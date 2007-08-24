|Account: 1599917
|Name: PipMakerV9-1
|Currency: USD
|2007 August 30, 12:17
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|50169086
|2007.08.24 09:53
|balance
|Deposit
|10 000.00
|50170201
|2007.08.24 10:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 10:56
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|50170523
|2007.08.24 10:03
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.87
|0.00
|0.00
|2007.08.24 10:25
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.31
|50171807
|2007.08.24 10:04
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.72
|0.00
|0.00
|2007.08.24 10:25
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|5.19
|50172103
|2007.08.24 10:06
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0007
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 12:37
|2.0075
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.00
|50172378
|2007.08.24 10:08
|sell
|0.30
|usdjpy
|115.83
|0.00
|0.00
|2007.08.24 10:25
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|36.30
|50172423
|2007.08.24 10:09
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2027
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 10:25
|1.2021
|0.00
|0.00
|0.00
|9.98
|50174515
|2007.08.24 10:25
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.66
|0.00
|0.00
|2007.08.24 11:23
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.45
|50174535
|2007.08.24 10:25
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2017
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 11:03
|1.2009
|0.00
|0.00
|0.00
|13.32
|50175461
|2007.08.24 10:31
|sell
|0.30
|gbpusd
|2.0018
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 14:04
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|-285.00
|50176147
|2007.08.24 10:38
|sell
|0.30
|usdjpy
|115.76
|0.00
|0.00
|2007.08.24 10:45
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|12.96
|50178081
|2007.08.24 10:55
|sell
|0.30
|usdjpy
|115.76
|0.00
|0.00
|2007.08.24 16:21
|116.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.43
|50178200
|2007.08.24 10:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 11:02
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|50178593
|2007.08.24 10:58
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0028
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 16:52
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|-388.00
|50178893
|2007.08.24 10:58
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.87
|0.00
|0.00
|2007.08.24 11:23
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|27.64
|50180583
|2007.08.24 11:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 11:36
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|50180670
|2007.08.24 11:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0038
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 12:37
|2.0071
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|50181107
|2007.08.24 11:03
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2006
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 12:46
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.29
|50182513
|2007.08.24 11:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0049
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 12:37
|2.0071
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|50182646
|2007.08.24 11:09
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2016
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 11:48
|1.2010
|0.00
|0.00
|0.00
|14.99
|50185493
|2007.08.24 11:27
|sell
|0.30
|usdjpy
|115.87
|0.00
|0.00
|2007.08.24 11:49
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|15.54
|50186939
|2007.08.24 11:36
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 12:54
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|50191222
|2007.08.24 11:54
|sell
|0.30
|usdjpy
|115.87
|0.00
|0.00
|2007.08.24 12:24
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|15.54
|50192413
|2007.08.24 12:09
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0060
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 12:37
|2.0071
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|50193104
|2007.08.24 12:14
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2016
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 12:19
|1.2010
|0.00
|0.00
|0.00
|14.99
|50194412
|2007.08.24 12:30
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2019
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 12:54
|1.2012
|0.00
|0.00
|0.00
|17.48
|50194461
|2007.08.24 12:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 12:35
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|50194878
|2007.08.24 12:30
|sell
|0.30
|usdjpy
|115.87
|0.00
|0.00
|2007.08.24 19:52
|116.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.29
|50195424
|2007.08.24 12:31
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.98
|0.00
|0.00
|2007.08.27 21:20
|115.61
|0.00
|0.00
|-11.44
|128.02
|50195717
|2007.08.24 12:31
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.13
|0.00
|0.00
|2007.08.24 16:21
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|25.80
|50196593
|2007.08.24 12:33
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.23
|0.00
|0.00
|2007.08.24 16:21
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|50196685
|2007.08.24 12:33
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2029
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 12:46
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|29.95
|50197285
|2007.08.24 12:34
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.34
|0.00
|0.00
|2007.08.24 19:52
|116.39
|0.00
|0.00
|0.00
|12.89
|50198077
|2007.08.24 12:36
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0070
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 14:04
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|156.00
|50198999
|2007.08.24 12:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0081
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 14:04
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|50202789
|2007.08.24 12:53
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0092
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 14:04
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|50203136
|2007.08.24 12:54
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2008
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 13:01
|1.2001
|0.00
|0.00
|0.00
|11.67
|50203346
|2007.08.24 12:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 14:04
|1.3643
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|50204397
|2007.08.24 12:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0102
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 16:52
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|50205402
|2007.08.24 13:01
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1998
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 16:54
|1.2010
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.98
|50208663
|2007.08.24 13:21
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 13:31
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|50208796
|2007.08.24 13:21
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2013
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 14:04
|1.2005
|0.00
|0.00
|0.00
|19.99
|50213508
|2007.08.24 13:35
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 13:53
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|50221178
|2007.08.24 14:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 16:32
|1.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|50221301
|2007.08.24 14:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 16:52
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|50224745
|2007.08.24 14:12
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2008
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 14:38
|1.2003
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|50226242
|2007.08.24 14:16
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0092
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 16:52
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|116.00
|50226299
|2007.08.24 14:17
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 14:18
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|50228148
|2007.08.24 14:31
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 14:33
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|50231960
|2007.08.24 15:03
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 15:31
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|50232168
|2007.08.24 15:03
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2008
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 16:55
|1.2002
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|50233649
|2007.08.24 15:19
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2019
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 16:54
|1.2010
|0.00
|0.00
|0.00
|29.98
|50235904
|2007.08.24 15:44
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.02
|0.00
|0.00
|2007.08.24 16:21
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|111.80
|50236181
|2007.08.24 15:47
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0081
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 16:52
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|50241176
|2007.08.24 16:22
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.24
|0.00
|0.00
|2007.08.24 19:52
|116.39
|0.00
|0.00
|0.00
|38.66
|50242042
|2007.08.24 16:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 16:55
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|50244838
|2007.08.24 16:49
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 16:52
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|50245649
|2007.08.24 16:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 16:56
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|50247213
|2007.08.24 16:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|2007.08.26 23:08
|1.3682
|0.00
|0.00
|-1.21
|18.00
|50247559
|2007.08.24 16:55
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.13
|0.00
|0.00
|2007.08.24 19:52
|116.39
|0.00
|0.00
|0.00
|89.35
|50247952
|2007.08.24 16:55
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1998
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 13:39
|1.2047
|0.00
|0.00
|-1.88
|-81.35
|50249751
|2007.08.24 16:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0135
|0.0000
|0.0000
|2007.08.26 22:28
|2.0143
|0.00
|0.00
|-0.08
|16.00
|50249910
|2007.08.24 16:56
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2008
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 17:11
|1.2003
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|50251017
|2007.08.24 16:59
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 17:12
|2.0126
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|50252252
|2007.08.24 17:03
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0113
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 17:08
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|50255040
|2007.08.24 17:21
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 17:26
|2.0126
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|50255308
|2007.08.24 17:25
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2008
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 00:07
|1.2003
|0.00
|0.00
|-2.82
|12.50
|50265406
|2007.08.24 19:52
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.43
|0.00
|0.00
|2007.08.28 04:30
|115.33
|0.00
|0.00
|5.40
|-190.76
|50274544
|2007.08.26 22:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0146
|0.0000
|0.0000
|2007.08.26 23:01
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|50274787
|2007.08.26 22:28
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.54
|0.00
|0.00
|2007.08.27 22:45
|115.45
|0.00
|0.00
|2.70
|-188.83
|50275672
|2007.08.26 22:33
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.65
|0.00
|0.00
|2007.08.27 21:20
|115.58
|0.00
|0.00
|4.05
|-277.73
|50277903
|2007.08.26 22:46
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.76
|0.00
|0.00
|2007.08.27 21:20
|115.60
|0.00
|0.00
|5.40
|-401.38
|50280043
|2007.08.26 23:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0157
|0.0000
|0.0000
|2007.08.26 23:03
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|50280605
|2007.08.26 23:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2007.08.26 23:08
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|50281961
|2007.08.26 23:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 00:10
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|50282088
|2007.08.26 23:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3683
|0.0000
|0.0000
|2007.08.28 00:33
|1.3632
|0.00
|0.00
|-1.21
|-102.00
|50288103
|2007.08.27 00:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 05:51
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|50297399
|2007.08.27 01:14
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 02:07
|1.3675
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|50298332
|2007.08.27 01:21
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 02:05
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|50300481
|2007.08.27 01:31
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2008
|0.0000
|0.0000
|2007.08.28 09:59
|1.1998
|0.00
|0.00
|-2.82
|25.00
|50301620
|2007.08.27 01:37
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2015
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 13:39
|1.2043
|0.00
|0.00
|0.00
|46.50
|50302107
|2007.08.27 01:40
|buy
|0.60
|usdjpy
|116.33
|0.00
|0.00
|2007.08.29 01:52
|114.06
|0.00
|0.00
|16.14
|-1 194.11
|50303919
|2007.08.27 01:44
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 01:57
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|50312348
|2007.08.27 02:16
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 02:21
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|50312502
|2007.08.27 02:17
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 05:56
|1.3677
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|50313029
|2007.08.27 02:22
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 07:34
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|50315552
|2007.08.27 02:53
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 05:56
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|50316539
|2007.08.27 03:01
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.19
|0.00
|0.00
|2007.08.27 15:57
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|33.60
|50316949
|2007.08.27 03:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0157
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 05:51
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50317745
|2007.08.27 03:06
|buy
|0.60
|gbpusd
|2.0146
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 05:51
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|50333620
|2007.08.27 06:06
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 06:40
|1.3677
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|50337793
|2007.08.27 06:41
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 06:54
|1.3677
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|50339528
|2007.08.27 06:58
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 10:32
|1.3618
|0.00
|0.00
|-3.64
|-165.00
|50340892
|2007.08.27 07:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3668
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 14:07
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|50342701
|2007.08.27 07:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 21:56
|2.0101
|0.00
|0.00
|-0.08
|-174.00
|50344476
|2007.08.27 07:53
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.08.28 05:28
|2.0047
|0.00
|0.00
|-0.12
|-393.00
|50345012
|2007.08.27 07:55
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 01:52
|1.9983
|0.00
|0.00
|0.64
|-736.00
|50345567
|2007.08.27 07:57
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2026
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 13:39
|1.2043
|0.00
|0.00
|0.00
|28.23
|50346844
|2007.08.27 08:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 14:07
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|50349198
|2007.08.27 08:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0156
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 15:58
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|50349530
|2007.08.27 08:46
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.29
|0.00
|0.00
|2007.08.27 15:58
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|79.27
|50349626
|2007.08.27 08:49
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 13:39
|1.2043
|0.00
|0.00
|0.00
|17.44
|50353935
|2007.08.27 09:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0145
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 15:58
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|50363254
|2007.08.27 12:05
|sell
|0.30
|gbpusd
|2.0134
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 15:58
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|50367769
|2007.08.27 12:56
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 14:07
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50371829
|2007.08.27 13:39
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2046
|0.0000
|0.0000
|2007.08.28 09:59
|1.1993
|0.00
|0.00
|1.78
|-88.38
|50376020
|2007.08.27 14:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|2007.08.28 00:33
|1.3634
|0.00
|0.00
|1.08
|20.00
|50380396
|2007.08.27 14:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|2007.08.28 00:33
|1.3634
|0.00
|0.00
|1.08
|0.00
|50384424
|2007.08.27 15:24
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.88
|0.00
|0.00
|2007.08.27 21:21
|115.61
|0.00
|0.00
|-5.72
|93.42
|50387011
|2007.08.27 15:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 21:56
|2.0105
|0.00
|0.00
|0.06
|44.00
|50389010
|2007.08.27 16:17
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.09
|0.00
|0.00
|2007.08.27 21:20
|115.65
|0.00
|0.00
|-5.72
|152.18
|50390774
|2007.08.27 16:42
|sell
|0.30
|gbpusd
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 21:56
|2.0105
|0.00
|0.00
|0.09
|99.00
|50391119
|2007.08.27 16:50
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2025
|0.0000
|0.0000
|2007.08.28 09:59
|1.1998
|0.00
|0.00
|-2.82
|67.51
|50391929
|2007.08.27 17:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|2007.08.28 00:33
|1.3634
|0.00
|0.00
|2.16
|84.00
|50399022
|2007.08.27 18:35
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|2007.08.28 10:01
|1.3659
|0.00
|0.00
|-2.42
|4.00
|50407903
|2007.08.27 21:13
|sell
|0.30
|gbpusd
|2.0117
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 21:56
|2.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|50408421
|2007.08.27 21:17
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.77
|0.00
|0.00
|2007.08.27 22:45
|115.47
|0.00
|0.00
|0.00
|103.92
|50409068
|2007.08.27 21:19
|sell
|0.50
|usdjpy
|115.66
|0.00
|0.00
|2007.08.28 04:30
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|130.03
|50412225
|2007.08.27 21:53
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0106
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 21:56
|2.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|50412672
|2007.08.27 21:56
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0103
|0.0000
|0.0000
|2007.08.28 05:28
|2.0051
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|50415206
|2007.08.27 22:33
|sell
|0.30
|usdjpy
|115.55
|0.00
|0.00
|2007.08.28 04:30
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|49.41
|50415515
|2007.08.27 22:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0092
|0.0000
|0.0000
|2007.08.28 05:28
|2.0051
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|50416969
|2007.08.27 22:44
|sell
|0.30
|gbpusd
|2.0081
|0.0000
|0.0000
|2007.08.28 05:28
|2.0051
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|50417364
|2007.08.27 22:45
|sell
|0.30
|usdjpy
|115.42
|0.00
|0.00
|2007.08.28 04:30
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|50430283
|2007.08.28 00:46
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0071
|0.0000
|0.0000
|2007.08.28 05:28
|2.0051
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|50431557
|2007.08.28 00:53
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0060
|0.0000
|0.0000
|2007.08.28 05:28
|2.0051
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|50456364
|2007.08.28 03:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|2007.08.28 10:01
|1.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|50463965
|2007.08.28 04:30
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.32
|0.00
|0.00
|2007.08.29 01:52
|114.09
|0.00
|0.00
|-3.08
|215.62
|50465122
|2007.08.28 04:38
|sell
|0.30
|usdjpy
|115.42
|0.00
|0.00
|2007.08.29 01:52
|114.09
|0.00
|0.00
|-4.62
|349.72
|50470970
|2007.08.28 05:15
|sell
|0.60
|gbpusd
|2.0049
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 01:52
|1.9987
|0.00
|0.00
|-3.33
|372.00
|50473933
|2007.08.28 05:35
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.53
|0.00
|0.00
|2007.08.29 01:52
|114.09
|0.00
|0.00
|-6.16
|504.86
|50478762
|2007.08.28 06:06
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0039
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 01:52
|1.9987
|0.00
|0.00
|-1.11
|104.00
|50481253
|2007.08.28 06:20
|sell
|0.30
|gbpusd
|2.0028
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 01:52
|1.9987
|0.00
|0.00
|-1.67
|123.00
|50483496
|2007.08.28 06:34
|sell
|0.50
|usdjpy
|115.64
|0.00
|0.00
|2007.08.29 01:52
|114.09
|0.00
|0.00
|-7.70
|679.29
|50489525
|2007.08.28 07:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|2007.08.28 10:01
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|50490466
|2007.08.28 07:22
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0060
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 01:52
|1.9987
|0.00
|0.00
|-2.78
|365.00
|50507175
|2007.08.28 09:46
|sell
|0.30
|usdchf
|1.1998
|0.0000
|0.0000
|2007.08.28 09:59
|1.1998
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50509991
|2007.08.28 10:01
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 07:29
|1.3645
|0.00
|0.00
|-7.27
|-51.00
|50510187
|2007.08.28 10:01
|sell
|0.60
|gbpusd
|2.0070
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 01:52
|1.9987
|0.00
|0.00
|-3.33
|498.00
|50510571
|2007.08.28 10:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0086
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 07:23
|2.0024
|0.00
|0.00
|0.60
|-186.00
|50520166
|2007.08.28 10:50
|sell
|0.30
|usdchf
|1.1965
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 12:56
|1.2004
|0.00
|0.00
|-2.98
|-97.47
|50536421
|2007.08.28 12:17
|sell
|0.05
|usdjpy
|115.21
|0.00
|0.00
|2007.08.29 01:52
|114.09
|0.00
|0.00
|-0.77
|49.08
|50536422
|2007.08.28 12:17
|sell
|0.50
|usdjpy
|115.21
|0.00
|0.00
|2007.08.29 01:52
|114.09
|0.00
|0.00
|-7.70
|490.84
|50655044
|2007.08.29 01:52
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2026
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 12:56
|1.2004
|0.00
|0.00
|0.00
|91.64
|50655051
|2007.08.29 01:52
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 10:32
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|50655060
|2007.08.29 01:52
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9988
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 04:05
|2.0034
|0.00
|0.00
|0.00
|138.00
|50667476
|2007.08.29 04:05
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0038
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 07:45
|2.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|50669581
|2007.08.29 04:17
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0027
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 07:29
|2.0029
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|50677514
|2007.08.29 05:43
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0016
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 07:23
|2.0024
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|50678795
|2007.08.29 05:49
|buy
|0.60
|gbpusd
|2.0005
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 07:23
|2.0024
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|50680875
|2007.08.29 06:01
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.9995
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 07:23
|2.0024
|0.00
|0.00
|0.00
|20.30
|50689461
|2007.08.29 07:02
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9985
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 07:23
|2.0024
|0.00
|0.00
|0.00
|31.20
|50691750
|2007.08.29 07:07
|sell
|0.06
|usdchf
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 12:56
|1.2004
|0.00
|0.00
|0.00
|15.99
|50698134
|2007.08.29 07:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0049
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 08:09
|2.0056
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|50698702
|2007.08.29 07:52
|buy
|0.03
|gbpusd
|2.0039
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 08:09
|2.0058
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|50701566
|2007.08.29 08:10
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0064
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 09:30
|2.0076
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|50702956
|2007.08.29 08:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0075
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 09:30
|2.0076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|50704450
|2007.08.29 08:18
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0054
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 08:25
|2.0061
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|50705850
|2007.08.29 08:34
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0054
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 09:03
|2.0061
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|50711979
|2007.08.29 09:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0081
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 09:35
|2.0093
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|50712550
|2007.08.29 09:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0092
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 09:38
|2.0104
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|50713482
|2007.08.29 09:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0102
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 09:38
|2.0104
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|50714249
|2007.08.29 09:38
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0105
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 10:36
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|50715665
|2007.08.29 09:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 10:36
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|50719507
|2007.08.29 10:21
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0094
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 10:31
|2.0102
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|50721118
|2007.08.29 10:32
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 13:00
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|50723096
|2007.08.29 10:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 10:52
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|50726038
|2007.08.29 10:52
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0134
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 11:01
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|50728110
|2007.08.29 10:57
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 11:01
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|50730114
|2007.08.29 11:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0150
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 15:08
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|50730667
|2007.08.29 11:02
|buy
|0.03
|gbpusd
|2.0140
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 13:31
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|50731781
|2007.08.29 11:09
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 12:00
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|50733159
|2007.08.29 11:19
|buy
|0.05
|gbpusd
|2.0119
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 12:00
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|50738883
|2007.08.29 12:03
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 12:45
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|50741466
|2007.08.29 12:21
|buy
|0.05
|gbpusd
|2.0119
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 12:45
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|50745796
|2007.08.29 13:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 07:29
|1.3645
|0.00
|0.00
|-0.54
|0.90
|50755264
|2007.08.29 13:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 15:08
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|50762283
|2007.08.29 14:14
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0140
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 14:55
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|50770174
|2007.08.29 15:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 18:03
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|50771205
|2007.08.29 15:11
|buy
|0.03
|gbpusd
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 15:37
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50775413
|2007.08.29 15:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 07:16
|1.3636
|0.00
|0.00
|-0.54
|-11.10
|50785347
|2007.08.29 16:58
|buy
|0.03
|gbpusd
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 19:09
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50788673
|2007.08.29 17:36
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 18:03
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|50797039
|2007.08.29 19:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 01:27
|2.0154
|0.00
|0.00
|1.20
|-44.00
|50822016
|2007.08.29 22:50
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 06:25
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|50827067
|2007.08.29 23:53
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 01:28
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|50830742
|2007.08.30 00:21
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 01:27
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|50840769
|2007.08.30 01:33
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 01:47
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|50847037
|2007.08.30 03:04
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 05:21
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|50851695
|2007.08.30 04:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 05:12
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|50856419
|2007.08.30 05:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0134
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 05:12
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|50861806
|2007.08.30 05:25
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 06:20
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|50862046
|2007.08.30 05:28
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 05:33
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|50862651
|2007.08.30 05:37
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 06:04
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|50868334
|2007.08.30 06:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 06:43
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|50869607
|2007.08.30 06:29
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 06:36
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|50872143
|2007.08.30 06:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0186
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 08:31
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|50872403
|2007.08.30 06:44
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 06:45
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|50873029
|2007.08.30 06:49
|buy
|0.30
|gbpusd
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 08:37
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|-147.00
|50880847
|2007.08.30 07:15
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 07:29
|1.3645
|0.00
|0.00
|0.00
|65.00
|50886059
|2007.08.30 07:47
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 08:37
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|50888720
|2007.08.30 08:00
|buy
|0.90
|gbpusd
|2.0113
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 08:37
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|50890802
|2007.08.30 08:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0097
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 08:31
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|0.00
|0.00
|-53.18
|2 980.73
|Closed P/L:
|2 927.55
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|50428132
|2007.08.28 00:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|1.3608
|0.00
|0.00
|2.52
|50.00
|50882751
|2007.08.30 07:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|50885958
|2007.08.30 07:47
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|50899526
|2007.08.30 09:11
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|50913076
|2007.08.30 10:35
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|50874232
|2007.08.30 06:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|2.0069
|0.00
|0.00
|0.00
|-384.00
|50874835
|2007.08.30 07:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|2.0069
|0.00
|0.00
|0.00
|-430.00
|50876370
|2007.08.30 07:03
|buy
|0.60
|gbpusd
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|2.0069
|0.00
|0.00
|0.00
|-450.00
|50885599
|2007.08.30 07:45
|buy
|0.70
|gbpusd
|2.0134
|0.0000
|0.0000
|2.0069
|0.00
|0.00
|0.00
|-455.00
|50896962
|2007.08.30 08:55
|buy
|0.60
|gbpusd
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|2.0069
|0.00
|0.00
|0.00
|-324.00
|50897983
|2007.08.30 09:00
|buy
|0.70
|gbpusd
|2.0113
|0.0000
|0.0000
|2.0069
|0.00
|0.00
|0.00
|-308.00
|50900718
|2007.08.30 09:26
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0102
|0.0000
|0.0000
|2.0069
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.00
|50383273
|2007.08.27 15:14
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2035
|0.0000
|0.0000
|1.2053
|0.00
|0.00
|12.15
|44.80
|50509006
|2007.08.28 09:59
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1992
|0.0000
|0.0000
|1.2057
|0.00
|0.00
|-7.93
|-107.82
|50513581
|2007.08.28 10:11
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1975
|0.0000
|0.0000
|1.2057
|0.00
|0.00
|-7.93
|-136.02
|50795187
|2007.08.29 18:40
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2003
|0.0000
|0.0000
|1.2057
|0.00
|0.00
|-11.90
|-179.15
|50876122
|2007.08.30 07:03
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2013
|0.0000
|0.0000
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|-182.47
|50878736
|2007.08.30 07:07
|sell
|0.60
|usdchf
|1.2024
|0.0000
|0.0000
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|-164.22
|50880606
|2007.08.30 07:15
|sell
|0.70
|usdchf
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|-133.53
|50886924
|2007.08.30 07:48
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2046
|0.0000
|0.0000
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|11.62
|50898953
|2007.08.30 09:06
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2056
|0.0000
|0.0000
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.47
|50302905
|2007.08.27 01:42
|buy
|0.70
|usdjpy
|116.22
|0.00
|0.00
|115.57
|0.00
|0.00
|46.97
|-393.70
|50501783
|2007.08.28 08:43
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.66
|0.00
|0.00
|115.57
|0.00
|0.00
|21.44
|-31.15
|50655128
|2007.08.29 01:53
|sell
|0.20
|usdjpy
|114.05
|0.00
|0.00
|115.60
|0.00
|0.00
|-9.23
|-268.17
|50662771
|2007.08.29 03:52
|sell
|0.30
|usdjpy
|114.15
|0.00
|0.00
|115.60
|0.00
|0.00
|-13.85
|-376.30
|50663691
|2007.08.29 03:55
|sell
|0.40
|usdjpy
|114.26
|0.00
|0.00
|115.60
|0.00
|0.00
|-18.47
|-463.67
|50666967
|2007.08.29 04:04
|sell
|0.50
|usdjpy
|114.37
|0.00
|0.00
|115.60
|0.00
|0.00
|-23.09
|-532.01
|50667998
|2007.08.29 04:08
|sell
|0.60
|usdjpy
|114.48
|0.00
|0.00
|115.60
|0.00
|0.00
|-27.70
|-581.31
|50701735
|2007.08.29 08:10
|sell
|0.07
|usdjpy
|114.59
|0.00
|0.00
|115.60
|0.00
|0.00
|-3.23
|-61.16
|50709002
|2007.08.29 09:14
|sell
|0.08
|usdjpy
|114.70
|0.00
|0.00
|115.60
|0.00
|0.00
|-3.69
|-62.28
|50711478
|2007.08.29 09:28
|sell
|0.09
|usdjpy
|114.81
|0.00
|0.00
|115.60
|0.00
|0.00
|-4.16
|-61.51
|50727336
|2007.08.29 10:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.92
|0.00
|0.00
|115.60
|0.00
|0.00
|-4.62
|-58.82
|50727779
|2007.08.29 10:57
|sell
|0.11
|usdjpy
|115.03
|0.00
|0.00
|115.60
|0.00
|0.00
|-5.08
|-54.24
|50755333
|2007.08.29 13:35
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.14
|0.00
|0.00
|115.57
|0.00
|0.00
|1.61
|14.88
|50789827
|2007.08.29 17:47
|sell
|1.20
|usdjpy
|115.14
|0.00
|0.00
|115.60
|0.00
|0.00
|-55.40
|-477.51
|50857236
|2007.08.30 05:06
|sell
|1.30
|usdjpy
|115.28
|0.00
|0.00
|115.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-359.86
|0.00
|0.00
|-111.59
|-7 490.07
|Floating P/L:
|-7 601.66
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 927.55
|Floating P/L:
|-7 601.66
|Margin:
|6 625.00
|Balance:
|12 927.55
|Equity:
|5 325.89
|Free Margin:
|-1 299.11
|Details:
|Gross Profit:
|8 923.82
|Gross Loss:
|5 996.27
|Total Net Profit:
|2 927.55
|Profit Factor:
|1.49
|Expected Payoff:
|14.49
|Absolute Drawdown:
|107.83
|Maximal Drawdown:
|1 177.97 (10.39%)
|Relative Drawdown:
|10.39% (1 177.97)
|Total Trades:
|202
|Short Positions (won %):
|73 (84.93%)
|Long Positions (won %):
|129 (84.50%)
|Profit Trades (% of total):
|171 (84.65%)
|Loss trades (% of total):
|31 (15.35%)
|Largest
|profit trade:
|671.59
|loss trade:
|-1 177.97
|Average
|profit trade:
|52.19
|loss trade:
|-193.43
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (73.00)
|consecutive losses ($):
|2 (-288.57)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 582.58 (10)
|consecutive loss (count):
|-1 177.97 (1)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1