|Account: 1571841
|Name: daniele
|Currency: USD
|2007 August 10, 19:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|46737526
|2007.08.05 09:27
|balance
|Deposit
|5 000.00
|46795329
|2007.08.06 06:34
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.4205
|0.0000
|2.4320
|2007.08.06 07:28
|2.4219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|46795331
|2007.08.06 06:34
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.4205
|0.0000
|2.4320
|2007.08.06 07:28
|2.4219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|46795333
|2007.08.06 06:34
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.4205
|0.0000
|2.4320
|2007.08.06 07:28
|2.4218
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|46795335
|2007.08.06 06:34
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.4205
|0.0000
|2.4320
|2007.08.06 07:28
|2.4219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|46795339
|2007.08.06 06:34
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.65
|0.00
|163.31
|2007.08.06 07:28
|162.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|46795336
|2007.08.06 06:34
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.65
|0.00
|163.31
|2007.08.06 07:28
|162.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|46795340
|2007.08.06 06:34
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.65
|0.00
|163.31
|2007.08.06 07:28
|162.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|46795347
|2007.08.06 06:34
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6369
|0.0000
|1.6329
|2007.08.06 07:28
|1.6387
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|46795351
|2007.08.06 06:34
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6373
|0.0000
|1.6413
|2007.08.06 07:28
|1.6383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|46795360
|2007.08.06 06:34
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6373
|0.0000
|1.6413
|2007.08.06 07:28
|1.6383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|46795817
|2007.08.06 06:35
|sell
|0.02
|chfjpym
|99.30
|0.00
|98.82
|2007.08.06 07:28
|99.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|46796250
|2007.08.06 06:35
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.57
|0.00
|118.23
|2007.08.06 07:28
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|46796326
|2007.08.06 06:35
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8565
|0.0000
|0.8613
|2007.08.06 07:28
|0.8558
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|46796392
|2007.08.06 06:36
|sell
|0.02
|audcadm
|0.9033
|0.0000
|0.8985
|2007.08.06 07:28
|0.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|46796403
|2007.08.06 06:36
|buy
|0.02
|audcadm
|0.9041
|0.0000
|0.9089
|2007.08.06 07:28
|0.9031
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|46796515
|2007.08.06 06:36
|buy
|0.02
|audjpym
|100.65
|0.00
|101.15
|2007.08.06 07:28
|100.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|46797044
|2007.08.06 06:38
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.4184
|0.0000
|2.4069
|2007.08.06 07:28
|2.4227
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|46797068
|2007.08.06 06:38
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0554
|0.0000
|1.0488
|2007.08.06 07:28
|1.0557
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|46797664
|2007.08.06 06:40
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3839
|0.0000
|1.3905
|2007.08.06 07:28
|1.3824
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|46797823
|2007.08.06 06:40
|buy
|0.02
|gbpjpym
|240.40
|0.00
|241.55
|2007.08.06 07:28
|240.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|46797828
|2007.08.06 06:40
|buy
|0.02
|euraudm
|1.6167
|0.0000
|1.6253
|2007.08.06 07:28
|1.6145
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|46798030
|2007.08.06 06:43
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7595
|0.0000
|0.7642
|2007.08.06 07:28
|0.7608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|46798036
|2007.08.06 06:43
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0460
|0.0000
|2.0546
|2007.08.06 07:28
|2.0437
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|46798035
|2007.08.06 06:43
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0456
|0.0000
|2.0370
|2007.08.06 07:28
|2.0440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|46798046
|2007.08.06 06:43
|buy
|0.02
|nzdjpym
|89.31
|0.00
|89.87
|2007.08.06 07:28
|89.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|46798164
|2007.08.06 06:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0454
|0.0000
|2.0368
|2007.08.06 07:28
|2.0441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|46798329
|2007.08.06 06:46
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3832
|0.0000
|1.3766
|2007.08.06 21:25
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.01
|0.88
|46798687
|2007.08.06 06:50
|buy
|0.02
|chfjpym
|99.42
|0.00
|99.90
|2007.08.06 07:28
|99.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|46799094
|2007.08.06 06:57
|buy
|0.02
|eurgbpm
|0.6768
|0.0000
|0.6802
|2007.08.06 07:28
|0.6763
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|46799147
|2007.08.06 06:58
|buy
|0.06
|gbpusdm
|2.0445
|0.0000
|2.0531
|2007.08.06 07:28
|2.0437
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|46799241
|2007.08.06 06:58
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1840
|0.0000
|1.1933
|2007.08.06 07:28
|1.1850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|46799464
|2007.08.06 07:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0442
|0.0000
|2.0356
|2007.08.06 07:28
|2.0442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|46800177
|2007.08.06 07:01
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1841
|0.0000
|1.1934
|2007.08.06 07:28
|1.1851
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|46803171
|2007.08.06 07:12
|buy
|0.02
|audnzdm
|1.1283
|0.0000
|1.1339
|2007.08.06 07:28
|1.1243
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|46803415
|2007.08.06 07:14
|buy
|0.18
|gbpusdm
|2.0429
|0.0000
|2.0515
|2007.08.06 07:28
|2.0437
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|46806102
|2007.08.06 07:28
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7613
|0.0000
|0.7660
|2007.08.06 07:28
|0.7609
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|46806135
|2007.08.06 07:28
|buy
|0.02
|audjpym
|100.81
|0.00
|101.31
|2007.08.06 16:40
|101.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|46806143
|2007.08.06 07:28
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7616
|0.0000
|0.7663
|2007.08.06 07:28
|0.7611
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|46806156
|2007.08.06 07:28
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1854
|0.0000
|1.1947
|2007.08.06 21:25
|1.1921
|0.00
|0.00
|0.02
|1.12
|46806173
|2007.08.06 07:28
|buy
|0.02
|nzdjpym
|89.70
|0.00
|90.26
|2007.08.06 16:47
|90.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|46806200
|2007.08.06 07:28
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8564
|0.0000
|0.8612
|2007.08.06 21:25
|0.8579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|46806203
|2007.08.06 07:29
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7616
|0.0000
|0.7663
|2007.08.06 21:25
|0.7653
|0.00
|0.00
|0.01
|0.74
|46806215
|2007.08.06 07:29
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.4224
|0.0000
|2.4339
|2007.08.06 21:24
|2.4210
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.23
|46806230
|2007.08.06 07:29
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6387
|0.0000
|1.6427
|2007.08.06 19:31
|1.6427
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|46806232
|2007.08.06 07:29
|buy
|0.02
|eurgbpm
|0.6766
|0.0000
|0.6800
|2007.08.06 11:03
|0.6800
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|46806548
|2007.08.06 07:31
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1859
|0.0000
|1.1952
|2007.08.06 21:25
|1.1921
|0.00
|0.00
|0.02
|1.04
|46806990
|2007.08.06 07:33
|buy
|0.02
|gbpjpym
|240.71
|0.00
|241.86
|2007.08.06 16:42
|240.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|46807534
|2007.08.06 07:39
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0441
|0.0000
|2.0527
|2007.08.06 20:40
|2.0314
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|46809106
|2007.08.06 07:45
|buy
|0.02
|audnzdm
|1.1275
|0.0000
|1.1331
|2007.08.06 21:26
|1.1205
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.08
|46811892
|2007.08.06 08:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.75
|0.00
|118.41
|2007.08.06 16:48
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|46814211
|2007.08.06 08:34
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3824
|0.0000
|1.3890
|2007.08.06 21:25
|1.3786
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.76
|46815073
|2007.08.06 08:42
|buy
|0.06
|gbpusdm
|2.0426
|0.0000
|2.0512
|2007.08.06 20:40
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.78
|46815625
|2007.08.06 08:45
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4580
|0.0000
|1.4666
|2007.08.06 20:52
|1.4514
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|46817848
|2007.08.06 09:00
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0544
|0.0000
|1.0610
|2007.08.06 21:25
|1.0517
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|46818626
|2007.08.06 09:04
|buy
|0.18
|gbpusdm
|2.0412
|0.0000
|2.0498
|2007.08.06 20:39
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.82
|46819575
|2007.08.06 09:10
|buy
|0.54
|gbpusdm
|2.0397
|0.0000
|2.0483
|2007.08.06 20:38
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.36
|46820183
|2007.08.06 09:16
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.6777
|0.0000
|0.6743
|2007.08.06 21:25
|0.6789
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.49
|46820460
|2007.08.06 09:19
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.6777
|0.0000
|0.6743
|2007.08.06 21:25
|0.6789
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.49
|46821458
|2007.08.06 09:30
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0545
|0.0000
|1.0611
|2007.08.06 21:25
|1.0517
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|46821510
|2007.08.06 09:30
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.4156
|0.0000
|2.4271
|2007.08.06 21:25
|2.4212
|0.00
|0.00
|0.03
|0.94
|46822729
|2007.08.06 09:44
|buy
|1.62
|gbpusdm
|2.0382
|0.0000
|2.0468
|2007.08.06 20:37
|2.0312
|0.00
|0.00
|0.00
|-113.40
|46824850
|2007.08.06 09:54
|buy
|4.86
|gbpusdm
|2.0366
|0.0000
|2.0452
|2007.08.06 20:37
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|-257.58
|46826057
|2007.08.06 09:58
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.4122
|0.0000
|2.4237
|2007.08.06 21:23
|2.4210
|0.00
|0.00
|0.03
|1.48
|46827356
|2007.08.06 10:00
|buy
|0.02
|chfjpym
|99.28
|0.00
|99.76
|2007.08.06 19:14
|99.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|46827372
|2007.08.06 10:00
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.6791
|0.0000
|0.6757
|2007.08.06 21:25
|0.6789
|0.00
|0.00
|0.01
|0.08
|46827457
|2007.08.06 10:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.43
|0.00
|240.58
|2007.08.06 19:02
|240.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|46827702
|2007.08.06 10:02
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0347
|0.0000
|2.0433
|2007.08.06 21:22
|2.0312
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|46828200
|2007.08.06 10:06
|buy
|0.02
|audcadm
|0.9037
|0.0000
|0.9085
|2007.08.06 21:26
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.25
|46829748
|2007.08.06 10:20
|buy
|0.06
|gbpusdm
|2.0331
|0.0000
|2.0417
|2007.08.06 21:22
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|46830794
|2007.08.06 10:21
|buy
|0.18
|gbpusdm
|2.0316
|0.0000
|2.0402
|2007.08.06 21:22
|2.0312
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.72
|46831145
|2007.08.06 10:22
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.80
|0.00
|163.46
|2007.08.06 18:50
|163.46
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|46832622
|2007.08.06 10:31
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.4122
|0.0000
|2.4237
|2007.08.06 21:23
|2.4211
|0.00
|0.00
|0.03
|1.49
|46835460
|2007.08.06 10:51
|buy
|0.54
|gbpusdm
|2.0302
|0.0000
|2.0388
|2007.08.06 21:22
|2.0314
|0.00
|0.00
|-0.02
|6.48
|46839737
|2007.08.06 10:59
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0557
|0.0000
|1.0623
|2007.08.06 21:25
|1.0517
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|46839894
|2007.08.06 11:00
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4576
|0.0000
|1.4662
|2007.08.06 20:52
|1.4515
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|46840016
|2007.08.06 11:00
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.6798
|0.0000
|0.6764
|2007.08.06 21:25
|0.6789
|0.00
|0.00
|0.01
|0.37
|46840187
|2007.08.06 11:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0295
|0.0000
|2.0381
|2007.08.06 21:25
|2.0311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|46844127
|2007.08.06 11:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0315
|0.0000
|2.0401
|2007.08.06 21:25
|2.0311
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|46845093
|2007.08.06 11:24
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.59
|0.00
|240.74
|2007.08.06 19:09
|240.74
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|46846350
|2007.08.06 11:30
|sell
|0.02
|nzdjpym
|89.80
|0.00
|89.24
|2007.08.06 21:25
|91.05
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.11
|46846354
|2007.08.06 11:30
|sell
|0.02
|eurjpym
|162.93
|0.00
|162.27
|2007.08.06 14:53
|162.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|46846414
|2007.08.06 11:30
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7615
|0.0000
|0.7568
|2007.08.06 21:25
|0.7658
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.86
|46847271
|2007.08.06 11:32
|sell
|0.06
|eurjpym
|163.11
|0.00
|162.45
|2007.08.06 14:53
|162.45
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|46847946
|2007.08.06 11:32
|sell
|0.02
|chfjpym
|99.56
|0.00
|99.08
|2007.08.06 21:25
|99.74
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.30
|46850470
|2007.08.06 11:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.91
|0.00
|117.25
|2007.08.06 21:23
|118.89
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.65
|46851033
|2007.08.06 11:49
|buy
|0.06
|gbpusdm
|2.0300
|0.0000
|2.0386
|2007.08.06 21:25
|2.0311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|46852442
|2007.08.06 12:00
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.4088
|0.0000
|2.4203
|2007.08.06 19:51
|2.4203
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|46852479
|2007.08.06 12:00
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.4090
|0.0000
|2.4205
|2007.08.06 21:05
|2.4205
|0.00
|0.00
|0.03
|1.93
|46852559
|2007.08.06 12:00
|buy
|0.02
|euraudm
|1.6138
|0.0000
|1.6224
|2007.08.06 20:16
|1.6075
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|46852580
|2007.08.06 12:00
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.6801
|0.0000
|0.6767
|2007.08.06 21:25
|0.6789
|0.00
|0.00
|0.01
|0.49
|46860329
|2007.08.06 13:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0302
|0.0000
|2.0388
|2007.08.06 21:25
|2.0311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|46860373
|2007.08.06 13:00
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.6806
|0.0000
|0.6772
|2007.08.06 21:25
|0.6789
|0.00
|0.00
|0.01
|0.69
|46868979
|2007.08.06 13:51
|buy
|0.06
|gbpjpym
|238.98
|0.00
|240.13
|2007.08.06 16:42
|240.13
|0.00
|0.00
|0.00
|5.83
|46875022
|2007.08.06 14:15
|buy
|0.02
|audcadm
|0.9012
|0.0000
|0.9060
|2007.08.06 21:26
|0.9023
|0.00
|0.00
|0.01
|0.21
|46884264
|2007.08.06 15:01
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6360
|0.0000
|1.6400
|2007.08.06 16:48
|1.6400
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|46886928
|2007.08.06 15:20
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6370
|0.0000
|1.6410
|2007.08.06 18:43
|1.6410
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|46891731
|2007.08.06 16:01
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4501
|0.0000
|1.4587
|2007.08.06 21:25
|1.4497
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|46897663
|2007.08.06 16:40
|buy
|0.02
|audjpym
|101.39
|0.00
|101.89
|2007.08.06 19:14
|101.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|46898617
|2007.08.06 16:42
|buy
|0.02
|gbpjpym
|240.22
|0.00
|241.37
|2007.08.06 19:15
|241.37
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|46899140
|2007.08.06 16:45
|sell
|0.02
|chfjpym
|99.51
|0.00
|99.03
|2007.08.06 21:25
|99.74
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.39
|46899592
|2007.08.06 16:47
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.36
|0.00
|90.92
|2007.08.06 19:30
|90.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|46899918
|2007.08.06 16:48
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.43
|0.00
|119.09
|2007.08.06 19:30
|119.09
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|46900669
|2007.08.06 16:53
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0508
|0.0000
|1.0574
|2007.08.06 21:25
|1.0517
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|46902565
|2007.08.06 17:15
|buy
|0.02
|euraudm
|1.6090
|0.0000
|1.6176
|2007.08.06 21:25
|1.6062
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.48
|46903159
|2007.08.06 17:30
|sell
|0.02
|audjpym
|101.35
|0.00
|100.85
|2007.08.06 21:26
|102.04
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.16
|46903602
|2007.08.06 17:42
|sell
|0.02
|gbpjpym
|239.95
|0.00
|238.80
|2007.08.06 21:25
|241.50
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.60
|46903704
|2007.08.06 17:45
|sell
|0.02
|nzdjpym
|90.14
|0.00
|89.58
|2007.08.06 19:55
|90.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|46910188
|2007.08.06 18:50
|buy
|0.02
|eurjpym
|163.50
|0.00
|164.16
|2007.08.06 19:30
|164.16
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|46911855
|2007.08.06 19:00
|buy
|0.02
|eurgbpm
|0.6799
|0.0000
|0.6833
|2007.08.06 21:25
|0.6786
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.53
|46911995
|2007.08.06 19:01
|sell
|0.02
|eurjpym
|163.52
|0.00
|162.86
|2007.08.06 21:25
|163.90
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.64
|46913936
|2007.08.06 19:09
|sell
|0.06
|eurjpym
|163.65
|0.00
|162.99
|2007.08.06 21:25
|163.90
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.26
|46915002
|2007.08.06 19:11
|sell
|0.18
|eurjpym
|163.78
|0.00
|163.12
|2007.08.06 21:25
|163.90
|0.00
|0.00
|-0.20
|-1.81
|46916352
|2007.08.06 19:14
|buy
|0.02
|chfjpym
|99.86
|0.00
|100.34
|2007.08.06 21:25
|99.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|46916651
|2007.08.06 19:14
|sell
|0.54
|eurjpym
|163.98
|0.00
|163.32
|2007.08.06 21:22
|163.90
|0.00
|0.00
|-0.60
|3.63
|46917123
|2007.08.06 19:15
|sell
|0.02
|eurjpym
|163.98
|0.00
|163.32
|2007.08.07 12:48
|163.32
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.12
|46917567
|2007.08.06 19:15
|sell
|0.06
|usdjpym
|118.91
|0.00
|118.25
|2007.08.06 21:23
|118.91
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.00
|46918000
|2007.08.06 19:16
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.98
|0.00
|118.32
|2007.08.06 21:25
|118.90
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.13
|46918198
|2007.08.06 19:16
|sell
|0.06
|nzdjpym
|90.85
|0.00
|90.29
|2007.08.06 21:25
|91.05
|0.00
|0.00
|-0.08
|-1.01
|46921507
|2007.08.06 19:30
|sell
|0.02
|chfjpym
|99.90
|0.00
|99.42
|2007.08.06 21:25
|99.74
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.27
|46921521
|2007.08.06 19:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.01
|0.00
|118.35
|2007.08.06 21:25
|118.90
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.19
|46921541
|2007.08.06 19:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1910
|0.0000
|1.1817
|2007.08.06 21:25
|1.1925
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.25
|46921597
|2007.08.06 19:30
|sell
|0.02
|nzdjpym
|90.86
|0.00
|90.30
|2007.08.06 21:25
|91.05
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.32
|46921854
|2007.08.06 19:30
|sell
|0.18
|usdjpym
|119.05
|0.00
|118.39
|2007.08.06 21:23
|118.90
|0.00
|0.00
|-0.26
|2.27
|46922194
|2007.08.06 19:30
|sell
|0.06
|audjpym
|102.12
|0.00
|101.62
|2007.08.06 21:26
|102.04
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.40
|46922296
|2007.08.06 19:30
|sell
|0.06
|gbpjpym
|241.77
|0.00
|240.62
|2007.08.06 21:25
|241.50
|0.00
|0.00
|-0.16
|1.36
|46922775
|2007.08.06 19:31
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6431
|0.0000
|1.6471
|2007.08.06 21:25
|1.6435
|0.00
|0.00
|0.01
|0.07
|46923057
|2007.08.06 19:32
|sell
|0.02
|audjpym
|102.05
|0.00
|101.55
|2007.08.06 21:26
|102.04
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.02
|46923142
|2007.08.06 19:32
|sell
|0.02
|gbpjpym
|241.55
|0.00
|240.40
|2007.08.06 21:25
|241.50
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.09
|46923383
|2007.08.06 19:33
|sell
|0.02
|eurjpym
|164.05
|0.00
|163.39
|2007.08.06 21:25
|163.91
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.24
|46924489
|2007.08.06 19:46
|sell
|0.06
|nzdjpym
|91.00
|0.00
|90.44
|2007.08.06 19:55
|90.44
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|46926029
|2007.08.06 19:57
|buy
|0.12
|eurcadm
|1.4502
|1.3502
|1.4516
|2007.08.06 20:52
|1.4516
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|46926044
|2007.08.06 19:57
|buy
|0.12
|eurcadm
|1.4502
|1.3502
|1.4516
|2007.08.06 20:52
|1.4516
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|46926112
|2007.08.06 19:57
|buy
|0.12
|euraudm
|1.6061
|1.5061
|1.6075
|2007.08.06 20:16
|1.6075
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|46926342
|2007.08.06 20:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1920
|1.2920
|1.1905
|2007.08.06 21:25
|1.1925
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.08
|46926630
|2007.08.06 20:00
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7648
|0.0000
|0.7601
|2007.08.06 21:25
|0.7658
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|46926720
|2007.08.06 20:01
|buy
|0.10
|audnzdm
|1.1223
|1.0223
|1.1235
|2007.08.06 21:26
|1.1205
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.38
|46927511
|2007.08.06 20:11
|buy
|50.00
|gbpusdm
|2.0302
|1.9302
|2.0316
|2007.08.06 20:37
|2.0312
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|46927711
|2007.08.06 20:12
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7644
|0.8644
|0.7632
|2007.08.06 21:25
|0.7658
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.28
|46928246
|2007.08.06 20:16
|buy
|0.02
|euraudm
|1.6081
|1.5081
|1.6095
|2007.08.06 21:25
|1.6062
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.33
|46928788
|2007.08.06 20:30
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.4186
|2.5186
|2.4171
|2007.08.06 21:24
|2.4219
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.55
|46930026
|2007.08.06 20:40
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0319
|1.9319
|2.0333
|2007.08.06 21:25
|2.0311
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|46930170
|2007.08.06 20:41
|sell
|0.02
|chfjpym
|99.76
|109.76
|99.61
|2007.08.06 21:25
|99.74
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.03
|46930282
|2007.08.06 20:42
|sell
|0.02
|chfjpym
|99.75
|109.75
|99.60
|2007.08.06 21:25
|99.74
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.02
|46931475
|2007.08.06 20:52
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4521
|1.3521
|1.4535
|2007.08.06 21:25
|1.4497
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.46
|46932683
|2007.08.06 21:03
|sell
|0.10
|nzdusdm
|0.7660
|0.8660
|0.7648
|2007.08.06 21:25
|0.7658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|46932686
|2007.08.06 21:03
|buy
|0.02
|euraudm
|1.6061
|1.5061
|1.6075
|2007.08.06 21:25
|1.6061
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|46933560
|2007.08.06 21:10
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.86
|128.86
|118.71
|2007.08.06 21:25
|118.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|46933733
|2007.08.06 21:11
|sell
|0.02
|eurjpym
|163.94
|173.94
|163.81
|2007.08.06 21:25
|163.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|46934263
|2007.08.06 21:21
|sell
|0.02
|gbpjpym
|241.41
|251.41
|241.25
|2007.08.06 21:25
|241.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|46934638
|2007.08.06 21:23
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.87
|128.87
|118.72
|2007.08.06 21:24
|118.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|46934699
|2007.08.06 21:25
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0316
|1.9316
|2.0330
|2007.08.07 04:38
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|46934700
|2007.08.06 21:25
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.87
|128.87
|118.72
|2007.08.06 23:17
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|46934701
|2007.08.06 21:25
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.87
|128.87
|118.72
|2007.08.06 23:17
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|46934702
|2007.08.06 21:25
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.87
|128.87
|118.72
|2007.08.06 23:17
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|46934715
|2007.08.06 21:26
|buy
|0.02
|euraudm
|1.6070
|1.5070
|1.6084
|2007.08.06 22:21
|1.6084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|46934717
|2007.08.06 21:26
|sell
|0.02
|nzdjpym
|90.95
|100.95
|90.83
|2007.08.06 23:09
|90.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|46934718
|2007.08.06 21:26
|sell
|0.02
|eurjpym
|163.87
|173.87
|163.74
|2007.08.07 01:24
|163.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|46934720
|2007.08.06 21:26
|sell
|0.02
|eurjpym
|163.87
|173.87
|163.74
|2007.08.07 01:24
|163.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|46934721
|2007.08.06 21:26
|sell
|0.02
|gbpjpym
|241.41
|251.41
|241.25
|2007.08.06 23:48
|241.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|46934724
|2007.08.06 21:26
|sell
|0.02
|chfjpym
|99.68
|109.68
|99.53
|2007.08.07 11:00
|99.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|46934725
|2007.08.06 21:26
|sell
|0.02
|chfjpym
|99.68
|109.68
|99.53
|2007.08.07 11:00
|99.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|46934732
|2007.08.06 21:26
|sell
|0.02
|audjpym
|101.99
|111.99
|101.84
|2007.08.07 00:05
|101.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|46934731
|2007.08.06 21:26
|sell
|0.02
|audjpym
|101.99
|111.99
|101.84
|2007.08.07 00:05
|101.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|46934737
|2007.08.06 21:26
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7652
|0.8652
|0.7640
|2007.08.07 01:36
|0.7640
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|46934951
|2007.08.06 21:29
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0529
|0.9529
|1.0544
|2007.08.07 07:27
|1.0544
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|46934960
|2007.08.06 21:30
|sell
|0.02
|gbpjpym
|241.34
|251.34
|241.18
|2007.08.07 00:02
|241.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|46934996
|2007.08.06 21:30
|sell
|0.02
|eurjpym
|163.88
|173.88
|163.75
|2007.08.07 01:24
|163.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|46935009
|2007.08.06 21:30
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8581
|0.9581
|0.8566
|2007.08.07 08:41
|0.8566
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|46935206
|2007.08.06 21:38
|sell
|0.02
|nzdjpym
|90.94
|100.94
|90.82
|2007.08.06 23:10
|90.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|46935222
|2007.08.06 21:38
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7652
|0.8652
|0.7640
|2007.08.07 01:36
|0.7640
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|46936133
|2007.08.06 21:51
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3796
|1.2796
|1.3809
|2007.08.06 23:16
|1.3809
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|46936775
|2007.08.06 22:00
|buy
|0.02
|audnzdm
|1.1218
|1.0218
|1.1230
|2007.08.07 01:58
|1.1230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|46936778
|2007.08.06 22:00
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.4201
|2.5201
|2.4186
|2007.08.07 00:08
|2.4186
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|46936796
|2007.08.06 22:00
|sell
|0.02
|audjpym
|102.01
|112.01
|101.86
|2007.08.07 00:04
|101.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|46936813
|2007.08.06 22:00
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8583
|0.9583
|0.8568
|2007.08.07 08:41
|0.8568
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|46936828
|2007.08.06 22:00
|buy
|0.02
|euraudm
|1.6074
|1.5074
|1.6088
|2007.08.06 23:16
|1.6088
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|46936861
|2007.08.06 22:00
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4500
|1.3500
|1.4514
|2007.08.06 23:04
|1.4514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|46936892
|2007.08.06 22:00
|sell
|0.02
|eurjpym
|163.96
|173.96
|163.83
|2007.08.07 00:06
|163.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|46936931
|2007.08.06 22:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.87
|128.87
|118.72
|2007.08.06 23:17
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|46936975
|2007.08.06 22:00
|sell
|0.02
|gbpjpym
|241.42
|251.42
|241.26
|2007.08.06 23:47
|241.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|46937047
|2007.08.06 22:01
|sell
|0.02
|audjpym
|102.00
|112.00
|101.85
|2007.08.07 00:04
|101.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|46937094
|2007.08.06 22:01
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1915
|1.2915
|1.1900
|2007.08.07 00:45
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|46937099
|2007.08.06 22:01
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1915
|1.2915
|1.1900
|2007.08.07 00:45
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|46937128
|2007.08.06 22:01
|buy
|0.02
|audnzdm
|1.1222
|1.0222
|1.1234
|2007.08.07 04:34
|1.1234
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|46937137
|2007.08.06 22:02
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6437
|1.7437
|1.6424
|2007.08.07 06:01
|1.6424
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|46937258
|2007.08.06 22:03
|sell
|0.02
|nzdjpym
|90.89
|100.89
|90.77
|2007.08.07 00:04
|90.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|46937308
|2007.08.06 22:03
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1915
|1.2915
|1.1900
|2007.08.07 00:45
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|46937588
|2007.08.06 22:04
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7646
|0.8646
|0.7634
|2007.08.07 01:58
|0.7634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|46937606
|2007.08.06 22:04
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7646
|0.8646
|0.7634
|2007.08.07 01:58
|0.7634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|46937609
|2007.08.06 22:04
|sell
|0.02
|nzdjpym
|90.86
|100.86
|90.74
|2007.08.07 00:14
|90.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|46938599
|2007.08.06 22:30
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.4192
|2.5192
|2.4177
|2007.08.07 01:18
|2.4177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|46939963
|2007.08.06 23:00
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.4210
|2.5210
|2.4195
|2007.08.07 00:02
|2.4195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|46939985
|2007.08.06 23:00
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6443
|1.7443
|1.6430
|2007.08.07 00:58
|1.6430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|46940054
|2007.08.06 23:01
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6441
|1.7441
|1.6428
|2007.08.07 00:58
|1.6428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|46940279
|2007.08.06 23:05
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4521
|1.3521
|1.4535
|2007.08.07 00:16
|1.4535
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|46941047
|2007.08.06 23:10
|sell
|0.02
|nzdjpym
|90.71
|100.71
|90.59
|2007.08.07 01:38
|90.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|46942200
|2007.08.06 23:16
|buy
|0.02
|euraudm
|1.6096
|1.5096
|1.6110
|2007.08.07 08:41
|1.6110
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|46942314
|2007.08.06 23:17
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3810
|1.2810
|1.3823
|2007.08.07 13:47
|1.3771
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|46942598
|2007.08.06 23:17
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.69
|128.69
|118.54
|2007.08.07 12:47
|118.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|46942601
|2007.08.06 23:18
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.69
|128.69
|118.54
|2007.08.07 12:47
|118.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|46944833
|2007.08.06 23:47
|sell
|0.02
|gbpjpym
|241.17
|251.17
|241.01
|2007.08.07 00:14
|241.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|46944852
|2007.08.06 23:48
|sell
|0.02
|gbpjpym
|241.17
|251.17
|241.01
|2007.08.07 00:14
|241.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|46947030
|2007.08.07 00:06
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6439
|1.7439
|1.6426
|2007.08.07 05:26
|1.6426
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|46990814
|2007.08.07 07:30
|sell
|0.02
|audcadm
|0.9044
|1.0044
|0.9032
|2007.08.07 10:10
|0.9032
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|46990925
|2007.08.07 07:30
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.6806
|0.7806
|0.6793
|2007.08.08 08:07
|0.6793
|0.00
|0.00
|0.01
|0.53
|46990929
|2007.08.07 07:30
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.6806
|0.7806
|0.6793
|2007.08.08 08:07
|0.6793
|0.00
|0.00
|0.01
|0.53
|46990965
|2007.08.07 07:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0270
|1.9270
|2.0284
|2007.08.07 16:15
|2.0224
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|46999524
|2007.08.07 08:39
|sell
|0.02
|audcadm
|0.9039
|1.0039
|0.9027
|2007.08.07 10:52
|0.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|47004213
|2007.08.07 09:03
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0561
|1.1561
|1.0546
|2007.08.07 13:59
|1.0546
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47008766
|2007.08.07 10:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0273
|1.9273
|2.0287
|2007.08.07 16:16
|2.0226
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|47008767
|2007.08.07 10:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0273
|1.9273
|2.0287
|2007.08.07 16:16
|2.0226
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|47010104
|2007.08.07 10:30
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0554
|1.1554
|1.0539
|2007.08.07 14:06
|1.0539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47011970
|2007.08.07 11:00
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0557
|1.1557
|1.0542
|2007.08.07 14:00
|1.0542
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47012024
|2007.08.07 11:00
|sell
|0.02
|euraudm
|1.6140
|1.7140
|1.6126
|2007.08.07 13:26
|1.6126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47012038
|2007.08.07 11:00
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8545
|0.7545
|0.8560
|2007.08.07 19:17
|0.8560
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|47013403
|2007.08.07 11:30
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0562
|1.1562
|1.0547
|2007.08.07 13:59
|1.0547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47018374
|2007.08.07 12:30
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.6803
|0.7803
|0.6790
|2007.08.08 10:14
|0.6790
|0.00
|0.00
|0.01
|0.53
|47025230
|2007.08.07 13:00
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8539
|0.7539
|0.8554
|2007.08.07 19:00
|0.8554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|47025261
|2007.08.07 13:00
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8539
|0.7539
|0.8554
|2007.08.07 19:00
|0.8554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|47025397
|2007.08.07 13:00
|sell
|0.02
|euraudm
|1.6142
|1.7142
|1.6128
|2007.08.07 13:25
|1.6128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47025421
|2007.08.07 13:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1922
|1.2922
|1.1907
|2007.08.08 08:35
|1.1971
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.82
|47025730
|2007.08.07 13:04
|sell
|0.02
|euraudm
|1.6138
|1.7138
|1.6124
|2007.08.07 13:28
|1.6124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47032704
|2007.08.07 13:26
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0214
|1.9214
|2.0228
|2007.08.07 16:17
|2.0228
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47032809
|2007.08.07 13:26
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3759
|1.2759
|1.3772
|2007.08.07 13:47
|1.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47033023
|2007.08.07 13:26
|buy
|0.12
|gbpusdm
|2.0212
|1.9212
|2.0226
|2007.08.07 16:15
|2.0226
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|47033041
|2007.08.07 13:26
|buy
|0.12
|gbpusdm
|2.0212
|1.9212
|2.0226
|2007.08.07 16:15
|2.0226
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|47034289
|2007.08.07 13:28
|buy
|0.12
|gbpusdm
|2.0210
|1.9210
|2.0224
|2007.08.07 16:15
|2.0224
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|47034887
|2007.08.07 13:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0213
|1.9213
|2.0227
|2007.08.07 16:16
|2.0227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47035074
|2007.08.07 13:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3758
|1.2758
|1.3771
|2007.08.07 13:46
|1.3771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47037125
|2007.08.07 13:45
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8544
|0.7544
|0.8559
|2007.08.07 19:17
|0.8559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|47037330
|2007.08.07 13:47
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3773
|1.2773
|1.3786
|2007.08.08 12:07
|1.3786
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.26
|47038545
|2007.08.07 14:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.67
|229.67
|239.83
|2007.08.07 17:28
|239.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47041730
|2007.08.07 14:30
|buy
|0.02
|audcadm
|0.9013
|0.8013
|0.9025
|2007.08.07 22:27
|0.9025
|0.00
|0.00
|0.01
|0.22
|47043887
|2007.08.07 15:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3766
|1.2766
|1.3779
|2007.08.08 12:05
|1.3779
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.26
|47043914
|2007.08.07 15:00
|buy
|0.02
|chfjpym
|99.31
|89.31
|99.46
|2007.08.07 23:59
|99.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47044067
|2007.08.07 15:00
|buy
|0.02
|chfjpym
|99.32
|89.32
|99.47
|2007.08.07 23:59
|99.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47044195
|2007.08.07 15:03
|buy
|0.02
|audcadm
|0.9018
|0.8018
|0.9030
|2007.08.07 23:30
|0.9030
|0.00
|0.00
|0.01
|0.23
|47049831
|2007.08.07 15:46
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7604
|0.6604
|0.7616
|2007.08.07 19:01
|0.7616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47050112
|2007.08.07 15:46
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3750
|1.2750
|1.3763
|2007.08.07 18:36
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47053699
|2007.08.07 16:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1954
|1.2954
|1.1939
|2007.08.07 18:27
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47053852
|2007.08.07 16:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.44
|229.44
|239.60
|2007.08.07 16:07
|239.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47054418
|2007.08.07 16:05
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.63
|229.63
|239.79
|2007.08.07 17:27
|239.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47054791
|2007.08.07 16:07
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.67
|229.67
|239.83
|2007.08.07 17:28
|239.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47055849
|2007.08.07 16:16
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0230
|1.9230
|2.0244
|2007.08.07 18:37
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47055944
|2007.08.07 16:16
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0229
|1.9229
|2.0243
|2007.08.07 18:37
|2.0243
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47055945
|2007.08.07 16:16
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0229
|1.9229
|2.0243
|2007.08.07 18:37
|2.0243
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47056010
|2007.08.07 16:16
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0230
|1.9230
|2.0244
|2007.08.07 18:37
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47059861
|2007.08.07 17:00
|buy
|0.02
|chfjpym
|99.15
|89.15
|99.30
|2007.08.07 18:59
|99.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47059904
|2007.08.07 17:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1955
|1.2955
|1.1940
|2007.08.07 18:27
|1.1940
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47060050
|2007.08.07 17:02
|buy
|0.02
|chfjpym
|99.18
|89.18
|99.33
|2007.08.07 18:59
|99.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47060324
|2007.08.07 17:06
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7590
|0.6590
|0.7602
|2007.08.07 19:00
|0.7602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47062102
|2007.08.07 17:36
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3750
|1.2750
|1.3763
|2007.08.07 18:36
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47062759
|2007.08.07 17:51
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7599
|0.6599
|0.7611
|2007.08.07 19:00
|0.7611
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47063176
|2007.08.07 18:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1954
|1.2954
|1.1939
|2007.08.07 18:27
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47063438
|2007.08.07 18:03
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.67
|229.67
|239.83
|2007.08.07 18:33
|239.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|47066076
|2007.08.07 18:15
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.65
|152.65
|162.78
|2007.08.07 18:16
|162.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47066239
|2007.08.07 18:15
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.66
|152.66
|162.79
|2007.08.07 18:16
|162.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47069136
|2007.08.07 18:19
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.75
|152.75
|162.88
|2007.08.07 18:22
|162.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47069311
|2007.08.07 18:19
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.75
|152.75
|162.88
|2007.08.07 18:22
|162.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47069328
|2007.08.07 18:19
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.75
|152.75
|162.88
|2007.08.07 18:22
|162.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47072479
|2007.08.07 18:24
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.74
|152.74
|162.87
|2007.08.07 18:44
|162.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47072491
|2007.08.07 18:24
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.74
|152.74
|162.87
|2007.08.07 18:44
|162.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47072490
|2007.08.07 18:24
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.74
|152.74
|162.87
|2007.08.07 18:44
|162.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47073947
|2007.08.07 18:27
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1934
|1.2934
|1.1919
|2007.08.07 18:31
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47073972
|2007.08.07 18:27
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1934
|1.2934
|1.1919
|2007.08.07 18:31
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47076702
|2007.08.07 18:30
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.83
|228.83
|238.99
|2007.08.07 18:33
|238.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47076818
|2007.08.07 18:30
|buy
|0.02
|nzdjpym
|89.32
|79.32
|89.44
|2007.08.07 18:41
|89.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47076841
|2007.08.07 18:30
|buy
|0.17
|gbpjpym
|238.80
|228.80
|238.96
|2007.08.07 18:33
|238.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.31
|47077588
|2007.08.07 18:30
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.69
|228.69
|238.85
|2007.08.07 18:32
|238.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47077689
|2007.08.07 18:31
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.1259
|1.2259
|1.1247
|2007.08.07 19:00
|1.1247
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|47078058
|2007.08.07 18:31
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.37
|152.37
|162.50
|2007.08.07 18:33
|162.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47078890
|2007.08.07 18:32
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.85
|228.85
|239.01
|2007.08.07 18:33
|239.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47079069
|2007.08.07 18:32
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.94
|228.94
|239.10
|2007.08.07 18:34
|239.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47079163
|2007.08.07 18:32
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7566
|0.6566
|0.7578
|2007.08.07 18:42
|0.7578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47079261
|2007.08.07 18:33
|buy
|0.02
|nzdjpym
|89.38
|79.38
|89.50
|2007.08.07 18:42
|89.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47079296
|2007.08.07 18:33
|buy
|0.02
|audjpym
|100.66
|90.66
|100.81
|2007.08.07 18:42
|100.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47079320
|2007.08.07 18:33
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.54
|152.54
|162.67
|2007.08.07 18:38
|162.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47079406
|2007.08.07 18:33
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.09
|229.09
|239.25
|2007.08.07 18:38
|239.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47079580
|2007.08.07 18:33
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.09
|229.09
|239.25
|2007.08.07 18:38
|239.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47079564
|2007.08.07 18:33
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.09
|229.09
|239.25
|2007.08.07 18:38
|239.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47079756
|2007.08.07 18:33
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7570
|0.6570
|0.7582
|2007.08.07 18:43
|0.7582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47079971
|2007.08.07 18:34
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.21
|229.21
|239.37
|2007.08.07 18:42
|239.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47080790
|2007.08.07 18:36
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3768
|1.2768
|1.3781
|2007.08.08 12:06
|1.3781
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.26
|47081716
|2007.08.07 18:37
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0250
|1.9250
|2.0264
|2007.08.08 07:48
|2.0206
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|47083796
|2007.08.07 18:38
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.71
|152.71
|162.84
|2007.08.07 18:43
|162.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47083810
|2007.08.07 18:38
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.33
|229.33
|239.49
|2007.08.07 18:44
|239.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47083820
|2007.08.07 18:38
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.33
|229.33
|239.49
|2007.08.07 18:44
|239.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47083920
|2007.08.07 18:38
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.29
|229.29
|239.45
|2007.08.07 18:43
|239.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47084551
|2007.08.07 18:42
|buy
|0.02
|nzdjpym
|89.54
|79.54
|89.66
|2007.08.07 18:43
|89.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47084567
|2007.08.07 18:42
|buy
|0.02
|nzdjpym
|89.56
|79.56
|89.68
|2007.08.07 18:44
|89.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47085023
|2007.08.07 18:43
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7583
|0.6583
|0.7595
|2007.08.07 18:56
|0.7595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47085116
|2007.08.07 18:43
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.54
|229.54
|239.70
|2007.08.07 18:56
|239.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47085122
|2007.08.07 18:43
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.54
|229.54
|239.70
|2007.08.07 18:56
|239.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47085383
|2007.08.07 18:44
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7586
|0.6586
|0.7598
|2007.08.07 19:00
|0.7598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47085475
|2007.08.07 18:44
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.57
|229.57
|239.73
|2007.08.07 18:56
|239.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47085478
|2007.08.07 18:44
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.57
|229.57
|239.73
|2007.08.07 18:56
|239.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47085866
|2007.08.07 18:45
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.73
|152.73
|162.86
|2007.08.07 18:49
|162.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47085863
|2007.08.07 18:45
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.73
|152.73
|162.86
|2007.08.07 18:49
|162.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47085872
|2007.08.07 18:45
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.73
|152.73
|162.86
|2007.08.07 18:49
|162.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47085907
|2007.08.07 18:45
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.73
|152.73
|162.86
|2007.08.07 18:49
|162.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47087935
|2007.08.07 18:56
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7600
|0.6600
|0.7612
|2007.08.07 19:00
|0.7612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47090139
|2007.08.07 18:59
|buy
|0.02
|chfjpym
|99.36
|89.36
|99.51
|2007.08.08 07:49
|99.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47090303
|2007.08.07 19:00
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.1242
|1.2242
|1.1230
|2007.08.07 19:01
|1.1230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|47090671
|2007.08.07 19:00
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.1235
|1.2235
|1.1223
|2007.08.07 20:51
|1.1223
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|47090828
|2007.08.07 19:00
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8559
|0.7559
|0.8574
|2007.08.07 23:43
|0.8574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|47091156
|2007.08.07 19:00
|buy
|0.02
|chfjpym
|99.35
|89.35
|99.50
|2007.08.08 07:49
|99.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47093128
|2007.08.07 19:03
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.1236
|1.2236
|1.1224
|2007.08.07 20:47
|1.1224
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|47109448
|2007.08.07 21:42
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4478
|1.3478
|1.4492
|2007.08.07 21:58
|1.4492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47110876
|2007.08.07 22:21
|buy
|0.02
|euraudm
|1.6070
|1.5070
|1.6084
|2007.08.07 23:29
|1.6084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47112998
|2007.08.07 23:14
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.87
|128.87
|118.72
|2007.08.08 08:41
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|47113737
|2007.08.07 23:30
|buy
|0.02
|euraudm
|1.6057
|1.5057
|1.6071
|2007.08.07 23:32
|1.6071
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47114204
|2007.08.07 23:35
|buy
|0.02
|euraudm
|1.6067
|1.5067
|1.6081
|2007.08.08 07:30
|1.6019
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|47118020
|2007.08.08 00:00
|buy
|0.02
|eurgbpm
|0.6798
|0.5798
|0.6811
|2007.08.10 13:14
|0.6780
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.72
|47127193
|2007.08.08 02:04
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.91
|128.91
|118.76
|2007.08.08 12:11
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|47135019
|2007.08.08 04:00
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.1247
|1.2247
|1.1235
|2007.08.08 10:28
|1.1235
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|47142268
|2007.08.08 06:11
|buy
|0.12
|gbpusdm
|2.0189
|1.9189
|2.0203
|2007.08.08 07:48
|2.0203
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|47149079
|2007.08.08 06:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0172
|1.9172
|2.0186
|2007.08.08 07:01
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47149072
|2007.08.08 06:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0172
|1.9172
|2.0186
|2007.08.08 07:01
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47151859
|2007.08.08 06:56
|buy
|0.12
|euraudm
|1.6005
|1.5005
|1.6019
|2007.08.08 07:30
|1.6019
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|47152185
|2007.08.08 07:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3733
|1.2733
|1.3746
|2007.08.08 07:49
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47154958
|2007.08.08 07:18
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.1987
|1.2987
|1.1972
|2007.08.08 08:34
|1.1972
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|47156859
|2007.08.08 07:30
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0552
|1.1552
|1.0537
|2007.08.08 08:01
|1.0537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47156873
|2007.08.08 07:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1988
|1.2988
|1.1973
|2007.08.08 08:34
|1.1973
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47159100
|2007.08.08 07:48
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0211
|1.9211
|2.0225
|2007.08.08 07:58
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47167440
|2007.08.08 08:26
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.37
|129.37
|119.22
|2007.08.08 08:41
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|47168632
|2007.08.08 08:35
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.25
|129.25
|119.10
|2007.08.08 19:08
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|47168642
|2007.08.08 08:35
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.25
|129.25
|119.10
|2007.08.08 19:08
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|47170393
|2007.08.08 09:00
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4486
|1.3486
|1.4500
|2007.08.08 09:28
|1.4500
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47173609
|2007.08.08 09:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.21
|129.21
|119.06
|2007.08.08 19:10
|119.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|47174160
|2007.08.08 09:35
|sell
|0.02
|audjpym
|102.13
|112.13
|101.98
|2007.08.08 19:26
|102.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|47177272
|2007.08.08 10:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.26
|129.26
|119.11
|2007.08.08 19:08
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|47177315
|2007.08.08 10:00
|sell
|0.02
|audjpym
|102.18
|112.18
|102.03
|2007.08.08 19:25
|103.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|47177333
|2007.08.08 10:00
|sell
|0.02
|nzdjpym
|90.80
|100.80
|90.68
|2007.08.08 19:27
|91.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|47178913
|2007.08.08 10:12
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0534
|0.9534
|1.0549
|2007.08.08 15:47
|1.0498
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|47183029
|2007.08.08 10:23
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4486
|1.3486
|1.4500
|2007.08.08 10:56
|1.4500
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47184095
|2007.08.08 10:30
|sell
|0.02
|gbpjpym
|242.00
|252.00
|241.84
|2007.08.08 12:40
|242.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|47184162
|2007.08.08 10:30
|sell
|0.02
|eurjpym
|164.31
|174.31
|164.18
|2007.08.08 19:30
|164.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|47184165
|2007.08.08 10:30
|sell
|0.02
|eurjpym
|164.31
|174.31
|164.18
|2007.08.08 19:30
|164.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|47184171
|2007.08.08 10:30
|sell
|0.02
|chfjpym
|99.74
|109.74
|99.59
|2007.08.09 07:04
|99.59
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.25
|47187516
|2007.08.08 11:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0296
|2.1296
|2.0282
|2007.08.09 06:56
|2.0343
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|47188772
|2007.08.08 11:03
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.42
|129.42
|119.27
|2007.08.08 12:11
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|47192429
|2007.08.08 11:30
|sell
|0.02
|chfjpym
|99.82
|109.82
|99.67
|2007.08.09 07:04
|99.67
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.25
|47192464
|2007.08.08 11:30
|sell
|0.02
|audjpym
|102.41
|112.41
|102.26
|2007.08.09 06:43
|103.25
|0.00
|0.00
|-0.08
|-1.40
|47192471
|2007.08.08 11:30
|sell
|0.02
|nzdjpym
|91.09
|101.09
|90.97
|2007.08.08 19:09
|91.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|47192480
|2007.08.08 11:30
|sell
|0.02
|eurjpym
|164.40
|174.40
|164.27
|2007.08.08 14:08
|164.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|47192522
|2007.08.08 11:30
|buy
|0.02
|eurgbpm
|0.6782
|0.5782
|0.6795
|2007.08.10 05:54
|0.6765
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.69
|47192604
|2007.08.08 11:31
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.4283
|2.5283
|2.4268
|2007.08.08 12:46
|2.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47202054
|2007.08.08 12:18
|sell
|0.10
|audjpym
|102.64
|112.64
|102.49
|2007.08.08 19:26
|102.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.85
|47202208
|2007.08.08 12:18
|sell
|0.10
|audjpym
|102.70
|112.70
|102.55
|2007.08.08 19:25
|103.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.84
|47202604
|2007.08.08 12:19
|sell
|0.10
|nzdjpym
|91.26
|101.26
|91.14
|2007.08.08 19:27
|91.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.51
|47203859
|2007.08.08 12:23
|sell
|0.17
|gbpjpym
|242.86
|252.86
|242.70
|2007.08.08 12:40
|242.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|47205925
|2007.08.08 12:30
|sell
|0.02
|nzdjpym
|91.32
|101.32
|91.20
|2007.08.08 19:24
|91.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|47205934
|2007.08.08 12:30
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7653
|0.8653
|0.7641
|2007.08.09 01:14
|0.7689
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.72
|47206006
|2007.08.08 12:30
|sell
|0.02
|chfjpym
|99.96
|109.96
|99.81
|2007.08.09 06:56
|99.81
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.25
|47206881
|2007.08.08 12:31
|sell
|0.12
|gbpusdm
|2.0357
|2.1357
|2.0343
|2007.08.09 06:56
|2.0343
|0.00
|0.00
|0.01
|1.68
|47209383
|2007.08.08 12:40
|sell
|0.02
|gbpjpym
|242.60
|252.60
|242.44
|2007.08.08 19:26
|243.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|47212388
|2007.08.08 13:00
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8610
|0.9610
|0.8595
|2007.08.09 06:42
|0.8642
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.64
|47212440
|2007.08.08 13:00
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.4249
|2.5249
|2.4234
|2007.08.08 15:17
|2.4326
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.29
|47212473
|2007.08.08 13:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0344
|2.1344
|2.0330
|2007.08.09 06:57
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47212585
|2007.08.08 13:00
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0499
|0.9499
|1.0514
|2007.08.09 08:28
|1.0514
|0.00
|0.00
|0.01
|0.29
|47212789
|2007.08.08 13:02
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0501
|0.9501
|1.0516
|2007.08.09 08:28
|1.0516
|0.00
|0.00
|0.01
|0.29
|47213054
|2007.08.08 13:06
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3801
|1.4801
|1.3788
|2007.08.09 06:55
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.03
|0.26
|47213129
|2007.08.08 13:07
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3800
|1.4800
|1.3787
|2007.08.09 06:55
|1.3787
|0.00
|0.00
|0.03
|0.26
|47213421
|2007.08.08 13:11
|sell
|0.02
|chfjpym
|99.95
|109.95
|99.80
|2007.08.09 06:57
|99.80
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.25
|47215015
|2007.08.08 13:30
|sell
|0.02
|audjpym
|102.68
|112.68
|102.53
|2007.08.08 19:25
|103.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|47215053
|2007.08.08 13:30
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7661
|0.8661
|0.7649
|2007.08.09 06:53
|0.7649
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.24
|47215057
|2007.08.08 13:30
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8613
|0.9613
|0.8598
|2007.08.09 07:03
|0.8598
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.30
|47221946
|2007.08.08 13:51
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.0482
|0.9482
|1.0497
|2007.08.08 15:47
|1.0497
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|47223869
|2007.08.08 14:00
|sell
|0.02
|gbpjpym
|243.13
|253.13
|242.97
|2007.08.08 16:42
|243.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|47223892
|2007.08.08 14:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1922
|1.0922
|1.1937
|2007.08.08 14:24
|1.1937
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47223950
|2007.08.08 14:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1923
|1.0923
|1.1938
|2007.08.08 14:26
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47224002
|2007.08.08 14:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0376
|2.1376
|2.0362
|2007.08.08 16:04
|2.0362
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47224706
|2007.08.08 14:02
|sell
|0.12
|eurjpym
|164.92
|174.92
|164.79
|2007.08.08 19:30
|164.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|47224717
|2007.08.08 14:02
|sell
|0.12
|eurjpym
|164.92
|174.92
|164.79
|2007.08.08 19:30
|164.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|47225754
|2007.08.08 14:02
|sell
|0.12
|eurjpym
|165.07
|175.07
|164.94
|2007.08.08 14:08
|164.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47225973
|2007.08.08 14:03
|sell
|0.10
|audjpym
|102.91
|112.91
|102.76
|2007.08.09 06:42
|103.25
|0.00
|0.00
|-0.39
|-2.84
|47225995
|2007.08.08 14:03
|sell
|0.10
|nzdjpym
|91.54
|101.54
|91.42
|2007.08.08 19:09
|91.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.84
|47226450
|2007.08.08 14:03
|sell
|0.02
|gbpjpym
|243.37
|253.37
|243.21
|2007.08.08 14:09
|243.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47226535
|2007.08.08 14:03
|sell
|0.02
|gbpjpym
|243.35
|253.35
|243.19
|2007.08.08 14:10
|243.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47226687
|2007.08.08 14:03
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0471
|0.9471
|1.0486
|2007.08.08 14:59
|1.0486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|47227165
|2007.08.08 14:07
|sell
|0.02
|eurjpym
|164.94
|174.94
|164.81
|2007.08.08 19:30
|164.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47227218
|2007.08.08 14:07
|sell
|0.02
|audjpym
|102.83
|112.83
|102.68
|2007.08.08 19:15
|103.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|47227717
|2007.08.08 14:10
|sell
|0.02
|gbpjpym
|243.12
|253.12
|242.96
|2007.08.08 16:42
|243.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|47227719
|2007.08.08 14:10
|sell
|0.02
|gbpjpym
|243.12
|253.12
|242.96
|2007.08.08 16:42
|243.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|47228266
|2007.08.08 14:14
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3806
|1.4806
|1.3793
|2007.08.08 20:16
|1.3793
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47229243
|2007.08.08 14:18
|sell
|0.17
|gbpjpym
|243.46
|253.46
|243.30
|2007.08.08 19:26
|243.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|47232878
|2007.08.08 14:27
|sell
|0.18
|gbpchfm
|2.4340
|2.5340
|2.4325
|2007.08.08 15:17
|2.4325
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|47233536
|2007.08.08 14:30
|sell
|0.02
|eurjpym
|165.14
|175.14
|165.01
|2007.08.08 19:09
|165.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47233555
|2007.08.08 14:30
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.4337
|2.5337
|2.4322
|2007.08.08 16:08
|2.4322
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47233580
|2007.08.08 14:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3808
|1.4808
|1.3795
|2007.08.08 19:58
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47234495
|2007.08.08 14:32
|sell
|0.50
|nzdjpym
|91.72
|101.72
|91.60
|2007.08.08 19:26
|91.60
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|47234612
|2007.08.08 14:32
|sell
|0.50
|audjpym
|103.14
|113.14
|102.99
|2007.08.08 19:26
|102.99
|0.00
|0.00
|0.00
|6.28
|47235141
|2007.08.08 14:34
|sell
|0.10
|nzdjpym
|91.80
|101.80
|91.68
|2007.08.08 19:24
|91.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|47238830
|2007.08.08 14:59
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0489
|0.9489
|1.0504
|2007.08.09 07:04
|1.0504
|0.00
|0.00
|0.01
|0.29
|47239038
|2007.08.08 15:00
|sell
|0.02
|nzdjpym
|91.83
|101.83
|91.71
|2007.08.08 19:17
|91.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47239071
|2007.08.08 15:00
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0489
|0.9489
|1.0504
|2007.08.09 07:04
|1.0504
|0.00
|0.00
|0.01
|0.29
|47239775
|2007.08.08 15:03
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7666
|0.8666
|0.7654
|2007.08.09 06:53
|0.7654
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.24
|47240044
|2007.08.08 15:05
|sell
|0.02
|nzdjpym
|91.66
|101.66
|91.54
|2007.08.08 19:27
|91.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47240443
|2007.08.08 15:07
|sell
|0.02
|chfjpym
|100.11
|110.11
|99.96
|2007.08.08 19:34
|99.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47240485
|2007.08.08 15:08
|sell
|0.02
|gbpjpym
|243.56
|253.56
|243.40
|2007.08.08 19:26
|243.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47241387
|2007.08.08 15:21
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0369
|2.1369
|2.0355
|2007.08.08 21:59
|2.0355
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47241660
|2007.08.08 15:23
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8609
|0.9609
|0.8594
|2007.08.09 06:42
|0.8639
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.60
|47242168
|2007.08.08 15:27
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.72
|129.72
|119.57
|2007.08.08 19:10
|119.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|47243567
|2007.08.08 15:47
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0502
|0.9502
|1.0517
|2007.08.09 08:28
|1.0517
|0.00
|0.00
|0.01
|0.29
|47244286
|2007.08.08 15:58
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.75
|129.75
|119.60
|2007.08.08 19:08
|119.60
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|47244309
|2007.08.08 15:58
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.75
|129.75
|119.60
|2007.08.08 19:08
|119.60
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|47244341
|2007.08.08 15:58
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.76
|129.76
|119.61
|2007.08.08 19:08
|119.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|47244422
|2007.08.08 15:59
|sell
|0.10
|audjpym
|103.18
|113.18
|103.03
|2007.08.08 19:24
|103.03
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|47244567
|2007.08.08 16:00
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.4329
|2.5329
|2.4314
|2007.08.09 06:56
|2.4314
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.25
|47245081
|2007.08.08 16:04
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0358
|2.1358
|2.0344
|2007.08.09 06:56
|2.0344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47245615
|2007.08.08 16:12
|sell
|0.02
|eurjpym
|165.23
|175.23
|165.10
|2007.08.08 19:03
|165.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47247172
|2007.08.08 16:22
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4486
|1.3486
|1.4500
|2007.08.09 09:22
|1.4500
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.26
|47247795
|2007.08.08 16:30
|sell
|0.50
|audjpym
|103.20
|113.20
|103.05
|2007.08.08 19:24
|103.05
|0.00
|0.00
|0.00
|6.28
|47248040
|2007.08.08 16:31
|sell
|0.17
|gbpjpym
|243.99
|253.99
|243.83
|2007.08.08 16:42
|243.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|47248042
|2007.08.08 16:31
|sell
|0.17
|gbpjpym
|243.99
|253.99
|243.83
|2007.08.08 16:42
|243.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|47248041
|2007.08.08 16:31
|sell
|0.17
|gbpjpym
|243.99
|253.99
|243.83
|2007.08.08 16:42
|243.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|47249383
|2007.08.08 16:42
|sell
|0.02
|gbpjpym
|243.77
|253.77
|243.61
|2007.08.08 19:08
|243.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47249382
|2007.08.08 16:42
|sell
|0.02
|gbpjpym
|243.77
|253.77
|243.61
|2007.08.08 19:08
|243.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47250358
|2007.08.08 17:00
|sell
|0.02
|gbpjpym
|243.76
|253.76
|243.60
|2007.08.08 19:08
|243.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47250457
|2007.08.08 17:00
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7670
|0.8670
|0.7658
|2007.08.09 06:42
|0.7658
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.24
|47251329
|2007.08.08 17:15
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3800
|1.3740
|1.3807
|2007.08.08 18:08
|1.3800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|47252385
|2007.08.08 17:34
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3797
|1.3737
|1.3804
|2007.08.08 18:09
|1.3800
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|47252429
|2007.08.08 17:34
|sell
|0.50
|nzdjpym
|92.00
|102.00
|91.88
|2007.08.08 19:09
|91.88
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|47254160
|2007.08.08 18:04
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6506
|1.7506
|1.6493
|2007.08.08 19:10
|1.6493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47254161
|2007.08.08 18:04
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.4358
|2.5358
|2.4343
|2007.08.08 19:10
|2.4343
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47254454
|2007.08.08 18:13
|sell
|0.10
|audjpym
|103.33
|113.33
|103.18
|2007.08.08 19:14
|103.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|47255382
|2007.08.08 18:31
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8630
|0.9630
|0.8615
|2007.08.08 19:28
|0.8615
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|47255708
|2007.08.08 18:39
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6502
|1.7502
|1.6489
|2007.08.08 19:17
|1.6489
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47256707
|2007.08.08 19:00
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6498
|1.7498
|1.6485
|2007.08.08 19:26
|1.6485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47257034
|2007.08.08 19:04
|sell
|0.02
|eurjpym
|165.05
|175.05
|164.92
|2007.08.08 19:24
|164.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47257406
|2007.08.08 19:08
|sell
|0.02
|gbpjpym
|243.48
|253.48
|243.32
|2007.08.08 19:26
|243.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47257424
|2007.08.08 19:08
|sell
|0.02
|gbpjpym
|243.54
|253.54
|243.38
|2007.08.08 19:26
|243.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47257455
|2007.08.08 19:08
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.61
|129.61
|119.46
|2007.08.08 19:26
|119.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47257458
|2007.08.08 19:08
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.61
|129.61
|119.46
|2007.08.08 19:26
|119.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47257606
|2007.08.08 19:09
|sell
|0.02
|eurjpym
|164.97
|174.97
|164.84
|2007.08.08 19:26
|164.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47257657
|2007.08.08 19:09
|sell
|0.02
|nzdjpym
|91.79
|101.79
|91.67
|2007.08.08 19:24
|91.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47258003
|2007.08.08 19:10
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.55
|129.55
|119.40
|2007.08.08 19:30
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47258438
|2007.08.08 19:15
|sell
|0.02
|audjpym
|103.11
|113.11
|102.96
|2007.08.08 19:26
|102.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47258882
|2007.08.08 19:17
|sell
|0.02
|nzdjpym
|91.61
|101.61
|91.49
|2007.08.09 01:33
|91.90
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.48
|47258924
|2007.08.08 19:17
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6484
|1.7484
|1.6471
|2007.08.09 06:56
|1.6471
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.22
|47259446
|2007.08.08 19:24
|sell
|0.02
|nzdjpym
|91.55
|101.55
|91.43
|2007.08.09 01:33
|91.91
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.60
|47259449
|2007.08.08 19:24
|sell
|0.02
|nzdjpym
|91.55
|101.55
|91.43
|2007.08.09 01:33
|91.90
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.58
|47259454
|2007.08.08 19:24
|sell
|0.02
|eurjpym
|164.90
|174.90
|164.77
|2007.08.08 19:35
|164.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47259480
|2007.08.08 19:25
|sell
|0.02
|audjpym
|102.99
|112.99
|102.84
|2007.08.08 19:32
|102.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47259489
|2007.08.08 19:25
|sell
|0.02
|audjpym
|102.95
|112.95
|102.80
|2007.08.09 06:42
|103.29
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.57
|47259616
|2007.08.08 19:26
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6482
|1.7482
|1.6469
|2007.08.09 06:56
|1.6469
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.22
|47259765
|2007.08.08 19:26
|sell
|0.02
|gbpjpym
|243.29
|253.29
|243.13
|2007.08.08 19:32
|243.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47259772
|2007.08.08 19:26
|sell
|0.02
|gbpjpym
|243.29
|253.29
|243.13
|2007.08.08 19:32
|243.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47259819
|2007.08.08 19:26
|sell
|0.02
|audjpym
|102.91
|112.91
|102.76
|2007.08.09 06:42
|103.28
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.62
|47259980
|2007.08.08 19:26
|sell
|0.02
|audjpym
|102.86
|112.86
|102.71
|2007.08.09 06:45
|103.20
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.57
|47260076
|2007.08.08 19:26
|sell
|0.02
|gbpjpym
|243.24
|253.24
|243.08
|2007.08.08 19:32
|243.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47260114
|2007.08.08 19:26
|sell
|0.02
|eurjpym
|164.79
|174.79
|164.66
|2007.08.09 06:52
|164.66
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.22
|47260280
|2007.08.08 19:27
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.44
|129.44
|119.29
|2007.08.09 06:55
|119.29
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.25
|47260284
|2007.08.08 19:27
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.44
|129.44
|119.29
|2007.08.09 06:55
|119.29
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.25
|47260316
|2007.08.08 19:27
|sell
|0.02
|gbpjpym
|243.21
|253.21
|243.05
|2007.08.08 19:35
|243.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47260628
|2007.08.08 19:27
|sell
|0.02
|nzdjpym
|91.44
|101.44
|91.32
|2007.08.09 06:10
|91.80
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.61
|47260687
|2007.08.08 19:27
|sell
|0.02
|nzdjpym
|91.50
|101.50
|91.38
|2007.08.09 06:10
|91.83
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.55
|47260848
|2007.08.08 19:28
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8610
|0.9610
|0.8595
|2007.08.09 06:42
|0.8639
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.58
|47261532
|2007.08.08 19:30
|sell
|0.02
|eurjpym
|164.77
|174.77
|164.64
|2007.08.09 06:53
|164.64
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.22
|47261991
|2007.08.08 19:32
|sell
|0.02
|gbpjpym
|243.04
|253.04
|242.88
|2007.08.08 21:11
|243.75
|0.00
|0.00
|-0.16
|-1.18
|47262038
|2007.08.08 19:32
|sell
|0.02
|gbpjpym
|242.99
|252.99
|242.83
|2007.08.08 21:33
|243.68
|0.00
|0.00
|-0.16
|-1.15
|47262464
|2007.08.08 19:35
|sell
|0.02
|eurjpym
|164.72
|174.72
|164.59
|2007.08.09 06:53
|164.59
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.22
|47266750
|2007.08.08 20:15
|sell
|0.10
|nzdjpym
|91.91
|101.91
|91.79
|2007.08.09 06:10
|91.79
|0.00
|0.00
|-0.41
|1.00
|47266771
|2007.08.08 20:15
|buy
|0.02
|euraudm
|1.6017
|1.5017
|1.6031
|2007.08.09 06:43
|1.5969
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.83
|47268088
|2007.08.08 20:29
|sell
|0.17
|gbpjpym
|243.85
|253.85
|243.69
|2007.08.08 21:33
|243.69
|0.00
|0.00
|-1.35
|2.27
|47268233
|2007.08.08 20:31
|sell
|0.02
|gbpjpym
|243.82
|253.82
|243.66
|2007.08.08 21:34
|243.66
|0.00
|0.00
|-0.16
|0.27
|47268396
|2007.08.08 20:32
|sell
|0.10
|nzdjpym
|91.95
|101.95
|91.83
|2007.08.09 06:10
|91.83
|0.00
|0.00
|-0.41
|1.01
|47268868
|2007.08.08 20:43
|sell
|0.17
|gbpjpym
|243.90
|253.90
|243.74
|2007.08.08 21:11
|243.74
|0.00
|0.00
|-1.35
|2.28
|47270922
|2007.08.08 21:25
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1963
|1.2963
|1.1948
|2007.08.09 06:11
|1.1948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47273791
|2007.08.08 22:31
|sell
|0.02
|gbpjpym
|243.83
|253.83
|243.67
|2007.08.09 05:00
|243.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47274407
|2007.08.08 22:45
|sell
|0.10
|nzdjpym
|92.04
|102.04
|91.92
|2007.08.09 01:33
|91.92
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|47274409
|2007.08.08 22:45
|sell
|0.10
|nzdjpym
|92.04
|102.04
|91.92
|2007.08.09 01:33
|91.92
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|47274496
|2007.08.08 22:47
|sell
|0.10
|nzdjpym
|92.06
|102.06
|91.94
|2007.08.09 01:33
|91.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|47274672
|2007.08.08 22:52
|sell
|0.10
|nzdusdm
|0.7698
|0.8698
|0.7686
|2007.08.09 01:14
|0.7686
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47274855
|2007.08.08 23:00
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7698
|0.8698
|0.7686
|2007.08.09 01:14
|0.7686
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47277608
|2007.08.09 00:04
|sell
|0.10
|audjpym
|103.36
|113.36
|103.21
|2007.08.09 06:45
|103.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|47281523
|2007.08.09 01:14
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7684
|0.8684
|0.7672
|2007.08.09 06:17
|0.7672
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47282097
|2007.08.09 01:30
|sell
|0.50
|audjpym
|103.41
|113.41
|103.26
|2007.08.09 06:42
|103.26
|0.00
|0.00
|0.00
|6.28
|47282099
|2007.08.09 01:30
|sell
|0.10
|audjpym
|103.41
|113.41
|103.26
|2007.08.09 06:42
|103.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|47282160
|2007.08.09 01:31
|sell
|0.10
|audjpym
|103.46
|113.46
|103.31
|2007.08.09 06:42
|103.31
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|47285467
|2007.08.09 03:00
|sell
|0.02
|audjpym
|103.42
|113.42
|103.27
|2007.08.09 06:42
|103.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47285519
|2007.08.09 03:01
|sell
|0.02
|audcadm
|0.9059
|1.0059
|0.9047
|2007.08.09 06:54
|0.9047
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|47285995
|2007.08.09 03:12
|buy
|0.02
|euraudm
|1.5967
|1.4967
|1.5981
|2007.08.09 06:53
|1.5981
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47287592
|2007.08.09 04:00
|buy
|0.12
|euraudm
|1.5957
|1.4957
|1.5971
|2007.08.09 06:42
|1.5971
|0.00
|0.00
|0.00
|1.45
|47288769
|2007.08.09 04:27
|buy
|0.02
|euraudm
|1.5966
|1.4966
|1.5980
|2007.08.09 06:53
|1.5980
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47289892
|2007.08.09 05:00
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8647
|0.9647
|0.8632
|2007.08.09 06:53
|0.8632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|47290009
|2007.08.09 05:00
|sell
|0.02
|audcadm
|0.9060
|1.0060
|0.9048
|2007.08.09 06:53
|0.9048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|47291006
|2007.08.09 05:30
|sell
|0.02
|audcadm
|0.9069
|1.0069
|0.9057
|2007.08.09 06:53
|0.9057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|47291120
|2007.08.09 05:32
|sell
|0.10
|audusdm
|0.8659
|0.9659
|0.8644
|2007.08.09 06:42
|0.8644
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|47291964
|2007.08.09 05:45
|sell
|0.10
|audusdm
|0.8660
|0.9660
|0.8645
|2007.08.09 06:42
|0.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|47291968
|2007.08.09 05:45
|sell
|0.10
|audusdm
|0.8660
|0.9660
|0.8645
|2007.08.09 06:42
|0.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|47292743
|2007.08.09 06:00
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.1263
|1.2263
|1.1251
|2007.08.09 14:34
|1.1251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|47293768
|2007.08.09 06:11
|buy
|0.02
|euraudm
|1.5957
|1.4957
|1.5971
|2007.08.09 06:42
|1.5971
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47295006
|2007.08.09 06:16
|sell
|0.02
|audcadm
|0.9064
|1.0064
|0.9052
|2007.08.09 06:53
|0.9052
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|47296498
|2007.08.09 06:30
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.1269
|1.2269
|1.1257
|2007.08.09 13:31
|1.1257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|47297976
|2007.08.09 06:43
|buy
|0.02
|euraudm
|1.5977
|1.4977
|1.5991
|2007.08.09 06:54
|1.5991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47297984
|2007.08.09 06:43
|buy
|0.02
|euraudm
|1.5976
|1.4976
|1.5990
|2007.08.09 06:53
|1.5990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47298033
|2007.08.09 06:43
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8635
|0.9635
|0.8620
|2007.08.09 06:56
|0.8620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|47298742
|2007.08.09 06:44
|sell
|0.02
|audjpym
|103.22
|113.22
|103.07
|2007.08.09 06:53
|103.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47298814
|2007.08.09 06:44
|sell
|0.02
|audjpym
|103.22
|113.22
|103.07
|2007.08.09 06:53
|103.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47301724
|2007.08.09 06:53
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8625
|0.9625
|0.8610
|2007.08.09 07:03
|0.8610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|47301843
|2007.08.09 06:54
|sell
|0.02
|audcadm
|0.9040
|1.0040
|0.9028
|2007.08.09 07:04
|0.9028
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|47301857
|2007.08.09 06:54
|sell
|0.02
|audcadm
|0.9040
|1.0040
|0.9028
|2007.08.09 07:04
|0.9028
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|47308435
|2007.08.09 06:58
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8617
|0.9617
|0.8602
|2007.08.09 07:03
|0.8602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|47310858
|2007.08.09 07:03
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7633
|0.6633
|0.7645
|2007.08.09 13:25
|0.7555
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|47312875
|2007.08.09 07:03
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6466
|1.5466
|1.6479
|2007.08.09 09:31
|1.6439
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|47314581
|2007.08.09 07:04
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.85
|80.85
|90.97
|2007.08.09 07:12
|90.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47315162
|2007.08.09 07:04
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.16
|109.16
|119.31
|2007.08.09 07:17
|119.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47317531
|2007.08.09 07:06
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.1263
|1.2263
|1.1251
|2007.08.09 14:34
|1.1251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|47319041
|2007.08.09 07:09
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.15
|109.15
|119.30
|2007.08.09 07:17
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47324291
|2007.08.09 07:17
|buy
|0.06
|eurgbpm
|0.6768
|0.5768
|0.6781
|2007.08.10 13:14
|0.6781
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.58
|47326487
|2007.08.09 07:23
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.15
|109.15
|119.30
|2007.08.09 14:34
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|47326500
|2007.08.09 07:23
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.15
|109.15
|119.30
|2007.08.09 14:34
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|47326818
|2007.08.09 07:23
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.89
|80.89
|91.01
|2007.08.09 09:35
|90.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|47329892
|2007.08.09 07:30
|buy
|0.02
|audcadm
|0.9003
|0.8003
|0.9015
|2007.08.09 07:41
|0.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|47329947
|2007.08.09 07:30
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6465
|1.5465
|1.6478
|2007.08.09 13:53
|1.6400
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|47329991
|2007.08.09 07:30
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.84
|80.84
|90.96
|2007.08.09 09:35
|90.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|47329995
|2007.08.09 07:30
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7626
|0.6626
|0.7638
|2007.08.09 13:23
|0.7546
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|47330050
|2007.08.09 07:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.14
|109.14
|119.29
|2007.08.09 14:34
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|47332948
|2007.08.09 07:37
|buy
|0.02
|audjpym
|102.21
|92.21
|102.36
|2007.08.09 07:40
|102.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47333648
|2007.08.09 07:38
|buy
|0.02
|eurjpym
|163.83
|153.83
|163.96
|2007.08.09 07:39
|163.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47334320
|2007.08.09 07:39
|buy
|0.02
|eurjpym
|163.98
|153.98
|164.11
|2007.08.09 07:40
|164.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47334701
|2007.08.09 07:40
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.82
|80.82
|90.94
|2007.08.09 09:34
|90.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|47335131
|2007.08.09 07:41
|buy
|0.02
|audcadm
|0.9024
|0.8024
|0.9036
|2007.08.09 10:30
|0.9036
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47338776
|2007.08.09 07:59
|buy
|0.02
|eurjpym
|163.96
|153.96
|164.09
|2007.08.09 08:04
|164.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47339188
|2007.08.09 08:00
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6464
|1.5464
|1.6477
|2007.08.09 13:41
|1.6393
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|47339370
|2007.08.09 08:00
|buy
|0.02
|chfjpym
|99.65
|89.65
|99.80
|2007.08.09 13:10
|98.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|47340920
|2007.08.09 08:16
|buy
|0.02
|audjpym
|102.16
|92.16
|102.31
|2007.08.09 13:24
|100.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|47343082
|2007.08.09 08:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.16
|109.16
|119.31
|2007.08.09 14:34
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|47343649
|2007.08.09 08:33
|buy
|0.02
|audjpym
|102.25
|92.25
|102.40
|2007.08.09 10:18
|101.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|47347188
|2007.08.09 09:01
|buy
|0.02
|eurjpym
|163.98
|153.98
|164.11
|2007.08.09 10:18
|163.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|47350112
|2007.08.09 09:10
|buy
|0.10
|nzdjpym
|90.42
|80.42
|90.54
|2007.08.09 09:35
|90.54
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|47350651
|2007.08.09 09:11
|buy
|0.08
|eurchfm
|1.6426
|1.5426
|1.6439
|2007.08.09 09:31
|1.6439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|47351128
|2007.08.09 09:11
|buy
|0.10
|nzdjpym
|90.39
|80.39
|90.51
|2007.08.09 09:34
|90.51
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|47351670
|2007.08.09 09:13
|buy
|0.10
|nzdjpym
|90.36
|80.36
|90.48
|2007.08.09 09:34
|90.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|47354689
|2007.08.09 09:30
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6442
|1.5442
|1.6455
|2007.08.09 14:33
|1.6415
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|47354755
|2007.08.09 09:30
|buy
|0.02
|eurjpym
|163.82
|153.82
|163.95
|2007.08.09 09:35
|163.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47354875
|2007.08.09 09:31
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0526
|1.1526
|1.0511
|2007.08.09 13:16
|1.0613
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|47355411
|2007.08.09 09:34
|sell
|0.02
|euraudm
|1.6050
|1.7050
|1.6036
|2007.08.09 10:30
|1.6036
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47355427
|2007.08.09 09:34
|buy
|0.02
|eurjpym
|163.91
|153.91
|164.04
|2007.08.09 13:41
|162.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|47355531
|2007.08.09 09:35
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.63
|80.63
|90.75
|2007.08.09 10:16
|90.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|47355536
|2007.08.09 09:35
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.63
|80.63
|90.75
|2007.08.09 13:23
|89.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.15
|47355618
|2007.08.09 09:35
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.65
|80.65
|90.77
|2007.08.09 10:16
|90.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|47355747
|2007.08.09 09:35
|buy
|0.02
|eurjpym
|163.98
|153.98
|164.11
|2007.08.09 10:17
|163.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|47356193
|2007.08.09 09:38
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7617
|0.6617
|0.7629
|2007.08.09 14:33
|0.7584
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|47359696
|2007.08.09 09:50
|buy
|0.10
|audjpym
|101.75
|91.75
|101.90
|2007.08.09 10:18
|101.90
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|47360960
|2007.08.09 09:53
|buy
|0.10
|nzdjpym
|90.20
|80.20
|90.32
|2007.08.09 10:16
|90.32
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|47362764
|2007.08.09 10:00
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0540
|1.1540
|1.0525
|2007.08.09 13:42
|1.0579
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|47362809
|2007.08.09 10:00
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8568
|0.7568
|0.8583
|2007.08.09 14:19
|0.8531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|47362825
|2007.08.09 10:00
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8568
|0.7568
|0.8583
|2007.08.09 14:19
|0.8530
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|47363053
|2007.08.09 10:01
|buy
|0.10
|nzdjpym
|90.16
|80.16
|90.28
|2007.08.09 10:16
|90.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|47366887
|2007.08.09 10:06
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6434
|1.5434
|1.6447
|2007.08.09 14:17
|1.6407
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|47368570
|2007.08.09 10:11
|buy
|0.12
|eurjpym
|163.35
|153.35
|163.48
|2007.08.09 10:17
|163.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|47368672
|2007.08.09 10:11
|buy
|0.02
|chfjpym
|99.43
|89.43
|99.58
|2007.08.09 10:34
|99.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47368786
|2007.08.09 10:11
|buy
|0.12
|eurjpym
|163.37
|153.37
|163.50
|2007.08.09 10:18
|163.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|47369815
|2007.08.09 10:16
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.35
|80.35
|90.47
|2007.08.09 10:24
|90.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47370371
|2007.08.09 10:18
|buy
|0.02
|eurjpym
|163.60
|153.60
|163.73
|2007.08.09 13:12
|161.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|47370367
|2007.08.09 10:18
|buy
|0.02
|eurjpym
|163.60
|153.60
|163.73
|2007.08.09 13:12
|161.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.93
|47370400
|2007.08.09 10:18
|buy
|0.02
|audjpym
|101.97
|91.97
|102.12
|2007.08.09 13:11
|100.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.32
|47371254
|2007.08.09 10:24
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.57
|80.57
|90.69
|2007.08.09 13:17
|89.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|47372249
|2007.08.09 10:30
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.55
|80.55
|90.67
|2007.08.09 13:17
|89.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.25
|47372610
|2007.08.09 10:30
|buy
|0.02
|audjpym
|102.01
|92.01
|102.16
|2007.08.09 13:16
|100.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|47372984
|2007.08.09 10:30
|sell
|0.02
|euraudm
|1.6029
|1.7029
|1.6015
|2007.08.09 12:58
|1.6075
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|47373913
|2007.08.09 10:31
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3746
|1.2746
|1.3759
|2007.08.09 14:33
|1.3709
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|47374559
|2007.08.09 10:34
|buy
|0.02
|chfjpym
|99.65
|89.65
|99.80
|2007.08.09 13:10
|98.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.47
|47381585
|2007.08.09 10:56
|buy
|0.12
|eurjpym
|163.30
|153.30
|163.43
|2007.08.09 13:41
|162.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.84
|47381681
|2007.08.09 10:57
|buy
|0.02
|gbpjpym
|241.00
|231.00
|241.16
|2007.08.09 13:10
|239.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|47382299
|2007.08.09 10:58
|buy
|0.10
|nzdjpym
|90.17
|80.17
|90.29
|2007.08.09 13:22
|89.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.84
|47382411
|2007.08.09 10:59
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7587
|0.6587
|0.7599
|2007.08.09 13:24
|0.7554
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|47382588
|2007.08.09 11:00
|buy
|0.02
|audcadm
|0.9030
|0.8030
|0.9042
|2007.08.09 19:57
|0.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|47382666
|2007.08.09 11:00
|buy
|0.10
|audjpym
|101.66
|91.66
|101.81
|2007.08.09 13:24
|100.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.09
|47382799
|2007.08.09 11:00
|buy
|0.10
|nzdjpym
|90.09
|80.09
|90.21
|2007.08.09 13:16
|89.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.93
|47382801
|2007.08.09 11:00
|buy
|0.10
|nzdjpym
|90.09
|80.09
|90.21
|2007.08.09 13:16
|89.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.93
|47382957
|2007.08.09 11:01
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7580
|0.6580
|0.7592
|2007.08.09 13:23
|0.7547
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|47383615
|2007.08.09 11:02
|buy
|0.10
|audjpym
|101.51
|91.51
|101.66
|2007.08.09 13:16
|100.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.26
|47384455
|2007.08.09 11:03
|buy
|0.10
|audjpym
|101.46
|91.46
|101.61
|2007.08.09 13:11
|100.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.44
|47386969
|2007.08.09 11:16
|buy
|0.08
|eurchfm
|1.6425
|1.5425
|1.6438
|2007.08.09 13:52
|1.6398
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.81
|47388739
|2007.08.09 11:26
|buy
|0.08
|eurchfm
|1.6423
|1.5423
|1.6436
|2007.08.09 13:41
|1.6394
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|47389097
|2007.08.09 11:26
|buy
|0.12
|eurjpym
|162.99
|152.99
|163.12
|2007.08.09 13:12
|161.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.35
|47389117
|2007.08.09 11:26
|buy
|0.12
|eurjpym
|162.99
|152.99
|163.12
|2007.08.09 13:12
|161.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.76
|47390686
|2007.08.09 11:28
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.65
|108.65
|118.80
|2007.08.09 14:34
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|47390725
|2007.08.09 11:28
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.65
|108.65
|118.80
|2007.08.09 14:34
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|47390730
|2007.08.09 11:28
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.65
|108.65
|118.80
|2007.08.09 14:34
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|47391420
|2007.08.09 11:29
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.64
|108.64
|118.79
|2007.08.09 14:34
|118.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|47391762
|2007.08.09 11:30
|buy
|0.02
|gbpjpym
|240.36
|230.36
|240.52
|2007.08.09 11:44
|240.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47395306
|2007.08.09 11:39
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7572
|0.6572
|0.7584
|2007.08.09 14:33
|0.7584
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47396457
|2007.08.09 11:45
|buy
|0.02
|gbpjpym
|240.58
|230.58
|240.74
|2007.08.09 12:50
|239.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|47397284
|2007.08.09 11:48
|sell
|0.02
|euraudm
|1.6045
|1.7045
|1.6031
|2007.08.10 01:53
|1.6124
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.34
|47398508
|2007.08.09 12:00
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.05
|80.05
|90.17
|2007.08.09 13:16
|89.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|47398533
|2007.08.09 12:00
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7584
|0.6584
|0.7596
|2007.08.09 13:24
|0.7554
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|47398566
|2007.08.09 12:00
|buy
|0.02
|audjpym
|101.58
|91.58
|101.73
|2007.08.09 13:17
|100.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.47
|47398606
|2007.08.09 12:00
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0538
|1.1538
|1.0523
|2007.08.09 13:42
|1.0579
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|47398619
|2007.08.09 12:00
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8558
|0.7558
|0.8573
|2007.08.09 13:49
|0.8517
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|47398620
|2007.08.09 12:00
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8558
|0.7558
|0.8573
|2007.08.09 13:49
|0.8517
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|47398766
|2007.08.09 12:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|240.68
|230.68
|240.84
|2007.08.09 12:50
|239.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|47400313
|2007.08.09 12:14
|buy
|0.72
|eurjpym
|162.70
|152.70
|162.83
|2007.08.09 13:41
|162.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.78
|47402003
|2007.08.09 12:22
|buy
|0.50
|nzdjpym
|89.72
|79.72
|89.84
|2007.08.09 13:22
|89.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.62
|47402032
|2007.08.09 12:22
|buy
|0.17
|gbpjpym
|240.13
|230.13
|240.29
|2007.08.09 13:10
|239.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.06
|47402164
|2007.08.09 12:22
|buy
|0.10
|chfjpym
|99.15
|89.15
|99.30
|2007.08.09 13:10
|98.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.13
|47402168
|2007.08.09 12:22
|buy
|0.10
|chfjpym
|99.15
|89.15
|99.30
|2007.08.09 13:10
|98.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.21
|47402350
|2007.08.09 12:23
|buy
|0.50
|audjpym
|101.15
|91.15
|101.30
|2007.08.09 13:24
|100.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.77
|47402619
|2007.08.09 12:24
|buy
|0.50
|nzdjpym
|89.64
|79.64
|89.76
|2007.08.09 13:16
|89.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.36
|47402626
|2007.08.09 12:24
|buy
|0.50
|nzdjpym
|89.64
|79.64
|89.76
|2007.08.09 13:16
|89.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|47402696
|2007.08.09 12:24
|buy
|0.08
|eurchfm
|1.6402
|1.5402
|1.6415
|2007.08.09 14:33
|1.6415
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|47404892
|2007.08.09 12:26
|buy
|0.10
|nzdjpym
|89.59
|79.59
|89.71
|2007.08.09 13:16
|89.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|47405845
|2007.08.09 12:27
|buy
|0.72
|eurjpym
|162.39
|152.39
|162.52
|2007.08.09 13:12
|161.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.40
|47405868
|2007.08.09 12:27
|buy
|0.72
|eurjpym
|162.39
|152.39
|162.52
|2007.08.09 13:11
|161.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.62
|47406051
|2007.08.09 12:27
|buy
|0.10
|audjpym
|101.05
|91.05
|101.20
|2007.08.09 13:17
|100.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|47407441
|2007.08.09 12:28
|buy
|0.50
|audjpym
|101.00
|91.00
|101.15
|2007.08.09 13:16
|100.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|47408165
|2007.08.09 12:30
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7565
|0.6565
|0.7577
|2007.08.09 14:28
|0.7577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47412600
|2007.08.09 12:40
|buy
|0.50
|audjpym
|100.96
|90.96
|101.11
|2007.08.09 13:11
|100.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.47
|47412677
|2007.08.09 12:40
|buy
|0.08
|eurchfm
|1.6393
|1.5393
|1.6406
|2007.08.09 14:17
|1.6406
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|47412777
|2007.08.09 12:41
|buy
|0.17
|gbpjpym
|239.82
|229.82
|239.98
|2007.08.09 12:50
|239.98
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|47413209
|2007.08.09 12:41
|buy
|0.17
|gbpjpym
|239.73
|229.73
|239.89
|2007.08.09 12:49
|239.89
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|47416000
|2007.08.09 12:43
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3697
|1.2697
|1.3710
|2007.08.09 14:33
|1.3710
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47416614
|2007.08.09 12:43
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.0576
|1.1576
|1.0561
|2007.08.09 13:16
|1.0612
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|47416881
|2007.08.09 12:43
|buy
|4.32
|eurjpym
|162.08
|152.08
|162.21
|2007.08.09 13:41
|162.21
|0.00
|0.00
|0.00
|47.42
|47418874
|2007.08.09 12:45
|buy
|0.32
|eurchfm
|1.6385
|1.5385
|1.6398
|2007.08.09 13:52
|1.6398
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|47419210
|2007.08.09 12:45
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8517
|0.7517
|0.8532
|2007.08.09 14:19
|0.8532
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|47419216
|2007.08.09 12:45
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8517
|0.7517
|0.8532
|2007.08.09 14:19
|0.8532
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|47421623
|2007.08.09 12:48
|buy
|0.50
|nzdusdm
|0.7542
|0.6542
|0.7554
|2007.08.09 13:24
|0.7554
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|47423276
|2007.08.09 12:50
|buy
|0.02
|gbpjpym
|240.01
|230.01
|240.17
|2007.08.09 13:10
|239.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|47425090
|2007.08.09 12:55
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.0592
|1.1592
|1.0577
|2007.08.09 13:42
|1.0577
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|47425094
|2007.08.09 12:55
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.0592
|1.1592
|1.0577
|2007.08.09 13:42
|1.0577
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|47425722
|2007.08.09 12:56
|sell
|0.12
|euraudm
|1.6089
|1.7089
|1.6075
|2007.08.09 12:58
|1.6075
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|47425726
|2007.08.09 12:56
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8504
|0.7504
|0.8519
|2007.08.09 13:49
|0.8519
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|47425727
|2007.08.09 12:56
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8504
|0.7504
|0.8519
|2007.08.09 13:49
|0.8519
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|47425840
|2007.08.09 12:56
|buy
|0.32
|eurchfm
|1.6382
|1.5382
|1.6395
|2007.08.09 13:41
|1.6395
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|47427881
|2007.08.09 12:58
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0227
|1.9227
|2.0241
|2007.08.09 13:23
|2.0241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47430249
|2007.08.09 12:59
|buy
|4.32
|eurjpym
|161.76
|151.76
|161.89
|2007.08.09 13:12
|161.89
|0.00
|0.00
|0.00
|47.43
|47430310
|2007.08.09 12:59
|buy
|2.50
|nzdjpym
|89.23
|79.23
|89.35
|2007.08.09 13:22
|89.35
|0.00
|0.00
|0.00
|25.34
|47430501
|2007.08.09 12:59
|buy
|2.50
|audjpym
|100.64
|90.64
|100.79
|2007.08.09 13:23
|100.79
|0.00
|0.00
|0.00
|31.66
|47430537
|2007.08.09 12:59
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7538
|0.6538
|0.7550
|2007.08.09 13:24
|0.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47430794
|2007.08.09 12:59
|buy
|4.32
|eurjpym
|161.74
|151.74
|161.87
|2007.08.09 13:11
|161.87
|0.00
|0.00
|0.00
|47.43
|47431416
|2007.08.09 13:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3667
|1.2667
|1.3680
|2007.08.09 13:25
|1.3680
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47431600
|2007.08.09 13:00
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0604
|1.1604
|1.0589
|2007.08.09 13:40
|1.0589
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47431750
|2007.08.09 13:00
|buy
|0.02
|audcadm
|0.9020
|0.8020
|0.9032
|2007.08.09 13:10
|0.9032
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|47431822
|2007.08.09 13:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0225
|1.9225
|2.0239
|2007.08.09 13:23
|2.0239
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47431984
|2007.08.09 13:00
|buy
|2.50
|nzdjpym
|89.18
|79.18
|89.30
|2007.08.09 13:16
|89.30
|0.00
|0.00
|0.00
|25.33
|47432000
|2007.08.09 13:00
|buy
|2.50
|nzdjpym
|89.18
|79.18
|89.30
|2007.08.09 13:16
|89.30
|0.00
|0.00
|0.00
|25.33
|47432118
|2007.08.09 13:00
|buy
|0.50
|nzdusdm
|0.7535
|0.6535
|0.7547
|2007.08.09 13:22
|0.7547
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|47432187
|2007.08.09 13:00
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.74
|151.74
|161.87
|2007.08.09 13:11
|161.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47432440
|2007.08.09 13:01
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8505
|0.7505
|0.8520
|2007.08.09 13:49
|0.8520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|47434169
|2007.08.09 13:03
|buy
|1.45
|gbpjpym
|239.20
|229.20
|239.36
|2007.08.09 13:10
|239.36
|0.00
|0.00
|0.00
|19.61
|47434571
|2007.08.09 13:03
|buy
|0.50
|audjpym
|100.52
|90.52
|100.67
|2007.08.09 13:17
|100.67
|0.00
|0.00
|0.00
|6.33
|47434733
|2007.08.09 13:03
|buy
|2.50
|audjpym
|100.50
|90.50
|100.65
|2007.08.09 13:16
|100.65
|0.00
|0.00
|0.00
|31.66
|47434889
|2007.08.09 13:03
|buy
|0.17
|gbpjpym
|239.14
|229.14
|239.30
|2007.08.09 13:10
|239.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|47435179
|2007.08.09 13:04
|buy
|0.50
|chfjpym
|98.64
|88.64
|98.79
|2007.08.09 13:10
|98.79
|0.00
|0.00
|0.00
|6.33
|47435187
|2007.08.09 13:04
|buy
|0.50
|chfjpym
|98.64
|88.64
|98.79
|2007.08.09 13:10
|98.79
|0.00
|0.00
|0.00
|6.33
|47435213
|2007.08.09 13:04
|buy
|0.50
|nzdjpym
|89.14
|79.14
|89.26
|2007.08.09 13:16
|89.26
|0.00
|0.00
|0.00
|5.07
|47435265
|2007.08.09 13:04
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0627
|1.1627
|1.0612
|2007.08.09 13:16
|1.0612
|0.00
|0.00
|0.00
|7.07
|47436780
|2007.08.09 13:06
|buy
|2.50
|audjpym
|100.46
|90.46
|100.61
|2007.08.09 13:11
|100.61
|0.00
|0.00
|0.00
|31.68
|47438239
|2007.08.09 13:10
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.45
|229.45
|239.61
|2007.08.09 13:22
|239.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47438456
|2007.08.09 13:10
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.46
|229.46
|239.62
|2007.08.09 13:22
|239.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47438540
|2007.08.09 13:10
|buy
|0.02
|chfjpym
|98.85
|88.85
|99.00
|2007.08.09 13:41
|99.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47438525
|2007.08.09 13:10
|buy
|0.02
|chfjpym
|98.85
|88.85
|99.00
|2007.08.09 13:41
|99.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47438972
|2007.08.09 13:11
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0626
|1.1626
|1.0611
|2007.08.09 13:16
|1.0611
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47439384
|2007.08.09 13:11
|buy
|0.02
|audjpym
|100.66
|90.66
|100.81
|2007.08.09 13:23
|100.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47439485
|2007.08.09 13:11
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.91
|151.91
|162.04
|2007.08.09 13:23
|162.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47439493
|2007.08.09 13:11
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.91
|151.91
|162.04
|2007.08.09 13:23
|162.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47439700
|2007.08.09 13:12
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.89
|151.89
|162.02
|2007.08.09 13:23
|162.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47440092
|2007.08.09 13:13
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.87
|151.87
|162.00
|2007.08.09 13:17
|162.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47441142
|2007.08.09 13:16
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0608
|1.1608
|1.0593
|2007.08.09 13:40
|1.0593
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47441209
|2007.08.09 13:16
|buy
|0.02
|nzdjpym
|89.40
|79.40
|89.52
|2007.08.09 13:24
|89.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47441354
|2007.08.09 13:17
|buy
|0.02
|nzdjpym
|89.34
|79.34
|89.46
|2007.08.09 13:24
|89.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47441406
|2007.08.09 13:17
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.63
|229.63
|239.79
|2007.08.09 13:23
|239.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47441411
|2007.08.09 13:17
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0606
|1.1606
|1.0591
|2007.08.09 13:40
|1.0591
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47441436
|2007.08.09 13:17
|buy
|0.02
|audjpym
|100.80
|90.80
|100.95
|2007.08.09 13:49
|100.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47441485
|2007.08.09 13:17
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.04
|152.04
|162.17
|2007.08.09 13:41
|162.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47442360
|2007.08.09 13:22
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.71
|229.71
|239.87
|2007.08.09 13:24
|239.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47442379
|2007.08.09 13:22
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.71
|229.71
|239.87
|2007.08.09 13:24
|239.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47443093
|2007.08.09 13:23
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.09
|152.09
|162.22
|2007.08.09 13:41
|162.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47443108
|2007.08.09 13:23
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.09
|152.09
|162.22
|2007.08.09 13:41
|162.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47443101
|2007.08.09 13:23
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.09
|152.09
|162.22
|2007.08.09 13:41
|162.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47443261
|2007.08.09 13:23
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7551
|0.6551
|0.7563
|2007.08.09 13:43
|0.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47443286
|2007.08.09 13:23
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.94
|229.94
|240.10
|2007.08.09 13:42
|240.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47443347
|2007.08.09 13:24
|buy
|0.02
|audjpym
|100.88
|90.88
|101.03
|2007.08.09 13:49
|101.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47443513
|2007.08.09 13:24
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.97
|229.97
|240.13
|2007.08.09 14:01
|240.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47443509
|2007.08.09 13:24
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.97
|229.97
|240.13
|2007.08.09 14:01
|240.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47443573
|2007.08.09 13:24
|buy
|0.02
|nzdjpym
|89.57
|79.57
|89.69
|2007.08.09 13:49
|89.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47443610
|2007.08.09 13:24
|buy
|0.02
|audjpym
|100.87
|90.87
|101.02
|2007.08.09 13:49
|101.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47443636
|2007.08.09 13:24
|buy
|0.02
|nzdjpym
|89.59
|79.59
|89.71
|2007.08.09 13:49
|89.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47443638
|2007.08.09 13:24
|buy
|0.02
|nzdjpym
|89.59
|79.59
|89.71
|2007.08.09 13:49
|89.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47443697
|2007.08.09 13:25
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7561
|0.6561
|0.7573
|2007.08.09 13:50
|0.7573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47443970
|2007.08.09 13:25
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3685
|1.2685
|1.3698
|2007.08.09 14:20
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47445304
|2007.08.09 13:29
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0227
|1.9227
|2.0241
|2007.08.09 13:37
|2.0241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47445308
|2007.08.09 13:29
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0227
|1.9227
|2.0241
|2007.08.09 13:37
|2.0241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47445606
|2007.08.09 13:30
|buy
|0.02
|audjpym
|100.70
|90.70
|100.85
|2007.08.09 13:41
|100.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47447220
|2007.08.09 13:37
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3688
|1.2688
|1.3701
|2007.08.09 14:31
|1.3701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47448249
|2007.08.09 13:40
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0588
|1.1588
|1.0573
|2007.08.09 13:43
|1.0573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47448708
|2007.08.09 13:41
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0586
|1.1586
|1.0571
|2007.08.09 13:43
|1.0571
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47448836
|2007.08.09 13:41
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.23
|152.23
|162.36
|2007.08.09 14:16
|162.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47448926
|2007.08.09 13:41
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.90
|229.90
|240.06
|2007.08.09 13:41
|240.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47449102
|2007.08.09 13:41
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.27
|152.27
|162.40
|2007.08.09 14:16
|162.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47449430
|2007.08.09 13:41
|buy
|0.02
|audjpym
|100.91
|90.91
|101.06
|2007.08.09 13:49
|101.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47449453
|2007.08.09 13:41
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.29
|152.29
|162.42
|2007.08.09 14:16
|162.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47449715
|2007.08.09 13:41
|buy
|0.02
|chfjpym
|99.03
|89.03
|99.18
|2007.08.09 14:34
|99.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47450249
|2007.08.09 13:42
|buy
|0.02
|gbpjpym
|240.16
|230.16
|240.32
|2007.08.09 14:16
|240.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47450259
|2007.08.09 13:42
|buy
|0.02
|chfjpym
|99.08
|89.08
|99.23
|2007.08.09 15:01
|99.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47450325
|2007.08.09 13:42
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6398
|1.5398
|1.6411
|2007.08.09 14:19
|1.6411
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47450416
|2007.08.09 13:42
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0575
|1.1575
|1.0560
|2007.08.09 13:50
|1.0560
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47450420
|2007.08.09 13:42
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0575
|1.1575
|1.0560
|2007.08.09 13:50
|1.0560
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47450520
|2007.08.09 13:42
|buy
|0.02
|gbpjpym
|240.18
|230.18
|240.34
|2007.08.09 14:19
|240.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47450998
|2007.08.09 13:43
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0560
|1.1560
|1.0545
|2007.08.10 09:09
|1.0545
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.28
|47451043
|2007.08.09 13:43
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0561
|1.1561
|1.0546
|2007.08.09 14:18
|1.0546
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|47451088
|2007.08.09 13:43
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7568
|0.6568
|0.7580
|2007.08.09 14:33
|0.7580
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47452177
|2007.08.09 13:49
|buy
|0.02
|audjpym
|101.03
|91.03
|101.18
|2007.08.09 14:19
|101.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47452233
|2007.08.09 13:49
|buy
|0.02
|nzdjpym
|89.79
|79.79
|89.91
|2007.08.09 14:32
|89.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47452232
|2007.08.09 13:49
|buy
|0.02
|nzdjpym
|89.79
|79.79
|89.91
|2007.08.09 14:32
|89.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47452234
|2007.08.09 13:49
|buy
|0.02
|nzdjpym
|89.79
|79.79
|89.91
|2007.08.09 14:32
|89.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47452248
|2007.08.09 13:49
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8521
|0.7521
|0.8536
|2007.08.09 14:33
|0.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|47452277
|2007.08.09 13:49
|buy
|0.02
|audjpym
|101.14
|91.14
|101.29
|2007.08.09 14:32
|101.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47452285
|2007.08.09 13:49
|buy
|0.02
|audjpym
|101.14
|91.14
|101.29
|2007.08.09 14:32
|101.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47452359
|2007.08.09 13:50
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8532
|0.7532
|0.8547
|2007.08.10 16:22
|0.8470
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|47452383
|2007.08.09 13:50
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0555
|1.1555
|1.0540
|2007.08.10 09:09
|1.0540
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.28
|47452385
|2007.08.09 13:50
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0555
|1.1555
|1.0540
|2007.08.10 09:09
|1.0540
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.28
|47452427
|2007.08.09 13:50
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7577
|0.6577
|0.7589
|2007.08.09 14:34
|0.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47452747
|2007.08.09 13:53
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6402
|1.5402
|1.6415
|2007.08.09 14:33
|1.6415
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47453363
|2007.08.09 14:00
|buy
|0.02
|chfjpym
|98.94
|88.94
|99.09
|2007.08.09 14:33
|99.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47453414
|2007.08.09 14:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3688
|1.2688
|1.3701
|2007.08.09 14:31
|1.3701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47453652
|2007.08.09 14:01
|buy
|0.02
|gbpjpym
|240.22
|230.22
|240.38
|2007.08.09 14:19
|240.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47455084
|2007.08.09 14:16
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.46
|152.46
|162.59
|2007.08.09 14:32
|162.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47455226
|2007.08.09 14:16
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.48
|152.48
|162.61
|2007.08.09 14:32
|162.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47455213
|2007.08.09 14:16
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.48
|152.48
|162.61
|2007.08.09 14:32
|162.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47455356
|2007.08.09 14:16
|buy
|0.02
|gbpjpym
|240.37
|230.37
|240.53
|2007.08.09 14:31
|240.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47456385
|2007.08.09 14:19
|buy
|0.02
|gbpjpym
|240.46
|230.46
|240.62
|2007.08.09 14:32
|240.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47456502
|2007.08.09 14:19
|buy
|0.02
|gbpjpym
|240.46
|230.46
|240.62
|2007.08.09 14:32
|240.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47456541
|2007.08.09 14:19
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6417
|1.5417
|1.6430
|2007.08.10 12:17
|1.6327
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.50
|47456601
|2007.08.09 14:19
|buy
|0.02
|audjpym
|101.26
|91.26
|101.41
|2007.08.09 14:34
|101.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47458917
|2007.08.09 14:31
|buy
|0.02
|gbpjpym
|240.62
|230.62
|240.78
|2007.08.09 14:33
|240.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47459724
|2007.08.09 14:32
|buy
|0.02
|gbpjpym
|240.75
|230.75
|240.91
|2007.08.09 14:33
|240.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47459760
|2007.08.09 14:32
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.66
|152.66
|162.79
|2007.08.09 14:34
|162.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47459767
|2007.08.09 14:32
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.66
|152.66
|162.79
|2007.08.09 14:34
|162.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47459909
|2007.08.09 14:33
|buy
|0.02
|audjpym
|101.38
|91.38
|101.53
|2007.08.09 15:12
|101.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47459935
|2007.08.09 14:33
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.08
|80.08
|90.20
|2007.08.09 14:34
|90.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47459939
|2007.08.09 14:33
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.08
|80.08
|90.20
|2007.08.09 14:34
|90.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47460179
|2007.08.09 14:33
|buy
|0.02
|gbpjpym
|240.88
|230.88
|241.04
|2007.08.09 14:34
|241.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47460397
|2007.08.09 14:33
|buy
|0.02
|chfjpym
|99.18
|89.18
|99.33
|2007.08.10 00:00
|98.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|47460861
|2007.08.09 14:33
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8541
|0.7541
|0.8556
|2007.08.10 02:41
|0.8477
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|47461370
|2007.08.09 14:33
|buy
|0.02
|gbpjpym
|241.01
|231.01
|241.17
|2007.08.09 14:34
|241.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47461639
|2007.08.09 14:33
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6417
|1.5417
|1.6430
|2007.08.10 12:17
|1.6327
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.50
|47462035
|2007.08.09 14:34
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7591
|0.6591
|0.7603
|2007.08.10 01:02
|0.7480
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.22
|47462377
|2007.08.09 14:34
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.89
|152.89
|163.02
|2007.08.09 17:46
|162.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|47462387
|2007.08.09 14:34
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.89
|152.89
|163.02
|2007.08.09 17:46
|162.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|47462403
|2007.08.09 14:34
|buy
|0.02
|audjpym
|101.54
|91.54
|101.69
|2007.08.09 19:15
|100.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|47462770
|2007.08.09 14:34
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7598
|0.6598
|0.7610
|2007.08.10 06:27
|0.7425
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.46
|47462890
|2007.08.09 14:34
|buy
|0.02
|chfjpym
|99.26
|89.26
|99.41
|2007.08.10 02:40
|98.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.07
|47463096
|2007.08.09 14:34
|buy
|0.06
|eurgbpm
|0.6752
|0.5752
|0.6765
|2007.08.10 05:54
|0.6765
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.58
|47463171
|2007.08.09 14:34
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.30
|80.30
|90.42
|2007.08.09 15:04
|89.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|47463185
|2007.08.09 14:34
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.30
|80.30
|90.42
|2007.08.09 15:04
|89.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|47463210
|2007.08.09 14:34
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.84
|108.84
|118.99
|2007.08.09 18:42
|118.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|47463196
|2007.08.09 14:34
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.84
|108.84
|118.99
|2007.08.09 18:42
|118.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|47465289
|2007.08.09 14:37
|buy
|0.02
|gbpjpym
|241.02
|231.02
|241.18
|2007.08.09 15:12
|241.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|47465354
|2007.08.09 14:37
|buy
|0.02
|gbpjpym
|241.06
|231.06
|241.22
|2007.08.09 15:12
|241.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|47470215
|2007.08.09 14:59
|buy
|0.10
|nzdjpym
|89.83
|79.83
|89.95
|2007.08.09 15:04
|89.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|47470218
|2007.08.09 14:59
|buy
|0.10
|nzdjpym
|89.83
|79.83
|89.95
|2007.08.09 15:04
|89.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|47472716
|2007.08.09 15:04
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.06
|80.06
|90.18
|2007.08.09 15:13
|90.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47472720
|2007.08.09 15:04
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.06
|80.06
|90.18
|2007.08.09 15:13
|90.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47473743
|2007.08.09 15:13
|buy
|0.02
|audjpym
|101.59
|91.59
|101.74
|2007.08.09 19:57
|100.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.71
|47473776
|2007.08.09 15:13
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.28
|80.28
|90.40
|2007.08.09 16:00
|89.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|47473792
|2007.08.09 15:13
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.28
|80.28
|90.40
|2007.08.09 16:00
|89.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|47475460
|2007.08.09 15:18
|buy
|0.02
|gbpjpym
|241.07
|231.07
|241.23
|2007.08.09 18:40
|239.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|47475462
|2007.08.09 15:18
|buy
|0.02
|gbpjpym
|241.07
|231.07
|241.23
|2007.08.09 18:40
|239.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|47479710
|2007.08.09 15:49
|buy
|0.10
|nzdjpym
|89.82
|79.82
|89.94
|2007.08.09 16:00
|89.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|47479719
|2007.08.09 15:49
|buy
|0.10
|nzdjpym
|89.82
|79.82
|89.94
|2007.08.09 16:00
|89.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|47481385
|2007.08.09 16:00
|buy
|0.02
|nzdjpym
|90.01
|80.01
|90.13
|2007.08.09 19:16
|89.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|47484817
|2007.08.09 16:38
|buy
|0.02
|eurgbpm
|0.6757
|0.5757
|0.6770
|2007.08.10 06:10
|0.6770
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.52
|47485859
|2007.08.09 16:52
|buy
|0.10
|audjpym
|101.09
|91.09
|101.24
|2007.08.09 19:57
|101.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|47487188
|2007.08.09 17:04
|buy
|0.10
|audjpym
|101.04
|91.04
|101.19
|2007.08.09 19:15
|100.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|47487640
|2007.08.09 17:05
|buy
|0.17
|gbpjpym
|240.14
|230.14
|240.30
|2007.08.09 18:40
|239.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.77
|47487677
|2007.08.09 17:06
|buy
|0.17
|gbpjpym
|240.13
|230.13
|240.29
|2007.08.09 18:40
|239.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.48
|47488503
|2007.08.09 17:11
|buy
|0.12
|eurjpym
|162.28
|152.28
|162.41
|2007.08.09 17:46
|162.41
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|47488506
|2007.08.09 17:11
|buy
|0.12
|eurjpym
|162.28
|152.28
|162.41
|2007.08.09 17:46
|162.41
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|47488730
|2007.08.09 17:12
|buy
|0.10
|nzdjpym
|89.56
|79.56
|89.68
|2007.08.09 19:16
|89.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|47488763
|2007.08.09 17:13
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7553
|0.6553
|0.7565
|2007.08.10 06:27
|0.7426
|0.00
|0.00
|0.03
|-12.70
|47490536
|2007.08.09 17:21
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7544
|0.6544
|0.7556
|2007.08.10 01:02
|0.7483
|0.00
|0.00
|0.03
|-6.10
|47491325
|2007.08.09 17:30
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6387
|1.5387
|1.6400
|2007.08.10 13:01
|1.6340
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.79
|47491418
|2007.08.09 17:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3689
|1.2689
|1.3702
|2007.08.10 09:11
|1.3702
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.26
|47492692
|2007.08.09 17:46
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.44
|152.44
|162.57
|2007.08.09 18:40
|161.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|47495449
|2007.08.09 18:17
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.33
|108.33
|118.48
|2007.08.09 18:42
|118.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|47495480
|2007.08.09 18:17
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.33
|108.33
|118.48
|2007.08.09 18:42
|118.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|47497052
|2007.08.09 18:30
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.96
|151.96
|162.09
|2007.08.09 18:42
|162.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47497138
|2007.08.09 18:30
|buy
|0.02
|nzdjpym
|89.27
|79.27
|89.39
|2007.08.09 18:42
|89.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47497787
|2007.08.09 18:32
|buy
|0.12
|eurjpym
|161.82
|151.82
|161.95
|2007.08.09 18:40
|161.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|47497972
|2007.08.09 18:33
|buy
|0.08
|eurchfm
|1.6377
|1.5377
|1.6390
|2007.08.10 12:17
|1.6327
|0.00
|0.00
|0.04
|-3.34
|47497975
|2007.08.09 18:33
|buy
|0.08
|eurchfm
|1.6377
|1.5377
|1.6390
|2007.08.10 12:17
|1.6327
|0.00
|0.00
|0.04
|-3.34
|47498047
|2007.08.09 18:33
|buy
|1.45
|gbpjpym
|239.27
|229.27
|239.43
|2007.08.09 18:40
|239.43
|0.00
|0.00
|0.00
|19.60
|47498053
|2007.08.09 18:33
|buy
|1.45
|gbpjpym
|239.27
|229.27
|239.43
|2007.08.09 18:40
|239.43
|0.00
|0.00
|0.00
|19.60
|47499966
|2007.08.09 18:42
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.13
|152.13
|162.26
|2007.08.10 02:40
|161.35
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.32
|47500079
|2007.08.09 18:42
|buy
|0.02
|nzdjpym
|89.51
|79.51
|89.63
|2007.08.10 07:11
|87.74
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.99
|47500641
|2007.08.09 18:51
|buy
|0.10
|audcadm
|0.8984
|0.7984
|0.8996
|2007.08.09 19:57
|0.8996
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|47501287
|2007.08.09 19:00
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4460
|1.3460
|1.4474
|2007.08.09 21:24
|1.4474
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.26
|47501778
|2007.08.09 19:04
|buy
|0.50
|audjpym
|100.59
|90.59
|100.74
|2007.08.09 19:57
|100.74
|0.00
|0.00
|0.00
|6.34
|47502093
|2007.08.09 19:05
|buy
|0.50
|nzdjpym
|89.11
|79.11
|89.23
|2007.08.09 19:15
|89.23
|0.00
|0.00
|0.00
|5.07
|47502157
|2007.08.09 19:05
|buy
|0.50
|audjpym
|100.52
|90.52
|100.67
|2007.08.09 19:15
|100.67
|0.00
|0.00
|0.00
|6.34
|47504891
|2007.08.09 19:30
|buy
|0.02
|audcadm
|0.8981
|0.7981
|0.8993
|2007.08.09 19:57
|0.8993
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47504915
|2007.08.09 19:30
|buy
|0.02
|audjpym
|100.59
|90.59
|100.74
|2007.08.09 19:57
|100.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|47505022
|2007.08.09 19:31
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7534
|0.6534
|0.7546
|2007.08.10 16:23
|0.7476
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.16
|47505032
|2007.08.09 19:31
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7535
|0.6535
|0.7547
|2007.08.10 16:23
|0.7476
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.18
|47505570
|2007.08.09 19:38
|buy
|0.10
|nzdjpym
|89.06
|79.06
|89.18
|2007.08.10 07:11
|87.72
|0.00
|0.00
|0.11
|-11.35
|47506837
|2007.08.09 19:57
|buy
|0.02
|audcadm
|0.8987
|0.7987
|0.8999
|2007.08.10 06:21
|0.8928
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.11
|47506840
|2007.08.09 19:57
|buy
|0.02
|audjpym
|100.62
|90.62
|100.77
|2007.08.10 00:47
|99.99
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.06
|47507312
|2007.08.09 20:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.25
|229.25
|239.41
|2007.08.10 05:40
|238.07
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.01
|47507332
|2007.08.09 20:00
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.75
|151.75
|161.88
|2007.08.10 00:27
|160.98
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.31
|47509735
|2007.08.09 20:30
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.1304
|1.2304
|1.1292
|2007.08.10 02:29
|1.1368
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|47513459
|2007.08.09 21:30
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6368
|1.5368
|1.6380
|2007.08.10 15:05
|1.6380
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47513627
|2007.08.09 21:33
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.91
|78.91
|89.03
|2007.08.10 00:00
|88.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|47515095
|2007.08.09 21:53
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4462
|1.3462
|1.4474
|2007.08.10 04:39
|1.4474
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|47515370
|2007.08.09 22:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.18
|108.18
|118.30
|2007.08.09 22:58
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47515389
|2007.08.09 22:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.18
|108.18
|118.30
|2007.08.09 22:58
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47515422
|2007.08.09 22:00
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7510
|0.6510
|0.7522
|2007.08.10 02:16
|0.7448
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|47515453
|2007.08.09 22:00
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.67
|151.67
|161.79
|2007.08.09 22:26
|161.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47515546
|2007.08.09 22:00
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.77
|78.77
|88.89
|2007.08.09 23:05
|88.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47516592
|2007.08.09 22:27
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.83
|151.83
|161.95
|2007.08.10 00:33
|161.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|47516654
|2007.08.09 22:30
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.1311
|1.2311
|1.1299
|2007.08.10 02:24
|1.1372
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|47518055
|2007.08.09 23:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.39
|229.39
|239.51
|2007.08.10 00:27
|238.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|47518112
|2007.08.09 23:00
|buy
|0.02
|audcadm
|0.8997
|0.7997
|0.9009
|2007.08.10 06:46
|0.8939
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|47518128
|2007.08.09 23:00
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.76
|151.76
|161.88
|2007.08.10 00:27
|160.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|47518130
|2007.08.09 23:00
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.90
|78.90
|89.02
|2007.08.09 23:59
|88.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|47518154
|2007.08.09 23:00
|buy
|0.02
|audjpym
|100.67
|90.67
|100.79
|2007.08.09 23:50
|100.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|47518171
|2007.08.09 23:00
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.92
|78.92
|89.04
|2007.08.10 00:00
|88.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|47518181
|2007.08.09 23:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.31
|108.31
|118.43
|2007.08.10 12:29
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|47518423
|2007.08.09 23:04
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0227
|1.9227
|2.0239
|2007.08.10 02:44
|2.0239
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47519439
|2007.08.09 23:15
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.21
|229.21
|239.33
|2007.08.10 10:25
|238.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.04
|47519857
|2007.08.09 23:24
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0225
|1.9225
|2.0237
|2007.08.10 02:44
|2.0237
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47520340
|2007.08.09 23:29
|buy
|0.02
|chfjpym
|98.71
|88.71
|98.83
|2007.08.10 07:08
|98.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47520787
|2007.08.09 23:30
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.1311
|1.2311
|1.1299
|2007.08.10 02:24
|1.1371
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|47521276
|2007.08.09 23:31
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.92
|228.92
|239.04
|2007.08.10 02:42
|239.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47521783
|2007.08.09 23:35
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.11
|108.11
|118.23
|2007.08.10 02:43
|118.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47522483
|2007.08.09 23:42
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.60
|78.60
|88.72
|2007.08.10 02:29
|88.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|47523620
|2007.08.09 23:44
|buy
|0.19
|eurjpym
|161.23
|151.23
|161.35
|2007.08.10 02:40
|161.35
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|47523636
|2007.08.09 23:44
|buy
|1.13
|nzdjpym
|88.35
|78.35
|88.47
|2007.08.10 07:11
|87.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.46
|47524025
|2007.08.09 23:44
|buy
|0.16
|chfjpym
|98.51
|88.51
|98.63
|2007.08.10 02:40
|98.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|47524513
|2007.08.09 23:45
|buy
|0.02
|chfjpym
|98.59
|88.59
|98.71
|2007.08.10 02:42
|98.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47524848
|2007.08.09 23:47
|buy
|0.15
|nzdjpym
|88.22
|78.22
|88.34
|2007.08.10 00:00
|88.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|47525140
|2007.08.09 23:47
|buy
|1.13
|nzdusdm
|0.7482
|0.6482
|0.7494
|2007.08.10 06:27
|0.7425
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.41
|47525171
|2007.08.09 23:47
|buy
|0.15
|nzdjpym
|88.21
|78.21
|88.33
|2007.08.10 00:00
|88.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|47525426
|2007.08.09 23:48
|buy
|0.15
|nzdjpym
|88.18
|78.18
|88.30
|2007.08.09 23:59
|88.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|47525585
|2007.08.09 23:48
|buy
|0.16
|chfjpym
|98.42
|88.42
|98.54
|2007.08.10 00:00
|98.54
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|47525605
|2007.08.09 23:48
|buy
|0.16
|audjpym
|99.90
|89.90
|100.02
|2007.08.09 23:50
|100.02
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|47526740
|2007.08.09 23:50
|buy
|0.02
|audjpym
|100.11
|90.11
|100.23
|2007.08.10 00:00
|100.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47527697
|2007.08.09 23:58
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.4205
|2.3205
|2.4217
|2007.08.10 02:36
|2.4217
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47527745
|2007.08.09 23:59
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.39
|78.39
|88.51
|2007.08.10 07:57
|87.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|47528868
|2007.08.10 00:02
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.1328
|1.2328
|1.1316
|2007.08.10 16:24
|1.1316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|47530364
|2007.08.10 00:10
|buy
|0.19
|eurjpym
|160.93
|150.93
|161.05
|2007.08.10 00:33
|161.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|47531733
|2007.08.10 00:18
|buy
|0.02
|audjpym
|99.89
|89.89
|100.01
|2007.08.10 00:48
|100.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47531757
|2007.08.10 00:18
|buy
|0.16
|audjpym
|99.87
|89.87
|99.99
|2007.08.10 00:47
|99.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|47532131
|2007.08.10 00:18
|buy
|0.27
|gbpjpym
|238.08
|228.08
|238.20
|2007.08.10 00:27
|238.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|47532267
|2007.08.10 00:19
|buy
|0.19
|eurjpym
|160.85
|150.85
|160.97
|2007.08.10 00:27
|160.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|47532265
|2007.08.10 00:19
|buy
|0.19
|eurjpym
|160.85
|150.85
|160.97
|2007.08.10 00:27
|160.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|47532496
|2007.08.10 00:21
|buy
|1.13
|nzdusdm
|0.7474
|0.6474
|0.7486
|2007.08.10 01:02
|0.7486
|0.00
|0.00
|0.00
|13.56
|47532886
|2007.08.10 00:27
|buy
|0.02
|chfjpym
|98.45
|88.45
|98.57
|2007.08.10 02:21
|98.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47533175
|2007.08.10 00:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.86
|107.86
|117.98
|2007.08.10 00:48
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47533327
|2007.08.10 00:32
|buy
|0.02
|audjpym
|99.89
|89.89
|100.01
|2007.08.10 00:48
|100.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47533493
|2007.08.10 00:33
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3665
|1.2665
|1.3677
|2007.08.10 06:30
|1.3677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47536104
|2007.08.10 00:50
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.90
|107.90
|118.02
|2007.08.10 02:15
|118.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47537492
|2007.08.10 01:00
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6357
|1.5357
|1.6369
|2007.08.10 02:59
|1.6369
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47538350
|2007.08.10 01:05
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7482
|0.6482
|0.7494
|2007.08.10 06:27
|0.7425
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.14
|47541391
|2007.08.10 01:22
|buy
|0.16
|audusdm
|0.8465
|0.7465
|0.8477
|2007.08.10 02:41
|0.8477
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|47541399
|2007.08.10 01:22
|sell
|0.19
|euraudm
|1.6136
|1.7136
|1.6124
|2007.08.10 01:53
|1.6124
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|47542468
|2007.08.10 01:28
|buy
|0.15
|nzdusdm
|0.7464
|0.6464
|0.7476
|2007.08.10 16:23
|0.7476
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|47542474
|2007.08.10 01:28
|buy
|0.15
|nzdusdm
|0.7464
|0.6464
|0.7476
|2007.08.10 16:23
|0.7476
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|47542739
|2007.08.10 01:30
|buy
|0.02
|audjpym
|99.85
|89.85
|99.97
|2007.08.10 02:16
|99.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47542745
|2007.08.10 01:30
|buy
|0.02
|audjpym
|99.85
|89.85
|99.97
|2007.08.10 02:16
|99.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47542754
|2007.08.10 01:30
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.02
|78.02
|88.14
|2007.08.10 02:42
|88.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47542773
|2007.08.10 01:30
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.1340
|1.2340
|1.1328
|2007.08.10 04:57
|1.1328
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|47543098
|2007.08.10 01:32
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0212
|1.9212
|2.0224
|2007.08.10 02:37
|2.0224
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47543352
|2007.08.10 01:34
|buy
|0.15
|nzdjpym
|87.88
|77.88
|88.00
|2007.08.10 02:29
|88.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|47544938
|2007.08.10 01:44
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.90
|107.90
|118.02
|2007.08.10 02:15
|118.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47547790
|2007.08.10 02:08
|sell
|0.15
|audnzdm
|1.1380
|1.2380
|1.1368
|2007.08.10 02:29
|1.1368
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|47547866
|2007.08.10 02:08
|sell
|0.15
|audnzdm
|1.1383
|1.2383
|1.1371
|2007.08.10 02:24
|1.1371
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|47547867
|2007.08.10 02:08
|sell
|0.15
|audnzdm
|1.1383
|1.2383
|1.1371
|2007.08.10 02:24
|1.1371
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|47547878
|2007.08.10 02:08
|buy
|0.15
|nzdusdm
|0.7435
|0.6435
|0.7447
|2007.08.10 02:16
|0.7447
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|47548085
|2007.08.10 02:10
|buy
|0.02
|audjpym
|99.89
|89.89
|100.01
|2007.08.10 02:17
|100.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47548940
|2007.08.10 02:17
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7451
|0.6451
|0.7463
|2007.08.10 02:46
|0.7463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47551142
|2007.08.10 02:29
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.1358
|1.2358
|1.1346
|2007.08.10 03:30
|1.1346
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|47551162
|2007.08.10 02:30
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.1359
|1.2359
|1.1347
|2007.08.10 03:16
|1.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|47551163
|2007.08.10 02:30
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.1359
|1.2359
|1.1347
|2007.08.10 03:16
|1.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|47551167
|2007.08.10 02:30
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.08
|78.08
|88.20
|2007.08.10 02:47
|88.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47557465
|2007.08.10 03:01
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0217
|1.9217
|2.0229
|2007.08.10 07:06
|2.0229
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47557472
|2007.08.10 03:01
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0217
|1.9217
|2.0229
|2007.08.10 07:06
|2.0229
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47558828
|2007.08.10 03:07
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.09
|78.09
|88.21
|2007.08.10 06:20
|87.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|47560079
|2007.08.10 03:16
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.1336
|1.2336
|1.1324
|2007.08.10 16:13
|1.1324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|47560083
|2007.08.10 03:16
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.1336
|1.2336
|1.1324
|2007.08.10 16:13
|1.1324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|47567858
|2007.08.10 04:18
|buy
|0.02
|audjpym
|99.89
|89.89
|100.01
|2007.08.10 06:20
|99.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.07
|47568043
|2007.08.10 04:19
|buy
|0.16
|audusdm
|0.8456
|0.7456
|0.8468
|2007.08.10 16:22
|0.8468
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|47569437
|2007.08.10 04:30
|sell
|0.02
|euraudm
|1.6167
|1.7167
|1.6155
|2007.08.10 06:19
|1.6245
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|47569441
|2007.08.10 04:31
|buy
|0.02
|audjpym
|99.83
|89.83
|99.95
|2007.08.10 12:31
|99.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.07
|47569473
|2007.08.10 04:31
|buy
|0.02
|audcadm
|0.8954
|0.7954
|0.8966
|2007.08.10 13:01
|0.8894
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|47569541
|2007.08.10 04:31
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8451
|0.7451
|0.8463
|2007.08.10 16:18
|0.8463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47574499
|2007.08.10 05:00
|buy
|0.02
|audjpym
|99.57
|89.57
|99.69
|2007.08.10 07:54
|99.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47574651
|2007.08.10 05:00
|sell
|0.02
|euraudm
|1.6202
|1.7202
|1.6190
|2007.08.10 09:48
|1.6190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47574735
|2007.08.10 05:00
|buy
|0.02
|nzdjpym
|87.91
|77.91
|88.03
|2007.08.10 09:31
|88.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47576056
|2007.08.10 05:09
|buy
|0.15
|nzdjpym
|87.68
|77.68
|87.80
|2007.08.10 07:57
|87.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|47579275
|2007.08.10 05:30
|buy
|8.47
|nzdjpym
|87.64
|77.64
|87.76
|2007.08.10 07:11
|87.76
|0.00
|0.00
|0.00
|86.08
|47579493
|2007.08.10 05:31
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7418
|0.6418
|0.7430
|2007.08.10 06:44
|0.7430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47581121
|2007.08.10 05:35
|buy
|0.15
|nzdjpym
|87.39
|77.39
|87.51
|2007.08.10 06:20
|87.51
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|47582282
|2007.08.10 05:36
|buy
|8.47
|nzdusdm
|0.7412
|0.6412
|0.7424
|2007.08.10 06:27
|0.7424
|0.00
|0.00
|0.00
|101.64
|47582299
|2007.08.10 05:36
|buy
|0.15
|nzdusdm
|0.7412
|0.6412
|0.7424
|2007.08.10 06:27
|0.7424
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|47583047
|2007.08.10 05:37
|buy
|0.27
|gbpjpym
|237.95
|227.95
|238.07
|2007.08.10 05:40
|238.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|47586009
|2007.08.10 05:45
|buy
|0.16
|audjpym
|99.14
|89.14
|99.26
|2007.08.10 06:20
|99.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|47586078
|2007.08.10 05:45
|buy
|0.15
|audcadm
|0.8927
|0.7927
|0.8939
|2007.08.10 06:46
|0.8939
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|47590260
|2007.08.10 06:00
|buy
|0.02
|nzdjpym
|87.45
|77.45
|87.57
|2007.08.10 06:23
|87.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47590368
|2007.08.10 06:00
|buy
|0.02
|audjpym
|99.24
|89.24
|99.36
|2007.08.10 06:21
|99.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47591385
|2007.08.10 06:03
|sell
|0.19
|euraudm
|1.6258
|1.7258
|1.6246
|2007.08.10 06:19
|1.6246
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|47593553
|2007.08.10 06:13
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0607
|1.1607
|1.0595
|2007.08.10 06:29
|1.0595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|47593891
|2007.08.10 06:15
|buy
|0.15
|audcadm
|0.8917
|0.7917
|0.8929
|2007.08.10 06:21
|0.8929
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|47595171
|2007.08.10 06:19
|sell
|0.02
|euraudm
|1.6235
|1.7235
|1.6223
|2007.08.10 06:24
|1.6223
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47596028
|2007.08.10 06:21
|buy
|0.02
|audjpym
|99.43
|89.43
|99.55
|2007.08.10 06:26
|99.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47596508
|2007.08.10 06:23
|buy
|0.02
|nzdjpym
|87.62
|77.62
|87.74
|2007.08.10 06:46
|87.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47596864
|2007.08.10 06:25
|sell
|0.02
|euraudm
|1.6215
|1.7215
|1.6203
|2007.08.10 09:15
|1.6203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47599096
|2007.08.10 06:30
|sell
|0.02
|euraudm
|1.6221
|1.7221
|1.6209
|2007.08.10 06:48
|1.6209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47599122
|2007.08.10 06:30
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7428
|0.6428
|0.7440
|2007.08.10 07:09
|0.7440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47599179
|2007.08.10 06:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0198
|1.9198
|2.0210
|2007.08.10 06:46
|2.0210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47600260
|2007.08.10 06:32
|sell
|0.02
|euraudm
|1.6209
|1.7209
|1.6197
|2007.08.10 09:27
|1.6197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47604258
|2007.08.10 06:46
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0216
|1.9216
|2.0228
|2007.08.10 07:06
|2.0228
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47605347
|2007.08.10 06:49
|sell
|0.02
|euraudm
|1.6204
|1.7204
|1.6192
|2007.08.10 09:29
|1.6192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47609897
|2007.08.10 07:00
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8428
|0.7428
|0.8440
|2007.08.10 07:07
|0.8440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47610059
|2007.08.10 07:00
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.4118
|2.3118
|2.4130
|2007.08.10 07:05
|2.4130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47610098
|2007.08.10 07:00
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6344
|1.5344
|1.6356
|2007.08.10 08:33
|1.6356
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47610121
|2007.08.10 07:00
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.6774
|0.7774
|0.6762
|2007.08.10 16:20
|0.6762
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|47610171
|2007.08.10 07:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.13
|228.13
|238.25
|2007.08.10 07:05
|238.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47610963
|2007.08.10 07:02
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7434
|0.6434
|0.7446
|2007.08.10 09:19
|0.7446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47611215
|2007.08.10 07:03
|sell
|0.02
|euraudm
|1.6212
|1.7212
|1.6200
|2007.08.10 09:21
|1.6200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47612408
|2007.08.10 07:06
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.4146
|2.3146
|2.4158
|2007.08.10 07:34
|2.4158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47613277
|2007.08.10 07:07
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8445
|0.7445
|0.8457
|2007.08.10 09:44
|0.8457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47614330
|2007.08.10 07:09
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7444
|0.6444
|0.7456
|2007.08.10 09:31
|0.7456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47614857
|2007.08.10 07:11
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0217
|1.9217
|2.0229
|2007.08.10 09:08
|2.0229
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47615309
|2007.08.10 07:11
|buy
|0.02
|nzdjpym
|87.84
|77.84
|87.96
|2007.08.10 09:19
|87.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47615790
|2007.08.10 07:12
|buy
|0.02
|audjpym
|99.67
|89.67
|99.79
|2007.08.10 09:14
|99.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47626835
|2007.08.10 07:57
|buy
|0.02
|nzdjpym
|87.90
|77.90
|88.02
|2007.08.10 09:31
|88.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47636292
|2007.08.10 09:00
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.4152
|2.3152
|2.4164
|2007.08.10 09:10
|2.4164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47640014
|2007.08.10 09:10
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.4172
|2.3172
|2.4184
|2007.08.10 15:06
|2.4184
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47641479
|2007.08.10 09:14
|buy
|0.02
|audjpym
|99.87
|89.87
|99.99
|2007.08.10 12:31
|99.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|47642773
|2007.08.10 09:19
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7450
|0.6450
|0.7462
|2007.08.10 09:41
|0.7462
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47643717
|2007.08.10 09:27
|sell
|0.02
|euraudm
|1.6190
|1.7190
|1.6178
|2007.08.10 10:35
|1.6178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47643895
|2007.08.10 09:29
|sell
|0.02
|euraudm
|1.6184
|1.7184
|1.6172
|2007.08.10 10:39
|1.6172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47645323
|2007.08.10 09:41
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7468
|0.6468
|0.7480
|2007.08.10 16:23
|0.7480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47645752
|2007.08.10 09:45
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.08
|78.08
|88.20
|2007.08.10 13:15
|87.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|47648000
|2007.08.10 10:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1946
|1.0946
|1.1958
|2007.08.10 10:43
|1.1958
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47652388
|2007.08.10 10:23
|buy
|0.27
|gbpjpym
|237.88
|227.88
|238.00
|2007.08.10 10:25
|238.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|47665425
|2007.08.10 11:00
|buy
|0.02
|nzdjpym
|87.56
|77.56
|87.68
|2007.08.10 12:11
|86.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|47665737
|2007.08.10 11:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.69
|107.69
|117.81
|2007.08.10 13:22
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47665771
|2007.08.10 11:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.35
|227.35
|237.47
|2007.08.10 11:05
|237.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47665778
|2007.08.10 11:00
|buy
|0.02
|eurjpym
|160.72
|150.72
|160.84
|2007.08.10 11:34
|160.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47665793
|2007.08.10 11:00
|buy
|0.02
|chfjpym
|98.39
|88.39
|98.51
|2007.08.10 12:31
|98.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47667592
|2007.08.10 11:06
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0171
|1.9171
|2.0183
|2007.08.10 11:35
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47667677
|2007.08.10 11:06
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.57
|227.57
|237.69
|2007.08.10 12:33
|237.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47667701
|2007.08.10 11:06
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3659
|1.2659
|1.3671
|2007.08.10 12:23
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47671929
|2007.08.10 11:22
|buy
|0.15
|nzdjpym
|87.38
|77.38
|87.50
|2007.08.10 13:15
|87.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|47673537
|2007.08.10 11:30
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.18
|227.18
|237.30
|2007.08.10 11:33
|237.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47673563
|2007.08.10 11:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0160
|1.9160
|2.0172
|2007.08.10 11:33
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47673593
|2007.08.10 11:30
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6333
|1.5333
|1.6345
|2007.08.10 13:22
|1.6345
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47674838
|2007.08.10 11:33
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.40
|227.40
|237.52
|2007.08.10 11:35
|237.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47675046
|2007.08.10 11:33
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0179
|1.9179
|2.0191
|2007.08.10 11:35
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47675611
|2007.08.10 11:34
|buy
|0.02
|eurjpym
|160.88
|150.88
|161.00
|2007.08.10 12:33
|161.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47676111
|2007.08.10 11:35
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0187
|1.9187
|2.0199
|2007.08.10 12:33
|2.0199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47676303
|2007.08.10 11:35
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.66
|227.66
|237.78
|2007.08.10 13:23
|237.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47676504
|2007.08.10 11:35
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0195
|1.9195
|2.0207
|2007.08.10 14:02
|2.0207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47679012
|2007.08.10 11:50
|buy
|0.16
|usdjpym
|117.55
|107.55
|117.67
|2007.08.10 12:29
|117.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|47679711
|2007.08.10 11:53
|buy
|0.16
|audjpym
|99.12
|89.12
|99.24
|2007.08.10 12:31
|99.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|47680337
|2007.08.10 11:54
|buy
|0.16
|audjpym
|99.08
|89.08
|99.20
|2007.08.10 12:30
|99.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|47680357
|2007.08.10 11:54
|buy
|0.13
|eurchfm
|1.6327
|1.5327
|1.6339
|2007.08.10 13:01
|1.6339
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47683193
|2007.08.10 11:58
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1946
|1.0946
|1.1958
|2007.08.10 12:16
|1.1958
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47683734
|2007.08.10 11:59
|buy
|0.15
|audcadm
|0.8884
|0.7884
|0.8896
|2007.08.10 13:01
|0.8896
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|47684161
|2007.08.10 11:59
|buy
|0.85
|eurchfm
|1.6315
|1.5315
|1.6327
|2007.08.10 12:17
|1.6327
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|47684199
|2007.08.10 11:59
|buy
|0.85
|eurchfm
|1.6315
|1.5315
|1.6327
|2007.08.10 12:17
|1.6327
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|47685307
|2007.08.10 12:00
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4403
|1.3403
|1.4415
|2007.08.10 12:03
|1.4415
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|47685314
|2007.08.10 12:00
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4403
|1.3403
|1.4415
|2007.08.10 12:03
|1.4415
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|47685470
|2007.08.10 12:00
|buy
|0.15
|nzdjpym
|86.85
|76.85
|86.97
|2007.08.10 12:10
|86.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|47685560
|2007.08.10 12:00
|buy
|0.02
|eurjpym
|160.16
|150.16
|160.28
|2007.08.10 12:07
|160.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47685959
|2007.08.10 12:01
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.4099
|2.3099
|2.4111
|2007.08.10 12:04
|2.4111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47687585
|2007.08.10 12:03
|buy
|0.02
|nzdjpym
|86.91
|76.91
|87.03
|2007.08.10 12:11
|87.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47687641
|2007.08.10 12:03
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4423
|1.3423
|1.4435
|2007.08.10 13:15
|1.4435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|47687656
|2007.08.10 12:03
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4423
|1.3423
|1.4435
|2007.08.10 13:15
|1.4435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|47687843
|2007.08.10 12:03
|buy
|0.02
|audjpym
|98.74
|88.74
|98.86
|2007.08.10 12:11
|98.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47687853
|2007.08.10 12:03
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.33
|107.33
|117.45
|2007.08.10 12:11
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47687982
|2007.08.10 12:04
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.4121
|2.3121
|2.4133
|2007.08.10 14:02
|2.4133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47688857
|2007.08.10 12:07
|buy
|0.02
|eurjpym
|160.31
|150.31
|160.43
|2007.08.10 12:11
|160.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47690033
|2007.08.10 12:11
|buy
|0.02
|nzdjpym
|87.07
|77.07
|87.19
|2007.08.10 12:17
|87.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47690284
|2007.08.10 12:11
|buy
|0.02
|eurjpym
|160.49
|150.49
|160.61
|2007.08.10 12:19
|160.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47690324
|2007.08.10 12:11
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.50
|107.50
|117.62
|2007.08.10 12:19
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47690339
|2007.08.10 12:11
|buy
|0.02
|nzdjpym
|87.23
|77.23
|87.35
|2007.08.10 12:19
|87.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47690346
|2007.08.10 12:11
|buy
|0.02
|audjpym
|99.02
|89.02
|99.14
|2007.08.10 12:27
|99.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47692051
|2007.08.10 12:17
|buy
|0.02
|nzdjpym
|87.28
|77.28
|87.40
|2007.08.10 12:33
|87.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47692890
|2007.08.10 12:19
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.65
|107.65
|117.77
|2007.08.10 13:21
|117.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47692952
|2007.08.10 12:19
|buy
|0.02
|eurjpym
|160.79
|150.79
|160.91
|2007.08.10 12:31
|160.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47693126
|2007.08.10 12:19
|buy
|0.02
|nzdjpym
|87.44
|77.44
|87.56
|2007.08.10 13:21
|87.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47694248
|2007.08.10 12:23
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1944
|1.0944
|1.1956
|2007.08.10 14:27
|1.1956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47695824
|2007.08.10 12:27
|buy
|0.02
|audjpym
|99.22
|89.22
|99.34
|2007.08.10 12:33
|99.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47704439
|2007.08.10 13:00
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4422
|1.3422
|1.4434
|2007.08.10 13:14
|1.4434
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|47704442
|2007.08.10 13:00
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4422
|1.3422
|1.4434
|2007.08.10 13:14
|1.4434
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|47704692
|2007.08.10 13:01
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4427
|1.3427
|1.4439
|2007.08.10 13:15
|1.4439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|47705980
|2007.08.10 13:14
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4439
|1.3439
|1.4451
|2007.08.10 14:02
|1.4451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|47708532
|2007.08.10 13:17
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4439
|1.3439
|1.4451
|2007.08.10 14:02
|1.4451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|47710425
|2007.08.10 13:23
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.86
|107.86
|117.98
|2007.08.10 14:15
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47718456
|2007.08.10 14:00
|buy
|0.02
|audjpym
|99.40
|89.40
|99.52
|2007.08.10 14:14
|99.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47718513
|2007.08.10 14:00
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6348
|1.5348
|1.6360
|2007.08.10 14:32
|1.6360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47718535
|2007.08.10 14:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0200
|1.9200
|2.0212
|2007.08.10 14:03
|2.0212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47718566
|2007.08.10 14:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.03
|228.03
|238.15
|2007.08.10 14:03
|238.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47718577
|2007.08.10 14:00
|buy
|0.02
|nzdjpym
|87.63
|77.63
|87.75
|2007.08.10 14:15
|87.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47720067
|2007.08.10 14:03
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0219
|1.9219
|2.0231
|2007.08.10 16:14
|2.0231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|47720443
|2007.08.10 14:04
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.06
|228.06
|238.18
|2007.08.10 14:14
|238.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47722820
|2007.08.10 14:15
|buy
|0.02
|audjpym
|99.59
|89.59
|99.71
|2007.08.10 14:16
|99.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47723105
|2007.08.10 14:15
|buy
|0.02
|nzdjpym
|87.86
|77.86
|87.98
|2007.08.10 15:06
|87.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47723902
|2007.08.10 14:17
|buy
|0.02
|audjpym
|99.76
|89.76
|99.88
|2007.08.10 16:08
|99.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47725175
|2007.08.10 14:25
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.90
|107.90
|118.02
|2007.08.10 15:06
|118.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47725418
|2007.08.10 14:26
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.13
|228.13
|238.25
|2007.08.10 15:06
|238.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47726250
|2007.08.10 14:32
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6363
|1.5363
|1.6375
|2007.08.10 15:03
|1.6375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47730753
|2007.08.10 15:06
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.4196
|2.3196
|2.4208
|2007.08.10 15:58
|2.4208
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47731071
|2007.08.10 15:07
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.09
|78.09
|88.21
|2007.08.10 16:14
|88.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47731314
|2007.08.10 15:08
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.10
|228.10
|238.22
|2007.08.10 15:14
|238.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47731362
|2007.08.10 15:09
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.89
|107.89
|118.01
|2007.08.10 15:18
|118.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47733450
|2007.08.10 15:31
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.90
|107.90
|118.02
|2007.08.10 16:07
|118.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47733573
|2007.08.10 15:32
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.12
|228.12
|238.24
|2007.08.10 15:56
|238.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47734745
|2007.08.10 15:45
|buy
|0.02
|chfjpym
|98.46
|88.46
|98.58
|2007.08.10 16:07
|98.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47736532
|2007.08.10 15:59
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.4200
|2.3200
|2.4212
|2007.08.10 16:08
|2.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47740629
|2007.08.10 16:10
|buy
|0.02
|audjpym
|99.89
|89.89
|100.01
|2007.08.10 16:16
|100.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47757845
|2007.08.10 16:34
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2001
|1.3001
|1.1989
|2007.08.10 16:58
|1.1989
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47762410
|2007.08.10 16:59
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1986
|1.2986
|1.1974
|2007.08.10 17:46
|1.1974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47763223
|2007.08.10 17:07
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1984
|1.2984
|1.1972
|2007.08.10 17:48
|1.1972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|0.00
|0.00
|-7.55
|424.10
|Closed P/L:
|416.55
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|47573802
|2007.08.10 04:57
|buy
|0.02
|audcadm
|0.8937
|0.7937
|0.8949
|0.8895
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.79
|47596137
|2007.08.10 06:21
|buy
|0.02
|audcadm
|0.8936
|0.7936
|0.8948
|0.8895
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.77
|47604230
|2007.08.10 06:46
|buy
|0.02
|audcadm
|0.8944
|0.7944
|0.8956
|0.8895
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.93
|47610508
|2007.08.10 07:01
|buy
|0.02
|audcadm
|0.8933
|0.7933
|0.8945
|0.8895
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.72
|47533353
|2007.08.10 00:32
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8477
|0.7477
|0.8489
|0.8448
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|47533355
|2007.08.10 00:32
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8477
|0.7477
|0.8489
|0.8448
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|47645740
|2007.08.10 09:44
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8461
|0.7461
|0.8473
|0.8448
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|47728146
|2007.08.10 14:50
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4439
|1.3439
|1.4451
|1.4419
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.38
|47636499
|2007.08.10 09:00
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.6772
|0.7772
|0.6760
|0.6772
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|47363421
|2007.08.09 10:02
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3757
|1.2757
|1.3770
|1.3693
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.28
|47410304
|2007.08.09 12:34
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3707
|1.2707
|1.3720
|1.3693
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.40
|47459288
|2007.08.09 14:32
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3705
|1.2705
|1.3718
|1.3693
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.24
|47459318
|2007.08.09 14:32
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3705
|1.2705
|1.3718
|1.3693
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.24
|47753685
|2007.08.10 16:26
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7480
|0.6480
|0.7492
|0.7462
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.36
|0.00
|0.00
|-0.13
|-8.53
|Floating P/L:
|-8.66
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|416.55
|Floating P/L:
|-8.66
|Margin:
|18.00
|Balance:
|5 416.55
|Equity:
|5 407.89
|Free Margin:
|5 389.89
|Details:
|Gross Profit:
|1 564.58
|Gross Loss:
|1 148.03
|Total Net Profit:
|416.55
|Profit Factor:
|1.36
|Expected Payoff:
|0.41
|Absolute Drawdown:
|0.95
|Maximal Drawdown:
|443.48 (8.02%)
|Relative Drawdown:
|8.02% (443.48)
|Total Trades:
|1021
|Short Positions (won %):
|336 (75.00%)
|Long Positions (won %):
|685 (73.14%)
|Profit Trades (% of total):
|753 (73.75%)
|Loss trades (% of total):
|268 (26.25%)
|Largest
|profit trade:
|500.00
|loss trade:
|-257.58
|Average
|profit trade:
|2.08
|loss trade:
|-4.28
|Maximum
|consecutive wins ($):
|61 (16.31)
|consecutive losses ($):
|6 (-443.48)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|500.00 (1)
|consecutive loss (count):
|-443.48 (6)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2