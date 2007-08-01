Strategy Tester Report
ProjectZZ_jojo_f
FXDD-MetaTrader 4 Demo Server (Build 208)

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs. Japanese Yen)
Obdobie1 Hodina (H1) 2007.08.01 00:00 - 2007.08.31 23:00 (2007.08.01 - 2007.09.02)
ModelKaždý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
ParametreExpert_Name="ZZ_v1[n-n]f"; Magic=67133; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrdersSell=3; MaxOrdersBuy=3; TakeProfit=0; StopLoss=100; TrailingStop=0; BreakEven=0; ExitMode=2; StartTime="00:00"; EndTime="23:00"; CloseTime="23:50"; CloseTimeMode=0; SignalMail=false; SlowLength=100; MA_TimeFrame=0; CCI_Inputs=" CCI parameters "; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;
Stĺpce v teste5545Modelované tiky615558Modelovanie kvality90.00%
Počiatočný vklad2000.00
Čistý celkový zisk3243.51Hrubý zisk4884.22Hrubá strata-1640.71
Prvok zisku2.98Očakávaný výnos104.63
Absolutný drawdown59.90Maximálny drawdown1234.42 (28.02%)Relatívny drawdown28.02% (1234.42)
Všetky pozície31Krátke pozície (víťazné v %)11 (54.55%)Dlhé pozície (víťazné v %)20 (30.00%)
Ziskové pozície (% z celku)12 (38.71%)Stratové pozície (% z celku)19 (61.29%)
Najväčšíziskový obchod789.86stratový obchod-93.45
Priemerziskový obchod407.02stratový obchod-86.35
Maximumvýhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)6 (2234.26)prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)12 (-1029.55)
Maximálnyzisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)2234.26 (6)straty nasledujúce po sebe (počet prehier)-1029.55 (12)
Priemervýhry nasledujúce po sebe2prehry nasledujúce po sebe5
Graph
#ČasTypObjednávkaLotyCenaS / LT / PZiskZostatok na účte
12007.08.01 08:00buy10.10238.32237.320.00
22007.08.02 18:15close10.10242.90237.320.00406.652406.65
32007.08.02 18:15sell20.10242.90243.900.00
42007.08.07 17:00close20.10239.30243.900.00302.432709.08
52007.08.07 17:00buy30.10239.30238.300.00
62007.08.07 20:56buy40.10239.70238.700.00
72007.08.08 16:01close30.10243.20238.300.00341.573050.65
82007.08.08 16:01sell50.10243.20244.200.00
92007.08.08 16:01close40.10243.19238.700.00305.983356.62
102007.08.08 19:33sell60.10244.03245.030.00
112007.08.10 02:33close50.10238.40244.200.00403.233759.86
122007.08.10 02:33buy70.10238.40237.400.00
132007.08.10 02:33close60.10238.41245.030.00474.404234.26
142007.08.10 12:56s/l70.10237.40237.400.00-86.804147.46
152007.08.10 13:00buy80.10237.35236.350.00
162007.08.10 14:00buy90.10236.50235.500.00
172007.08.10 14:01s/l80.10236.35236.350.00-86.814060.65
182007.08.14 10:43buy100.10236.56235.560.00
192007.08.14 17:02buy110.10235.78234.780.00
202007.08.14 17:08s/l100.10235.56235.560.00-86.803973.85
212007.08.14 17:08s/l90.10235.50235.500.00-80.753893.10
222007.08.14 20:02buy120.10235.21234.210.00
232007.08.14 22:59s/l110.10234.78234.780.00-86.803806.30
242007.08.15 00:18buy130.10234.69233.690.00
252007.08.15 00:39s/l120.10234.21234.210.00-83.773722.53
262007.08.15 05:16buy140.10233.96232.960.00
272007.08.15 05:35s/l130.10233.69233.690.00-86.813635.72
282007.08.15 06:15buy150.10233.54232.540.00
292007.08.15 06:22s/l140.10232.96232.960.00-86.813548.91
302007.08.15 08:07s/l150.10232.54232.540.00-86.813462.10
312007.08.16 00:03buy160.10230.94229.940.00
322007.08.16 05:38s/l160.10229.94229.940.00-86.813375.29
332007.08.16 19:01buy170.10221.58220.580.00
342007.08.17 09:00buy180.10221.55220.550.00
352007.08.17 09:05s/l170.10220.58220.580.00-83.783291.50
362007.08.17 09:05s/l180.10220.55220.550.00-86.803204.70
372007.08.17 09:25buy190.10221.15220.150.00
382007.08.23 00:06close190.10230.04220.150.00789.863994.56
392007.08.23 00:06sell200.10230.04231.040.00
402007.08.23 01:01sell210.10230.69231.690.00
412007.08.23 01:08s/l200.10231.04231.040.00-86.783907.78
422007.08.23 11:08sell220.10231.54232.540.00
432007.08.23 11:09s/l210.10231.69231.690.00-86.783821.00
442007.08.23 11:29s/l220.10232.54232.540.00-86.783734.22
452007.08.23 12:00sell230.10234.31235.310.00
462007.08.27 01:45s/l230.10235.31235.310.00-93.453640.77
472007.08.27 02:01sell240.10235.24236.240.00
482007.08.28 23:00close240.10229.22236.240.00519.104159.87
492007.08.28 23:00buy250.10229.22228.220.00
502007.08.29 00:08buy260.10228.48227.480.00
512007.08.29 00:19s/l250.10228.22228.220.00-83.784076.09
522007.08.29 01:02buy270.10228.27227.270.00
532007.08.29 02:51s/l260.10227.48227.480.00-86.803989.29
542007.08.29 04:27buy280.10227.87226.870.00
552007.08.31 09:00close270.10234.07227.270.00515.594504.88
562007.08.31 09:00sell290.10234.07235.070.00
572007.08.31 09:00close280.10234.07226.870.00550.315055.18
582007.08.31 12:47s/l290.10235.07235.070.00-86.784968.40
592007.08.31 13:36sell300.10234.93235.930.00
602007.08.31 14:00sell310.10235.22236.220.00
612007.08.31 23:59close at stop310.10233.49236.220.00150.145118.54
622007.08.31 23:59close at stop300.10233.49235.930.00124.975243.51