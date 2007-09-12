Interbank FX, LLC

Account: 1540329 Name: SR20 Currency: USD 2007 September 13, 13:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
525008312007.09.12 07:36sell0.20eurusdm1.38460.00001.38362007.09.13 13:181.38660.000.000.19-4.00
525094622007.09.12 08:44sell0.40eurusdm1.38530.00001.38432007.09.13 13:181.38660.000.000.38-5.20
525113262007.09.12 08:50sell0.80eurusdm1.38600.00001.38502007.09.13 13:181.38650.000.000.76-4.00
525201072007.09.12 09:40sell1.60eurusdm1.38660.00001.38562007.09.13 13:181.38650.000.001.511.60
525250772007.09.12 10:43sell3.20eurusdm1.38730.00001.38632007.09.13 13:171.38670.000.003.0219.20
526279812007.09.13 05:08sell0.05eurusdm1.38881.39021.38582007.09.13 06:211.39020.000.000.00-0.70
526279822007.09.13 04:50buy stop0.05eurusdm1.39021.38881.39322007.09.13 05:401.3894expiration [2007.09.13 05:40]
526001782007.09.12 21:45buy stop0.05eurusdm1.39121.38971.39422007.09.12 22:351.3910expiration [2007.09.12 22:35]
526001692007.09.12 21:45sell stop0.05eurusdm1.38971.39121.38672007.09.12 22:351.3908expiration [2007.09.12 22:35]
525964542007.09.12 20:55sell stop0.05eurusdm1.38961.39111.38662007.09.12 21:451.3902expiration [2007.09.12 21:45]
525964582007.09.12 20:55buy stop0.05eurusdm1.39111.38961.39412007.09.12 21:451.3904expiration [2007.09.12 21:45]
525934482007.09.12 20:05buy stop0.05eurusdm1.39101.38971.39402007.09.12 20:551.3905expiration [2007.09.12 20:55]
525934472007.09.12 20:05sell stop0.05eurusdm1.38971.39101.38672007.09.12 20:551.3903expiration [2007.09.12 20:55]
525907712007.09.12 19:15buy stop0.05eurusdm1.39141.38881.39442007.09.12 20:051.3905expiration [2007.09.12 20:05]
525907682007.09.12 19:15sell stop0.05eurusdm1.38881.39141.38582007.09.12 20:051.3903expiration [2007.09.12 20:05]
525430972007.09.12 13:24sell0.05eurusdm1.38721.38911.38422007.09.12 14:411.38910.000.000.00-0.95
525431012007.09.12 12:50buy stop0.05eurusdm1.38911.38721.39212007.09.12 13:401.3878expiration [2007.09.12 13:40]
524517592007.09.12 00:31sell0.20eurusdm1.38320.00001.38222007.09.12 07:361.38490.000.000.00-3.40
524609922007.09.12 02:38sell0.40eurusdm1.38390.00001.38292007.09.12 07:361.38500.000.000.00-4.40
524706042007.09.12 04:52sell0.80eurusdm1.38450.00001.38352007.09.12 07:361.38490.000.000.00-3.20
524739352007.09.12 05:21sell1.60eurusdm1.38520.00001.38422007.09.12 07:361.38480.000.000.006.40
524741992007.09.12 05:21sell3.20eurusdm1.38590.00001.38492007.09.12 07:351.38490.000.000.0032.00
524677792007.09.12 04:43buy0.05eurusdm1.38461.38411.38762007.09.12 05:221.38760.000.000.001.50
524677762007.09.12 04:15sell stop0.05eurusdm1.38311.38461.38012007.09.12 05:051.3843expiration [2007.09.12 05:05]
524298092007.09.11 18:08sell0.20eurusdm1.38230.00001.38132007.09.12 00:221.38370.000.000.06-2.80
524326882007.09.11 18:54sell0.40eurusdm1.38300.00001.38202007.09.12 00:211.38360.000.000.13-2.40
524373342007.09.11 20:09sell0.80eurusdm1.38370.00001.38272007.09.12 00:211.38350.000.000.251.60
524480602007.09.11 23:38sell1.60eurusdm1.38430.00001.38332007.09.12 00:201.38360.000.000.0011.20
524421452007.09.11 21:45sell stop0.05eurusdm1.38281.38441.37982007.09.11 22:351.3836expiration [2007.09.11 22:35]
524421462007.09.11 22:07buy0.05eurusdm1.38441.38281.38742007.09.11 22:071.38410.000.000.00-0.15
524322722007.09.11 18:45buy stop0.05eurusdm1.38371.38181.38672007.09.11 19:351.3835expiration [2007.09.11 19:35]
524322712007.09.11 18:45sell stop0.05eurusdm1.38181.38371.37882007.09.11 19:351.3833expiration [2007.09.11 19:35]
523758472007.09.11 10:49buy0.20eurusdm1.38280.00001.38382007.09.11 12:141.38230.000.000.00-1.00
523787362007.09.11 11:14buy0.40eurusdm1.38210.00001.38312007.09.11 12:141.38240.000.000.001.20
523807572007.09.11 11:47buy0.80eurusdm1.38150.00001.38252007.09.11 12:141.38230.000.000.006.40
523711092007.09.11 10:15buy0.20eurusdm1.38170.00001.38272007.09.11 10:491.38270.000.000.002.00
523658662007.09.11 09:27buy0.20eurusdm1.38080.00001.38182007.09.11 10:141.38180.000.000.002.00
523147172007.09.10 23:51sell0.05eurusdm1.37971.38101.37672007.09.11 09:281.38100.000.000.00-0.65
523629942007.09.11 09:00buy0.20eurusdm1.37960.00001.38062007.09.11 09:271.38060.000.000.002.00
523402252007.09.11 06:00sell0.20eurusdm1.37850.00001.37752007.09.11 07:311.37820.000.000.000.60
523422702007.09.11 06:10sell0.40eurusdm1.37920.00001.37822007.09.11 07:311.37820.000.000.004.00
523166752007.09.10 23:56sell0.20eurusdm1.37930.00001.37832007.09.11 05:391.37900.000.000.000.60
523295272007.09.11 03:41sell0.40eurusdm1.38000.00001.37902007.09.11 05:391.37900.000.000.004.00
523147252007.09.10 23:25buy stop0.05eurusdm1.38131.37971.38432007.09.11 00:151.3793expiration [2007.09.11 00:15]
523077082007.09.10 21:02sell0.20eurusdm1.38000.00001.37902007.09.10 23:551.37960.000.000.000.80
523096482007.09.10 21:33sell0.40eurusdm1.38060.00001.37962007.09.10 23:551.37960.000.000.004.00
523089912007.09.10 21:25sell stop0.05eurusdm1.37961.38071.37662007.09.10 22:151.3802expiration [2007.09.10 22:15]
523089982007.09.10 21:33buy0.05eurusdm1.38071.37961.38372007.09.10 21:331.38040.000.000.00-0.15
522828332007.09.10 16:19buy0.05eurusdm1.37991.37791.38292007.09.10 21:251.37980.000.00-0.03-0.05
522818162007.09.10 15:36sell0.20eurusdm1.37860.00001.37762007.09.10 19:331.37990.000.000.00-2.60
522823812007.09.10 15:41sell0.40eurusdm1.37930.00001.37832007.09.10 19:331.38000.000.000.00-2.80
522867552007.09.10 16:23sell0.80eurusdm1.38000.00001.37902007.09.10 19:321.38000.000.000.000.00
522967572007.09.10 18:29sell1.60eurusdm1.38060.00001.37962007.09.10 19:321.37990.000.000.0011.20
522828282007.09.10 15:45sell stop0.05eurusdm1.37791.37991.37492007.09.10 16:351.3798expiration [2007.09.10 16:35]
522696192007.09.10 14:30sell0.20eurusdm1.37880.00001.37782007.09.10 15:121.37850.000.000.000.60
522746502007.09.10 14:58sell0.40eurusdm1.37950.00001.37852007.09.10 15:121.37850.000.000.004.00
522411632007.09.10 11:00sell0.20eurusdm1.37880.00001.37782007.09.10 13:281.38100.000.000.00-4.40
522422502007.09.10 11:11sell0.40eurusdm1.37950.00001.37852007.09.10 13:281.38100.000.000.00-6.00
522453432007.09.10 11:47sell0.80eurusdm1.38010.00001.37912007.09.10 13:281.38110.000.000.00-8.00
522533902007.09.10 13:02sell1.60eurusdm1.38090.00001.37992007.09.10 13:281.38100.000.000.00-1.60
522580372007.09.10 13:20sell3.20eurusdm1.38160.00001.38062007.09.10 13:281.38090.000.000.0022.40
522244282007.09.10 09:00sell0.20eurusdm1.37820.00001.37722007.09.10 09:451.37970.000.000.00-3.00
522293902007.09.10 09:30sell0.40eurusdm1.37890.00001.37792007.09.10 09:451.37960.000.000.00-2.80
522313202007.09.10 09:40sell0.80eurusdm1.37960.00001.37862007.09.10 09:451.37970.000.000.00-0.80
522318342007.09.10 09:40sell1.60eurusdm1.38020.00001.37922007.09.10 09:451.37950.000.000.0011.20
521846162007.09.10 02:52sell0.19eurusdm1.37720.00001.37622007.09.10 07:461.37940.000.000.00-4.18
521908942007.09.10 04:15sell0.38eurusdm1.37790.00001.37692007.09.10 07:461.37930.000.000.00-5.32
522047162007.09.10 06:48sell0.76eurusdm1.37850.00001.37752007.09.10 07:461.37930.000.000.00-6.08
522126442007.09.10 07:38sell1.52eurusdm1.37920.00001.37822007.09.10 07:461.37930.000.000.00-1.52
522137302007.09.10 07:39sell3.04eurusdm1.37990.00001.37892007.09.10 07:461.37920.000.000.0021.28
522030042007.09.10 06:40sell stop0.05eurusdm1.37681.37851.37382007.09.10 07:301.3786expiration [2007.09.10 07:30]
522030052007.09.10 06:42buy0.05eurusdm1.37851.37681.38152007.09.10 06:421.37830.000.000.00-0.10
521894672007.09.10 04:00sell stop0.05eurusdm1.37621.37801.37322007.09.10 04:501.3778expiration [2007.09.10 04:50]
521894822007.09.10 04:09buy0.05eurusdm1.37801.37621.38102007.09.10 04:091.37780.000.000.00-0.10
521822722007.09.10 02:10buy stop0.05eurusdm1.37861.37671.38162007.09.10 03:001.3775expiration [2007.09.10 03:00]
521822702007.09.10 02:10sell stop0.05eurusdm1.37671.37861.37372007.09.10 03:001.3773expiration [2007.09.10 03:00]
521756842007.09.10 01:13buy stop0.05eurusdm1.37851.37681.38152007.09.10 02:031.3780expiration [2007.09.10 02:03]
521756792007.09.10 01:13sell stop0.05eurusdm1.37681.37851.37382007.09.10 02:031.3778expiration [2007.09.10 02:03]
521690022007.09.10 00:23buy stop0.05eurusdm1.37851.37691.38152007.09.10 01:131.3780expiration [2007.09.10 01:13]
521689912007.09.10 00:23sell stop0.05eurusdm1.37691.37851.37392007.09.10 01:131.3778expiration [2007.09.10 01:13]
521662012007.09.09 22:51buy stop0.05eurusdm1.37871.37711.38172007.09.10 00:221.3779expiration [2007.09.09 23:40]
521661962007.09.09 22:50sell stop0.05eurusdm1.37711.37871.37412007.09.10 00:221.3777expiration [2007.09.09 23:40]
521588772007.09.09 22:00sell stop0.05eurusdm1.37611.37751.37312007.09.09 22:501.3779expiration [2007.09.09 22:50]
521540882007.09.07 19:05buy stop0.05eurusdm1.37781.37621.38082007.09.07 19:551.3770expiration [2007.09.07 19:55]
521540852007.09.07 19:05sell stop0.05eurusdm1.37621.37781.37322007.09.07 19:551.3768expiration [2007.09.07 19:55]
521514082007.09.07 18:15sell stop0.05eurusdm1.37641.37801.37342007.09.07 19:051.3773expiration [2007.09.07 19:05]
521514102007.09.07 18:15buy stop0.05eurusdm1.37801.37641.38102007.09.07 19:051.3775expiration [2007.09.07 19:05]
520374522007.09.07 08:48buy0.19eurusdm1.36880.00001.36982007.09.07 12:181.36980.000.000.001.90
519728932007.09.07 00:23sell0.05eurusdm1.36841.36951.36542007.09.07 11:021.36950.000.000.00-0.55
520301742007.09.07 07:53buy0.19eurusdm1.36800.00001.36902007.09.07 08:481.36840.000.000.000.76
520340982007.09.07 08:17buy0.38eurusdm1.36740.00001.36842007.09.07 08:481.36840.000.000.003.80
519738582007.09.07 00:17sell0.19eurusdm1.36850.00001.36752007.09.07 02:051.36750.000.000.001.90
519728982007.09.07 00:05buy stop0.05eurusdm1.36991.36841.37292007.09.07 00:551.3683expiration [2007.09.07 00:55]
519497732007.09.06 18:03sell0.19eurusdm1.36810.00001.36712007.09.07 00:171.36880.000.000.06-1.33
519517762007.09.06 18:27sell0.38eurusdm1.36880.00001.36782007.09.07 00:171.36870.000.000.120.38
519677622007.09.06 23:11sell0.76eurusdm1.36950.00001.36852007.09.07 00:161.36870.000.000.006.08
519083082007.09.06 14:30sell0.19eurusdm1.36630.00001.36532007.09.06 16:451.36830.000.000.00-3.80
519109692007.09.06 14:43sell0.76eurusdm1.36770.00001.36672007.09.06 16:451.36830.000.000.00-4.56
519093652007.09.06 14:35sell0.38eurusdm1.36700.00001.36602007.09.06 16:451.36840.000.000.00-5.32
519128302007.09.06 14:51sell1.52eurusdm1.36830.00001.36732007.09.06 16:451.36840.000.000.00-1.52
519153782007.09.06 14:57sell3.04eurusdm1.36900.00001.36802007.09.06 16:451.36830.000.000.0021.28
518723752007.09.06 12:42sell0.19eurusdm1.36530.00001.36432007.09.06 14:281.36730.000.000.00-3.80
518854822007.09.06 13:18sell0.38eurusdm1.36600.00001.36502007.09.06 14:281.36740.000.000.00-5.32
518933412007.09.06 13:45sell0.76eurusdm1.36670.00001.36572007.09.06 14:281.36730.000.000.00-4.56
519035072007.09.06 14:17sell1.52eurusdm1.36740.00001.36642007.09.06 14:281.36740.000.000.000.00
519054882007.09.06 14:22sell3.04eurusdm1.36800.00001.36702007.09.06 14:281.36730.000.000.0021.28
518546292007.09.06 11:52buy0.05eurusdm1.36661.36441.36962007.09.06 12:551.36440.000.000.00-1.10
518688732007.09.06 12:36sell0.19eurusdm1.36570.00001.36472007.09.06 12:421.36530.000.000.000.76
518710592007.09.06 12:39sell0.38eurusdm1.36630.00001.36532007.09.06 12:421.36530.000.000.003.80
518546232007.09.06 11:50sell stop0.05eurusdm1.36441.36661.36142007.09.06 12:401.3661expiration [2007.09.06 12:40]
518532312007.09.06 11:46sell0.19eurusdm1.36480.00001.36382007.09.06 12:361.36580.000.000.00-1.90
518539302007.09.06 11:48sell0.38eurusdm1.36550.00001.36452007.09.06 12:361.36590.000.000.00-1.52
518553782007.09.06 11:52sell0.76eurusdm1.36610.00001.36512007.09.06 12:361.36600.000.000.000.76
518563112007.09.06 11:53sell1.52eurusdm1.36680.00001.36582007.09.06 12:361.36610.000.000.0010.64
518374102007.09.06 11:00sell0.19eurusdm1.36530.00001.36432007.09.06 11:461.36510.000.000.000.38
518446702007.09.06 11:18sell0.38eurusdm1.36600.00001.36502007.09.06 11:461.36500.000.000.003.80
518013802007.09.06 07:34buy0.19eurusdm1.36540.00001.36642007.09.06 09:061.36640.000.000.001.90
517787322007.09.06 05:58buy0.19eurusdm1.36480.00001.36582007.09.06 07:341.36510.000.000.000.57
517920352007.09.06 07:02buy0.38eurusdm1.36410.00001.36512007.09.06 07:341.36510.000.000.003.80
517154652007.09.05 21:01sell0.19eurusdm1.36440.00001.36342007.09.06 05:461.36410.000.000.000.57
517176122007.09.05 21:23sell0.38eurusdm1.36510.00001.36412007.09.06 05:461.36410.000.000.003.80
517486142007.09.06 01:55sell stop0.05eurusdm1.36361.36501.36062007.09.06 02:451.3645expiration [2007.09.06 02:45]
517486152007.09.06 01:55buy stop0.05eurusdm1.36501.36361.36802007.09.06 02:451.3647expiration [2007.09.06 02:45]
517247912007.09.05 22:55buy stop0.05eurusdm1.36571.36391.36872007.09.05 23:451.3654expiration [2007.09.05 23:45]
517247862007.09.05 22:55sell stop0.05eurusdm1.36391.36571.36092007.09.05 23:451.3652expiration [2007.09.05 23:45]
515458082007.09.05 06:46buy1.82eurusdm1.35871.35771.36172007.09.05 14:101.36170.000.000.0054.60
516395792007.09.05 13:52buy0.18eurusdm1.35920.00001.36022007.09.05 14:071.36020.000.000.001.80
515880692007.09.05 09:00buy0.18eurusdm1.35950.00001.36052007.09.05 13:211.35840.000.000.00-1.98
515919682007.09.05 09:30buy0.36eurusdm1.35880.00001.35982007.09.05 13:211.35860.000.000.00-0.72
516163082007.09.05 12:17buy0.72eurusdm1.35810.00001.35912007.09.05 13:211.35850.000.000.002.88
516308112007.09.05 13:15buy1.44eurusdm1.35750.00001.35852007.09.05 13:211.35850.000.000.0014.40
515458002007.09.05 06:20sell stop1.82eurusdm1.35681.35871.35382007.09.05 07:101.3572expiration [2007.09.05 07:10]
515226622007.09.05 04:38sell0.18eurusdm1.35790.00001.35692007.09.05 05:351.35760.000.000.000.54
515255072007.09.05 04:47sell0.36eurusdm1.35860.00001.35762007.09.05 05:351.35760.000.000.003.60
515201122007.09.05 04:35sell0.18eurusdm1.35910.00001.35812007.09.05 04:381.35810.000.000.001.80
515172362007.09.05 04:27sell0.18eurusdm1.36040.00001.35942007.09.05 04:351.35940.000.000.001.80
514580992007.09.04 22:20buy0.01eurusdm1.36141.35981.36442007.09.05 04:341.35980.000.000.00-0.16
515077352007.09.05 03:39sell0.18eurusdm1.36160.00001.36062007.09.05 04:271.36060.000.000.001.80
514598732007.09.04 22:01sell0.18eurusdm1.36060.00001.35962007.09.05 03:381.36190.000.000.00-2.34
514619722007.09.04 22:23sell0.36eurusdm1.36130.00001.36032007.09.05 03:381.36200.000.000.00-2.52
514715282007.09.04 23:35sell0.72eurusdm1.36190.00001.36092007.09.05 03:381.36180.000.000.000.72
514975832007.09.05 02:16sell1.44eurusdm1.36260.00001.36162007.09.05 03:371.36190.000.000.0010.08
514580972007.09.04 21:33sell stop0.01eurusdm1.35981.36141.35682007.09.04 22:231.3612expiration [2007.09.04 22:23]
514559512007.09.04 20:43sell stop0.01eurusdm1.35981.36141.35682007.09.04 21:331.3605expiration [2007.09.04 21:33]
514559522007.09.04 20:43buy stop0.01eurusdm1.36141.35981.36442007.09.04 21:331.3607expiration [2007.09.04 21:33]
514344242007.09.04 15:33buy0.18eurusdm1.36060.00001.36162007.09.04 18:221.36160.000.000.001.80
514283802007.09.04 15:02buy0.18eurusdm1.35930.00001.36032007.09.04 15:331.36030.000.000.001.80
514251372007.09.04 14:48buy0.18eurusdm1.35810.00001.35912007.09.04 15:021.35910.000.000.001.80
513597222007.09.04 08:11sell0.01eurusdm1.35961.35981.35662007.09.04 12:241.35660.000.000.000.30
513705292007.09.04 08:34sell0.18eurusdm1.35990.00001.35892007.09.04 10:011.35890.000.000.001.80
513597232007.09.04 07:45buy stop0.01eurusdm1.36211.35961.36512007.09.04 08:351.3602expiration [2007.09.04 08:35]
513389552007.09.04 04:37buy0.18eurusdm1.36160.00001.36262007.09.04 08:341.36000.000.000.00-2.88
513544572007.09.04 07:20buy0.36eurusdm1.36090.00001.36192007.09.04 08:341.36010.000.000.00-2.88
513638442007.09.04 07:58buy0.72eurusdm1.36020.00001.36122007.09.04 08:341.36020.000.000.000.00
513667452007.09.04 08:13buy1.44eurusdm1.35960.00001.36062007.09.04 08:331.36030.000.000.0010.08
513385152007.09.04 07:22sell0.01eurusdm1.36011.36181.35812007.09.04 07:331.36180.000.000.00-0.17
513385422007.09.04 04:50buy0.01eurusdm1.36181.36011.36382007.09.04 07:221.36010.000.000.00-0.17
513149952007.09.03 23:00sell0.18eurusdm1.36110.00001.36012007.09.04 03:341.36080.000.000.000.54
513290492007.09.04 01:49sell0.36eurusdm1.36180.00001.36082007.09.04 03:341.36080.000.000.003.60
512992702007.09.03 18:00buy0.18eurusdm1.36200.00001.36302007.09.03 20:151.36140.000.000.00-1.08
513045932007.09.03 20:03buy0.36eurusdm1.36140.00001.36242007.09.03 20:141.36130.000.000.00-0.36
513052752007.09.03 20:08buy0.72eurusdm1.36070.00001.36172007.09.03 20:141.36150.000.000.005.76
512662992007.09.03 11:04sell0.18eurusdm1.36300.00001.36202007.09.03 14:551.36200.000.000.001.80
512594472007.09.03 09:51sell0.18eurusdm1.36380.00001.36282007.09.03 11:041.36330.000.000.000.90
512628122007.09.03 10:24sell0.36eurusdm1.36440.00001.36342007.09.03 11:041.36340.000.000.003.60
512440902007.09.03 07:31sell0.18eurusdm1.36370.00001.36272007.09.03 09:511.36420.000.000.00-0.90
512462052007.09.03 07:48sell0.36eurusdm1.36430.00001.36332007.09.03 09:511.36400.000.000.001.08
512476932007.09.03 07:59sell0.72eurusdm1.36500.00001.36402007.09.03 09:491.36400.000.000.007.20
512066962007.09.03 00:55buy0.18eurusdm1.36370.00001.36472007.09.03 05:281.36390.000.000.000.36
512067952007.09.03 00:56buy0.36eurusdm1.36300.00001.36402007.09.03 05:281.36400.000.000.003.60
511520812007.08.31 14:02sell0.18eurusdm1.36340.00001.36242007.08.31 15:031.36290.000.000.000.90
511544872007.08.31 14:05sell0.36eurusdm1.36400.00001.36302007.08.31 15:031.36300.000.000.003.60
509999382007.08.30 19:35sell0.17eurusdm1.36240.00001.36142007.08.31 14:021.36390.000.000.05-2.55
510099072007.08.30 21:07sell0.34eurusdm1.36310.00001.36212007.08.31 14:021.36390.000.000.00-2.72
510120132007.08.30 21:22sell0.68eurusdm1.36380.00001.36282007.08.31 14:021.36390.000.000.00-0.68
510238322007.08.30 23:38sell1.36eurusdm1.36440.00001.36342007.08.31 14:011.36340.000.000.0013.60
510248552007.08.30 23:43sell2.72eurusdm1.36510.00001.36412007.08.31 14:011.36410.000.000.0027.20
509973922007.08.30 19:13sell0.17eurusdm1.36350.00001.36252007.08.30 19:341.36250.000.000.001.70
509771332007.08.30 16:36buy0.17eurusdm1.36550.00001.36652007.08.30 19:131.36340.000.000.00-3.57
509835652007.08.30 17:25buy0.34eurusdm1.36480.00001.36582007.08.30 19:131.36350.000.000.00-4.42
509902212007.08.30 18:31buy0.68eurusdm1.36410.00001.36512007.08.30 19:131.36340.000.000.00-4.76
509950402007.08.30 19:04buy1.36eurusdm1.36350.00001.36452007.08.30 19:131.36350.000.000.000.00
509964072007.08.30 19:09buy2.72eurusdm1.36280.00001.36382007.08.30 19:131.36350.000.000.0019.04
509740532007.08.30 16:22buy0.17eurusdm1.36500.00001.36602007.08.30 16:361.36540.000.000.000.68
509753422007.08.30 16:26buy0.34eurusdm1.36430.00001.36532007.08.30 16:361.36530.000.000.003.40
509617512007.08.30 15:20buy0.17eurusdm1.36560.00001.36662007.08.30 16:221.36480.000.000.00-1.36
509669312007.08.30 15:52buy0.34eurusdm1.36490.00001.36592007.08.30 16:221.36480.000.000.00-0.34
509726622007.08.30 16:21buy0.68eurusdm1.36380.00001.36482007.08.30 16:221.36480.000.000.006.80
509567922007.08.30 15:04buy0.17eurusdm1.36450.00001.36552007.08.30 15:201.36550.000.000.001.70
509500462007.08.30 14:31buy0.17eurusdm1.36400.00001.36502007.08.30 15:041.36440.000.000.000.68
509510562007.08.30 14:34buy0.34eurusdm1.36340.00001.36442007.08.30 15:041.36440.000.000.003.40
509463332007.08.30 14:10buy0.17eurusdm1.36280.00001.36382007.08.30 14:311.36380.000.000.001.70
509357192007.08.30 13:00buy0.17eurusdm1.36300.00001.36402007.08.30 14:101.36250.000.000.00-0.85
509372442007.08.30 13:11buy0.34eurusdm1.36230.00001.36332007.08.30 14:101.36240.000.000.000.34
509403552007.08.30 13:32buy0.68eurusdm1.36170.00001.36272007.08.30 14:101.36250.000.000.005.44
508679822007.08.30 06:24buy0.17eurusdm1.36660.00001.36762007.08.30 07:301.36470.000.000.00-3.23
508701992007.08.30 06:34buy0.34eurusdm1.36590.00001.36692007.08.30 07:301.36460.000.000.00-4.42
508759532007.08.30 07:03buy0.68eurusdm1.36520.00001.36622007.08.30 07:301.36460.000.000.00-4.08
508762822007.08.30 07:03buy1.36eurusdm1.36450.00001.36552007.08.30 07:301.36470.000.000.002.72
508772742007.08.30 07:04buy2.72eurusdm1.36390.00001.36492007.08.30 07:291.36460.000.000.0019.04
508636872007.08.30 05:51buy0.17eurusdm1.36590.00001.36692007.08.30 06:241.36630.000.000.000.68
508668242007.08.30 06:16buy0.34eurusdm1.36520.00001.36622007.08.30 06:241.36620.000.000.003.40
508316572007.08.30 00:23sell0.17eurusdm1.36500.00001.36402007.08.30 05:071.36480.000.000.000.34
508404672007.08.30 01:31sell0.34eurusdm1.36570.00001.36472007.08.30 05:061.36470.000.000.003.40
508303742007.08.30 00:17sell0.17eurusdm1.36600.00001.36502007.08.30 00:231.36500.000.000.001.70
508238822007.08.29 23:04sell0.17eurusdm1.36640.00001.36542007.08.30 00:171.36620.000.000.000.34
508253382007.08.29 23:28sell0.34eurusdm1.36710.00001.36612007.08.30 00:171.36610.000.000.003.40
507131792007.08.29 09:35buy0.17eurusdm1.36050.00001.36152007.08.29 10:311.36150.000.000.001.70
507040542007.08.29 08:17buy0.17eurusdm1.36050.00001.36152007.08.29 09:191.35990.000.000.00-1.02
507056122007.08.29 08:30buy0.34eurusdm1.35980.00001.36082007.08.29 09:191.36000.000.000.000.68
507089602007.08.29 09:14buy0.68eurusdm1.35910.00001.36012007.08.29 09:191.35990.000.000.005.44
506965672007.08.29 07:31buy0.17eurusdm1.36000.00001.36102007.08.29 08:091.36060.000.000.001.02
506973162007.08.29 07:33buy0.34eurusdm1.35940.00001.36042007.08.29 08:091.36040.000.000.003.40
506821842007.08.29 06:11buy0.17eurusdm1.35940.00001.36042007.08.29 07:141.35810.000.000.00-2.21
506874832007.08.29 06:53buy0.34eurusdm1.35870.00001.35972007.08.29 07:131.35810.000.000.00-2.04
506892512007.08.29 07:02buy0.68eurusdm1.35800.00001.35902007.08.29 07:131.35820.000.000.001.36
506902952007.08.29 07:03buy1.36eurusdm1.35740.00001.35842007.08.29 07:131.35810.000.000.009.52
506739232007.08.29 04:55buy0.17eurusdm1.35970.00001.36072007.08.29 06:111.35910.000.000.00-1.02
506780222007.08.29 05:46buy0.34eurusdm1.35900.00001.36002007.08.29 06:101.35920.000.000.000.68
506809282007.08.29 06:01buy0.68eurusdm1.35830.00001.35932007.08.29 06:101.35910.000.000.005.44
506715052007.08.29 04:33buy0.17eurusdm1.36050.00001.36152007.08.29 04:551.35960.000.000.00-1.53
506721702007.08.29 04:38buy0.34eurusdm1.35970.00001.36072007.08.29 04:541.35970.000.000.000.00
506731022007.08.29 04:42buy0.68eurusdm1.35900.00001.36002007.08.29 04:541.35980.000.000.005.44
506656102007.08.29 04:03buy0.16eurusdm1.35910.00001.36012007.08.29 04:331.36010.000.000.001.60
505733072007.08.28 15:10sell0.16eurusdm1.36250.00001.36152007.08.28 18:221.36230.000.000.000.32
505862572007.08.28 16:16sell0.32eurusdm1.36320.00001.36222007.08.28 18:221.36220.000.000.003.20
505712602007.08.28 15:03sell0.16eurusdm1.36370.00001.36272007.08.28 15:101.36270.000.000.001.60
505615252007.08.28 14:07sell0.16eurusdm1.36410.00001.36312007.08.28 15:031.36390.000.000.000.32
505632202007.08.28 14:15sell0.32eurusdm1.36480.00001.36382007.08.28 15:031.36380.000.000.003.20
505547772007.08.28 13:42sell0.16eurusdm1.36430.00001.36332007.08.28 14:071.36400.000.000.000.48
505594142007.08.28 14:00sell0.32eurusdm1.36500.00001.36402007.08.28 14:071.36400.000.000.003.20
504902952007.08.28 07:21buy0.16eurusdm1.36400.00001.36502007.08.28 09:461.36500.000.000.001.60
503928212007.08.27 17:09buy0.16eurusdm1.36560.00001.36662007.08.28 07:161.36350.000.00-0.10-3.36
503950842007.08.27 17:39buy0.32eurusdm1.36490.00001.36592007.08.28 07:151.36360.000.00-0.19-4.16
504114632007.08.27 21:44buy0.64eurusdm1.36420.00001.36522007.08.28 07:151.36350.000.000.00-4.48
504162342007.08.27 22:38buy1.28eurusdm1.36360.00001.36462007.08.28 07:151.36360.000.000.000.00
504319152007.08.28 00:53buy2.56eurusdm1.36290.00001.36392007.08.28 07:151.36360.000.000.0017.92
503590572007.08.27 11:00buy0.16eurusdm1.36650.00001.36752007.08.27 13:581.36500.000.000.00-2.40
503613982007.08.27 11:50buy0.32eurusdm1.36590.00001.36692007.08.27 13:571.36510.000.000.00-2.56
503674492007.08.27 12:55buy0.64eurusdm1.36520.00001.36622007.08.27 13:571.36510.000.000.00-0.64
503721292007.08.27 13:41buy1.28eurusdm1.36440.00001.36542007.08.27 13:571.36520.000.000.0010.24
503466802007.08.27 08:04buy0.16eurusdm1.36660.00001.36762007.08.27 09:281.36600.000.000.00-0.96
503470412007.08.27 08:07buy0.32eurusdm1.36590.00001.36692007.08.27 09:281.36590.000.000.000.00
503510862007.08.27 08:57buy0.64eurusdm1.36520.00001.36622007.08.27 09:271.36600.000.000.005.12
503158282007.08.27 02:55sell0.16eurusdm1.36670.00001.36572007.08.27 06:081.36740.000.000.00-1.12
503303142007.08.27 05:55sell0.32eurusdm1.36740.00001.36642007.08.27 06:071.36730.000.000.000.32
503312562007.08.27 05:58sell0.64eurusdm1.36800.00001.36702007.08.27 06:071.36720.000.000.005.12
501602762007.08.24 08:40buy0.16eurusdm1.35980.00001.36082007.08.24 10:181.35910.000.000.00-1.12
501687242007.08.24 09:50buy0.32eurusdm1.35910.00001.36012007.08.24 10:181.35920.000.000.000.32
501715042007.08.24 10:04buy0.64eurusdm1.35840.00001.35942007.08.24 10:181.35920.000.000.005.12
501572842007.08.24 08:33buy0.16eurusdm1.35870.00001.35972007.08.24 08:401.35970.000.000.001.60
501526062007.08.24 08:02buy0.16eurusdm1.35740.00001.35842007.08.24 08:331.35840.000.000.001.60
501106932007.08.24 01:59buy0.16eurusdm1.35700.00001.35802007.08.24 07:271.35620.000.000.00-1.28
501222552007.08.24 04:10buy0.32eurusdm1.35610.00001.35712007.08.24 07:271.35610.000.000.000.00
501449502007.08.24 07:09buy0.64eurusdm1.35550.00001.35652007.08.24 07:271.35630.000.000.005.12
500904822007.08.23 23:09buy0.16eurusdm1.35590.00001.35692007.08.24 01:591.35690.000.000.001.60
500420272007.08.23 15:52sell0.16eurusdm1.35630.00001.35532007.08.23 22:071.35620.000.000.090.16
500815152007.08.23 21:25sell0.32eurusdm1.35700.00001.35602007.08.23 22:071.35600.000.000.003.20
500276872007.08.23 14:17sell0.16eurusdm1.35490.00001.35392007.08.23 15:521.35620.000.000.00-2.08
500287022007.08.23 14:20sell0.32eurusdm1.35560.00001.35462007.08.23 15:521.35630.000.000.00-2.24
500294702007.08.23 14:25sell0.64eurusdm1.35620.00001.35522007.08.23 15:521.35620.000.000.000.00
500316942007.08.23 14:51sell1.28eurusdm1.35690.00001.35592007.08.23 15:521.35620.000.000.008.96
500206452007.08.23 13:35sell0.16eurusdm1.35590.00001.35492007.08.23 14:171.35490.000.000.001.60
480989012007.08.14 15:51buy0.13eurusdm1.35830.00001.35932007.08.23 13:331.35640.000.00-0.88-2.47
500075272007.08.23 12:07buy0.32eurusdm1.35770.00001.35872007.08.23 13:331.35630.000.000.00-4.48
500100962007.08.23 12:19buy0.64eurusdm1.35700.00001.35802007.08.23 13:331.35630.000.000.00-4.48
500148372007.08.23 12:52buy1.28eurusdm1.35630.00001.35732007.08.23 13:331.35630.000.000.000.00
500162022007.08.23 13:00buy2.56eurusdm1.35570.00001.35672007.08.23 13:331.35640.000.000.0017.92
481019392007.08.14 16:02buy0.26eurusdm1.35770.00001.35872007.08.23 10:241.35870.000.00-1.742.60
481034412007.08.14 16:10buy0.52eurusdm1.35700.00001.35802007.08.23 10:181.35800.000.00-3.435.20
481190762007.08.14 17:49buy1.04eurusdm1.35630.00001.35732007.08.23 10:081.35730.000.00-6.9310.40
481202362007.08.14 17:49buy2.08eurusdm1.35570.00001.35672007.08.23 09:321.35670.000.00-13.8620.80
497794172007.08.22 11:33sell18.00usdjpym115.090.00114.922007.08.22 14:30114.920.000.000.00266.27
480536132007.08.14 12:01buy0.13eurusdm1.35930.00001.36032007.08.14 13:091.35820.000.000.00-1.43
480569912007.08.14 12:29buy0.26eurusdm1.35860.00001.35962007.08.14 13:091.35830.000.000.00-0.78
480588802007.08.14 12:33buy0.52eurusdm1.35790.00001.35892007.08.14 13:081.35820.000.000.001.56
480651562007.08.14 12:55buy1.04eurusdm1.35730.00001.35832007.08.14 13:081.35830.000.000.0010.40
480394982007.08.14 10:00buy0.13eurusdm1.35890.00001.35992007.08.14 12:011.35920.000.000.000.39
480436752007.08.14 10:24buy0.26eurusdm1.35820.00001.35922007.08.14 12:001.35920.000.000.002.60
479943472007.08.14 06:57sell0.13eurusdm1.35970.00001.35872007.08.14 07:481.35870.000.000.001.30
479910592007.08.14 06:52sell0.13eurusdm1.36090.00001.35992007.08.14 06:571.35990.000.000.001.30
479750952007.08.14 02:36buy0.13eurusdm1.36210.00001.36312007.08.14 06:201.36240.000.000.000.39
479767202007.08.14 03:06buy0.26eurusdm1.36150.00001.36252007.08.14 06:201.36250.000.000.002.60
479672012007.08.14 01:00buy0.13eurusdm1.36150.00001.36252007.08.14 02:361.36180.000.000.000.39
479696692007.08.14 01:17buy0.26eurusdm1.36080.00001.36182007.08.14 02:361.36180.000.000.002.60
478275982007.08.13 06:48sell0.13eurusdm1.36840.00001.36742007.08.13 07:031.36740.000.000.001.30
478216842007.08.13 05:49sell0.13eurusdm1.36850.00001.36752007.08.13 06:451.36920.000.000.00-0.91
478245432007.08.13 06:22sell0.26eurusdm1.36920.00001.36822007.08.13 06:451.36920.000.000.000.00
478254392007.08.13 06:34sell0.52eurusdm1.36990.00001.36892007.08.13 06:451.36910.000.000.004.16
478150172007.08.13 04:37sell0.13eurusdm1.36970.00001.36872007.08.13 05:491.36870.000.000.001.30
477909282007.08.12 23:04sell0.13eurusdm1.36860.00001.36762007.08.13 04:091.37000.000.000.00-1.82
477953952007.08.13 00:05sell0.26eurusdm1.36930.00001.36832007.08.13 04:091.37000.000.000.00-1.82
477960412007.08.13 00:14sell0.52eurusdm1.37000.00001.36902007.08.13 04:091.36990.000.000.000.52
478053282007.08.13 02:07sell1.04eurusdm1.37070.00001.36972007.08.13 04:081.37000.000.000.007.28
477531032007.08.10 16:26buy0.13eurusdm1.36900.00001.37002007.08.10 17:101.37000.000.000.001.30
477411752007.08.10 16:12buy0.13eurusdm1.36900.00001.37002007.08.10 16:191.37000.000.000.001.30
477289332007.08.10 15:00buy0.13eurusdm1.36800.00001.36902007.08.10 16:071.36900.000.000.001.30
477125222007.08.10 13:28sell0.13eurusdm1.36760.00001.36662007.08.10 14:361.36800.000.000.00-0.52
477172152007.08.10 13:57sell0.26eurusdm1.36820.00001.36722007.08.10 14:361.36810.000.000.000.26
477193802007.08.10 14:02sell0.52eurusdm1.36890.00001.36792007.08.10 14:361.36800.000.000.004.68
477090952007.08.10 13:18sell0.13eurusdm1.36760.00001.36662007.08.10 13:271.36800.000.000.00-0.52
477104772007.08.10 13:23sell0.26eurusdm1.36820.00001.36722007.08.10 13:271.36810.000.000.000.26
477110192007.08.10 13:23sell0.52eurusdm1.36890.00001.36792007.08.10 13:271.36810.000.000.004.16
477045472007.08.10 13:00sell0.13eurusdm1.36760.00001.36662007.08.10 13:171.36810.000.000.00-0.65
477056502007.08.10 13:11sell0.26eurusdm1.36820.00001.36722007.08.10 13:171.36800.000.000.000.52
477071302007.08.10 13:16sell0.52eurusdm1.36890.00001.36792007.08.10 13:171.36810.000.000.004.16
476809292007.08.10 11:54sell0.13eurusdm1.36520.00001.36422007.08.10 12:011.36500.000.000.000.26
476817162007.08.10 11:55sell0.26eurusdm1.36590.00001.36492007.08.10 12:011.36490.000.000.002.60
476697552007.08.10 11:15sell0.13eurusdm1.36440.00001.36342007.08.10 11:541.36550.000.000.00-1.43
476706622007.08.10 11:16sell0.26eurusdm1.36510.00001.36412007.08.10 11:541.36540.000.000.00-0.78
476739422007.08.10 11:31sell0.52eurusdm1.36580.00001.36482007.08.10 11:541.36550.000.000.001.56
476742112007.08.10 11:31sell1.04eurusdm1.36640.00001.36542007.08.10 11:541.36570.000.000.007.28
476602562007.08.10 10:52sell0.13eurusdm1.36610.00001.36512007.08.10 11:141.36510.000.000.001.30
476263712007.08.10 07:54buy0.12eurusdm1.36880.00001.36982007.08.10 09:011.36980.000.000.001.20
476091622007.08.10 06:59buy0.12eurusdm1.36900.00001.37002007.08.10 07:081.36930.000.000.000.36
476106262007.08.10 07:01buy0.24eurusdm1.36830.00001.36932007.08.10 07:081.36930.000.000.002.40
474705062007.08.09 15:00buy0.12eurusdm1.37080.00001.37182007.08.10 06:591.36890.000.00-0.07-2.28
474765032007.08.09 15:23buy0.24eurusdm1.37010.00001.37112007.08.10 06:591.36870.000.00-0.15-3.36
474841542007.08.09 16:35buy0.48eurusdm1.36950.00001.37052007.08.10 06:591.36880.000.00-0.29-3.36
474889342007.08.09 17:14buy0.96eurusdm1.36880.00001.36982007.08.10 06:591.36870.000.00-0.58-0.96
475022802007.08.09 19:05buy1.92eurusdm1.36810.00001.36912007.08.10 06:581.36890.000.00-1.1615.36
464953452007.08.02 13:44sell0.12eurusdm1.36620.00001.36522007.08.09 12:471.36850.000.000.43-2.76
465009822007.08.02 14:43sell0.24eurusdm1.36690.00001.36592007.08.09 12:471.36860.000.000.91-4.08
465077032007.08.02 15:25sell0.48eurusdm1.36760.00001.36662007.08.09 12:471.36850.000.001.82-4.32
465091662007.08.02 15:25sell0.96eurusdm1.36820.00001.36722007.08.09 12:461.36870.000.003.64-4.80
465121492007.08.02 15:32sell1.92eurusdm1.36890.00001.36792007.08.09 12:461.36860.000.007.275.76
464872562007.08.02 13:10buy0.12eurusdm1.36700.00001.36802007.08.02 13:431.36630.000.000.00-0.84
464884662007.08.02 13:13buy0.24eurusdm1.36630.00001.36732007.08.02 13:431.36650.000.000.000.48
464916732007.08.02 13:29buy0.48eurusdm1.36570.00001.36672007.08.02 13:431.36650.000.000.003.84
464845562007.08.02 13:00buy0.12eurusdm1.36690.00001.36792007.08.02 13:101.36700.000.000.000.12
464852142007.08.02 13:02buy0.24eurusdm1.36620.00001.36722007.08.02 13:101.36720.000.000.002.40
464594752007.08.02 10:03sell0.12eurusdm1.36610.00001.36512007.08.02 12:391.36580.000.000.000.36
464599102007.08.02 10:06sell0.24eurusdm1.36680.00001.36582007.08.02 12:391.36580.000.000.002.40
464527832007.08.02 09:03buy0.12eurusdm1.36710.00001.36812007.08.02 10:001.36680.000.000.00-0.36
464534982007.08.02 09:09buy0.24eurusdm1.36640.00001.36742007.08.02 10:001.36660.000.000.000.48
464571912007.08.02 09:42buy0.48eurusdm1.36580.00001.36682007.08.02 10:001.36660.000.000.003.84
464381692007.08.02 06:49buy0.12eurusdm1.36770.00001.36872007.08.02 09:031.36700.000.000.00-0.84
464399592007.08.02 07:01buy0.24eurusdm1.36700.00001.36802007.08.02 09:031.36700.000.000.000.00
464405082007.08.02 07:02buy0.48eurusdm1.36630.00001.36732007.08.02 09:031.36710.000.000.003.84
464263712007.08.02 05:20buy0.12eurusdm1.36650.00001.36752007.08.02 06:491.36750.000.000.001.20
464127712007.08.02 04:00buy0.12eurusdm1.36610.00001.36712007.08.02 05:191.36650.000.000.000.48
464169622007.08.02 04:26buy0.24eurusdm1.36550.00001.36652007.08.02 05:191.36650.000.000.002.40
463766202007.08.01 21:44buy0.12eurusdm1.36810.00001.36912007.08.02 02:241.36620.000.000.00-2.28
463787362007.08.01 22:03buy0.24eurusdm1.36750.00001.36852007.08.02 02:241.36610.000.000.00-3.36
463858792007.08.01 23:28buy0.48eurusdm1.36680.00001.36782007.08.02 02:241.36600.000.000.00-3.84
463915142007.08.02 00:19buy0.96eurusdm1.36610.00001.36712007.08.02 02:231.36610.000.000.000.00
463966462007.08.02 01:12buy1.92eurusdm1.36550.00001.36652007.08.02 02:231.36620.000.000.0013.44
463731142007.08.01 21:10buy0.12eurusdm1.36710.00001.36812007.08.01 21:431.36810.000.000.001.20
463425672007.08.01 17:19sell0.12eurusdm1.36580.00001.36482007.08.01 20:281.36640.000.000.00-0.72
463601142007.08.01 19:50sell0.24eurusdm1.36650.00001.36552007.08.01 20:271.36650.000.000.000.00
463625592007.08.01 19:55sell0.48eurusdm1.36720.00001.36622007.08.01 20:271.36640.000.000.003.84
463395052007.08.01 17:03sell0.12eurusdm1.36700.00001.36602007.08.01 17:191.36600.000.000.001.20
462690502007.08.01 12:20buy0.12eurusdm1.36750.00001.36852007.08.01 12:411.36850.000.000.001.20
462654892007.08.01 12:01buy0.12eurusdm1.36630.00001.36732007.08.01 12:201.36730.000.000.001.20
462278912007.08.01 09:52buy0.12eurusdm1.36700.00001.36802007.08.01 11:261.36660.000.000.00-0.48
462299332007.08.01 09:56buy0.24eurusdm1.36630.00001.36732007.08.01 11:261.36660.000.000.000.72
462376532007.08.01 10:30buy0.48eurusdm1.36570.00001.36672007.08.01 11:261.36650.000.000.003.84
462237052007.08.01 09:40buy0.12eurusdm1.36570.00001.36672007.08.01 09:511.36670.000.000.001.20
461238742007.08.01 02:01buy0.12eurusdm1.36700.00001.36802007.08.01 05:381.36510.000.000.00-2.28
461308672007.08.01 03:21buy0.24eurusdm1.36630.00001.36732007.08.01 05:381.36520.000.000.00-2.64
461413542007.08.01 04:07buy0.48eurusdm1.36570.00001.36672007.08.01 05:371.36530.000.000.00-1.92
461552202007.08.01 05:22buy0.96eurusdm1.36470.00001.36572007.08.01 05:371.36550.000.000.007.68
460574592007.07.31 17:45sell0.12eurusdm1.36880.00001.36782007.07.31 21:171.36780.000.000.061.20
460528502007.07.31 16:53sell0.12eurusdm1.37000.00001.36902007.07.31 17:451.36900.000.000.001.20
460348232007.07.31 14:59sell0.12eurusdm1.36880.00001.36782007.07.31 16:531.37000.000.000.00-1.44
460364802007.07.31 15:04sell0.24eurusdm1.36950.00001.36852007.07.31 16:531.37000.000.000.00-1.20
460373942007.07.31 15:08sell0.48eurusdm1.37010.00001.36912007.07.31 16:531.37010.000.000.000.00
460457072007.07.31 15:59sell0.96eurusdm1.37080.00001.36982007.07.31 16:531.37010.000.000.006.72
460231882007.07.31 14:16buy0.96eurusdm1.36910.00001.37012007.07.31 14:391.36980.000.000.006.72
426054032007.07.11 03:12balanceDeposit1 188.44
  0.00 0.00 -8.66 862.68
Closed P/L: 854.02
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 188.44 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 854.02 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 2 042.46 Equity: 2 042.46 Free Margin: 2 042.46
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 119.08 Gross Loss: 265.06 Total Net Profit: 854.02
Profit Factor: 4.22 Expected Payoff: 2.62  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 20.00 (1.01%) Relative Drawdown: 1.01% (20.00)
 
Total Trades: 326 Short Positions (won %): 163 (63.19%) Long Positions (won %): 163 (65.03%)
Profit Trades (% of total): 209 (64.11%) Loss trades (% of total): 117 (35.89%)
Largest profit trade: 266.27 loss trade: -8.00
Average profit trade: 5.35 loss trade: -2.27
Maximum consecutive wins ($): 11 (24.83) consecutive losses ($): 5 (-12.65)
Maximal consecutive profit (count): 297.23 (7) consecutive loss (count): -20.00 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2