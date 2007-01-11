Strategy Tester Report
ProjectZZ_jojo_f
AlpariUK-Demo (Build 208)

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Obdobie4 Hodiny (H4) 2007.01.03 00:00 - 2007.09.07 00:00 (2007.01.03 - 2007.09.07)
ModelKaždý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
ParametreExpert_Name="ZZ_v1[n-n]f"; Magic=67133; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrdersSell=3; MaxOrdersBuy=3; TakeProfit=0; StopLoss=100; TrailingStop=0; BreakEven=0; ExitMode=2; StartTime="00:00"; EndTime="23:00"; CloseTime="23:50"; CloseTimeMode=0; SignalMail=false; SlowLength=100; MA_TimeFrame=0; CCI_Inputs=" CCI parameters "; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;
Stĺpce v teste5027Modelované tiky2544828Modelovanie kvality90.00%
Počiatočný vklad2000.00
Čistý celkový zisk-1959.58Hrubý zisk40.03Hrubá strata-1999.61
Prvok zisku0.02Očakávaný výnos-72.58
Absolutný drawdown1959.58Maximálny drawdown3797.56 (98.95%)Relatívny drawdown98.95% (3797.56)
Všetky pozície27Krátke pozície (víťazné v %)10 (0.00%)Dlhé pozície (víťazné v %)17 (11.76%)
Ziskové pozície (% z celku)2 (7.41%)Stratové pozície (% z celku)25 (92.59%)
Najväčšíziskový obchod29.19stratový obchod-160.53
Priemerziskový obchod20.02stratový obchod-79.98
Maximumvýhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)2 (40.03)prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)25 (-1999.61)
Maximálnyzisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)40.03 (2)straty nasledujúce po sebe (počet prehier)-1999.61 (25)
Priemervýhry nasledujúce po sebe2prehry nasledujúce po sebe25
Graph
#ČasTypObjednávkaLotyCenaS / LT / PZiskZostatok na účte
12007.01.11 16:00buy10.10234.00233.000.00
22007.01.12 08:00buy20.10234.95233.950.00
32007.01.12 16:00buy30.10235.40234.400.00
42007.02.15 16:27s/l30.10234.40234.400.00-3.981996.02
52007.02.15 16:36s/l20.10233.95233.950.00-3.981992.04
62007.02.15 21:40s/l10.10233.00233.000.00-1.501990.54
72007.02.16 12:00buy40.10232.67231.670.00
82007.02.16 16:00buy50.10232.62231.620.00
92007.02.27 21:06s/l40.10231.67231.670.00-65.941924.60
102007.02.27 21:07s/l50.10231.62231.620.00-65.941858.66
112007.03.05 16:00buy60.10223.14222.140.00
122007.03.05 22:21s/l60.10222.14222.140.00-88.171770.49
132007.03.06 04:00buy70.10224.29223.290.00
142007.03.07 23:46s/l70.10223.29223.290.00-85.721684.76
152007.04.02 20:00sell80.10232.84233.840.00
162007.04.03 04:00sell90.10233.04234.040.00
172007.04.03 08:02s/l80.10233.84233.840.00-91.591593.17
182007.04.03 08:21s/l90.10234.04234.040.00-88.141505.03
192007.04.03 20:00sell100.10234.65235.650.00
202007.04.11 07:40s/l100.10235.65235.650.00-115.741389.29
212007.04.11 20:00sell110.10235.97236.970.00
222007.04.13 17:09s/l110.10236.97236.970.00-101.991287.30
232007.04.16 04:00sell120.10236.79237.790.00
242007.04.16 08:41s/l120.10237.79237.790.00-88.201199.10
252007.04.16 16:00sell130.10238.13239.130.00
262007.04.16 20:00sell140.10238.19239.190.00
272007.04.17 12:27s/l130.10239.13239.130.00-91.601107.50
282007.04.17 12:27s/l140.10239.19239.190.00-91.601015.89
292007.05.01 16:00sell150.10239.10240.100.00
302007.05.10 12:00sell160.10239.25240.250.00
312007.05.18 12:00sell170.10239.29240.290.00
322007.05.22 17:31s/l150.10240.10240.100.00-160.53855.36
332007.05.22 17:58s/l160.10240.25240.250.00-122.64732.73
342007.05.23 00:59s/l170.10240.29240.290.00-98.54634.18
352007.05.23 20:00buy180.10241.73240.730.00
362007.05.24 11:15s/l180.10240.73240.730.00-80.79553.39
372007.06.01 20:00buy190.10242.02241.020.00
382007.06.04 00:00buy200.10241.91240.910.00
392007.06.04 12:00buy210.10242.37241.370.00
402007.06.06 10:34s/l210.10241.37241.370.00-83.24470.15
412007.06.06 13:46s/l190.10241.02241.020.00-80.76389.39
422007.06.07 01:59s/l200.10240.91240.910.00-75.81313.58
432007.06.15 12:00buy220.10243.29242.290.00
442007.06.18 08:00buy230.10244.63243.630.00
452007.06.20 12:00buy240.10245.98244.980.00
462007.06.27 07:58s/l240.10244.98244.980.00-70.86242.72
472007.07.06 16:00buy250.10247.87246.870.00
482007.07.10 22:58s/l250.10246.87246.870.00-83.23159.49
492007.07.12 00:00buy260.10248.73247.730.00
502007.07.12 09:11s/l260.10247.73247.730.00-88.2571.24
512007.07.17 12:00buy270.10249.20248.200.00
522007.07.24 21:13s/l270.10248.20248.200.00-70.850.39
532007.07.26 17:19s/l230.10243.63243.630.0010.8411.23
542007.07.26 23:20close at stop220.10242.47242.290.0029.1940.42