Strategy Tester Report
test
AlpariUK-Demo (Build 208)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2004.07.16 00:00 - 2007.09.18 00:00 (2004.07.16 - 2007.09.18)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=true; Lots=5; Slippage=3; StopLossMode=false; StopLoss=0; TakeProfitMode=false; TakeProfit=0; TrailingStopMode=false; TrailingStop=0;
Bars in test2664Ticks modelled4171231Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit40776.15Gross profit131488.47Gross loss-90712.32
Profit factor1.45Expected payoff867.58
Absolute drawdown1087.55Maximal drawdown270363.79 (84.19%)Relative drawdown84.19% (270363.79)
Total trades47Short positions (won %)3 (100.00%)Long positions (won %)44 (29.55%)
Profit trades (% of total)16 (34.04%)Loss trades (% of total)31 (65.96%)
Largestprofit trade19289.99loss trade-5062.48
Averageprofit trade8218.03loss trade-2926.20
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (81737.50)consecutive losses (loss in money)30 (-90674.81)
Maximalconsecutive profit (count of wins)81737.50 (13)consecutive loss (count of losses)-90674.81 (30)
Averageconsecutive wins8consecutive losses16
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.16 15:53buy15.001.24410.00000.0000
22004.07.19 03:50close15.001.24410.00000.0000-37.519962.49
32004.07.19 03:50sell25.001.24410.00000.0000
42004.07.20 13:04sell35.001.23900.00000.0000
52004.07.20 20:44sell45.001.23280.00000.0000
62004.08.06 00:00close25.001.20590.00000.000019289.9929252.48
72004.08.06 00:00close45.001.20590.00000.000013630.5042882.98
82004.08.06 00:00buy55.001.20590.00000.0000
92004.08.06 00:00close35.001.20570.00000.000016830.4859713.46
102004.08.06 00:00buy65.001.20570.00000.0000
112004.08.06 00:00buy75.001.20560.00000.0000
122004.08.06 00:00buy85.001.20570.00000.0000
132004.08.06 00:00buy95.001.20560.00000.0000
142004.08.06 00:00buy105.001.20550.00000.0000
152004.08.06 00:00buy115.001.20540.00000.0000
162004.08.06 00:00buy125.001.20550.00000.0000
172004.08.06 00:00buy135.001.20540.00000.0000
182004.08.06 03:01buy145.001.20600.00000.0000
192004.08.06 06:31buy155.001.20720.00000.0000
202004.08.06 07:20buy165.001.20830.00000.0000
212004.08.06 14:30buy175.001.21140.00000.0000
222004.08.06 14:51buy185.001.22270.00000.0000
232004.08.06 14:52buy195.001.22280.00000.0000
242004.08.06 14:53buy205.001.22290.00000.0000
252004.08.06 14:53buy215.001.22300.00000.0000
262004.08.06 14:53buy225.001.22290.00000.0000
272004.08.06 14:53buy235.001.22300.00000.0000
282004.08.06 14:53buy245.001.22290.00000.0000
292004.08.06 14:53buy255.001.22280.00000.0000
302004.08.06 14:53buy265.001.22270.00000.0000
312004.08.06 14:53buy275.001.22280.00000.0000
322004.08.06 14:53buy285.001.22290.00000.0000
332004.08.06 14:54buy295.001.22290.00000.0000
342004.08.06 14:55buy305.001.22300.00000.0000
352004.08.06 15:10buy315.001.22510.00000.0000
362004.08.06 15:11buy325.001.22490.00000.0000
372004.08.06 15:12buy335.001.22500.00000.0000
382004.08.06 15:12buy345.001.22510.00000.0000
392004.08.06 15:12buy355.001.22520.00000.0000
402004.08.06 15:37buy365.001.22540.00000.0000
412004.08.06 15:37buy375.001.22580.00000.0000
422004.08.06 16:49buy385.001.22610.00000.0000
432004.08.06 17:06buy395.001.22650.00000.0000
442004.08.06 17:40buy405.001.22690.00000.0000
452004.08.06 17:40buy415.001.22720.00000.0000
462004.08.06 17:58buy425.001.22760.00000.0000
472004.08.06 18:46buy435.001.22790.00000.0000
482004.08.06 20:15buy445.001.22820.00000.0000
492004.08.06 21:29buy455.001.22850.00000.0000
502004.08.06 21:30buy465.001.22880.00000.0000
512004.08.06 22:01buy475.001.22910.00000.0000
522004.08.13 08:29close at stop475.001.21950.00000.0000-5062.4854650.98
532004.08.13 08:29close at stop465.001.21950.00000.0000-4912.5049738.48
542004.08.13 08:29close at stop455.001.21950.00000.0000-4762.4944975.99
552004.08.13 08:29close at stop445.001.21950.00000.0000-4612.5040363.49
562004.08.13 08:29close at stop435.001.21950.00000.0000-4462.5035900.99
572004.08.13 08:29close at stop425.001.21950.00000.0000-4312.5031588.49
582004.08.13 08:29close at stop415.001.21950.00000.0000-4112.5027475.99
592004.08.13 08:29close at stop405.001.21950.00000.0000-3962.5023513.49
602004.08.13 08:29close at stop395.001.21950.00000.0000-3762.5019750.99
612004.08.13 08:29close at stop385.001.21950.00000.0000-3562.5016188.49
622004.08.13 08:29close at stop375.001.21950.00000.0000-3412.5012775.99
632004.08.13 08:29close at stop365.001.21950.00000.0000-3212.509563.49
642004.08.13 08:29close at stop355.001.21950.00000.0000-3112.506450.99
652004.08.13 08:29close at stop345.001.21950.00000.0000-3062.503388.49
662004.08.13 08:29close at stop335.001.21950.00000.0000-3012.50375.99
672004.08.13 08:29close at stop325.001.21950.00000.0000-2962.49-2586.50
682004.08.13 08:29close at stop315.001.21950.00000.0000-3062.50-5649.00
692004.08.13 08:29close at stop305.001.21950.00000.0000-2012.51-7661.51
702004.08.13 08:29close at stop295.001.21950.00000.0000-1962.50-9624.01
712004.08.13 08:29close at stop285.001.21950.00000.0000-1962.44-11586.45
722004.08.13 08:29close at stop275.001.21950.00000.0000-1912.50-13498.95
732004.08.13 08:29close at stop265.001.21950.00000.0000-1862.48-15361.43
742004.08.13 08:29close at stop255.001.21950.00000.0000-1912.50-17273.93
752004.08.13 08:29close at stop245.001.21950.00000.0000-1962.50-19236.43
762004.08.13 08:29close at stop235.001.21950.00000.0000-2012.51-21248.94
772004.08.13 08:29close at stop225.001.21950.00000.0000-1962.50-23211.44
782004.08.13 08:29close at stop215.001.21950.00000.0000-2012.50-25223.94
792004.08.13 08:29close at stop205.001.21950.00000.0000-1962.44-27186.38
802004.08.13 08:29close at stop195.001.21950.00000.0000-1912.49-29098.87
812004.08.13 08:29close at stop185.001.21950.00000.0000-1862.48-30961.35
822004.08.13 08:29close at stop175.001.21950.00000.00003787.50-27173.85
832004.08.13 08:29close at stop165.001.21950.00000.00005337.50-21836.35
842004.08.13 08:29close at stop155.001.21950.00000.00005887.50-15948.85
852004.08.13 08:29close at stop145.001.21950.00000.00006487.50-9461.35
862004.08.13 08:29close at stop135.001.21950.00000.00006787.50-2673.85
872004.08.13 08:29close at stop125.001.21950.00000.00006737.504063.65
882004.08.13 08:29close at stop115.001.21950.00000.00006787.5010851.15
892004.08.13 08:29close at stop105.001.21950.00000.00006737.5017588.65
902004.08.13 08:29close at stop95.001.21950.00000.00006687.5024276.15
912004.08.13 08:29close at stop85.001.21950.00000.00006637.5030913.65
922004.08.13 08:29close at stop75.001.21950.00000.00006687.5037601.15
932004.08.13 08:29close at stop65.001.21950.00000.00006637.5044238.65
942004.08.13 08:29close at stop55.001.21950.00000.00006537.5050776.15