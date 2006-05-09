Strategy Tester Report
StepMAExpert_v1[1].45_euro usd_m30 same settings l s approved

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.05.01 00:00 - 2007.06.29 22:30 (2006.05.01 - 2007.07.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExpert_Name="---- StepMAExpert_v1.45 ----"; Magic=1012; Slippage=3; Trace=false; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; TrailingStopMode=1; TrailingStop=0; SwingTrade=true; PendingOrder=false; PendOrdGap=10; SessionStart=7; SessionEnd=23; FilterPeriod=0; Long_Trade=" Input data for Long Positions"; StepSizeLong=40; HighLowLong=false; MomPeriodLong=1; DeltaLong=4; DeltaLongExit=3; StopSizeLong=55; ProfitSizeLong=115; InitialStopLong=30; TakeProfitLong=70; BreakEvenLong=30; BreakEvenGapLong=16; Short_Trade=" Input data for Short Positions "; StepSizeShort=40; HighLowShort=false; MomPeriodShort=1; DeltaShort=4; DeltaShortExit=3; StopSizeShort=35; ProfitSizeShort=95; InitialStopShort=30; TakeProfitShort=70; BreakEvenShort=30; BreakEvenGapShort=16; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=true; Risk=0.15; LossMax=1001;
Bars in test19371Ticks modelled1390127Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit224.90Gross profit866.80Gross loss-641.90
Profit factor1.35Expected payoff5.62
Absolute drawdown54.85Maximal drawdown178.40 (1.71%)Relative drawdown1.71% (178.40)
Total trades40Short positions (won %)20 (45.00%)Long positions (won %)20 (55.00%)
Profit trades (% of total)20 (50.00%)Loss trades (% of total)20 (50.00%)
Largestprofit trade164.70loss trade-33.95
Averageprofit trade43.34loss trade-32.10
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (123.35)consecutive losses (loss in money)4 (-129.75)
Maximalconsecutive profit (count of wins)164.70 (1)consecutive loss (count of losses)-129.75 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.09 07:00sell10.101.26941.27261.2624
22006.05.09 09:00modify10.101.26941.27261.2622
32006.05.09 09:30modify10.101.26941.27261.2619
42006.05.09 10:00modify10.101.26941.27261.2617
52006.05.09 15:26s/l10.101.27261.27261.2617-32.009968.00
62006.05.09 16:30buy20.101.27651.27331.2835
72006.05.09 17:00modify20.101.27651.27331.2839
82006.05.10 01:00modify20.101.27651.27331.2841
92006.05.10 08:00modify20.101.27651.27331.2843
102006.05.10 09:00modify20.101.27651.27331.2859
112006.05.10 09:30modify20.101.27651.27331.2872
122006.05.10 09:30modify20.101.27651.27811.2872
132006.05.10 10:18s/l20.101.27811.27811.287215.359983.35
142006.05.15 10:00sell30.101.28701.29021.2800
152006.05.15 10:30modify30.101.28701.29021.2771
162006.05.15 10:30modify30.101.28701.28541.2771
172006.05.15 13:00modify30.101.28701.28541.2747
182006.05.15 13:00modify30.101.28701.28241.2747
192006.05.15 13:52s/l30.101.28241.28241.274746.0010029.35
202006.05.17 07:00buy40.101.28711.28391.2941
212006.05.17 07:30modify40.101.28711.28391.2950
222006.05.17 09:30modify40.101.28711.28391.2967
232006.05.17 10:00modify40.101.28711.28391.2972
242006.05.17 11:00modify40.101.28711.28391.2983
252006.05.17 11:00modify40.101.28711.28871.2983
262006.05.17 13:02s/l40.101.28871.28871.298316.0010045.35
272006.05.17 16:30sell50.101.27871.28191.2717
282006.05.17 17:30modify50.101.27871.28191.2694
292006.05.17 17:30modify50.101.27871.27711.2694
302006.05.17 18:00modify50.101.27871.27711.2665
312006.05.17 18:00modify50.101.27871.27411.2665
322006.05.17 18:13s/l50.101.27411.27411.266546.0010091.35
332006.05.18 10:30buy60.101.27941.27621.2864
342006.05.18 11:00modify60.101.27941.27621.2869
352006.05.18 13:23s/l60.101.27621.27621.2869-32.0010059.35
362006.05.24 07:00sell70.101.27871.28191.2717
372006.05.24 07:30modify70.101.27871.28191.2715
382006.05.24 08:55s/l70.101.28191.28191.2715-32.0010027.35
392006.05.24 10:30buy80.101.28571.28251.2927
402006.05.24 11:00modify80.101.28571.28251.2931
412006.05.24 12:00modify80.101.28571.28251.2932
422006.05.24 12:30modify80.101.28571.28251.2933
432006.05.24 13:00modify80.101.28571.28251.2940
442006.05.24 15:14s/l80.101.28251.28251.2940-32.009995.35
452006.05.24 17:00sell90.101.27601.27921.2690
462006.05.24 17:30modify90.101.27601.27921.2684
472006.05.25 08:57s/l90.101.27921.27921.2684-31.409963.95
482006.05.26 07:00buy100.101.27731.27411.2843
492006.05.26 07:30modify100.101.27731.27411.2902
502006.05.26 10:00modify100.101.27731.27891.2902
512006.05.26 14:13s/l100.101.27891.27891.290216.009979.95
522006.05.26 16:00sell110.101.27351.27671.2665
532006.05.26 16:30modify110.101.27351.27671.2652
542006.05.29 12:13s/l110.101.27671.27671.2652-31.809948.15
552006.05.30 07:00buy120.101.28091.27771.2879
562006.05.30 07:30modify120.101.28091.27771.2889
572006.05.30 08:00modify120.101.28091.27771.2891
582006.05.30 08:30modify120.101.28091.27771.2908
592006.05.30 09:00modify120.101.28091.27771.2909
602006.05.30 09:30modify120.101.28091.27771.2920
612006.05.30 09:30modify120.101.28091.28251.2920
622006.05.30 10:00modify120.101.28091.28251.2925
632006.05.30 11:30modify120.101.28091.28251.2928
642006.05.30 12:00modify120.101.28091.28251.2948
652006.05.30 12:00modify120.101.28091.28551.2948
662006.05.30 12:30modify120.101.28091.28551.2950
672006.05.30 13:36s/l120.101.28551.28551.295046.009994.15
682006.05.31 21:00sell130.101.28071.28391.2737
692006.06.01 03:00modify130.101.28071.28391.2735
702006.06.01 04:00modify130.101.28071.28391.2733
712006.06.01 04:30modify130.101.28071.28391.2729
722006.06.01 05:00modify130.101.28071.28391.2721
732006.06.01 05:30modify130.101.28071.28391.2714
742006.06.01 05:30modify130.101.28071.27911.2714
752006.06.01 06:00modify130.101.28071.27911.2703
762006.06.01 10:07s/l130.101.27911.27911.270316.6010010.75
772006.06.01 17:00buy140.101.28181.27861.2888
782006.06.01 17:30modify140.101.28181.27861.2892
792006.06.01 18:00modify140.101.28181.27861.2896
802006.06.02 06:30modify140.101.28181.27861.2902
812006.06.02 14:30modify140.101.28181.27861.2906
822006.06.02 14:40t/p140.101.29061.27861.290687.3510098.10
832006.06.19 07:00sell150.101.25841.26161.2514
842006.06.19 15:30modify150.101.25841.26161.2512
852006.06.19 16:00modify150.101.25841.26161.2511
862006.06.19 17:00modify150.101.25841.26161.2498
872006.06.20 19:29s/l150.101.26161.26161.2498-31.8010066.30
882006.06.29 20:30buy160.101.26171.25851.2687
892006.06.29 21:00modify160.101.26171.25851.2738
902006.06.29 21:00modify160.101.26171.26331.2738
912006.06.29 23:00modify160.101.26171.26331.2739
922006.06.30 00:00modify160.101.26171.26331.2741
932006.06.30 00:30modify160.101.26171.26331.2742
942006.06.30 03:00modify160.101.26171.26331.2746
952006.06.30 03:30modify160.101.26171.26331.2765
962006.06.30 03:30modify160.101.26171.26631.2765
972006.06.30 04:00modify160.101.26171.26631.2787
982006.06.30 04:30modify160.101.26171.26931.2787
992006.06.30 06:30modify160.101.26171.26931.2790
1002006.06.30 07:30modify160.101.26171.26931.2796
1012006.06.30 08:00modify160.101.26171.26931.2802
1022006.06.30 15:00modify160.101.26171.26931.2822
1032006.06.30 15:00modify160.101.26171.27231.2822
1042006.06.30 15:30modify160.101.26171.27231.2829
1052006.06.30 16:00modify160.101.26171.27231.2842
1062006.06.30 17:00modify160.101.26171.27231.2860
1072006.06.30 17:00modify160.101.26171.27531.2860
1082006.06.30 21:30modify160.101.26171.27531.2863
1092006.06.30 22:00modify160.101.26171.27531.2864
1102006.06.30 22:30modify160.101.26171.27531.2867
1112006.07.03 13:00modify160.101.26171.27531.2869
1122006.07.03 13:30modify160.101.26171.27531.2876
1132006.07.03 13:30modify160.101.26171.27831.2876
1142006.07.03 14:43s/l160.101.27831.27831.2876164.7010231.00
1152006.07.05 15:30sell170.101.27351.27671.2665
1162006.07.05 16:30modify170.101.27351.27671.2657
1172006.07.06 14:33s/l170.101.27671.27671.2657-31.4010199.60
1182006.07.07 14:30buy180.101.28111.27791.2881
1192006.07.07 15:00modify180.101.28111.27791.2894
1202006.07.07 15:30modify180.101.28111.27791.2896
1212006.07.07 16:00modify180.101.28111.27791.2898
1222006.07.07 17:30modify180.101.28111.27791.2901
1232006.07.07 19:30modify180.101.28111.27791.2903
1242006.07.10 11:29s/l180.101.27791.27791.2903-32.6510166.95
1252006.07.10 14:30sell190.101.27421.27741.2672
1262006.07.11 08:30modify190.101.27421.27741.2669
1272006.07.11 09:00modify190.101.27421.27741.2651
1282006.07.11 09:00modify190.101.27421.27261.2651
1292006.07.11 09:14s/l190.101.27261.27261.265116.2010183.15
1302006.07.19 16:30buy200.101.25761.25441.2646
1312006.07.19 17:04s/l200.101.25441.25441.2646-32.0010151.15
1322006.07.24 09:30sell210.101.26201.26521.2550
1332006.07.25 07:27s/l210.101.26521.26521.2550-31.8010119.35
1342006.07.26 19:00buy220.101.26581.26261.2728
1352006.07.26 19:30modify220.101.26581.26261.2732
1362006.07.26 20:00modify220.101.26581.26261.2736
1372006.07.26 20:30modify220.101.26581.26261.2767
1382006.07.26 20:30modify220.101.26581.26741.2767
1392006.07.26 21:00modify220.101.26581.26741.2770
1402006.07.26 21:30modify220.101.26581.26741.2771
1412006.07.26 22:00modify220.101.26581.26741.2778
1422006.07.26 22:30modify220.101.26581.26741.2788
1432006.07.26 23:00modify220.101.26581.26741.2791
1442006.07.26 23:30modify220.101.26581.26741.2792
1452006.07.26 23:30modify220.101.26581.27041.2792
1462006.07.27 04:00modify220.101.26581.27041.2793
1472006.07.27 06:30modify220.101.26581.27041.2802
1482006.07.27 08:00modify220.101.26581.27041.2810
1492006.07.27 12:30modify220.101.26581.27041.2819
1502006.07.27 13:00modify220.101.26581.27041.2822
1512006.07.27 15:30modify220.101.26581.27041.2841
1522006.07.27 15:30modify220.101.26581.27341.2841
1532006.07.27 16:08s/l220.101.27341.27341.284174.0510193.40
1542006.08.10 16:30sell230.101.27861.28181.2716
1552006.08.10 18:00modify230.101.27861.28181.2708
1562006.08.11 08:30modify230.101.27861.28181.2705
1572006.08.11 15:00modify230.101.27861.28181.2674
1582006.08.11 15:00modify230.101.27861.27701.2674
1592006.08.11 15:30modify230.101.27861.27701.2673
1602006.08.11 16:17s/l230.101.27701.27701.267316.2010209.60
1612006.08.15 16:00buy240.101.27981.27661.2868
1622006.08.15 16:30modify240.101.27981.27661.2872
1632006.08.16 15:00modify240.101.27981.27661.2916
1642006.08.16 15:00modify240.101.27981.28141.2916
1652006.08.16 15:30modify240.101.27981.28141.2930
1662006.08.16 17:30modify240.101.27981.28141.2931
1672006.08.16 18:00modify240.101.27981.28141.2937
1682006.08.16 18:00modify240.101.27981.28441.2937
1692006.08.16 19:39s/l240.101.28441.28441.293745.3510254.95
1702006.08.22 12:00sell250.101.28391.28711.2769
1712006.08.22 14:00modify250.101.28391.28711.2758
1722006.08.22 15:00modify250.101.28391.28711.2756
1732006.08.22 15:30modify250.101.28391.28711.2753
1742006.08.22 15:30modify250.101.28391.28231.2753
1752006.08.22 16:00modify250.101.28391.28231.2750
1762006.08.22 16:30modify250.101.28391.28231.2744
1772006.08.22 19:30modify250.101.28391.28231.2737
1782006.08.22 20:00modify250.101.28391.28231.2731
1792006.08.23 09:27s/l250.101.28231.28231.273116.2010271.15
1802006.09.14 17:00buy260.101.27501.27181.2820
1812006.09.14 17:30modify260.101.27501.27181.2824
1822006.09.14 22:23s/l260.101.27181.27181.2824-32.0010239.15
1832006.09.25 17:00sell270.101.27381.27701.2668
1842006.09.26 11:00modify270.101.27381.27701.2659
1852006.09.26 12:00modify270.101.27381.27701.2642
1862006.09.26 12:00modify270.101.27381.27221.2642
1872006.09.26 13:00modify270.101.27381.27221.2638
1882006.09.26 13:30modify270.101.27381.27221.2632
1892006.09.26 16:30modify270.101.27381.27221.2618
1902006.09.26 16:30modify270.101.27381.26921.2618
1912006.09.26 17:00modify270.101.27381.26921.2617
1922006.09.26 17:53s/l270.101.26921.26921.261746.2010285.35
1932006.10.02 16:00buy280.101.27391.27071.2809
1942006.10.02 16:30modify280.101.27391.27071.2827
1952006.10.02 18:30modify280.101.27391.27071.2828
1962006.10.03 08:00modify280.101.27391.27071.2829
1972006.10.04 10:14s/l280.101.27071.27071.2829-33.3010252.05
1982006.11.03 15:00sell290.101.26841.27161.2614
1992006.11.03 20:26s/l290.101.27161.27161.2614-32.0010220.05
2002006.12.11 17:30buy300.101.32261.31941.3296
2012006.12.11 18:00modify300.101.32261.31941.3297
2022006.12.11 18:30modify300.101.32261.31941.3326
2032006.12.11 18:30modify300.101.32261.32421.3326
2042006.12.11 19:00modify300.101.32261.32421.3332
2052006.12.11 21:27s/l300.101.32421.32421.333216.0010236.05
2062006.12.13 16:00sell310.101.32021.32341.3132
2072006.12.13 17:07s/l310.101.32341.32341.3132-32.0010204.05
2082006.12.19 10:00buy320.101.31561.31241.3226
2092006.12.19 10:30modify320.101.31561.31241.3242
2102006.12.19 16:00modify320.101.31561.31241.3245
2112006.12.19 18:00modify320.101.31561.31241.3268
2122006.12.19 18:00modify320.101.31561.31721.3268
2132006.12.19 19:00modify320.101.31561.31721.3271
2142006.12.19 19:30modify320.101.31561.31721.3273
2152006.12.19 20:00modify320.101.31561.31721.3288
2162006.12.20 02:00modify320.101.31561.31721.3297
2172006.12.20 02:00modify320.101.31561.32021.3297
2182006.12.20 02:30modify320.101.31561.32021.3299
2192006.12.20 03:00modify320.101.31561.32021.3301
2202006.12.20 03:30modify320.101.31561.32021.3302
2212006.12.20 04:00modify320.101.31561.32021.3308
2222006.12.20 05:00modify320.101.31561.32021.3316
2232006.12.20 14:14s/l320.101.32021.32021.331645.3510249.40
2242007.01.03 16:30sell330.101.31791.32111.3109
2252007.01.03 18:30modify330.101.31791.32111.3103
2262007.01.03 19:30modify330.101.31791.32111.3102
2272007.01.03 20:00modify330.101.31791.32111.3096
2282007.01.04 09:30modify330.101.31791.32111.3080
2292007.01.04 09:30modify330.101.31791.31631.3080
2302007.01.04 10:00modify330.101.31791.31631.3069
2312007.01.04 10:30modify330.101.31791.31631.3057
2322007.01.04 10:30modify330.101.31791.31331.3057
2332007.01.04 11:00modify330.101.31791.31331.3056
2342007.01.04 11:30modify330.101.31791.31331.3053
2352007.01.04 12:00modify330.101.31791.31331.3035
2362007.01.04 16:00modify330.101.31791.31331.3031
2372007.01.04 17:30modify330.101.31791.31031.3031
2382007.01.04 20:30modify330.101.31791.31031.3029
2392007.01.04 21:30modify330.101.31791.31031.3025
2402007.01.05 02:00modify330.101.31791.31031.3023
2412007.01.05 04:00modify330.101.31791.31031.3019
2422007.01.05 04:30modify330.101.31791.31031.3015
2432007.01.05 05:30modify330.101.31791.31031.3011
2442007.01.05 08:54s/l330.101.31031.31031.301176.8010326.20
2452007.01.16 10:30buy340.101.29721.29401.3042
2462007.01.16 11:00modify340.101.29721.29401.3050
2472007.01.16 11:30modify340.101.29721.29401.3061
2482007.01.16 14:22s/l340.101.29401.29401.3061-32.0010294.20
2492007.02.02 18:00sell350.101.29581.29901.2888
2502007.02.05 04:00modify350.101.29581.29901.2887
2512007.02.05 04:30modify350.101.29581.29901.2881
2522007.02.05 06:00modify350.101.29581.29901.2880
2532007.02.05 07:00modify350.101.29581.29901.2878
2542007.02.05 07:30modify350.101.29581.29901.2875
2552007.02.05 12:00modify350.101.29581.29901.2873
2562007.02.05 13:30modify350.101.29581.29901.2869
2572007.02.05 13:30modify350.101.29581.29421.2869
2582007.02.05 14:30modify350.101.29581.29421.2866
2592007.02.05 16:00modify350.101.29581.29421.2862
2602007.02.06 07:30modify350.101.29581.29421.2859
2612007.02.06 10:48s/l350.101.29421.29421.285916.4010310.60
2622007.02.23 16:00buy360.101.31641.31321.3234
2632007.02.23 16:30modify360.101.31641.31321.3250
2642007.02.26 00:30modify360.101.31641.31321.3254
2652007.02.26 01:00modify360.101.31641.31321.3255
2662007.02.26 01:30modify360.101.31641.31321.3262
2672007.02.26 02:30modify360.101.31641.31321.3264
2682007.02.26 04:00modify360.101.31641.31321.3265
2692007.02.26 04:30modify360.101.31641.31321.3267
2702007.02.27 09:30modify360.101.31641.31321.3292
2712007.02.27 09:30modify360.101.31641.31801.3292
2722007.02.27 14:00modify360.101.31641.31801.3298
2732007.02.27 14:30modify360.101.31641.31801.3315
2742007.02.27 14:30modify360.101.31641.32101.3315
2752007.02.27 17:00modify360.101.31641.32101.3317
2762007.02.27 18:00modify360.101.31641.32101.3318
2772007.02.27 18:30modify360.101.31641.32101.3325
2782007.02.28 04:47s/l360.101.32101.32101.332544.0510354.65
2792007.03.01 17:00sell370.101.31631.31951.3093
2802007.03.01 20:58s/l370.101.31951.31951.3093-32.0010322.65
2812007.03.07 20:30buy380.101.31761.31441.3246
2822007.03.07 21:00modify380.101.31761.31441.3256
2832007.03.08 10:40s/l380.101.31441.31441.3256-33.9510288.70
2842007.05.08 16:30sell390.101.35191.35511.3449
2852007.05.09 08:15s/l390.101.35511.35511.3449-31.8010256.90
2862007.05.29 14:00buy400.101.35021.34701.3572
2872007.05.29 14:30modify400.101.35021.34701.3590
2882007.05.29 18:18s/l400.101.34701.34701.3590-32.0010224.90