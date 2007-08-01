Strategy Tester Report
ProjectZZ_jojo_f
AlpariUK-Demo (Build 208)
|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Obdobie
|1 Hodina (H1) 2007.08.01 00:00 - 2007.09.07 00:00 (2007.08.01 - 2007.09.07)
|Model
|Každý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
|Parametre
|Expert_Name="ZZ_v1[n-n]f"; Magic=67133; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrdersSell=3; MaxOrdersBuy=3; TakeProfit=0; StopLoss=100; TrailingStop=0; BreakEven=0; ExitMode=2; StartTime="00:00"; EndTime="23:00"; CloseTime="23:50"; CloseTimeMode=0; SignalMail=false;
SlowLength=100; MA_TimeFrame=0; CCI_Inputs=" CCI parameters "; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false;
MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;
|Stĺpce v teste
|5641
|Modelované tiky
|750887
|Modelovanie kvality
|90.00%
|Počiatočný vklad
|2000.00
|Čistý celkový zisk
|2632.46
|Hrubý zisk
|3576.50
|Hrubá strata
|-944.04
|Prvok zisku
|3.79
|Očakávaný výnos
|138.55
|Absolutný drawdown
|71.64
|Maximálny drawdown
|885.03 (22.60%)
|Relatívny drawdown
|22.60% (885.03)
|Všetky pozície
|19
|Krátke pozície (víťazné v %)
|4 (75.00%)
|Dlhé pozície (víťazné v %)
|15 (33.33%)
|Ziskové pozície (% z celku)
|8 (42.11%)
|Stratové pozície (% z celku)
|11 (57.89%)
|Najväčší
|ziskový obchod
|1041.65
|stratový obchod
|-93.04
|Priemer
|ziskový obchod
|447.06
|stratový obchod
|-85.82
|Maximum
|výhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)
|5 (1748.16)
|prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)
|8 (-685.66)
|Maximálny
|zisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)
|1748.16 (5)
|straty nasledujúce po sebe (počet prehier)
|-685.66 (8)
|Priemer
|výhry nasledujúce po sebe
|3
|prehry nasledujúce po sebe
|4
|#
|Čas
|Typ
|Objednávka
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Zisk
|Zostatok na účte
|1
|2007.08.01 09:00
|buy
|1
|0.10
|238.57
|237.57
|0.00
|2
|2007.08.02 19:00
|close
|1
|0.10
|242.43
|237.57
|0.00
|340.44
|2340.44
|3
|2007.08.02 19:00
|sell
|2
|0.10
|242.43
|243.43
|0.00
|4
|2007.08.07 18:00
|close
|2
|0.10
|239.42
|243.43
|0.00
|249.60
|2590.03
|5
|2007.08.07 18:00
|buy
|3
|0.10
|239.42
|238.42
|0.00
|6
|2007.08.07 21:00
|buy
|4
|0.10
|240.32
|239.32
|0.00
|7
|2007.08.08 20:00
|close
|3
|0.10
|243.92
|238.42
|0.00
|390.82
|2980.85
|8
|2007.08.08 20:00
|sell
|5
|0.10
|243.92
|244.92
|0.00
|9
|2007.08.08 20:00
|close
|4
|0.10
|243.91
|239.32
|0.00
|312.28
|3293.12
|10
|2007.08.10 03:00
|close
|5
|0.10
|238.49
|244.92
|0.00
|455.04
|3748.16
|11
|2007.08.10 03:00
|buy
|6
|0.10
|238.49
|237.49
|0.00
|12
|2007.08.10 12:56
|s/l
|6
|0.10
|237.49
|237.49
|0.00
|-86.32
|3661.84
|13
|2007.08.10 15:00
|buy
|7
|0.10
|237.52
|236.52
|0.00
|14
|2007.08.13 12:14
|s/l
|7
|0.10
|236.52
|236.52
|0.00
|-83.88
|3577.96
|15
|2007.08.14 11:00
|buy
|8
|0.10
|236.91
|235.91
|0.00
|16
|2007.08.14 16:26
|s/l
|8
|0.10
|235.91
|235.91
|0.00
|-86.31
|3491.65
|17
|2007.08.14 18:00
|buy
|9
|0.10
|236.44
|235.44
|0.00
|18
|2007.08.14 19:49
|s/l
|9
|0.10
|235.44
|235.44
|0.00
|-86.31
|3405.34
|19
|2007.08.14 21:00
|buy
|10
|0.10
|235.35
|234.35
|0.00
|20
|2007.08.15 00:00
|buy
|11
|0.10
|234.83
|233.83
|0.00
|21
|2007.08.15 00:36
|s/l
|10
|0.10
|234.35
|234.35
|0.00
|-83.88
|3321.45
|22
|2007.08.15 05:27
|s/l
|11
|0.10
|233.83
|233.83
|0.00
|-86.31
|3235.14
|23
|2007.08.16 01:00
|buy
|12
|0.10
|231.16
|230.16
|0.00
|24
|2007.08.16 05:22
|s/l
|12
|0.10
|230.16
|230.16
|0.00
|-86.32
|3148.82
|25
|2007.08.16 20:00
|buy
|13
|0.10
|224.12
|223.12
|0.00
|26
|2007.08.16 21:07
|s/l
|13
|0.10
|223.12
|223.12
|0.00
|-86.32
|3062.50
|27
|2007.08.17 10:00
|buy
|14
|0.10
|222.21
|221.21
|0.00
|28
|2007.08.23 13:00
|close
|14
|0.10
|234.11
|221.21
|0.00
|1041.65
|4104.16
|29
|2007.08.23 13:00
|sell
|15
|0.10
|234.11
|235.11
|0.00
|30
|2007.08.27 00:41
|s/l
|15
|0.10
|235.11
|235.11
|0.00
|-93.04
|4011.12
|31
|2007.08.29 01:00
|buy
|16
|0.10
|228.76
|227.76
|0.00
|32
|2007.08.29 01:48
|s/l
|16
|0.10
|227.76
|227.76
|0.00
|-86.31
|3924.81
|33
|2007.08.29 04:00
|buy
|17
|0.10
|227.90
|226.90
|0.00
|34
|2007.08.31 14:00
|close
|17
|0.10
|235.00
|226.90
|0.00
|622.51
|4547.32
|35
|2007.08.31 14:00
|sell
|18
|0.10
|235.00
|236.00
|0.00
|36
|2007.09.05 17:00
|close
|18
|0.10
|232.98
|236.00
|0.00
|164.18
|4711.49
|37
|2007.09.05 17:00
|buy
|19
|0.10
|232.98
|231.98
|0.00
|38
|2007.09.06 01:32
|s/l
|19
|0.10
|231.98
|231.98
|0.00
|-79.03
|4632.46