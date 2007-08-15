ODL Securities

Account: 22673 Name: Geoff Field Currency: USD 2007 August 15, 18:38
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
6023852007.08.15 05:14sell0.30eurusd1.35100.00000.00002007.08.15 05:331.35040.000.000.0018.00
6022412007.08.15 04:50sell0.20eurusd1.34990.00000.00002007.08.15 05:361.34920.000.000.0014.00
6020162007.08.15 04:27sell0.20eurjpy158.120.000.002007.08.15 04:29158.040.000.000.0013.68
6019952007.08.15 04:23sell0.20eurusd1.35100.00000.00002007.08.15 04:501.35000.000.000.0020.00
6019822007.08.15 04:21sell0.20eurjpy158.230.000.002007.08.15 04:27158.160.000.000.0011.96
6019632007.08.15 04:18sell0.20eurjpy158.330.000.002007.08.15 04:21158.250.000.000.0013.66
6019212007.08.15 04:15sell0.20eurjpy158.450.000.002007.08.15 04:18158.370.000.000.0013.66
6017292007.08.15 03:32sell0.20eurjpy158.560.000.002007.08.15 04:15158.490.000.000.0011.94
6015562007.08.15 03:01buy0.20usdcad1.07150.00000.00002007.08.15 04:141.07240.000.000.0016.78
6013912007.08.15 02:18sell0.30eurjpy158.770.000.002007.08.15 03:22158.720.000.000.0012.78
6013012007.08.15 01:58sell0.20eurjpy158.670.000.002007.08.15 03:32158.580.000.000.0015.34
6012232007.08.15 01:37buy0.30usdcad1.06920.00000.00002007.08.15 01:421.06950.000.000.008.42
6012222007.08.15 01:37sell0.20eurusd1.35200.00000.00002007.08.15 04:231.35130.000.000.0014.00
6011062007.08.15 01:17buy0.20usdcad1.07030.00000.00002007.08.15 03:011.07110.000.000.0014.94
6009132007.08.15 00:46sell0.20eurjpy158.780.000.002007.08.15 01:58158.710.000.000.0011.92
6006932007.08.14 23:57buy0.20usdcad1.06910.00000.00002007.08.15 01:171.06990.000.000.0014.95
6006582007.08.14 23:48sell0.40eurjpy159.010.000.002007.08.15 00:33158.920.000.000.0030.65
6006092007.08.14 23:32sell0.30eurjpy158.900.000.002007.08.15 00:46158.810.000.000.0022.99
6005492007.08.14 23:17sell0.30eurjpy158.900.000.002007.08.14 23:26158.840.000.000.0015.34
6003902007.08.14 22:51sell0.30eurjpy158.900.000.002007.08.14 23:10158.840.000.000.0015.34
6003872007.08.14 22:50sell0.30gbpusd1.99640.00000.00002007.08.14 23:141.99580.000.000.0018.00
6003592007.08.14 22:45sell0.30eurjpy158.900.000.002007.08.14 22:46158.840.000.000.0015.34
6003092007.08.14 22:39sell0.20eurjpy158.790.000.002007.08.15 00:33158.920.000.000.00-22.13
6002302007.08.14 22:34sell0.20eurjpy158.900.000.002007.08.14 22:39158.820.000.000.0013.63
6002172007.08.14 22:33sell0.20gbpjpy234.370.000.002007.08.15 04:47232.980.000.000.00237.36
6001942007.08.14 22:30sell0.20gbpjpy234.480.000.002007.08.14 22:33234.420.000.000.0010.22
6001612007.08.14 22:22sell0.30gbpjpy234.700.000.002007.08.14 22:27234.630.000.000.0017.87
6001432007.08.14 22:17sell0.20gbpjpy234.590.000.002007.08.14 22:31234.520.000.000.0011.92
6001212007.08.14 22:14sell0.20eurjpy159.010.000.002007.08.14 22:34158.940.000.000.0011.92
5999862007.08.14 21:36sell0.20eurjpy159.110.000.002007.08.14 22:14159.060.000.000.008.51
5997692007.08.14 20:59sell0.20gbpusd1.99640.00000.00002007.08.14 22:381.99540.000.000.5020.00
5997262007.08.14 20:52buy0.30usdcad1.06700.00000.00002007.08.14 21:001.06710.000.000.002.81
5995222007.08.14 20:10sell0.30gbpusd1.99850.00000.00002007.08.14 20:211.99750.000.000.0030.00
5994052007.08.14 19:55sell0.20eurusd1.35310.00000.00002007.08.15 01:371.35230.000.000.9016.00
5993702007.08.14 19:52sell0.20gbpjpy235.150.000.002007.08.14 22:18234.650.000.00-6.4785.09
5993512007.08.14 19:50sell0.20gbpjpy235.260.000.002007.08.14 19:53235.200.000.000.0010.19
5992842007.08.14 19:38sell0.30gbpusd1.99850.00000.00002007.08.14 19:511.99780.000.000.0021.00
5992642007.08.14 19:34sell0.20gbpjpy235.360.000.002007.08.14 19:50235.300.000.000.0010.19
5992222007.08.14 19:28sell0.30gbpusd1.99900.00000.00002007.08.14 19:361.99820.000.000.0024.00
5992212007.08.14 19:28sell0.30gbpjpy235.660.000.002007.08.14 19:34235.390.000.000.0068.76
5990592007.08.14 19:08buy0.30usdcad1.06700.00000.00002007.08.14 20:361.06730.000.000.008.43
5989352007.08.14 18:59buy0.20usdcad1.06800.00000.00002007.08.14 23:571.06870.000.000.3413.10
5987822007.08.14 18:40sell0.30gbpusd1.99850.00000.00002007.08.14 18:471.99790.000.000.0018.00
5987532007.08.14 18:37buy0.20usdcad1.06700.00000.00002007.08.14 18:591.06760.000.000.0011.24
5987512007.08.14 18:36sell0.30eurjpy159.550.000.002007.08.14 18:45159.480.000.000.0017.83
5987322007.08.14 18:34sell0.20gbpusd1.99740.00000.00002007.08.14 21:011.99690.000.000.5010.00
5987292007.08.14 18:34sell0.20gbpjpy235.070.000.002007.08.14 19:34235.390.000.000.00-54.32
5987202007.08.14 18:34buy0.20usdcad1.06670.00000.00002007.08.14 18:351.06680.000.000.001.87
5985142007.08.14 18:16sell0.20eurusd1.35410.00000.00002007.08.14 19:551.35340.000.000.0014.00
5984912007.08.14 18:14sell0.20eurjpy159.430.000.002007.08.14 21:37159.130.000.00-2.8951.03
5905092007.08.14 07:49sell0.20eurusd1.35800.00000.00002007.08.14 18:171.35460.000.000.0068.00
5898612007.08.14 07:02sell0.20eurusd1.35910.00000.00002007.08.14 07:491.35830.000.000.0016.00
5885302007.08.14 01:59sell0.30gbpjpy237.010.000.002007.08.14 06:53236.940.000.000.0017.81
5884382007.08.14 01:29sell0.30gbpjpy237.020.000.002007.08.14 01:57236.980.000.000.0010.19
5883812007.08.14 01:14sell0.20eurjpy160.320.000.002007.08.14 18:14159.460.000.000.00146.05
5883752007.08.14 01:14sell0.20gbpjpy236.900.000.002007.08.14 19:28235.760.000.000.00193.35
5883522007.08.14 01:12sell0.20gbpjpy237.010.000.002007.08.14 01:15236.950.000.000.0010.19
5883452007.08.14 01:11sell0.20eurjpy160.430.000.002007.08.14 01:14160.340.000.000.0015.28
5883202007.08.14 01:04sell0.30eurusd1.36120.00000.00002007.08.14 06:541.36070.000.000.0015.00
5883062007.08.14 01:00sell0.20eurjpy160.540.000.002007.08.14 01:11160.450.000.000.0015.27
5882122007.08.14 00:45sell0.20gbpjpy237.120.000.002007.08.14 01:13237.050.000.000.0011.88
5881132007.08.14 00:36sell0.30gbpjpy237.340.000.002007.08.14 00:40237.280.000.000.0015.26
5880632007.08.14 00:31sell0.20gbpjpy237.230.000.002007.08.14 00:45237.170.000.000.0010.18
5880022007.08.14 00:22sell0.20gbpjpy237.330.000.002007.08.14 00:32237.270.000.000.0010.17
5879862007.08.14 00:21sell0.20gbpjpy237.440.000.002007.08.14 00:22237.370.000.000.0011.86
5879472007.08.14 00:17sell0.30gbpjpy237.690.000.002007.08.14 00:19237.610.000.000.0020.32
5878892007.08.14 00:11sell0.20gbpjpy237.560.000.002007.08.14 00:21237.500.000.000.0010.16
5878212007.08.14 00:06sell0.20gbpjpy237.670.000.002007.08.14 00:11237.610.000.000.0010.16
5877122007.08.13 23:58sell0.30gbpjpy237.890.000.002007.08.14 00:01237.820.000.000.0017.76
5876152007.08.13 23:44sell0.30gbpjpy237.890.000.002007.08.13 23:48237.830.000.000.0015.22
5875742007.08.13 23:39sell0.20gbpusd2.01060.00000.00002007.08.14 18:341.99770.000.000.00258.00
5875182007.08.13 23:34sell0.20eurusd1.36010.00000.00002007.08.14 07:021.35920.000.000.0018.00
5874752007.08.13 23:21buy0.20usdcad1.05550.00000.00002007.08.14 18:351.06680.000.000.00211.85
5874632007.08.13 23:18sell0.20gbpjpy237.780.000.002007.08.14 00:09237.720.000.000.0010.16
5871872007.08.13 22:24sell0.30gbpusd2.01270.00000.00002007.08.13 22:282.01220.000.000.0015.00
5869922007.08.13 21:41buy0.20usdcad1.05440.00000.00002007.08.13 23:211.05510.000.000.0013.27
5868332007.08.13 21:05sell0.30gbpusd2.01270.00000.00002007.08.13 21:132.01230.000.000.0012.00
5868142007.08.13 21:03sell0.20gbpjpy237.890.000.002007.08.13 23:25237.830.000.000.0010.15
5867112007.08.13 20:53sell0.30gbpusd2.01270.00000.00002007.08.13 20:582.01210.000.000.0018.00
5864232007.08.13 20:03sell0.20gbpusd2.01170.00000.00002007.08.13 23:392.01100.000.000.5014.00
5863902007.08.13 20:00sell0.20gbpusd2.01280.00000.00002007.08.13 20:032.01190.000.000.0018.00
5862962007.08.13 19:52sell0.20eurjpy160.950.000.002007.08.14 01:01160.570.000.00-2.8764.44
5861342007.08.13 19:18sell0.20eurjpy161.060.000.002007.08.13 19:52161.000.000.000.0010.14
5861192007.08.13 19:16sell0.20eurusd1.36120.00000.00002007.08.13 23:341.36040.000.000.9016.00
5860642007.08.13 19:05sell0.20eurjpy161.170.000.002007.08.13 19:19161.080.000.000.0015.21
5858892007.08.13 18:33sell0.20gbpusd2.01390.00000.00002007.08.13 20:002.01320.000.000.0014.00
5858572007.08.13 18:29sell0.20eurjpy161.270.000.002007.08.13 19:05161.210.000.000.0010.14
5858122007.08.13 18:25sell0.20eurusd1.36220.00000.00002007.08.13 19:161.36150.000.000.0014.00
  0.00 0.00 -8.59 2 394.68
Closed P/L: 2 386.09
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
6020432007.08.15 04:29sell0.20eurjpy158.010.000.00 157.800.000.000.0035.83
6020532007.08.15 04:30sell0.30eurjpy158.120.000.00 157.800.000.000.0081.90
6025072007.08.15 05:36sell0.20eurusd1.34890.00000.0000 1.34620.000.000.0054.00
6002892007.08.14 22:38sell0.20gbpusd1.99530.00000.0000 1.99360.000.000.0034.00
6019132007.08.15 04:13buy0.20usdcad1.07260.00000.0000 1.07600.000.000.0063.20
  0.00 0.00 0.00 268.93
 Floating P/L: 268.93
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 386.09 Floating P/L: 268.93 Margin: 1 544.33
Balance: 4 653.89 Equity: 4 922.82 Free Margin: 3 378.49