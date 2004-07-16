Strategy Tester Report
test
AlpariUK-Demo (Build 208)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2004.07.16 00:00 - 2007.09.18 00:00 (2004.07.16 - 2007.09.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=0; SignalMail=false;
EachTickMode=true;
Lots=5; Slippage=3; StopLossMode=false;
StopLoss=0; TakeProfitMode=false;
TakeProfit=0; TrailingStopMode=false;
TrailingStop=0;
|Bars in test
|2664
|Ticks modelled
|4171231
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|40776.15
|Gross profit
|131488.47
|Gross loss
|-90712.32
|Profit factor
|1.45
|Expected payoff
|867.58
|Absolute drawdown
|1087.55
|Maximal drawdown
|270363.79 (84.19%)
|Relative drawdown
|84.19% (270363.79)
|Total trades
|47
|Short positions (won %)
|3 (100.00%)
|Long positions (won %)
|44 (29.55%)
|Profit trades (% of total)
|16 (34.04%)
|Loss trades (% of total)
|31 (65.96%)
|Largest
|profit trade
|19289.99
|loss trade
|-5062.48
|Average
|profit trade
|8218.03
|loss trade
|-2926.20
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (81737.50)
|consecutive losses (loss in money)
|30 (-90674.81)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|81737.50 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-90674.81 (30)
|Average
|consecutive wins
|8
|consecutive losses
|16
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.16 15:53
|buy
|1
|5.00
|1.2441
|0.0000
|0.0000
|2
|2004.07.19 03:50
|close
|1
|5.00
|1.2441
|0.0000
|0.0000
|-37.51
|9962.49
|3
|2004.07.19 03:50
|sell
|2
|5.00
|1.2441
|0.0000
|0.0000
|4
|2004.07.20 13:04
|sell
|3
|5.00
|1.2390
|0.0000
|0.0000
|5
|2004.07.20 20:44
|sell
|4
|5.00
|1.2328
|0.0000
|0.0000
|6
|2004.08.06 00:00
|close
|2
|5.00
|1.2059
|0.0000
|0.0000
|19289.99
|29252.48
|7
|2004.08.06 00:00
|close
|4
|5.00
|1.2059
|0.0000
|0.0000
|13630.50
|42882.98
|8
|2004.08.06 00:00
|buy
|5
|5.00
|1.2059
|0.0000
|0.0000
|9
|2004.08.06 00:00
|close
|3
|5.00
|1.2057
|0.0000
|0.0000
|16830.48
|59713.46
|10
|2004.08.06 00:00
|buy
|6
|5.00
|1.2057
|0.0000
|0.0000
|11
|2004.08.06 00:00
|buy
|7
|5.00
|1.2056
|0.0000
|0.0000
|12
|2004.08.06 00:00
|buy
|8
|5.00
|1.2057
|0.0000
|0.0000
|13
|2004.08.06 00:00
|buy
|9
|5.00
|1.2056
|0.0000
|0.0000
|14
|2004.08.06 00:00
|buy
|10
|5.00
|1.2055
|0.0000
|0.0000
|15
|2004.08.06 00:00
|buy
|11
|5.00
|1.2054
|0.0000
|0.0000
|16
|2004.08.06 00:00
|buy
|12
|5.00
|1.2055
|0.0000
|0.0000
|17
|2004.08.06 00:00
|buy
|13
|5.00
|1.2054
|0.0000
|0.0000
|18
|2004.08.06 03:01
|buy
|14
|5.00
|1.2060
|0.0000
|0.0000
|19
|2004.08.06 06:31
|buy
|15
|5.00
|1.2072
|0.0000
|0.0000
|20
|2004.08.06 07:20
|buy
|16
|5.00
|1.2083
|0.0000
|0.0000
|21
|2004.08.06 14:30
|buy
|17
|5.00
|1.2114
|0.0000
|0.0000
|22
|2004.08.06 14:51
|buy
|18
|5.00
|1.2227
|0.0000
|0.0000
|23
|2004.08.06 14:52
|buy
|19
|5.00
|1.2228
|0.0000
|0.0000
|24
|2004.08.06 14:53
|buy
|20
|5.00
|1.2229
|0.0000
|0.0000
|25
|2004.08.06 14:53
|buy
|21
|5.00
|1.2230
|0.0000
|0.0000
|26
|2004.08.06 14:53
|buy
|22
|5.00
|1.2229
|0.0000
|0.0000
|27
|2004.08.06 14:53
|buy
|23
|5.00
|1.2230
|0.0000
|0.0000
|28
|2004.08.06 14:53
|buy
|24
|5.00
|1.2229
|0.0000
|0.0000
|29
|2004.08.06 14:53
|buy
|25
|5.00
|1.2228
|0.0000
|0.0000
|30
|2004.08.06 14:53
|buy
|26
|5.00
|1.2227
|0.0000
|0.0000
|31
|2004.08.06 14:53
|buy
|27
|5.00
|1.2228
|0.0000
|0.0000
|32
|2004.08.06 14:53
|buy
|28
|5.00
|1.2229
|0.0000
|0.0000
|33
|2004.08.06 14:54
|buy
|29
|5.00
|1.2229
|0.0000
|0.0000
|34
|2004.08.06 14:55
|buy
|30
|5.00
|1.2230
|0.0000
|0.0000
|35
|2004.08.06 15:10
|buy
|31
|5.00
|1.2251
|0.0000
|0.0000
|36
|2004.08.06 15:11
|buy
|32
|5.00
|1.2249
|0.0000
|0.0000
|37
|2004.08.06 15:12
|buy
|33
|5.00
|1.2250
|0.0000
|0.0000
|38
|2004.08.06 15:12
|buy
|34
|5.00
|1.2251
|0.0000
|0.0000
|39
|2004.08.06 15:12
|buy
|35
|5.00
|1.2252
|0.0000
|0.0000
|40
|2004.08.06 15:37
|buy
|36
|5.00
|1.2254
|0.0000
|0.0000
|41
|2004.08.06 15:37
|buy
|37
|5.00
|1.2258
|0.0000
|0.0000
|42
|2004.08.06 16:49
|buy
|38
|5.00
|1.2261
|0.0000
|0.0000
|43
|2004.08.06 17:06
|buy
|39
|5.00
|1.2265
|0.0000
|0.0000
|44
|2004.08.06 17:40
|buy
|40
|5.00
|1.2269
|0.0000
|0.0000
|45
|2004.08.06 17:40
|buy
|41
|5.00
|1.2272
|0.0000
|0.0000
|46
|2004.08.06 17:58
|buy
|42
|5.00
|1.2276
|0.0000
|0.0000
|47
|2004.08.06 18:46
|buy
|43
|5.00
|1.2279
|0.0000
|0.0000
|48
|2004.08.06 20:15
|buy
|44
|5.00
|1.2282
|0.0000
|0.0000
|49
|2004.08.06 21:29
|buy
|45
|5.00
|1.2285
|0.0000
|0.0000
|50
|2004.08.06 21:30
|buy
|46
|5.00
|1.2288
|0.0000
|0.0000
|51
|2004.08.06 22:01
|buy
|47
|5.00
|1.2291
|0.0000
|0.0000
|52
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|47
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-5062.48
|54650.98
|53
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|46
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-4912.50
|49738.48
|54
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|45
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-4762.49
|44975.99
|55
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|44
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-4612.50
|40363.49
|56
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|43
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-4462.50
|35900.99
|57
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|42
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-4312.50
|31588.49
|58
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|41
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-4112.50
|27475.99
|59
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|40
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-3962.50
|23513.49
|60
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|39
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-3762.50
|19750.99
|61
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|38
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-3562.50
|16188.49
|62
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|37
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-3412.50
|12775.99
|63
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|36
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-3212.50
|9563.49
|64
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|35
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-3112.50
|6450.99
|65
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|34
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-3062.50
|3388.49
|66
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|33
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-3012.50
|375.99
|67
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|32
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-2962.49
|-2586.50
|68
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|31
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-3062.50
|-5649.00
|69
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|30
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-2012.51
|-7661.51
|70
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|29
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-1962.50
|-9624.01
|71
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|28
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-1962.44
|-11586.45
|72
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|27
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-1912.50
|-13498.95
|73
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|26
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-1862.48
|-15361.43
|74
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|25
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-1912.50
|-17273.93
|75
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|24
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-1962.50
|-19236.43
|76
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|23
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-2012.51
|-21248.94
|77
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|22
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-1962.50
|-23211.44
|78
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|21
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-2012.50
|-25223.94
|79
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|20
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-1962.44
|-27186.38
|80
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|19
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-1912.49
|-29098.87
|81
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|18
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-1862.48
|-30961.35
|82
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|17
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|3787.50
|-27173.85
|83
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|16
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|5337.50
|-21836.35
|84
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|15
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|5887.50
|-15948.85
|85
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|14
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|6487.50
|-9461.35
|86
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|13
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|6787.50
|-2673.85
|87
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|12
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|6737.50
|4063.65
|88
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|11
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|6787.50
|10851.15
|89
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|10
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|6737.50
|17588.65
|90
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|9
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|6687.50
|24276.15
|91
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|8
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|6637.50
|30913.65
|92
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|7
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|6687.50
|37601.15
|93
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|6
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|6637.50
|44238.65
|94
|2004.08.13 08:29
|close at stop
|5
|5.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|6537.50
|50776.15