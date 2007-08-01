Strategy Tester Report
ProjectZZ_jojo_f
AlpariUK-Demo (Build 208)
|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Obdobie
|4 Hodiny (H4) 2007.08.01 00:00 - 2007.09.07 00:00 (2007.08.01 - 2007.09.07)
|Model
|Každý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
|Parametre
|Expert_Name="ZZ_v1[n-n]f"; Magic=67133; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrdersSell=3; MaxOrdersBuy=3; TakeProfit=0; StopLoss=100; TrailingStop=0; BreakEven=0; ExitMode=2; StartTime="00:00"; EndTime="23:00"; CloseTime="23:50"; CloseTimeMode=0; SignalMail=false;
SlowLength=100; MA_TimeFrame=0; CCI_Inputs=" CCI parameters "; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false;
MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;
|Stĺpce v teste
|5027
|Modelované tiky
|750868
|Modelovanie kvality
|90.00%
|Počiatočný vklad
|2000.00
|Čistý celkový zisk
|781.44
|Hrubý zisk
|927.38
|Hrubá strata
|-145.94
|Prvok zisku
|6.35
|Očakávaný výnos
|260.48
|Absolutný drawdown
|179.60
|Maximálny drawdown
|693.40 (23.88%)
|Relatívny drawdown
|26.80% (666.48)
|Všetky pozície
|3
|Krátke pozície (víťazné v %)
|0 (0.00%)
|Dlhé pozície (víťazné v %)
|3 (33.33%)
|Ziskové pozície (% z celku)
|1 (33.33%)
|Stratové pozície (% z celku)
|2 (66.67%)
|Najväčší
|ziskový obchod
|927.38
|stratový obchod
|-86.31
|Priemer
|ziskový obchod
|927.38
|stratový obchod
|-72.97
|Maximum
|výhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)
|1 (927.38)
|prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)
|2 (-145.94)
|Maximálny
|zisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)
|927.38 (1)
|straty nasledujúce po sebe (počet prehier)
|-145.94 (2)
|Priemer
|výhry nasledujúce po sebe
|1
|prehry nasledujúce po sebe
|2
|#
|Čas
|Typ
|Objednávka
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Zisk
|Zostatok na účte
|1
|2007.08.01 12:00
|buy
|1
|0.10
|238.66
|237.66
|0.00
|2
|2007.08.10 12:55
|s/l
|1
|0.10
|237.66
|237.66
|0.00
|-59.63
|1940.37
|3
|2007.08.16 04:00
|buy
|2
|0.10
|231.37
|230.37
|0.00
|4
|2007.08.16 05:21
|s/l
|2
|0.10
|230.37
|230.37
|0.00
|-86.31
|1854.06
|5
|2007.08.17 12:00
|buy
|3
|0.10
|223.56
|222.56
|0.00
|6
|2007.09.06 23:59
|close at stop
|3
|0.10
|233.53
|222.56
|0.00
|927.38
|2781.44