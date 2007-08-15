MVP Global Trading, LLC

Account: 1586089 Name: AL Currency: USD 2007 August 16, 16:40
48426026 2007.08.15 15:41 balance Deposit 1 000.00
  0.00 0.00 0.00 538.05
Closed P/L: 538.05
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
  Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 538.05 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 538.05 Equity: 1 538.05 Free Margin: 1 538.05
 
Details:
Gross Profit: 626.26 Gross Loss: 88.21 Total Net Profit: 538.05
Profit Factor: 7.10 Expected Payoff: 1.16  
Absolute Drawdown: 15.40 Maximal Drawdown: 51.06 (3.67%) Relative Drawdown: 3.67% (51.06)
 
Total Trades: 462 Short Positions (won %): 94 (100.00%) Long Positions (won %): 368 (69.29%)
Profit Trades (% of total): 349 (75.54%) Loss trades (% of total): 113 (24.46%)
Largest profit trade: 9.10 loss trade: -2.11
Average profit trade: 1.79 loss trade: -0.78
Maximum consecutive wins ($): 181 (405.51) consecutive losses ($): 47 (-51.06)
Maximal consecutive profit (count): 405.51 (181) consecutive loss (count): -51.06 (47)
Average consecutive wins: 44 consecutive losses: 14