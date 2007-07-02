Strategy Tester Report
Emily_v19
FXDD-MetaTrader 4 Demo Server (Build 208)
|Simbolo
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Periodo
|15 Minuti (M15) 2007.07.02 00:00 - 2007.08.17 00:00 (2007.07.01 - 2007.08.17)
|Modello
|Ogni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
|Parametri
|MaxTrades=5; Pips=60; TakeProfit=45; TrailingStop=0; InitialStop=0; Note1="TF DAILY"; MACDTimeFrame=0; RSIOMA=14; RSIOMA_MODE=1; RSIOMA_PRICE=0; Ma_RSIOMA=21; Ma_RSIOMA_MODE=1; AllBars=240; BarsForFract=0; flatCriteria=0.25; Procent_Stop=15;
|Barre sotto esame
|8243
|Ticks adoperati per il modello
|195263
|Qualita' del modello
|90.00%
|Deposito iniziale
|10000.00
|Profitto totale netto
|-2988.87
|Profitto lordo
|16447.09
|Perdita lorda
|-19435.96
|Fattore di profitto (profit factor)
|0.85
|Ricompensa attesa
|-76.64
|Drawdown assoluto
|4368.87
|Drawdown massimo
|10479.32 (65.05%)
|Drawdown relativo
|65.05% (10479.32)
|Operazioni totali
|39
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|18 (55.56%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|21 (47.62%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|20 (51.28%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|19 (48.72%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|3434.27
|operazione in perdita
|-2446.82
|Media
|operazione con profito
|822.35
|operazione in perdita
|-1022.95
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|4 (4104.12)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|5 (-6000.60)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|4104.12 (4)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-6000.60 (5)
|Media
|vincite consecutive
|2
|perdite consecutive
|2
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2007.07.02 18:45
|sell
|1
|1.70
|2.0160
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.07.05 17:45
|close
|1
|1.70
|2.0099
|0.0000
|0.0000
|993.47
|10993.47
|3
|2007.07.05 17:45
|buy
|2
|0.90
|2.0100
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.07.09 11:30
|close
|2
|0.90
|2.0135
|0.0000
|0.0000
|319.70
|11313.17
|5
|2007.07.09 11:30
|sell
|3
|0.90
|2.0134
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.07.10 08:15
|close
|3
|0.90
|2.0135
|0.0000
|0.0000
|-13.61
|11299.56
|7
|2007.07.10 08:18
|buy
|4
|0.90
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.07.10 11:45
|close
|4
|0.90
|2.0166
|0.0000
|0.0000
|351.00
|11650.56
|9
|2007.07.10 16:30
|sell
|5
|1.00
|2.0187
|0.0000
|0.0000
|10
|2007.07.10 17:44
|sell
|6
|3.00
|2.0247
|0.0000
|0.0000
|11
|2007.07.10 19:55
|close
|6
|3.00
|2.0232
|0.0000
|0.0000
|450.00
|12100.56
|12
|2007.07.10 19:55
|close
|5
|1.00
|2.0233
|0.0000
|0.0000
|-460.00
|11640.56
|13
|2007.07.10 19:56
|sell
|7
|1.00
|2.0230
|0.0000
|0.0000
|14
|2007.07.11 10:39
|sell
|8
|3.00
|2.0291
|0.0000
|0.0000
|15
|2007.07.11 14:44
|close
|8
|3.00
|2.0350
|0.0000
|0.0000
|-1770.00
|9870.56
|16
|2007.07.11 14:44
|close
|7
|1.00
|2.0349
|0.0000
|0.0000
|-1195.12
|8675.43
|17
|2007.07.11 14:45
|sell
|9
|1.40
|2.0349
|0.0000
|0.0000
|18
|2007.07.13 10:15
|close
|9
|1.40
|2.0269
|0.0000
|0.0000
|1091.32
|9766.75
|19
|2007.07.13 10:15
|buy
|10
|1.60
|2.0268
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.07.13 11:30
|close
|10
|1.60
|2.0317
|0.0000
|0.0000
|784.00
|10550.75
|21
|2007.07.13 11:30
|sell
|11
|0.90
|2.0316
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.07.16 11:59
|sell
|12
|2.70
|2.0377
|0.0000
|0.0000
|23
|2007.07.17 00:04
|close
|12
|2.70
|2.0359
|0.0000
|0.0000
|472.17
|11022.92
|24
|2007.07.17 00:04
|close
|11
|0.90
|2.0360
|0.0000
|0.0000
|-405.22
|10617.71
|25
|2007.07.17 12:15
|sell
|13
|0.90
|2.0440
|0.0000
|0.0000
|26
|2007.07.18 05:54
|sell
|14
|2.70
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|27
|2007.07.18 14:38
|close
|14
|2.70
|2.0485
|0.0000
|0.0000
|432.00
|11049.71
|28
|2007.07.18 14:38
|close
|13
|0.90
|2.0483
|0.0000
|0.0000
|-391.61
|10658.10
|29
|2007.07.19 11:45
|buy
|15
|0.90
|2.0504
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.07.24 03:30
|close
|15
|0.90
|2.0618
|0.0000
|0.0000
|1033.05
|11691.15
|31
|2007.07.24 03:30
|sell
|16
|1.00
|2.0623
|0.0000
|0.0000
|32
|2007.07.24 13:30
|close
|16
|1.00
|2.0599
|0.0000
|0.0000
|240.00
|11931.15
|33
|2007.07.24 13:30
|buy
|17
|1.00
|2.0600
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.07.25 12:30
|buy
|18
|3.00
|2.0523
|0.0000
|0.0000
|35
|2007.07.25 15:08
|close
|18
|3.00
|2.0543
|0.0000
|0.0000
|600.00
|12531.15
|36
|2007.07.25 15:08
|close
|17
|1.00
|2.0542
|0.0000
|0.0000
|-577.39
|11953.76
|37
|2007.07.26 19:30
|sell
|19
|1.00
|2.0542
|0.0000
|0.0000
|38
|2007.07.27 10:00
|close
|19
|1.00
|2.0402
|0.0000
|0.0000
|1394.88
|13348.64
|39
|2007.07.31 02:15
|sell
|20
|1.10
|2.0304
|0.0000
|0.0000
|40
|2007.08.01 07:45
|close
|20
|1.10
|2.0258
|0.0000
|0.0000
|500.37
|13849.00
|41
|2007.08.01 07:45
|buy
|21
|1.20
|2.0259
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.08.03 17:45
|close
|21
|1.20
|2.0409
|0.0000
|0.0000
|1812.53
|15661.53
|43
|2007.08.03 17:45
|sell
|22
|1.30
|2.0410
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.08.06 12:45
|close
|22
|1.30
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|396.34
|16057.88
|45
|2007.08.06 12:45
|buy
|23
|1.30
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.08.06 13:20
|buy
|24
|3.90
|2.0319
|0.0000
|0.0000
|47
|2007.08.07 11:44
|close
|24
|3.90
|2.0256
|0.0000
|0.0000
|-2446.82
|13611.06
|48
|2007.08.07 11:44
|close
|23
|1.30
|2.0255
|0.0000
|0.0000
|-1621.61
|11989.45
|49
|2007.08.07 16:15
|buy
|25
|1.00
|2.0234
|0.0000
|0.0000
|50
|2007.08.08 09:13
|buy
|26
|3.00
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|51
|2007.08.08 10:01
|close
|26
|3.00
|2.0189
|0.0000
|0.0000
|450.00
|12439.45
|52
|2007.08.08 10:01
|close
|25
|1.00
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|-457.39
|11982.06
|53
|2007.08.08 13:15
|sell
|27
|1.00
|2.0275
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.08.08 15:07
|sell
|28
|3.00
|2.0335
|0.0000
|0.0000
|55
|2007.08.08 17:53
|close
|28
|3.00
|2.0395
|0.0000
|0.0000
|-1800.00
|10182.06
|56
|2007.08.08 17:53
|close
|27
|1.00
|2.0394
|0.0000
|0.0000
|-1190.00
|8992.06
|57
|2007.08.08 17:53
|sell
|29
|1.50
|2.0391
|0.0000
|0.0000
|58
|2007.08.10 14:30
|close
|29
|1.50
|2.0160
|0.0000
|0.0000
|3434.27
|12426.33
|59
|2007.08.10 14:30
|buy
|30
|1.00
|2.0159
|0.0000
|0.0000
|60
|2007.08.13 12:49
|buy
|31
|3.00
|2.0098
|0.0000
|0.0000
|61
|2007.08.13 13:39
|close
|31
|3.00
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|540.00
|12966.33
|62
|2007.08.13 13:39
|close
|30
|1.00
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|-437.39
|12528.95
|63
|2007.08.13 13:39
|buy
|32
|1.00
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|64
|2007.08.14 11:30
|buy
|33
|3.00
|2.0056
|0.0000
|0.0000
|65
|2007.08.14 11:39
|close
|33
|3.00
|1.9992
|0.0000
|0.0000
|-1920.00
|10608.95
|66
|2007.08.14 11:39
|close
|32
|1.00
|1.9993
|0.0000
|0.0000
|-1247.39
|9361.56
|67
|2007.08.14 11:45
|buy
|34
|1.60
|2.0019
|0.0000
|0.0000
|68
|2007.08.15 01:38
|buy
|35
|4.80
|1.9958
|0.0000
|0.0000
|69
|2007.08.15 03:36
|close
|35
|4.80
|1.9936
|0.0000
|0.0000
|-1056.00
|8305.56
|70
|2007.08.15 03:36
|close
|34
|1.60
|1.9935
|0.0000
|0.0000
|-1339.82
|6965.73
|71
|2007.08.15 03:45
|buy
|36
|1.20
|1.9935
|0.0000
|0.0000
|72
|2007.08.15 09:14
|buy
|37
|3.60
|1.9873
|0.0000
|0.0000
|73
|2007.08.15 09:26
|close
|37
|3.60
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|576.00
|7541.73
|74
|2007.08.15 09:26
|close
|36
|1.20
|1.9888
|0.0000
|0.0000
|-564.00
|6977.73
|75
|2007.08.15 09:26
|buy
|38
|1.20
|1.9894
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.08.16 06:22
|buy
|39
|3.60
|1.9833
|0.0000
|0.0000
|77
|2007.08.16 06:31
|close
|39
|3.60
|1.9849
|0.0000
|0.0000
|576.00
|7553.73
|78
|2007.08.16 06:31
|close
|38
|1.20
|1.9848
|0.0000
|0.0000
|-542.60
|7011.13