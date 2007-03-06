Strategy Tester Report
Emily_v19
FXDD-MetaTrader 4 Demo Server (Build 208)

SimboloGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
PeriodoGiornaliero (D1) 2007.03.01 00:00 - 2007.08.17 00:00 (2007.03.01 - 2007.08.17)
ModelloOgni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
ParametriMaxTrades=5; Pips=60; TakeProfit=45; TrailingStop=0; InitialStop=0; Note1="TF DAILY"; MACDTimeFrame=0; RSIOMA=14; RSIOMA_MODE=1; RSIOMA_PRICE=0; Ma_RSIOMA=21; Ma_RSIOMA_MODE=1; AllBars=240; BarsForFract=0; flatCriteria=0.25; Procent_Stop=15;
Barre sotto esame2074Ticks adoperati per il modello616826Qualita' del modello61.90%
Deposito iniziale10000.00
Profitto totale netto7300.21Profitto lordo26855.40Perdita lorda-19555.19
Fattore di profitto (profit factor)1.37Ricompensa attesa405.57
Drawdown assoluto391.00Drawdown massimo24420.36 (70.95%)Drawdown relativo70.95% (24420.36)
Operazioni totali18Posizioni al ribasso (vincite %)17 (35.29%)Posizioni al rialzo (vincite %)1 (100.00%)
Operazioni con profitto (% del totale)7 (38.89%)Operazioni in perdita (% del totale)11 (61.11%)
Il piu' grandeoperazione con profito14789.63operazione in perdita-3748.55
Mediaoperazione con profito3836.49operazione in perdita-1777.74
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)2 (15797.63)perdite consecutive (perdita in denaro)5 (-9084.24)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)15797.63 (2)perdita consecutiva (numero delle perdite)-9084.24 (5)
Mediavincite consecutive1perdite consecutive2
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12007.03.06 00:00buy11.701.92080.00000.0000
22007.04.18 00:00close11.702.00670.00000.000014789.6324789.63
32007.04.18 00:00sell22.102.00680.00000.0000
42007.04.18 11:37sell36.302.01290.00000.0000
52007.04.18 11:48close36.302.01130.00000.00001008.0025797.63
62007.04.18 11:48close22.102.01140.00000.0000-966.0024831.63
72007.04.18 11:48sell42.102.01090.00000.0000
82007.07.02 19:26sell56.302.01710.00000.0000
92007.07.03 11:11close56.302.01440.00000.00001669.4526501.08
102007.07.03 11:11close42.102.01450.00000.0000-1555.2724945.81
112007.07.03 11:11sell62.102.01400.00000.0000
122007.07.04 09:07sell76.302.02000.00000.0000
132007.07.04 10:23close76.302.01840.00000.00001008.0025953.81
142007.07.04 10:23close62.102.01830.00000.0000-913.5225040.29
152007.07.04 10:23sell82.102.01800.00000.0000
162007.07.10 17:33sell96.302.02400.00000.0000
172007.07.11 11:13close96.302.02990.00000.0000-3748.5521291.74
182007.07.11 11:13close82.102.02980.00000.0000-2551.6218740.13
192007.07.11 11:13sell101.602.02950.00000.0000
202007.07.11 17:32sell114.802.03560.00000.0000
212007.07.11 18:02close114.802.03400.00000.0000768.0019508.13
222007.07.11 18:02close101.602.03410.00000.0000-736.0018772.13
232007.07.11 18:02sell121.602.03350.00000.0000
242007.07.16 12:53sell134.802.03960.00000.0000
252007.07.16 14:52close134.802.03800.00000.0000768.0019540.13
262007.07.16 14:52close121.602.03790.00000.0000-744.0618796.06
272007.07.16 14:52sell141.602.03760.00000.0000
282007.07.17 11:49sell154.802.04360.00000.0000
292007.07.18 02:35close154.802.04940.00000.0000-2808.0415988.03
302007.07.18 02:36close141.602.04950.00000.0000-1920.0314068.00
312007.07.18 02:36sell161.202.04900.00000.0000
322007.07.20 17:20sell173.602.05500.00000.0000
332007.07.24 03:20close173.602.06090.00000.0000-2160.0611907.94
342007.07.24 03:20close161.202.06080.00000.0000-1452.0610455.89
352007.07.24 03:20sell180.902.06050.00000.0000
362007.08.16 23:59close at stop180.901.98320.00000.00006844.3217300.21