Strategy Tester Report
Emily_v19
FXDD-MetaTrader 4 Demo Server (Build 208)
|Simbolo
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Periodo
|Giornaliero (D1) 2007.03.01 00:00 - 2007.08.17 00:00 (2007.03.01 - 2007.08.17)
|Modello
|Ogni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
|Parametri
|MaxTrades=5; Pips=60; TakeProfit=45; TrailingStop=0; InitialStop=0; Note1="TF DAILY"; MACDTimeFrame=0; RSIOMA=14; RSIOMA_MODE=1; RSIOMA_PRICE=0; Ma_RSIOMA=21; Ma_RSIOMA_MODE=1; AllBars=240; BarsForFract=0; flatCriteria=0.25; Procent_Stop=15;
|Barre sotto esame
|2074
|Ticks adoperati per il modello
|616826
|Qualita' del modello
|61.90%
|Deposito iniziale
|10000.00
|Profitto totale netto
|7300.21
|Profitto lordo
|26855.40
|Perdita lorda
|-19555.19
|Fattore di profitto (profit factor)
|1.37
|Ricompensa attesa
|405.57
|Drawdown assoluto
|391.00
|Drawdown massimo
|24420.36 (70.95%)
|Drawdown relativo
|70.95% (24420.36)
|Operazioni totali
|18
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|17 (35.29%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|1 (100.00%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|7 (38.89%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|11 (61.11%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|14789.63
|operazione in perdita
|-3748.55
|Media
|operazione con profito
|3836.49
|operazione in perdita
|-1777.74
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|2 (15797.63)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|5 (-9084.24)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|15797.63 (2)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-9084.24 (5)
|Media
|vincite consecutive
|1
|perdite consecutive
|2
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2007.03.06 00:00
|buy
|1
|1.70
|1.9208
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.04.18 00:00
|close
|1
|1.70
|2.0067
|0.0000
|0.0000
|14789.63
|24789.63
|3
|2007.04.18 00:00
|sell
|2
|2.10
|2.0068
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.04.18 11:37
|sell
|3
|6.30
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|5
|2007.04.18 11:48
|close
|3
|6.30
|2.0113
|0.0000
|0.0000
|1008.00
|25797.63
|6
|2007.04.18 11:48
|close
|2
|2.10
|2.0114
|0.0000
|0.0000
|-966.00
|24831.63
|7
|2007.04.18 11:48
|sell
|4
|2.10
|2.0109
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.07.02 19:26
|sell
|5
|6.30
|2.0171
|0.0000
|0.0000
|9
|2007.07.03 11:11
|close
|5
|6.30
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|1669.45
|26501.08
|10
|2007.07.03 11:11
|close
|4
|2.10
|2.0145
|0.0000
|0.0000
|-1555.27
|24945.81
|11
|2007.07.03 11:11
|sell
|6
|2.10
|2.0140
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.07.04 09:07
|sell
|7
|6.30
|2.0200
|0.0000
|0.0000
|13
|2007.07.04 10:23
|close
|7
|6.30
|2.0184
|0.0000
|0.0000
|1008.00
|25953.81
|14
|2007.07.04 10:23
|close
|6
|2.10
|2.0183
|0.0000
|0.0000
|-913.52
|25040.29
|15
|2007.07.04 10:23
|sell
|8
|2.10
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|16
|2007.07.10 17:33
|sell
|9
|6.30
|2.0240
|0.0000
|0.0000
|17
|2007.07.11 11:13
|close
|9
|6.30
|2.0299
|0.0000
|0.0000
|-3748.55
|21291.74
|18
|2007.07.11 11:13
|close
|8
|2.10
|2.0298
|0.0000
|0.0000
|-2551.62
|18740.13
|19
|2007.07.11 11:13
|sell
|10
|1.60
|2.0295
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.07.11 17:32
|sell
|11
|4.80
|2.0356
|0.0000
|0.0000
|21
|2007.07.11 18:02
|close
|11
|4.80
|2.0340
|0.0000
|0.0000
|768.00
|19508.13
|22
|2007.07.11 18:02
|close
|10
|1.60
|2.0341
|0.0000
|0.0000
|-736.00
|18772.13
|23
|2007.07.11 18:02
|sell
|12
|1.60
|2.0335
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.07.16 12:53
|sell
|13
|4.80
|2.0396
|0.0000
|0.0000
|25
|2007.07.16 14:52
|close
|13
|4.80
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|768.00
|19540.13
|26
|2007.07.16 14:52
|close
|12
|1.60
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|-744.06
|18796.06
|27
|2007.07.16 14:52
|sell
|14
|1.60
|2.0376
|0.0000
|0.0000
|28
|2007.07.17 11:49
|sell
|15
|4.80
|2.0436
|0.0000
|0.0000
|29
|2007.07.18 02:35
|close
|15
|4.80
|2.0494
|0.0000
|0.0000
|-2808.04
|15988.03
|30
|2007.07.18 02:36
|close
|14
|1.60
|2.0495
|0.0000
|0.0000
|-1920.03
|14068.00
|31
|2007.07.18 02:36
|sell
|16
|1.20
|2.0490
|0.0000
|0.0000
|32
|2007.07.20 17:20
|sell
|17
|3.60
|2.0550
|0.0000
|0.0000
|33
|2007.07.24 03:20
|close
|17
|3.60
|2.0609
|0.0000
|0.0000
|-2160.06
|11907.94
|34
|2007.07.24 03:20
|close
|16
|1.20
|2.0608
|0.0000
|0.0000
|-1452.06
|10455.89
|35
|2007.07.24 03:20
|sell
|18
|0.90
|2.0605
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.08.16 23:59
|close at stop
|18
|0.90
|1.9832
|0.0000
|0.0000
|6844.32
|17300.21