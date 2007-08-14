Strategy Tester Report
ProjectZZ_jojo_f
FXDD-MetaTrader 4 Demo Server (Build 208)

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs. Japanese Yen)
Obdobie4 Hodiny (H4) 2007.08.01 00:00 - 2007.08.31 20:00 (2007.08.01 - 2007.09.02)
ModelKaždý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
ParametreExpert_Name="ZZ_v1[n-n]f"; Magic=67133; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrdersSell=3; MaxOrdersBuy=3; TakeProfit=0; StopLoss=100; TrailingStop=0; BreakEven=0; ExitMode=2; StartTime="00:00"; EndTime="23:00"; CloseTime="23:50"; CloseTimeMode=0; SignalMail=false; SlowLength=100; MA_TimeFrame=0; CCI_Inputs=" CCI parameters "; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;
Stĺpce v teste4988Modelované tiky502940Modelovanie kvality90.00%
Počiatočný vklad2000.00
Čistý celkový zisk238.94Hrubý zisk1184.73Hrubá strata-945.79
Prvok zisku1.25Očakávaný výnos19.91
Absolutný drawdown986.59Maximálny drawdown986.59 (49.33%)Relatívny drawdown49.33% (986.59)
Všetky pozície12Krátke pozície (víťazné v %)0 (0.00%)Dlhé pozície (víťazné v %)12 (8.33%)
Ziskové pozície (% z celku)1 (8.33%)Stratové pozície (% z celku)11 (91.67%)
Najväčšíziskový obchod1184.73stratový obchod-86.81
Priemerziskový obchod1184.73stratový obchod-85.98
Maximumvýhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)1 (1184.73)prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)11 (-945.79)
Maximálnyzisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)1184.73 (1)straty nasledujúce po sebe (počet prehier)-945.79 (11)
Priemervýhry nasledujúce po sebe1prehry nasledujúce po sebe11
Graph
#ČasTypObjednávkaLotyCenaS / LT / PZiskZostatok na účte
12007.08.14 21:26buy10.10235.87234.870.00
22007.08.14 22:21s/l10.10234.87234.870.00-86.811913.19
32007.08.15 00:00buy20.10234.86233.860.00
42007.08.15 05:02buy30.10233.97232.970.00
52007.08.15 05:24s/l20.10233.86233.860.00-86.801826.39
62007.08.15 06:22s/l30.10232.97232.970.00-86.811739.58
72007.08.15 08:06buy40.10232.74231.740.00
82007.08.15 08:17s/l40.10231.74231.740.00-86.801652.78
92007.08.15 08:45buy50.10232.57231.570.00
102007.08.16 00:00s/l50.10231.57231.570.00-77.731575.05
112007.08.16 01:15buy60.10231.31230.310.00
122007.08.16 05:10buy70.10230.92229.920.00
132007.08.16 05:21s/l60.10230.31230.310.00-86.801488.25
142007.08.16 05:38s/l70.10229.92229.920.00-86.811401.44
152007.08.16 06:37buy80.10230.66229.660.00
162007.08.16 08:31s/l80.10229.66229.660.00-86.811314.63
172007.08.16 12:00buy90.10229.32228.320.00
182007.08.16 12:13s/l90.10228.32228.320.00-86.811227.82
192007.08.17 09:00buy100.10221.55220.550.00
202007.08.17 09:05s/l100.10220.55220.550.00-86.801141.02
212007.08.17 09:05buy110.10220.59219.590.00
222007.08.17 09:07s/l110.10219.59219.590.00-86.811054.21
232007.08.17 09:09buy120.10220.25219.250.00
242007.08.31 23:59close at stop120.10233.41219.250.001184.732238.94