|Account: 929738
|Name: wws
|Currency: USD
|2007 August 17, 12:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10910317
|2007.08.17 12:22
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9788
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 12:25
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|10908747
|2007.08.17 12:00
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9778
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 12:08
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|10909442
|2007.08.17 12:09
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9777
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 12:25
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|10908509
|2007.08.17 11:59
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9768
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 12:08
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10903227
|2007.08.17 10:44
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:47
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|10820037
|2007.08.16 07:40
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9882
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 07:47
|1.9865
|0.00
|0.00
|0.00
|136.00
|10912170
|2007.08.17 12:44
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9778
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 12:47
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|10909422
|2007.08.17 12:08
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9767
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 12:50
|1.9752
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|10907901
|2007.08.17 11:55
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9756
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 12:50
|1.9752
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10906304
|2007.08.17 11:29
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9740
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 11:32
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|10903143
|2007.08.17 10:43
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9731
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:47
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10872073
|2007.08.16 22:50
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9827
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 23:35
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|10843944
|2007.08.16 13:51
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9834
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 13:52
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|10818861
|2007.08.16 07:23
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9871
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 07:47
|1.9865
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|10905800
|2007.08.17 11:24
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9729
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 11:32
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10903842
|2007.08.17 10:51
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:53
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|102.00
|10903090
|2007.08.17 10:43
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9721
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:53
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10874265
|2007.08.16 23:43
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9825
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 04:18
|1.9810
|0.00
|0.00
|-3.03
|90.00
|10871957
|2007.08.16 22:49
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9815
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 23:35
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10867466
|2007.08.16 20:40
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:45
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|10849378
|2007.08.16 15:32
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9855
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:23
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|10843868
|2007.08.16 13:50
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 13:52
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|10818318
|2007.08.16 07:12
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9861
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:15
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|10816928
|2007.08.16 06:51
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9849
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:55
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|10906625
|2007.08.17 11:33
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 12:50
|1.9752
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|10905648
|2007.08.17 11:20
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9719
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 12:47
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.00
|10904862
|2007.08.17 11:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 11:13
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|65.00
|10902959
|2007.08.17 10:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 11:14
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10900586
|2007.08.17 10:10
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:11
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|10893730
|2007.08.17 08:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9795
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 08:07
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10874149
|2007.08.16 23:36
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9814
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 04:18
|1.9810
|0.00
|0.00
|-2.53
|20.00
|10871442
|2007.08.16 22:38
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:10
|1.9786
|0.00
|0.00
|-2.53
|90.00
|10868930
|2007.08.16 21:16
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 21:23
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|10867417
|2007.08.16 20:39
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9805
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:45
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10865632
|2007.08.16 20:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9808
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:07
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|10862597
|2007.08.16 19:14
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9820
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 19:42
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|10857073
|2007.08.16 17:55
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9845
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:57
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|10849077
|2007.08.16 15:28
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9845
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:23
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10843825
|2007.08.16 13:50
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:02
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|10828399
|2007.08.16 10:17
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9841
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:28
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|10817710
|2007.08.16 07:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9850
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:15
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10816813
|2007.08.16 06:50
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9838
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:55
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|10815254
|2007.08.16 06:35
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9855
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:37
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|10810927
|2007.08.16 05:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9866
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:06
|1.9856
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|10905551
|2007.08.17 11:17
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 12:25
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|10904138
|2007.08.17 10:55
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9720
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 11:13
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10902208
|2007.08.17 10:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 11:13
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|10901638
|2007.08.17 10:22
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:29
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10900510
|2007.08.17 10:10
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:12
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10897867
|2007.08.17 09:49
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9728
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:51
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10897182
|2007.08.17 09:40
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9763
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:43
|1.9755
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10893564
|2007.08.17 08:03
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 08:20
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10871175
|2007.08.16 22:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9793
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:10
|1.9786
|0.00
|0.00
|-2.02
|28.00
|10868847
|2007.08.16 21:15
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 21:23
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10867326
|2007.08.16 20:37
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9794
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:47
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10866322
|2007.08.16 20:18
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9805
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:24
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|10865595
|2007.08.16 20:04
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:09
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10862556
|2007.08.16 19:14
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9809
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 19:42
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10860132
|2007.08.16 18:49
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9834
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 19:02
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10847776
|2007.08.16 15:01
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9834
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:57
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10846106
|2007.08.16 14:23
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:30
|1.9816
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10843548
|2007.08.16 13:47
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 13:52
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|10842986
|2007.08.16 13:42
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 13:45
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10839364
|2007.08.16 13:18
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9827
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 13:20
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10835278
|2007.08.16 12:18
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9844
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 12:44
|1.9835
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|10832741
|2007.08.16 11:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 11:48
|1.9836
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10830104
|2007.08.16 10:51
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9840
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 11:15
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10828110
|2007.08.16 10:12
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 11:23
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10822251
|2007.08.16 08:23
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9861
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:47
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10817680
|2007.08.16 07:01
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9840
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 09:24
|1.9834
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10816394
|2007.08.16 06:45
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9828
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:15
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|10814890
|2007.08.16 06:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9845
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:37
|1.9839
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10809896
|2007.08.16 04:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9855
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:09
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10805642
|2007.08.16 02:45
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9880
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 02:53
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10905484
|2007.08.17 11:16
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 12:08
|1.9761
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.00
|10902067
|2007.08.17 10:29
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9685
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:53
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|10901100
|2007.08.17 10:15
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9680
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:29
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|10900924
|2007.08.17 10:13
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9675
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:14
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10900459
|2007.08.17 10:09
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:29
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|10899250
|2007.08.17 10:05
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:06
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10897670
|2007.08.17 09:47
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:57
|1.9712
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10897063
|2007.08.17 09:38
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:45
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10896194
|2007.08.17 09:15
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:18
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10895784
|2007.08.17 09:01
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:08
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10894834
|2007.08.17 08:32
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 08:55
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10894696
|2007.08.17 08:25
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 08:30
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10893509
|2007.08.17 08:02
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 08:56
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10890140
|2007.08.17 07:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 07:19
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10870952
|2007.08.16 22:16
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9783
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:42
|1.9777
|0.00
|0.00
|-1.52
|18.00
|10869774
|2007.08.16 21:35
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 21:52
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10869436
|2007.08.16 21:26
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 21:31
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10868096
|2007.08.16 20:56
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9795
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 22:04
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10867874
|2007.08.16 20:48
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9795
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:51
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10867110
|2007.08.16 20:31
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:47
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|10866096
|2007.08.16 20:13
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9794
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:27
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10865511
|2007.08.16 20:03
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9785
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:09
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10864540
|2007.08.16 19:51
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 19:55
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10864430
|2007.08.16 19:48
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 19:49
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10862241
|2007.08.16 19:10
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9798
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 19:46
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|10858998
|2007.08.16 18:28
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 19:08
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10857723
|2007.08.16 18:05
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 18:20
|1.9818
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10846734
|2007.08.16 14:36
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:59
|1.9818
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10845979
|2007.08.16 14:20
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 19:02
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|10844183
|2007.08.16 13:53
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 13:58
|1.9818
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10843489
|2007.08.16 13:47
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 13:52
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.00
|10842559
|2007.08.16 13:38
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 13:45
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10839730
|2007.08.16 13:22
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9822
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 13:28
|1.9816
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10839110
|2007.08.16 13:15
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 13:31
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10833907
|2007.08.16 11:49
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9833
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 12:46
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10832607
|2007.08.16 11:28
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 12:44
|1.9834
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|10827491
|2007.08.16 10:01
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9818
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 11:15
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|10826875
|2007.08.16 09:52
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9830
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 09:56
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10826321
|2007.08.16 09:40
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 09:42
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10824435
|2007.08.16 09:05
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9854
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 09:15
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|10823631
|2007.08.16 08:52
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9850
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:53
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10822019
|2007.08.16 08:16
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9850
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:50
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10816223
|2007.08.16 06:43
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9817
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 07:47
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|-147.00
|10814579
|2007.08.16 06:26
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9834
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:38
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10809296
|2007.08.16 04:20
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9845
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:19
|1.9839
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10807882
|2007.08.16 03:49
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9845
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 04:09
|1.9839
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10807097
|2007.08.16 03:35
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9855
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:39
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10806324
|2007.08.16 03:13
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9880
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:17
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10805033
|2007.08.16 02:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:25
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10803726
|2007.08.16 00:40
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 00:44
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10800805
|2007.08.15 23:02
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9912
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 23:50
|1.9895
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|10905467
|2007.08.17 11:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 11:31
|1.9726
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|10905408
|2007.08.17 11:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9702
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 11:16
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10905370
|2007.08.17 11:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 11:14
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|10902032
|2007.08.17 10:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9674
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:47
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|10900103
|2007.08.17 10:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9654
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:11
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|10899756
|2007.08.17 10:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:08
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10899046
|2007.08.17 10:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9675
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:07
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10898987
|2007.08.17 10:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:03
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10898866
|2007.08.17 10:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:03
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10898215
|2007.08.17 09:56
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9707
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:02
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10897569
|2007.08.17 09:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9707
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:51
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|10897537
|2007.08.17 09:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9719
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:47
|1.9712
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10897426
|2007.08.17 09:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9729
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:46
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10897400
|2007.08.17 09:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:45
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10896856
|2007.08.17 09:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:43
|1.9755
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|10896745
|2007.08.17 09:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:34
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10895538
|2007.08.17 08:56
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9763
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:32
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10889702
|2007.08.17 06:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9762
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 08:07
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|10889522
|2007.08.17 06:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9772
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:47
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10872859
|2007.08.16 23:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9849
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 04:18
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.52
|-84.00
|10872701
|2007.08.16 23:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9838
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:10
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.52
|-114.00
|10870402
|2007.08.16 22:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9772
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 23:35
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|10870249
|2007.08.16 22:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 22:07
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10867825
|2007.08.16 20:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9785
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 21:23
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|10866973
|2007.08.16 20:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:45
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|10866911
|2007.08.16 20:27
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:28
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10865804
|2007.08.16 20:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:24
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10865078
|2007.08.16 19:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:07
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|10864226
|2007.08.16 19:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9787
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 19:58
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10861993
|2007.08.16 19:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9788
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 19:42
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|10861835
|2007.08.16 19:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9803
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 19:09
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10861599
|2007.08.16 19:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 19:09
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10852325
|2007.08.16 16:26
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:23
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|10852002
|2007.08.16 16:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:57
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|10845148
|2007.08.16 14:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9803
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:30
|1.9816
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|10843328
|2007.08.16 13:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9779
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 13:52
|1.9822
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.00
|10841646
|2007.08.16 13:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9779
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 13:45
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|10841098
|2007.08.16 13:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 13:35
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10840662
|2007.08.16 13:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 13:33
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|10838870
|2007.08.16 13:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 13:20
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10838515
|2007.08.16 13:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9812
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 13:14
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10836490
|2007.08.16 12:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 13:12
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10832387
|2007.08.16 11:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9808
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 11:48
|1.9836
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|10832025
|2007.08.16 11:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9819
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 11:26
|1.9813
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10827206
|2007.08.16 09:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9808
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:28
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|10825759
|2007.08.16 09:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9819
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 09:59
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10825343
|2007.08.16 09:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 09:32
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10815925
|2007.08.16 06:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9807
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:55
|1.9836
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|10815506
|2007.08.16 06:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:40
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|10814267
|2007.08.16 06:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:37
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|10813672
|2007.08.16 06:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9834
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:22
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10807312
|2007.08.16 03:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9834
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:06
|1.9856
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|10806762
|2007.08.16 03:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9845
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:40
|1.9839
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10806659
|2007.08.16 03:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9859
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:27
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10803599
|2007.08.16 00:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9859
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 02:53
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|10802997
|2007.08.16 00:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 00:37
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10802274
|2007.08.16 00:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9880
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 00:22
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10801282
|2007.08.15 23:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 00:04
|1.9882
|0.00
|0.00
|-3.04
|18.00
|10800808
|2007.08.15 23:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9917
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 23:50
|1.9891
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|10800687
|2007.08.15 22:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9902
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 23:50
|1.9895
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10800458
|2007.08.15 22:48
|balance
|Deposit
|30 000.00
|0.00
|0.00
|-13.63
|1 764.00
|Closed P/L:
|1 750.37
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10907324
|2007.08.17 11:44
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9745
|0.0000
|0.0000
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|10912828
|2007.08.17 12:53
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|Floating P/L:
|-105.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|30 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 750.37
|Floating P/L:
|-105.00
|Margin:
|888.68
|Balance:
|31 750.37
|Equity:
|31 645.37
|Free Margin:
|30 756.70
|Details:
|Gross Profit:
|4 733.33
|Gross Loss:
|2 982.96
|Total Net Profit:
|1 750.37
|Profit Factor:
|1.59
|Expected Payoff:
|9.46
|Absolute Drawdown:
|52.00
|Maximal Drawdown:
|305.00 (0.96%)
|Relative Drawdown:
|0.96% (305.00)
|Total Trades:
|185
|Short Positions (won %):
|180 (78.33%)
|Long Positions (won %):
|5 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|141 (76.22%)
|Loss trades (% of total):
|44 (23.78%)
|Largest
|profit trade:
|180.00
|loss trade:
|-240.00
|Average
|profit trade:
|33.57
|loss trade:
|-67.79
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (340.00)
|consecutive losses ($):
|3 (-259.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|392.00 (3)
|consecutive loss (count):
|-305.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1