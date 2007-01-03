Strategy Tester Report
ProjectZZ_jojo_f
AlpariUK-Demo (Build 208)

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Obdobie1 Hodina (H1) 2007.01.03 00:00 - 2007.09.07 00:00 (2007.01.03 - 2007.09.07)
ModelKaždý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
ParametreExpert_Name="ZZ_v1[n-n]f"; Magic=67133; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrdersSell=3; MaxOrdersBuy=3; TakeProfit=0; StopLoss=100; TrailingStop=0; BreakEven=0; ExitMode=2; StartTime="00:00"; EndTime="23:00"; CloseTime="23:50"; CloseTimeMode=0; SignalMail=false; SlowLength=100; MA_TimeFrame=0; CCI_Inputs=" CCI parameters "; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;
Stĺpce v teste9211Modelované tiky2544244Modelovanie kvality90.00%
Počiatočný vklad10000.00
Čistý celkový zisk3333.18Hrubý zisk9345.42Hrubá strata-6012.24
Prvok zisku1.55Očakávaný výnos33.67
Absolutný drawdown444.69Maximálny drawdown1833.20 (15.16%)Relatívny drawdown15.16% (1833.20)
Všetky pozície99Krátke pozície (víťazné v %)39 (23.08%)Dlhé pozície (víťazné v %)60 (33.33%)
Ziskové pozície (% z celku)29 (29.29%)Stratové pozície (% z celku)70 (70.71%)
Najväčšíziskový obchod1064.53stratový obchod-102.62
Priemerziskový obchod322.26stratový obchod-85.89
Maximumvýhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)5 (1786.58)prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)11 (-880.59)
Maximálnyzisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)1786.58 (5)straty nasledujúce po sebe (počet prehier)-880.59 (11)
Priemervýhry nasledujúce po sebe2prehry nasledujúce po sebe5
Graph
#ČasTypObjednávkaLotyCenaS / LT / PZiskZostatok na účte
12007.01.03 10:00buy10.10234.59233.590.00
22007.01.03 11:00buy20.10234.70233.700.00
32007.01.03 14:14s/l20.10233.70233.700.00-88.179911.83
42007.01.03 15:33s/l10.10233.59233.590.00-88.179823.66
52007.01.04 11:00buy30.10232.01231.010.00
62007.01.05 00:31s/l30.10231.01231.010.00-85.699737.97
72007.01.05 03:00buy40.10230.10229.100.00
82007.01.05 05:19s/l40.10229.10229.100.00-88.169649.81
92007.01.05 15:00buy50.10229.14228.140.00
102007.01.08 01:50s/l50.10228.14228.140.00-85.699564.12
112007.01.08 03:00buy60.10228.14227.140.00
122007.01.08 04:00buy70.10228.22227.220.00
132007.01.10 18:00close60.10231.02227.140.00258.799822.90
142007.01.10 18:00sell80.10231.02232.020.00
152007.01.10 18:00close70.10231.01227.220.00250.8610073.76
162007.01.11 08:42s/l80.10232.02232.020.00-98.459975.31
172007.01.11 14:00buy90.10234.75233.750.00
182007.01.11 16:12s/l90.10233.75233.750.00-88.089887.23
192007.01.12 08:00buy100.10234.95233.950.00
202007.01.12 15:00buy110.10235.25234.250.00
212007.01.12 16:00buy120.10235.40234.400.00
222007.02.08 13:00close100.10238.37233.950.00368.5810255.81
232007.02.08 13:00close120.10238.37234.400.00328.8910584.70
242007.02.08 13:00sell130.10238.37239.370.00
252007.02.08 13:00close110.10238.35234.250.00340.3610925.06
262007.02.15 13:00close130.10235.15239.370.00259.8111184.87
272007.02.15 13:00buy140.10235.15234.150.00
282007.02.15 16:31s/l140.10234.15234.150.00-88.2111096.66
292007.02.15 18:00buy150.10233.38232.380.00
302007.02.15 23:00buy160.10232.69231.690.00
312007.02.16 09:33s/l150.10232.38232.380.00-85.7211010.93
322007.02.16 15:00buy170.10232.44231.440.00
332007.02.21 16:00close160.10236.13231.690.00313.3411324.28
342007.02.21 16:00sell180.10236.13237.130.00
352007.02.21 16:00close170.10236.12231.440.00332.0411656.31
362007.02.22 08:00sell190.10236.27237.270.00
372007.02.22 09:00sell200.10236.08237.080.00
382007.02.22 16:31s/l200.10237.08237.080.00-88.1911568.12
392007.02.22 16:33s/l180.10237.13237.130.00-98.5311469.60
402007.02.22 17:14s/l190.10237.27237.270.00-88.1811381.42
412007.02.23 15:00sell210.10237.83238.830.00
422007.02.27 13:00close210.10234.58238.830.00279.6911661.11
432007.02.27 13:00buy220.10234.58233.580.00
442007.02.27 14:45s/l220.10233.58233.580.00-88.2111572.90
452007.02.27 17:00buy230.10233.46232.460.00
462007.02.27 18:00buy240.10233.31232.310.00
472007.02.27 19:00buy250.10233.17232.170.00
482007.02.27 20:43s/l230.10232.46232.460.00-88.2111484.69
492007.02.27 20:44s/l240.10232.31232.310.00-88.2111396.48
502007.02.27 20:50s/l250.10232.17232.170.00-88.2111308.27
512007.03.01 15:00buy260.10231.03230.030.00
522007.03.01 15:36s/l260.10230.03230.030.00-88.2111220.06
532007.03.05 15:00buy270.10221.97220.970.00
542007.03.06 01:00buy280.10222.06221.060.00
552007.03.09 03:00close270.10226.43220.970.00408.2811628.34
562007.03.09 03:00sell290.10226.43227.430.00
572007.03.09 03:00close280.10226.45221.060.00399.6212027.96
582007.03.09 14:34s/l290.10227.43227.430.00-88.1911939.77
592007.03.19 12:00sell300.10228.09229.090.00
602007.03.19 14:00sell310.10228.42229.420.00
612007.03.19 17:09s/l300.10229.09229.090.00-88.1811851.59
622007.03.19 18:00sell320.10228.72229.720.00
632007.03.20 02:00s/l310.10229.42229.420.00-91.6311759.96
642007.03.20 03:00sell330.10229.07230.070.00
652007.03.20 09:12s/l320.10229.72229.720.00-91.6411668.33
662007.03.20 10:33s/l330.10230.07230.070.00-88.1811580.15
672007.03.20 12:00sell340.10230.27231.270.00
682007.03.20 14:00sell350.10230.20231.200.00
692007.03.21 11:41s/l350.10231.20231.200.00-91.6411488.51
702007.03.21 19:34s/l340.10231.27231.270.00-91.6311396.88
712007.03.21 22:00sell360.10231.24232.240.00
722007.03.22 11:46s/l360.10232.24232.240.00-98.5411298.34
732007.03.27 02:00sell370.10232.68233.680.00
742007.03.28 08:00close370.10230.34233.680.00202.9011501.24
752007.03.28 08:00buy380.10230.34229.340.00
762007.03.28 16:36s/l380.10229.34229.340.00-88.2011413.04
772007.04.02 15:00sell390.10232.84233.840.00
782007.04.02 16:00sell400.10232.98233.980.00
792007.04.02 18:00sell410.10232.87233.870.00
802007.04.03 08:02s/l390.10233.84233.840.00-91.6311321.42
812007.04.03 08:03s/l410.10233.87233.870.00-91.6411229.78
822007.04.03 08:19s/l400.10233.98233.980.00-91.6411138.14
832007.04.03 18:00sell420.10235.04236.040.00
842007.04.09 13:00close420.10234.42236.040.0033.9811172.12
852007.04.09 13:00buy430.10234.42233.420.00
862007.04.10 00:00close430.10234.07233.420.00-28.3911143.73
872007.04.10 00:00sell440.10234.07235.070.00
882007.04.10 12:57s/l440.10235.07235.070.00-88.1911055.54
892007.04.11 10:00sell450.10235.76236.760.00
902007.04.13 16:57s/l450.10236.76236.760.00-101.9810953.55
912007.04.13 18:00sell460.10236.50237.500.00
922007.04.16 00:10s/l460.10237.50237.500.00-91.6310861.92
932007.04.16 12:00sell470.10238.12239.120.00
942007.04.16 13:00sell480.10238.00239.000.00
952007.04.16 16:00sell490.10238.13239.130.00
962007.04.17 12:23s/l480.10239.00239.000.00-91.6410770.28
972007.04.17 12:27s/l470.10239.12239.120.00-91.6310678.65
982007.04.17 12:27s/l490.10239.13239.130.00-91.6310587.03
992007.05.01 15:00sell500.10239.47240.470.00
1002007.05.04 16:00close500.10239.15240.470.0010.9710597.99
1012007.05.04 16:00buy510.10239.15238.150.00
1022007.05.09 03:17s/l510.10238.15238.150.00-80.7710517.22
1032007.05.09 04:00buy520.10238.39237.390.00
1042007.05.10 09:00close520.10239.59237.390.00113.2910630.50
1052007.05.10 09:00sell530.10239.59240.590.00
1062007.05.11 01:00close530.10237.26240.590.00202.0210832.52
1072007.05.11 01:00buy540.10237.26236.260.00
1082007.05.18 11:00close540.10239.30236.260.00197.2911029.81
1092007.05.18 11:00sell550.10239.30240.300.00
1102007.05.22 19:00sell560.10240.09241.090.00
1112007.05.23 00:59s/l550.10240.30240.300.00-98.5410931.28
1122007.05.23 02:00sell570.10240.22241.220.00
1132007.05.23 06:00sell580.10240.26241.260.00
1142007.05.23 12:37s/l560.10241.09241.090.00-91.6310839.65
1152007.05.23 12:44s/l570.10241.22241.220.00-88.1810751.47
1162007.05.23 12:44s/l580.10241.26241.260.00-88.1810663.29
1172007.05.23 14:00sell590.10241.23242.230.00
1182007.05.23 17:00close590.10241.60242.230.00-32.6210630.67
1192007.05.23 17:00buy600.10241.60240.600.00
1202007.05.25 01:38s/l600.10240.60240.600.00-78.2910552.38
1212007.05.31 09:00buy610.10240.22239.220.00
1222007.06.01 18:00buy620.10241.87240.870.00
1232007.06.01 19:00buy630.10241.98240.980.00
1242007.06.06 19:19s/l630.10240.98240.980.00-80.7710471.61
1252007.06.07 01:59s/l620.10240.87240.870.00-73.3410398.27
1262007.06.07 18:57s/l610.10239.22239.220.00-70.8610327.41
1272007.06.08 11:00buy640.10238.76237.760.00
1282007.06.13 23:00close640.10242.07237.760.00299.4010626.80
1292007.06.13 23:00sell650.10242.07243.070.00
1302007.06.14 01:00sell660.10241.82242.820.00
1312007.06.15 09:44s/l660.10242.82242.820.00-91.6410535.16
1322007.06.15 10:25s/l650.10243.07243.070.00-101.9710433.19
1332007.06.15 11:00buy670.10243.33242.330.00
1342007.06.15 13:00buy680.10243.34242.340.00
1352007.06.15 15:00buy690.10243.73242.730.00
1362007.06.29 09:00close670.10247.19242.330.00375.1810808.37
1372007.06.29 09:00close690.10247.19242.730.00339.9011148.27
1382007.06.29 09:00sell700.10247.19248.190.00
1392007.06.29 09:00close680.10247.20242.340.00375.1811523.44
1402007.07.06 17:00close700.10248.08248.190.00-102.6211420.82
1412007.07.06 17:00buy710.10248.08247.080.00
1422007.07.06 22:00buy720.10248.22247.220.00
1432007.07.09 01:00buy730.10248.37247.370.00
1442007.07.10 15:15s/l730.10247.37247.370.00-85.7211335.10
1452007.07.10 15:22s/l720.10247.22247.220.00-83.2511251.85
1462007.07.10 15:50s/l710.10247.08247.080.00-83.2411168.61
1472007.07.11 01:00buy740.10245.98244.980.00
1482007.07.11 23:00buy750.10248.98247.980.00
1492007.07.12 09:03s/l750.10247.98247.980.00-80.7711087.83
1502007.07.17 12:00buy760.10249.20248.200.00
1512007.07.17 13:00buy770.10249.54248.540.00
1522007.07.23 03:26s/l770.10248.54248.540.00-73.3311014.50
1532007.07.24 21:13s/l760.10248.20248.200.00-70.8510943.65
1542007.07.25 04:00buy780.10247.01246.010.00
1552007.07.26 13:06s/l780.10246.01246.010.00-80.7710862.88
1562007.07.26 13:20s/l740.10244.98244.980.00-46.0810816.80
1572007.07.26 18:00buy790.10244.15243.150.00
1582007.07.26 20:19s/l790.10243.15243.150.00-88.2110728.59
1592007.07.27 19:00buy800.10240.62239.620.00
1602007.07.30 00:00s/l800.10239.62239.620.00-85.7310642.86
1612007.08.01 09:00buy810.10238.57237.570.00
1622007.08.02 19:00close810.10242.43237.570.00347.9110990.76
1632007.08.02 19:00sell820.10242.43243.430.00
1642007.08.07 18:00close820.10239.42243.430.00255.0811245.85
1652007.08.07 18:00buy830.10239.42238.420.00
1662007.08.07 21:00buy840.10240.32239.320.00
1672007.08.08 20:00close830.10243.92238.420.00399.4111645.25
1682007.08.08 20:00sell850.10243.92244.920.00
1692007.08.08 20:00close840.10243.91239.320.00319.1411964.39
1702007.08.10 03:00close850.10238.49244.920.00465.0512429.44
1712007.08.10 03:00buy860.10238.49237.490.00
1722007.08.10 12:56s/l860.10237.49237.490.00-88.2112341.23
1732007.08.10 15:00buy870.10237.52236.520.00
1742007.08.13 12:14s/l870.10236.52236.520.00-85.7312255.50
1752007.08.14 11:00buy880.10236.91235.910.00
1762007.08.14 16:26s/l880.10235.91235.910.00-88.2012167.30
1772007.08.14 18:00buy890.10236.44235.440.00
1782007.08.14 19:49s/l890.10235.44235.440.00-88.2112079.09
1792007.08.14 21:00buy900.10235.35234.350.00
1802007.08.15 00:00buy910.10234.83233.830.00
1812007.08.15 00:36s/l900.10234.35234.350.00-85.7311993.36
1822007.08.15 05:27s/l910.10233.83233.830.00-88.2011905.16
1832007.08.16 01:00buy920.10231.16230.160.00
1842007.08.16 05:22s/l920.10230.16230.160.00-88.2011816.96
1852007.08.16 20:00buy930.10224.12223.120.00
1862007.08.16 21:07s/l930.10223.12223.120.00-88.2111728.75
1872007.08.17 10:00buy940.10222.21221.210.00
1882007.08.23 13:00close940.10234.11221.210.001064.5312793.28
1892007.08.23 13:00sell950.10234.11235.110.00
1902007.08.27 00:41s/l950.10235.11235.110.00-95.0812698.20
1912007.08.29 01:00buy960.10228.76227.760.00
1922007.08.29 01:48s/l960.10227.76227.760.00-88.2112609.99
1932007.08.29 04:00buy970.10227.90226.900.00
1942007.08.31 14:00close970.10235.00226.900.00636.1813246.17
1952007.08.31 14:00sell980.10235.00236.000.00
1962007.09.05 17:00close980.10232.98236.000.00167.7813413.96
1972007.09.05 17:00buy990.10232.98231.980.00
1982007.09.06 01:32s/l990.10231.98231.980.00-80.7713333.18