.0000
|1.3589
|2007.08.14 13:08
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|48065156
|2007.08.14 12:55
|buy
|1.04
|eurusdm
|1.3573
|0.0000
|1.3583
|2007.08.14 13:08
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|48039498
|2007.08.14 10:00
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3589
|0.0000
|1.3599
|2007.08.14 12:01
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|48043675
|2007.08.14 10:24
|buy
|0.26
|eurusdm
|1.3582
|0.0000
|1.3592
|2007.08.14 12:00
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|47994347
|2007.08.14 06:57
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3597
|0.0000
|1.3587
|2007.08.14 07:48
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47991059
|2007.08.14 06:52
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3609
|0.0000
|1.3599
|2007.08.14 06:57
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47975095
|2007.08.14 02:36
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3621
|0.0000
|1.3631
|2007.08.14 06:20
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|47976720
|2007.08.14 03:06
|buy
|0.26
|eurusdm
|1.3615
|0.0000
|1.3625
|2007.08.14 06:20
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|47967201
|2007.08.14 01:00
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3615
|0.0000
|1.3625
|2007.08.14 02:36
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|47969669
|2007.08.14 01:17
|buy
|0.26
|eurusdm
|1.3608
|0.0000
|1.3618
|2007.08.14 02:36
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|47827598
|2007.08.13 06:48
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3684
|0.0000
|1.3674
|2007.08.13 07:03
|1.3674
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47821684
|2007.08.13 05:49
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3685
|0.0000
|1.3675
|2007.08.13 06:45
|1.3692
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|47824543
|2007.08.13 06:22
|sell
|0.26
|eurusdm
|1.3692
|0.0000
|1.3682
|2007.08.13 06:45
|1.3692
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|47825439
|2007.08.13 06:34
|sell
|0.52
|eurusdm
|1.3699
|0.0000
|1.3689
|2007.08.13 06:45
|1.3691
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|47815017
|2007.08.13 04:37
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3697
|0.0000
|1.3687
|2007.08.13 05:49
|1.3687
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47790928
|2007.08.12 23:04
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3686
|0.0000
|1.3676
|2007.08.13 04:09
|1.3700
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|47795395
|2007.08.13 00:05
|sell
|0.26
|eurusdm
|1.3693
|0.0000
|1.3683
|2007.08.13 04:09
|1.3700
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|47796041
|2007.08.13 00:14
|sell
|0.52
|eurusdm
|1.3700
|0.0000
|1.3690
|2007.08.13 04:09
|1.3699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|47805328
|2007.08.13 02:07
|sell
|1.04
|eurusdm
|1.3707
|0.0000
|1.3697
|2007.08.13 04:08
|1.3700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|47753103
|2007.08.10 16:26
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3690
|0.0000
|1.3700
|2007.08.10 17:10
|1.3700
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47741175
|2007.08.10 16:12
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3690
|0.0000
|1.3700
|2007.08.10 16:19
|1.3700
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47728933
|2007.08.10 15:00
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3680
|0.0000
|1.3690
|2007.08.10 16:07
|1.3690
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47712522
|2007.08.10 13:28
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3676
|0.0000
|1.3666
|2007.08.10 14:36
|1.3680
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|47717215
|2007.08.10 13:57
|sell
|0.26
|eurusdm
|1.3682
|0.0000
|1.3672
|2007.08.10 14:36
|1.3681
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47719380
|2007.08.10 14:02
|sell
|0.52
|eurusdm
|1.3689
|0.0000
|1.3679
|2007.08.10 14:36
|1.3680
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|47709095
|2007.08.10 13:18
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3676
|0.0000
|1.3666
|2007.08.10 13:27
|1.3680
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|47710477
|2007.08.10 13:23
|sell
|0.26
|eurusdm
|1.3682
|0.0000
|1.3672
|2007.08.10 13:27
|1.3681
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47711019
|2007.08.10 13:23
|sell
|0.52
|eurusdm
|1.3689
|0.0000
|1.3679
|2007.08.10 13:27
|1.3681
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|47704547
|2007.08.10 13:00
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3676
|0.0000
|1.3666
|2007.08.10 13:17
|1.3681
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|47705650
|2007.08.10 13:11
|sell
|0.26
|eurusdm
|1.3682
|0.0000
|1.3672
|2007.08.10 13:17
|1.3680
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|47707130
|2007.08.10 13:16
|sell
|0.52
|eurusdm
|1.3689
|0.0000
|1.3679
|2007.08.10 13:17
|1.3681
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|47680929
|2007.08.10 11:54
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3652
|0.0000
|1.3642
|2007.08.10 12:01
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47681716
|2007.08.10 11:55
|sell
|0.26
|eurusdm
|1.3659
|0.0000
|1.3649
|2007.08.10 12:01
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|47669755
|2007.08.10 11:15
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3644
|0.0000
|1.3634
|2007.08.10 11:54
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|47670662
|2007.08.10 11:16
|sell
|0.26
|eurusdm
|1.3651
|0.0000
|1.3641
|2007.08.10 11:54
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|47673942
|2007.08.10 11:31
|sell
|0.52
|eurusdm
|1.3658
|0.0000
|1.3648
|2007.08.10 11:54
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|47674211
|2007.08.10 11:31
|sell
|1.04
|eurusdm
|1.3664
|0.0000
|1.3654
|2007.08.10 11:54
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|47660256
|2007.08.10 10:52
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3661
|0.0000
|1.3651
|2007.08.10 11:14
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47626371
|2007.08.10 07:54
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3688
|0.0000
|1.3698
|2007.08.10 09:01
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47609162
|2007.08.10 06:59
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3690
|0.0000
|1.3700
|2007.08.10 07:08
|1.3693
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|47610626
|2007.08.10 07:01
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3683
|0.0000
|1.3693
|2007.08.10 07:08
|1.3693
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|47470506
|2007.08.09 15:00
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3708
|0.0000
|1.3718
|2007.08.10 06:59
|1.3689
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.28
|47476503
|2007.08.09 15:23
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3701
|0.0000
|1.3711
|2007.08.10 06:59
|1.3687
|0.00
|0.00
|-0.15
|-3.36
|47484154
|2007.08.09 16:35
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3695
|0.0000
|1.3705
|2007.08.10 06:59
|1.3688
|0.00
|0.00
|-0.29
|-3.36
|47488934
|2007.08.09 17:14
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3688
|0.0000
|1.3698
|2007.08.10 06:59
|1.3687
|0.00
|0.00
|-0.58
|-0.96
|47502280
|2007.08.09 19:05
|buy
|1.92
|eurusdm
|1.3681
|0.0000
|1.3691
|2007.08.10 06:58
|1.3689
|0.00
|0.00
|-1.16
|15.36
|46495345
|2007.08.02 13:44
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3662
|0.0000
|1.3652
|2007.08.09 12:47
|1.3685
|0.00
|0.00
|0.43
|-2.76
|46500982
|2007.08.02 14:43
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3669
|0.0000
|1.3659
|2007.08.09 12:47
|1.3686
|0.00
|0.00
|0.91
|-4.08
|46507703
|2007.08.02 15:25
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3676
|0.0000
|1.3666
|2007.08.09 12:47
|1.3685
|0.00
|0.00
|1.82
|-4.32
|46509166
|2007.08.02 15:25
|sell
|0.96
|eurusdm
|1.3682
|0.0000
|1.3672
|2007.08.09 12:46
|1.3687
|0.00
|0.00
|3.64
|-4.80
|46512149
|2007.08.02 15:32
|sell
|1.92
|eurusdm
|1.3689
|0.0000
|1.3679
|2007.08.09 12:46
|1.3686
|0.00
|0.00
|7.27
|5.76
|46487256
|2007.08.02 13:10
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3670
|0.0000
|1.3680
|2007.08.02 13:43
|1.3663
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|46488466
|2007.08.02 13:13
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3663
|0.0000
|1.3673
|2007.08.02 13:43
|1.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|46491673
|2007.08.02 13:29
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3657
|0.0000
|1.3667
|2007.08.02 13:43
|1.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|46484556
|2007.08.02 13:00
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3669
|0.0000
|1.3679
|2007.08.02 13:10
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|46485214
|2007.08.02 13:02
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3662
|0.0000
|1.3672
|2007.08.02 13:10
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|46459475
|2007.08.02 10:03
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3661
|0.0000
|1.3651
|2007.08.02 12:39
|1.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|46459910
|2007.08.02 10:06
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3668
|0.0000
|1.3658
|2007.08.02 12:39
|1.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|46452783
|2007.08.02 09:03
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3671
|0.0000
|1.3681
|2007.08.02 10:00
|1.3668
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|46453498
|2007.08.02 09:09
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3664
|0.0000
|1.3674
|2007.08.02 10:00
|1.3666
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|46457191
|2007.08.02 09:42
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3658
|0.0000
|1.3668
|2007.08.02 10:00
|1.3666
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|46438169
|2007.08.02 06:49
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3677
|0.0000
|1.3687
|2007.08.02 09:03
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|46439959
|2007.08.02 07:01
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3670
|0.0000
|1.3680
|2007.08.02 09:03
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|46440508
|2007.08.02 07:02
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3663
|0.0000
|1.3673
|2007.08.02 09:03
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|46426371
|2007.08.02 05:20
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3665
|0.0000
|1.3675
|2007.08.02 06:49
|1.3675
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|46412771
|2007.08.02 04:00
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3661
|0.0000
|1.3671
|2007.08.02 05:19
|1.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|46416962
|2007.08.02 04:26
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3655
|0.0000
|1.3665
|2007.08.02 05:19
|1.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|46376620
|2007.08.01 21:44
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3681
|0.0000
|1.3691
|2007.08.02 02:24
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|46378736
|2007.08.01 22:03
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3675
|0.0000
|1.3685
|2007.08.02 02:24
|1.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|46385879
|2007.08.01 23:28
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3668
|0.0000
|1.3678
|2007.08.02 02:24
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|46391514
|2007.08.02 00:19
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3661
|0.0000
|1.3671
|2007.08.02 02:23
|1.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|46396646
|2007.08.02 01:12
|buy
|1.92
|eurusdm
|1.3655
|0.0000
|1.3665
|2007.08.02 02:23
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|13.44
|46373114
|2007.08.01 21:10
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3671
|0.0000
|1.3681
|2007.08.01 21:43
|1.3681
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|46342567
|2007.08.01 17:19
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3658
|0.0000
|1.3648
|2007.08.01 20:28
|1.3664
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|46360114
|2007.08.01 19:50
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3665
|0.0000
|1.3655
|2007.08.01 20:27
|1.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|46362559
|2007.08.01 19:55
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3672
|0.0000
|1.3662
|2007.08.01 20:27
|1.3664
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|46339505
|2007.08.01 17:03
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3670
|0.0000
|1.3660
|2007.08.01 17:19
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|46269050
|2007.08.01 12:20
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3675
|0.0000
|1.3685
|2007.08.01 12:41
|1.3685
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|46265489
|2007.08.01 12:01
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3663
|0.0000
|1.3673
|2007.08.01 12:20
|1.3673
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|46227891
|2007.08.01 09:52
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3670
|0.0000
|1.3680
|2007.08.01 11:26
|1.3666
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|46229933
|2007.08.01 09:56
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3663
|0.0000
|1.3673
|2007.08.01 11:26
|1.3666
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|46237653
|2007.08.01 10:30
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3657
|0.0000
|1.3667
|2007.08.01 11:26
|1.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|46223705
|2007.08.01 09:40
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3657
|0.0000
|1.3667
|2007.08.01 09:51
|1.3667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|46123874
|2007.08.01 02:01
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3670
|0.0000
|1.3680
|2007.08.01 05:38
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|46130867
|2007.08.01 03:21
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3663
|0.0000
|1.3673
|2007.08.01 05:38
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|46141354
|2007.08.01 04:07
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3657
|0.0000
|1.3667
|2007.08.01 05:37
|1.3653
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|46155220
|2007.08.01 05:22
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3647
|0.0000
|1.3657
|2007.08.01 05:37
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|7.68
|46057459
|2007.07.31 17:45
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3688
|0.0000
|1.3678
|2007.07.31 21:17
|1.3678
|0.00
|0.00
|0.06
|1.20
|46052850
|2007.07.31 16:53
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3700
|0.0000
|1.3690
|2007.07.31 17:45
|1.3690
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|46034823
|2007.07.31 14:59
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3688
|0.0000
|1.3678
|2007.07.31 16:53
|1.3700
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|46036480
|2007.07.31 15:04
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3695
|0.0000
|1.3685
|2007.07.31 16:53
|1.3700
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|46037394
|2007.07.31 15:08
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3701
|0.0000
|1.3691
|2007.07.31 16:53
|1.3701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|46045707
|2007.07.31 15:59
|sell
|0.96
|eurusdm
|1.3708
|0.0000
|1.3698
|2007.07.31 16:53
|1.3701
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|46018288
|2007.07.31 14:00
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3711
|0.0000
|1.3721
|2007.07.31 14:39
|1.3699
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|46019353
|2007.07.31 14:03
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3704
|0.0000
|1.3714
|2007.07.31 14:39
|1.3700
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|46020583
|2007.07.31 14:10
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3698
|0.0000
|1.3708
|2007.07.31 14:39
|1.3699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|46023188
|2007.07.31 14:16
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3691
|0.0000
|1.3701
|2007.07.31 14:39
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|46006651
|2007.07.31 12:41
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3713
|0.0000
|1.3723
|2007.07.31 13:42
|1.3715
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|46008302
|2007.07.31 12:53
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3706
|0.0000
|1.3716
|2007.07.31 13:42
|1.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|45998332
|2007.07.31 11:52
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3708
|0.0000
|1.3718
|2007.07.31 12:25
|1.3718
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|45978044
|2007.07.31 09:00
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3713
|0.0000
|1.3723
|2007.07.31 11:28
|1.3706
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|45979758
|2007.07.31 09:03
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3706
|0.0000
|1.3716
|2007.07.31 11:28
|1.3705
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|45988566
|2007.07.31 10:34
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3699
|0.0000
|1.3709
|2007.07.31 11:28
|1.3707
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|45943288
|2007.07.31 04:11
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3713
|0.0000
|1.3703
|2007.07.31 05:14
|1.3703
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|45936456
|2007.07.31 03:00
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3717
|0.0000
|1.3707
|2007.07.31 04:10
|1.3714
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|45937169
|2007.07.31 03:09
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3723
|0.0000
|1.3713
|2007.07.31 04:10
|1.3713
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|45826021
|2007.07.30 12:08
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3664
|0.0000
|1.3654
|2007.07.30 13:43
|1.3679
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|45827880
|2007.07.30 12:24
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3671
|0.0000
|1.3661
|2007.07.30 13:42
|1.3678
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|45835340
|2007.07.30 13:01
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3678
|0.0000
|1.3668
|2007.07.30 13:42
|1.3679
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|45837746
|2007.07.30 13:09
|sell
|0.96
|eurusdm
|1.3684
|0.0000
|1.3674
|2007.07.30 13:42
|1.3677
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|45765447
|2007.07.30 05:16
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3644
|0.0000
|1.3654
|2007.07.30 07:20
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|45753769
|2007.07.30 03:01
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3639
|0.0000
|1.3649
|2007.07.30 05:16
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|45760145
|2007.07.30 04:24
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3632
|0.0000
|1.3642
|2007.07.30 05:16
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|45722697
|2007.07.29 23:23
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3640
|0.0000
|1.3650
|2007.07.30 03:00
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|45729029
|2007.07.30 00:00
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3634
|0.0000
|1.3644
|2007.07.30 03:00
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|45736737
|2007.07.30 00:34
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3627
|0.0000
|1.3637
|2007.07.30 03:00
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|45678311
|2007.07.27 18:00
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3651
|0.0000
|1.3661
|2007.07.29 22:41
|1.3623
|0.00
|0.00
|-0.07
|-3.36
|45689069
|2007.07.27 19:50
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3644
|0.0000
|1.3654
|2007.07.29 22:41
|1.3622
|0.00
|0.00
|-0.15
|-5.28
|45691312
|2007.07.29 22:02
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3619
|0.0000
|1.3629
|2007.07.29 22:41
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|45697359
|2007.07.29 22:18
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3613
|0.0000
|1.3623
|2007.07.29 22:41
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|45456012
|2007.07.27 06:11
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3740
|0.0000
|1.3750
|2007.07.27 06:25
|1.3718
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|45457300
|2007.07.27 06:12
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3734
|0.0000
|1.3744
|2007.07.27 06:25
|1.3719
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|45458353
|2007.07.27 06:14
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3727
|0.0000
|1.3737
|2007.07.27 06:25
|1.3720
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|45459505
|2007.07.27 06:16
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3720
|0.0000
|1.3730
|2007.07.27 06:25
|1.3721
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|45464316
|2007.07.27 06:23
|buy
|1.92
|eurusdm
|1.3714
|0.0000
|1.3724
|2007.07.27 06:25
|1.3721
|0.00
|0.00
|0.00
|13.44
|45419777
|2007.07.27 01:21
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3738
|0.0000
|1.3728
|2007.07.27 05:48
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|45428842
|2007.07.27 02:52
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3744
|0.0000
|1.3734
|2007.07.27 05:48
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|45367496
|2007.07.26 21:02
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3744
|0.0000
|1.3734
|2007.07.27 01:20
|1.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|45393589
|2007.07.26 22:32
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3751
|0.0000
|1.3741
|2007.07.27 01:20
|1.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|45289295
|2007.07.26 15:44
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3723
|0.0000
|1.3733
|2007.07.26 15:56
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|45267173
|2007.07.26 14:12
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3731
|0.0000
|1.3741
|2007.07.26 15:35
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|45275332
|2007.07.26 14:59
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3724
|0.0000
|1.3734
|2007.07.26 15:35
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|45277475
|2007.07.26 15:04
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3717
|0.0000
|1.3727
|2007.07.26 15:35
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|45243296
|2007.07.26 13:28
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3719
|0.0000
|1.3709
|2007.07.26 14:05
|1.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|45253144
|2007.07.26 13:54
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3725
|0.0000
|1.3715
|2007.07.26 14:05
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|45256144
|2007.07.26 14:00
|sell
|0.44
|eurusdm
|1.3733
|0.0000
|1.3723
|2007.07.26 14:05
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|45260191
|2007.07.26 14:02
|sell
|0.88
|eurusdm
|1.3740
|0.0000
|1.3730
|2007.07.26 14:05
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|45224138
|2007.07.26 12:37
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3724
|0.0000
|1.3734
|2007.07.26 13:19
|1.3728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|45235702
|2007.07.26 13:14
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3718
|0.0000
|1.3728
|2007.07.26 13:19
|1.3728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|45201261
|2007.07.26 11:43
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3701
|0.0000
|1.3691
|2007.07.26 12:37
|1.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.42
|45205629
|2007.07.26 12:00
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3708
|0.0000
|1.3698
|2007.07.26 12:37
|1.3724
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.52
|45210670
|2007.07.26 12:12
|sell
|0.44
|eurusdm
|1.3715
|0.0000
|1.3705
|2007.07.26 12:37
|1.3724
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.96
|45211274
|2007.07.26 12:13
|sell
|0.88
|eurusdm
|1.3721
|0.0000
|1.3711
|2007.07.26 12:37
|1.3724
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|45214806
|2007.07.26 12:20
|sell
|1.76
|eurusdm
|1.3729
|0.0000
|1.3719
|2007.07.26 12:37
|1.3722
|0.00
|0.00
|0.00
|12.32
|45163661
|2007.07.26 09:58
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3725
|0.0000
|1.3735
|2007.07.26 11:42
|1.3702
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|45172748
|2007.07.26 10:38
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3719
|0.0000
|1.3729
|2007.07.26 11:42
|1.3703
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.52
|45182459
|2007.07.26 11:15
|buy
|0.44
|eurusdm
|1.3712
|0.0000
|1.3722
|2007.07.26 11:42
|1.3703
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.96
|45188726
|2007.07.26 11:21
|buy
|0.88
|eurusdm
|1.3704
|0.0000
|1.3714
|2007.07.26 11:42
|1.3704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|45195969
|2007.07.26 11:30
|buy
|1.76
|eurusdm
|1.3698
|0.0000
|1.3708
|2007.07.26 11:42
|1.3705
|0.00
|0.00
|0.00
|12.32
|45144478
|2007.07.26 08:09
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3727
|0.0000
|1.3737
|2007.07.26 09:33
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|45145610
|2007.07.26 08:14
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3720
|0.0000
|1.3730
|2007.07.26 09:33
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|45134927
|2007.07.26 07:02
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3715
|0.0000
|1.3725
|2007.07.26 08:08
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|45120054
|2007.07.26 05:24
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3717
|0.0000
|1.3727
|2007.07.26 06:36
|1.3719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|45127831
|2007.07.26 06:06
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3710
|0.0000
|1.3720
|2007.07.26 06:36
|1.3720
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|45096789
|2007.07.26 00:53
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3709
|0.0000
|1.3699
|2007.07.26 03:01
|1.3707
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|45102089
|2007.07.26 01:32
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3716
|0.0000
|1.3706
|2007.07.26 03:00
|1.3706
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|45062853
|2007.07.25 19:37
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3718
|0.0000
|1.3728
|2007.07.25 23:19
|1.3728
|0.00
|0.00
|-0.20
|1.10
|44130185
|2007.07.20 08:43
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3782
|0.0000
|1.3772
|2007.07.25 07:54
|1.3772
|0.00
|0.00
|0.18
|1.10
|44132698
|2007.07.20 08:52
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3789
|0.0000
|1.3779
|2007.07.25 07:31
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.36
|2.20
|44166620
|2007.07.20 12:07
|sell
|0.44
|eurusdm
|1.3796
|0.0000
|1.3786
|2007.07.25 07:26
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.72
|4.40
|44167749
|2007.07.20 12:10
|sell
|0.88
|eurusdm
|1.3802
|0.0000
|1.3792
|2007.07.25 07:17
|1.3792
|0.00
|0.00
|1.44
|8.80
|44172666
|2007.07.20 12:27
|sell
|1.76
|eurusdm
|1.3809
|0.0000
|1.3799
|2007.07.23 09:50
|1.3799
|0.00
|0.00
|0.95
|17.60
|44127243
|2007.07.20 08:32
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3793
|0.0000
|1.3783
|2007.07.20 08:43
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|44089474
|2007.07.20 05:01
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3802
|0.0000
|1.3812
|2007.07.20 08:08
|1.3797
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|44113226
|2007.07.20 07:29
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3796
|0.0000
|1.3806
|2007.07.20 08:08
|1.3797
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|44115086
|2007.07.20 07:33
|buy
|0.44
|eurusdm
|1.3789
|0.0000
|1.3799
|2007.07.20 08:07
|1.3799
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|43997076
|2007.07.19 15:37
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3802
|0.0000
|1.3792
|2007.07.19 18:09
|1.3809
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|44000122
|2007.07.19 15:44
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3809
|0.0000
|1.3799
|2007.07.19 18:09
|1.3809
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|44008344
|2007.07.19 16:39
|sell
|0.44
|eurusdm
|1.3816
|0.0000
|1.3806
|2007.07.19 18:08
|1.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|43991413
|2007.07.19 15:22
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3814
|0.0000
|1.3804
|2007.07.19 15:37
|1.3804
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|43983206
|2007.07.19 14:11
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3818
|0.0000
|1.3808
|2007.07.19 15:22
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|43987591
|2007.07.19 14:56
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3824
|0.0000
|1.3814
|2007.07.19 15:22
|1.3814
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|43968880
|2007.07.19 12:00
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3805
|0.0000
|1.3795
|2007.07.19 13:31
|1.3819
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|43969540
|2007.07.19 12:08
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3812
|0.0000
|1.3802
|2007.07.19 13:31
|1.3820
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|43970130
|2007.07.19 12:15
|sell
|0.44
|eurusdm
|1.3819
|0.0000
|1.3809
|2007.07.19 13:30
|1.3819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|43975208
|2007.07.19 12:53
|sell
|0.88
|eurusdm
|1.3825
|0.0000
|1.3815
|2007.07.19 13:30
|1.3818
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|43938361
|2007.07.19 08:27
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3812
|0.0000
|1.3822
|2007.07.19 09:01
|1.3822
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|43918341
|2007.07.19 06:20
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3803
|0.0000
|1.3813
|2007.07.19 08:21
|1.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|43934422
|2007.07.19 07:57
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3797
|0.0000
|1.3807
|2007.07.19 08:20
|1.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|43878696
|2007.07.18 22:38
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3809
|0.0000
|1.3819
|2007.07.19 06:13
|1.3796
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|43883273
|2007.07.18 23:20
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3802
|0.0000
|1.3812
|2007.07.19 06:12
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|43893585
|2007.07.19 01:26
|buy
|0.44
|eurusdm
|1.3796
|0.0000
|1.3806
|2007.07.19 06:12
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|43913581
|2007.07.19 05:54
|buy
|0.88
|eurusdm
|1.3789
|0.0000
|1.3799
|2007.07.19 06:12
|1.3796
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|43872010
|2007.07.18 22:02
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3812
|0.0000
|1.3822
|2007.07.18 22:38
|1.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|43873830
|2007.07.18 22:11
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3805
|0.0000
|1.3815
|2007.07.18 22:38
|1.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|43875861
|2007.07.18 22:18
|buy
|0.44
|eurusdm
|1.3799
|0.0000
|1.3809
|2007.07.18 22:38
|1.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|43803413
|2007.07.18 14:45
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3810
|0.0000
|1.3820
|2007.07.18 20:46
|1.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|43847311
|2007.07.18 18:39
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3803
|0.0000
|1.3813
|2007.07.18 20:46
|1.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|43849274
|2007.07.18 18:56
|buy
|0.44
|eurusdm
|1.3795
|0.0000
|1.3805
|2007.07.18 20:46
|1.3803
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|43790803
|2007.07.18 14:23
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|1.3808
|2007.07.18 14:45
|1.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|43783430
|2007.07.18 14:06
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3786
|0.0000
|1.3796
|2007.07.18 14:22
|1.3796
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|43653581
|2007.07.18 07:46
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3792
|0.0000
|1.3782
|2007.07.18 08:44
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|43642412
|2007.07.18 07:21
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3804
|0.0000
|1.3794
|2007.07.18 07:46
|1.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|43626488
|2007.07.18 06:26
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3809
|0.0000
|1.3799
|2007.07.18 07:21
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|43629249
|2007.07.18 06:35
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3816
|0.0000
|1.3806
|2007.07.18 07:21
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|43442230
|2007.07.17 13:07
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3786
|0.0000
|1.3796
|2007.07.17 22:53
|1.3789
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.33
|43442682
|2007.07.17 13:10
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3780
|0.0000
|1.3790
|2007.07.17 22:53
|1.3790
|0.00
|0.00
|-0.13
|2.20
|43395998
|2007.07.17 09:33
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3758
|0.0000
|1.3748
|2007.07.17 10:00
|1.3771
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|43397321
|2007.07.17 09:34
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3764
|0.0000
|1.3754
|2007.07.17 10:00
|1.3771
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|43398525
|2007.07.17 09:42
|sell
|0.44
|eurusdm
|1.3771
|0.0000
|1.3761
|2007.07.17 10:00
|1.3770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|43401174
|2007.07.17 09:49
|sell
|0.88
|eurusdm
|1.3778
|0.0000
|1.3768
|2007.07.17 10:00
|1.3771
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|43392914
|2007.07.17 09:18
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3771
|0.0000
|1.3761
|2007.07.17 09:33
|1.3761
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|43388685
|2007.07.17 09:02
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3776
|0.0000
|1.3766
|2007.07.17 09:18
|1.3773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|43389907
|2007.07.17 09:06
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3782
|0.0000
|1.3772
|2007.07.17 09:18
|1.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|43382555
|2007.07.17 08:43
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3782
|0.0000
|1.3772
|2007.07.17 09:02
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|43383223
|2007.07.17 08:46
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3789
|0.0000
|1.3779
|2007.07.17 09:02
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|43346124
|2007.07.17 02:41
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3782
|0.0000
|1.3792
|2007.07.17 06:23
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|43312546
|2007.07.16 16:01
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3787
|0.0000
|1.3797
|2007.07.17 02:41
|1.3781
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.60
|43314141
|2007.07.16 16:26
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3780
|0.0000
|1.3790
|2007.07.17 02:40
|1.3781
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.20
|43326243
|2007.07.16 21:01
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3773
|0.0000
|1.3783
|2007.07.17 02:40
|1.3781
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|43294959
|2007.07.16 13:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3786
|0.0000
|1.3776
|2007.07.16 14:36
|1.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|43253813
|2007.07.16 07:34
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3766
|0.0000
|1.3756
|2007.07.16 11:44
|1.3787
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|43257057
|2007.07.16 07:41
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3773
|0.0000
|1.3763
|2007.07.16 11:44
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|43258058
|2007.07.16 07:44
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3780
|0.0000
|1.3770
|2007.07.16 11:44
|1.3787
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|43260296
|2007.07.16 07:58
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3786
|0.0000
|1.3776
|2007.07.16 11:43
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|43269149
|2007.07.16 09:02
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3793
|0.0000
|1.3783
|2007.07.16 11:40
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|43245381
|2007.07.16 06:49
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3777
|0.0000
|1.3767
|2007.07.16 07:34
|1.3767
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|43201042
|2007.07.15 22:02
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3777
|0.0000
|1.3767
|2007.07.16 06:49
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|43222467
|2007.07.16 02:02
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3783
|0.0000
|1.3773
|2007.07.16 06:49
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|43228154
|2007.07.16 03:06
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3790
|0.0000
|1.3780
|2007.07.16 06:49
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|43171422
|2007.07.13 14:40
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3776
|0.0000
|1.3766
|2007.07.15 22:01
|1.3781
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.50
|43175614
|2007.07.13 14:51
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3782
|0.0000
|1.3772
|2007.07.15 22:01
|1.3781
|0.00
|0.00
|0.11
|0.20
|43179892
|2007.07.13 15:29
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3789
|0.0000
|1.3779
|2007.07.15 22:00
|1.3781
|0.00
|0.00
|0.22
|3.20
|43151549
|2007.07.13 12:52
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3801
|0.0000
|1.3811
|2007.07.13 13:22
|1.3805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|43152064
|2007.07.13 12:55
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3795
|0.0000
|1.3805
|2007.07.13 13:22
|1.3805
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|43142630
|2007.07.13 12:37
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3804
|0.0000
|1.3814
|2007.07.13 12:52
|1.3799
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|43148067
|2007.07.13 12:44
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|1.3808
|2007.07.13 12:52
|1.3798
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|43149038
|2007.07.13 12:45
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3791
|0.0000
|1.3801
|2007.07.13 12:52
|1.3799
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|43139488
|2007.07.13 12:31
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3796
|0.0000
|1.3806
|2007.07.13 12:37
|1.3799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|43139786
|2007.07.13 12:32
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3789
|0.0000
|1.3799
|2007.07.13 12:37
|1.3799
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|43132901
|2007.07.13 11:42
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3782
|0.0000
|1.3792
|2007.07.13 12:30
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|43137947
|2007.07.13 12:26
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3776
|0.0000
|1.3786
|2007.07.13 12:30
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|43128586
|2007.07.13 10:22
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3775
|0.0000
|1.3785
|2007.07.13 11:22
|1.3778
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|43130984
|2007.07.13 11:08
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3768
|0.0000
|1.3778
|2007.07.13 11:22
|1.3778
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|43109642
|2007.07.13 07:46
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3788
|0.0000
|1.3798
|2007.07.13 10:21
|1.3773
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|43111534
|2007.07.13 07:55
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3781
|0.0000
|1.3791
|2007.07.13 10:21
|1.3773
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|43124388
|2007.07.13 09:59
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3775
|0.0000
|1.3785
|2007.07.13 10:20
|1.3774
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|43126439
|2007.07.13 10:05
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3768
|0.0000
|1.3778
|2007.07.13 10:20
|1.3775
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|43106622
|2007.07.13 07:34
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3777
|0.0000
|1.3787
|2007.07.13 07:46
|1.3787
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|43066206
|2007.07.13 00:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3782
|0.0000
|1.3772
|2007.07.13 06:29
|1.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|43027480
|2007.07.12 17:01
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3786
|0.0000
|1.3796
|2007.07.12 21:07
|1.3790
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.40
|43036108
|2007.07.12 19:01
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3780
|0.0000
|1.3790
|2007.07.12 21:07
|1.3790
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.00
|43006645
|2007.07.12 14:38
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3765
|0.0000
|1.3755
|2007.07.12 15:34
|1.3762
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|43009874
|2007.07.12 15:03
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3772
|0.0000
|1.3762
|2007.07.12 15:34
|1.3762
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|43000097
|2007.07.12 13:47
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3762
|0.0000
|1.3752
|2007.07.12 14:36
|1.3770
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|43000300
|2007.07.12 13:48
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3769
|0.0000
|1.3759
|2007.07.12 14:36
|1.3769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|43003678
|2007.07.12 14:08
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3776
|0.0000
|1.3766
|2007.07.12 14:36
|1.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|42985198
|2007.07.12 12:52
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3768
|0.0000
|1.3758
|2007.07.12 13:47
|1.3765
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|42995121
|2007.07.12 13:18
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3775
|0.0000
|1.3765
|2007.07.12 13:47
|1.3765
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|42913336
|2007.07.12 05:03
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3751
|0.0000
|1.3761
|2007.07.12 05:42
|1.3761
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|42605403
|2007.07.11 03:12
|balance
|Deposit
|1 008.30
|0.00
|0.00
|-12.06
|773.58
|Closed P/L:
|761.52
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 008.30
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|761.52
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 769.82
|Equity:
|1 769.82
|Free Margin:
|1 769.82
|Details:
|Gross Profit:
|974.93
|Gross Loss:
|213.41
|Total Net Profit:
|761.52
|Profit Factor:
|4.57
|Expected Payoff:
|2.15
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|12.75 (0.73%)
|Relative Drawdown:
|1.08% (12.54)
|Total Trades:
|355
|Short Positions (won %):
|147 (71.43%)
|Long Positions (won %):
|208 (67.31%)
|Profit Trades (% of total):
|245 (69.01%)
|Loss trades (% of total):
|110 (30.99%)
|Largest
|profit trade:
|266.27
|loss trade:
|-5.43
|Average
|profit trade:
|3.98
|loss trade:
|-1.94
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (60.43)
|consecutive losses ($):
|4 (-12.54)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|297.23 (7)
|consecutive loss (count):
|-12.75 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2