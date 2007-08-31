Interbank FX, LLC

Account: 1540329 Name: SR20 Currency: USD 2007 August 31, 17:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
511520812007.08.31 14:02sell0.18eurusdm1.36340.00001.36242007.08.31 15:031.36290.000.000.000.90
511544872007.08.31 14:05sell0.36eurusdm1.36400.00001.36302007.08.31 15:031.36300.000.000.003.60
509999382007.08.30 19:35sell0.17eurusdm1.36240.00001.36142007.08.31 14:021.36390.000.000.05-2.55
510099072007.08.30 21:07sell0.34eurusdm1.36310.00001.36212007.08.31 14:021.36390.000.000.00-2.72
510120132007.08.30 21:22sell0.68eurusdm1.36380.00001.36282007.08.31 14:021.36390.000.000.00-0.68
510238322007.08.30 23:38sell1.36eurusdm1.36440.00001.36342007.08.31 14:011.36340.000.000.0013.60
510248552007.08.30 23:43sell2.72eurusdm1.36510.00001.36412007.08.31 14:011.36410.000.000.0027.20
509973922007.08.30 19:13sell0.17eurusdm1.36350.00001.36252007.08.30 19:341.36250.000.000.001.70
509771332007.08.30 16:36buy0.17eurusdm1.36550.00001.36652007.08.30 19:131.36340.000.000.00-3.57
509835652007.08.30 17:25buy0.34eurusdm1.36480.00001.36582007.08.30 19:131.36350.000.000.00-4.42
509902212007.08.30 18:31buy0.68eurusdm1.36410.00001.36512007.08.30 19:131.36340.000.000.00-4.76
509950402007.08.30 19:04buy1.36eurusdm1.36350.00001.36452007.08.30 19:131.36350.000.000.000.00
509964072007.08.30 19:09buy2.72eurusdm1.36280.00001.36382007.08.30 19:131.36350.000.000.0019.04
509740532007.08.30 16:22buy0.17eurusdm1.36500.00001.36602007.08.30 16:361.36540.000.000.000.68
509753422007.08.30 16:26buy0.34eurusdm1.36430.00001.36532007.08.30 16:361.36530.000.000.003.40
509617512007.08.30 15:20buy0.17eurusdm1.36560.00001.36662007.08.30 16:221.36480.000.000.00-1.36
509669312007.08.30 15:52buy0.34eurusdm1.36490.00001.36592007.08.30 16:221.36480.000.000.00-0.34
509726622007.08.30 16:21buy0.68eurusdm1.36380.00001.36482007.08.30 16:221.36480.000.000.006.80
509567922007.08.30 15:04buy0.17eurusdm1.36450.00001.36552007.08.30 15:201.36550.000.000.001.70
509500462007.08.30 14:31buy0.17eurusdm1.36400.00001.36502007.08.30 15:041.36440.000.000.000.68
509510562007.08.30 14:34buy0.34eurusdm1.36340.00001.36442007.08.30 15:041.36440.000.000.003.40
509463332007.08.30 14:10buy0.17eurusdm1.36280.00001.36382007.08.30 14:311.36380.000.000.001.70
509357192007.08.30 13:00buy0.17eurusdm1.36300.00001.36402007.08.30 14:101.36250.000.000.00-0.85
509372442007.08.30 13:11buy0.34eurusdm1.36230.00001.36332007.08.30 14:101.36240.000.000.000.34
509403552007.08.30 13:32buy0.68eurusdm1.36170.00001.36272007.08.30 14:101.36250.000.000.005.44
508679822007.08.30 06:24buy0.17eurusdm1.36660.00001.36762007.08.30 07:301.36470.000.000.00-3.23
508701992007.08.30 06:34buy0.34eurusdm1.36590.00001.36692007.08.30 07:301.36460.000.000.00-4.42
508759532007.08.30 07:03buy0.68eurusdm1.36520.00001.36622007.08.30 07:301.36460.000.000.00-4.08
508762822007.08.30 07:03buy1.36eurusdm1.36450.00001.36552007.08.30 07:301.36470.000.000.002.72
508772742007.08.30 07:04buy2.72eurusdm1.36390.00001.36492007.08.30 07:291.36460.000.000.0019.04
508636872007.08.30 05:51buy0.17eurusdm1.36590.00001.36692007.08.30 06:241.36630.000.000.000.68
508668242007.08.30 06:16buy0.34eurusdm1.36520.00001.36622007.08.30 06:241.36620.000.000.003.40
508316572007.08.30 00:23sell0.17eurusdm1.36500.00001.36402007.08.30 05:071.36480.000.000.000.34
508404672007.08.30 01:31sell0.34eurusdm1.36570.00001.36472007.08.30 05:061.36470.000.000.003.40
508303742007.08.30 00:17sell0.17eurusdm1.36600.00001.36502007.08.30 00:231.36500.000.000.001.70
508238822007.08.29 23:04sell0.17eurusdm1.36640.00001.36542007.08.30 00:171.36620.000.000.000.34
508253382007.08.29 23:28sell0.34eurusdm1.36710.00001.36612007.08.30 00:171.36610.000.000.003.40
507131792007.08.29 09:35buy0.17eurusdm1.36050.00001.36152007.08.29 10:311.36150.000.000.001.70
507040542007.08.29 08:17buy0.17eurusdm1.36050.00001.36152007.08.29 09:191.35990.000.000.00-1.02
507056122007.08.29 08:30buy0.34eurusdm1.35980.00001.36082007.08.29 09:191.36000.000.000.000.68
507089602007.08.29 09:14buy0.68eurusdm1.35910.00001.36012007.08.29 09:191.35990.000.000.005.44
506965672007.08.29 07:31buy0.17eurusdm1.36000.00001.36102007.08.29 08:091.36060.000.000.001.02
506973162007.08.29 07:33buy0.34eurusdm1.35940.00001.36042007.08.29 08:091.36040.000.000.003.40
506821842007.08.29 06:11buy0.17eurusdm1.35940.00001.36042007.08.29 07:141.35810.000.000.00-2.21
506874832007.08.29 06:53buy0.34eurusdm1.35870.00001.35972007.08.29 07:131.35810.000.000.00-2.04
506892512007.08.29 07:02buy0.68eurusdm1.35800.00001.35902007.08.29 07:131.35820.000.000.001.36
506902952007.08.29 07:03buy1.36eurusdm1.35740.00001.35842007.08.29 07:131.35810.000.000.009.52
506739232007.08.29 04:55buy0.17eurusdm1.35970.00001.36072007.08.29 06:111.35910.000.000.00-1.02
506780222007.08.29 05:46buy0.34eurusdm1.35900.00001.36002007.08.29 06:101.35920.000.000.000.68
506809282007.08.29 06:01buy0.68eurusdm1.35830.00001.35932007.08.29 06:101.35910.000.000.005.44
506715052007.08.29 04:33buy0.17eurusdm1.36050.00001.36152007.08.29 04:551.35960.000.000.00-1.53
506721702007.08.29 04:38buy0.34eurusdm1.35970.00001.36072007.08.29 04:541.35970.000.000.000.00
506731022007.08.29 04:42buy0.68eurusdm1.35900.00001.36002007.08.29 04:541.35980.000.000.005.44
506656102007.08.29 04:03buy0.16eurusdm1.35910.00001.36012007.08.29 04:331.36010.000.000.001.60
505733072007.08.28 15:10sell0.16eurusdm1.36250.00001.36152007.08.28 18:221.36230.000.000.000.32
505862572007.08.28 16:16sell0.32eurusdm1.36320.00001.36222007.08.28 18:221.36220.000.000.003.20
505712602007.08.28 15:03sell0.16eurusdm1.36370.00001.36272007.08.28 15:101.36270.000.000.001.60
505615252007.08.28 14:07sell0.16eurusdm1.36410.00001.36312007.08.28 15:031.36390.000.000.000.32
505632202007.08.28 14:15sell0.32eurusdm1.36480.00001.36382007.08.28 15:031.36380.000.000.003.20
505547772007.08.28 13:42sell0.16eurusdm1.36430.00001.36332007.08.28 14:071.36400.000.000.000.48
505594142007.08.28 14:00sell0.32eurusdm1.36500.00001.36402007.08.28 14:071.36400.000.000.003.20
504902952007.08.28 07:21buy0.16eurusdm1.36400.00001.36502007.08.28 09:461.36500.000.000.001.60
503928212007.08.27 17:09buy0.16eurusdm1.36560.00001.36662007.08.28 07:161.36350.000.00-0.10-3.36
503950842007.08.27 17:39buy0.32eurusdm1.36490.00001.36592007.08.28 07:151.36360.000.00-0.19-4.16
504114632007.08.27 21:44buy0.64eurusdm1.36420.00001.36522007.08.28 07:151.36350.000.000.00-4.48
504162342007.08.27 22:38buy1.28eurusdm1.36360.00001.36462007.08.28 07:151.36360.000.000.000.00
504319152007.08.28 00:53buy2.56eurusdm1.36290.00001.36392007.08.28 07:151.36360.000.000.0017.92
503590572007.08.27 11:00buy0.16eurusdm1.36650.00001.36752007.08.27 13:581.36500.000.000.00-2.40
503613982007.08.27 11:50buy0.32eurusdm1.36590.00001.36692007.08.27 13:571.36510.000.000.00-2.56
503674492007.08.27 12:55buy0.64eurusdm1.36520.00001.36622007.08.27 13:571.36510.000.000.00-0.64
503721292007.08.27 13:41buy1.28eurusdm1.36440.00001.36542007.08.27 13:571.36520.000.000.0010.24
503466802007.08.27 08:04buy0.16eurusdm1.36660.00001.36762007.08.27 09:281.36600.000.000.00-0.96
503470412007.08.27 08:07buy0.32eurusdm1.36590.00001.36692007.08.27 09:281.36590.000.000.000.00
503510862007.08.27 08:57buy0.64eurusdm1.36520.00001.36622007.08.27 09:271.36600.000.000.005.12
503158282007.08.27 02:55sell0.16eurusdm1.36670.00001.36572007.08.27 06:081.36740.000.000.00-1.12
503303142007.08.27 05:55sell0.32eurusdm1.36740.00001.36642007.08.27 06:071.36730.000.000.000.32
503312562007.08.27 05:58sell0.64eurusdm1.36800.00001.36702007.08.27 06:071.36720.000.000.005.12
501602762007.08.24 08:40buy0.16eurusdm1.35980.00001.36082007.08.24 10:181.35910.000.000.00-1.12
501687242007.08.24 09:50buy0.32eurusdm1.35910.00001.36012007.08.24 10:181.35920.000.000.000.32
501715042007.08.24 10:04buy0.64eurusdm1.35840.00001.35942007.08.24 10:181.35920.000.000.005.12
501572842007.08.24 08:33buy0.16eurusdm1.35870.00001.35972007.08.24 08:401.35970.000.000.001.60
501526062007.08.24 08:02buy0.16eurusdm1.35740.00001.35842007.08.24 08:331.35840.000.000.001.60
501106932007.08.24 01:59buy0.16eurusdm1.35700.00001.35802007.08.24 07:271.35620.000.000.00-1.28
501222552007.08.24 04:10buy0.32eurusdm1.35610.00001.35712007.08.24 07:271.35610.000.000.000.00
501449502007.08.24 07:09buy0.64eurusdm1.35550.00001.35652007.08.24 07:271.35630.000.000.005.12
500904822007.08.23 23:09buy0.16eurusdm1.35590.00001.35692007.08.24 01:591.35690.000.000.001.60
500420272007.08.23 15:52sell0.16eurusdm1.35630.00001.35532007.08.23 22:071.35620.000.000.090.16
500815152007.08.23 21:25sell0.32eurusdm1.35700.00001.35602007.08.23 22:071.35600.000.000.003.20
500276872007.08.23 14:17sell0.16eurusdm1.35490.00001.35392007.08.23 15:521.35620.000.000.00-2.08
500287022007.08.23 14:20sell0.32eurusdm1.35560.00001.35462007.08.23 15:521.35630.000.000.00-2.24
500294702007.08.23 14:25sell0.64eurusdm1.35620.00001.35522007.08.23 15:521.35620.000.000.000.00
500316942007.08.23 14:51sell1.28eurusdm1.35690.00001.35592007.08.23 15:521.35620.000.000.008.96
500206452007.08.23 13:35sell0.16eurusdm1.35590.00001.35492007.08.23 14:171.35490.000.000.001.60
480989012007.08.14 15:51buy0.13eurusdm1.35830.00001.35932007.08.23 13:331.35640.000.00-0.88-2.47
500075272007.08.23 12:07buy0.32eurusdm1.35770.00001.35872007.08.23 13:331.35630.000.000.00-4.48
500100962007.08.23 12:19buy0.64eurusdm1.35700.00001.35802007.08.23 13:331.35630.000.000.00-4.48
500148372007.08.23 12:52buy1.28eurusdm1.35630.00001.35732007.08.23 13:331.35630.000.000.000.00
500162022007.08.23 13:00buy2.56eurusdm1.35570.00001.35672007.08.23 13:331.35640.000.000.0017.92
481019392007.08.14 16:02buy0.26eurusdm1.35770.00001.35872007.08.23 10:241.35870.000.00-1.742.60
481034412007.08.14 16:10buy0.52eurusdm1.35700.00001.35802007.08.23 10:181.35800.000.00-3.435.20
481190762007.08.14 17:49buy1.04eurusdm1.35630.00001.35732007.08.23 10:081.35730.000.00-6.9310.40
481202362007.08.14 17:49buy2.08eurusdm1.35570.00001.35672007.08.23 09:321.35670.000.00-13.8620.80
497794172007.08.22 11:33sell18.00usdjpym115.090.00114.922007.08.22 14:30114.920.000.000.00266.27
480536132007.08.14 12:01buy0.13eurusdm1.35930.00001.36032007.08.14 13:091.35820.000.000.00-1.43
480569912007.08.14 12:29buy0.26eurusdm1.35860.00001.35962007.08.14 13:091.35830.000.000.00-0.78
480588802007.08.14 12:33buy0.52eurusdm1.35790.00001.35892007.08.14 13:081.35820.000.000.001.56
480651562007.08.14 12:55buy1.04eurusdm1.35730.00001.35832007.08.14 13:081.35830.000.000.0010.40
480394982007.08.14 10:00buy0.13eurusdm1.35890.00001.35992007.08.14 12:011.35920.000.000.000.39
480436752007.08.14 10:24buy0.26eurusdm1.35820.00001.35922007.08.14 12:001.35920.000.000.002.60
479943472007.08.14 06:57sell0.13eurusdm1.35970.00001.35872007.08.14 07:481.35870.000.000.001.30
479910592007.08.14 06:52sell0.13eurusdm1.36090.00001.35992007.08.14 06:571.35990.000.000.001.30
479750952007.08.14 02:36buy0.13eurusdm1.36210.00001.36312007.08.14 06:201.36240.000.000.000.39
479767202007.08.14 03:06buy0.26eurusdm1.36150.00001.36252007.08.14 06:201.36250.000.000.002.60
479672012007.08.14 01:00buy0.13eurusdm1.36150.00001.36252007.08.14 02:361.36180.000.000.000.39
479696692007.08.14 01:17buy0.26eurusdm1.36080.00001.36182007.08.14 02:361.36180.000.000.002.60
478275982007.08.13 06:48sell0.13eurusdm1.36840.00001.36742007.08.13 07:031.36740.000.000.001.30
478216842007.08.13 05:49sell0.13eurusdm1.36850.00001.36752007.08.13 06:451.36920.000.000.00-0.91
478245432007.08.13 06:22sell0.26eurusdm1.36920.00001.36822007.08.13 06:451.36920.000.000.000.00
478254392007.08.13 06:34sell0.52eurusdm1.36990.00001.36892007.08.13 06:451.36910.000.000.004.16
478150172007.08.13 04:37sell0.13eurusdm1.36970.00001.36872007.08.13 05:491.36870.000.000.001.30
477909282007.08.12 23:04sell0.13eurusdm1.36860.00001.36762007.08.13 04:091.37000.000.000.00-1.82
477953952007.08.13 00:05sell0.26eurusdm1.36930.00001.36832007.08.13 04:091.37000.000.000.00-1.82
477960412007.08.13 00:14sell0.52eurusdm1.37000.00001.36902007.08.13 04:091.36990.000.000.000.52
478053282007.08.13 02:07sell1.04eurusdm1.37070.00001.36972007.08.13 04:081.37000.000.000.007.28
477531032007.08.10 16:26buy0.13eurusdm1.36900.00001.37002007.08.10 17:101.37000.000.000.001.30
477411752007.08.10 16:12buy0.13eurusdm1.36900.00001.37002007.08.10 16:191.37000.000.000.001.30
477289332007.08.10 15:00buy0.13eurusdm1.36800.00001.36902007.08.10 16:071.36900.000.000.001.30
477125222007.08.10 13:28sell0.13eurusdm1.36760.00001.36662007.08.10 14:361.36800.000.000.00-0.52
477172152007.08.10 13:57sell0.26eurusdm1.36820.00001.36722007.08.10 14:361.36810.000.000.000.26
477193802007.08.10 14:02sell0.52eurusdm1.36890.00001.36792007.08.10 14:361.36800.000.000.004.68
477090952007.08.10 13:18sell0.13eurusdm1.36760.00001.36662007.08.10 13:271.36800.000.000.00-0.52
477104772007.08.10 13:23sell0.26eurusdm1.36820.00001.36722007.08.10 13:271.36810.000.000.000.26
477110192007.08.10 13:23sell0.52eurusdm1.36890.00001.36792007.08.10 13:271.36810.000.000.004.16
477045472007.08.10 13:00sell0.13eurusdm1.36760.00001.36662007.08.10 13:171.36810.000.000.00-0.65
477056502007.08.10 13:11sell0.26eurusdm1.36820.00001.36722007.08.10 13:171.36800.000.000.000.52
477071302007.08.10 13:16sell0.52eurusdm1.36890.00001.36792007.08.10 13:171.36810.000.000.004.16
476809292007.08.10 11:54sell0.13eurusdm1.36520.00001.36422007.08.10 12:011.36500.000.000.000.26
476817162007.08.10 11:55sell0.26eurusdm1.36590.00001.36492007.08.10 12:011.36490.000.000.002.60
476697552007.08.10 11:15sell0.13eurusdm1.36440.00001.36342007.08.10 11:541.36550.000.000.00-1.43
476706622007.08.10 11:16sell0.26eurusdm1.36510.00001.36412007.08.10 11:541.36540.000.000.00-0.78
476739422007.08.10 11:31sell0.52eurusdm1.36580.00001.36482007.08.10 11:541.36550.000.000.001.56
476742112007.08.10 11:31sell1.04eurusdm1.36640.00001.36542007.08.10 11:541.36570.000.000.007.28
476602562007.08.10 10:52sell0.13eurusdm1.36610.00001.36512007.08.10 11:141.36510.000.000.001.30
476263712007.08.10 07:54buy0.12eurusdm1.36880.00001.36982007.08.10 09:011.36980.000.000.001.20
476091622007.08.10 06:59buy0.12eurusdm1.36900.00001.37002007.08.10 07:081.36930.000.000.000.36
476106262007.08.10 07:01buy0.24eurusdm1.36830.00001.36932007.08.10 07:081.36930.000.000.002.40
474705062007.08.09 15:00buy0.12eurusdm1.37080.00001.37182007.08.10 06:591.36890.000.00-0.07-2.28
474765032007.08.09 15:23buy0.24eurusdm1.37010.00001.37112007.08.10 06:591.36870.000.00-0.15-3.36
474841542007.08.09 16:35buy0.48eurusdm1.36950.00001.37052007.08.10 06:591.36880.000.00-0.29-3.36
474889342007.08.09 17:14buy0.96eurusdm1.36880.00001.36982007.08.10 06:591.36870.000.00-0.58-0.96
475022802007.08.09 19:05buy1.92eurusdm1.36810.00001.36912007.08.10 06:581.36890.000.00-1.1615.36
464953452007.08.02 13:44sell0.12eurusdm1.36620.00001.36522007.08.09 12:471.36850.000.000.43-2.76
465009822007.08.02 14:43sell0.24eurusdm1.36690.00001.36592007.08.09 12:471.36860.000.000.91-4.08
465077032007.08.02 15:25sell0.48eurusdm1.36760.00001.36662007.08.09 12:471.36850.000.001.82-4.32
465091662007.08.02 15:25sell0.96eurusdm1.36820.00001.36722007.08.09 12:461.36870.000.003.64-4.80
465121492007.08.02 15:32sell1.92eurusdm1.36890.00001.36792007.08.09 12:461.36860.000.007.275.76
464872562007.08.02 13:10buy0.12eurusdm1.36700.00001.36802007.08.02 13:431.36630.000.000.00-0.84
464884662007.08.02 13:13buy0.24eurusdm1.36630.00001.36732007.08.02 13:431.36650.000.000.000.48
464916732007.08.02 13:29buy0.48eurusdm1.36570.00001.36672007.08.02 13:431.36650.000.000.003.84
464845562007.08.02 13:00buy0.12eurusdm1.36690.00001.36792007.08.02 13:101.36700.000.000.000.12
464852142007.08.02 13:02buy0.24eurusdm1.36620.00001.36722007.08.02 13:101.36720.000.000.002.40
464594752007.08.02 10:03sell0.12eurusdm1.36610.00001.36512007.08.02 12:391.36580.000.000.000.36
464599102007.08.02 10:06sell0.24eurusdm1.36680.00001.36582007.08.02 12:391.36580.000.000.002.40
464527832007.08.02 09:03buy0.12eurusdm1.36710.00001.36812007.08.02 10:001.36680.000.000.00-0.36
464534982007.08.02 09:09buy0.24eurusdm1.36640.00001.36742007.08.02 10:001.36660.000.000.000.48
464571912007.08.02 09:42buy0.48eurusdm1.36580.00001.36682007.08.02 10:001.36660.000.000.003.84
464381692007.08.02 06:49buy0.12eurusdm1.36770.00001.36872007.08.02 09:031.36700.000.000.00-0.84
464399592007.08.02 07:01buy0.24eurusdm1.36700.00001.36802007.08.02 09:031.36700.000.000.000.00
464405082007.08.02 07:02buy0.48eurusdm1.36630.00001.36732007.08.02 09:031.36710.000.000.003.84
464263712007.08.02 05:20buy0.12eurusdm1.36650.00001.36752007.08.02 06:491.36750.000.000.001.20
464127712007.08.02 04:00buy0.12eurusdm1.36610.00001.36712007.08.02 05:191.36650.000.000.000.48
464169622007.08.02 04:26buy0.24eurusdm1.36550.00001.36652007.08.02 05:191.36650.000.000.002.40
463766202007.08.01 21:44buy0.12eurusdm1.36810.00001.36912007.08.02 02:241.36620.000.000.00-2.28
463787362007.08.01 22:03buy0.24eurusdm1.36750.00001.36852007.08.02 02:241.36610.000.000.00-3.36
463858792007.08.01 23:28buy0.48eurusdm1.36680.00001.36782007.08.02 02:241.36600.000.000.00-3.84
463915142007.08.02 00:19buy0.96eurusdm1.36610.00001.36712007.08.02 02:231.36610.000.000.000.00
463966462007.08.02 01:12buy1.92eurusdm1.36550.00001.36652007.08.02 02:231.36620.000.000.0013.44
463731142007.08.01 21:10buy0.12eurusdm1.36710.00001.36812007.08.01 21:431.36810.000.000.001.20
463425672007.08.01 17:19sell0.12eurusdm1.36580.00001.36482007.08.01 20:281.36640.000.000.00-0.72
463601142007.08.01 19:50sell0.24eurusdm1.36650.00001.36552007.08.01 20:271.36650.000.000.000.00
463625592007.08.01 19:55sell0.48eurusdm1.36720.00001.36622007.08.01 20:271.36640.000.000.003.84
463395052007.08.01 17:03sell0.12eurusdm1.36700.00001.36602007.08.01 17:191.36600.000.000.001.20
462690502007.08.01 12:20buy0.12eurusdm1.36750.00001.36852007.08.01 12:411.36850.000.000.001.20
462654892007.08.01 12:01buy0.12eurusdm1.36630.00001.36732007.08.01 12:201.36730.000.000.001.20
462278912007.08.01 09:52buy0.12eurusdm1.36700.00001.36802007.08.01 11:261.36660.000.000.00-0.48
462299332007.08.01 09:56buy0.24eurusdm1.36630.00001.36732007.08.01 11:261.36660.000.000.000.72
462376532007.08.01 10:30buy0.48eurusdm1.36570.00001.36672007.08.01 11:261.36650.000.000.003.84
462237052007.08.01 09:40buy0.12eurusdm1.36570.00001.36672007.08.01 09:511.36670.000.000.001.20
461238742007.08.01 02:01buy0.12eurusdm1.36700.00001.36802007.08.01 05:381.36510.000.000.00-2.28
461308672007.08.01 03:21buy0.24eurusdm1.36630.00001.36732007.08.01 05:381.36520.000.000.00-2.64
461413542007.08.01 04:07buy0.48eurusdm1.36570.00001.36672007.08.01 05:371.36530.000.000.00-1.92
461552202007.08.01 05:22buy0.96eurusdm1.36470.00001.36572007.08.01 05:371.36550.000.000.007.68
460574592007.07.31 17:45sell0.12eurusdm1.36880.00001.36782007.07.31 21:171.36780.000.000.061.20
460528502007.07.31 16:53sell0.12eurusdm1.37000.00001.36902007.07.31 17:451.36900.000.000.001.20
460348232007.07.31 14:59sell0.12eurusdm1.36880.00001.36782007.07.31 16:531.37000.000.000.00-1.44
460364802007.07.31 15:04sell0.24eurusdm1.36950.00001.36852007.07.31 16:531.37000.000.000.00-1.20
460373942007.07.31 15:08sell0.48eurusdm1.37010.00001.36912007.07.31 16:531.37010.000.000.000.00
460457072007.07.31 15:59sell0.96eurusdm1.37080.00001.36982007.07.31 16:531.37010.000.000.006.72
460182882007.07.31 14:00buy0.12eurusdm1.37110.00001.37212007.07.31 14:391.36990.000.000.00-1.44
460193532007.07.31 14:03buy0.24eurusdm1.37040.00001.37142007.07.31 14:391.37000.000.000.00-0.96
460205832007.07.31 14:10buy0.48eurusdm1.36980.00001.37082007.07.31 14:391.36990.000.000.000.48
460231882007.07.31 14:16buy0.96eurusdm1.36910.00001.37012007.07.31 14:391.36980.000.000.006.72
460066512007.07.31 12:41buy0.12eurusdm1.37130.00001.37232007.07.31 13:421.37150.000.000.000.24
460083022007.07.31 12:53buy0.24eurusdm1.37060.00001.37162007.07.31 13:421.37160.000.000.002.40
459983322007.07.31 11:52buy0.12eurusdm1.37080.00001.37182007.07.31 12:251.37180.000.000.001.20
459780442007.07.31 09:00buy0.12eurusdm1.37130.00001.37232007.07.31 11:281.37060.000.000.00-0.84
459797582007.07.31 09:03buy0.24eurusdm1.37060.00001.37162007.07.31 11:281.37050.000.000.00-0.24
459885662007.07.31 10:34buy0.48eurusdm1.36990.00001.37092007.07.31 11:281.37070.000.000.003.84
459432882007.07.31 04:11sell0.12eurusdm1.37130.00001.37032007.07.31 05:141.37030.000.000.001.20
459364562007.07.31 03:00sell0.12eurusdm1.37170.00001.37072007.07.31 04:101.37140.000.000.000.36
459371692007.07.31 03:09sell0.24eurusdm1.37230.00001.37132007.07.31 04:101.37130.000.000.002.40
458260212007.07.30 12:08sell0.12eurusdm1.36640.00001.36542007.07.30 13:431.36790.000.000.00-1.80
458278802007.07.30 12:24sell0.24eurusdm1.36710.00001.36612007.07.30 13:421.36780.000.000.00-1.68
458353402007.07.30 13:01sell0.48eurusdm1.36780.00001.36682007.07.30 13:421.36790.000.000.00-0.48
458377462007.07.30 13:09sell0.96eurusdm1.36840.00001.36742007.07.30 13:421.36770.000.000.006.72
457654472007.07.30 05:16buy0.12eurusdm1.36440.00001.36542007.07.30 07:201.36540.000.000.001.20
457537692007.07.30 03:01buy0.12eurusdm1.36390.00001.36492007.07.30 05:161.36420.000.000.000.36
457601452007.07.30 04:24buy0.24eurusdm1.36320.00001.36422007.07.30 05:161.36420.000.000.002.40
457226972007.07.29 23:23buy0.12eurusdm1.36400.00001.36502007.07.30 03:001.36360.000.000.00-0.48
457290292007.07.30 00:00buy0.24eurusdm1.36340.00001.36442007.07.30 03:001.36350.000.000.000.24
457367372007.07.30 00:34buy0.48eurusdm1.36270.00001.36372007.07.30 03:001.36350.000.000.003.84
456783112007.07.27 18:00buy0.12eurusdm1.36510.00001.36612007.07.29 22:411.36230.000.00-0.07-3.36
456890692007.07.27 19:50buy0.24eurusdm1.36440.00001.36542007.07.29 22:411.36220.000.00-0.15-5.28
456913122007.07.29 22:02buy0.48eurusdm1.36190.00001.36292007.07.29 22:411.36230.000.000.001.92
456973592007.07.29 22:18buy0.96eurusdm1.36130.00001.36232007.07.29 22:411.36230.000.000.009.60
454560122007.07.27 06:11buy0.12eurusdm1.37400.00001.37502007.07.27 06:251.37180.000.000.00-2.64
454573002007.07.27 06:12buy0.24eurusdm1.37340.00001.37442007.07.27 06:251.37190.000.000.00-3.60
454583532007.07.27 06:14buy0.48eurusdm1.37270.00001.37372007.07.27 06:251.37200.000.000.00-3.36
454595052007.07.27 06:16buy0.96eurusdm1.37200.00001.37302007.07.27 06:251.37210.000.000.000.96
454643162007.07.27 06:23buy1.92eurusdm1.37140.00001.37242007.07.27 06:251.37210.000.000.0013.44
454197772007.07.27 01:21sell0.12eurusdm1.37380.00001.37282007.07.27 05:481.37340.000.000.000.48
454288422007.07.27 02:52sell0.24eurusdm1.37440.00001.37342007.07.27 05:481.37340.000.000.002.40
453674962007.07.26 21:02sell0.12eurusdm1.37440.00001.37342007.07.27 01:201.37410.000.000.000.36
453935892007.07.26 22:32sell0.24eurusdm1.37510.00001.37412007.07.27 01:201.37410.000.000.002.40
452892952007.07.26 15:44buy0.12eurusdm1.37230.00001.37332007.07.26 15:561.37330.000.000.001.20
452671732007.07.26 14:12buy0.12eurusdm1.37310.00001.37412007.07.26 15:351.37250.000.000.00-0.72
452753322007.07.26 14:59buy0.24eurusdm1.37240.00001.37342007.07.26 15:351.37250.000.000.000.24
452774752007.07.26 15:04buy0.48eurusdm1.37170.00001.37272007.07.26 15:351.37250.000.000.003.84
452432962007.07.26 13:28sell0.11eurusdm1.37190.00001.37092007.07.26 14:051.37310.000.000.00-1.32
452531442007.07.26 13:54sell0.22eurusdm1.37250.00001.37152007.07.26 14:051.37320.000.000.00-1.54
452561442007.07.26 14:00sell0.44eurusdm1.37330.00001.37232007.07.26 14:051.37330.000.000.000.00
452601912007.07.26 14:02sell0.88eurusdm1.37400.00001.37302007.07.26 14:051.37330.000.000.006.16
452241382007.07.26 12:37buy0.11eurusdm1.37240.00001.37342007.07.26 13:191.37280.000.000.000.44
452357022007.07.26 13:14buy0.22eurusdm1.37180.00001.37282007.07.26 13:191.37280.000.000.002.20
452012612007.07.26 11:43sell0.11eurusdm1.37010.00001.36912007.07.26 12:371.37230.000.000.00-2.42
452056292007.07.26 12:00sell0.22eurusdm1.37080.00001.36982007.07.26 12:371.37240.000.000.00-3.52
452106702007.07.26 12:12sell0.44eurusdm1.37150.00001.37052007.07.26 12:371.37240.000.000.00-3.96
452112742007.07.26 12:13sell0.88eurusdm1.37210.00001.37112007.07.26 12:371.37240.000.000.00-2.64
452148062007.07.26 12:20sell1.76eurusdm1.37290.00001.37192007.07.26 12:371.37220.000.000.0012.32
451636612007.07.26 09:58buy0.11eurusdm1.37250.00001.37352007.07.26 11:421.37020.000.000.00-2.53
451727482007.07.26 10:38buy0.22eurusdm1.37190.00001.37292007.07.26 11:421.37030.000.000.00-3.52
451824592007.07.26 11:15buy0.44eurusdm1.37120.00001.37222007.07.26 11:421.37030.000.000.00-3.96
451887262007.07.26 11:21buy0.88eurusdm1.37040.00001.37142007.07.26 11:421.37040.000.000.000.00
451959692007.07.26 11:30buy1.76eurusdm1.36980.00001.37082007.07.26 11:421.37050.000.000.0012.32
451444782007.07.26 08:09buy0.11eurusdm1.37270.00001.37372007.07.26 09:331.37290.000.000.000.22
451456102007.07.26 08:14buy0.22eurusdm1.37200.00001.37302007.07.26 09:331.37300.000.000.002.20
451349272007.07.26 07:02buy0.11eurusdm1.37150.00001.37252007.07.26 08:081.37250.000.000.001.10
451200542007.07.26 05:24buy0.11eurusdm1.37170.00001.37272007.07.26 06:361.37190.000.000.000.22
451278312007.07.26 06:06buy0.22eurusdm1.37100.00001.37202007.07.26 06:361.37200.000.000.002.20
450967892007.07.26 00:53sell0.11eurusdm1.37090.00001.36992007.07.26 03:011.37070.000.000.000.22
451020892007.07.26 01:32sell0.22eurusdm1.37160.00001.37062007.07.26 03:001.37060.000.000.002.20
450628532007.07.25 19:37buy0.11eurusdm1.37180.00001.37282007.07.25 23:191.37280.000.00-0.201.10
441301852007.07.20 08:43sell0.11eurusdm1.37820.00001.37722007.07.25 07:541.37720.000.000.181.10
441326982007.07.20 08:52sell0.22eurusdm1.37890.00001.37792007.07.25 07:311.37790.000.000.362.20
441666202007.07.20 12:07sell0.44eurusdm1.37960.00001.37862007.07.25 07:261.37860.000.000.724.40
441677492007.07.20 12:10sell0.88eurusdm1.38020.00001.37922007.07.25 07:171.37920.000.001.448.80
441726662007.07.20 12:27sell1.76eurusdm1.38090.00001.37992007.07.23 09:501.37990.000.000.9517.60
441272432007.07.20 08:32sell0.11eurusdm1.37930.00001.37832007.07.20 08:431.37830.000.000.001.10
440894742007.07.20 05:01buy0.11eurusdm1.38020.00001.38122007.07.20 08:081.37970.000.000.00-0.55
441132262007.07.20 07:29buy0.22eurusdm1.37960.00001.38062007.07.20 08:081.37970.000.000.000.22
441150862007.07.20 07:33buy0.44eurusdm1.37890.00001.37992007.07.20 08:071.37990.000.000.004.40
439970762007.07.19 15:37sell0.11eurusdm1.38020.00001.37922007.07.19 18:091.38090.000.000.00-0.77
440001222007.07.19 15:44sell0.22eurusdm1.38090.00001.37992007.07.19 18:091.38090.000.000.000.00
440083442007.07.19 16:39sell0.44eurusdm1.38160.00001.38062007.07.19 18:081.38080.000.000.003.52
439914132007.07.19 15:22sell0.11eurusdm1.38140.00001.38042007.07.19 15:371.38040.000.000.001.10
439832062007.07.19 14:11sell0.11eurusdm1.38180.00001.38082007.07.19 15:221.38150.000.000.000.33
439875912007.07.19 14:56sell0.22eurusdm1.38240.00001.38142007.07.19 15:221.38140.000.000.002.20
439688802007.07.19 12:00sell0.11eurusdm1.38050.00001.37952007.07.19 13:311.38190.000.000.00-1.54
439695402007.07.19 12:08sell0.22eurusdm1.38120.00001.38022007.07.19 13:311.38200.000.000.00-1.76
439701302007.07.19 12:15sell0.44eurusdm1.38190.00001.38092007.07.19 13:301.38190.000.000.000.00
439752082007.07.19 12:53sell0.88eurusdm1.38250.00001.38152007.07.19 13:301.38180.000.000.006.16
439383612007.07.19 08:27buy0.11eurusdm1.38120.00001.38222007.07.19 09:011.38220.000.000.001.10
439183412007.07.19 06:20buy0.11eurusdm1.38030.00001.38132007.07.19 08:211.38070.000.000.000.44
439344222007.07.19 07:57buy0.22eurusdm1.37970.00001.38072007.07.19 08:201.38070.000.000.002.20
438786962007.07.18 22:38buy0.11eurusdm1.38090.00001.38192007.07.19 06:131.37960.000.000.00-1.43
438832732007.07.18 23:20buy0.22eurusdm1.38020.00001.38122007.07.19 06:121.37950.000.000.00-1.54
438935852007.07.19 01:26buy0.44eurusdm1.37960.00001.38062007.07.19 06:121.37950.000.000.00-0.44
439135812007.07.19 05:54buy0.88eurusdm1.37890.00001.37992007.07.19 06:121.37960.000.000.006.16
438720102007.07.18 22:02buy0.11eurusdm1.38120.00001.38222007.07.18 22:381.38080.000.000.00-0.44
438738302007.07.18 22:11buy0.22eurusdm1.38050.00001.38152007.07.18 22:381.38070.000.000.000.44
438758612007.07.18 22:18buy0.44eurusdm1.37990.00001.38092007.07.18 22:381.38070.000.000.003.52
438034132007.07.18 14:45buy0.11eurusdm1.38100.00001.38202007.07.18 20:461.38010.000.000.00-0.99
438473112007.07.18 18:39buy0.22eurusdm1.38030.00001.38132007.07.18 20:461.38010.000.000.00-0.44
438492742007.07.18 18:56buy0.44eurusdm1.37950.00001.38052007.07.18 20:461.38030.000.000.003.52
437908032007.07.18 14:23buy0.11eurusdm1.37980.00001.38082007.07.18 14:451.38080.000.000.001.10
437834302007.07.18 14:06buy0.11eurusdm1.37860.00001.37962007.07.18 14:221.37960.000.000.001.10
436535812007.07.18 07:46sell0.11eurusdm1.37920.00001.37822007.07.18 08:441.37820.000.000.001.10
436424122007.07.18 07:21sell0.11eurusdm1.38040.00001.37942007.07.18 07:461.37940.000.000.001.10
436264882007.07.18 06:26sell0.11eurusdm1.38090.00001.37992007.07.18 07:211.38060.000.000.000.33
436292492007.07.18 06:35sell0.22eurusdm1.38160.00001.38062007.07.18 07:211.38060.000.000.002.20
434422302007.07.17 13:07buy0.11eurusdm1.37860.00001.37962007.07.17 22:531.37890.000.00-0.070.33
434426822007.07.17 13:10buy0.22eurusdm1.37800.00001.37902007.07.17 22:531.37900.000.00-0.132.20
433959982007.07.17 09:33sell0.11eurusdm1.37580.00001.37482007.07.17 10:001.37710.000.000.00-1.43
433973212007.07.17 09:34sell0.22eurusdm1.37640.00001.37542007.07.17 10:001.37710.000.000.00-1.54
433985252007.07.17 09:42sell0.44eurusdm1.37710.00001.37612007.07.17 10:001.37700.000.000.000.44
434011742007.07.17 09:49sell0.88eurusdm1.37780.00001.37682007.07.17 10:001.37710.000.000.006.16
433929142007.07.17 09:18sell0.11eurusdm1.37710.00001.37612007.07.17 09:331.37610.000.000.001.10
433886852007.07.17 09:02sell0.11eurusdm1.37760.00001.37662007.07.17 09:181.37730.000.000.000.33
433899072007.07.17 09:06sell0.22eurusdm1.37820.00001.37722007.07.17 09:181.37720.000.000.002.20
433825552007.07.17 08:43sell0.11eurusdm1.37820.00001.37722007.07.17 09:021.37790.000.000.000.33
433832232007.07.17 08:46sell0.22eurusdm1.37890.00001.37792007.07.17 09:021.37790.000.000.002.20
433461242007.07.17 02:41buy0.11eurusdm1.37820.00001.37922007.07.17 06:231.37920.000.000.001.10
433125462007.07.16 16:01buy0.10eurusdm1.37870.00001.37972007.07.17 02:411.37810.000.00-0.06-0.60
433141412007.07.16 16:26buy0.20eurusdm1.37800.00001.37902007.07.17 02:401.37810.000.00-0.120.20
433262432007.07.16 21:01buy0.40eurusdm1.37730.00001.37832007.07.17 02:401.37810.000.000.003.20
432949592007.07.16 13:00sell0.10eurusdm1.37860.00001.37762007.07.16 14:361.37760.000.000.001.00
432538132007.07.16 07:34sell0.10eurusdm1.37660.00001.37562007.07.16 11:441.37870.000.000.00-2.10
432570572007.07.16 07:41sell0.20eurusdm1.37730.00001.37632007.07.16 11:441.37860.000.000.00-2.60
432580582007.07.16 07:44sell0.40eurusdm1.37800.00001.37702007.07.16 11:441.37870.000.000.00-2.80
432602962007.07.16 07:58sell0.80eurusdm1.37860.00001.37762007.07.16 11:431.37880.000.000.00-1.60
432691492007.07.16 09:02sell1.60eurusdm1.37930.00001.37832007.07.16 11:401.37860.000.000.0011.20
432453812007.07.16 06:49sell0.10eurusdm1.37770.00001.37672007.07.16 07:341.37670.000.000.001.00
432010422007.07.15 22:02sell0.10eurusdm1.37770.00001.37672007.07.16 06:491.37790.000.000.00-0.20
432224672007.07.16 02:02sell0.20eurusdm1.37830.00001.37732007.07.16 06:491.37800.000.000.000.60
432281542007.07.16 03:06sell0.40eurusdm1.37900.00001.37802007.07.16 06:491.37800.000.000.004.00
431714222007.07.13 14:40sell0.10eurusdm1.37760.00001.37662007.07.15 22:011.37810.000.000.05-0.50
431756142007.07.13 14:51sell0.20eurusdm1.37820.00001.37722007.07.15 22:011.37810.000.000.110.20
431798922007.07.13 15:29sell0.40eurusdm1.37890.00001.37792007.07.15 22:001.37810.000.000.223.20
431515492007.07.13 12:52buy0.10eurusdm1.38010.00001.38112007.07.13 13:221.38050.000.000.000.40
431520642007.07.13 12:55buy0.20eurusdm1.37950.00001.38052007.07.13 13:221.38050.000.000.002.00
431426302007.07.13 12:37buy0.10eurusdm1.38040.00001.38142007.07.13 12:521.37990.000.000.00-0.50
431480672007.07.13 12:44buy0.20eurusdm1.37980.00001.38082007.07.13 12:521.37980.000.000.000.00
431490382007.07.13 12:45buy0.40eurusdm1.37910.00001.38012007.07.13 12:521.37990.000.000.003.20
431394882007.07.13 12:31buy0.10eurusdm1.37960.00001.38062007.07.13 12:371.37990.000.000.000.30
431397862007.07.13 12:32buy0.20eurusdm1.37890.00001.37992007.07.13 12:371.37990.000.000.002.00
431329012007.07.13 11:42buy0.10eurusdm1.37820.00001.37922007.07.13 12:301.37860.000.000.000.40
431379472007.07.13 12:26buy0.20eurusdm1.37760.00001.37862007.07.13 12:301.37860.000.000.002.00
431285862007.07.13 10:22buy0.10eurusdm1.37750.00001.37852007.07.13 11:221.37780.000.000.000.30
431309842007.07.13 11:08buy0.20eurusdm1.37680.00001.37782007.07.13 11:221.37780.000.000.002.00
431096422007.07.13 07:46buy0.10eurusdm1.37880.00001.37982007.07.13 10:211.37730.000.000.00-1.50
431115342007.07.13 07:55buy0.20eurusdm1.37810.00001.37912007.07.13 10:211.37730.000.000.00-1.60
431243882007.07.13 09:59buy0.40eurusdm1.37750.00001.37852007.07.13 10:201.37740.000.000.00-0.40
431264392007.07.13 10:05buy0.80eurusdm1.37680.00001.37782007.07.13 10:201.37750.000.000.005.60
431066222007.07.13 07:34buy0.10eurusdm1.37770.00001.37872007.07.13 07:461.37870.000.000.001.00
430662062007.07.13 00:39sell0.10eurusdm1.37820.00001.37722007.07.13 06:291.37720.000.000.001.00
430274802007.07.12 17:01buy0.10eurusdm1.37860.00001.37962007.07.12 21:071.37900.000.00-0.060.40
430361082007.07.12 19:01buy0.20eurusdm1.37800.00001.37902007.07.12 21:071.37900.000.00-0.122.00
430066452007.07.12 14:38sell0.10eurusdm1.37650.00001.37552007.07.12 15:341.37620.000.000.000.30
430098742007.07.12 15:03sell0.20eurusdm1.37720.00001.37622007.07.12 15:341.37620.000.000.002.00
430000972007.07.12 13:47sell0.10eurusdm1.37620.00001.37522007.07.12 14:361.37700.000.000.00-0.80
430003002007.07.12 13:48sell0.20eurusdm1.37690.00001.37592007.07.12 14:361.37690.000.000.000.00
430036782007.07.12 14:08sell0.40eurusdm1.37760.00001.37662007.07.12 14:361.37680.000.000.003.20
429851982007.07.12 12:52sell0.10eurusdm1.37680.00001.37582007.07.12 13:471.37650.000.000.000.30
429951212007.07.12 13:18sell0.20eurusdm1.37750.00001.37652007.07.12 13:471.37650.000.000.002.00
429133362007.07.12 05:03buy0.20eurusdm1.37510.00001.37612007.07.12 05:421.37610.000.000.002.00
426054032007.07.11 03:12balanceDeposit1 008.30
  0.00 0.00 -12.06 773.58
Closed P/L: 761.52
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 008.30 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 761.52 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 769.82 Equity: 1 769.82 Free Margin: 1 769.82
 
Details:
Graph
Gross Profit: 974.93 Gross Loss: 213.41 Total Net Profit: 761.52
Profit Factor: 4.57 Expected Payoff: 2.15  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 12.75 (0.73%) Relative Drawdown: 1.08% (12.54)
 
Total Trades: 355 Short Positions (won %): 147 (71.43%) Long Positions (won %): 208 (67.31%)
Profit Trades (% of total): 245 (69.01%) Loss trades (% of total): 110 (30.99%)
Largest profit trade: 266.27 loss trade: -5.43
Average profit trade: 3.98 loss trade: -1.94
Maximum consecutive wins ($): 16 (60.43) consecutive losses ($): 4 (-12.54)
Maximal consecutive profit (count): 297.23 (7) consecutive loss (count): -12.75 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2