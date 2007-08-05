Strategy Tester Report
BouncingPip_v1.01
NorthFinance-Demo (Build 208)

SymbolGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.08.01 00:00 - 2007.08.10 00:00 (2007.08.01 - 2007.08.10)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagicNumberBase=1000; Slippage=3; Lots=0.1; TP=60; SL=30; TrailingStop=30; filters="-------------------------------------"; SignalBarsBack=3; useZigZagyConfirmation=true;
Bars in test5170Ticks modelled39383Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit179.61Gross profit240.00Gross loss-60.39
Profit factor3.97Expected payoff29.94
Absolute drawdown35.39Maximal drawdown48.00 (0.48%)Relative drawdown0.48% (48.00)
Total trades6Short positions (won %)3 (66.67%)Long positions (won %)3 (66.67%)
Profit trades (% of total)4 (66.67%)Loss trades (% of total)2 (33.33%)
Largestprofit trade60.00loss trade-30.39
Averageprofit trade60.00loss trade-30.20
Maximumconsecutive wins (profit in money)2 (120.00)consecutive losses (loss in money)1 (-30.39)
Maximalconsecutive profit (count of wins)120.00 (2)consecutive loss (count of losses)-30.39 (1)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.08.05 23:00sell10.102.03962.04262.0336
22007.08.06 00:47s/l10.102.04262.04262.0336-30.399969.61
32007.08.06 12:00sell20.102.04192.04492.0359
42007.08.06 12:24modify20.102.04192.04192.0359
52007.08.06 12:32modify20.102.04192.04162.0359
62007.08.06 12:32modify20.102.04192.04152.0359
72007.08.06 12:32modify20.102.04192.04122.0359
82007.08.06 12:44modify20.102.04192.04112.0359
92007.08.06 12:45modify20.102.04192.04082.0359
102007.08.06 12:45modify20.102.04192.04062.0359
112007.08.06 12:45modify20.102.04192.04052.0359
122007.08.06 12:45modify20.102.04192.04032.0359
132007.08.06 12:46modify20.102.04192.04022.0359
142007.08.06 12:46modify20.102.04192.04012.0359
152007.08.06 12:46modify20.102.04192.04002.0359
162007.08.06 12:53modify20.102.04192.03982.0359
172007.08.06 12:54modify20.102.04192.03972.0359
182007.08.06 12:54modify20.102.04192.03962.0359
192007.08.06 12:56modify20.102.04192.03942.0359
202007.08.06 12:57modify20.102.04192.03932.0359
212007.08.06 12:57t/p20.102.03592.03932.035960.0010029.61
222007.08.06 12:57sell30.102.03552.03852.0295
232007.08.06 13:20modify30.102.03552.03542.0295
242007.08.06 13:20modify30.102.03552.03502.0295
252007.08.06 13:20modify30.102.03552.03472.0295
262007.08.06 13:20modify30.102.03552.03422.0295
272007.08.06 13:40modify30.102.03552.03412.0295
282007.08.06 13:40modify30.102.03552.03392.0295
292007.08.06 13:48modify30.102.03552.03382.0295
302007.08.06 13:48modify30.102.03552.03372.0295
312007.08.06 13:48modify30.102.03552.03352.0295
322007.08.06 13:51modify30.102.03552.03332.0295
332007.08.06 13:53modify30.102.03552.03322.0295
342007.08.06 13:53modify30.102.03552.03312.0295
352007.08.06 13:53modify30.102.03552.03302.0295
362007.08.06 13:53modify30.102.03552.03292.0295
372007.08.06 13:53modify30.102.03552.03282.0295
382007.08.06 13:54modify30.102.03552.03262.0295
392007.08.06 13:54t/p30.102.02952.03262.029560.0010089.61
402007.08.07 21:00buy40.102.02232.01932.0283
412007.08.07 21:20s/l40.102.01932.01932.0283-30.0010059.61
422007.08.07 21:20buy50.102.01972.01672.0257
432007.08.07 21:29modify50.102.01972.01972.0257
442007.08.07 21:29modify50.102.01972.01982.0257
452007.08.07 21:30modify50.102.01972.01992.0257
462007.08.07 21:30modify50.102.01972.02002.0257
472007.08.07 21:31modify50.102.01972.02012.0257
482007.08.07 21:32modify50.102.01972.02022.0257
492007.08.07 21:32modify50.102.01972.02052.0257
502007.08.07 21:35modify50.102.01972.02062.0257
512007.08.07 21:36modify50.102.01972.02072.0257
522007.08.07 21:36modify50.102.01972.02082.0257
532007.08.07 21:36modify50.102.01972.02092.0257
542007.08.07 21:36modify50.102.01972.02102.0257
552007.08.07 21:37modify50.102.01972.02122.0257
562007.08.07 21:37modify50.102.01972.02142.0257
572007.08.07 21:37modify50.102.01972.02162.0257
582007.08.07 21:37modify50.102.01972.02182.0257
592007.08.07 21:37modify50.102.01972.02202.0257
602007.08.07 21:37modify50.102.01972.02212.0257
612007.08.07 21:37modify50.102.01972.02222.0257
622007.08.07 21:37modify50.102.01972.02232.0257
632007.08.07 21:37modify50.102.01972.02252.0257
642007.08.07 22:21t/p50.102.02572.02252.025760.0010119.61
652007.08.08 12:00buy60.102.02382.02082.0298
662007.08.08 13:14modify60.102.02382.02392.0298
672007.08.08 13:14modify60.102.02382.02412.0298
682007.08.08 13:14modify60.102.02382.02432.0298
692007.08.08 13:15modify60.102.02382.02442.0298
702007.08.08 13:15modify60.102.02382.02462.0298
712007.08.08 13:15modify60.102.02382.02472.0298
722007.08.08 13:15modify60.102.02382.02482.0298
732007.08.08 13:18modify60.102.02382.02492.0298
742007.08.08 13:18modify60.102.02382.02502.0298
752007.08.08 13:18modify60.102.02382.02512.0298
762007.08.08 13:18modify60.102.02382.02522.0298
772007.08.08 13:18modify60.102.02382.02542.0298
782007.08.08 13:19modify60.102.02382.02552.0298
792007.08.08 13:35modify60.102.02382.02602.0298
802007.08.08 13:36modify60.102.02382.02612.0298
812007.08.08 13:36modify60.102.02382.02622.0298
822007.08.08 13:58modify60.102.02382.02642.0298
832007.08.08 13:58modify60.102.02382.02662.0298
842007.08.08 13:58modify60.102.02382.02672.0298
852007.08.08 13:58t/p60.102.02982.02672.029860.0010179.61