Optimization Report
pp opp 1 trade

Optimization Graph
PassProfitTotal tradesProfit factorExpected PayoffDrawdown $Drawdown %
624662.393091.3515.09990.998.92
16114635.373781.3112.26995.288.09
7484631.472571.4118.02910.068.37
594613.403181.3414.51989.998.79
614604.123131.3514.71988.998.91
584577.403181.3414.39989.998.79
4544576.992911.3715.73898.508.65
7504554.432561.4017.79911.068.50
7494540.582561.4017.74910.068.38
19974538.863391.3313.39850.208.35
4564537.602891.3615.70911.508.78
16124531.573731.3012.151016.289.16
644525.003061.3414.79995.998.98
4534513.522941.3615.35890.508.58
20044510.083341.3313.501075.6310.21
20034500.703391.3213.281056.639.00
16054497.083781.3011.90899.198.73
4554488.282901.3615.48898.508.66
634477.683071.3414.59990.998.92
16044474.753781.3011.84885.858.62
8424454.652961.3415.05985.169.18
17094451.913721.3011.97995.288.12
17104450.753651.3012.191016.289.16
19964443.533401.3313.07839.208.24
19944438.873401.3313.06826.208.11
1604438.283041.3414.60990.998.92
604435.403181.3313.95991.998.94
7474425.212601.3917.02908.068.30
19934422.873401.3313.01826.208.11
16024404.093801.3011.59872.858.50
1624392.893021.3314.55995.998.98
16014389.093801.2911.55872.858.50
1594380.013081.3314.22988.998.91
6504378.392711.3616.16860.508.37
5524375.452811.3615.57889.718.44
19924369.203421.3212.78826.208.11
3584365.602941.3414.85971.358.84
16004356.093801.2911.46872.858.50
1614345.573031.3314.34990.998.92
8434340.652961.3314.661010.959.18
5514321.982841.3515.22887.718.36
7414319.522661.3716.24883.948.67
2574318.943051.3314.16985.178.88
3564316.312951.3414.63970.358.82
3574315.282951.3414.63970.358.81
2584314.243011.3314.33987.178.97
24104312.622761.3315.63989.378.48
6514289.682701.3615.89860.508.38
2604289.002991.3314.34971.358.85
5534286.742801.3515.31889.718.44
5544285.392801.3515.30890.718.57
4524284.802981.3314.38893.508.61
4514276.802981.3314.35895.508.63
554275.303211.3113.321034.859.30
25224270.612461.3517.361080.018.97
20944258.423141.3313.56823.907.57
16034254.093801.2811.19946.518.58
1584248.293111.3213.66991.998.87
4504245.802981.3314.25895.508.63
17034242.973731.2811.38899.198.73
1574240.293111.3213.63989.998.86
20204238.032711.3415.64933.148.97
20924237.763141.3313.50819.767.45
8404235.702991.3214.171118.349.98
20954232.933151.3313.44849.577.58
8284225.683751.2911.27917.458.44
20214224.212701.3415.65930.148.94
8444223.642951.3214.32987.169.16
17024220.643731.2811.32885.858.62
2594217.533001.3214.06987.178.97
8274210.383791.2811.11910.457.65
6524209.342691.3515.65873.508.50
19064201.973491.2912.041151.4510.24
574198.763181.3113.201057.859.39
18074198.533681.2811.411092.948.91
20224188.432691.3315.57938.149.02
8414187.352961.3214.151139.2510.14
6494185.952721.3515.39852.508.30
564185.763181.3113.161054.859.39
19954183.873411.3012.27840.568.20
7404181.452641.3615.84894.948.78
8344174.693231.3112.921009.769.82
4494173.792991.3213.96893.508.61
20184173.712731.3315.29935.149.00
20174173.712731.3315.29933.148.98
4484170.792991.3213.95893.508.61
16264169.342891.3114.43935.149.00
504166.713341.3112.48891.428.27
7424165.162641.3615.78855.508.33
23964163.653541.2811.761251.489.92
21024155.913131.3113.281009.179.30
19054152.593541.2911.731132.459.35
20334151.842401.3517.301048.708.73
17004149.983751.2811.07872.858.50
20914149.763151.3213.17817.767.45
20164147.712731.3315.19933.148.98
20244145.082671.3315.52919.608.85
21014138.353161.3113.10990.178.34
16994134.983751.2811.03872.858.50
24944134.583501.2811.811244.029.84
18084134.373621.2811.421105.949.16
444133.173831.2810.791338.7811.16
24244131.152491.3316.591108.838.97
16274126.332881.3114.33935.149.00
20194124.702721.3315.16935.149.00
8394114.633071.3013.401076.709.75
24114111.582741.3215.01989.379.43
9424106.532891.3214.21987.169.16
16064104.203811.2710.771043.838.96
7464104.172631.3515.61908.068.33
21904103.312951.3413.91852.768.32
16984101.983751.2810.94872.858.50
7454096.172631.3515.57906.068.35
8454094.362931.3113.97987.169.13
20934092.763141.3213.03819.767.53
20234090.902681.3315.26954.789.18
4474083.673021.3113.52921.949.12
21894083.312951.3313.84852.768.32
16294082.842851.3114.33930.148.94
19914077.333441.3011.85921.999.05
6434068.262791.3314.58883.948.67
1564066.813121.3013.031037.039.21
7444066.172631.3515.46906.068.35
25234064.972371.3417.151147.188.98
21924063.822941.3313.82865.768.45
19264063.622731.3214.89919.608.85
20024057.343401.2911.931129.499.58
16284045.662871.3014.10933.148.97
24094042.322761.3114.651207.3810.34
16304041.862831.3014.28938.149.02
544040.313241.3012.471023.859.22
21314039.442351.3517.191076.698.95
5504038.762871.3214.07887.718.39
9414032.542901.3113.911010.959.18
5494030.762871.3214.04885.718.42
7514029.932541.3515.87911.068.50
7524029.252541.3515.86911.068.50
4414029.143211.3112.551046.3010.35
5454026.292911.3213.84902.548.74
12344019.402801.3214.361013.179.18
6424018.402781.3314.45894.948.78
19244018.292741.3114.67938.149.02
18994016.833531.2811.381043.168.81
4574014.102871.3213.99911.508.78
4584013.422871.3213.98911.508.78
19994013.343391.2911.841117.169.47
2464011.553241.3012.38891.428.18
20004009.673391.2911.831125.169.54
18014009.593691.2710.87990.838.73
20014009.343391.2911.831133.499.61
19254008.442741.3114.63954.789.18
20854006.093161.3312.68908.187.45
9404004.062911.3113.761117.439.94
9264003.213651.2810.97971.459.06
17013999.983751.2710.67946.518.58
5483999.762871.3213.94902.548.42
15953999.283971.2710.07975.688.31
18983997.503531.2811.321017.498.71
1533996.863151.2912.691034.859.30
6483995.732761.3314.48855.508.33
12253994.743081.3112.971056.4810.46
7433994.162641.3415.13906.068.33
21933990.332961.3213.48867.768.48
6473987.732761.3314.45857.508.35
16093987.563811.2610.471079.169.10
16103985.563811.2610.461073.169.05
8463985.272901.3013.74989.169.20
24163983.742681.3114.86998.379.25
4463983.323031.3113.15932.949.23
25083982.452731.3114.591184.5610.15
17263980.372821.3014.11933.148.97
19983980.343401.2911.711090.169.24
1483979.913261.3012.21891.428.27
16073979.563811.2610.451063.839.14
24203978.582561.3215.541000.379.06
13253976.612851.3213.95969.769.60
12363973.392791.3214.24989.179.16
20903972.763151.3112.61809.767.45
18253971.632791.3114.24930.148.94
25143969.382661.3114.92998.379.25
15943968.274061.269.771059.019.05
9393968.242911.3013.641139.2510.14
20353965.152351.3416.871036.028.80
25183964.222541.3215.611000.379.06
21913958.312951.3213.42861.768.41
6463956.732761.3214.34857.508.35
21883956.642961.3213.37852.768.32
9383956.592931.3013.501119.9010.00
9323955.223161.2912.521009.769.82
21183954.152611.3215.15967.438.79
25073953.632731.3014.481207.3810.34
12323953.572811.3114.071010.179.20
12263951.612981.3113.261009.769.99
16083949.893811.2510.371072.839.23
12333946.222791.3114.141013.179.21
4423945.743071.3112.85924.949.15
21063944.032921.3113.51925.689.04
18963943.843541.2811.14873.848.58
24073942.822841.3013.881205.3810.48
21193940.332601.3215.16967.438.78
7533938.012531.3415.57911.068.50
10363934.802911.3013.521144.7410.31
3553934.362991.3013.161021.739.29
5393934.153041.3212.94885.488.76
25093933.892701.3114.57989.379.43
2453933.143411.2911.53948.129.23
9253930.913701.2710.62964.458.07
25923928.353481.2611.291290.2010.16
18953927.843541.2811.10873.848.58
5473927.752881.3113.64902.548.41
24253925.512401.3216.361176.009.29
8223925.163811.2710.30892.457.97
5463924.752881.3113.63901.548.41
17063921.433751.2610.461072.839.18
21333921.212311.3416.971123.029.29
13233919.502931.3113.38973.669.64
8353918.973201.2912.251012.769.85
1553914.653121.2912.551057.859.39
12203914.643331.2911.761028.8110.10
16253906.042891.2913.521050.319.26
18003905.263681.2610.611053.168.88
8213904.223841.2610.17925.179.00
1543901.653121.2912.511054.859.39
16323900.512801.2913.93933.248.85
12353899.402801.3113.93988.179.18
13263896.962861.3113.63968.769.59
21203894.552591.3215.04968.438.78
24133892.792731.3014.26991.789.55
25103890.072691.3014.46991.379.42
21163889.832631.3114.79991.439.02
21153889.832631.3114.79991.439.02
5443889.762901.3113.41910.548.85
19873889.223431.3011.34966.227.94
6453884.722771.3214.02855.508.33
24123884.432731.3014.23991.379.42
15993882.373831.2610.14968.649.42
6443881.722771.3214.01855.508.33
8203881.353841.2610.11910.178.86
19353880.352431.3215.971048.708.73
493879.203481.2811.15948.129.23
19863878.163521.2911.021094.889.02
24083876.992771.3014.001209.3810.38
9433875.252881.3013.46987.169.13
20843874.203221.3112.03948.607.81
10383872.782881.3013.451165.0910.54
16243868.042891.2913.381049.319.27
17253865.042831.2913.66935.149.00
10413864.152861.3013.511003.629.24
2513863.943131.2912.341047.879.51
21143863.832631.3114.69993.439.05
17273860.552821.2913.69930.148.94
4363857.893391.2911.381314.8011.30
21823857.092991.3312.90944.527.73
10373856.452881.3013.391164.0910.54
15343855.652441.3315.80983.169.01
12273855.612951.3013.071012.7610.02
4593855.342841.3013.58911.508.78
2563853.743091.2912.471049.879.48
24143852.452711.2914.22999.789.63
17043850.093761.2510.241043.839.00
16313848.332811.2913.70954.789.18
2553847.743091.2912.451047.879.47
21173840.822621.3114.66966.438.79
21833836.332971.3312.92950.527.80
17053832.093761.2510.191063.839.18
1473830.683421.2811.20948.129.23
21323829.392321.3316.511214.8410.07
513828.663321.2811.53936.608.70
19373828.382391.3216.021111.849.14
10403826.772871.2913.331241.1011.20
8253823.243811.2610.03907.457.84
8233822.243811.2610.03903.458.04
18263821.682781.2913.75962.229.25
12313821.382861.3013.36950.329.35
8263821.243811.2510.03908.457.85
17283819.572801.2913.64938.149.02
21073819.352861.3013.35887.148.72
1423818.193721.2710.261282.7810.75
10303818.083151.2812.121009.769.82
2543817.743091.2812.361072.879.70
1523816.513171.2812.041023.859.22
12193813.953381.2811.28980.328.90
5413812.482941.3112.97931.139.21
9443811.162841.2913.42989.169.20
16933808.513901.269.77938.018.03
20993806.163171.2812.011150.369.77
8483805.222881.2913.21994.169.33
21223805.202581.3114.75944.439.02
26043802.202721.2913.981186.5610.26
26033802.042771.2913.731186.5610.40
8473799.562881.2913.19989.169.21
20093797.553021.2912.57935.149.19
21213797.022581.3114.72954.438.89
18283792.482761.2913.74946.689.11
17073792.093751.2510.111079.169.14
17083791.093751.2410.111073.169.09
9373790.193001.2812.631077.269.76
13243788.682871.3013.20966.769.57
25063788.302741.2913.831209.3810.38
12293788.282951.2912.841016.7610.06
25113786.432701.2914.02991.789.55
8243784.573811.259.93909.458.21
20983783.823171.2811.941142.039.71
433783.293911.259.681396.7811.53
6403780.722801.3113.50888.948.72
4353779.623441.2810.991307.8011.15
8183779.183871.259.77904.178.80
22293778.622291.3316.501076.698.94
20343777.332351.3216.071127.849.29
12283773.962961.2912.751011.7610.01
16433771.502421.3115.581156.339.48
15323771.042441.3315.46982.169.19
17303770.222781.2813.56933.248.85
3493770.173081.2812.241016.389.31
6373769.672861.3213.18885.488.69
2523768.403101.2812.161067.879.60
12373768.292781.3013.56989.179.13
4433762.413051.2912.34969.139.59
5553760.892781.3013.53890.718.57
17243760.572851.2813.191028.499.07
5563759.212781.3013.52890.718.57
3593758.912911.2912.92971.358.84
20283758.702601.3014.46952.689.16
13273758.012851.3013.19982.719.64
13223756.582941.3012.78957.309.40
25053754.472791.2813.461205.3810.48
10393752.782881.2913.031295.0911.71
18943749.173541.2610.59873.848.58
20313748.372511.3114.93921.608.84
10353748.272961.2812.661103.1010.04
413747.723921.259.561399.9611.54
423747.083921.259.561392.9611.48
25123746.092681.2913.98999.789.63
653743.643031.2812.36995.998.98
19003743.233551.2610.541165.989.82
8363743.223181.2711.771011.769.84
15293742.152461.3315.211047.809.56
22203741.992511.3114.91944.438.94
20273741.382621.3014.28919.608.85
17983738.603701.2510.10971.158.50
4343738.413451.2810.841295.9811.05
18243737.972801.2813.351108.559.92
18973737.843541.2610.561080.488.99
12303736.942941.2912.711017.7610.07
16423736.152441.3015.311172.339.63
16973733.933781.259.88968.649.42
17233733.752851.2813.101050.319.26
20083733.673091.2812.081018.509.94
19223733.412771.2913.481076.069.58
23953729.633541.2510.541287.4810.52
17973723.603701.2510.06967.158.50
9463723.112831.2813.16994.169.33
19183723.092801.2813.301046.669.27
473721.783611.2710.311144.8010.58
5403720.882951.3012.61903.138.93
18203720.322831.2813.151079.159.61
20323720.302461.3115.121019.888.80
13343719.172701.3013.771074.179.88
17293718.042791.2813.33954.789.18
9453717.452831.2813.14989.169.21
6393716.992811.3113.23889.948.73
19363716.382381.3115.621127.849.29
18273716.152771.2813.42981.869.44
18043716.053691.2410.071171.479.94
19233715.592761.2913.461080.069.60
15273715.152461.3215.101047.809.56
15253713.462521.3214.74969.059.45
15283713.152461.3215.091047.809.56
2403710.633701.2610.031337.7811.21
12383710.402751.2913.49990.179.20
3543709.643031.2812.241017.389.27
21303708.902401.3115.451029.708.94
18893707.453651.2710.16950.538.23
21003706.813191.2711.621069.039.18
8333704.733351.2611.061059.3010.31
17393704.662481.3014.941048.708.73
3533701.643031.2812.221015.389.26
463701.103691.2610.03947.628.58
9333699.503131.2711.821012.769.85
21943698.812951.2912.54848.437.59
10423697.092831.2813.06989.169.20
17223695.752851.2812.971049.319.27
16413694.202501.3014.781077.528.87
13323692.002701.3013.671098.1710.20
13313692.002701.3013.671098.1710.20
10243691.833621.2510.201030.129.06
17963691.603701.259.98944.978.50
4333690.413441.2810.731300.9811.08
2533690.403091.2711.941070.879.68
18393688.922391.3115.431127.519.32
18373687.992461.3014.991048.708.73
17413686.992421.3015.241127.519.25
6533684.842671.3013.80873.508.50
6543683.162671.3013.79873.508.50
15313681.142471.3214.901049.809.55
15073679.242661.3313.83823.408.09
15333678.152431.3215.14982.169.20
10233677.533661.2510.051031.128.63
3603677.242901.2812.68971.358.84
3503675.633051.2812.051035.389.39
2613674.972961.2812.42971.358.85
18223673.652821.2813.031081.159.69
2503671.773151.2711.661046.699.52
3523670.643031.2812.111040.389.49
7393670.462661.3113.80989.949.71
19203669.092791.2813.151048.669.35
19193669.092791.2813.151047.669.34
21103668.542811.2913.06907.148.89
8383667.603151.2611.641063.709.90
24153667.562691.2813.63999.789.64
18213666.322821.2813.001080.159.68
663663.973021.2712.13995.998.98
20063663.203251.2711.271087.6310.17
15303661.142471.3214.821049.809.57
9313659.543291.2611.121059.3010.31
523657.193321.2611.021045.899.78
22313655.722251.3216.251214.0210.05
25133653.202671.2813.68999.789.64
5423652.832941.2912.42932.139.22
393648.543931.259.281399.6311.76
20973648.513171.2711.511223.0310.40
23893647.803601.2410.131278.5510.82
10293647.403271.2711.151059.3010.31
7543646.512481.3214.70911.068.49
15263646.172471.3214.761043.809.54
13333645.182711.2913.451073.179.89
12243643.083101.2811.751040.1210.21
23183643.042371.3115.37936.428.58
17993642.603691.249.871119.159.44
403641.873931.249.271402.6311.79
1493641.863241.2711.24936.608.70
2473640.843231.2711.27969.268.91
23863640.323611.2410.081176.549.99
24933639.923511.2410.371280.0210.44
7253638.642731.3313.33852.127.61
18063634.713701.249.821173.809.86
20863634.293151.2911.54916.188.39
8193634.183871.249.39913.178.89
18053631.713701.249.821179.809.91
23853630.993611.2410.061170.879.95
4393630.493261.2811.14991.679.40
12403629.352741.2913.25973.809.33
23823628.233651.249.941182.2410.10
10443625.862821.2812.86973.349.33
18233624.642811.2712.901136.1610.18
4313624.233451.2710.511296.6511.06
4323622.563451.2710.501302.6511.11
14243621.762711.3013.361026.4910.07
19013621.233561.2510.171192.9810.14
5383620.753041.2911.91877.488.61
12393620.692741.2913.21976.179.21
19213620.082781.2813.021103.679.84
6413619.872811.2912.88947.139.29
7553618.152471.3114.65913.068.48
13293617.502771.2913.061004.719.34
20963617.053181.2711.371248.4910.61
8373612.763171.2611.401029.709.89
22913611.532661.3113.58873.048.53
1633611.532991.2712.08995.998.98
19043611.233561.2410.141205.3110.24
19023610.563561.2410.141200.9810.20
19033610.233561.2410.141209.3110.27
24033610.172971.2612.16972.358.37
20253609.582651.2913.62919.608.85
17143608.243311.2510.901021.329.88
3433608.093311.2710.901049.1210.38
13303608.032711.2913.311095.1710.18
18883602.903731.259.661006.868.57
3383601.733591.2610.031383.2911.81
23883601.133601.2410.001260.5510.69
4443599.763051.2811.80970.139.60
10433599.382821.2812.76989.169.21
3513598.633041.2711.841038.389.47
11223595.813491.2610.301056.1410.13
2623595.302951.2712.19971.358.85
25213593.952501.2914.38972.559.06
16233593.062971.2612.101047.319.26
16183592.583161.2511.37949.149.14
15063592.192651.3213.56821.408.06
13353590.072701.2913.301074.1710.01
22163588.042531.2914.181090.3310.59
19303587.582651.2813.54952.689.16
23273587.152221.3216.16972.528.77
13283586.852841.2812.631007.719.65
13183586.253141.2811.42945.999.29
20893585.073161.2811.35873.998.48
21093582.892801.2812.80909.148.91
15243580.282561.3013.991035.4910.16
18383579.922381.3015.041143.519.47
23943579.103561.2310.051276.6610.51
24233578.492521.2814.201001.379.06
23933573.743561.2310.041282.6610.56
17403572.642431.2914.701143.519.39
11423570.172791.2812.80973.349.33
383569.383931.249.081398.8111.75
17153568.253211.2511.12935.149.03
21953566.812961.2812.05926.037.84
4403565.183221.2811.07973.849.33
23833563.413631.249.821171.0510.00
9223563.113731.249.55963.458.46
11403562.542791.2812.77972.349.20
22303561.902261.3115.761214.8410.07
11343561.232871.2712.411112.2510.07
11413560.512791.2812.76972.349.21
13173558.563171.2711.23924.048.09
16923558.503961.248.991093.349.51
18023554.713711.239.581139.479.83
22183553.232521.2914.101077.3310.47
23843550.813611.249.841172.8710.01
14083547.332951.2912.02816.128.01
3443547.323151.2711.26924.949.15
11363547.062851.2712.451132.6010.25
25193546.692511.2814.13978.559.03
23163541.922371.3114.94951.879.25
20303541.042541.2913.94918.608.81
20103539.702951.2712.00949.149.30
20263539.232641.2813.41919.608.85
24043539.042961.2611.96979.818.43
4453538.973051.2711.60985.139.74
22173538.222521.2914.041084.3310.54
11353538.062851.2712.411131.6010.24
7303537.142701.3213.10992.279.41
12133534.533391.2610.43924.069.07
21113534.412801.2712.62972.438.89
7263533.972741.3112.90961.128.33
18033533.713711.239.521162.4710.03
24213532.232531.2813.961007.379.03
1643531.862981.2611.85995.998.98
8313531.303501.2510.09960.129.34
6383530.242801.2912.61886.948.70
5573530.132761.2812.79897.718.57
11213530.123531.2510.001051.149.07
12183529.273391.2610.41968.508.83
4303528.063461.2610.201294.8310.96
11283527.853061.2611.531009.769.99
22903527.022651.3113.31871.048.50
20153527.022801.2712.60935.149.17
6553525.082641.2913.35873.508.50
10313524.703131.2611.261141.8610.10
9343523.753111.2611.331011.769.84
22133523.722531.2913.931100.3310.70
14103522.862951.2911.94812.767.15
13363522.182671.2813.191075.1710.01
4383522.093311.2710.64984.649.21
22143521.722531.2913.921102.3310.71
5313521.653241.2810.871376.4911.71
533519.783301.2510.67997.469.34
21973515.482971.2711.841013.368.57
483515.113521.259.991088.4810.20
15963512.583911.238.981119.359.66
25013510.302931.2611.981032.358.89
673506.892991.2611.73999.179.01
15083504.082661.3113.17824.408.10
6293503.003041.2911.521148.819.76
7293502.702731.3112.83976.278.45
21813502.263111.2911.26898.828.76
21963502.142971.2711.791005.038.50
11383501.052841.2712.331208.6110.91
21133499.802691.2813.01994.439.05
7273499.162731.3112.82961.458.33
5343498.783221.2710.871312.9811.39
7243498.472721.3212.86861.307.60
7283497.162731.3112.81965.458.36
23913496.983581.239.771446.1912.13
16203496.883101.2511.28955.149.19
25913496.333481.2310.051326.2010.77
25273495.432251.3015.541316.5110.53
22123494.722531.2913.811100.3310.70
23873494.323611.239.681331.5411.29
21053493.982981.2711.72951.129.34
5433492.232931.2811.92947.139.37
9203488.053741.249.33946.458.59
24873487.623581.239.741278.5510.82
5373487.593101.2811.25943.858.95
9213486.773741.239.32957.458.66
22243485.442431.2914.34944.438.93
14093484.202971.2811.73818.128.04
21043483.573061.2611.381021.179.26
5333483.513251.2710.721305.9811.23
21863483.322941.2911.85967.759.22
11333482.882921.2611.931071.619.70
25283481.582251.2915.471334.5110.68
12173481.273381.2510.30973.508.78
24173480.402631.2713.23998.379.25
23173480.212361.3014.75935.429.07
23233480.142321.3015.00938.428.56
24843480.143591.239.691176.549.98
12163480.063381.2610.30968.718.75
6273476.153041.2911.431091.489.29
22153474.712541.2813.681102.3310.71
20133474.682911.2611.94955.149.36
1463474.413461.2510.041080.6610.13
19883474.413411.2610.19916.188.92
16363473.802701.2612.87935.248.84
21873473.132961.2811.73958.999.35
19343472.532491.2813.951019.888.80
23783472.213821.239.091462.6312.50
2443471.573431.2510.121039.669.68
24923470.923531.239.831276.6610.50
23223470.822321.3014.96936.428.57
24833470.813591.239.671170.879.94
18933470.453551.249.78969.639.52
1503470.393241.2510.711045.899.78
7233468.662691.3212.89774.307.59
14233468.032711.2812.801025.4910.06
9193467.113771.239.20989.179.63
24293466.612251.2915.411345.3310.76
14253466.562721.2812.741156.9511.35
25153466.042611.2713.28998.379.25
24913465.563531.239.821282.6610.55
21083465.452811.2712.33909.558.91
24903465.223511.239.871362.0111.32
15233465.162561.3013.541132.4911.11
23793464.893741.239.261451.6312.33
8323463.943391.2510.221124.9410.95
24063463.242871.2512.071199.3810.46
21263462.822511.2813.80944.439.01
15093458.262671.3012.95824.408.11
16683457.015961.255.80971.129.44
1453455.753531.259.791136.9810.57
14063455.312961.2911.67803.127.88
22193454.702511.2813.761094.9710.64
25453454.452061.3016.771715.1613.32
1413453.313801.239.091340.7811.12
24303452.762251.2915.351363.3310.91
23923452.393551.239.731362.0111.44
20053451.693251.2510.621089.6310.39
20123450.542921.2611.82955.149.36
12233448.753151.2710.951021.3010.03
9363448.133081.2511.201065.269.90
12153448.013371.2510.23962.718.73
1443447.583601.259.581007.629.25
11273447.353181.2510.841059.3010.49
16403445.492551.2713.511048.709.02
19273444.932701.2712.76919.608.85
9183444.243771.239.14974.179.48
12123443.663401.2510.13909.068.93
13383443.132661.2712.941058.809.86
23293442.612181.3015.79983.709.08
5323442.303261.2710.561294.1611.13
25023441.172921.2511.781039.818.94
24863440.953581.239.611260.5510.68
18133439.933201.2410.75935.149.03
9233439.773731.239.22961.458.35
14213439.362771.2812.42973.669.56
5303439.133251.2710.581376.1611.73
9243438.773731.239.22962.458.36
23803437.973751.239.171595.3013.71
2633434.222921.2611.76978.358.91
253433.774771.217.20684.505.91
18323433.102651.2712.96952.689.16
25903432.793491.239.841317.3810.70
13373432.472661.2712.901061.179.87
4603431.192781.2712.34971.369.36
25893429.793491.239.831323.3810.75
25883427.453471.239.881404.7311.52
20113427.212921.2611.74957.149.38
11373427.062851.2612.021262.6011.42
17163424.933101.2511.05949.149.14
24193424.542601.2613.17998.379.25
19903424.523431.259.981088.889.14
23903423.983591.229.541425.1912.04
6283423.483051.2811.221148.489.77
16173422.803271.2410.47938.059.03
21983422.482981.2611.481018.368.67
17953421.883731.239.17968.649.42
3483419.163101.2511.031005.389.38
9303418.753331.2510.271124.9410.95
14113414.042961.2811.53845.227.40
24813413.473601.239.481171.059.99
21123413.432701.2712.64997.439.09
7363413.162621.3013.03980.949.63
3613412.162881.2611.85978.359.32
263411.924511.227.57861.327.24
25173410.182581.2613.22998.379.25
4173408.003981.258.56653.646.38
12143406.833381.2510.08954.898.67
13103405.873151.2710.81787.477.69
16163404.793381.2310.071021.329.88
12103402.493411.259.98903.068.87
10333402.013081.2511.051068.929.89
4293400.793461.269.83991.738.68
15703400.116591.225.16839.848.12
6263398.983031.2811.22990.668.42
2393398.753771.239.021395.7811.58
10323398.693091.2511.001068.249.84
7343398.032611.3113.02969.489.52
14293397.862571.2813.221098.1710.59
17913396.823811.238.921154.659.96
14303395.862571.2813.211098.1710.61
5293395.803251.2610.451449.1612.35
25203395.092481.2713.69978.559.03
2423395.023591.249.461007.629.25
9353393.293101.2510.951031.269.89
19893392.893431.259.891070.889.09
14363392.082551.2813.301058.809.56
21843391.712951.2811.50958.529.22
24823390.633591.239.441172.8710.00
13213390.622981.2711.38938.489.21
24263388.992331.2814.551427.8711.34
7383388.502631.2912.88984.949.66
13113385.743161.2610.71803.767.74
8303382.283601.239.40932.458.67
23763381.984221.218.011186.5611.29
17213381.112921.2511.581047.319.26
13153381.053161.2610.70994.558.78
3193380.434281.237.90772.287.58
5163379.933461.279.77742.646.16
24223379.632501.2713.521007.379.03
24803379.293631.239.311182.2410.09
25253379.192311.2814.631402.0511.31
19293378.742671.2612.65948.689.12
7353378.712631.3012.85979.489.62
7223378.162681.3112.61772.307.56
16213376.243091.2410.931050.069.20
20833375.493331.2610.14898.828.76
1653374.782951.2511.44999.179.01
7373374.162631.2912.83983.949.65
25993372.492931.2511.511168.1310.06
1383372.263831.238.801346.6311.37
8173371.003881.228.691303.3512.69
14263370.402701.2712.481155.9511.34
15393370.362401.2914.04985.168.92
19333368.782561.2713.16921.608.84
14133367.892971.2711.34912.557.99
22003366.912951.2611.411009.179.30
19113366.883131.2410.76935.149.19
20883365.953181.2610.581088.889.31
20073364.883141.2510.721043.9410.25
17383364.842531.2713.301019.888.77
21293364.672441.2813.79929.438.84
6303364.003061.2710.991208.8110.34
25853363.853551.229.481320.2711.12
1373362.923851.238.731343.6311.35
1513362.443231.2410.41997.469.34
2483360.653211.2510.471074.7310.05
13143358.713161.2610.63989.228.74
19833358.493881.248.661078.8210.51
23333358.422131.3015.77981.939.08
18193358.292911.2511.541078.159.61
18363358.172511.2713.381019.888.84
15373357.952421.2913.88983.169.01
24023356.693001.2411.191066.8210.29
19173356.062881.2511.651046.669.28
14123354.552971.2711.29907.227.94
16193354.373121.2410.75957.149.21
14313353.862581.2813.001087.5110.61
10203352.193671.239.131029.518.96
2363351.703781.238.871401.6311.75
10343351.673051.2410.991102.9210.16
15383351.002401.2913.96983.168.94
20873350.773161.2610.601070.889.15
24273350.372311.2814.501430.8711.54
2383349.543781.238.861391.9611.54
15103348.772681.2912.50856.228.11
2373346.543781.238.851398.9611.60
14323344.852581.2712.961075.5110.49
23283344.612191.2915.27984.529.01
1233344.314641.217.21684.506.53
17343343.512681.2512.48935.248.84
9163342.073801.238.79968.179.42
23323341.752131.3015.69964.939.08
22883340.492651.2912.61858.058.38
14273339.352641.2712.651089.5110.63
25243338.812321.2814.391399.0511.11
23153338.682371.2914.091013.069.32
19853337.533651.249.14948.829.24
24893336.803561.229.371446.1912.12
2433336.763511.249.511096.9810.20
20143335.172811.2611.87950.149.31
6363334.932851.2811.70877.488.61
18903334.753611.249.241051.3510.30
24853334.143591.229.291331.5411.29
17183329.233041.2410.95970.169.19
25043329.222831.2511.761199.3810.46
13083326.703161.2610.53784.097.63
6143326.543211.2810.36776.296.37
15363326.472421.2813.75983.169.01
15353326.152421.2813.74983.169.01
21853324.512971.2711.19949.759.23
24183324.062611.2612.74998.379.25
16133323.733621.229.181074.769.74
21253320.502541.2713.07946.439.02
373320.473951.228.411182.5310.29
1393320.103821.228.691343.9611.22
22873319.492651.2912.53858.048.38
1403319.103821.228.691336.9611.17
14073315.312961.2711.20812.127.97
14283313.892581.2712.841095.1710.59
3373310.463651.239.071376.2911.74
21993310.022991.2511.071076.509.22
25163309.702591.2612.78998.379.25
4183308.373801.258.71742.646.25
16393308.182601.2612.72936.248.84
18353307.322571.2612.87921.608.84
12223306.973241.2510.211013.489.95
21373304.682261.2814.621266.0210.61
24053303.862911.2411.351097.819.49
6353299.882921.2811.30902.848.47
23143299.502371.2813.921013.069.37
25723297.914041.228.161158.9311.29
21363296.012261.2814.581249.0210.48
15133294.322671.2812.34876.378.12
26023294.292811.2511.721199.3810.54
3403294.123491.249.441053.139.78
19283293.592681.2512.29919.608.85
11393291.952831.2511.631215.6111.19
13163291.703181.2510.35912.228.14
11153291.423581.239.19887.708.72
15113290.782671.2912.33861.558.11
683289.072911.2511.301003.179.05
18873288.803901.228.431010.479.91
15123288.782671.2912.32865.558.12
18143285.613091.2310.63949.149.14
18123285.443311.239.931021.329.88
3413285.013421.249.611057.499.95
15693283.096691.234.91867.658.44
3423282.493341.249.831039.669.79
453282.473711.238.851137.4210.44
10173282.193741.228.78989.179.63
25293280.622231.2714.711458.8711.68
3333280.073681.238.911370.1411.62
14143279.892981.2611.01916.558.08
15043279.152651.2912.37808.407.93
25263277.402291.2714.311413.0511.41
10223277.393681.228.911027.308.86
14343277.012571.2712.751075.1710.37
22893276.822661.2812.32867.048.46
16943276.813831.228.561126.689.77
25423274.492101.2815.591496.8712.13
10213274.393681.228.901034.308.91
19323273.452571.2612.74918.608.81
17873272.704441.217.371074.9210.45
11143271.553581.239.14876.538.61
3363270.253661.238.941364.4711.64
11163270.183541.239.241025.719.02
21233269.702561.2612.77944.439.02
3353269.253661.238.931369.4711.68
23133265.182371.2813.781011.069.50
22233263.942451.2713.32946.438.94
24883263.803571.219.141425.1912.03
6243261.033011.2710.83766.127.50
3323260.903661.238.911368.3211.51
21343260.482281.2814.301241.7410.43
20393260.322311.2714.111179.029.82
21353259.142281.2814.291253.7410.53
2493258.703201.2410.181020.309.56
2353257.363811.228.551398.6311.82
19103256.363221.2310.111030.739.97
10283255.133311.239.831042.9410.15
25783254.573591.229.071303.4211.07
5363252.343151.2610.32988.649.24
24313251.802231.2714.581487.6911.91
20383249.652311.2714.071162.029.69
23213249.322341.2813.89936.428.58
7593249.062381.2813.65908.138.55
24283248.582291.2714.191441.8711.64
15223248.212541.2812.791122.4911.01
24443247.672101.2815.471523.6912.35
21033246.703061.2510.611023.179.48
15213245.872541.2812.781119.4910.98
10183245.133701.228.77965.698.59
4283241.473481.249.311035.059.08
25843240.863541.229.151383.2711.67
17903239.273891.228.331231.9810.72
23103239.172371.2813.67974.879.48
19123238.843041.2310.65949.149.30
16353238.292721.2411.91933.248.85
15143238.282651.2812.221037.9910.19
15933237.824291.207.551021.939.94
23113236.182371.2813.651011.069.48
16893234.504601.207.031074.9210.45
23123234.182371.2813.651011.069.50
17113233.903541.229.141074.769.79
18313229.262671.2512.09948.689.12
13133228.223161.2510.221067.229.42
25003227.502971.2310.871096.1410.58
22283225.682331.2713.841115.349.67
21283224.342461.2713.11944.438.81
363224.153961.228.141232.8510.75
5283221.633251.259.911447.3412.33
15053220.482661.2912.11817.408.02
25823220.053561.219.051300.2610.98
4703218.702521.2612.77958.139.03
11293216.933051.2410.551109.3710.06
25413216.592111.2815.241491.8712.09
25403216.052111.2815.241484.8712.02
23313215.882141.2815.031060.659.08
25393214.052111.2815.231485.8712.03
23303213.882141.2815.021050.659.08
17123213.573521.229.131117.9410.12
25813211.723561.219.021294.5910.94
6253211.353031.2710.60781.917.53
17193208.593031.2310.591091.629.54
20363208.422311.2713.891154.749.64
783207.812571.2612.48967.528.07
17373207.712581.2512.43921.608.84
22213206.492491.2612.88944.438.94
14333205.932581.2612.431074.1710.43
19313203.222611.2512.27952.689.14
20293202.332581.2512.41952.689.14
5263202.043221.259.941015.568.92
25873201.033531.219.071488.9112.42
3343200.403671.238.721372.1411.72
21243199.352551.2612.55944.439.02
15453198.352231.2814.34943.138.58
9173197.073801.218.41977.179.51
16383196.852611.2512.25942.248.81
6323196.463051.2610.481268.3011.03
25793196.213571.218.951291.7710.97
18343193.992581.2512.38918.608.81
15443193.252261.2814.13943.138.57
22353191.532201.2714.511266.0210.56
5273190.363231.259.881042.249.13
9283188.913511.229.09986.459.23
24433188.772111.2715.111519.6912.31
22803188.682581.3012.36920.156.70
24423188.232111.2715.111512.6912.25
13123188.043171.2410.061107.409.77
10193187.853691.218.641022.519.05
1363187.763851.228.281342.8111.34
11313187.123041.2310.481023.6110.06
17173186.723061.2310.41959.169.21
13093186.703161.2510.08790.477.72
16333186.482761.2411.55933.248.85
11123186.383601.238.85866.708.51
14353186.302561.2612.451063.5110.38
24413186.232111.2715.101513.6912.25
12433185.652711.2511.76973.809.33
14223184.952711.2611.751092.8210.72
14463182.882301.2713.841202.719.90
19083182.433391.229.391163.4510.45
22343179.862201.2714.451249.0210.42
773178.662571.2512.37958.138.05
15983177.813851.218.251223.6610.65
10163177.323731.228.52974.179.48
8293173.953641.228.72926.458.65
15973171.373871.218.191391.0212.11
24733170.934331.207.321204.9211.74
25443170.402051.2815.471705.1613.74
11173169.903551.228.931033.539.17
6563165.252581.2612.27872.508.49
25983164.692961.2310.691096.1410.58
16143164.303601.218.791075.769.69
5153161.463631.248.71714.156.09
7613159.552341.2713.50908.138.67
23493159.412081.2815.191256.0812.20
3453158.073151.2310.03936.779.18
26003157.922911.2310.851176.5910.20
12113157.493421.239.23912.068.95
1663156.962871.2411.001003.179.05
11263156.053211.239.831042.9410.24
2743154.672541.2512.42958.138.07
763152.662571.2512.27958.138.04
11203152.443551.228.881039.329.23
15203151.542551.2712.361186.8211.65
11193151.443551.228.881044.329.27
24463150.582051.2715.371724.9813.90
11183150.233551.228.871039.539.23
24963150.023351.219.401152.5510.10
8103149.334311.207.31815.697.18
3203145.264081.227.71736.706.95
7603145.222341.2713.44908.138.66
22923143.912661.2711.82874.048.54
22813143.282611.2912.04915.496.63
16223141.732991.2310.511036.319.18
25433140.562051.2715.321696.1613.67
11323137.783011.2310.421061.6110.07
25803135.543561.218.811296.5911.00
16673135.485901.245.31876.838.56
25833134.053551.218.831454.2612.27
19413133.432311.2613.561179.029.82
23993133.113261.229.611041.109.12
20373132.752321.2613.501166.749.74
11303130.643041.2310.301035.7510.01
13483129.302391.2613.091134.309.58
25863129.033541.218.841466.9112.33
14473126.982281.2713.711198.719.89
6313126.863091.2510.121347.6311.59
19403124.762311.2613.531162.029.69
2733121.822541.2512.29958.138.05
24453120.742051.2715.221715.9813.83
25383120.542121.2714.721482.8712.00
25303115.852191.2614.231462.8711.90
23983113.643381.219.211110.379.73
23813113.093711.218.391732.6415.08
23753112.174411.197.061239.7111.74
18293109.122721.2311.43946.689.11
15193108.642571.2712.101067.6610.48
17333108.002701.2311.51933.248.85
23203107.172351.2613.22936.428.58
13203105.303051.2410.18930.669.14
21273105.112491.2512.47944.438.81
23193103.542351.2613.21936.428.58
2643103.402851.2410.89980.358.93
22053102.442701.2511.49894.208.71
7643101.052341.2713.25909.508.69
12413099.852721.2411.40973.809.33
25033099.812871.2310.801157.8110.10
19073099.593391.229.141165.4510.54
7333099.502601.2811.92950.669.33
12423099.172721.2411.39973.809.33
25373098.362121.2714.611481.8711.99
8523097.732801.2311.06996.169.26
25363097.362121.2714.611479.8711.97
17363096.382591.2411.96918.608.81
25713095.744251.207.281204.9211.74
8583095.572511.2512.331181.309.86
8163094.953911.207.921306.3612.71
5583093.312691.2511.50899.718.56
6133093.093331.269.29747.806.20
24403092.722121.2614.591510.6912.22
4653090.102591.2511.93958.138.87
9293089.003411.229.061024.129.97
15913088.604691.196.591074.9210.45
24473086.412041.2715.131734.9813.82
3623086.342811.2410.98980.359.36
15183086.122561.2712.061049.3010.30
2723085.272541.2512.15958.138.04
8513084.672841.2310.86994.169.33
16373082.442661.2311.59942.248.81
21533082.392181.2614.141384.1212.06
2343082.203811.218.091397.8111.80
8493076.862861.2310.76994.169.33
25683076.804431.206.951199.3611.46
22983076.302641.2611.651038.9710.20
22273075.652361.2613.031020.438.96
743075.482631.2411.691050.998.66
22933074.912671.2611.52874.048.55
22113074.682581.2511.921104.3310.73
10473074.312781.2311.06973.349.33
1763074.192561.2412.01958.138.07
24773072.803711.218.281451.6312.32
10453070.502801.2310.97973.349.33
24393069.542121.2614.481510.6912.23
22863069.132641.2711.63858.048.38
24383068.542121.2614.471508.6912.21
22513067.852121.2614.471287.1212.06
23243067.142251.2713.63938.428.56
7633064.902341.2613.10908.138.67
24983064.123121.229.82961.108.78
24743062.944111.207.451158.9311.29
22223061.792471.2512.40944.438.94
2213058.544481.206.83794.956.91
23533056.496491.214.711029.1410.05
17313056.192741.2311.15933.248.85
16783054.595191.195.89930.548.87
22333053.992211.2613.821344.7411.24
4623052.582731.2411.18957.138.75
753050.832591.2411.781050.998.64
22483048.932171.2614.051254.0812.03
23253048.472251.2713.55891.788.65
7623047.902341.2613.03908.138.67
18333047.742611.2411.68952.689.14
22473046.932171.2614.041254.0812.03
24783045.883721.208.191595.3013.70
1753045.042561.2411.89958.138.05
12503045.022451.2512.431047.308.85
15923043.504461.196.821023.929.95
18863043.494051.207.511012.469.92
25323038.472171.2614.001473.8711.92
12513038.122421.2512.551047.308.83
23263037.682221.2713.68943.708.68
6183035.223081.269.851089.3810.64
16343035.142741.2311.08933.248.85
17203034.082941.2210.321036.319.18
16913033.534201.197.221021.939.94
4633028.942681.2411.30958.138.79
14153027.753011.2410.061060.379.41
22083027.702671.2411.34994.879.66
13493026.402351.2512.881198.7110.11
4683022.962501.2512.09958.139.00
2713021.262561.2411.80992.358.23
23973019.603441.208.781260.4811.02
1743019.042561.2411.79958.138.04
23093017.962431.2512.42978.879.51
9503015.622751.2310.97996.169.26
19393014.072341.2512.881242.5610.37
14163013.772981.2410.11979.049.29
25343012.552131.2614.141475.8711.94
23653012.114971.196.061141.0910.79
3153011.064871.206.181453.9211.89
24323011.032201.2513.691491.6912.21
23343010.652111.2614.271225.0811.87
26013010.062851.2210.561157.8110.18
24343009.652171.2513.871502.6912.15
2193009.334871.196.18974.719.30
1213008.825091.195.911013.829.86
16953007.933801.207.921325.0211.59
18853007.214221.207.13962.469.38
15433006.282321.2512.96944.329.04
17923005.303781.207.951297.3211.25
9493002.562791.2310.76994.169.33
22973001.472661.2511.28916.508.56
2753001.382491.2412.051129.569.22
18433000.412311.2512.991194.699.95
18102999.833511.208.551117.9410.12
8502997.192851.2210.52994.169.33
22322994.992221.2613.491332.7411.20
9472994.752811.2210.66994.169.33
12092993.313421.228.751302.2412.79
18422991.742311.2512.951177.699.82
10462990.832791.2310.72973.349.33
16472990.622351.2412.731223.5110.19
25352990.222131.2614.041478.8711.96
3312990.173681.218.131177.8610.27
4232988.423561.228.391049.9610.31
3462986.603151.229.481042.2410.00
5632986.262521.2411.85958.138.87
13982985.873081.259.69770.186.60
19842985.553771.217.921117.8210.88
11132985.383601.218.29875.708.60
23452984.432111.2614.141254.0812.17
24002984.383161.219.44961.108.78
10142984.153761.207.94968.179.42
16462983.952351.2412.701206.5110.05
24362983.732131.2614.011504.6912.18
11252982.933301.229.041024.1210.05
23432982.432111.2614.131254.0812.16
23642981.955101.185.851133.0910.77
12442981.712691.2311.08973.809.26
24952981.523401.208.771253.0210.95
17352980.972641.2311.29918.608.81
23442980.432111.2614.131254.0812.16
10262980.173501.218.51986.459.23
20822979.253461.238.61986.829.61
25942978.973341.208.921152.5510.05
3472977.813141.229.48974.999.37
18092974.983521.208.451119.9410.20
4692972.292511.2411.84958.139.01
16902971.064371.196.801023.929.95
10482968.702751.2310.80986.139.26
3722967.412531.2411.73958.139.03
2702966.262571.2411.54989.358.22
23462966.102111.2614.061254.0812.17
8842965.456241.214.75816.307.95
7562965.422431.2612.20913.068.48
16792964.815041.195.88965.789.17
8592963.362441.2412.141177.309.81
24972962.743221.219.201041.109.12
24372961.402131.2513.901507.6912.20
22942960.242681.2511.05983.038.57
24622960.114951.185.981133.0910.84
4672958.952521.2411.74958.139.00
22072958.312661.2411.12994.879.66
18302957.782701.2210.95946.689.11
4662957.622521.2411.74958.138.98
23772957.564051.197.301566.0713.84
11432957.482761.2310.72973.349.33
25602953.604681.196.311062.0910.21
4372953.193301.238.951170.4411.10
25692951.604421.196.681195.3611.58
5202950.263331.238.861069.3810.39
792949.192521.2311.701158.389.38
14392948.382521.2411.701058.809.56
18172947.953031.219.731134.289.99
22252947.732411.2412.231035.439.20
16962947.373791.197.781223.6610.70
1242946.644381.196.73833.657.13
232946.435251.185.61949.829.23
24332944.832181.2513.511500.6912.14
18182944.622931.2110.051078.979.64
7572943.432431.2512.11908.138.52
24512943.035731.225.141018.329.97
19092942.783291.218.941079.2710.28
23722941.874651.186.331271.3612.01
14402941.432501.2411.771058.809.49
1352938.853871.207.591126.539.86
22262937.322381.2412.341035.439.11
18912937.263561.218.251230.9910.69
7322935.682661.2611.04942.669.25
19382935.042331.2412.601230.5610.27
18152934.743071.219.561132.609.89
9152933.893811.207.701367.3513.31
3712933.262531.2411.59958.139.01
242932.465001.185.86834.067.27
8112931.964221.196.951036.2510.09
18162931.813041.219.641144.6010.08
1732928.512581.2311.351022.178.41
6342925.182971.249.85988.649.13
10272925.013401.218.601024.129.97
6612923.842421.2512.08958.138.45
13412923.432641.2311.071058.809.86
21802922.333131.249.34911.828.88
23632921.245141.185.681131.6310.76
25592920.724661.196.271060.6310.20
1772918.902511.2311.631129.569.15
25762918.163681.207.931717.4814.68
10552918.102421.2412.061148.489.69
9572915.892431.2312.001148.489.57
9482915.082801.2210.41994.169.33
13392913.632641.2311.041058.809.86
13402912.952641.2311.031058.809.86
3162909.644761.206.111142.909.62
25312908.652171.2513.401471.8711.97
17892906.974071.197.141119.8210.12
23622906.535181.185.611126.7610.71
23352906.452101.2613.841226.0811.88
25582906.344711.196.171055.7610.15
17452906.112351.2312.371194.699.95
22792905.642631.2711.05893.598.15
17322904.852721.2210.68933.248.85
23422904.592101.2513.831254.0812.15
10542904.152461.2311.811152.489.74
23372902.452101.2513.821228.0811.90
23362902.452101.2513.821228.0811.90
22952902.252671.2410.87991.368.64
24612902.234931.185.891131.6310.82
1222901.854861.185.97790.727.36
5642901.242481.2411.70958.138.98
22962900.252671.2410.86996.368.68
17442899.442351.2312.341177.699.81
2692897.302681.2310.81994.358.46
23472896.852071.2513.991254.0812.18
3302896.853691.207.851221.1810.67
4222894.223601.228.041055.9710.37
20402893.732291.2412.641225.0811.73
19162893.552901.219.981037.669.37
19152892.063001.219.641088.979.74
24602891.844981.185.811126.7610.78
25952891.053221.208.981041.109.12
11242889.153381.218.551016.309.98
10152888.153751.197.70977.179.51
14052886.322981.239.691196.6511.74
14202886.012791.2310.34957.309.40
23412885.592101.2513.741239.0812.01
5672884.582451.2411.77958.139.01
22362883.602191.2513.171271.0211.73
25332883.372151.2413.411473.8712.07
19132881.433011.219.571100.119.84
2332880.293841.197.501181.5310.34
23402879.592101.2513.711234.0811.96
16442879.262381.2312.101275.0510.63
16452877.262381.2312.091287.0510.73
2172876.035141.185.601459.4112.37
11442875.812751.2210.46973.349.33
16152875.223481.198.261046.7610.19
1722875.162611.2311.021022.178.42
2672874.142771.2210.38972.538.71
7812873.252171.2513.241179.9310.98
22092872.322681.2210.721125.3310.93
5662870.582451.2411.72958.139.00
24702868.254571.186.281276.4912.06
22452867.722171.2413.221293.0212.01
22462864.722171.2413.201297.0212.02
732864.502721.2210.531055.998.91
18922863.253541.208.091129.639.72
14372862.582531.2311.311058.809.56
15812861.965231.175.47942.548.89
14382861.902531.2311.311058.809.56
24762861.453761.197.611534.6313.27
9562860.772491.2311.491152.489.62
20552860.112171.2413.181297.1212.06
12212859.913241.218.831035.4810.17
22042858.792761.2310.36934.749.12
21502858.292231.2412.821305.0212.03
21792856.843071.259.311020.829.94
22442856.542171.2413.161290.0212.01
21492856.292231.2412.811303.0212.03
21472855.292231.2412.801293.0212.01
6122854.573321.248.60718.797.01
24352854.552151.2413.281502.6912.30
21482852.292231.2412.791297.0212.02
24632852.154811.185.931222.0811.63
15472850.712211.2512.90943.138.58
11452850.292751.2210.36973.349.33
7122849.162741.2710.40782.205.84
13002848.933351.228.50799.076.90
15462847.712211.2512.89943.138.58
4612847.142751.2210.35971.369.33
17882846.274241.186.711023.929.95
302845.904151.196.861037.0710.09
24522845.785761.194.941122.6110.95
21462843.112231.2412.751290.0212.01
4262842.783501.218.121087.9610.68
1342842.533881.197.331176.8510.32
22432840.542171.2413.091289.0211.87
13422839.492611.2210.881058.809.79
12492839.162521.2311.271005.169.40
6622838.822381.2411.93958.138.56
22102838.342571.2311.041118.3310.86
5172833.783381.238.38748.646.89
5682833.732441.2311.61958.139.03
2762833.512441.2311.611152.569.61
25572825.144741.195.961063.7610.23
18412825.052351.2312.021258.2310.55
16772823.305171.185.46923.548.81
4152822.814171.206.771038.1810.12
19142822.763001.209.411112.119.95
712820.642841.219.931031.179.15
1712820.512691.2210.491027.178.66
18402819.502351.2312.001246.2310.45
23482818.182061.2513.681256.0812.20
7652818.132271.2412.41915.508.74
3172814.034581.196.14984.558.89
1432813.493621.207.771137.4210.59
23022813.432541.2411.081026.7410.02
14452810.902371.2311.861028.158.94
6152809.233171.248.86790.747.72
14192807.602811.239.99938.489.21
8152806.623931.187.141269.3612.35
5652806.572471.2311.36958.139.00
13072805.863191.228.801180.6511.53
22502805.802111.2413.301277.1212.06
24592805.645011.185.601134.7610.85
23382804.782111.2413.291228.0811.90
23392801.782111.2413.281229.0811.91
272800.924381.186.39897.947.98
21382797.292241.2312.491271.0211.73
2182796.415031.185.561286.3911.01
6632796.152391.2411.70958.139.00
17422794.752381.2211.741246.2310.39
4242794.623551.217.871083.9610.64
4252793.453511.217.961084.9610.65
5622792.902571.2310.87958.138.46
17432792.752381.2211.731258.2310.49
16802790.194971.185.61977.789.28
19572789.552201.2312.681403.1212.06
9272789.483541.197.88999.489.39
25752787.903631.197.681574.8113.42
11532786.982431.2211.471113.719.39
6222785.823031.239.191100.3710.77
18742783.984601.196.05766.907.42
18752783.654501.196.19778.907.49
20522782.722261.2312.311254.0812.03
22492781.962111.2413.181268.1212.04
24582781.115081.175.471112.6310.65
20512780.722261.2312.301254.0812.03
22372780.402181.2412.751279.0211.74
20492779.722261.2312.301254.0812.01
1932778.232361.2211.771527.5212.16
7112777.862791.269.96755.205.68
11112777.203611.197.691265.8812.43
20502776.722261.2312.291254.0812.02
4712776.672421.2311.47961.509.08
15802775.625381.175.16930.548.82
22382774.402181.2412.731279.0211.76
25932773.293381.198.211298.2011.29
22392772.402181.2412.721279.0211.76
17762770.544921.185.63864.548.29
12522769.762371.2311.691055.308.84
342769.464001.186.921082.8510.43
6192767.823071.239.021076.3710.52
20482767.542261.2312.251254.0812.01
7862766.866921.184.00920.448.17
4642766.742661.2210.40958.138.82
23082766.412421.2311.43992.879.64
24712765.664571.176.051272.4912.26
19422764.842291.2312.071225.0811.73
23612760.785221.175.291115.6310.61
17772759.904801.185.75876.548.36
1692759.352791.219.891002.358.90
13472757.322461.2211.211028.159.40
16762755.915241.175.26912.548.70
16712755.785811.184.741000.799.61
3732755.022451.2211.241113.899.17
20472750.542261.2312.171239.0811.87
692750.362881.219.551010.179.09
11462749.682721.2110.11973.349.26
15032748.982661.2410.331201.9311.80
15482747.482181.2412.601062.268.91
20462746.542261.2312.151234.0811.82
22422745.542181.2312.591287.0211.82
5352745.443151.228.721168.6211.09
1782744.032461.2211.151152.569.53
21452742.902221.2312.361289.0211.87
13992740.173071.238.93900.568.81
5242739.683241.228.461079.3710.51
312739.494061.186.751114.0310.06
17932739.423751.187.311494.6613.08
21442738.902221.2312.341287.0211.82
15402738.312361.2311.60985.168.92
22032737.982801.229.78958.189.41
6212737.493041.239.001097.3710.74
24992736.383111.198.801227.2410.93
13012734.543301.218.29815.567.98
8852733.746221.194.40913.738.87
11522732.212471.2211.061120.719.47
5612730.902601.2210.50958.138.43
23542730.886371.174.29986.339.57
17132730.563391.198.051046.7610.19
7312729.772651.2410.30968.949.46
24012728.643141.198.691167.2410.53
16752728.405261.175.19904.548.63
12022726.713661.207.45916.777.99
25962726.323121.198.741073.599.40
6662725.652391.2311.40967.029.03
22062725.232651.2210.281062.2010.32
23662722.884891.175.571147.0910.86
332721.134011.186.791078.8510.41
24792720.003681.187.391732.6415.07
3702716.002521.2210.78958.139.00
12472715.542601.2110.44993.139.33
4192715.203691.207.36815.567.96
15172711.232511.2410.801030.4810.12
16692707.335961.184.541068.7310.36
23732706.284631.165.851381.0512.48
2412704.933601.197.511193.4211.11
2322701.973841.187.041312.8511.51
22842701.782671.2310.12884.718.62
12082701.593471.197.791305.2512.81
20812700.973451.217.83948.829.24
14962700.862641.2510.23804.286.07
8602700.002391.2211.301185.309.81
2662699.002791.219.67983.358.86
5212698.503291.218.201056.3710.27
5592697.922661.2110.14946.138.47
8612697.002391.2211.281196.309.90
15412695.192371.2311.37943.139.02
12532695.092381.2211.321061.308.89
25562694.934751.185.671066.7610.27
21392694.092231.2312.081279.0211.74
5602693.882651.2110.17957.138.50
13502690.582311.2211.651206.7110.11
20412690.532271.2211.851226.0811.74
6652689.502391.2211.25958.139.01
21402688.092231.2212.051279.0211.76
1672687.072831.209.49981.358.83
7202686.932691.249.991106.5510.83
21412686.092231.2212.051279.0211.76
12072685.723481.197.721268.2512.45
13512685.582311.2211.631217.7110.20
20422684.532271.2211.831228.0811.76
2202683.034711.175.701016.268.98
20432682.532271.2211.821228.0811.76
702682.322861.209.381012.179.03
13192679.703071.218.73952.669.35
17942678.863741.187.161393.3012.18
1192677.245401.164.961443.8712.40
6642675.502391.2211.19959.029.00
802673.392471.2110.821181.389.77
7752673.122191.2312.211103.6210.69
22402672.732191.2212.201280.0211.76
322672.454041.186.611124.0310.40
7762671.122191.2312.201103.6210.69
20452669.732271.2211.761229.0811.77
22412668.732191.2212.191283.0211.77
2682666.942741.209.73970.538.61
7772666.122191.2312.171103.6210.70
21422666.092231.2211.961280.0211.76
6202665.663071.228.681096.3710.73
25742664.013701.187.201579.8113.60
20442662.532271.2211.731228.0811.76
21432662.092231.2211.941283.0211.77
15822659.045151.165.16952.548.99
9142657.843841.186.921370.3613.34
10572655.292371.2211.201167.489.78
2802654.212411.2211.011109.879.51
3392653.043491.197.601238.9311.67
9582652.532381.2111.151156.489.57
3182652.084431.185.991030.289.11
3692651.992541.2110.44992.359.00
5692651.032371.2211.191038.079.08
11552650.552381.2211.141132.719.49
14492650.502251.2211.781217.7110.15
10562649.742371.2211.181156.489.69
9592649.532381.2111.131167.489.66
25612648.454571.175.801151.0811.01
22822647.332621.2410.10920.498.62
8572646.932621.2010.101169.239.86
23602646.065291.165.001112.6310.59
7782645.792191.2312.081103.6210.70
6232644.823031.228.731109.3710.86
7582642.232391.2211.06908.138.55
7192637.602701.249.771103.5510.80
722635.622801.209.411029.179.04
8532634.742751.209.581032.669.36
16742634.515351.164.92890.548.50
4162633.784081.196.46920.588.72
5232633.353261.218.081076.3710.48
2912631.002331.2111.291519.5112.20
2772630.002421.2110.871102.879.51
18442627.822291.2111.481225.0811.73
7212627.262701.249.731115.5510.92
1202627.085261.164.991159.8510.05
22022625.582881.209.121021.179.40
2222625.054281.176.131036.758.87
18112624.723391.187.741046.7610.19
352623.464001.176.561220.8511.03
2792623.002421.2110.841104.879.51
22852622.262661.229.86964.279.40
2782622.002421.2110.831104.879.51
1682621.032811.209.33983.358.77
1822620.732421.2110.831109.879.51
18592619.612201.2111.911418.7912.06
10532618.182591.2010.111101.729.40
17612617.212201.2111.901418.7912.06
21522615.162171.2212.051374.1212.06
2652613.692811.209.30981.358.91
212611.385591.154.671521.7712.99
12542610.532341.2111.161304.3510.91
16482605.032331.2111.181228.5111.73
4272601.783511.197.411096.9610.77
6572599.862551.2110.20946.138.42
5252598.683241.208.021088.3710.60
3632597.632771.209.38981.359.33
1792596.522431.2110.691102.879.51
14482596.502261.2211.491206.7110.11
25772595.283641.177.131853.8216.05
2852594.622391.2110.861266.7210.58
1702594.152751.209.431000.358.79
3682593.992551.2110.17989.358.98
2862591.622391.2110.841270.7210.62
17462591.522321.2111.171225.0811.73
2842591.442391.2110.841260.7210.53
21512591.322171.2211.941365.1212.04
24642591.224741.165.471232.0811.73
23072590.782511.2110.321095.8710.64
17752590.254911.175.28857.548.22
18732589.824571.185.67717.906.94
1812589.522431.2110.661104.879.51
11042589.133941.186.57814.567.82
1802588.522431.2110.651104.879.51
2822584.112391.2110.811251.7210.46
2872583.622391.2110.811278.7210.70
7742583.462181.2211.851052.6210.19
5142582.963721.206.94912.468.10
3742582.152401.2110.761136.8910.47
4142582.094241.196.091247.5610.35
6172580.883141.218.221090.3810.65
2882578.622391.2110.791284.7210.75
10132575.973771.176.831367.3513.31
15492572.992181.2211.801074.269.01
2832570.442391.2110.751258.7210.51
13972565.533201.218.02820.738.03
6592563.202501.2110.25958.138.43
7722563.132181.2211.761049.6210.16
24542562.555611.174.571242.7611.96
5192562.063361.207.631070.3810.45
19432561.642271.2111.281226.0811.74
18832560.604441.175.771018.819.36
3892558.262311.2111.071503.8412.07
222556.225411.154.721238.5210.68
7792556.002151.2211.891158.9310.71
15162555.802571.229.941022.6610.04
19442555.642271.2111.261228.0811.76
7732554.462181.2211.721050.6210.17
7692553.932211.2211.561048.6210.15
10992553.664621.175.53982.739.37
19452553.642271.2111.251228.0811.76
9092553.194131.166.181100.2510.71
7682551.932211.2211.551048.6210.15
9082551.564191.166.09909.028.15
3212551.443991.186.39882.488.39
842550.092431.2010.491138.699.51
9922549.325191.174.91871.728.37
22832548.102651.229.62888.138.62
1862547.952401.2110.621268.7310.50
6672545.952321.2110.971129.079.35
1872545.132401.2010.601274.7310.56
6332544.942971.218.571123.9410.57
3642544.592751.209.25983.358.94
1842542.622401.2110.591259.7310.43
1882542.132401.2010.591278.7310.60
23712541.264721.165.381358.5412.84
7662540.442241.2211.341048.6210.15
20542538.592201.2111.541287.1212.06
9512536.452711.199.361003.849.23
10252536.103521.187.201044.129.81
16502534.832311.2010.971236.5111.76
16492534.832311.2010.971236.5111.74
9552534.752581.199.821140.419.62
4722534.702381.2110.651094.6210.47
19462533.642271.2111.161228.0811.76
7802533.022151.2211.781170.9310.97
10512532.562671.199.49993.139.33
1892532.132401.2010.551286.7310.67
8942531.745521.164.59932.728.90
15792531.685421.154.67923.548.76
16872529.424811.155.261142.3610.98
1852528.952401.2010.541266.7310.49
3672525.932621.209.64994.358.87
812525.882441.2010.351131.699.51
22012523.702881.198.761023.179.55
1902523.132401.2010.511292.7310.73
14502521.012221.2111.361391.3511.58
1062518.916001.164.201171.099.70
832518.882441.2010.321133.699.51
1252518.824291.165.87876.228.33
11542518.622381.2010.581121.719.39
822517.882441.2010.321133.699.51
15782517.795471.154.60912.548.65
20532515.752201.2111.441278.1212.04
18762512.644461.175.63786.907.58
7172512.242741.239.171082.5510.58
10592511.592341.2010.731433.0211.98
2812510.972401.2010.461240.7210.36
5182510.643361.207.471004.389.80
14412508.762491.2010.081123.429.95
24552508.635481.164.581140.7610.99
5222508.523281.197.651075.3710.47
23052504.192491.2110.061088.8710.57
17852503.904621.165.421075.3610.39
8552503.602711.199.241049.669.33
8862502.956211.174.03872.728.39
23032500.582511.219.96988.209.62
4212500.163651.186.851051.9710.33
13462497.502501.209.99993.138.94
11232497.093391.187.371070.1410.19
12462497.042651.199.42992.139.28
18722496.444581.175.45804.536.84
14042495.933001.208.321199.6611.77
11052495.763861.176.471093.7910.74
4872494.092291.2010.891407.8411.30
19542488.632261.2011.011254.0812.03
23702488.124761.155.231368.5412.94
11572487.752331.2010.681417.3511.85
19532486.632261.2011.001254.0812.03
19512485.632261.2011.001254.0812.01
7712483.992191.2211.341048.6210.15
7672483.932221.2111.191048.6210.15
19522482.632261.2010.991254.0812.02
19822482.593991.176.221165.1811.43
3832480.882351.2010.561251.0510.56
22772479.782501.259.92974.549.42
882478.312411.2010.281296.5510.73
3842477.882351.2010.541255.0510.58
3822477.702351.2010.541245.0510.53
8542476.922741.189.041043.669.47
17742476.874971.164.98846.548.12
6582476.182541.209.75957.138.45
12032475.673581.186.921018.389.96
892475.492411.2010.271302.5510.79
9132475.183861.166.411333.3612.98
9612474.472351.2010.531433.0211.83
19502473.452261.2010.941254.0812.01
9912472.585161.164.79864.728.30
902472.492411.2010.261306.5510.83
7162472.242751.228.991037.1010.13
862471.982411.2010.261288.5510.67
3852469.882351.2010.511263.0510.66
10492469.712711.199.111062.509.79
1832469.482411.2010.251248.7310.34
13522469.092271.2110.881391.3511.64
18702465.364571.175.39838.186.78
3862464.882351.2010.491269.0510.71
19732463.593961.196.22895.908.71
7702463.262221.2111.101048.6210.15
912462.492411.2010.221314.5510.90
5792461.642301.2110.701170.2310.56
3282459.163721.176.611046.6010.28
5802458.642301.2010.691174.2310.57
5782458.462301.2110.691164.2310.53
872458.312411.2010.201295.5510.73
2162456.645171.164.751610.0213.54
19492456.452261.2010.871239.0811.87
6792456.282241.2110.971186.2310.57
8622456.252371.2010.361447.8411.96
17732455.364991.164.92838.548.04
24752454.673961.166.201512.0713.54
922454.492411.2010.181319.5510.95
6802452.282241.2110.951191.2310.58
1102451.415901.154.151296.3910.77
3812450.702351.2010.431243.0510.51
5812450.642301.2010.651182.2310.57
17482450.322311.1910.611228.0811.76
202447.535671.144.321573.4913.38
18712446.604581.175.34806.186.76
3802446.452351.2010.411236.0510.50
14972445.522681.229.13843.288.25
10582443.902351.2010.401419.0211.87
3652443.772721.198.98972.538.79
25972443.703081.177.931361.0212.12
8122443.554141.165.901268.8912.35
3252443.163741.176.531008.609.90
17862441.734571.155.341201.9011.72
10012440.964841.155.041120.2610.83
14432439.802451.209.961064.809.34
13452439.502531.199.641064.809.55
12482439.342581.199.45993.139.36
19482437.532261.2010.791234.0811.82
3752436.642371.2010.281094.6210.47
14032436.422991.208.151176.6611.53
13062435.473211.187.591183.6611.56
1282434.474071.165.981101.0710.72
25732433.903871.166.291504.2513.47
13432433.822581.199.431060.809.61
1912433.342361.2010.311507.5212.37
16572432.722281.1910.671254.0812.01
16592431.722281.1910.671259.5112.03
292431.704211.165.781120.4310.23
3772431.642371.2010.261094.6210.47
16602430.722281.1910.661260.5112.03
3762430.642371.2010.261094.6210.47
16562430.542281.1910.661254.0812.01
16582429.722281.1910.661254.0812.02
15152429.062601.219.341044.6610.26
1182428.395441.154.461582.4813.57
1292426.543991.166.081098.0610.69
3242424.633791.176.401014.619.96
9932423.875081.164.77883.728.44
14182423.292881.198.41930.669.14
23062421.192501.209.681090.8710.59
21782420.933091.217.831105.1810.84
23042420.682501.209.681156.2011.23
16552420.542281.1910.621246.5111.87
11562420.062341.2010.341403.3511.74
16542419.542281.1910.611244.5111.82
10502418.242711.188.92992.139.28
4812416.712331.2010.371155.0510.56
6112416.683231.217.48928.189.05
8632416.012361.1910.241461.8412.07
13052415.783221.187.501161.6611.32
4822413.712331.2010.361159.0510.57
4802413.532331.2010.361149.0510.53
3272409.833731.176.461043.6010.25
9602408.782361.1910.211419.0211.72
3782407.642371.2010.161094.6210.47
16882407.534741.155.081268.9012.38
9532406.312671.189.011020.849.33
4832405.712331.2010.321167.0510.57
9772401.932211.2010.871862.3215.08
4842400.712331.2010.301173.0510.58
8132400.674091.155.871276.8912.43
852398.842421.199.911277.5510.58
18842397.964381.155.471089.4410.65
6832397.842191.2010.951431.0211.70
4782397.202331.2010.291140.0510.50
15732395.676281.143.811000.799.52
8932395.005501.154.35925.728.84
12552394.122321.1910.321316.3511.00
952393.382351.1910.181547.3412.65
282391.914271.155.601107.9410.04
25672390.844491.155.321179.2111.28
1322387.843921.166.091136.0611.06
16632387.512181.1910.951438.6112.06
7182387.082721.218.781102.5510.79
4792386.532331.2010.241147.0510.51
23682386.094801.144.971365.5412.93
17472385.322301.1910.371226.0811.74
15422384.992331.2010.24943.329.04
15652383.932081.2011.461590.5613.27
22782383.442571.239.27849.548.27
16622383.312241.1910.641428.6112.20
11512382.812551.189.341024.059.40
12452382.382661.188.96981.139.23
2082382.325521.154.321276.3910.57
16512380.552291.1910.401236.5111.76
9522379.632701.188.811014.849.23
7132379.242761.228.62822.027.21
4732378.192351.2010.121094.6210.47
5822373.822311.2010.281260.0510.70
3792373.312361.1910.061225.0510.49
4752372.192351.2010.091094.6210.47
4742372.192351.2010.091094.6210.47
932371.702371.1910.011527.3412.53
5852369.562261.2010.481590.8412.85
13022366.033271.187.241119.2010.95
16612365.472241.1910.561419.6112.13
19472364.722271.1910.421229.0811.77
19612362.702611.349.05828.498.15
11102360.483641.166.481268.8912.46
24572359.335211.154.531120.6310.72
14012358.943051.197.731205.2011.80
5762358.922291.2010.301155.2310.50
18452357.982281.1910.341226.0811.74
16522355.552291.1910.291237.5111.76
5702354.952341.2010.061094.6210.47
15762354.325641.144.17946.128.45
23002353.302591.209.091035.3010.16
8962350.925241.154.49958.969.12
6602350.002471.199.51958.138.46
14002349.843041.197.731204.2011.78
18462348.982281.1910.301228.0811.76
16532348.732291.1910.261240.5111.77
5772348.252291.2010.251162.2310.51
4762348.192351.199.991094.6210.47
17552347.212281.1910.291254.0812.01
17572346.212281.1910.291254.0812.03
2072346.085501.154.271243.2310.25
17542345.032281.1910.291254.0812.01
17582344.212281.1810.281254.0812.03
17562344.212281.1910.281254.0812.02
24532344.025711.154.111240.0412.06
13532341.682261.1910.361403.3511.73
14512341.522221.2010.551403.3511.67
7872339.966791.153.45907.448.13
6162339.783131.197.481089.3810.63
1312339.513931.155.951133.0611.03
9032339.205041.144.641182.2611.37
5122339.073691.196.341341.3311.18
15772338.915541.144.22904.548.58
17532336.032281.1910.251239.0811.87
17522335.032281.1910.241234.0811.82
14952332.312691.218.67826.387.47
4772321.062341.199.921129.0510.49
23692320.124761.144.871371.5412.97
21582319.711791.4112.96690.186.74
10522316.362641.188.77993.139.36
1092315.175901.143.921263.2310.54
8562314.402671.178.671009.169.36
17722308.795001.154.62824.547.91
19722308.783981.185.80886.908.62
1922308.362351.199.821519.5212.60
8902307.485691.144.06892.728.53
7982307.255461.144.23969.478.42
3142303.784851.154.751775.7114.66
10122300.923801.156.061370.3613.34
2042300.505561.154.141137.679.56
6772299.072241.1910.261261.2310.69
5712298.442321.199.911094.6210.47
24722297.054491.145.121438.8514.03
6762296.892241.1910.251255.2310.64
6782296.072241.1910.251265.2310.73
17492296.042291.1810.031228.0811.76
12992293.713461.176.63867.568.03
5732292.442321.199.881094.6210.47
5722292.442321.199.881094.6210.47
16822291.894941.144.641003.249.48
2892291.112331.199.831499.5112.41
15892290.904921.144.661142.3610.98
1302290.833961.155.781132.0611.02
17602289.802241.1810.221408.7912.06
18782289.154471.155.12900.687.76
9892288.195241.154.37845.728.12
16702287.995961.153.841002.799.62
23742284.674561.145.011496.8713.98
14422284.302491.189.171139.4210.09
5752282.782301.199.931144.2310.49
15712282.096511.143.51980.459.45
13442282.002571.188.881060.809.62
6102278.983221.207.081224.9710.22
3262277.483751.166.071042.6010.24
4132275.484321.165.271591.9113.26
10032275.274631.144.911027.6410.02
16812274.244951.144.59986.249.32
17592271.962241.1810.141399.7912.04
17502271.042291.189.921228.0811.76
6752270.892241.1910.141253.2310.62
5742268.442321.199.781094.6210.47
15902268.014831.134.701268.9012.38
17662266.404961.184.57914.458.84
6682266.262291.199.901147.0710.47
22992265.422591.198.751057.3010.38
7102264.422701.228.39666.516.50
17512264.222291.189.891229.0811.77
8052262.355211.134.341169.3911.25
24682262.114671.144.841260.0811.91
15842261.625081.144.451066.3910.07
8072259.714911.134.60963.649.40
11092259.153641.166.211231.8912.09
3292257.163721.166.071206.1810.92
15612253.822111.1910.681354.7711.78
25662253.704511.145.001189.0811.38
4202251.743661.166.151046.2010.27
18562251.052271.189.921254.0812.03
11472250.692681.178.40981.139.23
7882249.136751.143.33808.727.70
18552249.052271.189.911254.0812.03
25702248.684401.145.111394.0413.28
8912248.605591.144.02906.728.66
18532248.052271.189.901254.0812.01
942246.722361.189.521539.3412.76
2262246.604001.155.621101.0710.72
18542245.052271.189.891254.0812.02
19562244.502201.1810.201393.1212.06
10902244.054811.154.67784.087.59
24492243.811951.2011.511638.1614.37
1332241.843921.155.721164.8511.15
18522239.872271.189.871254.0812.01
24662239.554691.144.781257.0811.90
5132237.953661.186.111102.239.56
11992237.254021.165.571041.5410.18
9542236.932631.178.51993.139.36
11492233.192641.178.46993.139.33
15622232.492111.1910.581359.7711.83
19762231.464031.165.54973.369.48
18512228.872271.189.821239.0811.87
16862228.724831.144.611306.5412.31
18502227.872271.189.811234.0811.82
3662227.572691.178.28970.538.82
23012226.822521.198.841050.1810.31
1082222.965971.143.721345.2311.25
19552221.662201.1810.101384.1212.04
9902219.065221.144.25853.728.19
21612217.622181.3110.17713.786.67
14442217.602421.189.161065.809.25
14632217.382141.1910.361601.8613.79
13692216.972151.1810.311933.6515.77
9882216.575291.154.19831.727.99
1072214.095981.143.701364.7711.42
14642212.382141.1910.341606.8613.84
6692209.752271.199.731127.0710.47
9052209.614801.134.601027.6410.02
8922209.475581.143.96914.728.73
2062208.885561.143.971325.2310.99
6712203.752271.199.711127.0710.47
6702203.752271.199.711127.0710.47
8082203.374671.134.721013.229.24
12012201.573781.155.821098.669.96
6742200.562251.189.781246.2310.57
22642199.802081.2910.58691.216.69
7962199.435801.133.79953.378.24
10922198.824661.154.72807.717.75
17782196.994751.144.63886.548.46
82195.886421.133.421371.9111.29
10892194.444771.154.60740.087.16
24672192.574671.144.701263.0811.94
18472188.882281.189.601228.0811.76
8092188.554501.134.861175.5710.62
19622187.663191.246.86775.327.60
14672187.432091.1910.471841.6515.21
2052186.015591.143.911344.7711.19
21692185.302861.217.64908.337.55
8952184.155401.134.04946.969.00
24652182.904691.144.651244.0811.78
17652180.124691.194.65776.497.54
17842180.094681.144.661239.5411.81
14792178.992071.3010.53616.395.95
13032178.813271.176.661190.2011.65
3872177.372291.189.511483.8412.38
25622176.564521.144.821161.0811.11
5112175.783661.185.941628.6813.56
15022174.902671.198.151204.9411.82
24692173.794631.134.701359.6712.85
14172173.222911.177.47993.049.65
10062167.794111.145.27999.208.96
12712167.512181.189.941846.6515.06
10912167.094731.154.58796.087.67
14022166.552991.177.251203.6611.79
10112165.593811.145.681333.3612.98
6812164.772181.189.931406.0211.82
2902164.132321.189.331511.5112.64
18482163.882281.179.491228.0811.76
2302161.283881.145.571162.8511.06
23572161.195891.133.671140.7610.89
23562160.916061.133.571242.7611.86
25472159.821941.1911.131638.1614.37
23672159.254811.134.491352.5412.80
18492157.062281.179.461229.0811.77
3022155.515011.154.301273.4510.48
22652154.632111.2810.21759.037.34
23592153.275491.133.921120.6310.66
3062152.385101.154.221335.4511.07
3882151.392291.189.391495.8412.51
18772151.174481.144.80905.687.69
192150.015761.133.731407.1611.90
13962147.543201.176.71911.558.91
21682146.462771.227.75889.037.36
22632146.262061.2810.42686.216.64
14912141.182451.238.74949.889.22
15012140.572681.197.991181.9411.58
6822139.792181.189.821418.0211.94
12052138.933541.156.041284.7912.61
3052138.275071.154.221322.5910.92
2272137.133931.145.441191.0310.80
22662136.832141.279.99765.037.40
11032135.524061.145.261077.929.88
7972135.295671.133.77985.808.35
9022132.465061.134.211172.2611.06
122132.436241.123.421567.2112.83
15632131.372071.1810.301569.5613.50
8832129.106131.163.47853.018.30
15882127.204961.134.291306.5412.31
2092125.365401.143.941351.0311.35
6732124.422261.189.401235.2310.49
10002122.654901.134.331110.2610.60
25462122.261981.1810.721617.1614.29
13752121.841971.3510.77628.856.11
14802118.532091.2910.14634.876.00
19752116.814021.155.27961.369.36
7152116.352771.197.641038.1010.14
4852113.202271.189.311387.8411.58
2292112.953891.145.431158.8511.03
182112.835761.123.671406.1611.91
7092111.002601.228.12853.908.27
6722110.082281.189.251128.0710.47
7952109.865831.123.62951.128.18
15532108.862121.189.951164.4210.93
19742107.904001.155.27903.908.79
11002106.664561.144.621103.8510.79
15522105.862121.189.931164.4210.93
13742105.371811.3811.63620.366.05
11482101.872671.167.87992.139.28
3222099.923921.145.361085.8410.66
20602099.192441.288.60838.328.18
24482097.251981.1810.591617.1614.29
13952096.823151.186.66993.549.71
11732092.232191.179.551846.6515.15
10752092.152201.179.511862.3215.28
21772089.993051.186.851036.2610.15
8042089.615251.123.981159.3910.94
4862087.222271.179.191399.8411.70
20802086.893501.165.961035.1810.16
15562086.332121.189.841185.4210.94
5832086.312251.179.271474.8412.39
1012085.286441.153.24943.129.12
22762083.352491.218.371127.0810.98
21622083.262331.268.94874.717.10
14812082.362121.289.82684.216.61
15502081.372151.189.681217.1110.93
25652080.704511.134.611192.0811.41
10072071.964031.135.141100.2510.71
6092071.633161.196.561558.2012.93
14822071.382151.279.63690.216.66
2232067.774181.144.951064.659.59
8142067.194031.135.131286.3612.52
2282065.273921.145.271204.0311.02
18822064.904431.134.661074.0810.27
17692064.525191.143.981021.079.84
9062063.274561.134.521021.889.74
3122062.394901.144.211777.0414.76
5842061.332251.179.161486.8412.51
12042060.153541.155.821276.7912.54
2312059.283871.145.321300.8511.82
19652058.263571.195.77815.188.00
21592054.681961.3210.48703.856.85
2142051.595221.133.931614.3513.62
8872051.076111.133.36893.728.59
7072051.002481.238.271209.639.80
19812049.744021.145.101080.2610.59
15642049.702061.189.951581.5613.59
20632049.532751.237.45860.188.40
22752047.012431.218.421039.1610.11
13652046.742201.179.301693.8614.64
7922046.116041.123.391019.658.59
13942046.033161.186.471110.2610.93
13662041.742201.179.281698.8614.69
1262041.484181.134.881125.2710.58
16722039.665681.133.59875.548.37
9622039.202311.168.831583.8813.48
20712038.353371.176.05868.698.15
1122036.565661.133.601541.0113.00
11982036.284101.144.971160.2611.42
2152035.775221.133.901622.3513.66
1162032.975501.133.701586.8113.53
15512031.862131.179.541162.4210.93
8792031.262201.179.231882.1415.65
3042030.075071.144.001410.5911.59
9732027.702241.169.051622.5313.84
11062026.173801.145.331326.4313.02
14722021.831241.5116.31667.856.49
10022020.434801.124.211261.3112.30
3232019.893861.145.231091.6110.72
9102019.784041.135.001332.8912.97
1272019.274131.134.891200.7611.03
9742018.702241.169.011627.5313.89
15542013.192131.179.451169.4210.93
10862012.254781.144.21804.196.85
9942012.024981.134.04893.728.55
15722011.356461.123.111002.799.54
1032009.626331.133.17924.938.86
11502007.992611.157.69993.139.36
18582007.922211.169.091408.7912.19
13042005.603251.156.171188.6611.58
11012002.974381.134.57953.438.99
15552002.192131.179.401174.4210.93
10601999.792311.168.661575.8713.58
25551998.144791.134.171082.7610.42
14991997.602701.177.401147.9211.24
12671995.642231.168.951606.8613.89
16831994.634911.124.061133.0810.69
11691994.362231.168.941606.8613.89
8001992.755381.123.701095.4210.36
7081991.602561.217.781149.199.42
12681990.642231.168.931611.8613.94
9071990.604381.124.541181.9010.83
11701989.362231.168.921611.8613.94
16731989.275481.123.63890.548.50
7941989.165891.123.381044.388.88
15831987.785101.123.901053.399.95
17801987.014741.134.19963.538.69
13931986.623101.186.411056.1610.32
10881984.924771.144.16729.087.06
18571984.082211.168.981399.7912.12
5101983.503641.165.451664.6814.00
1111982.315771.123.441368.0311.60
22551980.74981.6520.21514.394.97
8641980.742321.168.541612.7013.72
10871980.724761.144.16721.086.98
22531980.102011.179.851293.1911.96
20591976.271951.3510.13767.497.50
1021976.136421.133.08903.938.66
11581975.952301.168.591560.2013.45
20701974.513351.175.89829.838.07
141971.405961.123.311715.8314.09
8751970.242251.168.761650.3514.08
20721969.373391.165.81873.697.50
111969.366301.113.131507.8212.49
17791966.364751.124.14921.538.58
22561963.981231.4815.97732.677.12
101963.986341.113.101601.3013.26
1041962.976281.133.131060.188.96
8761962.242251.168.721654.3514.12
21551961.792051.179.571293.1911.96
3081961.484961.133.951674.5813.92
10981959.464611.134.25993.739.15
25491958.974591.174.27957.989.33
3031957.875061.143.871457.1311.95
8981957.545201.123.76984.969.32
7141956.792761.187.091037.1010.12
15581955.982111.179.271342.7711.60
14761954.731811.3210.80687.165.91
22601953.471771.3111.04676.216.55
23581953.205701.123.431137.6310.84
20791953.183501.155.581064.889.31
25631953.024511.124.331210.4211.23
11971951.794141.144.711098.0010.65
15741950.826061.123.22909.548.64
1171950.695501.123.551594.8113.69
3131949.574891.133.991787.0414.81
3071948.915011.133.891408.0911.80
21721947.073011.186.47848.627.84
12951946.133581.155.441047.819.47
8971945.895211.123.73967.969.16
61944.456751.122.881119.509.46
8031943.995331.123.651072.3910.13
3101942.334981.133.901749.3714.44
21701939.102861.186.78915.337.60
8021938.815351.113.621138.5710.75
9761938.422201.168.811849.3215.60
7931936.745921.113.271048.258.87
14981933.682671.177.241146.9211.22
9681932.832271.158.511553.1913.23
14661932.382081.169.291828.6515.55
131931.786101.113.171503.8512.50
10711931.642251.168.591622.5314.02
6081928.863131.186.161410.3811.86
14781928.652061.279.36740.106.11
15571926.982111.169.131343.7711.61
10721926.642251.168.561627.5314.07
12981920.423581.145.36981.559.59
14921919.162531.207.591027.9810.05
9751917.582201.168.721837.3215.50
9001916.945151.123.721028.119.71
19631914.603311.205.78830.788.12
14651913.542081.169.201816.6515.46
21761911.993021.176.331030.4410.03
25641909.674511.124.231257.4211.36
9111907.904001.124.771340.8913.05
1151906.075521.123.451581.8113.49
9981904.354971.123.83965.208.99
171903.475781.113.291410.1611.93
21671900.682721.196.99891.397.36
15591900.162121.168.961348.7711.72
14891898.902371.218.01814.887.91
15851898.375041.113.771236.5411.67
15601898.162121.168.951351.7711.75
18671898.034311.154.40992.838.54
21751897.863001.176.33961.449.35
9631897.692281.158.321529.1913.01
9701896.492251.158.431604.5313.67
10041894.944431.124.281165.0610.78
18641892.103971.174.77787.957.09
11021890.814191.124.511175.7510.88
9641890.692281.158.291531.1913.03
14931889.482561.197.38957.269.29
18791889.054481.124.221012.089.69
8781888.962211.158.551869.1415.76
9651888.692281.158.281531.1913.03
9711888.672251.158.391610.5313.72
7821887.392061.179.161178.9310.84
5091886.663651.165.171682.0114.08
10961885.824671.124.041023.738.81
9721885.672251.158.381614.5313.76
9821884.855181.153.64788.257.45
21731882.063021.176.23975.449.49
12561881.322291.158.221459.2012.58
14711880.98981.6319.19464.574.49
9691877.492251.158.341602.5313.65
25531877.384921.133.821166.0411.26
3111876.034911.133.821773.0414.73
8701874.372281.158.221582.0113.48
7851873.876971.132.69823.837.99
11641873.582261.158.291529.5113.20
91873.566371.112.941584.1713.05
2011869.025571.143.361052.809.28
10051868.504241.124.411274.0811.68
8771868.122211.158.451857.1415.67
15871865.095011.113.721223.5411.54
9661864.692281.158.181536.1913.08
2131864.235231.123.561612.3513.60
8891863.935811.123.21892.728.53
16841863.564901.113.801130.0810.66
6071862.833131.185.951426.7112.03
12001862.543891.134.791102.5510.78
24561861.245391.123.451098.6310.53
15861860.765031.113.701233.5411.63
7991860.105421.113.431078.4210.20
9041859.954981.113.731323.3112.91
18801859.444471.124.161009.089.66
9991855.534961.123.74962.208.88
1131855.435641.113.291572.1413.37
11661855.152241.158.281588.8613.71
2021855.105611.133.311141.369.81
15001854.902681.166.921146.3811.23
9671854.692281.158.131542.1913.14
17811853.584741.123.911067.0810.19
11671853.332241.158.271594.8613.77
10941852.774671.123.97954.538.13
19771850.334031.134.591130.4411.00
11681850.332241.158.261598.8613.81
22591846.831591.3311.62849.498.23
8991843.405151.113.581156.1110.92
8651839.232291.158.031558.0113.26
5941839.162421.247.601155.989.71
8721839.032261.158.141632.3513.90
22611838.991921.269.58631.216.05
12061837.993501.135.251288.2512.65
4121837.664311.134.261696.9114.48
11591836.442271.158.091505.5112.98
1141835.415621.113.271594.1413.56
10661834.782281.158.051545.1813.34
20741833.113471.155.28962.988.11
5911832.802001.319.16697.036.77
8661832.232291.158.001560.0113.27
14521831.722191.158.361546.2013.26
11601831.442271.158.071507.5112.99
8731831.212261.158.101638.3513.96
1001830.756431.132.851142.6011.21
8671830.232291.157.991560.0113.28
11611829.442271.158.061507.5113.00
8741828.212261.158.091642.3514.00
11651828.152241.158.161586.8613.69
21561826.162001.169.131302.1912.03
17821822.974731.113.851064.0810.16
8061819.105121.113.551310.4412.78
8711819.032261.158.051631.3513.90
161818.805861.113.101478.4912.47
11071812.683741.124.851334.4313.10
23551811.786221.112.911210.7611.71
3091811.024991.123.631771.3714.70
1051809.946081.112.981015.288.76
19701809.813971.144.56869.908.46
20661807.483201.165.65875.177.20
8681806.232291.147.891565.0113.33
14771805.891931.279.36832.566.83
11621805.442271.157.951512.5113.05
2251802.404071.124.431210.6111.12
3001801.424781.143.771168.549.92
10611799.642291.147.861521.1813.11
19711799.013961.144.54880.908.57
14741798.631451.3712.40644.186.23
21571796.951371.4213.12676.856.58
9011796.665131.113.501089.2610.29
8691796.232291.147.841571.0113.38
11631795.442271.147.911518.5113.10
23511794.931961.169.161197.7211.63
10621792.642291.147.831523.1813.13
10681792.432261.147.931604.5313.84
41792.146991.112.56839.937.97
14831791.622211.228.11731.217.09
22671790.732191.218.18811.037.88
10631790.642291.147.821523.1813.13
10691790.612261.147.921610.5313.90
4981788.423391.175.281323.3410.94
10701787.612261.147.911614.5313.94
21661785.492711.186.59893.397.41
13911785.253071.165.82959.758.46
13761782.822111.268.45709.446.43
14531782.212171.158.211491.5112.79
12621782.152251.147.921428.5112.33
18611781.962081.158.571284.1211.78
19801779.504021.124.431189.4411.49
20691779.093341.155.33824.838.02
14551778.212171.158.191493.5112.81
14541777.212171.158.191493.5112.81
23501776.891971.169.021166.7211.33
8011776.815351.113.321266.5711.97
11891776.504101.134.33918.088.94
17831775.304721.113.761053.0810.05
19691774.953951.144.49861.908.38
13921774.773071.165.78959.759.13
21741774.533021.165.88973.449.47
10671771.432261.147.841602.5313.83
22521771.332001.158.861291.1211.96
14941770.732621.176.76854.278.35
19681769.863911.144.53863.937.66
18631769.603551.194.98780.497.70
14731768.951371.3912.91554.185.37
10641766.642291.147.711528.1813.18
15751763.075801.103.04982.688.45
10971761.824661.123.781027.738.82
13681761.742141.158.231920.6516.41
2241761.614131.114.271141.3210.58
22621761.162051.238.59707.286.02
13541760.412241.147.861546.2013.33
19591759.842081.158.461268.4511.64
151758.825911.102.981600.4913.49
10651756.642291.147.671534.1813.24
31755.337051.112.49878.658.31
12961753.483591.144.881040.2610.24
21651752.952711.186.47900.937.48
13781750.852371.227.391025.578.56
10081750.733991.114.391332.8912.97
13601750.042211.147.921515.5113.08
14841749.792251.217.78748.057.12
14581746.682171.148.051515.5113.01
19661745.813641.154.801158.559.65
13671742.902141.158.141908.6516.31
20571742.402041.158.541293.1911.78
9831737.475271.133.30885.738.55
16851736.434881.113.561223.5411.54
9971735.354971.113.491068.8010.22
13841732.112821.186.14932.907.77
12571731.812261.147.661404.5112.11
21541731.692041.158.491291.1211.96
7841730.722031.158.531206.5911.04
18811729.774461.113.88998.089.55
13861728.622921.175.92972.838.07
11901728.204121.134.19930.529.02
21727.997131.112.42966.609.45
12591727.812261.147.651406.5112.13
22701727.012291.197.54906.498.83
12581726.812261.147.641406.5112.12
10931725.794681.123.69960.538.23
5081721.143671.144.691811.0415.13
4101720.824351.133.961716.2414.55
6901720.141471.3611.70584.365.65
6881718.531261.4313.64660.126.53
12971717.093571.134.81921.549.01
10951715.824671.113.671018.809.77
21641713.312661.186.441043.828.61
20781713.023481.134.921084.8810.31
13551710.902221.147.711491.5112.86
2101710.355321.113.211627.7013.85
12701709.642171.147.881833.6515.66
22681709.402231.207.67814.037.92
11721708.362171.147.871833.6515.66
10091707.853941.114.331340.8913.05
14901707.832411.187.09883.888.58
22731706.972351.187.26899.168.75
13571706.902221.147.691493.5112.88
13561705.902221.147.681493.5112.87
4961705.583111.185.481139.259.72
12601703.812261.147.541411.5112.18
7891701.966641.102.56961.028.56
12611701.012261.147.531417.5112.23
14861700.662301.207.39835.087.98
13621698.902211.147.691675.8614.46
4081698.074361.123.891657.5714.15
13851697.422921.175.81965.838.03
14601697.332151.147.891675.8614.39
13631697.082211.147.681681.8614.52
6061696.653141.165.401480.7112.54
13881694.853061.165.54945.627.97
14611694.512151.147.881681.8614.44
13641694.082211.147.671685.8614.56
7831693.702031.158.341196.5910.95
12691691.802171.147.801821.6515.57
19781691.594041.124.191124.4410.87
14621691.512151.147.871685.8614.48
11881691.324101.134.13909.088.85
11711690.522171.147.791821.6515.57
20731684.803431.144.91887.367.60
13581682.902221.147.581498.5112.93
2111681.405311.113.171703.3614.50
13771680.452241.237.50793.287.09
14561679.542181.147.701498.5112.86
20671679.453281.155.12848.297.87
25481677.061901.158.831648.1614.43
51675.346911.102.42944.698.33
12881674.243481.144.811030.918.59
12761673.282471.236.77738.507.23
5931672.112271.247.37985.058.79
22541671.891961.158.531302.1912.03
14591671.332151.147.771673.8614.37
13901671.253091.155.41961.758.58
9961669.484971.113.361025.918.95
13591668.902221.147.521504.5112.98
16651666.362061.148.091284.1211.60
14571665.542181.147.641504.5112.91
2121665.385291.113.151719.8314.65
6921664.711831.279.10877.687.51
4111664.674341.123.841714.2414.68
17671662.705081.123.271035.739.98
21601661.012101.237.91749.447.21
20771658.263471.134.781040.888.89
5021658.243571.154.641485.1212.36
9951654.834981.103.32988.918.67
21711654.252921.155.67999.288.46
9841652.765291.123.12857.008.27
6981652.412231.217.411315.4010.85
24501652.051901.148.691648.1614.43
20641649.532941.175.611086.009.08
6951649.022141.227.711223.4110.15
19671648.993721.144.43908.847.67
12641647.802241.137.361588.8613.71
16641647.252071.147.961324.7911.99
10741646.642191.137.521849.3215.80
12651645.982241.137.351594.8613.77
12661642.982241.137.331598.8613.81
7061639.592451.186.691239.6310.28
11791639.133371.174.86730.787.16
2001637.075461.123.00917.548.82
14881636.392361.186.93826.888.03
20681635.353331.144.91903.757.93
5041635.333571.144.581708.2514.09
25521633.374861.113.361227.0411.85
25541632.604881.113.351099.9110.60
3981631.813881.154.211151.209.94
5921630.822141.257.62907.218.11
5901630.411841.308.86782.637.74
8881630.336001.102.721019.758.65
13891630.173071.155.31899.298.60
19791628.594031.114.041113.4410.76
10731627.802191.137.431837.3215.70
12941626.943551.134.581083.819.34
25501626.834811.123.381055.9410.23
13831624.062761.175.881023.268.50
12631620.802241.137.241586.8613.69
20751619.133461.134.68964.449.38
5061618.053681.144.401806.0415.05
4041617.624311.123.751412.4011.88
21631611.192531.186.37790.486.55
11781610.153271.184.92734.426.72
7901609.806431.092.501214.7310.32
7911609.566231.092.581060.779.06
20621607.952641.196.09856.188.36
14751607.151631.299.86779.677.55
12931604.473561.134.511103.139.39
11961604.064131.113.881083.0410.40
20581602.771991.148.051302.1911.84
991601.486251.132.56965.289.48
20611594.182581.196.18891.788.68
6961593.562161.217.381272.4110.53
4051593.294301.123.711491.2012.66
2991592.724601.133.461049.059.35
5011590.373551.144.481465.3012.22
13611588.692201.137.221673.8614.44
6911587.991651.299.62709.856.87
5071587.783651.134.351808.0415.04
23521587.041921.148.271208.7211.74
19641584.763461.154.58811.187.92
22691582.832271.186.97893.498.70
18601582.692111.137.501324.7912.17
6891582.421391.3511.38499.364.83
7051581.182411.186.561102.299.29
4071579.424351.123.631713.5414.56
4941577.932741.205.76929.128.33
18681575.474431.123.561308.8210.89
6971574.392191.217.191305.4010.84
9121573.423941.103.991401.5413.22
11573.087131.112.21916.108.97
22581572.831451.3010.85704.006.82
22741572.512401.166.55968.169.42
11941567.434171.113.761133.369.78
20761565.063471.124.511098.449.36
4091563.134331.113.611659.5714.15
22571560.781371.3211.39609.185.90
5961557.992781.175.601358.8411.32
6001557.632921.165.331411.9411.79
14851556.482281.186.83892.087.86
12781555.222661.195.85781.367.65
4951554.732891.185.381018.099.25
71551.916541.092.371198.5910.39
13801550.452701.175.741031.488.56
22711548.542321.176.67913.168.89
11921547.874151.113.731067.239.66
3971547.543801.154.071052.719.58
6941544.372111.217.321151.419.59
9851537.665411.112.841000.148.97
5031534.943591.134.281529.3912.77
6051534.753121.144.921425.7111.96
14871533.192331.176.58828.888.04
17621529.922071.137.391324.7911.99
11081511.753681.104.111251.8912.29
13821509.872751.165.491025.268.55
5881507.172101.137.181485.5013.45
11951505.104161.113.621139.369.92
19601504.492021.137.451275.4511.68
12901498.243571.124.201221.7010.26
17701495.475121.102.921107.249.43
12861491.933431.134.35921.087.75
6841482.982071.137.161435.0213.05
13811480.332751.155.381038.808.68
6851479.022061.137.181402.6812.69
2031471.865541.102.661231.0710.70
4991471.093491.134.221590.0213.30
12871463.143461.124.23931.017.86
18651458.094141.123.52949.068.82
4001454.854191.123.471337.4411.43
18691450.934581.103.17919.547.71
4061450.834321.113.361775.7515.04
12771450.312601.185.58796.787.78
12821449.913271.134.43947.327.92
5001447.993541.134.091629.4813.64
1941445.742221.126.511532.5213.70
12851444.063411.134.23897.267.56
22721440.132341.156.15911.168.87
11911439.224141.103.481143.159.81
17631439.032051.127.021284.1211.60
1991437.655441.112.64949.459.14
12921435.133581.114.011229.1610.44
19581434.842081.126.901309.1212.03
11771434.832691.205.33723.677.11
20651428.933101.134.61901.437.55
11871425.084071.113.50920.548.80
10801423.414121.133.45785.557.27
9871418.865281.092.691203.4610.23
6041418.053131.134.531473.0412.46
20561417.402041.126.951291.1211.78
4921417.112551.205.56919.469.10
6861415.722051.126.911412.6812.79
6011415.613021.144.691526.5812.72
6871409.081001.4614.09458.664.52
5871407.892111.126.671475.5013.35
3951407.143501.154.02823.508.05
5051406.743631.123.881849.3715.40
2931404.842151.126.531540.1713.92
11801399.773511.143.99749.067.21
17711397.545021.092.78950.308.10
11931391.564151.103.351142.1611.13
5861390.522121.126.561507.8413.71
971388.272201.116.311568.0013.96
10821387.074381.123.17779.077.24
13871387.032971.134.671096.289.23
10811385.904271.123.25805.707.57
961384.102231.116.211552.3413.88
17681380.795121.102.70987.079.51
13731379.191391.329.92607.035.90
2981377.254541.123.03818.757.62
10101373.373881.093.541456.7213.74
3961369.643641.143.76833.747.86
3011366.544991.102.741282.8610.97
13791363.422571.155.311002.648.30
4021361.044271.113.191631.5813.90
5991355.582851.144.761511.3012.67
12791347.642821.154.78878.418.03
4931346.702691.175.01886.398.24
12891344.933531.113.811207.0310.13
11861344.744081.103.30992.898.69
1951340.912181.116.151548.1813.78
4031339.064281.103.131542.5813.22
1981338.295331.112.511057.9310.38
6021336.282981.134.481580.2513.16
18621334.552021.116.611291.1211.83
5981332.392841.144.691513.3012.64
18661330.784281.113.11856.537.93
7041323.672401.155.521267.8010.70
2941317.062141.116.151550.1714.02
11841313.214021.103.27984.778.43
5971307.852841.144.611518.8412.71
11851307.204061.103.221023.438.80
9861306.805391.092.421190.9210.41
10831306.164451.102.941022.379.26
4011295.504261.103.041682.1214.34
2921293.512191.115.911524.5113.76
12911283.593561.103.611226.7010.49
6931278.501991.196.421103.139.35
25511275.574881.092.611202.0411.61
13721271.782061.116.171643.6515.09
12751270.461971.226.45682.676.66
6991265.322291.155.531292.5610.91
3941252.603371.143.72846.468.37
1961251.602181.105.741558.1813.87
12831242.783351.113.711019.988.69
10841233.304611.092.681329.8811.44
12801231.743001.134.111050.509.04
3991231.214011.103.071306.5211.40
11811225.293671.113.34983.039.06
9811220.424881.112.50704.676.82
12841206.683401.113.551061.449.05
4971193.363291.123.631214.2410.37
981189.962191.105.431578.0014.05
10851182.394761.082.481064.769.09
4901181.602101.105.631633.5014.77
3921174.322121.105.541639.5014.83
5951172.852651.134.431131.749.62
7021170.222351.144.981462.5112.22
11821157.813741.103.101205.4110.46
2971130.404431.102.55838.267.92
7001128.992291.144.931444.5112.08
2961127.174261.112.65852.468.44
3931116.382771.164.03733.457.26
1971116.104981.102.24756.617.43
14701112.512021.095.511643.6515.09
5891104.931421.267.78583.125.78
7031098.652371.134.641409.4611.85
16661098.602011.095.471291.1211.65
6031095.413041.103.601681.7014.22
4891087.322111.095.151623.5014.68
3911080.042131.095.071629.5014.73
15681072.942001.095.361437.5613.35
4881061.052141.094.961605.8414.49
3901051.772161.094.871613.8414.56
7011026.042331.124.401519.5112.70
14691024.921981.095.181634.6515.03
13711016.612021.095.031634.6515.03
17641015.452001.085.081291.1211.65
15661007.441991.095.061589.5614.79
1183992.653841.082.591263.0410.86
1281980.963161.093.101169.969.87
881960.552111.084.551733.1415.79
491959.942011.174.78687.456.81
1176954.942081.084.591706.6515.77
1567950.691961.084.851428.5613.28
1274942.222061.084.571796.6516.48
882930.142131.074.371742.1415.85
1468891.941991.084.481845.6516.98
978883.262111.074.191876.3217.11
1370862.302031.074.251845.6516.98
979848.012081.074.081713.3215.61
1077837.752061.074.071713.3215.85
295825.083751.092.20717.457.11
880823.802121.073.891896.1417.29
980806.272111.063.821722.3215.67
1079783.403681.082.13718.677.07
1078772.182081.063.711722.3215.91
1175650.772051.053.171697.6515.71
1273638.052031.053.141787.6516.42
1076505.482091.042.421876.3217.37
1174406.562071.031.961860.6517.22
1272393.842051.031.921948.6517.91