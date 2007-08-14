Strategy Tester Report
ProjectZZ_jojo_f
FXDD-MetaTrader 4 Demo Server (Build 208)
|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs. Japanese Yen)
|Obdobie
|4 Hodiny (H4) 2007.08.01 00:00 - 2007.08.31 20:00 (2007.08.01 - 2007.09.02)
|Model
|Každý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
|Parametre
|Expert_Name="ZZ_v1[n-n]f"; Magic=67133; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrdersSell=3; MaxOrdersBuy=3; TakeProfit=0; StopLoss=100; TrailingStop=0; BreakEven=0; ExitMode=2; StartTime="00:00"; EndTime="23:00"; CloseTime="23:50"; CloseTimeMode=0; SignalMail=false;
SlowLength=100; MA_TimeFrame=0; CCI_Inputs=" CCI parameters "; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false;
MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;
|Stĺpce v teste
|4988
|Modelované tiky
|502940
|Modelovanie kvality
|90.00%
|Počiatočný vklad
|2000.00
|Čistý celkový zisk
|238.94
|Hrubý zisk
|1184.73
|Hrubá strata
|-945.79
|Prvok zisku
|1.25
|Očakávaný výnos
|19.91
|Absolutný drawdown
|986.59
|Maximálny drawdown
|986.59 (49.33%)
|Relatívny drawdown
|49.33% (986.59)
|Všetky pozície
|12
|Krátke pozície (víťazné v %)
|0 (0.00%)
|Dlhé pozície (víťazné v %)
|12 (8.33%)
|Ziskové pozície (% z celku)
|1 (8.33%)
|Stratové pozície (% z celku)
|11 (91.67%)
|Najväčší
|ziskový obchod
|1184.73
|stratový obchod
|-86.81
|Priemer
|ziskový obchod
|1184.73
|stratový obchod
|-85.98
|Maximum
|výhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)
|1 (1184.73)
|prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)
|11 (-945.79)
|Maximálny
|zisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)
|1184.73 (1)
|straty nasledujúce po sebe (počet prehier)
|-945.79 (11)
|Priemer
|výhry nasledujúce po sebe
|1
|prehry nasledujúce po sebe
|11
|#
|Čas
|Typ
|Objednávka
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Zisk
|Zostatok na účte
|1
|2007.08.14 21:26
|buy
|1
|0.10
|235.87
|234.87
|0.00
|2
|2007.08.14 22:21
|s/l
|1
|0.10
|234.87
|234.87
|0.00
|-86.81
|1913.19
|3
|2007.08.15 00:00
|buy
|2
|0.10
|234.86
|233.86
|0.00
|4
|2007.08.15 05:02
|buy
|3
|0.10
|233.97
|232.97
|0.00
|5
|2007.08.15 05:24
|s/l
|2
|0.10
|233.86
|233.86
|0.00
|-86.80
|1826.39
|6
|2007.08.15 06:22
|s/l
|3
|0.10
|232.97
|232.97
|0.00
|-86.81
|1739.58
|7
|2007.08.15 08:06
|buy
|4
|0.10
|232.74
|231.74
|0.00
|8
|2007.08.15 08:17
|s/l
|4
|0.10
|231.74
|231.74
|0.00
|-86.80
|1652.78
|9
|2007.08.15 08:45
|buy
|5
|0.10
|232.57
|231.57
|0.00
|10
|2007.08.16 00:00
|s/l
|5
|0.10
|231.57
|231.57
|0.00
|-77.73
|1575.05
|11
|2007.08.16 01:15
|buy
|6
|0.10
|231.31
|230.31
|0.00
|12
|2007.08.16 05:10
|buy
|7
|0.10
|230.92
|229.92
|0.00
|13
|2007.08.16 05:21
|s/l
|6
|0.10
|230.31
|230.31
|0.00
|-86.80
|1488.25
|14
|2007.08.16 05:38
|s/l
|7
|0.10
|229.92
|229.92
|0.00
|-86.81
|1401.44
|15
|2007.08.16 06:37
|buy
|8
|0.10
|230.66
|229.66
|0.00
|16
|2007.08.16 08:31
|s/l
|8
|0.10
|229.66
|229.66
|0.00
|-86.81
|1314.63
|17
|2007.08.16 12:00
|buy
|9
|0.10
|229.32
|228.32
|0.00
|18
|2007.08.16 12:13
|s/l
|9
|0.10
|228.32
|228.32
|0.00
|-86.81
|1227.82
|19
|2007.08.17 09:00
|buy
|10
|0.10
|221.55
|220.55
|0.00
|20
|2007.08.17 09:05
|s/l
|10
|0.10
|220.55
|220.55
|0.00
|-86.80
|1141.02
|21
|2007.08.17 09:05
|buy
|11
|0.10
|220.59
|219.59
|0.00
|22
|2007.08.17 09:07
|s/l
|11
|0.10
|219.59
|219.59
|0.00
|-86.81
|1054.21
|23
|2007.08.17 09:09
|buy
|12
|0.10
|220.25
|219.25
|0.00
|24
|2007.08.31 23:59
|close at stop
|12
|0.10
|233.41
|219.25
|0.00
|1184.73
|2238.94