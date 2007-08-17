FXDD

Account: 929738 Name: wws Currency: USD 2007 August 17, 12:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
109103172007.08.17 12:22sell0.90gbpusd1.97880.00000.00002007.08.17 12:251.97680.000.000.00180.00
109087472007.08.17 12:00sell0.90gbpusd1.97780.00000.00002007.08.17 12:081.97620.000.000.00144.00
109094422007.08.17 12:09sell0.80gbpusd1.97770.00000.00002007.08.17 12:251.97680.000.000.0072.00
109085092007.08.17 11:59sell0.80gbpusd1.97680.00000.00002007.08.17 12:081.97620.000.000.0048.00
109032272007.08.17 10:44sell0.80gbpusd1.97420.00000.00002007.08.17 10:471.97290.000.000.00104.00
108200372007.08.16 07:40sell0.80gbpusd1.98820.00000.00002007.08.16 07:471.98650.000.000.00136.00
109121702007.08.17 12:44sell0.70gbpusd1.97780.00000.00002007.08.17 12:471.97580.000.000.00140.00
109094222007.08.17 12:08sell0.70gbpusd1.97670.00000.00002007.08.17 12:501.97520.000.000.00105.00
109079012007.08.17 11:55sell0.70gbpusd1.97560.00000.00002007.08.17 12:501.97520.000.000.0028.00
109063042007.08.17 11:29sell0.70gbpusd1.97400.00000.00002007.08.17 11:321.97270.000.000.0091.00
109031432007.08.17 10:43sell0.70gbpusd1.97310.00000.00002007.08.17 10:471.97290.000.000.0014.00
108720732007.08.16 22:50sell0.70gbpusd1.98270.00000.00002007.08.16 23:351.98110.000.000.00112.00
108439442007.08.16 13:51sell0.70gbpusd1.98340.00000.00002007.08.16 13:521.98210.000.000.0091.00
108188612007.08.16 07:23sell0.70gbpusd1.98710.00000.00002007.08.16 07:471.98650.000.000.0042.00
109058002007.08.17 11:24sell0.60gbpusd1.97290.00000.00002007.08.17 11:321.97270.000.000.0012.00
109038422007.08.17 10:51sell0.60gbpusd1.97350.00000.00002007.08.17 10:531.97180.000.000.00102.00
109030902007.08.17 10:43sell0.60gbpusd1.97210.00000.00002007.08.17 10:531.97180.000.000.0018.00
108742652007.08.16 23:43sell0.60gbpusd1.98250.00000.00002007.08.17 04:181.98100.000.00-3.0390.00
108719572007.08.16 22:49sell0.60gbpusd1.98150.00000.00002007.08.16 23:351.98110.000.000.0024.00
108674662007.08.16 20:40sell0.60gbpusd1.98160.00000.00002007.08.16 20:451.98030.000.000.0078.00
108493782007.08.16 15:32sell0.60gbpusd1.98550.00000.00002007.08.16 17:231.98420.000.000.0078.00
108438682007.08.16 13:50sell0.60gbpusd1.98240.00000.00002007.08.16 13:521.98170.000.000.0042.00
108183182007.08.16 07:12sell0.60gbpusd1.98610.00000.00002007.08.16 08:151.98470.000.000.0084.00
108169282007.08.16 06:51sell0.60gbpusd1.98490.00000.00002007.08.16 06:551.98370.000.000.0072.00
109066252007.08.17 11:33sell0.50gbpusd1.97300.00000.00002007.08.17 12:501.97520.000.000.00-110.00
109056482007.08.17 11:20sell0.50gbpusd1.97190.00000.00002007.08.17 12:471.97580.000.000.00-195.00
109048622007.08.17 11:03sell0.50gbpusd1.97300.00000.00002007.08.17 11:131.97170.000.000.0065.00
109029592007.08.17 10:42sell0.50gbpusd1.97080.00000.00002007.08.17 11:141.97050.000.000.0015.00
109005862007.08.17 10:10sell0.50gbpusd1.96880.00000.00002007.08.17 10:111.96740.000.000.0070.00
108937302007.08.17 08:05sell0.50gbpusd1.97950.00000.00002007.08.17 08:071.97830.000.000.0060.00
108741492007.08.16 23:36sell0.50gbpusd1.98140.00000.00002007.08.17 04:181.98100.000.00-2.5320.00
108714422007.08.16 22:38sell0.50gbpusd1.98040.00000.00002007.08.17 06:101.97860.000.00-2.5390.00
108689302007.08.16 21:16sell0.50gbpusd1.98160.00000.00002007.08.16 21:231.98060.000.000.0050.00
108674172007.08.16 20:39sell0.50gbpusd1.98050.00000.00002007.08.16 20:451.98030.000.000.0010.00
108656322007.08.16 20:04sell0.50gbpusd1.98080.00000.00002007.08.16 20:071.97970.000.000.0055.00
108625972007.08.16 19:14sell0.50gbpusd1.98200.00000.00002007.08.16 19:421.98100.000.000.0050.00
108570732007.08.16 17:55sell0.50gbpusd1.98450.00000.00002007.08.16 17:571.98300.000.000.0075.00
108490772007.08.16 15:28sell0.50gbpusd1.98450.00000.00002007.08.16 17:231.98420.000.000.0015.00
108438252007.08.16 13:50sell0.50gbpusd1.98130.00000.00002007.08.16 14:021.98060.000.000.0035.00
108283992007.08.16 10:17sell0.50gbpusd1.98410.00000.00002007.08.16 10:281.98300.000.000.0055.00
108177102007.08.16 07:01sell0.50gbpusd1.98500.00000.00002007.08.16 08:151.98470.000.000.0015.00
108168132007.08.16 06:50sell0.50gbpusd1.98380.00000.00002007.08.16 06:551.98370.000.000.005.00
108152542007.08.16 06:35sell0.50gbpusd1.98550.00000.00002007.08.16 06:371.98450.000.000.0050.00
108109272007.08.16 05:06sell0.50gbpusd1.98660.00000.00002007.08.16 06:061.98560.000.000.0050.00
109055512007.08.17 11:17sell0.40gbpusd1.97080.00000.00002007.08.17 12:251.97680.000.000.00-240.00
109041382007.08.17 10:55sell0.40gbpusd1.97200.00000.00002007.08.17 11:131.97170.000.000.0012.00
109022082007.08.17 10:31sell0.40gbpusd1.96970.00000.00002007.08.17 11:131.97160.000.000.00-76.00
109016382007.08.17 10:22sell0.40gbpusd1.96900.00000.00002007.08.17 10:291.96790.000.000.0044.00
109005102007.08.17 10:10sell0.40gbpusd1.96760.00000.00002007.08.17 10:121.96690.000.000.0028.00
108978672007.08.17 09:49sell0.40gbpusd1.97280.00000.00002007.08.17 09:511.97210.000.000.0028.00
108971822007.08.17 09:40sell0.40gbpusd1.97630.00000.00002007.08.17 09:431.97550.000.000.0032.00
108935642007.08.17 08:03sell0.40gbpusd1.97840.00000.00002007.08.17 08:201.97780.000.000.0024.00
108711752007.08.16 22:30sell0.40gbpusd1.97930.00000.00002007.08.17 06:101.97860.000.00-2.0228.00
108688472007.08.16 21:15sell0.40gbpusd1.98060.00000.00002007.08.16 21:231.98000.000.000.0024.00
108673262007.08.16 20:37sell0.40gbpusd1.97940.00000.00002007.08.16 20:471.97900.000.000.0016.00
108663222007.08.16 20:18sell0.40gbpusd1.98050.00000.00002007.08.16 20:241.97960.000.000.0036.00
108655952007.08.16 20:04sell0.40gbpusd1.97970.00000.00002007.08.16 20:091.97910.000.000.0024.00
108625562007.08.16 19:14sell0.40gbpusd1.98090.00000.00002007.08.16 19:421.98030.000.000.0024.00
108601322007.08.16 18:49sell0.40gbpusd1.98340.00000.00002007.08.16 19:021.98240.000.000.0040.00
108477762007.08.16 15:01sell0.40gbpusd1.98340.00000.00002007.08.16 17:571.98300.000.000.0016.00
108461062007.08.16 14:23sell0.40gbpusd1.98240.00000.00002007.08.16 14:301.98160.000.000.0032.00
108435482007.08.16 13:47sell0.40gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 13:521.98210.000.000.00-80.00
108429862007.08.16 13:42sell0.40gbpusd1.98000.00000.00002007.08.16 13:451.97920.000.000.0032.00
108393642007.08.16 13:18sell0.40gbpusd1.98270.00000.00002007.08.16 13:201.98170.000.000.0040.00
108352782007.08.16 12:18sell0.40gbpusd1.98440.00000.00002007.08.16 12:441.98350.000.000.0036.00
108327412007.08.16 11:30sell0.40gbpusd1.98520.00000.00002007.08.16 11:481.98360.000.000.0064.00
108301042007.08.16 10:51sell0.40gbpusd1.98400.00000.00002007.08.16 11:151.98290.000.000.0044.00
108281102007.08.16 10:12sell0.40gbpusd1.98290.00000.00002007.08.16 11:231.98240.000.000.0020.00
108222512007.08.16 08:23sell0.40gbpusd1.98610.00000.00002007.08.16 08:471.98500.000.000.0044.00
108176802007.08.16 07:01sell0.40gbpusd1.98400.00000.00002007.08.16 09:241.98340.000.000.0024.00
108163942007.08.16 06:45sell0.40gbpusd1.98280.00000.00002007.08.16 08:151.98470.000.000.00-76.00
108148902007.08.16 06:30sell0.40gbpusd1.98450.00000.00002007.08.16 06:371.98390.000.000.0024.00
108098962007.08.16 04:35sell0.40gbpusd1.98550.00000.00002007.08.16 06:091.98490.000.000.0024.00
108056422007.08.16 02:45sell0.40gbpusd1.98800.00000.00002007.08.16 02:531.98720.000.000.0032.00
109054842007.08.17 11:16sell0.30gbpusd1.96960.00000.00002007.08.17 12:081.97610.000.000.00-195.00
109020672007.08.17 10:29sell0.30gbpusd1.96850.00000.00002007.08.17 10:531.97190.000.000.00-102.00
109011002007.08.17 10:15sell0.30gbpusd1.96800.00000.00002007.08.17 10:291.96790.000.000.003.00
109009242007.08.17 10:13sell0.30gbpusd1.96750.00000.00002007.08.17 10:141.96700.000.000.0015.00
109004592007.08.17 10:09sell0.30gbpusd1.96650.00000.00002007.08.17 10:291.96790.000.000.00-42.00
108992502007.08.17 10:05sell0.30gbpusd1.96860.00000.00002007.08.17 10:061.96800.000.000.0018.00
108976702007.08.17 09:47sell0.30gbpusd1.97170.00000.00002007.08.17 09:571.97120.000.000.0015.00
108970632007.08.17 09:38sell0.30gbpusd1.97520.00000.00002007.08.17 09:451.97420.000.000.0030.00
108961942007.08.17 09:15sell0.30gbpusd1.97730.00000.00002007.08.17 09:181.97680.000.000.0015.00
108957842007.08.17 09:01sell0.30gbpusd1.97730.00000.00002007.08.17 09:081.97680.000.000.0015.00
108948342007.08.17 08:32sell0.30gbpusd1.97840.00000.00002007.08.17 08:551.97780.000.000.0018.00
108946962007.08.17 08:25sell0.30gbpusd1.97840.00000.00002007.08.17 08:301.97780.000.000.0018.00
108935092007.08.17 08:02sell0.30gbpusd1.97730.00000.00002007.08.17 08:561.97660.000.000.0021.00
108901402007.08.17 07:00sell0.30gbpusd1.97730.00000.00002007.08.17 07:191.97670.000.000.0018.00
108709522007.08.16 22:16sell0.30gbpusd1.97830.00000.00002007.08.17 06:421.97770.000.00-1.5218.00
108697742007.08.16 21:35sell0.30gbpusd1.98060.00000.00002007.08.16 21:521.98000.000.000.0018.00
108694362007.08.16 21:26sell0.30gbpusd1.98060.00000.00002007.08.16 21:311.98000.000.000.0018.00
108680962007.08.16 20:56sell0.30gbpusd1.97950.00000.00002007.08.16 22:041.97890.000.000.0018.00
108678742007.08.16 20:48sell0.30gbpusd1.97950.00000.00002007.08.16 20:511.97900.000.000.0015.00
108671102007.08.16 20:31sell0.30gbpusd1.97840.00000.00002007.08.16 20:471.97890.000.000.00-15.00
108660962007.08.16 20:13sell0.30gbpusd1.97940.00000.00002007.08.16 20:271.97880.000.000.0018.00
108655112007.08.16 20:03sell0.30gbpusd1.97850.00000.00002007.08.16 20:091.97910.000.000.00-18.00
108645402007.08.16 19:51sell0.30gbpusd1.97970.00000.00002007.08.16 19:551.97920.000.000.0015.00
108644302007.08.16 19:48sell0.30gbpusd1.97970.00000.00002007.08.16 19:491.97910.000.000.0018.00
108622412007.08.16 19:10sell0.30gbpusd1.97980.00000.00002007.08.16 19:461.97890.000.000.0027.00
108589982007.08.16 18:28sell0.30gbpusd1.98240.00000.00002007.08.16 19:081.98170.000.000.0021.00
108577232007.08.16 18:05sell0.30gbpusd1.98240.00000.00002007.08.16 18:201.98180.000.000.0018.00
108467342007.08.16 14:36sell0.30gbpusd1.98240.00000.00002007.08.16 17:591.98180.000.000.0018.00
108459792007.08.16 14:20sell0.30gbpusd1.98130.00000.00002007.08.16 19:021.98240.000.000.00-33.00
108441832007.08.16 13:53sell0.30gbpusd1.98240.00000.00002007.08.16 13:581.98180.000.000.0018.00
108434892007.08.16 13:47sell0.30gbpusd1.97900.00000.00002007.08.16 13:521.98210.000.000.00-93.00
108425592007.08.16 13:38sell0.30gbpusd1.97890.00000.00002007.08.16 13:451.97820.000.000.0021.00
108397302007.08.16 13:22sell0.30gbpusd1.98220.00000.00002007.08.16 13:281.98160.000.000.0018.00
108391102007.08.16 13:15sell0.30gbpusd1.98110.00000.00002007.08.16 13:311.98030.000.000.0024.00
108339072007.08.16 11:49sell0.30gbpusd1.98330.00000.00002007.08.16 12:461.98250.000.000.0024.00
108326072007.08.16 11:28sell0.30gbpusd1.98230.00000.00002007.08.16 12:441.98340.000.000.00-33.00
108274912007.08.16 10:01sell0.30gbpusd1.98180.00000.00002007.08.16 11:151.98290.000.000.00-33.00
108268752007.08.16 09:52sell0.30gbpusd1.98300.00000.00002007.08.16 09:561.98240.000.000.0018.00
108263212007.08.16 09:40sell0.30gbpusd1.98290.00000.00002007.08.16 09:421.98240.000.000.0015.00
108244352007.08.16 09:05sell0.30gbpusd1.98540.00000.00002007.08.16 09:151.98450.000.000.0027.00
108236312007.08.16 08:52sell0.30gbpusd1.98500.00000.00002007.08.16 08:531.98450.000.000.0015.00
108220192007.08.16 08:16sell0.30gbpusd1.98500.00000.00002007.08.16 08:501.98450.000.000.0015.00
108162232007.08.16 06:43sell0.30gbpusd1.98170.00000.00002007.08.16 07:471.98660.000.000.00-147.00
108145792007.08.16 06:26sell0.30gbpusd1.98340.00000.00002007.08.16 06:381.98280.000.000.0018.00
108092962007.08.16 04:20sell0.30gbpusd1.98450.00000.00002007.08.16 06:191.98390.000.000.0018.00
108078822007.08.16 03:49sell0.30gbpusd1.98450.00000.00002007.08.16 04:091.98390.000.000.0018.00
108070972007.08.16 03:35sell0.30gbpusd1.98550.00000.00002007.08.16 03:391.98490.000.000.0018.00
108063242007.08.16 03:13sell0.30gbpusd1.98800.00000.00002007.08.16 03:171.98740.000.000.0018.00
108050332007.08.16 02:00sell0.30gbpusd1.98690.00000.00002007.08.16 03:251.98640.000.000.0015.00
108037262007.08.16 00:40sell0.30gbpusd1.98690.00000.00002007.08.16 00:441.98640.000.000.0015.00
108008052007.08.15 23:02sell0.30gbpusd1.99120.00000.00002007.08.15 23:501.98950.000.000.0051.00
109054672007.08.17 11:15sell0.20gbpusd1.96860.00000.00002007.08.17 11:311.97260.000.000.00-80.00
109054082007.08.17 11:14sell0.20gbpusd1.97020.00000.00002007.08.17 11:161.96930.000.000.0018.00
109053702007.08.17 11:14sell0.20gbpusd1.96970.00000.00002007.08.17 11:141.97040.000.000.00-14.00
109020322007.08.17 10:29sell0.20gbpusd1.96740.00000.00002007.08.17 10:471.97290.000.000.00-110.00
109001032007.08.17 10:08sell0.20gbpusd1.96540.00000.00002007.08.17 10:111.96770.000.000.00-46.00
108997562007.08.17 10:07sell0.20gbpusd1.96650.00000.00002007.08.17 10:081.96580.000.000.0014.00
108990462007.08.17 10:03sell0.20gbpusd1.96750.00000.00002007.08.17 10:071.96660.000.000.0018.00
108989872007.08.17 10:03sell0.20gbpusd1.96860.00000.00002007.08.17 10:031.96800.000.000.0012.00
108988662007.08.17 10:02sell0.20gbpusd1.96960.00000.00002007.08.17 10:031.96890.000.000.0014.00
108982152007.08.17 09:56sell0.20gbpusd1.97070.00000.00002007.08.17 10:021.96990.000.000.0016.00
108975692007.08.17 09:46sell0.20gbpusd1.97070.00000.00002007.08.17 09:511.97200.000.000.00-26.00
108975372007.08.17 09:46sell0.20gbpusd1.97190.00000.00002007.08.17 09:471.97120.000.000.0014.00
108974262007.08.17 09:45sell0.20gbpusd1.97290.00000.00002007.08.17 09:461.97220.000.000.0014.00
108974002007.08.17 09:45sell0.20gbpusd1.97420.00000.00002007.08.17 09:451.97340.000.000.0016.00
108968562007.08.17 09:34sell0.20gbpusd1.97420.00000.00002007.08.17 09:431.97550.000.000.00-26.00
108967452007.08.17 09:32sell0.20gbpusd1.97520.00000.00002007.08.17 09:341.97450.000.000.0014.00
108955382007.08.17 08:56sell0.20gbpusd1.97630.00000.00002007.08.17 09:321.97560.000.000.0014.00
108897022007.08.17 06:47sell0.20gbpusd1.97620.00000.00002007.08.17 08:071.97840.000.000.00-44.00
108895222007.08.17 06:42sell0.20gbpusd1.97720.00000.00002007.08.17 06:471.97660.000.000.0012.00
108728592007.08.16 23:03buy0.20gbpusd1.98490.00000.00002007.08.17 04:181.98070.000.000.52-84.00
108727012007.08.16 23:02buy0.20gbpusd1.98380.00000.00002007.08.17 06:101.97810.000.000.52-114.00
108704022007.08.16 22:07sell0.20gbpusd1.97720.00000.00002007.08.16 23:351.98110.000.000.00-78.00
108702492007.08.16 22:03sell0.20gbpusd1.97840.00000.00002007.08.16 22:071.97770.000.000.0014.00
108678252007.08.16 20:47sell0.20gbpusd1.97850.00000.00002007.08.16 21:231.98060.000.000.00-42.00
108669732007.08.16 20:28sell0.20gbpusd1.97730.00000.00002007.08.16 20:451.98040.000.000.00-62.00
108669112007.08.16 20:27sell0.20gbpusd1.97840.00000.00002007.08.16 20:281.97770.000.000.0014.00
108658042007.08.16 20:09sell0.20gbpusd1.97840.00000.00002007.08.16 20:241.97960.000.000.00-24.00
108650782007.08.16 19:58sell0.20gbpusd1.97740.00000.00002007.08.16 20:071.97970.000.000.00-46.00
108642262007.08.16 19:46sell0.20gbpusd1.97870.00000.00002007.08.16 19:581.97780.000.000.0018.00
108619932007.08.16 19:09sell0.20gbpusd1.97880.00000.00002007.08.16 19:421.98100.000.000.00-44.00
108618352007.08.16 19:08sell0.20gbpusd1.98030.00000.00002007.08.16 19:091.97910.000.000.0024.00
108615992007.08.16 19:07sell0.20gbpusd1.98130.00000.00002007.08.16 19:091.98060.000.000.0014.00
108523252007.08.16 16:26buy0.20gbpusd1.98780.00000.00002007.08.16 17:231.98380.000.000.00-80.00
108520022007.08.16 16:20buy0.20gbpusd1.98680.00000.00002007.08.16 17:571.98260.000.000.00-84.00
108451482007.08.16 14:01sell0.20gbpusd1.98030.00000.00002007.08.16 14:301.98160.000.000.00-26.00
108433282007.08.16 13:45sell0.20gbpusd1.97790.00000.00002007.08.16 13:521.98220.000.000.00-86.00
108416462007.08.16 13:35sell0.20gbpusd1.97790.00000.00002007.08.16 13:451.97920.000.000.00-26.00
108410982007.08.16 13:33sell0.20gbpusd1.97890.00000.00002007.08.16 13:351.97840.000.000.0010.00
108406622007.08.16 13:31sell0.20gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 13:331.97900.000.000.0022.00
108388702007.08.16 13:14sell0.20gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 13:201.98170.000.000.00-32.00
108385152007.08.16 13:12sell0.20gbpusd1.98120.00000.00002007.08.16 13:141.98040.000.000.0016.00
108364902007.08.16 12:46sell0.20gbpusd1.98230.00000.00002007.08.16 13:121.98150.000.000.0016.00
108323872007.08.16 11:26sell0.20gbpusd1.98080.00000.00002007.08.16 11:481.98360.000.000.00-56.00
108320252007.08.16 11:23sell0.20gbpusd1.98190.00000.00002007.08.16 11:261.98130.000.000.0012.00
108272062007.08.16 09:59sell0.20gbpusd1.98080.00000.00002007.08.16 10:281.98300.000.000.00-44.00
108257592007.08.16 09:31sell0.20gbpusd1.98190.00000.00002007.08.16 09:591.98100.000.000.0018.00
108253432007.08.16 09:24sell0.20gbpusd1.98290.00000.00002007.08.16 09:321.98240.000.000.0010.00
108159252007.08.16 06:40sell0.20gbpusd1.98070.00000.00002007.08.16 06:551.98360.000.000.00-58.00
108155062007.08.16 06:38sell0.20gbpusd1.98230.00000.00002007.08.16 06:401.98100.000.000.0026.00
108142672007.08.16 06:22sell0.20gbpusd1.98240.00000.00002007.08.16 06:371.98450.000.000.00-42.00
108136722007.08.16 06:16sell0.20gbpusd1.98340.00000.00002007.08.16 06:221.98280.000.000.0012.00
108073122007.08.16 03:40sell0.20gbpusd1.98340.00000.00002007.08.16 06:061.98560.000.000.00-44.00
108067622007.08.16 03:26sell0.20gbpusd1.98450.00000.00002007.08.16 03:401.98390.000.000.0012.00
108066592007.08.16 03:25sell0.20gbpusd1.98590.00000.00002007.08.16 03:271.98500.000.000.0018.00
108035992007.08.16 00:36sell0.20gbpusd1.98590.00000.00002007.08.16 02:531.98720.000.000.00-26.00
108029972007.08.16 00:22sell0.20gbpusd1.98690.00000.00002007.08.16 00:371.98640.000.000.0010.00
108022742007.08.16 00:04sell0.20gbpusd1.98800.00000.00002007.08.16 00:221.98720.000.000.0016.00
108012822007.08.15 23:50sell0.20gbpusd1.98910.00000.00002007.08.16 00:041.98820.000.00-3.0418.00
108008082007.08.15 23:02buy0.20gbpusd1.99170.00000.00002007.08.15 23:501.98910.000.000.00-52.00
108006872007.08.15 22:59sell0.20gbpusd1.99020.00000.00002007.08.15 23:501.98950.000.000.0014.00
108004582007.08.15 22:48balanceDeposit30 000.00
  0.00 0.00 -13.63 1 764.00
Closed P/L: 1 750.37
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
109073242007.08.17 11:44sell0.60gbpusd1.97450.00000.0000 1.97600.000.000.00-90.00
109128282007.08.17 12:53sell0.30gbpusd1.97550.00000.0000 1.97600.000.000.00-15.00
  0.00 0.00 0.00 -105.00
 Floating P/L: -105.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 30 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 750.37 Floating P/L: -105.00 Margin: 888.68
Balance: 31 750.37 Equity: 31 645.37 Free Margin: 30 756.70
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 733.33 Gross Loss: 2 982.96 Total Net Profit: 1 750.37
Profit Factor: 1.59 Expected Payoff: 9.46  
Absolute Drawdown: 52.00 Maximal Drawdown: 305.00 (0.96%) Relative Drawdown: 0.96% (305.00)
 
Total Trades: 185 Short Positions (won %): 180 (78.33%) Long Positions (won %): 5 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 141 (76.22%) Loss trades (% of total): 44 (23.78%)
Largest profit trade: 180.00 loss trade: -240.00
Average profit trade: 33.57 loss trade: -67.79
Maximum consecutive wins ($): 12 (340.00) consecutive losses ($): 3 (-259.00)
Maximal consecutive profit (count): 392.00 (3) consecutive loss (count): -305.00 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1