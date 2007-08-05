Interbank FX, LLC

Account: 1571841 Name: daniele Currency: USD 2007 August 10, 19:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
467375262007.08.05 09:27balanceDeposit5 000.00
467953292007.08.06 06:34buy0.02gbpchfm2.42050.00002.43202007.08.06 07:282.42190.000.000.000.24
467953312007.08.06 06:34buy0.02gbpchfm2.42050.00002.43202007.08.06 07:282.42190.000.000.000.24
467953332007.08.06 06:34buy0.02gbpchfm2.42050.00002.43202007.08.06 07:282.42180.000.000.000.22
467953352007.08.06 06:34buy0.02gbpchfm2.42050.00002.43202007.08.06 07:282.42190.000.000.000.24
467953392007.08.06 06:34buy0.02eurjpym162.650.00163.312007.08.06 07:28162.710.000.000.000.11
467953362007.08.06 06:34buy0.02eurjpym162.650.00163.312007.08.06 07:28162.720.000.000.000.12
467953402007.08.06 06:34buy0.02eurjpym162.650.00163.312007.08.06 07:28162.720.000.000.000.12
467953472007.08.06 06:34sell0.02eurchfm1.63690.00001.63292007.08.06 07:281.63870.000.000.00-0.30
467953512007.08.06 06:34buy0.02eurchfm1.63730.00001.64132007.08.06 07:281.63830.000.000.000.17
467953602007.08.06 06:34buy0.02eurchfm1.63730.00001.64132007.08.06 07:281.63830.000.000.000.17
467958172007.08.06 06:35sell0.02chfjpym99.300.0098.822007.08.06 07:2899.360.000.000.00-0.10
467962502007.08.06 06:35buy0.02usdjpym117.570.00118.232007.08.06 07:28117.720.000.000.000.25
467963262007.08.06 06:35buy0.02audusdm0.85650.00000.86132007.08.06 07:280.85580.000.000.00-0.14
467963922007.08.06 06:36sell0.02audcadm0.90330.00000.89852007.08.06 07:280.90380.000.000.00-0.09
467964032007.08.06 06:36buy0.02audcadm0.90410.00000.90892007.08.06 07:280.90310.000.000.00-0.19
467965152007.08.06 06:36buy0.02audjpym100.650.00101.152007.08.06 07:28100.740.000.000.000.15
467970442007.08.06 06:38sell0.02gbpchfm2.41840.00002.40692007.08.06 07:282.42270.000.000.00-0.72
467970682007.08.06 06:38sell0.02usdcadm1.05540.00001.04882007.08.06 07:281.05570.000.000.00-0.06
467976642007.08.06 06:40buy0.02eurusdm1.38390.00001.39052007.08.06 07:281.38240.000.000.00-0.30
467978232007.08.06 06:40buy0.02gbpjpym240.400.00241.552007.08.06 07:28240.560.000.000.000.27
467978282007.08.06 06:40buy0.02euraudm1.61670.00001.62532007.08.06 07:281.61450.000.000.00-0.37
467980302007.08.06 06:43buy0.02nzdusdm0.75950.00000.76422007.08.06 07:280.76080.000.000.000.26
467980362007.08.06 06:43buy0.02gbpusdm2.04600.00002.05462007.08.06 07:282.04370.000.000.00-0.46
467980352007.08.06 06:43sell0.02gbpusdm2.04560.00002.03702007.08.06 07:282.04400.000.000.000.32
467980462007.08.06 06:43buy0.02nzdjpym89.310.0089.872007.08.06 07:2889.550.000.000.000.40
467981642007.08.06 06:45sell0.02gbpusdm2.04540.00002.03682007.08.06 07:282.04410.000.000.000.26
467983292007.08.06 06:46sell0.02eurusdm1.38320.00001.37662007.08.06 21:251.37880.000.000.010.88
467986872007.08.06 06:50buy0.02chfjpym99.420.0099.902007.08.06 07:2899.300.000.000.00-0.20
467990942007.08.06 06:57buy0.02eurgbpm0.67680.00000.68022007.08.06 07:280.67630.000.000.00-0.21
467991472007.08.06 06:58buy0.06gbpusdm2.04450.00002.05312007.08.06 07:282.04370.000.000.00-0.48
467992412007.08.06 06:58buy0.02usdchfm1.18400.00001.19332007.08.06 07:281.18500.000.000.000.17
467994642007.08.06 07:00sell0.02gbpusdm2.04420.00002.03562007.08.06 07:282.04420.000.000.000.00
468001772007.08.06 07:01buy0.02usdchfm1.18410.00001.19342007.08.06 07:281.18510.000.000.000.17
468031712007.08.06 07:12buy0.02audnzdm1.12830.00001.13392007.08.06 07:281.12430.000.000.00-0.61
468034152007.08.06 07:14buy0.18gbpusdm2.04290.00002.05152007.08.06 07:282.04370.000.000.001.44
468061022007.08.06 07:28buy0.02nzdusdm0.76130.00000.76602007.08.06 07:280.76090.000.000.00-0.08
468061352007.08.06 07:28buy0.02audjpym100.810.00101.312007.08.06 16:40101.310.000.000.000.85
468061432007.08.06 07:28buy0.02nzdusdm0.76160.00000.76632007.08.06 07:280.76110.000.000.00-0.10
468061562007.08.06 07:28buy0.02usdchfm1.18540.00001.19472007.08.06 21:251.19210.000.000.021.12
468061732007.08.06 07:28buy0.02nzdjpym89.700.0090.262007.08.06 16:4790.260.000.000.000.94
468062002007.08.06 07:28buy0.02audusdm0.85640.00000.86122007.08.06 21:250.85790.000.000.000.30
468062032007.08.06 07:29buy0.02nzdusdm0.76160.00000.76632007.08.06 21:250.76530.000.000.010.74
468062152007.08.06 07:29buy0.02gbpchfm2.42240.00002.43392007.08.06 21:242.42100.000.000.03-0.23
468062302007.08.06 07:29buy0.02eurchfm1.63870.00001.64272007.08.06 19:311.64270.000.000.000.67
468062322007.08.06 07:29buy0.02eurgbpm0.67660.00000.68002007.08.06 11:030.68000.000.000.001.38
468065482007.08.06 07:31buy0.02usdchfm1.18590.00001.19522007.08.06 21:251.19210.000.000.021.04
468069902007.08.06 07:33buy0.02gbpjpym240.710.00241.862007.08.06 16:42240.140.000.000.00-0.97
468075342007.08.06 07:39buy0.02gbpusdm2.04410.00002.05272007.08.06 20:402.03140.000.000.00-2.54
468091062007.08.06 07:45buy0.02audnzdm1.12750.00001.13312007.08.06 21:261.12050.000.00-0.01-1.08
468118922007.08.06 08:00buy0.02usdjpym117.750.00118.412007.08.06 16:48118.410.000.000.001.11
468142112007.08.06 08:34buy0.02eurusdm1.38240.00001.38902007.08.06 21:251.37860.000.00-0.01-0.76
468150732007.08.06 08:42buy0.06gbpusdm2.04260.00002.05122007.08.06 20:402.03130.000.000.00-6.78
468156252007.08.06 08:45buy0.02eurcadm1.45800.00001.46662007.08.06 20:521.45140.000.000.00-1.26
468178482007.08.06 09:00buy0.02usdcadm1.05440.00001.06102007.08.06 21:251.05170.000.000.00-0.51
468186262007.08.06 09:04buy0.18gbpusdm2.04120.00002.04982007.08.06 20:392.03130.000.000.00-17.82
468195752007.08.06 09:10buy0.54gbpusdm2.03970.00002.04832007.08.06 20:382.03130.000.000.00-45.36
468201832007.08.06 09:16sell0.02eurgbpm0.67770.00000.67432007.08.06 21:250.67890.000.000.01-0.49
468204602007.08.06 09:19sell0.02eurgbpm0.67770.00000.67432007.08.06 21:250.67890.000.000.01-0.49
468214582007.08.06 09:30buy0.02usdcadm1.05450.00001.06112007.08.06 21:251.05170.000.000.00-0.53
468215102007.08.06 09:30buy0.02gbpchfm2.41560.00002.42712007.08.06 21:252.42120.000.000.030.94
468227292007.08.06 09:44buy1.62gbpusdm2.03820.00002.04682007.08.06 20:372.03120.000.000.00-113.40
468248502007.08.06 09:54buy4.86gbpusdm2.03660.00002.04522007.08.06 20:372.03130.000.000.00-257.58
468260572007.08.06 09:58buy0.02gbpchfm2.41220.00002.42372007.08.06 21:232.42100.000.000.031.48
468273562007.08.06 10:00buy0.02chfjpym99.280.0099.762007.08.06 19:1499.760.000.000.000.81
468273722007.08.06 10:00sell0.02eurgbpm0.67910.00000.67572007.08.06 21:250.67890.000.000.010.08
468274572007.08.06 10:00buy0.02gbpjpym239.430.00240.582007.08.06 19:02240.580.000.000.001.94
468277022007.08.06 10:02buy0.02gbpusdm2.03470.00002.04332007.08.06 21:222.03120.000.000.00-0.70
468282002007.08.06 10:06buy0.02audcadm0.90370.00000.90852007.08.06 21:260.90240.000.000.01-0.25
468297482007.08.06 10:20buy0.06gbpusdm2.03310.00002.04172007.08.06 21:222.03130.000.000.00-1.08
468307942007.08.06 10:21buy0.18gbpusdm2.03160.00002.04022007.08.06 21:222.03120.000.00-0.01-0.72
468311452007.08.06 10:22buy0.02eurjpym162.800.00163.462007.08.06 18:50163.460.000.000.001.12
468326222007.08.06 10:31buy0.02gbpchfm2.41220.00002.42372007.08.06 21:232.42110.000.000.031.49
468354602007.08.06 10:51buy0.54gbpusdm2.03020.00002.03882007.08.06 21:222.03140.000.00-0.026.48
468397372007.08.06 10:59buy0.02usdcadm1.05570.00001.06232007.08.06 21:251.05170.000.000.00-0.76
468398942007.08.06 11:00buy0.02eurcadm1.45760.00001.46622007.08.06 20:521.45150.000.000.00-1.16
468400162007.08.06 11:00sell0.02eurgbpm0.67980.00000.67642007.08.06 21:250.67890.000.000.010.37
468401872007.08.06 11:00buy0.02gbpusdm2.02950.00002.03812007.08.06 21:252.03110.000.000.000.32
468441272007.08.06 11:15buy0.02gbpusdm2.03150.00002.04012007.08.06 21:252.03110.000.000.00-0.08
468450932007.08.06 11:24buy0.02gbpjpym239.590.00240.742007.08.06 19:09240.740.000.000.001.94
468463502007.08.06 11:30sell0.02nzdjpym89.800.0089.242007.08.06 21:2591.050.000.00-0.03-2.11
468463542007.08.06 11:30sell0.02eurjpym162.930.00162.272007.08.06 14:53162.450.000.000.000.81
468464142007.08.06 11:30sell0.02nzdusdm0.76150.00000.75682007.08.06 21:250.76580.000.00-0.01-0.86
468472712007.08.06 11:32sell0.06eurjpym163.110.00162.452007.08.06 14:53162.450.000.000.003.37
468479462007.08.06 11:32sell0.02chfjpym99.560.0099.082007.08.06 21:2599.740.000.00-0.01-0.30
468504702007.08.06 11:45sell0.02usdjpym117.910.00117.252007.08.06 21:23118.890.000.00-0.03-1.65
468510332007.08.06 11:49buy0.06gbpusdm2.03000.00002.03862007.08.06 21:252.03110.000.000.000.66
468524422007.08.06 12:00buy0.02gbpchfm2.40880.00002.42032007.08.06 19:512.42030.000.000.001.93
468524792007.08.06 12:00buy0.02gbpchfm2.40900.00002.42052007.08.06 21:052.42050.000.000.031.93
468525592007.08.06 12:00buy0.02euraudm1.61380.00001.62242007.08.06 20:161.60750.000.000.00-1.08
468525802007.08.06 12:00sell0.02eurgbpm0.68010.00000.67672007.08.06 21:250.67890.000.000.010.49
468603292007.08.06 13:00buy0.02gbpusdm2.03020.00002.03882007.08.06 21:252.03110.000.000.000.18
468603732007.08.06 13:00sell0.02eurgbpm0.68060.00000.67722007.08.06 21:250.67890.000.000.010.69
468689792007.08.06 13:51buy0.06gbpjpym238.980.00240.132007.08.06 16:42240.130.000.000.005.83
468750222007.08.06 14:15buy0.02audcadm0.90120.00000.90602007.08.06 21:260.90230.000.000.010.21
468842642007.08.06 15:01buy0.02eurchfm1.63600.00001.64002007.08.06 16:481.64000.000.000.000.67
468869282007.08.06 15:20buy0.02eurchfm1.63700.00001.64102007.08.06 18:431.64100.000.000.000.67
468917312007.08.06 16:01buy0.02eurcadm1.45010.00001.45872007.08.06 21:251.44970.000.00-0.01-0.08
468976632007.08.06 16:40buy0.02audjpym101.390.00101.892007.08.06 19:14101.890.000.000.000.84
468986172007.08.06 16:42buy0.02gbpjpym240.220.00241.372007.08.06 19:15241.370.000.000.001.94
468991402007.08.06 16:45sell0.02chfjpym99.510.0099.032007.08.06 21:2599.740.000.00-0.01-0.39
468995922007.08.06 16:47buy0.02nzdjpym90.360.0090.922007.08.06 19:3090.920.000.000.000.94
468999182007.08.06 16:48buy0.02usdjpym118.430.00119.092007.08.06 19:30119.090.000.000.001.11
469006692007.08.06 16:53buy0.02usdcadm1.05080.00001.05742007.08.06 21:251.05170.000.000.000.17
469025652007.08.06 17:15buy0.02euraudm1.60900.00001.61762007.08.06 21:251.60620.000.00-0.02-0.48
469031592007.08.06 17:30sell0.02audjpym101.350.00100.852007.08.06 21:26102.040.000.00-0.03-1.16
469036022007.08.06 17:42sell0.02gbpjpym239.950.00238.802007.08.06 21:25241.500.000.00-0.05-2.60
469037042007.08.06 17:45sell0.02nzdjpym90.140.0089.582007.08.06 19:5590.420.000.000.00-0.47
469101882007.08.06 18:50buy0.02eurjpym163.500.00164.162007.08.06 19:30164.160.000.000.001.11
469118552007.08.06 19:00buy0.02eurgbpm0.67990.00000.68332007.08.06 21:250.67860.000.00-0.01-0.53
469119952007.08.06 19:01sell0.02eurjpym163.520.00162.862007.08.06 21:25163.900.000.00-0.02-0.64
469139362007.08.06 19:09sell0.06eurjpym163.650.00162.992007.08.06 21:25163.900.000.00-0.07-1.26
469150022007.08.06 19:11sell0.18eurjpym163.780.00163.122007.08.06 21:25163.900.000.00-0.20-1.81
469163522007.08.06 19:14buy0.02chfjpym99.860.00100.342007.08.06 21:2599.670.000.000.00-0.32
469166512007.08.06 19:14sell0.54eurjpym163.980.00163.322007.08.06 21:22163.900.000.00-0.603.63
469171232007.08.06 19:15sell0.02eurjpym163.980.00163.322007.08.07 12:48163.320.000.00-0.021.12
469175672007.08.06 19:15sell0.06usdjpym118.910.00118.252007.08.06 21:23118.910.000.00-0.090.00
469180002007.08.06 19:16sell0.02usdjpym118.980.00118.322007.08.06 21:25118.900.000.00-0.030.13
469181982007.08.06 19:16sell0.06nzdjpym90.850.0090.292007.08.06 21:2591.050.000.00-0.08-1.01
469215072007.08.06 19:30sell0.02chfjpym99.900.0099.422007.08.06 21:2599.740.000.00-0.010.27
469215212007.08.06 19:30sell0.02usdjpym119.010.00118.352007.08.06 21:25118.900.000.00-0.030.19
469215412007.08.06 19:30sell0.02usdchfm1.19100.00001.18172007.08.06 21:251.19250.000.00-0.02-0.25
469215972007.08.06 19:30sell0.02nzdjpym90.860.0090.302007.08.06 21:2591.050.000.00-0.03-0.32
469218542007.08.06 19:30sell0.18usdjpym119.050.00118.392007.08.06 21:23118.900.000.00-0.262.27
469221942007.08.06 19:30sell0.06audjpym102.120.00101.622007.08.06 21:26102.040.000.00-0.080.40
469222962007.08.06 19:30sell0.06gbpjpym241.770.00240.622007.08.06 21:25241.500.000.00-0.161.36
469227752007.08.06 19:31buy0.02eurchfm1.64310.00001.64712007.08.06 21:251.64350.000.000.010.07
469230572007.08.06 19:32sell0.02audjpym102.050.00101.552007.08.06 21:26102.040.000.00-0.030.02
469231422007.08.06 19:32sell0.02gbpjpym241.550.00240.402007.08.06 21:25241.500.000.00-0.050.09
469233832007.08.06 19:33sell0.02eurjpym164.050.00163.392007.08.06 21:25163.910.000.00-0.020.24
469244892007.08.06 19:46sell0.06nzdjpym91.000.0090.442007.08.06 19:5590.440.000.000.002.82
469260292007.08.06 19:57buy0.12eurcadm1.45021.35021.45162007.08.06 20:521.45160.000.000.001.60
469260442007.08.06 19:57buy0.12eurcadm1.45021.35021.45162007.08.06 20:521.45160.000.000.001.60
469261122007.08.06 19:57buy0.12euraudm1.60611.50611.60752007.08.06 20:161.60750.000.000.001.44
469263422007.08.06 20:00sell0.02usdchfm1.19201.29201.19052007.08.06 21:251.19250.000.00-0.02-0.08
469266302007.08.06 20:00sell0.02nzdusdm0.76480.00000.76012007.08.06 21:250.76580.000.00-0.01-0.20
469267202007.08.06 20:01buy0.10audnzdm1.12231.02231.12352007.08.06 21:261.12050.000.00-0.03-1.38
469275112007.08.06 20:11buy50.00gbpusdm2.03021.93022.03162007.08.06 20:372.03120.000.000.00500.00
469277112007.08.06 20:12sell0.02nzdusdm0.76440.86440.76322007.08.06 21:250.76580.000.00-0.01-0.28
469282462007.08.06 20:16buy0.02euraudm1.60811.50811.60952007.08.06 21:251.60620.000.00-0.02-0.33
469287882007.08.06 20:30sell0.02gbpchfm2.41862.51862.41712007.08.06 21:242.42190.000.00-0.04-0.55
469300262007.08.06 20:40buy0.02gbpusdm2.03191.93192.03332007.08.06 21:252.03110.000.000.00-0.16
469301702007.08.06 20:41sell0.02chfjpym99.76109.7699.612007.08.06 21:2599.740.000.00-0.010.03
469302822007.08.06 20:42sell0.02chfjpym99.75109.7599.602007.08.06 21:2599.740.000.00-0.010.02
469314752007.08.06 20:52buy0.02eurcadm1.45211.35211.45352007.08.06 21:251.44970.000.00-0.01-0.46
469326832007.08.06 21:03sell0.10nzdusdm0.76600.86600.76482007.08.06 21:250.76580.000.000.000.20
469326862007.08.06 21:03buy0.02euraudm1.60611.50611.60752007.08.06 21:251.60610.000.000.000.00
469335602007.08.06 21:10sell0.02usdjpym118.86128.86118.712007.08.06 21:25118.900.000.000.00-0.07
469337332007.08.06 21:11sell0.02eurjpym163.94173.94163.812007.08.06 21:25163.920.000.000.000.03
469342632007.08.06 21:21sell0.02gbpjpym241.41251.41241.252007.08.06 21:25241.510.000.000.00-0.17
469346382007.08.06 21:23sell0.02usdjpym118.87128.87118.722007.08.06 21:24118.900.000.000.00-0.05
469346992007.08.06 21:25buy0.02gbpusdm2.03161.93162.03302007.08.07 04:382.03300.000.000.000.28
469347002007.08.06 21:25sell0.02usdjpym118.87128.87118.722007.08.06 23:17118.720.000.000.000.25
469347012007.08.06 21:25sell0.02usdjpym118.87128.87118.722007.08.06 23:17118.720.000.000.000.25
469347022007.08.06 21:25sell0.02usdjpym118.87128.87118.722007.08.06 23:17118.720.000.000.000.25
469347152007.08.06 21:26buy0.02euraudm1.60701.50701.60842007.08.06 22:211.60840.000.000.000.24
469347172007.08.06 21:26sell0.02nzdjpym90.95100.9590.832007.08.06 23:0990.830.000.000.000.20
469347182007.08.06 21:26sell0.02eurjpym163.87173.87163.742007.08.07 01:24163.740.000.000.000.22
469347202007.08.06 21:26sell0.02eurjpym163.87173.87163.742007.08.07 01:24163.740.000.000.000.22
469347212007.08.06 21:26sell0.02gbpjpym241.41251.41241.252007.08.06 23:48241.250.000.000.000.27
469347242007.08.06 21:26sell0.02chfjpym99.68109.6899.532007.08.07 11:0099.530.000.000.000.26
469347252007.08.06 21:26sell0.02chfjpym99.68109.6899.532007.08.07 11:0099.530.000.000.000.26
469347322007.08.06 21:26sell0.02audjpym101.99111.99101.842007.08.07 00:05101.840.000.000.000.25
469347312007.08.06 21:26sell0.02audjpym101.99111.99101.842007.08.07 00:05101.840.000.000.000.25
469347372007.08.06 21:26sell0.02nzdusdm0.76520.86520.76402007.08.07 01:360.76400.000.000.000.24
469349512007.08.06 21:29buy0.02usdcadm1.05290.95291.05442007.08.07 07:271.05440.000.000.000.28
469349602007.08.06 21:30sell0.02gbpjpym241.34251.34241.182007.08.07 00:02241.180.000.000.000.27
469349962007.08.06 21:30sell0.02eurjpym163.88173.88163.752007.08.07 01:24163.750.000.000.000.22
469350092007.08.06 21:30sell0.02audusdm0.85810.95810.85662007.08.07 08:410.85660.000.000.000.30
469352062007.08.06 21:38sell0.02nzdjpym90.94100.9490.822007.08.06 23:1090.820.000.000.000.20
469352222007.08.06 21:38sell0.02nzdusdm0.76520.86520.76402007.08.07 01:360.76400.000.000.000.24
469361332007.08.06 21:51buy0.02eurusdm1.37961.27961.38092007.08.06 23:161.38090.000.000.000.26
469367752007.08.06 22:00buy0.02audnzdm1.12181.02181.12302007.08.07 01:581.12300.000.000.000.18
469367782007.08.06 22:00sell0.02gbpchfm2.42012.52012.41862007.08.07 00:082.41860.000.000.000.25
469367962007.08.06 22:00sell0.02audjpym102.01112.01101.862007.08.07 00:04101.860.000.000.000.25
469368132007.08.06 22:00sell0.02audusdm0.85830.95830.85682007.08.07 08:410.85680.000.000.000.30
469368282007.08.06 22:00buy0.02euraudm1.60741.50741.60882007.08.06 23:161.60880.000.000.000.24
469368612007.08.06 22:00buy0.02eurcadm1.45001.35001.45142007.08.06 23:041.45140.000.000.000.27
469368922007.08.06 22:00sell0.02eurjpym163.96173.96163.832007.08.07 00:06163.830.000.000.000.22
469369312007.08.06 22:00sell0.02usdjpym118.87128.87118.722007.08.06 23:17118.720.000.000.000.25
469369752007.08.06 22:00sell0.02gbpjpym241.42251.42241.262007.08.06 23:47241.260.000.000.000.27
469370472007.08.06 22:01sell0.02audjpym102.00112.00101.852007.08.07 00:04101.850.000.000.000.25
469370942007.08.06 22:01sell0.02usdchfm1.19151.29151.19002007.08.07 00:451.19000.000.000.000.25
469370992007.08.06 22:01sell0.02usdchfm1.19151.29151.19002007.08.07 00:451.19000.000.000.000.25
469371282007.08.06 22:01buy0.02audnzdm1.12221.02221.12342007.08.07 04:341.12340.000.000.000.18
469371372007.08.06 22:02sell0.02eurchfm1.64371.74371.64242007.08.07 06:011.64240.000.000.000.22
469372582007.08.06 22:03sell0.02nzdjpym90.89100.8990.772007.08.07 00:0490.770.000.000.000.20
469373082007.08.06 22:03sell0.02usdchfm1.19151.29151.19002007.08.07 00:451.19000.000.000.000.25
469375882007.08.06 22:04sell0.02nzdusdm0.76460.86460.76342007.08.07 01:580.76340.000.000.000.24
469376062007.08.06 22:04sell0.02nzdusdm0.76460.86460.76342007.08.07 01:580.76340.000.000.000.24
469376092007.08.06 22:04sell0.02nzdjpym90.86100.8690.742007.08.07 00:1490.740.000.000.000.20
469385992007.08.06 22:30sell0.02gbpchfm2.41922.51922.41772007.08.07 01:182.41770.000.000.000.25
469399632007.08.06 23:00sell0.02gbpchfm2.42102.52102.41952007.08.07 00:022.41950.000.000.000.25
469399852007.08.06 23:00sell0.02eurchfm1.64431.74431.64302007.08.07 00:581.64300.000.000.000.22
469400542007.08.06 23:01sell0.02eurchfm1.64411.74411.64282007.08.07 00:581.64280.000.000.000.22
469402792007.08.06 23:05buy0.02eurcadm1.45211.35211.45352007.08.07 00:161.45350.000.000.000.27
469410472007.08.06 23:10sell0.02nzdjpym90.71100.7190.592007.08.07 01:3890.590.000.000.000.20
469422002007.08.06 23:16buy0.02euraudm1.60961.50961.61102007.08.07 08:411.61100.000.000.000.24
469423142007.08.06 23:17buy0.02eurusdm1.38101.28101.38232007.08.07 13:471.37710.000.000.00-0.78
469425982007.08.06 23:17sell0.02usdjpym118.69128.69118.542007.08.07 12:47118.540.000.000.000.25
469426012007.08.06 23:18sell0.02usdjpym118.69128.69118.542007.08.07 12:47118.540.000.000.000.25
469448332007.08.06 23:47sell0.02gbpjpym241.17251.17241.012007.08.07 00:14241.010.000.000.000.27
469448522007.08.06 23:48sell0.02gbpjpym241.17251.17241.012007.08.07 00:14241.010.000.000.000.27
469470302007.08.07 00:06sell0.02eurchfm1.64391.74391.64262007.08.07 05:261.64260.000.000.000.22
469908142007.08.07 07:30sell0.02audcadm0.90441.00440.90322007.08.07 10:100.90320.000.000.000.23
469909252007.08.07 07:30sell0.02eurgbpm0.68060.78060.67932007.08.08 08:070.67930.000.000.010.53
469909292007.08.07 07:30sell0.02eurgbpm0.68060.78060.67932007.08.08 08:070.67930.000.000.010.53
469909652007.08.07 07:30buy0.02gbpusdm2.02701.92702.02842007.08.07 16:152.02240.000.000.00-0.92
469995242007.08.07 08:39sell0.02audcadm0.90391.00390.90272007.08.07 10:520.90270.000.000.000.23
470042132007.08.07 09:03sell0.02usdcadm1.05611.15611.05462007.08.07 13:591.05460.000.000.000.28
470087662007.08.07 10:00buy0.02gbpusdm2.02731.92732.02872007.08.07 16:162.02260.000.000.00-0.94
470087672007.08.07 10:00buy0.02gbpusdm2.02731.92732.02872007.08.07 16:162.02260.000.000.00-0.94
470101042007.08.07 10:30sell0.02usdcadm1.05541.15541.05392007.08.07 14:061.05390.000.000.000.28
470119702007.08.07 11:00sell0.02usdcadm1.05571.15571.05422007.08.07 14:001.05420.000.000.000.28
470120242007.08.07 11:00sell0.02euraudm1.61401.71401.61262007.08.07 13:261.61260.000.000.000.24
470120382007.08.07 11:00buy0.02audusdm0.85450.75450.85602007.08.07 19:170.85600.000.000.000.30
470134032007.08.07 11:30sell0.02usdcadm1.05621.15621.05472007.08.07 13:591.05470.000.000.000.28
470183742007.08.07 12:30sell0.02eurgbpm0.68030.78030.67902007.08.08 10:140.67900.000.000.010.53
470252302007.08.07 13:00buy0.02audusdm0.85390.75390.85542007.08.07 19:000.85540.000.000.000.30
470252612007.08.07 13:00buy0.02audusdm0.85390.75390.85542007.08.07 19:000.85540.000.000.000.30
470253972007.08.07 13:00sell0.02euraudm1.61421.71421.61282007.08.07 13:251.61280.000.000.000.24
470254212007.08.07 13:00sell0.02usdchfm1.19221.29221.19072007.08.08 08:351.19710.000.00-0.02-0.82
470257302007.08.07 13:04sell0.02euraudm1.61381.71381.61242007.08.07 13:281.61240.000.000.000.24
470327042007.08.07 13:26buy0.02gbpusdm2.02141.92142.02282007.08.07 16:172.02280.000.000.000.28
470328092007.08.07 13:26buy0.10eurusdm1.37591.27591.37722007.08.07 13:471.37720.000.000.001.30
470330232007.08.07 13:26buy0.12gbpusdm2.02121.92122.02262007.08.07 16:152.02260.000.000.001.68
470330412007.08.07 13:26buy0.12gbpusdm2.02121.92122.02262007.08.07 16:152.02260.000.000.001.68
470342892007.08.07 13:28buy0.12gbpusdm2.02101.92102.02242007.08.07 16:152.02240.000.000.001.68
470348872007.08.07 13:30buy0.02gbpusdm2.02131.92132.02272007.08.07 16:162.02270.000.000.000.28
470350742007.08.07 13:30buy0.02eurusdm1.37581.27581.37712007.08.07 13:461.37710.000.000.000.26
470371252007.08.07 13:45buy0.02audusdm0.85440.75440.85592007.08.07 19:170.85590.000.000.000.30
470373302007.08.07 13:47buy0.02eurusdm1.37731.27731.37862007.08.08 12:071.37860.000.00-0.010.26
470385452007.08.07 14:00buy0.02gbpjpym239.67229.67239.832007.08.07 17:28239.830.000.000.000.27
470417302007.08.07 14:30buy0.02audcadm0.90130.80130.90252007.08.07 22:270.90250.000.000.010.22
470438872007.08.07 15:00buy0.02eurusdm1.37661.27661.37792007.08.08 12:051.37790.000.00-0.010.26
470439142007.08.07 15:00buy0.02chfjpym99.3189.3199.462007.08.07 23:5999.460.000.000.000.25
470440672007.08.07 15:00buy0.02chfjpym99.3289.3299.472007.08.07 23:5999.470.000.000.000.25
470441952007.08.07 15:03buy0.02audcadm0.90180.80180.90302007.08.07 23:300.90300.000.000.010.23
470498312007.08.07 15:46buy0.02nzdusdm0.76040.66040.76162007.08.07 19:010.76160.000.000.000.24
470501122007.08.07 15:46buy0.02eurusdm1.37501.27501.37632007.08.07 18:361.37630.000.000.000.26
470536992007.08.07 16:00sell0.02usdchfm1.19541.29541.19392007.08.07 18:271.19390.000.000.000.25
470538522007.08.07 16:00buy0.02gbpjpym239.44229.44239.602007.08.07 16:07239.600.000.000.000.27
470544182007.08.07 16:05buy0.02gbpjpym239.63229.63239.792007.08.07 17:27239.790.000.000.000.27
470547912007.08.07 16:07buy0.02gbpjpym239.67229.67239.832007.08.07 17:28239.830.000.000.000.27
470558492007.08.07 16:16buy0.02gbpusdm2.02301.92302.02442007.08.07 18:372.02440.000.000.000.28
470559442007.08.07 16:16buy0.02gbpusdm2.02291.92292.02432007.08.07 18:372.02430.000.000.000.28
470559452007.08.07 16:16buy0.02gbpusdm2.02291.92292.02432007.08.07 18:372.02430.000.000.000.28
470560102007.08.07 16:16buy0.02gbpusdm2.02301.92302.02442007.08.07 18:372.02440.000.000.000.28
470598612007.08.07 17:00buy0.02chfjpym99.1589.1599.302007.08.07 18:5999.300.000.000.000.26
470599042007.08.07 17:00sell0.02usdchfm1.19551.29551.19402007.08.07 18:271.19400.000.000.000.25
470600502007.08.07 17:02buy0.02chfjpym99.1889.1899.332007.08.07 18:5999.330.000.000.000.25
470603242007.08.07 17:06buy0.02nzdusdm0.75900.65900.76022007.08.07 19:000.76020.000.000.000.24
470621022007.08.07 17:36buy0.02eurusdm1.37501.27501.37632007.08.07 18:361.37630.000.000.000.26
470627592007.08.07 17:51buy0.02nzdusdm0.75990.65990.76112007.08.07 19:000.76110.000.000.000.24
470631762007.08.07 18:00sell0.02usdchfm1.19541.29541.19392007.08.07 18:271.19390.000.000.000.25
470634382007.08.07 18:03buy0.02gbpjpym239.67229.67239.832007.08.07 18:33239.000.000.000.00-1.13
470660762007.08.07 18:15buy0.02eurjpym162.65152.65162.782007.08.07 18:16162.780.000.000.000.22
470662392007.08.07 18:15buy0.02eurjpym162.66152.66162.792007.08.07 18:16162.790.000.000.000.22
470691362007.08.07 18:19buy0.02eurjpym162.75152.75162.882007.08.07 18:22162.880.000.000.000.22
470693112007.08.07 18:19buy0.02eurjpym162.75152.75162.882007.08.07 18:22162.880.000.000.000.22
470693282007.08.07 18:19buy0.02eurjpym162.75152.75162.882007.08.07 18:22162.880.000.000.000.22
470724792007.08.07 18:24buy0.02eurjpym162.74152.74162.872007.08.07 18:44162.870.000.000.000.22
470724912007.08.07 18:24buy0.02eurjpym162.74152.74162.872007.08.07 18:44162.870.000.000.000.22
470724902007.08.07 18:24buy0.02eurjpym162.74152.74162.872007.08.07 18:44162.870.000.000.000.22
470739472007.08.07 18:27sell0.02usdchfm1.19341.29341.19192007.08.07 18:311.19190.000.000.000.25
470739722007.08.07 18:27sell0.02usdchfm1.19341.29341.19192007.08.07 18:311.19190.000.000.000.25
470767022007.08.07 18:30buy0.02gbpjpym238.83228.83238.992007.08.07 18:33238.990.000.000.000.27
470768182007.08.07 18:30buy0.02nzdjpym89.3279.3289.442007.08.07 18:4189.440.000.000.000.21
470768412007.08.07 18:30buy0.17gbpjpym238.80228.80238.962007.08.07 18:33238.960.000.000.002.31
470775882007.08.07 18:30buy0.02gbpjpym238.69228.69238.852007.08.07 18:32238.850.000.000.000.27
470776892007.08.07 18:31sell0.02audnzdm1.12591.22591.12472007.08.07 19:001.12470.000.000.000.19
470780582007.08.07 18:31buy0.02eurjpym162.37152.37162.502007.08.07 18:33162.500.000.000.000.22
470788902007.08.07 18:32buy0.02gbpjpym238.85228.85239.012007.08.07 18:33239.010.000.000.000.28
470790692007.08.07 18:32buy0.02gbpjpym238.94228.94239.102007.08.07 18:34239.100.000.000.000.27
470791632007.08.07 18:32buy0.02nzdusdm0.75660.65660.75782007.08.07 18:420.75780.000.000.000.24
470792612007.08.07 18:33buy0.02nzdjpym89.3879.3889.502007.08.07 18:4289.500.000.000.000.20
470792962007.08.07 18:33buy0.02audjpym100.6690.66100.812007.08.07 18:42100.810.000.000.000.25
470793202007.08.07 18:33buy0.02eurjpym162.54152.54162.672007.08.07 18:38162.670.000.000.000.22
470794062007.08.07 18:33buy0.02gbpjpym239.09229.09239.252007.08.07 18:38239.250.000.000.000.27
470795802007.08.07 18:33buy0.02gbpjpym239.09229.09239.252007.08.07 18:38239.250.000.000.000.27
470795642007.08.07 18:33buy0.02gbpjpym239.09229.09239.252007.08.07 18:38239.250.000.000.000.27
470797562007.08.07 18:33buy0.02nzdusdm0.75700.65700.75822007.08.07 18:430.75820.000.000.000.24
470799712007.08.07 18:34buy0.02gbpjpym239.21229.21239.372007.08.07 18:42239.370.000.000.000.27
470807902007.08.07 18:36buy0.02eurusdm1.37681.27681.37812007.08.08 12:061.37810.000.00-0.010.26
470817162007.08.07 18:37buy0.02gbpusdm2.02501.92502.02642007.08.08 07:482.02060.000.000.00-0.88
470837962007.08.07 18:38buy0.02eurjpym162.71152.71162.842007.08.07 18:43162.840.000.000.000.22
470838102007.08.07 18:38buy0.02gbpjpym239.33229.33239.492007.08.07 18:44239.490.000.000.000.27
470838202007.08.07 18:38buy0.02gbpjpym239.33229.33239.492007.08.07 18:44239.490.000.000.000.27
470839202007.08.07 18:38buy0.02gbpjpym239.29229.29239.452007.08.07 18:43239.450.000.000.000.27
470845512007.08.07 18:42buy0.02nzdjpym89.5479.5489.662007.08.07 18:4389.660.000.000.000.20
470845672007.08.07 18:42buy0.02nzdjpym89.5679.5689.682007.08.07 18:4489.680.000.000.000.20
470850232007.08.07 18:43buy0.02nzdusdm0.75830.65830.75952007.08.07 18:560.75950.000.000.000.24
470851162007.08.07 18:43buy0.02gbpjpym239.54229.54239.702007.08.07 18:56239.700.000.000.000.27
470851222007.08.07 18:43buy0.02gbpjpym239.54229.54239.702007.08.07 18:56239.700.000.000.000.27
470853832007.08.07 18:44buy0.02nzdusdm0.75860.65860.75982007.08.07 19:000.75980.000.000.000.24
470854752007.08.07 18:44buy0.02gbpjpym239.57229.57239.732007.08.07 18:56239.730.000.000.000.27
470854782007.08.07 18:44buy0.02gbpjpym239.57229.57239.732007.08.07 18:56239.730.000.000.000.27
470858662007.08.07 18:45buy0.02eurjpym162.73152.73162.862007.08.07 18:49162.860.000.000.000.22
470858632007.08.07 18:45buy0.02eurjpym162.73152.73162.862007.08.07 18:49162.860.000.000.000.22
470858722007.08.07 18:45buy0.02eurjpym162.73152.73162.862007.08.07 18:49162.860.000.000.000.22
470859072007.08.07 18:45buy0.02eurjpym162.73152.73162.862007.08.07 18:49162.860.000.000.000.22
470879352007.08.07 18:56buy0.02nzdusdm0.76000.66000.76122007.08.07 19:000.76120.000.000.000.24
470901392007.08.07 18:59buy0.02chfjpym99.3689.3699.512007.08.08 07:4999.510.000.000.000.25
470903032007.08.07 19:00sell0.02audnzdm1.12421.22421.12302007.08.07 19:011.12300.000.000.000.18
470906712007.08.07 19:00sell0.02audnzdm1.12351.22351.12232007.08.07 20:511.12230.000.000.000.18
470908282007.08.07 19:00buy0.02audusdm0.85590.75590.85742007.08.07 23:430.85740.000.000.000.30
470911562007.08.07 19:00buy0.02chfjpym99.3589.3599.502007.08.08 07:4999.500.000.000.000.25
470931282007.08.07 19:03sell0.02audnzdm1.12361.22361.12242007.08.07 20:471.12240.000.000.000.19
471094482007.08.07 21:42buy0.02eurcadm1.44781.34781.44922007.08.07 21:581.44920.000.000.000.27
471108762007.08.07 22:21buy0.02euraudm1.60701.50701.60842007.08.07 23:291.60840.000.000.000.24
471129982007.08.07 23:14sell0.02usdjpym118.87128.87118.722007.08.08 08:41119.220.000.000.00-0.59
471137372007.08.07 23:30buy0.02euraudm1.60571.50571.60712007.08.07 23:321.60710.000.000.000.24
471142042007.08.07 23:35buy0.02euraudm1.60671.50671.60812007.08.08 07:301.60190.000.000.00-0.82
471180202007.08.08 00:00buy0.02eurgbpm0.67980.57980.68112007.08.10 13:140.67800.000.00-0.05-0.72
471271932007.08.08 02:04sell0.02usdjpym118.91128.91118.762007.08.08 12:11119.270.000.000.00-0.60
471350192007.08.08 04:00sell0.02audnzdm1.12471.22471.12352007.08.08 10:281.12350.000.000.000.18
471422682007.08.08 06:11buy0.12gbpusdm2.01891.91892.02032007.08.08 07:482.02030.000.000.001.68
471490792007.08.08 06:30buy0.02gbpusdm2.01721.91722.01862007.08.08 07:012.01860.000.000.000.28
471490722007.08.08 06:30buy0.02gbpusdm2.01721.91722.01862007.08.08 07:012.01860.000.000.000.28
471518592007.08.08 06:56buy0.12euraudm1.60051.50051.60192007.08.08 07:301.60190.000.000.001.44
471521852007.08.08 07:00buy0.02eurusdm1.37331.27331.37462007.08.08 07:491.37460.000.000.000.26
471549582007.08.08 07:18sell0.14usdchfm1.19871.29871.19722007.08.08 08:341.19720.000.000.001.75
471568592007.08.08 07:30sell0.02usdcadm1.05521.15521.05372007.08.08 08:011.05370.000.000.000.28
471568732007.08.08 07:30sell0.02usdchfm1.19881.29881.19732007.08.08 08:341.19730.000.000.000.25
471591002007.08.08 07:48buy0.02gbpusdm2.02111.92112.02252007.08.08 07:582.02250.000.000.000.28
471674402007.08.08 08:26sell0.10usdjpym119.37129.37119.222007.08.08 08:41119.220.000.000.001.26
471686322007.08.08 08:35sell0.02usdjpym119.25129.25119.102007.08.08 19:08119.650.000.000.00-0.67
471686422007.08.08 08:35sell0.02usdjpym119.25129.25119.102007.08.08 19:08119.650.000.000.00-0.67
471703932007.08.08 09:00buy0.02eurcadm1.44861.34861.45002007.08.08 09:281.45000.000.000.000.27
471736092007.08.08 09:30sell0.02usdjpym119.21129.21119.062007.08.08 19:10119.570.000.000.00-0.60
471741602007.08.08 09:35sell0.02audjpym102.13112.13101.982007.08.08 19:26102.980.000.000.00-1.43
471772722007.08.08 10:00sell0.02usdjpym119.26129.26119.112007.08.08 19:08119.650.000.000.00-0.65
471773152007.08.08 10:00sell0.02audjpym102.18112.18102.032007.08.08 19:25103.070.000.000.00-1.49
471773332007.08.08 10:00sell0.02nzdjpym90.80100.8090.682007.08.08 19:2791.540.000.000.00-1.24
471789132007.08.08 10:12buy0.02usdcadm1.05340.95341.05492007.08.08 15:471.04980.000.000.00-0.69
471830292007.08.08 10:23buy0.02eurcadm1.44861.34861.45002007.08.08 10:561.45000.000.000.000.27
471840952007.08.08 10:30sell0.02gbpjpym242.00252.00241.842007.08.08 12:40242.660.000.000.00-1.11
471841622007.08.08 10:30sell0.02eurjpym164.31174.31164.182007.08.08 19:30164.800.000.000.00-0.82
471841652007.08.08 10:30sell0.02eurjpym164.31174.31164.182007.08.08 19:30164.790.000.000.00-0.80
471841712007.08.08 10:30sell0.02chfjpym99.74109.7499.592007.08.09 07:0499.590.000.00-0.020.25
471875162007.08.08 11:00sell0.02gbpusdm2.02962.12962.02822007.08.09 06:562.03430.000.000.00-0.94
471887722007.08.08 11:03sell0.10usdjpym119.42129.42119.272007.08.08 12:11119.270.000.000.001.26
471924292007.08.08 11:30sell0.02chfjpym99.82109.8299.672007.08.09 07:0499.670.000.00-0.020.25
471924642007.08.08 11:30sell0.02audjpym102.41112.41102.262007.08.09 06:43103.250.000.00-0.08-1.40
471924712007.08.08 11:30sell0.02nzdjpym91.09101.0990.972007.08.08 19:0991.870.000.000.00-1.31
471924802007.08.08 11:30sell0.02eurjpym164.40174.40164.272007.08.08 14:08164.940.000.000.00-0.90
471925222007.08.08 11:30buy0.02eurgbpm0.67820.57820.67952007.08.10 05:540.67650.000.00-0.05-0.69
471926042007.08.08 11:31sell0.02gbpchfm2.42832.52832.42682007.08.08 12:462.42680.000.000.000.25
472020542007.08.08 12:18sell0.10audjpym102.64112.64102.492007.08.08 19:26102.980.000.000.00-2.85
472022082007.08.08 12:18sell0.10audjpym102.70112.70102.552007.08.08 19:25103.040.000.000.00-2.84
472026042007.08.08 12:19sell0.10nzdjpym91.26101.2691.142007.08.08 19:2791.560.000.000.00-2.51
472038592007.08.08 12:23sell0.17gbpjpym242.86252.86242.702007.08.08 12:40242.700.000.000.002.28
472059252007.08.08 12:30sell0.02nzdjpym91.32101.3291.202007.08.08 19:2491.670.000.000.00-0.58
472059342007.08.08 12:30sell0.02nzdusdm0.76530.86530.76412007.08.09 01:140.76890.000.00-0.02-0.72
472060062007.08.08 12:30sell0.02chfjpym99.96109.9699.812007.08.09 06:5699.810.000.00-0.020.25
472068812007.08.08 12:31sell0.12gbpusdm2.03572.13572.03432007.08.09 06:562.03430.000.000.011.68
472093832007.08.08 12:40sell0.02gbpjpym242.60252.60242.442007.08.08 19:26243.300.000.000.00-1.17
472123882007.08.08 13:00sell0.02audusdm0.86100.96100.85952007.08.09 06:420.86420.000.00-0.01-0.64
472124402007.08.08 13:00sell0.02gbpchfm2.42492.52492.42342007.08.08 15:172.43260.000.000.00-1.29
472124732007.08.08 13:00sell0.02gbpusdm2.03442.13442.03302007.08.09 06:572.03300.000.000.000.28
472125852007.08.08 13:00buy0.02usdcadm1.04990.94991.05142007.08.09 08:281.05140.000.000.010.29
472127892007.08.08 13:02buy0.02usdcadm1.05010.95011.05162007.08.09 08:281.05160.000.000.010.29
472130542007.08.08 13:06sell0.02eurusdm1.38011.48011.37882007.08.09 06:551.37880.000.000.030.26
472131292007.08.08 13:07sell0.02eurusdm1.38001.48001.37872007.08.09 06:551.37870.000.000.030.26
472134212007.08.08 13:11sell0.02chfjpym99.95109.9599.802007.08.09 06:5799.800.000.00-0.020.25
472150152007.08.08 13:30sell0.02audjpym102.68112.68102.532007.08.08 19:25103.040.000.000.00-0.60
472150532007.08.08 13:30sell0.02nzdusdm0.76610.86610.76492007.08.09 06:530.76490.000.00-0.020.24
472150572007.08.08 13:30sell0.02audusdm0.86130.96130.85982007.08.09 07:030.85980.000.00-0.010.30
472219462007.08.08 13:51buy0.10usdcadm1.04820.94821.04972007.08.08 15:471.04970.000.000.001.43
472238692007.08.08 14:00sell0.02gbpjpym243.13253.13242.972007.08.08 16:42243.840.000.000.00-1.18
472238922007.08.08 14:00buy0.02usdchfm1.19221.09221.19372007.08.08 14:241.19370.000.000.000.25
472239502007.08.08 14:00buy0.02usdchfm1.19231.09231.19382007.08.08 14:261.19380.000.000.000.25
472240022007.08.08 14:00sell0.02gbpusdm2.03762.13762.03622007.08.08 16:042.03620.000.000.000.28
472247062007.08.08 14:02sell0.12eurjpym164.92174.92164.792007.08.08 19:30164.790.000.000.001.31
472247172007.08.08 14:02sell0.12eurjpym164.92174.92164.792007.08.08 19:30164.790.000.000.001.31
472257542007.08.08 14:02sell0.12eurjpym165.07175.07164.942007.08.08 14:08164.940.000.000.001.30
472259732007.08.08 14:03sell0.10audjpym102.91112.91102.762007.08.09 06:42103.250.000.00-0.39-2.84
472259952007.08.08 14:03sell0.10nzdjpym91.54101.5491.422007.08.08 19:0991.880.000.000.00-2.84
472264502007.08.08 14:03sell0.02gbpjpym243.37253.37243.212007.08.08 14:09243.210.000.000.000.26
472265352007.08.08 14:03sell0.02gbpjpym243.35253.35243.192007.08.08 14:10243.190.000.000.000.27
472266872007.08.08 14:03buy0.02usdcadm1.04710.94711.04862007.08.08 14:591.04860.000.000.000.29
472271652007.08.08 14:07sell0.02eurjpym164.94174.94164.812007.08.08 19:30164.810.000.000.000.22
472272182007.08.08 14:07sell0.02audjpym102.83112.83102.682007.08.08 19:15103.190.000.000.00-0.60
472277172007.08.08 14:10sell0.02gbpjpym243.12253.12242.962007.08.08 16:42243.850.000.000.00-1.22
472277192007.08.08 14:10sell0.02gbpjpym243.12253.12242.962007.08.08 16:42243.850.000.000.00-1.22
472282662007.08.08 14:14sell0.02eurusdm1.38061.48061.37932007.08.08 20:161.37930.000.000.000.26
472292432007.08.08 14:18sell0.17gbpjpym243.46253.46243.302007.08.08 19:26243.300.000.000.002.28
472328782007.08.08 14:27sell0.18gbpchfm2.43402.53402.43252007.08.08 15:172.43250.000.000.002.26
472335362007.08.08 14:30sell0.02eurjpym165.14175.14165.012007.08.08 19:09165.010.000.000.000.22
472335552007.08.08 14:30sell0.02gbpchfm2.43372.53372.43222007.08.08 16:082.43220.000.000.000.25
472335802007.08.08 14:30sell0.02eurusdm1.38081.48081.37952007.08.08 19:581.37950.000.000.000.26
472344952007.08.08 14:32sell0.50nzdjpym91.72101.7291.602007.08.08 19:2691.600.000.000.005.02
472346122007.08.08 14:32sell0.50audjpym103.14113.14102.992007.08.08 19:26102.990.000.000.006.28
472351412007.08.08 14:34sell0.10nzdjpym91.80101.8091.682007.08.08 19:2491.680.000.000.001.01
472388302007.08.08 14:59buy0.02usdcadm1.04890.94891.05042007.08.09 07:041.05040.000.000.010.29
472390382007.08.08 15:00sell0.02nzdjpym91.83101.8391.712007.08.08 19:1791.710.000.000.000.20
472390712007.08.08 15:00buy0.02usdcadm1.04890.94891.05042007.08.09 07:041.05040.000.000.010.29
472397752007.08.08 15:03sell0.02nzdusdm0.76660.86660.76542007.08.09 06:530.76540.000.00-0.020.24
472400442007.08.08 15:05sell0.02nzdjpym91.66101.6691.542007.08.08 19:2791.540.000.000.000.20
472404432007.08.08 15:07sell0.02chfjpym100.11110.1199.962007.08.08 19:3499.960.000.000.000.25
472404852007.08.08 15:08sell0.02gbpjpym243.56253.56243.402007.08.08 19:26243.400.000.000.000.26
472413872007.08.08 15:21sell0.02gbpusdm2.03692.13692.03552007.08.08 21:592.03550.000.000.000.28
472416602007.08.08 15:23sell0.02audusdm0.86090.96090.85942007.08.09 06:420.86390.000.00-0.01-0.60
472421682007.08.08 15:27sell0.10usdjpym119.72129.72119.572007.08.08 19:10119.570.000.000.001.25
472435672007.08.08 15:47buy0.02usdcadm1.05020.95021.05172007.08.09 08:281.05170.000.000.010.29
472442862007.08.08 15:58sell0.10usdjpym119.75129.75119.602007.08.08 19:08119.600.000.000.001.25
472443092007.08.08 15:58sell0.10usdjpym119.75129.75119.602007.08.08 19:08119.600.000.000.001.25
472443412007.08.08 15:58sell0.10usdjpym119.76129.76119.612007.08.08 19:08119.610.000.000.001.25
472444222007.08.08 15:59sell0.10audjpym103.18113.18103.032007.08.08 19:24103.030.000.000.001.25
472445672007.08.08 16:00sell0.02gbpchfm2.43292.53292.43142007.08.09 06:562.43140.000.00-0.120.25
472450812007.08.08 16:04sell0.02gbpusdm2.03582.13582.03442007.08.09 06:562.03440.000.000.000.28
472456152007.08.08 16:12sell0.02eurjpym165.23175.23165.102007.08.08 19:03165.100.000.000.000.22
472471722007.08.08 16:22buy0.02eurcadm1.44861.34861.45002007.08.09 09:221.45000.000.00-0.020.26
472477952007.08.08 16:30sell0.50audjpym103.20113.20103.052007.08.08 19:24103.050.000.000.006.28
472480402007.08.08 16:31sell0.17gbpjpym243.99253.99243.832007.08.08 16:42243.830.000.000.002.27
472480422007.08.08 16:31sell0.17gbpjpym243.99253.99243.832007.08.08 16:42243.830.000.000.002.27
472480412007.08.08 16:31sell0.17gbpjpym243.99253.99243.832007.08.08 16:42243.830.000.000.002.27
472493832007.08.08 16:42sell0.02gbpjpym243.77253.77243.612007.08.08 19:08243.610.000.000.000.27
472493822007.08.08 16:42sell0.02gbpjpym243.77253.77243.612007.08.08 19:08243.610.000.000.000.27
472503582007.08.08 17:00sell0.02gbpjpym243.76253.76243.602007.08.08 19:08243.600.000.000.000.27
472504572007.08.08 17:00sell0.02nzdusdm0.76700.86700.76582007.08.09 06:420.76580.000.00-0.020.24
472513292007.08.08 17:15buy0.50eurusdm1.38001.37401.38072007.08.08 18:081.38000.000.000.000.00
472523852007.08.08 17:34buy0.50eurusdm1.37971.37371.38042007.08.08 18:091.38000.000.000.001.50
472524292007.08.08 17:34sell0.50nzdjpym92.00102.0091.882007.08.08 19:0991.880.000.000.005.01
472541602007.08.08 18:04sell0.02eurchfm1.65061.75061.64932007.08.08 19:101.64930.000.000.000.22
472541612007.08.08 18:04sell0.02gbpchfm2.43582.53582.43432007.08.08 19:102.43430.000.000.000.25
472544542007.08.08 18:13sell0.10audjpym103.33113.33103.182007.08.08 19:14103.180.000.000.001.25
472553822007.08.08 18:31sell0.02audusdm0.86300.96300.86152007.08.08 19:280.86150.000.000.000.30
472557082007.08.08 18:39sell0.02eurchfm1.65021.75021.64892007.08.08 19:171.64890.000.000.000.22
472567072007.08.08 19:00sell0.02eurchfm1.64981.74981.64852007.08.08 19:261.64850.000.000.000.21
472570342007.08.08 19:04sell0.02eurjpym165.05175.05164.922007.08.08 19:24164.920.000.000.000.21
472574062007.08.08 19:08sell0.02gbpjpym243.48253.48243.322007.08.08 19:26243.320.000.000.000.27
472574242007.08.08 19:08sell0.02gbpjpym243.54253.54243.382007.08.08 19:26243.380.000.000.000.27
472574552007.08.08 19:08sell0.02usdjpym119.61129.61119.462007.08.08 19:26119.460.000.000.000.25
472574582007.08.08 19:08sell0.02usdjpym119.61129.61119.462007.08.08 19:26119.460.000.000.000.25
472576062007.08.08 19:09sell0.02eurjpym164.97174.97164.842007.08.08 19:26164.840.000.000.000.22
472576572007.08.08 19:09sell0.02nzdjpym91.79101.7991.672007.08.08 19:2491.670.000.000.000.20
472580032007.08.08 19:10sell0.02usdjpym119.55129.55119.402007.08.08 19:30119.400.000.000.000.25
472584382007.08.08 19:15sell0.02audjpym103.11113.11102.962007.08.08 19:26102.960.000.000.000.25
472588822007.08.08 19:17sell0.02nzdjpym91.61101.6191.492007.08.09 01:3391.900.000.00-0.08-0.48
472589242007.08.08 19:17sell0.02eurchfm1.64841.74841.64712007.08.09 06:561.64710.000.00-0.040.22
472594462007.08.08 19:24sell0.02nzdjpym91.55101.5591.432007.08.09 01:3391.910.000.00-0.08-0.60
472594492007.08.08 19:24sell0.02nzdjpym91.55101.5591.432007.08.09 01:3391.900.000.00-0.08-0.58
472594542007.08.08 19:24sell0.02eurjpym164.90174.90164.772007.08.08 19:35164.770.000.000.000.22
472594802007.08.08 19:25sell0.02audjpym102.99112.99102.842007.08.08 19:32102.840.000.000.000.26
472594892007.08.08 19:25sell0.02audjpym102.95112.95102.802007.08.09 06:42103.290.000.00-0.08-0.57
472596162007.08.08 19:26sell0.02eurchfm1.64821.74821.64692007.08.09 06:561.64690.000.00-0.040.22
472597652007.08.08 19:26sell0.02gbpjpym243.29253.29243.132007.08.08 19:32243.130.000.000.000.27
472597722007.08.08 19:26sell0.02gbpjpym243.29253.29243.132007.08.08 19:32243.130.000.000.000.27
472598192007.08.08 19:26sell0.02audjpym102.91112.91102.762007.08.09 06:42103.280.000.00-0.08-0.62
472599802007.08.08 19:26sell0.02audjpym102.86112.86102.712007.08.09 06:45103.200.000.00-0.08-0.57
472600762007.08.08 19:26sell0.02gbpjpym243.24253.24243.082007.08.08 19:32243.080.000.000.000.27
472601142007.08.08 19:26sell0.02eurjpym164.79174.79164.662007.08.09 06:52164.660.000.00-0.070.22
472602802007.08.08 19:27sell0.02usdjpym119.44129.44119.292007.08.09 06:55119.290.000.00-0.090.25
472602842007.08.08 19:27sell0.02usdjpym119.44129.44119.292007.08.09 06:55119.290.000.00-0.090.25
472603162007.08.08 19:27sell0.02gbpjpym243.21253.21243.052007.08.08 19:35243.050.000.000.000.26
472606282007.08.08 19:27sell0.02nzdjpym91.44101.4491.322007.08.09 06:1091.800.000.00-0.08-0.61
472606872007.08.08 19:27sell0.02nzdjpym91.50101.5091.382007.08.09 06:1091.830.000.00-0.08-0.55
472608482007.08.08 19:28sell0.02audusdm0.86100.96100.85952007.08.09 06:420.86390.000.00-0.01-0.58
472615322007.08.08 19:30sell0.02eurjpym164.77174.77164.642007.08.09 06:53164.640.000.00-0.070.22
472619912007.08.08 19:32sell0.02gbpjpym243.04253.04242.882007.08.08 21:11243.750.000.00-0.16-1.18
472620382007.08.08 19:32sell0.02gbpjpym242.99252.99242.832007.08.08 21:33243.680.000.00-0.16-1.15
472624642007.08.08 19:35sell0.02eurjpym164.72174.72164.592007.08.09 06:53164.590.000.00-0.070.22
472667502007.08.08 20:15sell0.10nzdjpym91.91101.9191.792007.08.09 06:1091.790.000.00-0.411.00
472667712007.08.08 20:15buy0.02euraudm1.60171.50171.60312007.08.09 06:431.59690.000.00-0.06-0.83
472680882007.08.08 20:29sell0.17gbpjpym243.85253.85243.692007.08.08 21:33243.690.000.00-1.352.27
472682332007.08.08 20:31sell0.02gbpjpym243.82253.82243.662007.08.08 21:34243.660.000.00-0.160.27
472683962007.08.08 20:32sell0.10nzdjpym91.95101.9591.832007.08.09 06:1091.830.000.00-0.411.01
472688682007.08.08 20:43sell0.17gbpjpym243.90253.90243.742007.08.08 21:11243.740.000.00-1.352.28
472709222007.08.08 21:25sell0.02usdchfm1.19631.29631.19482007.08.09 06:111.19480.000.000.000.25
472737912007.08.08 22:31sell0.02gbpjpym243.83253.83243.672007.08.09 05:00243.670.000.000.000.26
472744072007.08.08 22:45sell0.10nzdjpym92.04102.0491.922007.08.09 01:3391.920.000.000.001.00
472744092007.08.08 22:45sell0.10nzdjpym92.04102.0491.922007.08.09 01:3391.920.000.000.001.00
472744962007.08.08 22:47sell0.10nzdjpym92.06102.0691.942007.08.09 01:3391.940.000.000.001.00
472746722007.08.08 22:52sell0.10nzdusdm0.76980.86980.76862007.08.09 01:140.76860.000.000.001.20
472748552007.08.08 23:00sell0.02nzdusdm0.76980.86980.76862007.08.09 01:140.76860.000.000.000.24
472776082007.08.09 00:04sell0.10audjpym103.36113.36103.212007.08.09 06:45103.210.000.000.001.26
472815232007.08.09 01:14sell0.02nzdusdm0.76840.86840.76722007.08.09 06:170.76720.000.000.000.24
472820972007.08.09 01:30sell0.50audjpym103.41113.41103.262007.08.09 06:42103.260.000.000.006.28
472820992007.08.09 01:30sell0.10audjpym103.41113.41103.262007.08.09 06:42103.260.000.000.001.25
472821602007.08.09 01:31sell0.10audjpym103.46113.46103.312007.08.09 06:42103.310.000.000.001.25
472854672007.08.09 03:00sell0.02audjpym103.42113.42103.272007.08.09 06:42103.270.000.000.000.25
472855192007.08.09 03:01sell0.02audcadm0.90591.00590.90472007.08.09 06:540.90470.000.000.000.23
472859952007.08.09 03:12buy0.02euraudm1.59671.49671.59812007.08.09 06:531.59810.000.000.000.24
472875922007.08.09 04:00buy0.12euraudm1.59571.49571.59712007.08.09 06:421.59710.000.000.001.45
472887692007.08.09 04:27buy0.02euraudm1.59661.49661.59802007.08.09 06:531.59800.000.000.000.24
472898922007.08.09 05:00sell0.02audusdm0.86470.96470.86322007.08.09 06:530.86320.000.000.000.30
472900092007.08.09 05:00sell0.02audcadm0.90601.00600.90482007.08.09 06:530.90480.000.000.000.23
472910062007.08.09 05:30sell0.02audcadm0.90691.00690.90572007.08.09 06:530.90570.000.000.000.23
472911202007.08.09 05:32sell0.10audusdm0.86590.96590.86442007.08.09 06:420.86440.000.000.001.50
472919642007.08.09 05:45sell0.10audusdm0.86600.96600.86452007.08.09 06:420.86450.000.000.001.50
472919682007.08.09 05:45sell0.10audusdm0.86600.96600.86452007.08.09 06:420.86450.000.000.001.50
472927432007.08.09 06:00sell0.02audnzdm1.12631.22631.12512007.08.09 14:341.12510.000.000.000.18
472937682007.08.09 06:11buy0.02euraudm1.59571.49571.59712007.08.09 06:421.59710.000.000.000.24
472950062007.08.09 06:16sell0.02audcadm0.90641.00640.90522007.08.09 06:530.90520.000.000.000.23
472964982007.08.09 06:30sell0.02audnzdm1.12691.22691.12572007.08.09 13:311.12570.000.000.000.18
472979762007.08.09 06:43buy0.02euraudm1.59771.49771.59912007.08.09 06:541.59910.000.000.000.24
472979842007.08.09 06:43buy0.02euraudm1.59761.49761.59902007.08.09 06:531.59900.000.000.000.24
472980332007.08.09 06:43sell0.02audusdm0.86350.96350.86202007.08.09 06:560.86200.000.000.000.30
472987422007.08.09 06:44sell0.02audjpym103.22113.22103.072007.08.09 06:53103.070.000.000.000.25
472988142007.08.09 06:44sell0.02audjpym103.22113.22103.072007.08.09 06:53103.070.000.000.000.25
473017242007.08.09 06:53sell0.02audusdm0.86250.96250.86102007.08.09 07:030.86100.000.000.000.30
473018432007.08.09 06:54sell0.02audcadm0.90401.00400.90282007.08.09 07:040.90280.000.000.000.23
473018572007.08.09 06:54sell0.02audcadm0.90401.00400.90282007.08.09 07:040.90280.000.000.000.23
473084352007.08.09 06:58sell0.02audusdm0.86170.96170.86022007.08.09 07:030.86020.000.000.000.30
473108582007.08.09 07:03buy0.02nzdusdm0.76330.66330.76452007.08.09 13:250.75550.000.000.00-1.56
473128752007.08.09 07:03buy0.02eurchfm1.64661.54661.64792007.08.09 09:311.64390.000.000.00-0.45
473145812007.08.09 07:04buy0.02nzdjpym90.8580.8590.972007.08.09 07:1290.970.000.000.000.21
473151622007.08.09 07:04buy0.02usdjpym119.16109.16119.312007.08.09 07:17119.310.000.000.000.25
473175312007.08.09 07:06sell0.02audnzdm1.12631.22631.12512007.08.09 14:341.12510.000.000.000.18
473190412007.08.09 07:09buy0.02usdjpym119.15109.15119.302007.08.09 07:17119.300.000.000.000.25
473242912007.08.09 07:17buy0.06eurgbpm0.67680.57680.67812007.08.10 13:140.67810.000.00-0.041.58
473264872007.08.09 07:23buy0.02usdjpym119.15109.15119.302007.08.09 14:34118.830.000.000.00-0.54
473265002007.08.09 07:23buy0.02usdjpym119.15109.15119.302007.08.09 14:34118.830.000.000.00-0.54
473268182007.08.09 07:23buy0.02nzdjpym90.8980.8991.012007.08.09 09:3590.540.000.000.00-0.59
473298922007.08.09 07:30buy0.02audcadm0.90030.80030.90152007.08.09 07:410.90150.000.000.000.23
473299472007.08.09 07:30buy0.02eurchfm1.64651.54651.64782007.08.09 13:531.64000.000.000.00-1.08
473299912007.08.09 07:30buy0.02nzdjpym90.8480.8490.962007.08.09 09:3590.520.000.000.00-0.54
473299952007.08.09 07:30buy0.02nzdusdm0.76260.66260.76382007.08.09 13:230.75460.000.000.00-1.60
473300502007.08.09 07:30buy0.02usdjpym119.14109.14119.292007.08.09 14:34118.830.000.000.00-0.52
473329482007.08.09 07:37buy0.02audjpym102.2192.21102.362007.08.09 07:40102.360.000.000.000.25
473336482007.08.09 07:38buy0.02eurjpym163.83153.83163.962007.08.09 07:39163.960.000.000.000.22
473343202007.08.09 07:39buy0.02eurjpym163.98153.98164.112007.08.09 07:40164.110.000.000.000.22
473347012007.08.09 07:40buy0.02nzdjpym90.8280.8290.942007.08.09 09:3490.480.000.000.00-0.57
473351312007.08.09 07:41buy0.02audcadm0.90240.80240.90362007.08.09 10:300.90360.000.000.000.22
473387762007.08.09 07:59buy0.02eurjpym163.96153.96164.092007.08.09 08:04164.090.000.000.000.21
473391882007.08.09 08:00buy0.02eurchfm1.64641.54641.64772007.08.09 13:411.63930.000.000.00-1.19
473393702007.08.09 08:00buy0.02chfjpym99.6589.6599.802007.08.09 13:1098.790.000.000.00-1.45
473409202007.08.09 08:16buy0.02audjpym102.1692.16102.312007.08.09 13:24100.820.000.000.00-2.26
473430822007.08.09 08:30buy0.02usdjpym119.16109.16119.312007.08.09 14:34118.830.000.000.00-0.56
473436492007.08.09 08:33buy0.02audjpym102.2592.25102.402007.08.09 10:18101.890.000.000.00-0.60
473471882007.08.09 09:01buy0.02eurjpym163.98153.98164.112007.08.09 10:18163.540.000.000.00-0.74
473501122007.08.09 09:10buy0.10nzdjpym90.4280.4290.542007.08.09 09:3590.540.000.000.001.00
473506512007.08.09 09:11buy0.08eurchfm1.64261.54261.64392007.08.09 09:311.64390.000.000.000.87
473511282007.08.09 09:11buy0.10nzdjpym90.3980.3990.512007.08.09 09:3490.510.000.000.001.00
473516702007.08.09 09:13buy0.10nzdjpym90.3680.3690.482007.08.09 09:3490.480.000.000.001.01
473546892007.08.09 09:30buy0.02eurchfm1.64421.54421.64552007.08.09 14:331.64150.000.000.00-0.45
473547552007.08.09 09:30buy0.02eurjpym163.82153.82163.952007.08.09 09:35163.950.000.000.000.22
473548752007.08.09 09:31sell0.02usdcadm1.05261.15261.05112007.08.09 13:161.06130.000.000.00-1.64
473554112007.08.09 09:34sell0.02euraudm1.60501.70501.60362007.08.09 10:301.60360.000.000.000.24
473554272007.08.09 09:34buy0.02eurjpym163.91153.91164.042007.08.09 13:41162.250.000.000.00-2.80
473555312007.08.09 09:35buy0.02nzdjpym90.6380.6390.752007.08.09 10:1690.260.000.000.00-0.62
473555362007.08.09 09:35buy0.02nzdjpym90.6380.6390.752007.08.09 13:2389.360.000.000.00-2.15
473556182007.08.09 09:35buy0.02nzdjpym90.6580.6590.772007.08.09 10:1690.260.000.000.00-0.66
473557472007.08.09 09:35buy0.02eurjpym163.98153.98164.112007.08.09 10:17163.490.000.000.00-0.83
473561932007.08.09 09:38buy0.02nzdusdm0.76170.66170.76292007.08.09 14:330.75840.000.000.00-0.66
473596962007.08.09 09:50buy0.10audjpym101.7591.75101.902007.08.09 10:18101.900.000.000.001.26
473609602007.08.09 09:53buy0.10nzdjpym90.2080.2090.322007.08.09 10:1690.320.000.000.001.01
473627642007.08.09 10:00sell0.02usdcadm1.05401.15401.05252007.08.09 13:421.05790.000.000.00-0.74
473628092007.08.09 10:00buy0.02audusdm0.85680.75680.85832007.08.09 14:190.85310.000.000.00-0.74
473628252007.08.09 10:00buy0.02audusdm0.85680.75680.85832007.08.09 14:190.85300.000.000.00-0.76
473630532007.08.09 10:01buy0.10nzdjpym90.1680.1690.282007.08.09 10:1690.280.000.000.001.01
473668872007.08.09 10:06buy0.02eurchfm1.64341.54341.64472007.08.09 14:171.64070.000.000.00-0.45
473685702007.08.09 10:11buy0.12eurjpym163.35153.35163.482007.08.09 10:17163.480.000.000.001.31
473686722007.08.09 10:11buy0.02chfjpym99.4389.4399.582007.08.09 10:3499.580.000.000.000.25
473687862007.08.09 10:11buy0.12eurjpym163.37153.37163.502007.08.09 10:18163.500.000.000.001.31
473698152007.08.09 10:16buy0.02nzdjpym90.3580.3590.472007.08.09 10:2490.470.000.000.000.20
473703712007.08.09 10:18buy0.02eurjpym163.60153.60163.732007.08.09 13:12161.830.000.000.00-2.99
473703672007.08.09 10:18buy0.02eurjpym163.60153.60163.732007.08.09 13:12161.860.000.000.00-2.93
473704002007.08.09 10:18buy0.02audjpym101.9791.97102.122007.08.09 13:11100.600.000.000.00-2.32
473712542007.08.09 10:24buy0.02nzdjpym90.5780.5790.692007.08.09 13:1789.230.000.000.00-2.26
473722492007.08.09 10:30buy0.02nzdjpym90.5580.5590.672007.08.09 13:1789.220.000.000.00-2.25
473726102007.08.09 10:30buy0.02audjpym102.0192.01102.162007.08.09 13:16100.650.000.000.00-2.29
473729842007.08.09 10:30sell0.02euraudm1.60291.70291.60152007.08.09 12:581.60750.000.000.00-0.78
473739132007.08.09 10:31buy0.02eurusdm1.37461.27461.37592007.08.09 14:331.37090.000.000.00-0.74
473745592007.08.09 10:34buy0.02chfjpym99.6589.6599.802007.08.09 13:1098.780.000.000.00-1.47
473815852007.08.09 10:56buy0.12eurjpym163.30153.30163.432007.08.09 13:41162.230.000.000.00-10.84
473816812007.08.09 10:57buy0.02gbpjpym241.00231.00241.162007.08.09 13:10239.350.000.000.00-2.79
473822992007.08.09 10:58buy0.10nzdjpym90.1780.1790.292007.08.09 13:2289.360.000.000.00-6.84
473824112007.08.09 10:59buy0.10nzdusdm0.75870.65870.75992007.08.09 13:240.75540.000.000.00-3.30
473825882007.08.09 11:00buy0.02audcadm0.90300.80300.90422007.08.09 19:570.90420.000.000.000.23
473826662007.08.09 11:00buy0.10audjpym101.6691.66101.812007.08.09 13:24100.820.000.000.00-7.09
473827992007.08.09 11:00buy0.10nzdjpym90.0980.0990.212007.08.09 13:1689.270.000.000.00-6.93
473828012007.08.09 11:00buy0.10nzdjpym90.0980.0990.212007.08.09 13:1689.270.000.000.00-6.93
473829572007.08.09 11:01buy0.10nzdusdm0.75800.65800.75922007.08.09 13:230.75470.000.000.00-3.30
473836152007.08.09 11:02buy0.10audjpym101.5191.51101.662007.08.09 13:16100.650.000.000.00-7.26
473844552007.08.09 11:03buy0.10audjpym101.4691.46101.612007.08.09 13:11100.580.000.000.00-7.44
473869692007.08.09 11:16buy0.08eurchfm1.64251.54251.64382007.08.09 13:521.63980.000.000.00-1.81
473887392007.08.09 11:26buy0.08eurchfm1.64231.54231.64362007.08.09 13:411.63940.000.000.00-1.94
473890972007.08.09 11:26buy0.12eurjpym162.99152.99163.122007.08.09 13:12161.870.000.000.00-11.35
473891172007.08.09 11:26buy0.12eurjpym162.99152.99163.122007.08.09 13:12161.830.000.000.00-11.76
473906862007.08.09 11:28buy0.10usdjpym118.65108.65118.802007.08.09 14:34118.800.000.000.001.26
473907252007.08.09 11:28buy0.10usdjpym118.65108.65118.802007.08.09 14:34118.800.000.000.001.26
473907302007.08.09 11:28buy0.10usdjpym118.65108.65118.802007.08.09 14:34118.800.000.000.001.26
473914202007.08.09 11:29buy0.10usdjpym118.64108.64118.792007.08.09 14:34118.790.000.000.001.26
473917622007.08.09 11:30buy0.02gbpjpym240.36230.36240.522007.08.09 11:44240.520.000.000.000.27
473953062007.08.09 11:39buy0.10nzdusdm0.75720.65720.75842007.08.09 14:330.75840.000.000.001.20
473964572007.08.09 11:45buy0.02gbpjpym240.58230.58240.742007.08.09 12:50239.960.000.000.00-1.05
473972842007.08.09 11:48sell0.02euraudm1.60451.70451.60312007.08.10 01:531.61240.000.000.02-1.34
473985082007.08.09 12:00buy0.02nzdjpym90.0580.0590.172007.08.09 13:1689.280.000.000.00-1.30
473985332007.08.09 12:00buy0.02nzdusdm0.75840.65840.75962007.08.09 13:240.75540.000.000.00-0.60
473985662007.08.09 12:00buy0.02audjpym101.5891.58101.732007.08.09 13:17100.710.000.000.00-1.47
473986062007.08.09 12:00sell0.02usdcadm1.05381.15381.05232007.08.09 13:421.05790.000.000.00-0.78
473986192007.08.09 12:00buy0.02audusdm0.85580.75580.85732007.08.09 13:490.85170.000.000.00-0.82
473986202007.08.09 12:00buy0.02audusdm0.85580.75580.85732007.08.09 13:490.85170.000.000.00-0.82
473987662007.08.09 12:00buy0.02gbpjpym240.68230.68240.842007.08.09 12:50239.980.000.000.00-1.18
474003132007.08.09 12:14buy0.72eurjpym162.70152.70162.832007.08.09 13:41162.210.000.000.00-29.78
474020032007.08.09 12:22buy0.50nzdjpym89.7279.7289.842007.08.09 13:2289.350.000.000.00-15.62
474020322007.08.09 12:22buy0.17gbpjpym240.13230.13240.292007.08.09 13:10239.360.000.000.00-11.06
474021642007.08.09 12:22buy0.10chfjpym99.1589.1599.302007.08.09 13:1098.780.000.000.00-3.13
474021682007.08.09 12:22buy0.10chfjpym99.1589.1599.302007.08.09 13:1098.770.000.000.00-3.21
474023502007.08.09 12:23buy0.50audjpym101.1591.15101.302007.08.09 13:24100.800.000.000.00-14.77
474026192007.08.09 12:24buy0.50nzdjpym89.6479.6489.762007.08.09 13:1689.300.000.000.00-14.36
474026262007.08.09 12:24buy0.50nzdjpym89.6479.6489.762007.08.09 13:1689.280.000.000.00-15.20
474026962007.08.09 12:24buy0.08eurchfm1.64021.54021.64152007.08.09 14:331.64150.000.000.000.86
474048922007.08.09 12:26buy0.10nzdjpym89.5979.5989.712007.08.09 13:1689.270.000.000.00-2.70
474058452007.08.09 12:27buy0.72eurjpym162.39152.39162.522007.08.09 13:12161.890.000.000.00-30.40
474058682007.08.09 12:27buy0.72eurjpym162.39152.39162.522007.08.09 13:11161.870.000.000.00-31.62
474060512007.08.09 12:27buy0.10audjpym101.0591.05101.202007.08.09 13:17100.670.000.000.00-3.20
474074412007.08.09 12:28buy0.50audjpym101.0091.00101.152007.08.09 13:16100.640.000.000.00-15.20
474081652007.08.09 12:30buy0.02nzdusdm0.75650.65650.75772007.08.09 14:280.75770.000.000.000.24
474126002007.08.09 12:40buy0.50audjpym100.9690.96101.112007.08.09 13:11100.570.000.000.00-16.47
474126772007.08.09 12:40buy0.08eurchfm1.63931.53931.64062007.08.09 14:171.64060.000.000.000.87
474127772007.08.09 12:41buy0.17gbpjpym239.82229.82239.982007.08.09 12:50239.980.000.000.002.29
474132092007.08.09 12:41buy0.17gbpjpym239.73229.73239.892007.08.09 12:49239.890.000.000.002.29
474160002007.08.09 12:43buy0.10eurusdm1.36971.26971.37102007.08.09 14:331.37100.000.000.001.30
474166142007.08.09 12:43sell0.10usdcadm1.05761.15761.05612007.08.09 13:161.06120.000.000.00-3.39
474168812007.08.09 12:43buy4.32eurjpym162.08152.08162.212007.08.09 13:41162.210.000.000.0047.42
474188742007.08.09 12:45buy0.32eurchfm1.63851.53851.63982007.08.09 13:521.63980.000.000.003.47
474192102007.08.09 12:45buy0.10audusdm0.85170.75170.85322007.08.09 14:190.85320.000.000.001.50
474192162007.08.09 12:45buy0.10audusdm0.85170.75170.85322007.08.09 14:190.85320.000.000.001.50
474216232007.08.09 12:48buy0.50nzdusdm0.75420.65420.75542007.08.09 13:240.75540.000.000.006.00
474232762007.08.09 12:50buy0.02gbpjpym240.01230.01240.172007.08.09 13:10239.340.000.000.00-1.13
474250902007.08.09 12:55sell0.10usdcadm1.05921.15921.05772007.08.09 13:421.05770.000.000.001.42
474250942007.08.09 12:55sell0.10usdcadm1.05921.15921.05772007.08.09 13:421.05770.000.000.001.42
474257222007.08.09 12:56sell0.12euraudm1.60891.70891.60752007.08.09 12:581.60750.000.000.001.43
474257262007.08.09 12:56buy0.10audusdm0.85040.75040.85192007.08.09 13:490.85190.000.000.001.50
474257272007.08.09 12:56buy0.10audusdm0.85040.75040.85192007.08.09 13:490.85190.000.000.001.50
474258402007.08.09 12:56buy0.32eurchfm1.63821.53821.63952007.08.09 13:411.63950.000.000.003.48
474278812007.08.09 12:58buy0.02gbpusdm2.02271.92272.02412007.08.09 13:232.02410.000.000.000.28
474302492007.08.09 12:59buy4.32eurjpym161.76151.76161.892007.08.09 13:12161.890.000.000.0047.43
474303102007.08.09 12:59buy2.50nzdjpym89.2379.2389.352007.08.09 13:2289.350.000.000.0025.34
474305012007.08.09 12:59buy2.50audjpym100.6490.64100.792007.08.09 13:23100.790.000.000.0031.66
474305372007.08.09 12:59buy0.10nzdusdm0.75380.65380.75502007.08.09 13:240.75500.000.000.001.20
474307942007.08.09 12:59buy4.32eurjpym161.74151.74161.872007.08.09 13:11161.870.000.000.0047.43
474314162007.08.09 13:00buy0.02eurusdm1.36671.26671.36802007.08.09 13:251.36800.000.000.000.26
474316002007.08.09 13:00sell0.02usdcadm1.06041.16041.05892007.08.09 13:401.05890.000.000.000.28
474317502007.08.09 13:00buy0.02audcadm0.90200.80200.90322007.08.09 13:100.90320.000.000.000.23
474318222007.08.09 13:00buy0.02gbpusdm2.02251.92252.02392007.08.09 13:232.02390.000.000.000.28
474319842007.08.09 13:00buy2.50nzdjpym89.1879.1889.302007.08.09 13:1689.300.000.000.0025.33
474320002007.08.09 13:00buy2.50nzdjpym89.1879.1889.302007.08.09 13:1689.300.000.000.0025.33
474321182007.08.09 13:00buy0.50nzdusdm0.75350.65350.75472007.08.09 13:220.75470.000.000.006.00
474321872007.08.09 13:00buy0.02eurjpym161.74151.74161.872007.08.09 13:11161.870.000.000.000.22
474324402007.08.09 13:01buy0.02audusdm0.85050.75050.85202007.08.09 13:490.85200.000.000.000.30
474341692007.08.09 13:03buy1.45gbpjpym239.20229.20239.362007.08.09 13:10239.360.000.000.0019.61
474345712007.08.09 13:03buy0.50audjpym100.5290.52100.672007.08.09 13:17100.670.000.000.006.33
474347332007.08.09 13:03buy2.50audjpym100.5090.50100.652007.08.09 13:16100.650.000.000.0031.66
474348892007.08.09 13:03buy0.17gbpjpym239.14229.14239.302007.08.09 13:10239.300.000.000.002.30
474351792007.08.09 13:04buy0.50chfjpym98.6488.6498.792007.08.09 13:1098.790.000.000.006.33
474351872007.08.09 13:04buy0.50chfjpym98.6488.6498.792007.08.09 13:1098.790.000.000.006.33
474352132007.08.09 13:04buy0.50nzdjpym89.1479.1489.262007.08.09 13:1689.260.000.000.005.07
474352652007.08.09 13:04sell0.50usdcadm1.06271.16271.06122007.08.09 13:161.06120.000.000.007.07
474367802007.08.09 13:06buy2.50audjpym100.4690.46100.612007.08.09 13:11100.610.000.000.0031.68
474382392007.08.09 13:10buy0.02gbpjpym239.45229.45239.612007.08.09 13:22239.610.000.000.000.27
474384562007.08.09 13:10buy0.02gbpjpym239.46229.46239.622007.08.09 13:22239.620.000.000.000.27
474385402007.08.09 13:10buy0.02chfjpym98.8588.8599.002007.08.09 13:4199.000.000.000.000.26
474385252007.08.09 13:10buy0.02chfjpym98.8588.8599.002007.08.09 13:4199.000.000.000.000.26
474389722007.08.09 13:11sell0.02usdcadm1.06261.16261.06112007.08.09 13:161.06110.000.000.000.28
474393842007.08.09 13:11buy0.02audjpym100.6690.66100.812007.08.09 13:23100.810.000.000.000.25
474394852007.08.09 13:11buy0.02eurjpym161.91151.91162.042007.08.09 13:23162.040.000.000.000.22
474394932007.08.09 13:11buy0.02eurjpym161.91151.91162.042007.08.09 13:23162.040.000.000.000.22
474397002007.08.09 13:12buy0.02eurjpym161.89151.89162.022007.08.09 13:23162.020.000.000.000.22
474400922007.08.09 13:13buy0.02eurjpym161.87151.87162.002007.08.09 13:17162.000.000.000.000.22
474411422007.08.09 13:16sell0.02usdcadm1.06081.16081.05932007.08.09 13:401.05930.000.000.000.28
474412092007.08.09 13:16buy0.02nzdjpym89.4079.4089.522007.08.09 13:2489.520.000.000.000.20
474413542007.08.09 13:17buy0.02nzdjpym89.3479.3489.462007.08.09 13:2489.460.000.000.000.20
474414062007.08.09 13:17buy0.02gbpjpym239.63229.63239.792007.08.09 13:23239.790.000.000.000.27
474414112007.08.09 13:17sell0.02usdcadm1.06061.16061.05912007.08.09 13:401.05910.000.000.000.28
474414362007.08.09 13:17buy0.02audjpym100.8090.80100.952007.08.09 13:49100.950.000.000.000.26
474414852007.08.09 13:17buy0.02eurjpym162.04152.04162.172007.08.09 13:41162.170.000.000.000.22
474423602007.08.09 13:22buy0.02gbpjpym239.71229.71239.872007.08.09 13:24239.870.000.000.000.27
474423792007.08.09 13:22buy0.02gbpjpym239.71229.71239.872007.08.09 13:24239.870.000.000.000.27
474430932007.08.09 13:23buy0.02eurjpym162.09152.09162.222007.08.09 13:41162.220.000.000.000.22
474431082007.08.09 13:23buy0.02eurjpym162.09152.09162.222007.08.09 13:41162.220.000.000.000.22
474431012007.08.09 13:23buy0.02eurjpym162.09152.09162.222007.08.09 13:41162.220.000.000.000.22
474432612007.08.09 13:23buy0.02nzdusdm0.75510.65510.75632007.08.09 13:430.75630.000.000.000.24
474432862007.08.09 13:23buy0.02gbpjpym239.94229.94240.102007.08.09 13:42240.100.000.000.000.27
474433472007.08.09 13:24buy0.02audjpym100.8890.88101.032007.08.09 13:49101.030.000.000.000.25
474435132007.08.09 13:24buy0.02gbpjpym239.97229.97240.132007.08.09 14:01240.130.000.000.000.27
474435092007.08.09 13:24buy0.02gbpjpym239.97229.97240.132007.08.09 14:01240.130.000.000.000.27
474435732007.08.09 13:24buy0.02nzdjpym89.5779.5789.692007.08.09 13:4989.690.000.000.000.21
474436102007.08.09 13:24buy0.02audjpym100.8790.87101.022007.08.09 13:49101.020.000.000.000.26
474436362007.08.09 13:24buy0.02nzdjpym89.5979.5989.712007.08.09 13:4989.710.000.000.000.20
474436382007.08.09 13:24buy0.02nzdjpym89.5979.5989.712007.08.09 13:4989.710.000.000.000.20
474436972007.08.09 13:25buy0.02nzdusdm0.75610.65610.75732007.08.09 13:500.75730.000.000.000.24
474439702007.08.09 13:25buy0.02eurusdm1.36851.26851.36982007.08.09 14:201.36980.000.000.000.26
474453042007.08.09 13:29buy0.02gbpusdm2.02271.92272.02412007.08.09 13:372.02410.000.000.000.28
474453082007.08.09 13:29buy0.02gbpusdm2.02271.92272.02412007.08.09 13:372.02410.000.000.000.28
474456062007.08.09 13:30buy0.02audjpym100.7090.70100.852007.08.09 13:41100.850.000.000.000.25
474472202007.08.09 13:37buy0.02eurusdm1.36881.26881.37012007.08.09 14:311.37010.000.000.000.26
474482492007.08.09 13:40sell0.02usdcadm1.05881.15881.05732007.08.09 13:431.05730.000.000.000.28
474487082007.08.09 13:41sell0.02usdcadm1.05861.15861.05712007.08.09 13:431.05710.000.000.000.28
474488362007.08.09 13:41buy0.02eurjpym162.23152.23162.362007.08.09 14:16162.360.000.000.000.22
474489262007.08.09 13:41buy0.02gbpjpym239.90229.90240.062007.08.09 13:41240.060.000.000.000.27
474491022007.08.09 13:41buy0.02eurjpym162.27152.27162.402007.08.09 14:16162.400.000.000.000.22
474494302007.08.09 13:41buy0.02audjpym100.9190.91101.062007.08.09 13:49101.060.000.000.000.25
474494532007.08.09 13:41buy0.02eurjpym162.29152.29162.422007.08.09 14:16162.420.000.000.000.22
474497152007.08.09 13:41buy0.02chfjpym99.0389.0399.182007.08.09 14:3499.180.000.000.000.25
474502492007.08.09 13:42buy0.02gbpjpym240.16230.16240.322007.08.09 14:16240.320.000.000.000.27
474502592007.08.09 13:42buy0.02chfjpym99.0889.0899.232007.08.09 15:0199.230.000.000.000.25
474503252007.08.09 13:42buy0.02eurchfm1.63981.53981.64112007.08.09 14:191.64110.000.000.000.22
474504162007.08.09 13:42sell0.02usdcadm1.05751.15751.05602007.08.09 13:501.05600.000.000.000.28
474504202007.08.09 13:42sell0.02usdcadm1.05751.15751.05602007.08.09 13:501.05600.000.000.000.28
474505202007.08.09 13:42buy0.02gbpjpym240.18230.18240.342007.08.09 14:19240.340.000.000.000.27
474509982007.08.09 13:43sell0.02usdcadm1.05601.15601.05452007.08.10 09:091.05450.000.00-0.010.28
474510432007.08.09 13:43sell0.02usdcadm1.05611.15611.05462007.08.09 14:181.05460.000.000.000.28
474510882007.08.09 13:43buy0.02nzdusdm0.75680.65680.75802007.08.09 14:330.75800.000.000.000.24
474521772007.08.09 13:49buy0.02audjpym101.0391.03101.182007.08.09 14:19101.180.000.000.000.25
474522332007.08.09 13:49buy0.02nzdjpym89.7979.7989.912007.08.09 14:3289.910.000.000.000.20
474522322007.08.09 13:49buy0.02nzdjpym89.7979.7989.912007.08.09 14:3289.910.000.000.000.20
474522342007.08.09 13:49buy0.02nzdjpym89.7979.7989.912007.08.09 14:3289.910.000.000.000.20
474522482007.08.09 13:49buy0.02audusdm0.85210.75210.85362007.08.09 14:330.85360.000.000.000.30
474522772007.08.09 13:49buy0.02audjpym101.1491.14101.292007.08.09 14:32101.290.000.000.000.25
474522852007.08.09 13:49buy0.02audjpym101.1491.14101.292007.08.09 14:32101.290.000.000.000.25
474523592007.08.09 13:50buy0.02audusdm0.85320.75320.85472007.08.10 16:220.84700.000.000.00-1.24
474523832007.08.09 13:50sell0.02usdcadm1.05551.15551.05402007.08.10 09:091.05400.000.00-0.010.28
474523852007.08.09 13:50sell0.02usdcadm1.05551.15551.05402007.08.10 09:091.05400.000.00-0.010.28
474524272007.08.09 13:50buy0.02nzdusdm0.75770.65770.75892007.08.09 14:340.75890.000.000.000.24
474527472007.08.09 13:53buy0.02eurchfm1.64021.54021.64152007.08.09 14:331.64150.000.000.000.22
474533632007.08.09 14:00buy0.02chfjpym98.9488.9499.092007.08.09 14:3399.090.000.000.000.25
474534142007.08.09 14:00buy0.02eurusdm1.36881.26881.37012007.08.09 14:311.37010.000.000.000.26
474536522007.08.09 14:01buy0.02gbpjpym240.22230.22240.382007.08.09 14:19240.380.000.000.000.27
474550842007.08.09 14:16buy0.02eurjpym162.46152.46162.592007.08.09 14:32162.590.000.000.000.22
474552262007.08.09 14:16buy0.02eurjpym162.48152.48162.612007.08.09 14:32162.610.000.000.000.22
474552132007.08.09 14:16buy0.02eurjpym162.48152.48162.612007.08.09 14:32162.610.000.000.000.22
474553562007.08.09 14:16buy0.02gbpjpym240.37230.37240.532007.08.09 14:31240.530.000.000.000.27
474563852007.08.09 14:19buy0.02gbpjpym240.46230.46240.622007.08.09 14:32240.620.000.000.000.27
474565022007.08.09 14:19buy0.02gbpjpym240.46230.46240.622007.08.09 14:32240.620.000.000.000.27
474565412007.08.09 14:19buy0.02eurchfm1.64171.54171.64302007.08.10 12:171.63270.000.000.01-1.50
474566012007.08.09 14:19buy0.02audjpym101.2691.26101.412007.08.09 14:34101.410.000.000.000.25
474589172007.08.09 14:31buy0.02gbpjpym240.62230.62240.782007.08.09 14:33240.780.000.000.000.27
474597242007.08.09 14:32buy0.02gbpjpym240.75230.75240.912007.08.09 14:33240.910.000.000.000.27
474597602007.08.09 14:32buy0.02eurjpym162.66152.66162.792007.08.09 14:34162.790.000.000.000.22
474597672007.08.09 14:32buy0.02eurjpym162.66152.66162.792007.08.09 14:34162.790.000.000.000.22
474599092007.08.09 14:33buy0.02audjpym101.3891.38101.532007.08.09 15:12101.530.000.000.000.25
474599352007.08.09 14:33buy0.02nzdjpym90.0880.0890.202007.08.09 14:3490.200.000.000.000.20
474599392007.08.09 14:33buy0.02nzdjpym90.0880.0890.202007.08.09 14:3490.200.000.000.000.20
474601792007.08.09 14:33buy0.02gbpjpym240.88230.88241.042007.08.09 14:34241.040.000.000.000.27
474603972007.08.09 14:33buy0.02chfjpym99.1889.1899.332007.08.10 00:0098.530.000.000.00-1.10
474608612007.08.09 14:33buy0.02audusdm0.85410.75410.85562007.08.10 02:410.84770.000.000.00-1.28
474613702007.08.09 14:33buy0.02gbpjpym241.01231.01241.172007.08.09 14:34241.170.000.000.000.27
474616392007.08.09 14:33buy0.02eurchfm1.64171.54171.64302007.08.10 12:171.63270.000.000.01-1.50
474620352007.08.09 14:34buy0.02nzdusdm0.75910.65910.76032007.08.10 01:020.74800.000.000.01-2.22
474623772007.08.09 14:34buy0.02eurjpym162.89152.89163.022007.08.09 17:46162.390.000.000.00-0.84
474623872007.08.09 14:34buy0.02eurjpym162.89152.89163.022007.08.09 17:46162.400.000.000.00-0.83
474624032007.08.09 14:34buy0.02audjpym101.5491.54101.692007.08.09 19:15100.680.000.000.00-1.45
474627702007.08.09 14:34buy0.02nzdusdm0.75980.65980.76102007.08.10 06:270.74250.000.000.01-3.46
474628902007.08.09 14:34buy0.02chfjpym99.2689.2699.412007.08.10 02:4098.630.000.000.00-1.07
474630962007.08.09 14:34buy0.06eurgbpm0.67520.57520.67652007.08.10 05:540.67650.000.00-0.041.58
474631712007.08.09 14:34buy0.02nzdjpym90.3080.3090.422007.08.09 15:0489.960.000.000.00-0.57
474631852007.08.09 14:34buy0.02nzdjpym90.3080.3090.422007.08.09 15:0489.970.000.000.00-0.56
474632102007.08.09 14:34buy0.02usdjpym118.84108.84118.992007.08.09 18:42118.480.000.000.00-0.61
474631962007.08.09 14:34buy0.02usdjpym118.84108.84118.992007.08.09 18:42118.480.000.000.00-0.61
474652892007.08.09 14:37buy0.02gbpjpym241.02231.02241.182007.08.09 15:12241.180.000.000.000.26
474653542007.08.09 14:37buy0.02gbpjpym241.06231.06241.222007.08.09 15:12241.220.000.000.000.27
474702152007.08.09 14:59buy0.10nzdjpym89.8379.8389.952007.08.09 15:0489.950.000.000.001.01
474702182007.08.09 14:59buy0.10nzdjpym89.8379.8389.952007.08.09 15:0489.950.000.000.001.01
474727162007.08.09 15:04buy0.02nzdjpym90.0680.0690.182007.08.09 15:1390.180.000.000.000.20
474727202007.08.09 15:04buy0.02nzdjpym90.0680.0690.182007.08.09 15:1390.180.000.000.000.20
474737432007.08.09 15:13buy0.02audjpym101.5991.59101.742007.08.09 19:57100.580.000.000.00-1.71
474737762007.08.09 15:13buy0.02nzdjpym90.2880.2890.402007.08.09 16:0089.910.000.000.00-0.62
474737922007.08.09 15:13buy0.02nzdjpym90.2880.2890.402007.08.09 16:0089.910.000.000.00-0.62
474754602007.08.09 15:18buy0.02gbpjpym241.07231.07241.232007.08.09 18:40239.460.000.000.00-2.72
474754622007.08.09 15:18buy0.02gbpjpym241.07231.07241.232007.08.09 18:40239.460.000.000.00-2.72
474797102007.08.09 15:49buy0.10nzdjpym89.8279.8289.942007.08.09 16:0089.940.000.000.001.01
474797192007.08.09 15:49buy0.10nzdjpym89.8279.8289.942007.08.09 16:0089.940.000.000.001.01
474813852007.08.09 16:00buy0.02nzdjpym90.0180.0190.132007.08.09 19:1689.220.000.000.00-1.34
474848172007.08.09 16:38buy0.02eurgbpm0.67570.57570.67702007.08.10 06:100.67700.000.00-0.010.52
474858592007.08.09 16:52buy0.10audjpym101.0991.09101.242007.08.09 19:57101.240.000.000.001.27
474871882007.08.09 17:04buy0.10audjpym101.0491.04101.192007.08.09 19:15100.660.000.000.00-3.20
474876402007.08.09 17:05buy0.17gbpjpym240.14230.14240.302007.08.09 18:40239.460.000.000.00-9.77
474876772007.08.09 17:06buy0.17gbpjpym240.13230.13240.292007.08.09 18:40239.470.000.000.00-9.48
474885032007.08.09 17:11buy0.12eurjpym162.28152.28162.412007.08.09 17:46162.410.000.000.001.32
474885062007.08.09 17:11buy0.12eurjpym162.28152.28162.412007.08.09 17:46162.410.000.000.001.32
474887302007.08.09 17:12buy0.10nzdjpym89.5679.5689.682007.08.09 19:1689.240.000.000.00-2.70
474887632007.08.09 17:13buy0.10nzdusdm0.75530.65530.75652007.08.10 06:270.74260.000.000.03-12.70
474905362007.08.09 17:21buy0.10nzdusdm0.75440.65440.75562007.08.10 01:020.74830.000.000.03-6.10
474913252007.08.09 17:30buy0.02eurchfm1.63871.53871.64002007.08.10 13:011.63400.000.000.01-0.79
474914182007.08.09 17:30buy0.02eurusdm1.36891.26891.37022007.08.10 09:111.37020.000.00-0.010.26
474926922007.08.09 17:46buy0.02eurjpym162.44152.44162.572007.08.09 18:40161.960.000.000.00-0.81
474954492007.08.09 18:17buy0.10usdjpym118.33108.33118.482007.08.09 18:42118.480.000.000.001.27
474954802007.08.09 18:17buy0.10usdjpym118.33108.33118.482007.08.09 18:42118.480.000.000.001.27
474970522007.08.09 18:30buy0.02eurjpym161.96151.96162.092007.08.09 18:42162.090.000.000.000.22
474971382007.08.09 18:30buy0.02nzdjpym89.2779.2789.392007.08.09 18:4289.390.000.000.000.20
474977872007.08.09 18:32buy0.12eurjpym161.82151.82161.952007.08.09 18:40161.950.000.000.001.32
474979722007.08.09 18:33buy0.08eurchfm1.63771.53771.63902007.08.10 12:171.63270.000.000.04-3.34
474979752007.08.09 18:33buy0.08eurchfm1.63771.53771.63902007.08.10 12:171.63270.000.000.04-3.34
474980472007.08.09 18:33buy1.45gbpjpym239.27229.27239.432007.08.09 18:40239.430.000.000.0019.60
474980532007.08.09 18:33buy1.45gbpjpym239.27229.27239.432007.08.09 18:40239.430.000.000.0019.60
474999662007.08.09 18:42buy0.02eurjpym162.13152.13162.262007.08.10 02:40161.350.000.000.02-1.32
475000792007.08.09 18:42buy0.02nzdjpym89.5179.5189.632007.08.10 07:1187.740.000.000.02-2.99
475006412007.08.09 18:51buy0.10audcadm0.89840.79840.89962007.08.09 19:570.89960.000.000.001.13
475012872007.08.09 19:00buy0.02eurcadm1.44601.34601.44742007.08.09 21:241.44740.000.00-0.010.26
475017782007.08.09 19:04buy0.50audjpym100.5990.59100.742007.08.09 19:57100.740.000.000.006.34
475020932007.08.09 19:05buy0.50nzdjpym89.1179.1189.232007.08.09 19:1589.230.000.000.005.07
475021572007.08.09 19:05buy0.50audjpym100.5290.52100.672007.08.09 19:15100.670.000.000.006.34
475048912007.08.09 19:30buy0.02audcadm0.89810.79810.89932007.08.09 19:570.89930.000.000.000.22
475049152007.08.09 19:30buy0.02audjpym100.5990.59100.742007.08.09 19:57100.740.000.000.000.25
475050222007.08.09 19:31buy0.02nzdusdm0.75340.65340.75462007.08.10 16:230.74760.000.000.01-1.16
475050322007.08.09 19:31buy0.02nzdusdm0.75350.65350.75472007.08.10 16:230.74760.000.000.01-1.18
475055702007.08.09 19:38buy0.10nzdjpym89.0679.0689.182007.08.10 07:1187.720.000.000.11-11.35
475068372007.08.09 19:57buy0.02audcadm0.89870.79870.89992007.08.10 06:210.89280.000.000.01-1.11
475068402007.08.09 19:57buy0.02audjpym100.6290.62100.772007.08.10 00:4799.990.000.000.02-1.06
475073122007.08.09 20:00buy0.02gbpjpym239.25229.25239.412007.08.10 05:40238.070.000.000.04-2.01
475073322007.08.09 20:00buy0.02eurjpym161.75151.75161.882007.08.10 00:27160.980.000.000.02-1.31
475097352007.08.09 20:30sell0.02audnzdm1.13041.23041.12922007.08.10 02:291.13680.000.000.00-0.95
475134592007.08.09 21:30buy0.02eurchfm1.63681.53681.63802007.08.10 15:051.63800.000.000.000.20
475136272007.08.09 21:33buy0.02nzdjpym88.9178.9189.032007.08.10 00:0088.330.000.000.00-0.98
475150952007.08.09 21:53buy0.02eurcadm1.44621.34621.44742007.08.10 04:391.44740.000.000.000.22
475153702007.08.09 22:00buy0.02usdjpym118.18108.18118.302007.08.09 22:58118.300.000.000.000.20
475153892007.08.09 22:00buy0.02usdjpym118.18108.18118.302007.08.09 22:58118.300.000.000.000.20
475154222007.08.09 22:00buy0.02nzdusdm0.75100.65100.75222007.08.10 02:160.74480.000.000.00-1.24
475154532007.08.09 22:00buy0.02eurjpym161.67151.67161.792007.08.09 22:26161.790.000.000.000.20
475155462007.08.09 22:00buy0.02nzdjpym88.7778.7788.892007.08.09 23:0588.890.000.000.000.20
475165922007.08.09 22:27buy0.02eurjpym161.83151.83161.952007.08.10 00:33161.040.000.000.00-1.34
475166542007.08.09 22:30sell0.02audnzdm1.13111.23111.12992007.08.10 02:241.13720.000.000.00-0.91
475180552007.08.09 23:00buy0.02gbpjpym239.39229.39239.512007.08.10 00:27238.220.000.000.00-1.98
475181122007.08.09 23:00buy0.02audcadm0.89970.79970.90092007.08.10 06:460.89390.000.000.00-1.10
475181282007.08.09 23:00buy0.02eurjpym161.76151.76161.882007.08.10 00:27160.990.000.000.00-1.31
475181302007.08.09 23:00buy0.02nzdjpym88.9078.9089.022007.08.09 23:5988.300.000.000.00-1.02
475181542007.08.09 23:00buy0.02audjpym100.6790.67100.792007.08.09 23:50100.020.000.000.00-1.11
475181712007.08.09 23:00buy0.02nzdjpym88.9278.9289.042007.08.10 00:0088.340.000.000.00-0.98
475181812007.08.09 23:00buy0.02usdjpym118.31108.31118.432007.08.10 12:29117.650.000.000.00-1.12
475184232007.08.09 23:04buy0.02gbpusdm2.02271.92272.02392007.08.10 02:442.02390.000.000.000.24
475194392007.08.09 23:15buy0.02gbpjpym239.21229.21239.332007.08.10 10:25238.010.000.000.00-2.04
475198572007.08.09 23:24buy0.02gbpusdm2.02251.92252.02372007.08.10 02:442.02370.000.000.000.24
475203402007.08.09 23:29buy0.02chfjpym98.7188.7198.832007.08.10 07:0898.830.000.000.000.20
475207872007.08.09 23:30sell0.02audnzdm1.13111.23111.12992007.08.10 02:241.13710.000.000.00-0.90
475212762007.08.09 23:31buy0.02gbpjpym238.92228.92239.042007.08.10 02:42239.040.000.000.000.20
475217832007.08.09 23:35buy0.02usdjpym118.11108.11118.232007.08.10 02:43118.230.000.000.000.20
475224832007.08.09 23:42buy0.02nzdjpym88.6078.6088.722007.08.10 02:2988.000.000.000.00-1.01
475236202007.08.09 23:44buy0.19eurjpym161.23151.23161.352007.08.10 02:40161.350.000.000.001.93
475236362007.08.09 23:44buy1.13nzdjpym88.3578.3588.472007.08.10 07:1187.760.000.000.00-56.46
475240252007.08.09 23:44buy0.16chfjpym98.5188.5198.632007.08.10 02:4098.630.000.000.001.63
475245132007.08.09 23:45buy0.02chfjpym98.5988.5998.712007.08.10 02:4298.710.000.000.000.20
475248482007.08.09 23:47buy0.15nzdjpym88.2278.2288.342007.08.10 00:0088.340.000.000.001.52
475251402007.08.09 23:47buy1.13nzdusdm0.74820.64820.74942007.08.10 06:270.74250.000.000.00-64.41
475251712007.08.09 23:47buy0.15nzdjpym88.2178.2188.332007.08.10 00:0088.330.000.000.001.52
475254262007.08.09 23:48buy0.15nzdjpym88.1878.1888.302007.08.09 23:5988.300.000.000.001.52
475255852007.08.09 23:48buy0.16chfjpym98.4288.4298.542007.08.10 00:0098.540.000.000.001.63
475256052007.08.09 23:48buy0.16audjpym99.9089.90100.022007.08.09 23:50100.020.000.000.001.63
475267402007.08.09 23:50buy0.02audjpym100.1190.11100.232007.08.10 00:00100.230.000.000.000.20
475276972007.08.09 23:58buy0.02gbpchfm2.42052.32052.42172007.08.10 02:362.42170.000.000.000.20
475277452007.08.09 23:59buy0.02nzdjpym88.3978.3988.512007.08.10 07:5787.800.000.000.00-1.00
475288682007.08.10 00:02sell0.02audnzdm1.13281.23281.13162007.08.10 16:241.13160.000.000.000.18
475303642007.08.10 00:10buy0.19eurjpym160.93150.93161.052007.08.10 00:33161.050.000.000.001.94
475317332007.08.10 00:18buy0.02audjpym99.8989.89100.012007.08.10 00:48100.010.000.000.000.21
475317572007.08.10 00:18buy0.16audjpym99.8789.8799.992007.08.10 00:4799.990.000.000.001.63
475321312007.08.10 00:18buy0.27gbpjpym238.08228.08238.202007.08.10 00:27238.200.000.000.002.75
475322672007.08.10 00:19buy0.19eurjpym160.85150.85160.972007.08.10 00:27160.970.000.000.001.94
475322652007.08.10 00:19buy0.19eurjpym160.85150.85160.972007.08.10 00:27160.970.000.000.001.94
475324962007.08.10 00:21buy1.13nzdusdm0.74740.64740.74862007.08.10 01:020.74860.000.000.0013.56
475328862007.08.10 00:27buy0.02chfjpym98.4588.4598.572007.08.10 02:2198.570.000.000.000.20
475331752007.08.10 00:30buy0.02usdjpym117.86107.86117.982007.08.10 00:48117.980.000.000.000.20
475333272007.08.10 00:32buy0.02audjpym99.8989.89100.012007.08.10 00:48100.010.000.000.000.21
475334932007.08.10 00:33buy0.02eurusdm1.36651.26651.36772007.08.10 06:301.36770.000.000.000.24
475361042007.08.10 00:50buy0.02usdjpym117.90107.90118.022007.08.10 02:15118.020.000.000.000.20
475374922007.08.10 01:00buy0.02eurchfm1.63571.53571.63692007.08.10 02:591.63690.000.000.000.20
475383502007.08.10 01:05buy0.02nzdusdm0.74820.64820.74942007.08.10 06:270.74250.000.000.00-1.14
475413912007.08.10 01:22buy0.16audusdm0.84650.74650.84772007.08.10 02:410.84770.000.000.001.92
475413992007.08.10 01:22sell0.19euraudm1.61361.71361.61242007.08.10 01:531.61240.000.000.001.93
475424682007.08.10 01:28buy0.15nzdusdm0.74640.64640.74762007.08.10 16:230.74760.000.000.001.80
475424742007.08.10 01:28buy0.15nzdusdm0.74640.64640.74762007.08.10 16:230.74760.000.000.001.80
475427392007.08.10 01:30buy0.02audjpym99.8589.8599.972007.08.10 02:1699.970.000.000.000.20
475427452007.08.10 01:30buy0.02audjpym99.8589.8599.972007.08.10 02:1699.970.000.000.000.20
475427542007.08.10 01:30buy0.02nzdjpym88.0278.0288.142007.08.10 02:4288.140.000.000.000.20
475427732007.08.10 01:30sell0.02audnzdm1.13401.23401.13282007.08.10 04:571.13280.000.000.000.17
475430982007.08.10 01:32buy0.02gbpusdm2.02121.92122.02242007.08.10 02:372.02240.000.000.000.24
475433522007.08.10 01:34buy0.15nzdjpym87.8877.8888.002007.08.10 02:2988.000.000.000.001.53
475449382007.08.10 01:44buy0.02usdjpym117.90107.90118.022007.08.10 02:15118.020.000.000.000.20
475477902007.08.10 02:08sell0.15audnzdm1.13801.23801.13682007.08.10 02:291.13680.000.000.001.34
475478662007.08.10 02:08sell0.15audnzdm1.13831.23831.13712007.08.10 02:241.13710.000.000.001.34
475478672007.08.10 02:08sell0.15audnzdm1.13831.23831.13712007.08.10 02:241.13710.000.000.001.34
475478782007.08.10 02:08buy0.15nzdusdm0.74350.64350.74472007.08.10 02:160.74470.000.000.001.80
475480852007.08.10 02:10buy0.02audjpym99.8989.89100.012007.08.10 02:17100.010.000.000.000.21
475489402007.08.10 02:17buy0.02nzdusdm0.74510.64510.74632007.08.10 02:460.74630.000.000.000.24
475511422007.08.10 02:29sell0.02audnzdm1.13581.23581.13462007.08.10 03:301.13460.000.000.000.18
475511622007.08.10 02:30sell0.02audnzdm1.13591.23591.13472007.08.10 03:161.13470.000.000.000.18
475511632007.08.10 02:30sell0.02audnzdm1.13591.23591.13472007.08.10 03:161.13470.000.000.000.18
475511672007.08.10 02:30buy0.02nzdjpym88.0878.0888.202007.08.10 02:4788.200.000.000.000.20
475574652007.08.10 03:01buy0.02gbpusdm2.02171.92172.02292007.08.10 07:062.02290.000.000.000.24
475574722007.08.10 03:01buy0.02gbpusdm2.02171.92172.02292007.08.10 07:062.02290.000.000.000.24
475588282007.08.10 03:07buy0.02nzdjpym88.0978.0988.212007.08.10 06:2087.520.000.000.00-0.96
475600792007.08.10 03:16sell0.02audnzdm1.13361.23361.13242007.08.10 16:131.13240.000.000.000.18
475600832007.08.10 03:16sell0.02audnzdm1.13361.23361.13242007.08.10 16:131.13240.000.000.000.18
475678582007.08.10 04:18buy0.02audjpym99.8989.89100.012007.08.10 06:2099.260.000.000.00-1.07
475680432007.08.10 04:19buy0.16audusdm0.84560.74560.84682007.08.10 16:220.84680.000.000.001.92
475694372007.08.10 04:30sell0.02euraudm1.61671.71671.61552007.08.10 06:191.62450.000.000.00-1.31
475694412007.08.10 04:31buy0.02audjpym99.8389.8399.952007.08.10 12:3199.200.000.000.00-1.07
475694732007.08.10 04:31buy0.02audcadm0.89540.79540.89662007.08.10 13:010.88940.000.000.00-1.13
475695412007.08.10 04:31buy0.02audusdm0.84510.74510.84632007.08.10 16:180.84630.000.000.000.24
475744992007.08.10 05:00buy0.02audjpym99.5789.5799.692007.08.10 07:5499.690.000.000.000.20
475746512007.08.10 05:00sell0.02euraudm1.62021.72021.61902007.08.10 09:481.61900.000.000.000.21
475747352007.08.10 05:00buy0.02nzdjpym87.9177.9188.032007.08.10 09:3188.030.000.000.000.21
475760562007.08.10 05:09buy0.15nzdjpym87.6877.6887.802007.08.10 07:5787.800.000.000.001.53
475792752007.08.10 05:30buy8.47nzdjpym87.6477.6487.762007.08.10 07:1187.760.000.000.0086.08
475794932007.08.10 05:31buy0.02nzdusdm0.74180.64180.74302007.08.10 06:440.74300.000.000.000.24
475811212007.08.10 05:35buy0.15nzdjpym87.3977.3987.512007.08.10 06:2087.510.000.000.001.52
475822822007.08.10 05:36buy8.47nzdusdm0.74120.64120.74242007.08.10 06:270.74240.000.000.00101.64
475822992007.08.10 05:36buy0.15nzdusdm0.74120.64120.74242007.08.10 06:270.74240.000.000.001.80
475830472007.08.10 05:37buy0.27gbpjpym237.95227.95238.072007.08.10 05:40238.070.000.000.002.75
475860092007.08.10 05:45buy0.16audjpym99.1489.1499.262007.08.10 06:2099.260.000.000.001.62
475860782007.08.10 05:45buy0.15audcadm0.89270.79270.89392007.08.10 06:460.89390.000.000.001.70
475902602007.08.10 06:00buy0.02nzdjpym87.4577.4587.572007.08.10 06:2387.570.000.000.000.21
475903682007.08.10 06:00buy0.02audjpym99.2489.2499.362007.08.10 06:2199.360.000.000.000.20
475913852007.08.10 06:03sell0.19euraudm1.62581.72581.62462007.08.10 06:191.62460.000.000.001.92
475935532007.08.10 06:13sell0.02usdcadm1.06071.16071.05952007.08.10 06:291.05950.000.000.000.23
475938912007.08.10 06:15buy0.15audcadm0.89170.79170.89292007.08.10 06:210.89290.000.000.001.69
475951712007.08.10 06:19sell0.02euraudm1.62351.72351.62232007.08.10 06:241.62230.000.000.000.20
475960282007.08.10 06:21buy0.02audjpym99.4389.4399.552007.08.10 06:2699.550.000.000.000.21
475965082007.08.10 06:23buy0.02nzdjpym87.6277.6287.742007.08.10 06:4687.740.000.000.000.20
475968642007.08.10 06:25sell0.02euraudm1.62151.72151.62032007.08.10 09:151.62030.000.000.000.21
475990962007.08.10 06:30sell0.02euraudm1.62211.72211.62092007.08.10 06:481.62090.000.000.000.21
475991222007.08.10 06:30buy0.02nzdusdm0.74280.64280.74402007.08.10 07:090.74400.000.000.000.24
475991792007.08.10 06:30buy0.02gbpusdm2.01981.91982.02102007.08.10 06:462.02100.000.000.000.24
476002602007.08.10 06:32sell0.02euraudm1.62091.72091.61972007.08.10 09:271.61970.000.000.000.20
476042582007.08.10 06:46buy0.02gbpusdm2.02161.92162.02282007.08.10 07:062.02280.000.000.000.24
476053472007.08.10 06:49sell0.02euraudm1.62041.72041.61922007.08.10 09:291.61920.000.000.000.20
476098972007.08.10 07:00buy0.02audusdm0.84280.74280.84402007.08.10 07:070.84400.000.000.000.24
476100592007.08.10 07:00buy0.02gbpchfm2.41182.31182.41302007.08.10 07:052.41300.000.000.000.20
476100982007.08.10 07:00buy0.02eurchfm1.63441.53441.63562007.08.10 08:331.63560.000.000.000.20
476101212007.08.10 07:00sell0.02eurgbpm0.67740.77740.67622007.08.10 16:200.67620.000.000.000.48
476101712007.08.10 07:00buy0.02gbpjpym238.13228.13238.252007.08.10 07:05238.250.000.000.000.20
476109632007.08.10 07:02buy0.02nzdusdm0.74340.64340.74462007.08.10 09:190.74460.000.000.000.24
476112152007.08.10 07:03sell0.02euraudm1.62121.72121.62002007.08.10 09:211.62000.000.000.000.20
476124082007.08.10 07:06buy0.02gbpchfm2.41462.31462.41582007.08.10 07:342.41580.000.000.000.20
476132772007.08.10 07:07buy0.02audusdm0.84450.74450.84572007.08.10 09:440.84570.000.000.000.24
476143302007.08.10 07:09buy0.02nzdusdm0.74440.64440.74562007.08.10 09:310.74560.000.000.000.24
476148572007.08.10 07:11buy0.02gbpusdm2.02171.92172.02292007.08.10 09:082.02290.000.000.000.24
476153092007.08.10 07:11buy0.02nzdjpym87.8477.8487.962007.08.10 09:1987.960.000.000.000.20
476157902007.08.10 07:12buy0.02audjpym99.6789.6799.792007.08.10 09:1499.790.000.000.000.20
476268352007.08.10 07:57buy0.02nzdjpym87.9077.9088.022007.08.10 09:3188.020.000.000.000.20
476362922007.08.10 09:00buy0.02gbpchfm2.41522.31522.41642007.08.10 09:102.41640.000.000.000.20
476400142007.08.10 09:10buy0.02gbpchfm2.41722.31722.41842007.08.10 15:062.41840.000.000.000.20
476414792007.08.10 09:14buy0.02audjpym99.8789.8799.992007.08.10 12:3199.230.000.000.00-1.08
476427732007.08.10 09:19buy0.02nzdusdm0.74500.64500.74622007.08.10 09:410.74620.000.000.000.24
476437172007.08.10 09:27sell0.02euraudm1.61901.71901.61782007.08.10 10:351.61780.000.000.000.21
476438952007.08.10 09:29sell0.02euraudm1.61841.71841.61722007.08.10 10:391.61720.000.000.000.20
476453232007.08.10 09:41buy0.02nzdusdm0.74680.64680.74802007.08.10 16:230.74800.000.000.000.24
476457522007.08.10 09:45buy0.02nzdjpym88.0878.0888.202007.08.10 13:1587.500.000.000.00-0.99
476480002007.08.10 10:00buy0.02usdchfm1.19461.09461.19582007.08.10 10:431.19580.000.000.000.20
476523882007.08.10 10:23buy0.27gbpjpym237.88227.88238.002007.08.10 10:25238.000.000.000.002.75
476654252007.08.10 11:00buy0.02nzdjpym87.5677.5687.682007.08.10 12:1186.960.000.000.00-1.02
476657372007.08.10 11:00buy0.02usdjpym117.69107.69117.812007.08.10 13:22117.810.000.000.000.20
476657712007.08.10 11:00buy0.02gbpjpym237.35227.35237.472007.08.10 11:05237.470.000.000.000.20
476657782007.08.10 11:00buy0.02eurjpym160.72150.72160.842007.08.10 11:34160.840.000.000.000.20
476657932007.08.10 11:00buy0.02chfjpym98.3988.3998.512007.08.10 12:3198.510.000.000.000.20
476675922007.08.10 11:06buy0.02gbpusdm2.01711.91712.01832007.08.10 11:352.01830.000.000.000.24
476676772007.08.10 11:06buy0.02gbpjpym237.57227.57237.692007.08.10 12:33237.690.000.000.000.21
476677012007.08.10 11:06buy0.02eurusdm1.36591.26591.36712007.08.10 12:231.36710.000.000.000.24
476719292007.08.10 11:22buy0.15nzdjpym87.3877.3887.502007.08.10 13:1587.500.000.000.001.53
476735372007.08.10 11:30buy0.02gbpjpym237.18227.18237.302007.08.10 11:33237.300.000.000.000.20
476735632007.08.10 11:30buy0.02gbpusdm2.01601.91602.01722007.08.10 11:332.01720.000.000.000.24
476735932007.08.10 11:30buy0.02eurchfm1.63331.53331.63452007.08.10 13:221.63450.000.000.000.21
476748382007.08.10 11:33buy0.02gbpjpym237.40227.40237.522007.08.10 11:35237.520.000.000.000.21
476750462007.08.10 11:33buy0.02gbpusdm2.01791.91792.01912007.08.10 11:352.01910.000.000.000.24
476756112007.08.10 11:34buy0.02eurjpym160.88150.88161.002007.08.10 12:33161.000.000.000.000.20
476761112007.08.10 11:35buy0.02gbpusdm2.01871.91872.01992007.08.10 12:332.01990.000.000.000.24
476763032007.08.10 11:35buy0.02gbpjpym237.66227.66237.782007.08.10 13:23237.780.000.000.000.20
476765042007.08.10 11:35buy0.02gbpusdm2.01951.91952.02072007.08.10 14:022.02070.000.000.000.24
476790122007.08.10 11:50buy0.16usdjpym117.55107.55117.672007.08.10 12:29117.670.000.000.001.63
476797112007.08.10 11:53buy0.16audjpym99.1289.1299.242007.08.10 12:3199.240.000.000.001.64
476803372007.08.10 11:54buy0.16audjpym99.0889.0899.202007.08.10 12:3099.200.000.000.001.63
476803572007.08.10 11:54buy0.13eurchfm1.63271.53271.63392007.08.10 13:011.63390.000.000.001.30
476831932007.08.10 11:58buy0.02usdchfm1.19461.09461.19582007.08.10 12:161.19580.000.000.000.20
476837342007.08.10 11:59buy0.15audcadm0.88840.78840.88962007.08.10 13:010.88960.000.000.001.70
476841612007.08.10 11:59buy0.85eurchfm1.63151.53151.63272007.08.10 12:171.63270.000.000.008.53
476841992007.08.10 11:59buy0.85eurchfm1.63151.53151.63272007.08.10 12:171.63270.000.000.008.53
476853072007.08.10 12:00buy0.02eurcadm1.44031.34031.44152007.08.10 12:031.44150.000.000.000.23
476853142007.08.10 12:00buy0.02eurcadm1.44031.34031.44152007.08.10 12:031.44150.000.000.000.23
476854702007.08.10 12:00buy0.15nzdjpym86.8576.8586.972007.08.10 12:1086.970.000.000.001.54
476855602007.08.10 12:00buy0.02eurjpym160.16150.16160.282007.08.10 12:07160.280.000.000.000.20
476859592007.08.10 12:01buy0.02gbpchfm2.40992.30992.41112007.08.10 12:042.41110.000.000.000.20
476875852007.08.10 12:03buy0.02nzdjpym86.9176.9187.032007.08.10 12:1187.030.000.000.000.20
476876412007.08.10 12:03buy0.02eurcadm1.44231.34231.44352007.08.10 13:151.44350.000.000.000.23
476876562007.08.10 12:03buy0.02eurcadm1.44231.34231.44352007.08.10 13:151.44350.000.000.000.23
476878432007.08.10 12:03buy0.02audjpym98.7488.7498.862007.08.10 12:1198.860.000.000.000.20
476878532007.08.10 12:03buy0.02usdjpym117.33107.33117.452007.08.10 12:11117.450.000.000.000.20
476879822007.08.10 12:04buy0.02gbpchfm2.41212.31212.41332007.08.10 14:022.41330.000.000.000.20
476888572007.08.10 12:07buy0.02eurjpym160.31150.31160.432007.08.10 12:11160.430.000.000.000.20
476900332007.08.10 12:11buy0.02nzdjpym87.0777.0787.192007.08.10 12:1787.190.000.000.000.21
476902842007.08.10 12:11buy0.02eurjpym160.49150.49160.612007.08.10 12:19160.610.000.000.000.21
476903242007.08.10 12:11buy0.02usdjpym117.50107.50117.622007.08.10 12:19117.620.000.000.000.20
476903392007.08.10 12:11buy0.02nzdjpym87.2377.2387.352007.08.10 12:1987.350.000.000.000.20
476903462007.08.10 12:11buy0.02audjpym99.0289.0299.142007.08.10 12:2799.140.000.000.000.20
476920512007.08.10 12:17buy0.02nzdjpym87.2877.2887.402007.08.10 12:3387.400.000.000.000.21
476928902007.08.10 12:19buy0.02usdjpym117.65107.65117.772007.08.10 13:21117.770.000.000.000.20
476929522007.08.10 12:19buy0.02eurjpym160.79150.79160.912007.08.10 12:31160.910.000.000.000.20
476931262007.08.10 12:19buy0.02nzdjpym87.4477.4487.562007.08.10 13:2187.560.000.000.000.21
476942482007.08.10 12:23buy0.02usdchfm1.19441.09441.19562007.08.10 14:271.19560.000.000.000.20
476958242007.08.10 12:27buy0.02audjpym99.2289.2299.342007.08.10 12:3399.340.000.000.000.21
477044392007.08.10 13:00buy0.02eurcadm1.44221.34221.44342007.08.10 13:141.44340.000.000.000.23
477044422007.08.10 13:00buy0.02eurcadm1.44221.34221.44342007.08.10 13:141.44340.000.000.000.23
477046922007.08.10 13:01buy0.02eurcadm1.44271.34271.44392007.08.10 13:151.44390.000.000.000.23
477059802007.08.10 13:14buy0.02eurcadm1.44391.34391.44512007.08.10 14:021.44510.000.000.000.23
477085322007.08.10 13:17buy0.02eurcadm1.44391.34391.44512007.08.10 14:021.44510.000.000.000.23
477104252007.08.10 13:23buy0.02usdjpym117.86107.86117.982007.08.10 14:15117.980.000.000.000.20
477184562007.08.10 14:00buy0.02audjpym99.4089.4099.522007.08.10 14:1499.520.000.000.000.21
477185132007.08.10 14:00buy0.02eurchfm1.63481.53481.63602007.08.10 14:321.63600.000.000.000.20
477185352007.08.10 14:00buy0.02gbpusdm2.02001.92002.02122007.08.10 14:032.02120.000.000.000.24
477185662007.08.10 14:00buy0.02gbpjpym238.03228.03238.152007.08.10 14:03238.150.000.000.000.20
477185772007.08.10 14:00buy0.02nzdjpym87.6377.6387.752007.08.10 14:1587.750.000.000.000.20
477200672007.08.10 14:03buy0.02gbpusdm2.02191.92192.02312007.08.10 16:142.02310.000.000.000.24
477204432007.08.10 14:04buy0.02gbpjpym238.06228.06238.182007.08.10 14:14238.180.000.000.000.21
477228202007.08.10 14:15buy0.02audjpym99.5989.5999.712007.08.10 14:1699.710.000.000.000.21
477231052007.08.10 14:15buy0.02nzdjpym87.8677.8687.982007.08.10 15:0687.980.000.000.000.20
477239022007.08.10 14:17buy0.02audjpym99.7689.7699.882007.08.10 16:0899.880.000.000.000.20
477251752007.08.10 14:25buy0.02usdjpym117.90107.90118.022007.08.10 15:06118.020.000.000.000.20
477254182007.08.10 14:26buy0.02gbpjpym238.13228.13238.252007.08.10 15:06238.250.000.000.000.21
477262502007.08.10 14:32buy0.02eurchfm1.63631.53631.63752007.08.10 15:031.63750.000.000.000.20
477307532007.08.10 15:06buy0.02gbpchfm2.41962.31962.42082007.08.10 15:582.42080.000.000.000.20
477310712007.08.10 15:07buy0.02nzdjpym88.0978.0988.212007.08.10 16:1488.210.000.000.000.20
477313142007.08.10 15:08buy0.02gbpjpym238.10228.10238.222007.08.10 15:14238.220.000.000.000.21
477313622007.08.10 15:09buy0.02usdjpym117.89107.89118.012007.08.10 15:18118.010.000.000.000.20
477334502007.08.10 15:31buy0.02usdjpym117.90107.90118.022007.08.10 16:07118.020.000.000.000.20
477335732007.08.10 15:32buy0.02gbpjpym238.12228.12238.242007.08.10 15:56238.240.000.000.000.20
477347452007.08.10 15:45buy0.02chfjpym98.4688.4698.582007.08.10 16:0798.580.000.000.000.21
477365322007.08.10 15:59buy0.02gbpchfm2.42002.32002.42122007.08.10 16:082.42120.000.000.000.20
477406292007.08.10 16:10buy0.02audjpym99.8989.89100.012007.08.10 16:16100.010.000.000.000.21
477578452007.08.10 16:34sell0.02usdchfm1.20011.30011.19892007.08.10 16:581.19890.000.000.000.20
477624102007.08.10 16:59sell0.02usdchfm1.19861.29861.19742007.08.10 17:461.19740.000.000.000.20
477632232007.08.10 17:07sell0.02usdchfm1.19841.29841.19722007.08.10 17:481.19720.000.000.000.20
  0.00 0.00 -7.55 424.10
Closed P/L: 416.55
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
475738022007.08.10 04:57buy0.02audcadm0.89370.79370.8949 0.88950.000.000.01-0.79
475961372007.08.10 06:21buy0.02audcadm0.89360.79360.8948 0.88950.000.000.01-0.77
476042302007.08.10 06:46buy0.02audcadm0.89440.79440.8956 0.88950.000.000.01-0.93
476105082007.08.10 07:01buy0.02audcadm0.89330.79330.8945 0.88950.000.000.01-0.72
475333532007.08.10 00:32buy0.02audusdm0.84770.74770.8489 0.84480.000.000.00-0.58
475333552007.08.10 00:32buy0.02audusdm0.84770.74770.8489 0.84480.000.000.00-0.58
476457402007.08.10 09:44buy0.02audusdm0.84610.74610.8473 0.84480.000.000.00-0.26
477281462007.08.10 14:50buy0.02eurcadm1.44391.34391.4451 1.44190.000.00-0.01-0.38
476364992007.08.10 09:00sell0.02eurgbpm0.67720.77720.6760 0.67720.000.000.010.00
473634212007.08.09 10:02buy0.02eurusdm1.37571.27571.3770 1.36930.000.00-0.02-1.28
474103042007.08.09 12:34buy0.10eurusdm1.37071.27071.3720 1.36930.000.00-0.12-1.40
474592882007.08.09 14:32buy0.02eurusdm1.37051.27051.3718 1.36930.000.00-0.02-0.24
474593182007.08.09 14:32buy0.02eurusdm1.37051.27051.3718 1.36930.000.00-0.02-0.24
477536852007.08.10 16:26buy0.02nzdusdm0.74800.64800.7492 0.74620.000.000.01-0.36
  0.00 0.00 -0.13 -8.53
 Floating P/L: -8.66
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 416.55 Floating P/L: -8.66 Margin: 18.00
Balance: 5 416.55 Equity: 5 407.89 Free Margin: 5 389.89
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 564.58 Gross Loss: 1 148.03 Total Net Profit: 416.55
Profit Factor: 1.36 Expected Payoff: 0.41  
Absolute Drawdown: 0.95 Maximal Drawdown: 443.48 (8.02%) Relative Drawdown: 8.02% (443.48)
 
Total Trades: 1021 Short Positions (won %): 336 (75.00%) Long Positions (won %): 685 (73.14%)
Profit Trades (% of total): 753 (73.75%) Loss trades (% of total): 268 (26.25%)
Largest profit trade: 500.00 loss trade: -257.58
Average profit trade: 2.08 loss trade: -4.28
Maximum consecutive wins ($): 61 (16.31) consecutive losses ($): 6 (-443.48)
Maximal consecutive profit (count): 500.00 (1) consecutive loss (count): -443.48 (6)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2