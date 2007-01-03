Strategy Tester Report
ProjectZZ_jojo_f
FXDD-MetaTrader 4 Demo Server (Build 208)

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs. Japanese Yen)
Obdobie1 Hodina (H1) 2007.01.03 00:00 - 2007.08.31 23:00 (2007.01.03 - 2007.09.02)
ModelKaždý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
ParametreExpert_Name="ZZ_v1[n-n]f"; Magic=67133; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrdersSell=3; MaxOrdersBuy=3; TakeProfit=0; StopLoss=100; TrailingStop=0; BreakEven=0; ExitMode=2; StartTime="00:00"; EndTime="23:00"; CloseTime="23:50"; CloseTimeMode=0; SignalMail=false; SlowLength=100; MA_TimeFrame=0; CCI_Inputs=" CCI parameters "; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;
Stĺpce v teste9115Modelované tiky2408916Modelovanie kvality90.00%
Počiatočný vklad2000.00
Čistý celkový zisk2013.34Hrubý zisk12188.98Hrubá strata-10175.64
Prvok zisku1.20Očakávaný výnos12.28
Absolutný drawdown1378.63Maximálny drawdown2616.09 (80.81%)Relatívny drawdown80.81% (2616.09)
Všetky pozície164Krátke pozície (víťazné v %)67 (25.37%)Dlhé pozície (víťazné v %)97 (26.80%)
Ziskové pozície (% z celku)43 (26.22%)Stratové pozície (% z celku)121 (73.78%)
Najväčšíziskový obchod789.86stratový obchod-113.42
Priemerziskový obchod283.46stratový obchod-84.10
Maximumvýhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)7 (642.16)prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)17 (-1472.63)
Maximálnyzisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)2234.26 (6)straty nasledujúce po sebe (počet prehier)-1472.63 (17)
Priemervýhry nasledujúce po sebe2prehry nasledujúce po sebe7
Graph
#ČasTypObjednávkaLotyCenaS / LT / PZiskZostatok na účte
12007.01.03 09:38buy10.10234.66233.660.00
22007.01.03 10:11buy20.10234.70233.700.00
32007.01.03 11:09buy30.10234.87233.870.00
42007.01.03 14:02s/l30.10233.87233.870.00-86.801913.20
52007.01.03 14:14s/l20.10233.70233.700.00-86.801826.40
62007.01.03 14:17s/l10.10233.66233.660.00-86.801739.60
72007.01.04 10:13buy40.10231.87230.870.00
82007.01.04 21:16buy50.10231.48230.480.00
92007.01.04 22:14buy60.10231.35230.350.00
102007.01.05 00:44s/l40.10230.87230.870.00-83.771655.83
112007.01.05 01:18buy70.10230.81229.810.00
122007.01.05 01:38s/l50.10230.48230.480.00-83.781572.04
132007.01.05 01:46s/l60.10230.35230.350.00-83.781488.26
142007.01.05 01:57s/l70.10229.81229.810.00-86.811401.45
152007.01.05 02:00buy80.10229.72228.720.00
162007.01.05 04:03buy90.10229.69228.690.00
172007.01.05 05:00buy100.10229.44228.440.00
182007.01.05 14:30s/l80.10228.72228.720.00-86.801314.65
192007.01.05 14:30s/l90.10228.69228.690.00-86.811227.84
202007.01.05 14:30s/l100.10228.44228.440.00-86.811141.03
212007.01.05 14:31buy110.10229.03228.030.00
222007.01.08 02:40buy120.10228.19227.190.00
232007.01.08 03:00buy130.10228.12227.120.00
242007.01.10 17:00close110.10231.45228.030.00219.151360.18
252007.01.10 17:00close130.10231.45227.120.00295.121655.30
262007.01.10 17:00sell140.10231.45232.450.00
272007.01.10 17:00close120.10231.44227.190.00288.171943.48
282007.01.11 09:01sell150.10232.09233.090.00
292007.01.11 09:15s/l140.10232.45232.450.00-96.781846.70
302007.01.11 10:00sell160.10232.75233.750.00
312007.01.11 10:29s/l150.10233.09233.090.00-86.781759.92
322007.01.11 12:00sell170.10233.42234.420.00
332007.01.11 12:59s/l160.10233.75233.750.00-86.791673.13
342007.01.11 13:00sell180.10233.95234.950.00
352007.01.11 13:00s/l170.10234.42234.420.00-86.781586.35
362007.01.11 13:00close180.10234.93234.950.00-85.051501.30
372007.01.11 13:00buy190.10234.93233.930.00
382007.01.11 15:55s/l190.10233.93233.930.00-86.811414.49
392007.01.12 07:48buy200.10234.99233.990.00
402007.01.12 08:06buy210.10235.08234.080.00
412007.01.12 10:07s/l210.10234.08234.080.00-86.811327.68
422007.01.12 14:57buy220.10235.15234.150.00
432007.01.12 15:07buy230.10235.38234.380.00
442007.02.08 12:59close200.10238.60233.990.00395.091722.76
452007.02.08 12:59close230.10238.60234.380.00361.242084.00
462007.02.08 12:59sell240.10238.60239.600.00
472007.02.08 12:59close220.10238.60234.150.00381.202465.20
482007.02.13 11:37close240.10235.76239.600.00236.472701.67
492007.02.13 11:37buy250.10235.76234.760.00
502007.02.15 11:09buy260.10235.49234.490.00
512007.02.15 12:31buy270.10235.07234.070.00
522007.02.15 16:00s/l250.10234.76234.760.00-74.702626.97
532007.02.15 16:00buy280.10234.84233.840.00
542007.02.15 16:17s/l260.10234.49234.490.00-86.812540.16
552007.02.15 16:31s/l270.10234.07234.070.00-86.802453.36
562007.02.15 16:37s/l280.10233.84233.840.00-86.812366.55
572007.02.15 17:00buy290.10233.46232.460.00
582007.02.15 21:11buy300.10233.12232.120.00
592007.02.15 22:02buy310.10232.84231.840.00
602007.02.16 09:33s/l290.10232.46232.460.00-83.782282.76
612007.02.16 09:56buy320.10232.94231.940.00
622007.02.16 14:14s/l300.10232.12232.120.00-83.772198.99
632007.02.16 14:20buy330.10232.35231.350.00
642007.02.21 15:00close310.10236.13231.840.00297.702496.68
652007.02.21 15:00close330.10236.13231.350.00337.212833.89
662007.02.21 15:00sell340.10236.13237.130.00
672007.02.21 15:00close320.10236.15231.940.00287.723121.61
682007.02.22 07:27sell350.10236.31237.310.00
692007.02.22 08:42sell360.10236.32237.320.00
702007.02.22 16:31s/l340.10237.13237.130.00-96.773024.85
712007.02.22 17:14s/l350.10237.31237.310.00-86.782938.07
722007.02.22 17:14s/l360.10237.32237.320.00-86.782851.29
732007.02.22 17:16sell370.10237.11238.110.00
742007.02.23 13:51s/l370.10238.11238.110.00-90.112761.18
752007.02.23 14:47sell380.10237.90238.900.00
762007.02.27 11:00close380.10234.96238.900.00248.493009.67
772007.02.27 11:00buy390.10234.96233.960.00
782007.02.27 12:01buy400.10234.36233.360.00
792007.02.27 13:44buy410.10234.35233.350.00
802007.02.27 14:16s/l390.10233.96233.960.00-86.802922.87
812007.02.27 14:16buy420.10234.03233.030.00
822007.02.27 14:58s/l400.10233.36233.360.00-86.812836.06
832007.02.27 14:58s/l410.10233.35233.350.00-86.802749.26
842007.02.27 16:59buy430.10233.34232.340.00
852007.02.27 17:11buy440.10233.32232.320.00
862007.02.27 19:07s/l420.10233.03233.030.00-86.802662.46
872007.02.27 19:07buy450.10233.11232.110.00
882007.02.27 20:44s/l430.10232.34232.340.00-86.812575.65
892007.02.27 20:44s/l440.10232.32232.320.00-86.802488.85
902007.02.27 20:56s/l450.10232.11232.110.00-86.802402.05
912007.02.27 21:00buy460.10232.03231.030.00
922007.02.27 21:08s/l460.10231.03231.030.00-86.802315.25
932007.03.01 14:10buy470.10230.87229.870.00
942007.03.01 15:38s/l470.10229.87229.870.00-86.812228.44
952007.03.02 11:40buy480.10229.27228.270.00
962007.03.02 12:00buy490.10229.18228.180.00
972007.03.02 12:43s/l480.10228.27228.270.00-86.812141.63
982007.03.02 12:51s/l490.10228.18228.180.00-86.812054.82
992007.03.02 13:02buy500.10228.13227.130.00
1002007.03.02 13:26s/l500.10227.13227.130.00-86.801968.02
1012007.03.02 13:39buy510.10227.97226.970.00
1022007.03.02 14:25s/l510.10226.97226.970.00-86.801881.22
1032007.03.02 14:36buy520.10227.38226.380.00
1042007.03.05 00:15s/l520.10226.38226.380.00-83.781797.43
1052007.03.05 01:01buy530.10224.43223.430.00
1062007.03.05 01:10s/l530.10223.43223.430.00-86.801710.63
1072007.03.05 01:26buy540.10224.01223.010.00
1082007.03.05 01:42s/l540.10223.01223.010.00-86.801623.83
1092007.03.05 08:06buy550.10222.57221.570.00
1102007.03.05 08:16s/l550.10221.57221.570.00-86.801537.03
1112007.03.05 14:25buy560.10221.81220.810.00
1122007.03.06 00:00buy570.10221.19220.190.00
1132007.03.09 02:00close560.10226.53220.810.00427.881964.91
1142007.03.09 02:00sell580.10226.53227.530.00
1152007.03.09 02:00close570.10226.54220.190.00479.542444.46
1162007.03.09 14:34s/l580.10227.53227.530.00-86.792357.67
1172007.03.12 08:01sell590.10229.17230.170.00
1182007.03.19 10:11sell600.10228.39229.390.00
1192007.03.19 11:06sell610.10228.53229.530.00
1202007.03.20 02:00s/l600.10229.39229.390.00-90.112267.56
1212007.03.20 02:00sell620.10229.31230.310.00
1222007.03.20 02:02s/l610.10229.53229.530.00-90.112177.45
1232007.03.20 10:33s/l590.10230.17230.170.00-113.422064.03
1242007.03.20 10:49s/l620.10230.31230.310.00-86.781977.25
1252007.03.20 11:03sell630.10230.51231.510.00
1262007.03.20 13:45sell640.10230.50231.500.00
1272007.03.21 20:07sell650.10231.28232.280.00
1282007.03.21 20:56s/l640.10231.50231.500.00-90.111887.14
1292007.03.21 20:58s/l630.10231.51231.510.00-90.111797.03
1302007.03.21 21:22sell660.10231.43232.430.00
1312007.03.22 11:51s/l650.10232.28232.280.00-96.771700.26
1322007.03.26 14:57s/l660.10232.43232.430.00-103.431596.83
1332007.03.26 15:03sell670.10232.39233.390.00
1342007.03.27 01:13sell680.10232.73233.730.00
1352007.03.28 07:23close670.10230.18233.390.00185.131781.96
1362007.03.28 07:23buy690.10230.18229.180.00
1372007.03.28 07:23close680.10230.18233.730.00217.971999.93
1382007.03.28 16:01buy700.10229.48228.480.00
1392007.03.28 16:36s/l690.10229.18229.180.00-86.801913.13
1402007.04.02 14:01close700.10232.79228.480.00302.452215.59
1412007.04.02 14:01sell710.10232.79233.790.00
1422007.04.02 15:41sell720.10232.84233.840.00
1432007.04.02 17:40sell730.10233.04234.040.00
1442007.04.03 07:21s/l710.10233.79233.790.00-90.122125.47
1452007.04.03 08:02s/l720.10233.84233.840.00-90.122035.35
1462007.04.03 08:02sell740.10233.76234.760.00
1472007.04.03 08:21s/l730.10234.04234.040.00-90.111945.24
1482007.04.03 09:09sell750.10234.28235.280.00
1492007.04.03 09:45s/l740.10234.76234.760.00-86.791858.45
1502007.04.03 16:36sell760.10234.76235.760.00
1512007.04.03 17:00sell770.10235.02236.020.00
1522007.04.09 12:00close750.10234.32235.280.00-23.451835.00
1532007.04.09 12:00close770.10234.32236.020.0040.771875.77
1542007.04.09 12:00buy780.10234.32233.320.00
1552007.04.09 12:01close760.10234.33235.760.0017.341893.11
1562007.04.09 23:00close780.10234.17233.320.00-13.021880.09
1572007.04.10 13:04sell790.10235.07236.070.00
1582007.04.11 08:02sell800.10235.70236.700.00
1592007.04.11 08:49s/l790.10236.07236.070.00-90.111789.99
1602007.04.11 09:30sell810.10235.91236.910.00
1612007.04.11 16:16sell820.10236.02237.020.00
1622007.04.13 16:51s/l800.10236.70236.700.00-100.111689.88
1632007.04.13 17:08s/l810.10236.91236.910.00-100.101589.78
1642007.04.13 17:09s/l820.10237.02237.020.00-100.111489.67
1652007.04.13 17:17sell830.10236.53237.530.00
1662007.04.16 00:10s/l830.10237.53237.530.00-90.121399.55
1672007.04.16 11:02sell840.10238.06239.060.00
1682007.04.16 12:07sell850.10238.20239.200.00
1692007.04.16 15:00sell860.10238.14239.140.00
1702007.04.17 12:27s/l840.10239.06239.060.00-90.111309.44
1712007.04.17 12:27s/l860.10239.14239.140.00-90.121219.32
1722007.04.17 12:27s/l850.10239.20239.200.00-90.111129.21
1732007.05.01 12:04sell870.10239.46240.460.00
1742007.05.01 14:31sell880.10239.75240.750.00
1752007.05.04 15:00close870.10239.03240.460.0020.671149.88
1762007.05.04 15:00buy890.10239.03238.030.00
1772007.05.04 15:00close880.10239.03240.750.0045.831195.71
1782007.05.07 19:00close890.10239.26238.030.0023.001218.71
1792007.05.07 19:00sell900.10239.26240.260.00
1802007.05.09 03:28close900.10238.30240.260.0076.651295.36
1812007.05.09 03:28buy910.10238.30237.300.00
1822007.05.10 08:05close910.10239.60237.300.00121.931417.29
1832007.05.10 08:05sell920.10239.60240.600.00
1842007.05.10 09:16sell930.10239.60240.600.00
1852007.05.10 19:02close920.10237.56240.600.00177.041594.33
1862007.05.10 19:02buy940.10237.56236.560.00
1872007.05.10 19:03close930.10237.56240.600.00177.041771.37
1882007.05.11 00:00buy950.10236.93235.930.00
1892007.05.11 11:31s/l940.10236.56236.560.00-83.781687.59
1902007.05.16 14:06close950.10238.83235.930.00174.011861.60
1912007.05.16 14:06sell960.10238.83239.830.00
1922007.05.18 09:45s/l960.10239.83239.830.00-100.111761.49
1932007.05.18 10:14sell970.10239.76240.760.00
1942007.05.22 18:20sell980.10240.15241.150.00
1952007.05.23 01:01sell990.10240.25241.250.00
1962007.05.23 11:12s/l970.10240.76240.760.00-96.771664.72
1972007.05.23 11:12sell1000.10240.64241.640.00
1982007.05.23 12:39s/l980.10241.15241.150.00-90.111574.61
1992007.05.23 12:44s/l990.10241.25241.250.00-86.781487.83
2002007.05.23 13:36sell1010.10241.23242.230.00
2012007.05.23 15:52sell1020.10241.24242.240.00
2022007.05.23 16:44close1000.10241.62241.640.00-85.051402.78
2032007.05.23 16:44close1020.10241.62242.240.00-32.981369.80
2042007.05.23 16:44buy1030.10241.62240.620.00
2052007.05.23 16:44close1010.10241.61242.230.00-32.981336.82
2062007.05.23 17:49buy1040.10241.74240.740.00
2072007.05.23 18:11buy1050.10241.75240.750.00
2082007.05.24 11:14s/l1050.10240.75240.750.00-77.721259.10
2092007.05.24 11:15s/l1040.10240.74240.740.00-77.731181.37
2102007.05.25 01:38s/l1030.10240.62240.620.00-74.701106.67
2112007.05.31 08:00buy1060.10240.17239.170.00
2122007.06.01 03:00close1060.10240.95239.170.0070.741177.40
2132007.06.01 03:00sell1070.10240.95241.950.00
2142007.06.01 17:57s/l1070.10241.95241.950.00-86.791090.61
2152007.06.01 17:57buy1080.10241.95240.950.00
2162007.06.01 18:41buy1090.10241.97240.970.00
2172007.06.01 20:00buy1100.10242.06241.060.00
2182007.06.06 13:46s/l1100.10241.06241.060.00-77.721012.89
2192007.06.06 19:22s/l1090.10240.97240.970.00-77.73935.16
2202007.06.06 19:33s/l1080.10240.95240.950.00-77.72857.44
2212007.06.08 09:13buy1110.10239.11238.110.00
2222007.06.08 09:26s/l1110.10238.11238.110.00-86.81770.63
2232007.06.08 10:11buy1120.10238.01237.010.00
2242007.06.13 14:10close1120.10240.93237.010.00262.551033.18
2252007.06.13 14:10sell1130.10240.93241.930.00
2262007.06.13 20:58s/l1130.10241.93241.930.00-86.78946.40
2272007.06.13 21:52sell1140.10242.07243.070.00
2282007.06.13 22:52sell1150.10242.20243.200.00
2292007.06.14 00:20sell1160.10241.97242.970.00
2302007.06.15 10:18s/l1160.10242.97242.970.00-90.11856.29
2312007.06.15 10:23s/l1140.10243.07243.070.00-100.10756.19
2322007.06.15 10:25close1150.10243.10243.200.00-91.43664.77
2332007.06.15 10:25buy1170.10243.10242.100.00
2342007.06.15 11:00buy1180.10243.35242.350.00
2352007.06.15 12:21buy1190.10243.38242.380.00
2362007.06.29 08:00close1170.10247.16242.100.00394.801059.57
2372007.06.29 08:00close1190.10247.16242.380.00370.491430.06
2382007.06.29 08:00sell1200.10247.16248.160.00
2392007.06.29 08:00close1180.10247.14242.350.00371.361801.42
2402007.07.06 14:27sell1210.10247.74248.740.00
2412007.07.06 14:33close1200.10248.02248.160.00-97.941703.48
2422007.07.06 14:33close1210.10248.03248.740.00-25.171678.31
2432007.07.06 14:33buy1220.10248.03247.030.00
2442007.07.06 16:28buy1230.10248.03247.030.00
2452007.07.06 18:02buy1240.10248.14247.140.00
2462007.07.10 15:27s/l1240.10247.14247.140.00-80.761597.56
2472007.07.10 16:48s/l1220.10247.03247.030.00-80.751516.81
2482007.07.10 16:48s/l1230.10247.03247.030.00-80.751436.06
2492007.07.11 00:00buy1250.10245.92244.920.00
2502007.07.11 22:08buy1260.10248.87247.870.00
2512007.07.12 09:04s/l1260.10247.87247.870.00-77.731358.33
2522007.07.17 11:14buy1270.10249.03248.030.00
2532007.07.17 12:10buy1280.10249.32248.320.00
2542007.07.24 21:02s/l1280.10248.32248.320.00-65.611292.72
2552007.07.24 21:14s/l1270.10248.03248.030.00-65.621227.09
2562007.07.25 03:00buy1290.10246.61245.610.00
2572007.07.26 13:12s/l1290.10245.61245.610.00-77.731149.36
2582007.07.26 13:20s/l1250.10244.92244.920.00-35.351114.02
2592007.07.26 15:52buy1300.10244.74243.740.00
2602007.07.26 17:19s/l1300.10243.74243.740.00-86.801027.22
2612007.07.26 17:23buy1310.10243.93242.930.00
2622007.07.26 20:33buy1320.10243.65242.650.00
2632007.07.26 20:55s/l1310.10242.93242.930.00-86.81940.41
2642007.07.26 23:11s/l1320.10242.65242.650.00-86.80853.61
2652007.07.27 18:04buy1330.10240.55239.550.00
2662007.07.30 00:00s/l1330.10239.55239.550.00-83.78769.82
2672007.08.01 08:00buy1340.10238.32237.320.00
2682007.08.02 18:15close1340.10242.90237.320.00406.651176.47
2692007.08.02 18:15sell1350.10242.90243.900.00
2702007.08.07 17:00close1350.10239.30243.900.00302.431478.90
2712007.08.07 17:00buy1360.10239.30238.300.00
2722007.08.07 20:56buy1370.10239.70238.700.00
2732007.08.08 16:01close1360.10243.20238.300.00341.571820.47
2742007.08.08 16:01sell1380.10243.20244.200.00
2752007.08.08 16:01close1370.10243.19238.700.00305.982126.45
2762007.08.08 19:33sell1390.10244.03245.030.00
2772007.08.10 02:33close1380.10238.40244.200.00403.232529.68
2782007.08.10 02:33buy1400.10238.40237.400.00
2792007.08.10 02:33close1390.10238.41245.030.00474.403004.08
2802007.08.10 12:56s/l1400.10237.40237.400.00-86.802917.28
2812007.08.10 13:00buy1410.10237.35236.350.00
2822007.08.10 14:00buy1420.10236.50235.500.00
2832007.08.10 14:01s/l1410.10236.35236.350.00-86.812830.47
2842007.08.14 10:43buy1430.10236.56235.560.00
2852007.08.14 17:02buy1440.10235.78234.780.00
2862007.08.14 17:08s/l1430.10235.56235.560.00-86.802743.67
2872007.08.14 17:08s/l1420.10235.50235.500.00-80.752662.92
2882007.08.14 20:02buy1450.10235.21234.210.00
2892007.08.14 22:59s/l1440.10234.78234.780.00-86.802576.12
2902007.08.15 00:18buy1460.10234.69233.690.00
2912007.08.15 00:39s/l1450.10234.21234.210.00-83.772492.35
2922007.08.15 05:16buy1470.10233.96232.960.00
2932007.08.15 05:35s/l1460.10233.69233.690.00-86.812405.54
2942007.08.15 06:15buy1480.10233.54232.540.00
2952007.08.15 06:22s/l1470.10232.96232.960.00-86.812318.73
2962007.08.15 08:07s/l1480.10232.54232.540.00-86.812231.92
2972007.08.16 00:03buy1490.10230.94229.940.00
2982007.08.16 05:38s/l1490.10229.94229.940.00-86.812145.11
2992007.08.16 19:01buy1500.10221.58220.580.00
3002007.08.17 09:00buy1510.10221.55220.550.00
3012007.08.17 09:05s/l1500.10220.58220.580.00-83.782061.33
3022007.08.17 09:05s/l1510.10220.55220.550.00-86.801974.53
3032007.08.17 09:25buy1520.10221.15220.150.00
3042007.08.23 00:06close1520.10230.04220.150.00789.862764.38
3052007.08.23 00:06sell1530.10230.04231.040.00
3062007.08.23 01:01sell1540.10230.69231.690.00
3072007.08.23 01:08s/l1530.10231.04231.040.00-86.782677.60
3082007.08.23 11:08sell1550.10231.54232.540.00
3092007.08.23 11:09s/l1540.10231.69231.690.00-86.782590.82
3102007.08.23 11:29s/l1550.10232.54232.540.00-86.782504.04
3112007.08.23 12:00sell1560.10234.31235.310.00
3122007.08.27 01:45s/l1560.10235.31235.310.00-93.452410.60
3132007.08.27 02:01sell1570.10235.24236.240.00
3142007.08.28 23:00close1570.10229.22236.240.00519.102929.70
3152007.08.28 23:00buy1580.10229.22228.220.00
3162007.08.29 00:08buy1590.10228.48227.480.00
3172007.08.29 00:19s/l1580.10228.22228.220.00-83.782845.91
3182007.08.29 01:02buy1600.10228.27227.270.00
3192007.08.29 02:51s/l1590.10227.48227.480.00-86.802759.11
3202007.08.29 04:27buy1610.10227.87226.870.00
3212007.08.31 09:00close1600.10234.07227.270.00515.593274.70
3222007.08.31 09:00sell1620.10234.07235.070.00
3232007.08.31 09:00close1610.10234.07226.870.00550.313825.01
3242007.08.31 12:47s/l1620.10235.07235.070.00-86.783738.23
3252007.08.31 13:36sell1630.10234.93235.930.00
3262007.08.31 14:00sell1640.10235.22236.220.00
3272007.08.31 23:59close at stop1640.10233.49236.220.00150.143888.37
3282007.08.31 23:59close at stop1630.10233.49235.930.00124.974013.34