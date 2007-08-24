Interbank FX, LLC

Account: 1599917 Name: PipMakerV9-1 Currency: USD 2007 August 30, 12:17
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
501690862007.08.24 09:53balanceDeposit10 000.00
501702012007.08.24 10:01buy0.20eurusd1.35910.00000.00002007.08.24 10:561.35980.000.000.0014.00
501705232007.08.24 10:03buy0.20usdjpy115.870.000.002007.08.24 10:25115.660.000.000.00-36.31
501718072007.08.24 10:04sell0.20usdjpy115.720.000.002007.08.24 10:25115.690.000.000.005.19
501721032007.08.24 10:06sell0.20gbpusd2.00070.00000.00002007.08.24 12:372.00750.000.000.00-136.00
501723782007.08.24 10:08sell0.30usdjpy115.830.000.002007.08.24 10:25115.690.000.000.0036.30
501724232007.08.24 10:09sell0.20usdchf1.20270.00000.00002007.08.24 10:251.20210.000.000.009.98
501745152007.08.24 10:25sell0.20usdjpy115.660.000.002007.08.24 11:23115.790.000.000.00-22.45
501745352007.08.24 10:25sell0.20usdchf1.20170.00000.00002007.08.24 11:031.20090.000.000.0013.32
501754612007.08.24 10:31sell0.30gbpusd2.00180.00000.00002007.08.24 14:042.01130.000.000.00-285.00
501761472007.08.24 10:38sell0.30usdjpy115.760.000.002007.08.24 10:45115.710.000.000.0012.96
501780812007.08.24 10:55sell0.30usdjpy115.760.000.002007.08.24 16:21116.320.000.000.00-144.43
501782002007.08.24 10:56buy0.20eurusd1.36010.00000.00002007.08.24 11:021.36110.000.000.0020.00
501785932007.08.24 10:58sell0.40gbpusd2.00280.00000.00002007.08.24 16:522.01250.000.000.00-388.00
501788932007.08.24 10:58sell0.40usdjpy115.870.000.002007.08.24 11:23115.790.000.000.0027.64
501805832007.08.24 11:02buy0.20eurusd1.36120.00000.00002007.08.24 11:361.36200.000.000.0016.00
501806702007.08.24 11:02buy0.20gbpusd2.00380.00000.00002007.08.24 12:372.00710.000.000.0066.00
501811072007.08.24 11:03sell0.20usdchf1.20060.00000.00002007.08.24 12:461.20200.000.000.00-23.29
501825132007.08.24 11:09buy0.20gbpusd2.00490.00000.00002007.08.24 12:372.00710.000.000.0044.00
501826462007.08.24 11:09sell0.30usdchf1.20160.00000.00002007.08.24 11:481.20100.000.000.0014.99
501854932007.08.24 11:27sell0.30usdjpy115.870.000.002007.08.24 11:49115.810.000.000.0015.54
501869392007.08.24 11:36buy0.20eurusd1.36220.00000.00002007.08.24 12:541.36300.000.000.0016.00
501912222007.08.24 11:54sell0.30usdjpy115.870.000.002007.08.24 12:24115.810.000.000.0015.54
501924132007.08.24 12:09buy0.30gbpusd2.00600.00000.00002007.08.24 12:372.00710.000.000.0033.00
501931042007.08.24 12:14sell0.30usdchf1.20160.00000.00002007.08.24 12:191.20100.000.000.0014.99
501944122007.08.24 12:30sell0.30usdchf1.20190.00000.00002007.08.24 12:541.20120.000.000.0017.48
501944612007.08.24 12:30buy0.30eurusd1.36070.00000.00002007.08.24 12:351.36130.000.000.0018.00
501948782007.08.24 12:30sell0.30usdjpy115.870.000.002007.08.24 19:52116.430.000.000.00-144.29
501954242007.08.24 12:31sell0.40usdjpy115.980.000.002007.08.27 21:20115.610.000.00-11.44128.02
501957172007.08.24 12:31buy0.20usdjpy116.130.000.002007.08.24 16:21116.280.000.000.0025.80
501965932007.08.24 12:33buy0.20usdjpy116.230.000.002007.08.24 16:21116.280.000.000.008.60
501966852007.08.24 12:33sell0.40usdchf1.20290.00000.00002007.08.24 12:461.20200.000.000.0029.95
501972852007.08.24 12:34buy0.30usdjpy116.340.000.002007.08.24 19:52116.390.000.000.0012.89
501980772007.08.24 12:36buy0.40gbpusd2.00700.00000.00002007.08.24 14:042.01090.000.000.00156.00
501989992007.08.24 12:37buy0.20gbpusd2.00810.00000.00002007.08.24 14:042.01090.000.000.0056.00
502027892007.08.24 12:53buy0.30gbpusd2.00920.00000.00002007.08.24 14:042.01090.000.000.0051.00
502031362007.08.24 12:54sell0.20usdchf1.20080.00000.00002007.08.24 13:011.20010.000.000.0011.67
502033462007.08.24 12:54buy0.20eurusd1.36340.00000.00002007.08.24 14:041.36430.000.000.0018.00
502043972007.08.24 12:59buy0.40gbpusd2.01020.00000.00002007.08.24 16:522.01210.000.000.0076.00
502054022007.08.24 13:01sell0.20usdchf1.19980.00000.00002007.08.24 16:541.20100.000.000.00-19.98
502086632007.08.24 13:21buy0.30eurusd1.36150.00000.00002007.08.24 13:311.36230.000.000.0024.00
502087962007.08.24 13:21sell0.30usdchf1.20130.00000.00002007.08.24 14:041.20050.000.000.0019.99
502135082007.08.24 13:35buy0.30eurusd1.36230.00000.00002007.08.24 13:531.36270.000.000.0012.00
502211782007.08.24 14:04buy0.20eurusd1.36440.00000.00002007.08.24 16:321.36610.000.000.0034.00
502213012007.08.24 14:04buy0.20gbpusd2.01160.00000.00002007.08.24 16:522.01210.000.000.0010.00
502247452007.08.24 14:12sell0.30usdchf1.20080.00000.00002007.08.24 14:381.20030.000.000.0012.50
502262422007.08.24 14:16buy0.40gbpusd2.00920.00000.00002007.08.24 16:522.01210.000.000.00116.00
502262992007.08.24 14:17buy0.30eurusd1.36340.00000.00002007.08.24 14:181.36380.000.000.0012.00
502281482007.08.24 14:31buy0.30eurusd1.36340.00000.00002007.08.24 14:331.36380.000.000.0012.00
502319602007.08.24 15:03buy0.30eurusd1.36340.00000.00002007.08.24 15:311.36380.000.000.0012.00
502321682007.08.24 15:03sell0.30usdchf1.20080.00000.00002007.08.24 16:551.20020.000.000.0015.00
502336492007.08.24 15:19sell0.40usdchf1.20190.00000.00002007.08.24 16:541.20100.000.000.0029.98
502359042007.08.24 15:44buy0.50usdjpy116.020.000.002007.08.24 16:21116.280.000.000.00111.80
502361812007.08.24 15:47buy0.50gbpusd2.00810.00000.00002007.08.24 16:522.01210.000.000.00200.00
502411762007.08.24 16:22buy0.30usdjpy116.240.000.002007.08.24 19:52116.390.000.000.0038.66
502420422007.08.24 16:32buy0.20eurusd1.36620.00000.00002007.08.24 16:551.36710.000.000.0018.00
502448382007.08.24 16:49buy0.30eurusd1.36520.00000.00002007.08.24 16:521.36560.000.000.0012.00
502456492007.08.24 16:53buy0.20gbpusd2.01240.00000.00002007.08.24 16:562.01300.000.000.0012.00
502472132007.08.24 16:55buy0.20eurusd1.36730.00000.00002007.08.26 23:081.36820.000.00-1.2118.00
502475592007.08.24 16:55buy0.40usdjpy116.130.000.002007.08.24 19:52116.390.000.000.0089.35
502479522007.08.24 16:55sell0.20usdchf1.19980.00000.00002007.08.27 13:391.20470.000.00-1.88-81.35
502497512007.08.24 16:56buy0.20gbpusd2.01350.00000.00002007.08.26 22:282.01430.000.00-0.0816.00
502499102007.08.24 16:56sell0.30usdchf1.20080.00000.00002007.08.24 17:111.20030.000.000.0012.50
502510172007.08.24 16:59buy0.30gbpusd2.01240.00000.00002007.08.24 17:122.01260.000.000.006.00
502522522007.08.24 17:03buy0.40gbpusd2.01130.00000.00002007.08.24 17:082.01210.000.000.0032.00
502550402007.08.24 17:21buy0.30gbpusd2.01240.00000.00002007.08.24 17:262.01260.000.000.006.00
502553082007.08.24 17:25sell0.30usdchf1.20080.00000.00002007.08.27 00:071.20030.000.00-2.8212.50
502654062007.08.24 19:52buy0.20usdjpy116.430.000.002007.08.28 04:30115.330.000.005.40-190.76
502745442007.08.26 22:28buy0.20gbpusd2.01460.00000.00002007.08.26 23:012.01540.000.000.0016.00
502747872007.08.26 22:28buy0.20usdjpy116.540.000.002007.08.27 22:45115.450.000.002.70-188.83
502756722007.08.26 22:33buy0.30usdjpy116.650.000.002007.08.27 21:20115.580.000.004.05-277.73
502779032007.08.26 22:46buy0.40usdjpy116.760.000.002007.08.27 21:20115.600.000.005.40-401.38
502800432007.08.26 23:01buy0.20gbpusd2.01570.00000.00002007.08.26 23:032.01620.000.000.0010.00
502806052007.08.26 23:03buy0.20gbpusd2.01670.00000.00002007.08.26 23:082.01760.000.000.0018.00
502819612007.08.26 23:08buy0.20gbpusd2.01780.00000.00002007.08.27 00:102.01840.000.000.0012.00
502820882007.08.26 23:08buy0.20eurusd1.36830.00000.00002007.08.28 00:331.36320.000.00-1.21-102.00
502881032007.08.27 00:10buy0.20gbpusd2.01880.00000.00002007.08.27 05:512.01580.000.000.00-60.00
502973992007.08.27 01:14buy0.30eurusd1.36720.00000.00002007.08.27 02:071.36750.000.000.009.00
502983322007.08.27 01:21buy0.30gbpusd2.01780.00000.00002007.08.27 02:052.01800.000.000.006.00
503004812007.08.27 01:31sell0.30usdchf1.20080.00000.00002007.08.28 09:591.19980.000.00-2.8225.00
503016202007.08.27 01:37buy0.20usdchf1.20150.00000.00002007.08.27 13:391.20430.000.000.0046.50
503021072007.08.27 01:40buy0.60usdjpy116.330.000.002007.08.29 01:52114.060.000.0016.14-1 194.11
503039192007.08.27 01:44buy0.40gbpusd2.01670.00000.00002007.08.27 01:572.01720.000.000.0020.00
503123482007.08.27 02:16buy0.30gbpusd2.01780.00000.00002007.08.27 02:212.01800.000.000.006.00
503125022007.08.27 02:17buy0.30eurusd1.36730.00000.00002007.08.27 05:561.36770.000.000.0012.00
503130292007.08.27 02:22buy0.30gbpusd2.01780.00000.00002007.08.27 07:342.01860.000.000.0024.00
503155522007.08.27 02:53buy0.40gbpusd2.01670.00000.00002007.08.27 05:562.01690.000.000.008.00
503165392007.08.27 03:01sell0.30usdjpy116.190.000.002007.08.27 15:57116.060.000.000.0033.60
503169492007.08.27 03:04buy0.50gbpusd2.01570.00000.00002007.08.27 05:512.01570.000.000.000.00
503177452007.08.27 03:06buy0.60gbpusd2.01460.00000.00002007.08.27 05:512.01570.000.000.0066.00
503336202007.08.27 06:06buy0.30eurusd1.36730.00000.00002007.08.27 06:401.36770.000.000.0012.00
503377932007.08.27 06:41buy0.30eurusd1.36730.00000.00002007.08.27 06:541.36770.000.000.0012.00
503395282007.08.27 06:58buy0.30eurusd1.36730.00000.00002007.08.29 10:321.36180.000.00-3.64-165.00
503408922007.08.27 07:14sell0.20eurusd1.36680.00000.00002007.08.27 14:071.36470.000.000.0042.00
503427012007.08.27 07:34buy0.20gbpusd2.01880.00000.00002007.08.27 21:562.01010.000.00-0.08-174.00
503444762007.08.27 07:53buy0.30gbpusd2.01780.00000.00002007.08.28 05:282.00470.000.00-0.12-393.00
503450122007.08.27 07:55buy0.40gbpusd2.01670.00000.00002007.08.29 01:521.99830.000.000.64-736.00
503455672007.08.27 07:57buy0.20usdchf1.20260.00000.00002007.08.27 13:391.20430.000.000.0028.23
503468442007.08.27 08:07sell0.20eurusd1.36580.00000.00002007.08.27 14:071.36470.000.000.0022.00
503491982007.08.27 08:40sell0.20gbpusd2.01560.00000.00002007.08.27 15:582.01320.000.000.0048.00
503495302007.08.27 08:46sell0.40usdjpy116.290.000.002007.08.27 15:58116.060.000.000.0079.27
503496262007.08.27 08:49buy0.30usdchf1.20360.00000.00002007.08.27 13:391.20430.000.000.0017.44
503539352007.08.27 09:39sell0.20gbpusd2.01450.00000.00002007.08.27 15:582.01310.000.000.0028.00
503632542007.08.27 12:05sell0.30gbpusd2.01340.00000.00002007.08.27 15:582.01310.000.000.009.00
503677692007.08.27 12:56sell0.30eurusd1.36470.00000.00002007.08.27 14:071.36470.000.000.000.00
503718292007.08.27 13:39buy0.20usdchf1.20460.00000.00002007.08.28 09:591.19930.000.001.78-88.38
503760202007.08.27 14:07sell0.20eurusd1.36440.00000.00002007.08.28 00:331.36340.000.001.0820.00
503803962007.08.27 14:42sell0.20eurusd1.36340.00000.00002007.08.28 00:331.36340.000.001.080.00
503844242007.08.27 15:24sell0.40usdjpy115.880.000.002007.08.27 21:21115.610.000.00-5.7293.42
503870112007.08.27 15:58sell0.20gbpusd2.01270.00000.00002007.08.27 21:562.01050.000.000.0644.00
503890102007.08.27 16:17sell0.40usdjpy116.090.000.002007.08.27 21:20115.650.000.00-5.72152.18
503907742007.08.27 16:42sell0.30gbpusd2.01380.00000.00002007.08.27 21:562.01050.000.000.0999.00
503911192007.08.27 16:50sell0.30usdchf1.20250.00000.00002007.08.28 09:591.19980.000.00-2.8267.51
503919292007.08.27 17:02sell0.40eurusd1.36550.00000.00002007.08.28 00:331.36340.000.002.1684.00
503990222007.08.27 18:35buy0.40eurusd1.36580.00000.00002007.08.28 10:011.36590.000.00-2.424.00
504079032007.08.27 21:13sell0.30gbpusd2.01170.00000.00002007.08.27 21:562.01050.000.000.0036.00
504084212007.08.27 21:17sell0.40usdjpy115.770.000.002007.08.27 22:45115.470.000.000.00103.92
504090682007.08.27 21:19sell0.50usdjpy115.660.000.002007.08.28 04:30115.360.000.000.00130.03
504122252007.08.27 21:53sell0.40gbpusd2.01060.00000.00002007.08.27 21:562.01050.000.000.004.00
504126722007.08.27 21:56sell0.20gbpusd2.01030.00000.00002007.08.28 05:282.00510.000.000.00104.00
504152062007.08.27 22:33sell0.30usdjpy115.550.000.002007.08.28 04:30115.360.000.000.0049.41
504155152007.08.27 22:35sell0.20gbpusd2.00920.00000.00002007.08.28 05:282.00510.000.000.0082.00
504169692007.08.27 22:44sell0.30gbpusd2.00810.00000.00002007.08.28 05:282.00510.000.000.0090.00
504173642007.08.27 22:45sell0.30usdjpy115.420.000.002007.08.28 04:30115.360.000.000.0015.60
504302832007.08.28 00:46sell0.40gbpusd2.00710.00000.00002007.08.28 05:282.00510.000.000.0080.00
504315572007.08.28 00:53sell0.50gbpusd2.00600.00000.00002007.08.28 05:282.00510.000.000.0045.00
504563642007.08.28 03:47sell0.20eurusd1.36220.00000.00002007.08.28 10:011.36610.000.000.00-78.00
504639652007.08.28 04:30sell0.20usdjpy115.320.000.002007.08.29 01:52114.090.000.00-3.08215.62
504651222007.08.28 04:38sell0.30usdjpy115.420.000.002007.08.29 01:52114.090.000.00-4.62349.72
504709702007.08.28 05:15sell0.60gbpusd2.00490.00000.00002007.08.29 01:521.99870.000.00-3.33372.00
504739332007.08.28 05:35sell0.40usdjpy115.530.000.002007.08.29 01:52114.090.000.00-6.16504.86
504787622007.08.28 06:06sell0.20gbpusd2.00390.00000.00002007.08.29 01:521.99870.000.00-1.11104.00
504812532007.08.28 06:20sell0.30gbpusd2.00280.00000.00002007.08.29 01:521.99870.000.00-1.67123.00
504834962007.08.28 06:34sell0.50usdjpy115.640.000.002007.08.29 01:52114.090.000.00-7.70679.29
504895252007.08.28 07:15buy0.40eurusd1.36380.00000.00002007.08.28 10:011.36590.000.000.0084.00
504904662007.08.28 07:22sell0.50gbpusd2.00600.00000.00002007.08.29 01:521.99870.000.00-2.78365.00
505071752007.08.28 09:46sell0.30usdchf1.19980.00000.00002007.08.28 09:591.19980.000.000.000.00
505099912007.08.28 10:01buy0.30eurusd1.36620.00000.00002007.08.30 07:291.36450.000.00-7.27-51.00
505101872007.08.28 10:01sell0.60gbpusd2.00700.00000.00002007.08.29 01:521.99870.000.00-3.33498.00
505105712007.08.28 10:01buy0.30gbpusd2.00860.00000.00002007.08.29 07:232.00240.000.000.60-186.00
505201662007.08.28 10:50sell0.30usdchf1.19650.00000.00002007.08.29 12:561.20040.000.00-2.98-97.47
505364212007.08.28 12:17sell0.05usdjpy115.210.000.002007.08.29 01:52114.090.000.00-0.7749.08
505364222007.08.28 12:17sell0.50usdjpy115.210.000.002007.08.29 01:52114.090.000.00-7.70490.84
506550442007.08.29 01:52sell0.50usdchf1.20260.00000.00002007.08.29 12:561.20040.000.000.0091.64
506550512007.08.29 01:52buy0.40eurusd1.35730.00000.00002007.08.29 10:321.36180.000.000.00180.00
506550602007.08.29 01:52buy0.30gbpusd1.99880.00000.00002007.08.29 04:052.00340.000.000.00138.00
506674762007.08.29 04:05buy0.30gbpusd2.00380.00000.00002007.08.29 07:452.00450.000.000.0021.00
506695812007.08.29 04:17buy0.40gbpusd2.00270.00000.00002007.08.29 07:292.00290.000.000.008.00
506775142007.08.29 05:43buy0.50gbpusd2.00160.00000.00002007.08.29 07:232.00240.000.000.0040.00
506787952007.08.29 05:49buy0.60gbpusd2.00050.00000.00002007.08.29 07:232.00240.000.000.00114.00
506808752007.08.29 06:01buy0.07gbpusd1.99950.00000.00002007.08.29 07:232.00240.000.000.0020.30
506894612007.08.29 07:02buy0.08gbpusd1.99850.00000.00002007.08.29 07:232.00240.000.000.0031.20
506917502007.08.29 07:07sell0.06usdchf1.20360.00000.00002007.08.29 12:561.20040.000.000.0015.99
506981342007.08.29 07:45buy0.02gbpusd2.00490.00000.00002007.08.29 08:092.00560.000.000.001.40
506987022007.08.29 07:52buy0.03gbpusd2.00390.00000.00002007.08.29 08:092.00580.000.000.005.70
507015662007.08.29 08:10buy0.02gbpusd2.00640.00000.00002007.08.29 09:302.00760.000.000.002.40
507029562007.08.29 08:13buy0.02gbpusd2.00750.00000.00002007.08.29 09:302.00760.000.000.000.20
507044502007.08.29 08:18buy0.04gbpusd2.00540.00000.00002007.08.29 08:252.00610.000.000.002.80
507058502007.08.29 08:34buy0.04gbpusd2.00540.00000.00002007.08.29 09:032.00610.000.000.002.80
507119792007.08.29 09:30buy0.02gbpusd2.00810.00000.00002007.08.29 09:352.00930.000.000.002.40
507125502007.08.29 09:34buy0.02gbpusd2.00920.00000.00002007.08.29 09:382.01040.000.000.002.40
507134822007.08.29 09:35buy0.02gbpusd2.01020.00000.00002007.08.29 09:382.01040.000.000.000.40
507142492007.08.29 09:38buy0.02gbpusd2.01050.00000.00002007.08.29 10:362.01170.000.000.002.40
507156652007.08.29 09:47buy0.02gbpusd2.01160.00000.00002007.08.29 10:362.01170.000.000.000.20
507195072007.08.29 10:21buy0.04gbpusd2.00940.00000.00002007.08.29 10:312.01020.000.000.003.20
507211182007.08.29 10:32buy0.03eurusd1.36200.00000.00002007.08.29 13:001.36400.000.000.006.00
507230962007.08.29 10:36buy0.02gbpusd2.01230.00000.00002007.08.29 10:522.01350.000.000.002.40
507260382007.08.29 10:52buy0.02gbpusd2.01340.00000.00002007.08.29 11:012.01460.000.000.002.40
507281102007.08.29 10:57buy0.02gbpusd2.01440.00000.00002007.08.29 11:012.01460.000.000.000.40
507301142007.08.29 11:01buy0.02gbpusd2.01500.00000.00002007.08.29 15:082.01680.000.000.003.60
507306672007.08.29 11:02buy0.03gbpusd2.01400.00000.00002007.08.29 13:312.01500.000.000.003.00
507317812007.08.29 11:09buy0.04gbpusd2.01290.00000.00002007.08.29 12:002.01300.000.000.000.40
507331592007.08.29 11:19buy0.05gbpusd2.01190.00000.00002007.08.29 12:002.01300.000.000.005.50
507388832007.08.29 12:03buy0.04gbpusd2.01290.00000.00002007.08.29 12:452.01300.000.000.000.40
507414662007.08.29 12:21buy0.05gbpusd2.01190.00000.00002007.08.29 12:452.01300.000.000.005.50
507457962007.08.29 13:00buy0.03eurusd1.36420.00000.00002007.08.30 07:291.36450.000.00-0.540.90
507552642007.08.29 13:35buy0.02gbpusd2.01610.00000.00002007.08.29 15:082.01680.000.000.001.40
507622832007.08.29 14:14buy0.04gbpusd2.01400.00000.00002007.08.29 14:552.01470.000.000.002.80
507701742007.08.29 15:08buy0.02gbpusd2.01760.00000.00002007.08.29 18:032.01580.000.000.00-3.60
507712052007.08.29 15:11buy0.03gbpusd2.01650.00000.00002007.08.29 15:372.01740.000.000.002.70
507754132007.08.29 15:36buy0.03eurusd1.36730.00000.00002007.08.30 07:161.36360.000.00-0.54-11.10
507853472007.08.29 16:58buy0.03gbpusd2.01650.00000.00002007.08.29 19:092.01740.000.000.002.70
507886732007.08.29 17:36buy0.40gbpusd2.01550.00000.00002007.08.29 18:032.01590.000.000.0016.00
507970392007.08.29 19:09buy0.20gbpusd2.01760.00000.00002007.08.30 01:272.01540.000.001.20-44.00
508220162007.08.29 22:50buy0.30gbpusd2.01650.00000.00002007.08.30 06:252.01710.000.000.0018.00
508270672007.08.29 23:53buy0.40gbpusd2.01550.00000.00002007.08.30 01:282.01570.000.000.008.00
508307422007.08.30 00:21buy0.50gbpusd2.01440.00000.00002007.08.30 01:272.01540.000.000.0050.00
508407692007.08.30 01:33buy0.30gbpusd2.01550.00000.00002007.08.30 01:472.01570.000.000.006.00
508470372007.08.30 03:04buy0.30gbpusd2.01550.00000.00002007.08.30 05:212.01570.000.000.006.00
508516952007.08.30 04:30buy0.40gbpusd2.01440.00000.00002007.08.30 05:122.01460.000.000.008.00
508564192007.08.30 05:04buy0.50gbpusd2.01340.00000.00002007.08.30 05:122.01460.000.000.0060.00
508618062007.08.30 05:25buy0.30gbpusd2.01550.00000.00002007.08.30 06:202.01580.000.000.009.00
508620462007.08.30 05:28buy0.40gbpusd2.01440.00000.00002007.08.30 05:332.01510.000.000.0028.00
508626512007.08.30 05:37buy0.40gbpusd2.01440.00000.00002007.08.30 06:042.01510.000.000.0028.00
508683342007.08.30 06:25buy0.20gbpusd2.01760.00000.00002007.08.30 06:432.01810.000.000.0010.00
508696072007.08.30 06:29buy0.30gbpusd2.01650.00000.00002007.08.30 06:362.01670.000.000.006.00
508721432007.08.30 06:43buy0.20gbpusd2.01860.00000.00002007.08.30 08:312.01130.000.000.00-146.00
508724032007.08.30 06:44buy0.30gbpusd2.01760.00000.00002007.08.30 06:452.01780.000.000.006.00
508730292007.08.30 06:49buy0.30gbpusd2.01760.00000.00002007.08.30 08:372.01270.000.000.00-147.00
508808472007.08.30 07:15buy0.50eurusd1.36320.00000.00002007.08.30 07:291.36450.000.000.0065.00
508860592007.08.30 07:47buy0.80gbpusd2.01230.00000.00002007.08.30 08:372.01270.000.000.0032.00
508887202007.08.30 08:00buy0.90gbpusd2.01130.00000.00002007.08.30 08:372.01270.000.000.00126.00
508908022007.08.30 08:10buy1.00gbpusd2.00970.00000.00002007.08.30 08:312.01130.000.000.00160.00
  0.00 0.00 -53.18 2 980.73
Closed P/L: 2 927.55
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
504281322007.08.28 00:33sell0.20eurusd1.36330.00000.0000 1.36080.000.002.5250.00
508827512007.08.30 07:29buy0.20eurusd1.36480.00000.0000 1.36060.000.000.00-84.00
508859582007.08.30 07:47buy0.30eurusd1.36380.00000.0000 1.36060.000.000.00-96.00
508995262007.08.30 09:11buy0.40eurusd1.36270.00000.0000 1.36060.000.000.00-84.00
509130762007.08.30 10:35buy0.50eurusd1.36140.00000.0000 1.36060.000.000.00-40.00
508742322007.08.30 06:59buy0.40gbpusd2.01650.00000.0000 2.00690.000.000.00-384.00
508748352007.08.30 07:00buy0.50gbpusd2.01550.00000.0000 2.00690.000.000.00-430.00
508763702007.08.30 07:03buy0.60gbpusd2.01440.00000.0000 2.00690.000.000.00-450.00
508855992007.08.30 07:45buy0.70gbpusd2.01340.00000.0000 2.00690.000.000.00-455.00
508969622007.08.30 08:55buy0.60gbpusd2.01230.00000.0000 2.00690.000.000.00-324.00
508979832007.08.30 09:00buy0.70gbpusd2.01130.00000.0000 2.00690.000.000.00-308.00
509007182007.08.30 09:26buy0.80gbpusd2.01020.00000.0000 2.00690.000.000.00-264.00
503832732007.08.27 15:14buy0.30usdchf1.20350.00000.0000 1.20530.000.0012.1544.80
505090062007.08.28 09:59sell0.20usdchf1.19920.00000.0000 1.20570.000.00-7.93-107.82
505135812007.08.28 10:11sell0.20usdchf1.19750.00000.0000 1.20570.000.00-7.93-136.02
507951872007.08.29 18:40sell0.40usdchf1.20030.00000.0000 1.20570.000.00-11.90-179.15
508761222007.08.30 07:03sell0.50usdchf1.20130.00000.0000 1.20570.000.000.00-182.47
508787362007.08.30 07:07sell0.60usdchf1.20240.00000.0000 1.20570.000.000.00-164.22
508806062007.08.30 07:15sell0.70usdchf1.20340.00000.0000 1.20570.000.000.00-133.53
508869242007.08.30 07:48buy0.20usdchf1.20460.00000.0000 1.20530.000.000.0011.62
508989532007.08.30 09:06buy0.30usdchf1.20560.00000.0000 1.20530.000.000.00-7.47
503029052007.08.27 01:42buy0.70usdjpy116.220.000.00 115.570.000.0046.97-393.70
505017832007.08.28 08:43buy0.40usdjpy115.660.000.00 115.570.000.0021.44-31.15
506551282007.08.29 01:53sell0.20usdjpy114.050.000.00 115.600.000.00-9.23-268.17
506627712007.08.29 03:52sell0.30usdjpy114.150.000.00 115.600.000.00-13.85-376.30
506636912007.08.29 03:55sell0.40usdjpy114.260.000.00 115.600.000.00-18.47-463.67
506669672007.08.29 04:04sell0.50usdjpy114.370.000.00 115.600.000.00-23.09-532.01
506679982007.08.29 04:08sell0.60usdjpy114.480.000.00 115.600.000.00-27.70-581.31
507017352007.08.29 08:10sell0.07usdjpy114.590.000.00 115.600.000.00-3.23-61.16
507090022007.08.29 09:14sell0.08usdjpy114.700.000.00 115.600.000.00-3.69-62.28
507114782007.08.29 09:28sell0.09usdjpy114.810.000.00 115.600.000.00-4.16-61.51
507273362007.08.29 10:57sell0.10usdjpy114.920.000.00 115.600.000.00-4.62-58.82
507277792007.08.29 10:57sell0.11usdjpy115.030.000.00 115.600.000.00-5.08-54.24
507553332007.08.29 13:35buy0.04usdjpy115.140.000.00 115.570.000.001.6114.88
507898272007.08.29 17:47sell1.20usdjpy115.140.000.00 115.600.000.00-55.40-477.51
508572362007.08.30 05:06sell1.30usdjpy115.280.000.00 115.600.000.000.00-359.86
  0.00 0.00 -111.59 -7 490.07
 Floating P/L: -7 601.66
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 927.55 Floating P/L: -7 601.66 Margin: 6 625.00
Balance: 12 927.55 Equity: 5 325.89 Free Margin: -1 299.11
 
Details:
Graph
Gross Profit: 8 923.82 Gross Loss: 5 996.27 Total Net Profit: 2 927.55
Profit Factor: 1.49 Expected Payoff: 14.49  
Absolute Drawdown: 107.83 Maximal Drawdown: 1 177.97 (10.39%) Relative Drawdown: 10.39% (1 177.97)
 
Total Trades: 202 Short Positions (won %): 73 (84.93%) Long Positions (won %): 129 (84.50%)
Profit Trades (% of total): 171 (84.65%) Loss trades (% of total): 31 (15.35%)
Largest profit trade: 671.59 loss trade: -1 177.97
Average profit trade: 52.19 loss trade: -193.43
Maximum consecutive wins ($): 13 (73.00) consecutive losses ($): 2 (-288.57)
Maximal consecutive profit (count): 2 582.58 (10) consecutive loss (count): -1 177.97 (1)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1