Strategy Tester Report
ProjectZZ_jojo_f
AlpariUK-Demo (Build 208)

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Obdobie1 Hodina (H1) 2007.08.01 00:00 - 2007.09.07 00:00 (2007.08.01 - 2007.09.07)
ModelKaždý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
ParametreExpert_Name="ZZ_v1[n-n]f"; Magic=67133; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrdersSell=3; MaxOrdersBuy=3; TakeProfit=0; StopLoss=100; TrailingStop=0; BreakEven=0; ExitMode=2; StartTime="00:00"; EndTime="23:00"; CloseTime="23:50"; CloseTimeMode=0; SignalMail=false; SlowLength=100; MA_TimeFrame=0; CCI_Inputs=" CCI parameters "; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;
Stĺpce v teste5641Modelované tiky750887Modelovanie kvality90.00%
Počiatočný vklad2000.00
Čistý celkový zisk2632.46Hrubý zisk3576.50Hrubá strata-944.04
Prvok zisku3.79Očakávaný výnos138.55
Absolutný drawdown71.64Maximálny drawdown885.03 (22.60%)Relatívny drawdown22.60% (885.03)
Všetky pozície19Krátke pozície (víťazné v %)4 (75.00%)Dlhé pozície (víťazné v %)15 (33.33%)
Ziskové pozície (% z celku)8 (42.11%)Stratové pozície (% z celku)11 (57.89%)
Najväčšíziskový obchod1041.65stratový obchod-93.04
Priemerziskový obchod447.06stratový obchod-85.82
Maximumvýhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)5 (1748.16)prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)8 (-685.66)
Maximálnyzisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)1748.16 (5)straty nasledujúce po sebe (počet prehier)-685.66 (8)
Priemervýhry nasledujúce po sebe3prehry nasledujúce po sebe4
Graph
#ČasTypObjednávkaLotyCenaS / LT / PZiskZostatok na účte
12007.08.01 09:00buy10.10238.57237.570.00
22007.08.02 19:00close10.10242.43237.570.00340.442340.44
32007.08.02 19:00sell20.10242.43243.430.00
42007.08.07 18:00close20.10239.42243.430.00249.602590.03
52007.08.07 18:00buy30.10239.42238.420.00
62007.08.07 21:00buy40.10240.32239.320.00
72007.08.08 20:00close30.10243.92238.420.00390.822980.85
82007.08.08 20:00sell50.10243.92244.920.00
92007.08.08 20:00close40.10243.91239.320.00312.283293.12
102007.08.10 03:00close50.10238.49244.920.00455.043748.16
112007.08.10 03:00buy60.10238.49237.490.00
122007.08.10 12:56s/l60.10237.49237.490.00-86.323661.84
132007.08.10 15:00buy70.10237.52236.520.00
142007.08.13 12:14s/l70.10236.52236.520.00-83.883577.96
152007.08.14 11:00buy80.10236.91235.910.00
162007.08.14 16:26s/l80.10235.91235.910.00-86.313491.65
172007.08.14 18:00buy90.10236.44235.440.00
182007.08.14 19:49s/l90.10235.44235.440.00-86.313405.34
192007.08.14 21:00buy100.10235.35234.350.00
202007.08.15 00:00buy110.10234.83233.830.00
212007.08.15 00:36s/l100.10234.35234.350.00-83.883321.45
222007.08.15 05:27s/l110.10233.83233.830.00-86.313235.14
232007.08.16 01:00buy120.10231.16230.160.00
242007.08.16 05:22s/l120.10230.16230.160.00-86.323148.82
252007.08.16 20:00buy130.10224.12223.120.00
262007.08.16 21:07s/l130.10223.12223.120.00-86.323062.50
272007.08.17 10:00buy140.10222.21221.210.00
282007.08.23 13:00close140.10234.11221.210.001041.654104.16
292007.08.23 13:00sell150.10234.11235.110.00
302007.08.27 00:41s/l150.10235.11235.110.00-93.044011.12
312007.08.29 01:00buy160.10228.76227.760.00
322007.08.29 01:48s/l160.10227.76227.760.00-86.313924.81
332007.08.29 04:00buy170.10227.90226.900.00
342007.08.31 14:00close170.10235.00226.900.00622.514547.32
352007.08.31 14:00sell180.10235.00236.000.00
362007.09.05 17:00close180.10232.98236.000.00164.184711.49
372007.09.05 17:00buy190.10232.98231.980.00
382007.09.06 01:32s/l190.10231.98231.980.00-79.034632.46