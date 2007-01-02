Strategy Tester Report
SUXXX
ForexLiquidity-Server (Build 208)
|Symbol
|CHFJPY (Swiss Franc vs Japanese Yen)
|Period
|5 Minutes (M5) 2007.01.01 23:00 - 2007.08.15 00:00 (2007.01.01 - 2007.08.15)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Signal_setup="";
|Bars in test
|50642
|Ticks modelled
|982017
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|28713.35
|Gross profit
|32183.65
|Gross loss
|-3470.30
|Profit factor
|9.27
|Expected payoff
|270.88
|Absolute drawdown
|3660.71
|Maximal drawdown
|7559.12 (24.66%)
|Relative drawdown
|37.61% (3821.12)
|Total trades
|106
|Short positions (won %)
|52 (98.08%)
|Long positions (won %)
|54 (98.15%)
|Profit trades (% of total)
|104 (98.11%)
|Loss trades (% of total)
|2 (1.89%)
|Largest
|profit trade
|656.71
|loss trade
|-3307.25
|Average
|profit trade
|309.46
|loss trade
|-1735.15
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|62 (12771.81)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-3307.25)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|19251.43 (41)
|consecutive loss (count of losses)
|-3307.25 (1)
|Average
|consecutive wins
|35
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.02 22:20
|sell
|1
|2.00
|97.90
|99.80
|97.80
|2
|2007.01.03 06:38
|t/p
|1
|2.00
|97.80
|99.80
|97.80
|160.41
|10160.41
|3
|2007.01.03 14:10
|buy
|2
|2.03
|97.93
|96.03
|98.03
|4
|2007.01.05 00:59
|s/l
|2
|2.03
|96.03
|96.03
|98.03
|-3307.25
|6853.16
|5
|2007.01.08 11:40
|buy
|3
|1.37
|95.93
|94.03
|96.03
|6
|2007.01.08 18:55
|t/p
|3
|1.37
|96.03
|94.03
|96.03
|118.25
|6971.41
|7
|2007.01.09 08:45
|buy
|4
|1.39
|96.31
|94.41
|96.41
|8
|2007.01.11 08:29
|t/p
|4
|1.39
|96.41
|94.41
|96.41
|134.87
|7106.29
|9
|2007.01.12 02:20
|buy
|5
|1.42
|96.63
|94.73
|96.73
|10
|2007.01.15 09:37
|t/p
|5
|1.42
|96.73
|94.73
|96.73
|126.37
|7232.65
|11
|2007.01.15 16:40
|sell
|6
|1.45
|96.54
|98.44
|96.44
|12
|2007.01.15 17:37
|t/p
|6
|1.45
|96.44
|98.44
|96.44
|125.13
|7357.78
|13
|2007.01.16 03:40
|buy
|7
|1.47
|96.51
|94.61
|96.61
|14
|2007.01.16 07:58
|t/p
|7
|1.47
|96.61
|94.61
|96.61
|126.88
|7484.66
|15
|2007.01.16 17:45
|sell
|8
|1.50
|96.69
|98.59
|96.59
|16
|2007.01.16 21:15
|t/p
|8
|1.50
|96.59
|98.59
|96.59
|129.45
|7614.11
|17
|2007.01.17 00:10
|buy
|9
|1.52
|96.86
|94.96
|96.96
|18
|2007.01.18 03:45
|t/p
|9
|1.52
|96.96
|94.96
|96.96
|143.42
|7757.53
|19
|2007.01.18 12:20
|sell
|10
|1.55
|96.89
|98.79
|96.79
|20
|2007.01.18 13:36
|t/p
|10
|1.55
|96.79
|98.79
|96.79
|133.75
|7891.28
|21
|2007.01.18 15:55
|buy
|11
|1.58
|97.20
|95.30
|97.30
|22
|2007.01.19 00:54
|t/p
|11
|1.58
|97.30
|95.30
|97.30
|140.60
|8031.89
|23
|2007.01.19 08:20
|sell
|12
|1.61
|97.13
|99.03
|97.03
|24
|2007.01.19 15:01
|t/p
|12
|1.61
|97.03
|99.03
|97.03
|138.93
|8170.82
|25
|2007.01.19 18:25
|buy
|13
|1.63
|97.29
|95.39
|97.39
|26
|2007.01.22 16:02
|t/p
|13
|1.63
|97.39
|95.39
|97.39
|145.05
|8315.87
|27
|2007.01.23 01:05
|sell
|14
|1.66
|97.26
|99.16
|97.16
|28
|2007.01.24 08:07
|t/p
|14
|1.66
|97.16
|99.16
|97.16
|133.14
|8449.01
|29
|2007.01.25 10:05
|buy
|15
|1.69
|96.79
|94.89
|96.89
|30
|2007.01.25 10:56
|t/p
|15
|1.69
|96.89
|94.89
|96.89
|145.87
|8594.88
|31
|2007.01.25 21:20
|sell
|16
|1.72
|97.03
|98.93
|96.93
|32
|2007.01.26 10:36
|t/p
|16
|1.72
|96.93
|98.93
|96.93
|137.96
|8732.83
|33
|2007.01.26 20:00
|buy
|17
|1.75
|97.02
|95.12
|97.12
|34
|2007.01.29 06:45
|t/p
|17
|1.75
|97.12
|95.12
|97.12
|155.74
|8888.57
|35
|2007.01.29 22:20
|sell
|18
|1.78
|97.16
|99.06
|97.06
|36
|2007.01.30 00:38
|t/p
|18
|1.78
|97.06
|99.06
|97.06
|142.77
|9031.34
|37
|2007.01.30 04:15
|buy
|19
|1.81
|97.31
|95.41
|97.41
|38
|2007.02.02 11:25
|t/p
|19
|1.81
|97.41
|95.41
|97.41
|180.48
|9211.82
|39
|2007.02.02 16:45
|sell
|20
|1.84
|97.08
|98.98
|96.98
|40
|2007.02.02 18:17
|t/p
|20
|1.84
|96.98
|98.98
|96.98
|158.79
|9370.61
|41
|2007.02.06 05:20
|buy
|21
|1.87
|96.34
|94.44
|96.44
|42
|2007.02.06 07:11
|t/p
|21
|1.87
|96.44
|94.44
|96.44
|161.40
|9532.01
|43
|2007.02.07 20:15
|sell
|22
|1.91
|97.15
|99.05
|97.05
|44
|2007.02.08 09:08
|t/p
|22
|1.91
|97.05
|99.05
|97.05
|129.93
|9661.94
|45
|2007.02.08 15:25
|buy
|23
|1.93
|97.31
|95.41
|97.41
|46
|2007.02.09 18:18
|t/p
|23
|1.93
|97.41
|95.41
|97.41
|171.75
|9833.69
|47
|2007.02.12 09:25
|sell
|24
|1.97
|97.58
|99.48
|97.48
|48
|2007.02.12 10:16
|t/p
|24
|1.97
|97.48
|99.48
|97.48
|170.01
|10003.70
|49
|2007.02.12 22:25
|buy
|25
|2.00
|97.29
|95.39
|97.39
|50
|2007.02.14 07:49
|t/p
|25
|2.00
|97.39
|95.39
|97.39
|183.34
|10187.04
|51
|2007.02.14 20:20
|sell
|26
|2.04
|97.36
|99.26
|97.26
|52
|2007.02.14 23:50
|t/p
|26
|2.04
|97.26
|99.26
|97.26
|176.05
|10363.09
|53
|2007.02.15 10:40
|buy
|27
|2.07
|97.09
|95.19
|97.19
|54
|2007.02.20 02:16
|t/p
|27
|2.07
|97.19
|95.19
|97.19
|195.30
|10558.40
|55
|2007.02.20 09:55
|sell
|28
|2.11
|97.02
|98.92
|96.92
|56
|2007.02.21 03:48
|t/p
|28
|2.11
|96.92
|98.92
|96.92
|169.23
|10727.63
|57
|2007.02.21 04:45
|sell
|29
|2.15
|96.90
|98.80
|96.80
|58
|2007.02.27 20:08
|t/p
|29
|2.15
|96.80
|98.80
|96.80
|106.97
|10834.60
|59
|2007.02.28 01:50
|buy
|30
|2.17
|97.25
|95.35
|97.35
|60
|2007.02.28 23:22
|t/p
|30
|2.17
|97.35
|95.35
|97.35
|187.29
|11021.89
|61
|2007.03.01 04:20
|sell
|31
|2.20
|96.97
|98.87
|96.87
|62
|2007.03.01 07:50
|t/p
|31
|2.20
|96.87
|98.87
|96.87
|189.85
|11211.74
|63
|2007.03.02 17:20
|buy
|32
|2.24
|96.02
|94.12
|96.12
|64
|2007.03.12 09:30
|t/p
|32
|2.24
|96.12
|94.12
|96.12
|241.37
|11453.11
|65
|2007.03.12 17:00
|buy
|33
|2.29
|96.09
|94.19
|96.19
|66
|2007.03.14 19:16
|t/p
|33
|2.29
|96.19
|94.19
|96.19
|209.93
|11663.03
|67
|2007.03.15 08:35
|sell
|34
|2.33
|96.19
|98.09
|96.09
|68
|2007.03.15 09:17
|t/p
|34
|2.33
|96.09
|98.09
|96.09
|201.07
|11864.10
|69
|2007.03.15 14:15
|buy
|35
|2.37
|96.39
|94.49
|96.49
|70
|2007.03.15 14:35
|t/p
|35
|2.37
|96.49
|94.49
|96.49
|204.56
|12068.66
|71
|2007.03.16 16:55
|sell
|36
|2.41
|96.68
|98.58
|96.58
|72
|2007.03.18 23:00
|t/p
|36
|2.41
|96.58
|98.58
|96.58
|207.98
|12276.64
|73
|2007.03.19 01:35
|buy
|37
|2.46
|96.99
|95.09
|97.09
|74
|2007.03.19 03:34
|t/p
|37
|2.46
|97.09
|95.09
|97.09
|212.33
|12488.97
|75
|2007.03.19 12:00
|sell
|38
|2.50
|96.86
|98.76
|96.76
|76
|2007.03.20 13:21
|t/p
|38
|2.50
|96.76
|98.76
|96.76
|200.51
|12689.49
|77
|2007.03.20 23:40
|buy
|39
|2.54
|96.86
|94.96
|96.96
|78
|2007.03.21 07:31
|t/p
|39
|2.54
|96.96
|94.96
|96.96
|226.04
|12915.52
|79
|2007.03.21 17:40
|sell
|40
|2.58
|96.89
|98.79
|96.79
|80
|2007.03.23 09:14
|t/p
|40
|2.58
|96.79
|98.79
|96.79
|159.79
|13075.31
|81
|2007.03.26 08:00
|buy
|41
|2.62
|96.85
|94.95
|96.95
|82
|2007.03.26 14:09
|t/p
|41
|2.62
|96.95
|94.95
|96.95
|226.13
|13301.44
|83
|2007.03.27 09:40
|buy
|42
|2.66
|97.41
|95.51
|97.51
|84
|2007.04.03 14:12
|t/p
|42
|2.66
|97.51
|95.51
|97.51
|279.50
|13580.94
|85
|2007.04.03 18:40
|sell
|43
|2.72
|97.23
|99.13
|97.13
|86
|2007.04.03 23:19
|t/p
|43
|2.72
|97.13
|99.13
|97.13
|234.73
|13815.67
|87
|2007.04.04 05:25
|buy
|44
|2.76
|97.32
|95.42
|97.42
|88
|2007.04.04 09:56
|t/p
|44
|2.76
|97.42
|95.42
|97.42
|238.22
|14053.89
|89
|2007.04.04 16:15
|sell
|45
|2.81
|97.31
|99.21
|97.21
|90
|2007.04.04 19:00
|t/p
|45
|2.81
|97.21
|99.21
|97.21
|242.49
|14296.38
|91
|2007.04.05 00:20
|buy
|46
|2.86
|97.37
|95.47
|97.47
|92
|2007.04.05 12:09
|t/p
|46
|2.86
|97.47
|95.47
|97.47
|246.85
|14543.23
|93
|2007.04.06 14:50
|buy
|47
|2.91
|97.71
|95.81
|97.81
|94
|2007.04.10 12:14
|t/p
|47
|2.91
|97.81
|95.81
|97.81
|266.76
|14809.99
|95
|2007.04.10 22:05
|sell
|48
|2.96
|97.73
|99.63
|97.63
|96
|2007.04.11 11:22
|t/p
|48
|2.96
|97.63
|99.63
|97.63
|237.41
|15047.40
|97
|2007.04.11 14:45
|buy
|49
|3.01
|97.92
|96.02
|98.02
|98
|2007.04.13 11:21
|t/p
|49
|3.01
|98.02
|96.02
|98.02
|292.07
|15339.47
|99
|2007.04.16 21:15
|sell
|50
|3.07
|98.57
|100.47
|98.47
|100
|2007.04.17 00:42
|t/p
|50
|3.07
|98.47
|100.47
|98.47
|246.23
|15585.70
|101
|2007.04.17 11:35
|buy
|51
|3.12
|98.62
|96.72
|98.72
|102
|2007.04.17 12:44
|t/p
|51
|3.12
|98.72
|96.72
|98.72
|269.29
|15854.99
|103
|2007.04.17 16:40
|sell
|52
|3.17
|98.38
|100.28
|98.28
|104
|2007.04.18 03:05
|t/p
|52
|3.17
|98.28
|100.28
|98.28
|254.25
|16109.25
|105
|2007.04.18 06:30
|buy
|53
|3.22
|98.56
|96.66
|98.66
|106
|2007.04.24 19:08
|t/p
|53
|3.22
|98.66
|96.66
|98.66
|329.70
|16438.95
|107
|2007.04.25 01:45
|sell
|54
|3.29
|98.52
|100.42
|98.42
|108
|2007.04.25 22:24
|t/p
|54
|3.29
|98.42
|100.42
|98.42
|283.91
|16722.86
|109
|2007.04.26 05:30
|buy
|55
|3.34
|98.57
|96.67
|98.67
|110
|2007.04.26 06:08
|t/p
|55
|3.34
|98.67
|96.67
|98.67
|288.28
|17011.14
|111
|2007.04.26 22:50
|sell
|56
|3.40
|98.83
|100.73
|98.73
|112
|2007.05.01 14:47
|t/p
|56
|3.40
|98.73
|100.73
|98.73
|231.29
|17242.43
|113
|2007.05.02 02:05
|buy
|57
|3.45
|98.74
|96.84
|98.84
|114
|2007.05.02 12:15
|t/p
|57
|3.45
|98.84
|96.84
|98.84
|297.78
|17540.21
|115
|2007.05.03 14:20
|sell
|58
|3.51
|99.03
|100.93
|98.93
|116
|2007.05.04 02:47
|t/p
|58
|3.51
|98.93
|100.93
|98.93
|281.52
|17821.73
|117
|2007.05.04 07:15
|buy
|59
|3.56
|99.08
|97.18
|99.18
|118
|2007.05.04 14:03
|t/p
|59
|3.56
|99.18
|97.18
|99.18
|307.27
|18129.00
|119
|2007.05.07 01:50
|sell
|60
|3.63
|99.13
|101.03
|99.03
|120
|2007.05.08 00:44
|t/p
|60
|3.63
|99.03
|101.03
|99.03
|291.14
|18420.15
|121
|2007.05.08 20:40
|buy
|61
|3.68
|98.55
|96.65
|98.65
|122
|2007.05.10 06:06
|t/p
|61
|3.68
|98.65
|96.65
|98.65
|357.08
|18777.23
|123
|2007.05.10 15:25
|sell
|62
|3.76
|98.63
|100.53
|98.53
|124
|2007.05.10 16:39
|t/p
|62
|3.76
|98.53
|100.53
|98.53
|324.48
|19101.71
|125
|2007.05.11 08:05
|buy
|63
|3.82
|98.33
|96.43
|98.43
|126
|2007.05.11 14:31
|t/p
|63
|3.82
|98.43
|96.43
|98.43
|329.71
|19431.42
|127
|2007.05.14 08:10
|sell
|64
|3.89
|98.60
|100.50
|98.50
|128
|2007.05.18 10:58
|t/p
|64
|3.89
|98.50
|100.50
|98.50
|193.56
|19624.98
|129
|2007.05.18 11:05
|sell
|65
|3.92
|98.51
|100.41
|98.41
|130
|2007.06.08 07:26
|t/p
|65
|3.92
|98.41
|100.41
|98.41
|-163.06
|19461.92
|131
|2007.06.11 18:00
|buy
|66
|3.89
|98.37
|96.47
|98.47
|132
|2007.06.13 18:57
|t/p
|66
|3.89
|98.47
|96.47
|98.47
|356.60
|19818.52
|133
|2007.06.15 01:05
|buy
|67
|3.96
|98.82
|96.92
|98.92
|134
|2007.06.15 07:34
|t/p
|67
|3.96
|98.92
|96.92
|98.92
|341.80
|20160.32
|135
|2007.06.18 19:35
|sell
|68
|4.03
|99.52
|101.42
|99.42
|136
|2007.06.20 06:10
|t/p
|68
|4.03
|99.42
|101.42
|99.42
|298.69
|20459.01
|137
|2007.06.20 08:20
|buy
|69
|4.09
|99.67
|97.77
|99.77
|138
|2007.06.20 10:29
|t/p
|69
|4.09
|99.77
|97.77
|99.77
|353.01
|20812.02
|139
|2007.06.20 21:40
|sell
|70
|4.16
|99.74
|101.64
|99.64
|140
|2007.06.21 07:07
|t/p
|70
|4.16
|99.64
|101.64
|99.64
|282.99
|21095.01
|141
|2007.06.21 16:20
|buy
|71
|4.22
|99.69
|97.79
|99.79
|142
|2007.06.22 02:19
|t/p
|71
|4.22
|99.79
|97.79
|99.79
|375.55
|21470.56
|143
|2007.06.25 06:30
|sell
|72
|4.29
|100.68
|102.58
|100.58
|144
|2007.06.25 07:14
|t/p
|72
|4.29
|100.58
|102.58
|100.58
|370.21
|21840.77
|145
|2007.06.25 14:50
|buy
|73
|4.37
|100.71
|98.81
|100.81
|146
|2007.06.29 13:35
|t/p
|73
|4.37
|100.81
|98.81
|100.81
|447.46
|22288.23
|147
|2007.07.02 03:00
|sell
|74
|4.46
|100.67
|102.57
|100.57
|148
|2007.07.02 06:51
|t/p
|74
|4.46
|100.57
|102.57
|100.57
|384.88
|22673.11
|149
|2007.07.02 08:40
|buy
|75
|4.53
|100.99
|99.09
|101.09
|150
|2007.07.02 11:49
|t/p
|75
|4.53
|101.09
|99.09
|101.09
|390.99
|23064.10
|151
|2007.07.03 02:25
|sell
|76
|4.61
|100.96
|102.86
|100.86
|152
|2007.07.03 07:20
|t/p
|76
|4.61
|100.86
|102.86
|100.86
|397.83
|23461.93
|153
|2007.07.03 07:30
|sell
|77
|4.69
|100.86
|102.76
|100.76
|154
|2007.07.03 07:42
|t/p
|77
|4.69
|100.76
|102.76
|100.76
|404.73
|23866.66
|155
|2007.07.03 22:10
|buy
|78
|4.77
|100.75
|98.85
|100.85
|156
|2007.07.04 21:00
|t/p
|78
|4.77
|100.85
|98.85
|100.85
|424.48
|24291.14
|157
|2007.07.05 13:30
|sell
|79
|4.86
|100.82
|102.72
|100.72
|158
|2007.07.11 07:20
|t/p
|79
|4.86
|100.72
|102.72
|100.72
|301.01
|24592.15
|159
|2007.07.11 11:00
|buy
|80
|4.92
|101.28
|99.38
|101.38
|160
|2007.07.11 12:58
|t/p
|80
|4.92
|101.38
|99.38
|101.38
|424.65
|25016.80
|161
|2007.07.12 07:35
|sell
|81
|5.00
|101.36
|103.26
|101.26
|162
|2007.07.16 20:45
|t/p
|81
|5.00
|101.26
|103.26
|101.26
|370.58
|25387.38
|163
|2007.07.17 00:45
|buy
|82
|5.08
|101.45
|99.55
|101.55
|164
|2007.07.17 07:16
|t/p
|82
|5.08
|101.55
|99.55
|101.55
|438.46
|25825.84
|165
|2007.07.17 22:50
|sell
|83
|5.17
|101.60
|103.50
|101.50
|166
|2007.07.18 08:02
|t/p
|83
|5.17
|101.50
|103.50
|101.50
|414.66
|26240.50
|167
|2007.07.18 23:05
|buy
|84
|5.25
|101.59
|99.69
|101.69
|168
|2007.07.19 09:21
|t/p
|84
|5.25
|101.69
|99.69
|101.69
|495.34
|26735.84
|169
|2007.07.19 16:25
|sell
|85
|5.35
|101.48
|103.38
|101.38
|170
|2007.07.19 18:28
|t/p
|85
|5.35
|101.38
|103.38
|101.38
|461.68
|27197.52
|171
|2007.07.20 02:05
|buy
|86
|5.44
|101.51
|99.61
|101.61
|172
|2007.07.20 06:54
|t/p
|86
|5.44
|101.61
|99.61
|101.61
|469.53
|27667.05
|173
|2007.07.20 09:45
|sell
|87
|5.53
|101.46
|103.36
|101.36
|174
|2007.07.20 12:02
|t/p
|87
|5.53
|101.36
|103.36
|101.36
|477.22
|28144.27
|175
|2007.07.24 10:50
|buy
|88
|5.63
|100.26
|98.36
|100.36
|176
|2007.07.24 11:36
|t/p
|88
|5.63
|100.36
|98.36
|100.36
|485.93
|28630.20
|177
|2007.07.24 16:10
|sell
|89
|5.73
|100.04
|101.94
|99.94
|178
|2007.07.24 19:14
|t/p
|89
|5.73
|99.94
|101.94
|99.94
|494.48
|29124.68
|179
|2007.07.25 20:35
|buy
|90
|5.82
|99.28
|97.38
|99.38
|180
|2007.07.26 00:42
|t/p
|90
|5.82
|99.38
|97.38
|99.38
|549.13
|29673.81
|181
|2007.07.26 06:20
|sell
|91
|5.93
|99.17
|101.07
|99.07
|182
|2007.07.26 11:12
|t/p
|91
|5.93
|99.07
|101.07
|99.07
|511.74
|30185.55
|183
|2007.07.27 01:30
|buy
|92
|6.04
|98.90
|97.00
|99.00
|184
|2007.07.30 21:27
|t/p
|92
|6.04
|99.00
|97.00
|99.00
|537.50
|30723.05
|185
|2007.07.31 04:50
|sell
|93
|6.14
|98.78
|100.68
|98.68
|186
|2007.07.31 05:17
|t/p
|93
|6.14
|98.68
|100.68
|98.68
|529.86
|31252.91
|187
|2007.07.31 11:15
|buy
|94
|6.25
|99.00
|97.10
|99.10
|188
|2007.07.31 11:30
|t/p
|94
|6.25
|99.10
|97.10
|99.10
|539.44
|31792.35
|189
|2007.07.31 19:15
|sell
|95
|6.36
|98.81
|100.71
|98.71
|190
|2007.07.31 19:45
|t/p
|95
|6.36
|98.71
|100.71
|98.71
|548.84
|32341.19
|191
|2007.08.01 12:40
|buy
|96
|6.47
|98.80
|96.90
|98.90
|192
|2007.08.01 12:42
|t/p
|96
|6.47
|98.90
|96.90
|98.90
|558.43
|32899.62
|193
|2007.08.01 19:40
|sell
|97
|6.58
|98.49
|100.39
|98.39
|194
|2007.08.02 04:22
|t/p
|97
|6.58
|98.39
|100.39
|98.39
|447.61
|33347.23
|195
|2007.08.02 08:10
|buy
|98
|6.67
|98.70
|96.80
|98.80
|196
|2007.08.02 15:48
|t/p
|98
|6.67
|98.80
|96.80
|98.80
|575.70
|33922.93
|197
|2007.08.03 06:35
|sell
|99
|6.78
|98.92
|100.82
|98.82
|198
|2007.08.03 07:31
|t/p
|99
|6.78
|98.82
|100.82
|98.82
|585.09
|34508.02
|199
|2007.08.03 13:45
|buy
|100
|6.90
|99.06
|97.16
|99.16
|200
|2007.08.03 14:23
|t/p
|100
|6.90
|99.16
|97.16
|99.16
|595.55
|35103.57
|201
|2007.08.06 01:20
|sell
|101
|7.02
|99.16
|101.06
|99.06
|202
|2007.08.07 16:50
|t/p
|101
|7.02
|99.06
|101.06
|99.06
|563.05
|35666.62
|203
|2007.08.08 00:00
|buy
|102
|7.13
|99.52
|97.62
|99.62
|204
|2007.08.08 08:25
|t/p
|102
|7.13
|99.62
|97.62
|99.62
|615.40
|36282.02
|205
|2007.08.08 22:05
|sell
|103
|7.26
|99.99
|101.89
|99.89
|206
|2007.08.09 06:54
|t/p
|103
|7.26
|99.89
|101.89
|99.89
|493.87
|36775.89
|207
|2007.08.09 06:54
|sell
|104
|7.36
|99.84
|101.74
|99.74
|208
|2007.08.09 07:03
|t/p
|104
|7.36
|99.74
|101.74
|99.74
|635.14
|37411.03
|209
|2007.08.10 07:55
|buy
|105
|7.48
|98.90
|97.00
|99.00
|210
|2007.08.10 19:33
|t/p
|105
|7.48
|99.00
|97.00
|99.00
|645.61
|38056.64
|211
|2007.08.13 01:50
|sell
|106
|7.61
|98.62
|100.52
|98.52
|212
|2007.08.13 07:08
|t/p
|106
|7.61
|98.52
|100.52
|98.52
|656.71
|38713.35