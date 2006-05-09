Strategy Tester Report
StepMAExpert_v1[1].45_euro usd_m30 same settings l s approved
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.05.01 00:00 - 2007.06.29 22:30 (2006.05.01 - 2007.07.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Expert_Name="---- StepMAExpert_v1.45 ----"; Magic=1012; Slippage=3; Trace=false;
Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; TrailingStopMode=1; TrailingStop=0; SwingTrade=true;
PendingOrder=false;
PendOrdGap=10; SessionStart=7; SessionEnd=23; FilterPeriod=0; Long_Trade=" Input data for Long Positions"; StepSizeLong=40; HighLowLong=false;
MomPeriodLong=1; DeltaLong=4; DeltaLongExit=3; StopSizeLong=55; ProfitSizeLong=115; InitialStopLong=30; TakeProfitLong=70; BreakEvenLong=30; BreakEvenGapLong=16; Short_Trade=" Input data for Short Positions "; StepSizeShort=40; HighLowShort=false;
MomPeriodShort=1; DeltaShort=4; DeltaShortExit=3; StopSizeShort=35; ProfitSizeShort=95; InitialStopShort=30; TakeProfitShort=70; BreakEvenShort=30; BreakEvenGapShort=16; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=true;
Risk=0.15; LossMax=1001;
|Bars in test
|19371
|Ticks modelled
|1390127
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|224.90
|Gross profit
|866.80
|Gross loss
|-641.90
|Profit factor
|1.35
|Expected payoff
|5.62
|Absolute drawdown
|54.85
|Maximal drawdown
|178.40 (1.71%)
|Relative drawdown
|1.71% (178.40)
|Total trades
|40
|Short positions (won %)
|20 (45.00%)
|Long positions (won %)
|20 (55.00%)
|Profit trades (% of total)
|20 (50.00%)
|Loss trades (% of total)
|20 (50.00%)
|Largest
|profit trade
|164.70
|loss trade
|-33.95
|Average
|profit trade
|43.34
|loss trade
|-32.10
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (123.35)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-129.75)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|164.70 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-129.75 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.09 07:00
|sell
|1
|0.10
|1.2694
|1.2726
|1.2624
|2
|2006.05.09 09:00
|modify
|1
|0.10
|1.2694
|1.2726
|1.2622
|3
|2006.05.09 09:30
|modify
|1
|0.10
|1.2694
|1.2726
|1.2619
|4
|2006.05.09 10:00
|modify
|1
|0.10
|1.2694
|1.2726
|1.2617
|5
|2006.05.09 15:26
|s/l
|1
|0.10
|1.2726
|1.2726
|1.2617
|-32.00
|9968.00
|6
|2006.05.09 16:30
|buy
|2
|0.10
|1.2765
|1.2733
|1.2835
|7
|2006.05.09 17:00
|modify
|2
|0.10
|1.2765
|1.2733
|1.2839
|8
|2006.05.10 01:00
|modify
|2
|0.10
|1.2765
|1.2733
|1.2841
|9
|2006.05.10 08:00
|modify
|2
|0.10
|1.2765
|1.2733
|1.2843
|10
|2006.05.10 09:00
|modify
|2
|0.10
|1.2765
|1.2733
|1.2859
|11
|2006.05.10 09:30
|modify
|2
|0.10
|1.2765
|1.2733
|1.2872
|12
|2006.05.10 09:30
|modify
|2
|0.10
|1.2765
|1.2781
|1.2872
|13
|2006.05.10 10:18
|s/l
|2
|0.10
|1.2781
|1.2781
|1.2872
|15.35
|9983.35
|14
|2006.05.15 10:00
|sell
|3
|0.10
|1.2870
|1.2902
|1.2800
|15
|2006.05.15 10:30
|modify
|3
|0.10
|1.2870
|1.2902
|1.2771
|16
|2006.05.15 10:30
|modify
|3
|0.10
|1.2870
|1.2854
|1.2771
|17
|2006.05.15 13:00
|modify
|3
|0.10
|1.2870
|1.2854
|1.2747
|18
|2006.05.15 13:00
|modify
|3
|0.10
|1.2870
|1.2824
|1.2747
|19
|2006.05.15 13:52
|s/l
|3
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2747
|46.00
|10029.35
|20
|2006.05.17 07:00
|buy
|4
|0.10
|1.2871
|1.2839
|1.2941
|21
|2006.05.17 07:30
|modify
|4
|0.10
|1.2871
|1.2839
|1.2950
|22
|2006.05.17 09:30
|modify
|4
|0.10
|1.2871
|1.2839
|1.2967
|23
|2006.05.17 10:00
|modify
|4
|0.10
|1.2871
|1.2839
|1.2972
|24
|2006.05.17 11:00
|modify
|4
|0.10
|1.2871
|1.2839
|1.2983
|25
|2006.05.17 11:00
|modify
|4
|0.10
|1.2871
|1.2887
|1.2983
|26
|2006.05.17 13:02
|s/l
|4
|0.10
|1.2887
|1.2887
|1.2983
|16.00
|10045.35
|27
|2006.05.17 16:30
|sell
|5
|0.10
|1.2787
|1.2819
|1.2717
|28
|2006.05.17 17:30
|modify
|5
|0.10
|1.2787
|1.2819
|1.2694
|29
|2006.05.17 17:30
|modify
|5
|0.10
|1.2787
|1.2771
|1.2694
|30
|2006.05.17 18:00
|modify
|5
|0.10
|1.2787
|1.2771
|1.2665
|31
|2006.05.17 18:00
|modify
|5
|0.10
|1.2787
|1.2741
|1.2665
|32
|2006.05.17 18:13
|s/l
|5
|0.10
|1.2741
|1.2741
|1.2665
|46.00
|10091.35
|33
|2006.05.18 10:30
|buy
|6
|0.10
|1.2794
|1.2762
|1.2864
|34
|2006.05.18 11:00
|modify
|6
|0.10
|1.2794
|1.2762
|1.2869
|35
|2006.05.18 13:23
|s/l
|6
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2869
|-32.00
|10059.35
|36
|2006.05.24 07:00
|sell
|7
|0.10
|1.2787
|1.2819
|1.2717
|37
|2006.05.24 07:30
|modify
|7
|0.10
|1.2787
|1.2819
|1.2715
|38
|2006.05.24 08:55
|s/l
|7
|0.10
|1.2819
|1.2819
|1.2715
|-32.00
|10027.35
|39
|2006.05.24 10:30
|buy
|8
|0.10
|1.2857
|1.2825
|1.2927
|40
|2006.05.24 11:00
|modify
|8
|0.10
|1.2857
|1.2825
|1.2931
|41
|2006.05.24 12:00
|modify
|8
|0.10
|1.2857
|1.2825
|1.2932
|42
|2006.05.24 12:30
|modify
|8
|0.10
|1.2857
|1.2825
|1.2933
|43
|2006.05.24 13:00
|modify
|8
|0.10
|1.2857
|1.2825
|1.2940
|44
|2006.05.24 15:14
|s/l
|8
|0.10
|1.2825
|1.2825
|1.2940
|-32.00
|9995.35
|45
|2006.05.24 17:00
|sell
|9
|0.10
|1.2760
|1.2792
|1.2690
|46
|2006.05.24 17:30
|modify
|9
|0.10
|1.2760
|1.2792
|1.2684
|47
|2006.05.25 08:57
|s/l
|9
|0.10
|1.2792
|1.2792
|1.2684
|-31.40
|9963.95
|48
|2006.05.26 07:00
|buy
|10
|0.10
|1.2773
|1.2741
|1.2843
|49
|2006.05.26 07:30
|modify
|10
|0.10
|1.2773
|1.2741
|1.2902
|50
|2006.05.26 10:00
|modify
|10
|0.10
|1.2773
|1.2789
|1.2902
|51
|2006.05.26 14:13
|s/l
|10
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2902
|16.00
|9979.95
|52
|2006.05.26 16:00
|sell
|11
|0.10
|1.2735
|1.2767
|1.2665
|53
|2006.05.26 16:30
|modify
|11
|0.10
|1.2735
|1.2767
|1.2652
|54
|2006.05.29 12:13
|s/l
|11
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2652
|-31.80
|9948.15
|55
|2006.05.30 07:00
|buy
|12
|0.10
|1.2809
|1.2777
|1.2879
|56
|2006.05.30 07:30
|modify
|12
|0.10
|1.2809
|1.2777
|1.2889
|57
|2006.05.30 08:00
|modify
|12
|0.10
|1.2809
|1.2777
|1.2891
|58
|2006.05.30 08:30
|modify
|12
|0.10
|1.2809
|1.2777
|1.2908
|59
|2006.05.30 09:00
|modify
|12
|0.10
|1.2809
|1.2777
|1.2909
|60
|2006.05.30 09:30
|modify
|12
|0.10
|1.2809
|1.2777
|1.2920
|61
|2006.05.30 09:30
|modify
|12
|0.10
|1.2809
|1.2825
|1.2920
|62
|2006.05.30 10:00
|modify
|12
|0.10
|1.2809
|1.2825
|1.2925
|63
|2006.05.30 11:30
|modify
|12
|0.10
|1.2809
|1.2825
|1.2928
|64
|2006.05.30 12:00
|modify
|12
|0.10
|1.2809
|1.2825
|1.2948
|65
|2006.05.30 12:00
|modify
|12
|0.10
|1.2809
|1.2855
|1.2948
|66
|2006.05.30 12:30
|modify
|12
|0.10
|1.2809
|1.2855
|1.2950
|67
|2006.05.30 13:36
|s/l
|12
|0.10
|1.2855
|1.2855
|1.2950
|46.00
|9994.15
|68
|2006.05.31 21:00
|sell
|13
|0.10
|1.2807
|1.2839
|1.2737
|69
|2006.06.01 03:00
|modify
|13
|0.10
|1.2807
|1.2839
|1.2735
|70
|2006.06.01 04:00
|modify
|13
|0.10
|1.2807
|1.2839
|1.2733
|71
|2006.06.01 04:30
|modify
|13
|0.10
|1.2807
|1.2839
|1.2729
|72
|2006.06.01 05:00
|modify
|13
|0.10
|1.2807
|1.2839
|1.2721
|73
|2006.06.01 05:30
|modify
|13
|0.10
|1.2807
|1.2839
|1.2714
|74
|2006.06.01 05:30
|modify
|13
|0.10
|1.2807
|1.2791
|1.2714
|75
|2006.06.01 06:00
|modify
|13
|0.10
|1.2807
|1.2791
|1.2703
|76
|2006.06.01 10:07
|s/l
|13
|0.10
|1.2791
|1.2791
|1.2703
|16.60
|10010.75
|77
|2006.06.01 17:00
|buy
|14
|0.10
|1.2818
|1.2786
|1.2888
|78
|2006.06.01 17:30
|modify
|14
|0.10
|1.2818
|1.2786
|1.2892
|79
|2006.06.01 18:00
|modify
|14
|0.10
|1.2818
|1.2786
|1.2896
|80
|2006.06.02 06:30
|modify
|14
|0.10
|1.2818
|1.2786
|1.2902
|81
|2006.06.02 14:30
|modify
|14
|0.10
|1.2818
|1.2786
|1.2906
|82
|2006.06.02 14:40
|t/p
|14
|0.10
|1.2906
|1.2786
|1.2906
|87.35
|10098.10
|83
|2006.06.19 07:00
|sell
|15
|0.10
|1.2584
|1.2616
|1.2514
|84
|2006.06.19 15:30
|modify
|15
|0.10
|1.2584
|1.2616
|1.2512
|85
|2006.06.19 16:00
|modify
|15
|0.10
|1.2584
|1.2616
|1.2511
|86
|2006.06.19 17:00
|modify
|15
|0.10
|1.2584
|1.2616
|1.2498
|87
|2006.06.20 19:29
|s/l
|15
|0.10
|1.2616
|1.2616
|1.2498
|-31.80
|10066.30
|88
|2006.06.29 20:30
|buy
|16
|0.10
|1.2617
|1.2585
|1.2687
|89
|2006.06.29 21:00
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2585
|1.2738
|90
|2006.06.29 21:00
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2633
|1.2738
|91
|2006.06.29 23:00
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2633
|1.2739
|92
|2006.06.30 00:00
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2633
|1.2741
|93
|2006.06.30 00:30
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2633
|1.2742
|94
|2006.06.30 03:00
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2633
|1.2746
|95
|2006.06.30 03:30
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2633
|1.2765
|96
|2006.06.30 03:30
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2663
|1.2765
|97
|2006.06.30 04:00
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2663
|1.2787
|98
|2006.06.30 04:30
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2693
|1.2787
|99
|2006.06.30 06:30
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2693
|1.2790
|100
|2006.06.30 07:30
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2693
|1.2796
|101
|2006.06.30 08:00
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2693
|1.2802
|102
|2006.06.30 15:00
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2693
|1.2822
|103
|2006.06.30 15:00
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2723
|1.2822
|104
|2006.06.30 15:30
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2723
|1.2829
|105
|2006.06.30 16:00
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2723
|1.2842
|106
|2006.06.30 17:00
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2723
|1.2860
|107
|2006.06.30 17:00
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2753
|1.2860
|108
|2006.06.30 21:30
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2753
|1.2863
|109
|2006.06.30 22:00
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2753
|1.2864
|110
|2006.06.30 22:30
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2753
|1.2867
|111
|2006.07.03 13:00
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2753
|1.2869
|112
|2006.07.03 13:30
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2753
|1.2876
|113
|2006.07.03 13:30
|modify
|16
|0.10
|1.2617
|1.2783
|1.2876
|114
|2006.07.03 14:43
|s/l
|16
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2876
|164.70
|10231.00
|115
|2006.07.05 15:30
|sell
|17
|0.10
|1.2735
|1.2767
|1.2665
|116
|2006.07.05 16:30
|modify
|17
|0.10
|1.2735
|1.2767
|1.2657
|117
|2006.07.06 14:33
|s/l
|17
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2657
|-31.40
|10199.60
|118
|2006.07.07 14:30
|buy
|18
|0.10
|1.2811
|1.2779
|1.2881
|119
|2006.07.07 15:00
|modify
|18
|0.10
|1.2811
|1.2779
|1.2894
|120
|2006.07.07 15:30
|modify
|18
|0.10
|1.2811
|1.2779
|1.2896
|121
|2006.07.07 16:00
|modify
|18
|0.10
|1.2811
|1.2779
|1.2898
|122
|2006.07.07 17:30
|modify
|18
|0.10
|1.2811
|1.2779
|1.2901
|123
|2006.07.07 19:30
|modify
|18
|0.10
|1.2811
|1.2779
|1.2903
|124
|2006.07.10 11:29
|s/l
|18
|0.10
|1.2779
|1.2779
|1.2903
|-32.65
|10166.95
|125
|2006.07.10 14:30
|sell
|19
|0.10
|1.2742
|1.2774
|1.2672
|126
|2006.07.11 08:30
|modify
|19
|0.10
|1.2742
|1.2774
|1.2669
|127
|2006.07.11 09:00
|modify
|19
|0.10
|1.2742
|1.2774
|1.2651
|128
|2006.07.11 09:00
|modify
|19
|0.10
|1.2742
|1.2726
|1.2651
|129
|2006.07.11 09:14
|s/l
|19
|0.10
|1.2726
|1.2726
|1.2651
|16.20
|10183.15
|130
|2006.07.19 16:30
|buy
|20
|0.10
|1.2576
|1.2544
|1.2646
|131
|2006.07.19 17:04
|s/l
|20
|0.10
|1.2544
|1.2544
|1.2646
|-32.00
|10151.15
|132
|2006.07.24 09:30
|sell
|21
|0.10
|1.2620
|1.2652
|1.2550
|133
|2006.07.25 07:27
|s/l
|21
|0.10
|1.2652
|1.2652
|1.2550
|-31.80
|10119.35
|134
|2006.07.26 19:00
|buy
|22
|0.10
|1.2658
|1.2626
|1.2728
|135
|2006.07.26 19:30
|modify
|22
|0.10
|1.2658
|1.2626
|1.2732
|136
|2006.07.26 20:00
|modify
|22
|0.10
|1.2658
|1.2626
|1.2736
|137
|2006.07.26 20:30
|modify
|22
|0.10
|1.2658
|1.2626
|1.2767
|138
|2006.07.26 20:30
|modify
|22
|0.10
|1.2658
|1.2674
|1.2767
|139
|2006.07.26 21:00
|modify
|22
|0.10
|1.2658
|1.2674
|1.2770
|140
|2006.07.26 21:30
|modify
|22
|0.10
|1.2658
|1.2674
|1.2771
|141
|2006.07.26 22:00
|modify
|22
|0.10
|1.2658
|1.2674
|1.2778
|142
|2006.07.26 22:30
|modify
|22
|0.10
|1.2658
|1.2674
|1.2788
|143
|2006.07.26 23:00
|modify
|22
|0.10
|1.2658
|1.2674
|1.2791
|144
|2006.07.26 23:30
|modify
|22
|0.10
|1.2658
|1.2674
|1.2792
|145
|2006.07.26 23:30
|modify
|22
|0.10
|1.2658
|1.2704
|1.2792
|146
|2006.07.27 04:00
|modify
|22
|0.10
|1.2658
|1.2704
|1.2793
|147
|2006.07.27 06:30
|modify
|22
|0.10
|1.2658
|1.2704
|1.2802
|148
|2006.07.27 08:00
|modify
|22
|0.10
|1.2658
|1.2704
|1.2810
|149
|2006.07.27 12:30
|modify
|22
|0.10
|1.2658
|1.2704
|1.2819
|150
|2006.07.27 13:00
|modify
|22
|0.10
|1.2658
|1.2704
|1.2822
|151
|2006.07.27 15:30
|modify
|22
|0.10
|1.2658
|1.2704
|1.2841
|152
|2006.07.27 15:30
|modify
|22
|0.10
|1.2658
|1.2734
|1.2841
|153
|2006.07.27 16:08
|s/l
|22
|0.10
|1.2734
|1.2734
|1.2841
|74.05
|10193.40
|154
|2006.08.10 16:30
|sell
|23
|0.10
|1.2786
|1.2818
|1.2716
|155
|2006.08.10 18:00
|modify
|23
|0.10
|1.2786
|1.2818
|1.2708
|156
|2006.08.11 08:30
|modify
|23
|0.10
|1.2786
|1.2818
|1.2705
|157
|2006.08.11 15:00
|modify
|23
|0.10
|1.2786
|1.2818
|1.2674
|158
|2006.08.11 15:00
|modify
|23
|0.10
|1.2786
|1.2770
|1.2674
|159
|2006.08.11 15:30
|modify
|23
|0.10
|1.2786
|1.2770
|1.2673
|160
|2006.08.11 16:17
|s/l
|23
|0.10
|1.2770
|1.2770
|1.2673
|16.20
|10209.60
|161
|2006.08.15 16:00
|buy
|24
|0.10
|1.2798
|1.2766
|1.2868
|162
|2006.08.15 16:30
|modify
|24
|0.10
|1.2798
|1.2766
|1.2872
|163
|2006.08.16 15:00
|modify
|24
|0.10
|1.2798
|1.2766
|1.2916
|164
|2006.08.16 15:00
|modify
|24
|0.10
|1.2798
|1.2814
|1.2916
|165
|2006.08.16 15:30
|modify
|24
|0.10
|1.2798
|1.2814
|1.2930
|166
|2006.08.16 17:30
|modify
|24
|0.10
|1.2798
|1.2814
|1.2931
|167
|2006.08.16 18:00
|modify
|24
|0.10
|1.2798
|1.2814
|1.2937
|168
|2006.08.16 18:00
|modify
|24
|0.10
|1.2798
|1.2844
|1.2937
|169
|2006.08.16 19:39
|s/l
|24
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2937
|45.35
|10254.95
|170
|2006.08.22 12:00
|sell
|25
|0.10
|1.2839
|1.2871
|1.2769
|171
|2006.08.22 14:00
|modify
|25
|0.10
|1.2839
|1.2871
|1.2758
|172
|2006.08.22 15:00
|modify
|25
|0.10
|1.2839
|1.2871
|1.2756
|173
|2006.08.22 15:30
|modify
|25
|0.10
|1.2839
|1.2871
|1.2753
|174
|2006.08.22 15:30
|modify
|25
|0.10
|1.2839
|1.2823
|1.2753
|175
|2006.08.22 16:00
|modify
|25
|0.10
|1.2839
|1.2823
|1.2750
|176
|2006.08.22 16:30
|modify
|25
|0.10
|1.2839
|1.2823
|1.2744
|177
|2006.08.22 19:30
|modify
|25
|0.10
|1.2839
|1.2823
|1.2737
|178
|2006.08.22 20:00
|modify
|25
|0.10
|1.2839
|1.2823
|1.2731
|179
|2006.08.23 09:27
|s/l
|25
|0.10
|1.2823
|1.2823
|1.2731
|16.20
|10271.15
|180
|2006.09.14 17:00
|buy
|26
|0.10
|1.2750
|1.2718
|1.2820
|181
|2006.09.14 17:30
|modify
|26
|0.10
|1.2750
|1.2718
|1.2824
|182
|2006.09.14 22:23
|s/l
|26
|0.10
|1.2718
|1.2718
|1.2824
|-32.00
|10239.15
|183
|2006.09.25 17:00
|sell
|27
|0.10
|1.2738
|1.2770
|1.2668
|184
|2006.09.26 11:00
|modify
|27
|0.10
|1.2738
|1.2770
|1.2659
|185
|2006.09.26 12:00
|modify
|27
|0.10
|1.2738
|1.2770
|1.2642
|186
|2006.09.26 12:00
|modify
|27
|0.10
|1.2738
|1.2722
|1.2642
|187
|2006.09.26 13:00
|modify
|27
|0.10
|1.2738
|1.2722
|1.2638
|188
|2006.09.26 13:30
|modify
|27
|0.10
|1.2738
|1.2722
|1.2632
|189
|2006.09.26 16:30
|modify
|27
|0.10
|1.2738
|1.2722
|1.2618
|190
|2006.09.26 16:30
|modify
|27
|0.10
|1.2738
|1.2692
|1.2618
|191
|2006.09.26 17:00
|modify
|27
|0.10
|1.2738
|1.2692
|1.2617
|192
|2006.09.26 17:53
|s/l
|27
|0.10
|1.2692
|1.2692
|1.2617
|46.20
|10285.35
|193
|2006.10.02 16:00
|buy
|28
|0.10
|1.2739
|1.2707
|1.2809
|194
|2006.10.02 16:30
|modify
|28
|0.10
|1.2739
|1.2707
|1.2827
|195
|2006.10.02 18:30
|modify
|28
|0.10
|1.2739
|1.2707
|1.2828
|196
|2006.10.03 08:00
|modify
|28
|0.10
|1.2739
|1.2707
|1.2829
|197
|2006.10.04 10:14
|s/l
|28
|0.10
|1.2707
|1.2707
|1.2829
|-33.30
|10252.05
|198
|2006.11.03 15:00
|sell
|29
|0.10
|1.2684
|1.2716
|1.2614
|199
|2006.11.03 20:26
|s/l
|29
|0.10
|1.2716
|1.2716
|1.2614
|-32.00
|10220.05
|200
|2006.12.11 17:30
|buy
|30
|0.10
|1.3226
|1.3194
|1.3296
|201
|2006.12.11 18:00
|modify
|30
|0.10
|1.3226
|1.3194
|1.3297
|202
|2006.12.11 18:30
|modify
|30
|0.10
|1.3226
|1.3194
|1.3326
|203
|2006.12.11 18:30
|modify
|30
|0.10
|1.3226
|1.3242
|1.3326
|204
|2006.12.11 19:00
|modify
|30
|0.10
|1.3226
|1.3242
|1.3332
|205
|2006.12.11 21:27
|s/l
|30
|0.10
|1.3242
|1.3242
|1.3332
|16.00
|10236.05
|206
|2006.12.13 16:00
|sell
|31
|0.10
|1.3202
|1.3234
|1.3132
|207
|2006.12.13 17:07
|s/l
|31
|0.10
|1.3234
|1.3234
|1.3132
|-32.00
|10204.05
|208
|2006.12.19 10:00
|buy
|32
|0.10
|1.3156
|1.3124
|1.3226
|209
|2006.12.19 10:30
|modify
|32
|0.10
|1.3156
|1.3124
|1.3242
|210
|2006.12.19 16:00
|modify
|32
|0.10
|1.3156
|1.3124
|1.3245
|211
|2006.12.19 18:00
|modify
|32
|0.10
|1.3156
|1.3124
|1.3268
|212
|2006.12.19 18:00
|modify
|32
|0.10
|1.3156
|1.3172
|1.3268
|213
|2006.12.19 19:00
|modify
|32
|0.10
|1.3156
|1.3172
|1.3271
|214
|2006.12.19 19:30
|modify
|32
|0.10
|1.3156
|1.3172
|1.3273
|215
|2006.12.19 20:00
|modify
|32
|0.10
|1.3156
|1.3172
|1.3288
|216
|2006.12.20 02:00
|modify
|32
|0.10
|1.3156
|1.3172
|1.3297
|217
|2006.12.20 02:00
|modify
|32
|0.10
|1.3156
|1.3202
|1.3297
|218
|2006.12.20 02:30
|modify
|32
|0.10
|1.3156
|1.3202
|1.3299
|219
|2006.12.20 03:00
|modify
|32
|0.10
|1.3156
|1.3202
|1.3301
|220
|2006.12.20 03:30
|modify
|32
|0.10
|1.3156
|1.3202
|1.3302
|221
|2006.12.20 04:00
|modify
|32
|0.10
|1.3156
|1.3202
|1.3308
|222
|2006.12.20 05:00
|modify
|32
|0.10
|1.3156
|1.3202
|1.3316
|223
|2006.12.20 14:14
|s/l
|32
|0.10
|1.3202
|1.3202
|1.3316
|45.35
|10249.40
|224
|2007.01.03 16:30
|sell
|33
|0.10
|1.3179
|1.3211
|1.3109
|225
|2007.01.03 18:30
|modify
|33
|0.10
|1.3179
|1.3211
|1.3103
|226
|2007.01.03 19:30
|modify
|33
|0.10
|1.3179
|1.3211
|1.3102
|227
|2007.01.03 20:00
|modify
|33
|0.10
|1.3179
|1.3211
|1.3096
|228
|2007.01.04 09:30
|modify
|33
|0.10
|1.3179
|1.3211
|1.3080
|229
|2007.01.04 09:30
|modify
|33
|0.10
|1.3179
|1.3163
|1.3080
|230
|2007.01.04 10:00
|modify
|33
|0.10
|1.3179
|1.3163
|1.3069
|231
|2007.01.04 10:30
|modify
|33
|0.10
|1.3179
|1.3163
|1.3057
|232
|2007.01.04 10:30
|modify
|33
|0.10
|1.3179
|1.3133
|1.3057
|233
|2007.01.04 11:00
|modify
|33
|0.10
|1.3179
|1.3133
|1.3056
|234
|2007.01.04 11:30
|modify
|33
|0.10
|1.3179
|1.3133
|1.3053
|235
|2007.01.04 12:00
|modify
|33
|0.10
|1.3179
|1.3133
|1.3035
|236
|2007.01.04 16:00
|modify
|33
|0.10
|1.3179
|1.3133
|1.3031
|237
|2007.01.04 17:30
|modify
|33
|0.10
|1.3179
|1.3103
|1.3031
|238
|2007.01.04 20:30
|modify
|33
|0.10
|1.3179
|1.3103
|1.3029
|239
|2007.01.04 21:30
|modify
|33
|0.10
|1.3179
|1.3103
|1.3025
|240
|2007.01.05 02:00
|modify
|33
|0.10
|1.3179
|1.3103
|1.3023
|241
|2007.01.05 04:00
|modify
|33
|0.10
|1.3179
|1.3103
|1.3019
|242
|2007.01.05 04:30
|modify
|33
|0.10
|1.3179
|1.3103
|1.3015
|243
|2007.01.05 05:30
|modify
|33
|0.10
|1.3179
|1.3103
|1.3011
|244
|2007.01.05 08:54
|s/l
|33
|0.10
|1.3103
|1.3103
|1.3011
|76.80
|10326.20
|245
|2007.01.16 10:30
|buy
|34
|0.10
|1.2972
|1.2940
|1.3042
|246
|2007.01.16 11:00
|modify
|34
|0.10
|1.2972
|1.2940
|1.3050
|247
|2007.01.16 11:30
|modify
|34
|0.10
|1.2972
|1.2940
|1.3061
|248
|2007.01.16 14:22
|s/l
|34
|0.10
|1.2940
|1.2940
|1.3061
|-32.00
|10294.20
|249
|2007.02.02 18:00
|sell
|35
|0.10
|1.2958
|1.2990
|1.2888
|250
|2007.02.05 04:00
|modify
|35
|0.10
|1.2958
|1.2990
|1.2887
|251
|2007.02.05 04:30
|modify
|35
|0.10
|1.2958
|1.2990
|1.2881
|252
|2007.02.05 06:00
|modify
|35
|0.10
|1.2958
|1.2990
|1.2880
|253
|2007.02.05 07:00
|modify
|35
|0.10
|1.2958
|1.2990
|1.2878
|254
|2007.02.05 07:30
|modify
|35
|0.10
|1.2958
|1.2990
|1.2875
|255
|2007.02.05 12:00
|modify
|35
|0.10
|1.2958
|1.2990
|1.2873
|256
|2007.02.05 13:30
|modify
|35
|0.10
|1.2958
|1.2990
|1.2869
|257
|2007.02.05 13:30
|modify
|35
|0.10
|1.2958
|1.2942
|1.2869
|258
|2007.02.05 14:30
|modify
|35
|0.10
|1.2958
|1.2942
|1.2866
|259
|2007.02.05 16:00
|modify
|35
|0.10
|1.2958
|1.2942
|1.2862
|260
|2007.02.06 07:30
|modify
|35
|0.10
|1.2958
|1.2942
|1.2859
|261
|2007.02.06 10:48
|s/l
|35
|0.10
|1.2942
|1.2942
|1.2859
|16.40
|10310.60
|262
|2007.02.23 16:00
|buy
|36
|0.10
|1.3164
|1.3132
|1.3234
|263
|2007.02.23 16:30
|modify
|36
|0.10
|1.3164
|1.3132
|1.3250
|264
|2007.02.26 00:30
|modify
|36
|0.10
|1.3164
|1.3132
|1.3254
|265
|2007.02.26 01:00
|modify
|36
|0.10
|1.3164
|1.3132
|1.3255
|266
|2007.02.26 01:30
|modify
|36
|0.10
|1.3164
|1.3132
|1.3262
|267
|2007.02.26 02:30
|modify
|36
|0.10
|1.3164
|1.3132
|1.3264
|268
|2007.02.26 04:00
|modify
|36
|0.10
|1.3164
|1.3132
|1.3265
|269
|2007.02.26 04:30
|modify
|36
|0.10
|1.3164
|1.3132
|1.3267
|270
|2007.02.27 09:30
|modify
|36
|0.10
|1.3164
|1.3132
|1.3292
|271
|2007.02.27 09:30
|modify
|36
|0.10
|1.3164
|1.3180
|1.3292
|272
|2007.02.27 14:00
|modify
|36
|0.10
|1.3164
|1.3180
|1.3298
|273
|2007.02.27 14:30
|modify
|36
|0.10
|1.3164
|1.3180
|1.3315
|274
|2007.02.27 14:30
|modify
|36
|0.10
|1.3164
|1.3210
|1.3315
|275
|2007.02.27 17:00
|modify
|36
|0.10
|1.3164
|1.3210
|1.3317
|276
|2007.02.27 18:00
|modify
|36
|0.10
|1.3164
|1.3210
|1.3318
|277
|2007.02.27 18:30
|modify
|36
|0.10
|1.3164
|1.3210
|1.3325
|278
|2007.02.28 04:47
|s/l
|36
|0.10
|1.3210
|1.3210
|1.3325
|44.05
|10354.65
|279
|2007.03.01 17:00
|sell
|37
|0.10
|1.3163
|1.3195
|1.3093
|280
|2007.03.01 20:58
|s/l
|37
|0.10
|1.3195
|1.3195
|1.3093
|-32.00
|10322.65
|281
|2007.03.07 20:30
|buy
|38
|0.10
|1.3176
|1.3144
|1.3246
|282
|2007.03.07 21:00
|modify
|38
|0.10
|1.3176
|1.3144
|1.3256
|283
|2007.03.08 10:40
|s/l
|38
|0.10
|1.3144
|1.3144
|1.3256
|-33.95
|10288.70
|284
|2007.05.08 16:30
|sell
|39
|0.10
|1.3519
|1.3551
|1.3449
|285
|2007.05.09 08:15
|s/l
|39
|0.10
|1.3551
|1.3551
|1.3449
|-31.80
|10256.90
|286
|2007.05.29 14:00
|buy
|40
|0.10
|1.3502
|1.3470
|1.3572
|287
|2007.05.29 14:30
|modify
|40
|0.10
|1.3502
|1.3470
|1.3590
|288
|2007.05.29 18:18
|s/l
|40
|0.10
|1.3470
|1.3470
|1.3590
|-32.00
|10224.90