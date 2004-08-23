Strategy Tester Report
StepMAExpert_v1[1].45_euro yen_m30 same settings l sapproved v1
|Symbol
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Period
|30 Minutes (M30) 2004.07.01 00:00 - 2007.06.29 22:30 (2004.07.01 - 2007.07.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Expert_Name="---- StepMAExpert_v1.45 ----"; Magic=1012; Slippage=3; Trace=false;
Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; TrailingStopMode=1; TrailingStop=100; SwingTrade=true;
PendingOrder=false;
PendOrdGap=10; SessionStart=4; SessionEnd=24; FilterPeriod=0; Long_Trade=" Input data for Long Positions"; StepSizeLong=40; HighLowLong=false;
MomPeriodLong=1; DeltaLong=4; DeltaLongExit=3; StopSizeLong=50; ProfitSizeLong=300; InitialStopLong=50; TakeProfitLong=300; BreakEvenLong=50; BreakEvenGapLong=16; Short_Trade=" Input data for Short Positions "; StepSizeShort=40; HighLowShort=false;
MomPeriodShort=1; DeltaShort=4; DeltaShortExit=3; StopSizeShort=0; ProfitSizeShort=300; InitialStopShort=50; TakeProfitShort=300; BreakEvenShort=50; BreakEvenGapShort=16; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=true;
Risk=0.15; LossMax=1001;
|Bars in test
|37509
|Ticks modelled
|6372498
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1320.45
|Gross profit
|4410.18
|Gross loss
|-3089.73
|Profit factor
|1.43
|Expected payoff
|8.92
|Absolute drawdown
|128.13
|Maximal drawdown
|474.89 (4.55%)
|Relative drawdown
|4.55% (474.89)
|Total trades
|148
|Short positions (won %)
|74 (44.59%)
|Long positions (won %)
|74 (62.16%)
|Profit trades (% of total)
|79 (53.38%)
|Loss trades (% of total)
|69 (46.62%)
|Largest
|profit trade
|259.55
|loss trade
|-51.81
|Average
|profit trade
|55.83
|loss trade
|-44.78
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (214.62)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-183.08)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|297.84 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-183.08 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 04:00
|sell
|1
|0.10
|131.57
|132.10
|128.57
|2
|2004.07.02 02:23
|s/l
|1
|0.10
|132.10
|132.10
|128.57
|-47.16
|9952.84
|3
|2004.07.02 04:00
|buy
|2
|0.10
|132.50
|131.97
|135.50
|4
|2004.07.02 15:30
|modify
|2
|0.10
|132.50
|131.97
|135.83
|5
|2004.07.02 15:30
|modify
|2
|0.10
|132.50
|132.66
|135.83
|6
|2004.07.02 16:00
|modify
|2
|0.10
|132.50
|132.66
|135.90
|7
|2004.07.02 16:30
|modify
|2
|0.10
|132.50
|132.66
|135.97
|8
|2004.07.02 17:00
|modify
|2
|0.10
|132.50
|132.66
|136.03
|9
|2004.07.02 17:30
|modify
|2
|0.10
|132.50
|132.66
|136.27
|10
|2004.07.02 17:30
|modify
|2
|0.10
|132.50
|133.16
|136.27
|11
|2004.07.05 02:30
|modify
|2
|0.10
|132.50
|133.16
|136.48
|12
|2004.07.05 07:00
|modify
|2
|0.10
|132.50
|133.16
|136.53
|13
|2004.07.05 07:30
|modify
|2
|0.10
|132.50
|133.16
|136.67
|14
|2004.07.05 07:30
|modify
|2
|0.10
|132.50
|133.66
|136.67
|15
|2004.07.05 10:31
|s/l
|2
|0.10
|133.66
|133.66
|136.67
|100.79
|10053.63
|16
|2004.07.06 16:30
|sell
|3
|0.10
|133.87
|134.40
|130.87
|17
|2004.07.06 18:44
|s/l
|3
|0.10
|134.40
|134.40
|130.87
|-45.62
|10008.01
|18
|2004.07.08 09:30
|buy
|4
|0.10
|134.76
|134.23
|137.76
|19
|2004.07.09 06:49
|s/l
|4
|0.10
|134.23
|134.23
|137.76
|-44.68
|9963.33
|20
|2004.07.19 06:30
|sell
|5
|0.10
|134.86
|135.39
|131.86
|21
|2004.07.19 14:30
|modify
|5
|0.10
|134.86
|135.39
|131.63
|22
|2004.07.19 14:30
|modify
|5
|0.10
|134.86
|134.70
|131.63
|23
|2004.07.19 19:44
|s/l
|5
|0.10
|134.70
|134.70
|131.63
|13.77
|9977.10
|24
|2004.07.20 06:30
|buy
|6
|0.10
|135.13
|134.60
|138.13
|25
|2004.07.20 11:08
|s/l
|6
|0.10
|134.60
|134.60
|138.13
|-45.62
|9931.48
|26
|2004.07.20 13:30
|sell
|7
|0.10
|134.25
|134.78
|131.25
|27
|2004.07.20 21:00
|modify
|7
|0.10
|134.25
|134.78
|131.24
|28
|2004.07.21 00:00
|modify
|7
|0.10
|134.25
|134.78
|131.04
|29
|2004.07.21 00:00
|modify
|7
|0.10
|134.25
|134.09
|131.04
|30
|2004.07.21 02:30
|modify
|7
|0.10
|134.25
|134.09
|131.01
|31
|2004.07.21 03:00
|modify
|7
|0.10
|134.25
|134.09
|130.97
|32
|2004.07.21 05:00
|modify
|7
|0.10
|134.25
|134.09
|130.96
|33
|2004.07.21 10:13
|s/l
|7
|0.10
|134.09
|134.09
|130.96
|12.22
|9943.70
|34
|2004.07.21 16:30
|buy
|8
|0.10
|134.51
|133.98
|137.51
|35
|2004.07.23 14:20
|s/l
|8
|0.10
|133.98
|133.98
|137.51
|-41.87
|9901.83
|36
|2004.07.23 15:00
|sell
|9
|0.10
|133.80
|134.33
|130.80
|37
|2004.07.23 17:30
|modify
|9
|0.10
|133.80
|134.33
|130.72
|38
|2004.07.23 20:00
|modify
|9
|0.10
|133.80
|134.33
|130.70
|39
|2004.07.23 21:00
|modify
|9
|0.10
|133.80
|134.33
|130.50
|40
|2004.07.23 21:00
|modify
|9
|0.10
|133.80
|133.64
|130.50
|41
|2004.07.26 05:00
|modify
|9
|0.10
|133.80
|133.64
|130.38
|42
|2004.07.26 05:30
|modify
|9
|0.10
|133.80
|133.64
|130.32
|43
|2004.07.26 09:00
|modify
|9
|0.10
|133.80
|133.64
|130.31
|44
|2004.07.26 16:35
|s/l
|9
|0.10
|133.64
|133.64
|130.31
|12.22
|9914.05
|45
|2004.07.27 15:30
|buy
|10
|0.10
|134.07
|133.54
|137.07
|46
|2004.07.28 17:00
|modify
|10
|0.10
|134.07
|133.54
|137.09
|47
|2004.07.28 17:30
|modify
|10
|0.10
|134.07
|133.54
|137.14
|48
|2004.07.28 18:00
|modify
|10
|0.10
|134.07
|133.54
|137.24
|49
|2004.07.28 18:00
|modify
|10
|0.10
|134.07
|134.23
|137.24
|50
|2004.07.28 18:30
|modify
|10
|0.10
|134.07
|134.23
|137.36
|51
|2004.07.28 19:00
|modify
|10
|0.10
|134.07
|134.23
|137.45
|52
|2004.07.29 11:30
|modify
|10
|0.10
|134.07
|134.23
|137.46
|53
|2004.07.29 12:00
|modify
|10
|0.10
|134.07
|134.23
|137.51
|54
|2004.07.29 13:00
|modify
|10
|0.10
|134.07
|134.23
|137.52
|55
|2004.07.29 13:30
|modify
|10
|0.10
|134.07
|134.23
|137.59
|56
|2004.07.29 14:00
|modify
|10
|0.10
|134.07
|134.23
|137.67
|57
|2004.07.29 14:00
|modify
|10
|0.10
|134.07
|134.73
|137.67
|58
|2004.07.29 15:21
|s/l
|10
|0.10
|134.73
|134.73
|137.67
|60.56
|9974.62
|59
|2004.07.30 10:30
|sell
|11
|0.10
|134.28
|134.81
|131.28
|60
|2004.07.30 15:28
|s/l
|11
|0.10
|134.81
|134.81
|131.28
|-45.61
|9929.01
|61
|2004.08.12 13:30
|buy
|12
|0.10
|136.04
|135.51
|139.04
|62
|2004.08.13 02:00
|modify
|12
|0.10
|136.04
|135.51
|139.07
|63
|2004.08.13 02:30
|modify
|12
|0.10
|136.04
|135.51
|139.19
|64
|2004.08.13 02:30
|modify
|12
|0.10
|136.04
|136.20
|139.19
|65
|2004.08.13 03:00
|modify
|12
|0.10
|136.04
|136.20
|139.31
|66
|2004.08.13 03:30
|modify
|12
|0.10
|136.04
|136.20
|139.36
|67
|2004.08.13 07:00
|modify
|12
|0.10
|136.04
|136.20
|139.54
|68
|2004.08.13 14:58
|s/l
|12
|0.10
|136.20
|136.20
|139.54
|14.71
|9943.71
|69
|2004.08.17 15:00
|sell
|13
|0.10
|135.82
|136.35
|132.82
|70
|2004.08.18 09:30
|modify
|13
|0.10
|135.82
|136.35
|132.69
|71
|2004.08.18 15:00
|modify
|13
|0.10
|135.82
|136.35
|132.55
|72
|2004.08.18 15:00
|modify
|13
|0.10
|135.82
|135.66
|132.55
|73
|2004.08.18 15:30
|modify
|13
|0.10
|135.82
|135.66
|132.18
|74
|2004.08.18 17:00
|modify
|13
|0.10
|135.82
|135.66
|132.15
|75
|2004.08.20 14:30
|modify
|13
|0.10
|135.82
|135.66
|132.00
|76
|2004.08.20 14:30
|modify
|13
|0.10
|135.82
|135.16
|132.00
|77
|2004.08.20 19:00
|modify
|13
|0.10
|135.82
|135.16
|131.88
|78
|2004.08.20 21:00
|modify
|13
|0.10
|135.82
|135.16
|131.78
|79
|2004.08.23 03:30
|modify
|13
|0.10
|135.82
|135.16
|131.77
|80
|2004.08.23 04:00
|modify
|13
|0.10
|135.82
|135.16
|131.68
|81
|2004.08.23 04:00
|modify
|13
|0.10
|135.82
|134.66
|131.68
|82
|2004.08.23 04:30
|modify
|13
|0.10
|135.82
|134.66
|131.63
|83
|2004.08.23 05:00
|modify
|13
|0.10
|135.82
|134.66
|131.61
|84
|2004.08.23 14:30
|modify
|13
|0.10
|135.82
|134.66
|131.31
|85
|2004.08.23 15:30
|modify
|13
|0.10
|135.82
|134.66
|131.17
|86
|2004.08.23 15:30
|modify
|13
|0.10
|135.82
|134.16
|131.17
|87
|2004.08.23 17:00
|modify
|13
|0.10
|135.82
|134.16
|130.97
|88
|2004.08.23 18:00
|modify
|13
|0.10
|135.82
|134.16
|130.90
|89
|2004.08.23 18:30
|modify
|13
|0.10
|135.82
|134.16
|130.84
|90
|2004.08.23 19:00
|modify
|13
|0.10
|135.82
|134.16
|130.78
|91
|2004.08.23 20:00
|modify
|13
|0.10
|135.82
|134.16
|130.76
|92
|2004.08.23 21:00
|modify
|13
|0.10
|135.82
|134.16
|130.70
|93
|2004.08.23 21:30
|modify
|13
|0.10
|135.82
|134.16
|130.63
|94
|2004.08.23 21:30
|modify
|13
|0.10
|135.82
|133.66
|130.63
|95
|2004.08.24 14:00
|modify
|13
|0.10
|135.82
|133.66
|130.50
|96
|2004.08.24 14:30
|modify
|13
|0.10
|135.82
|133.66
|130.34
|97
|2004.08.24 16:30
|modify
|13
|0.10
|135.82
|133.66
|130.16
|98
|2004.08.24 16:30
|modify
|13
|0.10
|135.82
|133.16
|130.16
|99
|2004.08.24 17:30
|modify
|13
|0.10
|135.82
|133.16
|130.14
|100
|2004.08.24 18:00
|modify
|13
|0.10
|135.82
|133.16
|129.99
|101
|2004.08.24 18:30
|modify
|13
|0.10
|135.82
|133.16
|129.74
|102
|2004.08.24 19:00
|modify
|13
|0.10
|135.82
|133.16
|129.66
|103
|2004.08.24 19:00
|modify
|13
|0.10
|135.82
|132.66
|129.66
|104
|2004.08.24 21:00
|modify
|13
|0.10
|135.82
|132.66
|129.64
|105
|2004.08.25 02:30
|modify
|13
|0.10
|135.82
|132.66
|129.53
|106
|2004.08.25 03:00
|modify
|13
|0.10
|135.82
|132.66
|129.49
|107
|2004.08.25 09:47
|s/l
|13
|0.10
|132.66
|132.66
|129.49
|259.55
|10203.27
|108
|2004.08.25 10:30
|buy
|14
|0.10
|133.00
|132.47
|136.00
|109
|2004.08.25 12:30
|modify
|14
|0.10
|133.00
|132.47
|136.02
|110
|2004.08.26 15:23
|s/l
|14
|0.10
|132.47
|132.47
|136.02
|-42.80
|10160.46
|111
|2004.09.14 18:30
|sell
|15
|0.10
|134.12
|134.65
|131.12
|112
|2004.09.15 21:00
|modify
|15
|0.10
|134.12
|134.65
|131.11
|113
|2004.09.15 21:30
|modify
|15
|0.10
|134.12
|134.65
|131.04
|114
|2004.09.16 02:30
|modify
|15
|0.10
|134.12
|134.65
|131.00
|115
|2004.09.16 03:00
|modify
|15
|0.10
|134.12
|134.65
|130.95
|116
|2004.09.16 03:00
|modify
|15
|0.10
|134.12
|133.96
|130.95
|117
|2004.09.16 03:30
|modify
|15
|0.10
|134.12
|133.96
|130.89
|118
|2004.09.16 04:00
|modify
|15
|0.10
|134.12
|133.96
|130.86
|119
|2004.09.16 10:00
|modify
|15
|0.10
|134.12
|133.96
|130.83
|120
|2004.09.16 10:30
|modify
|15
|0.10
|134.12
|133.96
|130.82
|121
|2004.09.16 11:00
|modify
|15
|0.10
|134.12
|133.96
|130.74
|122
|2004.09.16 11:30
|modify
|15
|0.10
|134.12
|133.96
|130.68
|123
|2004.09.16 12:30
|modify
|15
|0.10
|134.12
|133.96
|130.64
|124
|2004.09.16 13:00
|modify
|15
|0.10
|134.12
|133.96
|130.62
|125
|2004.09.16 13:30
|modify
|15
|0.10
|134.12
|133.96
|130.60
|126
|2004.09.16 14:00
|modify
|15
|0.10
|134.12
|133.96
|130.57
|127
|2004.09.16 17:00
|modify
|15
|0.10
|134.12
|133.96
|130.50
|128
|2004.09.16 17:00
|modify
|15
|0.10
|134.12
|133.46
|130.50
|129
|2004.09.16 17:31
|s/l
|15
|0.10
|133.46
|133.46
|130.50
|50.60
|10211.06
|130
|2004.09.21 05:30
|buy
|16
|0.10
|134.12
|133.59
|137.12
|131
|2004.09.21 14:30
|modify
|16
|0.10
|134.12
|133.59
|137.29
|132
|2004.09.21 14:30
|modify
|16
|0.10
|134.12
|134.28
|137.29
|133
|2004.09.21 16:00
|modify
|16
|0.10
|134.12
|134.28
|137.46
|134
|2004.09.21 17:30
|modify
|16
|0.10
|134.12
|134.28
|137.48
|135
|2004.09.21 18:30
|modify
|16
|0.10
|134.12
|134.28
|137.51
|136
|2004.09.21 19:30
|modify
|16
|0.10
|134.12
|134.28
|137.57
|137
|2004.09.21 20:30
|modify
|16
|0.10
|134.12
|134.28
|137.99
|138
|2004.09.21 20:30
|modify
|16
|0.10
|134.12
|134.78
|137.99
|139
|2004.09.22 11:00
|modify
|16
|0.10
|134.12
|134.78
|138.03
|140
|2004.09.22 12:00
|modify
|16
|0.10
|134.12
|134.78
|138.20
|141
|2004.09.22 23:00
|modify
|16
|0.10
|134.12
|134.78
|138.27
|142
|2004.09.22 23:00
|modify
|16
|0.10
|134.12
|135.28
|138.27
|143
|2004.09.23 00:00
|modify
|16
|0.10
|134.12
|135.28
|138.28
|144
|2004.09.23 02:00
|modify
|16
|0.10
|134.12
|135.28
|138.30
|145
|2004.09.23 03:00
|modify
|16
|0.10
|134.12
|135.28
|138.36
|146
|2004.09.23 03:30
|modify
|16
|0.10
|134.12
|135.28
|138.53
|147
|2004.09.23 04:30
|modify
|16
|0.10
|134.12
|135.28
|138.54
|148
|2004.09.23 05:00
|modify
|16
|0.10
|134.12
|135.28
|138.56
|149
|2004.09.23 07:30
|modify
|16
|0.10
|134.12
|135.28
|138.64
|150
|2004.09.23 10:30
|modify
|16
|0.10
|134.12
|135.28
|138.67
|151
|2004.09.23 11:00
|modify
|16
|0.10
|134.12
|135.28
|138.86
|152
|2004.09.23 11:00
|modify
|16
|0.10
|134.12
|135.78
|138.86
|153
|2004.09.23 11:30
|modify
|16
|0.10
|134.12
|135.78
|138.99
|154
|2004.09.23 13:00
|modify
|16
|0.10
|134.12
|135.78
|139.06
|155
|2004.09.23 16:19
|s/l
|16
|0.10
|135.78
|135.78
|139.06
|146.64
|10357.71
|156
|2004.09.29 12:30
|sell
|17
|0.10
|136.46
|136.99
|133.46
|157
|2004.09.30 00:34
|s/l
|17
|0.10
|136.99
|136.99
|133.46
|-50.26
|10307.45
|158
|2004.10.05 17:30
|buy
|18
|0.10
|136.90
|136.37
|139.90
|159
|2004.10.06 11:59
|s/l
|18
|0.10
|136.37
|136.37
|139.90
|-44.68
|10262.76
|160
|2004.10.19 12:00
|sell
|19
|0.10
|135.95
|136.48
|132.95
|161
|2004.10.19 18:30
|modify
|19
|0.10
|135.95
|136.48
|132.91
|162
|2004.10.20 11:30
|close
|19
|0.10
|136.36
|136.48
|132.91
|-36.83
|10225.94
|163
|2004.10.25 04:00
|buy
|20
|0.10
|136.24
|135.71
|139.24
|164
|2004.10.25 19:00
|modify
|20
|0.10
|136.24
|135.71
|139.34
|165
|2004.10.25 19:00
|modify
|20
|0.10
|136.24
|135.73
|139.34
|166
|2004.10.25 22:30
|modify
|20
|0.10
|136.24
|135.73
|139.43
|167
|2004.10.25 22:30
|modify
|20
|0.10
|136.24
|136.40
|139.43
|168
|2004.10.26 05:00
|modify
|20
|0.10
|136.24
|136.40
|139.52
|169
|2004.10.26 15:51
|s/l
|20
|0.10
|136.40
|136.40
|139.52
|14.71
|10240.64
|170
|2004.11.12 04:00
|sell
|21
|0.10
|136.72
|137.25
|133.72
|171
|2004.11.12 08:57
|s/l
|21
|0.10
|137.25
|137.25
|133.72
|-45.61
|10195.03
|172
|2004.12.20 09:00
|buy
|22
|0.10
|139.26
|138.73
|142.26
|173
|2004.12.21 12:30
|modify
|22
|0.10
|139.26
|138.73
|142.36
|174
|2004.12.21 12:30
|modify
|22
|0.10
|139.26
|139.42
|142.36
|175
|2004.12.21 13:00
|modify
|22
|0.10
|139.26
|139.42
|142.47
|176
|2004.12.21 17:44
|s/l
|22
|0.10
|139.42
|139.42
|142.47
|14.71
|10209.74
|177
|2004.12.30 16:30
|sell
|23
|0.10
|140.53
|141.06
|137.53
|178
|2004.12.31 01:30
|modify
|23
|0.10
|140.53
|141.06
|137.45
|179
|2004.12.31 02:00
|modify
|23
|0.10
|140.53
|141.06
|137.26
|180
|2004.12.31 02:00
|modify
|23
|0.10
|140.53
|140.37
|137.26
|181
|2004.12.31 02:30
|modify
|23
|0.10
|140.53
|140.37
|136.92
|182
|2004.12.31 15:30
|modify
|23
|0.10
|140.53
|140.37
|136.82
|183
|2004.12.31 15:30
|modify
|23
|0.10
|140.53
|139.87
|136.82
|184
|2004.12.31 16:00
|modify
|23
|0.10
|140.53
|139.87
|136.81
|185
|2004.12.31 16:30
|modify
|23
|0.10
|140.53
|139.87
|136.73
|186
|2004.12.31 17:00
|modify
|23
|0.10
|140.53
|139.87
|136.63
|187
|2004.12.31 18:00
|modify
|23
|0.10
|140.53
|139.87
|136.37
|188
|2004.12.31 18:00
|modify
|23
|0.10
|140.53
|139.37
|136.37
|189
|2004.12.31 18:30
|modify
|23
|0.10
|140.53
|139.37
|136.22
|190
|2005.01.03 02:30
|modify
|23
|0.10
|140.53
|139.37
|136.04
|191
|2005.01.03 03:00
|modify
|23
|0.10
|140.53
|139.37
|135.98
|192
|2005.01.03 03:30
|modify
|23
|0.10
|140.53
|139.37
|135.97
|193
|2005.01.03 04:00
|modify
|23
|0.10
|140.53
|139.37
|135.60
|194
|2005.01.03 04:00
|modify
|23
|0.10
|140.53
|138.87
|135.60
|195
|2005.01.03 08:48
|s/l
|23
|0.10
|138.87
|138.87
|135.60
|139.75
|10349.49
|196
|2005.01.03 10:30
|buy
|24
|0.10
|139.13
|138.60
|142.13
|197
|2005.01.03 14:21
|s/l
|24
|0.10
|138.60
|138.60
|142.13
|-45.62
|10303.87
|198
|2005.01.05 14:30
|sell
|25
|0.10
|138.00
|138.53
|135.00
|199
|2005.01.06 11:35
|s/l
|25
|0.10
|138.53
|138.53
|135.00
|-50.27
|10253.60
|200
|2005.01.12 17:00
|buy
|26
|0.10
|136.00
|135.47
|139.00
|201
|2005.01.13 09:30
|s/l
|26
|0.10
|135.47
|135.47
|139.00
|-42.80
|10210.80
|202
|2005.01.13 15:30
|sell
|27
|0.10
|135.22
|135.75
|132.22
|203
|2005.01.14 09:30
|modify
|27
|0.10
|135.22
|135.75
|132.16
|204
|2005.01.14 10:00
|modify
|27
|0.10
|135.22
|135.75
|131.79
|205
|2005.01.14 10:00
|modify
|27
|0.10
|135.22
|135.06
|131.79
|206
|2005.01.14 14:30
|modify
|27
|0.10
|135.22
|135.06
|131.72
|207
|2005.01.14 15:00
|modify
|27
|0.10
|135.22
|135.06
|131.66
|208
|2005.01.14 16:30
|modify
|27
|0.10
|135.22
|135.06
|131.56
|209
|2005.01.14 16:30
|modify
|27
|0.10
|135.22
|134.56
|131.56
|210
|2005.01.14 18:30
|modify
|27
|0.10
|135.22
|134.56
|131.19
|211
|2005.01.14 19:00
|modify
|27
|0.10
|135.22
|134.56
|131.04
|212
|2005.01.14 19:00
|modify
|27
|0.10
|135.22
|134.06
|131.04
|213
|2005.01.14 19:30
|modify
|27
|0.10
|135.22
|134.06
|130.91
|214
|2005.01.14 20:30
|modify
|27
|0.10
|135.22
|134.06
|130.79
|215
|2005.01.17 13:00
|modify
|27
|0.10
|135.22
|134.06
|130.66
|216
|2005.01.18 11:20
|s/l
|27
|0.10
|134.06
|134.06
|130.66
|95.17
|10305.97
|217
|2005.01.19 10:00
|buy
|28
|0.10
|134.16
|133.63
|137.16
|218
|2005.01.19 15:06
|s/l
|28
|0.10
|133.63
|133.63
|137.16
|-45.62
|10260.35
|219
|2005.01.26 04:30
|sell
|29
|0.10
|134.36
|134.89
|131.36
|220
|2005.01.26 18:32
|s/l
|29
|0.10
|134.89
|134.89
|131.36
|-45.61
|10214.74
|221
|2005.01.28 11:30
|buy
|30
|0.10
|134.86
|134.33
|137.86
|222
|2005.02.01 06:00
|modify
|30
|0.10
|134.86
|134.33
|137.93
|223
|2005.02.01 06:30
|modify
|30
|0.10
|134.86
|134.34
|137.93
|224
|2005.02.01 07:00
|modify
|30
|0.10
|134.86
|134.34
|137.99
|225
|2005.02.01 07:00
|modify
|30
|0.10
|134.86
|135.02
|137.99
|226
|2005.02.01 08:00
|modify
|30
|0.10
|134.86
|135.02
|138.06
|227
|2005.02.01 08:30
|modify
|30
|0.10
|134.86
|135.02
|138.08
|228
|2005.02.02 04:00
|modify
|30
|0.10
|134.86
|135.02
|138.17
|229
|2005.02.02 04:30
|modify
|30
|0.10
|134.86
|135.02
|138.23
|230
|2005.02.02 05:00
|modify
|30
|0.10
|134.86
|135.02
|138.24
|231
|2005.02.02 06:30
|modify
|30
|0.10
|134.86
|135.02
|138.34
|232
|2005.02.02 07:00
|modify
|30
|0.10
|134.86
|135.02
|138.38
|233
|2005.02.02 22:44
|s/l
|30
|0.10
|135.02
|135.02
|138.38
|16.59
|10231.32
|234
|2005.02.02 23:00
|sell
|31
|0.10
|134.91
|135.44
|131.91
|235
|2005.02.03 01:57
|s/l
|31
|0.10
|135.44
|135.44
|131.91
|-50.27
|10181.06
|236
|2005.02.16 06:00
|buy
|32
|0.10
|136.56
|136.03
|139.56
|237
|2005.02.16 12:30
|modify
|32
|0.10
|136.56
|136.03
|139.61
|238
|2005.02.16 18:00
|modify
|32
|0.10
|136.56
|136.03
|139.80
|239
|2005.02.16 18:00
|modify
|32
|0.10
|136.56
|136.72
|139.80
|240
|2005.02.16 19:00
|modify
|32
|0.10
|136.56
|136.72
|139.89
|241
|2005.02.16 21:30
|modify
|32
|0.10
|136.56
|136.72
|139.96
|242
|2005.02.17 01:00
|modify
|32
|0.10
|136.56
|136.72
|139.99
|243
|2005.02.17 01:30
|modify
|32
|0.10
|136.56
|136.72
|140.13
|244
|2005.02.17 11:30
|modify
|32
|0.10
|136.56
|136.72
|140.14
|245
|2005.02.17 12:00
|modify
|32
|0.10
|136.56
|136.72
|140.21
|246
|2005.02.17 12:00
|modify
|32
|0.10
|136.56
|137.22
|140.21
|247
|2005.02.17 12:30
|modify
|32
|0.10
|136.56
|137.22
|140.32
|248
|2005.02.17 14:00
|modify
|32
|0.10
|136.56
|137.22
|140.38
|249
|2005.02.17 16:30
|modify
|32
|0.10
|136.56
|137.22
|140.42
|250
|2005.02.17 17:30
|modify
|32
|0.10
|136.56
|137.22
|140.43
|251
|2005.02.17 18:00
|modify
|32
|0.10
|136.56
|137.22
|140.52
|252
|2005.02.17 18:30
|modify
|32
|0.10
|136.56
|137.22
|140.53
|253
|2005.02.17 21:00
|modify
|32
|0.10
|136.56
|137.22
|140.60
|254
|2005.02.17 21:30
|modify
|32
|0.10
|136.56
|137.22
|140.63
|255
|2005.02.18 17:00
|modify
|32
|0.10
|136.56
|137.22
|140.71
|256
|2005.02.18 17:00
|modify
|32
|0.10
|136.56
|137.72
|140.71
|257
|2005.02.18 17:30
|modify
|32
|0.10
|136.56
|137.72
|140.78
|258
|2005.02.18 18:00
|modify
|32
|0.10
|136.56
|137.72
|140.82
|259
|2005.02.21 12:56
|s/l
|32
|0.10
|137.72
|137.72
|140.82
|104.54
|10285.60
|260
|2005.02.22 04:00
|sell
|33
|0.10
|137.38
|137.91
|134.38
|261
|2005.02.22 04:24
|s/l
|33
|0.10
|137.91
|137.91
|134.38
|-45.61
|10239.99
|262
|2005.02.22 20:00
|buy
|34
|0.10
|138.12
|137.59
|141.12
|263
|2005.02.23 03:30
|modify
|34
|0.10
|138.12
|137.59
|141.16
|264
|2005.02.23 04:00
|modify
|34
|0.10
|138.12
|137.59
|141.38
|265
|2005.02.23 04:00
|modify
|34
|0.10
|138.12
|138.28
|141.38
|266
|2005.02.23 12:58
|s/l
|34
|0.10
|138.28
|138.28
|141.38
|14.72
|10254.71
|267
|2005.02.28 09:30
|sell
|35
|0.10
|138.35
|138.88
|135.35
|268
|2005.03.01 06:00
|modify
|35
|0.10
|138.35
|138.88
|135.28
|269
|2005.03.01 08:00
|modify
|35
|0.10
|138.35
|138.88
|135.25
|270
|2005.03.01 11:00
|modify
|35
|0.10
|138.35
|138.88
|135.19
|271
|2005.03.01 11:00
|modify
|35
|0.10
|138.35
|138.19
|135.19
|272
|2005.03.01 11:30
|modify
|35
|0.10
|138.35
|138.19
|135.08
|273
|2005.03.01 15:00
|modify
|35
|0.10
|138.35
|138.19
|135.01
|274
|2005.03.01 15:30
|modify
|35
|0.10
|138.35
|138.19
|134.94
|275
|2005.03.01 16:00
|modify
|35
|0.10
|138.35
|138.19
|134.90
|276
|2005.03.02 13:30
|modify
|35
|0.10
|138.35
|138.19
|134.85
|277
|2005.03.02 14:00
|modify
|35
|0.10
|138.35
|138.19
|134.82
|278
|2005.03.02 14:30
|modify
|35
|0.10
|138.35
|138.19
|134.78
|279
|2005.03.02 15:00
|modify
|35
|0.10
|138.35
|138.19
|134.74
|280
|2005.03.04 02:05
|s/l
|35
|0.10
|138.19
|138.19
|134.74
|4.47
|10259.18
|281
|2005.03.04 04:00
|buy
|36
|0.10
|138.17
|137.64
|141.17
|282
|2005.03.04 21:30
|modify
|36
|0.10
|138.17
|137.64
|141.21
|283
|2005.03.04 22:00
|modify
|36
|0.10
|138.17
|137.64
|141.26
|284
|2005.03.04 22:00
|modify
|36
|0.10
|138.17
|137.66
|141.26
|285
|2005.03.04 22:30
|modify
|36
|0.10
|138.17
|137.66
|141.28
|286
|2005.03.04 22:30
|modify
|36
|0.10
|138.17
|137.67
|141.28
|287
|2005.03.07 07:30
|modify
|36
|0.10
|138.17
|137.67
|141.31
|288
|2005.03.07 07:30
|modify
|36
|0.10
|138.17
|138.33
|141.31
|289
|2005.03.07 08:00
|modify
|36
|0.10
|138.17
|138.33
|141.33
|290
|2005.03.07 08:30
|modify
|36
|0.10
|138.17
|138.33
|141.36
|291
|2005.03.07 11:00
|modify
|36
|0.10
|138.17
|138.33
|141.39
|292
|2005.03.07 13:30
|modify
|36
|0.10
|138.17
|138.33
|141.45
|293
|2005.03.07 14:00
|modify
|36
|0.10
|138.17
|138.33
|141.51
|294
|2005.03.07 16:00
|modify
|36
|0.10
|138.17
|138.33
|141.52
|295
|2005.03.07 18:30
|modify
|36
|0.10
|138.17
|138.33
|141.53
|296
|2005.03.07 19:00
|modify
|36
|0.10
|138.17
|138.33
|141.55
|297
|2005.03.07 19:30
|modify
|36
|0.10
|138.17
|138.33
|141.56
|298
|2005.03.08 10:00
|modify
|36
|0.10
|138.17
|138.33
|141.59
|299
|2005.03.08 11:00
|modify
|36
|0.10
|138.17
|138.33
|141.60
|300
|2005.03.08 11:30
|modify
|36
|0.10
|138.17
|138.33
|141.64
|301
|2005.03.08 12:30
|modify
|36
|0.10
|138.17
|138.33
|141.82
|302
|2005.03.08 12:30
|modify
|36
|0.10
|138.17
|138.83
|141.82
|303
|2005.03.08 14:31
|s/l
|36
|0.10
|138.83
|138.83
|141.82
|58.69
|10317.86
|304
|2005.03.31 04:00
|sell
|37
|0.10
|138.33
|138.86
|135.33
|305
|2005.03.31 16:26
|s/l
|37
|0.10
|138.86
|138.86
|135.33
|-45.61
|10272.25
|306
|2005.04.08 18:30
|buy
|38
|0.10
|140.04
|139.51
|143.04
|307
|2005.04.12 16:32
|s/l
|38
|0.10
|139.51
|139.51
|143.04
|-43.75
|10228.50
|308
|2005.04.21 18:30
|sell
|39
|0.10
|139.45
|139.98
|136.45
|309
|2005.04.22 10:30
|modify
|39
|0.10
|139.45
|139.98
|136.36
|310
|2005.04.22 11:00
|modify
|39
|0.10
|139.45
|139.98
|136.29
|311
|2005.04.22 11:00
|modify
|39
|0.10
|139.45
|139.29
|136.29
|312
|2005.04.22 12:30
|modify
|39
|0.10
|139.45
|139.29
|136.26
|313
|2005.04.22 13:00
|modify
|39
|0.10
|139.45
|139.29
|136.19
|314
|2005.04.22 15:30
|modify
|39
|0.10
|139.45
|139.29
|136.01
|315
|2005.04.22 16:00
|modify
|39
|0.10
|139.45
|139.29
|135.88
|316
|2005.04.22 16:30
|modify
|39
|0.10
|139.45
|139.29
|135.76
|317
|2005.04.22 16:30
|modify
|39
|0.10
|139.45
|138.79
|135.76
|318
|2005.04.22 18:00
|modify
|39
|0.10
|139.45
|138.79
|135.71
|319
|2005.04.22 19:00
|modify
|39
|0.10
|139.45
|138.79
|135.65
|320
|2005.04.22 20:00
|modify
|39
|0.10
|139.45
|138.79
|135.60
|321
|2005.04.22 20:30
|modify
|39
|0.10
|139.45
|138.79
|135.54
|322
|2005.04.25 00:00
|modify
|39
|0.10
|139.45
|138.29
|135.54
|323
|2005.04.25 00:30
|modify
|39
|0.10
|139.45
|138.29
|135.23
|324
|2005.04.25 02:30
|modify
|39
|0.10
|139.45
|138.29
|135.12
|325
|2005.04.25 04:00
|modify
|39
|0.10
|139.45
|138.29
|135.11
|326
|2005.04.25 10:00
|modify
|39
|0.10
|139.45
|138.29
|135.04
|327
|2005.04.25 11:00
|modify
|39
|0.10
|139.45
|138.29
|134.93
|328
|2005.04.25 11:30
|modify
|39
|0.10
|139.45
|138.29
|134.88
|329
|2005.04.25 12:00
|modify
|39
|0.10
|139.45
|138.29
|134.60
|330
|2005.04.25 12:00
|modify
|39
|0.10
|139.45
|137.79
|134.60
|331
|2005.04.25 13:00
|modify
|39
|0.10
|139.45
|137.79
|134.56
|332
|2005.04.25 16:30
|modify
|39
|0.10
|139.45
|137.79
|134.49
|333
|2005.04.25 17:00
|modify
|39
|0.10
|139.45
|137.79
|134.48
|334
|2005.04.26 23:14
|s/l
|39
|0.10
|137.79
|137.79
|134.48
|138.21
|10366.71
|335
|2005.05.04 04:00
|buy
|40
|0.10
|135.77
|135.24
|138.77
|336
|2005.05.04 12:47
|s/l
|40
|0.10
|135.24
|135.24
|138.77
|-45.62
|10321.09
|337
|2005.05.11 15:30
|sell
|41
|0.10
|135.28
|135.81
|132.28
|338
|2005.05.12 04:02
|s/l
|41
|0.10
|135.81
|135.81
|132.28
|-50.26
|10270.83
|339
|2005.05.17 07:30
|buy
|42
|0.10
|135.49
|134.96
|138.49
|340
|2005.05.19 04:30
|modify
|42
|0.10
|135.49
|134.96
|138.54
|341
|2005.05.19 21:00
|modify
|42
|0.10
|135.49
|134.96
|138.57
|342
|2005.05.19 21:30
|modify
|42
|0.10
|135.49
|134.96
|138.61
|343
|2005.05.19 21:30
|modify
|42
|0.10
|135.49
|135.65
|138.61
|344
|2005.05.19 23:00
|modify
|42
|0.10
|135.49
|135.65
|138.67
|345
|2005.05.19 23:30
|modify
|42
|0.10
|135.49
|135.65
|138.71
|346
|2005.05.20 16:59
|s/l
|42
|0.10
|135.65
|135.65
|138.71
|18.46
|10289.29
|347
|2005.06.09 09:00
|sell
|43
|0.10
|130.94
|131.47
|127.94
|348
|2005.06.09 12:09
|s/l
|43
|0.10
|131.47
|131.47
|127.94
|-45.61
|10243.68
|349
|2005.06.15 16:00
|buy
|44
|0.10
|132.44
|131.91
|135.44
|350
|2005.06.16 05:48
|s/l
|44
|0.10
|131.91
|131.91
|135.44
|-42.80
|10200.88
|351
|2005.06.21 10:00
|sell
|45
|0.10
|132.43
|132.96
|129.43
|352
|2005.06.21 15:30
|modify
|45
|0.10
|132.43
|132.96
|128.94
|353
|2005.06.21 15:30
|modify
|45
|0.10
|132.43
|132.27
|128.94
|354
|2005.06.21 17:00
|modify
|45
|0.10
|132.43
|132.27
|128.91
|355
|2005.06.22 01:39
|s/l
|45
|0.10
|132.27
|132.27
|128.91
|12.22
|10213.10
|356
|2005.06.29 18:00
|buy
|46
|0.10
|133.45
|132.92
|136.45
|357
|2005.06.30 14:30
|modify
|46
|0.10
|133.45
|132.92
|136.46
|358
|2005.06.30 16:00
|modify
|46
|0.10
|133.45
|132.92
|136.48
|359
|2005.06.30 16:30
|modify
|46
|0.10
|133.45
|132.92
|136.58
|360
|2005.06.30 16:30
|modify
|46
|0.10
|133.45
|133.61
|136.58
|361
|2005.06.30 17:00
|modify
|46
|0.10
|133.45
|133.61
|136.74
|362
|2005.06.30 18:00
|modify
|46
|0.10
|133.45
|133.61
|136.76
|363
|2005.06.30 18:30
|modify
|46
|0.10
|133.45
|133.61
|136.86
|364
|2005.06.30 23:00
|modify
|46
|0.10
|133.45
|133.61
|136.88
|365
|2005.07.01 08:06
|s/l
|46
|0.10
|133.61
|133.61
|136.88
|17.52
|10230.62
|366
|2005.07.14 04:00
|sell
|47
|0.10
|134.92
|135.45
|131.92
|367
|2005.07.14 14:59
|s/l
|47
|0.10
|135.45
|135.45
|131.92
|-45.61
|10185.01
|368
|2005.07.14 16:00
|buy
|48
|0.10
|135.86
|135.33
|138.86
|369
|2005.07.15 11:50
|s/l
|48
|0.10
|135.33
|135.33
|138.86
|-44.68
|10140.33
|370
|2005.07.15 15:00
|sell
|49
|0.10
|135.06
|135.59
|132.06
|371
|2005.07.19 18:01
|s/l
|49
|0.10
|135.59
|135.59
|132.06
|-48.71
|10091.62
|372
|2005.07.19 18:30
|buy
|50
|0.10
|135.74
|135.21
|138.74
|373
|2005.07.20 03:30
|modify
|50
|0.10
|135.74
|135.21
|138.99
|374
|2005.07.20 03:30
|modify
|50
|0.10
|135.74
|135.90
|138.99
|375
|2005.07.20 04:00
|modify
|50
|0.10
|135.74
|135.90
|139.08
|376
|2005.07.20 04:30
|modify
|50
|0.10
|135.74
|135.90
|139.14
|377
|2005.07.20 05:00
|modify
|50
|0.10
|135.74
|135.90
|139.16
|378
|2005.07.20 05:30
|modify
|50
|0.10
|135.74
|135.90
|139.19
|379
|2005.07.20 06:00
|modify
|50
|0.10
|135.74
|135.90
|139.23
|380
|2005.07.20 19:30
|modify
|50
|0.10
|135.74
|135.90
|139.41
|381
|2005.07.20 19:30
|modify
|50
|0.10
|135.74
|136.40
|139.41
|382
|2005.07.20 20:00
|modify
|50
|0.10
|135.74
|136.40
|139.44
|383
|2005.07.20 20:30
|modify
|50
|0.10
|135.74
|136.40
|139.63
|384
|2005.07.20 21:00
|modify
|50
|0.10
|135.74
|136.40
|139.64
|385
|2005.07.20 21:30
|modify
|50
|0.10
|135.74
|136.40
|139.71
|386
|2005.07.21 04:00
|modify
|50
|0.10
|135.74
|136.40
|139.74
|387
|2005.07.21 12:58
|s/l
|50
|0.10
|136.40
|136.40
|139.74
|60.56
|10152.19
|388
|2005.07.21 13:30
|sell
|51
|0.10
|135.06
|135.59
|132.06
|389
|2005.07.21 13:31
|s/l
|51
|0.10
|135.59
|135.59
|132.06
|-45.61
|10106.58
|390
|2005.07.22 04:00
|buy
|52
|0.10
|135.06
|134.53
|138.06
|391
|2005.07.22 15:52
|s/l
|52
|0.10
|134.53
|134.53
|138.06
|-45.63
|10060.95
|392
|2005.08.02 09:30
|sell
|53
|0.10
|136.04
|136.57
|133.04
|393
|2005.08.03 10:42
|s/l
|53
|0.10
|136.57
|136.57
|133.04
|-47.16
|10013.79
|394
|2005.08.16 20:30
|buy
|54
|0.10
|135.48
|134.95
|138.48
|395
|2005.08.17 06:07
|s/l
|54
|0.10
|134.95
|134.95
|138.48
|-44.68
|9969.11
|396
|2005.08.18 15:30
|sell
|55
|0.10
|134.64
|135.17
|131.64
|397
|2005.08.19 09:30
|modify
|55
|0.10
|134.64
|135.17
|131.56
|398
|2005.08.22 08:30
|modify
|55
|0.10
|134.64
|135.17
|131.53
|399
|2005.08.22 09:00
|modify
|55
|0.10
|134.64
|135.17
|131.44
|400
|2005.08.22 09:00
|modify
|55
|0.10
|134.64
|134.48
|131.44
|401
|2005.08.22 09:30
|modify
|55
|0.10
|134.64
|134.48
|131.23
|402
|2005.08.22 10:00
|modify
|55
|0.10
|134.64
|134.48
|131.18
|403
|2005.08.22 10:30
|modify
|55
|0.10
|134.64
|134.48
|131.06
|404
|2005.08.22 11:30
|modify
|55
|0.10
|134.64
|134.48
|130.98
|405
|2005.08.22 11:30
|modify
|55
|0.10
|134.64
|133.98
|130.98
|406
|2005.08.22 12:00
|modify
|55
|0.10
|134.64
|133.98
|130.96
|407
|2005.08.22 13:00
|s/l
|55
|0.10
|133.98
|133.98
|130.96
|53.70
|10022.81
|408
|2005.08.30 17:30
|buy
|56
|0.10
|136.01
|135.48
|139.01
|409
|2005.08.31 16:30
|modify
|56
|0.10
|136.01
|135.48
|139.06
|410
|2005.08.31 17:00
|modify
|56
|0.10
|136.01
|135.48
|139.27
|411
|2005.08.31 17:00
|modify
|56
|0.10
|136.01
|136.17
|139.27
|412
|2005.08.31 18:00
|modify
|56
|0.10
|136.01
|136.17
|139.33
|413
|2005.09.01 09:30
|modify
|56
|0.10
|136.01
|136.17
|139.39
|414
|2005.09.01 10:30
|modify
|56
|0.10
|136.01
|136.17
|139.48
|415
|2005.09.01 13:00
|modify
|56
|0.10
|136.01
|136.17
|139.54
|416
|2005.09.01 14:00
|modify
|56
|0.10
|136.01
|136.17
|139.56
|417
|2005.09.01 14:30
|modify
|56
|0.10
|136.01
|136.17
|139.59
|418
|2005.09.01 16:00
|modify
|56
|0.10
|136.01
|136.17
|139.71
|419
|2005.09.01 16:00
|modify
|56
|0.10
|136.01
|136.67
|139.71
|420
|2005.09.01 16:30
|modify
|56
|0.10
|136.01
|136.67
|139.80
|421
|2005.09.01 21:30
|modify
|56
|0.10
|136.01
|136.67
|139.82
|422
|2005.09.01 23:00
|modify
|56
|0.10
|136.01
|136.67
|139.85
|423
|2005.09.02 08:00
|modify
|56
|0.10
|136.01
|136.67
|139.86
|424
|2005.09.02 09:00
|modify
|56
|0.10
|136.01
|136.67
|139.89
|425
|2005.09.02 10:00
|modify
|56
|0.10
|136.01
|136.67
|139.92
|426
|2005.09.02 10:30
|modify
|56
|0.10
|136.01
|136.67
|139.99
|427
|2005.09.02 11:30
|modify
|56
|0.10
|136.01
|136.67
|140.14
|428
|2005.09.02 11:30
|modify
|56
|0.10
|136.01
|137.17
|140.14
|429
|2005.09.02 12:30
|modify
|56
|0.10
|136.01
|137.17
|140.16
|430
|2005.09.02 13:30
|modify
|56
|0.10
|136.01
|137.17
|140.21
|431
|2005.09.02 14:00
|modify
|56
|0.10
|136.01
|137.17
|140.26
|432
|2005.09.02 14:30
|modify
|56
|0.10
|136.01
|137.17
|140.35
|433
|2005.09.05 06:38
|s/l
|56
|0.10
|137.17
|137.17
|140.35
|105.49
|10128.30
|434
|2005.09.05 10:00
|sell
|57
|0.10
|136.91
|137.44
|133.91
|435
|2005.09.06 03:00
|modify
|57
|0.10
|136.91
|137.44
|133.79
|436
|2005.09.07 02:00
|modify
|57
|0.10
|136.91
|137.44
|133.74
|437
|2005.09.07 02:00
|modify
|57
|0.10
|136.91
|136.75
|133.74
|438
|2005.09.07 03:38
|s/l
|57
|0.10
|136.75
|136.75
|133.74
|10.67
|10138.97
|439
|2005.09.07 06:00
|buy
|58
|0.10
|137.25
|136.72
|140.25
|440
|2005.09.07 21:14
|s/l
|58
|0.10
|136.72
|136.72
|140.25
|-45.62
|10093.35
|441
|2005.09.09 14:30
|sell
|59
|0.10
|136.60
|137.13
|133.60
|442
|2005.09.09 17:00
|modify
|59
|0.10
|136.60
|137.13
|133.54
|443
|2005.09.09 22:30
|modify
|59
|0.10
|136.60
|137.13
|133.49
|444
|2005.09.12 00:00
|modify
|59
|0.10
|136.60
|136.44
|133.49
|445
|2005.09.12 00:30
|modify
|59
|0.10
|136.60
|136.44
|132.94
|446
|2005.09.12 00:30
|modify
|59
|0.10
|136.60
|135.94
|132.94
|447
|2005.09.12 01:00
|modify
|59
|0.10
|136.60
|135.94
|132.93
|448
|2005.09.12 01:30
|modify
|59
|0.10
|136.60
|135.94
|132.91
|449
|2005.09.12 04:30
|modify
|59
|0.10
|136.60
|135.94
|132.88
|450
|2005.09.12 05:00
|modify
|59
|0.10
|136.60
|135.94
|132.59
|451
|2005.09.12 05:30
|modify
|59
|0.10
|136.60
|135.94
|132.57
|452
|2005.09.12 06:30
|modify
|59
|0.10
|136.60
|135.94
|132.53
|453
|2005.09.12 07:00
|modify
|59
|0.10
|136.60
|135.94
|132.41
|454
|2005.09.12 07:00
|modify
|59
|0.10
|136.60
|135.44
|132.41
|455
|2005.09.12 08:07
|s/l
|59
|0.10
|135.44
|135.44
|132.41
|98.27
|10191.62
|456
|2005.09.16 04:00
|buy
|60
|0.10
|135.57
|135.04
|138.57
|457
|2005.09.16 16:30
|modify
|60
|0.10
|135.57
|135.04
|138.67
|458
|2005.09.16 16:30
|modify
|60
|0.10
|135.57
|135.06
|138.67
|459
|2005.09.16 19:00
|modify
|60
|0.10
|135.57
|135.06
|138.77
|460
|2005.09.16 19:00
|modify
|60
|0.10
|135.57
|135.73
|138.77
|461
|2005.09.16 20:30
|modify
|60
|0.10
|135.57
|135.73
|138.95
|462
|2005.09.19 00:00
|s/l
|60
|0.10
|135.73
|135.73
|138.95
|14.71
|10206.33
|463
|2005.09.22 16:30
|sell
|61
|0.10
|135.53
|136.06
|132.53
|464
|2005.09.23 13:00
|modify
|61
|0.10
|135.53
|136.06
|132.46
|465
|2005.09.23 14:00
|modify
|61
|0.10
|135.53
|136.06
|132.44
|466
|2005.09.23 14:30
|modify
|61
|0.10
|135.53
|136.06
|132.41
|467
|2005.09.23 15:30
|modify
|61
|0.10
|135.53
|136.06
|132.40
|468
|2005.09.23 15:30
|modify
|61
|0.10
|135.53
|135.37
|132.40
|469
|2005.09.23 16:49
|s/l
|61
|0.10
|135.37
|135.37
|132.40
|12.22
|10218.55
|470
|2005.10.19 17:30
|buy
|62
|0.10
|138.54
|138.01
|141.54
|471
|2005.10.21 06:30
|modify
|62
|0.10
|138.54
|138.01
|141.55
|472
|2005.10.21 07:00
|modify
|62
|0.10
|138.54
|138.01
|141.61
|473
|2005.10.24 05:00
|close
|62
|0.10
|138.17
|138.01
|141.61
|-27.16
|10191.39
|474
|2005.11.04 16:30
|sell
|63
|0.10
|139.83
|140.36
|136.83
|475
|2005.11.07 02:00
|modify
|63
|0.10
|139.83
|140.36
|136.78
|476
|2005.11.07 02:30
|modify
|63
|0.10
|139.83
|140.36
|136.46
|477
|2005.11.07 02:30
|modify
|63
|0.10
|139.83
|139.67
|136.46
|478
|2005.11.07 09:00
|modify
|63
|0.10
|139.83
|139.67
|136.45
|479
|2005.11.07 16:00
|modify
|63
|0.10
|139.83
|139.67
|136.35
|480
|2005.11.07 17:00
|modify
|63
|0.10
|139.83
|139.67
|136.26
|481
|2005.11.07 18:00
|modify
|63
|0.10
|139.83
|139.67
|136.04
|482
|2005.11.07 18:00
|modify
|63
|0.10
|139.83
|139.17
|136.04
|483
|2005.11.07 19:00
|modify
|63
|0.10
|139.83
|139.17
|135.94
|484
|2005.11.08 02:00
|modify
|63
|0.10
|139.83
|139.17
|135.90
|485
|2005.11.08 02:30
|modify
|63
|0.10
|139.83
|139.17
|135.65
|486
|2005.11.08 02:30
|modify
|63
|0.10
|139.83
|138.67
|135.65
|487
|2005.11.08 03:00
|modify
|63
|0.10
|139.83
|138.67
|135.54
|488
|2005.11.08 04:00
|modify
|63
|0.10
|139.83
|138.67
|135.53
|489
|2005.11.08 04:30
|modify
|63
|0.10
|139.83
|138.67
|135.50
|490
|2005.11.08 15:00
|modify
|63
|0.10
|139.83
|138.67
|135.39
|491
|2005.11.08 17:00
|modify
|63
|0.10
|139.83
|138.67
|135.29
|492
|2005.11.08 18:00
|modify
|63
|0.10
|139.83
|138.67
|135.25
|493
|2005.11.09 14:00
|modify
|63
|0.10
|139.83
|138.67
|135.22
|494
|2005.11.09 14:30
|modify
|63
|0.10
|139.83
|138.67
|135.06
|495
|2005.11.09 14:30
|modify
|63
|0.10
|139.83
|138.17
|135.06
|496
|2005.11.09 16:30
|modify
|63
|0.10
|139.83
|138.17
|135.03
|497
|2005.11.09 19:18
|s/l
|63
|0.10
|138.17
|138.17
|135.03
|138.20
|10329.59
|498
|2005.11.10 04:00
|buy
|64
|0.10
|138.47
|137.94
|141.47
|499
|2005.11.11 00:22
|s/l
|64
|0.10
|137.94
|137.94
|141.47
|-44.68
|10284.91
|500
|2005.11.11 04:00
|sell
|65
|0.10
|137.69
|138.22
|134.69
|501
|2005.11.11 12:23
|s/l
|65
|0.10
|138.22
|138.22
|134.69
|-45.61
|10239.30
|502
|2005.11.14 04:00
|buy
|66
|0.10
|138.44
|137.91
|141.44
|503
|2005.11.14 11:30
|modify
|66
|0.10
|138.44
|137.91
|141.50
|504
|2005.11.14 12:00
|modify
|66
|0.10
|138.44
|137.91
|141.69
|505
|2005.11.14 12:00
|modify
|66
|0.10
|138.44
|138.60
|141.69
|506
|2005.11.14 12:30
|modify
|66
|0.10
|138.44
|138.60
|141.82
|507
|2005.11.14 17:54
|s/l
|66
|0.10
|138.60
|138.60
|141.82
|13.77
|10253.07
|508
|2005.11.17 04:00
|sell
|67
|0.10
|138.94
|139.47
|135.94
|509
|2005.11.17 20:53
|s/l
|67
|0.10
|139.47
|139.47
|135.94
|-45.61
|10207.46
|510
|2005.11.22 20:30
|buy
|68
|0.10
|140.29
|139.76
|143.29
|511
|2005.11.23 12:12
|s/l
|68
|0.10
|139.76
|139.76
|143.29
|-44.69
|10162.77
|512
|2005.12.14 06:30
|sell
|69
|0.10
|142.61
|143.14
|139.61
|513
|2005.12.14 15:00
|modify
|69
|0.10
|142.61
|143.14
|139.18
|514
|2005.12.14 15:00
|modify
|69
|0.10
|142.61
|142.45
|139.18
|515
|2005.12.14 15:30
|modify
|69
|0.10
|142.61
|142.45
|138.96
|516
|2005.12.14 15:30
|modify
|69
|0.10
|142.61
|141.95
|138.96
|517
|2005.12.14 16:00
|modify
|69
|0.10
|142.61
|141.95
|138.82
|518
|2005.12.14 16:30
|modify
|69
|0.10
|142.61
|141.95
|138.64
|519
|2005.12.14 17:00
|modify
|69
|0.10
|142.61
|141.95
|138.19
|520
|2005.12.14 17:00
|modify
|69
|0.10
|142.61
|141.45
|138.19
|521
|2005.12.14 17:30
|modify
|69
|0.10
|142.61
|141.45
|138.08
|522
|2005.12.14 18:00
|modify
|69
|0.10
|142.61
|141.45
|138.07
|523
|2005.12.14 19:30
|modify
|69
|0.10
|142.61
|141.45
|137.93
|524
|2005.12.14 19:30
|modify
|69
|0.10
|142.61
|140.95
|137.93
|525
|2005.12.14 20:00
|modify
|69
|0.10
|142.61
|140.95
|137.64
|526
|2005.12.14 21:33
|s/l
|69
|0.10
|140.95
|140.95
|137.64
|142.86
|10305.63
|527
|2005.12.16 09:30
|buy
|70
|0.10
|139.38
|138.85
|142.38
|528
|2005.12.16 10:30
|modify
|70
|0.10
|139.38
|138.85
|142.43
|529
|2005.12.16 17:00
|close
|70
|0.10
|138.97
|138.85
|142.43
|-35.29
|10270.34
|530
|2005.12.16 17:00
|sell
|71
|0.10
|138.97
|139.50
|135.97
|531
|2005.12.19 02:47
|s/l
|71
|0.10
|139.50
|139.50
|135.97
|-47.16
|10223.18
|532
|2005.12.27 04:00
|buy
|72
|0.10
|138.64
|138.11
|141.64
|533
|2005.12.28 01:00
|modify
|72
|0.10
|138.64
|138.11
|141.70
|534
|2005.12.28 01:30
|modify
|72
|0.10
|138.64
|138.11
|141.77
|535
|2005.12.28 01:30
|modify
|72
|0.10
|138.64
|138.80
|141.77
|536
|2005.12.28 02:00
|modify
|72
|0.10
|138.64
|138.80
|141.84
|537
|2005.12.28 08:30
|modify
|72
|0.10
|138.64
|138.80
|142.14
|538
|2005.12.28 09:00
|modify
|72
|0.10
|138.64
|138.80
|142.27
|539
|2005.12.28 09:00
|modify
|72
|0.10
|138.64
|139.30
|142.27
|540
|2005.12.28 13:30
|modify
|72
|0.10
|138.64
|139.30
|142.34
|541
|2005.12.28 15:30
|modify
|72
|0.10
|138.64
|139.30
|142.40
|542
|2005.12.28 16:00
|modify
|72
|0.10
|138.64
|139.30
|142.47
|543
|2005.12.28 20:05
|s/l
|72
|0.10
|139.30
|139.30
|142.47
|57.76
|10280.94
|544
|2005.12.30 10:00
|sell
|73
|0.10
|138.98
|139.51
|135.98
|545
|2005.12.30 17:32
|s/l
|73
|0.10
|139.51
|139.51
|135.98
|-45.61
|10235.33
|546
|2006.01.11 23:30
|buy
|74
|0.10
|138.70
|138.17
|141.70
|547
|2006.01.12 10:10
|s/l
|74
|0.10
|138.17
|138.17
|141.70
|-42.80
|10192.52
|548
|2006.02.10 06:30
|sell
|75
|0.10
|141.50
|142.03
|138.50
|549
|2006.02.10 08:30
|modify
|75
|0.10
|141.50
|142.03
|138.45
|550
|2006.02.10 09:00
|modify
|75
|0.10
|141.50
|142.03
|138.19
|551
|2006.02.10 09:00
|modify
|75
|0.10
|141.50
|141.34
|138.19
|552
|2006.02.10 11:00
|modify
|75
|0.10
|141.50
|141.34
|138.07
|553
|2006.02.10 13:00
|modify
|75
|0.10
|141.50
|141.34
|138.03
|554
|2006.02.10 15:30
|modify
|75
|0.10
|141.50
|141.34
|137.93
|555
|2006.02.10 16:30
|modify
|75
|0.10
|141.50
|141.34
|137.87
|556
|2006.02.10 17:00
|modify
|75
|0.10
|141.50
|141.34
|137.51
|557
|2006.02.10 17:00
|modify
|75
|0.10
|141.50
|140.84
|137.51
|558
|2006.02.10 18:30
|modify
|75
|0.10
|141.50
|140.84
|137.46
|559
|2006.02.10 19:00
|modify
|75
|0.10
|141.50
|140.84
|137.43
|560
|2006.02.13 01:30
|modify
|75
|0.10
|141.50
|140.84
|137.20
|561
|2006.02.13 01:30
|modify
|75
|0.10
|141.50
|140.34
|137.20
|562
|2006.02.13 04:37
|s/l
|75
|0.10
|140.34
|140.34
|137.20
|98.28
|10290.80
|563
|2006.02.28 12:30
|buy
|76
|0.10
|138.23
|137.70
|141.23
|564
|2006.03.01 12:00
|modify
|76
|0.10
|138.23
|137.70
|141.34
|565
|2006.03.01 12:00
|modify
|76
|0.10
|138.23
|138.39
|141.34
|566
|2006.03.01 12:30
|modify
|76
|0.10
|138.23
|138.39
|141.37
|567
|2006.03.01 16:34
|s/l
|76
|0.10
|138.39
|138.39
|141.37
|14.71
|10305.51
|568
|2006.03.14 13:00
|sell
|77
|0.10
|141.28
|141.81
|138.28
|569
|2006.03.16 00:23
|s/l
|77
|0.10
|141.81
|141.81
|138.28
|-51.81
|10253.70
|570
|2006.03.16 04:00
|buy
|78
|0.10
|141.70
|141.17
|144.70
|571
|2006.03.16 14:30
|modify
|78
|0.10
|141.70
|141.17
|144.76
|572
|2006.03.16 14:30
|modify
|78
|0.10
|141.70
|141.18
|144.76
|573
|2006.03.16 15:00
|modify
|78
|0.10
|141.70
|141.18
|144.77
|574
|2006.03.16 16:00
|modify
|78
|0.10
|141.70
|141.18
|144.80
|575
|2006.03.16 16:00
|modify
|78
|0.10
|141.70
|141.86
|144.80
|576
|2006.03.16 16:30
|modify
|78
|0.10
|141.70
|141.86
|144.94
|577
|2006.03.16 17:30
|modify
|78
|0.10
|141.70
|141.86
|144.95
|578
|2006.03.17 08:10
|s/l
|78
|0.10
|141.86
|141.86
|144.95
|14.71
|10268.41
|579
|2006.03.27 04:00
|sell
|79
|0.10
|140.52
|141.05
|137.52
|580
|2006.03.27 18:00
|modify
|79
|0.10
|140.52
|141.05
|137.49
|581
|2006.03.27 18:30
|modify
|79
|0.10
|140.52
|141.05
|137.44
|582
|2006.03.28 02:00
|modify
|79
|0.10
|140.52
|141.05
|137.39
|583
|2006.03.28 02:00
|modify
|79
|0.10
|140.52
|140.36
|137.39
|584
|2006.03.28 02:30
|modify
|79
|0.10
|140.52
|140.36
|137.19
|585
|2006.03.28 03:19
|s/l
|79
|0.10
|140.36
|140.36
|137.19
|12.22
|10280.63
|586
|2006.03.28 10:30
|buy
|80
|0.10
|140.87
|140.34
|143.87
|587
|2006.03.28 18:00
|modify
|80
|0.10
|140.87
|140.34
|144.11
|588
|2006.03.28 18:00
|modify
|80
|0.10
|140.87
|141.03
|144.11
|589
|2006.03.28 18:30
|modify
|80
|0.10
|140.87
|141.03
|144.15
|590
|2006.03.28 19:00
|modify
|80
|0.10
|140.87
|141.03
|144.16
|591
|2006.03.28 22:00
|modify
|80
|0.10
|140.87
|141.03
|144.22
|592
|2006.03.29 12:30
|modify
|80
|0.10
|140.87
|141.03
|144.32
|593
|2006.03.29 16:30
|modify
|80
|0.10
|140.87
|141.03
|144.34
|594
|2006.03.30 04:00
|modify
|80
|0.10
|140.87
|141.03
|144.42
|595
|2006.03.30 04:30
|modify
|80
|0.10
|140.87
|141.03
|144.50
|596
|2006.03.30 04:30
|modify
|80
|0.10
|140.87
|141.53
|144.50
|597
|2006.03.30 05:00
|modify
|80
|0.10
|140.87
|141.53
|144.53
|598
|2006.03.30 06:00
|modify
|80
|0.10
|140.87
|141.53
|144.54
|599
|2006.03.30 10:00
|modify
|80
|0.10
|140.87
|141.53
|144.56
|600
|2006.03.30 15:30
|modify
|80
|0.10
|140.87
|141.53
|144.58
|601
|2006.03.30 16:00
|modify
|80
|0.10
|140.87
|141.53
|144.81
|602
|2006.03.30 17:00
|modify
|80
|0.10
|140.87
|141.53
|144.99
|603
|2006.03.30 17:00
|modify
|80
|0.10
|140.87
|142.03
|144.99
|604
|2006.03.30 18:00
|modify
|80
|0.10
|140.87
|142.03
|145.09
|605
|2006.03.30 20:30
|modify
|80
|0.10
|140.87
|142.03
|145.16
|606
|2006.03.30 21:00
|modify
|80
|0.10
|140.87
|142.03
|145.22
|607
|2006.03.30 21:30
|modify
|80
|0.10
|140.87
|142.03
|145.25
|608
|2006.03.30 22:30
|modify
|80
|0.10
|140.87
|142.03
|145.26
|609
|2006.03.30 23:00
|modify
|80
|0.10
|140.87
|142.03
|145.30
|610
|2006.03.30 23:30
|modify
|80
|0.10
|140.87
|142.03
|145.39
|611
|2006.03.31 02:30
|modify
|80
|0.10
|140.87
|142.03
|145.48
|612
|2006.03.31 02:30
|modify
|80
|0.10
|140.87
|142.53
|145.48
|613
|2006.03.31 02:42
|s/l
|80
|0.10
|142.53
|142.53
|145.48
|147.59
|10428.22
|614
|2006.04.12 15:00
|sell
|81
|0.10
|142.93
|143.46
|139.93
|615
|2006.04.12 16:05
|s/l
|81
|0.10
|143.46
|143.46
|139.93
|-45.62
|10382.60
|616
|2006.04.17 04:00
|buy
|82
|0.10
|144.04
|143.51
|147.04
|617
|2006.04.17 20:00
|modify
|82
|0.10
|144.04
|143.51
|147.12
|618
|2006.04.18 02:30
|modify
|82
|0.10
|144.04
|143.51
|147.13
|619
|2006.04.18 02:30
|modify
|82
|0.10
|144.04
|143.52
|147.13
|620
|2006.04.18 05:00
|modify
|82
|0.10
|144.04
|143.52
|147.14
|621
|2006.04.18 05:00
|modify
|82
|0.10
|144.04
|144.20
|147.14
|622
|2006.04.18 08:52
|s/l
|82
|0.10
|144.20
|144.20
|147.14
|14.71
|10397.31
|623
|2006.05.01 04:30
|sell
|83
|0.10
|142.85
|143.38
|139.85
|624
|2006.05.02 09:29
|s/l
|83
|0.10
|143.38
|143.38
|139.85
|-47.16
|10350.15
|625
|2006.05.12 16:30
|buy
|84
|0.10
|142.15
|141.62
|145.15
|626
|2006.05.15 03:28
|s/l
|84
|0.10
|141.62
|141.62
|145.15
|-44.69
|10305.46
|627
|2006.05.23 08:30
|sell
|85
|0.10
|142.79
|143.32
|139.79
|628
|2006.05.23 21:54
|s/l
|85
|0.10
|143.32
|143.32
|139.79
|-45.61
|10259.85
|629
|2006.06.21 12:30
|buy
|86
|0.10
|145.16
|144.63
|148.16
|630
|2006.06.22 07:00
|modify
|86
|0.10
|145.16
|144.63
|148.17
|631
|2006.06.22 13:00
|modify
|86
|0.10
|145.16
|144.63
|148.19
|632
|2006.06.22 15:30
|modify
|86
|0.10
|145.16
|144.63
|148.20
|633
|2006.06.22 17:30
|modify
|86
|0.10
|145.16
|144.63
|148.34
|634
|2006.06.22 17:30
|modify
|86
|0.10
|145.16
|145.32
|148.34
|635
|2006.06.22 18:00
|modify
|86
|0.10
|145.16
|145.32
|148.48
|636
|2006.06.22 18:30
|modify
|86
|0.10
|145.16
|145.32
|148.82
|637
|2006.06.22 18:30
|modify
|86
|0.10
|145.16
|145.82
|148.82
|638
|2006.06.23 06:30
|s/l
|86
|0.10
|145.82
|145.82
|148.82
|60.56
|10320.41
|639
|2006.06.23 15:00
|sell
|87
|0.10
|145.26
|145.79
|142.26
|640
|2006.06.23 19:21
|s/l
|87
|0.10
|145.79
|145.79
|142.26
|-45.61
|10274.80
|641
|2006.06.30 17:30
|buy
|88
|0.10
|146.28
|145.75
|149.28
|642
|2006.07.03 12:30
|modify
|88
|0.10
|146.28
|145.75
|149.32
|643
|2006.07.03 13:00
|modify
|88
|0.10
|146.28
|145.75
|149.49
|644
|2006.07.03 13:00
|modify
|88
|0.10
|146.28
|146.44
|149.49
|645
|2006.07.03 17:30
|modify
|88
|0.10
|146.28
|146.44
|149.53
|646
|2006.07.03 18:00
|modify
|88
|0.10
|146.28
|146.44
|149.59
|647
|2006.07.05 00:30
|modify
|88
|0.10
|146.28
|146.44
|149.71
|648
|2006.07.05 01:00
|modify
|88
|0.10
|146.28
|146.44
|149.80
|649
|2006.07.05 01:30
|modify
|88
|0.10
|146.28
|146.44
|149.86
|650
|2006.07.05 21:00
|modify
|88
|0.10
|146.28
|146.44
|149.90
|651
|2006.07.05 21:00
|modify
|88
|0.10
|146.28
|146.94
|149.90
|652
|2006.07.05 21:30
|modify
|88
|0.10
|146.28
|146.94
|149.97
|653
|2006.07.06 15:07
|s/l
|88
|0.10
|146.94
|146.94
|149.97
|62.44
|10337.24
|654
|2006.07.18 11:30
|sell
|89
|0.10
|146.25
|146.78
|143.25
|655
|2006.07.18 17:57
|s/l
|89
|0.10
|146.78
|146.78
|143.25
|-45.61
|10291.63
|656
|2006.08.01 15:30
|buy
|90
|0.10
|146.65
|146.12
|149.65
|657
|2006.08.03 15:00
|modify
|90
|0.10
|146.65
|146.12
|149.74
|658
|2006.08.03 15:00
|modify
|90
|0.10
|146.65
|146.15
|149.74
|659
|2006.08.03 15:30
|modify
|90
|0.10
|146.65
|146.15
|149.92
|660
|2006.08.03 15:30
|modify
|90
|0.10
|146.65
|146.81
|149.92
|661
|2006.08.03 20:00
|modify
|90
|0.10
|146.65
|146.81
|149.96
|662
|2006.08.04 02:00
|modify
|90
|0.10
|146.65
|146.81
|150.01
|663
|2006.08.04 11:30
|modify
|90
|0.10
|146.65
|146.81
|150.07
|664
|2006.08.04 12:30
|modify
|90
|0.10
|146.65
|146.81
|150.11
|665
|2006.08.04 13:00
|modify
|90
|0.10
|146.65
|146.81
|150.23
|666
|2006.08.04 13:30
|modify
|90
|0.10
|146.65
|146.81
|150.24
|667
|2006.08.07 11:00
|modify
|90
|0.10
|146.65
|146.81
|150.26
|668
|2006.08.07 11:00
|modify
|90
|0.10
|146.65
|147.31
|150.26
|669
|2006.08.07 11:30
|modify
|90
|0.10
|146.65
|147.31
|150.27
|670
|2006.08.07 12:00
|modify
|90
|0.10
|146.65
|147.31
|150.42
|671
|2006.08.07 13:30
|modify
|90
|0.10
|146.65
|147.31
|150.43
|672
|2006.08.07 15:30
|modify
|90
|0.10
|146.65
|147.31
|150.50
|673
|2006.08.08 22:30
|modify
|90
|0.10
|146.65
|147.31
|150.51
|674
|2006.08.08 23:00
|modify
|90
|0.10
|146.65
|147.31
|150.55
|675
|2006.08.09 00:30
|modify
|90
|0.10
|146.65
|147.31
|150.57
|676
|2006.08.09 09:30
|modify
|90
|0.10
|146.65
|147.31
|150.68
|677
|2006.08.09 10:00
|modify
|90
|0.10
|146.65
|147.31
|150.74
|678
|2006.08.09 12:00
|modify
|90
|0.10
|146.65
|147.31
|150.78
|679
|2006.08.09 12:00
|modify
|90
|0.10
|146.65
|147.81
|150.78
|680
|2006.08.09 12:30
|modify
|90
|0.10
|146.65
|147.81
|150.80
|681
|2006.08.09 16:00
|modify
|90
|0.10
|146.65
|147.81
|150.86
|682
|2006.08.09 16:30
|modify
|90
|0.10
|146.65
|147.81
|150.92
|683
|2006.08.09 17:00
|modify
|90
|0.10
|146.65
|147.81
|150.96
|684
|2006.08.09 18:00
|modify
|90
|0.10
|146.65
|147.81
|150.97
|685
|2006.08.10 00:30
|modify
|90
|0.10
|146.65
|147.81
|151.02
|686
|2006.08.10 01:00
|modify
|90
|0.10
|146.65
|147.81
|151.04
|687
|2006.08.10 02:00
|modify
|90
|0.10
|146.65
|147.81
|151.09
|688
|2006.08.10 09:49
|s/l
|90
|0.10
|147.81
|147.81
|151.09
|110.17
|10401.81
|689
|2006.08.10 13:00
|sell
|91
|0.10
|147.64
|148.17
|144.64
|690
|2006.08.11 10:28
|s/l
|91
|0.10
|148.17
|148.17
|144.64
|-47.16
|10354.65
|691
|2006.08.11 10:30
|buy
|92
|0.10
|148.23
|147.70
|151.23
|692
|2006.08.16 14:00
|modify
|92
|0.10
|148.23
|147.70
|151.30
|693
|2006.08.16 14:30
|modify
|92
|0.10
|148.23
|147.70
|151.32
|694
|2006.08.16 15:00
|modify
|92
|0.10
|148.23
|147.71
|151.32
|695
|2006.08.16 15:30
|modify
|92
|0.10
|148.23
|147.71
|151.38
|696
|2006.08.16 15:30
|modify
|92
|0.10
|148.23
|148.39
|151.38
|697
|2006.08.16 16:30
|modify
|92
|0.10
|148.23
|148.39
|151.41
|698
|2006.08.16 18:00
|modify
|92
|0.10
|148.23
|148.39
|151.45
|699
|2006.08.17 09:19
|s/l
|92
|0.10
|148.39
|148.39
|151.45
|19.40
|10374.05
|700
|2006.08.24 18:00
|sell
|93
|0.10
|148.51
|149.04
|145.51
|701
|2006.08.25 05:22
|s/l
|93
|0.10
|149.04
|149.04
|145.51
|-47.16
|10326.89
|702
|2006.08.25 08:30
|buy
|94
|0.10
|149.45
|148.92
|152.45
|703
|2006.08.28 06:30
|modify
|94
|0.10
|149.45
|148.92
|152.46
|704
|2006.08.28 08:30
|modify
|94
|0.10
|149.45
|148.92
|152.49
|705
|2006.08.28 09:30
|modify
|94
|0.10
|149.45
|148.92
|152.52
|706
|2006.08.28 16:00
|modify
|94
|0.10
|149.45
|148.92
|152.55
|707
|2006.08.28 16:00
|modify
|94
|0.10
|149.45
|148.94
|152.55
|708
|2006.08.30 07:00
|modify
|94
|0.10
|149.45
|148.94
|152.58
|709
|2006.08.30 07:00
|modify
|94
|0.10
|149.45
|149.61
|152.58
|710
|2006.08.30 07:30
|modify
|94
|0.10
|149.45
|149.61
|152.64
|711
|2006.08.30 09:30
|modify
|94
|0.10
|149.45
|149.61
|152.73
|712
|2006.08.30 10:00
|modify
|94
|0.10
|149.45
|149.61
|152.75
|713
|2006.08.30 16:30
|modify
|94
|0.10
|149.45
|149.61
|152.78
|714
|2006.08.30 18:30
|modify
|94
|0.10
|149.45
|149.61
|152.88
|715
|2006.08.30 19:00
|modify
|94
|0.10
|149.45
|149.61
|152.91
|716
|2006.08.30 20:30
|modify
|94
|0.10
|149.45
|149.61
|152.94
|717
|2006.08.30 23:00
|modify
|94
|0.10
|149.45
|149.61
|152.95
|718
|2006.08.31 00:00
|modify
|94
|0.10
|149.45
|149.61
|152.99
|719
|2006.08.31 02:30
|modify
|94
|0.10
|149.45
|149.61
|153.12
|720
|2006.08.31 02:30
|modify
|94
|0.10
|149.45
|150.11
|153.12
|721
|2006.08.31 05:30
|modify
|94
|0.10
|149.45
|150.11
|153.13
|722
|2006.08.31 06:00
|modify
|94
|0.10
|149.45
|150.11
|153.17
|723
|2006.08.31 09:00
|modify
|94
|0.10
|149.45
|150.11
|153.21
|724
|2006.08.31 09:30
|modify
|94
|0.10
|149.45
|150.11
|153.28
|725
|2006.08.31 16:55
|s/l
|94
|0.10
|150.11
|150.11
|153.28
|62.44
|10389.33
|726
|2006.09.01 15:00
|sell
|95
|0.10
|149.73
|150.26
|146.73
|727
|2006.09.01 17:39
|s/l
|95
|0.10
|150.26
|150.26
|146.73
|-45.61
|10343.72
|728
|2006.09.06 06:00
|buy
|96
|0.10
|149.16
|148.63
|152.16
|729
|2006.09.07 02:30
|modify
|96
|0.10
|149.16
|148.63
|152.23
|730
|2006.09.07 02:30
|modify
|96
|0.10
|149.16
|148.64
|152.23
|731
|2006.09.07 03:00
|modify
|96
|0.10
|149.16
|148.64
|152.24
|732
|2006.09.07 03:00
|modify
|96
|0.10
|149.16
|148.65
|152.24
|733
|2006.09.07 04:00
|modify
|96
|0.10
|149.16
|148.65
|152.32
|734
|2006.09.07 04:00
|modify
|96
|0.10
|149.16
|149.32
|152.32
|735
|2006.09.07 04:30
|modify
|96
|0.10
|149.16
|149.32
|152.34
|736
|2006.09.07 05:00
|modify
|96
|0.10
|149.16
|149.32
|152.36
|737
|2006.09.07 10:52
|s/l
|96
|0.10
|149.32
|149.32
|152.36
|16.60
|10360.31
|738
|2006.09.07 11:00
|sell
|97
|0.10
|148.85
|149.38
|145.85
|739
|2006.09.07 12:30
|modify
|97
|0.10
|148.85
|149.38
|145.76
|740
|2006.09.07 13:00
|modify
|97
|0.10
|148.85
|149.38
|145.55
|741
|2006.09.07 13:00
|modify
|97
|0.10
|148.85
|148.69
|145.55
|742
|2006.09.07 13:30
|modify
|97
|0.10
|148.85
|148.69
|145.41
|743
|2006.09.07 15:00
|modify
|97
|0.10
|148.85
|148.69
|145.28
|744
|2006.09.08 06:30
|modify
|97
|0.10
|148.85
|148.69
|145.24
|745
|2006.09.08 08:00
|modify
|97
|0.10
|148.85
|148.69
|145.20
|746
|2006.09.08 08:00
|modify
|97
|0.10
|148.85
|148.19
|145.20
|747
|2006.09.08 08:30
|modify
|97
|0.10
|148.85
|148.19
|144.96
|748
|2006.09.08 09:23
|s/l
|97
|0.10
|148.19
|148.19
|144.96
|55.25
|10415.57
|749
|2006.09.11 08:30
|buy
|98
|0.10
|148.51
|147.98
|151.51
|750
|2006.09.11 11:00
|modify
|98
|0.10
|148.51
|147.98
|151.59
|751
|2006.09.11 11:00
|modify
|98
|0.10
|148.51
|148.00
|151.59
|752
|2006.09.11 11:30
|modify
|98
|0.10
|148.51
|148.00
|151.63
|753
|2006.09.11 11:30
|modify
|98
|0.10
|148.51
|148.67
|151.63
|754
|2006.09.11 12:00
|modify
|98
|0.10
|148.51
|148.67
|151.87
|755
|2006.09.11 17:00
|modify
|98
|0.10
|148.51
|148.67
|152.00
|756
|2006.09.11 23:00
|modify
|98
|0.10
|148.51
|148.67
|152.05
|757
|2006.09.12 03:00
|modify
|98
|0.10
|148.51
|148.67
|152.17
|758
|2006.09.12 03:00
|modify
|98
|0.10
|148.51
|149.17
|152.17
|759
|2006.09.12 03:30
|modify
|98
|0.10
|148.51
|149.17
|152.26
|760
|2006.09.12 20:30
|modify
|98
|0.10
|148.51
|149.17
|152.30
|761
|2006.09.12 21:00
|modify
|98
|0.10
|148.51
|149.17
|152.32
|762
|2006.09.13 09:37
|s/l
|98
|0.10
|149.17
|149.17
|152.32
|58.69
|10474.25
|763
|2006.09.15 15:00
|sell
|99
|0.10
|148.94
|149.47
|145.94
|764
|2006.09.15 16:30
|modify
|99
|0.10
|148.94
|149.47
|145.93
|765
|2006.09.18 00:00
|modify
|99
|0.10
|148.94
|148.78
|145.93
|766
|2006.09.18 00:27
|s/l
|99
|0.10
|148.78
|148.78
|145.93
|12.22
|10486.47
|767
|2006.09.26 18:30
|buy
|100
|0.10
|148.68
|148.15
|151.68
|768
|2006.09.27 16:00
|modify
|100
|0.10
|148.68
|148.15
|151.73
|769
|2006.09.27 16:30
|modify
|100
|0.10
|148.68
|148.15
|151.77
|770
|2006.09.27 16:30
|modify
|100
|0.10
|148.68
|148.18
|151.77
|771
|2006.09.27 18:00
|modify
|100
|0.10
|148.68
|148.18
|151.84
|772
|2006.09.27 18:00
|modify
|100
|0.10
|148.68
|148.84
|151.84
|773
|2006.09.27 18:30
|modify
|100
|0.10
|148.68
|148.84
|151.90
|774
|2006.09.27 19:00
|modify
|100
|0.10
|148.68
|148.84
|151.92
|775
|2006.09.27 20:30
|modify
|100
|0.10
|148.68
|148.84
|151.93
|776
|2006.09.28 02:30
|modify
|100
|0.10
|148.68
|148.84
|152.01
|777
|2006.09.28 04:00
|modify
|100
|0.10
|148.68
|148.84
|152.04
|778
|2006.09.28 07:00
|modify
|100
|0.10
|148.68
|148.84
|152.09
|779
|2006.09.28 07:30
|modify
|100
|0.10
|148.68
|148.84
|152.20
|780
|2006.09.28 10:30
|modify
|100
|0.10
|148.68
|148.84
|152.25
|781
|2006.09.28 19:00
|modify
|100
|0.10
|148.68
|148.84
|152.27
|782
|2006.09.28 19:30
|modify
|100
|0.10
|148.68
|148.84
|152.29
|783
|2006.09.28 20:00
|modify
|100
|0.10
|148.68
|149.34
|152.29
|784
|2006.09.28 20:30
|modify
|100
|0.10
|148.68
|149.34
|152.32
|785
|2006.09.29 02:30
|modify
|100
|0.10
|148.68
|149.34
|152.34
|786
|2006.09.29 03:03
|s/l
|100
|0.10
|149.34
|149.34
|152.34
|61.51
|10547.98
|787
|2006.10.05 04:00
|sell
|101
|0.10
|149.39
|149.92
|146.39
|788
|2006.10.06 17:42
|s/l
|101
|0.10
|149.92
|149.92
|146.39
|-47.16
|10500.82
|789
|2006.10.20 04:00
|buy
|102
|0.10
|149.55
|149.02
|152.55
|790
|2006.10.24 16:30
|modify
|102
|0.10
|149.55
|149.02
|152.59
|791
|2006.10.25 21:00
|modify
|102
|0.10
|149.55
|149.02
|152.65
|792
|2006.10.25 21:00
|modify
|102
|0.10
|149.55
|149.04
|152.65
|793
|2006.10.25 21:30
|modify
|102
|0.10
|149.55
|149.04
|152.66
|794
|2006.10.25 21:30
|modify
|102
|0.10
|149.55
|149.05
|152.66
|795
|2006.10.25 23:00
|modify
|102
|0.10
|149.55
|149.71
|152.66
|796
|2006.10.25 23:30
|modify
|102
|0.10
|149.55
|149.71
|152.68
|797
|2006.10.26 00:30
|modify
|102
|0.10
|149.55
|149.71
|152.71
|798
|2006.10.26 07:00
|modify
|102
|0.10
|149.55
|149.71
|152.72
|799
|2006.10.26 09:00
|modify
|102
|0.10
|149.55
|149.71
|152.84
|800
|2006.10.26 09:30
|modify
|102
|0.10
|149.55
|149.71
|152.95
|801
|2006.10.26 14:00
|modify
|102
|0.10
|149.55
|149.71
|152.96
|802
|2006.10.26 14:30
|modify
|102
|0.10
|149.55
|149.71
|152.97
|803
|2006.10.27 02:00
|modify
|102
|0.10
|149.55
|149.71
|153.10
|804
|2006.10.27 02:30
|modify
|102
|0.10
|149.55
|149.71
|153.25
|805
|2006.10.27 02:30
|modify
|102
|0.10
|149.55
|150.21
|153.25
|806
|2006.10.27 08:27
|s/l
|102
|0.10
|150.21
|150.21
|153.25
|63.38
|10564.20
|807
|2006.10.27 15:30
|sell
|103
|0.10
|149.78
|150.31
|146.78
|808
|2006.10.30 03:30
|modify
|103
|0.10
|149.78
|150.31
|146.70
|809
|2006.10.30 04:00
|modify
|103
|0.10
|149.78
|150.31
|146.67
|810
|2006.10.30 05:30
|modify
|103
|0.10
|149.78
|150.31
|146.65
|811
|2006.10.30 05:30
|modify
|103
|0.10
|149.78
|149.62
|146.65
|812
|2006.10.30 06:00
|modify
|103
|0.10
|149.78
|149.62
|146.64
|813
|2006.10.30 15:00
|modify
|103
|0.10
|149.78
|149.62
|146.59
|814
|2006.10.30 15:30
|modify
|103
|0.10
|149.78
|149.62
|146.56
|815
|2006.10.31 12:33
|s/l
|103
|0.10
|149.62
|149.62
|146.56
|10.66
|10574.86
|816
|2006.11.03 15:00
|buy
|104
|0.10
|149.87
|149.34
|152.87
|817
|2006.11.06 11:00
|modify
|104
|0.10
|149.87
|149.34
|152.90
|818
|2006.11.06 14:00
|modify
|104
|0.10
|149.87
|149.34
|152.97
|819
|2006.11.06 14:00
|modify
|104
|0.10
|149.87
|149.36
|152.97
|820
|2006.11.06 14:30
|modify
|104
|0.10
|149.87
|149.36
|153.03
|821
|2006.11.06 14:30
|modify
|104
|0.10
|149.87
|150.03
|153.03
|822
|2006.11.06 15:30
|modify
|104
|0.10
|149.87
|150.03
|153.04
|823
|2006.11.06 16:00
|modify
|104
|0.10
|149.87
|150.03
|153.08
|824
|2006.11.06 17:00
|modify
|104
|0.10
|149.87
|150.03
|153.10
|825
|2006.11.06 18:00
|modify
|104
|0.10
|149.87
|150.03
|153.12
|826
|2006.11.06 23:30
|modify
|104
|0.10
|149.87
|150.03
|153.13
|827
|2006.11.09 10:00
|modify
|104
|0.10
|149.87
|150.03
|153.15
|828
|2006.11.09 10:30
|modify
|104
|0.10
|149.87
|150.03
|153.22
|829
|2006.11.09 12:00
|modify
|104
|0.10
|149.87
|150.03
|153.34
|830
|2006.11.09 12:30
|modify
|104
|0.10
|149.87
|150.03
|153.50
|831
|2006.11.09 13:00
|modify
|104
|0.10
|149.87
|150.03
|153.53
|832
|2006.11.09 13:00
|modify
|104
|0.10
|149.87
|150.53
|153.53
|833
|2006.11.09 13:30
|modify
|104
|0.10
|149.87
|150.53
|153.59
|834
|2006.11.09 14:00
|modify
|104
|0.10
|149.87
|150.53
|153.63
|835
|2006.11.09 14:30
|modify
|104
|0.10
|149.87
|150.53
|153.72
|836
|2006.11.09 15:00
|modify
|104
|0.10
|149.87
|150.53
|153.84
|837
|2006.11.09 16:00
|modify
|104
|0.10
|149.87
|150.53
|153.94
|838
|2006.11.09 16:30
|modify
|104
|0.10
|149.87
|150.53
|153.96
|839
|2006.11.09 17:30
|modify
|104
|0.10
|149.87
|150.53
|153.98
|840
|2006.11.13 19:30
|modify
|104
|0.10
|149.87
|151.03
|153.98
|841
|2006.11.14 00:52
|s/l
|104
|0.10
|151.03
|151.03
|153.98
|108.30
|10683.16
|842
|2006.12.05 08:30
|sell
|105
|0.10
|153.25
|153.78
|150.25
|843
|2006.12.05 11:00
|modify
|105
|0.10
|153.25
|153.78
|150.03
|844
|2006.12.05 11:00
|modify
|105
|0.10
|153.25
|153.09
|150.03
|845
|2006.12.05 16:50
|s/l
|105
|0.10
|153.09
|153.09
|150.03
|13.77
|10696.93
|846
|2006.12.08 11:00
|buy
|106
|0.10
|153.47
|152.94
|156.47
|847
|2006.12.11 08:30
|modify
|106
|0.10
|153.47
|152.94
|156.48
|848
|2006.12.11 09:00
|modify
|106
|0.10
|153.47
|152.94
|156.59
|849
|2006.12.11 09:00
|modify
|106
|0.10
|153.47
|153.63
|156.59
|850
|2006.12.11 10:00
|modify
|106
|0.10
|153.47
|153.63
|156.72
|851
|2006.12.11 10:30
|modify
|106
|0.10
|153.47
|153.63
|156.84
|852
|2006.12.11 12:30
|modify
|106
|0.10
|153.47
|153.63
|156.91
|853
|2006.12.11 13:00
|modify
|106
|0.10
|153.47
|153.63
|156.96
|854
|2006.12.11 14:00
|modify
|106
|0.10
|153.47
|153.63
|156.98
|855
|2006.12.11 14:30
|modify
|106
|0.10
|153.47
|153.63
|157.00
|856
|2006.12.11 15:30
|modify
|106
|0.10
|153.47
|153.63
|157.06
|857
|2006.12.11 16:00
|modify
|106
|0.10
|153.47
|153.63
|157.13
|858
|2006.12.11 16:00
|modify
|106
|0.10
|153.47
|154.13
|157.13
|859
|2006.12.11 16:30
|modify
|106
|0.10
|153.47
|154.13
|157.23
|860
|2006.12.11 17:00
|modify
|106
|0.10
|153.47
|154.13
|157.28
|861
|2006.12.11 18:00
|modify
|106
|0.10
|153.47
|154.13
|157.32
|862
|2006.12.11 18:30
|modify
|106
|0.10
|153.47
|154.13
|157.39
|863
|2006.12.11 19:30
|modify
|106
|0.10
|153.47
|154.13
|157.42
|864
|2006.12.11 20:00
|modify
|106
|0.10
|153.47
|154.13
|157.44
|865
|2006.12.11 21:30
|modify
|106
|0.10
|153.47
|154.13
|157.45
|866
|2006.12.12 05:00
|modify
|106
|0.10
|153.47
|154.13
|157.47
|867
|2006.12.12 05:30
|modify
|106
|0.10
|153.47
|154.13
|157.57
|868
|2006.12.12 05:30
|modify
|106
|0.10
|153.47
|154.63
|157.57
|869
|2006.12.12 08:52
|s/l
|106
|0.10
|154.63
|154.63
|157.57
|101.74
|10798.67
|870
|2006.12.15 16:00
|sell
|107
|0.10
|154.41
|154.94
|151.41
|871
|2006.12.15 16:30
|modify
|107
|0.10
|154.41
|154.94
|151.40
|872
|2006.12.19 08:36
|s/l
|107
|0.10
|154.94
|154.94
|151.40
|-48.71
|10749.96
|873
|2006.12.19 09:00
|buy
|108
|0.10
|155.16
|154.63
|158.16
|874
|2006.12.19 18:00
|modify
|108
|0.10
|155.16
|154.63
|158.19
|875
|2006.12.19 18:30
|modify
|108
|0.10
|155.16
|154.63
|158.21
|876
|2006.12.19 19:00
|modify
|108
|0.10
|155.16
|154.63
|158.22
|877
|2006.12.19 20:00
|modify
|108
|0.10
|155.16
|154.63
|158.37
|878
|2006.12.19 20:00
|modify
|108
|0.10
|155.16
|155.32
|158.37
|879
|2006.12.19 22:00
|modify
|108
|0.10
|155.16
|155.32
|158.40
|880
|2006.12.19 22:30
|modify
|108
|0.10
|155.16
|155.32
|158.45
|881
|2006.12.20 00:30
|modify
|108
|0.10
|155.16
|155.32
|158.47
|882
|2006.12.20 01:30
|modify
|108
|0.10
|155.16
|155.32
|158.53
|883
|2006.12.20 02:00
|modify
|108
|0.10
|155.16
|155.32
|158.88
|884
|2006.12.20 02:00
|modify
|108
|0.10
|155.16
|155.82
|158.88
|885
|2006.12.20 03:30
|modify
|108
|0.10
|155.16
|155.82
|158.94
|886
|2006.12.21 10:52
|s/l
|108
|0.10
|155.82
|155.82
|158.94
|60.56
|10810.52
|887
|2007.01.03 21:00
|sell
|109
|0.10
|157.11
|157.64
|154.11
|888
|2007.01.04 10:30
|modify
|109
|0.10
|157.11
|157.64
|153.94
|889
|2007.01.04 10:30
|modify
|109
|0.10
|157.11
|156.95
|153.94
|890
|2007.01.04 11:00
|modify
|109
|0.10
|157.11
|156.95
|153.93
|891
|2007.01.04 12:00
|modify
|109
|0.10
|157.11
|156.95
|153.71
|892
|2007.01.04 13:30
|modify
|109
|0.10
|157.11
|156.95
|153.51
|893
|2007.01.04 17:00
|modify
|109
|0.10
|157.11
|156.95
|153.45
|894
|2007.01.04 17:00
|modify
|109
|0.10
|157.11
|156.45
|153.45
|895
|2007.01.04 20:30
|modify
|109
|0.10
|157.11
|156.45
|153.27
|896
|2007.01.04 21:00
|modify
|109
|0.10
|157.11
|156.45
|153.21
|897
|2007.01.04 21:30
|modify
|109
|0.10
|157.11
|156.45
|153.09
|898
|2007.01.05 00:00
|modify
|109
|0.10
|157.11
|156.45
|153.05
|899
|2007.01.05 00:30
|modify
|109
|0.10
|157.11
|156.45
|153.00
|900
|2007.01.05 01:00
|modify
|109
|0.10
|157.11
|156.45
|152.94
|901
|2007.01.05 01:00
|modify
|109
|0.10
|157.11
|155.95
|152.94
|902
|2007.01.05 01:30
|modify
|109
|0.10
|157.11
|155.95
|152.84
|903
|2007.01.05 02:00
|modify
|109
|0.10
|157.11
|155.95
|152.25
|904
|2007.01.05 02:00
|modify
|109
|0.10
|157.11
|155.45
|152.25
|905
|2007.01.05 05:00
|modify
|109
|0.10
|157.11
|155.45
|152.09
|906
|2007.01.05 05:30
|modify
|109
|0.10
|157.11
|155.45
|152.03
|907
|2007.01.05 06:00
|modify
|109
|0.10
|157.11
|155.45
|152.02
|908
|2007.01.05 10:00
|modify
|109
|0.10
|157.11
|155.45
|151.92
|909
|2007.01.05 10:00
|modify
|109
|0.10
|157.11
|154.95
|151.92
|910
|2007.01.05 15:00
|modify
|109
|0.10
|157.11
|154.95
|151.76
|911
|2007.01.05 17:00
|modify
|109
|0.10
|157.11
|154.95
|151.64
|912
|2007.01.08 01:30
|modify
|109
|0.10
|157.11
|154.95
|151.43
|913
|2007.01.08 01:30
|modify
|109
|0.10
|157.11
|154.45
|151.43
|914
|2007.01.08 02:00
|modify
|109
|0.10
|157.11
|154.45
|151.18
|915
|2007.01.08 14:04
|s/l
|109
|0.10
|154.45
|154.45
|151.18
|221.16
|11031.68
|916
|2007.01.24 11:00
|buy
|110
|0.10
|158.05
|157.52
|161.05
|917
|2007.01.24 16:12
|s/l
|110
|0.10
|157.52
|157.52
|161.05
|-45.62
|10986.06
|918
|2007.01.24 16:30
|sell
|111
|0.10
|156.86
|157.39
|153.86
|919
|2007.01.25 03:30
|modify
|111
|0.10
|156.86
|157.39
|153.65
|920
|2007.01.25 03:30
|modify
|111
|0.10
|156.86
|156.70
|153.65
|921
|2007.01.25 04:00
|modify
|111
|0.10
|156.86
|156.70
|153.50
|922
|2007.01.25 06:00
|modify
|111
|0.10
|156.86
|156.70
|153.43
|923
|2007.01.25 07:00
|modify
|111
|0.10
|156.86
|156.70
|153.38
|924
|2007.01.25 07:30
|modify
|111
|0.10
|156.86
|156.70
|153.32
|925
|2007.01.25 09:11
|s/l
|111
|0.10
|156.70
|156.70
|153.32
|9.12
|10995.18
|926
|2007.02.14 04:00
|buy
|112
|0.10
|157.96
|157.43
|160.96
|927
|2007.02.14 09:00
|modify
|112
|0.10
|157.96
|157.43
|161.09
|928
|2007.02.14 09:00
|modify
|112
|0.10
|157.96
|158.12
|161.09
|929
|2007.02.14 09:30
|modify
|112
|0.10
|157.96
|158.12
|161.15
|930
|2007.02.14 10:00
|modify
|112
|0.10
|157.96
|158.12
|161.23
|931
|2007.02.15 00:50
|s/l
|112
|0.10
|158.12
|158.12
|161.23
|16.60
|11011.78
|932
|2007.02.15 04:00
|sell
|113
|0.10
|157.78
|158.31
|154.78
|933
|2007.02.15 17:00
|modify
|113
|0.10
|157.78
|158.31
|154.39
|934
|2007.02.15 17:00
|modify
|113
|0.10
|157.78
|157.62
|154.39
|935
|2007.02.15 17:30
|modify
|113
|0.10
|157.78
|157.62
|154.27
|936
|2007.02.15 21:30
|modify
|113
|0.10
|157.78
|157.62
|154.20
|937
|2007.02.15 22:00
|modify
|113
|0.10
|157.78
|157.62
|154.08
|938
|2007.02.15 22:00
|modify
|113
|0.10
|157.78
|157.12
|154.08
|939
|2007.02.15 22:30
|modify
|113
|0.10
|157.78
|157.12
|154.06
|940
|2007.02.16 00:00
|modify
|113
|0.10
|157.78
|157.12
|154.01
|941
|2007.02.16 12:30
|modify
|113
|0.10
|157.78
|157.12
|153.88
|942
|2007.02.16 13:00
|modify
|113
|0.10
|157.78
|157.12
|153.83
|943
|2007.02.16 14:00
|modify
|113
|0.10
|157.78
|157.12
|153.78
|944
|2007.02.16 15:00
|modify
|113
|0.10
|157.78
|157.12
|153.71
|945
|2007.02.19 01:25
|s/l
|113
|0.10
|157.12
|157.12
|153.71
|53.70
|11065.48
|946
|2007.02.19 04:00
|buy
|114
|0.10
|157.09
|156.56
|160.09
|947
|2007.02.20 02:30
|modify
|114
|0.10
|157.09
|156.56
|160.21
|948
|2007.02.20 02:30
|modify
|114
|0.10
|157.09
|157.25
|160.21
|949
|2007.02.20 03:30
|modify
|114
|0.10
|157.09
|157.25
|160.25
|950
|2007.02.20 04:30
|modify
|114
|0.10
|157.09
|157.25
|160.26
|951
|2007.02.20 05:00
|modify
|114
|0.10
|157.09
|157.25
|160.31
|952
|2007.02.20 05:30
|modify
|114
|0.10
|157.09
|157.25
|160.37
|953
|2007.02.20 06:00
|modify
|114
|0.10
|157.09
|157.25
|160.39
|954
|2007.02.20 07:00
|modify
|114
|0.10
|157.09
|157.25
|160.50
|955
|2007.02.20 08:00
|modify
|114
|0.10
|157.09
|157.25
|160.59
|956
|2007.02.20 14:30
|modify
|114
|0.10
|157.09
|157.25
|160.60
|957
|2007.02.21 02:00
|modify
|114
|0.10
|157.09
|157.25
|160.65
|958
|2007.02.21 03:30
|modify
|114
|0.10
|157.09
|157.25
|160.70
|959
|2007.02.21 04:00
|modify
|114
|0.10
|157.09
|157.25
|160.75
|960
|2007.02.21 04:00
|modify
|114
|0.10
|157.09
|157.75
|160.75
|961
|2007.02.21 04:43
|s/l
|114
|0.10
|157.75
|157.75
|160.75
|58.70
|11124.18
|962
|2007.02.26 10:00
|sell
|115
|0.10
|158.69
|159.22
|155.69
|963
|2007.02.26 23:39
|s/l
|115
|0.10
|159.22
|159.22
|155.69
|-45.61
|11078.57
|964
|2007.03.01 04:00
|buy
|116
|0.10
|156.66
|156.13
|159.66
|965
|2007.03.01 04:30
|modify
|116
|0.10
|156.66
|156.13
|159.68
|966
|2007.03.01 06:30
|close
|116
|0.10
|156.23
|156.13
|159.68
|-37.02
|11041.55
|967
|2007.03.05 22:30
|sell
|117
|0.10
|151.32
|151.85
|148.32
|968
|2007.03.06 00:00
|modify
|117
|0.10
|151.32
|151.85
|148.15
|969
|2007.03.06 00:00
|modify
|117
|0.10
|151.32
|151.16
|148.15
|970
|2007.03.06 00:28
|s/l
|117
|0.10
|151.16
|151.16
|148.15
|12.22
|11053.77
|971
|2007.03.06 04:00
|buy
|118
|0.10
|152.55
|152.02
|155.55
|972
|2007.03.06 20:30
|modify
|118
|0.10
|152.55
|152.02
|155.70
|973
|2007.03.06 20:30
|modify
|118
|0.10
|152.55
|152.71
|155.70
|974
|2007.03.06 21:30
|modify
|118
|0.10
|152.55
|152.71
|155.76
|975
|2007.03.06 23:30
|modify
|118
|0.10
|152.55
|152.71
|155.79
|976
|2007.03.07 00:00
|modify
|118
|0.10
|152.55
|152.71
|155.90
|977
|2007.03.07 00:30
|modify
|118
|0.10
|152.55
|152.71
|156.04
|978
|2007.03.07 02:26
|s/l
|118
|0.10
|152.71
|152.71
|156.04
|14.71
|11068.48
|979
|2007.03.07 04:00
|sell
|119
|0.10
|152.82
|153.35
|149.82
|980
|2007.03.07 20:41
|s/l
|119
|0.10
|153.35
|153.35
|149.82
|-45.61
|11022.87
|981
|2007.03.07 21:00
|buy
|120
|0.10
|153.41
|152.88
|156.41
|982
|2007.03.07 21:59
|s/l
|120
|0.10
|152.88
|152.88
|156.41
|-45.63
|10977.24
|983
|2007.03.08 04:00
|sell
|121
|0.10
|152.99
|153.52
|149.99
|984
|2007.03.08 04:30
|modify
|121
|0.10
|152.99
|153.52
|149.70
|985
|2007.03.08 04:50
|s/l
|121
|0.10
|153.52
|153.52
|149.70
|-45.61
|10931.63
|986
|2007.03.08 05:00
|buy
|122
|0.10
|153.30
|152.77
|156.30
|987
|2007.03.08 07:00
|modify
|122
|0.10
|153.30
|152.77
|156.34
|988
|2007.03.08 07:30
|modify
|122
|0.10
|153.30
|152.77
|156.40
|989
|2007.03.08 07:30
|modify
|122
|0.10
|153.30
|153.46
|156.40
|990
|2007.03.08 09:47
|s/l
|122
|0.10
|153.46
|153.46
|156.40
|13.77
|10945.40
|991
|2007.03.12 13:30
|sell
|123
|0.10
|154.67
|155.20
|151.67
|992
|2007.03.12 14:30
|modify
|123
|0.10
|154.67
|155.20
|151.64
|993
|2007.03.12 18:00
|close
|123
|0.10
|155.11
|155.20
|151.64
|-37.87
|10907.53
|994
|2007.03.14 14:00
|buy
|124
|0.10
|153.78
|153.25
|156.78
|995
|2007.03.14 19:30
|modify
|124
|0.10
|153.78
|153.25
|156.98
|996
|2007.03.14 19:30
|modify
|124
|0.10
|153.78
|153.94
|156.98
|997
|2007.03.14 20:30
|modify
|124
|0.10
|153.78
|153.94
|157.29
|998
|2007.03.14 21:00
|modify
|124
|0.10
|153.78
|153.94
|157.43
|999
|2007.03.14 21:00
|modify
|124
|0.10
|153.78
|154.44
|157.43
|1000
|2007.03.14 23:30
|modify
|124
|0.10
|153.78
|154.44
|157.46
|1001
|2007.03.15 00:00
|modify
|124
|0.10
|153.78
|154.44
|157.59
|1002
|2007.03.15 00:30
|modify
|124
|0.10
|153.78
|154.44
|157.74
|1003
|2007.03.15 01:00
|modify
|124
|0.10
|153.78
|154.44
|157.76
|1004
|2007.03.15 16:30
|modify
|124
|0.10
|153.78
|154.44
|157.93
|1005
|2007.03.15 16:30
|modify
|124
|0.10
|153.78
|154.94
|157.93
|1006
|2007.03.15 17:30
|modify
|124
|0.10
|153.78
|154.94
|158.07
|1007
|2007.03.15 18:00
|modify
|124
|0.10
|153.78
|154.94
|158.29
|1008
|2007.03.15 18:30
|modify
|124
|0.10
|153.78
|154.94
|158.34
|1009
|2007.03.16 15:00
|modify
|124
|0.10
|153.78
|154.94
|158.40
|1010
|2007.03.16 15:00
|modify
|124
|0.10
|153.78
|155.44
|158.40
|1011
|2007.03.16 15:58
|s/l
|124
|0.10
|155.44
|155.44
|158.40
|146.64
|11054.17
|1012
|2007.03.20 14:30
|sell
|125
|0.10
|155.82
|156.35
|152.82
|1013
|2007.03.21 08:10
|s/l
|125
|0.10
|156.35
|156.35
|152.82
|-47.16
|11007.01
|1014
|2007.03.21 10:00
|buy
|126
|0.10
|156.67
|156.14
|159.67
|1015
|2007.03.21 20:00
|modify
|126
|0.10
|156.67
|156.14
|159.77
|1016
|2007.03.21 20:00
|modify
|126
|0.10
|156.67
|156.83
|159.77
|1017
|2007.03.21 20:30
|modify
|126
|0.10
|156.67
|156.83
|159.90
|1018
|2007.03.21 21:00
|modify
|126
|0.10
|156.67
|156.83
|159.99
|1019
|2007.03.21 22:30
|modify
|126
|0.10
|156.67
|156.83
|160.02
|1020
|2007.03.22 03:00
|modify
|126
|0.10
|156.67
|156.83
|160.04
|1021
|2007.03.22 19:30
|modify
|126
|0.10
|156.67
|156.83
|160.12
|1022
|2007.03.23 06:30
|modify
|126
|0.10
|156.67
|156.83
|160.15
|1023
|2007.03.23 10:02
|s/l
|126
|0.10
|156.83
|156.83
|160.15
|17.52
|11024.53
|1024
|2007.03.23 10:30
|sell
|127
|0.10
|156.64
|157.17
|153.64
|1025
|2007.03.26 15:09
|s/l
|127
|0.10
|157.17
|157.17
|153.64
|-47.16
|10977.37
|1026
|2007.03.26 16:00
|buy
|128
|0.10
|157.33
|156.80
|160.33
|1027
|2007.03.27 11:00
|modify
|128
|0.10
|157.33
|156.80
|160.52
|1028
|2007.03.27 11:00
|modify
|128
|0.10
|157.33
|157.49
|160.52
|1029
|2007.03.27 13:30
|modify
|128
|0.10
|157.33
|157.49
|160.54
|1030
|2007.03.27 15:31
|s/l
|128
|0.10
|157.49
|157.49
|160.54
|14.72
|10992.09
|1031
|2007.03.28 04:00
|sell
|129
|0.10
|156.64
|157.17
|153.64
|1032
|2007.03.28 15:30
|modify
|129
|0.10
|156.64
|157.17
|153.62
|1033
|2007.03.28 16:00
|modify
|129
|0.10
|156.64
|157.17
|153.29
|1034
|2007.03.28 16:00
|modify
|129
|0.10
|156.64
|156.48
|153.29
|1035
|2007.03.28 17:00
|modify
|129
|0.10
|156.64
|156.48
|153.06
|1036
|2007.03.28 22:00
|modify
|129
|0.10
|156.64
|156.48
|152.97
|1037
|2007.03.28 22:00
|modify
|129
|0.10
|156.64
|155.98
|152.97
|1038
|2007.03.28 23:00
|modify
|129
|0.10
|156.64
|155.98
|152.95
|1039
|2007.03.29 03:00
|modify
|129
|0.10
|156.64
|155.98
|152.84
|1040
|2007.03.29 05:17
|s/l
|129
|0.10
|155.98
|155.98
|152.84
|52.15
|11044.24
|1041
|2007.03.29 09:00
|buy
|130
|0.10
|156.47
|155.94
|159.47
|1042
|2007.03.29 15:00
|modify
|130
|0.10
|156.47
|155.94
|159.51
|1043
|2007.03.29 15:30
|modify
|130
|0.10
|156.47
|155.94
|159.54
|1044
|2007.03.29 15:30
|modify
|130
|0.10
|156.47
|155.95
|159.54
|1045
|2007.03.29 16:00
|modify
|130
|0.10
|156.47
|155.95
|159.64
|1046
|2007.03.29 16:00
|modify
|130
|0.10
|156.47
|156.63
|159.64
|1047
|2007.03.29 16:30
|modify
|130
|0.10
|156.47
|156.63
|159.73
|1048
|2007.03.29 17:00
|modify
|130
|0.10
|156.47
|156.63
|159.80
|1049
|2007.03.29 19:30
|modify
|130
|0.10
|156.47
|156.63
|159.82
|1050
|2007.03.29 20:00
|modify
|130
|0.10
|156.47
|156.63
|159.95
|1051
|2007.03.29 23:00
|modify
|130
|0.10
|156.47
|156.63
|159.97
|1052
|2007.03.30 00:00
|modify
|130
|0.10
|156.47
|156.63
|159.98
|1053
|2007.03.30 01:30
|modify
|130
|0.10
|156.47
|156.63
|159.99
|1054
|2007.03.30 02:00
|modify
|130
|0.10
|156.47
|156.63
|160.02
|1055
|2007.03.30 04:27
|s/l
|130
|0.10
|156.63
|156.63
|160.02
|14.72
|11058.96
|1056
|2007.04.19 04:30
|sell
|131
|0.10
|160.56
|161.09
|157.56
|1057
|2007.04.19 08:30
|modify
|131
|0.10
|160.56
|161.09
|157.35
|1058
|2007.04.19 08:30
|modify
|131
|0.10
|160.56
|160.40
|157.35
|1059
|2007.04.19 09:00
|modify
|131
|0.10
|160.56
|160.40
|157.23
|1060
|2007.04.19 09:03
|s/l
|131
|0.10
|160.40
|160.40
|157.23
|13.77
|11072.73
|1061
|2007.04.24 12:30
|buy
|132
|0.10
|161.29
|160.76
|164.29
|1062
|2007.04.24 22:30
|modify
|132
|0.10
|161.29
|160.76
|164.33
|1063
|2007.04.24 23:00
|modify
|132
|0.10
|161.29
|160.76
|164.34
|1064
|2007.04.25 12:00
|modify
|132
|0.10
|161.29
|160.76
|164.49
|1065
|2007.04.25 12:00
|modify
|132
|0.10
|161.29
|161.45
|164.49
|1066
|2007.04.25 14:30
|modify
|132
|0.10
|161.29
|161.45
|164.51
|1067
|2007.04.25 20:00
|modify
|132
|0.10
|161.29
|161.45
|164.52
|1068
|2007.04.25 21:30
|modify
|132
|0.10
|161.29
|161.45
|164.56
|1069
|2007.04.26 08:00
|modify
|132
|0.10
|161.29
|161.45
|164.58
|1070
|2007.04.26 08:30
|modify
|132
|0.10
|161.29
|161.45
|164.76
|1071
|2007.04.26 09:00
|modify
|132
|0.10
|161.29
|161.45
|164.77
|1072
|2007.04.26 10:00
|modify
|132
|0.10
|161.29
|161.45
|164.81
|1073
|2007.04.26 10:30
|modify
|132
|0.10
|161.29
|161.45
|164.91
|1074
|2007.04.26 10:30
|modify
|132
|0.10
|161.29
|161.95
|164.91
|1075
|2007.04.26 11:00
|modify
|132
|0.10
|161.29
|161.95
|164.96
|1076
|2007.04.26 11:30
|modify
|132
|0.10
|161.29
|161.95
|165.06
|1077
|2007.04.26 19:00
|modify
|132
|0.10
|161.29
|161.95
|165.12
|1078
|2007.04.26 19:30
|modify
|132
|0.10
|161.29
|161.95
|165.28
|1079
|2007.04.26 20:00
|modify
|132
|0.10
|161.29
|161.95
|165.30
|1080
|2007.04.27 03:00
|modify
|132
|0.10
|161.29
|161.95
|165.36
|1081
|2007.04.27 13:00
|modify
|132
|0.10
|161.29
|161.95
|165.37
|1082
|2007.04.27 14:00
|modify
|132
|0.10
|161.29
|161.95
|165.38
|1083
|2007.04.27 14:30
|modify
|132
|0.10
|161.29
|161.95
|165.42
|1084
|2007.04.27 14:30
|modify
|132
|0.10
|161.29
|162.45
|165.42
|1085
|2007.04.27 16:00
|modify
|132
|0.10
|161.29
|162.45
|165.44
|1086
|2007.04.27 16:30
|modify
|132
|0.10
|161.29
|162.45
|165.53
|1087
|2007.04.27 17:00
|modify
|132
|0.10
|161.29
|162.45
|165.73
|1088
|2007.04.27 20:30
|modify
|132
|0.10
|161.29
|162.45
|165.75
|1089
|2007.04.27 21:00
|modify
|132
|0.10
|161.29
|162.45
|165.82
|1090
|2007.04.30 00:00
|modify
|132
|0.10
|161.29
|162.45
|165.88
|1091
|2007.04.30 08:33
|s/l
|132
|0.10
|162.45
|162.45
|165.88
|105.49
|11178.22
|1092
|2007.05.08 11:00
|sell
|133
|0.10
|162.69
|163.22
|159.69
|1093
|2007.05.08 13:30
|modify
|133
|0.10
|162.69
|163.22
|159.66
|1094
|2007.05.08 14:30
|modify
|133
|0.10
|162.69
|163.22
|159.51
|1095
|2007.05.08 14:30
|modify
|133
|0.10
|162.69
|162.53
|159.51
|1096
|2007.05.08 15:00
|modify
|133
|0.10
|162.69
|162.53
|159.48
|1097
|2007.05.08 20:32
|s/l
|133
|0.10
|162.53
|162.53
|159.48
|13.77
|11191.99
|1098
|2007.05.10 10:00
|buy
|134
|0.10
|162.96
|162.43
|165.96
|1099
|2007.05.10 18:06
|s/l
|134
|0.10
|162.43
|162.43
|165.96
|-45.62
|11146.37
|1100
|2007.05.10 19:00
|sell
|135
|0.10
|161.94
|162.47
|158.94
|1101
|2007.05.11 00:00
|modify
|135
|0.10
|161.94
|162.47
|158.81
|1102
|2007.05.11 02:30
|modify
|135
|0.10
|161.94
|162.47
|158.80
|1103
|2007.05.11 11:30
|modify
|135
|0.10
|161.94
|162.47
|158.64
|1104
|2007.05.11 11:30
|modify
|135
|0.10
|161.94
|161.78
|158.64
|1105
|2007.05.11 15:35
|s/l
|135
|0.10
|161.78
|161.78
|158.64
|12.22
|11158.59
|1106
|2007.05.11 17:00
|buy
|136
|0.10
|162.41
|161.88
|165.41
|1107
|2007.05.14 05:30
|modify
|136
|0.10
|162.41
|161.88
|165.43
|1108
|2007.05.14 10:30
|modify
|136
|0.10
|162.41
|161.88
|165.44
|1109
|2007.05.14 12:00
|modify
|136
|0.10
|162.41
|161.88
|165.47
|1110
|2007.05.14 12:30
|modify
|136
|0.10
|162.41
|161.88
|165.55
|1111
|2007.05.14 12:30
|modify
|136
|0.10
|162.41
|162.57
|165.55
|1112
|2007.05.14 13:00
|modify
|136
|0.10
|162.41
|162.57
|165.64
|1113
|2007.05.14 13:30
|modify
|136
|0.10
|162.41
|162.57
|165.70
|1114
|2007.05.14 15:30
|modify
|136
|0.10
|162.41
|162.57
|165.75
|1115
|2007.05.15 02:30
|modify
|136
|0.10
|162.41
|162.57
|165.78
|1116
|2007.05.15 15:00
|modify
|136
|0.10
|162.41
|162.57
|165.88
|1117
|2007.05.15 16:30
|modify
|136
|0.10
|162.41
|162.57
|165.91
|1118
|2007.05.15 17:00
|modify
|136
|0.10
|162.41
|162.57
|166.08
|1119
|2007.05.15 17:00
|modify
|136
|0.10
|162.41
|163.07
|166.08
|1120
|2007.05.15 18:00
|modify
|136
|0.10
|162.41
|163.07
|166.10
|1121
|2007.05.15 18:30
|modify
|136
|0.10
|162.41
|163.07
|166.12
|1122
|2007.05.15 19:00
|modify
|136
|0.10
|162.41
|163.07
|166.14
|1123
|2007.05.15 19:30
|modify
|136
|0.10
|162.41
|163.07
|166.19
|1124
|2007.05.16 08:00
|modify
|136
|0.10
|162.41
|163.07
|166.25
|1125
|2007.05.16 09:00
|modify
|136
|0.10
|162.41
|163.07
|166.30
|1126
|2007.05.16 09:30
|modify
|136
|0.10
|162.41
|163.07
|166.33
|1127
|2007.05.16 11:30
|modify
|136
|0.10
|162.41
|163.07
|166.37
|1128
|2007.05.16 12:00
|modify
|136
|0.10
|162.41
|163.07
|166.43
|1129
|2007.05.18 12:35
|s/l
|136
|0.10
|163.07
|163.07
|166.43
|63.39
|11221.98
|1130
|2007.05.18 13:00
|sell
|137
|0.10
|162.67
|163.20
|159.67
|1131
|2007.05.18 15:41
|s/l
|137
|0.10
|163.20
|163.20
|159.67
|-45.61
|11176.37
|1132
|2007.05.18 17:00
|buy
|138
|0.10
|163.55
|163.02
|166.55
|1133
|2007.05.24 10:04
|s/l
|138
|0.10
|163.02
|163.02
|166.55
|-40.00
|11136.37
|1134
|2007.05.24 11:30
|sell
|139
|0.10
|163.01
|163.54
|160.01
|1135
|2007.05.25 03:00
|modify
|139
|0.10
|163.01
|163.54
|159.95
|1136
|2007.05.25 03:30
|modify
|139
|0.10
|163.01
|163.54
|159.78
|1137
|2007.05.25 03:30
|modify
|139
|0.10
|163.01
|162.85
|159.78
|1138
|2007.05.25 08:04
|s/l
|139
|0.10
|162.85
|162.85
|159.78
|12.22
|11148.59
|1139
|2007.05.25 13:00
|buy
|140
|0.10
|163.56
|163.03
|166.56
|1140
|2007.05.29 04:03
|s/l
|140
|0.10
|163.03
|163.03
|166.56
|-43.75
|11104.84
|1141
|2007.05.30 04:00
|sell
|141
|0.10
|163.47
|164.00
|160.47
|1142
|2007.05.30 18:00
|modify
|141
|0.10
|163.47
|164.00
|160.40
|1143
|2007.05.31 16:30
|close
|141
|0.10
|163.91
|164.00
|160.40
|-42.51
|11062.33
|1144
|2007.05.31 16:30
|buy
|142
|0.10
|163.91
|163.38
|166.91
|1145
|2007.06.05 05:30
|modify
|142
|0.10
|163.91
|163.38
|166.97
|1146
|2007.06.05 06:00
|modify
|142
|0.10
|163.91
|163.38
|167.01
|1147
|2007.06.05 06:00
|modify
|142
|0.10
|163.91
|164.07
|167.01
|1148
|2007.06.05 06:30
|modify
|142
|0.10
|163.91
|164.07
|167.03
|1149
|2007.06.05 07:30
|modify
|142
|0.10
|163.91
|164.07
|167.07
|1150
|2007.06.05 09:00
|modify
|142
|0.10
|163.91
|164.07
|167.09
|1151
|2007.06.05 09:30
|modify
|142
|0.10
|163.91
|164.07
|167.14
|1152
|2007.06.05 15:08
|s/l
|142
|0.10
|164.07
|164.07
|167.14
|16.59
|11078.92
|1153
|2007.06.06 12:30
|sell
|143
|0.10
|163.70
|164.23
|160.70
|1154
|2007.06.07 01:30
|modify
|143
|0.10
|163.70
|164.23
|160.67
|1155
|2007.06.07 02:00
|modify
|143
|0.10
|163.70
|164.23
|160.55
|1156
|2007.06.07 02:00
|modify
|143
|0.10
|163.70
|163.54
|160.55
|1157
|2007.06.07 04:32
|s/l
|143
|0.10
|163.54
|163.54
|160.55
|9.12
|11088.04
|1158
|2007.06.13 06:30
|buy
|144
|0.10
|162.62
|162.09
|165.62
|1159
|2007.06.13 21:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|162.09
|165.80
|1160
|2007.06.13 21:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|162.78
|165.80
|1161
|2007.06.13 22:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|162.78
|165.96
|1162
|2007.06.14 04:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|162.78
|165.97
|1163
|2007.06.14 05:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|162.78
|166.05
|1164
|2007.06.14 08:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|162.78
|166.07
|1165
|2007.06.14 10:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|162.78
|166.11
|1166
|2007.06.14 10:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|162.78
|166.15
|1167
|2007.06.14 11:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|162.78
|166.22
|1168
|2007.06.14 12:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|163.28
|166.22
|1169
|2007.06.14 14:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|163.28
|166.23
|1170
|2007.06.14 15:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|163.28
|166.24
|1171
|2007.06.14 16:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|163.28
|166.28
|1172
|2007.06.14 16:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|163.28
|166.33
|1173
|2007.06.14 19:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|163.28
|166.36
|1174
|2007.06.14 19:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|163.28
|166.37
|1175
|2007.06.15 03:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|163.28
|166.40
|1176
|2007.06.15 04:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|163.28
|166.43
|1177
|2007.06.15 05:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|163.28
|166.47
|1178
|2007.06.15 06:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|163.28
|166.50
|1179
|2007.06.15 09:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|163.28
|166.56
|1180
|2007.06.15 10:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|163.28
|166.77
|1181
|2007.06.15 10:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|163.78
|166.77
|1182
|2007.06.15 10:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|163.78
|166.91
|1183
|2007.06.15 11:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|163.78
|167.01
|1184
|2007.06.15 14:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|163.78
|167.05
|1185
|2007.06.15 15:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|163.78
|167.28
|1186
|2007.06.15 15:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.28
|167.28
|1187
|2007.06.15 15:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.28
|167.41
|1188
|2007.06.15 16:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.28
|167.56
|1189
|2007.06.15 17:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.28
|167.66
|1190
|2007.06.15 17:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.28
|167.69
|1191
|2007.06.15 18:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.28
|167.70
|1192
|2007.06.15 19:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.28
|167.84
|1193
|2007.06.15 19:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.78
|167.84
|1194
|2007.06.18 00:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.78
|167.85
|1195
|2007.06.18 01:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.78
|167.90
|1196
|2007.06.18 02:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.78
|167.91
|1197
|2007.06.18 03:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.78
|167.93
|1198
|2007.06.18 04:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.78
|167.94
|1199
|2007.06.18 04:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.78
|167.99
|1200
|2007.06.18 05:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.78
|168.00
|1201
|2007.06.18 05:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.78
|168.02
|1202
|2007.06.18 07:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.78
|168.05
|1203
|2007.06.18 07:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.78
|168.06
|1204
|2007.06.18 08:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.78
|168.08
|1205
|2007.06.18 09:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.78
|168.15
|1206
|2007.06.18 15:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.78
|168.19
|1207
|2007.06.18 17:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|164.78
|168.21
|1208
|2007.06.18 17:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|165.28
|168.21
|1209
|2007.06.18 17:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|165.28
|168.33
|1210
|2007.06.18 19:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|165.28
|168.39
|1211
|2007.06.18 19:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|165.28
|168.41
|1212
|2007.06.18 22:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|165.28
|168.43
|1213
|2007.06.18 23:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|165.28
|168.51
|1214
|2007.06.19 00:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|165.28
|168.52
|1215
|2007.06.19 01:30
|modify
|144
|0.10
|162.62
|165.28
|168.60
|1216
|2007.06.19 08:00
|modify
|144
|0.10
|162.62
|165.28
|168.68
|1217
|2007.06.20 09:17
|s/l
|144
|0.10
|165.28
|165.28
|168.68
|235.55
|11323.59
|1218
|2007.06.20 09:30
|sell
|145
|0.10
|165.24
|165.77
|162.24
|1219
|2007.06.20 12:09
|s/l
|145
|0.10
|165.77
|165.77
|162.24
|-45.61
|11277.98
|1220
|2007.06.22 08:30
|buy
|146
|0.10
|166.37
|165.84
|169.37
|1221
|2007.06.22 14:30
|modify
|146
|0.10
|166.37
|165.84
|169.42
|1222
|2007.06.22 15:00
|modify
|146
|0.10
|166.37
|165.84
|169.45
|1223
|2007.06.22 15:00
|modify
|146
|0.10
|166.37
|165.86
|169.45
|1224
|2007.06.25 03:00
|modify
|146
|0.10
|166.37
|165.86
|169.47
|1225
|2007.06.25 12:00
|close
|146
|0.10
|166.00
|165.86
|169.47
|-30.91
|11247.06
|1226
|2007.06.27 04:00
|sell
|147
|0.10
|165.48
|166.01
|162.48
|1227
|2007.06.27 08:00
|modify
|147
|0.10
|165.48
|166.01
|162.24
|1228
|2007.06.27 08:00
|modify
|147
|0.10
|165.48
|165.32
|162.24
|1229
|2007.06.27 08:30
|modify
|147
|0.10
|165.48
|165.32
|161.91
|1230
|2007.06.27 11:30
|modify
|147
|0.10
|165.48
|165.32
|161.88
|1231
|2007.06.27 15:00
|modify
|147
|0.10
|165.48
|165.32
|161.64
|1232
|2007.06.27 15:00
|modify
|147
|0.10
|165.48
|164.82
|161.64
|1233
|2007.06.27 21:27
|s/l
|147
|0.10
|164.82
|164.82
|161.64
|56.79
|11303.85
|1234
|2007.06.27 23:00
|buy
|148
|0.10
|165.27
|164.74
|168.27
|1235
|2007.06.28 01:00
|modify
|148
|0.10
|165.27
|164.74
|168.32
|1236
|2007.06.28 02:00
|modify
|148
|0.10
|165.27
|164.74
|168.49
|1237
|2007.06.28 02:00
|modify
|148
|0.10
|165.27
|165.43
|168.49
|1238
|2007.06.28 02:56
|s/l
|148
|0.10
|165.43
|165.43
|168.49
|16.60
|11320.45