Strategy Tester Report
ProjectZZ_jojo_f
FXDD-MetaTrader 4 Demo Server (Build 208)
|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs. Japanese Yen)
|Obdobie
|1 Hodina (H1) 2007.01.03 00:00 - 2007.08.31 23:00 (2007.01.03 - 2007.09.02)
|Model
|Každý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
|Parametre
|Expert_Name="ZZ_v1[n-n]f"; Magic=67133; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrdersSell=3; MaxOrdersBuy=3; TakeProfit=0; StopLoss=100; TrailingStop=0; BreakEven=0; ExitMode=2; StartTime="00:00"; EndTime="23:00"; CloseTime="23:50"; CloseTimeMode=0; SignalMail=false;
SlowLength=100; MA_TimeFrame=0; CCI_Inputs=" CCI parameters "; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false;
MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;
|Stĺpce v teste
|9115
|Modelované tiky
|2408916
|Modelovanie kvality
|90.00%
|Počiatočný vklad
|2000.00
|Čistý celkový zisk
|2013.34
|Hrubý zisk
|12188.98
|Hrubá strata
|-10175.64
|Prvok zisku
|1.20
|Očakávaný výnos
|12.28
|Absolutný drawdown
|1378.63
|Maximálny drawdown
|2616.09 (80.81%)
|Relatívny drawdown
|80.81% (2616.09)
|Všetky pozície
|164
|Krátke pozície (víťazné v %)
|67 (25.37%)
|Dlhé pozície (víťazné v %)
|97 (26.80%)
|Ziskové pozície (% z celku)
|43 (26.22%)
|Stratové pozície (% z celku)
|121 (73.78%)
|Najväčší
|ziskový obchod
|789.86
|stratový obchod
|-113.42
|Priemer
|ziskový obchod
|283.46
|stratový obchod
|-84.10
|Maximum
|výhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)
|7 (642.16)
|prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)
|17 (-1472.63)
|Maximálny
|zisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)
|2234.26 (6)
|straty nasledujúce po sebe (počet prehier)
|-1472.63 (17)
|Priemer
|výhry nasledujúce po sebe
|2
|prehry nasledujúce po sebe
|7
|#
|Čas
|Typ
|Objednávka
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Zisk
|Zostatok na účte
|1
|2007.01.03 09:38
|buy
|1
|0.10
|234.66
|233.66
|0.00
|2
|2007.01.03 10:11
|buy
|2
|0.10
|234.70
|233.70
|0.00
|3
|2007.01.03 11:09
|buy
|3
|0.10
|234.87
|233.87
|0.00
|4
|2007.01.03 14:02
|s/l
|3
|0.10
|233.87
|233.87
|0.00
|-86.80
|1913.20
|5
|2007.01.03 14:14
|s/l
|2
|0.10
|233.70
|233.70
|0.00
|-86.80
|1826.40
|6
|2007.01.03 14:17
|s/l
|1
|0.10
|233.66
|233.66
|0.00
|-86.80
|1739.60
|7
|2007.01.04 10:13
|buy
|4
|0.10
|231.87
|230.87
|0.00
|8
|2007.01.04 21:16
|buy
|5
|0.10
|231.48
|230.48
|0.00
|9
|2007.01.04 22:14
|buy
|6
|0.10
|231.35
|230.35
|0.00
|10
|2007.01.05 00:44
|s/l
|4
|0.10
|230.87
|230.87
|0.00
|-83.77
|1655.83
|11
|2007.01.05 01:18
|buy
|7
|0.10
|230.81
|229.81
|0.00
|12
|2007.01.05 01:38
|s/l
|5
|0.10
|230.48
|230.48
|0.00
|-83.78
|1572.04
|13
|2007.01.05 01:46
|s/l
|6
|0.10
|230.35
|230.35
|0.00
|-83.78
|1488.26
|14
|2007.01.05 01:57
|s/l
|7
|0.10
|229.81
|229.81
|0.00
|-86.81
|1401.45
|15
|2007.01.05 02:00
|buy
|8
|0.10
|229.72
|228.72
|0.00
|16
|2007.01.05 04:03
|buy
|9
|0.10
|229.69
|228.69
|0.00
|17
|2007.01.05 05:00
|buy
|10
|0.10
|229.44
|228.44
|0.00
|18
|2007.01.05 14:30
|s/l
|8
|0.10
|228.72
|228.72
|0.00
|-86.80
|1314.65
|19
|2007.01.05 14:30
|s/l
|9
|0.10
|228.69
|228.69
|0.00
|-86.81
|1227.84
|20
|2007.01.05 14:30
|s/l
|10
|0.10
|228.44
|228.44
|0.00
|-86.81
|1141.03
|21
|2007.01.05 14:31
|buy
|11
|0.10
|229.03
|228.03
|0.00
|22
|2007.01.08 02:40
|buy
|12
|0.10
|228.19
|227.19
|0.00
|23
|2007.01.08 03:00
|buy
|13
|0.10
|228.12
|227.12
|0.00
|24
|2007.01.10 17:00
|close
|11
|0.10
|231.45
|228.03
|0.00
|219.15
|1360.18
|25
|2007.01.10 17:00
|close
|13
|0.10
|231.45
|227.12
|0.00
|295.12
|1655.30
|26
|2007.01.10 17:00
|sell
|14
|0.10
|231.45
|232.45
|0.00
|27
|2007.01.10 17:00
|close
|12
|0.10
|231.44
|227.19
|0.00
|288.17
|1943.48
|28
|2007.01.11 09:01
|sell
|15
|0.10
|232.09
|233.09
|0.00
|29
|2007.01.11 09:15
|s/l
|14
|0.10
|232.45
|232.45
|0.00
|-96.78
|1846.70
|30
|2007.01.11 10:00
|sell
|16
|0.10
|232.75
|233.75
|0.00
|31
|2007.01.11 10:29
|s/l
|15
|0.10
|233.09
|233.09
|0.00
|-86.78
|1759.92
|32
|2007.01.11 12:00
|sell
|17
|0.10
|233.42
|234.42
|0.00
|33
|2007.01.11 12:59
|s/l
|16
|0.10
|233.75
|233.75
|0.00
|-86.79
|1673.13
|34
|2007.01.11 13:00
|sell
|18
|0.10
|233.95
|234.95
|0.00
|35
|2007.01.11 13:00
|s/l
|17
|0.10
|234.42
|234.42
|0.00
|-86.78
|1586.35
|36
|2007.01.11 13:00
|close
|18
|0.10
|234.93
|234.95
|0.00
|-85.05
|1501.30
|37
|2007.01.11 13:00
|buy
|19
|0.10
|234.93
|233.93
|0.00
|38
|2007.01.11 15:55
|s/l
|19
|0.10
|233.93
|233.93
|0.00
|-86.81
|1414.49
|39
|2007.01.12 07:48
|buy
|20
|0.10
|234.99
|233.99
|0.00
|40
|2007.01.12 08:06
|buy
|21
|0.10
|235.08
|234.08
|0.00
|41
|2007.01.12 10:07
|s/l
|21
|0.10
|234.08
|234.08
|0.00
|-86.81
|1327.68
|42
|2007.01.12 14:57
|buy
|22
|0.10
|235.15
|234.15
|0.00
|43
|2007.01.12 15:07
|buy
|23
|0.10
|235.38
|234.38
|0.00
|44
|2007.02.08 12:59
|close
|20
|0.10
|238.60
|233.99
|0.00
|395.09
|1722.76
|45
|2007.02.08 12:59
|close
|23
|0.10
|238.60
|234.38
|0.00
|361.24
|2084.00
|46
|2007.02.08 12:59
|sell
|24
|0.10
|238.60
|239.60
|0.00
|47
|2007.02.08 12:59
|close
|22
|0.10
|238.60
|234.15
|0.00
|381.20
|2465.20
|48
|2007.02.13 11:37
|close
|24
|0.10
|235.76
|239.60
|0.00
|236.47
|2701.67
|49
|2007.02.13 11:37
|buy
|25
|0.10
|235.76
|234.76
|0.00
|50
|2007.02.15 11:09
|buy
|26
|0.10
|235.49
|234.49
|0.00
|51
|2007.02.15 12:31
|buy
|27
|0.10
|235.07
|234.07
|0.00
|52
|2007.02.15 16:00
|s/l
|25
|0.10
|234.76
|234.76
|0.00
|-74.70
|2626.97
|53
|2007.02.15 16:00
|buy
|28
|0.10
|234.84
|233.84
|0.00
|54
|2007.02.15 16:17
|s/l
|26
|0.10
|234.49
|234.49
|0.00
|-86.81
|2540.16
|55
|2007.02.15 16:31
|s/l
|27
|0.10
|234.07
|234.07
|0.00
|-86.80
|2453.36
|56
|2007.02.15 16:37
|s/l
|28
|0.10
|233.84
|233.84
|0.00
|-86.81
|2366.55
|57
|2007.02.15 17:00
|buy
|29
|0.10
|233.46
|232.46
|0.00
|58
|2007.02.15 21:11
|buy
|30
|0.10
|233.12
|232.12
|0.00
|59
|2007.02.15 22:02
|buy
|31
|0.10
|232.84
|231.84
|0.00
|60
|2007.02.16 09:33
|s/l
|29
|0.10
|232.46
|232.46
|0.00
|-83.78
|2282.76
|61
|2007.02.16 09:56
|buy
|32
|0.10
|232.94
|231.94
|0.00
|62
|2007.02.16 14:14
|s/l
|30
|0.10
|232.12
|232.12
|0.00
|-83.77
|2198.99
|63
|2007.02.16 14:20
|buy
|33
|0.10
|232.35
|231.35
|0.00
|64
|2007.02.21 15:00
|close
|31
|0.10
|236.13
|231.84
|0.00
|297.70
|2496.68
|65
|2007.02.21 15:00
|close
|33
|0.10
|236.13
|231.35
|0.00
|337.21
|2833.89
|66
|2007.02.21 15:00
|sell
|34
|0.10
|236.13
|237.13
|0.00
|67
|2007.02.21 15:00
|close
|32
|0.10
|236.15
|231.94
|0.00
|287.72
|3121.61
|68
|2007.02.22 07:27
|sell
|35
|0.10
|236.31
|237.31
|0.00
|69
|2007.02.22 08:42
|sell
|36
|0.10
|236.32
|237.32
|0.00
|70
|2007.02.22 16:31
|s/l
|34
|0.10
|237.13
|237.13
|0.00
|-96.77
|3024.85
|71
|2007.02.22 17:14
|s/l
|35
|0.10
|237.31
|237.31
|0.00
|-86.78
|2938.07
|72
|2007.02.22 17:14
|s/l
|36
|0.10
|237.32
|237.32
|0.00
|-86.78
|2851.29
|73
|2007.02.22 17:16
|sell
|37
|0.10
|237.11
|238.11
|0.00
|74
|2007.02.23 13:51
|s/l
|37
|0.10
|238.11
|238.11
|0.00
|-90.11
|2761.18
|75
|2007.02.23 14:47
|sell
|38
|0.10
|237.90
|238.90
|0.00
|76
|2007.02.27 11:00
|close
|38
|0.10
|234.96
|238.90
|0.00
|248.49
|3009.67
|77
|2007.02.27 11:00
|buy
|39
|0.10
|234.96
|233.96
|0.00
|78
|2007.02.27 12:01
|buy
|40
|0.10
|234.36
|233.36
|0.00
|79
|2007.02.27 13:44
|buy
|41
|0.10
|234.35
|233.35
|0.00
|80
|2007.02.27 14:16
|s/l
|39
|0.10
|233.96
|233.96
|0.00
|-86.80
|2922.87
|81
|2007.02.27 14:16
|buy
|42
|0.10
|234.03
|233.03
|0.00
|82
|2007.02.27 14:58
|s/l
|40
|0.10
|233.36
|233.36
|0.00
|-86.81
|2836.06
|83
|2007.02.27 14:58
|s/l
|41
|0.10
|233.35
|233.35
|0.00
|-86.80
|2749.26
|84
|2007.02.27 16:59
|buy
|43
|0.10
|233.34
|232.34
|0.00
|85
|2007.02.27 17:11
|buy
|44
|0.10
|233.32
|232.32
|0.00
|86
|2007.02.27 19:07
|s/l
|42
|0.10
|233.03
|233.03
|0.00
|-86.80
|2662.46
|87
|2007.02.27 19:07
|buy
|45
|0.10
|233.11
|232.11
|0.00
|88
|2007.02.27 20:44
|s/l
|43
|0.10
|232.34
|232.34
|0.00
|-86.81
|2575.65
|89
|2007.02.27 20:44
|s/l
|44
|0.10
|232.32
|232.32
|0.00
|-86.80
|2488.85
|90
|2007.02.27 20:56
|s/l
|45
|0.10
|232.11
|232.11
|0.00
|-86.80
|2402.05
|91
|2007.02.27 21:00
|buy
|46
|0.10
|232.03
|231.03
|0.00
|92
|2007.02.27 21:08
|s/l
|46
|0.10
|231.03
|231.03
|0.00
|-86.80
|2315.25
|93
|2007.03.01 14:10
|buy
|47
|0.10
|230.87
|229.87
|0.00
|94
|2007.03.01 15:38
|s/l
|47
|0.10
|229.87
|229.87
|0.00
|-86.81
|2228.44
|95
|2007.03.02 11:40
|buy
|48
|0.10
|229.27
|228.27
|0.00
|96
|2007.03.02 12:00
|buy
|49
|0.10
|229.18
|228.18
|0.00
|97
|2007.03.02 12:43
|s/l
|48
|0.10
|228.27
|228.27
|0.00
|-86.81
|2141.63
|98
|2007.03.02 12:51
|s/l
|49
|0.10
|228.18
|228.18
|0.00
|-86.81
|2054.82
|99
|2007.03.02 13:02
|buy
|50
|0.10
|228.13
|227.13
|0.00
|100
|2007.03.02 13:26
|s/l
|50
|0.10
|227.13
|227.13
|0.00
|-86.80
|1968.02
|101
|2007.03.02 13:39
|buy
|51
|0.10
|227.97
|226.97
|0.00
|102
|2007.03.02 14:25
|s/l
|51
|0.10
|226.97
|226.97
|0.00
|-86.80
|1881.22
|103
|2007.03.02 14:36
|buy
|52
|0.10
|227.38
|226.38
|0.00
|104
|2007.03.05 00:15
|s/l
|52
|0.10
|226.38
|226.38
|0.00
|-83.78
|1797.43
|105
|2007.03.05 01:01
|buy
|53
|0.10
|224.43
|223.43
|0.00
|106
|2007.03.05 01:10
|s/l
|53
|0.10
|223.43
|223.43
|0.00
|-86.80
|1710.63
|107
|2007.03.05 01:26
|buy
|54
|0.10
|224.01
|223.01
|0.00
|108
|2007.03.05 01:42
|s/l
|54
|0.10
|223.01
|223.01
|0.00
|-86.80
|1623.83
|109
|2007.03.05 08:06
|buy
|55
|0.10
|222.57
|221.57
|0.00
|110
|2007.03.05 08:16
|s/l
|55
|0.10
|221.57
|221.57
|0.00
|-86.80
|1537.03
|111
|2007.03.05 14:25
|buy
|56
|0.10
|221.81
|220.81
|0.00
|112
|2007.03.06 00:00
|buy
|57
|0.10
|221.19
|220.19
|0.00
|113
|2007.03.09 02:00
|close
|56
|0.10
|226.53
|220.81
|0.00
|427.88
|1964.91
|114
|2007.03.09 02:00
|sell
|58
|0.10
|226.53
|227.53
|0.00
|115
|2007.03.09 02:00
|close
|57
|0.10
|226.54
|220.19
|0.00
|479.54
|2444.46
|116
|2007.03.09 14:34
|s/l
|58
|0.10
|227.53
|227.53
|0.00
|-86.79
|2357.67
|117
|2007.03.12 08:01
|sell
|59
|0.10
|229.17
|230.17
|0.00
|118
|2007.03.19 10:11
|sell
|60
|0.10
|228.39
|229.39
|0.00
|119
|2007.03.19 11:06
|sell
|61
|0.10
|228.53
|229.53
|0.00
|120
|2007.03.20 02:00
|s/l
|60
|0.10
|229.39
|229.39
|0.00
|-90.11
|2267.56
|121
|2007.03.20 02:00
|sell
|62
|0.10
|229.31
|230.31
|0.00
|122
|2007.03.20 02:02
|s/l
|61
|0.10
|229.53
|229.53
|0.00
|-90.11
|2177.45
|123
|2007.03.20 10:33
|s/l
|59
|0.10
|230.17
|230.17
|0.00
|-113.42
|2064.03
|124
|2007.03.20 10:49
|s/l
|62
|0.10
|230.31
|230.31
|0.00
|-86.78
|1977.25
|125
|2007.03.20 11:03
|sell
|63
|0.10
|230.51
|231.51
|0.00
|126
|2007.03.20 13:45
|sell
|64
|0.10
|230.50
|231.50
|0.00
|127
|2007.03.21 20:07
|sell
|65
|0.10
|231.28
|232.28
|0.00
|128
|2007.03.21 20:56
|s/l
|64
|0.10
|231.50
|231.50
|0.00
|-90.11
|1887.14
|129
|2007.03.21 20:58
|s/l
|63
|0.10
|231.51
|231.51
|0.00
|-90.11
|1797.03
|130
|2007.03.21 21:22
|sell
|66
|0.10
|231.43
|232.43
|0.00
|131
|2007.03.22 11:51
|s/l
|65
|0.10
|232.28
|232.28
|0.00
|-96.77
|1700.26
|132
|2007.03.26 14:57
|s/l
|66
|0.10
|232.43
|232.43
|0.00
|-103.43
|1596.83
|133
|2007.03.26 15:03
|sell
|67
|0.10
|232.39
|233.39
|0.00
|134
|2007.03.27 01:13
|sell
|68
|0.10
|232.73
|233.73
|0.00
|135
|2007.03.28 07:23
|close
|67
|0.10
|230.18
|233.39
|0.00
|185.13
|1781.96
|136
|2007.03.28 07:23
|buy
|69
|0.10
|230.18
|229.18
|0.00
|137
|2007.03.28 07:23
|close
|68
|0.10
|230.18
|233.73
|0.00
|217.97
|1999.93
|138
|2007.03.28 16:01
|buy
|70
|0.10
|229.48
|228.48
|0.00
|139
|2007.03.28 16:36
|s/l
|69
|0.10
|229.18
|229.18
|0.00
|-86.80
|1913.13
|140
|2007.04.02 14:01
|close
|70
|0.10
|232.79
|228.48
|0.00
|302.45
|2215.59
|141
|2007.04.02 14:01
|sell
|71
|0.10
|232.79
|233.79
|0.00
|142
|2007.04.02 15:41
|sell
|72
|0.10
|232.84
|233.84
|0.00
|143
|2007.04.02 17:40
|sell
|73
|0.10
|233.04
|234.04
|0.00
|144
|2007.04.03 07:21
|s/l
|71
|0.10
|233.79
|233.79
|0.00
|-90.12
|2125.47
|145
|2007.04.03 08:02
|s/l
|72
|0.10
|233.84
|233.84
|0.00
|-90.12
|2035.35
|146
|2007.04.03 08:02
|sell
|74
|0.10
|233.76
|234.76
|0.00
|147
|2007.04.03 08:21
|s/l
|73
|0.10
|234.04
|234.04
|0.00
|-90.11
|1945.24
|148
|2007.04.03 09:09
|sell
|75
|0.10
|234.28
|235.28
|0.00
|149
|2007.04.03 09:45
|s/l
|74
|0.10
|234.76
|234.76
|0.00
|-86.79
|1858.45
|150
|2007.04.03 16:36
|sell
|76
|0.10
|234.76
|235.76
|0.00
|151
|2007.04.03 17:00
|sell
|77
|0.10
|235.02
|236.02
|0.00
|152
|2007.04.09 12:00
|close
|75
|0.10
|234.32
|235.28
|0.00
|-23.45
|1835.00
|153
|2007.04.09 12:00
|close
|77
|0.10
|234.32
|236.02
|0.00
|40.77
|1875.77
|154
|2007.04.09 12:00
|buy
|78
|0.10
|234.32
|233.32
|0.00
|155
|2007.04.09 12:01
|close
|76
|0.10
|234.33
|235.76
|0.00
|17.34
|1893.11
|156
|2007.04.09 23:00
|close
|78
|0.10
|234.17
|233.32
|0.00
|-13.02
|1880.09
|157
|2007.04.10 13:04
|sell
|79
|0.10
|235.07
|236.07
|0.00
|158
|2007.04.11 08:02
|sell
|80
|0.10
|235.70
|236.70
|0.00
|159
|2007.04.11 08:49
|s/l
|79
|0.10
|236.07
|236.07
|0.00
|-90.11
|1789.99
|160
|2007.04.11 09:30
|sell
|81
|0.10
|235.91
|236.91
|0.00
|161
|2007.04.11 16:16
|sell
|82
|0.10
|236.02
|237.02
|0.00
|162
|2007.04.13 16:51
|s/l
|80
|0.10
|236.70
|236.70
|0.00
|-100.11
|1689.88
|163
|2007.04.13 17:08
|s/l
|81
|0.10
|236.91
|236.91
|0.00
|-100.10
|1589.78
|164
|2007.04.13 17:09
|s/l
|82
|0.10
|237.02
|237.02
|0.00
|-100.11
|1489.67
|165
|2007.04.13 17:17
|sell
|83
|0.10
|236.53
|237.53
|0.00
|166
|2007.04.16 00:10
|s/l
|83
|0.10
|237.53
|237.53
|0.00
|-90.12
|1399.55
|167
|2007.04.16 11:02
|sell
|84
|0.10
|238.06
|239.06
|0.00
|168
|2007.04.16 12:07
|sell
|85
|0.10
|238.20
|239.20
|0.00
|169
|2007.04.16 15:00
|sell
|86
|0.10
|238.14
|239.14
|0.00
|170
|2007.04.17 12:27
|s/l
|84
|0.10
|239.06
|239.06
|0.00
|-90.11
|1309.44
|171
|2007.04.17 12:27
|s/l
|86
|0.10
|239.14
|239.14
|0.00
|-90.12
|1219.32
|172
|2007.04.17 12:27
|s/l
|85
|0.10
|239.20
|239.20
|0.00
|-90.11
|1129.21
|173
|2007.05.01 12:04
|sell
|87
|0.10
|239.46
|240.46
|0.00
|174
|2007.05.01 14:31
|sell
|88
|0.10
|239.75
|240.75
|0.00
|175
|2007.05.04 15:00
|close
|87
|0.10
|239.03
|240.46
|0.00
|20.67
|1149.88
|176
|2007.05.04 15:00
|buy
|89
|0.10
|239.03
|238.03
|0.00
|177
|2007.05.04 15:00
|close
|88
|0.10
|239.03
|240.75
|0.00
|45.83
|1195.71
|178
|2007.05.07 19:00
|close
|89
|0.10
|239.26
|238.03
|0.00
|23.00
|1218.71
|179
|2007.05.07 19:00
|sell
|90
|0.10
|239.26
|240.26
|0.00
|180
|2007.05.09 03:28
|close
|90
|0.10
|238.30
|240.26
|0.00
|76.65
|1295.36
|181
|2007.05.09 03:28
|buy
|91
|0.10
|238.30
|237.30
|0.00
|182
|2007.05.10 08:05
|close
|91
|0.10
|239.60
|237.30
|0.00
|121.93
|1417.29
|183
|2007.05.10 08:05
|sell
|92
|0.10
|239.60
|240.60
|0.00
|184
|2007.05.10 09:16
|sell
|93
|0.10
|239.60
|240.60
|0.00
|185
|2007.05.10 19:02
|close
|92
|0.10
|237.56
|240.60
|0.00
|177.04
|1594.33
|186
|2007.05.10 19:02
|buy
|94
|0.10
|237.56
|236.56
|0.00
|187
|2007.05.10 19:03
|close
|93
|0.10
|237.56
|240.60
|0.00
|177.04
|1771.37
|188
|2007.05.11 00:00
|buy
|95
|0.10
|236.93
|235.93
|0.00
|189
|2007.05.11 11:31
|s/l
|94
|0.10
|236.56
|236.56
|0.00
|-83.78
|1687.59
|190
|2007.05.16 14:06
|close
|95
|0.10
|238.83
|235.93
|0.00
|174.01
|1861.60
|191
|2007.05.16 14:06
|sell
|96
|0.10
|238.83
|239.83
|0.00
|192
|2007.05.18 09:45
|s/l
|96
|0.10
|239.83
|239.83
|0.00
|-100.11
|1761.49
|193
|2007.05.18 10:14
|sell
|97
|0.10
|239.76
|240.76
|0.00
|194
|2007.05.22 18:20
|sell
|98
|0.10
|240.15
|241.15
|0.00
|195
|2007.05.23 01:01
|sell
|99
|0.10
|240.25
|241.25
|0.00
|196
|2007.05.23 11:12
|s/l
|97
|0.10
|240.76
|240.76
|0.00
|-96.77
|1664.72
|197
|2007.05.23 11:12
|sell
|100
|0.10
|240.64
|241.64
|0.00
|198
|2007.05.23 12:39
|s/l
|98
|0.10
|241.15
|241.15
|0.00
|-90.11
|1574.61
|199
|2007.05.23 12:44
|s/l
|99
|0.10
|241.25
|241.25
|0.00
|-86.78
|1487.83
|200
|2007.05.23 13:36
|sell
|101
|0.10
|241.23
|242.23
|0.00
|201
|2007.05.23 15:52
|sell
|102
|0.10
|241.24
|242.24
|0.00
|202
|2007.05.23 16:44
|close
|100
|0.10
|241.62
|241.64
|0.00
|-85.05
|1402.78
|203
|2007.05.23 16:44
|close
|102
|0.10
|241.62
|242.24
|0.00
|-32.98
|1369.80
|204
|2007.05.23 16:44
|buy
|103
|0.10
|241.62
|240.62
|0.00
|205
|2007.05.23 16:44
|close
|101
|0.10
|241.61
|242.23
|0.00
|-32.98
|1336.82
|206
|2007.05.23 17:49
|buy
|104
|0.10
|241.74
|240.74
|0.00
|207
|2007.05.23 18:11
|buy
|105
|0.10
|241.75
|240.75
|0.00
|208
|2007.05.24 11:14
|s/l
|105
|0.10
|240.75
|240.75
|0.00
|-77.72
|1259.10
|209
|2007.05.24 11:15
|s/l
|104
|0.10
|240.74
|240.74
|0.00
|-77.73
|1181.37
|210
|2007.05.25 01:38
|s/l
|103
|0.10
|240.62
|240.62
|0.00
|-74.70
|1106.67
|211
|2007.05.31 08:00
|buy
|106
|0.10
|240.17
|239.17
|0.00
|212
|2007.06.01 03:00
|close
|106
|0.10
|240.95
|239.17
|0.00
|70.74
|1177.40
|213
|2007.06.01 03:00
|sell
|107
|0.10
|240.95
|241.95
|0.00
|214
|2007.06.01 17:57
|s/l
|107
|0.10
|241.95
|241.95
|0.00
|-86.79
|1090.61
|215
|2007.06.01 17:57
|buy
|108
|0.10
|241.95
|240.95
|0.00
|216
|2007.06.01 18:41
|buy
|109
|0.10
|241.97
|240.97
|0.00
|217
|2007.06.01 20:00
|buy
|110
|0.10
|242.06
|241.06
|0.00
|218
|2007.06.06 13:46
|s/l
|110
|0.10
|241.06
|241.06
|0.00
|-77.72
|1012.89
|219
|2007.06.06 19:22
|s/l
|109
|0.10
|240.97
|240.97
|0.00
|-77.73
|935.16
|220
|2007.06.06 19:33
|s/l
|108
|0.10
|240.95
|240.95
|0.00
|-77.72
|857.44
|221
|2007.06.08 09:13
|buy
|111
|0.10
|239.11
|238.11
|0.00
|222
|2007.06.08 09:26
|s/l
|111
|0.10
|238.11
|238.11
|0.00
|-86.81
|770.63
|223
|2007.06.08 10:11
|buy
|112
|0.10
|238.01
|237.01
|0.00
|224
|2007.06.13 14:10
|close
|112
|0.10
|240.93
|237.01
|0.00
|262.55
|1033.18
|225
|2007.06.13 14:10
|sell
|113
|0.10
|240.93
|241.93
|0.00
|226
|2007.06.13 20:58
|s/l
|113
|0.10
|241.93
|241.93
|0.00
|-86.78
|946.40
|227
|2007.06.13 21:52
|sell
|114
|0.10
|242.07
|243.07
|0.00
|228
|2007.06.13 22:52
|sell
|115
|0.10
|242.20
|243.20
|0.00
|229
|2007.06.14 00:20
|sell
|116
|0.10
|241.97
|242.97
|0.00
|230
|2007.06.15 10:18
|s/l
|116
|0.10
|242.97
|242.97
|0.00
|-90.11
|856.29
|231
|2007.06.15 10:23
|s/l
|114
|0.10
|243.07
|243.07
|0.00
|-100.10
|756.19
|232
|2007.06.15 10:25
|close
|115
|0.10
|243.10
|243.20
|0.00
|-91.43
|664.77
|233
|2007.06.15 10:25
|buy
|117
|0.10
|243.10
|242.10
|0.00
|234
|2007.06.15 11:00
|buy
|118
|0.10
|243.35
|242.35
|0.00
|235
|2007.06.15 12:21
|buy
|119
|0.10
|243.38
|242.38
|0.00
|236
|2007.06.29 08:00
|close
|117
|0.10
|247.16
|242.10
|0.00
|394.80
|1059.57
|237
|2007.06.29 08:00
|close
|119
|0.10
|247.16
|242.38
|0.00
|370.49
|1430.06
|238
|2007.06.29 08:00
|sell
|120
|0.10
|247.16
|248.16
|0.00
|239
|2007.06.29 08:00
|close
|118
|0.10
|247.14
|242.35
|0.00
|371.36
|1801.42
|240
|2007.07.06 14:27
|sell
|121
|0.10
|247.74
|248.74
|0.00
|241
|2007.07.06 14:33
|close
|120
|0.10
|248.02
|248.16
|0.00
|-97.94
|1703.48
|242
|2007.07.06 14:33
|close
|121
|0.10
|248.03
|248.74
|0.00
|-25.17
|1678.31
|243
|2007.07.06 14:33
|buy
|122
|0.10
|248.03
|247.03
|0.00
|244
|2007.07.06 16:28
|buy
|123
|0.10
|248.03
|247.03
|0.00
|245
|2007.07.06 18:02
|buy
|124
|0.10
|248.14
|247.14
|0.00
|246
|2007.07.10 15:27
|s/l
|124
|0.10
|247.14
|247.14
|0.00
|-80.76
|1597.56
|247
|2007.07.10 16:48
|s/l
|122
|0.10
|247.03
|247.03
|0.00
|-80.75
|1516.81
|248
|2007.07.10 16:48
|s/l
|123
|0.10
|247.03
|247.03
|0.00
|-80.75
|1436.06
|249
|2007.07.11 00:00
|buy
|125
|0.10
|245.92
|244.92
|0.00
|250
|2007.07.11 22:08
|buy
|126
|0.10
|248.87
|247.87
|0.00
|251
|2007.07.12 09:04
|s/l
|126
|0.10
|247.87
|247.87
|0.00
|-77.73
|1358.33
|252
|2007.07.17 11:14
|buy
|127
|0.10
|249.03
|248.03
|0.00
|253
|2007.07.17 12:10
|buy
|128
|0.10
|249.32
|248.32
|0.00
|254
|2007.07.24 21:02
|s/l
|128
|0.10
|248.32
|248.32
|0.00
|-65.61
|1292.72
|255
|2007.07.24 21:14
|s/l
|127
|0.10
|248.03
|248.03
|0.00
|-65.62
|1227.09
|256
|2007.07.25 03:00
|buy
|129
|0.10
|246.61
|245.61
|0.00
|257
|2007.07.26 13:12
|s/l
|129
|0.10
|245.61
|245.61
|0.00
|-77.73
|1149.36
|258
|2007.07.26 13:20
|s/l
|125
|0.10
|244.92
|244.92
|0.00
|-35.35
|1114.02
|259
|2007.07.26 15:52
|buy
|130
|0.10
|244.74
|243.74
|0.00
|260
|2007.07.26 17:19
|s/l
|130
|0.10
|243.74
|243.74
|0.00
|-86.80
|1027.22
|261
|2007.07.26 17:23
|buy
|131
|0.10
|243.93
|242.93
|0.00
|262
|2007.07.26 20:33
|buy
|132
|0.10
|243.65
|242.65
|0.00
|263
|2007.07.26 20:55
|s/l
|131
|0.10
|242.93
|242.93
|0.00
|-86.81
|940.41
|264
|2007.07.26 23:11
|s/l
|132
|0.10
|242.65
|242.65
|0.00
|-86.80
|853.61
|265
|2007.07.27 18:04
|buy
|133
|0.10
|240.55
|239.55
|0.00
|266
|2007.07.30 00:00
|s/l
|133
|0.10
|239.55
|239.55
|0.00
|-83.78
|769.82
|267
|2007.08.01 08:00
|buy
|134
|0.10
|238.32
|237.32
|0.00
|268
|2007.08.02 18:15
|close
|134
|0.10
|242.90
|237.32
|0.00
|406.65
|1176.47
|269
|2007.08.02 18:15
|sell
|135
|0.10
|242.90
|243.90
|0.00
|270
|2007.08.07 17:00
|close
|135
|0.10
|239.30
|243.90
|0.00
|302.43
|1478.90
|271
|2007.08.07 17:00
|buy
|136
|0.10
|239.30
|238.30
|0.00
|272
|2007.08.07 20:56
|buy
|137
|0.10
|239.70
|238.70
|0.00
|273
|2007.08.08 16:01
|close
|136
|0.10
|243.20
|238.30
|0.00
|341.57
|1820.47
|274
|2007.08.08 16:01
|sell
|138
|0.10
|243.20
|244.20
|0.00
|275
|2007.08.08 16:01
|close
|137
|0.10
|243.19
|238.70
|0.00
|305.98
|2126.45
|276
|2007.08.08 19:33
|sell
|139
|0.10
|244.03
|245.03
|0.00
|277
|2007.08.10 02:33
|close
|138
|0.10
|238.40
|244.20
|0.00
|403.23
|2529.68
|278
|2007.08.10 02:33
|buy
|140
|0.10
|238.40
|237.40
|0.00
|279
|2007.08.10 02:33
|close
|139
|0.10
|238.41
|245.03
|0.00
|474.40
|3004.08
|280
|2007.08.10 12:56
|s/l
|140
|0.10
|237.40
|237.40
|0.00
|-86.80
|2917.28
|281
|2007.08.10 13:00
|buy
|141
|0.10
|237.35
|236.35
|0.00
|282
|2007.08.10 14:00
|buy
|142
|0.10
|236.50
|235.50
|0.00
|283
|2007.08.10 14:01
|s/l
|141
|0.10
|236.35
|236.35
|0.00
|-86.81
|2830.47
|284
|2007.08.14 10:43
|buy
|143
|0.10
|236.56
|235.56
|0.00
|285
|2007.08.14 17:02
|buy
|144
|0.10
|235.78
|234.78
|0.00
|286
|2007.08.14 17:08
|s/l
|143
|0.10
|235.56
|235.56
|0.00
|-86.80
|2743.67
|287
|2007.08.14 17:08
|s/l
|142
|0.10
|235.50
|235.50
|0.00
|-80.75
|2662.92
|288
|2007.08.14 20:02
|buy
|145
|0.10
|235.21
|234.21
|0.00
|289
|2007.08.14 22:59
|s/l
|144
|0.10
|234.78
|234.78
|0.00
|-86.80
|2576.12
|290
|2007.08.15 00:18
|buy
|146
|0.10
|234.69
|233.69
|0.00
|291
|2007.08.15 00:39
|s/l
|145
|0.10
|234.21
|234.21
|0.00
|-83.77
|2492.35
|292
|2007.08.15 05:16
|buy
|147
|0.10
|233.96
|232.96
|0.00
|293
|2007.08.15 05:35
|s/l
|146
|0.10
|233.69
|233.69
|0.00
|-86.81
|2405.54
|294
|2007.08.15 06:15
|buy
|148
|0.10
|233.54
|232.54
|0.00
|295
|2007.08.15 06:22
|s/l
|147
|0.10
|232.96
|232.96
|0.00
|-86.81
|2318.73
|296
|2007.08.15 08:07
|s/l
|148
|0.10
|232.54
|232.54
|0.00
|-86.81
|2231.92
|297
|2007.08.16 00:03
|buy
|149
|0.10
|230.94
|229.94
|0.00
|298
|2007.08.16 05:38
|s/l
|149
|0.10
|229.94
|229.94
|0.00
|-86.81
|2145.11
|299
|2007.08.16 19:01
|buy
|150
|0.10
|221.58
|220.58
|0.00
|300
|2007.08.17 09:00
|buy
|151
|0.10
|221.55
|220.55
|0.00
|301
|2007.08.17 09:05
|s/l
|150
|0.10
|220.58
|220.58
|0.00
|-83.78
|2061.33
|302
|2007.08.17 09:05
|s/l
|151
|0.10
|220.55
|220.55
|0.00
|-86.80
|1974.53
|303
|2007.08.17 09:25
|buy
|152
|0.10
|221.15
|220.15
|0.00
|304
|2007.08.23 00:06
|close
|152
|0.10
|230.04
|220.15
|0.00
|789.86
|2764.38
|305
|2007.08.23 00:06
|sell
|153
|0.10
|230.04
|231.04
|0.00
|306
|2007.08.23 01:01
|sell
|154
|0.10
|230.69
|231.69
|0.00
|307
|2007.08.23 01:08
|s/l
|153
|0.10
|231.04
|231.04
|0.00
|-86.78
|2677.60
|308
|2007.08.23 11:08
|sell
|155
|0.10
|231.54
|232.54
|0.00
|309
|2007.08.23 11:09
|s/l
|154
|0.10
|231.69
|231.69
|0.00
|-86.78
|2590.82
|310
|2007.08.23 11:29
|s/l
|155
|0.10
|232.54
|232.54
|0.00
|-86.78
|2504.04
|311
|2007.08.23 12:00
|sell
|156
|0.10
|234.31
|235.31
|0.00
|312
|2007.08.27 01:45
|s/l
|156
|0.10
|235.31
|235.31
|0.00
|-93.45
|2410.60
|313
|2007.08.27 02:01
|sell
|157
|0.10
|235.24
|236.24
|0.00
|314
|2007.08.28 23:00
|close
|157
|0.10
|229.22
|236.24
|0.00
|519.10
|2929.70
|315
|2007.08.28 23:00
|buy
|158
|0.10
|229.22
|228.22
|0.00
|316
|2007.08.29 00:08
|buy
|159
|0.10
|228.48
|227.48
|0.00
|317
|2007.08.29 00:19
|s/l
|158
|0.10
|228.22
|228.22
|0.00
|-83.78
|2845.91
|318
|2007.08.29 01:02
|buy
|160
|0.10
|228.27
|227.27
|0.00
|319
|2007.08.29 02:51
|s/l
|159
|0.10
|227.48
|227.48
|0.00
|-86.80
|2759.11
|320
|2007.08.29 04:27
|buy
|161
|0.10
|227.87
|226.87
|0.00
|321
|2007.08.31 09:00
|close
|160
|0.10
|234.07
|227.27
|0.00
|515.59
|3274.70
|322
|2007.08.31 09:00
|sell
|162
|0.10
|234.07
|235.07
|0.00
|323
|2007.08.31 09:00
|close
|161
|0.10
|234.07
|226.87
|0.00
|550.31
|3825.01
|324
|2007.08.31 12:47
|s/l
|162
|0.10
|235.07
|235.07
|0.00
|-86.78
|3738.23
|325
|2007.08.31 13:36
|sell
|163
|0.10
|234.93
|235.93
|0.00
|326
|2007.08.31 14:00
|sell
|164
|0.10
|235.22
|236.22
|0.00
|327
|2007.08.31 23:59
|close at stop
|164
|0.10
|233.49
|236.22
|0.00
|150.14
|3888.37
|328
|2007.08.31 23:59
|close at stop
|163
|0.10
|233.49
|235.93
|0.00
|124.97
|4013.34