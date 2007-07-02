Strategy Tester Report
Emily_v19
FXDD-MetaTrader 4 Demo Server (Build 208)

SimboloGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Periodo15 Minuti (M15) 2007.07.02 00:00 - 2007.08.17 00:00 (2007.07.01 - 2007.08.17)
ModelloOgni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
ParametriMaxTrades=5; Pips=60; TakeProfit=45; TrailingStop=0; InitialStop=0; Note1="TF DAILY"; MACDTimeFrame=0; RSIOMA=14; RSIOMA_MODE=1; RSIOMA_PRICE=0; Ma_RSIOMA=21; Ma_RSIOMA_MODE=1; AllBars=240; BarsForFract=0; flatCriteria=0.25; Procent_Stop=15;
Barre sotto esame8243Ticks adoperati per il modello195263Qualita' del modello90.00%
Deposito iniziale10000.00
Profitto totale netto-2988.87Profitto lordo16447.09Perdita lorda-19435.96
Fattore di profitto (profit factor)0.85Ricompensa attesa-76.64
Drawdown assoluto4368.87Drawdown massimo10479.32 (65.05%)Drawdown relativo65.05% (10479.32)
Operazioni totali39Posizioni al ribasso (vincite %)18 (55.56%)Posizioni al rialzo (vincite %)21 (47.62%)
Operazioni con profitto (% del totale)20 (51.28%)Operazioni in perdita (% del totale)19 (48.72%)
Il piu' grandeoperazione con profito3434.27operazione in perdita-2446.82
Mediaoperazione con profito822.35operazione in perdita-1022.95
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)4 (4104.12)perdite consecutive (perdita in denaro)5 (-6000.60)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)4104.12 (4)perdita consecutiva (numero delle perdite)-6000.60 (5)
Mediavincite consecutive2perdite consecutive2
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12007.07.02 18:45sell11.702.01600.00000.0000
22007.07.05 17:45close11.702.00990.00000.0000993.4710993.47
32007.07.05 17:45buy20.902.01000.00000.0000
42007.07.09 11:30close20.902.01350.00000.0000319.7011313.17
52007.07.09 11:30sell30.902.01340.00000.0000
62007.07.10 08:15close30.902.01350.00000.0000-13.6111299.56
72007.07.10 08:18buy40.902.01270.00000.0000
82007.07.10 11:45close40.902.01660.00000.0000351.0011650.56
92007.07.10 16:30sell51.002.01870.00000.0000
102007.07.10 17:44sell63.002.02470.00000.0000
112007.07.10 19:55close63.002.02320.00000.0000450.0012100.56
122007.07.10 19:55close51.002.02330.00000.0000-460.0011640.56
132007.07.10 19:56sell71.002.02300.00000.0000
142007.07.11 10:39sell83.002.02910.00000.0000
152007.07.11 14:44close83.002.03500.00000.0000-1770.009870.56
162007.07.11 14:44close71.002.03490.00000.0000-1195.128675.43
172007.07.11 14:45sell91.402.03490.00000.0000
182007.07.13 10:15close91.402.02690.00000.00001091.329766.75
192007.07.13 10:15buy101.602.02680.00000.0000
202007.07.13 11:30close101.602.03170.00000.0000784.0010550.75
212007.07.13 11:30sell110.902.03160.00000.0000
222007.07.16 11:59sell122.702.03770.00000.0000
232007.07.17 00:04close122.702.03590.00000.0000472.1711022.92
242007.07.17 00:04close110.902.03600.00000.0000-405.2210617.71
252007.07.17 12:15sell130.902.04400.00000.0000
262007.07.18 05:54sell142.702.05010.00000.0000
272007.07.18 14:38close142.702.04850.00000.0000432.0011049.71
282007.07.18 14:38close130.902.04830.00000.0000-391.6110658.10
292007.07.19 11:45buy150.902.05040.00000.0000
302007.07.24 03:30close150.902.06180.00000.00001033.0511691.15
312007.07.24 03:30sell161.002.06230.00000.0000
322007.07.24 13:30close161.002.05990.00000.0000240.0011931.15
332007.07.24 13:30buy171.002.06000.00000.0000
342007.07.25 12:30buy183.002.05230.00000.0000
352007.07.25 15:08close183.002.05430.00000.0000600.0012531.15
362007.07.25 15:08close171.002.05420.00000.0000-577.3911953.76
372007.07.26 19:30sell191.002.05420.00000.0000
382007.07.27 10:00close191.002.04020.00000.00001394.8813348.64
392007.07.31 02:15sell201.102.03040.00000.0000
402007.08.01 07:45close201.102.02580.00000.0000500.3713849.00
412007.08.01 07:45buy211.202.02590.00000.0000
422007.08.03 17:45close211.202.04090.00000.00001812.5315661.53
432007.08.03 17:45sell221.302.04100.00000.0000
442007.08.06 12:45close221.302.03790.00000.0000396.3416057.88
452007.08.06 12:45buy231.302.03800.00000.0000
462007.08.06 13:20buy243.902.03190.00000.0000
472007.08.07 11:44close243.902.02560.00000.0000-2446.8213611.06
482007.08.07 11:44close231.302.02550.00000.0000-1621.6111989.45
492007.08.07 16:15buy251.002.02340.00000.0000
502007.08.08 09:13buy263.002.01740.00000.0000
512007.08.08 10:01close263.002.01890.00000.0000450.0012439.45
522007.08.08 10:01close251.002.01880.00000.0000-457.3911982.06
532007.08.08 13:15sell271.002.02750.00000.0000
542007.08.08 15:07sell283.002.03350.00000.0000
552007.08.08 17:53close283.002.03950.00000.0000-1800.0010182.06
562007.08.08 17:53close271.002.03940.00000.0000-1190.008992.06
572007.08.08 17:53sell291.502.03910.00000.0000
582007.08.10 14:30close291.502.01600.00000.00003434.2712426.33
592007.08.10 14:30buy301.002.01590.00000.0000
602007.08.13 12:49buy313.002.00980.00000.0000
612007.08.13 13:39close313.002.01160.00000.0000540.0012966.33
622007.08.13 13:39close301.002.01150.00000.0000-437.3912528.95
632007.08.13 13:39buy321.002.01180.00000.0000
642007.08.14 11:30buy333.002.00560.00000.0000
652007.08.14 11:39close333.001.99920.00000.0000-1920.0010608.95
662007.08.14 11:39close321.001.99930.00000.0000-1247.399361.56
672007.08.14 11:45buy341.602.00190.00000.0000
682007.08.15 01:38buy354.801.99580.00000.0000
692007.08.15 03:36close354.801.99360.00000.0000-1056.008305.56
702007.08.15 03:36close341.601.99350.00000.0000-1339.826965.73
712007.08.15 03:45buy361.201.99350.00000.0000
722007.08.15 09:14buy373.601.98730.00000.0000
732007.08.15 09:26close373.601.98890.00000.0000576.007541.73
742007.08.15 09:26close361.201.98880.00000.0000-564.006977.73
752007.08.15 09:26buy381.201.98940.00000.0000
762007.08.16 06:22buy393.601.98330.00000.0000
772007.08.16 06:31close393.601.98490.00000.0000576.007553.73
782007.08.16 06:31close381.201.98480.00000.0000-542.607011.13