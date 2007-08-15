|Account: 1586089
|Name: AL
|Currency: USD
|2007 August 16, 16:40
|48426026
|2007.08.15 15:41
|balance
|Deposit
|1 000.00
|0.00
|0.00
|0.00
|538.05
|Closed P/L:
|538.05
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|538.05
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 538.05
|Equity:
|1 538.05
|Free Margin:
|1 538.05
|Details:
|Gross Profit:
|626.26
|Gross Loss:
|88.21
|Total Net Profit:
|538.05
|Profit Factor:
|7.10
|Expected Payoff:
|1.16
|Absolute Drawdown:
|15.40
|Maximal Drawdown:
|51.06 (3.67%)
|Relative Drawdown:
|3.67% (51.06)
|Total Trades:
|462
|Short Positions (won %):
|94 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|368 (69.29%)
|Profit Trades (% of total):
|349 (75.54%)
|Loss trades (% of total):
|113 (24.46%)
|Largest
|profit trade:
|9.10
|loss trade:
|-2.11
|Average
|profit trade:
|1.79
|loss trade:
|-0.78
|Maximum
|consecutive wins ($):
|181 (405.51)
|consecutive losses ($):
|47 (-51.06)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|405.51 (181)
|consecutive loss (count):
|-51.06 (47)
|Average
|consecutive wins:
|44
|consecutive losses:
|14