Strategy Tester Report
SUXXX
ForexLiquidity-Server (Build 208)

SymbolCHFJPY (Swiss Franc vs Japanese Yen)
Period5 Minutes (M5) 2007.01.01 23:00 - 2007.08.15 00:00 (2007.01.01 - 2007.08.15)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSignal_setup="";
Bars in test50642Ticks modelled982017Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit28713.35Gross profit32183.65Gross loss-3470.30
Profit factor9.27Expected payoff270.88
Absolute drawdown3660.71Maximal drawdown7559.12 (24.66%)Relative drawdown37.61% (3821.12)
Total trades106Short positions (won %)52 (98.08%)Long positions (won %)54 (98.15%)
Profit trades (% of total)104 (98.11%)Loss trades (% of total)2 (1.89%)
Largestprofit trade656.71loss trade-3307.25
Averageprofit trade309.46loss trade-1735.15
Maximumconsecutive wins (profit in money)62 (12771.81)consecutive losses (loss in money)1 (-3307.25)
Maximalconsecutive profit (count of wins)19251.43 (41)consecutive loss (count of losses)-3307.25 (1)
Averageconsecutive wins35consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.02 22:20sell12.0097.9099.8097.80
22007.01.03 06:38t/p12.0097.8099.8097.80160.4110160.41
32007.01.03 14:10buy22.0397.9396.0398.03
42007.01.05 00:59s/l22.0396.0396.0398.03-3307.256853.16
52007.01.08 11:40buy31.3795.9394.0396.03
62007.01.08 18:55t/p31.3796.0394.0396.03118.256971.41
72007.01.09 08:45buy41.3996.3194.4196.41
82007.01.11 08:29t/p41.3996.4194.4196.41134.877106.29
92007.01.12 02:20buy51.4296.6394.7396.73
102007.01.15 09:37t/p51.4296.7394.7396.73126.377232.65
112007.01.15 16:40sell61.4596.5498.4496.44
122007.01.15 17:37t/p61.4596.4498.4496.44125.137357.78
132007.01.16 03:40buy71.4796.5194.6196.61
142007.01.16 07:58t/p71.4796.6194.6196.61126.887484.66
152007.01.16 17:45sell81.5096.6998.5996.59
162007.01.16 21:15t/p81.5096.5998.5996.59129.457614.11
172007.01.17 00:10buy91.5296.8694.9696.96
182007.01.18 03:45t/p91.5296.9694.9696.96143.427757.53
192007.01.18 12:20sell101.5596.8998.7996.79
202007.01.18 13:36t/p101.5596.7998.7996.79133.757891.28
212007.01.18 15:55buy111.5897.2095.3097.30
222007.01.19 00:54t/p111.5897.3095.3097.30140.608031.89
232007.01.19 08:20sell121.6197.1399.0397.03
242007.01.19 15:01t/p121.6197.0399.0397.03138.938170.82
252007.01.19 18:25buy131.6397.2995.3997.39
262007.01.22 16:02t/p131.6397.3995.3997.39145.058315.87
272007.01.23 01:05sell141.6697.2699.1697.16
282007.01.24 08:07t/p141.6697.1699.1697.16133.148449.01
292007.01.25 10:05buy151.6996.7994.8996.89
302007.01.25 10:56t/p151.6996.8994.8996.89145.878594.88
312007.01.25 21:20sell161.7297.0398.9396.93
322007.01.26 10:36t/p161.7296.9398.9396.93137.968732.83
332007.01.26 20:00buy171.7597.0295.1297.12
342007.01.29 06:45t/p171.7597.1295.1297.12155.748888.57
352007.01.29 22:20sell181.7897.1699.0697.06
362007.01.30 00:38t/p181.7897.0699.0697.06142.779031.34
372007.01.30 04:15buy191.8197.3195.4197.41
382007.02.02 11:25t/p191.8197.4195.4197.41180.489211.82
392007.02.02 16:45sell201.8497.0898.9896.98
402007.02.02 18:17t/p201.8496.9898.9896.98158.799370.61
412007.02.06 05:20buy211.8796.3494.4496.44
422007.02.06 07:11t/p211.8796.4494.4496.44161.409532.01
432007.02.07 20:15sell221.9197.1599.0597.05
442007.02.08 09:08t/p221.9197.0599.0597.05129.939661.94
452007.02.08 15:25buy231.9397.3195.4197.41
462007.02.09 18:18t/p231.9397.4195.4197.41171.759833.69
472007.02.12 09:25sell241.9797.5899.4897.48
482007.02.12 10:16t/p241.9797.4899.4897.48170.0110003.70
492007.02.12 22:25buy252.0097.2995.3997.39
502007.02.14 07:49t/p252.0097.3995.3997.39183.3410187.04
512007.02.14 20:20sell262.0497.3699.2697.26
522007.02.14 23:50t/p262.0497.2699.2697.26176.0510363.09
532007.02.15 10:40buy272.0797.0995.1997.19
542007.02.20 02:16t/p272.0797.1995.1997.19195.3010558.40
552007.02.20 09:55sell282.1197.0298.9296.92
562007.02.21 03:48t/p282.1196.9298.9296.92169.2310727.63
572007.02.21 04:45sell292.1596.9098.8096.80
582007.02.27 20:08t/p292.1596.8098.8096.80106.9710834.60
592007.02.28 01:50buy302.1797.2595.3597.35
602007.02.28 23:22t/p302.1797.3595.3597.35187.2911021.89
612007.03.01 04:20sell312.2096.9798.8796.87
622007.03.01 07:50t/p312.2096.8798.8796.87189.8511211.74
632007.03.02 17:20buy322.2496.0294.1296.12
642007.03.12 09:30t/p322.2496.1294.1296.12241.3711453.11
652007.03.12 17:00buy332.2996.0994.1996.19
662007.03.14 19:16t/p332.2996.1994.1996.19209.9311663.03
672007.03.15 08:35sell342.3396.1998.0996.09
682007.03.15 09:17t/p342.3396.0998.0996.09201.0711864.10
692007.03.15 14:15buy352.3796.3994.4996.49
702007.03.15 14:35t/p352.3796.4994.4996.49204.5612068.66
712007.03.16 16:55sell362.4196.6898.5896.58
722007.03.18 23:00t/p362.4196.5898.5896.58207.9812276.64
732007.03.19 01:35buy372.4696.9995.0997.09
742007.03.19 03:34t/p372.4697.0995.0997.09212.3312488.97
752007.03.19 12:00sell382.5096.8698.7696.76
762007.03.20 13:21t/p382.5096.7698.7696.76200.5112689.49
772007.03.20 23:40buy392.5496.8694.9696.96
782007.03.21 07:31t/p392.5496.9694.9696.96226.0412915.52
792007.03.21 17:40sell402.5896.8998.7996.79
802007.03.23 09:14t/p402.5896.7998.7996.79159.7913075.31
812007.03.26 08:00buy412.6296.8594.9596.95
822007.03.26 14:09t/p412.6296.9594.9596.95226.1313301.44
832007.03.27 09:40buy422.6697.4195.5197.51
842007.04.03 14:12t/p422.6697.5195.5197.51279.5013580.94
852007.04.03 18:40sell432.7297.2399.1397.13
862007.04.03 23:19t/p432.7297.1399.1397.13234.7313815.67
872007.04.04 05:25buy442.7697.3295.4297.42
882007.04.04 09:56t/p442.7697.4295.4297.42238.2214053.89
892007.04.04 16:15sell452.8197.3199.2197.21
902007.04.04 19:00t/p452.8197.2199.2197.21242.4914296.38
912007.04.05 00:20buy462.8697.3795.4797.47
922007.04.05 12:09t/p462.8697.4795.4797.47246.8514543.23
932007.04.06 14:50buy472.9197.7195.8197.81
942007.04.10 12:14t/p472.9197.8195.8197.81266.7614809.99
952007.04.10 22:05sell482.9697.7399.6397.63
962007.04.11 11:22t/p482.9697.6399.6397.63237.4115047.40
972007.04.11 14:45buy493.0197.9296.0298.02
982007.04.13 11:21t/p493.0198.0296.0298.02292.0715339.47
992007.04.16 21:15sell503.0798.57100.4798.47
1002007.04.17 00:42t/p503.0798.47100.4798.47246.2315585.70
1012007.04.17 11:35buy513.1298.6296.7298.72
1022007.04.17 12:44t/p513.1298.7296.7298.72269.2915854.99
1032007.04.17 16:40sell523.1798.38100.2898.28
1042007.04.18 03:05t/p523.1798.28100.2898.28254.2516109.25
1052007.04.18 06:30buy533.2298.5696.6698.66
1062007.04.24 19:08t/p533.2298.6696.6698.66329.7016438.95
1072007.04.25 01:45sell543.2998.52100.4298.42
1082007.04.25 22:24t/p543.2998.42100.4298.42283.9116722.86
1092007.04.26 05:30buy553.3498.5796.6798.67
1102007.04.26 06:08t/p553.3498.6796.6798.67288.2817011.14
1112007.04.26 22:50sell563.4098.83100.7398.73
1122007.05.01 14:47t/p563.4098.73100.7398.73231.2917242.43
1132007.05.02 02:05buy573.4598.7496.8498.84
1142007.05.02 12:15t/p573.4598.8496.8498.84297.7817540.21
1152007.05.03 14:20sell583.5199.03100.9398.93
1162007.05.04 02:47t/p583.5198.93100.9398.93281.5217821.73
1172007.05.04 07:15buy593.5699.0897.1899.18
1182007.05.04 14:03t/p593.5699.1897.1899.18307.2718129.00
1192007.05.07 01:50sell603.6399.13101.0399.03
1202007.05.08 00:44t/p603.6399.03101.0399.03291.1418420.15
1212007.05.08 20:40buy613.6898.5596.6598.65
1222007.05.10 06:06t/p613.6898.6596.6598.65357.0818777.23
1232007.05.10 15:25sell623.7698.63100.5398.53
1242007.05.10 16:39t/p623.7698.53100.5398.53324.4819101.71
1252007.05.11 08:05buy633.8298.3396.4398.43
1262007.05.11 14:31t/p633.8298.4396.4398.43329.7119431.42
1272007.05.14 08:10sell643.8998.60100.5098.50
1282007.05.18 10:58t/p643.8998.50100.5098.50193.5619624.98
1292007.05.18 11:05sell653.9298.51100.4198.41
1302007.06.08 07:26t/p653.9298.41100.4198.41-163.0619461.92
1312007.06.11 18:00buy663.8998.3796.4798.47
1322007.06.13 18:57t/p663.8998.4796.4798.47356.6019818.52
1332007.06.15 01:05buy673.9698.8296.9298.92
1342007.06.15 07:34t/p673.9698.9296.9298.92341.8020160.32
1352007.06.18 19:35sell684.0399.52101.4299.42
1362007.06.20 06:10t/p684.0399.42101.4299.42298.6920459.01
1372007.06.20 08:20buy694.0999.6797.7799.77
1382007.06.20 10:29t/p694.0999.7797.7799.77353.0120812.02
1392007.06.20 21:40sell704.1699.74101.6499.64
1402007.06.21 07:07t/p704.1699.64101.6499.64282.9921095.01
1412007.06.21 16:20buy714.2299.6997.7999.79
1422007.06.22 02:19t/p714.2299.7997.7999.79375.5521470.56
1432007.06.25 06:30sell724.29100.68102.58100.58
1442007.06.25 07:14t/p724.29100.58102.58100.58370.2121840.77
1452007.06.25 14:50buy734.37100.7198.81100.81
1462007.06.29 13:35t/p734.37100.8198.81100.81447.4622288.23
1472007.07.02 03:00sell744.46100.67102.57100.57
1482007.07.02 06:51t/p744.46100.57102.57100.57384.8822673.11
1492007.07.02 08:40buy754.53100.9999.09101.09
1502007.07.02 11:49t/p754.53101.0999.09101.09390.9923064.10
1512007.07.03 02:25sell764.61100.96102.86100.86
1522007.07.03 07:20t/p764.61100.86102.86100.86397.8323461.93
1532007.07.03 07:30sell774.69100.86102.76100.76
1542007.07.03 07:42t/p774.69100.76102.76100.76404.7323866.66
1552007.07.03 22:10buy784.77100.7598.85100.85
1562007.07.04 21:00t/p784.77100.8598.85100.85424.4824291.14
1572007.07.05 13:30sell794.86100.82102.72100.72
1582007.07.11 07:20t/p794.86100.72102.72100.72301.0124592.15
1592007.07.11 11:00buy804.92101.2899.38101.38
1602007.07.11 12:58t/p804.92101.3899.38101.38424.6525016.80
1612007.07.12 07:35sell815.00101.36103.26101.26
1622007.07.16 20:45t/p815.00101.26103.26101.26370.5825387.38
1632007.07.17 00:45buy825.08101.4599.55101.55
1642007.07.17 07:16t/p825.08101.5599.55101.55438.4625825.84
1652007.07.17 22:50sell835.17101.60103.50101.50
1662007.07.18 08:02t/p835.17101.50103.50101.50414.6626240.50
1672007.07.18 23:05buy845.25101.5999.69101.69
1682007.07.19 09:21t/p845.25101.6999.69101.69495.3426735.84
1692007.07.19 16:25sell855.35101.48103.38101.38
1702007.07.19 18:28t/p855.35101.38103.38101.38461.6827197.52
1712007.07.20 02:05buy865.44101.5199.61101.61
1722007.07.20 06:54t/p865.44101.6199.61101.61469.5327667.05
1732007.07.20 09:45sell875.53101.46103.36101.36
1742007.07.20 12:02t/p875.53101.36103.36101.36477.2228144.27
1752007.07.24 10:50buy885.63100.2698.36100.36
1762007.07.24 11:36t/p885.63100.3698.36100.36485.9328630.20
1772007.07.24 16:10sell895.73100.04101.9499.94
1782007.07.24 19:14t/p895.7399.94101.9499.94494.4829124.68
1792007.07.25 20:35buy905.8299.2897.3899.38
1802007.07.26 00:42t/p905.8299.3897.3899.38549.1329673.81
1812007.07.26 06:20sell915.9399.17101.0799.07
1822007.07.26 11:12t/p915.9399.07101.0799.07511.7430185.55
1832007.07.27 01:30buy926.0498.9097.0099.00
1842007.07.30 21:27t/p926.0499.0097.0099.00537.5030723.05
1852007.07.31 04:50sell936.1498.78100.6898.68
1862007.07.31 05:17t/p936.1498.68100.6898.68529.8631252.91
1872007.07.31 11:15buy946.2599.0097.1099.10
1882007.07.31 11:30t/p946.2599.1097.1099.10539.4431792.35
1892007.07.31 19:15sell956.3698.81100.7198.71
1902007.07.31 19:45t/p956.3698.71100.7198.71548.8432341.19
1912007.08.01 12:40buy966.4798.8096.9098.90
1922007.08.01 12:42t/p966.4798.9096.9098.90558.4332899.62
1932007.08.01 19:40sell976.5898.49100.3998.39
1942007.08.02 04:22t/p976.5898.39100.3998.39447.6133347.23
1952007.08.02 08:10buy986.6798.7096.8098.80
1962007.08.02 15:48t/p986.6798.8096.8098.80575.7033922.93
1972007.08.03 06:35sell996.7898.92100.8298.82
1982007.08.03 07:31t/p996.7898.82100.8298.82585.0934508.02
1992007.08.03 13:45buy1006.9099.0697.1699.16
2002007.08.03 14:23t/p1006.9099.1697.1699.16595.5535103.57
2012007.08.06 01:20sell1017.0299.16101.0699.06
2022007.08.07 16:50t/p1017.0299.06101.0699.06563.0535666.62
2032007.08.08 00:00buy1027.1399.5297.6299.62
2042007.08.08 08:25t/p1027.1399.6297.6299.62615.4036282.02
2052007.08.08 22:05sell1037.2699.99101.8999.89
2062007.08.09 06:54t/p1037.2699.89101.8999.89493.8736775.89
2072007.08.09 06:54sell1047.3699.84101.7499.74
2082007.08.09 07:03t/p1047.3699.74101.7499.74635.1437411.03
2092007.08.10 07:55buy1057.4898.9097.0099.00
2102007.08.10 19:33t/p1057.4899.0097.0099.00645.6138056.64
2112007.08.13 01:50sell1067.6198.62100.5298.52
2122007.08.13 07:08t/p1067.6198.52100.5298.52656.7138713.35