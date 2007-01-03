Strategy Tester Report
ProjectZZ_jojo_f
FXDD-MetaTrader 4 Demo Server (Build 208)
|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs. Japanese Yen)
|Obdobie
|4 Hodiny (H4) 2007.01.03 00:00 - 2007.08.31 20:00 (2007.01.03 - 2007.09.02)
|Model
|Každý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
|Parametre
|Expert_Name="ZZ_v1[n-n]f"; Magic=67133; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrdersSell=3; MaxOrdersBuy=3; TakeProfit=0; StopLoss=100; TrailingStop=0; BreakEven=0; ExitMode=2; StartTime="00:00"; EndTime="23:00"; CloseTime="23:50"; CloseTimeMode=0; SignalMail=false;
SlowLength=100; MA_TimeFrame=0; CCI_Inputs=" CCI parameters "; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false;
MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;
|Stĺpce v teste
|4988
|Modelované tiky
|2146713
|Modelovanie kvality
|90.00%
|Počiatočný vklad
|2000.00
|Čistý celkový zisk
|316.54
|Hrubý zisk
|4255.97
|Hrubá strata
|-3939.43
|Prvok zisku
|1.08
|Očakávaný výnos
|5.76
|Absolutný drawdown
|908.99
|Maximálny drawdown
|3743.30 (77.43%)
|Relatívny drawdown
|77.43% (3743.30)
|Všetky pozície
|55
|Krátke pozície (víťazné v %)
|17 (0.00%)
|Dlhé pozície (víťazné v %)
|38 (26.32%)
|Ziskové pozície (% z celku)
|10 (18.18%)
|Stratové pozície (% z celku)
|45 (81.82%)
|Najväčší
|ziskový obchod
|1184.73
|stratový obchod
|-160.03
|Priemer
|ziskový obchod
|425.60
|stratový obchod
|-87.54
|Maximum
|výhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)
|3 (2774.92)
|prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)
|22 (-1994.35)
|Maximálny
|zisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)
|2774.92 (3)
|straty nasledujúce po sebe (počet prehier)
|-1994.35 (22)
|Priemer
|výhry nasledujúce po sebe
|2
|prehry nasledujúce po sebe
|9
|#
|Čas
|Typ
|Objednávka
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Zisk
|Zostatok na účte
|1
|2007.01.03 09:38
|buy
|1
|0.10
|234.65
|233.65
|0.00
|2
|2007.01.03 14:17
|s/l
|1
|0.10
|233.65
|233.65
|0.00
|-86.80
|1913.20
|3
|2007.01.05 20:31
|buy
|2
|0.10
|229.03
|228.03
|0.00
|4
|2007.01.08 07:59
|buy
|3
|0.10
|228.44
|227.44
|0.00
|5
|2007.01.11 13:00
|buy
|4
|0.10
|234.90
|233.90
|0.00
|6
|2007.01.11 16:00
|s/l
|4
|0.10
|233.90
|233.90
|0.00
|-86.80
|1826.40
|7
|2007.01.12 07:47
|buy
|5
|0.10
|234.90
|233.90
|0.00
|8
|2007.02.15 16:36
|s/l
|5
|0.10
|233.90
|233.90
|0.00
|16.09
|1842.49
|9
|2007.02.15 21:11
|buy
|6
|0.10
|233.12
|232.12
|0.00
|10
|2007.02.16 14:14
|s/l
|6
|0.10
|232.12
|232.12
|0.00
|-83.77
|1758.72
|11
|2007.02.16 14:18
|buy
|7
|0.10
|232.34
|231.34
|0.00
|12
|2007.02.27 21:07
|s/l
|7
|0.10
|231.34
|231.34
|0.00
|-59.56
|1699.16
|13
|2007.03.02 12:00
|buy
|8
|0.10
|229.19
|228.19
|0.00
|14
|2007.03.02 12:51
|s/l
|8
|0.10
|228.19
|228.19
|0.00
|-86.81
|1612.35
|15
|2007.03.02 13:02
|s/l
|2
|0.10
|228.03
|228.03
|0.00
|82.68
|1695.03
|16
|2007.03.02 13:12
|s/l
|3
|0.10
|227.44
|227.44
|0.00
|79.66
|1774.69
|17
|2007.03.02 18:30
|buy
|9
|0.10
|226.88
|225.88
|0.00
|18
|2007.03.05 00:12
|buy
|10
|0.10
|226.59
|225.59
|0.00
|19
|2007.03.05 00:25
|s/l
|9
|0.10
|225.88
|225.88
|0.00
|-83.77
|1690.91
|20
|2007.03.05 00:30
|s/l
|10
|0.10
|225.59
|225.59
|0.00
|-86.80
|1604.11
|21
|2007.03.05 08:09
|buy
|11
|0.10
|222.53
|221.53
|0.00
|22
|2007.03.05 08:16
|s/l
|11
|0.10
|221.53
|221.53
|0.00
|-86.81
|1517.30
|23
|2007.03.05 08:22
|buy
|12
|0.10
|222.07
|221.07
|0.00
|24
|2007.03.05 14:14
|buy
|13
|0.10
|221.47
|220.47
|0.00
|25
|2007.03.06 00:00
|buy
|14
|0.10
|221.21
|220.21
|0.00
|26
|2007.03.23 20:00
|close
|12
|0.10
|231.55
|221.07
|0.00
|883.45
|2400.75
|27
|2007.03.23 20:00
|close
|14
|0.10
|231.55
|220.21
|0.00
|955.07
|3355.83
|28
|2007.03.23 20:00
|sell
|15
|0.10
|231.55
|232.55
|0.00
|29
|2007.03.23 20:00
|close
|13
|0.10
|231.56
|220.47
|0.00
|936.39
|4292.22
|30
|2007.03.26 15:27
|s/l
|15
|0.10
|232.55
|232.55
|0.00
|-90.12
|4202.10
|31
|2007.03.26 16:02
|sell
|16
|0.10
|232.42
|233.42
|0.00
|32
|2007.03.27 00:49
|sell
|17
|0.10
|232.64
|233.64
|0.00
|33
|2007.04.02 16:06
|sell
|18
|0.10
|232.83
|233.83
|0.00
|34
|2007.04.03 02:16
|s/l
|16
|0.10
|233.42
|233.42
|0.00
|-113.43
|4088.67
|35
|2007.04.03 02:19
|sell
|19
|0.10
|233.10
|234.10
|0.00
|36
|2007.04.03 08:00
|s/l
|17
|0.10
|233.64
|233.64
|0.00
|-110.09
|3978.59
|37
|2007.04.03 08:01
|s/l
|18
|0.10
|233.83
|233.83
|0.00
|-90.11
|3888.48
|38
|2007.04.03 08:22
|s/l
|19
|0.10
|234.10
|234.10
|0.00
|-86.78
|3801.70
|39
|2007.04.03 16:00
|sell
|20
|0.10
|234.77
|235.77
|0.00
|40
|2007.04.11 08:00
|s/l
|20
|0.10
|235.77
|235.77
|0.00
|-113.43
|3688.27
|41
|2007.04.16 02:01
|sell
|21
|0.10
|236.93
|237.93
|0.00
|42
|2007.04.16 10:39
|s/l
|21
|0.10
|237.93
|237.93
|0.00
|-86.78
|3601.49
|43
|2007.04.16 12:00
|sell
|22
|0.10
|238.13
|239.13
|0.00
|44
|2007.04.16 16:00
|sell
|23
|0.10
|238.23
|239.23
|0.00
|45
|2007.04.17 11:01
|sell
|24
|0.10
|238.22
|239.22
|0.00
|46
|2007.04.17 12:27
|s/l
|22
|0.10
|239.13
|239.13
|0.00
|-90.11
|3511.38
|47
|2007.04.17 13:54
|s/l
|24
|0.10
|239.22
|239.22
|0.00
|-86.78
|3424.60
|48
|2007.04.17 13:54
|s/l
|23
|0.10
|239.23
|239.23
|0.00
|-90.12
|3334.48
|49
|2007.05.01 15:12
|sell
|25
|0.10
|239.28
|240.28
|0.00
|50
|2007.05.10 10:15
|sell
|26
|0.10
|239.37
|240.37
|0.00
|51
|2007.05.18 10:30
|sell
|27
|0.10
|239.29
|240.29
|0.00
|52
|2007.05.23 00:58
|s/l
|25
|0.10
|240.28
|240.28
|0.00
|-160.03
|3174.45
|53
|2007.05.23 00:58
|s/l
|27
|0.10
|240.29
|240.29
|0.00
|-96.78
|3077.67
|54
|2007.05.23 01:58
|s/l
|26
|0.10
|240.37
|240.37
|0.00
|-123.41
|2954.26
|55
|2007.05.23 04:42
|sell
|28
|0.10
|240.25
|241.25
|0.00
|56
|2007.05.23 09:35
|sell
|29
|0.10
|240.26
|241.26
|0.00
|57
|2007.05.23 12:00
|sell
|30
|0.10
|240.65
|241.65
|0.00
|58
|2007.05.23 12:44
|s/l
|28
|0.10
|241.25
|241.25
|0.00
|-86.78
|2867.48
|59
|2007.05.23 12:44
|s/l
|29
|0.10
|241.26
|241.26
|0.00
|-86.79
|2780.69
|60
|2007.05.23 16:23
|sell
|31
|0.10
|241.25
|242.25
|0.00
|61
|2007.05.23 16:28
|close
|30
|0.10
|241.55
|241.65
|0.00
|-78.10
|2702.59
|62
|2007.05.23 16:28
|close
|31
|0.10
|241.54
|242.25
|0.00
|-25.17
|2677.42
|63
|2007.05.23 16:28
|buy
|32
|0.10
|241.54
|240.54
|0.00
|64
|2007.05.23 20:10
|buy
|33
|0.10
|241.81
|240.81
|0.00
|65
|2007.05.24 10:05
|s/l
|33
|0.10
|240.81
|240.81
|0.00
|-77.72
|2599.70
|66
|2007.05.25 01:39
|s/l
|32
|0.10
|240.54
|240.54
|0.00
|-74.69
|2525.01
|67
|2007.06.01 17:56
|buy
|34
|0.10
|241.93
|240.93
|0.00
|68
|2007.06.01 20:00
|buy
|35
|0.10
|242.03
|241.03
|0.00
|69
|2007.06.04 01:48
|buy
|36
|0.10
|242.09
|241.09
|0.00
|70
|2007.06.06 12:35
|s/l
|36
|0.10
|241.09
|241.09
|0.00
|-80.76
|2444.25
|71
|2007.06.06 13:46
|s/l
|35
|0.10
|241.03
|241.03
|0.00
|-77.73
|2366.52
|72
|2007.06.07 01:40
|s/l
|34
|0.10
|240.93
|240.93
|0.00
|-68.65
|2297.87
|73
|2007.06.15 10:23
|buy
|37
|0.10
|243.07
|242.07
|0.00
|74
|2007.06.15 12:17
|buy
|38
|0.10
|243.37
|242.37
|0.00
|75
|2007.06.15 16:00
|buy
|39
|0.10
|243.94
|242.94
|0.00
|76
|2007.07.26 20:55
|s/l
|39
|0.10
|242.94
|242.94
|0.00
|37.28
|2335.15
|77
|2007.07.27 00:00
|s/l
|37
|0.10
|242.07
|242.07
|0.00
|40.31
|2375.46
|78
|2007.07.27 00:00
|s/l
|38
|0.10
|242.37
|242.37
|0.00
|40.31
|2415.76
|79
|2007.07.27 00:35
|buy
|40
|0.10
|242.49
|241.49
|0.00
|80
|2007.07.27 13:03
|s/l
|40
|0.10
|241.49
|241.49
|0.00
|-86.81
|2328.95
|81
|2007.07.27 14:45
|buy
|41
|0.10
|242.28
|241.28
|0.00
|82
|2007.07.27 16:00
|s/l
|41
|0.10
|241.28
|241.28
|0.00
|-86.81
|2242.14
|83
|2007.07.27 18:44
|buy
|42
|0.10
|240.90
|239.90
|0.00
|84
|2007.07.30 00:00
|s/l
|42
|0.10
|239.90
|239.90
|0.00
|-83.78
|2158.36
|85
|2007.07.30 02:12
|buy
|43
|0.10
|239.93
|238.93
|0.00
|86
|2007.08.01 08:00
|s/l
|43
|0.10
|238.93
|238.93
|0.00
|-80.76
|2077.60
|87
|2007.08.14 21:26
|buy
|44
|0.10
|235.87
|234.87
|0.00
|88
|2007.08.14 22:21
|s/l
|44
|0.10
|234.87
|234.87
|0.00
|-86.81
|1990.79
|89
|2007.08.15 00:00
|buy
|45
|0.10
|234.86
|233.86
|0.00
|90
|2007.08.15 05:02
|buy
|46
|0.10
|233.97
|232.97
|0.00
|91
|2007.08.15 05:24
|s/l
|45
|0.10
|233.86
|233.86
|0.00
|-86.80
|1903.99
|92
|2007.08.15 06:22
|s/l
|46
|0.10
|232.97
|232.97
|0.00
|-86.81
|1817.18
|93
|2007.08.15 08:06
|buy
|47
|0.10
|232.74
|231.74
|0.00
|94
|2007.08.15 08:17
|s/l
|47
|0.10
|231.74
|231.74
|0.00
|-86.80
|1730.38
|95
|2007.08.15 08:45
|buy
|48
|0.10
|232.57
|231.57
|0.00
|96
|2007.08.16 00:00
|s/l
|48
|0.10
|231.57
|231.57
|0.00
|-77.73
|1652.65
|97
|2007.08.16 01:15
|buy
|49
|0.10
|231.31
|230.31
|0.00
|98
|2007.08.16 05:10
|buy
|50
|0.10
|230.92
|229.92
|0.00
|99
|2007.08.16 05:21
|s/l
|49
|0.10
|230.31
|230.31
|0.00
|-86.80
|1565.85
|100
|2007.08.16 05:38
|s/l
|50
|0.10
|229.92
|229.92
|0.00
|-86.81
|1479.04
|101
|2007.08.16 06:37
|buy
|51
|0.10
|230.66
|229.66
|0.00
|102
|2007.08.16 08:31
|s/l
|51
|0.10
|229.66
|229.66
|0.00
|-86.81
|1392.23
|103
|2007.08.16 12:00
|buy
|52
|0.10
|229.32
|228.32
|0.00
|104
|2007.08.16 12:13
|s/l
|52
|0.10
|228.32
|228.32
|0.00
|-86.81
|1305.42
|105
|2007.08.17 09:00
|buy
|53
|0.10
|221.55
|220.55
|0.00
|106
|2007.08.17 09:05
|s/l
|53
|0.10
|220.55
|220.55
|0.00
|-86.80
|1218.62
|107
|2007.08.17 09:05
|buy
|54
|0.10
|220.59
|219.59
|0.00
|108
|2007.08.17 09:07
|s/l
|54
|0.10
|219.59
|219.59
|0.00
|-86.81
|1131.81
|109
|2007.08.17 09:09
|buy
|55
|0.10
|220.25
|219.25
|0.00
|110
|2007.08.31 23:59
|close at stop
|55
|0.10
|233.41
|219.25
|0.00
|1184.73
|2316.54