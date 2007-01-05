Strategy Tester Report
bouncingPipEA_mpowerV4
FXDD-MetaTrader 4 Demo Server (Build 208)

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Obdobie4 Hodiny (H4) 2007.01.03 00:00 - 2007.08.31 20:00 (2007.01.03 - 2007.09.02)
ModelKaždý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
ParametreDebug=false; MagicID=12345; MoneyManagement="-------------------------------------"; Lots=0.1; mm0="MM Method"; mm1=" 1. Use Lots"; mm2=" 2. NIX version"; mm3=" 3. Burn0050 version"; mm4=" 4. NIX new version w/stoploss"; MM_Method=4; AccountIsMini=true; Risk=10; MIN_lots=0.1; MAX_lots=1; s0="---StopLoss Method---"; s1=" 1. User Input"; s2=" 2. Candle High/Low + UserInput"; s3=" 3. Candle High/Low + Spread"; StopLossMethod=3; StopLoss=30; TakeProfit=0; z0="---ZigZag settings---"; z1="---ZigZag Pointer---"; ExtDepth=100; ExtDeviation=75; ExtBackstep=15; z2="NonLagZigZag_v2"; Price=0; Length=100; PctFilter=2; f0="---FilterMethods---"; f1=" All useYyy switches require"; f2=" 0 for false and 1 for true"; useWick=0; useHA=0; useHAS=1; useStoch=0; useCCI=0; useNonLagDot=0; useQQE=0; f3="---Exit Methods---"; useZigZag_Exit=1; useHA_Exit=0; useHAS_Exit=0; useStoch_Exit=0; useCCI_Exit=0; useNonLagDot_Exit=0; useQQE_Exit=0; f="Wick"; Wick=0; w1="Wait how many candles for confirmation"; WaitSignal=3; h1="Heiken Ashi Smoothed"; has="HAS Inputs"; MaMethod=2; MaPeriod=6; MaMethod2=3; MaPeriod2=2; sto0="Stochastic Inputs"; K_Period=14; D_Period=3; Slowing=3; sto1="Price Mode"; sto2=" 0 - Low/High"; sto3=" 1 - Close/Close"; StochPrice=0; StochBuyLevel=20; StochSellLevel=80; cci="CCI Inputs"; CCI_Period=34; p="--Applied Price Types--"; p0=" 0 = close"; p1=" 1 = open"; p2=" 2 = high"; p3=" 3 = low"; p4=" 4 = median(high+low)/2"; p5=" 5 = typical(high+low+close)/3"; p6=" 6 = weighted(high+low+close+close)/4"; CCI_Price=5; CCI_BuyCrossLevel=0; CCI_SellCrossLevel=0; dt0="NonLagDots settings"; NLD_Price=0; NLD_Length=20; NLD_Displace=0; NLD_Filter=0; NLD_Color=1; NLD_ColorBarBack=0; NLD_Deviation=0; NL_TF=0; sPrice=0; sLength=55; sPctFilter=0; sDeviation=0; ts0="---TrailingStop Method---"; ts1=" 1. None"; ts2=" 2. PriceChannelStop"; ts3=" 3. Breakeven + Lock"; ts4=" 4. Delayed at input"; ts5=" 5. Trail immediately"; TrailingStopMethod=1; ts6="2. PriceChannelStop"; Trigger=10; ts7="3. Breakeven at input settings"; BreakEvenLevel=30; LockInPips=5; ts8="4. Delayed at input setting"; BeginTrailingStop=35; SignalCandle=1;
Stĺpce v teste5005Modelované tiky857390Modelovanie kvality90.00%
Počiatočný vklad10000.00
Čistý celkový zisk9159.37Hrubý zisk12190.77Hrubá strata-3031.40
Prvok zisku4.02Očakávaný výnos832.67
Absolutný drawdown1000.00Maximálny drawdown2674.53 (16.10%)Relatívny drawdown16.10% (2674.53)
Všetky pozície11Krátke pozície (víťazné v %)4 (25.00%)Dlhé pozície (víťazné v %)7 (28.57%)
Ziskové pozície (% z celku)3 (27.27%)Stratové pozície (% z celku)8 (72.73%)
Najväčšíziskový obchod4454.37stratový obchod-942.68
Priemerziskový obchod4063.59stratový obchod-378.92
Maximumvýhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)1 (4454.37)prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)3 (-818.72)
Maximálnyzisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)4454.37 (1)straty nasledujúce po sebe (počet prehier)-1202.68 (2)
Priemervýhry nasledujúce po sebe1prehry nasledujúce po sebe2
Graph
#ČasTypObjednávkaLotyCenaS / LT / PZiskZostatok na účte
12007.01.05 12:00buy11.001.94151.93440.0000
22007.01.05 14:29s/l11.001.93441.93440.0000-710.009290.00
32007.01.05 20:00buy21.001.92971.92800.0000
42007.01.05 20:00close21.001.92931.92800.0000-40.009250.00
52007.01.08 08:00buy31.001.93101.92560.0000
62007.01.18 12:00close31.001.97191.92560.00004105.3913355.39
72007.01.23 00:00sell41.001.97621.97910.0000
82007.01.23 08:00close41.001.97881.97910.0000-260.0013095.39
92007.01.23 20:00sell51.001.98391.99200.0000
102007.02.09 12:00close51.001.94691.99200.00003631.0016726.40
112007.02.12 20:00buy61.001.94701.94320.0000
122007.02.13 10:34s/l61.001.94321.94320.0000-378.7216347.68
132007.02.13 16:00buy71.001.94481.94020.0000
142007.02.13 16:00close71.001.94441.94020.0000-40.0016307.68
152007.03.05 08:00buy81.001.92941.92540.0000
162007.03.05 08:10s/l81.001.92541.92540.0000-400.0015907.68
172007.03.05 20:00buy91.001.92321.91780.0000
182007.03.22 00:00close91.001.96751.91780.00004454.3720362.05
192007.03.22 08:00sell101.001.96741.97000.0000
202007.03.22 10:30s/l101.001.97001.97000.0000-260.0020102.05
212007.03.22 20:00sell111.001.96401.97310.0000
222007.04.02 09:25s/l111.001.97311.97310.0000-942.6819159.37