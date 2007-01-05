Strategy Tester Report
bouncingPipEA_mpowerV4
FXDD-MetaTrader 4 Demo Server (Build 208)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Obdobie
|4 Hodiny (H4) 2007.01.03 00:00 - 2007.08.31 20:00 (2007.01.03 - 2007.09.02)
|Model
|Každý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
|Parametre
|Debug=false;
MagicID=12345; MoneyManagement="-------------------------------------"; Lots=0.1; mm0="MM Method"; mm1=" 1. Use Lots"; mm2=" 2. NIX version"; mm3=" 3. Burn0050 version"; mm4=" 4. NIX new version w/stoploss"; MM_Method=4; AccountIsMini=true;
Risk=10; MIN_lots=0.1; MAX_lots=1; s0="---StopLoss Method---"; s1=" 1. User Input"; s2=" 2. Candle High/Low + UserInput"; s3=" 3. Candle High/Low + Spread"; StopLossMethod=3; StopLoss=30; TakeProfit=0; z0="---ZigZag settings---"; z1="---ZigZag Pointer---"; ExtDepth=100; ExtDeviation=75; ExtBackstep=15; z2="NonLagZigZag_v2"; Price=0; Length=100; PctFilter=2; f0="---FilterMethods---"; f1=" All useYyy switches require"; f2=" 0 for false and 1 for true"; useWick=0; useHA=0; useHAS=1; useStoch=0; useCCI=0; useNonLagDot=0; useQQE=0; f3="---Exit Methods---"; useZigZag_Exit=1; useHA_Exit=0; useHAS_Exit=0; useStoch_Exit=0; useCCI_Exit=0; useNonLagDot_Exit=0; useQQE_Exit=0; f="Wick"; Wick=0; w1="Wait how many candles for confirmation"; WaitSignal=3; h1="Heiken Ashi Smoothed"; has="HAS Inputs"; MaMethod=2; MaPeriod=6; MaMethod2=3; MaPeriod2=2; sto0="Stochastic Inputs"; K_Period=14; D_Period=3; Slowing=3; sto1="Price Mode"; sto2=" 0 - Low/High"; sto3=" 1 - Close/Close"; StochPrice=0; StochBuyLevel=20; StochSellLevel=80; cci="CCI Inputs"; CCI_Period=34; p="--Applied Price Types--"; p0=" 0 = close"; p1=" 1 = open"; p2=" 2 = high"; p3=" 3 = low"; p4=" 4 = median(high+low)/2"; p5=" 5 = typical(high+low+close)/3"; p6=" 6 = weighted(high+low+close+close)/4"; CCI_Price=5; CCI_BuyCrossLevel=0; CCI_SellCrossLevel=0; dt0="NonLagDots settings"; NLD_Price=0; NLD_Length=20; NLD_Displace=0; NLD_Filter=0; NLD_Color=1; NLD_ColorBarBack=0; NLD_Deviation=0; NL_TF=0; sPrice=0; sLength=55; sPctFilter=0; sDeviation=0; ts0="---TrailingStop Method---"; ts1=" 1. None"; ts2=" 2. PriceChannelStop"; ts3=" 3. Breakeven + Lock"; ts4=" 4. Delayed at input"; ts5=" 5. Trail immediately"; TrailingStopMethod=1; ts6="2. PriceChannelStop"; Trigger=10; ts7="3. Breakeven at input settings"; BreakEvenLevel=30; LockInPips=5; ts8="4. Delayed at input setting"; BeginTrailingStop=35; SignalCandle=1;
|Stĺpce v teste
|5005
|Modelované tiky
|857390
|Modelovanie kvality
|90.00%
|Počiatočný vklad
|10000.00
|Čistý celkový zisk
|9159.37
|Hrubý zisk
|12190.77
|Hrubá strata
|-3031.40
|Prvok zisku
|4.02
|Očakávaný výnos
|832.67
|Absolutný drawdown
|1000.00
|Maximálny drawdown
|2674.53 (16.10%)
|Relatívny drawdown
|16.10% (2674.53)
|Všetky pozície
|11
|Krátke pozície (víťazné v %)
|4 (25.00%)
|Dlhé pozície (víťazné v %)
|7 (28.57%)
|Ziskové pozície (% z celku)
|3 (27.27%)
|Stratové pozície (% z celku)
|8 (72.73%)
|Najväčší
|ziskový obchod
|4454.37
|stratový obchod
|-942.68
|Priemer
|ziskový obchod
|4063.59
|stratový obchod
|-378.92
|Maximum
|výhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)
|1 (4454.37)
|prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)
|3 (-818.72)
|Maximálny
|zisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)
|4454.37 (1)
|straty nasledujúce po sebe (počet prehier)
|-1202.68 (2)
|Priemer
|výhry nasledujúce po sebe
|1
|prehry nasledujúce po sebe
|2
|#
|Čas
|Typ
|Objednávka
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Zisk
|Zostatok na účte
|1
|2007.01.05 12:00
|buy
|1
|1.00
|1.9415
|1.9344
|0.0000
|2
|2007.01.05 14:29
|s/l
|1
|1.00
|1.9344
|1.9344
|0.0000
|-710.00
|9290.00
|3
|2007.01.05 20:00
|buy
|2
|1.00
|1.9297
|1.9280
|0.0000
|4
|2007.01.05 20:00
|close
|2
|1.00
|1.9293
|1.9280
|0.0000
|-40.00
|9250.00
|5
|2007.01.08 08:00
|buy
|3
|1.00
|1.9310
|1.9256
|0.0000
|6
|2007.01.18 12:00
|close
|3
|1.00
|1.9719
|1.9256
|0.0000
|4105.39
|13355.39
|7
|2007.01.23 00:00
|sell
|4
|1.00
|1.9762
|1.9791
|0.0000
|8
|2007.01.23 08:00
|close
|4
|1.00
|1.9788
|1.9791
|0.0000
|-260.00
|13095.39
|9
|2007.01.23 20:00
|sell
|5
|1.00
|1.9839
|1.9920
|0.0000
|10
|2007.02.09 12:00
|close
|5
|1.00
|1.9469
|1.9920
|0.0000
|3631.00
|16726.40
|11
|2007.02.12 20:00
|buy
|6
|1.00
|1.9470
|1.9432
|0.0000
|12
|2007.02.13 10:34
|s/l
|6
|1.00
|1.9432
|1.9432
|0.0000
|-378.72
|16347.68
|13
|2007.02.13 16:00
|buy
|7
|1.00
|1.9448
|1.9402
|0.0000
|14
|2007.02.13 16:00
|close
|7
|1.00
|1.9444
|1.9402
|0.0000
|-40.00
|16307.68
|15
|2007.03.05 08:00
|buy
|8
|1.00
|1.9294
|1.9254
|0.0000
|16
|2007.03.05 08:10
|s/l
|8
|1.00
|1.9254
|1.9254
|0.0000
|-400.00
|15907.68
|17
|2007.03.05 20:00
|buy
|9
|1.00
|1.9232
|1.9178
|0.0000
|18
|2007.03.22 00:00
|close
|9
|1.00
|1.9675
|1.9178
|0.0000
|4454.37
|20362.05
|19
|2007.03.22 08:00
|sell
|10
|1.00
|1.9674
|1.9700
|0.0000
|20
|2007.03.22 10:30
|s/l
|10
|1.00
|1.9700
|1.9700
|0.0000
|-260.00
|20102.05
|21
|2007.03.22 20:00
|sell
|11
|1.00
|1.9640
|1.9731
|0.0000
|22
|2007.04.02 09:25
|s/l
|11
|1.00
|1.9731
|1.9731
|0.0000
|-942.68
|19159.37