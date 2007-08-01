Strategy Tester Report
ProjectZZ_jojo_f
AlpariUK-Demo (Build 208)

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Obdobie4 Hodiny (H4) 2007.08.01 00:00 - 2007.09.07 00:00 (2007.08.01 - 2007.09.07)
ModelKaždý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
ParametreExpert_Name="ZZ_v1[n-n]f"; Magic=67133; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrdersSell=3; MaxOrdersBuy=3; TakeProfit=0; StopLoss=100; TrailingStop=0; BreakEven=0; ExitMode=2; StartTime="00:00"; EndTime="23:00"; CloseTime="23:50"; CloseTimeMode=0; SignalMail=false; SlowLength=100; MA_TimeFrame=0; CCI_Inputs=" CCI parameters "; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;
Stĺpce v teste5027Modelované tiky750868Modelovanie kvality90.00%
Počiatočný vklad2000.00
Čistý celkový zisk781.44Hrubý zisk927.38Hrubá strata-145.94
Prvok zisku6.35Očakávaný výnos260.48
Absolutný drawdown179.60Maximálny drawdown693.40 (23.88%)Relatívny drawdown26.80% (666.48)
Všetky pozície3Krátke pozície (víťazné v %)0 (0.00%)Dlhé pozície (víťazné v %)3 (33.33%)
Ziskové pozície (% z celku)1 (33.33%)Stratové pozície (% z celku)2 (66.67%)
Najväčšíziskový obchod927.38stratový obchod-86.31
Priemerziskový obchod927.38stratový obchod-72.97
Maximumvýhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)1 (927.38)prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)2 (-145.94)
Maximálnyzisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)927.38 (1)straty nasledujúce po sebe (počet prehier)-145.94 (2)
Priemervýhry nasledujúce po sebe1prehry nasledujúce po sebe2
Graph
#ČasTypObjednávkaLotyCenaS / LT / PZiskZostatok na účte
12007.08.01 12:00buy10.10238.66237.660.00
22007.08.10 12:55s/l10.10237.66237.660.00-59.631940.37
32007.08.16 04:00buy20.10231.37230.370.00
42007.08.16 05:21s/l20.10230.37230.370.00-86.311854.06
52007.08.17 12:00buy30.10223.56222.560.00
62007.09.06 23:59close at stop30.10233.53222.560.00927.382781.44