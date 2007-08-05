Strategy Tester Report
BouncingPip_v1.01
NorthFinance-Demo (Build 208)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.08.01 00:00 - 2007.08.10 00:00 (2007.08.01 - 2007.08.10)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumberBase=1000; Slippage=3; Lots=0.1; TP=60; SL=30; TrailingStop=30; filters="-------------------------------------"; SignalBarsBack=3; useZigZagyConfirmation=true;
|Bars in test
|5170
|Ticks modelled
|39383
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|179.61
|Gross profit
|240.00
|Gross loss
|-60.39
|Profit factor
|3.97
|Expected payoff
|29.94
|Absolute drawdown
|35.39
|Maximal drawdown
|48.00 (0.48%)
|Relative drawdown
|0.48% (48.00)
|Total trades
|6
|Short positions (won %)
|3 (66.67%)
|Long positions (won %)
|3 (66.67%)
|Profit trades (% of total)
|4 (66.67%)
|Loss trades (% of total)
|2 (33.33%)
|Largest
|profit trade
|60.00
|loss trade
|-30.39
|Average
|profit trade
|60.00
|loss trade
|-30.20
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|2 (120.00)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-30.39)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|120.00 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-30.39 (1)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.08.05 23:00
|sell
|1
|0.10
|2.0396
|2.0426
|2.0336
|2
|2007.08.06 00:47
|s/l
|1
|0.10
|2.0426
|2.0426
|2.0336
|-30.39
|9969.61
|3
|2007.08.06 12:00
|sell
|2
|0.10
|2.0419
|2.0449
|2.0359
|4
|2007.08.06 12:24
|modify
|2
|0.10
|2.0419
|2.0419
|2.0359
|5
|2007.08.06 12:32
|modify
|2
|0.10
|2.0419
|2.0416
|2.0359
|6
|2007.08.06 12:32
|modify
|2
|0.10
|2.0419
|2.0415
|2.0359
|7
|2007.08.06 12:32
|modify
|2
|0.10
|2.0419
|2.0412
|2.0359
|8
|2007.08.06 12:44
|modify
|2
|0.10
|2.0419
|2.0411
|2.0359
|9
|2007.08.06 12:45
|modify
|2
|0.10
|2.0419
|2.0408
|2.0359
|10
|2007.08.06 12:45
|modify
|2
|0.10
|2.0419
|2.0406
|2.0359
|11
|2007.08.06 12:45
|modify
|2
|0.10
|2.0419
|2.0405
|2.0359
|12
|2007.08.06 12:45
|modify
|2
|0.10
|2.0419
|2.0403
|2.0359
|13
|2007.08.06 12:46
|modify
|2
|0.10
|2.0419
|2.0402
|2.0359
|14
|2007.08.06 12:46
|modify
|2
|0.10
|2.0419
|2.0401
|2.0359
|15
|2007.08.06 12:46
|modify
|2
|0.10
|2.0419
|2.0400
|2.0359
|16
|2007.08.06 12:53
|modify
|2
|0.10
|2.0419
|2.0398
|2.0359
|17
|2007.08.06 12:54
|modify
|2
|0.10
|2.0419
|2.0397
|2.0359
|18
|2007.08.06 12:54
|modify
|2
|0.10
|2.0419
|2.0396
|2.0359
|19
|2007.08.06 12:56
|modify
|2
|0.10
|2.0419
|2.0394
|2.0359
|20
|2007.08.06 12:57
|modify
|2
|0.10
|2.0419
|2.0393
|2.0359
|21
|2007.08.06 12:57
|t/p
|2
|0.10
|2.0359
|2.0393
|2.0359
|60.00
|10029.61
|22
|2007.08.06 12:57
|sell
|3
|0.10
|2.0355
|2.0385
|2.0295
|23
|2007.08.06 13:20
|modify
|3
|0.10
|2.0355
|2.0354
|2.0295
|24
|2007.08.06 13:20
|modify
|3
|0.10
|2.0355
|2.0350
|2.0295
|25
|2007.08.06 13:20
|modify
|3
|0.10
|2.0355
|2.0347
|2.0295
|26
|2007.08.06 13:20
|modify
|3
|0.10
|2.0355
|2.0342
|2.0295
|27
|2007.08.06 13:40
|modify
|3
|0.10
|2.0355
|2.0341
|2.0295
|28
|2007.08.06 13:40
|modify
|3
|0.10
|2.0355
|2.0339
|2.0295
|29
|2007.08.06 13:48
|modify
|3
|0.10
|2.0355
|2.0338
|2.0295
|30
|2007.08.06 13:48
|modify
|3
|0.10
|2.0355
|2.0337
|2.0295
|31
|2007.08.06 13:48
|modify
|3
|0.10
|2.0355
|2.0335
|2.0295
|32
|2007.08.06 13:51
|modify
|3
|0.10
|2.0355
|2.0333
|2.0295
|33
|2007.08.06 13:53
|modify
|3
|0.10
|2.0355
|2.0332
|2.0295
|34
|2007.08.06 13:53
|modify
|3
|0.10
|2.0355
|2.0331
|2.0295
|35
|2007.08.06 13:53
|modify
|3
|0.10
|2.0355
|2.0330
|2.0295
|36
|2007.08.06 13:53
|modify
|3
|0.10
|2.0355
|2.0329
|2.0295
|37
|2007.08.06 13:53
|modify
|3
|0.10
|2.0355
|2.0328
|2.0295
|38
|2007.08.06 13:54
|modify
|3
|0.10
|2.0355
|2.0326
|2.0295
|39
|2007.08.06 13:54
|t/p
|3
|0.10
|2.0295
|2.0326
|2.0295
|60.00
|10089.61
|40
|2007.08.07 21:00
|buy
|4
|0.10
|2.0223
|2.0193
|2.0283
|41
|2007.08.07 21:20
|s/l
|4
|0.10
|2.0193
|2.0193
|2.0283
|-30.00
|10059.61
|42
|2007.08.07 21:20
|buy
|5
|0.10
|2.0197
|2.0167
|2.0257
|43
|2007.08.07 21:29
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0197
|2.0257
|44
|2007.08.07 21:29
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0198
|2.0257
|45
|2007.08.07 21:30
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0199
|2.0257
|46
|2007.08.07 21:30
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0200
|2.0257
|47
|2007.08.07 21:31
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0201
|2.0257
|48
|2007.08.07 21:32
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0202
|2.0257
|49
|2007.08.07 21:32
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0205
|2.0257
|50
|2007.08.07 21:35
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0206
|2.0257
|51
|2007.08.07 21:36
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0207
|2.0257
|52
|2007.08.07 21:36
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0208
|2.0257
|53
|2007.08.07 21:36
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0209
|2.0257
|54
|2007.08.07 21:36
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0210
|2.0257
|55
|2007.08.07 21:37
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0212
|2.0257
|56
|2007.08.07 21:37
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0214
|2.0257
|57
|2007.08.07 21:37
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0216
|2.0257
|58
|2007.08.07 21:37
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0218
|2.0257
|59
|2007.08.07 21:37
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0220
|2.0257
|60
|2007.08.07 21:37
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0221
|2.0257
|61
|2007.08.07 21:37
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0222
|2.0257
|62
|2007.08.07 21:37
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0223
|2.0257
|63
|2007.08.07 21:37
|modify
|5
|0.10
|2.0197
|2.0225
|2.0257
|64
|2007.08.07 22:21
|t/p
|5
|0.10
|2.0257
|2.0225
|2.0257
|60.00
|10119.61
|65
|2007.08.08 12:00
|buy
|6
|0.10
|2.0238
|2.0208
|2.0298
|66
|2007.08.08 13:14
|modify
|6
|0.10
|2.0238
|2.0239
|2.0298
|67
|2007.08.08 13:14
|modify
|6
|0.10
|2.0238
|2.0241
|2.0298
|68
|2007.08.08 13:14
|modify
|6
|0.10
|2.0238
|2.0243
|2.0298
|69
|2007.08.08 13:15
|modify
|6
|0.10
|2.0238
|2.0244
|2.0298
|70
|2007.08.08 13:15
|modify
|6
|0.10
|2.0238
|2.0246
|2.0298
|71
|2007.08.08 13:15
|modify
|6
|0.10
|2.0238
|2.0247
|2.0298
|72
|2007.08.08 13:15
|modify
|6
|0.10
|2.0238
|2.0248
|2.0298
|73
|2007.08.08 13:18
|modify
|6
|0.10
|2.0238
|2.0249
|2.0298
|74
|2007.08.08 13:18
|modify
|6
|0.10
|2.0238
|2.0250
|2.0298
|75
|2007.08.08 13:18
|modify
|6
|0.10
|2.0238
|2.0251
|2.0298
|76
|2007.08.08 13:18
|modify
|6
|0.10
|2.0238
|2.0252
|2.0298
|77
|2007.08.08 13:18
|modify
|6
|0.10
|2.0238
|2.0254
|2.0298
|78
|2007.08.08 13:19
|modify
|6
|0.10
|2.0238
|2.0255
|2.0298
|79
|2007.08.08 13:35
|modify
|6
|0.10
|2.0238
|2.0260
|2.0298
|80
|2007.08.08 13:36
|modify
|6
|0.10
|2.0238
|2.0261
|2.0298
|81
|2007.08.08 13:36
|modify
|6
|0.10
|2.0238
|2.0262
|2.0298
|82
|2007.08.08 13:58
|modify
|6
|0.10
|2.0238
|2.0264
|2.0298
|83
|2007.08.08 13:58
|modify
|6
|0.10
|2.0238
|2.0266
|2.0298
|84
|2007.08.08 13:58
|modify
|6
|0.10
|2.0238
|2.0267
|2.0298
|85
|2007.08.08 13:58
|t/p
|6
|0.10
|2.0298
|2.0267
|2.0298
|60.00
|10179.61