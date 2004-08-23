Strategy Tester Report
StepMAExpert_v1[1].45_euro yen_m30 same settings l sapproved v1

SymbolEURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period30 Minutes (M30) 2004.07.01 00:00 - 2007.06.29 22:30 (2004.07.01 - 2007.07.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExpert_Name="---- StepMAExpert_v1.45 ----"; Magic=1012; Slippage=3; Trace=false; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; TrailingStopMode=1; TrailingStop=100; SwingTrade=true; PendingOrder=false; PendOrdGap=10; SessionStart=4; SessionEnd=24; FilterPeriod=0; Long_Trade=" Input data for Long Positions"; StepSizeLong=40; HighLowLong=false; MomPeriodLong=1; DeltaLong=4; DeltaLongExit=3; StopSizeLong=50; ProfitSizeLong=300; InitialStopLong=50; TakeProfitLong=300; BreakEvenLong=50; BreakEvenGapLong=16; Short_Trade=" Input data for Short Positions "; StepSizeShort=40; HighLowShort=false; MomPeriodShort=1; DeltaShort=4; DeltaShortExit=3; StopSizeShort=0; ProfitSizeShort=300; InitialStopShort=50; TakeProfitShort=300; BreakEvenShort=50; BreakEvenGapShort=16; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=true; Risk=0.15; LossMax=1001;
Bars in test37509Ticks modelled6372498Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit1320.45Gross profit4410.18Gross loss-3089.73
Profit factor1.43Expected payoff8.92
Absolute drawdown128.13Maximal drawdown474.89 (4.55%)Relative drawdown4.55% (474.89)
Total trades148Short positions (won %)74 (44.59%)Long positions (won %)74 (62.16%)
Profit trades (% of total)79 (53.38%)Loss trades (% of total)69 (46.62%)
Largestprofit trade259.55loss trade-51.81
Averageprofit trade55.83loss trade-44.78
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (214.62)consecutive losses (loss in money)4 (-183.08)
Maximalconsecutive profit (count of wins)297.84 (5)consecutive loss (count of losses)-183.08 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.01 04:00sell10.10131.57132.10128.57
22004.07.02 02:23s/l10.10132.10132.10128.57-47.169952.84
32004.07.02 04:00buy20.10132.50131.97135.50
42004.07.02 15:30modify20.10132.50131.97135.83
52004.07.02 15:30modify20.10132.50132.66135.83
62004.07.02 16:00modify20.10132.50132.66135.90
72004.07.02 16:30modify20.10132.50132.66135.97
82004.07.02 17:00modify20.10132.50132.66136.03
92004.07.02 17:30modify20.10132.50132.66136.27
102004.07.02 17:30modify20.10132.50133.16136.27
112004.07.05 02:30modify20.10132.50133.16136.48
122004.07.05 07:00modify20.10132.50133.16136.53
132004.07.05 07:30modify20.10132.50133.16136.67
142004.07.05 07:30modify20.10132.50133.66136.67
152004.07.05 10:31s/l20.10133.66133.66136.67100.7910053.63
162004.07.06 16:30sell30.10133.87134.40130.87
172004.07.06 18:44s/l30.10134.40134.40130.87-45.6210008.01
182004.07.08 09:30buy40.10134.76134.23137.76
192004.07.09 06:49s/l40.10134.23134.23137.76-44.689963.33
202004.07.19 06:30sell50.10134.86135.39131.86
212004.07.19 14:30modify50.10134.86135.39131.63
222004.07.19 14:30modify50.10134.86134.70131.63
232004.07.19 19:44s/l50.10134.70134.70131.6313.779977.10
242004.07.20 06:30buy60.10135.13134.60138.13
252004.07.20 11:08s/l60.10134.60134.60138.13-45.629931.48
262004.07.20 13:30sell70.10134.25134.78131.25
272004.07.20 21:00modify70.10134.25134.78131.24
282004.07.21 00:00modify70.10134.25134.78131.04
292004.07.21 00:00modify70.10134.25134.09131.04
302004.07.21 02:30modify70.10134.25134.09131.01
312004.07.21 03:00modify70.10134.25134.09130.97
322004.07.21 05:00modify70.10134.25134.09130.96
332004.07.21 10:13s/l70.10134.09134.09130.9612.229943.70
342004.07.21 16:30buy80.10134.51133.98137.51
352004.07.23 14:20s/l80.10133.98133.98137.51-41.879901.83
362004.07.23 15:00sell90.10133.80134.33130.80
372004.07.23 17:30modify90.10133.80134.33130.72
382004.07.23 20:00modify90.10133.80134.33130.70
392004.07.23 21:00modify90.10133.80134.33130.50
402004.07.23 21:00modify90.10133.80133.64130.50
412004.07.26 05:00modify90.10133.80133.64130.38
422004.07.26 05:30modify90.10133.80133.64130.32
432004.07.26 09:00modify90.10133.80133.64130.31
442004.07.26 16:35s/l90.10133.64133.64130.3112.229914.05
452004.07.27 15:30buy100.10134.07133.54137.07
462004.07.28 17:00modify100.10134.07133.54137.09
472004.07.28 17:30modify100.10134.07133.54137.14
482004.07.28 18:00modify100.10134.07133.54137.24
492004.07.28 18:00modify100.10134.07134.23137.24
502004.07.28 18:30modify100.10134.07134.23137.36
512004.07.28 19:00modify100.10134.07134.23137.45
522004.07.29 11:30modify100.10134.07134.23137.46
532004.07.29 12:00modify100.10134.07134.23137.51
542004.07.29 13:00modify100.10134.07134.23137.52
552004.07.29 13:30modify100.10134.07134.23137.59
562004.07.29 14:00modify100.10134.07134.23137.67
572004.07.29 14:00modify100.10134.07134.73137.67
582004.07.29 15:21s/l100.10134.73134.73137.6760.569974.62
592004.07.30 10:30sell110.10134.28134.81131.28
602004.07.30 15:28s/l110.10134.81134.81131.28-45.619929.01
612004.08.12 13:30buy120.10136.04135.51139.04
622004.08.13 02:00modify120.10136.04135.51139.07
632004.08.13 02:30modify120.10136.04135.51139.19
642004.08.13 02:30modify120.10136.04136.20139.19
652004.08.13 03:00modify120.10136.04136.20139.31
662004.08.13 03:30modify120.10136.04136.20139.36
672004.08.13 07:00modify120.10136.04136.20139.54
682004.08.13 14:58s/l120.10136.20136.20139.5414.719943.71
692004.08.17 15:00sell130.10135.82136.35132.82
702004.08.18 09:30modify130.10135.82136.35132.69
712004.08.18 15:00modify130.10135.82136.35132.55
722004.08.18 15:00modify130.10135.82135.66132.55
732004.08.18 15:30modify130.10135.82135.66132.18
742004.08.18 17:00modify130.10135.82135.66132.15
752004.08.20 14:30modify130.10135.82135.66132.00
762004.08.20 14:30modify130.10135.82135.16132.00
772004.08.20 19:00modify130.10135.82135.16131.88
782004.08.20 21:00modify130.10135.82135.16131.78
792004.08.23 03:30modify130.10135.82135.16131.77
802004.08.23 04:00modify130.10135.82135.16131.68
812004.08.23 04:00modify130.10135.82134.66131.68
822004.08.23 04:30modify130.10135.82134.66131.63
832004.08.23 05:00modify130.10135.82134.66131.61
842004.08.23 14:30modify130.10135.82134.66131.31
852004.08.23 15:30modify130.10135.82134.66131.17
862004.08.23 15:30modify130.10135.82134.16131.17
872004.08.23 17:00modify130.10135.82134.16130.97
882004.08.23 18:00modify130.10135.82134.16130.90
892004.08.23 18:30modify130.10135.82134.16130.84
902004.08.23 19:00modify130.10135.82134.16130.78
912004.08.23 20:00modify130.10135.82134.16130.76
922004.08.23 21:00modify130.10135.82134.16130.70
932004.08.23 21:30modify130.10135.82134.16130.63
942004.08.23 21:30modify130.10135.82133.66130.63
952004.08.24 14:00modify130.10135.82133.66130.50
962004.08.24 14:30modify130.10135.82133.66130.34
972004.08.24 16:30modify130.10135.82133.66130.16
982004.08.24 16:30modify130.10135.82133.16130.16
992004.08.24 17:30modify130.10135.82133.16130.14
1002004.08.24 18:00modify130.10135.82133.16129.99
1012004.08.24 18:30modify130.10135.82133.16129.74
1022004.08.24 19:00modify130.10135.82133.16129.66
1032004.08.24 19:00modify130.10135.82132.66129.66
1042004.08.24 21:00modify130.10135.82132.66129.64
1052004.08.25 02:30modify130.10135.82132.66129.53
1062004.08.25 03:00modify130.10135.82132.66129.49
1072004.08.25 09:47s/l130.10132.66132.66129.49259.5510203.27
1082004.08.25 10:30buy140.10133.00132.47136.00
1092004.08.25 12:30modify140.10133.00132.47136.02
1102004.08.26 15:23s/l140.10132.47132.47136.02-42.8010160.46
1112004.09.14 18:30sell150.10134.12134.65131.12
1122004.09.15 21:00modify150.10134.12134.65131.11
1132004.09.15 21:30modify150.10134.12134.65131.04
1142004.09.16 02:30modify150.10134.12134.65131.00
1152004.09.16 03:00modify150.10134.12134.65130.95
1162004.09.16 03:00modify150.10134.12133.96130.95
1172004.09.16 03:30modify150.10134.12133.96130.89
1182004.09.16 04:00modify150.10134.12133.96130.86
1192004.09.16 10:00modify150.10134.12133.96130.83
1202004.09.16 10:30modify150.10134.12133.96130.82
1212004.09.16 11:00modify150.10134.12133.96130.74
1222004.09.16 11:30modify150.10134.12133.96130.68
1232004.09.16 12:30modify150.10134.12133.96130.64
1242004.09.16 13:00modify150.10134.12133.96130.62
1252004.09.16 13:30modify150.10134.12133.96130.60
1262004.09.16 14:00modify150.10134.12133.96130.57
1272004.09.16 17:00modify150.10134.12133.96130.50
1282004.09.16 17:00modify150.10134.12133.46130.50
1292004.09.16 17:31s/l150.10133.46133.46130.5050.6010211.06
1302004.09.21 05:30buy160.10134.12133.59137.12
1312004.09.21 14:30modify160.10134.12133.59137.29
1322004.09.21 14:30modify160.10134.12134.28137.29
1332004.09.21 16:00modify160.10134.12134.28137.46
1342004.09.21 17:30modify160.10134.12134.28137.48
1352004.09.21 18:30modify160.10134.12134.28137.51
1362004.09.21 19:30modify160.10134.12134.28137.57
1372004.09.21 20:30modify160.10134.12134.28137.99
1382004.09.21 20:30modify160.10134.12134.78137.99
1392004.09.22 11:00modify160.10134.12134.78138.03
1402004.09.22 12:00modify160.10134.12134.78138.20
1412004.09.22 23:00modify160.10134.12134.78138.27
1422004.09.22 23:00modify160.10134.12135.28138.27
1432004.09.23 00:00modify160.10134.12135.28138.28
1442004.09.23 02:00modify160.10134.12135.28138.30
1452004.09.23 03:00modify160.10134.12135.28138.36
1462004.09.23 03:30modify160.10134.12135.28138.53
1472004.09.23 04:30modify160.10134.12135.28138.54
1482004.09.23 05:00modify160.10134.12135.28138.56
1492004.09.23 07:30modify160.10134.12135.28138.64
1502004.09.23 10:30modify160.10134.12135.28138.67
1512004.09.23 11:00modify160.10134.12135.28138.86
1522004.09.23 11:00modify160.10134.12135.78138.86
1532004.09.23 11:30modify160.10134.12135.78138.99
1542004.09.23 13:00modify160.10134.12135.78139.06
1552004.09.23 16:19s/l160.10135.78135.78139.06146.6410357.71
1562004.09.29 12:30sell170.10136.46136.99133.46
1572004.09.30 00:34s/l170.10136.99136.99133.46-50.2610307.45
1582004.10.05 17:30buy180.10136.90136.37139.90
1592004.10.06 11:59s/l180.10136.37136.37139.90-44.6810262.76
1602004.10.19 12:00sell190.10135.95136.48132.95
1612004.10.19 18:30modify190.10135.95136.48132.91
1622004.10.20 11:30close190.10136.36136.48132.91-36.8310225.94
1632004.10.25 04:00buy200.10136.24135.71139.24
1642004.10.25 19:00modify200.10136.24135.71139.34
1652004.10.25 19:00modify200.10136.24135.73139.34
1662004.10.25 22:30modify200.10136.24135.73139.43
1672004.10.25 22:30modify200.10136.24136.40139.43
1682004.10.26 05:00modify200.10136.24136.40139.52
1692004.10.26 15:51s/l200.10136.40136.40139.5214.7110240.64
1702004.11.12 04:00sell210.10136.72137.25133.72
1712004.11.12 08:57s/l210.10137.25137.25133.72-45.6110195.03
1722004.12.20 09:00buy220.10139.26138.73142.26
1732004.12.21 12:30modify220.10139.26138.73142.36
1742004.12.21 12:30modify220.10139.26139.42142.36
1752004.12.21 13:00modify220.10139.26139.42142.47
1762004.12.21 17:44s/l220.10139.42139.42142.4714.7110209.74
1772004.12.30 16:30sell230.10140.53141.06137.53
1782004.12.31 01:30modify230.10140.53141.06137.45
1792004.12.31 02:00modify230.10140.53141.06137.26
1802004.12.31 02:00modify230.10140.53140.37137.26
1812004.12.31 02:30modify230.10140.53140.37136.92
1822004.12.31 15:30modify230.10140.53140.37136.82
1832004.12.31 15:30modify230.10140.53139.87136.82
1842004.12.31 16:00modify230.10140.53139.87136.81
1852004.12.31 16:30modify230.10140.53139.87136.73
1862004.12.31 17:00modify230.10140.53139.87136.63
1872004.12.31 18:00modify230.10140.53139.87136.37
1882004.12.31 18:00modify230.10140.53139.37136.37
1892004.12.31 18:30modify230.10140.53139.37136.22
1902005.01.03 02:30modify230.10140.53139.37136.04
1912005.01.03 03:00modify230.10140.53139.37135.98
1922005.01.03 03:30modify230.10140.53139.37135.97
1932005.01.03 04:00modify230.10140.53139.37135.60
1942005.01.03 04:00modify230.10140.53138.87135.60
1952005.01.03 08:48s/l230.10138.87138.87135.60139.7510349.49
1962005.01.03 10:30buy240.10139.13138.60142.13
1972005.01.03 14:21s/l240.10138.60138.60142.13-45.6210303.87
1982005.01.05 14:30sell250.10138.00138.53135.00
1992005.01.06 11:35s/l250.10138.53138.53135.00-50.2710253.60
2002005.01.12 17:00buy260.10136.00135.47139.00
2012005.01.13 09:30s/l260.10135.47135.47139.00-42.8010210.80
2022005.01.13 15:30sell270.10135.22135.75132.22
2032005.01.14 09:30modify270.10135.22135.75132.16
2042005.01.14 10:00modify270.10135.22135.75131.79
2052005.01.14 10:00modify270.10135.22135.06131.79
2062005.01.14 14:30modify270.10135.22135.06131.72
2072005.01.14 15:00modify270.10135.22135.06131.66
2082005.01.14 16:30modify270.10135.22135.06131.56
2092005.01.14 16:30modify270.10135.22134.56131.56
2102005.01.14 18:30modify270.10135.22134.56131.19
2112005.01.14 19:00modify270.10135.22134.56131.04
2122005.01.14 19:00modify270.10135.22134.06131.04
2132005.01.14 19:30modify270.10135.22134.06130.91
2142005.01.14 20:30modify270.10135.22134.06130.79
2152005.01.17 13:00modify270.10135.22134.06130.66
2162005.01.18 11:20s/l270.10134.06134.06130.6695.1710305.97
2172005.01.19 10:00buy280.10134.16133.63137.16
2182005.01.19 15:06s/l280.10133.63133.63137.16-45.6210260.35
2192005.01.26 04:30sell290.10134.36134.89131.36
2202005.01.26 18:32s/l290.10134.89134.89131.36-45.6110214.74
2212005.01.28 11:30buy300.10134.86134.33137.86
2222005.02.01 06:00modify300.10134.86134.33137.93
2232005.02.01 06:30modify300.10134.86134.34137.93
2242005.02.01 07:00modify300.10134.86134.34137.99
2252005.02.01 07:00modify300.10134.86135.02137.99
2262005.02.01 08:00modify300.10134.86135.02138.06
2272005.02.01 08:30modify300.10134.86135.02138.08
2282005.02.02 04:00modify300.10134.86135.02138.17
2292005.02.02 04:30modify300.10134.86135.02138.23
2302005.02.02 05:00modify300.10134.86135.02138.24
2312005.02.02 06:30modify300.10134.86135.02138.34
2322005.02.02 07:00modify300.10134.86135.02138.38
2332005.02.02 22:44s/l300.10135.02135.02138.3816.5910231.32
2342005.02.02 23:00sell310.10134.91135.44131.91
2352005.02.03 01:57s/l310.10135.44135.44131.91-50.2710181.06
2362005.02.16 06:00buy320.10136.56136.03139.56
2372005.02.16 12:30modify320.10136.56136.03139.61
2382005.02.16 18:00modify320.10136.56136.03139.80
2392005.02.16 18:00modify320.10136.56136.72139.80
2402005.02.16 19:00modify320.10136.56136.72139.89
2412005.02.16 21:30modify320.10136.56136.72139.96
2422005.02.17 01:00modify320.10136.56136.72139.99
2432005.02.17 01:30modify320.10136.56136.72140.13
2442005.02.17 11:30modify320.10136.56136.72140.14
2452005.02.17 12:00modify320.10136.56136.72140.21
2462005.02.17 12:00modify320.10136.56137.22140.21
2472005.02.17 12:30modify320.10136.56137.22140.32
2482005.02.17 14:00modify320.10136.56137.22140.38
2492005.02.17 16:30modify320.10136.56137.22140.42
2502005.02.17 17:30modify320.10136.56137.22140.43
2512005.02.17 18:00modify320.10136.56137.22140.52
2522005.02.17 18:30modify320.10136.56137.22140.53
2532005.02.17 21:00modify320.10136.56137.22140.60
2542005.02.17 21:30modify320.10136.56137.22140.63
2552005.02.18 17:00modify320.10136.56137.22140.71
2562005.02.18 17:00modify320.10136.56137.72140.71
2572005.02.18 17:30modify320.10136.56137.72140.78
2582005.02.18 18:00modify320.10136.56137.72140.82
2592005.02.21 12:56s/l320.10137.72137.72140.82104.5410285.60
2602005.02.22 04:00sell330.10137.38137.91134.38
2612005.02.22 04:24s/l330.10137.91137.91134.38-45.6110239.99
2622005.02.22 20:00buy340.10138.12137.59141.12
2632005.02.23 03:30modify340.10138.12137.59141.16
2642005.02.23 04:00modify340.10138.12137.59141.38
2652005.02.23 04:00modify340.10138.12138.28141.38
2662005.02.23 12:58s/l340.10138.28138.28141.3814.7210254.71
2672005.02.28 09:30sell350.10138.35138.88135.35
2682005.03.01 06:00modify350.10138.35138.88135.28
2692005.03.01 08:00modify350.10138.35138.88135.25
2702005.03.01 11:00modify350.10138.35138.88135.19
2712005.03.01 11:00modify350.10138.35138.19135.19
2722005.03.01 11:30modify350.10138.35138.19135.08
2732005.03.01 15:00modify350.10138.35138.19135.01
2742005.03.01 15:30modify350.10138.35138.19134.94
2752005.03.01 16:00modify350.10138.35138.19134.90
2762005.03.02 13:30modify350.10138.35138.19134.85
2772005.03.02 14:00modify350.10138.35138.19134.82
2782005.03.02 14:30modify350.10138.35138.19134.78
2792005.03.02 15:00modify350.10138.35138.19134.74
2802005.03.04 02:05s/l350.10138.19138.19134.744.4710259.18
2812005.03.04 04:00buy360.10138.17137.64141.17
2822005.03.04 21:30modify360.10138.17137.64141.21
2832005.03.04 22:00modify360.10138.17137.64141.26
2842005.03.04 22:00modify360.10138.17137.66141.26
2852005.03.04 22:30modify360.10138.17137.66141.28
2862005.03.04 22:30modify360.10138.17137.67141.28
2872005.03.07 07:30modify360.10138.17137.67141.31
2882005.03.07 07:30modify360.10138.17138.33141.31
2892005.03.07 08:00modify360.10138.17138.33141.33
2902005.03.07 08:30modify360.10138.17138.33141.36
2912005.03.07 11:00modify360.10138.17138.33141.39
2922005.03.07 13:30modify360.10138.17138.33141.45
2932005.03.07 14:00modify360.10138.17138.33141.51
2942005.03.07 16:00modify360.10138.17138.33141.52
2952005.03.07 18:30modify360.10138.17138.33141.53
2962005.03.07 19:00modify360.10138.17138.33141.55
2972005.03.07 19:30modify360.10138.17138.33141.56
2982005.03.08 10:00modify360.10138.17138.33141.59
2992005.03.08 11:00modify360.10138.17138.33141.60
3002005.03.08 11:30modify360.10138.17138.33141.64
3012005.03.08 12:30modify360.10138.17138.33141.82
3022005.03.08 12:30modify360.10138.17138.83141.82
3032005.03.08 14:31s/l360.10138.83138.83141.8258.6910317.86
3042005.03.31 04:00sell370.10138.33138.86135.33
3052005.03.31 16:26s/l370.10138.86138.86135.33-45.6110272.25
3062005.04.08 18:30buy380.10140.04139.51143.04
3072005.04.12 16:32s/l380.10139.51139.51143.04-43.7510228.50
3082005.04.21 18:30sell390.10139.45139.98136.45
3092005.04.22 10:30modify390.10139.45139.98136.36
3102005.04.22 11:00modify390.10139.45139.98136.29
3112005.04.22 11:00modify390.10139.45139.29136.29
3122005.04.22 12:30modify390.10139.45139.29136.26
3132005.04.22 13:00modify390.10139.45139.29136.19
3142005.04.22 15:30modify390.10139.45139.29136.01
3152005.04.22 16:00modify390.10139.45139.29135.88
3162005.04.22 16:30modify390.10139.45139.29135.76
3172005.04.22 16:30modify390.10139.45138.79135.76
3182005.04.22 18:00modify390.10139.45138.79135.71
3192005.04.22 19:00modify390.10139.45138.79135.65
3202005.04.22 20:00modify390.10139.45138.79135.60
3212005.04.22 20:30modify390.10139.45138.79135.54
3222005.04.25 00:00modify390.10139.45138.29135.54
3232005.04.25 00:30modify390.10139.45138.29135.23
3242005.04.25 02:30modify390.10139.45138.29135.12
3252005.04.25 04:00modify390.10139.45138.29135.11
3262005.04.25 10:00modify390.10139.45138.29135.04
3272005.04.25 11:00modify390.10139.45138.29134.93
3282005.04.25 11:30modify390.10139.45138.29134.88
3292005.04.25 12:00modify390.10139.45138.29134.60
3302005.04.25 12:00modify390.10139.45137.79134.60
3312005.04.25 13:00modify390.10139.45137.79134.56
3322005.04.25 16:30modify390.10139.45137.79134.49
3332005.04.25 17:00modify390.10139.45137.79134.48
3342005.04.26 23:14s/l390.10137.79137.79134.48138.2110366.71
3352005.05.04 04:00buy400.10135.77135.24138.77
3362005.05.04 12:47s/l400.10135.24135.24138.77-45.6210321.09
3372005.05.11 15:30sell410.10135.28135.81132.28
3382005.05.12 04:02s/l410.10135.81135.81132.28-50.2610270.83
3392005.05.17 07:30buy420.10135.49134.96138.49
3402005.05.19 04:30modify420.10135.49134.96138.54
3412005.05.19 21:00modify420.10135.49134.96138.57
3422005.05.19 21:30modify420.10135.49134.96138.61
3432005.05.19 21:30modify420.10135.49135.65138.61
3442005.05.19 23:00modify420.10135.49135.65138.67
3452005.05.19 23:30modify420.10135.49135.65138.71
3462005.05.20 16:59s/l420.10135.65135.65138.7118.4610289.29
3472005.06.09 09:00sell430.10130.94131.47127.94
3482005.06.09 12:09s/l430.10131.47131.47127.94-45.6110243.68
3492005.06.15 16:00buy440.10132.44131.91135.44
3502005.06.16 05:48s/l440.10131.91131.91135.44-42.8010200.88
3512005.06.21 10:00sell450.10132.43132.96129.43
3522005.06.21 15:30modify450.10132.43132.96128.94
3532005.06.21 15:30modify450.10132.43132.27128.94
3542005.06.21 17:00modify450.10132.43132.27128.91
3552005.06.22 01:39s/l450.10132.27132.27128.9112.2210213.10
3562005.06.29 18:00buy460.10133.45132.92136.45
3572005.06.30 14:30modify460.10133.45132.92136.46
3582005.06.30 16:00modify460.10133.45132.92136.48
3592005.06.30 16:30modify460.10133.45132.92136.58
3602005.06.30 16:30modify460.10133.45133.61136.58
3612005.06.30 17:00modify460.10133.45133.61136.74
3622005.06.30 18:00modify460.10133.45133.61136.76
3632005.06.30 18:30modify460.10133.45133.61136.86
3642005.06.30 23:00modify460.10133.45133.61136.88
3652005.07.01 08:06s/l460.10133.61133.61136.8817.5210230.62
3662005.07.14 04:00sell470.10134.92135.45131.92
3672005.07.14 14:59s/l470.10135.45135.45131.92-45.6110185.01
3682005.07.14 16:00buy480.10135.86135.33138.86
3692005.07.15 11:50s/l480.10135.33135.33138.86-44.6810140.33
3702005.07.15 15:00sell490.10135.06135.59132.06
3712005.07.19 18:01s/l490.10135.59135.59132.06-48.7110091.62
3722005.07.19 18:30buy500.10135.74135.21138.74
3732005.07.20 03:30modify500.10135.74135.21138.99
3742005.07.20 03:30modify500.10135.74135.90138.99
3752005.07.20 04:00modify500.10135.74135.90139.08
3762005.07.20 04:30modify500.10135.74135.90139.14
3772005.07.20 05:00modify500.10135.74135.90139.16
3782005.07.20 05:30modify500.10135.74135.90139.19
3792005.07.20 06:00modify500.10135.74135.90139.23
3802005.07.20 19:30modify500.10135.74135.90139.41
3812005.07.20 19:30modify500.10135.74136.40139.41
3822005.07.20 20:00modify500.10135.74136.40139.44
3832005.07.20 20:30modify500.10135.74136.40139.63
3842005.07.20 21:00modify500.10135.74136.40139.64
3852005.07.20 21:30modify500.10135.74136.40139.71
3862005.07.21 04:00modify500.10135.74136.40139.74
3872005.07.21 12:58s/l500.10136.40136.40139.7460.5610152.19
3882005.07.21 13:30sell510.10135.06135.59132.06
3892005.07.21 13:31s/l510.10135.59135.59132.06-45.6110106.58
3902005.07.22 04:00buy520.10135.06134.53138.06
3912005.07.22 15:52s/l520.10134.53134.53138.06-45.6310060.95
3922005.08.02 09:30sell530.10136.04136.57133.04
3932005.08.03 10:42s/l530.10136.57136.57133.04-47.1610013.79
3942005.08.16 20:30buy540.10135.48134.95138.48
3952005.08.17 06:07s/l540.10134.95134.95138.48-44.689969.11
3962005.08.18 15:30sell550.10134.64135.17131.64
3972005.08.19 09:30modify550.10134.64135.17131.56
3982005.08.22 08:30modify550.10134.64135.17131.53
3992005.08.22 09:00modify550.10134.64135.17131.44
4002005.08.22 09:00modify550.10134.64134.48131.44
4012005.08.22 09:30modify550.10134.64134.48131.23
4022005.08.22 10:00modify550.10134.64134.48131.18
4032005.08.22 10:30modify550.10134.64134.48131.06
4042005.08.22 11:30modify550.10134.64134.48130.98
4052005.08.22 11:30modify550.10134.64133.98130.98
4062005.08.22 12:00modify550.10134.64133.98130.96
4072005.08.22 13:00s/l550.10133.98133.98130.9653.7010022.81
4082005.08.30 17:30buy560.10136.01135.48139.01
4092005.08.31 16:30modify560.10136.01135.48139.06
4102005.08.31 17:00modify560.10136.01135.48139.27
4112005.08.31 17:00modify560.10136.01136.17139.27
4122005.08.31 18:00modify560.10136.01136.17139.33
4132005.09.01 09:30modify560.10136.01136.17139.39
4142005.09.01 10:30modify560.10136.01136.17139.48
4152005.09.01 13:00modify560.10136.01136.17139.54
4162005.09.01 14:00modify560.10136.01136.17139.56
4172005.09.01 14:30modify560.10136.01136.17139.59
4182005.09.01 16:00modify560.10136.01136.17139.71
4192005.09.01 16:00modify560.10136.01136.67139.71
4202005.09.01 16:30modify560.10136.01136.67139.80
4212005.09.01 21:30modify560.10136.01136.67139.82
4222005.09.01 23:00modify560.10136.01136.67139.85
4232005.09.02 08:00modify560.10136.01136.67139.86
4242005.09.02 09:00modify560.10136.01136.67139.89
4252005.09.02 10:00modify560.10136.01136.67139.92
4262005.09.02 10:30modify560.10136.01136.67139.99
4272005.09.02 11:30modify560.10136.01136.67140.14
4282005.09.02 11:30modify560.10136.01137.17140.14
4292005.09.02 12:30modify560.10136.01137.17140.16
4302005.09.02 13:30modify560.10136.01137.17140.21
4312005.09.02 14:00modify560.10136.01137.17140.26
4322005.09.02 14:30modify560.10136.01137.17140.35
4332005.09.05 06:38s/l560.10137.17137.17140.35105.4910128.30
4342005.09.05 10:00sell570.10136.91137.44133.91
4352005.09.06 03:00modify570.10136.91137.44133.79
4362005.09.07 02:00modify570.10136.91137.44133.74
4372005.09.07 02:00modify570.10136.91136.75133.74
4382005.09.07 03:38s/l570.10136.75136.75133.7410.6710138.97
4392005.09.07 06:00buy580.10137.25136.72140.25
4402005.09.07 21:14s/l580.10136.72136.72140.25-45.6210093.35
4412005.09.09 14:30sell590.10136.60137.13133.60
4422005.09.09 17:00modify590.10136.60137.13133.54
4432005.09.09 22:30modify590.10136.60137.13133.49
4442005.09.12 00:00modify590.10136.60136.44133.49
4452005.09.12 00:30modify590.10136.60136.44132.94
4462005.09.12 00:30modify590.10136.60135.94132.94
4472005.09.12 01:00modify590.10136.60135.94132.93
4482005.09.12 01:30modify590.10136.60135.94132.91
4492005.09.12 04:30modify590.10136.60135.94132.88
4502005.09.12 05:00modify590.10136.60135.94132.59
4512005.09.12 05:30modify590.10136.60135.94132.57
4522005.09.12 06:30modify590.10136.60135.94132.53
4532005.09.12 07:00modify590.10136.60135.94132.41
4542005.09.12 07:00modify590.10136.60135.44132.41
4552005.09.12 08:07s/l590.10135.44135.44132.4198.2710191.62
4562005.09.16 04:00buy600.10135.57135.04138.57
4572005.09.16 16:30modify600.10135.57135.04138.67
4582005.09.16 16:30modify600.10135.57135.06138.67
4592005.09.16 19:00modify600.10135.57135.06138.77
4602005.09.16 19:00modify600.10135.57135.73138.77
4612005.09.16 20:30modify600.10135.57135.73138.95
4622005.09.19 00:00s/l600.10135.73135.73138.9514.7110206.33
4632005.09.22 16:30sell610.10135.53136.06132.53
4642005.09.23 13:00modify610.10135.53136.06132.46
4652005.09.23 14:00modify610.10135.53136.06132.44
4662005.09.23 14:30modify610.10135.53136.06132.41
4672005.09.23 15:30modify610.10135.53136.06132.40
4682005.09.23 15:30modify610.10135.53135.37132.40
4692005.09.23 16:49s/l610.10135.37135.37132.4012.2210218.55
4702005.10.19 17:30buy620.10138.54138.01141.54
4712005.10.21 06:30modify620.10138.54138.01141.55
4722005.10.21 07:00modify620.10138.54138.01141.61
4732005.10.24 05:00close620.10138.17138.01141.61-27.1610191.39
4742005.11.04 16:30sell630.10139.83140.36136.83
4752005.11.07 02:00modify630.10139.83140.36136.78
4762005.11.07 02:30modify630.10139.83140.36136.46
4772005.11.07 02:30modify630.10139.83139.67136.46
4782005.11.07 09:00modify630.10139.83139.67136.45
4792005.11.07 16:00modify630.10139.83139.67136.35
4802005.11.07 17:00modify630.10139.83139.67136.26
4812005.11.07 18:00modify630.10139.83139.67136.04
4822005.11.07 18:00modify630.10139.83139.17136.04
4832005.11.07 19:00modify630.10139.83139.17135.94
4842005.11.08 02:00modify630.10139.83139.17135.90
4852005.11.08 02:30modify630.10139.83139.17135.65
4862005.11.08 02:30modify630.10139.83138.67135.65
4872005.11.08 03:00modify630.10139.83138.67135.54
4882005.11.08 04:00modify630.10139.83138.67135.53
4892005.11.08 04:30modify630.10139.83138.67135.50
4902005.11.08 15:00modify630.10139.83138.67135.39
4912005.11.08 17:00modify630.10139.83138.67135.29
4922005.11.08 18:00modify630.10139.83138.67135.25
4932005.11.09 14:00modify630.10139.83138.67135.22
4942005.11.09 14:30modify630.10139.83138.67135.06
4952005.11.09 14:30modify630.10139.83138.17135.06
4962005.11.09 16:30modify630.10139.83138.17135.03
4972005.11.09 19:18s/l630.10138.17138.17135.03138.2010329.59
4982005.11.10 04:00buy640.10138.47137.94141.47
4992005.11.11 00:22s/l640.10137.94137.94141.47-44.6810284.91
5002005.11.11 04:00sell650.10137.69138.22134.69
5012005.11.11 12:23s/l650.10138.22138.22134.69-45.6110239.30
5022005.11.14 04:00buy660.10138.44137.91141.44
5032005.11.14 11:30modify660.10138.44137.91141.50
5042005.11.14 12:00modify660.10138.44137.91141.69
5052005.11.14 12:00modify660.10138.44138.60141.69
5062005.11.14 12:30modify660.10138.44138.60141.82
5072005.11.14 17:54s/l660.10138.60138.60141.8213.7710253.07
5082005.11.17 04:00sell670.10138.94139.47135.94
5092005.11.17 20:53s/l670.10139.47139.47135.94-45.6110207.46
5102005.11.22 20:30buy680.10140.29139.76143.29
5112005.11.23 12:12s/l680.10139.76139.76143.29-44.6910162.77
5122005.12.14 06:30sell690.10142.61143.14139.61
5132005.12.14 15:00modify690.10142.61143.14139.18
5142005.12.14 15:00modify690.10142.61142.45139.18
5152005.12.14 15:30modify690.10142.61142.45138.96
5162005.12.14 15:30modify690.10142.61141.95138.96
5172005.12.14 16:00modify690.10142.61141.95138.82
5182005.12.14 16:30modify690.10142.61141.95138.64
5192005.12.14 17:00modify690.10142.61141.95138.19
5202005.12.14 17:00modify690.10142.61141.45138.19
5212005.12.14 17:30modify690.10142.61141.45138.08
5222005.12.14 18:00modify690.10142.61141.45138.07
5232005.12.14 19:30modify690.10142.61141.45137.93
5242005.12.14 19:30modify690.10142.61140.95137.93
5252005.12.14 20:00modify690.10142.61140.95137.64
5262005.12.14 21:33s/l690.10140.95140.95137.64142.8610305.63
5272005.12.16 09:30buy700.10139.38138.85142.38
5282005.12.16 10:30modify700.10139.38138.85142.43
5292005.12.16 17:00close700.10138.97138.85142.43-35.2910270.34
5302005.12.16 17:00sell710.10138.97139.50135.97
5312005.12.19 02:47s/l710.10139.50139.50135.97-47.1610223.18
5322005.12.27 04:00buy720.10138.64138.11141.64
5332005.12.28 01:00modify720.10138.64138.11141.70
5342005.12.28 01:30modify720.10138.64138.11141.77
5352005.12.28 01:30modify720.10138.64138.80141.77
5362005.12.28 02:00modify720.10138.64138.80141.84
5372005.12.28 08:30modify720.10138.64138.80142.14
5382005.12.28 09:00modify720.10138.64138.80142.27
5392005.12.28 09:00modify720.10138.64139.30142.27
5402005.12.28 13:30modify720.10138.64139.30142.34
5412005.12.28 15:30modify720.10138.64139.30142.40
5422005.12.28 16:00modify720.10138.64139.30142.47
5432005.12.28 20:05s/l720.10139.30139.30142.4757.7610280.94
5442005.12.30 10:00sell730.10138.98139.51135.98
5452005.12.30 17:32s/l730.10139.51139.51135.98-45.6110235.33
5462006.01.11 23:30buy740.10138.70138.17141.70
5472006.01.12 10:10s/l740.10138.17138.17141.70-42.8010192.52
5482006.02.10 06:30sell750.10141.50142.03138.50
5492006.02.10 08:30modify750.10141.50142.03138.45
5502006.02.10 09:00modify750.10141.50142.03138.19
5512006.02.10 09:00modify750.10141.50141.34138.19
5522006.02.10 11:00modify750.10141.50141.34138.07
5532006.02.10 13:00modify750.10141.50141.34138.03
5542006.02.10 15:30modify750.10141.50141.34137.93
5552006.02.10 16:30modify750.10141.50141.34137.87
5562006.02.10 17:00modify750.10141.50141.34137.51
5572006.02.10 17:00modify750.10141.50140.84137.51
5582006.02.10 18:30modify750.10141.50140.84137.46
5592006.02.10 19:00modify750.10141.50140.84137.43
5602006.02.13 01:30modify750.10141.50140.84137.20
5612006.02.13 01:30modify750.10141.50140.34137.20
5622006.02.13 04:37s/l750.10140.34140.34137.2098.2810290.80
5632006.02.28 12:30buy760.10138.23137.70141.23
5642006.03.01 12:00modify760.10138.23137.70141.34
5652006.03.01 12:00modify760.10138.23138.39141.34
5662006.03.01 12:30modify760.10138.23138.39141.37
5672006.03.01 16:34s/l760.10138.39138.39141.3714.7110305.51
5682006.03.14 13:00sell770.10141.28141.81138.28
5692006.03.16 00:23s/l770.10141.81141.81138.28-51.8110253.70
5702006.03.16 04:00buy780.10141.70141.17144.70
5712006.03.16 14:30modify780.10141.70141.17144.76
5722006.03.16 14:30modify780.10141.70141.18144.76
5732006.03.16 15:00modify780.10141.70141.18144.77
5742006.03.16 16:00modify780.10141.70141.18144.80
5752006.03.16 16:00modify780.10141.70141.86144.80
5762006.03.16 16:30modify780.10141.70141.86144.94
5772006.03.16 17:30modify780.10141.70141.86144.95
5782006.03.17 08:10s/l780.10141.86141.86144.9514.7110268.41
5792006.03.27 04:00sell790.10140.52141.05137.52
5802006.03.27 18:00modify790.10140.52141.05137.49
5812006.03.27 18:30modify790.10140.52141.05137.44
5822006.03.28 02:00modify790.10140.52141.05137.39
5832006.03.28 02:00modify790.10140.52140.36137.39
5842006.03.28 02:30modify790.10140.52140.36137.19
5852006.03.28 03:19s/l790.10140.36140.36137.1912.2210280.63
5862006.03.28 10:30buy800.10140.87140.34143.87
5872006.03.28 18:00modify800.10140.87140.34144.11
5882006.03.28 18:00modify800.10140.87141.03144.11
5892006.03.28 18:30modify800.10140.87141.03144.15
5902006.03.28 19:00modify800.10140.87141.03144.16
5912006.03.28 22:00modify800.10140.87141.03144.22
5922006.03.29 12:30modify800.10140.87141.03144.32
5932006.03.29 16:30modify800.10140.87141.03144.34
5942006.03.30 04:00modify800.10140.87141.03144.42
5952006.03.30 04:30modify800.10140.87141.03144.50
5962006.03.30 04:30modify800.10140.87141.53144.50
5972006.03.30 05:00modify800.10140.87141.53144.53
5982006.03.30 06:00modify800.10140.87141.53144.54
5992006.03.30 10:00modify800.10140.87141.53144.56
6002006.03.30 15:30modify800.10140.87141.53144.58
6012006.03.30 16:00modify800.10140.87141.53144.81
6022006.03.30 17:00modify800.10140.87141.53144.99
6032006.03.30 17:00modify800.10140.87142.03144.99
6042006.03.30 18:00modify800.10140.87142.03145.09
6052006.03.30 20:30modify800.10140.87142.03145.16
6062006.03.30 21:00modify800.10140.87142.03145.22
6072006.03.30 21:30modify800.10140.87142.03145.25
6082006.03.30 22:30modify800.10140.87142.03145.26
6092006.03.30 23:00modify800.10140.87142.03145.30
6102006.03.30 23:30modify800.10140.87142.03145.39
6112006.03.31 02:30modify800.10140.87142.03145.48
6122006.03.31 02:30modify800.10140.87142.53145.48
6132006.03.31 02:42s/l800.10142.53142.53145.48147.5910428.22
6142006.04.12 15:00sell810.10142.93143.46139.93
6152006.04.12 16:05s/l810.10143.46143.46139.93-45.6210382.60
6162006.04.17 04:00buy820.10144.04143.51147.04
6172006.04.17 20:00modify820.10144.04143.51147.12
6182006.04.18 02:30modify820.10144.04143.51147.13
6192006.04.18 02:30modify820.10144.04143.52147.13
6202006.04.18 05:00modify820.10144.04143.52147.14
6212006.04.18 05:00modify820.10144.04144.20147.14
6222006.04.18 08:52s/l820.10144.20144.20147.1414.7110397.31
6232006.05.01 04:30sell830.10142.85143.38139.85
6242006.05.02 09:29s/l830.10143.38143.38139.85-47.1610350.15
6252006.05.12 16:30buy840.10142.15141.62145.15
6262006.05.15 03:28s/l840.10141.62141.62145.15-44.6910305.46
6272006.05.23 08:30sell850.10142.79143.32139.79
6282006.05.23 21:54s/l850.10143.32143.32139.79-45.6110259.85
6292006.06.21 12:30buy860.10145.16144.63148.16
6302006.06.22 07:00modify860.10145.16144.63148.17
6312006.06.22 13:00modify860.10145.16144.63148.19
6322006.06.22 15:30modify860.10145.16144.63148.20
6332006.06.22 17:30modify860.10145.16144.63148.34
6342006.06.22 17:30modify860.10145.16145.32148.34
6352006.06.22 18:00modify860.10145.16145.32148.48
6362006.06.22 18:30modify860.10145.16145.32148.82
6372006.06.22 18:30modify860.10145.16145.82148.82
6382006.06.23 06:30s/l860.10145.82145.82148.8260.5610320.41
6392006.06.23 15:00sell870.10145.26145.79142.26
6402006.06.23 19:21s/l870.10145.79145.79142.26-45.6110274.80
6412006.06.30 17:30buy880.10146.28145.75149.28
6422006.07.03 12:30modify880.10146.28145.75149.32
6432006.07.03 13:00modify880.10146.28145.75149.49
6442006.07.03 13:00modify880.10146.28146.44149.49
6452006.07.03 17:30modify880.10146.28146.44149.53
6462006.07.03 18:00modify880.10146.28146.44149.59
6472006.07.05 00:30modify880.10146.28146.44149.71
6482006.07.05 01:00modify880.10146.28146.44149.80
6492006.07.05 01:30modify880.10146.28146.44149.86
6502006.07.05 21:00modify880.10146.28146.44149.90
6512006.07.05 21:00modify880.10146.28146.94149.90
6522006.07.05 21:30modify880.10146.28146.94149.97
6532006.07.06 15:07s/l880.10146.94146.94149.9762.4410337.24
6542006.07.18 11:30sell890.10146.25146.78143.25
6552006.07.18 17:57s/l890.10146.78146.78143.25-45.6110291.63
6562006.08.01 15:30buy900.10146.65146.12149.65
6572006.08.03 15:00modify900.10146.65146.12149.74
6582006.08.03 15:00modify900.10146.65146.15149.74
6592006.08.03 15:30modify900.10146.65146.15149.92
6602006.08.03 15:30modify900.10146.65146.81149.92
6612006.08.03 20:00modify900.10146.65146.81149.96
6622006.08.04 02:00modify900.10146.65146.81150.01
6632006.08.04 11:30modify900.10146.65146.81150.07
6642006.08.04 12:30modify900.10146.65146.81150.11
6652006.08.04 13:00modify900.10146.65146.81150.23
6662006.08.04 13:30modify900.10146.65146.81150.24
6672006.08.07 11:00modify900.10146.65146.81150.26
6682006.08.07 11:00modify900.10146.65147.31150.26
6692006.08.07 11:30modify900.10146.65147.31150.27
6702006.08.07 12:00modify900.10146.65147.31150.42
6712006.08.07 13:30modify900.10146.65147.31150.43
6722006.08.07 15:30modify900.10146.65147.31150.50
6732006.08.08 22:30modify900.10146.65147.31150.51
6742006.08.08 23:00modify900.10146.65147.31150.55
6752006.08.09 00:30modify900.10146.65147.31150.57
6762006.08.09 09:30modify900.10146.65147.31150.68
6772006.08.09 10:00modify900.10146.65147.31150.74
6782006.08.09 12:00modify900.10146.65147.31150.78
6792006.08.09 12:00modify900.10146.65147.81150.78
6802006.08.09 12:30modify900.10146.65147.81150.80
6812006.08.09 16:00modify900.10146.65147.81150.86
6822006.08.09 16:30modify900.10146.65147.81150.92
6832006.08.09 17:00modify900.10146.65147.81150.96
6842006.08.09 18:00modify900.10146.65147.81150.97
6852006.08.10 00:30modify900.10146.65147.81151.02
6862006.08.10 01:00modify900.10146.65147.81151.04
6872006.08.10 02:00modify900.10146.65147.81151.09
6882006.08.10 09:49s/l900.10147.81147.81151.09110.1710401.81
6892006.08.10 13:00sell910.10147.64148.17144.64
6902006.08.11 10:28s/l910.10148.17148.17144.64-47.1610354.65
6912006.08.11 10:30buy920.10148.23147.70151.23
6922006.08.16 14:00modify920.10148.23147.70151.30
6932006.08.16 14:30modify920.10148.23147.70151.32
6942006.08.16 15:00modify920.10148.23147.71151.32
6952006.08.16 15:30modify920.10148.23147.71151.38
6962006.08.16 15:30modify920.10148.23148.39151.38
6972006.08.16 16:30modify920.10148.23148.39151.41
6982006.08.16 18:00modify920.10148.23148.39151.45
6992006.08.17 09:19s/l920.10148.39148.39151.4519.4010374.05
7002006.08.24 18:00sell930.10148.51149.04145.51
7012006.08.25 05:22s/l930.10149.04149.04145.51-47.1610326.89
7022006.08.25 08:30buy940.10149.45148.92152.45
7032006.08.28 06:30modify940.10149.45148.92152.46
7042006.08.28 08:30modify940.10149.45148.92152.49
7052006.08.28 09:30modify940.10149.45148.92152.52
7062006.08.28 16:00modify940.10149.45148.92152.55
7072006.08.28 16:00modify940.10149.45148.94152.55
7082006.08.30 07:00modify940.10149.45148.94152.58
7092006.08.30 07:00modify940.10149.45149.61152.58
7102006.08.30 07:30modify940.10149.45149.61152.64
7112006.08.30 09:30modify940.10149.45149.61152.73
7122006.08.30 10:00modify940.10149.45149.61152.75
7132006.08.30 16:30modify940.10149.45149.61152.78
7142006.08.30 18:30modify940.10149.45149.61152.88
7152006.08.30 19:00modify940.10149.45149.61152.91
7162006.08.30 20:30modify940.10149.45149.61152.94
7172006.08.30 23:00modify940.10149.45149.61152.95
7182006.08.31 00:00modify940.10149.45149.61152.99
7192006.08.31 02:30modify940.10149.45149.61153.12
7202006.08.31 02:30modify940.10149.45150.11153.12
7212006.08.31 05:30modify940.10149.45150.11153.13
7222006.08.31 06:00modify940.10149.45150.11153.17
7232006.08.31 09:00modify940.10149.45150.11153.21
7242006.08.31 09:30modify940.10149.45150.11153.28
7252006.08.31 16:55s/l940.10150.11150.11153.2862.4410389.33
7262006.09.01 15:00sell950.10149.73150.26146.73
7272006.09.01 17:39s/l950.10150.26150.26146.73-45.6110343.72
7282006.09.06 06:00buy960.10149.16148.63152.16
7292006.09.07 02:30modify960.10149.16148.63152.23
7302006.09.07 02:30modify960.10149.16148.64152.23
7312006.09.07 03:00modify960.10149.16148.64152.24
7322006.09.07 03:00modify960.10149.16148.65152.24
7332006.09.07 04:00modify960.10149.16148.65152.32
7342006.09.07 04:00modify960.10149.16149.32152.32
7352006.09.07 04:30modify960.10149.16149.32152.34
7362006.09.07 05:00modify960.10149.16149.32152.36
7372006.09.07 10:52s/l960.10149.32149.32152.3616.6010360.31
7382006.09.07 11:00sell970.10148.85149.38145.85
7392006.09.07 12:30modify970.10148.85149.38145.76
7402006.09.07 13:00modify970.10148.85149.38145.55
7412006.09.07 13:00modify970.10148.85148.69145.55
7422006.09.07 13:30modify970.10148.85148.69145.41
7432006.09.07 15:00modify970.10148.85148.69145.28
7442006.09.08 06:30modify970.10148.85148.69145.24
7452006.09.08 08:00modify970.10148.85148.69145.20
7462006.09.08 08:00modify970.10148.85148.19145.20
7472006.09.08 08:30modify970.10148.85148.19144.96
7482006.09.08 09:23s/l970.10148.19148.19144.9655.2510415.57
7492006.09.11 08:30buy980.10148.51147.98151.51
7502006.09.11 11:00modify980.10148.51147.98151.59
7512006.09.11 11:00modify980.10148.51148.00151.59
7522006.09.11 11:30modify980.10148.51148.00151.63
7532006.09.11 11:30modify980.10148.51148.67151.63
7542006.09.11 12:00modify980.10148.51148.67151.87
7552006.09.11 17:00modify980.10148.51148.67152.00
7562006.09.11 23:00modify980.10148.51148.67152.05
7572006.09.12 03:00modify980.10148.51148.67152.17
7582006.09.12 03:00modify980.10148.51149.17152.17
7592006.09.12 03:30modify980.10148.51149.17152.26
7602006.09.12 20:30modify980.10148.51149.17152.30
7612006.09.12 21:00modify980.10148.51149.17152.32
7622006.09.13 09:37s/l980.10149.17149.17152.3258.6910474.25
7632006.09.15 15:00sell990.10148.94149.47145.94
7642006.09.15 16:30modify990.10148.94149.47145.93
7652006.09.18 00:00modify990.10148.94148.78145.93
7662006.09.18 00:27s/l990.10148.78148.78145.9312.2210486.47
7672006.09.26 18:30buy1000.10148.68148.15151.68
7682006.09.27 16:00modify1000.10148.68148.15151.73
7692006.09.27 16:30modify1000.10148.68148.15151.77
7702006.09.27 16:30modify1000.10148.68148.18151.77
7712006.09.27 18:00modify1000.10148.68148.18151.84
7722006.09.27 18:00modify1000.10148.68148.84151.84
7732006.09.27 18:30modify1000.10148.68148.84151.90
7742006.09.27 19:00modify1000.10148.68148.84151.92
7752006.09.27 20:30modify1000.10148.68148.84151.93
7762006.09.28 02:30modify1000.10148.68148.84152.01
7772006.09.28 04:00modify1000.10148.68148.84152.04
7782006.09.28 07:00modify1000.10148.68148.84152.09
7792006.09.28 07:30modify1000.10148.68148.84152.20
7802006.09.28 10:30modify1000.10148.68148.84152.25
7812006.09.28 19:00modify1000.10148.68148.84152.27
7822006.09.28 19:30modify1000.10148.68148.84152.29
7832006.09.28 20:00modify1000.10148.68149.34152.29
7842006.09.28 20:30modify1000.10148.68149.34152.32
7852006.09.29 02:30modify1000.10148.68149.34152.34
7862006.09.29 03:03s/l1000.10149.34149.34152.3461.5110547.98
7872006.10.05 04:00sell1010.10149.39149.92146.39
7882006.10.06 17:42s/l1010.10149.92149.92146.39-47.1610500.82
7892006.10.20 04:00buy1020.10149.55149.02152.55
7902006.10.24 16:30modify1020.10149.55149.02152.59
7912006.10.25 21:00modify1020.10149.55149.02152.65
7922006.10.25 21:00modify1020.10149.55149.04152.65
7932006.10.25 21:30modify1020.10149.55149.04152.66
7942006.10.25 21:30modify1020.10149.55149.05152.66
7952006.10.25 23:00modify1020.10149.55149.71152.66
7962006.10.25 23:30modify1020.10149.55149.71152.68
7972006.10.26 00:30modify1020.10149.55149.71152.71
7982006.10.26 07:00modify1020.10149.55149.71152.72
7992006.10.26 09:00modify1020.10149.55149.71152.84
8002006.10.26 09:30modify1020.10149.55149.71152.95
8012006.10.26 14:00modify1020.10149.55149.71152.96
8022006.10.26 14:30modify1020.10149.55149.71152.97
8032006.10.27 02:00modify1020.10149.55149.71153.10
8042006.10.27 02:30modify1020.10149.55149.71153.25
8052006.10.27 02:30modify1020.10149.55150.21153.25
8062006.10.27 08:27s/l1020.10150.21150.21153.2563.3810564.20
8072006.10.27 15:30sell1030.10149.78150.31146.78
8082006.10.30 03:30modify1030.10149.78150.31146.70
8092006.10.30 04:00modify1030.10149.78150.31146.67
8102006.10.30 05:30modify1030.10149.78150.31146.65
8112006.10.30 05:30modify1030.10149.78149.62146.65
8122006.10.30 06:00modify1030.10149.78149.62146.64
8132006.10.30 15:00modify1030.10149.78149.62146.59
8142006.10.30 15:30modify1030.10149.78149.62146.56
8152006.10.31 12:33s/l1030.10149.62149.62146.5610.6610574.86
8162006.11.03 15:00buy1040.10149.87149.34152.87
8172006.11.06 11:00modify1040.10149.87149.34152.90
8182006.11.06 14:00modify1040.10149.87149.34152.97
8192006.11.06 14:00modify1040.10149.87149.36152.97
8202006.11.06 14:30modify1040.10149.87149.36153.03
8212006.11.06 14:30modify1040.10149.87150.03153.03
8222006.11.06 15:30modify1040.10149.87150.03153.04
8232006.11.06 16:00modify1040.10149.87150.03153.08
8242006.11.06 17:00modify1040.10149.87150.03153.10
8252006.11.06 18:00modify1040.10149.87150.03153.12
8262006.11.06 23:30modify1040.10149.87150.03153.13
8272006.11.09 10:00modify1040.10149.87150.03153.15
8282006.11.09 10:30modify1040.10149.87150.03153.22
8292006.11.09 12:00modify1040.10149.87150.03153.34
8302006.11.09 12:30modify1040.10149.87150.03153.50
8312006.11.09 13:00modify1040.10149.87150.03153.53
8322006.11.09 13:00modify1040.10149.87150.53153.53
8332006.11.09 13:30modify1040.10149.87150.53153.59
8342006.11.09 14:00modify1040.10149.87150.53153.63
8352006.11.09 14:30modify1040.10149.87150.53153.72
8362006.11.09 15:00modify1040.10149.87150.53153.84
8372006.11.09 16:00modify1040.10149.87150.53153.94
8382006.11.09 16:30modify1040.10149.87150.53153.96
8392006.11.09 17:30modify1040.10149.87150.53153.98
8402006.11.13 19:30modify1040.10149.87151.03153.98
8412006.11.14 00:52s/l1040.10151.03151.03153.98108.3010683.16
8422006.12.05 08:30sell1050.10153.25153.78150.25
8432006.12.05 11:00modify1050.10153.25153.78150.03
8442006.12.05 11:00modify1050.10153.25153.09150.03
8452006.12.05 16:50s/l1050.10153.09153.09150.0313.7710696.93
8462006.12.08 11:00buy1060.10153.47152.94156.47
8472006.12.11 08:30modify1060.10153.47152.94156.48
8482006.12.11 09:00modify1060.10153.47152.94156.59
8492006.12.11 09:00modify1060.10153.47153.63156.59
8502006.12.11 10:00modify1060.10153.47153.63156.72
8512006.12.11 10:30modify1060.10153.47153.63156.84
8522006.12.11 12:30modify1060.10153.47153.63156.91
8532006.12.11 13:00modify1060.10153.47153.63156.96
8542006.12.11 14:00modify1060.10153.47153.63156.98
8552006.12.11 14:30modify1060.10153.47153.63157.00
8562006.12.11 15:30modify1060.10153.47153.63157.06
8572006.12.11 16:00modify1060.10153.47153.63157.13
8582006.12.11 16:00modify1060.10153.47154.13157.13
8592006.12.11 16:30modify1060.10153.47154.13157.23
8602006.12.11 17:00modify1060.10153.47154.13157.28
8612006.12.11 18:00modify1060.10153.47154.13157.32
8622006.12.11 18:30modify1060.10153.47154.13157.39
8632006.12.11 19:30modify1060.10153.47154.13157.42
8642006.12.11 20:00modify1060.10153.47154.13157.44
8652006.12.11 21:30modify1060.10153.47154.13157.45
8662006.12.12 05:00modify1060.10153.47154.13157.47
8672006.12.12 05:30modify1060.10153.47154.13157.57
8682006.12.12 05:30modify1060.10153.47154.63157.57
8692006.12.12 08:52s/l1060.10154.63154.63157.57101.7410798.67
8702006.12.15 16:00sell1070.10154.41154.94151.41
8712006.12.15 16:30modify1070.10154.41154.94151.40
8722006.12.19 08:36s/l1070.10154.94154.94151.40-48.7110749.96
8732006.12.19 09:00buy1080.10155.16154.63158.16
8742006.12.19 18:00modify1080.10155.16154.63158.19
8752006.12.19 18:30modify1080.10155.16154.63158.21
8762006.12.19 19:00modify1080.10155.16154.63158.22
8772006.12.19 20:00modify1080.10155.16154.63158.37
8782006.12.19 20:00modify1080.10155.16155.32158.37
8792006.12.19 22:00modify1080.10155.16155.32158.40
8802006.12.19 22:30modify1080.10155.16155.32158.45
8812006.12.20 00:30modify1080.10155.16155.32158.47
8822006.12.20 01:30modify1080.10155.16155.32158.53
8832006.12.20 02:00modify1080.10155.16155.32158.88
8842006.12.20 02:00modify1080.10155.16155.82158.88
8852006.12.20 03:30modify1080.10155.16155.82158.94
8862006.12.21 10:52s/l1080.10155.82155.82158.9460.5610810.52
8872007.01.03 21:00sell1090.10157.11157.64154.11
8882007.01.04 10:30modify1090.10157.11157.64153.94
8892007.01.04 10:30modify1090.10157.11156.95153.94
8902007.01.04 11:00modify1090.10157.11156.95153.93
8912007.01.04 12:00modify1090.10157.11156.95153.71
8922007.01.04 13:30modify1090.10157.11156.95153.51
8932007.01.04 17:00modify1090.10157.11156.95153.45
8942007.01.04 17:00modify1090.10157.11156.45153.45
8952007.01.04 20:30modify1090.10157.11156.45153.27
8962007.01.04 21:00modify1090.10157.11156.45153.21
8972007.01.04 21:30modify1090.10157.11156.45153.09
8982007.01.05 00:00modify1090.10157.11156.45153.05
8992007.01.05 00:30modify1090.10157.11156.45153.00
9002007.01.05 01:00modify1090.10157.11156.45152.94
9012007.01.05 01:00modify1090.10157.11155.95152.94
9022007.01.05 01:30modify1090.10157.11155.95152.84
9032007.01.05 02:00modify1090.10157.11155.95152.25
9042007.01.05 02:00modify1090.10157.11155.45152.25
9052007.01.05 05:00modify1090.10157.11155.45152.09
9062007.01.05 05:30modify1090.10157.11155.45152.03
9072007.01.05 06:00modify1090.10157.11155.45152.02
9082007.01.05 10:00modify1090.10157.11155.45151.92
9092007.01.05 10:00modify1090.10157.11154.95151.92
9102007.01.05 15:00modify1090.10157.11154.95151.76
9112007.01.05 17:00modify1090.10157.11154.95151.64
9122007.01.08 01:30modify1090.10157.11154.95151.43
9132007.01.08 01:30modify1090.10157.11154.45151.43
9142007.01.08 02:00modify1090.10157.11154.45151.18
9152007.01.08 14:04s/l1090.10154.45154.45151.18221.1611031.68
9162007.01.24 11:00buy1100.10158.05157.52161.05
9172007.01.24 16:12s/l1100.10157.52157.52161.05-45.6210986.06
9182007.01.24 16:30sell1110.10156.86157.39153.86
9192007.01.25 03:30modify1110.10156.86157.39153.65
9202007.01.25 03:30modify1110.10156.86156.70153.65
9212007.01.25 04:00modify1110.10156.86156.70153.50
9222007.01.25 06:00modify1110.10156.86156.70153.43
9232007.01.25 07:00modify1110.10156.86156.70153.38
9242007.01.25 07:30modify1110.10156.86156.70153.32
9252007.01.25 09:11s/l1110.10156.70156.70153.329.1210995.18
9262007.02.14 04:00buy1120.10157.96157.43160.96
9272007.02.14 09:00modify1120.10157.96157.43161.09
9282007.02.14 09:00modify1120.10157.96158.12161.09
9292007.02.14 09:30modify1120.10157.96158.12161.15
9302007.02.14 10:00modify1120.10157.96158.12161.23
9312007.02.15 00:50s/l1120.10158.12158.12161.2316.6011011.78
9322007.02.15 04:00sell1130.10157.78158.31154.78
9332007.02.15 17:00modify1130.10157.78158.31154.39
9342007.02.15 17:00modify1130.10157.78157.62154.39
9352007.02.15 17:30modify1130.10157.78157.62154.27
9362007.02.15 21:30modify1130.10157.78157.62154.20
9372007.02.15 22:00modify1130.10157.78157.62154.08
9382007.02.15 22:00modify1130.10157.78157.12154.08
9392007.02.15 22:30modify1130.10157.78157.12154.06
9402007.02.16 00:00modify1130.10157.78157.12154.01
9412007.02.16 12:30modify1130.10157.78157.12153.88
9422007.02.16 13:00modify1130.10157.78157.12153.83
9432007.02.16 14:00modify1130.10157.78157.12153.78
9442007.02.16 15:00modify1130.10157.78157.12153.71
9452007.02.19 01:25s/l1130.10157.12157.12153.7153.7011065.48
9462007.02.19 04:00buy1140.10157.09156.56160.09
9472007.02.20 02:30modify1140.10157.09156.56160.21
9482007.02.20 02:30modify1140.10157.09157.25160.21
9492007.02.20 03:30modify1140.10157.09157.25160.25
9502007.02.20 04:30modify1140.10157.09157.25160.26
9512007.02.20 05:00modify1140.10157.09157.25160.31
9522007.02.20 05:30modify1140.10157.09157.25160.37
9532007.02.20 06:00modify1140.10157.09157.25160.39
9542007.02.20 07:00modify1140.10157.09157.25160.50
9552007.02.20 08:00modify1140.10157.09157.25160.59
9562007.02.20 14:30modify1140.10157.09157.25160.60
9572007.02.21 02:00modify1140.10157.09157.25160.65
9582007.02.21 03:30modify1140.10157.09157.25160.70
9592007.02.21 04:00modify1140.10157.09157.25160.75
9602007.02.21 04:00modify1140.10157.09157.75160.75
9612007.02.21 04:43s/l1140.10157.75157.75160.7558.7011124.18
9622007.02.26 10:00sell1150.10158.69159.22155.69
9632007.02.26 23:39s/l1150.10159.22159.22155.69-45.6111078.57
9642007.03.01 04:00buy1160.10156.66156.13159.66
9652007.03.01 04:30modify1160.10156.66156.13159.68
9662007.03.01 06:30close1160.10156.23156.13159.68-37.0211041.55
9672007.03.05 22:30sell1170.10151.32151.85148.32
9682007.03.06 00:00modify1170.10151.32151.85148.15
9692007.03.06 00:00modify1170.10151.32151.16148.15
9702007.03.06 00:28s/l1170.10151.16151.16148.1512.2211053.77
9712007.03.06 04:00buy1180.10152.55152.02155.55
9722007.03.06 20:30modify1180.10152.55152.02155.70
9732007.03.06 20:30modify1180.10152.55152.71155.70
9742007.03.06 21:30modify1180.10152.55152.71155.76
9752007.03.06 23:30modify1180.10152.55152.71155.79
9762007.03.07 00:00modify1180.10152.55152.71155.90
9772007.03.07 00:30modify1180.10152.55152.71156.04
9782007.03.07 02:26s/l1180.10152.71152.71156.0414.7111068.48
9792007.03.07 04:00sell1190.10152.82153.35149.82
9802007.03.07 20:41s/l1190.10153.35153.35149.82-45.6111022.87
9812007.03.07 21:00buy1200.10153.41152.88156.41
9822007.03.07 21:59s/l1200.10152.88152.88156.41-45.6310977.24
9832007.03.08 04:00sell1210.10152.99153.52149.99
9842007.03.08 04:30modify1210.10152.99153.52149.70
9852007.03.08 04:50s/l1210.10153.52153.52149.70-45.6110931.63
9862007.03.08 05:00buy1220.10153.30152.77156.30
9872007.03.08 07:00modify1220.10153.30152.77156.34
9882007.03.08 07:30modify1220.10153.30152.77156.40
9892007.03.08 07:30modify1220.10153.30153.46156.40
9902007.03.08 09:47s/l1220.10153.46153.46156.4013.7710945.40
9912007.03.12 13:30sell1230.10154.67155.20151.67
9922007.03.12 14:30modify1230.10154.67155.20151.64
9932007.03.12 18:00close1230.10155.11155.20151.64-37.8710907.53
9942007.03.14 14:00buy1240.10153.78153.25156.78
9952007.03.14 19:30modify1240.10153.78153.25156.98
9962007.03.14 19:30modify1240.10153.78153.94156.98
9972007.03.14 20:30modify1240.10153.78153.94157.29
9982007.03.14 21:00modify1240.10153.78153.94157.43
9992007.03.14 21:00modify1240.10153.78154.44157.43
10002007.03.14 23:30modify1240.10153.78154.44157.46
10012007.03.15 00:00modify1240.10153.78154.44157.59
10022007.03.15 00:30modify1240.10153.78154.44157.74
10032007.03.15 01:00modify1240.10153.78154.44157.76
10042007.03.15 16:30modify1240.10153.78154.44157.93
10052007.03.15 16:30modify1240.10153.78154.94157.93
10062007.03.15 17:30modify1240.10153.78154.94158.07
10072007.03.15 18:00modify1240.10153.78154.94158.29
10082007.03.15 18:30modify1240.10153.78154.94158.34
10092007.03.16 15:00modify1240.10153.78154.94158.40
10102007.03.16 15:00modify1240.10153.78155.44158.40
10112007.03.16 15:58s/l1240.10155.44155.44158.40146.6411054.17
10122007.03.20 14:30sell1250.10155.82156.35152.82
10132007.03.21 08:10s/l1250.10156.35156.35152.82-47.1611007.01
10142007.03.21 10:00buy1260.10156.67156.14159.67
10152007.03.21 20:00modify1260.10156.67156.14159.77
10162007.03.21 20:00modify1260.10156.67156.83159.77
10172007.03.21 20:30modify1260.10156.67156.83159.90
10182007.03.21 21:00modify1260.10156.67156.83159.99
10192007.03.21 22:30modify1260.10156.67156.83160.02
10202007.03.22 03:00modify1260.10156.67156.83160.04
10212007.03.22 19:30modify1260.10156.67156.83160.12
10222007.03.23 06:30modify1260.10156.67156.83160.15
10232007.03.23 10:02s/l1260.10156.83156.83160.1517.5211024.53
10242007.03.23 10:30sell1270.10156.64157.17153.64
10252007.03.26 15:09s/l1270.10157.17157.17153.64-47.1610977.37
10262007.03.26 16:00buy1280.10157.33156.80160.33
10272007.03.27 11:00modify1280.10157.33156.80160.52
10282007.03.27 11:00modify1280.10157.33157.49160.52
10292007.03.27 13:30modify1280.10157.33157.49160.54
10302007.03.27 15:31s/l1280.10157.49157.49160.5414.7210992.09
10312007.03.28 04:00sell1290.10156.64157.17153.64
10322007.03.28 15:30modify1290.10156.64157.17153.62
10332007.03.28 16:00modify1290.10156.64157.17153.29
10342007.03.28 16:00modify1290.10156.64156.48153.29
10352007.03.28 17:00modify1290.10156.64156.48153.06
10362007.03.28 22:00modify1290.10156.64156.48152.97
10372007.03.28 22:00modify1290.10156.64155.98152.97
10382007.03.28 23:00modify1290.10156.64155.98152.95
10392007.03.29 03:00modify1290.10156.64155.98152.84
10402007.03.29 05:17s/l1290.10155.98155.98152.8452.1511044.24
10412007.03.29 09:00buy1300.10156.47155.94159.47
10422007.03.29 15:00modify1300.10156.47155.94159.51
10432007.03.29 15:30modify1300.10156.47155.94159.54
10442007.03.29 15:30modify1300.10156.47155.95159.54
10452007.03.29 16:00modify1300.10156.47155.95159.64
10462007.03.29 16:00modify1300.10156.47156.63159.64
10472007.03.29 16:30modify1300.10156.47156.63159.73
10482007.03.29 17:00modify1300.10156.47156.63159.80
10492007.03.29 19:30modify1300.10156.47156.63159.82
10502007.03.29 20:00modify1300.10156.47156.63159.95
10512007.03.29 23:00modify1300.10156.47156.63159.97
10522007.03.30 00:00modify1300.10156.47156.63159.98
10532007.03.30 01:30modify1300.10156.47156.63159.99
10542007.03.30 02:00modify1300.10156.47156.63160.02
10552007.03.30 04:27s/l1300.10156.63156.63160.0214.7211058.96
10562007.04.19 04:30sell1310.10160.56161.09157.56
10572007.04.19 08:30modify1310.10160.56161.09157.35
10582007.04.19 08:30modify1310.10160.56160.40157.35
10592007.04.19 09:00modify1310.10160.56160.40157.23
10602007.04.19 09:03s/l1310.10160.40160.40157.2313.7711072.73
10612007.04.24 12:30buy1320.10161.29160.76164.29
10622007.04.24 22:30modify1320.10161.29160.76164.33
10632007.04.24 23:00modify1320.10161.29160.76164.34
10642007.04.25 12:00modify1320.10161.29160.76164.49
10652007.04.25 12:00modify1320.10161.29161.45164.49
10662007.04.25 14:30modify1320.10161.29161.45164.51
10672007.04.25 20:00modify1320.10161.29161.45164.52
10682007.04.25 21:30modify1320.10161.29161.45164.56
10692007.04.26 08:00modify1320.10161.29161.45164.58
10702007.04.26 08:30modify1320.10161.29161.45164.76
10712007.04.26 09:00modify1320.10161.29161.45164.77
10722007.04.26 10:00modify1320.10161.29161.45164.81
10732007.04.26 10:30modify1320.10161.29161.45164.91
10742007.04.26 10:30modify1320.10161.29161.95164.91
10752007.04.26 11:00modify1320.10161.29161.95164.96
10762007.04.26 11:30modify1320.10161.29161.95165.06
10772007.04.26 19:00modify1320.10161.29161.95165.12
10782007.04.26 19:30modify1320.10161.29161.95165.28
10792007.04.26 20:00modify1320.10161.29161.95165.30
10802007.04.27 03:00modify1320.10161.29161.95165.36
10812007.04.27 13:00modify1320.10161.29161.95165.37
10822007.04.27 14:00modify1320.10161.29161.95165.38
10832007.04.27 14:30modify1320.10161.29161.95165.42
10842007.04.27 14:30modify1320.10161.29162.45165.42
10852007.04.27 16:00modify1320.10161.29162.45165.44
10862007.04.27 16:30modify1320.10161.29162.45165.53
10872007.04.27 17:00modify1320.10161.29162.45165.73
10882007.04.27 20:30modify1320.10161.29162.45165.75
10892007.04.27 21:00modify1320.10161.29162.45165.82
10902007.04.30 00:00modify1320.10161.29162.45165.88
10912007.04.30 08:33s/l1320.10162.45162.45165.88105.4911178.22
10922007.05.08 11:00sell1330.10162.69163.22159.69
10932007.05.08 13:30modify1330.10162.69163.22159.66
10942007.05.08 14:30modify1330.10162.69163.22159.51
10952007.05.08 14:30modify1330.10162.69162.53159.51
10962007.05.08 15:00modify1330.10162.69162.53159.48
10972007.05.08 20:32s/l1330.10162.53162.53159.4813.7711191.99
10982007.05.10 10:00buy1340.10162.96162.43165.96
10992007.05.10 18:06s/l1340.10162.43162.43165.96-45.6211146.37
11002007.05.10 19:00sell1350.10161.94162.47158.94
11012007.05.11 00:00modify1350.10161.94162.47158.81
11022007.05.11 02:30modify1350.10161.94162.47158.80
11032007.05.11 11:30modify1350.10161.94162.47158.64
11042007.05.11 11:30modify1350.10161.94161.78158.64
11052007.05.11 15:35s/l1350.10161.78161.78158.6412.2211158.59
11062007.05.11 17:00buy1360.10162.41161.88165.41
11072007.05.14 05:30modify1360.10162.41161.88165.43
11082007.05.14 10:30modify1360.10162.41161.88165.44
11092007.05.14 12:00modify1360.10162.41161.88165.47
11102007.05.14 12:30modify1360.10162.41161.88165.55
11112007.05.14 12:30modify1360.10162.41162.57165.55
11122007.05.14 13:00modify1360.10162.41162.57165.64
11132007.05.14 13:30modify1360.10162.41162.57165.70
11142007.05.14 15:30modify1360.10162.41162.57165.75
11152007.05.15 02:30modify1360.10162.41162.57165.78
11162007.05.15 15:00modify1360.10162.41162.57165.88
11172007.05.15 16:30modify1360.10162.41162.57165.91
11182007.05.15 17:00modify1360.10162.41162.57166.08
11192007.05.15 17:00modify1360.10162.41163.07166.08
11202007.05.15 18:00modify1360.10162.41163.07166.10
11212007.05.15 18:30modify1360.10162.41163.07166.12
11222007.05.15 19:00modify1360.10162.41163.07166.14
11232007.05.15 19:30modify1360.10162.41163.07166.19
11242007.05.16 08:00modify1360.10162.41163.07166.25
11252007.05.16 09:00modify1360.10162.41163.07166.30
11262007.05.16 09:30modify1360.10162.41163.07166.33
11272007.05.16 11:30modify1360.10162.41163.07166.37
11282007.05.16 12:00modify1360.10162.41163.07166.43
11292007.05.18 12:35s/l1360.10163.07163.07166.4363.3911221.98
11302007.05.18 13:00sell1370.10162.67163.20159.67
11312007.05.18 15:41s/l1370.10163.20163.20159.67-45.6111176.37
11322007.05.18 17:00buy1380.10163.55163.02166.55
11332007.05.24 10:04s/l1380.10163.02163.02166.55-40.0011136.37
11342007.05.24 11:30sell1390.10163.01163.54160.01
11352007.05.25 03:00modify1390.10163.01163.54159.95
11362007.05.25 03:30modify1390.10163.01163.54159.78
11372007.05.25 03:30modify1390.10163.01162.85159.78
11382007.05.25 08:04s/l1390.10162.85162.85159.7812.2211148.59
11392007.05.25 13:00buy1400.10163.56163.03166.56
11402007.05.29 04:03s/l1400.10163.03163.03166.56-43.7511104.84
11412007.05.30 04:00sell1410.10163.47164.00160.47
11422007.05.30 18:00modify1410.10163.47164.00160.40
11432007.05.31 16:30close1410.10163.91164.00160.40-42.5111062.33
11442007.05.31 16:30buy1420.10163.91163.38166.91
11452007.06.05 05:30modify1420.10163.91163.38166.97
11462007.06.05 06:00modify1420.10163.91163.38167.01
11472007.06.05 06:00modify1420.10163.91164.07167.01
11482007.06.05 06:30modify1420.10163.91164.07167.03
11492007.06.05 07:30modify1420.10163.91164.07167.07
11502007.06.05 09:00modify1420.10163.91164.07167.09
11512007.06.05 09:30modify1420.10163.91164.07167.14
11522007.06.05 15:08s/l1420.10164.07164.07167.1416.5911078.92
11532007.06.06 12:30sell1430.10163.70164.23160.70
11542007.06.07 01:30modify1430.10163.70164.23160.67
11552007.06.07 02:00modify1430.10163.70164.23160.55
11562007.06.07 02:00modify1430.10163.70163.54160.55
11572007.06.07 04:32s/l1430.10163.54163.54160.559.1211088.04
11582007.06.13 06:30buy1440.10162.62162.09165.62
11592007.06.13 21:00modify1440.10162.62162.09165.80
11602007.06.13 21:00modify1440.10162.62162.78165.80
11612007.06.13 22:00modify1440.10162.62162.78165.96
11622007.06.14 04:30modify1440.10162.62162.78165.97
11632007.06.14 05:30modify1440.10162.62162.78166.05
11642007.06.14 08:00modify1440.10162.62162.78166.07
11652007.06.14 10:00modify1440.10162.62162.78166.11
11662007.06.14 10:30modify1440.10162.62162.78166.15
11672007.06.14 11:30modify1440.10162.62162.78166.22
11682007.06.14 12:30modify1440.10162.62163.28166.22
11692007.06.14 14:00modify1440.10162.62163.28166.23
11702007.06.14 15:30modify1440.10162.62163.28166.24
11712007.06.14 16:00modify1440.10162.62163.28166.28
11722007.06.14 16:30modify1440.10162.62163.28166.33
11732007.06.14 19:00modify1440.10162.62163.28166.36
11742007.06.14 19:30modify1440.10162.62163.28166.37
11752007.06.15 03:00modify1440.10162.62163.28166.40
11762007.06.15 04:30modify1440.10162.62163.28166.43
11772007.06.15 05:30modify1440.10162.62163.28166.47
11782007.06.15 06:00modify1440.10162.62163.28166.50
11792007.06.15 09:30modify1440.10162.62163.28166.56
11802007.06.15 10:00modify1440.10162.62163.28166.77
11812007.06.15 10:00modify1440.10162.62163.78166.77
11822007.06.15 10:30modify1440.10162.62163.78166.91
11832007.06.15 11:00modify1440.10162.62163.78167.01
11842007.06.15 14:30modify1440.10162.62163.78167.05
11852007.06.15 15:00modify1440.10162.62163.78167.28
11862007.06.15 15:00modify1440.10162.62164.28167.28
11872007.06.15 15:30modify1440.10162.62164.28167.41
11882007.06.15 16:30modify1440.10162.62164.28167.56
11892007.06.15 17:00modify1440.10162.62164.28167.66
11902007.06.15 17:30modify1440.10162.62164.28167.69
11912007.06.15 18:00modify1440.10162.62164.28167.70
11922007.06.15 19:00modify1440.10162.62164.28167.84
11932007.06.15 19:00modify1440.10162.62164.78167.84
11942007.06.18 00:00modify1440.10162.62164.78167.85
11952007.06.18 01:00modify1440.10162.62164.78167.90
11962007.06.18 02:00modify1440.10162.62164.78167.91
11972007.06.18 03:30modify1440.10162.62164.78167.93
11982007.06.18 04:00modify1440.10162.62164.78167.94
11992007.06.18 04:30modify1440.10162.62164.78167.99
12002007.06.18 05:00modify1440.10162.62164.78168.00
12012007.06.18 05:30modify1440.10162.62164.78168.02
12022007.06.18 07:00modify1440.10162.62164.78168.05
12032007.06.18 07:30modify1440.10162.62164.78168.06
12042007.06.18 08:00modify1440.10162.62164.78168.08
12052007.06.18 09:00modify1440.10162.62164.78168.15
12062007.06.18 15:00modify1440.10162.62164.78168.19
12072007.06.18 17:00modify1440.10162.62164.78168.21
12082007.06.18 17:00modify1440.10162.62165.28168.21
12092007.06.18 17:30modify1440.10162.62165.28168.33
12102007.06.18 19:00modify1440.10162.62165.28168.39
12112007.06.18 19:30modify1440.10162.62165.28168.41
12122007.06.18 22:30modify1440.10162.62165.28168.43
12132007.06.18 23:00modify1440.10162.62165.28168.51
12142007.06.19 00:30modify1440.10162.62165.28168.52
12152007.06.19 01:30modify1440.10162.62165.28168.60
12162007.06.19 08:00modify1440.10162.62165.28168.68
12172007.06.20 09:17s/l1440.10165.28165.28168.68235.5511323.59
12182007.06.20 09:30sell1450.10165.24165.77162.24
12192007.06.20 12:09s/l1450.10165.77165.77162.24-45.6111277.98
12202007.06.22 08:30buy1460.10166.37165.84169.37
12212007.06.22 14:30modify1460.10166.37165.84169.42
12222007.06.22 15:00modify1460.10166.37165.84169.45
12232007.06.22 15:00modify1460.10166.37165.86169.45
12242007.06.25 03:00modify1460.10166.37165.86169.47
12252007.06.25 12:00close1460.10166.00165.86169.47-30.9111247.06
12262007.06.27 04:00sell1470.10165.48166.01162.48
12272007.06.27 08:00modify1470.10165.48166.01162.24
12282007.06.27 08:00modify1470.10165.48165.32162.24
12292007.06.27 08:30modify1470.10165.48165.32161.91
12302007.06.27 11:30modify1470.10165.48165.32161.88
12312007.06.27 15:00modify1470.10165.48165.32161.64
12322007.06.27 15:00modify1470.10165.48164.82161.64
12332007.06.27 21:27s/l1470.10164.82164.82161.6456.7911303.85
12342007.06.27 23:00buy1480.10165.27164.74168.27
12352007.06.28 01:00modify1480.10165.27164.74168.32
12362007.06.28 02:00modify1480.10165.27164.74168.49
12372007.06.28 02:00modify1480.10165.27165.43168.49
12382007.06.28 02:56s/l1480.10165.43165.43168.4916.6011320.45