Optimization Report
pp opp 1 trade
|Pass
|Profit
|Total trades
|Profit factor
|Expected Payoff
|Drawdown $
|Drawdown %
|62
|4662.39
|309
|1.35
|15.09
|990.99
|8.92
|1611
|4635.37
|378
|1.31
|12.26
|995.28
|8.09
|748
|4631.47
|257
|1.41
|18.02
|910.06
|8.37
|59
|4613.40
|318
|1.34
|14.51
|989.99
|8.79
|61
|4604.12
|313
|1.35
|14.71
|988.99
|8.91
|58
|4577.40
|318
|1.34
|14.39
|989.99
|8.79
|454
|4576.99
|291
|1.37
|15.73
|898.50
|8.65
|750
|4554.43
|256
|1.40
|17.79
|911.06
|8.50
|749
|4540.58
|256
|1.40
|17.74
|910.06
|8.38
|1997
|4538.86
|339
|1.33
|13.39
|850.20
|8.35
|456
|4537.60
|289
|1.36
|15.70
|911.50
|8.78
|1612
|4531.57
|373
|1.30
|12.15
|1016.28
|9.16
|64
|4525.00
|306
|1.34
|14.79
|995.99
|8.98
|453
|4513.52
|294
|1.36
|15.35
|890.50
|8.58
|2004
|4510.08
|334
|1.33
|13.50
|1075.63
|10.21
|2003
|4500.70
|339
|1.32
|13.28
|1056.63
|9.00
|1605
|4497.08
|378
|1.30
|11.90
|899.19
|8.73
|455
|4488.28
|290
|1.36
|15.48
|898.50
|8.66
|63
|4477.68
|307
|1.34
|14.59
|990.99
|8.92
|1604
|4474.75
|378
|1.30
|11.84
|885.85
|8.62
|842
|4454.65
|296
|1.34
|15.05
|985.16
|9.18
|1709
|4451.91
|372
|1.30
|11.97
|995.28
|8.12
|1710
|4450.75
|365
|1.30
|12.19
|1016.28
|9.16
|1996
|4443.53
|340
|1.33
|13.07
|839.20
|8.24
|1994
|4438.87
|340
|1.33
|13.06
|826.20
|8.11
|160
|4438.28
|304
|1.34
|14.60
|990.99
|8.92
|60
|4435.40
|318
|1.33
|13.95
|991.99
|8.94
|747
|4425.21
|260
|1.39
|17.02
|908.06
|8.30
|1993
|4422.87
|340
|1.33
|13.01
|826.20
|8.11
|1602
|4404.09
|380
|1.30
|11.59
|872.85
|8.50
|162
|4392.89
|302
|1.33
|14.55
|995.99
|8.98
|1601
|4389.09
|380
|1.29
|11.55
|872.85
|8.50
|159
|4380.01
|308
|1.33
|14.22
|988.99
|8.91
|650
|4378.39
|271
|1.36
|16.16
|860.50
|8.37
|552
|4375.45
|281
|1.36
|15.57
|889.71
|8.44
|1992
|4369.20
|342
|1.32
|12.78
|826.20
|8.11
|358
|4365.60
|294
|1.34
|14.85
|971.35
|8.84
|1600
|4356.09
|380
|1.29
|11.46
|872.85
|8.50
|161
|4345.57
|303
|1.33
|14.34
|990.99
|8.92
|843
|4340.65
|296
|1.33
|14.66
|1010.95
|9.18
|551
|4321.98
|284
|1.35
|15.22
|887.71
|8.36
|741
|4319.52
|266
|1.37
|16.24
|883.94
|8.67
|257
|4318.94
|305
|1.33
|14.16
|985.17
|8.88
|356
|4316.31
|295
|1.34
|14.63
|970.35
|8.82
|357
|4315.28
|295
|1.34
|14.63
|970.35
|8.81
|258
|4314.24
|301
|1.33
|14.33
|987.17
|8.97
|2410
|4312.62
|276
|1.33
|15.63
|989.37
|8.48
|651
|4289.68
|270
|1.36
|15.89
|860.50
|8.38
|260
|4289.00
|299
|1.33
|14.34
|971.35
|8.85
|553
|4286.74
|280
|1.35
|15.31
|889.71
|8.44
|554
|4285.39
|280
|1.35
|15.30
|890.71
|8.57
|452
|4284.80
|298
|1.33
|14.38
|893.50
|8.61
|451
|4276.80
|298
|1.33
|14.35
|895.50
|8.63
|55
|4275.30
|321
|1.31
|13.32
|1034.85
|9.30
|2522
|4270.61
|246
|1.35
|17.36
|1080.01
|8.97
|2094
|4258.42
|314
|1.33
|13.56
|823.90
|7.57
|1603
|4254.09
|380
|1.28
|11.19
|946.51
|8.58
|158
|4248.29
|311
|1.32
|13.66
|991.99
|8.87
|450
|4245.80
|298
|1.33
|14.25
|895.50
|8.63
|1703
|4242.97
|373
|1.28
|11.38
|899.19
|8.73
|157
|4240.29
|311
|1.32
|13.63
|989.99
|8.86
|2020
|4238.03
|271
|1.34
|15.64
|933.14
|8.97
|2092
|4237.76
|314
|1.33
|13.50
|819.76
|7.45
|840
|4235.70
|299
|1.32
|14.17
|1118.34
|9.98
|2095
|4232.93
|315
|1.33
|13.44
|849.57
|7.58
|828
|4225.68
|375
|1.29
|11.27
|917.45
|8.44
|2021
|4224.21
|270
|1.34
|15.65
|930.14
|8.94
|844
|4223.64
|295
|1.32
|14.32
|987.16
|9.16
|1702
|4220.64
|373
|1.28
|11.32
|885.85
|8.62
|259
|4217.53
|300
|1.32
|14.06
|987.17
|8.97
|827
|4210.38
|379
|1.28
|11.11
|910.45
|7.65
|652
|4209.34
|269
|1.35
|15.65
|873.50
|8.50
|1906
|4201.97
|349
|1.29
|12.04
|1151.45
|10.24
|57
|4198.76
|318
|1.31
|13.20
|1057.85
|9.39
|1807
|4198.53
|368
|1.28
|11.41
|1092.94
|8.91
|2022
|4188.43
|269
|1.33
|15.57
|938.14
|9.02
|841
|4187.35
|296
|1.32
|14.15
|1139.25
|10.14
|649
|4185.95
|272
|1.35
|15.39
|852.50
|8.30
|56
|4185.76
|318
|1.31
|13.16
|1054.85
|9.39
|1995
|4183.87
|341
|1.30
|12.27
|840.56
|8.20
|740
|4181.45
|264
|1.36
|15.84
|894.94
|8.78
|834
|4174.69
|323
|1.31
|12.92
|1009.76
|9.82
|449
|4173.79
|299
|1.32
|13.96
|893.50
|8.61
|2018
|4173.71
|273
|1.33
|15.29
|935.14
|9.00
|2017
|4173.71
|273
|1.33
|15.29
|933.14
|8.98
|448
|4170.79
|299
|1.32
|13.95
|893.50
|8.61
|1626
|4169.34
|289
|1.31
|14.43
|935.14
|9.00
|50
|4166.71
|334
|1.31
|12.48
|891.42
|8.27
|742
|4165.16
|264
|1.36
|15.78
|855.50
|8.33
|2396
|4163.65
|354
|1.28
|11.76
|1251.48
|9.92
|2102
|4155.91
|313
|1.31
|13.28
|1009.17
|9.30
|1905
|4152.59
|354
|1.29
|11.73
|1132.45
|9.35
|2033
|4151.84
|240
|1.35
|17.30
|1048.70
|8.73
|1700
|4149.98
|375
|1.28
|11.07
|872.85
|8.50
|2091
|4149.76
|315
|1.32
|13.17
|817.76
|7.45
|2016
|4147.71
|273
|1.33
|15.19
|933.14
|8.98
|2024
|4145.08
|267
|1.33
|15.52
|919.60
|8.85
|2101
|4138.35
|316
|1.31
|13.10
|990.17
|8.34
|1699
|4134.98
|375
|1.28
|11.03
|872.85
|8.50
|2494
|4134.58
|350
|1.28
|11.81
|1244.02
|9.84
|1808
|4134.37
|362
|1.28
|11.42
|1105.94
|9.16
|44
|4133.17
|383
|1.28
|10.79
|1338.78
|11.16
|2424
|4131.15
|249
|1.33
|16.59
|1108.83
|8.97
|1627
|4126.33
|288
|1.31
|14.33
|935.14
|9.00
|2019
|4124.70
|272
|1.33
|15.16
|935.14
|9.00
|839
|4114.63
|307
|1.30
|13.40
|1076.70
|9.75
|2411
|4111.58
|274
|1.32
|15.01
|989.37
|9.43
|942
|4106.53
|289
|1.32
|14.21
|987.16
|9.16
|1606
|4104.20
|381
|1.27
|10.77
|1043.83
|8.96
|746
|4104.17
|263
|1.35
|15.61
|908.06
|8.33
|2190
|4103.31
|295
|1.34
|13.91
|852.76
|8.32
|1698
|4101.98
|375
|1.28
|10.94
|872.85
|8.50
|745
|4096.17
|263
|1.35
|15.57
|906.06
|8.35
|845
|4094.36
|293
|1.31
|13.97
|987.16
|9.13
|2093
|4092.76
|314
|1.32
|13.03
|819.76
|7.53
|2023
|4090.90
|268
|1.33
|15.26
|954.78
|9.18
|447
|4083.67
|302
|1.31
|13.52
|921.94
|9.12
|2189
|4083.31
|295
|1.33
|13.84
|852.76
|8.32
|1629
|4082.84
|285
|1.31
|14.33
|930.14
|8.94
|1991
|4077.33
|344
|1.30
|11.85
|921.99
|9.05
|643
|4068.26
|279
|1.33
|14.58
|883.94
|8.67
|156
|4066.81
|312
|1.30
|13.03
|1037.03
|9.21
|744
|4066.17
|263
|1.35
|15.46
|906.06
|8.35
|2523
|4064.97
|237
|1.34
|17.15
|1147.18
|8.98
|2192
|4063.82
|294
|1.33
|13.82
|865.76
|8.45
|1926
|4063.62
|273
|1.32
|14.89
|919.60
|8.85
|2002
|4057.34
|340
|1.29
|11.93
|1129.49
|9.58
|1628
|4045.66
|287
|1.30
|14.10
|933.14
|8.97
|2409
|4042.32
|276
|1.31
|14.65
|1207.38
|10.34
|1630
|4041.86
|283
|1.30
|14.28
|938.14
|9.02
|54
|4040.31
|324
|1.30
|12.47
|1023.85
|9.22
|2131
|4039.44
|235
|1.35
|17.19
|1076.69
|8.95
|550
|4038.76
|287
|1.32
|14.07
|887.71
|8.39
|941
|4032.54
|290
|1.31
|13.91
|1010.95
|9.18
|549
|4030.76
|287
|1.32
|14.04
|885.71
|8.42
|751
|4029.93
|254
|1.35
|15.87
|911.06
|8.50
|752
|4029.25
|254
|1.35
|15.86
|911.06
|8.50
|441
|4029.14
|321
|1.31
|12.55
|1046.30
|10.35
|545
|4026.29
|291
|1.32
|13.84
|902.54
|8.74
|1234
|4019.40
|280
|1.32
|14.36
|1013.17
|9.18
|642
|4018.40
|278
|1.33
|14.45
|894.94
|8.78
|1924
|4018.29
|274
|1.31
|14.67
|938.14
|9.02
|1899
|4016.83
|353
|1.28
|11.38
|1043.16
|8.81
|457
|4014.10
|287
|1.32
|13.99
|911.50
|8.78
|458
|4013.42
|287
|1.32
|13.98
|911.50
|8.78
|1999
|4013.34
|339
|1.29
|11.84
|1117.16
|9.47
|246
|4011.55
|324
|1.30
|12.38
|891.42
|8.18
|2000
|4009.67
|339
|1.29
|11.83
|1125.16
|9.54
|1801
|4009.59
|369
|1.27
|10.87
|990.83
|8.73
|2001
|4009.34
|339
|1.29
|11.83
|1133.49
|9.61
|1925
|4008.44
|274
|1.31
|14.63
|954.78
|9.18
|2085
|4006.09
|316
|1.33
|12.68
|908.18
|7.45
|940
|4004.06
|291
|1.31
|13.76
|1117.43
|9.94
|926
|4003.21
|365
|1.28
|10.97
|971.45
|9.06
|1701
|3999.98
|375
|1.27
|10.67
|946.51
|8.58
|548
|3999.76
|287
|1.32
|13.94
|902.54
|8.42
|1595
|3999.28
|397
|1.27
|10.07
|975.68
|8.31
|1898
|3997.50
|353
|1.28
|11.32
|1017.49
|8.71
|153
|3996.86
|315
|1.29
|12.69
|1034.85
|9.30
|648
|3995.73
|276
|1.33
|14.48
|855.50
|8.33
|1225
|3994.74
|308
|1.31
|12.97
|1056.48
|10.46
|743
|3994.16
|264
|1.34
|15.13
|906.06
|8.33
|2193
|3990.33
|296
|1.32
|13.48
|867.76
|8.48
|647
|3987.73
|276
|1.33
|14.45
|857.50
|8.35
|1609
|3987.56
|381
|1.26
|10.47
|1079.16
|9.10
|1610
|3985.56
|381
|1.26
|10.46
|1073.16
|9.05
|846
|3985.27
|290
|1.30
|13.74
|989.16
|9.20
|2416
|3983.74
|268
|1.31
|14.86
|998.37
|9.25
|446
|3983.32
|303
|1.31
|13.15
|932.94
|9.23
|2508
|3982.45
|273
|1.31
|14.59
|1184.56
|10.15
|1726
|3980.37
|282
|1.30
|14.11
|933.14
|8.97
|1998
|3980.34
|340
|1.29
|11.71
|1090.16
|9.24
|148
|3979.91
|326
|1.30
|12.21
|891.42
|8.27
|1607
|3979.56
|381
|1.26
|10.45
|1063.83
|9.14
|2420
|3978.58
|256
|1.32
|15.54
|1000.37
|9.06
|1325
|3976.61
|285
|1.32
|13.95
|969.76
|9.60
|1236
|3973.39
|279
|1.32
|14.24
|989.17
|9.16
|2090
|3972.76
|315
|1.31
|12.61
|809.76
|7.45
|1825
|3971.63
|279
|1.31
|14.24
|930.14
|8.94
|2514
|3969.38
|266
|1.31
|14.92
|998.37
|9.25
|1594
|3968.27
|406
|1.26
|9.77
|1059.01
|9.05
|939
|3968.24
|291
|1.30
|13.64
|1139.25
|10.14
|2035
|3965.15
|235
|1.34
|16.87
|1036.02
|8.80
|2518
|3964.22
|254
|1.32
|15.61
|1000.37
|9.06
|2191
|3958.31
|295
|1.32
|13.42
|861.76
|8.41
|646
|3956.73
|276
|1.32
|14.34
|857.50
|8.35
|2188
|3956.64
|296
|1.32
|13.37
|852.76
|8.32
|938
|3956.59
|293
|1.30
|13.50
|1119.90
|10.00
|932
|3955.22
|316
|1.29
|12.52
|1009.76
|9.82
|2118
|3954.15
|261
|1.32
|15.15
|967.43
|8.79
|2507
|3953.63
|273
|1.30
|14.48
|1207.38
|10.34
|1232
|3953.57
|281
|1.31
|14.07
|1010.17
|9.20
|1226
|3951.61
|298
|1.31
|13.26
|1009.76
|9.99
|1608
|3949.89
|381
|1.25
|10.37
|1072.83
|9.23
|1233
|3946.22
|279
|1.31
|14.14
|1013.17
|9.21
|442
|3945.74
|307
|1.31
|12.85
|924.94
|9.15
|2106
|3944.03
|292
|1.31
|13.51
|925.68
|9.04
|1896
|3943.84
|354
|1.28
|11.14
|873.84
|8.58
|2407
|3942.82
|284
|1.30
|13.88
|1205.38
|10.48
|2119
|3940.33
|260
|1.32
|15.16
|967.43
|8.78
|753
|3938.01
|253
|1.34
|15.57
|911.06
|8.50
|1036
|3934.80
|291
|1.30
|13.52
|1144.74
|10.31
|355
|3934.36
|299
|1.30
|13.16
|1021.73
|9.29
|539
|3934.15
|304
|1.32
|12.94
|885.48
|8.76
|2509
|3933.89
|270
|1.31
|14.57
|989.37
|9.43
|245
|3933.14
|341
|1.29
|11.53
|948.12
|9.23
|925
|3930.91
|370
|1.27
|10.62
|964.45
|8.07
|2592
|3928.35
|348
|1.26
|11.29
|1290.20
|10.16
|1895
|3927.84
|354
|1.28
|11.10
|873.84
|8.58
|547
|3927.75
|288
|1.31
|13.64
|902.54
|8.41
|2425
|3925.51
|240
|1.32
|16.36
|1176.00
|9.29
|822
|3925.16
|381
|1.27
|10.30
|892.45
|7.97
|546
|3924.75
|288
|1.31
|13.63
|901.54
|8.41
|1706
|3921.43
|375
|1.26
|10.46
|1072.83
|9.18
|2133
|3921.21
|231
|1.34
|16.97
|1123.02
|9.29
|1323
|3919.50
|293
|1.31
|13.38
|973.66
|9.64
|835
|3918.97
|320
|1.29
|12.25
|1012.76
|9.85
|155
|3914.65
|312
|1.29
|12.55
|1057.85
|9.39
|1220
|3914.64
|333
|1.29
|11.76
|1028.81
|10.10
|1625
|3906.04
|289
|1.29
|13.52
|1050.31
|9.26
|1800
|3905.26
|368
|1.26
|10.61
|1053.16
|8.88
|821
|3904.22
|384
|1.26
|10.17
|925.17
|9.00
|154
|3901.65
|312
|1.29
|12.51
|1054.85
|9.39
|1632
|3900.51
|280
|1.29
|13.93
|933.24
|8.85
|1235
|3899.40
|280
|1.31
|13.93
|988.17
|9.18
|1326
|3896.96
|286
|1.31
|13.63
|968.76
|9.59
|2120
|3894.55
|259
|1.32
|15.04
|968.43
|8.78
|2413
|3892.79
|273
|1.30
|14.26
|991.78
|9.55
|2510
|3890.07
|269
|1.30
|14.46
|991.37
|9.42
|2116
|3889.83
|263
|1.31
|14.79
|991.43
|9.02
|2115
|3889.83
|263
|1.31
|14.79
|991.43
|9.02
|544
|3889.76
|290
|1.31
|13.41
|910.54
|8.85
|1987
|3889.22
|343
|1.30
|11.34
|966.22
|7.94
|645
|3884.72
|277
|1.32
|14.02
|855.50
|8.33
|2412
|3884.43
|273
|1.30
|14.23
|991.37
|9.42
|1599
|3882.37
|383
|1.26
|10.14
|968.64
|9.42
|644
|3881.72
|277
|1.32
|14.01
|855.50
|8.33
|820
|3881.35
|384
|1.26
|10.11
|910.17
|8.86
|1935
|3880.35
|243
|1.32
|15.97
|1048.70
|8.73
|49
|3879.20
|348
|1.28
|11.15
|948.12
|9.23
|1986
|3878.16
|352
|1.29
|11.02
|1094.88
|9.02
|2408
|3876.99
|277
|1.30
|14.00
|1209.38
|10.38
|943
|3875.25
|288
|1.30
|13.46
|987.16
|9.13
|2084
|3874.20
|322
|1.31
|12.03
|948.60
|7.81
|1038
|3872.78
|288
|1.30
|13.45
|1165.09
|10.54
|1624
|3868.04
|289
|1.29
|13.38
|1049.31
|9.27
|1725
|3865.04
|283
|1.29
|13.66
|935.14
|9.00
|1041
|3864.15
|286
|1.30
|13.51
|1003.62
|9.24
|251
|3863.94
|313
|1.29
|12.34
|1047.87
|9.51
|2114
|3863.83
|263
|1.31
|14.69
|993.43
|9.05
|1727
|3860.55
|282
|1.29
|13.69
|930.14
|8.94
|436
|3857.89
|339
|1.29
|11.38
|1314.80
|11.30
|2182
|3857.09
|299
|1.33
|12.90
|944.52
|7.73
|1037
|3856.45
|288
|1.30
|13.39
|1164.09
|10.54
|1534
|3855.65
|244
|1.33
|15.80
|983.16
|9.01
|1227
|3855.61
|295
|1.30
|13.07
|1012.76
|10.02
|459
|3855.34
|284
|1.30
|13.58
|911.50
|8.78
|256
|3853.74
|309
|1.29
|12.47
|1049.87
|9.48
|2414
|3852.45
|271
|1.29
|14.22
|999.78
|9.63
|1704
|3850.09
|376
|1.25
|10.24
|1043.83
|9.00
|1631
|3848.33
|281
|1.29
|13.70
|954.78
|9.18
|255
|3847.74
|309
|1.29
|12.45
|1047.87
|9.47
|2117
|3840.82
|262
|1.31
|14.66
|966.43
|8.79
|2183
|3836.33
|297
|1.33
|12.92
|950.52
|7.80
|1705
|3832.09
|376
|1.25
|10.19
|1063.83
|9.18
|147
|3830.68
|342
|1.28
|11.20
|948.12
|9.23
|2132
|3829.39
|232
|1.33
|16.51
|1214.84
|10.07
|51
|3828.66
|332
|1.28
|11.53
|936.60
|8.70
|1937
|3828.38
|239
|1.32
|16.02
|1111.84
|9.14
|1040
|3826.77
|287
|1.29
|13.33
|1241.10
|11.20
|825
|3823.24
|381
|1.26
|10.03
|907.45
|7.84
|823
|3822.24
|381
|1.26
|10.03
|903.45
|8.04
|1826
|3821.68
|278
|1.29
|13.75
|962.22
|9.25
|1231
|3821.38
|286
|1.30
|13.36
|950.32
|9.35
|826
|3821.24
|381
|1.25
|10.03
|908.45
|7.85
|1728
|3819.57
|280
|1.29
|13.64
|938.14
|9.02
|2107
|3819.35
|286
|1.30
|13.35
|887.14
|8.72
|142
|3818.19
|372
|1.27
|10.26
|1282.78
|10.75
|1030
|3818.08
|315
|1.28
|12.12
|1009.76
|9.82
|254
|3817.74
|309
|1.28
|12.36
|1072.87
|9.70
|152
|3816.51
|317
|1.28
|12.04
|1023.85
|9.22
|1219
|3813.95
|338
|1.28
|11.28
|980.32
|8.90
|541
|3812.48
|294
|1.31
|12.97
|931.13
|9.21
|944
|3811.16
|284
|1.29
|13.42
|989.16
|9.20
|1693
|3808.51
|390
|1.26
|9.77
|938.01
|8.03
|2099
|3806.16
|317
|1.28
|12.01
|1150.36
|9.77
|848
|3805.22
|288
|1.29
|13.21
|994.16
|9.33
|2122
|3805.20
|258
|1.31
|14.75
|944.43
|9.02
|2604
|3802.20
|272
|1.29
|13.98
|1186.56
|10.26
|2603
|3802.04
|277
|1.29
|13.73
|1186.56
|10.40
|847
|3799.56
|288
|1.29
|13.19
|989.16
|9.21
|2009
|3797.55
|302
|1.29
|12.57
|935.14
|9.19
|2121
|3797.02
|258
|1.31
|14.72
|954.43
|8.89
|1828
|3792.48
|276
|1.29
|13.74
|946.68
|9.11
|1707
|3792.09
|375
|1.25
|10.11
|1079.16
|9.14
|1708
|3791.09
|375
|1.24
|10.11
|1073.16
|9.09
|937
|3790.19
|300
|1.28
|12.63
|1077.26
|9.76
|1324
|3788.68
|287
|1.30
|13.20
|966.76
|9.57
|2506
|3788.30
|274
|1.29
|13.83
|1209.38
|10.38
|1229
|3788.28
|295
|1.29
|12.84
|1016.76
|10.06
|2511
|3786.43
|270
|1.29
|14.02
|991.78
|9.55
|824
|3784.57
|381
|1.25
|9.93
|909.45
|8.21
|2098
|3783.82
|317
|1.28
|11.94
|1142.03
|9.71
|43
|3783.29
|391
|1.25
|9.68
|1396.78
|11.53
|640
|3780.72
|280
|1.31
|13.50
|888.94
|8.72
|435
|3779.62
|344
|1.28
|10.99
|1307.80
|11.15
|818
|3779.18
|387
|1.25
|9.77
|904.17
|8.80
|2229
|3778.62
|229
|1.33
|16.50
|1076.69
|8.94
|2034
|3777.33
|235
|1.32
|16.07
|1127.84
|9.29
|1228
|3773.96
|296
|1.29
|12.75
|1011.76
|10.01
|1643
|3771.50
|242
|1.31
|15.58
|1156.33
|9.48
|1532
|3771.04
|244
|1.33
|15.46
|982.16
|9.19
|1730
|3770.22
|278
|1.28
|13.56
|933.24
|8.85
|349
|3770.17
|308
|1.28
|12.24
|1016.38
|9.31
|637
|3769.67
|286
|1.32
|13.18
|885.48
|8.69
|252
|3768.40
|310
|1.28
|12.16
|1067.87
|9.60
|1237
|3768.29
|278
|1.30
|13.56
|989.17
|9.13
|443
|3762.41
|305
|1.29
|12.34
|969.13
|9.59
|555
|3760.89
|278
|1.30
|13.53
|890.71
|8.57
|1724
|3760.57
|285
|1.28
|13.19
|1028.49
|9.07
|556
|3759.21
|278
|1.30
|13.52
|890.71
|8.57
|359
|3758.91
|291
|1.29
|12.92
|971.35
|8.84
|2028
|3758.70
|260
|1.30
|14.46
|952.68
|9.16
|1327
|3758.01
|285
|1.30
|13.19
|982.71
|9.64
|1322
|3756.58
|294
|1.30
|12.78
|957.30
|9.40
|2505
|3754.47
|279
|1.28
|13.46
|1205.38
|10.48
|1039
|3752.78
|288
|1.29
|13.03
|1295.09
|11.71
|1894
|3749.17
|354
|1.26
|10.59
|873.84
|8.58
|2031
|3748.37
|251
|1.31
|14.93
|921.60
|8.84
|1035
|3748.27
|296
|1.28
|12.66
|1103.10
|10.04
|41
|3747.72
|392
|1.25
|9.56
|1399.96
|11.54
|42
|3747.08
|392
|1.25
|9.56
|1392.96
|11.48
|2512
|3746.09
|268
|1.29
|13.98
|999.78
|9.63
|65
|3743.64
|303
|1.28
|12.36
|995.99
|8.98
|1900
|3743.23
|355
|1.26
|10.54
|1165.98
|9.82
|836
|3743.22
|318
|1.27
|11.77
|1011.76
|9.84
|1529
|3742.15
|246
|1.33
|15.21
|1047.80
|9.56
|2220
|3741.99
|251
|1.31
|14.91
|944.43
|8.94
|2027
|3741.38
|262
|1.30
|14.28
|919.60
|8.85
|1798
|3738.60
|370
|1.25
|10.10
|971.15
|8.50
|434
|3738.41
|345
|1.28
|10.84
|1295.98
|11.05
|1824
|3737.97
|280
|1.28
|13.35
|1108.55
|9.92
|1897
|3737.84
|354
|1.26
|10.56
|1080.48
|8.99
|1230
|3736.94
|294
|1.29
|12.71
|1017.76
|10.07
|1642
|3736.15
|244
|1.30
|15.31
|1172.33
|9.63
|1697
|3733.93
|378
|1.25
|9.88
|968.64
|9.42
|1723
|3733.75
|285
|1.28
|13.10
|1050.31
|9.26
|2008
|3733.67
|309
|1.28
|12.08
|1018.50
|9.94
|1922
|3733.41
|277
|1.29
|13.48
|1076.06
|9.58
|2395
|3729.63
|354
|1.25
|10.54
|1287.48
|10.52
|1797
|3723.60
|370
|1.25
|10.06
|967.15
|8.50
|946
|3723.11
|283
|1.28
|13.16
|994.16
|9.33
|1918
|3723.09
|280
|1.28
|13.30
|1046.66
|9.27
|47
|3721.78
|361
|1.27
|10.31
|1144.80
|10.58
|540
|3720.88
|295
|1.30
|12.61
|903.13
|8.93
|1820
|3720.32
|283
|1.28
|13.15
|1079.15
|9.61
|2032
|3720.30
|246
|1.31
|15.12
|1019.88
|8.80
|1334
|3719.17
|270
|1.30
|13.77
|1074.17
|9.88
|1729
|3718.04
|279
|1.28
|13.33
|954.78
|9.18
|945
|3717.45
|283
|1.28
|13.14
|989.16
|9.21
|639
|3716.99
|281
|1.31
|13.23
|889.94
|8.73
|1936
|3716.38
|238
|1.31
|15.62
|1127.84
|9.29
|1827
|3716.15
|277
|1.28
|13.42
|981.86
|9.44
|1804
|3716.05
|369
|1.24
|10.07
|1171.47
|9.94
|1923
|3715.59
|276
|1.29
|13.46
|1080.06
|9.60
|1527
|3715.15
|246
|1.32
|15.10
|1047.80
|9.56
|1525
|3713.46
|252
|1.32
|14.74
|969.05
|9.45
|1528
|3713.15
|246
|1.32
|15.09
|1047.80
|9.56
|240
|3710.63
|370
|1.26
|10.03
|1337.78
|11.21
|1238
|3710.40
|275
|1.29
|13.49
|990.17
|9.20
|354
|3709.64
|303
|1.28
|12.24
|1017.38
|9.27
|2130
|3708.90
|240
|1.31
|15.45
|1029.70
|8.94
|1889
|3707.45
|365
|1.27
|10.16
|950.53
|8.23
|2100
|3706.81
|319
|1.27
|11.62
|1069.03
|9.18
|833
|3704.73
|335
|1.26
|11.06
|1059.30
|10.31
|1739
|3704.66
|248
|1.30
|14.94
|1048.70
|8.73
|353
|3701.64
|303
|1.28
|12.22
|1015.38
|9.26
|46
|3701.10
|369
|1.26
|10.03
|947.62
|8.58
|933
|3699.50
|313
|1.27
|11.82
|1012.76
|9.85
|2194
|3698.81
|295
|1.29
|12.54
|848.43
|7.59
|1042
|3697.09
|283
|1.28
|13.06
|989.16
|9.20
|1722
|3695.75
|285
|1.28
|12.97
|1049.31
|9.27
|1641
|3694.20
|250
|1.30
|14.78
|1077.52
|8.87
|1332
|3692.00
|270
|1.30
|13.67
|1098.17
|10.20
|1331
|3692.00
|270
|1.30
|13.67
|1098.17
|10.20
|1024
|3691.83
|362
|1.25
|10.20
|1030.12
|9.06
|1796
|3691.60
|370
|1.25
|9.98
|944.97
|8.50
|433
|3690.41
|344
|1.28
|10.73
|1300.98
|11.08
|253
|3690.40
|309
|1.27
|11.94
|1070.87
|9.68
|1839
|3688.92
|239
|1.31
|15.43
|1127.51
|9.32
|1837
|3687.99
|246
|1.30
|14.99
|1048.70
|8.73
|1741
|3686.99
|242
|1.30
|15.24
|1127.51
|9.25
|653
|3684.84
|267
|1.30
|13.80
|873.50
|8.50
|654
|3683.16
|267
|1.30
|13.79
|873.50
|8.50
|1531
|3681.14
|247
|1.32
|14.90
|1049.80
|9.55
|1507
|3679.24
|266
|1.33
|13.83
|823.40
|8.09
|1533
|3678.15
|243
|1.32
|15.14
|982.16
|9.20
|1023
|3677.53
|366
|1.25
|10.05
|1031.12
|8.63
|360
|3677.24
|290
|1.28
|12.68
|971.35
|8.84
|350
|3675.63
|305
|1.28
|12.05
|1035.38
|9.39
|261
|3674.97
|296
|1.28
|12.42
|971.35
|8.85
|1822
|3673.65
|282
|1.28
|13.03
|1081.15
|9.69
|250
|3671.77
|315
|1.27
|11.66
|1046.69
|9.52
|352
|3670.64
|303
|1.28
|12.11
|1040.38
|9.49
|739
|3670.46
|266
|1.31
|13.80
|989.94
|9.71
|1920
|3669.09
|279
|1.28
|13.15
|1048.66
|9.35
|1919
|3669.09
|279
|1.28
|13.15
|1047.66
|9.34
|2110
|3668.54
|281
|1.29
|13.06
|907.14
|8.89
|838
|3667.60
|315
|1.26
|11.64
|1063.70
|9.90
|2415
|3667.56
|269
|1.28
|13.63
|999.78
|9.64
|1821
|3666.32
|282
|1.28
|13.00
|1080.15
|9.68
|66
|3663.97
|302
|1.27
|12.13
|995.99
|8.98
|2006
|3663.20
|325
|1.27
|11.27
|1087.63
|10.17
|1530
|3661.14
|247
|1.32
|14.82
|1049.80
|9.57
|931
|3659.54
|329
|1.26
|11.12
|1059.30
|10.31
|52
|3657.19
|332
|1.26
|11.02
|1045.89
|9.78
|2231
|3655.72
|225
|1.32
|16.25
|1214.02
|10.05
|2513
|3653.20
|267
|1.28
|13.68
|999.78
|9.64
|542
|3652.83
|294
|1.29
|12.42
|932.13
|9.22
|39
|3648.54
|393
|1.25
|9.28
|1399.63
|11.76
|2097
|3648.51
|317
|1.27
|11.51
|1223.03
|10.40
|2389
|3647.80
|360
|1.24
|10.13
|1278.55
|10.82
|1029
|3647.40
|327
|1.27
|11.15
|1059.30
|10.31
|754
|3646.51
|248
|1.32
|14.70
|911.06
|8.49
|1526
|3646.17
|247
|1.32
|14.76
|1043.80
|9.54
|1333
|3645.18
|271
|1.29
|13.45
|1073.17
|9.89
|1224
|3643.08
|310
|1.28
|11.75
|1040.12
|10.21
|2318
|3643.04
|237
|1.31
|15.37
|936.42
|8.58
|1799
|3642.60
|369
|1.24
|9.87
|1119.15
|9.44
|40
|3641.87
|393
|1.24
|9.27
|1402.63
|11.79
|149
|3641.86
|324
|1.27
|11.24
|936.60
|8.70
|247
|3640.84
|323
|1.27
|11.27
|969.26
|8.91
|2386
|3640.32
|361
|1.24
|10.08
|1176.54
|9.99
|2493
|3639.92
|351
|1.24
|10.37
|1280.02
|10.44
|725
|3638.64
|273
|1.33
|13.33
|852.12
|7.61
|1806
|3634.71
|370
|1.24
|9.82
|1173.80
|9.86
|2086
|3634.29
|315
|1.29
|11.54
|916.18
|8.39
|819
|3634.18
|387
|1.24
|9.39
|913.17
|8.89
|1805
|3631.71
|370
|1.24
|9.82
|1179.80
|9.91
|2385
|3630.99
|361
|1.24
|10.06
|1170.87
|9.95
|439
|3630.49
|326
|1.28
|11.14
|991.67
|9.40
|1240
|3629.35
|274
|1.29
|13.25
|973.80
|9.33
|2382
|3628.23
|365
|1.24
|9.94
|1182.24
|10.10
|1044
|3625.86
|282
|1.28
|12.86
|973.34
|9.33
|1823
|3624.64
|281
|1.27
|12.90
|1136.16
|10.18
|431
|3624.23
|345
|1.27
|10.51
|1296.65
|11.06
|432
|3622.56
|345
|1.27
|10.50
|1302.65
|11.11
|1424
|3621.76
|271
|1.30
|13.36
|1026.49
|10.07
|1901
|3621.23
|356
|1.25
|10.17
|1192.98
|10.14
|538
|3620.75
|304
|1.29
|11.91
|877.48
|8.61
|1239
|3620.69
|274
|1.29
|13.21
|976.17
|9.21
|1921
|3620.08
|278
|1.28
|13.02
|1103.67
|9.84
|641
|3619.87
|281
|1.29
|12.88
|947.13
|9.29
|755
|3618.15
|247
|1.31
|14.65
|913.06
|8.48
|1329
|3617.50
|277
|1.29
|13.06
|1004.71
|9.34
|2096
|3617.05
|318
|1.27
|11.37
|1248.49
|10.61
|837
|3612.76
|317
|1.26
|11.40
|1029.70
|9.89
|2291
|3611.53
|266
|1.31
|13.58
|873.04
|8.53
|163
|3611.53
|299
|1.27
|12.08
|995.99
|8.98
|1904
|3611.23
|356
|1.24
|10.14
|1205.31
|10.24
|1902
|3610.56
|356
|1.24
|10.14
|1200.98
|10.20
|1903
|3610.23
|356
|1.24
|10.14
|1209.31
|10.27
|2403
|3610.17
|297
|1.26
|12.16
|972.35
|8.37
|2025
|3609.58
|265
|1.29
|13.62
|919.60
|8.85
|1714
|3608.24
|331
|1.25
|10.90
|1021.32
|9.88
|343
|3608.09
|331
|1.27
|10.90
|1049.12
|10.38
|1330
|3608.03
|271
|1.29
|13.31
|1095.17
|10.18
|1888
|3602.90
|373
|1.25
|9.66
|1006.86
|8.57
|338
|3601.73
|359
|1.26
|10.03
|1383.29
|11.81
|2388
|3601.13
|360
|1.24
|10.00
|1260.55
|10.69
|444
|3599.76
|305
|1.28
|11.80
|970.13
|9.60
|1043
|3599.38
|282
|1.28
|12.76
|989.16
|9.21
|351
|3598.63
|304
|1.27
|11.84
|1038.38
|9.47
|1122
|3595.81
|349
|1.26
|10.30
|1056.14
|10.13
|262
|3595.30
|295
|1.27
|12.19
|971.35
|8.85
|2521
|3593.95
|250
|1.29
|14.38
|972.55
|9.06
|1623
|3593.06
|297
|1.26
|12.10
|1047.31
|9.26
|1618
|3592.58
|316
|1.25
|11.37
|949.14
|9.14
|1506
|3592.19
|265
|1.32
|13.56
|821.40
|8.06
|1335
|3590.07
|270
|1.29
|13.30
|1074.17
|10.01
|2216
|3588.04
|253
|1.29
|14.18
|1090.33
|10.59
|1930
|3587.58
|265
|1.28
|13.54
|952.68
|9.16
|2327
|3587.15
|222
|1.32
|16.16
|972.52
|8.77
|1328
|3586.85
|284
|1.28
|12.63
|1007.71
|9.65
|1318
|3586.25
|314
|1.28
|11.42
|945.99
|9.29
|2089
|3585.07
|316
|1.28
|11.35
|873.99
|8.48
|2109
|3582.89
|280
|1.28
|12.80
|909.14
|8.91
|1524
|3580.28
|256
|1.30
|13.99
|1035.49
|10.16
|1838
|3579.92
|238
|1.30
|15.04
|1143.51
|9.47
|2394
|3579.10
|356
|1.23
|10.05
|1276.66
|10.51
|2423
|3578.49
|252
|1.28
|14.20
|1001.37
|9.06
|2393
|3573.74
|356
|1.23
|10.04
|1282.66
|10.56
|1740
|3572.64
|243
|1.29
|14.70
|1143.51
|9.39
|1142
|3570.17
|279
|1.28
|12.80
|973.34
|9.33
|38
|3569.38
|393
|1.24
|9.08
|1398.81
|11.75
|1715
|3568.25
|321
|1.25
|11.12
|935.14
|9.03
|2195
|3566.81
|296
|1.28
|12.05
|926.03
|7.84
|440
|3565.18
|322
|1.28
|11.07
|973.84
|9.33
|2383
|3563.41
|363
|1.24
|9.82
|1171.05
|10.00
|922
|3563.11
|373
|1.24
|9.55
|963.45
|8.46
|1140
|3562.54
|279
|1.28
|12.77
|972.34
|9.20
|2230
|3561.90
|226
|1.31
|15.76
|1214.84
|10.07
|1134
|3561.23
|287
|1.27
|12.41
|1112.25
|10.07
|1141
|3560.51
|279
|1.28
|12.76
|972.34
|9.21
|1317
|3558.56
|317
|1.27
|11.23
|924.04
|8.09
|1692
|3558.50
|396
|1.24
|8.99
|1093.34
|9.51
|1802
|3554.71
|371
|1.23
|9.58
|1139.47
|9.83
|2218
|3553.23
|252
|1.29
|14.10
|1077.33
|10.47
|2384
|3550.81
|361
|1.24
|9.84
|1172.87
|10.01
|1408
|3547.33
|295
|1.29
|12.02
|816.12
|8.01
|344
|3547.32
|315
|1.27
|11.26
|924.94
|9.15
|1136
|3547.06
|285
|1.27
|12.45
|1132.60
|10.25
|2519
|3546.69
|251
|1.28
|14.13
|978.55
|9.03
|2316
|3541.92
|237
|1.31
|14.94
|951.87
|9.25
|2030
|3541.04
|254
|1.29
|13.94
|918.60
|8.81
|2010
|3539.70
|295
|1.27
|12.00
|949.14
|9.30
|2026
|3539.23
|264
|1.28
|13.41
|919.60
|8.85
|2404
|3539.04
|296
|1.26
|11.96
|979.81
|8.43
|445
|3538.97
|305
|1.27
|11.60
|985.13
|9.74
|2217
|3538.22
|252
|1.29
|14.04
|1084.33
|10.54
|1135
|3538.06
|285
|1.27
|12.41
|1131.60
|10.24
|730
|3537.14
|270
|1.32
|13.10
|992.27
|9.41
|1213
|3534.53
|339
|1.26
|10.43
|924.06
|9.07
|2111
|3534.41
|280
|1.27
|12.62
|972.43
|8.89
|726
|3533.97
|274
|1.31
|12.90
|961.12
|8.33
|1803
|3533.71
|371
|1.23
|9.52
|1162.47
|10.03
|2421
|3532.23
|253
|1.28
|13.96
|1007.37
|9.03
|164
|3531.86
|298
|1.26
|11.85
|995.99
|8.98
|831
|3531.30
|350
|1.25
|10.09
|960.12
|9.34
|638
|3530.24
|280
|1.29
|12.61
|886.94
|8.70
|557
|3530.13
|276
|1.28
|12.79
|897.71
|8.57
|1121
|3530.12
|353
|1.25
|10.00
|1051.14
|9.07
|1218
|3529.27
|339
|1.26
|10.41
|968.50
|8.83
|430
|3528.06
|346
|1.26
|10.20
|1294.83
|10.96
|1128
|3527.85
|306
|1.26
|11.53
|1009.76
|9.99
|2290
|3527.02
|265
|1.31
|13.31
|871.04
|8.50
|2015
|3527.02
|280
|1.27
|12.60
|935.14
|9.17
|655
|3525.08
|264
|1.29
|13.35
|873.50
|8.50
|1031
|3524.70
|313
|1.26
|11.26
|1141.86
|10.10
|934
|3523.75
|311
|1.26
|11.33
|1011.76
|9.84
|2213
|3523.72
|253
|1.29
|13.93
|1100.33
|10.70
|1410
|3522.86
|295
|1.29
|11.94
|812.76
|7.15
|1336
|3522.18
|267
|1.28
|13.19
|1075.17
|10.01
|438
|3522.09
|331
|1.27
|10.64
|984.64
|9.21
|2214
|3521.72
|253
|1.29
|13.92
|1102.33
|10.71
|531
|3521.65
|324
|1.28
|10.87
|1376.49
|11.71
|53
|3519.78
|330
|1.25
|10.67
|997.46
|9.34
|2197
|3515.48
|297
|1.27
|11.84
|1013.36
|8.57
|48
|3515.11
|352
|1.25
|9.99
|1088.48
|10.20
|1596
|3512.58
|391
|1.23
|8.98
|1119.35
|9.66
|2501
|3510.30
|293
|1.26
|11.98
|1032.35
|8.89
|67
|3506.89
|299
|1.26
|11.73
|999.17
|9.01
|1508
|3504.08
|266
|1.31
|13.17
|824.40
|8.10
|629
|3503.00
|304
|1.29
|11.52
|1148.81
|9.76
|729
|3502.70
|273
|1.31
|12.83
|976.27
|8.45
|2181
|3502.26
|311
|1.29
|11.26
|898.82
|8.76
|2196
|3502.14
|297
|1.27
|11.79
|1005.03
|8.50
|1138
|3501.05
|284
|1.27
|12.33
|1208.61
|10.91
|2113
|3499.80
|269
|1.28
|13.01
|994.43
|9.05
|727
|3499.16
|273
|1.31
|12.82
|961.45
|8.33
|534
|3498.78
|322
|1.27
|10.87
|1312.98
|11.39
|724
|3498.47
|272
|1.32
|12.86
|861.30
|7.60
|728
|3497.16
|273
|1.31
|12.81
|965.45
|8.36
|2391
|3496.98
|358
|1.23
|9.77
|1446.19
|12.13
|1620
|3496.88
|310
|1.25
|11.28
|955.14
|9.19
|2591
|3496.33
|348
|1.23
|10.05
|1326.20
|10.77
|2527
|3495.43
|225
|1.30
|15.54
|1316.51
|10.53
|2212
|3494.72
|253
|1.29
|13.81
|1100.33
|10.70
|2387
|3494.32
|361
|1.23
|9.68
|1331.54
|11.29
|2105
|3493.98
|298
|1.27
|11.72
|951.12
|9.34
|543
|3492.23
|293
|1.28
|11.92
|947.13
|9.37
|920
|3488.05
|374
|1.24
|9.33
|946.45
|8.59
|2487
|3487.62
|358
|1.23
|9.74
|1278.55
|10.82
|537
|3487.59
|310
|1.28
|11.25
|943.85
|8.95
|921
|3486.77
|374
|1.23
|9.32
|957.45
|8.66
|2224
|3485.44
|243
|1.29
|14.34
|944.43
|8.93
|1409
|3484.20
|297
|1.28
|11.73
|818.12
|8.04
|2104
|3483.57
|306
|1.26
|11.38
|1021.17
|9.26
|533
|3483.51
|325
|1.27
|10.72
|1305.98
|11.23
|2186
|3483.32
|294
|1.29
|11.85
|967.75
|9.22
|1133
|3482.88
|292
|1.26
|11.93
|1071.61
|9.70
|2528
|3481.58
|225
|1.29
|15.47
|1334.51
|10.68
|1217
|3481.27
|338
|1.25
|10.30
|973.50
|8.78
|2417
|3480.40
|263
|1.27
|13.23
|998.37
|9.25
|2317
|3480.21
|236
|1.30
|14.75
|935.42
|9.07
|2323
|3480.14
|232
|1.30
|15.00
|938.42
|8.56
|2484
|3480.14
|359
|1.23
|9.69
|1176.54
|9.98
|1216
|3480.06
|338
|1.26
|10.30
|968.71
|8.75
|627
|3476.15
|304
|1.29
|11.43
|1091.48
|9.29
|2215
|3474.71
|254
|1.28
|13.68
|1102.33
|10.71
|2013
|3474.68
|291
|1.26
|11.94
|955.14
|9.36
|146
|3474.41
|346
|1.25
|10.04
|1080.66
|10.13
|1988
|3474.41
|341
|1.26
|10.19
|916.18
|8.92
|1636
|3473.80
|270
|1.26
|12.87
|935.24
|8.84
|2187
|3473.13
|296
|1.28
|11.73
|958.99
|9.35
|1934
|3472.53
|249
|1.28
|13.95
|1019.88
|8.80
|2378
|3472.21
|382
|1.23
|9.09
|1462.63
|12.50
|244
|3471.57
|343
|1.25
|10.12
|1039.66
|9.68
|2492
|3470.92
|353
|1.23
|9.83
|1276.66
|10.50
|2322
|3470.82
|232
|1.30
|14.96
|936.42
|8.57
|2483
|3470.81
|359
|1.23
|9.67
|1170.87
|9.94
|1893
|3470.45
|355
|1.24
|9.78
|969.63
|9.52
|150
|3470.39
|324
|1.25
|10.71
|1045.89
|9.78
|723
|3468.66
|269
|1.32
|12.89
|774.30
|7.59
|1423
|3468.03
|271
|1.28
|12.80
|1025.49
|10.06
|919
|3467.11
|377
|1.23
|9.20
|989.17
|9.63
|2429
|3466.61
|225
|1.29
|15.41
|1345.33
|10.76
|1425
|3466.56
|272
|1.28
|12.74
|1156.95
|11.35
|2515
|3466.04
|261
|1.27
|13.28
|998.37
|9.25
|2491
|3465.56
|353
|1.23
|9.82
|1282.66
|10.55
|2108
|3465.45
|281
|1.27
|12.33
|909.55
|8.91
|2490
|3465.22
|351
|1.23
|9.87
|1362.01
|11.32
|1523
|3465.16
|256
|1.30
|13.54
|1132.49
|11.11
|2379
|3464.89
|374
|1.23
|9.26
|1451.63
|12.33
|832
|3463.94
|339
|1.25
|10.22
|1124.94
|10.95
|2406
|3463.24
|287
|1.25
|12.07
|1199.38
|10.46
|2126
|3462.82
|251
|1.28
|13.80
|944.43
|9.01
|1509
|3458.26
|267
|1.30
|12.95
|824.40
|8.11
|1668
|3457.01
|596
|1.25
|5.80
|971.12
|9.44
|145
|3455.75
|353
|1.25
|9.79
|1136.98
|10.57
|1406
|3455.31
|296
|1.29
|11.67
|803.12
|7.88
|2219
|3454.70
|251
|1.28
|13.76
|1094.97
|10.64
|2545
|3454.45
|206
|1.30
|16.77
|1715.16
|13.32
|141
|3453.31
|380
|1.23
|9.09
|1340.78
|11.12
|2430
|3452.76
|225
|1.29
|15.35
|1363.33
|10.91
|2392
|3452.39
|355
|1.23
|9.73
|1362.01
|11.44
|2005
|3451.69
|325
|1.25
|10.62
|1089.63
|10.39
|2012
|3450.54
|292
|1.26
|11.82
|955.14
|9.36
|1223
|3448.75
|315
|1.27
|10.95
|1021.30
|10.03
|936
|3448.13
|308
|1.25
|11.20
|1065.26
|9.90
|1215
|3448.01
|337
|1.25
|10.23
|962.71
|8.73
|144
|3447.58
|360
|1.25
|9.58
|1007.62
|9.25
|1127
|3447.35
|318
|1.25
|10.84
|1059.30
|10.49
|1640
|3445.49
|255
|1.27
|13.51
|1048.70
|9.02
|1927
|3444.93
|270
|1.27
|12.76
|919.60
|8.85
|918
|3444.24
|377
|1.23
|9.14
|974.17
|9.48
|1212
|3443.66
|340
|1.25
|10.13
|909.06
|8.93
|1338
|3443.13
|266
|1.27
|12.94
|1058.80
|9.86
|2329
|3442.61
|218
|1.30
|15.79
|983.70
|9.08
|532
|3442.30
|326
|1.27
|10.56
|1294.16
|11.13
|2502
|3441.17
|292
|1.25
|11.78
|1039.81
|8.94
|2486
|3440.95
|358
|1.23
|9.61
|1260.55
|10.68
|1813
|3439.93
|320
|1.24
|10.75
|935.14
|9.03
|923
|3439.77
|373
|1.23
|9.22
|961.45
|8.35
|1421
|3439.36
|277
|1.28
|12.42
|973.66
|9.56
|530
|3439.13
|325
|1.27
|10.58
|1376.16
|11.73
|924
|3438.77
|373
|1.23
|9.22
|962.45
|8.36
|2380
|3437.97
|375
|1.23
|9.17
|1595.30
|13.71
|263
|3434.22
|292
|1.26
|11.76
|978.35
|8.91
|25
|3433.77
|477
|1.21
|7.20
|684.50
|5.91
|1832
|3433.10
|265
|1.27
|12.96
|952.68
|9.16
|2590
|3432.79
|349
|1.23
|9.84
|1317.38
|10.70
|1337
|3432.47
|266
|1.27
|12.90
|1061.17
|9.87
|460
|3431.19
|278
|1.27
|12.34
|971.36
|9.36
|2589
|3429.79
|349
|1.23
|9.83
|1323.38
|10.75
|2588
|3427.45
|347
|1.23
|9.88
|1404.73
|11.52
|2011
|3427.21
|292
|1.26
|11.74
|957.14
|9.38
|1137
|3427.06
|285
|1.26
|12.02
|1262.60
|11.42
|1716
|3424.93
|310
|1.25
|11.05
|949.14
|9.14
|2419
|3424.54
|260
|1.26
|13.17
|998.37
|9.25
|1990
|3424.52
|343
|1.25
|9.98
|1088.88
|9.14
|2390
|3423.98
|359
|1.22
|9.54
|1425.19
|12.04
|628
|3423.48
|305
|1.28
|11.22
|1148.48
|9.77
|1617
|3422.80
|327
|1.24
|10.47
|938.05
|9.03
|2198
|3422.48
|298
|1.26
|11.48
|1018.36
|8.67
|1795
|3421.88
|373
|1.23
|9.17
|968.64
|9.42
|348
|3419.16
|310
|1.25
|11.03
|1005.38
|9.38
|930
|3418.75
|333
|1.25
|10.27
|1124.94
|10.95
|1411
|3414.04
|296
|1.28
|11.53
|845.22
|7.40
|2481
|3413.47
|360
|1.23
|9.48
|1171.05
|9.99
|2112
|3413.43
|270
|1.27
|12.64
|997.43
|9.09
|736
|3413.16
|262
|1.30
|13.03
|980.94
|9.63
|361
|3412.16
|288
|1.26
|11.85
|978.35
|9.32
|26
|3411.92
|451
|1.22
|7.57
|861.32
|7.24
|2517
|3410.18
|258
|1.26
|13.22
|998.37
|9.25
|417
|3408.00
|398
|1.25
|8.56
|653.64
|6.38
|1214
|3406.83
|338
|1.25
|10.08
|954.89
|8.67
|1310
|3405.87
|315
|1.27
|10.81
|787.47
|7.69
|1616
|3404.79
|338
|1.23
|10.07
|1021.32
|9.88
|1210
|3402.49
|341
|1.25
|9.98
|903.06
|8.87
|1033
|3402.01
|308
|1.25
|11.05
|1068.92
|9.89
|429
|3400.79
|346
|1.26
|9.83
|991.73
|8.68
|1570
|3400.11
|659
|1.22
|5.16
|839.84
|8.12
|626
|3398.98
|303
|1.28
|11.22
|990.66
|8.42
|239
|3398.75
|377
|1.23
|9.02
|1395.78
|11.58
|1032
|3398.69
|309
|1.25
|11.00
|1068.24
|9.84
|734
|3398.03
|261
|1.31
|13.02
|969.48
|9.52
|1429
|3397.86
|257
|1.28
|13.22
|1098.17
|10.59
|1791
|3396.82
|381
|1.23
|8.92
|1154.65
|9.96
|1430
|3395.86
|257
|1.28
|13.21
|1098.17
|10.61
|529
|3395.80
|325
|1.26
|10.45
|1449.16
|12.35
|2520
|3395.09
|248
|1.27
|13.69
|978.55
|9.03
|242
|3395.02
|359
|1.24
|9.46
|1007.62
|9.25
|935
|3393.29
|310
|1.25
|10.95
|1031.26
|9.89
|1989
|3392.89
|343
|1.25
|9.89
|1070.88
|9.09
|1436
|3392.08
|255
|1.28
|13.30
|1058.80
|9.56
|2184
|3391.71
|295
|1.28
|11.50
|958.52
|9.22
|2482
|3390.63
|359
|1.23
|9.44
|1172.87
|10.00
|1321
|3390.62
|298
|1.27
|11.38
|938.48
|9.21
|2426
|3388.99
|233
|1.28
|14.55
|1427.87
|11.34
|738
|3388.50
|263
|1.29
|12.88
|984.94
|9.66
|1311
|3385.74
|316
|1.26
|10.71
|803.76
|7.74
|830
|3382.28
|360
|1.23
|9.40
|932.45
|8.67
|2376
|3381.98
|422
|1.21
|8.01
|1186.56
|11.29
|1721
|3381.11
|292
|1.25
|11.58
|1047.31
|9.26
|1315
|3381.05
|316
|1.26
|10.70
|994.55
|8.78
|319
|3380.43
|428
|1.23
|7.90
|772.28
|7.58
|516
|3379.93
|346
|1.27
|9.77
|742.64
|6.16
|2422
|3379.63
|250
|1.27
|13.52
|1007.37
|9.03
|2480
|3379.29
|363
|1.23
|9.31
|1182.24
|10.09
|2525
|3379.19
|231
|1.28
|14.63
|1402.05
|11.31
|1929
|3378.74
|267
|1.26
|12.65
|948.68
|9.12
|735
|3378.71
|263
|1.30
|12.85
|979.48
|9.62
|722
|3378.16
|268
|1.31
|12.61
|772.30
|7.56
|1621
|3376.24
|309
|1.24
|10.93
|1050.06
|9.20
|2083
|3375.49
|333
|1.26
|10.14
|898.82
|8.76
|165
|3374.78
|295
|1.25
|11.44
|999.17
|9.01
|737
|3374.16
|263
|1.29
|12.83
|983.94
|9.65
|2599
|3372.49
|293
|1.25
|11.51
|1168.13
|10.06
|138
|3372.26
|383
|1.23
|8.80
|1346.63
|11.37
|817
|3371.00
|388
|1.22
|8.69
|1303.35
|12.69
|1426
|3370.40
|270
|1.27
|12.48
|1155.95
|11.34
|1539
|3370.36
|240
|1.29
|14.04
|985.16
|8.92
|1933
|3368.78
|256
|1.27
|13.16
|921.60
|8.84
|1413
|3367.89
|297
|1.27
|11.34
|912.55
|7.99
|2200
|3366.91
|295
|1.26
|11.41
|1009.17
|9.30
|1911
|3366.88
|313
|1.24
|10.76
|935.14
|9.19
|2088
|3365.95
|318
|1.26
|10.58
|1088.88
|9.31
|2007
|3364.88
|314
|1.25
|10.72
|1043.94
|10.25
|1738
|3364.84
|253
|1.27
|13.30
|1019.88
|8.77
|2129
|3364.67
|244
|1.28
|13.79
|929.43
|8.84
|630
|3364.00
|306
|1.27
|10.99
|1208.81
|10.34
|2585
|3363.85
|355
|1.22
|9.48
|1320.27
|11.12
|137
|3362.92
|385
|1.23
|8.73
|1343.63
|11.35
|151
|3362.44
|323
|1.24
|10.41
|997.46
|9.34
|248
|3360.65
|321
|1.25
|10.47
|1074.73
|10.05
|1314
|3358.71
|316
|1.26
|10.63
|989.22
|8.74
|1983
|3358.49
|388
|1.24
|8.66
|1078.82
|10.51
|2333
|3358.42
|213
|1.30
|15.77
|981.93
|9.08
|1819
|3358.29
|291
|1.25
|11.54
|1078.15
|9.61
|1836
|3358.17
|251
|1.27
|13.38
|1019.88
|8.84
|1537
|3357.95
|242
|1.29
|13.88
|983.16
|9.01
|2402
|3356.69
|300
|1.24
|11.19
|1066.82
|10.29
|1917
|3356.06
|288
|1.25
|11.65
|1046.66
|9.28
|1412
|3354.55
|297
|1.27
|11.29
|907.22
|7.94
|1619
|3354.37
|312
|1.24
|10.75
|957.14
|9.21
|1431
|3353.86
|258
|1.28
|13.00
|1087.51
|10.61
|1020
|3352.19
|367
|1.23
|9.13
|1029.51
|8.96
|236
|3351.70
|378
|1.23
|8.87
|1401.63
|11.75
|1034
|3351.67
|305
|1.24
|10.99
|1102.92
|10.16
|1538
|3351.00
|240
|1.29
|13.96
|983.16
|8.94
|2087
|3350.77
|316
|1.26
|10.60
|1070.88
|9.15
|2427
|3350.37
|231
|1.28
|14.50
|1430.87
|11.54
|238
|3349.54
|378
|1.23
|8.86
|1391.96
|11.54
|1510
|3348.77
|268
|1.29
|12.50
|856.22
|8.11
|237
|3346.54
|378
|1.23
|8.85
|1398.96
|11.60
|1432
|3344.85
|258
|1.27
|12.96
|1075.51
|10.49
|2328
|3344.61
|219
|1.29
|15.27
|984.52
|9.01
|123
|3344.31
|464
|1.21
|7.21
|684.50
|6.53
|1734
|3343.51
|268
|1.25
|12.48
|935.24
|8.84
|916
|3342.07
|380
|1.23
|8.79
|968.17
|9.42
|2332
|3341.75
|213
|1.30
|15.69
|964.93
|9.08
|2288
|3340.49
|265
|1.29
|12.61
|858.05
|8.38
|1427
|3339.35
|264
|1.27
|12.65
|1089.51
|10.63
|2524
|3338.81
|232
|1.28
|14.39
|1399.05
|11.11
|2315
|3338.68
|237
|1.29
|14.09
|1013.06
|9.32
|1985
|3337.53
|365
|1.24
|9.14
|948.82
|9.24
|2489
|3336.80
|356
|1.22
|9.37
|1446.19
|12.12
|243
|3336.76
|351
|1.24
|9.51
|1096.98
|10.20
|2014
|3335.17
|281
|1.26
|11.87
|950.14
|9.31
|636
|3334.93
|285
|1.28
|11.70
|877.48
|8.61
|1890
|3334.75
|361
|1.24
|9.24
|1051.35
|10.30
|2485
|3334.14
|359
|1.22
|9.29
|1331.54
|11.29
|1718
|3329.23
|304
|1.24
|10.95
|970.16
|9.19
|2504
|3329.22
|283
|1.25
|11.76
|1199.38
|10.46
|1308
|3326.70
|316
|1.26
|10.53
|784.09
|7.63
|614
|3326.54
|321
|1.28
|10.36
|776.29
|6.37
|1536
|3326.47
|242
|1.28
|13.75
|983.16
|9.01
|1535
|3326.15
|242
|1.28
|13.74
|983.16
|9.01
|2185
|3324.51
|297
|1.27
|11.19
|949.75
|9.23
|2418
|3324.06
|261
|1.26
|12.74
|998.37
|9.25
|1613
|3323.73
|362
|1.22
|9.18
|1074.76
|9.74
|2125
|3320.50
|254
|1.27
|13.07
|946.43
|9.02
|37
|3320.47
|395
|1.22
|8.41
|1182.53
|10.29
|139
|3320.10
|382
|1.22
|8.69
|1343.96
|11.22
|2287
|3319.49
|265
|1.29
|12.53
|858.04
|8.38
|140
|3319.10
|382
|1.22
|8.69
|1336.96
|11.17
|1407
|3315.31
|296
|1.27
|11.20
|812.12
|7.97
|1428
|3313.89
|258
|1.27
|12.84
|1095.17
|10.59
|337
|3310.46
|365
|1.23
|9.07
|1376.29
|11.74
|2199
|3310.02
|299
|1.25
|11.07
|1076.50
|9.22
|2516
|3309.70
|259
|1.26
|12.78
|998.37
|9.25
|418
|3308.37
|380
|1.25
|8.71
|742.64
|6.25
|1639
|3308.18
|260
|1.26
|12.72
|936.24
|8.84
|1835
|3307.32
|257
|1.26
|12.87
|921.60
|8.84
|1222
|3306.97
|324
|1.25
|10.21
|1013.48
|9.95
|2137
|3304.68
|226
|1.28
|14.62
|1266.02
|10.61
|2405
|3303.86
|291
|1.24
|11.35
|1097.81
|9.49
|635
|3299.88
|292
|1.28
|11.30
|902.84
|8.47
|2314
|3299.50
|237
|1.28
|13.92
|1013.06
|9.37
|2572
|3297.91
|404
|1.22
|8.16
|1158.93
|11.29
|2136
|3296.01
|226
|1.28
|14.58
|1249.02
|10.48
|1513
|3294.32
|267
|1.28
|12.34
|876.37
|8.12
|2602
|3294.29
|281
|1.25
|11.72
|1199.38
|10.54
|340
|3294.12
|349
|1.24
|9.44
|1053.13
|9.78
|1928
|3293.59
|268
|1.25
|12.29
|919.60
|8.85
|1139
|3291.95
|283
|1.25
|11.63
|1215.61
|11.19
|1316
|3291.70
|318
|1.25
|10.35
|912.22
|8.14
|1115
|3291.42
|358
|1.23
|9.19
|887.70
|8.72
|1511
|3290.78
|267
|1.29
|12.33
|861.55
|8.11
|68
|3289.07
|291
|1.25
|11.30
|1003.17
|9.05
|1887
|3288.80
|390
|1.22
|8.43
|1010.47
|9.91
|1512
|3288.78
|267
|1.29
|12.32
|865.55
|8.12
|1814
|3285.61
|309
|1.23
|10.63
|949.14
|9.14
|1812
|3285.44
|331
|1.23
|9.93
|1021.32
|9.88
|341
|3285.01
|342
|1.24
|9.61
|1057.49
|9.95
|1569
|3283.09
|669
|1.23
|4.91
|867.65
|8.44
|342
|3282.49
|334
|1.24
|9.83
|1039.66
|9.79
|45
|3282.47
|371
|1.23
|8.85
|1137.42
|10.44
|1017
|3282.19
|374
|1.22
|8.78
|989.17
|9.63
|2529
|3280.62
|223
|1.27
|14.71
|1458.87
|11.68
|333
|3280.07
|368
|1.23
|8.91
|1370.14
|11.62
|1414
|3279.89
|298
|1.26
|11.01
|916.55
|8.08
|1504
|3279.15
|265
|1.29
|12.37
|808.40
|7.93
|2526
|3277.40
|229
|1.27
|14.31
|1413.05
|11.41
|1022
|3277.39
|368
|1.22
|8.91
|1027.30
|8.86
|1434
|3277.01
|257
|1.27
|12.75
|1075.17
|10.37
|2289
|3276.82
|266
|1.28
|12.32
|867.04
|8.46
|1694
|3276.81
|383
|1.22
|8.56
|1126.68
|9.77
|2542
|3274.49
|210
|1.28
|15.59
|1496.87
|12.13
|1021
|3274.39
|368
|1.22
|8.90
|1034.30
|8.91
|1932
|3273.45
|257
|1.26
|12.74
|918.60
|8.81
|1787
|3272.70
|444
|1.21
|7.37
|1074.92
|10.45
|1114
|3271.55
|358
|1.23
|9.14
|876.53
|8.61
|336
|3270.25
|366
|1.23
|8.94
|1364.47
|11.64
|1116
|3270.18
|354
|1.23
|9.24
|1025.71
|9.02
|2123
|3269.70
|256
|1.26
|12.77
|944.43
|9.02
|335
|3269.25
|366
|1.23
|8.93
|1369.47
|11.68
|2313
|3265.18
|237
|1.28
|13.78
|1011.06
|9.50
|2223
|3263.94
|245
|1.27
|13.32
|946.43
|8.94
|2488
|3263.80
|357
|1.21
|9.14
|1425.19
|12.03
|624
|3261.03
|301
|1.27
|10.83
|766.12
|7.50
|332
|3260.90
|366
|1.23
|8.91
|1368.32
|11.51
|2134
|3260.48
|228
|1.28
|14.30
|1241.74
|10.43
|2039
|3260.32
|231
|1.27
|14.11
|1179.02
|9.82
|2135
|3259.14
|228
|1.28
|14.29
|1253.74
|10.53
|249
|3258.70
|320
|1.24
|10.18
|1020.30
|9.56
|235
|3257.36
|381
|1.22
|8.55
|1398.63
|11.82
|1910
|3256.36
|322
|1.23
|10.11
|1030.73
|9.97
|1028
|3255.13
|331
|1.23
|9.83
|1042.94
|10.15
|2578
|3254.57
|359
|1.22
|9.07
|1303.42
|11.07
|536
|3252.34
|315
|1.26
|10.32
|988.64
|9.24
|2431
|3251.80
|223
|1.27
|14.58
|1487.69
|11.91
|2038
|3249.65
|231
|1.27
|14.07
|1162.02
|9.69
|2321
|3249.32
|234
|1.28
|13.89
|936.42
|8.58
|759
|3249.06
|238
|1.28
|13.65
|908.13
|8.55
|2428
|3248.58
|229
|1.27
|14.19
|1441.87
|11.64
|1522
|3248.21
|254
|1.28
|12.79
|1122.49
|11.01
|2444
|3247.67
|210
|1.28
|15.47
|1523.69
|12.35
|2103
|3246.70
|306
|1.25
|10.61
|1023.17
|9.48
|1521
|3245.87
|254
|1.28
|12.78
|1119.49
|10.98
|1018
|3245.13
|370
|1.22
|8.77
|965.69
|8.59
|428
|3241.47
|348
|1.24
|9.31
|1035.05
|9.08
|2584
|3240.86
|354
|1.22
|9.15
|1383.27
|11.67
|1790
|3239.27
|389
|1.22
|8.33
|1231.98
|10.72
|2310
|3239.17
|237
|1.28
|13.67
|974.87
|9.48
|1912
|3238.84
|304
|1.23
|10.65
|949.14
|9.30
|1635
|3238.29
|272
|1.24
|11.91
|933.24
|8.85
|1514
|3238.28
|265
|1.28
|12.22
|1037.99
|10.19
|1593
|3237.82
|429
|1.20
|7.55
|1021.93
|9.94
|2311
|3236.18
|237
|1.28
|13.65
|1011.06
|9.48
|1689
|3234.50
|460
|1.20
|7.03
|1074.92
|10.45
|2312
|3234.18
|237
|1.28
|13.65
|1011.06
|9.50
|1711
|3233.90
|354
|1.22
|9.14
|1074.76
|9.79
|1831
|3229.26
|267
|1.25
|12.09
|948.68
|9.12
|1313
|3228.22
|316
|1.25
|10.22
|1067.22
|9.42
|2500
|3227.50
|297
|1.23
|10.87
|1096.14
|10.58
|2228
|3225.68
|233
|1.27
|13.84
|1115.34
|9.67
|2128
|3224.34
|246
|1.27
|13.11
|944.43
|8.81
|36
|3224.15
|396
|1.22
|8.14
|1232.85
|10.75
|528
|3221.63
|325
|1.25
|9.91
|1447.34
|12.33
|1505
|3220.48
|266
|1.29
|12.11
|817.40
|8.02
|2582
|3220.05
|356
|1.21
|9.05
|1300.26
|10.98
|470
|3218.70
|252
|1.26
|12.77
|958.13
|9.03
|1129
|3216.93
|305
|1.24
|10.55
|1109.37
|10.06
|2541
|3216.59
|211
|1.28
|15.24
|1491.87
|12.09
|2540
|3216.05
|211
|1.28
|15.24
|1484.87
|12.02
|2331
|3215.88
|214
|1.28
|15.03
|1060.65
|9.08
|2539
|3214.05
|211
|1.28
|15.23
|1485.87
|12.03
|2330
|3213.88
|214
|1.28
|15.02
|1050.65
|9.08
|1712
|3213.57
|352
|1.22
|9.13
|1117.94
|10.12
|2581
|3211.72
|356
|1.21
|9.02
|1294.59
|10.94
|625
|3211.35
|303
|1.27
|10.60
|781.91
|7.53
|1719
|3208.59
|303
|1.23
|10.59
|1091.62
|9.54
|2036
|3208.42
|231
|1.27
|13.89
|1154.74
|9.64
|78
|3207.81
|257
|1.26
|12.48
|967.52
|8.07
|1737
|3207.71
|258
|1.25
|12.43
|921.60
|8.84
|2221
|3206.49
|249
|1.26
|12.88
|944.43
|8.94
|1433
|3205.93
|258
|1.26
|12.43
|1074.17
|10.43
|1931
|3203.22
|261
|1.25
|12.27
|952.68
|9.14
|2029
|3202.33
|258
|1.25
|12.41
|952.68
|9.14
|526
|3202.04
|322
|1.25
|9.94
|1015.56
|8.92
|2587
|3201.03
|353
|1.21
|9.07
|1488.91
|12.42
|334
|3200.40
|367
|1.23
|8.72
|1372.14
|11.72
|2124
|3199.35
|255
|1.26
|12.55
|944.43
|9.02
|1545
|3198.35
|223
|1.28
|14.34
|943.13
|8.58
|917
|3197.07
|380
|1.21
|8.41
|977.17
|9.51
|1638
|3196.85
|261
|1.25
|12.25
|942.24
|8.81
|632
|3196.46
|305
|1.26
|10.48
|1268.30
|11.03
|2579
|3196.21
|357
|1.21
|8.95
|1291.77
|10.97
|1834
|3193.99
|258
|1.25
|12.38
|918.60
|8.81
|1544
|3193.25
|226
|1.28
|14.13
|943.13
|8.57
|2235
|3191.53
|220
|1.27
|14.51
|1266.02
|10.56
|527
|3190.36
|323
|1.25
|9.88
|1042.24
|9.13
|928
|3188.91
|351
|1.22
|9.09
|986.45
|9.23
|2443
|3188.77
|211
|1.27
|15.11
|1519.69
|12.31
|2280
|3188.68
|258
|1.30
|12.36
|920.15
|6.70
|2442
|3188.23
|211
|1.27
|15.11
|1512.69
|12.25
|1312
|3188.04
|317
|1.24
|10.06
|1107.40
|9.77
|1019
|3187.85
|369
|1.21
|8.64
|1022.51
|9.05
|136
|3187.76
|385
|1.22
|8.28
|1342.81
|11.34
|1131
|3187.12
|304
|1.23
|10.48
|1023.61
|10.06
|1717
|3186.72
|306
|1.23
|10.41
|959.16
|9.21
|1309
|3186.70
|316
|1.25
|10.08
|790.47
|7.72
|1633
|3186.48
|276
|1.24
|11.55
|933.24
|8.85
|1112
|3186.38
|360
|1.23
|8.85
|866.70
|8.51
|1435
|3186.30
|256
|1.26
|12.45
|1063.51
|10.38
|2441
|3186.23
|211
|1.27
|15.10
|1513.69
|12.25
|1243
|3185.65
|271
|1.25
|11.76
|973.80
|9.33
|1422
|3184.95
|271
|1.26
|11.75
|1092.82
|10.72
|1446
|3182.88
|230
|1.27
|13.84
|1202.71
|9.90
|1908
|3182.43
|339
|1.22
|9.39
|1163.45
|10.45
|2234
|3179.86
|220
|1.27
|14.45
|1249.02
|10.42
|77
|3178.66
|257
|1.25
|12.37
|958.13
|8.05
|1598
|3177.81
|385
|1.21
|8.25
|1223.66
|10.65
|1016
|3177.32
|373
|1.22
|8.52
|974.17
|9.48
|829
|3173.95
|364
|1.22
|8.72
|926.45
|8.65
|1597
|3171.37
|387
|1.21
|8.19
|1391.02
|12.11
|2473
|3170.93
|433
|1.20
|7.32
|1204.92
|11.74
|2544
|3170.40
|205
|1.28
|15.47
|1705.16
|13.74
|1117
|3169.90
|355
|1.22
|8.93
|1033.53
|9.17
|656
|3165.25
|258
|1.26
|12.27
|872.50
|8.49
|2598
|3164.69
|296
|1.23
|10.69
|1096.14
|10.58
|1614
|3164.30
|360
|1.21
|8.79
|1075.76
|9.69
|515
|3161.46
|363
|1.24
|8.71
|714.15
|6.09
|761
|3159.55
|234
|1.27
|13.50
|908.13
|8.67
|2349
|3159.41
|208
|1.28
|15.19
|1256.08
|12.20
|345
|3158.07
|315
|1.23
|10.03
|936.77
|9.18
|2600
|3157.92
|291
|1.23
|10.85
|1176.59
|10.20
|1211
|3157.49
|342
|1.23
|9.23
|912.06
|8.95
|166
|3156.96
|287
|1.24
|11.00
|1003.17
|9.05
|1126
|3156.05
|321
|1.23
|9.83
|1042.94
|10.24
|274
|3154.67
|254
|1.25
|12.42
|958.13
|8.07
|76
|3152.66
|257
|1.25
|12.27
|958.13
|8.04
|1120
|3152.44
|355
|1.22
|8.88
|1039.32
|9.23
|1520
|3151.54
|255
|1.27
|12.36
|1186.82
|11.65
|1119
|3151.44
|355
|1.22
|8.88
|1044.32
|9.27
|2446
|3150.58
|205
|1.27
|15.37
|1724.98
|13.90
|1118
|3150.23
|355
|1.22
|8.87
|1039.53
|9.23
|2496
|3150.02
|335
|1.21
|9.40
|1152.55
|10.10
|810
|3149.33
|431
|1.20
|7.31
|815.69
|7.18
|320
|3145.26
|408
|1.22
|7.71
|736.70
|6.95
|760
|3145.22
|234
|1.27
|13.44
|908.13
|8.66
|2292
|3143.91
|266
|1.27
|11.82
|874.04
|8.54
|2281
|3143.28
|261
|1.29
|12.04
|915.49
|6.63
|1622
|3141.73
|299
|1.23
|10.51
|1036.31
|9.18
|2543
|3140.56
|205
|1.27
|15.32
|1696.16
|13.67
|1132
|3137.78
|301
|1.23
|10.42
|1061.61
|10.07
|2580
|3135.54
|356
|1.21
|8.81
|1296.59
|11.00
|1667
|3135.48
|590
|1.24
|5.31
|876.83
|8.56
|2583
|3134.05
|355
|1.21
|8.83
|1454.26
|12.27
|1941
|3133.43
|231
|1.26
|13.56
|1179.02
|9.82
|2399
|3133.11
|326
|1.22
|9.61
|1041.10
|9.12
|2037
|3132.75
|232
|1.26
|13.50
|1166.74
|9.74
|1130
|3130.64
|304
|1.23
|10.30
|1035.75
|10.01
|1348
|3129.30
|239
|1.26
|13.09
|1134.30
|9.58
|2586
|3129.03
|354
|1.21
|8.84
|1466.91
|12.33
|1447
|3126.98
|228
|1.27
|13.71
|1198.71
|9.89
|631
|3126.86
|309
|1.25
|10.12
|1347.63
|11.59
|1940
|3124.76
|231
|1.26
|13.53
|1162.02
|9.69
|273
|3121.82
|254
|1.25
|12.29
|958.13
|8.05
|2445
|3120.74
|205
|1.27
|15.22
|1715.98
|13.83
|2538
|3120.54
|212
|1.27
|14.72
|1482.87
|12.00
|2530
|3115.85
|219
|1.26
|14.23
|1462.87
|11.90
|2398
|3113.64
|338
|1.21
|9.21
|1110.37
|9.73
|2381
|3113.09
|371
|1.21
|8.39
|1732.64
|15.08
|2375
|3112.17
|441
|1.19
|7.06
|1239.71
|11.74
|1829
|3109.12
|272
|1.23
|11.43
|946.68
|9.11
|1519
|3108.64
|257
|1.27
|12.10
|1067.66
|10.48
|1733
|3108.00
|270
|1.23
|11.51
|933.24
|8.85
|2320
|3107.17
|235
|1.26
|13.22
|936.42
|8.58
|1320
|3105.30
|305
|1.24
|10.18
|930.66
|9.14
|2127
|3105.11
|249
|1.25
|12.47
|944.43
|8.81
|2319
|3103.54
|235
|1.26
|13.21
|936.42
|8.58
|264
|3103.40
|285
|1.24
|10.89
|980.35
|8.93
|2205
|3102.44
|270
|1.25
|11.49
|894.20
|8.71
|764
|3101.05
|234
|1.27
|13.25
|909.50
|8.69
|1241
|3099.85
|272
|1.24
|11.40
|973.80
|9.33
|2503
|3099.81
|287
|1.23
|10.80
|1157.81
|10.10
|1907
|3099.59
|339
|1.22
|9.14
|1165.45
|10.54
|733
|3099.50
|260
|1.28
|11.92
|950.66
|9.33
|1242
|3099.17
|272
|1.24
|11.39
|973.80
|9.33
|2537
|3098.36
|212
|1.27
|14.61
|1481.87
|11.99
|852
|3097.73
|280
|1.23
|11.06
|996.16
|9.26
|2536
|3097.36
|212
|1.27
|14.61
|1479.87
|11.97
|1736
|3096.38
|259
|1.24
|11.96
|918.60
|8.81
|2571
|3095.74
|425
|1.20
|7.28
|1204.92
|11.74
|858
|3095.57
|251
|1.25
|12.33
|1181.30
|9.86
|816
|3094.95
|391
|1.20
|7.92
|1306.36
|12.71
|558
|3093.31
|269
|1.25
|11.50
|899.71
|8.56
|613
|3093.09
|333
|1.26
|9.29
|747.80
|6.20
|2440
|3092.72
|212
|1.26
|14.59
|1510.69
|12.22
|465
|3090.10
|259
|1.25
|11.93
|958.13
|8.87
|929
|3089.00
|341
|1.22
|9.06
|1024.12
|9.97
|1591
|3088.60
|469
|1.19
|6.59
|1074.92
|10.45
|2447
|3086.41
|204
|1.27
|15.13
|1734.98
|13.82
|362
|3086.34
|281
|1.24
|10.98
|980.35
|9.36
|1518
|3086.12
|256
|1.27
|12.06
|1049.30
|10.30
|272
|3085.27
|254
|1.25
|12.15
|958.13
|8.04
|851
|3084.67
|284
|1.23
|10.86
|994.16
|9.33
|1637
|3082.44
|266
|1.23
|11.59
|942.24
|8.81
|2153
|3082.39
|218
|1.26
|14.14
|1384.12
|12.06
|234
|3082.20
|381
|1.21
|8.09
|1397.81
|11.80
|849
|3076.86
|286
|1.23
|10.76
|994.16
|9.33
|2568
|3076.80
|443
|1.20
|6.95
|1199.36
|11.46
|2298
|3076.30
|264
|1.26
|11.65
|1038.97
|10.20
|2227
|3075.65
|236
|1.26
|13.03
|1020.43
|8.96
|74
|3075.48
|263
|1.24
|11.69
|1050.99
|8.66
|2293
|3074.91
|267
|1.26
|11.52
|874.04
|8.55
|2211
|3074.68
|258
|1.25
|11.92
|1104.33
|10.73
|1047
|3074.31
|278
|1.23
|11.06
|973.34
|9.33
|176
|3074.19
|256
|1.24
|12.01
|958.13
|8.07
|2477
|3072.80
|371
|1.21
|8.28
|1451.63
|12.32
|1045
|3070.50
|280
|1.23
|10.97
|973.34
|9.33
|2439
|3069.54
|212
|1.26
|14.48
|1510.69
|12.23
|2286
|3069.13
|264
|1.27
|11.63
|858.04
|8.38
|2438
|3068.54
|212
|1.26
|14.47
|1508.69
|12.21
|2251
|3067.85
|212
|1.26
|14.47
|1287.12
|12.06
|2324
|3067.14
|225
|1.27
|13.63
|938.42
|8.56
|763
|3064.90
|234
|1.26
|13.10
|908.13
|8.67
|2498
|3064.12
|312
|1.22
|9.82
|961.10
|8.78
|2474
|3062.94
|411
|1.20
|7.45
|1158.93
|11.29
|2222
|3061.79
|247
|1.25
|12.40
|944.43
|8.94
|221
|3058.54
|448
|1.20
|6.83
|794.95
|6.91
|2353
|3056.49
|649
|1.21
|4.71
|1029.14
|10.05
|1731
|3056.19
|274
|1.23
|11.15
|933.24
|8.85
|1678
|3054.59
|519
|1.19
|5.89
|930.54
|8.87
|2233
|3053.99
|221
|1.26
|13.82
|1344.74
|11.24
|462
|3052.58
|273
|1.24
|11.18
|957.13
|8.75
|75
|3050.83
|259
|1.24
|11.78
|1050.99
|8.64
|2248
|3048.93
|217
|1.26
|14.05
|1254.08
|12.03
|2325
|3048.47
|225
|1.27
|13.55
|891.78
|8.65
|762
|3047.90
|234
|1.26
|13.03
|908.13
|8.67
|1833
|3047.74
|261
|1.24
|11.68
|952.68
|9.14
|2247
|3046.93
|217
|1.26
|14.04
|1254.08
|12.03
|2478
|3045.88
|372
|1.20
|8.19
|1595.30
|13.70
|175
|3045.04
|256
|1.24
|11.89
|958.13
|8.05
|1250
|3045.02
|245
|1.25
|12.43
|1047.30
|8.85
|1592
|3043.50
|446
|1.19
|6.82
|1023.92
|9.95
|1886
|3043.49
|405
|1.20
|7.51
|1012.46
|9.92
|2532
|3038.47
|217
|1.26
|14.00
|1473.87
|11.92
|1251
|3038.12
|242
|1.25
|12.55
|1047.30
|8.83
|2326
|3037.68
|222
|1.27
|13.68
|943.70
|8.68
|618
|3035.22
|308
|1.26
|9.85
|1089.38
|10.64
|1634
|3035.14
|274
|1.23
|11.08
|933.24
|8.85
|1720
|3034.08
|294
|1.22
|10.32
|1036.31
|9.18
|1691
|3033.53
|420
|1.19
|7.22
|1021.93
|9.94
|463
|3028.94
|268
|1.24
|11.30
|958.13
|8.79
|1415
|3027.75
|301
|1.24
|10.06
|1060.37
|9.41
|2208
|3027.70
|267
|1.24
|11.34
|994.87
|9.66
|1349
|3026.40
|235
|1.25
|12.88
|1198.71
|10.11
|468
|3022.96
|250
|1.25
|12.09
|958.13
|9.00
|271
|3021.26
|256
|1.24
|11.80
|992.35
|8.23
|2397
|3019.60
|344
|1.20
|8.78
|1260.48
|11.02
|174
|3019.04
|256
|1.24
|11.79
|958.13
|8.04
|2309
|3017.96
|243
|1.25
|12.42
|978.87
|9.51
|950
|3015.62
|275
|1.23
|10.97
|996.16
|9.26
|1939
|3014.07
|234
|1.25
|12.88
|1242.56
|10.37
|1416
|3013.77
|298
|1.24
|10.11
|979.04
|9.29
|2534
|3012.55
|213
|1.26
|14.14
|1475.87
|11.94
|2365
|3012.11
|497
|1.19
|6.06
|1141.09
|10.79
|315
|3011.06
|487
|1.20
|6.18
|1453.92
|11.89
|2432
|3011.03
|220
|1.25
|13.69
|1491.69
|12.21
|2334
|3010.65
|211
|1.26
|14.27
|1225.08
|11.87
|2601
|3010.06
|285
|1.22
|10.56
|1157.81
|10.18
|2434
|3009.65
|217
|1.25
|13.87
|1502.69
|12.15
|219
|3009.33
|487
|1.19
|6.18
|974.71
|9.30
|121
|3008.82
|509
|1.19
|5.91
|1013.82
|9.86
|1695
|3007.93
|380
|1.20
|7.92
|1325.02
|11.59
|1885
|3007.21
|422
|1.20
|7.13
|962.46
|9.38
|1543
|3006.28
|232
|1.25
|12.96
|944.32
|9.04
|1792
|3005.30
|378
|1.20
|7.95
|1297.32
|11.25
|949
|3002.56
|279
|1.23
|10.76
|994.16
|9.33
|2297
|3001.47
|266
|1.25
|11.28
|916.50
|8.56
|275
|3001.38
|249
|1.24
|12.05
|1129.56
|9.22
|1843
|3000.41
|231
|1.25
|12.99
|1194.69
|9.95
|1810
|2999.83
|351
|1.20
|8.55
|1117.94
|10.12
|850
|2997.19
|285
|1.22
|10.52
|994.16
|9.33
|2232
|2994.99
|222
|1.26
|13.49
|1332.74
|11.20
|947
|2994.75
|281
|1.22
|10.66
|994.16
|9.33
|1209
|2993.31
|342
|1.22
|8.75
|1302.24
|12.79
|1842
|2991.74
|231
|1.25
|12.95
|1177.69
|9.82
|1046
|2990.83
|279
|1.23
|10.72
|973.34
|9.33
|1647
|2990.62
|235
|1.24
|12.73
|1223.51
|10.19
|2535
|2990.22
|213
|1.26
|14.04
|1478.87
|11.96
|331
|2990.17
|368
|1.21
|8.13
|1177.86
|10.27
|423
|2988.42
|356
|1.22
|8.39
|1049.96
|10.31
|346
|2986.60
|315
|1.22
|9.48
|1042.24
|10.00
|563
|2986.26
|252
|1.24
|11.85
|958.13
|8.87
|1398
|2985.87
|308
|1.25
|9.69
|770.18
|6.60
|1984
|2985.55
|377
|1.21
|7.92
|1117.82
|10.88
|1113
|2985.38
|360
|1.21
|8.29
|875.70
|8.60
|2345
|2984.43
|211
|1.26
|14.14
|1254.08
|12.17
|2400
|2984.38
|316
|1.21
|9.44
|961.10
|8.78
|1014
|2984.15
|376
|1.20
|7.94
|968.17
|9.42
|1646
|2983.95
|235
|1.24
|12.70
|1206.51
|10.05
|2436
|2983.73
|213
|1.26
|14.01
|1504.69
|12.18
|1125
|2982.93
|330
|1.22
|9.04
|1024.12
|10.05
|2343
|2982.43
|211
|1.26
|14.13
|1254.08
|12.16
|2364
|2981.95
|510
|1.18
|5.85
|1133.09
|10.77
|1244
|2981.71
|269
|1.23
|11.08
|973.80
|9.26
|2495
|2981.52
|340
|1.20
|8.77
|1253.02
|10.95
|1735
|2980.97
|264
|1.23
|11.29
|918.60
|8.81
|2344
|2980.43
|211
|1.26
|14.13
|1254.08
|12.16
|1026
|2980.17
|350
|1.21
|8.51
|986.45
|9.23
|2082
|2979.25
|346
|1.23
|8.61
|986.82
|9.61
|2594
|2978.97
|334
|1.20
|8.92
|1152.55
|10.05
|347
|2977.81
|314
|1.22
|9.48
|974.99
|9.37
|1809
|2974.98
|352
|1.20
|8.45
|1119.94
|10.20
|469
|2972.29
|251
|1.24
|11.84
|958.13
|9.01
|1690
|2971.06
|437
|1.19
|6.80
|1023.92
|9.95
|1048
|2968.70
|275
|1.23
|10.80
|986.13
|9.26
|372
|2967.41
|253
|1.24
|11.73
|958.13
|9.03
|270
|2966.26
|257
|1.24
|11.54
|989.35
|8.22
|2346
|2966.10
|211
|1.26
|14.06
|1254.08
|12.17
|884
|2965.45
|624
|1.21
|4.75
|816.30
|7.95
|756
|2965.42
|243
|1.26
|12.20
|913.06
|8.48
|1679
|2964.81
|504
|1.19
|5.88
|965.78
|9.17
|859
|2963.36
|244
|1.24
|12.14
|1177.30
|9.81
|2497
|2962.74
|322
|1.21
|9.20
|1041.10
|9.12
|2437
|2961.40
|213
|1.25
|13.90
|1507.69
|12.20
|2294
|2960.24
|268
|1.25
|11.05
|983.03
|8.57
|2462
|2960.11
|495
|1.18
|5.98
|1133.09
|10.84
|467
|2958.95
|252
|1.24
|11.74
|958.13
|9.00
|2207
|2958.31
|266
|1.24
|11.12
|994.87
|9.66
|1830
|2957.78
|270
|1.22
|10.95
|946.68
|9.11
|466
|2957.62
|252
|1.24
|11.74
|958.13
|8.98
|2377
|2957.56
|405
|1.19
|7.30
|1566.07
|13.84
|1143
|2957.48
|276
|1.23
|10.72
|973.34
|9.33
|2560
|2953.60
|468
|1.19
|6.31
|1062.09
|10.21
|437
|2953.19
|330
|1.23
|8.95
|1170.44
|11.10
|2569
|2951.60
|442
|1.19
|6.68
|1195.36
|11.58
|520
|2950.26
|333
|1.23
|8.86
|1069.38
|10.39
|79
|2949.19
|252
|1.23
|11.70
|1158.38
|9.38
|1439
|2948.38
|252
|1.24
|11.70
|1058.80
|9.56
|1817
|2947.95
|303
|1.21
|9.73
|1134.28
|9.99
|2225
|2947.73
|241
|1.24
|12.23
|1035.43
|9.20
|1696
|2947.37
|379
|1.19
|7.78
|1223.66
|10.70
|124
|2946.64
|438
|1.19
|6.73
|833.65
|7.13
|23
|2946.43
|525
|1.18
|5.61
|949.82
|9.23
|2433
|2944.83
|218
|1.25
|13.51
|1500.69
|12.14
|1818
|2944.62
|293
|1.21
|10.05
|1078.97
|9.64
|757
|2943.43
|243
|1.25
|12.11
|908.13
|8.52
|2451
|2943.03
|573
|1.22
|5.14
|1018.32
|9.97
|1909
|2942.78
|329
|1.21
|8.94
|1079.27
|10.28
|2372
|2941.87
|465
|1.18
|6.33
|1271.36
|12.01
|1440
|2941.43
|250
|1.24
|11.77
|1058.80
|9.49
|135
|2938.85
|387
|1.20
|7.59
|1126.53
|9.86
|2226
|2937.32
|238
|1.24
|12.34
|1035.43
|9.11
|1891
|2937.26
|356
|1.21
|8.25
|1230.99
|10.69
|732
|2935.68
|266
|1.26
|11.04
|942.66
|9.25
|1938
|2935.04
|233
|1.24
|12.60
|1230.56
|10.27
|1815
|2934.74
|307
|1.21
|9.56
|1132.60
|9.89
|915
|2933.89
|381
|1.20
|7.70
|1367.35
|13.31
|371
|2933.26
|253
|1.24
|11.59
|958.13
|9.01
|24
|2932.46
|500
|1.18
|5.86
|834.06
|7.27
|811
|2931.96
|422
|1.19
|6.95
|1036.25
|10.09
|1816
|2931.81
|304
|1.21
|9.64
|1144.60
|10.08
|173
|2928.51
|258
|1.23
|11.35
|1022.17
|8.41
|634
|2925.18
|297
|1.24
|9.85
|988.64
|9.13
|1027
|2925.01
|340
|1.21
|8.60
|1024.12
|9.97
|661
|2923.84
|242
|1.25
|12.08
|958.13
|8.45
|1341
|2923.43
|264
|1.23
|11.07
|1058.80
|9.86
|2180
|2922.33
|313
|1.24
|9.34
|911.82
|8.88
|2363
|2921.24
|514
|1.18
|5.68
|1131.63
|10.76
|2559
|2920.72
|466
|1.19
|6.27
|1060.63
|10.20
|177
|2918.90
|251
|1.23
|11.63
|1129.56
|9.15
|2576
|2918.16
|368
|1.20
|7.93
|1717.48
|14.68
|1055
|2918.10
|242
|1.24
|12.06
|1148.48
|9.69
|957
|2915.89
|243
|1.23
|12.00
|1148.48
|9.57
|948
|2915.08
|280
|1.22
|10.41
|994.16
|9.33
|1339
|2913.63
|264
|1.23
|11.04
|1058.80
|9.86
|1340
|2912.95
|264
|1.23
|11.03
|1058.80
|9.86
|316
|2909.64
|476
|1.20
|6.11
|1142.90
|9.62
|2531
|2908.65
|217
|1.25
|13.40
|1471.87
|11.97
|1789
|2906.97
|407
|1.19
|7.14
|1119.82
|10.12
|2362
|2906.53
|518
|1.18
|5.61
|1126.76
|10.71
|2335
|2906.45
|210
|1.26
|13.84
|1226.08
|11.88
|2558
|2906.34
|471
|1.19
|6.17
|1055.76
|10.15
|1745
|2906.11
|235
|1.23
|12.37
|1194.69
|9.95
|2279
|2905.64
|263
|1.27
|11.05
|893.59
|8.15
|1732
|2904.85
|272
|1.22
|10.68
|933.24
|8.85
|2342
|2904.59
|210
|1.25
|13.83
|1254.08
|12.15
|1054
|2904.15
|246
|1.23
|11.81
|1152.48
|9.74
|2337
|2902.45
|210
|1.25
|13.82
|1228.08
|11.90
|2336
|2902.45
|210
|1.25
|13.82
|1228.08
|11.90
|2295
|2902.25
|267
|1.24
|10.87
|991.36
|8.64
|2461
|2902.23
|493
|1.18
|5.89
|1131.63
|10.82
|122
|2901.85
|486
|1.18
|5.97
|790.72
|7.36
|564
|2901.24
|248
|1.24
|11.70
|958.13
|8.98
|2296
|2900.25
|267
|1.24
|10.86
|996.36
|8.68
|1744
|2899.44
|235
|1.23
|12.34
|1177.69
|9.81
|269
|2897.30
|268
|1.23
|10.81
|994.35
|8.46
|2347
|2896.85
|207
|1.25
|13.99
|1254.08
|12.18
|330
|2896.85
|369
|1.20
|7.85
|1221.18
|10.67
|422
|2894.22
|360
|1.22
|8.04
|1055.97
|10.37
|2040
|2893.73
|229
|1.24
|12.64
|1225.08
|11.73
|1916
|2893.55
|290
|1.21
|9.98
|1037.66
|9.37
|1915
|2892.06
|300
|1.21
|9.64
|1088.97
|9.74
|2460
|2891.84
|498
|1.18
|5.81
|1126.76
|10.78
|2595
|2891.05
|322
|1.20
|8.98
|1041.10
|9.12
|1124
|2889.15
|338
|1.21
|8.55
|1016.30
|9.98
|1015
|2888.15
|375
|1.19
|7.70
|977.17
|9.51
|1405
|2886.32
|298
|1.23
|9.69
|1196.65
|11.74
|1420
|2886.01
|279
|1.23
|10.34
|957.30
|9.40
|2341
|2885.59
|210
|1.25
|13.74
|1239.08
|12.01
|567
|2884.58
|245
|1.24
|11.77
|958.13
|9.01
|2236
|2883.60
|219
|1.25
|13.17
|1271.02
|11.73
|2533
|2883.37
|215
|1.24
|13.41
|1473.87
|12.07
|1913
|2881.43
|301
|1.21
|9.57
|1100.11
|9.84
|233
|2880.29
|384
|1.19
|7.50
|1181.53
|10.34
|2340
|2879.59
|210
|1.25
|13.71
|1234.08
|11.96
|1644
|2879.26
|238
|1.23
|12.10
|1275.05
|10.63
|1645
|2877.26
|238
|1.23
|12.09
|1287.05
|10.73
|217
|2876.03
|514
|1.18
|5.60
|1459.41
|12.37
|1144
|2875.81
|275
|1.22
|10.46
|973.34
|9.33
|1615
|2875.22
|348
|1.19
|8.26
|1046.76
|10.19
|172
|2875.16
|261
|1.23
|11.02
|1022.17
|8.42
|267
|2874.14
|277
|1.22
|10.38
|972.53
|8.71
|781
|2873.25
|217
|1.25
|13.24
|1179.93
|10.98
|2209
|2872.32
|268
|1.22
|10.72
|1125.33
|10.93
|566
|2870.58
|245
|1.24
|11.72
|958.13
|9.00
|2470
|2868.25
|457
|1.18
|6.28
|1276.49
|12.06
|2245
|2867.72
|217
|1.24
|13.22
|1293.02
|12.01
|2246
|2864.72
|217
|1.24
|13.20
|1297.02
|12.02
|73
|2864.50
|272
|1.22
|10.53
|1055.99
|8.91
|1892
|2863.25
|354
|1.20
|8.09
|1129.63
|9.72
|1437
|2862.58
|253
|1.23
|11.31
|1058.80
|9.56
|1581
|2861.96
|523
|1.17
|5.47
|942.54
|8.89
|1438
|2861.90
|253
|1.23
|11.31
|1058.80
|9.56
|2476
|2861.45
|376
|1.19
|7.61
|1534.63
|13.27
|956
|2860.77
|249
|1.23
|11.49
|1152.48
|9.62
|2055
|2860.11
|217
|1.24
|13.18
|1297.12
|12.06
|1221
|2859.91
|324
|1.21
|8.83
|1035.48
|10.17
|2204
|2858.79
|276
|1.23
|10.36
|934.74
|9.12
|2150
|2858.29
|223
|1.24
|12.82
|1305.02
|12.03
|2179
|2856.84
|307
|1.25
|9.31
|1020.82
|9.94
|2244
|2856.54
|217
|1.24
|13.16
|1290.02
|12.01
|2149
|2856.29
|223
|1.24
|12.81
|1303.02
|12.03
|2147
|2855.29
|223
|1.24
|12.80
|1293.02
|12.01
|612
|2854.57
|332
|1.24
|8.60
|718.79
|7.01
|2435
|2854.55
|215
|1.24
|13.28
|1502.69
|12.30
|2148
|2852.29
|223
|1.24
|12.79
|1297.02
|12.02
|2463
|2852.15
|481
|1.18
|5.93
|1222.08
|11.63
|1547
|2850.71
|221
|1.25
|12.90
|943.13
|8.58
|1145
|2850.29
|275
|1.22
|10.36
|973.34
|9.33
|712
|2849.16
|274
|1.27
|10.40
|782.20
|5.84
|1300
|2848.93
|335
|1.22
|8.50
|799.07
|6.90
|1546
|2847.71
|221
|1.25
|12.89
|943.13
|8.58
|461
|2847.14
|275
|1.22
|10.35
|971.36
|9.33
|1788
|2846.27
|424
|1.18
|6.71
|1023.92
|9.95
|30
|2845.90
|415
|1.19
|6.86
|1037.07
|10.09
|2452
|2845.78
|576
|1.19
|4.94
|1122.61
|10.95
|2146
|2843.11
|223
|1.24
|12.75
|1290.02
|12.01
|426
|2842.78
|350
|1.21
|8.12
|1087.96
|10.68
|134
|2842.53
|388
|1.19
|7.33
|1176.85
|10.32
|2243
|2840.54
|217
|1.24
|13.09
|1289.02
|11.87
|1342
|2839.49
|261
|1.22
|10.88
|1058.80
|9.79
|1249
|2839.16
|252
|1.23
|11.27
|1005.16
|9.40
|662
|2838.82
|238
|1.24
|11.93
|958.13
|8.56
|2210
|2838.34
|257
|1.23
|11.04
|1118.33
|10.86
|517
|2833.78
|338
|1.23
|8.38
|748.64
|6.89
|568
|2833.73
|244
|1.23
|11.61
|958.13
|9.03
|276
|2833.51
|244
|1.23
|11.61
|1152.56
|9.61
|2557
|2825.14
|474
|1.19
|5.96
|1063.76
|10.23
|1841
|2825.05
|235
|1.23
|12.02
|1258.23
|10.55
|1677
|2823.30
|517
|1.18
|5.46
|923.54
|8.81
|415
|2822.81
|417
|1.20
|6.77
|1038.18
|10.12
|1914
|2822.76
|300
|1.20
|9.41
|1112.11
|9.95
|71
|2820.64
|284
|1.21
|9.93
|1031.17
|9.15
|171
|2820.51
|269
|1.22
|10.49
|1027.17
|8.66
|1840
|2819.50
|235
|1.23
|12.00
|1246.23
|10.45
|2348
|2818.18
|206
|1.25
|13.68
|1256.08
|12.20
|765
|2818.13
|227
|1.24
|12.41
|915.50
|8.74
|317
|2814.03
|458
|1.19
|6.14
|984.55
|8.89
|143
|2813.49
|362
|1.20
|7.77
|1137.42
|10.59
|2302
|2813.43
|254
|1.24
|11.08
|1026.74
|10.02
|1445
|2810.90
|237
|1.23
|11.86
|1028.15
|8.94
|615
|2809.23
|317
|1.24
|8.86
|790.74
|7.72
|1419
|2807.60
|281
|1.23
|9.99
|938.48
|9.21
|815
|2806.62
|393
|1.18
|7.14
|1269.36
|12.35
|565
|2806.57
|247
|1.23
|11.36
|958.13
|9.00
|1307
|2805.86
|319
|1.22
|8.80
|1180.65
|11.53
|2250
|2805.80
|211
|1.24
|13.30
|1277.12
|12.06
|2459
|2805.64
|501
|1.18
|5.60
|1134.76
|10.85
|2338
|2804.78
|211
|1.24
|13.29
|1228.08
|11.90
|2339
|2801.78
|211
|1.24
|13.28
|1229.08
|11.91
|27
|2800.92
|438
|1.18
|6.39
|897.94
|7.98
|2138
|2797.29
|224
|1.23
|12.49
|1271.02
|11.73
|218
|2796.41
|503
|1.18
|5.56
|1286.39
|11.01
|663
|2796.15
|239
|1.24
|11.70
|958.13
|9.00
|1742
|2794.75
|238
|1.22
|11.74
|1246.23
|10.39
|424
|2794.62
|355
|1.21
|7.87
|1083.96
|10.64
|425
|2793.45
|351
|1.21
|7.96
|1084.96
|10.65
|562
|2792.90
|257
|1.23
|10.87
|958.13
|8.46
|1743
|2792.75
|238
|1.22
|11.73
|1258.23
|10.49
|1680
|2790.19
|497
|1.18
|5.61
|977.78
|9.28
|1957
|2789.55
|220
|1.23
|12.68
|1403.12
|12.06
|927
|2789.48
|354
|1.19
|7.88
|999.48
|9.39
|2575
|2787.90
|363
|1.19
|7.68
|1574.81
|13.42
|1153
|2786.98
|243
|1.22
|11.47
|1113.71
|9.39
|622
|2785.82
|303
|1.23
|9.19
|1100.37
|10.77
|1874
|2783.98
|460
|1.19
|6.05
|766.90
|7.42
|1875
|2783.65
|450
|1.19
|6.19
|778.90
|7.49
|2052
|2782.72
|226
|1.23
|12.31
|1254.08
|12.03
|2249
|2781.96
|211
|1.24
|13.18
|1268.12
|12.04
|2458
|2781.11
|508
|1.17
|5.47
|1112.63
|10.65
|2051
|2780.72
|226
|1.23
|12.30
|1254.08
|12.03
|2237
|2780.40
|218
|1.24
|12.75
|1279.02
|11.74
|2049
|2779.72
|226
|1.23
|12.30
|1254.08
|12.01
|193
|2778.23
|236
|1.22
|11.77
|1527.52
|12.16
|711
|2777.86
|279
|1.26
|9.96
|755.20
|5.68
|1111
|2777.20
|361
|1.19
|7.69
|1265.88
|12.43
|2050
|2776.72
|226
|1.23
|12.29
|1254.08
|12.02
|471
|2776.67
|242
|1.23
|11.47
|961.50
|9.08
|1580
|2775.62
|538
|1.17
|5.16
|930.54
|8.82
|2238
|2774.40
|218
|1.24
|12.73
|1279.02
|11.76
|2593
|2773.29
|338
|1.19
|8.21
|1298.20
|11.29
|2239
|2772.40
|218
|1.24
|12.72
|1279.02
|11.76
|1776
|2770.54
|492
|1.18
|5.63
|864.54
|8.29
|1252
|2769.76
|237
|1.23
|11.69
|1055.30
|8.84
|34
|2769.46
|400
|1.18
|6.92
|1082.85
|10.43
|619
|2767.82
|307
|1.23
|9.02
|1076.37
|10.52
|2048
|2767.54
|226
|1.23
|12.25
|1254.08
|12.01
|786
|2766.86
|692
|1.18
|4.00
|920.44
|8.17
|464
|2766.74
|266
|1.22
|10.40
|958.13
|8.82
|2308
|2766.41
|242
|1.23
|11.43
|992.87
|9.64
|2471
|2765.66
|457
|1.17
|6.05
|1272.49
|12.26
|1942
|2764.84
|229
|1.23
|12.07
|1225.08
|11.73
|2361
|2760.78
|522
|1.17
|5.29
|1115.63
|10.61
|1777
|2759.90
|480
|1.18
|5.75
|876.54
|8.36
|169
|2759.35
|279
|1.21
|9.89
|1002.35
|8.90
|1347
|2757.32
|246
|1.22
|11.21
|1028.15
|9.40
|1676
|2755.91
|524
|1.17
|5.26
|912.54
|8.70
|1671
|2755.78
|581
|1.18
|4.74
|1000.79
|9.61
|373
|2755.02
|245
|1.22
|11.24
|1113.89
|9.17
|2047
|2750.54
|226
|1.23
|12.17
|1239.08
|11.87
|69
|2750.36
|288
|1.21
|9.55
|1010.17
|9.09
|1146
|2749.68
|272
|1.21
|10.11
|973.34
|9.26
|1503
|2748.98
|266
|1.24
|10.33
|1201.93
|11.80
|1548
|2747.48
|218
|1.24
|12.60
|1062.26
|8.91
|2046
|2746.54
|226
|1.23
|12.15
|1234.08
|11.82
|2242
|2745.54
|218
|1.23
|12.59
|1287.02
|11.82
|535
|2745.44
|315
|1.22
|8.72
|1168.62
|11.09
|178
|2744.03
|246
|1.22
|11.15
|1152.56
|9.53
|2145
|2742.90
|222
|1.23
|12.36
|1289.02
|11.87
|1399
|2740.17
|307
|1.23
|8.93
|900.56
|8.81
|524
|2739.68
|324
|1.22
|8.46
|1079.37
|10.51
|31
|2739.49
|406
|1.18
|6.75
|1114.03
|10.06
|1793
|2739.42
|375
|1.18
|7.31
|1494.66
|13.08
|2144
|2738.90
|222
|1.23
|12.34
|1287.02
|11.82
|1540
|2738.31
|236
|1.23
|11.60
|985.16
|8.92
|2203
|2737.98
|280
|1.22
|9.78
|958.18
|9.41
|621
|2737.49
|304
|1.23
|9.00
|1097.37
|10.74
|2499
|2736.38
|311
|1.19
|8.80
|1227.24
|10.93
|1301
|2734.54
|330
|1.21
|8.29
|815.56
|7.98
|885
|2733.74
|622
|1.19
|4.40
|913.73
|8.87
|1152
|2732.21
|247
|1.22
|11.06
|1120.71
|9.47
|561
|2730.90
|260
|1.22
|10.50
|958.13
|8.43
|2354
|2730.88
|637
|1.17
|4.29
|986.33
|9.57
|1713
|2730.56
|339
|1.19
|8.05
|1046.76
|10.19
|731
|2729.77
|265
|1.24
|10.30
|968.94
|9.46
|2401
|2728.64
|314
|1.19
|8.69
|1167.24
|10.53
|1675
|2728.40
|526
|1.17
|5.19
|904.54
|8.63
|1202
|2726.71
|366
|1.20
|7.45
|916.77
|7.99
|2596
|2726.32
|312
|1.19
|8.74
|1073.59
|9.40
|666
|2725.65
|239
|1.23
|11.40
|967.02
|9.03
|2206
|2725.23
|265
|1.22
|10.28
|1062.20
|10.32
|2366
|2722.88
|489
|1.17
|5.57
|1147.09
|10.86
|33
|2721.13
|401
|1.18
|6.79
|1078.85
|10.41
|2479
|2720.00
|368
|1.18
|7.39
|1732.64
|15.07
|370
|2716.00
|252
|1.22
|10.78
|958.13
|9.00
|1247
|2715.54
|260
|1.21
|10.44
|993.13
|9.33
|419
|2715.20
|369
|1.20
|7.36
|815.56
|7.96
|1517
|2711.23
|251
|1.24
|10.80
|1030.48
|10.12
|1669
|2707.33
|596
|1.18
|4.54
|1068.73
|10.36
|2373
|2706.28
|463
|1.16
|5.85
|1381.05
|12.48
|241
|2704.93
|360
|1.19
|7.51
|1193.42
|11.11
|232
|2701.97
|384
|1.18
|7.04
|1312.85
|11.51
|2284
|2701.78
|267
|1.23
|10.12
|884.71
|8.62
|1208
|2701.59
|347
|1.19
|7.79
|1305.25
|12.81
|2081
|2700.97
|345
|1.21
|7.83
|948.82
|9.24
|1496
|2700.86
|264
|1.25
|10.23
|804.28
|6.07
|860
|2700.00
|239
|1.22
|11.30
|1185.30
|9.81
|266
|2699.00
|279
|1.21
|9.67
|983.35
|8.86
|521
|2698.50
|329
|1.21
|8.20
|1056.37
|10.27
|559
|2697.92
|266
|1.21
|10.14
|946.13
|8.47
|861
|2697.00
|239
|1.22
|11.28
|1196.30
|9.90
|1541
|2695.19
|237
|1.23
|11.37
|943.13
|9.02
|1253
|2695.09
|238
|1.22
|11.32
|1061.30
|8.89
|2556
|2694.93
|475
|1.18
|5.67
|1066.76
|10.27
|2139
|2694.09
|223
|1.23
|12.08
|1279.02
|11.74
|560
|2693.88
|265
|1.21
|10.17
|957.13
|8.50
|1350
|2690.58
|231
|1.22
|11.65
|1206.71
|10.11
|2041
|2690.53
|227
|1.22
|11.85
|1226.08
|11.74
|665
|2689.50
|239
|1.22
|11.25
|958.13
|9.01
|2140
|2688.09
|223
|1.22
|12.05
|1279.02
|11.76
|167
|2687.07
|283
|1.20
|9.49
|981.35
|8.83
|720
|2686.93
|269
|1.24
|9.99
|1106.55
|10.83
|2141
|2686.09
|223
|1.22
|12.05
|1279.02
|11.76
|1207
|2685.72
|348
|1.19
|7.72
|1268.25
|12.45
|1351
|2685.58
|231
|1.22
|11.63
|1217.71
|10.20
|2042
|2684.53
|227
|1.22
|11.83
|1228.08
|11.76
|220
|2683.03
|471
|1.17
|5.70
|1016.26
|8.98
|2043
|2682.53
|227
|1.22
|11.82
|1228.08
|11.76
|70
|2682.32
|286
|1.20
|9.38
|1012.17
|9.03
|1319
|2679.70
|307
|1.21
|8.73
|952.66
|9.35
|1794
|2678.86
|374
|1.18
|7.16
|1393.30
|12.18
|119
|2677.24
|540
|1.16
|4.96
|1443.87
|12.40
|664
|2675.50
|239
|1.22
|11.19
|959.02
|9.00
|80
|2673.39
|247
|1.21
|10.82
|1181.38
|9.77
|775
|2673.12
|219
|1.23
|12.21
|1103.62
|10.69
|2240
|2672.73
|219
|1.22
|12.20
|1280.02
|11.76
|32
|2672.45
|404
|1.18
|6.61
|1124.03
|10.40
|776
|2671.12
|219
|1.23
|12.20
|1103.62
|10.69
|2045
|2669.73
|227
|1.22
|11.76
|1229.08
|11.77
|2241
|2668.73
|219
|1.22
|12.19
|1283.02
|11.77
|268
|2666.94
|274
|1.20
|9.73
|970.53
|8.61
|777
|2666.12
|219
|1.23
|12.17
|1103.62
|10.70
|2142
|2666.09
|223
|1.22
|11.96
|1280.02
|11.76
|620
|2665.66
|307
|1.22
|8.68
|1096.37
|10.73
|2574
|2664.01
|370
|1.18
|7.20
|1579.81
|13.60
|2044
|2662.53
|227
|1.22
|11.73
|1228.08
|11.76
|2143
|2662.09
|223
|1.22
|11.94
|1283.02
|11.77
|1582
|2659.04
|515
|1.16
|5.16
|952.54
|8.99
|914
|2657.84
|384
|1.18
|6.92
|1370.36
|13.34
|1057
|2655.29
|237
|1.22
|11.20
|1167.48
|9.78
|280
|2654.21
|241
|1.22
|11.01
|1109.87
|9.51
|339
|2653.04
|349
|1.19
|7.60
|1238.93
|11.67
|958
|2652.53
|238
|1.21
|11.15
|1156.48
|9.57
|318
|2652.08
|443
|1.18
|5.99
|1030.28
|9.11
|369
|2651.99
|254
|1.21
|10.44
|992.35
|9.00
|569
|2651.03
|237
|1.22
|11.19
|1038.07
|9.08
|1155
|2650.55
|238
|1.22
|11.14
|1132.71
|9.49
|1449
|2650.50
|225
|1.22
|11.78
|1217.71
|10.15
|1056
|2649.74
|237
|1.22
|11.18
|1156.48
|9.69
|959
|2649.53
|238
|1.21
|11.13
|1167.48
|9.66
|2561
|2648.45
|457
|1.17
|5.80
|1151.08
|11.01
|2282
|2647.33
|262
|1.24
|10.10
|920.49
|8.62
|857
|2646.93
|262
|1.20
|10.10
|1169.23
|9.86
|2360
|2646.06
|529
|1.16
|5.00
|1112.63
|10.59
|778
|2645.79
|219
|1.23
|12.08
|1103.62
|10.70
|623
|2644.82
|303
|1.22
|8.73
|1109.37
|10.86
|758
|2642.23
|239
|1.22
|11.06
|908.13
|8.55
|719
|2637.60
|270
|1.24
|9.77
|1103.55
|10.80
|72
|2635.62
|280
|1.20
|9.41
|1029.17
|9.04
|853
|2634.74
|275
|1.20
|9.58
|1032.66
|9.36
|1674
|2634.51
|535
|1.16
|4.92
|890.54
|8.50
|416
|2633.78
|408
|1.19
|6.46
|920.58
|8.72
|523
|2633.35
|326
|1.21
|8.08
|1076.37
|10.48
|291
|2631.00
|233
|1.21
|11.29
|1519.51
|12.20
|277
|2630.00
|242
|1.21
|10.87
|1102.87
|9.51
|1844
|2627.82
|229
|1.21
|11.48
|1225.08
|11.73
|721
|2627.26
|270
|1.24
|9.73
|1115.55
|10.92
|120
|2627.08
|526
|1.16
|4.99
|1159.85
|10.05
|2202
|2625.58
|288
|1.20
|9.12
|1021.17
|9.40
|222
|2625.05
|428
|1.17
|6.13
|1036.75
|8.87
|1811
|2624.72
|339
|1.18
|7.74
|1046.76
|10.19
|35
|2623.46
|400
|1.17
|6.56
|1220.85
|11.03
|279
|2623.00
|242
|1.21
|10.84
|1104.87
|9.51
|2285
|2622.26
|266
|1.22
|9.86
|964.27
|9.40
|278
|2622.00
|242
|1.21
|10.83
|1104.87
|9.51
|168
|2621.03
|281
|1.20
|9.33
|983.35
|8.77
|182
|2620.73
|242
|1.21
|10.83
|1109.87
|9.51
|1859
|2619.61
|220
|1.21
|11.91
|1418.79
|12.06
|1053
|2618.18
|259
|1.20
|10.11
|1101.72
|9.40
|1761
|2617.21
|220
|1.21
|11.90
|1418.79
|12.06
|2152
|2615.16
|217
|1.22
|12.05
|1374.12
|12.06
|265
|2613.69
|281
|1.20
|9.30
|981.35
|8.91
|21
|2611.38
|559
|1.15
|4.67
|1521.77
|12.99
|1254
|2610.53
|234
|1.21
|11.16
|1304.35
|10.91
|1648
|2605.03
|233
|1.21
|11.18
|1228.51
|11.73
|427
|2601.78
|351
|1.19
|7.41
|1096.96
|10.77
|657
|2599.86
|255
|1.21
|10.20
|946.13
|8.42
|525
|2598.68
|324
|1.20
|8.02
|1088.37
|10.60
|363
|2597.63
|277
|1.20
|9.38
|981.35
|9.33
|179
|2596.52
|243
|1.21
|10.69
|1102.87
|9.51
|1448
|2596.50
|226
|1.22
|11.49
|1206.71
|10.11
|2577
|2595.28
|364
|1.17
|7.13
|1853.82
|16.05
|285
|2594.62
|239
|1.21
|10.86
|1266.72
|10.58
|170
|2594.15
|275
|1.20
|9.43
|1000.35
|8.79
|368
|2593.99
|255
|1.21
|10.17
|989.35
|8.98
|286
|2591.62
|239
|1.21
|10.84
|1270.72
|10.62
|1746
|2591.52
|232
|1.21
|11.17
|1225.08
|11.73
|284
|2591.44
|239
|1.21
|10.84
|1260.72
|10.53
|2151
|2591.32
|217
|1.22
|11.94
|1365.12
|12.04
|2464
|2591.22
|474
|1.16
|5.47
|1232.08
|11.73
|2307
|2590.78
|251
|1.21
|10.32
|1095.87
|10.64
|1775
|2590.25
|491
|1.17
|5.28
|857.54
|8.22
|1873
|2589.82
|457
|1.18
|5.67
|717.90
|6.94
|181
|2589.52
|243
|1.21
|10.66
|1104.87
|9.51
|1104
|2589.13
|394
|1.18
|6.57
|814.56
|7.82
|180
|2588.52
|243
|1.21
|10.65
|1104.87
|9.51
|282
|2584.11
|239
|1.21
|10.81
|1251.72
|10.46
|287
|2583.62
|239
|1.21
|10.81
|1278.72
|10.70
|774
|2583.46
|218
|1.22
|11.85
|1052.62
|10.19
|514
|2582.96
|372
|1.20
|6.94
|912.46
|8.10
|374
|2582.15
|240
|1.21
|10.76
|1136.89
|10.47
|414
|2582.09
|424
|1.19
|6.09
|1247.56
|10.35
|617
|2580.88
|314
|1.21
|8.22
|1090.38
|10.65
|288
|2578.62
|239
|1.21
|10.79
|1284.72
|10.75
|1013
|2575.97
|377
|1.17
|6.83
|1367.35
|13.31
|1549
|2572.99
|218
|1.22
|11.80
|1074.26
|9.01
|283
|2570.44
|239
|1.21
|10.75
|1258.72
|10.51
|1397
|2565.53
|320
|1.21
|8.02
|820.73
|8.03
|659
|2563.20
|250
|1.21
|10.25
|958.13
|8.43
|772
|2563.13
|218
|1.22
|11.76
|1049.62
|10.16
|2454
|2562.55
|561
|1.17
|4.57
|1242.76
|11.96
|519
|2562.06
|336
|1.20
|7.63
|1070.38
|10.45
|1943
|2561.64
|227
|1.21
|11.28
|1226.08
|11.74
|1883
|2560.60
|444
|1.17
|5.77
|1018.81
|9.36
|389
|2558.26
|231
|1.21
|11.07
|1503.84
|12.07
|22
|2556.22
|541
|1.15
|4.72
|1238.52
|10.68
|779
|2556.00
|215
|1.22
|11.89
|1158.93
|10.71
|1516
|2555.80
|257
|1.22
|9.94
|1022.66
|10.04
|1944
|2555.64
|227
|1.21
|11.26
|1228.08
|11.76
|773
|2554.46
|218
|1.22
|11.72
|1050.62
|10.17
|769
|2553.93
|221
|1.22
|11.56
|1048.62
|10.15
|1099
|2553.66
|462
|1.17
|5.53
|982.73
|9.37
|1945
|2553.64
|227
|1.21
|11.25
|1228.08
|11.76
|909
|2553.19
|413
|1.16
|6.18
|1100.25
|10.71
|768
|2551.93
|221
|1.22
|11.55
|1048.62
|10.15
|908
|2551.56
|419
|1.16
|6.09
|909.02
|8.15
|321
|2551.44
|399
|1.18
|6.39
|882.48
|8.39
|84
|2550.09
|243
|1.20
|10.49
|1138.69
|9.51
|992
|2549.32
|519
|1.17
|4.91
|871.72
|8.37
|2283
|2548.10
|265
|1.22
|9.62
|888.13
|8.62
|186
|2547.95
|240
|1.21
|10.62
|1268.73
|10.50
|667
|2545.95
|232
|1.21
|10.97
|1129.07
|9.35
|187
|2545.13
|240
|1.20
|10.60
|1274.73
|10.56
|633
|2544.94
|297
|1.21
|8.57
|1123.94
|10.57
|364
|2544.59
|275
|1.20
|9.25
|983.35
|8.94
|184
|2542.62
|240
|1.21
|10.59
|1259.73
|10.43
|188
|2542.13
|240
|1.20
|10.59
|1278.73
|10.60
|2371
|2541.26
|472
|1.16
|5.38
|1358.54
|12.84
|766
|2540.44
|224
|1.22
|11.34
|1048.62
|10.15
|2054
|2538.59
|220
|1.21
|11.54
|1287.12
|12.06
|951
|2536.45
|271
|1.19
|9.36
|1003.84
|9.23
|1025
|2536.10
|352
|1.18
|7.20
|1044.12
|9.81
|1650
|2534.83
|231
|1.20
|10.97
|1236.51
|11.76
|1649
|2534.83
|231
|1.20
|10.97
|1236.51
|11.74
|955
|2534.75
|258
|1.19
|9.82
|1140.41
|9.62
|472
|2534.70
|238
|1.21
|10.65
|1094.62
|10.47
|1946
|2533.64
|227
|1.21
|11.16
|1228.08
|11.76
|780
|2533.02
|215
|1.22
|11.78
|1170.93
|10.97
|1051
|2532.56
|267
|1.19
|9.49
|993.13
|9.33
|189
|2532.13
|240
|1.20
|10.55
|1286.73
|10.67
|894
|2531.74
|552
|1.16
|4.59
|932.72
|8.90
|1579
|2531.68
|542
|1.15
|4.67
|923.54
|8.76
|1687
|2529.42
|481
|1.15
|5.26
|1142.36
|10.98
|185
|2528.95
|240
|1.20
|10.54
|1266.73
|10.49
|367
|2525.93
|262
|1.20
|9.64
|994.35
|8.87
|81
|2525.88
|244
|1.20
|10.35
|1131.69
|9.51
|2201
|2523.70
|288
|1.19
|8.76
|1023.17
|9.55
|190
|2523.13
|240
|1.20
|10.51
|1292.73
|10.73
|1450
|2521.01
|222
|1.21
|11.36
|1391.35
|11.58
|106
|2518.91
|600
|1.16
|4.20
|1171.09
|9.70
|83
|2518.88
|244
|1.20
|10.32
|1133.69
|9.51
|125
|2518.82
|429
|1.16
|5.87
|876.22
|8.33
|1154
|2518.62
|238
|1.20
|10.58
|1121.71
|9.39
|82
|2517.88
|244
|1.20
|10.32
|1133.69
|9.51
|1578
|2517.79
|547
|1.15
|4.60
|912.54
|8.65
|2053
|2515.75
|220
|1.21
|11.44
|1278.12
|12.04
|1876
|2512.64
|446
|1.17
|5.63
|786.90
|7.58
|717
|2512.24
|274
|1.23
|9.17
|1082.55
|10.58
|1059
|2511.59
|234
|1.20
|10.73
|1433.02
|11.98
|281
|2510.97
|240
|1.20
|10.46
|1240.72
|10.36
|518
|2510.64
|336
|1.20
|7.47
|1004.38
|9.80
|1441
|2508.76
|249
|1.20
|10.08
|1123.42
|9.95
|2455
|2508.63
|548
|1.16
|4.58
|1140.76
|10.99
|522
|2508.52
|328
|1.19
|7.65
|1075.37
|10.47
|2305
|2504.19
|249
|1.21
|10.06
|1088.87
|10.57
|1785
|2503.90
|462
|1.16
|5.42
|1075.36
|10.39
|855
|2503.60
|271
|1.19
|9.24
|1049.66
|9.33
|886
|2502.95
|621
|1.17
|4.03
|872.72
|8.39
|2303
|2500.58
|251
|1.21
|9.96
|988.20
|9.62
|421
|2500.16
|365
|1.18
|6.85
|1051.97
|10.33
|1346
|2497.50
|250
|1.20
|9.99
|993.13
|8.94
|1123
|2497.09
|339
|1.18
|7.37
|1070.14
|10.19
|1246
|2497.04
|265
|1.19
|9.42
|992.13
|9.28
|1872
|2496.44
|458
|1.17
|5.45
|804.53
|6.84
|1404
|2495.93
|300
|1.20
|8.32
|1199.66
|11.77
|1105
|2495.76
|386
|1.17
|6.47
|1093.79
|10.74
|487
|2494.09
|229
|1.20
|10.89
|1407.84
|11.30
|1954
|2488.63
|226
|1.20
|11.01
|1254.08
|12.03
|2370
|2488.12
|476
|1.15
|5.23
|1368.54
|12.94
|1157
|2487.75
|233
|1.20
|10.68
|1417.35
|11.85
|1953
|2486.63
|226
|1.20
|11.00
|1254.08
|12.03
|1951
|2485.63
|226
|1.20
|11.00
|1254.08
|12.01
|771
|2483.99
|219
|1.22
|11.34
|1048.62
|10.15
|767
|2483.93
|222
|1.21
|11.19
|1048.62
|10.15
|1952
|2482.63
|226
|1.20
|10.99
|1254.08
|12.02
|1982
|2482.59
|399
|1.17
|6.22
|1165.18
|11.43
|383
|2480.88
|235
|1.20
|10.56
|1251.05
|10.56
|2277
|2479.78
|250
|1.25
|9.92
|974.54
|9.42
|88
|2478.31
|241
|1.20
|10.28
|1296.55
|10.73
|384
|2477.88
|235
|1.20
|10.54
|1255.05
|10.58
|382
|2477.70
|235
|1.20
|10.54
|1245.05
|10.53
|854
|2476.92
|274
|1.18
|9.04
|1043.66
|9.47
|1774
|2476.87
|497
|1.16
|4.98
|846.54
|8.12
|658
|2476.18
|254
|1.20
|9.75
|957.13
|8.45
|1203
|2475.67
|358
|1.18
|6.92
|1018.38
|9.96
|89
|2475.49
|241
|1.20
|10.27
|1302.55
|10.79
|913
|2475.18
|386
|1.16
|6.41
|1333.36
|12.98
|961
|2474.47
|235
|1.20
|10.53
|1433.02
|11.83
|1950
|2473.45
|226
|1.20
|10.94
|1254.08
|12.01
|991
|2472.58
|516
|1.16
|4.79
|864.72
|8.30
|90
|2472.49
|241
|1.20
|10.26
|1306.55
|10.83
|716
|2472.24
|275
|1.22
|8.99
|1037.10
|10.13
|86
|2471.98
|241
|1.20
|10.26
|1288.55
|10.67
|385
|2469.88
|235
|1.20
|10.51
|1263.05
|10.66
|1049
|2469.71
|271
|1.19
|9.11
|1062.50
|9.79
|183
|2469.48
|241
|1.20
|10.25
|1248.73
|10.34
|1352
|2469.09
|227
|1.21
|10.88
|1391.35
|11.64
|1870
|2465.36
|457
|1.17
|5.39
|838.18
|6.78
|386
|2464.88
|235
|1.20
|10.49
|1269.05
|10.71
|1973
|2463.59
|396
|1.19
|6.22
|895.90
|8.71
|770
|2463.26
|222
|1.21
|11.10
|1048.62
|10.15
|91
|2462.49
|241
|1.20
|10.22
|1314.55
|10.90
|579
|2461.64
|230
|1.21
|10.70
|1170.23
|10.56
|328
|2459.16
|372
|1.17
|6.61
|1046.60
|10.28
|580
|2458.64
|230
|1.20
|10.69
|1174.23
|10.57
|578
|2458.46
|230
|1.21
|10.69
|1164.23
|10.53
|87
|2458.31
|241
|1.20
|10.20
|1295.55
|10.73
|216
|2456.64
|517
|1.16
|4.75
|1610.02
|13.54
|1949
|2456.45
|226
|1.20
|10.87
|1239.08
|11.87
|679
|2456.28
|224
|1.21
|10.97
|1186.23
|10.57
|862
|2456.25
|237
|1.20
|10.36
|1447.84
|11.96
|1773
|2455.36
|499
|1.16
|4.92
|838.54
|8.04
|2475
|2454.67
|396
|1.16
|6.20
|1512.07
|13.54
|92
|2454.49
|241
|1.20
|10.18
|1319.55
|10.95
|680
|2452.28
|224
|1.21
|10.95
|1191.23
|10.58
|110
|2451.41
|590
|1.15
|4.15
|1296.39
|10.77
|381
|2450.70
|235
|1.20
|10.43
|1243.05
|10.51
|581
|2450.64
|230
|1.20
|10.65
|1182.23
|10.57
|1748
|2450.32
|231
|1.19
|10.61
|1228.08
|11.76
|20
|2447.53
|567
|1.14
|4.32
|1573.49
|13.38
|1871
|2446.60
|458
|1.17
|5.34
|806.18
|6.76
|380
|2446.45
|235
|1.20
|10.41
|1236.05
|10.50
|1497
|2445.52
|268
|1.22
|9.13
|843.28
|8.25
|1058
|2443.90
|235
|1.20
|10.40
|1419.02
|11.87
|365
|2443.77
|272
|1.19
|8.98
|972.53
|8.79
|2597
|2443.70
|308
|1.17
|7.93
|1361.02
|12.12
|812
|2443.55
|414
|1.16
|5.90
|1268.89
|12.35
|325
|2443.16
|374
|1.17
|6.53
|1008.60
|9.90
|1786
|2441.73
|457
|1.15
|5.34
|1201.90
|11.72
|1001
|2440.96
|484
|1.15
|5.04
|1120.26
|10.83
|1443
|2439.80
|245
|1.20
|9.96
|1064.80
|9.34
|1345
|2439.50
|253
|1.19
|9.64
|1064.80
|9.55
|1248
|2439.34
|258
|1.19
|9.45
|993.13
|9.36
|1948
|2437.53
|226
|1.20
|10.79
|1234.08
|11.82
|375
|2436.64
|237
|1.20
|10.28
|1094.62
|10.47
|1403
|2436.42
|299
|1.20
|8.15
|1176.66
|11.53
|1306
|2435.47
|321
|1.18
|7.59
|1183.66
|11.56
|128
|2434.47
|407
|1.16
|5.98
|1101.07
|10.72
|2573
|2433.90
|387
|1.16
|6.29
|1504.25
|13.47
|1343
|2433.82
|258
|1.19
|9.43
|1060.80
|9.61
|191
|2433.34
|236
|1.20
|10.31
|1507.52
|12.37
|1657
|2432.72
|228
|1.19
|10.67
|1254.08
|12.01
|1659
|2431.72
|228
|1.19
|10.67
|1259.51
|12.03
|29
|2431.70
|421
|1.16
|5.78
|1120.43
|10.23
|377
|2431.64
|237
|1.20
|10.26
|1094.62
|10.47
|1660
|2430.72
|228
|1.19
|10.66
|1260.51
|12.03
|376
|2430.64
|237
|1.20
|10.26
|1094.62
|10.47
|1656
|2430.54
|228
|1.19
|10.66
|1254.08
|12.01
|1658
|2429.72
|228
|1.19
|10.66
|1254.08
|12.02
|1515
|2429.06
|260
|1.21
|9.34
|1044.66
|10.26
|118
|2428.39
|544
|1.15
|4.46
|1582.48
|13.57
|129
|2426.54
|399
|1.16
|6.08
|1098.06
|10.69
|324
|2424.63
|379
|1.17
|6.40
|1014.61
|9.96
|993
|2423.87
|508
|1.16
|4.77
|883.72
|8.44
|1418
|2423.29
|288
|1.19
|8.41
|930.66
|9.14
|2306
|2421.19
|250
|1.20
|9.68
|1090.87
|10.59
|2178
|2420.93
|309
|1.21
|7.83
|1105.18
|10.84
|2304
|2420.68
|250
|1.20
|9.68
|1156.20
|11.23
|1655
|2420.54
|228
|1.19
|10.62
|1246.51
|11.87
|1156
|2420.06
|234
|1.20
|10.34
|1403.35
|11.74
|1654
|2419.54
|228
|1.19
|10.61
|1244.51
|11.82
|1050
|2418.24
|271
|1.18
|8.92
|992.13
|9.28
|481
|2416.71
|233
|1.20
|10.37
|1155.05
|10.56
|611
|2416.68
|323
|1.21
|7.48
|928.18
|9.05
|863
|2416.01
|236
|1.19
|10.24
|1461.84
|12.07
|1305
|2415.78
|322
|1.18
|7.50
|1161.66
|11.32
|482
|2413.71
|233
|1.20
|10.36
|1159.05
|10.57
|480
|2413.53
|233
|1.20
|10.36
|1149.05
|10.53
|327
|2409.83
|373
|1.17
|6.46
|1043.60
|10.25
|960
|2408.78
|236
|1.19
|10.21
|1419.02
|11.72
|378
|2407.64
|237
|1.20
|10.16
|1094.62
|10.47
|1688
|2407.53
|474
|1.15
|5.08
|1268.90
|12.38
|953
|2406.31
|267
|1.18
|9.01
|1020.84
|9.33
|483
|2405.71
|233
|1.20
|10.32
|1167.05
|10.57
|977
|2401.93
|221
|1.20
|10.87
|1862.32
|15.08
|484
|2400.71
|233
|1.20
|10.30
|1173.05
|10.58
|813
|2400.67
|409
|1.15
|5.87
|1276.89
|12.43
|85
|2398.84
|242
|1.19
|9.91
|1277.55
|10.58
|1884
|2397.96
|438
|1.15
|5.47
|1089.44
|10.65
|683
|2397.84
|219
|1.20
|10.95
|1431.02
|11.70
|478
|2397.20
|233
|1.20
|10.29
|1140.05
|10.50
|1573
|2395.67
|628
|1.14
|3.81
|1000.79
|9.52
|893
|2395.00
|550
|1.15
|4.35
|925.72
|8.84
|1255
|2394.12
|232
|1.19
|10.32
|1316.35
|11.00
|95
|2393.38
|235
|1.19
|10.18
|1547.34
|12.65
|28
|2391.91
|427
|1.15
|5.60
|1107.94
|10.04
|2567
|2390.84
|449
|1.15
|5.32
|1179.21
|11.28
|132
|2387.84
|392
|1.16
|6.09
|1136.06
|11.06
|1663
|2387.51
|218
|1.19
|10.95
|1438.61
|12.06
|718
|2387.08
|272
|1.21
|8.78
|1102.55
|10.79
|479
|2386.53
|233
|1.20
|10.24
|1147.05
|10.51
|2368
|2386.09
|480
|1.14
|4.97
|1365.54
|12.93
|1747
|2385.32
|230
|1.19
|10.37
|1226.08
|11.74
|1542
|2384.99
|233
|1.20
|10.24
|943.32
|9.04
|1565
|2383.93
|208
|1.20
|11.46
|1590.56
|13.27
|2278
|2383.44
|257
|1.23
|9.27
|849.54
|8.27
|1662
|2383.31
|224
|1.19
|10.64
|1428.61
|12.20
|1151
|2382.81
|255
|1.18
|9.34
|1024.05
|9.40
|1245
|2382.38
|266
|1.18
|8.96
|981.13
|9.23
|208
|2382.32
|552
|1.15
|4.32
|1276.39
|10.57
|1651
|2380.55
|229
|1.19
|10.40
|1236.51
|11.76
|952
|2379.63
|270
|1.18
|8.81
|1014.84
|9.23
|713
|2379.24
|276
|1.22
|8.62
|822.02
|7.21
|473
|2378.19
|235
|1.20
|10.12
|1094.62
|10.47
|582
|2373.82
|231
|1.20
|10.28
|1260.05
|10.70
|379
|2373.31
|236
|1.19
|10.06
|1225.05
|10.49
|475
|2372.19
|235
|1.20
|10.09
|1094.62
|10.47
|474
|2372.19
|235
|1.20
|10.09
|1094.62
|10.47
|93
|2371.70
|237
|1.19
|10.01
|1527.34
|12.53
|585
|2369.56
|226
|1.20
|10.48
|1590.84
|12.85
|1302
|2366.03
|327
|1.18
|7.24
|1119.20
|10.95
|1661
|2365.47
|224
|1.19
|10.56
|1419.61
|12.13
|1947
|2364.72
|227
|1.19
|10.42
|1229.08
|11.77
|1961
|2362.70
|261
|1.34
|9.05
|828.49
|8.15
|1110
|2360.48
|364
|1.16
|6.48
|1268.89
|12.46
|2457
|2359.33
|521
|1.15
|4.53
|1120.63
|10.72
|1401
|2358.94
|305
|1.19
|7.73
|1205.20
|11.80
|576
|2358.92
|229
|1.20
|10.30
|1155.23
|10.50
|1845
|2357.98
|228
|1.19
|10.34
|1226.08
|11.74
|1652
|2355.55
|229
|1.19
|10.29
|1237.51
|11.76
|570
|2354.95
|234
|1.20
|10.06
|1094.62
|10.47
|1576
|2354.32
|564
|1.14
|4.17
|946.12
|8.45
|2300
|2353.30
|259
|1.20
|9.09
|1035.30
|10.16
|896
|2350.92
|524
|1.15
|4.49
|958.96
|9.12
|660
|2350.00
|247
|1.19
|9.51
|958.13
|8.46
|1400
|2349.84
|304
|1.19
|7.73
|1204.20
|11.78
|1846
|2348.98
|228
|1.19
|10.30
|1228.08
|11.76
|1653
|2348.73
|229
|1.19
|10.26
|1240.51
|11.77
|577
|2348.25
|229
|1.20
|10.25
|1162.23
|10.51
|476
|2348.19
|235
|1.19
|9.99
|1094.62
|10.47
|1755
|2347.21
|228
|1.19
|10.29
|1254.08
|12.01
|1757
|2346.21
|228
|1.19
|10.29
|1254.08
|12.03
|207
|2346.08
|550
|1.15
|4.27
|1243.23
|10.25
|1754
|2345.03
|228
|1.19
|10.29
|1254.08
|12.01
|1758
|2344.21
|228
|1.18
|10.28
|1254.08
|12.03
|1756
|2344.21
|228
|1.19
|10.28
|1254.08
|12.02
|2453
|2344.02
|571
|1.15
|4.11
|1240.04
|12.06
|1353
|2341.68
|226
|1.19
|10.36
|1403.35
|11.73
|1451
|2341.52
|222
|1.20
|10.55
|1403.35
|11.67
|787
|2339.96
|679
|1.15
|3.45
|907.44
|8.13
|616
|2339.78
|313
|1.19
|7.48
|1089.38
|10.63
|131
|2339.51
|393
|1.15
|5.95
|1133.06
|11.03
|903
|2339.20
|504
|1.14
|4.64
|1182.26
|11.37
|512
|2339.07
|369
|1.19
|6.34
|1341.33
|11.18
|1577
|2338.91
|554
|1.14
|4.22
|904.54
|8.58
|1753
|2336.03
|228
|1.19
|10.25
|1239.08
|11.87
|1752
|2335.03
|228
|1.19
|10.24
|1234.08
|11.82
|1495
|2332.31
|269
|1.21
|8.67
|826.38
|7.47
|477
|2321.06
|234
|1.19
|9.92
|1129.05
|10.49
|2369
|2320.12
|476
|1.14
|4.87
|1371.54
|12.97
|2158
|2319.71
|179
|1.41
|12.96
|690.18
|6.74
|1052
|2316.36
|264
|1.18
|8.77
|993.13
|9.36
|109
|2315.17
|590
|1.14
|3.92
|1263.23
|10.54
|856
|2314.40
|267
|1.17
|8.67
|1009.16
|9.36
|1772
|2308.79
|500
|1.15
|4.62
|824.54
|7.91
|1972
|2308.78
|398
|1.18
|5.80
|886.90
|8.62
|192
|2308.36
|235
|1.19
|9.82
|1519.52
|12.60
|890
|2307.48
|569
|1.14
|4.06
|892.72
|8.53
|798
|2307.25
|546
|1.14
|4.23
|969.47
|8.42
|314
|2303.78
|485
|1.15
|4.75
|1775.71
|14.66
|1012
|2300.92
|380
|1.15
|6.06
|1370.36
|13.34
|204
|2300.50
|556
|1.15
|4.14
|1137.67
|9.56
|677
|2299.07
|224
|1.19
|10.26
|1261.23
|10.69
|571
|2298.44
|232
|1.19
|9.91
|1094.62
|10.47
|2472
|2297.05
|449
|1.14
|5.12
|1438.85
|14.03
|676
|2296.89
|224
|1.19
|10.25
|1255.23
|10.64
|678
|2296.07
|224
|1.19
|10.25
|1265.23
|10.73
|1749
|2296.04
|229
|1.18
|10.03
|1228.08
|11.76
|1299
|2293.71
|346
|1.17
|6.63
|867.56
|8.03
|573
|2292.44
|232
|1.19
|9.88
|1094.62
|10.47
|572
|2292.44
|232
|1.19
|9.88
|1094.62
|10.47
|1682
|2291.89
|494
|1.14
|4.64
|1003.24
|9.48
|289
|2291.11
|233
|1.19
|9.83
|1499.51
|12.41
|1589
|2290.90
|492
|1.14
|4.66
|1142.36
|10.98
|130
|2290.83
|396
|1.15
|5.78
|1132.06
|11.02
|1760
|2289.80
|224
|1.18
|10.22
|1408.79
|12.06
|1878
|2289.15
|447
|1.15
|5.12
|900.68
|7.76
|989
|2288.19
|524
|1.15
|4.37
|845.72
|8.12
|1670
|2287.99
|596
|1.15
|3.84
|1002.79
|9.62
|2374
|2284.67
|456
|1.14
|5.01
|1496.87
|13.98
|1442
|2284.30
|249
|1.18
|9.17
|1139.42
|10.09
|575
|2282.78
|230
|1.19
|9.93
|1144.23
|10.49
|1571
|2282.09
|651
|1.14
|3.51
|980.45
|9.45
|1344
|2282.00
|257
|1.18
|8.88
|1060.80
|9.62
|610
|2278.98
|322
|1.20
|7.08
|1224.97
|10.22
|326
|2277.48
|375
|1.16
|6.07
|1042.60
|10.24
|413
|2275.48
|432
|1.16
|5.27
|1591.91
|13.26
|1003
|2275.27
|463
|1.14
|4.91
|1027.64
|10.02
|1681
|2274.24
|495
|1.14
|4.59
|986.24
|9.32
|1759
|2271.96
|224
|1.18
|10.14
|1399.79
|12.04
|1750
|2271.04
|229
|1.18
|9.92
|1228.08
|11.76
|675
|2270.89
|224
|1.19
|10.14
|1253.23
|10.62
|574
|2268.44
|232
|1.19
|9.78
|1094.62
|10.47
|1590
|2268.01
|483
|1.13
|4.70
|1268.90
|12.38
|1766
|2266.40
|496
|1.18
|4.57
|914.45
|8.84
|668
|2266.26
|229
|1.19
|9.90
|1147.07
|10.47
|2299
|2265.42
|259
|1.19
|8.75
|1057.30
|10.38
|710
|2264.42
|270
|1.22
|8.39
|666.51
|6.50
|1751
|2264.22
|229
|1.18
|9.89
|1229.08
|11.77
|805
|2262.35
|521
|1.13
|4.34
|1169.39
|11.25
|2468
|2262.11
|467
|1.14
|4.84
|1260.08
|11.91
|1584
|2261.62
|508
|1.14
|4.45
|1066.39
|10.07
|807
|2259.71
|491
|1.13
|4.60
|963.64
|9.40
|1109
|2259.15
|364
|1.16
|6.21
|1231.89
|12.09
|329
|2257.16
|372
|1.16
|6.07
|1206.18
|10.92
|1561
|2253.82
|211
|1.19
|10.68
|1354.77
|11.78
|2566
|2253.70
|451
|1.14
|5.00
|1189.08
|11.38
|420
|2251.74
|366
|1.16
|6.15
|1046.20
|10.27
|1856
|2251.05
|227
|1.18
|9.92
|1254.08
|12.03
|1147
|2250.69
|268
|1.17
|8.40
|981.13
|9.23
|788
|2249.13
|675
|1.14
|3.33
|808.72
|7.70
|1855
|2249.05
|227
|1.18
|9.91
|1254.08
|12.03
|2570
|2248.68
|440
|1.14
|5.11
|1394.04
|13.28
|891
|2248.60
|559
|1.14
|4.02
|906.72
|8.66
|1853
|2248.05
|227
|1.18
|9.90
|1254.08
|12.01
|94
|2246.72
|236
|1.18
|9.52
|1539.34
|12.76
|226
|2246.60
|400
|1.15
|5.62
|1101.07
|10.72
|1854
|2245.05
|227
|1.18
|9.89
|1254.08
|12.02
|1956
|2244.50
|220
|1.18
|10.20
|1393.12
|12.06
|1090
|2244.05
|481
|1.15
|4.67
|784.08
|7.59
|2449
|2243.81
|195
|1.20
|11.51
|1638.16
|14.37
|133
|2241.84
|392
|1.15
|5.72
|1164.85
|11.15
|1852
|2239.87
|227
|1.18
|9.87
|1254.08
|12.01
|2466
|2239.55
|469
|1.14
|4.78
|1257.08
|11.90
|513
|2237.95
|366
|1.18
|6.11
|1102.23
|9.56
|1199
|2237.25
|402
|1.16
|5.57
|1041.54
|10.18
|954
|2236.93
|263
|1.17
|8.51
|993.13
|9.36
|1149
|2233.19
|264
|1.17
|8.46
|993.13
|9.33
|1562
|2232.49
|211
|1.19
|10.58
|1359.77
|11.83
|1976
|2231.46
|403
|1.16
|5.54
|973.36
|9.48
|1851
|2228.87
|227
|1.18
|9.82
|1239.08
|11.87
|1686
|2228.72
|483
|1.14
|4.61
|1306.54
|12.31
|1850
|2227.87
|227
|1.18
|9.81
|1234.08
|11.82
|366
|2227.57
|269
|1.17
|8.28
|970.53
|8.82
|2301
|2226.82
|252
|1.19
|8.84
|1050.18
|10.31
|108
|2222.96
|597
|1.14
|3.72
|1345.23
|11.25
|1955
|2221.66
|220
|1.18
|10.10
|1384.12
|12.04
|990
|2219.06
|522
|1.14
|4.25
|853.72
|8.19
|2161
|2217.62
|218
|1.31
|10.17
|713.78
|6.67
|1444
|2217.60
|242
|1.18
|9.16
|1065.80
|9.25
|1463
|2217.38
|214
|1.19
|10.36
|1601.86
|13.79
|1369
|2216.97
|215
|1.18
|10.31
|1933.65
|15.77
|988
|2216.57
|529
|1.15
|4.19
|831.72
|7.99
|107
|2214.09
|598
|1.14
|3.70
|1364.77
|11.42
|1464
|2212.38
|214
|1.19
|10.34
|1606.86
|13.84
|669
|2209.75
|227
|1.19
|9.73
|1127.07
|10.47
|905
|2209.61
|480
|1.13
|4.60
|1027.64
|10.02
|892
|2209.47
|558
|1.14
|3.96
|914.72
|8.73
|206
|2208.88
|556
|1.14
|3.97
|1325.23
|10.99
|671
|2203.75
|227
|1.19
|9.71
|1127.07
|10.47
|670
|2203.75
|227
|1.19
|9.71
|1127.07
|10.47
|808
|2203.37
|467
|1.13
|4.72
|1013.22
|9.24
|1201
|2201.57
|378
|1.15
|5.82
|1098.66
|9.96
|674
|2200.56
|225
|1.18
|9.78
|1246.23
|10.57
|2264
|2199.80
|208
|1.29
|10.58
|691.21
|6.69
|796
|2199.43
|580
|1.13
|3.79
|953.37
|8.24
|1092
|2198.82
|466
|1.15
|4.72
|807.71
|7.75
|1778
|2196.99
|475
|1.14
|4.63
|886.54
|8.46
|8
|2195.88
|642
|1.13
|3.42
|1371.91
|11.29
|1089
|2194.44
|477
|1.15
|4.60
|740.08
|7.16
|2467
|2192.57
|467
|1.14
|4.70
|1263.08
|11.94
|1847
|2188.88
|228
|1.18
|9.60
|1228.08
|11.76
|809
|2188.55
|450
|1.13
|4.86
|1175.57
|10.62
|1962
|2187.66
|319
|1.24
|6.86
|775.32
|7.60
|1467
|2187.43
|209
|1.19
|10.47
|1841.65
|15.21
|205
|2186.01
|559
|1.14
|3.91
|1344.77
|11.19
|2169
|2185.30
|286
|1.21
|7.64
|908.33
|7.55
|895
|2184.15
|540
|1.13
|4.04
|946.96
|9.00
|2465
|2182.90
|469
|1.14
|4.65
|1244.08
|11.78
|1765
|2180.12
|469
|1.19
|4.65
|776.49
|7.54
|1784
|2180.09
|468
|1.14
|4.66
|1239.54
|11.81
|1479
|2178.99
|207
|1.30
|10.53
|616.39
|5.95
|1303
|2178.81
|327
|1.17
|6.66
|1190.20
|11.65
|387
|2177.37
|229
|1.18
|9.51
|1483.84
|12.38
|2562
|2176.56
|452
|1.14
|4.82
|1161.08
|11.11
|511
|2175.78
|366
|1.18
|5.94
|1628.68
|13.56
|1502
|2174.90
|267
|1.19
|8.15
|1204.94
|11.82
|2469
|2173.79
|463
|1.13
|4.70
|1359.67
|12.85
|1417
|2173.22
|291
|1.17
|7.47
|993.04
|9.65
|1006
|2167.79
|411
|1.14
|5.27
|999.20
|8.96
|1271
|2167.51
|218
|1.18
|9.94
|1846.65
|15.06
|1091
|2167.09
|473
|1.15
|4.58
|796.08
|7.67
|1402
|2166.55
|299
|1.17
|7.25
|1203.66
|11.79
|1011
|2165.59
|381
|1.14
|5.68
|1333.36
|12.98
|681
|2164.77
|218
|1.18
|9.93
|1406.02
|11.82
|290
|2164.13
|232
|1.18
|9.33
|1511.51
|12.64
|1848
|2163.88
|228
|1.17
|9.49
|1228.08
|11.76
|230
|2161.28
|388
|1.14
|5.57
|1162.85
|11.06
|2357
|2161.19
|589
|1.13
|3.67
|1140.76
|10.89
|2356
|2160.91
|606
|1.13
|3.57
|1242.76
|11.86
|2547
|2159.82
|194
|1.19
|11.13
|1638.16
|14.37
|2367
|2159.25
|481
|1.13
|4.49
|1352.54
|12.80
|1849
|2157.06
|228
|1.17
|9.46
|1229.08
|11.77
|302
|2155.51
|501
|1.15
|4.30
|1273.45
|10.48
|2265
|2154.63
|211
|1.28
|10.21
|759.03
|7.34
|2359
|2153.27
|549
|1.13
|3.92
|1120.63
|10.66
|306
|2152.38
|510
|1.15
|4.22
|1335.45
|11.07
|388
|2151.39
|229
|1.18
|9.39
|1495.84
|12.51
|1877
|2151.17
|448
|1.14
|4.80
|905.68
|7.69
|19
|2150.01
|576
|1.13
|3.73
|1407.16
|11.90
|1396
|2147.54
|320
|1.17
|6.71
|911.55
|8.91
|2168
|2146.46
|277
|1.22
|7.75
|889.03
|7.36
|2263
|2146.26
|206
|1.28
|10.42
|686.21
|6.64
|1491
|2141.18
|245
|1.23
|8.74
|949.88
|9.22
|1501
|2140.57
|268
|1.19
|7.99
|1181.94
|11.58
|682
|2139.79
|218
|1.18
|9.82
|1418.02
|11.94
|1205
|2138.93
|354
|1.15
|6.04
|1284.79
|12.61
|305
|2138.27
|507
|1.15
|4.22
|1322.59
|10.92
|227
|2137.13
|393
|1.14
|5.44
|1191.03
|10.80
|2266
|2136.83
|214
|1.27
|9.99
|765.03
|7.40
|1103
|2135.52
|406
|1.14
|5.26
|1077.92
|9.88
|797
|2135.29
|567
|1.13
|3.77
|985.80
|8.35
|902
|2132.46
|506
|1.13
|4.21
|1172.26
|11.06
|12
|2132.43
|624
|1.12
|3.42
|1567.21
|12.83
|1563
|2131.37
|207
|1.18
|10.30
|1569.56
|13.50
|883
|2129.10
|613
|1.16
|3.47
|853.01
|8.30
|1588
|2127.20
|496
|1.13
|4.29
|1306.54
|12.31
|209
|2125.36
|540
|1.14
|3.94
|1351.03
|11.35
|673
|2124.42
|226
|1.18
|9.40
|1235.23
|10.49
|1000
|2122.65
|490
|1.13
|4.33
|1110.26
|10.60
|2546
|2122.26
|198
|1.18
|10.72
|1617.16
|14.29
|1375
|2121.84
|197
|1.35
|10.77
|628.85
|6.11
|1480
|2118.53
|209
|1.29
|10.14
|634.87
|6.00
|1975
|2116.81
|402
|1.15
|5.27
|961.36
|9.36
|715
|2116.35
|277
|1.19
|7.64
|1038.10
|10.14
|485
|2113.20
|227
|1.18
|9.31
|1387.84
|11.58
|229
|2112.95
|389
|1.14
|5.43
|1158.85
|11.03
|18
|2112.83
|576
|1.12
|3.67
|1406.16
|11.91
|709
|2111.00
|260
|1.22
|8.12
|853.90
|8.27
|672
|2110.08
|228
|1.18
|9.25
|1128.07
|10.47
|795
|2109.86
|583
|1.12
|3.62
|951.12
|8.18
|1553
|2108.86
|212
|1.18
|9.95
|1164.42
|10.93
|1974
|2107.90
|400
|1.15
|5.27
|903.90
|8.79
|1100
|2106.66
|456
|1.14
|4.62
|1103.85
|10.79
|1552
|2105.86
|212
|1.18
|9.93
|1164.42
|10.93
|1374
|2105.37
|181
|1.38
|11.63
|620.36
|6.05
|1148
|2101.87
|267
|1.16
|7.87
|992.13
|9.28
|322
|2099.92
|392
|1.14
|5.36
|1085.84
|10.66
|2060
|2099.19
|244
|1.28
|8.60
|838.32
|8.18
|2448
|2097.25
|198
|1.18
|10.59
|1617.16
|14.29
|1395
|2096.82
|315
|1.18
|6.66
|993.54
|9.71
|1173
|2092.23
|219
|1.17
|9.55
|1846.65
|15.15
|1075
|2092.15
|220
|1.17
|9.51
|1862.32
|15.28
|2177
|2089.99
|305
|1.18
|6.85
|1036.26
|10.15
|804
|2089.61
|525
|1.12
|3.98
|1159.39
|10.94
|486
|2087.22
|227
|1.17
|9.19
|1399.84
|11.70
|2080
|2086.89
|350
|1.16
|5.96
|1035.18
|10.16
|1556
|2086.33
|212
|1.18
|9.84
|1185.42
|10.94
|583
|2086.31
|225
|1.17
|9.27
|1474.84
|12.39
|101
|2085.28
|644
|1.15
|3.24
|943.12
|9.12
|2276
|2083.35
|249
|1.21
|8.37
|1127.08
|10.98
|2162
|2083.26
|233
|1.26
|8.94
|874.71
|7.10
|1481
|2082.36
|212
|1.28
|9.82
|684.21
|6.61
|1550
|2081.37
|215
|1.18
|9.68
|1217.11
|10.93
|2565
|2080.70
|451
|1.13
|4.61
|1192.08
|11.41
|1007
|2071.96
|403
|1.13
|5.14
|1100.25
|10.71
|609
|2071.63
|316
|1.19
|6.56
|1558.20
|12.93
|1482
|2071.38
|215
|1.27
|9.63
|690.21
|6.66
|223
|2067.77
|418
|1.14
|4.95
|1064.65
|9.59
|814
|2067.19
|403
|1.13
|5.13
|1286.36
|12.52
|228
|2065.27
|392
|1.14
|5.27
|1204.03
|11.02
|1882
|2064.90
|443
|1.13
|4.66
|1074.08
|10.27
|1769
|2064.52
|519
|1.14
|3.98
|1021.07
|9.84
|906
|2063.27
|456
|1.13
|4.52
|1021.88
|9.74
|312
|2062.39
|490
|1.14
|4.21
|1777.04
|14.76
|584
|2061.33
|225
|1.17
|9.16
|1486.84
|12.51
|1204
|2060.15
|354
|1.15
|5.82
|1276.79
|12.54
|231
|2059.28
|387
|1.14
|5.32
|1300.85
|11.82
|1965
|2058.26
|357
|1.19
|5.77
|815.18
|8.00
|2159
|2054.68
|196
|1.32
|10.48
|703.85
|6.85
|214
|2051.59
|522
|1.13
|3.93
|1614.35
|13.62
|887
|2051.07
|611
|1.13
|3.36
|893.72
|8.59
|707
|2051.00
|248
|1.23
|8.27
|1209.63
|9.80
|1981
|2049.74
|402
|1.14
|5.10
|1080.26
|10.59
|1564
|2049.70
|206
|1.18
|9.95
|1581.56
|13.59
|2063
|2049.53
|275
|1.23
|7.45
|860.18
|8.40
|2275
|2047.01
|243
|1.21
|8.42
|1039.16
|10.11
|1365
|2046.74
|220
|1.17
|9.30
|1693.86
|14.64
|792
|2046.11
|604
|1.12
|3.39
|1019.65
|8.59
|1394
|2046.03
|316
|1.18
|6.47
|1110.26
|10.93
|1366
|2041.74
|220
|1.17
|9.28
|1698.86
|14.69
|126
|2041.48
|418
|1.13
|4.88
|1125.27
|10.58
|1672
|2039.66
|568
|1.13
|3.59
|875.54
|8.37
|962
|2039.20
|231
|1.16
|8.83
|1583.88
|13.48
|2071
|2038.35
|337
|1.17
|6.05
|868.69
|8.15
|112
|2036.56
|566
|1.13
|3.60
|1541.01
|13.00
|1198
|2036.28
|410
|1.14
|4.97
|1160.26
|11.42
|215
|2035.77
|522
|1.13
|3.90
|1622.35
|13.66
|116
|2032.97
|550
|1.13
|3.70
|1586.81
|13.53
|1551
|2031.86
|213
|1.17
|9.54
|1162.42
|10.93
|879
|2031.26
|220
|1.17
|9.23
|1882.14
|15.65
|304
|2030.07
|507
|1.14
|4.00
|1410.59
|11.59
|973
|2027.70
|224
|1.16
|9.05
|1622.53
|13.84
|1106
|2026.17
|380
|1.14
|5.33
|1326.43
|13.02
|1472
|2021.83
|124
|1.51
|16.31
|667.85
|6.49
|1002
|2020.43
|480
|1.12
|4.21
|1261.31
|12.30
|323
|2019.89
|386
|1.14
|5.23
|1091.61
|10.72
|910
|2019.78
|404
|1.13
|5.00
|1332.89
|12.97
|127
|2019.27
|413
|1.13
|4.89
|1200.76
|11.03
|974
|2018.70
|224
|1.16
|9.01
|1627.53
|13.89
|1554
|2013.19
|213
|1.17
|9.45
|1169.42
|10.93
|1086
|2012.25
|478
|1.14
|4.21
|804.19
|6.85
|994
|2012.02
|498
|1.13
|4.04
|893.72
|8.55
|1572
|2011.35
|646
|1.12
|3.11
|1002.79
|9.54
|103
|2009.62
|633
|1.13
|3.17
|924.93
|8.86
|1150
|2007.99
|261
|1.15
|7.69
|993.13
|9.36
|1858
|2007.92
|221
|1.16
|9.09
|1408.79
|12.19
|1304
|2005.60
|325
|1.15
|6.17
|1188.66
|11.58
|1101
|2002.97
|438
|1.13
|4.57
|953.43
|8.99
|1555
|2002.19
|213
|1.17
|9.40
|1174.42
|10.93
|1060
|1999.79
|231
|1.16
|8.66
|1575.87
|13.58
|2555
|1998.14
|479
|1.13
|4.17
|1082.76
|10.42
|1499
|1997.60
|270
|1.17
|7.40
|1147.92
|11.24
|1267
|1995.64
|223
|1.16
|8.95
|1606.86
|13.89
|1683
|1994.63
|491
|1.12
|4.06
|1133.08
|10.69
|1169
|1994.36
|223
|1.16
|8.94
|1606.86
|13.89
|800
|1992.75
|538
|1.12
|3.70
|1095.42
|10.36
|708
|1991.60
|256
|1.21
|7.78
|1149.19
|9.42
|1268
|1990.64
|223
|1.16
|8.93
|1611.86
|13.94
|907
|1990.60
|438
|1.12
|4.54
|1181.90
|10.83
|1170
|1989.36
|223
|1.16
|8.92
|1611.86
|13.94
|1673
|1989.27
|548
|1.12
|3.63
|890.54
|8.50
|794
|1989.16
|589
|1.12
|3.38
|1044.38
|8.88
|1583
|1987.78
|510
|1.12
|3.90
|1053.39
|9.95
|1780
|1987.01
|474
|1.13
|4.19
|963.53
|8.69
|1393
|1986.62
|310
|1.18
|6.41
|1056.16
|10.32
|1088
|1984.92
|477
|1.14
|4.16
|729.08
|7.06
|1857
|1984.08
|221
|1.16
|8.98
|1399.79
|12.12
|510
|1983.50
|364
|1.16
|5.45
|1664.68
|14.00
|111
|1982.31
|577
|1.12
|3.44
|1368.03
|11.60
|2255
|1980.74
|98
|1.65
|20.21
|514.39
|4.97
|864
|1980.74
|232
|1.16
|8.54
|1612.70
|13.72
|1087
|1980.72
|476
|1.14
|4.16
|721.08
|6.98
|2253
|1980.10
|201
|1.17
|9.85
|1293.19
|11.96
|2059
|1976.27
|195
|1.35
|10.13
|767.49
|7.50
|102
|1976.13
|642
|1.13
|3.08
|903.93
|8.66
|1158
|1975.95
|230
|1.16
|8.59
|1560.20
|13.45
|2070
|1974.51
|335
|1.17
|5.89
|829.83
|8.07
|14
|1971.40
|596
|1.12
|3.31
|1715.83
|14.09
|875
|1970.24
|225
|1.16
|8.76
|1650.35
|14.08
|2072
|1969.37
|339
|1.16
|5.81
|873.69
|7.50
|11
|1969.36
|630
|1.11
|3.13
|1507.82
|12.49
|1779
|1966.36
|475
|1.12
|4.14
|921.53
|8.58
|2256
|1963.98
|123
|1.48
|15.97
|732.67
|7.12
|10
|1963.98
|634
|1.11
|3.10
|1601.30
|13.26
|104
|1962.97
|628
|1.13
|3.13
|1060.18
|8.96
|876
|1962.24
|225
|1.16
|8.72
|1654.35
|14.12
|2155
|1961.79
|205
|1.17
|9.57
|1293.19
|11.96
|308
|1961.48
|496
|1.13
|3.95
|1674.58
|13.92
|1098
|1959.46
|461
|1.13
|4.25
|993.73
|9.15
|2549
|1958.97
|459
|1.17
|4.27
|957.98
|9.33
|303
|1957.87
|506
|1.14
|3.87
|1457.13
|11.95
|898
|1957.54
|520
|1.12
|3.76
|984.96
|9.32
|714
|1956.79
|276
|1.18
|7.09
|1037.10
|10.12
|1558
|1955.98
|211
|1.17
|9.27
|1342.77
|11.60
|1476
|1954.73
|181
|1.32
|10.80
|687.16
|5.91
|2260
|1953.47
|177
|1.31
|11.04
|676.21
|6.55
|2358
|1953.20
|570
|1.12
|3.43
|1137.63
|10.84
|2079
|1953.18
|350
|1.15
|5.58
|1064.88
|9.31
|2563
|1953.02
|451
|1.12
|4.33
|1210.42
|11.23
|1197
|1951.79
|414
|1.14
|4.71
|1098.00
|10.65
|1574
|1950.82
|606
|1.12
|3.22
|909.54
|8.64
|117
|1950.69
|550
|1.12
|3.55
|1594.81
|13.69
|313
|1949.57
|489
|1.13
|3.99
|1787.04
|14.81
|307
|1948.91
|501
|1.13
|3.89
|1408.09
|11.80
|2172
|1947.07
|301
|1.18
|6.47
|848.62
|7.84
|1295
|1946.13
|358
|1.15
|5.44
|1047.81
|9.47
|897
|1945.89
|521
|1.12
|3.73
|967.96
|9.16
|6
|1944.45
|675
|1.12
|2.88
|1119.50
|9.46
|803
|1943.99
|533
|1.12
|3.65
|1072.39
|10.13
|310
|1942.33
|498
|1.13
|3.90
|1749.37
|14.44
|2170
|1939.10
|286
|1.18
|6.78
|915.33
|7.60
|802
|1938.81
|535
|1.11
|3.62
|1138.57
|10.75
|976
|1938.42
|220
|1.16
|8.81
|1849.32
|15.60
|793
|1936.74
|592
|1.11
|3.27
|1048.25
|8.87
|1498
|1933.68
|267
|1.17
|7.24
|1146.92
|11.22
|968
|1932.83
|227
|1.15
|8.51
|1553.19
|13.23
|1466
|1932.38
|208
|1.16
|9.29
|1828.65
|15.55
|13
|1931.78
|610
|1.11
|3.17
|1503.85
|12.50
|1071
|1931.64
|225
|1.16
|8.59
|1622.53
|14.02
|608
|1928.86
|313
|1.18
|6.16
|1410.38
|11.86
|1478
|1928.65
|206
|1.27
|9.36
|740.10
|6.11
|1557
|1926.98
|211
|1.16
|9.13
|1343.77
|11.61
|1072
|1926.64
|225
|1.16
|8.56
|1627.53
|14.07
|1298
|1920.42
|358
|1.14
|5.36
|981.55
|9.59
|1492
|1919.16
|253
|1.20
|7.59
|1027.98
|10.05
|975
|1917.58
|220
|1.16
|8.72
|1837.32
|15.50
|900
|1916.94
|515
|1.12
|3.72
|1028.11
|9.71
|1963
|1914.60
|331
|1.20
|5.78
|830.78
|8.12
|1465
|1913.54
|208
|1.16
|9.20
|1816.65
|15.46
|2176
|1911.99
|302
|1.17
|6.33
|1030.44
|10.03
|2564
|1909.67
|451
|1.12
|4.23
|1257.42
|11.36
|911
|1907.90
|400
|1.12
|4.77
|1340.89
|13.05
|115
|1906.07
|552
|1.12
|3.45
|1581.81
|13.49
|998
|1904.35
|497
|1.12
|3.83
|965.20
|8.99
|17
|1903.47
|578
|1.11
|3.29
|1410.16
|11.93
|2167
|1900.68
|272
|1.19
|6.99
|891.39
|7.36
|1559
|1900.16
|212
|1.16
|8.96
|1348.77
|11.72
|1489
|1898.90
|237
|1.21
|8.01
|814.88
|7.91
|1585
|1898.37
|504
|1.11
|3.77
|1236.54
|11.67
|1560
|1898.16
|212
|1.16
|8.95
|1351.77
|11.75
|1867
|1898.03
|431
|1.15
|4.40
|992.83
|8.54
|2175
|1897.86
|300
|1.17
|6.33
|961.44
|9.35
|963
|1897.69
|228
|1.15
|8.32
|1529.19
|13.01
|970
|1896.49
|225
|1.15
|8.43
|1604.53
|13.67
|1004
|1894.94
|443
|1.12
|4.28
|1165.06
|10.78
|1864
|1892.10
|397
|1.17
|4.77
|787.95
|7.09
|1102
|1890.81
|419
|1.12
|4.51
|1175.75
|10.88
|964
|1890.69
|228
|1.15
|8.29
|1531.19
|13.03
|1493
|1889.48
|256
|1.19
|7.38
|957.26
|9.29
|1879
|1889.05
|448
|1.12
|4.22
|1012.08
|9.69
|878
|1888.96
|221
|1.15
|8.55
|1869.14
|15.76
|965
|1888.69
|228
|1.15
|8.28
|1531.19
|13.03
|971
|1888.67
|225
|1.15
|8.39
|1610.53
|13.72
|782
|1887.39
|206
|1.17
|9.16
|1178.93
|10.84
|509
|1886.66
|365
|1.16
|5.17
|1682.01
|14.08
|1096
|1885.82
|467
|1.12
|4.04
|1023.73
|8.81
|972
|1885.67
|225
|1.15
|8.38
|1614.53
|13.76
|982
|1884.85
|518
|1.15
|3.64
|788.25
|7.45
|2173
|1882.06
|302
|1.17
|6.23
|975.44
|9.49
|1256
|1881.32
|229
|1.15
|8.22
|1459.20
|12.58
|1471
|1880.98
|98
|1.63
|19.19
|464.57
|4.49
|969
|1877.49
|225
|1.15
|8.34
|1602.53
|13.65
|2553
|1877.38
|492
|1.13
|3.82
|1166.04
|11.26
|311
|1876.03
|491
|1.13
|3.82
|1773.04
|14.73
|870
|1874.37
|228
|1.15
|8.22
|1582.01
|13.48
|785
|1873.87
|697
|1.13
|2.69
|823.83
|7.99
|1164
|1873.58
|226
|1.15
|8.29
|1529.51
|13.20
|9
|1873.56
|637
|1.11
|2.94
|1584.17
|13.05
|201
|1869.02
|557
|1.14
|3.36
|1052.80
|9.28
|1005
|1868.50
|424
|1.12
|4.41
|1274.08
|11.68
|877
|1868.12
|221
|1.15
|8.45
|1857.14
|15.67
|1587
|1865.09
|501
|1.11
|3.72
|1223.54
|11.54
|966
|1864.69
|228
|1.15
|8.18
|1536.19
|13.08
|213
|1864.23
|523
|1.12
|3.56
|1612.35
|13.60
|889
|1863.93
|581
|1.12
|3.21
|892.72
|8.53
|1684
|1863.56
|490
|1.11
|3.80
|1130.08
|10.66
|607
|1862.83
|313
|1.18
|5.95
|1426.71
|12.03
|1200
|1862.54
|389
|1.13
|4.79
|1102.55
|10.78
|2456
|1861.24
|539
|1.12
|3.45
|1098.63
|10.53
|1586
|1860.76
|503
|1.11
|3.70
|1233.54
|11.63
|799
|1860.10
|542
|1.11
|3.43
|1078.42
|10.20
|904
|1859.95
|498
|1.11
|3.73
|1323.31
|12.91
|1880
|1859.44
|447
|1.12
|4.16
|1009.08
|9.66
|999
|1855.53
|496
|1.12
|3.74
|962.20
|8.88
|113
|1855.43
|564
|1.11
|3.29
|1572.14
|13.37
|1166
|1855.15
|224
|1.15
|8.28
|1588.86
|13.71
|202
|1855.10
|561
|1.13
|3.31
|1141.36
|9.81
|1500
|1854.90
|268
|1.16
|6.92
|1146.38
|11.23
|967
|1854.69
|228
|1.15
|8.13
|1542.19
|13.14
|1781
|1853.58
|474
|1.12
|3.91
|1067.08
|10.19
|1167
|1853.33
|224
|1.15
|8.27
|1594.86
|13.77
|1094
|1852.77
|467
|1.12
|3.97
|954.53
|8.13
|1977
|1850.33
|403
|1.13
|4.59
|1130.44
|11.00
|1168
|1850.33
|224
|1.15
|8.26
|1598.86
|13.81
|2259
|1846.83
|159
|1.33
|11.62
|849.49
|8.23
|899
|1843.40
|515
|1.11
|3.58
|1156.11
|10.92
|865
|1839.23
|229
|1.15
|8.03
|1558.01
|13.26
|594
|1839.16
|242
|1.24
|7.60
|1155.98
|9.71
|872
|1839.03
|226
|1.15
|8.14
|1632.35
|13.90
|2261
|1838.99
|192
|1.26
|9.58
|631.21
|6.05
|1206
|1837.99
|350
|1.13
|5.25
|1288.25
|12.65
|412
|1837.66
|431
|1.13
|4.26
|1696.91
|14.48
|1159
|1836.44
|227
|1.15
|8.09
|1505.51
|12.98
|114
|1835.41
|562
|1.11
|3.27
|1594.14
|13.56
|1066
|1834.78
|228
|1.15
|8.05
|1545.18
|13.34
|2074
|1833.11
|347
|1.15
|5.28
|962.98
|8.11
|591
|1832.80
|200
|1.31
|9.16
|697.03
|6.77
|866
|1832.23
|229
|1.15
|8.00
|1560.01
|13.27
|1452
|1831.72
|219
|1.15
|8.36
|1546.20
|13.26
|1160
|1831.44
|227
|1.15
|8.07
|1507.51
|12.99
|873
|1831.21
|226
|1.15
|8.10
|1638.35
|13.96
|100
|1830.75
|643
|1.13
|2.85
|1142.60
|11.21
|867
|1830.23
|229
|1.15
|7.99
|1560.01
|13.28
|1161
|1829.44
|227
|1.15
|8.06
|1507.51
|13.00
|874
|1828.21
|226
|1.15
|8.09
|1642.35
|14.00
|1165
|1828.15
|224
|1.15
|8.16
|1586.86
|13.69
|2156
|1826.16
|200
|1.16
|9.13
|1302.19
|12.03
|1782
|1822.97
|473
|1.11
|3.85
|1064.08
|10.16
|806
|1819.10
|512
|1.11
|3.55
|1310.44
|12.78
|871
|1819.03
|226
|1.15
|8.05
|1631.35
|13.90
|16
|1818.80
|586
|1.11
|3.10
|1478.49
|12.47
|1107
|1812.68
|374
|1.12
|4.85
|1334.43
|13.10
|2355
|1811.78
|622
|1.11
|2.91
|1210.76
|11.71
|309
|1811.02
|499
|1.12
|3.63
|1771.37
|14.70
|105
|1809.94
|608
|1.11
|2.98
|1015.28
|8.76
|1970
|1809.81
|397
|1.14
|4.56
|869.90
|8.46
|2066
|1807.48
|320
|1.16
|5.65
|875.17
|7.20
|868
|1806.23
|229
|1.14
|7.89
|1565.01
|13.33
|1477
|1805.89
|193
|1.27
|9.36
|832.56
|6.83
|1162
|1805.44
|227
|1.15
|7.95
|1512.51
|13.05
|225
|1802.40
|407
|1.12
|4.43
|1210.61
|11.12
|300
|1801.42
|478
|1.14
|3.77
|1168.54
|9.92
|1061
|1799.64
|229
|1.14
|7.86
|1521.18
|13.11
|1971
|1799.01
|396
|1.14
|4.54
|880.90
|8.57
|1474
|1798.63
|145
|1.37
|12.40
|644.18
|6.23
|2157
|1796.95
|137
|1.42
|13.12
|676.85
|6.58
|901
|1796.66
|513
|1.11
|3.50
|1089.26
|10.29
|869
|1796.23
|229
|1.14
|7.84
|1571.01
|13.38
|1163
|1795.44
|227
|1.14
|7.91
|1518.51
|13.10
|2351
|1794.93
|196
|1.16
|9.16
|1197.72
|11.63
|1062
|1792.64
|229
|1.14
|7.83
|1523.18
|13.13
|1068
|1792.43
|226
|1.14
|7.93
|1604.53
|13.84
|4
|1792.14
|699
|1.11
|2.56
|839.93
|7.97
|1483
|1791.62
|221
|1.22
|8.11
|731.21
|7.09
|2267
|1790.73
|219
|1.21
|8.18
|811.03
|7.88
|1063
|1790.64
|229
|1.14
|7.82
|1523.18
|13.13
|1069
|1790.61
|226
|1.14
|7.92
|1610.53
|13.90
|498
|1788.42
|339
|1.17
|5.28
|1323.34
|10.94
|1070
|1787.61
|226
|1.14
|7.91
|1614.53
|13.94
|2166
|1785.49
|271
|1.18
|6.59
|893.39
|7.41
|1391
|1785.25
|307
|1.16
|5.82
|959.75
|8.46
|1376
|1782.82
|211
|1.26
|8.45
|709.44
|6.43
|1453
|1782.21
|217
|1.15
|8.21
|1491.51
|12.79
|1262
|1782.15
|225
|1.14
|7.92
|1428.51
|12.33
|1861
|1781.96
|208
|1.15
|8.57
|1284.12
|11.78
|1980
|1779.50
|402
|1.12
|4.43
|1189.44
|11.49
|2069
|1779.09
|334
|1.15
|5.33
|824.83
|8.02
|1455
|1778.21
|217
|1.15
|8.19
|1493.51
|12.81
|1454
|1777.21
|217
|1.15
|8.19
|1493.51
|12.81
|2350
|1776.89
|197
|1.16
|9.02
|1166.72
|11.33
|801
|1776.81
|535
|1.11
|3.32
|1266.57
|11.97
|1189
|1776.50
|410
|1.13
|4.33
|918.08
|8.94
|1783
|1775.30
|472
|1.11
|3.76
|1053.08
|10.05
|1969
|1774.95
|395
|1.14
|4.49
|861.90
|8.38
|1392
|1774.77
|307
|1.16
|5.78
|959.75
|9.13
|2174
|1774.53
|302
|1.16
|5.88
|973.44
|9.47
|1067
|1771.43
|226
|1.14
|7.84
|1602.53
|13.83
|2252
|1771.33
|200
|1.15
|8.86
|1291.12
|11.96
|1494
|1770.73
|262
|1.17
|6.76
|854.27
|8.35
|1968
|1769.86
|391
|1.14
|4.53
|863.93
|7.66
|1863
|1769.60
|355
|1.19
|4.98
|780.49
|7.70
|1473
|1768.95
|137
|1.39
|12.91
|554.18
|5.37
|1064
|1766.64
|229
|1.14
|7.71
|1528.18
|13.18
|1575
|1763.07
|580
|1.10
|3.04
|982.68
|8.45
|1097
|1761.82
|466
|1.12
|3.78
|1027.73
|8.82
|1368
|1761.74
|214
|1.15
|8.23
|1920.65
|16.41
|224
|1761.61
|413
|1.11
|4.27
|1141.32
|10.58
|2262
|1761.16
|205
|1.23
|8.59
|707.28
|6.02
|1354
|1760.41
|224
|1.14
|7.86
|1546.20
|13.33
|1959
|1759.84
|208
|1.15
|8.46
|1268.45
|11.64
|15
|1758.82
|591
|1.10
|2.98
|1600.49
|13.49
|1065
|1756.64
|229
|1.14
|7.67
|1534.18
|13.24
|3
|1755.33
|705
|1.11
|2.49
|878.65
|8.31
|1296
|1753.48
|359
|1.14
|4.88
|1040.26
|10.24
|2165
|1752.95
|271
|1.18
|6.47
|900.93
|7.48
|1378
|1750.85
|237
|1.22
|7.39
|1025.57
|8.56
|1008
|1750.73
|399
|1.11
|4.39
|1332.89
|12.97
|1360
|1750.04
|221
|1.14
|7.92
|1515.51
|13.08
|1484
|1749.79
|225
|1.21
|7.78
|748.05
|7.12
|1458
|1746.68
|217
|1.14
|8.05
|1515.51
|13.01
|1966
|1745.81
|364
|1.15
|4.80
|1158.55
|9.65
|1367
|1742.90
|214
|1.15
|8.14
|1908.65
|16.31
|2057
|1742.40
|204
|1.15
|8.54
|1293.19
|11.78
|983
|1737.47
|527
|1.13
|3.30
|885.73
|8.55
|1685
|1736.43
|488
|1.11
|3.56
|1223.54
|11.54
|997
|1735.35
|497
|1.11
|3.49
|1068.80
|10.22
|1384
|1732.11
|282
|1.18
|6.14
|932.90
|7.77
|1257
|1731.81
|226
|1.14
|7.66
|1404.51
|12.11
|2154
|1731.69
|204
|1.15
|8.49
|1291.12
|11.96
|784
|1730.72
|203
|1.15
|8.53
|1206.59
|11.04
|1881
|1729.77
|446
|1.11
|3.88
|998.08
|9.55
|1386
|1728.62
|292
|1.17
|5.92
|972.83
|8.07
|1190
|1728.20
|412
|1.13
|4.19
|930.52
|9.02
|2
|1727.99
|713
|1.11
|2.42
|966.60
|9.45
|1259
|1727.81
|226
|1.14
|7.65
|1406.51
|12.13
|2270
|1727.01
|229
|1.19
|7.54
|906.49
|8.83
|1258
|1726.81
|226
|1.14
|7.64
|1406.51
|12.12
|1093
|1725.79
|468
|1.12
|3.69
|960.53
|8.23
|508
|1721.14
|367
|1.14
|4.69
|1811.04
|15.13
|410
|1720.82
|435
|1.13
|3.96
|1716.24
|14.55
|690
|1720.14
|147
|1.36
|11.70
|584.36
|5.65
|688
|1718.53
|126
|1.43
|13.64
|660.12
|6.53
|1297
|1717.09
|357
|1.13
|4.81
|921.54
|9.01
|1095
|1715.82
|467
|1.11
|3.67
|1018.80
|9.77
|2164
|1713.31
|266
|1.18
|6.44
|1043.82
|8.61
|2078
|1713.02
|348
|1.13
|4.92
|1084.88
|10.31
|1355
|1710.90
|222
|1.14
|7.71
|1491.51
|12.86
|210
|1710.35
|532
|1.11
|3.21
|1627.70
|13.85
|1270
|1709.64
|217
|1.14
|7.88
|1833.65
|15.66
|2268
|1709.40
|223
|1.20
|7.67
|814.03
|7.92
|1172
|1708.36
|217
|1.14
|7.87
|1833.65
|15.66
|1009
|1707.85
|394
|1.11
|4.33
|1340.89
|13.05
|1490
|1707.83
|241
|1.18
|7.09
|883.88
|8.58
|2273
|1706.97
|235
|1.18
|7.26
|899.16
|8.75
|1357
|1706.90
|222
|1.14
|7.69
|1493.51
|12.88
|1356
|1705.90
|222
|1.14
|7.68
|1493.51
|12.87
|496
|1705.58
|311
|1.18
|5.48
|1139.25
|9.72
|1260
|1703.81
|226
|1.14
|7.54
|1411.51
|12.18
|789
|1701.96
|664
|1.10
|2.56
|961.02
|8.56
|1261
|1701.01
|226
|1.14
|7.53
|1417.51
|12.23
|1486
|1700.66
|230
|1.20
|7.39
|835.08
|7.98
|1362
|1698.90
|221
|1.14
|7.69
|1675.86
|14.46
|408
|1698.07
|436
|1.12
|3.89
|1657.57
|14.15
|1385
|1697.42
|292
|1.17
|5.81
|965.83
|8.03
|1460
|1697.33
|215
|1.14
|7.89
|1675.86
|14.39
|1363
|1697.08
|221
|1.14
|7.68
|1681.86
|14.52
|606
|1696.65
|314
|1.16
|5.40
|1480.71
|12.54
|1388
|1694.85
|306
|1.16
|5.54
|945.62
|7.97
|1461
|1694.51
|215
|1.14
|7.88
|1681.86
|14.44
|1364
|1694.08
|221
|1.14
|7.67
|1685.86
|14.56
|783
|1693.70
|203
|1.15
|8.34
|1196.59
|10.95
|1269
|1691.80
|217
|1.14
|7.80
|1821.65
|15.57
|1978
|1691.59
|404
|1.12
|4.19
|1124.44
|10.87
|1462
|1691.51
|215
|1.14
|7.87
|1685.86
|14.48
|1188
|1691.32
|410
|1.13
|4.13
|909.08
|8.85
|1171
|1690.52
|217
|1.14
|7.79
|1821.65
|15.57
|2073
|1684.80
|343
|1.14
|4.91
|887.36
|7.60
|1358
|1682.90
|222
|1.14
|7.58
|1498.51
|12.93
|211
|1681.40
|531
|1.11
|3.17
|1703.36
|14.50
|1377
|1680.45
|224
|1.23
|7.50
|793.28
|7.09
|1456
|1679.54
|218
|1.14
|7.70
|1498.51
|12.86
|2067
|1679.45
|328
|1.15
|5.12
|848.29
|7.87
|2548
|1677.06
|190
|1.15
|8.83
|1648.16
|14.43
|5
|1675.34
|691
|1.10
|2.42
|944.69
|8.33
|1288
|1674.24
|348
|1.14
|4.81
|1030.91
|8.59
|1276
|1673.28
|247
|1.23
|6.77
|738.50
|7.23
|593
|1672.11
|227
|1.24
|7.37
|985.05
|8.79
|2254
|1671.89
|196
|1.15
|8.53
|1302.19
|12.03
|1459
|1671.33
|215
|1.14
|7.77
|1673.86
|14.37
|1390
|1671.25
|309
|1.15
|5.41
|961.75
|8.58
|996
|1669.48
|497
|1.11
|3.36
|1025.91
|8.95
|1359
|1668.90
|222
|1.14
|7.52
|1504.51
|12.98
|1665
|1666.36
|206
|1.14
|8.09
|1284.12
|11.60
|1457
|1665.54
|218
|1.14
|7.64
|1504.51
|12.91
|212
|1665.38
|529
|1.11
|3.15
|1719.83
|14.65
|692
|1664.71
|183
|1.27
|9.10
|877.68
|7.51
|411
|1664.67
|434
|1.12
|3.84
|1714.24
|14.68
|1767
|1662.70
|508
|1.12
|3.27
|1035.73
|9.98
|2160
|1661.01
|210
|1.23
|7.91
|749.44
|7.21
|2077
|1658.26
|347
|1.13
|4.78
|1040.88
|8.89
|502
|1658.24
|357
|1.15
|4.64
|1485.12
|12.36
|995
|1654.83
|498
|1.10
|3.32
|988.91
|8.67
|2171
|1654.25
|292
|1.15
|5.67
|999.28
|8.46
|984
|1652.76
|529
|1.12
|3.12
|857.00
|8.27
|698
|1652.41
|223
|1.21
|7.41
|1315.40
|10.85
|2450
|1652.05
|190
|1.14
|8.69
|1648.16
|14.43
|2064
|1649.53
|294
|1.17
|5.61
|1086.00
|9.08
|695
|1649.02
|214
|1.22
|7.71
|1223.41
|10.15
|1967
|1648.99
|372
|1.14
|4.43
|908.84
|7.67
|1264
|1647.80
|224
|1.13
|7.36
|1588.86
|13.71
|1664
|1647.25
|207
|1.14
|7.96
|1324.79
|11.99
|1074
|1646.64
|219
|1.13
|7.52
|1849.32
|15.80
|1265
|1645.98
|224
|1.13
|7.35
|1594.86
|13.77
|1266
|1642.98
|224
|1.13
|7.33
|1598.86
|13.81
|706
|1639.59
|245
|1.18
|6.69
|1239.63
|10.28
|1179
|1639.13
|337
|1.17
|4.86
|730.78
|7.16
|200
|1637.07
|546
|1.12
|3.00
|917.54
|8.82
|1488
|1636.39
|236
|1.18
|6.93
|826.88
|8.03
|2068
|1635.35
|333
|1.14
|4.91
|903.75
|7.93
|504
|1635.33
|357
|1.14
|4.58
|1708.25
|14.09
|2552
|1633.37
|486
|1.11
|3.36
|1227.04
|11.85
|2554
|1632.60
|488
|1.11
|3.35
|1099.91
|10.60
|398
|1631.81
|388
|1.15
|4.21
|1151.20
|9.94
|592
|1630.82
|214
|1.25
|7.62
|907.21
|8.11
|590
|1630.41
|184
|1.30
|8.86
|782.63
|7.74
|888
|1630.33
|600
|1.10
|2.72
|1019.75
|8.65
|1389
|1630.17
|307
|1.15
|5.31
|899.29
|8.60
|1979
|1628.59
|403
|1.11
|4.04
|1113.44
|10.76
|1073
|1627.80
|219
|1.13
|7.43
|1837.32
|15.70
|1294
|1626.94
|355
|1.13
|4.58
|1083.81
|9.34
|2550
|1626.83
|481
|1.12
|3.38
|1055.94
|10.23
|1383
|1624.06
|276
|1.17
|5.88
|1023.26
|8.50
|1263
|1620.80
|224
|1.13
|7.24
|1586.86
|13.69
|2075
|1619.13
|346
|1.13
|4.68
|964.44
|9.38
|506
|1618.05
|368
|1.14
|4.40
|1806.04
|15.05
|404
|1617.62
|431
|1.12
|3.75
|1412.40
|11.88
|2163
|1611.19
|253
|1.18
|6.37
|790.48
|6.55
|1178
|1610.15
|327
|1.18
|4.92
|734.42
|6.72
|790
|1609.80
|643
|1.09
|2.50
|1214.73
|10.32
|791
|1609.56
|623
|1.09
|2.58
|1060.77
|9.06
|2062
|1607.95
|264
|1.19
|6.09
|856.18
|8.36
|1475
|1607.15
|163
|1.29
|9.86
|779.67
|7.55
|1293
|1604.47
|356
|1.13
|4.51
|1103.13
|9.39
|1196
|1604.06
|413
|1.11
|3.88
|1083.04
|10.40
|2058
|1602.77
|199
|1.14
|8.05
|1302.19
|11.84
|99
|1601.48
|625
|1.13
|2.56
|965.28
|9.48
|2061
|1594.18
|258
|1.19
|6.18
|891.78
|8.68
|696
|1593.56
|216
|1.21
|7.38
|1272.41
|10.53
|405
|1593.29
|430
|1.12
|3.71
|1491.20
|12.66
|299
|1592.72
|460
|1.13
|3.46
|1049.05
|9.35
|501
|1590.37
|355
|1.14
|4.48
|1465.30
|12.22
|1361
|1588.69
|220
|1.13
|7.22
|1673.86
|14.44
|691
|1587.99
|165
|1.29
|9.62
|709.85
|6.87
|507
|1587.78
|365
|1.13
|4.35
|1808.04
|15.04
|2352
|1587.04
|192
|1.14
|8.27
|1208.72
|11.74
|1964
|1584.76
|346
|1.15
|4.58
|811.18
|7.92
|2269
|1582.83
|227
|1.18
|6.97
|893.49
|8.70
|1860
|1582.69
|211
|1.13
|7.50
|1324.79
|12.17
|689
|1582.42
|139
|1.35
|11.38
|499.36
|4.83
|705
|1581.18
|241
|1.18
|6.56
|1102.29
|9.29
|407
|1579.42
|435
|1.12
|3.63
|1713.54
|14.56
|494
|1577.93
|274
|1.20
|5.76
|929.12
|8.33
|1868
|1575.47
|443
|1.12
|3.56
|1308.82
|10.89
|697
|1574.39
|219
|1.21
|7.19
|1305.40
|10.84
|912
|1573.42
|394
|1.10
|3.99
|1401.54
|13.22
|1
|1573.08
|713
|1.11
|2.21
|916.10
|8.97
|2258
|1572.83
|145
|1.30
|10.85
|704.00
|6.82
|2274
|1572.51
|240
|1.16
|6.55
|968.16
|9.42
|1194
|1567.43
|417
|1.11
|3.76
|1133.36
|9.78
|2076
|1565.06
|347
|1.12
|4.51
|1098.44
|9.36
|409
|1563.13
|433
|1.11
|3.61
|1659.57
|14.15
|2257
|1560.78
|137
|1.32
|11.39
|609.18
|5.90
|596
|1557.99
|278
|1.17
|5.60
|1358.84
|11.32
|600
|1557.63
|292
|1.16
|5.33
|1411.94
|11.79
|1485
|1556.48
|228
|1.18
|6.83
|892.08
|7.86
|1278
|1555.22
|266
|1.19
|5.85
|781.36
|7.65
|495
|1554.73
|289
|1.18
|5.38
|1018.09
|9.25
|7
|1551.91
|654
|1.09
|2.37
|1198.59
|10.39
|1380
|1550.45
|270
|1.17
|5.74
|1031.48
|8.56
|2271
|1548.54
|232
|1.17
|6.67
|913.16
|8.89
|1192
|1547.87
|415
|1.11
|3.73
|1067.23
|9.66
|397
|1547.54
|380
|1.15
|4.07
|1052.71
|9.58
|694
|1544.37
|211
|1.21
|7.32
|1151.41
|9.59
|985
|1537.66
|541
|1.11
|2.84
|1000.14
|8.97
|503
|1534.94
|359
|1.13
|4.28
|1529.39
|12.77
|605
|1534.75
|312
|1.14
|4.92
|1425.71
|11.96
|1487
|1533.19
|233
|1.17
|6.58
|828.88
|8.04
|1762
|1529.92
|207
|1.13
|7.39
|1324.79
|11.99
|1108
|1511.75
|368
|1.10
|4.11
|1251.89
|12.29
|1382
|1509.87
|275
|1.16
|5.49
|1025.26
|8.55
|588
|1507.17
|210
|1.13
|7.18
|1485.50
|13.45
|1195
|1505.10
|416
|1.11
|3.62
|1139.36
|9.92
|1960
|1504.49
|202
|1.13
|7.45
|1275.45
|11.68
|1290
|1498.24
|357
|1.12
|4.20
|1221.70
|10.26
|1770
|1495.47
|512
|1.10
|2.92
|1107.24
|9.43
|1286
|1491.93
|343
|1.13
|4.35
|921.08
|7.75
|684
|1482.98
|207
|1.13
|7.16
|1435.02
|13.05
|1381
|1480.33
|275
|1.15
|5.38
|1038.80
|8.68
|685
|1479.02
|206
|1.13
|7.18
|1402.68
|12.69
|203
|1471.86
|554
|1.10
|2.66
|1231.07
|10.70
|499
|1471.09
|349
|1.13
|4.22
|1590.02
|13.30
|1287
|1463.14
|346
|1.12
|4.23
|931.01
|7.86
|1865
|1458.09
|414
|1.12
|3.52
|949.06
|8.82
|400
|1454.85
|419
|1.12
|3.47
|1337.44
|11.43
|1869
|1450.93
|458
|1.10
|3.17
|919.54
|7.71
|406
|1450.83
|432
|1.11
|3.36
|1775.75
|15.04
|1277
|1450.31
|260
|1.18
|5.58
|796.78
|7.78
|1282
|1449.91
|327
|1.13
|4.43
|947.32
|7.92
|500
|1447.99
|354
|1.13
|4.09
|1629.48
|13.64
|194
|1445.74
|222
|1.12
|6.51
|1532.52
|13.70
|1285
|1444.06
|341
|1.13
|4.23
|897.26
|7.56
|2272
|1440.13
|234
|1.15
|6.15
|911.16
|8.87
|1191
|1439.22
|414
|1.10
|3.48
|1143.15
|9.81
|1763
|1439.03
|205
|1.12
|7.02
|1284.12
|11.60
|199
|1437.65
|544
|1.11
|2.64
|949.45
|9.14
|1292
|1435.13
|358
|1.11
|4.01
|1229.16
|10.44
|1958
|1434.84
|208
|1.12
|6.90
|1309.12
|12.03
|1177
|1434.83
|269
|1.20
|5.33
|723.67
|7.11
|2065
|1428.93
|310
|1.13
|4.61
|901.43
|7.55
|1187
|1425.08
|407
|1.11
|3.50
|920.54
|8.80
|1080
|1423.41
|412
|1.13
|3.45
|785.55
|7.27
|987
|1418.86
|528
|1.09
|2.69
|1203.46
|10.23
|604
|1418.05
|313
|1.13
|4.53
|1473.04
|12.46
|2056
|1417.40
|204
|1.12
|6.95
|1291.12
|11.78
|492
|1417.11
|255
|1.20
|5.56
|919.46
|9.10
|686
|1415.72
|205
|1.12
|6.91
|1412.68
|12.79
|601
|1415.61
|302
|1.14
|4.69
|1526.58
|12.72
|687
|1409.08
|100
|1.46
|14.09
|458.66
|4.52
|587
|1407.89
|211
|1.12
|6.67
|1475.50
|13.35
|395
|1407.14
|350
|1.15
|4.02
|823.50
|8.05
|505
|1406.74
|363
|1.12
|3.88
|1849.37
|15.40
|293
|1404.84
|215
|1.12
|6.53
|1540.17
|13.92
|1180
|1399.77
|351
|1.14
|3.99
|749.06
|7.21
|1771
|1397.54
|502
|1.09
|2.78
|950.30
|8.10
|1193
|1391.56
|415
|1.10
|3.35
|1142.16
|11.13
|586
|1390.52
|212
|1.12
|6.56
|1507.84
|13.71
|97
|1388.27
|220
|1.11
|6.31
|1568.00
|13.96
|1082
|1387.07
|438
|1.12
|3.17
|779.07
|7.24
|1387
|1387.03
|297
|1.13
|4.67
|1096.28
|9.23
|1081
|1385.90
|427
|1.12
|3.25
|805.70
|7.57
|96
|1384.10
|223
|1.11
|6.21
|1552.34
|13.88
|1768
|1380.79
|512
|1.10
|2.70
|987.07
|9.51
|1373
|1379.19
|139
|1.32
|9.92
|607.03
|5.90
|298
|1377.25
|454
|1.12
|3.03
|818.75
|7.62
|1010
|1373.37
|388
|1.09
|3.54
|1456.72
|13.74
|396
|1369.64
|364
|1.14
|3.76
|833.74
|7.86
|301
|1366.54
|499
|1.10
|2.74
|1282.86
|10.97
|1379
|1363.42
|257
|1.15
|5.31
|1002.64
|8.30
|402
|1361.04
|427
|1.11
|3.19
|1631.58
|13.90
|599
|1355.58
|285
|1.14
|4.76
|1511.30
|12.67
|1279
|1347.64
|282
|1.15
|4.78
|878.41
|8.03
|493
|1346.70
|269
|1.17
|5.01
|886.39
|8.24
|1289
|1344.93
|353
|1.11
|3.81
|1207.03
|10.13
|1186
|1344.74
|408
|1.10
|3.30
|992.89
|8.69
|195
|1340.91
|218
|1.11
|6.15
|1548.18
|13.78
|403
|1339.06
|428
|1.10
|3.13
|1542.58
|13.22
|198
|1338.29
|533
|1.11
|2.51
|1057.93
|10.38
|602
|1336.28
|298
|1.13
|4.48
|1580.25
|13.16
|1862
|1334.55
|202
|1.11
|6.61
|1291.12
|11.83
|598
|1332.39
|284
|1.14
|4.69
|1513.30
|12.64
|1866
|1330.78
|428
|1.11
|3.11
|856.53
|7.93
|704
|1323.67
|240
|1.15
|5.52
|1267.80
|10.70
|294
|1317.06
|214
|1.11
|6.15
|1550.17
|14.02
|1184
|1313.21
|402
|1.10
|3.27
|984.77
|8.43
|597
|1307.85
|284
|1.14
|4.61
|1518.84
|12.71
|1185
|1307.20
|406
|1.10
|3.22
|1023.43
|8.80
|986
|1306.80
|539
|1.09
|2.42
|1190.92
|10.41
|1083
|1306.16
|445
|1.10
|2.94
|1022.37
|9.26
|401
|1295.50
|426
|1.10
|3.04
|1682.12
|14.34
|292
|1293.51
|219
|1.11
|5.91
|1524.51
|13.76
|1291
|1283.59
|356
|1.10
|3.61
|1226.70
|10.49
|693
|1278.50
|199
|1.19
|6.42
|1103.13
|9.35
|2551
|1275.57
|488
|1.09
|2.61
|1202.04
|11.61
|1372
|1271.78
|206
|1.11
|6.17
|1643.65
|15.09
|1275
|1270.46
|197
|1.22
|6.45
|682.67
|6.66
|699
|1265.32
|229
|1.15
|5.53
|1292.56
|10.91
|394
|1252.60
|337
|1.14
|3.72
|846.46
|8.37
|196
|1251.60
|218
|1.10
|5.74
|1558.18
|13.87
|1283
|1242.78
|335
|1.11
|3.71
|1019.98
|8.69
|1084
|1233.30
|461
|1.09
|2.68
|1329.88
|11.44
|1280
|1231.74
|300
|1.13
|4.11
|1050.50
|9.04
|399
|1231.21
|401
|1.10
|3.07
|1306.52
|11.40
|1181
|1225.29
|367
|1.11
|3.34
|983.03
|9.06
|981
|1220.42
|488
|1.11
|2.50
|704.67
|6.82
|1284
|1206.68
|340
|1.11
|3.55
|1061.44
|9.05
|497
|1193.36
|329
|1.12
|3.63
|1214.24
|10.37
|98
|1189.96
|219
|1.10
|5.43
|1578.00
|14.05
|1085
|1182.39
|476
|1.08
|2.48
|1064.76
|9.09
|490
|1181.60
|210
|1.10
|5.63
|1633.50
|14.77
|392
|1174.32
|212
|1.10
|5.54
|1639.50
|14.83
|595
|1172.85
|265
|1.13
|4.43
|1131.74
|9.62
|702
|1170.22
|235
|1.14
|4.98
|1462.51
|12.22
|1182
|1157.81
|374
|1.10
|3.10
|1205.41
|10.46
|297
|1130.40
|443
|1.10
|2.55
|838.26
|7.92
|700
|1128.99
|229
|1.14
|4.93
|1444.51
|12.08
|296
|1127.17
|426
|1.11
|2.65
|852.46
|8.44
|393
|1116.38
|277
|1.16
|4.03
|733.45
|7.26
|197
|1116.10
|498
|1.10
|2.24
|756.61
|7.43
|1470
|1112.51
|202
|1.09
|5.51
|1643.65
|15.09
|589
|1104.93
|142
|1.26
|7.78
|583.12
|5.78
|703
|1098.65
|237
|1.13
|4.64
|1409.46
|11.85
|1666
|1098.60
|201
|1.09
|5.47
|1291.12
|11.65
|603
|1095.41
|304
|1.10
|3.60
|1681.70
|14.22
|489
|1087.32
|211
|1.09
|5.15
|1623.50
|14.68
|391
|1080.04
|213
|1.09
|5.07
|1629.50
|14.73
|1568
|1072.94
|200
|1.09
|5.36
|1437.56
|13.35
|488
|1061.05
|214
|1.09
|4.96
|1605.84
|14.49
|390
|1051.77
|216
|1.09
|4.87
|1613.84
|14.56
|701
|1026.04
|233
|1.12
|4.40
|1519.51
|12.70
|1469
|1024.92
|198
|1.09
|5.18
|1634.65
|15.03
|1371
|1016.61
|202
|1.09
|5.03
|1634.65
|15.03
|1764
|1015.45
|200
|1.08
|5.08
|1291.12
|11.65
|1566
|1007.44
|199
|1.09
|5.06
|1589.56
|14.79
|1183
|992.65
|384
|1.08
|2.59
|1263.04
|10.86
|1281
|980.96
|316
|1.09
|3.10
|1169.96
|9.87
|881
|960.55
|211
|1.08
|4.55
|1733.14
|15.79
|491
|959.94
|201
|1.17
|4.78
|687.45
|6.81
|1176
|954.94
|208
|1.08
|4.59
|1706.65
|15.77
|1567
|950.69
|196
|1.08
|4.85
|1428.56
|13.28
|1274
|942.22
|206
|1.08
|4.57
|1796.65
|16.48
|882
|930.14
|213
|1.07
|4.37
|1742.14
|15.85
|1468
|891.94
|199
|1.08
|4.48
|1845.65
|16.98
|978
|883.26
|211
|1.07
|4.19
|1876.32
|17.11
|1370
|862.30
|203
|1.07
|4.25
|1845.65
|16.98
|979
|848.01
|208
|1.07
|4.08
|1713.32
|15.61
|1077
|837.75
|206
|1.07
|4.07
|1713.32
|15.85
|295
|825.08
|375
|1.09
|2.20
|717.45
|7.11
|880
|823.80
|212
|1.07
|3.89
|1896.14
|17.29
|980
|806.27
|211
|1.06
|3.82
|1722.32
|15.67
|1079
|783.40
|368
|1.08
|2.13
|718.67
|7.07
|1078
|772.18
|208
|1.06
|3.71
|1722.32
|15.91
|1175
|650.77
|205
|1.05
|3.17
|1697.65
|15.71
|1273
|638.05
|203
|1.05
|3.14
|1787.65
|16.42
|1076
|505.48
|209
|1.04
|2.42
|1876.32
|17.37
|1174
|406.56
|207
|1.03
|1.96
|1860.65
|17.22
|1272
|393.84
|205
|1.03
|1.92
|1948.65
|17.91