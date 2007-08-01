|Account: 1567610
|Name: Frank Hegyes
|Currency: USD
|2007 August 15, 08:35
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|46296104
|2007.08.01 13:35
|balance
|Deposit
|3 000.00
|46332429
|2007.08.01 16:00
|sell
|3.00
|eurusdm
|1.3680
|0.0000
|1.3640
|2007.08.02 06:41
|1.3671
|0.00
|0.00
|4.86
|27.00
|46436656
|2007.08.02 06:41
|buy
|3.03
|eurusdm
|1.3670
|0.0000
|1.3710
|2007.08.02 23:29
|1.3700
|0.00
|0.00
|-1.83
|90.90
|46563349
|2007.08.02 23:32
|buy
|3.12
|eurusdm
|1.3703
|0.0000
|1.3743
|2007.08.03 13:22
|1.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|62.40
|46643134
|2007.08.03 13:22
|buy
|3.18
|eurusdm
|1.3724
|0.0000
|1.3764
|2007.08.03 13:42
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|44.52
|46652495
|2007.08.03 13:42
|buy
|3.22
|eurusdm
|1.3739
|0.0000
|1.3779
|2007.08.03 13:49
|1.3747
|0.00
|0.00
|0.00
|25.76
|46655620
|2007.08.03 13:50
|buy
|3.25
|eurusdm
|1.3749
|0.0000
|1.3789
|2007.08.03 14:35
|1.3767
|0.00
|0.00
|0.00
|58.50
|46674077
|2007.08.03 14:35
|buy
|3.31
|eurusdm
|1.3769
|0.0000
|1.3809
|2007.08.03 14:36
|1.3767
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.62
|46677083
|2007.08.03 14:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3773
|0.0000
|1.3813
|2007.08.03 14:49
|1.3770
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|46679516
|2007.08.03 15:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3768
|1.3798
|1.3878
|2007.08.03 19:43
|1.3798
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|46730868
|2007.08.03 19:43
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3804
|0.0000
|1.3844
|2007.08.07 13:05
|1.3781
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.23
|46735829
|2007.08.03 19:54
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3784
|0.0000
|1.3824
|2007.08.05 22:01
|1.3824
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.80
|47090372
|2007.08.07 19:00
|buy
|3.30
|eurusdm
|1.3766
|0.0000
|1.3806
|2007.08.08 06:12
|1.3737
|0.00
|0.00
|-2.00
|-95.70
|47100898
|2007.08.07 19:45
|buy
|6.61
|eurusdm
|1.3746
|0.0000
|1.3786
|2007.08.08 06:12
|1.3735
|0.00
|0.00
|-4.00
|-72.71
|47142830
|2007.08.08 06:13
|sell
|17.00
|eurusdm
|1.3738
|0.0000
|1.3698
|2007.08.08 06:16
|1.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|187.00
|47149038
|2007.08.08 06:30
|sell
|3.31
|eurusdm
|1.3729
|0.0000
|1.3689
|2007.08.08 09:38
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.30
|47163932
|2007.08.08 08:04
|sell
|6.64
|eurusdm
|1.3749
|0.0000
|1.3709
|2007.08.08 09:38
|1.3760
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.04
|47174770
|2007.08.08 09:38
|buy
|17.00
|eurusdm
|1.3758
|0.0000
|1.3798
|2007.08.08 10:20
|1.3769
|0.00
|0.00
|0.00
|187.00
|47181988
|2007.08.08 10:20
|buy
|3.33
|eurusdm
|1.3770
|1.3805
|1.3885
|2007.08.08 14:14
|1.3805
|0.00
|0.00
|0.00
|116.55
|47228311
|2007.08.08 14:14
|buy
|3.45
|eurusdm
|1.3807
|0.0000
|1.3847
|2007.08.09 06:56
|1.3776
|0.00
|0.00
|-6.26
|-106.95
|47303099
|2007.08.09 06:55
|buy
|6.90
|eurusdm
|1.3787
|0.0000
|1.3827
|2007.08.09 06:56
|1.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.90
|47309710
|2007.08.09 07:00
|sell
|18.00
|eurusdm
|1.3785
|0.0000
|1.3745
|2007.08.09 07:03
|1.3774
|0.00
|0.00
|0.00
|198.00
|47322915
|2007.08.09 07:15
|sell
|3.45
|eurusdm
|1.3777
|0.0000
|1.3737
|2007.08.09 10:38
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|138.00
|47375823
|2007.08.09 10:38
|sell
|3.59
|eurusdm
|1.3734
|0.0000
|1.3694
|2007.08.09 12:43
|1.3694
|0.00
|0.00
|0.00
|143.60
|47416280
|2007.08.09 12:43
|sell
|3.74
|eurusdm
|1.3692
|0.0000
|1.3652
|2007.08.09 23:01
|1.3673
|0.00
|0.00
|2.02
|71.06
|47474171
|2007.08.09 15:15
|sell
|7.48
|eurusdm
|1.3712
|0.0000
|1.3672
|2007.08.09 23:01
|1.3672
|0.00
|0.00
|4.04
|299.20
|47518265
|2007.08.09 23:01
|sell
|4.11
|eurusdm
|1.3671
|0.0000
|1.3631
|2007.08.10 10:58
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|57.54
|47616459
|2007.08.10 07:15
|sell
|8.23
|eurusdm
|1.3696
|0.0000
|1.3656
|2007.08.10 10:58
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|329.20
|47664351
|2007.08.10 10:58
|sell
|4.50
|eurusdm
|1.3652
|0.0000
|1.3612
|2007.08.10 12:33
|1.3682
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.00
|47694338
|2007.08.10 12:23
|sell
|9.01
|eurusdm
|1.3672
|0.0000
|1.3632
|2007.08.10 12:33
|1.3683
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.11
|47704522
|2007.08.10 13:00
|buy
|23.00
|eurusdm
|1.3678
|0.0000
|1.3718
|2007.08.10 13:16
|1.3689
|0.00
|0.00
|0.00
|253.00
|47707213
|2007.08.10 13:16
|buy
|4.52
|eurusdm
|1.3691
|0.0000
|1.3731
|2007.08.13 05:49
|1.3688
|0.00
|0.00
|-2.73
|-13.56
|47713799
|2007.08.10 13:33
|buy
|9.05
|eurusdm
|1.3671
|1.3688
|1.3768
|2007.08.13 05:49
|1.3688
|0.00
|0.00
|-5.48
|153.85
|47821526
|2007.08.13 05:49
|sell
|4.65
|eurusdm
|1.3687
|0.0000
|1.3647
|2007.08.13 09:44
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|186.00
|47861422
|2007.08.13 09:44
|sell
|4.84
|eurusdm
|1.3646
|0.0000
|1.3606
|2007.08.13 20:12
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|193.60
|47944217
|2007.08.13 20:13
|sell
|5.03
|eurusdm
|1.3604
|0.0000
|1.3564
|2007.08.14 07:49
|1.3584
|0.00
|0.00
|2.72
|100.60
|47987559
|2007.08.14 06:19
|sell
|10.07
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|1.3584
|2007.08.14 07:49
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|402.80
|48006167
|2007.08.14 07:50
|sell
|5.54
|eurusdm
|1.3581
|0.0000
|1.3541
|2007.08.14 18:02
|1.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|221.60
|48128825
|2007.08.14 18:02
|sell
|5.76
|eurusdm
|1.3540
|0.0000
|1.3500
|2007.08.15 05:34
|1.3500
|0.00
|0.00
|3.11
|230.40
|0.00
|0.00
|-5.58
|3 001.03
|Closed P/L:
|2 995.45
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|48234359
|2007.08.15 05:34
|sell
|5.99
|eurusdm
|1.3498
|0.0000
|1.3458
|1.3498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 995.45
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|149.75
|Balance:
|5 995.45
|Equity:
|5 995.45
|Free Margin:
|5 845.70
|Details:
|Gross Profit:
|3 788.61
|Gross Loss:
|793.16
|Total Net Profit:
|2 995.45
|Profit Factor:
|4.78
|Expected Payoff:
|78.83
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|234.11 (5.20%)
|Relative Drawdown:
|5.48% (189.11)
|Total Trades:
|38
|Short Positions (won %):
|19 (78.95%)
|Long Positions (won %):
|19 (57.89%)
|Profit Trades (% of total):
|26 (68.42%)
|Loss trades (% of total):
|12 (31.58%)
|Largest
|profit trade:
|402.80
|loss trade:
|-135.00
|Average
|profit trade:
|145.72
|loss trade:
|-66.10
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (1 242.66)
|consecutive losses ($):
|3 (-174.66)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 340.83 (6)
|consecutive loss (count):
|-234.11 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2