Strategy Tester Report
ProjectZZ_jojo_f
FXDD-MetaTrader 4 Demo Server (Build 208)
|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs. Japanese Yen)
|Obdobie
|1 Hodina (H1) 2007.08.01 00:00 - 2007.08.31 23:00 (2007.08.01 - 2007.09.02)
|Model
|Každý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
|Parametre
|Expert_Name="ZZ_v1[n-n]f"; Magic=67133; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrdersSell=3; MaxOrdersBuy=3; TakeProfit=0; StopLoss=100; TrailingStop=0; BreakEven=0; ExitMode=2; StartTime="00:00"; EndTime="23:00"; CloseTime="23:50"; CloseTimeMode=0; SignalMail=false;
SlowLength=100; MA_TimeFrame=0; CCI_Inputs=" CCI parameters "; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false;
MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;
|Stĺpce v teste
|5545
|Modelované tiky
|615558
|Modelovanie kvality
|90.00%
|Počiatočný vklad
|2000.00
|Čistý celkový zisk
|3243.51
|Hrubý zisk
|4884.22
|Hrubá strata
|-1640.71
|Prvok zisku
|2.98
|Očakávaný výnos
|104.63
|Absolutný drawdown
|59.90
|Maximálny drawdown
|1234.42 (28.02%)
|Relatívny drawdown
|28.02% (1234.42)
|Všetky pozície
|31
|Krátke pozície (víťazné v %)
|11 (54.55%)
|Dlhé pozície (víťazné v %)
|20 (30.00%)
|Ziskové pozície (% z celku)
|12 (38.71%)
|Stratové pozície (% z celku)
|19 (61.29%)
|Najväčší
|ziskový obchod
|789.86
|stratový obchod
|-93.45
|Priemer
|ziskový obchod
|407.02
|stratový obchod
|-86.35
|Maximum
|výhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)
|6 (2234.26)
|prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)
|12 (-1029.55)
|Maximálny
|zisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)
|2234.26 (6)
|straty nasledujúce po sebe (počet prehier)
|-1029.55 (12)
|Priemer
|výhry nasledujúce po sebe
|2
|prehry nasledujúce po sebe
|5
|#
|Čas
|Typ
|Objednávka
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Zisk
|Zostatok na účte
|1
|2007.08.01 08:00
|buy
|1
|0.10
|238.32
|237.32
|0.00
|2
|2007.08.02 18:15
|close
|1
|0.10
|242.90
|237.32
|0.00
|406.65
|2406.65
|3
|2007.08.02 18:15
|sell
|2
|0.10
|242.90
|243.90
|0.00
|4
|2007.08.07 17:00
|close
|2
|0.10
|239.30
|243.90
|0.00
|302.43
|2709.08
|5
|2007.08.07 17:00
|buy
|3
|0.10
|239.30
|238.30
|0.00
|6
|2007.08.07 20:56
|buy
|4
|0.10
|239.70
|238.70
|0.00
|7
|2007.08.08 16:01
|close
|3
|0.10
|243.20
|238.30
|0.00
|341.57
|3050.65
|8
|2007.08.08 16:01
|sell
|5
|0.10
|243.20
|244.20
|0.00
|9
|2007.08.08 16:01
|close
|4
|0.10
|243.19
|238.70
|0.00
|305.98
|3356.62
|10
|2007.08.08 19:33
|sell
|6
|0.10
|244.03
|245.03
|0.00
|11
|2007.08.10 02:33
|close
|5
|0.10
|238.40
|244.20
|0.00
|403.23
|3759.86
|12
|2007.08.10 02:33
|buy
|7
|0.10
|238.40
|237.40
|0.00
|13
|2007.08.10 02:33
|close
|6
|0.10
|238.41
|245.03
|0.00
|474.40
|4234.26
|14
|2007.08.10 12:56
|s/l
|7
|0.10
|237.40
|237.40
|0.00
|-86.80
|4147.46
|15
|2007.08.10 13:00
|buy
|8
|0.10
|237.35
|236.35
|0.00
|16
|2007.08.10 14:00
|buy
|9
|0.10
|236.50
|235.50
|0.00
|17
|2007.08.10 14:01
|s/l
|8
|0.10
|236.35
|236.35
|0.00
|-86.81
|4060.65
|18
|2007.08.14 10:43
|buy
|10
|0.10
|236.56
|235.56
|0.00
|19
|2007.08.14 17:02
|buy
|11
|0.10
|235.78
|234.78
|0.00
|20
|2007.08.14 17:08
|s/l
|10
|0.10
|235.56
|235.56
|0.00
|-86.80
|3973.85
|21
|2007.08.14 17:08
|s/l
|9
|0.10
|235.50
|235.50
|0.00
|-80.75
|3893.10
|22
|2007.08.14 20:02
|buy
|12
|0.10
|235.21
|234.21
|0.00
|23
|2007.08.14 22:59
|s/l
|11
|0.10
|234.78
|234.78
|0.00
|-86.80
|3806.30
|24
|2007.08.15 00:18
|buy
|13
|0.10
|234.69
|233.69
|0.00
|25
|2007.08.15 00:39
|s/l
|12
|0.10
|234.21
|234.21
|0.00
|-83.77
|3722.53
|26
|2007.08.15 05:16
|buy
|14
|0.10
|233.96
|232.96
|0.00
|27
|2007.08.15 05:35
|s/l
|13
|0.10
|233.69
|233.69
|0.00
|-86.81
|3635.72
|28
|2007.08.15 06:15
|buy
|15
|0.10
|233.54
|232.54
|0.00
|29
|2007.08.15 06:22
|s/l
|14
|0.10
|232.96
|232.96
|0.00
|-86.81
|3548.91
|30
|2007.08.15 08:07
|s/l
|15
|0.10
|232.54
|232.54
|0.00
|-86.81
|3462.10
|31
|2007.08.16 00:03
|buy
|16
|0.10
|230.94
|229.94
|0.00
|32
|2007.08.16 05:38
|s/l
|16
|0.10
|229.94
|229.94
|0.00
|-86.81
|3375.29
|33
|2007.08.16 19:01
|buy
|17
|0.10
|221.58
|220.58
|0.00
|34
|2007.08.17 09:00
|buy
|18
|0.10
|221.55
|220.55
|0.00
|35
|2007.08.17 09:05
|s/l
|17
|0.10
|220.58
|220.58
|0.00
|-83.78
|3291.50
|36
|2007.08.17 09:05
|s/l
|18
|0.10
|220.55
|220.55
|0.00
|-86.80
|3204.70
|37
|2007.08.17 09:25
|buy
|19
|0.10
|221.15
|220.15
|0.00
|38
|2007.08.23 00:06
|close
|19
|0.10
|230.04
|220.15
|0.00
|789.86
|3994.56
|39
|2007.08.23 00:06
|sell
|20
|0.10
|230.04
|231.04
|0.00
|40
|2007.08.23 01:01
|sell
|21
|0.10
|230.69
|231.69
|0.00
|41
|2007.08.23 01:08
|s/l
|20
|0.10
|231.04
|231.04
|0.00
|-86.78
|3907.78
|42
|2007.08.23 11:08
|sell
|22
|0.10
|231.54
|232.54
|0.00
|43
|2007.08.23 11:09
|s/l
|21
|0.10
|231.69
|231.69
|0.00
|-86.78
|3821.00
|44
|2007.08.23 11:29
|s/l
|22
|0.10
|232.54
|232.54
|0.00
|-86.78
|3734.22
|45
|2007.08.23 12:00
|sell
|23
|0.10
|234.31
|235.31
|0.00
|46
|2007.08.27 01:45
|s/l
|23
|0.10
|235.31
|235.31
|0.00
|-93.45
|3640.77
|47
|2007.08.27 02:01
|sell
|24
|0.10
|235.24
|236.24
|0.00
|48
|2007.08.28 23:00
|close
|24
|0.10
|229.22
|236.24
|0.00
|519.10
|4159.87
|49
|2007.08.28 23:00
|buy
|25
|0.10
|229.22
|228.22
|0.00
|50
|2007.08.29 00:08
|buy
|26
|0.10
|228.48
|227.48
|0.00
|51
|2007.08.29 00:19
|s/l
|25
|0.10
|228.22
|228.22
|0.00
|-83.78
|4076.09
|52
|2007.08.29 01:02
|buy
|27
|0.10
|228.27
|227.27
|0.00
|53
|2007.08.29 02:51
|s/l
|26
|0.10
|227.48
|227.48
|0.00
|-86.80
|3989.29
|54
|2007.08.29 04:27
|buy
|28
|0.10
|227.87
|226.87
|0.00
|55
|2007.08.31 09:00
|close
|27
|0.10
|234.07
|227.27
|0.00
|515.59
|4504.88
|56
|2007.08.31 09:00
|sell
|29
|0.10
|234.07
|235.07
|0.00
|57
|2007.08.31 09:00
|close
|28
|0.10
|234.07
|226.87
|0.00
|550.31
|5055.18
|58
|2007.08.31 12:47
|s/l
|29
|0.10
|235.07
|235.07
|0.00
|-86.78
|4968.40
|59
|2007.08.31 13:36
|sell
|30
|0.10
|234.93
|235.93
|0.00
|60
|2007.08.31 14:00
|sell
|31
|0.10
|235.22
|236.22
|0.00
|61
|2007.08.31 23:59
|close at stop
|31
|0.10
|233.49
|236.22
|0.00
|150.14
|5118.54
|62
|2007.08.31 23:59
|close at stop
|30
|0.10
|233.49
|235.93
|0.00
|124.97
|5243.51