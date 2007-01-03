Strategy Tester Report
bouncingPipEA_mpowerV4
FXDD-MetaTrader 4 Demo Server (Build 208)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Obdobie
|1 Hodina (H1) 2007.01.03 00:00 - 2007.08.31 22:00 (2007.01.03 - 2007.09.02)
|Model
|Každý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
|Parametre
|Debug=false;
MagicID=12345; MoneyManagement="-------------------------------------"; Lots=0.1; mm0="MM Method"; mm1=" 1. Use Lots"; mm2=" 2. NIX version"; mm3=" 3. Burn0050 version"; mm4=" 4. NIX new version w/stoploss"; MM_Method=4; AccountIsMini=true;
Risk=10; MIN_lots=0.1; MAX_lots=5; s0="---StopLoss Method---"; s1=" 1. User Input"; s2=" 2. Candle High/Low + UserInput"; s3=" 3. Candle High/Low + Spread"; StopLossMethod=3; StopLoss=30; TakeProfit=0; z0="---ZigZag settings---"; z1="---ZigZag Pointer---"; ExtDepth=100; ExtDeviation=75; ExtBackstep=15; z2="NonLagZigZag_v2"; Price=0; Length=100; PctFilter=2; f0="---FilterMethods---"; f1=" All useYyy switches require"; f2=" 0 for false and 1 for true"; useWick=0; useHA=0; useHAS=1; useStoch=0; useCCI=0; useNonLagDot=0; useQQE=0; f3="---Exit Methods---"; useZigZag_Exit=1; useHA_Exit=0; useHAS_Exit=0; useStoch_Exit=0; useCCI_Exit=0; useNonLagDot_Exit=0; useQQE_Exit=0; f="Wick"; Wick=0; w1="Wait how many candles for confirmation"; WaitSignal=3; h1="Heiken Ashi Smoothed"; has="HAS Inputs"; MaMethod=2; MaPeriod=6; MaMethod2=3; MaPeriod2=2; sto0="Stochastic Inputs"; K_Period=14; D_Period=3; Slowing=3; sto1="Price Mode"; sto2=" 0 - Low/High"; sto3=" 1 - Close/Close"; StochPrice=0; StochBuyLevel=20; StochSellLevel=80; cci="CCI Inputs"; CCI_Period=34; p="--Applied Price Types--"; p0=" 0 = close"; p1=" 1 = open"; p2=" 2 = high"; p3=" 3 = low"; p4=" 4 = median(high+low)/2"; p5=" 5 = typical(high+low+close)/3"; p6=" 6 = weighted(high+low+close+close)/4"; CCI_Price=5; CCI_BuyCrossLevel=0; CCI_SellCrossLevel=0; dt0="NonLagDots settings"; NLD_Price=0; NLD_Length=20; NLD_Displace=0; NLD_Filter=0; NLD_Color=1; NLD_ColorBarBack=0; NLD_Deviation=0; NL_TF=0; sPrice=0; sLength=55; sPctFilter=0; sDeviation=0; ts0="---TrailingStop Method---"; ts1=" 1. None"; ts2=" 2. PriceChannelStop"; ts3=" 3. Breakeven + Lock"; ts4=" 4. Delayed at input"; ts5=" 5. Trail immediately"; TrailingStopMethod=1; ts6="2. PriceChannelStop"; Trigger=10; ts7="3. Breakeven at input settings"; BreakEvenLevel=30; LockInPips=5; ts8="4. Delayed at input setting"; BeginTrailingStop=35; SignalCandle=1;
|Stĺpce v teste
|9114
|Modelované tiky
|982243
|Modelovanie kvality
|90.00%
|Počiatočný vklad
|10000.00
|Čistý celkový zisk
|63569.07
|Hrubý zisk
|138539.42
|Hrubá strata
|-74970.35
|Prvok zisku
|1.85
|Očakávaný výnos
|567.58
|Absolutný drawdown
|499.90
|Maximálny drawdown
|15636.23 (18.76%)
|Relatívny drawdown
|37.25% (11273.38)
|Všetky pozície
|112
|Krátke pozície (víťazné v %)
|67 (11.94%)
|Dlhé pozície (víťazné v %)
|45 (22.22%)
|Ziskové pozície (% z celku)
|18 (16.07%)
|Stratové pozície (% z celku)
|94 (83.93%)
|Najväčší
|ziskový obchod
|13088.47
|stratový obchod
|-2732.66
|Priemer
|ziskový obchod
|7696.63
|stratový obchod
|-797.56
|Maximum
|výhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)
|2 (16534.62)
|prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)
|19 (-11318.05)
|Maximálny
|zisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)
|16534.62 (2)
|straty nasledujúce po sebe (počet prehier)
|-12686.20 (14)
|Priemer
|výhry nasledujúce po sebe
|1
|prehry nasledujúce po sebe
|6
|#
|Čas
|Typ
|Objednávka
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Zisk
|Zostatok na účte
|1
|2007.01.03 03:00
|sell
|1
|5.00
|1.9743
|1.9751
|0.0000
|2
|2007.01.03 04:00
|close
|1
|5.00
|1.9748
|1.9751
|0.0000
|-249.95
|9750.05
|3
|2007.01.03 06:00
|sell
|2
|5.00
|1.9741
|1.9755
|0.0000
|4
|2007.01.03 17:00
|close
|2
|5.00
|1.9525
|1.9755
|0.0000
|10800.04
|20550.09
|5
|2007.01.03 19:00
|buy
|3
|5.00
|1.9502
|1.9478
|0.0000
|6
|2007.01.03 21:00
|close
|3
|5.00
|1.9504
|1.9478
|0.0000
|99.99
|20650.08
|7
|2007.01.04 11:00
|buy
|4
|5.00
|1.9432
|1.9395
|0.0000
|8
|2007.01.04 11:00
|close
|4
|5.00
|1.9428
|1.9395
|0.0000
|-200.00
|20450.08
|9
|2007.01.05 07:00
|buy
|5
|5.00
|1.9377
|1.9343
|0.0000
|10
|2007.01.05 14:29
|s/l
|5
|5.00
|1.9343
|1.9343
|0.0000
|-1699.98
|18750.10
|11
|2007.01.05 16:00
|buy
|6
|5.00
|1.9316
|1.9280
|0.0000
|12
|2007.01.05 16:56
|s/l
|6
|5.00
|1.9280
|1.9280
|0.0000
|-1800.01
|16950.09
|13
|2007.01.05 18:00
|buy
|7
|4.30
|1.9305
|1.9261
|0.0000
|14
|2007.01.05 18:00
|close
|7
|4.30
|1.9301
|1.9261
|0.0000
|-172.00
|16778.09
|15
|2007.01.08 03:00
|buy
|8
|5.00
|1.9282
|1.9255
|0.0000
|16
|2007.01.12 15:00
|close
|8
|5.00
|1.9543
|1.9255
|0.0000
|13088.47
|29866.56
|17
|2007.01.12 18:00
|sell
|9
|5.00
|1.9568
|1.9611
|0.0000
|18
|2007.01.15 04:55
|s/l
|9
|5.00
|1.9611
|1.9611
|0.0000
|-2168.17
|27698.40
|19
|2007.01.15 06:00
|sell
|10
|5.00
|1.9601
|1.9615
|0.0000
|20
|2007.01.15 06:00
|close
|10
|5.00
|1.9605
|1.9615
|0.0000
|-200.00
|27498.40
|21
|2007.01.15 08:00
|sell
|11
|5.00
|1.9598
|1.9621
|0.0000
|22
|2007.01.15 08:39
|s/l
|11
|5.00
|1.9621
|1.9621
|0.0000
|-1150.00
|26348.40
|23
|2007.01.15 12:00
|sell
|12
|5.00
|1.9648
|1.9661
|0.0000
|24
|2007.01.15 12:00
|close
|12
|5.00
|1.9652
|1.9661
|0.0000
|-200.00
|26148.40
|25
|2007.01.16 11:00
|sell
|13
|5.00
|1.9665
|1.9692
|0.0000
|26
|2007.01.16 11:00
|close
|13
|5.00
|1.9669
|1.9692
|0.0000
|-200.00
|25948.40
|27
|2007.01.17 20:00
|sell
|14
|5.00
|1.9707
|1.9731
|0.0000
|28
|2007.01.18 03:23
|s/l
|14
|5.00
|1.9731
|1.9731
|0.0000
|-1254.46
|24693.94
|29
|2007.01.18 06:00
|sell
|15
|5.00
|1.9729
|1.9744
|0.0000
|30
|2007.01.18 06:00
|close
|15
|5.00
|1.9733
|1.9744
|0.0000
|-200.00
|24493.94
|31
|2007.01.18 11:00
|sell
|16
|4.50
|1.9722
|1.9782
|0.0000
|32
|2007.01.22 17:03
|s/l
|16
|4.50
|1.9782
|1.9782
|0.0000
|-2732.66
|21761.28
|33
|2007.01.22 19:00
|sell
|17
|5.00
|1.9759
|1.9791
|0.0000
|34
|2007.01.23 03:38
|s/l
|17
|5.00
|1.9791
|1.9791
|0.0000
|-1618.13
|20143.16
|35
|2007.01.23 05:00
|sell
|18
|5.00
|1.9784
|1.9796
|0.0000
|36
|2007.01.23 08:30
|s/l
|18
|5.00
|1.9796
|1.9796
|0.0000
|-600.00
|19543.16
|37
|2007.01.23 10:00
|sell
|19
|5.00
|1.9812
|1.9831
|0.0000
|38
|2007.01.23 10:00
|close
|19
|5.00
|1.9816
|1.9831
|0.0000
|-200.00
|19343.16
|39
|2007.01.23 15:00
|sell
|20
|5.00
|1.9893
|1.9918
|0.0000
|40
|2007.01.25 21:00
|close
|20
|5.00
|1.9645
|1.9918
|0.0000
|12327.39
|31670.54
|41
|2007.01.26 11:00
|buy
|21
|5.00
|1.9630
|1.9608
|0.0000
|42
|2007.01.26 11:46
|s/l
|21
|5.00
|1.9608
|1.9608
|0.0000
|-1100.00
|30570.54
|43
|2007.01.26 13:00
|buy
|22
|5.00
|1.9611
|1.9595
|0.0000
|44
|2007.01.26 13:00
|close
|22
|5.00
|1.9607
|1.9595
|0.0000
|-200.00
|30370.54
|45
|2007.01.26 17:00
|buy
|23
|5.00
|1.9597
|1.9554
|0.0000
|46
|2007.01.29 12:30
|s/l
|23
|5.00
|1.9554
|1.9554
|0.0000
|-2143.61
|28226.94
|47
|2007.01.29 14:00
|buy
|24
|5.00
|1.9569
|1.9546
|0.0000
|48
|2007.01.29 16:00
|close
|24
|5.00
|1.9581
|1.9546
|0.0000
|599.95
|28826.89
|49
|2007.01.31 12:00
|buy
|25
|5.00
|1.9549
|1.9505
|0.0000
|50
|2007.01.31 14:44
|s/l
|25
|5.00
|1.9505
|1.9505
|0.0000
|-2199.98
|26626.91
|51
|2007.01.31 16:00
|buy
|26
|4.60
|1.9537
|1.9475
|0.0000
|52
|2007.02.01 17:00
|close
|26
|4.60
|1.9701
|1.9475
|0.0000
|7561.72
|34188.63
|53
|2007.02.02 16:00
|sell
|27
|5.00
|1.9689
|1.9751
|0.0000
|54
|2007.02.09 09:00
|close
|27
|5.00
|1.9507
|1.9751
|0.0000
|8972.90
|43161.53
|55
|2007.02.09 12:00
|buy
|28
|5.00
|1.9497
|1.9453
|0.0000
|56
|2007.02.09 12:00
|close
|28
|5.00
|1.9493
|1.9453
|0.0000
|-200.00
|42961.53
|57
|2007.02.12 13:00
|buy
|29
|5.00
|1.9465
|1.9432
|0.0000
|58
|2007.02.13 10:34
|s/l
|29
|5.00
|1.9432
|1.9432
|0.0000
|-1643.59
|41317.95
|59
|2007.02.13 12:00
|buy
|30
|5.00
|1.9420
|1.9402
|0.0000
|60
|2007.02.13 12:00
|close
|30
|5.00
|1.9416
|1.9402
|0.0000
|-200.00
|41117.95
|61
|2007.02.13 14:00
|buy
|31
|5.00
|1.9427
|1.9395
|0.0000
|62
|2007.02.15 10:00
|close
|31
|5.00
|1.9656
|1.9395
|0.0000
|11475.68
|52593.63
|63
|2007.02.23 17:00
|sell
|32
|5.00
|1.9625
|1.9655
|0.0000
|64
|2007.02.23 17:00
|close
|32
|5.00
|1.9629
|1.9655
|0.0000
|-200.00
|52393.63
|65
|2007.02.26 11:00
|sell
|33
|5.00
|1.9626
|1.9664
|0.0000
|66
|2007.02.27 09:32
|s/l
|33
|5.00
|1.9664
|1.9664
|0.0000
|-1918.16
|50475.47
|67
|2007.02.27 11:00
|sell
|34
|5.00
|1.9644
|1.9677
|0.0000
|68
|2007.03.02 11:00
|close
|34
|5.00
|1.9519
|1.9677
|0.0000
|6159.22
|56634.70
|69
|2007.03.02 16:00
|buy
|35
|5.00
|1.9448
|1.9411
|0.0000
|70
|2007.03.02 16:00
|close
|35
|5.00
|1.9444
|1.9411
|0.0000
|-200.00
|56434.70
|71
|2007.03.05 03:00
|buy
|36
|5.00
|1.9267
|1.9259
|0.0000
|72
|2007.03.05 03:00
|close
|36
|5.00
|1.9263
|1.9259
|0.0000
|-200.00
|56234.70
|73
|2007.03.05 10:00
|buy
|37
|5.00
|1.9236
|1.9212
|0.0000
|74
|2007.03.05 11:56
|s/l
|37
|5.00
|1.9212
|1.9212
|0.0000
|-1200.01
|55034.69
|75
|2007.03.05 13:00
|buy
|38
|5.00
|1.9220
|1.9205
|0.0000
|76
|2007.03.05 13:00
|close
|38
|5.00
|1.9216
|1.9205
|0.0000
|-200.00
|54834.69
|77
|2007.03.05 16:00
|buy
|39
|5.00
|1.9250
|1.9179
|0.0000
|78
|2007.03.12 01:00
|close
|39
|5.00
|1.9376
|1.9179
|0.0000
|6344.90
|61179.59
|79
|2007.03.12 10:00
|sell
|40
|5.00
|1.9389
|1.9401
|0.0000
|80
|2007.03.12 10:30
|s/l
|40
|5.00
|1.9401
|1.9401
|0.0000
|-600.00
|60579.59
|81
|2007.03.12 13:00
|sell
|41
|5.00
|1.9396
|1.9438
|0.0000
|82
|2007.03.14 08:00
|close
|41
|5.00
|1.9234
|1.9438
|0.0000
|8063.70
|68643.29
|83
|2007.03.14 10:00
|buy
|42
|5.00
|1.9234
|1.9215
|0.0000
|84
|2007.03.14 10:00
|close
|42
|5.00
|1.9230
|1.9215
|0.0000
|-200.00
|68443.29
|85
|2007.03.16 13:00
|sell
|43
|5.00
|1.9479
|1.9494
|0.0000
|86
|2007.03.16 13:00
|close
|43
|5.00
|1.9483
|1.9494
|0.0000
|-200.00
|68243.29
|87
|2007.03.16 15:00
|sell
|44
|5.00
|1.9471
|1.9509
|0.0000
|88
|2007.03.20 10:30
|s/l
|44
|5.00
|1.9509
|1.9509
|0.0000
|-1936.29
|66307.00
|89
|2007.03.20 15:00
|sell
|45
|5.00
|1.9572
|1.9602
|0.0000
|90
|2007.03.20 15:00
|close
|45
|5.00
|1.9576
|1.9602
|0.0000
|-200.00
|66107.00
|91
|2007.03.20 20:00
|sell
|46
|5.00
|1.9605
|1.9627
|0.0000
|92
|2007.03.21 07:40
|s/l
|46
|5.00
|1.9627
|1.9627
|0.0000
|-1118.16
|64988.85
|93
|2007.03.21 10:00
|sell
|47
|5.00
|1.9620
|1.9656
|0.0000
|94
|2007.03.21 19:25
|s/l
|47
|5.00
|1.9656
|1.9656
|0.0000
|-1799.99
|63188.86
|95
|2007.03.21 21:00
|sell
|48
|5.00
|1.9683
|1.9696
|0.0000
|96
|2007.03.22 00:54
|s/l
|48
|5.00
|1.9696
|1.9696
|0.0000
|-704.48
|62484.38
|97
|2007.03.22 02:00
|sell
|49
|5.00
|1.9683
|1.9699
|0.0000
|98
|2007.03.22 10:30
|s/l
|49
|5.00
|1.9699
|1.9699
|0.0000
|-800.01
|61684.37
|99
|2007.03.22 12:00
|sell
|50
|5.00
|1.9697
|1.9731
|0.0000
|100
|2007.03.30 10:00
|close
|50
|5.00
|1.9563
|1.9731
|0.0000
|6554.77
|68239.14
|101
|2007.03.30 12:00
|buy
|51
|5.00
|1.9593
|1.9540
|0.0000
|102
|2007.04.02 10:00
|close
|51
|5.00
|1.9718
|1.9540
|0.0000
|6256.40
|74495.54
|103
|2007.04.02 17:00
|sell
|52
|5.00
|1.9777
|1.9802
|0.0000
|104
|2007.04.02 17:00
|close
|52
|5.00
|1.9781
|1.9802
|0.0000
|-200.00
|74295.54
|105
|2007.04.03 10:00
|sell
|53
|5.00
|1.9785
|1.9813
|0.0000
|106
|2007.04.03 10:00
|close
|53
|5.00
|1.9789
|1.9813
|0.0000
|-200.00
|74095.54
|107
|2007.04.06 16:00
|buy
|54
|5.00
|1.9650
|1.9631
|0.0000
|108
|2007.04.09 10:00
|close
|54
|5.00
|1.9638
|1.9631
|0.0000
|-593.59
|73501.96
|109
|2007.04.09 17:00
|buy
|55
|5.00
|1.9625
|1.9601
|0.0000
|110
|2007.04.09 17:00
|close
|55
|5.00
|1.9621
|1.9601
|0.0000
|-200.00
|73301.96
|111
|2007.04.09 20:00
|buy
|56
|5.00
|1.9610
|1.9586
|0.0000
|112
|2007.04.11 05:00
|close
|56
|5.00
|1.9767
|1.9586
|0.0000
|7862.79
|81164.74
|113
|2007.04.11 10:00
|sell
|57
|5.00
|1.9781
|1.9803
|0.0000
|114
|2007.04.11 10:00
|close
|57
|5.00
|1.9785
|1.9803
|0.0000
|-200.00
|80964.74
|115
|2007.04.13 05:00
|sell
|58
|5.00
|1.9825
|1.9840
|0.0000
|116
|2007.04.13 07:38
|s/l
|58
|5.00
|1.9840
|1.9840
|0.0000
|-750.02
|80214.72
|117
|2007.04.13 10:00
|sell
|59
|5.00
|1.9849
|1.9871
|0.0000
|118
|2007.04.13 12:29
|s/l
|59
|5.00
|1.9871
|1.9871
|0.0000
|-1100.00
|79114.72
|119
|2007.04.13 15:00
|sell
|60
|5.00
|1.9870
|1.9892
|0.0000
|120
|2007.04.16 04:58
|s/l
|60
|5.00
|1.9892
|1.9892
|0.0000
|-1118.17
|77996.56
|121
|2007.04.16 06:00
|sell
|61
|5.00
|1.9883
|1.9894
|0.0000
|122
|2007.04.16 06:13
|s/l
|61
|5.00
|1.9894
|1.9894
|0.0000
|-550.02
|77446.54
|123
|2007.04.16 08:00
|sell
|62
|5.00
|1.9879
|1.9898
|0.0000
|124
|2007.04.16 10:30
|s/l
|62
|5.00
|1.9898
|1.9898
|0.0000
|-949.99
|76496.55
|125
|2007.04.16 13:00
|sell
|63
|5.00
|1.9918
|1.9945
|0.0000
|126
|2007.04.17 10:29
|s/l
|63
|5.00
|1.9945
|1.9945
|0.0000
|-1368.18
|75128.37
|127
|2007.04.17 12:00
|sell
|64
|5.00
|1.9984
|2.0011
|0.0000
|128
|2007.04.17 12:20
|s/l
|64
|5.00
|2.0011
|2.0011
|0.0000
|-1350.01
|73778.36
|129
|2007.04.17 14:00
|sell
|65
|5.00
|2.0027
|2.0066
|0.0000
|130
|2007.04.17 14:45
|s/l
|65
|5.00
|2.0066
|2.0066
|0.0000
|-1949.95
|71828.41
|131
|2007.04.17 16:00
|sell
|66
|5.00
|2.0051
|2.0078
|0.0000
|132
|2007.04.17 21:24
|s/l
|66
|5.00
|2.0078
|2.0078
|0.0000
|-1349.99
|70478.42
|133
|2007.04.17 23:00
|sell
|67
|5.00
|2.0069
|2.0079
|0.0000
|134
|2007.04.17 23:09
|s/l
|67
|5.00
|2.0079
|2.0079
|0.0000
|-499.96
|69978.46
|135
|2007.04.18 01:00
|sell
|68
|5.00
|2.0071
|2.0088
|0.0000
|136
|2007.04.18 02:40
|s/l
|68
|5.00
|2.0088
|2.0088
|0.0000
|-849.95
|69128.51
|137
|2007.04.18 04:00
|sell
|69
|5.00
|2.0083
|2.0092
|0.0000
|138
|2007.04.18 07:37
|s/l
|69
|5.00
|2.0092
|2.0092
|0.0000
|-449.97
|68678.54
|139
|2007.04.18 09:00
|sell
|70
|5.00
|2.0089
|2.0102
|0.0000
|140
|2007.04.18 09:00
|close
|70
|5.00
|2.0093
|2.0102
|0.0000
|-200.00
|68478.54
|141
|2007.04.18 12:00
|sell
|71
|5.00
|2.0110
|2.0137
|0.0000
|142
|2007.04.26 14:00
|close
|71
|5.00
|1.9936
|2.0137
|0.0000
|8518.44
|76996.98
|143
|2007.04.26 17:00
|buy
|72
|5.00
|1.9923
|1.9897
|0.0000
|144
|2007.04.26 17:00
|close
|72
|5.00
|1.9919
|1.9897
|0.0000
|-200.00
|76796.98
|145
|2007.04.27 10:00
|buy
|73
|5.00
|1.9906
|1.9859
|0.0000
|146
|2007.05.01 15:00
|close
|73
|5.00
|2.0053
|1.9859
|0.0000
|7362.83
|84159.81
|147
|2007.05.03 18:00
|buy
|74
|5.00
|1.9881
|1.9850
|0.0000
|148
|2007.05.04 03:37
|s/l
|74
|5.00
|1.9850
|1.9850
|0.0000
|-1543.58
|82616.23
|149
|2007.05.04 05:00
|buy
|75
|5.00
|1.9872
|1.9844
|0.0000
|150
|2007.05.04 09:52
|s/l
|75
|5.00
|1.9844
|1.9844
|0.0000
|-1399.98
|81216.25
|151
|2007.05.04 11:00
|buy
|76
|5.00
|1.9866
|1.9838
|0.0000
|152
|2007.05.10 14:52
|s/l
|76
|5.00
|1.9838
|1.9838
|0.0000
|-1361.51
|79854.74
|153
|2007.05.10 17:00
|buy
|77
|5.00
|1.9831
|1.9801
|0.0000
|154
|2007.05.10 18:55
|s/l
|77
|5.00
|1.9801
|1.9801
|0.0000
|-1500.00
|78354.74
|155
|2007.05.10 20:00
|buy
|78
|5.00
|1.9786
|1.9775
|0.0000
|156
|2007.05.10 20:00
|close
|78
|5.00
|1.9782
|1.9775
|0.0000
|-200.00
|78154.74
|157
|2007.05.11 11:00
|buy
|79
|5.00
|1.9788
|1.9757
|0.0000
|158
|2007.05.15 11:06
|s/l
|79
|5.00
|1.9757
|1.9757
|0.0000
|-1537.17
|76617.57
|159
|2007.05.15 13:00
|buy
|80
|5.00
|1.9762
|1.9745
|0.0000
|160
|2007.05.15 13:00
|close
|80
|5.00
|1.9758
|1.9745
|0.0000
|-200.00
|76417.57
|161
|2007.05.17 15:00
|buy
|81
|5.00
|1.9749
|1.9735
|0.0000
|162
|2007.05.17 15:00
|close
|81
|5.00
|1.9745
|1.9735
|0.0000
|-200.00
|76217.57
|163
|2007.05.17 17:00
|buy
|82
|5.00
|1.9752
|1.9728
|0.0000
|164
|2007.05.18 10:30
|s/l
|82
|5.00
|1.9728
|1.9728
|0.0000
|-1193.59
|75023.98
|165
|2007.05.18 12:00
|buy
|83
|5.00
|1.9724
|1.9705
|0.0000
|166
|2007.05.18 12:48
|s/l
|83
|5.00
|1.9705
|1.9705
|0.0000
|-950.00
|74073.98
|167
|2007.05.18 14:00
|buy
|84
|5.00
|1.9713
|1.9696
|0.0000
|168
|2007.05.18 14:00
|close
|84
|5.00
|1.9709
|1.9696
|0.0000
|-200.00
|73873.98
|169
|2007.05.21 13:00
|buy
|85
|5.00
|1.9699
|1.9691
|0.0000
|170
|2007.05.21 13:00
|close
|85
|5.00
|1.9695
|1.9691
|0.0000
|-200.00
|73673.98
|171
|2007.05.21 17:00
|buy
|86
|5.00
|1.9696
|1.9672
|0.0000
|172
|2007.05.23 14:00
|close
|86
|5.00
|1.9854
|1.9672
|0.0000
|7912.80
|81586.78
|173
|2007.05.23 18:00
|sell
|87
|5.00
|1.9876
|1.9899
|0.0000
|174
|2007.05.29 10:24
|s/l
|87
|5.00
|1.9899
|1.9899
|0.0000
|-1258.95
|80327.83
|175
|2007.05.30 11:00
|buy
|88
|5.00
|1.9782
|1.9757
|0.0000
|176
|2007.05.30 11:58
|s/l
|88
|5.00
|1.9757
|1.9757
|0.0000
|-1250.01
|79077.82
|177
|2007.05.30 14:00
|buy
|89
|5.00
|1.9758
|1.9730
|0.0000
|178
|2007.05.30 14:00
|close
|89
|5.00
|1.9754
|1.9730
|0.0000
|-200.00
|78877.82
|179
|2007.06.04 19:00
|sell
|90
|5.00
|1.9917
|1.9932
|0.0000
|180
|2007.06.05 06:22
|s/l
|90
|5.00
|1.9932
|1.9932
|0.0000
|-768.13
|78109.69
|181
|2007.06.05 08:00
|sell
|91
|5.00
|1.9920
|1.9934
|0.0000
|182
|2007.06.05 09:16
|s/l
|91
|5.00
|1.9934
|1.9934
|0.0000
|-700.01
|77409.68
|183
|2007.06.05 11:00
|sell
|92
|5.00
|1.9931
|1.9953
|0.0000
|184
|2007.06.05 14:07
|s/l
|92
|5.00
|1.9953
|1.9953
|0.0000
|-1099.98
|76309.70
|185
|2007.06.05 16:00
|sell
|93
|5.00
|1.9924
|1.9973
|0.0000
|186
|2007.06.07 19:00
|close
|93
|5.00
|1.9751
|1.9973
|0.0000
|8577.42
|84887.12
|187
|2007.06.08 11:00
|buy
|94
|5.00
|1.9707
|1.9676
|0.0000
|188
|2007.06.08 11:00
|close
|94
|5.00
|1.9703
|1.9676
|0.0000
|-200.00
|84687.12
|189
|2007.06.08 13:00
|buy
|95
|5.00
|1.9648
|1.9639
|0.0000
|190
|2007.06.08 13:00
|close
|95
|5.00
|1.9644
|1.9639
|0.0000
|-200.00
|84487.12
|191
|2007.06.18 11:00
|sell
|96
|5.00
|1.9833
|1.9848
|0.0000
|192
|2007.06.19 02:24
|s/l
|96
|5.00
|1.9848
|1.9848
|0.0000
|-768.17
|83718.96
|193
|2007.06.19 04:00
|sell
|97
|5.00
|1.9844
|1.9852
|0.0000
|194
|2007.06.19 04:00
|close
|97
|5.00
|1.9848
|1.9852
|0.0000
|-200.00
|83518.96
|195
|2007.06.19 09:00
|sell
|98
|5.00
|1.9853
|1.9863
|0.0000
|196
|2007.06.19 12:39
|s/l
|98
|5.00
|1.9863
|1.9863
|0.0000
|-500.03
|83018.93
|197
|2007.06.19 17:00
|sell
|99
|5.00
|1.9873
|1.9883
|0.0000
|198
|2007.06.19 17:00
|close
|99
|5.00
|1.9877
|1.9883
|0.0000
|-200.00
|82818.93
|199
|2007.06.19 20:00
|sell
|100
|5.00
|1.9880
|1.9894
|0.0000
|200
|2007.06.20 08:34
|s/l
|100
|5.00
|1.9894
|1.9894
|0.0000
|-718.14
|82100.79
|201
|2007.06.20 10:00
|sell
|101
|5.00
|1.9878
|1.9898
|0.0000
|202
|2007.06.20 10:00
|close
|101
|5.00
|1.9882
|1.9898
|0.0000
|-200.00
|81900.79
|203
|2007.06.20 14:00
|sell
|102
|5.00
|1.9926
|1.9938
|0.0000
|204
|2007.06.20 14:49
|s/l
|102
|5.00
|1.9938
|1.9938
|0.0000
|-600.02
|81300.77
|205
|2007.06.20 16:00
|sell
|103
|5.00
|1.9930
|1.9944
|0.0000
|206
|2007.06.20 18:18
|s/l
|103
|5.00
|1.9944
|1.9944
|0.0000
|-699.98
|80600.79
|207
|2007.06.20 22:00
|sell
|104
|5.00
|1.9933
|1.9952
|0.0000
|208
|2007.06.22 08:06
|s/l
|104
|5.00
|1.9952
|1.9952
|0.0000
|-1022.64
|79578.15
|209
|2007.06.22 10:00
|sell
|105
|5.00
|1.9946
|1.9966
|0.0000
|210
|2007.06.22 12:00
|close
|105
|5.00
|1.9950
|1.9966
|0.0000
|-200.00
|79378.15
|211
|2007.06.22 16:00
|sell
|106
|5.00
|1.9980
|2.0001
|0.0000
|212
|2007.06.25 04:00
|close
|106
|5.00
|2.0001
|2.0001
|0.0000
|-1068.13
|78310.02
|213
|2007.06.25 06:00
|sell
|107
|5.00
|1.9992
|2.0003
|0.0000
|214
|2007.06.25 10:22
|s/l
|107
|5.00
|2.0003
|2.0003
|0.0000
|-550.01
|77760.01
|215
|2007.06.25 12:00
|sell
|108
|5.00
|1.9999
|2.0009
|0.0000
|216
|2007.06.26 14:40
|s/l
|108
|5.00
|2.0009
|2.0009
|0.0000
|-518.17
|77241.85
|217
|2007.06.26 16:00
|sell
|109
|5.00
|1.9999
|2.0021
|0.0000
|218
|2007.06.28 08:07
|s/l
|109
|5.00
|2.0021
|2.0021
|0.0000
|-1172.63
|76069.22
|219
|2007.06.29 12:00
|sell
|110
|5.00
|2.0038
|2.0048
|0.0000
|220
|2007.06.29 12:04
|s/l
|110
|5.00
|2.0048
|2.0048
|0.0000
|-500.04
|75569.18
|221
|2007.06.29 14:00
|sell
|111
|5.00
|2.0036
|2.0066
|0.0000
|222
|2007.06.29 15:00
|s/l
|111
|5.00
|2.0066
|2.0066
|0.0000
|-1500.06
|74069.12
|223
|2007.06.29 17:00
|sell
|112
|5.00
|2.0059
|2.0069
|0.0000
|224
|2007.06.29 17:03
|s/l
|112
|5.00
|2.0069
|2.0069
|0.0000
|-500.05
|73569.07