Interbank FX, LLC

Account: 1567610 Name: Frank Hegyes Currency: USD 2007 August 15, 08:35
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
462961042007.08.01 13:35balanceDeposit3 000.00
463324292007.08.01 16:00sell3.00eurusdm1.36800.00001.36402007.08.02 06:411.36710.000.004.8627.00
464366562007.08.02 06:41buy3.03eurusdm1.36700.00001.37102007.08.02 23:291.37000.000.00-1.8390.90
465633492007.08.02 23:32buy3.12eurusdm1.37030.00001.37432007.08.03 13:221.37230.000.000.0062.40
466431342007.08.03 13:22buy3.18eurusdm1.37240.00001.37642007.08.03 13:421.37380.000.000.0044.52
466524952007.08.03 13:42buy3.22eurusdm1.37390.00001.37792007.08.03 13:491.37470.000.000.0025.76
466556202007.08.03 13:50buy3.25eurusdm1.37490.00001.37892007.08.03 14:351.37670.000.000.0058.50
466740772007.08.03 14:35buy3.31eurusdm1.37690.00001.38092007.08.03 14:361.37670.000.000.00-6.62
466770832007.08.03 14:45buy0.01eurusdm1.37730.00001.38132007.08.03 14:491.37700.000.000.00-0.03
466795162007.08.03 15:00buy0.01eurusdm1.37681.37981.38782007.08.03 19:431.37980.000.000.000.30
467308682007.08.03 19:43buy0.01eurusdm1.38040.00001.38442007.08.07 13:051.37810.000.00-0.02-0.23
467358292007.08.03 19:54buy0.02eurusdm1.37840.00001.38242007.08.05 22:011.38240.000.00-0.010.80
470903722007.08.07 19:00buy3.30eurusdm1.37660.00001.38062007.08.08 06:121.37370.000.00-2.00-95.70
471008982007.08.07 19:45buy6.61eurusdm1.37460.00001.37862007.08.08 06:121.37350.000.00-4.00-72.71
471428302007.08.08 06:13sell17.00eurusdm1.37380.00001.36982007.08.08 06:161.37270.000.000.00187.00
471490382007.08.08 06:30sell3.31eurusdm1.37290.00001.36892007.08.08 09:381.37590.000.000.00-99.30
471639322007.08.08 08:04sell6.64eurusdm1.37490.00001.37092007.08.08 09:381.37600.000.000.00-73.04
471747702007.08.08 09:38buy17.00eurusdm1.37580.00001.37982007.08.08 10:201.37690.000.000.00187.00
471819882007.08.08 10:20buy3.33eurusdm1.37701.38051.38852007.08.08 14:141.38050.000.000.00116.55
472283112007.08.08 14:14buy3.45eurusdm1.38070.00001.38472007.08.09 06:561.37760.000.00-6.26-106.95
473030992007.08.09 06:55buy6.90eurusdm1.37870.00001.38272007.08.09 06:561.37760.000.000.00-75.90
473097102007.08.09 07:00sell18.00eurusdm1.37850.00001.37452007.08.09 07:031.37740.000.000.00198.00
473229152007.08.09 07:15sell3.45eurusdm1.37770.00001.37372007.08.09 10:381.37370.000.000.00138.00
473758232007.08.09 10:38sell3.59eurusdm1.37340.00001.36942007.08.09 12:431.36940.000.000.00143.60
474162802007.08.09 12:43sell3.74eurusdm1.36920.00001.36522007.08.09 23:011.36730.000.002.0271.06
474741712007.08.09 15:15sell7.48eurusdm1.37120.00001.36722007.08.09 23:011.36720.000.004.04299.20
475182652007.08.09 23:01sell4.11eurusdm1.36710.00001.36312007.08.10 10:581.36570.000.000.0057.54
476164592007.08.10 07:15sell8.23eurusdm1.36960.00001.36562007.08.10 10:581.36560.000.000.00329.20
476643512007.08.10 10:58sell4.50eurusdm1.36520.00001.36122007.08.10 12:331.36820.000.000.00-135.00
476943382007.08.10 12:23sell9.01eurusdm1.36720.00001.36322007.08.10 12:331.36830.000.000.00-99.11
477045222007.08.10 13:00buy23.00eurusdm1.36780.00001.37182007.08.10 13:161.36890.000.000.00253.00
477072132007.08.10 13:16buy4.52eurusdm1.36910.00001.37312007.08.13 05:491.36880.000.00-2.73-13.56
477137992007.08.10 13:33buy9.05eurusdm1.36711.36881.37682007.08.13 05:491.36880.000.00-5.48153.85
478215262007.08.13 05:49sell4.65eurusdm1.36870.00001.36472007.08.13 09:441.36470.000.000.00186.00
478614222007.08.13 09:44sell4.84eurusdm1.36460.00001.36062007.08.13 20:121.36060.000.000.00193.60
479442172007.08.13 20:13sell5.03eurusdm1.36040.00001.35642007.08.14 07:491.35840.000.002.72100.60
479875592007.08.14 06:19sell10.07eurusdm1.36240.00001.35842007.08.14 07:491.35840.000.000.00402.80
480061672007.08.14 07:50sell5.54eurusdm1.35810.00001.35412007.08.14 18:021.35410.000.000.00221.60
481288252007.08.14 18:02sell5.76eurusdm1.35400.00001.35002007.08.15 05:341.35000.000.003.11230.40
  0.00 0.00 -5.58 3 001.03
Closed P/L: 2 995.45
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
482343592007.08.15 05:34sell5.99eurusdm1.34980.00001.3458 1.34980.000.000.000.00
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 995.45 Floating P/L: 0.00 Margin: 149.75
Balance: 5 995.45 Equity: 5 995.45 Free Margin: 5 845.70
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 788.61 Gross Loss: 793.16 Total Net Profit: 2 995.45
Profit Factor: 4.78 Expected Payoff: 78.83  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 234.11 (5.20%) Relative Drawdown: 5.48% (189.11)
 
Total Trades: 38 Short Positions (won %): 19 (78.95%) Long Positions (won %): 19 (57.89%)
Profit Trades (% of total): 26 (68.42%) Loss trades (% of total): 12 (31.58%)
Largest profit trade: 402.80 loss trade: -135.00
Average profit trade: 145.72 loss trade: -66.10
Maximum consecutive wins ($): 7 (1 242.66) consecutive losses ($): 3 (-174.66)
Maximal consecutive profit (count): 1 340.83 (6) consecutive loss (count): -234.11 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2