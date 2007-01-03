Strategy Tester Report
bouncingPipEA_mpowerV4
FXDD-MetaTrader 4 Demo Server (Build 208)

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Obdobie1 Hodina (H1) 2007.01.03 00:00 - 2007.08.31 22:00 (2007.01.03 - 2007.09.02)
ModelKaždý tik (založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého tiku)
ParametreDebug=false; MagicID=12345; MoneyManagement="-------------------------------------"; Lots=0.1; mm0="MM Method"; mm1=" 1. Use Lots"; mm2=" 2. NIX version"; mm3=" 3. Burn0050 version"; mm4=" 4. NIX new version w/stoploss"; MM_Method=4; AccountIsMini=true; Risk=10; MIN_lots=0.1; MAX_lots=5; s0="---StopLoss Method---"; s1=" 1. User Input"; s2=" 2. Candle High/Low + UserInput"; s3=" 3. Candle High/Low + Spread"; StopLossMethod=3; StopLoss=30; TakeProfit=0; z0="---ZigZag settings---"; z1="---ZigZag Pointer---"; ExtDepth=100; ExtDeviation=75; ExtBackstep=15; z2="NonLagZigZag_v2"; Price=0; Length=100; PctFilter=2; f0="---FilterMethods---"; f1=" All useYyy switches require"; f2=" 0 for false and 1 for true"; useWick=0; useHA=0; useHAS=1; useStoch=0; useCCI=0; useNonLagDot=0; useQQE=0; f3="---Exit Methods---"; useZigZag_Exit=1; useHA_Exit=0; useHAS_Exit=0; useStoch_Exit=0; useCCI_Exit=0; useNonLagDot_Exit=0; useQQE_Exit=0; f="Wick"; Wick=0; w1="Wait how many candles for confirmation"; WaitSignal=3; h1="Heiken Ashi Smoothed"; has="HAS Inputs"; MaMethod=2; MaPeriod=6; MaMethod2=3; MaPeriod2=2; sto0="Stochastic Inputs"; K_Period=14; D_Period=3; Slowing=3; sto1="Price Mode"; sto2=" 0 - Low/High"; sto3=" 1 - Close/Close"; StochPrice=0; StochBuyLevel=20; StochSellLevel=80; cci="CCI Inputs"; CCI_Period=34; p="--Applied Price Types--"; p0=" 0 = close"; p1=" 1 = open"; p2=" 2 = high"; p3=" 3 = low"; p4=" 4 = median(high+low)/2"; p5=" 5 = typical(high+low+close)/3"; p6=" 6 = weighted(high+low+close+close)/4"; CCI_Price=5; CCI_BuyCrossLevel=0; CCI_SellCrossLevel=0; dt0="NonLagDots settings"; NLD_Price=0; NLD_Length=20; NLD_Displace=0; NLD_Filter=0; NLD_Color=1; NLD_ColorBarBack=0; NLD_Deviation=0; NL_TF=0; sPrice=0; sLength=55; sPctFilter=0; sDeviation=0; ts0="---TrailingStop Method---"; ts1=" 1. None"; ts2=" 2. PriceChannelStop"; ts3=" 3. Breakeven + Lock"; ts4=" 4. Delayed at input"; ts5=" 5. Trail immediately"; TrailingStopMethod=1; ts6="2. PriceChannelStop"; Trigger=10; ts7="3. Breakeven at input settings"; BreakEvenLevel=30; LockInPips=5; ts8="4. Delayed at input setting"; BeginTrailingStop=35; SignalCandle=1;
Stĺpce v teste9114Modelované tiky982243Modelovanie kvality90.00%
Počiatočný vklad10000.00
Čistý celkový zisk63569.07Hrubý zisk138539.42Hrubá strata-74970.35
Prvok zisku1.85Očakávaný výnos567.58
Absolutný drawdown499.90Maximálny drawdown15636.23 (18.76%)Relatívny drawdown37.25% (11273.38)
Všetky pozície112Krátke pozície (víťazné v %)67 (11.94%)Dlhé pozície (víťazné v %)45 (22.22%)
Ziskové pozície (% z celku)18 (16.07%)Stratové pozície (% z celku)94 (83.93%)
Najväčšíziskový obchod13088.47stratový obchod-2732.66
Priemerziskový obchod7696.63stratový obchod-797.56
Maximumvýhry nasledujúce po sebe (zisk v peniazoch)2 (16534.62)prehry nasledujúce po sebe (strata v peniazoch)19 (-11318.05)
Maximálnyzisky nasledujúce po sebe (počet víťazstiev)16534.62 (2)straty nasledujúce po sebe (počet prehier)-12686.20 (14)
Priemervýhry nasledujúce po sebe1prehry nasledujúce po sebe6
Graph
#ČasTypObjednávkaLotyCenaS / LT / PZiskZostatok na účte
12007.01.03 03:00sell15.001.97431.97510.0000
22007.01.03 04:00close15.001.97481.97510.0000-249.959750.05
32007.01.03 06:00sell25.001.97411.97550.0000
42007.01.03 17:00close25.001.95251.97550.000010800.0420550.09
52007.01.03 19:00buy35.001.95021.94780.0000
62007.01.03 21:00close35.001.95041.94780.000099.9920650.08
72007.01.04 11:00buy45.001.94321.93950.0000
82007.01.04 11:00close45.001.94281.93950.0000-200.0020450.08
92007.01.05 07:00buy55.001.93771.93430.0000
102007.01.05 14:29s/l55.001.93431.93430.0000-1699.9818750.10
112007.01.05 16:00buy65.001.93161.92800.0000
122007.01.05 16:56s/l65.001.92801.92800.0000-1800.0116950.09
132007.01.05 18:00buy74.301.93051.92610.0000
142007.01.05 18:00close74.301.93011.92610.0000-172.0016778.09
152007.01.08 03:00buy85.001.92821.92550.0000
162007.01.12 15:00close85.001.95431.92550.000013088.4729866.56
172007.01.12 18:00sell95.001.95681.96110.0000
182007.01.15 04:55s/l95.001.96111.96110.0000-2168.1727698.40
192007.01.15 06:00sell105.001.96011.96150.0000
202007.01.15 06:00close105.001.96051.96150.0000-200.0027498.40
212007.01.15 08:00sell115.001.95981.96210.0000
222007.01.15 08:39s/l115.001.96211.96210.0000-1150.0026348.40
232007.01.15 12:00sell125.001.96481.96610.0000
242007.01.15 12:00close125.001.96521.96610.0000-200.0026148.40
252007.01.16 11:00sell135.001.96651.96920.0000
262007.01.16 11:00close135.001.96691.96920.0000-200.0025948.40
272007.01.17 20:00sell145.001.97071.97310.0000
282007.01.18 03:23s/l145.001.97311.97310.0000-1254.4624693.94
292007.01.18 06:00sell155.001.97291.97440.0000
302007.01.18 06:00close155.001.97331.97440.0000-200.0024493.94
312007.01.18 11:00sell164.501.97221.97820.0000
322007.01.22 17:03s/l164.501.97821.97820.0000-2732.6621761.28
332007.01.22 19:00sell175.001.97591.97910.0000
342007.01.23 03:38s/l175.001.97911.97910.0000-1618.1320143.16
352007.01.23 05:00sell185.001.97841.97960.0000
362007.01.23 08:30s/l185.001.97961.97960.0000-600.0019543.16
372007.01.23 10:00sell195.001.98121.98310.0000
382007.01.23 10:00close195.001.98161.98310.0000-200.0019343.16
392007.01.23 15:00sell205.001.98931.99180.0000
402007.01.25 21:00close205.001.96451.99180.000012327.3931670.54
412007.01.26 11:00buy215.001.96301.96080.0000
422007.01.26 11:46s/l215.001.96081.96080.0000-1100.0030570.54
432007.01.26 13:00buy225.001.96111.95950.0000
442007.01.26 13:00close225.001.96071.95950.0000-200.0030370.54
452007.01.26 17:00buy235.001.95971.95540.0000
462007.01.29 12:30s/l235.001.95541.95540.0000-2143.6128226.94
472007.01.29 14:00buy245.001.95691.95460.0000
482007.01.29 16:00close245.001.95811.95460.0000599.9528826.89
492007.01.31 12:00buy255.001.95491.95050.0000
502007.01.31 14:44s/l255.001.95051.95050.0000-2199.9826626.91
512007.01.31 16:00buy264.601.95371.94750.0000
522007.02.01 17:00close264.601.97011.94750.00007561.7234188.63
532007.02.02 16:00sell275.001.96891.97510.0000
542007.02.09 09:00close275.001.95071.97510.00008972.9043161.53
552007.02.09 12:00buy285.001.94971.94530.0000
562007.02.09 12:00close285.001.94931.94530.0000-200.0042961.53
572007.02.12 13:00buy295.001.94651.94320.0000
582007.02.13 10:34s/l295.001.94321.94320.0000-1643.5941317.95
592007.02.13 12:00buy305.001.94201.94020.0000
602007.02.13 12:00close305.001.94161.94020.0000-200.0041117.95
612007.02.13 14:00buy315.001.94271.93950.0000
622007.02.15 10:00close315.001.96561.93950.000011475.6852593.63
632007.02.23 17:00sell325.001.96251.96550.0000
642007.02.23 17:00close325.001.96291.96550.0000-200.0052393.63
652007.02.26 11:00sell335.001.96261.96640.0000
662007.02.27 09:32s/l335.001.96641.96640.0000-1918.1650475.47
672007.02.27 11:00sell345.001.96441.96770.0000
682007.03.02 11:00close345.001.95191.96770.00006159.2256634.70
692007.03.02 16:00buy355.001.94481.94110.0000
702007.03.02 16:00close355.001.94441.94110.0000-200.0056434.70
712007.03.05 03:00buy365.001.92671.92590.0000
722007.03.05 03:00close365.001.92631.92590.0000-200.0056234.70
732007.03.05 10:00buy375.001.92361.92120.0000
742007.03.05 11:56s/l375.001.92121.92120.0000-1200.0155034.69
752007.03.05 13:00buy385.001.92201.92050.0000
762007.03.05 13:00close385.001.92161.92050.0000-200.0054834.69
772007.03.05 16:00buy395.001.92501.91790.0000
782007.03.12 01:00close395.001.93761.91790.00006344.9061179.59
792007.03.12 10:00sell405.001.93891.94010.0000
802007.03.12 10:30s/l405.001.94011.94010.0000-600.0060579.59
812007.03.12 13:00sell415.001.93961.94380.0000
822007.03.14 08:00close415.001.92341.94380.00008063.7068643.29
832007.03.14 10:00buy425.001.92341.92150.0000
842007.03.14 10:00close425.001.92301.92150.0000-200.0068443.29
852007.03.16 13:00sell435.001.94791.94940.0000
862007.03.16 13:00close435.001.94831.94940.0000-200.0068243.29
872007.03.16 15:00sell445.001.94711.95090.0000
882007.03.20 10:30s/l445.001.95091.95090.0000-1936.2966307.00
892007.03.20 15:00sell455.001.95721.96020.0000
902007.03.20 15:00close455.001.95761.96020.0000-200.0066107.00
912007.03.20 20:00sell465.001.96051.96270.0000
922007.03.21 07:40s/l465.001.96271.96270.0000-1118.1664988.85
932007.03.21 10:00sell475.001.96201.96560.0000
942007.03.21 19:25s/l475.001.96561.96560.0000-1799.9963188.86
952007.03.21 21:00sell485.001.96831.96960.0000
962007.03.22 00:54s/l485.001.96961.96960.0000-704.4862484.38
972007.03.22 02:00sell495.001.96831.96990.0000
982007.03.22 10:30s/l495.001.96991.96990.0000-800.0161684.37
992007.03.22 12:00sell505.001.96971.97310.0000
1002007.03.30 10:00close505.001.95631.97310.00006554.7768239.14
1012007.03.30 12:00buy515.001.95931.95400.0000
1022007.04.02 10:00close515.001.97181.95400.00006256.4074495.54
1032007.04.02 17:00sell525.001.97771.98020.0000
1042007.04.02 17:00close525.001.97811.98020.0000-200.0074295.54
1052007.04.03 10:00sell535.001.97851.98130.0000
1062007.04.03 10:00close535.001.97891.98130.0000-200.0074095.54
1072007.04.06 16:00buy545.001.96501.96310.0000
1082007.04.09 10:00close545.001.96381.96310.0000-593.5973501.96
1092007.04.09 17:00buy555.001.96251.96010.0000
1102007.04.09 17:00close555.001.96211.96010.0000-200.0073301.96
1112007.04.09 20:00buy565.001.96101.95860.0000
1122007.04.11 05:00close565.001.97671.95860.00007862.7981164.74
1132007.04.11 10:00sell575.001.97811.98030.0000
1142007.04.11 10:00close575.001.97851.98030.0000-200.0080964.74
1152007.04.13 05:00sell585.001.98251.98400.0000
1162007.04.13 07:38s/l585.001.98401.98400.0000-750.0280214.72
1172007.04.13 10:00sell595.001.98491.98710.0000
1182007.04.13 12:29s/l595.001.98711.98710.0000-1100.0079114.72
1192007.04.13 15:00sell605.001.98701.98920.0000
1202007.04.16 04:58s/l605.001.98921.98920.0000-1118.1777996.56
1212007.04.16 06:00sell615.001.98831.98940.0000
1222007.04.16 06:13s/l615.001.98941.98940.0000-550.0277446.54
1232007.04.16 08:00sell625.001.98791.98980.0000
1242007.04.16 10:30s/l625.001.98981.98980.0000-949.9976496.55
1252007.04.16 13:00sell635.001.99181.99450.0000
1262007.04.17 10:29s/l635.001.99451.99450.0000-1368.1875128.37
1272007.04.17 12:00sell645.001.99842.00110.0000
1282007.04.17 12:20s/l645.002.00112.00110.0000-1350.0173778.36
1292007.04.17 14:00sell655.002.00272.00660.0000
1302007.04.17 14:45s/l655.002.00662.00660.0000-1949.9571828.41
1312007.04.17 16:00sell665.002.00512.00780.0000
1322007.04.17 21:24s/l665.002.00782.00780.0000-1349.9970478.42
1332007.04.17 23:00sell675.002.00692.00790.0000
1342007.04.17 23:09s/l675.002.00792.00790.0000-499.9669978.46
1352007.04.18 01:00sell685.002.00712.00880.0000
1362007.04.18 02:40s/l685.002.00882.00880.0000-849.9569128.51
1372007.04.18 04:00sell695.002.00832.00920.0000
1382007.04.18 07:37s/l695.002.00922.00920.0000-449.9768678.54
1392007.04.18 09:00sell705.002.00892.01020.0000
1402007.04.18 09:00close705.002.00932.01020.0000-200.0068478.54
1412007.04.18 12:00sell715.002.01102.01370.0000
1422007.04.26 14:00close715.001.99362.01370.00008518.4476996.98
1432007.04.26 17:00buy725.001.99231.98970.0000
1442007.04.26 17:00close725.001.99191.98970.0000-200.0076796.98
1452007.04.27 10:00buy735.001.99061.98590.0000
1462007.05.01 15:00close735.002.00531.98590.00007362.8384159.81
1472007.05.03 18:00buy745.001.98811.98500.0000
1482007.05.04 03:37s/l745.001.98501.98500.0000-1543.5882616.23
1492007.05.04 05:00buy755.001.98721.98440.0000
1502007.05.04 09:52s/l755.001.98441.98440.0000-1399.9881216.25
1512007.05.04 11:00buy765.001.98661.98380.0000
1522007.05.10 14:52s/l765.001.98381.98380.0000-1361.5179854.74
1532007.05.10 17:00buy775.001.98311.98010.0000
1542007.05.10 18:55s/l775.001.98011.98010.0000-1500.0078354.74
1552007.05.10 20:00buy785.001.97861.97750.0000
1562007.05.10 20:00close785.001.97821.97750.0000-200.0078154.74
1572007.05.11 11:00buy795.001.97881.97570.0000
1582007.05.15 11:06s/l795.001.97571.97570.0000-1537.1776617.57
1592007.05.15 13:00buy805.001.97621.97450.0000
1602007.05.15 13:00close805.001.97581.97450.0000-200.0076417.57
1612007.05.17 15:00buy815.001.97491.97350.0000
1622007.05.17 15:00close815.001.97451.97350.0000-200.0076217.57
1632007.05.17 17:00buy825.001.97521.97280.0000
1642007.05.18 10:30s/l825.001.97281.97280.0000-1193.5975023.98
1652007.05.18 12:00buy835.001.97241.97050.0000
1662007.05.18 12:48s/l835.001.97051.97050.0000-950.0074073.98
1672007.05.18 14:00buy845.001.97131.96960.0000
1682007.05.18 14:00close845.001.97091.96960.0000-200.0073873.98
1692007.05.21 13:00buy855.001.96991.96910.0000
1702007.05.21 13:00close855.001.96951.96910.0000-200.0073673.98
1712007.05.21 17:00buy865.001.96961.96720.0000
1722007.05.23 14:00close865.001.98541.96720.00007912.8081586.78
1732007.05.23 18:00sell875.001.98761.98990.0000
1742007.05.29 10:24s/l875.001.98991.98990.0000-1258.9580327.83
1752007.05.30 11:00buy885.001.97821.97570.0000
1762007.05.30 11:58s/l885.001.97571.97570.0000-1250.0179077.82
1772007.05.30 14:00buy895.001.97581.97300.0000
1782007.05.30 14:00close895.001.97541.97300.0000-200.0078877.82
1792007.06.04 19:00sell905.001.99171.99320.0000
1802007.06.05 06:22s/l905.001.99321.99320.0000-768.1378109.69
1812007.06.05 08:00sell915.001.99201.99340.0000
1822007.06.05 09:16s/l915.001.99341.99340.0000-700.0177409.68
1832007.06.05 11:00sell925.001.99311.99530.0000
1842007.06.05 14:07s/l925.001.99531.99530.0000-1099.9876309.70
1852007.06.05 16:00sell935.001.99241.99730.0000
1862007.06.07 19:00close935.001.97511.99730.00008577.4284887.12
1872007.06.08 11:00buy945.001.97071.96760.0000
1882007.06.08 11:00close945.001.97031.96760.0000-200.0084687.12
1892007.06.08 13:00buy955.001.96481.96390.0000
1902007.06.08 13:00close955.001.96441.96390.0000-200.0084487.12
1912007.06.18 11:00sell965.001.98331.98480.0000
1922007.06.19 02:24s/l965.001.98481.98480.0000-768.1783718.96
1932007.06.19 04:00sell975.001.98441.98520.0000
1942007.06.19 04:00close975.001.98481.98520.0000-200.0083518.96
1952007.06.19 09:00sell985.001.98531.98630.0000
1962007.06.19 12:39s/l985.001.98631.98630.0000-500.0383018.93
1972007.06.19 17:00sell995.001.98731.98830.0000
1982007.06.19 17:00close995.001.98771.98830.0000-200.0082818.93
1992007.06.19 20:00sell1005.001.98801.98940.0000
2002007.06.20 08:34s/l1005.001.98941.98940.0000-718.1482100.79
2012007.06.20 10:00sell1015.001.98781.98980.0000
2022007.06.20 10:00close1015.001.98821.98980.0000-200.0081900.79
2032007.06.20 14:00sell1025.001.99261.99380.0000
2042007.06.20 14:49s/l1025.001.99381.99380.0000-600.0281300.77
2052007.06.20 16:00sell1035.001.99301.99440.0000
2062007.06.20 18:18s/l1035.001.99441.99440.0000-699.9880600.79
2072007.06.20 22:00sell1045.001.99331.99520.0000
2082007.06.22 08:06s/l1045.001.99521.99520.0000-1022.6479578.15
2092007.06.22 10:00sell1055.001.99461.99660.0000
2102007.06.22 12:00close1055.001.99501.99660.0000-200.0079378.15
2112007.06.22 16:00sell1065.001.99802.00010.0000
2122007.06.25 04:00close1065.002.00012.00010.0000-1068.1378310.02
2132007.06.25 06:00sell1075.001.99922.00030.0000
2142007.06.25 10:22s/l1075.002.00032.00030.0000-550.0177760.01
2152007.06.25 12:00sell1085.001.99992.00090.0000
2162007.06.26 14:40s/l1085.002.00092.00090.0000-518.1777241.85
2172007.06.26 16:00sell1095.001.99992.00210.0000
2182007.06.28 08:07s/l1095.002.00212.00210.0000-1172.6376069.22
2192007.06.29 12:00sell1105.002.00382.00480.0000
2202007.06.29 12:04s/l1105.002.00482.00480.0000-500.0475569.18
2212007.06.29 14:00sell1115.002.00362.00660.0000
2222007.06.29 15:00s/l1115.002.00662.00660.0000-1500.0674069.12
2232007.06.29 17:00sell1125.002.00592.00690.0000
2242007.06.29 17:03s/l1125.002.00692.00690.0000-500.0573569.07