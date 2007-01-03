Strategy Tester Report
ProjectZZ_jojo_f
FXDD-MetaTrader 4 Demo Server (Build 208)

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs. Japanese Yen)
Obdobie4 Hodiny (H4) 2007.01.03 00:00 - 2007.08.31 20:00 (2007.01.03 - 2007.09.02)
ModelKaždý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
ParametreExpert_Name="ZZ_v1[n-n]f"; Magic=67133; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrdersSell=3; MaxOrdersBuy=3; TakeProfit=0; StopLoss=100; TrailingStop=0; BreakEven=0; ExitMode=2; StartTime="00:00"; EndTime="23:00"; CloseTime="23:50"; CloseTimeMode=0; SignalMail=false; SlowLength=100; MA_TimeFrame=0; CCI_Inputs=" CCI parameters "; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;
Stĺpce v teste4988Modelované tiky2146713Modelovanie kvality90.00%
Počiatočný vklad2000.00
Čistý celkový zisk316.54Hrubý zisk4255.97Hrubá strata-3939.43
Prvok zisku1.08Očakávaný výnos5.76
Absolutný drawdown908.99Maximálny drawdown3743.30 (77.43%)Relatívny drawdown77.43% (3743.30)
Všetky pozície55Krátke pozície (víťazné v %)17 (0.00%)Dlhé pozície (víťazné v %)38 (26.32%)
Ziskové pozície (% z celku)10 (18.18%)Stratové pozície (% z celku)45 (81.82%)
Najväčšíziskový obchod1184.73stratový obchod-160.03
Priemerziskový obchod425.60stratový obchod-87.54
Maximumvýhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)3 (2774.92)prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)22 (-1994.35)
Maximálnyzisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)2774.92 (3)straty nasledujúce po sebe (počet prehier)-1994.35 (22)
Priemervýhry nasledujúce po sebe2prehry nasledujúce po sebe9
Graph
#ČasTypObjednávkaLotyCenaS / LT / PZiskZostatok na účte
12007.01.03 09:38buy10.10234.65233.650.00
22007.01.03 14:17s/l10.10233.65233.650.00-86.801913.20
32007.01.05 20:31buy20.10229.03228.030.00
42007.01.08 07:59buy30.10228.44227.440.00
52007.01.11 13:00buy40.10234.90233.900.00
62007.01.11 16:00s/l40.10233.90233.900.00-86.801826.40
72007.01.12 07:47buy50.10234.90233.900.00
82007.02.15 16:36s/l50.10233.90233.900.0016.091842.49
92007.02.15 21:11buy60.10233.12232.120.00
102007.02.16 14:14s/l60.10232.12232.120.00-83.771758.72
112007.02.16 14:18buy70.10232.34231.340.00
122007.02.27 21:07s/l70.10231.34231.340.00-59.561699.16
132007.03.02 12:00buy80.10229.19228.190.00
142007.03.02 12:51s/l80.10228.19228.190.00-86.811612.35
152007.03.02 13:02s/l20.10228.03228.030.0082.681695.03
162007.03.02 13:12s/l30.10227.44227.440.0079.661774.69
172007.03.02 18:30buy90.10226.88225.880.00
182007.03.05 00:12buy100.10226.59225.590.00
192007.03.05 00:25s/l90.10225.88225.880.00-83.771690.91
202007.03.05 00:30s/l100.10225.59225.590.00-86.801604.11
212007.03.05 08:09buy110.10222.53221.530.00
222007.03.05 08:16s/l110.10221.53221.530.00-86.811517.30
232007.03.05 08:22buy120.10222.07221.070.00
242007.03.05 14:14buy130.10221.47220.470.00
252007.03.06 00:00buy140.10221.21220.210.00
262007.03.23 20:00close120.10231.55221.070.00883.452400.75
272007.03.23 20:00close140.10231.55220.210.00955.073355.83
282007.03.23 20:00sell150.10231.55232.550.00
292007.03.23 20:00close130.10231.56220.470.00936.394292.22
302007.03.26 15:27s/l150.10232.55232.550.00-90.124202.10
312007.03.26 16:02sell160.10232.42233.420.00
322007.03.27 00:49sell170.10232.64233.640.00
332007.04.02 16:06sell180.10232.83233.830.00
342007.04.03 02:16s/l160.10233.42233.420.00-113.434088.67
352007.04.03 02:19sell190.10233.10234.100.00
362007.04.03 08:00s/l170.10233.64233.640.00-110.093978.59
372007.04.03 08:01s/l180.10233.83233.830.00-90.113888.48
382007.04.03 08:22s/l190.10234.10234.100.00-86.783801.70
392007.04.03 16:00sell200.10234.77235.770.00
402007.04.11 08:00s/l200.10235.77235.770.00-113.433688.27
412007.04.16 02:01sell210.10236.93237.930.00
422007.04.16 10:39s/l210.10237.93237.930.00-86.783601.49
432007.04.16 12:00sell220.10238.13239.130.00
442007.04.16 16:00sell230.10238.23239.230.00
452007.04.17 11:01sell240.10238.22239.220.00
462007.04.17 12:27s/l220.10239.13239.130.00-90.113511.38
472007.04.17 13:54s/l240.10239.22239.220.00-86.783424.60
482007.04.17 13:54s/l230.10239.23239.230.00-90.123334.48
492007.05.01 15:12sell250.10239.28240.280.00
502007.05.10 10:15sell260.10239.37240.370.00
512007.05.18 10:30sell270.10239.29240.290.00
522007.05.23 00:58s/l250.10240.28240.280.00-160.033174.45
532007.05.23 00:58s/l270.10240.29240.290.00-96.783077.67
542007.05.23 01:58s/l260.10240.37240.370.00-123.412954.26
552007.05.23 04:42sell280.10240.25241.250.00
562007.05.23 09:35sell290.10240.26241.260.00
572007.05.23 12:00sell300.10240.65241.650.00
582007.05.23 12:44s/l280.10241.25241.250.00-86.782867.48
592007.05.23 12:44s/l290.10241.26241.260.00-86.792780.69
602007.05.23 16:23sell310.10241.25242.250.00
612007.05.23 16:28close300.10241.55241.650.00-78.102702.59
622007.05.23 16:28close310.10241.54242.250.00-25.172677.42
632007.05.23 16:28buy320.10241.54240.540.00
642007.05.23 20:10buy330.10241.81240.810.00
652007.05.24 10:05s/l330.10240.81240.810.00-77.722599.70
662007.05.25 01:39s/l320.10240.54240.540.00-74.692525.01
672007.06.01 17:56buy340.10241.93240.930.00
682007.06.01 20:00buy350.10242.03241.030.00
692007.06.04 01:48buy360.10242.09241.090.00
702007.06.06 12:35s/l360.10241.09241.090.00-80.762444.25
712007.06.06 13:46s/l350.10241.03241.030.00-77.732366.52
722007.06.07 01:40s/l340.10240.93240.930.00-68.652297.87
732007.06.15 10:23buy370.10243.07242.070.00
742007.06.15 12:17buy380.10243.37242.370.00
752007.06.15 16:00buy390.10243.94242.940.00
762007.07.26 20:55s/l390.10242.94242.940.0037.282335.15
772007.07.27 00:00s/l370.10242.07242.070.0040.312375.46
782007.07.27 00:00s/l380.10242.37242.370.0040.312415.76
792007.07.27 00:35buy400.10242.49241.490.00
802007.07.27 13:03s/l400.10241.49241.490.00-86.812328.95
812007.07.27 14:45buy410.10242.28241.280.00
822007.07.27 16:00s/l410.10241.28241.280.00-86.812242.14
832007.07.27 18:44buy420.10240.90239.900.00
842007.07.30 00:00s/l420.10239.90239.900.00-83.782158.36
852007.07.30 02:12buy430.10239.93238.930.00
862007.08.01 08:00s/l430.10238.93238.930.00-80.762077.60
872007.08.14 21:26buy440.10235.87234.870.00
882007.08.14 22:21s/l440.10234.87234.870.00-86.811990.79
892007.08.15 00:00buy450.10234.86233.860.00
902007.08.15 05:02buy460.10233.97232.970.00
912007.08.15 05:24s/l450.10233.86233.860.00-86.801903.99
922007.08.15 06:22s/l460.10232.97232.970.00-86.811817.18
932007.08.15 08:06buy470.10232.74231.740.00
942007.08.15 08:17s/l470.10231.74231.740.00-86.801730.38
952007.08.15 08:45buy480.10232.57231.570.00
962007.08.16 00:00s/l480.10231.57231.570.00-77.731652.65
972007.08.16 01:15buy490.10231.31230.310.00
982007.08.16 05:10buy500.10230.92229.920.00
992007.08.16 05:21s/l490.10230.31230.310.00-86.801565.85
1002007.08.16 05:38s/l500.10229.92229.920.00-86.811479.04
1012007.08.16 06:37buy510.10230.66229.660.00
1022007.08.16 08:31s/l510.10229.66229.660.00-86.811392.23
1032007.08.16 12:00buy520.10229.32228.320.00
1042007.08.16 12:13s/l520.10228.32228.320.00-86.811305.42
1052007.08.17 09:00buy530.10221.55220.550.00
1062007.08.17 09:05s/l530.10220.55220.550.00-86.801218.62
1072007.08.17 09:05buy540.10220.59219.590.00
1082007.08.17 09:07s/l540.10219.59219.590.00-86.811131.81
1092007.08.17 09:09buy550.10220.25219.250.00
1102007.08.31 23:59close at stop550.10233.41219.250.001184.732316.54