Strategy Tester Report
ProjectZZ_jojo_f
AlpariUK-Demo (Build 208)
|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Obdobie
|4 Hodiny (H4) 2007.01.03 00:00 - 2007.09.07 00:00 (2007.01.03 - 2007.09.07)
|Model
|Každý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
|Parametre
|Expert_Name="ZZ_v1[n-n]f"; Magic=67133; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrdersSell=3; MaxOrdersBuy=3; TakeProfit=0; StopLoss=100; TrailingStop=0; BreakEven=0; ExitMode=2; StartTime="00:00"; EndTime="23:00"; CloseTime="23:50"; CloseTimeMode=0; SignalMail=false;
SlowLength=100; MA_TimeFrame=0; CCI_Inputs=" CCI parameters "; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false;
MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;
|Stĺpce v teste
|5027
|Modelované tiky
|2544828
|Modelovanie kvality
|90.00%
|Počiatočný vklad
|2000.00
|Čistý celkový zisk
|-1959.58
|Hrubý zisk
|40.03
|Hrubá strata
|-1999.61
|Prvok zisku
|0.02
|Očakávaný výnos
|-72.58
|Absolutný drawdown
|1959.58
|Maximálny drawdown
|3797.56 (98.95%)
|Relatívny drawdown
|98.95% (3797.56)
|Všetky pozície
|27
|Krátke pozície (víťazné v %)
|10 (0.00%)
|Dlhé pozície (víťazné v %)
|17 (11.76%)
|Ziskové pozície (% z celku)
|2 (7.41%)
|Stratové pozície (% z celku)
|25 (92.59%)
|Najväčší
|ziskový obchod
|29.19
|stratový obchod
|-160.53
|Priemer
|ziskový obchod
|20.02
|stratový obchod
|-79.98
|Maximum
|výhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)
|2 (40.03)
|prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)
|25 (-1999.61)
|Maximálny
|zisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)
|40.03 (2)
|straty nasledujúce po sebe (počet prehier)
|-1999.61 (25)
|Priemer
|výhry nasledujúce po sebe
|2
|prehry nasledujúce po sebe
|25
|#
|Čas
|Typ
|Objednávka
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Zisk
|Zostatok na účte
|1
|2007.01.11 16:00
|buy
|1
|0.10
|234.00
|233.00
|0.00
|2
|2007.01.12 08:00
|buy
|2
|0.10
|234.95
|233.95
|0.00
|3
|2007.01.12 16:00
|buy
|3
|0.10
|235.40
|234.40
|0.00
|4
|2007.02.15 16:27
|s/l
|3
|0.10
|234.40
|234.40
|0.00
|-3.98
|1996.02
|5
|2007.02.15 16:36
|s/l
|2
|0.10
|233.95
|233.95
|0.00
|-3.98
|1992.04
|6
|2007.02.15 21:40
|s/l
|1
|0.10
|233.00
|233.00
|0.00
|-1.50
|1990.54
|7
|2007.02.16 12:00
|buy
|4
|0.10
|232.67
|231.67
|0.00
|8
|2007.02.16 16:00
|buy
|5
|0.10
|232.62
|231.62
|0.00
|9
|2007.02.27 21:06
|s/l
|4
|0.10
|231.67
|231.67
|0.00
|-65.94
|1924.60
|10
|2007.02.27 21:07
|s/l
|5
|0.10
|231.62
|231.62
|0.00
|-65.94
|1858.66
|11
|2007.03.05 16:00
|buy
|6
|0.10
|223.14
|222.14
|0.00
|12
|2007.03.05 22:21
|s/l
|6
|0.10
|222.14
|222.14
|0.00
|-88.17
|1770.49
|13
|2007.03.06 04:00
|buy
|7
|0.10
|224.29
|223.29
|0.00
|14
|2007.03.07 23:46
|s/l
|7
|0.10
|223.29
|223.29
|0.00
|-85.72
|1684.76
|15
|2007.04.02 20:00
|sell
|8
|0.10
|232.84
|233.84
|0.00
|16
|2007.04.03 04:00
|sell
|9
|0.10
|233.04
|234.04
|0.00
|17
|2007.04.03 08:02
|s/l
|8
|0.10
|233.84
|233.84
|0.00
|-91.59
|1593.17
|18
|2007.04.03 08:21
|s/l
|9
|0.10
|234.04
|234.04
|0.00
|-88.14
|1505.03
|19
|2007.04.03 20:00
|sell
|10
|0.10
|234.65
|235.65
|0.00
|20
|2007.04.11 07:40
|s/l
|10
|0.10
|235.65
|235.65
|0.00
|-115.74
|1389.29
|21
|2007.04.11 20:00
|sell
|11
|0.10
|235.97
|236.97
|0.00
|22
|2007.04.13 17:09
|s/l
|11
|0.10
|236.97
|236.97
|0.00
|-101.99
|1287.30
|23
|2007.04.16 04:00
|sell
|12
|0.10
|236.79
|237.79
|0.00
|24
|2007.04.16 08:41
|s/l
|12
|0.10
|237.79
|237.79
|0.00
|-88.20
|1199.10
|25
|2007.04.16 16:00
|sell
|13
|0.10
|238.13
|239.13
|0.00
|26
|2007.04.16 20:00
|sell
|14
|0.10
|238.19
|239.19
|0.00
|27
|2007.04.17 12:27
|s/l
|13
|0.10
|239.13
|239.13
|0.00
|-91.60
|1107.50
|28
|2007.04.17 12:27
|s/l
|14
|0.10
|239.19
|239.19
|0.00
|-91.60
|1015.89
|29
|2007.05.01 16:00
|sell
|15
|0.10
|239.10
|240.10
|0.00
|30
|2007.05.10 12:00
|sell
|16
|0.10
|239.25
|240.25
|0.00
|31
|2007.05.18 12:00
|sell
|17
|0.10
|239.29
|240.29
|0.00
|32
|2007.05.22 17:31
|s/l
|15
|0.10
|240.10
|240.10
|0.00
|-160.53
|855.36
|33
|2007.05.22 17:58
|s/l
|16
|0.10
|240.25
|240.25
|0.00
|-122.64
|732.73
|34
|2007.05.23 00:59
|s/l
|17
|0.10
|240.29
|240.29
|0.00
|-98.54
|634.18
|35
|2007.05.23 20:00
|buy
|18
|0.10
|241.73
|240.73
|0.00
|36
|2007.05.24 11:15
|s/l
|18
|0.10
|240.73
|240.73
|0.00
|-80.79
|553.39
|37
|2007.06.01 20:00
|buy
|19
|0.10
|242.02
|241.02
|0.00
|38
|2007.06.04 00:00
|buy
|20
|0.10
|241.91
|240.91
|0.00
|39
|2007.06.04 12:00
|buy
|21
|0.10
|242.37
|241.37
|0.00
|40
|2007.06.06 10:34
|s/l
|21
|0.10
|241.37
|241.37
|0.00
|-83.24
|470.15
|41
|2007.06.06 13:46
|s/l
|19
|0.10
|241.02
|241.02
|0.00
|-80.76
|389.39
|42
|2007.06.07 01:59
|s/l
|20
|0.10
|240.91
|240.91
|0.00
|-75.81
|313.58
|43
|2007.06.15 12:00
|buy
|22
|0.10
|243.29
|242.29
|0.00
|44
|2007.06.18 08:00
|buy
|23
|0.10
|244.63
|243.63
|0.00
|45
|2007.06.20 12:00
|buy
|24
|0.10
|245.98
|244.98
|0.00
|46
|2007.06.27 07:58
|s/l
|24
|0.10
|244.98
|244.98
|0.00
|-70.86
|242.72
|47
|2007.07.06 16:00
|buy
|25
|0.10
|247.87
|246.87
|0.00
|48
|2007.07.10 22:58
|s/l
|25
|0.10
|246.87
|246.87
|0.00
|-83.23
|159.49
|49
|2007.07.12 00:00
|buy
|26
|0.10
|248.73
|247.73
|0.00
|50
|2007.07.12 09:11
|s/l
|26
|0.10
|247.73
|247.73
|0.00
|-88.25
|71.24
|51
|2007.07.17 12:00
|buy
|27
|0.10
|249.20
|248.20
|0.00
|52
|2007.07.24 21:13
|s/l
|27
|0.10
|248.20
|248.20
|0.00
|-70.85
|0.39
|53
|2007.07.26 17:19
|s/l
|23
|0.10
|243.63
|243.63
|0.00
|10.84
|11.23
|54
|2007.07.26 23:20
|close at stop
|22
|0.10
|242.47
|242.29
|0.00
|29.19
|40.42