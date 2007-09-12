|Account: 1540329
|Name: SR20
|Currency: USD
|2007 September 13, 13:21
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|52500831
|2007.09.12 07:36
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3846
|0.0000
|1.3836
|2007.09.13 13:18
|1.3866
|0.00
|0.00
|0.19
|-4.00
|52509462
|2007.09.12 08:44
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3853
|0.0000
|1.3843
|2007.09.13 13:18
|1.3866
|0.00
|0.00
|0.38
|-5.20
|52511326
|2007.09.12 08:50
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3860
|0.0000
|1.3850
|2007.09.13 13:18
|1.3865
|0.00
|0.00
|0.76
|-4.00
|52520107
|2007.09.12 09:40
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3866
|0.0000
|1.3856
|2007.09.13 13:18
|1.3865
|0.00
|0.00
|1.51
|1.60
|52525077
|2007.09.12 10:43
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.3873
|0.0000
|1.3863
|2007.09.13 13:17
|1.3867
|0.00
|0.00
|3.02
|19.20
|52627981
|2007.09.13 05:08
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3888
|1.3902
|1.3858
|2007.09.13 06:21
|1.3902
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|52627982
|2007.09.13 04:50
|buy stop
|0.05
|eurusdm
|1.3902
|1.3888
|1.3932
|2007.09.13 05:40
|1.3894
|expiration [2007.09.13 05:40]
|52600178
|2007.09.12 21:45
|buy stop
|0.05
|eurusdm
|1.3912
|1.3897
|1.3942
|2007.09.12 22:35
|1.3910
|expiration [2007.09.12 22:35]
|52600169
|2007.09.12 21:45
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3897
|1.3912
|1.3867
|2007.09.12 22:35
|1.3908
|expiration [2007.09.12 22:35]
|52596454
|2007.09.12 20:55
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3896
|1.3911
|1.3866
|2007.09.12 21:45
|1.3902
|expiration [2007.09.12 21:45]
|52596458
|2007.09.12 20:55
|buy stop
|0.05
|eurusdm
|1.3911
|1.3896
|1.3941
|2007.09.12 21:45
|1.3904
|expiration [2007.09.12 21:45]
|52593448
|2007.09.12 20:05
|buy stop
|0.05
|eurusdm
|1.3910
|1.3897
|1.3940
|2007.09.12 20:55
|1.3905
|expiration [2007.09.12 20:55]
|52593447
|2007.09.12 20:05
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3897
|1.3910
|1.3867
|2007.09.12 20:55
|1.3903
|expiration [2007.09.12 20:55]
|52590771
|2007.09.12 19:15
|buy stop
|0.05
|eurusdm
|1.3914
|1.3888
|1.3944
|2007.09.12 20:05
|1.3905
|expiration [2007.09.12 20:05]
|52590768
|2007.09.12 19:15
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3888
|1.3914
|1.3858
|2007.09.12 20:05
|1.3903
|expiration [2007.09.12 20:05]
|52543097
|2007.09.12 13:24
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3872
|1.3891
|1.3842
|2007.09.12 14:41
|1.3891
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|52543101
|2007.09.12 12:50
|buy stop
|0.05
|eurusdm
|1.3891
|1.3872
|1.3921
|2007.09.12 13:40
|1.3878
|expiration [2007.09.12 13:40]
|52451759
|2007.09.12 00:31
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3832
|0.0000
|1.3822
|2007.09.12 07:36
|1.3849
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|52460992
|2007.09.12 02:38
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3839
|0.0000
|1.3829
|2007.09.12 07:36
|1.3850
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|52470604
|2007.09.12 04:52
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3845
|0.0000
|1.3835
|2007.09.12 07:36
|1.3849
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|52473935
|2007.09.12 05:21
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3852
|0.0000
|1.3842
|2007.09.12 07:36
|1.3848
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|52474199
|2007.09.12 05:21
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.3859
|0.0000
|1.3849
|2007.09.12 07:35
|1.3849
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|52467779
|2007.09.12 04:43
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3846
|1.3841
|1.3876
|2007.09.12 05:22
|1.3876
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|52467776
|2007.09.12 04:15
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3831
|1.3846
|1.3801
|2007.09.12 05:05
|1.3843
|expiration [2007.09.12 05:05]
|52429809
|2007.09.11 18:08
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3823
|0.0000
|1.3813
|2007.09.12 00:22
|1.3837
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.80
|52432688
|2007.09.11 18:54
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3830
|0.0000
|1.3820
|2007.09.12 00:21
|1.3836
|0.00
|0.00
|0.13
|-2.40
|52437334
|2007.09.11 20:09
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3837
|0.0000
|1.3827
|2007.09.12 00:21
|1.3835
|0.00
|0.00
|0.25
|1.60
|52448060
|2007.09.11 23:38
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3843
|0.0000
|1.3833
|2007.09.12 00:20
|1.3836
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|52442145
|2007.09.11 21:45
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3828
|1.3844
|1.3798
|2007.09.11 22:35
|1.3836
|expiration [2007.09.11 22:35]
|52442146
|2007.09.11 22:07
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3844
|1.3828
|1.3874
|2007.09.11 22:07
|1.3841
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|52432272
|2007.09.11 18:45
|buy stop
|0.05
|eurusdm
|1.3837
|1.3818
|1.3867
|2007.09.11 19:35
|1.3835
|expiration [2007.09.11 19:35]
|52432271
|2007.09.11 18:45
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3818
|1.3837
|1.3788
|2007.09.11 19:35
|1.3833
|expiration [2007.09.11 19:35]
|52375847
|2007.09.11 10:49
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3828
|0.0000
|1.3838
|2007.09.11 12:14
|1.3823
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|52378736
|2007.09.11 11:14
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3821
|0.0000
|1.3831
|2007.09.11 12:14
|1.3824
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|52380757
|2007.09.11 11:47
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3815
|0.0000
|1.3825
|2007.09.11 12:14
|1.3823
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|52371109
|2007.09.11 10:15
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3817
|0.0000
|1.3827
|2007.09.11 10:49
|1.3827
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|52365866
|2007.09.11 09:27
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3808
|0.0000
|1.3818
|2007.09.11 10:14
|1.3818
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|52314717
|2007.09.10 23:51
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3797
|1.3810
|1.3767
|2007.09.11 09:28
|1.3810
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|52362994
|2007.09.11 09:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3796
|0.0000
|1.3806
|2007.09.11 09:27
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|52340225
|2007.09.11 06:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3785
|0.0000
|1.3775
|2007.09.11 07:31
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|52342270
|2007.09.11 06:10
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3792
|0.0000
|1.3782
|2007.09.11 07:31
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|52316675
|2007.09.10 23:56
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3793
|0.0000
|1.3783
|2007.09.11 05:39
|1.3790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|52329527
|2007.09.11 03:41
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3800
|0.0000
|1.3790
|2007.09.11 05:39
|1.3790
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|52314725
|2007.09.10 23:25
|buy stop
|0.05
|eurusdm
|1.3813
|1.3797
|1.3843
|2007.09.11 00:15
|1.3793
|expiration [2007.09.11 00:15]
|52307708
|2007.09.10 21:02
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3800
|0.0000
|1.3790
|2007.09.10 23:55
|1.3796
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|52309648
|2007.09.10 21:33
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3806
|0.0000
|1.3796
|2007.09.10 23:55
|1.3796
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|52308991
|2007.09.10 21:25
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3796
|1.3807
|1.3766
|2007.09.10 22:15
|1.3802
|expiration [2007.09.10 22:15]
|52308998
|2007.09.10 21:33
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3807
|1.3796
|1.3837
|2007.09.10 21:33
|1.3804
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|52282833
|2007.09.10 16:19
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3799
|1.3779
|1.3829
|2007.09.10 21:25
|1.3798
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.05
|52281816
|2007.09.10 15:36
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3786
|0.0000
|1.3776
|2007.09.10 19:33
|1.3799
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|52282381
|2007.09.10 15:41
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3793
|0.0000
|1.3783
|2007.09.10 19:33
|1.3800
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|52286755
|2007.09.10 16:23
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3800
|0.0000
|1.3790
|2007.09.10 19:32
|1.3800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|52296757
|2007.09.10 18:29
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3806
|0.0000
|1.3796
|2007.09.10 19:32
|1.3799
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|52282828
|2007.09.10 15:45
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3779
|1.3799
|1.3749
|2007.09.10 16:35
|1.3798
|expiration [2007.09.10 16:35]
|52269619
|2007.09.10 14:30
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3788
|0.0000
|1.3778
|2007.09.10 15:12
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|52274650
|2007.09.10 14:58
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3795
|0.0000
|1.3785
|2007.09.10 15:12
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|52241163
|2007.09.10 11:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3788
|0.0000
|1.3778
|2007.09.10 13:28
|1.3810
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|52242250
|2007.09.10 11:11
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3795
|0.0000
|1.3785
|2007.09.10 13:28
|1.3810
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|52245343
|2007.09.10 11:47
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3801
|0.0000
|1.3791
|2007.09.10 13:28
|1.3811
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|52253390
|2007.09.10 13:02
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3809
|0.0000
|1.3799
|2007.09.10 13:28
|1.3810
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|52258037
|2007.09.10 13:20
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.3816
|0.0000
|1.3806
|2007.09.10 13:28
|1.3809
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|52224428
|2007.09.10 09:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3782
|0.0000
|1.3772
|2007.09.10 09:45
|1.3797
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|52229390
|2007.09.10 09:30
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3789
|0.0000
|1.3779
|2007.09.10 09:45
|1.3796
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|52231320
|2007.09.10 09:40
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3796
|0.0000
|1.3786
|2007.09.10 09:45
|1.3797
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|52231834
|2007.09.10 09:40
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3802
|0.0000
|1.3792
|2007.09.10 09:45
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|52184616
|2007.09.10 02:52
|sell
|0.19
|eurusdm
|1.3772
|0.0000
|1.3762
|2007.09.10 07:46
|1.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.18
|52190894
|2007.09.10 04:15
|sell
|0.38
|eurusdm
|1.3779
|0.0000
|1.3769
|2007.09.10 07:46
|1.3793
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.32
|52204716
|2007.09.10 06:48
|sell
|0.76
|eurusdm
|1.3785
|0.0000
|1.3775
|2007.09.10 07:46
|1.3793
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.08
|52212644
|2007.09.10 07:38
|sell
|1.52
|eurusdm
|1.3792
|0.0000
|1.3782
|2007.09.10 07:46
|1.3793
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|52213730
|2007.09.10 07:39
|sell
|3.04
|eurusdm
|1.3799
|0.0000
|1.3789
|2007.09.10 07:46
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|21.28
|52203004
|2007.09.10 06:40
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3768
|1.3785
|1.3738
|2007.09.10 07:30
|1.3786
|expiration [2007.09.10 07:30]
|52203005
|2007.09.10 06:42
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3785
|1.3768
|1.3815
|2007.09.10 06:42
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|52189467
|2007.09.10 04:00
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3762
|1.3780
|1.3732
|2007.09.10 04:50
|1.3778
|expiration [2007.09.10 04:50]
|52189482
|2007.09.10 04:09
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3780
|1.3762
|1.3810
|2007.09.10 04:09
|1.3778
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|52182272
|2007.09.10 02:10
|buy stop
|0.05
|eurusdm
|1.3786
|1.3767
|1.3816
|2007.09.10 03:00
|1.3775
|expiration [2007.09.10 03:00]
|52182270
|2007.09.10 02:10
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3767
|1.3786
|1.3737
|2007.09.10 03:00
|1.3773
|expiration [2007.09.10 03:00]
|52175684
|2007.09.10 01:13
|buy stop
|0.05
|eurusdm
|1.3785
|1.3768
|1.3815
|2007.09.10 02:03
|1.3780
|expiration [2007.09.10 02:03]
|52175679
|2007.09.10 01:13
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3768
|1.3785
|1.3738
|2007.09.10 02:03
|1.3778
|expiration [2007.09.10 02:03]
|52169002
|2007.09.10 00:23
|buy stop
|0.05
|eurusdm
|1.3785
|1.3769
|1.3815
|2007.09.10 01:13
|1.3780
|expiration [2007.09.10 01:13]
|52168991
|2007.09.10 00:23
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3769
|1.3785
|1.3739
|2007.09.10 01:13
|1.3778
|expiration [2007.09.10 01:13]
|52166201
|2007.09.09 22:51
|buy stop
|0.05
|eurusdm
|1.3787
|1.3771
|1.3817
|2007.09.10 00:22
|1.3779
|expiration [2007.09.09 23:40]
|52166196
|2007.09.09 22:50
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3771
|1.3787
|1.3741
|2007.09.10 00:22
|1.3777
|expiration [2007.09.09 23:40]
|52158877
|2007.09.09 22:00
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3761
|1.3775
|1.3731
|2007.09.09 22:50
|1.3779
|expiration [2007.09.09 22:50]
|52154088
|2007.09.07 19:05
|buy stop
|0.05
|eurusdm
|1.3778
|1.3762
|1.3808
|2007.09.07 19:55
|1.3770
|expiration [2007.09.07 19:55]
|52154085
|2007.09.07 19:05
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3762
|1.3778
|1.3732
|2007.09.07 19:55
|1.3768
|expiration [2007.09.07 19:55]
|52151408
|2007.09.07 18:15
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3764
|1.3780
|1.3734
|2007.09.07 19:05
|1.3773
|expiration [2007.09.07 19:05]
|52151410
|2007.09.07 18:15
|buy stop
|0.05
|eurusdm
|1.3780
|1.3764
|1.3810
|2007.09.07 19:05
|1.3775
|expiration [2007.09.07 19:05]
|52037452
|2007.09.07 08:48
|buy
|0.19
|eurusdm
|1.3688
|0.0000
|1.3698
|2007.09.07 12:18
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|51972893
|2007.09.07 00:23
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3684
|1.3695
|1.3654
|2007.09.07 11:02
|1.3695
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|52030174
|2007.09.07 07:53
|buy
|0.19
|eurusdm
|1.3680
|0.0000
|1.3690
|2007.09.07 08:48
|1.3684
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|52034098
|2007.09.07 08:17
|buy
|0.38
|eurusdm
|1.3674
|0.0000
|1.3684
|2007.09.07 08:48
|1.3684
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|51973858
|2007.09.07 00:17
|sell
|0.19
|eurusdm
|1.3685
|0.0000
|1.3675
|2007.09.07 02:05
|1.3675
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|51972898
|2007.09.07 00:05
|buy stop
|0.05
|eurusdm
|1.3699
|1.3684
|1.3729
|2007.09.07 00:55
|1.3683
|expiration [2007.09.07 00:55]
|51949773
|2007.09.06 18:03
|sell
|0.19
|eurusdm
|1.3681
|0.0000
|1.3671
|2007.09.07 00:17
|1.3688
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.33
|51951776
|2007.09.06 18:27
|sell
|0.38
|eurusdm
|1.3688
|0.0000
|1.3678
|2007.09.07 00:17
|1.3687
|0.00
|0.00
|0.12
|0.38
|51967762
|2007.09.06 23:11
|sell
|0.76
|eurusdm
|1.3695
|0.0000
|1.3685
|2007.09.07 00:16
|1.3687
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|51908308
|2007.09.06 14:30
|sell
|0.19
|eurusdm
|1.3663
|0.0000
|1.3653
|2007.09.06 16:45
|1.3683
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|51910969
|2007.09.06 14:43
|sell
|0.76
|eurusdm
|1.3677
|0.0000
|1.3667
|2007.09.06 16:45
|1.3683
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.56
|51909365
|2007.09.06 14:35
|sell
|0.38
|eurusdm
|1.3670
|0.0000
|1.3660
|2007.09.06 16:45
|1.3684
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.32
|51912830
|2007.09.06 14:51
|sell
|1.52
|eurusdm
|1.3683
|0.0000
|1.3673
|2007.09.06 16:45
|1.3684
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|51915378
|2007.09.06 14:57
|sell
|3.04
|eurusdm
|1.3690
|0.0000
|1.3680
|2007.09.06 16:45
|1.3683
|0.00
|0.00
|0.00
|21.28
|51872375
|2007.09.06 12:42
|sell
|0.19
|eurusdm
|1.3653
|0.0000
|1.3643
|2007.09.06 14:28
|1.3673
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|51885482
|2007.09.06 13:18
|sell
|0.38
|eurusdm
|1.3660
|0.0000
|1.3650
|2007.09.06 14:28
|1.3674
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.32
|51893341
|2007.09.06 13:45
|sell
|0.76
|eurusdm
|1.3667
|0.0000
|1.3657
|2007.09.06 14:28
|1.3673
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.56
|51903507
|2007.09.06 14:17
|sell
|1.52
|eurusdm
|1.3674
|0.0000
|1.3664
|2007.09.06 14:28
|1.3674
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|51905488
|2007.09.06 14:22
|sell
|3.04
|eurusdm
|1.3680
|0.0000
|1.3670
|2007.09.06 14:28
|1.3673
|0.00
|0.00
|0.00
|21.28
|51854629
|2007.09.06 11:52
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3666
|1.3644
|1.3696
|2007.09.06 12:55
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|51868873
|2007.09.06 12:36
|sell
|0.19
|eurusdm
|1.3657
|0.0000
|1.3647
|2007.09.06 12:42
|1.3653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|51871059
|2007.09.06 12:39
|sell
|0.38
|eurusdm
|1.3663
|0.0000
|1.3653
|2007.09.06 12:42
|1.3653
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|51854623
|2007.09.06 11:50
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3644
|1.3666
|1.3614
|2007.09.06 12:40
|1.3661
|expiration [2007.09.06 12:40]
|51853231
|2007.09.06 11:46
|sell
|0.19
|eurusdm
|1.3648
|0.0000
|1.3638
|2007.09.06 12:36
|1.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|51853930
|2007.09.06 11:48
|sell
|0.38
|eurusdm
|1.3655
|0.0000
|1.3645
|2007.09.06 12:36
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|51855378
|2007.09.06 11:52
|sell
|0.76
|eurusdm
|1.3661
|0.0000
|1.3651
|2007.09.06 12:36
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|51856311
|2007.09.06 11:53
|sell
|1.52
|eurusdm
|1.3668
|0.0000
|1.3658
|2007.09.06 12:36
|1.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|10.64
|51837410
|2007.09.06 11:00
|sell
|0.19
|eurusdm
|1.3653
|0.0000
|1.3643
|2007.09.06 11:46
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|51844670
|2007.09.06 11:18
|sell
|0.38
|eurusdm
|1.3660
|0.0000
|1.3650
|2007.09.06 11:46
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|51801380
|2007.09.06 07:34
|buy
|0.19
|eurusdm
|1.3654
|0.0000
|1.3664
|2007.09.06 09:06
|1.3664
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|51778732
|2007.09.06 05:58
|buy
|0.19
|eurusdm
|1.3648
|0.0000
|1.3658
|2007.09.06 07:34
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|51792035
|2007.09.06 07:02
|buy
|0.38
|eurusdm
|1.3641
|0.0000
|1.3651
|2007.09.06 07:34
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|51715465
|2007.09.05 21:01
|sell
|0.19
|eurusdm
|1.3644
|0.0000
|1.3634
|2007.09.06 05:46
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|51717612
|2007.09.05 21:23
|sell
|0.38
|eurusdm
|1.3651
|0.0000
|1.3641
|2007.09.06 05:46
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|51748614
|2007.09.06 01:55
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3636
|1.3650
|1.3606
|2007.09.06 02:45
|1.3645
|expiration [2007.09.06 02:45]
|51748615
|2007.09.06 01:55
|buy stop
|0.05
|eurusdm
|1.3650
|1.3636
|1.3680
|2007.09.06 02:45
|1.3647
|expiration [2007.09.06 02:45]
|51724791
|2007.09.05 22:55
|buy stop
|0.05
|eurusdm
|1.3657
|1.3639
|1.3687
|2007.09.05 23:45
|1.3654
|expiration [2007.09.05 23:45]
|51724786
|2007.09.05 22:55
|sell stop
|0.05
|eurusdm
|1.3639
|1.3657
|1.3609
|2007.09.05 23:45
|1.3652
|expiration [2007.09.05 23:45]
|51545808
|2007.09.05 06:46
|buy
|1.82
|eurusdm
|1.3587
|1.3577
|1.3617
|2007.09.05 14:10
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|54.60
|51639579
|2007.09.05 13:52
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3592
|0.0000
|1.3602
|2007.09.05 14:07
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|51588069
|2007.09.05 09:00
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|1.3605
|2007.09.05 13:21
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|51591968
|2007.09.05 09:30
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3588
|0.0000
|1.3598
|2007.09.05 13:21
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|51616308
|2007.09.05 12:17
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3581
|0.0000
|1.3591
|2007.09.05 13:21
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|51630811
|2007.09.05 13:15
|buy
|1.44
|eurusdm
|1.3575
|0.0000
|1.3585
|2007.09.05 13:21
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|51545800
|2007.09.05 06:20
|sell stop
|1.82
|eurusdm
|1.3568
|1.3587
|1.3538
|2007.09.05 07:10
|1.3572
|expiration [2007.09.05 07:10]
|51522662
|2007.09.05 04:38
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3579
|0.0000
|1.3569
|2007.09.05 05:35
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|51525507
|2007.09.05 04:47
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2007.09.05 05:35
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|51520112
|2007.09.05 04:35
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3591
|0.0000
|1.3581
|2007.09.05 04:38
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|51517236
|2007.09.05 04:27
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3604
|0.0000
|1.3594
|2007.09.05 04:35
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|51458099
|2007.09.04 22:20
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3614
|1.3598
|1.3644
|2007.09.05 04:34
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|51507735
|2007.09.05 03:39
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3616
|0.0000
|1.3606
|2007.09.05 04:27
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|51459873
|2007.09.04 22:01
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3606
|0.0000
|1.3596
|2007.09.05 03:38
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.34
|51461972
|2007.09.04 22:23
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3613
|0.0000
|1.3603
|2007.09.05 03:38
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.52
|51471528
|2007.09.04 23:35
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3619
|0.0000
|1.3609
|2007.09.05 03:38
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|51497583
|2007.09.05 02:16
|sell
|1.44
|eurusdm
|1.3626
|0.0000
|1.3616
|2007.09.05 03:37
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|51458097
|2007.09.04 21:33
|sell stop
|0.01
|eurusdm
|1.3598
|1.3614
|1.3568
|2007.09.04 22:23
|1.3612
|expiration [2007.09.04 22:23]
|51455951
|2007.09.04 20:43
|sell stop
|0.01
|eurusdm
|1.3598
|1.3614
|1.3568
|2007.09.04 21:33
|1.3605
|expiration [2007.09.04 21:33]
|51455952
|2007.09.04 20:43
|buy stop
|0.01
|eurusdm
|1.3614
|1.3598
|1.3644
|2007.09.04 21:33
|1.3607
|expiration [2007.09.04 21:33]
|51434424
|2007.09.04 15:33
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3606
|0.0000
|1.3616
|2007.09.04 18:22
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|51428380
|2007.09.04 15:02
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3593
|0.0000
|1.3603
|2007.09.04 15:33
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|51425137
|2007.09.04 14:48
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3581
|0.0000
|1.3591
|2007.09.04 15:02
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|51359722
|2007.09.04 08:11
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3596
|1.3598
|1.3566
|2007.09.04 12:24
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|51370529
|2007.09.04 08:34
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3599
|0.0000
|1.3589
|2007.09.04 10:01
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|51359723
|2007.09.04 07:45
|buy stop
|0.01
|eurusdm
|1.3621
|1.3596
|1.3651
|2007.09.04 08:35
|1.3602
|expiration [2007.09.04 08:35]
|51338955
|2007.09.04 04:37
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3616
|0.0000
|1.3626
|2007.09.04 08:34
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|51354457
|2007.09.04 07:20
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3609
|0.0000
|1.3619
|2007.09.04 08:34
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|51363844
|2007.09.04 07:58
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3602
|0.0000
|1.3612
|2007.09.04 08:34
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|51366745
|2007.09.04 08:13
|buy
|1.44
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|1.3606
|2007.09.04 08:33
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|51338515
|2007.09.04 07:22
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3601
|1.3618
|1.3581
|2007.09.04 07:33
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|51338542
|2007.09.04 04:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3618
|1.3601
|1.3638
|2007.09.04 07:22
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|51314995
|2007.09.03 23:00
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3611
|0.0000
|1.3601
|2007.09.04 03:34
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|51329049
|2007.09.04 01:49
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3618
|0.0000
|1.3608
|2007.09.04 03:34
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|51299270
|2007.09.03 18:00
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3620
|0.0000
|1.3630
|2007.09.03 20:15
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|51304593
|2007.09.03 20:03
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3614
|0.0000
|1.3624
|2007.09.03 20:14
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|51305275
|2007.09.03 20:08
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3607
|0.0000
|1.3617
|2007.09.03 20:14
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|51266299
|2007.09.03 11:04
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3630
|0.0000
|1.3620
|2007.09.03 14:55
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|51259447
|2007.09.03 09:51
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3638
|0.0000
|1.3628
|2007.09.03 11:04
|1.3633
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|51262812
|2007.09.03 10:24
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3644
|0.0000
|1.3634
|2007.09.03 11:04
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|51244090
|2007.09.03 07:31
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3637
|0.0000
|1.3627
|2007.09.03 09:51
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|51246205
|2007.09.03 07:48
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3643
|0.0000
|1.3633
|2007.09.03 09:51
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|51247693
|2007.09.03 07:59
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3650
|0.0000
|1.3640
|2007.09.03 09:49
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|51206696
|2007.09.03 00:55
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3637
|0.0000
|1.3647
|2007.09.03 05:28
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|51206795
|2007.09.03 00:56
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3630
|0.0000
|1.3640
|2007.09.03 05:28
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|51152081
|2007.08.31 14:02
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3634
|0.0000
|1.3624
|2007.08.31 15:03
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|51154487
|2007.08.31 14:05
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3640
|0.0000
|1.3630
|2007.08.31 15:03
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|50999938
|2007.08.30 19:35
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|1.3614
|2007.08.31 14:02
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.55
|51009907
|2007.08.30 21:07
|sell
|0.34
|eurusdm
|1.3631
|0.0000
|1.3621
|2007.08.31 14:02
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|51012013
|2007.08.30 21:22
|sell
|0.68
|eurusdm
|1.3638
|0.0000
|1.3628
|2007.08.31 14:02
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|51023832
|2007.08.30 23:38
|sell
|1.36
|eurusdm
|1.3644
|0.0000
|1.3634
|2007.08.31 14:01
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|51024855
|2007.08.30 23:43
|sell
|2.72
|eurusdm
|1.3651
|0.0000
|1.3641
|2007.08.31 14:01
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|50997392
|2007.08.30 19:13
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.3635
|0.0000
|1.3625
|2007.08.30 19:34
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|50977133
|2007.08.30 16:36
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3655
|0.0000
|1.3665
|2007.08.30 19:13
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.57
|50983565
|2007.08.30 17:25
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3648
|0.0000
|1.3658
|2007.08.30 19:13
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.42
|50990221
|2007.08.30 18:31
|buy
|0.68
|eurusdm
|1.3641
|0.0000
|1.3651
|2007.08.30 19:13
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.76
|50995040
|2007.08.30 19:04
|buy
|1.36
|eurusdm
|1.3635
|0.0000
|1.3645
|2007.08.30 19:13
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50996407
|2007.08.30 19:09
|buy
|2.72
|eurusdm
|1.3628
|0.0000
|1.3638
|2007.08.30 19:13
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|19.04
|50974053
|2007.08.30 16:22
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3650
|0.0000
|1.3660
|2007.08.30 16:36
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|50975342
|2007.08.30 16:26
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3643
|0.0000
|1.3653
|2007.08.30 16:36
|1.3653
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|50961751
|2007.08.30 15:20
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3656
|0.0000
|1.3666
|2007.08.30 16:22
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|50966931
|2007.08.30 15:52
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3649
|0.0000
|1.3659
|2007.08.30 16:22
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|50972662
|2007.08.30 16:21
|buy
|0.68
|eurusdm
|1.3638
|0.0000
|1.3648
|2007.08.30 16:22
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|50956792
|2007.08.30 15:04
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3645
|0.0000
|1.3655
|2007.08.30 15:20
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|50950046
|2007.08.30 14:31
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3640
|0.0000
|1.3650
|2007.08.30 15:04
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|50951056
|2007.08.30 14:34
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3634
|0.0000
|1.3644
|2007.08.30 15:04
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|50946333
|2007.08.30 14:10
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3628
|0.0000
|1.3638
|2007.08.30 14:31
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|50935719
|2007.08.30 13:00
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3630
|0.0000
|1.3640
|2007.08.30 14:10
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|50937244
|2007.08.30 13:11
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3623
|0.0000
|1.3633
|2007.08.30 14:10
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|50940355
|2007.08.30 13:32
|buy
|0.68
|eurusdm
|1.3617
|0.0000
|1.3627
|2007.08.30 14:10
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|50867982
|2007.08.30 06:24
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3666
|0.0000
|1.3676
|2007.08.30 07:30
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|50870199
|2007.08.30 06:34
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3659
|0.0000
|1.3669
|2007.08.30 07:30
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.42
|50875953
|2007.08.30 07:03
|buy
|0.68
|eurusdm
|1.3652
|0.0000
|1.3662
|2007.08.30 07:30
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.08
|50876282
|2007.08.30 07:03
|buy
|1.36
|eurusdm
|1.3645
|0.0000
|1.3655
|2007.08.30 07:30
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|50877274
|2007.08.30 07:04
|buy
|2.72
|eurusdm
|1.3639
|0.0000
|1.3649
|2007.08.30 07:29
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|19.04
|50863687
|2007.08.30 05:51
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3659
|0.0000
|1.3669
|2007.08.30 06:24
|1.3663
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|50866824
|2007.08.30 06:16
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3652
|0.0000
|1.3662
|2007.08.30 06:24
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|50831657
|2007.08.30 00:23
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.3650
|0.0000
|1.3640
|2007.08.30 05:07
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|50840467
|2007.08.30 01:31
|sell
|0.34
|eurusdm
|1.3657
|0.0000
|1.3647
|2007.08.30 05:06
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|50830374
|2007.08.30 00:17
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.3660
|0.0000
|1.3650
|2007.08.30 00:23
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|50823882
|2007.08.29 23:04
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.3664
|0.0000
|1.3654
|2007.08.30 00:17
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|50825338
|2007.08.29 23:28
|sell
|0.34
|eurusdm
|1.3671
|0.0000
|1.3661
|2007.08.30 00:17
|1.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|50713179
|2007.08.29 09:35
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|1.3615
|2007.08.29 10:31
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|50704054
|2007.08.29 08:17
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|1.3615
|2007.08.29 09:19
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|50705612
|2007.08.29 08:30
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|1.3608
|2007.08.29 09:19
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|50708960
|2007.08.29 09:14
|buy
|0.68
|eurusdm
|1.3591
|0.0000
|1.3601
|2007.08.29 09:19
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|50696567
|2007.08.29 07:31
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3600
|0.0000
|1.3610
|2007.08.29 08:09
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|50697316
|2007.08.29 07:33
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3604
|2007.08.29 08:09
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|50682184
|2007.08.29 06:11
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3604
|2007.08.29 07:14
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.21
|50687483
|2007.08.29 06:53
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3587
|0.0000
|1.3597
|2007.08.29 07:13
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.04
|50689251
|2007.08.29 07:02
|buy
|0.68
|eurusdm
|1.3580
|0.0000
|1.3590
|2007.08.29 07:13
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|50690295
|2007.08.29 07:03
|buy
|1.36
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|1.3584
|2007.08.29 07:13
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|9.52
|50673923
|2007.08.29 04:55
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3597
|0.0000
|1.3607
|2007.08.29 06:11
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|50678022
|2007.08.29 05:46
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3590
|0.0000
|1.3600
|2007.08.29 06:10
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|50680928
|2007.08.29 06:01
|buy
|0.68
|eurusdm
|1.3583
|0.0000
|1.3593
|2007.08.29 06:10
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|50671505
|2007.08.29 04:33
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|1.3615
|2007.08.29 04:55
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|50672170
|2007.08.29 04:38
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3597
|0.0000
|1.3607
|2007.08.29 04:54
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50673102
|2007.08.29 04:42
|buy
|0.68
|eurusdm
|1.3590
|0.0000
|1.3600
|2007.08.29 04:54
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|50665610
|2007.08.29 04:03
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3591
|0.0000
|1.3601
|2007.08.29 04:33
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|50573307
|2007.08.28 15:10
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3625
|0.0000
|1.3615
|2007.08.28 18:22
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|50586257
|2007.08.28 16:16
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3632
|0.0000
|1.3622
|2007.08.28 18:22
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|50571260
|2007.08.28 15:03
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3637
|0.0000
|1.3627
|2007.08.28 15:10
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|50561525
|2007.08.28 14:07
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3641
|0.0000
|1.3631
|2007.08.28 15:03
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|50563220
|2007.08.28 14:15
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3648
|0.0000
|1.3638
|2007.08.28 15:03
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|50554777
|2007.08.28 13:42
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3643
|0.0000
|1.3633
|2007.08.28 14:07
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|50559414
|2007.08.28 14:00
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3650
|0.0000
|1.3640
|2007.08.28 14:07
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|50490295
|2007.08.28 07:21
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3640
|0.0000
|1.3650
|2007.08.28 09:46
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|50392821
|2007.08.27 17:09
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3656
|0.0000
|1.3666
|2007.08.28 07:16
|1.3635
|0.00
|0.00
|-0.10
|-3.36
|50395084
|2007.08.27 17:39
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3649
|0.0000
|1.3659
|2007.08.28 07:15
|1.3636
|0.00
|0.00
|-0.19
|-4.16
|50411463
|2007.08.27 21:44
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3642
|0.0000
|1.3652
|2007.08.28 07:15
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|50416234
|2007.08.27 22:38
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3636
|0.0000
|1.3646
|2007.08.28 07:15
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50431915
|2007.08.28 00:53
|buy
|2.56
|eurusdm
|1.3629
|0.0000
|1.3639
|2007.08.28 07:15
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|17.92
|50359057
|2007.08.27 11:00
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3665
|0.0000
|1.3675
|2007.08.27 13:58
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|50361398
|2007.08.27 11:50
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3659
|0.0000
|1.3669
|2007.08.27 13:57
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|50367449
|2007.08.27 12:55
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3652
|0.0000
|1.3662
|2007.08.27 13:57
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|50372129
|2007.08.27 13:41
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3644
|0.0000
|1.3654
|2007.08.27 13:57
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|50346680
|2007.08.27 08:04
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3666
|0.0000
|1.3676
|2007.08.27 09:28
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|50347041
|2007.08.27 08:07
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3659
|0.0000
|1.3669
|2007.08.27 09:28
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50351086
|2007.08.27 08:57
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3652
|0.0000
|1.3662
|2007.08.27 09:27
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|50315828
|2007.08.27 02:55
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3667
|0.0000
|1.3657
|2007.08.27 06:08
|1.3674
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|50330314
|2007.08.27 05:55
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3674
|0.0000
|1.3664
|2007.08.27 06:07
|1.3673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|50331256
|2007.08.27 05:58
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3680
|0.0000
|1.3670
|2007.08.27 06:07
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|50160276
|2007.08.24 08:40
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|1.3608
|2007.08.24 10:18
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|50168724
|2007.08.24 09:50
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3591
|0.0000
|1.3601
|2007.08.24 10:18
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|50171504
|2007.08.24 10:04
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3584
|0.0000
|1.3594
|2007.08.24 10:18
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|50157284
|2007.08.24 08:33
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3587
|0.0000
|1.3597
|2007.08.24 08:40
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|50152606
|2007.08.24 08:02
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|1.3584
|2007.08.24 08:33
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|50110693
|2007.08.24 01:59
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3570
|0.0000
|1.3580
|2007.08.24 07:27
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|50122255
|2007.08.24 04:10
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3561
|0.0000
|1.3571
|2007.08.24 07:27
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50144950
|2007.08.24 07:09
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3555
|0.0000
|1.3565
|2007.08.24 07:27
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|50090482
|2007.08.23 23:09
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3559
|0.0000
|1.3569
|2007.08.24 01:59
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|50042027
|2007.08.23 15:52
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3563
|0.0000
|1.3553
|2007.08.23 22:07
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.09
|0.16
|50081515
|2007.08.23 21:25
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3570
|0.0000
|1.3560
|2007.08.23 22:07
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|50027687
|2007.08.23 14:17
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3549
|0.0000
|1.3539
|2007.08.23 15:52
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|50028702
|2007.08.23 14:20
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3556
|0.0000
|1.3546
|2007.08.23 15:52
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|50029470
|2007.08.23 14:25
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3562
|0.0000
|1.3552
|2007.08.23 15:52
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50031694
|2007.08.23 14:51
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3569
|0.0000
|1.3559
|2007.08.23 15:52
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|8.96
|50020645
|2007.08.23 13:35
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3559
|0.0000
|1.3549
|2007.08.23 14:17
|1.3549
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|48098901
|2007.08.14 15:51
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3583
|0.0000
|1.3593
|2007.08.23 13:33
|1.3564
|0.00
|0.00
|-0.88
|-2.47
|50007527
|2007.08.23 12:07
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3577
|0.0000
|1.3587
|2007.08.23 13:33
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|50010096
|2007.08.23 12:19
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3570
|0.0000
|1.3580
|2007.08.23 13:33
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|50014837
|2007.08.23 12:52
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3563
|0.0000
|1.3573
|2007.08.23 13:33
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50016202
|2007.08.23 13:00
|buy
|2.56
|eurusdm
|1.3557
|0.0000
|1.3567
|2007.08.23 13:33
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|17.92
|48101939
|2007.08.14 16:02
|buy
|0.26
|eurusdm
|1.3577
|0.0000
|1.3587
|2007.08.23 10:24
|1.3587
|0.00
|0.00
|-1.74
|2.60
|48103441
|2007.08.14 16:10
|buy
|0.52
|eurusdm
|1.3570
|0.0000
|1.3580
|2007.08.23 10:18
|1.3580
|0.00
|0.00
|-3.43
|5.20
|48119076
|2007.08.14 17:49
|buy
|1.04
|eurusdm
|1.3563
|0.0000
|1.3573
|2007.08.23 10:08
|1.3573
|0.00
|0.00
|-6.93
|10.40
|48120236
|2007.08.14 17:49
|buy
|2.08
|eurusdm
|1.3557
|0.0000
|1.3567
|2007.08.23 09:32
|1.3567
|0.00
|0.00
|-13.86
|20.80
|49779417
|2007.08.22 11:33
|sell
|18.00
|usdjpym
|115.09
|0.00
|114.92
|2007.08.22 14:30
|114.92
|0.00
|0.00
|0.00
|266.27
|48053613
|2007.08.14 12:01
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3593
|0.0000
|1.3603
|2007.08.14 13:09
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|48056991
|2007.08.14 12:29
|buy
|0.26
|eurusdm
|1.3586
|0.0000
|1.3596
|2007.08.14 13:09
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|48058880
|2007.08.14 12:33
|buy
|0.52
|eurusdm
|1.3579
|0.0000
|1.3589
|2007.08.14 13:08
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|48065156
|2007.08.14 12:55
|buy
|1.04
|eurusdm
|1.3573
|0.0000
|1.3583
|2007.08.14 13:08
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|48039498
|2007.08.14 10:00
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3589
|0.0000
|1.3599
|2007.08.14 12:01
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|48043675
|2007.08.14 10:24
|buy
|0.26
|eurusdm
|1.3582
|0.0000
|1.3592
|2007.08.14 12:00
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|47994347
|2007.08.14 06:57
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3597
|0.0000
|1.3587
|2007.08.14 07:48
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47991059
|2007.08.14 06:52
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3609
|0.0000
|1.3599
|2007.08.14 06:57
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47975095
|2007.08.14 02:36
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3621
|0.0000
|1.3631
|2007.08.14 06:20
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|47976720
|2007.08.14 03:06
|buy
|0.26
|eurusdm
|1.3615
|0.0000
|1.3625
|2007.08.14 06:20
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|47967201
|2007.08.14 01:00
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3615
|0.0000
|1.3625
|2007.08.14 02:36
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|47969669
|2007.08.14 01:17
|buy
|0.26
|eurusdm
|1.3608
|0.0000
|1.3618
|2007.08.14 02:36
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|47827598
|2007.08.13 06:48
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3684
|0.0000
|1.3674
|2007.08.13 07:03
|1.3674
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47821684
|2007.08.13 05:49
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3685
|0.0000
|1.3675
|2007.08.13 06:45
|1.3692
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|47824543
|2007.08.13 06:22
|sell
|0.26
|eurusdm
|1.3692
|0.0000
|1.3682
|2007.08.13 06:45
|1.3692
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|47825439
|2007.08.13 06:34
|sell
|0.52
|eurusdm
|1.3699
|0.0000
|1.3689
|2007.08.13 06:45
|1.3691
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|47815017
|2007.08.13 04:37
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3697
|0.0000
|1.3687
|2007.08.13 05:49
|1.3687
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47790928
|2007.08.12 23:04
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3686
|0.0000
|1.3676
|2007.08.13 04:09
|1.3700
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|47795395
|2007.08.13 00:05
|sell
|0.26
|eurusdm
|1.3693
|0.0000
|1.3683
|2007.08.13 04:09
|1.3700
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|47796041
|2007.08.13 00:14
|sell
|0.52
|eurusdm
|1.3700
|0.0000
|1.3690
|2007.08.13 04:09
|1.3699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|47805328
|2007.08.13 02:07
|sell
|1.04
|eurusdm
|1.3707
|0.0000
|1.3697
|2007.08.13 04:08
|1.3700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|47753103
|2007.08.10 16:26
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3690
|0.0000
|1.3700
|2007.08.10 17:10
|1.3700
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47741175
|2007.08.10 16:12
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3690
|0.0000
|1.3700
|2007.08.10 16:19
|1.3700
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47728933
|2007.08.10 15:00
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3680
|0.0000
|1.3690
|2007.08.10 16:07
|1.3690
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47712522
|2007.08.10 13:28
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3676
|0.0000
|1.3666
|2007.08.10 14:36
|1.3680
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|47717215
|2007.08.10 13:57
|sell
|0.26
|eurusdm
|1.3682
|0.0000
|1.3672
|2007.08.10 14:36
|1.3681
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47719380
|2007.08.10 14:02
|sell
|0.52
|eurusdm
|1.3689
|0.0000
|1.3679
|2007.08.10 14:36
|1.3680
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|47709095
|2007.08.10 13:18
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3676
|0.0000
|1.3666
|2007.08.10 13:27
|1.3680
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|47710477
|2007.08.10 13:23
|sell
|0.26
|eurusdm
|1.3682
|0.0000
|1.3672
|2007.08.10 13:27
|1.3681
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47711019
|2007.08.10 13:23
|sell
|0.52
|eurusdm
|1.3689
|0.0000
|1.3679
|2007.08.10 13:27
|1.3681
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|47704547
|2007.08.10 13:00
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3676
|0.0000
|1.3666
|2007.08.10 13:17
|1.3681
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|47705650
|2007.08.10 13:11
|sell
|0.26
|eurusdm
|1.3682
|0.0000
|1.3672
|2007.08.10 13:17
|1.3680
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|47707130
|2007.08.10 13:16
|sell
|0.52
|eurusdm
|1.3689
|0.0000
|1.3679
|2007.08.10 13:17
|1.3681
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|47680929
|2007.08.10 11:54
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3652
|0.0000
|1.3642
|2007.08.10 12:01
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47681716
|2007.08.10 11:55
|sell
|0.26
|eurusdm
|1.3659
|0.0000
|1.3649
|2007.08.10 12:01
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|47669755
|2007.08.10 11:15
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3644
|0.0000
|1.3634
|2007.08.10 11:54
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|47670662
|2007.08.10 11:16
|sell
|0.26
|eurusdm
|1.3651
|0.0000
|1.3641
|2007.08.10 11:54
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|47673942
|2007.08.10 11:31
|sell
|0.52
|eurusdm
|1.3658
|0.0000
|1.3648
|2007.08.10 11:54
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|47674211
|2007.08.10 11:31
|sell
|1.04
|eurusdm
|1.3664
|0.0000
|1.3654
|2007.08.10 11:54
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|47660256
|2007.08.10 10:52
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.3661
|0.0000
|1.3651
|2007.08.10 11:14
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47626371
|2007.08.10 07:54
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3688
|0.0000
|1.3698
|2007.08.10 09:01
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47609162
|2007.08.10 06:59
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3690
|0.0000
|1.3700
|2007.08.10 07:08
|1.3693
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|47610626
|2007.08.10 07:01
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3683
|0.0000
|1.3693
|2007.08.10 07:08
|1.3693
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|47470506
|2007.08.09 15:00
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3708
|0.0000
|1.3718
|2007.08.10 06:59
|1.3689
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.28
|47476503
|2007.08.09 15:23
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3701
|0.0000
|1.3711
|2007.08.10 06:59
|1.3687
|0.00
|0.00
|-0.15
|-3.36
|47484154
|2007.08.09 16:35
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3695
|0.0000
|1.3705
|2007.08.10 06:59
|1.3688
|0.00
|0.00
|-0.29
|-3.36
|47488934
|2007.08.09 17:14
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3688
|0.0000
|1.3698
|2007.08.10 06:59
|1.3687
|0.00
|0.00
|-0.58
|-0.96
|47502280
|2007.08.09 19:05
|buy
|1.92
|eurusdm
|1.3681
|0.0000
|1.3691
|2007.08.10 06:58
|1.3689
|0.00
|0.00
|-1.16
|15.36
|46495345
|2007.08.02 13:44
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3662
|0.0000
|1.3652
|2007.08.09 12:47
|1.3685
|0.00
|0.00
|0.43
|-2.76
|46500982
|2007.08.02 14:43
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3669
|0.0000
|1.3659
|2007.08.09 12:47
|1.3686
|0.00
|0.00
|0.91
|-4.08
|46507703
|2007.08.02 15:25
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3676
|0.0000
|1.3666
|2007.08.09 12:47
|1.3685
|0.00
|0.00
|1.82
|-4.32
|46509166
|2007.08.02 15:25
|sell
|0.96
|eurusdm
|1.3682
|0.0000
|1.3672
|2007.08.09 12:46
|1.3687
|0.00
|0.00
|3.64
|-4.80
|46512149
|2007.08.02 15:32
|sell
|1.92
|eurusdm
|1.3689
|0.0000
|1.3679
|2007.08.09 12:46
|1.3686
|0.00
|0.00
|7.27
|5.76
|46487256
|2007.08.02 13:10
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3670
|0.0000
|1.3680
|2007.08.02 13:43
|1.3663
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|46488466
|2007.08.02 13:13
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3663
|0.0000
|1.3673
|2007.08.02 13:43
|1.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|46491673
|2007.08.02 13:29
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3657
|0.0000
|1.3667
|2007.08.02 13:43
|1.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|46484556
|2007.08.02 13:00
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3669
|0.0000
|1.3679
|2007.08.02 13:10
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|46485214
|2007.08.02 13:02
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3662
|0.0000
|1.3672
|2007.08.02 13:10
|1.3672
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|46459475
|2007.08.02 10:03
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3661
|0.0000
|1.3651
|2007.08.02 12:39
|1.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|46459910
|2007.08.02 10:06
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3668
|0.0000
|1.3658
|2007.08.02 12:39
|1.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|46452783
|2007.08.02 09:03
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3671
|0.0000
|1.3681
|2007.08.02 10:00
|1.3668
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|46453498
|2007.08.02 09:09
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3664
|0.0000
|1.3674
|2007.08.02 10:00
|1.3666
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|46457191
|2007.08.02 09:42
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3658
|0.0000
|1.3668
|2007.08.02 10:00
|1.3666
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|46438169
|2007.08.02 06:49
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3677
|0.0000
|1.3687
|2007.08.02 09:03
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|46439959
|2007.08.02 07:01
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3670
|0.0000
|1.3680
|2007.08.02 09:03
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|46440508
|2007.08.02 07:02
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3663
|0.0000
|1.3673
|2007.08.02 09:03
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|46426371
|2007.08.02 05:20
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3665
|0.0000
|1.3675
|2007.08.02 06:49
|1.3675
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|46412771
|2007.08.02 04:00
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3661
|0.0000
|1.3671
|2007.08.02 05:19
|1.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|46416962
|2007.08.02 04:26
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3655
|0.0000
|1.3665
|2007.08.02 05:19
|1.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|46376620
|2007.08.01 21:44
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3681
|0.0000
|1.3691
|2007.08.02 02:24
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|46378736
|2007.08.01 22:03
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3675
|0.0000
|1.3685
|2007.08.02 02:24
|1.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|46385879
|2007.08.01 23:28
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3668
|0.0000
|1.3678
|2007.08.02 02:24
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|46391514
|2007.08.02 00:19
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3661
|0.0000
|1.3671
|2007.08.02 02:23
|1.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|46396646
|2007.08.02 01:12
|buy
|1.92
|eurusdm
|1.3655
|0.0000
|1.3665
|2007.08.02 02:23
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|13.44
|46373114
|2007.08.01 21:10
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3671
|0.0000
|1.3681
|2007.08.01 21:43
|1.3681
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|46342567
|2007.08.01 17:19
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3658
|0.0000
|1.3648
|2007.08.01 20:28
|1.3664
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|46360114
|2007.08.01 19:50
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3665
|0.0000
|1.3655
|2007.08.01 20:27
|1.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|46362559
|2007.08.01 19:55
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3672
|0.0000
|1.3662
|2007.08.01 20:27
|1.3664
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|46339505
|2007.08.01 17:03
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3670
|0.0000
|1.3660
|2007.08.01 17:19
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|46269050
|2007.08.01 12:20
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3675
|0.0000
|1.3685
|2007.08.01 12:41
|1.3685
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|46265489
|2007.08.01 12:01
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3663
|0.0000
|1.3673
|2007.08.01 12:20
|1.3673
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|46227891
|2007.08.01 09:52
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3670
|0.0000
|1.3680
|2007.08.01 11:26
|1.3666
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|46229933
|2007.08.01 09:56
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3663
|0.0000
|1.3673
|2007.08.01 11:26
|1.3666
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|46237653
|2007.08.01 10:30
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3657
|0.0000
|1.3667
|2007.08.01 11:26
|1.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|46223705
|2007.08.01 09:40
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3657
|0.0000
|1.3667
|2007.08.01 09:51
|1.3667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|46123874
|2007.08.01 02:01
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3670
|0.0000
|1.3680
|2007.08.01 05:38
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|46130867
|2007.08.01 03:21
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3663
|0.0000
|1.3673
|2007.08.01 05:38
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|46141354
|2007.08.01 04:07
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3657
|0.0000
|1.3667
|2007.08.01 05:37
|1.3653
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|46155220
|2007.08.01 05:22
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3647
|0.0000
|1.3657
|2007.08.01 05:37
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|7.68
|46057459
|2007.07.31 17:45
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3688
|0.0000
|1.3678
|2007.07.31 21:17
|1.3678
|0.00
|0.00
|0.06
|1.20
|46052850
|2007.07.31 16:53
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3700
|0.0000
|1.3690
|2007.07.31 17:45
|1.3690
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|46034823
|2007.07.31 14:59
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3688
|0.0000
|1.3678
|2007.07.31 16:53
|1.3700
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|46036480
|2007.07.31 15:04
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3695
|0.0000
|1.3685
|2007.07.31 16:53
|1.3700
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|46037394
|2007.07.31 15:08
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3701
|0.0000
|1.3691
|2007.07.31 16:53
|1.3701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|46045707
|2007.07.31 15:59
|sell
|0.96
|eurusdm
|1.3708
|0.0000
|1.3698
|2007.07.31 16:53
|1.3701
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|46023188
|2007.07.31 14:16
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3691
|0.0000
|1.3701
|2007.07.31 14:39
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|42605403
|2007.07.11 03:12
|balance
|Deposit
|1 188.44
|
|0.00
|0.00
|-8.66
|862.68
|Closed P/L:
|854.02
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 188.44
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|854.02
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|2 042.46
|Equity:
|2 042.46
|Free Margin:
|2 042.46
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 119.08
|Gross Loss:
|265.06
|Total Net Profit:
|854.02
|Profit Factor:
|4.22
|Expected Payoff:
|2.62
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|20.00 (1.01%)
|Relative Drawdown:
|1.01% (20.00)
|
|Total Trades:
|326
|Short Positions (won %):
|163 (63.19%)
|Long Positions (won %):
|163 (65.03%)
|Profit Trades (% of total):
|209 (64.11%)
|Loss trades (% of total):
|117 (35.89%)
|Largest
|profit trade:
|266.27
|loss trade:
|-8.00
|Average
|profit trade:
|5.35
|loss trade:
|-2.27
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (24.83)
|consecutive losses ($):
|5 (-12.65)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|297.23 (7)
|consecutive loss (count):
|-20.00 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2