Strategy Tester Report
ProjectZZ_jojo_f
AlpariUK-Demo (Build 208)
|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Obdobie
|1 Hodina (H1) 2007.01.03 00:00 - 2007.09.07 00:00 (2007.01.03 - 2007.09.07)
|Model
|Každý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
|Parametre
|Expert_Name="ZZ_v1[n-n]f"; Magic=67133; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrdersSell=3; MaxOrdersBuy=3; TakeProfit=0; StopLoss=100; TrailingStop=0; BreakEven=0; ExitMode=2; StartTime="00:00"; EndTime="23:00"; CloseTime="23:50"; CloseTimeMode=0; SignalMail=false;
SlowLength=100; MA_TimeFrame=0; CCI_Inputs=" CCI parameters "; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false;
MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;
|Stĺpce v teste
|9211
|Modelované tiky
|2544244
|Modelovanie kvality
|90.00%
|Počiatočný vklad
|10000.00
|Čistý celkový zisk
|3333.18
|Hrubý zisk
|9345.42
|Hrubá strata
|-6012.24
|Prvok zisku
|1.55
|Očakávaný výnos
|33.67
|Absolutný drawdown
|444.69
|Maximálny drawdown
|1833.20 (15.16%)
|Relatívny drawdown
|15.16% (1833.20)
|Všetky pozície
|99
|Krátke pozície (víťazné v %)
|39 (23.08%)
|Dlhé pozície (víťazné v %)
|60 (33.33%)
|Ziskové pozície (% z celku)
|29 (29.29%)
|Stratové pozície (% z celku)
|70 (70.71%)
|Najväčší
|ziskový obchod
|1064.53
|stratový obchod
|-102.62
|Priemer
|ziskový obchod
|322.26
|stratový obchod
|-85.89
|Maximum
|výhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)
|5 (1786.58)
|prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)
|11 (-880.59)
|Maximálny
|zisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)
|1786.58 (5)
|straty nasledujúce po sebe (počet prehier)
|-880.59 (11)
|Priemer
|výhry nasledujúce po sebe
|2
|prehry nasledujúce po sebe
|5
|#
|Čas
|Typ
|Objednávka
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Zisk
|Zostatok na účte
|1
|2007.01.03 10:00
|buy
|1
|0.10
|234.59
|233.59
|0.00
|2
|2007.01.03 11:00
|buy
|2
|0.10
|234.70
|233.70
|0.00
|3
|2007.01.03 14:14
|s/l
|2
|0.10
|233.70
|233.70
|0.00
|-88.17
|9911.83
|4
|2007.01.03 15:33
|s/l
|1
|0.10
|233.59
|233.59
|0.00
|-88.17
|9823.66
|5
|2007.01.04 11:00
|buy
|3
|0.10
|232.01
|231.01
|0.00
|6
|2007.01.05 00:31
|s/l
|3
|0.10
|231.01
|231.01
|0.00
|-85.69
|9737.97
|7
|2007.01.05 03:00
|buy
|4
|0.10
|230.10
|229.10
|0.00
|8
|2007.01.05 05:19
|s/l
|4
|0.10
|229.10
|229.10
|0.00
|-88.16
|9649.81
|9
|2007.01.05 15:00
|buy
|5
|0.10
|229.14
|228.14
|0.00
|10
|2007.01.08 01:50
|s/l
|5
|0.10
|228.14
|228.14
|0.00
|-85.69
|9564.12
|11
|2007.01.08 03:00
|buy
|6
|0.10
|228.14
|227.14
|0.00
|12
|2007.01.08 04:00
|buy
|7
|0.10
|228.22
|227.22
|0.00
|13
|2007.01.10 18:00
|close
|6
|0.10
|231.02
|227.14
|0.00
|258.79
|9822.90
|14
|2007.01.10 18:00
|sell
|8
|0.10
|231.02
|232.02
|0.00
|15
|2007.01.10 18:00
|close
|7
|0.10
|231.01
|227.22
|0.00
|250.86
|10073.76
|16
|2007.01.11 08:42
|s/l
|8
|0.10
|232.02
|232.02
|0.00
|-98.45
|9975.31
|17
|2007.01.11 14:00
|buy
|9
|0.10
|234.75
|233.75
|0.00
|18
|2007.01.11 16:12
|s/l
|9
|0.10
|233.75
|233.75
|0.00
|-88.08
|9887.23
|19
|2007.01.12 08:00
|buy
|10
|0.10
|234.95
|233.95
|0.00
|20
|2007.01.12 15:00
|buy
|11
|0.10
|235.25
|234.25
|0.00
|21
|2007.01.12 16:00
|buy
|12
|0.10
|235.40
|234.40
|0.00
|22
|2007.02.08 13:00
|close
|10
|0.10
|238.37
|233.95
|0.00
|368.58
|10255.81
|23
|2007.02.08 13:00
|close
|12
|0.10
|238.37
|234.40
|0.00
|328.89
|10584.70
|24
|2007.02.08 13:00
|sell
|13
|0.10
|238.37
|239.37
|0.00
|25
|2007.02.08 13:00
|close
|11
|0.10
|238.35
|234.25
|0.00
|340.36
|10925.06
|26
|2007.02.15 13:00
|close
|13
|0.10
|235.15
|239.37
|0.00
|259.81
|11184.87
|27
|2007.02.15 13:00
|buy
|14
|0.10
|235.15
|234.15
|0.00
|28
|2007.02.15 16:31
|s/l
|14
|0.10
|234.15
|234.15
|0.00
|-88.21
|11096.66
|29
|2007.02.15 18:00
|buy
|15
|0.10
|233.38
|232.38
|0.00
|30
|2007.02.15 23:00
|buy
|16
|0.10
|232.69
|231.69
|0.00
|31
|2007.02.16 09:33
|s/l
|15
|0.10
|232.38
|232.38
|0.00
|-85.72
|11010.93
|32
|2007.02.16 15:00
|buy
|17
|0.10
|232.44
|231.44
|0.00
|33
|2007.02.21 16:00
|close
|16
|0.10
|236.13
|231.69
|0.00
|313.34
|11324.28
|34
|2007.02.21 16:00
|sell
|18
|0.10
|236.13
|237.13
|0.00
|35
|2007.02.21 16:00
|close
|17
|0.10
|236.12
|231.44
|0.00
|332.04
|11656.31
|36
|2007.02.22 08:00
|sell
|19
|0.10
|236.27
|237.27
|0.00
|37
|2007.02.22 09:00
|sell
|20
|0.10
|236.08
|237.08
|0.00
|38
|2007.02.22 16:31
|s/l
|20
|0.10
|237.08
|237.08
|0.00
|-88.19
|11568.12
|39
|2007.02.22 16:33
|s/l
|18
|0.10
|237.13
|237.13
|0.00
|-98.53
|11469.60
|40
|2007.02.22 17:14
|s/l
|19
|0.10
|237.27
|237.27
|0.00
|-88.18
|11381.42
|41
|2007.02.23 15:00
|sell
|21
|0.10
|237.83
|238.83
|0.00
|42
|2007.02.27 13:00
|close
|21
|0.10
|234.58
|238.83
|0.00
|279.69
|11661.11
|43
|2007.02.27 13:00
|buy
|22
|0.10
|234.58
|233.58
|0.00
|44
|2007.02.27 14:45
|s/l
|22
|0.10
|233.58
|233.58
|0.00
|-88.21
|11572.90
|45
|2007.02.27 17:00
|buy
|23
|0.10
|233.46
|232.46
|0.00
|46
|2007.02.27 18:00
|buy
|24
|0.10
|233.31
|232.31
|0.00
|47
|2007.02.27 19:00
|buy
|25
|0.10
|233.17
|232.17
|0.00
|48
|2007.02.27 20:43
|s/l
|23
|0.10
|232.46
|232.46
|0.00
|-88.21
|11484.69
|49
|2007.02.27 20:44
|s/l
|24
|0.10
|232.31
|232.31
|0.00
|-88.21
|11396.48
|50
|2007.02.27 20:50
|s/l
|25
|0.10
|232.17
|232.17
|0.00
|-88.21
|11308.27
|51
|2007.03.01 15:00
|buy
|26
|0.10
|231.03
|230.03
|0.00
|52
|2007.03.01 15:36
|s/l
|26
|0.10
|230.03
|230.03
|0.00
|-88.21
|11220.06
|53
|2007.03.05 15:00
|buy
|27
|0.10
|221.97
|220.97
|0.00
|54
|2007.03.06 01:00
|buy
|28
|0.10
|222.06
|221.06
|0.00
|55
|2007.03.09 03:00
|close
|27
|0.10
|226.43
|220.97
|0.00
|408.28
|11628.34
|56
|2007.03.09 03:00
|sell
|29
|0.10
|226.43
|227.43
|0.00
|57
|2007.03.09 03:00
|close
|28
|0.10
|226.45
|221.06
|0.00
|399.62
|12027.96
|58
|2007.03.09 14:34
|s/l
|29
|0.10
|227.43
|227.43
|0.00
|-88.19
|11939.77
|59
|2007.03.19 12:00
|sell
|30
|0.10
|228.09
|229.09
|0.00
|60
|2007.03.19 14:00
|sell
|31
|0.10
|228.42
|229.42
|0.00
|61
|2007.03.19 17:09
|s/l
|30
|0.10
|229.09
|229.09
|0.00
|-88.18
|11851.59
|62
|2007.03.19 18:00
|sell
|32
|0.10
|228.72
|229.72
|0.00
|63
|2007.03.20 02:00
|s/l
|31
|0.10
|229.42
|229.42
|0.00
|-91.63
|11759.96
|64
|2007.03.20 03:00
|sell
|33
|0.10
|229.07
|230.07
|0.00
|65
|2007.03.20 09:12
|s/l
|32
|0.10
|229.72
|229.72
|0.00
|-91.64
|11668.33
|66
|2007.03.20 10:33
|s/l
|33
|0.10
|230.07
|230.07
|0.00
|-88.18
|11580.15
|67
|2007.03.20 12:00
|sell
|34
|0.10
|230.27
|231.27
|0.00
|68
|2007.03.20 14:00
|sell
|35
|0.10
|230.20
|231.20
|0.00
|69
|2007.03.21 11:41
|s/l
|35
|0.10
|231.20
|231.20
|0.00
|-91.64
|11488.51
|70
|2007.03.21 19:34
|s/l
|34
|0.10
|231.27
|231.27
|0.00
|-91.63
|11396.88
|71
|2007.03.21 22:00
|sell
|36
|0.10
|231.24
|232.24
|0.00
|72
|2007.03.22 11:46
|s/l
|36
|0.10
|232.24
|232.24
|0.00
|-98.54
|11298.34
|73
|2007.03.27 02:00
|sell
|37
|0.10
|232.68
|233.68
|0.00
|74
|2007.03.28 08:00
|close
|37
|0.10
|230.34
|233.68
|0.00
|202.90
|11501.24
|75
|2007.03.28 08:00
|buy
|38
|0.10
|230.34
|229.34
|0.00
|76
|2007.03.28 16:36
|s/l
|38
|0.10
|229.34
|229.34
|0.00
|-88.20
|11413.04
|77
|2007.04.02 15:00
|sell
|39
|0.10
|232.84
|233.84
|0.00
|78
|2007.04.02 16:00
|sell
|40
|0.10
|232.98
|233.98
|0.00
|79
|2007.04.02 18:00
|sell
|41
|0.10
|232.87
|233.87
|0.00
|80
|2007.04.03 08:02
|s/l
|39
|0.10
|233.84
|233.84
|0.00
|-91.63
|11321.42
|81
|2007.04.03 08:03
|s/l
|41
|0.10
|233.87
|233.87
|0.00
|-91.64
|11229.78
|82
|2007.04.03 08:19
|s/l
|40
|0.10
|233.98
|233.98
|0.00
|-91.64
|11138.14
|83
|2007.04.03 18:00
|sell
|42
|0.10
|235.04
|236.04
|0.00
|84
|2007.04.09 13:00
|close
|42
|0.10
|234.42
|236.04
|0.00
|33.98
|11172.12
|85
|2007.04.09 13:00
|buy
|43
|0.10
|234.42
|233.42
|0.00
|86
|2007.04.10 00:00
|close
|43
|0.10
|234.07
|233.42
|0.00
|-28.39
|11143.73
|87
|2007.04.10 00:00
|sell
|44
|0.10
|234.07
|235.07
|0.00
|88
|2007.04.10 12:57
|s/l
|44
|0.10
|235.07
|235.07
|0.00
|-88.19
|11055.54
|89
|2007.04.11 10:00
|sell
|45
|0.10
|235.76
|236.76
|0.00
|90
|2007.04.13 16:57
|s/l
|45
|0.10
|236.76
|236.76
|0.00
|-101.98
|10953.55
|91
|2007.04.13 18:00
|sell
|46
|0.10
|236.50
|237.50
|0.00
|92
|2007.04.16 00:10
|s/l
|46
|0.10
|237.50
|237.50
|0.00
|-91.63
|10861.92
|93
|2007.04.16 12:00
|sell
|47
|0.10
|238.12
|239.12
|0.00
|94
|2007.04.16 13:00
|sell
|48
|0.10
|238.00
|239.00
|0.00
|95
|2007.04.16 16:00
|sell
|49
|0.10
|238.13
|239.13
|0.00
|96
|2007.04.17 12:23
|s/l
|48
|0.10
|239.00
|239.00
|0.00
|-91.64
|10770.28
|97
|2007.04.17 12:27
|s/l
|47
|0.10
|239.12
|239.12
|0.00
|-91.63
|10678.65
|98
|2007.04.17 12:27
|s/l
|49
|0.10
|239.13
|239.13
|0.00
|-91.63
|10587.03
|99
|2007.05.01 15:00
|sell
|50
|0.10
|239.47
|240.47
|0.00
|100
|2007.05.04 16:00
|close
|50
|0.10
|239.15
|240.47
|0.00
|10.97
|10597.99
|101
|2007.05.04 16:00
|buy
|51
|0.10
|239.15
|238.15
|0.00
|102
|2007.05.09 03:17
|s/l
|51
|0.10
|238.15
|238.15
|0.00
|-80.77
|10517.22
|103
|2007.05.09 04:00
|buy
|52
|0.10
|238.39
|237.39
|0.00
|104
|2007.05.10 09:00
|close
|52
|0.10
|239.59
|237.39
|0.00
|113.29
|10630.50
|105
|2007.05.10 09:00
|sell
|53
|0.10
|239.59
|240.59
|0.00
|106
|2007.05.11 01:00
|close
|53
|0.10
|237.26
|240.59
|0.00
|202.02
|10832.52
|107
|2007.05.11 01:00
|buy
|54
|0.10
|237.26
|236.26
|0.00
|108
|2007.05.18 11:00
|close
|54
|0.10
|239.30
|236.26
|0.00
|197.29
|11029.81
|109
|2007.05.18 11:00
|sell
|55
|0.10
|239.30
|240.30
|0.00
|110
|2007.05.22 19:00
|sell
|56
|0.10
|240.09
|241.09
|0.00
|111
|2007.05.23 00:59
|s/l
|55
|0.10
|240.30
|240.30
|0.00
|-98.54
|10931.28
|112
|2007.05.23 02:00
|sell
|57
|0.10
|240.22
|241.22
|0.00
|113
|2007.05.23 06:00
|sell
|58
|0.10
|240.26
|241.26
|0.00
|114
|2007.05.23 12:37
|s/l
|56
|0.10
|241.09
|241.09
|0.00
|-91.63
|10839.65
|115
|2007.05.23 12:44
|s/l
|57
|0.10
|241.22
|241.22
|0.00
|-88.18
|10751.47
|116
|2007.05.23 12:44
|s/l
|58
|0.10
|241.26
|241.26
|0.00
|-88.18
|10663.29
|117
|2007.05.23 14:00
|sell
|59
|0.10
|241.23
|242.23
|0.00
|118
|2007.05.23 17:00
|close
|59
|0.10
|241.60
|242.23
|0.00
|-32.62
|10630.67
|119
|2007.05.23 17:00
|buy
|60
|0.10
|241.60
|240.60
|0.00
|120
|2007.05.25 01:38
|s/l
|60
|0.10
|240.60
|240.60
|0.00
|-78.29
|10552.38
|121
|2007.05.31 09:00
|buy
|61
|0.10
|240.22
|239.22
|0.00
|122
|2007.06.01 18:00
|buy
|62
|0.10
|241.87
|240.87
|0.00
|123
|2007.06.01 19:00
|buy
|63
|0.10
|241.98
|240.98
|0.00
|124
|2007.06.06 19:19
|s/l
|63
|0.10
|240.98
|240.98
|0.00
|-80.77
|10471.61
|125
|2007.06.07 01:59
|s/l
|62
|0.10
|240.87
|240.87
|0.00
|-73.34
|10398.27
|126
|2007.06.07 18:57
|s/l
|61
|0.10
|239.22
|239.22
|0.00
|-70.86
|10327.41
|127
|2007.06.08 11:00
|buy
|64
|0.10
|238.76
|237.76
|0.00
|128
|2007.06.13 23:00
|close
|64
|0.10
|242.07
|237.76
|0.00
|299.40
|10626.80
|129
|2007.06.13 23:00
|sell
|65
|0.10
|242.07
|243.07
|0.00
|130
|2007.06.14 01:00
|sell
|66
|0.10
|241.82
|242.82
|0.00
|131
|2007.06.15 09:44
|s/l
|66
|0.10
|242.82
|242.82
|0.00
|-91.64
|10535.16
|132
|2007.06.15 10:25
|s/l
|65
|0.10
|243.07
|243.07
|0.00
|-101.97
|10433.19
|133
|2007.06.15 11:00
|buy
|67
|0.10
|243.33
|242.33
|0.00
|134
|2007.06.15 13:00
|buy
|68
|0.10
|243.34
|242.34
|0.00
|135
|2007.06.15 15:00
|buy
|69
|0.10
|243.73
|242.73
|0.00
|136
|2007.06.29 09:00
|close
|67
|0.10
|247.19
|242.33
|0.00
|375.18
|10808.37
|137
|2007.06.29 09:00
|close
|69
|0.10
|247.19
|242.73
|0.00
|339.90
|11148.27
|138
|2007.06.29 09:00
|sell
|70
|0.10
|247.19
|248.19
|0.00
|139
|2007.06.29 09:00
|close
|68
|0.10
|247.20
|242.34
|0.00
|375.18
|11523.44
|140
|2007.07.06 17:00
|close
|70
|0.10
|248.08
|248.19
|0.00
|-102.62
|11420.82
|141
|2007.07.06 17:00
|buy
|71
|0.10
|248.08
|247.08
|0.00
|142
|2007.07.06 22:00
|buy
|72
|0.10
|248.22
|247.22
|0.00
|143
|2007.07.09 01:00
|buy
|73
|0.10
|248.37
|247.37
|0.00
|144
|2007.07.10 15:15
|s/l
|73
|0.10
|247.37
|247.37
|0.00
|-85.72
|11335.10
|145
|2007.07.10 15:22
|s/l
|72
|0.10
|247.22
|247.22
|0.00
|-83.25
|11251.85
|146
|2007.07.10 15:50
|s/l
|71
|0.10
|247.08
|247.08
|0.00
|-83.24
|11168.61
|147
|2007.07.11 01:00
|buy
|74
|0.10
|245.98
|244.98
|0.00
|148
|2007.07.11 23:00
|buy
|75
|0.10
|248.98
|247.98
|0.00
|149
|2007.07.12 09:03
|s/l
|75
|0.10
|247.98
|247.98
|0.00
|-80.77
|11087.83
|150
|2007.07.17 12:00
|buy
|76
|0.10
|249.20
|248.20
|0.00
|151
|2007.07.17 13:00
|buy
|77
|0.10
|249.54
|248.54
|0.00
|152
|2007.07.23 03:26
|s/l
|77
|0.10
|248.54
|248.54
|0.00
|-73.33
|11014.50
|153
|2007.07.24 21:13
|s/l
|76
|0.10
|248.20
|248.20
|0.00
|-70.85
|10943.65
|154
|2007.07.25 04:00
|buy
|78
|0.10
|247.01
|246.01
|0.00
|155
|2007.07.26 13:06
|s/l
|78
|0.10
|246.01
|246.01
|0.00
|-80.77
|10862.88
|156
|2007.07.26 13:20
|s/l
|74
|0.10
|244.98
|244.98
|0.00
|-46.08
|10816.80
|157
|2007.07.26 18:00
|buy
|79
|0.10
|244.15
|243.15
|0.00
|158
|2007.07.26 20:19
|s/l
|79
|0.10
|243.15
|243.15
|0.00
|-88.21
|10728.59
|159
|2007.07.27 19:00
|buy
|80
|0.10
|240.62
|239.62
|0.00
|160
|2007.07.30 00:00
|s/l
|80
|0.10
|239.62
|239.62
|0.00
|-85.73
|10642.86
|161
|2007.08.01 09:00
|buy
|81
|0.10
|238.57
|237.57
|0.00
|162
|2007.08.02 19:00
|close
|81
|0.10
|242.43
|237.57
|0.00
|347.91
|10990.76
|163
|2007.08.02 19:00
|sell
|82
|0.10
|242.43
|243.43
|0.00
|164
|2007.08.07 18:00
|close
|82
|0.10
|239.42
|243.43
|0.00
|255.08
|11245.85
|165
|2007.08.07 18:00
|buy
|83
|0.10
|239.42
|238.42
|0.00
|166
|2007.08.07 21:00
|buy
|84
|0.10
|240.32
|239.32
|0.00
|167
|2007.08.08 20:00
|close
|83
|0.10
|243.92
|238.42
|0.00
|399.41
|11645.25
|168
|2007.08.08 20:00
|sell
|85
|0.10
|243.92
|244.92
|0.00
|169
|2007.08.08 20:00
|close
|84
|0.10
|243.91
|239.32
|0.00
|319.14
|11964.39
|170
|2007.08.10 03:00
|close
|85
|0.10
|238.49
|244.92
|0.00
|465.05
|12429.44
|171
|2007.08.10 03:00
|buy
|86
|0.10
|238.49
|237.49
|0.00
|172
|2007.08.10 12:56
|s/l
|86
|0.10
|237.49
|237.49
|0.00
|-88.21
|12341.23
|173
|2007.08.10 15:00
|buy
|87
|0.10
|237.52
|236.52
|0.00
|174
|2007.08.13 12:14
|s/l
|87
|0.10
|236.52
|236.52
|0.00
|-85.73
|12255.50
|175
|2007.08.14 11:00
|buy
|88
|0.10
|236.91
|235.91
|0.00
|176
|2007.08.14 16:26
|s/l
|88
|0.10
|235.91
|235.91
|0.00
|-88.20
|12167.30
|177
|2007.08.14 18:00
|buy
|89
|0.10
|236.44
|235.44
|0.00
|178
|2007.08.14 19:49
|s/l
|89
|0.10
|235.44
|235.44
|0.00
|-88.21
|12079.09
|179
|2007.08.14 21:00
|buy
|90
|0.10
|235.35
|234.35
|0.00
|180
|2007.08.15 00:00
|buy
|91
|0.10
|234.83
|233.83
|0.00
|181
|2007.08.15 00:36
|s/l
|90
|0.10
|234.35
|234.35
|0.00
|-85.73
|11993.36
|182
|2007.08.15 05:27
|s/l
|91
|0.10
|233.83
|233.83
|0.00
|-88.20
|11905.16
|183
|2007.08.16 01:00
|buy
|92
|0.10
|231.16
|230.16
|0.00
|184
|2007.08.16 05:22
|s/l
|92
|0.10
|230.16
|230.16
|0.00
|-88.20
|11816.96
|185
|2007.08.16 20:00
|buy
|93
|0.10
|224.12
|223.12
|0.00
|186
|2007.08.16 21:07
|s/l
|93
|0.10
|223.12
|223.12
|0.00
|-88.21
|11728.75
|187
|2007.08.17 10:00
|buy
|94
|0.10
|222.21
|221.21
|0.00
|188
|2007.08.23 13:00
|close
|94
|0.10
|234.11
|221.21
|0.00
|1064.53
|12793.28
|189
|2007.08.23 13:00
|sell
|95
|0.10
|234.11
|235.11
|0.00
|190
|2007.08.27 00:41
|s/l
|95
|0.10
|235.11
|235.11
|0.00
|-95.08
|12698.20
|191
|2007.08.29 01:00
|buy
|96
|0.10
|228.76
|227.76
|0.00
|192
|2007.08.29 01:48
|s/l
|96
|0.10
|227.76
|227.76
|0.00
|-88.21
|12609.99
|193
|2007.08.29 04:00
|buy
|97
|0.10
|227.90
|226.90
|0.00
|194
|2007.08.31 14:00
|close
|97
|0.10
|235.00
|226.90
|0.00
|636.18
|13246.17
|195
|2007.08.31 14:00
|sell
|98
|0.10
|235.00
|236.00
|0.00
|196
|2007.09.05 17:00
|close
|98
|0.10
|232.98
|236.00
|0.00
|167.78
|13413.96
|197
|2007.09.05 17:00
|buy
|99
|0.10
|232.98
|231.98
|0.00
|198
|2007.09.06 01:32
|s/l
|99
|0.10
|231.98
|231.98
|0.00
|-80.77
|13333.18