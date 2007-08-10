Interbank FX, LLC

Account: 1578926 Name: PipMaker M15 Currency: USD 2007 August 31, 15:41
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
475549562007.08.10 02:46balanceDeposit3 000.00
475554042007.08.10 02:49sell0.02gbpusd2.02280.00000.00002007.08.10 03:012.02160.000.000.002.40
475553932007.08.10 02:49sell0.02usdjpy118.140.000.002007.08.10 04:41118.000.000.000.002.37
475577272007.08.10 03:02sell0.02usdjpy118.030.000.002007.08.10 04:41118.010.000.000.000.34
475731822007.08.10 04:53sell0.03usdjpy118.090.000.002007.08.10 05:30117.990.000.000.002.54
475574042007.08.10 03:01sell0.02gbpusd2.02170.00000.00002007.08.10 05:352.02040.000.000.002.60
475711242007.08.10 04:41sell0.02usdjpy117.990.000.002007.08.10 05:35117.850.000.000.002.38
475849602007.08.10 05:42sell0.03usdjpy117.980.000.002007.08.10 05:44117.880.000.000.002.54
475579602007.08.10 03:02sell0.02gbpusd2.02040.00000.00002007.08.10 05:452.01920.000.000.002.40
475827212007.08.10 05:36sell0.02gbpusd2.01930.00000.00002007.08.10 05:452.01920.000.000.000.20
475859662007.08.10 05:45sell0.02gbpusd2.01910.00000.00002007.08.10 06:112.01780.000.000.002.60
475943012007.08.10 06:15sell0.04usdjpy118.090.000.002007.08.10 06:19117.980.000.000.003.73
475875272007.08.10 05:53sell0.03usdjpy117.990.000.002007.08.10 06:19118.000.000.000.00-0.25
475976762007.08.10 06:26sell0.04usdjpy118.110.000.002007.08.10 06:34117.990.000.000.004.07
475989762007.08.10 06:29sell0.04gbpusd2.01920.00000.00002007.08.10 06:412.01790.000.000.005.20
475930712007.08.10 06:11sell0.02gbpusd2.01670.00000.00002007.08.10 06:482.01960.000.000.00-5.80
475885822007.08.10 05:55sell0.02gbpusd2.01780.00000.00002007.08.10 06:482.01980.000.000.00-4.00
476043012007.08.10 06:46sell0.06gbpusd2.02130.00000.00002007.08.10 06:482.01980.000.000.009.00
476033922007.08.10 06:45sell0.05gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 06:482.01980.000.000.000.50
475958782007.08.10 06:21sell0.03usdjpy117.980.000.002007.08.10 06:49117.880.000.000.002.54
475553952007.08.10 02:49buy0.02usdchf1.19820.00000.00002007.08.10 06:581.19410.000.000.00-6.87
475557672007.08.10 02:51sell0.02usdchf1.19780.00000.00002007.08.10 06:581.19380.000.000.006.70
475899592007.08.10 05:59sell0.02usdchf1.19670.00000.00002007.08.10 06:591.19390.000.000.004.69
476032802007.08.10 06:45sell0.03usdchf1.19570.00000.00002007.08.10 06:591.19380.000.000.004.77
476071012007.08.10 06:56sell0.04usdchf1.19460.00000.00002007.08.10 06:591.19380.000.000.002.68
476129472007.08.10 07:06sell0.05gbpusd2.02240.00000.00002007.08.10 07:192.02060.000.000.009.00
476154102007.08.10 07:11sell0.04usdjpy118.090.000.002007.08.10 07:19117.980.000.000.003.73
476147132007.08.10 07:10sell0.03usdjpy117.980.000.002007.08.10 07:26117.930.000.000.001.27
475823672007.08.10 05:36sell0.02eurusd1.36510.00000.00002007.08.10 07:351.36780.000.000.00-5.40
476140322007.08.10 07:08sell0.06eurusd1.36930.00000.00002007.08.10 07:351.36800.000.000.007.80
476045842007.08.10 06:46sell0.05eurusd1.36820.00000.00002007.08.10 07:351.36800.000.000.001.00
476116662007.08.10 07:05sell0.04gbpusd2.02090.00000.00002007.08.10 07:392.01980.000.000.004.40
476055182007.08.10 06:49sell0.03gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 07:392.01970.000.000.000.60
476207532007.08.10 07:30sell0.04usdchf1.19540.00000.00002007.08.10 07:431.19430.000.000.003.68
476179072007.08.10 07:20sell0.03usdchf1.19440.00000.00002007.08.10 07:431.19440.000.000.000.00
476258712007.08.10 07:52sell0.04usdjpy118.120.000.002007.08.10 08:02118.000.000.000.004.07
476204762007.08.10 07:29sell0.03usdjpy118.010.000.002007.08.10 08:03118.000.000.000.000.25
476240492007.08.10 07:45sell0.04gbpusd2.02090.00000.00002007.08.10 08:032.01980.000.000.004.40
476231222007.08.10 07:41sell0.03gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 08:032.01990.000.000.000.00
476305642007.08.10 08:15sell0.05gbpusd2.02200.00000.00002007.08.10 08:342.02040.000.000.008.00
476427112007.08.10 09:19sell0.05usdjpy118.220.000.002007.08.10 09:45118.050.000.000.007.20
476361462007.08.10 08:58sell0.04usdjpy118.090.000.002007.08.10 10:00117.980.000.000.003.73
476023792007.08.10 06:42sell0.04gbpusd2.01880.00000.00002007.08.10 10:182.02120.000.000.00-9.60
476394192007.08.10 09:09sell0.06gbpusd2.02300.00000.00002007.08.10 10:182.02120.000.000.0010.80
476384792007.08.10 09:03sell0.05gbpusd2.02200.00000.00002007.08.10 10:192.02120.000.000.004.00
476290942007.08.10 08:05sell0.04gbpusd2.02090.00000.00002007.08.10 10:222.01980.000.000.004.40
476285062007.08.10 08:03sell0.03usdjpy117.980.000.002007.08.10 10:22117.880.000.000.002.54
475554002007.08.10 02:49sell0.02eurusd1.36610.00000.00002007.08.10 10:231.36780.000.000.00-3.40
476313712007.08.10 08:19sell0.05eurusd1.36930.00000.00002007.08.10 10:231.36780.000.000.007.50
476234782007.08.10 07:43sell0.04eurusd1.36820.00000.00002007.08.10 10:231.36780.000.000.001.60
476287762007.08.10 08:04sell0.03gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 10:252.01900.000.000.002.70
475976442007.08.10 06:26sell0.04eurusd1.36720.00000.00002007.08.10 10:521.36640.000.000.003.20
475805282007.08.10 05:34sell0.02usdjpy117.880.000.002007.08.10 10:56117.720.000.000.002.72
476527742007.08.10 10:23sell0.02usdjpy117.770.000.002007.08.10 10:56117.720.000.000.000.85
476541012007.08.10 10:25sell0.02gbpusd2.01880.00000.00002007.08.10 10:562.01740.000.000.002.80
476622522007.08.10 10:56sell0.02gbpusd2.01780.00000.00002007.08.10 10:582.01660.000.000.002.40
476601942007.08.10 10:52sell0.02eurusd1.36610.00000.00002007.08.10 11:141.36490.000.000.002.40
476620012007.08.10 10:56sell0.02usdjpy117.690.000.002007.08.10 11:50117.550.000.000.002.38
476784922007.08.10 11:49sell0.02usdjpy117.580.000.002007.08.10 11:50117.550.000.000.000.51
476670702007.08.10 11:03sell0.02gbpusd2.01570.00000.00002007.08.10 11:542.01750.000.000.00-3.60
476765582007.08.10 11:36sell0.05gbpusd2.01900.00000.00002007.08.10 11:542.01750.000.000.007.50
476755652007.08.10 11:34sell0.04gbpusd2.01780.00000.00002007.08.10 11:542.01750.000.000.001.20
476742832007.08.10 11:31sell0.03eurusd1.36650.00000.00002007.08.10 11:541.36560.000.000.002.70
476591242007.08.10 10:47sell0.05usdchf1.19650.00000.00002007.08.10 11:571.19490.000.000.006.70
476790392007.08.10 11:50sell0.02usdjpy117.510.000.002007.08.10 11:58117.340.000.000.002.90
476818112007.08.10 11:55sell0.03eurusd1.36610.00000.00002007.08.10 11:591.36520.000.000.002.70
476820202007.08.10 11:57sell0.02usdjpy117.410.000.002007.08.10 12:00117.270.000.000.002.39
476246872007.08.10 07:47sell0.03usdchf1.19440.00000.00002007.08.10 12:081.19440.000.000.000.00
476545802007.08.10 10:25sell0.04usdchf1.19540.00000.00002007.08.10 12:081.19430.000.000.003.68
476896242007.08.10 12:09sell0.03eurusd1.36610.00000.00002007.08.10 12:151.36520.000.000.002.70
476915522007.08.10 12:16sell0.04usdchf1.19540.00000.00002007.08.10 12:231.19430.000.000.003.68
476894722007.08.10 12:09sell0.03usdchf1.19440.00000.00002007.08.10 12:231.19430.000.000.000.25
476836452007.08.10 11:59sell0.02usdjpy117.300.000.002007.08.10 12:37117.570.000.000.00-4.59
476983632007.08.10 12:33sell0.06usdjpy117.730.000.002007.08.10 12:37117.560.000.000.008.68
476928582007.08.10 12:19sell0.05usdjpy117.620.000.002007.08.10 12:37117.560.000.000.002.55
476864282007.08.10 12:01sell0.02gbpusd2.01570.00000.00002007.08.10 12:372.01840.000.000.00-5.40
476991892007.08.10 12:33sell0.06gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 12:382.01840.000.000.009.00
476980732007.08.10 12:32sell0.05gbpusd2.01880.00000.00002007.08.10 12:382.01840.000.000.002.00
476664342007.08.10 11:02sell0.02eurusd1.36510.00000.00002007.08.10 12:381.36680.000.000.00-3.40
476942942007.08.10 12:23sell0.04eurusd1.36720.00000.00002007.08.10 12:381.36690.000.000.001.20
476989122007.08.10 12:33sell0.05eurusd1.36820.00000.00002007.08.10 12:381.36690.000.000.006.50
477029132007.08.10 12:45sell0.04eurusd1.36820.00000.00002007.08.10 12:481.36710.000.000.004.40
477023362007.08.10 12:40sell0.03eurusd1.36720.00000.00002007.08.10 12:481.36710.000.000.000.30
477033832007.08.10 12:48sell0.04gbpusd2.01880.00000.00002007.08.10 13:092.01770.000.000.004.40
476897962007.08.10 12:10sell0.04gbpusd2.01780.00000.00002007.08.10 13:092.01770.000.000.000.40
477121682007.08.10 13:26sell0.04gbpusd2.01880.00000.00002007.08.10 13:282.01770.000.000.004.40
477065122007.08.10 13:15sell0.03gbpusd2.01780.00000.00002007.08.10 13:312.01690.000.000.002.70
477056392007.08.10 13:11sell0.04eurusd1.36820.00000.00002007.08.10 13:331.36710.000.000.004.40
477033412007.08.10 12:48sell0.03eurusd1.36720.00000.00002007.08.10 13:331.36710.000.000.000.30
476893892007.08.10 12:09sell0.03usdjpy117.400.000.002007.08.10 13:39117.660.000.000.00-6.63
477110202007.08.10 13:23sell0.06usdjpy117.840.000.002007.08.10 13:39117.660.000.000.009.18
477097242007.08.10 13:21sell0.05usdjpy117.730.000.002007.08.10 13:39117.660.000.000.002.97
476627882007.08.10 10:57sell0.02gbpusd2.01670.00000.00002007.08.10 14:202.02050.000.000.00-7.60
477233562007.08.10 14:16sell0.07gbpusd2.02200.00000.00002007.08.10 14:202.02050.000.000.0010.50
477193362007.08.10 14:02sell0.06gbpusd2.02090.00000.00002007.08.10 14:202.02050.000.000.002.40
476915782007.08.10 12:16sell0.04usdjpy117.510.000.002007.08.10 14:34117.750.000.000.00-8.15
477174242007.08.10 13:57sell0.05usdjpy117.840.000.002007.08.10 14:34117.750.000.000.003.82
477229602007.08.10 14:15sell0.06usdjpy117.950.000.002007.08.10 14:34117.750.000.000.0010.19
477198802007.08.10 14:03sell0.05eurusd1.36930.00000.00002007.08.10 14:501.36770.000.000.008.00
477156102007.08.10 13:44sell0.03gbpusd2.01780.00000.00002007.08.10 15:012.01940.000.000.00-4.80
477182972007.08.10 14:00sell0.05gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 15:012.01940.000.000.002.50
477250752007.08.10 14:23sell0.05gbpusd2.02090.00000.00002007.08.10 15:012.01940.000.000.007.50
477298632007.08.10 15:03buy0.02usdchf1.19740.00000.00002007.08.10 16:251.20150.000.000.006.82
476092632007.08.10 06:59sell0.02usdchf1.19330.00000.00002007.08.10 16:251.20190.000.000.00-14.31
477171342007.08.10 13:56sell0.04gbpusd2.01880.00000.00002007.08.10 16:272.02370.000.000.00-19.60
477427552007.08.10 16:15sell0.07gbpusd2.02410.00000.00002007.08.10 16:272.02380.000.000.002.10
477458522007.08.10 16:20sell0.08gbpusd2.02650.00000.00002007.08.10 16:272.02380.000.000.0021.60
476925522007.08.10 12:19sell0.03eurusd1.36610.00000.00002007.08.10 16:281.36860.000.000.00-7.50
477455252007.08.10 16:20sell0.06eurusd1.37030.00000.00002007.08.10 16:281.36860.000.000.0010.20
477382322007.08.10 16:07sell0.05eurusd1.36930.00000.00002007.08.10 16:281.36860.000.000.003.50
477042702007.08.10 12:59sell0.04usdjpy117.620.000.002007.08.10 16:38118.420.000.000.00-27.02
477457502007.08.10 16:20sell0.09usdjpy118.440.000.002007.08.10 16:38118.420.000.000.001.52
477500222007.08.10 16:24sell0.11usdjpy118.660.000.002007.08.10 16:38118.420.000.000.0022.29
477493172007.08.10 16:24sell0.10usdjpy118.540.000.002007.08.10 16:38118.420.000.000.0010.13
477162712007.08.10 13:51sell0.04usdjpy117.730.000.002007.08.10 17:47118.190.000.000.00-15.57
477431432007.08.10 16:16sell0.08usdjpy118.280.000.002007.08.10 17:47118.190.000.000.006.09
477588762007.08.10 16:38sell0.08usdjpy118.410.000.002007.08.10 17:47118.190.000.000.0014.89
477309642007.08.10 15:06sell0.03gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 17:552.02240.000.000.00-7.50
477567322007.08.10 16:31sell0.06gbpusd2.02410.00000.00002007.08.10 17:552.02240.000.000.0010.20
477398222007.08.10 16:09sell0.06gbpusd2.02300.00000.00002007.08.10 17:552.02240.000.000.003.60
477369062007.08.10 16:00sell0.05gbpusd2.02200.00000.00002007.08.10 17:552.02140.000.000.003.00
477725722007.08.10 18:20sell0.05gbpusd2.02430.00000.00002007.08.10 19:002.02260.000.000.008.50
477719632007.08.10 18:10sell0.04gbpusd2.02330.00000.00002007.08.10 19:032.02210.000.000.004.80
477714892007.08.10 18:06sell0.03gbpusd2.02220.00000.00002007.08.10 19:032.02210.000.000.000.30
477275822007.08.10 14:44sell0.04usdjpy117.840.000.002007.08.12 22:01118.380.000.00-0.57-18.25
477782672007.08.10 19:33sell0.09usdjpy118.620.000.002007.08.12 22:01118.380.000.00-1.2918.25
477775162007.08.10 19:29sell0.08usdjpy118.510.000.002007.08.12 22:01118.380.000.00-1.148.79
477729362007.08.10 18:21sell0.07usdjpy118.410.000.002007.08.12 22:01118.380.000.00-1.001.77
477140362007.08.10 13:33sell0.03eurusd1.36720.00000.00002007.08.12 22:031.36880.000.000.16-4.80
477674042007.08.10 17:40sell0.05eurusd1.37030.00000.00002007.08.12 22:041.36890.000.000.277.00
477633852007.08.10 17:09sell0.04eurusd1.36930.00000.00002007.08.12 22:041.36890.000.000.221.60
477872532007.08.12 22:31sell0.04gbpusd2.02300.00000.00002007.08.12 23:102.02190.000.000.004.40
477761332007.08.10 19:04sell0.03gbpusd2.02200.00000.00002007.08.12 23:102.02190.000.000.010.30
478066612007.08.13 02:21sell0.06gbpusd2.02510.00000.00002007.08.13 03:492.02330.000.000.0010.80
477319812007.08.10 15:15sell0.04gbpusd2.02090.00000.00002007.08.13 03:492.02330.000.000.01-9.60
478019442007.08.13 01:34sell0.05gbpusd2.02410.00000.00002007.08.13 03:502.02330.000.000.004.00
477965722007.08.13 00:16sell0.04gbpusd2.02300.00000.00002007.08.13 04:142.02230.000.000.002.80
477871592007.08.12 22:31sell0.03eurusd1.36930.00000.00002007.08.13 05:211.36920.000.000.000.30
477962972007.08.13 00:15sell0.04eurusd1.37030.00000.00002007.08.13 05:211.36920.000.000.004.40
478155822007.08.13 04:45sell0.03gbpusd2.02300.00000.00002007.08.13 05:502.02210.000.000.002.70
478262132007.08.13 06:38sell0.04gbpusd2.02420.00000.00002007.08.13 06:452.02310.000.000.004.40
477464052007.08.10 16:20buy0.02usdchf1.19850.00000.00002007.08.13 06:461.20060.000.000.183.50
477682492007.08.10 17:46buy0.06usdchf1.19740.00000.00002007.08.13 06:461.20060.000.000.5315.99
478202772007.08.13 05:31sell0.03eurusd1.36930.00000.00002007.08.13 06:481.36840.000.000.002.70
478257572007.08.13 06:35sell0.03gbpusd2.02300.00000.00002007.08.13 06:562.02210.000.000.002.70
477171712007.08.10 13:57sell0.04eurusd1.36820.00000.00002007.08.13 07:041.36740.000.000.223.20
477956982007.08.13 00:07sell0.03gbpusd2.02200.00000.00002007.08.13 07:082.02110.000.000.002.70
478315662007.08.13 07:07sell0.02gbpusd2.02090.00000.00002007.08.13 07:112.01970.000.000.002.40
478320932007.08.13 07:08sell0.02gbpusd2.01990.00000.00002007.08.13 07:112.02030.000.000.00-0.80
477854412007.08.12 22:21sell0.06usdjpy118.390.000.002007.08.13 07:12118.090.000.000.0015.24
477708642007.08.10 18:00sell0.06usdjpy118.280.000.002007.08.13 07:12118.090.000.00-0.869.65
478344342007.08.13 07:12sell0.02gbpusd2.01930.00000.00002007.08.13 07:202.01810.000.000.002.40
478309252007.08.13 07:03sell0.02eurusd1.36720.00000.00002007.08.13 07:281.36600.000.000.002.40
478352292007.08.13 07:13sell0.02eurusd1.36610.00000.00002007.08.13 07:281.36600.000.000.000.20
478375532007.08.13 07:20sell0.02gbpusd2.01820.00000.00002007.08.13 08:192.01700.000.000.002.40
478391472007.08.13 07:25sell0.02gbpusd2.01720.00000.00002007.08.13 08:192.01690.000.000.000.60
478428462007.08.13 07:44sell0.03eurusd1.36690.00000.00002007.08.13 08:201.36600.000.000.002.70
478490602007.08.13 08:33sell0.04gbpusd2.01760.00000.00002007.08.13 08:382.01650.000.000.004.40
478465642007.08.13 08:19sell0.02gbpusd2.01650.00000.00002007.08.13 09:112.01410.000.000.004.80
478486322007.08.13 08:30sell0.02gbpusd2.01550.00000.00002007.08.13 09:112.01400.000.000.003.00
478531312007.08.13 09:12sell0.02gbpusd2.01340.00000.00002007.08.13 09:172.01190.000.000.003.00
478541322007.08.13 09:14sell0.02gbpusd2.01230.00000.00002007.08.13 09:172.01190.000.000.000.80
478439122007.08.13 07:56sell0.05usdjpy118.280.000.002007.08.13 09:39118.110.000.000.007.20
477412472007.08.10 16:13sell0.07usdjpy118.170.000.002007.08.13 09:39118.060.000.00-1.006.52
477386512007.08.10 16:07sell0.06usdjpy118.060.000.002007.08.13 09:40117.990.000.00-0.863.56
478564422007.08.13 09:19sell0.02eurusd1.36480.00000.00002007.08.13 09:441.36470.000.000.000.20
478397212007.08.13 07:28sell0.02eurusd1.36590.00000.00002007.08.13 09:441.36470.000.000.002.40
478609672007.08.13 09:43sell0.03usdjpy118.060.000.002007.08.13 09:45117.950.000.000.002.80
478552542007.08.13 09:17sell0.02gbpusd2.01140.00000.00002007.08.13 09:492.01010.000.000.002.60
478564032007.08.13 09:19sell0.02gbpusd2.01030.00000.00002007.08.13 09:502.00990.000.000.000.80
477298932007.08.10 15:03sell0.05usdjpy117.950.000.002007.08.13 09:53117.870.000.00-0.723.39
478642362007.08.13 09:51sell0.02usdjpy117.850.000.002007.08.13 10:15117.710.000.000.002.38
478684852007.08.13 10:13sell0.02usdjpy117.740.000.002007.08.13 10:15117.720.000.000.000.34
478709392007.08.13 10:29sell0.03eurusd1.36560.00000.00002007.08.13 11:011.36470.000.000.002.70
478771562007.08.13 11:20sell0.06gbpusd2.01380.00000.00002007.08.13 11:332.01230.000.000.009.00
478632492007.08.13 09:50sell0.02gbpusd2.00930.00000.00002007.08.13 11:332.01230.000.000.00-6.00
478737882007.08.13 10:58sell0.05gbpusd2.01270.00000.00002007.08.13 11:332.01230.000.000.002.00
478690242007.08.13 10:15sell0.02usdjpy117.710.000.002007.08.13 11:41118.100.000.000.00-6.60
478777322007.08.13 11:24sell0.06usdjpy118.150.000.002007.08.13 11:41118.090.000.000.003.05
478785002007.08.13 11:25sell0.07usdjpy118.260.000.002007.08.13 11:41118.090.000.000.0010.08
478826702007.08.13 12:10sell0.03eurusd1.36560.00000.00002007.08.13 12:301.36470.000.000.002.70
478871032007.08.13 12:32sell0.03eurusd1.36560.00000.00002007.08.13 13:381.36470.000.000.002.70
478693772007.08.13 10:19sell0.03usdjpy117.810.000.002007.08.13 13:50118.290.000.000.00-12.17
478863582007.08.13 12:31sell0.07usdjpy118.370.000.002007.08.13 13:50118.290.000.000.004.73
478919312007.08.13 13:03sell0.08usdjpy118.480.000.002007.08.13 13:50118.290.000.000.0012.85
478698582007.08.13 10:23sell0.03gbpusd2.01040.00000.00002007.08.13 14:062.01310.000.000.00-8.10
478851502007.08.13 12:24sell0.06gbpusd2.01490.00000.00002007.08.13 14:062.01310.000.000.0010.80
478821402007.08.13 12:08sell0.05gbpusd2.01380.00000.00002007.08.13 14:062.01310.000.000.003.50
478615792007.08.13 09:44sell0.02eurusd1.36450.00000.00002007.08.13 14:061.36330.000.000.002.40
476954642007.08.10 12:26sell0.03usdchf1.19440.00000.00002007.08.13 14:071.20410.000.00-0.28-24.17
477255242007.08.10 14:26sell0.04usdchf1.19540.00000.00002007.08.13 14:101.20440.000.00-0.38-29.89
477508452007.08.10 16:25buy0.04usdchf1.20070.00000.00002007.08.13 14:111.20400.000.000.3610.96
477500662007.08.10 16:24buy0.03usdchf1.19950.00000.00002007.08.13 14:111.20400.000.000.2711.21
479035462007.08.13 14:06buy0.04usdchf1.20300.00000.00002007.08.13 14:111.20400.000.000.003.32
477514692007.08.10 16:25buy0.05usdchf1.20180.00000.00002007.08.13 14:111.20400.000.000.459.14
479025102007.08.13 14:04sell0.02eurusd1.36350.00000.00002007.08.13 14:491.36230.000.000.002.40
478800022007.08.13 11:37sell0.04gbpusd2.01270.00000.00002007.08.13 14:502.01200.000.000.002.80
479141302007.08.13 14:54sell0.02eurusd1.36120.00000.00002007.08.13 14:561.36090.000.000.000.60
479117932007.08.13 14:49sell0.02eurusd1.36240.00000.00002007.08.13 14:561.36080.000.000.003.20
479210762007.08.13 15:14sell0.04gbpusd2.01380.00000.00002007.08.13 15:592.01250.000.000.005.20
479193452007.08.13 15:09sell0.03gbpusd2.01270.00000.00002007.08.13 16:532.01180.000.000.002.70
478749782007.08.13 11:02sell0.04usdjpy117.920.000.002007.08.13 17:22118.270.000.000.00-11.84
479091202007.08.13 14:22sell0.06usdjpy118.370.000.002007.08.13 17:22118.270.000.000.005.07
479238632007.08.13 15:32sell0.07usdjpy118.480.000.002007.08.13 17:22118.270.000.000.0012.43
479189632007.08.13 15:08sell0.03eurusd1.36190.00000.00002007.08.13 17:351.36190.000.000.000.00
479227272007.08.13 15:26sell0.04eurusd1.36300.00000.00002007.08.13 17:351.36180.000.000.004.80
479331342007.08.13 17:38sell0.03eurusd1.36190.00000.00002007.08.13 20:021.36100.000.000.002.70
479356552007.08.13 18:13sell0.04gbpusd2.01390.00000.00002007.08.13 20:032.01270.000.000.004.80
479363042007.08.13 18:24sell0.05usdjpy118.370.000.002007.08.13 21:30118.200.000.00-0.727.19
479330472007.08.13 17:37sell0.03gbpusd2.01270.00000.00002007.08.13 21:332.01180.000.000.012.70
478824442007.08.13 12:09sell0.06usdjpy118.260.000.002007.08.13 21:42118.150.000.00-0.865.59
479552232007.08.13 22:24sell0.03gbpusd2.01270.00000.00002007.08.13 23:342.01180.000.000.002.70
478723772007.08.13 10:39sell0.04gbpusd2.01160.00000.00002007.08.14 00:112.01090.000.000.012.80
479557512007.08.13 22:37sell0.04usdjpy118.260.000.002007.08.14 00:13118.150.000.000.003.72
478806592007.08.13 11:51sell0.05usdjpy118.150.000.002007.08.14 00:22118.070.000.00-0.723.39
478757022007.08.13 11:05sell0.05usdjpy118.040.000.002007.08.14 00:41117.960.000.00-0.723.39
479647362007.08.14 00:40sell0.02usdjpy117.940.000.002007.08.14 01:15117.800.000.000.002.38
479652032007.08.14 00:43sell0.03gbpusd2.01160.00000.00002007.08.14 01:212.01070.000.000.002.70
479782922007.08.14 03:26sell0.04usdjpy118.040.000.002007.08.14 03:51117.930.000.000.003.73
479751342007.08.14 02:36sell0.03eurusd1.36190.00000.00002007.08.14 05:231.36100.000.000.002.70
479889722007.08.14 06:32sell0.04gbpusd2.01320.00000.00002007.08.14 06:432.01180.000.000.005.60
479849282007.08.14 05:49sell0.03eurusd1.36190.00000.00002007.08.14 06:531.36100.000.000.002.70
479717222007.08.14 01:49sell0.03gbpusd2.01180.00000.00002007.08.14 06:532.01090.000.000.002.70
479159952007.08.13 14:56sell0.02eurusd1.36080.00000.00002007.08.14 06:571.35960.000.000.112.40
479618162007.08.14 00:11sell0.02gbpusd2.01050.00000.00002007.08.14 06:582.00910.000.000.002.80
479766932007.08.14 03:05sell0.03usdjpy117.930.000.002007.08.14 07:09117.830.000.000.002.55
479935382007.08.14 06:56sell0.02gbpusd2.00930.00000.00002007.08.14 07:432.00770.000.000.003.20
479940092007.08.14 06:57sell0.02eurusd1.35980.00000.00002007.08.14 07:491.35860.000.000.002.40
479978672007.08.14 07:03sell0.02gbpusd2.00820.00000.00002007.08.14 07:512.00690.000.000.002.60
480046172007.08.14 07:48sell0.02eurusd1.35870.00000.00002007.08.14 07:551.35700.000.000.003.40
480076862007.08.14 07:51sell0.02eurusd1.35760.00000.00002007.08.14 07:551.35700.000.000.001.20
480161202007.08.14 08:07sell0.03gbpusd2.00810.00000.00002007.08.14 08:302.00450.000.000.0010.80
480044722007.08.14 07:48sell0.02gbpusd2.00690.00000.00002007.08.14 08:302.00440.000.000.005.00
480205122007.08.14 08:30sell0.02gbpusd2.00380.00000.00002007.08.14 08:322.00220.000.000.003.20
480217012007.08.14 08:32sell0.02gbpusd2.00260.00000.00002007.08.14 08:332.00120.000.000.002.80
480229922007.08.14 08:33sell0.02gbpusd2.00140.00000.00002007.08.14 09:082.00030.000.000.002.20
480329982007.08.14 09:11sell0.03gbpusd2.00100.00000.00002007.08.14 09:162.00010.000.000.002.70
480262132007.08.14 08:39sell0.02gbpusd1.99980.00000.00002007.08.14 09:221.99850.000.000.002.60
480344362007.08.14 09:21sell0.02gbpusd1.99850.00000.00002007.08.14 11:072.00020.000.000.00-3.40
480462552007.08.14 10:46sell0.05gbpusd2.00170.00000.00002007.08.14 11:072.00020.000.000.007.50
480415672007.08.14 10:05sell0.04gbpusd2.00060.00000.00002007.08.14 11:072.00020.000.000.001.60
480403492007.08.14 10:03sell0.04eurusd1.35900.00000.00002007.08.14 11:111.35790.000.000.004.40
480501012007.08.14 11:24sell0.05gbpusd2.00280.00000.00002007.08.14 11:372.00110.000.000.008.50
480491332007.08.14 11:21sell0.04gbpusd2.00170.00000.00002007.08.14 12:202.00060.000.000.004.40
480487842007.08.14 11:17sell0.03gbpusd2.00060.00000.00002007.08.14 12:321.99970.000.000.002.70
480534462007.08.14 12:00sell0.04eurusd1.35900.00000.00002007.08.14 12:331.35790.000.000.004.40
477291692007.08.10 15:01sell0.05usdchf1.19650.00000.00002007.08.14 12:501.21070.000.00-0.94-58.64
479141662007.08.13 14:54buy0.03usdchf1.20630.00000.00002007.08.14 12:501.21030.000.000.279.91
479056092007.08.13 14:08buy0.05usdchf1.20410.00000.00002007.08.14 12:501.21030.000.000.4525.61
480075282007.08.14 07:51buy0.04usdchf1.20730.00000.00002007.08.14 12:501.21030.000.000.009.91
479084342007.08.13 14:19buy0.02usdchf1.20510.00000.00002007.08.14 12:501.21030.000.000.188.59
480128882007.08.14 08:00buy0.05usdchf1.20860.00000.00002007.08.14 12:501.21030.000.000.007.02
480370182007.08.14 09:36buy0.06usdchf1.20960.00000.00002007.08.14 12:501.21030.000.000.003.47
480620472007.08.14 12:43sell0.03gbpusd2.00060.00000.00002007.08.14 12:501.99970.000.000.002.70
480657912007.08.14 12:57sell0.08usdjpy118.480.000.002007.08.14 13:49118.320.000.000.0010.82
480302342007.08.14 08:56sell0.07usdjpy118.380.000.002007.08.14 13:49118.320.000.000.003.55
479686582007.08.14 01:13sell0.02usdjpy117.830.000.002007.08.14 13:49118.320.000.000.00-8.28
480722352007.08.14 13:45sell0.03gbpusd2.00060.00000.00002007.08.14 14:051.99970.000.000.002.70
480293752007.08.14 08:51sell0.06usdjpy118.260.000.002007.08.14 14:30118.050.000.000.0010.67
480260722007.08.14 08:39sell0.05usdjpy118.160.000.002007.08.14 14:37118.040.000.000.005.08
480155812007.08.14 08:05sell0.04usdjpy118.040.000.002007.08.14 14:52117.960.000.000.002.71
480186462007.08.14 08:26sell0.03eurusd1.35790.00000.00002007.08.14 14:581.35700.000.000.002.70
480007582007.08.14 07:23sell0.03usdjpy117.930.000.002007.08.14 15:09117.770.000.000.004.08
480971032007.08.14 15:42sell0.03gbpusd2.00070.00000.00002007.08.14 16:001.99980.000.000.002.70
480934882007.08.14 15:20sell0.03eurusd1.35790.00000.00002007.08.14 16:091.35700.000.000.002.70
480881002007.08.14 15:02sell0.02usdjpy117.830.000.002007.08.14 16:54118.020.000.000.00-3.22
480992472007.08.14 15:52sell0.05usdjpy118.190.000.002007.08.14 16:54118.030.000.000.006.78
480980142007.08.14 15:47sell0.04usdjpy118.050.000.002007.08.14 16:54118.030.000.000.000.68
481114042007.08.14 16:58sell0.03usdjpy118.040.000.002007.08.14 17:16117.940.000.000.002.54
480930692007.08.14 15:17sell0.03usdjpy117.930.000.002007.08.14 17:46117.830.000.000.002.55
480105622007.08.14 07:55sell0.02eurusd1.35690.00000.00002007.08.14 17:491.35570.000.000.002.40
480360402007.08.14 09:29sell0.03gbpusd1.99950.00000.00002007.08.14 17:541.99860.000.000.002.70
481224242007.08.14 17:53sell0.02gbpusd1.99850.00000.00002007.08.14 17:551.99720.000.000.002.60
481197382007.08.14 17:49sell0.02eurusd1.35580.00000.00002007.08.14 17:551.35450.000.000.002.60
481384742007.08.14 18:40sell0.03gbpusd1.99840.00000.00002007.08.14 18:521.99750.000.000.002.70
481448272007.08.14 19:26sell0.04usdjpy117.930.000.002007.08.14 19:34117.790.000.000.004.75
481169132007.08.14 17:45sell0.02usdjpy117.830.000.002007.08.14 19:34117.790.000.000.000.68
481432182007.08.14 19:12sell0.03gbpusd1.99840.00000.00002007.08.14 20:521.99750.000.000.002.70
481242402007.08.14 17:55sell0.02eurusd1.35460.00000.00002007.08.14 20:561.35340.000.000.002.40
481309752007.08.14 18:04sell0.02eurusd1.35360.00000.00002007.08.14 20:561.35340.000.000.000.40
481297232007.08.14 18:03sell0.02usdjpy117.720.000.002007.08.14 22:16117.560.000.00-0.292.72
481529882007.08.14 20:18sell0.02usdjpy117.610.000.002007.08.14 22:16117.570.000.00-0.290.68
481240312007.08.14 17:55sell0.02gbpusd1.99730.00000.00002007.08.14 22:381.99610.000.000.012.40
481595502007.08.14 21:06sell0.02gbpusd1.99630.00000.00002007.08.14 22:381.99610.000.000.000.40
481667742007.08.14 22:16sell0.02usdjpy117.530.000.002007.08.14 23:10117.390.000.000.002.39
481703212007.08.14 22:38sell0.02usdjpy117.420.000.002007.08.14 23:10117.390.000.000.000.51
481730562007.08.14 22:50sell0.03gbpusd1.99670.00000.00002007.08.14 23:151.99580.000.000.002.70
481705672007.08.14 22:38sell0.02gbpusd1.99560.00000.00002007.08.15 00:351.99440.000.000.002.40
481805982007.08.15 00:18sell0.02gbpusd1.99460.00000.00002007.08.15 00:351.99440.000.000.000.40
481787532007.08.15 00:00sell0.04usdjpy117.560.000.002007.08.15 00:37117.450.000.000.003.75
477807122007.08.12 22:00sell0.05usdchf1.19830.00000.00002007.08.15 01:081.21180.000.00-0.94-55.70
478026442007.08.13 01:39sell0.06usdchf1.19930.00000.00002007.08.15 01:081.21180.000.00-1.12-61.89
480634322007.08.14 12:50buy0.02usdchf1.21060.00000.00002007.08.15 01:081.21140.000.000.181.32
480645562007.08.14 12:53buy0.02usdchf1.21160.00000.00002007.08.15 01:081.21140.000.000.18-0.33
480804262007.08.14 14:30buy0.04usdchf1.20940.00000.00002007.08.15 01:081.21140.000.000.366.60
480885062007.08.14 15:02buy0.05usdchf1.20840.00000.00002007.08.15 01:081.21140.000.000.4512.38
481578382007.08.14 20:56sell0.02eurusd1.35320.00000.00002007.08.15 03:221.35200.000.000.112.40
481888552007.08.15 01:37sell0.02eurusd1.35210.00000.00002007.08.15 03:221.35200.000.000.000.20
481823202007.08.15 00:35sell0.02gbpusd1.99390.00000.00002007.08.15 03:231.99270.000.000.002.40
481942712007.08.15 02:55sell0.02gbpusd1.99290.00000.00002007.08.15 03:231.99270.000.000.000.40
481768102007.08.14 23:37sell0.03usdjpy117.450.000.002007.08.15 03:31117.350.000.000.002.56
481749782007.08.14 23:10sell0.02usdjpy117.350.000.002007.08.15 04:18117.160.000.000.003.24
482013122007.08.15 03:51sell0.02usdjpy117.240.000.002007.08.15 04:18117.160.000.000.001.37
481971462007.08.15 03:23sell0.02gbpusd1.99240.00000.00002007.08.15 04:181.99120.000.000.002.40
482053812007.08.15 04:15sell0.02gbpusd1.99130.00000.00002007.08.15 04:181.99090.000.000.000.80
482066132007.08.15 04:18sell0.02usdjpy117.150.000.002007.08.15 04:28117.010.000.000.002.39
482089462007.08.15 04:22sell0.02usdjpy117.050.000.002007.08.15 04:28117.010.000.000.000.68
481964782007.08.15 03:22sell0.02eurusd1.35170.00000.00002007.08.15 04:391.35050.000.000.002.40
482149732007.08.15 04:31sell0.02eurusd1.35060.00000.00002007.08.15 04:391.35060.000.000.000.00
482069272007.08.15 04:18sell0.02gbpusd1.99070.00000.00002007.08.15 04:471.98950.000.000.002.40
482181862007.08.15 04:37sell0.02gbpusd1.98960.00000.00002007.08.15 04:471.99000.000.000.00-0.80
482163592007.08.15 04:34sell0.04usdjpy117.170.000.002007.08.15 04:49117.060.000.000.003.76
482309492007.08.15 05:18sell0.04gbpusd1.99060.00000.00002007.08.15 05:231.98950.000.000.004.40
482191562007.08.15 04:39sell0.02eurusd1.35050.00000.00002007.08.15 05:381.34920.000.000.002.60
482251052007.08.15 04:56sell0.04usdjpy117.170.000.002007.08.15 06:05117.060.000.000.003.76
482141502007.08.15 04:30sell0.03usdjpy117.060.000.002007.08.15 06:08116.890.000.000.004.36
482361662007.08.15 05:36sell0.02eurusd1.34910.00000.00002007.08.15 06:141.34790.000.000.002.40
482224192007.08.15 04:47sell0.02gbpusd1.98950.00000.00002007.08.15 06:151.98790.000.000.003.20
482239012007.08.15 04:52sell0.02gbpusd1.98850.00000.00002007.08.15 06:151.98790.000.000.001.20
482128662007.08.15 04:28sell0.02usdjpy116.960.000.002007.08.15 06:15116.780.000.000.003.08
482502872007.08.15 06:13sell0.02usdjpy116.850.000.002007.08.15 06:15116.770.000.000.001.37
482678952007.08.15 06:45sell0.04usdjpy116.860.000.002007.08.15 06:50116.740.000.000.004.11
482519802007.08.15 06:15sell0.02usdjpy116.750.000.002007.08.15 06:50116.740.000.000.000.17
482552942007.08.15 06:18sell0.02gbpusd1.98650.00000.00002007.08.15 07:021.98930.000.000.00-5.60
482687762007.08.15 06:46sell0.06gbpusd1.99080.00000.00002007.08.15 07:021.98930.000.000.009.00
482685252007.08.15 06:46sell0.05gbpusd1.98970.00000.00002007.08.15 07:021.98850.000.000.006.00
482599162007.08.15 06:26sell0.04gbpusd1.98860.00000.00002007.08.15 07:031.98790.000.000.002.80
482689592007.08.15 06:46sell0.04eurusd1.35030.00000.00002007.08.15 07:031.34910.000.000.004.80
482607052007.08.15 06:27sell0.03eurusd1.34930.00000.00002007.08.15 07:031.34900.000.000.000.90
482521262007.08.15 06:15sell0.02gbpusd1.98750.00000.00002007.08.15 08:001.99060.000.000.00-6.20
482898002007.08.15 07:43sell0.06gbpusd1.99230.00000.00002007.08.15 08:001.99060.000.000.0010.20
482889272007.08.15 07:42sell0.04eurusd1.35010.00000.00002007.08.15 08:001.34900.000.000.004.40
482768972007.08.15 07:05sell0.03eurusd1.34910.00000.00002007.08.15 08:001.34900.000.000.000.30
482540422007.08.15 06:17sell0.02usdjpy116.630.000.002007.08.15 08:12116.820.000.000.00-3.25
482871062007.08.15 07:40sell0.05usdjpy117.000.000.002007.08.15 08:12116.830.000.000.007.28
482736082007.08.15 06:59sell0.04usdjpy116.840.000.002007.08.15 08:12116.830.000.000.000.34
482883992007.08.15 07:42sell0.05gbpusd1.99100.00000.00002007.08.15 08:301.98940.000.000.008.00
482847362007.08.15 07:34sell0.04gbpusd1.98990.00000.00002007.08.15 08:311.98920.000.000.002.80
482775242007.08.15 07:07sell0.03gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 08:341.98800.000.000.002.70
483007712007.08.15 08:26sell0.04usdjpy116.950.000.002007.08.15 09:00116.810.000.000.004.79
482977392007.08.15 08:12sell0.03usdjpy116.840.000.002007.08.15 09:03116.740.000.000.002.57
483039432007.08.15 08:40sell0.03gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 09:041.98800.000.000.002.70
483149152007.08.15 09:33sell0.03usdjpy116.840.000.002007.08.15 09:54116.740.000.000.002.57
483182542007.08.15 09:53sell0.05gbpusd1.99150.00000.00002007.08.15 10:131.98930.000.000.0011.00
483177212007.08.15 09:51sell0.04gbpusd1.98990.00000.00002007.08.15 10:131.98930.000.000.002.40
482958302007.08.15 08:02sell0.03eurusd1.34910.00000.00002007.08.15 10:251.34820.000.000.002.70
483291612007.08.15 10:48sell0.04gbpusd1.98990.00000.00002007.08.15 11:281.98880.000.000.004.40
483154942007.08.15 09:37sell0.03gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 11:281.98880.000.000.000.30
483027142007.08.15 08:34sell0.02gbpusd1.98780.00000.00002007.08.15 11:361.98660.000.000.002.40
482423292007.08.15 05:50sell0.02eurusd1.34800.00000.00002007.08.15 11:511.34680.000.000.002.40
483410922007.08.15 11:35sell0.02eurusd1.34700.00000.00002007.08.15 11:511.34690.000.000.000.20
483446362007.08.15 11:44sell0.04usdjpy116.840.000.002007.08.15 11:55116.730.000.000.003.77
483513412007.08.15 12:14sell0.04gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 12:521.98780.000.000.004.40
483452142007.08.15 11:46sell0.03gbpusd1.98780.00000.00002007.08.15 12:531.98690.000.000.002.70
483501632007.08.15 12:08sell0.03eurusd1.34780.00000.00002007.08.15 12:531.34690.000.000.002.70
483499812007.08.15 12:08sell0.04usdjpy116.840.000.002007.08.15 12:57116.730.000.000.003.77
483697262007.08.15 13:13sell0.04eurusd1.34780.00000.00002007.08.15 13:391.34670.000.000.004.40
483466392007.08.15 11:51sell0.02eurusd1.34680.00000.00002007.08.15 13:391.34680.000.000.000.00
483353472007.08.15 11:13sell0.02usdjpy116.630.000.002007.08.15 13:41116.790.000.000.00-2.74
483676142007.08.15 13:08sell0.05usdjpy116.950.000.002007.08.15 13:41116.790.000.000.006.85
483665242007.08.15 13:03sell0.04usdjpy116.840.000.002007.08.15 13:41116.790.000.000.001.71
483620272007.08.15 12:54sell0.02gbpusd1.98570.00000.00002007.08.15 13:581.99270.000.000.00-14.00
483414942007.08.15 11:35sell0.02gbpusd1.98680.00000.00002007.08.15 13:581.99260.000.000.00-11.60
483665392007.08.15 13:03sell0.04gbpusd1.98780.00000.00002007.08.15 13:581.99240.000.000.00-18.40
483739252007.08.15 13:34sell0.05gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 13:581.99250.000.000.00-18.00
483652872007.08.15 13:00sell0.02eurusd1.34560.00000.00002007.08.15 13:581.34830.000.000.00-5.40
483773772007.08.15 13:49sell0.06gbpusd1.98990.00000.00002007.08.15 13:581.99230.000.000.00-14.40
483848222007.08.15 13:57sell0.10gbpusd1.99430.00000.00002007.08.15 13:581.99220.000.000.0021.00
483746092007.08.15 13:39sell0.03eurusd1.34660.00000.00002007.08.15 13:581.34830.000.000.00-5.10
483846402007.08.15 13:57sell0.06eurusd1.34980.00000.00002007.08.15 13:581.34830.000.000.009.00
483820052007.08.15 13:55sell0.05eurusd1.34870.00000.00002007.08.15 13:581.34830.000.000.002.00
483840242007.08.15 13:56sell0.09gbpusd1.99310.00000.00002007.08.15 13:581.99200.000.000.009.90
482720422007.08.15 06:53sell0.03usdjpy116.730.000.002007.08.15 13:59117.230.000.000.00-12.80
483838702007.08.15 13:56sell0.08usdjpy117.440.000.002007.08.15 13:59117.230.000.000.0014.33
483833362007.08.15 13:56sell0.07usdjpy117.300.000.002007.08.15 13:59117.230.000.000.004.18
483797852007.08.15 13:54sell0.08gbpusd1.99210.00000.00002007.08.15 13:591.99150.000.000.004.80
483896182007.08.15 14:01sell0.03gbpusd1.99210.00000.00002007.08.15 14:031.99120.000.000.002.70
484004492007.08.15 14:26sell0.04eurusd1.34980.00000.00002007.08.15 14:361.34870.000.000.004.40
484038752007.08.15 14:31sell0.06gbpusd1.99520.00000.00002007.08.15 14:361.99310.000.000.0012.60
483993922007.08.15 14:24sell0.05gbpusd1.99420.00000.00002007.08.15 14:391.99260.000.000.008.00
483923282007.08.15 14:08sell0.03eurusd1.34870.00000.00002007.08.15 14:431.34780.000.000.002.70
483965512007.08.15 14:17sell0.04gbpusd1.99310.00000.00002007.08.15 14:431.99200.000.000.004.40
483917302007.08.15 14:07sell0.03gbpusd1.99210.00000.00002007.08.15 14:431.99200.000.000.000.30
483754472007.08.15 13:43sell0.03usdjpy116.840.000.002007.08.15 14:46117.200.000.000.00-9.22
484009832007.08.15 14:28sell0.07usdjpy117.390.000.002007.08.15 14:46117.200.000.000.0011.35
484110522007.08.15 14:49sell0.04gbpusd1.99310.00000.00002007.08.15 14:591.99200.000.000.004.40
484099262007.08.15 14:45sell0.03gbpusd1.99210.00000.00002007.08.15 14:591.99200.000.000.000.30
484227752007.08.15 15:30sell0.03eurusd1.34870.00000.00002007.08.15 15:351.34780.000.000.002.70
484201592007.08.15 15:20sell0.05gbpusd1.99420.00000.00002007.08.15 15:501.99260.000.000.008.00
483766492007.08.15 13:47sell0.04usdjpy116.950.000.002007.08.15 15:51117.200.000.000.00-8.53
483939402007.08.15 14:12sell0.06usdjpy117.280.000.002007.08.15 15:51117.200.000.000.004.10
484239632007.08.15 15:33sell0.06usdjpy117.390.000.002007.08.15 15:51117.200.000.000.009.73
484297502007.08.15 16:17sell0.05gbpusd1.99420.00000.00002007.08.15 16:301.99260.000.000.008.00
484292592007.08.15 16:12sell0.03eurusd1.34870.00000.00002007.08.15 16:301.34780.000.000.002.70
483786612007.08.15 13:52sell0.04eurusd1.34770.00000.00002007.08.15 16:461.34670.000.000.004.00
484188672007.08.15 15:16sell0.04gbpusd1.99310.00000.00002007.08.15 16:481.99200.000.000.004.40
484163022007.08.15 15:06sell0.03gbpusd1.99210.00000.00002007.08.15 16:481.99210.000.000.000.00
484441172007.08.15 17:42sell0.03eurusd1.34770.00000.00002007.08.15 18:041.34680.000.000.002.70
483793432007.08.15 13:53sell0.05usdjpy117.060.000.002007.08.15 18:15117.290.000.000.00-9.80
484446192007.08.15 17:44sell0.06usdjpy117.500.000.002007.08.15 18:15117.290.000.000.0010.74
484345552007.08.15 16:46sell0.05usdjpy117.390.000.002007.08.15 18:15117.290.000.000.004.26
484471812007.08.15 17:53sell0.06gbpusd1.99520.00000.00002007.08.15 18:271.99310.000.000.0012.60
484296622007.08.15 16:17sell0.04usdjpy117.280.000.002007.08.15 18:47117.200.000.000.002.73
483814922007.08.15 13:55sell0.06usdjpy117.170.000.002007.08.15 18:47117.090.000.000.004.10
484581592007.08.15 18:47sell0.02usdjpy117.070.000.002007.08.15 18:59116.930.000.000.002.39
484598292007.08.15 18:50sell0.02usdjpy116.960.000.002007.08.15 18:59116.930.000.000.000.51
484426122007.08.15 17:34sell0.05gbpusd1.99420.00000.00002007.08.15 19:121.99260.000.000.008.00
484399512007.08.15 17:16sell0.04gbpusd1.99310.00000.00002007.08.15 19:231.99200.000.000.004.40
484359112007.08.15 16:50sell0.03gbpusd1.99210.00000.00002007.08.15 19:231.99210.000.000.000.00
484338042007.08.15 16:46sell0.02eurusd1.34660.00000.00002007.08.15 19:241.34540.000.000.002.40
484670652007.08.15 19:14sell0.02eurusd1.34560.00000.00002007.08.15 19:241.34540.000.000.000.40
484629632007.08.15 18:59sell0.02usdjpy116.910.000.002007.08.15 19:52116.770.000.000.002.40
484662272007.08.15 19:12sell0.02usdjpy116.800.000.002007.08.15 19:52116.770.000.000.000.51
484832702007.08.15 20:30sell0.03usdjpy116.860.000.002007.08.15 20:42116.760.000.000.002.57
483786152007.08.15 13:52sell0.07gbpusd1.99100.00000.00002007.08.15 20:481.99050.000.000.003.50
484756522007.08.15 19:52sell0.02usdjpy116.750.000.002007.08.15 20:59116.610.000.000.002.40
484876602007.08.15 20:51sell0.02usdjpy116.640.000.002007.08.15 20:59116.610.000.000.000.51
484871062007.08.15 20:50sell0.02gbpusd1.98880.00000.00002007.08.15 21:021.98860.000.000.020.40
484862672007.08.15 20:48sell0.02gbpusd1.99000.00000.00002007.08.15 21:021.98860.000.000.022.80
484699012007.08.15 19:25sell0.02eurusd1.34530.00000.00002007.08.15 21:031.34420.000.000.322.20
484891802007.08.15 20:53sell0.02eurusd1.34420.00000.00002007.08.15 21:031.34410.000.000.320.20
484924872007.08.15 21:03sell0.02eurusd1.34400.00000.00002007.08.15 21:211.34280.000.000.002.40
484973302007.08.15 21:14sell0.02eurusd1.34300.00000.00002007.08.15 21:221.34280.000.000.000.40
484925462007.08.15 21:03sell0.02gbpusd1.98830.00000.00002007.08.15 21:221.98710.000.000.002.40
484912142007.08.15 20:59sell0.02usdjpy116.590.000.002007.08.15 21:33116.410.000.00-0.863.09
484995192007.08.15 21:22sell0.02usdjpy116.470.000.002007.08.15 21:33116.400.000.000.001.20
485233752007.08.15 23:47sell0.04gbpusd1.98830.00000.00002007.08.16 00:181.98720.000.000.004.40
484991262007.08.15 21:21sell0.02gbpusd1.98720.00000.00002007.08.16 00:251.98600.000.000.002.40
485053812007.08.15 21:35sell0.02gbpusd1.98620.00000.00002007.08.16 00:281.98470.000.000.003.00
485330432007.08.16 00:33sell0.03gbpusd1.98520.00000.00002007.08.16 00:391.98430.000.000.002.70
484996682007.08.15 21:22sell0.02eurusd1.34250.00000.00002007.08.16 00:421.34130.000.000.002.40
485340622007.08.16 00:36sell0.02eurusd1.34150.00000.00002007.08.16 00:421.34140.000.000.000.20
485112352007.08.15 22:00sell0.02usdjpy116.250.000.002007.08.16 01:35116.530.000.000.00-4.81
485475942007.08.16 01:21sell0.06usdjpy116.680.000.002007.08.16 01:35116.530.000.000.007.72
485364972007.08.16 00:42sell0.05usdjpy116.580.000.002007.08.16 01:35116.530.000.000.002.15
485269882007.08.16 00:09sell0.04usdjpy116.470.000.002007.08.16 02:06116.390.000.000.002.75
485311562007.08.16 00:27sell0.02gbpusd1.98420.00000.00002007.08.16 03:061.98590.000.000.00-3.40
485650142007.08.16 02:54sell0.05gbpusd1.98730.00000.00002007.08.16 03:061.98570.000.000.008.00
485564512007.08.16 02:06sell0.04gbpusd1.98630.00000.00002007.08.16 03:061.98570.000.000.002.40
485360542007.08.16 00:42sell0.02eurusd1.34120.00000.00002007.08.16 03:111.34000.000.000.002.40
485452242007.08.16 01:13sell0.02eurusd1.34010.00000.00002007.08.16 03:111.34000.000.000.000.20
485582312007.08.16 02:17sell0.03usdjpy116.470.000.002007.08.16 03:11116.370.000.000.002.58
485036032007.08.15 21:33sell0.02usdjpy116.360.000.002007.08.16 03:11116.370.000.000.00-0.17
485504252007.08.16 01:35sell0.03gbpusd1.98520.00000.00002007.08.16 03:131.98430.000.000.002.70
485704782007.08.16 03:12sell0.02usdjpy116.340.000.002007.08.16 03:21116.210.000.000.002.24
485754222007.08.16 03:19sell0.02usdjpy116.240.000.002007.08.16 03:21116.190.000.000.000.86
485695332007.08.16 03:10sell0.02gbpusd1.98420.00000.00002007.08.16 03:221.98300.000.000.002.40
485766752007.08.16 03:21sell0.02usdjpy116.140.000.002007.08.16 03:37115.990.000.000.002.59
485804682007.08.16 03:27sell0.02usdjpy116.010.000.002007.08.16 03:37116.000.000.000.000.17
485776492007.08.16 03:23sell0.02gbpusd1.98210.00000.00002007.08.16 03:381.98380.000.000.00-3.40
485844632007.08.16 03:34sell0.05gbpusd1.98520.00000.00002007.08.16 03:381.98380.000.000.007.00
485820602007.08.16 03:30sell0.04gbpusd1.98420.00000.00002007.08.16 03:381.98380.000.000.001.60
485853642007.08.16 03:36sell0.03eurusd1.34040.00000.00002007.08.16 03:391.33930.000.000.003.30
485863202007.08.16 03:37sell0.02usdjpy115.980.000.002007.08.16 03:40115.850.000.000.002.24
485769272007.08.16 03:22sell0.02gbpusd1.98310.00000.00002007.08.16 03:401.98190.000.000.002.40
485885552007.08.16 03:39sell0.02usdjpy115.880.000.002007.08.16 03:43115.730.000.000.002.59
485902492007.08.16 03:41sell0.02gbpusd1.98080.00000.00002007.08.16 03:551.98370.000.000.00-5.80
485989812007.08.16 03:53sell0.06gbpusd1.98520.00000.00002007.08.16 03:551.98380.000.000.008.40
485974342007.08.16 03:51sell0.05usdjpy116.030.000.002007.08.16 03:55115.870.000.000.006.90
485975412007.08.16 03:51sell0.05gbpusd1.98420.00000.00002007.08.16 03:571.98310.000.000.005.50
485959412007.08.16 03:49sell0.04usdjpy115.920.000.002007.08.16 03:57115.810.000.000.003.80
485921502007.08.16 03:43sell0.02usdjpy115.710.000.002007.08.16 04:03115.890.000.000.00-3.11
486037892007.08.16 04:01sell0.05usdjpy116.040.000.002007.08.16 04:03115.890.000.000.006.47
486030292007.08.16 04:00sell0.04usdjpy115.940.000.002007.08.16 04:03115.890.000.000.001.73
485887692007.08.16 03:39sell0.02gbpusd1.98210.00000.00002007.08.16 04:471.98710.000.000.00-10.00
486189532007.08.16 04:41sell0.08gbpusd1.98870.00000.00002007.08.16 04:471.98700.000.000.0013.60
486167972007.08.16 04:39sell0.07gbpusd1.98760.00000.00002007.08.16 04:471.98700.000.000.004.20
485707192007.08.16 03:12sell0.02eurusd1.33940.00000.00002007.08.16 04:481.34210.000.000.00-5.40
486198552007.08.16 04:42sell0.06eurusd1.34360.00000.00002007.08.16 04:481.34210.000.000.009.00
486131152007.08.16 04:31sell0.05eurusd1.34250.00000.00002007.08.16 04:481.34210.000.000.002.00
485933252007.08.16 03:44sell0.03usdjpy115.810.000.002007.08.16 04:49116.090.000.000.00-7.24
486176072007.08.16 04:40sell0.06usdjpy116.280.000.002007.08.16 04:49116.090.000.000.009.82
486167662007.08.16 04:39sell0.05usdjpy116.170.000.002007.08.16 04:49116.090.000.000.003.45
486236142007.08.16 04:49sell0.04eurusd1.34250.00000.00002007.08.16 05:001.34140.000.000.004.40
486081842007.08.16 04:13sell0.04eurusd1.34150.00000.00002007.08.16 05:001.34120.000.000.001.20
486148002007.08.16 04:38sell0.04usdjpy116.060.000.002007.08.16 05:30115.980.000.000.002.76
486307602007.08.16 05:11sell0.04eurusd1.34250.00000.00002007.08.16 05:461.34140.000.000.004.40
486282532007.08.16 05:00sell0.03eurusd1.34150.00000.00002007.08.16 05:461.34130.000.000.000.60
486077162007.08.16 04:12sell0.06gbpusd1.98630.00000.00002007.08.16 05:501.98410.000.000.0013.20
486066912007.08.16 04:08sell0.05gbpusd1.98520.00000.00002007.08.16 05:501.98400.000.000.006.00
486406822007.08.16 05:53sell0.04gbpusd1.98560.00000.00002007.08.16 05:561.98430.000.000.005.20
486450512007.08.16 06:05sell0.04gbpusd1.98550.00000.00002007.08.16 06:161.98430.000.000.004.80
486035862007.08.16 04:01sell0.04gbpusd1.98420.00000.00002007.08.16 06:201.98370.000.000.002.00
486389092007.08.16 05:47sell0.04usdjpy116.170.000.002007.08.16 06:21116.060.000.000.003.79
486368022007.08.16 05:40sell0.03usdjpy116.060.000.002007.08.16 06:24115.960.000.000.002.59
485950672007.08.16 03:48sell0.04gbpusd1.98310.00000.00002007.08.16 06:321.98200.000.000.004.40
486060972007.08.16 04:06sell0.03usdjpy115.950.000.002007.08.16 06:36115.850.000.000.002.59
486538952007.08.16 06:41sell0.03gbpusd1.98310.00000.00002007.08.16 06:441.98220.000.000.002.70
486544722007.08.16 06:43sell0.03usdjpy115.970.000.002007.08.16 06:50115.870.000.000.002.59
486572622007.08.16 06:52sell0.03gbpusd1.98320.00000.00002007.08.16 06:561.98180.000.000.004.20
486521402007.08.16 06:33sell0.02usdjpy115.850.000.002007.08.16 07:56116.020.000.000.00-2.93
486723922007.08.16 07:46sell0.05usdjpy116.170.000.002007.08.16 07:56116.030.000.000.006.03
486646582007.08.16 07:17sell0.04usdjpy116.070.000.002007.08.16 08:06115.990.000.000.002.76
485968072007.08.16 03:50sell0.03eurusd1.34040.00000.00002007.08.16 08:151.34290.000.000.00-7.50
486750812007.08.16 07:52sell0.06eurusd1.34460.00000.00002007.08.16 08:151.34290.000.000.0010.20
486697522007.08.16 07:34sell0.05eurusd1.34360.00000.00002007.08.16 08:151.34290.000.000.003.50
486593642007.08.16 06:59sell0.02gbpusd1.98050.00000.00002007.08.16 08:161.98260.000.000.00-4.20
486649252007.08.16 07:17sell0.05gbpusd1.98420.00000.00002007.08.16 08:161.98270.000.000.007.50
486635752007.08.16 07:12sell0.04gbpusd1.98310.00000.00002007.08.16 08:161.98270.000.000.001.60
486794622007.08.16 08:10sell0.03usdjpy116.060.000.002007.08.16 08:20115.960.000.000.002.59
486818292007.08.16 08:18sell0.03gbpusd1.98310.00000.00002007.08.16 08:231.98220.000.000.002.70
486431602007.08.16 06:02sell0.04eurusd1.34250.00000.00002007.08.16 08:241.34170.000.000.003.20
486879352007.08.16 08:31sell0.05gbpusd1.98520.00000.00002007.08.16 08:481.98340.000.000.009.00
486875962007.08.16 08:30sell0.04gbpusd1.98420.00000.00002007.08.16 08:481.98340.000.000.003.20
486575392007.08.16 06:53sell0.03usdjpy115.950.000.002007.08.16 09:10115.850.000.000.002.59
486852102007.08.16 08:26sell0.02gbpusd1.98100.00000.00002007.08.16 09:431.98390.000.000.00-5.80
486957692007.08.16 09:21sell0.06gbpusd1.98540.00000.00002007.08.16 09:431.98380.000.000.009.60
486942782007.08.16 09:10sell0.05gbpusd1.98440.00000.00002007.08.16 09:431.98380.000.000.003.00
486896542007.08.16 08:36sell0.02usdjpy115.850.000.002007.08.16 09:44115.700.000.000.002.59
486972462007.08.16 09:30sell0.02usdjpy115.740.000.002007.08.16 09:44115.700.000.000.000.69
486920562007.08.16 08:49sell0.04gbpusd1.98330.00000.00002007.08.16 09:461.98200.000.000.005.20
486885172007.08.16 08:33sell0.03eurusd1.34250.00000.00002007.08.16 09:501.34160.000.000.002.70
487033932007.08.16 09:55sell0.04usdjpy115.780.000.002007.08.16 09:58115.670.000.000.003.80
486994672007.08.16 09:44sell0.02usdjpy115.670.000.002007.08.16 10:10115.540.000.000.002.25
487012502007.08.16 09:48sell0.02usdjpy115.570.000.002007.08.16 10:10115.550.000.000.000.35
487066662007.08.16 10:10sell0.02usdjpy115.450.000.002007.08.16 10:12115.320.000.000.002.25
486403682007.08.16 05:52sell0.03eurusd1.34150.00000.00002007.08.16 10:141.34060.000.000.002.70
486506652007.08.16 06:30sell0.02gbpusd1.98210.00000.00002007.08.16 10:151.98070.000.000.002.80
487076212007.08.16 10:12sell0.02gbpusd1.98100.00000.00002007.08.16 10:151.98070.000.000.000.60
487069822007.08.16 10:11sell0.02usdjpy115.350.000.002007.08.16 10:27115.210.000.000.002.43
487081832007.08.16 10:13sell0.02usdjpy115.240.000.002007.08.16 10:27115.190.000.000.000.87
487112602007.08.16 10:18sell0.04gbpusd1.98250.00000.00002007.08.16 10:291.98140.000.000.004.40
487156612007.08.16 10:27sell0.02usdjpy115.140.000.002007.08.16 10:30114.950.000.000.003.31
487102512007.08.16 10:17sell0.03gbpusd1.98140.00000.00002007.08.16 10:311.98040.000.000.003.00
487177072007.08.16 10:30sell0.02usdjpy115.030.000.002007.08.16 10:31114.680.000.000.006.10
487083362007.08.16 10:14sell0.02eurusd1.34040.00000.00002007.08.16 10:321.33900.000.000.002.80
487183532007.08.16 10:30sell0.02usdjpy114.900.000.002007.08.16 10:32114.740.000.000.002.79
487091082007.08.16 10:15sell0.02gbpusd1.98040.00000.00002007.08.16 10:331.97840.000.000.004.00
487209072007.08.16 10:32sell0.02gbpusd1.97930.00000.00002007.08.16 10:331.97840.000.000.001.80
487216742007.08.16 10:32sell0.03usdjpy114.810.000.002007.08.16 10:34114.580.000.000.006.02
487208372007.08.16 10:32sell0.02usdjpy114.700.000.002007.08.16 10:34114.580.000.000.002.09
487241252007.08.16 10:34sell0.02usdjpy114.480.000.002007.08.16 10:35114.190.000.000.005.08
487254942007.08.16 10:34sell0.02usdjpy114.140.000.002007.08.16 10:35113.650.000.000.008.62
487205562007.08.16 10:32sell0.02eurusd1.33880.00000.00002007.08.16 10:361.33640.000.000.004.80
487380442007.08.16 10:41sell0.05usdjpy114.290.000.002007.08.16 10:44113.990.000.000.0013.16
487351652007.08.16 10:38sell0.04usdjpy114.100.000.002007.08.16 10:44113.990.000.000.003.86
487399532007.08.16 10:42sell0.05gbpusd1.98040.00000.00002007.08.16 10:461.97820.000.000.0011.00
487279852007.08.16 10:36sell0.02usdjpy113.580.000.002007.08.16 10:58114.490.000.000.00-15.90
487515712007.08.16 10:55sell0.09usdjpy114.760.000.002007.08.16 10:59114.490.000.000.0021.22
487266432007.08.16 10:35sell0.02usdjpy113.860.000.002007.08.16 11:00114.330.000.000.00-8.22
487473832007.08.16 10:51sell0.08usdjpy114.480.000.002007.08.16 11:00114.320.000.000.0011.20
487451672007.08.16 10:48sell0.07usdjpy114.380.000.002007.08.16 11:00114.320.000.000.003.67
487293622007.08.16 10:36sell0.02gbpusd1.97700.00000.00002007.08.16 11:001.98110.000.000.00-8.20
487476722007.08.16 10:51sell0.07gbpusd1.98270.00000.00002007.08.16 11:001.98110.000.000.0011.20
487470562007.08.16 10:50sell0.06gbpusd1.98160.00000.00002007.08.16 11:001.98110.000.000.003.00
487563422007.08.16 11:02sell0.05usdjpy114.310.000.002007.08.16 11:22114.150.000.000.007.01
487442712007.08.16 10:47sell0.06usdjpy114.210.000.002007.08.16 11:26114.100.000.000.005.78
487431852007.08.16 10:46sell0.05usdjpy114.090.000.002007.08.16 11:26114.030.000.000.002.63
487656002007.08.16 11:33sell0.05usdjpy114.370.000.002007.08.16 11:47114.180.000.000.008.32
487653172007.08.16 11:32sell0.04usdjpy114.260.000.002007.08.16 11:51114.120.000.000.004.91
487752982007.08.16 12:04sell0.05usdjpy114.310.000.002007.08.16 12:16114.150.000.000.007.01
487416582007.08.16 10:44sell0.04usdjpy113.990.000.002007.08.16 12:35114.450.000.000.00-16.08
487867122007.08.16 12:33sell0.07usdjpy114.570.000.002007.08.16 12:36114.450.000.000.007.34
487637212007.08.16 11:28sell0.03usdjpy114.090.000.002007.08.16 12:38114.450.000.000.00-9.44
487872642007.08.16 12:33sell0.08usdjpy114.670.000.002007.08.16 12:38114.450.000.000.0015.38
487237502007.08.16 10:34sell0.02gbpusd1.97820.00000.00002007.08.16 13:081.98440.000.000.00-12.40
487922592007.08.16 12:49sell0.09gbpusd1.98600.00000.00002007.08.16 13:081.98440.000.000.0014.40
487924702007.08.16 12:50sell0.06usdjpy114.680.000.002007.08.16 13:18114.450.000.000.0012.06
487899102007.08.16 12:40sell0.05usdjpy114.580.000.002007.08.16 13:18114.450.000.000.005.68
487284322007.08.16 10:36sell0.02eurusd1.33650.00000.00002007.08.16 14:051.34130.000.000.00-9.60
487911982007.08.16 12:44sell0.07eurusd1.34300.00000.00002007.08.16 14:051.34130.000.000.0011.90
487841382007.08.16 12:31sell0.06eurusd1.34190.00000.00002007.08.16 14:051.34130.000.000.003.60
487738152007.08.16 11:59sell0.04usdjpy114.200.000.002007.08.16 14:18114.460.000.000.00-9.09
488009512007.08.16 13:31sell0.06usdjpy114.670.000.002007.08.16 14:18114.450.000.000.0011.53
487985512007.08.16 13:21sell0.05usdjpy114.560.000.002007.08.16 14:18114.450.000.000.004.81
487849892007.08.16 12:32sell0.06usdjpy114.460.000.002007.08.16 14:18114.390.000.000.003.67
487814192007.08.16 12:26sell0.05usdjpy114.330.000.002007.08.16 14:20114.230.000.000.004.38
487390302007.08.16 10:42sell0.04gbpusd1.97920.00000.00002007.08.16 14:231.98420.000.000.00-20.00
487443532007.08.16 10:47sell0.05gbpusd1.98060.00000.00002007.08.16 14:241.98370.000.000.00-15.50
487980872007.08.16 13:21sell0.08gbpusd1.98680.00000.00002007.08.16 14:241.98370.000.000.0024.80
488131092007.08.16 14:20sell0.02usdjpy114.220.000.002007.08.16 14:24114.080.000.000.002.45
488138652007.08.16 14:22sell0.02usdjpy114.110.000.002007.08.16 14:24114.070.000.000.000.70
487846682007.08.16 12:32sell0.08gbpusd1.98490.00000.00002007.08.16 14:261.98330.000.000.0012.80
487748872007.08.16 12:03sell0.07gbpusd1.98380.00000.00002007.08.16 14:291.98260.000.000.008.40
488161612007.08.16 14:26sell0.04usdjpy114.230.000.002007.08.16 14:30114.120.000.000.003.86
487721322007.08.16 11:53sell0.06gbpusd1.98280.00000.00002007.08.16 14:301.98210.000.000.004.20
488187972007.08.16 14:39sell0.03gbpusd1.98280.00000.00002007.08.16 14:571.98270.000.000.000.30
488194992007.08.16 14:44sell0.04gbpusd1.98380.00000.00002007.08.16 14:571.98270.000.000.004.40
488208162007.08.16 14:52sell0.05usdjpy114.340.000.002007.08.16 15:16114.180.000.000.007.01
488240102007.08.16 15:05sell0.03gbpusd1.98280.00000.00002007.08.16 15:201.98190.000.000.002.70
487663682007.08.16 11:34sell0.05eurusd1.34090.00000.00002007.08.16 15:251.33980.000.000.005.50
488286192007.08.16 15:32sell0.05usdjpy114.340.000.002007.08.16 15:36114.180.000.000.007.01
488181972007.08.16 14:35sell0.04usdjpy114.230.000.002007.08.16 15:49114.120.000.000.003.86
488153692007.08.16 14:25sell0.03usdjpy114.120.000.002007.08.16 15:50114.020.000.000.002.63
488313052007.08.16 15:50sell0.04gbpusd1.98400.00000.00002007.08.16 15:571.98280.000.000.004.80
488295992007.08.16 15:39sell0.03gbpusd1.98290.00000.00002007.08.16 15:571.98280.000.000.000.30
488280502007.08.16 15:28sell0.04eurusd1.34090.00000.00002007.08.16 15:571.33980.000.000.004.40
488147722007.08.16 14:24sell0.02usdjpy114.020.000.002007.08.16 16:02113.880.000.000.002.46
488341302007.08.16 16:01sell0.02usdjpy113.910.000.002007.08.16 16:05113.770.000.000.002.46
488363852007.08.16 16:04sell0.02usdjpy113.800.000.002007.08.16 16:07113.680.000.000.002.11
488333202007.08.16 15:58sell0.03gbpusd1.98280.00000.00002007.08.16 16:091.98140.000.000.004.20
487397272007.08.16 10:42sell0.04eurusd1.33980.00000.00002007.08.16 16:111.33830.000.000.006.00
488377302007.08.16 16:06sell0.02usdjpy113.690.000.002007.08.16 16:13113.420.000.000.004.76
487620802007.08.16 11:23sell0.05gbpusd1.98170.00000.00002007.08.16 16:131.98010.000.000.008.00
488463812007.08.16 16:22sell0.04usdjpy113.500.000.002007.08.16 16:36113.320.000.000.006.35
488405432007.08.16 16:13sell0.03usdjpy113.390.000.002007.08.16 16:37113.270.000.000.003.18
488493972007.08.16 16:37sell0.03usdjpy113.260.000.002007.08.16 16:40113.160.000.000.002.65
488385812007.08.16 16:08sell0.02usdjpy113.150.000.002007.08.16 16:41113.020.000.000.002.30
488506082007.08.16 16:40sell0.02usdjpy113.050.000.002007.08.16 16:42112.820.000.000.004.08
488511782007.08.16 16:41sell0.02usdjpy112.940.000.002007.08.16 16:42112.790.000.000.002.66
488430282007.08.16 16:16sell0.05gbpusd1.98220.00000.00002007.08.16 16:421.98060.000.000.008.00
488414712007.08.16 16:14sell0.04gbpusd1.98110.00000.00002007.08.16 16:431.98000.000.000.004.40
488410632007.08.16 16:13sell0.03gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 16:431.98000.000.000.000.30
488520072007.08.16 16:42sell0.02usdjpy112.790.000.002007.08.16 16:44112.640.000.000.002.66
488524642007.08.16 16:42sell0.02usdjpy112.660.000.002007.08.16 16:44112.620.000.000.000.71
488542342007.08.16 16:44sell0.02usdjpy112.590.000.002007.08.16 16:52112.450.000.000.002.49
488587912007.08.16 16:48sell0.02usdjpy112.490.000.002007.08.16 16:52112.440.000.000.000.89
488599312007.08.16 16:52sell0.02usdjpy112.390.000.002007.08.16 16:55112.230.000.000.002.85
488608212007.08.16 16:53sell0.03gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 16:551.97920.000.000.002.70
488613882007.08.16 16:54sell0.02usdjpy112.250.000.002007.08.16 16:55112.110.000.000.002.50
488395792007.08.16 16:12sell0.02gbpusd1.97900.00000.00002007.08.16 16:581.97770.000.000.002.60
488687792007.08.16 17:04sell0.06gbpusd1.98110.00000.00002007.08.16 17:081.97940.000.000.0010.20
488664042007.08.16 17:02sell0.02gbpusd1.97690.00000.00002007.08.16 17:081.97960.000.000.00-5.40
488683312007.08.16 17:04sell0.05gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 17:081.97940.000.000.003.50
488678652007.08.16 17:04sell0.04gbpusd1.97900.00000.00002007.08.16 17:121.97830.000.000.002.80
488634032007.08.16 16:57sell0.02usdjpy112.030.000.002007.08.16 17:22112.710.000.000.00-12.07
488745952007.08.16 17:18sell0.09usdjpy112.900.000.002007.08.16 17:22112.710.000.000.0015.17
488718142007.08.16 17:12sell0.08usdjpy112.760.000.002007.08.16 17:22112.710.000.000.003.55
488641502007.08.16 16:58sell0.02gbpusd1.97800.00000.00002007.08.16 17:231.97970.000.000.00-3.40
488752442007.08.16 17:19sell0.05gbpusd1.98110.00000.00002007.08.16 17:231.97970.000.000.007.00
488739792007.08.16 17:17sell0.04gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 17:231.97970.000.000.001.60
488722572007.08.16 17:13sell0.03gbpusd1.97900.00000.00002007.08.16 17:281.97790.000.000.003.30
488621872007.08.16 16:55sell0.02usdjpy112.140.000.002007.08.16 17:34112.490.000.000.00-6.22
488711412007.08.16 17:12sell0.06usdjpy112.520.000.002007.08.16 17:34112.480.000.000.002.13
488714602007.08.16 17:12sell0.07usdjpy112.660.000.002007.08.16 17:34112.480.000.000.0011.20
488831612007.08.16 17:37sell0.04eurusd1.34090.00000.00002007.08.16 17:451.33930.000.000.006.40
488843132007.08.16 17:39sell0.05gbpusd1.98110.00000.00002007.08.16 17:451.97950.000.000.008.00
488837772007.08.16 17:38sell0.04gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 17:451.97900.000.000.004.40
488670032007.08.16 17:03sell0.04usdjpy112.250.000.002007.08.16 17:46112.760.000.000.00-18.09
488858672007.08.16 17:43sell0.08usdjpy112.990.000.002007.08.16 17:46112.770.000.000.0015.61
488846132007.08.16 17:40sell0.07usdjpy112.870.000.002007.08.16 17:46112.770.000.000.006.21
488676872007.08.16 17:03sell0.05usdjpy112.370.000.002007.08.16 18:02112.900.000.000.00-23.47
488910152007.08.16 17:55sell0.09usdjpy113.170.000.002007.08.16 18:02112.890.000.000.0022.32
488903362007.08.16 17:54sell0.08usdjpy113.060.000.002007.08.16 18:02112.890.000.000.0012.05
488823762007.08.16 17:36sell0.04usdjpy112.500.000.002007.08.16 18:11112.950.000.000.00-15.94
488952182007.08.16 18:06sell0.08usdjpy113.170.000.002007.08.16 18:11112.950.000.000.0015.58
488949032007.08.16 18:05sell0.07usdjpy113.060.000.002007.08.16 18:11112.950.000.000.006.82
488828292007.08.16 17:37sell0.05usdjpy112.610.000.002007.08.16 18:21113.160.000.000.00-24.30
488981862007.08.16 18:16sell0.09usdjpy113.410.000.002007.08.16 18:21113.160.000.000.0019.88
488978002007.08.16 18:15sell0.08usdjpy113.300.000.002007.08.16 18:21113.160.000.000.009.90
488968802007.08.16 18:14sell0.07usdjpy113.170.000.002007.08.16 18:21113.160.000.000.000.62
489010582007.08.16 18:21sell0.06usdjpy113.170.000.002007.08.16 18:23112.950.000.000.0011.69
489038062007.08.16 18:29sell0.06usdjpy113.190.000.002007.08.16 18:32112.960.000.000.0012.22
488792712007.08.16 17:27sell0.02gbpusd1.97800.00000.00002007.08.16 18:331.97970.000.000.00-3.40
488925852007.08.16 17:59sell0.04gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 18:331.97970.000.000.001.60
488979772007.08.16 18:16sell0.05gbpusd1.98110.00000.00002007.08.16 18:331.97970.000.000.007.00
488966542007.08.16 18:14sell0.06usdjpy113.060.000.002007.08.16 18:33112.890.000.000.009.04
489058012007.08.16 18:35sell0.03gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 19:031.97920.000.000.002.70
488972082007.08.16 18:15sell0.04eurusd1.34090.00000.00002007.08.16 19:031.33980.000.000.004.40
488810552007.08.16 17:32sell0.03gbpusd1.97900.00000.00002007.08.16 19:051.97810.000.000.002.70
489075172007.08.16 18:47sell0.06usdjpy113.170.000.002007.08.16 19:07112.950.000.000.0011.69
489059402007.08.16 18:35sell0.05usdjpy113.060.000.002007.08.16 19:07112.890.000.000.007.53
488888972007.08.16 17:48sell0.07usdjpy112.950.000.002007.08.16 19:08112.830.000.000.007.44
488886732007.08.16 17:47sell0.06usdjpy112.840.000.002007.08.16 19:08112.720.000.000.006.39
488836002007.08.16 17:38sell0.06usdjpy112.730.000.002007.08.16 19:09112.660.000.000.003.73
489125572007.08.16 19:10sell0.02usdjpy112.520.000.002007.08.16 19:40113.010.000.000.00-8.67
489196472007.08.16 19:31sell0.07usdjpy113.060.000.002007.08.16 19:40113.000.000.000.003.72
489210622007.08.16 19:38sell0.08usdjpy113.170.000.002007.08.16 19:40113.000.000.000.0012.04
489120372007.08.16 19:09sell0.02usdjpy112.630.000.002007.08.16 20:05114.250.000.000.00-28.36
489109502007.08.16 19:05sell0.02gbpusd1.97800.00000.00002007.08.16 20:051.98280.000.000.00-9.60
489299242007.08.16 20:00sell0.07gbpusd1.98320.00000.00002007.08.16 20:051.98280.000.000.002.80
489324122007.08.16 20:03sell0.08gbpusd1.98430.00000.00002007.08.16 20:051.98280.000.000.0012.00
489141492007.08.16 19:13sell0.04usdjpy112.730.000.002007.08.16 20:06114.180.000.000.00-50.80
489330942007.08.16 20:04sell0.18usdjpy114.420.000.002007.08.16 20:06114.180.000.000.0037.83
489326192007.08.16 20:03sell0.17usdjpy114.310.000.002007.08.16 20:06114.180.000.000.0019.36
489151692007.08.16 19:15sell0.05usdjpy112.840.000.002007.08.16 20:32114.240.000.000.00-61.27
489401442007.08.16 20:19sell0.16usdjpy114.400.000.002007.08.16 20:32114.270.000.000.0018.20
489405842007.08.16 20:19sell0.17usdjpy114.510.000.002007.08.16 20:32114.270.000.000.0035.70
489371122007.08.16 20:13sell0.15usdjpy114.300.000.002007.08.16 20:32114.270.000.000.003.94
489394162007.08.16 20:18sell0.07gbpusd1.98440.00000.00002007.08.16 20:331.98240.000.000.0014.00
489188412007.08.16 19:29sell0.03gbpusd1.97900.00000.00002007.08.16 20:331.98260.000.000.00-10.80
489369102007.08.16 20:13sell0.06gbpusd1.98330.00000.00002007.08.16 20:331.98240.000.000.005.40
489161812007.08.16 19:17sell0.06usdjpy112.950.000.002007.08.16 20:56113.890.000.000.00-49.52
489306732007.08.16 20:01sell0.15usdjpy114.060.000.002007.08.16 20:56113.890.000.000.0022.39
489311382007.08.16 20:02sell0.16usdjpy114.180.000.002007.08.16 20:56113.890.000.000.0040.74
489303722007.08.16 20:01sell0.14usdjpy113.950.000.002007.08.16 20:56113.940.000.000.001.23
489218302007.08.16 19:42sell0.06usdjpy113.060.000.002007.08.16 22:33114.260.000.00-0.86-63.01
489533002007.08.16 21:33sell0.15usdjpy114.560.000.002007.08.16 22:33114.270.000.000.0038.07
489528172007.08.16 21:32sell0.14usdjpy114.450.000.002007.08.16 22:33114.270.000.000.0022.05
489525252007.08.16 21:31sell0.13usdjpy114.340.000.002007.08.16 22:33114.270.000.000.007.96
489219242007.08.16 19:42sell0.07usdjpy113.170.000.002007.08.16 23:02113.920.000.00-1.00-46.08
489510792007.08.16 21:18sell0.12usdjpy114.230.000.002007.08.16 23:02113.920.000.000.0032.65
489497262007.08.16 21:07sell0.11usdjpy114.130.000.002007.08.16 23:02113.920.000.000.0020.28
489492012007.08.16 21:04sell0.10usdjpy113.950.000.002007.08.16 23:02113.920.000.000.002.63
489223072007.08.16 19:43sell0.08usdjpy113.290.000.002007.08.16 23:07113.630.000.00-1.14-23.94
489289672007.08.16 19:59sell0.13usdjpy113.840.000.002007.08.16 23:07113.620.000.00-1.8625.17
489254352007.08.16 19:50sell0.12usdjpy113.730.000.002007.08.16 23:07113.620.000.00-1.7211.62
487352502007.08.16 10:39sell0.03eurusd1.33880.00000.00002007.08.16 23:121.34130.000.000.16-7.50
489594562007.08.16 22:18sell0.06eurusd1.34300.00000.00002007.08.16 23:121.34130.000.000.0010.20
489198542007.08.16 19:32sell0.04gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 23:121.98250.000.000.01-9.60
489573542007.08.16 21:57sell0.06gbpusd1.98440.00000.00002007.08.16 23:121.98250.000.000.0011.40
489480682007.08.16 20:57sell0.05gbpusd1.98320.00000.00002007.08.16 23:121.98250.000.000.023.50
489250972007.08.16 19:49sell0.11usdjpy113.620.000.002007.08.16 23:12113.490.000.00-1.5712.60
489794302007.08.16 23:53sell0.05eurusd1.34300.00000.00002007.08.17 00:341.34140.000.000.008.00
489842032007.08.17 00:19sell0.05gbpusd1.98440.00000.00002007.08.17 00:451.98260.000.000.009.00
489251552007.08.16 19:49sell0.06gbpusd1.98220.00000.00002007.08.17 00:451.98200.000.000.021.20
489775512007.08.16 23:44sell0.04gbpusd1.98320.00000.00002007.08.17 00:451.98210.000.000.004.40
489881412007.08.17 00:55sell0.04gbpusd1.98340.00000.00002007.08.17 01:021.98200.000.000.005.60
489871062007.08.17 00:45sell0.03gbpusd1.98240.00000.00002007.08.17 01:021.98150.000.000.002.70
489857762007.08.17 00:33sell0.07usdjpy113.980.000.002007.08.17 01:02113.680.000.000.0018.47
489784382007.08.16 23:49sell0.06usdjpy113.870.000.002007.08.17 01:03113.640.000.000.0012.14
489716682007.08.16 23:16sell0.05usdjpy113.750.000.002007.08.17 01:03113.580.000.000.007.48
489710632007.08.16 23:14sell0.04usdjpy113.640.000.002007.08.17 01:06113.520.000.000.004.23
489244002007.08.16 19:49sell0.10usdjpy113.510.000.002007.08.17 01:07113.460.000.00-1.434.41
489911172007.08.17 01:09sell0.03usdjpy113.510.000.002007.08.17 01:14113.410.000.000.002.65
489230672007.08.16 19:44sell0.09usdjpy113.410.000.002007.08.17 01:15113.320.000.00-1.297.15
489921782007.08.17 01:14sell0.02usdjpy113.300.000.002007.08.17 01:21113.140.000.000.002.83
489242532007.08.16 19:49sell0.05gbpusd1.98110.00000.00002007.08.17 01:211.98050.000.000.023.00
489939232007.08.17 01:21sell0.02usdjpy113.140.000.002007.08.17 01:22112.890.000.000.004.43
489945392007.08.17 01:22sell0.02usdjpy112.960.000.002007.08.17 01:22112.800.000.000.002.84
489946842007.08.17 01:22sell0.02usdjpy112.850.000.002007.08.17 02:38113.230.000.000.00-6.71
489992342007.08.17 01:55sell0.06usdjpy113.280.000.002007.08.17 02:38113.230.000.000.002.65
489996392007.08.17 01:56sell0.07usdjpy113.390.000.002007.08.17 02:38113.230.000.000.009.89
489957522007.08.17 01:24sell0.05usdjpy113.170.000.002007.08.17 03:01113.060.000.000.004.86
489942822007.08.17 01:21sell0.02gbpusd1.98010.00000.00002007.08.17 03:091.97890.000.000.002.40
489954542007.08.17 01:23sell0.04usdjpy113.060.000.002007.08.17 03:23112.980.000.000.002.83
490086072007.08.17 03:26sell0.03usdjpy113.070.000.002007.08.17 03:39112.960.000.000.002.92
490059702007.08.17 03:07sell0.02gbpusd1.97900.00000.00002007.08.17 03:401.97780.000.000.002.40
490064572007.08.17 03:10sell0.02gbpusd1.97800.00000.00002007.08.17 03:401.97780.000.000.000.40
490106182007.08.17 03:42sell0.03usdjpy113.060.000.002007.08.17 03:45112.960.000.000.002.66
489373402007.08.16 20:13sell0.05eurusd1.34190.00000.00002007.08.17 04:031.34080.000.000.275.50
489952702007.08.17 01:23sell0.03usdjpy112.950.000.002007.08.17 04:08112.850.000.000.002.66
490147742007.08.17 04:07sell0.02usdjpy112.850.000.002007.08.17 04:13112.710.000.000.002.48
490160452007.08.17 04:12sell0.02usdjpy112.740.000.002007.08.17 04:18112.600.000.000.002.49
490182032007.08.17 04:17sell0.02usdjpy112.630.000.002007.08.17 04:18112.490.000.000.002.49
490168322007.08.17 04:13sell0.04eurusd1.34190.00000.00002007.08.17 04:191.34080.000.000.004.40
490104002007.08.17 03:40sell0.02gbpusd1.97750.00000.00002007.08.17 04:201.97620.000.000.002.60
490186472007.08.17 04:18sell0.02usdjpy112.500.000.002007.08.17 04:20112.190.000.000.005.53
490228922007.08.17 04:23sell0.03usdjpy112.500.000.002007.08.17 04:24112.400.000.000.002.67
490234872007.08.17 04:25sell0.03usdjpy112.520.000.002007.08.17 04:27112.400.000.000.003.20
490193932007.08.17 04:19sell0.02usdjpy112.390.000.002007.08.17 04:32112.250.000.000.002.49
490254232007.08.17 04:33sell0.03usdjpy112.370.000.002007.08.17 04:34112.270.000.000.002.67
490273802007.08.17 04:42sell0.04usdjpy112.370.000.002007.08.17 04:44112.260.000.000.003.92
490247812007.08.17 04:31sell0.02usdjpy112.270.000.002007.08.17 04:44112.260.000.000.000.18
490259292007.08.17 04:35sell0.02usdjpy112.160.000.002007.08.17 05:17112.490.000.000.00-5.87
490320412007.08.17 05:05sell0.06usdjpy112.700.000.002007.08.17 05:17112.480.000.000.0011.74
490309102007.08.17 05:03sell0.05usdjpy112.480.000.002007.08.17 05:17112.360.000.000.005.34
490118212007.08.17 03:47sell0.02gbpusd1.97620.00000.00002007.08.17 05:191.97790.000.000.00-3.40
490321892007.08.17 05:05sell0.05gbpusd1.97940.00000.00002007.08.17 05:201.97780.000.000.008.00
490308212007.08.17 05:03sell0.04gbpusd1.97830.00000.00002007.08.17 05:201.97780.000.000.002.00
490392652007.08.17 05:25sell0.04usdjpy112.480.000.002007.08.17 05:38112.360.000.000.004.27
490299582007.08.17 05:02sell0.04usdjpy112.370.000.002007.08.17 05:38112.360.000.000.000.36
490453932007.08.17 05:51sell0.04usdjpy112.490.000.002007.08.17 05:54112.370.000.000.004.27
490393832007.08.17 05:25sell0.03gbpusd1.97830.00000.00002007.08.17 05:551.97730.000.000.003.00
490303772007.08.17 05:03sell0.03gbpusd1.97720.00000.00002007.08.17 06:091.97620.000.000.003.00
490260542007.08.17 04:35sell0.04eurusd1.34190.00000.00002007.08.17 06:261.34080.000.000.004.40
489191402007.08.16 19:30sell0.04eurusd1.34090.00000.00002007.08.17 06:261.34070.000.000.220.80
490524082007.08.17 06:15sell0.03gbpusd1.97700.00000.00002007.08.17 06:271.97610.000.000.002.70
490469882007.08.17 05:56sell0.02gbpusd1.97600.00000.00002007.08.17 06:341.97470.000.000.002.60
490611092007.08.17 06:40sell0.04gbpusd1.97630.00000.00002007.08.17 06:441.97500.000.000.005.20
490585672007.08.17 06:34sell0.02gbpusd1.97490.00000.00002007.08.17 06:451.97340.000.000.003.00
490590622007.08.17 06:34sell0.02gbpusd1.97390.00000.00002007.08.17 06:451.97340.000.000.001.00
490630032007.08.17 06:46sell0.02gbpusd1.97240.00000.00002007.08.17 06:471.97080.000.000.003.20
490659312007.08.17 06:49sell0.03gbpusd1.97240.00000.00002007.08.17 06:561.97150.000.000.002.70
490555562007.08.17 06:26sell0.03eurusd1.34090.00000.00002007.08.17 06:591.34070.000.000.000.60
490600702007.08.17 06:38sell0.04eurusd1.34190.00000.00002007.08.17 06:591.34070.000.000.004.80
490520172007.08.17 06:13sell0.05usdjpy112.590.000.002007.08.17 07:00112.420.000.000.007.56
490482362007.08.17 06:00sell0.04usdjpy112.480.000.002007.08.17 07:00112.370.000.000.003.92
490430942007.08.17 05:41sell0.03usdjpy112.370.000.002007.08.17 07:01112.270.000.000.002.67
490636582007.08.17 06:46sell0.02gbpusd1.97120.00000.00002007.08.17 07:021.97000.000.000.002.40
490680652007.08.17 06:58sell0.02gbpusd1.97010.00000.00002007.08.17 07:021.97000.000.000.000.20
490699552007.08.17 07:00sell0.03eurusd1.34090.00000.00002007.08.17 07:031.34000.000.000.002.70
490714492007.08.17 07:02sell0.02gbpusd1.96940.00000.00002007.08.17 07:031.96810.000.000.002.60
490276572007.08.17 04:44sell0.03usdjpy112.260.000.002007.08.17 07:05112.160.000.000.002.67
490732542007.08.17 07:04sell0.02usdjpy112.130.000.002007.08.17 07:05111.990.000.000.002.50
488475552007.08.16 16:27sell0.03eurusd1.33980.00000.00002007.08.17 07:121.33850.000.000.163.90
490793952007.08.17 07:15sell0.04usdjpy112.130.000.002007.08.17 07:18112.000.000.000.004.64
490742492007.08.17 07:05sell0.02usdjpy112.020.000.002007.08.17 07:18111.990.000.000.000.54
490835362007.08.17 07:22sell0.04gbpusd1.96910.00000.00002007.08.17 07:291.96800.000.000.004.40
490724722007.08.17 07:03sell0.02gbpusd1.96810.00000.00002007.08.17 07:291.96810.000.000.000.00
490753352007.08.17 07:08sell0.02gbpusd1.96700.00000.00002007.08.17 07:531.97220.000.000.00-10.40
490929862007.08.17 07:44sell0.08gbpusd1.97390.00000.00002007.08.17 07:531.97210.000.000.0014.40
490750902007.08.17 07:07sell0.02usdjpy111.910.000.002007.08.17 07:55112.710.000.000.00-14.20
490943862007.08.17 07:45sell0.10usdjpy112.930.000.002007.08.17 07:55112.710.000.000.0019.52
490825382007.08.17 07:19sell0.03usdjpy112.010.000.002007.08.17 07:56112.500.000.000.00-13.07
490919362007.08.17 07:43sell0.09usdjpy112.680.000.002007.08.17 07:56112.490.000.000.0015.20
490907152007.08.17 07:40sell0.08usdjpy112.560.000.002007.08.17 07:56112.490.000.000.004.98
490831042007.08.17 07:21sell0.04usdjpy112.120.000.002007.08.17 07:57112.370.000.000.00-8.90
490883672007.08.17 07:32sell0.07usdjpy112.450.000.002007.08.17 07:57112.300.000.000.009.35
490980942007.08.17 07:56sell0.06usdjpy112.560.000.002007.08.17 07:57112.310.000.000.0013.36
490867942007.08.17 07:31sell0.06usdjpy112.340.000.002007.08.17 07:57112.280.000.000.003.21
490846732007.08.17 07:25sell0.05usdjpy112.230.000.002007.08.17 08:11112.670.000.000.00-19.53
491009302007.08.17 08:03sell0.07usdjpy112.790.000.002007.08.17 08:11112.690.000.000.006.21
491017922007.08.17 08:09sell0.08usdjpy112.900.000.002007.08.17 08:11112.690.000.000.0014.91
490996372007.08.17 07:59sell0.06usdjpy112.690.000.002007.08.17 08:11112.690.000.000.000.00
490859282007.08.17 07:29sell0.03gbpusd1.96810.00000.00002007.08.17 08:131.97080.000.000.00-8.10
490923852007.08.17 07:43sell0.07gbpusd1.97270.00000.00002007.08.17 08:131.97080.000.000.0013.30
490918282007.08.17 07:43sell0.06gbpusd1.97160.00000.00002007.08.17 08:131.97080.000.000.004.80
490888732007.08.17 07:32sell0.05gbpusd1.97030.00000.00002007.08.17 08:161.96910.000.000.006.00
490989502007.08.17 07:58sell0.03usdjpy112.340.000.002007.08.17 08:39113.280.000.000.00-24.89
491109912007.08.17 08:34sell0.12usdjpy113.480.000.002007.08.17 08:39113.280.000.000.0021.19
491105972007.08.17 08:33sell0.11usdjpy113.370.000.002007.08.17 08:39113.280.000.000.008.74
490990902007.08.17 07:58sell0.04usdjpy112.470.000.002007.08.17 09:04113.610.000.000.00-40.14
491199272007.08.17 08:59sell0.14usdjpy113.910.000.002007.08.17 09:04113.610.000.000.0036.97
491187722007.08.17 08:58sell0.12usdjpy113.620.000.002007.08.17 09:04113.610.000.000.001.06
491192092007.08.17 08:58sell0.13usdjpy113.730.000.002007.08.17 09:04113.610.000.000.0013.73
490994602007.08.17 07:59sell0.05usdjpy112.580.000.002007.08.17 09:21113.440.000.000.00-37.91
491267082007.08.17 09:15sell0.12usdjpy113.700.000.002007.08.17 09:21113.440.000.000.0027.50
491224822007.08.17 09:04sell0.11usdjpy113.600.000.002007.08.17 09:21113.440.000.000.0015.51
491174272007.08.17 08:56sell0.11usdjpy113.470.000.002007.08.17 09:21113.440.000.000.002.91
491157552007.08.17 08:54sell0.10usdjpy113.360.000.002007.08.17 09:22113.060.000.000.0026.53
491080242007.08.17 08:27sell0.10usdjpy113.250.000.002007.08.17 09:22113.060.000.000.0016.81
490870712007.08.17 07:31sell0.04gbpusd1.96920.00000.00002007.08.17 09:251.97670.000.000.00-30.00
491209872007.08.17 09:00sell0.10gbpusd1.97770.00000.00002007.08.17 09:251.97670.000.000.0010.00
491287512007.08.17 09:22sell0.11gbpusd1.97920.00000.00002007.08.17 09:251.97670.000.000.0027.50
491022492007.08.17 08:11sell0.05usdjpy112.680.000.002007.08.17 09:28112.950.000.000.00-11.95
491077132007.08.17 08:27sell0.09usdjpy113.120.000.002007.08.17 09:28112.940.000.000.0014.34
491072392007.08.17 08:26sell0.08usdjpy113.010.000.002007.08.17 09:28112.940.000.000.004.96
490763912007.08.17 07:11sell0.02eurusd1.33810.00000.00002007.08.17 09:291.34400.000.000.00-11.80
491285402007.08.17 09:22sell0.09eurusd1.34570.00000.00002007.08.17 09:291.34390.000.000.0016.20
491226912007.08.17 09:05sell0.08eurusd1.34460.00000.00002007.08.17 09:291.34390.000.000.005.60
491347122007.08.17 09:34sell0.06usdjpy113.260.000.002007.08.17 09:38113.020.000.000.0012.74
491345292007.08.17 09:34sell0.05usdjpy113.120.000.002007.08.17 09:42112.950.000.000.007.53
491337102007.08.17 09:32sell0.04usdjpy113.010.000.002007.08.17 09:42112.900.000.000.003.90
491041442007.08.17 08:17sell0.03gbpusd1.97030.00000.00002007.08.17 09:471.97590.000.000.00-16.80
491379532007.08.17 09:44sell0.09gbpusd1.97770.00000.00002007.08.17 09:471.97590.000.000.0016.20
491203012007.08.17 08:59sell0.09gbpusd1.97670.00000.00002007.08.17 09:471.97590.000.000.007.20
490809172007.08.17 07:16sell0.03eurusd1.33920.00000.00002007.08.17 09:501.34390.000.000.00-14.10
491373442007.08.17 09:44sell0.08eurusd1.34570.00000.00002007.08.17 09:501.34390.000.000.0014.40
491360252007.08.17 09:41sell0.07eurusd1.34460.00000.00002007.08.17 09:501.34390.000.000.004.90
491063302007.08.17 08:25sell0.06usdjpy112.790.000.002007.08.17 10:16113.150.000.000.00-19.09
491443502007.08.17 10:03sell0.07usdjpy113.400.000.002007.08.17 10:16113.150.000.000.0015.47
491416942007.08.17 09:50sell0.05usdjpy113.180.000.002007.08.17 10:16113.150.000.000.001.33
491441842007.08.17 10:03sell0.06usdjpy113.290.000.002007.08.17 10:16113.150.000.000.007.42
491474472007.08.17 10:18sell0.05usdjpy113.230.000.002007.08.17 10:26113.060.000.000.007.52
491472092007.08.17 10:16sell0.04usdjpy113.120.000.002007.08.17 10:27113.010.000.000.003.89
491371952007.08.17 09:43sell0.04usdjpy113.020.000.002007.08.17 10:27113.010.000.000.000.35
491043282007.08.17 08:17sell0.04gbpusd1.97130.00000.00002007.08.17 10:301.97670.000.000.00-21.60
491456352007.08.17 10:09sell0.09gbpusd1.97880.00000.00002007.08.17 10:301.97670.000.000.0018.90
491454182007.08.17 10:08sell0.08gbpusd1.97770.00000.00002007.08.17 10:301.97670.000.000.008.00
491544892007.08.17 10:54sell0.08usdjpy113.650.000.002007.08.17 10:56113.350.000.000.0021.17
491067232007.08.17 08:26sell0.07usdjpy112.900.000.002007.08.17 10:56113.350.000.000.00-27.79
491529962007.08.17 10:50sell0.06usdjpy113.400.000.002007.08.17 10:56113.350.000.000.002.65
491542512007.08.17 10:54sell0.07usdjpy113.520.000.002007.08.17 10:56113.350.000.000.0010.50
491492192007.08.17 10:28sell0.03usdjpy113.010.000.002007.08.17 11:19113.270.000.000.00-6.89
491583812007.08.17 11:13sell0.06usdjpy113.450.000.002007.08.17 11:19113.270.000.000.009.53
491552502007.08.17 10:56sell0.05usdjpy113.340.000.002007.08.17 11:19113.270.000.000.003.09
491527922007.08.17 10:50sell0.05usdjpy113.240.000.002007.08.17 11:32113.180.000.000.002.65
491727342007.08.17 12:10sell0.08usdjpy113.780.000.002007.08.17 12:13113.550.000.000.0016.20
490866132007.08.17 07:30sell0.04eurusd1.34030.00000.00002007.08.17 12:131.34570.000.000.00-21.60
491625652007.08.17 11:22sell0.09eurusd1.34780.00000.00002007.08.17 12:131.34580.000.000.0018.00
491601082007.08.17 11:18sell0.08eurusd1.34670.00000.00002007.08.17 12:131.34580.000.000.007.20
491749222007.08.17 12:15sell0.08usdjpy113.890.000.002007.08.17 12:21113.670.000.000.0015.48
491695082007.08.17 12:00sell0.07usdjpy113.670.000.002007.08.17 12:26113.440.000.000.0014.19
491051372007.08.17 08:23sell0.05gbpusd1.97250.00000.00002007.08.17 12:461.98700.000.000.00-72.50
491910912007.08.17 12:38sell0.14gbpusd1.99060.00000.00002007.08.17 12:461.98690.000.000.0051.80
491786382007.08.17 12:24sell0.13gbpusd1.98920.00000.00002007.08.17 12:461.98690.000.000.0029.90
490927372007.08.17 07:44sell0.05eurusd1.34150.00000.00002007.08.17 12:461.34840.000.000.00-34.50
491791962007.08.17 12:24sell0.10eurusd1.35120.00000.00002007.08.17 12:461.34820.000.000.0030.00
491945632007.08.17 12:44sell0.13usdjpy114.390.000.002007.08.17 12:48114.080.000.000.0035.33
492053532007.08.17 13:15sell0.15usdjpy114.800.000.002007.08.17 13:23114.440.000.000.0047.19
492151962007.08.17 13:37sell0.16usdjpy114.860.000.002007.08.17 13:43114.600.000.000.0036.30
491507982007.08.17 10:33sell0.04usdjpy113.120.000.002007.08.17 13:43114.600.000.000.00-51.66
492145562007.08.17 13:36sell0.15usdjpy114.750.000.002007.08.17 13:43114.600.000.000.0019.63
492044272007.08.17 13:13sell0.14usdjpy114.620.000.002007.08.17 13:43114.600.000.000.002.44
491649882007.08.17 11:35sell0.03usdjpy113.230.000.002007.08.17 13:45114.310.000.000.00-28.34
491671332007.08.17 11:50sell0.04usdjpy113.340.000.002007.08.17 13:45114.290.000.000.00-33.25
492172052007.08.17 13:43sell0.13usdjpy114.530.000.002007.08.17 13:45114.270.000.000.0029.58
491674632007.08.17 11:51sell0.05usdjpy113.450.000.002007.08.17 13:45114.270.000.000.00-35.88
492033222007.08.17 13:09sell0.13usdjpy114.390.000.002007.08.17 13:45114.270.000.000.0013.65
491940692007.08.17 12:44sell0.12usdjpy114.280.000.002007.08.17 13:45114.270.000.000.001.05
491065612007.08.17 08:26sell0.06gbpusd1.97350.00000.00002007.08.17 13:491.99010.000.000.00-99.60
492141712007.08.17 13:35sell0.17gbpusd1.99340.00000.00002007.08.17 13:491.99010.000.000.0056.10
492045542007.08.17 13:13sell0.16gbpusd1.99230.00000.00002007.08.17 13:491.99010.000.000.0035.20
491090582007.08.17 08:29sell0.06eurusd1.34250.00000.00002007.08.17 13:541.34890.000.000.00-38.40
492139002007.08.17 13:35sell0.10eurusd1.35180.00000.00002007.08.17 13:541.34890.000.000.0029.00
491773642007.08.17 12:21sell0.09eurusd1.34970.00000.00002007.08.17 13:541.34890.000.000.007.20
492113762007.08.17 13:31sell0.09eurusd1.35070.00000.00002007.08.17 13:541.34890.000.000.0016.20
492182382007.08.17 13:45sell0.08usdjpy114.250.000.002007.08.17 13:55113.990.000.000.0018.25
491689362007.08.17 11:59sell0.06usdjpy113.560.000.002007.08.17 13:55113.990.000.000.00-22.63
491911692007.08.17 12:38sell0.11usdjpy114.120.000.002007.08.17 13:55113.890.000.000.0022.21
491821882007.08.17 12:28sell0.07usdjpy113.670.000.002007.08.17 13:57113.850.000.000.00-11.07
491898832007.08.17 12:36sell0.10usdjpy114.010.000.002007.08.17 13:57113.850.000.000.0014.05
491870242007.08.17 12:32sell0.09usdjpy113.890.000.002007.08.17 13:57113.820.000.000.005.54
492039232007.08.17 13:10sell0.15gbpusd1.99110.00000.00002007.08.17 13:571.98730.000.000.0057.00
491158372007.08.17 08:54sell0.07gbpusd1.97460.00000.00002007.08.17 13:571.98740.000.000.00-89.60
492027292007.08.17 13:06sell0.13gbpusd1.98830.00000.00002007.08.17 13:571.98730.000.000.0013.00
492032232007.08.17 13:08sell0.14gbpusd1.99010.00000.00002007.08.17 13:571.98730.000.000.0039.20
491867232007.08.17 12:32sell0.08usdjpy113.780.000.002007.08.17 13:58113.720.000.000.004.22
492257992007.08.17 13:59sell0.03usdjpy113.790.000.002007.08.17 14:00113.630.000.000.004.22
492255342007.08.17 13:58sell0.02usdjpy113.670.000.002007.08.17 14:08114.060.000.000.00-6.84
492275712007.08.17 14:03sell0.03usdjpy113.780.000.002007.08.17 14:08114.040.000.000.00-6.84
492298712007.08.17 14:07sell0.07usdjpy114.230.000.002007.08.17 14:08114.030.000.000.0012.28
492285202007.08.17 14:04sell0.06usdjpy114.120.000.002007.08.17 14:10114.000.000.000.006.32
492281862007.08.17 14:04sell0.05usdjpy114.000.000.002007.08.17 14:12113.940.000.000.002.63
492279832007.08.17 14:04sell0.04usdjpy113.890.000.002007.08.17 14:17113.810.000.000.002.81
492353332007.08.17 14:22sell0.05usdjpy113.990.000.002007.08.17 14:29113.800.000.000.008.35
492350392007.08.17 14:21sell0.04usdjpy113.870.000.002007.08.17 14:41113.750.000.000.004.22
492333892007.08.17 14:17sell0.02usdjpy113.770.000.002007.08.17 14:41113.750.000.000.000.35
492403302007.08.17 14:41sell0.03usdjpy113.730.000.002007.08.17 14:42113.530.000.000.005.28
492344392007.08.17 14:20sell0.02usdjpy113.630.000.002007.08.17 14:48113.440.000.000.003.35
492410882007.08.17 14:43sell0.02usdjpy113.490.000.002007.08.17 14:48113.440.000.000.000.88
492443242007.08.17 14:48sell0.02usdjpy113.430.000.002007.08.17 14:50113.300.000.000.002.29
491151592007.08.17 08:52sell0.07eurusd1.34360.00000.00002007.08.17 14:591.35130.000.000.00-53.90
492445612007.08.17 14:48sell0.11eurusd1.35340.00000.00002007.08.17 14:591.35130.000.000.0023.10
492482002007.08.17 14:53sell0.12eurusd1.35440.00000.00002007.08.17 14:591.35130.000.000.0037.20
492398212007.08.17 14:41sell0.10eurusd1.35230.00000.00002007.08.17 15:001.35130.000.000.0010.00
491167722007.08.17 08:55sell0.08gbpusd1.97560.00000.00002007.08.17 15:071.98560.000.000.00-80.00
492289022007.08.17 14:05sell0.12gbpusd1.98940.00000.00002007.08.17 15:071.98570.000.000.0044.40
491439652007.08.17 10:02sell0.07gbpusd1.97670.00000.00002007.08.17 15:101.98520.000.000.00-59.50
492283552007.08.17 14:04sell0.11gbpusd1.98830.00000.00002007.08.17 15:101.98530.000.000.0033.00
491985202007.08.17 12:50sell0.12gbpusd1.98720.00000.00002007.08.17 15:101.98530.000.000.0022.80
491777282007.08.17 12:21sell0.12gbpusd1.98580.00000.00002007.08.17 15:101.98530.000.000.006.00
492499592007.08.17 14:57sell0.06usdjpy113.790.000.002007.08.17 15:11113.620.000.000.008.98
492451692007.08.17 14:49sell0.02usdjpy113.330.000.002007.08.17 15:11113.630.000.000.00-5.28
492475022007.08.17 14:53sell0.05usdjpy113.690.000.002007.08.17 15:11113.620.000.000.003.08
492372052007.08.17 14:30sell0.09eurusd1.35130.00000.00002007.08.17 15:281.34900.000.000.0020.70
491447412007.08.17 10:05sell0.06eurusd1.34460.00000.00002007.08.17 15:281.34890.000.000.00-25.80
492231382007.08.17 13:55sell0.07eurusd1.34910.00000.00002007.08.17 15:281.34900.000.000.000.70
492290192007.08.17 14:05sell0.08eurusd1.35010.00000.00002007.08.17 15:281.34900.000.000.008.80
491504842007.08.17 10:32sell0.07gbpusd1.97770.00000.00002007.08.17 15:591.98280.000.000.00-35.70
492593352007.08.17 15:16sell0.08gbpusd1.98610.00000.00002007.08.17 15:591.98290.000.000.0025.60
492572812007.08.17 15:10sell0.07gbpusd1.98500.00000.00002007.08.17 15:591.98290.000.000.0014.70
491768282007.08.17 12:19sell0.11gbpusd1.98270.00000.00002007.08.17 16:011.98100.000.000.0018.70
491623082007.08.17 11:22sell0.08gbpusd1.97900.00000.00002007.08.17 16:011.98100.000.000.00-16.00
491706132007.08.17 12:02sell0.10gbpusd1.98160.00000.00002007.08.17 16:011.98000.000.000.0016.00
492694002007.08.17 16:15sell0.04gbpusd1.98270.00000.00002007.08.17 16:391.98140.000.000.005.20
492673662007.08.17 16:02sell0.03gbpusd1.98160.00000.00002007.08.17 16:561.98070.000.000.002.70
492465662007.08.17 14:51sell0.03usdjpy113.430.000.002007.08.17 17:30114.270.000.000.00-22.05
492783682007.08.17 17:07sell0.11usdjpy114.480.000.002007.08.17 17:30114.280.000.000.0019.25
492772862007.08.17 17:00sell0.10usdjpy114.370.000.002007.08.17 17:30114.280.000.000.007.88
492802892007.08.17 17:17sell0.04gbpusd1.98240.00000.00002007.08.17 17:511.98130.000.000.004.40
492791402007.08.17 17:09sell0.03gbpusd1.98130.00000.00002007.08.17 17:531.98040.000.000.002.70
492468732007.08.17 14:52sell0.04usdjpy113.560.000.002007.08.17 18:01114.150.000.000.00-20.67
492815982007.08.17 17:38sell0.09usdjpy114.370.000.002007.08.17 18:01114.150.000.000.0017.35
492733182007.08.17 16:33sell0.09usdjpy114.270.000.002007.08.17 18:01114.150.000.000.009.46
492585852007.08.17 15:14sell0.04usdjpy113.670.000.002007.08.17 18:30113.950.000.000.00-9.83
492691902007.08.17 16:15sell0.08usdjpy114.130.000.002007.08.17 18:30113.950.000.000.0012.64
492688052007.08.17 16:14sell0.07usdjpy114.010.000.002007.08.17 18:30113.950.000.000.003.69
492861742007.08.17 18:16sell0.05gbpusd1.98330.00000.00002007.08.17 18:321.98170.000.000.008.00
492860012007.08.17 18:15sell0.04gbpusd1.98230.00000.00002007.08.17 18:321.98120.000.000.004.40
492696322007.08.17 16:15sell0.06eurusd1.35060.00000.00002007.08.17 18:441.34810.000.000.0015.00
492625792007.08.17 15:31sell0.05eurusd1.34910.00000.00002007.08.17 18:461.34740.000.000.008.50
492855042007.08.17 18:10sell0.03gbpusd1.98120.00000.00002007.08.17 18:471.98030.000.000.002.70
491770382007.08.17 12:19sell0.08eurusd1.34800.00000.00002007.08.17 18:481.34680.000.000.009.60
492595292007.08.17 15:17sell0.05usdjpy113.780.000.002007.08.17 19:57114.220.000.000.00-19.26
492936362007.08.17 19:09sell0.07usdjpy114.350.000.002007.08.17 19:57114.220.000.000.007.97
492947722007.08.17 19:13sell0.08usdjpy114.450.000.002007.08.17 19:57114.220.000.000.0016.11
492935282007.08.17 19:09sell0.06usdjpy114.230.000.002007.08.17 19:57114.220.000.000.000.53
492944132007.08.17 19:11sell0.03gbpusd1.98120.00000.00002007.08.19 22:021.98120.000.000.010.00
492991732007.08.17 19:47sell0.04gbpusd1.98230.00000.00002007.08.19 22:021.98120.000.000.014.40
491700822007.08.17 12:02sell0.09gbpusd1.98020.00000.00002007.08.19 22:111.97960.000.000.035.40
493019672007.08.19 22:00sell0.05usdjpy114.370.000.002007.08.19 23:02114.140.000.000.0010.08
492930922007.08.17 19:05sell0.05usdjpy114.120.000.002007.08.19 23:08114.010.000.00-0.724.82
492891762007.08.17 18:46sell0.04usdjpy114.010.000.002007.08.19 23:11113.920.000.00-0.573.16
492632712007.08.17 15:35sell0.06usdjpy113.910.000.002007.08.19 23:12113.820.000.00-0.864.74
493046712007.08.19 22:05sell0.02gbpusd1.97900.00000.00002007.08.20 00:001.97780.000.000.002.40
493054242007.08.19 22:11sell0.02gbpusd1.97800.00000.00002007.08.20 00:001.97770.000.000.000.60
493240382007.08.20 00:49sell0.03gbpusd1.97830.00000.00002007.08.20 01:051.97740.000.000.002.70
493120792007.08.19 23:12sell0.02usdjpy113.800.000.002007.08.20 02:10114.350.000.000.00-9.62
493273052007.08.20 01:02sell0.07usdjpy114.540.000.002007.08.20 02:10114.340.000.000.0012.24
493188622007.08.20 00:11sell0.06usdjpy114.430.000.002007.08.20 02:10114.340.000.000.004.72
493127962007.08.19 23:31sell0.03usdjpy114.110.000.002007.08.20 05:55114.590.000.000.00-12.57
493481242007.08.20 04:41sell0.07usdjpy114.670.000.002007.08.20 05:55114.610.000.000.003.66
493507362007.08.20 05:02sell0.08usdjpy114.780.000.002007.08.20 05:55114.610.000.000.0011.87
493172262007.08.20 00:01sell0.02gbpusd1.97720.00000.00002007.08.20 06:161.98490.000.000.00-15.40
493582002007.08.20 06:05sell0.11gbpusd1.98670.00000.00002007.08.20 06:161.98480.000.000.0020.90
493576162007.08.20 06:04sell0.10gbpusd1.98560.00000.00002007.08.20 06:161.98480.000.000.008.00
493332682007.08.20 01:44sell0.03gbpusd1.97830.00000.00002007.08.20 06:361.98380.000.000.00-16.50
493571632007.08.20 06:04sell0.09gbpusd1.98460.00000.00002007.08.20 06:361.98380.000.000.007.20
493621572007.08.20 06:27sell0.09gbpusd1.98560.00000.00002007.08.20 06:361.98380.000.000.0016.20
493142032007.08.19 23:38sell0.04usdjpy114.220.000.002007.08.20 08:30115.210.000.000.00-34.37
493789112007.08.20 07:47sell0.12usdjpy115.340.000.002007.08.20 08:30115.190.000.000.0015.63
493845892007.08.20 08:04sell0.13usdjpy115.450.000.002007.08.20 08:30115.190.000.000.0029.34
493762012007.08.20 07:37sell0.11usdjpy115.220.000.002007.08.20 08:30115.190.000.000.002.86
493177902007.08.20 00:02sell0.05usdjpy114.330.000.002007.08.20 10:16115.080.000.000.00-32.59
493900972007.08.20 08:33sell0.11usdjpy115.330.000.002007.08.20 10:16115.090.000.000.0022.94
493893532007.08.20 08:30sell0.10usdjpy115.220.000.002007.08.20 10:16115.090.000.000.0011.30
493750662007.08.20 07:35sell0.10usdjpy115.110.000.002007.08.20 10:16115.090.000.000.001.74
493392202007.08.20 03:01sell0.04gbpusd1.97930.00000.00002007.08.20 10:201.98770.000.000.00-33.60
493973182007.08.20 09:26sell0.12gbpusd1.98990.00000.00002007.08.20 10:201.98760.000.000.0027.60
493962982007.08.20 09:21sell0.11gbpusd1.98890.00000.00002007.08.20 10:201.98760.000.000.0014.30
493793242007.08.20 07:48sell0.10gbpusd1.98780.00000.00002007.08.20 10:201.98760.000.000.002.00
493452592007.08.20 04:30sell0.05gbpusd1.98040.00000.00002007.08.20 11:251.98550.000.000.00-25.50
493739042007.08.20 07:32sell0.09gbpusd1.98680.00000.00002007.08.20 11:251.98550.000.000.0011.70
494044912007.08.20 10:39sell0.09gbpusd1.98780.00000.00002007.08.20 11:251.98550.000.000.0020.70
493718362007.08.20 07:28sell0.08gbpusd1.98570.00000.00002007.08.20 11:251.98550.000.000.001.60
493560752007.08.20 06:01sell0.06eurusd1.35010.00000.00002007.08.20 11:361.34790.000.000.0013.20
493459032007.08.20 04:32sell0.06gbpusd1.98140.00000.00002007.08.20 13:261.98660.000.000.00-31.20
494188852007.08.20 13:02sell0.09gbpusd1.98910.00000.00002007.08.20 13:261.98660.000.000.0022.50
494176042007.08.20 12:53sell0.08gbpusd1.98810.00000.00002007.08.20 13:261.98660.000.000.0012.00
494151132007.08.20 12:27sell0.07gbpusd1.98700.00000.00002007.08.20 13:261.98660.000.000.002.80
494153742007.08.20 12:29sell0.09usdjpy115.220.000.002007.08.20 13:37114.980.000.000.0018.79
493388842007.08.20 02:57sell0.05usdjpy114.450.000.002007.08.20 13:37114.980.000.000.00-23.05
494021692007.08.20 10:19sell0.08usdjpy115.110.000.002007.08.20 13:37114.980.000.000.009.05
493469222007.08.20 04:38sell0.06usdjpy114.560.000.002007.08.20 13:41114.820.000.000.00-13.59
493656042007.08.20 06:50sell0.08usdjpy114.890.000.002007.08.20 13:41114.830.000.000.004.18
493725082007.08.20 07:29sell0.09usdjpy115.000.000.002007.08.20 13:41114.830.000.000.0013.32
492988362007.08.17 19:45sell0.05eurusd1.34910.00000.00002007.08.20 13:411.34740.000.000.278.50
493590132007.08.20 06:07sell0.07usdjpy114.780.000.002007.08.20 13:46114.720.000.000.003.66
494222192007.08.20 13:34sell0.06gbpusd1.98680.00000.00002007.08.20 13:471.98440.000.000.0014.40
493562802007.08.20 06:02sell0.06usdjpy114.670.000.002007.08.20 13:48114.570.000.000.005.24
494086962007.08.20 11:26sell0.06gbpusd1.98570.00000.00002007.08.20 13:481.98410.000.000.009.60
494326982007.08.20 14:08sell0.05usdjpy114.910.000.002007.08.20 14:31114.750.000.000.006.97
494270672007.08.20 13:48sell0.02usdjpy114.570.000.002007.08.20 14:31114.750.000.000.00-3.14
494310052007.08.20 14:00sell0.04usdjpy114.790.000.002007.08.20 14:31114.750.000.000.001.39
494333892007.08.20 14:10sell0.06gbpusd1.98690.00000.00002007.08.20 14:371.98470.000.000.0013.20
494367842007.08.20 14:34sell0.03usdjpy114.800.000.002007.08.20 14:40114.700.000.000.002.62
494381342007.08.20 14:43sell0.03usdjpy114.790.000.002007.08.20 14:49114.690.000.000.002.62
494398702007.08.20 14:59sell0.03usdjpy114.790.000.002007.08.20 15:51114.690.000.000.002.62
494291762007.08.20 13:51sell0.03usdjpy114.680.000.002007.08.20 15:53114.580.000.000.002.62
494308522007.08.20 14:00sell0.05gbpusd1.98580.00000.00002007.08.20 15:531.98410.000.000.008.50
492915432007.08.17 18:51sell0.04eurusd1.34800.00000.00002007.08.20 15:531.34680.000.000.224.80
493713082007.08.20 07:26sell0.07gbpusd1.98470.00000.00002007.08.20 15:581.98360.000.000.007.70
493533442007.08.20 05:28sell0.08gbpusd1.98350.00000.00002007.08.20 16:001.98290.000.000.004.80
494453702007.08.20 15:53sell0.02usdjpy114.580.000.002007.08.20 16:10114.430.000.000.002.62
494475772007.08.20 16:00sell0.02usdjpy114.470.000.002007.08.20 16:10114.410.000.000.001.05
491758502007.08.17 12:18sell0.07eurusd1.34700.00000.00002007.08.20 16:131.34630.000.000.384.90
494497092007.08.20 16:10sell0.02usdjpy114.390.000.002007.08.20 16:13114.240.000.000.002.63
494546522007.08.20 16:27sell0.04usdjpy114.500.000.002007.08.20 16:57114.390.000.000.003.85
494538862007.08.20 16:25sell0.03gbpusd1.98350.00000.00002007.08.20 17:001.98260.000.000.002.70
494536452007.08.20 16:25sell0.03usdjpy114.390.000.002007.08.20 17:01114.290.000.000.002.62
494579892007.08.20 17:09sell0.03usdjpy114.390.000.002007.08.20 17:21114.290.000.000.002.62
494594392007.08.20 17:26sell0.02usdjpy114.170.000.002007.08.20 19:33114.920.000.000.00-13.05
494742082007.08.20 19:10sell0.10usdjpy115.090.000.002007.08.20 19:33114.920.000.000.0014.79
494736112007.08.20 19:09sell0.09usdjpy114.970.000.002007.08.20 19:33114.920.000.000.003.92
494766282007.08.20 19:25sell0.05eurusd1.34890.00000.00002007.08.20 21:361.34730.000.000.278.00
494795582007.08.20 19:43sell0.08usdjpy114.970.000.002007.08.20 23:12114.780.000.00-1.1413.24
494509012007.08.20 16:12sell0.02usdjpy114.280.000.002007.08.20 23:12114.790.000.00-0.29-8.89
494676122007.08.20 18:34sell0.08usdjpy114.860.000.002007.08.20 23:12114.780.000.00-1.145.58
493475492007.08.20 04:40sell0.07gbpusd1.98250.00000.00002007.08.20 23:131.98740.000.000.02-34.30
494767292007.08.20 19:25sell0.08gbpusd1.98900.00000.00002007.08.20 23:131.98740.000.000.0212.80
494935832007.08.20 22:36sell0.09gbpusd1.99010.00000.00002007.08.20 23:131.98740.000.000.0024.30
494714092007.08.20 18:56sell0.07gbpusd1.98780.00000.00002007.08.20 23:131.98740.000.000.022.80
494677512007.08.20 18:34sell0.04eurusd1.34780.00000.00002007.08.20 23:141.34670.000.000.224.40
494531372007.08.20 16:22sell0.03eurusd1.34670.00000.00002007.08.20 23:141.34670.000.000.160.00
494619892007.08.20 17:49sell0.03gbpusd1.98350.00000.00002007.08.20 23:141.98530.000.000.01-5.40
494666032007.08.20 18:30sell0.05gbpusd1.98560.00000.00002007.08.20 23:141.98530.000.000.021.50
494680582007.08.20 18:34sell0.06gbpusd1.98680.00000.00002007.08.20 23:141.98530.000.000.029.00
495025612007.08.20 23:48sell0.04gbpusd1.98730.00000.00002007.08.21 00:091.98590.000.000.005.60
494984982007.08.20 23:15sell0.03eurusd1.34700.00000.00002007.08.21 00:211.34610.000.000.002.70
494984402007.08.20 23:15sell0.03gbpusd1.98630.00000.00002007.08.21 00:211.98540.000.000.002.70
494619382007.08.20 17:49sell0.04usdjpy114.390.000.002007.08.21 00:47114.650.000.00-0.57-9.07
494655252007.08.20 18:28sell0.07usdjpy114.750.000.002007.08.21 00:47114.650.000.00-1.006.11
495022742007.08.20 23:45sell0.06usdjpy114.860.000.002007.08.21 00:47114.650.000.000.0010.99
495142542007.08.21 01:34sell0.04eurusd1.34780.00000.00002007.08.21 03:191.34670.000.000.004.40
495139662007.08.21 01:32sell0.05gbpusd1.98770.00000.00002007.08.21 03:241.98610.000.000.008.00
495187572007.08.21 02:03sell0.08usdjpy115.170.000.002007.08.21 04:33114.930.000.000.0016.71
494643272007.08.20 18:22sell0.05usdjpy114.520.000.002007.08.21 04:33114.940.000.00-0.72-18.27
495159802007.08.21 01:42sell0.07usdjpy115.060.000.002007.08.21 04:33114.930.000.000.007.92
495145992007.08.21 01:34sell0.06usdjpy114.960.000.002007.08.21 04:33114.930.000.000.001.57
495295512007.08.21 03:45sell0.04eurusd1.34780.00000.00002007.08.21 04:411.34670.000.000.004.40
495404002007.08.21 05:28sell0.05gbpusd1.98770.00000.00002007.08.21 06:071.98600.000.000.008.50
495125772007.08.21 01:20sell0.04gbpusd1.98670.00000.00002007.08.21 06:071.98560.000.000.004.40
495072362007.08.21 00:25sell0.03gbpusd1.98560.00000.00002007.08.21 06:161.98390.000.000.005.10
495347512007.08.21 04:38sell0.05usdjpy114.950.000.002007.08.21 06:16114.780.000.000.007.41
494657242007.08.20 18:28sell0.04gbpusd1.98460.00000.00002007.08.21 06:171.98380.000.000.013.20
495491352007.08.21 06:17sell0.02gbpusd1.98350.00000.00002007.08.21 06:221.98230.000.000.002.40
495124832007.08.21 01:20sell0.05usdjpy114.840.000.002007.08.21 06:30114.730.000.000.004.79
495498522007.08.21 06:21sell0.02gbpusd1.98250.00000.00002007.08.21 06:371.98130.000.000.002.40
495530552007.08.21 06:36sell0.02gbpusd1.98140.00000.00002007.08.21 06:381.98020.000.000.002.40
495102712007.08.21 00:59sell0.04usdjpy114.730.000.002007.08.21 06:39114.650.000.000.002.79
494645602007.08.20 18:23sell0.06usdjpy114.630.000.002007.08.21 06:41114.510.000.00-0.866.29
495570812007.08.21 06:45sell0.03usdjpy114.610.000.002007.08.21 06:58114.510.000.000.002.62
495626652007.08.21 07:09sell0.04usdjpy114.720.000.002007.08.21 07:16114.610.000.000.003.84
495606262007.08.21 07:00sell0.03usdjpy114.610.000.002007.08.21 07:17114.500.000.000.002.88
495626972007.08.21 07:10sell0.04gbpusd1.98140.00000.00002007.08.21 07:211.98020.000.000.004.80
495536202007.08.21 06:37sell0.02gbpusd1.98040.00000.00002007.08.21 07:211.98020.000.000.000.40
495554992007.08.21 06:41sell0.02usdjpy114.500.000.002007.08.21 07:23114.350.000.000.002.62
495657162007.08.21 07:21sell0.02usdjpy114.390.000.002007.08.21 07:23114.350.000.000.000.70
495564942007.08.21 06:44sell0.02gbpusd1.97910.00000.00002007.08.21 07:241.97780.000.000.002.60
495401512007.08.21 05:26sell0.04eurusd1.34780.00000.00002007.08.21 07:321.34670.000.000.004.40
495697292007.08.21 07:28sell0.03gbpusd1.97910.00000.00002007.08.21 07:321.97820.000.000.002.70
495668802007.08.21 07:24sell0.02gbpusd1.97810.00000.00002007.08.21 07:341.97690.000.000.002.40
495666552007.08.21 07:23sell0.02usdjpy114.330.000.002007.08.21 07:36114.190.000.000.002.45
495675062007.08.21 07:25sell0.02usdjpy114.220.000.002007.08.21 07:36114.200.000.000.000.35
495750902007.08.21 07:41sell0.02usdjpy114.100.000.002007.08.21 07:42114.040.000.000.001.05
495736232007.08.21 07:36sell0.02usdjpy114.210.000.002007.08.21 07:42114.050.000.000.002.81
495788192007.08.21 07:53sell0.04gbpusd1.97920.00000.00002007.08.21 08:101.97810.000.000.004.40
495759582007.08.21 07:42sell0.02usdjpy114.000.000.002007.08.21 08:22114.290.000.000.00-5.07
495819462007.08.21 08:05sell0.06usdjpy114.450.000.002007.08.21 08:22114.290.000.000.008.40
495812112007.08.21 08:03sell0.05usdjpy114.340.000.002007.08.21 08:22114.290.000.000.002.19
495883562007.08.21 08:47sell0.05usdjpy114.450.000.002007.08.21 08:59114.280.000.000.007.44
495799792007.08.21 07:57sell0.04eurusd1.34780.00000.00002007.08.21 09:021.34670.000.000.004.40
495724132007.08.21 07:34sell0.02gbpusd1.97700.00000.00002007.08.21 09:061.97890.000.000.00-3.80
495879792007.08.21 08:47sell0.05gbpusd1.98050.00000.00002007.08.21 09:061.97900.000.000.007.50
495855502007.08.21 08:31sell0.04gbpusd1.97920.00000.00002007.08.21 09:061.97900.000.000.000.80
495945282007.08.21 09:12sell0.03gbpusd1.97910.00000.00002007.08.21 09:171.97820.000.000.002.70
495771692007.08.21 07:48sell0.03gbpusd1.97810.00000.00002007.08.21 09:201.97710.000.000.003.00
495958782007.08.21 09:19sell0.02gbpusd1.97700.00000.00002007.08.21 09:271.97550.000.000.003.00
495970692007.08.21 09:23sell0.02gbpusd1.97580.00000.00002007.08.21 09:281.97530.000.000.001.00
495087012007.08.21 00:46sell0.03eurusd1.34670.00000.00002007.08.21 09:291.34580.000.000.002.70
491583372007.08.17 11:13sell0.07eurusd1.34570.00000.00002007.08.21 09:301.34590.000.000.76-1.40
496051862007.08.21 09:44sell0.05usdjpy114.450.000.002007.08.21 09:53114.280.000.000.007.44
495867702007.08.21 08:41sell0.04usdjpy114.340.000.002007.08.21 09:58114.210.000.000.004.55
495781532007.08.21 07:52sell0.04usdjpy114.240.000.002007.08.21 09:58114.200.000.000.001.40
495985382007.08.21 09:28sell0.02gbpusd1.97510.00000.00002007.08.21 10:331.98200.000.000.00-13.80
496150942007.08.21 10:30sell0.09gbpusd1.98250.00000.00002007.08.21 10:331.98200.000.000.004.50
496159102007.08.21 10:31sell0.10gbpusd1.98350.00000.00002007.08.21 10:331.98200.000.000.0015.00
495772632007.08.21 07:48sell0.03usdjpy114.120.000.002007.08.21 10:41114.380.000.000.00-6.82
496164552007.08.21 10:32sell0.06usdjpy114.570.000.002007.08.21 10:41114.380.000.000.009.97
496145182007.08.21 10:30sell0.05usdjpy114.450.000.002007.08.21 10:41114.380.000.000.003.06
496105452007.08.21 10:14sell0.03usdjpy114.230.000.002007.08.21 11:05114.530.000.000.00-7.86
496261572007.08.21 11:02sell0.06usdjpy114.720.000.002007.08.21 11:05114.520.000.000.0010.48
496252132007.08.21 11:01sell0.05usdjpy114.610.000.002007.08.21 11:05114.520.000.000.003.93
496022602007.08.21 09:35sell0.03gbpusd1.97620.00000.00002007.08.21 11:051.98420.000.000.00-24.00
496240042007.08.21 11:00sell0.10gbpusd1.98480.00000.00002007.08.21 11:051.98420.000.000.006.00
496267272007.08.21 11:02sell0.11gbpusd1.98640.00000.00002007.08.21 11:051.98420.000.000.0024.20
496037292007.08.21 09:41sell0.04gbpusd1.97720.00000.00002007.08.21 12:101.98350.000.000.00-25.20
496373222007.08.21 11:41sell0.10gbpusd1.98560.00000.00002007.08.21 12:101.98320.000.000.0024.00
496052552007.08.21 09:44sell0.05gbpusd1.97830.00000.00002007.08.21 12:101.98310.000.000.00-24.00
496325672007.08.21 11:23sell0.09gbpusd1.98460.00000.00002007.08.21 12:101.98320.000.000.0012.60
496203512007.08.21 10:47sell0.09gbpusd1.98350.00000.00002007.08.21 12:101.98320.000.000.002.70
496002432007.08.21 09:30sell0.02eurusd1.34560.00000.00002007.08.21 12:161.35050.000.000.00-9.80
496120692007.08.21 10:23sell0.06gbpusd1.97930.00000.00002007.08.21 12:161.98150.000.000.00-13.20
496431072007.08.21 12:12sell0.06gbpusd1.98350.00000.00002007.08.21 12:161.98160.000.000.0011.40
496189802007.08.21 10:40sell0.08gbpusd1.98250.00000.00002007.08.21 12:171.98160.000.000.007.20
496031462007.08.21 09:39sell0.03eurusd1.34660.00000.00002007.08.21 12:171.35000.000.000.00-10.20
496252462007.08.21 11:01sell0.07eurusd1.35100.00000.00002007.08.21 12:171.35000.000.000.007.00
496354852007.08.21 11:33sell0.08eurusd1.35200.00000.00002007.08.21 12:171.35000.000.000.0016.00
496381362007.08.21 11:45sell0.05usdjpy114.700.000.002007.08.21 12:23114.520.000.000.007.86
496147552007.08.21 10:30sell0.08gbpusd1.98140.00000.00002007.08.21 12:241.98120.000.000.001.60
496314612007.08.21 11:16sell0.04usdjpy114.590.000.002007.08.21 12:28114.440.000.000.005.24
496211162007.08.21 10:50sell0.04usdjpy114.480.000.002007.08.21 12:51114.400.000.000.002.80
496555532007.08.21 13:01sell0.03usdjpy114.450.000.002007.08.21 13:10114.350.000.000.002.62
496504122007.08.21 12:31sell0.03gbpusd1.98140.00000.00002007.08.21 13:131.98040.000.000.003.00
496129252007.08.21 10:26sell0.07gbpusd1.98040.00000.00002007.08.21 13:161.97930.000.000.007.70
496580462007.08.21 13:20sell0.03gbpusd1.98020.00000.00002007.08.21 13:221.97930.000.000.002.70
496116052007.08.21 10:21sell0.04usdjpy114.340.000.002007.08.21 13:32114.250.000.000.003.15
496226532007.08.21 10:59sell0.06eurusd1.34990.00000.00002007.08.21 14:001.34870.000.000.007.20
496598252007.08.21 13:32sell0.02usdjpy114.240.000.002007.08.21 14:02114.420.000.000.00-3.15
496622072007.08.21 13:45sell0.05usdjpy114.580.000.002007.08.21 14:02114.410.000.000.007.43
496615842007.08.21 13:41sell0.04usdjpy114.470.000.002007.08.21 14:02114.410.000.000.002.10
496602292007.08.21 13:33sell0.03gbpusd1.98020.00000.00002007.08.21 14:021.98010.000.000.000.30
496618522007.08.21 13:42sell0.04gbpusd1.98120.00000.00002007.08.21 14:021.98010.000.000.004.40
496156042007.08.21 10:31sell0.05eurusd1.34890.00000.00002007.08.21 14:021.34830.000.000.003.00
496656282007.08.21 14:03sell0.03gbpusd1.98020.00000.00002007.08.21 14:111.97930.000.000.002.70
496655422007.08.21 14:02sell0.03usdjpy114.460.000.002007.08.21 14:12114.360.000.000.002.62
496603572007.08.21 13:34sell0.03usdjpy114.340.000.002007.08.21 14:47114.330.000.000.000.26
496715342007.08.21 14:39sell0.03usdjpy114.450.000.002007.08.21 14:47114.320.000.000.003.41
496757062007.08.21 15:02sell0.04usdjpy114.420.000.002007.08.21 15:09114.310.000.000.003.85
496574032007.08.21 13:16sell0.02gbpusd1.97910.00000.00002007.08.21 15:171.98190.000.000.00-5.60
496750822007.08.21 15:02sell0.06gbpusd1.98340.00000.00002007.08.21 15:171.98190.000.000.009.00
496717292007.08.21 14:40sell0.05gbpusd1.98230.00000.00002007.08.21 15:171.98190.000.000.002.00
496791662007.08.21 15:30sell0.04usdjpy114.420.000.002007.08.21 15:39114.310.000.000.003.85
496747892007.08.21 14:59sell0.03eurusd1.34890.00000.00002007.08.21 16:301.34800.000.000.002.70
496810092007.08.21 15:44sell0.04usdjpy114.420.000.002007.08.21 16:38114.310.000.000.003.85
496728822007.08.21 14:47sell0.02usdjpy114.310.000.002007.08.21 16:48114.180.000.000.002.28
496740322007.08.21 14:54sell0.02usdjpy114.210.000.002007.08.21 16:48114.180.000.000.000.53
496124502007.08.21 10:25sell0.04eurusd1.34780.00000.00002007.08.21 19:391.34710.000.000.002.80
496845122007.08.21 16:21sell0.04gbpusd1.98230.00000.00002007.08.21 21:281.98110.000.000.014.80
496707522007.08.21 14:35sell0.04gbpusd1.98120.00000.00002007.08.21 21:281.98110.000.000.010.40
496999702007.08.21 19:33sell0.05usdjpy114.490.000.002007.08.21 21:43114.310.000.00-0.727.87
496909172007.08.21 17:20sell0.04usdjpy114.360.000.002007.08.21 22:00114.250.000.00-0.573.85
496881422007.08.21 16:52sell0.03usdjpy114.250.000.002007.08.21 22:31114.130.000.00-0.433.15
497004842007.08.21 19:39sell0.02eurusd1.34680.00000.00002007.08.21 22:501.34560.000.000.112.40
497097132007.08.21 22:14sell0.02eurusd1.34570.00000.00002007.08.21 22:501.34560.000.000.000.20
497175282007.08.21 23:57sell0.03eurusd1.34650.00000.00002007.08.22 01:261.34560.000.000.002.70
497120642007.08.21 22:36sell0.02usdjpy114.020.000.002007.08.22 06:39114.900.000.000.00-15.32
497261162007.08.22 01:46buy0.02usdjpy114.420.000.002007.08.22 06:39114.860.000.000.007.66
497419662007.08.22 06:08buy0.02usdjpy114.540.000.002007.08.22 06:39114.860.000.000.005.57
497429302007.08.22 06:10buy0.03usdjpy114.680.000.002007.08.22 06:39114.860.000.000.004.70
496700002007.08.21 14:29sell0.03gbpusd1.98020.00000.00002007.08.22 10:081.98730.000.000.01-21.30
497167522007.08.21 23:40buy0.02gbpusd1.98230.00000.00002007.08.22 10:081.98670.000.000.008.80
497070902007.08.21 21:28sell0.03gbpusd1.98120.00000.00002007.08.22 10:111.98760.000.000.00-19.20
497441742007.08.22 06:13buy0.03gbpusd1.98450.00000.00002007.08.22 10:111.98710.000.000.007.80
497178812007.08.21 23:58buy0.02gbpusd1.98330.00000.00002007.08.22 10:111.98710.000.000.007.60
497643462007.08.22 10:07buy0.05gbpusd1.98670.00000.00002007.08.22 10:111.98710.000.000.002.00
497468192007.08.22 06:34buy0.04gbpusd1.98550.00000.00002007.08.22 10:111.98710.000.000.006.40
497654932007.08.22 10:12buy0.02gbpusd1.98700.00000.00002007.08.22 10:301.98840.000.000.002.80
497679282007.08.22 10:30buy0.02gbpusd1.98820.00000.00002007.08.22 10:551.98940.000.000.002.40
496878832007.08.21 16:48sell0.02usdjpy114.140.000.002007.08.22 11:37115.200.000.00-0.29-18.40
497483552007.08.22 06:40buy0.02usdjpy114.900.000.002007.08.22 11:37115.170.000.000.004.69
497509602007.08.22 06:55buy0.03usdjpy115.010.000.002007.08.22 11:37115.170.000.000.004.17
497476342007.08.22 06:38buy0.04usdjpy114.790.000.002007.08.22 11:37115.170.000.000.0013.20
497740072007.08.22 11:04buy0.04usdjpy115.120.000.002007.08.22 11:37115.170.000.000.001.74
497852342007.08.22 12:19buy0.05gbpusd1.98710.00000.00002007.08.22 13:351.98850.000.000.007.00
497810902007.08.22 11:47buy0.04gbpusd1.98820.00000.00002007.08.22 13:351.98840.000.000.000.80
497990932007.08.22 13:46buy0.04gbpusd1.98820.00000.00002007.08.22 13:531.98890.000.000.002.80
498007432007.08.22 14:00buy0.04gbpusd1.98820.00000.00002007.08.22 14:101.98910.000.000.003.60
497136652007.08.21 22:50sell0.02eurusd1.34550.00000.00002007.08.22 14:161.35120.000.000.00-11.40
497294532007.08.22 02:57sell0.03eurusd1.34650.00000.00002007.08.22 14:171.35140.000.000.00-14.70
497351342007.08.22 04:57buy0.02eurusd1.34750.00000.00002007.08.22 14:171.35110.000.000.007.20
497391242007.08.22 05:38buy0.02eurusd1.34850.00000.00002007.08.22 14:171.35110.000.000.005.20
497744362007.08.22 11:07buy0.03eurusd1.34960.00000.00002007.08.22 14:171.35110.000.000.004.50
497786792007.08.22 11:30buy0.04eurusd1.35060.00000.00002007.08.22 14:171.35110.000.000.002.00
497720642007.08.22 10:54buy0.02gbpusd1.98920.00000.00002007.08.22 14:211.99080.000.000.003.20
498104042007.08.22 14:39buy0.04gbpusd1.98820.00000.00002007.08.22 14:411.98890.000.000.002.80
498099212007.08.22 14:37buy0.03eurusd1.35000.00000.00002007.08.22 14:431.35090.000.000.002.70
498089672007.08.22 14:35buy0.03gbpusd1.98920.00000.00002007.08.22 14:531.99020.000.000.003.00
497772162007.08.22 11:23buy0.02gbpusd1.99030.00000.00002007.08.22 15:181.99150.000.000.002.40
498138962007.08.22 14:59buy0.02gbpusd1.99130.00000.00002007.08.22 15:181.99150.000.000.000.40
498046542007.08.22 14:17buy0.02eurusd1.35110.00000.00002007.08.22 15:201.35260.000.000.003.00
498200632007.08.22 15:24buy0.02eurusd1.35340.00000.00002007.08.22 15:261.35350.000.000.000.20
498176922007.08.22 15:18buy0.02eurusd1.35230.00000.00002007.08.22 15:261.35350.000.000.002.40
498211332007.08.22 15:26buy0.02eurusd1.35360.00000.00002007.08.22 15:291.35450.000.000.001.80
498313522007.08.22 16:29buy0.04gbpusd1.99030.00000.00002007.08.22 17:301.99100.000.000.002.80
498319842007.08.22 16:32buy0.04eurusd1.35260.00000.00002007.08.22 18:051.35350.000.000.003.60
498252532007.08.22 15:37buy0.03gbpusd1.99130.00000.00002007.08.22 18:101.99220.000.000.002.70
497150002007.08.21 23:09sell0.04usdjpy114.260.000.002007.08.22 20:16115.230.000.000.00-33.67
498321942007.08.22 16:33buy0.07usdjpy114.830.000.002007.08.22 20:16115.200.000.000.0022.48
498258462007.08.22 15:41buy0.03eurusd1.35370.00000.00002007.08.22 21:221.35480.000.00-0.543.30
498173762007.08.22 15:18buy0.02gbpusd1.99240.00000.00002007.08.22 21:241.99360.000.00-0.022.40
497175942007.08.21 23:57sell0.05usdjpy114.370.000.002007.08.22 22:17115.500.000.00-2.15-48.92
497829992007.08.22 11:59buy0.03usdjpy115.070.000.002007.08.22 22:17115.470.000.001.2210.39
498076762007.08.22 14:30buy0.06usdjpy114.940.000.002007.08.22 22:17115.470.000.002.4327.54
497884452007.08.22 12:48buy0.03usdjpy115.290.000.002007.08.22 22:17115.470.000.001.224.68
497799732007.08.22 11:37buy0.02usdjpy115.190.000.002007.08.22 22:17115.470.000.000.814.85
497961792007.08.22 13:36buy0.04usdjpy115.430.000.002007.08.22 22:17115.470.000.001.621.39
498603262007.08.22 21:23buy0.02gbpusd1.99340.00000.00002007.08.22 22:251.99460.000.000.002.40
498613492007.08.22 21:25buy0.02gbpusd1.99450.00000.00002007.08.22 22:251.99450.000.000.000.00
498676652007.08.22 22:17buy0.02usdjpy115.500.000.002007.08.22 22:48115.640.000.000.002.42
498692222007.08.22 22:23buy0.02usdjpy115.610.000.002007.08.22 22:48115.640.000.000.000.52
498728352007.08.22 22:39buy0.03gbpusd1.99380.00000.00002007.08.22 22:481.99470.000.000.002.70
498740422007.08.22 22:48buy0.02usdjpy115.650.000.002007.08.22 23:12115.810.000.000.002.76
498848722007.08.22 23:44buy0.04gbpusd1.99280.00000.00002007.08.22 23:481.99360.000.000.003.20
498879682007.08.23 00:05buy0.04gbpusd1.99280.00000.00002007.08.23 00:171.99400.000.000.004.80
498842302007.08.22 23:42buy0.03gbpusd1.99380.00000.00002007.08.23 00:171.99400.000.000.000.60
498776972007.08.22 23:08buy0.02usdjpy115.820.000.002007.08.23 00:21115.960.000.000.002.41
498796422007.08.22 23:14buy0.02usdjpy115.930.000.002007.08.23 00:21115.960.000.000.000.52
498700242007.08.22 22:25buy0.02gbpusd1.99490.00000.00002007.08.23 00:471.99630.000.000.002.80
498907052007.08.23 00:30buy0.02gbpusd1.99590.00000.00002007.08.23 00:471.99620.000.000.000.60
498990462007.08.23 01:28buy0.04gbpusd1.99440.00000.00002007.08.23 02:081.99510.000.000.002.80
498988592007.08.23 01:27buy0.03usdjpy115.890.000.002007.08.23 02:56115.990.000.000.002.59
498951682007.08.23 00:51buy0.03gbpusd1.99540.00000.00002007.08.23 03:301.99630.000.000.002.70
499219732007.08.23 05:23buy0.05gbpusd1.99450.00000.00002007.08.23 05:441.99590.000.000.007.00
499195222007.08.23 05:05buy0.04gbpusd1.99550.00000.00002007.08.23 05:441.99590.000.000.001.60
499228842007.08.23 05:25buy0.05usdjpy115.660.000.002007.08.23 05:58115.810.000.000.006.48
499183752007.08.23 05:00buy0.04usdjpy115.770.000.002007.08.23 05:58115.810.000.000.001.38
499268712007.08.23 05:49buy0.04gbpusd1.99550.00000.00002007.08.23 05:581.99620.000.000.002.80
499397612007.08.23 07:05buy0.04gbpusd1.99550.00000.00002007.08.23 07:091.99620.000.000.002.80
499362612007.08.23 06:43buy0.04usdjpy115.760.000.002007.08.23 07:41115.860.000.000.003.45
499436182007.08.23 07:26buy0.04eurusd1.35370.00000.00002007.08.23 08:101.35470.000.000.004.00
499437992007.08.23 07:27buy0.05gbpusd1.99440.00000.00002007.08.23 08:101.99570.000.000.006.50
499428742007.08.23 07:24buy0.04gbpusd1.99550.00000.00002007.08.23 08:101.99570.000.000.000.80
499559282007.08.23 08:39buy0.04gbpusd1.99550.00000.00002007.08.23 08:461.99630.000.000.003.20
499105612007.08.23 03:45buy0.02gbpusd1.99760.00000.00002007.08.23 09:001.99780.000.000.000.40
498942382007.08.23 00:47buy0.02gbpusd1.99660.00000.00002007.08.23 09:001.99780.000.000.002.40
499095222007.08.23 03:40buy0.03usdjpy115.880.000.002007.08.23 09:13115.980.000.000.002.59
499629402007.08.23 09:11buy0.02gbpusd1.99910.00000.00002007.08.23 09:141.99930.000.000.000.40
499611312007.08.23 09:00buy0.02gbpusd1.99810.00000.00002007.08.23 09:141.99930.000.000.002.40
498894292007.08.23 00:21buy0.02usdjpy116.000.000.002007.08.23 09:22116.170.000.000.002.93
499664012007.08.23 09:21buy0.02usdjpy116.110.000.002007.08.23 09:23116.260.000.000.002.58
499689622007.08.23 09:29buy0.02usdjpy116.360.000.002007.08.23 09:33116.450.000.000.001.55
499640982007.08.23 09:14buy0.02gbpusd1.99960.00000.00002007.08.23 09:342.00120.000.000.003.20
499694262007.08.23 09:31buy0.02gbpusd2.00090.00000.00002007.08.23 09:342.00120.000.000.000.60
498230102007.08.22 15:29buy0.02eurusd1.35470.00000.00002007.08.23 09:341.35630.000.00-0.363.20
498650202007.08.22 22:00buy0.02eurusd1.35580.00000.00002007.08.23 09:341.35620.000.000.000.80
499669792007.08.23 09:22buy0.02usdjpy116.240.000.002007.08.23 09:35116.410.000.000.002.92
499753442007.08.23 09:38buy0.02gbpusd2.00280.00000.00002007.08.23 09:462.00350.000.000.001.40
499710282007.08.23 09:34buy0.02gbpusd2.00170.00000.00002007.08.23 09:462.00350.000.000.003.60
499744642007.08.23 09:38buy0.03usdjpy116.380.000.002007.08.23 09:50116.480.000.000.002.58
499773612007.08.23 09:46buy0.02gbpusd2.00380.00000.00002007.08.23 09:542.00500.000.000.002.40
499706322007.08.23 09:34buy0.02usdjpy116.480.000.002007.08.23 09:56116.620.000.000.002.40
499803382007.08.23 09:55buy0.02usdjpy116.590.000.002007.08.23 09:57116.800.000.000.003.60
499794752007.08.23 09:54buy0.02gbpusd2.00490.00000.00002007.08.23 09:592.00630.000.000.002.80
499815522007.08.23 09:57buy0.02usdjpy116.740.000.002007.08.23 10:05116.900.000.000.002.74
499821922007.08.23 09:57buy0.02usdjpy116.840.000.002007.08.23 10:05116.910.000.000.001.20
499887372007.08.23 10:15buy0.03usdjpy116.830.000.002007.08.23 10:16116.960.000.000.003.33
499858212007.08.23 10:06buy0.02usdjpy116.930.000.002007.08.23 10:17117.100.000.000.002.90
499711322007.08.23 09:35buy0.02eurusd1.35650.00000.00002007.08.23 10:181.35770.000.000.002.40
499885852007.08.23 10:15buy0.04gbpusd2.00540.00000.00002007.08.23 10:182.00640.000.000.004.00
499907512007.08.23 10:20buy0.03usdjpy116.960.000.002007.08.23 10:36117.120.000.000.004.10
499891032007.08.23 10:17buy0.02usdjpy117.070.000.002007.08.23 10:36117.120.000.000.000.85
499948792007.08.23 10:40buy0.04gbpusd2.00540.00000.00002007.08.23 10:592.00650.000.000.004.40
499828482007.08.23 09:59buy0.02gbpusd2.00640.00000.00002007.08.23 11:002.00660.000.000.000.40
499984372007.08.23 11:00buy0.03gbpusd2.00580.00000.00002007.08.23 11:012.00670.000.000.002.70
499992952007.08.23 11:04buy0.03gbpusd2.00650.00000.00002007.08.23 11:222.00740.000.000.002.70
499844232007.08.23 10:02buy0.02gbpusd2.00760.00000.00002007.08.23 11:242.00880.000.000.002.40
500008412007.08.23 11:22buy0.02gbpusd2.00870.00000.00002007.08.23 11:252.00890.000.000.000.40
500043532007.08.23 11:52buy0.04gbpusd2.00700.00000.00002007.08.23 12:102.00740.000.000.001.60
500053942007.08.23 11:55buy0.05gbpusd2.00600.00000.00002007.08.23 12:102.00740.000.000.007.00
500014662007.08.23 11:25buy0.02gbpusd2.00940.00000.00002007.08.23 12:342.00650.000.000.00-5.80
500089842007.08.23 12:14buy0.05gbpusd2.00600.00000.00002007.08.23 12:342.00660.000.000.003.00
500105312007.08.23 12:20buy0.06gbpusd2.00480.00000.00002007.08.23 12:342.00660.000.000.0010.80
499942282007.08.23 10:36buy0.02usdjpy117.090.000.002007.08.23 13:13116.510.000.000.00-9.96
500143122007.08.23 12:47buy0.09usdjpy116.330.000.002007.08.23 13:13116.520.000.000.0014.68
500124822007.08.23 12:39buy0.08usdjpy116.440.000.002007.08.23 13:13116.520.000.000.005.49
500027542007.08.23 11:32buy0.03gbpusd2.00830.00000.00002007.08.23 13:152.00560.000.000.00-8.10
500166232007.08.23 13:00buy0.06gbpusd2.00390.00000.00002007.08.23 13:152.00550.000.000.009.60
500153112007.08.23 12:54buy0.05gbpusd2.00500.00000.00002007.08.23 13:152.00550.000.000.002.50
500220852007.08.23 13:46buy0.05gbpusd2.00390.00000.00002007.08.23 14:002.00520.000.000.006.50
500207922007.08.23 13:36buy0.04gbpusd2.00490.00000.00002007.08.23 14:002.00520.000.000.001.20
500231302007.08.23 13:55buy0.09usdjpy116.220.000.002007.08.23 14:07116.380.000.000.0012.37
500213902007.08.23 13:43buy0.08usdjpy116.330.000.002007.08.23 14:08116.380.000.000.003.44
500277652007.08.23 14:17buy0.05gbpusd2.00310.00000.00002007.08.23 14:412.00490.000.000.009.00
500273842007.08.23 14:17sell0.02eurusd1.35500.00000.00002007.08.23 14:511.35720.000.000.00-4.40
500165862007.08.23 13:00buy0.05eurusd1.35540.00000.00002007.08.23 14:511.35700.000.000.008.00
500129382007.08.23 12:40buy0.04eurusd1.35650.00000.00002007.08.23 14:511.35700.000.000.002.00
500262722007.08.23 14:11buy0.04gbpusd2.00500.00000.00002007.08.23 15:002.00590.000.000.003.60
500436182007.08.23 15:58buy0.05gbpusd2.00390.00000.00002007.08.23 18:072.00470.000.000.004.00
500541622007.08.23 17:06buy0.06gbpusd2.00280.00000.00002007.08.23 18:072.00470.000.000.0011.40
500640862007.08.23 18:42buy0.05gbpusd2.00340.00000.00002007.08.23 20:032.00500.000.000.008.00
499946462007.08.23 10:39buy0.03usdjpy116.990.000.002007.08.23 20:18116.300.000.000.00-17.80
500365262007.08.23 15:30buy0.10usdjpy116.100.000.002007.08.23 20:18116.310.000.000.0018.06
500289012007.08.23 14:22buy0.09usdjpy116.210.000.002007.08.23 20:18116.310.000.000.007.74
500414102007.08.23 15:51buy0.04gbpusd2.00500.00000.00002007.08.23 20:222.00580.000.000.003.20
500447242007.08.23 16:00sell0.03usdjpy115.740.000.002007.08.23 21:10116.460.000.00-0.43-18.55
500769482007.08.23 20:39buy0.08usdjpy116.200.000.002007.08.23 21:10116.420.000.001.0815.12
500262052007.08.23 14:10buy0.08usdjpy116.320.000.002007.08.23 21:10116.420.000.001.086.87
500897332007.08.23 23:04buy0.06gbpusd2.00280.00000.00002007.08.24 00:002.00470.000.000.0011.40
500875192007.08.23 22:46buy0.05gbpusd2.00390.00000.00002007.08.24 00:002.00470.000.000.004.00
500846942007.08.23 22:09buy0.08usdjpy116.220.000.002007.08.24 02:58116.390.000.000.0011.68
500827252007.08.23 21:44buy0.07usdjpy116.330.000.002007.08.24 02:58116.390.000.000.003.61
500413732007.08.23 15:51sell0.02usdjpy115.860.000.002007.08.24 02:58116.420.000.00-0.29-9.62
499951032007.08.23 10:42buy0.04usdjpy116.880.000.002007.08.24 06:36115.640.000.000.54-42.89
501180012007.08.24 03:37sell0.04usdjpy116.200.000.002007.08.24 06:36115.680.000.000.0017.98
500863062007.08.23 22:32sell0.04usdjpy116.100.000.002007.08.24 06:36115.680.000.000.0014.52
501352842007.08.24 06:26sell0.04usdjpy115.860.000.002007.08.24 06:36115.680.000.000.006.22
500380262007.08.23 15:36sell0.02usdjpy115.970.000.002007.08.24 06:36115.680.000.00-0.295.01
501364082007.08.24 06:33sell0.05usdjpy115.750.000.002007.08.24 06:36115.680.000.000.003.03
500082992007.08.23 12:10buy0.04gbpusd2.00720.00000.00002007.08.24 06:491.99840.000.00-0.02-35.20
501202982007.08.24 03:59sell0.02gbpusd2.00410.00000.00002007.08.24 06:491.99880.000.000.0010.60
501231852007.08.24 04:13sell0.03gbpusd2.00200.00000.00002007.08.24 06:491.99880.000.000.009.60
501219072007.08.24 04:08sell0.02gbpusd2.00310.00000.00002007.08.24 06:491.99880.000.000.008.60
501339162007.08.24 06:16sell0.04gbpusd2.00090.00000.00002007.08.24 06:491.99880.000.000.008.40
501374692007.08.24 06:35sell0.05gbpusd1.99950.00000.00002007.08.24 06:491.99880.000.000.003.50
500644462007.08.23 18:45sell0.02eurusd1.35570.00000.00002007.08.24 08:331.35900.000.000.11-6.60
500405672007.08.23 15:50buy0.04eurusd1.35650.00000.00002007.08.24 08:331.35880.000.00-0.249.20
499871442007.08.23 10:08buy0.02eurusd1.35760.00000.00002007.08.24 08:331.35880.000.00-0.122.40
499910522007.08.23 10:20buy0.02eurusd1.35860.00000.00002007.08.24 08:331.35880.000.00-0.120.40
501614172007.08.24 08:44buy0.02eurusd1.36010.00000.00002007.08.24 08:461.36030.000.000.000.40
501577932007.08.24 08:33buy0.02eurusd1.35910.00000.00002007.08.24 08:461.36030.000.000.002.40
500131342007.08.23 12:40buy0.04gbpusd2.00610.00000.00002007.08.24 10:032.00080.000.00-0.02-21.20
501574062007.08.24 08:33sell0.06gbpusd2.00260.00000.00002007.08.24 10:032.00110.000.000.009.00
501498252007.08.24 07:49sell0.05gbpusd2.00150.00000.00002007.08.24 10:032.00110.000.000.002.00
501605372007.08.24 08:41sell0.07gbpusd2.00370.00000.00002007.08.24 10:032.00110.000.000.0018.20
501715652007.08.24 10:04buy0.04eurusd1.35830.00000.00002007.08.24 10:181.35920.000.000.003.60
499964322007.08.23 10:54buy0.05usdjpy116.770.000.002007.08.24 10:27115.630.000.000.68-49.30
501499972007.08.24 07:49sell0.07usdjpy116.090.000.002007.08.24 10:27115.670.000.000.0025.42
501479392007.08.24 07:31sell0.06usdjpy115.980.000.002007.08.24 10:27115.670.000.000.0016.08
501463432007.08.24 07:26sell0.05usdjpy115.870.000.002007.08.24 10:27115.670.000.000.008.65
501389892007.08.24 06:40sell0.03usdjpy115.760.000.002007.08.24 10:27115.670.000.000.002.33
501638772007.08.24 08:53buy0.03eurusd1.35940.00000.00002007.08.24 11:001.36030.000.000.002.70
501625672007.08.24 08:46buy0.02eurusd1.36040.00000.00002007.08.24 11:041.36160.000.000.002.40
501811582007.08.24 11:03buy0.02eurusd1.36150.00000.00002007.08.24 11:491.36270.000.000.002.40
501886022007.08.24 11:42buy0.02eurusd1.36250.00000.00002007.08.24 11:491.36260.000.000.000.20
501961672007.08.24 12:32buy0.04eurusd1.36070.00000.00002007.08.24 12:371.36190.000.000.004.80
501919472007.08.24 12:03buy0.03eurusd1.36180.00000.00002007.08.24 12:371.36190.000.000.000.30
502001772007.08.24 12:39buy0.03eurusd1.36180.00000.00002007.08.24 12:531.36270.000.000.002.70
500836742007.08.23 21:57buy0.04gbpusd2.00500.00000.00002007.08.24 12:542.00890.000.000.0015.60
501407192007.08.24 06:49sell0.02gbpusd1.99830.00000.00002007.08.24 12:542.00930.000.000.00-22.00
501924272007.08.24 12:09buy0.02gbpusd2.00610.00000.00002007.08.24 12:542.00890.000.000.005.60
501993392007.08.24 12:37buy0.04gbpusd2.00840.00000.00002007.08.24 12:542.00890.000.000.002.00
501982512007.08.24 12:36buy0.03gbpusd2.00730.00000.00002007.08.24 12:542.00890.000.000.004.80
502088482007.08.24 13:21buy0.04eurusd1.36150.00000.00002007.08.24 13:311.36260.000.000.004.40
501410472007.08.24 06:49sell0.03usdjpy115.550.000.002007.08.24 14:01116.410.000.000.00-22.16
501507252007.08.24 07:51buy0.07usdjpy116.210.000.002007.08.24 14:01116.380.000.000.0010.23
501959072007.08.24 12:31buy0.07usdjpy116.100.000.002007.08.24 14:01116.380.000.000.0016.84
501167522007.08.24 03:20buy0.07usdjpy116.320.000.002007.08.24 14:01116.380.000.000.003.61
501901042007.08.24 11:49buy0.02eurusd1.36280.00000.00002007.08.24 14:051.36430.000.000.003.00
502058642007.08.24 13:02buy0.02eurusd1.36390.00000.00002007.08.24 14:051.36420.000.000.000.60
502321052007.08.24 15:03buy0.03eurusd1.36330.00000.00002007.08.24 15:501.36420.000.000.002.70
502215222007.08.24 14:05buy0.02eurusd1.36430.00000.00002007.08.24 16:321.36560.000.000.002.60
502424442007.08.24 16:32buy0.02eurusd1.36600.00000.00002007.08.24 16:551.36720.000.000.002.40
501423882007.08.24 06:55sell0.03gbpusd1.99930.00000.00002007.08.24 17:572.01400.000.000.00-44.10
502105242007.08.24 13:24buy0.04gbpusd2.00820.00000.00002007.08.24 17:572.01360.000.000.0021.60
502028892007.08.24 12:54buy0.02gbpusd2.00930.00000.00002007.08.24 17:572.01360.000.000.008.60
502212732007.08.24 14:04buy0.04gbpusd2.01160.00000.00002007.08.24 17:572.01360.000.000.008.00
502461042007.08.24 16:54buy0.05gbpusd2.01270.00000.00002007.08.24 17:572.01360.000.000.004.50
502045312007.08.24 12:59buy0.02gbpusd2.01040.00000.00002007.08.24 17:572.01360.000.000.006.40
501383902007.08.24 06:36sell0.02usdjpy115.650.000.002007.08.24 19:41116.340.000.000.00-11.86
502209692007.08.24 14:04buy0.07usdjpy116.100.000.002007.08.24 19:41116.300.000.000.0012.04
502204592007.08.24 14:03buy0.06usdjpy116.210.000.002007.08.24 19:41116.300.000.000.004.64
501761522007.08.24 10:38sell0.04usdjpy115.760.000.002007.08.26 22:41116.680.000.00-0.57-31.54
502195532007.08.24 14:02buy0.05usdjpy116.320.000.002007.08.26 22:41116.650.000.000.6814.14
500196052007.08.23 13:21buy0.07usdjpy116.440.000.002007.08.26 22:41116.650.000.001.9012.60
500044602007.08.23 11:52buy0.06usdjpy116.660.000.002007.08.26 22:41116.650.000.001.62-0.51
500059922007.08.23 11:56buy0.07usdjpy116.550.000.002007.08.26 22:41116.650.000.001.906.00
502471362007.08.24 16:55buy0.02eurusd1.36710.00000.00002007.08.27 00:241.36840.000.00-0.122.60
502479682007.08.24 16:55buy0.02eurusd1.36810.00000.00002007.08.27 00:241.36830.000.00-0.120.40
503576722007.08.27 10:39sell0.05usdjpy116.210.000.002007.08.27 15:21115.940.000.000.0011.64
502769132007.08.26 22:41buy0.02usdjpy116.690.000.002007.08.27 15:21115.910.000.000.00-13.46
501954832007.08.24 12:31sell0.06usdjpy115.990.000.002007.08.27 15:21115.940.000.00-0.862.59
503229762007.08.27 04:09sell0.04usdjpy116.100.000.002007.08.27 15:21115.940.000.000.005.52
502884602007.08.27 00:12buy0.03usdjpy116.580.000.002007.08.27 21:04115.820.000.000.41-19.69
503890152007.08.27 16:17sell0.04usdjpy116.090.000.002007.08.27 21:04115.850.000.00-0.578.29
503985992007.08.27 18:32sell0.05usdjpy116.200.000.002007.08.27 21:04115.850.000.00-0.7215.11
503846442007.08.27 15:29sell0.03usdjpy115.980.000.002007.08.27 21:04115.850.000.00-0.433.37
502992812007.08.27 01:25buy0.04usdjpy116.470.000.002007.08.28 04:30115.320.000.000.54-39.89
501789082007.08.24 10:58sell0.05usdjpy115.870.000.002007.08.28 04:30115.370.000.00-1.4421.67
502907972007.08.27 00:24buy0.02eurusd1.36850.00000.00002007.08.28 06:191.36190.000.00-0.12-13.20
503494342007.08.27 08:44sell0.02eurusd1.36570.00000.00002007.08.28 06:191.36200.000.000.117.40
503712622007.08.27 13:36sell0.02eurusd1.36460.00000.00002007.08.28 06:191.36200.000.000.115.20
503797642007.08.27 14:37sell0.03eurusd1.36360.00000.00002007.08.28 06:191.36200.000.000.164.80
504335762007.08.28 00:59sell0.04eurusd1.36250.00000.00002007.08.28 06:191.36200.000.000.002.00
504811442007.08.28 06:19sell0.02eurusd1.36180.00000.00002007.08.28 10:501.36770.000.000.00-11.80
504907632007.08.28 07:24buy0.04eurusd1.36420.00000.00002007.08.28 10:501.36760.000.000.0013.60
503420042007.08.27 07:23buy0.04eurusd1.36640.00000.00002007.08.28 10:501.36760.000.00-0.244.80
503014162007.08.27 01:36buy0.05usdjpy116.360.000.002007.08.28 13:03115.100.000.000.68-54.74
504170752007.08.27 22:45sell0.04usdjpy115.530.000.002007.08.28 13:03115.130.000.000.0013.90
504091522007.08.27 21:19sell0.03usdjpy115.640.000.002007.08.28 13:03115.130.000.000.0013.29
504175082007.08.27 22:45sell0.05usdjpy115.410.000.002007.08.28 13:03115.130.000.000.0012.16
504085662007.08.27 21:17sell0.02usdjpy115.750.000.002007.08.28 13:03115.130.000.000.0010.77
505342502007.08.28 12:07sell0.05usdjpy115.300.000.002007.08.28 13:03115.130.000.000.007.38
505449202007.08.28 13:00sell0.06usdjpy115.190.000.002007.08.28 13:03115.130.000.000.003.13
504902792007.08.28 07:21sell0.04eurusd1.36390.00000.00002007.08.28 19:431.36030.000.000.0014.40
502963412007.08.27 01:06buy0.03eurusd1.36750.00000.00002007.08.28 19:431.36010.000.00-0.18-22.20
505827532007.08.28 15:50sell0.03eurusd1.36180.00000.00002007.08.28 19:431.36030.000.000.004.50
506040862007.08.28 19:40sell0.04eurusd1.36070.00000.00002007.08.28 19:431.36030.000.000.001.60
504831752007.08.28 06:32sell0.03eurusd1.36280.00000.00002007.08.28 19:431.36030.000.000.007.50
503027572007.08.27 01:42buy0.06usdjpy116.250.000.002007.08.28 19:48114.360.000.000.81-99.16
505479792007.08.28 13:13sell0.03usdjpy115.180.000.002007.08.28 19:48114.400.000.000.0020.45
505621932007.08.28 14:09sell0.04usdjpy114.860.000.002007.08.28 19:48114.400.000.000.0016.08
505760402007.08.28 15:19sell0.05usdjpy114.750.000.002007.08.28 19:48114.400.000.000.0015.30
505555462007.08.28 13:43sell0.03usdjpy114.970.000.002007.08.28 19:48114.400.000.000.0014.95
505769872007.08.28 15:21sell0.06usdjpy114.640.000.002007.08.28 19:48114.400.000.000.0012.59
505459962007.08.28 13:03sell0.02usdjpy115.080.000.002007.08.28 19:48114.400.000.000.0011.89
505968292007.08.28 18:54sell0.07usdjpy114.530.000.002007.08.28 19:48114.400.000.000.007.95
506061692007.08.28 19:46sell0.08usdjpy114.420.000.002007.08.28 19:48114.400.000.000.001.40
502882612007.08.27 00:11buy0.06gbpusd2.01910.00000.00002007.08.28 23:381.99800.000.000.10-126.60
503616732007.08.27 11:53sell0.05gbpusd2.01450.00000.00002007.08.28 23:381.99860.000.00-0.2679.50
501785162007.08.24 10:58sell0.06gbpusd2.00260.00000.00002007.08.28 23:381.99860.000.00-0.2924.00
501723392007.08.24 10:08sell0.05gbpusd2.00160.00000.00002007.08.28 23:381.99860.000.00-0.2415.00
501444062007.08.24 07:05sell0.04gbpusd2.00040.00000.00002007.08.28 23:381.99860.000.00-0.207.20
506226492007.08.28 22:05sell0.05gbpusd1.99930.00000.00002007.08.28 23:381.99860.000.000.003.50
506507632007.08.29 01:22sell0.03gbpusd1.99600.00000.00002007.08.29 09:382.01050.000.000.00-43.50
506970662007.08.29 07:31buy0.09gbpusd2.00400.00000.00002007.08.29 09:382.01020.000.000.0055.80
505883842007.08.28 16:34buy0.09gbpusd2.00850.00000.00002007.08.29 09:382.01020.000.000.1815.30
505120892007.08.28 10:04buy0.08gbpusd2.00960.00000.00002007.08.29 09:392.00980.000.000.161.60
506486582007.08.29 01:15sell0.02gbpusd1.99710.00000.00002007.08.29 13:312.01550.000.000.00-36.80
507143512007.08.29 09:39buy0.07gbpusd2.01010.00000.00002007.08.29 13:312.01500.000.000.0034.30
502576002007.08.24 17:57buy0.06gbpusd2.01380.00000.00002007.08.29 13:312.01500.000.000.087.20
502745982007.08.26 22:28buy0.02gbpusd2.01480.00000.00002007.08.29 13:312.01500.000.000.030.40
506410842007.08.29 00:16sell0.04eurusd1.35700.00000.00002007.08.31 11:341.36970.000.000.51-50.80
505495272007.08.28 13:23buy0.04eurusd1.36540.00000.00002007.08.31 11:351.36920.000.00-1.2115.20
507636972007.08.29 14:27buy0.06gbpusd2.01380.00000.00002007.08.31 11:352.02120.000.000.4844.40
507539602007.08.29 13:33buy0.05gbpusd2.01480.00000.00002007.08.31 11:352.02120.000.000.4032.00
506338082007.08.28 23:40sell0.03eurusd1.35800.00000.00002007.08.31 11:351.37050.000.000.37-37.50
507142142007.08.29 09:38buy0.04eurusd1.36070.00000.00002007.08.31 11:351.37010.000.00-0.9737.60
505413152007.08.28 12:45buy0.03eurusd1.36640.00000.00002007.08.31 11:351.37010.000.00-0.9011.10
511475712007.08.31 13:59sell0.05eurusd1.36650.00000.00002007.08.31 15:041.36280.000.000.0018.50
508306022007.08.30 00:21sell0.06eurusd1.36550.00000.00002007.08.31 15:041.36280.000.000.1916.20
  0.00 0.00 -18.99 3 641.01
Closed P/L: 3 622.02
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
506057152007.08.28 19:43sell0.02eurusd1.36020.00000.0000 1.36450.000.000.31-8.60
506291142007.08.28 23:19sell0.02eurusd1.35910.00000.0000 1.36450.000.000.25-10.80
507765142007.08.29 15:37buy0.04eurusd1.36750.00000.0000 1.36430.000.00-0.97-12.80
511186932007.08.31 11:36buy0.02eurusd1.37070.00000.0000 1.36430.000.000.00-12.80
511266892007.08.31 12:00buy0.03eurusd1.37180.00000.0000 1.36430.000.000.00-22.50
511703662007.08.31 15:04sell0.04eurusd1.36300.00000.0000 1.36450.000.000.00-6.00
502801812007.08.26 23:02buy0.03gbpusd2.01590.00000.0000 2.01850.000.000.297.80
502809412007.08.26 23:04buy0.04gbpusd2.01690.00000.0000 2.01850.000.000.386.40
502821622007.08.26 23:08buy0.05gbpusd2.01800.00000.0000 2.01850.000.000.482.50
506331412007.08.28 23:37sell0.06gbpusd1.99830.00000.0000 2.01890.000.00-1.33-123.60
506598132007.08.29 03:21sell0.05gbpusd1.99930.00000.0000 2.01890.000.00-1.11-98.00
506629652007.08.29 03:53sell0.06gbpusd2.00040.00000.0000 2.01890.000.00-1.33-111.00
506640062007.08.29 03:56sell0.07gbpusd2.00150.00000.0000 2.01890.000.00-1.56-121.80
506665572007.08.29 04:04sell0.08gbpusd2.00290.00000.0000 2.01890.000.00-1.77-128.00
508506542007.08.30 04:10sell0.07gbpusd2.01440.00000.0000 2.01890.000.00-0.39-31.50
511002392007.08.31 09:28buy0.06gbpusd2.01900.00000.0000 2.01850.000.000.00-3.00
511055252007.08.31 10:13buy0.07gbpusd2.02070.00000.0000 2.01850.000.000.00-15.40
511184962007.08.31 11:36buy0.06gbpusd2.02180.00000.0000 2.01850.000.000.00-19.80
511239942007.08.31 11:52buy0.07gbpusd2.02280.00000.0000 2.01850.000.000.00-30.10
503173062007.08.27 03:04buy0.07usdjpy116.140.000.00 115.840.000.005.64-18.13
506068422007.08.28 19:48sell0.02usdjpy114.380.000.00 115.870.000.00-1.54-25.72
506112112007.08.28 20:16sell0.02usdjpy114.270.000.00 115.870.000.00-1.54-27.62
506160712007.08.28 21:04sell0.03usdjpy114.160.000.00 115.870.000.00-1.85-44.27
506348712007.08.28 23:42sell0.04usdjpy114.050.000.00 115.870.000.00-2.47-62.83
506371362007.08.28 23:50sell0.05usdjpy113.940.000.00 115.870.000.00-3.08-83.28
506684862007.08.29 04:09sell0.07usdjpy114.500.000.00 115.870.000.00-4.31-82.77
506963202007.08.29 07:30buy0.03usdjpy114.530.000.00 115.840.000.001.6133.93
508153212007.08.29 21:20buy0.03usdjpy116.260.000.00 115.840.000.000.40-10.88
508539132007.08.30 04:53sell0.08usdjpy115.430.000.00 115.870.000.00-1.23-30.38
508903122007.08.30 08:08sell0.09usdjpy115.540.000.00 115.870.000.00-1.39-25.63
509368482007.08.30 13:09sell0.10usdjpy115.650.000.00 115.870.000.00-1.54-18.99
510564412007.08.31 03:53buy0.04usdjpy116.370.000.00 115.840.000.000.00-18.30
510822422007.08.31 06:56buy0.05usdjpy116.490.000.00 115.840.000.000.00-28.06
511111612007.08.31 11:02buy0.06usdjpy116.610.000.00 115.840.000.000.00-39.88
511312552007.08.31 12:19sell0.11usdjpy116.050.000.00 115.870.000.000.0017.09
  0.00 0.00 -18.05 -1 204.72
 Floating P/L: -1 222.77
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 622.02 Floating P/L: -1 222.77 Margin: 272.50
Balance: 6 622.02 Equity: 5 399.25 Free Margin: 5 126.75
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 800.15 Gross Loss: 4 178.13 Total Net Profit: 3 622.02
Profit Factor: 1.87 Expected Payoff: 2.55  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 182.38 (3.42%) Relative Drawdown: 3.42% (182.38)
 
Total Trades: 1422 Short Positions (won %): 1204 (83.64%) Long Positions (won %): 218 (91.74%)
Profit Trades (% of total): 1207 (84.88%) Loss trades (% of total): 215 (15.12%)
Largest profit trade: 79.24 loss trade: -126.50
Average profit trade: 6.46 loss trade: -19.43
Maximum consecutive wins ($): 68 (217.49) consecutive losses ($): 6 (-81.80)
Maximal consecutive profit (count): 217.49 (68) consecutive loss (count): -126.50 (1)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1