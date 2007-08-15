ODL Securities
|Account: 22673
|Name: Geoff Field
|Currency: USD
|2007 August 15, 18:38
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|602385
|2007.08.15 05:14
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 05:33
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|602241
|2007.08.15 04:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3499
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 05:36
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|602016
|2007.08.15 04:27
|sell
|0.20
|eurjpy
|158.12
|0.00
|0.00
|2007.08.15 04:29
|158.04
|0.00
|0.00
|0.00
|13.68
|601995
|2007.08.15 04:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:50
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|601982
|2007.08.15 04:21
|sell
|0.20
|eurjpy
|158.23
|0.00
|0.00
|2007.08.15 04:27
|158.16
|0.00
|0.00
|0.00
|11.96
|601963
|2007.08.15 04:18
|sell
|0.20
|eurjpy
|158.33
|0.00
|0.00
|2007.08.15 04:21
|158.25
|0.00
|0.00
|0.00
|13.66
|601921
|2007.08.15 04:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|158.45
|0.00
|0.00
|2007.08.15 04:18
|158.37
|0.00
|0.00
|0.00
|13.66
|601729
|2007.08.15 03:32
|sell
|0.20
|eurjpy
|158.56
|0.00
|0.00
|2007.08.15 04:15
|158.49
|0.00
|0.00
|0.00
|11.94
|601556
|2007.08.15 03:01
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0715
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:14
|1.0724
|0.00
|0.00
|0.00
|16.78
|601391
|2007.08.15 02:18
|sell
|0.30
|eurjpy
|158.77
|0.00
|0.00
|2007.08.15 03:22
|158.72
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|601301
|2007.08.15 01:58
|sell
|0.20
|eurjpy
|158.67
|0.00
|0.00
|2007.08.15 03:32
|158.58
|0.00
|0.00
|0.00
|15.34
|601223
|2007.08.15 01:37
|buy
|0.30
|usdcad
|1.0692
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 01:42
|1.0695
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|601222
|2007.08.15 01:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:23
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|601106
|2007.08.15 01:17
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0703
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 03:01
|1.0711
|0.00
|0.00
|0.00
|14.94
|600913
|2007.08.15 00:46
|sell
|0.20
|eurjpy
|158.78
|0.00
|0.00
|2007.08.15 01:58
|158.71
|0.00
|0.00
|0.00
|11.92
|600693
|2007.08.14 23:57
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0691
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 01:17
|1.0699
|0.00
|0.00
|0.00
|14.95
|600658
|2007.08.14 23:48
|sell
|0.40
|eurjpy
|159.01
|0.00
|0.00
|2007.08.15 00:33
|158.92
|0.00
|0.00
|0.00
|30.65
|600609
|2007.08.14 23:32
|sell
|0.30
|eurjpy
|158.90
|0.00
|0.00
|2007.08.15 00:46
|158.81
|0.00
|0.00
|0.00
|22.99
|600549
|2007.08.14 23:17
|sell
|0.30
|eurjpy
|158.90
|0.00
|0.00
|2007.08.14 23:26
|158.84
|0.00
|0.00
|0.00
|15.34
|600390
|2007.08.14 22:51
|sell
|0.30
|eurjpy
|158.90
|0.00
|0.00
|2007.08.14 23:10
|158.84
|0.00
|0.00
|0.00
|15.34
|600387
|2007.08.14 22:50
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9964
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 23:14
|1.9958
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|600359
|2007.08.14 22:45
|sell
|0.30
|eurjpy
|158.90
|0.00
|0.00
|2007.08.14 22:46
|158.84
|0.00
|0.00
|0.00
|15.34
|600309
|2007.08.14 22:39
|sell
|0.20
|eurjpy
|158.79
|0.00
|0.00
|2007.08.15 00:33
|158.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.13
|600230
|2007.08.14 22:34
|sell
|0.20
|eurjpy
|158.90
|0.00
|0.00
|2007.08.14 22:39
|158.82
|0.00
|0.00
|0.00
|13.63
|600217
|2007.08.14 22:33
|sell
|0.20
|gbpjpy
|234.37
|0.00
|0.00
|2007.08.15 04:47
|232.98
|0.00
|0.00
|0.00
|237.36
|600194
|2007.08.14 22:30
|sell
|0.20
|gbpjpy
|234.48
|0.00
|0.00
|2007.08.14 22:33
|234.42
|0.00
|0.00
|0.00
|10.22
|600161
|2007.08.14 22:22
|sell
|0.30
|gbpjpy
|234.70
|0.00
|0.00
|2007.08.14 22:27
|234.63
|0.00
|0.00
|0.00
|17.87
|600143
|2007.08.14 22:17
|sell
|0.20
|gbpjpy
|234.59
|0.00
|0.00
|2007.08.14 22:31
|234.52
|0.00
|0.00
|0.00
|11.92
|600121
|2007.08.14 22:14
|sell
|0.20
|eurjpy
|159.01
|0.00
|0.00
|2007.08.14 22:34
|158.94
|0.00
|0.00
|0.00
|11.92
|599986
|2007.08.14 21:36
|sell
|0.20
|eurjpy
|159.11
|0.00
|0.00
|2007.08.14 22:14
|159.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|599769
|2007.08.14 20:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9964
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 22:38
|1.9954
|0.00
|0.00
|0.50
|20.00
|599726
|2007.08.14 20:52
|buy
|0.30
|usdcad
|1.0670
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 21:00
|1.0671
|0.00
|0.00
|0.00
|2.81
|599522
|2007.08.14 20:10
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9985
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 20:21
|1.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|599405
|2007.08.14 19:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3531
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 01:37
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.90
|16.00
|599370
|2007.08.14 19:52
|sell
|0.20
|gbpjpy
|235.15
|0.00
|0.00
|2007.08.14 22:18
|234.65
|0.00
|0.00
|-6.47
|85.09
|599351
|2007.08.14 19:50
|sell
|0.20
|gbpjpy
|235.26
|0.00
|0.00
|2007.08.14 19:53
|235.20
|0.00
|0.00
|0.00
|10.19
|599284
|2007.08.14 19:38
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9985
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 19:51
|1.9978
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|599264
|2007.08.14 19:34
|sell
|0.20
|gbpjpy
|235.36
|0.00
|0.00
|2007.08.14 19:50
|235.30
|0.00
|0.00
|0.00
|10.19
|599222
|2007.08.14 19:28
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9990
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 19:36
|1.9982
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|599221
|2007.08.14 19:28
|sell
|0.30
|gbpjpy
|235.66
|0.00
|0.00
|2007.08.14 19:34
|235.39
|0.00
|0.00
|0.00
|68.76
|599059
|2007.08.14 19:08
|buy
|0.30
|usdcad
|1.0670
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 20:36
|1.0673
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|598935
|2007.08.14 18:59
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0680
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 23:57
|1.0687
|0.00
|0.00
|0.34
|13.10
|598782
|2007.08.14 18:40
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9985
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 18:47
|1.9979
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|598753
|2007.08.14 18:37
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0670
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 18:59
|1.0676
|0.00
|0.00
|0.00
|11.24
|598751
|2007.08.14 18:36
|sell
|0.30
|eurjpy
|159.55
|0.00
|0.00
|2007.08.14 18:45
|159.48
|0.00
|0.00
|0.00
|17.83
|598732
|2007.08.14 18:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9974
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 21:01
|1.9969
|0.00
|0.00
|0.50
|10.00
|598729
|2007.08.14 18:34
|sell
|0.20
|gbpjpy
|235.07
|0.00
|0.00
|2007.08.14 19:34
|235.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.32
|598720
|2007.08.14 18:34
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0667
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 18:35
|1.0668
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|598514
|2007.08.14 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 19:55
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|598491
|2007.08.14 18:14
|sell
|0.20
|eurjpy
|159.43
|0.00
|0.00
|2007.08.14 21:37
|159.13
|0.00
|0.00
|-2.89
|51.03
|590509
|2007.08.14 07:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 18:17
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|589861
|2007.08.14 07:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 07:49
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|588530
|2007.08.14 01:59
|sell
|0.30
|gbpjpy
|237.01
|0.00
|0.00
|2007.08.14 06:53
|236.94
|0.00
|0.00
|0.00
|17.81
|588438
|2007.08.14 01:29
|sell
|0.30
|gbpjpy
|237.02
|0.00
|0.00
|2007.08.14 01:57
|236.98
|0.00
|0.00
|0.00
|10.19
|588381
|2007.08.14 01:14
|sell
|0.20
|eurjpy
|160.32
|0.00
|0.00
|2007.08.14 18:14
|159.46
|0.00
|0.00
|0.00
|146.05
|588375
|2007.08.14 01:14
|sell
|0.20
|gbpjpy
|236.90
|0.00
|0.00
|2007.08.14 19:28
|235.76
|0.00
|0.00
|0.00
|193.35
|588352
|2007.08.14 01:12
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.01
|0.00
|0.00
|2007.08.14 01:15
|236.95
|0.00
|0.00
|0.00
|10.19
|588345
|2007.08.14 01:11
|sell
|0.20
|eurjpy
|160.43
|0.00
|0.00
|2007.08.14 01:14
|160.34
|0.00
|0.00
|0.00
|15.28
|588320
|2007.08.14 01:04
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 06:54
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|588306
|2007.08.14 01:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|160.54
|0.00
|0.00
|2007.08.14 01:11
|160.45
|0.00
|0.00
|0.00
|15.27
|588212
|2007.08.14 00:45
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.12
|0.00
|0.00
|2007.08.14 01:13
|237.05
|0.00
|0.00
|0.00
|11.88
|588113
|2007.08.14 00:36
|sell
|0.30
|gbpjpy
|237.34
|0.00
|0.00
|2007.08.14 00:40
|237.28
|0.00
|0.00
|0.00
|15.26
|588063
|2007.08.14 00:31
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.23
|0.00
|0.00
|2007.08.14 00:45
|237.17
|0.00
|0.00
|0.00
|10.18
|588002
|2007.08.14 00:22
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.33
|0.00
|0.00
|2007.08.14 00:32
|237.27
|0.00
|0.00
|0.00
|10.17
|587986
|2007.08.14 00:21
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.44
|0.00
|0.00
|2007.08.14 00:22
|237.37
|0.00
|0.00
|0.00
|11.86
|587947
|2007.08.14 00:17
|sell
|0.30
|gbpjpy
|237.69
|0.00
|0.00
|2007.08.14 00:19
|237.61
|0.00
|0.00
|0.00
|20.32
|587889
|2007.08.14 00:11
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.56
|0.00
|0.00
|2007.08.14 00:21
|237.50
|0.00
|0.00
|0.00
|10.16
|587821
|2007.08.14 00:06
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.67
|0.00
|0.00
|2007.08.14 00:11
|237.61
|0.00
|0.00
|0.00
|10.16
|587712
|2007.08.13 23:58
|sell
|0.30
|gbpjpy
|237.89
|0.00
|0.00
|2007.08.14 00:01
|237.82
|0.00
|0.00
|0.00
|17.76
|587615
|2007.08.13 23:44
|sell
|0.30
|gbpjpy
|237.89
|0.00
|0.00
|2007.08.13 23:48
|237.83
|0.00
|0.00
|0.00
|15.22
|587574
|2007.08.13 23:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0106
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 18:34
|1.9977
|0.00
|0.00
|0.00
|258.00
|587518
|2007.08.13 23:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 07:02
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|587475
|2007.08.13 23:21
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0555
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 18:35
|1.0668
|0.00
|0.00
|0.00
|211.85
|587463
|2007.08.13 23:18
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.78
|0.00
|0.00
|2007.08.14 00:09
|237.72
|0.00
|0.00
|0.00
|10.16
|587187
|2007.08.13 22:24
|sell
|0.30
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 22:28
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|586992
|2007.08.13 21:41
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0544
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 23:21
|1.0551
|0.00
|0.00
|0.00
|13.27
|586833
|2007.08.13 21:05
|sell
|0.30
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 21:13
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|586814
|2007.08.13 21:03
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.89
|0.00
|0.00
|2007.08.13 23:25
|237.83
|0.00
|0.00
|0.00
|10.15
|586711
|2007.08.13 20:53
|sell
|0.30
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 20:58
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|586423
|2007.08.13 20:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0117
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 23:39
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.50
|14.00
|586390
|2007.08.13 20:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 20:03
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|586296
|2007.08.13 19:52
|sell
|0.20
|eurjpy
|160.95
|0.00
|0.00
|2007.08.14 01:01
|160.57
|0.00
|0.00
|-2.87
|64.44
|586134
|2007.08.13 19:18
|sell
|0.20
|eurjpy
|161.06
|0.00
|0.00
|2007.08.13 19:52
|161.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10.14
|586119
|2007.08.13 19:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 23:34
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.90
|16.00
|586064
|2007.08.13 19:05
|sell
|0.20
|eurjpy
|161.17
|0.00
|0.00
|2007.08.13 19:19
|161.08
|0.00
|0.00
|0.00
|15.21
|585889
|2007.08.13 18:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0139
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 20:00
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|585857
|2007.08.13 18:29
|sell
|0.20
|eurjpy
|161.27
|0.00
|0.00
|2007.08.13 19:05
|161.21
|0.00
|0.00
|0.00
|10.14
|585812
|2007.08.13 18:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 19:16
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|0.00
|0.00
|-8.59
|2 394.68
|Closed P/L:
|2 386.09
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|602043
|2007.08.15 04:29
|sell
|0.20
|eurjpy
|158.01
|0.00
|0.00
|
|157.80
|0.00
|0.00
|0.00
|35.83
|602053
|2007.08.15 04:30
|sell
|0.30
|eurjpy
|158.12
|0.00
|0.00
|
|157.80
|0.00
|0.00
|0.00
|81.90
|602507
|2007.08.15 05:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3489
|0.0000
|0.0000
|
|1.3462
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|600289
|2007.08.14 22:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9953
|0.0000
|0.0000
|
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|601913
|2007.08.15 04:13
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0726
|0.0000
|0.0000
|
|1.0760
|0.00
|0.00
|0.00
|63.20
|
|0.00
|0.00
|0.00
|268.93
|
|Floating P/L:
|268.93
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 386.09
|Floating P/L:
|268.93
|Margin:
|1 544.33
|Balance:
|4 653.89
|Equity:
|4 922.82
|Free Margin:
|3 378.49